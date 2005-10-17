Strategy Tester Report
Profit Generator 3[1].1

SymboleEURUSD (Euro vs US Dollar)
Periode1 Heure (H1) 2005.10.17 00:00 - 2006.04.04 00:00 (2005.10.17 - 2006.04.04)
ModeleChaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
ParametresEAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=0.1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false;
Bars en test3793Ticks modelés419878Qualité du modelage59.26%
Dépot initial10000.00
Profit total net-781.40Profit brut6481.65Perte brute-7263.05
Facteur de profit0.89Rémunération espérée-1.96
Chute absolue943.70Chute maximal (%)981.70 (9.8%)
Total des Trades398Positions SHORT (vente) gagnées %6 (33.33%)Positions LONG (achat) gagnées %392 (43.37%)
Profits des Trades (% du total) 172 (43.22%)Pertes des Trades (% du total) 226 (56.78%)
Le plus largegains par Trade38.00pertes par Trade-33.40
Average (moyenne)gains par Trade37.68pertes par Trade-32.14
Maximumgains consecutifs (profit en $)7 (264.25)pertes consecutives (perte en $)8 (-258.10)
MaximalGains consecutifs (coups gagnants)264.25 (7)Pertes consecutives (coups perdants)-258.10 (8)
Average (moyenne)gains consecutifs2Pertes consecutives2
Graph
#Date exécutionTransactionOrdreLotsPrixS/L (Stop/Perte)T/P (Prendre/profit)ProfitBalance
12005.10.17 00:00buy10.101.20781.20461.2116
22005.10.17 02:15t/p10.101.21161.20461.211638.0010038.00
32005.10.17 02:15buy20.101.21211.20891.2159
42005.10.17 02:15s/l20.101.20891.20891.2159-32.0010006.00
52005.10.17 02:15buy30.101.20901.20581.2128
62005.10.17 10:52s/l30.101.20581.20581.2128-32.009974.00
72005.10.17 10:52buy40.101.20561.20241.2094
82005.10.17 12:11s/l40.101.20241.20241.2094-32.009942.00
92005.10.17 12:11buy50.101.20261.19941.2064
102005.10.18 01:54s/l50.101.19941.19941.2064-32.359909.65
112005.10.18 01:54buy60.101.19941.19621.2032
122005.10.18 10:03s/l60.101.19621.19621.2032-32.009877.65
132005.10.18 10:03buy70.101.19641.19321.2002
142005.10.18 12:26s/l70.101.19321.19321.2002-32.009845.65
152005.10.18 12:26buy80.101.19341.19021.1972
162005.10.19 08:35s/l80.101.19021.19021.1972-33.059812.60
172005.10.19 08:35buy90.101.18971.18651.1935
182005.10.19 11:08t/p90.101.19351.18651.193538.009850.60
192005.10.19 11:08buy100.101.19381.19061.1976
202005.10.19 16:52t/p100.101.19761.19061.197638.009888.60
212005.10.19 16:52buy110.101.19781.19461.2016
222005.10.20 11:10s/l110.101.19461.19461.2016-32.359856.25
232005.10.20 11:10buy120.101.19481.19161.1986
242005.10.20 16:31t/p120.101.19861.19161.198638.009894.25
252005.10.20 16:31buy130.101.19881.19561.2026
262005.10.20 16:31sell140.101.19861.20181.1948
272005.10.20 21:29s/l140.101.20181.20181.1948-32.009862.25
282005.10.21 01:48t/p130.101.20261.19561.202637.659899.90
292005.10.21 01:48buy150.101.20301.19981.2068
302005.10.21 02:18t/p150.101.20681.19981.206838.009937.90
312005.10.21 02:18buy160.101.20701.20381.2108
322005.10.21 04:25s/l160.101.20381.20381.2108-32.009905.90
332005.10.21 04:25buy170.101.20331.20011.2071
342005.10.21 13:55s/l170.101.20011.20011.2071-32.009873.90
352005.10.21 13:55buy180.101.20021.19701.2040
362005.10.21 13:55buy190.101.20021.19701.2040
372005.10.21 15:45t/p180.101.20401.19701.204038.009911.90
382005.10.21 15:45t/p190.101.20401.19701.204038.009949.90
392005.10.21 15:45buy200.101.20421.20101.2080
402005.10.21 16:46s/l200.101.20101.20101.2080-32.009917.90
412005.10.21 16:46buy210.101.20111.19791.2049
422005.10.21 17:21s/l210.101.19791.19791.2049-32.009885.90
432005.10.21 17:21buy220.101.19811.19491.2019
442005.10.21 18:18s/l220.101.19491.19491.2019-32.009853.90
452005.10.21 18:18buy230.101.19511.19191.1989
462005.10.21 18:18buy240.101.19511.19191.1989
472005.10.24 17:45t/p230.101.19891.19191.198937.659891.55
482005.10.24 17:45t/p240.101.19891.19191.198937.659929.20
492005.10.24 17:45buy250.101.19911.19591.2029
502005.10.24 17:45sell260.101.19891.20211.1951
512005.10.24 18:08s/l260.101.20211.20211.1951-32.009897.20
522005.10.24 19:12s/l250.101.19591.19591.2029-32.009865.20
532005.10.24 19:12buy270.101.19611.19291.1999
542005.10.25 10:16t/p270.101.19991.19291.199937.659902.85
552005.10.25 10:16buy280.101.20021.19701.2040
562005.10.25 12:50t/p280.101.20401.19701.204038.009940.85
572005.10.25 12:50buy290.101.20441.20121.2082
582005.10.25 14:19s/l290.101.20121.20121.2082-32.009908.85
592005.10.25 14:19buy300.101.20141.19821.2052
602005.10.25 14:58t/p300.101.20521.19821.205238.009946.85
612005.10.25 14:58buy310.101.20641.20321.2102
622005.10.25 16:27t/p310.101.21021.20321.210238.009984.85
632005.10.25 16:27buy320.101.21151.20831.2153
642005.10.26 09:21s/l320.101.20831.20831.2153-33.059951.80
652005.10.26 09:21buy330.101.20841.20521.2122
662005.10.26 14:18s/l330.101.20521.20521.2122-32.009919.80
672005.10.26 14:18buy340.101.20541.20221.2092
682005.10.26 16:02t/p340.101.20921.20221.209238.009957.80
692005.10.26 16:02buy350.101.20941.20621.2132
702005.10.26 18:18s/l350.101.20621.20621.2132-32.009925.80
712005.10.26 18:18buy360.101.20631.20311.2101
722005.10.27 05:02t/p360.101.21011.20311.210137.659963.45
732005.10.27 05:02buy370.101.21031.20711.2141
742005.10.27 10:07t/p370.101.21411.20711.214138.0010001.45
752005.10.27 10:07buy380.101.21431.21111.2181
762005.10.28 14:49s/l380.101.21111.21111.2181-32.359969.10
772005.10.28 14:49buy390.101.21071.20751.2145
782005.10.28 18:21s/l390.101.20751.20751.2145-32.009937.10
792005.10.28 18:21buy400.101.20771.20451.2115
802005.10.31 01:20s/l400.101.20451.20451.2115-32.359904.75
812005.10.31 01:20buy410.101.20461.20141.2084
822005.10.31 09:34t/p410.101.20841.20141.208438.009942.75
832005.10.31 09:34buy420.101.20881.20561.2126
842005.10.31 11:33s/l420.101.20561.20561.2126-32.009910.75
852005.10.31 11:33buy430.101.20581.20261.2096
862005.10.31 13:32s/l430.101.20261.20261.2096-32.009878.75
872005.10.31 13:32buy440.101.20271.19951.2065
882005.10.31 16:00s/l440.101.19951.19951.2065-32.009846.75
892005.10.31 16:00buy450.101.19891.19571.2027
902005.11.01 23:21t/p450.101.20271.19571.202737.659884.40
912005.11.01 23:21buy460.101.20301.19981.2068
922005.11.02 12:06s/l460.101.19981.19981.2068-33.059851.35
932005.11.02 12:06buy470.101.20001.19681.2038
942005.11.02 15:45t/p470.101.20381.19681.203838.009889.35
952005.11.02 15:45buy480.101.20431.20111.2081
962005.11.02 18:33t/p480.101.20811.20111.208138.009927.35
972005.11.02 18:33buy490.101.20841.20521.2122
982005.11.03 08:41s/l490.101.20521.20521.2122-32.359895.00
992005.11.03 08:41buy500.101.20541.20221.2092
1002005.11.03 14:35s/l500.101.20221.20221.2092-32.009863.00
1012005.11.03 14:35buy510.101.20231.19911.2061
1022005.11.03 15:03s/l510.101.19911.19911.2061-32.009831.00
1032005.11.03 15:03buy520.101.19931.19611.2031
1042005.11.03 18:02s/l520.101.19611.19611.2031-32.009799.00
1052005.11.03 18:02buy530.101.19631.19311.2001
1062005.11.04 06:05s/l530.101.19311.19311.2001-32.359766.65
1072005.11.04 06:05buy540.101.19331.19011.1971
1082005.11.04 14:49t/p540.101.19711.19011.197138.009804.65
1092005.11.04 14:49buy550.101.19781.19461.2016
1102005.11.04 15:25s/l550.101.19461.19461.2016-32.009772.65
1112005.11.04 15:25buy560.101.19391.19071.1977
1122005.11.04 16:01s/l560.101.19071.19071.1977-32.009740.65
1132005.11.04 16:01buy570.101.19091.18771.1947
1142005.11.04 16:27s/l570.101.18771.18771.1947-32.009708.65
1152005.11.04 16:27buy580.101.18721.18401.1910
1162005.11.04 16:32s/l580.101.18401.18401.1910-32.009676.65
1172005.11.04 16:32buy590.101.18421.18101.1880
1182005.11.04 16:56s/l590.101.18101.18101.1880-32.009644.65
1192005.11.04 16:56buy600.101.18121.17801.1850
1202005.11.07 08:44s/l600.101.17801.17801.1850-32.359612.30
1212005.11.07 08:44buy610.101.17821.17501.1820
1222005.11.07 10:05t/p610.101.18201.17501.182038.009650.30
1232005.11.07 10:05buy620.101.18221.17901.1860
1242005.11.07 14:53s/l620.101.17901.17901.1860-32.009618.30
1252005.11.07 14:53buy630.101.17921.17601.1830
1262005.11.08 01:51s/l630.101.17601.17601.1830-32.359585.95
1272005.11.08 01:51buy640.101.17531.17211.1791
1282005.11.08 02:17s/l640.101.17211.17211.1791-32.009553.95
1292005.11.08 02:17buy650.101.17111.16791.1749
1302005.11.08 15:01t/p650.101.17491.16791.174938.009591.95
1312005.11.08 15:01buy660.101.17521.17201.1790
1322005.11.08 19:49t/p660.101.17901.17201.179038.009629.95
1332005.11.08 19:49buy670.101.17921.17601.1830
1342005.11.09 01:14s/l670.101.17601.17601.1830-33.059596.90
1352005.11.09 01:14buy680.101.17621.17301.1800
1362005.11.09 12:32s/l680.101.17301.17301.1800-32.009564.90
1372005.11.09 12:32buy690.101.17321.17001.1770
1382005.11.09 14:57t/p690.101.17701.17001.177038.009602.90
1392005.11.09 14:57buy700.101.17721.17401.1810
1402005.11.09 15:30s/l700.101.17401.17401.1810-32.009570.90
1412005.11.09 15:30buy710.101.17241.16921.1762
1422005.11.09 19:24t/p710.101.17621.16921.176238.009608.90
1432005.11.09 19:24buy720.101.17681.17361.1806
1442005.11.10 15:08s/l720.101.17361.17361.1806-32.359576.55
1452005.11.10 15:08buy730.101.17381.17061.1776
1462005.11.10 20:55s/l730.101.17061.17061.1776-32.009544.55
1472005.11.10 20:55buy740.101.17081.16761.1746
1482005.11.10 20:58s/l740.101.16761.16761.1746-32.009512.55
1492005.11.10 20:58buy750.101.16771.16451.1715
1502005.11.11 21:42t/p750.101.17151.16451.171537.659550.20
1512005.11.11 21:42buy760.101.17171.16851.1755
1522005.11.14 05:07t/p760.101.17551.16851.175537.659587.85
1532005.11.14 05:07buy770.101.17571.17251.1795
1542005.11.14 13:09s/l770.101.17251.17251.1795-32.009555.85
1552005.11.14 13:09buy780.101.17271.16951.1765
1562005.11.14 14:21s/l780.101.16951.16951.1765-32.009523.85
1572005.11.14 14:21buy790.101.16971.16651.1735
1582005.11.14 17:44s/l790.101.16651.16651.1735-32.009491.85
1592005.11.14 17:44buy800.101.16671.16351.1705
1602005.11.14 19:24t/p800.101.17051.16351.170538.009529.85
1612005.11.14 19:24buy810.101.17071.16751.1745
1622005.11.15 11:28s/l810.101.16751.16751.1745-32.359497.50
1632005.11.15 11:28buy820.101.16771.16451.1715
1642005.11.15 13:10s/l820.101.16451.16451.1715-32.009465.50
1652005.11.15 13:10buy830.101.16471.16151.1685
1662005.11.15 14:52t/p830.101.16851.16151.168538.009503.50
1672005.11.15 14:52buy840.101.16881.16561.1726
1682005.11.15 16:14s/l840.101.16561.16561.1726-32.009471.50
1692005.11.15 16:14buy850.101.16581.16261.1696
1702005.11.15 16:26t/p850.101.16961.16261.169638.009509.50
1712005.11.15 16:26buy860.101.17001.16681.1738
1722005.11.15 16:26sell870.101.16981.17301.1660
1732005.11.15 16:56s/l860.101.16681.16681.1738-32.009477.50
1742005.11.16 01:02s/l870.101.17301.17301.1660-31.559445.95
1752005.11.16 01:02buy880.101.17311.16991.1769
1762005.11.16 12:00s/l880.101.16991.16991.1769-32.009413.95
1772005.11.16 12:00buy890.101.16811.16491.1719
1782005.11.16 16:03s/l890.101.16491.16491.1719-32.009381.95
1792005.11.16 16:03buy900.101.16491.16171.1687
1802005.11.16 18:15t/p900.101.16871.16171.168738.009419.95
1812005.11.16 18:15buy910.101.16891.16571.1727
1822005.11.17 09:00s/l910.101.16571.16571.1727-32.359387.60
1832005.11.17 09:00buy920.101.16561.16241.1694
1842005.11.17 10:06t/p920.101.16941.16241.169438.009425.60
1852005.11.17 10:06buy930.101.16961.16641.1734
1862005.11.17 20:00t/p930.101.17341.16641.173438.009463.60
1872005.11.17 20:00buy940.101.17451.17131.1783
1882005.11.18 09:59s/l940.101.17131.17131.1783-32.359431.25
1892005.11.18 09:59buy950.101.17141.16821.1752
1902005.11.18 10:03s/l950.101.16821.16821.1752-32.009399.25
1912005.11.18 10:03buy960.101.16841.16521.1722
1922005.11.18 15:03t/p960.101.17221.16521.172238.009437.25
1932005.11.18 15:03buy970.101.17281.16961.1766
1942005.11.18 15:03s/l970.101.16961.16961.1766-32.009405.25
1952005.11.18 15:03buy980.101.16981.16661.1736
1962005.11.18 16:00t/p980.101.17361.16661.173638.009443.25
1972005.11.18 16:00buy990.101.17411.17091.1779
1982005.11.18 17:01s/l990.101.17091.17091.1779-32.009411.25
1992005.11.18 17:01buy1000.101.17111.16791.1749
2002005.11.18 17:33t/p1000.101.17491.16791.174938.009449.25
2012005.11.18 17:33buy1010.101.17521.17201.1790
2022005.11.18 17:59s/l1010.101.17201.17201.1790-32.009417.25
2032005.11.18 17:59buy1020.101.17101.16781.1748
2042005.11.18 18:03t/p1020.101.17481.16781.174838.009455.25
2052005.11.18 18:03buy1030.101.17521.17201.1790
2062005.11.21 09:20t/p1030.101.17901.17201.179037.659492.90
2072005.11.21 09:20buy1040.101.17991.17671.1837
2082005.11.21 16:10s/l1040.101.17671.17671.1837-32.009460.90
2092005.11.21 16:10buy1050.101.17501.17181.1788
2102005.11.21 16:14t/p1050.101.17881.17181.178838.009498.90
2112005.11.21 16:14buy1060.101.17901.17581.1828
2122005.11.21 16:14s/l1060.101.17581.17581.1828-32.009466.90
2132005.11.21 16:14buy1070.101.17591.17271.1797
2142005.11.21 17:17s/l1070.101.17271.17271.1797-32.009434.90
2152005.11.21 17:17buy1080.101.17281.16961.1766
2162005.11.22 10:35s/l1080.101.16961.16961.1766-32.359402.55
2172005.11.22 10:35buy1090.101.16941.16621.1732
2182005.11.22 16:48t/p1090.101.17321.16621.173238.009440.55
2192005.11.22 16:48buy1100.101.17381.17061.1776
2202005.11.22 20:08t/p1100.101.17761.17061.177638.009478.55
2212005.11.22 20:08buy1110.101.17781.17461.1816
2222005.11.22 20:24t/p1110.101.18161.17461.181638.009516.55
2232005.11.22 20:24buy1120.101.18181.17861.1856
2242005.11.23 01:43s/l1120.101.17861.17861.1856-33.059483.50
2252005.11.23 01:43buy1130.101.17871.17551.1825
2262005.11.23 06:59t/p1130.101.18251.17551.182538.009521.50
2272005.11.23 06:59buy1140.101.18271.17951.1865
2282005.11.23 10:27s/l1140.101.17951.17951.1865-32.009489.50
2292005.11.23 10:27buy1150.101.17971.17651.1835
2302005.11.23 12:24s/l1150.101.17651.17651.1835-32.009457.50
2312005.11.23 12:24buy1160.101.17651.17331.1803
2322005.11.23 14:49t/p1160.101.18031.17331.180338.009495.50
2332005.11.23 14:49buy1170.101.18051.17731.1843
2342005.11.24 18:07s/l1170.101.17731.17731.1843-32.359463.15
2352005.11.24 18:07buy1180.101.17741.17421.1812
2362005.11.25 10:40s/l1180.101.17421.17421.1812-32.359430.80
2372005.11.25 10:40buy1190.101.17441.17121.1782
2382005.11.25 18:29s/l1190.101.17121.17121.1782-32.009398.80
2392005.11.25 18:29buy1200.101.17141.16821.1752
2402005.11.28 09:00s/l1200.101.16821.16821.1752-32.359366.45
2412005.11.28 09:00buy1210.101.16841.16521.1722
2422005.11.28 14:10t/p1210.101.17221.16521.172238.009404.45
2432005.11.28 14:10buy1220.101.17261.16941.1764
2442005.11.28 16:28t/p1220.101.17641.16941.176438.009442.45
2452005.11.28 16:28buy1230.101.17671.17351.1805
2462005.11.28 17:40t/p1230.101.18051.17351.180538.009480.45
2472005.11.28 17:40buy1240.101.18081.17761.1846
2482005.11.28 19:42t/p1240.101.18461.17761.184638.009518.45
2492005.11.28 19:42buy1250.101.18481.18161.1886
2502005.11.28 20:12t/p1250.101.18861.18161.188638.009556.45
2512005.11.28 20:12buy1260.101.18911.18591.1929
2522005.11.28 21:35s/l1260.101.18591.18591.1929-32.009524.45
2532005.11.28 21:35buy1270.101.18611.18291.1899
2542005.11.29 02:20s/l1270.101.18291.18291.1899-32.359492.10
2552005.11.29 02:20buy1280.101.18311.17991.1869
2562005.11.29 14:02s/l1280.101.17991.17991.1869-32.009460.10
2572005.11.29 14:02buy1290.101.18011.17691.1839
2582005.11.29 14:37s/l1290.101.17691.17691.1839-32.009428.10
2592005.11.29 14:37buy1300.101.17691.17371.1807
2602005.11.29 16:14s/l1300.101.17371.17371.1807-32.009396.10
2612005.11.29 16:14buy1310.101.17391.17071.1777
2622005.11.29 17:09t/p1310.101.17771.17071.177738.009434.10
2632005.11.29 17:09buy1320.101.17791.17471.1817
2642005.12.01 13:45s/l1320.101.17471.17471.1817-33.409400.70
2652005.12.01 13:45buy1330.101.17481.17161.1786
2662005.12.01 14:47s/l1330.101.17161.17161.1786-32.009368.70
2672005.12.01 14:47buy1340.101.17161.16841.1754
2682005.12.02 14:32s/l1340.101.16841.16841.1754-32.359336.35
2692005.12.02 14:32buy1350.101.16851.16531.1723
2702005.12.02 14:45t/p1350.101.17231.16531.172338.009374.35
2712005.12.02 14:45buy1360.101.17301.16981.1768
2722005.12.02 14:45sell1370.101.17281.17601.1690
2732005.12.02 14:46s/l1360.101.16981.16981.1768-32.009342.35
2742005.12.02 15:52t/p1370.101.16901.17601.169038.009380.35
2752005.12.02 15:52buy1380.101.16781.16461.1716
2762005.12.02 18:10t/p1380.101.17161.16461.171638.009418.35
2772005.12.02 18:10buy1390.101.17191.16871.1757
2782005.12.05 13:50t/p1390.101.17571.16871.175737.659456.00
2792005.12.05 13:50buy1400.101.17591.17271.1797
2802005.12.05 18:12t/p1400.101.17971.17271.179738.009494.00
2812005.12.05 18:12buy1410.101.17991.17671.1837
2822005.12.06 10:05s/l1410.101.17671.17671.1837-32.359461.65
2832005.12.06 10:05buy1420.101.17691.17371.1807
2842005.12.06 15:10t/p1420.101.18071.17371.180738.009499.65
2852005.12.06 15:10buy1430.101.18091.17771.1847
2862005.12.06 15:25s/l1430.101.17771.17771.1847-32.009467.65
2872005.12.06 15:25buy1440.101.17701.17381.1808
2882005.12.06 15:25buy1450.101.17701.17381.1808
2892005.12.07 08:32s/l1440.101.17381.17381.1808-33.059434.60
2902005.12.07 08:32s/l1450.101.17381.17381.1808-33.059401.55
2912005.12.07 08:32buy1460.101.17401.17081.1778
2922005.12.07 12:39s/l1460.101.17081.17081.1778-32.009369.55
2932005.12.07 12:39buy1470.101.17061.16741.1744
2942005.12.08 08:58t/p1470.101.17441.16741.174437.659407.20
2952005.12.08 08:58buy1480.101.17461.17141.1784
2962005.12.08 10:10t/p1480.101.17841.17141.178438.009445.20
2972005.12.08 10:10buy1490.101.17871.17551.1825
2982005.12.08 16:28t/p1490.101.18251.17551.182538.009483.20
2992005.12.08 16:28buy1500.101.18271.17951.1865
3002005.12.09 01:43s/l1500.101.17951.17951.1865-32.359450.85
3012005.12.09 01:43buy1510.101.17971.17651.1835
3022005.12.09 16:08t/p1510.101.18351.17651.183538.009488.85
3032005.12.09 16:08buy1520.101.18391.18071.1877
3042005.12.12 00:00s/l1520.101.18071.18071.1877-32.359456.50
3052005.12.12 00:00buy1530.101.17911.17591.1829
3062005.12.12 02:42t/p1530.101.18291.17591.182938.009494.50
3072005.12.12 02:42buy1540.101.18311.17991.1869
3082005.12.12 09:43t/p1540.101.18691.17991.186938.009532.50
3092005.12.12 09:43buy1550.101.18711.18391.1909
3102005.12.12 13:53t/p1550.101.19091.18391.190938.009570.50
3112005.12.12 13:53buy1560.101.19151.18831.1953
3122005.12.12 14:22t/p1560.101.19531.18831.195338.009608.50
3132005.12.12 14:22buy1570.101.19581.19261.1996
3142005.12.13 09:47s/l1570.101.19261.19261.1996-32.359576.15
3152005.12.13 09:47buy1580.101.19281.18961.1966
3162005.12.13 20:17t/p1580.101.19661.18961.196638.009614.15
3172005.12.13 20:17buy1590.101.19691.19371.2007
3182005.12.13 21:27s/l1590.101.19371.19371.2007-32.009582.15
3192005.12.13 21:27buy1600.101.19371.19051.1975
3202005.12.14 02:32t/p1600.101.19751.19051.197536.959619.10
3212005.12.14 02:32buy1610.101.19771.19451.2015
3222005.12.14 03:15t/p1610.101.20151.19451.201538.009657.10
3232005.12.14 03:15buy1620.101.20181.19861.2056
3242005.12.14 08:13s/l1620.101.19861.19861.2056-32.009625.10
3252005.12.14 08:13buy1630.101.19881.19561.2026
3262005.12.14 16:00t/p1630.101.20261.19561.202638.009663.10
3272005.12.14 16:00buy1640.101.20321.20001.2070
3282005.12.14 19:53s/l1640.101.20001.20001.2070-32.009631.10
3292005.12.14 19:53buy1650.101.20011.19691.2039
3302005.12.15 00:45s/l1650.101.19691.19691.2039-32.359598.75
3312005.12.15 00:45buy1660.101.19701.19381.2008
3322005.12.15 02:18t/p1660.101.20081.19381.200838.009636.75
3332005.12.15 02:18buy1670.101.20171.19851.2055
3342005.12.15 04:17s/l1670.101.19851.19851.2055-32.009604.75
3352005.12.15 04:17buy1680.101.19871.19551.2025
3362005.12.15 10:42t/p1680.101.20251.19551.202538.009642.75
3372005.12.15 10:42buy1690.101.20331.20011.2071
3382005.12.15 14:15s/l1690.101.20011.20011.2071-32.009610.75
3392005.12.15 14:15buy1700.101.20031.19711.2041
3402005.12.15 16:08s/l1700.101.19711.19711.2041-32.009578.75
3412005.12.15 16:08buy1710.101.19721.19401.2010
3422005.12.15 16:17s/l1710.101.19401.19401.2010-32.009546.75
3432005.12.15 16:17buy1720.101.19411.19091.1979
3442005.12.15 17:11t/p1720.101.19791.19091.197938.009584.75
3452005.12.15 17:11buy1730.101.19811.19491.2019
3462005.12.16 01:20s/l1730.101.19491.19491.2019-32.359552.40
3472005.12.16 01:20buy1740.101.19501.19181.1988
3482005.12.16 09:02t/p1740.101.19881.19181.198838.009590.40
3492005.12.16 09:02buy1750.101.19911.19591.2029
3502005.12.19 00:00t/p1750.101.20291.19591.202937.659628.05
3512005.12.19 00:00buy1760.101.20311.19991.2069
3522005.12.19 13:30s/l1760.101.19991.19991.2069-32.009596.05
3532005.12.19 13:30buy1770.101.20001.19681.2038
3542005.12.20 05:38s/l1770.101.19681.19681.2038-32.359563.70
3552005.12.20 05:38buy1780.101.19691.19371.2007
3562005.12.20 14:53s/l1780.101.19371.19371.2007-32.009531.70
3572005.12.20 14:53buy1790.101.19391.19071.1977
3582005.12.20 16:01s/l1790.101.19071.19071.1977-32.009499.70
3592005.12.20 16:01buy1800.101.19011.18691.1939
3602005.12.20 17:46s/l1800.101.18691.18691.1939-32.009467.70
3612005.12.20 17:46buy1810.101.18711.18391.1909
3622005.12.21 09:06t/p1810.101.19091.18391.190936.959504.65
3632005.12.21 09:06buy1820.101.19111.18791.1949
3642005.12.21 09:35s/l1820.101.18791.18791.1949-32.009472.65
3652005.12.21 09:35buy1830.101.18811.18491.1919
3662005.12.21 15:08s/l1830.101.18491.18491.1919-32.009440.65
3672005.12.21 15:08buy1840.101.18481.18161.1886
3682005.12.21 15:38s/l1840.101.18161.18161.1886-32.009408.65
3692005.12.21 15:38buy1850.101.18181.17861.1856
3702005.12.22 15:08t/p1850.101.18561.17861.185637.659446.30
3712005.12.22 15:08buy1860.101.18581.18261.1896
3722005.12.22 16:34t/p1860.101.18961.18261.189638.009484.30
3732005.12.22 16:34buy1870.101.18981.18661.1936
3742005.12.22 17:00s/l1870.101.18661.18661.1936-32.009452.30
3752005.12.22 17:00buy1880.101.18681.18361.1906
3762005.12.23 14:30s/l1880.101.18361.18361.1906-32.359419.95
3772005.12.23 14:30buy1890.101.18381.18061.1876
3782005.12.23 16:33t/p1890.101.18761.18061.187638.009457.95
3792005.12.23 16:33buy1900.101.18801.18481.1918
3802005.12.23 17:48s/l1900.101.18481.18481.1918-32.009425.95
3812005.12.23 17:48buy1910.101.18501.18181.1888
3822005.12.28 09:10t/p1910.101.18881.18181.188836.259462.20
3832005.12.28 09:10buy1920.101.18921.18601.1930
3842005.12.28 10:09t/p1920.101.19301.18601.193038.009500.20
3852005.12.28 10:09buy1930.101.19321.19001.1970
3862005.12.28 11:13s/l1930.101.19001.19001.1970-32.009468.20
3872005.12.28 11:13buy1940.101.19021.18701.1940
3882005.12.28 18:54s/l1940.101.18701.18701.1940-32.009436.20
3892005.12.28 18:54buy1950.101.18691.18371.1907
3902005.12.28 19:08s/l1950.101.18371.18371.1907-32.009404.20
3912005.12.28 19:08buy1960.101.18321.18001.1870
3922005.12.29 09:21t/p1960.101.18701.18001.187037.659441.85
3932005.12.29 09:21buy1970.101.18731.18411.1911
3942005.12.29 11:20s/l1970.101.18411.18411.1911-32.009409.85
3952005.12.29 11:20buy1980.101.18431.18111.1881
3962005.12.30 06:21t/p1980.101.18811.18111.188137.659447.50
3972005.12.30 06:21buy1990.101.18831.18511.1921
3982005.12.30 10:56s/l1990.101.18511.18511.1921-32.009415.50
3992005.12.30 10:56buy2000.101.18461.18141.1884
4002005.12.30 14:30s/l2000.101.18141.18141.1884-32.009383.50
4012005.12.30 14:30buy2010.101.18141.17821.1852
4022005.12.30 16:16s/l2010.101.17821.17821.1852-32.009351.50
4032005.12.30 16:16buy2020.101.17831.17511.1821
4042005.12.30 18:23t/p2020.101.18211.17511.182138.009389.50
4052005.12.30 18:23buy2030.101.18281.17961.1866
4062006.01.03 08:00t/p2030.101.18661.17961.186637.309426.80
4072006.01.03 08:00buy2040.101.18831.18511.1921
4082006.01.03 16:40t/p2040.101.19211.18511.192138.009464.80
4092006.01.03 16:40buy2050.101.19231.18911.1961
4102006.01.03 17:18t/p2050.101.19611.18911.196138.009502.80
4112006.01.03 17:18buy2060.101.19631.19311.2001
4122006.01.03 21:02t/p2060.101.20011.19311.200138.009540.80
4132006.01.03 21:02buy2070.101.20111.19791.2049
4142006.01.04 02:45t/p2070.101.20491.19791.204936.959577.75
4152006.01.04 02:45buy2080.101.20511.20191.2089
4162006.01.04 11:38t/p2080.101.20891.20191.208938.009615.75
4172006.01.04 11:38buy2090.101.21001.20681.2138
4182006.01.04 11:40s/l2090.101.20681.20681.2138-32.009583.75
4192006.01.04 11:40buy2100.101.20641.20321.2102
4202006.01.04 14:37t/p2100.101.21021.20321.210238.009621.75
4212006.01.04 14:37buy2110.101.21041.20721.2142
4222006.01.04 16:47s/l2110.101.20721.20721.2142-32.009589.75
4232006.01.04 16:47buy2120.101.20741.20421.2112
4242006.01.04 19:23t/p2120.101.21121.20421.211238.009627.75
4252006.01.04 19:23buy2130.101.21161.20841.2154
4262006.01.05 09:48s/l2130.101.20841.20841.2154-32.359595.40
4272006.01.05 09:48buy2140.101.20861.20541.2124
4282006.01.05 09:48buy2150.101.20861.20541.2124
4292006.01.06 02:32t/p2140.101.21241.20541.212437.659633.05
4302006.01.06 02:32t/p2150.101.21241.20541.212437.659670.70
4312006.01.06 02:32buy2160.101.21261.20941.2164
4322006.01.06 03:31s/l2160.101.20941.20941.2164-32.009638.70
4332006.01.06 03:31buy2170.101.20961.20641.2134
4342006.01.06 15:32t/p2170.101.21341.20641.213438.009676.70
4352006.01.06 15:32buy2180.101.21391.21071.2177
4362006.01.06 15:32s/l2180.101.21071.21071.2177-32.009644.70
4372006.01.06 15:32buy2190.101.21031.20711.2141
4382006.01.06 15:48t/p2190.101.21411.20711.214138.009682.70
4392006.01.06 15:48buy2200.101.21561.21241.2194
4402006.01.06 15:48s/l2200.101.21241.21241.2194-32.009650.70
4412006.01.06 15:48buy2210.101.21231.20911.2161
4422006.01.06 15:53t/p2210.101.21611.20911.216138.009688.70
4432006.01.06 15:53buy2220.101.21821.21501.2220
4442006.01.06 15:53s/l2220.101.21501.21501.2220-32.009656.70
4452006.01.06 15:53buy2230.101.21511.21191.2189
4462006.01.09 09:26s/l2230.101.21191.21191.2189-32.359624.35
4472006.01.09 09:26buy2240.101.21201.20881.2158
4482006.01.09 09:26buy2250.101.21201.20881.2158
4492006.01.09 10:53s/l2240.101.20881.20881.2158-32.009592.35
4502006.01.09 10:53s/l2250.101.20881.20881.2158-32.009560.35
4512006.01.09 10:53buy2260.101.20901.20581.2128
4522006.01.09 18:15s/l2260.101.20581.20581.2128-32.009528.35
4532006.01.09 18:15buy2270.101.20601.20281.2098
4542006.01.10 12:12t/p2270.101.20981.20281.209837.659566.00
4552006.01.10 12:12buy2280.101.21001.20681.2138
4562006.01.10 15:01s/l2280.101.20681.20681.2138-32.009534.00
4572006.01.10 15:01buy2290.101.20691.20371.2107
4582006.01.11 16:33t/p2290.101.21071.20371.210736.959570.95
4592006.01.11 16:33buy2300.101.21091.20771.2147
4602006.01.12 03:39t/p2300.101.21471.20771.214737.659608.60
4612006.01.12 03:39buy2310.101.21501.21181.2188
4622006.01.12 15:10s/l2310.101.21181.21181.2188-32.009576.60
4632006.01.12 15:10buy2320.101.21141.20821.2152
4642006.01.12 15:56s/l2320.101.20821.20821.2152-32.009544.60
4652006.01.12 15:56buy2330.101.20841.20521.2122
4662006.01.12 16:09s/l2330.101.20521.20521.2122-32.009512.60
4672006.01.12 16:09buy2340.101.20461.20141.2084
4682006.01.12 16:28s/l2340.101.20141.20141.2084-32.009480.60
4692006.01.12 16:28buy2350.101.20161.19841.2054
4702006.01.13 08:19t/p2350.101.20541.19841.205437.659518.25
4712006.01.13 08:19buy2360.101.20571.20251.2095
4722006.01.13 18:26t/p2360.101.20951.20251.209538.009556.25
4732006.01.13 18:26buy2370.101.21011.20691.2139
4742006.01.13 19:44t/p2370.101.21391.20691.213938.009594.25
4752006.01.13 19:44buy2380.101.21411.21091.2179
4762006.01.16 15:18s/l2380.101.21091.21091.2179-32.359561.90
4772006.01.16 15:18buy2390.101.21101.20781.2148
4782006.01.17 02:56s/l2390.101.20781.20781.2148-32.359529.55
4792006.01.17 02:56buy2400.101.20781.20461.2116
4802006.01.17 07:41t/p2400.101.21161.20461.211638.009567.55
4812006.01.17 07:41buy2410.101.21191.20871.2157
4822006.01.17 13:18s/l2410.101.20871.20871.2157-32.009535.55
4832006.01.17 13:18buy2420.101.20891.20571.2127
4842006.01.17 13:43s/l2420.101.20571.20571.2127-32.009503.55
4852006.01.17 13:43buy2430.101.20591.20271.2097
4862006.01.17 22:20t/p2430.101.20971.20271.209738.009541.55
4872006.01.17 22:20buy2440.101.21021.20701.2140
4882006.01.18 10:50t/p2440.101.21401.20701.214036.959578.50
4892006.01.18 10:50buy2450.101.21471.21151.2185
4902006.01.18 11:25s/l2450.101.21151.21151.2185-32.009546.50
4912006.01.18 11:25buy2460.101.21161.20841.2154
4922006.01.18 16:35t/p2460.101.21541.20841.215438.009584.50
4932006.01.18 16:35buy2470.101.21581.21261.2196
4942006.01.18 16:35sell2480.101.21561.21881.2118
4952006.01.18 17:00s/l2470.101.21261.21261.2196-32.009552.50
4962006.01.18 17:13t/p2480.101.21181.21881.211838.009590.50
4972006.01.18 17:13buy2490.101.21071.20751.2145
4982006.01.18 18:45s/l2490.101.20751.20751.2145-32.009558.50
4992006.01.18 18:45buy2500.101.20771.20451.2115
5002006.01.18 23:40t/p2500.101.21151.20451.211538.009596.50
5012006.01.18 23:40buy2510.101.21181.20861.2156
5022006.01.19 02:54s/l2510.101.20861.20861.2156-32.359564.15
5032006.01.19 02:54buy2520.101.20881.20561.2126
5042006.01.19 15:38s/l2520.101.20561.20561.2126-32.009532.15
5052006.01.19 15:38buy2530.101.20581.20261.2096
5062006.01.19 17:08t/p2530.101.20961.20261.209638.009570.15
5072006.01.19 17:08buy2540.101.20981.20661.2136
5082006.01.20 08:13s/l2540.101.20661.20661.2136-32.359537.80
5092006.01.20 08:13buy2550.101.20681.20361.2106
5102006.01.20 16:18t/p2550.101.21061.20361.210638.009575.80
5112006.01.20 16:18buy2560.101.21081.20761.2146
5122006.01.20 17:40s/l2560.101.20761.20761.2146-32.009543.80
5132006.01.20 17:40buy2570.101.20781.20461.2116
5142006.01.20 20:41t/p2570.101.21161.20461.211638.009581.80
5152006.01.20 20:41buy2580.101.21181.20861.2156
5162006.01.23 01:33t/p2580.101.21561.20861.215637.659619.45
5172006.01.23 01:33buy2590.101.21601.21281.2198
5182006.01.23 02:40t/p2590.101.21981.21281.219838.009657.45
5192006.01.23 02:40buy2600.101.22011.21691.2239
5202006.01.23 02:41t/p2600.101.22391.21691.223938.009695.45
5212006.01.23 02:41buy2610.101.22421.22101.2280
5222006.01.23 12:36t/p2610.101.22801.22101.228038.009733.45
5232006.01.23 12:36buy2620.101.22821.22501.2320
5242006.01.24 01:37t/p2620.101.23201.22501.232037.659771.10
5252006.01.24 01:37buy2630.101.23261.22941.2364
5262006.01.24 02:00s/l2630.101.22941.22941.2364-32.009739.10
5272006.01.24 02:00buy2640.101.22921.22601.2330
5282006.01.24 15:58s/l2640.101.22601.22601.2330-32.009707.10
5292006.01.24 15:58buy2650.101.22611.22291.2299
5302006.01.24 19:43t/p2650.101.22991.22291.229938.009745.10
5312006.01.24 19:43buy2660.101.23011.22691.2339
5322006.01.24 21:23s/l2660.101.22691.22691.2339-32.009713.10
5332006.01.24 21:23buy2670.101.22711.22391.2309
5342006.01.25 11:17t/p2670.101.23091.22391.230936.959750.05
5352006.01.25 11:17buy2680.101.23111.22791.2349
5362006.01.25 15:33s/l2680.101.22791.22791.2349-32.009718.05
5372006.01.25 15:33buy2690.101.22751.22431.2313
5382006.01.25 17:45s/l2690.101.22431.22431.2313-32.009686.05
5392006.01.25 17:45buy2700.101.22451.22131.2283
5402006.01.25 17:45buy2710.101.22451.22131.2283
5412006.01.26 20:08s/l2700.101.22131.22131.2283-32.359653.70
5422006.01.26 20:08s/l2710.101.22131.22131.2283-32.359621.35
5432006.01.26 20:08buy2720.101.22111.21791.2249
5442006.01.27 13:03s/l2720.101.21791.21791.2249-32.359589.00
5452006.01.27 13:03buy2730.101.21811.21491.2219
5462006.01.27 15:31t/p2730.101.22191.21491.221938.009627.00
5472006.01.27 15:31buy2740.101.22221.21901.2260
5482006.01.27 15:31s/l2740.101.21901.21901.2260-32.009595.00
5492006.01.27 15:31buy2750.101.21921.21601.2230
5502006.01.27 15:43t/p2750.101.22301.21601.223038.009633.00
5512006.01.27 15:43buy2760.101.22381.22061.2276
5522006.01.27 17:00s/l2760.101.22061.22061.2276-32.009601.00
5532006.01.27 17:00buy2770.101.21961.21641.2234
5542006.01.27 17:27s/l2770.101.21641.21641.2234-32.009569.00
5552006.01.27 17:27buy2780.101.21661.21341.2204
5562006.01.27 17:52s/l2780.101.21341.21341.2204-32.009537.00
5572006.01.27 17:52buy2790.101.21361.21041.2174
5582006.01.27 20:15s/l2790.101.21041.21041.2174-32.009505.00
5592006.01.27 20:15buy2800.101.21061.20741.2144
5602006.01.30 10:52s/l2800.101.20741.20741.2144-32.359472.65
5612006.01.30 10:52buy2810.101.20761.20441.2114
5622006.01.31 10:04t/p2810.101.21141.20441.211437.659510.30
5632006.01.31 10:04buy2820.101.21161.20841.2154
5642006.01.31 18:53t/p2820.101.21541.20841.215438.009548.30
5652006.01.31 18:53buy2830.101.21561.21241.2194
5662006.01.31 18:53sell2840.101.21541.21861.2116
5672006.01.31 19:38s/l2840.101.21861.21861.2116-32.009516.30
5682006.01.31 21:33s/l2830.101.21241.21241.2194-32.009484.30
5692006.01.31 21:33buy2850.101.21201.20881.2158
5702006.01.31 22:00t/p2850.101.21581.20881.215838.009522.30
5712006.01.31 22:00buy2860.101.21601.21281.2198
5722006.02.01 11:23s/l2860.101.21281.21281.2198-33.059489.25
5732006.02.01 11:23buy2870.101.21301.20981.2168
5742006.02.01 13:08s/l2870.101.20981.20981.2168-32.009457.25
5752006.02.01 13:08buy2880.101.21001.20681.2138
5762006.02.01 19:37s/l2880.101.20681.20681.2138-32.009425.25
5772006.02.01 19:37buy2890.101.20691.20371.2107
5782006.02.02 07:48s/l2890.101.20371.20371.2107-32.359392.90
5792006.02.02 07:48buy2900.101.20321.20001.2070
5802006.02.02 12:09t/p2900.101.20701.20001.207038.009430.90
5812006.02.02 12:09buy2910.101.20721.20401.2110
5822006.02.03 03:12t/p2910.101.21101.20401.211037.659468.55
5832006.02.03 03:12buy2920.101.21141.20821.2152
5842006.02.03 09:06s/l2920.101.20821.20821.2152-32.009436.55
5852006.02.03 09:06buy2930.101.20831.20511.2121
5862006.02.03 15:33s/l2930.101.20511.20511.2121-32.009404.55
5872006.02.03 15:33buy2940.101.20431.20111.2081
5882006.02.03 15:33buy2950.101.20431.20111.2081
5892006.02.03 15:57s/l2940.101.20111.20111.2081-32.009372.55
5902006.02.03 15:57s/l2950.101.20111.20111.2081-32.009340.55
5912006.02.03 15:57buy2960.101.19971.19651.2035
5922006.02.06 00:00t/p2960.101.20351.19651.203537.659378.20
5932006.02.06 00:00buy2970.101.20371.20051.2075
5942006.02.06 09:22s/l2970.101.20051.20051.2075-32.009346.20
5952006.02.06 09:22buy2980.101.20071.19751.2045
5962006.02.06 13:27s/l2980.101.19751.19751.2045-32.009314.20
5972006.02.06 13:27buy2990.101.19771.19451.2015
5982006.02.06 19:19s/l2990.101.19451.19451.2015-32.009282.20
5992006.02.06 19:19buy3000.101.19471.19151.1985
6002006.02.07 09:50t/p3000.101.19851.19151.198537.659319.85
6012006.02.07 09:50buy3010.101.19951.19631.2033
6022006.02.07 14:23s/l3010.101.19631.19631.2033-32.009287.85
6032006.02.07 14:23buy3020.101.19651.19331.2003
6042006.02.08 18:08s/l3020.101.19331.19331.2003-33.059254.80
6052006.02.08 18:08buy3030.101.19351.19031.1973
6062006.02.09 02:51t/p3030.101.19731.19031.197337.659292.45
6072006.02.09 02:51buy3040.101.19751.19431.2013
6082006.02.10 15:57t/p3040.101.20131.19431.201337.659330.10
6092006.02.10 15:57buy3050.101.20151.19831.2053
6102006.02.10 17:23s/l3050.101.19831.19831.2053-32.009298.10
6112006.02.10 17:23buy3060.101.19841.19521.2022
6122006.02.10 17:33s/l3060.101.19521.19521.2022-32.009266.10
6132006.02.10 17:33buy3070.101.19501.19181.1988
6142006.02.10 17:52s/l3070.101.19181.19181.1988-32.009234.10
6152006.02.10 17:52buy3080.101.19171.18851.1955
6162006.02.13 11:28s/l3080.101.18851.18851.1955-32.359201.75
6172006.02.13 11:28buy3090.101.18861.18541.1924
6182006.02.14 08:19t/p3090.101.19241.18541.192437.659239.40
6192006.02.14 08:19buy3100.101.19261.18941.1964
6202006.02.14 14:03s/l3100.101.18941.18941.1964-32.009207.40
6212006.02.14 14:03buy3110.101.18961.18641.1934
6222006.02.14 15:37s/l3110.101.18641.18641.1934-32.009175.40
6232006.02.14 15:37buy3120.101.18641.18321.1902
6242006.02.14 18:29t/p3120.101.19021.18321.190238.009213.40
6252006.02.14 18:29buy3130.101.19041.18721.1942
6262006.02.15 16:07t/p3130.101.19421.18721.194236.959250.35
6272006.02.15 16:07buy3140.101.19451.19131.1983
6282006.02.15 17:03s/l3140.101.19131.19131.1983-32.009218.35
6292006.02.15 17:03buy3150.101.19151.18831.1953
6302006.02.15 17:15t/p3150.101.19531.18831.195338.009256.35
6312006.02.15 17:15buy3160.101.19571.19251.1995
6322006.02.15 17:25s/l3160.101.19251.19251.1995-32.009224.35
6332006.02.15 17:25buy3170.101.19261.18941.1964
6342006.02.15 17:25buy3180.101.19261.18941.1964
6352006.02.15 17:35s/l3170.101.18941.18941.1964-32.009192.35
6362006.02.15 17:35s/l3180.101.18941.18941.1964-32.009160.35
6372006.02.15 17:35buy3190.101.18931.18611.1931
6382006.02.16 13:05s/l3190.101.18611.18611.1931-32.359128.00
6392006.02.16 13:05buy3200.101.18631.18311.1901
6402006.02.16 22:57t/p3200.101.19011.18311.190138.009166.00
6412006.02.16 22:57buy3210.101.19031.18711.1941
6422006.02.17 11:04s/l3210.101.18711.18711.1941-32.359133.65
6432006.02.17 11:04buy3220.101.18721.18401.1910
6442006.02.17 17:12t/p3220.101.19101.18401.191038.009171.65
6452006.02.17 17:12buy3230.101.19131.18811.1951
6462006.02.17 19:22s/l3230.101.18811.18811.1951-32.009139.65
6472006.02.17 19:22buy3240.101.18831.18511.1921
6482006.02.17 20:08t/p3240.101.19211.18511.192138.009177.65
6492006.02.17 20:08buy3250.101.19271.18951.1965
6502006.02.20 04:21t/p3250.101.19651.18951.196537.659215.30
6512006.02.20 04:21buy3260.101.19731.19411.2011
6522006.02.20 10:36s/l3260.101.19411.19411.2011-32.009183.30
6532006.02.20 10:36buy3270.101.19421.19101.1980
6542006.02.21 09:26s/l3270.101.19101.19101.1980-32.359150.95
6552006.02.21 09:26buy3280.101.19121.18801.1950
6562006.02.22 12:28s/l3280.101.18801.18801.1950-33.059117.90
6572006.02.22 12:28buy3290.101.18801.18481.1918
6582006.02.22 19:43t/p3290.101.19181.18481.191838.009155.90
6592006.02.22 19:43buy3300.101.19211.18891.1959
6602006.02.23 12:56t/p3300.101.19591.18891.195937.659193.55
6612006.02.23 12:56buy3310.101.19701.19381.2008
6622006.02.23 16:33s/l3310.101.19381.19381.2008-32.009161.55
6632006.02.23 16:33buy3320.101.19401.19081.1978
6642006.02.23 16:57s/l3320.101.19081.19081.1978-32.009129.55
6652006.02.23 16:57buy3330.101.19101.18781.1948
6662006.02.24 17:37s/l3330.101.18781.18781.1948-32.359097.20
6672006.02.24 17:37buy3340.101.18801.18481.1918
6682006.02.27 01:19s/l3340.101.18481.18481.1918-32.359064.85
6692006.02.27 01:19buy3350.101.18501.18181.1888
6702006.02.28 12:43t/p3350.101.18881.18181.188837.659102.50
6712006.02.28 12:43buy3360.101.18901.18581.1928
6722006.02.28 17:30t/p3360.101.19281.18581.192838.009140.50
6732006.02.28 17:30buy3370.101.19301.18981.1968
6742006.03.01 16:23t/p3370.101.19681.18981.196836.959177.45
6752006.03.01 16:23buy3380.101.19701.19381.2008
6762006.03.01 17:09s/l3380.101.19381.19381.2008-32.009145.45
6772006.03.01 17:09buy3390.101.19401.19081.1978
6782006.03.01 18:41s/l3390.101.19081.19081.1978-32.009113.45
6792006.03.01 18:41buy3400.101.19101.18781.1948
6802006.03.02 15:43t/p3400.101.19481.18781.194837.659151.10
6812006.03.02 15:43buy3410.101.19501.19181.1988
6822006.03.02 17:09t/p3410.101.19881.19181.198838.009189.10
6832006.03.02 17:09buy3420.101.19901.19581.2028
6842006.03.02 21:24t/p3420.101.20281.19581.202838.009227.10
6852006.03.02 21:24buy3430.101.20301.19981.2068
6862006.03.03 17:07s/l3430.101.19981.19981.2068-32.359194.75
6872006.03.03 17:07buy3440.101.20001.19681.2038
6882006.03.03 22:05t/p3440.101.20381.19681.203838.009232.75
6892006.03.03 22:05buy3450.101.20401.20081.2078
6902006.03.06 01:29t/p3450.101.20781.20081.207837.659270.40
6912006.03.06 01:29buy3460.101.20801.20481.2118
6922006.03.06 11:20s/l3460.101.20481.20481.2118-32.009238.40
6932006.03.06 11:20buy3470.101.20491.20171.2087
6942006.03.06 14:44s/l3470.101.20171.20171.2087-32.009206.40
6952006.03.06 14:44buy3480.101.20181.19861.2056
6962006.03.07 02:46s/l3480.101.19861.19861.2056-32.359174.05
6972006.03.07 02:46buy3490.101.19881.19561.2026
6982006.03.07 06:57s/l3490.101.19561.19561.2026-32.009142.05
6992006.03.07 06:57buy3500.101.19571.19251.1995
7002006.03.07 11:20s/l3500.101.19251.19251.1995-32.009110.05
7012006.03.07 11:20buy3510.101.19271.18951.1965
7022006.03.07 15:21s/l3510.101.18951.18951.1965-32.009078.05
7032006.03.07 15:21buy3520.101.18971.18651.1935
7042006.03.08 12:05t/p3520.101.19351.18651.193536.959115.00
7052006.03.08 12:05buy3530.101.19371.19051.1975
7062006.03.08 15:57s/l3530.101.19051.19051.1975-32.009083.00
7072006.03.08 15:57buy3540.101.19071.18751.1945
7082006.03.09 07:00t/p3540.101.19451.18751.194537.659120.65
7092006.03.09 07:00buy3550.101.19471.19151.1985
7102006.03.09 08:17s/l3550.101.19151.19151.1985-32.009088.65
7112006.03.09 08:17buy3560.101.19171.18851.1955
7122006.03.10 15:48s/l3560.101.18851.18851.1955-32.359056.30
7132006.03.10 15:48buy3570.101.18871.18551.1925
7142006.03.13 02:20t/p3570.101.19251.18551.192537.659093.95
7152006.03.13 02:20buy3580.101.19271.18951.1965
7162006.03.13 09:38t/p3580.101.19651.18951.196538.009131.95
7172006.03.13 09:38buy3590.101.19671.19351.2005
7182006.03.13 10:58s/l3590.101.19351.19351.2005-32.009099.95
7192006.03.13 10:58buy3600.101.19371.19051.1975
7202006.03.14 02:41t/p3600.101.19751.19051.197537.659137.60
7212006.03.14 02:41buy3610.101.19771.19451.2015
7222006.03.14 13:08s/l3610.101.19451.19451.2015-32.009105.60
7232006.03.14 13:08buy3620.101.19471.19151.1985
7242006.03.14 16:54t/p3620.101.19851.19151.198538.009143.60
7252006.03.14 16:54buy3630.101.19881.19561.2026
7262006.03.14 18:56t/p3630.101.20261.19561.202638.009181.60
7272006.03.14 18:56buy3640.101.20291.19971.2067
7282006.03.15 21:09t/p3640.101.20671.19971.206736.959218.55
7292006.03.15 21:09buy3650.101.20691.20371.2107
7302006.03.16 09:12s/l3650.101.20371.20371.2107-32.359186.20
7312006.03.16 09:12buy3660.101.20391.20071.2077
7322006.03.16 11:49t/p3660.101.20771.20071.207738.009224.20
7332006.03.16 11:49buy3670.101.20791.20471.2117
7342006.03.16 15:39t/p3670.101.21171.20471.211738.009262.20
7352006.03.16 15:39buy3680.101.21191.20871.2157
7362006.03.16 17:08t/p3680.101.21571.20871.215738.009300.20
7372006.03.16 17:08buy3690.101.21591.21271.2197
7382006.03.17 15:50t/p3690.101.21971.21271.219737.659337.85
7392006.03.17 15:50buy3700.101.21991.21671.2237
7402006.03.17 16:50s/l3700.101.21671.21671.2237-32.009305.85
7412006.03.17 16:50buy3710.101.21691.21371.2207
7422006.03.21 02:29s/l3710.101.21371.21371.2207-32.709273.15
7432006.03.21 02:29buy3720.101.21381.21061.2176
7442006.03.21 16:47s/l3720.101.21061.21061.2176-32.009241.15
7452006.03.21 16:47buy3730.101.21071.20751.2145
7462006.03.21 19:00s/l3730.101.20751.20751.2145-32.009209.15
7472006.03.21 19:00buy3740.101.20771.20451.2115
7482006.03.23 15:44s/l3740.101.20451.20451.2115-33.409175.75
7492006.03.23 15:44buy3750.101.20471.20151.2085
7502006.03.23 17:20s/l3750.101.20151.20151.2085-32.009143.75
7512006.03.23 17:20buy3760.101.20171.19851.2055
7522006.03.23 17:28s/l3760.101.19851.19851.2055-32.009111.75
7532006.03.23 17:28buy3770.101.19871.19551.2025
7542006.03.23 21:22s/l3770.101.19551.19551.2025-32.009079.75
7552006.03.23 21:22buy3780.101.19571.19251.1995
7562006.03.24 17:01t/p3780.101.19951.19251.199537.659117.40
7572006.03.24 17:01buy3790.101.19971.19651.2035
7582006.03.24 18:49t/p3790.101.20351.19651.203538.009155.40
7592006.03.24 18:49buy3800.101.20371.20051.2075
7602006.03.27 18:27s/l3800.101.20051.20051.2075-32.359123.05
7612006.03.27 18:27buy3810.101.20071.19751.2045
7622006.03.28 10:01t/p3810.101.20451.19751.204537.659160.70
7632006.03.28 10:01buy3820.101.20471.20151.2085
7642006.03.28 14:04t/p3820.101.20851.20151.208538.009198.70
7652006.03.28 14:04buy3830.101.20871.20551.2125
7662006.03.28 17:32s/l3830.101.20551.20551.2125-32.009166.70
7672006.03.28 17:32buy3840.101.20571.20251.2095
7682006.03.28 21:22s/l3840.101.20251.20251.2095-32.009134.70
7692006.03.28 21:22buy3850.101.20271.19951.2065
7702006.03.28 21:57s/l3850.101.19951.19951.2065-32.009102.70
7712006.03.28 21:57buy3860.101.19971.19651.2035
7722006.03.29 18:22t/p3860.101.20351.19651.203536.959139.65
7732006.03.29 18:22buy3870.101.20371.20051.2075
7742006.03.30 06:37t/p3870.101.20751.20051.207537.659177.30
7752006.03.30 06:37buy3880.101.20781.20461.2116
7762006.03.30 16:30t/p3880.101.21161.20461.211638.009215.30
7772006.03.30 16:30buy3890.101.21191.20871.2157
7782006.03.30 21:21t/p3890.101.21571.20871.215738.009253.30
7792006.03.30 21:21buy3900.101.21591.21271.2197
7802006.03.31 09:41s/l3900.101.21271.21271.2197-32.359220.95
7812006.03.31 09:41buy3910.101.21291.20971.2167
7822006.03.31 12:03s/l3910.101.20971.20971.2167-32.009188.95
7832006.03.31 12:03buy3920.101.20981.20661.2136
7842006.03.31 18:41t/p3920.101.21361.20661.213638.009226.95
7852006.03.31 18:41buy3930.101.21381.21061.2176
7862006.04.03 02:51s/l3930.101.21061.21061.2176-32.359194.60
7872006.04.03 02:51buy3940.101.21081.20761.2146
7882006.04.03 07:01s/l3940.101.20761.20761.2146-32.009162.60
7892006.04.03 07:01buy3950.101.20781.20461.2116
7902006.04.03 08:43s/l3950.101.20461.20461.2116-32.009130.60
7912006.04.03 08:43buy3960.101.20481.20161.2086
7922006.04.03 18:27t/p3960.101.20861.20161.208638.009168.60
7932006.04.03 18:27buy3970.101.20881.20561.2126
7942006.04.03 19:15t/p3970.101.21261.20561.212638.009206.60
7952006.04.03 19:15buy3980.101.21281.20961.2166
7962006.04.03 23:59close at stop3980.101.21401.20961.216612.009218.60