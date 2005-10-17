|Symbole
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Periode
|1 Heure (H1) 2005.10.17 00:00 - 2006.04.04 00:00 (2005.10.17 - 2006.04.04)
|Modele
|Chaque tick (basé sur tous les moindres relevés disponibles apres interpolation fractale de chaque tick)
|Parametres
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=0.1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false;
|Bars en test
|3793
|Ticks modelés
|419878
|Qualité du modelage
|59.26%
|Dépot initial
|10000.00
|Profit total net
|-781.40
|Profit brut
|6481.65
|Perte brute
|-7263.05
|Facteur de profit
|0.89
|Rémunération espérée
|-1.96
|Chute absolue
|943.70
|Chute maximal (%)
|981.70 (9.8%)
|Total des Trades
|398
|Positions SHORT (vente) gagnées %
|6 (33.33%)
|Positions LONG (achat) gagnées %
|392 (43.37%)
|Profits des Trades (% du total)
|172 (43.22%)
|Pertes des Trades (% du total)
|226 (56.78%)
|Le plus large
|gains par Trade
|38.00
|pertes par Trade
|-33.40
|Average (moyenne)
|gains par Trade
|37.68
|pertes par Trade
|-32.14
|Maximum
|gains consecutifs (profit en $)
|7 (264.25)
|pertes consecutives (perte en $)
|8 (-258.10)
|Maximal
|Gains consecutifs (coups gagnants)
|264.25 (7)
|Pertes consecutives (coups perdants)
|-258.10 (8)
|Average (moyenne)
|gains consecutifs
|2
|Pertes consecutives
|2
|#
|Date exécution
|Transaction
|Ordre
|Lots
|Prix
|S/L (Stop/Perte)
|T/P (Prendre/profit)
|Profit
|Balance
|1
|2005.10.17 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.2078
|1.2046
|1.2116
|2
|2005.10.17 02:15
|t/p
|1
|0.10
|1.2116
|1.2046
|1.2116
|38.00
|10038.00
|3
|2005.10.17 02:15
|buy
|2
|0.10
|1.2121
|1.2089
|1.2159
|4
|2005.10.17 02:15
|s/l
|2
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2159
|-32.00
|10006.00
|5
|2005.10.17 02:15
|buy
|3
|0.10
|1.2090
|1.2058
|1.2128
|6
|2005.10.17 10:52
|s/l
|3
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2128
|-32.00
|9974.00
|7
|2005.10.17 10:52
|buy
|4
|0.10
|1.2056
|1.2024
|1.2094
|8
|2005.10.17 12:11
|s/l
|4
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.2094
|-32.00
|9942.00
|9
|2005.10.17 12:11
|buy
|5
|0.10
|1.2026
|1.1994
|1.2064
|10
|2005.10.18 01:54
|s/l
|5
|0.10
|1.1994
|1.1994
|1.2064
|-32.35
|9909.65
|11
|2005.10.18 01:54
|buy
|6
|0.10
|1.1994
|1.1962
|1.2032
|12
|2005.10.18 10:03
|s/l
|6
|0.10
|1.1962
|1.1962
|1.2032
|-32.00
|9877.65
|13
|2005.10.18 10:03
|buy
|7
|0.10
|1.1964
|1.1932
|1.2002
|14
|2005.10.18 12:26
|s/l
|7
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.2002
|-32.00
|9845.65
|15
|2005.10.18 12:26
|buy
|8
|0.10
|1.1934
|1.1902
|1.1972
|16
|2005.10.19 08:35
|s/l
|8
|0.10
|1.1902
|1.1902
|1.1972
|-33.05
|9812.60
|17
|2005.10.19 08:35
|buy
|9
|0.10
|1.1897
|1.1865
|1.1935
|18
|2005.10.19 11:08
|t/p
|9
|0.10
|1.1935
|1.1865
|1.1935
|38.00
|9850.60
|19
|2005.10.19 11:08
|buy
|10
|0.10
|1.1938
|1.1906
|1.1976
|20
|2005.10.19 16:52
|t/p
|10
|0.10
|1.1976
|1.1906
|1.1976
|38.00
|9888.60
|21
|2005.10.19 16:52
|buy
|11
|0.10
|1.1978
|1.1946
|1.2016
|22
|2005.10.20 11:10
|s/l
|11
|0.10
|1.1946
|1.1946
|1.2016
|-32.35
|9856.25
|23
|2005.10.20 11:10
|buy
|12
|0.10
|1.1948
|1.1916
|1.1986
|24
|2005.10.20 16:31
|t/p
|12
|0.10
|1.1986
|1.1916
|1.1986
|38.00
|9894.25
|25
|2005.10.20 16:31
|buy
|13
|0.10
|1.1988
|1.1956
|1.2026
|26
|2005.10.20 16:31
|sell
|14
|0.10
|1.1986
|1.2018
|1.1948
|27
|2005.10.20 21:29
|s/l
|14
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1948
|-32.00
|9862.25
|28
|2005.10.21 01:48
|t/p
|13
|0.10
|1.2026
|1.1956
|1.2026
|37.65
|9899.90
|29
|2005.10.21 01:48
|buy
|15
|0.10
|1.2030
|1.1998
|1.2068
|30
|2005.10.21 02:18
|t/p
|15
|0.10
|1.2068
|1.1998
|1.2068
|38.00
|9937.90
|31
|2005.10.21 02:18
|buy
|16
|0.10
|1.2070
|1.2038
|1.2108
|32
|2005.10.21 04:25
|s/l
|16
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2108
|-32.00
|9905.90
|33
|2005.10.21 04:25
|buy
|17
|0.10
|1.2033
|1.2001
|1.2071
|34
|2005.10.21 13:55
|s/l
|17
|0.10
|1.2001
|1.2001
|1.2071
|-32.00
|9873.90
|35
|2005.10.21 13:55
|buy
|18
|0.10
|1.2002
|1.1970
|1.2040
|36
|2005.10.21 13:55
|buy
|19
|0.10
|1.2002
|1.1970
|1.2040
|37
|2005.10.21 15:45
|t/p
|18
|0.10
|1.2040
|1.1970
|1.2040
|38.00
|9911.90
|38
|2005.10.21 15:45
|t/p
|19
|0.10
|1.2040
|1.1970
|1.2040
|38.00
|9949.90
|39
|2005.10.21 15:45
|buy
|20
|0.10
|1.2042
|1.2010
|1.2080
|40
|2005.10.21 16:46
|s/l
|20
|0.10
|1.2010
|1.2010
|1.2080
|-32.00
|9917.90
|41
|2005.10.21 16:46
|buy
|21
|0.10
|1.2011
|1.1979
|1.2049
|42
|2005.10.21 17:21
|s/l
|21
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.2049
|-32.00
|9885.90
|43
|2005.10.21 17:21
|buy
|22
|0.10
|1.1981
|1.1949
|1.2019
|44
|2005.10.21 18:18
|s/l
|22
|0.10
|1.1949
|1.1949
|1.2019
|-32.00
|9853.90
|45
|2005.10.21 18:18
|buy
|23
|0.10
|1.1951
|1.1919
|1.1989
|46
|2005.10.21 18:18
|buy
|24
|0.10
|1.1951
|1.1919
|1.1989
|47
|2005.10.24 17:45
|t/p
|23
|0.10
|1.1989
|1.1919
|1.1989
|37.65
|9891.55
|48
|2005.10.24 17:45
|t/p
|24
|0.10
|1.1989
|1.1919
|1.1989
|37.65
|9929.20
|49
|2005.10.24 17:45
|buy
|25
|0.10
|1.1991
|1.1959
|1.2029
|50
|2005.10.24 17:45
|sell
|26
|0.10
|1.1989
|1.2021
|1.1951
|51
|2005.10.24 18:08
|s/l
|26
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.1951
|-32.00
|9897.20
|52
|2005.10.24 19:12
|s/l
|25
|0.10
|1.1959
|1.1959
|1.2029
|-32.00
|9865.20
|53
|2005.10.24 19:12
|buy
|27
|0.10
|1.1961
|1.1929
|1.1999
|54
|2005.10.25 10:16
|t/p
|27
|0.10
|1.1999
|1.1929
|1.1999
|37.65
|9902.85
|55
|2005.10.25 10:16
|buy
|28
|0.10
|1.2002
|1.1970
|1.2040
|56
|2005.10.25 12:50
|t/p
|28
|0.10
|1.2040
|1.1970
|1.2040
|38.00
|9940.85
|57
|2005.10.25 12:50
|buy
|29
|0.10
|1.2044
|1.2012
|1.2082
|58
|2005.10.25 14:19
|s/l
|29
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.2082
|-32.00
|9908.85
|59
|2005.10.25 14:19
|buy
|30
|0.10
|1.2014
|1.1982
|1.2052
|60
|2005.10.25 14:58
|t/p
|30
|0.10
|1.2052
|1.1982
|1.2052
|38.00
|9946.85
|61
|2005.10.25 14:58
|buy
|31
|0.10
|1.2064
|1.2032
|1.2102
|62
|2005.10.25 16:27
|t/p
|31
|0.10
|1.2102
|1.2032
|1.2102
|38.00
|9984.85
|63
|2005.10.25 16:27
|buy
|32
|0.10
|1.2115
|1.2083
|1.2153
|64
|2005.10.26 09:21
|s/l
|32
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.2153
|-33.05
|9951.80
|65
|2005.10.26 09:21
|buy
|33
|0.10
|1.2084
|1.2052
|1.2122
|66
|2005.10.26 14:18
|s/l
|33
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2122
|-32.00
|9919.80
|67
|2005.10.26 14:18
|buy
|34
|0.10
|1.2054
|1.2022
|1.2092
|68
|2005.10.26 16:02
|t/p
|34
|0.10
|1.2092
|1.2022
|1.2092
|38.00
|9957.80
|69
|2005.10.26 16:02
|buy
|35
|0.10
|1.2094
|1.2062
|1.2132
|70
|2005.10.26 18:18
|s/l
|35
|0.10
|1.2062
|1.2062
|1.2132
|-32.00
|9925.80
|71
|2005.10.26 18:18
|buy
|36
|0.10
|1.2063
|1.2031
|1.2101
|72
|2005.10.27 05:02
|t/p
|36
|0.10
|1.2101
|1.2031
|1.2101
|37.65
|9963.45
|73
|2005.10.27 05:02
|buy
|37
|0.10
|1.2103
|1.2071
|1.2141
|74
|2005.10.27 10:07
|t/p
|37
|0.10
|1.2141
|1.2071
|1.2141
|38.00
|10001.45
|75
|2005.10.27 10:07
|buy
|38
|0.10
|1.2143
|1.2111
|1.2181
|76
|2005.10.28 14:49
|s/l
|38
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2181
|-32.35
|9969.10
|77
|2005.10.28 14:49
|buy
|39
|0.10
|1.2107
|1.2075
|1.2145
|78
|2005.10.28 18:21
|s/l
|39
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2145
|-32.00
|9937.10
|79
|2005.10.28 18:21
|buy
|40
|0.10
|1.2077
|1.2045
|1.2115
|80
|2005.10.31 01:20
|s/l
|40
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2115
|-32.35
|9904.75
|81
|2005.10.31 01:20
|buy
|41
|0.10
|1.2046
|1.2014
|1.2084
|82
|2005.10.31 09:34
|t/p
|41
|0.10
|1.2084
|1.2014
|1.2084
|38.00
|9942.75
|83
|2005.10.31 09:34
|buy
|42
|0.10
|1.2088
|1.2056
|1.2126
|84
|2005.10.31 11:33
|s/l
|42
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2126
|-32.00
|9910.75
|85
|2005.10.31 11:33
|buy
|43
|0.10
|1.2058
|1.2026
|1.2096
|86
|2005.10.31 13:32
|s/l
|43
|0.10
|1.2026
|1.2026
|1.2096
|-32.00
|9878.75
|87
|2005.10.31 13:32
|buy
|44
|0.10
|1.2027
|1.1995
|1.2065
|88
|2005.10.31 16:00
|s/l
|44
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.2065
|-32.00
|9846.75
|89
|2005.10.31 16:00
|buy
|45
|0.10
|1.1989
|1.1957
|1.2027
|90
|2005.11.01 23:21
|t/p
|45
|0.10
|1.2027
|1.1957
|1.2027
|37.65
|9884.40
|91
|2005.11.01 23:21
|buy
|46
|0.10
|1.2030
|1.1998
|1.2068
|92
|2005.11.02 12:06
|s/l
|46
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2068
|-33.05
|9851.35
|93
|2005.11.02 12:06
|buy
|47
|0.10
|1.2000
|1.1968
|1.2038
|94
|2005.11.02 15:45
|t/p
|47
|0.10
|1.2038
|1.1968
|1.2038
|38.00
|9889.35
|95
|2005.11.02 15:45
|buy
|48
|0.10
|1.2043
|1.2011
|1.2081
|96
|2005.11.02 18:33
|t/p
|48
|0.10
|1.2081
|1.2011
|1.2081
|38.00
|9927.35
|97
|2005.11.02 18:33
|buy
|49
|0.10
|1.2084
|1.2052
|1.2122
|98
|2005.11.03 08:41
|s/l
|49
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2122
|-32.35
|9895.00
|99
|2005.11.03 08:41
|buy
|50
|0.10
|1.2054
|1.2022
|1.2092
|100
|2005.11.03 14:35
|s/l
|50
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.2092
|-32.00
|9863.00
|101
|2005.11.03 14:35
|buy
|51
|0.10
|1.2023
|1.1991
|1.2061
|102
|2005.11.03 15:03
|s/l
|51
|0.10
|1.1991
|1.1991
|1.2061
|-32.00
|9831.00
|103
|2005.11.03 15:03
|buy
|52
|0.10
|1.1993
|1.1961
|1.2031
|104
|2005.11.03 18:02
|s/l
|52
|0.10
|1.1961
|1.1961
|1.2031
|-32.00
|9799.00
|105
|2005.11.03 18:02
|buy
|53
|0.10
|1.1963
|1.1931
|1.2001
|106
|2005.11.04 06:05
|s/l
|53
|0.10
|1.1931
|1.1931
|1.2001
|-32.35
|9766.65
|107
|2005.11.04 06:05
|buy
|54
|0.10
|1.1933
|1.1901
|1.1971
|108
|2005.11.04 14:49
|t/p
|54
|0.10
|1.1971
|1.1901
|1.1971
|38.00
|9804.65
|109
|2005.11.04 14:49
|buy
|55
|0.10
|1.1978
|1.1946
|1.2016
|110
|2005.11.04 15:25
|s/l
|55
|0.10
|1.1946
|1.1946
|1.2016
|-32.00
|9772.65
|111
|2005.11.04 15:25
|buy
|56
|0.10
|1.1939
|1.1907
|1.1977
|112
|2005.11.04 16:01
|s/l
|56
|0.10
|1.1907
|1.1907
|1.1977
|-32.00
|9740.65
|113
|2005.11.04 16:01
|buy
|57
|0.10
|1.1909
|1.1877
|1.1947
|114
|2005.11.04 16:27
|s/l
|57
|0.10
|1.1877
|1.1877
|1.1947
|-32.00
|9708.65
|115
|2005.11.04 16:27
|buy
|58
|0.10
|1.1872
|1.1840
|1.1910
|116
|2005.11.04 16:32
|s/l
|58
|0.10
|1.1840
|1.1840
|1.1910
|-32.00
|9676.65
|117
|2005.11.04 16:32
|buy
|59
|0.10
|1.1842
|1.1810
|1.1880
|118
|2005.11.04 16:56
|s/l
|59
|0.10
|1.1810
|1.1810
|1.1880
|-32.00
|9644.65
|119
|2005.11.04 16:56
|buy
|60
|0.10
|1.1812
|1.1780
|1.1850
|120
|2005.11.07 08:44
|s/l
|60
|0.10
|1.1780
|1.1780
|1.1850
|-32.35
|9612.30
|121
|2005.11.07 08:44
|buy
|61
|0.10
|1.1782
|1.1750
|1.1820
|122
|2005.11.07 10:05
|t/p
|61
|0.10
|1.1820
|1.1750
|1.1820
|38.00
|9650.30
|123
|2005.11.07 10:05
|buy
|62
|0.10
|1.1822
|1.1790
|1.1860
|124
|2005.11.07 14:53
|s/l
|62
|0.10
|1.1790
|1.1790
|1.1860
|-32.00
|9618.30
|125
|2005.11.07 14:53
|buy
|63
|0.10
|1.1792
|1.1760
|1.1830
|126
|2005.11.08 01:51
|s/l
|63
|0.10
|1.1760
|1.1760
|1.1830
|-32.35
|9585.95
|127
|2005.11.08 01:51
|buy
|64
|0.10
|1.1753
|1.1721
|1.1791
|128
|2005.11.08 02:17
|s/l
|64
|0.10
|1.1721
|1.1721
|1.1791
|-32.00
|9553.95
|129
|2005.11.08 02:17
|buy
|65
|0.10
|1.1711
|1.1679
|1.1749
|130
|2005.11.08 15:01
|t/p
|65
|0.10
|1.1749
|1.1679
|1.1749
|38.00
|9591.95
|131
|2005.11.08 15:01
|buy
|66
|0.10
|1.1752
|1.1720
|1.1790
|132
|2005.11.08 19:49
|t/p
|66
|0.10
|1.1790
|1.1720
|1.1790
|38.00
|9629.95
|133
|2005.11.08 19:49
|buy
|67
|0.10
|1.1792
|1.1760
|1.1830
|134
|2005.11.09 01:14
|s/l
|67
|0.10
|1.1760
|1.1760
|1.1830
|-33.05
|9596.90
|135
|2005.11.09 01:14
|buy
|68
|0.10
|1.1762
|1.1730
|1.1800
|136
|2005.11.09 12:32
|s/l
|68
|0.10
|1.1730
|1.1730
|1.1800
|-32.00
|9564.90
|137
|2005.11.09 12:32
|buy
|69
|0.10
|1.1732
|1.1700
|1.1770
|138
|2005.11.09 14:57
|t/p
|69
|0.10
|1.1770
|1.1700
|1.1770
|38.00
|9602.90
|139
|2005.11.09 14:57
|buy
|70
|0.10
|1.1772
|1.1740
|1.1810
|140
|2005.11.09 15:30
|s/l
|70
|0.10
|1.1740
|1.1740
|1.1810
|-32.00
|9570.90
|141
|2005.11.09 15:30
|buy
|71
|0.10
|1.1724
|1.1692
|1.1762
|142
|2005.11.09 19:24
|t/p
|71
|0.10
|1.1762
|1.1692
|1.1762
|38.00
|9608.90
|143
|2005.11.09 19:24
|buy
|72
|0.10
|1.1768
|1.1736
|1.1806
|144
|2005.11.10 15:08
|s/l
|72
|0.10
|1.1736
|1.1736
|1.1806
|-32.35
|9576.55
|145
|2005.11.10 15:08
|buy
|73
|0.10
|1.1738
|1.1706
|1.1776
|146
|2005.11.10 20:55
|s/l
|73
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1776
|-32.00
|9544.55
|147
|2005.11.10 20:55
|buy
|74
|0.10
|1.1708
|1.1676
|1.1746
|148
|2005.11.10 20:58
|s/l
|74
|0.10
|1.1676
|1.1676
|1.1746
|-32.00
|9512.55
|149
|2005.11.10 20:58
|buy
|75
|0.10
|1.1677
|1.1645
|1.1715
|150
|2005.11.11 21:42
|t/p
|75
|0.10
|1.1715
|1.1645
|1.1715
|37.65
|9550.20
|151
|2005.11.11 21:42
|buy
|76
|0.10
|1.1717
|1.1685
|1.1755
|152
|2005.11.14 05:07
|t/p
|76
|0.10
|1.1755
|1.1685
|1.1755
|37.65
|9587.85
|153
|2005.11.14 05:07
|buy
|77
|0.10
|1.1757
|1.1725
|1.1795
|154
|2005.11.14 13:09
|s/l
|77
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1795
|-32.00
|9555.85
|155
|2005.11.14 13:09
|buy
|78
|0.10
|1.1727
|1.1695
|1.1765
|156
|2005.11.14 14:21
|s/l
|78
|0.10
|1.1695
|1.1695
|1.1765
|-32.00
|9523.85
|157
|2005.11.14 14:21
|buy
|79
|0.10
|1.1697
|1.1665
|1.1735
|158
|2005.11.14 17:44
|s/l
|79
|0.10
|1.1665
|1.1665
|1.1735
|-32.00
|9491.85
|159
|2005.11.14 17:44
|buy
|80
|0.10
|1.1667
|1.1635
|1.1705
|160
|2005.11.14 19:24
|t/p
|80
|0.10
|1.1705
|1.1635
|1.1705
|38.00
|9529.85
|161
|2005.11.14 19:24
|buy
|81
|0.10
|1.1707
|1.1675
|1.1745
|162
|2005.11.15 11:28
|s/l
|81
|0.10
|1.1675
|1.1675
|1.1745
|-32.35
|9497.50
|163
|2005.11.15 11:28
|buy
|82
|0.10
|1.1677
|1.1645
|1.1715
|164
|2005.11.15 13:10
|s/l
|82
|0.10
|1.1645
|1.1645
|1.1715
|-32.00
|9465.50
|165
|2005.11.15 13:10
|buy
|83
|0.10
|1.1647
|1.1615
|1.1685
|166
|2005.11.15 14:52
|t/p
|83
|0.10
|1.1685
|1.1615
|1.1685
|38.00
|9503.50
|167
|2005.11.15 14:52
|buy
|84
|0.10
|1.1688
|1.1656
|1.1726
|168
|2005.11.15 16:14
|s/l
|84
|0.10
|1.1656
|1.1656
|1.1726
|-32.00
|9471.50
|169
|2005.11.15 16:14
|buy
|85
|0.10
|1.1658
|1.1626
|1.1696
|170
|2005.11.15 16:26
|t/p
|85
|0.10
|1.1696
|1.1626
|1.1696
|38.00
|9509.50
|171
|2005.11.15 16:26
|buy
|86
|0.10
|1.1700
|1.1668
|1.1738
|172
|2005.11.15 16:26
|sell
|87
|0.10
|1.1698
|1.1730
|1.1660
|173
|2005.11.15 16:56
|s/l
|86
|0.10
|1.1668
|1.1668
|1.1738
|-32.00
|9477.50
|174
|2005.11.16 01:02
|s/l
|87
|0.10
|1.1730
|1.1730
|1.1660
|-31.55
|9445.95
|175
|2005.11.16 01:02
|buy
|88
|0.10
|1.1731
|1.1699
|1.1769
|176
|2005.11.16 12:00
|s/l
|88
|0.10
|1.1699
|1.1699
|1.1769
|-32.00
|9413.95
|177
|2005.11.16 12:00
|buy
|89
|0.10
|1.1681
|1.1649
|1.1719
|178
|2005.11.16 16:03
|s/l
|89
|0.10
|1.1649
|1.1649
|1.1719
|-32.00
|9381.95
|179
|2005.11.16 16:03
|buy
|90
|0.10
|1.1649
|1.1617
|1.1687
|180
|2005.11.16 18:15
|t/p
|90
|0.10
|1.1687
|1.1617
|1.1687
|38.00
|9419.95
|181
|2005.11.16 18:15
|buy
|91
|0.10
|1.1689
|1.1657
|1.1727
|182
|2005.11.17 09:00
|s/l
|91
|0.10
|1.1657
|1.1657
|1.1727
|-32.35
|9387.60
|183
|2005.11.17 09:00
|buy
|92
|0.10
|1.1656
|1.1624
|1.1694
|184
|2005.11.17 10:06
|t/p
|92
|0.10
|1.1694
|1.1624
|1.1694
|38.00
|9425.60
|185
|2005.11.17 10:06
|buy
|93
|0.10
|1.1696
|1.1664
|1.1734
|186
|2005.11.17 20:00
|t/p
|93
|0.10
|1.1734
|1.1664
|1.1734
|38.00
|9463.60
|187
|2005.11.17 20:00
|buy
|94
|0.10
|1.1745
|1.1713
|1.1783
|188
|2005.11.18 09:59
|s/l
|94
|0.10
|1.1713
|1.1713
|1.1783
|-32.35
|9431.25
|189
|2005.11.18 09:59
|buy
|95
|0.10
|1.1714
|1.1682
|1.1752
|190
|2005.11.18 10:03
|s/l
|95
|0.10
|1.1682
|1.1682
|1.1752
|-32.00
|9399.25
|191
|2005.11.18 10:03
|buy
|96
|0.10
|1.1684
|1.1652
|1.1722
|192
|2005.11.18 15:03
|t/p
|96
|0.10
|1.1722
|1.1652
|1.1722
|38.00
|9437.25
|193
|2005.11.18 15:03
|buy
|97
|0.10
|1.1728
|1.1696
|1.1766
|194
|2005.11.18 15:03
|s/l
|97
|0.10
|1.1696
|1.1696
|1.1766
|-32.00
|9405.25
|195
|2005.11.18 15:03
|buy
|98
|0.10
|1.1698
|1.1666
|1.1736
|196
|2005.11.18 16:00
|t/p
|98
|0.10
|1.1736
|1.1666
|1.1736
|38.00
|9443.25
|197
|2005.11.18 16:00
|buy
|99
|0.10
|1.1741
|1.1709
|1.1779
|198
|2005.11.18 17:01
|s/l
|99
|0.10
|1.1709
|1.1709
|1.1779
|-32.00
|9411.25
|199
|2005.11.18 17:01
|buy
|100
|0.10
|1.1711
|1.1679
|1.1749
|200
|2005.11.18 17:33
|t/p
|100
|0.10
|1.1749
|1.1679
|1.1749
|38.00
|9449.25
|201
|2005.11.18 17:33
|buy
|101
|0.10
|1.1752
|1.1720
|1.1790
|202
|2005.11.18 17:59
|s/l
|101
|0.10
|1.1720
|1.1720
|1.1790
|-32.00
|9417.25
|203
|2005.11.18 17:59
|buy
|102
|0.10
|1.1710
|1.1678
|1.1748
|204
|2005.11.18 18:03
|t/p
|102
|0.10
|1.1748
|1.1678
|1.1748
|38.00
|9455.25
|205
|2005.11.18 18:03
|buy
|103
|0.10
|1.1752
|1.1720
|1.1790
|206
|2005.11.21 09:20
|t/p
|103
|0.10
|1.1790
|1.1720
|1.1790
|37.65
|9492.90
|207
|2005.11.21 09:20
|buy
|104
|0.10
|1.1799
|1.1767
|1.1837
|208
|2005.11.21 16:10
|s/l
|104
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1837
|-32.00
|9460.90
|209
|2005.11.21 16:10
|buy
|105
|0.10
|1.1750
|1.1718
|1.1788
|210
|2005.11.21 16:14
|t/p
|105
|0.10
|1.1788
|1.1718
|1.1788
|38.00
|9498.90
|211
|2005.11.21 16:14
|buy
|106
|0.10
|1.1790
|1.1758
|1.1828
|212
|2005.11.21 16:14
|s/l
|106
|0.10
|1.1758
|1.1758
|1.1828
|-32.00
|9466.90
|213
|2005.11.21 16:14
|buy
|107
|0.10
|1.1759
|1.1727
|1.1797
|214
|2005.11.21 17:17
|s/l
|107
|0.10
|1.1727
|1.1727
|1.1797
|-32.00
|9434.90
|215
|2005.11.21 17:17
|buy
|108
|0.10
|1.1728
|1.1696
|1.1766
|216
|2005.11.22 10:35
|s/l
|108
|0.10
|1.1696
|1.1696
|1.1766
|-32.35
|9402.55
|217
|2005.11.22 10:35
|buy
|109
|0.10
|1.1694
|1.1662
|1.1732
|218
|2005.11.22 16:48
|t/p
|109
|0.10
|1.1732
|1.1662
|1.1732
|38.00
|9440.55
|219
|2005.11.22 16:48
|buy
|110
|0.10
|1.1738
|1.1706
|1.1776
|220
|2005.11.22 20:08
|t/p
|110
|0.10
|1.1776
|1.1706
|1.1776
|38.00
|9478.55
|221
|2005.11.22 20:08
|buy
|111
|0.10
|1.1778
|1.1746
|1.1816
|222
|2005.11.22 20:24
|t/p
|111
|0.10
|1.1816
|1.1746
|1.1816
|38.00
|9516.55
|223
|2005.11.22 20:24
|buy
|112
|0.10
|1.1818
|1.1786
|1.1856
|224
|2005.11.23 01:43
|s/l
|112
|0.10
|1.1786
|1.1786
|1.1856
|-33.05
|9483.50
|225
|2005.11.23 01:43
|buy
|113
|0.10
|1.1787
|1.1755
|1.1825
|226
|2005.11.23 06:59
|t/p
|113
|0.10
|1.1825
|1.1755
|1.1825
|38.00
|9521.50
|227
|2005.11.23 06:59
|buy
|114
|0.10
|1.1827
|1.1795
|1.1865
|228
|2005.11.23 10:27
|s/l
|114
|0.10
|1.1795
|1.1795
|1.1865
|-32.00
|9489.50
|229
|2005.11.23 10:27
|buy
|115
|0.10
|1.1797
|1.1765
|1.1835
|230
|2005.11.23 12:24
|s/l
|115
|0.10
|1.1765
|1.1765
|1.1835
|-32.00
|9457.50
|231
|2005.11.23 12:24
|buy
|116
|0.10
|1.1765
|1.1733
|1.1803
|232
|2005.11.23 14:49
|t/p
|116
|0.10
|1.1803
|1.1733
|1.1803
|38.00
|9495.50
|233
|2005.11.23 14:49
|buy
|117
|0.10
|1.1805
|1.1773
|1.1843
|234
|2005.11.24 18:07
|s/l
|117
|0.10
|1.1773
|1.1773
|1.1843
|-32.35
|9463.15
|235
|2005.11.24 18:07
|buy
|118
|0.10
|1.1774
|1.1742
|1.1812
|236
|2005.11.25 10:40
|s/l
|118
|0.10
|1.1742
|1.1742
|1.1812
|-32.35
|9430.80
|237
|2005.11.25 10:40
|buy
|119
|0.10
|1.1744
|1.1712
|1.1782
|238
|2005.11.25 18:29
|s/l
|119
|0.10
|1.1712
|1.1712
|1.1782
|-32.00
|9398.80
|239
|2005.11.25 18:29
|buy
|120
|0.10
|1.1714
|1.1682
|1.1752
|240
|2005.11.28 09:00
|s/l
|120
|0.10
|1.1682
|1.1682
|1.1752
|-32.35
|9366.45
|241
|2005.11.28 09:00
|buy
|121
|0.10
|1.1684
|1.1652
|1.1722
|242
|2005.11.28 14:10
|t/p
|121
|0.10
|1.1722
|1.1652
|1.1722
|38.00
|9404.45
|243
|2005.11.28 14:10
|buy
|122
|0.10
|1.1726
|1.1694
|1.1764
|244
|2005.11.28 16:28
|t/p
|122
|0.10
|1.1764
|1.1694
|1.1764
|38.00
|9442.45
|245
|2005.11.28 16:28
|buy
|123
|0.10
|1.1767
|1.1735
|1.1805
|246
|2005.11.28 17:40
|t/p
|123
|0.10
|1.1805
|1.1735
|1.1805
|38.00
|9480.45
|247
|2005.11.28 17:40
|buy
|124
|0.10
|1.1808
|1.1776
|1.1846
|248
|2005.11.28 19:42
|t/p
|124
|0.10
|1.1846
|1.1776
|1.1846
|38.00
|9518.45
|249
|2005.11.28 19:42
|buy
|125
|0.10
|1.1848
|1.1816
|1.1886
|250
|2005.11.28 20:12
|t/p
|125
|0.10
|1.1886
|1.1816
|1.1886
|38.00
|9556.45
|251
|2005.11.28 20:12
|buy
|126
|0.10
|1.1891
|1.1859
|1.1929
|252
|2005.11.28 21:35
|s/l
|126
|0.10
|1.1859
|1.1859
|1.1929
|-32.00
|9524.45
|253
|2005.11.28 21:35
|buy
|127
|0.10
|1.1861
|1.1829
|1.1899
|254
|2005.11.29 02:20
|s/l
|127
|0.10
|1.1829
|1.1829
|1.1899
|-32.35
|9492.10
|255
|2005.11.29 02:20
|buy
|128
|0.10
|1.1831
|1.1799
|1.1869
|256
|2005.11.29 14:02
|s/l
|128
|0.10
|1.1799
|1.1799
|1.1869
|-32.00
|9460.10
|257
|2005.11.29 14:02
|buy
|129
|0.10
|1.1801
|1.1769
|1.1839
|258
|2005.11.29 14:37
|s/l
|129
|0.10
|1.1769
|1.1769
|1.1839
|-32.00
|9428.10
|259
|2005.11.29 14:37
|buy
|130
|0.10
|1.1769
|1.1737
|1.1807
|260
|2005.11.29 16:14
|s/l
|130
|0.10
|1.1737
|1.1737
|1.1807
|-32.00
|9396.10
|261
|2005.11.29 16:14
|buy
|131
|0.10
|1.1739
|1.1707
|1.1777
|262
|2005.11.29 17:09
|t/p
|131
|0.10
|1.1777
|1.1707
|1.1777
|38.00
|9434.10
|263
|2005.11.29 17:09
|buy
|132
|0.10
|1.1779
|1.1747
|1.1817
|264
|2005.12.01 13:45
|s/l
|132
|0.10
|1.1747
|1.1747
|1.1817
|-33.40
|9400.70
|265
|2005.12.01 13:45
|buy
|133
|0.10
|1.1748
|1.1716
|1.1786
|266
|2005.12.01 14:47
|s/l
|133
|0.10
|1.1716
|1.1716
|1.1786
|-32.00
|9368.70
|267
|2005.12.01 14:47
|buy
|134
|0.10
|1.1716
|1.1684
|1.1754
|268
|2005.12.02 14:32
|s/l
|134
|0.10
|1.1684
|1.1684
|1.1754
|-32.35
|9336.35
|269
|2005.12.02 14:32
|buy
|135
|0.10
|1.1685
|1.1653
|1.1723
|270
|2005.12.02 14:45
|t/p
|135
|0.10
|1.1723
|1.1653
|1.1723
|38.00
|9374.35
|271
|2005.12.02 14:45
|buy
|136
|0.10
|1.1730
|1.1698
|1.1768
|272
|2005.12.02 14:45
|sell
|137
|0.10
|1.1728
|1.1760
|1.1690
|273
|2005.12.02 14:46
|s/l
|136
|0.10
|1.1698
|1.1698
|1.1768
|-32.00
|9342.35
|274
|2005.12.02 15:52
|t/p
|137
|0.10
|1.1690
|1.1760
|1.1690
|38.00
|9380.35
|275
|2005.12.02 15:52
|buy
|138
|0.10
|1.1678
|1.1646
|1.1716
|276
|2005.12.02 18:10
|t/p
|138
|0.10
|1.1716
|1.1646
|1.1716
|38.00
|9418.35
|277
|2005.12.02 18:10
|buy
|139
|0.10
|1.1719
|1.1687
|1.1757
|278
|2005.12.05 13:50
|t/p
|139
|0.10
|1.1757
|1.1687
|1.1757
|37.65
|9456.00
|279
|2005.12.05 13:50
|buy
|140
|0.10
|1.1759
|1.1727
|1.1797
|280
|2005.12.05 18:12
|t/p
|140
|0.10
|1.1797
|1.1727
|1.1797
|38.00
|9494.00
|281
|2005.12.05 18:12
|buy
|141
|0.10
|1.1799
|1.1767
|1.1837
|282
|2005.12.06 10:05
|s/l
|141
|0.10
|1.1767
|1.1767
|1.1837
|-32.35
|9461.65
|283
|2005.12.06 10:05
|buy
|142
|0.10
|1.1769
|1.1737
|1.1807
|284
|2005.12.06 15:10
|t/p
|142
|0.10
|1.1807
|1.1737
|1.1807
|38.00
|9499.65
|285
|2005.12.06 15:10
|buy
|143
|0.10
|1.1809
|1.1777
|1.1847
|286
|2005.12.06 15:25
|s/l
|143
|0.10
|1.1777
|1.1777
|1.1847
|-32.00
|9467.65
|287
|2005.12.06 15:25
|buy
|144
|0.10
|1.1770
|1.1738
|1.1808
|288
|2005.12.06 15:25
|buy
|145
|0.10
|1.1770
|1.1738
|1.1808
|289
|2005.12.07 08:32
|s/l
|144
|0.10
|1.1738
|1.1738
|1.1808
|-33.05
|9434.60
|290
|2005.12.07 08:32
|s/l
|145
|0.10
|1.1738
|1.1738
|1.1808
|-33.05
|9401.55
|291
|2005.12.07 08:32
|buy
|146
|0.10
|1.1740
|1.1708
|1.1778
|292
|2005.12.07 12:39
|s/l
|146
|0.10
|1.1708
|1.1708
|1.1778
|-32.00
|9369.55
|293
|2005.12.07 12:39
|buy
|147
|0.10
|1.1706
|1.1674
|1.1744
|294
|2005.12.08 08:58
|t/p
|147
|0.10
|1.1744
|1.1674
|1.1744
|37.65
|9407.20
|295
|2005.12.08 08:58
|buy
|148
|0.10
|1.1746
|1.1714
|1.1784
|296
|2005.12.08 10:10
|t/p
|148
|0.10
|1.1784
|1.1714
|1.1784
|38.00
|9445.20
|297
|2005.12.08 10:10
|buy
|149
|0.10
|1.1787
|1.1755
|1.1825
|298
|2005.12.08 16:28
|t/p
|149
|0.10
|1.1825
|1.1755
|1.1825
|38.00
|9483.20
|299
|2005.12.08 16:28
|buy
|150
|0.10
|1.1827
|1.1795
|1.1865
|300
|2005.12.09 01:43
|s/l
|150
|0.10
|1.1795
|1.1795
|1.1865
|-32.35
|9450.85
|301
|2005.12.09 01:43
|buy
|151
|0.10
|1.1797
|1.1765
|1.1835
|302
|2005.12.09 16:08
|t/p
|151
|0.10
|1.1835
|1.1765
|1.1835
|38.00
|9488.85
|303
|2005.12.09 16:08
|buy
|152
|0.10
|1.1839
|1.1807
|1.1877
|304
|2005.12.12 00:00
|s/l
|152
|0.10
|1.1807
|1.1807
|1.1877
|-32.35
|9456.50
|305
|2005.12.12 00:00
|buy
|153
|0.10
|1.1791
|1.1759
|1.1829
|306
|2005.12.12 02:42
|t/p
|153
|0.10
|1.1829
|1.1759
|1.1829
|38.00
|9494.50
|307
|2005.12.12 02:42
|buy
|154
|0.10
|1.1831
|1.1799
|1.1869
|308
|2005.12.12 09:43
|t/p
|154
|0.10
|1.1869
|1.1799
|1.1869
|38.00
|9532.50
|309
|2005.12.12 09:43
|buy
|155
|0.10
|1.1871
|1.1839
|1.1909
|310
|2005.12.12 13:53
|t/p
|155
|0.10
|1.1909
|1.1839
|1.1909
|38.00
|9570.50
|311
|2005.12.12 13:53
|buy
|156
|0.10
|1.1915
|1.1883
|1.1953
|312
|2005.12.12 14:22
|t/p
|156
|0.10
|1.1953
|1.1883
|1.1953
|38.00
|9608.50
|313
|2005.12.12 14:22
|buy
|157
|0.10
|1.1958
|1.1926
|1.1996
|314
|2005.12.13 09:47
|s/l
|157
|0.10
|1.1926
|1.1926
|1.1996
|-32.35
|9576.15
|315
|2005.12.13 09:47
|buy
|158
|0.10
|1.1928
|1.1896
|1.1966
|316
|2005.12.13 20:17
|t/p
|158
|0.10
|1.1966
|1.1896
|1.1966
|38.00
|9614.15
|317
|2005.12.13 20:17
|buy
|159
|0.10
|1.1969
|1.1937
|1.2007
|318
|2005.12.13 21:27
|s/l
|159
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.2007
|-32.00
|9582.15
|319
|2005.12.13 21:27
|buy
|160
|0.10
|1.1937
|1.1905
|1.1975
|320
|2005.12.14 02:32
|t/p
|160
|0.10
|1.1975
|1.1905
|1.1975
|36.95
|9619.10
|321
|2005.12.14 02:32
|buy
|161
|0.10
|1.1977
|1.1945
|1.2015
|322
|2005.12.14 03:15
|t/p
|161
|0.10
|1.2015
|1.1945
|1.2015
|38.00
|9657.10
|323
|2005.12.14 03:15
|buy
|162
|0.10
|1.2018
|1.1986
|1.2056
|324
|2005.12.14 08:13
|s/l
|162
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2056
|-32.00
|9625.10
|325
|2005.12.14 08:13
|buy
|163
|0.10
|1.1988
|1.1956
|1.2026
|326
|2005.12.14 16:00
|t/p
|163
|0.10
|1.2026
|1.1956
|1.2026
|38.00
|9663.10
|327
|2005.12.14 16:00
|buy
|164
|0.10
|1.2032
|1.2000
|1.2070
|328
|2005.12.14 19:53
|s/l
|164
|0.10
|1.2000
|1.2000
|1.2070
|-32.00
|9631.10
|329
|2005.12.14 19:53
|buy
|165
|0.10
|1.2001
|1.1969
|1.2039
|330
|2005.12.15 00:45
|s/l
|165
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2039
|-32.35
|9598.75
|331
|2005.12.15 00:45
|buy
|166
|0.10
|1.1970
|1.1938
|1.2008
|332
|2005.12.15 02:18
|t/p
|166
|0.10
|1.2008
|1.1938
|1.2008
|38.00
|9636.75
|333
|2005.12.15 02:18
|buy
|167
|0.10
|1.2017
|1.1985
|1.2055
|334
|2005.12.15 04:17
|s/l
|167
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.2055
|-32.00
|9604.75
|335
|2005.12.15 04:17
|buy
|168
|0.10
|1.1987
|1.1955
|1.2025
|336
|2005.12.15 10:42
|t/p
|168
|0.10
|1.2025
|1.1955
|1.2025
|38.00
|9642.75
|337
|2005.12.15 10:42
|buy
|169
|0.10
|1.2033
|1.2001
|1.2071
|338
|2005.12.15 14:15
|s/l
|169
|0.10
|1.2001
|1.2001
|1.2071
|-32.00
|9610.75
|339
|2005.12.15 14:15
|buy
|170
|0.10
|1.2003
|1.1971
|1.2041
|340
|2005.12.15 16:08
|s/l
|170
|0.10
|1.1971
|1.1971
|1.2041
|-32.00
|9578.75
|341
|2005.12.15 16:08
|buy
|171
|0.10
|1.1972
|1.1940
|1.2010
|342
|2005.12.15 16:17
|s/l
|171
|0.10
|1.1940
|1.1940
|1.2010
|-32.00
|9546.75
|343
|2005.12.15 16:17
|buy
|172
|0.10
|1.1941
|1.1909
|1.1979
|344
|2005.12.15 17:11
|t/p
|172
|0.10
|1.1979
|1.1909
|1.1979
|38.00
|9584.75
|345
|2005.12.15 17:11
|buy
|173
|0.10
|1.1981
|1.1949
|1.2019
|346
|2005.12.16 01:20
|s/l
|173
|0.10
|1.1949
|1.1949
|1.2019
|-32.35
|9552.40
|347
|2005.12.16 01:20
|buy
|174
|0.10
|1.1950
|1.1918
|1.1988
|348
|2005.12.16 09:02
|t/p
|174
|0.10
|1.1988
|1.1918
|1.1988
|38.00
|9590.40
|349
|2005.12.16 09:02
|buy
|175
|0.10
|1.1991
|1.1959
|1.2029
|350
|2005.12.19 00:00
|t/p
|175
|0.10
|1.2029
|1.1959
|1.2029
|37.65
|9628.05
|351
|2005.12.19 00:00
|buy
|176
|0.10
|1.2031
|1.1999
|1.2069
|352
|2005.12.19 13:30
|s/l
|176
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.2069
|-32.00
|9596.05
|353
|2005.12.19 13:30
|buy
|177
|0.10
|1.2000
|1.1968
|1.2038
|354
|2005.12.20 05:38
|s/l
|177
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2038
|-32.35
|9563.70
|355
|2005.12.20 05:38
|buy
|178
|0.10
|1.1969
|1.1937
|1.2007
|356
|2005.12.20 14:53
|s/l
|178
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.2007
|-32.00
|9531.70
|357
|2005.12.20 14:53
|buy
|179
|0.10
|1.1939
|1.1907
|1.1977
|358
|2005.12.20 16:01
|s/l
|179
|0.10
|1.1907
|1.1907
|1.1977
|-32.00
|9499.70
|359
|2005.12.20 16:01
|buy
|180
|0.10
|1.1901
|1.1869
|1.1939
|360
|2005.12.20 17:46
|s/l
|180
|0.10
|1.1869
|1.1869
|1.1939
|-32.00
|9467.70
|361
|2005.12.20 17:46
|buy
|181
|0.10
|1.1871
|1.1839
|1.1909
|362
|2005.12.21 09:06
|t/p
|181
|0.10
|1.1909
|1.1839
|1.1909
|36.95
|9504.65
|363
|2005.12.21 09:06
|buy
|182
|0.10
|1.1911
|1.1879
|1.1949
|364
|2005.12.21 09:35
|s/l
|182
|0.10
|1.1879
|1.1879
|1.1949
|-32.00
|9472.65
|365
|2005.12.21 09:35
|buy
|183
|0.10
|1.1881
|1.1849
|1.1919
|366
|2005.12.21 15:08
|s/l
|183
|0.10
|1.1849
|1.1849
|1.1919
|-32.00
|9440.65
|367
|2005.12.21 15:08
|buy
|184
|0.10
|1.1848
|1.1816
|1.1886
|368
|2005.12.21 15:38
|s/l
|184
|0.10
|1.1816
|1.1816
|1.1886
|-32.00
|9408.65
|369
|2005.12.21 15:38
|buy
|185
|0.10
|1.1818
|1.1786
|1.1856
|370
|2005.12.22 15:08
|t/p
|185
|0.10
|1.1856
|1.1786
|1.1856
|37.65
|9446.30
|371
|2005.12.22 15:08
|buy
|186
|0.10
|1.1858
|1.1826
|1.1896
|372
|2005.12.22 16:34
|t/p
|186
|0.10
|1.1896
|1.1826
|1.1896
|38.00
|9484.30
|373
|2005.12.22 16:34
|buy
|187
|0.10
|1.1898
|1.1866
|1.1936
|374
|2005.12.22 17:00
|s/l
|187
|0.10
|1.1866
|1.1866
|1.1936
|-32.00
|9452.30
|375
|2005.12.22 17:00
|buy
|188
|0.10
|1.1868
|1.1836
|1.1906
|376
|2005.12.23 14:30
|s/l
|188
|0.10
|1.1836
|1.1836
|1.1906
|-32.35
|9419.95
|377
|2005.12.23 14:30
|buy
|189
|0.10
|1.1838
|1.1806
|1.1876
|378
|2005.12.23 16:33
|t/p
|189
|0.10
|1.1876
|1.1806
|1.1876
|38.00
|9457.95
|379
|2005.12.23 16:33
|buy
|190
|0.10
|1.1880
|1.1848
|1.1918
|380
|2005.12.23 17:48
|s/l
|190
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1918
|-32.00
|9425.95
|381
|2005.12.23 17:48
|buy
|191
|0.10
|1.1850
|1.1818
|1.1888
|382
|2005.12.28 09:10
|t/p
|191
|0.10
|1.1888
|1.1818
|1.1888
|36.25
|9462.20
|383
|2005.12.28 09:10
|buy
|192
|0.10
|1.1892
|1.1860
|1.1930
|384
|2005.12.28 10:09
|t/p
|192
|0.10
|1.1930
|1.1860
|1.1930
|38.00
|9500.20
|385
|2005.12.28 10:09
|buy
|193
|0.10
|1.1932
|1.1900
|1.1970
|386
|2005.12.28 11:13
|s/l
|193
|0.10
|1.1900
|1.1900
|1.1970
|-32.00
|9468.20
|387
|2005.12.28 11:13
|buy
|194
|0.10
|1.1902
|1.1870
|1.1940
|388
|2005.12.28 18:54
|s/l
|194
|0.10
|1.1870
|1.1870
|1.1940
|-32.00
|9436.20
|389
|2005.12.28 18:54
|buy
|195
|0.10
|1.1869
|1.1837
|1.1907
|390
|2005.12.28 19:08
|s/l
|195
|0.10
|1.1837
|1.1837
|1.1907
|-32.00
|9404.20
|391
|2005.12.28 19:08
|buy
|196
|0.10
|1.1832
|1.1800
|1.1870
|392
|2005.12.29 09:21
|t/p
|196
|0.10
|1.1870
|1.1800
|1.1870
|37.65
|9441.85
|393
|2005.12.29 09:21
|buy
|197
|0.10
|1.1873
|1.1841
|1.1911
|394
|2005.12.29 11:20
|s/l
|197
|0.10
|1.1841
|1.1841
|1.1911
|-32.00
|9409.85
|395
|2005.12.29 11:20
|buy
|198
|0.10
|1.1843
|1.1811
|1.1881
|396
|2005.12.30 06:21
|t/p
|198
|0.10
|1.1881
|1.1811
|1.1881
|37.65
|9447.50
|397
|2005.12.30 06:21
|buy
|199
|0.10
|1.1883
|1.1851
|1.1921
|398
|2005.12.30 10:56
|s/l
|199
|0.10
|1.1851
|1.1851
|1.1921
|-32.00
|9415.50
|399
|2005.12.30 10:56
|buy
|200
|0.10
|1.1846
|1.1814
|1.1884
|400
|2005.12.30 14:30
|s/l
|200
|0.10
|1.1814
|1.1814
|1.1884
|-32.00
|9383.50
|401
|2005.12.30 14:30
|buy
|201
|0.10
|1.1814
|1.1782
|1.1852
|402
|2005.12.30 16:16
|s/l
|201
|0.10
|1.1782
|1.1782
|1.1852
|-32.00
|9351.50
|403
|2005.12.30 16:16
|buy
|202
|0.10
|1.1783
|1.1751
|1.1821
|404
|2005.12.30 18:23
|t/p
|202
|0.10
|1.1821
|1.1751
|1.1821
|38.00
|9389.50
|405
|2005.12.30 18:23
|buy
|203
|0.10
|1.1828
|1.1796
|1.1866
|406
|2006.01.03 08:00
|t/p
|203
|0.10
|1.1866
|1.1796
|1.1866
|37.30
|9426.80
|407
|2006.01.03 08:00
|buy
|204
|0.10
|1.1883
|1.1851
|1.1921
|408
|2006.01.03 16:40
|t/p
|204
|0.10
|1.1921
|1.1851
|1.1921
|38.00
|9464.80
|409
|2006.01.03 16:40
|buy
|205
|0.10
|1.1923
|1.1891
|1.1961
|410
|2006.01.03 17:18
|t/p
|205
|0.10
|1.1961
|1.1891
|1.1961
|38.00
|9502.80
|411
|2006.01.03 17:18
|buy
|206
|0.10
|1.1963
|1.1931
|1.2001
|412
|2006.01.03 21:02
|t/p
|206
|0.10
|1.2001
|1.1931
|1.2001
|38.00
|9540.80
|413
|2006.01.03 21:02
|buy
|207
|0.10
|1.2011
|1.1979
|1.2049
|414
|2006.01.04 02:45
|t/p
|207
|0.10
|1.2049
|1.1979
|1.2049
|36.95
|9577.75
|415
|2006.01.04 02:45
|buy
|208
|0.10
|1.2051
|1.2019
|1.2089
|416
|2006.01.04 11:38
|t/p
|208
|0.10
|1.2089
|1.2019
|1.2089
|38.00
|9615.75
|417
|2006.01.04 11:38
|buy
|209
|0.10
|1.2100
|1.2068
|1.2138
|418
|2006.01.04 11:40
|s/l
|209
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2138
|-32.00
|9583.75
|419
|2006.01.04 11:40
|buy
|210
|0.10
|1.2064
|1.2032
|1.2102
|420
|2006.01.04 14:37
|t/p
|210
|0.10
|1.2102
|1.2032
|1.2102
|38.00
|9621.75
|421
|2006.01.04 14:37
|buy
|211
|0.10
|1.2104
|1.2072
|1.2142
|422
|2006.01.04 16:47
|s/l
|211
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2142
|-32.00
|9589.75
|423
|2006.01.04 16:47
|buy
|212
|0.10
|1.2074
|1.2042
|1.2112
|424
|2006.01.04 19:23
|t/p
|212
|0.10
|1.2112
|1.2042
|1.2112
|38.00
|9627.75
|425
|2006.01.04 19:23
|buy
|213
|0.10
|1.2116
|1.2084
|1.2154
|426
|2006.01.05 09:48
|s/l
|213
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.2154
|-32.35
|9595.40
|427
|2006.01.05 09:48
|buy
|214
|0.10
|1.2086
|1.2054
|1.2124
|428
|2006.01.05 09:48
|buy
|215
|0.10
|1.2086
|1.2054
|1.2124
|429
|2006.01.06 02:32
|t/p
|214
|0.10
|1.2124
|1.2054
|1.2124
|37.65
|9633.05
|430
|2006.01.06 02:32
|t/p
|215
|0.10
|1.2124
|1.2054
|1.2124
|37.65
|9670.70
|431
|2006.01.06 02:32
|buy
|216
|0.10
|1.2126
|1.2094
|1.2164
|432
|2006.01.06 03:31
|s/l
|216
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.2164
|-32.00
|9638.70
|433
|2006.01.06 03:31
|buy
|217
|0.10
|1.2096
|1.2064
|1.2134
|434
|2006.01.06 15:32
|t/p
|217
|0.10
|1.2134
|1.2064
|1.2134
|38.00
|9676.70
|435
|2006.01.06 15:32
|buy
|218
|0.10
|1.2139
|1.2107
|1.2177
|436
|2006.01.06 15:32
|s/l
|218
|0.10
|1.2107
|1.2107
|1.2177
|-32.00
|9644.70
|437
|2006.01.06 15:32
|buy
|219
|0.10
|1.2103
|1.2071
|1.2141
|438
|2006.01.06 15:48
|t/p
|219
|0.10
|1.2141
|1.2071
|1.2141
|38.00
|9682.70
|439
|2006.01.06 15:48
|buy
|220
|0.10
|1.2156
|1.2124
|1.2194
|440
|2006.01.06 15:48
|s/l
|220
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2194
|-32.00
|9650.70
|441
|2006.01.06 15:48
|buy
|221
|0.10
|1.2123
|1.2091
|1.2161
|442
|2006.01.06 15:53
|t/p
|221
|0.10
|1.2161
|1.2091
|1.2161
|38.00
|9688.70
|443
|2006.01.06 15:53
|buy
|222
|0.10
|1.2182
|1.2150
|1.2220
|444
|2006.01.06 15:53
|s/l
|222
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.2220
|-32.00
|9656.70
|445
|2006.01.06 15:53
|buy
|223
|0.10
|1.2151
|1.2119
|1.2189
|446
|2006.01.09 09:26
|s/l
|223
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2189
|-32.35
|9624.35
|447
|2006.01.09 09:26
|buy
|224
|0.10
|1.2120
|1.2088
|1.2158
|448
|2006.01.09 09:26
|buy
|225
|0.10
|1.2120
|1.2088
|1.2158
|449
|2006.01.09 10:53
|s/l
|224
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2158
|-32.00
|9592.35
|450
|2006.01.09 10:53
|s/l
|225
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2158
|-32.00
|9560.35
|451
|2006.01.09 10:53
|buy
|226
|0.10
|1.2090
|1.2058
|1.2128
|452
|2006.01.09 18:15
|s/l
|226
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2128
|-32.00
|9528.35
|453
|2006.01.09 18:15
|buy
|227
|0.10
|1.2060
|1.2028
|1.2098
|454
|2006.01.10 12:12
|t/p
|227
|0.10
|1.2098
|1.2028
|1.2098
|37.65
|9566.00
|455
|2006.01.10 12:12
|buy
|228
|0.10
|1.2100
|1.2068
|1.2138
|456
|2006.01.10 15:01
|s/l
|228
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2138
|-32.00
|9534.00
|457
|2006.01.10 15:01
|buy
|229
|0.10
|1.2069
|1.2037
|1.2107
|458
|2006.01.11 16:33
|t/p
|229
|0.10
|1.2107
|1.2037
|1.2107
|36.95
|9570.95
|459
|2006.01.11 16:33
|buy
|230
|0.10
|1.2109
|1.2077
|1.2147
|460
|2006.01.12 03:39
|t/p
|230
|0.10
|1.2147
|1.2077
|1.2147
|37.65
|9608.60
|461
|2006.01.12 03:39
|buy
|231
|0.10
|1.2150
|1.2118
|1.2188
|462
|2006.01.12 15:10
|s/l
|231
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2188
|-32.00
|9576.60
|463
|2006.01.12 15:10
|buy
|232
|0.10
|1.2114
|1.2082
|1.2152
|464
|2006.01.12 15:56
|s/l
|232
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2152
|-32.00
|9544.60
|465
|2006.01.12 15:56
|buy
|233
|0.10
|1.2084
|1.2052
|1.2122
|466
|2006.01.12 16:09
|s/l
|233
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2122
|-32.00
|9512.60
|467
|2006.01.12 16:09
|buy
|234
|0.10
|1.2046
|1.2014
|1.2084
|468
|2006.01.12 16:28
|s/l
|234
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2084
|-32.00
|9480.60
|469
|2006.01.12 16:28
|buy
|235
|0.10
|1.2016
|1.1984
|1.2054
|470
|2006.01.13 08:19
|t/p
|235
|0.10
|1.2054
|1.1984
|1.2054
|37.65
|9518.25
|471
|2006.01.13 08:19
|buy
|236
|0.10
|1.2057
|1.2025
|1.2095
|472
|2006.01.13 18:26
|t/p
|236
|0.10
|1.2095
|1.2025
|1.2095
|38.00
|9556.25
|473
|2006.01.13 18:26
|buy
|237
|0.10
|1.2101
|1.2069
|1.2139
|474
|2006.01.13 19:44
|t/p
|237
|0.10
|1.2139
|1.2069
|1.2139
|38.00
|9594.25
|475
|2006.01.13 19:44
|buy
|238
|0.10
|1.2141
|1.2109
|1.2179
|476
|2006.01.16 15:18
|s/l
|238
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.2179
|-32.35
|9561.90
|477
|2006.01.16 15:18
|buy
|239
|0.10
|1.2110
|1.2078
|1.2148
|478
|2006.01.17 02:56
|s/l
|239
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2148
|-32.35
|9529.55
|479
|2006.01.17 02:56
|buy
|240
|0.10
|1.2078
|1.2046
|1.2116
|480
|2006.01.17 07:41
|t/p
|240
|0.10
|1.2116
|1.2046
|1.2116
|38.00
|9567.55
|481
|2006.01.17 07:41
|buy
|241
|0.10
|1.2119
|1.2087
|1.2157
|482
|2006.01.17 13:18
|s/l
|241
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2157
|-32.00
|9535.55
|483
|2006.01.17 13:18
|buy
|242
|0.10
|1.2089
|1.2057
|1.2127
|484
|2006.01.17 13:43
|s/l
|242
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.2127
|-32.00
|9503.55
|485
|2006.01.17 13:43
|buy
|243
|0.10
|1.2059
|1.2027
|1.2097
|486
|2006.01.17 22:20
|t/p
|243
|0.10
|1.2097
|1.2027
|1.2097
|38.00
|9541.55
|487
|2006.01.17 22:20
|buy
|244
|0.10
|1.2102
|1.2070
|1.2140
|488
|2006.01.18 10:50
|t/p
|244
|0.10
|1.2140
|1.2070
|1.2140
|36.95
|9578.50
|489
|2006.01.18 10:50
|buy
|245
|0.10
|1.2147
|1.2115
|1.2185
|490
|2006.01.18 11:25
|s/l
|245
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.2185
|-32.00
|9546.50
|491
|2006.01.18 11:25
|buy
|246
|0.10
|1.2116
|1.2084
|1.2154
|492
|2006.01.18 16:35
|t/p
|246
|0.10
|1.2154
|1.2084
|1.2154
|38.00
|9584.50
|493
|2006.01.18 16:35
|buy
|247
|0.10
|1.2158
|1.2126
|1.2196
|494
|2006.01.18 16:35
|sell
|248
|0.10
|1.2156
|1.2188
|1.2118
|495
|2006.01.18 17:00
|s/l
|247
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2196
|-32.00
|9552.50
|496
|2006.01.18 17:13
|t/p
|248
|0.10
|1.2118
|1.2188
|1.2118
|38.00
|9590.50
|497
|2006.01.18 17:13
|buy
|249
|0.10
|1.2107
|1.2075
|1.2145
|498
|2006.01.18 18:45
|s/l
|249
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2145
|-32.00
|9558.50
|499
|2006.01.18 18:45
|buy
|250
|0.10
|1.2077
|1.2045
|1.2115
|500
|2006.01.18 23:40
|t/p
|250
|0.10
|1.2115
|1.2045
|1.2115
|38.00
|9596.50
|501
|2006.01.18 23:40
|buy
|251
|0.10
|1.2118
|1.2086
|1.2156
|502
|2006.01.19 02:54
|s/l
|251
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2156
|-32.35
|9564.15
|503
|2006.01.19 02:54
|buy
|252
|0.10
|1.2088
|1.2056
|1.2126
|504
|2006.01.19 15:38
|s/l
|252
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2126
|-32.00
|9532.15
|505
|2006.01.19 15:38
|buy
|253
|0.10
|1.2058
|1.2026
|1.2096
|506
|2006.01.19 17:08
|t/p
|253
|0.10
|1.2096
|1.2026
|1.2096
|38.00
|9570.15
|507
|2006.01.19 17:08
|buy
|254
|0.10
|1.2098
|1.2066
|1.2136
|508
|2006.01.20 08:13
|s/l
|254
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2136
|-32.35
|9537.80
|509
|2006.01.20 08:13
|buy
|255
|0.10
|1.2068
|1.2036
|1.2106
|510
|2006.01.20 16:18
|t/p
|255
|0.10
|1.2106
|1.2036
|1.2106
|38.00
|9575.80
|511
|2006.01.20 16:18
|buy
|256
|0.10
|1.2108
|1.2076
|1.2146
|512
|2006.01.20 17:40
|s/l
|256
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2146
|-32.00
|9543.80
|513
|2006.01.20 17:40
|buy
|257
|0.10
|1.2078
|1.2046
|1.2116
|514
|2006.01.20 20:41
|t/p
|257
|0.10
|1.2116
|1.2046
|1.2116
|38.00
|9581.80
|515
|2006.01.20 20:41
|buy
|258
|0.10
|1.2118
|1.2086
|1.2156
|516
|2006.01.23 01:33
|t/p
|258
|0.10
|1.2156
|1.2086
|1.2156
|37.65
|9619.45
|517
|2006.01.23 01:33
|buy
|259
|0.10
|1.2160
|1.2128
|1.2198
|518
|2006.01.23 02:40
|t/p
|259
|0.10
|1.2198
|1.2128
|1.2198
|38.00
|9657.45
|519
|2006.01.23 02:40
|buy
|260
|0.10
|1.2201
|1.2169
|1.2239
|520
|2006.01.23 02:41
|t/p
|260
|0.10
|1.2239
|1.2169
|1.2239
|38.00
|9695.45
|521
|2006.01.23 02:41
|buy
|261
|0.10
|1.2242
|1.2210
|1.2280
|522
|2006.01.23 12:36
|t/p
|261
|0.10
|1.2280
|1.2210
|1.2280
|38.00
|9733.45
|523
|2006.01.23 12:36
|buy
|262
|0.10
|1.2282
|1.2250
|1.2320
|524
|2006.01.24 01:37
|t/p
|262
|0.10
|1.2320
|1.2250
|1.2320
|37.65
|9771.10
|525
|2006.01.24 01:37
|buy
|263
|0.10
|1.2326
|1.2294
|1.2364
|526
|2006.01.24 02:00
|s/l
|263
|0.10
|1.2294
|1.2294
|1.2364
|-32.00
|9739.10
|527
|2006.01.24 02:00
|buy
|264
|0.10
|1.2292
|1.2260
|1.2330
|528
|2006.01.24 15:58
|s/l
|264
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2330
|-32.00
|9707.10
|529
|2006.01.24 15:58
|buy
|265
|0.10
|1.2261
|1.2229
|1.2299
|530
|2006.01.24 19:43
|t/p
|265
|0.10
|1.2299
|1.2229
|1.2299
|38.00
|9745.10
|531
|2006.01.24 19:43
|buy
|266
|0.10
|1.2301
|1.2269
|1.2339
|532
|2006.01.24 21:23
|s/l
|266
|0.10
|1.2269
|1.2269
|1.2339
|-32.00
|9713.10
|533
|2006.01.24 21:23
|buy
|267
|0.10
|1.2271
|1.2239
|1.2309
|534
|2006.01.25 11:17
|t/p
|267
|0.10
|1.2309
|1.2239
|1.2309
|36.95
|9750.05
|535
|2006.01.25 11:17
|buy
|268
|0.10
|1.2311
|1.2279
|1.2349
|536
|2006.01.25 15:33
|s/l
|268
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2349
|-32.00
|9718.05
|537
|2006.01.25 15:33
|buy
|269
|0.10
|1.2275
|1.2243
|1.2313
|538
|2006.01.25 17:45
|s/l
|269
|0.10
|1.2243
|1.2243
|1.2313
|-32.00
|9686.05
|539
|2006.01.25 17:45
|buy
|270
|0.10
|1.2245
|1.2213
|1.2283
|540
|2006.01.25 17:45
|buy
|271
|0.10
|1.2245
|1.2213
|1.2283
|541
|2006.01.26 20:08
|s/l
|270
|0.10
|1.2213
|1.2213
|1.2283
|-32.35
|9653.70
|542
|2006.01.26 20:08
|s/l
|271
|0.10
|1.2213
|1.2213
|1.2283
|-32.35
|9621.35
|543
|2006.01.26 20:08
|buy
|272
|0.10
|1.2211
|1.2179
|1.2249
|544
|2006.01.27 13:03
|s/l
|272
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2249
|-32.35
|9589.00
|545
|2006.01.27 13:03
|buy
|273
|0.10
|1.2181
|1.2149
|1.2219
|546
|2006.01.27 15:31
|t/p
|273
|0.10
|1.2219
|1.2149
|1.2219
|38.00
|9627.00
|547
|2006.01.27 15:31
|buy
|274
|0.10
|1.2222
|1.2190
|1.2260
|548
|2006.01.27 15:31
|s/l
|274
|0.10
|1.2190
|1.2190
|1.2260
|-32.00
|9595.00
|549
|2006.01.27 15:31
|buy
|275
|0.10
|1.2192
|1.2160
|1.2230
|550
|2006.01.27 15:43
|t/p
|275
|0.10
|1.2230
|1.2160
|1.2230
|38.00
|9633.00
|551
|2006.01.27 15:43
|buy
|276
|0.10
|1.2238
|1.2206
|1.2276
|552
|2006.01.27 17:00
|s/l
|276
|0.10
|1.2206
|1.2206
|1.2276
|-32.00
|9601.00
|553
|2006.01.27 17:00
|buy
|277
|0.10
|1.2196
|1.2164
|1.2234
|554
|2006.01.27 17:27
|s/l
|277
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2234
|-32.00
|9569.00
|555
|2006.01.27 17:27
|buy
|278
|0.10
|1.2166
|1.2134
|1.2204
|556
|2006.01.27 17:52
|s/l
|278
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.2204
|-32.00
|9537.00
|557
|2006.01.27 17:52
|buy
|279
|0.10
|1.2136
|1.2104
|1.2174
|558
|2006.01.27 20:15
|s/l
|279
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2174
|-32.00
|9505.00
|559
|2006.01.27 20:15
|buy
|280
|0.10
|1.2106
|1.2074
|1.2144
|560
|2006.01.30 10:52
|s/l
|280
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2144
|-32.35
|9472.65
|561
|2006.01.30 10:52
|buy
|281
|0.10
|1.2076
|1.2044
|1.2114
|562
|2006.01.31 10:04
|t/p
|281
|0.10
|1.2114
|1.2044
|1.2114
|37.65
|9510.30
|563
|2006.01.31 10:04
|buy
|282
|0.10
|1.2116
|1.2084
|1.2154
|564
|2006.01.31 18:53
|t/p
|282
|0.10
|1.2154
|1.2084
|1.2154
|38.00
|9548.30
|565
|2006.01.31 18:53
|buy
|283
|0.10
|1.2156
|1.2124
|1.2194
|566
|2006.01.31 18:53
|sell
|284
|0.10
|1.2154
|1.2186
|1.2116
|567
|2006.01.31 19:38
|s/l
|284
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.2116
|-32.00
|9516.30
|568
|2006.01.31 21:33
|s/l
|283
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2194
|-32.00
|9484.30
|569
|2006.01.31 21:33
|buy
|285
|0.10
|1.2120
|1.2088
|1.2158
|570
|2006.01.31 22:00
|t/p
|285
|0.10
|1.2158
|1.2088
|1.2158
|38.00
|9522.30
|571
|2006.01.31 22:00
|buy
|286
|0.10
|1.2160
|1.2128
|1.2198
|572
|2006.02.01 11:23
|s/l
|286
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2198
|-33.05
|9489.25
|573
|2006.02.01 11:23
|buy
|287
|0.10
|1.2130
|1.2098
|1.2168
|574
|2006.02.01 13:08
|s/l
|287
|0.10
|1.2098
|1.2098
|1.2168
|-32.00
|9457.25
|575
|2006.02.01 13:08
|buy
|288
|0.10
|1.2100
|1.2068
|1.2138
|576
|2006.02.01 19:37
|s/l
|288
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2138
|-32.00
|9425.25
|577
|2006.02.01 19:37
|buy
|289
|0.10
|1.2069
|1.2037
|1.2107
|578
|2006.02.02 07:48
|s/l
|289
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.2107
|-32.35
|9392.90
|579
|2006.02.02 07:48
|buy
|290
|0.10
|1.2032
|1.2000
|1.2070
|580
|2006.02.02 12:09
|t/p
|290
|0.10
|1.2070
|1.2000
|1.2070
|38.00
|9430.90
|581
|2006.02.02 12:09
|buy
|291
|0.10
|1.2072
|1.2040
|1.2110
|582
|2006.02.03 03:12
|t/p
|291
|0.10
|1.2110
|1.2040
|1.2110
|37.65
|9468.55
|583
|2006.02.03 03:12
|buy
|292
|0.10
|1.2114
|1.2082
|1.2152
|584
|2006.02.03 09:06
|s/l
|292
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2152
|-32.00
|9436.55
|585
|2006.02.03 09:06
|buy
|293
|0.10
|1.2083
|1.2051
|1.2121
|586
|2006.02.03 15:33
|s/l
|293
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.2121
|-32.00
|9404.55
|587
|2006.02.03 15:33
|buy
|294
|0.10
|1.2043
|1.2011
|1.2081
|588
|2006.02.03 15:33
|buy
|295
|0.10
|1.2043
|1.2011
|1.2081
|589
|2006.02.03 15:57
|s/l
|294
|0.10
|1.2011
|1.2011
|1.2081
|-32.00
|9372.55
|590
|2006.02.03 15:57
|s/l
|295
|0.10
|1.2011
|1.2011
|1.2081
|-32.00
|9340.55
|591
|2006.02.03 15:57
|buy
|296
|0.10
|1.1997
|1.1965
|1.2035
|592
|2006.02.06 00:00
|t/p
|296
|0.10
|1.2035
|1.1965
|1.2035
|37.65
|9378.20
|593
|2006.02.06 00:00
|buy
|297
|0.10
|1.2037
|1.2005
|1.2075
|594
|2006.02.06 09:22
|s/l
|297
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.2075
|-32.00
|9346.20
|595
|2006.02.06 09:22
|buy
|298
|0.10
|1.2007
|1.1975
|1.2045
|596
|2006.02.06 13:27
|s/l
|298
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2045
|-32.00
|9314.20
|597
|2006.02.06 13:27
|buy
|299
|0.10
|1.1977
|1.1945
|1.2015
|598
|2006.02.06 19:19
|s/l
|299
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.2015
|-32.00
|9282.20
|599
|2006.02.06 19:19
|buy
|300
|0.10
|1.1947
|1.1915
|1.1985
|600
|2006.02.07 09:50
|t/p
|300
|0.10
|1.1985
|1.1915
|1.1985
|37.65
|9319.85
|601
|2006.02.07 09:50
|buy
|301
|0.10
|1.1995
|1.1963
|1.2033
|602
|2006.02.07 14:23
|s/l
|301
|0.10
|1.1963
|1.1963
|1.2033
|-32.00
|9287.85
|603
|2006.02.07 14:23
|buy
|302
|0.10
|1.1965
|1.1933
|1.2003
|604
|2006.02.08 18:08
|s/l
|302
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.2003
|-33.05
|9254.80
|605
|2006.02.08 18:08
|buy
|303
|0.10
|1.1935
|1.1903
|1.1973
|606
|2006.02.09 02:51
|t/p
|303
|0.10
|1.1973
|1.1903
|1.1973
|37.65
|9292.45
|607
|2006.02.09 02:51
|buy
|304
|0.10
|1.1975
|1.1943
|1.2013
|608
|2006.02.10 15:57
|t/p
|304
|0.10
|1.2013
|1.1943
|1.2013
|37.65
|9330.10
|609
|2006.02.10 15:57
|buy
|305
|0.10
|1.2015
|1.1983
|1.2053
|610
|2006.02.10 17:23
|s/l
|305
|0.10
|1.1983
|1.1983
|1.2053
|-32.00
|9298.10
|611
|2006.02.10 17:23
|buy
|306
|0.10
|1.1984
|1.1952
|1.2022
|612
|2006.02.10 17:33
|s/l
|306
|0.10
|1.1952
|1.1952
|1.2022
|-32.00
|9266.10
|613
|2006.02.10 17:33
|buy
|307
|0.10
|1.1950
|1.1918
|1.1988
|614
|2006.02.10 17:52
|s/l
|307
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.1988
|-32.00
|9234.10
|615
|2006.02.10 17:52
|buy
|308
|0.10
|1.1917
|1.1885
|1.1955
|616
|2006.02.13 11:28
|s/l
|308
|0.10
|1.1885
|1.1885
|1.1955
|-32.35
|9201.75
|617
|2006.02.13 11:28
|buy
|309
|0.10
|1.1886
|1.1854
|1.1924
|618
|2006.02.14 08:19
|t/p
|309
|0.10
|1.1924
|1.1854
|1.1924
|37.65
|9239.40
|619
|2006.02.14 08:19
|buy
|310
|0.10
|1.1926
|1.1894
|1.1964
|620
|2006.02.14 14:03
|s/l
|310
|0.10
|1.1894
|1.1894
|1.1964
|-32.00
|9207.40
|621
|2006.02.14 14:03
|buy
|311
|0.10
|1.1896
|1.1864
|1.1934
|622
|2006.02.14 15:37
|s/l
|311
|0.10
|1.1864
|1.1864
|1.1934
|-32.00
|9175.40
|623
|2006.02.14 15:37
|buy
|312
|0.10
|1.1864
|1.1832
|1.1902
|624
|2006.02.14 18:29
|t/p
|312
|0.10
|1.1902
|1.1832
|1.1902
|38.00
|9213.40
|625
|2006.02.14 18:29
|buy
|313
|0.10
|1.1904
|1.1872
|1.1942
|626
|2006.02.15 16:07
|t/p
|313
|0.10
|1.1942
|1.1872
|1.1942
|36.95
|9250.35
|627
|2006.02.15 16:07
|buy
|314
|0.10
|1.1945
|1.1913
|1.1983
|628
|2006.02.15 17:03
|s/l
|314
|0.10
|1.1913
|1.1913
|1.1983
|-32.00
|9218.35
|629
|2006.02.15 17:03
|buy
|315
|0.10
|1.1915
|1.1883
|1.1953
|630
|2006.02.15 17:15
|t/p
|315
|0.10
|1.1953
|1.1883
|1.1953
|38.00
|9256.35
|631
|2006.02.15 17:15
|buy
|316
|0.10
|1.1957
|1.1925
|1.1995
|632
|2006.02.15 17:25
|s/l
|316
|0.10
|1.1925
|1.1925
|1.1995
|-32.00
|9224.35
|633
|2006.02.15 17:25
|buy
|317
|0.10
|1.1926
|1.1894
|1.1964
|634
|2006.02.15 17:25
|buy
|318
|0.10
|1.1926
|1.1894
|1.1964
|635
|2006.02.15 17:35
|s/l
|317
|0.10
|1.1894
|1.1894
|1.1964
|-32.00
|9192.35
|636
|2006.02.15 17:35
|s/l
|318
|0.10
|1.1894
|1.1894
|1.1964
|-32.00
|9160.35
|637
|2006.02.15 17:35
|buy
|319
|0.10
|1.1893
|1.1861
|1.1931
|638
|2006.02.16 13:05
|s/l
|319
|0.10
|1.1861
|1.1861
|1.1931
|-32.35
|9128.00
|639
|2006.02.16 13:05
|buy
|320
|0.10
|1.1863
|1.1831
|1.1901
|640
|2006.02.16 22:57
|t/p
|320
|0.10
|1.1901
|1.1831
|1.1901
|38.00
|9166.00
|641
|2006.02.16 22:57
|buy
|321
|0.10
|1.1903
|1.1871
|1.1941
|642
|2006.02.17 11:04
|s/l
|321
|0.10
|1.1871
|1.1871
|1.1941
|-32.35
|9133.65
|643
|2006.02.17 11:04
|buy
|322
|0.10
|1.1872
|1.1840
|1.1910
|644
|2006.02.17 17:12
|t/p
|322
|0.10
|1.1910
|1.1840
|1.1910
|38.00
|9171.65
|645
|2006.02.17 17:12
|buy
|323
|0.10
|1.1913
|1.1881
|1.1951
|646
|2006.02.17 19:22
|s/l
|323
|0.10
|1.1881
|1.1881
|1.1951
|-32.00
|9139.65
|647
|2006.02.17 19:22
|buy
|324
|0.10
|1.1883
|1.1851
|1.1921
|648
|2006.02.17 20:08
|t/p
|324
|0.10
|1.1921
|1.1851
|1.1921
|38.00
|9177.65
|649
|2006.02.17 20:08
|buy
|325
|0.10
|1.1927
|1.1895
|1.1965
|650
|2006.02.20 04:21
|t/p
|325
|0.10
|1.1965
|1.1895
|1.1965
|37.65
|9215.30
|651
|2006.02.20 04:21
|buy
|326
|0.10
|1.1973
|1.1941
|1.2011
|652
|2006.02.20 10:36
|s/l
|326
|0.10
|1.1941
|1.1941
|1.2011
|-32.00
|9183.30
|653
|2006.02.20 10:36
|buy
|327
|0.10
|1.1942
|1.1910
|1.1980
|654
|2006.02.21 09:26
|s/l
|327
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1980
|-32.35
|9150.95
|655
|2006.02.21 09:26
|buy
|328
|0.10
|1.1912
|1.1880
|1.1950
|656
|2006.02.22 12:28
|s/l
|328
|0.10
|1.1880
|1.1880
|1.1950
|-33.05
|9117.90
|657
|2006.02.22 12:28
|buy
|329
|0.10
|1.1880
|1.1848
|1.1918
|658
|2006.02.22 19:43
|t/p
|329
|0.10
|1.1918
|1.1848
|1.1918
|38.00
|9155.90
|659
|2006.02.22 19:43
|buy
|330
|0.10
|1.1921
|1.1889
|1.1959
|660
|2006.02.23 12:56
|t/p
|330
|0.10
|1.1959
|1.1889
|1.1959
|37.65
|9193.55
|661
|2006.02.23 12:56
|buy
|331
|0.10
|1.1970
|1.1938
|1.2008
|662
|2006.02.23 16:33
|s/l
|331
|0.10
|1.1938
|1.1938
|1.2008
|-32.00
|9161.55
|663
|2006.02.23 16:33
|buy
|332
|0.10
|1.1940
|1.1908
|1.1978
|664
|2006.02.23 16:57
|s/l
|332
|0.10
|1.1908
|1.1908
|1.1978
|-32.00
|9129.55
|665
|2006.02.23 16:57
|buy
|333
|0.10
|1.1910
|1.1878
|1.1948
|666
|2006.02.24 17:37
|s/l
|333
|0.10
|1.1878
|1.1878
|1.1948
|-32.35
|9097.20
|667
|2006.02.24 17:37
|buy
|334
|0.10
|1.1880
|1.1848
|1.1918
|668
|2006.02.27 01:19
|s/l
|334
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1918
|-32.35
|9064.85
|669
|2006.02.27 01:19
|buy
|335
|0.10
|1.1850
|1.1818
|1.1888
|670
|2006.02.28 12:43
|t/p
|335
|0.10
|1.1888
|1.1818
|1.1888
|37.65
|9102.50
|671
|2006.02.28 12:43
|buy
|336
|0.10
|1.1890
|1.1858
|1.1928
|672
|2006.02.28 17:30
|t/p
|336
|0.10
|1.1928
|1.1858
|1.1928
|38.00
|9140.50
|673
|2006.02.28 17:30
|buy
|337
|0.10
|1.1930
|1.1898
|1.1968
|674
|2006.03.01 16:23
|t/p
|337
|0.10
|1.1968
|1.1898
|1.1968
|36.95
|9177.45
|675
|2006.03.01 16:23
|buy
|338
|0.10
|1.1970
|1.1938
|1.2008
|676
|2006.03.01 17:09
|s/l
|338
|0.10
|1.1938
|1.1938
|1.2008
|-32.00
|9145.45
|677
|2006.03.01 17:09
|buy
|339
|0.10
|1.1940
|1.1908
|1.1978
|678
|2006.03.01 18:41
|s/l
|339
|0.10
|1.1908
|1.1908
|1.1978
|-32.00
|9113.45
|679
|2006.03.01 18:41
|buy
|340
|0.10
|1.1910
|1.1878
|1.1948
|680
|2006.03.02 15:43
|t/p
|340
|0.10
|1.1948
|1.1878
|1.1948
|37.65
|9151.10
|681
|2006.03.02 15:43
|buy
|341
|0.10
|1.1950
|1.1918
|1.1988
|682
|2006.03.02 17:09
|t/p
|341
|0.10
|1.1988
|1.1918
|1.1988
|38.00
|9189.10
|683
|2006.03.02 17:09
|buy
|342
|0.10
|1.1990
|1.1958
|1.2028
|684
|2006.03.02 21:24
|t/p
|342
|0.10
|1.2028
|1.1958
|1.2028
|38.00
|9227.10
|685
|2006.03.02 21:24
|buy
|343
|0.10
|1.2030
|1.1998
|1.2068
|686
|2006.03.03 17:07
|s/l
|343
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2068
|-32.35
|9194.75
|687
|2006.03.03 17:07
|buy
|344
|0.10
|1.2000
|1.1968
|1.2038
|688
|2006.03.03 22:05
|t/p
|344
|0.10
|1.2038
|1.1968
|1.2038
|38.00
|9232.75
|689
|2006.03.03 22:05
|buy
|345
|0.10
|1.2040
|1.2008
|1.2078
|690
|2006.03.06 01:29
|t/p
|345
|0.10
|1.2078
|1.2008
|1.2078
|37.65
|9270.40
|691
|2006.03.06 01:29
|buy
|346
|0.10
|1.2080
|1.2048
|1.2118
|692
|2006.03.06 11:20
|s/l
|346
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.2118
|-32.00
|9238.40
|693
|2006.03.06 11:20
|buy
|347
|0.10
|1.2049
|1.2017
|1.2087
|694
|2006.03.06 14:44
|s/l
|347
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.2087
|-32.00
|9206.40
|695
|2006.03.06 14:44
|buy
|348
|0.10
|1.2018
|1.1986
|1.2056
|696
|2006.03.07 02:46
|s/l
|348
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2056
|-32.35
|9174.05
|697
|2006.03.07 02:46
|buy
|349
|0.10
|1.1988
|1.1956
|1.2026
|698
|2006.03.07 06:57
|s/l
|349
|0.10
|1.1956
|1.1956
|1.2026
|-32.00
|9142.05
|699
|2006.03.07 06:57
|buy
|350
|0.10
|1.1957
|1.1925
|1.1995
|700
|2006.03.07 11:20
|s/l
|350
|0.10
|1.1925
|1.1925
|1.1995
|-32.00
|9110.05
|701
|2006.03.07 11:20
|buy
|351
|0.10
|1.1927
|1.1895
|1.1965
|702
|2006.03.07 15:21
|s/l
|351
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1965
|-32.00
|9078.05
|703
|2006.03.07 15:21
|buy
|352
|0.10
|1.1897
|1.1865
|1.1935
|704
|2006.03.08 12:05
|t/p
|352
|0.10
|1.1935
|1.1865
|1.1935
|36.95
|9115.00
|705
|2006.03.08 12:05
|buy
|353
|0.10
|1.1937
|1.1905
|1.1975
|706
|2006.03.08 15:57
|s/l
|353
|0.10
|1.1905
|1.1905
|1.1975
|-32.00
|9083.00
|707
|2006.03.08 15:57
|buy
|354
|0.10
|1.1907
|1.1875
|1.1945
|708
|2006.03.09 07:00
|t/p
|354
|0.10
|1.1945
|1.1875
|1.1945
|37.65
|9120.65
|709
|2006.03.09 07:00
|buy
|355
|0.10
|1.1947
|1.1915
|1.1985
|710
|2006.03.09 08:17
|s/l
|355
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1985
|-32.00
|9088.65
|711
|2006.03.09 08:17
|buy
|356
|0.10
|1.1917
|1.1885
|1.1955
|712
|2006.03.10 15:48
|s/l
|356
|0.10
|1.1885
|1.1885
|1.1955
|-32.35
|9056.30
|713
|2006.03.10 15:48
|buy
|357
|0.10
|1.1887
|1.1855
|1.1925
|714
|2006.03.13 02:20
|t/p
|357
|0.10
|1.1925
|1.1855
|1.1925
|37.65
|9093.95
|715
|2006.03.13 02:20
|buy
|358
|0.10
|1.1927
|1.1895
|1.1965
|716
|2006.03.13 09:38
|t/p
|358
|0.10
|1.1965
|1.1895
|1.1965
|38.00
|9131.95
|717
|2006.03.13 09:38
|buy
|359
|0.10
|1.1967
|1.1935
|1.2005
|718
|2006.03.13 10:58
|s/l
|359
|0.10
|1.1935
|1.1935
|1.2005
|-32.00
|9099.95
|719
|2006.03.13 10:58
|buy
|360
|0.10
|1.1937
|1.1905
|1.1975
|720
|2006.03.14 02:41
|t/p
|360
|0.10
|1.1975
|1.1905
|1.1975
|37.65
|9137.60
|721
|2006.03.14 02:41
|buy
|361
|0.10
|1.1977
|1.1945
|1.2015
|722
|2006.03.14 13:08
|s/l
|361
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.2015
|-32.00
|9105.60
|723
|2006.03.14 13:08
|buy
|362
|0.10
|1.1947
|1.1915
|1.1985
|724
|2006.03.14 16:54
|t/p
|362
|0.10
|1.1985
|1.1915
|1.1985
|38.00
|9143.60
|725
|2006.03.14 16:54
|buy
|363
|0.10
|1.1988
|1.1956
|1.2026
|726
|2006.03.14 18:56
|t/p
|363
|0.10
|1.2026
|1.1956
|1.2026
|38.00
|9181.60
|727
|2006.03.14 18:56
|buy
|364
|0.10
|1.2029
|1.1997
|1.2067
|728
|2006.03.15 21:09
|t/p
|364
|0.10
|1.2067
|1.1997
|1.2067
|36.95
|9218.55
|729
|2006.03.15 21:09
|buy
|365
|0.10
|1.2069
|1.2037
|1.2107
|730
|2006.03.16 09:12
|s/l
|365
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.2107
|-32.35
|9186.20
|731
|2006.03.16 09:12
|buy
|366
|0.10
|1.2039
|1.2007
|1.2077
|732
|2006.03.16 11:49
|t/p
|366
|0.10
|1.2077
|1.2007
|1.2077
|38.00
|9224.20
|733
|2006.03.16 11:49
|buy
|367
|0.10
|1.2079
|1.2047
|1.2117
|734
|2006.03.16 15:39
|t/p
|367
|0.10
|1.2117
|1.2047
|1.2117
|38.00
|9262.20
|735
|2006.03.16 15:39
|buy
|368
|0.10
|1.2119
|1.2087
|1.2157
|736
|2006.03.16 17:08
|t/p
|368
|0.10
|1.2157
|1.2087
|1.2157
|38.00
|9300.20
|737
|2006.03.16 17:08
|buy
|369
|0.10
|1.2159
|1.2127
|1.2197
|738
|2006.03.17 15:50
|t/p
|369
|0.10
|1.2197
|1.2127
|1.2197
|37.65
|9337.85
|739
|2006.03.17 15:50
|buy
|370
|0.10
|1.2199
|1.2167
|1.2237
|740
|2006.03.17 16:50
|s/l
|370
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2237
|-32.00
|9305.85
|741
|2006.03.17 16:50
|buy
|371
|0.10
|1.2169
|1.2137
|1.2207
|742
|2006.03.21 02:29
|s/l
|371
|0.10
|1.2137
|1.2137
|1.2207
|-32.70
|9273.15
|743
|2006.03.21 02:29
|buy
|372
|0.10
|1.2138
|1.2106
|1.2176
|744
|2006.03.21 16:47
|s/l
|372
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2176
|-32.00
|9241.15
|745
|2006.03.21 16:47
|buy
|373
|0.10
|1.2107
|1.2075
|1.2145
|746
|2006.03.21 19:00
|s/l
|373
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2145
|-32.00
|9209.15
|747
|2006.03.21 19:00
|buy
|374
|0.10
|1.2077
|1.2045
|1.2115
|748
|2006.03.23 15:44
|s/l
|374
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2115
|-33.40
|9175.75
|749
|2006.03.23 15:44
|buy
|375
|0.10
|1.2047
|1.2015
|1.2085
|750
|2006.03.23 17:20
|s/l
|375
|0.10
|1.2015
|1.2015
|1.2085
|-32.00
|9143.75
|751
|2006.03.23 17:20
|buy
|376
|0.10
|1.2017
|1.1985
|1.2055
|752
|2006.03.23 17:28
|s/l
|376
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.2055
|-32.00
|9111.75
|753
|2006.03.23 17:28
|buy
|377
|0.10
|1.1987
|1.1955
|1.2025
|754
|2006.03.23 21:22
|s/l
|377
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.2025
|-32.00
|9079.75
|755
|2006.03.23 21:22
|buy
|378
|0.10
|1.1957
|1.1925
|1.1995
|756
|2006.03.24 17:01
|t/p
|378
|0.10
|1.1995
|1.1925
|1.1995
|37.65
|9117.40
|757
|2006.03.24 17:01
|buy
|379
|0.10
|1.1997
|1.1965
|1.2035
|758
|2006.03.24 18:49
|t/p
|379
|0.10
|1.2035
|1.1965
|1.2035
|38.00
|9155.40
|759
|2006.03.24 18:49
|buy
|380
|0.10
|1.2037
|1.2005
|1.2075
|760
|2006.03.27 18:27
|s/l
|380
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.2075
|-32.35
|9123.05
|761
|2006.03.27 18:27
|buy
|381
|0.10
|1.2007
|1.1975
|1.2045
|762
|2006.03.28 10:01
|t/p
|381
|0.10
|1.2045
|1.1975
|1.2045
|37.65
|9160.70
|763
|2006.03.28 10:01
|buy
|382
|0.10
|1.2047
|1.2015
|1.2085
|764
|2006.03.28 14:04
|t/p
|382
|0.10
|1.2085
|1.2015
|1.2085
|38.00
|9198.70
|765
|2006.03.28 14:04
|buy
|383
|0.10
|1.2087
|1.2055
|1.2125
|766
|2006.03.28 17:32
|s/l
|383
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2125
|-32.00
|9166.70
|767
|2006.03.28 17:32
|buy
|384
|0.10
|1.2057
|1.2025
|1.2095
|768
|2006.03.28 21:22
|s/l
|384
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.2095
|-32.00
|9134.70
|769
|2006.03.28 21:22
|buy
|385
|0.10
|1.2027
|1.1995
|1.2065
|770
|2006.03.28 21:57
|s/l
|385
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.2065
|-32.00
|9102.70
|771
|2006.03.28 21:57
|buy
|386
|0.10
|1.1997
|1.1965
|1.2035
|772
|2006.03.29 18:22
|t/p
|386
|0.10
|1.2035
|1.1965
|1.2035
|36.95
|9139.65
|773
|2006.03.29 18:22
|buy
|387
|0.10
|1.2037
|1.2005
|1.2075
|774
|2006.03.30 06:37
|t/p
|387
|0.10
|1.2075
|1.2005
|1.2075
|37.65
|9177.30
|775
|2006.03.30 06:37
|buy
|388
|0.10
|1.2078
|1.2046
|1.2116
|776
|2006.03.30 16:30
|t/p
|388
|0.10
|1.2116
|1.2046
|1.2116
|38.00
|9215.30
|777
|2006.03.30 16:30
|buy
|389
|0.10
|1.2119
|1.2087
|1.2157
|778
|2006.03.30 21:21
|t/p
|389
|0.10
|1.2157
|1.2087
|1.2157
|38.00
|9253.30
|779
|2006.03.30 21:21
|buy
|390
|0.10
|1.2159
|1.2127
|1.2197
|780
|2006.03.31 09:41
|s/l
|390
|0.10
|1.2127
|1.2127
|1.2197
|-32.35
|9220.95
|781
|2006.03.31 09:41
|buy
|391
|0.10
|1.2129
|1.2097
|1.2167
|782
|2006.03.31 12:03
|s/l
|391
|0.10
|1.2097
|1.2097
|1.2167
|-32.00
|9188.95
|783
|2006.03.31 12:03
|buy
|392
|0.10
|1.2098
|1.2066
|1.2136
|784
|2006.03.31 18:41
|t/p
|392
|0.10
|1.2136
|1.2066
|1.2136
|38.00
|9226.95
|785
|2006.03.31 18:41
|buy
|393
|0.10
|1.2138
|1.2106
|1.2176
|786
|2006.04.03 02:51
|s/l
|393
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2176
|-32.35
|9194.60
|787
|2006.04.03 02:51
|buy
|394
|0.10
|1.2108
|1.2076
|1.2146
|788
|2006.04.03 07:01
|s/l
|394
|0.10
|1.2076
|1.2076
|1.2146
|-32.00
|9162.60
|789
|2006.04.03 07:01
|buy
|395
|0.10
|1.2078
|1.2046
|1.2116
|790
|2006.04.03 08:43
|s/l
|395
|0.10
|1.2046
|1.2046
|1.2116
|-32.00
|9130.60
|791
|2006.04.03 08:43
|buy
|396
|0.10
|1.2048
|1.2016
|1.2086
|792
|2006.04.03 18:27
|t/p
|396
|0.10
|1.2086
|1.2016
|1.2086
|38.00
|9168.60
|793
|2006.04.03 18:27
|buy
|397
|0.10
|1.2088
|1.2056
|1.2126
|794
|2006.04.03 19:15
|t/p
|397
|0.10
|1.2126
|1.2056
|1.2126
|38.00
|9206.60
|795
|2006.04.03 19:15
|buy
|398
|0.10
|1.2128
|1.2096
|1.2166
|796
|2006.04.03 23:59
|close at stop
|398
|0.10
|1.2140
|1.2096
|1.2166
|12.00
|9218.60