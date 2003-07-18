|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2003.06.30 10:00 - 2006.03.24 19:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ID=0; lots=1; MM=true; Risk=10; stoploss=35; takeprofit=25; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseTrail=false; TrailingStop=20; LongBar=15;
|Bars in test
|16694
|Ticks modelled
|1862837
|Modelling quality
|66.69%
|Initial deposit
|50000.00
|Total net profit
|12884250.00
|Gross profit
|24520000.00
|Gross loss
|-11635750.00
|Profit factor
|2.11
|Expected payoff
|8521.33
|Absolute drawdown
|1750.00
|Maximal drawdown (%)
|245000.00 (2.2%)
|Total trades
|1512
|Short positions (won %)
|878 (75.63%)
|Long positions (won %)
|634 (73.66%)
|Profit trades (% of total)
|1131 (74.80%)
|Loss trades (% of total)
|381 (25.20%)
|Largest
|profit trade
|25000.00
|loss trade
|-35000.00
|Average
|profit trade
|21679.93
|loss trade
|-30540.03
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|21 (525000.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-210000.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|525000.00 (21)
|consecutive loss (count of losses)
|-210000.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.06.30 10:05
|buy
|1
|5.00
|1.1449
|1.1414
|1.1474
|2
|2003.06.30 11:06
|s/l
|1
|5.00
|1.1414
|1.1414
|1.1474
|-1750.00
|48250.00
|3
|2003.06.30 13:14
|buy
|2
|5.00
|1.1421
|1.1386
|1.1446
|4
|2003.06.30 15:00
|t/p
|2
|5.00
|1.1446
|1.1386
|1.1446
|1250.00
|49500.00
|5
|2003.06.30 15:29
|buy
|3
|5.00
|1.1422
|1.1387
|1.1447
|6
|2003.06.30 15:52
|t/p
|3
|5.00
|1.1447
|1.1387
|1.1447
|1250.00
|50750.00
|7
|2003.06.30 17:09
|buy
|4
|6.00
|1.1482
|1.1447
|1.1507
|8
|2003.06.30 17:50
|t/p
|4
|6.00
|1.1507
|1.1447
|1.1507
|1500.00
|52250.00
|9
|2003.06.30 18:18
|sell
|5
|6.00
|1.1502
|1.1537
|1.1477
|10
|2003.06.30 19:06
|t/p
|5
|6.00
|1.1477
|1.1537
|1.1477
|1500.00
|53750.00
|11
|2003.07.01 14:05
|sell
|6
|6.00
|1.1547
|1.1582
|1.1522
|12
|2003.07.01 16:29
|s/l
|6
|6.00
|1.1582
|1.1582
|1.1522
|-2100.00
|51650.00
|13
|2003.07.01 17:20
|sell
|7
|6.00
|1.1598
|1.1633
|1.1573
|14
|2003.07.01 19:02
|t/p
|7
|6.00
|1.1573
|1.1633
|1.1573
|1500.00
|53150.00
|15
|2003.07.01 20:16
|sell
|8
|6.00
|1.1579
|1.1614
|1.1554
|16
|2003.07.02 02:10
|t/p
|8
|6.00
|1.1554
|1.1614
|1.1554
|1500.00
|54650.00
|17
|2003.07.02 03:15
|sell
|9
|6.00
|1.1556
|1.1591
|1.1531
|18
|2003.07.02 09:01
|t/p
|9
|6.00
|1.1531
|1.1591
|1.1531
|1500.00
|56150.00
|19
|2003.07.02 09:09
|sell
|10
|6.00
|1.1541
|1.1576
|1.1516
|20
|2003.07.02 15:00
|t/p
|10
|6.00
|1.1516
|1.1576
|1.1516
|1500.00
|57650.00
|21
|2003.07.02 16:04
|sell
|11
|6.00
|1.1529
|1.1564
|1.1504
|22
|2003.07.03 09:37
|t/p
|11
|6.00
|1.1504
|1.1564
|1.1504
|1500.00
|59150.00
|23
|2003.07.03 16:12
|buy
|12
|6.00
|1.1523
|1.1488
|1.1548
|24
|2003.07.03 16:50
|s/l
|12
|6.00
|1.1488
|1.1488
|1.1548
|-2100.00
|57050.00
|25
|2003.07.04 09:29
|buy
|13
|6.00
|1.1462
|1.1427
|1.1487
|26
|2003.07.04 10:00
|t/p
|13
|6.00
|1.1487
|1.1427
|1.1487
|1500.00
|58550.00
|27
|2003.07.04 10:28
|buy
|14
|6.00
|1.1478
|1.1443
|1.1503
|28
|2003.07.07 08:05
|s/l
|14
|6.00
|1.1443
|1.1443
|1.1503
|-2100.00
|56450.00
|29
|2003.07.07 08:14
|sell
|15
|6.00
|1.1465
|1.1500
|1.1440
|30
|2003.07.07 08:19
|t/p
|15
|6.00
|1.1440
|1.1500
|1.1440
|1500.00
|57950.00
|31
|2003.07.07 09:12
|sell
|16
|6.00
|1.1427
|1.1462
|1.1402
|32
|2003.07.07 11:02
|t/p
|16
|6.00
|1.1402
|1.1462
|1.1402
|1500.00
|59450.00
|33
|2003.07.07 11:02
|sell
|17
|6.00
|1.1420
|1.1455
|1.1395
|34
|2003.07.07 11:03
|t/p
|17
|6.00
|1.1395
|1.1455
|1.1395
|1500.00
|60950.00
|35
|2003.07.07 11:10
|sell
|18
|7.00
|1.1419
|1.1454
|1.1394
|36
|2003.07.07 11:52
|t/p
|18
|7.00
|1.1394
|1.1454
|1.1394
|1750.00
|62700.00
|37
|2003.07.07 12:09
|sell
|19
|7.00
|1.1389
|1.1424
|1.1364
|38
|2003.07.07 12:54
|t/p
|19
|7.00
|1.1364
|1.1424
|1.1364
|1750.00
|64450.00
|39
|2003.07.08 09:25
|buy
|20
|7.00
|1.1331
|1.1296
|1.1356
|40
|2003.07.08 10:31
|s/l
|20
|7.00
|1.1296
|1.1296
|1.1356
|-2450.00
|62000.00
|41
|2003.07.08 12:29
|buy
|21
|7.00
|1.1280
|1.1245
|1.1305
|42
|2003.07.08 13:09
|t/p
|21
|7.00
|1.1305
|1.1245
|1.1305
|1750.00
|63750.00
|43
|2003.07.08 14:25
|buy
|22
|7.00
|1.1316
|1.1281
|1.1341
|44
|2003.07.08 15:06
|t/p
|22
|7.00
|1.1341
|1.1281
|1.1341
|1750.00
|65500.00
|45
|2003.07.08 15:21
|buy
|23
|7.00
|1.1330
|1.1295
|1.1355
|46
|2003.07.08 16:07
|t/p
|23
|7.00
|1.1355
|1.1295
|1.1355
|1750.00
|67250.00
|47
|2003.07.08 16:16
|buy
|24
|7.00
|1.1342
|1.1307
|1.1367
|48
|2003.07.08 16:32
|s/l
|24
|7.00
|1.1307
|1.1307
|1.1367
|-2450.00
|64800.00
|49
|2003.07.08 17:18
|buy
|25
|7.00
|1.1297
|1.1262
|1.1322
|50
|2003.07.08 17:51
|s/l
|25
|7.00
|1.1262
|1.1262
|1.1322
|-2450.00
|62350.00
|51
|2003.07.08 18:18
|buy
|26
|7.00
|1.1262
|1.1227
|1.1287
|52
|2003.07.08 18:59
|t/p
|26
|7.00
|1.1287
|1.1227
|1.1287
|1750.00
|64100.00
|53
|2003.07.08 19:16
|buy
|27
|7.00
|1.1293
|1.1258
|1.1318
|54
|2003.07.08 21:00
|t/p
|27
|7.00
|1.1318
|1.1258
|1.1318
|1750.00
|65850.00
|55
|2003.07.09 04:25
|buy
|28
|7.00
|1.1321
|1.1286
|1.1346
|56
|2003.07.09 10:00
|t/p
|28
|7.00
|1.1346
|1.1286
|1.1346
|1750.00
|67600.00
|57
|2003.07.09 12:27
|buy
|29
|7.00
|1.1335
|1.1300
|1.1360
|58
|2003.07.09 13:00
|t/p
|29
|7.00
|1.1360
|1.1300
|1.1360
|1750.00
|69350.00
|59
|2003.07.09 13:25
|buy
|30
|7.00
|1.1356
|1.1321
|1.1381
|60
|2003.07.09 16:22
|s/l
|30
|7.00
|1.1321
|1.1321
|1.1381
|-2450.00
|66900.00
|61
|2003.07.09 18:28
|buy
|31
|7.00
|1.1312
|1.1277
|1.1337
|62
|2003.07.09 18:52
|t/p
|31
|7.00
|1.1337
|1.1277
|1.1337
|1750.00
|68650.00
|63
|2003.07.10 00:17
|sell
|32
|7.00
|1.1352
|1.1387
|1.1327
|64
|2003.07.10 02:11
|t/p
|32
|7.00
|1.1327
|1.1387
|1.1327
|1750.00
|70400.00
|65
|2003.07.10 02:14
|sell
|33
|8.00
|1.1337
|1.1372
|1.1312
|66
|2003.07.10 11:07
|t/p
|33
|8.00
|1.1312
|1.1372
|1.1312
|2000.00
|72400.00
|67
|2003.07.10 11:08
|sell
|34
|8.00
|1.1325
|1.1360
|1.1300
|68
|2003.07.10 14:26
|s/l
|34
|8.00
|1.1360
|1.1360
|1.1300
|-2800.00
|69600.00
|69
|2003.07.10 14:26
|sell
|35
|7.00
|1.1359
|1.1394
|1.1334
|70
|2003.07.10 15:00
|t/p
|35
|7.00
|1.1334
|1.1394
|1.1334
|1750.00
|71350.00
|71
|2003.07.10 15:24
|sell
|36
|8.00
|1.1348
|1.1383
|1.1323
|72
|2003.07.10 17:20
|s/l
|36
|8.00
|1.1383
|1.1383
|1.1323
|-2800.00
|68550.00
|73
|2003.07.10 18:21
|sell
|37
|7.00
|1.1392
|1.1427
|1.1367
|74
|2003.07.11 00:00
|t/p
|37
|7.00
|1.1367
|1.1427
|1.1367
|1750.00
|70300.00
|75
|2003.07.11 00:09
|sell
|38
|8.00
|1.1380
|1.1415
|1.1355
|76
|2003.07.11 00:21
|t/p
|38
|8.00
|1.1355
|1.1415
|1.1355
|2000.00
|72300.00
|77
|2003.07.11 00:25
|sell
|39
|8.00
|1.1380
|1.1415
|1.1355
|78
|2003.07.11 01:00
|t/p
|39
|8.00
|1.1355
|1.1415
|1.1355
|2000.00
|74300.00
|79
|2003.07.11 02:29
|sell
|40
|8.00
|1.1354
|1.1389
|1.1329
|80
|2003.07.11 03:02
|t/p
|40
|8.00
|1.1329
|1.1389
|1.1329
|2000.00
|76300.00
|81
|2003.07.11 03:19
|sell
|41
|8.00
|1.1335
|1.1370
|1.1310
|82
|2003.07.11 04:15
|t/p
|41
|8.00
|1.1310
|1.1370
|1.1310
|2000.00
|78300.00
|83
|2003.07.11 04:17
|sell
|42
|8.00
|1.1318
|1.1353
|1.1293
|84
|2003.07.11 14:01
|t/p
|42
|8.00
|1.1293
|1.1353
|1.1293
|2000.00
|80300.00
|85
|2003.07.11 14:22
|sell
|43
|9.00
|1.1305
|1.1340
|1.1280
|86
|2003.07.11 15:01
|t/p
|43
|9.00
|1.1280
|1.1340
|1.1280
|2250.00
|82550.00
|87
|2003.07.11 15:06
|sell
|44
|9.00
|1.1293
|1.1328
|1.1268
|88
|2003.07.14 01:51
|t/p
|44
|9.00
|1.1268
|1.1328
|1.1268
|2250.00
|84800.00
|89
|2003.07.14 08:27
|buy
|45
|9.00
|1.1266
|1.1231
|1.1291
|90
|2003.07.14 12:10
|t/p
|45
|9.00
|1.1291
|1.1231
|1.1291
|2250.00
|87050.00
|91
|2003.07.14 13:21
|buy
|46
|9.00
|1.1283
|1.1248
|1.1308
|92
|2003.07.14 14:08
|t/p
|46
|9.00
|1.1308
|1.1248
|1.1308
|2250.00
|89300.00
|93
|2003.07.14 17:20
|buy
|47
|9.00
|1.1281
|1.1246
|1.1306
|94
|2003.07.15 11:01
|t/p
|47
|9.00
|1.1306
|1.1246
|1.1306
|2250.00
|91550.00
|95
|2003.07.15 11:08
|buy
|48
|10.00
|1.1282
|1.1247
|1.1307
|96
|2003.07.15 11:58
|t/p
|48
|10.00
|1.1307
|1.1247
|1.1307
|2500.00
|94050.00
|97
|2003.07.15 12:16
|buy
|49
|10.00
|1.1316
|1.1281
|1.1341
|98
|2003.07.15 13:00
|t/p
|49
|10.00
|1.1341
|1.1281
|1.1341
|2500.00
|96550.00
|99
|2003.07.15 13:04
|buy
|50
|10.00
|1.1328
|1.1293
|1.1353
|100
|2003.07.15 16:01
|s/l
|50
|10.00
|1.1293
|1.1293
|1.1353
|-3500.00
|93050.00
|101
|2003.07.15 18:25
|sell
|51
|10.00
|1.1236
|1.1271
|1.1211
|102
|2003.07.15 18:40
|t/p
|51
|10.00
|1.1211
|1.1271
|1.1211
|2500.00
|95550.00
|103
|2003.07.16 21:28
|buy
|52
|10.00
|1.1207
|1.1172
|1.1232
|104
|2003.07.17 00:15
|t/p
|52
|10.00
|1.1232
|1.1172
|1.1232
|2500.00
|98050.00
|105
|2003.07.17 02:19
|buy
|53
|10.00
|1.1217
|1.1182
|1.1242
|106
|2003.07.17 09:03
|t/p
|53
|10.00
|1.1242
|1.1182
|1.1242
|2500.00
|100550.00
|107
|2003.07.17 09:08
|buy
|54
|11.00
|1.1219
|1.1184
|1.1244
|108
|2003.07.17 10:01
|t/p
|54
|11.00
|1.1244
|1.1184
|1.1244
|2750.00
|103300.00
|109
|2003.07.17 10:06
|buy
|55
|11.00
|1.1233
|1.1198
|1.1258
|110
|2003.07.17 14:05
|s/l
|55
|11.00
|1.1198
|1.1198
|1.1258
|-3850.00
|99450.00
|111
|2003.07.17 18:25
|sell
|56
|10.00
|1.1167
|1.1202
|1.1142
|112
|2003.07.17 18:37
|s/l
|56
|10.00
|1.1202
|1.1202
|1.1142
|-3500.00
|95950.00
|113
|2003.07.17 19:16
|sell
|57
|10.00
|1.1213
|1.1248
|1.1188
|114
|2003.07.18 00:46
|s/l
|57
|10.00
|1.1248
|1.1248
|1.1188
|-3500.00
|92450.00
|115
|2003.07.18 01:09
|buy
|58
|10.00
|1.1234
|1.1199
|1.1259
|116
|2003.07.18 01:17
|t/p
|58
|10.00
|1.1259
|1.1199
|1.1259
|2500.00
|94950.00
|117
|2003.07.18 02:16
|sell
|59
|10.00
|1.1242
|1.1277
|1.1217
|118
|2003.07.18 10:02
|t/p
|59
|10.00
|1.1217
|1.1277
|1.1217
|2500.00
|97450.00
|119
|2003.07.18 10:05
|sell
|60
|10.00
|1.1228
|1.1263
|1.1203
|120
|2003.07.18 11:02
|t/p
|60
|10.00
|1.1203
|1.1263
|1.1203
|2500.00
|99950.00
|121
|2003.07.18 11:04
|sell
|61
|10.00
|1.1217
|1.1252
|1.1192
|122
|2003.07.18 12:00
|t/p
|61
|10.00
|1.1192
|1.1252
|1.1192
|2500.00
|102450.00
|123
|2003.07.18 12:02
|sell
|62
|11.00
|1.1207
|1.1242
|1.1182
|124
|2003.07.18 15:29
|t/p
|62
|11.00
|1.1182
|1.1242
|1.1182
|2750.00
|105200.00
|125
|2003.07.18 16:07
|sell
|63
|11.00
|1.1200
|1.1235
|1.1175
|126
|2003.07.18 16:28
|t/p
|63
|11.00
|1.1175
|1.1235
|1.1175
|2750.00
|107950.00
|127
|2003.07.18 16:28
|buy
|64
|11.00
|1.1175
|1.1140
|1.1200
|128
|2003.07.18 16:39
|t/p
|64
|11.00
|1.1200
|1.1140
|1.1200
|2750.00
|110700.00
|129
|2003.07.18 17:25
|buy
|65
|12.00
|1.1211
|1.1176
|1.1236
|130
|2003.07.18 17:26
|t/p
|65
|12.00
|1.1236
|1.1176
|1.1236
|3000.00
|113700.00
|131
|2003.07.18 17:27
|buy
|66
|12.00
|1.1211
|1.1176
|1.1236
|132
|2003.07.18 17:39
|t/p
|66
|12.00
|1.1236
|1.1176
|1.1236
|3000.00
|116700.00
|133
|2003.07.18 18:25
|buy
|67
|12.00
|1.1237
|1.1202
|1.1262
|134
|2003.07.18 18:36
|t/p
|67
|12.00
|1.1262
|1.1202
|1.1262
|3000.00
|119700.00
|135
|2003.07.18 19:24
|buy
|68
|12.00
|1.1283
|1.1248
|1.1308
|136
|2003.07.21 00:22
|s/l
|68
|12.00
|1.1248
|1.1248
|1.1308
|-4200.00
|115500.00
|137
|2003.07.21 01:22
|buy
|69
|12.00
|1.1244
|1.1209
|1.1269
|138
|2003.07.21 01:57
|t/p
|69
|12.00
|1.1269
|1.1209
|1.1269
|3000.00
|118500.00
|139
|2003.07.21 07:27
|sell
|70
|12.00
|1.1288
|1.1323
|1.1263
|140
|2003.07.21 09:11
|t/p
|70
|12.00
|1.1263
|1.1323
|1.1263
|3000.00
|121500.00
|141
|2003.07.21 09:23
|sell
|71
|13.00
|1.1274
|1.1309
|1.1249
|142
|2003.07.21 15:39
|s/l
|71
|13.00
|1.1309
|1.1309
|1.1249
|-4550.00
|116950.00
|143
|2003.07.21 18:12
|sell
|72
|12.00
|1.1350
|1.1385
|1.1325
|144
|2003.07.21 19:00
|t/p
|72
|12.00
|1.1325
|1.1385
|1.1325
|3000.00
|119950.00
|145
|2003.07.22 00:25
|sell
|73
|12.00
|1.1350
|1.1385
|1.1325
|146
|2003.07.22 03:14
|t/p
|73
|12.00
|1.1325
|1.1385
|1.1325
|3000.00
|122950.00
|147
|2003.07.22 03:22
|sell
|74
|13.00
|1.1333
|1.1368
|1.1308
|148
|2003.07.22 10:31
|s/l
|74
|13.00
|1.1368
|1.1368
|1.1308
|-4550.00
|118400.00
|149
|2003.07.22 11:15
|sell
|75
|12.00
|1.1369
|1.1404
|1.1344
|150
|2003.07.22 14:01
|t/p
|75
|12.00
|1.1344
|1.1404
|1.1344
|3000.00
|121400.00
|151
|2003.07.22 14:09
|sell
|76
|13.00
|1.1352
|1.1387
|1.1327
|152
|2003.07.22 17:00
|t/p
|76
|13.00
|1.1327
|1.1387
|1.1327
|3250.00
|124650.00
|153
|2003.07.22 18:02
|sell
|77
|13.00
|1.1329
|1.1364
|1.1304
|154
|2003.07.23 05:39
|s/l
|77
|13.00
|1.1364
|1.1364
|1.1304
|-4550.00
|120100.00
|155
|2003.07.23 07:10
|sell
|78
|13.00
|1.1366
|1.1401
|1.1341
|156
|2003.07.23 12:05
|s/l
|78
|13.00
|1.1401
|1.1401
|1.1341
|-4550.00
|115550.00
|157
|2003.07.23 18:27
|sell
|79
|12.00
|1.1489
|1.1524
|1.1464
|158
|2003.07.23 20:07
|t/p
|79
|12.00
|1.1464
|1.1524
|1.1464
|3000.00
|118550.00
|159
|2003.07.24 00:10
|sell
|80
|12.00
|1.1487
|1.1522
|1.1462
|160
|2003.07.24 14:02
|t/p
|80
|12.00
|1.1462
|1.1522
|1.1462
|3000.00
|121550.00
|161
|2003.07.24 14:22
|sell
|81
|13.00
|1.1474
|1.1509
|1.1449
|162
|2003.07.24 14:59
|t/p
|81
|13.00
|1.1449
|1.1509
|1.1449
|3250.00
|124800.00
|163
|2003.07.24 15:18
|sell
|82
|13.00
|1.1445
|1.1480
|1.1420
|164
|2003.07.24 16:30
|s/l
|82
|13.00
|1.1480
|1.1480
|1.1420
|-4550.00
|120250.00
|165
|2003.07.24 17:19
|sell
|83
|13.00
|1.1489
|1.1524
|1.1464
|166
|2003.07.24 17:58
|t/p
|83
|13.00
|1.1464
|1.1524
|1.1464
|3250.00
|123500.00
|167
|2003.07.24 18:11
|sell
|84
|13.00
|1.1444
|1.1479
|1.1419
|168
|2003.07.24 21:24
|s/l
|84
|13.00
|1.1479
|1.1479
|1.1419
|-4550.00
|118950.00
|169
|2003.07.25 00:20
|sell
|85
|12.00
|1.1478
|1.1513
|1.1453
|170
|2003.07.25 08:00
|t/p
|85
|12.00
|1.1453
|1.1513
|1.1453
|3000.00
|121950.00
|171
|2003.07.25 08:10
|sell
|86
|13.00
|1.1464
|1.1499
|1.1439
|172
|2003.07.25 09:09
|s/l
|86
|13.00
|1.1499
|1.1499
|1.1439
|-4550.00
|117400.00
|173
|2003.07.25 10:27
|sell
|87
|12.00
|1.1494
|1.1529
|1.1469
|174
|2003.07.25 13:00
|t/p
|87
|12.00
|1.1469
|1.1529
|1.1469
|3000.00
|120400.00
|175
|2003.07.25 13:03
|sell
|88
|13.00
|1.1483
|1.1518
|1.1458
|176
|2003.07.25 14:00
|t/p
|88
|13.00
|1.1458
|1.1518
|1.1458
|3250.00
|123650.00
|177
|2003.07.25 14:03
|sell
|89
|13.00
|1.1488
|1.1523
|1.1463
|178
|2003.07.25 14:30
|t/p
|89
|13.00
|1.1463
|1.1523
|1.1463
|3250.00
|126900.00
|179
|2003.07.25 15:02
|buy
|90
|13.00
|1.1485
|1.1450
|1.1510
|180
|2003.07.25 15:21
|t/p
|90
|13.00
|1.1510
|1.1450
|1.1510
|3250.00
|130150.00
|181
|2003.07.25 15:28
|buy
|91
|14.00
|1.1485
|1.1450
|1.1510
|182
|2003.07.25 16:00
|t/p
|91
|14.00
|1.1510
|1.1450
|1.1510
|3500.00
|133650.00
|183
|2003.07.25 16:27
|buy
|92
|14.00
|1.1483
|1.1448
|1.1508
|184
|2003.07.25 16:29
|t/p
|92
|14.00
|1.1508
|1.1448
|1.1508
|3500.00
|137150.00
|185
|2003.07.25 17:18
|sell
|93
|14.00
|1.1542
|1.1577
|1.1517
|186
|2003.07.25 17:25
|t/p
|93
|14.00
|1.1517
|1.1577
|1.1517
|3500.00
|140650.00
|187
|2003.07.25 18:26
|sell
|94
|15.00
|1.1514
|1.1549
|1.1489
|188
|2003.07.28 01:21
|t/p
|94
|15.00
|1.1489
|1.1549
|1.1489
|3750.00
|144400.00
|189
|2003.07.28 01:24
|sell
|95
|15.00
|1.1500
|1.1535
|1.1475
|190
|2003.07.28 03:18
|t/p
|95
|15.00
|1.1475
|1.1535
|1.1475
|3750.00
|148150.00
|191
|2003.07.28 09:10
|buy
|96
|15.00
|1.1466
|1.1431
|1.1491
|192
|2003.07.28 09:44
|t/p
|96
|15.00
|1.1491
|1.1431
|1.1491
|3750.00
|151900.00
|193
|2003.07.28 10:08
|buy
|97
|16.00
|1.1487
|1.1452
|1.1512
|194
|2003.07.28 10:42
|t/p
|97
|16.00
|1.1512
|1.1452
|1.1512
|4000.00
|155900.00
|195
|2003.07.28 15:27
|sell
|98
|16.00
|1.1484
|1.1519
|1.1459
|196
|2003.07.29 07:16
|s/l
|98
|16.00
|1.1519
|1.1519
|1.1459
|-5600.00
|150300.00
|197
|2003.07.29 08:05
|sell
|99
|16.00
|1.1521
|1.1556
|1.1496
|198
|2003.07.29 11:30
|t/p
|99
|16.00
|1.1496
|1.1556
|1.1496
|4000.00
|154300.00
|199
|2003.07.29 13:26
|sell
|100
|16.00
|1.1479
|1.1514
|1.1454
|200
|2003.07.29 14:27
|t/p
|100
|16.00
|1.1454
|1.1514
|1.1454
|4000.00
|158300.00
|201
|2003.07.29 15:14
|buy
|101
|16.00
|1.1477
|1.1442
|1.1502
|202
|2003.07.29 16:03
|t/p
|101
|16.00
|1.1502
|1.1442
|1.1502
|4000.00
|162300.00
|203
|2003.07.29 17:20
|sell
|102
|17.00
|1.1502
|1.1537
|1.1477
|204
|2003.07.29 17:22
|t/p
|102
|17.00
|1.1477
|1.1537
|1.1477
|4250.00
|166550.00
|205
|2003.07.29 17:29
|sell
|103
|17.00
|1.1502
|1.1537
|1.1477
|206
|2003.07.29 17:58
|t/p
|103
|17.00
|1.1477
|1.1537
|1.1477
|4250.00
|170800.00
|207
|2003.07.29 18:10
|buy
|104
|18.00
|1.1464
|1.1429
|1.1489
|208
|2003.07.29 19:00
|t/p
|104
|18.00
|1.1489
|1.1429
|1.1489
|4500.00
|175300.00
|209
|2003.07.29 19:18
|sell
|105
|18.00
|1.1487
|1.1522
|1.1462
|210
|2003.07.29 20:07
|t/p
|105
|18.00
|1.1462
|1.1522
|1.1462
|4500.00
|179800.00
|211
|2003.07.29 20:16
|sell
|106
|18.00
|1.1474
|1.1509
|1.1449
|212
|2003.07.29 22:04
|t/p
|106
|18.00
|1.1449
|1.1509
|1.1449
|4500.00
|184300.00
|213
|2003.07.29 22:15
|sell
|107
|19.00
|1.1461
|1.1496
|1.1436
|214
|2003.07.29 22:17
|t/p
|107
|19.00
|1.1436
|1.1496
|1.1436
|4750.00
|189050.00
|215
|2003.07.30 15:25
|buy
|108
|19.00
|1.1405
|1.1370
|1.1430
|216
|2003.07.30 17:36
|s/l
|108
|19.00
|1.1370
|1.1370
|1.1430
|-6650.00
|182400.00
|217
|2003.07.30 18:25
|buy
|109
|19.00
|1.1365
|1.1330
|1.1390
|218
|2003.07.31 04:51
|s/l
|109
|19.00
|1.1330
|1.1330
|1.1390
|-6650.00
|175750.00
|219
|2003.07.31 06:13
|buy
|110
|18.00
|1.1335
|1.1300
|1.1360
|220
|2003.07.31 12:44
|s/l
|110
|18.00
|1.1300
|1.1300
|1.1360
|-6300.00
|169450.00
|221
|2003.07.31 13:11
|buy
|111
|17.00
|1.1302
|1.1267
|1.1327
|222
|2003.07.31 14:02
|t/p
|111
|17.00
|1.1327
|1.1267
|1.1327
|4250.00
|173700.00
|223
|2003.07.31 14:06
|buy
|112
|18.00
|1.1312
|1.1277
|1.1337
|224
|2003.07.31 14:58
|s/l
|112
|18.00
|1.1277
|1.1277
|1.1337
|-6300.00
|167400.00
|225
|2003.07.31 15:07
|buy
|113
|17.00
|1.1285
|1.1250
|1.1310
|226
|2003.07.31 16:57
|s/l
|113
|17.00
|1.1250
|1.1250
|1.1310
|-5950.00
|161450.00
|227
|2003.07.31 17:19
|buy
|114
|17.00
|1.1252
|1.1217
|1.1277
|228
|2003.08.01 07:39
|s/l
|114
|17.00
|1.1217
|1.1217
|1.1277
|-5950.00
|155500.00
|229
|2003.08.01 08:10
|buy
|115
|16.00
|1.1212
|1.1177
|1.1237
|230
|2003.08.01 10:24
|s/l
|115
|16.00
|1.1177
|1.1177
|1.1237
|-5600.00
|149900.00
|231
|2003.08.01 17:16
|buy
|116
|15.00
|1.1251
|1.1216
|1.1276
|232
|2003.08.04 00:00
|t/p
|116
|15.00
|1.1276
|1.1216
|1.1276
|3750.00
|153650.00
|233
|2003.08.04 02:22
|buy
|117
|16.00
|1.1268
|1.1233
|1.1293
|234
|2003.08.04 09:02
|t/p
|117
|16.00
|1.1293
|1.1233
|1.1293
|4000.00
|157650.00
|235
|2003.08.04 15:27
|buy
|118
|16.00
|1.1300
|1.1265
|1.1325
|236
|2003.08.04 16:00
|t/p
|118
|16.00
|1.1325
|1.1265
|1.1325
|4000.00
|161650.00
|237
|2003.08.04 16:05
|buy
|119
|17.00
|1.1316
|1.1281
|1.1341
|238
|2003.08.04 16:51
|t/p
|119
|17.00
|1.1341
|1.1281
|1.1341
|4250.00
|165900.00
|239
|2003.08.05 09:17
|sell
|120
|17.00
|1.1371
|1.1406
|1.1346
|240
|2003.08.05 11:03
|t/p
|120
|17.00
|1.1346
|1.1406
|1.1346
|4250.00
|170150.00
|241
|2003.08.05 11:10
|sell
|121
|18.00
|1.1354
|1.1389
|1.1329
|242
|2003.08.05 12:01
|t/p
|121
|18.00
|1.1329
|1.1389
|1.1329
|4500.00
|174650.00
|243
|2003.08.05 16:08
|sell
|122
|18.00
|1.1333
|1.1368
|1.1308
|244
|2003.08.05 21:22
|s/l
|122
|18.00
|1.1368
|1.1368
|1.1308
|-6300.00
|168350.00
|245
|2003.08.06 07:06
|sell
|123
|17.00
|1.1409
|1.1444
|1.1384
|246
|2003.08.06 12:00
|t/p
|123
|17.00
|1.1384
|1.1444
|1.1384
|4250.00
|172600.00
|247
|2003.08.06 16:24
|buy
|124
|18.00
|1.1373
|1.1338
|1.1398
|248
|2003.08.06 16:49
|t/p
|124
|18.00
|1.1398
|1.1338
|1.1398
|4500.00
|177100.00
|249
|2003.08.06 17:28
|sell
|125
|18.00
|1.1377
|1.1412
|1.1352
|250
|2003.08.06 19:20
|t/p
|125
|18.00
|1.1352
|1.1412
|1.1352
|4500.00
|181600.00
|251
|2003.08.07 03:23
|sell
|126
|19.00
|1.1343
|1.1378
|1.1318
|252
|2003.08.07 14:21
|s/l
|126
|19.00
|1.1378
|1.1378
|1.1318
|-6650.00
|174950.00
|253
|2003.08.07 17:03
|sell
|127
|18.00
|1.1410
|1.1445
|1.1385
|254
|2003.08.07 18:41
|t/p
|127
|18.00
|1.1385
|1.1445
|1.1385
|4500.00
|179450.00
|255
|2003.08.07 23:26
|buy
|128
|18.00
|1.1373
|1.1338
|1.1398
|256
|2003.08.08 09:12
|s/l
|128
|18.00
|1.1338
|1.1338
|1.1398
|-6300.00
|173150.00
|257
|2003.08.08 16:28
|sell
|129
|18.00
|1.1343
|1.1378
|1.1318
|258
|2003.08.08 17:55
|t/p
|129
|18.00
|1.1318
|1.1378
|1.1318
|4500.00
|177650.00
|259
|2003.08.08 18:25
|sell
|130
|18.00
|1.1324
|1.1359
|1.1299
|260
|2003.08.08 18:49
|t/p
|130
|18.00
|1.1299
|1.1359
|1.1299
|4500.00
|182150.00
|261
|2003.08.11 17:24
|buy
|131
|19.00
|1.1326
|1.1291
|1.1351
|262
|2003.08.11 17:58
|t/p
|131
|19.00
|1.1351
|1.1291
|1.1351
|4750.00
|186900.00
|263
|2003.08.11 19:13
|buy
|132
|19.00
|1.1372
|1.1337
|1.1397
|264
|2003.08.12 11:13
|s/l
|132
|19.00
|1.1337
|1.1337
|1.1397
|-6650.00
|180250.00
|265
|2003.08.12 18:25
|sell
|133
|19.00
|1.1309
|1.1344
|1.1284
|266
|2003.08.12 22:04
|t/p
|133
|19.00
|1.1284
|1.1344
|1.1284
|4750.00
|185000.00
|267
|2003.08.12 22:23
|sell
|134
|19.00
|1.1289
|1.1324
|1.1264
|268
|2003.08.13 02:11
|t/p
|134
|19.00
|1.1264
|1.1324
|1.1264
|4750.00
|189750.00
|269
|2003.08.13 02:14
|sell
|135
|19.00
|1.1277
|1.1312
|1.1252
|270
|2003.08.13 03:11
|t/p
|135
|19.00
|1.1252
|1.1312
|1.1252
|4750.00
|194500.00
|271
|2003.08.13 03:12
|sell
|136
|20.00
|1.1266
|1.1301
|1.1241
|272
|2003.08.13 08:04
|t/p
|136
|20.00
|1.1241
|1.1301
|1.1241
|5000.00
|199500.00
|273
|2003.08.13 08:06
|sell
|137
|20.00
|1.1250
|1.1285
|1.1225
|274
|2003.08.13 08:56
|t/p
|137
|20.00
|1.1225
|1.1285
|1.1225
|5000.00
|204500.00
|275
|2003.08.13 16:26
|buy
|138
|21.00
|1.1281
|1.1246
|1.1306
|276
|2003.08.13 17:00
|t/p
|138
|21.00
|1.1306
|1.1246
|1.1306
|5250.00
|209750.00
|277
|2003.08.13 17:24
|buy
|139
|21.00
|1.1297
|1.1262
|1.1322
|278
|2003.08.13 18:00
|t/p
|139
|21.00
|1.1322
|1.1262
|1.1322
|5250.00
|215000.00
|279
|2003.08.14 02:13
|buy
|140
|22.00
|1.1314
|1.1279
|1.1339
|280
|2003.08.14 10:00
|t/p
|140
|22.00
|1.1339
|1.1279
|1.1339
|5500.00
|220500.00
|281
|2003.08.14 10:27
|buy
|141
|23.00
|1.1325
|1.1290
|1.1350
|282
|2003.08.14 12:18
|s/l
|141
|23.00
|1.1290
|1.1290
|1.1350
|-8050.00
|212450.00
|283
|2003.08.14 15:19
|buy
|142
|22.00
|1.1257
|1.1222
|1.1282
|284
|2003.08.14 15:32
|t/p
|142
|22.00
|1.1282
|1.1222
|1.1282
|5500.00
|217950.00
|285
|2003.08.14 16:09
|buy
|143
|22.00
|1.1280
|1.1245
|1.1305
|286
|2003.08.14 17:16
|s/l
|143
|22.00
|1.1245
|1.1245
|1.1305
|-7700.00
|210250.00
|287
|2003.08.14 17:29
|sell
|144
|22.00
|1.1267
|1.1302
|1.1242
|288
|2003.08.14 18:08
|t/p
|144
|22.00
|1.1242
|1.1302
|1.1242
|5500.00
|215750.00
|289
|2003.08.14 18:28
|sell
|145
|22.00
|1.1251
|1.1286
|1.1226
|290
|2003.08.14 22:22
|s/l
|145
|22.00
|1.1286
|1.1286
|1.1226
|-7700.00
|208050.00
|291
|2003.08.14 23:17
|sell
|146
|21.00
|1.1271
|1.1306
|1.1246
|292
|2003.08.15 06:02
|t/p
|146
|21.00
|1.1246
|1.1306
|1.1246
|5250.00
|213300.00
|293
|2003.08.15 06:08
|sell
|147
|22.00
|1.1269
|1.1304
|1.1244
|294
|2003.08.15 08:00
|t/p
|147
|22.00
|1.1244
|1.1304
|1.1244
|5500.00
|218800.00
|295
|2003.08.15 08:05
|sell
|148
|22.00
|1.1258
|1.1293
|1.1233
|296
|2003.08.15 11:14
|s/l
|148
|22.00
|1.1293
|1.1293
|1.1233
|-7700.00
|211100.00
|297
|2003.08.15 13:04
|sell
|149
|22.00
|1.1272
|1.1307
|1.1247
|298
|2003.08.15 14:34
|t/p
|149
|22.00
|1.1247
|1.1307
|1.1247
|5500.00
|216600.00
|299
|2003.08.15 15:28
|buy
|150
|22.00
|1.1261
|1.1226
|1.1286
|300
|2003.08.18 03:22
|s/l
|150
|22.00
|1.1226
|1.1226
|1.1286
|-7700.00
|208900.00
|301
|2003.08.18 04:16
|buy
|151
|21.00
|1.1228
|1.1193
|1.1253
|302
|2003.08.18 12:11
|s/l
|151
|21.00
|1.1193
|1.1193
|1.1253
|-7350.00
|201550.00
|303
|2003.08.18 13:10
|buy
|152
|21.00
|1.1182
|1.1147
|1.1207
|304
|2003.08.18 17:43
|s/l
|152
|21.00
|1.1147
|1.1147
|1.1207
|-7350.00
|194200.00
|305
|2003.08.19 09:21
|buy
|153
|20.00
|1.1091
|1.1056
|1.1116
|306
|2003.08.19 11:04
|t/p
|153
|20.00
|1.1116
|1.1056
|1.1116
|5000.00
|199200.00
|307
|2003.08.19 12:20
|buy
|154
|20.00
|1.1110
|1.1075
|1.1135
|308
|2003.08.19 13:30
|s/l
|154
|20.00
|1.1075
|1.1075
|1.1135
|-7000.00
|192200.00
|309
|2003.08.19 14:26
|buy
|155
|20.00
|1.1063
|1.1028
|1.1088
|310
|2003.08.19 15:00
|t/p
|155
|20.00
|1.1088
|1.1028
|1.1088
|5000.00
|197200.00
|311
|2003.08.19 17:23
|buy
|156
|20.00
|1.1088
|1.1053
|1.1113
|312
|2003.08.19 17:58
|t/p
|156
|20.00
|1.1113
|1.1053
|1.1113
|5000.00
|202200.00
|313
|2003.08.19 18:12
|buy
|157
|21.00
|1.1121
|1.1086
|1.1146
|314
|2003.08.19 20:03
|t/p
|157
|21.00
|1.1146
|1.1086
|1.1146
|5250.00
|207450.00
|315
|2003.08.19 20:24
|buy
|158
|21.00
|1.1125
|1.1090
|1.1150
|316
|2003.08.19 21:02
|t/p
|158
|21.00
|1.1150
|1.1090
|1.1150
|5250.00
|212700.00
|317
|2003.08.20 06:25
|buy
|159
|22.00
|1.1101
|1.1066
|1.1126
|318
|2003.08.20 08:00
|t/p
|159
|22.00
|1.1126
|1.1066
|1.1126
|5500.00
|218200.00
|319
|2003.08.20 09:03
|buy
|160
|22.00
|1.1122
|1.1087
|1.1147
|320
|2003.08.20 12:24
|s/l
|160
|22.00
|1.1087
|1.1087
|1.1147
|-7700.00
|210500.00
|321
|2003.08.20 14:02
|buy
|161
|22.00
|1.1099
|1.1064
|1.1124
|322
|2003.08.20 15:00
|t/p
|161
|22.00
|1.1124
|1.1064
|1.1124
|5500.00
|216000.00
|323
|2003.08.20 15:26
|buy
|162
|22.00
|1.1113
|1.1078
|1.1138
|324
|2003.08.20 15:35
|t/p
|162
|22.00
|1.1138
|1.1078
|1.1138
|5500.00
|221500.00
|325
|2003.08.20 16:25
|buy
|163
|23.00
|1.1120
|1.1085
|1.1145
|326
|2003.08.21 02:13
|s/l
|163
|23.00
|1.1085
|1.1085
|1.1145
|-8050.00
|213450.00
|327
|2003.08.21 02:21
|sell
|164
|22.00
|1.1113
|1.1148
|1.1088
|328
|2003.08.21 03:05
|t/p
|164
|22.00
|1.1088
|1.1148
|1.1088
|5500.00
|218950.00
|329
|2003.08.21 07:13
|sell
|165
|22.00
|1.1087
|1.1122
|1.1062
|330
|2003.08.21 08:05
|t/p
|165
|22.00
|1.1062
|1.1122
|1.1062
|5500.00
|224450.00
|331
|2003.08.21 08:05
|sell
|166
|23.00
|1.1069
|1.1104
|1.1044
|332
|2003.08.21 08:05
|t/p
|166
|23.00
|1.1044
|1.1104
|1.1044
|5750.00
|230200.00
|333
|2003.08.21 08:10
|sell
|167
|24.00
|1.1070
|1.1105
|1.1045
|334
|2003.08.21 08:58
|t/p
|167
|24.00
|1.1045
|1.1105
|1.1045
|6000.00
|236200.00
|335
|2003.08.21 09:04
|sell
|168
|24.00
|1.1029
|1.1064
|1.1004
|336
|2003.08.21 09:05
|t/p
|168
|24.00
|1.1004
|1.1064
|1.1004
|6000.00
|242200.00
|337
|2003.08.21 09:08
|sell
|169
|25.00
|1.1030
|1.1065
|1.1005
|338
|2003.08.21 09:57
|t/p
|169
|25.00
|1.1005
|1.1065
|1.1005
|6250.00
|248450.00
|339
|2003.08.21 11:06
|sell
|170
|25.00
|1.1012
|1.1047
|1.0987
|340
|2003.08.21 11:55
|t/p
|170
|25.00
|1.0987
|1.1047
|1.0987
|6250.00
|254700.00
|341
|2003.08.21 19:09
|buy
|171
|26.00
|1.0937
|1.0902
|1.0962
|342
|2003.08.21 19:46
|s/l
|171
|26.00
|1.0902
|1.0902
|1.0962
|-9100.00
|245600.00
|343
|2003.08.22 08:03
|buy
|172
|25.00
|1.0929
|1.0894
|1.0954
|344
|2003.08.22 14:21
|s/l
|172
|25.00
|1.0894
|1.0894
|1.0954
|-8750.00
|236850.00
|345
|2003.08.22 15:19
|buy
|173
|24.00
|1.0879
|1.0844
|1.0904
|346
|2003.08.22 15:33
|s/l
|173
|24.00
|1.0844
|1.0844
|1.0904
|-8400.00
|228450.00
|347
|2003.08.22 17:16
|buy
|174
|23.00
|1.0858
|1.0823
|1.0883
|348
|2003.08.22 18:01
|t/p
|174
|23.00
|1.0883
|1.0823
|1.0883
|5750.00
|234200.00
|349
|2003.08.22 18:16
|buy
|175
|24.00
|1.0870
|1.0835
|1.0895
|350
|2003.08.25 10:00
|t/p
|175
|24.00
|1.0895
|1.0835
|1.0895
|6000.00
|240200.00
|351
|2003.08.25 13:11
|buy
|176
|25.00
|1.0896
|1.0861
|1.0921
|352
|2003.08.25 18:29
|s/l
|176
|25.00
|1.0861
|1.0861
|1.0921
|-8750.00
|231450.00
|353
|2003.08.25 19:29
|buy
|177
|24.00
|1.0868
|1.0833
|1.0893
|354
|2003.08.25 20:00
|t/p
|177
|24.00
|1.0893
|1.0833
|1.0893
|6000.00
|237450.00
|355
|2003.08.25 20:04
|buy
|178
|24.00
|1.0886
|1.0851
|1.0911
|356
|2003.08.25 23:25
|s/l
|178
|24.00
|1.0851
|1.0851
|1.0911
|-8400.00
|229050.00
|357
|2003.08.26 02:19
|buy
|179
|23.00
|1.0832
|1.0797
|1.0857
|358
|2003.08.26 04:07
|t/p
|179
|23.00
|1.0857
|1.0797
|1.0857
|5750.00
|234800.00
|359
|2003.08.26 04:17
|buy
|180
|24.00
|1.0841
|1.0806
|1.0866
|360
|2003.08.26 07:03
|t/p
|180
|24.00
|1.0866
|1.0806
|1.0866
|6000.00
|240800.00
|361
|2003.08.26 07:14
|buy
|181
|25.00
|1.0841
|1.0806
|1.0866
|362
|2003.08.26 08:02
|t/p
|181
|25.00
|1.0866
|1.0806
|1.0866
|6250.00
|247050.00
|363
|2003.08.26 08:10
|buy
|182
|25.00
|1.0853
|1.0818
|1.0878
|364
|2003.08.26 12:07
|s/l
|182
|25.00
|1.0818
|1.0818
|1.0878
|-8750.00
|238300.00
|365
|2003.08.26 12:26
|sell
|183
|24.00
|1.0832
|1.0867
|1.0807
|366
|2003.08.26 13:05
|t/p
|183
|24.00
|1.0807
|1.0867
|1.0807
|6000.00
|244300.00
|367
|2003.08.26 13:05
|buy
|184
|25.00
|1.0804
|1.0769
|1.0829
|368
|2003.08.26 14:00
|t/p
|184
|25.00
|1.0829
|1.0769
|1.0829
|6250.00
|250550.00
|369
|2003.08.26 14:05
|buy
|185
|26.00
|1.0820
|1.0785
|1.0845
|370
|2003.08.26 16:00
|t/p
|185
|26.00
|1.0845
|1.0785
|1.0845
|6500.00
|257050.00
|371
|2003.08.26 17:20
|buy
|186
|26.00
|1.0880
|1.0845
|1.0905
|372
|2003.08.26 17:20
|t/p
|186
|26.00
|1.0905
|1.0845
|1.0905
|6500.00
|263550.00
|373
|2003.08.26 17:24
|buy
|187
|27.00
|1.0882
|1.0847
|1.0907
|374
|2003.08.26 18:21
|t/p
|187
|27.00
|1.0907
|1.0847
|1.0907
|6750.00
|270300.00
|375
|2003.08.26 22:14
|sell
|188
|28.00
|1.0880
|1.0915
|1.0855
|376
|2003.08.26 22:47
|t/p
|188
|28.00
|1.0855
|1.0915
|1.0855
|7000.00
|277300.00
|377
|2003.08.27 00:29
|buy
|189
|28.00
|1.0862
|1.0827
|1.0887
|378
|2003.08.27 10:00
|t/p
|189
|28.00
|1.0887
|1.0827
|1.0887
|7000.00
|284300.00
|379
|2003.08.27 13:29
|buy
|190
|29.00
|1.0894
|1.0859
|1.0919
|380
|2003.08.27 13:57
|t/p
|190
|29.00
|1.0919
|1.0859
|1.0919
|7250.00
|291550.00
|381
|2003.08.27 18:27
|sell
|191
|30.00
|1.0909
|1.0944
|1.0884
|382
|2003.08.27 19:06
|t/p
|191
|30.00
|1.0884
|1.0944
|1.0884
|7500.00
|299050.00
|383
|2003.08.27 19:27
|sell
|192
|30.00
|1.0905
|1.0940
|1.0880
|384
|2003.08.27 20:02
|t/p
|192
|30.00
|1.0880
|1.0940
|1.0880
|7500.00
|306550.00
|385
|2003.08.27 20:25
|sell
|193
|31.00
|1.0885
|1.0920
|1.0860
|386
|2003.08.28 01:12
|t/p
|193
|31.00
|1.0860
|1.0920
|1.0860
|7750.00
|314300.00
|387
|2003.08.28 01:17
|sell
|194
|32.00
|1.0868
|1.0903
|1.0843
|388
|2003.08.28 04:08
|t/p
|194
|32.00
|1.0843
|1.0903
|1.0843
|8000.00
|322300.00
|389
|2003.08.28 04:16
|sell
|195
|33.00
|1.0863
|1.0898
|1.0838
|390
|2003.08.28 12:00
|t/p
|195
|33.00
|1.0838
|1.0898
|1.0838
|8250.00
|330550.00
|391
|2003.08.28 13:02
|sell
|196
|34.00
|1.0825
|1.0860
|1.0800
|392
|2003.08.28 15:00
|s/l
|196
|34.00
|1.0860
|1.0860
|1.0800
|-11900.00
|318650.00
|393
|2003.08.28 16:06
|buy
|197
|32.00
|1.0878
|1.0843
|1.0903
|394
|2003.08.28 16:25
|t/p
|197
|32.00
|1.0903
|1.0843
|1.0903
|8000.00
|326650.00
|395
|2003.08.28 17:21
|sell
|198
|33.00
|1.0911
|1.0946
|1.0886
|396
|2003.08.28 17:54
|t/p
|198
|33.00
|1.0886
|1.0946
|1.0886
|8250.00
|334900.00
|397
|2003.08.28 18:23
|sell
|199
|34.00
|1.0899
|1.0934
|1.0874
|398
|2003.08.28 19:13
|t/p
|199
|34.00
|1.0874
|1.0934
|1.0874
|8500.00
|343400.00
|399
|2003.08.28 19:19
|sell
|200
|35.00
|1.0890
|1.0925
|1.0865
|400
|2003.08.28 20:49
|t/p
|200
|35.00
|1.0865
|1.0925
|1.0865
|8750.00
|352150.00
|401
|2003.08.29 08:27
|buy
|201
|36.00
|1.0878
|1.0843
|1.0903
|402
|2003.08.29 08:39
|t/p
|201
|36.00
|1.0903
|1.0843
|1.0903
|9000.00
|361150.00
|403
|2003.08.29 09:19
|buy
|202
|37.00
|1.0898
|1.0863
|1.0923
|404
|2003.08.29 10:02
|t/p
|202
|37.00
|1.0923
|1.0863
|1.0923
|9250.00
|370400.00
|405
|2003.08.29 10:15
|buy
|203
|38.00
|1.0908
|1.0873
|1.0933
|406
|2003.08.29 13:01
|t/p
|203
|38.00
|1.0933
|1.0873
|1.0933
|9500.00
|379900.00
|407
|2003.08.29 13:06
|buy
|204
|38.00
|1.0905
|1.0870
|1.0930
|408
|2003.08.29 14:00
|t/p
|204
|38.00
|1.0930
|1.0870
|1.0930
|9500.00
|389400.00
|409
|2003.08.29 14:27
|buy
|205
|39.00
|1.0925
|1.0890
|1.0950
|410
|2003.08.29 15:57
|t/p
|205
|39.00
|1.0950
|1.0890
|1.0950
|9750.00
|399150.00
|411
|2003.08.29 16:29
|sell
|206
|40.00
|1.0961
|1.0996
|1.0936
|412
|2003.08.29 17:57
|s/l
|206
|40.00
|1.0996
|1.0996
|1.0936
|-14000.00
|385150.00
|413
|2003.09.01 02:23
|sell
|207
|39.00
|1.0994
|1.1029
|1.0969
|414
|2003.09.01 13:03
|t/p
|207
|39.00
|1.0969
|1.1029
|1.0969
|9750.00
|394900.00
|415
|2003.09.01 13:07
|sell
|208
|40.00
|1.0981
|1.1016
|1.0956
|416
|2003.09.01 14:02
|t/p
|208
|40.00
|1.0956
|1.1016
|1.0956
|10000.00
|404900.00
|417
|2003.09.01 14:06
|sell
|209
|41.00
|1.0968
|1.1003
|1.0943
|418
|2003.09.02 02:08
|t/p
|209
|41.00
|1.0943
|1.1003
|1.0943
|10250.00
|415150.00
|419
|2003.09.02 02:23
|sell
|210
|42.00
|1.0968
|1.1003
|1.0943
|420
|2003.09.02 03:06
|t/p
|210
|42.00
|1.0943
|1.1003
|1.0943
|10500.00
|425650.00
|421
|2003.09.02 03:16
|sell
|211
|43.00
|1.0949
|1.0984
|1.0924
|422
|2003.09.02 08:00
|t/p
|211
|43.00
|1.0924
|1.0984
|1.0924
|10750.00
|436400.00
|423
|2003.09.02 08:10
|sell
|212
|44.00
|1.0931
|1.0966
|1.0906
|424
|2003.09.02 09:00
|t/p
|212
|44.00
|1.0906
|1.0966
|1.0906
|11000.00
|447400.00
|425
|2003.09.02 09:27
|sell
|213
|45.00
|1.0913
|1.0948
|1.0888
|426
|2003.09.02 09:58
|t/p
|213
|45.00
|1.0888
|1.0948
|1.0888
|11250.00
|458650.00
|427
|2003.09.02 10:01
|sell
|214
|46.00
|1.0872
|1.0907
|1.0847
|428
|2003.09.02 11:57
|t/p
|214
|46.00
|1.0847
|1.0907
|1.0847
|11500.00
|470150.00
|429
|2003.09.03 02:13
|buy
|215
|48.00
|1.0807
|1.0772
|1.0832
|430
|2003.09.03 02:52
|s/l
|215
|48.00
|1.0772
|1.0772
|1.0832
|-16800.00
|453350.00
|431
|2003.09.03 18:16
|buy
|216
|46.00
|1.0845
|1.0810
|1.0870
|432
|2003.09.03 19:00
|t/p
|216
|46.00
|1.0870
|1.0810
|1.0870
|11500.00
|464850.00
|433
|2003.09.03 23:27
|buy
|217
|47.00
|1.0844
|1.0809
|1.0869
|434
|2003.09.04 01:31
|s/l
|217
|47.00
|1.0809
|1.0809
|1.0869
|-16450.00
|448400.00
|435
|2003.09.04 03:20
|buy
|218
|45.00
|1.0828
|1.0793
|1.0853
|436
|2003.09.04 05:00
|t/p
|218
|45.00
|1.0853
|1.0793
|1.0853
|11250.00
|459650.00
|437
|2003.09.04 07:25
|buy
|219
|46.00
|1.0829
|1.0794
|1.0854
|438
|2003.09.04 12:06
|t/p
|219
|46.00
|1.0854
|1.0794
|1.0854
|11500.00
|471150.00
|439
|2003.09.04 12:08
|buy
|220
|48.00
|1.0838
|1.0803
|1.0863
|440
|2003.09.04 14:02
|t/p
|220
|48.00
|1.0863
|1.0803
|1.0863
|12000.00
|483150.00
|441
|2003.09.04 14:07
|buy
|221
|49.00
|1.0817
|1.0782
|1.0842
|442
|2003.09.04 14:35
|t/p
|221
|49.00
|1.0842
|1.0782
|1.0842
|12250.00
|495400.00
|443
|2003.09.04 15:06
|buy
|222
|50.00
|1.0860
|1.0825
|1.0885
|444
|2003.09.04 16:00
|t/p
|222
|50.00
|1.0885
|1.0825
|1.0885
|12500.00
|507900.00
|445
|2003.09.04 16:02
|buy
|223
|51.00
|1.0878
|1.0843
|1.0903
|446
|2003.09.04 17:58
|t/p
|223
|51.00
|1.0903
|1.0843
|1.0903
|12750.00
|520650.00
|447
|2003.09.05 00:29
|sell
|224
|53.00
|1.0941
|1.0976
|1.0916
|448
|2003.09.05 14:31
|s/l
|224
|53.00
|1.0976
|1.0976
|1.0916
|-18550.00
|502100.00
|449
|2003.09.05 15:04
|sell
|225
|51.00
|1.1009
|1.1044
|1.0984
|450
|2003.09.05 15:38
|s/l
|225
|51.00
|1.1044
|1.1044
|1.0984
|-17850.00
|484250.00
|451
|2003.09.05 16:12
|sell
|226
|49.00
|1.1035
|1.1070
|1.1010
|452
|2003.09.05 17:56
|s/l
|226
|49.00
|1.1070
|1.1070
|1.1010
|-17150.00
|467100.00
|453
|2003.09.08 00:29
|sell
|227
|47.00
|1.1110
|1.1145
|1.1085
|454
|2003.09.08 01:03
|t/p
|227
|47.00
|1.1085
|1.1145
|1.1085
|11750.00
|478850.00
|455
|2003.09.08 12:07
|sell
|228
|48.00
|1.1079
|1.1114
|1.1054
|456
|2003.09.08 14:03
|t/p
|228
|48.00
|1.1054
|1.1114
|1.1054
|12000.00
|490850.00
|457
|2003.09.08 17:21
|sell
|229
|50.00
|1.1106
|1.1141
|1.1081
|458
|2003.09.08 21:00
|t/p
|229
|50.00
|1.1081
|1.1141
|1.1081
|12500.00
|503350.00
|459
|2003.09.09 02:10
|sell
|230
|51.00
|1.1069
|1.1104
|1.1044
|460
|2003.09.09 05:46
|s/l
|230
|51.00
|1.1104
|1.1104
|1.1044
|-17850.00
|485500.00
|461
|2003.09.09 09:11
|sell
|231
|49.00
|1.1109
|1.1144
|1.1084
|462
|2003.09.09 12:36
|s/l
|231
|49.00
|1.1144
|1.1144
|1.1084
|-17150.00
|468350.00
|463
|2003.09.09 13:05
|sell
|232
|47.00
|1.1131
|1.1166
|1.1106
|464
|2003.09.09 15:06
|s/l
|232
|47.00
|1.1166
|1.1166
|1.1106
|-16450.00
|451900.00
|465
|2003.09.10 10:06
|sell
|233
|46.00
|1.1226
|1.1261
|1.1201
|466
|2003.09.10 10:20
|t/p
|233
|46.00
|1.1201
|1.1261
|1.1201
|11500.00
|463400.00
|467
|2003.09.10 10:24
|sell
|234
|47.00
|1.1226
|1.1261
|1.1201
|468
|2003.09.10 10:58
|t/p
|234
|47.00
|1.1201
|1.1261
|1.1201
|11750.00
|475150.00
|469
|2003.09.10 13:03
|sell
|235
|48.00
|1.1204
|1.1239
|1.1179
|470
|2003.09.10 13:10
|t/p
|235
|48.00
|1.1179
|1.1239
|1.1179
|12000.00
|487150.00
|471
|2003.09.10 13:24
|sell
|236
|49.00
|1.1204
|1.1239
|1.1179
|472
|2003.09.10 13:58
|t/p
|236
|49.00
|1.1179
|1.1239
|1.1179
|12250.00
|499400.00
|473
|2003.09.10 14:14
|buy
|237
|50.00
|1.1166
|1.1131
|1.1191
|474
|2003.09.10 14:30
|t/p
|237
|50.00
|1.1191
|1.1131
|1.1191
|12500.00
|511900.00
|475
|2003.09.10 15:15
|sell
|238
|52.00
|1.1208
|1.1243
|1.1183
|476
|2003.09.10 18:03
|t/p
|238
|52.00
|1.1183
|1.1243
|1.1183
|13000.00
|524900.00
|477
|2003.09.10 18:27
|sell
|239
|53.00
|1.1196
|1.1231
|1.1171
|478
|2003.09.11 08:02
|s/l
|239
|53.00
|1.1231
|1.1231
|1.1171
|-18550.00
|506350.00
|479
|2003.09.11 10:09
|sell
|240
|51.00
|1.1258
|1.1293
|1.1233
|480
|2003.09.11 10:59
|t/p
|240
|51.00
|1.1233
|1.1293
|1.1233
|12750.00
|519100.00
|481
|2003.09.11 12:06
|sell
|241
|52.00
|1.1229
|1.1264
|1.1204
|482
|2003.09.11 14:00
|t/p
|241
|52.00
|1.1204
|1.1264
|1.1204
|13000.00
|532100.00
|483
|2003.09.11 14:03
|sell
|242
|54.00
|1.1234
|1.1269
|1.1209
|484
|2003.09.11 14:04
|t/p
|242
|54.00
|1.1209
|1.1269
|1.1209
|13500.00
|545600.00
|485
|2003.09.11 14:04
|sell
|243
|55.00
|1.1227
|1.1262
|1.1202
|486
|2003.09.11 14:27
|t/p
|243
|55.00
|1.1202
|1.1262
|1.1202
|13750.00
|559350.00
|487
|2003.09.11 15:26
|buy
|244
|56.00
|1.1185
|1.1150
|1.1210
|488
|2003.09.11 21:44
|t/p
|244
|56.00
|1.1210
|1.1150
|1.1210
|14000.00
|573350.00
|489
|2003.09.12 08:29
|sell
|245
|58.00
|1.1190
|1.1225
|1.1165
|490
|2003.09.12 11:01
|t/p
|245
|58.00
|1.1165
|1.1225
|1.1165
|14500.00
|587850.00
|491
|2003.09.12 11:05
|sell
|246
|59.00
|1.1173
|1.1208
|1.1148
|492
|2003.09.12 11:34
|t/p
|246
|59.00
|1.1148
|1.1208
|1.1148
|14750.00
|602600.00
|493
|2003.09.12 12:08
|sell
|247
|61.00
|1.1150
|1.1185
|1.1125
|494
|2003.09.12 14:00
|s/l
|247
|61.00
|1.1185
|1.1185
|1.1125
|-21350.00
|581250.00
|495
|2003.09.12 15:29
|buy
|248
|59.00
|1.1247
|1.1212
|1.1272
|496
|2003.09.12 15:58
|t/p
|248
|59.00
|1.1272
|1.1212
|1.1272
|14750.00
|596000.00
|497
|2003.09.12 16:18
|sell
|249
|60.00
|1.1316
|1.1351
|1.1291
|498
|2003.09.12 16:53
|t/p
|249
|60.00
|1.1291
|1.1351
|1.1291
|15000.00
|611000.00
|499
|2003.09.15 09:11
|buy
|250
|62.00
|1.1257
|1.1222
|1.1282
|500
|2003.09.15 09:43
|t/p
|250
|62.00
|1.1282
|1.1222
|1.1282
|15500.00
|626500.00
|501
|2003.09.15 19:29
|sell
|251
|63.00
|1.1307
|1.1342
|1.1282
|502
|2003.09.15 21:21
|t/p
|251
|63.00
|1.1282
|1.1342
|1.1282
|15750.00
|642250.00
|503
|2003.09.15 21:25
|sell
|252
|65.00
|1.1304
|1.1339
|1.1279
|504
|2003.09.15 22:21
|t/p
|252
|65.00
|1.1279
|1.1339
|1.1279
|16250.00
|658500.00
|505
|2003.09.16 04:17
|sell
|253
|66.00
|1.1312
|1.1347
|1.1287
|506
|2003.09.16 08:07
|t/p
|253
|66.00
|1.1287
|1.1347
|1.1287
|16500.00
|675000.00
|507
|2003.09.16 08:12
|sell
|254
|68.00
|1.1307
|1.1342
|1.1282
|508
|2003.09.16 08:59
|t/p
|254
|68.00
|1.1282
|1.1342
|1.1282
|17000.00
|692000.00
|509
|2003.09.16 09:10
|sell
|255
|70.00
|1.1272
|1.1307
|1.1247
|510
|2003.09.16 10:05
|t/p
|255
|70.00
|1.1247
|1.1307
|1.1247
|17500.00
|709500.00
|511
|2003.09.16 10:10
|sell
|256
|71.00
|1.1267
|1.1302
|1.1242
|512
|2003.09.16 11:04
|t/p
|256
|71.00
|1.1242
|1.1302
|1.1242
|17750.00
|727250.00
|513
|2003.09.16 11:07
|sell
|257
|73.00
|1.1254
|1.1289
|1.1229
|514
|2003.09.16 12:03
|t/p
|257
|73.00
|1.1229
|1.1289
|1.1229
|18250.00
|745500.00
|515
|2003.09.16 12:07
|sell
|258
|75.00
|1.1248
|1.1283
|1.1223
|516
|2003.09.16 12:59
|t/p
|258
|75.00
|1.1223
|1.1283
|1.1223
|18750.00
|764250.00
|517
|2003.09.16 15:04
|sell
|259
|77.00
|1.1246
|1.1281
|1.1221
|518
|2003.09.16 16:00
|t/p
|259
|77.00
|1.1221
|1.1281
|1.1221
|19250.00
|783500.00
|519
|2003.09.16 16:06
|sell
|260
|79.00
|1.1243
|1.1278
|1.1218
|520
|2003.09.16 16:54
|t/p
|260
|79.00
|1.1218
|1.1278
|1.1218
|19750.00
|803250.00
|521
|2003.09.16 17:02
|sell
|261
|81.00
|1.1197
|1.1232
|1.1172
|522
|2003.09.16 17:54
|t/p
|261
|81.00
|1.1172
|1.1232
|1.1172
|20250.00
|823500.00
|523
|2003.09.16 20:05
|buy
|262
|83.00
|1.1170
|1.1135
|1.1195
|524
|2003.09.17 12:03
|t/p
|262
|83.00
|1.1195
|1.1135
|1.1195
|20750.00
|844250.00
|525
|2003.09.17 14:27
|buy
|263
|85.00
|1.1211
|1.1176
|1.1236
|526
|2003.09.17 15:17
|t/p
|263
|85.00
|1.1236
|1.1176
|1.1236
|21250.00
|865500.00
|527
|2003.09.17 16:19
|buy
|264
|87.00
|1.1228
|1.1193
|1.1253
|528
|2003.09.17 18:15
|t/p
|264
|87.00
|1.1253
|1.1193
|1.1253
|21750.00
|887250.00
|529
|2003.09.17 18:19
|buy
|265
|89.00
|1.1240
|1.1205
|1.1265
|530
|2003.09.17 19:13
|t/p
|265
|89.00
|1.1265
|1.1205
|1.1265
|22250.00
|909500.00
|531
|2003.09.17 20:25
|buy
|266
|91.00
|1.1275
|1.1240
|1.1300
|532
|2003.09.17 21:07
|t/p
|266
|91.00
|1.1300
|1.1240
|1.1300
|22750.00
|932250.00
|533
|2003.09.18 17:24
|sell
|267
|94.00
|1.1264
|1.1299
|1.1239
|534
|2003.09.18 18:13
|t/p
|267
|94.00
|1.1239
|1.1299
|1.1239
|23500.00
|955750.00
|535
|2003.09.18 19:22
|sell
|268
|96.00
|1.1262
|1.1297
|1.1237
|536
|2003.09.18 20:11
|t/p
|268
|96.00
|1.1237
|1.1297
|1.1237
|24000.00
|979750.00
|537
|2003.09.18 20:27
|sell
|269
|98.00
|1.1249
|1.1284
|1.1224
|538
|2003.09.19 10:11
|s/l
|269
|98.00
|1.1284
|1.1284
|1.1224
|-34300.00
|945450.00
|539
|2003.09.19 12:09
|sell
|270
|95.00
|1.1300
|1.1335
|1.1275
|540
|2003.09.19 14:31
|s/l
|270
|95.00
|1.1335
|1.1335
|1.1275
|-33250.00
|912200.00
|541
|2003.09.19 15:29
|sell
|271
|92.00
|1.1313
|1.1348
|1.1288
|542
|2003.09.19 16:04
|s/l
|271
|92.00
|1.1348
|1.1348
|1.1288
|-32200.00
|880000.00
|543
|2003.09.19 17:02
|sell
|272
|88.00
|1.1352
|1.1387
|1.1327
|544
|2003.09.22 00:00
|s/l
|272
|88.00
|1.1387
|1.1387
|1.1327
|-30800.00
|849200.00
|545
|2003.09.22 00:24
|sell
|273
|85.00
|1.1454
|1.1489
|1.1429
|546
|2003.09.22 00:24
|t/p
|273
|85.00
|1.1429
|1.1489
|1.1429
|21250.00
|870450.00
|547
|2003.09.22 01:22
|sell
|274
|88.00
|1.1496
|1.1531
|1.1471
|548
|2003.09.22 01:24
|t/p
|274
|88.00
|1.1471
|1.1531
|1.1471
|22000.00
|892450.00
|549
|2003.09.22 08:13
|sell
|275
|90.00
|1.1463
|1.1498
|1.1438
|550
|2003.09.22 08:15
|t/p
|275
|90.00
|1.1438
|1.1498
|1.1438
|22500.00
|914950.00
|551
|2003.09.22 17:27
|sell
|276
|92.00
|1.1480
|1.1515
|1.1455
|552
|2003.09.23 08:03
|t/p
|276
|92.00
|1.1455
|1.1515
|1.1455
|23000.00
|937950.00
|553
|2003.09.23 08:10
|sell
|277
|94.00
|1.1481
|1.1516
|1.1456
|554
|2003.09.23 09:02
|t/p
|277
|94.00
|1.1456
|1.1516
|1.1456
|23500.00
|961450.00
|555
|2003.09.23 09:06
|sell
|278
|97.00
|1.1465
|1.1500
|1.1440
|556
|2003.09.23 09:17
|s/l
|278
|97.00
|1.1500
|1.1500
|1.1440
|-33950.00
|927500.00
|557
|2003.09.23 10:03
|sell
|279
|93.00
|1.1504
|1.1539
|1.1479
|558
|2003.09.23 12:00
|t/p
|279
|93.00
|1.1479
|1.1539
|1.1479
|23250.00
|950750.00
|559
|2003.09.23 12:14
|sell
|280
|96.00
|1.1497
|1.1532
|1.1472
|560
|2003.09.23 13:00
|t/p
|280
|96.00
|1.1472
|1.1532
|1.1472
|24000.00
|974750.00
|561
|2003.09.23 13:03
|sell
|281
|98.00
|1.1485
|1.1520
|1.1460
|562
|2003.09.23 14:00
|t/p
|281
|98.00
|1.1460
|1.1520
|1.1460
|24500.00
|999250.00
|563
|2003.09.23 14:12
|sell
|282
|100.00
|1.1478
|1.1513
|1.1453
|564
|2003.09.23 16:00
|t/p
|282
|100.00
|1.1453
|1.1513
|1.1453
|25000.00
|1024250.00
|565
|2003.09.23 16:08
|sell
|283
|100.00
|1.1484
|1.1519
|1.1459
|566
|2003.09.23 21:00
|t/p
|283
|100.00
|1.1459
|1.1519
|1.1459
|25000.00
|1049250.00
|567
|2003.09.23 23:05
|buy
|284
|100.00
|1.1438
|1.1403
|1.1463
|568
|2003.09.24 06:15
|t/p
|284
|100.00
|1.1463
|1.1403
|1.1463
|25000.00
|1074250.00
|569
|2003.09.24 07:03
|sell
|285
|100.00
|1.1462
|1.1497
|1.1437
|570
|2003.09.24 08:06
|t/p
|285
|100.00
|1.1437
|1.1497
|1.1437
|25000.00
|1099250.00
|571
|2003.09.24 08:12
|sell
|286
|100.00
|1.1453
|1.1488
|1.1428
|572
|2003.09.24 10:29
|s/l
|286
|100.00
|1.1488
|1.1488
|1.1428
|-35000.00
|1064250.00
|573
|2003.09.24 15:22
|sell
|287
|100.00
|1.1468
|1.1503
|1.1443
|574
|2003.09.24 15:39
|t/p
|287
|100.00
|1.1443
|1.1503
|1.1443
|25000.00
|1089250.00
|575
|2003.09.24 16:07
|buy
|288
|100.00
|1.1448
|1.1413
|1.1473
|576
|2003.09.24 16:20
|t/p
|288
|100.00
|1.1473
|1.1413
|1.1473
|25000.00
|1114250.00
|577
|2003.09.24 21:29
|buy
|289
|100.00
|1.1485
|1.1450
|1.1510
|578
|2003.09.25 14:02
|t/p
|289
|100.00
|1.1510
|1.1450
|1.1510
|25000.00
|1139250.00
|579
|2003.09.25 14:05
|buy
|290
|100.00
|1.1496
|1.1461
|1.1521
|580
|2003.09.25 14:38
|t/p
|290
|100.00
|1.1521
|1.1461
|1.1521
|25000.00
|1164250.00
|581
|2003.09.25 15:06
|buy
|291
|100.00
|1.1475
|1.1440
|1.1500
|582
|2003.09.25 15:38
|t/p
|291
|100.00
|1.1500
|1.1440
|1.1500
|25000.00
|1189250.00
|583
|2003.09.25 16:04
|buy
|292
|100.00
|1.1493
|1.1458
|1.1518
|584
|2003.09.25 16:35
|t/p
|292
|100.00
|1.1518
|1.1458
|1.1518
|25000.00
|1214250.00
|585
|2003.09.25 20:20
|sell
|293
|100.00
|1.1497
|1.1532
|1.1472
|586
|2003.09.25 23:00
|t/p
|293
|100.00
|1.1472
|1.1532
|1.1472
|25000.00
|1239250.00
|587
|2003.09.26 01:11
|sell
|294
|100.00
|1.1480
|1.1515
|1.1455
|588
|2003.09.26 14:00
|t/p
|294
|100.00
|1.1455
|1.1515
|1.1455
|25000.00
|1264250.00
|589
|2003.09.26 14:05
|sell
|295
|100.00
|1.1493
|1.1528
|1.1468
|590
|2003.09.26 14:58
|t/p
|295
|100.00
|1.1468
|1.1528
|1.1468
|25000.00
|1289250.00
|591
|2003.09.29 02:24
|buy
|296
|100.00
|1.1459
|1.1424
|1.1484
|592
|2003.09.29 09:41
|s/l
|296
|100.00
|1.1424
|1.1424
|1.1484
|-35000.00
|1254250.00
|593
|2003.09.29 15:14
|buy
|297
|100.00
|1.1435
|1.1400
|1.1460
|594
|2003.09.29 16:00
|t/p
|297
|100.00
|1.1460
|1.1400
|1.1460
|25000.00
|1279250.00
|595
|2003.09.30 16:02
|sell
|298
|100.00
|1.1699
|1.1734
|1.1674
|596
|2003.09.30 16:14
|t/p
|298
|100.00
|1.1674
|1.1734
|1.1674
|25000.00
|1304250.00
|597
|2003.09.30 16:29
|sell
|299
|100.00
|1.1705
|1.1740
|1.1680
|598
|2003.09.30 16:29
|t/p
|299
|100.00
|1.1680
|1.1740
|1.1680
|25000.00
|1329250.00
|599
|2003.09.30 17:28
|sell
|300
|100.00
|1.1648
|1.1683
|1.1623
|600
|2003.09.30 19:17
|t/p
|300
|100.00
|1.1623
|1.1683
|1.1623
|25000.00
|1354250.00
|601
|2003.09.30 19:25
|sell
|301
|100.00
|1.1667
|1.1702
|1.1642
|602
|2003.09.30 20:15
|t/p
|301
|100.00
|1.1642
|1.1702
|1.1642
|25000.00
|1379250.00
|603
|2003.09.30 22:21
|sell
|302
|100.00
|1.1667
|1.1702
|1.1642
|604
|2003.10.01 12:33
|s/l
|302
|100.00
|1.1702
|1.1702
|1.1642
|-35000.00
|1344250.00
|605
|2003.10.01 13:06
|sell
|303
|100.00
|1.1688
|1.1723
|1.1663
|606
|2003.10.01 14:00
|t/p
|303
|100.00
|1.1663
|1.1723
|1.1663
|25000.00
|1369250.00
|607
|2003.10.01 14:25
|sell
|304
|100.00
|1.1678
|1.1713
|1.1653
|608
|2003.10.01 15:29
|s/l
|304
|100.00
|1.1713
|1.1713
|1.1653
|-35000.00
|1334250.00
|609
|2003.10.01 16:20
|sell
|305
|100.00
|1.1700
|1.1735
|1.1675
|610
|2003.10.01 18:08
|t/p
|305
|100.00
|1.1675
|1.1735
|1.1675
|25000.00
|1359250.00
|611
|2003.10.01 18:21
|sell
|306
|100.00
|1.1711
|1.1746
|1.1686
|612
|2003.10.01 19:06
|t/p
|306
|100.00
|1.1686
|1.1746
|1.1686
|25000.00
|1384250.00
|613
|2003.10.01 19:08
|sell
|307
|100.00
|1.1695
|1.1730
|1.1670
|614
|2003.10.01 21:22
|s/l
|307
|100.00
|1.1730
|1.1730
|1.1670
|-35000.00
|1349250.00
|615
|2003.10.01 22:12
|sell
|308
|100.00
|1.1727
|1.1762
|1.1702
|616
|2003.10.02 04:13
|s/l
|308
|100.00
|1.1762
|1.1762
|1.1702
|-35000.00
|1314250.00
|617
|2003.10.02 07:05
|sell
|309
|100.00
|1.1757
|1.1792
|1.1732
|618
|2003.10.02 08:00
|t/p
|309
|100.00
|1.1732
|1.1792
|1.1732
|25000.00
|1339250.00
|619
|2003.10.02 09:22
|sell
|310
|100.00
|1.1731
|1.1766
|1.1706
|620
|2003.10.02 11:06
|t/p
|310
|100.00
|1.1706
|1.1766
|1.1706
|25000.00
|1364250.00
|621
|2003.10.02 13:10
|sell
|311
|100.00
|1.1685
|1.1720
|1.1660
|622
|2003.10.02 17:43
|s/l
|311
|100.00
|1.1720
|1.1720
|1.1660
|-35000.00
|1329250.00
|623
|2003.10.02 18:08
|sell
|312
|100.00
|1.1718
|1.1753
|1.1693
|624
|2003.10.02 19:00
|t/p
|312
|100.00
|1.1693
|1.1753
|1.1693
|25000.00
|1354250.00
|625
|2003.10.02 19:01
|sell
|313
|100.00
|1.1694
|1.1729
|1.1669
|626
|2003.10.03 14:00
|t/p
|313
|100.00
|1.1669
|1.1729
|1.1669
|25000.00
|1379250.00
|627
|2003.10.03 14:16
|sell
|314
|100.00
|1.1698
|1.1733
|1.1673
|628
|2003.10.03 14:22
|t/p
|314
|100.00
|1.1673
|1.1733
|1.1673
|25000.00
|1404250.00
|629
|2003.10.03 15:24
|buy
|315
|100.00
|1.1620
|1.1585
|1.1645
|630
|2003.10.03 16:13
|t/p
|315
|100.00
|1.1645
|1.1585
|1.1645
|25000.00
|1429250.00
|631
|2003.10.03 16:24
|buy
|316
|100.00
|1.1635
|1.1600
|1.1660
|632
|2003.10.03 17:56
|s/l
|316
|100.00
|1.1600
|1.1600
|1.1660
|-35000.00
|1394250.00
|633
|2003.10.06 07:09
|buy
|317
|100.00
|1.1564
|1.1529
|1.1589
|634
|2003.10.06 10:00
|t/p
|317
|100.00
|1.1589
|1.1529
|1.1589
|25000.00
|1419250.00
|635
|2003.10.07 01:20
|buy
|318
|100.00
|1.1705
|1.1670
|1.1730
|636
|2003.10.07 08:05
|t/p
|318
|100.00
|1.1730
|1.1670
|1.1730
|25000.00
|1444250.00
|637
|2003.10.07 08:11
|buy
|319
|100.00
|1.1716
|1.1681
|1.1741
|638
|2003.10.07 08:46
|t/p
|319
|100.00
|1.1741
|1.1681
|1.1741
|25000.00
|1469250.00
|639
|2003.10.07 09:10
|buy
|320
|100.00
|1.1732
|1.1697
|1.1757
|640
|2003.10.07 10:03
|t/p
|320
|100.00
|1.1757
|1.1697
|1.1757
|25000.00
|1494250.00
|641
|2003.10.07 10:17
|buy
|321
|100.00
|1.1747
|1.1712
|1.1772
|642
|2003.10.07 10:43
|t/p
|321
|100.00
|1.1772
|1.1712
|1.1772
|25000.00
|1519250.00
|643
|2003.10.07 18:26
|sell
|322
|100.00
|1.1783
|1.1818
|1.1758
|644
|2003.10.07 19:08
|t/p
|322
|100.00
|1.1758
|1.1818
|1.1758
|25000.00
|1544250.00
|645
|2003.10.07 19:26
|sell
|323
|100.00
|1.1777
|1.1812
|1.1752
|646
|2003.10.08 08:10
|s/l
|323
|100.00
|1.1812
|1.1812
|1.1752
|-35000.00
|1509250.00
|647
|2003.10.08 09:06
|sell
|324
|100.00
|1.1825
|1.1860
|1.1800
|648
|2003.10.08 11:00
|t/p
|324
|100.00
|1.1800
|1.1860
|1.1800
|25000.00
|1534250.00
|649
|2003.10.08 11:03
|sell
|325
|100.00
|1.1813
|1.1848
|1.1788
|650
|2003.10.08 13:00
|t/p
|325
|100.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|25000.00
|1559250.00
|651
|2003.10.08 16:21
|sell
|326
|100.00
|1.1817
|1.1852
|1.1792
|652
|2003.10.08 18:01
|t/p
|326
|100.00
|1.1792
|1.1852
|1.1792
|25000.00
|1584250.00
|653
|2003.10.08 18:19
|sell
|327
|100.00
|1.1806
|1.1841
|1.1781
|654
|2003.10.09 01:38
|s/l
|327
|100.00
|1.1841
|1.1841
|1.1781
|-35000.00
|1549250.00
|655
|2003.10.09 09:28
|sell
|328
|100.00
|1.1851
|1.1886
|1.1826
|656
|2003.10.09 11:01
|t/p
|328
|100.00
|1.1826
|1.1886
|1.1826
|25000.00
|1574250.00
|657
|2003.10.09 11:25
|sell
|329
|100.00
|1.1847
|1.1882
|1.1822
|658
|2003.10.09 12:00
|t/p
|329
|100.00
|1.1822
|1.1882
|1.1822
|25000.00
|1599250.00
|659
|2003.10.09 12:20
|sell
|330
|100.00
|1.1824
|1.1859
|1.1799
|660
|2003.10.09 13:10
|t/p
|330
|100.00
|1.1799
|1.1859
|1.1799
|25000.00
|1624250.00
|661
|2003.10.09 13:12
|sell
|331
|100.00
|1.1813
|1.1848
|1.1788
|662
|2003.10.09 13:58
|t/p
|331
|100.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|25000.00
|1649250.00
|663
|2003.10.09 14:11
|sell
|332
|100.00
|1.1783
|1.1818
|1.1758
|664
|2003.10.09 14:58
|t/p
|332
|100.00
|1.1758
|1.1818
|1.1758
|25000.00
|1674250.00
|665
|2003.10.09 15:19
|sell
|333
|100.00
|1.1728
|1.1763
|1.1703
|666
|2003.10.09 17:56
|t/p
|333
|100.00
|1.1703
|1.1763
|1.1703
|25000.00
|1699250.00
|667
|2003.10.10 14:29
|buy
|334
|100.00
|1.1794
|1.1759
|1.1819
|668
|2003.10.10 14:58
|t/p
|334
|100.00
|1.1819
|1.1759
|1.1819
|25000.00
|1724250.00
|669
|2003.10.10 15:26
|buy
|335
|100.00
|1.1827
|1.1792
|1.1852
|670
|2003.10.10 16:26
|s/l
|335
|100.00
|1.1792
|1.1792
|1.1852
|-35000.00
|1689250.00
|671
|2003.10.10 17:25
|buy
|336
|100.00
|1.1804
|1.1769
|1.1829
|672
|2003.10.13 08:10
|s/l
|336
|100.00
|1.1769
|1.1769
|1.1829
|-35000.00
|1654250.00
|673
|2003.10.13 09:07
|buy
|337
|100.00
|1.1733
|1.1698
|1.1758
|674
|2003.10.13 10:08
|s/l
|337
|100.00
|1.1698
|1.1698
|1.1758
|-35000.00
|1619250.00
|675
|2003.10.13 11:06
|buy
|338
|100.00
|1.1660
|1.1625
|1.1685
|676
|2003.10.13 12:00
|t/p
|338
|100.00
|1.1685
|1.1625
|1.1685
|25000.00
|1644250.00
|677
|2003.10.13 13:05
|buy
|339
|100.00
|1.1679
|1.1644
|1.1704
|678
|2003.10.13 14:00
|t/p
|339
|100.00
|1.1704
|1.1644
|1.1704
|25000.00
|1669250.00
|679
|2003.10.14 02:17
|sell
|340
|100.00
|1.1695
|1.1730
|1.1670
|680
|2003.10.14 02:39
|t/p
|340
|100.00
|1.1670
|1.1730
|1.1670
|25000.00
|1694250.00
|681
|2003.10.14 03:17
|sell
|341
|100.00
|1.1644
|1.1679
|1.1619
|682
|2003.10.14 03:39
|t/p
|341
|100.00
|1.1619
|1.1679
|1.1619
|25000.00
|1719250.00
|683
|2003.10.14 13:25
|buy
|342
|100.00
|1.1650
|1.1615
|1.1675
|684
|2003.10.14 14:46
|s/l
|342
|100.00
|1.1615
|1.1615
|1.1675
|-35000.00
|1684250.00
|685
|2003.10.14 15:23
|buy
|343
|100.00
|1.1638
|1.1603
|1.1663
|686
|2003.10.14 16:00
|t/p
|343
|100.00
|1.1663
|1.1603
|1.1663
|25000.00
|1709250.00
|687
|2003.10.14 19:17
|buy
|344
|100.00
|1.1747
|1.1712
|1.1772
|688
|2003.10.14 20:38
|s/l
|344
|100.00
|1.1712
|1.1712
|1.1772
|-35000.00
|1674250.00
|689
|2003.10.14 21:11
|buy
|345
|100.00
|1.1731
|1.1696
|1.1756
|690
|2003.10.15 04:31
|s/l
|345
|100.00
|1.1696
|1.1696
|1.1756
|-35000.00
|1639250.00
|691
|2003.10.15 07:24
|buy
|346
|100.00
|1.1716
|1.1681
|1.1741
|692
|2003.10.15 08:42
|t/p
|346
|100.00
|1.1741
|1.1681
|1.1741
|25000.00
|1664250.00
|693
|2003.10.15 13:15
|buy
|347
|100.00
|1.1680
|1.1645
|1.1705
|694
|2003.10.15 14:14
|s/l
|347
|100.00
|1.1645
|1.1645
|1.1705
|-35000.00
|1629250.00
|695
|2003.10.15 16:11
|buy
|348
|100.00
|1.1640
|1.1605
|1.1665
|696
|2003.10.15 16:31
|t/p
|348
|100.00
|1.1665
|1.1605
|1.1665
|25000.00
|1654250.00
|697
|2003.10.15 17:11
|buy
|349
|100.00
|1.1633
|1.1598
|1.1658
|698
|2003.10.15 17:30
|t/p
|349
|100.00
|1.1658
|1.1598
|1.1658
|25000.00
|1679250.00
|699
|2003.10.15 18:27
|sell
|350
|100.00
|1.1654
|1.1689
|1.1629
|700
|2003.10.15 19:09
|t/p
|350
|100.00
|1.1629
|1.1689
|1.1629
|25000.00
|1704250.00
|701
|2003.10.15 19:27
|sell
|351
|100.00
|1.1645
|1.1680
|1.1620
|702
|2003.10.15 19:54
|t/p
|351
|100.00
|1.1620
|1.1680
|1.1620
|25000.00
|1729250.00
|703
|2003.10.15 20:06
|buy
|352
|100.00
|1.1622
|1.1587
|1.1647
|704
|2003.10.15 20:26
|t/p
|352
|100.00
|1.1647
|1.1587
|1.1647
|25000.00
|1754250.00
|705
|2003.10.15 21:24
|sell
|353
|100.00
|1.1647
|1.1682
|1.1622
|706
|2003.10.15 23:03
|t/p
|353
|100.00
|1.1622
|1.1682
|1.1622
|25000.00
|1779250.00
|707
|2003.10.15 23:22
|sell
|354
|100.00
|1.1636
|1.1671
|1.1611
|708
|2003.10.16 09:35
|t/p
|354
|100.00
|1.1611
|1.1671
|1.1611
|25000.00
|1804250.00
|709
|2003.10.16 14:29
|buy
|355
|100.00
|1.1621
|1.1586
|1.1646
|710
|2003.10.16 15:00
|t/p
|355
|100.00
|1.1646
|1.1586
|1.1646
|25000.00
|1829250.00
|711
|2003.10.16 16:26
|buy
|356
|100.00
|1.1679
|1.1644
|1.1704
|712
|2003.10.16 18:24
|s/l
|356
|100.00
|1.1644
|1.1644
|1.1704
|-35000.00
|1794250.00
|713
|2003.10.16 19:23
|buy
|357
|100.00
|1.1620
|1.1585
|1.1645
|714
|2003.10.16 21:20
|s/l
|357
|100.00
|1.1585
|1.1585
|1.1645
|-35000.00
|1759250.00
|715
|2003.10.16 23:18
|buy
|358
|100.00
|1.1586
|1.1551
|1.1611
|716
|2003.10.17 05:03
|t/p
|358
|100.00
|1.1611
|1.1551
|1.1611
|25000.00
|1784250.00
|717
|2003.10.17 05:10
|buy
|359
|100.00
|1.1593
|1.1558
|1.1618
|718
|2003.10.17 08:00
|t/p
|359
|100.00
|1.1618
|1.1558
|1.1618
|25000.00
|1809250.00
|719
|2003.10.17 08:06
|buy
|360
|100.00
|1.1580
|1.1545
|1.1605
|720
|2003.10.17 08:06
|t/p
|360
|100.00
|1.1605
|1.1545
|1.1605
|25000.00
|1834250.00
|721
|2003.10.17 08:07
|buy
|361
|100.00
|1.1580
|1.1545
|1.1605
|722
|2003.10.17 08:39
|t/p
|361
|100.00
|1.1605
|1.1545
|1.1605
|25000.00
|1859250.00
|723
|2003.10.17 15:17
|sell
|362
|100.00
|1.1568
|1.1603
|1.1543
|724
|2003.10.17 16:00
|s/l
|362
|100.00
|1.1603
|1.1603
|1.1543
|-35000.00
|1824250.00
|725
|2003.10.17 16:09
|buy
|363
|100.00
|1.1585
|1.1550
|1.1610
|726
|2003.10.17 16:28
|t/p
|363
|100.00
|1.1610
|1.1550
|1.1610
|25000.00
|1849250.00
|727
|2003.10.20 00:23
|sell
|364
|100.00
|1.1715
|1.1750
|1.1690
|728
|2003.10.20 00:52
|t/p
|364
|100.00
|1.1690
|1.1750
|1.1690
|25000.00
|1874250.00
|729
|2003.10.20 02:22
|sell
|365
|100.00
|1.1704
|1.1739
|1.1679
|730
|2003.10.20 03:11
|t/p
|365
|100.00
|1.1679
|1.1739
|1.1679
|25000.00
|1899250.00
|731
|2003.10.20 03:18
|sell
|366
|100.00
|1.1682
|1.1717
|1.1657
|732
|2003.10.20 03:26
|t/p
|366
|100.00
|1.1657
|1.1717
|1.1657
|25000.00
|1924250.00
|733
|2003.10.20 04:10
|buy
|367
|100.00
|1.1615
|1.1580
|1.1640
|734
|2003.10.20 04:17
|t/p
|367
|100.00
|1.1640
|1.1580
|1.1640
|25000.00
|1949250.00
|735
|2003.10.20 04:24
|buy
|368
|100.00
|1.1618
|1.1583
|1.1643
|736
|2003.10.20 04:57
|t/p
|368
|100.00
|1.1643
|1.1583
|1.1643
|25000.00
|1974250.00
|737
|2003.10.20 07:20
|buy
|369
|100.00
|1.1623
|1.1588
|1.1648
|738
|2003.10.20 08:13
|t/p
|369
|100.00
|1.1648
|1.1588
|1.1648
|25000.00
|1999250.00
|739
|2003.10.20 09:19
|buy
|370
|100.00
|1.1655
|1.1620
|1.1680
|740
|2003.10.20 09:48
|t/p
|370
|100.00
|1.1680
|1.1620
|1.1680
|25000.00
|2024250.00
|741
|2003.10.20 10:15
|buy
|371
|100.00
|1.1675
|1.1640
|1.1700
|742
|2003.10.20 13:36
|s/l
|371
|100.00
|1.1640
|1.1640
|1.1700
|-35000.00
|1989250.00
|743
|2003.10.20 15:10
|buy
|372
|100.00
|1.1628
|1.1593
|1.1653
|744
|2003.10.20 16:02
|t/p
|372
|100.00
|1.1653
|1.1593
|1.1653
|25000.00
|2014250.00
|745
|2003.10.20 17:08
|buy
|373
|100.00
|1.1660
|1.1625
|1.1685
|746
|2003.10.20 17:38
|t/p
|373
|100.00
|1.1685
|1.1625
|1.1685
|25000.00
|2039250.00
|747
|2003.10.21 02:21
|sell
|374
|100.00
|1.1632
|1.1667
|1.1607
|748
|2003.10.21 11:17
|s/l
|374
|100.00
|1.1667
|1.1667
|1.1607
|-35000.00
|2004250.00
|749
|2003.10.21 12:13
|sell
|375
|100.00
|1.1656
|1.1691
|1.1631
|750
|2003.10.21 14:03
|t/p
|375
|100.00
|1.1631
|1.1691
|1.1631
|25000.00
|2029250.00
|751
|2003.10.21 14:06
|sell
|376
|100.00
|1.1642
|1.1677
|1.1617
|752
|2003.10.21 15:10
|s/l
|376
|100.00
|1.1677
|1.1677
|1.1617
|-35000.00
|1994250.00
|753
|2003.10.21 17:02
|sell
|377
|100.00
|1.1688
|1.1723
|1.1663
|754
|2003.10.21 19:00
|t/p
|377
|100.00
|1.1663
|1.1723
|1.1663
|25000.00
|2019250.00
|755
|2003.10.21 19:05
|sell
|378
|100.00
|1.1678
|1.1713
|1.1653
|756
|2003.10.21 20:07
|t/p
|378
|100.00
|1.1653
|1.1713
|1.1653
|25000.00
|2044250.00
|757
|2003.10.21 20:08
|sell
|379
|100.00
|1.1662
|1.1697
|1.1637
|758
|2003.10.22 08:00
|s/l
|379
|100.00
|1.1697
|1.1697
|1.1637
|-35000.00
|2009250.00
|759
|2003.10.22 08:06
|buy
|380
|100.00
|1.1684
|1.1649
|1.1709
|760
|2003.10.22 08:39
|t/p
|380
|100.00
|1.1709
|1.1649
|1.1709
|25000.00
|2034250.00
|761
|2003.10.22 11:07
|sell
|381
|100.00
|1.1691
|1.1726
|1.1666
|762
|2003.10.22 15:01
|s/l
|381
|100.00
|1.1726
|1.1726
|1.1666
|-35000.00
|1999250.00
|763
|2003.10.22 15:08
|buy
|382
|100.00
|1.1707
|1.1672
|1.1732
|764
|2003.10.22 15:30
|t/p
|382
|100.00
|1.1732
|1.1672
|1.1732
|25000.00
|2024250.00
|765
|2003.10.22 16:28
|sell
|383
|100.00
|1.1757
|1.1792
|1.1732
|766
|2003.10.22 16:50
|s/l
|383
|100.00
|1.1792
|1.1792
|1.1732
|-35000.00
|1989250.00
|767
|2003.10.22 17:28
|sell
|384
|100.00
|1.1794
|1.1829
|1.1769
|768
|2003.10.22 20:57
|s/l
|384
|100.00
|1.1829
|1.1829
|1.1769
|-35000.00
|1954250.00
|769
|2003.10.22 22:25
|sell
|385
|100.00
|1.1809
|1.1844
|1.1784
|770
|2003.10.23 09:38
|s/l
|385
|100.00
|1.1844
|1.1844
|1.1784
|-35000.00
|1919250.00
|771
|2003.10.23 10:27
|sell
|386
|100.00
|1.1826
|1.1861
|1.1801
|772
|2003.10.23 11:00
|t/p
|386
|100.00
|1.1801
|1.1861
|1.1801
|25000.00
|1944250.00
|773
|2003.10.23 11:07
|sell
|387
|100.00
|1.1805
|1.1840
|1.1780
|774
|2003.10.23 13:00
|t/p
|387
|100.00
|1.1780
|1.1840
|1.1780
|25000.00
|1969250.00
|775
|2003.10.23 15:23
|sell
|388
|100.00
|1.1796
|1.1831
|1.1771
|776
|2003.10.23 15:59
|t/p
|388
|100.00
|1.1771
|1.1831
|1.1771
|25000.00
|1994250.00
|777
|2003.10.23 16:21
|sell
|389
|100.00
|1.1771
|1.1806
|1.1746
|778
|2003.10.23 17:29
|s/l
|389
|100.00
|1.1806
|1.1806
|1.1746
|-35000.00
|1959250.00
|779
|2003.10.23 18:16
|sell
|390
|100.00
|1.1798
|1.1833
|1.1773
|780
|2003.10.23 19:00
|t/p
|390
|100.00
|1.1773
|1.1833
|1.1773
|25000.00
|1984250.00
|781
|2003.10.23 19:15
|sell
|391
|100.00
|1.1782
|1.1817
|1.1757
|782
|2003.10.24 00:19
|s/l
|391
|100.00
|1.1817
|1.1817
|1.1757
|-35000.00
|1949250.00
|783
|2003.10.24 03:16
|sell
|392
|100.00
|1.1818
|1.1853
|1.1793
|784
|2003.10.24 09:02
|t/p
|392
|100.00
|1.1793
|1.1853
|1.1793
|25000.00
|1974250.00
|785
|2003.10.24 09:07
|sell
|393
|100.00
|1.1804
|1.1839
|1.1779
|786
|2003.10.24 10:02
|t/p
|393
|100.00
|1.1779
|1.1839
|1.1779
|25000.00
|1999250.00
|787
|2003.10.24 10:05
|sell
|394
|100.00
|1.1793
|1.1828
|1.1768
|788
|2003.10.24 12:00
|t/p
|394
|100.00
|1.1768
|1.1828
|1.1768
|25000.00
|2024250.00
|789
|2003.10.24 12:07
|sell
|395
|100.00
|1.1782
|1.1817
|1.1757
|790
|2003.10.24 15:01
|s/l
|395
|100.00
|1.1817
|1.1817
|1.1757
|-35000.00
|1989250.00
|791
|2003.10.24 15:29
|buy
|396
|100.00
|1.1805
|1.1770
|1.1830
|792
|2003.10.24 15:40
|t/p
|396
|100.00
|1.1830
|1.1770
|1.1830
|25000.00
|2014250.00
|793
|2003.10.24 16:25
|buy
|397
|100.00
|1.1812
|1.1777
|1.1837
|794
|2003.10.24 17:09
|t/p
|397
|100.00
|1.1837
|1.1777
|1.1837
|25000.00
|2039250.00
|795
|2003.10.24 17:24
|buy
|398
|100.00
|1.1819
|1.1784
|1.1844
|796
|2003.10.24 18:00
|t/p
|398
|100.00
|1.1844
|1.1784
|1.1844
|25000.00
|2064250.00
|797
|2003.10.24 18:25
|buy
|399
|100.00
|1.1833
|1.1798
|1.1858
|798
|2003.10.27 00:00
|s/l
|399
|100.00
|1.1798
|1.1798
|1.1858
|-35000.00
|2029250.00
|799
|2003.10.27 08:24
|sell
|400
|100.00
|1.1752
|1.1787
|1.1727
|800
|2003.10.27 12:43
|s/l
|400
|100.00
|1.1787
|1.1787
|1.1727
|-35000.00
|1994250.00
|801
|2003.10.27 16:29
|buy
|401
|100.00
|1.1746
|1.1711
|1.1771
|802
|2003.10.27 16:35
|t/p
|401
|100.00
|1.1771
|1.1711
|1.1771
|25000.00
|2019250.00
|803
|2003.10.28 02:28
|buy
|402
|100.00
|1.1711
|1.1676
|1.1736
|804
|2003.10.28 09:16
|t/p
|402
|100.00
|1.1736
|1.1676
|1.1736
|25000.00
|2044250.00
|805
|2003.10.28 10:13
|sell
|403
|100.00
|1.1742
|1.1777
|1.1717
|806
|2003.10.28 10:48
|t/p
|403
|100.00
|1.1717
|1.1777
|1.1717
|25000.00
|2069250.00
|807
|2003.10.28 11:12
|sell
|404
|100.00
|1.1728
|1.1763
|1.1703
|808
|2003.10.28 12:01
|t/p
|404
|100.00
|1.1703
|1.1763
|1.1703
|25000.00
|2094250.00
|809
|2003.10.28 12:08
|sell
|405
|100.00
|1.1708
|1.1743
|1.1683
|810
|2003.10.28 12:19
|t/p
|405
|100.00
|1.1683
|1.1743
|1.1683
|25000.00
|2119250.00
|811
|2003.10.28 13:14
|buy
|406
|100.00
|1.1676
|1.1641
|1.1701
|812
|2003.10.28 16:03
|t/p
|406
|100.00
|1.1701
|1.1641
|1.1701
|25000.00
|2144250.00
|813
|2003.10.28 16:14
|buy
|407
|100.00
|1.1690
|1.1655
|1.1715
|814
|2003.10.28 20:01
|t/p
|407
|100.00
|1.1715
|1.1655
|1.1715
|25000.00
|2169250.00
|815
|2003.10.28 20:05
|buy
|408
|100.00
|1.1675
|1.1640
|1.1700
|816
|2003.10.29 05:08
|t/p
|408
|100.00
|1.1700
|1.1640
|1.1700
|25000.00
|2194250.00
|817
|2003.10.29 08:21
|buy
|409
|100.00
|1.1700
|1.1665
|1.1725
|818
|2003.10.29 21:29
|s/l
|409
|100.00
|1.1665
|1.1665
|1.1725
|-35000.00
|2159250.00
|819
|2003.10.30 03:14
|buy
|410
|100.00
|1.1662
|1.1627
|1.1687
|820
|2003.10.30 11:25
|t/p
|410
|100.00
|1.1687
|1.1627
|1.1687
|25000.00
|2184250.00
|821
|2003.10.30 13:12
|buy
|411
|100.00
|1.1710
|1.1675
|1.1735
|822
|2003.10.30 13:19
|t/p
|411
|100.00
|1.1735
|1.1675
|1.1735
|25000.00
|2209250.00
|823
|2003.10.30 14:14
|sell
|412
|100.00
|1.1749
|1.1784
|1.1724
|824
|2003.10.30 14:36
|t/p
|412
|100.00
|1.1724
|1.1784
|1.1724
|25000.00
|2234250.00
|825
|2003.10.30 15:20
|sell
|413
|100.00
|1.1719
|1.1754
|1.1694
|826
|2003.10.30 15:34
|t/p
|413
|100.00
|1.1694
|1.1754
|1.1694
|25000.00
|2259250.00
|827
|2003.10.30 16:12
|sell
|414
|100.00
|1.1703
|1.1738
|1.1678
|828
|2003.10.30 18:02
|t/p
|414
|100.00
|1.1678
|1.1738
|1.1678
|25000.00
|2284250.00
|829
|2003.10.30 18:10
|sell
|415
|100.00
|1.1697
|1.1732
|1.1672
|830
|2003.10.30 18:31
|t/p
|415
|100.00
|1.1672
|1.1732
|1.1672
|25000.00
|2309250.00
|831
|2003.10.31 15:24
|sell
|416
|100.00
|1.1643
|1.1678
|1.1618
|832
|2003.10.31 15:33
|t/p
|416
|100.00
|1.1618
|1.1678
|1.1618
|25000.00
|2334250.00
|833
|2003.10.31 18:29
|sell
|417
|100.00
|1.1611
|1.1646
|1.1586
|834
|2003.10.31 18:35
|t/p
|417
|100.00
|1.1586
|1.1646
|1.1586
|25000.00
|2359250.00
|835
|2003.11.03 00:29
|buy
|418
|100.00
|1.1578
|1.1543
|1.1603
|836
|2003.11.03 11:06
|t/p
|418
|100.00
|1.1603
|1.1543
|1.1603
|25000.00
|2384250.00
|837
|2003.11.03 11:17
|buy
|419
|100.00
|1.1584
|1.1549
|1.1609
|838
|2003.11.03 12:02
|t/p
|419
|100.00
|1.1609
|1.1549
|1.1609
|25000.00
|2409250.00
|839
|2003.11.03 14:09
|buy
|420
|100.00
|1.1595
|1.1560
|1.1620
|840
|2003.11.03 16:03
|s/l
|420
|100.00
|1.1560
|1.1560
|1.1620
|-35000.00
|2374250.00
|841
|2003.11.04 08:21
|buy
|421
|100.00
|1.1454
|1.1419
|1.1479
|842
|2003.11.04 11:03
|t/p
|421
|100.00
|1.1479
|1.1419
|1.1479
|25000.00
|2399250.00
|843
|2003.11.04 16:29
|buy
|422
|100.00
|1.1476
|1.1441
|1.1501
|844
|2003.11.04 16:59
|t/p
|422
|100.00
|1.1501
|1.1441
|1.1501
|25000.00
|2424250.00
|845
|2003.11.04 18:28
|buy
|423
|100.00
|1.1492
|1.1457
|1.1517
|846
|2003.11.05 09:07
|s/l
|423
|100.00
|1.1457
|1.1457
|1.1517
|-35000.00
|2389250.00
|847
|2003.11.05 10:06
|buy
|424
|100.00
|1.1444
|1.1409
|1.1469
|848
|2003.11.05 11:00
|t/p
|424
|100.00
|1.1469
|1.1409
|1.1469
|25000.00
|2414250.00
|849
|2003.11.05 12:22
|buy
|425
|100.00
|1.1449
|1.1414
|1.1474
|850
|2003.11.05 13:00
|t/p
|425
|100.00
|1.1474
|1.1414
|1.1474
|25000.00
|2439250.00
|851
|2003.11.05 14:01
|buy
|426
|100.00
|1.1468
|1.1433
|1.1493
|852
|2003.11.05 15:01
|s/l
|426
|100.00
|1.1433
|1.1433
|1.1493
|-35000.00
|2404250.00
|853
|2003.11.05 16:24
|sell
|427
|100.00
|1.1430
|1.1465
|1.1405
|854
|2003.11.05 16:29
|s/l
|427
|100.00
|1.1465
|1.1465
|1.1405
|-35000.00
|2369250.00
|855
|2003.11.05 18:20
|sell
|428
|100.00
|1.1476
|1.1511
|1.1451
|856
|2003.11.05 19:08
|t/p
|428
|100.00
|1.1451
|1.1511
|1.1451
|25000.00
|2394250.00
|857
|2003.11.05 19:20
|sell
|429
|100.00
|1.1460
|1.1495
|1.1435
|858
|2003.11.05 20:53
|t/p
|429
|100.00
|1.1435
|1.1495
|1.1435
|25000.00
|2419250.00
|859
|2003.11.06 13:26
|buy
|430
|100.00
|1.1453
|1.1418
|1.1478
|860
|2003.11.06 14:23
|s/l
|430
|100.00
|1.1418
|1.1418
|1.1478
|-35000.00
|2384250.00
|861
|2003.11.06 15:21
|buy
|431
|100.00
|1.1399
|1.1364
|1.1424
|862
|2003.11.06 15:58
|t/p
|431
|100.00
|1.1424
|1.1364
|1.1424
|25000.00
|2409250.00
|863
|2003.11.06 16:28
|buy
|432
|100.00
|1.1424
|1.1389
|1.1449
|864
|2003.11.06 17:00
|t/p
|432
|100.00
|1.1449
|1.1389
|1.1449
|25000.00
|2434250.00
|865
|2003.11.06 17:07
|buy
|433
|100.00
|1.1430
|1.1395
|1.1455
|866
|2003.11.07 14:12
|s/l
|433
|100.00
|1.1395
|1.1395
|1.1455
|-35000.00
|2399250.00
|867
|2003.11.07 14:24
|sell
|434
|100.00
|1.1418
|1.1453
|1.1393
|868
|2003.11.07 14:29
|t/p
|434
|100.00
|1.1393
|1.1453
|1.1393
|25000.00
|2424250.00
|869
|2003.11.07 15:28
|buy
|435
|100.00
|1.1385
|1.1350
|1.1410
|870
|2003.11.07 15:59
|t/p
|435
|100.00
|1.1410
|1.1350
|1.1410
|25000.00
|2449250.00
|871
|2003.11.07 18:24
|buy
|436
|100.00
|1.1502
|1.1467
|1.1527
|872
|2003.11.07 18:58
|t/p
|436
|100.00
|1.1527
|1.1467
|1.1527
|25000.00
|2474250.00
|873
|2003.11.10 22:28
|sell
|437
|100.00
|1.1493
|1.1528
|1.1468
|874
|2003.11.11 00:00
|t/p
|437
|100.00
|1.1468
|1.1528
|1.1468
|25000.00
|2499250.00
|875
|2003.11.11 00:24
|sell
|438
|100.00
|1.1470
|1.1505
|1.1445
|876
|2003.11.11 01:21
|t/p
|438
|100.00
|1.1445
|1.1505
|1.1445
|25000.00
|2524250.00
|877
|2003.11.11 01:23
|sell
|439
|100.00
|1.1459
|1.1494
|1.1434
|878
|2003.11.11 09:14
|s/l
|439
|100.00
|1.1494
|1.1494
|1.1434
|-35000.00
|2489250.00
|879
|2003.11.11 11:10
|sell
|440
|100.00
|1.1504
|1.1539
|1.1479
|880
|2003.11.12 03:04
|s/l
|440
|100.00
|1.1539
|1.1539
|1.1479
|-35000.00
|2454250.00
|881
|2003.11.12 03:09
|buy
|441
|100.00
|1.1525
|1.1490
|1.1550
|882
|2003.11.12 03:58
|t/p
|441
|100.00
|1.1550
|1.1490
|1.1550
|25000.00
|2479250.00
|883
|2003.11.12 04:24
|buy
|442
|100.00
|1.1557
|1.1522
|1.1582
|884
|2003.11.12 05:58
|t/p
|442
|100.00
|1.1582
|1.1522
|1.1582
|25000.00
|2504250.00
|885
|2003.11.12 11:15
|buy
|443
|100.00
|1.1575
|1.1540
|1.1600
|886
|2003.11.12 11:49
|t/p
|443
|100.00
|1.1600
|1.1540
|1.1600
|25000.00
|2529250.00
|887
|2003.11.12 19:27
|sell
|444
|100.00
|1.1652
|1.1687
|1.1627
|888
|2003.11.13 08:41
|s/l
|444
|100.00
|1.1687
|1.1687
|1.1627
|-35000.00
|2494250.00
|889
|2003.11.13 09:09
|sell
|445
|100.00
|1.1681
|1.1716
|1.1656
|890
|2003.11.13 14:33
|s/l
|445
|100.00
|1.1716
|1.1716
|1.1656
|-35000.00
|2459250.00
|891
|2003.11.13 15:25
|sell
|446
|100.00
|1.1721
|1.1756
|1.1696
|892
|2003.11.13 16:01
|t/p
|446
|100.00
|1.1696
|1.1756
|1.1696
|25000.00
|2484250.00
|893
|2003.11.13 16:22
|sell
|447
|100.00
|1.1730
|1.1765
|1.1705
|894
|2003.11.13 17:00
|t/p
|447
|100.00
|1.1705
|1.1765
|1.1705
|25000.00
|2509250.00
|895
|2003.11.13 17:16
|sell
|448
|100.00
|1.1711
|1.1746
|1.1686
|896
|2003.11.13 23:25
|s/l
|448
|100.00
|1.1746
|1.1746
|1.1686
|-35000.00
|2474250.00
|897
|2003.11.14 01:21
|sell
|449
|100.00
|1.1746
|1.1781
|1.1721
|898
|2003.11.14 04:42
|s/l
|449
|100.00
|1.1781
|1.1781
|1.1721
|-35000.00
|2439250.00
|899
|2003.11.14 05:13
|sell
|450
|100.00
|1.1790
|1.1825
|1.1765
|900
|2003.11.14 14:00
|t/p
|450
|100.00
|1.1765
|1.1825
|1.1765
|25000.00
|2464250.00
|901
|2003.11.14 15:21
|sell
|451
|100.00
|1.1750
|1.1785
|1.1725
|902
|2003.11.14 15:48
|s/l
|451
|100.00
|1.1785
|1.1785
|1.1725
|-35000.00
|2429250.00
|903
|2003.11.14 16:16
|sell
|452
|100.00
|1.1784
|1.1819
|1.1759
|904
|2003.11.14 17:01
|t/p
|452
|100.00
|1.1759
|1.1819
|1.1759
|25000.00
|2454250.00
|905
|2003.11.14 17:18
|sell
|453
|100.00
|1.1771
|1.1806
|1.1746
|906
|2003.11.14 17:59
|t/p
|453
|100.00
|1.1746
|1.1806
|1.1746
|25000.00
|2479250.00
|907
|2003.11.14 19:15
|sell
|454
|100.00
|1.1757
|1.1792
|1.1732
|908
|2003.11.17 00:00
|s/l
|454
|100.00
|1.1792
|1.1792
|1.1732
|-35000.00
|2444250.00
|909
|2003.11.17 01:13
|sell
|455
|100.00
|1.1838
|1.1873
|1.1813
|910
|2003.11.17 02:00
|t/p
|455
|100.00
|1.1813
|1.1873
|1.1813
|25000.00
|2469250.00
|911
|2003.11.17 02:11
|sell
|456
|100.00
|1.1827
|1.1862
|1.1802
|912
|2003.11.17 04:00
|t/p
|456
|100.00
|1.1802
|1.1862
|1.1802
|25000.00
|2494250.00
|913
|2003.11.17 07:25
|sell
|457
|100.00
|1.1795
|1.1830
|1.1770
|914
|2003.11.17 10:47
|s/l
|457
|100.00
|1.1830
|1.1830
|1.1770
|-35000.00
|2459250.00
|915
|2003.11.17 11:26
|sell
|458
|100.00
|1.1832
|1.1867
|1.1807
|916
|2003.11.17 13:02
|t/p
|458
|100.00
|1.1807
|1.1867
|1.1807
|25000.00
|2484250.00
|917
|2003.11.17 13:06
|sell
|459
|100.00
|1.1813
|1.1848
|1.1788
|918
|2003.11.17 15:00
|t/p
|459
|100.00
|1.1788
|1.1848
|1.1788
|25000.00
|2509250.00
|919
|2003.11.17 15:03
|sell
|460
|100.00
|1.1803
|1.1838
|1.1778
|920
|2003.11.17 17:00
|t/p
|460
|100.00
|1.1778
|1.1838
|1.1778
|25000.00
|2534250.00
|921
|2003.11.17 18:05
|sell
|461
|100.00
|1.1746
|1.1781
|1.1721
|922
|2003.11.18 03:26
|s/l
|461
|100.00
|1.1781
|1.1781
|1.1721
|-35000.00
|2499250.00
|923
|2003.11.18 08:20
|sell
|462
|100.00
|1.1769
|1.1804
|1.1744
|924
|2003.11.18 12:11
|t/p
|462
|100.00
|1.1744
|1.1804
|1.1744
|25000.00
|2524250.00
|925
|2003.11.18 12:16
|sell
|463
|100.00
|1.1768
|1.1803
|1.1743
|926
|2003.11.18 12:36
|t/p
|463
|100.00
|1.1743
|1.1803
|1.1743
|25000.00
|2549250.00
|927
|2003.11.18 17:02
|sell
|464
|100.00
|1.1894
|1.1929
|1.1869
|928
|2003.11.18 17:30
|t/p
|464
|100.00
|1.1869
|1.1929
|1.1869
|25000.00
|2574250.00
|929
|2003.11.18 19:26
|buy
|465
|100.00
|1.1900
|1.1865
|1.1925
|930
|2003.11.18 19:55
|t/p
|465
|100.00
|1.1925
|1.1865
|1.1925
|25000.00
|2599250.00
|931
|2003.11.18 20:26
|buy
|466
|100.00
|1.1937
|1.1902
|1.1962
|932
|2003.11.18 22:52
|t/p
|466
|100.00
|1.1962
|1.1902
|1.1962
|25000.00
|2624250.00
|933
|2003.11.19 16:29
|sell
|467
|100.00
|1.1935
|1.1970
|1.1910
|934
|2003.11.19 17:00
|t/p
|467
|100.00
|1.1910
|1.1970
|1.1910
|25000.00
|2649250.00
|935
|2003.11.19 17:17
|sell
|468
|100.00
|1.1924
|1.1959
|1.1899
|936
|2003.11.19 18:00
|t/p
|468
|100.00
|1.1899
|1.1959
|1.1899
|25000.00
|2674250.00
|937
|2003.11.19 19:29
|sell
|469
|100.00
|1.1907
|1.1942
|1.1882
|938
|2003.11.19 20:20
|t/p
|469
|100.00
|1.1882
|1.1942
|1.1882
|25000.00
|2699250.00
|939
|2003.11.19 20:23
|sell
|470
|100.00
|1.1900
|1.1935
|1.1875
|940
|2003.11.19 23:16
|t/p
|470
|100.00
|1.1875
|1.1935
|1.1875
|25000.00
|2724250.00
|941
|2003.11.20 00:19
|sell
|471
|100.00
|1.1894
|1.1929
|1.1869
|942
|2003.11.20 07:14
|s/l
|471
|100.00
|1.1929
|1.1929
|1.1869
|-35000.00
|2689250.00
|943
|2003.11.20 08:08
|sell
|472
|100.00
|1.1928
|1.1963
|1.1903
|944
|2003.11.20 15:08
|s/l
|472
|100.00
|1.1963
|1.1963
|1.1903
|-35000.00
|2654250.00
|945
|2003.11.20 15:24
|buy
|473
|100.00
|1.1938
|1.1903
|1.1963
|946
|2003.11.20 16:36
|s/l
|473
|100.00
|1.1903
|1.1903
|1.1963
|-35000.00
|2619250.00
|947
|2003.11.20 19:21
|buy
|474
|100.00
|1.1892
|1.1857
|1.1917
|948
|2003.11.20 20:06
|t/p
|474
|100.00
|1.1917
|1.1857
|1.1917
|25000.00
|2644250.00
|949
|2003.11.20 20:18
|buy
|475
|100.00
|1.1902
|1.1867
|1.1927
|950
|2003.11.20 21:05
|t/p
|475
|100.00
|1.1927
|1.1867
|1.1927
|25000.00
|2669250.00
|951
|2003.11.21 06:14
|buy
|476
|100.00
|1.1881
|1.1846
|1.1906
|952
|2003.11.21 09:01
|t/p
|476
|100.00
|1.1906
|1.1846
|1.1906
|25000.00
|2694250.00
|953
|2003.11.21 09:11
|buy
|477
|100.00
|1.1895
|1.1860
|1.1920
|954
|2003.11.21 12:10
|s/l
|477
|100.00
|1.1860
|1.1860
|1.1920
|-35000.00
|2659250.00
|955
|2003.11.21 12:19
|sell
|478
|100.00
|1.1876
|1.1911
|1.1851
|956
|2003.11.21 14:00
|s/l
|478
|100.00
|1.1911
|1.1911
|1.1851
|-35000.00
|2624250.00
|957
|2003.11.21 14:07
|buy
|479
|100.00
|1.1895
|1.1860
|1.1920
|958
|2003.11.21 14:30
|t/p
|479
|100.00
|1.1920
|1.1860
|1.1920
|25000.00
|2649250.00
|959
|2003.11.21 15:27
|sell
|480
|100.00
|1.1919
|1.1954
|1.1894
|960
|2003.11.24 09:14
|t/p
|480
|100.00
|1.1894
|1.1954
|1.1894
|25000.00
|2674250.00
|961
|2003.11.24 11:10
|buy
|481
|100.00
|1.1802
|1.1767
|1.1827
|962
|2003.11.24 14:04
|t/p
|481
|100.00
|1.1827
|1.1767
|1.1827
|25000.00
|2699250.00
|963
|2003.11.24 14:10
|buy
|482
|100.00
|1.1814
|1.1779
|1.1839
|964
|2003.11.24 16:53
|s/l
|482
|100.00
|1.1779
|1.1779
|1.1839
|-35000.00
|2664250.00
|965
|2003.11.24 17:06
|buy
|483
|100.00
|1.1772
|1.1737
|1.1797
|966
|2003.11.25 04:17
|t/p
|483
|100.00
|1.1797
|1.1737
|1.1797
|25000.00
|2689250.00
|967
|2003.11.25 12:27
|buy
|484
|100.00
|1.1762
|1.1727
|1.1787
|968
|2003.11.25 14:03
|t/p
|484
|100.00
|1.1787
|1.1727
|1.1787
|25000.00
|2714250.00
|969
|2003.11.25 14:24
|buy
|485
|100.00
|1.1769
|1.1734
|1.1794
|970
|2003.11.25 14:58
|t/p
|485
|100.00
|1.1794
|1.1734
|1.1794
|25000.00
|2739250.00
|971
|2003.11.25 16:21
|buy
|486
|100.00
|1.1798
|1.1763
|1.1823
|972
|2003.11.26 08:00
|t/p
|486
|100.00
|1.1823
|1.1763
|1.1823
|25000.00
|2764250.00
|973
|2003.11.26 08:15
|buy
|487
|100.00
|1.1810
|1.1775
|1.1835
|974
|2003.11.26 09:00
|t/p
|487
|100.00
|1.1835
|1.1775
|1.1835
|25000.00
|2789250.00
|975
|2003.11.26 09:08
|buy
|488
|100.00
|1.1829
|1.1794
|1.1854
|976
|2003.11.26 15:54
|t/p
|488
|100.00
|1.1854
|1.1794
|1.1854
|25000.00
|2814250.00
|977
|2003.11.26 16:09
|sell
|489
|100.00
|1.1868
|1.1903
|1.1843
|978
|2003.11.26 16:21
|s/l
|489
|100.00
|1.1903
|1.1903
|1.1843
|-35000.00
|2779250.00
|979
|2003.11.26 16:23
|buy
|490
|100.00
|1.1859
|1.1824
|1.1884
|980
|2003.11.26 16:26
|t/p
|490
|100.00
|1.1884
|1.1824
|1.1884
|25000.00
|2804250.00
|981
|2003.11.26 16:27
|buy
|491
|100.00
|1.1861
|1.1826
|1.1886
|982
|2003.11.26 16:27
|t/p
|491
|100.00
|1.1886
|1.1826
|1.1886
|25000.00
|2829250.00
|983
|2003.11.26 17:08
|sell
|492
|100.00
|1.1926
|1.1961
|1.1901
|984
|2003.11.27 09:01
|t/p
|492
|100.00
|1.1901
|1.1961
|1.1901
|25000.00
|2854250.00
|985
|2003.11.27 09:28
|sell
|493
|100.00
|1.1924
|1.1959
|1.1899
|986
|2003.11.27 13:14
|t/p
|493
|100.00
|1.1899
|1.1959
|1.1899
|25000.00
|2879250.00
|987
|2003.11.27 18:14
|sell
|494
|100.00
|1.1899
|1.1934
|1.1874
|988
|2003.11.28 06:20
|s/l
|494
|100.00
|1.1934
|1.1934
|1.1874
|-35000.00
|2844250.00
|989
|2003.11.28 07:16
|sell
|495
|100.00
|1.1935
|1.1970
|1.1910
|990
|2003.11.28 10:06
|s/l
|495
|100.00
|1.1970
|1.1970
|1.1910
|-35000.00
|2809250.00
|991
|2003.11.28 11:04
|sell
|496
|100.00
|1.1988
|1.2023
|1.1963
|992
|2003.12.01 00:51
|s/l
|496
|100.00
|1.2023
|1.2023
|1.1963
|-35000.00
|2774250.00
|993
|2003.12.01 13:25
|sell
|497
|100.00
|1.2020
|1.2055
|1.1995
|994
|2003.12.01 15:03
|t/p
|497
|100.00
|1.1995
|1.2055
|1.1995
|25000.00
|2799250.00
|995
|2003.12.01 15:27
|sell
|498
|100.00
|1.2011
|1.2046
|1.1986
|996
|2003.12.01 16:00
|t/p
|498
|100.00
|1.1986
|1.2046
|1.1986
|25000.00
|2824250.00
|997
|2003.12.01 16:12
|sell
|499
|100.00
|1.2005
|1.2040
|1.1980
|998
|2003.12.01 16:58
|t/p
|499
|100.00
|1.1980
|1.2040
|1.1980
|25000.00
|2849250.00
|999
|2003.12.01 17:19
|sell
|500
|100.00
|1.1968
|1.2003
|1.1943
|1000
|2003.12.02 15:10
|s/l
|500
|100.00
|1.2003
|1.2003
|1.1943
|-35000.00
|2814250.00
|1001
|2003.12.02 17:28
|sell
|501
|100.00
|1.2086
|1.2121
|1.2061
|1002
|2003.12.03 12:34
|s/l
|501
|100.00
|1.2121
|1.2121
|1.2061
|-35000.00
|2779250.00
|1003
|2003.12.03 16:02
|sell
|502
|100.00
|1.2089
|1.2124
|1.2064
|1004
|2003.12.04 00:31
|s/l
|502
|100.00
|1.2124
|1.2124
|1.2064
|-35000.00
|2744250.00
|1005
|2003.12.04 01:18
|sell
|503
|100.00
|1.2122
|1.2157
|1.2097
|1006
|2003.12.04 03:10
|t/p
|503
|100.00
|1.2097
|1.2157
|1.2097
|25000.00
|2769250.00
|1007
|2003.12.04 03:15
|sell
|504
|100.00
|1.2118
|1.2153
|1.2093
|1008
|2003.12.04 04:02
|t/p
|504
|100.00
|1.2093
|1.2153
|1.2093
|25000.00
|2794250.00
|1009
|2003.12.04 04:13
|sell
|505
|100.00
|1.2093
|1.2128
|1.2068
|1010
|2003.12.04 05:00
|t/p
|505
|100.00
|1.2068
|1.2128
|1.2068
|25000.00
|2819250.00
|1011
|2003.12.04 05:12
|sell
|506
|100.00
|1.2069
|1.2104
|1.2044
|1012
|2003.12.04 14:01
|s/l
|506
|100.00
|1.2104
|1.2104
|1.2044
|-35000.00
|2784250.00
|1013
|2003.12.04 14:02
|buy
|507
|100.00
|1.2066
|1.2031
|1.2091
|1014
|2003.12.04 14:02
|t/p
|507
|100.00
|1.2091
|1.2031
|1.2091
|25000.00
|2809250.00
|1015
|2003.12.04 16:08
|sell
|508
|100.00
|1.2125
|1.2160
|1.2100
|1016
|2003.12.04 16:44
|t/p
|508
|100.00
|1.2100
|1.2160
|1.2100
|25000.00
|2834250.00
|1017
|2003.12.05 07:27
|buy
|509
|100.00
|1.2085
|1.2050
|1.2110
|1018
|2003.12.05 14:02
|t/p
|509
|100.00
|1.2110
|1.2050
|1.2110
|25000.00
|2859250.00
|1019
|2003.12.05 14:18
|buy
|510
|100.00
|1.2074
|1.2039
|1.2099
|1020
|2003.12.05 14:29
|t/p
|510
|100.00
|1.2099
|1.2039
|1.2099
|25000.00
|2884250.00
|1021
|2003.12.05 15:15
|buy
|511
|100.00
|1.2116
|1.2081
|1.2141
|1022
|2003.12.05 16:08
|t/p
|511
|100.00
|1.2141
|1.2081
|1.2141
|25000.00
|2909250.00
|1023
|2003.12.05 16:14
|buy
|512
|100.00
|1.2120
|1.2085
|1.2145
|1024
|2003.12.05 16:28
|t/p
|512
|100.00
|1.2145
|1.2085
|1.2145
|25000.00
|2934250.00
|1025
|2003.12.05 16:29
|buy
|513
|100.00
|1.2113
|1.2078
|1.2138
|1026
|2003.12.05 16:29
|t/p
|513
|100.00
|1.2138
|1.2078
|1.2138
|25000.00
|2959250.00
|1027
|2003.12.05 16:29
|buy
|514
|100.00
|1.2119
|1.2084
|1.2144
|1028
|2003.12.05 16:29
|t/p
|514
|100.00
|1.2144
|1.2084
|1.2144
|25000.00
|2984250.00
|1029
|2003.12.05 17:12
|buy
|515
|100.00
|1.2142
|1.2107
|1.2167
|1030
|2003.12.05 17:26
|t/p
|515
|100.00
|1.2167
|1.2107
|1.2167
|25000.00
|3009250.00
|1031
|2003.12.05 17:27
|buy
|516
|100.00
|1.2142
|1.2107
|1.2167
|1032
|2003.12.05 17:28
|t/p
|516
|100.00
|1.2167
|1.2107
|1.2167
|25000.00
|3034250.00
|1033
|2003.12.05 17:29
|buy
|517
|100.00
|1.2140
|1.2105
|1.2165
|1034
|2003.12.05 17:31
|t/p
|517
|100.00
|1.2165
|1.2105
|1.2165
|25000.00
|3059250.00
|1035
|2003.12.05 18:26
|sell
|518
|100.00
|1.2159
|1.2194
|1.2134
|1036
|2003.12.08 10:47
|s/l
|518
|100.00
|1.2194
|1.2194
|1.2134
|-35000.00
|3024250.00
|1037
|2003.12.08 12:09
|buy
|519
|100.00
|1.2188
|1.2153
|1.2213
|1038
|2003.12.08 12:45
|t/p
|519
|100.00
|1.2213
|1.2153
|1.2213
|25000.00
|3049250.00
|1039
|2003.12.08 13:07
|sell
|520
|100.00
|1.2209
|1.2244
|1.2184
|1040
|2003.12.09 09:14
|s/l
|520
|100.00
|1.2244
|1.2244
|1.2184
|-35000.00
|3014250.00
|1041
|2003.12.09 11:10
|sell
|521
|100.00
|1.2270
|1.2305
|1.2245
|1042
|2003.12.09 14:00
|t/p
|521
|100.00
|1.2245
|1.2305
|1.2245
|25000.00
|3039250.00
|1043
|2003.12.09 15:03
|sell
|522
|100.00
|1.2245
|1.2280
|1.2220
|1044
|2003.12.09 16:00
|t/p
|522
|100.00
|1.2220
|1.2280
|1.2220
|25000.00
|3064250.00
|1045
|2003.12.09 17:10
|sell
|523
|100.00
|1.2202
|1.2237
|1.2177
|1046
|2003.12.09 17:51
|s/l
|523
|100.00
|1.2237
|1.2237
|1.2177
|-35000.00
|3029250.00
|1047
|2003.12.09 19:22
|sell
|524
|100.00
|1.2215
|1.2250
|1.2190
|1048
|2003.12.09 20:28
|s/l
|524
|100.00
|1.2250
|1.2250
|1.2190
|-35000.00
|2994250.00
|1049
|2003.12.09 21:16
|sell
|525
|100.00
|1.2247
|1.2282
|1.2222
|1050
|2003.12.10 02:00
|t/p
|525
|100.00
|1.2222
|1.2282
|1.2222
|25000.00
|3019250.00
|1051
|2003.12.10 06:06
|sell
|526
|100.00
|1.2220
|1.2255
|1.2195
|1052
|2003.12.10 08:00
|t/p
|526
|100.00
|1.2195
|1.2255
|1.2195
|25000.00
|3044250.00
|1053
|2003.12.11 00:24
|sell
|527
|100.00
|1.2213
|1.2248
|1.2188
|1054
|2003.12.11 00:39
|t/p
|527
|100.00
|1.2188
|1.2248
|1.2188
|25000.00
|3069250.00
|1055
|2003.12.11 01:19
|sell
|528
|100.00
|1.2189
|1.2224
|1.2164
|1056
|2003.12.11 09:08
|t/p
|528
|100.00
|1.2164
|1.2224
|1.2164
|25000.00
|3094250.00
|1057
|2003.12.11 09:14
|sell
|529
|100.00
|1.2180
|1.2215
|1.2155
|1058
|2003.12.11 09:26
|t/p
|529
|100.00
|1.2155
|1.2215
|1.2155
|25000.00
|3119250.00
|1059
|2003.12.11 10:07
|buy
|530
|100.00
|1.2150
|1.2115
|1.2175
|1060
|2003.12.11 14:07
|t/p
|530
|100.00
|1.2175
|1.2115
|1.2175
|25000.00
|3144250.00
|1061
|2003.12.11 14:20
|buy
|531
|100.00
|1.2165
|1.2130
|1.2190
|1062
|2003.12.11 14:31
|t/p
|531
|100.00
|1.2190
|1.2130
|1.2190
|25000.00
|3169250.00
|1063
|2003.12.11 15:07
|sell
|532
|100.00
|1.2166
|1.2201
|1.2141
|1064
|2003.12.11 15:19
|t/p
|532
|100.00
|1.2141
|1.2201
|1.2141
|25000.00
|3194250.00
|1065
|2003.12.11 16:21
|buy
|533
|100.00
|1.2132
|1.2097
|1.2157
|1066
|2003.12.11 16:25
|t/p
|533
|100.00
|1.2157
|1.2097
|1.2157
|25000.00
|3219250.00
|1067
|2003.12.11 18:16
|buy
|534
|100.00
|1.2161
|1.2126
|1.2186
|1068
|2003.12.11 20:00
|t/p
|534
|100.00
|1.2186
|1.2126
|1.2186
|25000.00
|3244250.00
|1069
|2003.12.11 21:24
|buy
|535
|100.00
|1.2217
|1.2182
|1.2242
|1070
|2003.12.12 08:04
|t/p
|535
|100.00
|1.2242
|1.2182
|1.2242
|25000.00
|3269250.00
|1071
|2003.12.12 14:03
|buy
|536
|100.00
|1.2245
|1.2210
|1.2270
|1072
|2003.12.12 15:01
|t/p
|536
|100.00
|1.2270
|1.2210
|1.2270
|25000.00
|3294250.00
|1073
|2003.12.12 15:29
|buy
|537
|100.00
|1.2223
|1.2188
|1.2248
|1074
|2003.12.12 15:35
|t/p
|537
|100.00
|1.2248
|1.2188
|1.2248
|25000.00
|3319250.00
|1075
|2003.12.15 06:22
|sell
|538
|100.00
|1.2206
|1.2241
|1.2181
|1076
|2003.12.15 07:48
|s/l
|538
|100.00
|1.2241
|1.2241
|1.2181
|-35000.00
|3284250.00
|1077
|2003.12.15 08:24
|sell
|539
|100.00
|1.2235
|1.2270
|1.2210
|1078
|2003.12.15 09:12
|t/p
|539
|100.00
|1.2210
|1.2270
|1.2210
|25000.00
|3309250.00
|1079
|2003.12.15 09:20
|sell
|540
|100.00
|1.2222
|1.2257
|1.2197
|1080
|2003.12.15 13:07
|t/p
|540
|100.00
|1.2197
|1.2257
|1.2197
|25000.00
|3334250.00
|1081
|2003.12.15 13:12
|sell
|541
|100.00
|1.2212
|1.2247
|1.2187
|1082
|2003.12.15 14:35
|s/l
|541
|100.00
|1.2247
|1.2247
|1.2187
|-35000.00
|3299250.00
|1083
|2003.12.15 16:09
|sell
|542
|100.00
|1.2293
|1.2328
|1.2268
|1084
|2003.12.16 05:08
|s/l
|542
|100.00
|1.2328
|1.2328
|1.2268
|-35000.00
|3264250.00
|1085
|2003.12.16 05:22
|buy
|543
|100.00
|1.2319
|1.2284
|1.2344
|1086
|2003.12.16 05:43
|t/p
|543
|100.00
|1.2344
|1.2284
|1.2344
|25000.00
|3289250.00
|1087
|2003.12.16 08:29
|sell
|544
|100.00
|1.2335
|1.2370
|1.2310
|1088
|2003.12.16 16:09
|t/p
|544
|100.00
|1.2310
|1.2370
|1.2310
|25000.00
|3314250.00
|1089
|2003.12.16 16:28
|sell
|545
|100.00
|1.2341
|1.2376
|1.2316
|1090
|2003.12.16 19:05
|t/p
|545
|100.00
|1.2316
|1.2376
|1.2316
|25000.00
|3339250.00
|1091
|2003.12.16 19:25
|sell
|546
|100.00
|1.2327
|1.2362
|1.2302
|1092
|2003.12.17 09:03
|t/p
|546
|100.00
|1.2302
|1.2362
|1.2302
|25000.00
|3364250.00
|1093
|2003.12.17 09:05
|sell
|547
|100.00
|1.2315
|1.2350
|1.2290
|1094
|2003.12.17 10:23
|s/l
|547
|100.00
|1.2350
|1.2350
|1.2290
|-35000.00
|3329250.00
|1095
|2003.12.17 11:03
|sell
|548
|100.00
|1.2347
|1.2382
|1.2322
|1096
|2003.12.17 12:00
|t/p
|548
|100.00
|1.2322
|1.2382
|1.2322
|25000.00
|3354250.00
|1097
|2003.12.17 12:13
|sell
|549
|100.00
|1.2333
|1.2368
|1.2308
|1098
|2003.12.17 13:00
|t/p
|549
|100.00
|1.2308
|1.2368
|1.2308
|25000.00
|3379250.00
|1099
|2003.12.17 13:05
|sell
|550
|100.00
|1.2322
|1.2357
|1.2297
|1100
|2003.12.17 14:08
|s/l
|550
|100.00
|1.2357
|1.2357
|1.2297
|-35000.00
|3344250.00
|1101
|2003.12.17 15:16
|sell
|551
|100.00
|1.2379
|1.2414
|1.2354
|1102
|2003.12.17 18:55
|s/l
|551
|100.00
|1.2414
|1.2414
|1.2354
|-35000.00
|3309250.00
|1103
|2003.12.17 19:13
|sell
|552
|100.00
|1.2417
|1.2452
|1.2392
|1104
|2003.12.18 01:00
|t/p
|552
|100.00
|1.2392
|1.2452
|1.2392
|25000.00
|3334250.00
|1105
|2003.12.18 01:05
|sell
|553
|100.00
|1.2402
|1.2437
|1.2377
|1106
|2003.12.18 10:40
|s/l
|553
|100.00
|1.2437
|1.2437
|1.2377
|-35000.00
|3299250.00
|1107
|2003.12.18 14:26
|sell
|554
|100.00
|1.2407
|1.2442
|1.2382
|1108
|2003.12.18 14:58
|t/p
|554
|100.00
|1.2382
|1.2442
|1.2382
|25000.00
|3324250.00
|1109
|2003.12.18 15:23
|sell
|555
|100.00
|1.2379
|1.2414
|1.2354
|1110
|2003.12.18 18:30
|s/l
|555
|100.00
|1.2414
|1.2414
|1.2354
|-35000.00
|3289250.00
|1111
|2003.12.18 22:16
|sell
|556
|100.00
|1.2436
|1.2471
|1.2411
|1112
|2003.12.19 01:08
|t/p
|556
|100.00
|1.2411
|1.2471
|1.2411
|25000.00
|3314250.00
|1113
|2003.12.19 01:15
|sell
|557
|100.00
|1.2425
|1.2460
|1.2400
|1114
|2003.12.19 16:27
|t/p
|557
|100.00
|1.2400
|1.2460
|1.2400
|25000.00
|3339250.00
|1115
|2003.12.19 17:26
|buy
|558
|100.00
|1.2351
|1.2316
|1.2376
|1116
|2003.12.19 17:30
|t/p
|558
|100.00
|1.2376
|1.2316
|1.2376
|25000.00
|3364250.00
|1117
|2003.12.19 18:26
|buy
|559
|100.00
|1.2379
|1.2344
|1.2404
|1118
|2003.12.22 07:22
|t/p
|559
|100.00
|1.2404
|1.2344
|1.2404
|25000.00
|3389250.00
|1119
|2003.12.22 09:11
|buy
|560
|100.00
|1.2389
|1.2354
|1.2414
|1120
|2003.12.22 09:19
|t/p
|560
|100.00
|1.2414
|1.2354
|1.2414
|25000.00
|3414250.00
|1121
|2003.12.22 10:10
|buy
|561
|100.00
|1.2417
|1.2382
|1.2442
|1122
|2003.12.22 10:17
|t/p
|561
|100.00
|1.2442
|1.2382
|1.2442
|25000.00
|3439250.00
|1123
|2003.12.22 13:14
|sell
|562
|100.00
|1.2439
|1.2474
|1.2414
|1124
|2003.12.22 17:01
|t/p
|562
|100.00
|1.2414
|1.2474
|1.2414
|25000.00
|3464250.00
|1125
|2003.12.22 20:29
|buy
|563
|100.00
|1.2407
|1.2372
|1.2432
|1126
|2003.12.24 15:00
|t/p
|563
|100.00
|1.2432
|1.2372
|1.2432
|25000.00
|3489250.00
|1127
|2003.12.24 19:16
|sell
|564
|100.00
|1.2457
|1.2492
|1.2432
|1128
|2003.12.26 18:38
|t/p
|564
|100.00
|1.2432
|1.2492
|1.2432
|25000.00
|3514250.00
|1129
|2003.12.30 17:22
|sell
|565
|100.00
|1.2532
|1.2567
|1.2507
|1130
|2003.12.31 02:47
|s/l
|565
|100.00
|1.2567
|1.2567
|1.2507
|-35000.00
|3479250.00
|1131
|2003.12.31 06:05
|sell
|566
|100.00
|1.2581
|1.2616
|1.2556
|1132
|2003.12.31 08:56
|s/l
|566
|100.00
|1.2616
|1.2616
|1.2556
|-35000.00
|3444250.00
|1133
|2003.12.31 17:19
|sell
|567
|100.00
|1.2613
|1.2648
|1.2588
|1134
|2003.12.31 18:01
|t/p
|567
|100.00
|1.2588
|1.2648
|1.2588
|25000.00
|3469250.00
|1135
|2004.01.01 08:15
|buy
|568
|100.00
|1.2586
|1.2551
|1.2611
|1136
|2004.01.01 08:22
|s/l
|568
|100.00
|1.2551
|1.2551
|1.2611
|-35000.00
|3434250.00
|1137
|2004.01.01 17:23
|buy
|569
|100.00
|1.2551
|1.2516
|1.2576
|1138
|2004.01.01 17:27
|t/p
|569
|100.00
|1.2576
|1.2516
|1.2576
|25000.00
|3459250.00
|1139
|2004.01.01 18:28
|sell
|570
|100.00
|1.2600
|1.2635
|1.2575
|1140
|2004.01.01 18:40
|t/p
|570
|100.00
|1.2575
|1.2635
|1.2575
|25000.00
|3484250.00
|1141
|2004.01.01 20:17
|sell
|571
|100.00
|1.2576
|1.2611
|1.2551
|1142
|2004.01.01 20:27
|t/p
|571
|100.00
|1.2551
|1.2611
|1.2551
|25000.00
|3509250.00
|1143
|2004.01.02 02:26
|sell
|572
|100.00
|1.2572
|1.2607
|1.2547
|1144
|2004.01.02 02:38
|t/p
|572
|100.00
|1.2547
|1.2607
|1.2547
|25000.00
|3534250.00
|1145
|2004.01.02 03:25
|sell
|573
|100.00
|1.2557
|1.2592
|1.2532
|1146
|2004.01.02 03:51
|t/p
|573
|100.00
|1.2532
|1.2592
|1.2532
|25000.00
|3559250.00
|1147
|2004.01.02 08:11
|buy
|574
|100.00
|1.2567
|1.2532
|1.2592
|1148
|2004.01.02 09:05
|t/p
|574
|100.00
|1.2592
|1.2532
|1.2592
|25000.00
|3584250.00
|1149
|2004.01.02 10:10
|buy
|575
|100.00
|1.2592
|1.2557
|1.2617
|1150
|2004.01.02 10:58
|t/p
|575
|100.00
|1.2617
|1.2557
|1.2617
|25000.00
|3609250.00
|1151
|2004.01.02 11:09
|buy
|576
|100.00
|1.2619
|1.2584
|1.2644
|1152
|2004.01.02 13:06
|s/l
|576
|100.00
|1.2584
|1.2584
|1.2644
|-35000.00
|3574250.00
|1153
|2004.01.02 14:03
|buy
|577
|100.00
|1.2592
|1.2557
|1.2617
|1154
|2004.01.02 15:53
|t/p
|577
|100.00
|1.2617
|1.2557
|1.2617
|25000.00
|3599250.00
|1155
|2004.01.05 01:12
|buy
|578
|100.00
|1.2633
|1.2598
|1.2658
|1156
|2004.01.05 01:45
|t/p
|578
|100.00
|1.2658
|1.2598
|1.2658
|25000.00
|3624250.00
|1157
|2004.01.05 15:20
|buy
|579
|100.00
|1.2643
|1.2608
|1.2668
|1158
|2004.01.05 15:42
|t/p
|579
|100.00
|1.2668
|1.2608
|1.2668
|25000.00
|3649250.00
|1159
|2004.01.05 16:22
|sell
|580
|100.00
|1.2669
|1.2704
|1.2644
|1160
|2004.01.06 07:21
|s/l
|580
|100.00
|1.2704
|1.2704
|1.2644
|-35000.00
|3614250.00
|1161
|2004.01.06 08:06
|sell
|581
|100.00
|1.2714
|1.2749
|1.2689
|1162
|2004.01.06 11:25
|s/l
|581
|100.00
|1.2749
|1.2749
|1.2689
|-35000.00
|3579250.00
|1163
|2004.01.06 14:12
|sell
|582
|100.00
|1.2760
|1.2795
|1.2735
|1164
|2004.01.06 14:55
|s/l
|582
|100.00
|1.2795
|1.2795
|1.2735
|-35000.00
|3544250.00
|1165
|2004.01.06 15:10
|sell
|583
|100.00
|1.2795
|1.2830
|1.2770
|1166
|2004.01.06 15:10
|t/p
|583
|100.00
|1.2770
|1.2830
|1.2770
|25000.00
|3569250.00
|1167
|2004.01.06 15:11
|sell
|584
|100.00
|1.2796
|1.2831
|1.2771
|1168
|2004.01.06 16:00
|t/p
|584
|100.00
|1.2771
|1.2831
|1.2771
|25000.00
|3594250.00
|1169
|2004.01.06 16:02
|sell
|585
|100.00
|1.2771
|1.2806
|1.2746
|1170
|2004.01.06 16:04
|t/p
|585
|100.00
|1.2746
|1.2806
|1.2746
|25000.00
|3619250.00
|1171
|2004.01.06 16:10
|sell
|586
|100.00
|1.2775
|1.2810
|1.2750
|1172
|2004.01.06 17:02
|t/p
|586
|100.00
|1.2750
|1.2810
|1.2750
|25000.00
|3644250.00
|1173
|2004.01.06 18:08
|sell
|587
|100.00
|1.2773
|1.2808
|1.2748
|1174
|2004.01.06 21:00
|t/p
|587
|100.00
|1.2748
|1.2808
|1.2748
|25000.00
|3669250.00
|1175
|2004.01.06 22:02
|sell
|588
|100.00
|1.2741
|1.2776
|1.2716
|1176
|2004.01.07 00:11
|t/p
|588
|100.00
|1.2716
|1.2776
|1.2716
|25000.00
|3694250.00
|1177
|2004.01.07 02:11
|sell
|589
|100.00
|1.2723
|1.2758
|1.2698
|1178
|2004.01.07 03:07
|t/p
|589
|100.00
|1.2698
|1.2758
|1.2698
|25000.00
|3719250.00
|1179
|2004.01.07 03:11
|sell
|590
|100.00
|1.2707
|1.2742
|1.2682
|1180
|2004.01.07 08:36
|s/l
|590
|100.00
|1.2742
|1.2742
|1.2682
|-35000.00
|3684250.00
|1181
|2004.01.07 11:08
|sell
|591
|100.00
|1.2670
|1.2705
|1.2645
|1182
|2004.01.07 15:28
|s/l
|591
|100.00
|1.2705
|1.2705
|1.2645
|-35000.00
|3649250.00
|1183
|2004.01.07 16:07
|sell
|592
|100.00
|1.2686
|1.2721
|1.2661
|1184
|2004.01.07 17:05
|t/p
|592
|100.00
|1.2661
|1.2721
|1.2661
|25000.00
|3674250.00
|1185
|2004.01.07 17:22
|sell
|593
|100.00
|1.2694
|1.2729
|1.2669
|1186
|2004.01.07 17:50
|t/p
|593
|100.00
|1.2669
|1.2729
|1.2669
|25000.00
|3699250.00
|1187
|2004.01.07 19:08
|sell
|594
|100.00
|1.2668
|1.2703
|1.2643
|1188
|2004.01.07 20:00
|t/p
|594
|100.00
|1.2643
|1.2703
|1.2643
|25000.00
|3724250.00
|1189
|2004.01.07 20:02
|sell
|595
|100.00
|1.2655
|1.2690
|1.2630
|1190
|2004.01.07 22:56
|t/p
|595
|100.00
|1.2630
|1.2690
|1.2630
|25000.00
|3749250.00
|1191
|2004.01.08 09:29
|buy
|596
|100.00
|1.2595
|1.2560
|1.2620
|1192
|2004.01.08 10:51
|s/l
|596
|100.00
|1.2560
|1.2560
|1.2620
|-35000.00
|3714250.00
|1193
|2004.01.08 11:26
|buy
|597
|100.00
|1.2576
|1.2541
|1.2601
|1194
|2004.01.08 13:00
|t/p
|597
|100.00
|1.2601
|1.2541
|1.2601
|25000.00
|3739250.00
|1195
|2004.01.08 15:06
|buy
|598
|100.00
|1.2736
|1.2701
|1.2761
|1196
|2004.01.08 17:00
|t/p
|598
|100.00
|1.2761
|1.2701
|1.2761
|25000.00
|3764250.00
|1197
|2004.01.09 14:26
|buy
|599
|100.00
|1.2729
|1.2694
|1.2754
|1198
|2004.01.09 14:29
|t/p
|599
|100.00
|1.2754
|1.2694
|1.2754
|25000.00
|3789250.00
|1199
|2004.01.09 15:28
|sell
|600
|100.00
|1.2824
|1.2859
|1.2799
|1200
|2004.01.09 17:29
|s/l
|600
|100.00
|1.2859
|1.2859
|1.2799
|-35000.00
|3754250.00
|1201
|2004.01.09 17:29
|sell
|601
|100.00
|1.2858
|1.2893
|1.2833
|1202
|2004.01.09 19:18
|t/p
|601
|100.00
|1.2833
|1.2893
|1.2833
|25000.00
|3779250.00
|1203
|2004.01.09 19:23
|sell
|602
|100.00
|1.2847
|1.2882
|1.2822
|1204
|2004.01.12 09:10
|s/l
|602
|100.00
|1.2882
|1.2882
|1.2822
|-35000.00
|3744250.00
|1205
|2004.01.12 10:08
|sell
|603
|100.00
|1.2892
|1.2927
|1.2867
|1206
|2004.01.12 12:01
|t/p
|603
|100.00
|1.2867
|1.2927
|1.2867
|25000.00
|3769250.00
|1207
|2004.01.12 12:06
|sell
|604
|100.00
|1.2878
|1.2913
|1.2853
|1208
|2004.01.12 13:00
|t/p
|604
|100.00
|1.2853
|1.2913
|1.2853
|25000.00
|3794250.00
|1209
|2004.01.12 13:05
|sell
|605
|100.00
|1.2860
|1.2895
|1.2835
|1210
|2004.01.12 13:59
|t/p
|605
|100.00
|1.2835
|1.2895
|1.2835
|25000.00
|3819250.00
|1211
|2004.01.12 16:08
|sell
|606
|100.00
|1.2805
|1.2840
|1.2780
|1212
|2004.01.12 19:21
|t/p
|606
|100.00
|1.2780
|1.2840
|1.2780
|25000.00
|3844250.00
|1213
|2004.01.12 19:26
|sell
|607
|100.00
|1.2790
|1.2825
|1.2765
|1214
|2004.01.12 19:59
|t/p
|607
|100.00
|1.2765
|1.2825
|1.2765
|25000.00
|3869250.00
|1215
|2004.01.12 20:23
|sell
|608
|100.00
|1.2759
|1.2794
|1.2734
|1216
|2004.01.13 01:10
|t/p
|608
|100.00
|1.2734
|1.2794
|1.2734
|25000.00
|3894250.00
|1217
|2004.01.13 01:22
|sell
|609
|100.00
|1.2743
|1.2778
|1.2718
|1218
|2004.01.13 02:12
|t/p
|609
|100.00
|1.2718
|1.2778
|1.2718
|25000.00
|3919250.00
|1219
|2004.01.13 06:14
|sell
|610
|100.00
|1.2767
|1.2802
|1.2742
|1220
|2004.01.13 08:04
|t/p
|610
|100.00
|1.2742
|1.2802
|1.2742
|25000.00
|3944250.00
|1221
|2004.01.13 08:13
|sell
|611
|100.00
|1.2766
|1.2801
|1.2741
|1222
|2004.01.13 08:53
|t/p
|611
|100.00
|1.2741
|1.2801
|1.2741
|25000.00
|3969250.00
|1223
|2004.01.13 10:05
|sell
|612
|100.00
|1.2790
|1.2825
|1.2765
|1224
|2004.01.13 10:58
|t/p
|612
|100.00
|1.2765
|1.2825
|1.2765
|25000.00
|3994250.00
|1225
|2004.01.13 11:08
|sell
|613
|100.00
|1.2757
|1.2792
|1.2732
|1226
|2004.01.13 12:00
|t/p
|613
|100.00
|1.2732
|1.2792
|1.2732
|25000.00
|4019250.00
|1227
|2004.01.13 12:10
|sell
|614
|100.00
|1.2749
|1.2784
|1.2724
|1228
|2004.01.13 14:24
|s/l
|614
|100.00
|1.2784
|1.2784
|1.2724
|-35000.00
|3984250.00
|1229
|2004.01.13 15:03
|buy
|615
|100.00
|1.2753
|1.2718
|1.2778
|1230
|2004.01.13 15:21
|t/p
|615
|100.00
|1.2778
|1.2718
|1.2778
|25000.00
|4009250.00
|1231
|2004.01.13 16:02
|sell
|616
|100.00
|1.2784
|1.2819
|1.2759
|1232
|2004.01.13 17:39
|t/p
|616
|100.00
|1.2759
|1.2819
|1.2759
|25000.00
|4034250.00
|1233
|2004.01.13 18:24
|buy
|617
|100.00
|1.2733
|1.2698
|1.2758
|1234
|2004.01.13 19:17
|t/p
|617
|100.00
|1.2758
|1.2698
|1.2758
|25000.00
|4059250.00
|1235
|2004.01.14 07:07
|buy
|618
|100.00
|1.2726
|1.2691
|1.2751
|1236
|2004.01.14 09:05
|s/l
|618
|100.00
|1.2691
|1.2691
|1.2751
|-35000.00
|4024250.00
|1237
|2004.01.14 10:12
|buy
|619
|100.00
|1.2656
|1.2621
|1.2681
|1238
|2004.01.14 12:00
|t/p
|619
|100.00
|1.2681
|1.2621
|1.2681
|25000.00
|4049250.00
|1239
|2004.01.14 14:05
|buy
|620
|100.00
|1.2682
|1.2647
|1.2707
|1240
|2004.01.14 14:53
|s/l
|620
|100.00
|1.2647
|1.2647
|1.2707
|-35000.00
|4014250.00
|1241
|2004.01.14 16:02
|buy
|621
|100.00
|1.2673
|1.2638
|1.2698
|1242
|2004.01.14 17:00
|t/p
|621
|100.00
|1.2698
|1.2638
|1.2698
|25000.00
|4039250.00
|1243
|2004.01.14 19:17
|sell
|622
|100.00
|1.2722
|1.2757
|1.2697
|1244
|2004.01.14 19:47
|t/p
|622
|100.00
|1.2697
|1.2757
|1.2697
|25000.00
|4064250.00
|1245
|2004.01.15 09:10
|buy
|623
|100.00
|1.2653
|1.2618
|1.2678
|1246
|2004.01.15 10:27
|s/l
|623
|100.00
|1.2618
|1.2618
|1.2678
|-35000.00
|4029250.00
|1247
|2004.01.15 10:27
|buy
|624
|100.00
|1.2611
|1.2576
|1.2636
|1248
|2004.01.15 10:58
|t/p
|624
|100.00
|1.2636
|1.2576
|1.2636
|25000.00
|4054250.00
|1249
|2004.01.15 11:27
|buy
|625
|100.00
|1.2641
|1.2606
|1.2666
|1250
|2004.01.15 15:21
|s/l
|625
|100.00
|1.2606
|1.2606
|1.2666
|-35000.00
|4019250.00
|1251
|2004.01.15 17:17
|buy
|626
|100.00
|1.2604
|1.2569
|1.2629
|1252
|2004.01.15 19:57
|s/l
|626
|100.00
|1.2569
|1.2569
|1.2629
|-35000.00
|3984250.00
|1253
|2004.01.15 22:17
|buy
|627
|100.00
|1.2563
|1.2528
|1.2588
|1254
|2004.01.15 23:00
|t/p
|627
|100.00
|1.2588
|1.2528
|1.2588
|25000.00
|4009250.00
|1255
|2004.01.15 23:12
|buy
|628
|100.00
|1.2579
|1.2544
|1.2604
|1256
|2004.01.16 00:00
|t/p
|628
|100.00
|1.2604
|1.2544
|1.2604
|25000.00
|4034250.00
|1257
|2004.01.16 01:09
|buy
|629
|100.00
|1.2598
|1.2563
|1.2623
|1258
|2004.01.16 08:00
|s/l
|629
|100.00
|1.2563
|1.2563
|1.2623
|-35000.00
|3999250.00
|1259
|2004.01.16 08:11
|sell
|630
|100.00
|1.2592
|1.2627
|1.2567
|1260
|2004.01.16 08:14
|t/p
|630
|100.00
|1.2567
|1.2627
|1.2567
|25000.00
|4024250.00
|1261
|2004.01.16 10:28
|buy
|631
|100.00
|1.2498
|1.2463
|1.2523
|1262
|2004.01.16 15:32
|s/l
|631
|100.00
|1.2463
|1.2463
|1.2523
|-35000.00
|3989250.00
|1263
|2004.01.19 08:12
|buy
|632
|100.00
|1.2411
|1.2376
|1.2436
|1264
|2004.01.19 09:34
|s/l
|632
|100.00
|1.2376
|1.2376
|1.2436
|-35000.00
|3954250.00
|1265
|2004.01.19 14:26
|buy
|633
|100.00
|1.2374
|1.2339
|1.2399
|1266
|2004.01.19 15:00
|t/p
|633
|100.00
|1.2399
|1.2339
|1.2399
|25000.00
|3979250.00
|1267
|2004.01.19 15:27
|buy
|634
|100.00
|1.2395
|1.2360
|1.2420
|1268
|2004.01.19 19:30
|s/l
|634
|100.00
|1.2360
|1.2360
|1.2420
|-35000.00
|3944250.00
|1269
|2004.01.19 22:25
|buy
|635
|100.00
|1.2351
|1.2316
|1.2376
|1270
|2004.01.20 02:01
|t/p
|635
|100.00
|1.2376
|1.2316
|1.2376
|25000.00
|3969250.00
|1271
|2004.01.20 02:16
|buy
|636
|100.00
|1.2364
|1.2329
|1.2389
|1272
|2004.01.20 06:01
|t/p
|636
|100.00
|1.2389
|1.2329
|1.2389
|25000.00
|3994250.00
|1273
|2004.01.20 07:15
|buy
|637
|100.00
|1.2386
|1.2351
|1.2411
|1274
|2004.01.20 08:00
|t/p
|637
|100.00
|1.2411
|1.2351
|1.2411
|25000.00
|4019250.00
|1275
|2004.01.20 09:04
|buy
|638
|100.00
|1.2452
|1.2417
|1.2477
|1276
|2004.01.20 09:58
|t/p
|638
|100.00
|1.2477
|1.2417
|1.2477
|25000.00
|4044250.00
|1277
|2004.01.20 12:27
|buy
|639
|100.00
|1.2439
|1.2404
|1.2464
|1278
|2004.01.20 12:54
|t/p
|639
|100.00
|1.2464
|1.2404
|1.2464
|25000.00
|4069250.00
|1279
|2004.01.20 13:06
|buy
|640
|100.00
|1.2507
|1.2472
|1.2532
|1280
|2004.01.20 13:59
|t/p
|640
|100.00
|1.2532
|1.2472
|1.2532
|25000.00
|4094250.00
|1281
|2004.01.20 14:05
|sell
|641
|100.00
|1.2538
|1.2573
|1.2513
|1282
|2004.01.20 14:14
|t/p
|641
|100.00
|1.2513
|1.2573
|1.2513
|25000.00
|4119250.00
|1283
|2004.01.20 16:04
|buy
|642
|100.00
|1.2534
|1.2499
|1.2559
|1284
|2004.01.20 16:56
|t/p
|642
|100.00
|1.2559
|1.2499
|1.2559
|25000.00
|4144250.00
|1285
|2004.01.20 17:02
|buy
|643
|100.00
|1.2563
|1.2528
|1.2588
|1286
|2004.01.20 17:54
|t/p
|643
|100.00
|1.2588
|1.2528
|1.2588
|25000.00
|4169250.00
|1287
|2004.01.21 08:29
|sell
|644
|100.00
|1.2610
|1.2645
|1.2585
|1288
|2004.01.21 09:16
|t/p
|644
|100.00
|1.2585
|1.2645
|1.2585
|25000.00
|4194250.00
|1289
|2004.01.21 09:22
|sell
|645
|100.00
|1.2617
|1.2652
|1.2592
|1290
|2004.01.21 09:35
|s/l
|645
|100.00
|1.2652
|1.2652
|1.2592
|-35000.00
|4159250.00
|1291
|2004.01.21 10:05
|sell
|646
|100.00
|1.2661
|1.2696
|1.2636
|1292
|2004.01.21 11:00
|t/p
|646
|100.00
|1.2636
|1.2696
|1.2636
|25000.00
|4184250.00
|1293
|2004.01.21 11:26
|sell
|647
|100.00
|1.2658
|1.2693
|1.2633
|1294
|2004.01.21 11:59
|t/p
|647
|100.00
|1.2633
|1.2693
|1.2633
|25000.00
|4209250.00
|1295
|2004.01.21 12:21
|sell
|648
|100.00
|1.2629
|1.2664
|1.2604
|1296
|2004.01.21 13:08
|t/p
|648
|100.00
|1.2604
|1.2664
|1.2604
|25000.00
|4234250.00
|1297
|2004.01.21 13:22
|sell
|649
|100.00
|1.2618
|1.2653
|1.2593
|1298
|2004.01.21 14:06
|t/p
|649
|100.00
|1.2593
|1.2653
|1.2593
|25000.00
|4259250.00
|1299
|2004.01.21 14:22
|sell
|650
|100.00
|1.2610
|1.2645
|1.2585
|1300
|2004.01.21 15:05
|t/p
|650
|100.00
|1.2585
|1.2645
|1.2585
|25000.00
|4284250.00
|1301
|2004.01.21 15:19
|sell
|651
|100.00
|1.2621
|1.2656
|1.2596
|1302
|2004.01.21 15:58
|t/p
|651
|100.00
|1.2596
|1.2656
|1.2596
|25000.00
|4309250.00
|1303
|2004.01.21 17:15
|sell
|652
|100.00
|1.2625
|1.2660
|1.2600
|1304
|2004.01.22 00:22
|s/l
|652
|100.00
|1.2660
|1.2660
|1.2600
|-35000.00
|4274250.00
|1305
|2004.01.22 04:05
|sell
|653
|100.00
|1.2671
|1.2706
|1.2646
|1306
|2004.01.22 09:02
|t/p
|653
|100.00
|1.2646
|1.2706
|1.2646
|25000.00
|4299250.00
|1307
|2004.01.22 09:02
|sell
|654
|100.00
|1.2666
|1.2701
|1.2641
|1308
|2004.01.22 09:02
|t/p
|654
|100.00
|1.2641
|1.2701
|1.2641
|25000.00
|4324250.00
|1309
|2004.01.22 09:03
|sell
|655
|100.00
|1.2666
|1.2701
|1.2641
|1310
|2004.01.22 10:00
|t/p
|655
|100.00
|1.2641
|1.2701
|1.2641
|25000.00
|4349250.00
|1311
|2004.01.22 10:02
|buy
|656
|100.00
|1.2636
|1.2601
|1.2661
|1312
|2004.01.22 10:02
|t/p
|656
|100.00
|1.2661
|1.2601
|1.2661
|25000.00
|4374250.00
|1313
|2004.01.22 11:06
|sell
|657
|100.00
|1.2725
|1.2760
|1.2700
|1314
|2004.01.22 14:00
|t/p
|657
|100.00
|1.2700
|1.2760
|1.2700
|25000.00
|4399250.00
|1315
|2004.01.22 14:18
|sell
|658
|100.00
|1.2710
|1.2745
|1.2685
|1316
|2004.01.22 15:00
|t/p
|658
|100.00
|1.2685
|1.2745
|1.2685
|25000.00
|4424250.00
|1317
|2004.01.22 16:05
|sell
|659
|100.00
|1.2694
|1.2729
|1.2669
|1318
|2004.01.22 23:12
|s/l
|659
|100.00
|1.2729
|1.2729
|1.2669
|-35000.00
|4389250.00
|1319
|2004.01.22 23:20
|buy
|660
|100.00
|1.2719
|1.2684
|1.2744
|1320
|2004.01.23 08:21
|t/p
|660
|100.00
|1.2744
|1.2684
|1.2744
|25000.00
|4414250.00
|1321
|2004.01.23 09:20
|sell
|661
|100.00
|1.2765
|1.2800
|1.2740
|1322
|2004.01.23 12:03
|t/p
|661
|100.00
|1.2740
|1.2800
|1.2740
|25000.00
|4439250.00
|1323
|2004.01.23 12:08
|sell
|662
|100.00
|1.2761
|1.2796
|1.2736
|1324
|2004.01.23 13:01
|t/p
|662
|100.00
|1.2736
|1.2796
|1.2736
|25000.00
|4464250.00
|1325
|2004.01.23 13:05
|sell
|663
|100.00
|1.2739
|1.2774
|1.2714
|1326
|2004.01.23 13:59
|t/p
|663
|100.00
|1.2714
|1.2774
|1.2714
|25000.00
|4489250.00
|1327
|2004.01.23 14:04
|sell
|664
|100.00
|1.2688
|1.2723
|1.2663
|1328
|2004.01.23 15:00
|t/p
|664
|100.00
|1.2663
|1.2723
|1.2663
|25000.00
|4514250.00
|1329
|2004.01.23 15:22
|sell
|665
|100.00
|1.2680
|1.2715
|1.2655
|1330
|2004.01.23 17:00
|t/p
|665
|100.00
|1.2655
|1.2715
|1.2655
|25000.00
|4539250.00
|1331
|2004.01.23 18:09
|sell
|666
|100.00
|1.2614
|1.2649
|1.2589
|1332
|2004.01.23 19:57
|t/p
|666
|100.00
|1.2589
|1.2649
|1.2589
|25000.00
|4564250.00
|1333
|2004.01.26 08:06
|sell
|667
|100.00
|1.2576
|1.2611
|1.2551
|1334
|2004.01.26 08:46
|t/p
|667
|100.00
|1.2551
|1.2611
|1.2551
|25000.00
|4589250.00
|1335
|2004.01.27 07:19
|buy
|668
|100.00
|1.2464
|1.2429
|1.2489
|1336
|2004.01.27 10:02
|t/p
|668
|100.00
|1.2489
|1.2429
|1.2489
|25000.00
|4614250.00
|1337
|2004.01.27 10:08
|buy
|669
|100.00
|1.2470
|1.2435
|1.2495
|1338
|2004.01.27 11:02
|t/p
|669
|100.00
|1.2495
|1.2435
|1.2495
|25000.00
|4639250.00
|1339
|2004.01.27 12:05
|buy
|670
|100.00
|1.2489
|1.2454
|1.2514
|1340
|2004.01.27 13:00
|t/p
|670
|100.00
|1.2514
|1.2454
|1.2514
|25000.00
|4664250.00
|1341
|2004.01.27 17:17
|buy
|671
|100.00
|1.2611
|1.2576
|1.2636
|1342
|2004.01.27 17:58
|t/p
|671
|100.00
|1.2636
|1.2576
|1.2636
|25000.00
|4689250.00
|1343
|2004.01.27 18:02
|buy
|672
|100.00
|1.2636
|1.2601
|1.2661
|1344
|2004.01.27 23:52
|t/p
|672
|100.00
|1.2661
|1.2601
|1.2661
|25000.00
|4714250.00
|1345
|2004.01.28 07:01
|sell
|673
|100.00
|1.2617
|1.2652
|1.2592
|1346
|2004.01.28 07:14
|t/p
|673
|100.00
|1.2592
|1.2652
|1.2592
|25000.00
|4739250.00
|1347
|2004.01.28 08:13
|buy
|674
|100.00
|1.2602
|1.2567
|1.2627
|1348
|2004.01.28 08:39
|t/p
|674
|100.00
|1.2627
|1.2567
|1.2627
|25000.00
|4764250.00
|1349
|2004.01.28 16:29
|sell
|675
|100.00
|1.2589
|1.2624
|1.2564
|1350
|2004.01.28 17:30
|s/l
|675
|100.00
|1.2624
|1.2624
|1.2564
|-35000.00
|4729250.00
|1351
|2004.01.28 20:05
|sell
|676
|100.00
|1.2638
|1.2673
|1.2613
|1352
|2004.01.28 20:06
|t/p
|676
|100.00
|1.2613
|1.2673
|1.2613
|25000.00
|4754250.00
|1353
|2004.01.28 20:20
|sell
|677
|100.00
|1.2638
|1.2673
|1.2613
|1354
|2004.01.28 20:58
|t/p
|677
|100.00
|1.2613
|1.2673
|1.2613
|25000.00
|4779250.00
|1355
|2004.01.28 21:03
|sell
|678
|100.00
|1.2514
|1.2549
|1.2489
|1356
|2004.01.28 21:16
|t/p
|678
|100.00
|1.2489
|1.2549
|1.2489
|25000.00
|4804250.00
|1357
|2004.01.28 21:19
|sell
|679
|100.00
|1.2514
|1.2549
|1.2489
|1358
|2004.01.28 21:59
|t/p
|679
|100.00
|1.2489
|1.2549
|1.2489
|25000.00
|4829250.00
|1359
|2004.01.28 22:17
|sell
|680
|100.00
|1.2489
|1.2524
|1.2464
|1360
|2004.01.28 23:02
|t/p
|680
|100.00
|1.2464
|1.2524
|1.2464
|25000.00
|4854250.00
|1361
|2004.01.28 23:15
|sell
|681
|100.00
|1.2471
|1.2506
|1.2446
|1362
|2004.01.28 23:58
|t/p
|681
|100.00
|1.2446
|1.2506
|1.2446
|25000.00
|4879250.00
|1363
|2004.01.29 16:15
|buy
|682
|100.00
|1.2451
|1.2416
|1.2476
|1364
|2004.01.29 16:34
|s/l
|682
|100.00
|1.2416
|1.2416
|1.2476
|-35000.00
|4844250.00
|1365
|2004.01.29 17:15
|buy
|683
|100.00
|1.2370
|1.2335
|1.2395
|1366
|2004.01.29 18:02
|t/p
|683
|100.00
|1.2395
|1.2335
|1.2395
|25000.00
|4869250.00
|1367
|2004.01.29 18:22
|buy
|684
|100.00
|1.2386
|1.2351
|1.2411
|1368
|2004.01.29 19:02
|t/p
|684
|100.00
|1.2411
|1.2351
|1.2411
|25000.00
|4894250.00
|1369
|2004.01.29 19:21
|buy
|685
|100.00
|1.2385
|1.2350
|1.2410
|1370
|2004.01.29 20:02
|t/p
|685
|100.00
|1.2410
|1.2350
|1.2410
|25000.00
|4919250.00
|1371
|2004.01.29 23:29
|buy
|686
|100.00
|1.2406
|1.2371
|1.2431
|1372
|2004.01.30 08:10
|t/p
|686
|100.00
|1.2431
|1.2371
|1.2431
|25000.00
|4944250.00
|1373
|2004.01.30 08:17
|buy
|687
|100.00
|1.2406
|1.2371
|1.2431
|1374
|2004.01.30 09:16
|s/l
|687
|100.00
|1.2371
|1.2371
|1.2431
|-35000.00
|4909250.00
|1375
|2004.01.30 10:11
|buy
|688
|100.00
|1.2363
|1.2328
|1.2388
|1376
|2004.01.30 11:06
|t/p
|688
|100.00
|1.2388
|1.2328
|1.2388
|25000.00
|4934250.00
|1377
|2004.01.30 12:09
|buy
|689
|100.00
|1.2402
|1.2367
|1.2427
|1378
|2004.01.30 14:02
|t/p
|689
|100.00
|1.2427
|1.2367
|1.2427
|25000.00
|4959250.00
|1379
|2004.01.30 14:06
|buy
|690
|100.00
|1.2393
|1.2358
|1.2418
|1380
|2004.01.30 14:58
|t/p
|690
|100.00
|1.2418
|1.2358
|1.2418
|25000.00
|4984250.00
|1381
|2004.01.30 15:05
|sell
|691
|100.00
|1.2451
|1.2486
|1.2426
|1382
|2004.01.30 15:07
|t/p
|691
|100.00
|1.2426
|1.2486
|1.2426
|25000.00
|5009250.00
|1383
|2004.01.30 16:03
|buy
|692
|100.00
|1.2396
|1.2361
|1.2421
|1384
|2004.01.30 16:04
|t/p
|692
|100.00
|1.2421
|1.2361
|1.2421
|25000.00
|5034250.00
|1385
|2004.01.30 16:05
|buy
|693
|100.00
|1.2395
|1.2360
|1.2420
|1386
|2004.01.30 16:59
|t/p
|693
|100.00
|1.2420
|1.2360
|1.2420
|25000.00
|5059250.00
|1387
|2004.01.30 17:03
|buy
|694
|100.00
|1.2416
|1.2381
|1.2441
|1388
|2004.01.30 17:03
|t/p
|694
|100.00
|1.2441
|1.2381
|1.2441
|25000.00
|5084250.00
|1389
|2004.01.30 17:03
|buy
|695
|100.00
|1.2416
|1.2381
|1.2441
|1390
|2004.01.30 17:58
|t/p
|695
|100.00
|1.2441
|1.2381
|1.2441
|25000.00
|5109250.00
|1391
|2004.01.30 18:05
|buy
|696
|100.00
|1.2453
|1.2418
|1.2478
|1392
|2004.01.30 19:00
|t/p
|696
|100.00
|1.2478
|1.2418
|1.2478
|25000.00
|5134250.00
|1393
|2004.01.30 19:26
|buy
|697
|100.00
|1.2461
|1.2426
|1.2486
|1394
|2004.02.02 00:17
|t/p
|697
|100.00
|1.2486
|1.2426
|1.2486
|25000.00
|5159250.00
|1395
|2004.02.02 01:20
|buy
|698
|100.00
|1.2472
|1.2437
|1.2497
|1396
|2004.02.02 14:07
|s/l
|698
|100.00
|1.2437
|1.2437
|1.2497
|-35000.00
|5124250.00
|1397
|2004.02.02 16:03
|buy
|699
|100.00
|1.2450
|1.2415
|1.2475
|1398
|2004.02.02 18:02
|s/l
|699
|100.00
|1.2415
|1.2415
|1.2475
|-35000.00
|5089250.00
|1399
|2004.02.02 20:23
|sell
|700
|100.00
|1.2413
|1.2448
|1.2388
|1400
|2004.02.03 00:21
|s/l
|700
|100.00
|1.2448
|1.2448
|1.2388
|-35000.00
|5054250.00
|1401
|2004.02.03 00:21
|sell
|701
|100.00
|1.2450
|1.2485
|1.2425
|1402
|2004.02.03 01:14
|t/p
|701
|100.00
|1.2425
|1.2485
|1.2425
|25000.00
|5079250.00
|1403
|2004.02.03 01:20
|sell
|702
|100.00
|1.2434
|1.2469
|1.2409
|1404
|2004.02.03 04:23
|s/l
|702
|100.00
|1.2469
|1.2469
|1.2409
|-35000.00
|5044250.00
|1405
|2004.02.03 09:11
|sell
|703
|100.00
|1.2561
|1.2596
|1.2536
|1406
|2004.02.03 12:54
|s/l
|703
|100.00
|1.2596
|1.2596
|1.2536
|-35000.00
|5009250.00
|1407
|2004.02.03 15:07
|sell
|704
|100.00
|1.2555
|1.2590
|1.2530
|1408
|2004.02.03 19:28
|t/p
|704
|100.00
|1.2530
|1.2590
|1.2530
|25000.00
|5034250.00
|1409
|2004.02.04 08:27
|sell
|705
|100.00
|1.2550
|1.2585
|1.2525
|1410
|2004.02.04 09:10
|t/p
|705
|100.00
|1.2525
|1.2585
|1.2525
|25000.00
|5059250.00
|1411
|2004.02.04 09:26
|sell
|706
|100.00
|1.2535
|1.2570
|1.2510
|1412
|2004.02.04 15:03
|t/p
|706
|100.00
|1.2510
|1.2570
|1.2510
|25000.00
|5084250.00
|1413
|2004.02.04 15:15
|sell
|707
|100.00
|1.2528
|1.2563
|1.2503
|1414
|2004.02.04 16:01
|t/p
|707
|100.00
|1.2503
|1.2563
|1.2503
|25000.00
|5109250.00
|1415
|2004.02.04 16:11
|sell
|708
|100.00
|1.2512
|1.2547
|1.2487
|1416
|2004.02.04 17:17
|s/l
|708
|100.00
|1.2547
|1.2547
|1.2487
|-35000.00
|5074250.00
|1417
|2004.02.04 18:16
|sell
|709
|100.00
|1.2555
|1.2590
|1.2530
|1418
|2004.02.04 20:02
|t/p
|709
|100.00
|1.2530
|1.2590
|1.2530
|25000.00
|5099250.00
|1419
|2004.02.04 20:14
|sell
|710
|100.00
|1.2547
|1.2582
|1.2522
|1420
|2004.02.05 04:00
|t/p
|710
|100.00
|1.2522
|1.2582
|1.2522
|25000.00
|5124250.00
|1421
|2004.02.05 07:24
|buy
|711
|100.00
|1.2531
|1.2496
|1.2556
|1422
|2004.02.05 09:02
|t/p
|711
|100.00
|1.2556
|1.2496
|1.2556
|25000.00
|5149250.00
|1423
|2004.02.05 09:12
|buy
|712
|100.00
|1.2545
|1.2510
|1.2570
|1424
|2004.02.05 10:00
|t/p
|712
|100.00
|1.2570
|1.2510
|1.2570
|25000.00
|5174250.00
|1425
|2004.02.05 10:10
|buy
|713
|100.00
|1.2549
|1.2514
|1.2574
|1426
|2004.02.05 10:59
|t/p
|713
|100.00
|1.2574
|1.2514
|1.2574
|25000.00
|5199250.00
|1427
|2004.02.05 11:09
|buy
|714
|100.00
|1.2583
|1.2548
|1.2608
|1428
|2004.02.05 15:53
|t/p
|714
|100.00
|1.2608
|1.2548
|1.2608
|25000.00
|5224250.00
|1429
|2004.02.05 18:29
|sell
|715
|100.00
|1.2608
|1.2643
|1.2583
|1430
|2004.02.05 19:06
|t/p
|715
|100.00
|1.2583
|1.2643
|1.2583
|25000.00
|5249250.00
|1431
|2004.02.05 19:14
|sell
|716
|100.00
|1.2589
|1.2624
|1.2564
|1432
|2004.02.05 19:24
|t/p
|716
|100.00
|1.2564
|1.2624
|1.2564
|25000.00
|5274250.00
|1433
|2004.02.05 19:27
|sell
|717
|100.00
|1.2590
|1.2625
|1.2565
|1434
|2004.02.05 20:00
|t/p
|717
|100.00
|1.2565
|1.2625
|1.2565
|25000.00
|5299250.00
|1435
|2004.02.06 02:06
|sell
|718
|100.00
|1.2565
|1.2600
|1.2540
|1436
|2004.02.06 07:09
|t/p
|718
|100.00
|1.2540
|1.2600
|1.2540
|25000.00
|5324250.00
|1437
|2004.02.06 09:10
|sell
|719
|100.00
|1.2558
|1.2593
|1.2533
|1438
|2004.02.06 10:03
|t/p
|719
|100.00
|1.2533
|1.2593
|1.2533
|25000.00
|5349250.00
|1439
|2004.02.06 10:08
|sell
|720
|100.00
|1.2549
|1.2584
|1.2524
|1440
|2004.02.06 10:59
|t/p
|720
|100.00
|1.2524
|1.2584
|1.2524
|25000.00
|5374250.00
|1441
|2004.02.06 12:06
|sell
|721
|100.00
|1.2532
|1.2567
|1.2507
|1442
|2004.02.06 14:02
|s/l
|721
|100.00
|1.2567
|1.2567
|1.2507
|-35000.00
|5339250.00
|1443
|2004.02.06 15:02
|sell
|722
|100.00
|1.2675
|1.2710
|1.2650
|1444
|2004.02.06 15:30
|s/l
|722
|100.00
|1.2710
|1.2710
|1.2650
|-35000.00
|5304250.00
|1445
|2004.02.06 17:20
|sell
|723
|100.00
|1.2715
|1.2750
|1.2690
|1446
|2004.02.06 17:50
|t/p
|723
|100.00
|1.2690
|1.2750
|1.2690
|25000.00
|5329250.00
|1447
|2004.02.06 19:29
|sell
|724
|100.00
|1.2713
|1.2748
|1.2688
|1448
|2004.02.09 00:00
|t/p
|724
|100.00
|1.2688
|1.2748
|1.2688
|25000.00
|5354250.00
|1449
|2004.02.09 18:29
|sell
|725
|100.00
|1.2677
|1.2712
|1.2652
|1450
|2004.02.10 03:18
|s/l
|725
|100.00
|1.2712
|1.2712
|1.2652
|-35000.00
|5319250.00
|1451
|2004.02.10 06:28
|sell
|726
|100.00
|1.2748
|1.2783
|1.2723
|1452
|2004.02.10 08:13
|s/l
|726
|100.00
|1.2783
|1.2783
|1.2723
|-35000.00
|5284250.00
|1453
|2004.02.10 09:10
|sell
|727
|100.00
|1.2776
|1.2811
|1.2751
|1454
|2004.02.10 12:02
|t/p
|727
|100.00
|1.2751
|1.2811
|1.2751
|25000.00
|5309250.00
|1455
|2004.02.10 12:06
|sell
|728
|100.00
|1.2759
|1.2794
|1.2734
|1456
|2004.02.10 15:00
|t/p
|728
|100.00
|1.2734
|1.2794
|1.2734
|25000.00
|5334250.00
|1457
|2004.02.10 15:02
|sell
|729
|100.00
|1.2757
|1.2792
|1.2732
|1458
|2004.02.10 16:00
|t/p
|729
|100.00
|1.2732
|1.2792
|1.2732
|25000.00
|5359250.00
|1459
|2004.02.10 17:08
|buy
|730
|100.00
|1.2692
|1.2657
|1.2717
|1460
|2004.02.10 17:11
|t/p
|730
|100.00
|1.2717
|1.2657
|1.2717
|25000.00
|5384250.00
|1461
|2004.02.10 18:07
|sell
|731
|100.00
|1.2729
|1.2764
|1.2704
|1462
|2004.02.10 18:07
|t/p
|731
|100.00
|1.2704
|1.2764
|1.2704
|25000.00
|5409250.00
|1463
|2004.02.10 18:09
|sell
|732
|100.00
|1.2729
|1.2764
|1.2704
|1464
|2004.02.10 19:00
|t/p
|732
|100.00
|1.2704
|1.2764
|1.2704
|25000.00
|5434250.00
|1465
|2004.02.10 19:11
|sell
|733
|100.00
|1.2703
|1.2738
|1.2678
|1466
|2004.02.10 22:01
|t/p
|733
|100.00
|1.2678
|1.2738
|1.2678
|25000.00
|5459250.00
|1467
|2004.02.10 22:16
|sell
|734
|100.00
|1.2701
|1.2736
|1.2676
|1468
|2004.02.10 22:59
|t/p
|734
|100.00
|1.2676
|1.2736
|1.2676
|25000.00
|5484250.00
|1469
|2004.02.11 01:19
|buy
|735
|100.00
|1.2679
|1.2644
|1.2704
|1470
|2004.02.11 01:41
|t/p
|735
|100.00
|1.2704
|1.2644
|1.2704
|25000.00
|5509250.00
|1471
|2004.02.11 04:29
|sell
|736
|100.00
|1.2695
|1.2730
|1.2670
|1472
|2004.02.11 08:10
|t/p
|736
|100.00
|1.2670
|1.2730
|1.2670
|25000.00
|5534250.00
|1473
|2004.02.11 08:29
|sell
|737
|100.00
|1.2703
|1.2738
|1.2678
|1474
|2004.02.11 08:40
|t/p
|737
|100.00
|1.2678
|1.2738
|1.2678
|25000.00
|5559250.00
|1475
|2004.02.11 09:26
|sell
|738
|100.00
|1.2681
|1.2716
|1.2656
|1476
|2004.02.11 09:45
|t/p
|738
|100.00
|1.2656
|1.2716
|1.2656
|25000.00
|5584250.00
|1477
|2004.02.11 10:26
|sell
|739
|100.00
|1.2666
|1.2701
|1.2641
|1478
|2004.02.11 17:05
|s/l
|739
|100.00
|1.2701
|1.2701
|1.2641
|-35000.00
|5549250.00
|1479
|2004.02.12 17:29
|sell
|740
|100.00
|1.2828
|1.2863
|1.2803
|1480
|2004.02.12 18:03
|t/p
|740
|100.00
|1.2803
|1.2863
|1.2803
|25000.00
|5574250.00
|1481
|2004.02.12 18:29
|sell
|741
|100.00
|1.2823
|1.2858
|1.2798
|1482
|2004.02.12 20:01
|t/p
|741
|100.00
|1.2798
|1.2858
|1.2798
|25000.00
|5599250.00
|1483
|2004.02.12 20:25
|sell
|742
|100.00
|1.2816
|1.2851
|1.2791
|1484
|2004.02.13 14:02
|s/l
|742
|100.00
|1.2851
|1.2851
|1.2791
|-35000.00
|5564250.00
|1485
|2004.02.13 17:04
|sell
|743
|100.00
|1.2789
|1.2824
|1.2764
|1486
|2004.02.13 17:26
|t/p
|743
|100.00
|1.2764
|1.2824
|1.2764
|25000.00
|5589250.00
|1487
|2004.02.13 17:28
|sell
|744
|100.00
|1.2789
|1.2824
|1.2764
|1488
|2004.02.13 17:28
|t/p
|744
|100.00
|1.2764
|1.2824
|1.2764
|25000.00
|5614250.00
|1489
|2004.02.13 17:29
|sell
|745
|100.00
|1.2789
|1.2824
|1.2764
|1490
|2004.02.13 17:30
|t/p
|745
|100.00
|1.2764
|1.2824
|1.2764
|25000.00
|5639250.00
|1491
|2004.02.13 18:25
|buy
|746
|100.00
|1.2749
|1.2714
|1.2774
|1492
|2004.02.13 18:57
|t/p
|746
|100.00
|1.2774
|1.2714
|1.2774
|25000.00
|5664250.00
|1493
|2004.02.16 23:27
|buy
|747
|100.00
|1.2766
|1.2731
|1.2791
|1494
|2004.02.17 08:12
|t/p
|747
|100.00
|1.2791
|1.2731
|1.2791
|25000.00
|5689250.00
|1495
|2004.02.17 08:15
|buy
|748
|100.00
|1.2766
|1.2731
|1.2791
|1496
|2004.02.17 08:59
|t/p
|748
|100.00
|1.2791
|1.2731
|1.2791
|25000.00
|5714250.00
|1497
|2004.02.17 09:13
|buy
|749
|100.00
|1.2828
|1.2793
|1.2853
|1498
|2004.02.17 11:08
|t/p
|749
|100.00
|1.2853
|1.2793
|1.2853
|25000.00
|5739250.00
|1499
|2004.02.17 11:11
|buy
|750
|100.00
|1.2837
|1.2802
|1.2862
|1500
|2004.02.17 11:59
|t/p
|750
|100.00
|1.2862
|1.2802
|1.2862
|25000.00
|5764250.00
|1501
|2004.02.17 12:25
|buy
|751
|100.00
|1.2863
|1.2828
|1.2888
|1502
|2004.02.17 15:06
|s/l
|751
|100.00
|1.2828
|1.2828
|1.2888
|-35000.00
|5729250.00
|1503
|2004.02.17 15:06
|buy
|752
|100.00
|1.2824
|1.2789
|1.2849
|1504
|2004.02.17 15:54
|t/p
|752
|100.00
|1.2849
|1.2789
|1.2849
|25000.00
|5754250.00
|1505
|2004.02.17 17:02
|buy
|753
|100.00
|1.2819
|1.2784
|1.2844
|1506
|2004.02.17 17:53
|t/p
|753
|100.00
|1.2844
|1.2784
|1.2844
|25000.00
|5779250.00
|1507
|2004.02.17 18:02
|buy
|754
|100.00
|1.2849
|1.2814
|1.2874
|1508
|2004.02.18 02:40
|t/p
|754
|100.00
|1.2874
|1.2814
|1.2874
|25000.00
|5804250.00
|1509
|2004.02.18 09:28
|sell
|755
|100.00
|1.2896
|1.2931
|1.2871
|1510
|2004.02.18 12:00
|t/p
|755
|100.00
|1.2871
|1.2931
|1.2871
|25000.00
|5829250.00
|1511
|2004.02.18 14:22
|sell
|756
|100.00
|1.2842
|1.2877
|1.2817
|1512
|2004.02.18 16:10
|t/p
|756
|100.00
|1.2817
|1.2877
|1.2817
|25000.00
|5854250.00
|1513
|2004.02.18 16:20
|sell
|757
|100.00
|1.2858
|1.2893
|1.2833
|1514
|2004.02.18 16:58
|t/p
|757
|100.00
|1.2833
|1.2893
|1.2833
|25000.00
|5879250.00
|1515
|2004.02.18 17:11
|sell
|758
|100.00
|1.2826
|1.2861
|1.2801
|1516
|2004.02.18 17:17
|t/p
|758
|100.00
|1.2801
|1.2861
|1.2801
|25000.00
|5904250.00
|1517
|2004.02.18 17:19
|sell
|759
|100.00
|1.2831
|1.2866
|1.2806
|1518
|2004.02.18 18:05
|t/p
|759
|100.00
|1.2806
|1.2866
|1.2806
|25000.00
|5929250.00
|1519
|2004.02.18 18:11
|sell
|760
|100.00
|1.2814
|1.2849
|1.2789
|1520
|2004.02.18 19:04
|t/p
|760
|100.00
|1.2789
|1.2849
|1.2789
|25000.00
|5954250.00
|1521
|2004.02.18 20:08
|sell
|761
|100.00
|1.2730
|1.2765
|1.2705
|1522
|2004.02.18 20:13
|t/p
|761
|100.00
|1.2705
|1.2765
|1.2705
|25000.00
|5979250.00
|1523
|2004.02.18 20:15
|sell
|762
|100.00
|1.2734
|1.2769
|1.2709
|1524
|2004.02.18 20:59
|t/p
|762
|100.00
|1.2709
|1.2769
|1.2709
|25000.00
|6004250.00
|1525
|2004.02.19 21:27
|buy
|763
|100.00
|1.2696
|1.2661
|1.2721
|1526
|2004.02.19 23:03
|t/p
|763
|100.00
|1.2721
|1.2661
|1.2721
|25000.00
|6029250.00
|1527
|2004.02.19 23:25
|buy
|764
|100.00
|1.2715
|1.2680
|1.2740
|1528
|2004.02.20 00:00
|t/p
|764
|100.00
|1.2740
|1.2680
|1.2740
|25000.00
|6054250.00
|1529
|2004.02.20 00:24
|buy
|765
|100.00
|1.2738
|1.2703
|1.2763
|1530
|2004.02.20 01:07
|t/p
|765
|100.00
|1.2763
|1.2703
|1.2763
|25000.00
|6079250.00
|1531
|2004.02.20 03:18
|buy
|766
|100.00
|1.2740
|1.2705
|1.2765
|1532
|2004.02.20 06:15
|s/l
|766
|100.00
|1.2705
|1.2705
|1.2765
|-35000.00
|6044250.00
|1533
|2004.02.20 07:17
|buy
|767
|100.00
|1.2701
|1.2666
|1.2726
|1534
|2004.02.20 08:12
|s/l
|767
|100.00
|1.2666
|1.2666
|1.2726
|-35000.00
|6009250.00
|1535
|2004.02.20 09:11
|buy
|768
|100.00
|1.2638
|1.2603
|1.2663
|1536
|2004.02.20 10:00
|t/p
|768
|100.00
|1.2663
|1.2603
|1.2663
|25000.00
|6034250.00
|1537
|2004.02.20 10:11
|buy
|769
|100.00
|1.2652
|1.2617
|1.2677
|1538
|2004.02.20 12:00
|t/p
|769
|100.00
|1.2677
|1.2617
|1.2677
|25000.00
|6059250.00
|1539
|2004.02.20 12:07
|buy
|770
|100.00
|1.2664
|1.2629
|1.2689
|1540
|2004.02.20 14:53
|s/l
|770
|100.00
|1.2629
|1.2629
|1.2689
|-35000.00
|6024250.00
|1541
|2004.02.20 15:04
|buy
|771
|100.00
|1.2648
|1.2613
|1.2673
|1542
|2004.02.20 16:02
|s/l
|771
|100.00
|1.2613
|1.2613
|1.2673
|-35000.00
|5989250.00
|1543
|2004.02.20 17:02
|buy
|772
|100.00
|1.2564
|1.2529
|1.2589
|1544
|2004.02.20 18:47
|s/l
|772
|100.00
|1.2529
|1.2529
|1.2589
|-35000.00
|5954250.00
|1545
|2004.02.23 02:20
|buy
|773
|100.00
|1.2476
|1.2441
|1.2501
|1546
|2004.02.23 02:30
|t/p
|773
|100.00
|1.2501
|1.2441
|1.2501
|25000.00
|5979250.00
|1547
|2004.02.23 03:20
|buy
|774
|100.00
|1.2491
|1.2456
|1.2516
|1548
|2004.02.23 07:01
|t/p
|774
|100.00
|1.2516
|1.2456
|1.2516
|25000.00
|6004250.00
|1549
|2004.02.23 15:25
|buy
|775
|100.00
|1.2572
|1.2537
|1.2597
|1550
|2004.02.23 19:33
|s/l
|775
|100.00
|1.2537
|1.2537
|1.2597
|-35000.00
|5969250.00
|1551
|2004.02.23 23:28
|buy
|776
|100.00
|1.2556
|1.2521
|1.2581
|1552
|2004.02.24 04:27
|s/l
|776
|100.00
|1.2521
|1.2521
|1.2581
|-35000.00
|5934250.00
|1553
|2004.02.24 04:27
|buy
|777
|100.00
|1.2523
|1.2488
|1.2548
|1554
|2004.02.24 07:00
|t/p
|777
|100.00
|1.2548
|1.2488
|1.2548
|25000.00
|5959250.00
|1555
|2004.02.24 07:18
|buy
|778
|100.00
|1.2532
|1.2497
|1.2557
|1556
|2004.02.24 08:00
|t/p
|778
|100.00
|1.2557
|1.2497
|1.2557
|25000.00
|5984250.00
|1557
|2004.02.24 08:16
|buy
|779
|100.00
|1.2532
|1.2497
|1.2557
|1558
|2004.02.24 08:59
|t/p
|779
|100.00
|1.2557
|1.2497
|1.2557
|25000.00
|6009250.00
|1559
|2004.02.24 09:15
|buy
|780
|100.00
|1.2556
|1.2521
|1.2581
|1560
|2004.02.24 10:00
|t/p
|780
|100.00
|1.2581
|1.2521
|1.2581
|25000.00
|6034250.00
|1561
|2004.02.24 10:14
|buy
|781
|100.00
|1.2562
|1.2527
|1.2587
|1562
|2004.02.24 11:00
|t/p
|781
|100.00
|1.2587
|1.2527
|1.2587
|25000.00
|6059250.00
|1563
|2004.02.24 11:16
|buy
|782
|100.00
|1.2572
|1.2537
|1.2597
|1564
|2004.02.24 11:58
|t/p
|782
|100.00
|1.2597
|1.2537
|1.2597
|25000.00
|6084250.00
|1565
|2004.02.24 12:11
|buy
|783
|100.00
|1.2600
|1.2565
|1.2625
|1566
|2004.02.24 16:00
|t/p
|783
|100.00
|1.2625
|1.2565
|1.2625
|25000.00
|6109250.00
|1567
|2004.02.24 16:06
|buy
|784
|100.00
|1.2611
|1.2576
|1.2636
|1568
|2004.02.24 16:58
|t/p
|784
|100.00
|1.2636
|1.2576
|1.2636
|25000.00
|6134250.00
|1569
|2004.02.24 20:21
|sell
|785
|100.00
|1.2698
|1.2733
|1.2673
|1570
|2004.02.25 00:00
|t/p
|785
|100.00
|1.2673
|1.2733
|1.2673
|25000.00
|6159250.00
|1571
|2004.02.25 00:15
|sell
|786
|100.00
|1.2685
|1.2720
|1.2660
|1572
|2004.02.25 09:22
|t/p
|786
|100.00
|1.2660
|1.2720
|1.2660
|25000.00
|6184250.00
|1573
|2004.02.25 13:27
|sell
|787
|100.00
|1.2646
|1.2681
|1.2621
|1574
|2004.02.25 14:05
|t/p
|787
|100.00
|1.2621
|1.2681
|1.2621
|25000.00
|6209250.00
|1575
|2004.02.25 14:25
|sell
|788
|100.00
|1.2631
|1.2666
|1.2606
|1576
|2004.02.25 15:15
|t/p
|788
|100.00
|1.2606
|1.2666
|1.2606
|25000.00
|6234250.00
|1577
|2004.02.25 15:25
|sell
|789
|100.00
|1.2622
|1.2657
|1.2597
|1578
|2004.02.25 16:02
|t/p
|789
|100.00
|1.2597
|1.2657
|1.2597
|25000.00
|6259250.00
|1579
|2004.02.25 16:08
|sell
|790
|100.00
|1.2630
|1.2665
|1.2605
|1580
|2004.02.25 16:11
|t/p
|790
|100.00
|1.2605
|1.2665
|1.2605
|25000.00
|6284250.00
|1581
|2004.02.25 16:22
|sell
|791
|100.00
|1.2630
|1.2665
|1.2605
|1582
|2004.02.25 16:58
|t/p
|791
|100.00
|1.2605
|1.2665
|1.2605
|25000.00
|6309250.00
|1583
|2004.02.25 17:21
|sell
|792
|100.00
|1.2543
|1.2578
|1.2518
|1584
|2004.02.25 17:59
|t/p
|792
|100.00
|1.2518
|1.2578
|1.2518
|25000.00
|6334250.00
|1585
|2004.02.25 18:20
|sell
|793
|100.00
|1.2504
|1.2539
|1.2479
|1586
|2004.02.26 09:39
|t/p
|793
|100.00
|1.2479
|1.2539
|1.2479
|25000.00
|6359250.00
|1587
|2004.02.26 17:28
|buy
|794
|100.00
|1.2420
|1.2385
|1.2445
|1588
|2004.02.26 17:58
|t/p
|794
|100.00
|1.2445
|1.2385
|1.2445
|25000.00
|6384250.00
|1589
|2004.02.26 18:22
|buy
|795
|100.00
|1.2446
|1.2411
|1.2471
|1590
|2004.02.27 10:07
|s/l
|795
|100.00
|1.2411
|1.2411
|1.2471
|-35000.00
|6349250.00
|1591
|2004.02.27 11:26
|buy
|796
|100.00
|1.2381
|1.2346
|1.2406
|1592
|2004.02.27 12:00
|t/p
|796
|100.00
|1.2406
|1.2346
|1.2406
|25000.00
|6374250.00
|1593
|2004.02.27 13:17
|buy
|797
|100.00
|1.2399
|1.2364
|1.2424
|1594
|2004.02.27 14:00
|t/p
|797
|100.00
|1.2424
|1.2364
|1.2424
|25000.00
|6399250.00
|1595
|2004.02.27 14:28
|buy
|798
|100.00
|1.2404
|1.2369
|1.2429
|1596
|2004.02.27 15:00
|t/p
|798
|100.00
|1.2429
|1.2369
|1.2429
|25000.00
|6424250.00
|1597
|2004.02.27 16:20
|sell
|799
|100.00
|1.2490
|1.2525
|1.2465
|1598
|2004.02.27 16:21
|t/p
|799
|100.00
|1.2465
|1.2525
|1.2465
|25000.00
|6449250.00
|1599
|2004.02.27 17:19
|buy
|800
|100.00
|1.2430
|1.2395
|1.2455
|1600
|2004.02.27 18:00
|t/p
|800
|100.00
|1.2455
|1.2395
|1.2455
|25000.00
|6474250.00
|1601
|2004.02.27 18:21
|buy
|801
|100.00
|1.2440
|1.2405
|1.2465
|1602
|2004.02.27 18:58
|t/p
|801
|100.00
|1.2465
|1.2405
|1.2465
|25000.00
|6499250.00
|1603
|2004.02.27 19:16
|buy
|802
|100.00
|1.2478
|1.2443
|1.2503
|1604
|2004.03.01 00:01
|t/p
|802
|100.00
|1.2503
|1.2443
|1.2503
|25000.00
|6524250.00
|1605
|2004.03.01 16:27
|sell
|803
|100.00
|1.2501
|1.2536
|1.2476
|1606
|2004.03.01 16:27
|t/p
|803
|100.00
|1.2476
|1.2536
|1.2476
|25000.00
|6549250.00
|1607
|2004.03.01 20:29
|sell
|804
|100.00
|1.2453
|1.2488
|1.2428
|1608
|2004.03.02 07:08
|t/p
|804
|100.00
|1.2428
|1.2488
|1.2428
|25000.00
|6574250.00
|1609
|2004.03.02 07:15
|sell
|805
|100.00
|1.2443
|1.2478
|1.2418
|1610
|2004.03.02 08:06
|t/p
|805
|100.00
|1.2418
|1.2478
|1.2418
|25000.00
|6599250.00
|1611
|2004.03.02 08:13
|sell
|806
|100.00
|1.2437
|1.2472
|1.2412
|1612
|2004.03.02 08:58
|t/p
|806
|100.00
|1.2412
|1.2472
|1.2412
|25000.00
|6624250.00
|1613
|2004.03.02 10:10
|sell
|807
|100.00
|1.2423
|1.2458
|1.2398
|1614
|2004.03.02 11:02
|t/p
|807
|100.00
|1.2398
|1.2458
|1.2398
|25000.00
|6649250.00
|1615
|2004.03.02 11:09
|sell
|808
|100.00
|1.2404
|1.2439
|1.2379
|1616
|2004.03.02 13:00
|t/p
|808
|100.00
|1.2379
|1.2439
|1.2379
|25000.00
|6674250.00
|1617
|2004.03.02 13:06
|sell
|809
|100.00
|1.2403
|1.2438
|1.2378
|1618
|2004.03.02 14:03
|t/p
|809
|100.00
|1.2378
|1.2438
|1.2378
|25000.00
|6699250.00
|1619
|2004.03.02 14:11
|sell
|810
|100.00
|1.2412
|1.2447
|1.2387
|1620
|2004.03.02 14:52
|t/p
|810
|100.00
|1.2387
|1.2447
|1.2387
|25000.00
|6724250.00
|1621
|2004.03.03 01:12
|buy
|811
|100.00
|1.2197
|1.2162
|1.2222
|1622
|2004.03.03 05:43
|s/l
|811
|100.00
|1.2162
|1.2162
|1.2222
|-35000.00
|6689250.00
|1623
|2004.03.03 07:17
|buy
|812
|100.00
|1.2180
|1.2145
|1.2205
|1624
|2004.03.03 08:00
|t/p
|812
|100.00
|1.2205
|1.2145
|1.2205
|25000.00
|6714250.00
|1625
|2004.03.03 09:29
|buy
|813
|100.00
|1.2194
|1.2159
|1.2219
|1626
|2004.03.03 11:26
|s/l
|813
|100.00
|1.2159
|1.2159
|1.2219
|-35000.00
|6679250.00
|1627
|2004.03.03 13:03
|buy
|814
|100.00
|1.2136
|1.2101
|1.2161
|1628
|2004.03.03 14:00
|t/p
|814
|100.00
|1.2161
|1.2101
|1.2161
|25000.00
|6704250.00
|1629
|2004.03.03 16:19
|buy
|815
|100.00
|1.2152
|1.2117
|1.2177
|1630
|2004.03.03 17:27
|s/l
|815
|100.00
|1.2117
|1.2117
|1.2177
|-35000.00
|6669250.00
|1631
|2004.03.03 18:26
|buy
|816
|100.00
|1.2092
|1.2057
|1.2117
|1632
|2004.03.03 18:59
|t/p
|816
|100.00
|1.2117
|1.2057
|1.2117
|25000.00
|6694250.00
|1633
|2004.03.03 21:23
|buy
|817
|100.00
|1.2189
|1.2154
|1.2214
|1634
|2004.03.03 22:00
|t/p
|817
|100.00
|1.2214
|1.2154
|1.2214
|25000.00
|6719250.00
|1635
|2004.03.04 04:20
|buy
|818
|100.00
|1.2155
|1.2120
|1.2180
|1636
|2004.03.04 06:00
|t/p
|818
|100.00
|1.2180
|1.2120
|1.2180
|25000.00
|6744250.00
|1637
|2004.03.04 11:05
|buy
|819
|100.00
|1.2171
|1.2136
|1.2196
|1638
|2004.03.04 12:00
|t/p
|819
|100.00
|1.2196
|1.2136
|1.2196
|25000.00
|6769250.00
|1639
|2004.03.04 14:02
|buy
|820
|100.00
|1.2160
|1.2125
|1.2185
|1640
|2004.03.04 16:00
|t/p
|820
|100.00
|1.2185
|1.2125
|1.2185
|25000.00
|6794250.00
|1641
|2004.03.04 17:29
|buy
|821
|100.00
|1.2180
|1.2145
|1.2205
|1642
|2004.03.04 17:49
|t/p
|821
|100.00
|1.2205
|1.2145
|1.2205
|25000.00
|6819250.00
|1643
|2004.03.05 07:18
|sell
|822
|100.00
|1.2218
|1.2253
|1.2193
|1644
|2004.03.05 08:11
|t/p
|822
|100.00
|1.2193
|1.2253
|1.2193
|25000.00
|6844250.00
|1645
|2004.03.05 08:15
|sell
|823
|100.00
|1.2207
|1.2242
|1.2182
|1646
|2004.03.05 09:08
|t/p
|823
|100.00
|1.2182
|1.2242
|1.2182
|25000.00
|6869250.00
|1647
|2004.03.05 09:13
|sell
|824
|100.00
|1.2193
|1.2228
|1.2168
|1648
|2004.03.05 14:06
|s/l
|824
|100.00
|1.2228
|1.2228
|1.2168
|-35000.00
|6834250.00
|1649
|2004.03.05 16:03
|sell
|825
|100.00
|1.2412
|1.2447
|1.2387
|1650
|2004.03.05 17:00
|t/p
|825
|100.00
|1.2387
|1.2447
|1.2387
|25000.00
|6859250.00
|1651
|2004.03.08 08:15
|sell
|826
|100.00
|1.2377
|1.2412
|1.2352
|1652
|2004.03.08 08:58
|t/p
|826
|100.00
|1.2352
|1.2412
|1.2352
|25000.00
|6884250.00
|1653
|2004.03.08 11:12
|sell
|827
|100.00
|1.2383
|1.2418
|1.2358
|1654
|2004.03.08 13:07
|t/p
|827
|100.00
|1.2358
|1.2418
|1.2358
|25000.00
|6909250.00
|1655
|2004.03.08 14:07
|sell
|828
|100.00
|1.2364
|1.2399
|1.2339
|1656
|2004.03.08 16:34
|s/l
|828
|100.00
|1.2399
|1.2399
|1.2339
|-35000.00
|6874250.00
|1657
|2004.03.08 19:02
|sell
|829
|100.00
|1.2359
|1.2394
|1.2334
|1658
|2004.03.08 19:29
|s/l
|829
|100.00
|1.2394
|1.2394
|1.2334
|-35000.00
|6839250.00
|1659
|2004.03.08 20:06
|sell
|830
|100.00
|1.2402
|1.2437
|1.2377
|1660
|2004.03.09 02:19
|s/l
|830
|100.00
|1.2437
|1.2437
|1.2377
|-35000.00
|6804250.00
|1661
|2004.03.09 03:19
|sell
|831
|100.00
|1.2453
|1.2488
|1.2428
|1662
|2004.03.09 08:04
|t/p
|831
|100.00
|1.2428
|1.2488
|1.2428
|25000.00
|6829250.00
|1663
|2004.03.09 08:12
|sell
|832
|100.00
|1.2458
|1.2493
|1.2433
|1664
|2004.03.09 08:59
|t/p
|832
|100.00
|1.2433
|1.2493
|1.2433
|25000.00
|6854250.00
|1665
|2004.03.09 09:10
|sell
|833
|100.00
|1.2435
|1.2470
|1.2410
|1666
|2004.03.09 10:01
|t/p
|833
|100.00
|1.2410
|1.2470
|1.2410
|25000.00
|6879250.00
|1667
|2004.03.09 10:10
|sell
|834
|100.00
|1.2438
|1.2473
|1.2413
|1668
|2004.03.09 10:58
|t/p
|834
|100.00
|1.2413
|1.2473
|1.2413
|25000.00
|6904250.00
|1669
|2004.03.09 11:08
|sell
|835
|100.00
|1.2384
|1.2419
|1.2359
|1670
|2004.03.09 13:00
|t/p
|835
|100.00
|1.2359
|1.2419
|1.2359
|25000.00
|6929250.00
|1671
|2004.03.09 13:06
|sell
|836
|100.00
|1.2382
|1.2417
|1.2357
|1672
|2004.03.09 16:04
|s/l
|836
|100.00
|1.2417
|1.2417
|1.2357
|-35000.00
|6894250.00
|1673
|2004.03.09 16:04
|sell
|837
|100.00
|1.2415
|1.2450
|1.2390
|1674
|2004.03.09 18:40
|s/l
|837
|100.00
|1.2450
|1.2450
|1.2390
|-35000.00
|6859250.00
|1675
|2004.03.09 21:29
|sell
|838
|100.00
|1.2346
|1.2381
|1.2321
|1676
|2004.03.09 21:46
|t/p
|838
|100.00
|1.2321
|1.2381
|1.2321
|25000.00
|6884250.00
|1677
|2004.03.10 07:17
|sell
|839
|100.00
|1.2317
|1.2352
|1.2292
|1678
|2004.03.10 07:47
|t/p
|839
|100.00
|1.2292
|1.2352
|1.2292
|25000.00
|6909250.00
|1679
|2004.03.11 05:11
|buy
|840
|100.00
|1.2192
|1.2157
|1.2217
|1680
|2004.03.11 07:00
|t/p
|840
|100.00
|1.2217
|1.2157
|1.2217
|25000.00
|6934250.00
|1681
|2004.03.11 10:11
|buy
|841
|100.00
|1.2188
|1.2153
|1.2213
|1682
|2004.03.11 11:06
|t/p
|841
|100.00
|1.2213
|1.2153
|1.2213
|25000.00
|6959250.00
|1683
|2004.03.11 11:13
|buy
|842
|100.00
|1.2200
|1.2165
|1.2225
|1684
|2004.03.11 12:02
|t/p
|842
|100.00
|1.2225
|1.2165
|1.2225
|25000.00
|6984250.00
|1685
|2004.03.11 13:18
|buy
|843
|100.00
|1.2235
|1.2200
|1.2260
|1686
|2004.03.11 13:58
|t/p
|843
|100.00
|1.2260
|1.2200
|1.2260
|25000.00
|7009250.00
|1687
|2004.03.11 14:06
|buy
|844
|100.00
|1.2265
|1.2230
|1.2290
|1688
|2004.03.11 18:00
|t/p
|844
|100.00
|1.2290
|1.2230
|1.2290
|25000.00
|7034250.00
|1689
|2004.03.11 21:22
|buy
|845
|100.00
|1.2316
|1.2281
|1.2341
|1690
|2004.03.11 22:00
|t/p
|845
|100.00
|1.2341
|1.2281
|1.2341
|25000.00
|7059250.00
|1691
|2004.03.11 22:23
|buy
|846
|100.00
|1.2337
|1.2302
|1.2362
|1692
|2004.03.11 22:54
|t/p
|846
|100.00
|1.2362
|1.2302
|1.2362
|25000.00
|7084250.00
|1693
|2004.03.12 15:26
|sell
|847
|100.00
|1.2241
|1.2276
|1.2216
|1694
|2004.03.12 15:38
|s/l
|847
|100.00
|1.2276
|1.2276
|1.2216
|-35000.00
|7049250.00
|1695
|2004.03.12 16:24
|sell
|848
|100.00
|1.2220
|1.2255
|1.2195
|1696
|2004.03.12 16:58
|t/p
|848
|100.00
|1.2195
|1.2255
|1.2195
|25000.00
|7074250.00
|1697
|2004.03.12 17:23
|sell
|849
|100.00
|1.2193
|1.2228
|1.2168
|1698
|2004.03.15 01:29
|s/l
|849
|100.00
|1.2228
|1.2228
|1.2168
|-35000.00
|7039250.00
|1699
|2004.03.15 02:27
|sell
|850
|100.00
|1.2231
|1.2266
|1.2206
|1700
|2004.03.15 08:20
|s/l
|850
|100.00
|1.2266
|1.2266
|1.2206
|-35000.00
|7004250.00
|1701
|2004.03.15 09:06
|sell
|851
|100.00
|1.2267
|1.2302
|1.2242
|1702
|2004.03.15 10:13
|s/l
|851
|100.00
|1.2302
|1.2302
|1.2242
|-35000.00
|6969250.00
|1703
|2004.03.15 10:13
|sell
|852
|100.00
|1.2300
|1.2335
|1.2275
|1704
|2004.03.15 13:00
|t/p
|852
|100.00
|1.2275
|1.2335
|1.2275
|25000.00
|6994250.00
|1705
|2004.03.15 13:12
|sell
|853
|100.00
|1.2285
|1.2320
|1.2260
|1706
|2004.03.15 15:35
|t/p
|853
|100.00
|1.2260
|1.2320
|1.2260
|25000.00
|7019250.00
|1707
|2004.03.15 18:24
|buy
|854
|100.00
|1.2242
|1.2207
|1.2267
|1708
|2004.03.15 18:50
|t/p
|854
|100.00
|1.2267
|1.2207
|1.2267
|25000.00
|7044250.00
|1709
|2004.03.15 19:23
|buy
|855
|100.00
|1.2265
|1.2230
|1.2290
|1710
|2004.03.16 06:00
|t/p
|855
|100.00
|1.2290
|1.2230
|1.2290
|25000.00
|7069250.00
|1711
|2004.03.16 07:15
|buy
|856
|100.00
|1.2281
|1.2246
|1.2306
|1712
|2004.03.16 08:30
|t/p
|856
|100.00
|1.2306
|1.2246
|1.2306
|25000.00
|7094250.00
|1713
|2004.03.16 11:27
|sell
|857
|100.00
|1.2327
|1.2362
|1.2302
|1714
|2004.03.16 11:57
|s/l
|857
|100.00
|1.2362
|1.2362
|1.2302
|-35000.00
|7059250.00
|1715
|2004.03.16 13:23
|sell
|858
|100.00
|1.2353
|1.2388
|1.2328
|1716
|2004.03.16 14:06
|t/p
|858
|100.00
|1.2328
|1.2388
|1.2328
|25000.00
|7084250.00
|1717
|2004.03.16 14:22
|sell
|859
|100.00
|1.2356
|1.2391
|1.2331
|1718
|2004.03.16 15:05
|t/p
|859
|100.00
|1.2331
|1.2391
|1.2331
|25000.00
|7109250.00
|1719
|2004.03.16 15:21
|sell
|860
|100.00
|1.2347
|1.2382
|1.2322
|1720
|2004.03.16 17:01
|t/p
|860
|100.00
|1.2322
|1.2382
|1.2322
|25000.00
|7134250.00
|1721
|2004.03.16 17:18
|sell
|861
|100.00
|1.2346
|1.2381
|1.2321
|1722
|2004.03.16 17:28
|t/p
|861
|100.00
|1.2321
|1.2381
|1.2321
|25000.00
|7159250.00
|1723
|2004.03.16 18:16
|sell
|862
|100.00
|1.2272
|1.2307
|1.2247
|1724
|2004.03.16 20:00
|t/p
|862
|100.00
|1.2247
|1.2307
|1.2247
|25000.00
|7184250.00
|1725
|2004.03.16 20:16
|sell
|863
|100.00
|1.2284
|1.2319
|1.2259
|1726
|2004.03.16 20:23
|t/p
|863
|100.00
|1.2259
|1.2319
|1.2259
|25000.00
|7209250.00
|1727
|2004.03.17 01:06
|sell
|864
|100.00
|1.2261
|1.2296
|1.2236
|1728
|2004.03.17 09:05
|t/p
|864
|100.00
|1.2236
|1.2296
|1.2236
|25000.00
|7234250.00
|1729
|2004.03.17 09:28
|sell
|865
|100.00
|1.2241
|1.2276
|1.2216
|1730
|2004.03.17 14:01
|t/p
|865
|100.00
|1.2216
|1.2276
|1.2216
|25000.00
|7259250.00
|1731
|2004.03.17 14:19
|sell
|866
|100.00
|1.2257
|1.2292
|1.2232
|1732
|2004.03.17 14:53
|t/p
|866
|100.00
|1.2232
|1.2292
|1.2232
|25000.00
|7284250.00
|1733
|2004.03.17 15:02
|sell
|867
|100.00
|1.2222
|1.2257
|1.2197
|1734
|2004.03.17 16:01
|t/p
|867
|100.00
|1.2197
|1.2257
|1.2197
|25000.00
|7309250.00
|1735
|2004.03.17 16:25
|sell
|868
|100.00
|1.2231
|1.2266
|1.2206
|1736
|2004.03.17 16:30
|t/p
|868
|100.00
|1.2206
|1.2266
|1.2206
|25000.00
|7334250.00
|1737
|2004.03.18 06:17
|buy
|869
|100.00
|1.2273
|1.2238
|1.2298
|1738
|2004.03.18 08:05
|t/p
|869
|100.00
|1.2298
|1.2238
|1.2298
|25000.00
|7359250.00
|1739
|2004.03.18 08:13
|buy
|870
|100.00
|1.2272
|1.2237
|1.2297
|1740
|2004.03.18 15:00
|t/p
|870
|100.00
|1.2297
|1.2237
|1.2297
|25000.00
|7384250.00
|1741
|2004.03.18 16:29
|buy
|871
|100.00
|1.2330
|1.2295
|1.2355
|1742
|2004.03.18 16:32
|t/p
|871
|100.00
|1.2355
|1.2295
|1.2355
|25000.00
|7409250.00
|1743
|2004.03.19 08:13
|sell
|872
|100.00
|1.2391
|1.2426
|1.2366
|1744
|2004.03.19 09:08
|t/p
|872
|100.00
|1.2366
|1.2426
|1.2366
|25000.00
|7434250.00
|1745
|2004.03.19 09:13
|sell
|873
|100.00
|1.2378
|1.2413
|1.2353
|1746
|2004.03.19 10:06
|t/p
|873
|100.00
|1.2353
|1.2413
|1.2353
|25000.00
|7459250.00
|1747
|2004.03.19 12:16
|sell
|874
|100.00
|1.2366
|1.2401
|1.2341
|1748
|2004.03.19 13:00
|t/p
|874
|100.00
|1.2341
|1.2401
|1.2341
|25000.00
|7484250.00
|1749
|2004.03.19 13:24
|sell
|875
|100.00
|1.2347
|1.2382
|1.2322
|1750
|2004.03.19 17:00
|t/p
|875
|100.00
|1.2322
|1.2382
|1.2322
|25000.00
|7509250.00
|1751
|2004.03.19 17:29
|sell
|876
|100.00
|1.2338
|1.2373
|1.2313
|1752
|2004.03.19 17:58
|t/p
|876
|100.00
|1.2313
|1.2373
|1.2313
|25000.00
|7534250.00
|1753
|2004.03.19 18:25
|sell
|877
|100.00
|1.2277
|1.2312
|1.2252
|1754
|2004.03.22 03:00
|t/p
|877
|100.00
|1.2252
|1.2312
|1.2252
|25000.00
|7559250.00
|1755
|2004.03.22 03:07
|sell
|878
|100.00
|1.2268
|1.2303
|1.2243
|1756
|2004.03.22 03:59
|t/p
|878
|100.00
|1.2243
|1.2303
|1.2243
|25000.00
|7584250.00
|1757
|2004.03.22 04:18
|sell
|879
|100.00
|1.2236
|1.2271
|1.2211
|1758
|2004.03.22 07:15
|s/l
|879
|100.00
|1.2271
|1.2271
|1.2211
|-35000.00
|7549250.00
|1759
|2004.03.22 08:13
|sell
|880
|100.00
|1.2277
|1.2312
|1.2252
|1760
|2004.03.22 08:54
|t/p
|880
|100.00
|1.2252
|1.2312
|1.2252
|25000.00
|7574250.00
|1761
|2004.03.22 20:22
|buy
|881
|100.00
|1.2352
|1.2317
|1.2377
|1762
|2004.03.23 10:20
|s/l
|881
|100.00
|1.2317
|1.2317
|1.2377
|-35000.00
|7539250.00
|1763
|2004.03.23 14:07
|buy
|882
|100.00
|1.2273
|1.2238
|1.2298
|1764
|2004.03.23 15:30
|t/p
|882
|100.00
|1.2298
|1.2238
|1.2298
|25000.00
|7564250.00
|1765
|2004.03.23 16:23
|sell
|883
|100.00
|1.2296
|1.2331
|1.2271
|1766
|2004.03.23 17:28
|s/l
|883
|100.00
|1.2331
|1.2331
|1.2271
|-35000.00
|7529250.00
|1767
|2004.03.23 18:20
|sell
|884
|100.00
|1.2319
|1.2354
|1.2294
|1768
|2004.03.23 23:20
|s/l
|884
|100.00
|1.2354
|1.2354
|1.2294
|-35000.00
|7494250.00
|1769
|2004.03.24 00:13
|sell
|885
|100.00
|1.2353
|1.2388
|1.2328
|1770
|2004.03.24 03:00
|t/p
|885
|100.00
|1.2328
|1.2388
|1.2328
|25000.00
|7519250.00
|1771
|2004.03.24 03:16
|sell
|886
|100.00
|1.2342
|1.2377
|1.2317
|1772
|2004.03.24 06:00
|t/p
|886
|100.00
|1.2317
|1.2377
|1.2317
|25000.00
|7544250.00
|1773
|2004.03.24 06:05
|sell
|887
|100.00
|1.2327
|1.2362
|1.2302
|1774
|2004.03.24 08:36
|t/p
|887
|100.00
|1.2302
|1.2362
|1.2302
|25000.00
|7569250.00
|1775
|2004.03.24 11:04
|sell
|888
|100.00
|1.2294
|1.2329
|1.2269
|1776
|2004.03.24 11:30
|t/p
|888
|100.00
|1.2269
|1.2329
|1.2269
|25000.00
|7594250.00
|1777
|2004.03.24 12:15
|buy
|889
|100.00
|1.2240
|1.2205
|1.2265
|1778
|2004.03.24 13:29
|s/l
|889
|100.00
|1.2205
|1.2205
|1.2265
|-35000.00
|7559250.00
|1779
|2004.03.24 15:07
|buy
|890
|100.00
|1.2188
|1.2153
|1.2213
|1780
|2004.03.24 16:00
|t/p
|890
|100.00
|1.2213
|1.2153
|1.2213
|25000.00
|7584250.00
|1781
|2004.03.24 17:24
|buy
|891
|100.00
|1.2213
|1.2178
|1.2238
|1782
|2004.03.24 18:54
|s/l
|891
|100.00
|1.2178
|1.2178
|1.2238
|-35000.00
|7549250.00
|1783
|2004.03.24 19:13
|sell
|892
|100.00
|1.2193
|1.2228
|1.2168
|1784
|2004.03.24 19:22
|t/p
|892
|100.00
|1.2168
|1.2228
|1.2168
|25000.00
|7574250.00
|1785
|2004.03.24 20:26
|sell
|893
|100.00
|1.2161
|1.2196
|1.2136
|1786
|2004.03.24 20:48
|t/p
|893
|100.00
|1.2136
|1.2196
|1.2136
|25000.00
|7599250.00
|1787
|2004.03.24 22:18
|buy
|894
|100.00
|1.2127
|1.2092
|1.2152
|1788
|2004.03.25 07:00
|t/p
|894
|100.00
|1.2152
|1.2092
|1.2152
|25000.00
|7624250.00
|1789
|2004.03.25 07:06
|buy
|895
|100.00
|1.2138
|1.2103
|1.2163
|1790
|2004.03.25 09:36
|s/l
|895
|100.00
|1.2103
|1.2103
|1.2163
|-35000.00
|7589250.00
|1791
|2004.03.25 10:29
|buy
|896
|100.00
|1.2121
|1.2086
|1.2146
|1792
|2004.03.25 11:15
|t/p
|896
|100.00
|1.2146
|1.2086
|1.2146
|25000.00
|7614250.00
|1793
|2004.03.25 15:27
|buy
|897
|100.00
|1.2125
|1.2090
|1.2150
|1794
|2004.03.25 16:01
|t/p
|897
|100.00
|1.2150
|1.2090
|1.2150
|25000.00
|7639250.00
|1795
|2004.03.25 17:21
|buy
|898
|100.00
|1.2175
|1.2140
|1.2200
|1796
|2004.03.25 20:27
|s/l
|898
|100.00
|1.2140
|1.2140
|1.2200
|-35000.00
|7604250.00
|1797
|2004.03.25 21:16
|buy
|899
|100.00
|1.2132
|1.2097
|1.2157
|1798
|2004.03.26 08:06
|s/l
|899
|100.00
|1.2097
|1.2097
|1.2157
|-35000.00
|7569250.00
|1799
|2004.03.26 10:10
|buy
|900
|100.00
|1.2115
|1.2080
|1.2140
|1800
|2004.03.26 11:00
|t/p
|900
|100.00
|1.2140
|1.2080
|1.2140
|25000.00
|7594250.00
|1801
|2004.03.26 11:10
|buy
|901
|100.00
|1.2122
|1.2087
|1.2147
|1802
|2004.03.26 11:58
|t/p
|901
|100.00
|1.2147
|1.2087
|1.2147
|25000.00
|7619250.00
|1803
|2004.03.26 12:10
|buy
|902
|100.00
|1.2187
|1.2152
|1.2212
|1804
|2004.03.26 15:51
|s/l
|902
|100.00
|1.2152
|1.2152
|1.2212
|-35000.00
|7584250.00
|1805
|2004.03.26 16:02
|buy
|903
|100.00
|1.2160
|1.2125
|1.2185
|1806
|2004.03.26 16:05
|s/l
|903
|100.00
|1.2125
|1.2125
|1.2185
|-35000.00
|7549250.00
|1807
|2004.03.26 17:20
|buy
|904
|100.00
|1.2099
|1.2064
|1.2124
|1808
|2004.03.26 17:52
|t/p
|904
|100.00
|1.2124
|1.2064
|1.2124
|25000.00
|7574250.00
|1809
|2004.03.26 19:26
|sell
|905
|100.00
|1.2135
|1.2170
|1.2110
|1810
|2004.03.26 19:46
|t/p
|905
|100.00
|1.2110
|1.2170
|1.2110
|25000.00
|7599250.00
|1811
|2004.03.29 08:08
|sell
|906
|100.00
|1.2094
|1.2129
|1.2069
|1812
|2004.03.29 08:34
|t/p
|906
|100.00
|1.2069
|1.2129
|1.2069
|25000.00
|7624250.00
|1813
|2004.03.29 13:27
|buy
|907
|100.00
|1.2114
|1.2079
|1.2139
|1814
|2004.03.29 15:05
|t/p
|907
|100.00
|1.2139
|1.2079
|1.2139
|25000.00
|7649250.00
|1815
|2004.03.29 15:10
|buy
|908
|100.00
|1.2122
|1.2087
|1.2147
|1816
|2004.03.29 15:29
|t/p
|908
|100.00
|1.2147
|1.2087
|1.2147
|25000.00
|7674250.00
|1817
|2004.03.29 16:27
|sell
|909
|100.00
|1.2168
|1.2203
|1.2143
|1818
|2004.03.29 17:22
|t/p
|909
|100.00
|1.2143
|1.2203
|1.2143
|25000.00
|7699250.00
|1819
|2004.03.29 17:22
|buy
|910
|100.00
|1.2142
|1.2107
|1.2167
|1820
|2004.03.30 00:19
|t/p
|910
|100.00
|1.2167
|1.2107
|1.2167
|25000.00
|7724250.00
|1821
|2004.03.30 00:24
|buy
|911
|100.00
|1.2156
|1.2121
|1.2181
|1822
|2004.03.30 03:14
|t/p
|911
|100.00
|1.2181
|1.2121
|1.2181
|25000.00
|7749250.00
|1823
|2004.03.30 03:29
|buy
|912
|100.00
|1.2164
|1.2129
|1.2189
|1824
|2004.03.30 03:44
|t/p
|912
|100.00
|1.2189
|1.2129
|1.2189
|25000.00
|7774250.00
|1825
|2004.03.30 04:13
|sell
|913
|100.00
|1.2190
|1.2225
|1.2165
|1826
|2004.03.30 08:07
|s/l
|913
|100.00
|1.2225
|1.2225
|1.2165
|-35000.00
|7739250.00
|1827
|2004.03.30 08:14
|buy
|914
|100.00
|1.2192
|1.2157
|1.2217
|1828
|2004.03.30 08:53
|t/p
|914
|100.00
|1.2217
|1.2157
|1.2217
|25000.00
|7764250.00
|1829
|2004.03.30 09:06
|sell
|915
|100.00
|1.2201
|1.2236
|1.2176
|1830
|2004.03.30 16:06
|t/p
|915
|100.00
|1.2176
|1.2236
|1.2176
|25000.00
|7789250.00
|1831
|2004.03.30 21:16
|sell
|916
|100.00
|1.2189
|1.2224
|1.2164
|1832
|2004.03.30 23:05
|t/p
|916
|100.00
|1.2164
|1.2224
|1.2164
|25000.00
|7814250.00
|1833
|2004.03.31 02:15
|sell
|917
|100.00
|1.2189
|1.2224
|1.2164
|1834
|2004.03.31 03:37
|s/l
|917
|100.00
|1.2224
|1.2224
|1.2164
|-35000.00
|7779250.00
|1835
|2004.03.31 04:07
|sell
|918
|100.00
|1.2225
|1.2260
|1.2200
|1836
|2004.03.31 08:29
|s/l
|918
|100.00
|1.2260
|1.2260
|1.2200
|-35000.00
|7744250.00
|1837
|2004.03.31 13:15
|sell
|919
|100.00
|1.2230
|1.2265
|1.2205
|1838
|2004.03.31 16:18
|s/l
|919
|100.00
|1.2265
|1.2265
|1.2205
|-35000.00
|7709250.00
|1839
|2004.03.31 19:18
|sell
|920
|100.00
|1.2298
|1.2333
|1.2273
|1840
|2004.04.01 03:22
|t/p
|920
|100.00
|1.2273
|1.2333
|1.2273
|25000.00
|7734250.00
|1841
|2004.04.01 07:24
|sell
|921
|100.00
|1.2280
|1.2315
|1.2255
|1842
|2004.04.01 10:36
|s/l
|921
|100.00
|1.2315
|1.2315
|1.2255
|-35000.00
|7699250.00
|1843
|2004.04.01 11:22
|sell
|922
|100.00
|1.2335
|1.2370
|1.2310
|1844
|2004.04.01 14:09
|t/p
|922
|100.00
|1.2310
|1.2370
|1.2310
|25000.00
|7724250.00
|1845
|2004.04.01 14:15
|sell
|923
|100.00
|1.2326
|1.2361
|1.2301
|1846
|2004.04.01 14:32
|s/l
|923
|100.00
|1.2361
|1.2361
|1.2301
|-35000.00
|7689250.00
|1847
|2004.04.01 16:13
|sell
|924
|100.00
|1.2376
|1.2411
|1.2351
|1848
|2004.04.01 17:03
|t/p
|924
|100.00
|1.2351
|1.2411
|1.2351
|25000.00
|7714250.00
|1849
|2004.04.01 17:12
|sell
|925
|100.00
|1.2373
|1.2408
|1.2348
|1850
|2004.04.01 17:58
|t/p
|925
|100.00
|1.2348
|1.2408
|1.2348
|25000.00
|7739250.00
|1851
|2004.04.01 19:09
|sell
|926
|100.00
|1.2359
|1.2394
|1.2334
|1852
|2004.04.02 08:01
|t/p
|926
|100.00
|1.2334
|1.2394
|1.2334
|25000.00
|7764250.00
|1853
|2004.04.02 08:10
|sell
|927
|100.00
|1.2357
|1.2392
|1.2332
|1854
|2004.04.02 09:00
|t/p
|927
|100.00
|1.2332
|1.2392
|1.2332
|25000.00
|7789250.00
|1855
|2004.04.02 09:10
|sell
|928
|100.00
|1.2333
|1.2368
|1.2308
|1856
|2004.04.02 11:03
|t/p
|928
|100.00
|1.2308
|1.2368
|1.2308
|25000.00
|7814250.00
|1857
|2004.04.02 11:11
|sell
|929
|100.00
|1.2326
|1.2361
|1.2301
|1858
|2004.04.02 12:02
|t/p
|929
|100.00
|1.2301
|1.2361
|1.2301
|25000.00
|7839250.00
|1859
|2004.04.02 12:02
|sell
|930
|100.00
|1.2313
|1.2348
|1.2288
|1860
|2004.04.02 15:00
|t/p
|930
|100.00
|1.2288
|1.2348
|1.2288
|25000.00
|7864250.00
|1861
|2004.04.02 15:29
|sell
|931
|100.00
|1.2327
|1.2362
|1.2302
|1862
|2004.04.02 15:29
|t/p
|931
|100.00
|1.2302
|1.2362
|1.2302
|25000.00
|7889250.00
|1863
|2004.04.02 16:21
|sell
|932
|100.00
|1.2178
|1.2213
|1.2153
|1864
|2004.04.02 16:21
|t/p
|932
|100.00
|1.2153
|1.2213
|1.2153
|25000.00
|7914250.00
|1865
|2004.04.02 16:23
|sell
|933
|100.00
|1.2182
|1.2217
|1.2157
|1866
|2004.04.02 16:58
|t/p
|933
|100.00
|1.2157
|1.2217
|1.2157
|25000.00
|7939250.00
|1867
|2004.04.05 14:08
|buy
|934
|100.00
|1.2067
|1.2032
|1.2092
|1868
|2004.04.05 14:36
|s/l
|934
|100.00
|1.2032
|1.2032
|1.2092
|-35000.00
|7904250.00
|1869
|2004.04.06 06:15
|buy
|935
|100.00
|1.1987
|1.1952
|1.2012
|1870
|2004.04.06 07:00
|t/p
|935
|100.00
|1.2012
|1.1952
|1.2012
|25000.00
|7929250.00
|1871
|2004.04.06 07:14
|buy
|936
|100.00
|1.1998
|1.1963
|1.2023
|1872
|2004.04.06 08:00
|t/p
|936
|100.00
|1.2023
|1.1963
|1.2023
|25000.00
|7954250.00
|1873
|2004.04.06 12:11
|buy
|937
|100.00
|1.2095
|1.2060
|1.2120
|1874
|2004.04.06 14:00
|t/p
|937
|100.00
|1.2120
|1.2060
|1.2120
|25000.00
|7979250.00
|1875
|2004.04.06 15:04
|sell
|938
|100.00
|1.2112
|1.2147
|1.2087
|1876
|2004.04.06 15:07
|t/p
|938
|100.00
|1.2087
|1.2147
|1.2087
|25000.00
|8004250.00
|1877
|2004.04.06 17:24
|buy
|939
|100.00
|1.2056
|1.2021
|1.2081
|1878
|2004.04.06 17:58
|t/p
|939
|100.00
|1.2081
|1.2021
|1.2081
|25000.00
|8029250.00
|1879
|2004.04.06 18:24
|buy
|940
|100.00
|1.2088
|1.2053
|1.2113
|1880
|2004.04.06 19:00
|t/p
|940
|100.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|25000.00
|8054250.00
|1881
|2004.04.06 19:24
|buy
|941
|100.00
|1.2097
|1.2062
|1.2122
|1882
|2004.04.06 22:15
|t/p
|941
|100.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|25000.00
|8079250.00
|1883
|2004.04.06 22:20
|buy
|942
|100.00
|1.2095
|1.2060
|1.2120
|1884
|2004.04.06 23:00
|t/p
|942
|100.00
|1.2120
|1.2060
|1.2120
|25000.00
|8104250.00
|1885
|2004.04.06 23:16
|buy
|943
|100.00
|1.2119
|1.2084
|1.2144
|1886
|2004.04.07 00:12
|t/p
|943
|100.00
|1.2144
|1.2084
|1.2144
|25000.00
|8129250.00
|1887
|2004.04.07 14:23
|sell
|944
|100.00
|1.2119
|1.2154
|1.2094
|1888
|2004.04.07 14:58
|t/p
|944
|100.00
|1.2094
|1.2154
|1.2094
|25000.00
|8154250.00
|1889
|2004.04.07 16:19
|sell
|945
|100.00
|1.2128
|1.2163
|1.2103
|1890
|2004.04.07 16:27
|s/l
|945
|100.00
|1.2163
|1.2163
|1.2103
|-35000.00
|8119250.00
|1891
|2004.04.07 17:20
|sell
|946
|100.00
|1.2177
|1.2212
|1.2152
|1892
|2004.04.08 06:44
|s/l
|946
|100.00
|1.2212
|1.2212
|1.2152
|-35000.00
|8084250.00
|1893
|2004.04.08 07:08
|sell
|947
|100.00
|1.2206
|1.2241
|1.2181
|1894
|2004.04.08 09:00
|t/p
|947
|100.00
|1.2181
|1.2241
|1.2181
|25000.00
|8109250.00
|1895
|2004.04.08 11:14
|sell
|948
|100.00
|1.2172
|1.2207
|1.2147
|1896
|2004.04.08 12:03
|t/p
|948
|100.00
|1.2147
|1.2207
|1.2147
|25000.00
|8134250.00
|1897
|2004.04.08 12:16
|sell
|949
|100.00
|1.2158
|1.2193
|1.2133
|1898
|2004.04.08 13:01
|t/p
|949
|100.00
|1.2133
|1.2193
|1.2133
|25000.00
|8159250.00
|1899
|2004.04.08 13:03
|sell
|950
|100.00
|1.2150
|1.2185
|1.2125
|1900
|2004.04.08 13:04
|t/p
|950
|100.00
|1.2125
|1.2185
|1.2125
|25000.00
|8184250.00
|1901
|2004.04.08 13:06
|sell
|951
|100.00
|1.2150
|1.2185
|1.2125
|1902
|2004.04.08 13:21
|t/p
|951
|100.00
|1.2125
|1.2185
|1.2125
|25000.00
|8209250.00
|1903
|2004.04.08 13:27
|sell
|952
|100.00
|1.2150
|1.2185
|1.2125
|1904
|2004.04.08 13:58
|t/p
|952
|100.00
|1.2125
|1.2185
|1.2125
|25000.00
|8234250.00
|1905
|2004.04.08 14:10
|sell
|953
|100.00
|1.2091
|1.2126
|1.2066
|1906
|2004.04.08 18:15
|t/p
|953
|100.00
|1.2066
|1.2126
|1.2066
|25000.00
|8259250.00
|1907
|2004.04.08 18:29
|sell
|954
|100.00
|1.2090
|1.2125
|1.2065
|1908
|2004.04.08 18:55
|t/p
|954
|100.00
|1.2065
|1.2125
|1.2065
|25000.00
|8284250.00
|1909
|2004.04.09 03:12
|sell
|955
|100.00
|1.2096
|1.2131
|1.2071
|1910
|2004.04.09 04:03
|t/p
|955
|100.00
|1.2071
|1.2131
|1.2071
|25000.00
|8309250.00
|1911
|2004.04.09 04:11
|sell
|956
|100.00
|1.2090
|1.2125
|1.2065
|1912
|2004.04.09 06:00
|t/p
|956
|100.00
|1.2065
|1.2125
|1.2065
|25000.00
|8334250.00
|1913
|2004.04.12 00:22
|buy
|957
|100.00
|1.2082
|1.2047
|1.2107
|1914
|2004.04.13 08:00
|s/l
|957
|100.00
|1.2047
|1.2047
|1.2107
|-35000.00
|8299250.00
|1915
|2004.04.13 08:03
|sell
|958
|100.00
|1.2076
|1.2111
|1.2051
|1916
|2004.04.13 08:24
|t/p
|958
|100.00
|1.2051
|1.2111
|1.2051
|25000.00
|8324250.00
|1917
|2004.04.13 09:29
|sell
|959
|100.00
|1.2005
|1.2040
|1.1980
|1918
|2004.04.13 09:36
|t/p
|959
|100.00
|1.1980
|1.2040
|1.1980
|25000.00
|8349250.00
|1919
|2004.04.13 10:22
|buy
|960
|100.00
|1.1990
|1.1955
|1.2015
|1920
|2004.04.13 14:52
|s/l
|960
|100.00
|1.1955
|1.1955
|1.2015
|-35000.00
|8314250.00
|1921
|2004.04.14 09:28
|buy
|961
|100.00
|1.1947
|1.1912
|1.1972
|1922
|2004.04.14 11:30
|s/l
|961
|100.00
|1.1912
|1.1912
|1.1972
|-35000.00
|8279250.00
|1923
|2004.04.14 14:14
|buy
|962
|100.00
|1.1927
|1.1892
|1.1952
|1924
|2004.04.14 14:29
|s/l
|962
|100.00
|1.1892
|1.1892
|1.1952
|-35000.00
|8244250.00
|1925
|2004.04.14 15:20
|buy
|963
|100.00
|1.1881
|1.1846
|1.1906
|1926
|2004.04.14 16:06
|t/p
|963
|100.00
|1.1906
|1.1846
|1.1906
|25000.00
|8269250.00
|1927
|2004.04.14 16:25
|buy
|964
|100.00
|1.1897
|1.1862
|1.1922
|1928
|2004.04.14 16:59
|t/p
|964
|100.00
|1.1922
|1.1862
|1.1922
|25000.00
|8294250.00
|1929
|2004.04.14 17:17
|buy
|965
|100.00
|1.1922
|1.1887
|1.1947
|1930
|2004.04.14 18:06
|t/p
|965
|100.00
|1.1947
|1.1887
|1.1947
|25000.00
|8319250.00
|1931
|2004.04.14 19:16
|buy
|966
|100.00
|1.1939
|1.1904
|1.1964
|1932
|2004.04.14 20:01
|t/p
|966
|100.00
|1.1964
|1.1904
|1.1964
|25000.00
|8344250.00
|1933
|2004.04.14 20:14
|buy
|967
|100.00
|1.1942
|1.1907
|1.1967
|1934
|2004.04.14 21:00
|t/p
|967
|100.00
|1.1967
|1.1907
|1.1967
|25000.00
|8369250.00
|1935
|2004.04.14 21:16
|buy
|968
|100.00
|1.1956
|1.1921
|1.1981
|1936
|2004.04.15 05:10
|s/l
|968
|100.00
|1.1921
|1.1921
|1.1981
|-35000.00
|8334250.00
|1937
|2004.04.15 06:04
|buy
|969
|100.00
|1.1927
|1.1892
|1.1952
|1938
|2004.04.15 07:00
|t/p
|969
|100.00
|1.1952
|1.1892
|1.1952
|25000.00
|8359250.00
|1939
|2004.04.15 12:02
|buy
|970
|100.00
|1.1904
|1.1869
|1.1929
|1940
|2004.04.15 14:38
|t/p
|970
|100.00
|1.1929
|1.1869
|1.1929
|25000.00
|8384250.00
|1941
|2004.04.15 15:13
|buy
|971
|100.00
|1.1926
|1.1891
|1.1951
|1942
|2004.04.15 15:36
|t/p
|971
|100.00
|1.1951
|1.1891
|1.1951
|25000.00
|8409250.00
|1943
|2004.04.15 16:27
|buy
|972
|100.00
|1.1936
|1.1901
|1.1961
|1944
|2004.04.15 17:25
|s/l
|972
|100.00
|1.1901
|1.1901
|1.1961
|-35000.00
|8374250.00
|1945
|2004.04.15 17:29
|sell
|973
|100.00
|1.1937
|1.1972
|1.1912
|1946
|2004.04.15 18:00
|t/p
|973
|100.00
|1.1912
|1.1972
|1.1912
|25000.00
|8399250.00
|1947
|2004.04.15 18:09
|buy
|974
|100.00
|1.1911
|1.1876
|1.1936
|1948
|2004.04.15 18:31
|t/p
|974
|100.00
|1.1936
|1.1876
|1.1936
|25000.00
|8424250.00
|1949
|2004.04.15 19:19
|buy
|975
|100.00
|1.1947
|1.1912
|1.1972
|1950
|2004.04.15 19:33
|t/p
|975
|100.00
|1.1972
|1.1912
|1.1972
|25000.00
|8449250.00
|1951
|2004.04.15 21:29
|sell
|976
|100.00
|1.1986
|1.2021
|1.1961
|1952
|2004.04.16 02:14
|t/p
|976
|100.00
|1.1961
|1.2021
|1.1961
|25000.00
|8474250.00
|1953
|2004.04.16 02:17
|sell
|977
|100.00
|1.1978
|1.2013
|1.1953
|1954
|2004.04.16 03:12
|t/p
|977
|100.00
|1.1953
|1.2013
|1.1953
|25000.00
|8499250.00
|1955
|2004.04.16 03:16
|sell
|978
|100.00
|1.1964
|1.1999
|1.1939
|1956
|2004.04.16 04:20
|s/l
|978
|100.00
|1.1999
|1.1999
|1.1939
|-35000.00
|8464250.00
|1957
|2004.04.16 05:19
|sell
|979
|100.00
|1.1988
|1.2023
|1.1963
|1958
|2004.04.16 09:57
|s/l
|979
|100.00
|1.2023
|1.2023
|1.1963
|-35000.00
|8429250.00
|1959
|2004.04.16 10:12
|sell
|980
|100.00
|1.1992
|1.2027
|1.1967
|1960
|2004.04.16 11:03
|t/p
|980
|100.00
|1.1967
|1.2027
|1.1967
|25000.00
|8454250.00
|1961
|2004.04.16 11:05
|sell
|981
|100.00
|1.1981
|1.2016
|1.1956
|1962
|2004.04.16 12:02
|t/p
|981
|100.00
|1.1956
|1.2016
|1.1956
|25000.00
|8479250.00
|1963
|2004.04.16 12:05
|sell
|982
|100.00
|1.1964
|1.1999
|1.1939
|1964
|2004.04.16 13:00
|t/p
|982
|100.00
|1.1939
|1.1999
|1.1939
|25000.00
|8504250.00
|1965
|2004.04.16 13:04
|sell
|983
|100.00
|1.1948
|1.1983
|1.1923
|1966
|2004.04.16 15:22
|s/l
|983
|100.00
|1.1983
|1.1983
|1.1923
|-35000.00
|8469250.00
|1967
|2004.04.16 15:24
|buy
|984
|100.00
|1.1947
|1.1912
|1.1972
|1968
|2004.04.16 15:34
|t/p
|984
|100.00
|1.1972
|1.1912
|1.1972
|25000.00
|8494250.00
|1969
|2004.04.16 16:22
|buy
|985
|100.00
|1.2001
|1.1966
|1.2026
|1970
|2004.04.16 16:47
|t/p
|985
|100.00
|1.2026
|1.1966
|1.2026
|25000.00
|8519250.00
|1971
|2004.04.16 18:15
|sell
|986
|100.00
|1.2025
|1.2060
|1.2000
|1972
|2004.04.16 18:20
|t/p
|986
|100.00
|1.2000
|1.2060
|1.2000
|25000.00
|8544250.00
|1973
|2004.04.19 02:26
|sell
|987
|100.00
|1.2017
|1.2052
|1.1992
|1974
|2004.04.19 08:31
|s/l
|987
|100.00
|1.2052
|1.2052
|1.1992
|-35000.00
|8509250.00
|1975
|2004.04.19 09:11
|sell
|988
|100.00
|1.2059
|1.2094
|1.2034
|1976
|2004.04.19 15:00
|t/p
|988
|100.00
|1.2034
|1.2094
|1.2034
|25000.00
|8534250.00
|1977
|2004.04.19 15:22
|sell
|989
|100.00
|1.2045
|1.2080
|1.2020
|1978
|2004.04.19 16:00
|t/p
|989
|100.00
|1.2020
|1.2080
|1.2020
|25000.00
|8559250.00
|1979
|2004.04.19 16:01
|sell
|990
|100.00
|1.2036
|1.2071
|1.2011
|1980
|2004.04.19 18:03
|t/p
|990
|100.00
|1.2011
|1.2071
|1.2011
|25000.00
|8584250.00
|1981
|2004.04.19 18:03
|sell
|991
|100.00
|1.2021
|1.2056
|1.1996
|1982
|2004.04.20 02:17
|t/p
|991
|100.00
|1.1996
|1.2056
|1.1996
|25000.00
|8609250.00
|1983
|2004.04.20 02:21
|sell
|992
|100.00
|1.2008
|1.2043
|1.1983
|1984
|2004.04.20 03:15
|t/p
|992
|100.00
|1.1983
|1.2043
|1.1983
|25000.00
|8634250.00
|1985
|2004.04.20 03:20
|sell
|993
|100.00
|1.2001
|1.2036
|1.1976
|1986
|2004.04.20 03:59
|t/p
|993
|100.00
|1.1976
|1.2036
|1.1976
|25000.00
|8659250.00
|1987
|2004.04.20 04:19
|sell
|994
|100.00
|1.1974
|1.2009
|1.1949
|1988
|2004.04.20 07:11
|t/p
|994
|100.00
|1.1949
|1.2009
|1.1949
|25000.00
|8684250.00
|1989
|2004.04.20 07:15
|sell
|995
|100.00
|1.1971
|1.2006
|1.1946
|1990
|2004.04.20 07:59
|t/p
|995
|100.00
|1.1946
|1.2006
|1.1946
|25000.00
|8709250.00
|1991
|2004.04.20 08:13
|sell
|996
|100.00
|1.1940
|1.1975
|1.1915
|1992
|2004.04.20 11:06
|t/p
|996
|100.00
|1.1915
|1.1975
|1.1915
|25000.00
|8734250.00
|1993
|2004.04.20 11:10
|sell
|997
|100.00
|1.1946
|1.1981
|1.1921
|1994
|2004.04.20 11:54
|t/p
|997
|100.00
|1.1921
|1.1981
|1.1921
|25000.00
|8759250.00
|1995
|2004.04.20 12:09
|sell
|998
|100.00
|1.1936
|1.1971
|1.1911
|1996
|2004.04.20 13:02
|t/p
|998
|100.00
|1.1911
|1.1971
|1.1911
|25000.00
|8784250.00
|1997
|2004.04.20 13:07
|sell
|999
|100.00
|1.1918
|1.1953
|1.1893
|1998
|2004.04.20 15:00
|t/p
|999
|100.00
|1.1893
|1.1953
|1.1893
|25000.00
|8809250.00
|1999
|2004.04.20 15:04
|sell
|1000
|100.00
|1.1900
|1.1935
|1.1875
|2000
|2004.04.20 19:16
|s/l
|1000
|100.00
|1.1935
|1.1935
|1.1875
|-35000.00
|8774250.00
|2001
|2004.04.20 21:12
|sell
|1001
|100.00
|1.1908
|1.1943
|1.1883
|2002
|2004.04.20 21:38
|t/p
|1001
|100.00
|1.1883
|1.1943
|1.1883
|25000.00
|8799250.00
|2003
|2004.04.21 09:13
|buy
|1002
|100.00
|1.1836
|1.1801
|1.1861
|2004
|2004.04.21 15:00
|t/p
|1002
|100.00
|1.1861
|1.1801
|1.1861
|25000.00
|8824250.00
|2005
|2004.04.21 17:06
|buy
|1003
|100.00
|1.1872
|1.1837
|1.1897
|2006
|2004.04.21 17:40
|s/l
|1003
|100.00
|1.1837
|1.1837
|1.1897
|-35000.00
|8789250.00
|2007
|2004.04.21 18:13
|buy
|1004
|100.00
|1.1853
|1.1818
|1.1878
|2008
|2004.04.22 00:07
|s/l
|1004
|100.00
|1.1818
|1.1818
|1.1878
|-35000.00
|8754250.00
|2009
|2004.04.22 01:15
|buy
|1005
|100.00
|1.1800
|1.1765
|1.1825
|2010
|2004.04.22 02:00
|t/p
|1005
|100.00
|1.1825
|1.1765
|1.1825
|25000.00
|8779250.00
|2011
|2004.04.22 04:11
|buy
|1006
|100.00
|1.1839
|1.1804
|1.1864
|2012
|2004.04.22 08:19
|s/l
|1006
|100.00
|1.1804
|1.1804
|1.1864
|-35000.00
|8744250.00
|2013
|2004.04.22 09:14
|buy
|1007
|100.00
|1.1806
|1.1771
|1.1831
|2014
|2004.04.22 10:00
|t/p
|1007
|100.00
|1.1831
|1.1771
|1.1831
|25000.00
|8769250.00
|2015
|2004.04.22 12:10
|buy
|1008
|100.00
|1.1831
|1.1796
|1.1856
|2016
|2004.04.22 12:59
|t/p
|1008
|100.00
|1.1856
|1.1796
|1.1856
|25000.00
|8794250.00
|2017
|2004.04.22 13:09
|buy
|1009
|100.00
|1.1866
|1.1831
|1.1891
|2018
|2004.04.22 14:05
|t/p
|1009
|100.00
|1.1891
|1.1831
|1.1891
|25000.00
|8819250.00
|2019
|2004.04.22 14:07
|buy
|1010
|100.00
|1.1875
|1.1840
|1.1900
|2020
|2004.04.22 15:04
|t/p
|1010
|100.00
|1.1900
|1.1840
|1.1900
|25000.00
|8844250.00
|2021
|2004.04.22 15:06
|buy
|1011
|100.00
|1.1878
|1.1843
|1.1903
|2022
|2004.04.22 16:03
|t/p
|1011
|100.00
|1.1903
|1.1843
|1.1903
|25000.00
|8869250.00
|2023
|2004.04.22 16:04
|buy
|1012
|100.00
|1.1896
|1.1861
|1.1921
|2024
|2004.04.22 16:40
|s/l
|1012
|100.00
|1.1861
|1.1861
|1.1921
|-35000.00
|8834250.00
|2025
|2004.04.22 17:04
|buy
|1013
|100.00
|1.1866
|1.1831
|1.1891
|2026
|2004.04.22 20:53
|t/p
|1013
|100.00
|1.1891
|1.1831
|1.1891
|25000.00
|8859250.00
|2027
|2004.04.23 00:29
|buy
|1014
|100.00
|1.1906
|1.1871
|1.1931
|2028
|2004.04.23 00:56
|t/p
|1014
|100.00
|1.1931
|1.1871
|1.1931
|25000.00
|8884250.00
|2029
|2004.04.23 01:28
|buy
|1015
|100.00
|1.1922
|1.1887
|1.1947
|2030
|2004.04.23 04:24
|s/l
|1015
|100.00
|1.1887
|1.1887
|1.1947
|-35000.00
|8849250.00
|2031
|2004.04.23 05:28
|sell
|1016
|100.00
|1.1904
|1.1939
|1.1879
|2032
|2004.04.23 13:15
|t/p
|1016
|100.00
|1.1879
|1.1939
|1.1879
|25000.00
|8874250.00
|2033
|2004.04.23 13:19
|sell
|1017
|100.00
|1.1895
|1.1930
|1.1870
|2034
|2004.04.23 14:11
|t/p
|1017
|100.00
|1.1870
|1.1930
|1.1870
|25000.00
|8899250.00
|2035
|2004.04.23 14:16
|sell
|1018
|100.00
|1.1889
|1.1924
|1.1864
|2036
|2004.04.23 14:22
|t/p
|1018
|100.00
|1.1864
|1.1924
|1.1864
|25000.00
|8924250.00
|2037
|2004.04.23 14:26
|sell
|1019
|100.00
|1.1889
|1.1924
|1.1864
|2038
|2004.04.23 14:59
|t/p
|1019
|100.00
|1.1864
|1.1924
|1.1864
|25000.00
|8949250.00
|2039
|2004.04.23 15:16
|sell
|1020
|100.00
|1.1837
|1.1872
|1.1812
|2040
|2004.04.23 16:10
|t/p
|1020
|100.00
|1.1812
|1.1872
|1.1812
|25000.00
|8974250.00
|2041
|2004.04.23 16:26
|sell
|1021
|100.00
|1.1837
|1.1872
|1.1812
|2042
|2004.04.23 17:07
|t/p
|1021
|100.00
|1.1812
|1.1872
|1.1812
|25000.00
|8999250.00
|2043
|2004.04.23 17:24
|sell
|1022
|100.00
|1.1829
|1.1864
|1.1804
|2044
|2004.04.23 17:58
|t/p
|1022
|100.00
|1.1804
|1.1864
|1.1804
|25000.00
|9024250.00
|2045
|2004.04.26 01:26
|sell
|1023
|100.00
|1.1800
|1.1835
|1.1775
|2046
|2004.04.26 02:01
|t/p
|1023
|100.00
|1.1775
|1.1835
|1.1775
|25000.00
|9049250.00
|2047
|2004.04.26 02:06
|sell
|1024
|100.00
|1.1796
|1.1831
|1.1771
|2048
|2004.04.26 02:11
|t/p
|1024
|100.00
|1.1771
|1.1831
|1.1771
|25000.00
|9074250.00
|2049
|2004.04.26 02:16
|sell
|1025
|100.00
|1.1797
|1.1832
|1.1772
|2050
|2004.04.26 02:53
|t/p
|1025
|100.00
|1.1772
|1.1832
|1.1772
|25000.00
|9099250.00
|2051
|2004.04.26 09:09
|sell
|1026
|100.00
|1.1806
|1.1841
|1.1781
|2052
|2004.04.26 11:21
|s/l
|1026
|100.00
|1.1841
|1.1841
|1.1781
|-35000.00
|9064250.00
|2053
|2004.04.27 01:21
|buy
|1027
|100.00
|1.1858
|1.1823
|1.1883
|2054
|2004.04.27 08:01
|t/p
|1027
|100.00
|1.1883
|1.1823
|1.1883
|25000.00
|9089250.00
|2055
|2004.04.27 08:11
|buy
|1028
|100.00
|1.1846
|1.1811
|1.1871
|2056
|2004.04.27 08:58
|t/p
|1028
|100.00
|1.1871
|1.1811
|1.1871
|25000.00
|9114250.00
|2057
|2004.04.27 09:10
|buy
|1029
|100.00
|1.1887
|1.1852
|1.1912
|2058
|2004.04.27 13:02
|t/p
|1029
|100.00
|1.1912
|1.1852
|1.1912
|25000.00
|9139250.00
|2059
|2004.04.27 13:05
|buy
|1030
|100.00
|1.1878
|1.1843
|1.1903
|2060
|2004.04.27 13:59
|t/p
|1030
|100.00
|1.1903
|1.1843
|1.1903
|25000.00
|9164250.00
|2061
|2004.04.27 18:22
|sell
|1031
|100.00
|1.1930
|1.1965
|1.1905
|2062
|2004.04.28 07:00
|t/p
|1031
|100.00
|1.1905
|1.1965
|1.1905
|25000.00
|9189250.00
|2063
|2004.04.28 09:12
|sell
|1032
|100.00
|1.1891
|1.1926
|1.1866
|2064
|2004.04.28 10:38
|s/l
|1032
|100.00
|1.1926
|1.1926
|1.1866
|-35000.00
|9154250.00
|2065
|2004.04.28 11:25
|sell
|1033
|100.00
|1.1919
|1.1954
|1.1894
|2066
|2004.04.28 12:21
|t/p
|1033
|100.00
|1.1894
|1.1954
|1.1894
|25000.00
|9179250.00
|2067
|2004.04.28 12:24
|sell
|1034
|100.00
|1.1912
|1.1947
|1.1887
|2068
|2004.04.28 14:02
|t/p
|1034
|100.00
|1.1887
|1.1947
|1.1887
|25000.00
|9204250.00
|2069
|2004.04.28 14:07
|sell
|1035
|100.00
|1.1904
|1.1939
|1.1879
|2070
|2004.04.28 14:18
|t/p
|1035
|100.00
|1.1879
|1.1939
|1.1879
|25000.00
|9229250.00
|2071
|2004.04.28 14:22
|sell
|1036
|100.00
|1.1905
|1.1940
|1.1880
|2072
|2004.04.28 15:01
|t/p
|1036
|100.00
|1.1880
|1.1940
|1.1880
|25000.00
|9254250.00
|2073
|2004.04.28 15:21
|sell
|1037
|100.00
|1.1885
|1.1920
|1.1860
|2074
|2004.04.28 16:14
|t/p
|1037
|100.00
|1.1860
|1.1920
|1.1860
|25000.00
|9279250.00
|2075
|2004.04.28 16:19
|sell
|1038
|100.00
|1.1874
|1.1909
|1.1849
|2076
|2004.04.28 16:58
|t/p
|1038
|100.00
|1.1849
|1.1909
|1.1849
|25000.00
|9304250.00
|2077
|2004.04.28 17:17
|sell
|1039
|100.00
|1.1845
|1.1880
|1.1820
|2078
|2004.04.29 02:02
|t/p
|1039
|100.00
|1.1820
|1.1880
|1.1820
|25000.00
|9329250.00
|2079
|2004.04.29 02:09
|sell
|1040
|100.00
|1.1828
|1.1863
|1.1803
|2080
|2004.04.29 14:03
|s/l
|1040
|100.00
|1.1863
|1.1863
|1.1803
|-35000.00
|9294250.00
|2081
|2004.04.29 17:18
|buy
|1041
|100.00
|1.1939
|1.1904
|1.1964
|2082
|2004.04.29 20:57
|t/p
|1041
|100.00
|1.1964
|1.1904
|1.1964
|25000.00
|9319250.00
|2083
|2004.04.30 16:07
|sell
|1042
|100.00
|1.1999
|1.2034
|1.1974
|2084
|2004.04.30 16:11
|t/p
|1042
|100.00
|1.1974
|1.2034
|1.1974
|25000.00
|9344250.00
|2085
|2004.04.30 16:27
|sell
|1043
|100.00
|1.2002
|1.2037
|1.1977
|2086
|2004.04.30 17:18
|t/p
|1043
|100.00
|1.1977
|1.2037
|1.1977
|25000.00
|9369250.00
|2087
|2004.04.30 17:26
|sell
|1044
|100.00
|1.1999
|1.2034
|1.1974
|2088
|2004.04.30 18:11
|t/p
|1044
|100.00
|1.1974
|1.2034
|1.1974
|25000.00
|9394250.00
|2089
|2004.05.03 02:21
|sell
|1045
|100.00
|1.1991
|1.2026
|1.1966
|2090
|2004.05.03 03:10
|t/p
|1045
|100.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|25000.00
|9419250.00
|2091
|2004.05.03 03:19
|sell
|1046
|100.00
|1.1977
|1.2012
|1.1952
|2092
|2004.05.03 10:00
|t/p
|1046
|100.00
|1.1952
|1.2012
|1.1952
|25000.00
|9444250.00
|2093
|2004.05.03 10:10
|sell
|1047
|100.00
|1.1964
|1.1999
|1.1939
|2094
|2004.05.03 15:00
|t/p
|1047
|100.00
|1.1939
|1.1999
|1.1939
|25000.00
|9469250.00
|2095
|2004.05.03 15:02
|sell
|1048
|100.00
|1.1954
|1.1989
|1.1929
|2096
|2004.05.03 16:00
|t/p
|1048
|100.00
|1.1929
|1.1989
|1.1929
|25000.00
|9494250.00
|2097
|2004.05.03 16:02
|sell
|1049
|100.00
|1.1953
|1.1988
|1.1928
|2098
|2004.05.03 18:00
|t/p
|1049
|100.00
|1.1928
|1.1988
|1.1928
|25000.00
|9519250.00
|2099
|2004.05.03 18:07
|sell
|1050
|100.00
|1.1940
|1.1975
|1.1915
|2100
|2004.05.04 09:12
|s/l
|1050
|100.00
|1.1975
|1.1975
|1.1915
|-35000.00
|9484250.00
|2101
|2004.05.04 11:29
|buy
|1051
|100.00
|1.2033
|1.1998
|1.2058
|2102
|2004.05.04 11:59
|t/p
|1051
|100.00
|1.2058
|1.1998
|1.2058
|25000.00
|9509250.00
|2103
|2004.05.05 12:26
|sell
|1052
|100.00
|1.2164
|1.2199
|1.2139
|2104
|2004.05.05 13:02
|t/p
|1052
|100.00
|1.2139
|1.2199
|1.2139
|25000.00
|9534250.00
|2105
|2004.05.05 13:25
|sell
|1053
|100.00
|1.2147
|1.2182
|1.2122
|2106
|2004.05.05 14:03
|t/p
|1053
|100.00
|1.2122
|1.2182
|1.2122
|25000.00
|9559250.00
|2107
|2004.05.05 14:23
|sell
|1054
|100.00
|1.2134
|1.2169
|1.2109
|2108
|2004.05.05 15:43
|s/l
|1054
|100.00
|1.2169
|1.2169
|1.2109
|-35000.00
|9524250.00
|2109
|2004.05.05 16:20
|sell
|1055
|100.00
|1.2150
|1.2185
|1.2125
|2110
|2004.05.05 17:00
|t/p
|1055
|100.00
|1.2125
|1.2185
|1.2125
|25000.00
|9549250.00
|2111
|2004.05.05 18:27
|sell
|1056
|100.00
|1.2173
|1.2208
|1.2148
|2112
|2004.05.06 02:06
|t/p
|1056
|100.00
|1.2148
|1.2208
|1.2148
|25000.00
|9574250.00
|2113
|2004.05.06 02:08
|sell
|1057
|100.00
|1.2162
|1.2197
|1.2137
|2114
|2004.05.06 04:05
|t/p
|1057
|100.00
|1.2137
|1.2197
|1.2137
|25000.00
|9599250.00
|2115
|2004.05.06 04:15
|sell
|1058
|100.00
|1.2149
|1.2184
|1.2124
|2116
|2004.05.06 13:00
|t/p
|1058
|100.00
|1.2124
|1.2184
|1.2124
|25000.00
|9624250.00
|2117
|2004.05.06 14:10
|sell
|1059
|100.00
|1.2125
|1.2160
|1.2100
|2118
|2004.05.06 15:01
|t/p
|1059
|100.00
|1.2100
|1.2160
|1.2100
|25000.00
|9649250.00
|2119
|2004.05.06 15:09
|sell
|1060
|100.00
|1.2117
|1.2152
|1.2092
|2120
|2004.05.06 15:58
|t/p
|1060
|100.00
|1.2092
|1.2152
|1.2092
|25000.00
|9674250.00
|2121
|2004.05.06 16:06
|sell
|1061
|100.00
|1.2081
|1.2116
|1.2056
|2122
|2004.05.07 04:01
|t/p
|1061
|100.00
|1.2056
|1.2116
|1.2056
|25000.00
|9699250.00
|2123
|2004.05.07 04:07
|sell
|1062
|100.00
|1.2066
|1.2101
|1.2041
|2124
|2004.05.07 04:43
|t/p
|1062
|100.00
|1.2041
|1.2101
|1.2041
|25000.00
|9724250.00
|2125
|2004.05.07 14:01
|sell
|1063
|100.00
|1.2075
|1.2110
|1.2050
|2126
|2004.05.07 14:03
|s/l
|1063
|100.00
|1.2110
|1.2110
|1.2050
|-35000.00
|9689250.00
|2127
|2004.05.07 14:25
|buy
|1064
|100.00
|1.2068
|1.2033
|1.2093
|2128
|2004.05.07 14:30
|s/l
|1064
|100.00
|1.2033
|1.2033
|1.2093
|-35000.00
|9654250.00
|2129
|2004.05.07 15:24
|buy
|1065
|100.00
|1.1976
|1.1941
|1.2001
|2130
|2004.05.07 16:28
|s/l
|1065
|100.00
|1.1941
|1.1941
|1.2001
|-35000.00
|9619250.00
|2131
|2004.05.07 16:28
|buy
|1066
|100.00
|1.1940
|1.1905
|1.1965
|2132
|2004.05.07 16:57
|s/l
|1066
|100.00
|1.1905
|1.1905
|1.1965
|-35000.00
|9584250.00
|2133
|2004.05.07 18:25
|buy
|1067
|100.00
|1.1887
|1.1852
|1.1912
|2134
|2004.05.10 03:50
|s/l
|1067
|100.00
|1.1852
|1.1852
|1.1912
|-35000.00
|9549250.00
|2135
|2004.05.10 08:11
|buy
|1068
|100.00
|1.1846
|1.1811
|1.1871
|2136
|2004.05.10 12:51
|s/l
|1068
|100.00
|1.1811
|1.1811
|1.1871
|-35000.00
|9514250.00
|2137
|2004.05.10 13:16
|buy
|1069
|100.00
|1.1825
|1.1790
|1.1850
|2138
|2004.05.10 14:00
|t/p
|1069
|100.00
|1.1850
|1.1790
|1.1850
|25000.00
|9539250.00
|2139
|2004.05.10 15:13
|buy
|1070
|100.00
|1.1825
|1.1790
|1.1850
|2140
|2004.05.10 16:00
|t/p
|1070
|100.00
|1.1850
|1.1790
|1.1850
|25000.00
|9564250.00
|2141
|2004.05.10 19:28
|buy
|1071
|100.00
|1.1845
|1.1810
|1.1870
|2142
|2004.05.11 01:00
|t/p
|1071
|100.00
|1.1870
|1.1810
|1.1870
|25000.00
|9589250.00
|2143
|2004.05.11 01:22
|buy
|1072
|100.00
|1.1845
|1.1810
|1.1870
|2144
|2004.05.11 02:00
|t/p
|1072
|100.00
|1.1870
|1.1810
|1.1870
|25000.00
|9614250.00
|2145
|2004.05.11 02:23
|buy
|1073
|100.00
|1.1863
|1.1828
|1.1888
|2146
|2004.05.11 08:08
|t/p
|1073
|100.00
|1.1888
|1.1828
|1.1888
|25000.00
|9639250.00
|2147
|2004.05.11 08:14
|buy
|1074
|100.00
|1.1862
|1.1827
|1.1887
|2148
|2004.05.11 09:07
|t/p
|1074
|100.00
|1.1887
|1.1827
|1.1887
|25000.00
|9664250.00
|2149
|2004.05.11 09:10
|buy
|1075
|100.00
|1.1873
|1.1838
|1.1898
|2150
|2004.05.11 10:21
|s/l
|1075
|100.00
|1.1838
|1.1838
|1.1898
|-35000.00
|9629250.00
|2151
|2004.05.11 11:10
|buy
|1076
|100.00
|1.1832
|1.1797
|1.1857
|2152
|2004.05.11 13:09
|s/l
|1076
|100.00
|1.1797
|1.1797
|1.1857
|-35000.00
|9594250.00
|2153
|2004.05.11 14:07
|buy
|1077
|100.00
|1.1797
|1.1762
|1.1822
|2154
|2004.05.11 14:59
|t/p
|1077
|100.00
|1.1822
|1.1762
|1.1822
|25000.00
|9619250.00
|2155
|2004.05.11 15:05
|buy
|1078
|100.00
|1.1826
|1.1791
|1.1851
|2156
|2004.05.11 19:00
|t/p
|1078
|100.00
|1.1851
|1.1791
|1.1851
|25000.00
|9644250.00
|2157
|2004.05.12 02:29
|sell
|1079
|100.00
|1.1879
|1.1914
|1.1854
|2158
|2004.05.12 02:43
|t/p
|1079
|100.00
|1.1854
|1.1914
|1.1854
|25000.00
|9669250.00
|2159
|2004.05.12 09:17
|buy
|1080
|100.00
|1.1860
|1.1825
|1.1885
|2160
|2004.05.12 09:28
|t/p
|1080
|100.00
|1.1885
|1.1825
|1.1885
|25000.00
|9694250.00
|2161
|2004.05.12 13:29
|buy
|1081
|100.00
|1.1852
|1.1817
|1.1877
|2162
|2004.05.12 14:01
|t/p
|1081
|100.00
|1.1877
|1.1817
|1.1877
|25000.00
|9719250.00
|2163
|2004.05.12 14:27
|buy
|1082
|100.00
|1.1861
|1.1826
|1.1886
|2164
|2004.05.12 14:35
|t/p
|1082
|100.00
|1.1886
|1.1826
|1.1886
|25000.00
|9744250.00
|2165
|2004.05.12 15:25
|buy
|1083
|100.00
|1.1925
|1.1890
|1.1950
|2166
|2004.05.12 16:25
|s/l
|1083
|100.00
|1.1890
|1.1890
|1.1950
|-35000.00
|9709250.00
|2167
|2004.05.12 20:29
|sell
|1084
|100.00
|1.1919
|1.1954
|1.1894
|2168
|2004.05.12 21:19
|t/p
|1084
|100.00
|1.1894
|1.1954
|1.1894
|25000.00
|9734250.00
|2169
|2004.05.12 21:27
|sell
|1085
|100.00
|1.1911
|1.1946
|1.1886
|2170
|2004.05.13 07:06
|t/p
|1085
|100.00
|1.1886
|1.1946
|1.1886
|25000.00
|9759250.00
|2171
|2004.05.13 10:10
|sell
|1086
|100.00
|1.1867
|1.1902
|1.1842
|2172
|2004.05.13 11:01
|t/p
|1086
|100.00
|1.1842
|1.1902
|1.1842
|25000.00
|9784250.00
|2173
|2004.05.13 11:17
|sell
|1087
|100.00
|1.1876
|1.1911
|1.1851
|2174
|2004.05.13 11:58
|t/p
|1087
|100.00
|1.1851
|1.1911
|1.1851
|25000.00
|9809250.00
|2175
|2004.05.13 14:03
|sell
|1088
|100.00
|1.1828
|1.1863
|1.1803
|2176
|2004.05.13 17:00
|t/p
|1088
|100.00
|1.1803
|1.1863
|1.1803
|25000.00
|9834250.00
|2177
|2004.05.13 17:26
|sell
|1089
|100.00
|1.1840
|1.1875
|1.1815
|2178
|2004.05.13 17:48
|t/p
|1089
|100.00
|1.1815
|1.1875
|1.1815
|25000.00
|9859250.00
|2179
|2004.05.14 10:27
|buy
|1090
|100.00
|1.1808
|1.1773
|1.1833
|2180
|2004.05.14 14:00
|t/p
|1090
|100.00
|1.1833
|1.1773
|1.1833
|25000.00
|9884250.00
|2181
|2004.05.14 14:02
|buy
|1091
|100.00
|1.1807
|1.1772
|1.1832
|2182
|2004.05.14 14:59
|t/p
|1091
|100.00
|1.1832
|1.1772
|1.1832
|25000.00
|9909250.00
|2183
|2004.05.14 15:24
|buy
|1092
|100.00
|1.1840
|1.1805
|1.1865
|2184
|2004.05.14 15:50
|s/l
|1092
|100.00
|1.1805
|1.1805
|1.1865
|-35000.00
|9874250.00
|2185
|2004.05.14 17:16
|buy
|1093
|100.00
|1.1853
|1.1818
|1.1878
|2186
|2004.05.14 18:00
|t/p
|1093
|100.00
|1.1878
|1.1818
|1.1878
|25000.00
|9899250.00
|2187
|2004.05.17 02:25
|buy
|1094
|100.00
|1.1882
|1.1847
|1.1907
|2188
|2004.05.17 02:59
|t/p
|1094
|100.00
|1.1907
|1.1847
|1.1907
|25000.00
|9924250.00
|2189
|2004.05.17 03:15
|buy
|1095
|100.00
|1.1915
|1.1880
|1.1940
|2190
|2004.05.17 04:01
|t/p
|1095
|100.00
|1.1940
|1.1880
|1.1940
|25000.00
|9949250.00
|2191
|2004.05.17 21:27
|sell
|1096
|100.00
|1.2020
|1.2055
|1.1995
|2192
|2004.05.18 03:10
|t/p
|1096
|100.00
|1.1995
|1.2055
|1.1995
|25000.00
|9974250.00
|2193
|2004.05.18 03:27
|sell
|1097
|100.00
|1.2006
|1.2041
|1.1981
|2194
|2004.05.18 03:58
|t/p
|1097
|100.00
|1.1981
|1.2041
|1.1981
|25000.00
|9999250.00
|2195
|2004.05.18 04:17
|sell
|1098
|100.00
|1.1985
|1.2020
|1.1960
|2196
|2004.05.18 09:29
|s/l
|1098
|100.00
|1.2020
|1.2020
|1.1960
|-35000.00
|9964250.00
|2197
|2004.05.18 10:09
|sell
|1099
|100.00
|1.2012
|1.2047
|1.1987
|2198
|2004.05.18 11:00
|t/p
|1099
|100.00
|1.1987
|1.2047
|1.1987
|25000.00
|9989250.00
|2199
|2004.05.18 11:09
|sell
|1100
|100.00
|1.2004
|1.2039
|1.1979
|2200
|2004.05.18 11:59
|t/p
|1100
|100.00
|1.1979
|1.2039
|1.1979
|25000.00
|10014250.00
|2201
|2004.05.18 13:06
|sell
|1101
|100.00
|1.1990
|1.2025
|1.1965
|2202
|2004.05.18 14:02
|t/p
|1101
|100.00
|1.1965
|1.2025
|1.1965
|25000.00
|10039250.00
|2203
|2004.05.18 14:16
|sell
|1102
|100.00
|1.1995
|1.2030
|1.1970
|2204
|2004.05.18 14:59
|t/p
|1102
|100.00
|1.1970
|1.2030
|1.1970
|25000.00
|10064250.00
|2205
|2004.05.18 15:02
|sell
|1103
|100.00
|1.1969
|1.2004
|1.1944
|2206
|2004.05.18 20:00
|t/p
|1103
|100.00
|1.1944
|1.2004
|1.1944
|25000.00
|10089250.00
|2207
|2004.05.18 20:15
|sell
|1104
|100.00
|1.1960
|1.1995
|1.1935
|2208
|2004.05.19 07:01
|s/l
|1104
|100.00
|1.1995
|1.1995
|1.1935
|-35000.00
|10054250.00
|2209
|2004.05.19 10:07
|sell
|1105
|100.00
|1.2016
|1.2051
|1.1991
|2210
|2004.05.19 10:41
|t/p
|1105
|100.00
|1.1991
|1.2051
|1.1991
|25000.00
|10079250.00
|2211
|2004.05.19 11:19
|buy
|1106
|100.00
|1.1999
|1.1964
|1.2024
|2212
|2004.05.19 15:02
|t/p
|1106
|100.00
|1.2024
|1.1964
|1.2024
|25000.00
|10104250.00
|2213
|2004.05.19 16:13
|buy
|1107
|100.00
|1.2008
|1.1973
|1.2033
|2214
|2004.05.19 16:59
|t/p
|1107
|100.00
|1.2033
|1.1973
|1.2033
|25000.00
|10129250.00
|2215
|2004.05.19 17:11
|buy
|1108
|100.00
|1.2027
|1.1992
|1.2052
|2216
|2004.05.20 01:22
|s/l
|1108
|100.00
|1.1992
|1.1992
|1.2052
|-35000.00
|10094250.00
|2217
|2004.05.20 08:29
|sell
|1109
|100.00
|1.1955
|1.1990
|1.1930
|2218
|2004.05.20 08:58
|t/p
|1109
|100.00
|1.1930
|1.1990
|1.1930
|25000.00
|10119250.00
|2219
|2004.05.20 14:17
|sell
|1110
|100.00
|1.1933
|1.1968
|1.1908
|2220
|2004.05.20 18:47
|t/p
|1110
|100.00
|1.1908
|1.1968
|1.1908
|25000.00
|10144250.00
|2221
|2004.05.21 08:27
|buy
|1111
|100.00
|1.2002
|1.1967
|1.2027
|2222
|2004.05.21 09:08
|t/p
|1111
|100.00
|1.2027
|1.1967
|1.2027
|25000.00
|10169250.00
|2223
|2004.05.21 09:22
|buy
|1112
|100.00
|1.2010
|1.1975
|1.2035
|2224
|2004.05.21 11:05
|t/p
|1112
|100.00
|1.2035
|1.1975
|1.2035
|25000.00
|10194250.00
|2225
|2004.05.21 12:21
|buy
|1113
|100.00
|1.2035
|1.2000
|1.2060
|2226
|2004.05.21 14:57
|t/p
|1113
|100.00
|1.2060
|1.2000
|1.2060
|25000.00
|10219250.00
|2227
|2004.05.21 15:15
|buy
|1114
|100.00
|1.2056
|1.2021
|1.2081
|2228
|2004.05.21 16:17
|s/l
|1114
|100.00
|1.2021
|1.2021
|1.2081
|-35000.00
|10184250.00
|2229
|2004.05.24 14:14
|sell
|1115
|100.00
|1.1971
|1.2006
|1.1946
|2230
|2004.05.24 15:09
|t/p
|1115
|100.00
|1.1946
|1.2006
|1.1946
|25000.00
|10209250.00
|2231
|2004.05.24 15:13
|sell
|1116
|100.00
|1.1957
|1.1992
|1.1932
|2232
|2004.05.24 17:31
|s/l
|1116
|100.00
|1.1992
|1.1992
|1.1932
|-35000.00
|10174250.00
|2233
|2004.05.24 20:17
|sell
|1117
|100.00
|1.2019
|1.2054
|1.1994
|2234
|2004.05.25 00:00
|t/p
|1117
|100.00
|1.1994
|1.2054
|1.1994
|25000.00
|10199250.00
|2235
|2004.05.25 00:18
|sell
|1118
|100.00
|1.2005
|1.2040
|1.1980
|2236
|2004.05.25 07:10
|s/l
|1118
|100.00
|1.2040
|1.2040
|1.1980
|-35000.00
|10164250.00
|2237
|2004.05.25 07:27
|buy
|1119
|100.00
|1.2017
|1.1982
|1.2042
|2238
|2004.05.25 08:01
|t/p
|1119
|100.00
|1.2042
|1.1982
|1.2042
|25000.00
|10189250.00
|2239
|2004.05.25 08:29
|buy
|1120
|100.00
|1.2037
|1.2002
|1.2062
|2240
|2004.05.25 10:05
|t/p
|1120
|100.00
|1.2062
|1.2002
|1.2062
|25000.00
|10214250.00
|2241
|2004.05.25 10:28
|buy
|1121
|100.00
|1.2038
|1.2003
|1.2063
|2242
|2004.05.25 10:55
|t/p
|1121
|100.00
|1.2063
|1.2003
|1.2063
|25000.00
|10239250.00
|2243
|2004.05.25 11:25
|buy
|1122
|100.00
|1.2064
|1.2029
|1.2089
|2244
|2004.05.25 14:01
|t/p
|1122
|100.00
|1.2089
|1.2029
|1.2089
|25000.00
|10264250.00
|2245
|2004.05.25 14:12
|buy
|1123
|100.00
|1.2068
|1.2033
|1.2093
|2246
|2004.05.25 14:52
|t/p
|1123
|100.00
|1.2093
|1.2033
|1.2093
|25000.00
|10289250.00
|2247
|2004.05.25 15:20
|buy
|1124
|100.00
|1.2107
|1.2072
|1.2132
|2248
|2004.05.26 08:38
|t/p
|1124
|100.00
|1.2132
|1.2072
|1.2132
|25000.00
|10314250.00
|2249
|2004.05.26 09:05
|sell
|1125
|100.00
|1.2130
|1.2165
|1.2105
|2250
|2004.05.26 13:00
|t/p
|1125
|100.00
|1.2105
|1.2165
|1.2105
|25000.00
|10339250.00
|2251
|2004.05.26 13:05
|sell
|1126
|100.00
|1.2115
|1.2150
|1.2090
|2252
|2004.05.26 16:00
|t/p
|1126
|100.00
|1.2090
|1.2150
|1.2090
|25000.00
|10364250.00
|2253
|2004.05.26 16:21
|sell
|1127
|100.00
|1.2107
|1.2142
|1.2082
|2254
|2004.05.26 17:05
|t/p
|1127
|100.00
|1.2082
|1.2142
|1.2082
|25000.00
|10389250.00
|2255
|2004.05.26 17:20
|sell
|1128
|100.00
|1.2096
|1.2131
|1.2071
|2256
|2004.05.27 03:12
|s/l
|1128
|100.00
|1.2131
|1.2131
|1.2071
|-35000.00
|10354250.00
|2257
|2004.05.27 04:11
|sell
|1129
|100.00
|1.2138
|1.2173
|1.2113
|2258
|2004.05.27 08:56
|s/l
|1129
|100.00
|1.2173
|1.2173
|1.2113
|-35000.00
|10319250.00
|2259
|2004.05.27 09:06
|sell
|1130
|100.00
|1.2161
|1.2196
|1.2136
|2260
|2004.05.27 10:00
|t/p
|1130
|100.00
|1.2136
|1.2196
|1.2136
|25000.00
|10344250.00
|2261
|2004.05.27 10:04
|sell
|1131
|100.00
|1.2153
|1.2188
|1.2128
|2262
|2004.05.27 14:21
|s/l
|1131
|100.00
|1.2188
|1.2188
|1.2128
|-35000.00
|10309250.00
|2263
|2004.05.27 14:28
|buy
|1132
|100.00
|1.2161
|1.2126
|1.2186
|2264
|2004.05.27 14:45
|t/p
|1132
|100.00
|1.2186
|1.2126
|1.2186
|25000.00
|10334250.00
|2265
|2004.05.27 15:21
|sell
|1133
|100.00
|1.2228
|1.2263
|1.2203
|2266
|2004.05.27 15:50
|s/l
|1133
|100.00
|1.2263
|1.2263
|1.2203
|-35000.00
|10299250.00
|2267
|2004.05.27 18:21
|sell
|1134
|100.00
|1.2277
|1.2312
|1.2252
|2268
|2004.05.27 18:26
|t/p
|1134
|100.00
|1.2252
|1.2312
|1.2252
|25000.00
|10324250.00
|2269
|2004.05.27 21:29
|sell
|1135
|100.00
|1.2273
|1.2308
|1.2248
|2270
|2004.05.28 11:05
|t/p
|1135
|100.00
|1.2248
|1.2308
|1.2248
|25000.00
|10349250.00
|2271
|2004.05.28 13:24
|sell
|1136
|100.00
|1.2252
|1.2287
|1.2227
|2272
|2004.05.28 15:00
|t/p
|1136
|100.00
|1.2227
|1.2287
|1.2227
|25000.00
|10374250.00
|2273
|2004.05.28 15:21
|sell
|1137
|100.00
|1.2273
|1.2308
|1.2248
|2274
|2004.05.28 16:00
|t/p
|1137
|100.00
|1.2248
|1.2308
|1.2248
|25000.00
|10399250.00
|2275
|2004.05.28 17:11
|sell
|1138
|100.00
|1.2214
|1.2249
|1.2189
|2276
|2004.05.31 03:03
|t/p
|1138
|100.00
|1.2189
|1.2249
|1.2189
|25000.00
|10424250.00
|2277
|2004.05.31 03:08
|sell
|1139
|100.00
|1.2213
|1.2248
|1.2188
|2278
|2004.05.31 04:00
|t/p
|1139
|100.00
|1.2188
|1.2248
|1.2188
|25000.00
|10449250.00
|2279
|2004.05.31 04:05
|sell
|1140
|100.00
|1.2196
|1.2231
|1.2171
|2280
|2004.05.31 10:11
|s/l
|1140
|100.00
|1.2231
|1.2231
|1.2171
|-35000.00
|10414250.00
|2281
|2004.05.31 11:07
|sell
|1141
|100.00
|1.2228
|1.2263
|1.2203
|2282
|2004.05.31 12:00
|t/p
|1141
|100.00
|1.2203
|1.2263
|1.2203
|25000.00
|10439250.00
|2283
|2004.05.31 12:06
|sell
|1142
|100.00
|1.2215
|1.2250
|1.2190
|2284
|2004.05.31 13:00
|t/p
|1142
|100.00
|1.2190
|1.2250
|1.2190
|25000.00
|10464250.00
|2285
|2004.05.31 13:08
|sell
|1143
|100.00
|1.2204
|1.2239
|1.2179
|2286
|2004.05.31 17:43
|t/p
|1143
|100.00
|1.2179
|1.2239
|1.2179
|25000.00
|10489250.00
|2287
|2004.05.31 22:28
|buy
|1144
|100.00
|1.2181
|1.2146
|1.2206
|2288
|2004.06.01 00:13
|t/p
|1144
|100.00
|1.2206
|1.2146
|1.2206
|25000.00
|10514250.00
|2289
|2004.06.01 01:17
|buy
|1145
|100.00
|1.2194
|1.2159
|1.2219
|2290
|2004.06.01 02:30
|s/l
|1145
|100.00
|1.2159
|1.2159
|1.2219
|-35000.00
|10479250.00
|2291
|2004.06.01 03:14
|buy
|1146
|100.00
|1.2168
|1.2133
|1.2193
|2292
|2004.06.01 04:08
|t/p
|1146
|100.00
|1.2193
|1.2133
|1.2193
|25000.00
|10504250.00
|2293
|2004.06.01 06:12
|buy
|1147
|100.00
|1.2192
|1.2157
|1.2217
|2294
|2004.06.01 07:03
|t/p
|1147
|100.00
|1.2217
|1.2157
|1.2217
|25000.00
|10529250.00
|2295
|2004.06.01 09:09
|buy
|1148
|100.00
|1.2242
|1.2207
|1.2267
|2296
|2004.06.01 11:02
|t/p
|1148
|100.00
|1.2267
|1.2207
|1.2267
|25000.00
|10554250.00
|2297
|2004.06.01 11:20
|buy
|1149
|100.00
|1.2247
|1.2212
|1.2272
|2298
|2004.06.01 16:03
|s/l
|1149
|100.00
|1.2212
|1.2212
|1.2272
|-35000.00
|10519250.00
|2299
|2004.06.01 16:03
|buy
|1150
|100.00
|1.2209
|1.2174
|1.2234
|2300
|2004.06.01 18:00
|t/p
|1150
|100.00
|1.2234
|1.2174
|1.2234
|25000.00
|10544250.00
|2301
|2004.06.02 09:29
|sell
|1151
|100.00
|1.2286
|1.2321
|1.2261
|2302
|2004.06.02 11:19
|t/p
|1151
|100.00
|1.2261
|1.2321
|1.2261
|25000.00
|10569250.00
|2303
|2004.06.02 11:26
|sell
|1152
|100.00
|1.2273
|1.2308
|1.2248
|2304
|2004.06.02 16:48
|s/l
|1152
|100.00
|1.2308
|1.2308
|1.2248
|-35000.00
|10534250.00
|2305
|2004.06.02 17:14
|sell
|1153
|100.00
|1.2273
|1.2308
|1.2248
|2306
|2004.06.02 18:08
|t/p
|1153
|100.00
|1.2248
|1.2308
|1.2248
|25000.00
|10559250.00
|2307
|2004.06.02 18:14
|sell
|1154
|100.00
|1.2254
|1.2289
|1.2229
|2308
|2004.06.02 18:59
|t/p
|1154
|100.00
|1.2229
|1.2289
|1.2229
|25000.00
|10584250.00
|2309
|2004.06.02 19:13
|sell
|1155
|100.00
|1.2223
|1.2258
|1.2198
|2310
|2004.06.03 03:00
|t/p
|1155
|100.00
|1.2198
|1.2258
|1.2198
|25000.00
|10609250.00
|2311
|2004.06.03 04:13
|buy
|1156
|100.00
|1.2188
|1.2153
|1.2213
|2312
|2004.06.03 07:29
|t/p
|1156
|100.00
|1.2213
|1.2153
|1.2213
|25000.00
|10634250.00
|2313
|2004.06.03 09:11
|sell
|1157
|100.00
|1.2221
|1.2256
|1.2196
|2314
|2004.06.03 09:53
|t/p
|1157
|100.00
|1.2196
|1.2256
|1.2196
|25000.00
|10659250.00
|2315
|2004.06.04 00:23
|buy
|1158
|100.00
|1.2219
|1.2184
|1.2244
|2316
|2004.06.04 14:00
|t/p
|1158
|100.00
|1.2244
|1.2184
|1.2244
|25000.00
|10684250.00
|2317
|2004.06.04 14:03
|buy
|1159
|100.00
|1.2209
|1.2174
|1.2234
|2318
|2004.06.04 14:05
|s/l
|1159
|100.00
|1.2174
|1.2174
|1.2234
|-35000.00
|10649250.00
|2319
|2004.06.04 14:05
|buy
|1160
|100.00
|1.2168
|1.2133
|1.2193
|2320
|2004.06.04 14:32
|t/p
|1160
|100.00
|1.2193
|1.2133
|1.2193
|25000.00
|10674250.00
|2321
|2004.06.04 16:12
|buy
|1161
|100.00
|1.2230
|1.2195
|1.2255
|2322
|2004.06.04 16:26
|t/p
|1161
|100.00
|1.2255
|1.2195
|1.2255
|25000.00
|10699250.00
|2323
|2004.06.04 18:24
|sell
|1162
|100.00
|1.2265
|1.2300
|1.2240
|2324
|2004.06.07 00:00
|s/l
|1162
|100.00
|1.2300
|1.2300
|1.2240
|-35000.00
|10664250.00
|2325
|2004.06.07 00:25
|sell
|1163
|100.00
|1.2306
|1.2341
|1.2281
|2326
|2004.06.07 05:58
|s/l
|1163
|100.00
|1.2341
|1.2341
|1.2281
|-35000.00
|10629250.00
|2327
|2004.06.07 08:04
|sell
|1164
|100.00
|1.2328
|1.2363
|1.2303
|2328
|2004.06.07 16:06
|t/p
|1164
|100.00
|1.2303
|1.2363
|1.2303
|25000.00
|10654250.00
|2329
|2004.06.07 16:09
|sell
|1165
|100.00
|1.2323
|1.2358
|1.2298
|2330
|2004.06.08 02:12
|t/p
|1165
|100.00
|1.2298
|1.2358
|1.2298
|25000.00
|10679250.00
|2331
|2004.06.08 02:19
|sell
|1166
|100.00
|1.2315
|1.2350
|1.2290
|2332
|2004.06.08 03:01
|t/p
|1166
|100.00
|1.2290
|1.2350
|1.2290
|25000.00
|10704250.00
|2333
|2004.06.08 03:25
|sell
|1167
|100.00
|1.2297
|1.2332
|1.2272
|2334
|2004.06.08 07:21
|s/l
|1167
|100.00
|1.2332
|1.2332
|1.2272
|-35000.00
|10669250.00
|2335
|2004.06.08 09:10
|sell
|1168
|100.00
|1.2338
|1.2373
|1.2313
|2336
|2004.06.08 13:00
|t/p
|1168
|100.00
|1.2313
|1.2373
|1.2313
|25000.00
|10694250.00
|2337
|2004.06.08 14:03
|sell
|1169
|100.00
|1.2296
|1.2331
|1.2271
|2338
|2004.06.08 15:00
|t/p
|1169
|100.00
|1.2271
|1.2331
|1.2271
|25000.00
|10719250.00
|2339
|2004.06.08 15:03
|sell
|1170
|100.00
|1.2305
|1.2340
|1.2280
|2340
|2004.06.08 15:58
|t/p
|1170
|100.00
|1.2280
|1.2340
|1.2280
|25000.00
|10744250.00
|2341
|2004.06.08 16:10
|sell
|1171
|100.00
|1.2269
|1.2304
|1.2244
|2342
|2004.06.09 03:29
|t/p
|1171
|100.00
|1.2244
|1.2304
|1.2244
|25000.00
|10769250.00
|2343
|2004.06.09 12:23
|sell
|1172
|100.00
|1.2219
|1.2254
|1.2194
|2344
|2004.06.09 12:34
|t/p
|1172
|100.00
|1.2194
|1.2254
|1.2194
|25000.00
|10794250.00
|2345
|2004.06.09 13:23
|sell
|1173
|100.00
|1.2189
|1.2224
|1.2164
|2346
|2004.06.09 13:38
|t/p
|1173
|100.00
|1.2164
|1.2224
|1.2164
|25000.00
|10819250.00
|2347
|2004.06.09 16:21
|sell
|1174
|100.00
|1.2159
|1.2194
|1.2134
|2348
|2004.06.09 16:32
|t/p
|1174
|100.00
|1.2134
|1.2194
|1.2134
|25000.00
|10844250.00
|2349
|2004.06.09 19:22
|buy
|1175
|100.00
|1.2080
|1.2045
|1.2105
|2350
|2004.06.09 20:57
|s/l
|1175
|100.00
|1.2045
|1.2045
|1.2105
|-35000.00
|10809250.00
|2351
|2004.06.09 22:26
|buy
|1176
|100.00
|1.2044
|1.2009
|1.2069
|2352
|2004.06.10 08:00
|t/p
|1176
|100.00
|1.2069
|1.2009
|1.2069
|25000.00
|10834250.00
|2353
|2004.06.10 12:29
|buy
|1177
|100.00
|1.2058
|1.2023
|1.2083
|2354
|2004.06.10 15:02
|t/p
|1177
|100.00
|1.2083
|1.2023
|1.2083
|25000.00
|10859250.00
|2355
|2004.06.10 15:25
|buy
|1178
|100.00
|1.2052
|1.2017
|1.2077
|2356
|2004.06.10 16:00
|t/p
|1178
|100.00
|1.2077
|1.2017
|1.2077
|25000.00
|10884250.00
|2357
|2004.06.10 16:29
|buy
|1179
|100.00
|1.2057
|1.2022
|1.2082
|2358
|2004.06.10 16:58
|t/p
|1179
|100.00
|1.2082
|1.2022
|1.2082
|25000.00
|10909250.00
|2359
|2004.06.10 18:22
|buy
|1180
|100.00
|1.2106
|1.2071
|1.2131
|2360
|2004.06.11 03:10
|s/l
|1180
|100.00
|1.2071
|1.2071
|1.2131
|-35000.00
|10874250.00
|2361
|2004.06.11 05:26
|buy
|1181
|100.00
|1.2046
|1.2011
|1.2071
|2362
|2004.06.11 06:17
|s/l
|1181
|100.00
|1.2011
|1.2011
|1.2071
|-35000.00
|10839250.00
|2363
|2004.06.11 07:05
|buy
|1182
|100.00
|1.2007
|1.1972
|1.2032
|2364
|2004.06.11 08:00
|t/p
|1182
|100.00
|1.2032
|1.1972
|1.2032
|25000.00
|10864250.00
|2365
|2004.06.11 08:08
|buy
|1183
|100.00
|1.2008
|1.1973
|1.2033
|2366
|2004.06.11 09:12
|s/l
|1183
|100.00
|1.1973
|1.1973
|1.2033
|-35000.00
|10829250.00
|2367
|2004.06.11 12:08
|buy
|1184
|100.00
|1.2003
|1.1968
|1.2028
|2368
|2004.06.11 13:00
|t/p
|1184
|100.00
|1.2028
|1.1968
|1.2028
|25000.00
|10854250.00
|2369
|2004.06.14 11:27
|buy
|1185
|100.00
|1.1965
|1.1930
|1.1990
|2370
|2004.06.14 11:58
|t/p
|1185
|100.00
|1.1990
|1.1930
|1.1990
|25000.00
|10879250.00
|2371
|2004.06.14 14:20
|buy
|1186
|100.00
|1.2006
|1.1971
|1.2031
|2372
|2004.06.14 14:58
|t/p
|1186
|100.00
|1.2031
|1.1971
|1.2031
|25000.00
|10904250.00
|2373
|2004.06.14 15:23
|buy
|1187
|100.00
|1.2055
|1.2020
|1.2080
|2374
|2004.06.14 16:04
|t/p
|1187
|100.00
|1.2080
|1.2020
|1.2080
|25000.00
|10929250.00
|2375
|2004.06.14 16:21
|buy
|1188
|100.00
|1.2068
|1.2033
|1.2093
|2376
|2004.06.15 02:00
|t/p
|1188
|100.00
|1.2093
|1.2033
|1.2093
|25000.00
|10954250.00
|2377
|2004.06.15 02:03
|buy
|1189
|100.00
|1.2066
|1.2031
|1.2091
|2378
|2004.06.15 03:00
|t/p
|1189
|100.00
|1.2091
|1.2031
|1.2091
|25000.00
|10979250.00
|2379
|2004.06.15 03:07
|buy
|1190
|100.00
|1.2088
|1.2053
|1.2113
|2380
|2004.06.15 09:00
|s/l
|1190
|100.00
|1.2053
|1.2053
|1.2113
|-35000.00
|10944250.00
|2381
|2004.06.15 12:28
|sell
|1191
|100.00
|1.2049
|1.2084
|1.2024
|2382
|2004.06.15 14:29
|s/l
|1191
|100.00
|1.2084
|1.2084
|1.2024
|-35000.00
|10909250.00
|2383
|2004.06.15 15:26
|sell
|1192
|100.00
|1.2114
|1.2149
|1.2089
|2384
|2004.06.15 16:09
|t/p
|1192
|100.00
|1.2089
|1.2149
|1.2089
|25000.00
|10934250.00
|2385
|2004.06.15 16:22
|sell
|1193
|100.00
|1.2106
|1.2141
|1.2081
|2386
|2004.06.15 16:23
|t/p
|1193
|100.00
|1.2081
|1.2141
|1.2081
|25000.00
|10959250.00
|2387
|2004.06.15 16:25
|sell
|1194
|100.00
|1.2106
|1.2141
|1.2081
|2388
|2004.06.15 16:59
|t/p
|1194
|100.00
|1.2081
|1.2141
|1.2081
|25000.00
|10984250.00
|2389
|2004.06.15 18:24
|sell
|1195
|100.00
|1.2147
|1.2182
|1.2122
|2390
|2004.06.16 10:00
|t/p
|1195
|100.00
|1.2122
|1.2182
|1.2122
|25000.00
|11009250.00
|2391
|2004.06.16 16:17
|sell
|1196
|100.00
|1.2058
|1.2093
|1.2033
|2392
|2004.06.16 16:36
|t/p
|1196
|100.00
|1.2033
|1.2093
|1.2033
|25000.00
|11034250.00
|2393
|2004.06.17 18:02
|sell
|1197
|100.00
|1.2040
|1.2075
|1.2015
|2394
|2004.06.17 18:25
|s/l
|1197
|100.00
|1.2075
|1.2075
|1.2015
|-35000.00
|10999250.00
|2395
|2004.06.21 03:08
|sell
|1198
|100.00
|1.2138
|1.2173
|1.2113
|2396
|2004.06.21 04:56
|t/p
|1198
|100.00
|1.2113
|1.2173
|1.2113
|25000.00
|11024250.00
|2397
|2004.06.21 16:19
|buy
|1199
|100.00
|1.2084
|1.2049
|1.2109
|2398
|2004.06.21 17:59
|t/p
|1199
|100.00
|1.2109
|1.2049
|1.2109
|25000.00
|11049250.00
|2399
|2004.06.22 16:20
|buy
|1200
|100.00
|1.2091
|1.2056
|1.2116
|2400
|2004.06.22 23:23
|t/p
|1200
|100.00
|1.2116
|1.2056
|1.2116
|25000.00
|11074250.00
|2401
|2004.06.23 13:19
|sell
|1201
|100.00
|1.2083
|1.2118
|1.2058
|2402
|2004.06.24 03:24
|t/p
|1201
|100.00
|1.2058
|1.2118
|1.2058
|25000.00
|11099250.00
|2403
|2004.06.25 10:11
|sell
|1202
|100.00
|1.2125
|1.2160
|1.2100
|2404
|2004.06.25 14:36
|s/l
|1202
|100.00
|1.2160
|1.2160
|1.2100
|-35000.00
|11064250.00
|2405
|2004.06.25 16:14
|buy
|1203
|100.00
|1.2144
|1.2109
|1.2169
|2406
|2004.06.28 00:00
|t/p
|1203
|100.00
|1.2169
|1.2109
|1.2169
|25000.00
|11089250.00
|2407
|2004.06.28 16:20
|buy
|1204
|100.00
|1.2209
|1.2174
|1.2234
|2408
|2004.06.28 18:36
|s/l
|1204
|100.00
|1.2174
|1.2174
|1.2234
|-35000.00
|11054250.00
|2409
|2004.06.28 20:29
|sell
|1205
|100.00
|1.2176
|1.2211
|1.2151
|2410
|2004.06.29 08:21
|t/p
|1205
|100.00
|1.2151
|1.2211
|1.2151
|25000.00
|11079250.00
|2411
|2004.06.29 10:24
|sell
|1206
|100.00
|1.2148
|1.2183
|1.2123
|2412
|2004.06.29 16:04
|t/p
|1206
|100.00
|1.2123
|1.2183
|1.2123
|25000.00
|11104250.00
|2413
|2004.06.30 03:27
|sell
|1207
|100.00
|1.2087
|1.2122
|1.2062
|2414
|2004.06.30 10:43
|s/l
|1207
|100.00
|1.2122
|1.2122
|1.2062
|-35000.00
|11069250.00
|2415
|2004.06.30 14:23
|sell
|1208
|100.00
|1.2164
|1.2199
|1.2139
|2416
|2004.06.30 20:19
|s/l
|1208
|100.00
|1.2199
|1.2199
|1.2139
|-35000.00
|11034250.00
|2417
|2004.06.30 20:25
|buy
|1209
|100.00
|1.2164
|1.2129
|1.2189
|2418
|2004.06.30 20:56
|t/p
|1209
|100.00
|1.2189
|1.2129
|1.2189
|25000.00
|11059250.00
|2419
|2004.06.30 21:28
|sell
|1210
|100.00
|1.2194
|1.2229
|1.2169
|2420
|2004.07.01 04:30
|t/p
|1210
|100.00
|1.2169
|1.2229
|1.2169
|25000.00
|11084250.00
|2421
|2004.07.01 12:20
|buy
|1211
|100.00
|1.2177
|1.2142
|1.2202
|2422
|2004.07.02 14:30
|t/p
|1211
|100.00
|1.2202
|1.2142
|1.2202
|25000.00
|11109250.00
|2423
|2004.07.02 16:07
|sell
|1212
|100.00
|1.2308
|1.2343
|1.2283
|2424
|2004.07.05 12:28
|t/p
|1212
|100.00
|1.2283
|1.2343
|1.2283
|25000.00
|11134250.00
|2425
|2004.07.06 14:19
|sell
|1213
|100.00
|1.2318
|1.2353
|1.2293
|2426
|2004.07.06 16:07
|t/p
|1213
|100.00
|1.2293
|1.2353
|1.2293
|25000.00
|11159250.00
|2427
|2004.07.07 14:20
|sell
|1214
|100.00
|1.2368
|1.2403
|1.2343
|2428
|2004.07.08 11:42
|t/p
|1214
|100.00
|1.2343
|1.2403
|1.2343
|25000.00
|11184250.00
|2429
|2004.07.08 15:25
|sell
|1215
|100.00
|1.2366
|1.2401
|1.2341
|2430
|2004.07.08 16:09
|s/l
|1215
|100.00
|1.2401
|1.2401
|1.2341
|-35000.00
|11149250.00
|2431
|2004.07.13 07:27
|buy
|1216
|100.00
|1.2350
|1.2315
|1.2375
|2432
|2004.07.13 09:59
|t/p
|1216
|100.00
|1.2375
|1.2315
|1.2375
|25000.00
|11174250.00
|2433
|2004.07.14 15:22
|sell
|1217
|100.00
|1.2411
|1.2446
|1.2386
|2434
|2004.07.14 16:48
|t/p
|1217
|100.00
|1.2386
|1.2446
|1.2386
|25000.00
|11199250.00
|2435
|2004.07.15 14:29
|sell
|1218
|100.00
|1.2383
|1.2418
|1.2358
|2436
|2004.07.15 14:41
|t/p
|1218
|100.00
|1.2358
|1.2418
|1.2358
|25000.00
|11224250.00
|2437
|2004.07.21 13:28
|sell
|1219
|100.00
|1.2292
|1.2327
|1.2267
|2438
|2004.07.21 14:59
|t/p
|1219
|100.00
|1.2267
|1.2327
|1.2267
|25000.00
|11249250.00
|2439
|2004.07.23 14:24
|buy
|1220
|100.00
|1.2181
|1.2146
|1.2206
|2440
|2004.07.23 16:55
|s/l
|1220
|100.00
|1.2146
|1.2146
|1.2206
|-35000.00
|11214250.00
|2441
|2004.07.26 16:22
|sell
|1221
|100.00
|1.2152
|1.2187
|1.2127
|2442
|2004.07.27 01:30
|t/p
|1221
|100.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|25000.00
|11239250.00
|2443
|2004.07.27 10:07
|sell
|1222
|100.00
|1.2152
|1.2187
|1.2127
|2444
|2004.07.27 11:48
|s/l
|1222
|100.00
|1.2187
|1.2187
|1.2127
|-35000.00
|11204250.00
|2445
|2004.07.27 18:12
|sell
|1223
|100.00
|1.2063
|1.2098
|1.2038
|2446
|2004.07.28 10:50
|t/p
|1223
|100.00
|1.2038
|1.2098
|1.2038
|25000.00
|11229250.00
|2447
|2004.07.28 13:25
|sell
|1224
|100.00
|1.2025
|1.2060
|1.2000
|2448
|2004.07.28 14:37
|s/l
|1224
|100.00
|1.2060
|1.2060
|1.2000
|-35000.00
|11194250.00
|2449
|2004.07.28 15:11
|buy
|1225
|100.00
|1.2054
|1.2019
|1.2079
|2450
|2004.07.28 15:47
|s/l
|1225
|100.00
|1.2019
|1.2019
|1.2079
|-35000.00
|11159250.00
|2451
|2004.07.28 17:05
|sell
|1226
|100.00
|1.2047
|1.2082
|1.2022
|2452
|2004.07.28 17:13
|t/p
|1226
|100.00
|1.2022
|1.2082
|1.2022
|25000.00
|11184250.00
|2453
|2004.07.29 11:27
|buy
|1227
|100.00
|1.2020
|1.1985
|1.2045
|2454
|2004.07.29 16:13
|t/p
|1227
|100.00
|1.2045
|1.1985
|1.2045
|25000.00
|11209250.00
|2455
|2004.07.30 02:22
|sell
|1228
|100.00
|1.2040
|1.2075
|1.2015
|2456
|2004.07.30 14:30
|s/l
|1228
|100.00
|1.2075
|1.2075
|1.2015
|-35000.00
|11174250.00
|2457
|2004.07.30 16:03
|sell
|1229
|100.00
|1.2095
|1.2130
|1.2070
|2458
|2004.07.30 16:42
|t/p
|1229
|100.00
|1.2070
|1.2130
|1.2070
|25000.00
|11199250.00
|2459
|2004.08.02 00:05
|buy
|1230
|100.00
|1.2062
|1.2027
|1.2087
|2460
|2004.08.02 11:01
|t/p
|1230
|100.00
|1.2087
|1.2027
|1.2087
|25000.00
|11224250.00
|2461
|2004.08.02 16:04
|buy
|1231
|100.00
|1.2048
|1.2013
|1.2073
|2462
|2004.08.03 03:31
|s/l
|1231
|100.00
|1.2013
|1.2013
|1.2073
|-35000.00
|11189250.00
|2463
|2004.08.03 08:17
|sell
|1232
|100.00
|1.2015
|1.2050
|1.1990
|2464
|2004.08.03 15:29
|s/l
|1232
|100.00
|1.2050
|1.2050
|1.1990
|-35000.00
|11154250.00
|2465
|2004.08.04 11:19
|buy
|1233
|100.00
|1.2011
|1.1976
|1.2036
|2466
|2004.08.04 14:06
|s/l
|1233
|100.00
|1.1976
|1.1976
|1.2036
|-35000.00
|11119250.00
|2467
|2004.08.04 16:02
|sell
|1234
|100.00
|1.1992
|1.2027
|1.1967
|2468
|2004.08.04 16:32
|s/l
|1234
|100.00
|1.2027
|1.2027
|1.1967
|-35000.00
|11084250.00
|2469
|2004.08.06 16:24
|buy
|1235
|100.00
|1.2242
|1.2207
|1.2267
|2470
|2004.08.06 17:40
|t/p
|1235
|100.00
|1.2267
|1.2207
|1.2267
|25000.00
|11109250.00
|2471
|2004.08.09 13:23
|sell
|1236
|100.00
|1.2264
|1.2299
|1.2239
|2472
|2004.08.10 15:54
|s/l
|1236
|100.00
|1.2299
|1.2299
|1.2239
|-35000.00
|11074250.00
|2473
|2004.08.10 21:14
|buy
|1237
|100.00
|1.2230
|1.2195
|1.2255
|2474
|2004.08.11 15:28
|s/l
|1237
|100.00
|1.2195
|1.2195
|1.2255
|-35000.00
|11039250.00
|2475
|2004.08.11 17:29
|sell
|1238
|100.00
|1.2210
|1.2245
|1.2185
|2476
|2004.08.12 09:01
|s/l
|1238
|100.00
|1.2245
|1.2245
|1.2185
|-35000.00
|11004250.00
|2477
|2004.08.12 16:22
|sell
|1239
|100.00
|1.2235
|1.2270
|1.2210
|2478
|2004.08.13 08:16
|t/p
|1239
|100.00
|1.2210
|1.2270
|1.2210
|25000.00
|11029250.00
|2479
|2004.08.13 09:29
|buy
|1240
|100.00
|1.2192
|1.2157
|1.2217
|2480
|2004.08.13 14:06
|t/p
|1240
|100.00
|1.2217
|1.2157
|1.2217
|25000.00
|11054250.00
|2481
|2004.08.17 15:14
|sell
|1241
|100.00
|1.2335
|1.2370
|1.2310
|2482
|2004.08.17 15:41
|t/p
|1241
|100.00
|1.2310
|1.2370
|1.2310
|25000.00
|11079250.00
|2483
|2004.08.17 17:24
|sell
|1242
|100.00
|1.2330
|1.2365
|1.2305
|2484
|2004.08.18 14:55
|t/p
|1242
|100.00
|1.2305
|1.2365
|1.2305
|25000.00
|11104250.00
|2485
|2004.08.18 15:22
|buy
|1243
|100.00
|1.2305
|1.2270
|1.2330
|2486
|2004.08.18 19:39
|t/p
|1243
|100.00
|1.2330
|1.2270
|1.2330
|25000.00
|11129250.00
|2487
|2004.08.19 16:26
|sell
|1244
|100.00
|1.2361
|1.2396
|1.2336
|2488
|2004.08.20 12:05
|t/p
|1244
|100.00
|1.2336
|1.2396
|1.2336
|25000.00
|11154250.00
|2489
|2004.08.24 17:21
|sell
|1245
|100.00
|1.2124
|1.2159
|1.2099
|2490
|2004.08.24 18:00
|t/p
|1245
|100.00
|1.2099
|1.2159
|1.2099
|25000.00
|11179250.00
|2491
|2004.08.24 19:13
|sell
|1246
|100.00
|1.2074
|1.2109
|1.2049
|2492
|2004.08.25 10:40
|s/l
|1246
|100.00
|1.2109
|1.2109
|1.2049
|-35000.00
|11144250.00
|2493
|2004.08.25 15:15
|buy
|1247
|100.00
|1.2088
|1.2053
|1.2113
|2494
|2004.08.25 16:06
|t/p
|1247
|100.00
|1.2113
|1.2053
|1.2113
|25000.00
|11169250.00
|2495
|2004.08.25 16:13
|buy
|1248
|100.00
|1.2096
|1.2061
|1.2121
|2496
|2004.08.26 07:02
|s/l
|1248
|100.00
|1.2061
|1.2061
|1.2121
|-35000.00
|11134250.00
|2497
|2004.08.27 15:17
|sell
|1249
|100.00
|1.2079
|1.2114
|1.2054
|2498
|2004.08.27 15:57
|t/p
|1249
|100.00
|1.2054
|1.2114
|1.2054
|25000.00
|11159250.00
|2499
|2004.09.03 15:02
|sell
|1250
|100.00
|1.2107
|1.2142
|1.2082
|2500
|2004.09.03 15:31
|t/p
|1250
|100.00
|1.2082
|1.2142
|1.2082
|25000.00
|11184250.00
|2501
|2004.09.03 16:01
|buy
|1251
|100.00
|1.2095
|1.2060
|1.2120
|2502
|2004.09.03 16:53
|s/l
|1251
|100.00
|1.2060
|1.2060
|1.2120
|-35000.00
|11149250.00
|2503
|2004.09.08 17:14
|sell
|1252
|100.00
|1.2133
|1.2168
|1.2108
|2504
|2004.09.08 17:30
|s/l
|1252
|100.00
|1.2168
|1.2168
|1.2108
|-35000.00
|11114250.00
|2505
|2004.09.09 09:20
|sell
|1253
|100.00
|1.2191
|1.2226
|1.2166
|2506
|2004.09.09 15:25
|t/p
|1253
|100.00
|1.2166
|1.2226
|1.2166
|25000.00
|11139250.00
|2507
|2004.09.10 14:21
|sell
|1254
|100.00
|1.2230
|1.2265
|1.2205
|2508
|2004.09.10 14:35
|t/p
|1254
|100.00
|1.2205
|1.2265
|1.2205
|25000.00
|11164250.00
|2509
|2004.09.10 16:22
|sell
|1255
|100.00
|1.2287
|1.2322
|1.2262
|2510
|2004.09.13 03:07
|t/p
|1255
|100.00
|1.2262
|1.2322
|1.2262
|25000.00
|11189250.00
|2511
|2004.09.13 16:13
|buy
|1256
|100.00
|1.2236
|1.2201
|1.2261
|2512
|2004.09.13 18:42
|t/p
|1256
|100.00
|1.2261
|1.2201
|1.2261
|25000.00
|11214250.00
|2513
|2004.09.14 17:23
|sell
|1257
|100.00
|1.2288
|1.2323
|1.2263
|2514
|2004.09.14 18:07
|t/p
|1257
|100.00
|1.2263
|1.2323
|1.2263
|25000.00
|11239250.00
|2515
|2004.09.15 15:15
|sell
|1258
|100.00
|1.2205
|1.2240
|1.2180
|2516
|2004.09.15 15:34
|t/p
|1258
|100.00
|1.2180
|1.2240
|1.2180
|25000.00
|11264250.00
|2517
|2004.09.15 18:27
|sell
|1259
|100.00
|1.2150
|1.2185
|1.2125
|2518
|2004.09.16 15:43
|t/p
|1259
|100.00
|1.2125
|1.2185
|1.2125
|25000.00
|11289250.00
|2519
|2004.09.16 18:23
|buy
|1260
|100.00
|1.2155
|1.2120
|1.2180
|2520
|2004.09.16 19:11
|t/p
|1260
|100.00
|1.2180
|1.2120
|1.2180
|25000.00
|11314250.00
|2521
|2004.09.21 20:15
|buy
|1261
|100.00
|1.2268
|1.2233
|1.2293
|2522
|2004.09.21 20:20
|t/p
|1261
|100.00
|1.2293
|1.2233
|1.2293
|25000.00
|11339250.00
|2523
|2004.09.22 16:19
|sell
|1262
|100.00
|1.2256
|1.2291
|1.2231
|2524
|2004.09.22 16:54
|t/p
|1262
|100.00
|1.2231
|1.2291
|1.2231
|25000.00
|11364250.00
|2525
|2004.09.23 11:29
|sell
|1263
|100.00
|1.2302
|1.2337
|1.2277
|2526
|2004.09.23 20:48
|t/p
|1263
|100.00
|1.2277
|1.2337
|1.2277
|25000.00
|11389250.00
|2527
|2004.09.23 21:05
|sell
|1264
|100.00
|1.2268
|1.2303
|1.2243
|2528
|2004.09.24 11:47
|s/l
|1264
|100.00
|1.2303
|1.2303
|1.2243
|-35000.00
|11354250.00
|2529
|2004.09.24 16:07
|buy
|1265
|100.00
|1.2303
|1.2268
|1.2328
|2530
|2004.09.24 16:59
|s/l
|1265
|100.00
|1.2268
|1.2268
|1.2328
|-35000.00
|11319250.00
|2531
|2004.09.27 16:22
|sell
|1266
|100.00
|1.2289
|1.2324
|1.2264
|2532
|2004.09.28 13:36
|s/l
|1266
|100.00
|1.2324
|1.2324
|1.2264
|-35000.00
|11284250.00
|2533
|2004.09.28 16:10
|buy
|1267
|100.00
|1.2334
|1.2299
|1.2359
|2534
|2004.09.28 17:15
|s/l
|1267
|100.00
|1.2299
|1.2299
|1.2359
|-35000.00
|11249250.00
|2535
|2004.09.30 16:03
|sell
|1268
|100.00
|1.2407
|1.2442
|1.2382
|2536
|2004.09.30 22:14
|s/l
|1268
|100.00
|1.2442
|1.2442
|1.2382
|-35000.00
|11214250.00
|2537
|2004.10.01 08:24
|sell
|1269
|100.00
|1.2427
|1.2462
|1.2402
|2538
|2004.10.01 10:03
|t/p
|1269
|100.00
|1.2402
|1.2462
|1.2402
|25000.00
|11239250.00
|2539
|2004.10.01 16:06
|sell
|1270
|100.00
|1.2407
|1.2442
|1.2382
|2540
|2004.10.04 02:39
|t/p
|1270
|100.00
|1.2382
|1.2442
|1.2382
|25000.00
|11264250.00
|2541
|2004.10.15 16:10
|sell
|1271
|100.00
|1.2483
|1.2518
|1.2458
|2542
|2004.10.18 13:59
|s/l
|1271
|100.00
|1.2518
|1.2518
|1.2458
|-35000.00
|11229250.00
|2543
|2004.10.19 14:19
|sell
|1272
|100.00
|1.2512
|1.2547
|1.2487
|2544
|2004.10.20 07:59
|s/l
|1272
|100.00
|1.2547
|1.2547
|1.2487
|-35000.00
|11194250.00
|2545
|2004.10.20 13:25
|sell
|1273
|100.00
|1.2603
|1.2638
|1.2578
|2546
|2004.10.20 21:24
|t/p
|1273
|100.00
|1.2578
|1.2638
|1.2578
|25000.00
|11219250.00
|2547
|2004.10.21 11:29
|sell
|1274
|100.00
|1.2622
|1.2657
|1.2597
|2548
|2004.10.21 12:59
|t/p
|1274
|100.00
|1.2597
|1.2657
|1.2597
|25000.00
|11244250.00
|2549
|2004.10.21 16:12
|sell
|1275
|100.00
|1.2621
|1.2656
|1.2596
|2550
|2004.10.22 19:59
|s/l
|1275
|100.00
|1.2656
|1.2656
|1.2596
|-35000.00
|11209250.00
|2551
|2004.10.25 11:17
|sell
|1276
|100.00
|1.2800
|1.2835
|1.2775
|2552
|2004.10.25 15:09
|t/p
|1276
|100.00
|1.2775
|1.2835
|1.2775
|25000.00
|11234250.00
|2553
|2004.10.26 08:25
|sell
|1277
|100.00
|1.2799
|1.2834
|1.2774
|2554
|2004.10.26 15:59
|t/p
|1277
|100.00
|1.2774
|1.2834
|1.2774
|25000.00
|11259250.00
|2555
|2004.10.26 17:28
|buy
|1278
|100.00
|1.2737
|1.2702
|1.2762
|2556
|2004.10.26 20:00
|t/p
|1278
|100.00
|1.2762
|1.2702
|1.2762
|25000.00
|11284250.00
|2557
|2004.10.26 21:19
|sell
|1279
|100.00
|1.2767
|1.2802
|1.2742
|2558
|2004.10.27 01:59
|t/p
|1279
|100.00
|1.2742
|1.2802
|1.2742
|25000.00
|11309250.00
|2559
|2004.10.28 17:08
|sell
|1280
|100.00
|1.2749
|1.2784
|1.2724
|2560
|2004.10.29 14:29
|t/p
|1280
|100.00
|1.2724
|1.2784
|1.2724
|25000.00
|11334250.00
|2561
|2004.11.03 15:19
|sell
|1281
|100.00
|1.2805
|1.2840
|1.2780
|2562
|2004.11.03 16:34
|t/p
|1281
|100.00
|1.2780
|1.2840
|1.2780
|25000.00
|11359250.00
|2563
|2004.11.08 10:28
|buy
|1282
|100.00
|1.2951
|1.2916
|1.2976
|2564
|2004.11.08 18:59
|s/l
|1282
|100.00
|1.2916
|1.2916
|1.2976
|-35000.00
|11324250.00
|2565
|2004.11.09 11:04
|buy
|1283
|100.00
|1.2897
|1.2862
|1.2922
|2566
|2004.11.09 15:59
|t/p
|1283
|100.00
|1.2922
|1.2862
|1.2922
|25000.00
|11349250.00
|2567
|2004.11.14 23:19
|sell
|1284
|100.00
|1.2989
|1.3024
|1.2964
|2568
|2004.11.15 02:40
|t/p
|1284
|100.00
|1.2964
|1.3024
|1.2964
|25000.00
|11374250.00
|2569
|2004.11.16 15:02
|sell
|1285
|100.00
|1.2982
|1.3017
|1.2957
|2570
|2004.11.16 21:00
|t/p
|1285
|100.00
|1.2957
|1.3017
|1.2957
|25000.00
|11399250.00
|2571
|2004.11.18 13:29
|buy
|1286
|100.00
|1.3003
|1.2968
|1.3028
|2572
|2004.11.18 16:59
|s/l
|1286
|100.00
|1.2968
|1.2968
|1.3028
|-35000.00
|11364250.00
|2573
|2004.11.26 06:23
|sell
|1287
|100.00
|1.3299
|1.3334
|1.3274
|2574
|2004.11.26 07:59
|t/p
|1287
|100.00
|1.3274
|1.3334
|1.3274
|25000.00
|11389250.00
|2575
|2004.11.26 09:29
|buy
|1288
|100.00
|1.3217
|1.3182
|1.3242
|2576
|2004.11.26 10:59
|t/p
|1288
|100.00
|1.3242
|1.3182
|1.3242
|25000.00
|11414250.00
|2577
|2004.11.26 12:20
|sell
|1289
|100.00
|1.3245
|1.3280
|1.3220
|2578
|2004.11.26 15:59
|s/l
|1289
|100.00
|1.3280
|1.3280
|1.3220
|-35000.00
|11379250.00
|2579
|2004.11.30 08:24
|buy
|1290
|100.00
|1.3255
|1.3220
|1.3280
|2580
|2004.11.30 10:59
|t/p
|1290
|100.00
|1.3280
|1.3220
|1.3280
|25000.00
|11404250.00
|2581
|2004.11.30 14:06
|sell
|1291
|100.00
|1.3312
|1.3347
|1.3287
|2582
|2004.11.30 14:24
|t/p
|1291
|100.00
|1.3287
|1.3347
|1.3287
|25000.00
|11429250.00
|2583
|2004.12.01 09:23
|buy
|1292
|100.00
|1.3295
|1.3260
|1.3320
|2584
|2004.12.01 18:00
|t/p
|1292
|100.00
|1.3320
|1.3260
|1.3320
|25000.00
|11454250.00
|2585
|2004.12.07 18:29
|buy
|1293
|100.00
|1.3421
|1.3386
|1.3446
|2586
|2004.12.08 03:59
|s/l
|1293
|100.00
|1.3386
|1.3386
|1.3446
|-35000.00
|11419250.00
|2587
|2004.12.08 06:14
|sell
|1294
|100.00
|1.3366
|1.3401
|1.3341
|2588
|2004.12.08 06:50
|t/p
|1294
|100.00
|1.3341
|1.3401
|1.3341
|25000.00
|11444250.00
|2589
|2004.12.08 10:23
|sell
|1295
|100.00
|1.3316
|1.3351
|1.3291
|2590
|2004.12.08 12:43
|t/p
|1295
|100.00
|1.3291
|1.3351
|1.3291
|25000.00
|11469250.00
|2591
|2004.12.08 15:23
|sell
|1296
|100.00
|1.3267
|1.3302
|1.3242
|2592
|2004.12.08 16:59
|s/l
|1296
|100.00
|1.3302
|1.3302
|1.3242
|-35000.00
|11434250.00
|2593
|2004.12.09 08:05
|sell
|1297
|100.00
|1.3327
|1.3362
|1.3302
|2594
|2004.12.09 09:59
|t/p
|1297
|100.00
|1.3302
|1.3362
|1.3302
|25000.00
|11459250.00
|2595
|2004.12.09 12:24
|buy
|1298
|100.00
|1.3280
|1.3245
|1.3305
|2596
|2004.12.09 17:59
|t/p
|1298
|100.00
|1.3305
|1.3245
|1.3305
|25000.00
|11484250.00
|2597
|2004.12.13 14:21
|sell
|1299
|100.00
|1.3280
|1.3315
|1.3255
|2598
|2004.12.13 18:59
|s/l
|1299
|100.00
|1.3315
|1.3315
|1.3255
|-35000.00
|11449250.00
|2599
|2004.12.14 17:14
|buy
|1300
|100.00
|1.3282
|1.3247
|1.3307
|2600
|2004.12.14 23:00
|t/p
|1300
|100.00
|1.3307
|1.3247
|1.3307
|25000.00
|11474250.00
|2601
|2004.12.17 10:21
|sell
|1301
|100.00
|1.3301
|1.3336
|1.3276
|2602
|2004.12.17 10:59
|t/p
|1301
|100.00
|1.3276
|1.3336
|1.3276
|25000.00
|11499250.00
|2603
|2004.12.17 16:02
|sell
|1302
|100.00
|1.3290
|1.3325
|1.3265
|2604
|2004.12.20 04:00
|s/l
|1302
|100.00
|1.3325
|1.3325
|1.3265
|-35000.00
|11464250.00
|2605
|2004.12.22 14:19
|buy
|1303
|100.00
|1.3379
|1.3344
|1.3404
|2606
|2004.12.23 02:03
|t/p
|1303
|100.00
|1.3404
|1.3344
|1.3404
|25000.00
|11489250.00
|2607
|2005.01.03 09:12
|buy
|1304
|100.00
|1.3534
|1.3499
|1.3559
|2608
|2005.01.03 12:59
|s/l
|1304
|100.00
|1.3499
|1.3499
|1.3559
|-35000.00
|11454250.00
|2609
|2005.01.03 15:09
|buy
|1305
|100.00
|1.3459
|1.3424
|1.3484
|2610
|2005.01.04 02:59
|t/p
|1305
|100.00
|1.3484
|1.3424
|1.3484
|25000.00
|11479250.00
|2611
|2005.01.05 11:09
|buy
|1306
|100.00
|1.3234
|1.3199
|1.3259
|2612
|2005.01.05 14:59
|t/p
|1306
|100.00
|1.3259
|1.3199
|1.3259
|25000.00
|11504250.00
|2613
|2005.01.06 23:23
|sell
|1307
|100.00
|1.3182
|1.3217
|1.3157
|2614
|2005.01.07 08:59
|s/l
|1307
|100.00
|1.3217
|1.3217
|1.3157
|-35000.00
|11469250.00
|2615
|2005.01.07 19:17
|sell
|1308
|100.00
|1.3054
|1.3089
|1.3029
|2616
|2005.01.10 07:59
|s/l
|1308
|100.00
|1.3089
|1.3089
|1.3029
|-35000.00
|11434250.00
|2617
|2005.01.11 11:09
|sell
|1309
|100.00
|1.3165
|1.3200
|1.3140
|2618
|2005.01.11 16:59
|t/p
|1309
|100.00
|1.3140
|1.3200
|1.3140
|25000.00
|11459250.00
|2619
|2005.01.14 07:26
|sell
|1310
|100.00
|1.3120
|1.3155
|1.3095
|2620
|2005.01.14 07:59
|t/p
|1310
|100.00
|1.3095
|1.3155
|1.3095
|25000.00
|11484250.00
|2621
|2005.01.14 14:29
|sell
|1311
|100.00
|1.3107
|1.3142
|1.3082
|2622
|2005.01.17 15:24
|t/p
|1311
|100.00
|1.3082
|1.3142
|1.3082
|25000.00
|11509250.00
|2623
|2005.01.19 19:06
|buy
|1312
|100.00
|1.2991
|1.2956
|1.3016
|2624
|2005.01.20 05:59
|t/p
|1312
|100.00
|1.3016
|1.2956
|1.3016
|25000.00
|11534250.00
|2625
|2005.01.20 16:18
|buy
|1313
|100.00
|1.2952
|1.2917
|1.2977
|2626
|2005.01.21 06:59
|t/p
|1313
|100.00
|1.2977
|1.2917
|1.2977
|25000.00
|11559250.00
|2627
|2005.01.27 13:25
|buy
|1314
|100.00
|1.3023
|1.2988
|1.3048
|2628
|2005.01.27 14:38
|t/p
|1314
|100.00
|1.3048
|1.2988
|1.3048
|25000.00
|11584250.00
|2629
|2005.01.31 10:21
|buy
|1315
|100.00
|1.2997
|1.2962
|1.3022
|2630
|2005.01.31 10:59
|t/p
|1315
|100.00
|1.3022
|1.2962
|1.3022
|25000.00
|11609250.00
|2631
|2005.02.02 20:19
|sell
|1316
|100.00
|1.3039
|1.3074
|1.3014
|2632
|2005.02.03 08:21
|t/p
|1316
|100.00
|1.3014
|1.3074
|1.3014
|25000.00
|11634250.00
|2633
|2005.02.04 15:05
|sell
|1317
|100.00
|1.2944
|1.2979
|1.2919
|2634
|2005.02.04 16:59
|t/p
|1317
|100.00
|1.2919
|1.2979
|1.2919
|25000.00
|11659250.00
|2635
|2005.02.16 16:07
|buy
|1318
|100.00
|1.2990
|1.2955
|1.3015
|2636
|2005.02.16 16:59
|t/p
|1318
|100.00
|1.3015
|1.2955
|1.3015
|25000.00
|11684250.00
|2637
|2005.02.17 11:12
|sell
|1319
|100.00
|1.3068
|1.3103
|1.3043
|2638
|2005.02.17 12:59
|t/p
|1319
|100.00
|1.3043
|1.3103
|1.3043
|25000.00
|11709250.00
|2639
|2005.02.17 14:17
|buy
|1320
|100.00
|1.3036
|1.3001
|1.3061
|2640
|2005.02.17 14:59
|t/p
|1320
|100.00
|1.3061
|1.3001
|1.3061
|25000.00
|11734250.00
|2641
|2005.02.22 14:25
|sell
|1321
|100.00
|1.3214
|1.3249
|1.3189
|2642
|2005.02.22 17:59
|s/l
|1321
|100.00
|1.3249
|1.3249
|1.3189
|-35000.00
|11699250.00
|2643
|2005.02.24 16:26
|buy
|1322
|100.00
|1.3207
|1.3172
|1.3232
|2644
|2005.02.25 09:59
|s/l
|1322
|100.00
|1.3172
|1.3172
|1.3232
|-35000.00
|11664250.00
|2645
|2005.03.09 09:21
|sell
|1323
|100.00
|1.3373
|1.3408
|1.3348
|2646
|2005.03.09 14:02
|t/p
|1323
|100.00
|1.3348
|1.3408
|1.3348
|25000.00
|11689250.00
|2647
|2005.03.10 08:16
|sell
|1324
|100.00
|1.3438
|1.3473
|1.3413
|2648
|2005.03.10 09:59
|t/p
|1324
|100.00
|1.3413
|1.3473
|1.3413
|25000.00
|11714250.00
|2649
|2005.03.10 12:20
|sell
|1325
|100.00
|1.3420
|1.3455
|1.3395
|2650
|2005.03.11 14:34
|s/l
|1325
|100.00
|1.3455
|1.3455
|1.3395
|-35000.00
|11679250.00
|2651
|2005.03.14 11:27
|sell
|1326
|100.00
|1.3410
|1.3445
|1.3385
|2652
|2005.03.14 13:34
|t/p
|1326
|100.00
|1.3385
|1.3445
|1.3385
|25000.00
|11704250.00
|2653
|2005.03.14 14:29
|sell
|1327
|100.00
|1.3380
|1.3415
|1.3355
|2654
|2005.03.14 15:59
|t/p
|1327
|100.00
|1.3355
|1.3415
|1.3355
|25000.00
|11729250.00
|2655
|2005.03.16 16:12
|buy
|1328
|100.00
|1.3412
|1.3377
|1.3437
|2656
|2005.03.17 09:59
|s/l
|1328
|100.00
|1.3377
|1.3377
|1.3437
|-35000.00
|11694250.00
|2657
|2005.03.17 11:29
|buy
|1329
|100.00
|1.3378
|1.3343
|1.3403
|2658
|2005.03.18 07:59
|s/l
|1329
|100.00
|1.3343
|1.3343
|1.3403
|-35000.00
|11659250.00
|2659
|2005.03.21 09:26
|buy
|1330
|100.00
|1.3214
|1.3179
|1.3239
|2660
|2005.03.21 14:46
|s/l
|1330
|100.00
|1.3179
|1.3179
|1.3239
|-35000.00
|11624250.00
|2661
|2005.03.22 18:27
|buy
|1331
|100.00
|1.3197
|1.3162
|1.3222
|2662
|2005.03.22 18:59
|s/l
|1331
|100.00
|1.3162
|1.3162
|1.3222
|-35000.00
|11589250.00
|2663
|2005.03.23 11:21
|sell
|1332
|100.00
|1.3045
|1.3080
|1.3020
|2664
|2005.03.23 14:30
|t/p
|1332
|100.00
|1.3020
|1.3080
|1.3020
|25000.00
|11614250.00
|2665
|2005.03.24 13:23
|sell
|1333
|100.00
|1.2994
|1.3029
|1.2969
|2666
|2005.03.24 15:59
|t/p
|1333
|100.00
|1.2969
|1.3029
|1.2969
|25000.00
|11639250.00
|2667
|2005.03.28 05:18
|sell
|1334
|100.00
|1.2915
|1.2950
|1.2890
|2668
|2005.03.28 12:59
|t/p
|1334
|100.00
|1.2890
|1.2950
|1.2890
|25000.00
|11664250.00
|2669
|2005.03.30 17:26
|sell
|1335
|100.00
|1.2963
|1.2998
|1.2938
|2670
|2005.03.30 18:15
|t/p
|1335
|100.00
|1.2938
|1.2998
|1.2938
|25000.00
|11689250.00
|2671
|2005.03.30 18:25
|sell
|1336
|100.00
|1.2949
|1.2984
|1.2924
|2672
|2005.03.30 19:59
|t/p
|1336
|100.00
|1.2924
|1.2984
|1.2924
|25000.00
|11714250.00
|2673
|2005.03.31 10:12
|sell
|1337
|100.00
|1.2967
|1.3002
|1.2942
|2674
|2005.04.01 12:59
|s/l
|1337
|100.00
|1.3002
|1.3002
|1.2942
|-35000.00
|11679250.00
|2675
|2005.04.01 17:13
|buy
|1338
|100.00
|1.2901
|1.2866
|1.2926
|2676
|2005.04.04 13:59
|s/l
|1338
|100.00
|1.2866
|1.2866
|1.2926
|-35000.00
|11644250.00
|2677
|2005.04.04 16:18
|buy
|1339
|100.00
|1.2834
|1.2799
|1.2859
|2678
|2005.04.05 18:59
|t/p
|1339
|100.00
|1.2859
|1.2799
|1.2859
|25000.00
|11669250.00
|2679
|2005.04.07 16:04
|buy
|1340
|100.00
|1.2905
|1.2870
|1.2930
|2680
|2005.04.07 17:59
|s/l
|1340
|100.00
|1.2870
|1.2870
|1.2930
|-35000.00
|11634250.00
|2681
|2005.04.11 10:10
|sell
|1341
|100.00
|1.2969
|1.3004
|1.2944
|2682
|2005.04.12 12:59
|t/p
|1341
|100.00
|1.2944
|1.3004
|1.2944
|25000.00
|11659250.00
|2683
|2005.04.12 16:10
|buy
|1342
|100.00
|1.2871
|1.2836
|1.2896
|2684
|2005.04.12 18:59
|t/p
|1342
|100.00
|1.2896
|1.2836
|1.2896
|25000.00
|11684250.00
|2685
|2005.04.14 17:27
|sell
|1343
|100.00
|1.2818
|1.2853
|1.2793
|2686
|2005.04.14 23:38
|t/p
|1343
|100.00
|1.2793
|1.2853
|1.2793
|25000.00
|11709250.00
|2687
|2005.04.18 13:27
|buy
|1344
|100.00
|1.2974
|1.2939
|1.2999
|2688
|2005.04.18 14:59
|t/p
|1344
|100.00
|1.2999
|1.2939
|1.2999
|25000.00
|11734250.00
|2689
|2005.04.21 16:17
|sell
|1345
|100.00
|1.3093
|1.3128
|1.3068
|2690
|2005.04.21 16:59
|t/p
|1345
|100.00
|1.3068
|1.3128
|1.3068
|25000.00
|11759250.00
|2691
|2005.04.21 18:06
|buy
|1346
|100.00
|1.3047
|1.3012
|1.3072
|2692
|2005.04.22 09:59
|t/p
|1346
|100.00
|1.3072
|1.3012
|1.3072
|25000.00
|11784250.00
|2693
|2005.04.24 23:16
|buy
|1347
|100.00
|1.3045
|1.3010
|1.3070
|2694
|2005.04.25 00:59
|s/l
|1347
|100.00
|1.3010
|1.3010
|1.3070
|-35000.00
|11749250.00
|2695
|2005.04.26 14:26
|sell
|1348
|100.00
|1.2991
|1.3026
|1.2966
|2696
|2005.04.26 14:59
|t/p
|1348
|100.00
|1.2966
|1.3026
|1.2966
|25000.00
|11774250.00
|2697
|2005.04.26 16:15
|buy
|1349
|100.00
|1.2959
|1.2924
|1.2984
|2698
|2005.04.26 20:59
|t/p
|1349
|100.00
|1.2984
|1.2924
|1.2984
|25000.00
|11799250.00
|2699
|2005.04.28 12:26
|buy
|1350
|100.00
|1.2908
|1.2873
|1.2933
|2700
|2005.04.29 05:59
|t/p
|1350
|100.00
|1.2933
|1.2873
|1.2933
|25000.00
|11824250.00
|2701
|2005.04.29 08:25
|sell
|1351
|100.00
|1.2966
|1.3001
|1.2941
|2702
|2005.04.29 13:59
|t/p
|1351
|100.00
|1.2941
|1.3001
|1.2941
|25000.00
|11849250.00
|2703
|2005.05.03 20:17
|buy
|1352
|100.00
|1.2884
|1.2849
|1.2909
|2704
|2005.05.04 01:59
|t/p
|1352
|100.00
|1.2909
|1.2849
|1.2909
|25000.00
|11874250.00
|2705
|2005.05.10 08:21
|buy
|1353
|100.00
|1.2827
|1.2792
|1.2852
|2706
|2005.05.10 08:59
|t/p
|1353
|100.00
|1.2852
|1.2792
|1.2852
|25000.00
|11899250.00
|2707
|2005.05.13 15:25
|sell
|1354
|100.00
|1.2647
|1.2682
|1.2622
|2708
|2005.05.15 23:00
|t/p
|1354
|100.00
|1.2622
|1.2682
|1.2622
|25000.00
|11924250.00
|2709
|2005.05.16 15:02
|buy
|1355
|100.00
|1.2625
|1.2590
|1.2650
|2710
|2005.05.17 08:59
|t/p
|1355
|100.00
|1.2650
|1.2590
|1.2650
|25000.00
|11949250.00
|2711
|2005.05.25 16:24
|buy
|1356
|100.00
|1.2599
|1.2564
|1.2624
|2712
|2005.05.26 05:59
|s/l
|1356
|100.00
|1.2564
|1.2564
|1.2624
|-35000.00
|11914250.00
|2713
|2005.05.26 13:16
|buy
|1357
|100.00
|1.2525
|1.2490
|1.2550
|2714
|2005.05.27 13:43
|t/p
|1357
|100.00
|1.2550
|1.2490
|1.2550
|25000.00
|11939250.00
|2715
|2005.05.31 12:14
|buy
|1358
|100.00
|1.2331
|1.2296
|1.2356
|2716
|2005.05.31 20:20
|s/l
|1358
|100.00
|1.2296
|1.2296
|1.2356
|-35000.00
|11904250.00
|2717
|2005.06.02 10:17
|sell
|1359
|100.00
|1.2269
|1.2304
|1.2244
|2718
|2005.06.02 13:59
|t/p
|1359
|100.00
|1.2244
|1.2304
|1.2244
|25000.00
|11929250.00
|2719
|2005.06.03 18:17
|buy
|1360
|100.00
|1.2215
|1.2180
|1.2240
|2720
|2005.06.06 00:59
|t/p
|1360
|100.00
|1.2240
|1.2180
|1.2240
|25000.00
|11954250.00
|2721
|2005.06.06 15:23
|sell
|1361
|100.00
|1.2283
|1.2318
|1.2258
|2722
|2005.06.06 23:10
|t/p
|1361
|100.00
|1.2258
|1.2318
|1.2258
|25000.00
|11979250.00
|2723
|2005.06.08 07:23
|sell
|1362
|100.00
|1.2327
|1.2362
|1.2302
|2724
|2005.06.08 16:59
|t/p
|1362
|100.00
|1.2302
|1.2362
|1.2302
|25000.00
|12004250.00
|2725
|2005.06.09 14:07
|sell
|1363
|100.00
|1.2238
|1.2273
|1.2213
|2726
|2005.06.09 14:59
|t/p
|1363
|100.00
|1.2213
|1.2273
|1.2213
|25000.00
|12029250.00
|2727
|2005.06.10 16:17
|buy
|1364
|100.00
|1.2127
|1.2092
|1.2152
|2728
|2005.06.13 01:59
|s/l
|1364
|100.00
|1.2092
|1.2092
|1.2152
|-35000.00
|11994250.00
|2729
|2005.06.13 11:26
|buy
|1365
|100.00
|1.2045
|1.2010
|1.2070
|2730
|2005.06.13 17:00
|t/p
|1365
|100.00
|1.2070
|1.2010
|1.2070
|25000.00
|12019250.00
|2731
|2005.06.14 16:21
|buy
|1366
|100.00
|1.2036
|1.2001
|1.2061
|2732
|2005.06.15 07:59
|t/p
|1366
|100.00
|1.2061
|1.2001
|1.2061
|25000.00
|12044250.00
|2733
|2005.06.21 11:01
|buy
|1367
|100.00
|1.2081
|1.2046
|1.2106
|2734
|2005.06.21 13:59
|t/p
|1367
|100.00
|1.2106
|1.2046
|1.2106
|25000.00
|12069250.00
|2735
|2005.06.22 16:04
|sell
|1368
|100.00
|1.2131
|1.2166
|1.2106
|2736
|2005.06.23 07:59
|t/p
|1368
|100.00
|1.2106
|1.2166
|1.2106
|25000.00
|12094250.00
|2737
|2005.06.24 12:22
|sell
|1369
|100.00
|1.2084
|1.2119
|1.2059
|2738
|2005.06.26 23:02
|s/l
|1369
|100.00
|1.2119
|1.2119
|1.2059
|-35000.00
|12059250.00
|2739
|2005.06.26 23:20
|buy
|1370
|100.00
|1.2108
|1.2073
|1.2133
|2740
|2005.06.27 01:34
|t/p
|1370
|100.00
|1.2133
|1.2073
|1.2133
|25000.00
|12084250.00
|2741
|2005.06.28 15:20
|sell
|1371
|100.00
|1.2081
|1.2116
|1.2056
|2742
|2005.06.29 06:59
|t/p
|1371
|100.00
|1.2056
|1.2116
|1.2056
|25000.00
|12109250.00
|2743
|2005.07.01 18:19
|sell
|1372
|100.00
|1.1949
|1.1984
|1.1924
|2744
|2005.07.04 02:59
|t/p
|1372
|100.00
|1.1924
|1.1984
|1.1924
|25000.00
|12134250.00
|2745
|2005.07.05 15:19
|buy
|1373
|100.00
|1.1904
|1.1869
|1.1929
|2746
|2005.07.05 22:59
|t/p
|1373
|100.00
|1.1929
|1.1869
|1.1929
|25000.00
|12159250.00
|2747
|2005.07.06 16:03
|buy
|1374
|100.00
|1.1914
|1.1879
|1.1939
|2748
|2005.07.07 07:59
|t/p
|1374
|100.00
|1.1939
|1.1879
|1.1939
|25000.00
|12184250.00
|2749
|2005.07.07 11:24
|sell
|1375
|100.00
|1.1997
|1.2032
|1.1972
|2750
|2005.07.07 11:45
|t/p
|1375
|100.00
|1.1972
|1.2032
|1.1972
|25000.00
|12209250.00
|2751
|2005.07.08 15:09
|sell
|1376
|100.00
|1.1940
|1.1975
|1.1915
|2752
|2005.07.10 23:13
|s/l
|1376
|100.00
|1.1975
|1.1975
|1.1915
|-35000.00
|12174250.00
|2753
|2005.07.12 06:26
|sell
|1377
|100.00
|1.2161
|1.2196
|1.2136
|2754
|2005.07.12 13:59
|s/l
|1377
|100.00
|1.2196
|1.2196
|1.2136
|-35000.00
|12139250.00
|2755
|2005.07.14 10:17
|sell
|1378
|100.00
|1.2087
|1.2122
|1.2062
|2756
|2005.07.15 06:59
|s/l
|1378
|100.00
|1.2122
|1.2122
|1.2062
|-35000.00
|12104250.00
|2757
|2005.07.15 08:27
|sell
|1379
|100.00
|1.2132
|1.2167
|1.2107
|2758
|2005.07.15 09:59
|t/p
|1379
|100.00
|1.2107
|1.2167
|1.2107
|25000.00
|12129250.00
|2759
|2005.07.18 08:28
|sell
|1380
|100.00
|1.2075
|1.2110
|1.2050
|2760
|2005.07.18 12:59
|t/p
|1380
|100.00
|1.2050
|1.2110
|1.2050
|25000.00
|12154250.00
|2761
|2005.07.18 17:12
|sell
|1381
|100.00
|1.2072
|1.2107
|1.2047
|2762
|2005.07.19 04:59
|t/p
|1381
|100.00
|1.2047
|1.2107
|1.2047
|25000.00
|12179250.00
|2763
|2005.07.19 09:14
|buy
|1382
|100.00
|1.1987
|1.1952
|1.2012
|2764
|2005.07.19 16:59
|t/p
|1382
|100.00
|1.2012
|1.1952
|1.2012
|25000.00
|12204250.00
|2765
|2005.07.20 11:25
|sell
|1383
|100.00
|1.2082
|1.2117
|1.2057
|2766
|2005.07.20 14:59
|t/p
|1383
|100.00
|1.2057
|1.2117
|1.2057
|25000.00
|12229250.00
|2767
|2005.07.20 20:14
|sell
|1384
|100.00
|1.2150
|1.2185
|1.2125
|2768
|2005.07.21 02:49
|s/l
|1384
|100.00
|1.2185
|1.2185
|1.2125
|-35000.00
|12194250.00
|2769
|2005.07.21 13:27
|sell
|1385
|100.00
|1.2200
|1.2235
|1.2175
|2770
|2005.07.21 13:41
|t/p
|1385
|100.00
|1.2175
|1.2235
|1.2175
|25000.00
|12219250.00
|2771
|2005.07.22 00:20
|buy
|1386
|100.00
|1.2155
|1.2120
|1.2180
|2772
|2005.07.22 08:15
|t/p
|1386
|100.00
|1.2180
|1.2120
|1.2180
|25000.00
|12244250.00
|2773
|2005.07.26 17:16
|sell
|1387
|100.00
|1.2033
|1.2068
|1.2008
|2774
|2005.07.27 04:44
|t/p
|1387
|100.00
|1.2008
|1.2068
|1.2008
|25000.00
|12269250.00
|2775
|2005.07.28 13:16
|sell
|1388
|100.00
|1.2092
|1.2127
|1.2067
|2776
|2005.07.28 16:59
|s/l
|1388
|100.00
|1.2127
|1.2127
|1.2067
|-35000.00
|12234250.00
|2777
|2005.07.28 18:22
|sell
|1389
|100.00
|1.2139
|1.2174
|1.2114
|2778
|2005.07.29 08:59
|t/p
|1389
|100.00
|1.2114
|1.2174
|1.2114
|25000.00
|12259250.00
|2779
|2005.07.29 10:06
|buy
|1390
|100.00
|1.2089
|1.2054
|1.2114
|2780
|2005.07.29 12:59
|t/p
|1390
|100.00
|1.2114
|1.2054
|1.2114
|25000.00
|12284250.00
|2781
|2005.07.29 16:23
|sell
|1391
|100.00
|1.2131
|1.2166
|1.2106
|2782
|2005.08.01 02:59
|s/l
|1391
|100.00
|1.2166
|1.2166
|1.2106
|-35000.00
|12249250.00
|2783
|2005.08.01 14:20
|sell
|1392
|100.00
|1.2231
|1.2266
|1.2206
|2784
|2005.08.01 15:59
|t/p
|1392
|100.00
|1.2206
|1.2266
|1.2206
|25000.00
|12274250.00
|2785
|2005.08.02 16:06
|sell
|1393
|100.00
|1.2209
|1.2244
|1.2184
|2786
|2005.08.03 00:59
|t/p
|1393
|100.00
|1.2184
|1.2244
|1.2184
|25000.00
|12299250.00
|2787
|2005.08.04 17:22
|sell
|1394
|100.00
|1.2390
|1.2425
|1.2365
|2788
|2005.08.05 03:59
|t/p
|1394
|100.00
|1.2365
|1.2425
|1.2365
|25000.00
|12324250.00
|2789
|2005.08.05 15:27
|sell
|1395
|100.00
|1.2339
|1.2374
|1.2314
|2790
|2005.08.08 09:59
|s/l
|1395
|100.00
|1.2374
|1.2374
|1.2314
|-35000.00
|12289250.00
|2791
|2005.08.11 10:03
|buy
|1396
|100.00
|1.2409
|1.2374
|1.2434
|2792
|2005.08.11 13:59
|t/p
|1396
|100.00
|1.2434
|1.2374
|1.2434
|25000.00
|12314250.00
|2793
|2005.08.15 15:09
|buy
|1397
|100.00
|1.2364
|1.2329
|1.2389
|2794
|2005.08.16 09:59
|s/l
|1397
|100.00
|1.2329
|1.2329
|1.2389
|-35000.00
|12279250.00
|2795
|2005.08.18 18:23
|buy
|1398
|100.00
|1.2177
|1.2142
|1.2202
|2796
|2005.08.19 07:59
|s/l
|1398
|100.00
|1.2142
|1.2142
|1.2202
|-35000.00
|12244250.00
|2797
|2005.08.24 04:20
|sell
|1399
|100.00
|1.2212
|1.2247
|1.2187
|2798
|2005.08.24 04:59
|t/p
|1399
|100.00
|1.2187
|1.2247
|1.2187
|25000.00
|12269250.00
|2799
|2005.08.24 15:09
|sell
|1400
|100.00
|1.2261
|1.2296
|1.2236
|2800
|2005.08.25 03:59
|s/l
|1400
|100.00
|1.2296
|1.2296
|1.2236
|-35000.00
|12234250.00
|2801
|2005.09.01 16:08
|buy
|1401
|100.00
|1.2456
|1.2421
|1.2481
|2802
|2005.09.01 18:59
|t/p
|1401
|100.00
|1.2481
|1.2421
|1.2481
|25000.00
|12259250.00
|2803
|2005.09.02 14:17
|buy
|1402
|100.00
|1.2536
|1.2501
|1.2561
|2804
|2005.09.05 01:59
|t/p
|1402
|100.00
|1.2561
|1.2501
|1.2561
|25000.00
|12284250.00
|2805
|2005.09.09 16:24
|sell
|1403
|100.00
|1.2424
|1.2459
|1.2399
|2806
|2005.09.11 23:21
|t/p
|1403
|100.00
|1.2399
|1.2459
|1.2399
|25000.00
|12309250.00
|2807
|2005.09.12 05:12
|sell
|1404
|100.00
|1.2330
|1.2365
|1.2305
|2808
|2005.09.12 10:59
|t/p
|1404
|100.00
|1.2305
|1.2365
|1.2305
|25000.00
|12334250.00
|2809
|2005.09.13 14:16
|buy
|1405
|100.00
|1.2272
|1.2237
|1.2297
|2810
|2005.09.14 01:59
|t/p
|1405
|100.00
|1.2297
|1.2237
|1.2297
|25000.00
|12359250.00
|2811
|2005.09.15 18:18
|buy
|1406
|100.00
|1.2209
|1.2174
|1.2234
|2812
|2005.09.15 22:59
|t/p
|1406
|100.00
|1.2234
|1.2174
|1.2234
|25000.00
|12384250.00
|2813
|2005.09.16 15:15
|sell
|1407
|100.00
|1.2218
|1.2253
|1.2193
|2814
|2005.09.18 23:00
|t/p
|1407
|100.00
|1.2193
|1.2253
|1.2193
|25000.00
|12409250.00
|2815
|2005.09.19 12:05
|sell
|1408
|100.00
|1.2152
|1.2187
|1.2127
|2816
|2005.09.19 12:59
|t/p
|1408
|100.00
|1.2127
|1.2187
|1.2127
|25000.00
|12434250.00
|2817
|2005.09.21 07:19
|sell
|1409
|100.00
|1.2207
|1.2242
|1.2182
|2818
|2005.09.21 23:59
|s/l
|1409
|100.00
|1.2242
|1.2242
|1.2182
|-35000.00
|12399250.00
|2819
|2005.09.27 10:25
|sell
|1410
|100.00
|1.2034
|1.2069
|1.2009
|2820
|2005.09.27 13:43
|t/p
|1410
|100.00
|1.2009
|1.2069
|1.2009
|25000.00
|12424250.00
|2821
|2005.09.27 16:18
|sell
|1411
|100.00
|1.2010
|1.2045
|1.1985
|2822
|2005.09.28 21:59
|s/l
|1411
|100.00
|1.2045
|1.2045
|1.1985
|-35000.00
|12389250.00
|2823
|2005.10.02 23:19
|buy
|1412
|100.00
|1.2014
|1.1979
|1.2039
|2824
|2005.10.03 00:59
|s/l
|1412
|100.00
|1.1979
|1.1979
|1.2039
|-35000.00
|12354250.00
|2825
|2005.10.03 03:08
|sell
|1413
|100.00
|1.1942
|1.1977
|1.1917
|2826
|2005.10.03 14:59
|t/p
|1413
|100.00
|1.1917
|1.1977
|1.1917
|25000.00
|12379250.00
|2827
|2005.10.06 08:29
|sell
|1414
|100.00
|1.2066
|1.2101
|1.2041
|2828
|2005.10.06 13:59
|s/l
|1414
|100.00
|1.2101
|1.2101
|1.2041
|-35000.00
|12344250.00
|2829
|2005.10.06 16:11
|buy
|1415
|100.00
|1.2134
|1.2099
|1.2159
|2830
|2005.10.06 17:59
|t/p
|1415
|100.00
|1.2159
|1.2099
|1.2159
|25000.00
|12369250.00
|2831
|2005.10.12 17:28
|sell
|1416
|100.00
|1.2038
|1.2073
|1.2013
|2832
|2005.10.13 01:59
|t/p
|1416
|100.00
|1.2013
|1.2073
|1.2013
|25000.00
|12394250.00
|2833
|2005.10.13 05:14
|sell
|1417
|100.00
|1.1991
|1.2026
|1.1966
|2834
|2005.10.13 12:59
|t/p
|1417
|100.00
|1.1966
|1.2026
|1.1966
|25000.00
|12419250.00
|2835
|2005.10.14 05:19
|sell
|1418
|100.00
|1.2033
|1.2068
|1.2008
|2836
|2005.10.14 09:59
|t/p
|1418
|100.00
|1.2008
|1.2068
|1.2008
|25000.00
|12444250.00
|2837
|2005.10.14 17:18
|sell
|1419
|100.00
|1.2086
|1.2121
|1.2061
|2838
|2005.10.17 09:59
|t/p
|1419
|100.00
|1.2061
|1.2121
|1.2061
|25000.00
|12469250.00
|2839
|2005.10.20 09:28
|buy
|1420
|100.00
|1.1974
|1.1939
|1.1999
|2840
|2005.10.20 19:59
|t/p
|1420
|100.00
|1.1999
|1.1939
|1.1999
|25000.00
|12494250.00
|2841
|2005.10.21 02:14
|sell
|1421
|100.00
|1.2052
|1.2087
|1.2027
|2842
|2005.10.21 10:59
|t/p
|1421
|100.00
|1.2027
|1.2087
|1.2027
|25000.00
|12519250.00
|2843
|2005.10.21 19:26
|buy
|1422
|100.00
|1.1945
|1.1910
|1.1970
|2844
|2005.10.24 14:59
|t/p
|1422
|100.00
|1.1970
|1.1910
|1.1970
|25000.00
|12544250.00
|2845
|2005.10.25 05:21
|sell
|1423
|100.00
|1.1973
|1.2008
|1.1948
|2846
|2005.10.25 08:59
|s/l
|1423
|100.00
|1.2008
|1.2008
|1.1948
|-35000.00
|12509250.00
|2847
|2005.10.25 16:27
|sell
|1424
|100.00
|1.2104
|1.2139
|1.2079
|2848
|2005.10.26 07:59
|t/p
|1424
|100.00
|1.2079
|1.2139
|1.2079
|25000.00
|12534250.00
|2849
|2005.10.27 07:23
|buy
|1425
|100.00
|1.2103
|1.2068
|1.2128
|2850
|2005.10.27 10:08
|t/p
|1425
|100.00
|1.2128
|1.2068
|1.2128
|25000.00
|12559250.00
|2851
|2005.10.27 12:09
|sell
|1426
|100.00
|1.2138
|1.2173
|1.2113
|2852
|2005.10.28 12:59
|t/p
|1426
|100.00
|1.2113
|1.2173
|1.2113
|25000.00
|12584250.00
|2853
|2005.10.30 23:05
|sell
|1427
|100.00
|1.2065
|1.2100
|1.2040
|2854
|2005.10.31 11:59
|t/p
|1427
|100.00
|1.2040
|1.2100
|1.2040
|25000.00
|12609250.00
|2855
|2005.11.01 20:21
|buy
|1428
|100.00
|1.2003
|1.1968
|1.2028
|2856
|2005.11.01 22:59
|t/p
|1428
|100.00
|1.2028
|1.1968
|1.2028
|25000.00
|12634250.00
|2857
|2005.11.03 12:24
|sell
|1429
|100.00
|1.2061
|1.2096
|1.2036
|2858
|2005.11.03 13:59
|t/p
|1429
|100.00
|1.2036
|1.2096
|1.2036
|25000.00
|12659250.00
|2859
|2005.11.03 15:24
|sell
|1430
|100.00
|1.2006
|1.2041
|1.1981
|2860
|2005.11.03 16:59
|t/p
|1430
|100.00
|1.1981
|1.2041
|1.1981
|25000.00
|12684250.00
|2861
|2005.11.03 18:06
|buy
|1431
|100.00
|1.1957
|1.1922
|1.1982
|2862
|2005.11.04 14:59
|s/l
|1431
|100.00
|1.1922
|1.1922
|1.1982
|-35000.00
|12649250.00
|2863
|2005.11.04 17:15
|sell
|1432
|100.00
|1.1829
|1.1864
|1.1804
|2864
|2005.11.06 23:52
|t/p
|1432
|100.00
|1.1804
|1.1864
|1.1804
|25000.00
|12674250.00
|2865
|2005.11.07 17:29
|sell
|1433
|100.00
|1.1795
|1.1830
|1.1770
|2866
|2005.11.08 00:59
|t/p
|1433
|100.00
|1.1770
|1.1830
|1.1770
|25000.00
|12699250.00
|2867
|2005.11.08 09:19
|buy
|1434
|100.00
|1.1716
|1.1681
|1.1741
|2868
|2005.11.08 10:46
|t/p
|1434
|100.00
|1.1741
|1.1681
|1.1741
|25000.00
|12724250.00
|2869
|2005.11.08 12:29
|buy
|1435
|100.00
|1.1725
|1.1690
|1.1750
|2870
|2005.11.08 14:59
|t/p
|1435
|100.00
|1.1750
|1.1690
|1.1750
|25000.00
|12749250.00
|2871
|2005.11.09 09:28
|sell
|1436
|100.00
|1.1773
|1.1808
|1.1748
|2872
|2005.11.09 11:59
|t/p
|1436
|100.00
|1.1748
|1.1808
|1.1748
|25000.00
|12774250.00
|2873
|2005.11.09 16:15
|buy
|1437
|100.00
|1.1732
|1.1697
|1.1757
|2874
|2005.11.09 18:59
|t/p
|1437
|100.00
|1.1757
|1.1697
|1.1757
|25000.00
|12799250.00
|2875
|2005.11.10 00:27
|sell
|1438
|100.00
|1.1775
|1.1810
|1.1750
|2876
|2005.11.10 14:55
|t/p
|1438
|100.00
|1.1750
|1.1810
|1.1750
|25000.00
|12824250.00
|2877
|2005.11.10 15:10
|buy
|1439
|100.00
|1.1736
|1.1701
|1.1761
|2878
|2005.11.10 19:59
|s/l
|1439
|100.00
|1.1701
|1.1701
|1.1761
|-35000.00
|12789250.00
|2879
|2005.11.14 14:22
|buy
|1440
|100.00
|1.1698
|1.1663
|1.1723
|2880
|2005.11.15 11:59
|s/l
|1440
|100.00
|1.1663
|1.1663
|1.1723
|-35000.00
|12754250.00
|2881
|2005.11.15 15:09
|sell
|1441
|100.00
|1.1686
|1.1721
|1.1661
|2882
|2005.11.15 20:59
|s/l
|1441
|100.00
|1.1721
|1.1721
|1.1661
|-35000.00
|12719250.00
|2883
|2005.11.18 16:20
|buy
|1442
|100.00
|1.1707
|1.1672
|1.1732
|2884
|2005.11.18 16:59
|t/p
|1442
|100.00
|1.1732
|1.1672
|1.1732
|25000.00
|12744250.00
|2885
|2005.11.21 08:20
|buy
|1443
|100.00
|1.1774
|1.1739
|1.1799
|2886
|2005.11.21 08:59
|t/p
|1443
|100.00
|1.1799
|1.1739
|1.1799
|25000.00
|12769250.00
|2887
|2005.11.21 10:23
|sell
|1444
|100.00
|1.1828
|1.1863
|1.1803
|2888
|2005.11.21 15:59
|t/p
|1444
|100.00
|1.1803
|1.1863
|1.1803
|25000.00
|12794250.00
|2889
|2005.11.21 17:16
|buy
|1445
|100.00
|1.1731
|1.1696
|1.1756
|2890
|2005.11.22 09:59
|s/l
|1445
|100.00
|1.1696
|1.1696
|1.1756
|-35000.00
|12759250.00
|2891
|2005.11.23 07:13
|sell
|1446
|100.00
|1.1836
|1.1871
|1.1811
|2892
|2005.11.23 09:54
|t/p
|1446
|100.00
|1.1811
|1.1871
|1.1811
|25000.00
|12784250.00
|2893
|2005.11.23 11:27
|sell
|1447
|100.00
|1.1805
|1.1840
|1.1780
|2894
|2005.11.23 11:59
|t/p
|1447
|100.00
|1.1780
|1.1840
|1.1780
|25000.00
|12809250.00
|2895
|2005.11.23 15:22
|sell
|1448
|100.00
|1.1808
|1.1843
|1.1783
|2896
|2005.11.24 22:56
|t/p
|1448
|100.00
|1.1783
|1.1843
|1.1783
|25000.00
|12834250.00
|2897
|2005.11.25 16:22
|buy
|1449
|100.00
|1.1728
|1.1693
|1.1753
|2898
|2005.11.28 01:35
|s/l
|1449
|100.00
|1.1693
|1.1693
|1.1753
|-35000.00
|12799250.00
|2899
|2005.11.28 20:09
|sell
|1450
|100.00
|1.1874
|1.1909
|1.1849
|2900
|2005.11.28 21:56
|t/p
|1450
|100.00
|1.1849
|1.1909
|1.1849
|25000.00
|12824250.00
|2901
|2005.11.29 08:16
|sell
|1451
|100.00
|1.1834
|1.1869
|1.1809
|2902
|2005.11.29 12:59
|t/p
|1451
|100.00
|1.1809
|1.1869
|1.1809
|25000.00
|12849250.00
|2903
|2005.11.29 15:18
|sell
|1452
|100.00
|1.1781
|1.1816
|1.1756
|2904
|2005.12.01 12:59
|t/p
|1452
|100.00
|1.1756
|1.1816
|1.1756
|25000.00
|12874250.00
|2905
|2005.12.01 15:26
|buy
|1453
|100.00
|1.1707
|1.1672
|1.1732
|2906
|2005.12.01 18:59
|t/p
|1453
|100.00
|1.1732
|1.1672
|1.1732
|25000.00
|12899250.00
|2907
|2005.12.06 13:15
|sell
|1454
|100.00
|1.1786
|1.1821
|1.1761
|2908
|2005.12.06 14:59
|t/p
|1454
|100.00
|1.1761
|1.1821
|1.1761
|25000.00
|12924250.00
|2909
|2005.12.09 16:07
|sell
|1455
|100.00
|1.1836
|1.1871
|1.1811
|2910
|2005.12.11 23:00
|t/p
|1455
|100.00
|1.1811
|1.1871
|1.1811
|25000.00
|12949250.00
|2911
|2005.12.12 10:25
|buy
|1456
|100.00
|1.1877
|1.1842
|1.1902
|2912
|2005.12.12 12:59
|t/p
|1456
|100.00
|1.1902
|1.1842
|1.1902
|25000.00
|12974250.00
|2913
|2005.12.13 20:17
|sell
|1457
|100.00
|1.1957
|1.1992
|1.1932
|2914
|2005.12.13 21:00
|t/p
|1457
|100.00
|1.1932
|1.1992
|1.1932
|25000.00
|12999250.00
|2915
|2005.12.14 03:15
|sell
|1458
|100.00
|1.2026
|1.2061
|1.2001
|2916
|2005.12.14 06:58
|t/p
|1458
|100.00
|1.2001
|1.2061
|1.2001
|25000.00
|13024250.00
|2917
|2005.12.15 11:18
|buy
|1459
|100.00
|1.2012
|1.1977
|1.2037
|2918
|2005.12.15 15:47
|s/l
|1459
|100.00
|1.1977
|1.1977
|1.2037
|-35000.00
|12989250.00
|2919
|2005.12.15 17:11
|sell
|1460
|100.00
|1.1966
|1.2001
|1.1941
|2920
|2005.12.16 08:59
|s/l
|1460
|100.00
|1.2001
|1.2001
|1.1941
|-35000.00
|12954250.00
|2921
|2005.12.16 16:14
|sell
|1461
|100.00
|1.2011
|1.2046
|1.1986
|2922
|2005.12.19 13:39
|t/p
|1461
|100.00
|1.1986
|1.2046
|1.1986
|25000.00
|12979250.00
|2923
|2005.12.20 08:22
|buy
|1462
|100.00
|1.1980
|1.1945
|1.2005
|2924
|2005.12.20 13:59
|s/l
|1462
|100.00
|1.1945
|1.1945
|1.2005
|-35000.00
|12944250.00
|2925
|2005.12.20 16:13
|sell
|1463
|100.00
|1.1890
|1.1925
|1.1865
|2926
|2005.12.20 16:59
|t/p
|1463
|100.00
|1.1865
|1.1925
|1.1865
|25000.00
|12969250.00
|2927
|2005.12.20 18:13
|sell
|1464
|100.00
|1.1856
|1.1891
|1.1831
|2928
|2005.12.21 08:27
|s/l
|1464
|100.00
|1.1891
|1.1891
|1.1831
|-35000.00
|12934250.00
|2929
|2005.12.21 08:27
|sell
|1465
|100.00
|1.1890
|1.1925
|1.1865
|2930
|2005.12.21 13:18
|t/p
|1465
|100.00
|1.1865
|1.1925
|1.1865
|25000.00
|12959250.00
|2931
|2005.12.23 13:10
|sell
|1466
|100.00
|1.1853
|1.1888
|1.1828
|2932
|2005.12.28 07:59
|s/l
|1466
|100.00
|1.1888
|1.1888
|1.1828
|-35000.00
|12924250.00
|2933
|2005.12.28 18:09
|buy
|1467
|100.00
|1.1834
|1.1799
|1.1859
|2934
|2005.12.29 07:59
|t/p
|1467
|100.00
|1.1859
|1.1799
|1.1859
|25000.00
|12949250.00
|2935
|2005.12.29 08:21
|sell
|1468
|100.00
|1.1866
|1.1901
|1.1841
|2936
|2005.12.29 12:24
|t/p
|1468
|100.00
|1.1841
|1.1901
|1.1841
|25000.00
|12974250.00
|2937
|2006.01.03 06:09
|sell
|1469
|100.00
|1.1895
|1.1930
|1.1870
|2938
|2006.01.03 14:59
|s/l
|1469
|100.00
|1.1930
|1.1930
|1.1870
|-35000.00
|12939250.00
|2939
|2006.01.04 10:21
|sell
|1470
|100.00
|1.2072
|1.2107
|1.2047
|2940
|2006.01.04 13:38
|s/l
|1470
|100.00
|1.2107
|1.2107
|1.2047
|-35000.00
|12904250.00
|2941
|2006.01.04 15:04
|buy
|1471
|100.00
|1.2081
|1.2046
|1.2106
|2942
|2006.01.04 17:59
|t/p
|1471
|100.00
|1.2106
|1.2046
|1.2106
|25000.00
|12929250.00
|2943
|2006.01.05 07:28
|buy
|1472
|100.00
|1.2097
|1.2062
|1.2122
|2944
|2006.01.06 13:59
|t/p
|1472
|100.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|25000.00
|12954250.00
|2945
|2006.01.06 15:09
|buy
|1473
|100.00
|1.2153
|1.2118
|1.2178
|2946
|2006.01.09 07:59
|s/l
|1473
|100.00
|1.2118
|1.2118
|1.2178
|-35000.00
|12919250.00
|2947
|2006.01.09 16:26
|sell
|1474
|100.00
|1.2079
|1.2114
|1.2054
|2948
|2006.01.10 03:33
|t/p
|1474
|100.00
|1.2054
|1.2114
|1.2054
|25000.00
|12944250.00
|2949
|2006.01.11 16:19
|buy
|1475
|100.00
|1.2097
|1.2062
|1.2122
|2950
|2006.01.11 16:59
|t/p
|1475
|100.00
|1.2122
|1.2062
|1.2122
|25000.00
|12969250.00
|2951
|2006.01.12 15:28
|buy
|1476
|100.00
|1.2026
|1.1991
|1.2051
|2952
|2006.01.13 06:59
|t/p
|1476
|100.00
|1.2051
|1.1991
|1.2051
|25000.00
|12994250.00
|2953
|2006.01.13 15:23
|buy
|1477
|100.00
|1.2051
|1.2016
|1.2076
|2954
|2006.01.13 15:59
|t/p
|1477
|100.00
|1.2076
|1.2016
|1.2076
|25000.00
|13019250.00
|2955
|2006.01.16 14:16
|buy
|1478
|100.00
|1.2111
|1.2076
|1.2136
|2956
|2006.01.17 08:22
|t/p
|1478
|100.00
|1.2136
|1.2076
|1.2136
|25000.00
|13044250.00
|2957
|2006.01.18 16:18
|buy
|1479
|100.00
|1.2098
|1.2063
|1.2123
|2958
|2006.01.19 14:33
|s/l
|1479
|100.00
|1.2063
|1.2063
|1.2123
|-35000.00
|13009250.00
|2959
|2006.01.20 16:25
|buy
|1480
|100.00
|1.2090
|1.2055
|1.2115
|2960
|2006.01.20 18:59
|t/p
|1480
|100.00
|1.2115
|1.2055
|1.2115
|25000.00
|13034250.00
|2961
|2006.01.22 22:22
|sell
|1481
|100.00
|1.2152
|1.2187
|1.2127
|2962
|2006.01.23 00:59
|s/l
|1481
|100.00
|1.2187
|1.2187
|1.2127
|-35000.00
|12999250.00
|2963
|2006.01.25 16:07
|sell
|1482
|100.00
|1.2270
|1.2305
|1.2245
|2964
|2006.01.25 20:59
|t/p
|1482
|100.00
|1.2245
|1.2305
|1.2245
|25000.00
|13024250.00
|2965
|2006.01.26 15:28
|buy
|1483
|100.00
|1.2244
|1.2209
|1.2269
|2966
|2006.01.26 19:09
|s/l
|1483
|100.00
|1.2209
|1.2209
|1.2269
|-35000.00
|12989250.00
|2967
|2006.01.27 17:21
|sell
|1484
|100.00
|1.2131
|1.2166
|1.2106
|2968
|2006.01.27 18:59
|t/p
|1484
|100.00
|1.2106
|1.2166
|1.2106
|25000.00
|13014250.00
|2969
|2006.01.30 09:29
|buy
|1485
|100.00
|1.2085
|1.2050
|1.2110
|2970
|2006.01.31 07:59
|t/p
|1485
|100.00
|1.2110
|1.2050
|1.2110
|25000.00
|13039250.00
|2971
|2006.01.31 13:27
|sell
|1486
|100.00
|1.2124
|1.2159
|1.2099
|2972
|2006.01.31 16:59
|s/l
|1486
|100.00
|1.2159
|1.2159
|1.2099
|-35000.00
|13004250.00
|2973
|2006.01.31 18:18
|sell
|1487
|100.00
|1.2176
|1.2211
|1.2151
|2974
|2006.01.31 19:59
|t/p
|1487
|100.00
|1.2151
|1.2211
|1.2151
|25000.00
|13029250.00
|2975
|2006.01.31 20:22
|buy
|1488
|100.00
|1.2149
|1.2114
|1.2174
|2976
|2006.02.01 10:50
|s/l
|1488
|100.00
|1.2114
|1.2114
|1.2174
|-35000.00
|12994250.00
|2977
|2006.02.01 14:19
|buy
|1489
|100.00
|1.2087
|1.2052
|1.2112
|2978
|2006.02.02 05:59
|s/l
|1489
|100.00
|1.2052
|1.2052
|1.2112
|-35000.00
|12959250.00
|2979
|2006.02.02 12:26
|buy
|1490
|100.00
|1.2059
|1.2024
|1.2084
|2980
|2006.02.02 15:59
|t/p
|1490
|100.00
|1.2084
|1.2024
|1.2084
|25000.00
|12984250.00
|2981
|2006.02.06 12:26
|buy
|1491
|100.00
|1.1976
|1.1941
|1.2001
|2982
|2006.02.07 09:12
|t/p
|1491
|100.00
|1.2001
|1.1941
|1.2001
|25000.00
|13009250.00
|2983
|2006.02.07 09:25
|buy
|1492
|100.00
|1.1987
|1.1952
|1.2012
|2984
|2006.02.07 16:00
|s/l
|1492
|100.00
|1.1952
|1.1952
|1.2012
|-35000.00
|12974250.00
|2985
|2006.02.08 13:25
|buy
|1493
|100.00
|1.1952
|1.1917
|1.1977
|2986
|2006.02.09 00:59
|t/p
|1493
|100.00
|1.1977
|1.1917
|1.1977
|25000.00
|12999250.00
|2987
|2006.02.15 15:00
|sell
|1494
|100.00
|1.1936
|1.1971
|1.1911
|2988
|2006.02.15 15:59
|t/p
|1494
|100.00
|1.1911
|1.1971
|1.1911
|25000.00
|13024250.00
|2989
|2006.02.17 13:16
|sell
|1495
|100.00
|1.1867
|1.1902
|1.1842
|2990
|2006.02.17 15:59
|s/l
|1495
|100.00
|1.1902
|1.1902
|1.1842
|-35000.00
|12989250.00
|2991
|2006.02.17 16:11
|sell
|1496
|100.00
|1.1921
|1.1956
|1.1896
|2992
|2006.02.20 02:59
|s/l
|1496
|100.00
|1.1956
|1.1956
|1.1896
|-35000.00
|12954250.00
|2993
|2006.02.22 15:24
|sell
|1497
|100.00
|1.1892
|1.1927
|1.1867
|2994
|2006.02.23 09:59
|s/l
|1497
|100.00
|1.1927
|1.1927
|1.1867
|-35000.00
|12919250.00
|2995
|2006.02.24 09:14
|buy
|1498
|100.00
|1.1898
|1.1863
|1.1923
|2996
|2006.02.26 22:52
|s/l
|1498
|100.00
|1.1863
|1.1863
|1.1923
|-35000.00
|12884250.00
|2997
|2006.02.26 23:19
|sell
|1499
|100.00
|1.1866
|1.1901
|1.1841
|2998
|2006.02.26 23:51
|t/p
|1499
|100.00
|1.1841
|1.1901
|1.1841
|25000.00
|12909250.00
|2999
|2006.02.28 16:25
|sell
|1500
|100.00
|1.1925
|1.1960
|1.1900
|3000
|2006.03.01 13:59
|s/l
|1500
|100.00
|1.1960
|1.1960
|1.1900
|-35000.00
|12874250.00
|3001
|2006.03.07 14:27
|sell
|1501
|100.00
|1.1905
|1.1940
|1.1880
|3002
|2006.03.07 15:43
|t/p
|1501
|100.00
|1.1880
|1.1940
|1.1880
|25000.00
|12899250.00
|3003
|2006.03.10 15:29
|buy
|1502
|100.00
|1.1873
|1.1838
|1.1898
|3004
|2006.03.10 18:08
|t/p
|1502
|100.00
|1.1898
|1.1838
|1.1898
|25000.00
|12924250.00
|3005
|2006.03.14 16:19
|sell
|1503
|100.00
|1.2024
|1.2059
|1.1999
|3006
|2006.03.15 14:24
|s/l
|1503
|100.00
|1.2059
|1.2059
|1.1999
|-35000.00
|12889250.00
|3007
|2006.03.15 15:11
|buy
|1504
|100.00
|1.2039
|1.2004
|1.2064
|3008
|2006.03.15 19:09
|t/p
|1504
|100.00
|1.2064
|1.2004
|1.2064
|25000.00
|12914250.00
|3009
|2006.03.16 13:22
|sell
|1505
|100.00
|1.2083
|1.2118
|1.2058
|3010
|2006.03.16 13:40
|s/l
|1505
|100.00
|1.2118
|1.2118
|1.2058
|-35000.00
|12879250.00
|3011
|2006.03.16 14:15
|buy
|1506
|100.00
|1.2128
|1.2093
|1.2153
|3012
|2006.03.16 15:06
|t/p
|1506
|100.00
|1.2153
|1.2093
|1.2153
|25000.00
|12904250.00
|3013
|2006.03.17 15:08
|sell
|1507
|100.00
|1.2156
|1.2191
|1.2131
|3014
|2006.03.17 16:11
|s/l
|1507
|100.00
|1.2191
|1.2191
|1.2131
|-35000.00
|12869250.00
|3015
|2006.03.17 17:23
|buy
|1508
|100.00
|1.2192
|1.2157
|1.2217
|3016
|2006.03.20 14:48
|s/l
|1508
|100.00
|1.2157
|1.2157
|1.2217
|-35000.00
|12834250.00
|3017
|2006.03.20 18:19
|sell
|1509
|100.00
|1.2161
|1.2196
|1.2136
|3018
|2006.03.21 00:27
|t/p
|1509
|100.00
|1.2136
|1.2196
|1.2136
|25000.00
|12859250.00
|3019
|2006.03.21 03:09
|sell
|1510
|100.00
|1.2138
|1.2173
|1.2113
|3020
|2006.03.21 14:44
|t/p
|1510
|100.00
|1.2113
|1.2173
|1.2113
|25000.00
|12884250.00
|3021
|2006.03.23 16:17
|sell
|1511
|100.00
|1.1985
|1.2020
|1.1960
|3022
|2006.03.23 19:06
|t/p
|1511
|100.00
|1.1960
|1.2020
|1.1960
|25000.00
|12909250.00
|3023
|2006.03.24 16:12
|buy
|1512
|100.00
|1.2009
|1.1974
|1.2034
|3024
|2006.03.24 16:48
|t/p
|1512
|100.00
|1.2034
|1.1974
|1.2034
|25000.00
|12934250.00