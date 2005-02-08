Strategy Tester Report
STI4_0_3

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Okres30 Minut (M30) 2005.02.02 00:00 - 2006.03.22 00:00 (2005.02.02 - 2006.03.22)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametryUseEmailAlerts=false; UseTotalEquitySL=false; EquityRisk=10; lots=0.1; UseCloseCriteria=true; TakeProfit=40; StopLoss=70; UseScalpIt=false; ScalpPips=3; UseStepTrail=false; Trail1Step=6; Flex=2; UseTrail=true; ProfitTrailing=true; TrailingAct=6; TrailingStep=3; N1=3; N2=2; MaxPeriodsBack=20; UseStochasticFilter=true; StoPeriod=1440; UseCCI=true; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; ReverseTradeSignal=false; FileSavePrefix="STI";
Słupki w tescie21831Ticks modelled1125964Modelling quality90.00%
Depozyt początkowy5000.00
Total net profit-592.96Gross profit4081.85Gross loss-4674.81
Profit factor0.87Przewidywany zysk-0.80
Absolute drawdown773.25Maximal drawdown (%)970.16 (18.7%)
Transakcji w sumie739Short positions (won %)458 (85.59%)Long positions (won %)281 (79.36%)
Profit trades (% of total)615 (83.22%)Loss trades (% of total)124 (16.78%)
Największyprofit trade29.00loss trade-71.48
Averageprofit trade6.64loss trade-37.70
Maximumconsecutive wins (profit in money)27 (172.53)consecutive losses (loss in money)3 (-141.23)
Maximalconsecutive profit (count of wins)172.53 (27)consecutive loss (count of losses)-141.23 (3)
Średniconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#CzasTypZlecenieLotyCenaS / LT / PProfitBalance:
12005.02.02 01:23sell10.101.88401.89101.8800
22005.02.02 15:41close10.101.88661.89101.8800-26.004974.00
32005.02.02 19:51sell20.101.88471.89171.8807
42005.02.02 20:21close20.101.88411.89171.88076.004980.00
52005.02.02 20:23sell30.101.88491.89191.8809
62005.02.03 00:41close30.101.88431.89191.88095.774985.77
72005.02.03 07:04sell40.101.88401.89101.8800
82005.02.03 07:09close40.101.88341.89101.88006.004991.77
92005.02.03 07:25sell50.101.88411.89111.8801
102005.02.03 08:14close50.101.88351.89111.88016.004997.77
112005.02.04 05:56sell60.101.88151.88851.8775
122005.02.04 06:14close60.101.88091.88851.87756.005003.77
132005.02.04 06:31sell70.101.88151.88851.8775
142005.02.04 08:04close70.101.88091.88851.87756.005009.77
152005.02.04 14:26sell80.101.88441.89141.8804
162005.02.04 14:27close80.101.88381.89141.88046.005015.77
172005.02.04 15:01sell90.101.88431.89131.8803
182005.02.04 15:02close90.101.88371.89131.88036.005021.77
192005.02.04 15:05sell100.101.88431.89131.8803
202005.02.04 15:06close100.101.88361.89131.88037.005028.77
212005.02.07 06:43sell110.101.87291.87991.8689
222005.02.07 08:29close110.101.87241.87991.86895.005033.77
232005.02.07 12:44sell120.101.87081.87781.8668
242005.02.07 14:23close120.101.87021.87781.86686.005039.77
252005.02.08 01:08sell130.101.85841.86541.8544
262005.02.08 02:55close130.101.85771.86541.85447.005046.77
272005.02.08 07:24sell140.101.85731.86431.8533
282005.02.08 07:55close140.101.85671.86431.85336.005052.77
292005.02.08 10:55sell150.101.85721.86421.8532
302005.02.08 11:07close150.101.85651.86421.85327.005059.77
312005.02.08 13:03sell160.101.85611.86311.8521
322005.02.08 14:28close160.101.85551.86311.85216.005065.77
332005.02.08 16:10sell170.101.85591.86291.8519
342005.02.08 16:25close170.101.85531.86291.85196.005071.77
352005.02.08 16:30sell180.101.85591.86291.8519
362005.02.08 17:04close180.101.85531.86291.85196.005077.77
372005.02.08 17:06sell190.101.85591.86291.8519
382005.02.08 17:08close190.101.85531.86291.85196.005083.77
392005.02.08 17:17sell200.101.85591.86291.8519
402005.02.08 17:51close200.101.85531.86291.85196.005089.77
412005.02.08 20:51sell210.101.85561.86261.8516
422005.02.08 21:35close210.101.85491.86261.85167.005096.77
432005.02.09 05:26sell220.101.85381.86081.8498
442005.02.09 10:30s/l220.101.86081.86081.8498-70.005026.77
452005.02.09 14:07buy230.101.86091.85391.8649
462005.02.09 14:17close230.101.86151.85391.86496.005032.77
472005.02.09 14:19buy240.101.86091.85391.8649
482005.02.09 16:37close240.101.85881.85391.8649-21.005011.77
492005.02.09 16:42sell250.101.85871.86571.8547
502005.02.09 16:53close250.101.85811.86571.85476.005017.77
512005.02.09 17:18sell260.101.85871.86571.8547
522005.02.09 17:22close260.101.85811.86571.85476.005023.77
532005.02.11 11:15buy270.101.86771.86071.8717
542005.02.11 14:57close270.101.86631.86071.8717-14.005009.77
552005.02.14 19:31buy280.101.88811.88111.8921
562005.02.14 19:31close280.101.88891.88111.89218.005017.77
572005.02.15 15:47buy290.101.88591.87891.8899
582005.02.15 15:50close290.101.88651.87891.88996.005023.77
592005.02.15 15:53buy300.101.88591.87891.8899
602005.02.15 15:56close300.101.88651.87891.88996.005029.77
612005.02.15 16:03buy310.101.88591.87891.8899
622005.02.15 16:04close310.101.88661.87891.88997.005036.77
632005.02.15 16:12buy320.101.88571.87871.8897
642005.02.15 16:40close320.101.88631.87871.88976.005042.77
652005.02.17 03:12sell330.101.88561.89261.8816
662005.02.17 07:55close330.101.88491.89261.88167.005049.77
672005.02.17 15:40sell340.101.88811.89511.8841
682005.02.17 17:42s/l340.101.89511.89511.8841-70.004979.77
692005.02.17 20:32sell350.101.89521.90221.8912
702005.02.17 20:57close350.101.89461.90221.89126.004985.77
712005.02.17 21:24sell360.101.89521.90221.8912
722005.02.18 00:29close360.101.89451.90221.89126.304992.07
732005.02.18 13:54sell370.101.89361.90061.8896
742005.02.18 14:01close370.101.89291.90061.88967.004999.07
752005.02.18 15:04sell380.101.89381.90081.8898
762005.02.18 15:28close380.101.89311.90081.88987.005006.07
772005.02.18 15:47sell390.101.89371.90071.8897
782005.02.18 18:04close390.101.89331.90071.88974.005010.07
792005.02.21 21:03buy400.101.89661.88961.9006
802005.02.21 22:49close400.101.89691.88961.90063.005013.07
812005.02.23 01:31buy410.101.91011.90311.9141
822005.02.23 03:50close410.101.91071.90311.91416.005019.07
832005.02.23 09:56sell420.101.90841.91541.9044
842005.02.23 10:00close420.101.90781.91541.90446.005025.07
852005.02.23 10:02sell430.101.90831.91531.9043
862005.02.23 10:05close430.101.90771.91531.90436.005031.07
872005.02.23 10:10sell440.101.90821.91521.9042
882005.02.23 12:01close440.101.90761.91521.90426.005037.07
892005.02.23 13:34sell450.101.90901.91601.9050
902005.02.23 13:52close450.101.90841.91601.90506.005043.07
912005.02.24 17:51sell460.101.91091.91791.9069
922005.02.24 22:13close460.101.91031.91791.90696.005049.07
932005.02.25 09:07sell470.101.91081.91781.9068
942005.02.25 10:00close470.101.91011.91781.90687.005056.07
952005.02.25 14:30sell480.101.90981.91681.9058
962005.02.25 18:23s/l480.101.91681.91681.9058-70.004986.07
972005.02.28 00:14buy490.101.91711.91011.9211
982005.02.28 00:52close490.101.91781.91011.92117.004993.07
992005.02.28 01:11buy500.101.91731.91031.9213
1002005.02.28 01:11close500.101.91831.91031.921310.005003.07
1012005.02.28 05:41buy510.101.92161.91461.9256
1022005.02.28 07:03close510.101.92231.91461.92567.005010.07
1032005.02.28 12:31buy520.101.92281.91581.9268
1042005.02.28 14:48close520.101.92311.91581.92683.005013.07
1052005.03.01 02:00sell530.101.92031.92731.9163
1062005.03.01 02:33close530.101.91971.92731.91636.005019.07
1072005.03.01 09:16sell540.101.91971.92671.9157
1082005.03.01 09:34close540.101.91891.92671.91578.005027.07
1092005.03.01 16:17sell550.101.92161.92861.9176
1102005.03.01 16:30close550.101.92091.92861.91767.005034.07
1112005.03.01 20:00sell560.101.92011.92711.9161
1122005.03.01 20:13close560.101.91941.92711.91617.005041.07
1132005.03.01 20:22sell570.101.92011.92711.9161
1142005.03.02 00:28close570.101.91951.92711.91615.775046.84
1152005.03.02 12:34sell580.101.91111.91811.9071
1162005.03.02 12:40close580.101.91051.91811.90716.005052.84
1172005.03.02 15:23sell590.101.91111.91811.9071
1182005.03.02 15:40close590.101.91051.91811.90716.005058.84
1192005.03.02 16:04sell600.101.91111.91811.9071
1202005.03.02 16:32close600.101.91041.91811.90717.005065.84
1212005.03.03 03:41sell610.101.91351.92051.9095
1222005.03.03 03:48close610.101.91281.92051.90957.005072.84
1232005.03.03 16:47sell620.101.90951.91651.9055
1242005.03.03 16:59close620.101.90881.91651.90557.005079.84
1252005.03.03 17:09sell630.101.90941.91641.9054
1262005.03.03 18:00close630.101.90871.91641.90547.005086.84
1272005.03.04 01:02sell640.101.90741.91441.9034
1282005.03.04 05:43close640.101.90681.91441.90346.005092.84
1292005.03.04 07:17sell650.101.90701.91401.9030
1302005.03.04 08:42close650.101.90641.91401.90306.005098.84
1312005.03.04 08:56sell660.101.90701.91401.9030
1322005.03.04 09:00close660.101.90641.91401.90306.005104.84
1332005.03.04 14:30sell670.101.90801.91501.9040
1342005.03.04 15:14s/l670.101.91501.91501.9040-70.005034.84
1352005.03.08 00:53buy680.101.91411.90711.9181
1362005.03.08 01:00close680.101.91481.90711.91817.005041.84
1372005.03.08 01:03buy690.101.91411.90711.9181
1382005.03.08 01:05close690.101.91471.90711.91816.005047.84
1392005.03.08 01:57buy700.101.91411.90711.9181
1402005.03.08 02:16close700.101.91481.90711.91817.005054.84
1412005.03.08 03:20buy710.101.91411.90711.9181
1422005.03.08 03:30close710.101.91481.90711.91817.005061.84
1432005.03.09 10:43buy720.101.92701.92001.9310
1442005.03.09 12:40close720.101.92771.92001.93107.005068.84
1452005.03.09 21:36buy730.101.92541.91841.9294
1462005.03.10 02:51close730.101.92411.91841.9294-13.495055.34
1472005.03.11 22:52sell740.101.92561.93261.9216
1482005.03.11 22:52close740.101.92491.93261.92167.005062.34
1492005.03.11 22:56sell750.101.92571.93271.9217
1502005.03.14 01:44close750.101.92611.93271.9217-4.235058.11
1512005.03.14 10:36sell760.101.91971.92671.9157
1522005.03.14 11:14close760.101.91901.92671.91577.005065.11
1532005.03.14 11:25sell770.101.91971.92671.9157
1542005.03.14 11:49close770.101.91911.92671.91576.005071.11
1552005.03.14 12:19sell780.101.92121.92821.9172
1562005.03.14 12:35close780.101.92061.92821.91726.005077.11
1572005.03.15 01:06sell790.101.91391.92091.9099
1582005.03.15 01:20close790.101.91331.92091.90996.005083.11
1592005.03.15 09:30sell800.101.91571.92271.9117
1602005.03.15 09:44close800.101.91501.92271.91177.005090.11
1612005.03.16 01:06sell810.101.91311.92011.9091
1622005.03.16 02:14close810.101.91251.92011.90916.005096.11
1632005.03.16 05:18sell820.101.91311.92011.9091
1642005.03.16 08:39s/l820.101.92011.92011.9091-70.005026.11
1652005.03.16 11:30sell830.101.92201.92901.9180
1662005.03.16 12:03close830.101.92141.92901.91806.005032.11
1672005.03.16 12:04sell840.101.92131.92831.9173
1682005.03.16 14:11close840.101.92151.92831.9173-2.005030.11
1692005.03.17 01:25buy850.101.92611.91911.9301
1702005.03.17 07:06close850.101.92451.91911.9301-16.005014.11
1712005.03.17 10:41buy860.101.92271.91571.9267
1722005.03.17 10:49close860.101.92341.91571.92677.005021.11
1732005.03.18 01:36buy870.101.92351.91651.9275
1742005.03.18 01:56close870.101.92411.91651.92756.005027.11
1752005.03.18 02:09buy880.101.92361.91661.9276
1762005.03.18 07:54close880.101.92211.91661.9276-15.005012.11
1772005.03.21 19:35sell890.101.89801.90501.8940
1782005.03.21 22:34close890.101.89731.90501.89407.005019.11
1792005.03.22 02:39sell900.101.89671.90371.8927
1802005.03.22 07:31close900.101.89611.90371.89276.005025.11
1812005.03.22 20:17sell910.101.90041.90741.8964
1822005.03.22 20:18close910.101.89911.90741.896413.005038.11
1832005.03.23 00:33sell920.101.88611.89311.8821
1842005.03.23 00:53close920.101.88551.89311.88216.005044.11
1852005.03.23 01:59sell930.101.88601.89301.8820
1862005.03.23 09:27close930.101.88541.89301.88206.005050.11
1872005.03.23 16:35sell940.101.87681.88381.8728
1882005.03.23 16:42close940.101.87621.88381.87286.005056.11
1892005.03.23 22:25sell950.101.86961.87661.8656
1902005.03.23 23:27close950.101.86901.87661.86566.005062.11
1912005.03.24 12:43sell960.101.87041.87741.8664
1922005.03.24 12:52close960.101.86981.87741.86646.005068.11
1932005.03.24 13:04sell970.101.87031.87731.8663
1942005.03.24 14:00close970.101.86971.87731.86636.005074.11
1952005.03.25 08:22sell980.101.86911.87611.8651
1962005.03.25 11:10close980.101.86961.87611.8651-5.005069.11
1972005.03.25 20:18sell990.101.86921.87621.8652
1982005.03.28 02:36close990.101.86861.87621.86525.775074.88
1992005.03.28 15:29buy1000.101.86311.85611.8671
2002005.03.28 16:21close1000.101.86381.85611.86717.005081.88
2012005.03.29 07:57buy1010.101.86811.86111.8721
2022005.03.29 08:09close1010.101.86871.86111.87216.005087.88
2032005.03.29 13:27buy1020.101.87271.86571.8767
2042005.03.29 14:00close1020.101.87331.86571.87676.005093.88
2052005.03.29 14:05buy1030.101.87261.86561.8766
2062005.03.29 14:15close1030.101.87331.86561.87667.005100.88
2072005.03.29 18:44buy1040.101.87311.86611.8771
2082005.03.29 18:54close1040.101.87381.86611.87717.005107.88
2092005.03.29 22:14buy1050.101.87451.86751.8785
2102005.03.30 00:06close1050.101.87521.86751.87856.515114.38
2112005.03.30 10:43buy1060.101.87871.87171.8827
2122005.03.30 11:04close1060.101.87941.87171.88277.005121.38
2132005.03.30 18:15buy1070.101.88121.87421.8852
2142005.03.30 18:24close1070.101.88191.87421.88527.005128.38
2152005.03.30 18:28buy1080.101.88121.87421.8852
2162005.03.31 09:32close1080.101.87931.87421.8852-19.495108.89
2172005.04.01 17:00buy1090.101.88731.88031.8913
2182005.04.01 17:04close1090.101.88821.88031.89139.005117.89
2192005.04.01 17:04buy1100.101.88741.88041.8914
2202005.04.01 17:15s/l1100.101.88041.88041.8914-70.005047.89
2212005.04.04 11:31sell1110.101.87581.88281.8718
2222005.04.04 12:34close1110.101.87511.88281.87187.005054.89
2232005.04.04 23:38sell1120.101.87561.88261.8716
2242005.04.05 03:09close1120.101.87531.88261.87162.775057.66
2252005.04.05 10:34sell1130.101.87591.88291.8719
2262005.04.05 10:49close1130.101.87521.88291.87197.005064.66
2272005.04.05 14:29sell1140.101.87481.88181.8708
2282005.04.05 20:56s/l1140.101.88181.88181.8708-70.004994.66
2292005.04.06 03:30sell1150.101.88021.88721.8762
2302005.04.06 04:09close1150.101.87961.88721.87626.005000.66
2312005.04.06 04:21sell1160.101.88001.88701.8760
2322005.04.06 10:20close1160.101.88061.88701.8760-6.004994.66
2332005.04.06 18:19sell1170.101.87941.88641.8754
2342005.04.06 21:13close1170.101.88021.88641.8754-8.004986.66
2352005.04.08 04:30sell1180.101.86961.87661.8656
2362005.04.08 08:12close1180.101.86901.87661.86566.004992.66
2372005.04.08 09:44sell1190.101.86961.87661.8656
2382005.04.08 09:59close1190.101.86901.87661.86566.004998.66
2392005.04.08 10:09sell1200.101.86971.87671.8657
2402005.04.08 10:17close1200.101.86901.87671.86577.005005.66
2412005.04.08 11:41sell1210.101.86981.87681.8658
2422005.04.08 12:59close1210.101.86911.87681.86587.005012.66
2432005.04.11 00:21buy1220.101.88421.87721.8882
2442005.04.11 05:09close1220.101.88431.87721.88821.005013.66
2452005.04.12 14:33buy1230.101.89081.88381.8948
2462005.04.12 14:34close1230.101.89151.88381.89487.005020.66
2472005.04.12 14:48buy1240.101.89091.88391.8949
2482005.04.12 16:08s/l1240.101.88391.88391.8949-70.004950.66
2492005.04.12 19:56sell1250.101.88641.89341.8824
2502005.04.12 20:00close1250.101.88581.89341.88246.004956.66
2512005.04.12 20:00sell1260.101.88641.89341.8824
2522005.04.12 20:01close1260.101.88581.89341.88246.004962.66
2532005.04.12 20:04sell1270.101.88641.89341.8824
2542005.04.13 00:41close1270.101.89061.89341.8824-42.234920.43
2552005.04.13 10:35sell1280.101.89471.90171.8907
2562005.04.13 10:39close1280.101.89411.90171.89076.004926.43
2572005.04.13 14:30sell1290.101.89281.89981.8888
2582005.04.13 14:30close1290.101.89221.89981.88886.004932.43
2592005.04.13 14:31sell1300.101.89291.89991.8889
2602005.04.13 14:47close1300.101.89231.89991.88896.004938.43
2612005.04.14 00:30sell1310.101.89461.90161.8906
2622005.04.14 01:08close1310.101.89391.90161.89067.004945.43
2632005.04.14 21:03sell1320.101.88131.88831.8773
2642005.04.14 22:44close1320.101.88021.88831.877311.004956.43
2652005.04.15 01:39sell1330.101.88071.88771.8767
2662005.04.15 04:02close1330.101.88011.88771.87676.004962.43
2672005.04.15 08:36sell1340.101.87961.88661.8756
2682005.04.15 09:08close1340.101.87901.88661.87566.004968.43
2692005.04.15 09:11sell1350.101.87971.88671.8757
2702005.04.15 11:50close1350.101.88091.88671.8757-12.004956.43
2712005.04.15 13:00sell1360.101.88371.89071.8797
2722005.04.15 13:08close1360.101.88301.89071.87977.004963.43
2732005.04.15 13:19sell1370.101.88321.89021.8792
2742005.04.15 15:00close1370.101.88361.89021.8792-4.004959.43
2752005.04.15 20:51sell1380.101.89161.89861.8876
2762005.04.15 21:07close1380.101.89101.89861.88766.004965.43
2772005.04.15 21:42sell1390.101.89181.89881.8878
2782005.04.18 02:48close1390.101.89111.89881.88786.774972.19
2792005.04.18 13:38buy1400.101.89691.88991.9009
2802005.04.18 13:41close1400.101.89761.88991.90097.004979.19
2812005.04.19 04:46buy1410.101.90181.89481.9058
2822005.04.19 05:05close1410.101.90251.89481.90587.004986.19
2832005.04.20 14:30buy1420.101.91251.90551.9165
2842005.04.20 15:54close1420.101.91311.90551.91656.004992.19
2852005.04.21 16:15sell1430.101.91041.91741.9064
2862005.04.21 17:43close1430.101.90981.91741.90646.004998.19
2872005.04.22 04:16sell1440.101.90821.91521.9042
2882005.04.22 06:40close1440.101.90761.91521.90426.005004.19
2892005.04.22 20:47sell1450.101.91501.92201.9110
2902005.04.22 21:28close1450.101.91441.92201.91106.005010.19
2912005.04.25 06:27sell1460.101.91151.91851.9075
2922005.04.25 07:08close1460.101.91081.91851.90757.005017.19
2932005.04.25 07:15sell1470.101.91141.91841.9074
2942005.04.25 10:36close1470.101.91131.91841.90741.005018.19
2952005.04.25 17:00sell1480.101.91141.91841.9074
2962005.04.25 17:07close1480.101.91071.91841.90747.005025.19
2972005.04.25 17:09sell1490.101.91121.91821.9072
2982005.04.25 17:34close1490.101.91061.91821.90726.005031.19
2992005.04.25 17:40sell1500.101.91131.91831.9073
3002005.04.25 18:10close1500.101.91051.91831.90738.005039.19
3012005.04.26 13:43sell1510.101.90661.91361.9026
3022005.04.26 13:57close1510.101.90591.91361.90267.005046.19
3032005.04.26 14:26sell1520.101.90671.91371.9027
3042005.04.26 15:01close1520.101.90601.91371.90277.005053.19
3052005.04.26 15:17sell1530.101.90661.91361.9026
3062005.04.26 15:53close1530.101.90601.91361.90266.005059.19
3072005.04.27 01:36sell1540.101.90591.91291.9019
3082005.04.27 01:57close1540.101.90531.91291.90196.005065.19
3092005.04.27 19:48sell1550.101.90531.91231.9013
3102005.04.27 23:24close1550.101.90461.91231.90137.005072.19
3112005.04.28 01:56sell1560.101.90511.91211.9011
3122005.04.28 04:25close1560.101.90451.91211.90116.005078.19
3132005.04.28 07:57sell1570.101.90491.91191.9009
3142005.04.28 08:29close1570.101.90431.91191.90096.005084.19
3152005.04.28 23:36sell1580.101.90781.91481.9038
3162005.04.28 23:53close1580.101.90721.91481.90386.005090.19
3172005.05.02 04:09sell1590.101.90511.91211.9011
3182005.05.02 08:23close1590.101.90401.91211.901111.005101.19
3192005.05.02 12:57sell1600.101.90451.91151.9005
3202005.05.02 13:05close1600.101.90381.91151.90057.005108.19
3212005.05.02 23:00sell1610.101.89481.90181.8908
3222005.05.03 01:40close1610.101.89421.90181.89085.775113.96
3232005.05.03 05:56sell1620.101.89311.90011.8891
3242005.05.03 06:26close1620.101.89251.90011.88916.005119.96
3252005.05.03 08:39sell1630.101.89351.90051.8895
3262005.05.03 08:59close1630.101.89291.90051.88956.005125.96
3272005.05.03 15:02sell1640.101.89281.89981.8888
3282005.05.03 16:04close1640.101.89221.89981.88886.005131.96
3292005.05.04 10:44sell1650.101.89971.90671.8957
3302005.05.04 14:13close1650.101.90061.90671.8957-9.005122.96
3312005.05.04 15:53sell1660.101.90161.90861.8976
3322005.05.04 16:11close1660.101.90091.90861.89767.005129.96
3332005.05.04 16:57sell1670.101.90161.90861.8976
3342005.05.04 17:12close1670.101.90071.90861.89769.005138.96
3352005.05.05 01:51buy1680.101.90111.89411.9051
3362005.05.05 03:35close1680.101.90081.89411.9051-3.005135.96
3372005.05.06 14:30buy1690.101.89721.89021.9012
3382005.05.06 14:48s/l1690.101.89021.89021.9012-70.005065.96
3392005.05.06 17:02buy1700.101.89171.88471.8957
3402005.05.06 17:05close1700.101.89241.88471.89577.005072.96
3412005.05.06 17:13buy1710.101.89181.88481.8958
3422005.05.06 18:04close1710.101.89241.88481.89586.005078.96
3432005.05.09 02:44sell1720.101.89101.89801.8870
3442005.05.09 03:03close1720.101.89031.89801.88707.005085.96
3452005.05.09 07:29sell1730.101.88781.89481.8838
3462005.05.09 07:39close1730.101.88721.89481.88386.005091.96
3472005.05.10 10:42sell1740.101.87871.88571.8747
3482005.05.11 00:57s/l1740.101.88571.88571.8747-70.235021.73
3492005.05.11 05:12buy1750.101.88271.87571.8867
3502005.05.11 07:53close1750.101.88261.87571.8867-1.005020.73
3512005.05.11 11:50buy1760.101.88581.87881.8898
3522005.05.11 14:30s/l1760.101.87881.87881.8898-70.004950.73
3532005.05.12 11:29sell1770.101.86751.87451.8635
3542005.05.12 14:30close1770.101.86651.87451.863510.004960.73
3552005.05.13 02:49sell1780.101.86471.87171.8607
3562005.05.13 02:58close1780.101.86401.87171.86077.004967.73
3572005.05.13 03:27sell1790.101.86471.87171.8607
3582005.05.13 05:36close1790.101.86411.87171.86076.004973.73
3592005.05.13 14:02sell1800.101.85741.86441.8534
3602005.05.13 14:20close1800.101.85671.86441.85347.004980.73
3612005.05.16 00:45buy1810.101.84931.84231.8533
3622005.05.16 02:46close1810.101.84851.84231.8533-8.004972.73
3632005.05.16 11:14sell1820.101.84151.84851.8375
3642005.05.16 11:50close1820.101.84091.84851.83756.004978.73
3652005.05.16 15:42sell1830.101.83781.84481.8338
3662005.05.16 15:56close1830.101.83711.84481.83387.004985.73
3672005.05.16 18:10sell1840.101.83771.84471.8337
3682005.05.16 18:15close1840.101.83711.84471.83376.004991.73
3692005.05.16 18:23sell1850.101.83781.84481.8338
3702005.05.16 18:35close1850.101.83711.84481.83387.004998.73
3712005.05.16 21:02sell1860.101.83801.84501.8340
3722005.05.16 21:13close1860.101.83711.84501.83409.005007.73
3732005.05.17 01:03sell1870.101.83821.84521.8342
3742005.05.17 01:31close1870.101.83761.84521.83426.005013.73
3752005.05.17 04:14sell1880.101.83681.84381.8328
3762005.05.17 08:02close1880.101.83741.84381.8328-6.005007.73
3772005.05.17 12:47buy1890.101.84011.83311.8441
3782005.05.17 16:41close1890.101.83901.83311.8441-11.004996.73
3792005.05.17 20:00buy1900.101.83871.83171.8427
3802005.05.17 20:39close1900.101.83951.83171.84278.005004.73
3812005.05.18 11:05buy1910.101.83211.82511.8361
3822005.05.18 11:48close1910.101.83271.82511.83616.005010.73
3832005.05.18 23:35buy1920.101.83901.83201.8430
3842005.05.19 00:31close1920.101.83961.83201.84305.515016.24
3852005.05.19 02:55buy1930.101.83861.83161.8426
3862005.05.19 04:15close1930.101.83921.83161.84266.005022.24
3872005.05.19 07:03buy1940.101.84011.83311.8441
3882005.05.19 08:20close1940.101.84061.83311.84415.005027.24
3892005.05.20 00:43buy1950.101.83421.82721.8382
3902005.05.20 00:59close1950.101.83501.82721.83828.005035.24
3912005.05.23 03:02sell1960.101.82561.83261.8216
3922005.05.23 09:00close1960.101.82581.83261.8216-2.005033.24
3932005.05.23 10:30sell1970.101.82831.83531.8243
3942005.05.23 10:53close1970.101.82761.83531.82437.005040.24
3952005.05.23 12:00sell1980.101.82851.83551.8245
3962005.05.23 15:18close1980.101.82791.83551.82456.005046.24
3972005.05.23 16:19sell1990.101.82951.83651.8255
3982005.05.23 16:56close1990.101.82881.83651.82557.005053.24
3992005.05.23 22:02sell2000.101.82941.83641.8254
4002005.05.23 23:50close2000.101.82911.83641.82543.005056.24
4012005.05.24 11:11buy2010.101.82941.82241.8334
4022005.05.24 11:16close2010.101.83011.82241.83347.005063.24
4032005.05.24 15:32buy2020.101.83191.82491.8359
4042005.05.24 20:18close2020.101.82941.82491.8359-25.005038.24
4052005.05.25 13:45buy2030.101.82641.81941.8304
4062005.05.25 14:19close2030.101.82701.81941.83046.005044.24
4072005.05.26 12:56buy2040.101.82591.81891.8299
4082005.05.26 15:39close2040.101.82471.81891.8299-12.005032.24
4092005.05.30 07:42buy2050.101.82371.81671.8277
4102005.05.30 09:08close2050.101.82431.81671.82776.005038.24
4112005.05.31 11:50buy2060.101.81711.81011.8211
4122005.05.31 11:58close2060.101.81781.81011.82117.005045.24
4132005.05.31 19:12buy2070.101.82131.81431.8253
4142005.06.01 04:07close2070.101.82201.81431.82536.515051.74
4152005.06.01 05:56buy2080.101.82071.81371.8247
4162005.06.01 08:42close2080.101.82131.81371.82476.005057.74
4172005.06.01 13:39sell2090.101.81501.82201.8110
4182005.06.01 13:46close2090.101.81441.82201.81106.005063.74
4192005.06.01 23:11sell2100.101.81061.81761.8066
4202005.06.02 00:49close2100.101.80991.81761.80666.775070.51
4212005.06.02 08:00sell2110.101.81241.81941.8084
4222005.06.02 10:29s/l2110.101.81941.81941.8084-70.005000.51
4232005.06.02 11:38buy2120.101.81631.80931.8203
4242005.06.02 11:49close2120.101.81691.80931.82036.005006.51
4252005.06.02 11:57buy2130.101.81631.80931.8203
4262005.06.02 16:44close2130.101.81691.80931.82036.005012.51
4272005.06.02 21:12buy2140.101.81561.80861.8196
4282005.06.03 02:36close2140.101.81651.80861.81967.525020.03
4292005.06.03 15:28buy2150.101.81661.80961.8206
4302005.06.03 15:29close2150.101.81741.80961.82068.005028.03
4312005.06.06 06:49buy2160.101.81581.80881.8198
4322005.06.06 07:24close2160.101.81651.80881.81987.005035.03
4332005.06.07 04:00buy2170.101.82261.81561.8266
4342005.06.07 04:09close2170.101.82321.81561.82666.005041.03
4352005.06.08 00:40buy2180.101.83351.82651.8375
4362005.06.08 01:58close2180.101.83421.82651.83757.005048.03
4372005.06.08 04:56buy2190.101.83571.82871.8397
4382005.06.08 05:22close2190.101.83631.82871.83976.005054.03
4392005.06.08 08:05buy2200.101.83581.82881.8398
4402005.06.08 08:45close2200.101.83651.82881.83987.005061.03
4412005.06.09 06:33sell2210.101.82761.83461.8236
4422005.06.09 07:02close2210.101.82701.83461.82366.005067.03
4432005.06.09 10:07sell2220.101.82541.83241.8214
4442005.06.09 10:50close2220.101.82471.83241.82147.005074.03
4452005.06.09 14:33sell2230.101.82431.83131.8203
4462005.06.09 14:54close2230.101.82361.83131.82037.005081.03
4472005.06.09 21:40sell2240.101.82071.82771.8167
4482005.06.10 07:57close2240.101.82011.82771.81675.305086.34
4492005.06.10 21:51sell2250.101.81231.81931.8083
4502005.06.13 03:02close2250.101.81161.81931.80836.775093.10
4512005.06.13 05:13sell2260.101.81211.81911.8081
4522005.06.13 05:49close2260.101.81141.81911.80817.005100.10
4532005.06.13 07:33sell2270.101.81211.81911.8081
4542005.06.13 07:40close2270.101.81151.81911.80816.005106.10
4552005.06.13 18:03sell2280.101.80231.80931.7983
4562005.06.14 01:25close2280.101.80671.80931.7983-44.235061.87
4572005.06.14 01:25buy2290.101.80651.79951.8105
4582005.06.14 02:38close2290.101.80721.79951.81057.005068.87
4592005.06.14 07:10buy2300.101.80561.79861.8096
4602005.06.14 07:17close2300.101.80621.79861.80966.005074.87
4612005.06.14 07:31buy2310.101.80561.79861.8096
4622005.06.14 08:23close2310.101.80631.79861.80967.005081.87
4632005.06.15 10:30buy2320.101.80751.80051.8115
4642005.06.15 10:40close2320.101.80811.80051.81156.005087.87
4652005.06.15 10:54buy2330.101.80751.80051.8115
4662005.06.15 11:24close2330.101.80811.80051.81156.005093.87
4672005.06.15 21:22buy2340.101.82131.81431.8253
4682005.06.15 22:09close2340.101.82191.81431.82536.005099.87
4692005.06.16 01:39buy2350.101.82181.81481.8258
4702005.06.16 07:43close2350.101.81991.81481.8258-19.005080.87
4712005.06.16 15:48buy2360.101.82201.81501.8260
4722005.06.16 18:14close2360.101.82201.81501.82600.005080.87
4732005.06.17 01:57buy2370.101.82161.81461.8256
4742005.06.17 02:55close2370.101.82221.81461.82566.005086.87
4752005.06.17 11:21buy2380.101.82301.81601.8270
4762005.06.17 11:38close2380.101.82361.81601.82706.005092.87
4772005.06.17 11:48buy2390.101.82311.81611.8271
4782005.06.17 11:54close2390.101.82371.81611.82716.005098.87
4792005.06.17 14:14buy2400.101.82361.81661.8276
4802005.06.17 14:20close2400.101.82421.81661.82766.005104.87
4812005.06.17 14:33buy2410.101.82361.81661.8276
4822005.06.17 14:37close2410.101.82431.81661.82767.005111.87
4832005.06.21 03:49sell2420.101.82221.82921.8182
4842005.06.21 09:37close2420.101.82161.82921.81826.005117.87
4852005.06.21 12:07sell2430.101.81931.82631.8153
4862005.06.21 12:20close2430.101.81861.82631.81537.005124.87
4872005.06.21 13:55sell2440.101.81931.82631.8153
4882005.06.21 16:39close2440.101.82131.82631.8153-20.005104.87
4892005.06.22 00:00buy2450.101.82851.82151.8325
4902005.06.22 01:38close2450.101.82871.82151.83252.005106.87
4912005.06.23 01:34sell2460.101.82171.82871.8177
4922005.06.23 06:43close2460.101.82111.82871.81776.005112.87
4932005.06.24 01:42sell2470.101.81631.82331.8123
4942005.06.24 02:18close2470.101.81561.82331.81237.005119.87
4952005.06.24 04:36sell2480.101.81591.82291.8119
4962005.06.24 06:06close2480.101.81531.82291.81196.005125.87
4972005.06.24 16:15sell2490.101.82311.83011.8191
4982005.06.24 16:39close2490.101.82241.83011.81917.005132.87
4992005.06.27 00:28buy2500.101.82281.81581.8268
5002005.06.27 01:13close2500.101.82361.81581.82688.005140.87
5012005.06.27 02:05buy2510.101.82281.81581.8268
5022005.06.27 03:03close2510.101.82341.81581.82686.005146.87
5032005.06.28 13:59buy2520.101.81991.81291.8239
5042005.06.29 04:55close2520.101.81771.81291.8239-22.495124.38
5052005.06.29 07:59sell2530.101.81781.82481.8138
5062005.06.29 08:13close2530.101.81671.82481.813811.005135.38
5072005.06.29 17:04sell2540.101.80531.81231.8013
5082005.06.29 17:11close2540.101.80471.81231.80136.005141.38
5092005.06.29 17:30sell2550.101.80541.81241.8014
5102005.06.29 21:38close2550.101.80471.81241.80147.005148.38
5112005.06.29 22:36sell2560.101.80561.81261.8016
5122005.06.30 02:20close2560.101.80621.81261.8016-6.235142.14
5132005.06.30 04:46sell2570.101.80681.81381.8028
5142005.06.30 09:18close2570.101.80651.81381.80283.005145.14
5152005.06.30 14:13sell2580.101.79371.80071.7897
5162005.06.30 14:18close2580.101.79311.80071.78976.005151.14
5172005.06.30 14:32sell2590.101.79371.80071.7897
5182005.06.30 14:47close2590.101.79301.80071.78977.005158.14
5192005.07.01 11:34sell2600.101.78311.79011.7791
5202005.07.01 12:05close2600.101.78241.79011.77917.005165.14
5212005.07.04 09:32sell2610.101.76281.76981.7588
5222005.07.04 10:22close2610.101.76221.76981.75886.005171.14
5232005.07.04 21:48sell2620.101.75861.76561.7546
5242005.07.05 07:44close2620.101.75911.76561.7546-5.235165.91
5252005.07.05 12:02buy2630.101.75461.74761.7586
5262005.07.05 12:19close2630.101.75521.74761.75866.005171.91
5272005.07.05 12:58buy2640.101.75461.74761.7586
5282005.07.05 13:14close2640.101.75521.74761.75866.005177.91
5292005.07.05 16:59buy2650.101.75461.74761.7586
5302005.07.05 17:37close2650.101.75521.74761.75866.005183.91
5312005.07.06 03:16buy2660.101.75731.75031.7613
5322005.07.06 07:40close2660.101.75801.75031.76137.005190.91
5332005.07.06 08:52buy2670.101.75651.74951.7605
5342005.07.06 09:18close2670.101.75711.74951.76056.005196.91
5352005.07.06 20:39buy2680.101.75671.74971.7607
5362005.07.07 04:43s/l2680.101.74971.74971.7607-70.495126.42
5372005.07.07 11:17buy2690.101.75011.74311.7541
5382005.07.07 11:19s/l2690.101.74311.74311.7541-70.005056.42
5392005.07.08 00:04buy2700.101.74301.73601.7470
5402005.07.08 04:24close2700.101.74331.73601.74703.005059.42
5412005.07.08 17:00buy2710.101.73571.72871.7397
5422005.07.08 17:05close2710.101.73641.72871.73977.005066.42
5432005.07.08 17:33buy2720.101.73571.72871.7397
5442005.07.08 21:06close2720.101.73611.72871.73974.005070.42
5452005.07.12 08:04buy2730.101.76301.75601.7670
5462005.07.12 08:32close2730.101.76361.75601.76706.005076.42
5472005.07.13 00:07buy2740.101.77761.77061.7816
5482005.07.13 09:45s/l2740.101.77061.77061.7816-70.005006.42
5492005.07.13 14:30buy2750.101.76391.75691.7679
5502005.07.13 14:38close2750.101.76461.75691.76797.005013.42
5512005.07.13 14:42buy2760.101.76391.75691.7679
5522005.07.13 16:37s/l2760.101.75691.75691.7679-70.004943.42
5532005.07.13 19:31buy2770.101.75491.74791.7589
5542005.07.13 19:38close2770.101.75551.74791.75896.004949.42
5552005.07.14 03:23sell2780.101.76141.76841.7574
5562005.07.14 08:50close2780.101.76071.76841.75747.004956.42
5572005.07.14 21:19sell2790.101.75681.76381.7528
5582005.07.14 21:58close2790.101.75621.76381.75286.004962.42
5592005.07.14 22:18sell2800.101.75681.76381.7528
5602005.07.14 22:28close2800.101.75611.76381.75287.004969.42
5612005.07.15 00:00sell2810.101.75691.76391.7529
5622005.07.15 10:06s/l2810.101.76391.76391.7529-70.004899.42
5632005.07.15 13:57sell2820.101.76151.76851.7575
5642005.07.15 14:04close2820.101.76091.76851.75756.004905.42
5652005.07.15 16:39sell2830.101.75451.76151.7505
5662005.07.15 17:00close2830.101.75381.76151.75057.004912.42
5672005.07.15 17:01sell2840.101.75451.76151.7505
5682005.07.15 17:14close2840.101.75371.76151.75058.004920.42
5692005.07.18 15:05sell2850.101.74841.75541.7444
5702005.07.18 19:04close2850.101.75021.75541.7444-18.004902.42
5712005.07.18 20:33sell2860.101.75041.75741.7464
5722005.07.18 20:55close2860.101.74981.75741.74646.004908.42
5732005.07.19 01:31sell2870.101.74851.75551.7445
5742005.07.19 02:13close2870.101.74781.75551.74457.004915.42
5752005.07.19 14:26sell2880.101.74121.74821.7372
5762005.07.19 14:55close2880.101.74061.74821.73726.004921.42
5772005.07.19 23:18sell2890.101.74051.74751.7365
5782005.07.20 00:12close2890.101.73971.74751.73657.774929.19
5792005.07.20 02:04sell2900.101.73761.74461.7336
5802005.07.20 05:55close2900.101.73701.74461.73366.004935.19
5812005.07.20 19:21sell2910.101.73191.73891.7279
5822005.07.20 20:02s/l2910.101.73891.73891.7279-70.004865.19
5832005.07.21 04:51buy2920.101.74431.73731.7483
5842005.07.21 06:41close2920.101.74521.73731.74839.004874.19
5852005.07.21 08:00buy2930.101.74301.73601.7470
5862005.07.21 08:46close2930.101.74361.73601.74706.004880.19
5872005.07.21 08:47buy2940.101.74371.73671.7477
5882005.07.21 08:57close2940.101.74431.73671.74776.004886.19
5892005.07.21 14:34buy2950.101.74661.73961.7506
5902005.07.21 14:38close2950.101.74731.73961.75067.004893.19
5912005.07.21 14:40buy2960.101.74661.73961.7506
5922005.07.21 14:42close2960.101.74721.73961.75066.004899.19
5932005.07.21 20:57buy2970.101.75271.74571.7567
5942005.07.21 21:03close2970.101.75331.74571.75676.004905.19
5952005.07.21 21:16buy2980.101.75271.74571.7567
5962005.07.21 21:44close2980.101.75341.74571.75677.004912.19
5972005.07.22 09:40buy2990.101.75321.74621.7572
5982005.07.22 10:18close2990.101.75381.74621.75726.004918.19
5992005.07.22 10:34buy3000.101.75321.74621.7572
6002005.07.22 10:47close3000.101.75381.74621.75726.004924.19
6012005.07.22 12:25buy3010.101.75231.74531.7563
6022005.07.22 14:22s/l3010.101.74531.74531.7563-70.004854.19
6032005.07.22 21:12buy3020.101.73701.73001.7410
6042005.07.22 21:49close3020.101.73761.73001.74106.004860.19
6052005.07.25 05:38sell3030.101.73721.74421.7332
6062005.07.25 07:31close3030.101.73631.74421.73329.004869.19
6072005.07.25 10:30sell3040.101.73741.74441.7334
6082005.07.25 13:32close3040.101.73801.74441.7334-6.004863.19
6092005.07.25 15:19sell3050.101.73941.74641.7354
6102005.07.25 15:38close3050.101.73881.74641.73546.004869.19
6112005.07.25 15:46sell3060.101.73931.74631.7353
6122005.07.25 17:35s/l3060.101.74631.74631.7353-70.004799.19
6132005.07.25 20:37sell3070.101.74621.75321.7422
6142005.07.25 22:48close3070.101.74521.75321.742210.004809.19
6152005.07.26 00:39buy3080.101.74581.73881.7498
6162005.07.26 08:25close3080.101.74391.73881.7498-19.004790.19
6172005.07.26 08:27sell3090.101.74381.75081.7398
6182005.07.26 08:57close3090.101.74321.75081.73986.004796.19
6192005.07.26 13:11sell3100.101.74001.74701.7360
6202005.07.26 13:25close3100.101.73931.74701.73607.004803.19
6212005.07.26 13:52sell3110.101.74001.74701.7360
6222005.07.26 14:12close3110.101.73931.74701.73607.004810.19
6232005.07.26 16:21sell3120.101.74011.74711.7361
6242005.07.26 16:27close3120.101.73941.74711.73617.004817.19
6252005.07.27 02:13sell3130.101.73791.74491.7339
6262005.07.27 03:11close3130.101.73721.74491.73397.004824.19
6272005.07.27 22:11buy3140.101.74501.73801.7490
6282005.07.28 02:09close3140.101.74451.73801.7490-5.494818.69
6292005.07.28 05:33sell3150.101.74301.75001.7390
6302005.07.28 08:14close3150.101.74241.75001.73906.004824.69
6312005.07.28 16:02buy3160.101.75031.74331.7543
6322005.07.28 16:18close3160.101.75111.74331.75438.004832.69
6332005.07.28 16:33buy3170.101.75031.74331.7543
6342005.07.28 16:47close3170.101.75111.74331.75438.004840.69
6352005.08.01 08:28buy3180.101.76071.75371.7647
6362005.08.01 08:52close3180.101.76141.75371.76477.004847.69
6372005.08.02 00:32sell3190.101.76831.77531.7643
6382005.08.02 01:30close3190.101.76771.77531.76436.004853.69
6392005.08.02 01:55sell3200.101.76841.77541.7644
6402005.08.02 07:51close3200.101.77041.77541.7644-20.004833.69
6412005.08.02 07:51buy3210.101.77031.76331.7743
6422005.08.02 07:55close3210.101.77121.76331.77439.004842.69
6432005.08.02 08:33buy3220.101.77021.76321.7742
6442005.08.02 08:42close3220.101.77091.76321.77427.004849.69
6452005.08.02 08:58buy3230.101.77041.76341.7744
6462005.08.02 09:28close3230.101.77101.76341.77446.004855.69
6472005.08.03 08:23sell3240.101.76781.77481.7638
6482005.08.03 11:01s/l3240.101.77481.77481.7638-70.004785.69
6492005.08.03 17:27buy3250.101.77851.77151.7825
6502005.08.03 17:32close3250.101.77921.77151.78257.004792.69
6512005.08.04 01:36sell3260.101.77821.78521.7742
6522005.08.04 02:19close3260.101.77761.78521.77426.004798.69
6532005.08.04 12:00sell3270.101.77801.78501.7740
6542005.08.04 12:00close3270.101.77731.78501.77407.004805.69
6552005.08.04 12:12sell3280.101.77801.78501.7740
6562005.08.04 13:01close3280.101.77741.78501.77406.004811.69
6572005.08.05 08:49sell3290.101.77801.78501.7740
6582005.08.05 11:01close3290.101.77771.78501.77403.004814.69
6592005.08.05 12:42sell3300.101.77851.78551.7745
6602005.08.05 14:30close3300.101.77711.78551.774514.004828.69
6612005.08.08 05:42sell3310.101.77511.78211.7711
6622005.08.08 06:38close3310.101.77441.78211.77117.004835.69
6632005.08.08 06:45sell3320.101.77501.78201.7710
6642005.08.08 07:06close3320.101.77441.78201.77106.004841.69
6652005.08.08 20:31sell3330.101.78681.79381.7828
6662005.08.08 21:13close3330.101.78621.79381.78286.004847.69
6672005.08.09 01:13sell3340.101.78561.79261.7816
6682005.08.09 05:08close3340.101.78601.79261.7816-4.004843.69
6692005.08.09 07:29sell3350.101.78681.79381.7828
6702005.08.09 09:27close3350.101.78621.79381.78286.004849.69
6712005.08.09 14:14sell3360.101.78451.79151.7805
6722005.08.09 14:40close3360.101.78391.79151.78056.004855.69
6732005.08.09 16:52sell3370.101.78471.79171.7807
6742005.08.09 17:21close3370.101.78411.79171.78076.004861.69
6752005.08.09 20:17sell3380.101.78441.79141.7804
6762005.08.10 08:37s/l3380.101.79141.79141.7804-70.234791.46
6772005.08.10 17:29buy3390.101.79341.78641.7974
6782005.08.10 18:51close3390.101.79401.78641.79746.004797.46
6792005.08.11 07:53buy3400.101.79761.79061.8016
6802005.08.11 08:57close3400.101.79821.79061.80166.004803.46
6812005.08.12 01:59buy3410.101.81061.80361.8146
6822005.08.12 02:00close3410.101.81131.80361.81467.004810.46
6832005.08.12 02:18buy3420.101.81061.80361.8146
6842005.08.12 06:36close3420.101.81041.80361.8146-2.004808.46
6852005.08.12 20:58buy3430.101.81431.80731.8183
6862005.08.15 00:00close3430.101.81581.80731.818314.514822.97
6872005.08.15 09:18sell3440.101.81471.82171.8107
6882005.08.15 09:24close3440.101.81411.82171.81076.004828.97
6892005.08.15 10:24sell3450.101.81471.82171.8107
6902005.08.15 10:43close3450.101.81401.82171.81077.004835.97
6912005.08.15 14:05sell3460.101.81061.81761.8066
6922005.08.15 15:10close3460.101.81001.81761.80666.004841.97
6932005.08.15 19:40sell3470.101.81061.81761.8066
6942005.08.16 00:29close3470.101.81001.81761.80665.774847.74
6952005.08.16 16:59sell3480.101.80851.81551.8045
6962005.08.16 18:45close3480.101.80781.81551.80457.004854.74
6972005.08.16 20:50sell3490.101.80871.81571.8047
6982005.08.17 03:16close3490.101.80851.81571.80471.774856.50
6992005.08.17 10:30sell3500.101.80681.81381.8028
7002005.08.17 10:46close3500.101.80621.81381.80286.004862.50
7012005.08.18 04:39sell3510.101.80631.81331.8023
7022005.08.18 05:30close3510.101.80571.81331.80236.004868.50
7032005.08.18 20:33sell3520.101.79511.80211.7911
7042005.08.18 20:54close3520.101.79441.80211.79117.004875.50
7052005.08.18 21:34sell3530.101.79531.80231.7913
7062005.08.18 23:15close3530.101.79461.80231.79137.004882.50
7072005.08.19 04:29sell3540.101.79361.80061.7896
7082005.08.19 05:17close3540.101.79291.80061.78967.004889.50
7092005.08.19 07:20sell3550.101.79351.80051.7895
7102005.08.19 07:35close3550.101.79291.80051.78956.004895.50
7112005.08.19 10:54sell3560.101.79181.79881.7878
7122005.08.19 22:57close3560.101.79541.79881.7878-36.004859.50
7132005.08.23 11:10buy3570.101.79771.79071.8017
7142005.08.23 11:16close3570.101.79831.79071.80176.004865.50
7152005.08.23 15:02buy3580.101.79731.79031.8013
7162005.08.23 15:05close3580.101.79791.79031.80136.004871.50
7172005.08.24 00:13buy3590.101.80051.79351.8045
7182005.08.24 06:31s/l3590.101.79351.79351.8045-70.004801.50
7192005.08.24 09:51buy3600.101.79221.78521.7962
7202005.08.24 10:16close3600.101.79291.78521.79627.004808.50
7212005.08.24 17:09buy3610.101.79811.79111.8021
7222005.08.24 18:20close3610.101.79881.79111.80217.004815.50
7232005.08.25 10:02buy3620.101.80461.79761.8086
7242005.08.25 10:36close3620.101.80541.79761.80868.004823.50
7252005.08.25 10:42buy3630.101.80471.79771.8087
7262005.08.26 09:23close3630.101.80541.79771.80875.524829.03
7272005.08.26 12:59buy3640.101.80421.79721.8082
7282005.08.26 13:29close3640.101.80491.79721.80827.004836.03
7292005.08.29 00:59sell3650.101.80371.81071.7997
7302005.08.29 03:15close3650.101.80551.81071.7997-18.004818.03
7312005.08.29 03:15buy3660.101.80521.79821.8092
7322005.08.29 04:10close3660.101.80581.79821.80926.004824.03
7332005.08.29 22:10sell3670.101.79651.80351.7925
7342005.08.29 23:21close3670.101.79591.80351.79256.004830.03
7352005.08.30 00:49sell3680.101.79631.80331.7923
7362005.08.30 01:37close3680.101.79571.80331.79236.004836.03
7372005.08.30 01:48sell3690.101.79631.80331.7923
7382005.08.30 02:45close3690.101.79571.80331.79236.004842.03
7392005.08.30 15:51sell3700.101.78671.79371.7827
7402005.08.30 16:00close3700.101.78591.79371.78278.004850.03
7412005.08.30 17:25sell3710.101.78661.79361.7826
7422005.08.30 17:36close3710.101.78591.79361.78267.004857.03
7432005.08.31 02:13sell3720.101.78601.79301.7820
7442005.08.31 06:49close3720.101.78541.79301.78206.004863.03
7452005.08.31 13:36sell3730.101.78521.79221.7812
7462005.08.31 16:04s/l3730.101.79221.79221.7812-70.004793.03
7472005.09.02 00:04buy3740.101.83221.82521.8362
7482005.09.02 03:12close3740.101.83251.82521.83623.004796.03
7492005.09.02 14:44buy3750.101.83601.82901.8400
7502005.09.02 14:47close3750.101.83671.82901.84007.004803.03
7512005.09.02 14:49buy3760.101.83591.82891.8399
7522005.09.02 15:08close3760.101.83651.82891.83996.004809.03
7532005.09.02 15:20buy3770.101.83591.82891.8399
7542005.09.02 15:24close3770.101.83681.82891.83999.004818.03
7552005.09.02 15:27buy3780.101.83591.82891.8399
7562005.09.02 15:58close3780.101.83651.82891.83996.004824.03
7572005.09.05 07:30buy3790.101.84661.83961.8506
7582005.09.05 08:04close3790.101.84741.83961.85068.004832.03
7592005.09.05 14:18buy3800.101.84751.84051.8515
7602005.09.05 14:42close3800.101.84831.84051.85158.004840.03
7612005.09.05 19:16sell3810.101.84401.85101.8400
7622005.09.05 20:33close3810.101.84341.85101.84006.004846.03
7632005.09.06 02:46sell3820.101.84251.84951.8385
7642005.09.06 02:54close3820.101.84191.84951.83856.004852.03
7652005.09.06 04:17sell3830.101.84241.84941.8384
7662005.09.06 05:10close3830.101.84171.84941.83847.004859.03
7672005.09.06 07:47sell3840.101.84091.84791.8369
7682005.09.06 08:35close3840.101.84031.84791.83696.004865.03
7692005.09.06 10:37sell3850.101.84101.84801.8370
7702005.09.06 16:17close3850.101.84231.84801.8370-13.004852.03
7712005.09.07 05:51sell3860.101.83881.84581.8348
7722005.09.07 05:53close3860.101.83821.84581.83486.004858.03
7732005.09.07 05:57sell3870.101.83921.84621.8352
7742005.09.07 06:12close3870.101.83861.84621.83526.004864.03
7752005.09.07 06:15sell3880.101.83861.84561.8346
7762005.09.07 09:22s/l3880.101.84561.84561.8346-70.004794.03
7772005.09.07 12:08sell3890.101.84281.84981.8388
7782005.09.07 12:23close3890.101.84221.84981.83886.004800.03
7792005.09.08 00:31sell3900.101.83681.84381.8328
7802005.09.08 02:49close3900.101.83581.84381.832810.004810.03
7812005.09.08 04:46sell3910.101.83691.84391.8329
7822005.09.08 13:15close3910.101.83621.84391.83297.004817.03
7832005.09.08 14:25sell3920.101.83811.84511.8341
7842005.09.08 18:58close3920.101.83741.84511.83417.004824.03
7852005.09.09 07:55sell3930.101.83861.84561.8346
7862005.09.09 09:01close3930.101.83801.84561.83466.004830.03
7872005.09.09 11:07sell3940.101.83871.84571.8347
7882005.09.09 11:10close3940.101.83801.84571.83477.004837.03
7892005.09.09 13:56sell3950.101.83671.84371.8327
7902005.09.12 04:46close3950.101.83601.84371.83276.774843.79
7912005.09.12 08:31buy3960.101.83371.82671.8377
7922005.09.12 09:39s/l3960.101.82671.82671.8377-70.004773.79
7932005.09.12 12:43buy3970.101.82821.82121.8322
7942005.09.12 18:25s/l3970.101.82121.82121.8322-70.004703.79
7952005.09.13 10:01sell3980.101.82241.82941.8184
7962005.09.13 10:36close3980.101.82171.82941.81847.004710.79
7972005.09.14 00:52sell3990.101.82281.82981.8188
7982005.09.14 01:01close3990.101.82221.82981.81886.004716.79
7992005.09.14 01:18sell4000.101.82291.82991.8189
8002005.09.14 08:35close4000.101.82581.82991.8189-29.004687.79
8012005.09.14 22:05sell4010.101.82411.83111.8201
8022005.09.14 23:33close4010.101.82341.83111.82017.004694.79
8032005.09.15 06:05sell4020.101.81901.82601.8150
8042005.09.15 06:36close4020.101.81841.82601.81506.004700.79
8052005.09.15 08:11sell4030.101.81911.82611.8151
8062005.09.15 08:21close4030.101.81831.82611.81518.004708.79
8072005.09.15 14:30sell4040.101.80941.81641.8054
8082005.09.15 14:33close4040.101.80871.81641.80547.004715.79
8092005.09.15 16:42sell4050.101.80771.81471.8037
8102005.09.15 16:45close4050.101.80701.81471.80377.004722.79
8112005.09.15 18:00sell4060.101.80781.81481.8038
8122005.09.15 18:01close4060.101.80711.81481.80387.004729.79
8132005.09.15 18:33sell4070.101.80781.81481.8038
8142005.09.15 19:04close4070.101.80721.81481.80386.004735.79
8152005.09.15 21:00sell4080.101.80631.81331.8023
8162005.09.15 21:13close4080.101.80571.81331.80236.004741.79
8172005.09.15 23:07sell4090.101.80641.81341.8024
8182005.09.16 06:30s/l4090.101.81341.81341.8024-70.704671.10
8192005.09.19 00:15buy4100.101.80501.79801.8090
8202005.09.19 00:16close4100.101.80791.79801.809029.004700.10
8212005.09.19 14:44buy4110.101.80201.79501.8060
8222005.09.19 14:46close4110.101.80261.79501.80606.004706.10
8232005.09.22 03:12buy4120.101.81031.80331.8143
8242005.09.22 07:16close4120.101.80831.80331.8143-20.004686.10
8252005.09.22 11:07buy4130.101.80711.80011.8111
8262005.09.22 14:20s/l4130.101.80011.80011.8111-70.004616.10
8272005.09.22 19:33buy4140.101.78961.78261.7936
8282005.09.22 20:12close4140.101.79031.78261.79367.004623.10
8292005.09.26 16:28sell4150.101.77461.78161.7706
8302005.09.26 16:34close4150.101.77401.78161.77066.004629.10
8312005.09.26 20:49sell4160.101.77721.78421.7732
8322005.09.27 03:08close4160.101.77631.78421.77328.774637.86
8332005.09.29 02:21buy4170.101.76741.76041.7714
8342005.09.29 03:39close4170.101.76831.76041.77149.004646.86
8352005.09.29 14:40buy4180.101.76471.75771.7687
8362005.09.30 01:11s/l4180.101.75771.75771.7687-71.484575.39
8372005.09.30 07:33buy4190.101.76161.75461.7656
8382005.09.30 11:59close4190.101.76241.75461.76568.004583.39
8392005.09.30 14:36buy4200.101.76541.75841.7694
8402005.09.30 15:27close4200.101.76601.75841.76946.004589.39
8412005.09.30 18:53buy4210.101.76571.75871.7697
8422005.10.03 02:33s/l4210.101.75871.75871.7697-70.494518.89
8432005.10.04 01:43sell4220.101.75521.76221.7512
8442005.10.04 03:11close4220.101.75441.76221.75128.004526.89
8452005.10.04 08:19sell4230.101.75681.76381.7528
8462005.10.04 08:30close4230.101.75601.76381.75288.004534.89
8472005.10.04 09:31sell4240.101.75741.76441.7534
8482005.10.04 09:43close4240.101.75671.76441.75347.004541.89
8492005.10.04 11:53sell4250.101.75761.76461.7536
8502005.10.04 12:31close4250.101.75681.76461.75368.004549.89
8512005.10.04 17:22buy4260.101.75981.75281.7638
8522005.10.04 18:20close4260.101.76061.75281.76388.004557.89
8532005.10.05 12:27buy4270.101.76391.75691.7679
8542005.10.05 16:12close4270.101.76201.75691.7679-19.004538.89
8552005.10.05 20:08buy4280.101.76211.75511.7661
8562005.10.05 22:16close4280.101.76261.75511.76615.004543.89
8572005.10.06 17:14buy4290.101.77251.76551.7765
8582005.10.06 18:01close4290.101.77311.76551.77656.004549.89
8592005.10.07 00:32buy4300.101.77771.77071.7817
8602005.10.07 04:56close4300.101.77731.77071.7817-4.004545.89
8612005.10.07 21:31buy4310.101.76091.75391.7649
8622005.10.10 08:29close4310.101.76161.75391.76496.514552.40
8632005.10.10 18:04sell4320.101.75441.76141.7504
8642005.10.10 18:18close4320.101.75381.76141.75046.004558.40
8652005.10.11 10:14sell4330.101.75021.75721.7462
8662005.10.11 10:30close4330.101.74961.75721.74626.004564.40
8672005.10.11 10:40sell4340.101.75031.75731.7463
8682005.10.11 14:52close4340.101.74961.75731.74637.004571.40
8692005.10.11 17:47sell4350.101.74891.75591.7449
8702005.10.11 18:07close4350.101.74831.75591.74496.004577.40
8712005.10.11 21:39sell4360.101.74671.75371.7427
8722005.10.11 23:50close4360.101.74601.75371.74277.004584.40
8732005.10.12 04:07sell4370.101.74391.75091.7399
8742005.10.12 07:50close4370.101.74321.75091.73997.004591.40
8752005.10.12 10:05sell4380.101.74261.74961.7386
8762005.10.12 13:17s/l4380.101.74961.74961.7386-70.004521.40
8772005.10.13 02:33buy4390.101.75151.74451.7555
8782005.10.13 06:24close4390.101.74691.74451.7555-46.004475.40
8792005.10.13 07:42buy4400.101.74621.73921.7502
8802005.10.13 07:58close4400.101.74691.73921.75027.004482.40
8812005.10.13 08:00buy4410.101.74631.73931.7503
8822005.10.13 08:07close4410.101.74701.73931.75037.004489.40
8832005.10.13 09:19buy4420.101.74631.73931.7503
8842005.10.13 10:23close4420.101.74701.73931.75037.004496.40
8852005.10.13 14:35buy4430.101.74671.73971.7507
8862005.10.13 14:46close4430.101.74731.73971.75076.004502.40
8872005.10.13 14:50buy4440.101.74661.73961.7506
8882005.10.13 15:07close4440.101.74721.73961.75066.004508.40
8892005.10.13 15:08buy4450.101.74731.74031.7513
8902005.10.13 15:17close4450.101.74791.74031.75136.004514.40
8912005.10.13 15:19buy4460.101.74731.74031.7513
8922005.10.13 16:43close4460.101.74801.74031.75137.004521.40
8932005.10.14 00:44buy4470.101.75461.74761.7586
8942005.10.14 04:23close4470.101.75361.74761.7586-10.004511.40
8952005.10.14 11:11buy4480.101.75401.74701.7580
8962005.10.14 14:30close4480.101.75131.74701.7580-27.004484.40
8972005.10.17 17:03buy4490.101.75501.74801.7590
8982005.10.17 18:02close4490.101.75561.74801.75906.004490.40
8992005.10.18 08:37sell4500.101.75101.75801.7470
9002005.10.18 08:42close4500.101.75041.75801.74706.004496.40
9012005.10.18 09:00sell4510.101.75101.75801.7470
9022005.10.18 09:48close4510.101.75041.75801.74706.004502.40
9032005.10.18 15:51sell4520.101.74671.75371.7427
9042005.10.18 20:36close4520.101.74861.75371.7427-19.004483.40
9052005.10.19 07:38sell4530.101.74701.75401.7430
9062005.10.19 08:31close4530.101.74621.75401.74308.004491.40
9072005.10.19 10:30sell4540.101.74721.75421.7432
9082005.10.19 11:06s/l4540.101.75421.75421.7432-70.004421.40
9092005.10.19 15:45sell4550.101.75761.76461.7536
9102005.10.19 18:54close4550.101.76051.76461.7536-29.004392.40
9112005.10.19 20:20sell4560.101.76261.76961.7586
9122005.10.19 20:33close4560.101.76181.76961.75868.004400.40
9132005.10.19 20:47sell4570.101.76271.76971.7587
9142005.10.20 02:21close4570.101.76201.76971.75876.774407.17
9152005.10.20 08:17buy4580.101.76031.75331.7643
9162005.10.20 08:20close4580.101.76101.75331.76437.004414.17
9172005.10.21 04:26buy4590.101.77551.76851.7795
9182005.10.21 05:00close4590.101.77611.76851.77956.004420.17
9192005.10.21 06:58buy4600.101.77491.76791.7789
9202005.10.21 08:16close4600.101.77551.76791.77896.004426.17
9212005.10.21 12:29buy4610.101.77561.76861.7796
9222005.10.21 13:21close4610.101.77631.76861.77967.004433.17
9232005.10.21 16:48buy4620.101.77471.76771.7787
9242005.10.21 16:57close4620.101.77541.76771.77877.004440.17
9252005.10.21 17:14buy4630.101.77471.76771.7787
9262005.10.21 18:12s/l4630.101.76771.76771.7787-70.004370.17
9272005.10.24 16:19sell4640.101.76901.77601.7650
9282005.10.24 16:27close4640.101.76841.77601.76506.004376.17
9292005.10.25 05:30sell4650.101.76701.77401.7630
9302005.10.25 06:10close4650.101.76611.77401.76309.004385.17
9312005.10.25 06:25sell4660.101.76691.77391.7629
9322005.10.25 06:28close4660.101.76601.77391.76299.004394.17
9332005.10.25 09:29sell4670.101.76711.77411.7631
9342005.10.25 10:18s/l4670.101.77411.77411.7631-70.004324.17
9352005.10.25 21:54buy4680.101.78391.77691.7879
9362005.10.25 22:43close4680.101.78451.77691.78796.004330.17
9372005.10.26 12:30buy4690.101.77691.76991.7809
9382005.10.26 15:23close4690.101.77721.76991.78093.004333.17
9392005.10.27 07:31buy4700.101.78121.77421.7852
9402005.10.27 07:35close4700.101.78201.77421.78528.004341.17
9412005.10.27 07:54buy4710.101.78121.77421.7852
9422005.10.27 08:49close4710.101.78181.77421.78526.004347.17
9432005.10.27 16:11buy4720.101.78621.77921.7902
9442005.10.27 20:05close4720.101.78511.77921.7902-11.004336.17
9452005.10.28 00:36sell4730.101.78351.79051.7795
9462005.10.28 01:30close4730.101.78281.79051.77957.004343.17
9472005.10.28 13:36sell4740.101.78361.79061.7796
9482005.10.28 13:51close4740.101.78291.79061.77967.004350.17
9492005.10.28 14:19sell4750.101.78351.79051.7795
9502005.10.28 14:30close4750.101.78221.79051.779513.004363.17
9512005.10.31 01:00sell4760.101.77461.78161.7706
9522005.10.31 01:12close4760.101.77401.78161.77066.004369.17
9532005.10.31 01:46sell4770.101.77451.78151.7705
9542005.10.31 06:00close4770.101.77381.78151.77057.004376.17
9552005.10.31 06:30sell4780.101.77551.78251.7715
9562005.10.31 07:00close4780.101.77481.78251.77157.004383.17
9572005.10.31 07:04sell4790.101.77591.78291.7719
9582005.10.31 11:33close4790.101.77851.78291.7719-26.004357.17
9592005.10.31 13:25sell4800.101.77931.78631.7753
9602005.10.31 13:30close4800.101.77871.78631.77536.004363.17
9612005.10.31 22:01sell4810.101.77061.77761.7666
9622005.10.31 23:14close4810.101.77001.77761.76666.004369.17
9632005.11.01 02:18sell4820.101.76931.77631.7653
9642005.11.01 02:46close4820.101.76851.77631.76538.004377.17
9652005.11.01 13:38sell4830.101.77021.77721.7662
9662005.11.01 13:47close4830.101.76961.77721.76626.004383.17
9672005.11.02 02:54sell4840.101.76451.77151.7605
9682005.11.02 09:47close4840.101.76391.77151.76056.004389.17
9692005.11.02 11:13sell4850.101.76641.77341.7624
9702005.11.02 12:03close4850.101.76571.77341.76247.004396.17
9712005.11.02 13:41sell4860.101.76621.77321.7622
9722005.11.02 14:04close4860.101.76551.77321.76227.004403.17
9732005.11.02 14:11sell4870.101.76621.77321.7622
9742005.11.02 16:37s/l4870.101.77321.77321.7622-70.004333.17
9752005.11.03 00:34buy4880.101.77611.76911.7801
9762005.11.03 08:56close4880.101.77461.76911.7801-15.004318.17
9772005.11.03 14:00buy4890.101.77531.76831.7793
9782005.11.03 16:55close4890.101.77551.76831.77932.004320.17
9792005.11.03 21:26buy4900.101.77041.76341.7744
9802005.11.03 21:35close4900.101.77101.76341.77446.004326.17
9812005.11.03 21:40buy4910.101.77041.76341.7744
9822005.11.03 22:41close4910.101.77101.76341.77446.004332.17
9832005.11.04 22:41buy4920.101.75031.74331.7543
9842005.11.07 02:47close4920.101.75101.74331.75436.514338.68
9852005.11.07 12:16sell4930.101.74831.75531.7443
9862005.11.07 13:06close4930.101.74761.75531.74437.004345.68
9872005.11.07 16:30sell4940.101.74391.75091.7399
9882005.11.07 16:50close4940.101.74331.75091.73996.004351.68
9892005.11.07 20:17sell4950.101.74411.75111.7401
9902005.11.07 23:38close4950.101.74301.75111.740111.004362.68
9912005.11.08 11:24sell4960.101.73651.74351.7325
9922005.11.08 11:34close4960.101.73581.74351.73257.004369.68
9932005.11.08 11:39sell4970.101.73611.74311.7321
9942005.11.08 11:55close4970.101.73541.74311.73217.004376.68
9952005.11.08 11:57sell4980.101.73611.74311.7321
9962005.11.08 12:07close4980.101.73541.74311.73217.004383.68
9972005.11.08 13:45sell4990.101.73651.74351.7325
9982005.11.08 19:31s/l4990.101.74351.74351.7325-70.004313.68
9992005.11.08 22:46sell5000.101.74391.75091.7399
10002005.11.09 00:39close5000.101.74321.75091.73996.774320.44
10012005.11.09 00:55buy5010.101.74311.73611.7471
10022005.11.09 02:41close5010.101.74351.73611.74714.004324.44
10032005.11.09 09:38buy5020.101.74191.73491.7459
10042005.11.09 09:54close5020.101.74261.73491.74597.004331.44
10052005.11.10 13:27buy5030.101.74691.73991.7509
10062005.11.10 13:40close5030.101.74761.73991.75097.004338.44
10072005.11.11 13:00buy5040.101.74011.73311.7441
10082005.11.11 14:59close5040.101.74001.73311.7441-1.004337.44
10092005.11.11 16:29buy5050.101.73901.73201.7430
10102005.11.11 16:48close5050.101.73961.73201.74306.004343.44
10112005.11.11 19:00buy5060.101.73911.73211.7431
10122005.11.11 19:17close5060.101.73991.73211.74318.004351.44
10132005.11.15 00:17sell5070.101.73841.74541.7344
10142005.11.15 00:45close5070.101.73761.74541.73448.004359.44
10152005.11.15 00:46sell5080.101.73761.74461.7336
10162005.11.15 06:55close5080.101.73711.74461.73365.004364.44
10172005.11.15 08:03sell5090.101.73781.74481.7338
10182005.11.15 08:35close5090.101.73711.74481.73387.004371.44
10192005.11.15 08:47sell5100.101.73811.74511.7341
10202005.11.15 10:30close5100.101.73741.74511.73417.004378.44
10212005.11.15 10:32sell5110.101.73791.74491.7339
10222005.11.15 10:38close5110.101.73711.74491.73398.004386.44
10232005.11.15 14:27sell5120.101.73401.74101.7300
10242005.11.15 14:31close5120.101.73331.74101.73007.004393.44
10252005.11.15 14:45sell5130.101.73401.74101.7300
10262005.11.15 16:04close5130.101.73331.74101.73007.004400.44
10272005.11.15 16:26sell5140.101.73631.74331.7323
10282005.11.15 16:27close5140.101.73551.74331.73238.004408.44
10292005.11.15 17:14sell5150.101.73631.74331.7323
10302005.11.15 17:15close5150.101.73561.74331.73237.004415.44
10312005.11.15 17:29sell5160.101.73631.74331.7323
10322005.11.15 18:41close5160.101.73561.74331.73237.004422.44
10332005.11.16 07:13sell5170.101.73441.74141.7304
10342005.11.16 07:32close5170.101.73381.74141.73046.004428.44
10352005.11.16 23:43sell5180.101.71821.72521.7142
10362005.11.17 00:16close5180.101.71741.72521.71427.774436.21
10372005.11.17 00:49sell5190.101.71801.72501.7140
10382005.11.17 03:24close5190.101.71741.72501.71406.004442.21
10392005.11.17 04:31sell5200.101.71801.72501.7140
10402005.11.17 07:05close5200.101.71741.72501.71406.004448.21
10412005.11.17 13:16sell5210.101.71951.72651.7155
10422005.11.17 14:58close5210.101.71891.72651.71556.004454.21
10432005.11.17 16:19sell5220.101.72031.72731.7163
10442005.11.17 16:27close5220.101.71961.72731.71637.004461.21
10452005.11.17 16:46sell5230.101.72031.72731.7163
10462005.11.17 17:49close5230.101.71951.72731.71638.004469.21
10472005.11.17 19:17sell5240.101.72041.72741.7164
10482005.11.17 20:27close5240.101.71971.72741.71647.004476.21
10492005.11.18 01:23sell5250.101.72051.72751.7165
10502005.11.18 01:50close5250.101.71991.72751.71656.004482.21
10512005.11.18 12:22sell5260.101.71311.72011.7091
10522005.11.18 14:41close5260.101.71251.72011.70916.004488.21
10532005.11.18 14:49sell5270.101.71371.72071.7097
10542005.11.18 15:32s/l5270.101.72071.72071.7097-70.004418.21
10552005.11.21 00:34buy5280.101.71651.70951.7205
10562005.11.21 04:09close5280.101.71701.70951.72055.004423.21
10572005.11.21 11:36buy5290.101.71861.71161.7226
10582005.11.21 11:58close5290.101.71931.71161.72267.004430.21
10592005.11.21 14:24buy5300.101.71861.71161.7226
10602005.11.21 14:41close5300.101.71921.71161.72266.004436.21
10612005.11.21 16:09buy5310.101.71801.71101.7220
10622005.11.21 16:09close5310.101.71881.71101.72208.004444.21
10632005.11.21 16:12buy5320.101.71801.71101.7220
10642005.11.21 16:18close5320.101.71871.71101.72207.004451.21
10652005.11.23 10:05buy5330.101.72211.71511.7261
10662005.11.23 11:19close5330.101.72281.71511.72617.004458.21
10672005.11.23 17:19buy5340.101.72061.71361.7246
10682005.11.23 17:30close5340.101.72121.71361.72466.004464.21
10692005.11.24 00:35buy5350.101.72221.71521.7262
10702005.11.24 01:53close5350.101.72281.71521.72626.004470.21
10712005.11.25 15:58buy5360.101.71961.71261.7236
10722005.11.25 18:45s/l5360.101.71261.71261.7236-70.004400.21
10732005.11.28 05:44sell5370.101.71211.71911.7081
10742005.11.28 08:05close5370.101.71141.71911.70817.004407.21
10752005.11.28 11:00sell5380.101.71031.71731.7063
10762005.11.28 11:37close5380.101.70961.71731.70637.004414.21
10772005.11.29 02:22buy5390.101.72731.72031.7313
10782005.11.29 14:37s/l5390.101.72031.72031.7313-70.004344.21
10792005.11.29 21:08buy5400.101.71941.71241.7234
10802005.11.30 01:46close5400.101.71801.71241.7234-14.494329.72
10812005.11.30 05:54buy5410.101.71801.71101.7220
10822005.11.30 06:16close5410.101.71881.71101.72208.004337.72
10832005.11.30 08:33buy5420.101.71891.71191.7229
10842005.11.30 08:53close5420.101.71971.71191.72298.004345.72
10852005.11.30 13:57buy5430.101.72521.71821.7292
10862005.11.30 14:26close5430.101.72591.71821.72927.004352.72
10872005.11.30 14:30buy5440.101.72521.71821.7292
10882005.11.30 14:35close5440.101.72591.71821.72927.004359.72
10892005.11.30 14:51buy5450.101.72521.71821.7292
10902005.11.30 15:03close5450.101.72591.71821.72927.004366.72
10912005.11.30 19:32buy5460.101.72891.72191.7329
10922005.11.30 20:02close5460.101.72961.72191.73297.004373.72
10932005.12.01 14:43buy5470.101.72791.72091.7319
10942005.12.01 15:41close5470.101.72861.72091.73197.004380.72
10952005.12.05 06:37sell5480.101.73111.73811.7271
10962005.12.05 06:41close5480.101.73041.73811.72717.004387.72
10972005.12.05 07:19sell5490.101.73101.73801.7270
10982005.12.05 07:58close5490.101.73031.73801.72707.004394.72
10992005.12.05 09:09sell5500.101.73171.73871.7277
11002005.12.05 09:16close5500.101.73081.73871.72779.004403.72
11012005.12.05 12:10sell5510.101.73191.73891.7279
11022005.12.05 14:02s/l5510.101.73891.73891.7279-70.004333.72
11032005.12.05 18:00sell5520.101.73931.74631.7353
11042005.12.06 08:21close5520.101.74091.74631.7353-16.234317.49
11052005.12.07 04:23sell5530.101.73931.74631.7353
11062005.12.07 05:53close5530.101.73841.74631.73539.004326.49
11072005.12.07 20:37sell5540.101.73501.74201.7310
11082005.12.07 22:24close5540.101.73441.74201.73106.004332.49
11092005.12.07 22:59sell5550.101.73551.74251.7315
11102005.12.07 23:48close5550.101.73481.74251.73157.004339.49
11112005.12.08 01:05sell5560.101.73551.74251.7315
11122005.12.08 01:23close5560.101.73481.74251.73157.004346.49
11132005.12.08 13:04sell5570.101.74521.75221.7412
11142005.12.08 13:08close5570.101.74461.75221.74126.004352.49
11152005.12.08 13:26sell5580.101.74521.75221.7412
11162005.12.08 13:59close5580.101.74461.75221.74126.004358.49
11172005.12.09 08:01buy5590.101.75031.74331.7543
11182005.12.09 12:05close5590.101.75101.74331.75437.004365.49
11192005.12.13 14:33sell5600.101.77031.77731.7663
11202005.12.13 14:43close5600.101.76971.77731.76636.004371.49
11212005.12.13 14:55sell5610.101.77031.77731.7663
11222005.12.13 15:47close5610.101.76961.77731.76637.004378.49
11232005.12.14 14:30sell5620.101.77341.78041.7694
11242005.12.14 15:00close5620.101.77271.78041.76947.004385.49
11252005.12.14 16:36sell5630.101.77421.78121.7702
11262005.12.14 16:39close5630.101.77351.78121.77027.004392.49
11272005.12.14 16:42sell5640.101.77411.78111.7701
11282005.12.14 17:11close5640.101.77351.78111.77016.004398.49
11292005.12.15 09:06sell5650.101.77211.77911.7681
11302005.12.15 09:07close5650.101.77151.77911.76816.004404.49
11312005.12.15 09:24sell5660.101.77201.77901.7680
11322005.12.15 09:28close5660.101.77131.77901.76807.004411.49
11332005.12.15 21:03sell5670.101.76481.77181.7608
11342005.12.15 22:45close5670.101.76411.77181.76087.004418.49
11352005.12.16 01:07sell5680.101.76561.77261.7616
11362005.12.16 01:20close5680.101.76501.77261.76166.004424.49
11372005.12.16 01:22sell5690.101.76551.77251.7615
11382005.12.16 01:24close5690.101.76481.77251.76157.004431.49
11392005.12.16 01:31sell5700.101.76551.77251.7615
11402005.12.16 01:45close5700.101.76491.77251.76156.004437.49
11412005.12.16 05:39sell5710.101.76431.77131.7603
11422005.12.16 09:59s/l5710.101.77131.77131.7603-70.004367.49
11432005.12.16 14:20sell5720.101.77051.77751.7665
11442005.12.16 14:33close5720.101.76981.77751.76657.004374.49
11452005.12.16 16:00sell5730.101.77101.77801.7670
11462005.12.16 19:15close5730.101.77021.77801.76708.004382.49
11472005.12.16 20:33sell5740.101.77141.77841.7674
11482005.12.19 00:00close5740.101.76971.77841.767416.774399.25
11492005.12.19 03:00sell5750.101.77261.77961.7686
11502005.12.19 03:07close5750.101.77201.77961.76866.004405.25
11512005.12.19 03:12sell5760.101.77251.77951.7685
11522005.12.19 03:16close5760.101.77171.77951.76858.004413.25
11532005.12.19 06:16sell5770.101.77171.77871.7677
11542005.12.19 08:20close5770.101.77111.77871.76776.004419.25
11552005.12.19 18:08sell5780.101.76441.77141.7604
11562005.12.19 18:20close5780.101.76371.77141.76047.004426.25
11572005.12.19 20:46sell5790.101.76221.76921.7582
11582005.12.20 02:00close5790.101.76111.76921.758210.774437.02
11592005.12.20 06:27sell5800.101.76031.76731.7563
11602005.12.20 08:22close5800.101.76031.76731.75630.004437.02
11612005.12.20 23:09sell5810.101.75491.76191.7509
11622005.12.20 23:37close5810.101.75421.76191.75097.004444.02
11632005.12.21 00:28sell5820.101.75521.76221.7512
11642005.12.21 09:45close5820.101.75461.76221.75126.004450.02
11652005.12.21 18:52sell5830.101.74261.74961.7386
11662005.12.21 19:00close5830.101.74191.74961.73867.004457.02
11672005.12.21 22:54sell5840.101.74461.75161.7406
11682005.12.22 01:13close5840.101.74361.75161.74069.774466.79
11692005.12.22 15:01sell5850.101.73821.74521.7342
11702005.12.22 15:17close5850.101.73751.74521.73427.004473.79
11712005.12.22 15:20sell5860.101.73841.74541.7344
11722005.12.22 16:59close5860.101.73771.74541.73447.004480.79
11732005.12.23 22:00sell5870.101.73471.74171.7307
11742005.12.23 22:59close5870.101.73371.74171.730710.004490.79
11752005.12.26 01:46sell5880.101.73451.74151.7305
11762005.12.26 02:29close5880.101.73371.74151.73058.004498.79
11772005.12.26 03:40sell5890.101.73511.74211.7311
11782005.12.26 04:10close5890.101.73451.74211.73116.004504.79
11792005.12.26 16:53sell5900.101.73461.74161.7306
11802005.12.26 16:56close5900.101.73371.74161.73069.004513.79
11812005.12.26 16:56sell5910.101.73431.74131.7303
11822005.12.26 16:57close5910.101.73341.74131.73039.004522.79
11832005.12.26 16:57sell5920.101.73401.74101.7300
11842005.12.26 17:00close5920.101.73301.74101.730010.004532.79
11852005.12.26 22:09sell5930.101.73361.74061.7296
11862005.12.26 22:12close5930.101.73291.74061.72967.004539.79
11872005.12.28 00:36sell5940.101.72781.73481.7238
11882005.12.28 08:04s/l5940.101.73481.73481.7238-70.004469.79
11892005.12.29 14:10buy5950.101.71901.71201.7230
11902005.12.29 14:37close5950.101.71961.71201.72306.004475.79
11912005.12.30 08:41buy5960.101.72661.71961.7306
11922005.12.30 09:12close5960.101.72731.71961.73067.004482.79
11932006.01.02 03:29sell5970.101.72201.72901.7180
11942006.01.02 05:29close5970.101.72131.72901.71807.004489.79
11952006.01.02 07:56sell5980.101.72121.72821.7172
11962006.01.02 16:15close5980.101.72291.72821.7172-17.004472.79
11972006.01.03 01:12sell5990.101.72121.72821.7172
11982006.01.03 03:48s/l5990.101.72821.72821.7172-70.004402.79
11992006.01.03 07:44buy6000.101.72731.72031.7313
12002006.01.03 07:53close6000.101.72801.72031.73137.004409.79
12012006.01.03 08:26buy6010.101.72731.72031.7313
12022006.01.03 08:53close6010.101.72821.72031.73139.004418.79
12032006.01.03 12:04buy6020.101.72931.72231.7333
12042006.01.03 15:30close6020.101.72901.72231.7333-3.004415.79
12052006.01.04 02:40buy6030.101.74631.73931.7503
12062006.01.04 02:49close6030.101.74711.73931.75038.004423.79
12072006.01.04 08:07buy6040.101.74751.74051.7515
12082006.01.04 08:13close6040.101.74811.74051.75156.004429.79
12092006.01.05 21:08buy6050.101.75531.74831.7593
12102006.01.05 22:59close6050.101.75591.74831.75936.004435.79
12112006.01.06 02:35buy6060.101.75431.74731.7583
12122006.01.06 09:54close6060.101.75381.74731.7583-5.004430.79
12132006.01.06 12:04buy6070.101.75351.74651.7575
12142006.01.06 12:13close6070.101.75441.74651.75759.004439.79
12152006.01.06 22:17buy6080.101.76971.76271.7737
12162006.01.06 22:37close6080.101.77041.76271.77377.004446.79
12172006.01.09 07:56buy6090.101.76911.76211.7731
12182006.01.09 08:13close6090.101.76971.76211.77316.004452.79
12192006.01.10 09:01sell6100.101.76571.77271.7617
12202006.01.10 10:04close6100.101.76491.77271.76178.004460.79
12212006.01.10 16:04sell6110.101.76711.77411.7631
12222006.01.10 16:40close6110.101.76641.77411.76317.004467.79
12232006.01.10 19:37sell6120.101.76481.77181.7608
12242006.01.10 23:12close6120.101.76401.77181.76088.004475.79
12252006.01.11 03:37sell6130.101.76341.77041.7594
12262006.01.11 05:41close6130.101.76271.77041.75947.004482.79
12272006.01.11 12:30sell6140.101.75581.76281.7518
12282006.01.11 17:48s/l6140.101.76281.76281.7518-70.004412.79
12292006.01.11 23:28sell6150.101.76571.77271.7617
12302006.01.12 01:37close6150.101.76541.77271.76172.774415.55
12312006.01.12 02:42sell6160.101.76661.77361.7626
12322006.01.12 06:40close6160.101.76591.77361.76267.004422.55
12332006.01.12 07:15sell6170.101.76711.77411.7631
12342006.01.12 07:24close6170.101.76601.77411.763111.004433.55
12352006.01.12 13:34sell6180.101.76991.77691.7659
12362006.01.12 14:14close6180.101.76931.77691.76596.004439.55
12372006.01.12 22:44sell6190.101.76041.76741.7564
12382006.01.13 08:57s/l6190.101.76741.76741.7564-70.704368.86
12392006.01.16 03:22buy6200.101.77671.76971.7807
12402006.01.16 03:42close6200.101.77731.76971.78076.004374.86
12412006.01.17 03:04sell6210.101.76561.77261.7616
12422006.01.17 10:30close6210.101.76501.77261.76166.004380.86
12432006.01.17 14:00sell6220.101.76251.76951.7585
12442006.01.17 14:18close6220.101.76191.76951.75856.004386.86
12452006.01.17 14:36sell6230.101.76251.76951.7585
12462006.01.17 14:41close6230.101.76181.76951.75857.004393.86
12472006.01.17 17:19sell6240.101.76261.76961.7586
12482006.01.18 01:00close6240.101.76701.76961.7586-44.234349.62
12492006.01.18 08:46sell6250.101.76461.77161.7606
12502006.01.18 13:28close6250.101.76501.77161.7606-4.004345.62
12512006.01.18 14:30sell6260.101.76731.77431.7633
12522006.01.18 14:31close6260.101.76671.77431.76336.004351.62
12532006.01.18 14:32sell6270.101.76731.77431.7633
12542006.01.18 14:38close6270.101.76671.77431.76336.004357.62
12552006.01.18 14:40sell6280.101.76721.77421.7632
12562006.01.18 15:02close6280.101.76651.77421.76327.004364.62
12572006.01.18 15:12sell6290.101.76721.77421.7632
12582006.01.18 15:27close6290.101.76661.77421.76326.004370.62
12592006.01.19 00:32sell6300.101.76361.77061.7596
12602006.01.19 00:43close6300.101.76301.77061.75966.004376.62
12612006.01.19 05:30sell6310.101.76161.76861.7576
12622006.01.19 08:19close6310.101.76101.76861.75766.004382.62
12632006.01.19 11:16sell6320.101.75651.76351.7525
12642006.01.19 11:59close6320.101.75591.76351.75256.004388.62
12652006.01.19 14:22sell6330.101.75661.76361.7526
12662006.01.19 14:33close6330.101.75591.76361.75267.004395.62
12672006.01.19 14:39sell6340.101.75651.76351.7525
12682006.01.19 15:24close6340.101.75591.76351.75256.004401.62
12692006.01.20 01:54sell6350.101.75741.76441.7534
12702006.01.20 02:25close6350.101.75671.76441.75347.004408.62
12712006.01.20 18:00sell6360.101.76591.77291.7619
12722006.01.20 18:30close6360.101.76521.77291.76197.004415.62
12732006.01.23 05:04buy6370.101.78091.77391.7849
12742006.01.23 05:52close6370.101.78181.77391.78499.004424.62
12752006.01.23 05:57buy6380.101.78101.77401.7850
12762006.01.23 07:21close6380.101.78161.77401.78506.004430.62
12772006.01.23 08:59buy6390.101.77861.77161.7826
12782006.01.23 10:31close6390.101.77931.77161.78267.004437.62
12792006.01.24 17:11buy6400.101.78461.77761.7886
12802006.01.24 17:32close6400.101.78531.77761.78867.004444.62
12812006.01.24 20:21buy6410.101.78731.78031.7913
12822006.01.25 09:31close6410.101.78511.78031.7913-22.494422.13
12832006.01.26 05:47sell6420.101.78611.79311.7821
12842006.01.26 07:04close6420.101.78551.79311.78216.004428.13
12852006.01.26 08:30sell6430.101.78561.79261.7816
12862006.01.26 11:35close6430.101.78501.79261.78166.004434.13
12872006.01.26 13:00sell6440.101.78661.79361.7826
12882006.01.26 13:41close6440.101.78601.79361.78266.004440.13
12892006.01.27 00:17sell6450.101.78061.78761.7766
12902006.01.27 01:32close6450.101.77991.78761.77667.004447.13
12912006.01.27 03:55sell6460.101.78121.78821.7772
12922006.01.27 05:33close6460.101.78051.78821.77727.004454.13
12932006.01.27 10:03sell6470.101.78031.78731.7763
12942006.01.27 10:11close6470.101.77961.78731.77637.004461.13
12952006.01.27 10:31sell6480.101.78031.78731.7763
12962006.01.27 11:47close6480.101.77951.78731.77638.004469.13
12972006.01.30 21:25sell6490.101.76691.77391.7629
12982006.01.31 00:40close6490.101.76701.77391.7629-1.234467.90
12992006.01.31 20:31buy6500.101.77631.76931.7803
13002006.01.31 20:33close6500.101.77711.76931.78038.004475.90
13012006.01.31 20:42buy6510.101.77631.76931.7803
13022006.01.31 20:44close6510.101.77701.76931.78037.004482.90
13032006.02.01 15:15buy6520.101.77621.76921.7802
13042006.02.01 15:33close6520.101.77701.76921.78028.004490.90
13052006.02.01 18:07buy6530.101.77691.76991.7809
13062006.02.01 18:19close6530.101.77751.76991.78096.004496.90
13072006.02.01 18:35buy6540.101.77691.76991.7809
13082006.02.01 18:52close6540.101.77751.76991.78096.004502.90
13092006.02.01 18:54buy6550.101.77691.76991.7809
13102006.02.01 23:43close6550.101.77501.76991.7809-19.004483.90
13112006.02.02 19:44buy6560.101.77921.77221.7832
13122006.02.02 20:12close6560.101.77991.77221.78327.004490.90
13132006.02.03 00:02buy6570.101.77971.77271.7837
13142006.02.03 01:46close6570.101.78021.77271.78375.004495.90
13152006.02.03 14:32buy6580.101.77541.76841.7794
13162006.02.03 14:56s/l6580.101.76841.76841.7794-70.004425.90
13172006.02.03 20:18sell6590.101.76141.76841.7574
13182006.02.06 03:56close6590.101.76151.76841.7574-1.234424.66
13192006.02.06 06:43sell6600.101.76131.76831.7573
13202006.02.06 07:34close6600.101.76061.76831.75737.004431.66
13212006.02.06 20:30sell6610.101.74701.75401.7430
13222006.02.07 08:20close6610.101.74821.75401.7430-12.234419.43
13232006.02.07 23:16sell6620.101.74641.75341.7424
13242006.02.08 01:33close6620.101.74591.75341.74244.774424.20
13252006.02.08 01:34buy6630.101.74561.73861.7496
13262006.02.08 11:06close6630.101.74351.73861.7496-21.004403.20
13272006.02.08 11:06sell6640.101.74361.75061.7396
13282006.02.08 11:49close6640.101.74301.75061.73966.004409.20
13292006.02.08 12:04sell6650.101.74341.75041.7394
13302006.02.08 12:30close6650.101.74271.75041.73947.004416.20
13312006.02.08 12:45sell6660.101.74351.75051.7395
13322006.02.08 13:01close6660.101.74281.75051.73957.004423.20
13332006.02.08 14:35sell6670.101.74381.75081.7398
13342006.02.08 14:58close6670.101.74321.75081.73986.004429.20
13352006.02.08 21:34sell6680.101.74111.74811.7371
13362006.02.09 03:56close6680.101.74231.74811.7371-12.234416.97
13372006.02.09 03:57buy6690.101.74231.73531.7463
13382006.02.09 04:28close6690.101.74301.73531.74637.004423.97
13392006.02.09 09:00buy6700.101.74281.73581.7468
13402006.02.09 15:00close6700.101.74201.73581.7468-8.004415.97
13412006.02.09 15:05sell6710.101.74181.74881.7378
13422006.02.09 15:54close6710.101.74111.74881.73787.004422.97
13432006.02.10 01:56buy6720.101.74191.73491.7459
13442006.02.10 02:08close6720.101.74261.73491.74597.004429.97
13452006.02.10 08:15buy6730.101.74501.73801.7490
13462006.02.10 08:23close6730.101.74561.73801.74906.004435.97
13472006.02.10 16:34buy6740.101.74841.74141.7524
13482006.02.10 16:36close6740.101.74901.74141.75246.004441.97
13492006.02.10 16:38buy6750.101.74841.74141.7524
13502006.02.13 04:01s/l6750.101.74141.74141.7524-70.494371.47
13512006.02.13 14:25buy6760.101.73811.73111.7421
13522006.02.13 14:27close6760.101.73891.73111.74218.004379.47
13532006.02.15 09:30sell6770.101.73531.74231.7313
13542006.02.15 11:18close6770.101.73461.74231.73137.004386.47
13552006.02.15 16:46buy6780.101.74181.73481.7458
13562006.02.15 16:48close6780.101.74241.73481.74586.004392.47
13572006.02.15 17:21buy6790.101.74171.73471.7457
13582006.02.15 20:45close6790.101.73971.73471.7457-20.004372.47
13592006.02.16 14:30buy6800.101.73281.72581.7368
13602006.02.16 14:36close6800.101.73341.72581.73686.004378.47
13612006.02.17 07:12buy6810.101.73521.72821.7392
13622006.02.17 07:23close6810.101.73581.72821.73926.004384.47
13632006.02.17 12:57buy6820.101.73591.72891.7399
13642006.02.17 14:34close6820.101.73611.72891.73992.004386.47
13652006.02.20 20:02buy6830.101.74381.73681.7478
13662006.02.20 21:47close6830.101.74471.73681.74789.004395.47
13672006.02.21 16:04buy6840.101.74451.73751.7485
13682006.02.21 19:15close6840.101.74511.73751.74856.004401.47
13692006.02.21 23:45buy6850.101.74531.73831.7493
13702006.02.22 01:06close6850.101.74581.73831.74934.514405.98
13712006.02.23 01:02sell6860.101.74371.75071.7397
13722006.02.23 01:19close6860.101.74301.75071.73977.004412.98
13732006.02.23 05:34sell6870.101.74281.74981.7388
13742006.02.23 10:15s/l6870.101.74981.74981.7388-70.004342.98
13752006.02.24 12:47sell6880.101.74981.75681.7458
13762006.02.24 13:33close6880.101.74921.75681.74586.004348.98
13772006.02.24 20:31sell6890.101.74441.75141.7404
13782006.02.26 23:16close6890.101.74401.75141.74044.004352.98
13792006.02.27 02:57sell6900.101.74341.75041.7394
13802006.02.27 08:00close6900.101.74281.75041.73946.004358.98
13812006.02.27 11:43sell6910.101.74011.74711.7361
13822006.02.27 11:50close6910.101.73931.74711.73618.004366.98
13832006.02.27 12:29sell6920.101.74021.74721.7362
13842006.02.27 15:05close6920.101.73951.74721.73627.004373.98
13852006.02.27 20:40sell6930.101.74011.74711.7361
13862006.02.27 20:42close6930.101.73931.74711.73618.004381.98
13872006.02.27 21:03sell6940.101.74011.74711.7361
13882006.02.27 21:59close6940.101.73941.74711.73617.004388.98
13892006.02.27 23:06sell6950.101.74011.74711.7361
13902006.02.28 01:04close6950.101.73941.74711.73616.774395.75
13912006.02.28 03:38sell6960.101.73961.74661.7356
13922006.02.28 08:00close6960.101.73881.74661.73568.004403.75
13932006.02.28 09:43sell6970.101.73951.74651.7355
13942006.02.28 11:37s/l6970.101.74651.74651.7355-70.004333.75
13952006.03.01 05:27buy6980.101.75441.74741.7584
13962006.03.01 08:26close6980.101.75461.74741.75842.004335.75
13972006.03.01 16:07buy6990.101.75551.74851.7595
13982006.03.01 17:48s/l6990.101.74851.74851.7595-70.004265.75
13992006.03.02 09:49buy7000.101.74871.74171.7527
14002006.03.02 10:13close7000.101.74931.74171.75276.004271.75
14012006.03.02 10:18buy7010.101.74951.74251.7535
14022006.03.02 17:25close7010.101.75021.74251.75357.004278.75
14032006.03.03 08:28buy7020.101.75121.74421.7552
14042006.03.03 08:36close7020.101.75181.74421.75526.004284.75
14052006.03.03 08:57buy7030.101.75131.74431.7553
14062006.03.03 10:15close7030.101.75191.74431.75536.004290.75
14072006.03.03 16:04buy7040.101.75421.74721.7582
14082006.03.03 16:23close7040.101.75491.74721.75827.004297.75
14092006.03.03 16:27buy7050.101.75431.74731.7583
14102006.03.03 21:05close7050.101.75421.74731.7583-1.004296.75
14112006.03.06 09:53buy7060.101.75771.75071.7617
14122006.03.06 16:18s/l7060.101.75071.75071.7617-70.004226.75
14132006.03.07 15:42sell7070.101.73731.74431.7333
14142006.03.07 15:44close7070.101.73671.74431.73336.004232.75
14152006.03.08 07:01sell7080.101.73741.74441.7334
14162006.03.08 07:28close7080.101.73681.74441.73346.004238.75
14172006.03.08 08:17sell7090.101.73741.74441.7334
14182006.03.08 14:13close7090.101.73681.74441.73346.004244.75
14192006.03.08 16:11sell7100.101.73761.74461.7336
14202006.03.08 16:14close7100.101.73701.74461.73366.004250.75
14212006.03.09 01:31sell7110.101.73811.74511.7341
14222006.03.09 02:02close7110.101.73741.74511.73417.004257.75
14232006.03.09 05:59sell7120.101.73771.74471.7337
14242006.03.09 06:48close7120.101.73701.74471.73377.004264.75
14252006.03.09 08:32sell7130.101.73741.74441.7334
14262006.03.09 08:41close7130.101.73681.74441.73346.004270.75
14272006.03.09 08:51sell7140.101.73741.74441.7334
14282006.03.09 09:37close7140.101.73681.74441.73346.004276.75
14292006.03.09 11:12sell7150.101.73751.74451.7335
14302006.03.09 17:16close7150.101.73691.74451.73356.004282.75
14312006.03.09 20:05sell7160.101.73651.74351.7325
14322006.03.09 20:41close7160.101.73581.74351.73257.004289.75
14332006.03.09 22:04sell7170.101.73641.74341.7324
14342006.03.09 22:49close7170.101.73571.74341.73247.004296.75
14352006.03.10 03:59sell7180.101.73571.74271.7317
14362006.03.10 06:25close7180.101.73521.74271.73175.004301.75
14372006.03.10 06:53sell7190.101.73571.74271.7317
14382006.03.10 07:13close7190.101.73511.74271.73176.004307.75
14392006.03.10 07:39sell7200.101.73571.74271.7317
14402006.03.10 14:30close7200.101.73591.74271.7317-2.004305.75
14412006.03.10 20:33sell7210.101.72641.73341.7224
14422006.03.13 02:32close7210.101.72631.73341.72240.774306.52
14432006.03.13 02:32buy7220.101.72621.71921.7302
14442006.03.13 02:57close7220.101.72691.71921.73027.004313.52
14452006.03.13 03:10buy7230.101.72621.71921.7302
14462006.03.13 03:43close7230.101.72691.71921.73027.004320.52
14472006.03.13 09:26buy7240.101.72671.71971.7307
14482006.03.13 11:55close7240.101.72681.71971.73071.004321.52
14492006.03.14 07:17buy7250.101.73491.72791.7389
14502006.03.14 08:07close7250.101.73551.72791.73896.004327.52
14512006.03.14 08:13buy7260.101.73491.72791.7389
14522006.03.14 08:24close7260.101.73551.72791.73896.004333.52
14532006.03.15 08:17buy7270.101.74591.73891.7499
14542006.03.15 09:29close7270.101.74661.73891.74997.004340.52
14552006.03.15 14:37buy7280.101.74471.73771.7487
14562006.03.15 15:02close7280.101.74531.73771.74876.004346.52
14572006.03.16 10:37buy7290.101.74681.73981.7508
14582006.03.16 10:41close7290.101.74741.73981.75086.004352.52
14592006.03.16 11:09buy7300.101.74681.73981.7508
14602006.03.16 11:12close7300.101.74741.73981.75086.004358.52
14612006.03.16 11:52buy7310.101.74681.73981.7508
14622006.03.16 14:30close7310.101.74751.73981.75087.004365.52
14632006.03.16 23:35buy7320.101.75661.74961.7606
14642006.03.17 04:58close7320.101.75621.74961.7606-5.484360.04
14652006.03.17 12:15buy7330.101.75461.74761.7586
14662006.03.17 12:39close7330.101.75521.74761.75866.004366.04
14672006.03.17 13:15buy7340.101.75461.74761.7586
14682006.03.17 14:26close7340.101.75521.74761.75866.004372.04
14692006.03.17 15:51buy7350.101.75391.74691.7579
14702006.03.17 16:33close7350.101.75461.74691.75797.004379.04
14712006.03.20 04:25sell7360.101.75491.76191.7509
14722006.03.20 05:23close7360.101.75421.76191.75097.004386.04
14732006.03.20 06:42sell7370.101.75471.76171.7507
14742006.03.20 12:53close7370.101.75391.76171.75078.004394.04
14752006.03.21 07:36sell7380.101.75361.76061.7496
14762006.03.21 07:43close7380.101.75291.76061.74967.004401.04
14772006.03.21 07:49sell7390.101.75361.76061.7496
14782006.03.21 08:14close7390.101.75301.76061.74966.004407.04