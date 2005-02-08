|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Okres
|30 Minut (M30) 2005.02.02 00:00 - 2006.03.22 00:00 (2005.02.02 - 2006.03.22)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parametry
|UseEmailAlerts=false; UseTotalEquitySL=false; EquityRisk=10; lots=0.1; UseCloseCriteria=true; TakeProfit=40; StopLoss=70; UseScalpIt=false; ScalpPips=3; UseStepTrail=false; Trail1Step=6; Flex=2; UseTrail=true; ProfitTrailing=true; TrailingAct=6; TrailingStep=3; N1=3; N2=2; MaxPeriodsBack=20; UseStochasticFilter=true; StoPeriod=1440; UseCCI=true; UseTimeFilter=false; BeginHour=8; EndHour=18; ReverseTradeSignal=false; FileSavePrefix="STI";
|Słupki w tescie
|21831
|Ticks modelled
|1125964
|Modelling quality
|90.00%
|Depozyt początkowy
|5000.00
|Total net profit
|-592.96
|Gross profit
|4081.85
|Gross loss
|-4674.81
|Profit factor
|0.87
|Przewidywany zysk
|-0.80
|Absolute drawdown
|773.25
|Maximal drawdown (%)
|970.16 (18.7%)
|Transakcji w sumie
|739
|Short positions (won %)
|458 (85.59%)
|Long positions (won %)
|281 (79.36%)
|Profit trades (% of total)
|615 (83.22%)
|Loss trades (% of total)
|124 (16.78%)
|Największy
|profit trade
|29.00
|loss trade
|-71.48
|Average
|profit trade
|6.64
|loss trade
|-37.70
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|27 (172.53)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-141.23)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|172.53 (27)
|consecutive loss (count of losses)
|-141.23 (3)
|Średni
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Czas
|Typ
|Zlecenie
|Loty
|Cena
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance:
|1
|2005.02.02 01:23
|sell
|1
|0.10
|1.8840
|1.8910
|1.8800
|2
|2005.02.02 15:41
|close
|1
|0.10
|1.8866
|1.8910
|1.8800
|-26.00
|4974.00
|3
|2005.02.02 19:51
|sell
|2
|0.10
|1.8847
|1.8917
|1.8807
|4
|2005.02.02 20:21
|close
|2
|0.10
|1.8841
|1.8917
|1.8807
|6.00
|4980.00
|5
|2005.02.02 20:23
|sell
|3
|0.10
|1.8849
|1.8919
|1.8809
|6
|2005.02.03 00:41
|close
|3
|0.10
|1.8843
|1.8919
|1.8809
|5.77
|4985.77
|7
|2005.02.03 07:04
|sell
|4
|0.10
|1.8840
|1.8910
|1.8800
|8
|2005.02.03 07:09
|close
|4
|0.10
|1.8834
|1.8910
|1.8800
|6.00
|4991.77
|9
|2005.02.03 07:25
|sell
|5
|0.10
|1.8841
|1.8911
|1.8801
|10
|2005.02.03 08:14
|close
|5
|0.10
|1.8835
|1.8911
|1.8801
|6.00
|4997.77
|11
|2005.02.04 05:56
|sell
|6
|0.10
|1.8815
|1.8885
|1.8775
|12
|2005.02.04 06:14
|close
|6
|0.10
|1.8809
|1.8885
|1.8775
|6.00
|5003.77
|13
|2005.02.04 06:31
|sell
|7
|0.10
|1.8815
|1.8885
|1.8775
|14
|2005.02.04 08:04
|close
|7
|0.10
|1.8809
|1.8885
|1.8775
|6.00
|5009.77
|15
|2005.02.04 14:26
|sell
|8
|0.10
|1.8844
|1.8914
|1.8804
|16
|2005.02.04 14:27
|close
|8
|0.10
|1.8838
|1.8914
|1.8804
|6.00
|5015.77
|17
|2005.02.04 15:01
|sell
|9
|0.10
|1.8843
|1.8913
|1.8803
|18
|2005.02.04 15:02
|close
|9
|0.10
|1.8837
|1.8913
|1.8803
|6.00
|5021.77
|19
|2005.02.04 15:05
|sell
|10
|0.10
|1.8843
|1.8913
|1.8803
|20
|2005.02.04 15:06
|close
|10
|0.10
|1.8836
|1.8913
|1.8803
|7.00
|5028.77
|21
|2005.02.07 06:43
|sell
|11
|0.10
|1.8729
|1.8799
|1.8689
|22
|2005.02.07 08:29
|close
|11
|0.10
|1.8724
|1.8799
|1.8689
|5.00
|5033.77
|23
|2005.02.07 12:44
|sell
|12
|0.10
|1.8708
|1.8778
|1.8668
|24
|2005.02.07 14:23
|close
|12
|0.10
|1.8702
|1.8778
|1.8668
|6.00
|5039.77
|25
|2005.02.08 01:08
|sell
|13
|0.10
|1.8584
|1.8654
|1.8544
|26
|2005.02.08 02:55
|close
|13
|0.10
|1.8577
|1.8654
|1.8544
|7.00
|5046.77
|27
|2005.02.08 07:24
|sell
|14
|0.10
|1.8573
|1.8643
|1.8533
|28
|2005.02.08 07:55
|close
|14
|0.10
|1.8567
|1.8643
|1.8533
|6.00
|5052.77
|29
|2005.02.08 10:55
|sell
|15
|0.10
|1.8572
|1.8642
|1.8532
|30
|2005.02.08 11:07
|close
|15
|0.10
|1.8565
|1.8642
|1.8532
|7.00
|5059.77
|31
|2005.02.08 13:03
|sell
|16
|0.10
|1.8561
|1.8631
|1.8521
|32
|2005.02.08 14:28
|close
|16
|0.10
|1.8555
|1.8631
|1.8521
|6.00
|5065.77
|33
|2005.02.08 16:10
|sell
|17
|0.10
|1.8559
|1.8629
|1.8519
|34
|2005.02.08 16:25
|close
|17
|0.10
|1.8553
|1.8629
|1.8519
|6.00
|5071.77
|35
|2005.02.08 16:30
|sell
|18
|0.10
|1.8559
|1.8629
|1.8519
|36
|2005.02.08 17:04
|close
|18
|0.10
|1.8553
|1.8629
|1.8519
|6.00
|5077.77
|37
|2005.02.08 17:06
|sell
|19
|0.10
|1.8559
|1.8629
|1.8519
|38
|2005.02.08 17:08
|close
|19
|0.10
|1.8553
|1.8629
|1.8519
|6.00
|5083.77
|39
|2005.02.08 17:17
|sell
|20
|0.10
|1.8559
|1.8629
|1.8519
|40
|2005.02.08 17:51
|close
|20
|0.10
|1.8553
|1.8629
|1.8519
|6.00
|5089.77
|41
|2005.02.08 20:51
|sell
|21
|0.10
|1.8556
|1.8626
|1.8516
|42
|2005.02.08 21:35
|close
|21
|0.10
|1.8549
|1.8626
|1.8516
|7.00
|5096.77
|43
|2005.02.09 05:26
|sell
|22
|0.10
|1.8538
|1.8608
|1.8498
|44
|2005.02.09 10:30
|s/l
|22
|0.10
|1.8608
|1.8608
|1.8498
|-70.00
|5026.77
|45
|2005.02.09 14:07
|buy
|23
|0.10
|1.8609
|1.8539
|1.8649
|46
|2005.02.09 14:17
|close
|23
|0.10
|1.8615
|1.8539
|1.8649
|6.00
|5032.77
|47
|2005.02.09 14:19
|buy
|24
|0.10
|1.8609
|1.8539
|1.8649
|48
|2005.02.09 16:37
|close
|24
|0.10
|1.8588
|1.8539
|1.8649
|-21.00
|5011.77
|49
|2005.02.09 16:42
|sell
|25
|0.10
|1.8587
|1.8657
|1.8547
|50
|2005.02.09 16:53
|close
|25
|0.10
|1.8581
|1.8657
|1.8547
|6.00
|5017.77
|51
|2005.02.09 17:18
|sell
|26
|0.10
|1.8587
|1.8657
|1.8547
|52
|2005.02.09 17:22
|close
|26
|0.10
|1.8581
|1.8657
|1.8547
|6.00
|5023.77
|53
|2005.02.11 11:15
|buy
|27
|0.10
|1.8677
|1.8607
|1.8717
|54
|2005.02.11 14:57
|close
|27
|0.10
|1.8663
|1.8607
|1.8717
|-14.00
|5009.77
|55
|2005.02.14 19:31
|buy
|28
|0.10
|1.8881
|1.8811
|1.8921
|56
|2005.02.14 19:31
|close
|28
|0.10
|1.8889
|1.8811
|1.8921
|8.00
|5017.77
|57
|2005.02.15 15:47
|buy
|29
|0.10
|1.8859
|1.8789
|1.8899
|58
|2005.02.15 15:50
|close
|29
|0.10
|1.8865
|1.8789
|1.8899
|6.00
|5023.77
|59
|2005.02.15 15:53
|buy
|30
|0.10
|1.8859
|1.8789
|1.8899
|60
|2005.02.15 15:56
|close
|30
|0.10
|1.8865
|1.8789
|1.8899
|6.00
|5029.77
|61
|2005.02.15 16:03
|buy
|31
|0.10
|1.8859
|1.8789
|1.8899
|62
|2005.02.15 16:04
|close
|31
|0.10
|1.8866
|1.8789
|1.8899
|7.00
|5036.77
|63
|2005.02.15 16:12
|buy
|32
|0.10
|1.8857
|1.8787
|1.8897
|64
|2005.02.15 16:40
|close
|32
|0.10
|1.8863
|1.8787
|1.8897
|6.00
|5042.77
|65
|2005.02.17 03:12
|sell
|33
|0.10
|1.8856
|1.8926
|1.8816
|66
|2005.02.17 07:55
|close
|33
|0.10
|1.8849
|1.8926
|1.8816
|7.00
|5049.77
|67
|2005.02.17 15:40
|sell
|34
|0.10
|1.8881
|1.8951
|1.8841
|68
|2005.02.17 17:42
|s/l
|34
|0.10
|1.8951
|1.8951
|1.8841
|-70.00
|4979.77
|69
|2005.02.17 20:32
|sell
|35
|0.10
|1.8952
|1.9022
|1.8912
|70
|2005.02.17 20:57
|close
|35
|0.10
|1.8946
|1.9022
|1.8912
|6.00
|4985.77
|71
|2005.02.17 21:24
|sell
|36
|0.10
|1.8952
|1.9022
|1.8912
|72
|2005.02.18 00:29
|close
|36
|0.10
|1.8945
|1.9022
|1.8912
|6.30
|4992.07
|73
|2005.02.18 13:54
|sell
|37
|0.10
|1.8936
|1.9006
|1.8896
|74
|2005.02.18 14:01
|close
|37
|0.10
|1.8929
|1.9006
|1.8896
|7.00
|4999.07
|75
|2005.02.18 15:04
|sell
|38
|0.10
|1.8938
|1.9008
|1.8898
|76
|2005.02.18 15:28
|close
|38
|0.10
|1.8931
|1.9008
|1.8898
|7.00
|5006.07
|77
|2005.02.18 15:47
|sell
|39
|0.10
|1.8937
|1.9007
|1.8897
|78
|2005.02.18 18:04
|close
|39
|0.10
|1.8933
|1.9007
|1.8897
|4.00
|5010.07
|79
|2005.02.21 21:03
|buy
|40
|0.10
|1.8966
|1.8896
|1.9006
|80
|2005.02.21 22:49
|close
|40
|0.10
|1.8969
|1.8896
|1.9006
|3.00
|5013.07
|81
|2005.02.23 01:31
|buy
|41
|0.10
|1.9101
|1.9031
|1.9141
|82
|2005.02.23 03:50
|close
|41
|0.10
|1.9107
|1.9031
|1.9141
|6.00
|5019.07
|83
|2005.02.23 09:56
|sell
|42
|0.10
|1.9084
|1.9154
|1.9044
|84
|2005.02.23 10:00
|close
|42
|0.10
|1.9078
|1.9154
|1.9044
|6.00
|5025.07
|85
|2005.02.23 10:02
|sell
|43
|0.10
|1.9083
|1.9153
|1.9043
|86
|2005.02.23 10:05
|close
|43
|0.10
|1.9077
|1.9153
|1.9043
|6.00
|5031.07
|87
|2005.02.23 10:10
|sell
|44
|0.10
|1.9082
|1.9152
|1.9042
|88
|2005.02.23 12:01
|close
|44
|0.10
|1.9076
|1.9152
|1.9042
|6.00
|5037.07
|89
|2005.02.23 13:34
|sell
|45
|0.10
|1.9090
|1.9160
|1.9050
|90
|2005.02.23 13:52
|close
|45
|0.10
|1.9084
|1.9160
|1.9050
|6.00
|5043.07
|91
|2005.02.24 17:51
|sell
|46
|0.10
|1.9109
|1.9179
|1.9069
|92
|2005.02.24 22:13
|close
|46
|0.10
|1.9103
|1.9179
|1.9069
|6.00
|5049.07
|93
|2005.02.25 09:07
|sell
|47
|0.10
|1.9108
|1.9178
|1.9068
|94
|2005.02.25 10:00
|close
|47
|0.10
|1.9101
|1.9178
|1.9068
|7.00
|5056.07
|95
|2005.02.25 14:30
|sell
|48
|0.10
|1.9098
|1.9168
|1.9058
|96
|2005.02.25 18:23
|s/l
|48
|0.10
|1.9168
|1.9168
|1.9058
|-70.00
|4986.07
|97
|2005.02.28 00:14
|buy
|49
|0.10
|1.9171
|1.9101
|1.9211
|98
|2005.02.28 00:52
|close
|49
|0.10
|1.9178
|1.9101
|1.9211
|7.00
|4993.07
|99
|2005.02.28 01:11
|buy
|50
|0.10
|1.9173
|1.9103
|1.9213
|100
|2005.02.28 01:11
|close
|50
|0.10
|1.9183
|1.9103
|1.9213
|10.00
|5003.07
|101
|2005.02.28 05:41
|buy
|51
|0.10
|1.9216
|1.9146
|1.9256
|102
|2005.02.28 07:03
|close
|51
|0.10
|1.9223
|1.9146
|1.9256
|7.00
|5010.07
|103
|2005.02.28 12:31
|buy
|52
|0.10
|1.9228
|1.9158
|1.9268
|104
|2005.02.28 14:48
|close
|52
|0.10
|1.9231
|1.9158
|1.9268
|3.00
|5013.07
|105
|2005.03.01 02:00
|sell
|53
|0.10
|1.9203
|1.9273
|1.9163
|106
|2005.03.01 02:33
|close
|53
|0.10
|1.9197
|1.9273
|1.9163
|6.00
|5019.07
|107
|2005.03.01 09:16
|sell
|54
|0.10
|1.9197
|1.9267
|1.9157
|108
|2005.03.01 09:34
|close
|54
|0.10
|1.9189
|1.9267
|1.9157
|8.00
|5027.07
|109
|2005.03.01 16:17
|sell
|55
|0.10
|1.9216
|1.9286
|1.9176
|110
|2005.03.01 16:30
|close
|55
|0.10
|1.9209
|1.9286
|1.9176
|7.00
|5034.07
|111
|2005.03.01 20:00
|sell
|56
|0.10
|1.9201
|1.9271
|1.9161
|112
|2005.03.01 20:13
|close
|56
|0.10
|1.9194
|1.9271
|1.9161
|7.00
|5041.07
|113
|2005.03.01 20:22
|sell
|57
|0.10
|1.9201
|1.9271
|1.9161
|114
|2005.03.02 00:28
|close
|57
|0.10
|1.9195
|1.9271
|1.9161
|5.77
|5046.84
|115
|2005.03.02 12:34
|sell
|58
|0.10
|1.9111
|1.9181
|1.9071
|116
|2005.03.02 12:40
|close
|58
|0.10
|1.9105
|1.9181
|1.9071
|6.00
|5052.84
|117
|2005.03.02 15:23
|sell
|59
|0.10
|1.9111
|1.9181
|1.9071
|118
|2005.03.02 15:40
|close
|59
|0.10
|1.9105
|1.9181
|1.9071
|6.00
|5058.84
|119
|2005.03.02 16:04
|sell
|60
|0.10
|1.9111
|1.9181
|1.9071
|120
|2005.03.02 16:32
|close
|60
|0.10
|1.9104
|1.9181
|1.9071
|7.00
|5065.84
|121
|2005.03.03 03:41
|sell
|61
|0.10
|1.9135
|1.9205
|1.9095
|122
|2005.03.03 03:48
|close
|61
|0.10
|1.9128
|1.9205
|1.9095
|7.00
|5072.84
|123
|2005.03.03 16:47
|sell
|62
|0.10
|1.9095
|1.9165
|1.9055
|124
|2005.03.03 16:59
|close
|62
|0.10
|1.9088
|1.9165
|1.9055
|7.00
|5079.84
|125
|2005.03.03 17:09
|sell
|63
|0.10
|1.9094
|1.9164
|1.9054
|126
|2005.03.03 18:00
|close
|63
|0.10
|1.9087
|1.9164
|1.9054
|7.00
|5086.84
|127
|2005.03.04 01:02
|sell
|64
|0.10
|1.9074
|1.9144
|1.9034
|128
|2005.03.04 05:43
|close
|64
|0.10
|1.9068
|1.9144
|1.9034
|6.00
|5092.84
|129
|2005.03.04 07:17
|sell
|65
|0.10
|1.9070
|1.9140
|1.9030
|130
|2005.03.04 08:42
|close
|65
|0.10
|1.9064
|1.9140
|1.9030
|6.00
|5098.84
|131
|2005.03.04 08:56
|sell
|66
|0.10
|1.9070
|1.9140
|1.9030
|132
|2005.03.04 09:00
|close
|66
|0.10
|1.9064
|1.9140
|1.9030
|6.00
|5104.84
|133
|2005.03.04 14:30
|sell
|67
|0.10
|1.9080
|1.9150
|1.9040
|134
|2005.03.04 15:14
|s/l
|67
|0.10
|1.9150
|1.9150
|1.9040
|-70.00
|5034.84
|135
|2005.03.08 00:53
|buy
|68
|0.10
|1.9141
|1.9071
|1.9181
|136
|2005.03.08 01:00
|close
|68
|0.10
|1.9148
|1.9071
|1.9181
|7.00
|5041.84
|137
|2005.03.08 01:03
|buy
|69
|0.10
|1.9141
|1.9071
|1.9181
|138
|2005.03.08 01:05
|close
|69
|0.10
|1.9147
|1.9071
|1.9181
|6.00
|5047.84
|139
|2005.03.08 01:57
|buy
|70
|0.10
|1.9141
|1.9071
|1.9181
|140
|2005.03.08 02:16
|close
|70
|0.10
|1.9148
|1.9071
|1.9181
|7.00
|5054.84
|141
|2005.03.08 03:20
|buy
|71
|0.10
|1.9141
|1.9071
|1.9181
|142
|2005.03.08 03:30
|close
|71
|0.10
|1.9148
|1.9071
|1.9181
|7.00
|5061.84
|143
|2005.03.09 10:43
|buy
|72
|0.10
|1.9270
|1.9200
|1.9310
|144
|2005.03.09 12:40
|close
|72
|0.10
|1.9277
|1.9200
|1.9310
|7.00
|5068.84
|145
|2005.03.09 21:36
|buy
|73
|0.10
|1.9254
|1.9184
|1.9294
|146
|2005.03.10 02:51
|close
|73
|0.10
|1.9241
|1.9184
|1.9294
|-13.49
|5055.34
|147
|2005.03.11 22:52
|sell
|74
|0.10
|1.9256
|1.9326
|1.9216
|148
|2005.03.11 22:52
|close
|74
|0.10
|1.9249
|1.9326
|1.9216
|7.00
|5062.34
|149
|2005.03.11 22:56
|sell
|75
|0.10
|1.9257
|1.9327
|1.9217
|150
|2005.03.14 01:44
|close
|75
|0.10
|1.9261
|1.9327
|1.9217
|-4.23
|5058.11
|151
|2005.03.14 10:36
|sell
|76
|0.10
|1.9197
|1.9267
|1.9157
|152
|2005.03.14 11:14
|close
|76
|0.10
|1.9190
|1.9267
|1.9157
|7.00
|5065.11
|153
|2005.03.14 11:25
|sell
|77
|0.10
|1.9197
|1.9267
|1.9157
|154
|2005.03.14 11:49
|close
|77
|0.10
|1.9191
|1.9267
|1.9157
|6.00
|5071.11
|155
|2005.03.14 12:19
|sell
|78
|0.10
|1.9212
|1.9282
|1.9172
|156
|2005.03.14 12:35
|close
|78
|0.10
|1.9206
|1.9282
|1.9172
|6.00
|5077.11
|157
|2005.03.15 01:06
|sell
|79
|0.10
|1.9139
|1.9209
|1.9099
|158
|2005.03.15 01:20
|close
|79
|0.10
|1.9133
|1.9209
|1.9099
|6.00
|5083.11
|159
|2005.03.15 09:30
|sell
|80
|0.10
|1.9157
|1.9227
|1.9117
|160
|2005.03.15 09:44
|close
|80
|0.10
|1.9150
|1.9227
|1.9117
|7.00
|5090.11
|161
|2005.03.16 01:06
|sell
|81
|0.10
|1.9131
|1.9201
|1.9091
|162
|2005.03.16 02:14
|close
|81
|0.10
|1.9125
|1.9201
|1.9091
|6.00
|5096.11
|163
|2005.03.16 05:18
|sell
|82
|0.10
|1.9131
|1.9201
|1.9091
|164
|2005.03.16 08:39
|s/l
|82
|0.10
|1.9201
|1.9201
|1.9091
|-70.00
|5026.11
|165
|2005.03.16 11:30
|sell
|83
|0.10
|1.9220
|1.9290
|1.9180
|166
|2005.03.16 12:03
|close
|83
|0.10
|1.9214
|1.9290
|1.9180
|6.00
|5032.11
|167
|2005.03.16 12:04
|sell
|84
|0.10
|1.9213
|1.9283
|1.9173
|168
|2005.03.16 14:11
|close
|84
|0.10
|1.9215
|1.9283
|1.9173
|-2.00
|5030.11
|169
|2005.03.17 01:25
|buy
|85
|0.10
|1.9261
|1.9191
|1.9301
|170
|2005.03.17 07:06
|close
|85
|0.10
|1.9245
|1.9191
|1.9301
|-16.00
|5014.11
|171
|2005.03.17 10:41
|buy
|86
|0.10
|1.9227
|1.9157
|1.9267
|172
|2005.03.17 10:49
|close
|86
|0.10
|1.9234
|1.9157
|1.9267
|7.00
|5021.11
|173
|2005.03.18 01:36
|buy
|87
|0.10
|1.9235
|1.9165
|1.9275
|174
|2005.03.18 01:56
|close
|87
|0.10
|1.9241
|1.9165
|1.9275
|6.00
|5027.11
|175
|2005.03.18 02:09
|buy
|88
|0.10
|1.9236
|1.9166
|1.9276
|176
|2005.03.18 07:54
|close
|88
|0.10
|1.9221
|1.9166
|1.9276
|-15.00
|5012.11
|177
|2005.03.21 19:35
|sell
|89
|0.10
|1.8980
|1.9050
|1.8940
|178
|2005.03.21 22:34
|close
|89
|0.10
|1.8973
|1.9050
|1.8940
|7.00
|5019.11
|179
|2005.03.22 02:39
|sell
|90
|0.10
|1.8967
|1.9037
|1.8927
|180
|2005.03.22 07:31
|close
|90
|0.10
|1.8961
|1.9037
|1.8927
|6.00
|5025.11
|181
|2005.03.22 20:17
|sell
|91
|0.10
|1.9004
|1.9074
|1.8964
|182
|2005.03.22 20:18
|close
|91
|0.10
|1.8991
|1.9074
|1.8964
|13.00
|5038.11
|183
|2005.03.23 00:33
|sell
|92
|0.10
|1.8861
|1.8931
|1.8821
|184
|2005.03.23 00:53
|close
|92
|0.10
|1.8855
|1.8931
|1.8821
|6.00
|5044.11
|185
|2005.03.23 01:59
|sell
|93
|0.10
|1.8860
|1.8930
|1.8820
|186
|2005.03.23 09:27
|close
|93
|0.10
|1.8854
|1.8930
|1.8820
|6.00
|5050.11
|187
|2005.03.23 16:35
|sell
|94
|0.10
|1.8768
|1.8838
|1.8728
|188
|2005.03.23 16:42
|close
|94
|0.10
|1.8762
|1.8838
|1.8728
|6.00
|5056.11
|189
|2005.03.23 22:25
|sell
|95
|0.10
|1.8696
|1.8766
|1.8656
|190
|2005.03.23 23:27
|close
|95
|0.10
|1.8690
|1.8766
|1.8656
|6.00
|5062.11
|191
|2005.03.24 12:43
|sell
|96
|0.10
|1.8704
|1.8774
|1.8664
|192
|2005.03.24 12:52
|close
|96
|0.10
|1.8698
|1.8774
|1.8664
|6.00
|5068.11
|193
|2005.03.24 13:04
|sell
|97
|0.10
|1.8703
|1.8773
|1.8663
|194
|2005.03.24 14:00
|close
|97
|0.10
|1.8697
|1.8773
|1.8663
|6.00
|5074.11
|195
|2005.03.25 08:22
|sell
|98
|0.10
|1.8691
|1.8761
|1.8651
|196
|2005.03.25 11:10
|close
|98
|0.10
|1.8696
|1.8761
|1.8651
|-5.00
|5069.11
|197
|2005.03.25 20:18
|sell
|99
|0.10
|1.8692
|1.8762
|1.8652
|198
|2005.03.28 02:36
|close
|99
|0.10
|1.8686
|1.8762
|1.8652
|5.77
|5074.88
|199
|2005.03.28 15:29
|buy
|100
|0.10
|1.8631
|1.8561
|1.8671
|200
|2005.03.28 16:21
|close
|100
|0.10
|1.8638
|1.8561
|1.8671
|7.00
|5081.88
|201
|2005.03.29 07:57
|buy
|101
|0.10
|1.8681
|1.8611
|1.8721
|202
|2005.03.29 08:09
|close
|101
|0.10
|1.8687
|1.8611
|1.8721
|6.00
|5087.88
|203
|2005.03.29 13:27
|buy
|102
|0.10
|1.8727
|1.8657
|1.8767
|204
|2005.03.29 14:00
|close
|102
|0.10
|1.8733
|1.8657
|1.8767
|6.00
|5093.88
|205
|2005.03.29 14:05
|buy
|103
|0.10
|1.8726
|1.8656
|1.8766
|206
|2005.03.29 14:15
|close
|103
|0.10
|1.8733
|1.8656
|1.8766
|7.00
|5100.88
|207
|2005.03.29 18:44
|buy
|104
|0.10
|1.8731
|1.8661
|1.8771
|208
|2005.03.29 18:54
|close
|104
|0.10
|1.8738
|1.8661
|1.8771
|7.00
|5107.88
|209
|2005.03.29 22:14
|buy
|105
|0.10
|1.8745
|1.8675
|1.8785
|210
|2005.03.30 00:06
|close
|105
|0.10
|1.8752
|1.8675
|1.8785
|6.51
|5114.38
|211
|2005.03.30 10:43
|buy
|106
|0.10
|1.8787
|1.8717
|1.8827
|212
|2005.03.30 11:04
|close
|106
|0.10
|1.8794
|1.8717
|1.8827
|7.00
|5121.38
|213
|2005.03.30 18:15
|buy
|107
|0.10
|1.8812
|1.8742
|1.8852
|214
|2005.03.30 18:24
|close
|107
|0.10
|1.8819
|1.8742
|1.8852
|7.00
|5128.38
|215
|2005.03.30 18:28
|buy
|108
|0.10
|1.8812
|1.8742
|1.8852
|216
|2005.03.31 09:32
|close
|108
|0.10
|1.8793
|1.8742
|1.8852
|-19.49
|5108.89
|217
|2005.04.01 17:00
|buy
|109
|0.10
|1.8873
|1.8803
|1.8913
|218
|2005.04.01 17:04
|close
|109
|0.10
|1.8882
|1.8803
|1.8913
|9.00
|5117.89
|219
|2005.04.01 17:04
|buy
|110
|0.10
|1.8874
|1.8804
|1.8914
|220
|2005.04.01 17:15
|s/l
|110
|0.10
|1.8804
|1.8804
|1.8914
|-70.00
|5047.89
|221
|2005.04.04 11:31
|sell
|111
|0.10
|1.8758
|1.8828
|1.8718
|222
|2005.04.04 12:34
|close
|111
|0.10
|1.8751
|1.8828
|1.8718
|7.00
|5054.89
|223
|2005.04.04 23:38
|sell
|112
|0.10
|1.8756
|1.8826
|1.8716
|224
|2005.04.05 03:09
|close
|112
|0.10
|1.8753
|1.8826
|1.8716
|2.77
|5057.66
|225
|2005.04.05 10:34
|sell
|113
|0.10
|1.8759
|1.8829
|1.8719
|226
|2005.04.05 10:49
|close
|113
|0.10
|1.8752
|1.8829
|1.8719
|7.00
|5064.66
|227
|2005.04.05 14:29
|sell
|114
|0.10
|1.8748
|1.8818
|1.8708
|228
|2005.04.05 20:56
|s/l
|114
|0.10
|1.8818
|1.8818
|1.8708
|-70.00
|4994.66
|229
|2005.04.06 03:30
|sell
|115
|0.10
|1.8802
|1.8872
|1.8762
|230
|2005.04.06 04:09
|close
|115
|0.10
|1.8796
|1.8872
|1.8762
|6.00
|5000.66
|231
|2005.04.06 04:21
|sell
|116
|0.10
|1.8800
|1.8870
|1.8760
|232
|2005.04.06 10:20
|close
|116
|0.10
|1.8806
|1.8870
|1.8760
|-6.00
|4994.66
|233
|2005.04.06 18:19
|sell
|117
|0.10
|1.8794
|1.8864
|1.8754
|234
|2005.04.06 21:13
|close
|117
|0.10
|1.8802
|1.8864
|1.8754
|-8.00
|4986.66
|235
|2005.04.08 04:30
|sell
|118
|0.10
|1.8696
|1.8766
|1.8656
|236
|2005.04.08 08:12
|close
|118
|0.10
|1.8690
|1.8766
|1.8656
|6.00
|4992.66
|237
|2005.04.08 09:44
|sell
|119
|0.10
|1.8696
|1.8766
|1.8656
|238
|2005.04.08 09:59
|close
|119
|0.10
|1.8690
|1.8766
|1.8656
|6.00
|4998.66
|239
|2005.04.08 10:09
|sell
|120
|0.10
|1.8697
|1.8767
|1.8657
|240
|2005.04.08 10:17
|close
|120
|0.10
|1.8690
|1.8767
|1.8657
|7.00
|5005.66
|241
|2005.04.08 11:41
|sell
|121
|0.10
|1.8698
|1.8768
|1.8658
|242
|2005.04.08 12:59
|close
|121
|0.10
|1.8691
|1.8768
|1.8658
|7.00
|5012.66
|243
|2005.04.11 00:21
|buy
|122
|0.10
|1.8842
|1.8772
|1.8882
|244
|2005.04.11 05:09
|close
|122
|0.10
|1.8843
|1.8772
|1.8882
|1.00
|5013.66
|245
|2005.04.12 14:33
|buy
|123
|0.10
|1.8908
|1.8838
|1.8948
|246
|2005.04.12 14:34
|close
|123
|0.10
|1.8915
|1.8838
|1.8948
|7.00
|5020.66
|247
|2005.04.12 14:48
|buy
|124
|0.10
|1.8909
|1.8839
|1.8949
|248
|2005.04.12 16:08
|s/l
|124
|0.10
|1.8839
|1.8839
|1.8949
|-70.00
|4950.66
|249
|2005.04.12 19:56
|sell
|125
|0.10
|1.8864
|1.8934
|1.8824
|250
|2005.04.12 20:00
|close
|125
|0.10
|1.8858
|1.8934
|1.8824
|6.00
|4956.66
|251
|2005.04.12 20:00
|sell
|126
|0.10
|1.8864
|1.8934
|1.8824
|252
|2005.04.12 20:01
|close
|126
|0.10
|1.8858
|1.8934
|1.8824
|6.00
|4962.66
|253
|2005.04.12 20:04
|sell
|127
|0.10
|1.8864
|1.8934
|1.8824
|254
|2005.04.13 00:41
|close
|127
|0.10
|1.8906
|1.8934
|1.8824
|-42.23
|4920.43
|255
|2005.04.13 10:35
|sell
|128
|0.10
|1.8947
|1.9017
|1.8907
|256
|2005.04.13 10:39
|close
|128
|0.10
|1.8941
|1.9017
|1.8907
|6.00
|4926.43
|257
|2005.04.13 14:30
|sell
|129
|0.10
|1.8928
|1.8998
|1.8888
|258
|2005.04.13 14:30
|close
|129
|0.10
|1.8922
|1.8998
|1.8888
|6.00
|4932.43
|259
|2005.04.13 14:31
|sell
|130
|0.10
|1.8929
|1.8999
|1.8889
|260
|2005.04.13 14:47
|close
|130
|0.10
|1.8923
|1.8999
|1.8889
|6.00
|4938.43
|261
|2005.04.14 00:30
|sell
|131
|0.10
|1.8946
|1.9016
|1.8906
|262
|2005.04.14 01:08
|close
|131
|0.10
|1.8939
|1.9016
|1.8906
|7.00
|4945.43
|263
|2005.04.14 21:03
|sell
|132
|0.10
|1.8813
|1.8883
|1.8773
|264
|2005.04.14 22:44
|close
|132
|0.10
|1.8802
|1.8883
|1.8773
|11.00
|4956.43
|265
|2005.04.15 01:39
|sell
|133
|0.10
|1.8807
|1.8877
|1.8767
|266
|2005.04.15 04:02
|close
|133
|0.10
|1.8801
|1.8877
|1.8767
|6.00
|4962.43
|267
|2005.04.15 08:36
|sell
|134
|0.10
|1.8796
|1.8866
|1.8756
|268
|2005.04.15 09:08
|close
|134
|0.10
|1.8790
|1.8866
|1.8756
|6.00
|4968.43
|269
|2005.04.15 09:11
|sell
|135
|0.10
|1.8797
|1.8867
|1.8757
|270
|2005.04.15 11:50
|close
|135
|0.10
|1.8809
|1.8867
|1.8757
|-12.00
|4956.43
|271
|2005.04.15 13:00
|sell
|136
|0.10
|1.8837
|1.8907
|1.8797
|272
|2005.04.15 13:08
|close
|136
|0.10
|1.8830
|1.8907
|1.8797
|7.00
|4963.43
|273
|2005.04.15 13:19
|sell
|137
|0.10
|1.8832
|1.8902
|1.8792
|274
|2005.04.15 15:00
|close
|137
|0.10
|1.8836
|1.8902
|1.8792
|-4.00
|4959.43
|275
|2005.04.15 20:51
|sell
|138
|0.10
|1.8916
|1.8986
|1.8876
|276
|2005.04.15 21:07
|close
|138
|0.10
|1.8910
|1.8986
|1.8876
|6.00
|4965.43
|277
|2005.04.15 21:42
|sell
|139
|0.10
|1.8918
|1.8988
|1.8878
|278
|2005.04.18 02:48
|close
|139
|0.10
|1.8911
|1.8988
|1.8878
|6.77
|4972.19
|279
|2005.04.18 13:38
|buy
|140
|0.10
|1.8969
|1.8899
|1.9009
|280
|2005.04.18 13:41
|close
|140
|0.10
|1.8976
|1.8899
|1.9009
|7.00
|4979.19
|281
|2005.04.19 04:46
|buy
|141
|0.10
|1.9018
|1.8948
|1.9058
|282
|2005.04.19 05:05
|close
|141
|0.10
|1.9025
|1.8948
|1.9058
|7.00
|4986.19
|283
|2005.04.20 14:30
|buy
|142
|0.10
|1.9125
|1.9055
|1.9165
|284
|2005.04.20 15:54
|close
|142
|0.10
|1.9131
|1.9055
|1.9165
|6.00
|4992.19
|285
|2005.04.21 16:15
|sell
|143
|0.10
|1.9104
|1.9174
|1.9064
|286
|2005.04.21 17:43
|close
|143
|0.10
|1.9098
|1.9174
|1.9064
|6.00
|4998.19
|287
|2005.04.22 04:16
|sell
|144
|0.10
|1.9082
|1.9152
|1.9042
|288
|2005.04.22 06:40
|close
|144
|0.10
|1.9076
|1.9152
|1.9042
|6.00
|5004.19
|289
|2005.04.22 20:47
|sell
|145
|0.10
|1.9150
|1.9220
|1.9110
|290
|2005.04.22 21:28
|close
|145
|0.10
|1.9144
|1.9220
|1.9110
|6.00
|5010.19
|291
|2005.04.25 06:27
|sell
|146
|0.10
|1.9115
|1.9185
|1.9075
|292
|2005.04.25 07:08
|close
|146
|0.10
|1.9108
|1.9185
|1.9075
|7.00
|5017.19
|293
|2005.04.25 07:15
|sell
|147
|0.10
|1.9114
|1.9184
|1.9074
|294
|2005.04.25 10:36
|close
|147
|0.10
|1.9113
|1.9184
|1.9074
|1.00
|5018.19
|295
|2005.04.25 17:00
|sell
|148
|0.10
|1.9114
|1.9184
|1.9074
|296
|2005.04.25 17:07
|close
|148
|0.10
|1.9107
|1.9184
|1.9074
|7.00
|5025.19
|297
|2005.04.25 17:09
|sell
|149
|0.10
|1.9112
|1.9182
|1.9072
|298
|2005.04.25 17:34
|close
|149
|0.10
|1.9106
|1.9182
|1.9072
|6.00
|5031.19
|299
|2005.04.25 17:40
|sell
|150
|0.10
|1.9113
|1.9183
|1.9073
|300
|2005.04.25 18:10
|close
|150
|0.10
|1.9105
|1.9183
|1.9073
|8.00
|5039.19
|301
|2005.04.26 13:43
|sell
|151
|0.10
|1.9066
|1.9136
|1.9026
|302
|2005.04.26 13:57
|close
|151
|0.10
|1.9059
|1.9136
|1.9026
|7.00
|5046.19
|303
|2005.04.26 14:26
|sell
|152
|0.10
|1.9067
|1.9137
|1.9027
|304
|2005.04.26 15:01
|close
|152
|0.10
|1.9060
|1.9137
|1.9027
|7.00
|5053.19
|305
|2005.04.26 15:17
|sell
|153
|0.10
|1.9066
|1.9136
|1.9026
|306
|2005.04.26 15:53
|close
|153
|0.10
|1.9060
|1.9136
|1.9026
|6.00
|5059.19
|307
|2005.04.27 01:36
|sell
|154
|0.10
|1.9059
|1.9129
|1.9019
|308
|2005.04.27 01:57
|close
|154
|0.10
|1.9053
|1.9129
|1.9019
|6.00
|5065.19
|309
|2005.04.27 19:48
|sell
|155
|0.10
|1.9053
|1.9123
|1.9013
|310
|2005.04.27 23:24
|close
|155
|0.10
|1.9046
|1.9123
|1.9013
|7.00
|5072.19
|311
|2005.04.28 01:56
|sell
|156
|0.10
|1.9051
|1.9121
|1.9011
|312
|2005.04.28 04:25
|close
|156
|0.10
|1.9045
|1.9121
|1.9011
|6.00
|5078.19
|313
|2005.04.28 07:57
|sell
|157
|0.10
|1.9049
|1.9119
|1.9009
|314
|2005.04.28 08:29
|close
|157
|0.10
|1.9043
|1.9119
|1.9009
|6.00
|5084.19
|315
|2005.04.28 23:36
|sell
|158
|0.10
|1.9078
|1.9148
|1.9038
|316
|2005.04.28 23:53
|close
|158
|0.10
|1.9072
|1.9148
|1.9038
|6.00
|5090.19
|317
|2005.05.02 04:09
|sell
|159
|0.10
|1.9051
|1.9121
|1.9011
|318
|2005.05.02 08:23
|close
|159
|0.10
|1.9040
|1.9121
|1.9011
|11.00
|5101.19
|319
|2005.05.02 12:57
|sell
|160
|0.10
|1.9045
|1.9115
|1.9005
|320
|2005.05.02 13:05
|close
|160
|0.10
|1.9038
|1.9115
|1.9005
|7.00
|5108.19
|321
|2005.05.02 23:00
|sell
|161
|0.10
|1.8948
|1.9018
|1.8908
|322
|2005.05.03 01:40
|close
|161
|0.10
|1.8942
|1.9018
|1.8908
|5.77
|5113.96
|323
|2005.05.03 05:56
|sell
|162
|0.10
|1.8931
|1.9001
|1.8891
|324
|2005.05.03 06:26
|close
|162
|0.10
|1.8925
|1.9001
|1.8891
|6.00
|5119.96
|325
|2005.05.03 08:39
|sell
|163
|0.10
|1.8935
|1.9005
|1.8895
|326
|2005.05.03 08:59
|close
|163
|0.10
|1.8929
|1.9005
|1.8895
|6.00
|5125.96
|327
|2005.05.03 15:02
|sell
|164
|0.10
|1.8928
|1.8998
|1.8888
|328
|2005.05.03 16:04
|close
|164
|0.10
|1.8922
|1.8998
|1.8888
|6.00
|5131.96
|329
|2005.05.04 10:44
|sell
|165
|0.10
|1.8997
|1.9067
|1.8957
|330
|2005.05.04 14:13
|close
|165
|0.10
|1.9006
|1.9067
|1.8957
|-9.00
|5122.96
|331
|2005.05.04 15:53
|sell
|166
|0.10
|1.9016
|1.9086
|1.8976
|332
|2005.05.04 16:11
|close
|166
|0.10
|1.9009
|1.9086
|1.8976
|7.00
|5129.96
|333
|2005.05.04 16:57
|sell
|167
|0.10
|1.9016
|1.9086
|1.8976
|334
|2005.05.04 17:12
|close
|167
|0.10
|1.9007
|1.9086
|1.8976
|9.00
|5138.96
|335
|2005.05.05 01:51
|buy
|168
|0.10
|1.9011
|1.8941
|1.9051
|336
|2005.05.05 03:35
|close
|168
|0.10
|1.9008
|1.8941
|1.9051
|-3.00
|5135.96
|337
|2005.05.06 14:30
|buy
|169
|0.10
|1.8972
|1.8902
|1.9012
|338
|2005.05.06 14:48
|s/l
|169
|0.10
|1.8902
|1.8902
|1.9012
|-70.00
|5065.96
|339
|2005.05.06 17:02
|buy
|170
|0.10
|1.8917
|1.8847
|1.8957
|340
|2005.05.06 17:05
|close
|170
|0.10
|1.8924
|1.8847
|1.8957
|7.00
|5072.96
|341
|2005.05.06 17:13
|buy
|171
|0.10
|1.8918
|1.8848
|1.8958
|342
|2005.05.06 18:04
|close
|171
|0.10
|1.8924
|1.8848
|1.8958
|6.00
|5078.96
|343
|2005.05.09 02:44
|sell
|172
|0.10
|1.8910
|1.8980
|1.8870
|344
|2005.05.09 03:03
|close
|172
|0.10
|1.8903
|1.8980
|1.8870
|7.00
|5085.96
|345
|2005.05.09 07:29
|sell
|173
|0.10
|1.8878
|1.8948
|1.8838
|346
|2005.05.09 07:39
|close
|173
|0.10
|1.8872
|1.8948
|1.8838
|6.00
|5091.96
|347
|2005.05.10 10:42
|sell
|174
|0.10
|1.8787
|1.8857
|1.8747
|348
|2005.05.11 00:57
|s/l
|174
|0.10
|1.8857
|1.8857
|1.8747
|-70.23
|5021.73
|349
|2005.05.11 05:12
|buy
|175
|0.10
|1.8827
|1.8757
|1.8867
|350
|2005.05.11 07:53
|close
|175
|0.10
|1.8826
|1.8757
|1.8867
|-1.00
|5020.73
|351
|2005.05.11 11:50
|buy
|176
|0.10
|1.8858
|1.8788
|1.8898
|352
|2005.05.11 14:30
|s/l
|176
|0.10
|1.8788
|1.8788
|1.8898
|-70.00
|4950.73
|353
|2005.05.12 11:29
|sell
|177
|0.10
|1.8675
|1.8745
|1.8635
|354
|2005.05.12 14:30
|close
|177
|0.10
|1.8665
|1.8745
|1.8635
|10.00
|4960.73
|355
|2005.05.13 02:49
|sell
|178
|0.10
|1.8647
|1.8717
|1.8607
|356
|2005.05.13 02:58
|close
|178
|0.10
|1.8640
|1.8717
|1.8607
|7.00
|4967.73
|357
|2005.05.13 03:27
|sell
|179
|0.10
|1.8647
|1.8717
|1.8607
|358
|2005.05.13 05:36
|close
|179
|0.10
|1.8641
|1.8717
|1.8607
|6.00
|4973.73
|359
|2005.05.13 14:02
|sell
|180
|0.10
|1.8574
|1.8644
|1.8534
|360
|2005.05.13 14:20
|close
|180
|0.10
|1.8567
|1.8644
|1.8534
|7.00
|4980.73
|361
|2005.05.16 00:45
|buy
|181
|0.10
|1.8493
|1.8423
|1.8533
|362
|2005.05.16 02:46
|close
|181
|0.10
|1.8485
|1.8423
|1.8533
|-8.00
|4972.73
|363
|2005.05.16 11:14
|sell
|182
|0.10
|1.8415
|1.8485
|1.8375
|364
|2005.05.16 11:50
|close
|182
|0.10
|1.8409
|1.8485
|1.8375
|6.00
|4978.73
|365
|2005.05.16 15:42
|sell
|183
|0.10
|1.8378
|1.8448
|1.8338
|366
|2005.05.16 15:56
|close
|183
|0.10
|1.8371
|1.8448
|1.8338
|7.00
|4985.73
|367
|2005.05.16 18:10
|sell
|184
|0.10
|1.8377
|1.8447
|1.8337
|368
|2005.05.16 18:15
|close
|184
|0.10
|1.8371
|1.8447
|1.8337
|6.00
|4991.73
|369
|2005.05.16 18:23
|sell
|185
|0.10
|1.8378
|1.8448
|1.8338
|370
|2005.05.16 18:35
|close
|185
|0.10
|1.8371
|1.8448
|1.8338
|7.00
|4998.73
|371
|2005.05.16 21:02
|sell
|186
|0.10
|1.8380
|1.8450
|1.8340
|372
|2005.05.16 21:13
|close
|186
|0.10
|1.8371
|1.8450
|1.8340
|9.00
|5007.73
|373
|2005.05.17 01:03
|sell
|187
|0.10
|1.8382
|1.8452
|1.8342
|374
|2005.05.17 01:31
|close
|187
|0.10
|1.8376
|1.8452
|1.8342
|6.00
|5013.73
|375
|2005.05.17 04:14
|sell
|188
|0.10
|1.8368
|1.8438
|1.8328
|376
|2005.05.17 08:02
|close
|188
|0.10
|1.8374
|1.8438
|1.8328
|-6.00
|5007.73
|377
|2005.05.17 12:47
|buy
|189
|0.10
|1.8401
|1.8331
|1.8441
|378
|2005.05.17 16:41
|close
|189
|0.10
|1.8390
|1.8331
|1.8441
|-11.00
|4996.73
|379
|2005.05.17 20:00
|buy
|190
|0.10
|1.8387
|1.8317
|1.8427
|380
|2005.05.17 20:39
|close
|190
|0.10
|1.8395
|1.8317
|1.8427
|8.00
|5004.73
|381
|2005.05.18 11:05
|buy
|191
|0.10
|1.8321
|1.8251
|1.8361
|382
|2005.05.18 11:48
|close
|191
|0.10
|1.8327
|1.8251
|1.8361
|6.00
|5010.73
|383
|2005.05.18 23:35
|buy
|192
|0.10
|1.8390
|1.8320
|1.8430
|384
|2005.05.19 00:31
|close
|192
|0.10
|1.8396
|1.8320
|1.8430
|5.51
|5016.24
|385
|2005.05.19 02:55
|buy
|193
|0.10
|1.8386
|1.8316
|1.8426
|386
|2005.05.19 04:15
|close
|193
|0.10
|1.8392
|1.8316
|1.8426
|6.00
|5022.24
|387
|2005.05.19 07:03
|buy
|194
|0.10
|1.8401
|1.8331
|1.8441
|388
|2005.05.19 08:20
|close
|194
|0.10
|1.8406
|1.8331
|1.8441
|5.00
|5027.24
|389
|2005.05.20 00:43
|buy
|195
|0.10
|1.8342
|1.8272
|1.8382
|390
|2005.05.20 00:59
|close
|195
|0.10
|1.8350
|1.8272
|1.8382
|8.00
|5035.24
|391
|2005.05.23 03:02
|sell
|196
|0.10
|1.8256
|1.8326
|1.8216
|392
|2005.05.23 09:00
|close
|196
|0.10
|1.8258
|1.8326
|1.8216
|-2.00
|5033.24
|393
|2005.05.23 10:30
|sell
|197
|0.10
|1.8283
|1.8353
|1.8243
|394
|2005.05.23 10:53
|close
|197
|0.10
|1.8276
|1.8353
|1.8243
|7.00
|5040.24
|395
|2005.05.23 12:00
|sell
|198
|0.10
|1.8285
|1.8355
|1.8245
|396
|2005.05.23 15:18
|close
|198
|0.10
|1.8279
|1.8355
|1.8245
|6.00
|5046.24
|397
|2005.05.23 16:19
|sell
|199
|0.10
|1.8295
|1.8365
|1.8255
|398
|2005.05.23 16:56
|close
|199
|0.10
|1.8288
|1.8365
|1.8255
|7.00
|5053.24
|399
|2005.05.23 22:02
|sell
|200
|0.10
|1.8294
|1.8364
|1.8254
|400
|2005.05.23 23:50
|close
|200
|0.10
|1.8291
|1.8364
|1.8254
|3.00
|5056.24
|401
|2005.05.24 11:11
|buy
|201
|0.10
|1.8294
|1.8224
|1.8334
|402
|2005.05.24 11:16
|close
|201
|0.10
|1.8301
|1.8224
|1.8334
|7.00
|5063.24
|403
|2005.05.24 15:32
|buy
|202
|0.10
|1.8319
|1.8249
|1.8359
|404
|2005.05.24 20:18
|close
|202
|0.10
|1.8294
|1.8249
|1.8359
|-25.00
|5038.24
|405
|2005.05.25 13:45
|buy
|203
|0.10
|1.8264
|1.8194
|1.8304
|406
|2005.05.25 14:19
|close
|203
|0.10
|1.8270
|1.8194
|1.8304
|6.00
|5044.24
|407
|2005.05.26 12:56
|buy
|204
|0.10
|1.8259
|1.8189
|1.8299
|408
|2005.05.26 15:39
|close
|204
|0.10
|1.8247
|1.8189
|1.8299
|-12.00
|5032.24
|409
|2005.05.30 07:42
|buy
|205
|0.10
|1.8237
|1.8167
|1.8277
|410
|2005.05.30 09:08
|close
|205
|0.10
|1.8243
|1.8167
|1.8277
|6.00
|5038.24
|411
|2005.05.31 11:50
|buy
|206
|0.10
|1.8171
|1.8101
|1.8211
|412
|2005.05.31 11:58
|close
|206
|0.10
|1.8178
|1.8101
|1.8211
|7.00
|5045.24
|413
|2005.05.31 19:12
|buy
|207
|0.10
|1.8213
|1.8143
|1.8253
|414
|2005.06.01 04:07
|close
|207
|0.10
|1.8220
|1.8143
|1.8253
|6.51
|5051.74
|415
|2005.06.01 05:56
|buy
|208
|0.10
|1.8207
|1.8137
|1.8247
|416
|2005.06.01 08:42
|close
|208
|0.10
|1.8213
|1.8137
|1.8247
|6.00
|5057.74
|417
|2005.06.01 13:39
|sell
|209
|0.10
|1.8150
|1.8220
|1.8110
|418
|2005.06.01 13:46
|close
|209
|0.10
|1.8144
|1.8220
|1.8110
|6.00
|5063.74
|419
|2005.06.01 23:11
|sell
|210
|0.10
|1.8106
|1.8176
|1.8066
|420
|2005.06.02 00:49
|close
|210
|0.10
|1.8099
|1.8176
|1.8066
|6.77
|5070.51
|421
|2005.06.02 08:00
|sell
|211
|0.10
|1.8124
|1.8194
|1.8084
|422
|2005.06.02 10:29
|s/l
|211
|0.10
|1.8194
|1.8194
|1.8084
|-70.00
|5000.51
|423
|2005.06.02 11:38
|buy
|212
|0.10
|1.8163
|1.8093
|1.8203
|424
|2005.06.02 11:49
|close
|212
|0.10
|1.8169
|1.8093
|1.8203
|6.00
|5006.51
|425
|2005.06.02 11:57
|buy
|213
|0.10
|1.8163
|1.8093
|1.8203
|426
|2005.06.02 16:44
|close
|213
|0.10
|1.8169
|1.8093
|1.8203
|6.00
|5012.51
|427
|2005.06.02 21:12
|buy
|214
|0.10
|1.8156
|1.8086
|1.8196
|428
|2005.06.03 02:36
|close
|214
|0.10
|1.8165
|1.8086
|1.8196
|7.52
|5020.03
|429
|2005.06.03 15:28
|buy
|215
|0.10
|1.8166
|1.8096
|1.8206
|430
|2005.06.03 15:29
|close
|215
|0.10
|1.8174
|1.8096
|1.8206
|8.00
|5028.03
|431
|2005.06.06 06:49
|buy
|216
|0.10
|1.8158
|1.8088
|1.8198
|432
|2005.06.06 07:24
|close
|216
|0.10
|1.8165
|1.8088
|1.8198
|7.00
|5035.03
|433
|2005.06.07 04:00
|buy
|217
|0.10
|1.8226
|1.8156
|1.8266
|434
|2005.06.07 04:09
|close
|217
|0.10
|1.8232
|1.8156
|1.8266
|6.00
|5041.03
|435
|2005.06.08 00:40
|buy
|218
|0.10
|1.8335
|1.8265
|1.8375
|436
|2005.06.08 01:58
|close
|218
|0.10
|1.8342
|1.8265
|1.8375
|7.00
|5048.03
|437
|2005.06.08 04:56
|buy
|219
|0.10
|1.8357
|1.8287
|1.8397
|438
|2005.06.08 05:22
|close
|219
|0.10
|1.8363
|1.8287
|1.8397
|6.00
|5054.03
|439
|2005.06.08 08:05
|buy
|220
|0.10
|1.8358
|1.8288
|1.8398
|440
|2005.06.08 08:45
|close
|220
|0.10
|1.8365
|1.8288
|1.8398
|7.00
|5061.03
|441
|2005.06.09 06:33
|sell
|221
|0.10
|1.8276
|1.8346
|1.8236
|442
|2005.06.09 07:02
|close
|221
|0.10
|1.8270
|1.8346
|1.8236
|6.00
|5067.03
|443
|2005.06.09 10:07
|sell
|222
|0.10
|1.8254
|1.8324
|1.8214
|444
|2005.06.09 10:50
|close
|222
|0.10
|1.8247
|1.8324
|1.8214
|7.00
|5074.03
|445
|2005.06.09 14:33
|sell
|223
|0.10
|1.8243
|1.8313
|1.8203
|446
|2005.06.09 14:54
|close
|223
|0.10
|1.8236
|1.8313
|1.8203
|7.00
|5081.03
|447
|2005.06.09 21:40
|sell
|224
|0.10
|1.8207
|1.8277
|1.8167
|448
|2005.06.10 07:57
|close
|224
|0.10
|1.8201
|1.8277
|1.8167
|5.30
|5086.34
|449
|2005.06.10 21:51
|sell
|225
|0.10
|1.8123
|1.8193
|1.8083
|450
|2005.06.13 03:02
|close
|225
|0.10
|1.8116
|1.8193
|1.8083
|6.77
|5093.10
|451
|2005.06.13 05:13
|sell
|226
|0.10
|1.8121
|1.8191
|1.8081
|452
|2005.06.13 05:49
|close
|226
|0.10
|1.8114
|1.8191
|1.8081
|7.00
|5100.10
|453
|2005.06.13 07:33
|sell
|227
|0.10
|1.8121
|1.8191
|1.8081
|454
|2005.06.13 07:40
|close
|227
|0.10
|1.8115
|1.8191
|1.8081
|6.00
|5106.10
|455
|2005.06.13 18:03
|sell
|228
|0.10
|1.8023
|1.8093
|1.7983
|456
|2005.06.14 01:25
|close
|228
|0.10
|1.8067
|1.8093
|1.7983
|-44.23
|5061.87
|457
|2005.06.14 01:25
|buy
|229
|0.10
|1.8065
|1.7995
|1.8105
|458
|2005.06.14 02:38
|close
|229
|0.10
|1.8072
|1.7995
|1.8105
|7.00
|5068.87
|459
|2005.06.14 07:10
|buy
|230
|0.10
|1.8056
|1.7986
|1.8096
|460
|2005.06.14 07:17
|close
|230
|0.10
|1.8062
|1.7986
|1.8096
|6.00
|5074.87
|461
|2005.06.14 07:31
|buy
|231
|0.10
|1.8056
|1.7986
|1.8096
|462
|2005.06.14 08:23
|close
|231
|0.10
|1.8063
|1.7986
|1.8096
|7.00
|5081.87
|463
|2005.06.15 10:30
|buy
|232
|0.10
|1.8075
|1.8005
|1.8115
|464
|2005.06.15 10:40
|close
|232
|0.10
|1.8081
|1.8005
|1.8115
|6.00
|5087.87
|465
|2005.06.15 10:54
|buy
|233
|0.10
|1.8075
|1.8005
|1.8115
|466
|2005.06.15 11:24
|close
|233
|0.10
|1.8081
|1.8005
|1.8115
|6.00
|5093.87
|467
|2005.06.15 21:22
|buy
|234
|0.10
|1.8213
|1.8143
|1.8253
|468
|2005.06.15 22:09
|close
|234
|0.10
|1.8219
|1.8143
|1.8253
|6.00
|5099.87
|469
|2005.06.16 01:39
|buy
|235
|0.10
|1.8218
|1.8148
|1.8258
|470
|2005.06.16 07:43
|close
|235
|0.10
|1.8199
|1.8148
|1.8258
|-19.00
|5080.87
|471
|2005.06.16 15:48
|buy
|236
|0.10
|1.8220
|1.8150
|1.8260
|472
|2005.06.16 18:14
|close
|236
|0.10
|1.8220
|1.8150
|1.8260
|0.00
|5080.87
|473
|2005.06.17 01:57
|buy
|237
|0.10
|1.8216
|1.8146
|1.8256
|474
|2005.06.17 02:55
|close
|237
|0.10
|1.8222
|1.8146
|1.8256
|6.00
|5086.87
|475
|2005.06.17 11:21
|buy
|238
|0.10
|1.8230
|1.8160
|1.8270
|476
|2005.06.17 11:38
|close
|238
|0.10
|1.8236
|1.8160
|1.8270
|6.00
|5092.87
|477
|2005.06.17 11:48
|buy
|239
|0.10
|1.8231
|1.8161
|1.8271
|478
|2005.06.17 11:54
|close
|239
|0.10
|1.8237
|1.8161
|1.8271
|6.00
|5098.87
|479
|2005.06.17 14:14
|buy
|240
|0.10
|1.8236
|1.8166
|1.8276
|480
|2005.06.17 14:20
|close
|240
|0.10
|1.8242
|1.8166
|1.8276
|6.00
|5104.87
|481
|2005.06.17 14:33
|buy
|241
|0.10
|1.8236
|1.8166
|1.8276
|482
|2005.06.17 14:37
|close
|241
|0.10
|1.8243
|1.8166
|1.8276
|7.00
|5111.87
|483
|2005.06.21 03:49
|sell
|242
|0.10
|1.8222
|1.8292
|1.8182
|484
|2005.06.21 09:37
|close
|242
|0.10
|1.8216
|1.8292
|1.8182
|6.00
|5117.87
|485
|2005.06.21 12:07
|sell
|243
|0.10
|1.8193
|1.8263
|1.8153
|486
|2005.06.21 12:20
|close
|243
|0.10
|1.8186
|1.8263
|1.8153
|7.00
|5124.87
|487
|2005.06.21 13:55
|sell
|244
|0.10
|1.8193
|1.8263
|1.8153
|488
|2005.06.21 16:39
|close
|244
|0.10
|1.8213
|1.8263
|1.8153
|-20.00
|5104.87
|489
|2005.06.22 00:00
|buy
|245
|0.10
|1.8285
|1.8215
|1.8325
|490
|2005.06.22 01:38
|close
|245
|0.10
|1.8287
|1.8215
|1.8325
|2.00
|5106.87
|491
|2005.06.23 01:34
|sell
|246
|0.10
|1.8217
|1.8287
|1.8177
|492
|2005.06.23 06:43
|close
|246
|0.10
|1.8211
|1.8287
|1.8177
|6.00
|5112.87
|493
|2005.06.24 01:42
|sell
|247
|0.10
|1.8163
|1.8233
|1.8123
|494
|2005.06.24 02:18
|close
|247
|0.10
|1.8156
|1.8233
|1.8123
|7.00
|5119.87
|495
|2005.06.24 04:36
|sell
|248
|0.10
|1.8159
|1.8229
|1.8119
|496
|2005.06.24 06:06
|close
|248
|0.10
|1.8153
|1.8229
|1.8119
|6.00
|5125.87
|497
|2005.06.24 16:15
|sell
|249
|0.10
|1.8231
|1.8301
|1.8191
|498
|2005.06.24 16:39
|close
|249
|0.10
|1.8224
|1.8301
|1.8191
|7.00
|5132.87
|499
|2005.06.27 00:28
|buy
|250
|0.10
|1.8228
|1.8158
|1.8268
|500
|2005.06.27 01:13
|close
|250
|0.10
|1.8236
|1.8158
|1.8268
|8.00
|5140.87
|501
|2005.06.27 02:05
|buy
|251
|0.10
|1.8228
|1.8158
|1.8268
|502
|2005.06.27 03:03
|close
|251
|0.10
|1.8234
|1.8158
|1.8268
|6.00
|5146.87
|503
|2005.06.28 13:59
|buy
|252
|0.10
|1.8199
|1.8129
|1.8239
|504
|2005.06.29 04:55
|close
|252
|0.10
|1.8177
|1.8129
|1.8239
|-22.49
|5124.38
|505
|2005.06.29 07:59
|sell
|253
|0.10
|1.8178
|1.8248
|1.8138
|506
|2005.06.29 08:13
|close
|253
|0.10
|1.8167
|1.8248
|1.8138
|11.00
|5135.38
|507
|2005.06.29 17:04
|sell
|254
|0.10
|1.8053
|1.8123
|1.8013
|508
|2005.06.29 17:11
|close
|254
|0.10
|1.8047
|1.8123
|1.8013
|6.00
|5141.38
|509
|2005.06.29 17:30
|sell
|255
|0.10
|1.8054
|1.8124
|1.8014
|510
|2005.06.29 21:38
|close
|255
|0.10
|1.8047
|1.8124
|1.8014
|7.00
|5148.38
|511
|2005.06.29 22:36
|sell
|256
|0.10
|1.8056
|1.8126
|1.8016
|512
|2005.06.30 02:20
|close
|256
|0.10
|1.8062
|1.8126
|1.8016
|-6.23
|5142.14
|513
|2005.06.30 04:46
|sell
|257
|0.10
|1.8068
|1.8138
|1.8028
|514
|2005.06.30 09:18
|close
|257
|0.10
|1.8065
|1.8138
|1.8028
|3.00
|5145.14
|515
|2005.06.30 14:13
|sell
|258
|0.10
|1.7937
|1.8007
|1.7897
|516
|2005.06.30 14:18
|close
|258
|0.10
|1.7931
|1.8007
|1.7897
|6.00
|5151.14
|517
|2005.06.30 14:32
|sell
|259
|0.10
|1.7937
|1.8007
|1.7897
|518
|2005.06.30 14:47
|close
|259
|0.10
|1.7930
|1.8007
|1.7897
|7.00
|5158.14
|519
|2005.07.01 11:34
|sell
|260
|0.10
|1.7831
|1.7901
|1.7791
|520
|2005.07.01 12:05
|close
|260
|0.10
|1.7824
|1.7901
|1.7791
|7.00
|5165.14
|521
|2005.07.04 09:32
|sell
|261
|0.10
|1.7628
|1.7698
|1.7588
|522
|2005.07.04 10:22
|close
|261
|0.10
|1.7622
|1.7698
|1.7588
|6.00
|5171.14
|523
|2005.07.04 21:48
|sell
|262
|0.10
|1.7586
|1.7656
|1.7546
|524
|2005.07.05 07:44
|close
|262
|0.10
|1.7591
|1.7656
|1.7546
|-5.23
|5165.91
|525
|2005.07.05 12:02
|buy
|263
|0.10
|1.7546
|1.7476
|1.7586
|526
|2005.07.05 12:19
|close
|263
|0.10
|1.7552
|1.7476
|1.7586
|6.00
|5171.91
|527
|2005.07.05 12:58
|buy
|264
|0.10
|1.7546
|1.7476
|1.7586
|528
|2005.07.05 13:14
|close
|264
|0.10
|1.7552
|1.7476
|1.7586
|6.00
|5177.91
|529
|2005.07.05 16:59
|buy
|265
|0.10
|1.7546
|1.7476
|1.7586
|530
|2005.07.05 17:37
|close
|265
|0.10
|1.7552
|1.7476
|1.7586
|6.00
|5183.91
|531
|2005.07.06 03:16
|buy
|266
|0.10
|1.7573
|1.7503
|1.7613
|532
|2005.07.06 07:40
|close
|266
|0.10
|1.7580
|1.7503
|1.7613
|7.00
|5190.91
|533
|2005.07.06 08:52
|buy
|267
|0.10
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|534
|2005.07.06 09:18
|close
|267
|0.10
|1.7571
|1.7495
|1.7605
|6.00
|5196.91
|535
|2005.07.06 20:39
|buy
|268
|0.10
|1.7567
|1.7497
|1.7607
|536
|2005.07.07 04:43
|s/l
|268
|0.10
|1.7497
|1.7497
|1.7607
|-70.49
|5126.42
|537
|2005.07.07 11:17
|buy
|269
|0.10
|1.7501
|1.7431
|1.7541
|538
|2005.07.07 11:19
|s/l
|269
|0.10
|1.7431
|1.7431
|1.7541
|-70.00
|5056.42
|539
|2005.07.08 00:04
|buy
|270
|0.10
|1.7430
|1.7360
|1.7470
|540
|2005.07.08 04:24
|close
|270
|0.10
|1.7433
|1.7360
|1.7470
|3.00
|5059.42
|541
|2005.07.08 17:00
|buy
|271
|0.10
|1.7357
|1.7287
|1.7397
|542
|2005.07.08 17:05
|close
|271
|0.10
|1.7364
|1.7287
|1.7397
|7.00
|5066.42
|543
|2005.07.08 17:33
|buy
|272
|0.10
|1.7357
|1.7287
|1.7397
|544
|2005.07.08 21:06
|close
|272
|0.10
|1.7361
|1.7287
|1.7397
|4.00
|5070.42
|545
|2005.07.12 08:04
|buy
|273
|0.10
|1.7630
|1.7560
|1.7670
|546
|2005.07.12 08:32
|close
|273
|0.10
|1.7636
|1.7560
|1.7670
|6.00
|5076.42
|547
|2005.07.13 00:07
|buy
|274
|0.10
|1.7776
|1.7706
|1.7816
|548
|2005.07.13 09:45
|s/l
|274
|0.10
|1.7706
|1.7706
|1.7816
|-70.00
|5006.42
|549
|2005.07.13 14:30
|buy
|275
|0.10
|1.7639
|1.7569
|1.7679
|550
|2005.07.13 14:38
|close
|275
|0.10
|1.7646
|1.7569
|1.7679
|7.00
|5013.42
|551
|2005.07.13 14:42
|buy
|276
|0.10
|1.7639
|1.7569
|1.7679
|552
|2005.07.13 16:37
|s/l
|276
|0.10
|1.7569
|1.7569
|1.7679
|-70.00
|4943.42
|553
|2005.07.13 19:31
|buy
|277
|0.10
|1.7549
|1.7479
|1.7589
|554
|2005.07.13 19:38
|close
|277
|0.10
|1.7555
|1.7479
|1.7589
|6.00
|4949.42
|555
|2005.07.14 03:23
|sell
|278
|0.10
|1.7614
|1.7684
|1.7574
|556
|2005.07.14 08:50
|close
|278
|0.10
|1.7607
|1.7684
|1.7574
|7.00
|4956.42
|557
|2005.07.14 21:19
|sell
|279
|0.10
|1.7568
|1.7638
|1.7528
|558
|2005.07.14 21:58
|close
|279
|0.10
|1.7562
|1.7638
|1.7528
|6.00
|4962.42
|559
|2005.07.14 22:18
|sell
|280
|0.10
|1.7568
|1.7638
|1.7528
|560
|2005.07.14 22:28
|close
|280
|0.10
|1.7561
|1.7638
|1.7528
|7.00
|4969.42
|561
|2005.07.15 00:00
|sell
|281
|0.10
|1.7569
|1.7639
|1.7529
|562
|2005.07.15 10:06
|s/l
|281
|0.10
|1.7639
|1.7639
|1.7529
|-70.00
|4899.42
|563
|2005.07.15 13:57
|sell
|282
|0.10
|1.7615
|1.7685
|1.7575
|564
|2005.07.15 14:04
|close
|282
|0.10
|1.7609
|1.7685
|1.7575
|6.00
|4905.42
|565
|2005.07.15 16:39
|sell
|283
|0.10
|1.7545
|1.7615
|1.7505
|566
|2005.07.15 17:00
|close
|283
|0.10
|1.7538
|1.7615
|1.7505
|7.00
|4912.42
|567
|2005.07.15 17:01
|sell
|284
|0.10
|1.7545
|1.7615
|1.7505
|568
|2005.07.15 17:14
|close
|284
|0.10
|1.7537
|1.7615
|1.7505
|8.00
|4920.42
|569
|2005.07.18 15:05
|sell
|285
|0.10
|1.7484
|1.7554
|1.7444
|570
|2005.07.18 19:04
|close
|285
|0.10
|1.7502
|1.7554
|1.7444
|-18.00
|4902.42
|571
|2005.07.18 20:33
|sell
|286
|0.10
|1.7504
|1.7574
|1.7464
|572
|2005.07.18 20:55
|close
|286
|0.10
|1.7498
|1.7574
|1.7464
|6.00
|4908.42
|573
|2005.07.19 01:31
|sell
|287
|0.10
|1.7485
|1.7555
|1.7445
|574
|2005.07.19 02:13
|close
|287
|0.10
|1.7478
|1.7555
|1.7445
|7.00
|4915.42
|575
|2005.07.19 14:26
|sell
|288
|0.10
|1.7412
|1.7482
|1.7372
|576
|2005.07.19 14:55
|close
|288
|0.10
|1.7406
|1.7482
|1.7372
|6.00
|4921.42
|577
|2005.07.19 23:18
|sell
|289
|0.10
|1.7405
|1.7475
|1.7365
|578
|2005.07.20 00:12
|close
|289
|0.10
|1.7397
|1.7475
|1.7365
|7.77
|4929.19
|579
|2005.07.20 02:04
|sell
|290
|0.10
|1.7376
|1.7446
|1.7336
|580
|2005.07.20 05:55
|close
|290
|0.10
|1.7370
|1.7446
|1.7336
|6.00
|4935.19
|581
|2005.07.20 19:21
|sell
|291
|0.10
|1.7319
|1.7389
|1.7279
|582
|2005.07.20 20:02
|s/l
|291
|0.10
|1.7389
|1.7389
|1.7279
|-70.00
|4865.19
|583
|2005.07.21 04:51
|buy
|292
|0.10
|1.7443
|1.7373
|1.7483
|584
|2005.07.21 06:41
|close
|292
|0.10
|1.7452
|1.7373
|1.7483
|9.00
|4874.19
|585
|2005.07.21 08:00
|buy
|293
|0.10
|1.7430
|1.7360
|1.7470
|586
|2005.07.21 08:46
|close
|293
|0.10
|1.7436
|1.7360
|1.7470
|6.00
|4880.19
|587
|2005.07.21 08:47
|buy
|294
|0.10
|1.7437
|1.7367
|1.7477
|588
|2005.07.21 08:57
|close
|294
|0.10
|1.7443
|1.7367
|1.7477
|6.00
|4886.19
|589
|2005.07.21 14:34
|buy
|295
|0.10
|1.7466
|1.7396
|1.7506
|590
|2005.07.21 14:38
|close
|295
|0.10
|1.7473
|1.7396
|1.7506
|7.00
|4893.19
|591
|2005.07.21 14:40
|buy
|296
|0.10
|1.7466
|1.7396
|1.7506
|592
|2005.07.21 14:42
|close
|296
|0.10
|1.7472
|1.7396
|1.7506
|6.00
|4899.19
|593
|2005.07.21 20:57
|buy
|297
|0.10
|1.7527
|1.7457
|1.7567
|594
|2005.07.21 21:03
|close
|297
|0.10
|1.7533
|1.7457
|1.7567
|6.00
|4905.19
|595
|2005.07.21 21:16
|buy
|298
|0.10
|1.7527
|1.7457
|1.7567
|596
|2005.07.21 21:44
|close
|298
|0.10
|1.7534
|1.7457
|1.7567
|7.00
|4912.19
|597
|2005.07.22 09:40
|buy
|299
|0.10
|1.7532
|1.7462
|1.7572
|598
|2005.07.22 10:18
|close
|299
|0.10
|1.7538
|1.7462
|1.7572
|6.00
|4918.19
|599
|2005.07.22 10:34
|buy
|300
|0.10
|1.7532
|1.7462
|1.7572
|600
|2005.07.22 10:47
|close
|300
|0.10
|1.7538
|1.7462
|1.7572
|6.00
|4924.19
|601
|2005.07.22 12:25
|buy
|301
|0.10
|1.7523
|1.7453
|1.7563
|602
|2005.07.22 14:22
|s/l
|301
|0.10
|1.7453
|1.7453
|1.7563
|-70.00
|4854.19
|603
|2005.07.22 21:12
|buy
|302
|0.10
|1.7370
|1.7300
|1.7410
|604
|2005.07.22 21:49
|close
|302
|0.10
|1.7376
|1.7300
|1.7410
|6.00
|4860.19
|605
|2005.07.25 05:38
|sell
|303
|0.10
|1.7372
|1.7442
|1.7332
|606
|2005.07.25 07:31
|close
|303
|0.10
|1.7363
|1.7442
|1.7332
|9.00
|4869.19
|607
|2005.07.25 10:30
|sell
|304
|0.10
|1.7374
|1.7444
|1.7334
|608
|2005.07.25 13:32
|close
|304
|0.10
|1.7380
|1.7444
|1.7334
|-6.00
|4863.19
|609
|2005.07.25 15:19
|sell
|305
|0.10
|1.7394
|1.7464
|1.7354
|610
|2005.07.25 15:38
|close
|305
|0.10
|1.7388
|1.7464
|1.7354
|6.00
|4869.19
|611
|2005.07.25 15:46
|sell
|306
|0.10
|1.7393
|1.7463
|1.7353
|612
|2005.07.25 17:35
|s/l
|306
|0.10
|1.7463
|1.7463
|1.7353
|-70.00
|4799.19
|613
|2005.07.25 20:37
|sell
|307
|0.10
|1.7462
|1.7532
|1.7422
|614
|2005.07.25 22:48
|close
|307
|0.10
|1.7452
|1.7532
|1.7422
|10.00
|4809.19
|615
|2005.07.26 00:39
|buy
|308
|0.10
|1.7458
|1.7388
|1.7498
|616
|2005.07.26 08:25
|close
|308
|0.10
|1.7439
|1.7388
|1.7498
|-19.00
|4790.19
|617
|2005.07.26 08:27
|sell
|309
|0.10
|1.7438
|1.7508
|1.7398
|618
|2005.07.26 08:57
|close
|309
|0.10
|1.7432
|1.7508
|1.7398
|6.00
|4796.19
|619
|2005.07.26 13:11
|sell
|310
|0.10
|1.7400
|1.7470
|1.7360
|620
|2005.07.26 13:25
|close
|310
|0.10
|1.7393
|1.7470
|1.7360
|7.00
|4803.19
|621
|2005.07.26 13:52
|sell
|311
|0.10
|1.7400
|1.7470
|1.7360
|622
|2005.07.26 14:12
|close
|311
|0.10
|1.7393
|1.7470
|1.7360
|7.00
|4810.19
|623
|2005.07.26 16:21
|sell
|312
|0.10
|1.7401
|1.7471
|1.7361
|624
|2005.07.26 16:27
|close
|312
|0.10
|1.7394
|1.7471
|1.7361
|7.00
|4817.19
|625
|2005.07.27 02:13
|sell
|313
|0.10
|1.7379
|1.7449
|1.7339
|626
|2005.07.27 03:11
|close
|313
|0.10
|1.7372
|1.7449
|1.7339
|7.00
|4824.19
|627
|2005.07.27 22:11
|buy
|314
|0.10
|1.7450
|1.7380
|1.7490
|628
|2005.07.28 02:09
|close
|314
|0.10
|1.7445
|1.7380
|1.7490
|-5.49
|4818.69
|629
|2005.07.28 05:33
|sell
|315
|0.10
|1.7430
|1.7500
|1.7390
|630
|2005.07.28 08:14
|close
|315
|0.10
|1.7424
|1.7500
|1.7390
|6.00
|4824.69
|631
|2005.07.28 16:02
|buy
|316
|0.10
|1.7503
|1.7433
|1.7543
|632
|2005.07.28 16:18
|close
|316
|0.10
|1.7511
|1.7433
|1.7543
|8.00
|4832.69
|633
|2005.07.28 16:33
|buy
|317
|0.10
|1.7503
|1.7433
|1.7543
|634
|2005.07.28 16:47
|close
|317
|0.10
|1.7511
|1.7433
|1.7543
|8.00
|4840.69
|635
|2005.08.01 08:28
|buy
|318
|0.10
|1.7607
|1.7537
|1.7647
|636
|2005.08.01 08:52
|close
|318
|0.10
|1.7614
|1.7537
|1.7647
|7.00
|4847.69
|637
|2005.08.02 00:32
|sell
|319
|0.10
|1.7683
|1.7753
|1.7643
|638
|2005.08.02 01:30
|close
|319
|0.10
|1.7677
|1.7753
|1.7643
|6.00
|4853.69
|639
|2005.08.02 01:55
|sell
|320
|0.10
|1.7684
|1.7754
|1.7644
|640
|2005.08.02 07:51
|close
|320
|0.10
|1.7704
|1.7754
|1.7644
|-20.00
|4833.69
|641
|2005.08.02 07:51
|buy
|321
|0.10
|1.7703
|1.7633
|1.7743
|642
|2005.08.02 07:55
|close
|321
|0.10
|1.7712
|1.7633
|1.7743
|9.00
|4842.69
|643
|2005.08.02 08:33
|buy
|322
|0.10
|1.7702
|1.7632
|1.7742
|644
|2005.08.02 08:42
|close
|322
|0.10
|1.7709
|1.7632
|1.7742
|7.00
|4849.69
|645
|2005.08.02 08:58
|buy
|323
|0.10
|1.7704
|1.7634
|1.7744
|646
|2005.08.02 09:28
|close
|323
|0.10
|1.7710
|1.7634
|1.7744
|6.00
|4855.69
|647
|2005.08.03 08:23
|sell
|324
|0.10
|1.7678
|1.7748
|1.7638
|648
|2005.08.03 11:01
|s/l
|324
|0.10
|1.7748
|1.7748
|1.7638
|-70.00
|4785.69
|649
|2005.08.03 17:27
|buy
|325
|0.10
|1.7785
|1.7715
|1.7825
|650
|2005.08.03 17:32
|close
|325
|0.10
|1.7792
|1.7715
|1.7825
|7.00
|4792.69
|651
|2005.08.04 01:36
|sell
|326
|0.10
|1.7782
|1.7852
|1.7742
|652
|2005.08.04 02:19
|close
|326
|0.10
|1.7776
|1.7852
|1.7742
|6.00
|4798.69
|653
|2005.08.04 12:00
|sell
|327
|0.10
|1.7780
|1.7850
|1.7740
|654
|2005.08.04 12:00
|close
|327
|0.10
|1.7773
|1.7850
|1.7740
|7.00
|4805.69
|655
|2005.08.04 12:12
|sell
|328
|0.10
|1.7780
|1.7850
|1.7740
|656
|2005.08.04 13:01
|close
|328
|0.10
|1.7774
|1.7850
|1.7740
|6.00
|4811.69
|657
|2005.08.05 08:49
|sell
|329
|0.10
|1.7780
|1.7850
|1.7740
|658
|2005.08.05 11:01
|close
|329
|0.10
|1.7777
|1.7850
|1.7740
|3.00
|4814.69
|659
|2005.08.05 12:42
|sell
|330
|0.10
|1.7785
|1.7855
|1.7745
|660
|2005.08.05 14:30
|close
|330
|0.10
|1.7771
|1.7855
|1.7745
|14.00
|4828.69
|661
|2005.08.08 05:42
|sell
|331
|0.10
|1.7751
|1.7821
|1.7711
|662
|2005.08.08 06:38
|close
|331
|0.10
|1.7744
|1.7821
|1.7711
|7.00
|4835.69
|663
|2005.08.08 06:45
|sell
|332
|0.10
|1.7750
|1.7820
|1.7710
|664
|2005.08.08 07:06
|close
|332
|0.10
|1.7744
|1.7820
|1.7710
|6.00
|4841.69
|665
|2005.08.08 20:31
|sell
|333
|0.10
|1.7868
|1.7938
|1.7828
|666
|2005.08.08 21:13
|close
|333
|0.10
|1.7862
|1.7938
|1.7828
|6.00
|4847.69
|667
|2005.08.09 01:13
|sell
|334
|0.10
|1.7856
|1.7926
|1.7816
|668
|2005.08.09 05:08
|close
|334
|0.10
|1.7860
|1.7926
|1.7816
|-4.00
|4843.69
|669
|2005.08.09 07:29
|sell
|335
|0.10
|1.7868
|1.7938
|1.7828
|670
|2005.08.09 09:27
|close
|335
|0.10
|1.7862
|1.7938
|1.7828
|6.00
|4849.69
|671
|2005.08.09 14:14
|sell
|336
|0.10
|1.7845
|1.7915
|1.7805
|672
|2005.08.09 14:40
|close
|336
|0.10
|1.7839
|1.7915
|1.7805
|6.00
|4855.69
|673
|2005.08.09 16:52
|sell
|337
|0.10
|1.7847
|1.7917
|1.7807
|674
|2005.08.09 17:21
|close
|337
|0.10
|1.7841
|1.7917
|1.7807
|6.00
|4861.69
|675
|2005.08.09 20:17
|sell
|338
|0.10
|1.7844
|1.7914
|1.7804
|676
|2005.08.10 08:37
|s/l
|338
|0.10
|1.7914
|1.7914
|1.7804
|-70.23
|4791.46
|677
|2005.08.10 17:29
|buy
|339
|0.10
|1.7934
|1.7864
|1.7974
|678
|2005.08.10 18:51
|close
|339
|0.10
|1.7940
|1.7864
|1.7974
|6.00
|4797.46
|679
|2005.08.11 07:53
|buy
|340
|0.10
|1.7976
|1.7906
|1.8016
|680
|2005.08.11 08:57
|close
|340
|0.10
|1.7982
|1.7906
|1.8016
|6.00
|4803.46
|681
|2005.08.12 01:59
|buy
|341
|0.10
|1.8106
|1.8036
|1.8146
|682
|2005.08.12 02:00
|close
|341
|0.10
|1.8113
|1.8036
|1.8146
|7.00
|4810.46
|683
|2005.08.12 02:18
|buy
|342
|0.10
|1.8106
|1.8036
|1.8146
|684
|2005.08.12 06:36
|close
|342
|0.10
|1.8104
|1.8036
|1.8146
|-2.00
|4808.46
|685
|2005.08.12 20:58
|buy
|343
|0.10
|1.8143
|1.8073
|1.8183
|686
|2005.08.15 00:00
|close
|343
|0.10
|1.8158
|1.8073
|1.8183
|14.51
|4822.97
|687
|2005.08.15 09:18
|sell
|344
|0.10
|1.8147
|1.8217
|1.8107
|688
|2005.08.15 09:24
|close
|344
|0.10
|1.8141
|1.8217
|1.8107
|6.00
|4828.97
|689
|2005.08.15 10:24
|sell
|345
|0.10
|1.8147
|1.8217
|1.8107
|690
|2005.08.15 10:43
|close
|345
|0.10
|1.8140
|1.8217
|1.8107
|7.00
|4835.97
|691
|2005.08.15 14:05
|sell
|346
|0.10
|1.8106
|1.8176
|1.8066
|692
|2005.08.15 15:10
|close
|346
|0.10
|1.8100
|1.8176
|1.8066
|6.00
|4841.97
|693
|2005.08.15 19:40
|sell
|347
|0.10
|1.8106
|1.8176
|1.8066
|694
|2005.08.16 00:29
|close
|347
|0.10
|1.8100
|1.8176
|1.8066
|5.77
|4847.74
|695
|2005.08.16 16:59
|sell
|348
|0.10
|1.8085
|1.8155
|1.8045
|696
|2005.08.16 18:45
|close
|348
|0.10
|1.8078
|1.8155
|1.8045
|7.00
|4854.74
|697
|2005.08.16 20:50
|sell
|349
|0.10
|1.8087
|1.8157
|1.8047
|698
|2005.08.17 03:16
|close
|349
|0.10
|1.8085
|1.8157
|1.8047
|1.77
|4856.50
|699
|2005.08.17 10:30
|sell
|350
|0.10
|1.8068
|1.8138
|1.8028
|700
|2005.08.17 10:46
|close
|350
|0.10
|1.8062
|1.8138
|1.8028
|6.00
|4862.50
|701
|2005.08.18 04:39
|sell
|351
|0.10
|1.8063
|1.8133
|1.8023
|702
|2005.08.18 05:30
|close
|351
|0.10
|1.8057
|1.8133
|1.8023
|6.00
|4868.50
|703
|2005.08.18 20:33
|sell
|352
|0.10
|1.7951
|1.8021
|1.7911
|704
|2005.08.18 20:54
|close
|352
|0.10
|1.7944
|1.8021
|1.7911
|7.00
|4875.50
|705
|2005.08.18 21:34
|sell
|353
|0.10
|1.7953
|1.8023
|1.7913
|706
|2005.08.18 23:15
|close
|353
|0.10
|1.7946
|1.8023
|1.7913
|7.00
|4882.50
|707
|2005.08.19 04:29
|sell
|354
|0.10
|1.7936
|1.8006
|1.7896
|708
|2005.08.19 05:17
|close
|354
|0.10
|1.7929
|1.8006
|1.7896
|7.00
|4889.50
|709
|2005.08.19 07:20
|sell
|355
|0.10
|1.7935
|1.8005
|1.7895
|710
|2005.08.19 07:35
|close
|355
|0.10
|1.7929
|1.8005
|1.7895
|6.00
|4895.50
|711
|2005.08.19 10:54
|sell
|356
|0.10
|1.7918
|1.7988
|1.7878
|712
|2005.08.19 22:57
|close
|356
|0.10
|1.7954
|1.7988
|1.7878
|-36.00
|4859.50
|713
|2005.08.23 11:10
|buy
|357
|0.10
|1.7977
|1.7907
|1.8017
|714
|2005.08.23 11:16
|close
|357
|0.10
|1.7983
|1.7907
|1.8017
|6.00
|4865.50
|715
|2005.08.23 15:02
|buy
|358
|0.10
|1.7973
|1.7903
|1.8013
|716
|2005.08.23 15:05
|close
|358
|0.10
|1.7979
|1.7903
|1.8013
|6.00
|4871.50
|717
|2005.08.24 00:13
|buy
|359
|0.10
|1.8005
|1.7935
|1.8045
|718
|2005.08.24 06:31
|s/l
|359
|0.10
|1.7935
|1.7935
|1.8045
|-70.00
|4801.50
|719
|2005.08.24 09:51
|buy
|360
|0.10
|1.7922
|1.7852
|1.7962
|720
|2005.08.24 10:16
|close
|360
|0.10
|1.7929
|1.7852
|1.7962
|7.00
|4808.50
|721
|2005.08.24 17:09
|buy
|361
|0.10
|1.7981
|1.7911
|1.8021
|722
|2005.08.24 18:20
|close
|361
|0.10
|1.7988
|1.7911
|1.8021
|7.00
|4815.50
|723
|2005.08.25 10:02
|buy
|362
|0.10
|1.8046
|1.7976
|1.8086
|724
|2005.08.25 10:36
|close
|362
|0.10
|1.8054
|1.7976
|1.8086
|8.00
|4823.50
|725
|2005.08.25 10:42
|buy
|363
|0.10
|1.8047
|1.7977
|1.8087
|726
|2005.08.26 09:23
|close
|363
|0.10
|1.8054
|1.7977
|1.8087
|5.52
|4829.03
|727
|2005.08.26 12:59
|buy
|364
|0.10
|1.8042
|1.7972
|1.8082
|728
|2005.08.26 13:29
|close
|364
|0.10
|1.8049
|1.7972
|1.8082
|7.00
|4836.03
|729
|2005.08.29 00:59
|sell
|365
|0.10
|1.8037
|1.8107
|1.7997
|730
|2005.08.29 03:15
|close
|365
|0.10
|1.8055
|1.8107
|1.7997
|-18.00
|4818.03
|731
|2005.08.29 03:15
|buy
|366
|0.10
|1.8052
|1.7982
|1.8092
|732
|2005.08.29 04:10
|close
|366
|0.10
|1.8058
|1.7982
|1.8092
|6.00
|4824.03
|733
|2005.08.29 22:10
|sell
|367
|0.10
|1.7965
|1.8035
|1.7925
|734
|2005.08.29 23:21
|close
|367
|0.10
|1.7959
|1.8035
|1.7925
|6.00
|4830.03
|735
|2005.08.30 00:49
|sell
|368
|0.10
|1.7963
|1.8033
|1.7923
|736
|2005.08.30 01:37
|close
|368
|0.10
|1.7957
|1.8033
|1.7923
|6.00
|4836.03
|737
|2005.08.30 01:48
|sell
|369
|0.10
|1.7963
|1.8033
|1.7923
|738
|2005.08.30 02:45
|close
|369
|0.10
|1.7957
|1.8033
|1.7923
|6.00
|4842.03
|739
|2005.08.30 15:51
|sell
|370
|0.10
|1.7867
|1.7937
|1.7827
|740
|2005.08.30 16:00
|close
|370
|0.10
|1.7859
|1.7937
|1.7827
|8.00
|4850.03
|741
|2005.08.30 17:25
|sell
|371
|0.10
|1.7866
|1.7936
|1.7826
|742
|2005.08.30 17:36
|close
|371
|0.10
|1.7859
|1.7936
|1.7826
|7.00
|4857.03
|743
|2005.08.31 02:13
|sell
|372
|0.10
|1.7860
|1.7930
|1.7820
|744
|2005.08.31 06:49
|close
|372
|0.10
|1.7854
|1.7930
|1.7820
|6.00
|4863.03
|745
|2005.08.31 13:36
|sell
|373
|0.10
|1.7852
|1.7922
|1.7812
|746
|2005.08.31 16:04
|s/l
|373
|0.10
|1.7922
|1.7922
|1.7812
|-70.00
|4793.03
|747
|2005.09.02 00:04
|buy
|374
|0.10
|1.8322
|1.8252
|1.8362
|748
|2005.09.02 03:12
|close
|374
|0.10
|1.8325
|1.8252
|1.8362
|3.00
|4796.03
|749
|2005.09.02 14:44
|buy
|375
|0.10
|1.8360
|1.8290
|1.8400
|750
|2005.09.02 14:47
|close
|375
|0.10
|1.8367
|1.8290
|1.8400
|7.00
|4803.03
|751
|2005.09.02 14:49
|buy
|376
|0.10
|1.8359
|1.8289
|1.8399
|752
|2005.09.02 15:08
|close
|376
|0.10
|1.8365
|1.8289
|1.8399
|6.00
|4809.03
|753
|2005.09.02 15:20
|buy
|377
|0.10
|1.8359
|1.8289
|1.8399
|754
|2005.09.02 15:24
|close
|377
|0.10
|1.8368
|1.8289
|1.8399
|9.00
|4818.03
|755
|2005.09.02 15:27
|buy
|378
|0.10
|1.8359
|1.8289
|1.8399
|756
|2005.09.02 15:58
|close
|378
|0.10
|1.8365
|1.8289
|1.8399
|6.00
|4824.03
|757
|2005.09.05 07:30
|buy
|379
|0.10
|1.8466
|1.8396
|1.8506
|758
|2005.09.05 08:04
|close
|379
|0.10
|1.8474
|1.8396
|1.8506
|8.00
|4832.03
|759
|2005.09.05 14:18
|buy
|380
|0.10
|1.8475
|1.8405
|1.8515
|760
|2005.09.05 14:42
|close
|380
|0.10
|1.8483
|1.8405
|1.8515
|8.00
|4840.03
|761
|2005.09.05 19:16
|sell
|381
|0.10
|1.8440
|1.8510
|1.8400
|762
|2005.09.05 20:33
|close
|381
|0.10
|1.8434
|1.8510
|1.8400
|6.00
|4846.03
|763
|2005.09.06 02:46
|sell
|382
|0.10
|1.8425
|1.8495
|1.8385
|764
|2005.09.06 02:54
|close
|382
|0.10
|1.8419
|1.8495
|1.8385
|6.00
|4852.03
|765
|2005.09.06 04:17
|sell
|383
|0.10
|1.8424
|1.8494
|1.8384
|766
|2005.09.06 05:10
|close
|383
|0.10
|1.8417
|1.8494
|1.8384
|7.00
|4859.03
|767
|2005.09.06 07:47
|sell
|384
|0.10
|1.8409
|1.8479
|1.8369
|768
|2005.09.06 08:35
|close
|384
|0.10
|1.8403
|1.8479
|1.8369
|6.00
|4865.03
|769
|2005.09.06 10:37
|sell
|385
|0.10
|1.8410
|1.8480
|1.8370
|770
|2005.09.06 16:17
|close
|385
|0.10
|1.8423
|1.8480
|1.8370
|-13.00
|4852.03
|771
|2005.09.07 05:51
|sell
|386
|0.10
|1.8388
|1.8458
|1.8348
|772
|2005.09.07 05:53
|close
|386
|0.10
|1.8382
|1.8458
|1.8348
|6.00
|4858.03
|773
|2005.09.07 05:57
|sell
|387
|0.10
|1.8392
|1.8462
|1.8352
|774
|2005.09.07 06:12
|close
|387
|0.10
|1.8386
|1.8462
|1.8352
|6.00
|4864.03
|775
|2005.09.07 06:15
|sell
|388
|0.10
|1.8386
|1.8456
|1.8346
|776
|2005.09.07 09:22
|s/l
|388
|0.10
|1.8456
|1.8456
|1.8346
|-70.00
|4794.03
|777
|2005.09.07 12:08
|sell
|389
|0.10
|1.8428
|1.8498
|1.8388
|778
|2005.09.07 12:23
|close
|389
|0.10
|1.8422
|1.8498
|1.8388
|6.00
|4800.03
|779
|2005.09.08 00:31
|sell
|390
|0.10
|1.8368
|1.8438
|1.8328
|780
|2005.09.08 02:49
|close
|390
|0.10
|1.8358
|1.8438
|1.8328
|10.00
|4810.03
|781
|2005.09.08 04:46
|sell
|391
|0.10
|1.8369
|1.8439
|1.8329
|782
|2005.09.08 13:15
|close
|391
|0.10
|1.8362
|1.8439
|1.8329
|7.00
|4817.03
|783
|2005.09.08 14:25
|sell
|392
|0.10
|1.8381
|1.8451
|1.8341
|784
|2005.09.08 18:58
|close
|392
|0.10
|1.8374
|1.8451
|1.8341
|7.00
|4824.03
|785
|2005.09.09 07:55
|sell
|393
|0.10
|1.8386
|1.8456
|1.8346
|786
|2005.09.09 09:01
|close
|393
|0.10
|1.8380
|1.8456
|1.8346
|6.00
|4830.03
|787
|2005.09.09 11:07
|sell
|394
|0.10
|1.8387
|1.8457
|1.8347
|788
|2005.09.09 11:10
|close
|394
|0.10
|1.8380
|1.8457
|1.8347
|7.00
|4837.03
|789
|2005.09.09 13:56
|sell
|395
|0.10
|1.8367
|1.8437
|1.8327
|790
|2005.09.12 04:46
|close
|395
|0.10
|1.8360
|1.8437
|1.8327
|6.77
|4843.79
|791
|2005.09.12 08:31
|buy
|396
|0.10
|1.8337
|1.8267
|1.8377
|792
|2005.09.12 09:39
|s/l
|396
|0.10
|1.8267
|1.8267
|1.8377
|-70.00
|4773.79
|793
|2005.09.12 12:43
|buy
|397
|0.10
|1.8282
|1.8212
|1.8322
|794
|2005.09.12 18:25
|s/l
|397
|0.10
|1.8212
|1.8212
|1.8322
|-70.00
|4703.79
|795
|2005.09.13 10:01
|sell
|398
|0.10
|1.8224
|1.8294
|1.8184
|796
|2005.09.13 10:36
|close
|398
|0.10
|1.8217
|1.8294
|1.8184
|7.00
|4710.79
|797
|2005.09.14 00:52
|sell
|399
|0.10
|1.8228
|1.8298
|1.8188
|798
|2005.09.14 01:01
|close
|399
|0.10
|1.8222
|1.8298
|1.8188
|6.00
|4716.79
|799
|2005.09.14 01:18
|sell
|400
|0.10
|1.8229
|1.8299
|1.8189
|800
|2005.09.14 08:35
|close
|400
|0.10
|1.8258
|1.8299
|1.8189
|-29.00
|4687.79
|801
|2005.09.14 22:05
|sell
|401
|0.10
|1.8241
|1.8311
|1.8201
|802
|2005.09.14 23:33
|close
|401
|0.10
|1.8234
|1.8311
|1.8201
|7.00
|4694.79
|803
|2005.09.15 06:05
|sell
|402
|0.10
|1.8190
|1.8260
|1.8150
|804
|2005.09.15 06:36
|close
|402
|0.10
|1.8184
|1.8260
|1.8150
|6.00
|4700.79
|805
|2005.09.15 08:11
|sell
|403
|0.10
|1.8191
|1.8261
|1.8151
|806
|2005.09.15 08:21
|close
|403
|0.10
|1.8183
|1.8261
|1.8151
|8.00
|4708.79
|807
|2005.09.15 14:30
|sell
|404
|0.10
|1.8094
|1.8164
|1.8054
|808
|2005.09.15 14:33
|close
|404
|0.10
|1.8087
|1.8164
|1.8054
|7.00
|4715.79
|809
|2005.09.15 16:42
|sell
|405
|0.10
|1.8077
|1.8147
|1.8037
|810
|2005.09.15 16:45
|close
|405
|0.10
|1.8070
|1.8147
|1.8037
|7.00
|4722.79
|811
|2005.09.15 18:00
|sell
|406
|0.10
|1.8078
|1.8148
|1.8038
|812
|2005.09.15 18:01
|close
|406
|0.10
|1.8071
|1.8148
|1.8038
|7.00
|4729.79
|813
|2005.09.15 18:33
|sell
|407
|0.10
|1.8078
|1.8148
|1.8038
|814
|2005.09.15 19:04
|close
|407
|0.10
|1.8072
|1.8148
|1.8038
|6.00
|4735.79
|815
|2005.09.15 21:00
|sell
|408
|0.10
|1.8063
|1.8133
|1.8023
|816
|2005.09.15 21:13
|close
|408
|0.10
|1.8057
|1.8133
|1.8023
|6.00
|4741.79
|817
|2005.09.15 23:07
|sell
|409
|0.10
|1.8064
|1.8134
|1.8024
|818
|2005.09.16 06:30
|s/l
|409
|0.10
|1.8134
|1.8134
|1.8024
|-70.70
|4671.10
|819
|2005.09.19 00:15
|buy
|410
|0.10
|1.8050
|1.7980
|1.8090
|820
|2005.09.19 00:16
|close
|410
|0.10
|1.8079
|1.7980
|1.8090
|29.00
|4700.10
|821
|2005.09.19 14:44
|buy
|411
|0.10
|1.8020
|1.7950
|1.8060
|822
|2005.09.19 14:46
|close
|411
|0.10
|1.8026
|1.7950
|1.8060
|6.00
|4706.10
|823
|2005.09.22 03:12
|buy
|412
|0.10
|1.8103
|1.8033
|1.8143
|824
|2005.09.22 07:16
|close
|412
|0.10
|1.8083
|1.8033
|1.8143
|-20.00
|4686.10
|825
|2005.09.22 11:07
|buy
|413
|0.10
|1.8071
|1.8001
|1.8111
|826
|2005.09.22 14:20
|s/l
|413
|0.10
|1.8001
|1.8001
|1.8111
|-70.00
|4616.10
|827
|2005.09.22 19:33
|buy
|414
|0.10
|1.7896
|1.7826
|1.7936
|828
|2005.09.22 20:12
|close
|414
|0.10
|1.7903
|1.7826
|1.7936
|7.00
|4623.10
|829
|2005.09.26 16:28
|sell
|415
|0.10
|1.7746
|1.7816
|1.7706
|830
|2005.09.26 16:34
|close
|415
|0.10
|1.7740
|1.7816
|1.7706
|6.00
|4629.10
|831
|2005.09.26 20:49
|sell
|416
|0.10
|1.7772
|1.7842
|1.7732
|832
|2005.09.27 03:08
|close
|416
|0.10
|1.7763
|1.7842
|1.7732
|8.77
|4637.86
|833
|2005.09.29 02:21
|buy
|417
|0.10
|1.7674
|1.7604
|1.7714
|834
|2005.09.29 03:39
|close
|417
|0.10
|1.7683
|1.7604
|1.7714
|9.00
|4646.86
|835
|2005.09.29 14:40
|buy
|418
|0.10
|1.7647
|1.7577
|1.7687
|836
|2005.09.30 01:11
|s/l
|418
|0.10
|1.7577
|1.7577
|1.7687
|-71.48
|4575.39
|837
|2005.09.30 07:33
|buy
|419
|0.10
|1.7616
|1.7546
|1.7656
|838
|2005.09.30 11:59
|close
|419
|0.10
|1.7624
|1.7546
|1.7656
|8.00
|4583.39
|839
|2005.09.30 14:36
|buy
|420
|0.10
|1.7654
|1.7584
|1.7694
|840
|2005.09.30 15:27
|close
|420
|0.10
|1.7660
|1.7584
|1.7694
|6.00
|4589.39
|841
|2005.09.30 18:53
|buy
|421
|0.10
|1.7657
|1.7587
|1.7697
|842
|2005.10.03 02:33
|s/l
|421
|0.10
|1.7587
|1.7587
|1.7697
|-70.49
|4518.89
|843
|2005.10.04 01:43
|sell
|422
|0.10
|1.7552
|1.7622
|1.7512
|844
|2005.10.04 03:11
|close
|422
|0.10
|1.7544
|1.7622
|1.7512
|8.00
|4526.89
|845
|2005.10.04 08:19
|sell
|423
|0.10
|1.7568
|1.7638
|1.7528
|846
|2005.10.04 08:30
|close
|423
|0.10
|1.7560
|1.7638
|1.7528
|8.00
|4534.89
|847
|2005.10.04 09:31
|sell
|424
|0.10
|1.7574
|1.7644
|1.7534
|848
|2005.10.04 09:43
|close
|424
|0.10
|1.7567
|1.7644
|1.7534
|7.00
|4541.89
|849
|2005.10.04 11:53
|sell
|425
|0.10
|1.7576
|1.7646
|1.7536
|850
|2005.10.04 12:31
|close
|425
|0.10
|1.7568
|1.7646
|1.7536
|8.00
|4549.89
|851
|2005.10.04 17:22
|buy
|426
|0.10
|1.7598
|1.7528
|1.7638
|852
|2005.10.04 18:20
|close
|426
|0.10
|1.7606
|1.7528
|1.7638
|8.00
|4557.89
|853
|2005.10.05 12:27
|buy
|427
|0.10
|1.7639
|1.7569
|1.7679
|854
|2005.10.05 16:12
|close
|427
|0.10
|1.7620
|1.7569
|1.7679
|-19.00
|4538.89
|855
|2005.10.05 20:08
|buy
|428
|0.10
|1.7621
|1.7551
|1.7661
|856
|2005.10.05 22:16
|close
|428
|0.10
|1.7626
|1.7551
|1.7661
|5.00
|4543.89
|857
|2005.10.06 17:14
|buy
|429
|0.10
|1.7725
|1.7655
|1.7765
|858
|2005.10.06 18:01
|close
|429
|0.10
|1.7731
|1.7655
|1.7765
|6.00
|4549.89
|859
|2005.10.07 00:32
|buy
|430
|0.10
|1.7777
|1.7707
|1.7817
|860
|2005.10.07 04:56
|close
|430
|0.10
|1.7773
|1.7707
|1.7817
|-4.00
|4545.89
|861
|2005.10.07 21:31
|buy
|431
|0.10
|1.7609
|1.7539
|1.7649
|862
|2005.10.10 08:29
|close
|431
|0.10
|1.7616
|1.7539
|1.7649
|6.51
|4552.40
|863
|2005.10.10 18:04
|sell
|432
|0.10
|1.7544
|1.7614
|1.7504
|864
|2005.10.10 18:18
|close
|432
|0.10
|1.7538
|1.7614
|1.7504
|6.00
|4558.40
|865
|2005.10.11 10:14
|sell
|433
|0.10
|1.7502
|1.7572
|1.7462
|866
|2005.10.11 10:30
|close
|433
|0.10
|1.7496
|1.7572
|1.7462
|6.00
|4564.40
|867
|2005.10.11 10:40
|sell
|434
|0.10
|1.7503
|1.7573
|1.7463
|868
|2005.10.11 14:52
|close
|434
|0.10
|1.7496
|1.7573
|1.7463
|7.00
|4571.40
|869
|2005.10.11 17:47
|sell
|435
|0.10
|1.7489
|1.7559
|1.7449
|870
|2005.10.11 18:07
|close
|435
|0.10
|1.7483
|1.7559
|1.7449
|6.00
|4577.40
|871
|2005.10.11 21:39
|sell
|436
|0.10
|1.7467
|1.7537
|1.7427
|872
|2005.10.11 23:50
|close
|436
|0.10
|1.7460
|1.7537
|1.7427
|7.00
|4584.40
|873
|2005.10.12 04:07
|sell
|437
|0.10
|1.7439
|1.7509
|1.7399
|874
|2005.10.12 07:50
|close
|437
|0.10
|1.7432
|1.7509
|1.7399
|7.00
|4591.40
|875
|2005.10.12 10:05
|sell
|438
|0.10
|1.7426
|1.7496
|1.7386
|876
|2005.10.12 13:17
|s/l
|438
|0.10
|1.7496
|1.7496
|1.7386
|-70.00
|4521.40
|877
|2005.10.13 02:33
|buy
|439
|0.10
|1.7515
|1.7445
|1.7555
|878
|2005.10.13 06:24
|close
|439
|0.10
|1.7469
|1.7445
|1.7555
|-46.00
|4475.40
|879
|2005.10.13 07:42
|buy
|440
|0.10
|1.7462
|1.7392
|1.7502
|880
|2005.10.13 07:58
|close
|440
|0.10
|1.7469
|1.7392
|1.7502
|7.00
|4482.40
|881
|2005.10.13 08:00
|buy
|441
|0.10
|1.7463
|1.7393
|1.7503
|882
|2005.10.13 08:07
|close
|441
|0.10
|1.7470
|1.7393
|1.7503
|7.00
|4489.40
|883
|2005.10.13 09:19
|buy
|442
|0.10
|1.7463
|1.7393
|1.7503
|884
|2005.10.13 10:23
|close
|442
|0.10
|1.7470
|1.7393
|1.7503
|7.00
|4496.40
|885
|2005.10.13 14:35
|buy
|443
|0.10
|1.7467
|1.7397
|1.7507
|886
|2005.10.13 14:46
|close
|443
|0.10
|1.7473
|1.7397
|1.7507
|6.00
|4502.40
|887
|2005.10.13 14:50
|buy
|444
|0.10
|1.7466
|1.7396
|1.7506
|888
|2005.10.13 15:07
|close
|444
|0.10
|1.7472
|1.7396
|1.7506
|6.00
|4508.40
|889
|2005.10.13 15:08
|buy
|445
|0.10
|1.7473
|1.7403
|1.7513
|890
|2005.10.13 15:17
|close
|445
|0.10
|1.7479
|1.7403
|1.7513
|6.00
|4514.40
|891
|2005.10.13 15:19
|buy
|446
|0.10
|1.7473
|1.7403
|1.7513
|892
|2005.10.13 16:43
|close
|446
|0.10
|1.7480
|1.7403
|1.7513
|7.00
|4521.40
|893
|2005.10.14 00:44
|buy
|447
|0.10
|1.7546
|1.7476
|1.7586
|894
|2005.10.14 04:23
|close
|447
|0.10
|1.7536
|1.7476
|1.7586
|-10.00
|4511.40
|895
|2005.10.14 11:11
|buy
|448
|0.10
|1.7540
|1.7470
|1.7580
|896
|2005.10.14 14:30
|close
|448
|0.10
|1.7513
|1.7470
|1.7580
|-27.00
|4484.40
|897
|2005.10.17 17:03
|buy
|449
|0.10
|1.7550
|1.7480
|1.7590
|898
|2005.10.17 18:02
|close
|449
|0.10
|1.7556
|1.7480
|1.7590
|6.00
|4490.40
|899
|2005.10.18 08:37
|sell
|450
|0.10
|1.7510
|1.7580
|1.7470
|900
|2005.10.18 08:42
|close
|450
|0.10
|1.7504
|1.7580
|1.7470
|6.00
|4496.40
|901
|2005.10.18 09:00
|sell
|451
|0.10
|1.7510
|1.7580
|1.7470
|902
|2005.10.18 09:48
|close
|451
|0.10
|1.7504
|1.7580
|1.7470
|6.00
|4502.40
|903
|2005.10.18 15:51
|sell
|452
|0.10
|1.7467
|1.7537
|1.7427
|904
|2005.10.18 20:36
|close
|452
|0.10
|1.7486
|1.7537
|1.7427
|-19.00
|4483.40
|905
|2005.10.19 07:38
|sell
|453
|0.10
|1.7470
|1.7540
|1.7430
|906
|2005.10.19 08:31
|close
|453
|0.10
|1.7462
|1.7540
|1.7430
|8.00
|4491.40
|907
|2005.10.19 10:30
|sell
|454
|0.10
|1.7472
|1.7542
|1.7432
|908
|2005.10.19 11:06
|s/l
|454
|0.10
|1.7542
|1.7542
|1.7432
|-70.00
|4421.40
|909
|2005.10.19 15:45
|sell
|455
|0.10
|1.7576
|1.7646
|1.7536
|910
|2005.10.19 18:54
|close
|455
|0.10
|1.7605
|1.7646
|1.7536
|-29.00
|4392.40
|911
|2005.10.19 20:20
|sell
|456
|0.10
|1.7626
|1.7696
|1.7586
|912
|2005.10.19 20:33
|close
|456
|0.10
|1.7618
|1.7696
|1.7586
|8.00
|4400.40
|913
|2005.10.19 20:47
|sell
|457
|0.10
|1.7627
|1.7697
|1.7587
|914
|2005.10.20 02:21
|close
|457
|0.10
|1.7620
|1.7697
|1.7587
|6.77
|4407.17
|915
|2005.10.20 08:17
|buy
|458
|0.10
|1.7603
|1.7533
|1.7643
|916
|2005.10.20 08:20
|close
|458
|0.10
|1.7610
|1.7533
|1.7643
|7.00
|4414.17
|917
|2005.10.21 04:26
|buy
|459
|0.10
|1.7755
|1.7685
|1.7795
|918
|2005.10.21 05:00
|close
|459
|0.10
|1.7761
|1.7685
|1.7795
|6.00
|4420.17
|919
|2005.10.21 06:58
|buy
|460
|0.10
|1.7749
|1.7679
|1.7789
|920
|2005.10.21 08:16
|close
|460
|0.10
|1.7755
|1.7679
|1.7789
|6.00
|4426.17
|921
|2005.10.21 12:29
|buy
|461
|0.10
|1.7756
|1.7686
|1.7796
|922
|2005.10.21 13:21
|close
|461
|0.10
|1.7763
|1.7686
|1.7796
|7.00
|4433.17
|923
|2005.10.21 16:48
|buy
|462
|0.10
|1.7747
|1.7677
|1.7787
|924
|2005.10.21 16:57
|close
|462
|0.10
|1.7754
|1.7677
|1.7787
|7.00
|4440.17
|925
|2005.10.21 17:14
|buy
|463
|0.10
|1.7747
|1.7677
|1.7787
|926
|2005.10.21 18:12
|s/l
|463
|0.10
|1.7677
|1.7677
|1.7787
|-70.00
|4370.17
|927
|2005.10.24 16:19
|sell
|464
|0.10
|1.7690
|1.7760
|1.7650
|928
|2005.10.24 16:27
|close
|464
|0.10
|1.7684
|1.7760
|1.7650
|6.00
|4376.17
|929
|2005.10.25 05:30
|sell
|465
|0.10
|1.7670
|1.7740
|1.7630
|930
|2005.10.25 06:10
|close
|465
|0.10
|1.7661
|1.7740
|1.7630
|9.00
|4385.17
|931
|2005.10.25 06:25
|sell
|466
|0.10
|1.7669
|1.7739
|1.7629
|932
|2005.10.25 06:28
|close
|466
|0.10
|1.7660
|1.7739
|1.7629
|9.00
|4394.17
|933
|2005.10.25 09:29
|sell
|467
|0.10
|1.7671
|1.7741
|1.7631
|934
|2005.10.25 10:18
|s/l
|467
|0.10
|1.7741
|1.7741
|1.7631
|-70.00
|4324.17
|935
|2005.10.25 21:54
|buy
|468
|0.10
|1.7839
|1.7769
|1.7879
|936
|2005.10.25 22:43
|close
|468
|0.10
|1.7845
|1.7769
|1.7879
|6.00
|4330.17
|937
|2005.10.26 12:30
|buy
|469
|0.10
|1.7769
|1.7699
|1.7809
|938
|2005.10.26 15:23
|close
|469
|0.10
|1.7772
|1.7699
|1.7809
|3.00
|4333.17
|939
|2005.10.27 07:31
|buy
|470
|0.10
|1.7812
|1.7742
|1.7852
|940
|2005.10.27 07:35
|close
|470
|0.10
|1.7820
|1.7742
|1.7852
|8.00
|4341.17
|941
|2005.10.27 07:54
|buy
|471
|0.10
|1.7812
|1.7742
|1.7852
|942
|2005.10.27 08:49
|close
|471
|0.10
|1.7818
|1.7742
|1.7852
|6.00
|4347.17
|943
|2005.10.27 16:11
|buy
|472
|0.10
|1.7862
|1.7792
|1.7902
|944
|2005.10.27 20:05
|close
|472
|0.10
|1.7851
|1.7792
|1.7902
|-11.00
|4336.17
|945
|2005.10.28 00:36
|sell
|473
|0.10
|1.7835
|1.7905
|1.7795
|946
|2005.10.28 01:30
|close
|473
|0.10
|1.7828
|1.7905
|1.7795
|7.00
|4343.17
|947
|2005.10.28 13:36
|sell
|474
|0.10
|1.7836
|1.7906
|1.7796
|948
|2005.10.28 13:51
|close
|474
|0.10
|1.7829
|1.7906
|1.7796
|7.00
|4350.17
|949
|2005.10.28 14:19
|sell
|475
|0.10
|1.7835
|1.7905
|1.7795
|950
|2005.10.28 14:30
|close
|475
|0.10
|1.7822
|1.7905
|1.7795
|13.00
|4363.17
|951
|2005.10.31 01:00
|sell
|476
|0.10
|1.7746
|1.7816
|1.7706
|952
|2005.10.31 01:12
|close
|476
|0.10
|1.7740
|1.7816
|1.7706
|6.00
|4369.17
|953
|2005.10.31 01:46
|sell
|477
|0.10
|1.7745
|1.7815
|1.7705
|954
|2005.10.31 06:00
|close
|477
|0.10
|1.7738
|1.7815
|1.7705
|7.00
|4376.17
|955
|2005.10.31 06:30
|sell
|478
|0.10
|1.7755
|1.7825
|1.7715
|956
|2005.10.31 07:00
|close
|478
|0.10
|1.7748
|1.7825
|1.7715
|7.00
|4383.17
|957
|2005.10.31 07:04
|sell
|479
|0.10
|1.7759
|1.7829
|1.7719
|958
|2005.10.31 11:33
|close
|479
|0.10
|1.7785
|1.7829
|1.7719
|-26.00
|4357.17
|959
|2005.10.31 13:25
|sell
|480
|0.10
|1.7793
|1.7863
|1.7753
|960
|2005.10.31 13:30
|close
|480
|0.10
|1.7787
|1.7863
|1.7753
|6.00
|4363.17
|961
|2005.10.31 22:01
|sell
|481
|0.10
|1.7706
|1.7776
|1.7666
|962
|2005.10.31 23:14
|close
|481
|0.10
|1.7700
|1.7776
|1.7666
|6.00
|4369.17
|963
|2005.11.01 02:18
|sell
|482
|0.10
|1.7693
|1.7763
|1.7653
|964
|2005.11.01 02:46
|close
|482
|0.10
|1.7685
|1.7763
|1.7653
|8.00
|4377.17
|965
|2005.11.01 13:38
|sell
|483
|0.10
|1.7702
|1.7772
|1.7662
|966
|2005.11.01 13:47
|close
|483
|0.10
|1.7696
|1.7772
|1.7662
|6.00
|4383.17
|967
|2005.11.02 02:54
|sell
|484
|0.10
|1.7645
|1.7715
|1.7605
|968
|2005.11.02 09:47
|close
|484
|0.10
|1.7639
|1.7715
|1.7605
|6.00
|4389.17
|969
|2005.11.02 11:13
|sell
|485
|0.10
|1.7664
|1.7734
|1.7624
|970
|2005.11.02 12:03
|close
|485
|0.10
|1.7657
|1.7734
|1.7624
|7.00
|4396.17
|971
|2005.11.02 13:41
|sell
|486
|0.10
|1.7662
|1.7732
|1.7622
|972
|2005.11.02 14:04
|close
|486
|0.10
|1.7655
|1.7732
|1.7622
|7.00
|4403.17
|973
|2005.11.02 14:11
|sell
|487
|0.10
|1.7662
|1.7732
|1.7622
|974
|2005.11.02 16:37
|s/l
|487
|0.10
|1.7732
|1.7732
|1.7622
|-70.00
|4333.17
|975
|2005.11.03 00:34
|buy
|488
|0.10
|1.7761
|1.7691
|1.7801
|976
|2005.11.03 08:56
|close
|488
|0.10
|1.7746
|1.7691
|1.7801
|-15.00
|4318.17
|977
|2005.11.03 14:00
|buy
|489
|0.10
|1.7753
|1.7683
|1.7793
|978
|2005.11.03 16:55
|close
|489
|0.10
|1.7755
|1.7683
|1.7793
|2.00
|4320.17
|979
|2005.11.03 21:26
|buy
|490
|0.10
|1.7704
|1.7634
|1.7744
|980
|2005.11.03 21:35
|close
|490
|0.10
|1.7710
|1.7634
|1.7744
|6.00
|4326.17
|981
|2005.11.03 21:40
|buy
|491
|0.10
|1.7704
|1.7634
|1.7744
|982
|2005.11.03 22:41
|close
|491
|0.10
|1.7710
|1.7634
|1.7744
|6.00
|4332.17
|983
|2005.11.04 22:41
|buy
|492
|0.10
|1.7503
|1.7433
|1.7543
|984
|2005.11.07 02:47
|close
|492
|0.10
|1.7510
|1.7433
|1.7543
|6.51
|4338.68
|985
|2005.11.07 12:16
|sell
|493
|0.10
|1.7483
|1.7553
|1.7443
|986
|2005.11.07 13:06
|close
|493
|0.10
|1.7476
|1.7553
|1.7443
|7.00
|4345.68
|987
|2005.11.07 16:30
|sell
|494
|0.10
|1.7439
|1.7509
|1.7399
|988
|2005.11.07 16:50
|close
|494
|0.10
|1.7433
|1.7509
|1.7399
|6.00
|4351.68
|989
|2005.11.07 20:17
|sell
|495
|0.10
|1.7441
|1.7511
|1.7401
|990
|2005.11.07 23:38
|close
|495
|0.10
|1.7430
|1.7511
|1.7401
|11.00
|4362.68
|991
|2005.11.08 11:24
|sell
|496
|0.10
|1.7365
|1.7435
|1.7325
|992
|2005.11.08 11:34
|close
|496
|0.10
|1.7358
|1.7435
|1.7325
|7.00
|4369.68
|993
|2005.11.08 11:39
|sell
|497
|0.10
|1.7361
|1.7431
|1.7321
|994
|2005.11.08 11:55
|close
|497
|0.10
|1.7354
|1.7431
|1.7321
|7.00
|4376.68
|995
|2005.11.08 11:57
|sell
|498
|0.10
|1.7361
|1.7431
|1.7321
|996
|2005.11.08 12:07
|close
|498
|0.10
|1.7354
|1.7431
|1.7321
|7.00
|4383.68
|997
|2005.11.08 13:45
|sell
|499
|0.10
|1.7365
|1.7435
|1.7325
|998
|2005.11.08 19:31
|s/l
|499
|0.10
|1.7435
|1.7435
|1.7325
|-70.00
|4313.68
|999
|2005.11.08 22:46
|sell
|500
|0.10
|1.7439
|1.7509
|1.7399
|1000
|2005.11.09 00:39
|close
|500
|0.10
|1.7432
|1.7509
|1.7399
|6.77
|4320.44
|1001
|2005.11.09 00:55
|buy
|501
|0.10
|1.7431
|1.7361
|1.7471
|1002
|2005.11.09 02:41
|close
|501
|0.10
|1.7435
|1.7361
|1.7471
|4.00
|4324.44
|1003
|2005.11.09 09:38
|buy
|502
|0.10
|1.7419
|1.7349
|1.7459
|1004
|2005.11.09 09:54
|close
|502
|0.10
|1.7426
|1.7349
|1.7459
|7.00
|4331.44
|1005
|2005.11.10 13:27
|buy
|503
|0.10
|1.7469
|1.7399
|1.7509
|1006
|2005.11.10 13:40
|close
|503
|0.10
|1.7476
|1.7399
|1.7509
|7.00
|4338.44
|1007
|2005.11.11 13:00
|buy
|504
|0.10
|1.7401
|1.7331
|1.7441
|1008
|2005.11.11 14:59
|close
|504
|0.10
|1.7400
|1.7331
|1.7441
|-1.00
|4337.44
|1009
|2005.11.11 16:29
|buy
|505
|0.10
|1.7390
|1.7320
|1.7430
|1010
|2005.11.11 16:48
|close
|505
|0.10
|1.7396
|1.7320
|1.7430
|6.00
|4343.44
|1011
|2005.11.11 19:00
|buy
|506
|0.10
|1.7391
|1.7321
|1.7431
|1012
|2005.11.11 19:17
|close
|506
|0.10
|1.7399
|1.7321
|1.7431
|8.00
|4351.44
|1013
|2005.11.15 00:17
|sell
|507
|0.10
|1.7384
|1.7454
|1.7344
|1014
|2005.11.15 00:45
|close
|507
|0.10
|1.7376
|1.7454
|1.7344
|8.00
|4359.44
|1015
|2005.11.15 00:46
|sell
|508
|0.10
|1.7376
|1.7446
|1.7336
|1016
|2005.11.15 06:55
|close
|508
|0.10
|1.7371
|1.7446
|1.7336
|5.00
|4364.44
|1017
|2005.11.15 08:03
|sell
|509
|0.10
|1.7378
|1.7448
|1.7338
|1018
|2005.11.15 08:35
|close
|509
|0.10
|1.7371
|1.7448
|1.7338
|7.00
|4371.44
|1019
|2005.11.15 08:47
|sell
|510
|0.10
|1.7381
|1.7451
|1.7341
|1020
|2005.11.15 10:30
|close
|510
|0.10
|1.7374
|1.7451
|1.7341
|7.00
|4378.44
|1021
|2005.11.15 10:32
|sell
|511
|0.10
|1.7379
|1.7449
|1.7339
|1022
|2005.11.15 10:38
|close
|511
|0.10
|1.7371
|1.7449
|1.7339
|8.00
|4386.44
|1023
|2005.11.15 14:27
|sell
|512
|0.10
|1.7340
|1.7410
|1.7300
|1024
|2005.11.15 14:31
|close
|512
|0.10
|1.7333
|1.7410
|1.7300
|7.00
|4393.44
|1025
|2005.11.15 14:45
|sell
|513
|0.10
|1.7340
|1.7410
|1.7300
|1026
|2005.11.15 16:04
|close
|513
|0.10
|1.7333
|1.7410
|1.7300
|7.00
|4400.44
|1027
|2005.11.15 16:26
|sell
|514
|0.10
|1.7363
|1.7433
|1.7323
|1028
|2005.11.15 16:27
|close
|514
|0.10
|1.7355
|1.7433
|1.7323
|8.00
|4408.44
|1029
|2005.11.15 17:14
|sell
|515
|0.10
|1.7363
|1.7433
|1.7323
|1030
|2005.11.15 17:15
|close
|515
|0.10
|1.7356
|1.7433
|1.7323
|7.00
|4415.44
|1031
|2005.11.15 17:29
|sell
|516
|0.10
|1.7363
|1.7433
|1.7323
|1032
|2005.11.15 18:41
|close
|516
|0.10
|1.7356
|1.7433
|1.7323
|7.00
|4422.44
|1033
|2005.11.16 07:13
|sell
|517
|0.10
|1.7344
|1.7414
|1.7304
|1034
|2005.11.16 07:32
|close
|517
|0.10
|1.7338
|1.7414
|1.7304
|6.00
|4428.44
|1035
|2005.11.16 23:43
|sell
|518
|0.10
|1.7182
|1.7252
|1.7142
|1036
|2005.11.17 00:16
|close
|518
|0.10
|1.7174
|1.7252
|1.7142
|7.77
|4436.21
|1037
|2005.11.17 00:49
|sell
|519
|0.10
|1.7180
|1.7250
|1.7140
|1038
|2005.11.17 03:24
|close
|519
|0.10
|1.7174
|1.7250
|1.7140
|6.00
|4442.21
|1039
|2005.11.17 04:31
|sell
|520
|0.10
|1.7180
|1.7250
|1.7140
|1040
|2005.11.17 07:05
|close
|520
|0.10
|1.7174
|1.7250
|1.7140
|6.00
|4448.21
|1041
|2005.11.17 13:16
|sell
|521
|0.10
|1.7195
|1.7265
|1.7155
|1042
|2005.11.17 14:58
|close
|521
|0.10
|1.7189
|1.7265
|1.7155
|6.00
|4454.21
|1043
|2005.11.17 16:19
|sell
|522
|0.10
|1.7203
|1.7273
|1.7163
|1044
|2005.11.17 16:27
|close
|522
|0.10
|1.7196
|1.7273
|1.7163
|7.00
|4461.21
|1045
|2005.11.17 16:46
|sell
|523
|0.10
|1.7203
|1.7273
|1.7163
|1046
|2005.11.17 17:49
|close
|523
|0.10
|1.7195
|1.7273
|1.7163
|8.00
|4469.21
|1047
|2005.11.17 19:17
|sell
|524
|0.10
|1.7204
|1.7274
|1.7164
|1048
|2005.11.17 20:27
|close
|524
|0.10
|1.7197
|1.7274
|1.7164
|7.00
|4476.21
|1049
|2005.11.18 01:23
|sell
|525
|0.10
|1.7205
|1.7275
|1.7165
|1050
|2005.11.18 01:50
|close
|525
|0.10
|1.7199
|1.7275
|1.7165
|6.00
|4482.21
|1051
|2005.11.18 12:22
|sell
|526
|0.10
|1.7131
|1.7201
|1.7091
|1052
|2005.11.18 14:41
|close
|526
|0.10
|1.7125
|1.7201
|1.7091
|6.00
|4488.21
|1053
|2005.11.18 14:49
|sell
|527
|0.10
|1.7137
|1.7207
|1.7097
|1054
|2005.11.18 15:32
|s/l
|527
|0.10
|1.7207
|1.7207
|1.7097
|-70.00
|4418.21
|1055
|2005.11.21 00:34
|buy
|528
|0.10
|1.7165
|1.7095
|1.7205
|1056
|2005.11.21 04:09
|close
|528
|0.10
|1.7170
|1.7095
|1.7205
|5.00
|4423.21
|1057
|2005.11.21 11:36
|buy
|529
|0.10
|1.7186
|1.7116
|1.7226
|1058
|2005.11.21 11:58
|close
|529
|0.10
|1.7193
|1.7116
|1.7226
|7.00
|4430.21
|1059
|2005.11.21 14:24
|buy
|530
|0.10
|1.7186
|1.7116
|1.7226
|1060
|2005.11.21 14:41
|close
|530
|0.10
|1.7192
|1.7116
|1.7226
|6.00
|4436.21
|1061
|2005.11.21 16:09
|buy
|531
|0.10
|1.7180
|1.7110
|1.7220
|1062
|2005.11.21 16:09
|close
|531
|0.10
|1.7188
|1.7110
|1.7220
|8.00
|4444.21
|1063
|2005.11.21 16:12
|buy
|532
|0.10
|1.7180
|1.7110
|1.7220
|1064
|2005.11.21 16:18
|close
|532
|0.10
|1.7187
|1.7110
|1.7220
|7.00
|4451.21
|1065
|2005.11.23 10:05
|buy
|533
|0.10
|1.7221
|1.7151
|1.7261
|1066
|2005.11.23 11:19
|close
|533
|0.10
|1.7228
|1.7151
|1.7261
|7.00
|4458.21
|1067
|2005.11.23 17:19
|buy
|534
|0.10
|1.7206
|1.7136
|1.7246
|1068
|2005.11.23 17:30
|close
|534
|0.10
|1.7212
|1.7136
|1.7246
|6.00
|4464.21
|1069
|2005.11.24 00:35
|buy
|535
|0.10
|1.7222
|1.7152
|1.7262
|1070
|2005.11.24 01:53
|close
|535
|0.10
|1.7228
|1.7152
|1.7262
|6.00
|4470.21
|1071
|2005.11.25 15:58
|buy
|536
|0.10
|1.7196
|1.7126
|1.7236
|1072
|2005.11.25 18:45
|s/l
|536
|0.10
|1.7126
|1.7126
|1.7236
|-70.00
|4400.21
|1073
|2005.11.28 05:44
|sell
|537
|0.10
|1.7121
|1.7191
|1.7081
|1074
|2005.11.28 08:05
|close
|537
|0.10
|1.7114
|1.7191
|1.7081
|7.00
|4407.21
|1075
|2005.11.28 11:00
|sell
|538
|0.10
|1.7103
|1.7173
|1.7063
|1076
|2005.11.28 11:37
|close
|538
|0.10
|1.7096
|1.7173
|1.7063
|7.00
|4414.21
|1077
|2005.11.29 02:22
|buy
|539
|0.10
|1.7273
|1.7203
|1.7313
|1078
|2005.11.29 14:37
|s/l
|539
|0.10
|1.7203
|1.7203
|1.7313
|-70.00
|4344.21
|1079
|2005.11.29 21:08
|buy
|540
|0.10
|1.7194
|1.7124
|1.7234
|1080
|2005.11.30 01:46
|close
|540
|0.10
|1.7180
|1.7124
|1.7234
|-14.49
|4329.72
|1081
|2005.11.30 05:54
|buy
|541
|0.10
|1.7180
|1.7110
|1.7220
|1082
|2005.11.30 06:16
|close
|541
|0.10
|1.7188
|1.7110
|1.7220
|8.00
|4337.72
|1083
|2005.11.30 08:33
|buy
|542
|0.10
|1.7189
|1.7119
|1.7229
|1084
|2005.11.30 08:53
|close
|542
|0.10
|1.7197
|1.7119
|1.7229
|8.00
|4345.72
|1085
|2005.11.30 13:57
|buy
|543
|0.10
|1.7252
|1.7182
|1.7292
|1086
|2005.11.30 14:26
|close
|543
|0.10
|1.7259
|1.7182
|1.7292
|7.00
|4352.72
|1087
|2005.11.30 14:30
|buy
|544
|0.10
|1.7252
|1.7182
|1.7292
|1088
|2005.11.30 14:35
|close
|544
|0.10
|1.7259
|1.7182
|1.7292
|7.00
|4359.72
|1089
|2005.11.30 14:51
|buy
|545
|0.10
|1.7252
|1.7182
|1.7292
|1090
|2005.11.30 15:03
|close
|545
|0.10
|1.7259
|1.7182
|1.7292
|7.00
|4366.72
|1091
|2005.11.30 19:32
|buy
|546
|0.10
|1.7289
|1.7219
|1.7329
|1092
|2005.11.30 20:02
|close
|546
|0.10
|1.7296
|1.7219
|1.7329
|7.00
|4373.72
|1093
|2005.12.01 14:43
|buy
|547
|0.10
|1.7279
|1.7209
|1.7319
|1094
|2005.12.01 15:41
|close
|547
|0.10
|1.7286
|1.7209
|1.7319
|7.00
|4380.72
|1095
|2005.12.05 06:37
|sell
|548
|0.10
|1.7311
|1.7381
|1.7271
|1096
|2005.12.05 06:41
|close
|548
|0.10
|1.7304
|1.7381
|1.7271
|7.00
|4387.72
|1097
|2005.12.05 07:19
|sell
|549
|0.10
|1.7310
|1.7380
|1.7270
|1098
|2005.12.05 07:58
|close
|549
|0.10
|1.7303
|1.7380
|1.7270
|7.00
|4394.72
|1099
|2005.12.05 09:09
|sell
|550
|0.10
|1.7317
|1.7387
|1.7277
|1100
|2005.12.05 09:16
|close
|550
|0.10
|1.7308
|1.7387
|1.7277
|9.00
|4403.72
|1101
|2005.12.05 12:10
|sell
|551
|0.10
|1.7319
|1.7389
|1.7279
|1102
|2005.12.05 14:02
|s/l
|551
|0.10
|1.7389
|1.7389
|1.7279
|-70.00
|4333.72
|1103
|2005.12.05 18:00
|sell
|552
|0.10
|1.7393
|1.7463
|1.7353
|1104
|2005.12.06 08:21
|close
|552
|0.10
|1.7409
|1.7463
|1.7353
|-16.23
|4317.49
|1105
|2005.12.07 04:23
|sell
|553
|0.10
|1.7393
|1.7463
|1.7353
|1106
|2005.12.07 05:53
|close
|553
|0.10
|1.7384
|1.7463
|1.7353
|9.00
|4326.49
|1107
|2005.12.07 20:37
|sell
|554
|0.10
|1.7350
|1.7420
|1.7310
|1108
|2005.12.07 22:24
|close
|554
|0.10
|1.7344
|1.7420
|1.7310
|6.00
|4332.49
|1109
|2005.12.07 22:59
|sell
|555
|0.10
|1.7355
|1.7425
|1.7315
|1110
|2005.12.07 23:48
|close
|555
|0.10
|1.7348
|1.7425
|1.7315
|7.00
|4339.49
|1111
|2005.12.08 01:05
|sell
|556
|0.10
|1.7355
|1.7425
|1.7315
|1112
|2005.12.08 01:23
|close
|556
|0.10
|1.7348
|1.7425
|1.7315
|7.00
|4346.49
|1113
|2005.12.08 13:04
|sell
|557
|0.10
|1.7452
|1.7522
|1.7412
|1114
|2005.12.08 13:08
|close
|557
|0.10
|1.7446
|1.7522
|1.7412
|6.00
|4352.49
|1115
|2005.12.08 13:26
|sell
|558
|0.10
|1.7452
|1.7522
|1.7412
|1116
|2005.12.08 13:59
|close
|558
|0.10
|1.7446
|1.7522
|1.7412
|6.00
|4358.49
|1117
|2005.12.09 08:01
|buy
|559
|0.10
|1.7503
|1.7433
|1.7543
|1118
|2005.12.09 12:05
|close
|559
|0.10
|1.7510
|1.7433
|1.7543
|7.00
|4365.49
|1119
|2005.12.13 14:33
|sell
|560
|0.10
|1.7703
|1.7773
|1.7663
|1120
|2005.12.13 14:43
|close
|560
|0.10
|1.7697
|1.7773
|1.7663
|6.00
|4371.49
|1121
|2005.12.13 14:55
|sell
|561
|0.10
|1.7703
|1.7773
|1.7663
|1122
|2005.12.13 15:47
|close
|561
|0.10
|1.7696
|1.7773
|1.7663
|7.00
|4378.49
|1123
|2005.12.14 14:30
|sell
|562
|0.10
|1.7734
|1.7804
|1.7694
|1124
|2005.12.14 15:00
|close
|562
|0.10
|1.7727
|1.7804
|1.7694
|7.00
|4385.49
|1125
|2005.12.14 16:36
|sell
|563
|0.10
|1.7742
|1.7812
|1.7702
|1126
|2005.12.14 16:39
|close
|563
|0.10
|1.7735
|1.7812
|1.7702
|7.00
|4392.49
|1127
|2005.12.14 16:42
|sell
|564
|0.10
|1.7741
|1.7811
|1.7701
|1128
|2005.12.14 17:11
|close
|564
|0.10
|1.7735
|1.7811
|1.7701
|6.00
|4398.49
|1129
|2005.12.15 09:06
|sell
|565
|0.10
|1.7721
|1.7791
|1.7681
|1130
|2005.12.15 09:07
|close
|565
|0.10
|1.7715
|1.7791
|1.7681
|6.00
|4404.49
|1131
|2005.12.15 09:24
|sell
|566
|0.10
|1.7720
|1.7790
|1.7680
|1132
|2005.12.15 09:28
|close
|566
|0.10
|1.7713
|1.7790
|1.7680
|7.00
|4411.49
|1133
|2005.12.15 21:03
|sell
|567
|0.10
|1.7648
|1.7718
|1.7608
|1134
|2005.12.15 22:45
|close
|567
|0.10
|1.7641
|1.7718
|1.7608
|7.00
|4418.49
|1135
|2005.12.16 01:07
|sell
|568
|0.10
|1.7656
|1.7726
|1.7616
|1136
|2005.12.16 01:20
|close
|568
|0.10
|1.7650
|1.7726
|1.7616
|6.00
|4424.49
|1137
|2005.12.16 01:22
|sell
|569
|0.10
|1.7655
|1.7725
|1.7615
|1138
|2005.12.16 01:24
|close
|569
|0.10
|1.7648
|1.7725
|1.7615
|7.00
|4431.49
|1139
|2005.12.16 01:31
|sell
|570
|0.10
|1.7655
|1.7725
|1.7615
|1140
|2005.12.16 01:45
|close
|570
|0.10
|1.7649
|1.7725
|1.7615
|6.00
|4437.49
|1141
|2005.12.16 05:39
|sell
|571
|0.10
|1.7643
|1.7713
|1.7603
|1142
|2005.12.16 09:59
|s/l
|571
|0.10
|1.7713
|1.7713
|1.7603
|-70.00
|4367.49
|1143
|2005.12.16 14:20
|sell
|572
|0.10
|1.7705
|1.7775
|1.7665
|1144
|2005.12.16 14:33
|close
|572
|0.10
|1.7698
|1.7775
|1.7665
|7.00
|4374.49
|1145
|2005.12.16 16:00
|sell
|573
|0.10
|1.7710
|1.7780
|1.7670
|1146
|2005.12.16 19:15
|close
|573
|0.10
|1.7702
|1.7780
|1.7670
|8.00
|4382.49
|1147
|2005.12.16 20:33
|sell
|574
|0.10
|1.7714
|1.7784
|1.7674
|1148
|2005.12.19 00:00
|close
|574
|0.10
|1.7697
|1.7784
|1.7674
|16.77
|4399.25
|1149
|2005.12.19 03:00
|sell
|575
|0.10
|1.7726
|1.7796
|1.7686
|1150
|2005.12.19 03:07
|close
|575
|0.10
|1.7720
|1.7796
|1.7686
|6.00
|4405.25
|1151
|2005.12.19 03:12
|sell
|576
|0.10
|1.7725
|1.7795
|1.7685
|1152
|2005.12.19 03:16
|close
|576
|0.10
|1.7717
|1.7795
|1.7685
|8.00
|4413.25
|1153
|2005.12.19 06:16
|sell
|577
|0.10
|1.7717
|1.7787
|1.7677
|1154
|2005.12.19 08:20
|close
|577
|0.10
|1.7711
|1.7787
|1.7677
|6.00
|4419.25
|1155
|2005.12.19 18:08
|sell
|578
|0.10
|1.7644
|1.7714
|1.7604
|1156
|2005.12.19 18:20
|close
|578
|0.10
|1.7637
|1.7714
|1.7604
|7.00
|4426.25
|1157
|2005.12.19 20:46
|sell
|579
|0.10
|1.7622
|1.7692
|1.7582
|1158
|2005.12.20 02:00
|close
|579
|0.10
|1.7611
|1.7692
|1.7582
|10.77
|4437.02
|1159
|2005.12.20 06:27
|sell
|580
|0.10
|1.7603
|1.7673
|1.7563
|1160
|2005.12.20 08:22
|close
|580
|0.10
|1.7603
|1.7673
|1.7563
|0.00
|4437.02
|1161
|2005.12.20 23:09
|sell
|581
|0.10
|1.7549
|1.7619
|1.7509
|1162
|2005.12.20 23:37
|close
|581
|0.10
|1.7542
|1.7619
|1.7509
|7.00
|4444.02
|1163
|2005.12.21 00:28
|sell
|582
|0.10
|1.7552
|1.7622
|1.7512
|1164
|2005.12.21 09:45
|close
|582
|0.10
|1.7546
|1.7622
|1.7512
|6.00
|4450.02
|1165
|2005.12.21 18:52
|sell
|583
|0.10
|1.7426
|1.7496
|1.7386
|1166
|2005.12.21 19:00
|close
|583
|0.10
|1.7419
|1.7496
|1.7386
|7.00
|4457.02
|1167
|2005.12.21 22:54
|sell
|584
|0.10
|1.7446
|1.7516
|1.7406
|1168
|2005.12.22 01:13
|close
|584
|0.10
|1.7436
|1.7516
|1.7406
|9.77
|4466.79
|1169
|2005.12.22 15:01
|sell
|585
|0.10
|1.7382
|1.7452
|1.7342
|1170
|2005.12.22 15:17
|close
|585
|0.10
|1.7375
|1.7452
|1.7342
|7.00
|4473.79
|1171
|2005.12.22 15:20
|sell
|586
|0.10
|1.7384
|1.7454
|1.7344
|1172
|2005.12.22 16:59
|close
|586
|0.10
|1.7377
|1.7454
|1.7344
|7.00
|4480.79
|1173
|2005.12.23 22:00
|sell
|587
|0.10
|1.7347
|1.7417
|1.7307
|1174
|2005.12.23 22:59
|close
|587
|0.10
|1.7337
|1.7417
|1.7307
|10.00
|4490.79
|1175
|2005.12.26 01:46
|sell
|588
|0.10
|1.7345
|1.7415
|1.7305
|1176
|2005.12.26 02:29
|close
|588
|0.10
|1.7337
|1.7415
|1.7305
|8.00
|4498.79
|1177
|2005.12.26 03:40
|sell
|589
|0.10
|1.7351
|1.7421
|1.7311
|1178
|2005.12.26 04:10
|close
|589
|0.10
|1.7345
|1.7421
|1.7311
|6.00
|4504.79
|1179
|2005.12.26 16:53
|sell
|590
|0.10
|1.7346
|1.7416
|1.7306
|1180
|2005.12.26 16:56
|close
|590
|0.10
|1.7337
|1.7416
|1.7306
|9.00
|4513.79
|1181
|2005.12.26 16:56
|sell
|591
|0.10
|1.7343
|1.7413
|1.7303
|1182
|2005.12.26 16:57
|close
|591
|0.10
|1.7334
|1.7413
|1.7303
|9.00
|4522.79
|1183
|2005.12.26 16:57
|sell
|592
|0.10
|1.7340
|1.7410
|1.7300
|1184
|2005.12.26 17:00
|close
|592
|0.10
|1.7330
|1.7410
|1.7300
|10.00
|4532.79
|1185
|2005.12.26 22:09
|sell
|593
|0.10
|1.7336
|1.7406
|1.7296
|1186
|2005.12.26 22:12
|close
|593
|0.10
|1.7329
|1.7406
|1.7296
|7.00
|4539.79
|1187
|2005.12.28 00:36
|sell
|594
|0.10
|1.7278
|1.7348
|1.7238
|1188
|2005.12.28 08:04
|s/l
|594
|0.10
|1.7348
|1.7348
|1.7238
|-70.00
|4469.79
|1189
|2005.12.29 14:10
|buy
|595
|0.10
|1.7190
|1.7120
|1.7230
|1190
|2005.12.29 14:37
|close
|595
|0.10
|1.7196
|1.7120
|1.7230
|6.00
|4475.79
|1191
|2005.12.30 08:41
|buy
|596
|0.10
|1.7266
|1.7196
|1.7306
|1192
|2005.12.30 09:12
|close
|596
|0.10
|1.7273
|1.7196
|1.7306
|7.00
|4482.79
|1193
|2006.01.02 03:29
|sell
|597
|0.10
|1.7220
|1.7290
|1.7180
|1194
|2006.01.02 05:29
|close
|597
|0.10
|1.7213
|1.7290
|1.7180
|7.00
|4489.79
|1195
|2006.01.02 07:56
|sell
|598
|0.10
|1.7212
|1.7282
|1.7172
|1196
|2006.01.02 16:15
|close
|598
|0.10
|1.7229
|1.7282
|1.7172
|-17.00
|4472.79
|1197
|2006.01.03 01:12
|sell
|599
|0.10
|1.7212
|1.7282
|1.7172
|1198
|2006.01.03 03:48
|s/l
|599
|0.10
|1.7282
|1.7282
|1.7172
|-70.00
|4402.79
|1199
|2006.01.03 07:44
|buy
|600
|0.10
|1.7273
|1.7203
|1.7313
|1200
|2006.01.03 07:53
|close
|600
|0.10
|1.7280
|1.7203
|1.7313
|7.00
|4409.79
|1201
|2006.01.03 08:26
|buy
|601
|0.10
|1.7273
|1.7203
|1.7313
|1202
|2006.01.03 08:53
|close
|601
|0.10
|1.7282
|1.7203
|1.7313
|9.00
|4418.79
|1203
|2006.01.03 12:04
|buy
|602
|0.10
|1.7293
|1.7223
|1.7333
|1204
|2006.01.03 15:30
|close
|602
|0.10
|1.7290
|1.7223
|1.7333
|-3.00
|4415.79
|1205
|2006.01.04 02:40
|buy
|603
|0.10
|1.7463
|1.7393
|1.7503
|1206
|2006.01.04 02:49
|close
|603
|0.10
|1.7471
|1.7393
|1.7503
|8.00
|4423.79
|1207
|2006.01.04 08:07
|buy
|604
|0.10
|1.7475
|1.7405
|1.7515
|1208
|2006.01.04 08:13
|close
|604
|0.10
|1.7481
|1.7405
|1.7515
|6.00
|4429.79
|1209
|2006.01.05 21:08
|buy
|605
|0.10
|1.7553
|1.7483
|1.7593
|1210
|2006.01.05 22:59
|close
|605
|0.10
|1.7559
|1.7483
|1.7593
|6.00
|4435.79
|1211
|2006.01.06 02:35
|buy
|606
|0.10
|1.7543
|1.7473
|1.7583
|1212
|2006.01.06 09:54
|close
|606
|0.10
|1.7538
|1.7473
|1.7583
|-5.00
|4430.79
|1213
|2006.01.06 12:04
|buy
|607
|0.10
|1.7535
|1.7465
|1.7575
|1214
|2006.01.06 12:13
|close
|607
|0.10
|1.7544
|1.7465
|1.7575
|9.00
|4439.79
|1215
|2006.01.06 22:17
|buy
|608
|0.10
|1.7697
|1.7627
|1.7737
|1216
|2006.01.06 22:37
|close
|608
|0.10
|1.7704
|1.7627
|1.7737
|7.00
|4446.79
|1217
|2006.01.09 07:56
|buy
|609
|0.10
|1.7691
|1.7621
|1.7731
|1218
|2006.01.09 08:13
|close
|609
|0.10
|1.7697
|1.7621
|1.7731
|6.00
|4452.79
|1219
|2006.01.10 09:01
|sell
|610
|0.10
|1.7657
|1.7727
|1.7617
|1220
|2006.01.10 10:04
|close
|610
|0.10
|1.7649
|1.7727
|1.7617
|8.00
|4460.79
|1221
|2006.01.10 16:04
|sell
|611
|0.10
|1.7671
|1.7741
|1.7631
|1222
|2006.01.10 16:40
|close
|611
|0.10
|1.7664
|1.7741
|1.7631
|7.00
|4467.79
|1223
|2006.01.10 19:37
|sell
|612
|0.10
|1.7648
|1.7718
|1.7608
|1224
|2006.01.10 23:12
|close
|612
|0.10
|1.7640
|1.7718
|1.7608
|8.00
|4475.79
|1225
|2006.01.11 03:37
|sell
|613
|0.10
|1.7634
|1.7704
|1.7594
|1226
|2006.01.11 05:41
|close
|613
|0.10
|1.7627
|1.7704
|1.7594
|7.00
|4482.79
|1227
|2006.01.11 12:30
|sell
|614
|0.10
|1.7558
|1.7628
|1.7518
|1228
|2006.01.11 17:48
|s/l
|614
|0.10
|1.7628
|1.7628
|1.7518
|-70.00
|4412.79
|1229
|2006.01.11 23:28
|sell
|615
|0.10
|1.7657
|1.7727
|1.7617
|1230
|2006.01.12 01:37
|close
|615
|0.10
|1.7654
|1.7727
|1.7617
|2.77
|4415.55
|1231
|2006.01.12 02:42
|sell
|616
|0.10
|1.7666
|1.7736
|1.7626
|1232
|2006.01.12 06:40
|close
|616
|0.10
|1.7659
|1.7736
|1.7626
|7.00
|4422.55
|1233
|2006.01.12 07:15
|sell
|617
|0.10
|1.7671
|1.7741
|1.7631
|1234
|2006.01.12 07:24
|close
|617
|0.10
|1.7660
|1.7741
|1.7631
|11.00
|4433.55
|1235
|2006.01.12 13:34
|sell
|618
|0.10
|1.7699
|1.7769
|1.7659
|1236
|2006.01.12 14:14
|close
|618
|0.10
|1.7693
|1.7769
|1.7659
|6.00
|4439.55
|1237
|2006.01.12 22:44
|sell
|619
|0.10
|1.7604
|1.7674
|1.7564
|1238
|2006.01.13 08:57
|s/l
|619
|0.10
|1.7674
|1.7674
|1.7564
|-70.70
|4368.86
|1239
|2006.01.16 03:22
|buy
|620
|0.10
|1.7767
|1.7697
|1.7807
|1240
|2006.01.16 03:42
|close
|620
|0.10
|1.7773
|1.7697
|1.7807
|6.00
|4374.86
|1241
|2006.01.17 03:04
|sell
|621
|0.10
|1.7656
|1.7726
|1.7616
|1242
|2006.01.17 10:30
|close
|621
|0.10
|1.7650
|1.7726
|1.7616
|6.00
|4380.86
|1243
|2006.01.17 14:00
|sell
|622
|0.10
|1.7625
|1.7695
|1.7585
|1244
|2006.01.17 14:18
|close
|622
|0.10
|1.7619
|1.7695
|1.7585
|6.00
|4386.86
|1245
|2006.01.17 14:36
|sell
|623
|0.10
|1.7625
|1.7695
|1.7585
|1246
|2006.01.17 14:41
|close
|623
|0.10
|1.7618
|1.7695
|1.7585
|7.00
|4393.86
|1247
|2006.01.17 17:19
|sell
|624
|0.10
|1.7626
|1.7696
|1.7586
|1248
|2006.01.18 01:00
|close
|624
|0.10
|1.7670
|1.7696
|1.7586
|-44.23
|4349.62
|1249
|2006.01.18 08:46
|sell
|625
|0.10
|1.7646
|1.7716
|1.7606
|1250
|2006.01.18 13:28
|close
|625
|0.10
|1.7650
|1.7716
|1.7606
|-4.00
|4345.62
|1251
|2006.01.18 14:30
|sell
|626
|0.10
|1.7673
|1.7743
|1.7633
|1252
|2006.01.18 14:31
|close
|626
|0.10
|1.7667
|1.7743
|1.7633
|6.00
|4351.62
|1253
|2006.01.18 14:32
|sell
|627
|0.10
|1.7673
|1.7743
|1.7633
|1254
|2006.01.18 14:38
|close
|627
|0.10
|1.7667
|1.7743
|1.7633
|6.00
|4357.62
|1255
|2006.01.18 14:40
|sell
|628
|0.10
|1.7672
|1.7742
|1.7632
|1256
|2006.01.18 15:02
|close
|628
|0.10
|1.7665
|1.7742
|1.7632
|7.00
|4364.62
|1257
|2006.01.18 15:12
|sell
|629
|0.10
|1.7672
|1.7742
|1.7632
|1258
|2006.01.18 15:27
|close
|629
|0.10
|1.7666
|1.7742
|1.7632
|6.00
|4370.62
|1259
|2006.01.19 00:32
|sell
|630
|0.10
|1.7636
|1.7706
|1.7596
|1260
|2006.01.19 00:43
|close
|630
|0.10
|1.7630
|1.7706
|1.7596
|6.00
|4376.62
|1261
|2006.01.19 05:30
|sell
|631
|0.10
|1.7616
|1.7686
|1.7576
|1262
|2006.01.19 08:19
|close
|631
|0.10
|1.7610
|1.7686
|1.7576
|6.00
|4382.62
|1263
|2006.01.19 11:16
|sell
|632
|0.10
|1.7565
|1.7635
|1.7525
|1264
|2006.01.19 11:59
|close
|632
|0.10
|1.7559
|1.7635
|1.7525
|6.00
|4388.62
|1265
|2006.01.19 14:22
|sell
|633
|0.10
|1.7566
|1.7636
|1.7526
|1266
|2006.01.19 14:33
|close
|633
|0.10
|1.7559
|1.7636
|1.7526
|7.00
|4395.62
|1267
|2006.01.19 14:39
|sell
|634
|0.10
|1.7565
|1.7635
|1.7525
|1268
|2006.01.19 15:24
|close
|634
|0.10
|1.7559
|1.7635
|1.7525
|6.00
|4401.62
|1269
|2006.01.20 01:54
|sell
|635
|0.10
|1.7574
|1.7644
|1.7534
|1270
|2006.01.20 02:25
|close
|635
|0.10
|1.7567
|1.7644
|1.7534
|7.00
|4408.62
|1271
|2006.01.20 18:00
|sell
|636
|0.10
|1.7659
|1.7729
|1.7619
|1272
|2006.01.20 18:30
|close
|636
|0.10
|1.7652
|1.7729
|1.7619
|7.00
|4415.62
|1273
|2006.01.23 05:04
|buy
|637
|0.10
|1.7809
|1.7739
|1.7849
|1274
|2006.01.23 05:52
|close
|637
|0.10
|1.7818
|1.7739
|1.7849
|9.00
|4424.62
|1275
|2006.01.23 05:57
|buy
|638
|0.10
|1.7810
|1.7740
|1.7850
|1276
|2006.01.23 07:21
|close
|638
|0.10
|1.7816
|1.7740
|1.7850
|6.00
|4430.62
|1277
|2006.01.23 08:59
|buy
|639
|0.10
|1.7786
|1.7716
|1.7826
|1278
|2006.01.23 10:31
|close
|639
|0.10
|1.7793
|1.7716
|1.7826
|7.00
|4437.62
|1279
|2006.01.24 17:11
|buy
|640
|0.10
|1.7846
|1.7776
|1.7886
|1280
|2006.01.24 17:32
|close
|640
|0.10
|1.7853
|1.7776
|1.7886
|7.00
|4444.62
|1281
|2006.01.24 20:21
|buy
|641
|0.10
|1.7873
|1.7803
|1.7913
|1282
|2006.01.25 09:31
|close
|641
|0.10
|1.7851
|1.7803
|1.7913
|-22.49
|4422.13
|1283
|2006.01.26 05:47
|sell
|642
|0.10
|1.7861
|1.7931
|1.7821
|1284
|2006.01.26 07:04
|close
|642
|0.10
|1.7855
|1.7931
|1.7821
|6.00
|4428.13
|1285
|2006.01.26 08:30
|sell
|643
|0.10
|1.7856
|1.7926
|1.7816
|1286
|2006.01.26 11:35
|close
|643
|0.10
|1.7850
|1.7926
|1.7816
|6.00
|4434.13
|1287
|2006.01.26 13:00
|sell
|644
|0.10
|1.7866
|1.7936
|1.7826
|1288
|2006.01.26 13:41
|close
|644
|0.10
|1.7860
|1.7936
|1.7826
|6.00
|4440.13
|1289
|2006.01.27 00:17
|sell
|645
|0.10
|1.7806
|1.7876
|1.7766
|1290
|2006.01.27 01:32
|close
|645
|0.10
|1.7799
|1.7876
|1.7766
|7.00
|4447.13
|1291
|2006.01.27 03:55
|sell
|646
|0.10
|1.7812
|1.7882
|1.7772
|1292
|2006.01.27 05:33
|close
|646
|0.10
|1.7805
|1.7882
|1.7772
|7.00
|4454.13
|1293
|2006.01.27 10:03
|sell
|647
|0.10
|1.7803
|1.7873
|1.7763
|1294
|2006.01.27 10:11
|close
|647
|0.10
|1.7796
|1.7873
|1.7763
|7.00
|4461.13
|1295
|2006.01.27 10:31
|sell
|648
|0.10
|1.7803
|1.7873
|1.7763
|1296
|2006.01.27 11:47
|close
|648
|0.10
|1.7795
|1.7873
|1.7763
|8.00
|4469.13
|1297
|2006.01.30 21:25
|sell
|649
|0.10
|1.7669
|1.7739
|1.7629
|1298
|2006.01.31 00:40
|close
|649
|0.10
|1.7670
|1.7739
|1.7629
|-1.23
|4467.90
|1299
|2006.01.31 20:31
|buy
|650
|0.10
|1.7763
|1.7693
|1.7803
|1300
|2006.01.31 20:33
|close
|650
|0.10
|1.7771
|1.7693
|1.7803
|8.00
|4475.90
|1301
|2006.01.31 20:42
|buy
|651
|0.10
|1.7763
|1.7693
|1.7803
|1302
|2006.01.31 20:44
|close
|651
|0.10
|1.7770
|1.7693
|1.7803
|7.00
|4482.90
|1303
|2006.02.01 15:15
|buy
|652
|0.10
|1.7762
|1.7692
|1.7802
|1304
|2006.02.01 15:33
|close
|652
|0.10
|1.7770
|1.7692
|1.7802
|8.00
|4490.90
|1305
|2006.02.01 18:07
|buy
|653
|0.10
|1.7769
|1.7699
|1.7809
|1306
|2006.02.01 18:19
|close
|653
|0.10
|1.7775
|1.7699
|1.7809
|6.00
|4496.90
|1307
|2006.02.01 18:35
|buy
|654
|0.10
|1.7769
|1.7699
|1.7809
|1308
|2006.02.01 18:52
|close
|654
|0.10
|1.7775
|1.7699
|1.7809
|6.00
|4502.90
|1309
|2006.02.01 18:54
|buy
|655
|0.10
|1.7769
|1.7699
|1.7809
|1310
|2006.02.01 23:43
|close
|655
|0.10
|1.7750
|1.7699
|1.7809
|-19.00
|4483.90
|1311
|2006.02.02 19:44
|buy
|656
|0.10
|1.7792
|1.7722
|1.7832
|1312
|2006.02.02 20:12
|close
|656
|0.10
|1.7799
|1.7722
|1.7832
|7.00
|4490.90
|1313
|2006.02.03 00:02
|buy
|657
|0.10
|1.7797
|1.7727
|1.7837
|1314
|2006.02.03 01:46
|close
|657
|0.10
|1.7802
|1.7727
|1.7837
|5.00
|4495.90
|1315
|2006.02.03 14:32
|buy
|658
|0.10
|1.7754
|1.7684
|1.7794
|1316
|2006.02.03 14:56
|s/l
|658
|0.10
|1.7684
|1.7684
|1.7794
|-70.00
|4425.90
|1317
|2006.02.03 20:18
|sell
|659
|0.10
|1.7614
|1.7684
|1.7574
|1318
|2006.02.06 03:56
|close
|659
|0.10
|1.7615
|1.7684
|1.7574
|-1.23
|4424.66
|1319
|2006.02.06 06:43
|sell
|660
|0.10
|1.7613
|1.7683
|1.7573
|1320
|2006.02.06 07:34
|close
|660
|0.10
|1.7606
|1.7683
|1.7573
|7.00
|4431.66
|1321
|2006.02.06 20:30
|sell
|661
|0.10
|1.7470
|1.7540
|1.7430
|1322
|2006.02.07 08:20
|close
|661
|0.10
|1.7482
|1.7540
|1.7430
|-12.23
|4419.43
|1323
|2006.02.07 23:16
|sell
|662
|0.10
|1.7464
|1.7534
|1.7424
|1324
|2006.02.08 01:33
|close
|662
|0.10
|1.7459
|1.7534
|1.7424
|4.77
|4424.20
|1325
|2006.02.08 01:34
|buy
|663
|0.10
|1.7456
|1.7386
|1.7496
|1326
|2006.02.08 11:06
|close
|663
|0.10
|1.7435
|1.7386
|1.7496
|-21.00
|4403.20
|1327
|2006.02.08 11:06
|sell
|664
|0.10
|1.7436
|1.7506
|1.7396
|1328
|2006.02.08 11:49
|close
|664
|0.10
|1.7430
|1.7506
|1.7396
|6.00
|4409.20
|1329
|2006.02.08 12:04
|sell
|665
|0.10
|1.7434
|1.7504
|1.7394
|1330
|2006.02.08 12:30
|close
|665
|0.10
|1.7427
|1.7504
|1.7394
|7.00
|4416.20
|1331
|2006.02.08 12:45
|sell
|666
|0.10
|1.7435
|1.7505
|1.7395
|1332
|2006.02.08 13:01
|close
|666
|0.10
|1.7428
|1.7505
|1.7395
|7.00
|4423.20
|1333
|2006.02.08 14:35
|sell
|667
|0.10
|1.7438
|1.7508
|1.7398
|1334
|2006.02.08 14:58
|close
|667
|0.10
|1.7432
|1.7508
|1.7398
|6.00
|4429.20
|1335
|2006.02.08 21:34
|sell
|668
|0.10
|1.7411
|1.7481
|1.7371
|1336
|2006.02.09 03:56
|close
|668
|0.10
|1.7423
|1.7481
|1.7371
|-12.23
|4416.97
|1337
|2006.02.09 03:57
|buy
|669
|0.10
|1.7423
|1.7353
|1.7463
|1338
|2006.02.09 04:28
|close
|669
|0.10
|1.7430
|1.7353
|1.7463
|7.00
|4423.97
|1339
|2006.02.09 09:00
|buy
|670
|0.10
|1.7428
|1.7358
|1.7468
|1340
|2006.02.09 15:00
|close
|670
|0.10
|1.7420
|1.7358
|1.7468
|-8.00
|4415.97
|1341
|2006.02.09 15:05
|sell
|671
|0.10
|1.7418
|1.7488
|1.7378
|1342
|2006.02.09 15:54
|close
|671
|0.10
|1.7411
|1.7488
|1.7378
|7.00
|4422.97
|1343
|2006.02.10 01:56
|buy
|672
|0.10
|1.7419
|1.7349
|1.7459
|1344
|2006.02.10 02:08
|close
|672
|0.10
|1.7426
|1.7349
|1.7459
|7.00
|4429.97
|1345
|2006.02.10 08:15
|buy
|673
|0.10
|1.7450
|1.7380
|1.7490
|1346
|2006.02.10 08:23
|close
|673
|0.10
|1.7456
|1.7380
|1.7490
|6.00
|4435.97
|1347
|2006.02.10 16:34
|buy
|674
|0.10
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|1348
|2006.02.10 16:36
|close
|674
|0.10
|1.7490
|1.7414
|1.7524
|6.00
|4441.97
|1349
|2006.02.10 16:38
|buy
|675
|0.10
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|1350
|2006.02.13 04:01
|s/l
|675
|0.10
|1.7414
|1.7414
|1.7524
|-70.49
|4371.47
|1351
|2006.02.13 14:25
|buy
|676
|0.10
|1.7381
|1.7311
|1.7421
|1352
|2006.02.13 14:27
|close
|676
|0.10
|1.7389
|1.7311
|1.7421
|8.00
|4379.47
|1353
|2006.02.15 09:30
|sell
|677
|0.10
|1.7353
|1.7423
|1.7313
|1354
|2006.02.15 11:18
|close
|677
|0.10
|1.7346
|1.7423
|1.7313
|7.00
|4386.47
|1355
|2006.02.15 16:46
|buy
|678
|0.10
|1.7418
|1.7348
|1.7458
|1356
|2006.02.15 16:48
|close
|678
|0.10
|1.7424
|1.7348
|1.7458
|6.00
|4392.47
|1357
|2006.02.15 17:21
|buy
|679
|0.10
|1.7417
|1.7347
|1.7457
|1358
|2006.02.15 20:45
|close
|679
|0.10
|1.7397
|1.7347
|1.7457
|-20.00
|4372.47
|1359
|2006.02.16 14:30
|buy
|680
|0.10
|1.7328
|1.7258
|1.7368
|1360
|2006.02.16 14:36
|close
|680
|0.10
|1.7334
|1.7258
|1.7368
|6.00
|4378.47
|1361
|2006.02.17 07:12
|buy
|681
|0.10
|1.7352
|1.7282
|1.7392
|1362
|2006.02.17 07:23
|close
|681
|0.10
|1.7358
|1.7282
|1.7392
|6.00
|4384.47
|1363
|2006.02.17 12:57
|buy
|682
|0.10
|1.7359
|1.7289
|1.7399
|1364
|2006.02.17 14:34
|close
|682
|0.10
|1.7361
|1.7289
|1.7399
|2.00
|4386.47
|1365
|2006.02.20 20:02
|buy
|683
|0.10
|1.7438
|1.7368
|1.7478
|1366
|2006.02.20 21:47
|close
|683
|0.10
|1.7447
|1.7368
|1.7478
|9.00
|4395.47
|1367
|2006.02.21 16:04
|buy
|684
|0.10
|1.7445
|1.7375
|1.7485
|1368
|2006.02.21 19:15
|close
|684
|0.10
|1.7451
|1.7375
|1.7485
|6.00
|4401.47
|1369
|2006.02.21 23:45
|buy
|685
|0.10
|1.7453
|1.7383
|1.7493
|1370
|2006.02.22 01:06
|close
|685
|0.10
|1.7458
|1.7383
|1.7493
|4.51
|4405.98
|1371
|2006.02.23 01:02
|sell
|686
|0.10
|1.7437
|1.7507
|1.7397
|1372
|2006.02.23 01:19
|close
|686
|0.10
|1.7430
|1.7507
|1.7397
|7.00
|4412.98
|1373
|2006.02.23 05:34
|sell
|687
|0.10
|1.7428
|1.7498
|1.7388
|1374
|2006.02.23 10:15
|s/l
|687
|0.10
|1.7498
|1.7498
|1.7388
|-70.00
|4342.98
|1375
|2006.02.24 12:47
|sell
|688
|0.10
|1.7498
|1.7568
|1.7458
|1376
|2006.02.24 13:33
|close
|688
|0.10
|1.7492
|1.7568
|1.7458
|6.00
|4348.98
|1377
|2006.02.24 20:31
|sell
|689
|0.10
|1.7444
|1.7514
|1.7404
|1378
|2006.02.26 23:16
|close
|689
|0.10
|1.7440
|1.7514
|1.7404
|4.00
|4352.98
|1379
|2006.02.27 02:57
|sell
|690
|0.10
|1.7434
|1.7504
|1.7394
|1380
|2006.02.27 08:00
|close
|690
|0.10
|1.7428
|1.7504
|1.7394
|6.00
|4358.98
|1381
|2006.02.27 11:43
|sell
|691
|0.10
|1.7401
|1.7471
|1.7361
|1382
|2006.02.27 11:50
|close
|691
|0.10
|1.7393
|1.7471
|1.7361
|8.00
|4366.98
|1383
|2006.02.27 12:29
|sell
|692
|0.10
|1.7402
|1.7472
|1.7362
|1384
|2006.02.27 15:05
|close
|692
|0.10
|1.7395
|1.7472
|1.7362
|7.00
|4373.98
|1385
|2006.02.27 20:40
|sell
|693
|0.10
|1.7401
|1.7471
|1.7361
|1386
|2006.02.27 20:42
|close
|693
|0.10
|1.7393
|1.7471
|1.7361
|8.00
|4381.98
|1387
|2006.02.27 21:03
|sell
|694
|0.10
|1.7401
|1.7471
|1.7361
|1388
|2006.02.27 21:59
|close
|694
|0.10
|1.7394
|1.7471
|1.7361
|7.00
|4388.98
|1389
|2006.02.27 23:06
|sell
|695
|0.10
|1.7401
|1.7471
|1.7361
|1390
|2006.02.28 01:04
|close
|695
|0.10
|1.7394
|1.7471
|1.7361
|6.77
|4395.75
|1391
|2006.02.28 03:38
|sell
|696
|0.10
|1.7396
|1.7466
|1.7356
|1392
|2006.02.28 08:00
|close
|696
|0.10
|1.7388
|1.7466
|1.7356
|8.00
|4403.75
|1393
|2006.02.28 09:43
|sell
|697
|0.10
|1.7395
|1.7465
|1.7355
|1394
|2006.02.28 11:37
|s/l
|697
|0.10
|1.7465
|1.7465
|1.7355
|-70.00
|4333.75
|1395
|2006.03.01 05:27
|buy
|698
|0.10
|1.7544
|1.7474
|1.7584
|1396
|2006.03.01 08:26
|close
|698
|0.10
|1.7546
|1.7474
|1.7584
|2.00
|4335.75
|1397
|2006.03.01 16:07
|buy
|699
|0.10
|1.7555
|1.7485
|1.7595
|1398
|2006.03.01 17:48
|s/l
|699
|0.10
|1.7485
|1.7485
|1.7595
|-70.00
|4265.75
|1399
|2006.03.02 09:49
|buy
|700
|0.10
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|1400
|2006.03.02 10:13
|close
|700
|0.10
|1.7493
|1.7417
|1.7527
|6.00
|4271.75
|1401
|2006.03.02 10:18
|buy
|701
|0.10
|1.7495
|1.7425
|1.7535
|1402
|2006.03.02 17:25
|close
|701
|0.10
|1.7502
|1.7425
|1.7535
|7.00
|4278.75
|1403
|2006.03.03 08:28
|buy
|702
|0.10
|1.7512
|1.7442
|1.7552
|1404
|2006.03.03 08:36
|close
|702
|0.10
|1.7518
|1.7442
|1.7552
|6.00
|4284.75
|1405
|2006.03.03 08:57
|buy
|703
|0.10
|1.7513
|1.7443
|1.7553
|1406
|2006.03.03 10:15
|close
|703
|0.10
|1.7519
|1.7443
|1.7553
|6.00
|4290.75
|1407
|2006.03.03 16:04
|buy
|704
|0.10
|1.7542
|1.7472
|1.7582
|1408
|2006.03.03 16:23
|close
|704
|0.10
|1.7549
|1.7472
|1.7582
|7.00
|4297.75
|1409
|2006.03.03 16:27
|buy
|705
|0.10
|1.7543
|1.7473
|1.7583
|1410
|2006.03.03 21:05
|close
|705
|0.10
|1.7542
|1.7473
|1.7583
|-1.00
|4296.75
|1411
|2006.03.06 09:53
|buy
|706
|0.10
|1.7577
|1.7507
|1.7617
|1412
|2006.03.06 16:18
|s/l
|706
|0.10
|1.7507
|1.7507
|1.7617
|-70.00
|4226.75
|1413
|2006.03.07 15:42
|sell
|707
|0.10
|1.7373
|1.7443
|1.7333
|1414
|2006.03.07 15:44
|close
|707
|0.10
|1.7367
|1.7443
|1.7333
|6.00
|4232.75
|1415
|2006.03.08 07:01
|sell
|708
|0.10
|1.7374
|1.7444
|1.7334
|1416
|2006.03.08 07:28
|close
|708
|0.10
|1.7368
|1.7444
|1.7334
|6.00
|4238.75
|1417
|2006.03.08 08:17
|sell
|709
|0.10
|1.7374
|1.7444
|1.7334
|1418
|2006.03.08 14:13
|close
|709
|0.10
|1.7368
|1.7444
|1.7334
|6.00
|4244.75
|1419
|2006.03.08 16:11
|sell
|710
|0.10
|1.7376
|1.7446
|1.7336
|1420
|2006.03.08 16:14
|close
|710
|0.10
|1.7370
|1.7446
|1.7336
|6.00
|4250.75
|1421
|2006.03.09 01:31
|sell
|711
|0.10
|1.7381
|1.7451
|1.7341
|1422
|2006.03.09 02:02
|close
|711
|0.10
|1.7374
|1.7451
|1.7341
|7.00
|4257.75
|1423
|2006.03.09 05:59
|sell
|712
|0.10
|1.7377
|1.7447
|1.7337
|1424
|2006.03.09 06:48
|close
|712
|0.10
|1.7370
|1.7447
|1.7337
|7.00
|4264.75
|1425
|2006.03.09 08:32
|sell
|713
|0.10
|1.7374
|1.7444
|1.7334
|1426
|2006.03.09 08:41
|close
|713
|0.10
|1.7368
|1.7444
|1.7334
|6.00
|4270.75
|1427
|2006.03.09 08:51
|sell
|714
|0.10
|1.7374
|1.7444
|1.7334
|1428
|2006.03.09 09:37
|close
|714
|0.10
|1.7368
|1.7444
|1.7334
|6.00
|4276.75
|1429
|2006.03.09 11:12
|sell
|715
|0.10
|1.7375
|1.7445
|1.7335
|1430
|2006.03.09 17:16
|close
|715
|0.10
|1.7369
|1.7445
|1.7335
|6.00
|4282.75
|1431
|2006.03.09 20:05
|sell
|716
|0.10
|1.7365
|1.7435
|1.7325
|1432
|2006.03.09 20:41
|close
|716
|0.10
|1.7358
|1.7435
|1.7325
|7.00
|4289.75
|1433
|2006.03.09 22:04
|sell
|717
|0.10
|1.7364
|1.7434
|1.7324
|1434
|2006.03.09 22:49
|close
|717
|0.10
|1.7357
|1.7434
|1.7324
|7.00
|4296.75
|1435
|2006.03.10 03:59
|sell
|718
|0.10
|1.7357
|1.7427
|1.7317
|1436
|2006.03.10 06:25
|close
|718
|0.10
|1.7352
|1.7427
|1.7317
|5.00
|4301.75
|1437
|2006.03.10 06:53
|sell
|719
|0.10
|1.7357
|1.7427
|1.7317
|1438
|2006.03.10 07:13
|close
|719
|0.10
|1.7351
|1.7427
|1.7317
|6.00
|4307.75
|1439
|2006.03.10 07:39
|sell
|720
|0.10
|1.7357
|1.7427
|1.7317
|1440
|2006.03.10 14:30
|close
|720
|0.10
|1.7359
|1.7427
|1.7317
|-2.00
|4305.75
|1441
|2006.03.10 20:33
|sell
|721
|0.10
|1.7264
|1.7334
|1.7224
|1442
|2006.03.13 02:32
|close
|721
|0.10
|1.7263
|1.7334
|1.7224
|0.77
|4306.52
|1443
|2006.03.13 02:32
|buy
|722
|0.10
|1.7262
|1.7192
|1.7302
|1444
|2006.03.13 02:57
|close
|722
|0.10
|1.7269
|1.7192
|1.7302
|7.00
|4313.52
|1445
|2006.03.13 03:10
|buy
|723
|0.10
|1.7262
|1.7192
|1.7302
|1446
|2006.03.13 03:43
|close
|723
|0.10
|1.7269
|1.7192
|1.7302
|7.00
|4320.52
|1447
|2006.03.13 09:26
|buy
|724
|0.10
|1.7267
|1.7197
|1.7307
|1448
|2006.03.13 11:55
|close
|724
|0.10
|1.7268
|1.7197
|1.7307
|1.00
|4321.52
|1449
|2006.03.14 07:17
|buy
|725
|0.10
|1.7349
|1.7279
|1.7389
|1450
|2006.03.14 08:07
|close
|725
|0.10
|1.7355
|1.7279
|1.7389
|6.00
|4327.52
|1451
|2006.03.14 08:13
|buy
|726
|0.10
|1.7349
|1.7279
|1.7389
|1452
|2006.03.14 08:24
|close
|726
|0.10
|1.7355
|1.7279
|1.7389
|6.00
|4333.52
|1453
|2006.03.15 08:17
|buy
|727
|0.10
|1.7459
|1.7389
|1.7499
|1454
|2006.03.15 09:29
|close
|727
|0.10
|1.7466
|1.7389
|1.7499
|7.00
|4340.52
|1455
|2006.03.15 14:37
|buy
|728
|0.10
|1.7447
|1.7377
|1.7487
|1456
|2006.03.15 15:02
|close
|728
|0.10
|1.7453
|1.7377
|1.7487
|6.00
|4346.52
|1457
|2006.03.16 10:37
|buy
|729
|0.10
|1.7468
|1.7398
|1.7508
|1458
|2006.03.16 10:41
|close
|729
|0.10
|1.7474
|1.7398
|1.7508
|6.00
|4352.52
|1459
|2006.03.16 11:09
|buy
|730
|0.10
|1.7468
|1.7398
|1.7508
|1460
|2006.03.16 11:12
|close
|730
|0.10
|1.7474
|1.7398
|1.7508
|6.00
|4358.52
|1461
|2006.03.16 11:52
|buy
|731
|0.10
|1.7468
|1.7398
|1.7508
|1462
|2006.03.16 14:30
|close
|731
|0.10
|1.7475
|1.7398
|1.7508
|7.00
|4365.52
|1463
|2006.03.16 23:35
|buy
|732
|0.10
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|1464
|2006.03.17 04:58
|close
|732
|0.10
|1.7562
|1.7496
|1.7606
|-5.48
|4360.04
|1465
|2006.03.17 12:15
|buy
|733
|0.10
|1.7546
|1.7476
|1.7586
|1466
|2006.03.17 12:39
|close
|733
|0.10
|1.7552
|1.7476
|1.7586
|6.00
|4366.04
|1467
|2006.03.17 13:15
|buy
|734
|0.10
|1.7546
|1.7476
|1.7586
|1468
|2006.03.17 14:26
|close
|734
|0.10
|1.7552
|1.7476
|1.7586
|6.00
|4372.04
|1469
|2006.03.17 15:51
|buy
|735
|0.10
|1.7539
|1.7469
|1.7579
|1470
|2006.03.17 16:33
|close
|735
|0.10
|1.7546
|1.7469
|1.7579
|7.00
|4379.04
|1471
|2006.03.20 04:25
|sell
|736
|0.10
|1.7549
|1.7619
|1.7509
|1472
|2006.03.20 05:23
|close
|736
|0.10
|1.7542
|1.7619
|1.7509
|7.00
|4386.04
|1473
|2006.03.20 06:42
|sell
|737
|0.10
|1.7547
|1.7617
|1.7507
|1474
|2006.03.20 12:53
|close
|737
|0.10
|1.7539
|1.7617
|1.7507
|8.00
|4394.04
|1475
|2006.03.21 07:36
|sell
|738
|0.10
|1.7536
|1.7606
|1.7496
|1476
|2006.03.21 07:43
|close
|738
|0.10
|1.7529
|1.7606
|1.7496
|7.00
|4401.04
|1477
|2006.03.21 07:49
|sell
|739
|0.10
|1.7536
|1.7606
|1.7496
|1478
|2006.03.21 08:14
|close
|739
|0.10
|1.7530
|1.7606
|1.7496
|6.00
|4407.04