MIG Investments SA

Account: 10195 Name: BrunoFX-STI_V406 Currency: USD 2006 March 21, 15:56
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Closed P/L: -12.55
Open Trades:
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 Floating P/L: -17.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -12.55 Floating P/L: -17.00 Margin: 147.91
Balance: 9 987.45 Equity: 9 970.45 Free Margin: 9 822.54
 
Details:
Graph
Gross Profit: 90.45 Gross Loss: 103.00 Total Net Profit: -12.55
Profit Factor: 0.88 Expected Payoff: -0.60  
Absolute Drawdown: 67.55 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 21 Short Positions (won %): 15 (80.00%) Long Positions (won %): 6 (50.00%)
Profit Trades (% of total): 15 (71.43%) Loss trades (% of total): 6 (28.57%)
Largest profit trade: 7.00 loss trade: -26.00
Average profit trade: 6.03 loss trade: -17.17
Maximum consecutive wins ($): 9 (55.00) consecutive losses ($): 3 (-55.00)
Maximal consecutive profit (count): 55.00 (9) consecutive loss (count): -55.00 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2