MIG Investments SA

Account: 10195 Name: BrunoFX-STI_V406 Currency: USD 2006 March 21, 15:56

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

376588 balance Deposit 10 000.00

376590 buy 0.10 eurusd 1.2187 1.2137 1.2193 1.2193 0.00 0.00 0.00 6.00

377811 buy 0.10 eurusd 1.2187 1.2137 1.2193 1.2168 0.00 0.00 0.00 -19.00

378013 sell 0.10 eurusd 1.2167 1.2217 1.2161 1.2161 0.00 0.00 0.00 6.00

378238 sell 0.10 eurusd 1.2159 1.2210 1.2154 1.2154 0.00 0.00 0.00 5.00

378829 sell 0.10 eurusd 1.2153 1.2203 1.2147 1.2170 0.00 0.00 0.00 -17.00

378928 sell 0.10 gbpusd 1.7533 1.7583 1.7527 1.7527 0.00 0.00 -0.10 6.00

379362 buy 0.10 eurusd 1.2171 1.2121 1.2177 1.2159 0.00 0.00 0.00 -12.00

379445 sell 0.10 eurusd 1.2160 1.2210 1.2154 1.2154 0.00 0.00 0.55 6.00

380124 sell 0.10 eurusd 1.2132 1.2182 1.2126 1.2126 0.00 0.00 0.00 6.00

380142 sell 0.10 gbpusd 1.7525 1.7575 1.7519 1.7536 0.00 0.00 0.00 -11.00

380158 sell 0.10 eurusd 1.2123 1.2173 1.2117 1.2141 0.00 0.00 0.00 -18.00

380640 buy 0.10 gbpusd 1.7539 1.7489 1.7545 1.7513 0.00 0.00 0.00 -26.00

380927 sell 0.10 gbpusd 1.7512 1.7562 1.7506 1.7506 0.00 0.00 0.00 6.00

380986 sell 0.10 gbpusd 1.7502 1.7552 1.7496 1.7496 0.00 0.00 0.00 6.00

381007 sell 0.10 gbpusd 1.7494 1.7544 1.7488 1.7488 0.00 0.00 0.00 6.00

381056 sell 0.10 gbpusd 1.7484 1.7534 1.7478 1.7478 0.00 0.00 0.00 6.00

381156 sell 0.10 gbpusd 1.7476 1.7526 1.7470 1.7470 0.00 0.00 0.00 6.00

381413 buy 0.10 eurusd 1.2144 1.2094 1.2150 1.2150 0.00 0.00 0.00 6.00

381474 buy 0.10 eurusd 1.2152 1.2103 1.2159 1.2159 0.00 0.00 0.00 7.00

382367 sell 0.10 eurusd 1.2127 1.2176 1.2120 1.2120 0.00 0.00 0.00 7.00

382483 sell 0.10 eurusd 1.2115 1.2166 1.2110 1.2110 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.45 -13.00

Closed P/L: -12.55

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

382500 sell 0.10 gbpusd 1.7473 1.7523 1.7467 1.7483 0.00 0.00 0.00 -10.00

382670 sell 0.10 eurusd 1.2109 1.2159 1.2103 1.2116 0.00 0.00 0.00 -7.00

0.00 0.00 0.00 -17.00

Floating P/L: -17.00

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: -12.55 Floating P/L: -17.00 Margin: 147.91

Balance: 9 987.45 Equity: 9 970.45 Free Margin: 9 822.54

Details:

Gross Profit: 90.45 Gross Loss: 103.00 Total Net Profit: -12.55

Profit Factor: 0.88 Expected Payoff: -0.60

Absolute Drawdown: 67.55 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)

Total Trades: 21 Short Positions (won %): 15 (80.00%) Long Positions (won %): 6 (50.00%)

Profit Trades (% of total): 15 (71.43%) Loss trades (% of total): 6 (28.57%)

Largest profit trade: 7.00 loss trade: -26.00

Average profit trade: 6.03 loss trade: -17.17

Maximum consecutive wins ($): 9 (55.00) consecutive losses ($): 3 (-55.00)

Maximal consecutive profit (count): 55.00 (9) consecutive loss (count): -55.00 (3)