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|Working Orders:
|Ticket
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|Type
|Lots
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|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-12.55
|Floating P/L:
|-17.00
|Margin:
|147.91
|Balance:
|9 987.45
|Equity:
|9 970.45
|Free Margin:
|9 822.54
|Details:
|Gross Profit:
|90.45
|Gross Loss:
|103.00
|Total Net Profit:
|-12.55
|Profit Factor:
|0.88
|Expected Payoff:
|-0.60
|Absolute Drawdown:
|67.55
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|21
|Short Positions (won %):
|15 (80.00%)
|Long Positions (won %):
|6 (50.00%)
|Profit Trades (% of total):
|15 (71.43%)
|Loss trades (% of total):
|6 (28.57%)
|Largest
|profit trade:
|7.00
|loss trade:
|-26.00
|Average
|profit trade:
|6.03
|loss trade:
|-17.17
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (55.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-55.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|55.00 (9)
|consecutive loss (count):
|-55.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2