MTReport4 - 1.8


Net profit 2340.27Initial deposit 10000.00
Gross profit 5588.59Interest earned 27.03
Gross loss 3275.35Commission paid 0.00
 
Total number of trades 43Percentage profitable 67.4%
Total number of pips 313Average pips per trade 7
 
Number of winning trades 29Number of losing trades 14
Average winning trade 192.71Average losing trade 233.95
Average winning pips 26Average losing pips 31
 
Return (15 days) 23.4%Maximum drawdown 12.8%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
38729132006.03.21 01:27buy1.00gbpusd1.75461.74961.75962006.03.21 07:361.7541 0.00 0.00 -35.00 -5 9965.00
38777702006.03.21 07:50sell1.00gbpusd1.75411.75911.74912006.03.21 09:241.7491 0.00 0.00 350.00 50 10315.00
38870492006.03.21 14:34sell1.00gbpusd1.75171.75671.74672006.03.21 16:061.7478 0.00 0.00 273.00 39 10588.00
38907122006.03.21 16:06buy1.00gbpusd1.74761.74261.75262006.03.21 23:581.7485 0.00 0.00 63.00 9 10651.00
38988482006.03.21 22:01sell1.00usdchf1.30221.30721.29722006.03.22 00:001.3001 0.00-10.32 161.53 21 10802.21
38997492006.03.21 23:59sell1.00gbpusd1.74851.75351.74352006.03.22 02:001.7473 0.00 -1.40 84.00 12 10884.81
38998182006.03.22 00:01buy1.00usdchf1.30011.29511.30512006.03.22 03:171.3014 0.00 0.00 99.89 13 10984.70
39009662006.03.22 02:00buy1.00gbpusd1.74721.74221.75222006.03.22 03:171.7464 0.00 0.00 -56.00 -8 10928.70
39013272006.03.22 03:14buy1.00gbpusd1.74681.74381.75182006.03.22 07:441.7481 0.00 0.00 91.00 13 11019.70
39038942006.03.22 07:44sell1.00gbpusd1.74811.75111.74312006.03.22 08:521.7511 0.00 0.00 -210.00 -30 10809.70
39077612006.03.22 11:05buy1.00gbpusd1.74701.74401.75202006.03.22 14:471.7484 0.00 0.00 98.00 14 10907.70
39115432006.03.22 14:31buy1.00usdchf1.30221.29721.30722006.03.22 18:221.3039 0.00 0.00 130.38 17 11038.08
39120122006.03.22 14:47sell1.00gbpusd1.74851.75151.74352006.03.23 01:571.7453 0.00 -4.20 224.00 32 11257.88
39247552006.03.23 07:00buy1.00usdchf1.30641.30141.31142006.03.23 11:521.3066 0.00 0.00 15.31 2 11273.19
39297332006.03.23 11:59sell1.00usdchf1.30661.31161.30162006.03.23 16:121.3116 0.00 0.00 -381.19 -50 10892.00
39331762006.03.23 14:27sell1.00gbpusd1.74421.74721.73922006.03.23 16:191.7392 0.00 0.00 350.00 50 11242.00
39519332006.03.24 08:51sell1.00usdchf1.31711.32211.31212006.03.24 14:401.3163 0.00 0.00 60.78 8 11302.78
39591792006.03.24 14:40buy1.00usdchf1.31631.31131.32132006.03.24 16:201.3113 0.00 0.00 -381.30 -50 10921.48
39758822006.03.27 05:01buy1.00usdchf1.30941.30441.31442006.03.27 08:081.3092 0.00 0.00 -15.28 -2 10906.20
39807202006.03.27 08:08sell1.00usdchf1.30921.31421.30422006.03.27 10:011.3075 0.00 0.00 130.02 17 11036.22
39859842006.03.27 11:00sell1.00gbpusd1.74741.75041.74242006.03.27 18:061.7463 0.00 0.00 77.00 11 11113.22
39952272006.03.27 18:06buy1.00gbpusd1.74631.74331.75132006.03.28 02:201.7479 0.00 -1.75 112.00 16 11223.47
39999142006.03.28 01:11sell1.00usdchf1.30951.31451.30452006.03.28 09:481.3083 0.00 0.00 91.72 12 11315.19
40180642006.03.28 17:20buy1.00gbpusd1.74891.74591.75392006.03.28 21:221.7459 0.00 0.00 -210.00 -30 11105.19*
40190512006.03.28 17:51buy1.00gbpusd1.74891.74591.75392006.03.28 21:221.7459 0.00 0.00 -210.00 -30 10895.19*
40222132006.03.28 21:02sell1.00usdchf1.30241.30741.29742006.03.28 21:221.3074 0.00 0.00 -382.35 -50 10512.84*
40232172006.03.28 21:22sell1.00usdchf1.30721.31221.30222006.03.29 09:591.3122 0.00-10.85 -380.95 -50 10121.04*
40420852006.03.29 15:51sell1.00usdchf1.31101.31601.30602006.03.29 18:071.3096 0.00 0.00 106.90 14 10227.94*
40454642006.03.29 18:07buy1.00usdchf1.30961.30461.31462006.03.30 06:191.3046 0.00 27.70 -383.28 -50 9872.36*
40568702006.03.30 08:27sell1.00usdchf1.30611.31111.30112006.03.30 11:241.3048 0.00 0.00 99.63 13 9971.99
40622972006.03.30 11:25buy1.00usdchf1.30461.29961.30962006.03.30 15:481.3060 0.00 0.00 107.20 14 10079.19
40682062006.03.30 15:49sell1.00usdchf1.30621.31121.30122006.03.30 16:301.3012 0.00 0.00 384.32 50 10463.51
40787322006.03.30 22:24buy1.00usdchf1.29771.29271.30272006.03.31 10:251.3027 0.00 9.33 383.78 50 10856.62
40808862006.03.31 03:04buy1.00gbpusd1.74591.74291.75092006.03.31 08:471.7429 0.00 0.00 -210.00 -30 10646.62
40954952006.03.31 15:33sell1.00gbpusd1.73901.74201.73402006.04.03 04:441.7340 0.00 -0.14 350.00 50 10996.48
40957852006.03.31 15:34buy1.00usdchf1.30351.29851.30852006.04.03 05:021.3085 0.00 9.28 382.06 50 11387.82
41412352006.04.04 02:55buy1.00gbpusd1.73861.73561.74362006.04.04 09:311.7436 0.00 0.00 350.00 50 11737.82
41412512006.04.04 02:56sell1.00usdchf1.30581.31081.30082006.04.04 10:011.3008 0.00 0.00 384.38 50 12122.20
41720202006.04.04 20:22buy1.00usdchf1.28841.28341.29342006.04.05 02:031.2910 0.00 9.38 201.39 26 12332.97
41753152006.04.05 02:05sell1.00usdchf1.29081.29611.28612006.04.05 05:141.2886 0.00 0.00 170.73 22 12503.70
41764692006.04.05 03:23sell1.00gbpusd1.75681.75981.75182006.04.05 07:031.7598 0.00 0.00 -210.00 -30 12293.70
41888142006.04.05 10:33buy1.00gbpusd1.75601.75301.76102006.04.05 11:051.7530 0.00 0.00 -210.00 -30 12083.70
41909922006.04.05 11:36sell1.00usdchf1.28951.29451.28452006.04.05 14:301.2862 0.00 0.00 256.57 33 12340.27