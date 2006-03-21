MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 2340.27
|Initial deposit
| 10000.00
|Gross profit
| 5588.59
|Interest earned
| 27.03
|Gross loss
| 3275.35
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 43
|Percentage profitable
| 67.4
|%
|Total number of pips
| 313
|Average pips per trade
| 7
|
|Number of winning trades
| 29
|Number of losing trades
| 14
|Average winning trade
| 192.71
|Average losing trade
| 233.95
|Average winning pips
| 26
|Average losing pips
| 31
|
|Return (15 days)
| 23.4
|%
|Maximum drawdown
| 12.8
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|3872913
|2006.03.21 01:27
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7546
|1.7496
|1.7596
|2006.03.21 07:36
|1.7541
| 0.00
| 0.00
| -35.00
| -5
| 9965.00
|
|3877770
|2006.03.21 07:50
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7541
|1.7591
|1.7491
|2006.03.21 09:24
|1.7491
| 0.00
| 0.00
| 350.00
| 50
| 10315.00
|
|3887049
|2006.03.21 14:34
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7517
|1.7567
|1.7467
|2006.03.21 16:06
|1.7478
| 0.00
| 0.00
| 273.00
| 39
| 10588.00
|
|3890712
|2006.03.21 16:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7476
|1.7426
|1.7526
|2006.03.21 23:58
|1.7485
| 0.00
| 0.00
| 63.00
| 9
| 10651.00
|
|3898848
|2006.03.21 22:01
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3022
|1.3072
|1.2972
|2006.03.22 00:00
|1.3001
| 0.00
|-10.32
| 161.53
| 21
| 10802.21
|
|3899749
|2006.03.21 23:59
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7485
|1.7535
|1.7435
|2006.03.22 02:00
|1.7473
| 0.00
| -1.40
| 84.00
| 12
| 10884.81
|
|3899818
|2006.03.22 00:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3001
|1.2951
|1.3051
|2006.03.22 03:17
|1.3014
| 0.00
| 0.00
| 99.89
| 13
| 10984.70
|
|3900966
|2006.03.22 02:00
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7472
|1.7422
|1.7522
|2006.03.22 03:17
|1.7464
| 0.00
| 0.00
| -56.00
| -8
| 10928.70
|
|3901327
|2006.03.22 03:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7468
|1.7438
|1.7518
|2006.03.22 07:44
|1.7481
| 0.00
| 0.00
| 91.00
| 13
| 11019.70
|
|3903894
|2006.03.22 07:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7481
|1.7511
|1.7431
|2006.03.22 08:52
|1.7511
| 0.00
| 0.00
| -210.00
| -30
| 10809.70
|
|3907761
|2006.03.22 11:05
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7470
|1.7440
|1.7520
|2006.03.22 14:47
|1.7484
| 0.00
| 0.00
| 98.00
| 14
| 10907.70
|
|3911543
|2006.03.22 14:31
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3022
|1.2972
|1.3072
|2006.03.22 18:22
|1.3039
| 0.00
| 0.00
| 130.38
| 17
| 11038.08
|
|3912012
|2006.03.22 14:47
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7485
|1.7515
|1.7435
|2006.03.23 01:57
|1.7453
| 0.00
| -4.20
| 224.00
| 32
| 11257.88
|
|3924755
|2006.03.23 07:00
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3064
|1.3014
|1.3114
|2006.03.23 11:52
|1.3066
| 0.00
| 0.00
| 15.31
| 2
| 11273.19
|
|3929733
|2006.03.23 11:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3066
|1.3116
|1.3016
|2006.03.23 16:12
|1.3116
| 0.00
| 0.00
| -381.19
| -50
| 10892.00
|
|3933176
|2006.03.23 14:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7442
|1.7472
|1.7392
|2006.03.23 16:19
|1.7392
| 0.00
| 0.00
| 350.00
| 50
| 11242.00
|
|3951933
|2006.03.24 08:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3171
|1.3221
|1.3121
|2006.03.24 14:40
|1.3163
| 0.00
| 0.00
| 60.78
| 8
| 11302.78
|
|3959179
|2006.03.24 14:40
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3163
|1.3113
|1.3213
|2006.03.24 16:20
|1.3113
| 0.00
| 0.00
| -381.30
| -50
| 10921.48
|
|3975882
|2006.03.27 05:01
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3094
|1.3044
|1.3144
|2006.03.27 08:08
|1.3092
| 0.00
| 0.00
| -15.28
| -2
| 10906.20
|
|3980720
|2006.03.27 08:08
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3092
|1.3142
|1.3042
|2006.03.27 10:01
|1.3075
| 0.00
| 0.00
| 130.02
| 17
| 11036.22
|
|3985984
|2006.03.27 11:00
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7474
|1.7504
|1.7424
|2006.03.27 18:06
|1.7463
| 0.00
| 0.00
| 77.00
| 11
| 11113.22
|
|3995227
|2006.03.27 18:06
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7463
|1.7433
|1.7513
|2006.03.28 02:20
|1.7479
| 0.00
| -1.75
| 112.00
| 16
| 11223.47
|
|3999914
|2006.03.28 01:11
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3095
|1.3145
|1.3045
|2006.03.28 09:48
|1.3083
| 0.00
| 0.00
| 91.72
| 12
| 11315.19
|
|4018064
|2006.03.28 17:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7489
|1.7459
|1.7539
|2006.03.28 21:22
|1.7459
| 0.00
| 0.00
| -210.00
| -30
| 11105.19
|*
|4019051
|2006.03.28 17:51
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7489
|1.7459
|1.7539
|2006.03.28 21:22
|1.7459
| 0.00
| 0.00
| -210.00
| -30
| 10895.19
|*
|4022213
|2006.03.28 21:02
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3024
|1.3074
|1.2974
|2006.03.28 21:22
|1.3074
| 0.00
| 0.00
| -382.35
| -50
| 10512.84
|*
|4023217
|2006.03.28 21:22
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3072
|1.3122
|1.3022
|2006.03.29 09:59
|1.3122
| 0.00
|-10.85
| -380.95
| -50
| 10121.04
|*
|4042085
|2006.03.29 15:51
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3110
|1.3160
|1.3060
|2006.03.29 18:07
|1.3096
| 0.00
| 0.00
| 106.90
| 14
| 10227.94
|*
|4045464
|2006.03.29 18:07
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3096
|1.3046
|1.3146
|2006.03.30 06:19
|1.3046
| 0.00
| 27.70
| -383.28
| -50
| 9872.36
|*
|4056870
|2006.03.30 08:27
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3061
|1.3111
|1.3011
|2006.03.30 11:24
|1.3048
| 0.00
| 0.00
| 99.63
| 13
| 9971.99
|
|4062297
|2006.03.30 11:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3046
|1.2996
|1.3096
|2006.03.30 15:48
|1.3060
| 0.00
| 0.00
| 107.20
| 14
| 10079.19
|
|4068206
|2006.03.30 15:49
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3062
|1.3112
|1.3012
|2006.03.30 16:30
|1.3012
| 0.00
| 0.00
| 384.32
| 50
| 10463.51
|
|4078732
|2006.03.30 22:24
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2977
|1.2927
|1.3027
|2006.03.31 10:25
|1.3027
| 0.00
| 9.33
| 383.78
| 50
| 10856.62
|
|4080886
|2006.03.31 03:04
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7459
|1.7429
|1.7509
|2006.03.31 08:47
|1.7429
| 0.00
| 0.00
| -210.00
| -30
| 10646.62
|
|4095495
|2006.03.31 15:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7390
|1.7420
|1.7340
|2006.04.03 04:44
|1.7340
| 0.00
| -0.14
| 350.00
| 50
| 10996.48
|
|4095785
|2006.03.31 15:34
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3035
|1.2985
|1.3085
|2006.04.03 05:02
|1.3085
| 0.00
| 9.28
| 382.06
| 50
| 11387.82
|
|4141235
|2006.04.04 02:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7386
|1.7356
|1.7436
|2006.04.04 09:31
|1.7436
| 0.00
| 0.00
| 350.00
| 50
| 11737.82
|
|4141251
|2006.04.04 02:56
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3058
|1.3108
|1.3008
|2006.04.04 10:01
|1.3008
| 0.00
| 0.00
| 384.38
| 50
| 12122.20
|
|4172020
|2006.04.04 20:22
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2884
|1.2834
|1.2934
|2006.04.05 02:03
|1.2910
| 0.00
| 9.38
| 201.39
| 26
| 12332.97
|
|4175315
|2006.04.05 02:05
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2908
|1.2961
|1.2861
|2006.04.05 05:14
|1.2886
| 0.00
| 0.00
| 170.73
| 22
| 12503.70
|
|4176469
|2006.04.05 03:23
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7568
|1.7598
|1.7518
|2006.04.05 07:03
|1.7598
| 0.00
| 0.00
| -210.00
| -30
| 12293.70
|
|4188814
|2006.04.05 10:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7560
|1.7530
|1.7610
|2006.04.05 11:05
|1.7530
| 0.00
| 0.00
| -210.00
| -30
| 12083.70
|
|4190992
|2006.04.05 11:36
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2895
|1.2945
|1.2845
|2006.04.05 14:30
|1.2862
| 0.00
| 0.00
| 256.57
| 33
| 12340.27
|