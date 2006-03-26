MIG Investments SA

Account: 10815 Name: BrunoFX-STI_V403aNick-D1- Currency: USD 2006 March 28, 11:06
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3981952006.03.26 16:09balanceDeposit10 000.00
4012492006.03.27 09:13buy0.10usdjpy116.74116.33117.332006.03.28 02:10116.330.000.001.03-35.24
4042202006.03.28 00:00buy0.10eurjpy140.25139.85140.852006.03.28 01:44139.850.000.000.00-34.35
4044952006.03.28 01:43buy0.10gbpjpy203.59203.19204.192006.03.28 02:11203.190.000.000.00-34.41
4045242006.03.28 01:44buy0.10eurjpy139.87139.47140.472006.03.28 03:33140.470.000.000.0051.30
4046642006.03.28 02:10buy0.10usdjpy116.35115.95116.952006.03.28 03:33116.950.000.000.0051.30
4046982006.03.28 02:11buy0.10gbpjpy203.27202.87203.872006.03.28 03:08203.870.000.000.0051.43
4052142006.03.28 03:33buy0.10eurjpy140.50140.10141.102006.03.28 05:48140.160.000.000.00-29.12
4054322006.03.28 05:13buy0.10usdjpy116.73116.33117.332006.03.28 08:11116.980.000.000.0021.37
4054772006.03.28 05:49buy0.10eurjpy140.19139.80140.802006.03.28 10:00140.520.000.000.0028.27
4065092006.03.28 10:03buy0.10usdchf1.30441.30041.30842006.03.28 10:031.30410.000.000.00-2.30
4065122006.03.28 10:03buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:031.30380.000.000.00-2.30
4065152006.03.28 10:03buy0.10usdchf1.30431.30031.30832006.03.28 10:031.30400.000.000.00-2.30
4065182006.03.28 10:03buy0.10usdchf1.30441.30041.30842006.03.28 10:031.30410.000.000.00-2.30
4065192006.03.28 10:03buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:031.30420.000.000.00-2.30
4065222006.03.28 10:03buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:031.30420.000.000.00-2.30
4065262006.03.28 10:04buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:041.30420.000.000.00-2.30
4065352006.03.28 10:04buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:041.30420.000.000.00-2.30
4065402006.03.28 10:05buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:051.30420.000.000.00-2.30
4065442006.03.28 10:05buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:051.30430.000.000.00-1.53
4066052006.03.28 10:10buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:101.30420.000.000.00-2.30
4066312006.03.28 10:13buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:131.30430.000.000.00-1.53
4066362006.03.28 10:13buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:131.30420.000.000.00-2.30
4066372006.03.28 10:13buy0.10usdchf1.30441.30041.30842006.03.28 10:131.30410.000.000.00-2.30
4066382006.03.28 10:13buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:131.30420.000.000.00-2.30
4066452006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30441.30041.30842006.03.28 10:141.30410.000.000.00-2.30
4066482006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:141.30420.000.000.00-2.30
4066492006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:141.30420.000.000.00-2.30
4066502006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30441.30041.30842006.03.28 10:141.30410.000.000.00-2.30
4066512006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30451.30051.30852006.03.28 10:141.30420.000.000.00-2.30
4066552006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30441.30041.30842006.03.28 10:141.30410.000.000.00-2.30
4066562006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30431.30031.30832006.03.28 10:141.30400.000.000.00-2.30
4066572006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:141.30380.000.000.00-2.30
4066582006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:141.30370.000.000.00-2.30
4066602006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:141.30360.000.000.00-2.30
4066652006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:141.30370.000.000.00-2.30
4066692006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:141.30380.000.000.00-2.30
4066702006.03.28 10:14buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:141.30370.000.000.00-2.30
4066722006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:151.30380.000.000.00-2.30
4066742006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:151.30370.000.000.00-2.30
4066762006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:151.30360.000.000.00-2.30
4066782006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:151.30340.000.000.00-2.30
4066802006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:151.30350.000.000.00-2.30
4066852006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:151.30330.000.000.00-2.30
4066862006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:151.30340.000.000.00-2.30
4066912006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30371.29961.30762006.03.28 10:151.30350.000.000.00-1.53
4066932006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:151.30360.000.000.00-2.30
4066942006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:151.30350.000.000.00-2.30
4066962006.03.28 10:15buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:151.30340.000.000.00-2.30
4066982006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30330.000.000.00-2.30
4066992006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:161.30340.000.000.00-2.30
4067022006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30330.000.000.00-2.30
4067032006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:161.30330.000.000.00-3.07
4067042006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30330.000.000.00-2.30
4067072006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:161.30340.000.000.00-2.30
4067102006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30330.000.000.00-2.30
4067112006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:161.30340.000.000.00-2.30
4067132006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30330.000.000.00-2.30
4067152006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:161.30340.000.000.00-2.30
4067162006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30330.000.000.00-2.30
4067182006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:161.30320.000.000.00-2.30
4067202006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30340.000.000.00-1.53
4067212006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:161.30340.000.000.00-2.30
4067232006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30330.000.000.00-2.30
4067242006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:161.30340.000.000.00-2.30
4067252006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30320.000.000.00-3.07
4067262006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:161.30330.000.000.00-2.30
4067272006.03.28 10:16buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:161.30340.000.000.00-2.30
4067282006.03.28 10:17buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:171.30350.000.000.00-2.30
4067302006.03.28 10:17buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:171.30340.000.000.00-2.30
4067312006.03.28 10:17buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:171.30360.000.000.00-1.53
4067332006.03.28 10:17buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:171.30370.000.000.00-2.30
4067362006.03.28 10:17buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:171.30360.000.000.00-2.30
4067372006.03.28 10:17buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:171.30350.000.000.00-2.30
4067382006.03.28 10:17buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:171.30360.000.000.00-2.30
4067392006.03.28 10:17buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:171.30350.000.000.00-2.30
4067442006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:181.30350.000.000.00-3.07
4067462006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:181.30340.000.000.00-2.30
4067472006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:181.30330.000.000.00-2.30
4067482006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:181.30320.000.000.00-2.30
4067492006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:181.30310.000.000.00-2.30
4067512006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:181.30320.000.000.00-2.30
4067542006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:181.30320.000.000.00-1.53
4067552006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:181.30310.000.000.00-2.30
4067562006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:181.30320.000.000.00-2.30
4067572006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:181.30330.000.000.00-2.30
4067582006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:181.30350.000.000.00-1.53
4067602006.03.28 10:18buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:181.30350.000.000.00-2.30
4067622006.03.28 10:19buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:191.30360.000.000.00-2.30
4067632006.03.28 10:19buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:191.30370.000.000.00-2.30
4067662006.03.28 10:19buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:191.30360.000.000.00-2.30
4067692006.03.28 10:19buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:191.30370.000.000.00-2.30
4067732006.03.28 10:19buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:191.30360.000.000.00-2.30
4067762006.03.28 10:19buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:191.30350.000.000.00-2.30
4067772006.03.28 10:19buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:191.30360.000.000.00-2.30
4067782006.03.28 10:19buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:191.30350.000.000.00-2.30
4067802006.03.28 10:20buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:201.30360.000.000.00-2.30
4067812006.03.28 10:20buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:201.30350.000.000.00-2.30
4067822006.03.28 10:20buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:201.30340.000.000.00-2.30
4067842006.03.28 10:20buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:201.30330.000.000.00-2.30
4067882006.03.28 10:20buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:201.30320.000.000.00-2.30
4067942006.03.28 10:20buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:201.30330.000.000.00-2.30
4067952006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:211.30320.000.000.00-2.30
4067962006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:211.30330.000.000.00-2.30
4067972006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:211.30320.000.000.00-2.30
4067982006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:211.30330.000.000.00-2.30
4067992006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:211.30340.000.000.00-2.30
4068002006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:211.30350.000.000.00-2.30
4068022006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:211.30340.000.000.00-2.30
4068032006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:211.30350.000.000.00-2.30
4068062006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:211.30340.000.000.00-2.30
4068072006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:211.30350.000.000.00-2.30
4068082006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:211.30340.000.000.00-2.30
4068092006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:211.30350.000.000.00-2.30
4068102006.03.28 10:21buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:211.30340.000.000.00-2.30
4068122006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:221.30340.000.000.00-2.30
4068142006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:221.30330.000.000.00-2.30
4068152006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:221.30340.000.000.00-2.30
4068182006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:221.30330.000.000.00-2.30
4068192006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:221.30320.000.000.00-2.30
4068202006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:221.30330.000.000.00-2.30
4068212006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:221.30310.000.000.00-3.07
4068222006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:221.30310.000.000.00-2.30
4068232006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:221.30300.000.000.00-2.30
4068272006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:221.30310.000.000.00-2.30
4068292006.03.28 10:22buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:221.30320.000.000.00-2.30
4068322006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:231.30320.000.000.00-2.30
4068332006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:231.30310.000.000.00-2.30
4068342006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:231.30320.000.000.00-2.30
4068362006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:231.30310.000.000.00-2.30
4068372006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:231.30310.000.000.00-1.53
4068382006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:231.30300.000.000.00-2.30
4068392006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:231.30310.000.000.00-2.30
4068402006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:231.30300.000.000.00-2.30
4068472006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:231.30290.000.000.00-2.30
4068512006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:231.30300.000.000.00-2.30
4068522006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:231.30310.000.000.00-2.30
4068532006.03.28 10:23buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:241.30300.000.000.00-2.30
4068562006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:241.30290.000.000.00-2.30
4068592006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:241.30300.000.000.00-2.30
4068602006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:241.30300.000.000.00-3.07
4068612006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:241.30300.000.000.00-2.30
4068622006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:241.30290.000.000.00-2.30
4068632006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:241.30310.000.000.00-2.30
4068642006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:241.30300.000.000.00-2.30
4068662006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:241.30290.000.000.00-2.30
4068672006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30311.29911.30712006.03.28 10:241.30280.000.000.00-2.30
4068682006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30291.29891.30692006.03.28 10:241.30280.000.000.00-0.77
4068702006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30301.29901.30702006.03.28 10:241.30270.000.000.00-2.30
4068712006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30311.29911.30712006.03.28 10:241.30280.000.000.00-2.30
4068722006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30301.29901.30702006.03.28 10:241.30270.000.000.00-2.30
4068732006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30311.29911.30712006.03.28 10:241.30280.000.000.00-2.30
4068742006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:241.30290.000.000.00-2.30
4068762006.03.28 10:24buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:241.30300.000.000.00-2.30
4068782006.03.28 10:25buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:251.30310.000.000.00-2.30
4068792006.03.28 10:25buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:251.30320.000.000.00-2.30
4068802006.03.28 10:25buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:251.30310.000.000.00-2.30
4068812006.03.28 10:25buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:251.30320.000.000.00-2.30
4068822006.03.28 10:25buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:251.30310.000.000.00-2.30
4068832006.03.28 10:25buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:251.30320.000.000.00-2.30
4068842006.03.28 10:25buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:251.30330.000.000.00-2.30
4068862006.03.28 10:25buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:251.30320.000.000.00-2.30
4068872006.03.28 10:25buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:251.30330.000.000.00-2.30
4068902006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:261.30340.000.000.00-2.30
4068912006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:261.30350.000.000.00-2.30
4068932006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:261.30360.000.000.00-2.30
4068952006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:261.30350.000.000.00-2.30
4068962006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:261.30360.000.000.00-2.30
4068972006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:261.30370.000.000.00-2.30
4068982006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:261.30360.000.000.00-2.30
4069002006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:261.30350.000.000.00-2.30
4069012006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:261.30360.000.000.00-2.30
4069022006.03.28 10:26buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:261.30350.000.000.00-2.30
4069042006.03.28 10:27buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:271.30360.000.000.00-2.30
4069052006.03.28 10:27buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:271.30370.000.000.00-2.30
4069062006.03.28 10:27buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:271.30380.000.000.00-2.30
4069092006.03.28 10:27buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:271.30370.000.000.00-2.30
4069112006.03.28 10:27buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:271.30380.000.000.00-2.30
4069122006.03.28 10:27buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 10:271.30390.000.000.00-2.30
4069142006.03.28 10:27buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:271.30380.000.000.00-2.30
4069162006.03.28 10:27buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 10:271.30390.000.000.00-2.30
4069172006.03.28 10:27buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:271.30380.000.000.00-2.30
4069192006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:281.30370.000.000.00-2.30
4069202006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:281.30360.000.000.00-2.30
4069212006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:281.30370.000.000.00-2.30
4069222006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:281.30370.000.000.00-3.07
4069242006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:281.30370.000.000.00-2.30
4069252006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:281.30380.000.000.00-2.30
4069262006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:281.30370.000.000.00-2.30
4069272006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:281.30360.000.000.00-2.30
4069292006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:281.30370.000.000.00-2.30
4069312006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:281.30360.000.000.00-2.30
4069322006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:281.30370.000.000.00-2.30
4069332006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:281.30380.000.000.00-2.30
4069362006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:281.30370.000.000.00-2.30
4069382006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:281.30370.000.000.00-1.53
4069392006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:281.30360.000.000.00-2.30
4069402006.03.28 10:28buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:281.30370.000.000.00-2.30
4069452006.03.28 10:29buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:291.30360.000.000.00-2.30
4069462006.03.28 10:29buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:291.30350.000.000.00-2.30
4069472006.03.28 10:29buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:291.30340.000.000.00-2.30
4069482006.03.28 10:29buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:291.30350.000.000.00-2.30
4069502006.03.28 10:29buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:291.30340.000.000.00-2.30
4069512006.03.28 10:29buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:291.30350.000.000.00-2.30
4069562006.03.28 10:29buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:291.30340.000.000.00-2.30
4069602006.03.28 10:30buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:301.30330.000.000.00-2.30
4069632006.03.28 10:30buy0.10usdchf1.30341.29951.30752006.03.28 10:301.30310.000.000.00-2.30
4069672006.03.28 10:30buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:301.30300.000.000.00-2.30
4069712006.03.28 10:30buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:301.30310.000.000.00-2.30
4069762006.03.28 10:30buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:301.30320.000.000.00-2.30
4069772006.03.28 10:30buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:301.30310.000.000.00-2.30
4069782006.03.28 10:30buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:301.30320.000.000.00-2.30
4069802006.03.28 10:30buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:301.30330.000.000.00-2.30
4069852006.03.28 10:30buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:301.30320.000.000.00-2.30
4069902006.03.28 10:31buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:311.30310.000.000.00-2.30
4069932006.03.28 10:31buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:311.30290.000.000.00-2.30
4069952006.03.28 10:31buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:311.30300.000.000.00-2.30
4069962006.03.28 10:31buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:311.30290.000.000.00-2.30
4069972006.03.28 10:31buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:311.30300.000.000.00-2.30
4069982006.03.28 10:31buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:311.30290.000.000.00-2.30
4070012006.03.28 10:31buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:311.30300.000.000.00-2.30
4070032006.03.28 10:31buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:311.30290.000.000.00-2.30
4070042006.03.28 10:31buy0.10usdchf1.30311.29911.30712006.03.28 10:311.30280.000.000.00-2.30
4070082006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:321.30290.000.000.00-3.07
4070092006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:321.30280.000.000.00-3.07
4070102006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:321.30290.000.000.00-2.30
4070132006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:321.30300.000.000.00-2.30
4070142006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:321.30290.000.000.00-2.30
4070152006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:321.30300.000.000.00-2.30
4070162006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:321.30290.000.000.00-2.30
4070202006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30311.29911.30712006.03.28 10:321.30280.000.000.00-2.30
4070232006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:321.30290.000.000.00-2.30
4070242006.03.28 10:32buy0.10usdchf1.30311.29911.30712006.03.28 10:321.30280.000.000.00-2.30
4070252006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:331.30290.000.000.00-2.30
4070262006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30311.29911.30712006.03.28 10:331.30280.000.000.00-2.30
4070272006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:331.30290.000.000.00-2.30
4070282006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:331.30300.000.000.00-2.30
4070292006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:331.30290.000.000.00-2.30
4070322006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:331.30300.000.000.00-2.30
4070332006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:331.30290.000.000.00-2.30
4070342006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:331.30300.000.000.00-2.30
4070362006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:331.30290.000.000.00-2.30
4070372006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:331.30300.000.000.00-2.30
4070382006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:331.30310.000.000.00-2.30
4070392006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:331.30290.000.000.00-2.30
4070402006.03.28 10:33buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:331.30300.000.000.00-2.30
4070412006.03.28 10:34buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:341.30310.000.000.00-2.30
4070422006.03.28 10:34buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:341.30300.000.000.00-2.30
4070432006.03.28 10:34buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:341.30310.000.000.00-2.30
4070462006.03.28 10:34buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:341.30300.000.000.00-2.30
4070472006.03.28 10:34buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:341.30290.000.000.00-2.30
4070492006.03.28 10:34buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:341.30290.000.000.00-3.07
4070502006.03.28 10:34buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:341.30290.000.000.00-2.30
4070512006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:351.30300.000.000.00-2.30
4070522006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:351.30290.000.000.00-2.30
4070532006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:351.30300.000.000.00-2.30
4070552006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:351.30290.000.000.00-2.30
4070562006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:351.30300.000.000.00-2.30
4070572006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:351.30290.000.000.00-2.30
4070582006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:351.30300.000.000.00-2.30
4070602006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:351.30290.000.000.00-2.30
4070622006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:351.30300.000.000.00-2.30
4070652006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:351.30310.000.000.00-2.30
4070672006.03.28 10:35buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:361.30300.000.000.00-2.30
4070692006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:361.30310.000.000.00-2.30
4070702006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:361.30300.000.000.00-2.30
4070722006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:361.30290.000.000.00-2.30
4070742006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30311.29911.30712006.03.28 10:361.30280.000.000.00-2.30
4070762006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:361.30290.000.000.00-2.30
4070772006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:361.30300.000.000.00-2.30
4070782006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:361.30310.000.000.00-2.30
4070792006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:361.30300.000.000.00-2.30
4070812006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:361.30310.000.000.00-2.30
4070832006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:361.30320.000.000.00-2.30
4070862006.03.28 10:36buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:361.30310.000.000.00-2.30
4070892006.03.28 10:37buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:371.30320.000.000.00-2.30
4070902006.03.28 10:37buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:371.30330.000.000.00-2.30
4070922006.03.28 10:37buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:371.30340.000.000.00-2.30
4070932006.03.28 10:37buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:371.30330.000.000.00-2.30
4070962006.03.28 10:37buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:371.30370.000.000.00-2.30
4070972006.03.28 10:38buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:381.30360.000.000.00-2.30
4070982006.03.28 10:38buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:381.30320.000.000.00-2.30
4070992006.03.28 10:38buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:381.30330.000.000.00-2.30
4071002006.03.28 10:38buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:381.30320.000.000.00-2.30
4071032006.03.28 10:38buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:381.30330.000.000.00-2.30
4071042006.03.28 10:38buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:381.30320.000.000.00-2.30
4071062006.03.28 10:38buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:381.30320.000.000.00-3.07
4071072006.03.28 10:38buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:381.30320.000.000.00-2.30
4071082006.03.28 10:38buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:381.30330.000.000.00-2.30
4071102006.03.28 10:39buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:391.30320.000.000.00-2.30
4071142006.03.28 10:39buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:391.30360.000.000.00-2.30
4071152006.03.28 10:39buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:391.30330.000.000.00-2.30
4071162006.03.28 10:39buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:391.30320.000.000.00-2.30
4071182006.03.28 10:40buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:401.30310.000.000.00-2.30
4071212006.03.28 10:40buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:401.30320.000.000.00-2.30
4071222006.03.28 10:40buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:401.30320.000.000.00-1.53
4071232006.03.28 10:40buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:401.30320.000.000.00-2.30
4071252006.03.28 10:40buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:401.30310.000.000.00-2.30
4071262006.03.28 10:40buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:401.30320.000.000.00-2.30
4071272006.03.28 10:41buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:411.30330.000.000.00-2.30
4071292006.03.28 10:41buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:411.30310.000.000.00-2.30
4071302006.03.28 10:41buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:411.30300.000.000.00-2.30
4071312006.03.28 10:41buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:411.30310.000.000.00-2.30
4071322006.03.28 10:41buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:411.30320.000.000.00-2.30
4071332006.03.28 10:41buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:411.30330.000.000.00-2.30
4071372006.03.28 10:41buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:411.30320.000.000.00-2.30
4071382006.03.28 10:41buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:411.30330.000.000.00-2.30
4071392006.03.28 10:41buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:411.30320.000.000.00-2.30
4071402006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:421.30330.000.000.00-2.30
4071412006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:421.30340.000.000.00-2.30
4071422006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:421.30350.000.000.00-2.30
4071462006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:421.30360.000.000.00-2.30
4071472006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:421.30370.000.000.00-2.30
4071482006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:421.30360.000.000.00-2.30
4071512006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:421.30370.000.000.00-2.30
4071522006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:421.30380.000.000.00-2.30
4071552006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:421.30370.000.000.00-2.30
4071572006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 10:421.30390.000.000.00-2.30
4071602006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:421.30380.000.000.00-2.30
4071622006.03.28 10:42buy0.10usdchf1.30441.30041.30842006.03.28 10:421.30420.000.000.00-1.53
4071672006.03.28 10:43buy0.10usdchf1.30441.30041.30842006.03.28 10:431.30410.000.000.00-2.30
4071682006.03.28 10:43buy0.10usdchf1.30431.30031.30832006.03.28 10:431.30400.000.000.00-2.30
4071692006.03.28 10:43buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 10:431.30380.000.000.00-3.07
4071702006.03.28 10:43buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:431.30380.000.000.00-2.30
4071742006.03.28 10:43buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:431.30370.000.000.00-2.30
4071752006.03.28 10:43buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:431.30360.000.000.00-2.30
4071762006.03.28 10:43buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:431.30350.000.000.00-2.30
4071792006.03.28 10:43buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:431.30360.000.000.00-2.30
4071812006.03.28 10:44buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:441.30350.000.000.00-2.30
4071872006.03.28 10:44buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 10:441.30370.000.000.00-3.84
4071882006.03.28 10:44buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 10:441.30390.000.000.00-2.30
4071892006.03.28 10:44buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:441.30340.000.000.00-2.30
4071902006.03.28 10:44buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:441.30350.000.000.00-2.30
4071972006.03.28 10:45buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 10:451.30390.000.000.00-2.30
4071982006.03.28 10:45buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:451.30340.000.000.00-2.30
4071992006.03.28 10:45buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:451.30330.000.000.00-2.30
4072012006.03.28 10:45buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:451.30330.000.000.00-3.07
4072022006.03.28 10:45buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:461.30330.000.000.00-2.30
4072052006.03.28 10:46buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:461.30340.000.000.00-2.30
4072152006.03.28 10:46buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:461.30350.000.000.00-2.30
4072162006.03.28 10:46buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:461.30340.000.000.00-2.30
4072172006.03.28 10:46buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:461.30350.000.000.00-2.30
4072192006.03.28 10:46buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:461.30340.000.000.00-2.30
4072222006.03.28 10:46buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:461.30350.000.000.00-2.30
4072252006.03.28 10:46buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:461.30360.000.000.00-2.30
4072262006.03.28 10:46buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:461.30370.000.000.00-2.30
4072322006.03.28 10:46buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:461.30360.000.000.00-2.30
4072352006.03.28 10:47buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:471.30370.000.000.00-2.30
4072362006.03.28 10:47buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:471.30360.000.000.00-2.30
4072382006.03.28 10:47buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:471.30370.000.000.00-2.30
4072392006.03.28 10:47buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:471.30380.000.000.00-2.30
4072412006.03.28 10:48buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:481.30370.000.000.00-2.30
4072442006.03.28 10:48buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:481.30380.000.000.00-2.30
4072452006.03.28 10:48buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:481.30370.000.000.00-2.30
4072462006.03.28 10:48buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 10:481.30380.000.000.00-2.30
4072482006.03.28 10:48buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:481.30370.000.000.00-2.30
4072502006.03.28 10:49buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:491.30360.000.000.00-2.30
4072522006.03.28 10:49buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:491.30350.000.000.00-2.30
4072532006.03.28 10:49buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:491.30340.000.000.00-2.30
4072582006.03.28 10:49buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:491.30350.000.000.00-2.30
4072592006.03.28 10:49buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:491.30360.000.000.00-2.30
4072652006.03.28 10:49buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:491.30350.000.000.00-2.30
4072692006.03.28 10:50buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 10:501.30390.000.000.00-2.30
4072702006.03.28 10:50buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:501.30370.000.000.00-2.30
4072712006.03.28 10:50buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 10:501.30390.000.000.00-2.30
4072722006.03.28 10:50buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:501.30370.000.000.00-2.30
4072762006.03.28 10:51buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:511.30340.000.000.00-2.30
4072772006.03.28 10:51buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:511.30330.000.000.00-2.30
4072782006.03.28 10:51buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 10:511.30340.000.000.00-2.30
4072802006.03.28 10:51buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:511.30370.000.000.00-2.30
4072812006.03.28 10:52buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:521.30320.000.000.00-2.30
4072832006.03.28 10:52buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:521.30310.000.000.00-2.30
4072842006.03.28 10:52buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:521.30320.000.000.00-2.30
4072852006.03.28 10:52buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:521.30310.000.000.00-2.30
4072862006.03.28 10:52buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:521.30300.000.000.00-2.30
4072872006.03.28 10:52buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:521.30310.000.000.00-2.30
4072882006.03.28 10:53buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:531.30320.000.000.00-2.30
4072892006.03.28 10:53buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:531.30310.000.000.00-2.30
4072902006.03.28 10:53buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:531.30320.000.000.00-2.30
4072912006.03.28 10:53buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:531.30310.000.000.00-2.30
4072922006.03.28 10:53buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:531.30310.000.000.00-3.07
4072942006.03.28 10:53buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:531.30320.000.000.00-2.30
4072952006.03.28 10:53buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:531.30310.000.000.00-2.30
4072972006.03.28 10:53buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:531.30300.000.000.00-2.30
4072982006.03.28 10:53buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:531.30310.000.000.00-2.30
4072992006.03.28 10:54buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:541.30300.000.000.00-2.30
4073022006.03.28 10:54buy0.10usdchf1.30321.29921.30722006.03.28 10:541.30290.000.000.00-2.30
4073032006.03.28 10:54buy0.10usdchf1.30331.29931.30732006.03.28 10:541.30300.000.000.00-2.30
4073052006.03.28 10:54buy0.10usdchf1.30341.29941.30742006.03.28 10:541.30310.000.000.00-2.30
4073112006.03.28 10:55buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:551.30330.000.000.00-3.84
4073122006.03.28 10:55buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:551.30350.000.000.00-2.30
4073132006.03.28 10:55buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:551.30330.000.000.00-2.30
4073152006.03.28 10:55buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:551.30350.000.000.00-2.30
4073182006.03.28 10:56buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:561.30330.000.000.00-2.30
4073192006.03.28 10:56buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:561.30350.000.000.00-2.30
4073222006.03.28 10:57buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:571.30320.000.000.00-2.30
4073252006.03.28 10:57buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:571.30330.000.000.00-2.30
4073262006.03.28 10:57buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:571.30350.000.000.00-2.30
4073272006.03.28 10:57buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:571.30320.000.000.00-2.30
4073322006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:581.30350.000.000.00-2.30
4073332006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:581.30360.000.000.00-2.30
4073362006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:581.30350.000.000.00-2.30
4073372006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:581.30360.000.000.00-2.30
4073382006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 10:581.30350.000.000.00-2.30
4073392006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:581.30360.000.000.00-2.30
4073412006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:581.30370.000.000.00-2.30
4073422006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:581.30360.000.000.00-2.30
4073432006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:581.30370.000.000.00-2.30
4073462006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 10:581.30360.000.000.00-2.30
4073472006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 10:581.30370.000.000.00-2.30
4073482006.03.28 10:58buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:591.30330.000.000.00-2.30
4073502006.03.28 10:59buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 10:591.30320.000.000.00-2.30
4073542006.03.28 10:59buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 10:591.30330.000.000.00-2.30
4073612006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 11:001.30360.000.000.00-2.30
4073632006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 11:001.30370.000.000.00-2.30
4073672006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 11:001.30360.000.000.00-2.30
4073682006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 11:001.30320.000.000.00-2.30
4073702006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 11:001.30330.000.000.00-2.30
4073742006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30351.29951.30752006.03.28 11:001.30320.000.000.00-2.30
4073752006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 11:001.30330.000.000.00-2.30
4073762006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 11:001.30340.000.000.00-2.30
4073772006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30361.29961.30762006.03.28 11:001.30330.000.000.00-2.30
4073792006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 11:001.30340.000.000.00-2.30
4073802006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 11:001.30350.000.000.00-2.30
4073832006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 11:001.30340.000.000.00-2.30
4073842006.03.28 11:00buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 11:001.30350.000.000.00-2.30
4073862006.03.28 11:01buy0.10usdchf1.30371.29971.30772006.03.28 11:011.30340.000.000.00-2.30
4073872006.03.28 11:01buy0.10usdchf1.30381.29981.30782006.03.28 11:011.30350.000.000.00-2.30
4073892006.03.28 11:01buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 11:011.30360.000.000.00-2.30
4073902006.03.28 11:01buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 11:011.30370.000.000.00-2.30
4073952006.03.28 11:01buy0.10usdchf1.30391.29991.30792006.03.28 11:011.30360.000.000.00-2.30
4073972006.03.28 11:01buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 11:011.30370.000.000.00-2.30
4074002006.03.28 11:02buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 11:021.30380.000.000.00-2.30
4074032006.03.28 11:02buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 11:021.30370.000.000.00-2.30
4074052006.03.28 11:02buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 11:021.30390.000.000.00-2.30
4074062006.03.28 11:03buy0.10usdchf1.30431.30031.30832006.03.28 11:031.30400.000.000.00-2.30
4074102006.03.28 11:03buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 11:031.30390.000.000.00-2.30
4074112006.03.28 11:03buy0.10usdchf1.30431.30031.30832006.03.28 11:031.30400.000.000.00-2.30
4074132006.03.28 11:03buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 11:031.30380.000.000.00-2.30
4074162006.03.28 11:03buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 11:031.30370.000.000.00-2.30
4074172006.03.28 11:03buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 11:031.30380.000.000.00-2.30
4074202006.03.28 11:03buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 11:031.30370.000.000.00-2.30
4074272006.03.28 11:04buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 11:041.30380.000.000.00-2.30
4074282006.03.28 11:04buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 11:041.30380.000.000.00-2.30
4074302006.03.28 11:04buy0.10usdchf1.30401.30001.30802006.03.28 11:041.30370.000.000.00-2.30
4074312006.03.28 11:04buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 11:041.30380.000.000.00-2.30
4074342006.03.28 11:05buy0.10usdchf1.30431.30031.30832006.03.28 11:051.30390.000.000.00-3.07
4074362006.03.28 11:05buy0.10usdchf1.30411.30011.30812006.03.28 11:051.30380.000.000.00-2.30
4074372006.03.28 11:05buy0.10usdchf1.30421.30021.30822006.03.28 11:051.30390.000.000.00-2.30
4074442006.03.28 11:06buy0.10usdchf1.30431.30031.30832006.03.28 11:061.30400.000.000.00-2.30
  0.00 0.00 1.03 -945.31
Closed P/L: -944.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4012172006.03.27 09:10sell0.10gbpusd1.74671.75071.7427 1.74680.000.00-0.10-1.00
4064332006.03.28 10:00buy0.10usdjpy116.73116.33117.33 116.690.000.000.00-3.43
4064412006.03.28 10:00buy0.10eurjpy140.58140.18141.18 140.730.000.000.0012.86
  0.00 0.00 -0.10 8.43
 Floating P/L: 8.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -944.28 Floating P/L: 8.33 Margin: 197.55
Balance: 9 055.72 Equity: 9 064.05 Free Margin: 8 866.50