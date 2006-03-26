|Account: 10815
|Name: BrunoFX-STI_V403aNick-D1-
|Currency: USD
|2006 March 28, 11:06
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|398195
|2006.03.26 16:09
|balance
|Deposit
|10 000.00
|401249
|2006.03.27 09:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.74
|116.33
|117.33
|2006.03.28 02:10
|116.33
|0.00
|0.00
|1.03
|-35.24
|404220
|2006.03.28 00:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|140.25
|139.85
|140.85
|2006.03.28 01:44
|139.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.35
|404495
|2006.03.28 01:43
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.59
|203.19
|204.19
|2006.03.28 02:11
|203.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.41
|404524
|2006.03.28 01:44
|buy
|0.10
|eurjpy
|139.87
|139.47
|140.47
|2006.03.28 03:33
|140.47
|0.00
|0.00
|0.00
|51.30
|404664
|2006.03.28 02:10
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.35
|115.95
|116.95
|2006.03.28 03:33
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|51.30
|404698
|2006.03.28 02:11
|buy
|0.10
|gbpjpy
|203.27
|202.87
|203.87
|2006.03.28 03:08
|203.87
|0.00
|0.00
|0.00
|51.43
|405214
|2006.03.28 03:33
|buy
|0.10
|eurjpy
|140.50
|140.10
|141.10
|2006.03.28 05:48
|140.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.12
|405432
|2006.03.28 05:13
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.73
|116.33
|117.33
|2006.03.28 08:11
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|21.37
|405477
|2006.03.28 05:49
|buy
|0.10
|eurjpy
|140.19
|139.80
|140.80
|2006.03.28 10:00
|140.52
|0.00
|0.00
|0.00
|28.27
|406509
|2006.03.28 10:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3044
|1.3004
|1.3084
|2006.03.28 10:03
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406512
|2006.03.28 10:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:03
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406515
|2006.03.28 10:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3043
|1.3003
|1.3083
|2006.03.28 10:03
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406518
|2006.03.28 10:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3044
|1.3004
|1.3084
|2006.03.28 10:03
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406519
|2006.03.28 10:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:03
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406522
|2006.03.28 10:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:03
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406526
|2006.03.28 10:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:04
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406535
|2006.03.28 10:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:04
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406540
|2006.03.28 10:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:05
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406544
|2006.03.28 10:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:05
|1.3043
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|406605
|2006.03.28 10:10
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:10
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406631
|2006.03.28 10:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:13
|1.3043
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|406636
|2006.03.28 10:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:13
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406637
|2006.03.28 10:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3044
|1.3004
|1.3084
|2006.03.28 10:13
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406638
|2006.03.28 10:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:13
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406645
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3044
|1.3004
|1.3084
|2006.03.28 10:14
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406648
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:14
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406649
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:14
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406650
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3044
|1.3004
|1.3084
|2006.03.28 10:14
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406651
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3045
|1.3005
|1.3085
|2006.03.28 10:14
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406655
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3044
|1.3004
|1.3084
|2006.03.28 10:14
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406656
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3043
|1.3003
|1.3083
|2006.03.28 10:14
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406657
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:14
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406658
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:14
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406660
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:14
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406665
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:14
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406669
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:14
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406670
|2006.03.28 10:14
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:14
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406672
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:15
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406674
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:15
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406676
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:15
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406678
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:15
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406680
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:15
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406685
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:15
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406686
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:15
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406691
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:15
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|406693
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:15
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406694
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:15
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406696
|2006.03.28 10:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:15
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406698
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406699
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:16
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406702
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406703
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:16
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|406704
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406707
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:16
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406710
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406711
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:16
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406713
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406715
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:16
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406716
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406718
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:16
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406720
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|406721
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:16
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406723
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406724
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:16
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406725
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|406726
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:16
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406727
|2006.03.28 10:16
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:16
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406728
|2006.03.28 10:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:17
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406730
|2006.03.28 10:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:17
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406731
|2006.03.28 10:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:17
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|406733
|2006.03.28 10:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:17
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406736
|2006.03.28 10:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:17
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406737
|2006.03.28 10:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:17
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406738
|2006.03.28 10:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:17
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406739
|2006.03.28 10:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:17
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406744
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:18
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|406746
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:18
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406747
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:18
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406748
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:18
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406749
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:18
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406751
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:18
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406754
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:18
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|406755
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:18
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406756
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:18
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406757
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:18
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406758
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:18
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|406760
|2006.03.28 10:18
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:18
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406762
|2006.03.28 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:19
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406763
|2006.03.28 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:19
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406766
|2006.03.28 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:19
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406769
|2006.03.28 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:19
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406773
|2006.03.28 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:19
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406776
|2006.03.28 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:19
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406777
|2006.03.28 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:19
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406778
|2006.03.28 10:19
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:19
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406780
|2006.03.28 10:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:20
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406781
|2006.03.28 10:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:20
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406782
|2006.03.28 10:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:20
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406784
|2006.03.28 10:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:20
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406788
|2006.03.28 10:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:20
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406794
|2006.03.28 10:20
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:20
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406795
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:21
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406796
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:21
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406797
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:21
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406798
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:21
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406799
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:21
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406800
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:21
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406802
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:21
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406803
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:21
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406806
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:21
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406807
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:21
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406808
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:21
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406809
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:21
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406810
|2006.03.28 10:21
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:21
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406812
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:22
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406814
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:22
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406815
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:22
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406818
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:22
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406819
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:22
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406820
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:22
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406821
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:22
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|406822
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:22
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406823
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:22
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406827
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:22
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406829
|2006.03.28 10:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:22
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406832
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:23
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406833
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:23
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406834
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:23
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406836
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:23
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406837
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:23
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|406838
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:23
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406839
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:23
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406840
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:23
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406847
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:23
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406851
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:23
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406852
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:23
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406853
|2006.03.28 10:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:24
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406856
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:24
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406859
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:24
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406860
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:24
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|406861
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:24
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406862
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:24
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406863
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:24
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406864
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:24
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406866
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:24
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406867
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2991
|1.3071
|2006.03.28 10:24
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406868
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3029
|1.2989
|1.3069
|2006.03.28 10:24
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|406870
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3030
|1.2990
|1.3070
|2006.03.28 10:24
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406871
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2991
|1.3071
|2006.03.28 10:24
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406872
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3030
|1.2990
|1.3070
|2006.03.28 10:24
|1.3027
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406873
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2991
|1.3071
|2006.03.28 10:24
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406874
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:24
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406876
|2006.03.28 10:24
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:24
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406878
|2006.03.28 10:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:25
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406879
|2006.03.28 10:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:25
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406880
|2006.03.28 10:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:25
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406881
|2006.03.28 10:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:25
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406882
|2006.03.28 10:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:25
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406883
|2006.03.28 10:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:25
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406884
|2006.03.28 10:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:25
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406886
|2006.03.28 10:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:25
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406887
|2006.03.28 10:25
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:25
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406890
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:26
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406891
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:26
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406893
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:26
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406895
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:26
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406896
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:26
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406897
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:26
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406898
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:26
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406900
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:26
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406901
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:26
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406902
|2006.03.28 10:26
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:26
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406904
|2006.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:27
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406905
|2006.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:27
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406906
|2006.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:27
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406909
|2006.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:27
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406911
|2006.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:27
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406912
|2006.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 10:27
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406914
|2006.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:27
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406916
|2006.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 10:27
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406917
|2006.03.28 10:27
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:27
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406919
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406920
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:28
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406921
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406922
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|406924
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406925
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:28
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406926
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406927
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:28
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406929
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406931
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:28
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406932
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406933
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:28
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406936
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406938
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|406939
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:28
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406940
|2006.03.28 10:28
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:28
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406945
|2006.03.28 10:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:29
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406946
|2006.03.28 10:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:29
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406947
|2006.03.28 10:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:29
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406948
|2006.03.28 10:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:29
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406950
|2006.03.28 10:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:29
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406951
|2006.03.28 10:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:29
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406956
|2006.03.28 10:29
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:29
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406960
|2006.03.28 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:30
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406963
|2006.03.28 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:30
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406967
|2006.03.28 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:30
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406971
|2006.03.28 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:30
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406976
|2006.03.28 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:30
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406977
|2006.03.28 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:30
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406978
|2006.03.28 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:30
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406980
|2006.03.28 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:30
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406985
|2006.03.28 10:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:30
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406990
|2006.03.28 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:31
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406993
|2006.03.28 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:31
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406995
|2006.03.28 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:31
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406996
|2006.03.28 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:31
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406997
|2006.03.28 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:31
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|406998
|2006.03.28 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:31
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407001
|2006.03.28 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:31
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407003
|2006.03.28 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:31
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407004
|2006.03.28 10:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2991
|1.3071
|2006.03.28 10:31
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407008
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:32
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|407009
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:32
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|407010
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:32
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407013
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:32
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407014
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:32
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407015
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:32
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407016
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:32
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407020
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2991
|1.3071
|2006.03.28 10:32
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407023
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:32
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407024
|2006.03.28 10:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2991
|1.3071
|2006.03.28 10:32
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407025
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:33
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407026
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2991
|1.3071
|2006.03.28 10:33
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407027
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:33
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407028
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:33
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407029
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:33
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407032
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:33
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407033
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:33
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407034
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:33
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407036
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:33
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407037
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:33
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407038
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:33
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407039
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:33
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407040
|2006.03.28 10:33
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:33
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407041
|2006.03.28 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:34
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407042
|2006.03.28 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:34
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407043
|2006.03.28 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:34
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407046
|2006.03.28 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:34
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407047
|2006.03.28 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:34
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407049
|2006.03.28 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:34
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|407050
|2006.03.28 10:34
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:34
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407051
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:35
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407052
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:35
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407053
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:35
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407055
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:35
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407056
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:35
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407057
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:35
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407058
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:35
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407060
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:35
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407062
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:35
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407065
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:35
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407067
|2006.03.28 10:35
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:36
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407069
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:36
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407070
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:36
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407072
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:36
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407074
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3031
|1.2991
|1.3071
|2006.03.28 10:36
|1.3028
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407076
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:36
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407077
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:36
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407078
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:36
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407079
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:36
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407081
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:36
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407083
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:36
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407086
|2006.03.28 10:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:36
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407089
|2006.03.28 10:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:37
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407090
|2006.03.28 10:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:37
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407092
|2006.03.28 10:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:37
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407093
|2006.03.28 10:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:37
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407096
|2006.03.28 10:37
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:37
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407097
|2006.03.28 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:38
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407098
|2006.03.28 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:38
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407099
|2006.03.28 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:38
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407100
|2006.03.28 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:38
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407103
|2006.03.28 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:38
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407104
|2006.03.28 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:38
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407106
|2006.03.28 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:38
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|407107
|2006.03.28 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:38
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407108
|2006.03.28 10:38
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:38
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407110
|2006.03.28 10:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:39
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407114
|2006.03.28 10:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:39
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407115
|2006.03.28 10:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:39
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407116
|2006.03.28 10:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:39
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407118
|2006.03.28 10:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:40
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407121
|2006.03.28 10:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:40
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407122
|2006.03.28 10:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:40
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|407123
|2006.03.28 10:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:40
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407125
|2006.03.28 10:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:40
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407126
|2006.03.28 10:40
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:40
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407127
|2006.03.28 10:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:41
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407129
|2006.03.28 10:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:41
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407130
|2006.03.28 10:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:41
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407131
|2006.03.28 10:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:41
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407132
|2006.03.28 10:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:41
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407133
|2006.03.28 10:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:41
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407137
|2006.03.28 10:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:41
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407138
|2006.03.28 10:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:41
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407139
|2006.03.28 10:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:41
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407140
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:42
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407141
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:42
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407142
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:42
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407146
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:42
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407147
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:42
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407148
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:42
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407151
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:42
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407152
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:42
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407155
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:42
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407157
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 10:42
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407160
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:42
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407162
|2006.03.28 10:42
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3044
|1.3004
|1.3084
|2006.03.28 10:42
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|407167
|2006.03.28 10:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3044
|1.3004
|1.3084
|2006.03.28 10:43
|1.3041
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407168
|2006.03.28 10:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3043
|1.3003
|1.3083
|2006.03.28 10:43
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407169
|2006.03.28 10:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 10:43
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|407170
|2006.03.28 10:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:43
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407174
|2006.03.28 10:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:43
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407175
|2006.03.28 10:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:43
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407176
|2006.03.28 10:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:43
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407179
|2006.03.28 10:43
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:43
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407181
|2006.03.28 10:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:44
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407187
|2006.03.28 10:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 10:44
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|407188
|2006.03.28 10:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 10:44
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407189
|2006.03.28 10:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:44
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407190
|2006.03.28 10:44
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:44
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407197
|2006.03.28 10:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 10:45
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407198
|2006.03.28 10:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:45
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407199
|2006.03.28 10:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:45
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407201
|2006.03.28 10:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:45
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|407202
|2006.03.28 10:45
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:46
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407205
|2006.03.28 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:46
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407215
|2006.03.28 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:46
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407216
|2006.03.28 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:46
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407217
|2006.03.28 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:46
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407219
|2006.03.28 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:46
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407222
|2006.03.28 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:46
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407225
|2006.03.28 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:46
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407226
|2006.03.28 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:46
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407232
|2006.03.28 10:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:46
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407235
|2006.03.28 10:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:47
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407236
|2006.03.28 10:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:47
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407238
|2006.03.28 10:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:47
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407239
|2006.03.28 10:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:47
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407241
|2006.03.28 10:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:48
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407244
|2006.03.28 10:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:48
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407245
|2006.03.28 10:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:48
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407246
|2006.03.28 10:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 10:48
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407248
|2006.03.28 10:48
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:48
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407250
|2006.03.28 10:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:49
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407252
|2006.03.28 10:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:49
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407253
|2006.03.28 10:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:49
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407258
|2006.03.28 10:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:49
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407259
|2006.03.28 10:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:49
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407265
|2006.03.28 10:49
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:49
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407269
|2006.03.28 10:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 10:50
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407270
|2006.03.28 10:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:50
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407271
|2006.03.28 10:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 10:50
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407272
|2006.03.28 10:50
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:50
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407276
|2006.03.28 10:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:51
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407277
|2006.03.28 10:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:51
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407278
|2006.03.28 10:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 10:51
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407280
|2006.03.28 10:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:51
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407281
|2006.03.28 10:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:52
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407283
|2006.03.28 10:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:52
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407284
|2006.03.28 10:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:52
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407285
|2006.03.28 10:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:52
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407286
|2006.03.28 10:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:52
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407287
|2006.03.28 10:52
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:52
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407288
|2006.03.28 10:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:53
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407289
|2006.03.28 10:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:53
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407290
|2006.03.28 10:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:53
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407291
|2006.03.28 10:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:53
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407292
|2006.03.28 10:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:53
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|407294
|2006.03.28 10:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:53
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407295
|2006.03.28 10:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:53
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407297
|2006.03.28 10:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:53
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407298
|2006.03.28 10:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:53
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407299
|2006.03.28 10:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:54
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407302
|2006.03.28 10:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3032
|1.2992
|1.3072
|2006.03.28 10:54
|1.3029
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407303
|2006.03.28 10:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3033
|1.2993
|1.3073
|2006.03.28 10:54
|1.3030
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407305
|2006.03.28 10:54
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3034
|1.2994
|1.3074
|2006.03.28 10:54
|1.3031
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407311
|2006.03.28 10:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:55
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.84
|407312
|2006.03.28 10:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:55
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407313
|2006.03.28 10:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:55
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407315
|2006.03.28 10:55
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:55
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407318
|2006.03.28 10:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:56
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407319
|2006.03.28 10:56
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:56
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407322
|2006.03.28 10:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:57
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407325
|2006.03.28 10:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:57
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407326
|2006.03.28 10:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:57
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407327
|2006.03.28 10:57
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:57
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407332
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:58
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407333
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:58
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407336
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:58
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407337
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:58
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407338
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 10:58
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407339
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:58
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407341
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:58
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407342
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:58
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407343
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:58
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407346
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 10:58
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407347
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 10:58
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407348
|2006.03.28 10:58
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:59
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407350
|2006.03.28 10:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 10:59
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407354
|2006.03.28 10:59
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 10:59
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407361
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 11:00
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407363
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 11:00
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407367
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 11:00
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407368
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 11:00
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407370
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 11:00
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407374
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3035
|1.2995
|1.3075
|2006.03.28 11:00
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407375
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 11:00
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407376
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 11:00
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407377
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3036
|1.2996
|1.3076
|2006.03.28 11:00
|1.3033
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407379
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 11:00
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407380
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 11:00
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407383
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 11:00
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407384
|2006.03.28 11:00
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 11:00
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407386
|2006.03.28 11:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3037
|1.2997
|1.3077
|2006.03.28 11:01
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407387
|2006.03.28 11:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3038
|1.2998
|1.3078
|2006.03.28 11:01
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407389
|2006.03.28 11:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 11:01
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407390
|2006.03.28 11:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 11:01
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407395
|2006.03.28 11:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3039
|1.2999
|1.3079
|2006.03.28 11:01
|1.3036
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407397
|2006.03.28 11:01
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 11:01
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407400
|2006.03.28 11:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 11:02
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407403
|2006.03.28 11:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 11:02
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407405
|2006.03.28 11:02
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 11:02
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407406
|2006.03.28 11:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3043
|1.3003
|1.3083
|2006.03.28 11:03
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407410
|2006.03.28 11:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 11:03
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407411
|2006.03.28 11:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3043
|1.3003
|1.3083
|2006.03.28 11:03
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407413
|2006.03.28 11:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 11:03
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407416
|2006.03.28 11:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 11:03
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407417
|2006.03.28 11:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 11:03
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407420
|2006.03.28 11:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 11:03
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407427
|2006.03.28 11:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 11:04
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407428
|2006.03.28 11:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 11:04
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407430
|2006.03.28 11:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3040
|1.3000
|1.3080
|2006.03.28 11:04
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407431
|2006.03.28 11:04
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 11:04
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407434
|2006.03.28 11:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3043
|1.3003
|1.3083
|2006.03.28 11:05
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.07
|407436
|2006.03.28 11:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3041
|1.3001
|1.3081
|2006.03.28 11:05
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407437
|2006.03.28 11:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3042
|1.3002
|1.3082
|2006.03.28 11:05
|1.3039
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|407444
|2006.03.28 11:06
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3043
|1.3003
|1.3083
|2006.03.28 11:06
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.30
|0.00
|0.00
|1.03
|-945.31
|Closed P/L:
|-944.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|401217
|2006.03.27 09:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.7467
|1.7507
|1.7427
|1.7468
|0.00
|0.00
|-0.10
|-1.00
|406433
|2006.03.28 10:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.73
|116.33
|117.33
|116.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.43
|406441
|2006.03.28 10:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|140.58
|140.18
|141.18
|140.73
|0.00
|0.00
|0.00
|12.86
|0.00
|0.00
|-0.10
|8.43
|Floating P/L:
|8.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-944.28
|Floating P/L:
|8.33
|Margin:
|197.55
|Balance:
|9 055.72
|Equity:
|9 064.05
|Free Margin:
|8 866.50