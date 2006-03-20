MIG Investments SA

Account: 10193 Name: BrunoFX-STI_V403_preset_Helena-m30 Currency: USD 2006 March 24, 22:59

Closed Transactions:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit

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378454 sell 0.10 eurusd 1.2185 1.2255 1.2145 1.2178 0.00 0.00 0.00 7.00

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387576 sell 0.10 eurusd 1.2080 1.2150 1.2040 1.2073 0.00 0.00 1.65 7.00

388890 sell 0.10 eurusd 1.2057 1.2127 1.2017 1.2065 0.00 0.00 0.00 -8.00

389181 sell 0.10 gbpusd 1.7443 1.7513 1.7403 1.7436 0.00 0.00 0.00 7.00

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391517 sell 0.10 gbpusd 1.7432 1.7502 1.7392 1.7426 0.00 0.00 0.00 6.00

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398059 sell 0.10 eurusd 1.2038 1.2108 1.1998 1.2040 0.00 0.00 0.00 -2.00

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398065 sell 0.10 eurusd 1.2038 1.2108 1.1998 1.2040 0.00 0.00 0.00 -2.00

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398086 sell 0.10 eurusd 1.2038 1.2108 1.1998 1.2040 0.00 0.00 0.00 -2.00

0.00 0.00 1.65 56.00

Closed P/L: 57.65

Open Trades:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission Taxes Swap Profit

398090 sell 0.10 eurusd 1.2038 1.2108 1.1998 1.2037 0.00 0.00 0.55 1.00

0.00 0.00 0.55 1.00

Floating P/L: 1.55

Working Orders:

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Market Price

No transactions

Summary:

Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00

Closed Trade P/L: 57.65 Floating P/L: 1.55 Margin: 60.19