MIG Investments SA

Account: 10193 Name: BrunoFX-STI_V403_preset_Helena-m30 Currency: USD 2006 March 24, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3765582006.03.20 09:13balanceDeposit10 000.00
3777312006.03.20 14:26sell0.10eurusd1.21851.22551.21452006.03.20 14:331.21780.000.000.007.00
3778092006.03.20 14:54sell0.10eurusd1.21851.22551.21452006.03.20 15:001.21780.000.000.007.00
3784542006.03.20 16:30sell0.10eurusd1.21851.22551.21452006.03.20 16:321.21780.000.000.007.00
3793442006.03.20 21:50sell0.10eurusd1.21681.22381.21282006.03.20 22:561.21640.000.000.004.00
3806042006.03.21 07:35sell0.10gbpusd1.75361.76061.74962006.03.21 07:421.75290.000.000.007.00
3806412006.03.21 07:48sell0.10gbpusd1.75361.76061.74962006.03.21 08:131.75300.000.000.006.00
3807832006.03.21 08:31sell0.10eurusd1.21411.22111.21012006.03.21 08:541.21340.000.000.007.00
3814112006.03.21 10:58sell0.10eurusd1.21391.22101.21002006.03.21 14:451.21320.000.000.007.00
3835282006.03.21 19:29sell0.10eurusd1.20971.21671.20572006.03.21 19:371.20900.000.000.007.00
3843222006.03.22 04:13sell0.10gbpusd1.74731.75431.74332006.03.22 04:361.74680.000.000.005.00
3846502006.03.22 08:08sell0.10eurusd1.20941.21641.20542006.03.22 08:381.20870.000.000.007.00
3855582006.03.22 13:04sell0.10eurusd1.20851.21551.20452006.03.22 13:171.20780.000.000.007.00
3875762006.03.22 23:03sell0.10eurusd1.20801.21501.20402006.03.23 01:251.20730.000.001.657.00
3888902006.03.23 05:40sell0.10eurusd1.20571.21271.20172006.03.23 10:351.20650.000.000.00-8.00
3891812006.03.23 06:51sell0.10gbpusd1.74431.75131.74032006.03.23 07:261.74360.000.000.007.00
3896222006.03.23 08:15sell0.10gbpusd1.74431.75131.74032006.03.23 08:321.74360.000.000.007.00
3911702006.03.23 14:04sell0.10gbpusd1.74311.75021.73922006.03.23 14:111.74250.000.000.006.00
3911982006.03.23 14:17sell0.10gbpusd1.74321.75021.73922006.03.23 14:341.74260.000.000.006.00
3915172006.03.23 14:53sell0.10gbpusd1.74321.75021.73922006.03.23 16:011.74260.000.000.006.00
3916462006.03.23 15:24sell0.10eurusd1.20661.21361.20262006.03.23 15:511.20590.000.000.007.00
3936582006.03.23 22:01sell0.10eurusd1.19761.20461.19362006.03.23 22:261.19690.000.000.007.00
3959942006.03.24 14:30sell0.10eurusd1.19731.20431.19332006.03.24 14:491.19660.000.000.007.00
3965532006.03.24 15:23sell0.10eurusd1.19731.20431.19332006.03.24 18:561.20430.000.000.00-70.00
3980342006.03.24 21:55sell0.10gbpusd1.74321.75021.73922006.03.24 22:481.74260.000.000.006.00
3980442006.03.24 21:58sell0.10eurusd1.20381.21081.19982006.03.24 21:581.20390.000.000.00-1.00
3980592006.03.24 22:05sell0.10eurusd1.20381.21081.19982006.03.24 22:051.20400.000.000.00-2.00
3980622006.03.24 22:05sell0.10eurusd1.20381.21081.19982006.03.24 22:051.20400.000.000.00-2.00
3980652006.03.24 22:05sell0.10eurusd1.20381.21081.19982006.03.24 22:051.20400.000.000.00-2.00
3980852006.03.24 22:46sell0.10eurusd1.20381.21081.19982006.03.24 22:461.20390.000.000.00-1.00
3980862006.03.24 22:46sell0.10eurusd1.20381.21081.19982006.03.24 22:461.20400.000.000.00-2.00
  0.00 0.00 1.65 56.00
Closed P/L: 57.65
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3980902006.03.24 22:49sell0.10eurusd1.20381.21081.1998 1.20370.000.000.551.00
  0.00 0.00 0.55 1.00
 Floating P/L: 1.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 57.65 Floating P/L: 1.55 Margin: 60.19
Balance: 10 057.65 Equity: 10 059.20 Free Margin: 9 999.01