|Account: 9619
|Name: BrunoFX-STISTI4_0_3+preset-m15-eur-gbp
|Currency: USD
|2006 March 17, 12:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|356261
|2006.03.14 18:28
|balance
|Deposit
|10 000.00
|357829
|2006.03.15 08:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7459
|1.7389
|1.7499
|2006.03.15 09:29
|1.7467
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|358369
|2006.03.15 10:49
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2022
|1.1952
|1.2062
|2006.03.15 11:22
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|358925
|2006.03.15 14:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7446
|1.7376
|1.7486
|2006.03.15 15:24
|1.7486
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|361311
|2006.03.16 00:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7471
|1.7400
|1.7510
|2006.03.16 01:01
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|361503
|2006.03.16 02:13
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7470
|1.7400
|1.7510
|2006.03.16 05:14
|1.7464
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|361697
|2006.03.16 05:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2057
|1.1987
|1.2097
|2006.03.16 08:52
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|363922
|2006.03.16 10:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7468
|1.7398
|1.7508
|2006.03.16 10:40
|1.7473
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|364091
|2006.03.16 11:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7468
|1.7398
|1.7508
|2006.03.16 11:11
|1.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|364407
|2006.03.16 11:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7469
|1.7398
|1.7508
|2006.03.16 14:29
|1.7475
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|368465
|2006.03.16 23:31
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2174
|1.2104
|1.2214
|2006.03.17 01:39
|1.2181
|0.00
|0.00
|-0.75
|7.00
|368474
|2006.03.16 23:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:33
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368482
|2006.03.16 23:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7494
|1.7604
|2006.03.16 23:34
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368484
|2006.03.16 23:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:34
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368490
|2006.03.16 23:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7494
|1.7604
|2006.03.16 23:35
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368492
|2006.03.16 23:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:35
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368494
|2006.03.16 23:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7494
|1.7604
|2006.03.16 23:35
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368497
|2006.03.16 23:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:35
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368500
|2006.03.16 23:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:35
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368503
|2006.03.16 23:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:36
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368507
|2006.03.16 23:37
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:37
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368512
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:38
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368513
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:38
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368514
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:38
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368516
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:38
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368518
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:38
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368519
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:38
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368520
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:38
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368521
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:38
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368523
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7494
|1.7604
|2006.03.16 23:38
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368524
|2006.03.16 23:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:38
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368528
|2006.03.16 23:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:39
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368529
|2006.03.16 23:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:39
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368531
|2006.03.16 23:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:39
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368534
|2006.03.16 23:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:40
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368535
|2006.03.16 23:40
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:40
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368539
|2006.03.16 23:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:41
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368540
|2006.03.16 23:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.16 23:41
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368542
|2006.03.16 23:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:41
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368543
|2006.03.16 23:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:41
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368547
|2006.03.16 23:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.16 23:41
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368613
|2006.03.17 00:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.17 00:14
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368616
|2006.03.17 00:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7566
|1.7496
|1.7606
|2006.03.17 00:15
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368631
|2006.03.17 00:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7495
|1.7605
|2006.03.17 00:18
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368633
|2006.03.17 00:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.17 00:19
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368638
|2006.03.17 00:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7494
|1.7604
|2006.03.17 00:19
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368640
|2006.03.17 00:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7565
|1.7495
|1.7605
|2006.03.17 00:20
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|368641
|2006.03.17 00:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7564
|1.7494
|1.7604
|2006.03.17 00:20
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|369379
|2006.03.17 03:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2172
|1.2101
|1.2211
|2006.03.17 07:34
|1.2173
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|372334
|2006.03.17 12:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7546
|1.7476
|1.7586
|2006.03.17 12:38
|1.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|-0.75
|-27.00
|Closed P/L:
|-27.75
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|372695
|2006.03.17 12:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7546
|1.7476
|1.7586
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|Floating P/L:
|4.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-27.75
|Floating P/L:
|4.00
|Margin:
|87.73
|Balance:
|9 972.25
|Equity:
|9 976.25
|Free Margin:
|9 888.52