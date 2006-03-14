MIG Investments SA

Account: 9619 Name: BrunoFX-STISTI4_0_3+preset-m15-eur-gbp Currency: USD 2006 March 17, 12:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3562612006.03.14 18:28balanceDeposit10 000.00
3578292006.03.15 08:13buy0.10gbpusd1.74591.73891.74992006.03.15 09:291.74670.000.000.008.00
3583692006.03.15 10:49buy0.10eurusd1.20221.19521.20622006.03.15 11:221.20280.000.000.006.00
3589252006.03.15 14:37buy0.10gbpusd1.74461.73761.74862006.03.15 15:241.74860.000.000.0040.00
3613112006.03.16 00:47buy0.10gbpusd1.74711.74001.75102006.03.16 01:011.74780.000.000.007.00
3615032006.03.16 02:13buy0.10gbpusd1.74701.74001.75102006.03.16 05:141.74640.000.000.00-6.00
3616972006.03.16 05:11buy0.10eurusd1.20571.19871.20972006.03.16 08:521.20550.000.000.00-2.00
3639222006.03.16 10:37buy0.10gbpusd1.74681.73981.75082006.03.16 10:401.74730.000.000.005.00
3640912006.03.16 11:00buy0.10gbpusd1.74681.73981.75082006.03.16 11:111.74740.000.000.006.00
3644072006.03.16 11:51buy0.10gbpusd1.74691.73981.75082006.03.16 14:291.74750.000.000.006.00
3684652006.03.16 23:31buy0.10eurusd1.21741.21041.22142006.03.17 01:391.21810.000.00-0.757.00
3684742006.03.16 23:33buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:331.75630.000.000.00-3.00
3684822006.03.16 23:34buy0.10gbpusd1.75641.74941.76042006.03.16 23:341.75610.000.000.00-3.00
3684842006.03.16 23:34buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:341.75620.000.000.00-3.00
3684902006.03.16 23:35buy0.10gbpusd1.75641.74941.76042006.03.16 23:351.75610.000.000.00-3.00
3684922006.03.16 23:35buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:351.75620.000.000.00-3.00
3684942006.03.16 23:35buy0.10gbpusd1.75641.74941.76042006.03.16 23:351.75610.000.000.00-3.00
3684972006.03.16 23:35buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:351.75630.000.000.00-3.00
3685002006.03.16 23:35buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:351.75620.000.000.00-3.00
3685032006.03.16 23:36buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:361.75630.000.000.00-3.00
3685072006.03.16 23:37buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:371.75620.000.000.00-3.00
3685122006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:381.75630.000.000.00-3.00
3685132006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:381.75620.000.000.00-3.00
3685142006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:381.75620.000.000.00-3.00
3685162006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:381.75630.000.000.00-3.00
3685182006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:381.75620.000.000.00-3.00
3685192006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:381.75630.000.000.00-3.00
3685202006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:381.75630.000.000.00-3.00
3685212006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:381.75620.000.000.00-3.00
3685232006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75641.74941.76042006.03.16 23:381.75610.000.000.00-3.00
3685242006.03.16 23:38buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:381.75620.000.000.00-3.00
3685282006.03.16 23:39buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:391.75630.000.000.00-3.00
3685292006.03.16 23:39buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:391.75630.000.000.00-3.00
3685312006.03.16 23:39buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:391.75620.000.000.00-3.00
3685342006.03.16 23:40buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:401.75630.000.000.00-3.00
3685352006.03.16 23:40buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:401.75620.000.000.00-3.00
3685392006.03.16 23:41buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:411.75630.000.000.00-3.00
3685402006.03.16 23:41buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.16 23:411.75620.000.000.00-3.00
3685422006.03.16 23:41buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:411.75630.000.000.00-3.00
3685432006.03.16 23:41buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:411.75630.000.000.00-3.00
3685472006.03.16 23:41buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.16 23:411.75630.000.000.00-3.00
3686132006.03.17 00:14buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.17 00:141.75630.000.000.00-3.00
3686162006.03.17 00:15buy0.10gbpusd1.75661.74961.76062006.03.17 00:151.75630.000.000.00-3.00
3686312006.03.17 00:18buy0.10gbpusd1.75641.74951.76052006.03.17 00:181.75610.000.000.00-3.00
3686332006.03.17 00:19buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.17 00:191.75620.000.000.00-3.00
3686382006.03.17 00:19buy0.10gbpusd1.75641.74941.76042006.03.17 00:191.75610.000.000.00-3.00
3686402006.03.17 00:20buy0.10gbpusd1.75651.74951.76052006.03.17 00:201.75620.000.000.00-3.00
3686412006.03.17 00:20buy0.10gbpusd1.75641.74941.76042006.03.17 00:201.75610.000.000.00-3.00
3693792006.03.17 03:18buy0.10eurusd1.21721.21011.22112006.03.17 07:341.21730.000.000.001.00
3723342006.03.17 12:14buy0.10gbpusd1.75461.74761.75862006.03.17 12:381.75520.000.000.006.00
  0.00 0.00 -0.75 -27.00
Closed P/L: -27.75
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
3726952006.03.17 12:54buy0.10gbpusd1.75461.74761.7586 1.75500.000.000.004.00
  0.00 0.00 0.00 4.00
 Floating P/L: 4.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -27.75 Floating P/L: 4.00 Margin: 87.73
Balance: 9 972.25 Equity: 9 976.25 Free Margin: 9 888.52