MIG Investments SA

Account: 10818 Name: BrunoFX-profitGenerator Currency: USD 2006 March 28, 11:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3981982006.03.26 17:03balanceDeposit10 000.00
3984642006.03.26 23:52buy1.00eurjpy141.52141.19142.092006.03.27 01:28141.190.000.000.00-281.33
3985342006.03.27 00:03sell1.00gbpjpy204.89205.26204.362006.03.27 01:48204.360.000.000.00452.06
3986362006.03.27 00:31sell1.00gbpusd1.74241.74571.73872006.03.27 04:051.74570.000.000.00-330.00
3986622006.03.27 00:37sell1.00chfjpy89.7390.0689.362006.03.27 01:5789.360.000.000.00316.13
3986812006.03.27 00:43sell1.00usdjpy117.61117.93117.032006.03.27 01:57117.030.000.000.00495.60
4016622006.03.27 11:17buy1.00eurusd1.20301.19981.20682006.03.28 03:421.19980.000.00-7.50-320.00
4023742006.03.27 14:34sell1.00audusd0.70790.71120.70422006.03.28 07:180.71120.000.00-5.00-330.00
4042512006.03.28 00:12sell1.00eurjpy140.27140.60139.702006.03.28 10:01140.600.000.000.00-282.68
4043282006.03.28 01:05buy1.00usdjpy116.73116.41117.312006.03.28 01:44116.410.000.000.00-274.89
4043652006.03.28 01:15buy1.00gbpjpy203.80203.43204.332006.03.28 01:43203.430.000.000.00-317.71
4050142006.03.28 03:08sell1.00gbpjpy203.82204.19203.292006.03.28 03:12204.190.000.000.00-316.73
4050232006.03.28 03:09sell1.00chfjpy89.1589.4888.782006.03.28 10:0389.480.000.000.00-282.68
4050632006.03.28 03:12sell1.00usdjpy116.75117.07116.172006.03.28 06:50117.070.000.000.00-273.34
4053072006.03.28 04:49buy1.00usdcad1.16841.16511.17212006.03.28 10:041.16510.000.000.00-283.24
4061932006.03.28 08:57sell1.00eurusd1.20161.20491.19792006.03.28 10:011.20490.000.000.00-330.00
4064532006.03.28 10:01sell1.00eurjpy140.58140.91140.012006.03.28 10:16140.910.000.000.00-282.58
  0.00 0.00 -12.50 -2 641.39
Closed P/L: -2 653.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4050702006.03.28 03:12sell1.00gbpjpy204.14204.51203.61 203.930.000.000.00179.91
4052222006.03.28 03:34buy1.00gbpusd1.74571.74241.7494 1.74670.000.000.00100.00
4056002006.03.28 06:50sell1.00usdjpy117.06117.38116.48 116.730.000.000.00282.70
  0.00 0.00 0.00 562.61
 Floating P/L: 562.61
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -2 653.89 Floating P/L: 562.61 Margin: 2 246.63
Balance: 7 346.11 Equity: 7 908.72 Free Margin: 5 662.09