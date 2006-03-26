|Account: 10818
|Name: BrunoFX-profitGenerator
|Currency: USD
|2006 March 28, 11:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|398198
|2006.03.26 17:03
|balance
|Deposit
|10 000.00
|398464
|2006.03.26 23:52
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.52
|141.19
|142.09
|2006.03.27 01:28
|141.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-281.33
|398534
|2006.03.27 00:03
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.89
|205.26
|204.36
|2006.03.27 01:48
|204.36
|0.00
|0.00
|0.00
|452.06
|398636
|2006.03.27 00:31
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7424
|1.7457
|1.7387
|2006.03.27 04:05
|1.7457
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.00
|398662
|2006.03.27 00:37
|sell
|1.00
|chfjpy
|89.73
|90.06
|89.36
|2006.03.27 01:57
|89.36
|0.00
|0.00
|0.00
|316.13
|398681
|2006.03.27 00:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.61
|117.93
|117.03
|2006.03.27 01:57
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|495.60
|401662
|2006.03.27 11:17
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2030
|1.1998
|1.2068
|2006.03.28 03:42
|1.1998
|0.00
|0.00
|-7.50
|-320.00
|402374
|2006.03.27 14:34
|sell
|1.00
|audusd
|0.7079
|0.7112
|0.7042
|2006.03.28 07:18
|0.7112
|0.00
|0.00
|-5.00
|-330.00
|404251
|2006.03.28 00:12
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.27
|140.60
|139.70
|2006.03.28 10:01
|140.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-282.68
|404328
|2006.03.28 01:05
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.73
|116.41
|117.31
|2006.03.28 01:44
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-274.89
|404365
|2006.03.28 01:15
|buy
|1.00
|gbpjpy
|203.80
|203.43
|204.33
|2006.03.28 01:43
|203.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-317.71
|405014
|2006.03.28 03:08
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.82
|204.19
|203.29
|2006.03.28 03:12
|204.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-316.73
|405023
|2006.03.28 03:09
|sell
|1.00
|chfjpy
|89.15
|89.48
|88.78
|2006.03.28 10:03
|89.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-282.68
|405063
|2006.03.28 03:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.75
|117.07
|116.17
|2006.03.28 06:50
|117.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-273.34
|405307
|2006.03.28 04:49
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1684
|1.1651
|1.1721
|2006.03.28 10:04
|1.1651
|0.00
|0.00
|0.00
|-283.24
|406193
|2006.03.28 08:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2016
|1.2049
|1.1979
|2006.03.28 10:01
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|-330.00
|406453
|2006.03.28 10:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.58
|140.91
|140.01
|2006.03.28 10:16
|140.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-282.58
|0.00
|0.00
|-12.50
|-2 641.39
|Closed P/L:
|-2 653.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|405070
|2006.03.28 03:12
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.14
|204.51
|203.61
|203.93
|0.00
|0.00
|0.00
|179.91
|405222
|2006.03.28 03:34
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7457
|1.7424
|1.7494
|1.7467
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|405600
|2006.03.28 06:50
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.06
|117.38
|116.48
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|282.70
|0.00
|0.00
|0.00
|562.61
|Floating P/L:
|562.61
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-2 653.89
|Floating P/L:
|562.61
|Margin:
|2 246.63
|Balance:
|7 346.11
|Equity:
|7 908.72
|Free Margin:
|5 662.09