|A/C No: 286081
|Name: Pedro-d1
|2006 April 5, 14:52 (local time)
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|2866467
|2006/03/29 14:44
|balance
|deposit
|10000.00
|2880911
|2006/03/31 10:21
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7388
|1.7388
|1.7338
|2006/03/31 11:29
|1.7388
|0.00
|0.00
|0.00
|2880888
|2006/03/31 10:18
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7393
|1.7393
|1.7343
|2006/03/31 12:04
|1.7343
|0.00
|0.00
|500.00
|2880926
|2006/03/31 10:22
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7383
|1.7383
|1.7333
|2006/03/31 14:19
|1.7383
|0.00
|0.00
|0.00
|2880943
|2006/03/31 10:24
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3032
|1.3032
|1.3082
|2006/03/31 15:34
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|2881327
|2006/03/31 11:20
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2104
|1.2134
|1.2054
|2006/03/31 15:34
|1.2134
|0.00
|0.00
|-300.00
|2881274
|2006/03/31 11:16
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2109
|1.2109
|1.2059
|2006/03/31 15:59
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|2881111
|2006/03/31 10:50
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2114
|1.2114
|1.2064
|2006/03/31 16:03
|1.2114
|0.00
|0.00
|0.00
|2888415
|2006/04/03 10:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.80
|118.50
|119.30
|2006/04/03 10:51
|118.50
|0.00
|0.00
|-253.17
|2888802
|2006/04/03 11:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7254
|1.7284
|1.7204
|2006/04/03 13:06
|1.7284
|0.00
|0.00
|-300.00
|2888496
|2006/04/03 10:21
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3113
|1.3113
|1.3063
|2006/04/03 17:40
|1.3063
|0.00
|0.00
|382.76
|2888652
|2006/04/03 10:56
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7279
|1.7279
|1.7329
|2006/04/03 17:43
|1.7329
|0.00
|0.00
|500.00
|2894251
|2006/04/04 10:13
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7401
|1.7401
|1.7451
|2006/04/04 11:00
|1.7451
|0.00
|0.00
|500.00
|2894273
|2006/04/04 10:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7406
|1.7406
|1.7456
|2006/04/04 11:00
|1.7456
|0.00
|0.00
|500.00
|2894568
|2006/04/04 10:59
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2164
|1.2164
|1.2214
|2006/04/04 11:03
|1.2164
|0.00
|0.00
|0.00
|2894532
|2006/04/04 10:57
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.54
|117.54
|117.04
|2006/04/04 11:06
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|2894305
|2006/04/04 10:20
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7411
|1.7411
|1.7461
|2006/04/04 12:12
|1.7461
|0.00
|0.00
|500.00
|2894276
|2006/04/04 10:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3037
|1.3037
|1.2987
|2006/04/04 12:37
|1.2987
|0.00
|0.00
|385.00
|2894588
|2006/04/04 11:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.44
|117.74
|116.94
|2006/04/04 13:10
|117.74
|0.00
|0.00
|-254.80
|2894486
|2006/04/04 10:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3017
|1.3017
|1.2967
|2006/04/04 15:02
|1.2967
|0.00
|0.00
|385.59
|2900650
|2006/04/05 10:23
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7616
|1.7586
|1.7666
|2006/04/05 10:37
|1.7586
|0.00
|0.00
|-300.00
|2900836
|2006/04/05 10:45
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7609
|1.7579
|1.7659
|2006/04/05 11:30
|1.7579
|0.00
|0.00
|-300.00
|2900839
|2006/04/05 10:45
|sell
|1.00
|usdchf
|1.2850
|1.2880
|1.2800
|2006/04/05 11:38
|1.2880
|0.00
|0.00
|-232.92
|2901215
|2006/04/05 11:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7541
|1.7541
|1.7491
|2006/04/05 11:39
|1.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|2901100
|2006/04/05 11:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7562
|1.7562
|1.7508
|2006/04/05 15:14
|1.7508
|0.00
|0.00
|540.00
|2900734
|2006/04/05 10:34
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2874
|1.2844
|1.2924
|2006/04/05 15:35
|1.2844
|0.00
|0.00
|-233.58
|2901221
|2006/04/05 11:38
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7536
|1.7536
|1.7486
|2006/04/05 15:36
|1.7536
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2018.88
|Deposit/Withdrawal: 10000.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|2018.88
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|No Transactions
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No Transactions
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|2018.88
|Floating P/L:
|0.00
|Deposit/Withdrawal:
|10000.00
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|12018.88
|Equity:
|12018.88
|Margin Requirement:
|0.00
|Available Margin:
|12018.88