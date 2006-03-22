MTReport4 - 1.8


Net profit -1752.07Initial deposit 10000.00
Gross profit 1956.12Interest earned -18.70
Gross loss 3689.49Commission paid 0.00
 
Total number of trades 28Percentage profitable 50.0%
Total number of pips -192Average pips per trade -6
 
Number of winning trades 14Number of losing trades 14
Average winning trade 139.72Average losing trade 263.53
Average winning pips 16Average losing pips 30
 
Return (5 days) -17.5%Maximum drawdown 17.5%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
5009422006.03.22 20:00buy1.00audusd0.72070.71720.72922006.03.23 01:350.7172 0.00 6.75 -350.00 -35 9656.75*
5009442006.03.22 20:00sell1.00eurjpy141.18140.87140.332006.03.23 01:26140.87 0.00-16.69 265.41 31 9905.47*
5017842006.03.23 07:00buy1.00usdjpy117.19116.84118.042006.03.23 07:55116.84 0.00 0.00 -299.55 -35 9605.92*
5019402006.03.23 07:55buy1.00usdjpy116.90116.98117.752006.03.23 10:07116.98 0.00 0.00 68.39 8 9674.31*
5019532006.03.23 08:00sell1.00gbpjpy203.72204.07202.872006.03.23 09:47204.07 0.00 0.00 -299.09 -35 9375.22*
5020952006.03.23 09:47sell1.00gbpjpy203.98203.94203.132006.03.23 11:42203.94 0.00 0.00 34.16 4 9409.38*
5022662006.03.23 11:42sell1.00gbpjpy203.85204.20203.002006.03.23 16:01204.20 0.00 0.00 -297.27 -35 9112.11*
5038782006.03.23 20:00sell1.00usdcad1.16541.16891.15692006.03.24 10:101.1689 0.00 -1.50 -299.41 -35 8811.20*
5053452006.03.24 08:00sell1.00eurchf1.57631.57381.56782006.03.27 10:451.5738 0.00 -3.43 191.07 25 8998.84*
5053492006.03.24 08:00sell1.00usdjpy118.02118.37117.172006.03.24 09:32118.31 0.00 0.00 -245.12 -29 8753.72*
5053592006.03.24 08:00buy1.00gbpjpy204.47204.49205.322006.03.24 08:20204.49 0.00 0.00 16.94 2 8770.66*
5053612006.03.24 08:00sell1.00audusd0.70800.70740.69952006.03.24 11:290.7074 0.00 0.00 60.00 6 8830.66*
5054462006.03.24 08:20buy1.00gbpjpy204.56204.80205.412006.03.24 09:24204.80 0.00 0.00 203.00 24 9033.66*
5055802006.03.24 09:24buy1.00gbpjpy204.87204.92205.722006.03.24 13:46204.92 0.00 0.00 42.31 5 9075.97*
5057002006.03.24 11:00buy1.00usdjpy118.26117.91119.112006.03.24 13:00118.16 0.00 0.00 -84.63 -10 8991.34*
5057402006.03.24 11:29sell1.00audusd0.70720.71070.69872006.03.24 15:370.7107 0.00 0.00 -350.00 -35 8641.34*
5069322006.03.24 16:00sell1.00usdjpy117.73117.72116.882006.03.24 16:06117.72 0.00 0.00 8.49 1 8649.83*
5069572006.03.24 16:06sell1.00usdjpy117.70117.54116.852006.03.24 16:59117.54 0.00 0.00 136.12 16 8785.95*
5070872006.03.24 16:59sell1.00usdjpy117.48117.83116.632006.03.27 02:49116.63 0.00 -5.96 728.80 85 9508.79*
5074102006.03.24 20:00buy1.00eurjpy141.40141.05142.252006.03.27 00:49141.05 0.00 2.13 -298.74 -35 9212.18*
5087862006.03.27 08:09buy1.00euraud1.70761.70841.71612006.03.27 09:021.7084 0.00 0.00 56.36 8 9268.54*
5087872006.03.27 08:09buy1.00eurusd1.20441.20091.21292006.03.27 16:211.2009 0.00 0.00 -350.00 -35 8918.54*
5087882006.03.27 08:09sell1.00usdchf1.30661.31011.29812006.03.27 16:061.3101 0.00 0.00 -267.16 -35 8651.38*
5091192006.03.27 12:00sell1.00gbpchf2.28442.28792.27592006.03.27 13:042.2879 0.00 0.00 -267.29 -35 8384.09*
5092522006.03.27 13:04sell1.00gbpchf2.28712.28612.27862006.03.27 14:122.2861 0.00 0.00 76.50 10 8460.59*
5091242006.03.27 12:00sell1.00eurjpy140.16140.51139.31140.08 0.00 0.00 68.57 8 8529.16*
5094912006.03.27 14:12sell1.00gbpchf2.28522.28872.27672.2881 0.00 0.00 -221.23 -29 8307.93*
5097152006.03.27 16:00sell1.00gbpjpy203.61203.96202.76203.68 0.00 0.00 -60.00 -7 8247.93*