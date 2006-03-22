MTReport4 - 1.8
|Net profit
| -1752.07
|Initial deposit
| 10000.00
|Gross profit
| 1956.12
|Interest earned
| -18.70
|Gross loss
| 3689.49
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 28
|Percentage profitable
| 50.0
|%
|Total number of pips
| -192
|Average pips per trade
| -6
|
|Number of winning trades
| 14
|Number of losing trades
| 14
|Average winning trade
| 139.72
|Average losing trade
| 263.53
|Average winning pips
| 16
|Average losing pips
| 30
|
|Return (5 days)
| -17.5
|%
|Maximum drawdown
| 17.5
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|500942
|2006.03.22 20:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.7207
|0.7172
|0.7292
|2006.03.23 01:35
|0.7172
| 0.00
| 6.75
| -350.00
| -35
| 9656.75
|*
|500944
|2006.03.22 20:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.18
|140.87
|140.33
|2006.03.23 01:26
|140.87
| 0.00
|-16.69
| 265.41
| 31
| 9905.47
|*
|501784
|2006.03.23 07:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|116.84
|118.04
|2006.03.23 07:55
|116.84
| 0.00
| 0.00
| -299.55
| -35
| 9605.92
|*
|501940
|2006.03.23 07:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.90
|116.98
|117.75
|2006.03.23 10:07
|116.98
| 0.00
| 0.00
| 68.39
| 8
| 9674.31
|*
|501953
|2006.03.23 08:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.72
|204.07
|202.87
|2006.03.23 09:47
|204.07
| 0.00
| 0.00
| -299.09
| -35
| 9375.22
|*
|502095
|2006.03.23 09:47
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.98
|203.94
|203.13
|2006.03.23 11:42
|203.94
| 0.00
| 0.00
| 34.16
| 4
| 9409.38
|*
|502266
|2006.03.23 11:42
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.85
|204.20
|203.00
|2006.03.23 16:01
|204.20
| 0.00
| 0.00
| -297.27
| -35
| 9112.11
|*
|503878
|2006.03.23 20:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1654
|1.1689
|1.1569
|2006.03.24 10:10
|1.1689
| 0.00
| -1.50
| -299.41
| -35
| 8811.20
|*
|505345
|2006.03.24 08:00
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5763
|1.5738
|1.5678
|2006.03.27 10:45
|1.5738
| 0.00
| -3.43
| 191.07
| 25
| 8998.84
|*
|505349
|2006.03.24 08:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.02
|118.37
|117.17
|2006.03.24 09:32
|118.31
| 0.00
| 0.00
| -245.12
| -29
| 8753.72
|*
|505359
|2006.03.24 08:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.47
|204.49
|205.32
|2006.03.24 08:20
|204.49
| 0.00
| 0.00
| 16.94
| 2
| 8770.66
|*
|505361
|2006.03.24 08:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.7080
|0.7074
|0.6995
|2006.03.24 11:29
|0.7074
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 8830.66
|*
|505446
|2006.03.24 08:20
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.56
|204.80
|205.41
|2006.03.24 09:24
|204.80
| 0.00
| 0.00
| 203.00
| 24
| 9033.66
|*
|505580
|2006.03.24 09:24
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.87
|204.92
|205.72
|2006.03.24 13:46
|204.92
| 0.00
| 0.00
| 42.31
| 5
| 9075.97
|*
|505700
|2006.03.24 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.26
|117.91
|119.11
|2006.03.24 13:00
|118.16
| 0.00
| 0.00
| -84.63
| -10
| 8991.34
|*
|505740
|2006.03.24 11:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.7072
|0.7107
|0.6987
|2006.03.24 15:37
|0.7107
| 0.00
| 0.00
| -350.00
| -35
| 8641.34
|*
|506932
|2006.03.24 16:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.73
|117.72
|116.88
|2006.03.24 16:06
|117.72
| 0.00
| 0.00
| 8.49
| 1
| 8649.83
|*
|506957
|2006.03.24 16:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.70
|117.54
|116.85
|2006.03.24 16:59
|117.54
| 0.00
| 0.00
| 136.12
| 16
| 8785.95
|*
|507087
|2006.03.24 16:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.48
|117.83
|116.63
|2006.03.27 02:49
|116.63
| 0.00
| -5.96
| 728.80
| 85
| 9508.79
|*
|507410
|2006.03.24 20:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.40
|141.05
|142.25
|2006.03.27 00:49
|141.05
| 0.00
| 2.13
| -298.74
| -35
| 9212.18
|*
|508786
|2006.03.27 08:09
|buy
|1.00
|euraud
|1.7076
|1.7084
|1.7161
|2006.03.27 09:02
|1.7084
| 0.00
| 0.00
| 56.36
| 8
| 9268.54
|*
|508787
|2006.03.27 08:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2044
|1.2009
|1.2129
|2006.03.27 16:21
|1.2009
| 0.00
| 0.00
| -350.00
| -35
| 8918.54
|*
|508788
|2006.03.27 08:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3066
|1.3101
|1.2981
|2006.03.27 16:06
|1.3101
| 0.00
| 0.00
| -267.16
| -35
| 8651.38
|*
|509119
|2006.03.27 12:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2844
|2.2879
|2.2759
|2006.03.27 13:04
|2.2879
| 0.00
| 0.00
| -267.29
| -35
| 8384.09
|*
|509252
|2006.03.27 13:04
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2871
|2.2861
|2.2786
|2006.03.27 14:12
|2.2861
| 0.00
| 0.00
| 76.50
| 10
| 8460.59
|*
|509124
|2006.03.27 12:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.16
|140.51
|139.31
|140.08
| 0.00
| 0.00
| 68.57
| 8
| 8529.16
|*
|509491
|2006.03.27 14:12
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2852
|2.2887
|2.2767
|2.2881
| 0.00
| 0.00
| -221.23
| -29
| 8307.93
|*
|509715
|2006.03.27 16:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.61
|203.96
|202.76
|203.68
| 0.00
| 0.00
| -60.00
| -7
| 8247.93
|*