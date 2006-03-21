MoneyTec LLC

Account: 13258 Name: BrunoFX-ojala-m15 Currency: USD 2006 March 27, 16:30
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4980042006.03.21 19:28balanceDeposit10 000.00
5009422006.03.22 20:00buy1.00audusd0.72070.71720.72922006.03.23 01:350.71720.000.006.75-350.00
5009442006.03.22 20:00sell1.00eurjpy141.18140.87140.332006.03.23 01:26140.870.000.00-16.69265.41
5017842006.03.23 07:00buy1.00usdjpy117.19116.84118.042006.03.23 07:55116.840.000.000.00-299.55
5019402006.03.23 07:55buy1.00usdjpy116.90116.98117.752006.03.23 10:07116.980.000.000.0068.39
5019532006.03.23 08:00sell1.00gbpjpy203.72204.07202.872006.03.23 09:47204.070.000.000.00-299.09
5020952006.03.23 09:47sell1.00gbpjpy203.98203.94203.132006.03.23 11:42203.940.000.000.0034.16
5022662006.03.23 11:42sell1.00gbpjpy203.85204.20203.002006.03.23 16:01204.200.000.000.00-297.27
5038782006.03.23 20:00sell1.00usdcad1.16541.16891.15692006.03.24 10:101.16890.000.00-1.50-299.41
5053452006.03.24 08:00sell1.00eurchf1.57631.57381.56782006.03.27 10:451.57380.000.00-3.43191.07
5053492006.03.24 08:00sell1.00usdjpy118.02118.37117.172006.03.24 09:32118.310.000.000.00-245.12
5053592006.03.24 08:00buy1.00gbpjpy204.47204.49205.322006.03.24 08:20204.490.000.000.0016.94
5053612006.03.24 08:00sell1.00audusd0.70800.70740.69952006.03.24 11:290.70740.000.000.0060.00
5054462006.03.24 08:20buy1.00gbpjpy204.56204.80205.412006.03.24 09:24204.800.000.000.00203.00
5055802006.03.24 09:24buy1.00gbpjpy204.87204.92205.722006.03.24 13:46204.920.000.000.0042.31
5057002006.03.24 11:00buy1.00usdjpy118.26117.91119.112006.03.24 13:00118.160.000.000.00-84.63
5057402006.03.24 11:29sell1.00audusd0.70720.71070.69872006.03.24 15:370.71070.000.000.00-350.00
5069322006.03.24 16:00sell1.00usdjpy117.73117.72116.882006.03.24 16:06117.720.000.000.008.49
5069572006.03.24 16:06sell1.00usdjpy117.70117.54116.852006.03.24 16:59117.540.000.000.00136.12
5070872006.03.24 16:59sell1.00usdjpy117.48117.83116.632006.03.27 02:49116.630.000.00-5.96728.80
5074102006.03.24 20:00buy1.00eurjpy141.40141.05142.252006.03.27 00:49141.050.000.002.13-298.74
5087862006.03.27 08:09buy1.00euraud1.70761.70841.71612006.03.27 09:021.70840.000.000.0056.36
5087872006.03.27 08:09buy1.00eurusd1.20441.20091.21292006.03.27 16:211.20090.000.000.00-350.00
5087882006.03.27 08:09sell1.00usdchf1.30661.31011.29812006.03.27 16:061.31010.000.000.00-267.16
5091192006.03.27 12:00sell1.00gbpchf2.28442.28792.27592006.03.27 13:042.28790.000.000.00-267.29
5092522006.03.27 13:04sell1.00gbpchf2.28712.28612.27862006.03.27 14:122.28610.000.000.0076.50
  0.00 0.00 -18.70 -1 520.71
Closed P/L: -1 539.41
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
5091242006.03.27 12:00sell1.00eurjpy140.16140.51139.31 140.080.000.000.0068.57
5094912006.03.27 14:12sell1.00gbpchf2.28522.28872.2767 2.28810.000.000.00-221.23
5097152006.03.27 16:00sell1.00gbpjpy203.61203.96202.76 203.680.000.000.00-60.00
  0.00 0.00 0.00 -212.66
 Floating P/L: -212.66
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 539.41 Floating P/L: -212.66 Margin: 939.94
Balance: 8 460.59 Equity: 8 247.93 Free Margin: 7 307.99