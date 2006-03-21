MoneyTec LLC
|Account: 13258
|Name: BrunoFX-ojala-m15
|Currency: USD
|2006 March 27, 16:30
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|498004
|2006.03.21 19:28
|balance
|Deposit
|10 000.00
|500942
|2006.03.22 20:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.7207
|0.7172
|0.7292
|2006.03.23 01:35
|0.7172
|0.00
|0.00
|6.75
|-350.00
|500944
|2006.03.22 20:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.18
|140.87
|140.33
|2006.03.23 01:26
|140.87
|0.00
|0.00
|-16.69
|265.41
|501784
|2006.03.23 07:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|116.84
|118.04
|2006.03.23 07:55
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-299.55
|501940
|2006.03.23 07:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.90
|116.98
|117.75
|2006.03.23 10:07
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|68.39
|501953
|2006.03.23 08:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.72
|204.07
|202.87
|2006.03.23 09:47
|204.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-299.09
|502095
|2006.03.23 09:47
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.98
|203.94
|203.13
|2006.03.23 11:42
|203.94
|0.00
|0.00
|0.00
|34.16
|502266
|2006.03.23 11:42
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.85
|204.20
|203.00
|2006.03.23 16:01
|204.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-297.27
|503878
|2006.03.23 20:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1654
|1.1689
|1.1569
|2006.03.24 10:10
|1.1689
|0.00
|0.00
|-1.50
|-299.41
|505345
|2006.03.24 08:00
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5763
|1.5738
|1.5678
|2006.03.27 10:45
|1.5738
|0.00
|0.00
|-3.43
|191.07
|505349
|2006.03.24 08:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.02
|118.37
|117.17
|2006.03.24 09:32
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|-245.12
|505359
|2006.03.24 08:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.47
|204.49
|205.32
|2006.03.24 08:20
|204.49
|0.00
|0.00
|0.00
|16.94
|505361
|2006.03.24 08:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.7080
|0.7074
|0.6995
|2006.03.24 11:29
|0.7074
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|505446
|2006.03.24 08:20
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.56
|204.80
|205.41
|2006.03.24 09:24
|204.80
|0.00
|0.00
|0.00
|203.00
|505580
|2006.03.24 09:24
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.87
|204.92
|205.72
|2006.03.24 13:46
|204.92
|0.00
|0.00
|0.00
|42.31
|505700
|2006.03.24 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.26
|117.91
|119.11
|2006.03.24 13:00
|118.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.63
|505740
|2006.03.24 11:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.7072
|0.7107
|0.6987
|2006.03.24 15:37
|0.7107
|0.00
|0.00
|0.00
|-350.00
|506932
|2006.03.24 16:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.73
|117.72
|116.88
|2006.03.24 16:06
|117.72
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|506957
|2006.03.24 16:06
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.70
|117.54
|116.85
|2006.03.24 16:59
|117.54
|0.00
|0.00
|0.00
|136.12
|507087
|2006.03.24 16:59
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.48
|117.83
|116.63
|2006.03.27 02:49
|116.63
|0.00
|0.00
|-5.96
|728.80
|507410
|2006.03.24 20:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.40
|141.05
|142.25
|2006.03.27 00:49
|141.05
|0.00
|0.00
|2.13
|-298.74
|508786
|2006.03.27 08:09
|buy
|1.00
|euraud
|1.7076
|1.7084
|1.7161
|2006.03.27 09:02
|1.7084
|0.00
|0.00
|0.00
|56.36
|508787
|2006.03.27 08:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2044
|1.2009
|1.2129
|2006.03.27 16:21
|1.2009
|0.00
|0.00
|0.00
|-350.00
|508788
|2006.03.27 08:09
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3066
|1.3101
|1.2981
|2006.03.27 16:06
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|-267.16
|509119
|2006.03.27 12:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2844
|2.2879
|2.2759
|2006.03.27 13:04
|2.2879
|0.00
|0.00
|0.00
|-267.29
|509252
|2006.03.27 13:04
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2871
|2.2861
|2.2786
|2006.03.27 14:12
|2.2861
|0.00
|0.00
|0.00
|76.50
|
|0.00
|0.00
|-18.70
|-1 520.71
|Closed P/L:
|-1 539.41
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|509124
|2006.03.27 12:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.16
|140.51
|139.31
|
|140.08
|0.00
|0.00
|0.00
|68.57
|509491
|2006.03.27 14:12
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2852
|2.2887
|2.2767
|
|2.2881
|0.00
|0.00
|0.00
|-221.23
|509715
|2006.03.27 16:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.61
|203.96
|202.76
|
|203.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.66
|
|Floating P/L:
|-212.66
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-1 539.41
|Floating P/L:
|-212.66
|Margin:
|939.94
|Balance:
|8 460.59
|Equity:
|8 247.93
|Free Margin:
|7 307.99