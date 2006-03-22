MTReport4 - 1.8
|Net profit
| -1531.71
|Initial deposit
| 10000.00
|Gross profit
| 647.90
|Interest earned
| -11.44
|Gross loss
| 2168.17
|Commission paid
| 0.00
|
|Total number of trades
| 16
|Percentage profitable
| 37.5
|%
|Total number of pips
| -174
|Average pips per trade
| -10
|
|Number of winning trades
| 6
|Number of losing trades
| 10
|Average winning trade
| 107.98
|Average losing trade
| 216.82
|Average winning pips
| 12
|Average losing pips
| 24
|
|Return (2 days)
| -15.3
|%
|Maximum drawdown
| 15.3
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|500942
|2006.03.22 20:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.7207
|0.7172
|0.7292
|2006.03.23 01:35
|0.7172
| 0.00
| 6.75
| -350.00
| -35
| 9656.75
|*
|500944
|2006.03.22 20:00
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.18
|140.87
|140.33
|2006.03.23 01:26
|140.87
| 0.00
|-16.69
| 265.41
| 31
| 9905.47
|*
|501784
|2006.03.23 07:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.19
|116.84
|118.04
|2006.03.23 07:55
|116.84
| 0.00
| 0.00
| -299.55
| -35
| 9605.92
|*
|501940
|2006.03.23 07:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.90
|116.98
|117.75
|2006.03.23 10:07
|116.98
| 0.00
| 0.00
| 68.39
| 8
| 9674.31
|*
|501953
|2006.03.23 08:00
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.72
|204.07
|202.87
|2006.03.23 09:47
|204.07
| 0.00
| 0.00
| -299.09
| -35
| 9375.22
|*
|502095
|2006.03.23 09:47
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.98
|203.94
|203.13
|2006.03.23 11:42
|203.94
| 0.00
| 0.00
| 34.16
| 4
| 9409.38
|*
|502266
|2006.03.23 11:42
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.85
|204.20
|203.00
|2006.03.23 16:01
|204.20
| 0.00
| 0.00
| -297.27
| -35
| 9112.11
|*
|503878
|2006.03.23 20:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1654
|1.1689
|1.1569
|2006.03.24 10:10
|1.1689
| 0.00
| -1.50
| -299.41
| -35
| 8811.20
|*
|505349
|2006.03.24 08:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.02
|118.37
|117.17
|2006.03.24 09:32
|118.31
| 0.00
| 0.00
| -245.12
| -29
| 8566.08
|*
|505359
|2006.03.24 08:00
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.47
|204.49
|205.32
|2006.03.24 08:20
|204.49
| 0.00
| 0.00
| 16.94
| 2
| 8583.02
|*
|505361
|2006.03.24 08:00
|sell
|1.00
|audusd
|0.7080
|0.7074
|0.6995
|2006.03.24 11:29
|0.7074
| 0.00
| 0.00
| 60.00
| 6
| 8643.02
|*
|505446
|2006.03.24 08:20
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.56
|204.80
|205.41
|2006.03.24 09:24
|204.80
| 0.00
| 0.00
| 203.00
| 24
| 8846.02
|*
|505345
|2006.03.24 08:00
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5763
|1.5798
|1.5678
|1.5777
| 0.00
| 0.00
| -106.15
| -14
| 8739.87
|*
|505580
|2006.03.24 09:24
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.87
|204.52
|205.72
|204.72
| 0.00
| 0.00
| -126.95
| -15
| 8612.92
|*
|505700
|2006.03.24 11:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.26
|117.91
|119.11
|118.16
| 0.00
| 0.00
| -84.63
| -10
| 8528.29
|*
|505740
|2006.03.24 11:29
|sell
|1.00
|audusd
|0.7072
|0.7107
|0.6987
|0.7078
| 0.00
| 0.00
| -60.00
| -6
| 8468.29
|*