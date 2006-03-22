MTReport4 - 1.8


Net profit -1531.71Initial deposit 10000.00
Gross profit 647.90Interest earned -11.44
Gross loss 2168.17Commission paid 0.00
 
Total number of trades 16Percentage profitable 37.5%
Total number of pips -174Average pips per trade -10
 
Number of winning trades 6Number of losing trades 10
Average winning trade 107.98Average losing trade 216.82
Average winning pips 12Average losing pips 24
 
Return (2 days) -15.3%Maximum drawdown 15.3%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
5009422006.03.22 20:00buy1.00audusd0.72070.71720.72922006.03.23 01:350.7172 0.00 6.75 -350.00 -35 9656.75*
5009442006.03.22 20:00sell1.00eurjpy141.18140.87140.332006.03.23 01:26140.87 0.00-16.69 265.41 31 9905.47*
5017842006.03.23 07:00buy1.00usdjpy117.19116.84118.042006.03.23 07:55116.84 0.00 0.00 -299.55 -35 9605.92*
5019402006.03.23 07:55buy1.00usdjpy116.90116.98117.752006.03.23 10:07116.98 0.00 0.00 68.39 8 9674.31*
5019532006.03.23 08:00sell1.00gbpjpy203.72204.07202.872006.03.23 09:47204.07 0.00 0.00 -299.09 -35 9375.22*
5020952006.03.23 09:47sell1.00gbpjpy203.98203.94203.132006.03.23 11:42203.94 0.00 0.00 34.16 4 9409.38*
5022662006.03.23 11:42sell1.00gbpjpy203.85204.20203.002006.03.23 16:01204.20 0.00 0.00 -297.27 -35 9112.11*
5038782006.03.23 20:00sell1.00usdcad1.16541.16891.15692006.03.24 10:101.1689 0.00 -1.50 -299.41 -35 8811.20*
5053492006.03.24 08:00sell1.00usdjpy118.02118.37117.172006.03.24 09:32118.31 0.00 0.00 -245.12 -29 8566.08*
5053592006.03.24 08:00buy1.00gbpjpy204.47204.49205.322006.03.24 08:20204.49 0.00 0.00 16.94 2 8583.02*
5053612006.03.24 08:00sell1.00audusd0.70800.70740.69952006.03.24 11:290.7074 0.00 0.00 60.00 6 8643.02*
5054462006.03.24 08:20buy1.00gbpjpy204.56204.80205.412006.03.24 09:24204.80 0.00 0.00 203.00 24 8846.02*
5053452006.03.24 08:00sell1.00eurchf1.57631.57981.56781.5777 0.00 0.00 -106.15 -14 8739.87*
5055802006.03.24 09:24buy1.00gbpjpy204.87204.52205.72204.72 0.00 0.00 -126.95 -15 8612.92*
5057002006.03.24 11:00buy1.00usdjpy118.26117.91119.11118.16 0.00 0.00 -84.63 -10 8528.29*
5057402006.03.24 11:29sell1.00audusd0.70720.71070.69870.7078 0.00 0.00 -60.00 -6 8468.29*