Interbank FX, LLC

Account: 326507 Name: Contest Currency: USD 2006 March 29, 16:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73910852006.03.28 13:30balanceDeposit5 000.00
73973242006.03.28 15:00buy1.00usdjpy116.88117.81118.382006.03.29 16:21117.810.000.0010.30789.41
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED[sl]
73973402006.03.28 15:00buy1.00usdjpy116.96117.81118.462006.03.29 16:21117.810.000.0010.30721.50
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED[sl]
73973472006.03.28 15:01buy1.00usdjpy116.97117.81118.472006.03.29 16:21117.810.000.0010.30713.01
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED[sl]
73973492006.03.28 15:01buy1.00usdjpy116.98117.81118.482006.03.29 16:21117.810.000.0010.30704.52
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED[sl]
74591782006.03.29 14:25buy0.10euraud1.70541.69041.72042006.03.29 14:441.70500.000.000.00-2.81
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74592182006.03.29 14:26sell stop0.10audcad0.82380.83880.80882006.03.29 16:260.8270expiration [2006.03.29 16:26]
 20060328expiration [2006.03.29 16:26]
74592222006.03.29 14:26sell stop0.10audcad0.82360.83850.80852006.03.29 16:260.8270expiration [2006.03.29 16:26]
 20060328expiration [2006.03.29 16:26]
74592202006.03.29 14:26sell stop0.10audcad0.82370.83860.80862006.03.29 16:260.8270expiration [2006.03.29 16:26]
 20060328expiration [2006.03.29 16:26]
74592252006.03.29 14:26sell stop0.10audcad0.82350.83840.80842006.03.29 16:260.8270expiration [2006.03.29 16:26]
 20060328expiration [2006.03.29 16:26]
74591822006.03.29 14:30buy0.10euraud1.70621.69121.72122006.03.29 14:441.70530.000.000.00-6.33
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74591882006.03.29 14:30buy0.10euraud1.70641.69141.72142006.03.29 14:441.70520.000.000.00-8.44
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74591852006.03.29 14:30buy0.10euraud1.70631.69131.72132006.03.29 14:441.70540.000.000.00-6.33
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
  0.00 0.00 41.20 2 904.53
Closed P/L: 2 945.73
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
74592162006.03.29 14:26sell0.10audcad0.82440.83940.8094 0.82770.000.000.00-28.15
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74096842006.03.28 17:45buy0.10audusd0.70960.69460.7246 0.70550.000.000.33-41.00
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74612642006.03.29 15:00buy0.10euraud1.70621.69121.7212 1.70430.000.000.00-13.40
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
  0.00 0.00 0.33 -82.55
 Floating P/L: -82.22
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
74096852006.03.28 17:45buy stop0.10audusd0.71020.69520.7252 0.7060EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74096862006.03.28 17:45buy stop0.10audusd0.71040.69540.7254 0.7060EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74096872006.03.28 17:45buy stop0.10audusd0.71050.69550.7255 0.7060EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74096912006.03.28 17:45buy stop0.10audusd0.71060.69560.7256 0.7060EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74612752006.03.29 15:00buy stop0.10euraud1.70681.69181.7218 1.7051EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74612772006.03.29 15:00buy stop0.10euraud1.70701.69201.7220 1.7051EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74612802006.03.29 15:00buy stop0.10euraud1.70711.69211.7221 1.7051EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74612822006.03.29 15:00buy stop0.10euraud1.70721.69221.7222 1.7051EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 945.73 Floating P/L: -82.22 Margin: 300.00
Balance: 7 945.73 Equity: 7 863.51 Free Margin: 7 563.51