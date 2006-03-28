Interbank FX, LLC

Account: 326507 Name: Contest Currency: USD 2006 March 29, 14:17
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73910852006.03.28 13:30balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 0.00 0.00
Closed P/L: 0.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
74096842006.03.28 17:45buy0.10audusd0.70960.69460.7246 0.70430.000.000.33-53.00
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
73973242006.03.28 15:00buy1.00usdjpy116.88117.75118.38 118.140.000.0010.301 066.53
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
73973402006.03.28 15:00buy1.00usdjpy116.96117.74118.46 118.140.000.0010.30998.81
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
73973472006.03.28 15:01buy1.00usdjpy116.97117.74118.47 118.140.000.0010.30990.35
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
73973492006.03.28 15:01buy1.00usdjpy116.98117.74118.48 118.140.000.0010.30981.89
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
  0.00 0.00 41.53 3 984.58
 Floating P/L: 4 026.11
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
74096852006.03.28 17:45buy stop0.10audusd0.71020.69520.7252 0.7048EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74096862006.03.28 17:45buy stop0.10audusd0.71040.69540.7254 0.7048EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74096872006.03.28 17:45buy stop0.10audusd0.71050.69550.7255 0.7048EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
74096912006.03.28 17:45buy stop0.10audusd0.71060.69560.7256 0.7048EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 20060328EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 0.00 Floating P/L: 4 026.11 Margin: 4 100.00
Balance: 5 000.00 Equity: 9 026.11 Free Margin: 4 926.11