Interbank FX, LLC
|Account: 326507
|Name: Contest
|Currency: USD
|2006 March 29, 14:17
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7391085
|2006.03.28 13:30
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Closed P/L:
|0.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7409684
|2006.03.28 17:45
|buy
|0.10
|audusd
|0.7096
|0.6946
|0.7246
|
|0.7043
|0.00
|0.00
|0.33
|-53.00
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7397324
|2006.03.28 15:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.88
|117.75
|118.38
|
|118.14
|0.00
|0.00
|10.30
|1 066.53
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7397340
|2006.03.28 15:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.96
|117.74
|118.46
|
|118.14
|0.00
|0.00
|10.30
|998.81
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7397347
|2006.03.28 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.97
|117.74
|118.47
|
|118.14
|0.00
|0.00
|10.30
|990.35
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7397349
|2006.03.28 15:01
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.98
|117.74
|118.48
|
|118.14
|0.00
|0.00
|10.30
|981.89
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|
|0.00
|0.00
|41.53
|3 984.58
|
|Floating P/L:
|4 026.11
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|7409685
|2006.03.28 17:45
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7102
|0.6952
|0.7252
|
|0.7048
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7409686
|2006.03.28 17:45
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7104
|0.6954
|0.7254
|
|0.7048
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7409687
|2006.03.28 17:45
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7105
|0.6955
|0.7255
|
|0.7048
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|7409691
|2006.03.28 17:45
|buy stop
|0.10
|audusd
|0.7106
|0.6956
|0.7256
|
|0.7048
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|
|20060328
|EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|0.00
|Floating P/L:
|4 026.11
|Margin:
|4 100.00
|Balance:
|5 000.00
|Equity:
|9 026.11
|Free Margin:
|4 926.11