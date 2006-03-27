Alpari Ltd
|Account: 184903
|Name: FXprofitDaily3
|Currency: USD
|2006 March 28, 16:27
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3991436
|2006.03.27 15:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.62
|116.32
|117.02
|2006.03.28 02:10
|116.32
|0.00
|0.00
|12.34
|-257.93
|3997653
|2006.03.27 20:38
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1693
|1.1663
|1.1733
|2006.03.28 09:01
|1.1663
|0.00
|0.00
|2.05
|-257.22
|4004206
|2006.03.28 08:07
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.44
|140.74
|140.04
|2006.03.28 10:03
|140.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.94
|4009702
|2006.03.28 11:33
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.81
|141.11
|140.41
|2006.03.28 14:02
|141.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.93
|3996897
|2006.03.27 19:40
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.13
|140.43
|139.73
|2006.03.28 03:32
|140.43
|0.00
|0.00
|-9.59
|-256.56
|3983501
|2006.03.27 09:38
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3084
|1.3054
|1.3124
|2006.03.28 10:01
|1.3054
|0.00
|0.00
|9.24
|-229.81
|3983466
|2006.03.27 09:37
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7459
|1.7429
|1.7499
|2006.03.28 11:42
|1.7499
|0.00
|0.00
|-1.75
|280.00
|4012744
|2006.03.28 14:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7493
|1.7463
|1.7533
|2006.03.28 15:45
|1.7533
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|3993537
|2006.03.27 16:36
|buy
|1.00
|chfjpy
|89.09
|88.79
|89.49
|2006.03.28 10:04
|89.49
|0.00
|0.00
|1.71
|342.64
|4004007
|2006.03.28 07:53
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.06
|117.36
|116.66
|2006.03.28 10:20
|116.66
|0.00
|0.00
|0.00
|342.88
|3983908
|2006.03.27 09:54
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.49
|140.79
|140.09
|2006.03.27 18:25
|140.09
|0.00
|0.00
|0.00
|342.97
|4000900
|2006.03.28 02:58
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2010
|1.1980
|1.2050
|2006.03.28 10:02
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4004481
|2006.03.28 08:24
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6112
|0.6142
|0.6072
|2006.03.28 16:11
|0.6072
|0.00
|0.00
|0.00
|800.00
|3983072
|2006.03.27 09:25
|balance
|Deposit
|10 000.00
|
|0.00
|0.00
|14.00
|1 273.10
|Closed P/L:
|1 287.10
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4008589
|2006.03.28 10:46
|buy
|1.00
|usdcad
|1.1655
|1.1625
|1.1695
|
|1.1668
|0.00
|0.00
|0.00
|111.42
|4008612
|2006.03.28 10:46
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.76
|117.06
|116.36
|
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.57
|
|0.00
|0.00
|0.00
|25.85
|
|Floating P/L:
|25.85
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 287.10
|Floating P/L:
|25.85
|Margin:
|2 000.00
|Balance:
|11 287.10
|Equity:
|11 312.95
|Free Margin:
|9 312.95