Alpari Ltd

Account: 184903 Name: FXprofitDaily3 Currency: USD 2006 March 28, 16:27
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
39914362006.03.27 15:23buy1.00usdjpy116.62116.32117.022006.03.28 02:10116.320.000.0012.34-257.93
39976532006.03.27 20:38buy1.00usdcad1.16931.16631.17332006.03.28 09:011.16630.000.002.05-257.22
40042062006.03.28 08:07sell1.00eurjpy140.44140.74140.042006.03.28 10:03140.740.000.000.00-256.94
40097022006.03.28 11:33sell1.00eurjpy140.81141.11140.412006.03.28 14:02141.110.000.000.00-256.93
39968972006.03.27 19:40sell1.00eurjpy140.13140.43139.732006.03.28 03:32140.430.000.00-9.59-256.56
39835012006.03.27 09:38buy1.00usdchf1.30841.30541.31242006.03.28 10:011.30540.000.009.24-229.81
39834662006.03.27 09:37buy1.00gbpusd1.74591.74291.74992006.03.28 11:421.74990.000.00-1.75280.00
40127442006.03.28 14:10buy1.00gbpusd1.74931.74631.75332006.03.28 15:451.75330.000.000.00280.00
39935372006.03.27 16:36buy1.00chfjpy89.0988.7989.492006.03.28 10:0489.490.000.001.71342.64
40040072006.03.28 07:53sell1.00usdjpy117.06117.36116.662006.03.28 10:20116.660.000.000.00342.88
39839082006.03.27 09:54sell1.00eurjpy140.49140.79140.092006.03.27 18:25140.090.000.000.00342.97
40009002006.03.28 02:58buy1.00eurusd1.20101.19801.20502006.03.28 10:021.20500.000.000.00400.00
40044812006.03.28 08:24sell1.00nzdusd0.61120.61420.60722006.03.28 16:110.60720.000.000.00800.00
39830722006.03.27 09:25balanceDeposit10 000.00
  0.00 0.00 14.00 1 273.10
Closed P/L: 1 287.10
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
40085892006.03.28 10:46buy1.00usdcad1.16551.16251.1695 1.16680.000.000.00111.42
40086122006.03.28 10:46sell1.00usdjpy116.76117.06116.36 116.860.000.000.00-85.57
  0.00 0.00 0.00 25.85
 Floating P/L: 25.85
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 287.10 Floating P/L: 25.85 Margin: 2 000.00
Balance: 11 287.10 Equity: 11 312.95 Free Margin: 9 312.95