MIG Investments SA

Account: 10814 Name: BrunoFX-STI_V403-M30-PresetHelena Currency: USD 2006 March 29, 11:55
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
3981942006.03.26 16:06balanceDeposit10 000.00
3983642006.03.26 23:24buy0.10gbpusd1.74201.73501.74602006.03.26 23:561.74160.000.000.00-4.00
3984692006.03.26 23:53buy0.10eurusd1.20291.19591.20692006.03.27 09:081.20410.000.000.0012.00
4032322006.03.27 17:54buy0.10eurusd1.20241.19541.20642006.03.27 23:131.20130.000.000.00-11.00
4052102006.03.28 03:33buy0.10gbpusd1.74631.73931.75032006.03.28 06:051.74700.000.000.007.00
4055092006.03.28 06:33buy0.10gbpusd1.74561.73841.74942006.03.28 07:171.74630.000.000.007.00
4096092006.03.28 17:00buy0.10eurusd1.20801.20101.21202006.03.28 21:231.20100.000.000.00-70.00
4096322006.03.28 17:00buy0.10gbpusd1.74911.74211.75312006.03.28 17:021.74980.000.000.007.00
4098762006.03.28 17:20buy0.10gbpusd1.74911.74211.75312006.03.28 17:381.74980.000.000.007.00
4107342006.03.28 20:21buy0.10eurusd1.20711.20021.21122006.03.28 21:431.20020.000.000.00-69.00
4107412006.03.28 20:22buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 20:221.74840.000.000.00-3.00
4107492006.03.28 20:23buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 20:231.74840.000.000.00-3.00
4107502006.03.28 20:23buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 20:231.74820.000.000.00-3.00
4107512006.03.28 20:24buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 20:241.74830.000.000.00-3.00
4107522006.03.28 20:24buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 20:241.74820.000.000.00-3.00
4107542006.03.28 20:25buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 20:251.74830.000.000.00-3.00
4107582006.03.28 20:26buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 20:261.74840.000.000.00-3.00
4107602006.03.28 20:27buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 20:271.74840.000.000.00-3.00
4109662006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74851.74171.75272006.03.28 21:171.74820.000.000.00-3.00
4109712006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:171.74830.000.000.00-1.00
4109722006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 21:171.74830.000.000.00-3.00
4109742006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:171.74800.000.000.00-4.00
4109792006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:171.74810.000.000.00-3.00
4109832006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74821.74121.75222006.03.28 21:171.74820.000.000.000.00
4109872006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 21:171.74820.000.000.00-3.00
4109902006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 21:171.74830.000.000.00-3.00
4109912006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74831.74131.75232006.03.28 21:171.74780.000.000.00-5.00
4109942006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74811.74111.75212006.03.28 21:171.74780.000.000.00-3.00
4109972006.03.28 21:17buy0.10gbpusd1.74811.74121.75222006.03.28 21:171.74780.000.000.00-3.00
4110002006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74821.74121.75222006.03.28 21:181.74790.000.000.00-3.00
4110022006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:181.74810.000.000.00-3.00
4110042006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 21:181.74820.000.000.00-3.00
4110052006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:181.74840.000.000.00-3.00
4110082006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:181.74840.000.000.00-3.00
4110182006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:181.74840.000.000.00-3.00
4110212006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 21:181.74820.000.000.00-3.00
4110222006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:181.74810.000.000.00-3.00
4110252006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74831.74131.75232006.03.28 21:181.74800.000.000.00-3.00
4110262006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74821.74121.75222006.03.28 21:181.74790.000.000.00-3.00
4110302006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74811.74111.75212006.03.28 21:181.74780.000.000.00-3.00
4110322006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74821.74121.75222006.03.28 21:181.74790.000.000.00-3.00
4110352006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74811.74111.75212006.03.28 21:181.74770.000.000.00-4.00
4110372006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74831.74131.75232006.03.28 21:181.74790.000.000.00-4.00
4110382006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74821.74121.75222006.03.28 21:181.74790.000.000.00-3.00
4110422006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74831.74131.75232006.03.28 21:181.74800.000.000.00-3.00
4110442006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:181.74810.000.000.00-3.00
4110452006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 21:181.74830.000.000.00-3.00
4110472006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:181.74840.000.000.00-3.00
4110512006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:181.74840.000.000.00-3.00
4110572006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:181.74840.000.000.00-3.00
4110602006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 21:181.74830.000.000.00-3.00
4110612006.03.28 21:18buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:191.74840.000.000.00-3.00
4110642006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 21:191.74840.000.000.00-1.00
4110662006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74851.74171.75272006.03.28 21:191.74820.000.000.00-3.00
4110672006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 21:191.74830.000.000.00-3.00
4110792006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:191.74840.000.000.00-3.00
4110812006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:191.74840.000.000.00-3.00
4111022006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:191.74860.000.000.00-1.00
4111052006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:191.74830.000.000.00-4.00
4111082006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 21:191.74830.000.000.00-3.00
4111102006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74831.74131.75232006.03.28 21:191.74800.000.000.00-3.00
4111112006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:191.74840.000.000.00-3.00
4111122006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 21:191.74830.000.000.00-3.00
4111142006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:191.74810.000.000.00-3.00
4111152006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 21:191.74820.000.000.00-3.00
4111162006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 21:191.74840.000.000.00-2.00
4111172006.03.28 21:19buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:191.74840.000.000.00-3.00
4111362006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74871.74171.75272006.03.28 21:201.74840.000.000.00-3.00
4111372006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74861.74161.75262006.03.28 21:201.74830.000.000.00-3.00
4111382006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 21:201.74820.000.000.00-3.00
4111392006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:201.74810.000.000.00-3.00
4111402006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 21:201.74820.000.000.00-3.00
4111412006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:201.74810.000.000.00-3.00
4111432006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74851.74151.75252006.03.28 21:201.74820.000.000.00-3.00
4111452006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74841.74141.75242006.03.28 21:201.74810.000.000.00-3.00
4111462006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74831.74131.75232006.03.28 21:201.74800.000.000.00-3.00
4111472006.03.28 21:20buy0.10gbpusd1.74821.74121.75222006.03.28 21:201.74790.000.000.00-3.00
4129652006.03.29 03:36sell0.10eurusd1.20061.20761.19662006.03.29 08:321.20000.000.000.006.00
  0.00 0.00 0.00 -305.00
Closed P/L: -305.00
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -305.00 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 695.00 Equity: 9 695.00 Free Margin: 9 695.00