|Account: 10814
|Name: BrunoFX-STI_V403-M30-PresetHelena
|Currency: USD
|2006 March 29, 11:55
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|398194
|2006.03.26 16:06
|balance
|Deposit
|10 000.00
|398364
|2006.03.26 23:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7420
|1.7350
|1.7460
|2006.03.26 23:56
|1.7416
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|398469
|2006.03.26 23:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2029
|1.1959
|1.2069
|2006.03.27 09:08
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|403232
|2006.03.27 17:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2024
|1.1954
|1.2064
|2006.03.27 23:13
|1.2013
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.00
|405210
|2006.03.28 03:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7463
|1.7393
|1.7503
|2006.03.28 06:05
|1.7470
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|405509
|2006.03.28 06:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7456
|1.7384
|1.7494
|2006.03.28 07:17
|1.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|409609
|2006.03.28 17:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2080
|1.2010
|1.2120
|2006.03.28 21:23
|1.2010
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|409632
|2006.03.28 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7491
|1.7421
|1.7531
|2006.03.28 17:02
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|409876
|2006.03.28 17:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7491
|1.7421
|1.7531
|2006.03.28 17:38
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|410734
|2006.03.28 20:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2071
|1.2002
|1.2112
|2006.03.28 21:43
|1.2002
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|410741
|2006.03.28 20:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 20:22
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410749
|2006.03.28 20:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 20:23
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410750
|2006.03.28 20:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 20:23
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410751
|2006.03.28 20:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 20:24
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410752
|2006.03.28 20:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 20:24
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410754
|2006.03.28 20:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 20:25
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410758
|2006.03.28 20:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 20:26
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410760
|2006.03.28 20:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 20:27
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410966
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:17
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410971
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:17
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|410972
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 21:17
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410974
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:17
|1.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|410979
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:17
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410983
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7482
|1.7412
|1.7522
|2006.03.28 21:17
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|410987
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 21:17
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410990
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 21:17
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410991
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7483
|1.7413
|1.7523
|2006.03.28 21:17
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|410994
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7481
|1.7411
|1.7521
|2006.03.28 21:17
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|410997
|2006.03.28 21:17
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7481
|1.7412
|1.7522
|2006.03.28 21:17
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411000
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7482
|1.7412
|1.7522
|2006.03.28 21:18
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411002
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:18
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411004
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 21:18
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411005
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:18
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411008
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:18
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411018
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:18
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411021
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 21:18
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411022
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:18
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411025
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7483
|1.7413
|1.7523
|2006.03.28 21:18
|1.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411026
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7482
|1.7412
|1.7522
|2006.03.28 21:18
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411030
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7481
|1.7411
|1.7521
|2006.03.28 21:18
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411032
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7482
|1.7412
|1.7522
|2006.03.28 21:18
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411035
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7481
|1.7411
|1.7521
|2006.03.28 21:18
|1.7477
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|411037
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7483
|1.7413
|1.7523
|2006.03.28 21:18
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|411038
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7482
|1.7412
|1.7522
|2006.03.28 21:18
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411042
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7483
|1.7413
|1.7523
|2006.03.28 21:18
|1.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411044
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:18
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411045
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 21:18
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411047
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:18
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411051
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:18
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411057
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:18
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411060
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 21:18
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411061
|2006.03.28 21:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:19
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411064
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 21:19
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|411066
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:19
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411067
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 21:19
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411079
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:19
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411081
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:19
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411102
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:19
|1.7486
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|411105
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:19
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|411108
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 21:19
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411110
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7483
|1.7413
|1.7523
|2006.03.28 21:19
|1.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411111
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:19
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411112
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 21:19
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411114
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:19
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411115
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 21:19
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411116
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 21:19
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|411117
|2006.03.28 21:19
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:19
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411136
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7487
|1.7417
|1.7527
|2006.03.28 21:20
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411137
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7486
|1.7416
|1.7526
|2006.03.28 21:20
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411138
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 21:20
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411139
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:20
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411140
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 21:20
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411141
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:20
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411143
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7485
|1.7415
|1.7525
|2006.03.28 21:20
|1.7482
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411145
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7484
|1.7414
|1.7524
|2006.03.28 21:20
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411146
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7483
|1.7413
|1.7523
|2006.03.28 21:20
|1.7480
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|411147
|2006.03.28 21:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.7482
|1.7412
|1.7522
|2006.03.28 21:20
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|412965
|2006.03.29 03:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.2006
|1.2076
|1.1966
|2006.03.29 08:32
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-305.00
|Closed P/L:
|-305.00
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-305.00
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|9 695.00
|Equity:
|9 695.00
|Free Margin:
|9 695.00