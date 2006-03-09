North Finance Co Ltd

Account: Name: Josip Currency: USD 2006 March 27, 13:49
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
12432592006.03.09 20:43balanceDeposit10 000.00
12599922006.03.10 18:07sell1.00eurusd1.18890.00000.00002006.03.10 21:111.18970.000.000.00-80.00
12620582006.03.10 21:41buy1.00eurusd1.19140.00000.00002006.03.13 01:001.19140.000.00-4.000.00
12721462006.03.13 16:01sell1.00eurusd1.19180.00000.00002006.03.13 17:461.19320.000.000.00-140.00
12738062006.03.13 18:09buy1.00eurusd1.19370.00000.00002006.03.13 22:481.19620.000.000.00250.00
12741692006.03.13 18:30sell1.00usdjpy118.970.00118.872006.03.13 22:25118.870.000.000.0084.13
12752482006.03.13 20:15buy1.00usdchf1.31580.00001.31682006.03.23 17:291.31680.000.0036.9675.94
12754522006.03.13 20:45sell1.00gbpjpy206.040.00205.942006.03.13 22:35205.940.000.000.0084.16
12766192006.03.13 23:01sell1.00eurjpy142.120.00142.022006.03.14 01:11142.020.000.00-4.2284.22
12861072006.03.14 15:30buy1.00gbpusd1.73750.00001.73852006.03.14 16:491.73850.000.000.00100.00
12869332006.03.14 15:45buy1.00eurusd1.19700.00000.00002006.03.14 17:171.19950.000.000.00250.00
12901712006.03.14 17:06buy1.00eurgbp0.68850.00000.68952006.03.15 11:300.68950.000.00-12.22174.35
12901742006.03.14 17:06buy1.00eurgbp0.68860.00000.68962006.03.15 11:300.68960.000.00-12.22174.32
12924962006.03.14 17:54buy1.00eurusd1.20150.00001.20252006.03.14 17:551.20150.000.000.000.00
12926132006.03.14 17:57sell1.00eurusd1.20230.00001.19852006.03.14 18:531.20170.000.000.0060.00
12927742006.03.14 18:00buy1.00eurjpy141.210.00141.312006.03.15 00:08141.310.000.000.8585.03
12938902006.03.14 18:30buy1.00gbpjpy205.060.00205.162006.03.14 18:40205.160.000.000.0085.14
12941772006.03.14 18:40buy1.00gbpjpy205.240.00205.342006.03.14 23:41205.340.000.000.0085.04
12992212006.03.14 21:30sell1.00gbpusd1.74690.00001.74592006.03.15 00:371.74590.000.001.00100.00
12992232006.03.14 21:30sell1.00eurusd1.20190.00001.20092006.03.15 03:101.20090.000.002.00100.00
13008602006.03.14 23:34buy1.00usdjpy117.570.00117.672006.03.15 01:55117.670.000.003.4084.98
13151132006.03.15 15:39sell1.00gbpjpy205.030.00204.962006.03.15 16:01204.960.000.000.0059.58
13153112006.03.15 15:48sell1.00eurusd1.20250.00000.00002006.03.23 17:321.19850.000.0020.00400.00
13160412006.03.15 16:10buy1.00eurgbp0.68950.00000.69052006.03.15 22:160.69050.000.000.00174.80
13194762006.03.15 17:00sell1.00usdjpy117.350.00117.252006.03.15 21:30117.250.000.000.0085.29
13229442006.03.15 18:15buy1.00eurjpy141.460.00141.562006.03.15 21:09141.560.000.000.0085.22
13248042006.03.15 19:14sell1.00gbpusd1.74600.00001.74502006.03.16 06:491.74500.000.003.00100.00
13259362006.03.15 20:45buy1.00gbpjpy205.080.00205.182006.03.16 00:00205.180.000.0020.4585.20
13369302006.03.16 13:57sell1.00gbpusd1.74600.00001.74502006.03.23 02:571.74500.000.007.00100.00
13371622006.03.16 14:15sell1.00eurjpy141.920.00141.822006.03.17 09:29141.820.000.00-4.2885.74
13377302006.03.16 15:11buy1.00usdchf1.29920.00001.31502006.03.23 17:271.31500.000.0021.581 201.52
13403522006.03.16 16:52sell1.00eurgbp0.69210.00000.69112006.03.22 09:430.69110.000.0014.03174.93
13615472006.03.17 22:04sell1.00eurusd1.21910.00000.00002006.03.21 19:521.20900.000.004.001 010.00
13938872006.03.21 18:12sell1.00usdjpy117.030.00116.932006.03.21 21:31117.200.000.000.00-145.05
13943402006.03.21 18:30buy1.00gbpjpy204.630.00204.732006.03.21 20:10204.730.000.000.0085.34
14085592006.03.22 13:22sell1.00usdjpy117.070.00116.972006.03.22 15:23116.970.000.000.0085.49
14085752006.03.22 13:23sell1.00gbpjpy204.410.00204.312006.03.22 15:21204.310.000.000.0085.44
14089642006.03.22 13:50buy1.00eurjpy141.500.00141.602006.03.22 19:18141.030.000.000.00-402.81
14091672006.03.22 14:11sell1.00eurgbp0.69140.00000.69042006.03.23 18:200.69040.000.0010.48173.56
14096172006.03.22 14:55sell1.00eurusd1.20750.00000.00002006.03.23 17:321.19890.000.006.00860.00
14099122006.03.22 15:22sell1.00gbpjpy204.230.00204.132006.03.22 15:35204.130.000.000.0085.59
14119892006.03.22 17:11sell1.00eurusd1.20920.00000.00002006.03.23 13:581.20550.000.006.00370.00
14136802006.03.22 19:20buy1.00usdjpy116.710.000.002006.03.23 13:52117.110.000.0010.25341.56
14137492006.03.22 19:23buy1.00usdjpy116.760.000.002006.03.23 13:52117.110.000.0010.25298.86
14138042006.03.22 19:25sell1.00eurusd1.20820.00000.00002006.03.23 17:311.19860.000.006.00960.00
14232402006.03.23 13:50buy1.00gbpjpy203.930.00204.032006.03.23 15:22204.030.000.000.0085.46
14233312006.03.23 13:57buy1.00gbpusd1.74100.00001.74202006.03.23 14:191.74200.000.000.00100.00
14234402006.03.23 14:04sell1.00usdjpy117.130.00117.032006.03.23 15:06117.030.000.000.0085.45
14241692006.03.23 15:10buy1.00usdjpy117.060.00117.162006.03.23 17:07117.160.000.000.0085.35
14241752006.03.23 15:11sell1.00gbpusd1.74210.00001.74112006.03.23 17:061.74110.000.000.00100.00
14244402006.03.23 15:27sell1.00gbpjpy203.960.00203.862006.03.23 16:49203.860.000.000.0085.55
14256962006.03.23 16:30buy1.00eurjpy141.100.00141.202006.03.23 18:56140.870.000.000.00-195.63
14260982006.03.23 16:58buy1.00gbpjpy203.940.00204.042006.03.23 17:53204.040.000.000.0084.99
14298812006.03.23 18:53sell1.00usdjpy117.550.00117.452006.03.23 19:35117.680.000.000.00-110.47
14305482006.03.23 19:38sell1.00gbpjpy204.210.00204.112006.03.27 03:55204.110.000.00-20.4085.35
14306642006.03.23 19:57buy1.00gbpusd1.73580.00001.73682006.03.24 16:291.73680.000.00-3.00100.00
14306852006.03.23 20:00buy1.00usdjpy117.700.00117.802006.03.23 21:10117.800.000.000.0084.89
14310982006.03.23 20:55sell1.00eurjpy140.870.00140.772006.03.27 03:58140.770.000.00-8.5085.47
14312172006.03.23 21:05sell1.00eurgbp0.68970.00000.68872006.03.27 11:350.68870.000.006.96174.85
14322672006.03.23 23:16sell1.00usdjpy117.890.00117.792006.03.24 17:17117.790.000.00-6.7884.93
14387242006.03.24 12:40sell2.00eurjpy141.450.000.002006.03.27 13:48140.550.000.00-8.521 540.56
14399622006.03.24 14:43sell2.00eurjpy141.400.000.002006.03.27 13:49140.550.000.00-8.521 455.10
  0.00 0.00 97.55 11 949.42
Closed P/L: 12 046.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 12 046.97 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 22 046.97 Equity: 22 046.97 Free Margin: 22 046.97