North Finance Co Ltd
|Account:
|Name: Josip
|Currency: USD
|2006 March 23, 17:33
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1243259
|2006.03.09 20:43
|balance
|Deposit
|10 000.00
|1259992
|2006.03.10 18:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1889
|0.0000
|0.0000
|2006.03.10 21:11
|1.1897
|0.00
|0.00
|0.00
|-80.00
|1262058
|2006.03.10 21:41
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1914
|0.0000
|0.0000
|2006.03.13 01:00
|1.1914
|0.00
|0.00
|-4.00
|0.00
|1272146
|2006.03.13 16:01
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1918
|0.0000
|0.0000
|2006.03.13 17:46
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|1273806
|2006.03.13 18:09
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1937
|0.0000
|0.0000
|2006.03.13 22:48
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|1274169
|2006.03.13 18:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.97
|0.00
|118.87
|2006.03.13 22:25
|118.87
|0.00
|0.00
|0.00
|84.13
|1275248
|2006.03.13 20:15
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3158
|0.0000
|1.3168
|2006.03.23 17:29
|1.3168
|0.00
|0.00
|36.96
|75.94
|1275452
|2006.03.13 20:45
|sell
|1.00
|gbpjpy
|206.04
|0.00
|205.94
|2006.03.13 22:35
|205.94
|0.00
|0.00
|0.00
|84.16
|1276619
|2006.03.13 23:01
|sell
|1.00
|eurjpy
|142.12
|0.00
|142.02
|2006.03.14 01:11
|142.02
|0.00
|0.00
|-4.22
|84.22
|1286107
|2006.03.14 15:30
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7375
|0.0000
|1.7385
|2006.03.14 16:49
|1.7385
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1286933
|2006.03.14 15:45
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1970
|0.0000
|0.0000
|2006.03.14 17:17
|1.1995
|0.00
|0.00
|0.00
|250.00
|1290171
|2006.03.14 17:06
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6885
|0.0000
|0.6895
|2006.03.15 11:30
|0.6895
|0.00
|0.00
|-12.22
|174.35
|1290174
|2006.03.14 17:06
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6886
|0.0000
|0.6896
|2006.03.15 11:30
|0.6896
|0.00
|0.00
|-12.22
|174.32
|1292496
|2006.03.14 17:54
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2015
|0.0000
|1.2025
|2006.03.14 17:55
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1292613
|2006.03.14 17:57
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2023
|0.0000
|1.1985
|2006.03.14 18:53
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|1292774
|2006.03.14 18:00
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.21
|0.00
|141.31
|2006.03.15 00:08
|141.31
|0.00
|0.00
|0.85
|85.03
|1293890
|2006.03.14 18:30
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.06
|0.00
|205.16
|2006.03.14 18:40
|205.16
|0.00
|0.00
|0.00
|85.14
|1294177
|2006.03.14 18:40
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.24
|0.00
|205.34
|2006.03.14 23:41
|205.34
|0.00
|0.00
|0.00
|85.04
|1299221
|2006.03.14 21:30
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7469
|0.0000
|1.7459
|2006.03.15 00:37
|1.7459
|0.00
|0.00
|1.00
|100.00
|1299223
|2006.03.14 21:30
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2019
|0.0000
|1.2009
|2006.03.15 03:10
|1.2009
|0.00
|0.00
|2.00
|100.00
|1300860
|2006.03.14 23:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.57
|0.00
|117.67
|2006.03.15 01:55
|117.67
|0.00
|0.00
|3.40
|84.98
|1315113
|2006.03.15 15:39
|sell
|1.00
|gbpjpy
|205.03
|0.00
|204.96
|2006.03.15 16:01
|204.96
|0.00
|0.00
|0.00
|59.58
|1315311
|2006.03.15 15:48
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2025
|0.0000
|0.0000
|2006.03.23 17:32
|1.1985
|0.00
|0.00
|20.00
|400.00
|1316041
|2006.03.15 16:10
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6895
|0.0000
|0.6905
|2006.03.15 22:16
|0.6905
|0.00
|0.00
|0.00
|174.80
|1319476
|2006.03.15 17:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.35
|0.00
|117.25
|2006.03.15 21:30
|117.25
|0.00
|0.00
|0.00
|85.29
|1322944
|2006.03.15 18:15
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.46
|0.00
|141.56
|2006.03.15 21:09
|141.56
|0.00
|0.00
|0.00
|85.22
|1324804
|2006.03.15 19:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7460
|0.0000
|1.7450
|2006.03.16 06:49
|1.7450
|0.00
|0.00
|3.00
|100.00
|1325936
|2006.03.15 20:45
|buy
|1.00
|gbpjpy
|205.08
|0.00
|205.18
|2006.03.16 00:00
|205.18
|0.00
|0.00
|20.45
|85.20
|1336930
|2006.03.16 13:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7460
|0.0000
|1.7450
|2006.03.23 02:57
|1.7450
|0.00
|0.00
|7.00
|100.00
|1337162
|2006.03.16 14:15
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.92
|0.00
|141.82
|2006.03.17 09:29
|141.82
|0.00
|0.00
|-4.28
|85.74
|1337730
|2006.03.16 15:11
|buy
|1.00
|usdchf
|1.2992
|0.0000
|1.3150
|2006.03.23 17:27
|1.3150
|0.00
|0.00
|21.58
|1 201.52
|1340352
|2006.03.16 16:52
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6921
|0.0000
|0.6911
|2006.03.22 09:43
|0.6911
|0.00
|0.00
|14.03
|174.93
|1361547
|2006.03.17 22:04
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2191
|0.0000
|0.0000
|2006.03.21 19:52
|1.2090
|0.00
|0.00
|4.00
|1 010.00
|1393887
|2006.03.21 18:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.03
|0.00
|116.93
|2006.03.21 21:31
|117.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.05
|1394340
|2006.03.21 18:30
|buy
|1.00
|gbpjpy
|204.63
|0.00
|204.73
|2006.03.21 20:10
|204.73
|0.00
|0.00
|0.00
|85.34
|1408559
|2006.03.22 13:22
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.07
|0.00
|116.97
|2006.03.22 15:23
|116.97
|0.00
|0.00
|0.00
|85.49
|1408575
|2006.03.22 13:23
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.41
|0.00
|204.31
|2006.03.22 15:21
|204.31
|0.00
|0.00
|0.00
|85.44
|1408964
|2006.03.22 13:50
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.50
|0.00
|141.60
|2006.03.22 19:18
|141.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-402.81
|1409617
|2006.03.22 14:55
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2075
|0.0000
|0.0000
|2006.03.23 17:32
|1.1989
|0.00
|0.00
|6.00
|860.00
|1409912
|2006.03.22 15:22
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.23
|0.00
|204.13
|2006.03.22 15:35
|204.13
|0.00
|0.00
|0.00
|85.59
|1411989
|2006.03.22 17:11
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2092
|0.0000
|0.0000
|2006.03.23 13:58
|1.2055
|0.00
|0.00
|6.00
|370.00
|1413680
|2006.03.22 19:20
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.71
|0.00
|0.00
|2006.03.23 13:52
|117.11
|0.00
|0.00
|10.25
|341.56
|1413749
|2006.03.22 19:23
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.76
|0.00
|0.00
|2006.03.23 13:52
|117.11
|0.00
|0.00
|10.25
|298.86
|1413804
|2006.03.22 19:25
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2082
|0.0000
|0.0000
|2006.03.23 17:31
|1.1986
|0.00
|0.00
|6.00
|960.00
|1423240
|2006.03.23 13:50
|buy
|1.00
|gbpjpy
|203.93
|0.00
|204.03
|2006.03.23 15:22
|204.03
|0.00
|0.00
|0.00
|85.46
|1423331
|2006.03.23 13:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7410
|0.0000
|1.7420
|2006.03.23 14:19
|1.7420
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1423440
|2006.03.23 14:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.13
|0.00
|117.03
|2006.03.23 15:06
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|85.45
|1424169
|2006.03.23 15:10
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.06
|0.00
|117.16
|2006.03.23 17:07
|117.16
|0.00
|0.00
|0.00
|85.35
|1424175
|2006.03.23 15:11
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7421
|0.0000
|1.7411
|2006.03.23 17:06
|1.7411
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|1424440
|2006.03.23 15:27
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.96
|0.00
|203.86
|2006.03.23 16:49
|203.86
|0.00
|0.00
|0.00
|85.55
|
|0.00
|0.00
|135.83
|8 385.82
|Closed P/L:
|8 521.65
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|1409167
|2006.03.22 14:11
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6914
|0.0000
|0.6904
|
|0.6912
|0.00
|0.00
|10.48
|34.70
|1425696
|2006.03.23 16:30
|buy
|1.00
|eurjpy
|141.10
|0.00
|141.20
|
|140.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-204.22
|1426098
|2006.03.23 16:58
|buy
|1.00
|gbpjpy
|203.94
|0.00
|204.04
|
|203.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.60
|
|0.00
|0.00
|10.48
|-263.12
|
|Floating P/L:
|-252.64
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|8 521.65
|Floating P/L:
|-252.64
|Margin:
|831.62
|Balance:
|18 521.65
|Equity:
|18 269.01
|Free Margin:
|17 437.39