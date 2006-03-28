Interbank FX, LLC

Account: 326540 Name: Contest Currency: USD 2006 March 29, 14:22
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73945002006.03.28 14:11balanceDeposit5 000.00
73946282006.03.28 14:14sell1.00eurcad1.41031.41131.39032006.03.28 14:151.41130.000.000.00-85.69
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
73946462006.03.28 14:14sell1.00audjpy82.6882.7880.682006.03.28 14:1482.780.000.000.00-85.65
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
73946472006.03.28 14:14sell1.00audusd0.70860.70960.68862006.03.28 14:590.70960.000.000.00-100.00
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
73947062006.03.28 14:15sell1.00eurgbp0.69040.69140.67042006.03.29 08:300.69140.000.007.00-173.70
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
74040162006.03.28 16:00sell1.00usdcad1.16891.16991.14892006.03.28 16:271.16990.000.000.00-85.48
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
74040372006.03.28 16:00sell1.00usdjpy117.24117.34115.242006.03.28 16:16117.340.000.000.00-85.22
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
74083162006.03.28 17:00buy1.00audusd0.70880.70780.72882006.03.28 19:050.70780.000.000.00-100.00
 20060308EMAC_Counter_Immediate[sl]
74095422006.03.28 17:38sell0.10eurcad1.41111.41211.39112006.03.28 17:391.41210.000.000.00-8.56
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
74095442006.03.28 17:38buy0.10gbpchf2.27632.27532.29632006.03.28 17:382.27530.000.000.00-7.69
 20060308EMAC_Counter_Immediate[sl]
74095462006.03.28 17:38sell0.10usdjpy117.19117.29115.192006.03.28 18:22117.290.000.000.00-8.53
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
74095652006.03.28 17:39sell0.10usdcad1.16881.16981.14882006.03.28 18:001.16980.000.000.00-8.55
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
74586512006.03.29 14:18sell0.10eurcad1.40651.40751.38652006.03.29 14:191.40750.000.000.00-8.53
 123EMAC_Counter_Immediate[sl]
  0.00 0.00 7.00 -757.60
Closed P/L: -750.60
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
74095662006.03.28 17:39buy0.10eurchf1.57091.56991.5909 1.57390.000.000.4822.87
 20060308EMAC_Counter_Immediate
73946322006.03.28 14:14sell1.00eurusd1.20921.21021.1892 1.19990.000.005.20930.00
 123EMAC_Counter_Immediate
73946362006.03.28 14:14sell1.00gbpusd1.75121.75221.7312 1.73280.000.000.301 840.00
 123EMAC_Counter_Immediate
74095672006.03.28 17:39buy0.10usdchf1.30091.30781.3209 1.31180.000.000.8383.09
 20060308EMAC_Counter_Immediate
  0.00 0.00 6.81 2 875.96
 Floating P/L: 2 882.77
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -750.60 Floating P/L: 2 882.77 Margin: 2 200.00
Balance: 4 249.40 Equity: 7 132.17 Free Margin: 4 932.17