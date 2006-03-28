|Account: 326540
|Name: Contest
|Currency: USD
|2006 March 29, 14:22
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7394500
|2006.03.28 14:11
|balance
|Deposit
|5 000.00
|7394628
|2006.03.28 14:14
|sell
|1.00
|eurcad
|1.4103
|1.4113
|1.3903
|2006.03.28 14:15
|1.4113
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.69
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7394646
|2006.03.28 14:14
|sell
|1.00
|audjpy
|82.68
|82.78
|80.68
|2006.03.28 14:14
|82.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.65
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7394647
|2006.03.28 14:14
|sell
|1.00
|audusd
|0.7086
|0.7096
|0.6886
|2006.03.28 14:59
|0.7096
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7394706
|2006.03.28 14:15
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6904
|0.6914
|0.6704
|2006.03.29 08:30
|0.6914
|0.00
|0.00
|7.00
|-173.70
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7404016
|2006.03.28 16:00
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1689
|1.1699
|1.1489
|2006.03.28 16:27
|1.1699
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.48
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7404037
|2006.03.28 16:00
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.24
|117.34
|115.24
|2006.03.28 16:16
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-85.22
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7408316
|2006.03.28 17:00
|buy
|1.00
|audusd
|0.7088
|0.7078
|0.7288
|2006.03.28 19:05
|0.7078
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7409542
|2006.03.28 17:38
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4111
|1.4121
|1.3911
|2006.03.28 17:39
|1.4121
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.56
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7409544
|2006.03.28 17:38
|buy
|0.10
|gbpchf
|2.2763
|2.2753
|2.2963
|2006.03.28 17:38
|2.2753
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.69
|
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7409546
|2006.03.28 17:38
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.19
|117.29
|115.19
|2006.03.28 18:22
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.53
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7409565
|2006.03.28 17:39
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1688
|1.1698
|1.1488
|2006.03.28 18:00
|1.1698
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.55
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|7458651
|2006.03.29 14:18
|sell
|0.10
|eurcad
|1.4065
|1.4075
|1.3865
|2006.03.29 14:19
|1.4075
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.53
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate[sl]
|
|0.00
|0.00
|7.00
|-757.60
|Closed P/L:
|-750.60
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7409566
|2006.03.28 17:39
|buy
|0.10
|eurchf
|1.5709
|1.5699
|1.5909
|
|1.5739
|0.00
|0.00
|0.48
|22.87
|
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|7394632
|2006.03.28 14:14
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2092
|1.2102
|1.1892
|
|1.1999
|0.00
|0.00
|5.20
|930.00
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate
|7394636
|2006.03.28 14:14
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7512
|1.7522
|1.7312
|
|1.7328
|0.00
|0.00
|0.30
|1 840.00
|
|123
|EMAC_Counter_Immediate
|7409567
|2006.03.28 17:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.3009
|1.3078
|1.3209
|
|1.3118
|0.00
|0.00
|0.83
|83.09
|
|20060308
|EMAC_Counter_Immediate
|
|0.00
|0.00
|6.81
|2 875.96
|
|Floating P/L:
|2 882.77
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-750.60
|Floating P/L:
|2 882.77
|Margin:
|2 200.00
|Balance:
|4 249.40
|Equity:
|7 132.17
|Free Margin:
|4 932.17