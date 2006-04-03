Interbank FX, LLC
A/C No: 229083Name: Vaishali-ver32006 April 3, 21:29 (local time)
 
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PClose TimePriceCommissionR/O SwapTrade P/L
3097322 2006/04/03 09:27sell1.00gbpusd1.72541.72791.7194 2006/04/03 09:571.72790.000.00-250.00
3097399 2006/04/03 09:58sell1.00usdjpy118.32118.31117.72 2006/04/03 10:23118.310.000.008.45
3097648 2006/04/03 10:53buy1.00usdjpy118.55118.30119.15 2006/04/03 11:20118.300.000.00-211.33
3097765 2006/04/03 11:20sell1.00usdjpy118.30118.29117.70 2006/04/03 13:58118.290.000.008.45
3098399 2006/04/03 14:01sell1.00usdjpy118.08118.07117.48 2006/04/03 14:06118.070.000.008.46
3097392 2006/04/03 09:57buy1.00gbpusd1.72791.72991.7339 2006/04/03 14:211.72990.000.00200.00
3098770 2006/04/03 14:21buy1.00gbpusd1.73051.73251.7363 2006/04/03 14:551.73630.000.00580.00
3099058 2006/04/03 14:40sell1.00usdchf1.30591.30391.2999 2006/04/03 15:211.30390.000.00153.38
3099425 2006/04/03 14:55buy1.00gbpusd1.73711.73911.7431 2006/04/03 15:241.73910.000.00200.00
3099801 2006/04/03 15:21sell1.00usdchf1.30351.30601.2975 2006/04/03 17:091.30600.000.00-191.43
3099916 2006/04/03 15:32buy1.00usdjpy117.90117.65118.35 2006/04/03 17:30117.650.000.00-212.50
 0.000.00293.48
Deposit/Withdrawal: 0.00Credit Facility: 0.00Closed Trade P/L:293.48
 
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / P PriceCommissionR/O SwapTrade P/L
3099617 2006/04/03 15:15buy1.00eurusd1.21221.20971.2172  1.21430.000.00210.00
 0.000.00210.00
 Floating P/L:210.00
 
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItemPriceS / LT / PMarket Price 
No Transactions
 
A/C Summary:
Closed Trade P/L:293.48 Floating P/L:210.00
Deposit/Withdrawal:0.00 Total Credit Facility:0.00
Balance:50293.48 Equity:50503.48
Margin Requirement:1000.00 Available Margin:49503.48