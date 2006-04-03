|A/C No: 229083
|Name: Vaishali-ver3
|2006 April 3, 21:29 (local time)
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|3097322
|2006/04/03 09:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7254
|1.7279
|1.7194
|2006/04/03 09:57
|1.7279
|0.00
|0.00
|-250.00
|3097399
|2006/04/03 09:58
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.32
|118.31
|117.72
|2006/04/03 10:23
|118.31
|0.00
|0.00
|8.45
|3097648
|2006/04/03 10:53
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.55
|118.30
|119.15
|2006/04/03 11:20
|118.30
|0.00
|0.00
|-211.33
|3097765
|2006/04/03 11:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.30
|118.29
|117.70
|2006/04/03 13:58
|118.29
|0.00
|0.00
|8.45
|3098399
|2006/04/03 14:01
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.08
|118.07
|117.48
|2006/04/03 14:06
|118.07
|0.00
|0.00
|8.46
|3097392
|2006/04/03 09:57
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7279
|1.7299
|1.7339
|2006/04/03 14:21
|1.7299
|0.00
|0.00
|200.00
|3098770
|2006/04/03 14:21
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7305
|1.7325
|1.7363
|2006/04/03 14:55
|1.7363
|0.00
|0.00
|580.00
|3099058
|2006/04/03 14:40
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3059
|1.3039
|1.2999
|2006/04/03 15:21
|1.3039
|0.00
|0.00
|153.38
|3099425
|2006/04/03 14:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7371
|1.7391
|1.7431
|2006/04/03 15:24
|1.7391
|0.00
|0.00
|200.00
|3099801
|2006/04/03 15:21
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3035
|1.3060
|1.2975
|2006/04/03 17:09
|1.3060
|0.00
|0.00
|-191.43
|3099916
|2006/04/03 15:32
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.90
|117.65
|118.35
|2006/04/03 17:30
|117.65
|0.00
|0.00
|-212.50
|0.00
|0.00
|293.48
|Deposit/Withdrawal: 0.00
|Credit Facility: 0.00
|Closed Trade P/L:
|293.48
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|R/O Swap
|Trade P/L
|3099617
|2006/04/03 15:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2122
|1.2097
|1.2172
|1.2143
|0.00
|0.00
|210.00
|0.00
|0.00
|210.00
|Floating P/L:
|210.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No Transactions
|A/C Summary:
|Closed Trade P/L:
|293.48
|Floating P/L:
|210.00
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Total Credit Facility:
|0.00
|Balance:
|50293.48
|Equity:
|50503.48
|Margin Requirement:
|1000.00
|Available Margin:
|49503.48