Interbank FX, LLC

Account: 281987 Name: Amritendu Maji Currency: USD 2006 March 28, 00:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73032752006.03.27 05:23buy1.00audusdm0.70720.70420.71122006.03.27 05:590.70420.000.000.00-30.00
73132092006.03.27 09:15sell1.00audusdm0.70500.70800.70102006.03.27 12:300.70800.000.000.00-30.00
73146022006.03.27 09:40buy1.00eurjpym140.51140.21140.912006.03.27 11:38140.210.000.000.00-25.74
73283892006.03.27 14:35buy1.00eurjpym140.14139.84140.542006.03.27 23:44139.840.000.000.69-25.77
73007552006.03.27 04:25sell1.00gbpjpym203.82204.12203.422006.03.27 08:16204.120.000.000.00-25.69
73195652006.03.27 11:22buy1.00gbpjpym203.80203.50204.202006.03.27 11:44203.500.000.000.00-25.75
73204572006.03.27 11:44buy1.00gbpjpym203.59203.28203.982006.03.27 20:15203.980.000.000.0033.40
73481392006.03.27 23:14buy1.00gbpjpym203.84203.54204.242006.03.27 23:41203.540.000.000.00-25.74
72889102006.03.27 01:02sell1.00gbpusdm1.74301.74611.73902006.03.27 03:061.74610.000.000.00-31.00
72898262006.03.27 01:10sell1.00usdcadm1.16711.17011.16312006.03.27 06:151.17010.000.000.00-25.64
73256002006.03.27 13:57buy1.00usdcadm1.17091.16791.17492006.03.27 15:371.16790.000.000.00-25.69
73194092006.03.27 11:18buy1.00usdjpym116.67116.37117.072006.03.27 23:44116.370.000.001.03-25.78
  0.00 0.00 1.72 -263.40
Closed P/L: -261.68
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
72910582006.03.27 01:40buy1.00eurusdm1.20271.19981.2067 1.20170.000.00-0.60-10.00
72910702006.03.27 01:40sell1.00usdchfm1.31011.31311.3061 1.30820.000.00-0.8814.52
73078662006.03.27 07:11buy1.00gbpusdm1.74581.74281.7498 1.74750.000.000.3317.00
73393092006.03.27 17:40sell1.00audusdm0.70600.70900.7020 0.70730.000.00-0.38-13.00
73451122006.03.27 21:24sell1.00usdcadm1.16941.17241.1654 1.16970.000.00-0.29-2.56
  0.00 0.00 -1.82 5.96
 Floating P/L: 4.14
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -261.68 Floating P/L: 4.14 Margin: 250.00
Balance: 5 624.72 Equity: 5 628.86 Free Margin: 5 378.86