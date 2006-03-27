Interbank FX, LLC
|Account: 281987
|Name: Amritendu Maji
|Currency: USD
|2006 March 28, 00:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7303275
|2006.03.27 05:23
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7072
|0.7042
|0.7112
|2006.03.27 05:59
|0.7042
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7313209
|2006.03.27 09:15
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7050
|0.7080
|0.7010
|2006.03.27 12:30
|0.7080
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|7314602
|2006.03.27 09:40
|buy
|1.00
|eurjpym
|140.51
|140.21
|140.91
|2006.03.27 11:38
|140.21
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.74
|7328389
|2006.03.27 14:35
|buy
|1.00
|eurjpym
|140.14
|139.84
|140.54
|2006.03.27 23:44
|139.84
|0.00
|0.00
|0.69
|-25.77
|7300755
|2006.03.27 04:25
|sell
|1.00
|gbpjpym
|203.82
|204.12
|203.42
|2006.03.27 08:16
|204.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.69
|7319565
|2006.03.27 11:22
|buy
|1.00
|gbpjpym
|203.80
|203.50
|204.20
|2006.03.27 11:44
|203.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.75
|7320457
|2006.03.27 11:44
|buy
|1.00
|gbpjpym
|203.59
|203.28
|203.98
|2006.03.27 20:15
|203.98
|0.00
|0.00
|0.00
|33.40
|7348139
|2006.03.27 23:14
|buy
|1.00
|gbpjpym
|203.84
|203.54
|204.24
|2006.03.27 23:41
|203.54
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.74
|7288910
|2006.03.27 01:02
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7430
|1.7461
|1.7390
|2006.03.27 03:06
|1.7461
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.00
|7289826
|2006.03.27 01:10
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1671
|1.1701
|1.1631
|2006.03.27 06:15
|1.1701
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.64
|7325600
|2006.03.27 13:57
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1709
|1.1679
|1.1749
|2006.03.27 15:37
|1.1679
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.69
|7319409
|2006.03.27 11:18
|buy
|1.00
|usdjpym
|116.67
|116.37
|117.07
|2006.03.27 23:44
|116.37
|0.00
|0.00
|1.03
|-25.78
|
|0.00
|0.00
|1.72
|-263.40
|Closed P/L:
|-261.68
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7291058
|2006.03.27 01:40
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2027
|1.1998
|1.2067
|
|1.2017
|0.00
|0.00
|-0.60
|-10.00
|7291070
|2006.03.27 01:40
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.3101
|1.3131
|1.3061
|
|1.3082
|0.00
|0.00
|-0.88
|14.52
|7307866
|2006.03.27 07:11
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7458
|1.7428
|1.7498
|
|1.7475
|0.00
|0.00
|0.33
|17.00
|7339309
|2006.03.27 17:40
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7060
|0.7090
|0.7020
|
|0.7073
|0.00
|0.00
|-0.38
|-13.00
|7345112
|2006.03.27 21:24
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1694
|1.1724
|1.1654
|
|1.1697
|0.00
|0.00
|-0.29
|-2.56
|
|0.00
|0.00
|-1.82
|5.96
|
|Floating P/L:
|4.14
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-261.68
|Floating P/L:
|4.14
|Margin:
|250.00
|Balance:
|5 624.72
|Equity:
|5 628.86
|Free Margin:
|5 378.86