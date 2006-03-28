FIBO Group, Ltd
|Account: 36432
|Name: Sulz
|Currency: USD
|2006 March 29, 20:10
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|839594
|2006.03.28 07:59
|balance
|Deposit
|10 000.00
|839652
|2006.03.28 08:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.98
|117.21
|116.95
|2006.03.28 08:30
|116.95
|0.00
|0.00
|0.00
|25.65
|839654
|2006.03.28 08:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.97
|117.20
|116.94
|2006.03.28 08:30
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|25.65
|839660
|2006.03.28 08:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.97
|117.20
|116.94
|2006.03.28 08:30
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|25.65
|840003
|2006.03.28 09:03
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7475
|1.7509
|1.7469
|2006.03.28 09:58
|1.7469
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|840577
|2006.03.28 10:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.77
|117.00
|116.74
|2006.03.28 10:18
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|840578
|2006.03.28 10:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.78
|117.01
|116.75
|2006.03.28 10:18
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|840579
|2006.03.28 10:09
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.79
|117.02
|116.76
|2006.03.28 10:10
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|25.69
|840621
|2006.03.28 10:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.77
|117.00
|116.74
|2006.03.28 10:18
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|841017
|2006.03.28 10:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7482
|1.7448
|1.7486
|2006.03.28 11:40
|1.7486
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|841021
|2006.03.28 10:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7481
|1.7447
|1.7485
|2006.03.28 11:34
|1.7485
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|841023
|2006.03.28 10:42
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7482
|1.7448
|1.7486
|2006.03.28 11:40
|1.7486
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|841878
|2006.03.28 13:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7476
|1.7442
|1.7480
|2006.03.28 13:37
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|841881
|2006.03.28 13:14
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7476
|1.7442
|1.7480
|2006.03.28 13:37
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|842222
|2006.03.28 14:07
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7494
|1.7460
|1.7498
|2006.03.28 14:25
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|842258
|2006.03.28 14:09
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7494
|1.7460
|1.7498
|2006.03.28 14:25
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|842265
|2006.03.28 14:10
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7494
|1.7460
|1.7498
|2006.03.28 14:25
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|842463
|2006.03.28 14:43
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7500
|1.7534
|1.7496
|2006.03.28 15:03
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|842470
|2006.03.28 14:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7500
|1.7534
|1.7496
|2006.03.28 15:03
|1.7496
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|842472
|2006.03.28 14:44
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7503
|1.7537
|1.7499
|2006.03.28 14:53
|1.7499
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|842570
|2006.03.28 15:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.79
|117.02
|116.76
|2006.03.28 15:26
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|25.69
|842571
|2006.03.28 15:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.80
|117.03
|116.77
|2006.03.28 15:24
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|25.69
|842574
|2006.03.28 15:11
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.81
|117.04
|116.78
|2006.03.28 15:24
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|25.69
|842940
|2006.03.28 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.71
|116.48
|116.74
|2006.03.28 16:04
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|842942
|2006.03.28 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.71
|116.48
|116.74
|2006.03.28 16:04
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|842943
|2006.03.28 15:44
|buy
|1.00
|usdjpy
|116.70
|116.47
|116.73
|2006.03.28 16:03
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|25.70
|844022
|2006.03.28 17:43
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2070
|1.2093
|1.2067
|2006.03.28 20:22
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|848256
|2006.03.29 09:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2002
|1.1979
|1.2005
|2006.03.29 09:59
|1.1979
|0.00
|0.00
|0.00
|-230.00
|850260
|2006.03.29 14:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.83
|118.06
|117.80
|2006.03.29 15:56
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.82
|850264
|2006.03.29 14:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.84
|118.07
|117.81
|2006.03.29 15:57
|118.07
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.80
|850266
|2006.03.29 14:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.83
|118.06
|117.80
|2006.03.29 15:56
|118.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-194.82
|851838
|2006.03.29 18:12
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.92
|118.15
|117.89
|2006.03.29 18:20
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|25.45
|851847
|2006.03.29 18:13
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.93
|118.16
|117.90
|2006.03.29 18:20
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|25.45
|851849
|2006.03.29 18:14
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.92
|118.15
|117.89
|2006.03.29 18:20
|117.89
|0.00
|0.00
|0.00
|25.45
|852164
|2006.03.29 18:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.73
|117.96
|117.70
|2006.03.29 19:48
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|25.49
|852170
|2006.03.29 18:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.73
|117.96
|117.70
|2006.03.29 19:48
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|25.49
|852171
|2006.03.29 18:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.74
|117.97
|117.71
|2006.03.29 19:47
|117.71
|0.00
|0.00
|0.00
|25.49
|
|0.00
|0.00
|0.00
|162.29
|Closed P/L:
|162.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|162.29
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|10 162.29
|Equity:
|10 162.29
|Free Margin:
|10 162.29