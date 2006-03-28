FIBO Group, Ltd

Account: 36432 Name: Sulz Currency: USD 2006 March 28, 17:14
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
8395942006.03.28 07:59balanceDeposit10 000.00
8396522006.03.28 08:09sell1.00usdjpy116.98117.21116.952006.03.28 08:30116.950.000.000.0025.65
8396542006.03.28 08:09sell1.00usdjpy116.97117.20116.942006.03.28 08:30116.940.000.000.0025.65
8396602006.03.28 08:09sell1.00usdjpy116.97117.20116.942006.03.28 08:30116.940.000.000.0025.65
8400032006.03.28 09:03sell1.00gbpusd1.74751.75091.74692006.03.28 09:581.74690.000.000.0060.00
8405772006.03.28 10:09sell1.00usdjpy116.77117.00116.742006.03.28 10:18116.740.000.000.0025.70
8405782006.03.28 10:09sell1.00usdjpy116.78117.01116.752006.03.28 10:18116.750.000.000.0025.70
8405792006.03.28 10:09sell1.00usdjpy116.79117.02116.762006.03.28 10:10116.760.000.000.0025.69
8406212006.03.28 10:12sell1.00usdjpy116.77117.00116.742006.03.28 10:18116.740.000.000.0025.70
8410172006.03.28 10:42buy1.00gbpusd1.74821.74481.74862006.03.28 11:401.74860.000.000.0040.00
8410212006.03.28 10:42buy1.00gbpusd1.74811.74471.74852006.03.28 11:341.74850.000.000.0040.00
8410232006.03.28 10:42buy1.00gbpusd1.74821.74481.74862006.03.28 11:401.74860.000.000.0040.00
8418782006.03.28 13:14buy1.00gbpusd1.74761.74421.74802006.03.28 13:371.74780.000.000.0020.00
8418812006.03.28 13:14buy1.00gbpusd1.74761.74421.74802006.03.28 13:371.74780.000.000.0020.00
8422222006.03.28 14:07buy1.00gbpusd1.74941.74601.74982006.03.28 14:251.74980.000.000.0040.00
8422582006.03.28 14:09buy1.00gbpusd1.74941.74601.74982006.03.28 14:251.74980.000.000.0040.00
8422652006.03.28 14:10buy1.00gbpusd1.74941.74601.74982006.03.28 14:251.74980.000.000.0040.00
8424632006.03.28 14:43sell1.00gbpusd1.75001.75341.74962006.03.28 15:031.74960.000.000.0040.00
8424702006.03.28 14:44sell1.00gbpusd1.75001.75341.74962006.03.28 15:031.74960.000.000.0040.00
8424722006.03.28 14:44sell1.00gbpusd1.75031.75371.74992006.03.28 14:531.74990.000.000.0040.00
8425702006.03.28 15:11sell1.00usdjpy116.79117.02116.762006.03.28 15:26116.760.000.000.0025.69
8425712006.03.28 15:11sell1.00usdjpy116.80117.03116.772006.03.28 15:24116.770.000.000.0025.69
8425742006.03.28 15:11sell1.00usdjpy116.81117.04116.782006.03.28 15:24116.780.000.000.0025.69
8429402006.03.28 15:44buy1.00usdjpy116.71116.48116.742006.03.28 16:04116.740.000.000.0025.70
8429422006.03.28 15:44buy1.00usdjpy116.71116.48116.742006.03.28 16:04116.740.000.000.0025.70
8429432006.03.28 15:44buy1.00usdjpy116.70116.47116.732006.03.28 16:03116.730.000.000.0025.70
  0.00 0.00 0.00 793.91
Closed P/L: 793.91
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 793.91 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 10 793.91 Equity: 10 793.91 Free Margin: 10 793.91