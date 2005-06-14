|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.06.06 00:00 - 2006.03.29 00:00 (2005.06.06 - 2006.03.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=16; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
|Bars in test
|7541
|Ticks modelled
|646708
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|45920.00
|Gross profit
|94920.00
|Gross loss
|-49000.00
|Profit factor
|1.94
|Expected payoff
|50.68
|Absolute drawdown
|20.00
|Maximal drawdown (%)
|1370.00 (2.5%)
|Total trades
|906
|Short positions (won %)
|501 (82.44%)
|Long positions (won %)
|405 (78.52%)
|Profit trades (% of total)
|731 (80.68%)
|Loss trades (% of total)
|175 (19.32%)
|Largest
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-280.00
|Average
|profit trade
|129.85
|loss trade
|-280.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (2990.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1120.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2990.00 (23)
|consecutive loss (count of losses)
|-1120.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.06.06 06:03
|sell
|1
|1.00
|1.2264
|1.2292
|1.2251
|2
|2005.06.07 03:30
|t/p
|1
|1.00
|1.2251
|1.2292
|1.2251
|130.00
|10130.00
|3
|2005.06.07 15:19
|sell
|2
|1.00
|1.2286
|1.2314
|1.2273
|4
|2005.06.07 15:49
|t/p
|2
|1.00
|1.2273
|1.2314
|1.2273
|130.00
|10260.00
|5
|2005.06.07 19:59
|sell
|3
|1.00
|1.2284
|1.2312
|1.2271
|6
|2005.06.08 05:45
|s/l
|3
|1.00
|1.2312
|1.2312
|1.2271
|-280.00
|9980.00
|7
|2005.06.08 05:45
|sell
|4
|1.00
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|8
|2005.06.08 18:35
|t/p
|4
|1.00
|1.2302
|1.2343
|1.2302
|130.00
|10110.00
|9
|2005.06.09 03:24
|sell
|5
|1.00
|1.2246
|1.2274
|1.2233
|10
|2005.06.09 05:07
|t/p
|5
|1.00
|1.2233
|1.2274
|1.2233
|130.00
|10240.00
|11
|2005.06.09 09:51
|sell
|6
|1.00
|1.2233
|1.2261
|1.2220
|12
|2005.06.09 13:39
|t/p
|6
|1.00
|1.2220
|1.2261
|1.2220
|130.00
|10370.00
|13
|2005.06.09 13:39
|buy
|7
|1.00
|1.2220
|1.2192
|1.2233
|14
|2005.06.09 14:03
|t/p
|7
|1.00
|1.2233
|1.2192
|1.2233
|130.00
|10500.00
|15
|2005.06.09 17:38
|buy
|8
|1.00
|1.2215
|1.2187
|1.2228
|16
|2005.06.09 18:44
|t/p
|8
|1.00
|1.2228
|1.2187
|1.2228
|130.00
|10630.00
|17
|2005.06.10 03:46
|buy
|9
|1.00
|1.2231
|1.2203
|1.2244
|18
|2005.06.10 14:30
|s/l
|9
|1.00
|1.2203
|1.2203
|1.2244
|-280.00
|10350.00
|19
|2005.06.10 16:17
|buy
|10
|1.00
|1.2127
|1.2099
|1.2140
|20
|2005.06.10 16:29
|t/p
|10
|1.00
|1.2140
|1.2099
|1.2140
|130.00
|10480.00
|21
|2005.06.10 16:48
|buy
|11
|1.00
|1.2127
|1.2099
|1.2140
|22
|2005.06.13 03:02
|s/l
|11
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2140
|-280.00
|10200.00
|23
|2005.06.13 05:09
|sell
|12
|1.00
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|24
|2005.06.13 08:19
|t/p
|12
|1.00
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|130.00
|10330.00
|25
|2005.06.13 13:58
|sell
|13
|1.00
|1.2062
|1.2090
|1.2049
|26
|2005.06.13 15:15
|t/p
|13
|1.00
|1.2049
|1.2090
|1.2049
|130.00
|10460.00
|27
|2005.06.13 15:19
|sell
|14
|1.00
|1.2061
|1.2089
|1.2048
|28
|2005.06.13 15:55
|t/p
|14
|1.00
|1.2048
|1.2089
|1.2048
|130.00
|10590.00
|29
|2005.06.13 23:59
|buy
|15
|1.00
|1.2106
|1.2078
|1.2119
|30
|2005.06.14 02:13
|t/p
|15
|1.00
|1.2119
|1.2078
|1.2119
|130.00
|10720.00
|31
|2005.06.14 06:04
|sell
|16
|1.00
|1.2135
|1.2163
|1.2122
|32
|2005.06.14 06:53
|t/p
|16
|1.00
|1.2122
|1.2163
|1.2122
|130.00
|10850.00
|33
|2005.06.14 08:52
|sell
|17
|1.00
|1.2133
|1.2161
|1.2120
|34
|2005.06.14 11:54
|t/p
|17
|1.00
|1.2120
|1.2161
|1.2120
|130.00
|10980.00
|35
|2005.06.14 13:58
|buy
|18
|1.00
|1.2112
|1.2084
|1.2125
|36
|2005.06.14 14:31
|t/p
|18
|1.00
|1.2125
|1.2084
|1.2125
|130.00
|11110.00
|37
|2005.06.14 15:03
|buy
|19
|1.00
|1.2112
|1.2084
|1.2125
|38
|2005.06.14 15:10
|s/l
|19
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2125
|-280.00
|10830.00
|39
|2005.06.14 15:10
|buy
|20
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|40
|2005.06.14 15:14
|s/l
|20
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2097
|-280.00
|10550.00
|41
|2005.06.14 16:41
|buy
|21
|1.00
|1.2039
|1.2011
|1.2052
|42
|2005.06.14 17:35
|t/p
|21
|1.00
|1.2052
|1.2011
|1.2052
|130.00
|10680.00
|43
|2005.06.14 17:54
|buy
|22
|1.00
|1.2039
|1.2011
|1.2052
|44
|2005.06.14 19:08
|t/p
|22
|1.00
|1.2052
|1.2011
|1.2052
|130.00
|10810.00
|45
|2005.06.14 19:08
|sell
|23
|1.00
|1.2052
|1.2080
|1.2039
|46
|2005.06.14 19:59
|t/p
|23
|1.00
|1.2039
|1.2080
|1.2039
|130.00
|10940.00
|47
|2005.06.14 23:59
|sell
|24
|1.00
|1.2032
|1.2060
|1.2019
|48
|2005.06.15 07:59
|s/l
|24
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2019
|-280.00
|10660.00
|49
|2005.06.15 14:02
|sell
|25
|1.00
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|50
|2005.06.15 14:30
|t/p
|25
|1.00
|1.2047
|1.2088
|1.2047
|130.00
|10790.00
|51
|2005.06.15 14:31
|sell
|26
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|52
|2005.06.15 14:34
|t/p
|26
|1.00
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|130.00
|10920.00
|53
|2005.06.15 15:00
|sell
|27
|1.00
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|54
|2005.06.15 15:02
|t/p
|27
|1.00
|1.2047
|1.2088
|1.2047
|130.00
|11050.00
|55
|2005.06.15 15:06
|sell
|28
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|56
|2005.06.15 15:17
|t/p
|28
|1.00
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|130.00
|11180.00
|57
|2005.06.15 15:24
|sell
|29
|1.00
|1.2061
|1.2089
|1.2048
|58
|2005.06.15 15:33
|s/l
|29
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2048
|-280.00
|10900.00
|59
|2005.06.15 15:33
|sell
|30
|1.00
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|60
|2005.06.15 15:39
|s/l
|30
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2074
|-280.00
|10620.00
|61
|2005.06.15 16:53
|sell
|31
|1.00
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|62
|2005.06.16 03:41
|t/p
|31
|1.00
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|130.00
|10750.00
|63
|2005.06.16 05:48
|buy
|32
|1.00
|1.2069
|1.2041
|1.2082
|64
|2005.06.16 07:43
|t/p
|32
|1.00
|1.2082
|1.2041
|1.2082
|130.00
|10880.00
|65
|2005.06.16 13:32
|buy
|33
|1.00
|1.2114
|1.2086
|1.2127
|66
|2005.06.16 14:08
|t/p
|33
|1.00
|1.2127
|1.2086
|1.2127
|130.00
|11010.00
|67
|2005.06.16 14:08
|sell
|34
|1.00
|1.2127
|1.2155
|1.2114
|68
|2005.06.16 14:15
|t/p
|34
|1.00
|1.2114
|1.2155
|1.2114
|130.00
|11140.00
|69
|2005.06.16 14:38
|sell
|35
|1.00
|1.2121
|1.2149
|1.2108
|70
|2005.06.16 15:13
|s/l
|35
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2108
|-280.00
|10860.00
|71
|2005.06.16 15:40
|buy
|36
|1.00
|1.2118
|1.2090
|1.2131
|72
|2005.06.16 15:48
|s/l
|36
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2131
|-280.00
|10580.00
|73
|2005.06.16 15:48
|buy
|37
|1.00
|1.2091
|1.2063
|1.2104
|74
|2005.06.16 22:26
|t/p
|37
|1.00
|1.2104
|1.2063
|1.2104
|130.00
|10710.00
|75
|2005.06.16 22:51
|sell
|38
|1.00
|1.2108
|1.2136
|1.2095
|76
|2005.06.17 07:59
|s/l
|38
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2095
|-280.00
|10430.00
|77
|2005.06.17 09:55
|sell
|39
|1.00
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|78
|2005.06.17 10:10
|t/p
|39
|1.00
|1.2126
|1.2167
|1.2126
|130.00
|10560.00
|79
|2005.06.17 10:48
|sell
|40
|1.00
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|80
|2005.06.17 11:22
|t/p
|40
|1.00
|1.2126
|1.2167
|1.2126
|130.00
|10690.00
|81
|2005.06.17 12:44
|sell
|41
|1.00
|1.2177
|1.2205
|1.2164
|82
|2005.06.17 14:32
|t/p
|41
|1.00
|1.2164
|1.2205
|1.2164
|130.00
|10820.00
|83
|2005.06.17 14:40
|sell
|42
|1.00
|1.2177
|1.2205
|1.2164
|84
|2005.06.17 14:58
|t/p
|42
|1.00
|1.2164
|1.2205
|1.2164
|130.00
|10950.00
|85
|2005.06.17 15:36
|sell
|43
|1.00
|1.2178
|1.2206
|1.2165
|86
|2005.06.17 15:48
|t/p
|43
|1.00
|1.2165
|1.2206
|1.2165
|130.00
|11080.00
|87
|2005.06.17 17:27
|buy
|44
|1.00
|1.2237
|1.2209
|1.2250
|88
|2005.06.17 18:54
|t/p
|44
|1.00
|1.2250
|1.2209
|1.2250
|130.00
|11210.00
|89
|2005.06.20 05:55
|sell
|45
|1.00
|1.2236
|1.2264
|1.2223
|90
|2005.06.20 06:45
|t/p
|45
|1.00
|1.2223
|1.2264
|1.2223
|130.00
|11340.00
|91
|2005.06.20 13:42
|buy
|46
|1.00
|1.2207
|1.2179
|1.2220
|92
|2005.06.20 14:33
|t/p
|46
|1.00
|1.2220
|1.2179
|1.2220
|130.00
|11470.00
|93
|2005.06.20 14:33
|sell
|47
|1.00
|1.2221
|1.2249
|1.2208
|94
|2005.06.20 14:36
|t/p
|47
|1.00
|1.2208
|1.2249
|1.2208
|130.00
|11600.00
|95
|2005.06.20 23:59
|buy
|48
|1.00
|1.2136
|1.2108
|1.2149
|96
|2005.06.21 00:00
|t/p
|48
|1.00
|1.2149
|1.2108
|1.2149
|130.00
|11730.00
|97
|2005.06.21 01:53
|buy
|49
|1.00
|1.2134
|1.2106
|1.2147
|98
|2005.06.21 02:14
|t/p
|49
|1.00
|1.2147
|1.2106
|1.2147
|130.00
|11860.00
|99
|2005.06.21 02:37
|buy
|50
|1.00
|1.2135
|1.2107
|1.2148
|100
|2005.06.21 04:26
|t/p
|50
|1.00
|1.2148
|1.2107
|1.2148
|130.00
|11990.00
|101
|2005.06.21 06:42
|sell
|51
|1.00
|1.2154
|1.2182
|1.2141
|102
|2005.06.21 07:08
|t/p
|51
|1.00
|1.2141
|1.2182
|1.2141
|130.00
|12120.00
|103
|2005.06.21 16:51
|buy
|52
|1.00
|1.2131
|1.2103
|1.2144
|104
|2005.06.21 17:13
|t/p
|52
|1.00
|1.2144
|1.2103
|1.2144
|130.00
|12250.00
|105
|2005.06.21 17:26
|buy
|53
|1.00
|1.2134
|1.2106
|1.2147
|106
|2005.06.21 18:15
|t/p
|53
|1.00
|1.2147
|1.2106
|1.2147
|130.00
|12380.00
|107
|2005.06.21 18:18
|buy
|54
|1.00
|1.2135
|1.2107
|1.2148
|108
|2005.06.21 18:30
|t/p
|54
|1.00
|1.2148
|1.2107
|1.2148
|130.00
|12510.00
|109
|2005.06.21 22:47
|sell
|55
|1.00
|1.2183
|1.2211
|1.2170
|110
|2005.06.21 23:30
|t/p
|55
|1.00
|1.2170
|1.2211
|1.2170
|130.00
|12640.00
|111
|2005.06.22 01:40
|sell
|56
|1.00
|1.2189
|1.2217
|1.2176
|112
|2005.06.22 02:47
|t/p
|56
|1.00
|1.2176
|1.2217
|1.2176
|130.00
|12770.00
|113
|2005.06.22 08:54
|sell
|57
|1.00
|1.2183
|1.2211
|1.2170
|114
|2005.06.22 11:10
|t/p
|57
|1.00
|1.2170
|1.2211
|1.2170
|130.00
|12900.00
|115
|2005.06.22 13:13
|buy
|58
|1.00
|1.2115
|1.2087
|1.2128
|116
|2005.06.22 15:59
|t/p
|58
|1.00
|1.2128
|1.2087
|1.2128
|130.00
|13030.00
|117
|2005.06.22 16:04
|sell
|59
|1.00
|1.2131
|1.2159
|1.2118
|118
|2005.06.22 18:05
|t/p
|59
|1.00
|1.2118
|1.2159
|1.2118
|130.00
|13160.00
|119
|2005.06.22 22:25
|sell
|60
|1.00
|1.2130
|1.2158
|1.2117
|120
|2005.06.23 07:47
|t/p
|60
|1.00
|1.2117
|1.2158
|1.2117
|130.00
|13290.00
|121
|2005.06.23 09:59
|buy
|61
|1.00
|1.2079
|1.2051
|1.2092
|122
|2005.06.23 10:13
|t/p
|61
|1.00
|1.2092
|1.2051
|1.2092
|130.00
|13420.00
|123
|2005.06.23 11:59
|buy
|62
|1.00
|1.2076
|1.2048
|1.2089
|124
|2005.06.23 14:33
|s/l
|62
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2089
|-280.00
|13140.00
|125
|2005.06.23 17:00
|sell
|63
|1.00
|1.2056
|1.2084
|1.2043
|126
|2005.06.23 19:06
|t/p
|63
|1.00
|1.2043
|1.2084
|1.2043
|130.00
|13270.00
|127
|2005.06.24 05:58
|buy
|64
|1.00
|1.2019
|1.1991
|1.2032
|128
|2005.06.24 06:06
|s/l
|64
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.2032
|-280.00
|12990.00
|129
|2005.06.24 06:13
|sell
|65
|1.00
|1.2022
|1.2050
|1.2009
|130
|2005.06.24 06:46
|s/l
|65
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.2009
|-280.00
|12710.00
|131
|2005.06.24 06:46
|sell
|66
|1.00
|1.2048
|1.2076
|1.2035
|132
|2005.06.24 06:53
|t/p
|66
|1.00
|1.2035
|1.2076
|1.2035
|130.00
|12840.00
|133
|2005.06.24 06:53
|sell
|67
|1.00
|1.2033
|1.2061
|1.2020
|134
|2005.06.24 09:34
|s/l
|67
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2020
|-280.00
|12560.00
|135
|2005.06.24 10:56
|buy
|68
|1.00
|1.2055
|1.2027
|1.2068
|136
|2005.06.24 11:47
|t/p
|68
|1.00
|1.2068
|1.2027
|1.2068
|130.00
|12690.00
|137
|2005.06.24 12:22
|sell
|69
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|138
|2005.06.24 13:00
|t/p
|69
|1.00
|1.2071
|1.2112
|1.2071
|130.00
|12820.00
|139
|2005.06.24 13:06
|sell
|70
|1.00
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|140
|2005.06.24 14:30
|t/p
|70
|1.00
|1.2070
|1.2111
|1.2070
|130.00
|12950.00
|141
|2005.06.24 14:31
|sell
|71
|1.00
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|142
|2005.06.24 14:42
|t/p
|71
|1.00
|1.2070
|1.2111
|1.2070
|130.00
|13080.00
|143
|2005.06.24 15:08
|sell
|72
|1.00
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|144
|2005.06.24 15:21
|t/p
|72
|1.00
|1.2070
|1.2111
|1.2070
|130.00
|13210.00
|145
|2005.06.24 15:59
|sell
|73
|1.00
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|146
|2005.06.26 20:05
|s/l
|73
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2073
|-280.00
|12930.00
|147
|2005.06.26 23:34
|buy
|74
|1.00
|1.2108
|1.2080
|1.2121
|148
|2005.06.26 23:59
|t/p
|74
|1.00
|1.2121
|1.2080
|1.2121
|130.00
|13060.00
|149
|2005.06.27 08:45
|sell
|75
|1.00
|1.2171
|1.2199
|1.2158
|150
|2005.06.27 10:17
|t/p
|75
|1.00
|1.2158
|1.2199
|1.2158
|130.00
|13190.00
|151
|2005.06.27 11:59
|sell
|76
|1.00
|1.2174
|1.2202
|1.2161
|152
|2005.06.27 12:00
|t/p
|76
|1.00
|1.2161
|1.2202
|1.2161
|130.00
|13320.00
|153
|2005.06.27 12:41
|sell
|77
|1.00
|1.2175
|1.2203
|1.2162
|154
|2005.06.27 14:14
|t/p
|77
|1.00
|1.2162
|1.2203
|1.2162
|130.00
|13450.00
|155
|2005.06.27 17:03
|buy
|78
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|156
|2005.06.27 19:59
|t/p
|78
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|13580.00
|157
|2005.06.28 01:43
|sell
|79
|1.00
|1.2167
|1.2195
|1.2154
|158
|2005.06.28 05:39
|t/p
|79
|1.00
|1.2154
|1.2195
|1.2154
|130.00
|13710.00
|159
|2005.06.28 06:48
|sell
|80
|1.00
|1.2163
|1.2191
|1.2150
|160
|2005.06.28 07:59
|t/p
|80
|1.00
|1.2150
|1.2191
|1.2150
|130.00
|13840.00
|161
|2005.06.28 09:28
|buy
|81
|1.00
|1.2112
|1.2084
|1.2125
|162
|2005.06.28 15:04
|s/l
|81
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2125
|-280.00
|13560.00
|163
|2005.06.28 15:04
|buy
|82
|1.00
|1.2086
|1.2058
|1.2099
|164
|2005.06.28 19:59
|s/l
|82
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2099
|-280.00
|13280.00
|165
|2005.06.28 21:58
|buy
|83
|1.00
|1.2059
|1.2031
|1.2072
|166
|2005.06.28 23:59
|t/p
|83
|1.00
|1.2072
|1.2031
|1.2072
|130.00
|13410.00
|167
|2005.06.29 09:41
|buy
|84
|1.00
|1.2029
|1.2001
|1.2042
|168
|2005.06.29 10:33
|t/p
|84
|1.00
|1.2042
|1.2001
|1.2042
|130.00
|13540.00
|169
|2005.06.29 13:59
|buy
|85
|1.00
|1.2045
|1.2017
|1.2058
|170
|2005.06.29 15:59
|t/p
|85
|1.00
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|130.00
|13670.00
|171
|2005.06.29 17:45
|sell
|86
|1.00
|1.2097
|1.2125
|1.2084
|172
|2005.06.29 18:14
|t/p
|86
|1.00
|1.2084
|1.2125
|1.2084
|130.00
|13800.00
|173
|2005.06.30 06:10
|sell
|87
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|174
|2005.06.30 07:59
|t/p
|87
|1.00
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|130.00
|13930.00
|175
|2005.06.30 09:33
|buy
|88
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|176
|2005.06.30 13:52
|t/p
|88
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|14060.00
|177
|2005.06.30 13:52
|sell
|89
|1.00
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|178
|2005.06.30 15:27
|t/p
|89
|1.00
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|130.00
|14190.00
|179
|2005.06.30 15:27
|buy
|90
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|180
|2005.06.30 15:59
|t/p
|90
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|14320.00
|181
|2005.06.30 16:58
|sell
|91
|1.00
|1.2097
|1.2125
|1.2084
|182
|2005.06.30 19:46
|t/p
|91
|1.00
|1.2084
|1.2125
|1.2084
|130.00
|14450.00
|183
|2005.06.30 19:46
|buy
|92
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|184
|2005.06.30 19:59
|t/p
|92
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|130.00
|14580.00
|185
|2005.06.30 19:59
|sell
|93
|1.00
|1.2102
|1.2130
|1.2089
|186
|2005.06.30 20:00
|t/p
|93
|1.00
|1.2089
|1.2130
|1.2089
|130.00
|14710.00
|187
|2005.06.30 20:53
|sell
|94
|1.00
|1.2103
|1.2131
|1.2090
|188
|2005.06.30 23:59
|t/p
|94
|1.00
|1.2090
|1.2131
|1.2090
|130.00
|14840.00
|189
|2005.07.01 01:12
|sell
|95
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|190
|2005.07.01 06:14
|t/p
|95
|1.00
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|130.00
|14970.00
|191
|2005.07.01 09:11
|sell
|96
|1.00
|1.2057
|1.2085
|1.2044
|192
|2005.07.01 09:31
|t/p
|96
|1.00
|1.2044
|1.2085
|1.2044
|130.00
|15100.00
|193
|2005.07.01 09:31
|buy
|97
|1.00
|1.2044
|1.2016
|1.2057
|194
|2005.07.01 10:30
|t/p
|97
|1.00
|1.2057
|1.2016
|1.2057
|130.00
|15230.00
|195
|2005.07.01 14:06
|sell
|98
|1.00
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|196
|2005.07.01 14:22
|t/p
|98
|1.00
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|130.00
|15360.00
|197
|2005.07.01 17:53
|buy
|99
|1.00
|1.1953
|1.1925
|1.1966
|198
|2005.07.04 00:01
|s/l
|99
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1966
|-280.00
|15080.00
|199
|2005.07.04 00:55
|sell
|100
|1.00
|1.1931
|1.1959
|1.1918
|200
|2005.07.04 03:59
|t/p
|100
|1.00
|1.1918
|1.1959
|1.1918
|130.00
|15210.00
|201
|2005.07.04 08:36
|sell
|101
|1.00
|1.1934
|1.1962
|1.1921
|202
|2005.07.04 10:23
|t/p
|101
|1.00
|1.1921
|1.1962
|1.1921
|130.00
|15340.00
|203
|2005.07.04 13:07
|buy
|102
|1.00
|1.1896
|1.1868
|1.1909
|204
|2005.07.04 23:59
|t/p
|102
|1.00
|1.1909
|1.1868
|1.1909
|130.00
|15470.00
|205
|2005.07.05 08:39
|buy
|103
|1.00
|1.1883
|1.1855
|1.1896
|206
|2005.07.05 10:25
|t/p
|103
|1.00
|1.1896
|1.1855
|1.1896
|130.00
|15600.00
|207
|2005.07.05 11:59
|buy
|104
|1.00
|1.1882
|1.1854
|1.1895
|208
|2005.07.05 12:00
|t/p
|104
|1.00
|1.1895
|1.1854
|1.1895
|130.00
|15730.00
|209
|2005.07.05 16:08
|sell
|105
|1.00
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|210
|2005.07.05 16:55
|t/p
|105
|1.00
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|130.00
|15860.00
|211
|2005.07.05 17:48
|sell
|106
|1.00
|1.1917
|1.1945
|1.1904
|212
|2005.07.05 18:25
|t/p
|106
|1.00
|1.1904
|1.1945
|1.1904
|130.00
|15990.00
|213
|2005.07.05 19:33
|sell
|107
|1.00
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|214
|2005.07.06 10:32
|s/l
|107
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.1905
|-280.00
|15710.00
|215
|2005.07.06 10:32
|sell
|108
|1.00
|1.1944
|1.1972
|1.1931
|216
|2005.07.06 10:38
|t/p
|108
|1.00
|1.1931
|1.1972
|1.1931
|130.00
|15840.00
|217
|2005.07.06 16:04
|buy
|109
|1.00
|1.1913
|1.1885
|1.1926
|218
|2005.07.06 16:09
|t/p
|109
|1.00
|1.1926
|1.1885
|1.1926
|130.00
|15970.00
|219
|2005.07.06 17:24
|buy
|110
|1.00
|1.1916
|1.1888
|1.1929
|220
|2005.07.06 19:23
|t/p
|110
|1.00
|1.1929
|1.1888
|1.1929
|130.00
|16100.00
|221
|2005.07.07 09:46
|sell
|111
|1.00
|1.1941
|1.1969
|1.1928
|222
|2005.07.07 10:26
|t/p
|111
|1.00
|1.1928
|1.1969
|1.1928
|130.00
|16230.00
|223
|2005.07.07 10:46
|sell
|112
|1.00
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|224
|2005.07.07 11:02
|s/l
|112
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.1927
|-280.00
|15950.00
|225
|2005.07.07 16:12
|buy
|113
|1.00
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|226
|2005.07.07 16:39
|t/p
|113
|1.00
|1.1940
|1.1899
|1.1940
|130.00
|16080.00
|227
|2005.07.07 17:57
|buy
|114
|1.00
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|228
|2005.07.07 19:41
|t/p
|114
|1.00
|1.1940
|1.1899
|1.1940
|130.00
|16210.00
|229
|2005.07.07 23:00
|sell
|115
|1.00
|1.1951
|1.1979
|1.1938
|230
|2005.07.08 01:23
|t/p
|115
|1.00
|1.1938
|1.1979
|1.1938
|130.00
|16340.00
|231
|2005.07.08 09:48
|sell
|116
|1.00
|1.1917
|1.1945
|1.1904
|232
|2005.07.08 10:35
|t/p
|116
|1.00
|1.1904
|1.1945
|1.1904
|130.00
|16470.00
|233
|2005.07.08 14:30
|sell
|117
|1.00
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|234
|2005.07.08 14:30
|t/p
|117
|1.00
|1.1903
|1.1944
|1.1903
|130.00
|16600.00
|235
|2005.07.08 14:30
|buy
|118
|1.00
|1.1900
|1.1872
|1.1913
|236
|2005.07.08 14:38
|t/p
|118
|1.00
|1.1913
|1.1872
|1.1913
|130.00
|16730.00
|237
|2005.07.08 14:38
|sell
|119
|1.00
|1.1913
|1.1941
|1.1900
|238
|2005.07.08 14:39
|s/l
|119
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.1900
|-280.00
|16450.00
|239
|2005.07.08 14:39
|sell
|120
|1.00
|1.1939
|1.1967
|1.1926
|240
|2005.07.08 14:39
|t/p
|120
|1.00
|1.1926
|1.1967
|1.1926
|130.00
|16580.00
|241
|2005.07.08 14:39
|sell
|121
|1.00
|1.1923
|1.1951
|1.1910
|242
|2005.07.08 14:44
|t/p
|121
|1.00
|1.1910
|1.1951
|1.1910
|130.00
|16710.00
|243
|2005.07.08 14:44
|sell
|122
|1.00
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|244
|2005.07.08 15:09
|s/l
|122
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.1898
|-280.00
|16430.00
|245
|2005.07.08 15:09
|sell
|123
|1.00
|1.1937
|1.1965
|1.1924
|246
|2005.07.08 15:27
|t/p
|123
|1.00
|1.1924
|1.1965
|1.1924
|130.00
|16560.00
|247
|2005.07.08 16:59
|buy
|124
|1.00
|1.1933
|1.1905
|1.1946
|248
|2005.07.08 19:59
|t/p
|124
|1.00
|1.1946
|1.1905
|1.1946
|130.00
|16690.00
|249
|2005.07.10 22:03
|buy
|125
|1.00
|1.1963
|1.1935
|1.1976
|250
|2005.07.11 03:59
|t/p
|125
|1.00
|1.1976
|1.1935
|1.1976
|130.00
|16820.00
|251
|2005.07.11 07:26
|buy
|126
|1.00
|1.2000
|1.1972
|1.2013
|252
|2005.07.11 08:32
|t/p
|126
|1.00
|1.2013
|1.1972
|1.2013
|130.00
|16950.00
|253
|2005.07.11 09:15
|buy
|127
|1.00
|1.2007
|1.1979
|1.2020
|254
|2005.07.11 15:59
|t/p
|127
|1.00
|1.2020
|1.1979
|1.2020
|130.00
|17080.00
|255
|2005.07.11 17:53
|buy
|128
|1.00
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|256
|2005.07.11 19:31
|t/p
|128
|1.00
|1.2078
|1.2037
|1.2078
|130.00
|17210.00
|257
|2005.07.11 21:15
|buy
|129
|1.00
|1.2067
|1.2039
|1.2080
|258
|2005.07.12 03:33
|t/p
|129
|1.00
|1.2080
|1.2039
|1.2080
|130.00
|17340.00
|259
|2005.07.12 06:25
|sell
|130
|1.00
|1.2159
|1.2187
|1.2146
|260
|2005.07.12 09:24
|s/l
|130
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2146
|-280.00
|17060.00
|261
|2005.07.12 09:24
|sell
|131
|1.00
|1.2185
|1.2213
|1.2172
|262
|2005.07.12 10:33
|t/p
|131
|1.00
|1.2172
|1.2213
|1.2172
|130.00
|17190.00
|263
|2005.07.12 10:39
|sell
|132
|1.00
|1.2179
|1.2207
|1.2166
|264
|2005.07.12 11:56
|t/p
|132
|1.00
|1.2166
|1.2207
|1.2166
|130.00
|17320.00
|265
|2005.07.12 13:21
|buy
|133
|1.00
|1.2163
|1.2135
|1.2176
|266
|2005.07.12 15:18
|t/p
|133
|1.00
|1.2176
|1.2135
|1.2176
|130.00
|17450.00
|267
|2005.07.12 17:37
|sell
|134
|1.00
|1.2208
|1.2236
|1.2195
|268
|2005.07.12 17:46
|t/p
|134
|1.00
|1.2195
|1.2236
|1.2195
|130.00
|17580.00
|269
|2005.07.12 17:46
|buy
|135
|1.00
|1.2194
|1.2166
|1.2207
|270
|2005.07.12 19:14
|t/p
|135
|1.00
|1.2207
|1.2166
|1.2207
|130.00
|17710.00
|271
|2005.07.12 22:12
|sell
|136
|1.00
|1.2243
|1.2271
|1.2230
|272
|2005.07.12 23:59
|t/p
|136
|1.00
|1.2230
|1.2271
|1.2230
|130.00
|17840.00
|273
|2005.07.13 03:59
|sell
|137
|1.00
|1.2220
|1.2248
|1.2207
|274
|2005.07.13 04:10
|t/p
|137
|1.00
|1.2207
|1.2248
|1.2207
|130.00
|17970.00
|275
|2005.07.13 06:38
|sell
|138
|1.00
|1.2220
|1.2248
|1.2207
|276
|2005.07.13 07:19
|t/p
|138
|1.00
|1.2207
|1.2248
|1.2207
|130.00
|18100.00
|277
|2005.07.13 09:57
|buy
|139
|1.00
|1.2182
|1.2154
|1.2195
|278
|2005.07.13 14:30
|s/l
|139
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2195
|-280.00
|17820.00
|279
|2005.07.13 17:02
|buy
|140
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|280
|2005.07.13 18:06
|t/p
|140
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|130.00
|17950.00
|281
|2005.07.13 18:06
|sell
|141
|1.00
|1.2098
|1.2126
|1.2085
|282
|2005.07.13 19:30
|t/p
|141
|1.00
|1.2085
|1.2126
|1.2085
|130.00
|18080.00
|283
|2005.07.13 19:41
|sell
|142
|1.00
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|284
|2005.07.13 20:36
|t/p
|142
|1.00
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|130.00
|18210.00
|285
|2005.07.13 20:53
|sell
|143
|1.00
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|286
|2005.07.14 00:27
|t/p
|143
|1.00
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|130.00
|18340.00
|287
|2005.07.14 00:54
|sell
|144
|1.00
|1.2079
|1.2107
|1.2066
|288
|2005.07.14 03:52
|t/p
|144
|1.00
|1.2066
|1.2107
|1.2066
|130.00
|18470.00
|289
|2005.07.14 08:24
|sell
|145
|1.00
|1.2082
|1.2110
|1.2069
|290
|2005.07.14 08:30
|t/p
|145
|1.00
|1.2069
|1.2110
|1.2069
|130.00
|18600.00
|291
|2005.07.14 09:00
|sell
|146
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|292
|2005.07.14 14:31
|t/p
|146
|1.00
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|130.00
|18730.00
|293
|2005.07.14 14:36
|sell
|147
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|294
|2005.07.14 14:59
|s/l
|147
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2065
|-280.00
|18450.00
|295
|2005.07.14 17:37
|buy
|148
|1.00
|1.2085
|1.2057
|1.2098
|296
|2005.07.15 02:05
|t/p
|148
|1.00
|1.2098
|1.2057
|1.2098
|130.00
|18580.00
|297
|2005.07.15 02:34
|sell
|149
|1.00
|1.2102
|1.2130
|1.2089
|298
|2005.07.15 07:59
|s/l
|149
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2089
|-280.00
|18300.00
|299
|2005.07.15 08:27
|sell
|150
|1.00
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|300
|2005.07.15 10:43
|t/p
|150
|1.00
|1.2119
|1.2160
|1.2119
|130.00
|18430.00
|301
|2005.07.15 17:59
|buy
|151
|1.00
|1.2033
|1.2005
|1.2046
|302
|2005.07.15 18:12
|t/p
|151
|1.00
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|130.00
|18560.00
|303
|2005.07.18 08:16
|sell
|152
|1.00
|1.2070
|1.2098
|1.2057
|304
|2005.07.18 12:40
|t/p
|152
|1.00
|1.2057
|1.2098
|1.2057
|130.00
|18690.00
|305
|2005.07.18 12:40
|buy
|153
|1.00
|1.2055
|1.2027
|1.2068
|306
|2005.07.18 15:59
|t/p
|153
|1.00
|1.2068
|1.2027
|1.2068
|130.00
|18820.00
|307
|2005.07.18 17:35
|sell
|154
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|308
|2005.07.18 19:14
|t/p
|154
|1.00
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|130.00
|18950.00
|309
|2005.07.19 09:06
|buy
|155
|1.00
|1.1992
|1.1964
|1.2005
|310
|2005.07.19 13:41
|s/l
|155
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.2005
|-280.00
|18670.00
|311
|2005.07.19 13:41
|buy
|156
|1.00
|1.1966
|1.1938
|1.1979
|312
|2005.07.19 15:59
|t/p
|156
|1.00
|1.1979
|1.1938
|1.1979
|130.00
|18800.00
|313
|2005.07.20 06:44
|sell
|157
|1.00
|1.2089
|1.2117
|1.2076
|314
|2005.07.20 07:08
|t/p
|157
|1.00
|1.2076
|1.2117
|1.2076
|130.00
|18930.00
|315
|2005.07.20 13:37
|buy
|158
|1.00
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|316
|2005.07.20 16:11
|s/l
|158
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2081
|-280.00
|18650.00
|317
|2005.07.20 16:11
|buy
|159
|1.00
|1.2041
|1.2013
|1.2054
|318
|2005.07.20 19:03
|t/p
|159
|1.00
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|130.00
|18780.00
|319
|2005.07.20 20:15
|sell
|160
|1.00
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|320
|2005.07.20 22:47
|t/p
|160
|1.00
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|130.00
|18910.00
|321
|2005.07.20 22:47
|buy
|161
|1.00
|1.2137
|1.2109
|1.2150
|322
|2005.07.20 23:46
|t/p
|161
|1.00
|1.2150
|1.2109
|1.2150
|130.00
|19040.00
|323
|2005.07.20 23:49
|buy
|162
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|324
|2005.07.21 00:38
|t/p
|162
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|19170.00
|325
|2005.07.21 04:51
|buy
|163
|1.00
|1.2163
|1.2135
|1.2176
|326
|2005.07.21 09:04
|t/p
|163
|1.00
|1.2176
|1.2135
|1.2176
|130.00
|19300.00
|327
|2005.07.21 09:04
|sell
|164
|1.00
|1.2176
|1.2204
|1.2163
|328
|2005.07.21 09:41
|t/p
|164
|1.00
|1.2163
|1.2204
|1.2163
|130.00
|19430.00
|329
|2005.07.21 10:05
|sell
|165
|1.00
|1.2161
|1.2189
|1.2148
|330
|2005.07.21 11:59
|s/l
|165
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2148
|-280.00
|19150.00
|331
|2005.07.21 13:34
|sell
|166
|1.00
|1.2214
|1.2242
|1.2201
|332
|2005.07.21 13:40
|t/p
|166
|1.00
|1.2201
|1.2242
|1.2201
|130.00
|19280.00
|333
|2005.07.21 13:52
|sell
|167
|1.00
|1.2214
|1.2242
|1.2201
|334
|2005.07.21 13:55
|t/p
|167
|1.00
|1.2201
|1.2242
|1.2201
|130.00
|19410.00
|335
|2005.07.21 13:57
|sell
|168
|1.00
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|336
|2005.07.21 14:04
|t/p
|168
|1.00
|1.2202
|1.2243
|1.2202
|130.00
|19540.00
|337
|2005.07.21 16:41
|buy
|169
|1.00
|1.2111
|1.2083
|1.2124
|338
|2005.07.21 16:53
|t/p
|169
|1.00
|1.2124
|1.2083
|1.2124
|130.00
|19670.00
|339
|2005.07.21 17:22
|buy
|170
|1.00
|1.2111
|1.2083
|1.2124
|340
|2005.07.21 18:14
|t/p
|170
|1.00
|1.2124
|1.2083
|1.2124
|130.00
|19800.00
|341
|2005.07.22 00:20
|buy
|171
|1.00
|1.2153
|1.2125
|1.2166
|342
|2005.07.22 03:31
|t/p
|171
|1.00
|1.2166
|1.2125
|1.2166
|130.00
|19930.00
|343
|2005.07.22 03:31
|sell
|172
|1.00
|1.2167
|1.2195
|1.2154
|344
|2005.07.22 11:59
|t/p
|172
|1.00
|1.2154
|1.2195
|1.2154
|130.00
|20060.00
|345
|2005.07.22 15:17
|sell
|173
|1.00
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|346
|2005.07.22 15:43
|t/p
|173
|1.00
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|130.00
|20190.00
|347
|2005.07.22 17:58
|buy
|174
|1.00
|1.2069
|1.2041
|1.2082
|348
|2005.07.25 00:02
|s/l
|174
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2082
|-280.00
|19910.00
|349
|2005.07.25 01:57
|sell
|175
|1.00
|1.2058
|1.2086
|1.2045
|350
|2005.07.25 02:24
|t/p
|175
|1.00
|1.2045
|1.2086
|1.2045
|130.00
|20040.00
|351
|2005.07.25 05:23
|sell
|176
|1.00
|1.2055
|1.2083
|1.2042
|352
|2005.07.25 07:59
|t/p
|176
|1.00
|1.2042
|1.2083
|1.2042
|130.00
|20170.00
|353
|2005.07.25 08:47
|buy
|177
|1.00
|1.2040
|1.2012
|1.2053
|354
|2005.07.25 10:38
|t/p
|177
|1.00
|1.2053
|1.2012
|1.2053
|130.00
|20300.00
|355
|2005.07.25 13:01
|sell
|178
|1.00
|1.2071
|1.2099
|1.2058
|356
|2005.07.25 15:59
|t/p
|178
|1.00
|1.2058
|1.2099
|1.2058
|130.00
|20430.00
|357
|2005.07.25 17:04
|buy
|179
|1.00
|1.2052
|1.2024
|1.2065
|358
|2005.07.25 19:59
|t/p
|179
|1.00
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|130.00
|20560.00
|359
|2005.07.26 08:38
|sell
|180
|1.00
|1.2052
|1.2080
|1.2039
|360
|2005.07.26 09:46
|t/p
|180
|1.00
|1.2039
|1.2080
|1.2039
|130.00
|20690.00
|361
|2005.07.26 10:02
|sell
|181
|1.00
|1.2050
|1.2078
|1.2037
|362
|2005.07.26 10:08
|t/p
|181
|1.00
|1.2037
|1.2078
|1.2037
|130.00
|20820.00
|363
|2005.07.26 12:56
|sell
|182
|1.00
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|364
|2005.07.26 14:13
|t/p
|182
|1.00
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|130.00
|20950.00
|365
|2005.07.26 15:59
|buy
|183
|1.00
|1.1999
|1.1971
|1.2012
|366
|2005.07.26 16:01
|t/p
|183
|1.00
|1.2012
|1.1971
|1.2012
|130.00
|21080.00
|367
|2005.07.26 21:40
|buy
|184
|1.00
|1.2012
|1.1984
|1.2025
|368
|2005.07.27 09:21
|s/l
|184
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2025
|-280.00
|20800.00
|369
|2005.07.27 14:50
|sell
|185
|1.00
|1.1994
|1.2022
|1.1981
|370
|2005.07.27 14:53
|s/l
|185
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1981
|-280.00
|20520.00
|371
|2005.07.27 18:32
|buy
|186
|1.00
|1.2047
|1.2019
|1.2060
|372
|2005.07.27 19:12
|t/p
|186
|1.00
|1.2060
|1.2019
|1.2060
|130.00
|20650.00
|373
|2005.07.27 19:16
|buy
|187
|1.00
|1.2047
|1.2019
|1.2060
|374
|2005.07.27 19:34
|t/p
|187
|1.00
|1.2060
|1.2019
|1.2060
|130.00
|20780.00
|375
|2005.07.28 02:09
|sell
|188
|1.00
|1.2076
|1.2104
|1.2063
|376
|2005.07.28 04:01
|t/p
|188
|1.00
|1.2063
|1.2104
|1.2063
|130.00
|20910.00
|377
|2005.07.28 09:04
|buy
|189
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|378
|2005.07.28 11:00
|t/p
|189
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|21040.00
|379
|2005.07.28 11:53
|buy
|190
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|380
|2005.07.28 11:59
|t/p
|190
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|21170.00
|381
|2005.07.28 13:52
|sell
|191
|1.00
|1.2104
|1.2132
|1.2091
|382
|2005.07.28 14:37
|t/p
|191
|1.00
|1.2091
|1.2132
|1.2091
|130.00
|21300.00
|383
|2005.07.28 15:21
|sell
|192
|1.00
|1.2104
|1.2132
|1.2091
|384
|2005.07.28 15:43
|t/p
|192
|1.00
|1.2091
|1.2132
|1.2091
|130.00
|21430.00
|385
|2005.07.28 15:59
|sell
|193
|1.00
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|386
|2005.07.29 10:02
|t/p
|193
|1.00
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|130.00
|21560.00
|387
|2005.07.29 13:14
|sell
|194
|1.00
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|388
|2005.07.29 14:33
|t/p
|194
|1.00
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|130.00
|21690.00
|389
|2005.07.29 14:35
|sell
|195
|1.00
|1.2099
|1.2127
|1.2086
|390
|2005.07.29 14:43
|s/l
|195
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2086
|-280.00
|21410.00
|391
|2005.07.29 16:23
|sell
|196
|1.00
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|392
|2005.07.29 17:10
|t/p
|196
|1.00
|1.2119
|1.2160
|1.2119
|130.00
|21540.00
|393
|2005.07.29 17:10
|buy
|197
|1.00
|1.2118
|1.2090
|1.2131
|394
|2005.07.29 17:53
|t/p
|197
|1.00
|1.2131
|1.2090
|1.2131
|130.00
|21670.00
|395
|2005.07.29 17:59
|buy
|198
|1.00
|1.2128
|1.2100
|1.2141
|396
|2005.08.01 03:03
|t/p
|198
|1.00
|1.2141
|1.2100
|1.2141
|130.00
|21800.00
|397
|2005.08.01 06:46
|sell
|199
|1.00
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|398
|2005.08.01 10:28
|s/l
|199
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2171
|-280.00
|21520.00
|399
|2005.08.01 12:32
|sell
|200
|1.00
|1.2219
|1.2247
|1.2206
|400
|2005.08.01 15:59
|t/p
|200
|1.00
|1.2206
|1.2247
|1.2206
|130.00
|21650.00
|401
|2005.08.01 15:59
|buy
|201
|1.00
|1.2199
|1.2171
|1.2212
|402
|2005.08.01 16:00
|t/p
|201
|1.00
|1.2212
|1.2171
|1.2212
|130.00
|21780.00
|403
|2005.08.01 17:10
|buy
|202
|1.00
|1.2195
|1.2167
|1.2208
|404
|2005.08.01 18:40
|t/p
|202
|1.00
|1.2208
|1.2167
|1.2208
|130.00
|21910.00
|405
|2005.08.01 19:59
|buy
|203
|1.00
|1.2189
|1.2161
|1.2202
|406
|2005.08.02 03:13
|t/p
|203
|1.00
|1.2202
|1.2161
|1.2202
|130.00
|22040.00
|407
|2005.08.02 06:01
|sell
|204
|1.00
|1.2220
|1.2248
|1.2207
|408
|2005.08.02 07:51
|t/p
|204
|1.00
|1.2207
|1.2248
|1.2207
|130.00
|22170.00
|409
|2005.08.02 07:59
|sell
|205
|1.00
|1.2225
|1.2253
|1.2212
|410
|2005.08.02 14:27
|t/p
|205
|1.00
|1.2212
|1.2253
|1.2212
|130.00
|22300.00
|411
|2005.08.02 14:41
|sell
|206
|1.00
|1.2224
|1.2252
|1.2211
|412
|2005.08.02 14:54
|s/l
|206
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2211
|-280.00
|22020.00
|413
|2005.08.02 15:04
|buy
|207
|1.00
|1.2221
|1.2193
|1.2234
|414
|2005.08.02 18:48
|s/l
|207
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2234
|-280.00
|21740.00
|415
|2005.08.03 12:59
|buy
|208
|1.00
|1.2306
|1.2278
|1.2319
|416
|2005.08.03 14:23
|t/p
|208
|1.00
|1.2319
|1.2278
|1.2319
|130.00
|21870.00
|417
|2005.08.03 15:02
|buy
|209
|1.00
|1.2309
|1.2281
|1.2322
|418
|2005.08.03 15:59
|t/p
|209
|1.00
|1.2322
|1.2281
|1.2322
|130.00
|22000.00
|419
|2005.08.03 18:13
|sell
|210
|1.00
|1.2341
|1.2369
|1.2328
|420
|2005.08.03 18:34
|t/p
|210
|1.00
|1.2328
|1.2369
|1.2328
|130.00
|22130.00
|421
|2005.08.04 03:02
|sell
|211
|1.00
|1.2331
|1.2359
|1.2318
|422
|2005.08.04 03:18
|s/l
|211
|1.00
|1.2359
|1.2359
|1.2318
|-280.00
|21850.00
|423
|2005.08.04 04:34
|buy
|212
|1.00
|1.2328
|1.2300
|1.2341
|424
|2005.08.04 11:35
|s/l
|212
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2341
|-280.00
|21570.00
|425
|2005.08.04 11:35
|buy
|213
|1.00
|1.2302
|1.2274
|1.2315
|426
|2005.08.04 11:48
|t/p
|213
|1.00
|1.2315
|1.2274
|1.2315
|130.00
|21700.00
|427
|2005.08.04 11:48
|buy
|214
|1.00
|1.2314
|1.2286
|1.2327
|428
|2005.08.04 12:12
|t/p
|214
|1.00
|1.2327
|1.2286
|1.2327
|130.00
|21830.00
|429
|2005.08.04 12:19
|sell
|215
|1.00
|1.2330
|1.2358
|1.2317
|430
|2005.08.04 14:15
|t/p
|215
|1.00
|1.2317
|1.2358
|1.2317
|130.00
|21960.00
|431
|2005.08.04 14:15
|buy
|216
|1.00
|1.2317
|1.2289
|1.2330
|432
|2005.08.04 15:01
|t/p
|216
|1.00
|1.2330
|1.2289
|1.2330
|130.00
|22090.00
|433
|2005.08.04 15:16
|buy
|217
|1.00
|1.2324
|1.2296
|1.2337
|434
|2005.08.04 15:59
|t/p
|217
|1.00
|1.2337
|1.2296
|1.2337
|130.00
|22220.00
|435
|2005.08.04 17:14
|sell
|218
|1.00
|1.2389
|1.2417
|1.2376
|436
|2005.08.04 17:49
|t/p
|218
|1.00
|1.2376
|1.2417
|1.2376
|130.00
|22350.00
|437
|2005.08.04 17:49
|buy
|219
|1.00
|1.2375
|1.2347
|1.2388
|438
|2005.08.04 18:26
|t/p
|219
|1.00
|1.2388
|1.2347
|1.2388
|130.00
|22480.00
|439
|2005.08.04 18:34
|buy
|220
|1.00
|1.2382
|1.2354
|1.2395
|440
|2005.08.05 06:04
|s/l
|220
|1.00
|1.2354
|1.2354
|1.2395
|-280.00
|22200.00
|441
|2005.08.05 06:04
|buy
|221
|1.00
|1.2356
|1.2328
|1.2369
|442
|2005.08.05 07:42
|t/p
|221
|1.00
|1.2369
|1.2328
|1.2369
|130.00
|22330.00
|443
|2005.08.05 09:36
|sell
|222
|1.00
|1.2385
|1.2413
|1.2372
|444
|2005.08.05 11:26
|t/p
|222
|1.00
|1.2372
|1.2413
|1.2372
|130.00
|22460.00
|445
|2005.08.05 13:33
|sell
|223
|1.00
|1.2383
|1.2411
|1.2370
|446
|2005.08.05 14:30
|t/p
|223
|1.00
|1.2370
|1.2411
|1.2370
|130.00
|22590.00
|447
|2005.08.05 14:30
|sell
|224
|1.00
|1.2383
|1.2411
|1.2370
|448
|2005.08.05 14:32
|t/p
|224
|1.00
|1.2370
|1.2411
|1.2370
|130.00
|22720.00
|449
|2005.08.05 17:10
|buy
|225
|1.00
|1.2326
|1.2298
|1.2339
|450
|2005.08.05 19:40
|t/p
|225
|1.00
|1.2339
|1.2298
|1.2339
|130.00
|22850.00
|451
|2005.08.08 06:38
|buy
|226
|1.00
|1.2333
|1.2305
|1.2346
|452
|2005.08.08 07:59
|t/p
|226
|1.00
|1.2346
|1.2305
|1.2346
|130.00
|22980.00
|453
|2005.08.08 11:07
|sell
|227
|1.00
|1.2372
|1.2400
|1.2359
|454
|2005.08.08 17:30
|t/p
|227
|1.00
|1.2359
|1.2400
|1.2359
|130.00
|23110.00
|455
|2005.08.08 21:35
|buy
|228
|1.00
|1.2347
|1.2319
|1.2360
|456
|2005.08.08 23:59
|t/p
|228
|1.00
|1.2360
|1.2319
|1.2360
|130.00
|23240.00
|457
|2005.08.09 05:13
|buy
|229
|1.00
|1.2364
|1.2336
|1.2377
|458
|2005.08.09 07:39
|t/p
|229
|1.00
|1.2377
|1.2336
|1.2377
|130.00
|23370.00
|459
|2005.08.09 17:07
|sell
|230
|1.00
|1.2353
|1.2381
|1.2340
|460
|2005.08.09 18:16
|t/p
|230
|1.00
|1.2340
|1.2381
|1.2340
|130.00
|23500.00
|461
|2005.08.09 18:16
|buy
|231
|1.00
|1.2340
|1.2312
|1.2353
|462
|2005.08.09 19:59
|t/p
|231
|1.00
|1.2353
|1.2312
|1.2353
|130.00
|23630.00
|463
|2005.08.09 20:32
|sell
|232
|1.00
|1.2371
|1.2399
|1.2358
|464
|2005.08.09 20:41
|t/p
|232
|1.00
|1.2358
|1.2399
|1.2358
|130.00
|23760.00
|465
|2005.08.09 21:16
|sell
|233
|1.00
|1.2371
|1.2399
|1.2358
|466
|2005.08.10 01:33
|t/p
|233
|1.00
|1.2358
|1.2399
|1.2358
|130.00
|23890.00
|467
|2005.08.10 01:33
|buy
|234
|1.00
|1.2356
|1.2328
|1.2369
|468
|2005.08.10 07:22
|t/p
|234
|1.00
|1.2369
|1.2328
|1.2369
|130.00
|24020.00
|469
|2005.08.10 09:09
|sell
|235
|1.00
|1.2390
|1.2418
|1.2377
|470
|2005.08.10 09:34
|t/p
|235
|1.00
|1.2377
|1.2418
|1.2377
|130.00
|24150.00
|471
|2005.08.10 10:44
|sell
|236
|1.00
|1.2390
|1.2418
|1.2377
|472
|2005.08.10 11:27
|s/l
|236
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2377
|-280.00
|23870.00
|473
|2005.08.10 12:58
|buy
|237
|1.00
|1.2384
|1.2356
|1.2397
|474
|2005.08.10 15:59
|s/l
|237
|1.00
|1.2356
|1.2356
|1.2397
|-280.00
|23590.00
|475
|2005.08.10 17:33
|buy
|238
|1.00
|1.2347
|1.2319
|1.2360
|476
|2005.08.10 19:59
|t/p
|238
|1.00
|1.2360
|1.2319
|1.2360
|130.00
|23720.00
|477
|2005.08.11 07:31
|sell
|239
|1.00
|1.2417
|1.2445
|1.2404
|478
|2005.08.11 07:34
|t/p
|239
|1.00
|1.2404
|1.2445
|1.2404
|130.00
|23850.00
|479
|2005.08.11 07:59
|sell
|240
|1.00
|1.2429
|1.2457
|1.2416
|480
|2005.08.11 08:59
|t/p
|240
|1.00
|1.2416
|1.2457
|1.2416
|130.00
|23980.00
|481
|2005.08.11 12:31
|sell
|241
|1.00
|1.2420
|1.2448
|1.2407
|482
|2005.08.11 14:08
|t/p
|241
|1.00
|1.2407
|1.2448
|1.2407
|130.00
|24110.00
|483
|2005.08.11 14:08
|buy
|242
|1.00
|1.2407
|1.2379
|1.2420
|484
|2005.08.11 14:31
|t/p
|242
|1.00
|1.2420
|1.2379
|1.2420
|130.00
|24240.00
|485
|2005.08.11 14:32
|buy
|243
|1.00
|1.2411
|1.2383
|1.2424
|486
|2005.08.11 15:08
|t/p
|243
|1.00
|1.2424
|1.2383
|1.2424
|130.00
|24370.00
|487
|2005.08.11 17:11
|buy
|244
|1.00
|1.2431
|1.2403
|1.2444
|488
|2005.08.11 19:59
|t/p
|244
|1.00
|1.2444
|1.2403
|1.2444
|130.00
|24500.00
|489
|2005.08.11 22:13
|sell
|245
|1.00
|1.2471
|1.2499
|1.2458
|490
|2005.08.11 23:59
|t/p
|245
|1.00
|1.2458
|1.2499
|1.2458
|130.00
|24630.00
|491
|2005.08.11 23:59
|buy
|246
|1.00
|1.2458
|1.2430
|1.2471
|492
|2005.08.12 07:59
|t/p
|246
|1.00
|1.2471
|1.2430
|1.2471
|130.00
|24760.00
|493
|2005.08.12 09:03
|sell
|247
|1.00
|1.2474
|1.2502
|1.2461
|494
|2005.08.12 11:59
|t/p
|247
|1.00
|1.2461
|1.2502
|1.2461
|130.00
|24890.00
|495
|2005.08.12 13:06
|buy
|248
|1.00
|1.2458
|1.2430
|1.2471
|496
|2005.08.12 14:30
|t/p
|248
|1.00
|1.2471
|1.2430
|1.2471
|130.00
|25020.00
|497
|2005.08.12 14:46
|buy
|249
|1.00
|1.2458
|1.2430
|1.2471
|498
|2005.08.12 14:47
|s/l
|249
|1.00
|1.2430
|1.2430
|1.2471
|-280.00
|24740.00
|499
|2005.08.15 06:00
|sell
|250
|1.00
|1.2420
|1.2448
|1.2407
|500
|2005.08.15 07:35
|t/p
|250
|1.00
|1.2407
|1.2448
|1.2407
|130.00
|24870.00
|501
|2005.08.15 09:51
|buy
|251
|1.00
|1.2390
|1.2362
|1.2403
|502
|2005.08.15 13:21
|s/l
|251
|1.00
|1.2362
|1.2362
|1.2403
|-280.00
|24590.00
|503
|2005.08.15 13:21
|buy
|252
|1.00
|1.2364
|1.2336
|1.2377
|504
|2005.08.15 14:07
|t/p
|252
|1.00
|1.2377
|1.2336
|1.2377
|130.00
|24720.00
|505
|2005.08.15 14:07
|sell
|253
|1.00
|1.2377
|1.2405
|1.2364
|506
|2005.08.15 15:09
|t/p
|253
|1.00
|1.2364
|1.2405
|1.2364
|130.00
|24850.00
|507
|2005.08.15 17:48
|buy
|254
|1.00
|1.2361
|1.2333
|1.2374
|508
|2005.08.16 03:00
|s/l
|254
|1.00
|1.2333
|1.2333
|1.2374
|-280.00
|24570.00
|509
|2005.08.16 09:11
|sell
|255
|1.00
|1.2364
|1.2392
|1.2351
|510
|2005.08.16 10:31
|t/p
|255
|1.00
|1.2351
|1.2392
|1.2351
|130.00
|24700.00
|511
|2005.08.16 13:00
|buy
|256
|1.00
|1.2314
|1.2286
|1.2327
|512
|2005.08.16 15:59
|t/p
|256
|1.00
|1.2327
|1.2286
|1.2327
|130.00
|24830.00
|513
|2005.08.16 17:44
|sell
|257
|1.00
|1.2344
|1.2372
|1.2331
|514
|2005.08.16 18:21
|t/p
|257
|1.00
|1.2331
|1.2372
|1.2331
|130.00
|24960.00
|515
|2005.08.16 19:21
|sell
|258
|1.00
|1.2340
|1.2368
|1.2327
|516
|2005.08.17 06:07
|t/p
|258
|1.00
|1.2327
|1.2368
|1.2327
|130.00
|25090.00
|517
|2005.08.17 08:19
|buy
|259
|1.00
|1.2295
|1.2267
|1.2308
|518
|2005.08.17 13:04
|t/p
|259
|1.00
|1.2308
|1.2267
|1.2308
|130.00
|25220.00
|519
|2005.08.17 13:04
|sell
|260
|1.00
|1.2309
|1.2337
|1.2296
|520
|2005.08.17 13:22
|t/p
|260
|1.00
|1.2296
|1.2337
|1.2296
|130.00
|25350.00
|521
|2005.08.17 13:51
|sell
|261
|1.00
|1.2300
|1.2328
|1.2287
|522
|2005.08.17 14:30
|t/p
|261
|1.00
|1.2287
|1.2328
|1.2287
|130.00
|25480.00
|523
|2005.08.17 14:52
|sell
|262
|1.00
|1.2300
|1.2328
|1.2287
|524
|2005.08.17 16:03
|t/p
|262
|1.00
|1.2287
|1.2328
|1.2287
|130.00
|25610.00
|525
|2005.08.17 17:54
|buy
|263
|1.00
|1.2290
|1.2262
|1.2303
|526
|2005.08.17 18:31
|s/l
|263
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2303
|-280.00
|25330.00
|527
|2005.08.18 01:56
|buy
|264
|1.00
|1.2262
|1.2234
|1.2275
|528
|2005.08.18 03:19
|t/p
|264
|1.00
|1.2275
|1.2234
|1.2275
|130.00
|25460.00
|529
|2005.08.18 06:09
|sell
|265
|1.00
|1.2292
|1.2320
|1.2279
|530
|2005.08.18 06:35
|t/p
|265
|1.00
|1.2279
|1.2320
|1.2279
|130.00
|25590.00
|531
|2005.08.18 09:39
|sell
|266
|1.00
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|532
|2005.08.18 10:31
|t/p
|266
|1.00
|1.2264
|1.2305
|1.2264
|130.00
|25720.00
|533
|2005.08.18 10:56
|sell
|267
|1.00
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|534
|2005.08.18 11:17
|t/p
|267
|1.00
|1.2259
|1.2300
|1.2259
|130.00
|25850.00
|535
|2005.08.18 14:04
|sell
|268
|1.00
|1.2221
|1.2249
|1.2208
|536
|2005.08.18 14:20
|t/p
|268
|1.00
|1.2208
|1.2249
|1.2208
|130.00
|25980.00
|537
|2005.08.18 17:21
|sell
|269
|1.00
|1.2177
|1.2205
|1.2164
|538
|2005.08.19 06:27
|t/p
|269
|1.00
|1.2164
|1.2205
|1.2164
|130.00
|26110.00
|539
|2005.08.19 07:51
|sell
|270
|1.00
|1.2171
|1.2199
|1.2158
|540
|2005.08.19 07:59
|t/p
|270
|1.00
|1.2158
|1.2199
|1.2158
|130.00
|26240.00
|541
|2005.08.19 13:40
|sell
|271
|1.00
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|542
|2005.08.19 14:30
|t/p
|271
|1.00
|1.2171
|1.2212
|1.2171
|130.00
|26370.00
|543
|2005.08.22 05:13
|sell
|272
|1.00
|1.2188
|1.2216
|1.2175
|544
|2005.08.22 08:32
|t/p
|272
|1.00
|1.2175
|1.2216
|1.2175
|130.00
|26500.00
|545
|2005.08.22 08:52
|sell
|273
|1.00
|1.2179
|1.2207
|1.2166
|546
|2005.08.22 11:59
|s/l
|273
|1.00
|1.2207
|1.2207
|1.2166
|-280.00
|26220.00
|547
|2005.08.22 14:03
|sell
|274
|1.00
|1.2232
|1.2260
|1.2219
|548
|2005.08.22 15:32
|t/p
|274
|1.00
|1.2219
|1.2260
|1.2219
|130.00
|26350.00
|549
|2005.08.22 15:59
|sell
|275
|1.00
|1.2233
|1.2261
|1.2220
|550
|2005.08.23 02:29
|t/p
|275
|1.00
|1.2220
|1.2261
|1.2220
|130.00
|26480.00
|551
|2005.08.23 09:49
|sell
|276
|1.00
|1.2250
|1.2278
|1.2237
|552
|2005.08.23 10:12
|t/p
|276
|1.00
|1.2237
|1.2278
|1.2237
|130.00
|26610.00
|553
|2005.08.23 11:02
|sell
|277
|1.00
|1.2250
|1.2278
|1.2237
|554
|2005.08.23 11:05
|t/p
|277
|1.00
|1.2237
|1.2278
|1.2237
|130.00
|26740.00
|555
|2005.08.24 04:20
|sell
|278
|1.00
|1.2212
|1.2240
|1.2199
|556
|2005.08.24 06:19
|t/p
|278
|1.00
|1.2199
|1.2240
|1.2199
|130.00
|26870.00
|557
|2005.08.24 17:53
|buy
|279
|1.00
|1.2242
|1.2214
|1.2255
|558
|2005.08.24 18:20
|t/p
|279
|1.00
|1.2255
|1.2214
|1.2255
|130.00
|27000.00
|559
|2005.08.25 05:42
|sell
|280
|1.00
|1.2311
|1.2339
|1.2298
|560
|2005.08.25 07:37
|t/p
|280
|1.00
|1.2298
|1.2339
|1.2298
|130.00
|27130.00
|561
|2005.08.25 07:37
|buy
|281
|1.00
|1.2298
|1.2270
|1.2311
|562
|2005.08.25 08:12
|t/p
|281
|1.00
|1.2311
|1.2270
|1.2311
|130.00
|27260.00
|563
|2005.08.25 10:01
|buy
|282
|1.00
|1.2300
|1.2272
|1.2313
|564
|2005.08.25 14:11
|s/l
|282
|1.00
|1.2272
|1.2272
|1.2313
|-280.00
|26980.00
|565
|2005.08.25 14:11
|buy
|283
|1.00
|1.2274
|1.2246
|1.2287
|566
|2005.08.25 15:59
|t/p
|283
|1.00
|1.2287
|1.2246
|1.2287
|130.00
|27110.00
|567
|2005.08.25 17:25
|sell
|284
|1.00
|1.2313
|1.2341
|1.2300
|568
|2005.08.25 18:22
|t/p
|284
|1.00
|1.2300
|1.2341
|1.2300
|130.00
|27240.00
|569
|2005.08.25 18:22
|buy
|285
|1.00
|1.2300
|1.2272
|1.2313
|570
|2005.08.25 19:55
|t/p
|285
|1.00
|1.2313
|1.2272
|1.2313
|130.00
|27370.00
|571
|2005.08.25 19:59
|buy
|286
|1.00
|1.2302
|1.2274
|1.2315
|572
|2005.08.26 07:25
|t/p
|286
|1.00
|1.2315
|1.2274
|1.2315
|130.00
|27500.00
|573
|2005.08.26 09:17
|sell
|287
|1.00
|1.2320
|1.2348
|1.2307
|574
|2005.08.26 10:43
|t/p
|287
|1.00
|1.2307
|1.2348
|1.2307
|130.00
|27630.00
|575
|2005.08.26 12:53
|buy
|288
|1.00
|1.2306
|1.2278
|1.2319
|576
|2005.08.26 15:14
|t/p
|288
|1.00
|1.2319
|1.2278
|1.2319
|130.00
|27760.00
|577
|2005.08.26 15:14
|sell
|289
|1.00
|1.2319
|1.2347
|1.2306
|578
|2005.08.26 15:50
|t/p
|289
|1.00
|1.2306
|1.2347
|1.2306
|130.00
|27890.00
|579
|2005.08.26 15:55
|sell
|290
|1.00
|1.2311
|1.2339
|1.2298
|580
|2005.08.26 19:45
|t/p
|290
|1.00
|1.2298
|1.2339
|1.2298
|130.00
|28020.00
|581
|2005.08.29 01:56
|sell
|291
|1.00
|1.2339
|1.2367
|1.2326
|582
|2005.08.29 03:11
|t/p
|291
|1.00
|1.2326
|1.2367
|1.2326
|130.00
|28150.00
|583
|2005.08.29 15:59
|sell
|292
|1.00
|1.2298
|1.2326
|1.2285
|584
|2005.08.29 15:59
|t/p
|292
|1.00
|1.2285
|1.2326
|1.2285
|130.00
|28280.00
|585
|2005.08.30 02:45
|buy
|293
|1.00
|1.2221
|1.2193
|1.2234
|586
|2005.08.30 12:22
|s/l
|293
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2234
|-280.00
|28000.00
|587
|2005.08.30 15:51
|sell
|294
|1.00
|1.2195
|1.2223
|1.2182
|588
|2005.08.30 17:25
|s/l
|294
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2182
|-280.00
|27720.00
|589
|2005.08.30 17:25
|sell
|295
|1.00
|1.2222
|1.2250
|1.2209
|590
|2005.08.30 17:33
|t/p
|295
|1.00
|1.2209
|1.2250
|1.2209
|130.00
|27850.00
|591
|2005.08.30 17:33
|sell
|296
|1.00
|1.2207
|1.2235
|1.2194
|592
|2005.08.30 18:24
|t/p
|296
|1.00
|1.2194
|1.2235
|1.2194
|130.00
|27980.00
|593
|2005.08.30 19:11
|sell
|297
|1.00
|1.2204
|1.2232
|1.2191
|594
|2005.08.31 04:50
|s/l
|297
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2191
|-280.00
|27700.00
|595
|2005.08.31 08:23
|sell
|298
|1.00
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|596
|2005.08.31 11:59
|t/p
|298
|1.00
|1.2200
|1.2241
|1.2200
|130.00
|27830.00
|597
|2005.08.31 12:38
|buy
|299
|1.00
|1.2192
|1.2164
|1.2205
|598
|2005.08.31 14:37
|t/p
|299
|1.00
|1.2205
|1.2164
|1.2205
|130.00
|27960.00
|599
|2005.08.31 18:25
|sell
|300
|1.00
|1.2341
|1.2369
|1.2328
|600
|2005.08.31 19:19
|t/p
|300
|1.00
|1.2328
|1.2369
|1.2328
|130.00
|28090.00
|601
|2005.08.31 19:19
|buy
|301
|1.00
|1.2328
|1.2300
|1.2341
|602
|2005.08.31 20:22
|t/p
|301
|1.00
|1.2341
|1.2300
|1.2341
|130.00
|28220.00
|603
|2005.09.01 16:08
|buy
|302
|1.00
|1.2456
|1.2428
|1.2469
|604
|2005.09.01 16:13
|t/p
|302
|1.00
|1.2469
|1.2428
|1.2469
|130.00
|28350.00
|605
|2005.09.01 16:28
|buy
|303
|1.00
|1.2454
|1.2426
|1.2467
|606
|2005.09.01 16:46
|t/p
|303
|1.00
|1.2467
|1.2426
|1.2467
|130.00
|28480.00
|607
|2005.09.01 17:53
|buy
|304
|1.00
|1.2456
|1.2428
|1.2469
|608
|2005.09.01 19:58
|t/p
|304
|1.00
|1.2469
|1.2428
|1.2469
|130.00
|28610.00
|609
|2005.09.01 20:21
|sell
|305
|1.00
|1.2492
|1.2520
|1.2479
|610
|2005.09.01 23:59
|t/p
|305
|1.00
|1.2479
|1.2520
|1.2479
|130.00
|28740.00
|611
|2005.09.01 23:59
|buy
|306
|1.00
|1.2479
|1.2451
|1.2492
|612
|2005.09.02 00:01
|t/p
|306
|1.00
|1.2492
|1.2451
|1.2492
|130.00
|28870.00
|613
|2005.09.02 02:13
|buy
|307
|1.00
|1.2477
|1.2449
|1.2490
|614
|2005.09.02 03:16
|t/p
|307
|1.00
|1.2490
|1.2449
|1.2490
|130.00
|29000.00
|615
|2005.09.02 12:40
|buy
|308
|1.00
|1.2552
|1.2524
|1.2565
|616
|2005.09.02 13:45
|t/p
|308
|1.00
|1.2565
|1.2524
|1.2565
|130.00
|29130.00
|617
|2005.09.02 13:45
|sell
|309
|1.00
|1.2565
|1.2593
|1.2552
|618
|2005.09.02 13:57
|t/p
|309
|1.00
|1.2552
|1.2593
|1.2552
|130.00
|29260.00
|619
|2005.09.02 14:29
|sell
|310
|1.00
|1.2553
|1.2581
|1.2540
|620
|2005.09.02 14:34
|t/p
|310
|1.00
|1.2540
|1.2581
|1.2540
|130.00
|29390.00
|621
|2005.09.02 14:34
|buy
|311
|1.00
|1.2536
|1.2508
|1.2549
|622
|2005.09.02 15:27
|s/l
|311
|1.00
|1.2508
|1.2508
|1.2549
|-280.00
|29110.00
|623
|2005.09.02 16:10
|buy
|312
|1.00
|1.2544
|1.2516
|1.2557
|624
|2005.09.05 03:35
|t/p
|312
|1.00
|1.2557
|1.2516
|1.2557
|130.00
|29240.00
|625
|2005.09.05 06:14
|sell
|313
|1.00
|1.2582
|1.2610
|1.2569
|626
|2005.09.05 06:48
|t/p
|313
|1.00
|1.2569
|1.2610
|1.2569
|130.00
|29370.00
|627
|2005.09.05 07:17
|sell
|314
|1.00
|1.2577
|1.2605
|1.2564
|628
|2005.09.05 07:59
|t/p
|314
|1.00
|1.2564
|1.2605
|1.2564
|130.00
|29500.00
|629
|2005.09.05 09:18
|buy
|315
|1.00
|1.2536
|1.2508
|1.2549
|630
|2005.09.05 10:27
|t/p
|315
|1.00
|1.2549
|1.2508
|1.2549
|130.00
|29630.00
|631
|2005.09.05 13:28
|buy
|316
|1.00
|1.2539
|1.2511
|1.2552
|632
|2005.09.05 14:49
|t/p
|316
|1.00
|1.2552
|1.2511
|1.2552
|130.00
|29760.00
|633
|2005.09.05 15:21
|buy
|317
|1.00
|1.2539
|1.2511
|1.2552
|634
|2005.09.05 23:59
|s/l
|317
|1.00
|1.2511
|1.2511
|1.2552
|-280.00
|29480.00
|635
|2005.09.06 02:47
|sell
|318
|1.00
|1.2508
|1.2536
|1.2495
|636
|2005.09.06 02:55
|t/p
|318
|1.00
|1.2495
|1.2536
|1.2495
|130.00
|29610.00
|637
|2005.09.06 06:12
|sell
|319
|1.00
|1.2492
|1.2520
|1.2479
|638
|2005.09.06 07:59
|t/p
|319
|1.00
|1.2479
|1.2520
|1.2479
|130.00
|29740.00
|639
|2005.09.06 09:53
|buy
|320
|1.00
|1.2445
|1.2417
|1.2458
|640
|2005.09.06 10:21
|t/p
|320
|1.00
|1.2458
|1.2417
|1.2458
|130.00
|29870.00
|641
|2005.09.06 13:22
|sell
|321
|1.00
|1.2484
|1.2512
|1.2471
|642
|2005.09.06 13:38
|t/p
|321
|1.00
|1.2471
|1.2512
|1.2471
|130.00
|30000.00
|643
|2005.09.06 14:11
|sell
|322
|1.00
|1.2484
|1.2512
|1.2471
|644
|2005.09.06 14:54
|s/l
|322
|1.00
|1.2512
|1.2512
|1.2471
|-280.00
|29720.00
|645
|2005.09.06 16:09
|buy
|323
|1.00
|1.2481
|1.2453
|1.2494
|646
|2005.09.06 18:11
|t/p
|323
|1.00
|1.2494
|1.2453
|1.2494
|130.00
|29850.00
|647
|2005.09.06 18:52
|buy
|324
|1.00
|1.2481
|1.2453
|1.2494
|648
|2005.09.07 00:14
|s/l
|324
|1.00
|1.2453
|1.2453
|1.2494
|-280.00
|29570.00
|649
|2005.09.07 03:19
|sell
|325
|1.00
|1.2465
|1.2493
|1.2452
|650
|2005.09.07 07:59
|s/l
|325
|1.00
|1.2493
|1.2493
|1.2452
|-280.00
|29290.00
|651
|2005.09.07 08:59
|sell
|326
|1.00
|1.2521
|1.2549
|1.2508
|652
|2005.09.07 10:08
|t/p
|326
|1.00
|1.2508
|1.2549
|1.2508
|130.00
|29420.00
|653
|2005.09.07 15:09
|buy
|327
|1.00
|1.2446
|1.2418
|1.2459
|654
|2005.09.07 18:04
|t/p
|327
|1.00
|1.2459
|1.2418
|1.2459
|130.00
|29550.00
|655
|2005.09.07 18:04
|sell
|328
|1.00
|1.2459
|1.2487
|1.2446
|656
|2005.09.07 18:21
|t/p
|328
|1.00
|1.2446
|1.2487
|1.2446
|130.00
|29680.00
|657
|2005.09.07 18:33
|sell
|329
|1.00
|1.2449
|1.2477
|1.2436
|658
|2005.09.07 19:27
|t/p
|329
|1.00
|1.2436
|1.2477
|1.2436
|130.00
|29810.00
|659
|2005.09.07 21:54
|sell
|330
|1.00
|1.2422
|1.2450
|1.2409
|660
|2005.09.08 02:50
|t/p
|330
|1.00
|1.2409
|1.2450
|1.2409
|130.00
|29940.00
|661
|2005.09.08 03:59
|sell
|331
|1.00
|1.2429
|1.2457
|1.2416
|662
|2005.09.08 11:12
|t/p
|331
|1.00
|1.2416
|1.2457
|1.2416
|130.00
|30070.00
|663
|2005.09.08 14:31
|sell
|332
|1.00
|1.2423
|1.2451
|1.2410
|664
|2005.09.08 15:06
|s/l
|332
|1.00
|1.2451
|1.2451
|1.2410
|-280.00
|29790.00
|665
|2005.09.08 15:24
|buy
|333
|1.00
|1.2421
|1.2393
|1.2434
|666
|2005.09.08 16:31
|s/l
|333
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2434
|-280.00
|29510.00
|667
|2005.09.08 16:31
|buy
|334
|1.00
|1.2394
|1.2366
|1.2407
|668
|2005.09.08 16:33
|t/p
|334
|1.00
|1.2407
|1.2366
|1.2407
|130.00
|29640.00
|669
|2005.09.08 16:37
|buy
|335
|1.00
|1.2399
|1.2371
|1.2412
|670
|2005.09.09 03:59
|t/p
|335
|1.00
|1.2412
|1.2371
|1.2412
|130.00
|29770.00
|671
|2005.09.09 03:59
|sell
|336
|1.00
|1.2423
|1.2451
|1.2410
|672
|2005.09.09 11:00
|t/p
|336
|1.00
|1.2410
|1.2451
|1.2410
|130.00
|29900.00
|673
|2005.09.09 16:24
|sell
|337
|1.00
|1.2424
|1.2452
|1.2411
|674
|2005.09.09 18:29
|t/p
|337
|1.00
|1.2411
|1.2452
|1.2411
|130.00
|30030.00
|675
|2005.09.12 04:50
|buy
|338
|1.00
|1.2332
|1.2304
|1.2345
|676
|2005.09.12 12:36
|s/l
|338
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2345
|-280.00
|29750.00
|677
|2005.09.12 18:28
|sell
|339
|1.00
|1.2292
|1.2320
|1.2279
|678
|2005.09.12 18:39
|t/p
|339
|1.00
|1.2279
|1.2320
|1.2279
|130.00
|29880.00
|679
|2005.09.13 01:54
|sell
|340
|1.00
|1.2300
|1.2328
|1.2287
|680
|2005.09.13 02:21
|t/p
|340
|1.00
|1.2287
|1.2328
|1.2287
|130.00
|30010.00
|681
|2005.09.13 03:22
|sell
|341
|1.00
|1.2298
|1.2326
|1.2285
|682
|2005.09.13 08:09
|t/p
|341
|1.00
|1.2285
|1.2326
|1.2285
|130.00
|30140.00
|683
|2005.09.13 10:01
|sell
|342
|1.00
|1.2300
|1.2328
|1.2287
|684
|2005.09.13 10:37
|t/p
|342
|1.00
|1.2287
|1.2328
|1.2287
|130.00
|30270.00
|685
|2005.09.13 14:28
|sell
|343
|1.00
|1.2288
|1.2316
|1.2275
|686
|2005.09.13 14:30
|t/p
|343
|1.00
|1.2275
|1.2316
|1.2275
|130.00
|30400.00
|687
|2005.09.13 14:50
|sell
|344
|1.00
|1.2288
|1.2316
|1.2275
|688
|2005.09.13 15:19
|t/p
|344
|1.00
|1.2275
|1.2316
|1.2275
|130.00
|30530.00
|689
|2005.09.13 17:31
|buy
|345
|1.00
|1.2261
|1.2233
|1.2274
|690
|2005.09.13 23:40
|t/p
|345
|1.00
|1.2274
|1.2233
|1.2274
|130.00
|30660.00
|691
|2005.09.13 23:40
|sell
|346
|1.00
|1.2275
|1.2303
|1.2262
|692
|2005.09.14 03:29
|s/l
|346
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2262
|-280.00
|30380.00
|693
|2005.09.14 09:42
|sell
|347
|1.00
|1.2292
|1.2320
|1.2279
|694
|2005.09.14 10:31
|t/p
|347
|1.00
|1.2279
|1.2320
|1.2279
|130.00
|30510.00
|695
|2005.09.14 13:58
|sell
|348
|1.00
|1.2310
|1.2338
|1.2297
|696
|2005.09.14 14:39
|t/p
|348
|1.00
|1.2297
|1.2338
|1.2297
|130.00
|30640.00
|697
|2005.09.14 14:58
|sell
|349
|1.00
|1.2310
|1.2338
|1.2297
|698
|2005.09.14 15:22
|t/p
|349
|1.00
|1.2297
|1.2338
|1.2297
|130.00
|30770.00
|699
|2005.09.14 17:16
|buy
|350
|1.00
|1.2276
|1.2248
|1.2289
|700
|2005.09.14 17:25
|t/p
|350
|1.00
|1.2289
|1.2248
|1.2289
|130.00
|30900.00
|701
|2005.09.14 17:25
|sell
|351
|1.00
|1.2290
|1.2318
|1.2277
|702
|2005.09.14 17:41
|t/p
|351
|1.00
|1.2277
|1.2318
|1.2277
|130.00
|31030.00
|703
|2005.09.14 17:41
|buy
|352
|1.00
|1.2277
|1.2249
|1.2290
|704
|2005.09.15 03:07
|s/l
|352
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2290
|-280.00
|30750.00
|705
|2005.09.15 04:22
|buy
|353
|1.00
|1.2220
|1.2192
|1.2233
|706
|2005.09.15 11:59
|t/p
|353
|1.00
|1.2233
|1.2192
|1.2233
|130.00
|30880.00
|707
|2005.09.15 14:31
|sell
|354
|1.00
|1.2237
|1.2265
|1.2224
|708
|2005.09.15 14:33
|t/p
|354
|1.00
|1.2224
|1.2265
|1.2224
|130.00
|31010.00
|709
|2005.09.15 16:42
|sell
|355
|1.00
|1.2220
|1.2248
|1.2207
|710
|2005.09.15 18:11
|t/p
|355
|1.00
|1.2207
|1.2248
|1.2207
|130.00
|31140.00
|711
|2005.09.15 18:22
|sell
|356
|1.00
|1.2220
|1.2248
|1.2207
|712
|2005.09.16 03:59
|s/l
|356
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2207
|-280.00
|30860.00
|713
|2005.09.19 10:00
|buy
|357
|1.00
|1.2121
|1.2093
|1.2134
|714
|2005.09.19 10:47
|t/p
|357
|1.00
|1.2134
|1.2093
|1.2134
|130.00
|30990.00
|715
|2005.09.19 12:05
|sell
|358
|1.00
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|716
|2005.09.19 12:28
|t/p
|358
|1.00
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|130.00
|31120.00
|717
|2005.09.19 15:54
|sell
|359
|1.00
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|718
|2005.09.19 15:59
|t/p
|359
|1.00
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|130.00
|31250.00
|719
|2005.09.19 15:59
|sell
|360
|1.00
|1.2153
|1.2181
|1.2140
|720
|2005.09.19 16:00
|t/p
|360
|1.00
|1.2140
|1.2181
|1.2140
|130.00
|31380.00
|721
|2005.09.19 17:07
|sell
|361
|1.00
|1.2155
|1.2183
|1.2142
|722
|2005.09.19 18:54
|t/p
|361
|1.00
|1.2142
|1.2183
|1.2142
|130.00
|31510.00
|723
|2005.09.19 22:04
|sell
|362
|1.00
|1.2153
|1.2181
|1.2140
|724
|2005.09.19 22:18
|t/p
|362
|1.00
|1.2140
|1.2181
|1.2140
|130.00
|31640.00
|725
|2005.09.20 03:16
|sell
|363
|1.00
|1.2149
|1.2177
|1.2136
|726
|2005.09.20 08:34
|s/l
|363
|1.00
|1.2177
|1.2177
|1.2136
|-280.00
|31360.00
|727
|2005.09.20 08:59
|buy
|364
|1.00
|1.2154
|1.2126
|1.2167
|728
|2005.09.20 12:48
|t/p
|364
|1.00
|1.2167
|1.2126
|1.2167
|130.00
|31490.00
|729
|2005.09.20 12:48
|sell
|365
|1.00
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|730
|2005.09.20 14:10
|t/p
|365
|1.00
|1.2155
|1.2196
|1.2155
|130.00
|31620.00
|731
|2005.09.20 15:45
|sell
|366
|1.00
|1.2162
|1.2190
|1.2149
|732
|2005.09.20 19:59
|t/p
|366
|1.00
|1.2149
|1.2190
|1.2149
|130.00
|31750.00
|733
|2005.09.21 13:56
|sell
|367
|1.00
|1.2233
|1.2261
|1.2220
|734
|2005.09.21 15:06
|t/p
|367
|1.00
|1.2220
|1.2261
|1.2220
|130.00
|31880.00
|735
|2005.09.21 17:33
|buy
|368
|1.00
|1.2206
|1.2178
|1.2219
|736
|2005.09.21 23:48
|t/p
|368
|1.00
|1.2219
|1.2178
|1.2219
|130.00
|32010.00
|737
|2005.09.22 01:47
|sell
|369
|1.00
|1.2264
|1.2292
|1.2251
|738
|2005.09.22 02:56
|t/p
|369
|1.00
|1.2251
|1.2292
|1.2251
|130.00
|32140.00
|739
|2005.09.22 04:40
|sell
|370
|1.00
|1.2211
|1.2239
|1.2198
|740
|2005.09.22 06:52
|t/p
|370
|1.00
|1.2198
|1.2239
|1.2198
|130.00
|32270.00
|741
|2005.09.22 07:16
|sell
|371
|1.00
|1.2211
|1.2239
|1.2198
|742
|2005.09.22 14:47
|t/p
|371
|1.00
|1.2198
|1.2239
|1.2198
|130.00
|32400.00
|743
|2005.09.22 16:37
|buy
|372
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|744
|2005.09.23 08:58
|s/l
|372
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2162
|-280.00
|32120.00
|745
|2005.09.23 08:58
|buy
|373
|1.00
|1.2123
|1.2095
|1.2136
|746
|2005.09.23 10:42
|t/p
|373
|1.00
|1.2136
|1.2095
|1.2136
|130.00
|32250.00
|747
|2005.09.23 10:49
|buy
|374
|1.00
|1.2125
|1.2097
|1.2138
|748
|2005.09.23 11:00
|t/p
|374
|1.00
|1.2138
|1.2097
|1.2138
|130.00
|32380.00
|749
|2005.09.23 11:16
|buy
|375
|1.00
|1.2125
|1.2097
|1.2138
|750
|2005.09.23 14:45
|s/l
|375
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2138
|-280.00
|32100.00
|751
|2005.09.26 01:15
|sell
|376
|1.00
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|752
|2005.09.26 02:31
|t/p
|376
|1.00
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|130.00
|32230.00
|753
|2005.09.26 03:46
|sell
|377
|1.00
|1.2031
|1.2059
|1.2018
|754
|2005.09.26 10:54
|s/l
|377
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.2018
|-280.00
|31950.00
|755
|2005.09.26 11:39
|buy
|378
|1.00
|1.2042
|1.2014
|1.2055
|756
|2005.09.26 11:59
|t/p
|378
|1.00
|1.2055
|1.2014
|1.2055
|130.00
|32080.00
|757
|2005.09.26 11:59
|buy
|379
|1.00
|1.2036
|1.2008
|1.2049
|758
|2005.09.26 12:00
|t/p
|379
|1.00
|1.2049
|1.2008
|1.2049
|130.00
|32210.00
|759
|2005.09.26 13:56
|buy
|380
|1.00
|1.2033
|1.2005
|1.2046
|760
|2005.09.26 15:59
|t/p
|380
|1.00
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|130.00
|32340.00
|761
|2005.09.27 12:51
|buy
|381
|1.00
|1.2013
|1.1985
|1.2026
|762
|2005.09.27 18:38
|s/l
|381
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2026
|-280.00
|32060.00
|763
|2005.09.27 19:31
|sell
|382
|1.00
|1.2010
|1.2038
|1.1997
|764
|2005.09.28 06:45
|s/l
|382
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1997
|-280.00
|31780.00
|765
|2005.09.28 06:45
|sell
|383
|1.00
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|766
|2005.09.28 07:30
|t/p
|383
|1.00
|1.2023
|1.2064
|1.2023
|130.00
|31910.00
|767
|2005.09.28 07:30
|buy
|384
|1.00
|1.2023
|1.1995
|1.2036
|768
|2005.09.28 08:11
|t/p
|384
|1.00
|1.2036
|1.1995
|1.2036
|130.00
|32040.00
|769
|2005.09.28 10:09
|sell
|385
|1.00
|1.2038
|1.2066
|1.2025
|770
|2005.09.28 10:27
|t/p
|385
|1.00
|1.2025
|1.2066
|1.2025
|130.00
|32170.00
|771
|2005.09.28 13:05
|sell
|386
|1.00
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|772
|2005.09.28 13:32
|t/p
|386
|1.00
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|130.00
|32300.00
|773
|2005.09.28 14:15
|sell
|387
|1.00
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|774
|2005.09.28 14:30
|t/p
|387
|1.00
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|130.00
|32430.00
|775
|2005.09.29 00:48
|sell
|388
|1.00
|1.2058
|1.2086
|1.2045
|776
|2005.09.29 02:44
|t/p
|388
|1.00
|1.2045
|1.2086
|1.2045
|130.00
|32560.00
|777
|2005.09.29 03:59
|sell
|389
|1.00
|1.2064
|1.2092
|1.2051
|778
|2005.09.29 09:47
|t/p
|389
|1.00
|1.2051
|1.2092
|1.2051
|130.00
|32690.00
|779
|2005.09.29 09:47
|buy
|390
|1.00
|1.2050
|1.2022
|1.2063
|780
|2005.09.29 14:45
|s/l
|390
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.2063
|-280.00
|32410.00
|781
|2005.09.30 09:08
|buy
|391
|1.00
|1.2022
|1.1994
|1.2035
|782
|2005.09.30 11:59
|t/p
|391
|1.00
|1.2035
|1.1994
|1.2035
|130.00
|32540.00
|783
|2005.09.30 12:47
|sell
|392
|1.00
|1.2056
|1.2084
|1.2043
|784
|2005.09.30 14:09
|t/p
|392
|1.00
|1.2043
|1.2084
|1.2043
|130.00
|32670.00
|785
|2005.09.30 16:38
|sell
|393
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|786
|2005.09.30 17:01
|t/p
|393
|1.00
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|130.00
|32800.00
|787
|2005.09.30 17:10
|sell
|394
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|788
|2005.09.30 18:25
|t/p
|394
|1.00
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|130.00
|32930.00
|789
|2005.10.02 22:09
|buy
|395
|1.00
|1.2013
|1.1985
|1.2026
|790
|2005.10.03 01:57
|t/p
|395
|1.00
|1.2026
|1.1985
|1.2026
|130.00
|33060.00
|791
|2005.10.03 14:11
|sell
|396
|1.00
|1.1932
|1.1960
|1.1919
|792
|2005.10.03 15:59
|t/p
|396
|1.00
|1.1919
|1.1960
|1.1919
|130.00
|33190.00
|793
|2005.10.03 16:31
|buy
|397
|1.00
|1.1909
|1.1881
|1.1922
|794
|2005.10.03 23:18
|t/p
|397
|1.00
|1.1922
|1.1881
|1.1922
|130.00
|33320.00
|795
|2005.10.03 23:59
|sell
|398
|1.00
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|796
|2005.10.04 15:34
|s/l
|398
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.1905
|-280.00
|33040.00
|797
|2005.10.04 15:34
|sell
|399
|1.00
|1.1944
|1.1972
|1.1931
|798
|2005.10.04 15:53
|t/p
|399
|1.00
|1.1931
|1.1972
|1.1931
|130.00
|33170.00
|799
|2005.10.04 17:54
|buy
|400
|1.00
|1.1916
|1.1888
|1.1929
|800
|2005.10.04 18:20
|t/p
|400
|1.00
|1.1929
|1.1888
|1.1929
|130.00
|33300.00
|801
|2005.10.04 19:18
|buy
|401
|1.00
|1.1917
|1.1889
|1.1930
|802
|2005.10.05 03:03
|t/p
|401
|1.00
|1.1930
|1.1889
|1.1930
|130.00
|33430.00
|803
|2005.10.05 06:19
|sell
|402
|1.00
|1.1950
|1.1978
|1.1937
|804
|2005.10.05 14:43
|t/p
|402
|1.00
|1.1937
|1.1978
|1.1937
|130.00
|33560.00
|805
|2005.10.06 07:48
|buy
|403
|1.00
|1.2045
|1.2017
|1.2058
|806
|2005.10.06 07:59
|t/p
|403
|1.00
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|130.00
|33690.00
|807
|2005.10.06 08:29
|sell
|404
|1.00
|1.2066
|1.2094
|1.2053
|808
|2005.10.06 10:37
|t/p
|404
|1.00
|1.2053
|1.2094
|1.2053
|130.00
|33820.00
|809
|2005.10.06 14:04
|sell
|405
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|810
|2005.10.06 14:18
|t/p
|405
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|33950.00
|811
|2005.10.06 14:29
|sell
|406
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|812
|2005.10.06 15:14
|s/l
|406
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2052
|-280.00
|33670.00
|813
|2005.10.06 16:12
|buy
|407
|1.00
|1.2130
|1.2102
|1.2143
|814
|2005.10.06 18:38
|t/p
|407
|1.00
|1.2143
|1.2102
|1.2143
|130.00
|33800.00
|815
|2005.10.06 20:26
|sell
|408
|1.00
|1.2190
|1.2218
|1.2177
|816
|2005.10.06 21:26
|t/p
|408
|1.00
|1.2177
|1.2218
|1.2177
|130.00
|33930.00
|817
|2005.10.06 21:26
|buy
|409
|1.00
|1.2177
|1.2149
|1.2190
|818
|2005.10.07 11:49
|s/l
|409
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2190
|-280.00
|33650.00
|819
|2005.10.07 17:20
|buy
|410
|1.00
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|820
|2005.10.09 23:20
|t/p
|410
|1.00
|1.2126
|1.2085
|1.2126
|130.00
|33780.00
|821
|2005.10.10 06:41
|buy
|411
|1.00
|1.2118
|1.2090
|1.2131
|822
|2005.10.10 07:59
|t/p
|411
|1.00
|1.2131
|1.2090
|1.2131
|130.00
|33910.00
|823
|2005.10.10 21:40
|sell
|412
|1.00
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|824
|2005.10.11 00:56
|t/p
|412
|1.00
|1.2054
|1.2095
|1.2054
|130.00
|34040.00
|825
|2005.10.11 13:10
|sell
|413
|1.00
|1.2032
|1.2060
|1.2019
|826
|2005.10.11 14:15
|t/p
|413
|1.00
|1.2019
|1.2060
|1.2019
|130.00
|34170.00
|827
|2005.10.11 21:36
|sell
|414
|1.00
|1.1995
|1.2023
|1.1982
|828
|2005.10.11 23:59
|t/p
|414
|1.00
|1.1982
|1.2023
|1.1982
|130.00
|34300.00
|829
|2005.10.12 01:31
|buy
|415
|1.00
|1.1967
|1.1939
|1.1980
|830
|2005.10.12 10:05
|t/p
|415
|1.00
|1.1980
|1.1939
|1.1980
|130.00
|34430.00
|831
|2005.10.12 13:31
|sell
|416
|1.00
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|832
|2005.10.12 14:30
|t/p
|416
|1.00
|1.2006
|1.2047
|1.2006
|130.00
|34560.00
|833
|2005.10.12 15:02
|sell
|417
|1.00
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|834
|2005.10.12 18:28
|s/l
|417
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2006
|-280.00
|34280.00
|835
|2005.10.12 18:28
|sell
|418
|1.00
|1.2045
|1.2073
|1.2032
|836
|2005.10.12 18:34
|t/p
|418
|1.00
|1.2032
|1.2073
|1.2032
|130.00
|34410.00
|837
|2005.10.12 23:59
|buy
|419
|1.00
|1.2025
|1.1997
|1.2038
|838
|2005.10.13 03:09
|s/l
|419
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2038
|-280.00
|34130.00
|839
|2005.10.13 05:14
|sell
|420
|1.00
|1.1988
|1.2016
|1.1975
|840
|2005.10.13 09:57
|t/p
|420
|1.00
|1.1975
|1.2016
|1.1975
|130.00
|34260.00
|841
|2005.10.13 09:57
|buy
|421
|1.00
|1.1974
|1.1946
|1.1987
|842
|2005.10.13 12:45
|t/p
|421
|1.00
|1.1987
|1.1946
|1.1987
|130.00
|34390.00
|843
|2005.10.13 13:21
|buy
|422
|1.00
|1.1976
|1.1948
|1.1989
|844
|2005.10.13 14:29
|t/p
|422
|1.00
|1.1989
|1.1948
|1.1989
|130.00
|34520.00
|845
|2005.10.13 14:30
|buy
|423
|1.00
|1.1976
|1.1948
|1.1989
|846
|2005.10.13 14:51
|s/l
|423
|1.00
|1.1948
|1.1948
|1.1989
|-280.00
|34240.00
|847
|2005.10.13 17:11
|sell
|424
|1.00
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|848
|2005.10.13 18:16
|t/p
|424
|1.00
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|130.00
|34370.00
|849
|2005.10.13 18:18
|sell
|425
|1.00
|1.1938
|1.1966
|1.1925
|850
|2005.10.13 18:35
|s/l
|425
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1925
|-280.00
|34090.00
|851
|2005.10.13 21:30
|sell
|426
|1.00
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|852
|2005.10.13 22:41
|t/p
|426
|1.00
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|130.00
|34220.00
|853
|2005.10.14 01:57
|buy
|427
|1.00
|1.2012
|1.1984
|1.2025
|854
|2005.10.14 03:59
|t/p
|427
|1.00
|1.2025
|1.1984
|1.2025
|130.00
|34350.00
|855
|2005.10.14 06:02
|sell
|428
|1.00
|1.2039
|1.2067
|1.2026
|856
|2005.10.14 06:56
|t/p
|428
|1.00
|1.2026
|1.2067
|1.2026
|130.00
|34480.00
|857
|2005.10.14 12:47
|buy
|429
|1.00
|1.1990
|1.1962
|1.2003
|858
|2005.10.14 14:31
|t/p
|429
|1.00
|1.2003
|1.1962
|1.2003
|130.00
|34610.00
|859
|2005.10.14 14:31
|sell
|430
|1.00
|1.2004
|1.2032
|1.1991
|860
|2005.10.14 14:39
|s/l
|430
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1991
|-280.00
|34330.00
|861
|2005.10.14 15:56
|buy
|431
|1.00
|1.1993
|1.1965
|1.2006
|862
|2005.10.14 15:59
|t/p
|431
|1.00
|1.2006
|1.1965
|1.2006
|130.00
|34460.00
|863
|2005.10.14 17:47
|buy
|432
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|864
|2005.10.14 18:04
|t/p
|432
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|34590.00
|865
|2005.10.14 19:18
|buy
|433
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|866
|2005.10.14 19:31
|t/p
|433
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|34720.00
|867
|2005.10.17 09:34
|buy
|434
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|868
|2005.10.17 11:44
|s/l
|434
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2085
|-280.00
|34440.00
|869
|2005.10.17 13:49
|buy
|435
|1.00
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|870
|2005.10.17 17:02
|t/p
|435
|1.00
|1.2041
|1.2000
|1.2041
|130.00
|34570.00
|871
|2005.10.17 17:02
|sell
|436
|1.00
|1.2041
|1.2069
|1.2028
|872
|2005.10.17 20:00
|t/p
|436
|1.00
|1.2028
|1.2069
|1.2028
|130.00
|34700.00
|873
|2005.10.18 03:20
|sell
|437
|1.00
|1.2006
|1.2034
|1.1993
|874
|2005.10.18 06:29
|t/p
|437
|1.00
|1.1993
|1.2034
|1.1993
|130.00
|34830.00
|875
|2005.10.18 09:58
|buy
|438
|1.00
|1.1966
|1.1938
|1.1979
|876
|2005.10.18 10:17
|t/p
|438
|1.00
|1.1979
|1.1938
|1.1979
|130.00
|34960.00
|877
|2005.10.18 10:48
|buy
|439
|1.00
|1.1967
|1.1939
|1.1980
|878
|2005.10.18 12:23
|s/l
|439
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.1980
|-280.00
|34680.00
|879
|2005.10.18 12:40
|sell
|440
|1.00
|1.1947
|1.1975
|1.1934
|880
|2005.10.18 14:21
|t/p
|440
|1.00
|1.1934
|1.1975
|1.1934
|130.00
|34810.00
|881
|2005.10.18 19:16
|sell
|441
|1.00
|1.1949
|1.1977
|1.1936
|882
|2005.10.18 23:59
|t/p
|441
|1.00
|1.1936
|1.1977
|1.1936
|130.00
|34940.00
|883
|2005.10.19 01:50
|buy
|442
|1.00
|1.1930
|1.1902
|1.1943
|884
|2005.10.19 03:01
|t/p
|442
|1.00
|1.1943
|1.1902
|1.1943
|130.00
|35070.00
|885
|2005.10.19 03:45
|buy
|443
|1.00
|1.1932
|1.1904
|1.1945
|886
|2005.10.19 07:59
|s/l
|443
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1945
|-280.00
|34790.00
|887
|2005.10.19 08:39
|buy
|444
|1.00
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|888
|2005.10.19 10:55
|t/p
|444
|1.00
|1.1910
|1.1869
|1.1910
|130.00
|34920.00
|889
|2005.10.19 12:28
|sell
|445
|1.00
|1.1960
|1.1988
|1.1947
|890
|2005.10.19 13:39
|t/p
|445
|1.00
|1.1947
|1.1988
|1.1947
|130.00
|35050.00
|891
|2005.10.19 13:39
|buy
|446
|1.00
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|892
|2005.10.19 13:55
|t/p
|446
|1.00
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|130.00
|35180.00
|893
|2005.10.19 13:58
|buy
|447
|1.00
|1.1956
|1.1928
|1.1969
|894
|2005.10.19 15:59
|t/p
|447
|1.00
|1.1969
|1.1928
|1.1969
|130.00
|35310.00
|895
|2005.10.19 16:56
|sell
|448
|1.00
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|896
|2005.10.19 18:52
|t/p
|448
|1.00
|1.1972
|1.2013
|1.1972
|130.00
|35440.00
|897
|2005.10.20 01:24
|sell
|449
|1.00
|1.1984
|1.2012
|1.1971
|898
|2005.10.20 02:34
|t/p
|449
|1.00
|1.1971
|1.2012
|1.1971
|130.00
|35570.00
|899
|2005.10.20 09:54
|buy
|450
|1.00
|1.1962
|1.1934
|1.1975
|900
|2005.10.20 10:34
|t/p
|450
|1.00
|1.1975
|1.1934
|1.1975
|130.00
|35700.00
|901
|2005.10.20 11:11
|buy
|451
|1.00
|1.1962
|1.1934
|1.1975
|902
|2005.10.20 11:43
|t/p
|451
|1.00
|1.1975
|1.1934
|1.1975
|130.00
|35830.00
|903
|2005.10.20 11:59
|buy
|452
|1.00
|1.1959
|1.1931
|1.1972
|904
|2005.10.20 12:46
|t/p
|452
|1.00
|1.1972
|1.1931
|1.1972
|130.00
|35960.00
|905
|2005.10.20 13:31
|buy
|453
|1.00
|1.1957
|1.1929
|1.1970
|906
|2005.10.20 15:51
|t/p
|453
|1.00
|1.1970
|1.1929
|1.1970
|130.00
|36090.00
|907
|2005.10.20 16:19
|sell
|454
|1.00
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|908
|2005.10.20 17:07
|t/p
|454
|1.00
|1.1968
|1.2009
|1.1968
|130.00
|36220.00
|909
|2005.10.20 17:25
|sell
|455
|1.00
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|910
|2005.10.20 18:51
|t/p
|455
|1.00
|1.1968
|1.2009
|1.1968
|130.00
|36350.00
|911
|2005.10.20 19:37
|sell
|456
|1.00
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|912
|2005.10.20 19:59
|s/l
|456
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1968
|-280.00
|36070.00
|913
|2005.10.21 04:59
|sell
|457
|1.00
|1.2047
|1.2075
|1.2034
|914
|2005.10.21 06:15
|t/p
|457
|1.00
|1.2034
|1.2075
|1.2034
|130.00
|36200.00
|915
|2005.10.21 07:59
|sell
|458
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|916
|2005.10.21 08:00
|t/p
|458
|1.00
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|130.00
|36330.00
|917
|2005.10.21 13:56
|buy
|459
|1.00
|1.2004
|1.1976
|1.2017
|918
|2005.10.21 14:37
|t/p
|459
|1.00
|1.2017
|1.1976
|1.2017
|130.00
|36460.00
|919
|2005.10.21 17:55
|buy
|460
|1.00
|1.1956
|1.1928
|1.1969
|920
|2005.10.21 18:05
|t/p
|460
|1.00
|1.1969
|1.1928
|1.1969
|130.00
|36590.00
|921
|2005.10.21 18:12
|buy
|461
|1.00
|1.1956
|1.1928
|1.1969
|922
|2005.10.24 15:59
|t/p
|461
|1.00
|1.1969
|1.1928
|1.1969
|130.00
|36720.00
|923
|2005.10.24 17:58
|sell
|462
|1.00
|1.1998
|1.2026
|1.1985
|924
|2005.10.24 19:09
|t/p
|462
|1.00
|1.1985
|1.2026
|1.1985
|130.00
|36850.00
|925
|2005.10.24 22:44
|sell
|463
|1.00
|1.1986
|1.2014
|1.1973
|926
|2005.10.24 23:59
|t/p
|463
|1.00
|1.1973
|1.2014
|1.1973
|130.00
|36980.00
|927
|2005.10.25 01:52
|buy
|464
|1.00
|1.1960
|1.1932
|1.1973
|928
|2005.10.25 03:59
|t/p
|464
|1.00
|1.1973
|1.1932
|1.1973
|130.00
|37110.00
|929
|2005.10.25 13:59
|buy
|465
|1.00
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|930
|2005.10.25 14:53
|t/p
|465
|1.00
|1.2041
|1.2000
|1.2041
|130.00
|37240.00
|931
|2005.10.25 14:53
|sell
|466
|1.00
|1.2042
|1.2070
|1.2029
|932
|2005.10.25 15:45
|s/l
|466
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2029
|-280.00
|36960.00
|933
|2005.10.25 16:28
|sell
|467
|1.00
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|934
|2005.10.25 17:06
|t/p
|467
|1.00
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|130.00
|37090.00
|935
|2005.10.25 17:06
|buy
|468
|1.00
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|936
|2005.10.25 20:05
|t/p
|468
|1.00
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|130.00
|37220.00
|937
|2005.10.25 21:18
|buy
|469
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|938
|2005.10.25 23:13
|t/p
|469
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|130.00
|37350.00
|939
|2005.10.26 02:00
|buy
|470
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|940
|2005.10.26 03:52
|t/p
|470
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|130.00
|37480.00
|941
|2005.10.26 03:59
|buy
|471
|1.00
|1.2099
|1.2071
|1.2112
|942
|2005.10.26 09:42
|s/l
|471
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2112
|-280.00
|37200.00
|943
|2005.10.26 09:42
|buy
|472
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|944
|2005.10.26 10:18
|t/p
|472
|1.00
|1.2085
|1.2044
|1.2085
|130.00
|37330.00
|945
|2005.10.26 10:29
|buy
|473
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|946
|2005.10.26 15:48
|t/p
|473
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|37460.00
|947
|2005.10.26 15:48
|sell
|474
|1.00
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|948
|2005.10.26 16:49
|t/p
|474
|1.00
|1.2073
|1.2114
|1.2073
|130.00
|37590.00
|949
|2005.10.26 17:05
|sell
|475
|1.00
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|950
|2005.10.26 17:41
|t/p
|475
|1.00
|1.2070
|1.2111
|1.2070
|130.00
|37720.00
|951
|2005.10.27 05:12
|sell
|476
|1.00
|1.2114
|1.2142
|1.2101
|952
|2005.10.27 07:23
|t/p
|476
|1.00
|1.2101
|1.2142
|1.2101
|130.00
|37850.00
|953
|2005.10.27 07:59
|sell
|477
|1.00
|1.2116
|1.2144
|1.2103
|954
|2005.10.27 10:31
|s/l
|477
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2103
|-280.00
|37570.00
|955
|2005.10.27 12:09
|sell
|478
|1.00
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|956
|2005.10.27 12:47
|t/p
|478
|1.00
|1.2126
|1.2167
|1.2126
|130.00
|37700.00
|957
|2005.10.27 14:30
|sell
|479
|1.00
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|958
|2005.10.28 07:59
|s/l
|479
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2125
|-280.00
|37420.00
|959
|2005.10.28 09:50
|sell
|480
|1.00
|1.2166
|1.2194
|1.2153
|960
|2005.10.28 10:23
|t/p
|480
|1.00
|1.2153
|1.2194
|1.2153
|130.00
|37550.00
|961
|2005.10.30 20:16
|sell
|481
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|962
|2005.10.31 00:00
|t/p
|481
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|37680.00
|963
|2005.10.31 01:21
|buy
|482
|1.00
|1.2046
|1.2018
|1.2059
|964
|2005.10.31 01:52
|t/p
|482
|1.00
|1.2059
|1.2018
|1.2059
|130.00
|37810.00
|965
|2005.10.31 07:04
|sell
|483
|1.00
|1.2063
|1.2091
|1.2050
|966
|2005.10.31 11:59
|t/p
|483
|1.00
|1.2050
|1.2091
|1.2050
|130.00
|37940.00
|967
|2005.10.31 13:31
|buy
|484
|1.00
|1.2034
|1.2006
|1.2047
|968
|2005.10.31 14:32
|s/l
|484
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2047
|-280.00
|37660.00
|969
|2005.10.31 16:40
|buy
|485
|1.00
|1.1977
|1.1949
|1.1990
|970
|2005.10.31 17:07
|t/p
|485
|1.00
|1.1990
|1.1949
|1.1990
|130.00
|37790.00
|971
|2005.10.31 19:14
|buy
|486
|1.00
|1.1977
|1.1949
|1.1990
|972
|2005.10.31 19:59
|t/p
|486
|1.00
|1.1990
|1.1949
|1.1990
|130.00
|37920.00
|973
|2005.11.01 09:20
|sell
|487
|1.00
|1.2000
|1.2028
|1.1987
|974
|2005.11.01 15:36
|t/p
|487
|1.00
|1.1987
|1.2028
|1.1987
|130.00
|38050.00
|975
|2005.11.01 16:10
|sell
|488
|1.00
|1.1998
|1.2026
|1.1985
|976
|2005.11.01 16:29
|t/p
|488
|1.00
|1.1985
|1.2026
|1.1985
|130.00
|38180.00
|977
|2005.11.01 17:04
|sell
|489
|1.00
|1.1994
|1.2022
|1.1981
|978
|2005.11.01 22:45
|s/l
|489
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1981
|-280.00
|37900.00
|979
|2005.11.02 00:23
|buy
|490
|1.00
|1.2020
|1.1992
|1.2033
|980
|2005.11.02 03:59
|t/p
|490
|1.00
|1.2033
|1.1992
|1.2033
|130.00
|38030.00
|981
|2005.11.02 03:59
|sell
|491
|1.00
|1.2035
|1.2063
|1.2022
|982
|2005.11.02 08:05
|t/p
|491
|1.00
|1.2022
|1.2063
|1.2022
|130.00
|38160.00
|983
|2005.11.02 08:55
|sell
|492
|1.00
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|984
|2005.11.02 09:27
|t/p
|492
|1.00
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|130.00
|38290.00
|985
|2005.11.02 12:17
|buy
|493
|1.00
|1.1993
|1.1965
|1.2006
|986
|2005.11.02 14:34
|t/p
|493
|1.00
|1.2006
|1.1965
|1.2006
|130.00
|38420.00
|987
|2005.11.02 17:08
|buy
|494
|1.00
|1.2062
|1.2034
|1.2075
|988
|2005.11.02 18:30
|t/p
|494
|1.00
|1.2075
|1.2034
|1.2075
|130.00
|38550.00
|989
|2005.11.02 18:56
|buy
|495
|1.00
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|990
|2005.11.02 23:18
|t/p
|495
|1.00
|1.2076
|1.2035
|1.2076
|130.00
|38680.00
|991
|2005.11.03 10:30
|sell
|496
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|992
|2005.11.03 12:01
|t/p
|496
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|38810.00
|993
|2005.11.03 12:21
|sell
|497
|1.00
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|994
|2005.11.03 13:54
|t/p
|497
|1.00
|1.2047
|1.2088
|1.2047
|130.00
|38940.00
|995
|2005.11.03 17:17
|sell
|498
|1.00
|1.2007
|1.2035
|1.1994
|996
|2005.11.03 17:31
|t/p
|498
|1.00
|1.1994
|1.2035
|1.1994
|130.00
|39070.00
|997
|2005.11.04 07:41
|sell
|499
|1.00
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|998
|2005.11.04 14:20
|t/p
|499
|1.00
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|130.00
|39200.00
|999
|2005.11.04 14:20
|buy
|500
|1.00
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|1000
|2005.11.04 14:30
|t/p
|500
|1.00
|1.1940
|1.1899
|1.1940
|130.00
|39330.00
|1001
|2005.11.04 14:35
|buy
|501
|1.00
|1.1934
|1.1906
|1.1947
|1002
|2005.11.04 14:37
|t/p
|501
|1.00
|1.1947
|1.1906
|1.1947
|130.00
|39460.00
|1003
|2005.11.04 15:33
|buy
|502
|1.00
|1.1934
|1.1906
|1.1947
|1004
|2005.11.04 15:59
|s/l
|502
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1947
|-280.00
|39180.00
|1005
|2005.11.04 16:55
|buy
|503
|1.00
|1.1812
|1.1784
|1.1825
|1006
|2005.11.04 17:14
|t/p
|503
|1.00
|1.1825
|1.1784
|1.1825
|130.00
|39310.00
|1007
|2005.11.04 18:32
|buy
|504
|1.00
|1.1811
|1.1783
|1.1824
|1008
|2005.11.04 19:02
|t/p
|504
|1.00
|1.1824
|1.1783
|1.1824
|130.00
|39440.00
|1009
|2005.11.07 13:52
|sell
|505
|1.00
|1.1823
|1.1851
|1.1810
|1010
|2005.11.07 14:27
|t/p
|505
|1.00
|1.1810
|1.1851
|1.1810
|130.00
|39570.00
|1011
|2005.11.07 16:29
|sell
|506
|1.00
|1.1794
|1.1822
|1.1781
|1012
|2005.11.07 18:27
|t/p
|506
|1.00
|1.1781
|1.1822
|1.1781
|130.00
|39700.00
|1013
|2005.11.07 18:27
|buy
|507
|1.00
|1.1781
|1.1753
|1.1794
|1014
|2005.11.07 19:41
|t/p
|507
|1.00
|1.1794
|1.1753
|1.1794
|130.00
|39830.00
|1015
|2005.11.07 19:46
|buy
|508
|1.00
|1.1792
|1.1764
|1.1805
|1016
|2005.11.07 19:59
|t/p
|508
|1.00
|1.1805
|1.1764
|1.1805
|130.00
|39960.00
|1017
|2005.11.07 20:52
|sell
|509
|1.00
|1.1817
|1.1845
|1.1804
|1018
|2005.11.07 22:49
|t/p
|509
|1.00
|1.1804
|1.1845
|1.1804
|130.00
|40090.00
|1019
|2005.11.08 10:19
|sell
|510
|1.00
|1.1729
|1.1757
|1.1716
|1020
|2005.11.08 15:49
|s/l
|510
|1.00
|1.1757
|1.1757
|1.1716
|-280.00
|39810.00
|1021
|2005.11.08 16:33
|buy
|511
|1.00
|1.1758
|1.1730
|1.1771
|1022
|2005.11.08 17:36
|t/p
|511
|1.00
|1.1771
|1.1730
|1.1771
|130.00
|39940.00
|1023
|2005.11.08 23:17
|sell
|512
|1.00
|1.1790
|1.1818
|1.1777
|1024
|2005.11.08 23:59
|t/p
|512
|1.00
|1.1777
|1.1818
|1.1777
|130.00
|40070.00
|1025
|2005.11.09 02:07
|sell
|513
|1.00
|1.1770
|1.1798
|1.1757
|1026
|2005.11.09 11:51
|t/p
|513
|1.00
|1.1757
|1.1798
|1.1757
|130.00
|40200.00
|1027
|2005.11.09 12:15
|buy
|514
|1.00
|1.1739
|1.1711
|1.1752
|1028
|2005.11.09 13:22
|t/p
|514
|1.00
|1.1752
|1.1711
|1.1752
|130.00
|40330.00
|1029
|2005.11.09 13:59
|buy
|515
|1.00
|1.1740
|1.1712
|1.1753
|1030
|2005.11.09 14:44
|t/p
|515
|1.00
|1.1753
|1.1712
|1.1753
|130.00
|40460.00
|1031
|2005.11.09 15:30
|buy
|516
|1.00
|1.1739
|1.1711
|1.1752
|1032
|2005.11.09 19:20
|t/p
|516
|1.00
|1.1752
|1.1711
|1.1752
|130.00
|40590.00
|1033
|2005.11.10 00:28
|sell
|517
|1.00
|1.1776
|1.1804
|1.1763
|1034
|2005.11.10 01:20
|t/p
|517
|1.00
|1.1763
|1.1804
|1.1763
|130.00
|40720.00
|1035
|2005.11.10 13:02
|buy
|518
|1.00
|1.1776
|1.1748
|1.1789
|1036
|2005.11.10 14:30
|t/p
|518
|1.00
|1.1789
|1.1748
|1.1789
|130.00
|40850.00
|1037
|2005.11.10 14:30
|sell
|519
|1.00
|1.1789
|1.1817
|1.1776
|1038
|2005.11.10 14:31
|t/p
|519
|1.00
|1.1776
|1.1817
|1.1776
|130.00
|40980.00
|1039
|2005.11.10 14:31
|buy
|520
|1.00
|1.1775
|1.1747
|1.1788
|1040
|2005.11.10 14:33
|t/p
|520
|1.00
|1.1788
|1.1747
|1.1788
|130.00
|41110.00
|1041
|2005.11.10 14:44
|buy
|521
|1.00
|1.1775
|1.1747
|1.1788
|1042
|2005.11.10 14:55
|s/l
|521
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.1788
|-280.00
|40830.00
|1043
|2005.11.10 16:11
|sell
|522
|1.00
|1.1747
|1.1775
|1.1734
|1044
|2005.11.10 16:31
|t/p
|522
|1.00
|1.1734
|1.1775
|1.1734
|130.00
|40960.00
|1045
|2005.11.10 16:52
|sell
|523
|1.00
|1.1746
|1.1774
|1.1733
|1046
|2005.11.10 17:30
|t/p
|523
|1.00
|1.1733
|1.1774
|1.1733
|130.00
|41090.00
|1047
|2005.11.10 18:06
|sell
|524
|1.00
|1.1747
|1.1775
|1.1734
|1048
|2005.11.10 19:04
|t/p
|524
|1.00
|1.1734
|1.1775
|1.1734
|130.00
|41220.00
|1049
|2005.11.10 20:59
|buy
|525
|1.00
|1.1681
|1.1653
|1.1694
|1050
|2005.11.10 21:02
|t/p
|525
|1.00
|1.1694
|1.1653
|1.1694
|130.00
|41350.00
|1051
|2005.11.10 21:07
|buy
|526
|1.00
|1.1682
|1.1654
|1.1695
|1052
|2005.11.11 05:55
|t/p
|526
|1.00
|1.1695
|1.1654
|1.1695
|130.00
|41480.00
|1053
|2005.11.11 11:21
|sell
|527
|1.00
|1.1703
|1.1731
|1.1690
|1054
|2005.11.11 21:58
|s/l
|527
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1690
|-280.00
|41200.00
|1055
|2005.11.14 01:00
|sell
|528
|1.00
|1.1734
|1.1762
|1.1721
|1056
|2005.11.14 05:06
|s/l
|528
|1.00
|1.1762
|1.1762
|1.1721
|-280.00
|40920.00
|1057
|2005.11.14 08:40
|buy
|529
|1.00
|1.1743
|1.1715
|1.1756
|1058
|2005.11.14 09:59
|t/p
|529
|1.00
|1.1756
|1.1715
|1.1756
|130.00
|41050.00
|1059
|2005.11.14 11:34
|buy
|530
|1.00
|1.1744
|1.1716
|1.1757
|1060
|2005.11.14 13:46
|s/l
|530
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1757
|-280.00
|40770.00
|1061
|2005.11.14 19:16
|sell
|531
|1.00
|1.1702
|1.1730
|1.1689
|1062
|2005.11.14 20:06
|t/p
|531
|1.00
|1.1689
|1.1730
|1.1689
|130.00
|40900.00
|1063
|2005.11.15 08:19
|sell
|532
|1.00
|1.1703
|1.1731
|1.1690
|1064
|2005.11.15 08:58
|t/p
|532
|1.00
|1.1690
|1.1731
|1.1690
|130.00
|41030.00
|1065
|2005.11.15 09:00
|sell
|533
|1.00
|1.1697
|1.1725
|1.1684
|1066
|2005.11.15 11:26
|t/p
|533
|1.00
|1.1684
|1.1725
|1.1684
|130.00
|41160.00
|1067
|2005.11.15 12:23
|buy
|534
|1.00
|1.1657
|1.1629
|1.1670
|1068
|2005.11.15 14:44
|t/p
|534
|1.00
|1.1670
|1.1629
|1.1670
|130.00
|41290.00
|1069
|2005.11.15 14:44
|sell
|535
|1.00
|1.1671
|1.1699
|1.1658
|1070
|2005.11.15 16:26
|s/l
|535
|1.00
|1.1699
|1.1699
|1.1658
|-280.00
|41010.00
|1071
|2005.11.15 16:54
|buy
|536
|1.00
|1.1673
|1.1645
|1.1686
|1072
|2005.11.15 17:08
|t/p
|536
|1.00
|1.1686
|1.1645
|1.1686
|130.00
|41140.00
|1073
|2005.11.16 08:32
|sell
|537
|1.00
|1.1721
|1.1749
|1.1708
|1074
|2005.11.16 11:21
|t/p
|537
|1.00
|1.1708
|1.1749
|1.1708
|130.00
|41270.00
|1075
|2005.11.16 11:21
|buy
|538
|1.00
|1.1707
|1.1679
|1.1720
|1076
|2005.11.16 11:55
|s/l
|538
|1.00
|1.1679
|1.1679
|1.1720
|-280.00
|40990.00
|1077
|2005.11.16 14:14
|buy
|539
|1.00
|1.1678
|1.1650
|1.1691
|1078
|2005.11.16 14:34
|t/p
|539
|1.00
|1.1691
|1.1650
|1.1691
|130.00
|41120.00
|1079
|2005.11.16 15:00
|buy
|540
|1.00
|1.1678
|1.1650
|1.1691
|1080
|2005.11.16 15:44
|s/l
|540
|1.00
|1.1650
|1.1650
|1.1691
|-280.00
|40840.00
|1081
|2005.11.17 02:13
|buy
|541
|1.00
|1.1673
|1.1645
|1.1686
|1082
|2005.11.17 09:02
|s/l
|541
|1.00
|1.1645
|1.1645
|1.1686
|-280.00
|40560.00
|1083
|2005.11.17 09:02
|buy
|542
|1.00
|1.1646
|1.1618
|1.1659
|1084
|2005.11.17 09:16
|t/p
|542
|1.00
|1.1659
|1.1618
|1.1659
|130.00
|40690.00
|1085
|2005.11.17 13:16
|sell
|543
|1.00
|1.1689
|1.1717
|1.1676
|1086
|2005.11.17 14:58
|t/p
|543
|1.00
|1.1676
|1.1717
|1.1676
|130.00
|40820.00
|1087
|2005.11.17 15:29
|sell
|544
|1.00
|1.1686
|1.1714
|1.1673
|1088
|2005.11.17 15:59
|s/l
|544
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.1673
|-280.00
|40540.00
|1089
|2005.11.17 17:02
|sell
|545
|1.00
|1.1727
|1.1755
|1.1714
|1090
|2005.11.17 17:23
|t/p
|545
|1.00
|1.1714
|1.1755
|1.1714
|130.00
|40670.00
|1091
|2005.11.17 19:11
|sell
|546
|1.00
|1.1726
|1.1754
|1.1713
|1092
|2005.11.17 19:34
|s/l
|546
|1.00
|1.1754
|1.1754
|1.1713
|-280.00
|40390.00
|1093
|2005.11.17 20:56
|sell
|547
|1.00
|1.1754
|1.1782
|1.1741
|1094
|2005.11.18 00:00
|t/p
|547
|1.00
|1.1741
|1.1782
|1.1741
|130.00
|40520.00
|1095
|2005.11.18 06:47
|sell
|548
|1.00
|1.1725
|1.1753
|1.1712
|1096
|2005.11.18 08:02
|t/p
|548
|1.00
|1.1712
|1.1753
|1.1712
|130.00
|40650.00
|1097
|2005.11.18 14:13
|buy
|549
|1.00
|1.1680
|1.1652
|1.1693
|1098
|2005.11.18 14:50
|t/p
|549
|1.00
|1.1693
|1.1652
|1.1693
|130.00
|40780.00
|1099
|2005.11.18 16:20
|buy
|550
|1.00
|1.1707
|1.1679
|1.1720
|1100
|2005.11.18 17:11
|t/p
|550
|1.00
|1.1720
|1.1679
|1.1720
|130.00
|40910.00
|1101
|2005.11.21 03:27
|sell
|551
|1.00
|1.1775
|1.1803
|1.1762
|1102
|2005.11.21 09:22
|s/l
|551
|1.00
|1.1803
|1.1803
|1.1762
|-280.00
|40630.00
|1103
|2005.11.21 13:29
|buy
|552
|1.00
|1.1812
|1.1784
|1.1825
|1104
|2005.11.21 14:45
|t/p
|552
|1.00
|1.1825
|1.1784
|1.1825
|130.00
|40760.00
|1105
|2005.11.21 15:24
|buy
|553
|1.00
|1.1813
|1.1785
|1.1826
|1106
|2005.11.21 15:26
|t/p
|553
|1.00
|1.1826
|1.1785
|1.1826
|130.00
|40890.00
|1107
|2005.11.21 17:12
|buy
|554
|1.00
|1.1737
|1.1709
|1.1750
|1108
|2005.11.22 09:41
|s/l
|554
|1.00
|1.1709
|1.1709
|1.1750
|-280.00
|40610.00
|1109
|2005.11.22 12:34
|buy
|555
|1.00
|1.1699
|1.1671
|1.1712
|1110
|2005.11.22 15:59
|t/p
|555
|1.00
|1.1712
|1.1671
|1.1712
|130.00
|40740.00
|1111
|2005.11.22 16:59
|buy
|556
|1.00
|1.1716
|1.1688
|1.1729
|1112
|2005.11.22 17:10
|t/p
|556
|1.00
|1.1729
|1.1688
|1.1729
|130.00
|40870.00
|1113
|2005.11.22 17:22
|buy
|557
|1.00
|1.1717
|1.1689
|1.1730
|1114
|2005.11.22 17:57
|t/p
|557
|1.00
|1.1730
|1.1689
|1.1730
|130.00
|41000.00
|1115
|2005.11.22 20:57
|buy
|558
|1.00
|1.1807
|1.1779
|1.1820
|1116
|2005.11.22 22:47
|t/p
|558
|1.00
|1.1820
|1.1779
|1.1820
|130.00
|41130.00
|1117
|2005.11.23 08:20
|buy
|559
|1.00
|1.1826
|1.1798
|1.1839
|1118
|2005.11.23 09:08
|t/p
|559
|1.00
|1.1839
|1.1798
|1.1839
|130.00
|41260.00
|1119
|2005.11.23 09:08
|sell
|560
|1.00
|1.1840
|1.1868
|1.1827
|1120
|2005.11.23 09:35
|t/p
|560
|1.00
|1.1827
|1.1868
|1.1827
|130.00
|41390.00
|1121
|2005.11.23 16:03
|buy
|561
|1.00
|1.1790
|1.1762
|1.1803
|1122
|2005.11.23 18:30
|t/p
|561
|1.00
|1.1803
|1.1762
|1.1803
|130.00
|41520.00
|1123
|2005.11.24 09:03
|sell
|562
|1.00
|1.1814
|1.1842
|1.1801
|1124
|2005.11.24 10:02
|t/p
|562
|1.00
|1.1801
|1.1842
|1.1801
|130.00
|41650.00
|1125
|2005.11.24 14:59
|sell
|563
|1.00
|1.1798
|1.1826
|1.1785
|1126
|2005.11.24 15:42
|t/p
|563
|1.00
|1.1785
|1.1826
|1.1785
|130.00
|41780.00
|1127
|2005.11.24 15:59
|sell
|564
|1.00
|1.1797
|1.1825
|1.1784
|1128
|2005.11.24 22:56
|t/p
|564
|1.00
|1.1784
|1.1825
|1.1784
|130.00
|41910.00
|1129
|2005.11.25 08:46
|buy
|565
|1.00
|1.1752
|1.1724
|1.1765
|1130
|2005.11.25 14:14
|t/p
|565
|1.00
|1.1765
|1.1724
|1.1765
|130.00
|42040.00
|1131
|2005.11.25 15:59
|buy
|566
|1.00
|1.1734
|1.1706
|1.1747
|1132
|2005.11.27 20:11
|s/l
|566
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.1747
|-280.00
|41760.00
|1133
|2005.11.28 09:03
|buy
|567
|1.00
|1.1684
|1.1656
|1.1697
|1134
|2005.11.28 10:12
|t/p
|567
|1.00
|1.1697
|1.1656
|1.1697
|130.00
|41890.00
|1135
|2005.11.28 14:39
|buy
|568
|1.00
|1.1711
|1.1683
|1.1724
|1136
|2005.11.28 15:25
|t/p
|568
|1.00
|1.1724
|1.1683
|1.1724
|130.00
|42020.00
|1137
|2005.11.28 17:21
|sell
|569
|1.00
|1.1800
|1.1828
|1.1787
|1138
|2005.11.28 19:14
|s/l
|569
|1.00
|1.1828
|1.1828
|1.1787
|-280.00
|41740.00
|1139
|2005.11.28 20:09
|sell
|570
|1.00
|1.1874
|1.1902
|1.1861
|1140
|2005.11.28 21:34
|t/p
|570
|1.00
|1.1861
|1.1902
|1.1861
|130.00
|41870.00
|1141
|2005.11.29 01:05
|sell
|571
|1.00
|1.1847
|1.1875
|1.1834
|1142
|2005.11.29 02:21
|t/p
|571
|1.00
|1.1834
|1.1875
|1.1834
|130.00
|42000.00
|1143
|2005.11.29 08:16
|sell
|572
|1.00
|1.1834
|1.1862
|1.1821
|1144
|2005.11.29 09:42
|t/p
|572
|1.00
|1.1821
|1.1862
|1.1821
|130.00
|42130.00
|1145
|2005.11.30 06:57
|sell
|573
|1.00
|1.1790
|1.1818
|1.1777
|1146
|2005.11.30 09:51
|t/p
|573
|1.00
|1.1777
|1.1818
|1.1777
|130.00
|42260.00
|1147
|2005.11.30 14:25
|sell
|574
|1.00
|1.1777
|1.1805
|1.1764
|1148
|2005.11.30 14:51
|t/p
|574
|1.00
|1.1764
|1.1805
|1.1764
|130.00
|42390.00
|1149
|2005.11.30 15:38
|sell
|575
|1.00
|1.1776
|1.1804
|1.1763
|1150
|2005.12.01 13:31
|t/p
|575
|1.00
|1.1763
|1.1804
|1.1763
|130.00
|42520.00
|1151
|2005.12.01 13:45
|sell
|576
|1.00
|1.1769
|1.1797
|1.1756
|1152
|2005.12.01 13:48
|t/p
|576
|1.00
|1.1756
|1.1797
|1.1756
|130.00
|42650.00
|1153
|2005.12.01 16:30
|sell
|577
|1.00
|1.1715
|1.1743
|1.1702
|1154
|2005.12.01 17:21
|t/p
|577
|1.00
|1.1702
|1.1743
|1.1702
|130.00
|42780.00
|1155
|2005.12.01 18:44
|sell
|578
|1.00
|1.1715
|1.1743
|1.1702
|1156
|2005.12.01 19:59
|s/l
|578
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1702
|-280.00
|42500.00
|1157
|2005.12.02 08:51
|buy
|579
|1.00
|1.1705
|1.1677
|1.1718
|1158
|2005.12.02 14:47
|t/p
|579
|1.00
|1.1718
|1.1677
|1.1718
|130.00
|42630.00
|1159
|2005.12.02 15:24
|buy
|580
|1.00
|1.1698
|1.1670
|1.1711
|1160
|2005.12.02 15:54
|s/l
|580
|1.00
|1.1670
|1.1670
|1.1711
|-280.00
|42350.00
|1161
|2005.12.02 15:54
|buy
|581
|1.00
|1.1672
|1.1644
|1.1685
|1162
|2005.12.02 15:59
|t/p
|581
|1.00
|1.1685
|1.1644
|1.1685
|130.00
|42480.00
|1163
|2005.12.02 15:59
|buy
|582
|1.00
|1.1695
|1.1667
|1.1708
|1164
|2005.12.02 16:32
|t/p
|582
|1.00
|1.1708
|1.1667
|1.1708
|130.00
|42610.00
|1165
|2005.12.02 16:51
|buy
|583
|1.00
|1.1690
|1.1662
|1.1703
|1166
|2005.12.02 17:26
|t/p
|583
|1.00
|1.1703
|1.1662
|1.1703
|130.00
|42740.00
|1167
|2005.12.04 22:21
|buy
|584
|1.00
|1.1699
|1.1671
|1.1712
|1168
|2005.12.04 23:59
|t/p
|584
|1.00
|1.1712
|1.1671
|1.1712
|130.00
|42870.00
|1169
|2005.12.05 01:37
|sell
|585
|1.00
|1.1718
|1.1746
|1.1705
|1170
|2005.12.05 02:35
|t/p
|585
|1.00
|1.1705
|1.1746
|1.1705
|130.00
|43000.00
|1171
|2005.12.05 13:01
|sell
|586
|1.00
|1.1744
|1.1772
|1.1731
|1172
|2005.12.05 13:35
|t/p
|586
|1.00
|1.1731
|1.1772
|1.1731
|130.00
|43130.00
|1173
|2005.12.05 13:46
|sell
|587
|1.00
|1.1744
|1.1772
|1.1731
|1174
|2005.12.05 14:00
|s/l
|587
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1731
|-280.00
|42850.00
|1175
|2005.12.05 23:07
|sell
|588
|1.00
|1.1792
|1.1820
|1.1779
|1176
|2005.12.06 04:36
|t/p
|588
|1.00
|1.1779
|1.1820
|1.1779
|130.00
|42980.00
|1177
|2005.12.06 08:57
|sell
|589
|1.00
|1.1787
|1.1815
|1.1774
|1178
|2005.12.06 09:14
|t/p
|589
|1.00
|1.1774
|1.1815
|1.1774
|130.00
|43110.00
|1179
|2005.12.06 09:30
|sell
|590
|1.00
|1.1785
|1.1813
|1.1772
|1180
|2005.12.06 10:13
|t/p
|590
|1.00
|1.1772
|1.1813
|1.1772
|130.00
|43240.00
|1181
|2005.12.06 13:50
|buy
|591
|1.00
|1.1775
|1.1747
|1.1788
|1182
|2005.12.06 14:03
|t/p
|591
|1.00
|1.1788
|1.1747
|1.1788
|130.00
|43370.00
|1183
|2005.12.06 14:38
|buy
|592
|1.00
|1.1775
|1.1747
|1.1788
|1184
|2005.12.06 15:10
|t/p
|592
|1.00
|1.1788
|1.1747
|1.1788
|130.00
|43500.00
|1185
|2005.12.06 15:28
|buy
|593
|1.00
|1.1774
|1.1746
|1.1787
|1186
|2005.12.06 17:15
|t/p
|593
|1.00
|1.1787
|1.1746
|1.1787
|130.00
|43630.00
|1187
|2005.12.06 17:22
|buy
|594
|1.00
|1.1776
|1.1748
|1.1789
|1188
|2005.12.06 18:03
|t/p
|594
|1.00
|1.1789
|1.1748
|1.1789
|130.00
|43760.00
|1189
|2005.12.06 23:59
|sell
|595
|1.00
|1.1799
|1.1827
|1.1786
|1190
|2005.12.07 00:00
|t/p
|595
|1.00
|1.1786
|1.1827
|1.1786
|130.00
|43890.00
|1191
|2005.12.07 00:41
|sell
|596
|1.00
|1.1800
|1.1828
|1.1787
|1192
|2005.12.07 01:26
|t/p
|596
|1.00
|1.1787
|1.1828
|1.1787
|130.00
|44020.00
|1193
|2005.12.07 08:27
|buy
|597
|1.00
|1.1747
|1.1719
|1.1760
|1194
|2005.12.07 09:17
|t/p
|597
|1.00
|1.1760
|1.1719
|1.1760
|130.00
|44150.00
|1195
|2005.12.07 09:17
|sell
|598
|1.00
|1.1761
|1.1789
|1.1748
|1196
|2005.12.07 10:07
|t/p
|598
|1.00
|1.1748
|1.1789
|1.1748
|130.00
|44280.00
|1197
|2005.12.07 12:36
|buy
|599
|1.00
|1.1708
|1.1680
|1.1721
|1198
|2005.12.07 13:13
|t/p
|599
|1.00
|1.1721
|1.1680
|1.1721
|130.00
|44410.00
|1199
|2005.12.07 13:36
|buy
|600
|1.00
|1.1713
|1.1685
|1.1726
|1200
|2005.12.07 15:00
|t/p
|600
|1.00
|1.1726
|1.1685
|1.1726
|130.00
|44540.00
|1201
|2005.12.07 16:53
|sell
|601
|1.00
|1.1724
|1.1752
|1.1711
|1202
|2005.12.07 18:02
|t/p
|601
|1.00
|1.1711
|1.1752
|1.1711
|130.00
|44670.00
|1203
|2005.12.07 19:59
|sell
|602
|1.00
|1.1724
|1.1752
|1.1711
|1204
|2005.12.08 02:49
|t/p
|602
|1.00
|1.1711
|1.1752
|1.1711
|130.00
|44800.00
|1205
|2005.12.08 02:49
|buy
|603
|1.00
|1.1711
|1.1683
|1.1724
|1206
|2005.12.08 07:15
|t/p
|603
|1.00
|1.1724
|1.1683
|1.1724
|130.00
|44930.00
|1207
|2005.12.08 15:13
|sell
|604
|1.00
|1.1779
|1.1807
|1.1766
|1208
|2005.12.08 15:36
|t/p
|604
|1.00
|1.1766
|1.1807
|1.1766
|130.00
|45060.00
|1209
|2005.12.08 15:59
|sell
|605
|1.00
|1.1776
|1.1804
|1.1763
|1210
|2005.12.08 15:59
|s/l
|605
|1.00
|1.1804
|1.1804
|1.1763
|-280.00
|44780.00
|1211
|2005.12.08 16:28
|sell
|606
|1.00
|1.1826
|1.1854
|1.1813
|1212
|2005.12.08 20:40
|t/p
|606
|1.00
|1.1813
|1.1854
|1.1813
|130.00
|44910.00
|1213
|2005.12.08 23:27
|buy
|607
|1.00
|1.1813
|1.1785
|1.1826
|1214
|2005.12.09 07:59
|s/l
|607
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.1826
|-280.00
|44630.00
|1215
|2005.12.09 08:42
|buy
|608
|1.00
|1.1783
|1.1755
|1.1796
|1216
|2005.12.09 11:59
|t/p
|608
|1.00
|1.1796
|1.1755
|1.1796
|130.00
|44760.00
|1217
|2005.12.09 12:43
|sell
|609
|1.00
|1.1802
|1.1830
|1.1789
|1218
|2005.12.09 14:14
|t/p
|609
|1.00
|1.1789
|1.1830
|1.1789
|130.00
|44890.00
|1219
|2005.12.09 14:52
|sell
|610
|1.00
|1.1802
|1.1830
|1.1789
|1220
|2005.12.09 15:59
|s/l
|610
|1.00
|1.1830
|1.1830
|1.1789
|-280.00
|44610.00
|1221
|2005.12.09 16:07
|sell
|611
|1.00
|1.1836
|1.1864
|1.1823
|1222
|2005.12.09 16:15
|t/p
|611
|1.00
|1.1823
|1.1864
|1.1823
|130.00
|44740.00
|1223
|2005.12.12 04:33
|sell
|612
|1.00
|1.1841
|1.1869
|1.1828
|1224
|2005.12.12 05:13
|t/p
|612
|1.00
|1.1828
|1.1869
|1.1828
|130.00
|44870.00
|1225
|2005.12.12 06:02
|sell
|613
|1.00
|1.1842
|1.1870
|1.1829
|1226
|2005.12.12 07:00
|t/p
|613
|1.00
|1.1829
|1.1870
|1.1829
|130.00
|45000.00
|1227
|2005.12.12 09:20
|sell
|614
|1.00
|1.1839
|1.1867
|1.1826
|1228
|2005.12.12 09:30
|s/l
|614
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1826
|-280.00
|44720.00
|1229
|2005.12.12 17:23
|sell
|615
|1.00
|1.1962
|1.1990
|1.1949
|1230
|2005.12.12 20:54
|t/p
|615
|1.00
|1.1949
|1.1990
|1.1949
|130.00
|44850.00
|1231
|2005.12.13 18:51
|sell
|616
|1.00
|1.1933
|1.1961
|1.1920
|1232
|2005.12.13 20:18
|s/l
|616
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.1920
|-280.00
|44570.00
|1233
|2005.12.13 20:18
|sell
|617
|1.00
|1.1961
|1.1989
|1.1948
|1234
|2005.12.13 20:53
|t/p
|617
|1.00
|1.1948
|1.1989
|1.1948
|130.00
|44700.00
|1235
|2005.12.13 21:01
|sell
|618
|1.00
|1.1955
|1.1983
|1.1942
|1236
|2005.12.13 21:27
|t/p
|618
|1.00
|1.1942
|1.1983
|1.1942
|130.00
|44830.00
|1237
|2005.12.14 11:39
|buy
|619
|1.00
|1.2012
|1.1984
|1.2025
|1238
|2005.12.14 12:22
|t/p
|619
|1.00
|1.2025
|1.1984
|1.2025
|130.00
|44960.00
|1239
|2005.12.14 14:30
|sell
|620
|1.00
|1.2028
|1.2056
|1.2015
|1240
|2005.12.14 14:38
|s/l
|620
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2015
|-280.00
|44680.00
|1241
|2005.12.14 15:57
|buy
|621
|1.00
|1.2020
|1.1992
|1.2033
|1242
|2005.12.14 16:08
|t/p
|621
|1.00
|1.2033
|1.1992
|1.2033
|130.00
|44810.00
|1243
|2005.12.14 16:08
|sell
|622
|1.00
|1.2033
|1.2061
|1.2020
|1244
|2005.12.14 18:29
|t/p
|622
|1.00
|1.2020
|1.2061
|1.2020
|130.00
|44940.00
|1245
|2005.12.14 20:44
|sell
|623
|1.00
|1.2006
|1.2034
|1.1993
|1246
|2005.12.14 23:16
|t/p
|623
|1.00
|1.1993
|1.2034
|1.1993
|130.00
|45070.00
|1247
|2005.12.15 00:45
|buy
|624
|1.00
|1.1971
|1.1943
|1.1984
|1248
|2005.12.15 01:09
|t/p
|624
|1.00
|1.1984
|1.1943
|1.1984
|130.00
|45200.00
|1249
|2005.12.15 04:47
|buy
|625
|1.00
|1.1974
|1.1946
|1.1987
|1250
|2005.12.15 05:19
|t/p
|625
|1.00
|1.1987
|1.1946
|1.1987
|130.00
|45330.00
|1251
|2005.12.15 06:36
|buy
|626
|1.00
|1.1974
|1.1946
|1.1987
|1252
|2005.12.15 07:59
|t/p
|626
|1.00
|1.1987
|1.1946
|1.1987
|130.00
|45460.00
|1253
|2005.12.15 14:29
|sell
|627
|1.00
|1.2013
|1.2041
|1.2000
|1254
|2005.12.15 14:33
|t/p
|627
|1.00
|1.2000
|1.2041
|1.2000
|130.00
|45590.00
|1255
|2005.12.15 14:54
|sell
|628
|1.00
|1.2013
|1.2041
|1.2000
|1256
|2005.12.15 15:00
|t/p
|628
|1.00
|1.2000
|1.2041
|1.2000
|130.00
|45720.00
|1257
|2005.12.15 21:30
|sell
|629
|1.00
|1.1974
|1.2002
|1.1961
|1258
|2005.12.16 00:36
|t/p
|629
|1.00
|1.1961
|1.2002
|1.1961
|130.00
|45850.00
|1259
|2005.12.16 12:03
|buy
|630
|1.00
|1.1985
|1.1957
|1.1998
|1260
|2005.12.16 15:59
|t/p
|630
|1.00
|1.1998
|1.1957
|1.1998
|130.00
|45980.00
|1261
|2005.12.16 16:14
|sell
|631
|1.00
|1.2011
|1.2039
|1.1998
|1262
|2005.12.16 16:26
|t/p
|631
|1.00
|1.1998
|1.2039
|1.1998
|130.00
|46110.00
|1263
|2005.12.16 17:01
|sell
|632
|1.00
|1.2007
|1.2035
|1.1994
|1264
|2005.12.18 21:42
|s/l
|632
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1994
|-280.00
|45830.00
|1265
|2005.12.19 09:11
|sell
|633
|1.00
|1.2017
|1.2045
|1.2004
|1266
|2005.12.19 11:13
|t/p
|633
|1.00
|1.2004
|1.2045
|1.2004
|130.00
|45960.00
|1267
|2005.12.19 17:47
|sell
|634
|1.00
|1.1996
|1.2024
|1.1983
|1268
|2005.12.19 19:07
|t/p
|634
|1.00
|1.1983
|1.2024
|1.1983
|130.00
|46090.00
|1269
|2005.12.19 19:07
|buy
|635
|1.00
|1.1983
|1.1955
|1.1996
|1270
|2005.12.19 19:59
|t/p
|635
|1.00
|1.1996
|1.1955
|1.1996
|130.00
|46220.00
|1271
|2005.12.20 04:51
|buy
|636
|1.00
|1.1983
|1.1955
|1.1996
|1272
|2005.12.20 13:04
|s/l
|636
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.1996
|-280.00
|45940.00
|1273
|2005.12.20 13:39
|sell
|637
|1.00
|1.1972
|1.2000
|1.1959
|1274
|2005.12.20 14:03
|t/p
|637
|1.00
|1.1959
|1.2000
|1.1959
|130.00
|46070.00
|1275
|2005.12.20 16:13
|sell
|638
|1.00
|1.1890
|1.1918
|1.1877
|1276
|2005.12.20 17:13
|t/p
|638
|1.00
|1.1877
|1.1918
|1.1877
|130.00
|46200.00
|1277
|2005.12.20 17:21
|sell
|639
|1.00
|1.1890
|1.1918
|1.1877
|1278
|2005.12.20 17:44
|t/p
|639
|1.00
|1.1877
|1.1918
|1.1877
|130.00
|46330.00
|1279
|2005.12.21 01:02
|sell
|640
|1.00
|1.1876
|1.1904
|1.1863
|1280
|2005.12.21 01:26
|t/p
|640
|1.00
|1.1863
|1.1904
|1.1863
|130.00
|46460.00
|1281
|2005.12.21 01:45
|sell
|641
|1.00
|1.1876
|1.1904
|1.1863
|1282
|2005.12.21 06:08
|t/p
|641
|1.00
|1.1863
|1.1904
|1.1863
|130.00
|46590.00
|1283
|2005.12.21 07:12
|sell
|642
|1.00
|1.1872
|1.1900
|1.1859
|1284
|2005.12.21 09:05
|s/l
|642
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1859
|-280.00
|46310.00
|1285
|2005.12.21 09:05
|sell
|643
|1.00
|1.1899
|1.1927
|1.1886
|1286
|2005.12.21 09:34
|t/p
|643
|1.00
|1.1886
|1.1927
|1.1886
|130.00
|46440.00
|1287
|2005.12.21 09:34
|buy
|644
|1.00
|1.1886
|1.1858
|1.1899
|1288
|2005.12.21 10:42
|t/p
|644
|1.00
|1.1899
|1.1858
|1.1899
|130.00
|46570.00
|1289
|2005.12.21 11:03
|buy
|645
|1.00
|1.1886
|1.1858
|1.1899
|1290
|2005.12.21 13:18
|s/l
|645
|1.00
|1.1858
|1.1858
|1.1899
|-280.00
|46290.00
|1291
|2005.12.21 13:54
|sell
|646
|1.00
|1.1873
|1.1901
|1.1860
|1292
|2005.12.21 14:47
|t/p
|646
|1.00
|1.1860
|1.1901
|1.1860
|130.00
|46420.00
|1293
|2005.12.21 16:40
|sell
|647
|1.00
|1.1815
|1.1843
|1.1802
|1294
|2005.12.21 19:59
|s/l
|647
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1802
|-280.00
|46140.00
|1295
|2005.12.22 07:59
|sell
|648
|1.00
|1.1833
|1.1861
|1.1820
|1296
|2005.12.22 08:07
|t/p
|648
|1.00
|1.1820
|1.1861
|1.1820
|130.00
|46270.00
|1297
|2005.12.22 08:49
|sell
|649
|1.00
|1.1832
|1.1860
|1.1819
|1298
|2005.12.22 09:52
|t/p
|649
|1.00
|1.1819
|1.1860
|1.1819
|130.00
|46400.00
|1299
|2005.12.22 10:39
|sell
|650
|1.00
|1.1833
|1.1861
|1.1820
|1300
|2005.12.22 12:36
|t/p
|650
|1.00
|1.1820
|1.1861
|1.1820
|130.00
|46530.00
|1301
|2005.12.22 14:39
|sell
|651
|1.00
|1.1829
|1.1857
|1.1816
|1302
|2005.12.22 15:32
|s/l
|651
|1.00
|1.1857
|1.1857
|1.1816
|-280.00
|46250.00
|1303
|2005.12.22 17:00
|buy
|652
|1.00
|1.1865
|1.1837
|1.1878
|1304
|2005.12.22 17:40
|t/p
|652
|1.00
|1.1878
|1.1837
|1.1878
|130.00
|46380.00
|1305
|2005.12.22 18:36
|buy
|653
|1.00
|1.1864
|1.1836
|1.1877
|1306
|2005.12.22 19:59
|t/p
|653
|1.00
|1.1877
|1.1836
|1.1877
|130.00
|46510.00
|1307
|2005.12.23 08:39
|sell
|654
|1.00
|1.1882
|1.1910
|1.1869
|1308
|2005.12.23 09:21
|t/p
|654
|1.00
|1.1869
|1.1910
|1.1869
|130.00
|46640.00
|1309
|2005.12.23 10:44
|sell
|655
|1.00
|1.1880
|1.1908
|1.1867
|1310
|2005.12.23 11:59
|t/p
|655
|1.00
|1.1867
|1.1908
|1.1867
|130.00
|46770.00
|1311
|2005.12.23 13:00
|buy
|656
|1.00
|1.1845
|1.1817
|1.1858
|1312
|2005.12.23 13:12
|t/p
|656
|1.00
|1.1858
|1.1817
|1.1858
|130.00
|46900.00
|1313
|2005.12.23 13:31
|buy
|657
|1.00
|1.1844
|1.1816
|1.1857
|1314
|2005.12.23 14:07
|t/p
|657
|1.00
|1.1857
|1.1816
|1.1857
|130.00
|47030.00
|1315
|2005.12.23 14:20
|buy
|658
|1.00
|1.1845
|1.1817
|1.1858
|1316
|2005.12.23 15:59
|t/p
|658
|1.00
|1.1858
|1.1817
|1.1858
|130.00
|47160.00
|1317
|2005.12.23 16:32
|sell
|659
|1.00
|1.1869
|1.1897
|1.1856
|1318
|2005.12.23 17:36
|t/p
|659
|1.00
|1.1856
|1.1897
|1.1856
|130.00
|47290.00
|1319
|2005.12.23 19:46
|sell
|660
|1.00
|1.1869
|1.1897
|1.1856
|1320
|2005.12.26 21:39
|t/p
|660
|1.00
|1.1856
|1.1897
|1.1856
|130.00
|47420.00
|1321
|2005.12.27 01:27
|buy
|661
|1.00
|1.1833
|1.1805
|1.1846
|1322
|2005.12.27 02:50
|t/p
|661
|1.00
|1.1846
|1.1805
|1.1846
|130.00
|47550.00
|1323
|2005.12.27 03:02
|buy
|662
|1.00
|1.1837
|1.1809
|1.1850
|1324
|2005.12.27 06:25
|t/p
|662
|1.00
|1.1850
|1.1809
|1.1850
|130.00
|47680.00
|1325
|2005.12.27 07:44
|buy
|663
|1.00
|1.1836
|1.1808
|1.1849
|1326
|2005.12.27 09:18
|t/p
|663
|1.00
|1.1849
|1.1808
|1.1849
|130.00
|47810.00
|1327
|2005.12.27 12:55
|buy
|664
|1.00
|1.1853
|1.1825
|1.1866
|1328
|2005.12.28 07:43
|t/p
|664
|1.00
|1.1866
|1.1825
|1.1866
|130.00
|47940.00
|1329
|2005.12.28 09:04
|sell
|665
|1.00
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|1330
|2005.12.28 09:45
|t/p
|665
|1.00
|1.1912
|1.1953
|1.1912
|130.00
|48070.00
|1331
|2005.12.28 15:26
|sell
|666
|1.00
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|1332
|2005.12.28 16:06
|t/p
|666
|1.00
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|130.00
|48200.00
|1333
|2005.12.28 16:33
|sell
|667
|1.00
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|1334
|2005.12.28 16:43
|t/p
|667
|1.00
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|130.00
|48330.00
|1335
|2005.12.29 03:59
|buy
|668
|1.00
|1.1846
|1.1818
|1.1859
|1336
|2005.12.29 07:59
|t/p
|668
|1.00
|1.1859
|1.1818
|1.1859
|130.00
|48460.00
|1337
|2005.12.29 08:21
|sell
|669
|1.00
|1.1866
|1.1894
|1.1853
|1338
|2005.12.29 10:19
|t/p
|669
|1.00
|1.1853
|1.1894
|1.1853
|130.00
|48590.00
|1339
|2005.12.29 15:59
|sell
|670
|1.00
|1.1843
|1.1871
|1.1830
|1340
|2005.12.30 03:59
|s/l
|670
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1830
|-280.00
|48310.00
|1341
|2005.12.30 06:35
|buy
|671
|1.00
|1.1869
|1.1841
|1.1882
|1342
|2005.12.30 07:31
|t/p
|671
|1.00
|1.1882
|1.1841
|1.1882
|130.00
|48440.00
|1343
|2005.12.30 07:59
|buy
|672
|1.00
|1.1864
|1.1836
|1.1877
|1344
|2005.12.30 10:16
|s/l
|672
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.1877
|-280.00
|48160.00
|1345
|2005.12.30 21:19
|sell
|673
|1.00
|1.1841
|1.1869
|1.1828
|1346
|2006.01.02 20:00
|t/p
|673
|1.00
|1.1828
|1.1869
|1.1828
|130.00
|48290.00
|1347
|2006.01.02 23:59
|buy
|674
|1.00
|1.1816
|1.1788
|1.1829
|1348
|2006.01.03 01:12
|t/p
|674
|1.00
|1.1829
|1.1788
|1.1829
|130.00
|48420.00
|1349
|2006.01.03 09:00
|sell
|675
|1.00
|1.1894
|1.1922
|1.1881
|1350
|2006.01.03 09:21
|t/p
|675
|1.00
|1.1881
|1.1922
|1.1881
|130.00
|48550.00
|1351
|2006.01.03 09:44
|sell
|676
|1.00
|1.1892
|1.1920
|1.1879
|1352
|2006.01.03 09:49
|t/p
|676
|1.00
|1.1879
|1.1920
|1.1879
|130.00
|48680.00
|1353
|2006.01.03 11:02
|sell
|677
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|1354
|2006.01.03 12:30
|t/p
|677
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|48810.00
|1355
|2006.01.03 13:24
|sell
|678
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|1356
|2006.01.03 13:58
|t/p
|678
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|48940.00
|1357
|2006.01.03 15:28
|sell
|679
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|1358
|2006.01.03 15:40
|s/l
|679
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1878
|-280.00
|48660.00
|1359
|2006.01.03 16:51
|sell
|680
|1.00
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|1360
|2006.01.03 17:08
|t/p
|680
|1.00
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|130.00
|48790.00
|1361
|2006.01.03 17:29
|sell
|681
|1.00
|1.1978
|1.2006
|1.1965
|1362
|2006.01.03 18:36
|t/p
|681
|1.00
|1.1965
|1.2006
|1.1965
|130.00
|48920.00
|1363
|2006.01.03 18:53
|sell
|682
|1.00
|1.1980
|1.2008
|1.1967
|1364
|2006.01.03 19:59
|s/l
|682
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.1967
|-280.00
|48640.00
|1365
|2006.01.03 20:35
|sell
|683
|1.00
|1.2021
|1.2049
|1.2008
|1366
|2006.01.03 23:17
|t/p
|683
|1.00
|1.2008
|1.2049
|1.2008
|130.00
|48770.00
|1367
|2006.01.04 02:00
|buy
|684
|1.00
|1.2031
|1.2003
|1.2044
|1368
|2006.01.04 03:05
|t/p
|684
|1.00
|1.2044
|1.2003
|1.2044
|130.00
|48900.00
|1369
|2006.01.04 06:48
|sell
|685
|1.00
|1.2068
|1.2096
|1.2055
|1370
|2006.01.04 07:53
|t/p
|685
|1.00
|1.2055
|1.2096
|1.2055
|130.00
|49030.00
|1371
|2006.01.04 16:33
|sell
|686
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|1372
|2006.01.04 16:40
|t/p
|686
|1.00
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|130.00
|49160.00
|1373
|2006.01.04 16:54
|sell
|687
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|1374
|2006.01.04 17:26
|t/p
|687
|1.00
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|130.00
|49290.00
|1375
|2006.01.04 17:59
|sell
|688
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|1376
|2006.01.04 18:23
|s/l
|688
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2077
|-280.00
|49010.00
|1377
|2006.01.04 21:23
|sell
|689
|1.00
|1.2133
|1.2161
|1.2120
|1378
|2006.01.04 22:50
|t/p
|689
|1.00
|1.2120
|1.2161
|1.2120
|130.00
|49140.00
|1379
|2006.01.05 01:11
|sell
|690
|1.00
|1.2118
|1.2146
|1.2105
|1380
|2006.01.05 01:38
|t/p
|690
|1.00
|1.2105
|1.2146
|1.2105
|130.00
|49270.00
|1381
|2006.01.05 01:38
|buy
|691
|1.00
|1.2105
|1.2077
|1.2118
|1382
|2006.01.05 11:50
|s/l
|691
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2118
|-280.00
|48990.00
|1383
|2006.01.05 11:50
|buy
|692
|1.00
|1.2078
|1.2050
|1.2091
|1384
|2006.01.05 13:06
|t/p
|692
|1.00
|1.2091
|1.2050
|1.2091
|130.00
|49120.00
|1385
|2006.01.05 13:06
|sell
|693
|1.00
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|1386
|2006.01.05 14:43
|t/p
|693
|1.00
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|130.00
|49250.00
|1387
|2006.01.05 14:43
|buy
|694
|1.00
|1.2078
|1.2050
|1.2091
|1388
|2006.01.05 15:18
|t/p
|694
|1.00
|1.2091
|1.2050
|1.2091
|130.00
|49380.00
|1389
|2006.01.05 15:50
|buy
|695
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|1390
|2006.01.05 17:09
|t/p
|695
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|130.00
|49510.00
|1391
|2006.01.05 17:16
|buy
|696
|1.00
|1.2091
|1.2063
|1.2104
|1392
|2006.01.05 18:41
|t/p
|696
|1.00
|1.2104
|1.2063
|1.2104
|130.00
|49640.00
|1393
|2006.01.05 22:53
|sell
|697
|1.00
|1.2109
|1.2137
|1.2096
|1394
|2006.01.05 23:45
|t/p
|697
|1.00
|1.2096
|1.2137
|1.2096
|130.00
|49770.00
|1395
|2006.01.06 02:27
|buy
|698
|1.00
|1.2105
|1.2077
|1.2118
|1396
|2006.01.06 14:30
|t/p
|698
|1.00
|1.2118
|1.2077
|1.2118
|130.00
|49900.00
|1397
|2006.01.06 14:36
|buy
|699
|1.00
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|1398
|2006.01.06 14:37
|t/p
|699
|1.00
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|130.00
|50030.00
|1399
|2006.01.06 16:27
|buy
|700
|1.00
|1.2145
|1.2117
|1.2158
|1400
|2006.01.06 18:08
|t/p
|700
|1.00
|1.2158
|1.2117
|1.2158
|130.00
|50160.00
|1401
|2006.01.06 18:08
|sell
|701
|1.00
|1.2158
|1.2186
|1.2145
|1402
|2006.01.08 20:16
|t/p
|701
|1.00
|1.2145
|1.2186
|1.2145
|130.00
|50290.00
|1403
|2006.01.08 22:37
|sell
|702
|1.00
|1.2151
|1.2179
|1.2138
|1404
|2006.01.09 00:11
|t/p
|702
|1.00
|1.2138
|1.2179
|1.2138
|130.00
|50420.00
|1405
|2006.01.09 01:55
|sell
|703
|1.00
|1.2141
|1.2169
|1.2128
|1406
|2006.01.09 07:52
|t/p
|703
|1.00
|1.2128
|1.2169
|1.2128
|130.00
|50550.00
|1407
|2006.01.09 09:00
|buy
|704
|1.00
|1.2104
|1.2076
|1.2117
|1408
|2006.01.09 10:09
|s/l
|704
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2117
|-280.00
|50270.00
|1409
|2006.01.09 12:08
|buy
|705
|1.00
|1.2070
|1.2042
|1.2083
|1410
|2006.01.09 13:39
|t/p
|705
|1.00
|1.2083
|1.2042
|1.2083
|130.00
|50400.00
|1411
|2006.01.09 14:13
|buy
|706
|1.00
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|1412
|2006.01.09 14:26
|t/p
|706
|1.00
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|130.00
|50530.00
|1413
|2006.01.09 15:59
|buy
|707
|1.00
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|1414
|2006.01.09 16:32
|t/p
|707
|1.00
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|130.00
|50660.00
|1415
|2006.01.09 16:32
|sell
|708
|1.00
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|1416
|2006.01.09 16:49
|t/p
|708
|1.00
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|130.00
|50790.00
|1417
|2006.01.09 18:37
|sell
|709
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|1418
|2006.01.10 01:33
|t/p
|709
|1.00
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|130.00
|50920.00
|1419
|2006.01.10 17:37
|buy
|710
|1.00
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|1420
|2006.01.11 12:41
|t/p
|710
|1.00
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|130.00
|51050.00
|1421
|2006.01.11 16:19
|buy
|711
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|1422
|2006.01.11 16:46
|t/p
|711
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|130.00
|51180.00
|1423
|2006.01.11 16:59
|buy
|712
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|1424
|2006.01.11 17:26
|t/p
|712
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|130.00
|51310.00
|1425
|2006.01.11 22:20
|sell
|713
|1.00
|1.2126
|1.2154
|1.2113
|1426
|2006.01.12 02:51
|s/l
|713
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2113
|-280.00
|51030.00
|1427
|2006.01.12 07:15
|sell
|714
|1.00
|1.2149
|1.2177
|1.2136
|1428
|2006.01.12 11:05
|t/p
|714
|1.00
|1.2136
|1.2177
|1.2136
|130.00
|51160.00
|1429
|2006.01.12 11:05
|buy
|715
|1.00
|1.2135
|1.2107
|1.2148
|1430
|2006.01.12 11:15
|t/p
|715
|1.00
|1.2148
|1.2107
|1.2148
|130.00
|51290.00
|1431
|2006.01.12 11:25
|buy
|716
|1.00
|1.2145
|1.2117
|1.2158
|1432
|2006.01.12 14:14
|s/l
|716
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2158
|-280.00
|51010.00
|1433
|2006.01.12 18:04
|sell
|717
|1.00
|1.2040
|1.2068
|1.2027
|1434
|2006.01.12 18:24
|t/p
|717
|1.00
|1.2027
|1.2068
|1.2027
|130.00
|51140.00
|1435
|2006.01.12 19:59
|sell
|718
|1.00
|1.2042
|1.2070
|1.2029
|1436
|2006.01.13 07:59
|s/l
|718
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2029
|-280.00
|50860.00
|1437
|2006.01.13 10:04
|sell
|719
|1.00
|1.2075
|1.2103
|1.2062
|1438
|2006.01.13 11:28
|t/p
|719
|1.00
|1.2062
|1.2103
|1.2062
|130.00
|50990.00
|1439
|2006.01.13 13:55
|buy
|720
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|1440
|2006.01.13 14:31
|t/p
|720
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|51120.00
|1441
|2006.01.13 14:31
|sell
|721
|1.00
|1.2061
|1.2089
|1.2048
|1442
|2006.01.13 15:23
|t/p
|721
|1.00
|1.2048
|1.2089
|1.2048
|130.00
|51250.00
|1443
|2006.01.13 15:23
|buy
|722
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|1444
|2006.01.13 15:42
|t/p
|722
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|51380.00
|1445
|2006.01.13 15:50
|buy
|723
|1.00
|1.2052
|1.2024
|1.2065
|1446
|2006.01.13 15:59
|t/p
|723
|1.00
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|130.00
|51510.00
|1447
|2006.01.13 16:47
|sell
|724
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|1448
|2006.01.13 17:05
|t/p
|724
|1.00
|1.2071
|1.2112
|1.2071
|130.00
|51640.00
|1449
|2006.01.13 17:05
|buy
|725
|1.00
|1.2070
|1.2042
|1.2083
|1450
|2006.01.13 17:25
|t/p
|725
|1.00
|1.2083
|1.2042
|1.2083
|130.00
|51770.00
|1451
|2006.01.13 17:25
|sell
|726
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|1452
|2006.01.13 17:43
|s/l
|726
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2071
|-280.00
|51490.00
|1453
|2006.01.15 23:23
|buy
|727
|1.00
|1.2151
|1.2123
|1.2164
|1454
|2006.01.15 23:51
|t/p
|727
|1.00
|1.2164
|1.2123
|1.2164
|130.00
|51620.00
|1455
|2006.01.16 00:50
|sell
|728
|1.00
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|1456
|2006.01.16 02:21
|t/p
|728
|1.00
|1.2155
|1.2196
|1.2155
|130.00
|51750.00
|1457
|2006.01.16 05:18
|sell
|729
|1.00
|1.2161
|1.2189
|1.2148
|1458
|2006.01.16 06:25
|t/p
|729
|1.00
|1.2148
|1.2189
|1.2148
|130.00
|51880.00
|1459
|2006.01.16 08:46
|sell
|730
|1.00
|1.2149
|1.2177
|1.2136
|1460
|2006.01.16 11:59
|t/p
|730
|1.00
|1.2136
|1.2177
|1.2136
|130.00
|52010.00
|1461
|2006.01.17 08:22
|sell
|731
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|1462
|2006.01.17 09:35
|t/p
|731
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|52140.00
|1463
|2006.01.17 12:41
|buy
|732
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|1464
|2006.01.17 13:33
|t/p
|732
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|52270.00
|1465
|2006.01.17 14:18
|buy
|733
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|1466
|2006.01.17 19:26
|t/p
|733
|1.00
|1.2085
|1.2044
|1.2085
|130.00
|52400.00
|1467
|2006.01.18 07:59
|sell
|734
|1.00
|1.2120
|1.2148
|1.2107
|1468
|2006.01.18 08:46
|t/p
|734
|1.00
|1.2107
|1.2148
|1.2107
|130.00
|52530.00
|1469
|2006.01.18 08:59
|sell
|735
|1.00
|1.2120
|1.2148
|1.2107
|1470
|2006.01.18 09:52
|s/l
|735
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2107
|-280.00
|52250.00
|1471
|2006.01.18 10:26
|buy
|736
|1.00
|1.2118
|1.2090
|1.2131
|1472
|2006.01.18 12:16
|t/p
|736
|1.00
|1.2131
|1.2090
|1.2131
|130.00
|52380.00
|1473
|2006.01.18 13:00
|buy
|737
|1.00
|1.2116
|1.2088
|1.2129
|1474
|2006.01.18 14:30
|t/p
|737
|1.00
|1.2129
|1.2088
|1.2129
|130.00
|52510.00
|1475
|2006.01.18 15:07
|buy
|738
|1.00
|1.2117
|1.2089
|1.2130
|1476
|2006.01.18 15:17
|t/p
|738
|1.00
|1.2130
|1.2089
|1.2130
|130.00
|52640.00
|1477
|2006.01.18 15:59
|buy
|739
|1.00
|1.2103
|1.2075
|1.2116
|1478
|2006.01.18 17:44
|s/l
|739
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2116
|-280.00
|52360.00
|1479
|2006.01.18 19:59
|sell
|740
|1.00
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|1480
|2006.01.19 01:19
|t/p
|740
|1.00
|1.2097
|1.2138
|1.2097
|130.00
|52490.00
|1481
|2006.01.19 07:59
|buy
|741
|1.00
|1.2089
|1.2061
|1.2102
|1482
|2006.01.19 14:33
|s/l
|741
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2102
|-280.00
|52210.00
|1483
|2006.01.19 15:43
|sell
|742
|1.00
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|1484
|2006.01.19 15:59
|s/l
|742
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2064
|-280.00
|51930.00
|1485
|2006.01.19 16:41
|sell
|743
|1.00
|1.2114
|1.2142
|1.2101
|1486
|2006.01.19 17:49
|t/p
|743
|1.00
|1.2101
|1.2142
|1.2101
|130.00
|52060.00
|1487
|2006.01.19 18:00
|sell
|744
|1.00
|1.2116
|1.2144
|1.2103
|1488
|2006.01.19 19:25
|t/p
|744
|1.00
|1.2103
|1.2144
|1.2103
|130.00
|52190.00
|1489
|2006.01.20 09:04
|buy
|745
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|1490
|2006.01.20 09:37
|s/l
|745
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2086
|-280.00
|51910.00
|1491
|2006.01.20 10:00
|sell
|746
|1.00
|1.2082
|1.2110
|1.2069
|1492
|2006.01.20 11:58
|t/p
|746
|1.00
|1.2069
|1.2110
|1.2069
|130.00
|52040.00
|1493
|2006.01.20 16:59
|sell
|747
|1.00
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|1494
|2006.01.20 19:48
|s/l
|747
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2083
|-280.00
|51760.00
|1495
|2006.01.22 20:36
|buy
|748
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|1496
|2006.01.22 21:13
|t/p
|748
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|51890.00
|1497
|2006.01.23 04:53
|sell
|749
|1.00
|1.2252
|1.2280
|1.2239
|1498
|2006.01.23 05:09
|t/p
|749
|1.00
|1.2239
|1.2280
|1.2239
|130.00
|52020.00
|1499
|2006.01.23 07:21
|sell
|750
|1.00
|1.2251
|1.2279
|1.2238
|1500
|2006.01.23 07:39
|t/p
|750
|1.00
|1.2238
|1.2279
|1.2238
|130.00
|52150.00
|1501
|2006.01.23 08:36
|buy
|751
|1.00
|1.2236
|1.2208
|1.2249
|1502
|2006.01.23 10:35
|t/p
|751
|1.00
|1.2249
|1.2208
|1.2249
|130.00
|52280.00
|1503
|2006.01.23 13:37
|sell
|752
|1.00
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|1504
|2006.01.23 21:20
|s/l
|752
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.2264
|-280.00
|52000.00
|1505
|2006.01.23 21:55
|sell
|753
|1.00
|1.2310
|1.2338
|1.2297
|1506
|2006.01.23 23:24
|t/p
|753
|1.00
|1.2297
|1.2338
|1.2297
|130.00
|52130.00
|1507
|2006.01.24 13:16
|sell
|754
|1.00
|1.2278
|1.2306
|1.2265
|1508
|2006.01.24 14:52
|t/p
|754
|1.00
|1.2265
|1.2306
|1.2265
|130.00
|52260.00
|1509
|2006.01.24 14:52
|buy
|755
|1.00
|1.2263
|1.2235
|1.2276
|1510
|2006.01.24 15:12
|t/p
|755
|1.00
|1.2276
|1.2235
|1.2276
|130.00
|52390.00
|1511
|2006.01.24 15:20
|buy
|756
|1.00
|1.2272
|1.2244
|1.2285
|1512
|2006.01.24 17:59
|t/p
|756
|1.00
|1.2285
|1.2244
|1.2285
|130.00
|52520.00
|1513
|2006.01.24 21:10
|sell
|757
|1.00
|1.2290
|1.2318
|1.2277
|1514
|2006.01.24 22:28
|t/p
|757
|1.00
|1.2277
|1.2318
|1.2277
|130.00
|52650.00
|1515
|2006.01.25 01:14
|buy
|758
|1.00
|1.2258
|1.2230
|1.2271
|1516
|2006.01.25 01:56
|t/p
|758
|1.00
|1.2271
|1.2230
|1.2271
|130.00
|52780.00
|1517
|2006.01.25 03:41
|buy
|759
|1.00
|1.2262
|1.2234
|1.2275
|1518
|2006.01.25 07:00
|t/p
|759
|1.00
|1.2275
|1.2234
|1.2275
|130.00
|52910.00
|1519
|2006.01.25 16:40
|buy
|760
|1.00
|1.2261
|1.2233
|1.2274
|1520
|2006.01.25 18:26
|t/p
|760
|1.00
|1.2274
|1.2233
|1.2274
|130.00
|53040.00
|1521
|2006.01.25 18:26
|sell
|761
|1.00
|1.2274
|1.2302
|1.2261
|1522
|2006.01.25 19:59
|t/p
|761
|1.00
|1.2261
|1.2302
|1.2261
|130.00
|53170.00
|1523
|2006.01.25 19:59
|buy
|762
|1.00
|1.2258
|1.2230
|1.2271
|1524
|2006.01.26 14:36
|s/l
|762
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2271
|-280.00
|52890.00
|1525
|2006.01.26 14:42
|sell
|763
|1.00
|1.2250
|1.2278
|1.2237
|1526
|2006.01.26 17:17
|t/p
|763
|1.00
|1.2237
|1.2278
|1.2237
|130.00
|53020.00
|1527
|2006.01.26 21:26
|sell
|764
|1.00
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|1528
|2006.01.26 23:24
|t/p
|764
|1.00
|1.2202
|1.2243
|1.2202
|130.00
|53150.00
|1529
|2006.01.26 23:59
|sell
|765
|1.00
|1.2214
|1.2242
|1.2201
|1530
|2006.01.27 02:28
|t/p
|765
|1.00
|1.2201
|1.2242
|1.2201
|130.00
|53280.00
|1531
|2006.01.27 07:40
|sell
|766
|1.00
|1.2212
|1.2240
|1.2199
|1532
|2006.01.27 08:11
|t/p
|766
|1.00
|1.2199
|1.2240
|1.2199
|130.00
|53410.00
|1533
|2006.01.27 08:56
|sell
|767
|1.00
|1.2209
|1.2237
|1.2196
|1534
|2006.01.27 11:47
|t/p
|767
|1.00
|1.2196
|1.2237
|1.2196
|130.00
|53540.00
|1535
|2006.01.27 12:09
|buy
|768
|1.00
|1.2169
|1.2141
|1.2182
|1536
|2006.01.27 12:18
|t/p
|768
|1.00
|1.2182
|1.2141
|1.2182
|130.00
|53670.00
|1537
|2006.01.27 14:11
|buy
|769
|1.00
|1.2172
|1.2144
|1.2185
|1538
|2006.01.27 14:30
|t/p
|769
|1.00
|1.2185
|1.2144
|1.2185
|130.00
|53800.00
|1539
|2006.01.27 15:59
|buy
|770
|1.00
|1.2137
|1.2109
|1.2150
|1540
|2006.01.27 19:18
|s/l
|770
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2150
|-280.00
|53520.00
|1541
|2006.01.27 23:59
|buy
|771
|1.00
|1.2103
|1.2075
|1.2116
|1542
|2006.01.30 09:58
|s/l
|771
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2116
|-280.00
|53240.00
|1543
|2006.01.30 14:42
|sell
|772
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|1544
|2006.01.30 14:47
|t/p
|772
|1.00
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|130.00
|53370.00
|1545
|2006.01.30 15:14
|sell
|773
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|1546
|2006.01.30 15:59
|t/p
|773
|1.00
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|130.00
|53500.00
|1547
|2006.01.30 16:59
|buy
|774
|1.00
|1.2082
|1.2054
|1.2095
|1548
|2006.01.30 17:28
|t/p
|774
|1.00
|1.2095
|1.2054
|1.2095
|130.00
|53630.00
|1549
|2006.01.30 18:37
|buy
|775
|1.00
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|1550
|2006.01.30 23:13
|t/p
|775
|1.00
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|130.00
|53760.00
|1551
|2006.01.31 07:59
|sell
|776
|1.00
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|1552
|2006.01.31 08:00
|t/p
|776
|1.00
|1.2097
|1.2138
|1.2097
|130.00
|53890.00
|1553
|2006.01.31 09:03
|sell
|777
|1.00
|1.2112
|1.2140
|1.2099
|1554
|2006.01.31 09:26
|t/p
|777
|1.00
|1.2099
|1.2140
|1.2099
|130.00
|54020.00
|1555
|2006.01.31 17:24
|sell
|778
|1.00
|1.2143
|1.2171
|1.2130
|1556
|2006.01.31 18:17
|s/l
|778
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2130
|-280.00
|53740.00
|1557
|2006.01.31 20:22
|buy
|779
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|1558
|2006.01.31 21:06
|t/p
|779
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|53870.00
|1559
|2006.01.31 21:29
|buy
|780
|1.00
|1.2148
|1.2120
|1.2161
|1560
|2006.02.01 06:43
|t/p
|780
|1.00
|1.2161
|1.2120
|1.2161
|130.00
|54000.00
|1561
|2006.02.01 07:59
|buy
|781
|1.00
|1.2141
|1.2113
|1.2154
|1562
|2006.02.01 08:35
|t/p
|781
|1.00
|1.2154
|1.2113
|1.2154
|130.00
|54130.00
|1563
|2006.02.01 09:00
|buy
|782
|1.00
|1.2137
|1.2109
|1.2150
|1564
|2006.02.01 09:42
|t/p
|782
|1.00
|1.2150
|1.2109
|1.2150
|130.00
|54260.00
|1565
|2006.02.01 10:05
|buy
|783
|1.00
|1.2136
|1.2108
|1.2149
|1566
|2006.02.01 11:50
|s/l
|783
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2149
|-280.00
|53980.00
|1567
|2006.02.01 12:30
|buy
|784
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|1568
|2006.02.01 18:37
|s/l
|784
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2110
|-280.00
|53700.00
|1569
|2006.02.01 20:21
|buy
|785
|1.00
|1.2056
|1.2028
|1.2069
|1570
|2006.02.02 01:11
|t/p
|785
|1.00
|1.2069
|1.2028
|1.2069
|130.00
|53830.00
|1571
|2006.02.02 02:01
|buy
|786
|1.00
|1.2067
|1.2039
|1.2080
|1572
|2006.02.02 06:47
|s/l
|786
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.2080
|-280.00
|53550.00
|1573
|2006.02.02 09:01
|sell
|787
|1.00
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|1574
|2006.02.02 09:36
|t/p
|787
|1.00
|1.2054
|1.2095
|1.2054
|130.00
|53680.00
|1575
|2006.02.02 10:59
|sell
|788
|1.00
|1.2068
|1.2096
|1.2055
|1576
|2006.02.02 12:48
|t/p
|788
|1.00
|1.2055
|1.2096
|1.2055
|130.00
|53810.00
|1577
|2006.02.02 12:48
|buy
|789
|1.00
|1.2055
|1.2027
|1.2068
|1578
|2006.02.02 13:28
|t/p
|789
|1.00
|1.2068
|1.2027
|1.2068
|130.00
|53940.00
|1579
|2006.02.02 14:31
|buy
|790
|1.00
|1.2060
|1.2032
|1.2073
|1580
|2006.02.02 15:59
|t/p
|790
|1.00
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|130.00
|54070.00
|1581
|2006.02.03 09:05
|sell
|791
|1.00
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|1582
|2006.02.03 12:10
|t/p
|791
|1.00
|1.2064
|1.2105
|1.2064
|130.00
|54200.00
|1583
|2006.02.03 14:30
|sell
|792
|1.00
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|1584
|2006.02.03 14:32
|t/p
|792
|1.00
|1.2054
|1.2095
|1.2054
|130.00
|54330.00
|1585
|2006.02.03 14:32
|buy
|793
|1.00
|1.2054
|1.2026
|1.2067
|1586
|2006.02.03 14:35
|s/l
|793
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.2067
|-280.00
|54050.00
|1587
|2006.02.06 03:34
|buy
|794
|1.00
|1.2027
|1.1999
|1.2040
|1588
|2006.02.06 07:59
|s/l
|794
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.2040
|-280.00
|53770.00
|1589
|2006.02.06 09:33
|buy
|795
|1.00
|1.1993
|1.1965
|1.2006
|1590
|2006.02.06 14:26
|s/l
|795
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.2006
|-280.00
|53490.00
|1591
|2006.02.06 15:11
|sell
|796
|1.00
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|1592
|2006.02.06 16:03
|t/p
|796
|1.00
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|130.00
|53620.00
|1593
|2006.02.06 16:11
|sell
|797
|1.00
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|1594
|2006.02.06 18:00
|t/p
|797
|1.00
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|130.00
|53750.00
|1595
|2006.02.06 23:49
|sell
|798
|1.00
|1.1973
|1.2001
|1.1960
|1596
|2006.02.07 00:58
|t/p
|798
|1.00
|1.1960
|1.2001
|1.1960
|130.00
|53880.00
|1597
|2006.02.07 02:36
|buy
|799
|1.00
|1.1957
|1.1929
|1.1970
|1598
|2006.02.07 03:59
|t/p
|799
|1.00
|1.1970
|1.1929
|1.1970
|130.00
|54010.00
|1599
|2006.02.07 08:54
|buy
|800
|1.00
|1.1980
|1.1952
|1.1993
|1600
|2006.02.07 09:06
|t/p
|800
|1.00
|1.1993
|1.1952
|1.1993
|130.00
|54140.00
|1601
|2006.02.07 09:42
|buy
|801
|1.00
|1.1980
|1.1952
|1.1993
|1602
|2006.02.07 10:13
|t/p
|801
|1.00
|1.1993
|1.1952
|1.1993
|130.00
|54270.00
|1603
|2006.02.07 13:03
|buy
|802
|1.00
|1.1977
|1.1949
|1.1990
|1604
|2006.02.07 17:00
|s/l
|802
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.1990
|-280.00
|53990.00
|1605
|2006.02.07 17:01
|buy
|803
|1.00
|1.1950
|1.1922
|1.1963
|1606
|2006.02.07 17:11
|t/p
|803
|1.00
|1.1963
|1.1922
|1.1963
|130.00
|54120.00
|1607
|2006.02.08 07:30
|sell
|804
|1.00
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|1608
|2006.02.08 13:05
|t/p
|804
|1.00
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|130.00
|54250.00
|1609
|2006.02.08 14:43
|sell
|805
|1.00
|1.1968
|1.1996
|1.1955
|1610
|2006.02.08 15:40
|t/p
|805
|1.00
|1.1955
|1.1996
|1.1955
|130.00
|54380.00
|1611
|2006.02.09 09:21
|buy
|806
|1.00
|1.1972
|1.1944
|1.1985
|1612
|2006.02.09 11:59
|t/p
|806
|1.00
|1.1985
|1.1944
|1.1985
|130.00
|54510.00
|1613
|2006.02.09 12:49
|sell
|807
|1.00
|1.1990
|1.2018
|1.1977
|1614
|2006.02.09 13:50
|t/p
|807
|1.00
|1.1977
|1.2018
|1.1977
|130.00
|54640.00
|1615
|2006.02.10 01:07
|buy
|808
|1.00
|1.1991
|1.1963
|1.2004
|1616
|2006.02.10 06:44
|t/p
|808
|1.00
|1.2004
|1.1963
|1.2004
|130.00
|54770.00
|1617
|2006.02.10 07:00
|buy
|809
|1.00
|1.1987
|1.1959
|1.2000
|1618
|2006.02.10 09:30
|s/l
|809
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2000
|-280.00
|54490.00
|1619
|2006.02.10 10:26
|sell
|810
|1.00
|1.1974
|1.2002
|1.1961
|1620
|2006.02.10 14:54
|s/l
|810
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.1961
|-280.00
|54210.00
|1621
|2006.02.10 16:54
|buy
|811
|1.00
|1.1913
|1.1885
|1.1926
|1622
|2006.02.10 17:49
|t/p
|811
|1.00
|1.1926
|1.1885
|1.1926
|130.00
|54340.00
|1623
|2006.02.10 19:04
|buy
|812
|1.00
|1.1912
|1.1884
|1.1925
|1624
|2006.02.13 10:25
|s/l
|812
|1.00
|1.1884
|1.1884
|1.1925
|-280.00
|54060.00
|1625
|2006.02.13 13:00
|buy
|813
|1.00
|1.1884
|1.1856
|1.1897
|1626
|2006.02.13 15:50
|t/p
|813
|1.00
|1.1897
|1.1856
|1.1897
|130.00
|54190.00
|1627
|2006.02.13 16:38
|sell
|814
|1.00
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|1628
|2006.02.13 17:26
|t/p
|814
|1.00
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|130.00
|54320.00
|1629
|2006.02.13 17:52
|sell
|815
|1.00
|1.1906
|1.1934
|1.1893
|1630
|2006.02.14 02:48
|t/p
|815
|1.00
|1.1893
|1.1934
|1.1893
|130.00
|54450.00
|1631
|2006.02.14 10:04
|sell
|816
|1.00
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|1632
|2006.02.14 10:32
|t/p
|816
|1.00
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|130.00
|54580.00
|1633
|2006.02.14 10:48
|sell
|817
|1.00
|1.1913
|1.1941
|1.1900
|1634
|2006.02.14 11:59
|t/p
|817
|1.00
|1.1900
|1.1941
|1.1900
|130.00
|54710.00
|1635
|2006.02.14 14:30
|buy
|818
|1.00
|1.1891
|1.1863
|1.1904
|1636
|2006.02.14 14:40
|s/l
|818
|1.00
|1.1863
|1.1863
|1.1904
|-280.00
|54430.00
|1637
|2006.02.15 15:59
|buy
|819
|1.00
|1.1899
|1.1871
|1.1912
|1638
|2006.02.15 17:53
|s/l
|819
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1912
|-280.00
|54150.00
|1639
|2006.02.15 23:59
|buy
|820
|1.00
|1.1886
|1.1858
|1.1899
|1640
|2006.02.16 12:15
|s/l
|820
|1.00
|1.1858
|1.1858
|1.1899
|-280.00
|53870.00
|1641
|2006.02.16 13:04
|sell
|821
|1.00
|1.1864
|1.1892
|1.1851
|1642
|2006.02.16 17:06
|s/l
|821
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.1851
|-280.00
|53590.00
|1643
|2006.02.16 17:06
|sell
|822
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|1644
|2006.02.16 18:00
|t/p
|822
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|53720.00
|1645
|2006.02.16 18:56
|sell
|823
|1.00
|1.1885
|1.1913
|1.1872
|1646
|2006.02.17 00:50
|s/l
|823
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.1872
|-280.00
|53440.00
|1647
|2006.02.17 00:55
|sell
|824
|1.00
|1.1912
|1.1940
|1.1899
|1648
|2006.02.17 01:06
|t/p
|824
|1.00
|1.1899
|1.1940
|1.1899
|130.00
|53570.00
|1649
|2006.02.17 01:48
|sell
|825
|1.00
|1.1908
|1.1936
|1.1895
|1650
|2006.02.17 02:15
|t/p
|825
|1.00
|1.1895
|1.1936
|1.1895
|130.00
|53700.00
|1651
|2006.02.17 10:40
|sell
|826
|1.00
|1.1884
|1.1912
|1.1871
|1652
|2006.02.17 12:21
|t/p
|826
|1.00
|1.1871
|1.1912
|1.1871
|130.00
|53830.00
|1653
|2006.02.17 14:34
|sell
|827
|1.00
|1.1874
|1.1902
|1.1861
|1654
|2006.02.17 15:59
|s/l
|827
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1861
|-280.00
|53550.00
|1655
|2006.02.17 16:11
|sell
|828
|1.00
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|1656
|2006.02.17 17:49
|t/p
|828
|1.00
|1.1908
|1.1949
|1.1908
|130.00
|53680.00
|1657
|2006.02.17 19:06
|sell
|829
|1.00
|1.1922
|1.1950
|1.1909
|1658
|2006.02.19 20:51
|s/l
|829
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.1909
|-280.00
|53400.00
|1659
|2006.02.19 21:16
|buy
|830
|1.00
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|1660
|2006.02.19 23:59
|t/p
|830
|1.00
|1.1940
|1.1899
|1.1940
|130.00
|53530.00
|1661
|2006.02.20 01:59
|sell
|831
|1.00
|1.1952
|1.1980
|1.1939
|1662
|2006.02.20 09:44
|t/p
|831
|1.00
|1.1939
|1.1980
|1.1939
|130.00
|53660.00
|1663
|2006.02.21 08:41
|buy
|832
|1.00
|1.1908
|1.1880
|1.1921
|1664
|2006.02.21 20:03
|t/p
|832
|1.00
|1.1921
|1.1880
|1.1921
|130.00
|53790.00
|1665
|2006.02.22 03:17
|sell
|833
|1.00
|1.1924
|1.1952
|1.1911
|1666
|2006.02.22 08:16
|t/p
|833
|1.00
|1.1911
|1.1952
|1.1911
|130.00
|53920.00
|1667
|2006.02.22 14:12
|buy
|834
|1.00
|1.1876
|1.1848
|1.1889
|1668
|2006.02.22 14:46
|t/p
|834
|1.00
|1.1889
|1.1848
|1.1889
|130.00
|54050.00
|1669
|2006.02.22 14:46
|sell
|835
|1.00
|1.1889
|1.1917
|1.1876
|1670
|2006.02.22 18:40
|s/l
|835
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1876
|-280.00
|53770.00
|1671
|2006.02.23 09:35
|buy
|836
|1.00
|1.1900
|1.1872
|1.1913
|1672
|2006.02.23 10:02
|t/p
|836
|1.00
|1.1913
|1.1872
|1.1913
|130.00
|53900.00
|1673
|2006.02.23 15:05
|sell
|837
|1.00
|1.1958
|1.1986
|1.1945
|1674
|2006.02.23 15:26
|t/p
|837
|1.00
|1.1945
|1.1986
|1.1945
|130.00
|54030.00
|1675
|2006.02.23 17:09
|sell
|838
|1.00
|1.1928
|1.1956
|1.1915
|1676
|2006.02.23 17:24
|t/p
|838
|1.00
|1.1915
|1.1956
|1.1915
|130.00
|54160.00
|1677
|2006.02.23 17:32
|sell
|839
|1.00
|1.1922
|1.1950
|1.1909
|1678
|2006.02.24 09:07
|t/p
|839
|1.00
|1.1909
|1.1950
|1.1909
|130.00
|54290.00
|1679
|2006.02.24 14:30
|sell
|840
|1.00
|1.1902
|1.1930
|1.1889
|1680
|2006.02.24 15:59
|t/p
|840
|1.00
|1.1889
|1.1930
|1.1889
|130.00
|54420.00
|1681
|2006.02.24 16:57
|buy
|841
|1.00
|1.1867
|1.1839
|1.1880
|1682
|2006.02.26 20:30
|s/l
|841
|1.00
|1.1839
|1.1839
|1.1880
|-280.00
|54140.00
|1683
|2006.02.26 21:12
|sell
|842
|1.00
|1.1871
|1.1899
|1.1858
|1684
|2006.02.26 22:38
|t/p
|842
|1.00
|1.1858
|1.1899
|1.1858
|130.00
|54270.00
|1685
|2006.02.26 23:12
|sell
|843
|1.00
|1.1872
|1.1900
|1.1859
|1686
|2006.02.26 23:44
|t/p
|843
|1.00
|1.1859
|1.1900
|1.1859
|130.00
|54400.00
|1687
|2006.02.27 00:21
|buy
|844
|1.00
|1.1837
|1.1809
|1.1850
|1688
|2006.02.27 02:58
|t/p
|844
|1.00
|1.1850
|1.1809
|1.1850
|130.00
|54530.00
|1689
|2006.02.27 06:40
|buy
|845
|1.00
|1.1864
|1.1836
|1.1877
|1690
|2006.02.28 01:55
|s/l
|845
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.1877
|-280.00
|54250.00
|1691
|2006.02.28 03:34
|sell
|846
|1.00
|1.1848
|1.1876
|1.1835
|1692
|2006.02.28 10:27
|s/l
|846
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1835
|-280.00
|53970.00
|1693
|2006.02.28 12:53
|buy
|847
|1.00
|1.1877
|1.1849
|1.1890
|1694
|2006.02.28 15:59
|t/p
|847
|1.00
|1.1890
|1.1849
|1.1890
|130.00
|54100.00
|1695
|2006.02.28 16:25
|sell
|848
|1.00
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|1696
|2006.02.28 17:05
|t/p
|848
|1.00
|1.1912
|1.1953
|1.1912
|130.00
|54230.00
|1697
|2006.02.28 17:18
|sell
|849
|1.00
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|1698
|2006.03.01 14:06
|s/l
|849
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1912
|-280.00
|53950.00
|1699
|2006.03.01 15:59
|buy
|850
|1.00
|1.1934
|1.1906
|1.1947
|1700
|2006.03.01 17:43
|s/l
|850
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1947
|-280.00
|53670.00
|1701
|2006.03.02 11:32
|buy
|851
|1.00
|1.1933
|1.1905
|1.1946
|1702
|2006.03.02 14:43
|t/p
|851
|1.00
|1.1946
|1.1905
|1.1946
|130.00
|53800.00
|1703
|2006.03.02 14:43
|sell
|852
|1.00
|1.1946
|1.1974
|1.1933
|1704
|2006.03.02 15:02
|t/p
|852
|1.00
|1.1933
|1.1974
|1.1933
|130.00
|53930.00
|1705
|2006.03.02 15:02
|buy
|853
|1.00
|1.1933
|1.1905
|1.1946
|1706
|2006.03.02 15:14
|t/p
|853
|1.00
|1.1946
|1.1905
|1.1946
|130.00
|54060.00
|1707
|2006.03.03 11:18
|sell
|854
|1.00
|1.2021
|1.2049
|1.2008
|1708
|2006.03.03 15:30
|s/l
|854
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2008
|-280.00
|53780.00
|1709
|2006.03.03 15:59
|buy
|855
|1.00
|1.2011
|1.1983
|1.2024
|1710
|2006.03.03 16:00
|t/p
|855
|1.00
|1.2024
|1.1983
|1.2024
|130.00
|53910.00
|1711
|2006.03.05 21:24
|buy
|856
|1.00
|1.2049
|1.2021
|1.2062
|1712
|2006.03.05 23:17
|t/p
|856
|1.00
|1.2062
|1.2021
|1.2062
|130.00
|54040.00
|1713
|2006.03.06 00:30
|sell
|857
|1.00
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|1714
|2006.03.06 01:26
|t/p
|857
|1.00
|1.2072
|1.2113
|1.2072
|130.00
|54170.00
|1715
|2006.03.06 17:23
|buy
|858
|1.00
|1.2004
|1.1976
|1.2017
|1716
|2006.03.06 19:59
|t/p
|858
|1.00
|1.2017
|1.1976
|1.2017
|130.00
|54300.00
|1717
|2006.03.06 19:59
|sell
|859
|1.00
|1.2018
|1.2046
|1.2005
|1718
|2006.03.07 00:40
|t/p
|859
|1.00
|1.2005
|1.2046
|1.2005
|130.00
|54430.00
|1719
|2006.03.07 01:03
|sell
|860
|1.00
|1.2016
|1.2044
|1.2003
|1720
|2006.03.07 01:42
|t/p
|860
|1.00
|1.2003
|1.2044
|1.2003
|130.00
|54560.00
|1721
|2006.03.07 09:31
|buy
|861
|1.00
|1.1944
|1.1916
|1.1957
|1722
|2006.03.07 10:32
|s/l
|861
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1957
|-280.00
|54280.00
|1723
|2006.03.07 12:56
|buy
|862
|1.00
|1.1900
|1.1872
|1.1913
|1724
|2006.03.07 13:40
|t/p
|862
|1.00
|1.1913
|1.1872
|1.1913
|130.00
|54410.00
|1725
|2006.03.07 14:20
|buy
|863
|1.00
|1.1900
|1.1872
|1.1913
|1726
|2006.03.07 19:58
|s/l
|863
|1.00
|1.1872
|1.1872
|1.1913
|-280.00
|54130.00
|1727
|2006.03.07 19:59
|sell
|864
|1.00
|1.1887
|1.1915
|1.1874
|1728
|2006.03.08 01:53
|t/p
|864
|1.00
|1.1874
|1.1915
|1.1874
|130.00
|54260.00
|1729
|2006.03.08 02:36
|sell
|865
|1.00
|1.1888
|1.1916
|1.1875
|1730
|2006.03.08 07:59
|s/l
|865
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1875
|-280.00
|53980.00
|1731
|2006.03.08 10:50
|sell
|866
|1.00
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|1732
|2006.03.08 14:57
|t/p
|866
|1.00
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|130.00
|54110.00
|1733
|2006.03.08 14:57
|buy
|867
|1.00
|1.1905
|1.1877
|1.1918
|1734
|2006.03.08 15:59
|t/p
|867
|1.00
|1.1918
|1.1877
|1.1918
|130.00
|54240.00
|1735
|2006.03.08 17:01
|buy
|868
|1.00
|1.1914
|1.1886
|1.1927
|1736
|2006.03.08 18:15
|t/p
|868
|1.00
|1.1927
|1.1886
|1.1927
|130.00
|54370.00
|1737
|2006.03.08 18:15
|sell
|869
|1.00
|1.1927
|1.1955
|1.1914
|1738
|2006.03.09 14:52
|t/p
|869
|1.00
|1.1914
|1.1955
|1.1914
|130.00
|54500.00
|1739
|2006.03.09 14:52
|buy
|870
|1.00
|1.1914
|1.1886
|1.1927
|1740
|2006.03.10 14:48
|s/l
|870
|1.00
|1.1886
|1.1886
|1.1927
|-280.00
|54220.00
|1741
|2006.03.13 08:37
|sell
|871
|1.00
|1.1962
|1.1990
|1.1949
|1742
|2006.03.13 09:34
|t/p
|871
|1.00
|1.1949
|1.1990
|1.1949
|130.00
|54350.00
|1743
|2006.03.14 02:15
|buy
|872
|1.00
|1.1962
|1.1934
|1.1975
|1744
|2006.03.14 05:33
|t/p
|872
|1.00
|1.1975
|1.1934
|1.1975
|130.00
|54480.00
|1745
|2006.03.14 10:51
|buy
|873
|1.00
|1.1968
|1.1940
|1.1981
|1746
|2006.03.14 15:54
|t/p
|873
|1.00
|1.1981
|1.1940
|1.1981
|130.00
|54610.00
|1747
|2006.03.14 17:56
|sell
|874
|1.00
|1.2024
|1.2052
|1.2011
|1748
|2006.03.14 18:56
|t/p
|874
|1.00
|1.2011
|1.2052
|1.2011
|130.00
|54740.00
|1749
|2006.03.14 18:56
|buy
|875
|1.00
|1.2011
|1.1983
|1.2024
|1750
|2006.03.15 02:23
|t/p
|875
|1.00
|1.2024
|1.1983
|1.2024
|130.00
|54870.00
|1751
|2006.03.15 02:23
|sell
|876
|1.00
|1.2024
|1.2052
|1.2011
|1752
|2006.03.15 15:12
|s/l
|876
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2011
|-280.00
|54590.00
|1753
|2006.03.15 15:43
|buy
|877
|1.00
|1.2027
|1.1999
|1.2040
|1754
|2006.03.15 15:57
|t/p
|877
|1.00
|1.2040
|1.1999
|1.2040
|130.00
|54720.00
|1755
|2006.03.16 17:28
|buy
|878
|1.00
|1.2152
|1.2124
|1.2165
|1756
|2006.03.16 18:14
|t/p
|878
|1.00
|1.2165
|1.2124
|1.2165
|130.00
|54850.00
|1757
|2006.03.17 12:41
|sell
|879
|1.00
|1.2180
|1.2208
|1.2167
|1758
|2006.03.17 15:50
|t/p
|879
|1.00
|1.2167
|1.2208
|1.2167
|130.00
|54980.00
|1759
|2006.03.17 15:50
|buy
|880
|1.00
|1.2167
|1.2139
|1.2180
|1760
|2006.03.17 17:04
|t/p
|880
|1.00
|1.2180
|1.2139
|1.2180
|130.00
|55110.00
|1761
|2006.03.20 07:59
|sell
|881
|1.00
|1.2187
|1.2215
|1.2174
|1762
|2006.03.20 08:08
|t/p
|881
|1.00
|1.2174
|1.2215
|1.2174
|130.00
|55240.00
|1763
|2006.03.20 09:00
|sell
|882
|1.00
|1.2187
|1.2215
|1.2174
|1764
|2006.03.20 11:59
|t/p
|882
|1.00
|1.2174
|1.2215
|1.2174
|130.00
|55370.00
|1765
|2006.03.20 12:54
|buy
|883
|1.00
|1.2168
|1.2140
|1.2181
|1766
|2006.03.20 13:55
|t/p
|883
|1.00
|1.2181
|1.2140
|1.2181
|130.00
|55500.00
|1767
|2006.03.20 15:31
|buy
|884
|1.00
|1.2168
|1.2140
|1.2181
|1768
|2006.03.21 01:27
|s/l
|884
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2181
|-280.00
|55220.00
|1769
|2006.03.21 04:17
|sell
|885
|1.00
|1.2141
|1.2169
|1.2128
|1770
|2006.03.21 05:29
|t/p
|885
|1.00
|1.2128
|1.2169
|1.2128
|130.00
|55350.00
|1771
|2006.03.21 09:57
|sell
|886
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|1772
|2006.03.21 10:14
|t/p
|886
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|55480.00
|1773
|2006.03.21 10:56
|sell
|887
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|1774
|2006.03.21 14:33
|s/l
|887
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2123
|-280.00
|55200.00
|1775
|2006.03.21 14:43
|buy
|888
|1.00
|1.2139
|1.2111
|1.2152
|1776
|2006.03.21 15:44
|s/l
|888
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2152
|-280.00
|54920.00
|1777
|2006.03.21 16:53
|buy
|889
|1.00
|1.2088
|1.2060
|1.2101
|1778
|2006.03.21 17:21
|t/p
|889
|1.00
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|130.00
|55050.00
|1779
|2006.03.21 17:35
|buy
|890
|1.00
|1.2090
|1.2062
|1.2103
|1780
|2006.03.21 23:56
|t/p
|890
|1.00
|1.2103
|1.2062
|1.2103
|130.00
|55180.00
|1781
|2006.03.21 23:56
|sell
|891
|1.00
|1.2103
|1.2131
|1.2090
|1782
|2006.03.22 02:05
|t/p
|891
|1.00
|1.2090
|1.2131
|1.2090
|130.00
|55310.00
|1783
|2006.03.22 04:38
|buy
|892
|1.00
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|1784
|2006.03.22 05:53
|t/p
|892
|1.00
|1.2093
|1.2052
|1.2093
|130.00
|55440.00
|1785
|2006.03.22 05:53
|sell
|893
|1.00
|1.2093
|1.2121
|1.2080
|1786
|2006.03.22 09:31
|t/p
|893
|1.00
|1.2080
|1.2121
|1.2080
|130.00
|55570.00
|1787
|2006.03.22 14:23
|sell
|894
|1.00
|1.2081
|1.2109
|1.2068
|1788
|2006.03.23 01:56
|t/p
|894
|1.00
|1.2068
|1.2109
|1.2068
|130.00
|55700.00
|1789
|2006.03.23 10:35
|buy
|895
|1.00
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|1790
|2006.03.23 15:59
|s/l
|895
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2078
|-280.00
|55420.00
|1791
|2006.03.23 16:31
|sell
|896
|1.00
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|1792
|2006.03.23 17:11
|t/p
|896
|1.00
|1.1972
|1.2013
|1.1972
|130.00
|55550.00
|1793
|2006.03.23 17:19
|sell
|897
|1.00
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|1794
|2006.03.23 19:50
|t/p
|897
|1.00
|1.1972
|1.2013
|1.1972
|130.00
|55680.00
|1795
|2006.03.24 07:59
|buy
|898
|1.00
|1.1966
|1.1938
|1.1979
|1796
|2006.03.24 14:40
|t/p
|898
|1.00
|1.1979
|1.1938
|1.1979
|130.00
|55810.00
|1797
|2006.03.24 14:50
|buy
|899
|1.00
|1.1962
|1.1934
|1.1975
|1798
|2006.03.24 15:28
|t/p
|899
|1.00
|1.1975
|1.1934
|1.1975
|130.00
|55940.00
|1799
|2006.03.24 16:23
|buy
|900
|1.00
|1.2011
|1.1983
|1.2024
|1800
|2006.03.24 17:29
|t/p
|900
|1.00
|1.2024
|1.1983
|1.2024
|130.00
|56070.00
|1801
|2006.03.27 05:26
|sell
|901
|1.00
|1.2048
|1.2076
|1.2035
|1802
|2006.03.27 09:11
|t/p
|901
|1.00
|1.2035
|1.2076
|1.2035
|130.00
|56200.00
|1803
|2006.03.28 02:08
|sell
|902
|1.00
|1.2016
|1.2044
|1.2003
|1804
|2006.03.28 03:40
|t/p
|902
|1.00
|1.2003
|1.2044
|1.2003
|130.00
|56330.00
|1805
|2006.03.28 13:58
|sell
|903
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|1806
|2006.03.28 15:46
|s/l
|903
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2065
|-280.00
|56050.00
|1807
|2006.03.28 15:59
|buy
|904
|1.00
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|1808
|2006.03.28 19:59
|s/l
|904
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2087
|-280.00
|55770.00
|1809
|2006.03.28 21:44
|buy
|905
|1.00
|1.2003
|1.1975
|1.2016
|1810
|2006.03.28 22:39
|t/p
|905
|1.00
|1.2016
|1.1975
|1.2016
|130.00
|55900.00
|1811
|2006.03.28 23:16
|buy
|906
|1.00
|1.2004
|1.1976
|1.2017
|1812
|2006.03.28 23:59
|close at stop
|906
|1.00
|1.2006
|1.1976
|1.2017
|20.00
|55920.00