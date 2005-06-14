Strategy Tester Report
Profit Generator 2.7

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.06.06 00:00 - 2006.03.29 00:00 (2005.06.06 - 2006.03.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=16; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
Bars in test7541Ticks modelled646708Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit45920.00Gross profit94920.00Gross loss-49000.00
Profit factor1.94Expected payoff50.68
Absolute drawdown20.00Maximal drawdown (%)1370.00 (2.5%)
Total trades906Short positions (won %)501 (82.44%)Long positions (won %)405 (78.52%)
Profit trades (% of total)731 (80.68%)Loss trades (% of total)175 (19.32%)
Largestprofit trade130.00loss trade-280.00
Averageprofit trade129.85loss trade-280.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)23 (2990.00)consecutive losses (loss in money)4 (-1120.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2990.00 (23)consecutive loss (count of losses)-1120.00 (4)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.06.06 06:03sell11.001.22641.22921.2251
22005.06.07 03:30t/p11.001.22511.22921.2251130.0010130.00
32005.06.07 15:19sell21.001.22861.23141.2273
42005.06.07 15:49t/p21.001.22731.23141.2273130.0010260.00
52005.06.07 19:59sell31.001.22841.23121.2271
62005.06.08 05:45s/l31.001.23121.23121.2271-280.009980.00
72005.06.08 05:45sell41.001.23151.23431.2302
82005.06.08 18:35t/p41.001.23021.23431.2302130.0010110.00
92005.06.09 03:24sell51.001.22461.22741.2233
102005.06.09 05:07t/p51.001.22331.22741.2233130.0010240.00
112005.06.09 09:51sell61.001.22331.22611.2220
122005.06.09 13:39t/p61.001.22201.22611.2220130.0010370.00
132005.06.09 13:39buy71.001.22201.21921.2233
142005.06.09 14:03t/p71.001.22331.21921.2233130.0010500.00
152005.06.09 17:38buy81.001.22151.21871.2228
162005.06.09 18:44t/p81.001.22281.21871.2228130.0010630.00
172005.06.10 03:46buy91.001.22311.22031.2244
182005.06.10 14:30s/l91.001.22031.22031.2244-280.0010350.00
192005.06.10 16:17buy101.001.21271.20991.2140
202005.06.10 16:29t/p101.001.21401.20991.2140130.0010480.00
212005.06.10 16:48buy111.001.21271.20991.2140
222005.06.13 03:02s/l111.001.20991.20991.2140-280.0010200.00
232005.06.13 05:09sell121.001.21011.21291.2088
242005.06.13 08:19t/p121.001.20881.21291.2088130.0010330.00
252005.06.13 13:58sell131.001.20621.20901.2049
262005.06.13 15:15t/p131.001.20491.20901.2049130.0010460.00
272005.06.13 15:19sell141.001.20611.20891.2048
282005.06.13 15:55t/p141.001.20481.20891.2048130.0010590.00
292005.06.13 23:59buy151.001.21061.20781.2119
302005.06.14 02:13t/p151.001.21191.20781.2119130.0010720.00
312005.06.14 06:04sell161.001.21351.21631.2122
322005.06.14 06:53t/p161.001.21221.21631.2122130.0010850.00
332005.06.14 08:52sell171.001.21331.21611.2120
342005.06.14 11:54t/p171.001.21201.21611.2120130.0010980.00
352005.06.14 13:58buy181.001.21121.20841.2125
362005.06.14 14:31t/p181.001.21251.20841.2125130.0011110.00
372005.06.14 15:03buy191.001.21121.20841.2125
382005.06.14 15:10s/l191.001.20841.20841.2125-280.0010830.00
392005.06.14 15:10buy201.001.20841.20561.2097
402005.06.14 15:14s/l201.001.20561.20561.2097-280.0010550.00
412005.06.14 16:41buy211.001.20391.20111.2052
422005.06.14 17:35t/p211.001.20521.20111.2052130.0010680.00
432005.06.14 17:54buy221.001.20391.20111.2052
442005.06.14 19:08t/p221.001.20521.20111.2052130.0010810.00
452005.06.14 19:08sell231.001.20521.20801.2039
462005.06.14 19:59t/p231.001.20391.20801.2039130.0010940.00
472005.06.14 23:59sell241.001.20321.20601.2019
482005.06.15 07:59s/l241.001.20601.20601.2019-280.0010660.00
492005.06.15 14:02sell251.001.20601.20881.2047
502005.06.15 14:30t/p251.001.20471.20881.2047130.0010790.00
512005.06.15 14:31sell261.001.20591.20871.2046
522005.06.15 14:34t/p261.001.20461.20871.2046130.0010920.00
532005.06.15 15:00sell271.001.20601.20881.2047
542005.06.15 15:02t/p271.001.20471.20881.2047130.0011050.00
552005.06.15 15:06sell281.001.20591.20871.2046
562005.06.15 15:17t/p281.001.20461.20871.2046130.0011180.00
572005.06.15 15:24sell291.001.20611.20891.2048
582005.06.15 15:33s/l291.001.20891.20891.2048-280.0010900.00
592005.06.15 15:33sell301.001.20871.21151.2074
602005.06.15 15:39s/l301.001.21151.21151.2074-280.0010620.00
612005.06.15 16:53sell311.001.21051.21331.2092
622005.06.16 03:41t/p311.001.20921.21331.2092130.0010750.00
632005.06.16 05:48buy321.001.20691.20411.2082
642005.06.16 07:43t/p321.001.20821.20411.2082130.0010880.00
652005.06.16 13:32buy331.001.21141.20861.2127
662005.06.16 14:08t/p331.001.21271.20861.2127130.0011010.00
672005.06.16 14:08sell341.001.21271.21551.2114
682005.06.16 14:15t/p341.001.21141.21551.2114130.0011140.00
692005.06.16 14:38sell351.001.21211.21491.2108
702005.06.16 15:13s/l351.001.21491.21491.2108-280.0010860.00
712005.06.16 15:40buy361.001.21181.20901.2131
722005.06.16 15:48s/l361.001.20901.20901.2131-280.0010580.00
732005.06.16 15:48buy371.001.20911.20631.2104
742005.06.16 22:26t/p371.001.21041.20631.2104130.0010710.00
752005.06.16 22:51sell381.001.21081.21361.2095
762005.06.17 07:59s/l381.001.21361.21361.2095-280.0010430.00
772005.06.17 09:55sell391.001.21391.21671.2126
782005.06.17 10:10t/p391.001.21261.21671.2126130.0010560.00
792005.06.17 10:48sell401.001.21391.21671.2126
802005.06.17 11:22t/p401.001.21261.21671.2126130.0010690.00
812005.06.17 12:44sell411.001.21771.22051.2164
822005.06.17 14:32t/p411.001.21641.22051.2164130.0010820.00
832005.06.17 14:40sell421.001.21771.22051.2164
842005.06.17 14:58t/p421.001.21641.22051.2164130.0010950.00
852005.06.17 15:36sell431.001.21781.22061.2165
862005.06.17 15:48t/p431.001.21651.22061.2165130.0011080.00
872005.06.17 17:27buy441.001.22371.22091.2250
882005.06.17 18:54t/p441.001.22501.22091.2250130.0011210.00
892005.06.20 05:55sell451.001.22361.22641.2223
902005.06.20 06:45t/p451.001.22231.22641.2223130.0011340.00
912005.06.20 13:42buy461.001.22071.21791.2220
922005.06.20 14:33t/p461.001.22201.21791.2220130.0011470.00
932005.06.20 14:33sell471.001.22211.22491.2208
942005.06.20 14:36t/p471.001.22081.22491.2208130.0011600.00
952005.06.20 23:59buy481.001.21361.21081.2149
962005.06.21 00:00t/p481.001.21491.21081.2149130.0011730.00
972005.06.21 01:53buy491.001.21341.21061.2147
982005.06.21 02:14t/p491.001.21471.21061.2147130.0011860.00
992005.06.21 02:37buy501.001.21351.21071.2148
1002005.06.21 04:26t/p501.001.21481.21071.2148130.0011990.00
1012005.06.21 06:42sell511.001.21541.21821.2141
1022005.06.21 07:08t/p511.001.21411.21821.2141130.0012120.00
1032005.06.21 16:51buy521.001.21311.21031.2144
1042005.06.21 17:13t/p521.001.21441.21031.2144130.0012250.00
1052005.06.21 17:26buy531.001.21341.21061.2147
1062005.06.21 18:15t/p531.001.21471.21061.2147130.0012380.00
1072005.06.21 18:18buy541.001.21351.21071.2148
1082005.06.21 18:30t/p541.001.21481.21071.2148130.0012510.00
1092005.06.21 22:47sell551.001.21831.22111.2170
1102005.06.21 23:30t/p551.001.21701.22111.2170130.0012640.00
1112005.06.22 01:40sell561.001.21891.22171.2176
1122005.06.22 02:47t/p561.001.21761.22171.2176130.0012770.00
1132005.06.22 08:54sell571.001.21831.22111.2170
1142005.06.22 11:10t/p571.001.21701.22111.2170130.0012900.00
1152005.06.22 13:13buy581.001.21151.20871.2128
1162005.06.22 15:59t/p581.001.21281.20871.2128130.0013030.00
1172005.06.22 16:04sell591.001.21311.21591.2118
1182005.06.22 18:05t/p591.001.21181.21591.2118130.0013160.00
1192005.06.22 22:25sell601.001.21301.21581.2117
1202005.06.23 07:47t/p601.001.21171.21581.2117130.0013290.00
1212005.06.23 09:59buy611.001.20791.20511.2092
1222005.06.23 10:13t/p611.001.20921.20511.2092130.0013420.00
1232005.06.23 11:59buy621.001.20761.20481.2089
1242005.06.23 14:33s/l621.001.20481.20481.2089-280.0013140.00
1252005.06.23 17:00sell631.001.20561.20841.2043
1262005.06.23 19:06t/p631.001.20431.20841.2043130.0013270.00
1272005.06.24 05:58buy641.001.20191.19911.2032
1282005.06.24 06:06s/l641.001.19911.19911.2032-280.0012990.00
1292005.06.24 06:13sell651.001.20221.20501.2009
1302005.06.24 06:46s/l651.001.20501.20501.2009-280.0012710.00
1312005.06.24 06:46sell661.001.20481.20761.2035
1322005.06.24 06:53t/p661.001.20351.20761.2035130.0012840.00
1332005.06.24 06:53sell671.001.20331.20611.2020
1342005.06.24 09:34s/l671.001.20611.20611.2020-280.0012560.00
1352005.06.24 10:56buy681.001.20551.20271.2068
1362005.06.24 11:47t/p681.001.20681.20271.2068130.0012690.00
1372005.06.24 12:22sell691.001.20841.21121.2071
1382005.06.24 13:00t/p691.001.20711.21121.2071130.0012820.00
1392005.06.24 13:06sell701.001.20831.21111.2070
1402005.06.24 14:30t/p701.001.20701.21111.2070130.0012950.00
1412005.06.24 14:31sell711.001.20831.21111.2070
1422005.06.24 14:42t/p711.001.20701.21111.2070130.0013080.00
1432005.06.24 15:08sell721.001.20831.21111.2070
1442005.06.24 15:21t/p721.001.20701.21111.2070130.0013210.00
1452005.06.24 15:59sell731.001.20861.21141.2073
1462005.06.26 20:05s/l731.001.21141.21141.2073-280.0012930.00
1472005.06.26 23:34buy741.001.21081.20801.2121
1482005.06.26 23:59t/p741.001.21211.20801.2121130.0013060.00
1492005.06.27 08:45sell751.001.21711.21991.2158
1502005.06.27 10:17t/p751.001.21581.21991.2158130.0013190.00
1512005.06.27 11:59sell761.001.21741.22021.2161
1522005.06.27 12:00t/p761.001.21611.22021.2161130.0013320.00
1532005.06.27 12:41sell771.001.21751.22031.2162
1542005.06.27 14:14t/p771.001.21621.22031.2162130.0013450.00
1552005.06.27 17:03buy781.001.21491.21211.2162
1562005.06.27 19:59t/p781.001.21621.21211.2162130.0013580.00
1572005.06.28 01:43sell791.001.21671.21951.2154
1582005.06.28 05:39t/p791.001.21541.21951.2154130.0013710.00
1592005.06.28 06:48sell801.001.21631.21911.2150
1602005.06.28 07:59t/p801.001.21501.21911.2150130.0013840.00
1612005.06.28 09:28buy811.001.21121.20841.2125
1622005.06.28 15:04s/l811.001.20841.20841.2125-280.0013560.00
1632005.06.28 15:04buy821.001.20861.20581.2099
1642005.06.28 19:59s/l821.001.20581.20581.2099-280.0013280.00
1652005.06.28 21:58buy831.001.20591.20311.2072
1662005.06.28 23:59t/p831.001.20721.20311.2072130.0013410.00
1672005.06.29 09:41buy841.001.20291.20011.2042
1682005.06.29 10:33t/p841.001.20421.20011.2042130.0013540.00
1692005.06.29 13:59buy851.001.20451.20171.2058
1702005.06.29 15:59t/p851.001.20581.20171.2058130.0013670.00
1712005.06.29 17:45sell861.001.20971.21251.2084
1722005.06.29 18:14t/p861.001.20841.21251.2084130.0013800.00
1732005.06.30 06:10sell871.001.20941.21221.2081
1742005.06.30 07:59t/p871.001.20811.21221.2081130.0013930.00
1752005.06.30 09:33buy881.001.20731.20451.2086
1762005.06.30 13:52t/p881.001.20861.20451.2086130.0014060.00
1772005.06.30 13:52sell891.001.20871.21151.2074
1782005.06.30 15:27t/p891.001.20741.21151.2074130.0014190.00
1792005.06.30 15:27buy901.001.20731.20451.2086
1802005.06.30 15:59t/p901.001.20861.20451.2086130.0014320.00
1812005.06.30 16:58sell911.001.20971.21251.2084
1822005.06.30 19:46t/p911.001.20841.21251.2084130.0014450.00
1832005.06.30 19:46buy921.001.20841.20561.2097
1842005.06.30 19:59t/p921.001.20971.20561.2097130.0014580.00
1852005.06.30 19:59sell931.001.21021.21301.2089
1862005.06.30 20:00t/p931.001.20891.21301.2089130.0014710.00
1872005.06.30 20:53sell941.001.21031.21311.2090
1882005.06.30 23:59t/p941.001.20901.21311.2090130.0014840.00
1892005.07.01 01:12sell951.001.20901.21181.2077
1902005.07.01 06:14t/p951.001.20771.21181.2077130.0014970.00
1912005.07.01 09:11sell961.001.20571.20851.2044
1922005.07.01 09:31t/p961.001.20441.20851.2044130.0015100.00
1932005.07.01 09:31buy971.001.20441.20161.2057
1942005.07.01 10:30t/p971.001.20571.20161.2057130.0015230.00
1952005.07.01 14:06sell981.001.20871.21151.2074
1962005.07.01 14:22t/p981.001.20741.21151.2074130.0015360.00
1972005.07.01 17:53buy991.001.19531.19251.1966
1982005.07.04 00:01s/l991.001.19251.19251.1966-280.0015080.00
1992005.07.04 00:55sell1001.001.19311.19591.1918
2002005.07.04 03:59t/p1001.001.19181.19591.1918130.0015210.00
2012005.07.04 08:36sell1011.001.19341.19621.1921
2022005.07.04 10:23t/p1011.001.19211.19621.1921130.0015340.00
2032005.07.04 13:07buy1021.001.18961.18681.1909
2042005.07.04 23:59t/p1021.001.19091.18681.1909130.0015470.00
2052005.07.05 08:39buy1031.001.18831.18551.1896
2062005.07.05 10:25t/p1031.001.18961.18551.1896130.0015600.00
2072005.07.05 11:59buy1041.001.18821.18541.1895
2082005.07.05 12:00t/p1041.001.18951.18541.1895130.0015730.00
2092005.07.05 16:08sell1051.001.19191.19471.1906
2102005.07.05 16:55t/p1051.001.19061.19471.1906130.0015860.00
2112005.07.05 17:48sell1061.001.19171.19451.1904
2122005.07.05 18:25t/p1061.001.19041.19451.1904130.0015990.00
2132005.07.05 19:33sell1071.001.19181.19461.1905
2142005.07.06 10:32s/l1071.001.19461.19461.1905-280.0015710.00
2152005.07.06 10:32sell1081.001.19441.19721.1931
2162005.07.06 10:38t/p1081.001.19311.19721.1931130.0015840.00
2172005.07.06 16:04buy1091.001.19131.18851.1926
2182005.07.06 16:09t/p1091.001.19261.18851.1926130.0015970.00
2192005.07.06 17:24buy1101.001.19161.18881.1929
2202005.07.06 19:23t/p1101.001.19291.18881.1929130.0016100.00
2212005.07.07 09:46sell1111.001.19411.19691.1928
2222005.07.07 10:26t/p1111.001.19281.19691.1928130.0016230.00
2232005.07.07 10:46sell1121.001.19401.19681.1927
2242005.07.07 11:02s/l1121.001.19681.19681.1927-280.0015950.00
2252005.07.07 16:12buy1131.001.19271.18991.1940
2262005.07.07 16:39t/p1131.001.19401.18991.1940130.0016080.00
2272005.07.07 17:57buy1141.001.19271.18991.1940
2282005.07.07 19:41t/p1141.001.19401.18991.1940130.0016210.00
2292005.07.07 23:00sell1151.001.19511.19791.1938
2302005.07.08 01:23t/p1151.001.19381.19791.1938130.0016340.00
2312005.07.08 09:48sell1161.001.19171.19451.1904
2322005.07.08 10:35t/p1161.001.19041.19451.1904130.0016470.00
2332005.07.08 14:30sell1171.001.19161.19441.1903
2342005.07.08 14:30t/p1171.001.19031.19441.1903130.0016600.00
2352005.07.08 14:30buy1181.001.19001.18721.1913
2362005.07.08 14:38t/p1181.001.19131.18721.1913130.0016730.00
2372005.07.08 14:38sell1191.001.19131.19411.1900
2382005.07.08 14:39s/l1191.001.19411.19411.1900-280.0016450.00
2392005.07.08 14:39sell1201.001.19391.19671.1926
2402005.07.08 14:39t/p1201.001.19261.19671.1926130.0016580.00
2412005.07.08 14:39sell1211.001.19231.19511.1910
2422005.07.08 14:44t/p1211.001.19101.19511.1910130.0016710.00
2432005.07.08 14:44sell1221.001.19111.19391.1898
2442005.07.08 15:09s/l1221.001.19391.19391.1898-280.0016430.00
2452005.07.08 15:09sell1231.001.19371.19651.1924
2462005.07.08 15:27t/p1231.001.19241.19651.1924130.0016560.00
2472005.07.08 16:59buy1241.001.19331.19051.1946
2482005.07.08 19:59t/p1241.001.19461.19051.1946130.0016690.00
2492005.07.10 22:03buy1251.001.19631.19351.1976
2502005.07.11 03:59t/p1251.001.19761.19351.1976130.0016820.00
2512005.07.11 07:26buy1261.001.20001.19721.2013
2522005.07.11 08:32t/p1261.001.20131.19721.2013130.0016950.00
2532005.07.11 09:15buy1271.001.20071.19791.2020
2542005.07.11 15:59t/p1271.001.20201.19791.2020130.0017080.00
2552005.07.11 17:53buy1281.001.20651.20371.2078
2562005.07.11 19:31t/p1281.001.20781.20371.2078130.0017210.00
2572005.07.11 21:15buy1291.001.20671.20391.2080
2582005.07.12 03:33t/p1291.001.20801.20391.2080130.0017340.00
2592005.07.12 06:25sell1301.001.21591.21871.2146
2602005.07.12 09:24s/l1301.001.21871.21871.2146-280.0017060.00
2612005.07.12 09:24sell1311.001.21851.22131.2172
2622005.07.12 10:33t/p1311.001.21721.22131.2172130.0017190.00
2632005.07.12 10:39sell1321.001.21791.22071.2166
2642005.07.12 11:56t/p1321.001.21661.22071.2166130.0017320.00
2652005.07.12 13:21buy1331.001.21631.21351.2176
2662005.07.12 15:18t/p1331.001.21761.21351.2176130.0017450.00
2672005.07.12 17:37sell1341.001.22081.22361.2195
2682005.07.12 17:46t/p1341.001.21951.22361.2195130.0017580.00
2692005.07.12 17:46buy1351.001.21941.21661.2207
2702005.07.12 19:14t/p1351.001.22071.21661.2207130.0017710.00
2712005.07.12 22:12sell1361.001.22431.22711.2230
2722005.07.12 23:59t/p1361.001.22301.22711.2230130.0017840.00
2732005.07.13 03:59sell1371.001.22201.22481.2207
2742005.07.13 04:10t/p1371.001.22071.22481.2207130.0017970.00
2752005.07.13 06:38sell1381.001.22201.22481.2207
2762005.07.13 07:19t/p1381.001.22071.22481.2207130.0018100.00
2772005.07.13 09:57buy1391.001.21821.21541.2195
2782005.07.13 14:30s/l1391.001.21541.21541.2195-280.0017820.00
2792005.07.13 17:02buy1401.001.20841.20561.2097
2802005.07.13 18:06t/p1401.001.20971.20561.2097130.0017950.00
2812005.07.13 18:06sell1411.001.20981.21261.2085
2822005.07.13 19:30t/p1411.001.20851.21261.2085130.0018080.00
2832005.07.13 19:41sell1421.001.20911.21191.2078
2842005.07.13 20:36t/p1421.001.20781.21191.2078130.0018210.00
2852005.07.13 20:53sell1431.001.20911.21191.2078
2862005.07.14 00:27t/p1431.001.20781.21191.2078130.0018340.00
2872005.07.14 00:54sell1441.001.20791.21071.2066
2882005.07.14 03:52t/p1441.001.20661.21071.2066130.0018470.00
2892005.07.14 08:24sell1451.001.20821.21101.2069
2902005.07.14 08:30t/p1451.001.20691.21101.2069130.0018600.00
2912005.07.14 09:00sell1461.001.20781.21061.2065
2922005.07.14 14:31t/p1461.001.20651.21061.2065130.0018730.00
2932005.07.14 14:36sell1471.001.20781.21061.2065
2942005.07.14 14:59s/l1471.001.21061.21061.2065-280.0018450.00
2952005.07.14 17:37buy1481.001.20851.20571.2098
2962005.07.15 02:05t/p1481.001.20981.20571.2098130.0018580.00
2972005.07.15 02:34sell1491.001.21021.21301.2089
2982005.07.15 07:59s/l1491.001.21301.21301.2089-280.0018300.00
2992005.07.15 08:27sell1501.001.21321.21601.2119
3002005.07.15 10:43t/p1501.001.21191.21601.2119130.0018430.00
3012005.07.15 17:59buy1511.001.20331.20051.2046
3022005.07.15 18:12t/p1511.001.20461.20051.2046130.0018560.00
3032005.07.18 08:16sell1521.001.20701.20981.2057
3042005.07.18 12:40t/p1521.001.20571.20981.2057130.0018690.00
3052005.07.18 12:40buy1531.001.20551.20271.2068
3062005.07.18 15:59t/p1531.001.20681.20271.2068130.0018820.00
3072005.07.18 17:35sell1541.001.20781.21061.2065
3082005.07.18 19:14t/p1541.001.20651.21061.2065130.0018950.00
3092005.07.19 09:06buy1551.001.19921.19641.2005
3102005.07.19 13:41s/l1551.001.19641.19641.2005-280.0018670.00
3112005.07.19 13:41buy1561.001.19661.19381.1979
3122005.07.19 15:59t/p1561.001.19791.19381.1979130.0018800.00
3132005.07.20 06:44sell1571.001.20891.21171.2076
3142005.07.20 07:08t/p1571.001.20761.21171.2076130.0018930.00
3152005.07.20 13:37buy1581.001.20681.20401.2081
3162005.07.20 16:11s/l1581.001.20401.20401.2081-280.0018650.00
3172005.07.20 16:11buy1591.001.20411.20131.2054
3182005.07.20 19:03t/p1591.001.20541.20131.2054130.0018780.00
3192005.07.20 20:15sell1601.001.21501.21781.2137
3202005.07.20 22:47t/p1601.001.21371.21781.2137130.0018910.00
3212005.07.20 22:47buy1611.001.21371.21091.2150
3222005.07.20 23:46t/p1611.001.21501.21091.2150130.0019040.00
3232005.07.20 23:49buy1621.001.21491.21211.2162
3242005.07.21 00:38t/p1621.001.21621.21211.2162130.0019170.00
3252005.07.21 04:51buy1631.001.21631.21351.2176
3262005.07.21 09:04t/p1631.001.21761.21351.2176130.0019300.00
3272005.07.21 09:04sell1641.001.21761.22041.2163
3282005.07.21 09:41t/p1641.001.21631.22041.2163130.0019430.00
3292005.07.21 10:05sell1651.001.21611.21891.2148
3302005.07.21 11:59s/l1651.001.21891.21891.2148-280.0019150.00
3312005.07.21 13:34sell1661.001.22141.22421.2201
3322005.07.21 13:40t/p1661.001.22011.22421.2201130.0019280.00
3332005.07.21 13:52sell1671.001.22141.22421.2201
3342005.07.21 13:55t/p1671.001.22011.22421.2201130.0019410.00
3352005.07.21 13:57sell1681.001.22151.22431.2202
3362005.07.21 14:04t/p1681.001.22021.22431.2202130.0019540.00
3372005.07.21 16:41buy1691.001.21111.20831.2124
3382005.07.21 16:53t/p1691.001.21241.20831.2124130.0019670.00
3392005.07.21 17:22buy1701.001.21111.20831.2124
3402005.07.21 18:14t/p1701.001.21241.20831.2124130.0019800.00
3412005.07.22 00:20buy1711.001.21531.21251.2166
3422005.07.22 03:31t/p1711.001.21661.21251.2166130.0019930.00
3432005.07.22 03:31sell1721.001.21671.21951.2154
3442005.07.22 11:59t/p1721.001.21541.21951.2154130.0020060.00
3452005.07.22 15:17sell1731.001.21521.21801.2139
3462005.07.22 15:43t/p1731.001.21391.21801.2139130.0020190.00
3472005.07.22 17:58buy1741.001.20691.20411.2082
3482005.07.25 00:02s/l1741.001.20411.20411.2082-280.0019910.00
3492005.07.25 01:57sell1751.001.20581.20861.2045
3502005.07.25 02:24t/p1751.001.20451.20861.2045130.0020040.00
3512005.07.25 05:23sell1761.001.20551.20831.2042
3522005.07.25 07:59t/p1761.001.20421.20831.2042130.0020170.00
3532005.07.25 08:47buy1771.001.20401.20121.2053
3542005.07.25 10:38t/p1771.001.20531.20121.2053130.0020300.00
3552005.07.25 13:01sell1781.001.20711.20991.2058
3562005.07.25 15:59t/p1781.001.20581.20991.2058130.0020430.00
3572005.07.25 17:04buy1791.001.20521.20241.2065
3582005.07.25 19:59t/p1791.001.20651.20241.2065130.0020560.00
3592005.07.26 08:38sell1801.001.20521.20801.2039
3602005.07.26 09:46t/p1801.001.20391.20801.2039130.0020690.00
3612005.07.26 10:02sell1811.001.20501.20781.2037
3622005.07.26 10:08t/p1811.001.20371.20781.2037130.0020820.00
3632005.07.26 12:56sell1821.001.20051.20331.1992
3642005.07.26 14:13t/p1821.001.19921.20331.1992130.0020950.00
3652005.07.26 15:59buy1831.001.19991.19711.2012
3662005.07.26 16:01t/p1831.001.20121.19711.2012130.0021080.00
3672005.07.26 21:40buy1841.001.20121.19841.2025
3682005.07.27 09:21s/l1841.001.19841.19841.2025-280.0020800.00
3692005.07.27 14:50sell1851.001.19941.20221.1981
3702005.07.27 14:53s/l1851.001.20221.20221.1981-280.0020520.00
3712005.07.27 18:32buy1861.001.20471.20191.2060
3722005.07.27 19:12t/p1861.001.20601.20191.2060130.0020650.00
3732005.07.27 19:16buy1871.001.20471.20191.2060
3742005.07.27 19:34t/p1871.001.20601.20191.2060130.0020780.00
3752005.07.28 02:09sell1881.001.20761.21041.2063
3762005.07.28 04:01t/p1881.001.20631.21041.2063130.0020910.00
3772005.07.28 09:04buy1891.001.20481.20201.2061
3782005.07.28 11:00t/p1891.001.20611.20201.2061130.0021040.00
3792005.07.28 11:53buy1901.001.20481.20201.2061
3802005.07.28 11:59t/p1901.001.20611.20201.2061130.0021170.00
3812005.07.28 13:52sell1911.001.21041.21321.2091
3822005.07.28 14:37t/p1911.001.20911.21321.2091130.0021300.00
3832005.07.28 15:21sell1921.001.21041.21321.2091
3842005.07.28 15:43t/p1921.001.20911.21321.2091130.0021430.00
3852005.07.28 15:59sell1931.001.21221.21501.2109
3862005.07.29 10:02t/p1931.001.21091.21501.2109130.0021560.00
3872005.07.29 13:14sell1941.001.21011.21291.2088
3882005.07.29 14:33t/p1941.001.20881.21291.2088130.0021690.00
3892005.07.29 14:35sell1951.001.20991.21271.2086
3902005.07.29 14:43s/l1951.001.21271.21271.2086-280.0021410.00
3912005.07.29 16:23sell1961.001.21321.21601.2119
3922005.07.29 17:10t/p1961.001.21191.21601.2119130.0021540.00
3932005.07.29 17:10buy1971.001.21181.20901.2131
3942005.07.29 17:53t/p1971.001.21311.20901.2131130.0021670.00
3952005.07.29 17:59buy1981.001.21281.21001.2141
3962005.08.01 03:03t/p1981.001.21411.21001.2141130.0021800.00
3972005.08.01 06:46sell1991.001.21841.22121.2171
3982005.08.01 10:28s/l1991.001.22121.22121.2171-280.0021520.00
3992005.08.01 12:32sell2001.001.22191.22471.2206
4002005.08.01 15:59t/p2001.001.22061.22471.2206130.0021650.00
4012005.08.01 15:59buy2011.001.21991.21711.2212
4022005.08.01 16:00t/p2011.001.22121.21711.2212130.0021780.00
4032005.08.01 17:10buy2021.001.21951.21671.2208
4042005.08.01 18:40t/p2021.001.22081.21671.2208130.0021910.00
4052005.08.01 19:59buy2031.001.21891.21611.2202
4062005.08.02 03:13t/p2031.001.22021.21611.2202130.0022040.00
4072005.08.02 06:01sell2041.001.22201.22481.2207
4082005.08.02 07:51t/p2041.001.22071.22481.2207130.0022170.00
4092005.08.02 07:59sell2051.001.22251.22531.2212
4102005.08.02 14:27t/p2051.001.22121.22531.2212130.0022300.00
4112005.08.02 14:41sell2061.001.22241.22521.2211
4122005.08.02 14:54s/l2061.001.22521.22521.2211-280.0022020.00
4132005.08.02 15:04buy2071.001.22211.21931.2234
4142005.08.02 18:48s/l2071.001.21931.21931.2234-280.0021740.00
4152005.08.03 12:59buy2081.001.23061.22781.2319
4162005.08.03 14:23t/p2081.001.23191.22781.2319130.0021870.00
4172005.08.03 15:02buy2091.001.23091.22811.2322
4182005.08.03 15:59t/p2091.001.23221.22811.2322130.0022000.00
4192005.08.03 18:13sell2101.001.23411.23691.2328
4202005.08.03 18:34t/p2101.001.23281.23691.2328130.0022130.00
4212005.08.04 03:02sell2111.001.23311.23591.2318
4222005.08.04 03:18s/l2111.001.23591.23591.2318-280.0021850.00
4232005.08.04 04:34buy2121.001.23281.23001.2341
4242005.08.04 11:35s/l2121.001.23001.23001.2341-280.0021570.00
4252005.08.04 11:35buy2131.001.23021.22741.2315
4262005.08.04 11:48t/p2131.001.23151.22741.2315130.0021700.00
4272005.08.04 11:48buy2141.001.23141.22861.2327
4282005.08.04 12:12t/p2141.001.23271.22861.2327130.0021830.00
4292005.08.04 12:19sell2151.001.23301.23581.2317
4302005.08.04 14:15t/p2151.001.23171.23581.2317130.0021960.00
4312005.08.04 14:15buy2161.001.23171.22891.2330
4322005.08.04 15:01t/p2161.001.23301.22891.2330130.0022090.00
4332005.08.04 15:16buy2171.001.23241.22961.2337
4342005.08.04 15:59t/p2171.001.23371.22961.2337130.0022220.00
4352005.08.04 17:14sell2181.001.23891.24171.2376
4362005.08.04 17:49t/p2181.001.23761.24171.2376130.0022350.00
4372005.08.04 17:49buy2191.001.23751.23471.2388
4382005.08.04 18:26t/p2191.001.23881.23471.2388130.0022480.00
4392005.08.04 18:34buy2201.001.23821.23541.2395
4402005.08.05 06:04s/l2201.001.23541.23541.2395-280.0022200.00
4412005.08.05 06:04buy2211.001.23561.23281.2369
4422005.08.05 07:42t/p2211.001.23691.23281.2369130.0022330.00
4432005.08.05 09:36sell2221.001.23851.24131.2372
4442005.08.05 11:26t/p2221.001.23721.24131.2372130.0022460.00
4452005.08.05 13:33sell2231.001.23831.24111.2370
4462005.08.05 14:30t/p2231.001.23701.24111.2370130.0022590.00
4472005.08.05 14:30sell2241.001.23831.24111.2370
4482005.08.05 14:32t/p2241.001.23701.24111.2370130.0022720.00
4492005.08.05 17:10buy2251.001.23261.22981.2339
4502005.08.05 19:40t/p2251.001.23391.22981.2339130.0022850.00
4512005.08.08 06:38buy2261.001.23331.23051.2346
4522005.08.08 07:59t/p2261.001.23461.23051.2346130.0022980.00
4532005.08.08 11:07sell2271.001.23721.24001.2359
4542005.08.08 17:30t/p2271.001.23591.24001.2359130.0023110.00
4552005.08.08 21:35buy2281.001.23471.23191.2360
4562005.08.08 23:59t/p2281.001.23601.23191.2360130.0023240.00
4572005.08.09 05:13buy2291.001.23641.23361.2377
4582005.08.09 07:39t/p2291.001.23771.23361.2377130.0023370.00
4592005.08.09 17:07sell2301.001.23531.23811.2340
4602005.08.09 18:16t/p2301.001.23401.23811.2340130.0023500.00
4612005.08.09 18:16buy2311.001.23401.23121.2353
4622005.08.09 19:59t/p2311.001.23531.23121.2353130.0023630.00
4632005.08.09 20:32sell2321.001.23711.23991.2358
4642005.08.09 20:41t/p2321.001.23581.23991.2358130.0023760.00
4652005.08.09 21:16sell2331.001.23711.23991.2358
4662005.08.10 01:33t/p2331.001.23581.23991.2358130.0023890.00
4672005.08.10 01:33buy2341.001.23561.23281.2369
4682005.08.10 07:22t/p2341.001.23691.23281.2369130.0024020.00
4692005.08.10 09:09sell2351.001.23901.24181.2377
4702005.08.10 09:34t/p2351.001.23771.24181.2377130.0024150.00
4712005.08.10 10:44sell2361.001.23901.24181.2377
4722005.08.10 11:27s/l2361.001.24181.24181.2377-280.0023870.00
4732005.08.10 12:58buy2371.001.23841.23561.2397
4742005.08.10 15:59s/l2371.001.23561.23561.2397-280.0023590.00
4752005.08.10 17:33buy2381.001.23471.23191.2360
4762005.08.10 19:59t/p2381.001.23601.23191.2360130.0023720.00
4772005.08.11 07:31sell2391.001.24171.24451.2404
4782005.08.11 07:34t/p2391.001.24041.24451.2404130.0023850.00
4792005.08.11 07:59sell2401.001.24291.24571.2416
4802005.08.11 08:59t/p2401.001.24161.24571.2416130.0023980.00
4812005.08.11 12:31sell2411.001.24201.24481.2407
4822005.08.11 14:08t/p2411.001.24071.24481.2407130.0024110.00
4832005.08.11 14:08buy2421.001.24071.23791.2420
4842005.08.11 14:31t/p2421.001.24201.23791.2420130.0024240.00
4852005.08.11 14:32buy2431.001.24111.23831.2424
4862005.08.11 15:08t/p2431.001.24241.23831.2424130.0024370.00
4872005.08.11 17:11buy2441.001.24311.24031.2444
4882005.08.11 19:59t/p2441.001.24441.24031.2444130.0024500.00
4892005.08.11 22:13sell2451.001.24711.24991.2458
4902005.08.11 23:59t/p2451.001.24581.24991.2458130.0024630.00
4912005.08.11 23:59buy2461.001.24581.24301.2471
4922005.08.12 07:59t/p2461.001.24711.24301.2471130.0024760.00
4932005.08.12 09:03sell2471.001.24741.25021.2461
4942005.08.12 11:59t/p2471.001.24611.25021.2461130.0024890.00
4952005.08.12 13:06buy2481.001.24581.24301.2471
4962005.08.12 14:30t/p2481.001.24711.24301.2471130.0025020.00
4972005.08.12 14:46buy2491.001.24581.24301.2471
4982005.08.12 14:47s/l2491.001.24301.24301.2471-280.0024740.00
4992005.08.15 06:00sell2501.001.24201.24481.2407
5002005.08.15 07:35t/p2501.001.24071.24481.2407130.0024870.00
5012005.08.15 09:51buy2511.001.23901.23621.2403
5022005.08.15 13:21s/l2511.001.23621.23621.2403-280.0024590.00
5032005.08.15 13:21buy2521.001.23641.23361.2377
5042005.08.15 14:07t/p2521.001.23771.23361.2377130.0024720.00
5052005.08.15 14:07sell2531.001.23771.24051.2364
5062005.08.15 15:09t/p2531.001.23641.24051.2364130.0024850.00
5072005.08.15 17:48buy2541.001.23611.23331.2374
5082005.08.16 03:00s/l2541.001.23331.23331.2374-280.0024570.00
5092005.08.16 09:11sell2551.001.23641.23921.2351
5102005.08.16 10:31t/p2551.001.23511.23921.2351130.0024700.00
5112005.08.16 13:00buy2561.001.23141.22861.2327
5122005.08.16 15:59t/p2561.001.23271.22861.2327130.0024830.00
5132005.08.16 17:44sell2571.001.23441.23721.2331
5142005.08.16 18:21t/p2571.001.23311.23721.2331130.0024960.00
5152005.08.16 19:21sell2581.001.23401.23681.2327
5162005.08.17 06:07t/p2581.001.23271.23681.2327130.0025090.00
5172005.08.17 08:19buy2591.001.22951.22671.2308
5182005.08.17 13:04t/p2591.001.23081.22671.2308130.0025220.00
5192005.08.17 13:04sell2601.001.23091.23371.2296
5202005.08.17 13:22t/p2601.001.22961.23371.2296130.0025350.00
5212005.08.17 13:51sell2611.001.23001.23281.2287
5222005.08.17 14:30t/p2611.001.22871.23281.2287130.0025480.00
5232005.08.17 14:52sell2621.001.23001.23281.2287
5242005.08.17 16:03t/p2621.001.22871.23281.2287130.0025610.00
5252005.08.17 17:54buy2631.001.22901.22621.2303
5262005.08.17 18:31s/l2631.001.22621.22621.2303-280.0025330.00
5272005.08.18 01:56buy2641.001.22621.22341.2275
5282005.08.18 03:19t/p2641.001.22751.22341.2275130.0025460.00
5292005.08.18 06:09sell2651.001.22921.23201.2279
5302005.08.18 06:35t/p2651.001.22791.23201.2279130.0025590.00
5312005.08.18 09:39sell2661.001.22771.23051.2264
5322005.08.18 10:31t/p2661.001.22641.23051.2264130.0025720.00
5332005.08.18 10:56sell2671.001.22721.23001.2259
5342005.08.18 11:17t/p2671.001.22591.23001.2259130.0025850.00
5352005.08.18 14:04sell2681.001.22211.22491.2208
5362005.08.18 14:20t/p2681.001.22081.22491.2208130.0025980.00
5372005.08.18 17:21sell2691.001.21771.22051.2164
5382005.08.19 06:27t/p2691.001.21641.22051.2164130.0026110.00
5392005.08.19 07:51sell2701.001.21711.21991.2158
5402005.08.19 07:59t/p2701.001.21581.21991.2158130.0026240.00
5412005.08.19 13:40sell2711.001.21841.22121.2171
5422005.08.19 14:30t/p2711.001.21711.22121.2171130.0026370.00
5432005.08.22 05:13sell2721.001.21881.22161.2175
5442005.08.22 08:32t/p2721.001.21751.22161.2175130.0026500.00
5452005.08.22 08:52sell2731.001.21791.22071.2166
5462005.08.22 11:59s/l2731.001.22071.22071.2166-280.0026220.00
5472005.08.22 14:03sell2741.001.22321.22601.2219
5482005.08.22 15:32t/p2741.001.22191.22601.2219130.0026350.00
5492005.08.22 15:59sell2751.001.22331.22611.2220
5502005.08.23 02:29t/p2751.001.22201.22611.2220130.0026480.00
5512005.08.23 09:49sell2761.001.22501.22781.2237
5522005.08.23 10:12t/p2761.001.22371.22781.2237130.0026610.00
5532005.08.23 11:02sell2771.001.22501.22781.2237
5542005.08.23 11:05t/p2771.001.22371.22781.2237130.0026740.00
5552005.08.24 04:20sell2781.001.22121.22401.2199
5562005.08.24 06:19t/p2781.001.21991.22401.2199130.0026870.00
5572005.08.24 17:53buy2791.001.22421.22141.2255
5582005.08.24 18:20t/p2791.001.22551.22141.2255130.0027000.00
5592005.08.25 05:42sell2801.001.23111.23391.2298
5602005.08.25 07:37t/p2801.001.22981.23391.2298130.0027130.00
5612005.08.25 07:37buy2811.001.22981.22701.2311
5622005.08.25 08:12t/p2811.001.23111.22701.2311130.0027260.00
5632005.08.25 10:01buy2821.001.23001.22721.2313
5642005.08.25 14:11s/l2821.001.22721.22721.2313-280.0026980.00
5652005.08.25 14:11buy2831.001.22741.22461.2287
5662005.08.25 15:59t/p2831.001.22871.22461.2287130.0027110.00
5672005.08.25 17:25sell2841.001.23131.23411.2300
5682005.08.25 18:22t/p2841.001.23001.23411.2300130.0027240.00
5692005.08.25 18:22buy2851.001.23001.22721.2313
5702005.08.25 19:55t/p2851.001.23131.22721.2313130.0027370.00
5712005.08.25 19:59buy2861.001.23021.22741.2315
5722005.08.26 07:25t/p2861.001.23151.22741.2315130.0027500.00
5732005.08.26 09:17sell2871.001.23201.23481.2307
5742005.08.26 10:43t/p2871.001.23071.23481.2307130.0027630.00
5752005.08.26 12:53buy2881.001.23061.22781.2319
5762005.08.26 15:14t/p2881.001.23191.22781.2319130.0027760.00
5772005.08.26 15:14sell2891.001.23191.23471.2306
5782005.08.26 15:50t/p2891.001.23061.23471.2306130.0027890.00
5792005.08.26 15:55sell2901.001.23111.23391.2298
5802005.08.26 19:45t/p2901.001.22981.23391.2298130.0028020.00
5812005.08.29 01:56sell2911.001.23391.23671.2326
5822005.08.29 03:11t/p2911.001.23261.23671.2326130.0028150.00
5832005.08.29 15:59sell2921.001.22981.23261.2285
5842005.08.29 15:59t/p2921.001.22851.23261.2285130.0028280.00
5852005.08.30 02:45buy2931.001.22211.21931.2234
5862005.08.30 12:22s/l2931.001.21931.21931.2234-280.0028000.00
5872005.08.30 15:51sell2941.001.21951.22231.2182
5882005.08.30 17:25s/l2941.001.22231.22231.2182-280.0027720.00
5892005.08.30 17:25sell2951.001.22221.22501.2209
5902005.08.30 17:33t/p2951.001.22091.22501.2209130.0027850.00
5912005.08.30 17:33sell2961.001.22071.22351.2194
5922005.08.30 18:24t/p2961.001.21941.22351.2194130.0027980.00
5932005.08.30 19:11sell2971.001.22041.22321.2191
5942005.08.31 04:50s/l2971.001.22321.22321.2191-280.0027700.00
5952005.08.31 08:23sell2981.001.22131.22411.2200
5962005.08.31 11:59t/p2981.001.22001.22411.2200130.0027830.00
5972005.08.31 12:38buy2991.001.21921.21641.2205
5982005.08.31 14:37t/p2991.001.22051.21641.2205130.0027960.00
5992005.08.31 18:25sell3001.001.23411.23691.2328
6002005.08.31 19:19t/p3001.001.23281.23691.2328130.0028090.00
6012005.08.31 19:19buy3011.001.23281.23001.2341
6022005.08.31 20:22t/p3011.001.23411.23001.2341130.0028220.00
6032005.09.01 16:08buy3021.001.24561.24281.2469
6042005.09.01 16:13t/p3021.001.24691.24281.2469130.0028350.00
6052005.09.01 16:28buy3031.001.24541.24261.2467
6062005.09.01 16:46t/p3031.001.24671.24261.2467130.0028480.00
6072005.09.01 17:53buy3041.001.24561.24281.2469
6082005.09.01 19:58t/p3041.001.24691.24281.2469130.0028610.00
6092005.09.01 20:21sell3051.001.24921.25201.2479
6102005.09.01 23:59t/p3051.001.24791.25201.2479130.0028740.00
6112005.09.01 23:59buy3061.001.24791.24511.2492
6122005.09.02 00:01t/p3061.001.24921.24511.2492130.0028870.00
6132005.09.02 02:13buy3071.001.24771.24491.2490
6142005.09.02 03:16t/p3071.001.24901.24491.2490130.0029000.00
6152005.09.02 12:40buy3081.001.25521.25241.2565
6162005.09.02 13:45t/p3081.001.25651.25241.2565130.0029130.00
6172005.09.02 13:45sell3091.001.25651.25931.2552
6182005.09.02 13:57t/p3091.001.25521.25931.2552130.0029260.00
6192005.09.02 14:29sell3101.001.25531.25811.2540
6202005.09.02 14:34t/p3101.001.25401.25811.2540130.0029390.00
6212005.09.02 14:34buy3111.001.25361.25081.2549
6222005.09.02 15:27s/l3111.001.25081.25081.2549-280.0029110.00
6232005.09.02 16:10buy3121.001.25441.25161.2557
6242005.09.05 03:35t/p3121.001.25571.25161.2557130.0029240.00
6252005.09.05 06:14sell3131.001.25821.26101.2569
6262005.09.05 06:48t/p3131.001.25691.26101.2569130.0029370.00
6272005.09.05 07:17sell3141.001.25771.26051.2564
6282005.09.05 07:59t/p3141.001.25641.26051.2564130.0029500.00
6292005.09.05 09:18buy3151.001.25361.25081.2549
6302005.09.05 10:27t/p3151.001.25491.25081.2549130.0029630.00
6312005.09.05 13:28buy3161.001.25391.25111.2552
6322005.09.05 14:49t/p3161.001.25521.25111.2552130.0029760.00
6332005.09.05 15:21buy3171.001.25391.25111.2552
6342005.09.05 23:59s/l3171.001.25111.25111.2552-280.0029480.00
6352005.09.06 02:47sell3181.001.25081.25361.2495
6362005.09.06 02:55t/p3181.001.24951.25361.2495130.0029610.00
6372005.09.06 06:12sell3191.001.24921.25201.2479
6382005.09.06 07:59t/p3191.001.24791.25201.2479130.0029740.00
6392005.09.06 09:53buy3201.001.24451.24171.2458
6402005.09.06 10:21t/p3201.001.24581.24171.2458130.0029870.00
6412005.09.06 13:22sell3211.001.24841.25121.2471
6422005.09.06 13:38t/p3211.001.24711.25121.2471130.0030000.00
6432005.09.06 14:11sell3221.001.24841.25121.2471
6442005.09.06 14:54s/l3221.001.25121.25121.2471-280.0029720.00
6452005.09.06 16:09buy3231.001.24811.24531.2494
6462005.09.06 18:11t/p3231.001.24941.24531.2494130.0029850.00
6472005.09.06 18:52buy3241.001.24811.24531.2494
6482005.09.07 00:14s/l3241.001.24531.24531.2494-280.0029570.00
6492005.09.07 03:19sell3251.001.24651.24931.2452
6502005.09.07 07:59s/l3251.001.24931.24931.2452-280.0029290.00
6512005.09.07 08:59sell3261.001.25211.25491.2508
6522005.09.07 10:08t/p3261.001.25081.25491.2508130.0029420.00
6532005.09.07 15:09buy3271.001.24461.24181.2459
6542005.09.07 18:04t/p3271.001.24591.24181.2459130.0029550.00
6552005.09.07 18:04sell3281.001.24591.24871.2446
6562005.09.07 18:21t/p3281.001.24461.24871.2446130.0029680.00
6572005.09.07 18:33sell3291.001.24491.24771.2436
6582005.09.07 19:27t/p3291.001.24361.24771.2436130.0029810.00
6592005.09.07 21:54sell3301.001.24221.24501.2409
6602005.09.08 02:50t/p3301.001.24091.24501.2409130.0029940.00
6612005.09.08 03:59sell3311.001.24291.24571.2416
6622005.09.08 11:12t/p3311.001.24161.24571.2416130.0030070.00
6632005.09.08 14:31sell3321.001.24231.24511.2410
6642005.09.08 15:06s/l3321.001.24511.24511.2410-280.0029790.00
6652005.09.08 15:24buy3331.001.24211.23931.2434
6662005.09.08 16:31s/l3331.001.23931.23931.2434-280.0029510.00
6672005.09.08 16:31buy3341.001.23941.23661.2407
6682005.09.08 16:33t/p3341.001.24071.23661.2407130.0029640.00
6692005.09.08 16:37buy3351.001.23991.23711.2412
6702005.09.09 03:59t/p3351.001.24121.23711.2412130.0029770.00
6712005.09.09 03:59sell3361.001.24231.24511.2410
6722005.09.09 11:00t/p3361.001.24101.24511.2410130.0029900.00
6732005.09.09 16:24sell3371.001.24241.24521.2411
6742005.09.09 18:29t/p3371.001.24111.24521.2411130.0030030.00
6752005.09.12 04:50buy3381.001.23321.23041.2345
6762005.09.12 12:36s/l3381.001.23041.23041.2345-280.0029750.00
6772005.09.12 18:28sell3391.001.22921.23201.2279
6782005.09.12 18:39t/p3391.001.22791.23201.2279130.0029880.00
6792005.09.13 01:54sell3401.001.23001.23281.2287
6802005.09.13 02:21t/p3401.001.22871.23281.2287130.0030010.00
6812005.09.13 03:22sell3411.001.22981.23261.2285
6822005.09.13 08:09t/p3411.001.22851.23261.2285130.0030140.00
6832005.09.13 10:01sell3421.001.23001.23281.2287
6842005.09.13 10:37t/p3421.001.22871.23281.2287130.0030270.00
6852005.09.13 14:28sell3431.001.22881.23161.2275
6862005.09.13 14:30t/p3431.001.22751.23161.2275130.0030400.00
6872005.09.13 14:50sell3441.001.22881.23161.2275
6882005.09.13 15:19t/p3441.001.22751.23161.2275130.0030530.00
6892005.09.13 17:31buy3451.001.22611.22331.2274
6902005.09.13 23:40t/p3451.001.22741.22331.2274130.0030660.00
6912005.09.13 23:40sell3461.001.22751.23031.2262
6922005.09.14 03:29s/l3461.001.23031.23031.2262-280.0030380.00
6932005.09.14 09:42sell3471.001.22921.23201.2279
6942005.09.14 10:31t/p3471.001.22791.23201.2279130.0030510.00
6952005.09.14 13:58sell3481.001.23101.23381.2297
6962005.09.14 14:39t/p3481.001.22971.23381.2297130.0030640.00
6972005.09.14 14:58sell3491.001.23101.23381.2297
6982005.09.14 15:22t/p3491.001.22971.23381.2297130.0030770.00
6992005.09.14 17:16buy3501.001.22761.22481.2289
7002005.09.14 17:25t/p3501.001.22891.22481.2289130.0030900.00
7012005.09.14 17:25sell3511.001.22901.23181.2277
7022005.09.14 17:41t/p3511.001.22771.23181.2277130.0031030.00
7032005.09.14 17:41buy3521.001.22771.22491.2290
7042005.09.15 03:07s/l3521.001.22491.22491.2290-280.0030750.00
7052005.09.15 04:22buy3531.001.22201.21921.2233
7062005.09.15 11:59t/p3531.001.22331.21921.2233130.0030880.00
7072005.09.15 14:31sell3541.001.22371.22651.2224
7082005.09.15 14:33t/p3541.001.22241.22651.2224130.0031010.00
7092005.09.15 16:42sell3551.001.22201.22481.2207
7102005.09.15 18:11t/p3551.001.22071.22481.2207130.0031140.00
7112005.09.15 18:22sell3561.001.22201.22481.2207
7122005.09.16 03:59s/l3561.001.22481.22481.2207-280.0030860.00
7132005.09.19 10:00buy3571.001.21211.20931.2134
7142005.09.19 10:47t/p3571.001.21341.20931.2134130.0030990.00
7152005.09.19 12:05sell3581.001.21521.21801.2139
7162005.09.19 12:28t/p3581.001.21391.21801.2139130.0031120.00
7172005.09.19 15:54sell3591.001.21521.21801.2139
7182005.09.19 15:59t/p3591.001.21391.21801.2139130.0031250.00
7192005.09.19 15:59sell3601.001.21531.21811.2140
7202005.09.19 16:00t/p3601.001.21401.21811.2140130.0031380.00
7212005.09.19 17:07sell3611.001.21551.21831.2142
7222005.09.19 18:54t/p3611.001.21421.21831.2142130.0031510.00
7232005.09.19 22:04sell3621.001.21531.21811.2140
7242005.09.19 22:18t/p3621.001.21401.21811.2140130.0031640.00
7252005.09.20 03:16sell3631.001.21491.21771.2136
7262005.09.20 08:34s/l3631.001.21771.21771.2136-280.0031360.00
7272005.09.20 08:59buy3641.001.21541.21261.2167
7282005.09.20 12:48t/p3641.001.21671.21261.2167130.0031490.00
7292005.09.20 12:48sell3651.001.21681.21961.2155
7302005.09.20 14:10t/p3651.001.21551.21961.2155130.0031620.00
7312005.09.20 15:45sell3661.001.21621.21901.2149
7322005.09.20 19:59t/p3661.001.21491.21901.2149130.0031750.00
7332005.09.21 13:56sell3671.001.22331.22611.2220
7342005.09.21 15:06t/p3671.001.22201.22611.2220130.0031880.00
7352005.09.21 17:33buy3681.001.22061.21781.2219
7362005.09.21 23:48t/p3681.001.22191.21781.2219130.0032010.00
7372005.09.22 01:47sell3691.001.22641.22921.2251
7382005.09.22 02:56t/p3691.001.22511.22921.2251130.0032140.00
7392005.09.22 04:40sell3701.001.22111.22391.2198
7402005.09.22 06:52t/p3701.001.21981.22391.2198130.0032270.00
7412005.09.22 07:16sell3711.001.22111.22391.2198
7422005.09.22 14:47t/p3711.001.21981.22391.2198130.0032400.00
7432005.09.22 16:37buy3721.001.21491.21211.2162
7442005.09.23 08:58s/l3721.001.21211.21211.2162-280.0032120.00
7452005.09.23 08:58buy3731.001.21231.20951.2136
7462005.09.23 10:42t/p3731.001.21361.20951.2136130.0032250.00
7472005.09.23 10:49buy3741.001.21251.20971.2138
7482005.09.23 11:00t/p3741.001.21381.20971.2138130.0032380.00
7492005.09.23 11:16buy3751.001.21251.20971.2138
7502005.09.23 14:45s/l3751.001.20971.20971.2138-280.0032100.00
7512005.09.26 01:15sell3761.001.20341.20621.2021
7522005.09.26 02:31t/p3761.001.20211.20621.2021130.0032230.00
7532005.09.26 03:46sell3771.001.20311.20591.2018
7542005.09.26 10:54s/l3771.001.20591.20591.2018-280.0031950.00
7552005.09.26 11:39buy3781.001.20421.20141.2055
7562005.09.26 11:59t/p3781.001.20551.20141.2055130.0032080.00
7572005.09.26 11:59buy3791.001.20361.20081.2049
7582005.09.26 12:00t/p3791.001.20491.20081.2049130.0032210.00
7592005.09.26 13:56buy3801.001.20331.20051.2046
7602005.09.26 15:59t/p3801.001.20461.20051.2046130.0032340.00
7612005.09.27 12:51buy3811.001.20131.19851.2026
7622005.09.27 18:38s/l3811.001.19851.19851.2026-280.0032060.00
7632005.09.27 19:31sell3821.001.20101.20381.1997
7642005.09.28 06:45s/l3821.001.20381.20381.1997-280.0031780.00
7652005.09.28 06:45sell3831.001.20361.20641.2023
7662005.09.28 07:30t/p3831.001.20231.20641.2023130.0031910.00
7672005.09.28 07:30buy3841.001.20231.19951.2036
7682005.09.28 08:11t/p3841.001.20361.19951.2036130.0032040.00
7692005.09.28 10:09sell3851.001.20381.20661.2025
7702005.09.28 10:27t/p3851.001.20251.20661.2025130.0032170.00
7712005.09.28 13:05sell3861.001.20341.20621.2021
7722005.09.28 13:32t/p3861.001.20211.20621.2021130.0032300.00
7732005.09.28 14:15sell3871.001.20341.20621.2021
7742005.09.28 14:30t/p3871.001.20211.20621.2021130.0032430.00
7752005.09.29 00:48sell3881.001.20581.20861.2045
7762005.09.29 02:44t/p3881.001.20451.20861.2045130.0032560.00
7772005.09.29 03:59sell3891.001.20641.20921.2051
7782005.09.29 09:47t/p3891.001.20511.20921.2051130.0032690.00
7792005.09.29 09:47buy3901.001.20501.20221.2063
7802005.09.29 14:45s/l3901.001.20221.20221.2063-280.0032410.00
7812005.09.30 09:08buy3911.001.20221.19941.2035
7822005.09.30 11:59t/p3911.001.20351.19941.2035130.0032540.00
7832005.09.30 12:47sell3921.001.20561.20841.2043
7842005.09.30 14:09t/p3921.001.20431.20841.2043130.0032670.00
7852005.09.30 16:38sell3931.001.20591.20871.2046
7862005.09.30 17:01t/p3931.001.20461.20871.2046130.0032800.00
7872005.09.30 17:10sell3941.001.20591.20871.2046
7882005.09.30 18:25t/p3941.001.20461.20871.2046130.0032930.00
7892005.10.02 22:09buy3951.001.20131.19851.2026
7902005.10.03 01:57t/p3951.001.20261.19851.2026130.0033060.00
7912005.10.03 14:11sell3961.001.19321.19601.1919
7922005.10.03 15:59t/p3961.001.19191.19601.1919130.0033190.00
7932005.10.03 16:31buy3971.001.19091.18811.1922
7942005.10.03 23:18t/p3971.001.19221.18811.1922130.0033320.00
7952005.10.03 23:59sell3981.001.19181.19461.1905
7962005.10.04 15:34s/l3981.001.19461.19461.1905-280.0033040.00
7972005.10.04 15:34sell3991.001.19441.19721.1931
7982005.10.04 15:53t/p3991.001.19311.19721.1931130.0033170.00
7992005.10.04 17:54buy4001.001.19161.18881.1929
8002005.10.04 18:20t/p4001.001.19291.18881.1929130.0033300.00
8012005.10.04 19:18buy4011.001.19171.18891.1930
8022005.10.05 03:03t/p4011.001.19301.18891.1930130.0033430.00
8032005.10.05 06:19sell4021.001.19501.19781.1937
8042005.10.05 14:43t/p4021.001.19371.19781.1937130.0033560.00
8052005.10.06 07:48buy4031.001.20451.20171.2058
8062005.10.06 07:59t/p4031.001.20581.20171.2058130.0033690.00
8072005.10.06 08:29sell4041.001.20661.20941.2053
8082005.10.06 10:37t/p4041.001.20531.20941.2053130.0033820.00
8092005.10.06 14:04sell4051.001.20651.20931.2052
8102005.10.06 14:18t/p4051.001.20521.20931.2052130.0033950.00
8112005.10.06 14:29sell4061.001.20651.20931.2052
8122005.10.06 15:14s/l4061.001.20931.20931.2052-280.0033670.00
8132005.10.06 16:12buy4071.001.21301.21021.2143
8142005.10.06 18:38t/p4071.001.21431.21021.2143130.0033800.00
8152005.10.06 20:26sell4081.001.21901.22181.2177
8162005.10.06 21:26t/p4081.001.21771.22181.2177130.0033930.00
8172005.10.06 21:26buy4091.001.21771.21491.2190
8182005.10.07 11:49s/l4091.001.21491.21491.2190-280.0033650.00
8192005.10.07 17:20buy4101.001.21131.20851.2126
8202005.10.09 23:20t/p4101.001.21261.20851.2126130.0033780.00
8212005.10.10 06:41buy4111.001.21181.20901.2131
8222005.10.10 07:59t/p4111.001.21311.20901.2131130.0033910.00
8232005.10.10 21:40sell4121.001.20671.20951.2054
8242005.10.11 00:56t/p4121.001.20541.20951.2054130.0034040.00
8252005.10.11 13:10sell4131.001.20321.20601.2019
8262005.10.11 14:15t/p4131.001.20191.20601.2019130.0034170.00
8272005.10.11 21:36sell4141.001.19951.20231.1982
8282005.10.11 23:59t/p4141.001.19821.20231.1982130.0034300.00
8292005.10.12 01:31buy4151.001.19671.19391.1980
8302005.10.12 10:05t/p4151.001.19801.19391.1980130.0034430.00
8312005.10.12 13:31sell4161.001.20191.20471.2006
8322005.10.12 14:30t/p4161.001.20061.20471.2006130.0034560.00
8332005.10.12 15:02sell4171.001.20191.20471.2006
8342005.10.12 18:28s/l4171.001.20471.20471.2006-280.0034280.00
8352005.10.12 18:28sell4181.001.20451.20731.2032
8362005.10.12 18:34t/p4181.001.20321.20731.2032130.0034410.00
8372005.10.12 23:59buy4191.001.20251.19971.2038
8382005.10.13 03:09s/l4191.001.19971.19971.2038-280.0034130.00
8392005.10.13 05:14sell4201.001.19881.20161.1975
8402005.10.13 09:57t/p4201.001.19751.20161.1975130.0034260.00
8412005.10.13 09:57buy4211.001.19741.19461.1987
8422005.10.13 12:45t/p4211.001.19871.19461.1987130.0034390.00
8432005.10.13 13:21buy4221.001.19761.19481.1989
8442005.10.13 14:29t/p4221.001.19891.19481.1989130.0034520.00
8452005.10.13 14:30buy4231.001.19761.19481.1989
8462005.10.13 14:51s/l4231.001.19481.19481.1989-280.0034240.00
8472005.10.13 17:11sell4241.001.19401.19681.1927
8482005.10.13 18:16t/p4241.001.19271.19681.1927130.0034370.00
8492005.10.13 18:18sell4251.001.19381.19661.1925
8502005.10.13 18:35s/l4251.001.19661.19661.1925-280.0034090.00
8512005.10.13 21:30sell4261.001.20341.20621.2021
8522005.10.13 22:41t/p4261.001.20211.20621.2021130.0034220.00
8532005.10.14 01:57buy4271.001.20121.19841.2025
8542005.10.14 03:59t/p4271.001.20251.19841.2025130.0034350.00
8552005.10.14 06:02sell4281.001.20391.20671.2026
8562005.10.14 06:56t/p4281.001.20261.20671.2026130.0034480.00
8572005.10.14 12:47buy4291.001.19901.19621.2003
8582005.10.14 14:31t/p4291.001.20031.19621.2003130.0034610.00
8592005.10.14 14:31sell4301.001.20041.20321.1991
8602005.10.14 14:39s/l4301.001.20321.20321.1991-280.0034330.00
8612005.10.14 15:56buy4311.001.19931.19651.2006
8622005.10.14 15:59t/p4311.001.20061.19651.2006130.0034460.00
8632005.10.14 17:47buy4321.001.20711.20431.2084
8642005.10.14 18:04t/p4321.001.20841.20431.2084130.0034590.00
8652005.10.14 19:18buy4331.001.20711.20431.2084
8662005.10.14 19:31t/p4331.001.20841.20431.2084130.0034720.00
8672005.10.17 09:34buy4341.001.20721.20441.2085
8682005.10.17 11:44s/l4341.001.20441.20441.2085-280.0034440.00
8692005.10.17 13:49buy4351.001.20281.20001.2041
8702005.10.17 17:02t/p4351.001.20411.20001.2041130.0034570.00
8712005.10.17 17:02sell4361.001.20411.20691.2028
8722005.10.17 20:00t/p4361.001.20281.20691.2028130.0034700.00
8732005.10.18 03:20sell4371.001.20061.20341.1993
8742005.10.18 06:29t/p4371.001.19931.20341.1993130.0034830.00
8752005.10.18 09:58buy4381.001.19661.19381.1979
8762005.10.18 10:17t/p4381.001.19791.19381.1979130.0034960.00
8772005.10.18 10:48buy4391.001.19671.19391.1980
8782005.10.18 12:23s/l4391.001.19391.19391.1980-280.0034680.00
8792005.10.18 12:40sell4401.001.19471.19751.1934
8802005.10.18 14:21t/p4401.001.19341.19751.1934130.0034810.00
8812005.10.18 19:16sell4411.001.19491.19771.1936
8822005.10.18 23:59t/p4411.001.19361.19771.1936130.0034940.00
8832005.10.19 01:50buy4421.001.19301.19021.1943
8842005.10.19 03:01t/p4421.001.19431.19021.1943130.0035070.00
8852005.10.19 03:45buy4431.001.19321.19041.1945
8862005.10.19 07:59s/l4431.001.19041.19041.1945-280.0034790.00
8872005.10.19 08:39buy4441.001.18971.18691.1910
8882005.10.19 10:55t/p4441.001.19101.18691.1910130.0034920.00
8892005.10.19 12:28sell4451.001.19601.19881.1947
8902005.10.19 13:39t/p4451.001.19471.19881.1947130.0035050.00
8912005.10.19 13:39buy4461.001.19471.19191.1960
8922005.10.19 13:55t/p4461.001.19601.19191.1960130.0035180.00
8932005.10.19 13:58buy4471.001.19561.19281.1969
8942005.10.19 15:59t/p4471.001.19691.19281.1969130.0035310.00
8952005.10.19 16:56sell4481.001.19851.20131.1972
8962005.10.19 18:52t/p4481.001.19721.20131.1972130.0035440.00
8972005.10.20 01:24sell4491.001.19841.20121.1971
8982005.10.20 02:34t/p4491.001.19711.20121.1971130.0035570.00
8992005.10.20 09:54buy4501.001.19621.19341.1975
9002005.10.20 10:34t/p4501.001.19751.19341.1975130.0035700.00
9012005.10.20 11:11buy4511.001.19621.19341.1975
9022005.10.20 11:43t/p4511.001.19751.19341.1975130.0035830.00
9032005.10.20 11:59buy4521.001.19591.19311.1972
9042005.10.20 12:46t/p4521.001.19721.19311.1972130.0035960.00
9052005.10.20 13:31buy4531.001.19571.19291.1970
9062005.10.20 15:51t/p4531.001.19701.19291.1970130.0036090.00
9072005.10.20 16:19sell4541.001.19811.20091.1968
9082005.10.20 17:07t/p4541.001.19681.20091.1968130.0036220.00
9092005.10.20 17:25sell4551.001.19811.20091.1968
9102005.10.20 18:51t/p4551.001.19681.20091.1968130.0036350.00
9112005.10.20 19:37sell4561.001.19811.20091.1968
9122005.10.20 19:59s/l4561.001.20091.20091.1968-280.0036070.00
9132005.10.21 04:59sell4571.001.20471.20751.2034
9142005.10.21 06:15t/p4571.001.20341.20751.2034130.0036200.00
9152005.10.21 07:59sell4581.001.20591.20871.2046
9162005.10.21 08:00t/p4581.001.20461.20871.2046130.0036330.00
9172005.10.21 13:56buy4591.001.20041.19761.2017
9182005.10.21 14:37t/p4591.001.20171.19761.2017130.0036460.00
9192005.10.21 17:55buy4601.001.19561.19281.1969
9202005.10.21 18:05t/p4601.001.19691.19281.1969130.0036590.00
9212005.10.21 18:12buy4611.001.19561.19281.1969
9222005.10.24 15:59t/p4611.001.19691.19281.1969130.0036720.00
9232005.10.24 17:58sell4621.001.19981.20261.1985
9242005.10.24 19:09t/p4621.001.19851.20261.1985130.0036850.00
9252005.10.24 22:44sell4631.001.19861.20141.1973
9262005.10.24 23:59t/p4631.001.19731.20141.1973130.0036980.00
9272005.10.25 01:52buy4641.001.19601.19321.1973
9282005.10.25 03:59t/p4641.001.19731.19321.1973130.0037110.00
9292005.10.25 13:59buy4651.001.20281.20001.2041
9302005.10.25 14:53t/p4651.001.20411.20001.2041130.0037240.00
9312005.10.25 14:53sell4661.001.20421.20701.2029
9322005.10.25 15:45s/l4661.001.20701.20701.2029-280.0036960.00
9332005.10.25 16:28sell4671.001.21051.21331.2092
9342005.10.25 17:06t/p4671.001.20921.21331.2092130.0037090.00
9352005.10.25 17:06buy4681.001.20921.20641.2105
9362005.10.25 20:05t/p4681.001.21051.20641.2105130.0037220.00
9372005.10.25 21:18buy4691.001.20971.20691.2110
9382005.10.25 23:13t/p4691.001.21101.20691.2110130.0037350.00
9392005.10.26 02:00buy4701.001.20971.20691.2110
9402005.10.26 03:52t/p4701.001.21101.20691.2110130.0037480.00
9412005.10.26 03:59buy4711.001.20991.20711.2112
9422005.10.26 09:42s/l4711.001.20711.20711.2112-280.0037200.00
9432005.10.26 09:42buy4721.001.20721.20441.2085
9442005.10.26 10:18t/p4721.001.20851.20441.2085130.0037330.00
9452005.10.26 10:29buy4731.001.20731.20451.2086
9462005.10.26 15:48t/p4731.001.20861.20451.2086130.0037460.00
9472005.10.26 15:48sell4741.001.20861.21141.2073
9482005.10.26 16:49t/p4741.001.20731.21141.2073130.0037590.00
9492005.10.26 17:05sell4751.001.20831.21111.2070
9502005.10.26 17:41t/p4751.001.20701.21111.2070130.0037720.00
9512005.10.27 05:12sell4761.001.21141.21421.2101
9522005.10.27 07:23t/p4761.001.21011.21421.2101130.0037850.00
9532005.10.27 07:59sell4771.001.21161.21441.2103
9542005.10.27 10:31s/l4771.001.21441.21441.2103-280.0037570.00
9552005.10.27 12:09sell4781.001.21391.21671.2126
9562005.10.27 12:47t/p4781.001.21261.21671.2126130.0037700.00
9572005.10.27 14:30sell4791.001.21381.21661.2125
9582005.10.28 07:59s/l4791.001.21661.21661.2125-280.0037420.00
9592005.10.28 09:50sell4801.001.21661.21941.2153
9602005.10.28 10:23t/p4801.001.21531.21941.2153130.0037550.00
9612005.10.30 20:16sell4811.001.20651.20931.2052
9622005.10.31 00:00t/p4811.001.20521.20931.2052130.0037680.00
9632005.10.31 01:21buy4821.001.20461.20181.2059
9642005.10.31 01:52t/p4821.001.20591.20181.2059130.0037810.00
9652005.10.31 07:04sell4831.001.20631.20911.2050
9662005.10.31 11:59t/p4831.001.20501.20911.2050130.0037940.00
9672005.10.31 13:31buy4841.001.20341.20061.2047
9682005.10.31 14:32s/l4841.001.20061.20061.2047-280.0037660.00
9692005.10.31 16:40buy4851.001.19771.19491.1990
9702005.10.31 17:07t/p4851.001.19901.19491.1990130.0037790.00
9712005.10.31 19:14buy4861.001.19771.19491.1990
9722005.10.31 19:59t/p4861.001.19901.19491.1990130.0037920.00
9732005.11.01 09:20sell4871.001.20001.20281.1987
9742005.11.01 15:36t/p4871.001.19871.20281.1987130.0038050.00
9752005.11.01 16:10sell4881.001.19981.20261.1985
9762005.11.01 16:29t/p4881.001.19851.20261.1985130.0038180.00
9772005.11.01 17:04sell4891.001.19941.20221.1981
9782005.11.01 22:45s/l4891.001.20221.20221.1981-280.0037900.00
9792005.11.02 00:23buy4901.001.20201.19921.2033
9802005.11.02 03:59t/p4901.001.20331.19921.2033130.0038030.00
9812005.11.02 03:59sell4911.001.20351.20631.2022
9822005.11.02 08:05t/p4911.001.20221.20631.2022130.0038160.00
9832005.11.02 08:55sell4921.001.20341.20621.2021
9842005.11.02 09:27t/p4921.001.20211.20621.2021130.0038290.00
9852005.11.02 12:17buy4931.001.19931.19651.2006
9862005.11.02 14:34t/p4931.001.20061.19651.2006130.0038420.00
9872005.11.02 17:08buy4941.001.20621.20341.2075
9882005.11.02 18:30t/p4941.001.20751.20341.2075130.0038550.00
9892005.11.02 18:56buy4951.001.20631.20351.2076
9902005.11.02 23:18t/p4951.001.20761.20351.2076130.0038680.00
9912005.11.03 10:30sell4961.001.20651.20931.2052
9922005.11.03 12:01t/p4961.001.20521.20931.2052130.0038810.00
9932005.11.03 12:21sell4971.001.20601.20881.2047
9942005.11.03 13:54t/p4971.001.20471.20881.2047130.0038940.00
9952005.11.03 17:17sell4981.001.20071.20351.1994
9962005.11.03 17:31t/p4981.001.19941.20351.1994130.0039070.00
9972005.11.04 07:41sell4991.001.19401.19681.1927
9982005.11.04 14:20t/p4991.001.19271.19681.1927130.0039200.00
9992005.11.04 14:20buy5001.001.19271.18991.1940
10002005.11.04 14:30t/p5001.001.19401.18991.1940130.0039330.00
10012005.11.04 14:35buy5011.001.19341.19061.1947
10022005.11.04 14:37t/p5011.001.19471.19061.1947130.0039460.00
10032005.11.04 15:33buy5021.001.19341.19061.1947
10042005.11.04 15:59s/l5021.001.19061.19061.1947-280.0039180.00
10052005.11.04 16:55buy5031.001.18121.17841.1825
10062005.11.04 17:14t/p5031.001.18251.17841.1825130.0039310.00
10072005.11.04 18:32buy5041.001.18111.17831.1824
10082005.11.04 19:02t/p5041.001.18241.17831.1824130.0039440.00
10092005.11.07 13:52sell5051.001.18231.18511.1810
10102005.11.07 14:27t/p5051.001.18101.18511.1810130.0039570.00
10112005.11.07 16:29sell5061.001.17941.18221.1781
10122005.11.07 18:27t/p5061.001.17811.18221.1781130.0039700.00
10132005.11.07 18:27buy5071.001.17811.17531.1794
10142005.11.07 19:41t/p5071.001.17941.17531.1794130.0039830.00
10152005.11.07 19:46buy5081.001.17921.17641.1805
10162005.11.07 19:59t/p5081.001.18051.17641.1805130.0039960.00
10172005.11.07 20:52sell5091.001.18171.18451.1804
10182005.11.07 22:49t/p5091.001.18041.18451.1804130.0040090.00
10192005.11.08 10:19sell5101.001.17291.17571.1716
10202005.11.08 15:49s/l5101.001.17571.17571.1716-280.0039810.00
10212005.11.08 16:33buy5111.001.17581.17301.1771
10222005.11.08 17:36t/p5111.001.17711.17301.1771130.0039940.00
10232005.11.08 23:17sell5121.001.17901.18181.1777
10242005.11.08 23:59t/p5121.001.17771.18181.1777130.0040070.00
10252005.11.09 02:07sell5131.001.17701.17981.1757
10262005.11.09 11:51t/p5131.001.17571.17981.1757130.0040200.00
10272005.11.09 12:15buy5141.001.17391.17111.1752
10282005.11.09 13:22t/p5141.001.17521.17111.1752130.0040330.00
10292005.11.09 13:59buy5151.001.17401.17121.1753
10302005.11.09 14:44t/p5151.001.17531.17121.1753130.0040460.00
10312005.11.09 15:30buy5161.001.17391.17111.1752
10322005.11.09 19:20t/p5161.001.17521.17111.1752130.0040590.00
10332005.11.10 00:28sell5171.001.17761.18041.1763
10342005.11.10 01:20t/p5171.001.17631.18041.1763130.0040720.00
10352005.11.10 13:02buy5181.001.17761.17481.1789
10362005.11.10 14:30t/p5181.001.17891.17481.1789130.0040850.00
10372005.11.10 14:30sell5191.001.17891.18171.1776
10382005.11.10 14:31t/p5191.001.17761.18171.1776130.0040980.00
10392005.11.10 14:31buy5201.001.17751.17471.1788
10402005.11.10 14:33t/p5201.001.17881.17471.1788130.0041110.00
10412005.11.10 14:44buy5211.001.17751.17471.1788
10422005.11.10 14:55s/l5211.001.17471.17471.1788-280.0040830.00
10432005.11.10 16:11sell5221.001.17471.17751.1734
10442005.11.10 16:31t/p5221.001.17341.17751.1734130.0040960.00
10452005.11.10 16:52sell5231.001.17461.17741.1733
10462005.11.10 17:30t/p5231.001.17331.17741.1733130.0041090.00
10472005.11.10 18:06sell5241.001.17471.17751.1734
10482005.11.10 19:04t/p5241.001.17341.17751.1734130.0041220.00
10492005.11.10 20:59buy5251.001.16811.16531.1694
10502005.11.10 21:02t/p5251.001.16941.16531.1694130.0041350.00
10512005.11.10 21:07buy5261.001.16821.16541.1695
10522005.11.11 05:55t/p5261.001.16951.16541.1695130.0041480.00
10532005.11.11 11:21sell5271.001.17031.17311.1690
10542005.11.11 21:58s/l5271.001.17311.17311.1690-280.0041200.00
10552005.11.14 01:00sell5281.001.17341.17621.1721
10562005.11.14 05:06s/l5281.001.17621.17621.1721-280.0040920.00
10572005.11.14 08:40buy5291.001.17431.17151.1756
10582005.11.14 09:59t/p5291.001.17561.17151.1756130.0041050.00
10592005.11.14 11:34buy5301.001.17441.17161.1757
10602005.11.14 13:46s/l5301.001.17161.17161.1757-280.0040770.00
10612005.11.14 19:16sell5311.001.17021.17301.1689
10622005.11.14 20:06t/p5311.001.16891.17301.1689130.0040900.00
10632005.11.15 08:19sell5321.001.17031.17311.1690
10642005.11.15 08:58t/p5321.001.16901.17311.1690130.0041030.00
10652005.11.15 09:00sell5331.001.16971.17251.1684
10662005.11.15 11:26t/p5331.001.16841.17251.1684130.0041160.00
10672005.11.15 12:23buy5341.001.16571.16291.1670
10682005.11.15 14:44t/p5341.001.16701.16291.1670130.0041290.00
10692005.11.15 14:44sell5351.001.16711.16991.1658
10702005.11.15 16:26s/l5351.001.16991.16991.1658-280.0041010.00
10712005.11.15 16:54buy5361.001.16731.16451.1686
10722005.11.15 17:08t/p5361.001.16861.16451.1686130.0041140.00
10732005.11.16 08:32sell5371.001.17211.17491.1708
10742005.11.16 11:21t/p5371.001.17081.17491.1708130.0041270.00
10752005.11.16 11:21buy5381.001.17071.16791.1720
10762005.11.16 11:55s/l5381.001.16791.16791.1720-280.0040990.00
10772005.11.16 14:14buy5391.001.16781.16501.1691
10782005.11.16 14:34t/p5391.001.16911.16501.1691130.0041120.00
10792005.11.16 15:00buy5401.001.16781.16501.1691
10802005.11.16 15:44s/l5401.001.16501.16501.1691-280.0040840.00
10812005.11.17 02:13buy5411.001.16731.16451.1686
10822005.11.17 09:02s/l5411.001.16451.16451.1686-280.0040560.00
10832005.11.17 09:02buy5421.001.16461.16181.1659
10842005.11.17 09:16t/p5421.001.16591.16181.1659130.0040690.00
10852005.11.17 13:16sell5431.001.16891.17171.1676
10862005.11.17 14:58t/p5431.001.16761.17171.1676130.0040820.00
10872005.11.17 15:29sell5441.001.16861.17141.1673
10882005.11.17 15:59s/l5441.001.17141.17141.1673-280.0040540.00
10892005.11.17 17:02sell5451.001.17271.17551.1714
10902005.11.17 17:23t/p5451.001.17141.17551.1714130.0040670.00
10912005.11.17 19:11sell5461.001.17261.17541.1713
10922005.11.17 19:34s/l5461.001.17541.17541.1713-280.0040390.00
10932005.11.17 20:56sell5471.001.17541.17821.1741
10942005.11.18 00:00t/p5471.001.17411.17821.1741130.0040520.00
10952005.11.18 06:47sell5481.001.17251.17531.1712
10962005.11.18 08:02t/p5481.001.17121.17531.1712130.0040650.00
10972005.11.18 14:13buy5491.001.16801.16521.1693
10982005.11.18 14:50t/p5491.001.16931.16521.1693130.0040780.00
10992005.11.18 16:20buy5501.001.17071.16791.1720
11002005.11.18 17:11t/p5501.001.17201.16791.1720130.0040910.00
11012005.11.21 03:27sell5511.001.17751.18031.1762
11022005.11.21 09:22s/l5511.001.18031.18031.1762-280.0040630.00
11032005.11.21 13:29buy5521.001.18121.17841.1825
11042005.11.21 14:45t/p5521.001.18251.17841.1825130.0040760.00
11052005.11.21 15:24buy5531.001.18131.17851.1826
11062005.11.21 15:26t/p5531.001.18261.17851.1826130.0040890.00
11072005.11.21 17:12buy5541.001.17371.17091.1750
11082005.11.22 09:41s/l5541.001.17091.17091.1750-280.0040610.00
11092005.11.22 12:34buy5551.001.16991.16711.1712
11102005.11.22 15:59t/p5551.001.17121.16711.1712130.0040740.00
11112005.11.22 16:59buy5561.001.17161.16881.1729
11122005.11.22 17:10t/p5561.001.17291.16881.1729130.0040870.00
11132005.11.22 17:22buy5571.001.17171.16891.1730
11142005.11.22 17:57t/p5571.001.17301.16891.1730130.0041000.00
11152005.11.22 20:57buy5581.001.18071.17791.1820
11162005.11.22 22:47t/p5581.001.18201.17791.1820130.0041130.00
11172005.11.23 08:20buy5591.001.18261.17981.1839
11182005.11.23 09:08t/p5591.001.18391.17981.1839130.0041260.00
11192005.11.23 09:08sell5601.001.18401.18681.1827
11202005.11.23 09:35t/p5601.001.18271.18681.1827130.0041390.00
11212005.11.23 16:03buy5611.001.17901.17621.1803
11222005.11.23 18:30t/p5611.001.18031.17621.1803130.0041520.00
11232005.11.24 09:03sell5621.001.18141.18421.1801
11242005.11.24 10:02t/p5621.001.18011.18421.1801130.0041650.00
11252005.11.24 14:59sell5631.001.17981.18261.1785
11262005.11.24 15:42t/p5631.001.17851.18261.1785130.0041780.00
11272005.11.24 15:59sell5641.001.17971.18251.1784
11282005.11.24 22:56t/p5641.001.17841.18251.1784130.0041910.00
11292005.11.25 08:46buy5651.001.17521.17241.1765
11302005.11.25 14:14t/p5651.001.17651.17241.1765130.0042040.00
11312005.11.25 15:59buy5661.001.17341.17061.1747
11322005.11.27 20:11s/l5661.001.17061.17061.1747-280.0041760.00
11332005.11.28 09:03buy5671.001.16841.16561.1697
11342005.11.28 10:12t/p5671.001.16971.16561.1697130.0041890.00
11352005.11.28 14:39buy5681.001.17111.16831.1724
11362005.11.28 15:25t/p5681.001.17241.16831.1724130.0042020.00
11372005.11.28 17:21sell5691.001.18001.18281.1787
11382005.11.28 19:14s/l5691.001.18281.18281.1787-280.0041740.00
11392005.11.28 20:09sell5701.001.18741.19021.1861
11402005.11.28 21:34t/p5701.001.18611.19021.1861130.0041870.00
11412005.11.29 01:05sell5711.001.18471.18751.1834
11422005.11.29 02:21t/p5711.001.18341.18751.1834130.0042000.00
11432005.11.29 08:16sell5721.001.18341.18621.1821
11442005.11.29 09:42t/p5721.001.18211.18621.1821130.0042130.00
11452005.11.30 06:57sell5731.001.17901.18181.1777
11462005.11.30 09:51t/p5731.001.17771.18181.1777130.0042260.00
11472005.11.30 14:25sell5741.001.17771.18051.1764
11482005.11.30 14:51t/p5741.001.17641.18051.1764130.0042390.00
11492005.11.30 15:38sell5751.001.17761.18041.1763
11502005.12.01 13:31t/p5751.001.17631.18041.1763130.0042520.00
11512005.12.01 13:45sell5761.001.17691.17971.1756
11522005.12.01 13:48t/p5761.001.17561.17971.1756130.0042650.00
11532005.12.01 16:30sell5771.001.17151.17431.1702
11542005.12.01 17:21t/p5771.001.17021.17431.1702130.0042780.00
11552005.12.01 18:44sell5781.001.17151.17431.1702
11562005.12.01 19:59s/l5781.001.17431.17431.1702-280.0042500.00
11572005.12.02 08:51buy5791.001.17051.16771.1718
11582005.12.02 14:47t/p5791.001.17181.16771.1718130.0042630.00
11592005.12.02 15:24buy5801.001.16981.16701.1711
11602005.12.02 15:54s/l5801.001.16701.16701.1711-280.0042350.00
11612005.12.02 15:54buy5811.001.16721.16441.1685
11622005.12.02 15:59t/p5811.001.16851.16441.1685130.0042480.00
11632005.12.02 15:59buy5821.001.16951.16671.1708
11642005.12.02 16:32t/p5821.001.17081.16671.1708130.0042610.00
11652005.12.02 16:51buy5831.001.16901.16621.1703
11662005.12.02 17:26t/p5831.001.17031.16621.1703130.0042740.00
11672005.12.04 22:21buy5841.001.16991.16711.1712
11682005.12.04 23:59t/p5841.001.17121.16711.1712130.0042870.00
11692005.12.05 01:37sell5851.001.17181.17461.1705
11702005.12.05 02:35t/p5851.001.17051.17461.1705130.0043000.00
11712005.12.05 13:01sell5861.001.17441.17721.1731
11722005.12.05 13:35t/p5861.001.17311.17721.1731130.0043130.00
11732005.12.05 13:46sell5871.001.17441.17721.1731
11742005.12.05 14:00s/l5871.001.17721.17721.1731-280.0042850.00
11752005.12.05 23:07sell5881.001.17921.18201.1779
11762005.12.06 04:36t/p5881.001.17791.18201.1779130.0042980.00
11772005.12.06 08:57sell5891.001.17871.18151.1774
11782005.12.06 09:14t/p5891.001.17741.18151.1774130.0043110.00
11792005.12.06 09:30sell5901.001.17851.18131.1772
11802005.12.06 10:13t/p5901.001.17721.18131.1772130.0043240.00
11812005.12.06 13:50buy5911.001.17751.17471.1788
11822005.12.06 14:03t/p5911.001.17881.17471.1788130.0043370.00
11832005.12.06 14:38buy5921.001.17751.17471.1788
11842005.12.06 15:10t/p5921.001.17881.17471.1788130.0043500.00
11852005.12.06 15:28buy5931.001.17741.17461.1787
11862005.12.06 17:15t/p5931.001.17871.17461.1787130.0043630.00
11872005.12.06 17:22buy5941.001.17761.17481.1789
11882005.12.06 18:03t/p5941.001.17891.17481.1789130.0043760.00
11892005.12.06 23:59sell5951.001.17991.18271.1786
11902005.12.07 00:00t/p5951.001.17861.18271.1786130.0043890.00
11912005.12.07 00:41sell5961.001.18001.18281.1787
11922005.12.07 01:26t/p5961.001.17871.18281.1787130.0044020.00
11932005.12.07 08:27buy5971.001.17471.17191.1760
11942005.12.07 09:17t/p5971.001.17601.17191.1760130.0044150.00
11952005.12.07 09:17sell5981.001.17611.17891.1748
11962005.12.07 10:07t/p5981.001.17481.17891.1748130.0044280.00
11972005.12.07 12:36buy5991.001.17081.16801.1721
11982005.12.07 13:13t/p5991.001.17211.16801.1721130.0044410.00
11992005.12.07 13:36buy6001.001.17131.16851.1726
12002005.12.07 15:00t/p6001.001.17261.16851.1726130.0044540.00
12012005.12.07 16:53sell6011.001.17241.17521.1711
12022005.12.07 18:02t/p6011.001.17111.17521.1711130.0044670.00
12032005.12.07 19:59sell6021.001.17241.17521.1711
12042005.12.08 02:49t/p6021.001.17111.17521.1711130.0044800.00
12052005.12.08 02:49buy6031.001.17111.16831.1724
12062005.12.08 07:15t/p6031.001.17241.16831.1724130.0044930.00
12072005.12.08 15:13sell6041.001.17791.18071.1766
12082005.12.08 15:36t/p6041.001.17661.18071.1766130.0045060.00
12092005.12.08 15:59sell6051.001.17761.18041.1763
12102005.12.08 15:59s/l6051.001.18041.18041.1763-280.0044780.00
12112005.12.08 16:28sell6061.001.18261.18541.1813
12122005.12.08 20:40t/p6061.001.18131.18541.1813130.0044910.00
12132005.12.08 23:27buy6071.001.18131.17851.1826
12142005.12.09 07:59s/l6071.001.17851.17851.1826-280.0044630.00
12152005.12.09 08:42buy6081.001.17831.17551.1796
12162005.12.09 11:59t/p6081.001.17961.17551.1796130.0044760.00
12172005.12.09 12:43sell6091.001.18021.18301.1789
12182005.12.09 14:14t/p6091.001.17891.18301.1789130.0044890.00
12192005.12.09 14:52sell6101.001.18021.18301.1789
12202005.12.09 15:59s/l6101.001.18301.18301.1789-280.0044610.00
12212005.12.09 16:07sell6111.001.18361.18641.1823
12222005.12.09 16:15t/p6111.001.18231.18641.1823130.0044740.00
12232005.12.12 04:33sell6121.001.18411.18691.1828
12242005.12.12 05:13t/p6121.001.18281.18691.1828130.0044870.00
12252005.12.12 06:02sell6131.001.18421.18701.1829
12262005.12.12 07:00t/p6131.001.18291.18701.1829130.0045000.00
12272005.12.12 09:20sell6141.001.18391.18671.1826
12282005.12.12 09:30s/l6141.001.18671.18671.1826-280.0044720.00
12292005.12.12 17:23sell6151.001.19621.19901.1949
12302005.12.12 20:54t/p6151.001.19491.19901.1949130.0044850.00
12312005.12.13 18:51sell6161.001.19331.19611.1920
12322005.12.13 20:18s/l6161.001.19611.19611.1920-280.0044570.00
12332005.12.13 20:18sell6171.001.19611.19891.1948
12342005.12.13 20:53t/p6171.001.19481.19891.1948130.0044700.00
12352005.12.13 21:01sell6181.001.19551.19831.1942
12362005.12.13 21:27t/p6181.001.19421.19831.1942130.0044830.00
12372005.12.14 11:39buy6191.001.20121.19841.2025
12382005.12.14 12:22t/p6191.001.20251.19841.2025130.0044960.00
12392005.12.14 14:30sell6201.001.20281.20561.2015
12402005.12.14 14:38s/l6201.001.20561.20561.2015-280.0044680.00
12412005.12.14 15:57buy6211.001.20201.19921.2033
12422005.12.14 16:08t/p6211.001.20331.19921.2033130.0044810.00
12432005.12.14 16:08sell6221.001.20331.20611.2020
12442005.12.14 18:29t/p6221.001.20201.20611.2020130.0044940.00
12452005.12.14 20:44sell6231.001.20061.20341.1993
12462005.12.14 23:16t/p6231.001.19931.20341.1993130.0045070.00
12472005.12.15 00:45buy6241.001.19711.19431.1984
12482005.12.15 01:09t/p6241.001.19841.19431.1984130.0045200.00
12492005.12.15 04:47buy6251.001.19741.19461.1987
12502005.12.15 05:19t/p6251.001.19871.19461.1987130.0045330.00
12512005.12.15 06:36buy6261.001.19741.19461.1987
12522005.12.15 07:59t/p6261.001.19871.19461.1987130.0045460.00
12532005.12.15 14:29sell6271.001.20131.20411.2000
12542005.12.15 14:33t/p6271.001.20001.20411.2000130.0045590.00
12552005.12.15 14:54sell6281.001.20131.20411.2000
12562005.12.15 15:00t/p6281.001.20001.20411.2000130.0045720.00
12572005.12.15 21:30sell6291.001.19741.20021.1961
12582005.12.16 00:36t/p6291.001.19611.20021.1961130.0045850.00
12592005.12.16 12:03buy6301.001.19851.19571.1998
12602005.12.16 15:59t/p6301.001.19981.19571.1998130.0045980.00
12612005.12.16 16:14sell6311.001.20111.20391.1998
12622005.12.16 16:26t/p6311.001.19981.20391.1998130.0046110.00
12632005.12.16 17:01sell6321.001.20071.20351.1994
12642005.12.18 21:42s/l6321.001.20351.20351.1994-280.0045830.00
12652005.12.19 09:11sell6331.001.20171.20451.2004
12662005.12.19 11:13t/p6331.001.20041.20451.2004130.0045960.00
12672005.12.19 17:47sell6341.001.19961.20241.1983
12682005.12.19 19:07t/p6341.001.19831.20241.1983130.0046090.00
12692005.12.19 19:07buy6351.001.19831.19551.1996
12702005.12.19 19:59t/p6351.001.19961.19551.1996130.0046220.00
12712005.12.20 04:51buy6361.001.19831.19551.1996
12722005.12.20 13:04s/l6361.001.19551.19551.1996-280.0045940.00
12732005.12.20 13:39sell6371.001.19721.20001.1959
12742005.12.20 14:03t/p6371.001.19591.20001.1959130.0046070.00
12752005.12.20 16:13sell6381.001.18901.19181.1877
12762005.12.20 17:13t/p6381.001.18771.19181.1877130.0046200.00
12772005.12.20 17:21sell6391.001.18901.19181.1877
12782005.12.20 17:44t/p6391.001.18771.19181.1877130.0046330.00
12792005.12.21 01:02sell6401.001.18761.19041.1863
12802005.12.21 01:26t/p6401.001.18631.19041.1863130.0046460.00
12812005.12.21 01:45sell6411.001.18761.19041.1863
12822005.12.21 06:08t/p6411.001.18631.19041.1863130.0046590.00
12832005.12.21 07:12sell6421.001.18721.19001.1859
12842005.12.21 09:05s/l6421.001.19001.19001.1859-280.0046310.00
12852005.12.21 09:05sell6431.001.18991.19271.1886
12862005.12.21 09:34t/p6431.001.18861.19271.1886130.0046440.00
12872005.12.21 09:34buy6441.001.18861.18581.1899
12882005.12.21 10:42t/p6441.001.18991.18581.1899130.0046570.00
12892005.12.21 11:03buy6451.001.18861.18581.1899
12902005.12.21 13:18s/l6451.001.18581.18581.1899-280.0046290.00
12912005.12.21 13:54sell6461.001.18731.19011.1860
12922005.12.21 14:47t/p6461.001.18601.19011.1860130.0046420.00
12932005.12.21 16:40sell6471.001.18151.18431.1802
12942005.12.21 19:59s/l6471.001.18431.18431.1802-280.0046140.00
12952005.12.22 07:59sell6481.001.18331.18611.1820
12962005.12.22 08:07t/p6481.001.18201.18611.1820130.0046270.00
12972005.12.22 08:49sell6491.001.18321.18601.1819
12982005.12.22 09:52t/p6491.001.18191.18601.1819130.0046400.00
12992005.12.22 10:39sell6501.001.18331.18611.1820
13002005.12.22 12:36t/p6501.001.18201.18611.1820130.0046530.00
13012005.12.22 14:39sell6511.001.18291.18571.1816
13022005.12.22 15:32s/l6511.001.18571.18571.1816-280.0046250.00
13032005.12.22 17:00buy6521.001.18651.18371.1878
13042005.12.22 17:40t/p6521.001.18781.18371.1878130.0046380.00
13052005.12.22 18:36buy6531.001.18641.18361.1877
13062005.12.22 19:59t/p6531.001.18771.18361.1877130.0046510.00
13072005.12.23 08:39sell6541.001.18821.19101.1869
13082005.12.23 09:21t/p6541.001.18691.19101.1869130.0046640.00
13092005.12.23 10:44sell6551.001.18801.19081.1867
13102005.12.23 11:59t/p6551.001.18671.19081.1867130.0046770.00
13112005.12.23 13:00buy6561.001.18451.18171.1858
13122005.12.23 13:12t/p6561.001.18581.18171.1858130.0046900.00
13132005.12.23 13:31buy6571.001.18441.18161.1857
13142005.12.23 14:07t/p6571.001.18571.18161.1857130.0047030.00
13152005.12.23 14:20buy6581.001.18451.18171.1858
13162005.12.23 15:59t/p6581.001.18581.18171.1858130.0047160.00
13172005.12.23 16:32sell6591.001.18691.18971.1856
13182005.12.23 17:36t/p6591.001.18561.18971.1856130.0047290.00
13192005.12.23 19:46sell6601.001.18691.18971.1856
13202005.12.26 21:39t/p6601.001.18561.18971.1856130.0047420.00
13212005.12.27 01:27buy6611.001.18331.18051.1846
13222005.12.27 02:50t/p6611.001.18461.18051.1846130.0047550.00
13232005.12.27 03:02buy6621.001.18371.18091.1850
13242005.12.27 06:25t/p6621.001.18501.18091.1850130.0047680.00
13252005.12.27 07:44buy6631.001.18361.18081.1849
13262005.12.27 09:18t/p6631.001.18491.18081.1849130.0047810.00
13272005.12.27 12:55buy6641.001.18531.18251.1866
13282005.12.28 07:43t/p6641.001.18661.18251.1866130.0047940.00
13292005.12.28 09:04sell6651.001.19251.19531.1912
13302005.12.28 09:45t/p6651.001.19121.19531.1912130.0048070.00
13312005.12.28 15:26sell6661.001.19181.19461.1905
13322005.12.28 16:06t/p6661.001.19051.19461.1905130.0048200.00
13332005.12.28 16:33sell6671.001.19191.19471.1906
13342005.12.28 16:43t/p6671.001.19061.19471.1906130.0048330.00
13352005.12.29 03:59buy6681.001.18461.18181.1859
13362005.12.29 07:59t/p6681.001.18591.18181.1859130.0048460.00
13372005.12.29 08:21sell6691.001.18661.18941.1853
13382005.12.29 10:19t/p6691.001.18531.18941.1853130.0048590.00
13392005.12.29 15:59sell6701.001.18431.18711.1830
13402005.12.30 03:59s/l6701.001.18711.18711.1830-280.0048310.00
13412005.12.30 06:35buy6711.001.18691.18411.1882
13422005.12.30 07:31t/p6711.001.18821.18411.1882130.0048440.00
13432005.12.30 07:59buy6721.001.18641.18361.1877
13442005.12.30 10:16s/l6721.001.18361.18361.1877-280.0048160.00
13452005.12.30 21:19sell6731.001.18411.18691.1828
13462006.01.02 20:00t/p6731.001.18281.18691.1828130.0048290.00
13472006.01.02 23:59buy6741.001.18161.17881.1829
13482006.01.03 01:12t/p6741.001.18291.17881.1829130.0048420.00
13492006.01.03 09:00sell6751.001.18941.19221.1881
13502006.01.03 09:21t/p6751.001.18811.19221.1881130.0048550.00
13512006.01.03 09:44sell6761.001.18921.19201.1879
13522006.01.03 09:49t/p6761.001.18791.19201.1879130.0048680.00
13532006.01.03 11:02sell6771.001.18911.19191.1878
13542006.01.03 12:30t/p6771.001.18781.19191.1878130.0048810.00
13552006.01.03 13:24sell6781.001.18911.19191.1878
13562006.01.03 13:58t/p6781.001.18781.19191.1878130.0048940.00
13572006.01.03 15:28sell6791.001.18911.19191.1878
13582006.01.03 15:40s/l6791.001.19191.19191.1878-280.0048660.00
13592006.01.03 16:51sell6801.001.19791.20071.1966
13602006.01.03 17:08t/p6801.001.19661.20071.1966130.0048790.00
13612006.01.03 17:29sell6811.001.19781.20061.1965
13622006.01.03 18:36t/p6811.001.19651.20061.1965130.0048920.00
13632006.01.03 18:53sell6821.001.19801.20081.1967
13642006.01.03 19:59s/l6821.001.20081.20081.1967-280.0048640.00
13652006.01.03 20:35sell6831.001.20211.20491.2008
13662006.01.03 23:17t/p6831.001.20081.20491.2008130.0048770.00
13672006.01.04 02:00buy6841.001.20311.20031.2044
13682006.01.04 03:05t/p6841.001.20441.20031.2044130.0048900.00
13692006.01.04 06:48sell6851.001.20681.20961.2055
13702006.01.04 07:53t/p6851.001.20551.20961.2055130.0049030.00
13712006.01.04 16:33sell6861.001.20901.21181.2077
13722006.01.04 16:40t/p6861.001.20771.21181.2077130.0049160.00
13732006.01.04 16:54sell6871.001.20901.21181.2077
13742006.01.04 17:26t/p6871.001.20771.21181.2077130.0049290.00
13752006.01.04 17:59sell6881.001.20901.21181.2077
13762006.01.04 18:23s/l6881.001.21181.21181.2077-280.0049010.00
13772006.01.04 21:23sell6891.001.21331.21611.2120
13782006.01.04 22:50t/p6891.001.21201.21611.2120130.0049140.00
13792006.01.05 01:11sell6901.001.21181.21461.2105
13802006.01.05 01:38t/p6901.001.21051.21461.2105130.0049270.00
13812006.01.05 01:38buy6911.001.21051.20771.2118
13822006.01.05 11:50s/l6911.001.20771.20771.2118-280.0048990.00
13832006.01.05 11:50buy6921.001.20781.20501.2091
13842006.01.05 13:06t/p6921.001.20911.20501.2091130.0049120.00
13852006.01.05 13:06sell6931.001.20911.21191.2078
13862006.01.05 14:43t/p6931.001.20781.21191.2078130.0049250.00
13872006.01.05 14:43buy6941.001.20781.20501.2091
13882006.01.05 15:18t/p6941.001.20911.20501.2091130.0049380.00
13892006.01.05 15:50buy6951.001.20841.20561.2097
13902006.01.05 17:09t/p6951.001.20971.20561.2097130.0049510.00
13912006.01.05 17:16buy6961.001.20911.20631.2104
13922006.01.05 18:41t/p6961.001.21041.20631.2104130.0049640.00
13932006.01.05 22:53sell6971.001.21091.21371.2096
13942006.01.05 23:45t/p6971.001.20961.21371.2096130.0049770.00
13952006.01.06 02:27buy6981.001.21051.20771.2118
13962006.01.06 14:30t/p6981.001.21181.20771.2118130.0049900.00
13972006.01.06 14:36buy6991.001.20921.20641.2105
13982006.01.06 14:37t/p6991.001.21051.20641.2105130.0050030.00
13992006.01.06 16:27buy7001.001.21451.21171.2158
14002006.01.06 18:08t/p7001.001.21581.21171.2158130.0050160.00
14012006.01.06 18:08sell7011.001.21581.21861.2145
14022006.01.08 20:16t/p7011.001.21451.21861.2145130.0050290.00
14032006.01.08 22:37sell7021.001.21511.21791.2138
14042006.01.09 00:11t/p7021.001.21381.21791.2138130.0050420.00
14052006.01.09 01:55sell7031.001.21411.21691.2128
14062006.01.09 07:52t/p7031.001.21281.21691.2128130.0050550.00
14072006.01.09 09:00buy7041.001.21041.20761.2117
14082006.01.09 10:09s/l7041.001.20761.20761.2117-280.0050270.00
14092006.01.09 12:08buy7051.001.20701.20421.2083
14102006.01.09 13:39t/p7051.001.20831.20421.2083130.0050400.00
14112006.01.09 14:13buy7061.001.20741.20461.2087
14122006.01.09 14:26t/p7061.001.20871.20461.2087130.0050530.00
14132006.01.09 15:59buy7071.001.20741.20461.2087
14142006.01.09 16:32t/p7071.001.20871.20461.2087130.0050660.00
14152006.01.09 16:32sell7081.001.20871.21151.2074
14162006.01.09 16:49t/p7081.001.20741.21151.2074130.0050790.00
14172006.01.09 18:37sell7091.001.20781.21061.2065
14182006.01.10 01:33t/p7091.001.20651.21061.2065130.0050920.00
14192006.01.10 17:37buy7101.001.20681.20401.2081
14202006.01.11 12:41t/p7101.001.20811.20401.2081130.0051050.00
14212006.01.11 16:19buy7111.001.20971.20691.2110
14222006.01.11 16:46t/p7111.001.21101.20691.2110130.0051180.00
14232006.01.11 16:59buy7121.001.20971.20691.2110
14242006.01.11 17:26t/p7121.001.21101.20691.2110130.0051310.00
14252006.01.11 22:20sell7131.001.21261.21541.2113
14262006.01.12 02:51s/l7131.001.21541.21541.2113-280.0051030.00
14272006.01.12 07:15sell7141.001.21491.21771.2136
14282006.01.12 11:05t/p7141.001.21361.21771.2136130.0051160.00
14292006.01.12 11:05buy7151.001.21351.21071.2148
14302006.01.12 11:15t/p7151.001.21481.21071.2148130.0051290.00
14312006.01.12 11:25buy7161.001.21451.21171.2158
14322006.01.12 14:14s/l7161.001.21171.21171.2158-280.0051010.00
14332006.01.12 18:04sell7171.001.20401.20681.2027
14342006.01.12 18:24t/p7171.001.20271.20681.2027130.0051140.00
14352006.01.12 19:59sell7181.001.20421.20701.2029
14362006.01.13 07:59s/l7181.001.20701.20701.2029-280.0050860.00
14372006.01.13 10:04sell7191.001.20751.21031.2062
14382006.01.13 11:28t/p7191.001.20621.21031.2062130.0050990.00
14392006.01.13 13:55buy7201.001.20481.20201.2061
14402006.01.13 14:31t/p7201.001.20611.20201.2061130.0051120.00
14412006.01.13 14:31sell7211.001.20611.20891.2048
14422006.01.13 15:23t/p7211.001.20481.20891.2048130.0051250.00
14432006.01.13 15:23buy7221.001.20481.20201.2061
14442006.01.13 15:42t/p7221.001.20611.20201.2061130.0051380.00
14452006.01.13 15:50buy7231.001.20521.20241.2065
14462006.01.13 15:59t/p7231.001.20651.20241.2065130.0051510.00
14472006.01.13 16:47sell7241.001.20841.21121.2071
14482006.01.13 17:05t/p7241.001.20711.21121.2071130.0051640.00
14492006.01.13 17:05buy7251.001.20701.20421.2083
14502006.01.13 17:25t/p7251.001.20831.20421.2083130.0051770.00
14512006.01.13 17:25sell7261.001.20841.21121.2071
14522006.01.13 17:43s/l7261.001.21121.21121.2071-280.0051490.00
14532006.01.15 23:23buy7271.001.21511.21231.2164
14542006.01.15 23:51t/p7271.001.21641.21231.2164130.0051620.00
14552006.01.16 00:50sell7281.001.21681.21961.2155
14562006.01.16 02:21t/p7281.001.21551.21961.2155130.0051750.00
14572006.01.16 05:18sell7291.001.21611.21891.2148
14582006.01.16 06:25t/p7291.001.21481.21891.2148130.0051880.00
14592006.01.16 08:46sell7301.001.21491.21771.2136
14602006.01.16 11:59t/p7301.001.21361.21771.2136130.0052010.00
14612006.01.17 08:22sell7311.001.21361.21641.2123
14622006.01.17 09:35t/p7311.001.21231.21641.2123130.0052140.00
14632006.01.17 12:41buy7321.001.20711.20431.2084
14642006.01.17 13:33t/p7321.001.20841.20431.2084130.0052270.00
14652006.01.17 14:18buy7331.001.20721.20441.2085
14662006.01.17 19:26t/p7331.001.20851.20441.2085130.0052400.00
14672006.01.18 07:59sell7341.001.21201.21481.2107
14682006.01.18 08:46t/p7341.001.21071.21481.2107130.0052530.00
14692006.01.18 08:59sell7351.001.21201.21481.2107
14702006.01.18 09:52s/l7351.001.21481.21481.2107-280.0052250.00
14712006.01.18 10:26buy7361.001.21181.20901.2131
14722006.01.18 12:16t/p7361.001.21311.20901.2131130.0052380.00
14732006.01.18 13:00buy7371.001.21161.20881.2129
14742006.01.18 14:30t/p7371.001.21291.20881.2129130.0052510.00
14752006.01.18 15:07buy7381.001.21171.20891.2130
14762006.01.18 15:17t/p7381.001.21301.20891.2130130.0052640.00
14772006.01.18 15:59buy7391.001.21031.20751.2116
14782006.01.18 17:44s/l7391.001.20751.20751.2116-280.0052360.00
14792006.01.18 19:59sell7401.001.21101.21381.2097
14802006.01.19 01:19t/p7401.001.20971.21381.2097130.0052490.00
14812006.01.19 07:59buy7411.001.20891.20611.2102
14822006.01.19 14:33s/l7411.001.20611.20611.2102-280.0052210.00
14832006.01.19 15:43sell7421.001.20771.21051.2064
14842006.01.19 15:59s/l7421.001.21051.21051.2064-280.0051930.00
14852006.01.19 16:41sell7431.001.21141.21421.2101
14862006.01.19 17:49t/p7431.001.21011.21421.2101130.0052060.00
14872006.01.19 18:00sell7441.001.21161.21441.2103
14882006.01.19 19:25t/p7441.001.21031.21441.2103130.0052190.00
14892006.01.20 09:04buy7451.001.20731.20451.2086
14902006.01.20 09:37s/l7451.001.20451.20451.2086-280.0051910.00
14912006.01.20 10:00sell7461.001.20821.21101.2069
14922006.01.20 11:58t/p7461.001.20691.21101.2069130.0052040.00
14932006.01.20 16:59sell7471.001.20961.21241.2083
14942006.01.20 19:48s/l7471.001.21241.21241.2083-280.0051760.00
14952006.01.22 20:36buy7481.001.21491.21211.2162
14962006.01.22 21:13t/p7481.001.21621.21211.2162130.0051890.00
14972006.01.23 04:53sell7491.001.22521.22801.2239
14982006.01.23 05:09t/p7491.001.22391.22801.2239130.0052020.00
14992006.01.23 07:21sell7501.001.22511.22791.2238
15002006.01.23 07:39t/p7501.001.22381.22791.2238130.0052150.00
15012006.01.23 08:36buy7511.001.22361.22081.2249
15022006.01.23 10:35t/p7511.001.22491.22081.2249130.0052280.00
15032006.01.23 13:37sell7521.001.22771.23051.2264
15042006.01.23 21:20s/l7521.001.23051.23051.2264-280.0052000.00
15052006.01.23 21:55sell7531.001.23101.23381.2297
15062006.01.23 23:24t/p7531.001.22971.23381.2297130.0052130.00
15072006.01.24 13:16sell7541.001.22781.23061.2265
15082006.01.24 14:52t/p7541.001.22651.23061.2265130.0052260.00
15092006.01.24 14:52buy7551.001.22631.22351.2276
15102006.01.24 15:12t/p7551.001.22761.22351.2276130.0052390.00
15112006.01.24 15:20buy7561.001.22721.22441.2285
15122006.01.24 17:59t/p7561.001.22851.22441.2285130.0052520.00
15132006.01.24 21:10sell7571.001.22901.23181.2277
15142006.01.24 22:28t/p7571.001.22771.23181.2277130.0052650.00
15152006.01.25 01:14buy7581.001.22581.22301.2271
15162006.01.25 01:56t/p7581.001.22711.22301.2271130.0052780.00
15172006.01.25 03:41buy7591.001.22621.22341.2275
15182006.01.25 07:00t/p7591.001.22751.22341.2275130.0052910.00
15192006.01.25 16:40buy7601.001.22611.22331.2274
15202006.01.25 18:26t/p7601.001.22741.22331.2274130.0053040.00
15212006.01.25 18:26sell7611.001.22741.23021.2261
15222006.01.25 19:59t/p7611.001.22611.23021.2261130.0053170.00
15232006.01.25 19:59buy7621.001.22581.22301.2271
15242006.01.26 14:36s/l7621.001.22301.22301.2271-280.0052890.00
15252006.01.26 14:42sell7631.001.22501.22781.2237
15262006.01.26 17:17t/p7631.001.22371.22781.2237130.0053020.00
15272006.01.26 21:26sell7641.001.22151.22431.2202
15282006.01.26 23:24t/p7641.001.22021.22431.2202130.0053150.00
15292006.01.26 23:59sell7651.001.22141.22421.2201
15302006.01.27 02:28t/p7651.001.22011.22421.2201130.0053280.00
15312006.01.27 07:40sell7661.001.22121.22401.2199
15322006.01.27 08:11t/p7661.001.21991.22401.2199130.0053410.00
15332006.01.27 08:56sell7671.001.22091.22371.2196
15342006.01.27 11:47t/p7671.001.21961.22371.2196130.0053540.00
15352006.01.27 12:09buy7681.001.21691.21411.2182
15362006.01.27 12:18t/p7681.001.21821.21411.2182130.0053670.00
15372006.01.27 14:11buy7691.001.21721.21441.2185
15382006.01.27 14:30t/p7691.001.21851.21441.2185130.0053800.00
15392006.01.27 15:59buy7701.001.21371.21091.2150
15402006.01.27 19:18s/l7701.001.21091.21091.2150-280.0053520.00
15412006.01.27 23:59buy7711.001.21031.20751.2116
15422006.01.30 09:58s/l7711.001.20751.20751.2116-280.0053240.00
15432006.01.30 14:42sell7721.001.20941.21221.2081
15442006.01.30 14:47t/p7721.001.20811.21221.2081130.0053370.00
15452006.01.30 15:14sell7731.001.20941.21221.2081
15462006.01.30 15:59t/p7731.001.20811.21221.2081130.0053500.00
15472006.01.30 16:59buy7741.001.20821.20541.2095
15482006.01.30 17:28t/p7741.001.20951.20541.2095130.0053630.00
15492006.01.30 18:37buy7751.001.20811.20531.2094
15502006.01.30 23:13t/p7751.001.20941.20531.2094130.0053760.00
15512006.01.31 07:59sell7761.001.21101.21381.2097
15522006.01.31 08:00t/p7761.001.20971.21381.2097130.0053890.00
15532006.01.31 09:03sell7771.001.21121.21401.2099
15542006.01.31 09:26t/p7771.001.20991.21401.2099130.0054020.00
15552006.01.31 17:24sell7781.001.21431.21711.2130
15562006.01.31 18:17s/l7781.001.21711.21711.2130-280.0053740.00
15572006.01.31 20:22buy7791.001.21491.21211.2162
15582006.01.31 21:06t/p7791.001.21621.21211.2162130.0053870.00
15592006.01.31 21:29buy7801.001.21481.21201.2161
15602006.02.01 06:43t/p7801.001.21611.21201.2161130.0054000.00
15612006.02.01 07:59buy7811.001.21411.21131.2154
15622006.02.01 08:35t/p7811.001.21541.21131.2154130.0054130.00
15632006.02.01 09:00buy7821.001.21371.21091.2150
15642006.02.01 09:42t/p7821.001.21501.21091.2150130.0054260.00
15652006.02.01 10:05buy7831.001.21361.21081.2149
15662006.02.01 11:50s/l7831.001.21081.21081.2149-280.0053980.00
15672006.02.01 12:30buy7841.001.20971.20691.2110
15682006.02.01 18:37s/l7841.001.20691.20691.2110-280.0053700.00
15692006.02.01 20:21buy7851.001.20561.20281.2069
15702006.02.02 01:11t/p7851.001.20691.20281.2069130.0053830.00
15712006.02.02 02:01buy7861.001.20671.20391.2080
15722006.02.02 06:47s/l7861.001.20391.20391.2080-280.0053550.00
15732006.02.02 09:01sell7871.001.20671.20951.2054
15742006.02.02 09:36t/p7871.001.20541.20951.2054130.0053680.00
15752006.02.02 10:59sell7881.001.20681.20961.2055
15762006.02.02 12:48t/p7881.001.20551.20961.2055130.0053810.00
15772006.02.02 12:48buy7891.001.20551.20271.2068
15782006.02.02 13:28t/p7891.001.20681.20271.2068130.0053940.00
15792006.02.02 14:31buy7901.001.20601.20321.2073
15802006.02.02 15:59t/p7901.001.20731.20321.2073130.0054070.00
15812006.02.03 09:05sell7911.001.20771.21051.2064
15822006.02.03 12:10t/p7911.001.20641.21051.2064130.0054200.00
15832006.02.03 14:30sell7921.001.20671.20951.2054
15842006.02.03 14:32t/p7921.001.20541.20951.2054130.0054330.00
15852006.02.03 14:32buy7931.001.20541.20261.2067
15862006.02.03 14:35s/l7931.001.20261.20261.2067-280.0054050.00
15872006.02.06 03:34buy7941.001.20271.19991.2040
15882006.02.06 07:59s/l7941.001.19991.19991.2040-280.0053770.00
15892006.02.06 09:33buy7951.001.19931.19651.2006
15902006.02.06 14:26s/l7951.001.19651.19651.2006-280.0053490.00
15912006.02.06 15:11sell7961.001.19791.20071.1966
15922006.02.06 16:03t/p7961.001.19661.20071.1966130.0053620.00
15932006.02.06 16:11sell7971.001.19791.20071.1966
15942006.02.06 18:00t/p7971.001.19661.20071.1966130.0053750.00
15952006.02.06 23:49sell7981.001.19731.20011.1960
15962006.02.07 00:58t/p7981.001.19601.20011.1960130.0053880.00
15972006.02.07 02:36buy7991.001.19571.19291.1970
15982006.02.07 03:59t/p7991.001.19701.19291.1970130.0054010.00
15992006.02.07 08:54buy8001.001.19801.19521.1993
16002006.02.07 09:06t/p8001.001.19931.19521.1993130.0054140.00
16012006.02.07 09:42buy8011.001.19801.19521.1993
16022006.02.07 10:13t/p8011.001.19931.19521.1993130.0054270.00
16032006.02.07 13:03buy8021.001.19771.19491.1990
16042006.02.07 17:00s/l8021.001.19491.19491.1990-280.0053990.00
16052006.02.07 17:01buy8031.001.19501.19221.1963
16062006.02.07 17:11t/p8031.001.19631.19221.1963130.0054120.00
16072006.02.08 07:30sell8041.001.19791.20071.1966
16082006.02.08 13:05t/p8041.001.19661.20071.1966130.0054250.00
16092006.02.08 14:43sell8051.001.19681.19961.1955
16102006.02.08 15:40t/p8051.001.19551.19961.1955130.0054380.00
16112006.02.09 09:21buy8061.001.19721.19441.1985
16122006.02.09 11:59t/p8061.001.19851.19441.1985130.0054510.00
16132006.02.09 12:49sell8071.001.19901.20181.1977
16142006.02.09 13:50t/p8071.001.19771.20181.1977130.0054640.00
16152006.02.10 01:07buy8081.001.19911.19631.2004
16162006.02.10 06:44t/p8081.001.20041.19631.2004130.0054770.00
16172006.02.10 07:00buy8091.001.19871.19591.2000
16182006.02.10 09:30s/l8091.001.19591.19591.2000-280.0054490.00
16192006.02.10 10:26sell8101.001.19741.20021.1961
16202006.02.10 14:54s/l8101.001.20021.20021.1961-280.0054210.00
16212006.02.10 16:54buy8111.001.19131.18851.1926
16222006.02.10 17:49t/p8111.001.19261.18851.1926130.0054340.00
16232006.02.10 19:04buy8121.001.19121.18841.1925
16242006.02.13 10:25s/l8121.001.18841.18841.1925-280.0054060.00
16252006.02.13 13:00buy8131.001.18841.18561.1897
16262006.02.13 15:50t/p8131.001.18971.18561.1897130.0054190.00
16272006.02.13 16:38sell8141.001.19111.19391.1898
16282006.02.13 17:26t/p8141.001.18981.19391.1898130.0054320.00
16292006.02.13 17:52sell8151.001.19061.19341.1893
16302006.02.14 02:48t/p8151.001.18931.19341.1893130.0054450.00
16312006.02.14 10:04sell8161.001.19191.19471.1906
16322006.02.14 10:32t/p8161.001.19061.19471.1906130.0054580.00
16332006.02.14 10:48sell8171.001.19131.19411.1900
16342006.02.14 11:59t/p8171.001.19001.19411.1900130.0054710.00
16352006.02.14 14:30buy8181.001.18911.18631.1904
16362006.02.14 14:40s/l8181.001.18631.18631.1904-280.0054430.00
16372006.02.15 15:59buy8191.001.18991.18711.1912
16382006.02.15 17:53s/l8191.001.18711.18711.1912-280.0054150.00
16392006.02.15 23:59buy8201.001.18861.18581.1899
16402006.02.16 12:15s/l8201.001.18581.18581.1899-280.0053870.00
16412006.02.16 13:04sell8211.001.18641.18921.1851
16422006.02.16 17:06s/l8211.001.18921.18921.1851-280.0053590.00
16432006.02.16 17:06sell8221.001.18911.19191.1878
16442006.02.16 18:00t/p8221.001.18781.19191.1878130.0053720.00
16452006.02.16 18:56sell8231.001.18851.19131.1872
16462006.02.17 00:50s/l8231.001.19131.19131.1872-280.0053440.00
16472006.02.17 00:55sell8241.001.19121.19401.1899
16482006.02.17 01:06t/p8241.001.18991.19401.1899130.0053570.00
16492006.02.17 01:48sell8251.001.19081.19361.1895
16502006.02.17 02:15t/p8251.001.18951.19361.1895130.0053700.00
16512006.02.17 10:40sell8261.001.18841.19121.1871
16522006.02.17 12:21t/p8261.001.18711.19121.1871130.0053830.00
16532006.02.17 14:34sell8271.001.18741.19021.1861
16542006.02.17 15:59s/l8271.001.19021.19021.1861-280.0053550.00
16552006.02.17 16:11sell8281.001.19211.19491.1908
16562006.02.17 17:49t/p8281.001.19081.19491.1908130.0053680.00
16572006.02.17 19:06sell8291.001.19221.19501.1909
16582006.02.19 20:51s/l8291.001.19501.19501.1909-280.0053400.00
16592006.02.19 21:16buy8301.001.19271.18991.1940
16602006.02.19 23:59t/p8301.001.19401.18991.1940130.0053530.00
16612006.02.20 01:59sell8311.001.19521.19801.1939
16622006.02.20 09:44t/p8311.001.19391.19801.1939130.0053660.00
16632006.02.21 08:41buy8321.001.19081.18801.1921
16642006.02.21 20:03t/p8321.001.19211.18801.1921130.0053790.00
16652006.02.22 03:17sell8331.001.19241.19521.1911
16662006.02.22 08:16t/p8331.001.19111.19521.1911130.0053920.00
16672006.02.22 14:12buy8341.001.18761.18481.1889
16682006.02.22 14:46t/p8341.001.18891.18481.1889130.0054050.00
16692006.02.22 14:46sell8351.001.18891.19171.1876
16702006.02.22 18:40s/l8351.001.19171.19171.1876-280.0053770.00
16712006.02.23 09:35buy8361.001.19001.18721.1913
16722006.02.23 10:02t/p8361.001.19131.18721.1913130.0053900.00
16732006.02.23 15:05sell8371.001.19581.19861.1945
16742006.02.23 15:26t/p8371.001.19451.19861.1945130.0054030.00
16752006.02.23 17:09sell8381.001.19281.19561.1915
16762006.02.23 17:24t/p8381.001.19151.19561.1915130.0054160.00
16772006.02.23 17:32sell8391.001.19221.19501.1909
16782006.02.24 09:07t/p8391.001.19091.19501.1909130.0054290.00
16792006.02.24 14:30sell8401.001.19021.19301.1889
16802006.02.24 15:59t/p8401.001.18891.19301.1889130.0054420.00
16812006.02.24 16:57buy8411.001.18671.18391.1880
16822006.02.26 20:30s/l8411.001.18391.18391.1880-280.0054140.00
16832006.02.26 21:12sell8421.001.18711.18991.1858
16842006.02.26 22:38t/p8421.001.18581.18991.1858130.0054270.00
16852006.02.26 23:12sell8431.001.18721.19001.1859
16862006.02.26 23:44t/p8431.001.18591.19001.1859130.0054400.00
16872006.02.27 00:21buy8441.001.18371.18091.1850
16882006.02.27 02:58t/p8441.001.18501.18091.1850130.0054530.00
16892006.02.27 06:40buy8451.001.18641.18361.1877
16902006.02.28 01:55s/l8451.001.18361.18361.1877-280.0054250.00
16912006.02.28 03:34sell8461.001.18481.18761.1835
16922006.02.28 10:27s/l8461.001.18761.18761.1835-280.0053970.00
16932006.02.28 12:53buy8471.001.18771.18491.1890
16942006.02.28 15:59t/p8471.001.18901.18491.1890130.0054100.00
16952006.02.28 16:25sell8481.001.19251.19531.1912
16962006.02.28 17:05t/p8481.001.19121.19531.1912130.0054230.00
16972006.02.28 17:18sell8491.001.19251.19531.1912
16982006.03.01 14:06s/l8491.001.19531.19531.1912-280.0053950.00
16992006.03.01 15:59buy8501.001.19341.19061.1947
17002006.03.01 17:43s/l8501.001.19061.19061.1947-280.0053670.00
17012006.03.02 11:32buy8511.001.19331.19051.1946
17022006.03.02 14:43t/p8511.001.19461.19051.1946130.0053800.00
17032006.03.02 14:43sell8521.001.19461.19741.1933
17042006.03.02 15:02t/p8521.001.19331.19741.1933130.0053930.00
17052006.03.02 15:02buy8531.001.19331.19051.1946
17062006.03.02 15:14t/p8531.001.19461.19051.1946130.0054060.00
17072006.03.03 11:18sell8541.001.20211.20491.2008
17082006.03.03 15:30s/l8541.001.20491.20491.2008-280.0053780.00
17092006.03.03 15:59buy8551.001.20111.19831.2024
17102006.03.03 16:00t/p8551.001.20241.19831.2024130.0053910.00
17112006.03.05 21:24buy8561.001.20491.20211.2062
17122006.03.05 23:17t/p8561.001.20621.20211.2062130.0054040.00
17132006.03.06 00:30sell8571.001.20851.21131.2072
17142006.03.06 01:26t/p8571.001.20721.21131.2072130.0054170.00
17152006.03.06 17:23buy8581.001.20041.19761.2017
17162006.03.06 19:59t/p8581.001.20171.19761.2017130.0054300.00
17172006.03.06 19:59sell8591.001.20181.20461.2005
17182006.03.07 00:40t/p8591.001.20051.20461.2005130.0054430.00
17192006.03.07 01:03sell8601.001.20161.20441.2003
17202006.03.07 01:42t/p8601.001.20031.20441.2003130.0054560.00
17212006.03.07 09:31buy8611.001.19441.19161.1957
17222006.03.07 10:32s/l8611.001.19161.19161.1957-280.0054280.00
17232006.03.07 12:56buy8621.001.19001.18721.1913
17242006.03.07 13:40t/p8621.001.19131.18721.1913130.0054410.00
17252006.03.07 14:20buy8631.001.19001.18721.1913
17262006.03.07 19:58s/l8631.001.18721.18721.1913-280.0054130.00
17272006.03.07 19:59sell8641.001.18871.19151.1874
17282006.03.08 01:53t/p8641.001.18741.19151.1874130.0054260.00
17292006.03.08 02:36sell8651.001.18881.19161.1875
17302006.03.08 07:59s/l8651.001.19161.19161.1875-280.0053980.00
17312006.03.08 10:50sell8661.001.19191.19471.1906
17322006.03.08 14:57t/p8661.001.19061.19471.1906130.0054110.00
17332006.03.08 14:57buy8671.001.19051.18771.1918
17342006.03.08 15:59t/p8671.001.19181.18771.1918130.0054240.00
17352006.03.08 17:01buy8681.001.19141.18861.1927
17362006.03.08 18:15t/p8681.001.19271.18861.1927130.0054370.00
17372006.03.08 18:15sell8691.001.19271.19551.1914
17382006.03.09 14:52t/p8691.001.19141.19551.1914130.0054500.00
17392006.03.09 14:52buy8701.001.19141.18861.1927
17402006.03.10 14:48s/l8701.001.18861.18861.1927-280.0054220.00
17412006.03.13 08:37sell8711.001.19621.19901.1949
17422006.03.13 09:34t/p8711.001.19491.19901.1949130.0054350.00
17432006.03.14 02:15buy8721.001.19621.19341.1975
17442006.03.14 05:33t/p8721.001.19751.19341.1975130.0054480.00
17452006.03.14 10:51buy8731.001.19681.19401.1981
17462006.03.14 15:54t/p8731.001.19811.19401.1981130.0054610.00
17472006.03.14 17:56sell8741.001.20241.20521.2011
17482006.03.14 18:56t/p8741.001.20111.20521.2011130.0054740.00
17492006.03.14 18:56buy8751.001.20111.19831.2024
17502006.03.15 02:23t/p8751.001.20241.19831.2024130.0054870.00
17512006.03.15 02:23sell8761.001.20241.20521.2011
17522006.03.15 15:12s/l8761.001.20521.20521.2011-280.0054590.00
17532006.03.15 15:43buy8771.001.20271.19991.2040
17542006.03.15 15:57t/p8771.001.20401.19991.2040130.0054720.00
17552006.03.16 17:28buy8781.001.21521.21241.2165
17562006.03.16 18:14t/p8781.001.21651.21241.2165130.0054850.00
17572006.03.17 12:41sell8791.001.21801.22081.2167
17582006.03.17 15:50t/p8791.001.21671.22081.2167130.0054980.00
17592006.03.17 15:50buy8801.001.21671.21391.2180
17602006.03.17 17:04t/p8801.001.21801.21391.2180130.0055110.00
17612006.03.20 07:59sell8811.001.21871.22151.2174
17622006.03.20 08:08t/p8811.001.21741.22151.2174130.0055240.00
17632006.03.20 09:00sell8821.001.21871.22151.2174
17642006.03.20 11:59t/p8821.001.21741.22151.2174130.0055370.00
17652006.03.20 12:54buy8831.001.21681.21401.2181
17662006.03.20 13:55t/p8831.001.21811.21401.2181130.0055500.00
17672006.03.20 15:31buy8841.001.21681.21401.2181
17682006.03.21 01:27s/l8841.001.21401.21401.2181-280.0055220.00
17692006.03.21 04:17sell8851.001.21411.21691.2128
17702006.03.21 05:29t/p8851.001.21281.21691.2128130.0055350.00
17712006.03.21 09:57sell8861.001.21361.21641.2123
17722006.03.21 10:14t/p8861.001.21231.21641.2123130.0055480.00
17732006.03.21 10:56sell8871.001.21361.21641.2123
17742006.03.21 14:33s/l8871.001.21641.21641.2123-280.0055200.00
17752006.03.21 14:43buy8881.001.21391.21111.2152
17762006.03.21 15:44s/l8881.001.21111.21111.2152-280.0054920.00
17772006.03.21 16:53buy8891.001.20881.20601.2101
17782006.03.21 17:21t/p8891.001.21011.20601.2101130.0055050.00
17792006.03.21 17:35buy8901.001.20901.20621.2103
17802006.03.21 23:56t/p8901.001.21031.20621.2103130.0055180.00
17812006.03.21 23:56sell8911.001.21031.21311.2090
17822006.03.22 02:05t/p8911.001.20901.21311.2090130.0055310.00
17832006.03.22 04:38buy8921.001.20801.20521.2093
17842006.03.22 05:53t/p8921.001.20931.20521.2093130.0055440.00
17852006.03.22 05:53sell8931.001.20931.21211.2080
17862006.03.22 09:31t/p8931.001.20801.21211.2080130.0055570.00
17872006.03.22 14:23sell8941.001.20811.21091.2068
17882006.03.23 01:56t/p8941.001.20681.21091.2068130.0055700.00
17892006.03.23 10:35buy8951.001.20651.20371.2078
17902006.03.23 15:59s/l8951.001.20371.20371.2078-280.0055420.00
17912006.03.23 16:31sell8961.001.19851.20131.1972
17922006.03.23 17:11t/p8961.001.19721.20131.1972130.0055550.00
17932006.03.23 17:19sell8971.001.19851.20131.1972
17942006.03.23 19:50t/p8971.001.19721.20131.1972130.0055680.00
17952006.03.24 07:59buy8981.001.19661.19381.1979
17962006.03.24 14:40t/p8981.001.19791.19381.1979130.0055810.00
17972006.03.24 14:50buy8991.001.19621.19341.1975
17982006.03.24 15:28t/p8991.001.19751.19341.1975130.0055940.00
17992006.03.24 16:23buy9001.001.20111.19831.2024
18002006.03.24 17:29t/p9001.001.20241.19831.2024130.0056070.00
18012006.03.27 05:26sell9011.001.20481.20761.2035
18022006.03.27 09:11t/p9011.001.20351.20761.2035130.0056200.00
18032006.03.28 02:08sell9021.001.20161.20441.2003
18042006.03.28 03:40t/p9021.001.20031.20441.2003130.0056330.00
18052006.03.28 13:58sell9031.001.20781.21061.2065
18062006.03.28 15:46s/l9031.001.21061.21061.2065-280.0056050.00
18072006.03.28 15:59buy9041.001.20741.20461.2087
18082006.03.28 19:59s/l9041.001.20461.20461.2087-280.0055770.00
18092006.03.28 21:44buy9051.001.20031.19751.2016
18102006.03.28 22:39t/p9051.001.20161.19751.2016130.0055900.00
18112006.03.28 23:16buy9061.001.20041.19761.2017
18122006.03.28 23:59close at stop9061.001.20061.19761.201720.0055920.00