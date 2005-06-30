Strategy Tester Report
Profit Generator 3.2.2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.06.30 00:00 - 2006.03.24 00:00 (2005.06.30 - 2006.03.24)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.6; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=4; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=30;
Bars in test16248Ticks modelled404851Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit42539.95Gross profit96149.97Gross loss-53610.02
Profit factor1.79Expected payoff58.59
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown (%)2860.02 (17.0%)
Total trades726Short positions (won %)381 (64.83%)Long positions (won %)345 (65.51%)
Profit trades (% of total)473 (65.15%)Loss trades (% of total)253 (34.85%)
Largestprofit trade400.00loss trade-300.00
Averageprofit trade203.28loss trade-211.90
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (2760.00)consecutive losses (loss in money)4 (-1020.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2760.00 (14)consecutive loss (count of losses)-1020.00 (4)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.06.30 02:45buy11.001.20801.20501.2120
22005.06.30 05:59close11.001.20941.20501.2120140.0110140.01
32005.06.30 05:59sell21.001.20941.21241.2054
42005.06.30 06:59close21.001.20921.21241.205420.0010160.01
52005.06.30 06:59buy31.001.20921.20621.2132
62005.06.30 08:59close31.001.20821.20621.2132-100.0010060.01
72005.06.30 08:59sell41.001.20821.21121.2042
82005.06.30 14:53close41.001.20811.21121.204210.0010070.01
92005.06.30 14:53buy51.001.20811.20511.2121
102005.06.30 16:59close51.001.21001.20511.2121190.0010260.01
112005.06.30 16:59sell61.001.21001.21301.2060
122005.06.30 18:54close61.001.20881.21301.2060120.0010380.01
132005.06.30 18:54buy71.001.20881.20581.2128
142005.07.01 01:59close71.001.20911.20581.212830.0010410.01
152005.07.01 01:59sell81.001.20911.21211.2051
162005.07.01 05:59t/p81.001.20511.21211.2051400.0010810.01
172005.07.01 11:34sell91.001.20881.21181.2048
182005.07.01 14:33t/p91.001.20481.21181.2048400.0011210.01
192005.07.01 14:59sell101.001.20641.20941.2024
202005.07.01 14:59t/p101.001.20241.20941.2024400.0011610.01
212005.07.01 15:59buy111.001.19591.19291.1999
222005.07.01 16:59close111.001.19581.19291.1999-10.0011600.01
232005.07.01 16:59sell121.001.19581.19881.1918
242005.07.01 18:07close121.001.19421.19881.1918160.0011760.01
252005.07.01 18:07buy131.001.19421.19121.1982
262005.07.01 18:45close131.001.19551.19121.1982130.0011890.01
272005.07.01 18:45sell141.001.19551.19851.1915
282005.07.01 19:59close141.001.19471.19851.191580.0011970.01
292005.07.01 19:59buy151.001.19471.19171.1987
302005.07.04 02:59s/l151.001.19171.19171.1987-300.0011670.01
312005.07.04 07:59buy161.001.19371.19071.1977
322005.07.04 08:36close161.001.19341.19071.1977-30.0011640.01
332005.07.04 08:36sell171.001.19341.19641.1894
342005.07.05 06:59t/p171.001.18941.19641.1894400.0012040.01
352005.07.05 07:59sell181.001.18841.19141.1844
362005.07.05 08:39close181.001.18831.19141.184410.0012050.01
372005.07.05 08:39buy191.001.18831.18531.1923
382005.07.05 08:59t/p191.001.19231.18531.1923400.0012450.01
392005.07.05 13:59buy201.001.19091.18791.1949
402005.07.05 15:46close201.001.19081.18791.1949-10.0012440.01
412005.07.05 15:46sell211.001.19081.19381.1868
422005.07.05 20:59close211.001.19131.19381.1868-50.0012390.01
432005.07.05 20:59buy221.001.19131.18831.1953
442005.07.06 08:44close221.001.19431.18831.1953299.9912690.00
452005.07.06 08:44sell231.001.19431.19731.1903
462005.07.06 11:25t/p231.001.19031.19731.1903400.0013090.00
472005.07.06 15:48sell241.001.19291.19591.1889
482005.07.07 08:59s/l241.001.19591.19591.1889-300.0012790.00
492005.07.07 11:24sell251.001.19971.20271.1957
502005.07.07 12:59t/p251.001.19571.20271.1957400.0013190.00
512005.07.07 14:39buy261.001.19411.19111.1981
522005.07.07 17:59close261.001.19501.19111.198190.0013280.00
532005.07.07 17:59sell271.001.19501.19801.1910
542005.07.08 08:59t/p271.001.19101.19801.1910400.0013680.00
552005.07.08 12:59sell281.001.19231.19531.1883
562005.07.08 13:59s/l281.001.19531.19531.1883-300.0013380.00
572005.07.08 14:59buy291.001.19361.19061.1976
582005.07.08 15:37close291.001.19361.19061.1976-0.0113379.99
592005.07.08 15:37sell301.001.19361.19661.1896
602005.07.10 23:00s/l301.001.19661.19661.1896-300.0013079.99
612005.07.10 23:43buy311.001.19641.19341.2004
622005.07.11 04:59t/p311.001.20041.19341.2004400.0013479.99
632005.07.11 04:59sell321.001.20091.20391.1969
642005.07.11 11:58close321.001.20001.20391.196990.0013569.99
652005.07.11 11:58buy331.001.20001.19701.2040
662005.07.11 14:59t/p331.001.20401.19701.2040400.0013969.99
672005.07.11 15:59buy341.001.20671.20371.2107
682005.07.11 20:59close341.001.20721.20371.210750.0014019.99
692005.07.11 20:59sell351.001.20721.21021.2032
702005.07.12 01:59s/l351.001.21021.21021.2032-300.0013719.99
712005.07.12 06:26sell361.001.21611.21911.2121
722005.07.12 06:56close361.001.21601.21911.212110.0113730.00
732005.07.12 06:56buy371.001.21601.21301.2200
742005.07.12 09:24close371.001.21851.21301.2200250.0113980.01
752005.07.12 09:24sell381.001.21851.22151.2145
762005.07.12 11:56close381.001.21641.22151.2145210.0014190.01
772005.07.12 11:56buy391.001.21641.21341.2204
782005.07.12 15:59close391.001.22001.21341.2204360.0014550.01
792005.07.12 15:59sell401.001.22001.22301.2160
802005.07.12 17:59s/l401.001.22301.22301.2160-300.0014250.01
812005.07.12 18:59buy411.001.22351.22051.2275
822005.07.13 02:28s/l411.001.22051.22051.2275-300.0013950.01
832005.07.13 06:59buy421.001.22011.21711.2241
842005.07.13 11:33close421.001.21851.21711.2241-160.0113790.00
852005.07.13 11:33sell431.001.21851.22151.2145
862005.07.13 13:59t/p431.001.21451.22151.2145400.0014190.00
872005.07.13 20:59sell441.001.20941.21241.2054
882005.07.14 01:59close441.001.20641.21241.2054300.0014490.00
892005.07.14 01:59buy451.001.20641.20341.2104
902005.07.14 02:59close451.001.20711.20341.210470.0014560.00
912005.07.14 02:59sell461.001.20711.21011.2031
922005.07.14 12:59s/l461.001.21011.21011.2031-300.0014260.00
932005.07.14 16:59sell471.001.20931.21231.2053
942005.07.15 06:59s/l471.001.21231.21231.2053-300.0013960.00
952005.07.15 08:27sell481.001.21321.21621.2092
962005.07.15 10:59t/p481.001.20921.21621.2092400.0014360.00
972005.07.15 14:36buy491.001.20371.20071.2077
982005.07.15 18:43close491.001.20591.20071.2077220.0014580.00
992005.07.15 18:43sell501.001.20591.20891.2019
1002005.07.18 07:59close501.001.20711.20891.2019-120.0014460.00
1012005.07.18 07:59buy511.001.20711.20411.2111
1022005.07.18 08:29close511.001.20731.20411.211119.9914479.99
1032005.07.18 08:29sell521.001.20731.21031.2033
1042005.07.19 04:59t/p521.001.20331.21031.2033400.0014879.99
1052005.07.19 06:59buy531.001.20051.19751.2045
1062005.07.19 10:59s/l531.001.19751.19751.2045-300.0014579.99
1072005.07.19 11:59buy541.001.19681.19381.2008
1082005.07.19 15:59close541.001.20011.19381.2008330.0014909.99
1092005.07.19 15:59sell551.001.20011.20311.1961
1102005.07.19 17:59s/l551.001.20311.20311.1961-300.0014609.99
1112005.07.19 18:59sell561.001.20441.20741.2004
1122005.07.20 01:59s/l561.001.20741.20741.2004-300.0014309.99
1132005.07.20 10:59buy571.001.20781.20481.2118
1142005.07.20 11:30close571.001.20851.20481.211870.0014379.99
1152005.07.20 11:30sell581.001.20851.21151.2045
1162005.07.20 13:37close581.001.20651.21151.2045200.0014579.99
1172005.07.20 13:37buy591.001.20651.20351.2105
1182005.07.20 14:59s/l591.001.20351.20351.2105-300.0014279.99
1192005.07.20 19:59buy601.001.21501.21201.2190
1202005.07.20 20:59close601.001.21501.21201.21900.0014279.99
1212005.07.20 20:59sell611.001.21501.21801.2110
1222005.07.21 00:59s/l611.001.21801.21801.2110-300.0013979.99
1232005.07.21 02:48sell621.001.21821.22121.2142
1242005.07.21 07:59close621.001.21621.22121.2142200.0014179.99
1252005.07.21 07:59buy631.001.21621.21321.2202
1262005.07.21 11:59t/p631.001.22021.21321.2202400.0014579.99
1272005.07.21 13:27sell641.001.22001.22301.2160
1282005.07.21 13:59t/p641.001.21601.22301.2160400.0014979.99
1292005.07.21 16:41buy651.001.21111.20811.2151
1302005.07.21 16:59t/p651.001.21511.20811.2151400.0015379.99
1312005.07.21 19:59sell661.001.21771.22071.2137
1322005.07.22 00:20close661.001.21551.22071.2137220.0015599.99
1332005.07.22 00:20buy671.001.21551.21251.2195
1342005.07.22 00:53close671.001.21591.21251.219539.9915639.98
1352005.07.22 00:53sell681.001.21591.21891.2119
1362005.07.22 01:40close681.001.21461.21891.2119129.9815769.96
1372005.07.22 01:40buy691.001.21461.21161.2186
1382005.07.22 08:18t/p691.001.21861.21161.2186400.0016169.96
1392005.07.22 10:48sell701.001.21821.22121.2142
1402005.07.22 12:59t/p701.001.21421.22121.2142400.0016569.96
1412005.07.22 14:59buy711.001.21171.20871.2157
1422005.07.22 15:59s/l711.001.20871.20871.2157-300.0016269.96
1432005.07.24 23:51buy721.001.20471.20171.2087
1442005.07.25 02:59close721.001.20521.20171.208750.0016319.96
1452005.07.25 02:59sell731.001.20521.20821.2012
1462005.07.25 08:47close731.001.20401.20821.2012120.0016439.96
1472005.07.25 08:47buy741.001.20401.20101.2080
1482005.07.25 12:59close741.001.20731.20101.2080330.0016769.96
1492005.07.25 12:59sell751.001.20731.21031.2033
1502005.07.25 13:59close751.001.20711.21031.203320.0016789.96
1512005.07.25 13:59buy761.001.20711.20411.2111
1522005.07.26 00:59s/l761.001.20411.20411.2111-300.0016489.96
1532005.07.26 01:59buy771.001.20341.20041.2074
1542005.07.26 02:59close771.001.20371.20041.207430.0016519.96
1552005.07.26 02:59sell781.001.20371.20671.1997
1562005.07.26 08:57close781.001.20481.20671.1997-110.0016409.96
1572005.07.26 08:57buy791.001.20481.20181.2088
1582005.07.26 08:59s/l791.001.20181.20181.2088-300.0016109.96
1592005.07.26 10:59sell801.001.20081.20381.1968
1602005.07.26 17:59close801.001.20271.20381.1968-190.0015919.96
1612005.07.26 17:59buy811.001.20271.19971.2067
1622005.07.27 06:59s/l811.001.19971.19971.2067-300.0015619.96
1632005.07.27 07:59buy821.001.19861.19561.2026
1642005.07.27 12:59close821.001.20211.19561.2026350.0015969.96
1652005.07.27 12:59sell831.001.20211.20511.1981
1662005.07.27 16:43s/l831.001.20511.20511.1981-300.0015669.96
1672005.07.28 06:59buy841.001.20591.20291.2099
1682005.07.28 10:57close841.001.20591.20291.20990.0015669.96
1692005.07.28 10:57sell851.001.20591.20891.2019
1702005.07.28 11:59s/l851.001.20891.20891.2019-300.0015369.96
1712005.07.28 13:16sell861.001.20921.21221.2052
1722005.07.28 13:59close861.001.20801.21221.2052120.0015489.96
1732005.07.28 13:59buy871.001.20801.20501.2120
1742005.07.28 14:59close871.001.20831.20501.212030.0015519.96
1752005.07.28 14:59sell881.001.20831.21131.2043
1762005.07.28 15:59s/l881.001.21131.21131.2043-300.0015219.96
1772005.07.28 18:22sell891.001.21391.21691.2099
1782005.07.28 18:52close891.001.21341.21691.209949.9915269.95
1792005.07.28 18:52buy901.001.21341.21041.2174
1802005.07.29 08:59s/l901.001.21041.21041.2174-300.0014969.95
1812005.07.29 10:06buy911.001.20891.20591.2129
1822005.07.29 10:51close911.001.20941.20591.212949.9915019.94
1832005.07.29 10:51sell921.001.20941.21241.2054
1842005.07.29 12:59s/l921.001.21241.21241.2054-300.0014719.94
1852005.07.29 14:45sell931.001.21331.21631.2093
1862005.08.01 02:59s/l931.001.21631.21631.2093-300.0014419.94
1872005.08.01 06:59sell941.001.21831.22131.2143
1882005.08.01 08:59s/l941.001.22131.22131.2143-300.0014119.94
1892005.08.01 14:20sell951.001.22311.22611.2191
1902005.08.01 14:59close951.001.22091.22611.2191220.0014339.94
1912005.08.01 14:59buy961.001.22091.21791.2249
1922005.08.01 21:00s/l961.001.21791.21791.2249-300.0014039.94
1932005.08.02 05:59buy971.001.22151.21851.2255
1942005.08.02 09:55close971.001.22291.21851.2255140.0014179.94
1952005.08.02 09:55sell981.001.22291.22591.2189
1962005.08.02 23:03t/p981.001.21891.22591.2189400.0014579.94
1972005.08.03 01:59buy991.001.21581.21281.2198
1982005.08.03 06:59t/p991.001.21981.21281.2198400.0014979.94
1992005.08.03 07:59sell1001.001.22101.22401.2170
2002005.08.03 08:59s/l1001.001.22401.22401.2170-300.0014679.94
2012005.08.03 16:59buy1011.001.23291.22991.2369
2022005.08.04 06:59close1011.001.23401.22991.2369110.0014789.94
2032005.08.04 06:59sell1021.001.23401.23701.2300
2042005.08.04 14:59s/l1021.001.23701.23701.2300-300.0014489.94
2052005.08.04 17:22sell1031.001.23901.24201.2350
2062005.08.05 00:59close1031.001.23771.24201.2350130.0014619.94
2072005.08.05 00:59buy1041.001.23771.23471.2417
2082005.08.05 06:59close1041.001.23771.23471.24170.0014619.94
2092005.08.05 06:59sell1051.001.23771.24071.2337
2102005.08.05 08:59close1051.001.23821.24071.2337-50.0014569.94
2112005.08.05 08:59buy1061.001.23821.23521.2422
2122005.08.05 09:34close1061.001.23811.23521.2422-10.0014559.94
2132005.08.05 09:34sell1071.001.23811.24111.2341
2142005.08.05 13:59t/p1071.001.23411.24111.2341400.0014959.94
2152005.08.05 14:38buy1081.001.23371.23071.2377
2162005.08.05 15:27close1081.001.23391.23071.237720.0014979.94
2172005.08.05 15:27sell1091.001.23391.23691.2299
2182005.08.05 17:10close1091.001.23251.23691.2299140.0015119.94
2192005.08.05 17:10buy1101.001.23251.22951.2365
2202005.08.08 06:59close1101.001.23331.22951.236580.0015199.94
2212005.08.08 06:59sell1111.001.23331.23631.2293
2222005.08.08 07:59s/l1111.001.23631.23631.2293-300.0014899.94
2232005.08.08 14:59buy1121.001.23671.23371.2407
2242005.08.09 05:59t/p1121.001.24071.23371.2407400.0015299.94
2252005.08.09 07:54sell1131.001.24081.24381.2368
2262005.08.09 10:28t/p1131.001.23681.24381.2368400.0015699.94
2272005.08.09 10:53sell1141.001.23751.24051.2335
2282005.08.10 09:59s/l1141.001.24051.24051.2335-300.0015399.94
2292005.08.10 12:58buy1151.001.23821.23521.2422
2302005.08.10 13:59close1151.001.23911.23521.242290.0015489.94
2312005.08.10 13:59sell1161.001.23911.24211.2351
2322005.08.10 14:59close1161.001.23861.24211.235150.0015539.94
2332005.08.10 14:59buy1171.001.23861.23561.2426
2342005.08.10 15:55close1171.001.23861.23561.24260.0015539.94
2352005.08.10 15:55sell1181.001.23861.24161.2346
2362005.08.11 03:59s/l1181.001.24161.24161.2346-300.0015239.94
2372005.08.11 07:34buy1191.001.24031.23731.2443
2382005.08.11 12:31close1191.001.24201.23731.2443170.0015409.94
2392005.08.11 12:31sell1201.001.24201.24501.2380
2402005.08.11 15:59close1201.001.24341.24501.2380-140.0015269.94
2412005.08.11 15:59buy1211.001.24341.24041.2474
2422005.08.12 01:59close1211.001.24681.24041.2474340.0015609.94
2432005.08.12 01:59sell1221.001.24681.24981.2428
2442005.08.12 08:59close1221.001.24691.24981.2428-10.0015599.94
2452005.08.12 08:59buy1231.001.24691.24391.2509
2462005.08.12 12:59s/l1231.001.24391.24391.2509-300.0015299.94
2472005.08.12 13:59sell1241.001.24351.24651.2395
2482005.08.12 14:48close1241.001.24301.24651.239550.0015349.94
2492005.08.12 14:48buy1251.001.24301.24001.2470
2502005.08.15 05:59s/l1251.001.24001.24001.2470-300.0015049.94
2512005.08.15 07:53buy1261.001.23941.23641.2434
2522005.08.15 11:59close1261.001.23721.23641.2434-220.0014829.94
2532005.08.15 11:59sell1271.001.23721.24021.2332
2542005.08.15 15:09close1271.001.23641.24021.233280.0014909.94
2552005.08.15 15:09buy1281.001.23641.23341.2404
2562005.08.16 01:59s/l1281.001.23341.23341.2404-300.0014609.94
2572005.08.16 14:59sell1291.001.23261.23561.2286
2582005.08.16 17:59s/l1291.001.23561.23561.2286-300.0014309.94
2592005.08.17 00:59buy1301.001.23561.23261.2396
2602005.08.17 04:59s/l1301.001.23261.23261.2396-300.0014009.94
2612005.08.17 07:59sell1311.001.22961.23261.2256
2622005.08.17 11:59close1311.001.23011.23261.2256-50.0013959.94
2632005.08.17 11:59buy1321.001.23011.22711.2341
2642005.08.17 12:48close1321.001.23011.22711.23410.0013959.94
2652005.08.17 12:48sell1331.001.23011.23311.2261
2662005.08.17 13:59close1331.001.22981.23311.226130.0013989.94
2672005.08.17 13:59buy1341.001.22981.22681.2338
2682005.08.17 14:52close1341.001.23001.22681.233820.0014009.94
2692005.08.17 14:52sell1351.001.23001.23301.2260
2702005.08.18 07:44close1351.001.22701.23301.2260300.0014309.94
2712005.08.18 07:44buy1361.001.22701.22401.2310
2722005.08.18 09:59s/l1361.001.22401.22401.2310-300.0014009.94
2732005.08.18 13:59buy1371.001.21781.21481.2218
2742005.08.18 15:59close1371.001.21771.21481.2218-10.0013999.94
2752005.08.18 15:59sell1381.001.21771.22071.2137
2762005.08.18 18:23close1381.001.21771.22071.21370.0013999.94
2772005.08.18 18:23buy1391.001.21771.21471.2217
2782005.08.18 18:54close1391.001.21771.21471.22170.0013999.94
2792005.08.18 18:54sell1401.001.21771.22071.2137
2802005.08.19 07:59t/p1401.001.21371.22071.2137400.0014399.94
2812005.08.19 10:59sell1411.001.21801.22101.2140
2822005.08.22 07:59close1411.001.21791.22101.214010.0014409.94
2832005.08.22 07:59buy1421.001.21791.21491.2219
2842005.08.22 09:59close1421.001.21881.21491.221990.0014499.94
2852005.08.22 09:59sell1431.001.21881.22181.2148
2862005.08.22 10:59s/l1431.001.22181.22181.2148-300.0014199.94
2872005.08.22 12:59sell1441.001.22331.22631.2193
2882005.08.23 09:59close1441.001.22381.22631.2193-50.0014149.94
2892005.08.23 09:59buy1451.001.22381.22081.2278
2902005.08.23 13:59close1451.001.22161.22081.2278-220.0013929.94
2912005.08.23 13:59sell1461.001.22161.22461.2176
2922005.08.23 14:45close1461.001.22131.22461.217630.0013959.94
2932005.08.23 14:45buy1471.001.22131.21831.2253
2942005.08.24 04:20close1471.001.22121.21831.2253-10.0013949.94
2952005.08.24 04:20sell1481.001.22121.22421.2172
2962005.08.24 07:21t/p1481.001.21721.22421.2172400.0014349.94
2972005.08.24 15:09sell1491.001.22611.22911.2221
2982005.08.24 18:59close1491.001.22691.22911.2221-80.0014269.94
2992005.08.24 18:59buy1501.001.22691.22391.2309
3002005.08.25 05:42t/p1501.001.23091.22391.2309400.0014669.94
3012005.08.25 05:42sell1511.001.23101.23401.2270
3022005.08.25 10:59close1511.001.22981.23401.2270120.0014789.94
3032005.08.25 10:59buy1521.001.22981.22681.2338
3042005.08.25 12:59s/l1521.001.22681.22681.2338-300.0014489.94
3052005.08.25 16:59buy1531.001.23001.22701.2340
3062005.08.25 19:57close1531.001.23131.22701.2340130.0014619.94
3072005.08.25 19:57sell1541.001.23131.23431.2273
3082005.08.26 08:59close1541.001.23171.23431.2273-40.0014579.94
3092005.08.26 08:59buy1551.001.23171.22871.2357
3102005.08.26 12:59close1551.001.23121.22871.2357-50.0014529.94
3112005.08.26 12:59sell1561.001.23121.23421.2272
3122005.08.28 23:50s/l1561.001.23421.23421.2272-300.0014229.94
3132005.08.29 00:59sell1571.001.23421.23721.2302
3142005.08.29 10:59t/p1571.001.23021.23721.2302400.0014629.94
3152005.08.30 06:59sell1581.001.22251.22551.2185
3162005.08.30 07:59close1581.001.22231.22551.218520.0014649.94
3172005.08.30 07:59buy1591.001.22231.21931.2263
3182005.08.30 08:51close1591.001.22211.21931.2263-20.0014629.94
3192005.08.30 08:51sell1601.001.22211.22511.2181
3202005.08.30 14:09t/p1601.001.21811.22511.2181400.0015029.94
3212005.08.30 19:59sell1611.001.22231.22531.2183
3222005.08.31 12:38close1611.001.21921.22531.2183310.0015339.94
3232005.08.31 12:38buy1621.001.21921.21621.2232
3242005.08.31 13:59close1621.001.22261.21621.2232340.0015679.94
3252005.08.31 13:59sell1631.001.22261.22561.2186
3262005.08.31 14:59s/l1631.001.22561.22561.2186-300.0015379.94
3272005.08.31 17:59buy1641.001.23321.23021.2372
3282005.08.31 19:59close1641.001.23371.23021.237250.0015429.94
3292005.08.31 19:59sell1651.001.23371.23671.2297
3302005.09.01 08:59s/l1651.001.23671.23671.2297-300.0015129.94
3312005.09.01 11:59buy1661.001.23881.23581.2428
3322005.09.01 14:59t/p1661.001.24281.23581.2428400.0015529.94
3332005.09.01 15:59buy1671.001.24581.24281.2498
3342005.09.01 16:59close1671.001.24571.24281.2498-10.0015519.94
3352005.09.01 16:59sell1681.001.24571.24871.2417
3362005.09.01 18:59s/l1681.001.24871.24871.2417-300.0015219.94
3372005.09.01 20:35buy1691.001.24901.24601.2530
3382005.09.02 00:59close1691.001.24811.24601.2530-90.0015129.94
3392005.09.02 00:59sell1701.001.24811.25111.2441
3402005.09.02 06:59s/l1701.001.25111.25111.2441-300.0014829.94
3412005.09.02 10:50sell1711.001.25671.25971.2527
3422005.09.02 12:40close1711.001.25521.25971.2527150.0014979.94
3432005.09.02 12:40buy1721.001.25521.25221.2592
3442005.09.02 12:59s/l1721.001.25221.25221.2592-300.0014679.94
3452005.09.02 13:59sell1731.001.25381.25681.2498
3462005.09.02 14:34close1731.001.25351.25681.249830.0014709.94
3472005.09.02 14:34buy1741.001.25351.25051.2575
3482005.09.02 16:02close1741.001.25511.25051.2575160.0014869.94
3492005.09.02 16:02sell1751.001.25511.25811.2511
3502005.09.05 06:12s/l1751.001.25811.25811.2511-300.0014569.94
3512005.09.05 06:48buy1761.001.25691.25391.2609
3522005.09.05 07:59s/l1761.001.25391.25391.2609-300.0014269.94
3532005.09.05 10:59buy1771.001.25481.25181.2588
3542005.09.05 14:51close1771.001.25471.25181.2588-10.0014259.94
3552005.09.05 14:51sell1781.001.25471.25771.2507
3562005.09.06 00:59t/p1781.001.25071.25771.2507400.0014659.94
3572005.09.06 09:27buy1791.001.24581.24281.2498
3582005.09.06 09:59close1791.001.24661.24281.249880.0014739.94
3592005.09.06 09:59sell1801.001.24661.24961.2426
3602005.09.06 12:59s/l1801.001.24961.24961.2426-300.0014439.94
3612005.09.06 14:56sell1811.001.25061.25361.2466
3622005.09.06 22:27t/p1811.001.24661.25361.2466400.0014839.94
3632005.09.07 07:59buy1821.001.25231.24931.2563
3642005.09.07 08:13s/l1821.001.24931.24931.2563-300.0014539.94
3652005.09.07 08:59sell1831.001.25211.25511.2481
3662005.09.07 09:59t/p1831.001.24811.25511.2481400.0014939.94
3672005.09.07 09:59buy1841.001.24761.24461.2516
3682005.09.07 13:58s/l1841.001.24461.24461.2516-300.0014639.94
3692005.09.07 14:59sell1851.001.24481.24781.2408
3702005.09.07 17:59close1851.001.24391.24781.240890.0014729.94
3712005.09.07 17:59buy1861.001.24391.24091.2479
3722005.09.08 00:08s/l1861.001.24091.24091.2479-300.0014429.94
3732005.09.08 08:59buy1871.001.24261.23961.2466
3742005.09.08 14:41close1871.001.24321.23961.246659.9914489.93
3752005.09.08 14:41sell1881.001.24321.24621.2392
3762005.09.08 16:31close1881.001.23971.24621.2392349.9914839.92
3772005.09.08 16:31buy1891.001.23971.23671.2437
3782005.09.08 18:59close1891.001.23991.23671.243720.0014859.92
3792005.09.08 18:59sell1901.001.23991.24291.2359
3802005.09.09 04:09s/l1901.001.24291.24291.2359-300.0014559.92
3812005.09.09 04:31buy1911.001.24221.23921.2462
3822005.09.09 05:59close1911.001.24391.23921.2462170.0014729.92
3832005.09.09 05:59sell1921.001.24391.24691.2399
3842005.09.09 07:59close1921.001.24211.24691.2399180.0014909.92
3852005.09.09 07:59buy1931.001.24211.23911.2461
3862005.09.09 11:45s/l1931.001.23911.23911.2461-300.0014609.92
3872005.09.09 14:13sell1941.001.24091.24391.2369
3882005.09.09 15:59close1941.001.24251.24391.2369-160.0014449.92
3892005.09.09 15:59buy1951.001.24251.23951.2465
3902005.09.09 16:57close1951.001.24241.23951.2465-10.0114439.91
3912005.09.09 16:57sell1961.001.24241.24541.2384
3922005.09.12 02:59t/p1961.001.23841.24541.2384400.0014839.91
3932005.09.12 05:12sell1971.001.23301.23601.2290
3942005.09.12 05:44close1971.001.23291.23601.229010.0014849.91
3952005.09.12 05:44buy1981.001.23291.22991.2369
3962005.09.12 07:34close1981.001.23331.22991.236940.0014889.91
3972005.09.12 07:34sell1991.001.23331.23631.2293
3982005.09.12 12:59t/p1991.001.22931.23631.2293400.0015289.91
3992005.09.12 13:59sell2001.001.22911.23211.2251
4002005.09.12 14:47close2001.001.22901.23211.22519.9915299.90
4012005.09.12 14:47buy2011.001.22901.22601.2330
4022005.09.12 15:48close2011.001.22851.22601.2330-50.0115249.89
4032005.09.12 15:48sell2021.001.22851.23151.2245
4042005.09.13 08:59close2021.001.22821.23151.224530.0015279.89
4052005.09.13 08:59buy2031.001.22821.22521.2322
4062005.09.13 12:59close2031.001.22971.22521.2322150.0015429.89
4072005.09.13 12:59sell2041.001.22971.23271.2257
4082005.09.13 14:16close2041.001.22721.23271.2257250.0015679.89
4092005.09.13 14:16buy2051.001.22721.22421.2312
4102005.09.13 17:59close2051.001.22681.22421.2312-40.0015639.89
4112005.09.13 17:59sell2061.001.22681.22981.2228
4122005.09.14 01:59s/l2061.001.22981.22981.2228-300.0015339.89
4132005.09.14 06:59buy2071.001.22771.22471.2317
4142005.09.14 09:43close2071.001.22891.22471.2317120.0015459.89
4152005.09.14 09:43sell2081.001.22891.23191.2249
4162005.09.14 14:12s/l2081.001.23191.23191.2249-300.0015159.89
4172005.09.14 14:38buy2091.001.23061.22761.2346
4182005.09.14 18:59s/l2091.001.22761.22761.2346-300.0014859.89
4192005.09.15 07:59sell2101.001.22151.22451.2175
4202005.09.15 14:36close2101.001.22101.22451.217550.0014909.89
4212005.09.15 14:36buy2111.001.22101.21801.2250
4222005.09.15 16:42close2111.001.22191.21801.225090.0014999.89
4232005.09.15 16:42sell2121.001.22191.22491.2179
4242005.09.15 18:18close2121.001.22091.22491.2179100.0015099.89
4252005.09.15 18:18buy2131.001.22091.21791.2249
4262005.09.15 18:48close2131.001.22211.21791.2249120.0015219.89
4272005.09.15 18:48sell2141.001.22211.22511.2181
4282005.09.16 02:59s/l2141.001.22511.22511.2181-300.0014919.89
4292005.09.16 05:59buy2151.001.22931.22631.2333
4302005.09.16 06:38close2151.001.22981.22631.233350.0014969.89
4312005.09.16 06:38sell2161.001.22981.23281.2258
4322005.09.16 10:59t/p2161.001.22581.23281.2258400.0015369.89
4332005.09.16 14:59sell2171.001.22171.22471.2177
4342005.09.16 15:53close2171.001.22161.22471.217710.0015379.89
4352005.09.16 15:53buy2181.001.22161.21861.2256
4362005.09.18 23:00s/l2181.001.21861.21861.2256-300.0015079.89
4372005.09.19 11:55buy2191.001.21361.21061.2176
4382005.09.20 12:58close2191.001.21621.21061.2176260.0015339.89
4392005.09.20 12:58sell2201.001.21621.21921.2122
4402005.09.20 16:59close2201.001.21731.21921.2122-110.0015229.89
4412005.09.20 16:59buy2211.001.21731.21431.2213
4422005.09.20 18:59s/l2211.001.21431.21431.2213-300.0014929.89
4432005.09.21 07:19sell2221.001.22071.22371.2167
4442005.09.21 11:38close2221.001.22121.22371.2167-50.0114879.88
4452005.09.21 11:38buy2231.001.22121.21821.2252
4462005.09.21 13:54close2231.001.22291.21821.2252169.9915049.87
4472005.09.21 13:54sell2241.001.22291.22591.2189
4482005.09.21 23:59s/l2241.001.22591.22591.2189-300.0014749.87
4492005.09.22 01:45sell2251.001.22561.22861.2216
4502005.09.22 01:59t/p2251.001.22161.22861.2216400.0015149.87
4512005.09.22 04:40sell2261.001.22111.22411.2171
4522005.09.22 14:59t/p2261.001.21711.22411.2171400.0015549.87
4532005.09.22 16:37buy2271.001.21501.21201.2190
4542005.09.23 08:58s/l2271.001.21201.21201.2190-300.0015249.87
4552005.09.23 08:58buy2281.001.21221.20921.2162
4562005.09.23 12:59s/l2281.001.20921.20921.2162-300.0014949.87
4572005.09.23 15:30buy2291.001.20681.20381.2108
4582005.09.25 23:00s/l2291.001.20381.20381.2108-300.0014649.87
4592005.09.26 10:42sell2301.001.20561.20861.2016
4602005.09.26 12:59close2301.001.20271.20861.2016290.0014939.87
4612005.09.26 12:59buy2311.001.20271.19971.2067
4622005.09.26 18:59t/p2311.001.20671.19971.2067400.0015339.87
4632005.09.27 10:25sell2321.001.20341.20641.1994
4642005.09.27 11:59close2321.001.20171.20641.1994170.0015509.87
4652005.09.27 11:59buy2331.001.20171.19871.2057
4662005.09.27 16:18close2331.001.20101.19871.2057-70.0015439.87
4672005.09.27 16:18sell2341.001.20101.20401.1970
4682005.09.28 06:45s/l2341.001.20401.20401.1970-300.0015139.87
4692005.09.28 07:59sell2351.001.20351.20651.1995
4702005.09.28 10:33close2351.001.20111.20651.1995240.0015379.87
4712005.09.28 10:33buy2361.001.20111.19811.2051
4722005.09.28 11:59close2361.001.20331.19811.2051220.0015599.87
4732005.09.28 11:59sell2371.001.20331.20631.1993
4742005.09.28 13:33close2371.001.20191.20631.1993140.0015739.87
4752005.09.28 13:33buy2381.001.20191.19891.2059
4762005.09.28 15:59close2381.001.20151.19891.2059-40.0015699.87
4772005.09.28 15:59sell2391.001.20151.20451.1975
4782005.09.28 21:59s/l2391.001.20451.20451.1975-300.0015399.87
4792005.09.28 23:59buy2401.001.20591.20291.2099
4802005.09.29 00:56close2401.001.20581.20291.2099-10.0015389.87
4812005.09.29 00:56sell2411.001.20581.20881.2018
4822005.09.29 09:47close2411.001.20501.20881.201880.0015469.87
4832005.09.29 09:47buy2421.001.20501.20201.2090
4842005.09.29 12:59s/l2421.001.20201.20201.2090-300.0015169.87
4852005.09.29 13:59sell2431.001.20281.20581.1988
4862005.09.29 18:59close2431.001.20401.20581.1988-120.0015049.87
4872005.09.29 18:59buy2441.001.20401.20101.2080
4882005.09.30 12:50close2441.001.20561.20101.2080160.0015209.87
4892005.09.30 12:50sell2451.001.20561.20861.2016
4902005.09.30 18:59t/p2451.001.20161.20861.2016400.0015609.87
4912005.09.30 19:30buy2461.001.20131.19831.2053
4922005.10.03 00:59s/l2461.001.19831.19831.2053-300.0015309.87
4932005.10.03 03:08sell2471.001.19421.19721.1902
4942005.10.04 07:59close2471.001.19141.19721.1902280.0015589.87
4952005.10.04 07:59buy2481.001.19141.18841.1954
4962005.10.04 15:33close2481.001.19391.18841.1954250.0015839.87
4972005.10.04 15:33sell2491.001.19391.19691.1899
4982005.10.05 07:18close2491.001.19481.19691.1899-90.0015749.87
4992005.10.05 07:18buy2501.001.19481.19181.1988
5002005.10.05 07:59close2501.001.19661.19181.1988180.0015929.87
5012005.10.05 07:59sell2511.001.19661.19961.1926
5022005.10.05 21:59s/l2511.001.19961.19961.1926-300.0015629.87
5032005.10.05 23:59sell2521.001.20131.20431.1973
5042005.10.06 00:59s/l2521.001.20431.20431.1973-300.0015329.87
5052005.10.06 02:37buy2531.001.20401.20101.2080
5062005.10.06 08:29close2531.001.20661.20101.2080260.0015589.87
5072005.10.06 08:29sell2541.001.20661.20961.2026
5082005.10.06 13:59s/l2541.001.20961.20961.2026-300.0015289.87
5092005.10.06 14:59sell2551.001.21341.21641.2094
5102005.10.06 16:11close2551.001.21341.21641.20940.0015289.87
5112005.10.06 16:11buy2561.001.21341.21041.2174
5122005.10.06 17:59t/p2561.001.21741.21041.2174400.0015689.87
5132005.10.07 16:59sell2571.001.21151.21451.2075
5142005.10.10 07:59s/l2571.001.21451.21451.2075-300.0015389.87
5152005.10.10 16:59sell2581.001.20591.20891.2019
5162005.10.11 12:44t/p2581.001.20191.20891.2019400.0015789.87
5172005.10.12 12:59sell2591.001.20201.20501.1980
5182005.10.12 15:57close2591.001.20291.20501.1980-90.0015699.87
5192005.10.12 15:57buy2601.001.20291.19991.2069
5202005.10.12 17:28close2601.001.20381.19991.206990.0015789.87
5212005.10.12 17:28sell2611.001.20381.20681.1998
5222005.10.12 23:59close2611.001.20251.20681.1998130.0015919.87
5232005.10.12 23:59buy2621.001.20251.19951.2065
5242005.10.13 01:59s/l2621.001.19951.19951.2065-300.0015619.87
5252005.10.13 05:14sell2631.001.19911.20211.1951
5262005.10.13 09:57close2631.001.19771.20211.1951140.0015759.87
5272005.10.13 09:57buy2641.001.19771.19471.2017
5282005.10.13 12:59s/l2641.001.19471.19471.2017-300.0015459.87
5292005.10.13 14:59sell2651.001.19351.19651.1895
5302005.10.13 16:59s/l2651.001.19651.19651.1895-300.0015159.87
5312005.10.14 04:59buy2661.001.20341.20041.2074
5322005.10.14 05:58close2661.001.20331.20041.2074-10.0015149.87
5332005.10.14 05:58sell2671.001.20331.20631.1993
5342005.10.14 07:58close2671.001.20161.20631.1993170.0015319.87
5352005.10.14 07:58buy2681.001.20161.19861.2056
5362005.10.14 11:00s/l2681.001.19861.19861.2056-300.0015019.87
5372005.10.14 11:59sell2691.001.19931.20231.1953
5382005.10.14 12:47close2691.001.19921.20231.195310.0015029.87
5392005.10.14 12:47buy2701.001.19921.19621.2032
5402005.10.14 14:39t/p2701.001.20321.19621.2032400.0015429.87
5412005.10.14 17:18sell2711.001.20861.21161.2046
5422005.10.17 02:46s/l2711.001.21161.21161.2046-300.0015129.87
5432005.10.17 06:59sell2721.001.20891.21191.2049
5442005.10.17 09:59t/p2721.001.20491.21191.2049400.0015529.87
5452005.10.17 11:58buy2731.001.20301.20001.2070
5462005.10.17 14:59close2731.001.20291.20001.2070-9.9915519.88
5472005.10.17 14:59sell2741.001.20291.20591.1989
5482005.10.17 16:59s/l2741.001.20591.20591.1989-300.0015219.88
5492005.10.18 01:49buy2751.001.19971.19671.2037
5502005.10.18 06:59close2751.001.19891.19671.2037-80.0015139.88
5512005.10.18 06:59sell2761.001.19891.20191.1949
5522005.10.18 10:59t/p2761.001.19491.20191.1949400.0015539.88
5532005.10.18 12:40sell2771.001.19471.19771.1907
5542005.10.19 06:59t/p2771.001.19071.19771.1907400.0015939.88
5552005.10.19 07:59sell2781.001.19001.19301.1860
5562005.10.19 08:39close2781.001.18971.19301.186030.0015969.88
5572005.10.19 08:39buy2791.001.18971.18671.1937
5582005.10.19 09:59t/p2791.001.19371.18671.1937400.0016369.88
5592005.10.19 13:39buy2801.001.19471.19171.1987
5602005.10.19 16:56close2801.001.19851.19171.1987380.0016749.88
5612005.10.19 16:56sell2811.001.19851.20151.1945
5622005.10.19 18:53close2811.001.19681.20151.1945170.0016919.88
5632005.10.19 18:53buy2821.001.19681.19381.2008
5642005.10.19 21:59close2821.001.19991.19381.2008310.0017229.88
5652005.10.19 21:59sell2831.001.19991.20291.1959
5662005.10.20 09:28close2831.001.19741.20291.1959250.0017479.88
5672005.10.20 09:28buy2841.001.19741.19441.2014
5682005.10.20 10:34close2841.001.19741.19441.20140.0017479.88
5692005.10.20 10:34sell2851.001.19741.20041.1934
5702005.10.20 11:59close2851.001.19591.20041.1934150.0017629.88
5712005.10.20 11:59buy2861.001.19591.19291.1999
5722005.10.20 12:59close2861.001.19631.19291.199940.0017669.88
5732005.10.20 12:59sell2871.001.19631.19931.1923
5742005.10.20 18:59s/l2871.001.19931.19931.1923-300.0017369.88
5752005.10.21 01:59buy2881.001.20511.20211.2091
5762005.10.21 02:30close2881.001.20551.20211.209140.0017409.88
5772005.10.21 02:30sell2891.001.20551.20851.2015
5782005.10.21 11:00t/p2891.001.20151.20851.2015400.0017809.88
5792005.10.21 11:59buy2901.001.20071.19771.2047
5802005.10.21 13:59close2901.001.20361.19771.2047290.0018099.88
5812005.10.21 13:59sell2911.001.20361.20661.1996
5822005.10.21 15:59t/p2911.001.19961.20661.1996400.0018499.88
5832005.10.21 16:59sell2921.001.19591.19891.1919
5842005.10.21 19:26close2921.001.19451.19891.1919140.0018639.88
5852005.10.21 19:26buy2931.001.19451.19151.1985
5862005.10.21 19:59close2931.001.19501.19151.198550.0018689.88
5872005.10.21 19:59sell2941.001.19501.19801.1910
5882005.10.24 14:59s/l2941.001.19801.19801.1910-300.0018389.88
5892005.10.24 15:59sell2951.001.19961.20261.1956
5902005.10.24 16:59close2951.001.19931.20261.195630.0018419.88
5912005.10.24 16:59buy2961.001.19931.19631.2033
5922005.10.24 17:50close2961.001.19931.19631.20330.0118419.89
5932005.10.24 17:50sell2971.001.19931.20231.1953
5942005.10.25 05:59close2971.001.19601.20231.1953330.0118749.90
5952005.10.25 05:59buy2981.001.19601.19301.2000
5962005.10.25 08:59t/p2981.001.20001.19301.2000400.0019149.90
5972005.10.25 09:59sell2991.001.20341.20641.1994
5982005.10.25 13:59s/l2991.001.20641.20641.1994-300.0018849.90
5992005.10.25 16:27sell3001.001.21041.21341.2064
6002005.10.25 16:59close3001.001.20981.21341.206460.0018909.90
6012005.10.25 16:59buy3011.001.20981.20681.2138
6022005.10.25 22:59close3011.001.21111.20681.2138130.0019039.90
6032005.10.25 22:59sell3021.001.21111.21411.2071
6042005.10.26 00:59close3021.001.20951.21411.2071160.0019199.90
6052005.10.26 00:59buy3031.001.20951.20651.2135
6062005.10.26 02:59close3031.001.21051.20651.2135100.0019299.90
6072005.10.26 02:59sell3041.001.21051.21351.2065
6082005.10.26 09:47t/p3041.001.20651.21351.2065400.0019699.90
6092005.10.26 11:49buy3051.001.20681.20381.2108
6102005.10.26 15:45close3051.001.20851.20381.2108170.0019869.90
6112005.10.26 15:45sell3061.001.20851.21151.2045
6122005.10.27 03:59s/l3061.001.21151.21151.2045-300.0019569.90
6132005.10.27 06:59sell3071.001.21051.21351.2065
6142005.10.27 07:33close3071.001.21031.21351.206520.0019589.90
6152005.10.27 07:33buy3081.001.21031.20731.2143
6162005.10.27 10:33t/p3081.001.21431.20731.2143400.0019989.90
6172005.10.27 10:59buy3091.001.21221.20921.2162
6182005.10.27 12:09close3091.001.21381.20921.2162160.0020149.90
6192005.10.27 12:09sell3101.001.21381.21681.2098
6202005.10.27 16:59close3101.001.21421.21681.2098-40.0020109.90
6212005.10.27 16:59buy3111.001.21421.21121.2182
6222005.10.28 09:21close3111.001.21581.21121.2182160.0020269.90
6232005.10.28 09:21sell3121.001.21581.21881.2118
6242005.10.28 10:26close3121.001.21471.21881.2118110.0020379.90
6252005.10.28 10:26buy3131.001.21471.21171.2187
6262005.10.28 12:59s/l3131.001.21171.21171.2187-300.0020079.90
6272005.10.28 14:32sell3141.001.21281.21581.2088
6282005.10.28 16:59t/p3141.001.20881.21581.2088400.0020479.90
6292005.10.28 18:59sell3151.001.20651.20951.2025
6302005.10.31 13:49t/p3151.001.20251.20951.2025400.0020879.90
6312005.10.31 14:52buy3161.001.20051.19751.2045
6322005.11.01 01:59s/l3161.001.19751.19751.2045-300.0020579.90
6332005.11.01 09:24sell3171.001.20021.20321.1962
6342005.11.01 09:58close3171.001.19921.20321.1962100.0020679.90
6352005.11.01 09:58buy3181.001.19921.19621.2032
6362005.11.01 11:59close3181.001.20131.19621.2032210.0020889.90
6372005.11.01 11:59sell3191.001.20131.20431.1973
6382005.11.01 17:55close3191.001.19971.20431.1973160.0021049.90
6392005.11.01 17:55buy3201.001.19971.19671.2037
6402005.11.01 23:54close3201.001.20361.19671.2037390.0021439.90
6412005.11.01 23:54sell3211.001.20361.20661.1996
6422005.11.02 12:00t/p3211.001.19961.20661.1996400.0021839.90
6432005.11.02 15:46sell3221.001.20391.20691.1999
6442005.11.02 16:48s/l3221.001.20691.20691.1999-300.0021539.90
6452005.11.02 17:59buy3231.001.20631.20331.2103
6462005.11.03 12:24close3231.001.20611.20331.2103-20.0021519.90
6472005.11.03 12:24sell3241.001.20611.20911.2021
6482005.11.03 12:59close3241.001.20511.20911.2021100.0021619.90
6492005.11.03 12:59buy3251.001.20511.20211.2091
6502005.11.03 13:59s/l3251.001.20211.20211.2091-300.0021319.90
6512005.11.03 14:50sell3261.001.20141.20441.1974
6522005.11.03 16:59t/p3261.001.19741.20441.1974400.0021719.90
6532005.11.03 18:06buy3271.001.19571.19271.1997
6542005.11.04 14:20s/l3271.001.19271.19271.1997-300.0021419.90
6552005.11.04 16:55buy3281.001.18121.17821.1852
6562005.11.04 17:33close3281.001.18321.17821.1852200.0021619.90
6572005.11.04 17:33sell3291.001.18321.18621.1792
6582005.11.04 18:59close3291.001.18181.18621.1792140.0021759.90
6592005.11.04 18:59buy3301.001.18181.17881.1858
6602005.11.07 01:59close3301.001.18131.17881.1858-50.0021709.90
6612005.11.07 01:59sell3311.001.18131.18431.1773
6622005.11.07 14:56close3311.001.17881.18431.1773250.0021959.90
6632005.11.07 14:56buy3321.001.17881.17581.1828
6642005.11.07 16:30close3321.001.17991.17581.1828110.0022069.90
6652005.11.07 16:30sell3331.001.17991.18291.1759
6662005.11.07 17:49close3331.001.17911.18291.175980.0022149.90
6672005.11.07 17:49buy3341.001.17911.17611.1831
6682005.11.08 01:54s/l3341.001.17611.17611.1831-300.0021849.90
6692005.11.08 09:19buy3351.001.17161.16861.1756
6702005.11.08 09:58close3351.001.17221.16861.175660.0021909.90
6712005.11.08 09:58sell3361.001.17221.17521.1682
6722005.11.08 12:29close3361.001.17251.17521.1682-30.0021879.90
6732005.11.08 12:29buy3371.001.17251.16951.1765
6742005.11.08 16:10t/p3371.001.17651.16951.1765400.0022279.90
6752005.11.08 16:33buy3381.001.17581.17281.1798
6762005.11.08 19:47close3381.001.17911.17281.1798329.9922609.89
6772005.11.08 19:47sell3391.001.17911.18211.1751
6782005.11.09 11:59t/p3391.001.17511.18211.1751400.0023009.89
6792005.11.09 13:58buy3401.001.17411.17111.1781
6802005.11.09 13:59t/p3401.001.17811.17111.1781400.0023409.89
6812005.11.09 15:33buy3411.001.17321.17021.1772
6822005.11.09 16:03close3411.001.17421.17021.1772100.0023509.89
6832005.11.09 16:03sell3421.001.17421.17721.1702
6842005.11.09 16:33close3421.001.17241.17721.1702180.0023689.89
6852005.11.09 16:33buy3431.001.17241.16941.1764
6862005.11.09 18:59t/p3431.001.17641.16941.1764400.0024089.89
6872005.11.10 00:27sell3441.001.17751.18051.1735
6882005.11.10 08:59close3441.001.17681.18051.173570.0024159.89
6892005.11.10 08:59buy3451.001.17681.17381.1808
6902005.11.10 12:43close3451.001.17851.17381.1808170.0024329.89
6912005.11.10 12:43sell3461.001.17851.18151.1745
6922005.11.10 13:30close3461.001.17661.18151.1745190.0024519.89
6932005.11.10 13:30buy3471.001.17661.17361.1806
6942005.11.10 15:09s/l3471.001.17361.17361.1806-300.0024219.89
6952005.11.10 15:10buy3481.001.17361.17061.1776
6962005.11.10 15:40close3481.001.17481.17061.1776120.0024339.89
6972005.11.10 15:40sell3491.001.17481.17781.1708
6982005.11.10 19:59t/p3491.001.17081.17781.1708400.0024739.89
6992005.11.10 20:59buy3501.001.16821.16521.1722
7002005.11.11 10:51close3501.001.16991.16521.1722170.0024909.89
7012005.11.11 10:51sell3511.001.16991.17291.1659
7022005.11.11 11:59close3511.001.16941.17291.165950.0024959.89
7032005.11.11 11:59buy3521.001.16941.16641.1734
7042005.11.11 15:59close3521.001.17071.16641.1734130.0025089.89
7052005.11.11 15:59sell3531.001.17071.17371.1667
7062005.11.14 01:06s/l3531.001.17371.17371.1667-300.0024789.89
7072005.11.14 06:59buy3541.001.17571.17271.1797
7082005.11.14 12:59s/l3541.001.17271.17271.1797-300.0024489.89
7092005.11.14 14:22buy3551.001.16981.16681.1738
7102005.11.14 15:41close3551.001.17071.16681.173890.0024579.89
7112005.11.14 15:41sell3561.001.17071.17371.1667
7122005.11.14 17:55t/p3561.001.16671.17371.1667400.0024979.89
7132005.11.15 12:59sell3571.001.16621.16921.1622
7142005.11.15 15:13close3571.001.16771.16921.1622-150.0024829.89
7152005.11.15 15:13buy3581.001.16771.16471.1717
7162005.11.15 15:43close3581.001.16811.16471.171740.0024869.89
7172005.11.15 15:43sell3591.001.16811.17111.1641
7182005.11.15 16:53close3591.001.16731.17111.164180.0024949.89
7192005.11.15 16:53buy3601.001.16731.16431.1713
7202005.11.15 17:26close3601.001.16951.16431.1713220.0025169.89
7212005.11.15 17:26sell3611.001.16951.17251.1655
7222005.11.15 17:56close3611.001.16921.17251.165530.0025199.89
7232005.11.15 17:56buy3621.001.16921.16621.1732
7242005.11.16 13:59close3621.001.16981.16621.173260.0025259.89
7252005.11.16 13:59sell3631.001.16981.17281.1658
7262005.11.16 14:59t/p3631.001.16581.17281.1658400.0025659.89
7272005.11.16 15:46buy3641.001.16491.16191.1689
7282005.11.16 17:20t/p3641.001.16891.16191.1689400.0026059.89
7292005.11.17 04:34sell3651.001.16781.17081.1638
7302005.11.17 08:42close3651.001.16541.17081.1638239.9926299.88
7312005.11.17 08:42buy3661.001.16541.16241.1694
7322005.11.17 09:51close3661.001.16911.16241.1694370.0026669.88
7332005.11.17 09:51sell3671.001.16911.17211.1651
7342005.11.17 14:58close3671.001.16751.17211.1651160.0026829.88
7352005.11.17 14:58buy3681.001.16751.16451.1715
7362005.11.17 15:59t/p3681.001.17151.16451.1715400.0027229.88
7372005.11.18 07:59buy3691.001.17151.16851.1755
7382005.11.18 08:59s/l3691.001.16851.16851.1755-300.0026929.88
7392005.11.18 15:31sell3701.001.17701.18001.1730
7402005.11.18 15:59t/p3701.001.17301.18001.1730400.0027329.88
7412005.11.18 16:20buy3711.001.17071.16771.1747
7422005.11.18 17:33t/p3711.001.17471.16771.1747400.0027729.88
7432005.11.18 17:33sell3721.001.17491.17791.1709
7442005.11.20 23:00s/l3721.001.17791.17791.1709-300.0027429.88
7452005.11.21 07:59sell3731.001.17781.18081.1738
7462005.11.21 08:29close3731.001.17731.18081.173850.0127479.89
7472005.11.21 08:29buy3741.001.17731.17431.1813
7482005.11.21 09:25t/p3741.001.18131.17431.1813400.0027879.89
7492005.11.21 10:23sell3751.001.18281.18581.1788
7502005.11.21 10:55close3751.001.18191.18581.178890.0027969.89
7512005.11.21 10:55buy3761.001.18191.17891.1859
7522005.11.21 11:58close3761.001.18291.17891.1859100.0028069.89
7532005.11.21 11:58sell3771.001.18291.18591.1789
7542005.11.21 15:23close3771.001.18211.18591.178980.0028149.89
7552005.11.21 15:23buy3781.001.18211.17911.1861
7562005.11.21 15:59s/l3781.001.17911.17911.1861-300.0027849.89
7572005.11.21 17:16buy3791.001.17311.17011.1771
7582005.11.21 17:52close3791.001.17341.17011.177130.0027879.89
7592005.11.21 17:52sell3801.001.17341.17641.1694
7602005.11.22 10:37t/p3801.001.16941.17641.1694400.0028279.89
7612005.11.22 11:37sell3811.001.17121.17421.1672
7622005.11.22 12:44close3811.001.16981.17421.1672140.0028419.89
7632005.11.22 12:44buy3821.001.16981.16681.1738
7642005.11.22 15:47close3821.001.16981.16681.17380.0028419.89
7652005.11.22 15:47sell3831.001.16981.17281.1658
7662005.11.22 16:45s/l3831.001.17281.17281.1658-300.0028119.89
7672005.11.22 16:59buy3841.001.17161.16861.1756
7682005.11.22 18:59close3841.001.17441.16861.1756280.0028399.89
7692005.11.22 18:59sell3851.001.17441.17741.1704
7702005.11.22 19:59s/l3851.001.17741.17741.1704-300.0028099.89
7712005.11.22 20:30buy3861.001.18051.17751.1845
7722005.11.23 07:13close3861.001.18361.17751.1845310.0028409.89
7732005.11.23 07:13sell3871.001.18361.18661.1796
7742005.11.23 07:43close3871.001.18291.18661.179670.0028479.89
7752005.11.23 07:43buy3881.001.18291.17991.1869
7762005.11.23 08:26close3881.001.18331.17991.186940.0028519.89
7772005.11.23 08:26sell3891.001.18331.18631.1793
7782005.11.23 10:30close3891.001.17951.18631.1793380.0028899.89
7792005.11.23 10:30buy3901.001.17951.17651.1835
7802005.11.23 11:27close3901.001.18051.17651.1835100.0028999.89
7812005.11.23 11:27sell3911.001.18051.18351.1765
7822005.11.23 15:35close3911.001.18021.18351.176530.0129029.90
7832005.11.23 15:35buy3921.001.18021.17721.1842
7842005.11.23 21:59close3921.001.18231.17721.1842210.0129239.91
7852005.11.23 21:59sell3931.001.18231.18531.1783
7862005.11.24 07:57close3931.001.17961.18531.1783270.0029509.91
7872005.11.24 07:57buy3941.001.17961.17661.1836
7882005.11.24 11:29close3941.001.18061.17661.1836100.0029609.91
7892005.11.24 11:29sell3951.001.18061.18361.1766
7902005.11.24 13:33close3951.001.17851.18361.1766210.0029819.91
7912005.11.24 13:33buy3961.001.17851.17551.1825
7922005.11.25 02:59close3961.001.17751.17551.1825-100.0029719.91
7932005.11.25 02:59sell3971.001.17751.18051.1735
7942005.11.25 08:46close3971.001.17521.18051.1735230.0029949.91
7952005.11.25 08:46buy3981.001.17521.17221.1792
7962005.11.25 10:59close3981.001.17591.17221.179270.0030019.91
7972005.11.25 10:59sell3991.001.17591.17891.1719
7982005.11.25 16:22close3991.001.17281.17891.1719310.0030329.91
7992005.11.25 16:22buy4001.001.17281.16981.1768
8002005.11.25 16:57close4001.001.17321.16981.176840.0030369.91
8012005.11.25 16:57sell4011.001.17321.17621.1692
8022005.11.28 01:46t/p4011.001.16921.17621.1692400.0030769.91
8032005.11.28 10:59sell4021.001.17161.17461.1676
8042005.11.28 13:59close4021.001.17171.17461.1676-10.0030759.91
8052005.11.28 13:59buy4031.001.17171.16871.1757
8062005.11.28 15:59t/p4031.001.17571.16871.1757400.0031159.91
8072005.11.28 17:41sell4041.001.18051.18351.1765
8082005.11.28 18:59s/l4041.001.18351.18351.1765-300.0030859.91
8092005.11.28 20:09sell4051.001.18741.19041.1834
8102005.11.29 01:59t/p4051.001.18341.19041.1834400.0031259.91
8112005.11.29 07:59sell4061.001.18321.18621.1792
8122005.11.29 12:59close4061.001.18081.18621.1792240.0031499.91
8132005.11.29 12:59buy4071.001.18081.17781.1848
8142005.11.29 13:59s/l4071.001.17781.17781.1848-300.0031199.91
8152005.11.29 14:50buy4081.001.17571.17271.1797
8162005.11.29 15:20close4081.001.17811.17271.1797240.0031439.91
8172005.11.29 15:20sell4091.001.17811.18111.1741
8182005.11.30 08:59close4091.001.17771.18111.174140.0031479.91
8192005.11.30 08:59buy4101.001.17771.17471.1817
8202005.11.30 15:32close4101.001.17751.17471.1817-20.0031459.91
8212005.11.30 15:32sell4111.001.17751.18051.1735
8222005.11.30 16:54close4111.001.17861.18051.1735-110.0031349.91
8232005.11.30 16:54buy4121.001.17861.17561.1826
8242005.11.30 18:59close4121.001.17891.17561.182630.0031379.91
8252005.11.30 18:59sell4131.001.17891.18191.1749
8262005.12.01 06:59close4131.001.17801.18191.174990.0031469.91
8272005.12.01 06:59buy4141.001.17801.17501.1820
8282005.12.01 13:48s/l4141.001.17501.17501.1820-300.0031169.91
8292005.12.01 13:55sell4151.001.17541.17841.1714
8302005.12.01 14:59t/p4151.001.17141.17841.1714400.0031569.91
8312005.12.01 15:26buy4161.001.17071.16771.1747
8322005.12.01 16:30close4161.001.17151.16771.174780.0031649.91
8332005.12.01 16:30sell4171.001.17151.17451.1675
8342005.12.01 17:21close4171.001.17001.17451.1675150.0031799.91
8352005.12.01 17:21buy4181.001.17001.16701.1740
8362005.12.01 19:59t/p4181.001.17401.16701.1740400.0032199.91
8372005.12.02 06:59buy4191.001.17231.16931.1763
8382005.12.02 13:33s/l4191.001.16931.16931.1763-300.0031899.91
8392005.12.02 14:50sell4201.001.17291.17591.1689
8402005.12.02 14:59t/p4201.001.16891.17591.1689400.0032299.91
8412005.12.02 16:51buy4211.001.16901.16601.1730
8422005.12.05 11:59t/p4211.001.17301.16601.1730400.0032699.91
8432005.12.05 12:49sell4221.001.17441.17741.1704
8442005.12.05 13:59close4221.001.17691.17741.1704-250.0032449.91
8452005.12.05 13:59buy4231.001.17691.17391.1809
8462005.12.05 14:59close4231.001.17721.17391.180930.0032479.91
8472005.12.05 14:59sell4241.001.17721.18021.1732
8482005.12.05 17:59s/l4241.001.18021.18021.1732-300.0032179.91
8492005.12.05 18:44sell4251.001.18111.18411.1771
8502005.12.05 19:57close4251.001.17961.18411.1771150.0032329.91
8512005.12.05 19:57buy4261.001.17961.17661.1836
8522005.12.06 10:14s/l4261.001.17661.17661.1836-300.0032029.91
8532005.12.06 10:55sell4271.001.17771.18071.1737
8542005.12.06 14:32close4271.001.17791.18071.1737-20.0032009.91
8552005.12.06 14:32buy4281.001.17791.17491.1819
8562005.12.07 00:41close4281.001.18001.17491.1819209.9932219.90
8572005.12.07 00:41sell4291.001.18001.18301.1760
8582005.12.07 07:42t/p4291.001.17601.18301.1760400.0032619.90
8592005.12.07 10:59buy4301.001.17271.16971.1767
8602005.12.07 13:59close4301.001.17241.16971.1767-30.0032589.90
8612005.12.07 13:59sell4311.001.17241.17541.1684
8622005.12.07 15:59close4311.001.17251.17541.1684-10.0032579.90
8632005.12.07 15:59buy4321.001.17251.16951.1765
8642005.12.07 16:53close4321.001.17241.16951.1765-10.0032569.90
8652005.12.07 16:53sell4331.001.17241.17541.1684
8662005.12.08 08:59s/l4331.001.17541.17541.1684-300.0032269.90
8672005.12.08 10:51buy4341.001.17641.17341.1804
8682005.12.08 13:59close4341.001.17751.17341.1804110.0032379.90
8692005.12.08 13:59sell4351.001.17751.18051.1735
8702005.12.08 15:59s/l4351.001.18051.18051.1735-300.0032079.90
8712005.12.08 18:59buy4361.001.18271.17971.1867
8722005.12.09 00:59s/l4361.001.17971.17971.1867-300.0031779.90
8732005.12.09 08:42buy4371.001.17821.17521.1822
8742005.12.09 09:59close4371.001.17761.17521.1822-60.0031719.90
8752005.12.09 09:59sell4381.001.17761.18061.1736
8762005.12.09 12:05s/l4381.001.18061.18061.1736-300.0031419.90
8772005.12.09 12:07sell4391.001.18091.18391.1769
8782005.12.09 12:37close4391.001.17981.18391.1769110.0031529.90
8792005.12.09 12:37buy4401.001.17981.17681.1838
8802005.12.09 13:59close4401.001.18011.17681.183830.0031559.90
8812005.12.09 13:59sell4411.001.18011.18311.1761
8822005.12.09 15:59s/l4411.001.18311.18311.1761-300.0031259.90
8832005.12.09 16:07sell4421.001.18361.18661.1796
8842005.12.11 23:00t/p4421.001.17961.18661.1796400.0031659.90
8852005.12.12 03:56buy4431.001.18251.17951.1865
8862005.12.12 08:59t/p4431.001.18651.17951.1865400.0032059.90
8872005.12.12 10:05sell4441.001.18861.19161.1846
8882005.12.12 10:36close4441.001.18761.19161.1846100.0032159.90
8892005.12.12 10:36buy4451.001.18761.18461.1916
8902005.12.12 13:52t/p4451.001.19161.18461.1916400.0032559.90
8912005.12.12 13:59buy4461.001.19101.18801.1950
8922005.12.12 13:59t/p4461.001.19501.18801.1950400.0032959.90
8932005.12.12 14:35sell4471.001.19601.19901.1920
8942005.12.13 10:05t/p4471.001.19201.19901.1920400.0033359.90
8952005.12.13 10:59sell4481.001.19241.19541.1884
8962005.12.13 16:59close4481.001.19281.19541.1884-40.0033319.90
8972005.12.13 16:59buy4491.001.19281.18981.1968
8982005.12.13 20:17close4491.001.19571.18981.1968290.0033609.90
8992005.12.13 20:17sell4501.001.19571.19871.1917
9002005.12.14 01:59s/l4501.001.19871.19871.1917-300.0033309.90
9012005.12.14 03:15sell4511.001.20261.20561.1986
9022005.12.14 06:59close4511.001.19971.20561.1986290.0033599.90
9032005.12.14 06:59buy4521.001.19971.19671.2037
9042005.12.14 09:42close4521.001.20361.19671.2037390.0033989.90
9052005.12.14 09:42sell4531.001.20361.20661.1996
9062005.12.14 11:36close4531.001.20161.20661.1996200.0034189.90
9072005.12.14 11:36buy4541.001.20161.19861.2056
9082005.12.14 14:30close4541.001.20341.19861.2056180.0034369.90
9092005.12.14 14:30sell4551.001.20341.20641.1994
9102005.12.14 18:31close4551.001.20141.20641.1994200.0034569.90
9112005.12.14 18:31buy4561.001.20141.19841.2054
9122005.12.14 19:59close4561.001.20071.19841.2054-70.0034499.90
9132005.12.14 19:59sell4571.001.20071.20371.1967
9142005.12.15 04:47close4571.001.19741.20371.1967330.0034829.90
9152005.12.15 04:47buy4581.001.19741.19441.2014
9162005.12.15 05:49close4581.001.19961.19441.2014220.0035049.90
9172005.12.15 05:49sell4591.001.19961.20261.1956
9182005.12.15 09:57close4591.001.20031.20261.1956-69.9934979.91
9192005.12.15 09:57buy4601.001.20031.19731.2043
9202005.12.15 10:42close4601.001.20341.19731.2043310.0135289.92
9212005.12.15 10:42sell4611.001.20341.20641.1994
9222005.12.15 11:18close4611.001.20121.20641.1994220.0035509.92
9232005.12.15 11:18buy4621.001.20121.19821.2052
9242005.12.15 11:48close4621.001.20211.19821.205290.0035599.92
9252005.12.15 11:48sell4631.001.20211.20511.1981
9262005.12.15 12:59close4631.001.20091.20511.1981120.0035719.92
9272005.12.15 12:59buy4641.001.20091.19791.2049
9282005.12.15 14:20close4641.001.20051.19791.2049-40.0035679.92
9292005.12.15 14:20sell4651.001.20051.20351.1965
9302005.12.15 15:59t/p4651.001.19651.20351.1965400.0036079.92
9312005.12.15 17:11sell4661.001.19661.19961.1926
9322005.12.15 17:43close4661.001.19641.19961.192620.0036099.92
9332005.12.15 17:43buy4671.001.19641.19341.2004
9342005.12.15 18:46close4671.001.19591.19341.2004-50.0036049.92
9352005.12.15 18:46sell4681.001.19591.19891.1919
9362005.12.16 01:57close4681.001.19471.19891.1919120.0036169.92
9372005.12.16 01:57buy4691.001.19471.19171.1987
9382005.12.16 08:59t/p4691.001.19871.19171.1987400.0036569.92
9392005.12.16 13:59buy4701.001.19751.19451.2015
9402005.12.16 16:14close4701.001.20111.19451.2015360.0036929.92
9412005.12.16 16:14sell4711.001.20111.20411.1971
9422005.12.16 17:59close4711.001.20081.20411.197130.0036959.92
9432005.12.16 17:59buy4721.001.20081.19781.2048
9442005.12.19 02:59close4721.001.20251.19781.2048170.0037129.92
9452005.12.19 02:59sell4731.001.20251.20551.1985
9462005.12.19 08:59close4731.001.20131.20551.1985120.0037249.92
9472005.12.19 08:59buy4741.001.20131.19831.2053
9482005.12.19 13:39s/l4741.001.19831.19831.2053-300.0036949.92
9492005.12.20 08:22buy4751.001.19801.19501.2020
9502005.12.20 10:59close4751.001.19811.19501.202010.0036959.92
9512005.12.20 10:59sell4761.001.19811.20111.1941
9522005.12.20 11:59close4761.001.19721.20111.194190.0037049.92
9532005.12.20 11:59buy4771.001.19721.19421.2012
9542005.12.20 13:59s/l4771.001.19421.19421.2012-300.0036749.92
9552005.12.20 14:56buy4781.001.19271.18971.1967
9562005.12.20 15:59s/l4781.001.18971.18971.1967-300.0036449.92
9572005.12.20 16:08buy4791.001.18831.18531.1923
9582005.12.20 16:38close4791.001.18951.18531.1923120.0036569.92
9592005.12.20 16:38sell4801.001.18951.19251.1855
9602005.12.20 16:59t/p4801.001.18551.19251.1855400.0036969.92
9612005.12.20 17:59buy4811.001.18471.18171.1887
9622005.12.20 18:33close4811.001.18541.18171.188770.0037039.92
9632005.12.20 18:33sell4821.001.18541.18841.1814
9642005.12.20 21:59close4821.001.18601.18841.1814-60.0036979.92
9652005.12.20 21:59buy4831.001.18601.18301.1900
9662005.12.21 00:59close4831.001.18821.18301.1900220.0037199.92
9672005.12.21 00:59sell4841.001.18821.19121.1842
9682005.12.21 01:59close4841.001.18761.19121.184260.0037259.92
9692005.12.21 01:59buy4851.001.18761.18461.1916
9702005.12.21 05:59close4851.001.18701.18461.1916-60.0037199.92
9712005.12.21 05:59sell4861.001.18701.19001.1830
9722005.12.21 08:59close4861.001.18841.19001.1830-140.0037059.92
9732005.12.21 08:59buy4871.001.18841.18541.1924
9742005.12.21 10:38close4871.001.18941.18541.1924100.0037159.92
9752005.12.21 10:38sell4881.001.18941.19241.1854
9762005.12.21 14:53t/p4881.001.18541.19241.1854400.0037559.92
9772005.12.21 15:45buy4891.001.18081.17781.1848
9782005.12.21 16:59close4891.001.18151.17781.184870.0037629.92
9792005.12.21 16:59sell4901.001.18151.18451.1775
9802005.12.21 19:59s/l4901.001.18451.18451.1775-300.0037329.92
9812005.12.22 00:59sell4911.001.18371.18671.1797
9822005.12.22 14:59s/l4911.001.18671.18671.1797-300.0037029.92
9832005.12.22 18:47buy4921.001.18641.18341.1904
9842005.12.22 19:59close4921.001.18821.18341.1904180.0037209.92
9852005.12.22 19:59sell4931.001.18821.19121.1842
9862005.12.23 13:00t/p4931.001.18421.19121.1842400.0037609.92
9872005.12.23 13:10sell4941.001.18531.18831.1813
9882005.12.23 13:44close4941.001.18431.18831.1813100.0037709.92
9892005.12.23 13:44buy4951.001.18431.18131.1883
9902005.12.23 16:31close4951.001.18691.18131.1883260.0037969.92
9912005.12.23 16:31sell4961.001.18691.18991.1829
9922005.12.23 17:42close4961.001.18521.18991.1829170.0138139.93
9932005.12.23 17:42buy4971.001.18521.18221.1892
9942005.12.23 19:54close4971.001.18721.18221.1892200.0138339.94
9952005.12.23 19:54sell4981.001.18721.19021.1832
9962005.12.27 11:52close4981.001.18531.19021.1832190.0038529.94
9972005.12.27 11:52buy4991.001.18531.18231.1893
9982005.12.27 12:59close4991.001.18581.18231.189350.0038579.94
9992005.12.27 12:59sell5001.001.18581.18881.1818
10002005.12.28 04:59close5001.001.18491.18881.181890.0038669.94
10012005.12.28 04:59buy5011.001.18491.18191.1889
10022005.12.28 05:59close5011.001.18511.18191.188920.0038689.94
10032005.12.28 05:59sell5021.001.18511.18811.1811
10042005.12.28 07:59s/l5021.001.18811.18811.1811-300.0038389.94
10052005.12.28 15:34sell5031.001.19241.19541.1884
10062005.12.28 16:59t/p5031.001.18841.19541.1884400.0038789.94
10072005.12.28 18:09buy5041.001.18341.18041.1874
10082005.12.28 23:59close5041.001.18471.18041.1874130.0038919.94
10092005.12.28 23:59sell5051.001.18471.18771.1807
10102005.12.29 10:20close5051.001.18431.18771.180740.0038959.94
10112005.12.29 10:20buy5061.001.18431.18131.1883
10122005.12.29 14:59close5061.001.18321.18131.1883-110.0038849.94
10132005.12.29 14:59sell5071.001.18321.18621.1792
10142005.12.29 18:59close5071.001.18401.18621.1792-80.0038769.94
10152005.12.29 18:59buy5081.001.18401.18101.1880
10162005.12.30 01:59close5081.001.18451.18101.188050.0038819.94
10172005.12.30 01:59sell5091.001.18451.18751.1805
10182005.12.30 04:23s/l5091.001.18751.18751.1805-300.0038519.94
10192005.12.30 05:54sell5101.001.18841.19141.1844
10202005.12.30 09:57t/p5101.001.18441.19141.1844400.0038919.94
10212005.12.30 13:50sell5111.001.18081.18381.1768
10222005.12.30 14:35close5111.001.17921.18381.1768160.0039079.94
10232005.12.30 14:35buy5121.001.17921.17621.1832
10242005.12.30 15:55close5121.001.18031.17621.1832110.0039189.94
10252005.12.30 15:55sell5131.001.18031.18331.1763
10262005.12.30 16:59s/l5131.001.18331.18331.1763-300.0038889.94
10272005.12.30 17:49sell5141.001.18431.18731.1803
10282006.01.02 23:59close5141.001.18161.18731.1803270.0039159.94
10292006.01.02 23:59buy5151.001.18161.17861.1856
10302006.01.03 01:59t/p5151.001.18561.17861.1856400.0039559.94
10312006.01.03 06:09sell5161.001.18951.19251.1855
10322006.01.03 07:44close5161.001.18741.19251.1855210.0039769.94
10332006.01.03 07:44buy5171.001.18741.18441.1914
10342006.01.03 09:59close5171.001.18891.18441.1914150.0039919.94
10352006.01.03 09:59sell5181.001.18891.19191.1849
10362006.01.03 14:59s/l5181.001.19191.19191.1849-300.0039619.94
10372006.01.03 16:51sell5191.001.19791.20091.1939
10382006.01.03 19:59s/l5191.001.20091.20091.1939-300.0039319.94
10392006.01.03 20:59buy5201.001.20171.19871.2057
10402006.01.04 01:42close5201.001.20431.19871.2057260.0039579.94
10412006.01.04 01:42sell5211.001.20431.20731.2003
10422006.01.04 03:08s/l5211.001.20731.20731.2003-300.0039279.94
10432006.01.04 07:59buy5221.001.20471.20171.2087
10442006.01.04 10:21close5221.001.20721.20171.2087250.0039529.94
10452006.01.04 10:21sell5231.001.20721.21021.2032
10462006.01.04 10:52close5231.001.20641.21021.203280.0039609.94
10472006.01.04 10:52buy5241.001.20641.20341.2104
10482006.01.04 13:35close5241.001.20891.20341.2104250.0039859.94
10492006.01.04 13:35sell5251.001.20891.21191.2049
10502006.01.04 15:04close5251.001.20811.21191.204980.0039939.94
10512006.01.04 15:04buy5261.001.20811.20511.2121
10522006.01.04 16:33close5261.001.20901.20511.212190.0040029.94
10532006.01.04 16:33sell5271.001.20901.21201.2050
10542006.01.04 17:59s/l5271.001.21201.21201.2050-300.0039729.94
10552006.01.04 18:59buy5281.001.21271.20971.2167
10562006.01.04 19:59close5281.001.21261.20971.2167-10.0039719.94
10572006.01.04 19:59sell5291.001.21261.21561.2086
10582006.01.05 01:38close5291.001.21071.21561.2086190.0039909.94
10592006.01.05 01:38buy5301.001.21071.20771.2147
10602006.01.05 09:55close5301.001.21061.20771.2147-10.0039899.94
10612006.01.05 09:55sell5311.001.21061.21361.2066
10622006.01.05 10:59close5311.001.20831.21361.2066230.0040129.94
10632006.01.05 10:59buy5321.001.20831.20531.2123
10642006.01.05 13:50close5321.001.20961.20531.2123130.0040259.94
10652006.01.05 13:50sell5331.001.20961.21261.2056
10662006.01.05 14:37close5331.001.20841.21261.2056120.0040379.94
10672006.01.05 14:37buy5341.001.20841.20541.2124
10682006.01.05 17:09close5341.001.21011.20541.2124169.9940549.93
10692006.01.05 17:09sell5351.001.21011.21311.2061
10702006.01.05 17:59close5351.001.20991.21311.206119.9940569.92
10712006.01.05 17:59buy5361.001.20991.20691.2139
10722006.01.05 21:59close5361.001.21101.20691.2139110.0040679.92
10732006.01.05 21:59sell5371.001.21101.21401.2070
10742006.01.06 09:59close5371.001.20911.21401.2070190.0040869.92
10752006.01.06 09:59buy5381.001.20911.20611.2131
10762006.01.06 13:59t/p5381.001.21311.20611.2131400.0041269.92
10772006.01.06 14:51sell5391.001.21641.21941.2124
10782006.01.06 15:21close5391.001.21501.21941.2124140.0041409.92
10792006.01.06 15:21buy5401.001.21501.21201.2190
10802006.01.06 15:53close5401.001.21551.21201.219050.0041459.92
10812006.01.06 15:53sell5411.001.21551.21851.2115
10822006.01.08 23:59close5411.001.21441.21851.2115110.0041569.92
10832006.01.08 23:59buy5421.001.21441.21141.2184
10842006.01.09 00:59close5421.001.21481.21141.218440.0041609.92
10852006.01.09 00:59sell5431.001.21481.21781.2108
10862006.01.09 08:00t/p5431.001.21081.21781.2108400.0042009.92
10872006.01.09 08:59buy5441.001.21051.20751.2145
10882006.01.09 10:09s/l5441.001.20751.20751.2145-300.0041709.92
10892006.01.09 11:48sell5451.001.20881.21181.2048
10902006.01.09 13:59close5451.001.20801.21181.204880.0041789.92
10912006.01.09 13:59buy5461.001.20801.20501.2120
10922006.01.09 16:26close5461.001.20791.20501.2120-10.0041779.92
10932006.01.09 16:26sell5471.001.20791.21091.2039
10942006.01.09 17:20close5471.001.20631.21091.2039160.0041939.92
10952006.01.09 17:20buy5481.001.20631.20331.2103
10962006.01.10 07:59close5481.001.20611.20331.2103-20.0041919.92
10972006.01.10 07:59sell5491.001.20611.20911.2021
10982006.01.10 09:54close5491.001.20721.20911.2021-110.0041809.92
10992006.01.10 09:54buy5501.001.20721.20421.2112
11002006.01.10 14:43s/l5501.001.20421.20421.2112-300.0041509.92
11012006.01.10 14:43buy5511.001.20441.20141.2084
11022006.01.11 01:59close5511.001.20621.20141.2084180.0041689.92
11032006.01.11 01:59sell5521.001.20621.20921.2022
11042006.01.11 07:59close5521.001.20581.20921.202240.0041729.92
11052006.01.11 07:59buy5531.001.20581.20281.2098
11062006.01.11 13:34close5531.001.20941.20281.2098360.0042089.92
11072006.01.11 13:34sell5541.001.20941.21241.2054
11082006.01.11 16:19close5541.001.20971.21241.2054-30.0042059.92
11092006.01.11 16:19buy5551.001.20971.20671.2137
11102006.01.11 18:05t/p5551.001.21371.20671.2137400.0042459.92
11112006.01.12 07:47sell5561.001.21541.21841.2114
11122006.01.12 13:59t/p5561.001.21141.21841.2114400.0042859.92
11132006.01.12 15:28buy5571.001.20261.19961.2066
11142006.01.12 15:59close5571.001.20401.19961.2066140.0042999.92
11152006.01.12 15:59sell5581.001.20401.20701.2000
11162006.01.12 17:59close5581.001.20321.20701.200080.0043079.92
11172006.01.12 17:59buy5591.001.20321.20021.2072
11182006.01.13 00:20close5591.001.20451.20021.2072130.0043209.92
11192006.01.13 00:20sell5601.001.20451.20751.2005
11202006.01.13 07:59s/l5601.001.20751.20751.2005-300.0042909.92
11212006.01.13 10:39sell5611.001.20761.21061.2036
11222006.01.13 12:59close5611.001.20421.21061.2036340.0043249.92
11232006.01.13 12:59buy5621.001.20421.20121.2082
11242006.01.13 14:31close5621.001.20661.20121.2082240.0043489.92
11252006.01.13 14:31sell5631.001.20661.20961.2026
11262006.01.13 15:23close5631.001.20511.20961.2026150.0043639.92
11272006.01.13 15:23buy5641.001.20511.20211.2091
11282006.01.13 16:47close5641.001.20841.20211.2091330.0043969.92
11292006.01.13 16:47sell5651.001.20841.21141.2044
11302006.01.13 17:43s/l5651.001.21141.21141.2044-300.0043669.92
11312006.01.13 17:55buy5661.001.21011.20711.2141
11322006.01.13 18:48close5661.001.21401.20711.2141390.0044059.92
11332006.01.13 18:48sell5671.001.21401.21701.2100
11342006.01.15 23:04s/l5671.001.21701.21701.2100-300.0043759.92
11352006.01.15 23:40buy5681.001.21511.21211.2191
11362006.01.16 08:46close5681.001.21481.21211.2191-30.0043729.92
11372006.01.16 08:46sell5691.001.21481.21781.2108
11382006.01.16 14:16close5691.001.21111.21781.2108370.0044099.92
11392006.01.16 14:16buy5701.001.21111.20811.2151
11402006.01.17 01:57s/l5701.001.20811.20811.2151-300.0043799.92
11412006.01.17 01:57buy5711.001.20831.20531.2123
11422006.01.17 07:31t/p5711.001.21231.20531.2123400.0044199.92
11432006.01.17 07:52sell5721.001.21291.21591.2089
11442006.01.17 10:51close5721.001.21031.21591.2089260.0044459.92
11452006.01.17 10:51buy5731.001.21031.20731.2143
11462006.01.17 11:59s/l5731.001.20731.20731.2143-300.0044159.92
11472006.01.17 12:41buy5741.001.20711.20411.2111
11482006.01.17 13:38close5741.001.20881.20411.2111170.0044329.92
11492006.01.17 13:38sell5751.001.20881.21181.2048
11502006.01.18 07:59s/l5751.001.21181.21181.2048-300.0044029.92
11512006.01.18 09:58sell5761.001.21391.21691.2099
11522006.01.18 11:59close5761.001.21201.21691.2099190.0044219.92
11532006.01.18 11:59buy5771.001.21201.20901.2160
11542006.01.18 12:59close5771.001.21221.20901.216020.0044239.92
11552006.01.18 12:59sell5781.001.21221.21521.2082
11562006.01.18 14:51close5781.001.21351.21521.2082-130.0044109.92
11572006.01.18 14:51buy5791.001.21351.21051.2175
11582006.01.18 15:34close5791.001.21441.21051.217590.0044199.92
11592006.01.18 15:34sell5801.001.21441.21741.2104
11602006.01.18 15:59t/p5801.001.21041.21741.2104400.0044599.92
11612006.01.18 16:18buy5811.001.20981.20681.2138
11622006.01.18 16:48close5811.001.21071.20681.213890.0044689.92
11632006.01.18 16:48sell5821.001.21071.21371.2067
11642006.01.19 08:43close5821.001.20831.21371.2067240.0044929.92
11652006.01.19 08:43buy5831.001.20831.20531.2123
11662006.01.19 09:55close5831.001.20771.20531.2123-60.0044869.92
11672006.01.19 09:55sell5841.001.20771.21071.2037
11682006.01.19 14:33close5841.001.20641.21071.2037130.0044999.92
11692006.01.19 14:33buy5851.001.20641.20341.2104
11702006.01.19 15:59t/p5851.001.21041.20341.2104400.0045399.92
11712006.01.19 16:41sell5861.001.21141.21441.2074
11722006.01.20 08:59t/p5861.001.20741.21441.2074400.0045799.92
11732006.01.20 15:48buy5871.001.20921.20621.2132
11742006.01.20 16:59close5871.001.20961.20621.213240.0045839.92
11752006.01.20 16:59sell5881.001.20961.21261.2056
11762006.01.20 18:59s/l5881.001.21261.21261.2056-300.0045539.92
11772006.01.22 22:22sell5891.001.21521.21821.2112
11782006.01.23 00:59s/l5891.001.21821.21821.2112-300.0045239.92
11792006.01.23 01:41sell5901.001.22251.22551.2185
11802006.01.23 04:55s/l5901.001.22551.22551.2185-300.0044939.92
11812006.01.23 04:55sell5911.001.22531.22831.2213
11822006.01.23 08:36close5911.001.22361.22831.2213170.0045109.92
11832006.01.23 08:36buy5921.001.22361.22061.2276
11842006.01.23 10:59t/p5921.001.22761.22061.2276400.0045509.92
11852006.01.23 11:56sell5931.001.22871.23171.2247
11862006.01.23 14:55close5931.001.22751.23171.2247120.0045629.92
11872006.01.23 14:55buy5941.001.22751.22451.2315
11882006.01.23 15:59close5941.001.22831.22451.231580.0045709.92
11892006.01.23 15:59sell5951.001.22831.23131.2243
11902006.01.24 09:45close5951.001.22691.23131.2243140.0045849.92
11912006.01.24 09:45buy5961.001.22691.22391.2309
11922006.01.24 13:34close5961.001.22821.22391.2309130.0045979.92
11932006.01.24 13:34sell5971.001.22821.23121.2242
11942006.01.25 02:59close5971.001.22641.23121.2242180.0046159.92
11952006.01.25 02:59buy5981.001.22641.22341.2304
11962006.01.25 09:59t/p5981.001.23041.22341.2304400.0046559.92
11972006.01.25 10:54sell5991.001.23201.23501.2280
11982006.01.25 11:45close5991.001.22951.23501.2280250.0046809.92
11992006.01.25 11:45buy6001.001.22951.22651.2335
12002006.01.25 13:44close6001.001.23061.22651.2335110.0046919.92
12012006.01.25 13:44sell6011.001.23061.23361.2266
12022006.01.25 14:59t/p6011.001.22661.23361.2266400.0047319.92
12032006.01.25 15:51buy6021.001.22571.22271.2297
12042006.01.25 16:21close6021.001.22661.22271.229790.0047409.92
12052006.01.25 16:21sell6031.001.22661.22961.2226
12062006.01.26 09:50close6031.001.22421.22961.2226240.0047649.92
12072006.01.26 09:50buy6041.001.22421.22121.2282
12082006.01.26 11:59close6041.001.22471.22121.228250.0047699.92
12092006.01.26 11:59sell6051.001.22471.22771.2207
12102006.01.26 14:59close6051.001.22511.22771.2207-40.0047659.92
12112006.01.26 14:59buy6061.001.22511.22211.2291
12122006.01.26 18:59s/l6061.001.22211.22211.2291-300.0047359.92
12132006.01.26 19:59sell6071.001.22141.22441.2174
12142006.01.27 00:59close6071.001.22101.22441.217440.0047399.92
12152006.01.27 00:59buy6081.001.22101.21801.2250
12162006.01.27 02:59close6081.001.22061.21801.2250-40.0047359.92
12172006.01.27 02:59sell6091.001.22061.22361.2166
12182006.01.27 06:45close6091.001.21981.22361.216680.0047439.92
12192006.01.27 06:45buy6101.001.21981.21681.2238
12202006.01.27 07:41close6101.001.22111.21681.2238130.0047569.92
12212006.01.27 07:41sell6111.001.22111.22411.2171
12222006.01.27 14:48close6111.001.22191.22411.2171-80.0047489.92
12232006.01.27 14:48buy6121.001.22191.21891.2259
12242006.01.27 15:59s/l6121.001.21891.21891.2259-300.0047189.92
12252006.01.27 16:56buy6131.001.21291.20991.2169
12262006.01.27 17:26close6131.001.21311.20991.216920.0047209.92
12272006.01.27 17:26sell6141.001.21311.21611.2091
12282006.01.27 19:34close6141.001.20961.21611.2091350.0047559.92
12292006.01.27 19:34buy6151.001.20961.20661.2136
12302006.01.30 00:59close6151.001.21091.20661.2136130.0047689.92
12312006.01.30 00:59sell6161.001.21091.21391.2069
12322006.01.30 09:29close6161.001.20851.21391.2069240.0047929.92
12332006.01.30 09:29buy6171.001.20851.20551.2125
12342006.01.30 10:56close6171.001.20991.20551.2125140.0048069.92
12352006.01.30 10:56sell6181.001.20991.21291.2059
12362006.01.30 11:41close6181.001.20821.21291.2059170.0048239.92
12372006.01.30 11:41buy6191.001.20821.20521.2122
12382006.01.30 13:59close6191.001.20851.20521.212230.0048269.92
12392006.01.30 13:59sell6201.001.20851.21151.2045
12402006.01.30 14:47close6201.001.20831.21151.204520.0048289.92
12412006.01.30 14:47buy6211.001.20831.20531.2123
12422006.01.31 12:59t/p6211.001.21231.20531.2123400.0048689.92
12432006.01.31 13:27sell6221.001.21241.21541.2084
12442006.01.31 16:59s/l6221.001.21541.21541.2084-300.0048389.92
12452006.01.31 18:18sell6231.001.21761.22061.2136
12462006.01.31 20:22close6231.001.21491.22061.2136270.0048659.92
12472006.01.31 20:22buy6241.001.21491.21191.2189
12482006.01.31 21:49close6241.001.21531.21191.218940.0048699.92
12492006.01.31 21:49sell6251.001.21531.21831.2113
12502006.02.01 03:59close6251.001.21491.21831.211340.0048739.92
12512006.02.01 03:59buy6261.001.21491.21191.2189
12522006.02.01 10:45s/l6261.001.21191.21191.2189-300.0048439.92
12532006.02.01 14:19buy6271.001.20871.20571.2127
12542006.02.01 14:59close6271.001.20951.20571.212780.0048519.92
12552006.02.01 14:59sell6281.001.20951.21251.2055
12562006.02.01 22:59close6281.001.20611.21251.2055340.0048859.92
12572006.02.01 22:59buy6291.001.20611.20311.2101
12582006.02.02 13:41close6291.001.20711.20311.2101100.0048959.92
12592006.02.02 13:41sell6301.001.20711.21011.2031
12602006.02.02 14:55close6301.001.20471.21011.2031240.0049199.92
12612006.02.02 14:55buy6311.001.20471.20171.2087
12622006.02.02 15:59t/p6311.001.20871.20171.2087400.0049599.92
12632006.02.02 22:59buy6321.001.20891.20591.2129
12642006.02.03 13:59s/l6321.001.20591.20591.2129-300.0049299.92
12652006.02.03 14:59buy6331.001.20051.19751.2045
12662006.02.03 17:31close6331.001.20221.19751.2045170.0049469.92
12672006.02.03 17:31sell6341.001.20221.20521.1982
12682006.02.06 08:59close6341.001.19941.20521.1982280.0049749.92
12692006.02.06 08:59buy6351.001.19941.19641.2034
12702006.02.06 16:13close6351.001.19831.19641.2034-110.0049639.92
12712006.02.06 16:13sell6361.001.19831.20131.1943
12722006.02.06 16:45close6361.001.19771.20131.194360.0049699.92
12732006.02.06 16:45buy6371.001.19771.19471.2017
12742006.02.06 18:18s/l6371.001.19471.19471.2017-300.0049399.92
12752006.02.06 18:49sell6381.001.19651.19951.1925
12762006.02.07 08:54close6381.001.19801.19951.1925-150.0049249.92
12772006.02.07 08:54buy6391.001.19801.19501.2020
12782006.02.07 16:59s/l6391.001.19501.19501.2020-300.0048949.92
12792006.02.08 08:59buy6401.001.19691.19391.2009
12802006.02.08 14:44close6401.001.19671.19391.2009-20.0048929.92
12812006.02.08 14:44sell6411.001.19671.19971.1927
12822006.02.08 17:05close6411.001.19351.19971.1927320.0049249.92
12832006.02.08 17:05buy6421.001.19351.19051.1975
12842006.02.08 17:36close6421.001.19361.19051.197510.0149259.93
12852006.02.08 17:36sell6431.001.19361.19661.1896
12862006.02.09 00:59s/l6431.001.19661.19661.1896-300.0048959.93
12872006.02.09 06:59sell6441.001.19851.20151.1945
12882006.02.09 13:53close6441.001.19741.20151.1945110.0149069.94
12892006.02.09 13:53buy6451.001.19741.19441.2014
12902006.02.09 14:46close6451.001.19831.19441.201490.0149159.95
12912006.02.09 14:46sell6461.001.19831.20131.1943
12922006.02.10 00:59close6461.001.19741.20131.194390.0049249.95
12932006.02.10 00:59buy6471.001.19741.19441.2014
12942006.02.10 12:59close6471.001.19741.19441.20140.0049249.95
12952006.02.10 12:59sell6481.001.19741.20041.1934
12962006.02.10 13:59s/l6481.001.20041.20041.1934-300.0048949.95
12972006.02.10 14:56sell6491.001.20201.20501.1980
12982006.02.10 15:59t/p6491.001.19801.20501.1980400.0049349.95
12992006.02.10 16:54buy6501.001.19131.18831.1953
13002006.02.13 10:26s/l6501.001.18831.18831.1953-300.0049049.95
13012006.02.13 11:59buy6511.001.18871.18571.1927
13022006.02.13 16:38close6511.001.19101.18571.1927230.0049279.95
13032006.02.13 16:38sell6521.001.19101.19401.1870
13042006.02.14 14:32close6521.001.18731.19401.1870369.9949649.94
13052006.02.14 14:32buy6531.001.18731.18431.1913
13062006.02.14 20:40t/p6531.001.19131.18431.1913400.0050049.94
13072006.02.15 10:59sell6541.001.19181.19481.1878
13082006.02.15 15:14close6541.001.19301.19481.1878-120.0049929.94
13092006.02.15 15:14buy6551.001.19301.19001.1970
13102006.02.15 15:59close6551.001.19321.19001.197020.0049949.94
13112006.02.15 15:59sell6561.001.19321.19621.1892
13122006.02.15 16:36close6561.001.18951.19621.1892370.0050319.94
13132006.02.15 16:36buy6571.001.18951.18651.1935
13142006.02.16 11:10s/l6571.001.18651.18651.1935-300.0050019.94
13152006.02.16 13:59sell6581.001.18751.19051.1835
13162006.02.16 16:59close6581.001.18801.19051.1835-50.0049969.94
13172006.02.16 16:59buy6591.001.18801.18501.1920
13182006.02.16 17:59close6591.001.18801.18501.19200.0049969.94
13192006.02.16 17:59sell6601.001.18801.19101.1840
13202006.02.17 00:50s/l6601.001.19101.19101.1840-300.0049669.94
13212006.02.17 00:55sell6611.001.19121.19421.1872
13222006.02.17 12:20t/p6611.001.18721.19421.1872400.0050069.94
13232006.02.17 13:06buy6621.001.18601.18301.1900
13242006.02.17 13:36close6621.001.18691.18301.190090.0050159.94
13252006.02.17 13:36sell6631.001.18691.18991.1829
13262006.02.17 15:59s/l6631.001.18991.18991.1829-300.0049859.94
13272006.02.17 16:11sell6641.001.19211.19511.1881
13282006.02.17 16:58close6641.001.19191.19511.188120.0049879.94
13292006.02.17 16:58buy6651.001.19191.18891.1959
13302006.02.17 17:53close6651.001.19051.18891.1959-140.0049739.94
13312006.02.17 17:53sell6661.001.19051.19351.1865
13322006.02.17 19:17s/l6661.001.19351.19351.1865-300.0049439.94
13332006.02.20 00:59sell6671.001.19521.19821.1912
13342006.02.21 08:27t/p6671.001.19121.19821.1912400.0049839.94
13352006.02.21 19:59sell6681.001.19201.19501.1880
13362006.02.22 10:59t/p6681.001.18801.19501.1880400.0050239.94
13372006.02.22 13:59sell6691.001.18841.19141.1844
13382006.02.22 14:59close6691.001.18841.19141.18440.0050239.94
13392006.02.22 14:59buy6701.001.18841.18541.1924
13402006.02.22 15:31close6701.001.18861.18541.192419.9950259.93
13412006.02.22 15:31sell6711.001.18861.19161.1846
13422006.02.22 17:59s/l6711.001.19161.19161.1846-300.0049959.93
13432006.02.22 18:40sell6721.001.19151.19451.1875
13442006.02.23 10:59s/l6721.001.19451.19451.1875-300.0049659.93
13452006.02.23 11:59buy6731.001.19581.19281.1998
13462006.02.23 13:59close6731.001.19561.19281.1998-20.0049639.93
13472006.02.23 13:59sell6741.001.19561.19861.1916
13482006.02.23 15:56t/p6741.001.19161.19861.1916400.0050039.93
13492006.02.23 16:59sell6751.001.19221.19521.1882
13502006.02.24 07:59close6751.001.19191.19521.188230.0050069.93
13512006.02.24 07:59buy6761.001.19191.18891.1959
13522006.02.24 09:19close6761.001.19031.18891.1959-160.0049909.93
13532006.02.24 09:19sell6771.001.19031.19331.1863
13542006.02.24 09:50close6771.001.19011.19331.186320.0049929.93
13552006.02.24 09:50buy6781.001.19011.18711.1941
13562006.02.24 11:59close6781.001.19021.18711.194110.0049939.93
13572006.02.24 11:59sell6791.001.19021.19321.1862
13582006.02.26 22:53t/p6791.001.18621.19321.1862400.0050339.93
13592006.02.26 23:19sell6801.001.18661.18961.1826
13602006.02.27 00:22close6801.001.18321.18961.1826340.0050679.93
13612006.02.27 00:22buy6811.001.18321.18021.1872
13622006.02.27 00:58close6811.001.18401.18021.187280.0050759.93
13632006.02.27 00:58sell6821.001.18401.18701.1800
13642006.02.27 04:59s/l6821.001.18701.18701.1800-300.0050459.93
13652006.02.27 16:59sell6831.001.18591.18891.1819
13662006.02.28 10:59s/l6831.001.18891.18891.1819-300.0050159.93
13672006.02.28 11:46sell6841.001.18911.19211.1851
13682006.02.28 15:59s/l6841.001.19211.19211.1851-300.0049859.93
13692006.02.28 16:25sell6851.001.19251.19551.1885
13702006.03.01 10:59close6851.001.19371.19551.1885-120.0049739.93
13712006.03.01 10:59buy6861.001.19371.19071.1977
13722006.03.01 14:37close6861.001.19641.19071.1977270.0050009.93
13732006.03.01 14:37sell6871.001.19641.19941.1924
13742006.03.01 16:57t/p6871.001.19241.19941.1924400.0050409.93
13752006.03.01 17:58buy6881.001.18971.18671.1937
13762006.03.01 18:59close6881.001.19161.18671.1937190.0050599.93
13772006.03.01 18:59sell6891.001.19161.19461.1876
13782006.03.02 14:43s/l6891.001.19461.19461.1876-300.0050299.93
13792006.03.02 14:43sell6901.001.19441.19741.1904
13802006.03.02 15:59s/l6901.001.19741.19741.1904-300.0049999.93
13812006.03.06 00:30sell6911.001.20851.21151.2045
13822006.03.06 10:45t/p6911.001.20451.21151.2045400.0050399.93
13832006.03.06 17:59buy6921.001.19991.19691.2039
13842006.03.06 23:59close6921.001.20131.19691.2039140.0050539.93
13852006.03.06 23:59sell6931.001.20131.20431.1973
13862006.03.07 01:46close6931.001.19861.20431.1973270.0050809.93
13872006.03.07 01:46buy6941.001.19861.19561.2026
13882006.03.07 04:59s/l6941.001.19561.19561.2026-300.0050509.93
13892006.03.07 10:59sell6951.001.19271.19571.1887
13902006.03.07 14:21close6951.001.18991.19571.1887280.0050789.93
13912006.03.07 14:21buy6961.001.18991.18691.1939
13922006.03.07 14:51close6961.001.19061.18691.193970.0050859.93
13932006.03.07 14:51sell6971.001.19061.19361.1866
13942006.03.07 16:42close6971.001.18811.19361.1866250.0051109.93
13952006.03.07 16:42buy6981.001.18811.18511.1921
13962006.03.08 10:52t/p6981.001.19211.18511.1921400.0051509.93
13972006.03.08 19:59buy6991.001.19181.18881.1958
13982006.03.09 01:33close6991.001.19371.18881.1958190.0051699.93
13992006.03.09 01:33sell7001.001.19371.19671.1897
14002006.03.09 11:59close7001.001.19261.19671.1897110.0051809.93
14012006.03.09 11:59buy7011.001.19261.18961.1966
14022006.03.10 00:59s/l7011.001.18961.18961.1966-300.0051509.93
14032006.03.10 14:59sell7021.001.19041.19341.1864
14042006.03.10 15:29close7021.001.18721.19341.1864320.0051829.93
14052006.03.10 15:29buy7031.001.18721.18421.1912
14062006.03.10 15:59close7031.001.18801.18421.191280.0051909.93
14072006.03.10 15:59sell7041.001.18801.19101.1840
14082006.03.10 19:59s/l7041.001.19101.19101.1840-300.0051609.93
14092006.03.13 08:37sell7051.001.19621.19921.1922
14102006.03.14 09:20close7051.001.19741.19921.1922-119.9951489.94
14112006.03.14 09:20buy7061.001.19741.19441.2014
14122006.03.14 09:50close7061.001.19771.19441.201430.0151519.95
14132006.03.14 09:50sell7071.001.19771.20071.1937
14142006.03.14 15:59s/l7071.001.20071.20071.1937-300.0051219.95
14152006.03.14 16:57sell7081.001.20231.20531.1983
14162006.03.15 08:59close7081.001.20281.20531.1983-50.0051169.95
14172006.03.15 08:59buy7091.001.20281.19981.2068
14182006.03.15 15:12close7091.001.20471.19981.2068190.0051359.95
14192006.03.15 15:12sell7101.001.20471.20771.2007
14202006.03.15 15:42close7101.001.20341.20771.2007130.0051489.95
14212006.03.15 15:42buy7111.001.20341.20041.2074
14222006.03.16 10:49t/p7111.001.20741.20041.2074400.0051889.95
14232006.03.16 14:58sell7121.001.21351.21651.2095
14242006.03.16 16:59close7121.001.21521.21651.2095-170.0051719.95
14252006.03.16 16:59buy7131.001.21521.21221.2192
14262006.03.17 11:59close7131.001.21791.21221.2192270.0051989.95
14272006.03.17 11:59sell7141.001.21791.22091.2139
14282006.03.17 15:56close7141.001.21541.22091.2139250.0052239.95
14292006.03.17 15:56buy7151.001.21541.21241.2194
14302006.03.17 16:59t/p7151.001.21941.21241.2194400.0052639.95
14312006.03.17 17:59buy7161.001.21901.21601.2230
14322006.03.20 06:17s/l7161.001.21601.21601.2230-300.0052339.95
14332006.03.20 09:59buy7171.001.21811.21511.2221
14342006.03.20 16:25close7171.001.21751.21511.2221-60.0052279.95
14352006.03.20 16:25sell7181.001.21751.22051.2135
14362006.03.20 18:37close7181.001.21521.22051.2135230.0052509.95
14372006.03.20 18:37buy7191.001.21521.21221.2192
14382006.03.21 03:59close7191.001.21421.21221.2192-100.0052409.95
14392006.03.21 03:59sell7201.001.21421.21721.2102
14402006.03.21 10:59close7201.001.21401.21721.210220.0052429.95
14412006.03.21 10:59buy7211.001.21401.21101.2180
14422006.03.21 15:44s/l7211.001.21101.21101.2180-300.0052129.95
14432006.03.21 16:53buy7221.001.20881.20581.2128
14442006.03.22 04:41close7221.001.20851.20581.2128-30.0052099.95
14452006.03.22 04:41sell7231.001.20851.21151.2045
14462006.03.22 07:59close7231.001.20881.21151.2045-30.0052069.95
14472006.03.22 07:59buy7241.001.20881.20581.2128
14482006.03.22 15:31close7241.001.21021.20581.2128140.0052209.95
14492006.03.22 15:31sell7251.001.21021.21321.2062
14502006.03.23 00:59t/p7251.001.20621.21321.2062400.0052609.95
14512006.03.23 16:29buy7261.001.19771.19471.2017
14522006.03.23 23:59close at stop7261.001.19701.19471.2017-70.0052539.95