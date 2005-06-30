|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.06.30 00:00 - 2006.03.24 00:00 (2005.06.30 - 2006.03.24)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.6; MaxTrades=1; lots=1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=4; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=30;
|Bars in test
|16248
|Ticks modelled
|404851
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|42539.95
|Gross profit
|96149.97
|Gross loss
|-53610.02
|Profit factor
|1.79
|Expected payoff
|58.59
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown (%)
|2860.02 (17.0%)
|Total trades
|726
|Short positions (won %)
|381 (64.83%)
|Long positions (won %)
|345 (65.51%)
|Profit trades (% of total)
|473 (65.15%)
|Loss trades (% of total)
|253 (34.85%)
|Largest
|profit trade
|400.00
|loss trade
|-300.00
|Average
|profit trade
|203.28
|loss trade
|-211.90
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (2760.00)
|consecutive losses (loss in money)
|4 (-1020.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2760.00 (14)
|consecutive loss (count of losses)
|-1020.00 (4)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.06.30 02:45
|buy
|1
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|2
|2005.06.30 05:59
|close
|1
|1.00
|1.2094
|1.2050
|1.2120
|140.01
|10140.01
|3
|2005.06.30 05:59
|sell
|2
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|4
|2005.06.30 06:59
|close
|2
|1.00
|1.2092
|1.2124
|1.2054
|20.00
|10160.01
|5
|2005.06.30 06:59
|buy
|3
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2132
|6
|2005.06.30 08:59
|close
|3
|1.00
|1.2082
|1.2062
|1.2132
|-100.00
|10060.01
|7
|2005.06.30 08:59
|sell
|4
|1.00
|1.2082
|1.2112
|1.2042
|8
|2005.06.30 14:53
|close
|4
|1.00
|1.2081
|1.2112
|1.2042
|10.00
|10070.01
|9
|2005.06.30 14:53
|buy
|5
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.2121
|10
|2005.06.30 16:59
|close
|5
|1.00
|1.2100
|1.2051
|1.2121
|190.00
|10260.01
|11
|2005.06.30 16:59
|sell
|6
|1.00
|1.2100
|1.2130
|1.2060
|12
|2005.06.30 18:54
|close
|6
|1.00
|1.2088
|1.2130
|1.2060
|120.00
|10380.01
|13
|2005.06.30 18:54
|buy
|7
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|14
|2005.07.01 01:59
|close
|7
|1.00
|1.2091
|1.2058
|1.2128
|30.00
|10410.01
|15
|2005.07.01 01:59
|sell
|8
|1.00
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|16
|2005.07.01 05:59
|t/p
|8
|1.00
|1.2051
|1.2121
|1.2051
|400.00
|10810.01
|17
|2005.07.01 11:34
|sell
|9
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|18
|2005.07.01 14:33
|t/p
|9
|1.00
|1.2048
|1.2118
|1.2048
|400.00
|11210.01
|19
|2005.07.01 14:59
|sell
|10
|1.00
|1.2064
|1.2094
|1.2024
|20
|2005.07.01 14:59
|t/p
|10
|1.00
|1.2024
|1.2094
|1.2024
|400.00
|11610.01
|21
|2005.07.01 15:59
|buy
|11
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1999
|22
|2005.07.01 16:59
|close
|11
|1.00
|1.1958
|1.1929
|1.1999
|-10.00
|11600.01
|23
|2005.07.01 16:59
|sell
|12
|1.00
|1.1958
|1.1988
|1.1918
|24
|2005.07.01 18:07
|close
|12
|1.00
|1.1942
|1.1988
|1.1918
|160.00
|11760.01
|25
|2005.07.01 18:07
|buy
|13
|1.00
|1.1942
|1.1912
|1.1982
|26
|2005.07.01 18:45
|close
|13
|1.00
|1.1955
|1.1912
|1.1982
|130.00
|11890.01
|27
|2005.07.01 18:45
|sell
|14
|1.00
|1.1955
|1.1985
|1.1915
|28
|2005.07.01 19:59
|close
|14
|1.00
|1.1947
|1.1985
|1.1915
|80.00
|11970.01
|29
|2005.07.01 19:59
|buy
|15
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|30
|2005.07.04 02:59
|s/l
|15
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1987
|-300.00
|11670.01
|31
|2005.07.04 07:59
|buy
|16
|1.00
|1.1937
|1.1907
|1.1977
|32
|2005.07.04 08:36
|close
|16
|1.00
|1.1934
|1.1907
|1.1977
|-30.00
|11640.01
|33
|2005.07.04 08:36
|sell
|17
|1.00
|1.1934
|1.1964
|1.1894
|34
|2005.07.05 06:59
|t/p
|17
|1.00
|1.1894
|1.1964
|1.1894
|400.00
|12040.01
|35
|2005.07.05 07:59
|sell
|18
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|36
|2005.07.05 08:39
|close
|18
|1.00
|1.1883
|1.1914
|1.1844
|10.00
|12050.01
|37
|2005.07.05 08:39
|buy
|19
|1.00
|1.1883
|1.1853
|1.1923
|38
|2005.07.05 08:59
|t/p
|19
|1.00
|1.1923
|1.1853
|1.1923
|400.00
|12450.01
|39
|2005.07.05 13:59
|buy
|20
|1.00
|1.1909
|1.1879
|1.1949
|40
|2005.07.05 15:46
|close
|20
|1.00
|1.1908
|1.1879
|1.1949
|-10.00
|12440.01
|41
|2005.07.05 15:46
|sell
|21
|1.00
|1.1908
|1.1938
|1.1868
|42
|2005.07.05 20:59
|close
|21
|1.00
|1.1913
|1.1938
|1.1868
|-50.00
|12390.01
|43
|2005.07.05 20:59
|buy
|22
|1.00
|1.1913
|1.1883
|1.1953
|44
|2005.07.06 08:44
|close
|22
|1.00
|1.1943
|1.1883
|1.1953
|299.99
|12690.00
|45
|2005.07.06 08:44
|sell
|23
|1.00
|1.1943
|1.1973
|1.1903
|46
|2005.07.06 11:25
|t/p
|23
|1.00
|1.1903
|1.1973
|1.1903
|400.00
|13090.00
|47
|2005.07.06 15:48
|sell
|24
|1.00
|1.1929
|1.1959
|1.1889
|48
|2005.07.07 08:59
|s/l
|24
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.1889
|-300.00
|12790.00
|49
|2005.07.07 11:24
|sell
|25
|1.00
|1.1997
|1.2027
|1.1957
|50
|2005.07.07 12:59
|t/p
|25
|1.00
|1.1957
|1.2027
|1.1957
|400.00
|13190.00
|51
|2005.07.07 14:39
|buy
|26
|1.00
|1.1941
|1.1911
|1.1981
|52
|2005.07.07 17:59
|close
|26
|1.00
|1.1950
|1.1911
|1.1981
|90.00
|13280.00
|53
|2005.07.07 17:59
|sell
|27
|1.00
|1.1950
|1.1980
|1.1910
|54
|2005.07.08 08:59
|t/p
|27
|1.00
|1.1910
|1.1980
|1.1910
|400.00
|13680.00
|55
|2005.07.08 12:59
|sell
|28
|1.00
|1.1923
|1.1953
|1.1883
|56
|2005.07.08 13:59
|s/l
|28
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1883
|-300.00
|13380.00
|57
|2005.07.08 14:59
|buy
|29
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1976
|58
|2005.07.08 15:37
|close
|29
|1.00
|1.1936
|1.1906
|1.1976
|-0.01
|13379.99
|59
|2005.07.08 15:37
|sell
|30
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.1896
|60
|2005.07.10 23:00
|s/l
|30
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1896
|-300.00
|13079.99
|61
|2005.07.10 23:43
|buy
|31
|1.00
|1.1964
|1.1934
|1.2004
|62
|2005.07.11 04:59
|t/p
|31
|1.00
|1.2004
|1.1934
|1.2004
|400.00
|13479.99
|63
|2005.07.11 04:59
|sell
|32
|1.00
|1.2009
|1.2039
|1.1969
|64
|2005.07.11 11:58
|close
|32
|1.00
|1.2000
|1.2039
|1.1969
|90.00
|13569.99
|65
|2005.07.11 11:58
|buy
|33
|1.00
|1.2000
|1.1970
|1.2040
|66
|2005.07.11 14:59
|t/p
|33
|1.00
|1.2040
|1.1970
|1.2040
|400.00
|13969.99
|67
|2005.07.11 15:59
|buy
|34
|1.00
|1.2067
|1.2037
|1.2107
|68
|2005.07.11 20:59
|close
|34
|1.00
|1.2072
|1.2037
|1.2107
|50.00
|14019.99
|69
|2005.07.11 20:59
|sell
|35
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2032
|70
|2005.07.12 01:59
|s/l
|35
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2032
|-300.00
|13719.99
|71
|2005.07.12 06:26
|sell
|36
|1.00
|1.2161
|1.2191
|1.2121
|72
|2005.07.12 06:56
|close
|36
|1.00
|1.2160
|1.2191
|1.2121
|10.01
|13730.00
|73
|2005.07.12 06:56
|buy
|37
|1.00
|1.2160
|1.2130
|1.2200
|74
|2005.07.12 09:24
|close
|37
|1.00
|1.2185
|1.2130
|1.2200
|250.01
|13980.01
|75
|2005.07.12 09:24
|sell
|38
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2145
|76
|2005.07.12 11:56
|close
|38
|1.00
|1.2164
|1.2215
|1.2145
|210.00
|14190.01
|77
|2005.07.12 11:56
|buy
|39
|1.00
|1.2164
|1.2134
|1.2204
|78
|2005.07.12 15:59
|close
|39
|1.00
|1.2200
|1.2134
|1.2204
|360.00
|14550.01
|79
|2005.07.12 15:59
|sell
|40
|1.00
|1.2200
|1.2230
|1.2160
|80
|2005.07.12 17:59
|s/l
|40
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2160
|-300.00
|14250.01
|81
|2005.07.12 18:59
|buy
|41
|1.00
|1.2235
|1.2205
|1.2275
|82
|2005.07.13 02:28
|s/l
|41
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2275
|-300.00
|13950.01
|83
|2005.07.13 06:59
|buy
|42
|1.00
|1.2201
|1.2171
|1.2241
|84
|2005.07.13 11:33
|close
|42
|1.00
|1.2185
|1.2171
|1.2241
|-160.01
|13790.00
|85
|2005.07.13 11:33
|sell
|43
|1.00
|1.2185
|1.2215
|1.2145
|86
|2005.07.13 13:59
|t/p
|43
|1.00
|1.2145
|1.2215
|1.2145
|400.00
|14190.00
|87
|2005.07.13 20:59
|sell
|44
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|88
|2005.07.14 01:59
|close
|44
|1.00
|1.2064
|1.2124
|1.2054
|300.00
|14490.00
|89
|2005.07.14 01:59
|buy
|45
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|90
|2005.07.14 02:59
|close
|45
|1.00
|1.2071
|1.2034
|1.2104
|70.00
|14560.00
|91
|2005.07.14 02:59
|sell
|46
|1.00
|1.2071
|1.2101
|1.2031
|92
|2005.07.14 12:59
|s/l
|46
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2031
|-300.00
|14260.00
|93
|2005.07.14 16:59
|sell
|47
|1.00
|1.2093
|1.2123
|1.2053
|94
|2005.07.15 06:59
|s/l
|47
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2053
|-300.00
|13960.00
|95
|2005.07.15 08:27
|sell
|48
|1.00
|1.2132
|1.2162
|1.2092
|96
|2005.07.15 10:59
|t/p
|48
|1.00
|1.2092
|1.2162
|1.2092
|400.00
|14360.00
|97
|2005.07.15 14:36
|buy
|49
|1.00
|1.2037
|1.2007
|1.2077
|98
|2005.07.15 18:43
|close
|49
|1.00
|1.2059
|1.2007
|1.2077
|220.00
|14580.00
|99
|2005.07.15 18:43
|sell
|50
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|100
|2005.07.18 07:59
|close
|50
|1.00
|1.2071
|1.2089
|1.2019
|-120.00
|14460.00
|101
|2005.07.18 07:59
|buy
|51
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|102
|2005.07.18 08:29
|close
|51
|1.00
|1.2073
|1.2041
|1.2111
|19.99
|14479.99
|103
|2005.07.18 08:29
|sell
|52
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2033
|104
|2005.07.19 04:59
|t/p
|52
|1.00
|1.2033
|1.2103
|1.2033
|400.00
|14879.99
|105
|2005.07.19 06:59
|buy
|53
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|106
|2005.07.19 10:59
|s/l
|53
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.2045
|-300.00
|14579.99
|107
|2005.07.19 11:59
|buy
|54
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.2008
|108
|2005.07.19 15:59
|close
|54
|1.00
|1.2001
|1.1938
|1.2008
|330.00
|14909.99
|109
|2005.07.19 15:59
|sell
|55
|1.00
|1.2001
|1.2031
|1.1961
|110
|2005.07.19 17:59
|s/l
|55
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.1961
|-300.00
|14609.99
|111
|2005.07.19 18:59
|sell
|56
|1.00
|1.2044
|1.2074
|1.2004
|112
|2005.07.20 01:59
|s/l
|56
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2004
|-300.00
|14309.99
|113
|2005.07.20 10:59
|buy
|57
|1.00
|1.2078
|1.2048
|1.2118
|114
|2005.07.20 11:30
|close
|57
|1.00
|1.2085
|1.2048
|1.2118
|70.00
|14379.99
|115
|2005.07.20 11:30
|sell
|58
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|116
|2005.07.20 13:37
|close
|58
|1.00
|1.2065
|1.2115
|1.2045
|200.00
|14579.99
|117
|2005.07.20 13:37
|buy
|59
|1.00
|1.2065
|1.2035
|1.2105
|118
|2005.07.20 14:59
|s/l
|59
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2105
|-300.00
|14279.99
|119
|2005.07.20 19:59
|buy
|60
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|120
|2005.07.20 20:59
|close
|60
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|0.00
|14279.99
|121
|2005.07.20 20:59
|sell
|61
|1.00
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|122
|2005.07.21 00:59
|s/l
|61
|1.00
|1.2180
|1.2180
|1.2110
|-300.00
|13979.99
|123
|2005.07.21 02:48
|sell
|62
|1.00
|1.2182
|1.2212
|1.2142
|124
|2005.07.21 07:59
|close
|62
|1.00
|1.2162
|1.2212
|1.2142
|200.00
|14179.99
|125
|2005.07.21 07:59
|buy
|63
|1.00
|1.2162
|1.2132
|1.2202
|126
|2005.07.21 11:59
|t/p
|63
|1.00
|1.2202
|1.2132
|1.2202
|400.00
|14579.99
|127
|2005.07.21 13:27
|sell
|64
|1.00
|1.2200
|1.2230
|1.2160
|128
|2005.07.21 13:59
|t/p
|64
|1.00
|1.2160
|1.2230
|1.2160
|400.00
|14979.99
|129
|2005.07.21 16:41
|buy
|65
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2151
|130
|2005.07.21 16:59
|t/p
|65
|1.00
|1.2151
|1.2081
|1.2151
|400.00
|15379.99
|131
|2005.07.21 19:59
|sell
|66
|1.00
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|132
|2005.07.22 00:20
|close
|66
|1.00
|1.2155
|1.2207
|1.2137
|220.00
|15599.99
|133
|2005.07.22 00:20
|buy
|67
|1.00
|1.2155
|1.2125
|1.2195
|134
|2005.07.22 00:53
|close
|67
|1.00
|1.2159
|1.2125
|1.2195
|39.99
|15639.98
|135
|2005.07.22 00:53
|sell
|68
|1.00
|1.2159
|1.2189
|1.2119
|136
|2005.07.22 01:40
|close
|68
|1.00
|1.2146
|1.2189
|1.2119
|129.98
|15769.96
|137
|2005.07.22 01:40
|buy
|69
|1.00
|1.2146
|1.2116
|1.2186
|138
|2005.07.22 08:18
|t/p
|69
|1.00
|1.2186
|1.2116
|1.2186
|400.00
|16169.96
|139
|2005.07.22 10:48
|sell
|70
|1.00
|1.2182
|1.2212
|1.2142
|140
|2005.07.22 12:59
|t/p
|70
|1.00
|1.2142
|1.2212
|1.2142
|400.00
|16569.96
|141
|2005.07.22 14:59
|buy
|71
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.2157
|142
|2005.07.22 15:59
|s/l
|71
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2157
|-300.00
|16269.96
|143
|2005.07.24 23:51
|buy
|72
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2087
|144
|2005.07.25 02:59
|close
|72
|1.00
|1.2052
|1.2017
|1.2087
|50.00
|16319.96
|145
|2005.07.25 02:59
|sell
|73
|1.00
|1.2052
|1.2082
|1.2012
|146
|2005.07.25 08:47
|close
|73
|1.00
|1.2040
|1.2082
|1.2012
|120.00
|16439.96
|147
|2005.07.25 08:47
|buy
|74
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.2080
|148
|2005.07.25 12:59
|close
|74
|1.00
|1.2073
|1.2010
|1.2080
|330.00
|16769.96
|149
|2005.07.25 12:59
|sell
|75
|1.00
|1.2073
|1.2103
|1.2033
|150
|2005.07.25 13:59
|close
|75
|1.00
|1.2071
|1.2103
|1.2033
|20.00
|16789.96
|151
|2005.07.25 13:59
|buy
|76
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|152
|2005.07.26 00:59
|s/l
|76
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2111
|-300.00
|16489.96
|153
|2005.07.26 01:59
|buy
|77
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2074
|154
|2005.07.26 02:59
|close
|77
|1.00
|1.2037
|1.2004
|1.2074
|30.00
|16519.96
|155
|2005.07.26 02:59
|sell
|78
|1.00
|1.2037
|1.2067
|1.1997
|156
|2005.07.26 08:57
|close
|78
|1.00
|1.2048
|1.2067
|1.1997
|-110.00
|16409.96
|157
|2005.07.26 08:57
|buy
|79
|1.00
|1.2048
|1.2018
|1.2088
|158
|2005.07.26 08:59
|s/l
|79
|1.00
|1.2018
|1.2018
|1.2088
|-300.00
|16109.96
|159
|2005.07.26 10:59
|sell
|80
|1.00
|1.2008
|1.2038
|1.1968
|160
|2005.07.26 17:59
|close
|80
|1.00
|1.2027
|1.2038
|1.1968
|-190.00
|15919.96
|161
|2005.07.26 17:59
|buy
|81
|1.00
|1.2027
|1.1997
|1.2067
|162
|2005.07.27 06:59
|s/l
|81
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2067
|-300.00
|15619.96
|163
|2005.07.27 07:59
|buy
|82
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|164
|2005.07.27 12:59
|close
|82
|1.00
|1.2021
|1.1956
|1.2026
|350.00
|15969.96
|165
|2005.07.27 12:59
|sell
|83
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|166
|2005.07.27 16:43
|s/l
|83
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.1981
|-300.00
|15669.96
|167
|2005.07.28 06:59
|buy
|84
|1.00
|1.2059
|1.2029
|1.2099
|168
|2005.07.28 10:57
|close
|84
|1.00
|1.2059
|1.2029
|1.2099
|0.00
|15669.96
|169
|2005.07.28 10:57
|sell
|85
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|170
|2005.07.28 11:59
|s/l
|85
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2019
|-300.00
|15369.96
|171
|2005.07.28 13:16
|sell
|86
|1.00
|1.2092
|1.2122
|1.2052
|172
|2005.07.28 13:59
|close
|86
|1.00
|1.2080
|1.2122
|1.2052
|120.00
|15489.96
|173
|2005.07.28 13:59
|buy
|87
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|174
|2005.07.28 14:59
|close
|87
|1.00
|1.2083
|1.2050
|1.2120
|30.00
|15519.96
|175
|2005.07.28 14:59
|sell
|88
|1.00
|1.2083
|1.2113
|1.2043
|176
|2005.07.28 15:59
|s/l
|88
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2043
|-300.00
|15219.96
|177
|2005.07.28 18:22
|sell
|89
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|178
|2005.07.28 18:52
|close
|89
|1.00
|1.2134
|1.2169
|1.2099
|49.99
|15269.95
|179
|2005.07.28 18:52
|buy
|90
|1.00
|1.2134
|1.2104
|1.2174
|180
|2005.07.29 08:59
|s/l
|90
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2174
|-300.00
|14969.95
|181
|2005.07.29 10:06
|buy
|91
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2129
|182
|2005.07.29 10:51
|close
|91
|1.00
|1.2094
|1.2059
|1.2129
|49.99
|15019.94
|183
|2005.07.29 10:51
|sell
|92
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|184
|2005.07.29 12:59
|s/l
|92
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2054
|-300.00
|14719.94
|185
|2005.07.29 14:45
|sell
|93
|1.00
|1.2133
|1.2163
|1.2093
|186
|2005.08.01 02:59
|s/l
|93
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2093
|-300.00
|14419.94
|187
|2005.08.01 06:59
|sell
|94
|1.00
|1.2183
|1.2213
|1.2143
|188
|2005.08.01 08:59
|s/l
|94
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2143
|-300.00
|14119.94
|189
|2005.08.01 14:20
|sell
|95
|1.00
|1.2231
|1.2261
|1.2191
|190
|2005.08.01 14:59
|close
|95
|1.00
|1.2209
|1.2261
|1.2191
|220.00
|14339.94
|191
|2005.08.01 14:59
|buy
|96
|1.00
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|192
|2005.08.01 21:00
|s/l
|96
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2249
|-300.00
|14039.94
|193
|2005.08.02 05:59
|buy
|97
|1.00
|1.2215
|1.2185
|1.2255
|194
|2005.08.02 09:55
|close
|97
|1.00
|1.2229
|1.2185
|1.2255
|140.00
|14179.94
|195
|2005.08.02 09:55
|sell
|98
|1.00
|1.2229
|1.2259
|1.2189
|196
|2005.08.02 23:03
|t/p
|98
|1.00
|1.2189
|1.2259
|1.2189
|400.00
|14579.94
|197
|2005.08.03 01:59
|buy
|99
|1.00
|1.2158
|1.2128
|1.2198
|198
|2005.08.03 06:59
|t/p
|99
|1.00
|1.2198
|1.2128
|1.2198
|400.00
|14979.94
|199
|2005.08.03 07:59
|sell
|100
|1.00
|1.2210
|1.2240
|1.2170
|200
|2005.08.03 08:59
|s/l
|100
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2170
|-300.00
|14679.94
|201
|2005.08.03 16:59
|buy
|101
|1.00
|1.2329
|1.2299
|1.2369
|202
|2005.08.04 06:59
|close
|101
|1.00
|1.2340
|1.2299
|1.2369
|110.00
|14789.94
|203
|2005.08.04 06:59
|sell
|102
|1.00
|1.2340
|1.2370
|1.2300
|204
|2005.08.04 14:59
|s/l
|102
|1.00
|1.2370
|1.2370
|1.2300
|-300.00
|14489.94
|205
|2005.08.04 17:22
|sell
|103
|1.00
|1.2390
|1.2420
|1.2350
|206
|2005.08.05 00:59
|close
|103
|1.00
|1.2377
|1.2420
|1.2350
|130.00
|14619.94
|207
|2005.08.05 00:59
|buy
|104
|1.00
|1.2377
|1.2347
|1.2417
|208
|2005.08.05 06:59
|close
|104
|1.00
|1.2377
|1.2347
|1.2417
|0.00
|14619.94
|209
|2005.08.05 06:59
|sell
|105
|1.00
|1.2377
|1.2407
|1.2337
|210
|2005.08.05 08:59
|close
|105
|1.00
|1.2382
|1.2407
|1.2337
|-50.00
|14569.94
|211
|2005.08.05 08:59
|buy
|106
|1.00
|1.2382
|1.2352
|1.2422
|212
|2005.08.05 09:34
|close
|106
|1.00
|1.2381
|1.2352
|1.2422
|-10.00
|14559.94
|213
|2005.08.05 09:34
|sell
|107
|1.00
|1.2381
|1.2411
|1.2341
|214
|2005.08.05 13:59
|t/p
|107
|1.00
|1.2341
|1.2411
|1.2341
|400.00
|14959.94
|215
|2005.08.05 14:38
|buy
|108
|1.00
|1.2337
|1.2307
|1.2377
|216
|2005.08.05 15:27
|close
|108
|1.00
|1.2339
|1.2307
|1.2377
|20.00
|14979.94
|217
|2005.08.05 15:27
|sell
|109
|1.00
|1.2339
|1.2369
|1.2299
|218
|2005.08.05 17:10
|close
|109
|1.00
|1.2325
|1.2369
|1.2299
|140.00
|15119.94
|219
|2005.08.05 17:10
|buy
|110
|1.00
|1.2325
|1.2295
|1.2365
|220
|2005.08.08 06:59
|close
|110
|1.00
|1.2333
|1.2295
|1.2365
|80.00
|15199.94
|221
|2005.08.08 06:59
|sell
|111
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.2293
|222
|2005.08.08 07:59
|s/l
|111
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2293
|-300.00
|14899.94
|223
|2005.08.08 14:59
|buy
|112
|1.00
|1.2367
|1.2337
|1.2407
|224
|2005.08.09 05:59
|t/p
|112
|1.00
|1.2407
|1.2337
|1.2407
|400.00
|15299.94
|225
|2005.08.09 07:54
|sell
|113
|1.00
|1.2408
|1.2438
|1.2368
|226
|2005.08.09 10:28
|t/p
|113
|1.00
|1.2368
|1.2438
|1.2368
|400.00
|15699.94
|227
|2005.08.09 10:53
|sell
|114
|1.00
|1.2375
|1.2405
|1.2335
|228
|2005.08.10 09:59
|s/l
|114
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2335
|-300.00
|15399.94
|229
|2005.08.10 12:58
|buy
|115
|1.00
|1.2382
|1.2352
|1.2422
|230
|2005.08.10 13:59
|close
|115
|1.00
|1.2391
|1.2352
|1.2422
|90.00
|15489.94
|231
|2005.08.10 13:59
|sell
|116
|1.00
|1.2391
|1.2421
|1.2351
|232
|2005.08.10 14:59
|close
|116
|1.00
|1.2386
|1.2421
|1.2351
|50.00
|15539.94
|233
|2005.08.10 14:59
|buy
|117
|1.00
|1.2386
|1.2356
|1.2426
|234
|2005.08.10 15:55
|close
|117
|1.00
|1.2386
|1.2356
|1.2426
|0.00
|15539.94
|235
|2005.08.10 15:55
|sell
|118
|1.00
|1.2386
|1.2416
|1.2346
|236
|2005.08.11 03:59
|s/l
|118
|1.00
|1.2416
|1.2416
|1.2346
|-300.00
|15239.94
|237
|2005.08.11 07:34
|buy
|119
|1.00
|1.2403
|1.2373
|1.2443
|238
|2005.08.11 12:31
|close
|119
|1.00
|1.2420
|1.2373
|1.2443
|170.00
|15409.94
|239
|2005.08.11 12:31
|sell
|120
|1.00
|1.2420
|1.2450
|1.2380
|240
|2005.08.11 15:59
|close
|120
|1.00
|1.2434
|1.2450
|1.2380
|-140.00
|15269.94
|241
|2005.08.11 15:59
|buy
|121
|1.00
|1.2434
|1.2404
|1.2474
|242
|2005.08.12 01:59
|close
|121
|1.00
|1.2468
|1.2404
|1.2474
|340.00
|15609.94
|243
|2005.08.12 01:59
|sell
|122
|1.00
|1.2468
|1.2498
|1.2428
|244
|2005.08.12 08:59
|close
|122
|1.00
|1.2469
|1.2498
|1.2428
|-10.00
|15599.94
|245
|2005.08.12 08:59
|buy
|123
|1.00
|1.2469
|1.2439
|1.2509
|246
|2005.08.12 12:59
|s/l
|123
|1.00
|1.2439
|1.2439
|1.2509
|-300.00
|15299.94
|247
|2005.08.12 13:59
|sell
|124
|1.00
|1.2435
|1.2465
|1.2395
|248
|2005.08.12 14:48
|close
|124
|1.00
|1.2430
|1.2465
|1.2395
|50.00
|15349.94
|249
|2005.08.12 14:48
|buy
|125
|1.00
|1.2430
|1.2400
|1.2470
|250
|2005.08.15 05:59
|s/l
|125
|1.00
|1.2400
|1.2400
|1.2470
|-300.00
|15049.94
|251
|2005.08.15 07:53
|buy
|126
|1.00
|1.2394
|1.2364
|1.2434
|252
|2005.08.15 11:59
|close
|126
|1.00
|1.2372
|1.2364
|1.2434
|-220.00
|14829.94
|253
|2005.08.15 11:59
|sell
|127
|1.00
|1.2372
|1.2402
|1.2332
|254
|2005.08.15 15:09
|close
|127
|1.00
|1.2364
|1.2402
|1.2332
|80.00
|14909.94
|255
|2005.08.15 15:09
|buy
|128
|1.00
|1.2364
|1.2334
|1.2404
|256
|2005.08.16 01:59
|s/l
|128
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2404
|-300.00
|14609.94
|257
|2005.08.16 14:59
|sell
|129
|1.00
|1.2326
|1.2356
|1.2286
|258
|2005.08.16 17:59
|s/l
|129
|1.00
|1.2356
|1.2356
|1.2286
|-300.00
|14309.94
|259
|2005.08.17 00:59
|buy
|130
|1.00
|1.2356
|1.2326
|1.2396
|260
|2005.08.17 04:59
|s/l
|130
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2396
|-300.00
|14009.94
|261
|2005.08.17 07:59
|sell
|131
|1.00
|1.2296
|1.2326
|1.2256
|262
|2005.08.17 11:59
|close
|131
|1.00
|1.2301
|1.2326
|1.2256
|-50.00
|13959.94
|263
|2005.08.17 11:59
|buy
|132
|1.00
|1.2301
|1.2271
|1.2341
|264
|2005.08.17 12:48
|close
|132
|1.00
|1.2301
|1.2271
|1.2341
|0.00
|13959.94
|265
|2005.08.17 12:48
|sell
|133
|1.00
|1.2301
|1.2331
|1.2261
|266
|2005.08.17 13:59
|close
|133
|1.00
|1.2298
|1.2331
|1.2261
|30.00
|13989.94
|267
|2005.08.17 13:59
|buy
|134
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|268
|2005.08.17 14:52
|close
|134
|1.00
|1.2300
|1.2268
|1.2338
|20.00
|14009.94
|269
|2005.08.17 14:52
|sell
|135
|1.00
|1.2300
|1.2330
|1.2260
|270
|2005.08.18 07:44
|close
|135
|1.00
|1.2270
|1.2330
|1.2260
|300.00
|14309.94
|271
|2005.08.18 07:44
|buy
|136
|1.00
|1.2270
|1.2240
|1.2310
|272
|2005.08.18 09:59
|s/l
|136
|1.00
|1.2240
|1.2240
|1.2310
|-300.00
|14009.94
|273
|2005.08.18 13:59
|buy
|137
|1.00
|1.2178
|1.2148
|1.2218
|274
|2005.08.18 15:59
|close
|137
|1.00
|1.2177
|1.2148
|1.2218
|-10.00
|13999.94
|275
|2005.08.18 15:59
|sell
|138
|1.00
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|276
|2005.08.18 18:23
|close
|138
|1.00
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|0.00
|13999.94
|277
|2005.08.18 18:23
|buy
|139
|1.00
|1.2177
|1.2147
|1.2217
|278
|2005.08.18 18:54
|close
|139
|1.00
|1.2177
|1.2147
|1.2217
|0.00
|13999.94
|279
|2005.08.18 18:54
|sell
|140
|1.00
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|280
|2005.08.19 07:59
|t/p
|140
|1.00
|1.2137
|1.2207
|1.2137
|400.00
|14399.94
|281
|2005.08.19 10:59
|sell
|141
|1.00
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|282
|2005.08.22 07:59
|close
|141
|1.00
|1.2179
|1.2210
|1.2140
|10.00
|14409.94
|283
|2005.08.22 07:59
|buy
|142
|1.00
|1.2179
|1.2149
|1.2219
|284
|2005.08.22 09:59
|close
|142
|1.00
|1.2188
|1.2149
|1.2219
|90.00
|14499.94
|285
|2005.08.22 09:59
|sell
|143
|1.00
|1.2188
|1.2218
|1.2148
|286
|2005.08.22 10:59
|s/l
|143
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2148
|-300.00
|14199.94
|287
|2005.08.22 12:59
|sell
|144
|1.00
|1.2233
|1.2263
|1.2193
|288
|2005.08.23 09:59
|close
|144
|1.00
|1.2238
|1.2263
|1.2193
|-50.00
|14149.94
|289
|2005.08.23 09:59
|buy
|145
|1.00
|1.2238
|1.2208
|1.2278
|290
|2005.08.23 13:59
|close
|145
|1.00
|1.2216
|1.2208
|1.2278
|-220.00
|13929.94
|291
|2005.08.23 13:59
|sell
|146
|1.00
|1.2216
|1.2246
|1.2176
|292
|2005.08.23 14:45
|close
|146
|1.00
|1.2213
|1.2246
|1.2176
|30.00
|13959.94
|293
|2005.08.23 14:45
|buy
|147
|1.00
|1.2213
|1.2183
|1.2253
|294
|2005.08.24 04:20
|close
|147
|1.00
|1.2212
|1.2183
|1.2253
|-10.00
|13949.94
|295
|2005.08.24 04:20
|sell
|148
|1.00
|1.2212
|1.2242
|1.2172
|296
|2005.08.24 07:21
|t/p
|148
|1.00
|1.2172
|1.2242
|1.2172
|400.00
|14349.94
|297
|2005.08.24 15:09
|sell
|149
|1.00
|1.2261
|1.2291
|1.2221
|298
|2005.08.24 18:59
|close
|149
|1.00
|1.2269
|1.2291
|1.2221
|-80.00
|14269.94
|299
|2005.08.24 18:59
|buy
|150
|1.00
|1.2269
|1.2239
|1.2309
|300
|2005.08.25 05:42
|t/p
|150
|1.00
|1.2309
|1.2239
|1.2309
|400.00
|14669.94
|301
|2005.08.25 05:42
|sell
|151
|1.00
|1.2310
|1.2340
|1.2270
|302
|2005.08.25 10:59
|close
|151
|1.00
|1.2298
|1.2340
|1.2270
|120.00
|14789.94
|303
|2005.08.25 10:59
|buy
|152
|1.00
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|304
|2005.08.25 12:59
|s/l
|152
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2338
|-300.00
|14489.94
|305
|2005.08.25 16:59
|buy
|153
|1.00
|1.2300
|1.2270
|1.2340
|306
|2005.08.25 19:57
|close
|153
|1.00
|1.2313
|1.2270
|1.2340
|130.00
|14619.94
|307
|2005.08.25 19:57
|sell
|154
|1.00
|1.2313
|1.2343
|1.2273
|308
|2005.08.26 08:59
|close
|154
|1.00
|1.2317
|1.2343
|1.2273
|-40.00
|14579.94
|309
|2005.08.26 08:59
|buy
|155
|1.00
|1.2317
|1.2287
|1.2357
|310
|2005.08.26 12:59
|close
|155
|1.00
|1.2312
|1.2287
|1.2357
|-50.00
|14529.94
|311
|2005.08.26 12:59
|sell
|156
|1.00
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|312
|2005.08.28 23:50
|s/l
|156
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2272
|-300.00
|14229.94
|313
|2005.08.29 00:59
|sell
|157
|1.00
|1.2342
|1.2372
|1.2302
|314
|2005.08.29 10:59
|t/p
|157
|1.00
|1.2302
|1.2372
|1.2302
|400.00
|14629.94
|315
|2005.08.30 06:59
|sell
|158
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.2185
|316
|2005.08.30 07:59
|close
|158
|1.00
|1.2223
|1.2255
|1.2185
|20.00
|14649.94
|317
|2005.08.30 07:59
|buy
|159
|1.00
|1.2223
|1.2193
|1.2263
|318
|2005.08.30 08:51
|close
|159
|1.00
|1.2221
|1.2193
|1.2263
|-20.00
|14629.94
|319
|2005.08.30 08:51
|sell
|160
|1.00
|1.2221
|1.2251
|1.2181
|320
|2005.08.30 14:09
|t/p
|160
|1.00
|1.2181
|1.2251
|1.2181
|400.00
|15029.94
|321
|2005.08.30 19:59
|sell
|161
|1.00
|1.2223
|1.2253
|1.2183
|322
|2005.08.31 12:38
|close
|161
|1.00
|1.2192
|1.2253
|1.2183
|310.00
|15339.94
|323
|2005.08.31 12:38
|buy
|162
|1.00
|1.2192
|1.2162
|1.2232
|324
|2005.08.31 13:59
|close
|162
|1.00
|1.2226
|1.2162
|1.2232
|340.00
|15679.94
|325
|2005.08.31 13:59
|sell
|163
|1.00
|1.2226
|1.2256
|1.2186
|326
|2005.08.31 14:59
|s/l
|163
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2186
|-300.00
|15379.94
|327
|2005.08.31 17:59
|buy
|164
|1.00
|1.2332
|1.2302
|1.2372
|328
|2005.08.31 19:59
|close
|164
|1.00
|1.2337
|1.2302
|1.2372
|50.00
|15429.94
|329
|2005.08.31 19:59
|sell
|165
|1.00
|1.2337
|1.2367
|1.2297
|330
|2005.09.01 08:59
|s/l
|165
|1.00
|1.2367
|1.2367
|1.2297
|-300.00
|15129.94
|331
|2005.09.01 11:59
|buy
|166
|1.00
|1.2388
|1.2358
|1.2428
|332
|2005.09.01 14:59
|t/p
|166
|1.00
|1.2428
|1.2358
|1.2428
|400.00
|15529.94
|333
|2005.09.01 15:59
|buy
|167
|1.00
|1.2458
|1.2428
|1.2498
|334
|2005.09.01 16:59
|close
|167
|1.00
|1.2457
|1.2428
|1.2498
|-10.00
|15519.94
|335
|2005.09.01 16:59
|sell
|168
|1.00
|1.2457
|1.2487
|1.2417
|336
|2005.09.01 18:59
|s/l
|168
|1.00
|1.2487
|1.2487
|1.2417
|-300.00
|15219.94
|337
|2005.09.01 20:35
|buy
|169
|1.00
|1.2490
|1.2460
|1.2530
|338
|2005.09.02 00:59
|close
|169
|1.00
|1.2481
|1.2460
|1.2530
|-90.00
|15129.94
|339
|2005.09.02 00:59
|sell
|170
|1.00
|1.2481
|1.2511
|1.2441
|340
|2005.09.02 06:59
|s/l
|170
|1.00
|1.2511
|1.2511
|1.2441
|-300.00
|14829.94
|341
|2005.09.02 10:50
|sell
|171
|1.00
|1.2567
|1.2597
|1.2527
|342
|2005.09.02 12:40
|close
|171
|1.00
|1.2552
|1.2597
|1.2527
|150.00
|14979.94
|343
|2005.09.02 12:40
|buy
|172
|1.00
|1.2552
|1.2522
|1.2592
|344
|2005.09.02 12:59
|s/l
|172
|1.00
|1.2522
|1.2522
|1.2592
|-300.00
|14679.94
|345
|2005.09.02 13:59
|sell
|173
|1.00
|1.2538
|1.2568
|1.2498
|346
|2005.09.02 14:34
|close
|173
|1.00
|1.2535
|1.2568
|1.2498
|30.00
|14709.94
|347
|2005.09.02 14:34
|buy
|174
|1.00
|1.2535
|1.2505
|1.2575
|348
|2005.09.02 16:02
|close
|174
|1.00
|1.2551
|1.2505
|1.2575
|160.00
|14869.94
|349
|2005.09.02 16:02
|sell
|175
|1.00
|1.2551
|1.2581
|1.2511
|350
|2005.09.05 06:12
|s/l
|175
|1.00
|1.2581
|1.2581
|1.2511
|-300.00
|14569.94
|351
|2005.09.05 06:48
|buy
|176
|1.00
|1.2569
|1.2539
|1.2609
|352
|2005.09.05 07:59
|s/l
|176
|1.00
|1.2539
|1.2539
|1.2609
|-300.00
|14269.94
|353
|2005.09.05 10:59
|buy
|177
|1.00
|1.2548
|1.2518
|1.2588
|354
|2005.09.05 14:51
|close
|177
|1.00
|1.2547
|1.2518
|1.2588
|-10.00
|14259.94
|355
|2005.09.05 14:51
|sell
|178
|1.00
|1.2547
|1.2577
|1.2507
|356
|2005.09.06 00:59
|t/p
|178
|1.00
|1.2507
|1.2577
|1.2507
|400.00
|14659.94
|357
|2005.09.06 09:27
|buy
|179
|1.00
|1.2458
|1.2428
|1.2498
|358
|2005.09.06 09:59
|close
|179
|1.00
|1.2466
|1.2428
|1.2498
|80.00
|14739.94
|359
|2005.09.06 09:59
|sell
|180
|1.00
|1.2466
|1.2496
|1.2426
|360
|2005.09.06 12:59
|s/l
|180
|1.00
|1.2496
|1.2496
|1.2426
|-300.00
|14439.94
|361
|2005.09.06 14:56
|sell
|181
|1.00
|1.2506
|1.2536
|1.2466
|362
|2005.09.06 22:27
|t/p
|181
|1.00
|1.2466
|1.2536
|1.2466
|400.00
|14839.94
|363
|2005.09.07 07:59
|buy
|182
|1.00
|1.2523
|1.2493
|1.2563
|364
|2005.09.07 08:13
|s/l
|182
|1.00
|1.2493
|1.2493
|1.2563
|-300.00
|14539.94
|365
|2005.09.07 08:59
|sell
|183
|1.00
|1.2521
|1.2551
|1.2481
|366
|2005.09.07 09:59
|t/p
|183
|1.00
|1.2481
|1.2551
|1.2481
|400.00
|14939.94
|367
|2005.09.07 09:59
|buy
|184
|1.00
|1.2476
|1.2446
|1.2516
|368
|2005.09.07 13:58
|s/l
|184
|1.00
|1.2446
|1.2446
|1.2516
|-300.00
|14639.94
|369
|2005.09.07 14:59
|sell
|185
|1.00
|1.2448
|1.2478
|1.2408
|370
|2005.09.07 17:59
|close
|185
|1.00
|1.2439
|1.2478
|1.2408
|90.00
|14729.94
|371
|2005.09.07 17:59
|buy
|186
|1.00
|1.2439
|1.2409
|1.2479
|372
|2005.09.08 00:08
|s/l
|186
|1.00
|1.2409
|1.2409
|1.2479
|-300.00
|14429.94
|373
|2005.09.08 08:59
|buy
|187
|1.00
|1.2426
|1.2396
|1.2466
|374
|2005.09.08 14:41
|close
|187
|1.00
|1.2432
|1.2396
|1.2466
|59.99
|14489.93
|375
|2005.09.08 14:41
|sell
|188
|1.00
|1.2432
|1.2462
|1.2392
|376
|2005.09.08 16:31
|close
|188
|1.00
|1.2397
|1.2462
|1.2392
|349.99
|14839.92
|377
|2005.09.08 16:31
|buy
|189
|1.00
|1.2397
|1.2367
|1.2437
|378
|2005.09.08 18:59
|close
|189
|1.00
|1.2399
|1.2367
|1.2437
|20.00
|14859.92
|379
|2005.09.08 18:59
|sell
|190
|1.00
|1.2399
|1.2429
|1.2359
|380
|2005.09.09 04:09
|s/l
|190
|1.00
|1.2429
|1.2429
|1.2359
|-300.00
|14559.92
|381
|2005.09.09 04:31
|buy
|191
|1.00
|1.2422
|1.2392
|1.2462
|382
|2005.09.09 05:59
|close
|191
|1.00
|1.2439
|1.2392
|1.2462
|170.00
|14729.92
|383
|2005.09.09 05:59
|sell
|192
|1.00
|1.2439
|1.2469
|1.2399
|384
|2005.09.09 07:59
|close
|192
|1.00
|1.2421
|1.2469
|1.2399
|180.00
|14909.92
|385
|2005.09.09 07:59
|buy
|193
|1.00
|1.2421
|1.2391
|1.2461
|386
|2005.09.09 11:45
|s/l
|193
|1.00
|1.2391
|1.2391
|1.2461
|-300.00
|14609.92
|387
|2005.09.09 14:13
|sell
|194
|1.00
|1.2409
|1.2439
|1.2369
|388
|2005.09.09 15:59
|close
|194
|1.00
|1.2425
|1.2439
|1.2369
|-160.00
|14449.92
|389
|2005.09.09 15:59
|buy
|195
|1.00
|1.2425
|1.2395
|1.2465
|390
|2005.09.09 16:57
|close
|195
|1.00
|1.2424
|1.2395
|1.2465
|-10.01
|14439.91
|391
|2005.09.09 16:57
|sell
|196
|1.00
|1.2424
|1.2454
|1.2384
|392
|2005.09.12 02:59
|t/p
|196
|1.00
|1.2384
|1.2454
|1.2384
|400.00
|14839.91
|393
|2005.09.12 05:12
|sell
|197
|1.00
|1.2330
|1.2360
|1.2290
|394
|2005.09.12 05:44
|close
|197
|1.00
|1.2329
|1.2360
|1.2290
|10.00
|14849.91
|395
|2005.09.12 05:44
|buy
|198
|1.00
|1.2329
|1.2299
|1.2369
|396
|2005.09.12 07:34
|close
|198
|1.00
|1.2333
|1.2299
|1.2369
|40.00
|14889.91
|397
|2005.09.12 07:34
|sell
|199
|1.00
|1.2333
|1.2363
|1.2293
|398
|2005.09.12 12:59
|t/p
|199
|1.00
|1.2293
|1.2363
|1.2293
|400.00
|15289.91
|399
|2005.09.12 13:59
|sell
|200
|1.00
|1.2291
|1.2321
|1.2251
|400
|2005.09.12 14:47
|close
|200
|1.00
|1.2290
|1.2321
|1.2251
|9.99
|15299.90
|401
|2005.09.12 14:47
|buy
|201
|1.00
|1.2290
|1.2260
|1.2330
|402
|2005.09.12 15:48
|close
|201
|1.00
|1.2285
|1.2260
|1.2330
|-50.01
|15249.89
|403
|2005.09.12 15:48
|sell
|202
|1.00
|1.2285
|1.2315
|1.2245
|404
|2005.09.13 08:59
|close
|202
|1.00
|1.2282
|1.2315
|1.2245
|30.00
|15279.89
|405
|2005.09.13 08:59
|buy
|203
|1.00
|1.2282
|1.2252
|1.2322
|406
|2005.09.13 12:59
|close
|203
|1.00
|1.2297
|1.2252
|1.2322
|150.00
|15429.89
|407
|2005.09.13 12:59
|sell
|204
|1.00
|1.2297
|1.2327
|1.2257
|408
|2005.09.13 14:16
|close
|204
|1.00
|1.2272
|1.2327
|1.2257
|250.00
|15679.89
|409
|2005.09.13 14:16
|buy
|205
|1.00
|1.2272
|1.2242
|1.2312
|410
|2005.09.13 17:59
|close
|205
|1.00
|1.2268
|1.2242
|1.2312
|-40.00
|15639.89
|411
|2005.09.13 17:59
|sell
|206
|1.00
|1.2268
|1.2298
|1.2228
|412
|2005.09.14 01:59
|s/l
|206
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2228
|-300.00
|15339.89
|413
|2005.09.14 06:59
|buy
|207
|1.00
|1.2277
|1.2247
|1.2317
|414
|2005.09.14 09:43
|close
|207
|1.00
|1.2289
|1.2247
|1.2317
|120.00
|15459.89
|415
|2005.09.14 09:43
|sell
|208
|1.00
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|416
|2005.09.14 14:12
|s/l
|208
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.2249
|-300.00
|15159.89
|417
|2005.09.14 14:38
|buy
|209
|1.00
|1.2306
|1.2276
|1.2346
|418
|2005.09.14 18:59
|s/l
|209
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2346
|-300.00
|14859.89
|419
|2005.09.15 07:59
|sell
|210
|1.00
|1.2215
|1.2245
|1.2175
|420
|2005.09.15 14:36
|close
|210
|1.00
|1.2210
|1.2245
|1.2175
|50.00
|14909.89
|421
|2005.09.15 14:36
|buy
|211
|1.00
|1.2210
|1.2180
|1.2250
|422
|2005.09.15 16:42
|close
|211
|1.00
|1.2219
|1.2180
|1.2250
|90.00
|14999.89
|423
|2005.09.15 16:42
|sell
|212
|1.00
|1.2219
|1.2249
|1.2179
|424
|2005.09.15 18:18
|close
|212
|1.00
|1.2209
|1.2249
|1.2179
|100.00
|15099.89
|425
|2005.09.15 18:18
|buy
|213
|1.00
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|426
|2005.09.15 18:48
|close
|213
|1.00
|1.2221
|1.2179
|1.2249
|120.00
|15219.89
|427
|2005.09.15 18:48
|sell
|214
|1.00
|1.2221
|1.2251
|1.2181
|428
|2005.09.16 02:59
|s/l
|214
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2181
|-300.00
|14919.89
|429
|2005.09.16 05:59
|buy
|215
|1.00
|1.2293
|1.2263
|1.2333
|430
|2005.09.16 06:38
|close
|215
|1.00
|1.2298
|1.2263
|1.2333
|50.00
|14969.89
|431
|2005.09.16 06:38
|sell
|216
|1.00
|1.2298
|1.2328
|1.2258
|432
|2005.09.16 10:59
|t/p
|216
|1.00
|1.2258
|1.2328
|1.2258
|400.00
|15369.89
|433
|2005.09.16 14:59
|sell
|217
|1.00
|1.2217
|1.2247
|1.2177
|434
|2005.09.16 15:53
|close
|217
|1.00
|1.2216
|1.2247
|1.2177
|10.00
|15379.89
|435
|2005.09.16 15:53
|buy
|218
|1.00
|1.2216
|1.2186
|1.2256
|436
|2005.09.18 23:00
|s/l
|218
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2256
|-300.00
|15079.89
|437
|2005.09.19 11:55
|buy
|219
|1.00
|1.2136
|1.2106
|1.2176
|438
|2005.09.20 12:58
|close
|219
|1.00
|1.2162
|1.2106
|1.2176
|260.00
|15339.89
|439
|2005.09.20 12:58
|sell
|220
|1.00
|1.2162
|1.2192
|1.2122
|440
|2005.09.20 16:59
|close
|220
|1.00
|1.2173
|1.2192
|1.2122
|-110.00
|15229.89
|441
|2005.09.20 16:59
|buy
|221
|1.00
|1.2173
|1.2143
|1.2213
|442
|2005.09.20 18:59
|s/l
|221
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2213
|-300.00
|14929.89
|443
|2005.09.21 07:19
|sell
|222
|1.00
|1.2207
|1.2237
|1.2167
|444
|2005.09.21 11:38
|close
|222
|1.00
|1.2212
|1.2237
|1.2167
|-50.01
|14879.88
|445
|2005.09.21 11:38
|buy
|223
|1.00
|1.2212
|1.2182
|1.2252
|446
|2005.09.21 13:54
|close
|223
|1.00
|1.2229
|1.2182
|1.2252
|169.99
|15049.87
|447
|2005.09.21 13:54
|sell
|224
|1.00
|1.2229
|1.2259
|1.2189
|448
|2005.09.21 23:59
|s/l
|224
|1.00
|1.2259
|1.2259
|1.2189
|-300.00
|14749.87
|449
|2005.09.22 01:45
|sell
|225
|1.00
|1.2256
|1.2286
|1.2216
|450
|2005.09.22 01:59
|t/p
|225
|1.00
|1.2216
|1.2286
|1.2216
|400.00
|15149.87
|451
|2005.09.22 04:40
|sell
|226
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|452
|2005.09.22 14:59
|t/p
|226
|1.00
|1.2171
|1.2241
|1.2171
|400.00
|15549.87
|453
|2005.09.22 16:37
|buy
|227
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|454
|2005.09.23 08:58
|s/l
|227
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2190
|-300.00
|15249.87
|455
|2005.09.23 08:58
|buy
|228
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|456
|2005.09.23 12:59
|s/l
|228
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2162
|-300.00
|14949.87
|457
|2005.09.23 15:30
|buy
|229
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2108
|458
|2005.09.25 23:00
|s/l
|229
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2108
|-300.00
|14649.87
|459
|2005.09.26 10:42
|sell
|230
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|460
|2005.09.26 12:59
|close
|230
|1.00
|1.2027
|1.2086
|1.2016
|290.00
|14939.87
|461
|2005.09.26 12:59
|buy
|231
|1.00
|1.2027
|1.1997
|1.2067
|462
|2005.09.26 18:59
|t/p
|231
|1.00
|1.2067
|1.1997
|1.2067
|400.00
|15339.87
|463
|2005.09.27 10:25
|sell
|232
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|464
|2005.09.27 11:59
|close
|232
|1.00
|1.2017
|1.2064
|1.1994
|170.00
|15509.87
|465
|2005.09.27 11:59
|buy
|233
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2057
|466
|2005.09.27 16:18
|close
|233
|1.00
|1.2010
|1.1987
|1.2057
|-70.00
|15439.87
|467
|2005.09.27 16:18
|sell
|234
|1.00
|1.2010
|1.2040
|1.1970
|468
|2005.09.28 06:45
|s/l
|234
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.1970
|-300.00
|15139.87
|469
|2005.09.28 07:59
|sell
|235
|1.00
|1.2035
|1.2065
|1.1995
|470
|2005.09.28 10:33
|close
|235
|1.00
|1.2011
|1.2065
|1.1995
|240.00
|15379.87
|471
|2005.09.28 10:33
|buy
|236
|1.00
|1.2011
|1.1981
|1.2051
|472
|2005.09.28 11:59
|close
|236
|1.00
|1.2033
|1.1981
|1.2051
|220.00
|15599.87
|473
|2005.09.28 11:59
|sell
|237
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.1993
|474
|2005.09.28 13:33
|close
|237
|1.00
|1.2019
|1.2063
|1.1993
|140.00
|15739.87
|475
|2005.09.28 13:33
|buy
|238
|1.00
|1.2019
|1.1989
|1.2059
|476
|2005.09.28 15:59
|close
|238
|1.00
|1.2015
|1.1989
|1.2059
|-40.00
|15699.87
|477
|2005.09.28 15:59
|sell
|239
|1.00
|1.2015
|1.2045
|1.1975
|478
|2005.09.28 21:59
|s/l
|239
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.1975
|-300.00
|15399.87
|479
|2005.09.28 23:59
|buy
|240
|1.00
|1.2059
|1.2029
|1.2099
|480
|2005.09.29 00:56
|close
|240
|1.00
|1.2058
|1.2029
|1.2099
|-10.00
|15389.87
|481
|2005.09.29 00:56
|sell
|241
|1.00
|1.2058
|1.2088
|1.2018
|482
|2005.09.29 09:47
|close
|241
|1.00
|1.2050
|1.2088
|1.2018
|80.00
|15469.87
|483
|2005.09.29 09:47
|buy
|242
|1.00
|1.2050
|1.2020
|1.2090
|484
|2005.09.29 12:59
|s/l
|242
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2090
|-300.00
|15169.87
|485
|2005.09.29 13:59
|sell
|243
|1.00
|1.2028
|1.2058
|1.1988
|486
|2005.09.29 18:59
|close
|243
|1.00
|1.2040
|1.2058
|1.1988
|-120.00
|15049.87
|487
|2005.09.29 18:59
|buy
|244
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.2080
|488
|2005.09.30 12:50
|close
|244
|1.00
|1.2056
|1.2010
|1.2080
|160.00
|15209.87
|489
|2005.09.30 12:50
|sell
|245
|1.00
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|490
|2005.09.30 18:59
|t/p
|245
|1.00
|1.2016
|1.2086
|1.2016
|400.00
|15609.87
|491
|2005.09.30 19:30
|buy
|246
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2053
|492
|2005.10.03 00:59
|s/l
|246
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.2053
|-300.00
|15309.87
|493
|2005.10.03 03:08
|sell
|247
|1.00
|1.1942
|1.1972
|1.1902
|494
|2005.10.04 07:59
|close
|247
|1.00
|1.1914
|1.1972
|1.1902
|280.00
|15589.87
|495
|2005.10.04 07:59
|buy
|248
|1.00
|1.1914
|1.1884
|1.1954
|496
|2005.10.04 15:33
|close
|248
|1.00
|1.1939
|1.1884
|1.1954
|250.00
|15839.87
|497
|2005.10.04 15:33
|sell
|249
|1.00
|1.1939
|1.1969
|1.1899
|498
|2005.10.05 07:18
|close
|249
|1.00
|1.1948
|1.1969
|1.1899
|-90.00
|15749.87
|499
|2005.10.05 07:18
|buy
|250
|1.00
|1.1948
|1.1918
|1.1988
|500
|2005.10.05 07:59
|close
|250
|1.00
|1.1966
|1.1918
|1.1988
|180.00
|15929.87
|501
|2005.10.05 07:59
|sell
|251
|1.00
|1.1966
|1.1996
|1.1926
|502
|2005.10.05 21:59
|s/l
|251
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.1926
|-300.00
|15629.87
|503
|2005.10.05 23:59
|sell
|252
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.1973
|504
|2005.10.06 00:59
|s/l
|252
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1973
|-300.00
|15329.87
|505
|2005.10.06 02:37
|buy
|253
|1.00
|1.2040
|1.2010
|1.2080
|506
|2005.10.06 08:29
|close
|253
|1.00
|1.2066
|1.2010
|1.2080
|260.00
|15589.87
|507
|2005.10.06 08:29
|sell
|254
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|508
|2005.10.06 13:59
|s/l
|254
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2026
|-300.00
|15289.87
|509
|2005.10.06 14:59
|sell
|255
|1.00
|1.2134
|1.2164
|1.2094
|510
|2005.10.06 16:11
|close
|255
|1.00
|1.2134
|1.2164
|1.2094
|0.00
|15289.87
|511
|2005.10.06 16:11
|buy
|256
|1.00
|1.2134
|1.2104
|1.2174
|512
|2005.10.06 17:59
|t/p
|256
|1.00
|1.2174
|1.2104
|1.2174
|400.00
|15689.87
|513
|2005.10.07 16:59
|sell
|257
|1.00
|1.2115
|1.2145
|1.2075
|514
|2005.10.10 07:59
|s/l
|257
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.2075
|-300.00
|15389.87
|515
|2005.10.10 16:59
|sell
|258
|1.00
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|516
|2005.10.11 12:44
|t/p
|258
|1.00
|1.2019
|1.2089
|1.2019
|400.00
|15789.87
|517
|2005.10.12 12:59
|sell
|259
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|518
|2005.10.12 15:57
|close
|259
|1.00
|1.2029
|1.2050
|1.1980
|-90.00
|15699.87
|519
|2005.10.12 15:57
|buy
|260
|1.00
|1.2029
|1.1999
|1.2069
|520
|2005.10.12 17:28
|close
|260
|1.00
|1.2038
|1.1999
|1.2069
|90.00
|15789.87
|521
|2005.10.12 17:28
|sell
|261
|1.00
|1.2038
|1.2068
|1.1998
|522
|2005.10.12 23:59
|close
|261
|1.00
|1.2025
|1.2068
|1.1998
|130.00
|15919.87
|523
|2005.10.12 23:59
|buy
|262
|1.00
|1.2025
|1.1995
|1.2065
|524
|2005.10.13 01:59
|s/l
|262
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2065
|-300.00
|15619.87
|525
|2005.10.13 05:14
|sell
|263
|1.00
|1.1991
|1.2021
|1.1951
|526
|2005.10.13 09:57
|close
|263
|1.00
|1.1977
|1.2021
|1.1951
|140.00
|15759.87
|527
|2005.10.13 09:57
|buy
|264
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2017
|528
|2005.10.13 12:59
|s/l
|264
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.2017
|-300.00
|15459.87
|529
|2005.10.13 14:59
|sell
|265
|1.00
|1.1935
|1.1965
|1.1895
|530
|2005.10.13 16:59
|s/l
|265
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1895
|-300.00
|15159.87
|531
|2005.10.14 04:59
|buy
|266
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2074
|532
|2005.10.14 05:58
|close
|266
|1.00
|1.2033
|1.2004
|1.2074
|-10.00
|15149.87
|533
|2005.10.14 05:58
|sell
|267
|1.00
|1.2033
|1.2063
|1.1993
|534
|2005.10.14 07:58
|close
|267
|1.00
|1.2016
|1.2063
|1.1993
|170.00
|15319.87
|535
|2005.10.14 07:58
|buy
|268
|1.00
|1.2016
|1.1986
|1.2056
|536
|2005.10.14 11:00
|s/l
|268
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.2056
|-300.00
|15019.87
|537
|2005.10.14 11:59
|sell
|269
|1.00
|1.1993
|1.2023
|1.1953
|538
|2005.10.14 12:47
|close
|269
|1.00
|1.1992
|1.2023
|1.1953
|10.00
|15029.87
|539
|2005.10.14 12:47
|buy
|270
|1.00
|1.1992
|1.1962
|1.2032
|540
|2005.10.14 14:39
|t/p
|270
|1.00
|1.2032
|1.1962
|1.2032
|400.00
|15429.87
|541
|2005.10.14 17:18
|sell
|271
|1.00
|1.2086
|1.2116
|1.2046
|542
|2005.10.17 02:46
|s/l
|271
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2046
|-300.00
|15129.87
|543
|2005.10.17 06:59
|sell
|272
|1.00
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|544
|2005.10.17 09:59
|t/p
|272
|1.00
|1.2049
|1.2119
|1.2049
|400.00
|15529.87
|545
|2005.10.17 11:58
|buy
|273
|1.00
|1.2030
|1.2000
|1.2070
|546
|2005.10.17 14:59
|close
|273
|1.00
|1.2029
|1.2000
|1.2070
|-9.99
|15519.88
|547
|2005.10.17 14:59
|sell
|274
|1.00
|1.2029
|1.2059
|1.1989
|548
|2005.10.17 16:59
|s/l
|274
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.1989
|-300.00
|15219.88
|549
|2005.10.18 01:49
|buy
|275
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2037
|550
|2005.10.18 06:59
|close
|275
|1.00
|1.1989
|1.1967
|1.2037
|-80.00
|15139.88
|551
|2005.10.18 06:59
|sell
|276
|1.00
|1.1989
|1.2019
|1.1949
|552
|2005.10.18 10:59
|t/p
|276
|1.00
|1.1949
|1.2019
|1.1949
|400.00
|15539.88
|553
|2005.10.18 12:40
|sell
|277
|1.00
|1.1947
|1.1977
|1.1907
|554
|2005.10.19 06:59
|t/p
|277
|1.00
|1.1907
|1.1977
|1.1907
|400.00
|15939.88
|555
|2005.10.19 07:59
|sell
|278
|1.00
|1.1900
|1.1930
|1.1860
|556
|2005.10.19 08:39
|close
|278
|1.00
|1.1897
|1.1930
|1.1860
|30.00
|15969.88
|557
|2005.10.19 08:39
|buy
|279
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.1937
|558
|2005.10.19 09:59
|t/p
|279
|1.00
|1.1937
|1.1867
|1.1937
|400.00
|16369.88
|559
|2005.10.19 13:39
|buy
|280
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|560
|2005.10.19 16:56
|close
|280
|1.00
|1.1985
|1.1917
|1.1987
|380.00
|16749.88
|561
|2005.10.19 16:56
|sell
|281
|1.00
|1.1985
|1.2015
|1.1945
|562
|2005.10.19 18:53
|close
|281
|1.00
|1.1968
|1.2015
|1.1945
|170.00
|16919.88
|563
|2005.10.19 18:53
|buy
|282
|1.00
|1.1968
|1.1938
|1.2008
|564
|2005.10.19 21:59
|close
|282
|1.00
|1.1999
|1.1938
|1.2008
|310.00
|17229.88
|565
|2005.10.19 21:59
|sell
|283
|1.00
|1.1999
|1.2029
|1.1959
|566
|2005.10.20 09:28
|close
|283
|1.00
|1.1974
|1.2029
|1.1959
|250.00
|17479.88
|567
|2005.10.20 09:28
|buy
|284
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|568
|2005.10.20 10:34
|close
|284
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|0.00
|17479.88
|569
|2005.10.20 10:34
|sell
|285
|1.00
|1.1974
|1.2004
|1.1934
|570
|2005.10.20 11:59
|close
|285
|1.00
|1.1959
|1.2004
|1.1934
|150.00
|17629.88
|571
|2005.10.20 11:59
|buy
|286
|1.00
|1.1959
|1.1929
|1.1999
|572
|2005.10.20 12:59
|close
|286
|1.00
|1.1963
|1.1929
|1.1999
|40.00
|17669.88
|573
|2005.10.20 12:59
|sell
|287
|1.00
|1.1963
|1.1993
|1.1923
|574
|2005.10.20 18:59
|s/l
|287
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.1923
|-300.00
|17369.88
|575
|2005.10.21 01:59
|buy
|288
|1.00
|1.2051
|1.2021
|1.2091
|576
|2005.10.21 02:30
|close
|288
|1.00
|1.2055
|1.2021
|1.2091
|40.00
|17409.88
|577
|2005.10.21 02:30
|sell
|289
|1.00
|1.2055
|1.2085
|1.2015
|578
|2005.10.21 11:00
|t/p
|289
|1.00
|1.2015
|1.2085
|1.2015
|400.00
|17809.88
|579
|2005.10.21 11:59
|buy
|290
|1.00
|1.2007
|1.1977
|1.2047
|580
|2005.10.21 13:59
|close
|290
|1.00
|1.2036
|1.1977
|1.2047
|290.00
|18099.88
|581
|2005.10.21 13:59
|sell
|291
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|582
|2005.10.21 15:59
|t/p
|291
|1.00
|1.1996
|1.2066
|1.1996
|400.00
|18499.88
|583
|2005.10.21 16:59
|sell
|292
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.1919
|584
|2005.10.21 19:26
|close
|292
|1.00
|1.1945
|1.1989
|1.1919
|140.00
|18639.88
|585
|2005.10.21 19:26
|buy
|293
|1.00
|1.1945
|1.1915
|1.1985
|586
|2005.10.21 19:59
|close
|293
|1.00
|1.1950
|1.1915
|1.1985
|50.00
|18689.88
|587
|2005.10.21 19:59
|sell
|294
|1.00
|1.1950
|1.1980
|1.1910
|588
|2005.10.24 14:59
|s/l
|294
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.1910
|-300.00
|18389.88
|589
|2005.10.24 15:59
|sell
|295
|1.00
|1.1996
|1.2026
|1.1956
|590
|2005.10.24 16:59
|close
|295
|1.00
|1.1993
|1.2026
|1.1956
|30.00
|18419.88
|591
|2005.10.24 16:59
|buy
|296
|1.00
|1.1993
|1.1963
|1.2033
|592
|2005.10.24 17:50
|close
|296
|1.00
|1.1993
|1.1963
|1.2033
|0.01
|18419.89
|593
|2005.10.24 17:50
|sell
|297
|1.00
|1.1993
|1.2023
|1.1953
|594
|2005.10.25 05:59
|close
|297
|1.00
|1.1960
|1.2023
|1.1953
|330.01
|18749.90
|595
|2005.10.25 05:59
|buy
|298
|1.00
|1.1960
|1.1930
|1.2000
|596
|2005.10.25 08:59
|t/p
|298
|1.00
|1.2000
|1.1930
|1.2000
|400.00
|19149.90
|597
|2005.10.25 09:59
|sell
|299
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|598
|2005.10.25 13:59
|s/l
|299
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.1994
|-300.00
|18849.90
|599
|2005.10.25 16:27
|sell
|300
|1.00
|1.2104
|1.2134
|1.2064
|600
|2005.10.25 16:59
|close
|300
|1.00
|1.2098
|1.2134
|1.2064
|60.00
|18909.90
|601
|2005.10.25 16:59
|buy
|301
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2138
|602
|2005.10.25 22:59
|close
|301
|1.00
|1.2111
|1.2068
|1.2138
|130.00
|19039.90
|603
|2005.10.25 22:59
|sell
|302
|1.00
|1.2111
|1.2141
|1.2071
|604
|2005.10.26 00:59
|close
|302
|1.00
|1.2095
|1.2141
|1.2071
|160.00
|19199.90
|605
|2005.10.26 00:59
|buy
|303
|1.00
|1.2095
|1.2065
|1.2135
|606
|2005.10.26 02:59
|close
|303
|1.00
|1.2105
|1.2065
|1.2135
|100.00
|19299.90
|607
|2005.10.26 02:59
|sell
|304
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.2065
|608
|2005.10.26 09:47
|t/p
|304
|1.00
|1.2065
|1.2135
|1.2065
|400.00
|19699.90
|609
|2005.10.26 11:49
|buy
|305
|1.00
|1.2068
|1.2038
|1.2108
|610
|2005.10.26 15:45
|close
|305
|1.00
|1.2085
|1.2038
|1.2108
|170.00
|19869.90
|611
|2005.10.26 15:45
|sell
|306
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|612
|2005.10.27 03:59
|s/l
|306
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2045
|-300.00
|19569.90
|613
|2005.10.27 06:59
|sell
|307
|1.00
|1.2105
|1.2135
|1.2065
|614
|2005.10.27 07:33
|close
|307
|1.00
|1.2103
|1.2135
|1.2065
|20.00
|19589.90
|615
|2005.10.27 07:33
|buy
|308
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2143
|616
|2005.10.27 10:33
|t/p
|308
|1.00
|1.2143
|1.2073
|1.2143
|400.00
|19989.90
|617
|2005.10.27 10:59
|buy
|309
|1.00
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|618
|2005.10.27 12:09
|close
|309
|1.00
|1.2138
|1.2092
|1.2162
|160.00
|20149.90
|619
|2005.10.27 12:09
|sell
|310
|1.00
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|620
|2005.10.27 16:59
|close
|310
|1.00
|1.2142
|1.2168
|1.2098
|-40.00
|20109.90
|621
|2005.10.27 16:59
|buy
|311
|1.00
|1.2142
|1.2112
|1.2182
|622
|2005.10.28 09:21
|close
|311
|1.00
|1.2158
|1.2112
|1.2182
|160.00
|20269.90
|623
|2005.10.28 09:21
|sell
|312
|1.00
|1.2158
|1.2188
|1.2118
|624
|2005.10.28 10:26
|close
|312
|1.00
|1.2147
|1.2188
|1.2118
|110.00
|20379.90
|625
|2005.10.28 10:26
|buy
|313
|1.00
|1.2147
|1.2117
|1.2187
|626
|2005.10.28 12:59
|s/l
|313
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2187
|-300.00
|20079.90
|627
|2005.10.28 14:32
|sell
|314
|1.00
|1.2128
|1.2158
|1.2088
|628
|2005.10.28 16:59
|t/p
|314
|1.00
|1.2088
|1.2158
|1.2088
|400.00
|20479.90
|629
|2005.10.28 18:59
|sell
|315
|1.00
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|630
|2005.10.31 13:49
|t/p
|315
|1.00
|1.2025
|1.2095
|1.2025
|400.00
|20879.90
|631
|2005.10.31 14:52
|buy
|316
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|632
|2005.11.01 01:59
|s/l
|316
|1.00
|1.1975
|1.1975
|1.2045
|-300.00
|20579.90
|633
|2005.11.01 09:24
|sell
|317
|1.00
|1.2002
|1.2032
|1.1962
|634
|2005.11.01 09:58
|close
|317
|1.00
|1.1992
|1.2032
|1.1962
|100.00
|20679.90
|635
|2005.11.01 09:58
|buy
|318
|1.00
|1.1992
|1.1962
|1.2032
|636
|2005.11.01 11:59
|close
|318
|1.00
|1.2013
|1.1962
|1.2032
|210.00
|20889.90
|637
|2005.11.01 11:59
|sell
|319
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.1973
|638
|2005.11.01 17:55
|close
|319
|1.00
|1.1997
|1.2043
|1.1973
|160.00
|21049.90
|639
|2005.11.01 17:55
|buy
|320
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2037
|640
|2005.11.01 23:54
|close
|320
|1.00
|1.2036
|1.1967
|1.2037
|390.00
|21439.90
|641
|2005.11.01 23:54
|sell
|321
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|642
|2005.11.02 12:00
|t/p
|321
|1.00
|1.1996
|1.2066
|1.1996
|400.00
|21839.90
|643
|2005.11.02 15:46
|sell
|322
|1.00
|1.2039
|1.2069
|1.1999
|644
|2005.11.02 16:48
|s/l
|322
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.1999
|-300.00
|21539.90
|645
|2005.11.02 17:59
|buy
|323
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|646
|2005.11.03 12:24
|close
|323
|1.00
|1.2061
|1.2033
|1.2103
|-20.00
|21519.90
|647
|2005.11.03 12:24
|sell
|324
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.2021
|648
|2005.11.03 12:59
|close
|324
|1.00
|1.2051
|1.2091
|1.2021
|100.00
|21619.90
|649
|2005.11.03 12:59
|buy
|325
|1.00
|1.2051
|1.2021
|1.2091
|650
|2005.11.03 13:59
|s/l
|325
|1.00
|1.2021
|1.2021
|1.2091
|-300.00
|21319.90
|651
|2005.11.03 14:50
|sell
|326
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.1974
|652
|2005.11.03 16:59
|t/p
|326
|1.00
|1.1974
|1.2044
|1.1974
|400.00
|21719.90
|653
|2005.11.03 18:06
|buy
|327
|1.00
|1.1957
|1.1927
|1.1997
|654
|2005.11.04 14:20
|s/l
|327
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.1997
|-300.00
|21419.90
|655
|2005.11.04 16:55
|buy
|328
|1.00
|1.1812
|1.1782
|1.1852
|656
|2005.11.04 17:33
|close
|328
|1.00
|1.1832
|1.1782
|1.1852
|200.00
|21619.90
|657
|2005.11.04 17:33
|sell
|329
|1.00
|1.1832
|1.1862
|1.1792
|658
|2005.11.04 18:59
|close
|329
|1.00
|1.1818
|1.1862
|1.1792
|140.00
|21759.90
|659
|2005.11.04 18:59
|buy
|330
|1.00
|1.1818
|1.1788
|1.1858
|660
|2005.11.07 01:59
|close
|330
|1.00
|1.1813
|1.1788
|1.1858
|-50.00
|21709.90
|661
|2005.11.07 01:59
|sell
|331
|1.00
|1.1813
|1.1843
|1.1773
|662
|2005.11.07 14:56
|close
|331
|1.00
|1.1788
|1.1843
|1.1773
|250.00
|21959.90
|663
|2005.11.07 14:56
|buy
|332
|1.00
|1.1788
|1.1758
|1.1828
|664
|2005.11.07 16:30
|close
|332
|1.00
|1.1799
|1.1758
|1.1828
|110.00
|22069.90
|665
|2005.11.07 16:30
|sell
|333
|1.00
|1.1799
|1.1829
|1.1759
|666
|2005.11.07 17:49
|close
|333
|1.00
|1.1791
|1.1829
|1.1759
|80.00
|22149.90
|667
|2005.11.07 17:49
|buy
|334
|1.00
|1.1791
|1.1761
|1.1831
|668
|2005.11.08 01:54
|s/l
|334
|1.00
|1.1761
|1.1761
|1.1831
|-300.00
|21849.90
|669
|2005.11.08 09:19
|buy
|335
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.1756
|670
|2005.11.08 09:58
|close
|335
|1.00
|1.1722
|1.1686
|1.1756
|60.00
|21909.90
|671
|2005.11.08 09:58
|sell
|336
|1.00
|1.1722
|1.1752
|1.1682
|672
|2005.11.08 12:29
|close
|336
|1.00
|1.1725
|1.1752
|1.1682
|-30.00
|21879.90
|673
|2005.11.08 12:29
|buy
|337
|1.00
|1.1725
|1.1695
|1.1765
|674
|2005.11.08 16:10
|t/p
|337
|1.00
|1.1765
|1.1695
|1.1765
|400.00
|22279.90
|675
|2005.11.08 16:33
|buy
|338
|1.00
|1.1758
|1.1728
|1.1798
|676
|2005.11.08 19:47
|close
|338
|1.00
|1.1791
|1.1728
|1.1798
|329.99
|22609.89
|677
|2005.11.08 19:47
|sell
|339
|1.00
|1.1791
|1.1821
|1.1751
|678
|2005.11.09 11:59
|t/p
|339
|1.00
|1.1751
|1.1821
|1.1751
|400.00
|23009.89
|679
|2005.11.09 13:58
|buy
|340
|1.00
|1.1741
|1.1711
|1.1781
|680
|2005.11.09 13:59
|t/p
|340
|1.00
|1.1781
|1.1711
|1.1781
|400.00
|23409.89
|681
|2005.11.09 15:33
|buy
|341
|1.00
|1.1732
|1.1702
|1.1772
|682
|2005.11.09 16:03
|close
|341
|1.00
|1.1742
|1.1702
|1.1772
|100.00
|23509.89
|683
|2005.11.09 16:03
|sell
|342
|1.00
|1.1742
|1.1772
|1.1702
|684
|2005.11.09 16:33
|close
|342
|1.00
|1.1724
|1.1772
|1.1702
|180.00
|23689.89
|685
|2005.11.09 16:33
|buy
|343
|1.00
|1.1724
|1.1694
|1.1764
|686
|2005.11.09 18:59
|t/p
|343
|1.00
|1.1764
|1.1694
|1.1764
|400.00
|24089.89
|687
|2005.11.10 00:27
|sell
|344
|1.00
|1.1775
|1.1805
|1.1735
|688
|2005.11.10 08:59
|close
|344
|1.00
|1.1768
|1.1805
|1.1735
|70.00
|24159.89
|689
|2005.11.10 08:59
|buy
|345
|1.00
|1.1768
|1.1738
|1.1808
|690
|2005.11.10 12:43
|close
|345
|1.00
|1.1785
|1.1738
|1.1808
|170.00
|24329.89
|691
|2005.11.10 12:43
|sell
|346
|1.00
|1.1785
|1.1815
|1.1745
|692
|2005.11.10 13:30
|close
|346
|1.00
|1.1766
|1.1815
|1.1745
|190.00
|24519.89
|693
|2005.11.10 13:30
|buy
|347
|1.00
|1.1766
|1.1736
|1.1806
|694
|2005.11.10 15:09
|s/l
|347
|1.00
|1.1736
|1.1736
|1.1806
|-300.00
|24219.89
|695
|2005.11.10 15:10
|buy
|348
|1.00
|1.1736
|1.1706
|1.1776
|696
|2005.11.10 15:40
|close
|348
|1.00
|1.1748
|1.1706
|1.1776
|120.00
|24339.89
|697
|2005.11.10 15:40
|sell
|349
|1.00
|1.1748
|1.1778
|1.1708
|698
|2005.11.10 19:59
|t/p
|349
|1.00
|1.1708
|1.1778
|1.1708
|400.00
|24739.89
|699
|2005.11.10 20:59
|buy
|350
|1.00
|1.1682
|1.1652
|1.1722
|700
|2005.11.11 10:51
|close
|350
|1.00
|1.1699
|1.1652
|1.1722
|170.00
|24909.89
|701
|2005.11.11 10:51
|sell
|351
|1.00
|1.1699
|1.1729
|1.1659
|702
|2005.11.11 11:59
|close
|351
|1.00
|1.1694
|1.1729
|1.1659
|50.00
|24959.89
|703
|2005.11.11 11:59
|buy
|352
|1.00
|1.1694
|1.1664
|1.1734
|704
|2005.11.11 15:59
|close
|352
|1.00
|1.1707
|1.1664
|1.1734
|130.00
|25089.89
|705
|2005.11.11 15:59
|sell
|353
|1.00
|1.1707
|1.1737
|1.1667
|706
|2005.11.14 01:06
|s/l
|353
|1.00
|1.1737
|1.1737
|1.1667
|-300.00
|24789.89
|707
|2005.11.14 06:59
|buy
|354
|1.00
|1.1757
|1.1727
|1.1797
|708
|2005.11.14 12:59
|s/l
|354
|1.00
|1.1727
|1.1727
|1.1797
|-300.00
|24489.89
|709
|2005.11.14 14:22
|buy
|355
|1.00
|1.1698
|1.1668
|1.1738
|710
|2005.11.14 15:41
|close
|355
|1.00
|1.1707
|1.1668
|1.1738
|90.00
|24579.89
|711
|2005.11.14 15:41
|sell
|356
|1.00
|1.1707
|1.1737
|1.1667
|712
|2005.11.14 17:55
|t/p
|356
|1.00
|1.1667
|1.1737
|1.1667
|400.00
|24979.89
|713
|2005.11.15 12:59
|sell
|357
|1.00
|1.1662
|1.1692
|1.1622
|714
|2005.11.15 15:13
|close
|357
|1.00
|1.1677
|1.1692
|1.1622
|-150.00
|24829.89
|715
|2005.11.15 15:13
|buy
|358
|1.00
|1.1677
|1.1647
|1.1717
|716
|2005.11.15 15:43
|close
|358
|1.00
|1.1681
|1.1647
|1.1717
|40.00
|24869.89
|717
|2005.11.15 15:43
|sell
|359
|1.00
|1.1681
|1.1711
|1.1641
|718
|2005.11.15 16:53
|close
|359
|1.00
|1.1673
|1.1711
|1.1641
|80.00
|24949.89
|719
|2005.11.15 16:53
|buy
|360
|1.00
|1.1673
|1.1643
|1.1713
|720
|2005.11.15 17:26
|close
|360
|1.00
|1.1695
|1.1643
|1.1713
|220.00
|25169.89
|721
|2005.11.15 17:26
|sell
|361
|1.00
|1.1695
|1.1725
|1.1655
|722
|2005.11.15 17:56
|close
|361
|1.00
|1.1692
|1.1725
|1.1655
|30.00
|25199.89
|723
|2005.11.15 17:56
|buy
|362
|1.00
|1.1692
|1.1662
|1.1732
|724
|2005.11.16 13:59
|close
|362
|1.00
|1.1698
|1.1662
|1.1732
|60.00
|25259.89
|725
|2005.11.16 13:59
|sell
|363
|1.00
|1.1698
|1.1728
|1.1658
|726
|2005.11.16 14:59
|t/p
|363
|1.00
|1.1658
|1.1728
|1.1658
|400.00
|25659.89
|727
|2005.11.16 15:46
|buy
|364
|1.00
|1.1649
|1.1619
|1.1689
|728
|2005.11.16 17:20
|t/p
|364
|1.00
|1.1689
|1.1619
|1.1689
|400.00
|26059.89
|729
|2005.11.17 04:34
|sell
|365
|1.00
|1.1678
|1.1708
|1.1638
|730
|2005.11.17 08:42
|close
|365
|1.00
|1.1654
|1.1708
|1.1638
|239.99
|26299.88
|731
|2005.11.17 08:42
|buy
|366
|1.00
|1.1654
|1.1624
|1.1694
|732
|2005.11.17 09:51
|close
|366
|1.00
|1.1691
|1.1624
|1.1694
|370.00
|26669.88
|733
|2005.11.17 09:51
|sell
|367
|1.00
|1.1691
|1.1721
|1.1651
|734
|2005.11.17 14:58
|close
|367
|1.00
|1.1675
|1.1721
|1.1651
|160.00
|26829.88
|735
|2005.11.17 14:58
|buy
|368
|1.00
|1.1675
|1.1645
|1.1715
|736
|2005.11.17 15:59
|t/p
|368
|1.00
|1.1715
|1.1645
|1.1715
|400.00
|27229.88
|737
|2005.11.18 07:59
|buy
|369
|1.00
|1.1715
|1.1685
|1.1755
|738
|2005.11.18 08:59
|s/l
|369
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1755
|-300.00
|26929.88
|739
|2005.11.18 15:31
|sell
|370
|1.00
|1.1770
|1.1800
|1.1730
|740
|2005.11.18 15:59
|t/p
|370
|1.00
|1.1730
|1.1800
|1.1730
|400.00
|27329.88
|741
|2005.11.18 16:20
|buy
|371
|1.00
|1.1707
|1.1677
|1.1747
|742
|2005.11.18 17:33
|t/p
|371
|1.00
|1.1747
|1.1677
|1.1747
|400.00
|27729.88
|743
|2005.11.18 17:33
|sell
|372
|1.00
|1.1749
|1.1779
|1.1709
|744
|2005.11.20 23:00
|s/l
|372
|1.00
|1.1779
|1.1779
|1.1709
|-300.00
|27429.88
|745
|2005.11.21 07:59
|sell
|373
|1.00
|1.1778
|1.1808
|1.1738
|746
|2005.11.21 08:29
|close
|373
|1.00
|1.1773
|1.1808
|1.1738
|50.01
|27479.89
|747
|2005.11.21 08:29
|buy
|374
|1.00
|1.1773
|1.1743
|1.1813
|748
|2005.11.21 09:25
|t/p
|374
|1.00
|1.1813
|1.1743
|1.1813
|400.00
|27879.89
|749
|2005.11.21 10:23
|sell
|375
|1.00
|1.1828
|1.1858
|1.1788
|750
|2005.11.21 10:55
|close
|375
|1.00
|1.1819
|1.1858
|1.1788
|90.00
|27969.89
|751
|2005.11.21 10:55
|buy
|376
|1.00
|1.1819
|1.1789
|1.1859
|752
|2005.11.21 11:58
|close
|376
|1.00
|1.1829
|1.1789
|1.1859
|100.00
|28069.89
|753
|2005.11.21 11:58
|sell
|377
|1.00
|1.1829
|1.1859
|1.1789
|754
|2005.11.21 15:23
|close
|377
|1.00
|1.1821
|1.1859
|1.1789
|80.00
|28149.89
|755
|2005.11.21 15:23
|buy
|378
|1.00
|1.1821
|1.1791
|1.1861
|756
|2005.11.21 15:59
|s/l
|378
|1.00
|1.1791
|1.1791
|1.1861
|-300.00
|27849.89
|757
|2005.11.21 17:16
|buy
|379
|1.00
|1.1731
|1.1701
|1.1771
|758
|2005.11.21 17:52
|close
|379
|1.00
|1.1734
|1.1701
|1.1771
|30.00
|27879.89
|759
|2005.11.21 17:52
|sell
|380
|1.00
|1.1734
|1.1764
|1.1694
|760
|2005.11.22 10:37
|t/p
|380
|1.00
|1.1694
|1.1764
|1.1694
|400.00
|28279.89
|761
|2005.11.22 11:37
|sell
|381
|1.00
|1.1712
|1.1742
|1.1672
|762
|2005.11.22 12:44
|close
|381
|1.00
|1.1698
|1.1742
|1.1672
|140.00
|28419.89
|763
|2005.11.22 12:44
|buy
|382
|1.00
|1.1698
|1.1668
|1.1738
|764
|2005.11.22 15:47
|close
|382
|1.00
|1.1698
|1.1668
|1.1738
|0.00
|28419.89
|765
|2005.11.22 15:47
|sell
|383
|1.00
|1.1698
|1.1728
|1.1658
|766
|2005.11.22 16:45
|s/l
|383
|1.00
|1.1728
|1.1728
|1.1658
|-300.00
|28119.89
|767
|2005.11.22 16:59
|buy
|384
|1.00
|1.1716
|1.1686
|1.1756
|768
|2005.11.22 18:59
|close
|384
|1.00
|1.1744
|1.1686
|1.1756
|280.00
|28399.89
|769
|2005.11.22 18:59
|sell
|385
|1.00
|1.1744
|1.1774
|1.1704
|770
|2005.11.22 19:59
|s/l
|385
|1.00
|1.1774
|1.1774
|1.1704
|-300.00
|28099.89
|771
|2005.11.22 20:30
|buy
|386
|1.00
|1.1805
|1.1775
|1.1845
|772
|2005.11.23 07:13
|close
|386
|1.00
|1.1836
|1.1775
|1.1845
|310.00
|28409.89
|773
|2005.11.23 07:13
|sell
|387
|1.00
|1.1836
|1.1866
|1.1796
|774
|2005.11.23 07:43
|close
|387
|1.00
|1.1829
|1.1866
|1.1796
|70.00
|28479.89
|775
|2005.11.23 07:43
|buy
|388
|1.00
|1.1829
|1.1799
|1.1869
|776
|2005.11.23 08:26
|close
|388
|1.00
|1.1833
|1.1799
|1.1869
|40.00
|28519.89
|777
|2005.11.23 08:26
|sell
|389
|1.00
|1.1833
|1.1863
|1.1793
|778
|2005.11.23 10:30
|close
|389
|1.00
|1.1795
|1.1863
|1.1793
|380.00
|28899.89
|779
|2005.11.23 10:30
|buy
|390
|1.00
|1.1795
|1.1765
|1.1835
|780
|2005.11.23 11:27
|close
|390
|1.00
|1.1805
|1.1765
|1.1835
|100.00
|28999.89
|781
|2005.11.23 11:27
|sell
|391
|1.00
|1.1805
|1.1835
|1.1765
|782
|2005.11.23 15:35
|close
|391
|1.00
|1.1802
|1.1835
|1.1765
|30.01
|29029.90
|783
|2005.11.23 15:35
|buy
|392
|1.00
|1.1802
|1.1772
|1.1842
|784
|2005.11.23 21:59
|close
|392
|1.00
|1.1823
|1.1772
|1.1842
|210.01
|29239.91
|785
|2005.11.23 21:59
|sell
|393
|1.00
|1.1823
|1.1853
|1.1783
|786
|2005.11.24 07:57
|close
|393
|1.00
|1.1796
|1.1853
|1.1783
|270.00
|29509.91
|787
|2005.11.24 07:57
|buy
|394
|1.00
|1.1796
|1.1766
|1.1836
|788
|2005.11.24 11:29
|close
|394
|1.00
|1.1806
|1.1766
|1.1836
|100.00
|29609.91
|789
|2005.11.24 11:29
|sell
|395
|1.00
|1.1806
|1.1836
|1.1766
|790
|2005.11.24 13:33
|close
|395
|1.00
|1.1785
|1.1836
|1.1766
|210.00
|29819.91
|791
|2005.11.24 13:33
|buy
|396
|1.00
|1.1785
|1.1755
|1.1825
|792
|2005.11.25 02:59
|close
|396
|1.00
|1.1775
|1.1755
|1.1825
|-100.00
|29719.91
|793
|2005.11.25 02:59
|sell
|397
|1.00
|1.1775
|1.1805
|1.1735
|794
|2005.11.25 08:46
|close
|397
|1.00
|1.1752
|1.1805
|1.1735
|230.00
|29949.91
|795
|2005.11.25 08:46
|buy
|398
|1.00
|1.1752
|1.1722
|1.1792
|796
|2005.11.25 10:59
|close
|398
|1.00
|1.1759
|1.1722
|1.1792
|70.00
|30019.91
|797
|2005.11.25 10:59
|sell
|399
|1.00
|1.1759
|1.1789
|1.1719
|798
|2005.11.25 16:22
|close
|399
|1.00
|1.1728
|1.1789
|1.1719
|310.00
|30329.91
|799
|2005.11.25 16:22
|buy
|400
|1.00
|1.1728
|1.1698
|1.1768
|800
|2005.11.25 16:57
|close
|400
|1.00
|1.1732
|1.1698
|1.1768
|40.00
|30369.91
|801
|2005.11.25 16:57
|sell
|401
|1.00
|1.1732
|1.1762
|1.1692
|802
|2005.11.28 01:46
|t/p
|401
|1.00
|1.1692
|1.1762
|1.1692
|400.00
|30769.91
|803
|2005.11.28 10:59
|sell
|402
|1.00
|1.1716
|1.1746
|1.1676
|804
|2005.11.28 13:59
|close
|402
|1.00
|1.1717
|1.1746
|1.1676
|-10.00
|30759.91
|805
|2005.11.28 13:59
|buy
|403
|1.00
|1.1717
|1.1687
|1.1757
|806
|2005.11.28 15:59
|t/p
|403
|1.00
|1.1757
|1.1687
|1.1757
|400.00
|31159.91
|807
|2005.11.28 17:41
|sell
|404
|1.00
|1.1805
|1.1835
|1.1765
|808
|2005.11.28 18:59
|s/l
|404
|1.00
|1.1835
|1.1835
|1.1765
|-300.00
|30859.91
|809
|2005.11.28 20:09
|sell
|405
|1.00
|1.1874
|1.1904
|1.1834
|810
|2005.11.29 01:59
|t/p
|405
|1.00
|1.1834
|1.1904
|1.1834
|400.00
|31259.91
|811
|2005.11.29 07:59
|sell
|406
|1.00
|1.1832
|1.1862
|1.1792
|812
|2005.11.29 12:59
|close
|406
|1.00
|1.1808
|1.1862
|1.1792
|240.00
|31499.91
|813
|2005.11.29 12:59
|buy
|407
|1.00
|1.1808
|1.1778
|1.1848
|814
|2005.11.29 13:59
|s/l
|407
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1848
|-300.00
|31199.91
|815
|2005.11.29 14:50
|buy
|408
|1.00
|1.1757
|1.1727
|1.1797
|816
|2005.11.29 15:20
|close
|408
|1.00
|1.1781
|1.1727
|1.1797
|240.00
|31439.91
|817
|2005.11.29 15:20
|sell
|409
|1.00
|1.1781
|1.1811
|1.1741
|818
|2005.11.30 08:59
|close
|409
|1.00
|1.1777
|1.1811
|1.1741
|40.00
|31479.91
|819
|2005.11.30 08:59
|buy
|410
|1.00
|1.1777
|1.1747
|1.1817
|820
|2005.11.30 15:32
|close
|410
|1.00
|1.1775
|1.1747
|1.1817
|-20.00
|31459.91
|821
|2005.11.30 15:32
|sell
|411
|1.00
|1.1775
|1.1805
|1.1735
|822
|2005.11.30 16:54
|close
|411
|1.00
|1.1786
|1.1805
|1.1735
|-110.00
|31349.91
|823
|2005.11.30 16:54
|buy
|412
|1.00
|1.1786
|1.1756
|1.1826
|824
|2005.11.30 18:59
|close
|412
|1.00
|1.1789
|1.1756
|1.1826
|30.00
|31379.91
|825
|2005.11.30 18:59
|sell
|413
|1.00
|1.1789
|1.1819
|1.1749
|826
|2005.12.01 06:59
|close
|413
|1.00
|1.1780
|1.1819
|1.1749
|90.00
|31469.91
|827
|2005.12.01 06:59
|buy
|414
|1.00
|1.1780
|1.1750
|1.1820
|828
|2005.12.01 13:48
|s/l
|414
|1.00
|1.1750
|1.1750
|1.1820
|-300.00
|31169.91
|829
|2005.12.01 13:55
|sell
|415
|1.00
|1.1754
|1.1784
|1.1714
|830
|2005.12.01 14:59
|t/p
|415
|1.00
|1.1714
|1.1784
|1.1714
|400.00
|31569.91
|831
|2005.12.01 15:26
|buy
|416
|1.00
|1.1707
|1.1677
|1.1747
|832
|2005.12.01 16:30
|close
|416
|1.00
|1.1715
|1.1677
|1.1747
|80.00
|31649.91
|833
|2005.12.01 16:30
|sell
|417
|1.00
|1.1715
|1.1745
|1.1675
|834
|2005.12.01 17:21
|close
|417
|1.00
|1.1700
|1.1745
|1.1675
|150.00
|31799.91
|835
|2005.12.01 17:21
|buy
|418
|1.00
|1.1700
|1.1670
|1.1740
|836
|2005.12.01 19:59
|t/p
|418
|1.00
|1.1740
|1.1670
|1.1740
|400.00
|32199.91
|837
|2005.12.02 06:59
|buy
|419
|1.00
|1.1723
|1.1693
|1.1763
|838
|2005.12.02 13:33
|s/l
|419
|1.00
|1.1693
|1.1693
|1.1763
|-300.00
|31899.91
|839
|2005.12.02 14:50
|sell
|420
|1.00
|1.1729
|1.1759
|1.1689
|840
|2005.12.02 14:59
|t/p
|420
|1.00
|1.1689
|1.1759
|1.1689
|400.00
|32299.91
|841
|2005.12.02 16:51
|buy
|421
|1.00
|1.1690
|1.1660
|1.1730
|842
|2005.12.05 11:59
|t/p
|421
|1.00
|1.1730
|1.1660
|1.1730
|400.00
|32699.91
|843
|2005.12.05 12:49
|sell
|422
|1.00
|1.1744
|1.1774
|1.1704
|844
|2005.12.05 13:59
|close
|422
|1.00
|1.1769
|1.1774
|1.1704
|-250.00
|32449.91
|845
|2005.12.05 13:59
|buy
|423
|1.00
|1.1769
|1.1739
|1.1809
|846
|2005.12.05 14:59
|close
|423
|1.00
|1.1772
|1.1739
|1.1809
|30.00
|32479.91
|847
|2005.12.05 14:59
|sell
|424
|1.00
|1.1772
|1.1802
|1.1732
|848
|2005.12.05 17:59
|s/l
|424
|1.00
|1.1802
|1.1802
|1.1732
|-300.00
|32179.91
|849
|2005.12.05 18:44
|sell
|425
|1.00
|1.1811
|1.1841
|1.1771
|850
|2005.12.05 19:57
|close
|425
|1.00
|1.1796
|1.1841
|1.1771
|150.00
|32329.91
|851
|2005.12.05 19:57
|buy
|426
|1.00
|1.1796
|1.1766
|1.1836
|852
|2005.12.06 10:14
|s/l
|426
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|-300.00
|32029.91
|853
|2005.12.06 10:55
|sell
|427
|1.00
|1.1777
|1.1807
|1.1737
|854
|2005.12.06 14:32
|close
|427
|1.00
|1.1779
|1.1807
|1.1737
|-20.00
|32009.91
|855
|2005.12.06 14:32
|buy
|428
|1.00
|1.1779
|1.1749
|1.1819
|856
|2005.12.07 00:41
|close
|428
|1.00
|1.1800
|1.1749
|1.1819
|209.99
|32219.90
|857
|2005.12.07 00:41
|sell
|429
|1.00
|1.1800
|1.1830
|1.1760
|858
|2005.12.07 07:42
|t/p
|429
|1.00
|1.1760
|1.1830
|1.1760
|400.00
|32619.90
|859
|2005.12.07 10:59
|buy
|430
|1.00
|1.1727
|1.1697
|1.1767
|860
|2005.12.07 13:59
|close
|430
|1.00
|1.1724
|1.1697
|1.1767
|-30.00
|32589.90
|861
|2005.12.07 13:59
|sell
|431
|1.00
|1.1724
|1.1754
|1.1684
|862
|2005.12.07 15:59
|close
|431
|1.00
|1.1725
|1.1754
|1.1684
|-10.00
|32579.90
|863
|2005.12.07 15:59
|buy
|432
|1.00
|1.1725
|1.1695
|1.1765
|864
|2005.12.07 16:53
|close
|432
|1.00
|1.1724
|1.1695
|1.1765
|-10.00
|32569.90
|865
|2005.12.07 16:53
|sell
|433
|1.00
|1.1724
|1.1754
|1.1684
|866
|2005.12.08 08:59
|s/l
|433
|1.00
|1.1754
|1.1754
|1.1684
|-300.00
|32269.90
|867
|2005.12.08 10:51
|buy
|434
|1.00
|1.1764
|1.1734
|1.1804
|868
|2005.12.08 13:59
|close
|434
|1.00
|1.1775
|1.1734
|1.1804
|110.00
|32379.90
|869
|2005.12.08 13:59
|sell
|435
|1.00
|1.1775
|1.1805
|1.1735
|870
|2005.12.08 15:59
|s/l
|435
|1.00
|1.1805
|1.1805
|1.1735
|-300.00
|32079.90
|871
|2005.12.08 18:59
|buy
|436
|1.00
|1.1827
|1.1797
|1.1867
|872
|2005.12.09 00:59
|s/l
|436
|1.00
|1.1797
|1.1797
|1.1867
|-300.00
|31779.90
|873
|2005.12.09 08:42
|buy
|437
|1.00
|1.1782
|1.1752
|1.1822
|874
|2005.12.09 09:59
|close
|437
|1.00
|1.1776
|1.1752
|1.1822
|-60.00
|31719.90
|875
|2005.12.09 09:59
|sell
|438
|1.00
|1.1776
|1.1806
|1.1736
|876
|2005.12.09 12:05
|s/l
|438
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1736
|-300.00
|31419.90
|877
|2005.12.09 12:07
|sell
|439
|1.00
|1.1809
|1.1839
|1.1769
|878
|2005.12.09 12:37
|close
|439
|1.00
|1.1798
|1.1839
|1.1769
|110.00
|31529.90
|879
|2005.12.09 12:37
|buy
|440
|1.00
|1.1798
|1.1768
|1.1838
|880
|2005.12.09 13:59
|close
|440
|1.00
|1.1801
|1.1768
|1.1838
|30.00
|31559.90
|881
|2005.12.09 13:59
|sell
|441
|1.00
|1.1801
|1.1831
|1.1761
|882
|2005.12.09 15:59
|s/l
|441
|1.00
|1.1831
|1.1831
|1.1761
|-300.00
|31259.90
|883
|2005.12.09 16:07
|sell
|442
|1.00
|1.1836
|1.1866
|1.1796
|884
|2005.12.11 23:00
|t/p
|442
|1.00
|1.1796
|1.1866
|1.1796
|400.00
|31659.90
|885
|2005.12.12 03:56
|buy
|443
|1.00
|1.1825
|1.1795
|1.1865
|886
|2005.12.12 08:59
|t/p
|443
|1.00
|1.1865
|1.1795
|1.1865
|400.00
|32059.90
|887
|2005.12.12 10:05
|sell
|444
|1.00
|1.1886
|1.1916
|1.1846
|888
|2005.12.12 10:36
|close
|444
|1.00
|1.1876
|1.1916
|1.1846
|100.00
|32159.90
|889
|2005.12.12 10:36
|buy
|445
|1.00
|1.1876
|1.1846
|1.1916
|890
|2005.12.12 13:52
|t/p
|445
|1.00
|1.1916
|1.1846
|1.1916
|400.00
|32559.90
|891
|2005.12.12 13:59
|buy
|446
|1.00
|1.1910
|1.1880
|1.1950
|892
|2005.12.12 13:59
|t/p
|446
|1.00
|1.1950
|1.1880
|1.1950
|400.00
|32959.90
|893
|2005.12.12 14:35
|sell
|447
|1.00
|1.1960
|1.1990
|1.1920
|894
|2005.12.13 10:05
|t/p
|447
|1.00
|1.1920
|1.1990
|1.1920
|400.00
|33359.90
|895
|2005.12.13 10:59
|sell
|448
|1.00
|1.1924
|1.1954
|1.1884
|896
|2005.12.13 16:59
|close
|448
|1.00
|1.1928
|1.1954
|1.1884
|-40.00
|33319.90
|897
|2005.12.13 16:59
|buy
|449
|1.00
|1.1928
|1.1898
|1.1968
|898
|2005.12.13 20:17
|close
|449
|1.00
|1.1957
|1.1898
|1.1968
|290.00
|33609.90
|899
|2005.12.13 20:17
|sell
|450
|1.00
|1.1957
|1.1987
|1.1917
|900
|2005.12.14 01:59
|s/l
|450
|1.00
|1.1987
|1.1987
|1.1917
|-300.00
|33309.90
|901
|2005.12.14 03:15
|sell
|451
|1.00
|1.2026
|1.2056
|1.1986
|902
|2005.12.14 06:59
|close
|451
|1.00
|1.1997
|1.2056
|1.1986
|290.00
|33599.90
|903
|2005.12.14 06:59
|buy
|452
|1.00
|1.1997
|1.1967
|1.2037
|904
|2005.12.14 09:42
|close
|452
|1.00
|1.2036
|1.1967
|1.2037
|390.00
|33989.90
|905
|2005.12.14 09:42
|sell
|453
|1.00
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|906
|2005.12.14 11:36
|close
|453
|1.00
|1.2016
|1.2066
|1.1996
|200.00
|34189.90
|907
|2005.12.14 11:36
|buy
|454
|1.00
|1.2016
|1.1986
|1.2056
|908
|2005.12.14 14:30
|close
|454
|1.00
|1.2034
|1.1986
|1.2056
|180.00
|34369.90
|909
|2005.12.14 14:30
|sell
|455
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|910
|2005.12.14 18:31
|close
|455
|1.00
|1.2014
|1.2064
|1.1994
|200.00
|34569.90
|911
|2005.12.14 18:31
|buy
|456
|1.00
|1.2014
|1.1984
|1.2054
|912
|2005.12.14 19:59
|close
|456
|1.00
|1.2007
|1.1984
|1.2054
|-70.00
|34499.90
|913
|2005.12.14 19:59
|sell
|457
|1.00
|1.2007
|1.2037
|1.1967
|914
|2005.12.15 04:47
|close
|457
|1.00
|1.1974
|1.2037
|1.1967
|330.00
|34829.90
|915
|2005.12.15 04:47
|buy
|458
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|916
|2005.12.15 05:49
|close
|458
|1.00
|1.1996
|1.1944
|1.2014
|220.00
|35049.90
|917
|2005.12.15 05:49
|sell
|459
|1.00
|1.1996
|1.2026
|1.1956
|918
|2005.12.15 09:57
|close
|459
|1.00
|1.2003
|1.2026
|1.1956
|-69.99
|34979.91
|919
|2005.12.15 09:57
|buy
|460
|1.00
|1.2003
|1.1973
|1.2043
|920
|2005.12.15 10:42
|close
|460
|1.00
|1.2034
|1.1973
|1.2043
|310.01
|35289.92
|921
|2005.12.15 10:42
|sell
|461
|1.00
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|922
|2005.12.15 11:18
|close
|461
|1.00
|1.2012
|1.2064
|1.1994
|220.00
|35509.92
|923
|2005.12.15 11:18
|buy
|462
|1.00
|1.2012
|1.1982
|1.2052
|924
|2005.12.15 11:48
|close
|462
|1.00
|1.2021
|1.1982
|1.2052
|90.00
|35599.92
|925
|2005.12.15 11:48
|sell
|463
|1.00
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|926
|2005.12.15 12:59
|close
|463
|1.00
|1.2009
|1.2051
|1.1981
|120.00
|35719.92
|927
|2005.12.15 12:59
|buy
|464
|1.00
|1.2009
|1.1979
|1.2049
|928
|2005.12.15 14:20
|close
|464
|1.00
|1.2005
|1.1979
|1.2049
|-40.00
|35679.92
|929
|2005.12.15 14:20
|sell
|465
|1.00
|1.2005
|1.2035
|1.1965
|930
|2005.12.15 15:59
|t/p
|465
|1.00
|1.1965
|1.2035
|1.1965
|400.00
|36079.92
|931
|2005.12.15 17:11
|sell
|466
|1.00
|1.1966
|1.1996
|1.1926
|932
|2005.12.15 17:43
|close
|466
|1.00
|1.1964
|1.1996
|1.1926
|20.00
|36099.92
|933
|2005.12.15 17:43
|buy
|467
|1.00
|1.1964
|1.1934
|1.2004
|934
|2005.12.15 18:46
|close
|467
|1.00
|1.1959
|1.1934
|1.2004
|-50.00
|36049.92
|935
|2005.12.15 18:46
|sell
|468
|1.00
|1.1959
|1.1989
|1.1919
|936
|2005.12.16 01:57
|close
|468
|1.00
|1.1947
|1.1989
|1.1919
|120.00
|36169.92
|937
|2005.12.16 01:57
|buy
|469
|1.00
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|938
|2005.12.16 08:59
|t/p
|469
|1.00
|1.1987
|1.1917
|1.1987
|400.00
|36569.92
|939
|2005.12.16 13:59
|buy
|470
|1.00
|1.1975
|1.1945
|1.2015
|940
|2005.12.16 16:14
|close
|470
|1.00
|1.2011
|1.1945
|1.2015
|360.00
|36929.92
|941
|2005.12.16 16:14
|sell
|471
|1.00
|1.2011
|1.2041
|1.1971
|942
|2005.12.16 17:59
|close
|471
|1.00
|1.2008
|1.2041
|1.1971
|30.00
|36959.92
|943
|2005.12.16 17:59
|buy
|472
|1.00
|1.2008
|1.1978
|1.2048
|944
|2005.12.19 02:59
|close
|472
|1.00
|1.2025
|1.1978
|1.2048
|170.00
|37129.92
|945
|2005.12.19 02:59
|sell
|473
|1.00
|1.2025
|1.2055
|1.1985
|946
|2005.12.19 08:59
|close
|473
|1.00
|1.2013
|1.2055
|1.1985
|120.00
|37249.92
|947
|2005.12.19 08:59
|buy
|474
|1.00
|1.2013
|1.1983
|1.2053
|948
|2005.12.19 13:39
|s/l
|474
|1.00
|1.1983
|1.1983
|1.2053
|-300.00
|36949.92
|949
|2005.12.20 08:22
|buy
|475
|1.00
|1.1980
|1.1950
|1.2020
|950
|2005.12.20 10:59
|close
|475
|1.00
|1.1981
|1.1950
|1.2020
|10.00
|36959.92
|951
|2005.12.20 10:59
|sell
|476
|1.00
|1.1981
|1.2011
|1.1941
|952
|2005.12.20 11:59
|close
|476
|1.00
|1.1972
|1.2011
|1.1941
|90.00
|37049.92
|953
|2005.12.20 11:59
|buy
|477
|1.00
|1.1972
|1.1942
|1.2012
|954
|2005.12.20 13:59
|s/l
|477
|1.00
|1.1942
|1.1942
|1.2012
|-300.00
|36749.92
|955
|2005.12.20 14:56
|buy
|478
|1.00
|1.1927
|1.1897
|1.1967
|956
|2005.12.20 15:59
|s/l
|478
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.1967
|-300.00
|36449.92
|957
|2005.12.20 16:08
|buy
|479
|1.00
|1.1883
|1.1853
|1.1923
|958
|2005.12.20 16:38
|close
|479
|1.00
|1.1895
|1.1853
|1.1923
|120.00
|36569.92
|959
|2005.12.20 16:38
|sell
|480
|1.00
|1.1895
|1.1925
|1.1855
|960
|2005.12.20 16:59
|t/p
|480
|1.00
|1.1855
|1.1925
|1.1855
|400.00
|36969.92
|961
|2005.12.20 17:59
|buy
|481
|1.00
|1.1847
|1.1817
|1.1887
|962
|2005.12.20 18:33
|close
|481
|1.00
|1.1854
|1.1817
|1.1887
|70.00
|37039.92
|963
|2005.12.20 18:33
|sell
|482
|1.00
|1.1854
|1.1884
|1.1814
|964
|2005.12.20 21:59
|close
|482
|1.00
|1.1860
|1.1884
|1.1814
|-60.00
|36979.92
|965
|2005.12.20 21:59
|buy
|483
|1.00
|1.1860
|1.1830
|1.1900
|966
|2005.12.21 00:59
|close
|483
|1.00
|1.1882
|1.1830
|1.1900
|220.00
|37199.92
|967
|2005.12.21 00:59
|sell
|484
|1.00
|1.1882
|1.1912
|1.1842
|968
|2005.12.21 01:59
|close
|484
|1.00
|1.1876
|1.1912
|1.1842
|60.00
|37259.92
|969
|2005.12.21 01:59
|buy
|485
|1.00
|1.1876
|1.1846
|1.1916
|970
|2005.12.21 05:59
|close
|485
|1.00
|1.1870
|1.1846
|1.1916
|-60.00
|37199.92
|971
|2005.12.21 05:59
|sell
|486
|1.00
|1.1870
|1.1900
|1.1830
|972
|2005.12.21 08:59
|close
|486
|1.00
|1.1884
|1.1900
|1.1830
|-140.00
|37059.92
|973
|2005.12.21 08:59
|buy
|487
|1.00
|1.1884
|1.1854
|1.1924
|974
|2005.12.21 10:38
|close
|487
|1.00
|1.1894
|1.1854
|1.1924
|100.00
|37159.92
|975
|2005.12.21 10:38
|sell
|488
|1.00
|1.1894
|1.1924
|1.1854
|976
|2005.12.21 14:53
|t/p
|488
|1.00
|1.1854
|1.1924
|1.1854
|400.00
|37559.92
|977
|2005.12.21 15:45
|buy
|489
|1.00
|1.1808
|1.1778
|1.1848
|978
|2005.12.21 16:59
|close
|489
|1.00
|1.1815
|1.1778
|1.1848
|70.00
|37629.92
|979
|2005.12.21 16:59
|sell
|490
|1.00
|1.1815
|1.1845
|1.1775
|980
|2005.12.21 19:59
|s/l
|490
|1.00
|1.1845
|1.1845
|1.1775
|-300.00
|37329.92
|981
|2005.12.22 00:59
|sell
|491
|1.00
|1.1837
|1.1867
|1.1797
|982
|2005.12.22 14:59
|s/l
|491
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1797
|-300.00
|37029.92
|983
|2005.12.22 18:47
|buy
|492
|1.00
|1.1864
|1.1834
|1.1904
|984
|2005.12.22 19:59
|close
|492
|1.00
|1.1882
|1.1834
|1.1904
|180.00
|37209.92
|985
|2005.12.22 19:59
|sell
|493
|1.00
|1.1882
|1.1912
|1.1842
|986
|2005.12.23 13:00
|t/p
|493
|1.00
|1.1842
|1.1912
|1.1842
|400.00
|37609.92
|987
|2005.12.23 13:10
|sell
|494
|1.00
|1.1853
|1.1883
|1.1813
|988
|2005.12.23 13:44
|close
|494
|1.00
|1.1843
|1.1883
|1.1813
|100.00
|37709.92
|989
|2005.12.23 13:44
|buy
|495
|1.00
|1.1843
|1.1813
|1.1883
|990
|2005.12.23 16:31
|close
|495
|1.00
|1.1869
|1.1813
|1.1883
|260.00
|37969.92
|991
|2005.12.23 16:31
|sell
|496
|1.00
|1.1869
|1.1899
|1.1829
|992
|2005.12.23 17:42
|close
|496
|1.00
|1.1852
|1.1899
|1.1829
|170.01
|38139.93
|993
|2005.12.23 17:42
|buy
|497
|1.00
|1.1852
|1.1822
|1.1892
|994
|2005.12.23 19:54
|close
|497
|1.00
|1.1872
|1.1822
|1.1892
|200.01
|38339.94
|995
|2005.12.23 19:54
|sell
|498
|1.00
|1.1872
|1.1902
|1.1832
|996
|2005.12.27 11:52
|close
|498
|1.00
|1.1853
|1.1902
|1.1832
|190.00
|38529.94
|997
|2005.12.27 11:52
|buy
|499
|1.00
|1.1853
|1.1823
|1.1893
|998
|2005.12.27 12:59
|close
|499
|1.00
|1.1858
|1.1823
|1.1893
|50.00
|38579.94
|999
|2005.12.27 12:59
|sell
|500
|1.00
|1.1858
|1.1888
|1.1818
|1000
|2005.12.28 04:59
|close
|500
|1.00
|1.1849
|1.1888
|1.1818
|90.00
|38669.94
|1001
|2005.12.28 04:59
|buy
|501
|1.00
|1.1849
|1.1819
|1.1889
|1002
|2005.12.28 05:59
|close
|501
|1.00
|1.1851
|1.1819
|1.1889
|20.00
|38689.94
|1003
|2005.12.28 05:59
|sell
|502
|1.00
|1.1851
|1.1881
|1.1811
|1004
|2005.12.28 07:59
|s/l
|502
|1.00
|1.1881
|1.1881
|1.1811
|-300.00
|38389.94
|1005
|2005.12.28 15:34
|sell
|503
|1.00
|1.1924
|1.1954
|1.1884
|1006
|2005.12.28 16:59
|t/p
|503
|1.00
|1.1884
|1.1954
|1.1884
|400.00
|38789.94
|1007
|2005.12.28 18:09
|buy
|504
|1.00
|1.1834
|1.1804
|1.1874
|1008
|2005.12.28 23:59
|close
|504
|1.00
|1.1847
|1.1804
|1.1874
|130.00
|38919.94
|1009
|2005.12.28 23:59
|sell
|505
|1.00
|1.1847
|1.1877
|1.1807
|1010
|2005.12.29 10:20
|close
|505
|1.00
|1.1843
|1.1877
|1.1807
|40.00
|38959.94
|1011
|2005.12.29 10:20
|buy
|506
|1.00
|1.1843
|1.1813
|1.1883
|1012
|2005.12.29 14:59
|close
|506
|1.00
|1.1832
|1.1813
|1.1883
|-110.00
|38849.94
|1013
|2005.12.29 14:59
|sell
|507
|1.00
|1.1832
|1.1862
|1.1792
|1014
|2005.12.29 18:59
|close
|507
|1.00
|1.1840
|1.1862
|1.1792
|-80.00
|38769.94
|1015
|2005.12.29 18:59
|buy
|508
|1.00
|1.1840
|1.1810
|1.1880
|1016
|2005.12.30 01:59
|close
|508
|1.00
|1.1845
|1.1810
|1.1880
|50.00
|38819.94
|1017
|2005.12.30 01:59
|sell
|509
|1.00
|1.1845
|1.1875
|1.1805
|1018
|2005.12.30 04:23
|s/l
|509
|1.00
|1.1875
|1.1875
|1.1805
|-300.00
|38519.94
|1019
|2005.12.30 05:54
|sell
|510
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|1020
|2005.12.30 09:57
|t/p
|510
|1.00
|1.1844
|1.1914
|1.1844
|400.00
|38919.94
|1021
|2005.12.30 13:50
|sell
|511
|1.00
|1.1808
|1.1838
|1.1768
|1022
|2005.12.30 14:35
|close
|511
|1.00
|1.1792
|1.1838
|1.1768
|160.00
|39079.94
|1023
|2005.12.30 14:35
|buy
|512
|1.00
|1.1792
|1.1762
|1.1832
|1024
|2005.12.30 15:55
|close
|512
|1.00
|1.1803
|1.1762
|1.1832
|110.00
|39189.94
|1025
|2005.12.30 15:55
|sell
|513
|1.00
|1.1803
|1.1833
|1.1763
|1026
|2005.12.30 16:59
|s/l
|513
|1.00
|1.1833
|1.1833
|1.1763
|-300.00
|38889.94
|1027
|2005.12.30 17:49
|sell
|514
|1.00
|1.1843
|1.1873
|1.1803
|1028
|2006.01.02 23:59
|close
|514
|1.00
|1.1816
|1.1873
|1.1803
|270.00
|39159.94
|1029
|2006.01.02 23:59
|buy
|515
|1.00
|1.1816
|1.1786
|1.1856
|1030
|2006.01.03 01:59
|t/p
|515
|1.00
|1.1856
|1.1786
|1.1856
|400.00
|39559.94
|1031
|2006.01.03 06:09
|sell
|516
|1.00
|1.1895
|1.1925
|1.1855
|1032
|2006.01.03 07:44
|close
|516
|1.00
|1.1874
|1.1925
|1.1855
|210.00
|39769.94
|1033
|2006.01.03 07:44
|buy
|517
|1.00
|1.1874
|1.1844
|1.1914
|1034
|2006.01.03 09:59
|close
|517
|1.00
|1.1889
|1.1844
|1.1914
|150.00
|39919.94
|1035
|2006.01.03 09:59
|sell
|518
|1.00
|1.1889
|1.1919
|1.1849
|1036
|2006.01.03 14:59
|s/l
|518
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1849
|-300.00
|39619.94
|1037
|2006.01.03 16:51
|sell
|519
|1.00
|1.1979
|1.2009
|1.1939
|1038
|2006.01.03 19:59
|s/l
|519
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1939
|-300.00
|39319.94
|1039
|2006.01.03 20:59
|buy
|520
|1.00
|1.2017
|1.1987
|1.2057
|1040
|2006.01.04 01:42
|close
|520
|1.00
|1.2043
|1.1987
|1.2057
|260.00
|39579.94
|1041
|2006.01.04 01:42
|sell
|521
|1.00
|1.2043
|1.2073
|1.2003
|1042
|2006.01.04 03:08
|s/l
|521
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2003
|-300.00
|39279.94
|1043
|2006.01.04 07:59
|buy
|522
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2087
|1044
|2006.01.04 10:21
|close
|522
|1.00
|1.2072
|1.2017
|1.2087
|250.00
|39529.94
|1045
|2006.01.04 10:21
|sell
|523
|1.00
|1.2072
|1.2102
|1.2032
|1046
|2006.01.04 10:52
|close
|523
|1.00
|1.2064
|1.2102
|1.2032
|80.00
|39609.94
|1047
|2006.01.04 10:52
|buy
|524
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|1048
|2006.01.04 13:35
|close
|524
|1.00
|1.2089
|1.2034
|1.2104
|250.00
|39859.94
|1049
|2006.01.04 13:35
|sell
|525
|1.00
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|1050
|2006.01.04 15:04
|close
|525
|1.00
|1.2081
|1.2119
|1.2049
|80.00
|39939.94
|1051
|2006.01.04 15:04
|buy
|526
|1.00
|1.2081
|1.2051
|1.2121
|1052
|2006.01.04 16:33
|close
|526
|1.00
|1.2090
|1.2051
|1.2121
|90.00
|40029.94
|1053
|2006.01.04 16:33
|sell
|527
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.2050
|1054
|2006.01.04 17:59
|s/l
|527
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2050
|-300.00
|39729.94
|1055
|2006.01.04 18:59
|buy
|528
|1.00
|1.2127
|1.2097
|1.2167
|1056
|2006.01.04 19:59
|close
|528
|1.00
|1.2126
|1.2097
|1.2167
|-10.00
|39719.94
|1057
|2006.01.04 19:59
|sell
|529
|1.00
|1.2126
|1.2156
|1.2086
|1058
|2006.01.05 01:38
|close
|529
|1.00
|1.2107
|1.2156
|1.2086
|190.00
|39909.94
|1059
|2006.01.05 01:38
|buy
|530
|1.00
|1.2107
|1.2077
|1.2147
|1060
|2006.01.05 09:55
|close
|530
|1.00
|1.2106
|1.2077
|1.2147
|-10.00
|39899.94
|1061
|2006.01.05 09:55
|sell
|531
|1.00
|1.2106
|1.2136
|1.2066
|1062
|2006.01.05 10:59
|close
|531
|1.00
|1.2083
|1.2136
|1.2066
|230.00
|40129.94
|1063
|2006.01.05 10:59
|buy
|532
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|1064
|2006.01.05 13:50
|close
|532
|1.00
|1.2096
|1.2053
|1.2123
|130.00
|40259.94
|1065
|2006.01.05 13:50
|sell
|533
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|1066
|2006.01.05 14:37
|close
|533
|1.00
|1.2084
|1.2126
|1.2056
|120.00
|40379.94
|1067
|2006.01.05 14:37
|buy
|534
|1.00
|1.2084
|1.2054
|1.2124
|1068
|2006.01.05 17:09
|close
|534
|1.00
|1.2101
|1.2054
|1.2124
|169.99
|40549.93
|1069
|2006.01.05 17:09
|sell
|535
|1.00
|1.2101
|1.2131
|1.2061
|1070
|2006.01.05 17:59
|close
|535
|1.00
|1.2099
|1.2131
|1.2061
|19.99
|40569.92
|1071
|2006.01.05 17:59
|buy
|536
|1.00
|1.2099
|1.2069
|1.2139
|1072
|2006.01.05 21:59
|close
|536
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2139
|110.00
|40679.92
|1073
|2006.01.05 21:59
|sell
|537
|1.00
|1.2110
|1.2140
|1.2070
|1074
|2006.01.06 09:59
|close
|537
|1.00
|1.2091
|1.2140
|1.2070
|190.00
|40869.92
|1075
|2006.01.06 09:59
|buy
|538
|1.00
|1.2091
|1.2061
|1.2131
|1076
|2006.01.06 13:59
|t/p
|538
|1.00
|1.2131
|1.2061
|1.2131
|400.00
|41269.92
|1077
|2006.01.06 14:51
|sell
|539
|1.00
|1.2164
|1.2194
|1.2124
|1078
|2006.01.06 15:21
|close
|539
|1.00
|1.2150
|1.2194
|1.2124
|140.00
|41409.92
|1079
|2006.01.06 15:21
|buy
|540
|1.00
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|1080
|2006.01.06 15:53
|close
|540
|1.00
|1.2155
|1.2120
|1.2190
|50.00
|41459.92
|1081
|2006.01.06 15:53
|sell
|541
|1.00
|1.2155
|1.2185
|1.2115
|1082
|2006.01.08 23:59
|close
|541
|1.00
|1.2144
|1.2185
|1.2115
|110.00
|41569.92
|1083
|2006.01.08 23:59
|buy
|542
|1.00
|1.2144
|1.2114
|1.2184
|1084
|2006.01.09 00:59
|close
|542
|1.00
|1.2148
|1.2114
|1.2184
|40.00
|41609.92
|1085
|2006.01.09 00:59
|sell
|543
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2108
|1086
|2006.01.09 08:00
|t/p
|543
|1.00
|1.2108
|1.2178
|1.2108
|400.00
|42009.92
|1087
|2006.01.09 08:59
|buy
|544
|1.00
|1.2105
|1.2075
|1.2145
|1088
|2006.01.09 10:09
|s/l
|544
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2145
|-300.00
|41709.92
|1089
|2006.01.09 11:48
|sell
|545
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|1090
|2006.01.09 13:59
|close
|545
|1.00
|1.2080
|1.2118
|1.2048
|80.00
|41789.92
|1091
|2006.01.09 13:59
|buy
|546
|1.00
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|1092
|2006.01.09 16:26
|close
|546
|1.00
|1.2079
|1.2050
|1.2120
|-10.00
|41779.92
|1093
|2006.01.09 16:26
|sell
|547
|1.00
|1.2079
|1.2109
|1.2039
|1094
|2006.01.09 17:20
|close
|547
|1.00
|1.2063
|1.2109
|1.2039
|160.00
|41939.92
|1095
|2006.01.09 17:20
|buy
|548
|1.00
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|1096
|2006.01.10 07:59
|close
|548
|1.00
|1.2061
|1.2033
|1.2103
|-20.00
|41919.92
|1097
|2006.01.10 07:59
|sell
|549
|1.00
|1.2061
|1.2091
|1.2021
|1098
|2006.01.10 09:54
|close
|549
|1.00
|1.2072
|1.2091
|1.2021
|-110.00
|41809.92
|1099
|2006.01.10 09:54
|buy
|550
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.2112
|1100
|2006.01.10 14:43
|s/l
|550
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2112
|-300.00
|41509.92
|1101
|2006.01.10 14:43
|buy
|551
|1.00
|1.2044
|1.2014
|1.2084
|1102
|2006.01.11 01:59
|close
|551
|1.00
|1.2062
|1.2014
|1.2084
|180.00
|41689.92
|1103
|2006.01.11 01:59
|sell
|552
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2022
|1104
|2006.01.11 07:59
|close
|552
|1.00
|1.2058
|1.2092
|1.2022
|40.00
|41729.92
|1105
|2006.01.11 07:59
|buy
|553
|1.00
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|1106
|2006.01.11 13:34
|close
|553
|1.00
|1.2094
|1.2028
|1.2098
|360.00
|42089.92
|1107
|2006.01.11 13:34
|sell
|554
|1.00
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|1108
|2006.01.11 16:19
|close
|554
|1.00
|1.2097
|1.2124
|1.2054
|-30.00
|42059.92
|1109
|2006.01.11 16:19
|buy
|555
|1.00
|1.2097
|1.2067
|1.2137
|1110
|2006.01.11 18:05
|t/p
|555
|1.00
|1.2137
|1.2067
|1.2137
|400.00
|42459.92
|1111
|2006.01.12 07:47
|sell
|556
|1.00
|1.2154
|1.2184
|1.2114
|1112
|2006.01.12 13:59
|t/p
|556
|1.00
|1.2114
|1.2184
|1.2114
|400.00
|42859.92
|1113
|2006.01.12 15:28
|buy
|557
|1.00
|1.2026
|1.1996
|1.2066
|1114
|2006.01.12 15:59
|close
|557
|1.00
|1.2040
|1.1996
|1.2066
|140.00
|42999.92
|1115
|2006.01.12 15:59
|sell
|558
|1.00
|1.2040
|1.2070
|1.2000
|1116
|2006.01.12 17:59
|close
|558
|1.00
|1.2032
|1.2070
|1.2000
|80.00
|43079.92
|1117
|2006.01.12 17:59
|buy
|559
|1.00
|1.2032
|1.2002
|1.2072
|1118
|2006.01.13 00:20
|close
|559
|1.00
|1.2045
|1.2002
|1.2072
|130.00
|43209.92
|1119
|2006.01.13 00:20
|sell
|560
|1.00
|1.2045
|1.2075
|1.2005
|1120
|2006.01.13 07:59
|s/l
|560
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2005
|-300.00
|42909.92
|1121
|2006.01.13 10:39
|sell
|561
|1.00
|1.2076
|1.2106
|1.2036
|1122
|2006.01.13 12:59
|close
|561
|1.00
|1.2042
|1.2106
|1.2036
|340.00
|43249.92
|1123
|2006.01.13 12:59
|buy
|562
|1.00
|1.2042
|1.2012
|1.2082
|1124
|2006.01.13 14:31
|close
|562
|1.00
|1.2066
|1.2012
|1.2082
|240.00
|43489.92
|1125
|2006.01.13 14:31
|sell
|563
|1.00
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|1126
|2006.01.13 15:23
|close
|563
|1.00
|1.2051
|1.2096
|1.2026
|150.00
|43639.92
|1127
|2006.01.13 15:23
|buy
|564
|1.00
|1.2051
|1.2021
|1.2091
|1128
|2006.01.13 16:47
|close
|564
|1.00
|1.2084
|1.2021
|1.2091
|330.00
|43969.92
|1129
|2006.01.13 16:47
|sell
|565
|1.00
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|1130
|2006.01.13 17:43
|s/l
|565
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2044
|-300.00
|43669.92
|1131
|2006.01.13 17:55
|buy
|566
|1.00
|1.2101
|1.2071
|1.2141
|1132
|2006.01.13 18:48
|close
|566
|1.00
|1.2140
|1.2071
|1.2141
|390.00
|44059.92
|1133
|2006.01.13 18:48
|sell
|567
|1.00
|1.2140
|1.2170
|1.2100
|1134
|2006.01.15 23:04
|s/l
|567
|1.00
|1.2170
|1.2170
|1.2100
|-300.00
|43759.92
|1135
|2006.01.15 23:40
|buy
|568
|1.00
|1.2151
|1.2121
|1.2191
|1136
|2006.01.16 08:46
|close
|568
|1.00
|1.2148
|1.2121
|1.2191
|-30.00
|43729.92
|1137
|2006.01.16 08:46
|sell
|569
|1.00
|1.2148
|1.2178
|1.2108
|1138
|2006.01.16 14:16
|close
|569
|1.00
|1.2111
|1.2178
|1.2108
|370.00
|44099.92
|1139
|2006.01.16 14:16
|buy
|570
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.2151
|1140
|2006.01.17 01:57
|s/l
|570
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2151
|-300.00
|43799.92
|1141
|2006.01.17 01:57
|buy
|571
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|1142
|2006.01.17 07:31
|t/p
|571
|1.00
|1.2123
|1.2053
|1.2123
|400.00
|44199.92
|1143
|2006.01.17 07:52
|sell
|572
|1.00
|1.2129
|1.2159
|1.2089
|1144
|2006.01.17 10:51
|close
|572
|1.00
|1.2103
|1.2159
|1.2089
|260.00
|44459.92
|1145
|2006.01.17 10:51
|buy
|573
|1.00
|1.2103
|1.2073
|1.2143
|1146
|2006.01.17 11:59
|s/l
|573
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2143
|-300.00
|44159.92
|1147
|2006.01.17 12:41
|buy
|574
|1.00
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|1148
|2006.01.17 13:38
|close
|574
|1.00
|1.2088
|1.2041
|1.2111
|170.00
|44329.92
|1149
|2006.01.17 13:38
|sell
|575
|1.00
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|1150
|2006.01.18 07:59
|s/l
|575
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2048
|-300.00
|44029.92
|1151
|2006.01.18 09:58
|sell
|576
|1.00
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|1152
|2006.01.18 11:59
|close
|576
|1.00
|1.2120
|1.2169
|1.2099
|190.00
|44219.92
|1153
|2006.01.18 11:59
|buy
|577
|1.00
|1.2120
|1.2090
|1.2160
|1154
|2006.01.18 12:59
|close
|577
|1.00
|1.2122
|1.2090
|1.2160
|20.00
|44239.92
|1155
|2006.01.18 12:59
|sell
|578
|1.00
|1.2122
|1.2152
|1.2082
|1156
|2006.01.18 14:51
|close
|578
|1.00
|1.2135
|1.2152
|1.2082
|-130.00
|44109.92
|1157
|2006.01.18 14:51
|buy
|579
|1.00
|1.2135
|1.2105
|1.2175
|1158
|2006.01.18 15:34
|close
|579
|1.00
|1.2144
|1.2105
|1.2175
|90.00
|44199.92
|1159
|2006.01.18 15:34
|sell
|580
|1.00
|1.2144
|1.2174
|1.2104
|1160
|2006.01.18 15:59
|t/p
|580
|1.00
|1.2104
|1.2174
|1.2104
|400.00
|44599.92
|1161
|2006.01.18 16:18
|buy
|581
|1.00
|1.2098
|1.2068
|1.2138
|1162
|2006.01.18 16:48
|close
|581
|1.00
|1.2107
|1.2068
|1.2138
|90.00
|44689.92
|1163
|2006.01.18 16:48
|sell
|582
|1.00
|1.2107
|1.2137
|1.2067
|1164
|2006.01.19 08:43
|close
|582
|1.00
|1.2083
|1.2137
|1.2067
|240.00
|44929.92
|1165
|2006.01.19 08:43
|buy
|583
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|1166
|2006.01.19 09:55
|close
|583
|1.00
|1.2077
|1.2053
|1.2123
|-60.00
|44869.92
|1167
|2006.01.19 09:55
|sell
|584
|1.00
|1.2077
|1.2107
|1.2037
|1168
|2006.01.19 14:33
|close
|584
|1.00
|1.2064
|1.2107
|1.2037
|130.00
|44999.92
|1169
|2006.01.19 14:33
|buy
|585
|1.00
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|1170
|2006.01.19 15:59
|t/p
|585
|1.00
|1.2104
|1.2034
|1.2104
|400.00
|45399.92
|1171
|2006.01.19 16:41
|sell
|586
|1.00
|1.2114
|1.2144
|1.2074
|1172
|2006.01.20 08:59
|t/p
|586
|1.00
|1.2074
|1.2144
|1.2074
|400.00
|45799.92
|1173
|2006.01.20 15:48
|buy
|587
|1.00
|1.2092
|1.2062
|1.2132
|1174
|2006.01.20 16:59
|close
|587
|1.00
|1.2096
|1.2062
|1.2132
|40.00
|45839.92
|1175
|2006.01.20 16:59
|sell
|588
|1.00
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|1176
|2006.01.20 18:59
|s/l
|588
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2056
|-300.00
|45539.92
|1177
|2006.01.22 22:22
|sell
|589
|1.00
|1.2152
|1.2182
|1.2112
|1178
|2006.01.23 00:59
|s/l
|589
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2112
|-300.00
|45239.92
|1179
|2006.01.23 01:41
|sell
|590
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.2185
|1180
|2006.01.23 04:55
|s/l
|590
|1.00
|1.2255
|1.2255
|1.2185
|-300.00
|44939.92
|1181
|2006.01.23 04:55
|sell
|591
|1.00
|1.2253
|1.2283
|1.2213
|1182
|2006.01.23 08:36
|close
|591
|1.00
|1.2236
|1.2283
|1.2213
|170.00
|45109.92
|1183
|2006.01.23 08:36
|buy
|592
|1.00
|1.2236
|1.2206
|1.2276
|1184
|2006.01.23 10:59
|t/p
|592
|1.00
|1.2276
|1.2206
|1.2276
|400.00
|45509.92
|1185
|2006.01.23 11:56
|sell
|593
|1.00
|1.2287
|1.2317
|1.2247
|1186
|2006.01.23 14:55
|close
|593
|1.00
|1.2275
|1.2317
|1.2247
|120.00
|45629.92
|1187
|2006.01.23 14:55
|buy
|594
|1.00
|1.2275
|1.2245
|1.2315
|1188
|2006.01.23 15:59
|close
|594
|1.00
|1.2283
|1.2245
|1.2315
|80.00
|45709.92
|1189
|2006.01.23 15:59
|sell
|595
|1.00
|1.2283
|1.2313
|1.2243
|1190
|2006.01.24 09:45
|close
|595
|1.00
|1.2269
|1.2313
|1.2243
|140.00
|45849.92
|1191
|2006.01.24 09:45
|buy
|596
|1.00
|1.2269
|1.2239
|1.2309
|1192
|2006.01.24 13:34
|close
|596
|1.00
|1.2282
|1.2239
|1.2309
|130.00
|45979.92
|1193
|2006.01.24 13:34
|sell
|597
|1.00
|1.2282
|1.2312
|1.2242
|1194
|2006.01.25 02:59
|close
|597
|1.00
|1.2264
|1.2312
|1.2242
|180.00
|46159.92
|1195
|2006.01.25 02:59
|buy
|598
|1.00
|1.2264
|1.2234
|1.2304
|1196
|2006.01.25 09:59
|t/p
|598
|1.00
|1.2304
|1.2234
|1.2304
|400.00
|46559.92
|1197
|2006.01.25 10:54
|sell
|599
|1.00
|1.2320
|1.2350
|1.2280
|1198
|2006.01.25 11:45
|close
|599
|1.00
|1.2295
|1.2350
|1.2280
|250.00
|46809.92
|1199
|2006.01.25 11:45
|buy
|600
|1.00
|1.2295
|1.2265
|1.2335
|1200
|2006.01.25 13:44
|close
|600
|1.00
|1.2306
|1.2265
|1.2335
|110.00
|46919.92
|1201
|2006.01.25 13:44
|sell
|601
|1.00
|1.2306
|1.2336
|1.2266
|1202
|2006.01.25 14:59
|t/p
|601
|1.00
|1.2266
|1.2336
|1.2266
|400.00
|47319.92
|1203
|2006.01.25 15:51
|buy
|602
|1.00
|1.2257
|1.2227
|1.2297
|1204
|2006.01.25 16:21
|close
|602
|1.00
|1.2266
|1.2227
|1.2297
|90.00
|47409.92
|1205
|2006.01.25 16:21
|sell
|603
|1.00
|1.2266
|1.2296
|1.2226
|1206
|2006.01.26 09:50
|close
|603
|1.00
|1.2242
|1.2296
|1.2226
|240.00
|47649.92
|1207
|2006.01.26 09:50
|buy
|604
|1.00
|1.2242
|1.2212
|1.2282
|1208
|2006.01.26 11:59
|close
|604
|1.00
|1.2247
|1.2212
|1.2282
|50.00
|47699.92
|1209
|2006.01.26 11:59
|sell
|605
|1.00
|1.2247
|1.2277
|1.2207
|1210
|2006.01.26 14:59
|close
|605
|1.00
|1.2251
|1.2277
|1.2207
|-40.00
|47659.92
|1211
|2006.01.26 14:59
|buy
|606
|1.00
|1.2251
|1.2221
|1.2291
|1212
|2006.01.26 18:59
|s/l
|606
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2291
|-300.00
|47359.92
|1213
|2006.01.26 19:59
|sell
|607
|1.00
|1.2214
|1.2244
|1.2174
|1214
|2006.01.27 00:59
|close
|607
|1.00
|1.2210
|1.2244
|1.2174
|40.00
|47399.92
|1215
|2006.01.27 00:59
|buy
|608
|1.00
|1.2210
|1.2180
|1.2250
|1216
|2006.01.27 02:59
|close
|608
|1.00
|1.2206
|1.2180
|1.2250
|-40.00
|47359.92
|1217
|2006.01.27 02:59
|sell
|609
|1.00
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|1218
|2006.01.27 06:45
|close
|609
|1.00
|1.2198
|1.2236
|1.2166
|80.00
|47439.92
|1219
|2006.01.27 06:45
|buy
|610
|1.00
|1.2198
|1.2168
|1.2238
|1220
|2006.01.27 07:41
|close
|610
|1.00
|1.2211
|1.2168
|1.2238
|130.00
|47569.92
|1221
|2006.01.27 07:41
|sell
|611
|1.00
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|1222
|2006.01.27 14:48
|close
|611
|1.00
|1.2219
|1.2241
|1.2171
|-80.00
|47489.92
|1223
|2006.01.27 14:48
|buy
|612
|1.00
|1.2219
|1.2189
|1.2259
|1224
|2006.01.27 15:59
|s/l
|612
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2259
|-300.00
|47189.92
|1225
|2006.01.27 16:56
|buy
|613
|1.00
|1.2129
|1.2099
|1.2169
|1226
|2006.01.27 17:26
|close
|613
|1.00
|1.2131
|1.2099
|1.2169
|20.00
|47209.92
|1227
|2006.01.27 17:26
|sell
|614
|1.00
|1.2131
|1.2161
|1.2091
|1228
|2006.01.27 19:34
|close
|614
|1.00
|1.2096
|1.2161
|1.2091
|350.00
|47559.92
|1229
|2006.01.27 19:34
|buy
|615
|1.00
|1.2096
|1.2066
|1.2136
|1230
|2006.01.30 00:59
|close
|615
|1.00
|1.2109
|1.2066
|1.2136
|130.00
|47689.92
|1231
|2006.01.30 00:59
|sell
|616
|1.00
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|1232
|2006.01.30 09:29
|close
|616
|1.00
|1.2085
|1.2139
|1.2069
|240.00
|47929.92
|1233
|2006.01.30 09:29
|buy
|617
|1.00
|1.2085
|1.2055
|1.2125
|1234
|2006.01.30 10:56
|close
|617
|1.00
|1.2099
|1.2055
|1.2125
|140.00
|48069.92
|1235
|2006.01.30 10:56
|sell
|618
|1.00
|1.2099
|1.2129
|1.2059
|1236
|2006.01.30 11:41
|close
|618
|1.00
|1.2082
|1.2129
|1.2059
|170.00
|48239.92
|1237
|2006.01.30 11:41
|buy
|619
|1.00
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|1238
|2006.01.30 13:59
|close
|619
|1.00
|1.2085
|1.2052
|1.2122
|30.00
|48269.92
|1239
|2006.01.30 13:59
|sell
|620
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|1240
|2006.01.30 14:47
|close
|620
|1.00
|1.2083
|1.2115
|1.2045
|20.00
|48289.92
|1241
|2006.01.30 14:47
|buy
|621
|1.00
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|1242
|2006.01.31 12:59
|t/p
|621
|1.00
|1.2123
|1.2053
|1.2123
|400.00
|48689.92
|1243
|2006.01.31 13:27
|sell
|622
|1.00
|1.2124
|1.2154
|1.2084
|1244
|2006.01.31 16:59
|s/l
|622
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2084
|-300.00
|48389.92
|1245
|2006.01.31 18:18
|sell
|623
|1.00
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|1246
|2006.01.31 20:22
|close
|623
|1.00
|1.2149
|1.2206
|1.2136
|270.00
|48659.92
|1247
|2006.01.31 20:22
|buy
|624
|1.00
|1.2149
|1.2119
|1.2189
|1248
|2006.01.31 21:49
|close
|624
|1.00
|1.2153
|1.2119
|1.2189
|40.00
|48699.92
|1249
|2006.01.31 21:49
|sell
|625
|1.00
|1.2153
|1.2183
|1.2113
|1250
|2006.02.01 03:59
|close
|625
|1.00
|1.2149
|1.2183
|1.2113
|40.00
|48739.92
|1251
|2006.02.01 03:59
|buy
|626
|1.00
|1.2149
|1.2119
|1.2189
|1252
|2006.02.01 10:45
|s/l
|626
|1.00
|1.2119
|1.2119
|1.2189
|-300.00
|48439.92
|1253
|2006.02.01 14:19
|buy
|627
|1.00
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|1254
|2006.02.01 14:59
|close
|627
|1.00
|1.2095
|1.2057
|1.2127
|80.00
|48519.92
|1255
|2006.02.01 14:59
|sell
|628
|1.00
|1.2095
|1.2125
|1.2055
|1256
|2006.02.01 22:59
|close
|628
|1.00
|1.2061
|1.2125
|1.2055
|340.00
|48859.92
|1257
|2006.02.01 22:59
|buy
|629
|1.00
|1.2061
|1.2031
|1.2101
|1258
|2006.02.02 13:41
|close
|629
|1.00
|1.2071
|1.2031
|1.2101
|100.00
|48959.92
|1259
|2006.02.02 13:41
|sell
|630
|1.00
|1.2071
|1.2101
|1.2031
|1260
|2006.02.02 14:55
|close
|630
|1.00
|1.2047
|1.2101
|1.2031
|240.00
|49199.92
|1261
|2006.02.02 14:55
|buy
|631
|1.00
|1.2047
|1.2017
|1.2087
|1262
|2006.02.02 15:59
|t/p
|631
|1.00
|1.2087
|1.2017
|1.2087
|400.00
|49599.92
|1263
|2006.02.02 22:59
|buy
|632
|1.00
|1.2089
|1.2059
|1.2129
|1264
|2006.02.03 13:59
|s/l
|632
|1.00
|1.2059
|1.2059
|1.2129
|-300.00
|49299.92
|1265
|2006.02.03 14:59
|buy
|633
|1.00
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|1266
|2006.02.03 17:31
|close
|633
|1.00
|1.2022
|1.1975
|1.2045
|170.00
|49469.92
|1267
|2006.02.03 17:31
|sell
|634
|1.00
|1.2022
|1.2052
|1.1982
|1268
|2006.02.06 08:59
|close
|634
|1.00
|1.1994
|1.2052
|1.1982
|280.00
|49749.92
|1269
|2006.02.06 08:59
|buy
|635
|1.00
|1.1994
|1.1964
|1.2034
|1270
|2006.02.06 16:13
|close
|635
|1.00
|1.1983
|1.1964
|1.2034
|-110.00
|49639.92
|1271
|2006.02.06 16:13
|sell
|636
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.1943
|1272
|2006.02.06 16:45
|close
|636
|1.00
|1.1977
|1.2013
|1.1943
|60.00
|49699.92
|1273
|2006.02.06 16:45
|buy
|637
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2017
|1274
|2006.02.06 18:18
|s/l
|637
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.2017
|-300.00
|49399.92
|1275
|2006.02.06 18:49
|sell
|638
|1.00
|1.1965
|1.1995
|1.1925
|1276
|2006.02.07 08:54
|close
|638
|1.00
|1.1980
|1.1995
|1.1925
|-150.00
|49249.92
|1277
|2006.02.07 08:54
|buy
|639
|1.00
|1.1980
|1.1950
|1.2020
|1278
|2006.02.07 16:59
|s/l
|639
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2020
|-300.00
|48949.92
|1279
|2006.02.08 08:59
|buy
|640
|1.00
|1.1969
|1.1939
|1.2009
|1280
|2006.02.08 14:44
|close
|640
|1.00
|1.1967
|1.1939
|1.2009
|-20.00
|48929.92
|1281
|2006.02.08 14:44
|sell
|641
|1.00
|1.1967
|1.1997
|1.1927
|1282
|2006.02.08 17:05
|close
|641
|1.00
|1.1935
|1.1997
|1.1927
|320.00
|49249.92
|1283
|2006.02.08 17:05
|buy
|642
|1.00
|1.1935
|1.1905
|1.1975
|1284
|2006.02.08 17:36
|close
|642
|1.00
|1.1936
|1.1905
|1.1975
|10.01
|49259.93
|1285
|2006.02.08 17:36
|sell
|643
|1.00
|1.1936
|1.1966
|1.1896
|1286
|2006.02.09 00:59
|s/l
|643
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1896
|-300.00
|48959.93
|1287
|2006.02.09 06:59
|sell
|644
|1.00
|1.1985
|1.2015
|1.1945
|1288
|2006.02.09 13:53
|close
|644
|1.00
|1.1974
|1.2015
|1.1945
|110.01
|49069.94
|1289
|2006.02.09 13:53
|buy
|645
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|1290
|2006.02.09 14:46
|close
|645
|1.00
|1.1983
|1.1944
|1.2014
|90.01
|49159.95
|1291
|2006.02.09 14:46
|sell
|646
|1.00
|1.1983
|1.2013
|1.1943
|1292
|2006.02.10 00:59
|close
|646
|1.00
|1.1974
|1.2013
|1.1943
|90.00
|49249.95
|1293
|2006.02.10 00:59
|buy
|647
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|1294
|2006.02.10 12:59
|close
|647
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|0.00
|49249.95
|1295
|2006.02.10 12:59
|sell
|648
|1.00
|1.1974
|1.2004
|1.1934
|1296
|2006.02.10 13:59
|s/l
|648
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1934
|-300.00
|48949.95
|1297
|2006.02.10 14:56
|sell
|649
|1.00
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|1298
|2006.02.10 15:59
|t/p
|649
|1.00
|1.1980
|1.2050
|1.1980
|400.00
|49349.95
|1299
|2006.02.10 16:54
|buy
|650
|1.00
|1.1913
|1.1883
|1.1953
|1300
|2006.02.13 10:26
|s/l
|650
|1.00
|1.1883
|1.1883
|1.1953
|-300.00
|49049.95
|1301
|2006.02.13 11:59
|buy
|651
|1.00
|1.1887
|1.1857
|1.1927
|1302
|2006.02.13 16:38
|close
|651
|1.00
|1.1910
|1.1857
|1.1927
|230.00
|49279.95
|1303
|2006.02.13 16:38
|sell
|652
|1.00
|1.1910
|1.1940
|1.1870
|1304
|2006.02.14 14:32
|close
|652
|1.00
|1.1873
|1.1940
|1.1870
|369.99
|49649.94
|1305
|2006.02.14 14:32
|buy
|653
|1.00
|1.1873
|1.1843
|1.1913
|1306
|2006.02.14 20:40
|t/p
|653
|1.00
|1.1913
|1.1843
|1.1913
|400.00
|50049.94
|1307
|2006.02.15 10:59
|sell
|654
|1.00
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|1308
|2006.02.15 15:14
|close
|654
|1.00
|1.1930
|1.1948
|1.1878
|-120.00
|49929.94
|1309
|2006.02.15 15:14
|buy
|655
|1.00
|1.1930
|1.1900
|1.1970
|1310
|2006.02.15 15:59
|close
|655
|1.00
|1.1932
|1.1900
|1.1970
|20.00
|49949.94
|1311
|2006.02.15 15:59
|sell
|656
|1.00
|1.1932
|1.1962
|1.1892
|1312
|2006.02.15 16:36
|close
|656
|1.00
|1.1895
|1.1962
|1.1892
|370.00
|50319.94
|1313
|2006.02.15 16:36
|buy
|657
|1.00
|1.1895
|1.1865
|1.1935
|1314
|2006.02.16 11:10
|s/l
|657
|1.00
|1.1865
|1.1865
|1.1935
|-300.00
|50019.94
|1315
|2006.02.16 13:59
|sell
|658
|1.00
|1.1875
|1.1905
|1.1835
|1316
|2006.02.16 16:59
|close
|658
|1.00
|1.1880
|1.1905
|1.1835
|-50.00
|49969.94
|1317
|2006.02.16 16:59
|buy
|659
|1.00
|1.1880
|1.1850
|1.1920
|1318
|2006.02.16 17:59
|close
|659
|1.00
|1.1880
|1.1850
|1.1920
|0.00
|49969.94
|1319
|2006.02.16 17:59
|sell
|660
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1840
|1320
|2006.02.17 00:50
|s/l
|660
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1840
|-300.00
|49669.94
|1321
|2006.02.17 00:55
|sell
|661
|1.00
|1.1912
|1.1942
|1.1872
|1322
|2006.02.17 12:20
|t/p
|661
|1.00
|1.1872
|1.1942
|1.1872
|400.00
|50069.94
|1323
|2006.02.17 13:06
|buy
|662
|1.00
|1.1860
|1.1830
|1.1900
|1324
|2006.02.17 13:36
|close
|662
|1.00
|1.1869
|1.1830
|1.1900
|90.00
|50159.94
|1325
|2006.02.17 13:36
|sell
|663
|1.00
|1.1869
|1.1899
|1.1829
|1326
|2006.02.17 15:59
|s/l
|663
|1.00
|1.1899
|1.1899
|1.1829
|-300.00
|49859.94
|1327
|2006.02.17 16:11
|sell
|664
|1.00
|1.1921
|1.1951
|1.1881
|1328
|2006.02.17 16:58
|close
|664
|1.00
|1.1919
|1.1951
|1.1881
|20.00
|49879.94
|1329
|2006.02.17 16:58
|buy
|665
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1959
|1330
|2006.02.17 17:53
|close
|665
|1.00
|1.1905
|1.1889
|1.1959
|-140.00
|49739.94
|1331
|2006.02.17 17:53
|sell
|666
|1.00
|1.1905
|1.1935
|1.1865
|1332
|2006.02.17 19:17
|s/l
|666
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1865
|-300.00
|49439.94
|1333
|2006.02.20 00:59
|sell
|667
|1.00
|1.1952
|1.1982
|1.1912
|1334
|2006.02.21 08:27
|t/p
|667
|1.00
|1.1912
|1.1982
|1.1912
|400.00
|49839.94
|1335
|2006.02.21 19:59
|sell
|668
|1.00
|1.1920
|1.1950
|1.1880
|1336
|2006.02.22 10:59
|t/p
|668
|1.00
|1.1880
|1.1950
|1.1880
|400.00
|50239.94
|1337
|2006.02.22 13:59
|sell
|669
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|1338
|2006.02.22 14:59
|close
|669
|1.00
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|0.00
|50239.94
|1339
|2006.02.22 14:59
|buy
|670
|1.00
|1.1884
|1.1854
|1.1924
|1340
|2006.02.22 15:31
|close
|670
|1.00
|1.1886
|1.1854
|1.1924
|19.99
|50259.93
|1341
|2006.02.22 15:31
|sell
|671
|1.00
|1.1886
|1.1916
|1.1846
|1342
|2006.02.22 17:59
|s/l
|671
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1846
|-300.00
|49959.93
|1343
|2006.02.22 18:40
|sell
|672
|1.00
|1.1915
|1.1945
|1.1875
|1344
|2006.02.23 10:59
|s/l
|672
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.1875
|-300.00
|49659.93
|1345
|2006.02.23 11:59
|buy
|673
|1.00
|1.1958
|1.1928
|1.1998
|1346
|2006.02.23 13:59
|close
|673
|1.00
|1.1956
|1.1928
|1.1998
|-20.00
|49639.93
|1347
|2006.02.23 13:59
|sell
|674
|1.00
|1.1956
|1.1986
|1.1916
|1348
|2006.02.23 15:56
|t/p
|674
|1.00
|1.1916
|1.1986
|1.1916
|400.00
|50039.93
|1349
|2006.02.23 16:59
|sell
|675
|1.00
|1.1922
|1.1952
|1.1882
|1350
|2006.02.24 07:59
|close
|675
|1.00
|1.1919
|1.1952
|1.1882
|30.00
|50069.93
|1351
|2006.02.24 07:59
|buy
|676
|1.00
|1.1919
|1.1889
|1.1959
|1352
|2006.02.24 09:19
|close
|676
|1.00
|1.1903
|1.1889
|1.1959
|-160.00
|49909.93
|1353
|2006.02.24 09:19
|sell
|677
|1.00
|1.1903
|1.1933
|1.1863
|1354
|2006.02.24 09:50
|close
|677
|1.00
|1.1901
|1.1933
|1.1863
|20.00
|49929.93
|1355
|2006.02.24 09:50
|buy
|678
|1.00
|1.1901
|1.1871
|1.1941
|1356
|2006.02.24 11:59
|close
|678
|1.00
|1.1902
|1.1871
|1.1941
|10.00
|49939.93
|1357
|2006.02.24 11:59
|sell
|679
|1.00
|1.1902
|1.1932
|1.1862
|1358
|2006.02.26 22:53
|t/p
|679
|1.00
|1.1862
|1.1932
|1.1862
|400.00
|50339.93
|1359
|2006.02.26 23:19
|sell
|680
|1.00
|1.1866
|1.1896
|1.1826
|1360
|2006.02.27 00:22
|close
|680
|1.00
|1.1832
|1.1896
|1.1826
|340.00
|50679.93
|1361
|2006.02.27 00:22
|buy
|681
|1.00
|1.1832
|1.1802
|1.1872
|1362
|2006.02.27 00:58
|close
|681
|1.00
|1.1840
|1.1802
|1.1872
|80.00
|50759.93
|1363
|2006.02.27 00:58
|sell
|682
|1.00
|1.1840
|1.1870
|1.1800
|1364
|2006.02.27 04:59
|s/l
|682
|1.00
|1.1870
|1.1870
|1.1800
|-300.00
|50459.93
|1365
|2006.02.27 16:59
|sell
|683
|1.00
|1.1859
|1.1889
|1.1819
|1366
|2006.02.28 10:59
|s/l
|683
|1.00
|1.1889
|1.1889
|1.1819
|-300.00
|50159.93
|1367
|2006.02.28 11:46
|sell
|684
|1.00
|1.1891
|1.1921
|1.1851
|1368
|2006.02.28 15:59
|s/l
|684
|1.00
|1.1921
|1.1921
|1.1851
|-300.00
|49859.93
|1369
|2006.02.28 16:25
|sell
|685
|1.00
|1.1925
|1.1955
|1.1885
|1370
|2006.03.01 10:59
|close
|685
|1.00
|1.1937
|1.1955
|1.1885
|-120.00
|49739.93
|1371
|2006.03.01 10:59
|buy
|686
|1.00
|1.1937
|1.1907
|1.1977
|1372
|2006.03.01 14:37
|close
|686
|1.00
|1.1964
|1.1907
|1.1977
|270.00
|50009.93
|1373
|2006.03.01 14:37
|sell
|687
|1.00
|1.1964
|1.1994
|1.1924
|1374
|2006.03.01 16:57
|t/p
|687
|1.00
|1.1924
|1.1994
|1.1924
|400.00
|50409.93
|1375
|2006.03.01 17:58
|buy
|688
|1.00
|1.1897
|1.1867
|1.1937
|1376
|2006.03.01 18:59
|close
|688
|1.00
|1.1916
|1.1867
|1.1937
|190.00
|50599.93
|1377
|2006.03.01 18:59
|sell
|689
|1.00
|1.1916
|1.1946
|1.1876
|1378
|2006.03.02 14:43
|s/l
|689
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.1876
|-300.00
|50299.93
|1379
|2006.03.02 14:43
|sell
|690
|1.00
|1.1944
|1.1974
|1.1904
|1380
|2006.03.02 15:59
|s/l
|690
|1.00
|1.1974
|1.1974
|1.1904
|-300.00
|49999.93
|1381
|2006.03.06 00:30
|sell
|691
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|1382
|2006.03.06 10:45
|t/p
|691
|1.00
|1.2045
|1.2115
|1.2045
|400.00
|50399.93
|1383
|2006.03.06 17:59
|buy
|692
|1.00
|1.1999
|1.1969
|1.2039
|1384
|2006.03.06 23:59
|close
|692
|1.00
|1.2013
|1.1969
|1.2039
|140.00
|50539.93
|1385
|2006.03.06 23:59
|sell
|693
|1.00
|1.2013
|1.2043
|1.1973
|1386
|2006.03.07 01:46
|close
|693
|1.00
|1.1986
|1.2043
|1.1973
|270.00
|50809.93
|1387
|2006.03.07 01:46
|buy
|694
|1.00
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|1388
|2006.03.07 04:59
|s/l
|694
|1.00
|1.1956
|1.1956
|1.2026
|-300.00
|50509.93
|1389
|2006.03.07 10:59
|sell
|695
|1.00
|1.1927
|1.1957
|1.1887
|1390
|2006.03.07 14:21
|close
|695
|1.00
|1.1899
|1.1957
|1.1887
|280.00
|50789.93
|1391
|2006.03.07 14:21
|buy
|696
|1.00
|1.1899
|1.1869
|1.1939
|1392
|2006.03.07 14:51
|close
|696
|1.00
|1.1906
|1.1869
|1.1939
|70.00
|50859.93
|1393
|2006.03.07 14:51
|sell
|697
|1.00
|1.1906
|1.1936
|1.1866
|1394
|2006.03.07 16:42
|close
|697
|1.00
|1.1881
|1.1936
|1.1866
|250.00
|51109.93
|1395
|2006.03.07 16:42
|buy
|698
|1.00
|1.1881
|1.1851
|1.1921
|1396
|2006.03.08 10:52
|t/p
|698
|1.00
|1.1921
|1.1851
|1.1921
|400.00
|51509.93
|1397
|2006.03.08 19:59
|buy
|699
|1.00
|1.1918
|1.1888
|1.1958
|1398
|2006.03.09 01:33
|close
|699
|1.00
|1.1937
|1.1888
|1.1958
|190.00
|51699.93
|1399
|2006.03.09 01:33
|sell
|700
|1.00
|1.1937
|1.1967
|1.1897
|1400
|2006.03.09 11:59
|close
|700
|1.00
|1.1926
|1.1967
|1.1897
|110.00
|51809.93
|1401
|2006.03.09 11:59
|buy
|701
|1.00
|1.1926
|1.1896
|1.1966
|1402
|2006.03.10 00:59
|s/l
|701
|1.00
|1.1896
|1.1896
|1.1966
|-300.00
|51509.93
|1403
|2006.03.10 14:59
|sell
|702
|1.00
|1.1904
|1.1934
|1.1864
|1404
|2006.03.10 15:29
|close
|702
|1.00
|1.1872
|1.1934
|1.1864
|320.00
|51829.93
|1405
|2006.03.10 15:29
|buy
|703
|1.00
|1.1872
|1.1842
|1.1912
|1406
|2006.03.10 15:59
|close
|703
|1.00
|1.1880
|1.1842
|1.1912
|80.00
|51909.93
|1407
|2006.03.10 15:59
|sell
|704
|1.00
|1.1880
|1.1910
|1.1840
|1408
|2006.03.10 19:59
|s/l
|704
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1840
|-300.00
|51609.93
|1409
|2006.03.13 08:37
|sell
|705
|1.00
|1.1962
|1.1992
|1.1922
|1410
|2006.03.14 09:20
|close
|705
|1.00
|1.1974
|1.1992
|1.1922
|-119.99
|51489.94
|1411
|2006.03.14 09:20
|buy
|706
|1.00
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|1412
|2006.03.14 09:50
|close
|706
|1.00
|1.1977
|1.1944
|1.2014
|30.01
|51519.95
|1413
|2006.03.14 09:50
|sell
|707
|1.00
|1.1977
|1.2007
|1.1937
|1414
|2006.03.14 15:59
|s/l
|707
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.1937
|-300.00
|51219.95
|1415
|2006.03.14 16:57
|sell
|708
|1.00
|1.2023
|1.2053
|1.1983
|1416
|2006.03.15 08:59
|close
|708
|1.00
|1.2028
|1.2053
|1.1983
|-50.00
|51169.95
|1417
|2006.03.15 08:59
|buy
|709
|1.00
|1.2028
|1.1998
|1.2068
|1418
|2006.03.15 15:12
|close
|709
|1.00
|1.2047
|1.1998
|1.2068
|190.00
|51359.95
|1419
|2006.03.15 15:12
|sell
|710
|1.00
|1.2047
|1.2077
|1.2007
|1420
|2006.03.15 15:42
|close
|710
|1.00
|1.2034
|1.2077
|1.2007
|130.00
|51489.95
|1421
|2006.03.15 15:42
|buy
|711
|1.00
|1.2034
|1.2004
|1.2074
|1422
|2006.03.16 10:49
|t/p
|711
|1.00
|1.2074
|1.2004
|1.2074
|400.00
|51889.95
|1423
|2006.03.16 14:58
|sell
|712
|1.00
|1.2135
|1.2165
|1.2095
|1424
|2006.03.16 16:59
|close
|712
|1.00
|1.2152
|1.2165
|1.2095
|-170.00
|51719.95
|1425
|2006.03.16 16:59
|buy
|713
|1.00
|1.2152
|1.2122
|1.2192
|1426
|2006.03.17 11:59
|close
|713
|1.00
|1.2179
|1.2122
|1.2192
|270.00
|51989.95
|1427
|2006.03.17 11:59
|sell
|714
|1.00
|1.2179
|1.2209
|1.2139
|1428
|2006.03.17 15:56
|close
|714
|1.00
|1.2154
|1.2209
|1.2139
|250.00
|52239.95
|1429
|2006.03.17 15:56
|buy
|715
|1.00
|1.2154
|1.2124
|1.2194
|1430
|2006.03.17 16:59
|t/p
|715
|1.00
|1.2194
|1.2124
|1.2194
|400.00
|52639.95
|1431
|2006.03.17 17:59
|buy
|716
|1.00
|1.2190
|1.2160
|1.2230
|1432
|2006.03.20 06:17
|s/l
|716
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2230
|-300.00
|52339.95
|1433
|2006.03.20 09:59
|buy
|717
|1.00
|1.2181
|1.2151
|1.2221
|1434
|2006.03.20 16:25
|close
|717
|1.00
|1.2175
|1.2151
|1.2221
|-60.00
|52279.95
|1435
|2006.03.20 16:25
|sell
|718
|1.00
|1.2175
|1.2205
|1.2135
|1436
|2006.03.20 18:37
|close
|718
|1.00
|1.2152
|1.2205
|1.2135
|230.00
|52509.95
|1437
|2006.03.20 18:37
|buy
|719
|1.00
|1.2152
|1.2122
|1.2192
|1438
|2006.03.21 03:59
|close
|719
|1.00
|1.2142
|1.2122
|1.2192
|-100.00
|52409.95
|1439
|2006.03.21 03:59
|sell
|720
|1.00
|1.2142
|1.2172
|1.2102
|1440
|2006.03.21 10:59
|close
|720
|1.00
|1.2140
|1.2172
|1.2102
|20.00
|52429.95
|1441
|2006.03.21 10:59
|buy
|721
|1.00
|1.2140
|1.2110
|1.2180
|1442
|2006.03.21 15:44
|s/l
|721
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2180
|-300.00
|52129.95
|1443
|2006.03.21 16:53
|buy
|722
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|1444
|2006.03.22 04:41
|close
|722
|1.00
|1.2085
|1.2058
|1.2128
|-30.00
|52099.95
|1445
|2006.03.22 04:41
|sell
|723
|1.00
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|1446
|2006.03.22 07:59
|close
|723
|1.00
|1.2088
|1.2115
|1.2045
|-30.00
|52069.95
|1447
|2006.03.22 07:59
|buy
|724
|1.00
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|1448
|2006.03.22 15:31
|close
|724
|1.00
|1.2102
|1.2058
|1.2128
|140.00
|52209.95
|1449
|2006.03.22 15:31
|sell
|725
|1.00
|1.2102
|1.2132
|1.2062
|1450
|2006.03.23 00:59
|t/p
|725
|1.00
|1.2062
|1.2132
|1.2062
|400.00
|52609.95
|1451
|2006.03.23 16:29
|buy
|726
|1.00
|1.1977
|1.1947
|1.2017
|1452
|2006.03.23 23:59
|close at stop
|726
|1.00
|1.1970
|1.1947
|1.2017
|-70.00
|52539.95