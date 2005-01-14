|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.01.03 02:00 - 2006.03.01 00:00 (2005.01.01 - 2006.02.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=23; takeprofit=12; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=18; MaxTrades=1; UseHourTrade=true; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
|Bars in test
|15933
|Ticks modelled
|678601
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|54500.00
|Gross profit
|110160.00
|Gross loss
|-55660.00
|Profit factor
|1.98
|Expected payoff
|46.98
|Absolute drawdown
|330.00
|Maximal drawdown (%)
|1250.00 (3.0%)
|Total trades
|1160
|Short positions (won %)
|692 (80.06%)
|Long positions (won %)
|468 (77.78%)
|Profit trades (% of total)
|918 (79.14%)
|Loss trades (% of total)
|242 (20.86%)
|Largest
|profit trade
|120.00
|loss trade
|-230.00
|Average
|profit trade
|120.00
|loss trade
|-230.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (2760.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-690.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2760.00 (23)
|consecutive loss (count of losses)
|-690.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 08:59
|buy
|1
|1.00
|1.9125
|1.9102
|1.9137
|2
|2005.01.03 09:59
|s/l
|1
|1.00
|1.9102
|1.9102
|1.9137
|-230.00
|9770.00
|3
|2005.01.03 13:11
|sell
|2
|1.00
|1.9082
|1.9105
|1.9070
|4
|2005.01.03 14:52
|t/p
|2
|1.00
|1.9070
|1.9105
|1.9070
|120.00
|9890.00
|5
|2005.01.03 16:54
|sell
|3
|1.00
|1.9056
|1.9079
|1.9044
|6
|2005.01.03 16:57
|t/p
|3
|1.00
|1.9044
|1.9079
|1.9044
|120.00
|10010.00
|7
|2005.01.04 18:17
|sell
|4
|1.00
|1.8846
|1.8869
|1.8834
|8
|2005.01.04 18:51
|t/p
|4
|1.00
|1.8834
|1.8869
|1.8834
|120.00
|10130.00
|9
|2005.01.05 08:38
|buy
|5
|1.00
|1.8793
|1.8770
|1.8805
|10
|2005.01.05 08:59
|s/l
|5
|1.00
|1.8770
|1.8770
|1.8805
|-230.00
|9900.00
|11
|2005.01.05 09:59
|sell
|6
|1.00
|1.8754
|1.8777
|1.8742
|12
|2005.01.05 10:09
|s/l
|6
|1.00
|1.8777
|1.8777
|1.8742
|-230.00
|9670.00
|13
|2005.01.05 10:57
|buy
|7
|1.00
|1.8766
|1.8743
|1.8778
|14
|2005.01.05 11:59
|t/p
|7
|1.00
|1.8778
|1.8743
|1.8778
|120.00
|9790.00
|15
|2005.01.05 12:48
|sell
|8
|1.00
|1.8787
|1.8810
|1.8775
|16
|2005.01.05 12:52
|t/p
|8
|1.00
|1.8775
|1.8810
|1.8775
|120.00
|9910.00
|17
|2005.01.05 12:59
|sell
|9
|1.00
|1.8802
|1.8825
|1.8790
|18
|2005.01.05 13:59
|s/l
|9
|1.00
|1.8825
|1.8825
|1.8790
|-230.00
|9680.00
|19
|2005.01.05 16:33
|sell
|10
|1.00
|1.8881
|1.8904
|1.8869
|20
|2005.01.05 16:59
|t/p
|10
|1.00
|1.8869
|1.8904
|1.8869
|120.00
|9800.00
|21
|2005.01.05 18:59
|sell
|11
|1.00
|1.8847
|1.8870
|1.8835
|22
|2005.01.05 19:59
|t/p
|11
|1.00
|1.8835
|1.8870
|1.8835
|120.00
|9920.00
|23
|2005.01.06 19:45
|buy
|12
|1.00
|1.8737
|1.8714
|1.8749
|24
|2005.01.06 20:00
|t/p
|12
|1.00
|1.8749
|1.8714
|1.8749
|120.00
|10040.00
|25
|2005.01.07 16:46
|buy
|13
|1.00
|1.8691
|1.8668
|1.8703
|26
|2005.01.07 16:47
|t/p
|13
|1.00
|1.8703
|1.8668
|1.8703
|120.00
|10160.00
|27
|2005.01.07 16:54
|buy
|14
|1.00
|1.8694
|1.8671
|1.8706
|28
|2005.01.07 16:59
|s/l
|14
|1.00
|1.8671
|1.8671
|1.8706
|-230.00
|9930.00
|29
|2005.01.07 19:21
|sell
|15
|1.00
|1.8704
|1.8727
|1.8692
|30
|2005.01.07 19:22
|t/p
|15
|1.00
|1.8692
|1.8727
|1.8692
|120.00
|10050.00
|31
|2005.01.10 09:23
|buy
|16
|1.00
|1.8753
|1.8730
|1.8765
|32
|2005.01.10 09:59
|t/p
|16
|1.00
|1.8765
|1.8730
|1.8765
|120.00
|10170.00
|33
|2005.01.10 12:59
|sell
|17
|1.00
|1.8778
|1.8801
|1.8766
|34
|2005.01.10 13:07
|t/p
|17
|1.00
|1.8766
|1.8801
|1.8766
|120.00
|10290.00
|35
|2005.01.10 14:59
|sell
|18
|1.00
|1.8747
|1.8770
|1.8735
|36
|2005.01.10 16:02
|t/p
|18
|1.00
|1.8735
|1.8770
|1.8735
|120.00
|10410.00
|37
|2005.01.11 11:15
|sell
|19
|1.00
|1.8788
|1.8811
|1.8776
|38
|2005.01.11 11:59
|t/p
|19
|1.00
|1.8776
|1.8811
|1.8776
|120.00
|10530.00
|39
|2005.01.11 17:39
|sell
|20
|1.00
|1.8786
|1.8809
|1.8774
|40
|2005.01.11 19:00
|t/p
|20
|1.00
|1.8774
|1.8809
|1.8774
|120.00
|10650.00
|41
|2005.01.12 09:24
|buy
|21
|1.00
|1.8725
|1.8702
|1.8737
|42
|2005.01.12 09:59
|t/p
|21
|1.00
|1.8737
|1.8702
|1.8737
|120.00
|10770.00
|43
|2005.01.12 09:59
|sell
|22
|1.00
|1.8743
|1.8766
|1.8731
|44
|2005.01.12 10:30
|t/p
|22
|1.00
|1.8731
|1.8766
|1.8731
|120.00
|10890.00
|45
|2005.01.12 10:59
|sell
|23
|1.00
|1.8751
|1.8774
|1.8739
|46
|2005.01.12 11:59
|s/l
|23
|1.00
|1.8774
|1.8774
|1.8739
|-230.00
|10660.00
|47
|2005.01.13 13:59
|sell
|24
|1.00
|1.8824
|1.8847
|1.8812
|48
|2005.01.13 14:27
|t/p
|24
|1.00
|1.8812
|1.8847
|1.8812
|120.00
|10780.00
|49
|2005.01.13 14:32
|sell
|25
|1.00
|1.8827
|1.8850
|1.8815
|50
|2005.01.13 14:38
|t/p
|25
|1.00
|1.8815
|1.8850
|1.8815
|120.00
|10900.00
|51
|2005.01.13 14:39
|sell
|26
|1.00
|1.8827
|1.8850
|1.8815
|52
|2005.01.13 14:59
|t/p
|26
|1.00
|1.8815
|1.8850
|1.8815
|120.00
|11020.00
|53
|2005.01.13 17:19
|sell
|27
|1.00
|1.8830
|1.8853
|1.8818
|54
|2005.01.13 17:34
|t/p
|27
|1.00
|1.8818
|1.8853
|1.8818
|120.00
|11140.00
|55
|2005.01.13 17:37
|sell
|28
|1.00
|1.8830
|1.8853
|1.8818
|56
|2005.01.13 18:59
|t/p
|28
|1.00
|1.8818
|1.8853
|1.8818
|120.00
|11260.00
|57
|2005.01.14 07:26
|sell
|29
|1.00
|1.8733
|1.8756
|1.8721
|58
|2005.01.14 07:34
|t/p
|29
|1.00
|1.8721
|1.8756
|1.8721
|120.00
|11380.00
|59
|2005.01.14 07:39
|sell
|30
|1.00
|1.8733
|1.8756
|1.8721
|60
|2005.01.14 07:56
|t/p
|30
|1.00
|1.8721
|1.8756
|1.8721
|120.00
|11500.00
|61
|2005.01.14 09:27
|buy
|31
|1.00
|1.8714
|1.8691
|1.8726
|62
|2005.01.14 10:46
|s/l
|31
|1.00
|1.8691
|1.8691
|1.8726
|-230.00
|11270.00
|63
|2005.01.14 10:59
|sell
|32
|1.00
|1.8714
|1.8737
|1.8702
|64
|2005.01.14 10:59
|t/p
|32
|1.00
|1.8702
|1.8737
|1.8702
|120.00
|11390.00
|65
|2005.01.14 13:17
|sell
|33
|1.00
|1.8685
|1.8708
|1.8673
|66
|2005.01.14 13:39
|s/l
|33
|1.00
|1.8708
|1.8708
|1.8673
|-230.00
|11160.00
|67
|2005.01.14 14:30
|sell
|34
|1.00
|1.8716
|1.8739
|1.8704
|68
|2005.01.14 14:31
|t/p
|34
|1.00
|1.8704
|1.8739
|1.8704
|120.00
|11280.00
|69
|2005.01.14 15:18
|sell
|35
|1.00
|1.8683
|1.8706
|1.8671
|70
|2005.01.14 15:41
|s/l
|35
|1.00
|1.8706
|1.8706
|1.8671
|-230.00
|11050.00
|71
|2005.01.14 16:47
|buy
|36
|1.00
|1.8695
|1.8672
|1.8707
|72
|2005.01.14 17:18
|s/l
|36
|1.00
|1.8672
|1.8672
|1.8707
|-230.00
|10820.00
|73
|2005.01.14 18:47
|buy
|37
|1.00
|1.8673
|1.8650
|1.8685
|74
|2005.01.14 18:59
|t/p
|37
|1.00
|1.8685
|1.8650
|1.8685
|120.00
|10940.00
|75
|2005.01.18 07:59
|sell
|38
|1.00
|1.8577
|1.8600
|1.8565
|76
|2005.01.18 08:59
|s/l
|38
|1.00
|1.8600
|1.8600
|1.8565
|-230.00
|10710.00
|77
|2005.01.18 14:59
|sell
|39
|1.00
|1.8665
|1.8688
|1.8653
|78
|2005.01.18 15:00
|s/l
|39
|1.00
|1.8688
|1.8688
|1.8653
|-230.00
|10480.00
|79
|2005.01.19 12:22
|buy
|40
|1.00
|1.8787
|1.8764
|1.8799
|80
|2005.01.19 12:31
|t/p
|40
|1.00
|1.8799
|1.8764
|1.8799
|120.00
|10600.00
|81
|2005.01.19 13:29
|buy
|41
|1.00
|1.8788
|1.8765
|1.8800
|82
|2005.01.19 14:59
|s/l
|41
|1.00
|1.8765
|1.8765
|1.8800
|-230.00
|10370.00
|83
|2005.01.20 09:18
|buy
|42
|1.00
|1.8663
|1.8640
|1.8675
|84
|2005.01.20 09:30
|t/p
|42
|1.00
|1.8675
|1.8640
|1.8675
|120.00
|10490.00
|85
|2005.01.20 09:30
|sell
|43
|1.00
|1.8676
|1.8699
|1.8664
|86
|2005.01.20 09:55
|t/p
|43
|1.00
|1.8664
|1.8699
|1.8664
|120.00
|10610.00
|87
|2005.01.20 09:55
|buy
|44
|1.00
|1.8663
|1.8640
|1.8675
|88
|2005.01.20 09:59
|t/p
|44
|1.00
|1.8675
|1.8640
|1.8675
|120.00
|10730.00
|89
|2005.01.20 09:59
|sell
|45
|1.00
|1.8681
|1.8704
|1.8669
|90
|2005.01.20 10:01
|t/p
|45
|1.00
|1.8669
|1.8704
|1.8669
|120.00
|10850.00
|91
|2005.01.20 11:28
|buy
|46
|1.00
|1.8655
|1.8632
|1.8667
|92
|2005.01.20 11:46
|t/p
|46
|1.00
|1.8667
|1.8632
|1.8667
|120.00
|10970.00
|93
|2005.01.20 12:29
|sell
|47
|1.00
|1.8679
|1.8702
|1.8667
|94
|2005.01.20 12:40
|t/p
|47
|1.00
|1.8667
|1.8702
|1.8667
|120.00
|11090.00
|95
|2005.01.20 12:59
|buy
|48
|1.00
|1.8676
|1.8653
|1.8688
|96
|2005.01.20 13:59
|t/p
|48
|1.00
|1.8688
|1.8653
|1.8688
|120.00
|11210.00
|97
|2005.01.20 16:13
|buy
|49
|1.00
|1.8711
|1.8688
|1.8723
|98
|2005.01.20 18:00
|t/p
|49
|1.00
|1.8723
|1.8688
|1.8723
|120.00
|11330.00
|99
|2005.01.20 18:00
|sell
|50
|1.00
|1.8731
|1.8754
|1.8719
|100
|2005.01.20 18:11
|t/p
|50
|1.00
|1.8719
|1.8754
|1.8719
|120.00
|11450.00
|101
|2005.01.20 18:11
|buy
|51
|1.00
|1.8718
|1.8695
|1.8730
|102
|2005.01.20 18:59
|t/p
|51
|1.00
|1.8730
|1.8695
|1.8730
|120.00
|11570.00
|103
|2005.01.20 18:59
|sell
|52
|1.00
|1.8731
|1.8754
|1.8719
|104
|2005.01.20 20:04
|t/p
|52
|1.00
|1.8719
|1.8754
|1.8719
|120.00
|11690.00
|105
|2005.01.21 07:59
|sell
|53
|1.00
|1.8719
|1.8742
|1.8707
|106
|2005.01.21 08:00
|t/p
|53
|1.00
|1.8707
|1.8742
|1.8707
|120.00
|11810.00
|107
|2005.01.21 08:39
|sell
|54
|1.00
|1.8721
|1.8744
|1.8709
|108
|2005.01.21 08:59
|t/p
|54
|1.00
|1.8709
|1.8744
|1.8709
|120.00
|11930.00
|109
|2005.01.21 11:22
|sell
|55
|1.00
|1.8649
|1.8672
|1.8637
|110
|2005.01.21 11:39
|t/p
|55
|1.00
|1.8637
|1.8672
|1.8637
|120.00
|12050.00
|111
|2005.01.24 09:05
|sell
|56
|1.00
|1.8830
|1.8853
|1.8818
|112
|2005.01.24 09:08
|t/p
|56
|1.00
|1.8818
|1.8853
|1.8818
|120.00
|12170.00
|113
|2005.01.24 09:22
|sell
|57
|1.00
|1.8824
|1.8847
|1.8812
|114
|2005.01.24 10:32
|t/p
|57
|1.00
|1.8812
|1.8847
|1.8812
|120.00
|12290.00
|115
|2005.01.24 13:59
|buy
|58
|1.00
|1.8794
|1.8771
|1.8806
|116
|2005.01.24 14:59
|s/l
|58
|1.00
|1.8771
|1.8771
|1.8806
|-230.00
|12060.00
|117
|2005.01.25 07:28
|buy
|59
|1.00
|1.8780
|1.8757
|1.8792
|118
|2005.01.25 07:59
|t/p
|59
|1.00
|1.8792
|1.8757
|1.8792
|120.00
|12180.00
|119
|2005.01.25 09:16
|sell
|60
|1.00
|1.8792
|1.8815
|1.8780
|120
|2005.01.25 09:59
|t/p
|60
|1.00
|1.8780
|1.8815
|1.8780
|120.00
|12300.00
|121
|2005.01.25 10:59
|buy
|61
|1.00
|1.8776
|1.8753
|1.8788
|122
|2005.01.25 11:59
|s/l
|61
|1.00
|1.8753
|1.8753
|1.8788
|-230.00
|12070.00
|123
|2005.01.25 13:59
|sell
|62
|1.00
|1.8731
|1.8754
|1.8719
|124
|2005.01.25 14:24
|t/p
|62
|1.00
|1.8719
|1.8754
|1.8719
|120.00
|12190.00
|125
|2005.01.25 16:37
|buy
|63
|1.00
|1.8643
|1.8620
|1.8655
|126
|2005.01.25 16:50
|t/p
|63
|1.00
|1.8655
|1.8620
|1.8655
|120.00
|12310.00
|127
|2005.01.25 16:59
|buy
|64
|1.00
|1.8640
|1.8617
|1.8652
|128
|2005.01.25 17:32
|t/p
|64
|1.00
|1.8652
|1.8617
|1.8652
|120.00
|12430.00
|129
|2005.01.26 11:59
|buy
|65
|1.00
|1.8788
|1.8765
|1.8800
|130
|2005.01.26 12:59
|t/p
|65
|1.00
|1.8800
|1.8765
|1.8800
|120.00
|12550.00
|131
|2005.01.26 18:55
|sell
|66
|1.00
|1.8832
|1.8855
|1.8820
|132
|2005.01.26 18:59
|t/p
|66
|1.00
|1.8820
|1.8855
|1.8820
|120.00
|12670.00
|133
|2005.01.27 13:26
|buy
|67
|1.00
|1.8824
|1.8801
|1.8836
|134
|2005.01.27 14:59
|t/p
|67
|1.00
|1.8836
|1.8801
|1.8836
|120.00
|12790.00
|135
|2005.01.28 08:17
|sell
|68
|1.00
|1.8867
|1.8890
|1.8855
|136
|2005.01.28 10:42
|t/p
|68
|1.00
|1.8855
|1.8890
|1.8855
|120.00
|12910.00
|137
|2005.01.28 12:33
|buy
|69
|1.00
|1.8821
|1.8798
|1.8833
|138
|2005.01.28 12:59
|t/p
|69
|1.00
|1.8833
|1.8798
|1.8833
|120.00
|13030.00
|139
|2005.01.28 14:36
|sell
|70
|1.00
|1.8862
|1.8885
|1.8850
|140
|2005.01.28 14:59
|t/p
|70
|1.00
|1.8850
|1.8885
|1.8850
|120.00
|13150.00
|141
|2005.01.31 09:59
|buy
|71
|1.00
|1.8810
|1.8787
|1.8822
|142
|2005.01.31 10:00
|t/p
|71
|1.00
|1.8822
|1.8787
|1.8822
|120.00
|13270.00
|143
|2005.01.31 13:38
|sell
|72
|1.00
|1.8865
|1.8888
|1.8853
|144
|2005.01.31 13:54
|t/p
|72
|1.00
|1.8853
|1.8888
|1.8853
|120.00
|13390.00
|145
|2005.01.31 13:54
|buy
|73
|1.00
|1.8853
|1.8830
|1.8865
|146
|2005.01.31 14:18
|t/p
|73
|1.00
|1.8865
|1.8830
|1.8865
|120.00
|13510.00
|147
|2005.01.31 14:18
|sell
|74
|1.00
|1.8865
|1.8888
|1.8853
|148
|2005.01.31 14:46
|t/p
|74
|1.00
|1.8853
|1.8888
|1.8853
|120.00
|13630.00
|149
|2005.01.31 14:55
|sell
|75
|1.00
|1.8859
|1.8882
|1.8847
|150
|2005.01.31 15:59
|t/p
|75
|1.00
|1.8847
|1.8882
|1.8847
|120.00
|13750.00
|151
|2005.01.31 19:59
|sell
|76
|1.00
|1.8830
|1.8853
|1.8818
|152
|2005.01.31 23:59
|s/l
|76
|1.00
|1.8853
|1.8853
|1.8818
|-230.00
|13520.00
|153
|2005.02.01 07:59
|sell
|77
|1.00
|1.8827
|1.8850
|1.8815
|154
|2005.02.01 08:59
|t/p
|77
|1.00
|1.8815
|1.8850
|1.8815
|120.00
|13640.00
|155
|2005.02.01 12:08
|sell
|78
|1.00
|1.8823
|1.8846
|1.8811
|156
|2005.02.01 13:00
|t/p
|78
|1.00
|1.8811
|1.8846
|1.8811
|120.00
|13760.00
|157
|2005.02.01 13:59
|sell
|79
|1.00
|1.8807
|1.8830
|1.8795
|158
|2005.02.01 15:04
|t/p
|79
|1.00
|1.8795
|1.8830
|1.8795
|120.00
|13880.00
|159
|2005.02.01 15:59
|buy
|80
|1.00
|1.8794
|1.8771
|1.8806
|160
|2005.02.01 16:00
|t/p
|80
|1.00
|1.8806
|1.8771
|1.8806
|120.00
|14000.00
|161
|2005.02.01 16:18
|buy
|81
|1.00
|1.8788
|1.8765
|1.8800
|162
|2005.02.01 16:31
|t/p
|81
|1.00
|1.8800
|1.8765
|1.8800
|120.00
|14120.00
|163
|2005.02.01 16:38
|buy
|82
|1.00
|1.8788
|1.8765
|1.8800
|164
|2005.02.01 16:59
|t/p
|82
|1.00
|1.8800
|1.8765
|1.8800
|120.00
|14240.00
|165
|2005.02.03 07:59
|buy
|83
|1.00
|1.8837
|1.8814
|1.8849
|166
|2005.02.03 08:59
|t/p
|83
|1.00
|1.8849
|1.8814
|1.8849
|120.00
|14360.00
|167
|2005.02.03 11:18
|sell
|84
|1.00
|1.8884
|1.8907
|1.8872
|168
|2005.02.03 11:59
|t/p
|84
|1.00
|1.8872
|1.8907
|1.8872
|120.00
|14480.00
|169
|2005.02.03 13:59
|buy
|85
|1.00
|1.8797
|1.8774
|1.8809
|170
|2005.02.03 15:03
|t/p
|85
|1.00
|1.8809
|1.8774
|1.8809
|120.00
|14600.00
|171
|2005.02.03 16:14
|sell
|86
|1.00
|1.8798
|1.8821
|1.8786
|172
|2005.02.03 19:59
|s/l
|86
|1.00
|1.8821
|1.8821
|1.8786
|-230.00
|14370.00
|173
|2005.02.04 16:04
|sell
|87
|1.00
|1.8851
|1.8874
|1.8839
|174
|2005.02.04 16:59
|t/p
|87
|1.00
|1.8839
|1.8874
|1.8839
|120.00
|14490.00
|175
|2005.02.07 12:53
|sell
|88
|1.00
|1.8718
|1.8741
|1.8706
|176
|2005.02.07 12:59
|t/p
|88
|1.00
|1.8706
|1.8741
|1.8706
|120.00
|14610.00
|177
|2005.02.08 08:57
|buy
|89
|1.00
|1.8554
|1.8531
|1.8566
|178
|2005.02.08 08:59
|t/p
|89
|1.00
|1.8566
|1.8531
|1.8566
|120.00
|14730.00
|179
|2005.02.08 16:34
|sell
|90
|1.00
|1.8569
|1.8592
|1.8557
|180
|2005.02.08 17:03
|t/p
|90
|1.00
|1.8557
|1.8592
|1.8557
|120.00
|14850.00
|181
|2005.02.09 08:26
|buy
|91
|1.00
|1.8573
|1.8550
|1.8585
|182
|2005.02.09 08:43
|t/p
|91
|1.00
|1.8585
|1.8550
|1.8585
|120.00
|14970.00
|183
|2005.02.09 10:59
|buy
|92
|1.00
|1.8626
|1.8603
|1.8638
|184
|2005.02.09 12:59
|s/l
|92
|1.00
|1.8603
|1.8603
|1.8638
|-230.00
|14740.00
|185
|2005.02.09 15:10
|buy
|93
|1.00
|1.8572
|1.8549
|1.8584
|186
|2005.02.09 16:34
|t/p
|93
|1.00
|1.8584
|1.8549
|1.8584
|120.00
|14860.00
|187
|2005.02.09 18:59
|buy
|94
|1.00
|1.8585
|1.8562
|1.8597
|188
|2005.02.09 23:59
|t/p
|94
|1.00
|1.8597
|1.8562
|1.8597
|120.00
|14980.00
|189
|2005.02.10 08:59
|sell
|95
|1.00
|1.8605
|1.8628
|1.8593
|190
|2005.02.10 10:03
|t/p
|95
|1.00
|1.8593
|1.8628
|1.8593
|120.00
|15100.00
|191
|2005.02.10 17:17
|sell
|96
|1.00
|1.8727
|1.8750
|1.8715
|192
|2005.02.10 17:27
|t/p
|96
|1.00
|1.8715
|1.8750
|1.8715
|120.00
|15220.00
|193
|2005.02.11 10:59
|buy
|97
|1.00
|1.8662
|1.8639
|1.8674
|194
|2005.02.11 11:59
|s/l
|97
|1.00
|1.8639
|1.8639
|1.8674
|-230.00
|14990.00
|195
|2005.02.11 15:11
|buy
|98
|1.00
|1.8651
|1.8628
|1.8663
|196
|2005.02.11 16:15
|t/p
|98
|1.00
|1.8663
|1.8628
|1.8663
|120.00
|15110.00
|197
|2005.02.11 17:26
|sell
|99
|1.00
|1.8671
|1.8694
|1.8659
|198
|2005.02.11 17:50
|t/p
|99
|1.00
|1.8659
|1.8694
|1.8659
|120.00
|15230.00
|199
|2005.02.11 18:46
|sell
|100
|1.00
|1.8670
|1.8693
|1.8658
|200
|2005.02.13 23:00
|s/l
|100
|1.00
|1.8693
|1.8693
|1.8658
|-230.00
|15000.00
|201
|2005.02.14 14:27
|sell
|101
|1.00
|1.8879
|1.8902
|1.8867
|202
|2005.02.14 15:11
|s/l
|101
|1.00
|1.8902
|1.8902
|1.8867
|-230.00
|14770.00
|203
|2005.02.15 07:29
|sell
|102
|1.00
|1.8881
|1.8904
|1.8869
|204
|2005.02.15 09:34
|t/p
|102
|1.00
|1.8869
|1.8904
|1.8869
|120.00
|14890.00
|205
|2005.02.15 09:56
|sell
|103
|1.00
|1.8883
|1.8906
|1.8871
|206
|2005.02.15 10:31
|t/p
|103
|1.00
|1.8871
|1.8906
|1.8871
|120.00
|15010.00
|207
|2005.02.15 10:48
|sell
|104
|1.00
|1.8868
|1.8891
|1.8856
|208
|2005.02.15 12:59
|s/l
|104
|1.00
|1.8891
|1.8891
|1.8856
|-230.00
|14780.00
|209
|2005.02.15 14:59
|sell
|105
|1.00
|1.8868
|1.8891
|1.8856
|210
|2005.02.15 15:07
|s/l
|105
|1.00
|1.8891
|1.8891
|1.8856
|-230.00
|14550.00
|211
|2005.02.16 13:37
|sell
|106
|1.00
|1.8853
|1.8876
|1.8841
|212
|2005.02.16 13:59
|t/p
|106
|1.00
|1.8841
|1.8876
|1.8841
|120.00
|14670.00
|213
|2005.02.16 14:40
|sell
|107
|1.00
|1.8823
|1.8846
|1.8811
|214
|2005.02.16 14:59
|t/p
|107
|1.00
|1.8811
|1.8846
|1.8811
|120.00
|14790.00
|215
|2005.02.16 16:06
|buy
|108
|1.00
|1.8778
|1.8755
|1.8790
|216
|2005.02.16 16:11
|t/p
|108
|1.00
|1.8790
|1.8755
|1.8790
|120.00
|14910.00
|217
|2005.02.16 16:20
|buy
|109
|1.00
|1.8778
|1.8755
|1.8790
|218
|2005.02.16 16:59
|t/p
|109
|1.00
|1.8790
|1.8755
|1.8790
|120.00
|15030.00
|219
|2005.02.17 10:59
|buy
|110
|1.00
|1.8902
|1.8879
|1.8914
|220
|2005.02.17 11:59
|s/l
|110
|1.00
|1.8879
|1.8879
|1.8914
|-230.00
|14800.00
|221
|2005.02.18 07:59
|sell
|111
|1.00
|1.8954
|1.8977
|1.8942
|222
|2005.02.18 08:04
|t/p
|111
|1.00
|1.8942
|1.8977
|1.8942
|120.00
|14920.00
|223
|2005.02.22 11:41
|sell
|112
|1.00
|1.9108
|1.9131
|1.9096
|224
|2005.02.22 11:59
|t/p
|112
|1.00
|1.9096
|1.9131
|1.9096
|120.00
|15040.00
|225
|2005.02.22 14:59
|sell
|113
|1.00
|1.9056
|1.9079
|1.9044
|226
|2005.02.22 15:00
|s/l
|113
|1.00
|1.9079
|1.9079
|1.9044
|-230.00
|14810.00
|227
|2005.02.22 17:09
|sell
|114
|1.00
|1.9080
|1.9103
|1.9068
|228
|2005.02.22 17:59
|s/l
|114
|1.00
|1.9103
|1.9103
|1.9068
|-230.00
|14580.00
|229
|2005.02.23 10:59
|sell
|115
|1.00
|1.9086
|1.9109
|1.9074
|230
|2005.02.23 12:59
|s/l
|115
|1.00
|1.9109
|1.9109
|1.9074
|-230.00
|14350.00
|231
|2005.02.23 14:36
|buy
|116
|1.00
|1.9080
|1.9057
|1.9092
|232
|2005.02.23 14:55
|t/p
|116
|1.00
|1.9092
|1.9057
|1.9092
|120.00
|14470.00
|233
|2005.02.23 15:49
|buy
|117
|1.00
|1.9054
|1.9031
|1.9066
|234
|2005.02.23 15:53
|t/p
|117
|1.00
|1.9066
|1.9031
|1.9066
|120.00
|14590.00
|235
|2005.02.23 18:37
|buy
|118
|1.00
|1.9074
|1.9051
|1.9086
|236
|2005.02.23 18:59
|t/p
|118
|1.00
|1.9086
|1.9051
|1.9086
|120.00
|14710.00
|237
|2005.02.23 20:13
|sell
|119
|1.00
|1.9097
|1.9120
|1.9085
|238
|2005.02.23 21:59
|t/p
|119
|1.00
|1.9085
|1.9120
|1.9085
|120.00
|14830.00
|239
|2005.02.24 10:14
|buy
|120
|1.00
|1.9074
|1.9051
|1.9086
|240
|2005.02.24 10:59
|t/p
|120
|1.00
|1.9086
|1.9051
|1.9086
|120.00
|14950.00
|241
|2005.02.24 12:52
|sell
|121
|1.00
|1.9107
|1.9130
|1.9095
|242
|2005.02.24 14:00
|t/p
|121
|1.00
|1.9095
|1.9130
|1.9095
|120.00
|15070.00
|243
|2005.02.24 14:45
|buy
|122
|1.00
|1.9090
|1.9067
|1.9102
|244
|2005.02.24 15:09
|t/p
|122
|1.00
|1.9102
|1.9067
|1.9102
|120.00
|15190.00
|245
|2005.02.24 18:17
|sell
|123
|1.00
|1.9119
|1.9142
|1.9107
|246
|2005.02.24 20:22
|t/p
|123
|1.00
|1.9107
|1.9142
|1.9107
|120.00
|15310.00
|247
|2005.02.25 08:58
|sell
|124
|1.00
|1.9103
|1.9126
|1.9091
|248
|2005.02.25 08:59
|t/p
|124
|1.00
|1.9091
|1.9126
|1.9091
|120.00
|15430.00
|249
|2005.02.25 08:59
|buy
|125
|1.00
|1.9087
|1.9064
|1.9099
|250
|2005.02.25 09:00
|t/p
|125
|1.00
|1.9099
|1.9064
|1.9099
|120.00
|15550.00
|251
|2005.02.25 10:44
|buy
|126
|1.00
|1.9090
|1.9067
|1.9102
|252
|2005.02.25 11:49
|s/l
|126
|1.00
|1.9067
|1.9067
|1.9102
|-230.00
|15320.00
|253
|2005.02.25 11:56
|sell
|127
|1.00
|1.9083
|1.9106
|1.9071
|254
|2005.02.25 12:11
|s/l
|127
|1.00
|1.9106
|1.9106
|1.9071
|-230.00
|15090.00
|255
|2005.02.25 15:24
|sell
|128
|1.00
|1.9157
|1.9180
|1.9145
|256
|2005.02.25 15:29
|t/p
|128
|1.00
|1.9145
|1.9180
|1.9145
|120.00
|15210.00
|257
|2005.02.28 12:34
|buy
|129
|1.00
|1.9217
|1.9194
|1.9229
|258
|2005.02.28 13:00
|t/p
|129
|1.00
|1.9229
|1.9194
|1.9229
|120.00
|15330.00
|259
|2005.02.28 14:48
|sell
|130
|1.00
|1.9232
|1.9255
|1.9220
|260
|2005.02.28 14:59
|s/l
|130
|1.00
|1.9255
|1.9255
|1.9220
|-230.00
|15100.00
|261
|2005.02.28 16:32
|sell
|131
|1.00
|1.9249
|1.9272
|1.9237
|262
|2005.02.28 16:59
|t/p
|131
|1.00
|1.9237
|1.9272
|1.9237
|120.00
|15220.00
|263
|2005.02.28 16:59
|buy
|132
|1.00
|1.9234
|1.9211
|1.9246
|264
|2005.02.28 20:59
|s/l
|132
|1.00
|1.9211
|1.9211
|1.9246
|-230.00
|14990.00
|265
|2005.03.01 07:45
|buy
|133
|1.00
|1.9183
|1.9160
|1.9195
|266
|2005.03.01 07:59
|t/p
|133
|1.00
|1.9195
|1.9160
|1.9195
|120.00
|15110.00
|267
|2005.03.01 10:59
|sell
|134
|1.00
|1.9215
|1.9238
|1.9203
|268
|2005.03.01 12:59
|t/p
|134
|1.00
|1.9203
|1.9238
|1.9203
|120.00
|15230.00
|269
|2005.03.01 16:08
|sell
|135
|1.00
|1.9207
|1.9230
|1.9195
|270
|2005.03.01 16:46
|t/p
|135
|1.00
|1.9195
|1.9230
|1.9195
|120.00
|15350.00
|271
|2005.03.02 07:55
|sell
|136
|1.00
|1.9181
|1.9204
|1.9169
|272
|2005.03.02 07:59
|t/p
|136
|1.00
|1.9169
|1.9204
|1.9169
|120.00
|15470.00
|273
|2005.03.02 10:44
|buy
|137
|1.00
|1.9090
|1.9067
|1.9102
|274
|2005.03.02 11:28
|t/p
|137
|1.00
|1.9102
|1.9067
|1.9102
|120.00
|15590.00
|275
|2005.03.02 12:31
|sell
|138
|1.00
|1.9106
|1.9129
|1.9094
|276
|2005.03.02 13:00
|t/p
|138
|1.00
|1.9094
|1.9129
|1.9094
|120.00
|15710.00
|277
|2005.03.02 15:41
|buy
|139
|1.00
|1.9098
|1.9075
|1.9110
|278
|2005.03.02 15:59
|t/p
|139
|1.00
|1.9110
|1.9075
|1.9110
|120.00
|15830.00
|279
|2005.03.03 14:59
|sell
|140
|1.00
|1.9088
|1.9111
|1.9076
|280
|2005.03.03 17:59
|t/p
|140
|1.00
|1.9076
|1.9111
|1.9076
|120.00
|15950.00
|281
|2005.03.04 16:59
|sell
|141
|1.00
|1.9249
|1.9272
|1.9237
|282
|2005.03.04 18:10
|t/p
|141
|1.00
|1.9237
|1.9272
|1.9237
|120.00
|16070.00
|283
|2005.03.07 10:59
|sell
|142
|1.00
|1.9148
|1.9171
|1.9136
|284
|2005.03.07 12:59
|t/p
|142
|1.00
|1.9136
|1.9171
|1.9136
|120.00
|16190.00
|285
|2005.03.07 16:59
|buy
|143
|1.00
|1.9161
|1.9138
|1.9173
|286
|2005.03.07 17:01
|s/l
|143
|1.00
|1.9138
|1.9138
|1.9173
|-230.00
|15960.00
|287
|2005.03.07 17:49
|sell
|144
|1.00
|1.9158
|1.9181
|1.9146
|288
|2005.03.07 17:59
|t/p
|144
|1.00
|1.9146
|1.9181
|1.9146
|120.00
|16080.00
|289
|2005.03.08 09:45
|sell
|145
|1.00
|1.9204
|1.9227
|1.9192
|290
|2005.03.08 10:59
|s/l
|145
|1.00
|1.9227
|1.9227
|1.9192
|-230.00
|15850.00
|291
|2005.03.08 14:59
|sell
|146
|1.00
|1.9308
|1.9331
|1.9296
|292
|2005.03.08 15:31
|t/p
|146
|1.00
|1.9296
|1.9331
|1.9296
|120.00
|15970.00
|293
|2005.03.09 10:43
|buy
|147
|1.00
|1.9264
|1.9241
|1.9276
|294
|2005.03.09 12:59
|s/l
|147
|1.00
|1.9241
|1.9241
|1.9276
|-230.00
|15740.00
|295
|2005.03.09 14:59
|buy
|148
|1.00
|1.9215
|1.9192
|1.9227
|296
|2005.03.09 15:47
|t/p
|148
|1.00
|1.9227
|1.9192
|1.9227
|120.00
|15860.00
|297
|2005.03.09 18:40
|sell
|149
|1.00
|1.9275
|1.9298
|1.9263
|298
|2005.03.09 18:59
|t/p
|149
|1.00
|1.9263
|1.9298
|1.9263
|120.00
|15980.00
|299
|2005.03.10 09:18
|sell
|150
|1.00
|1.9294
|1.9317
|1.9282
|300
|2005.03.10 09:42
|t/p
|150
|1.00
|1.9282
|1.9317
|1.9282
|120.00
|16100.00
|301
|2005.03.10 12:59
|sell
|151
|1.00
|1.9266
|1.9289
|1.9254
|302
|2005.03.10 13:59
|t/p
|151
|1.00
|1.9254
|1.9289
|1.9254
|120.00
|16220.00
|303
|2005.03.10 14:19
|buy
|152
|1.00
|1.9245
|1.9222
|1.9257
|304
|2005.03.10 14:29
|t/p
|152
|1.00
|1.9257
|1.9222
|1.9257
|120.00
|16340.00
|305
|2005.03.11 08:59
|sell
|153
|1.00
|1.9183
|1.9206
|1.9171
|306
|2005.03.11 12:15
|s/l
|153
|1.00
|1.9206
|1.9206
|1.9171
|-230.00
|16110.00
|307
|2005.03.11 16:14
|sell
|154
|1.00
|1.9267
|1.9290
|1.9255
|308
|2005.03.11 16:19
|t/p
|154
|1.00
|1.9255
|1.9290
|1.9255
|120.00
|16230.00
|309
|2005.03.11 16:35
|sell
|155
|1.00
|1.9267
|1.9290
|1.9255
|310
|2005.03.11 18:13
|t/p
|155
|1.00
|1.9255
|1.9290
|1.9255
|120.00
|16350.00
|311
|2005.03.14 16:48
|buy
|156
|1.00
|1.9111
|1.9088
|1.9123
|312
|2005.03.14 16:59
|t/p
|156
|1.00
|1.9123
|1.9088
|1.9123
|120.00
|16470.00
|313
|2005.03.15 08:53
|buy
|157
|1.00
|1.9116
|1.9093
|1.9128
|314
|2005.03.15 08:59
|t/p
|157
|1.00
|1.9128
|1.9093
|1.9128
|120.00
|16590.00
|315
|2005.03.15 15:59
|sell
|158
|1.00
|1.9157
|1.9180
|1.9145
|316
|2005.03.15 15:59
|t/p
|158
|1.00
|1.9145
|1.9180
|1.9145
|120.00
|16710.00
|317
|2005.03.16 12:37
|sell
|159
|1.00
|1.9232
|1.9255
|1.9220
|318
|2005.03.16 12:57
|s/l
|159
|1.00
|1.9255
|1.9255
|1.9220
|-230.00
|16480.00
|319
|2005.03.16 12:57
|sell
|160
|1.00
|1.9251
|1.9274
|1.9239
|320
|2005.03.16 12:59
|t/p
|160
|1.00
|1.9239
|1.9274
|1.9239
|120.00
|16600.00
|321
|2005.03.16 12:59
|sell
|161
|1.00
|1.9234
|1.9257
|1.9222
|322
|2005.03.16 12:59
|s/l
|161
|1.00
|1.9257
|1.9257
|1.9222
|-230.00
|16370.00
|323
|2005.03.16 13:59
|sell
|162
|1.00
|1.9273
|1.9296
|1.9261
|324
|2005.03.16 15:05
|t/p
|162
|1.00
|1.9261
|1.9296
|1.9261
|120.00
|16490.00
|325
|2005.03.16 15:56
|sell
|163
|1.00
|1.9280
|1.9303
|1.9268
|326
|2005.03.16 15:59
|t/p
|163
|1.00
|1.9268
|1.9303
|1.9268
|120.00
|16610.00
|327
|2005.03.16 17:52
|buy
|164
|1.00
|1.9255
|1.9232
|1.9267
|328
|2005.03.16 17:59
|t/p
|164
|1.00
|1.9267
|1.9232
|1.9267
|120.00
|16730.00
|329
|2005.03.17 08:59
|sell
|165
|1.00
|1.9253
|1.9276
|1.9241
|330
|2005.03.17 09:01
|t/p
|165
|1.00
|1.9241
|1.9276
|1.9241
|120.00
|16850.00
|331
|2005.03.17 09:24
|sell
|166
|1.00
|1.9254
|1.9277
|1.9242
|332
|2005.03.17 09:59
|t/p
|166
|1.00
|1.9242
|1.9277
|1.9242
|120.00
|16970.00
|333
|2005.03.17 11:45
|sell
|167
|1.00
|1.9251
|1.9274
|1.9239
|334
|2005.03.17 11:59
|t/p
|167
|1.00
|1.9239
|1.9274
|1.9239
|120.00
|17090.00
|335
|2005.03.17 14:20
|buy
|168
|1.00
|1.9222
|1.9199
|1.9234
|336
|2005.03.17 14:59
|t/p
|168
|1.00
|1.9234
|1.9199
|1.9234
|120.00
|17210.00
|337
|2005.03.17 15:59
|sell
|169
|1.00
|1.9237
|1.9260
|1.9225
|338
|2005.03.18 03:59
|t/p
|169
|1.00
|1.9225
|1.9260
|1.9225
|120.00
|17330.00
|339
|2005.03.18 08:59
|sell
|170
|1.00
|1.9168
|1.9191
|1.9156
|340
|2005.03.18 12:59
|t/p
|170
|1.00
|1.9156
|1.9191
|1.9156
|120.00
|17450.00
|341
|2005.03.22 08:59
|sell
|171
|1.00
|1.9007
|1.9030
|1.8995
|342
|2005.03.22 09:05
|t/p
|171
|1.00
|1.8995
|1.9030
|1.8995
|120.00
|17570.00
|343
|2005.03.22 10:30
|buy
|172
|1.00
|1.8984
|1.8961
|1.8996
|344
|2005.03.22 10:48
|t/p
|172
|1.00
|1.8996
|1.8961
|1.8996
|120.00
|17690.00
|345
|2005.03.22 11:20
|buy
|173
|1.00
|1.8989
|1.8966
|1.9001
|346
|2005.03.22 13:18
|t/p
|173
|1.00
|1.9001
|1.8966
|1.9001
|120.00
|17810.00
|347
|2005.03.22 14:59
|buy
|174
|1.00
|1.8995
|1.8972
|1.9007
|348
|2005.03.22 18:59
|s/l
|174
|1.00
|1.8972
|1.8972
|1.9007
|-230.00
|17580.00
|349
|2005.03.22 19:59
|sell
|175
|1.00
|1.8849
|1.8872
|1.8837
|350
|2005.03.22 21:13
|t/p
|175
|1.00
|1.8837
|1.8872
|1.8837
|120.00
|17700.00
|351
|2005.03.23 10:30
|sell
|176
|1.00
|1.8811
|1.8834
|1.8799
|352
|2005.03.23 10:56
|t/p
|176
|1.00
|1.8799
|1.8834
|1.8799
|120.00
|17820.00
|353
|2005.03.23 14:30
|buy
|177
|1.00
|1.8739
|1.8716
|1.8751
|354
|2005.03.23 15:07
|s/l
|177
|1.00
|1.8716
|1.8716
|1.8751
|-230.00
|17590.00
|355
|2005.03.23 15:20
|sell
|178
|1.00
|1.8738
|1.8761
|1.8726
|356
|2005.03.23 15:59
|t/p
|178
|1.00
|1.8726
|1.8761
|1.8726
|120.00
|17710.00
|357
|2005.03.23 17:59
|buy
|179
|1.00
|1.8701
|1.8678
|1.8713
|358
|2005.03.23 18:15
|s/l
|179
|1.00
|1.8678
|1.8678
|1.8713
|-230.00
|17480.00
|359
|2005.03.23 18:59
|sell
|180
|1.00
|1.8698
|1.8721
|1.8686
|360
|2005.03.23 18:59
|t/p
|180
|1.00
|1.8686
|1.8721
|1.8686
|120.00
|17600.00
|361
|2005.03.24 07:59
|buy
|181
|1.00
|1.8716
|1.8693
|1.8728
|362
|2005.03.24 08:34
|t/p
|181
|1.00
|1.8728
|1.8693
|1.8728
|120.00
|17720.00
|363
|2005.03.24 12:43
|sell
|182
|1.00
|1.8699
|1.8722
|1.8687
|364
|2005.03.24 12:59
|s/l
|182
|1.00
|1.8722
|1.8722
|1.8687
|-230.00
|17490.00
|365
|2005.03.24 14:40
|sell
|183
|1.00
|1.8717
|1.8740
|1.8705
|366
|2005.03.24 14:59
|t/p
|183
|1.00
|1.8705
|1.8740
|1.8705
|120.00
|17610.00
|367
|2005.03.25 09:41
|sell
|184
|1.00
|1.8713
|1.8736
|1.8701
|368
|2005.03.25 11:10
|t/p
|184
|1.00
|1.8701
|1.8736
|1.8701
|120.00
|17730.00
|369
|2005.03.25 11:10
|buy
|185
|1.00
|1.8696
|1.8673
|1.8708
|370
|2005.03.25 11:12
|t/p
|185
|1.00
|1.8708
|1.8673
|1.8708
|120.00
|17850.00
|371
|2005.03.25 11:42
|buy
|186
|1.00
|1.8700
|1.8677
|1.8712
|372
|2005.03.27 23:00
|s/l
|186
|1.00
|1.8677
|1.8677
|1.8712
|-230.00
|17620.00
|373
|2005.03.28 15:19
|buy
|187
|1.00
|1.8637
|1.8614
|1.8649
|374
|2005.03.28 15:59
|t/p
|187
|1.00
|1.8649
|1.8614
|1.8649
|120.00
|17740.00
|375
|2005.03.29 10:31
|sell
|188
|1.00
|1.8741
|1.8764
|1.8729
|376
|2005.03.29 13:27
|t/p
|188
|1.00
|1.8729
|1.8764
|1.8729
|120.00
|17860.00
|377
|2005.03.29 13:27
|buy
|189
|1.00
|1.8729
|1.8706
|1.8741
|378
|2005.03.29 13:59
|t/p
|189
|1.00
|1.8741
|1.8706
|1.8741
|120.00
|17980.00
|379
|2005.03.29 13:59
|sell
|190
|1.00
|1.8742
|1.8765
|1.8730
|380
|2005.03.29 15:22
|t/p
|190
|1.00
|1.8730
|1.8765
|1.8730
|120.00
|18100.00
|381
|2005.03.30 11:44
|buy
|191
|1.00
|1.8813
|1.8790
|1.8825
|382
|2005.03.30 13:59
|t/p
|191
|1.00
|1.8825
|1.8790
|1.8825
|120.00
|18220.00
|383
|2005.03.30 14:41
|sell
|192
|1.00
|1.8833
|1.8856
|1.8821
|384
|2005.03.30 14:57
|t/p
|192
|1.00
|1.8821
|1.8856
|1.8821
|120.00
|18340.00
|385
|2005.03.30 14:59
|buy
|193
|1.00
|1.8820
|1.8797
|1.8832
|386
|2005.03.30 15:30
|s/l
|193
|1.00
|1.8797
|1.8797
|1.8832
|-230.00
|18110.00
|387
|2005.03.30 15:37
|sell
|194
|1.00
|1.8817
|1.8840
|1.8805
|388
|2005.03.30 18:31
|t/p
|194
|1.00
|1.8805
|1.8840
|1.8805
|120.00
|18230.00
|389
|2005.03.31 09:59
|sell
|195
|1.00
|1.8826
|1.8849
|1.8814
|390
|2005.03.31 12:59
|s/l
|195
|1.00
|1.8849
|1.8849
|1.8814
|-230.00
|18000.00
|391
|2005.03.31 17:08
|buy
|196
|1.00
|1.8882
|1.8859
|1.8894
|392
|2005.03.31 18:59
|t/p
|196
|1.00
|1.8894
|1.8859
|1.8894
|120.00
|18120.00
|393
|2005.04.01 17:24
|buy
|197
|1.00
|1.8789
|1.8766
|1.8801
|394
|2005.04.01 17:59
|t/p
|197
|1.00
|1.8801
|1.8766
|1.8801
|120.00
|18240.00
|395
|2005.04.04 15:30
|buy
|198
|1.00
|1.8722
|1.8699
|1.8734
|396
|2005.04.04 15:48
|t/p
|198
|1.00
|1.8734
|1.8699
|1.8734
|120.00
|18360.00
|397
|2005.04.04 16:24
|buy
|199
|1.00
|1.8727
|1.8704
|1.8739
|398
|2005.04.04 17:59
|t/p
|199
|1.00
|1.8739
|1.8704
|1.8739
|120.00
|18480.00
|399
|2005.04.05 10:12
|sell
|200
|1.00
|1.8753
|1.8776
|1.8741
|400
|2005.04.05 10:59
|t/p
|200
|1.00
|1.8741
|1.8776
|1.8741
|120.00
|18600.00
|401
|2005.04.05 16:17
|buy
|201
|1.00
|1.8767
|1.8744
|1.8779
|402
|2005.04.05 16:47
|t/p
|201
|1.00
|1.8779
|1.8744
|1.8779
|120.00
|18720.00
|403
|2005.04.05 16:50
|buy
|202
|1.00
|1.8771
|1.8748
|1.8783
|404
|2005.04.05 18:59
|t/p
|202
|1.00
|1.8783
|1.8748
|1.8783
|120.00
|18840.00
|405
|2005.04.06 09:59
|buy
|203
|1.00
|1.8818
|1.8795
|1.8830
|406
|2005.04.06 11:59
|s/l
|203
|1.00
|1.8795
|1.8795
|1.8830
|-230.00
|18610.00
|407
|2005.04.06 17:59
|sell
|204
|1.00
|1.8828
|1.8851
|1.8816
|408
|2005.04.06 18:20
|t/p
|204
|1.00
|1.8816
|1.8851
|1.8816
|120.00
|18730.00
|409
|2005.04.06 18:59
|sell
|205
|1.00
|1.8827
|1.8850
|1.8815
|410
|2005.04.06 18:59
|t/p
|205
|1.00
|1.8815
|1.8850
|1.8815
|120.00
|18850.00
|411
|2005.04.07 08:24
|sell
|206
|1.00
|1.8853
|1.8876
|1.8841
|412
|2005.04.07 08:36
|t/p
|206
|1.00
|1.8841
|1.8876
|1.8841
|120.00
|18970.00
|413
|2005.04.07 11:59
|sell
|207
|1.00
|1.8794
|1.8817
|1.8782
|414
|2005.04.07 12:00
|t/p
|207
|1.00
|1.8782
|1.8817
|1.8782
|120.00
|19090.00
|415
|2005.04.07 14:44
|sell
|208
|1.00
|1.8789
|1.8812
|1.8777
|416
|2005.04.07 14:59
|t/p
|208
|1.00
|1.8777
|1.8812
|1.8777
|120.00
|19210.00
|417
|2005.04.07 16:53
|buy
|209
|1.00
|1.8767
|1.8744
|1.8779
|418
|2005.04.07 17:59
|s/l
|209
|1.00
|1.8744
|1.8744
|1.8779
|-230.00
|18980.00
|419
|2005.04.08 19:59
|sell
|210
|1.00
|1.8852
|1.8875
|1.8840
|420
|2005.04.10 23:00
|t/p
|210
|1.00
|1.8840
|1.8875
|1.8840
|120.00
|19100.00
|421
|2005.04.11 13:11
|sell
|211
|1.00
|1.8904
|1.8927
|1.8892
|422
|2005.04.11 14:21
|t/p
|211
|1.00
|1.8892
|1.8927
|1.8892
|120.00
|19220.00
|423
|2005.04.11 15:19
|sell
|212
|1.00
|1.8906
|1.8929
|1.8894
|424
|2005.04.12 06:59
|s/l
|212
|1.00
|1.8929
|1.8929
|1.8894
|-230.00
|18990.00
|425
|2005.04.12 08:59
|buy
|213
|1.00
|1.8918
|1.8895
|1.8930
|426
|2005.04.12 09:01
|t/p
|213
|1.00
|1.8930
|1.8895
|1.8930
|120.00
|19110.00
|427
|2005.04.12 15:39
|sell
|214
|1.00
|1.8862
|1.8885
|1.8850
|428
|2005.04.12 15:59
|t/p
|214
|1.00
|1.8850
|1.8885
|1.8850
|120.00
|19230.00
|429
|2005.04.12 16:08
|buy
|215
|1.00
|1.8842
|1.8819
|1.8854
|430
|2005.04.12 16:21
|t/p
|215
|1.00
|1.8854
|1.8819
|1.8854
|120.00
|19350.00
|431
|2005.04.13 08:19
|sell
|216
|1.00
|1.8944
|1.8967
|1.8932
|432
|2005.04.13 09:18
|t/p
|216
|1.00
|1.8932
|1.8967
|1.8932
|120.00
|19470.00
|433
|2005.04.13 12:59
|buy
|217
|1.00
|1.8886
|1.8863
|1.8898
|434
|2005.04.13 14:00
|t/p
|217
|1.00
|1.8898
|1.8863
|1.8898
|120.00
|19590.00
|435
|2005.04.13 14:53
|buy
|218
|1.00
|1.8889
|1.8866
|1.8901
|436
|2005.04.13 14:59
|t/p
|218
|1.00
|1.8901
|1.8866
|1.8901
|120.00
|19710.00
|437
|2005.04.14 08:45
|sell
|219
|1.00
|1.8883
|1.8906
|1.8871
|438
|2005.04.14 09:59
|t/p
|219
|1.00
|1.8871
|1.8906
|1.8871
|120.00
|19830.00
|439
|2005.04.14 15:15
|sell
|220
|1.00
|1.8812
|1.8835
|1.8800
|440
|2005.04.14 15:43
|t/p
|220
|1.00
|1.8800
|1.8835
|1.8800
|120.00
|19950.00
|441
|2005.04.14 15:59
|buy
|221
|1.00
|1.8808
|1.8785
|1.8820
|442
|2005.04.15 04:59
|s/l
|221
|1.00
|1.8785
|1.8785
|1.8820
|-230.00
|19720.00
|443
|2005.04.15 13:51
|sell
|222
|1.00
|1.8882
|1.8905
|1.8870
|444
|2005.04.15 13:57
|t/p
|222
|1.00
|1.8870
|1.8905
|1.8870
|120.00
|19840.00
|445
|2005.04.15 13:59
|sell
|223
|1.00
|1.8886
|1.8909
|1.8874
|446
|2005.04.15 14:59
|s/l
|223
|1.00
|1.8909
|1.8909
|1.8874
|-230.00
|19610.00
|447
|2005.04.18 10:54
|sell
|224
|1.00
|1.9003
|1.9026
|1.8991
|448
|2005.04.18 11:07
|t/p
|224
|1.00
|1.8991
|1.9026
|1.8991
|120.00
|19730.00
|449
|2005.04.18 11:44
|sell
|225
|1.00
|1.9003
|1.9026
|1.8991
|450
|2005.04.18 12:18
|t/p
|225
|1.00
|1.8991
|1.9026
|1.8991
|120.00
|19850.00
|451
|2005.04.18 12:59
|sell
|226
|1.00
|1.8990
|1.9013
|1.8978
|452
|2005.04.18 14:59
|s/l
|226
|1.00
|1.9013
|1.9013
|1.8978
|-230.00
|19620.00
|453
|2005.04.18 15:59
|sell
|227
|1.00
|1.9048
|1.9071
|1.9036
|454
|2005.04.18 17:01
|t/p
|227
|1.00
|1.9036
|1.9071
|1.9036
|120.00
|19740.00
|455
|2005.04.18 17:19
|sell
|228
|1.00
|1.9037
|1.9060
|1.9025
|456
|2005.04.18 23:59
|t/p
|228
|1.00
|1.9025
|1.9060
|1.9025
|120.00
|19860.00
|457
|2005.04.19 09:13
|sell
|229
|1.00
|1.9069
|1.9092
|1.9057
|458
|2005.04.19 09:53
|s/l
|229
|1.00
|1.9092
|1.9092
|1.9057
|-230.00
|19630.00
|459
|2005.04.19 10:31
|sell
|230
|1.00
|1.9101
|1.9124
|1.9089
|460
|2005.04.19 10:32
|t/p
|230
|1.00
|1.9089
|1.9124
|1.9089
|120.00
|19750.00
|461
|2005.04.19 10:59
|buy
|231
|1.00
|1.9088
|1.9065
|1.9100
|462
|2005.04.19 11:59
|t/p
|231
|1.00
|1.9100
|1.9065
|1.9100
|120.00
|19870.00
|463
|2005.04.19 12:07
|sell
|232
|1.00
|1.9110
|1.9133
|1.9098
|464
|2005.04.19 12:41
|t/p
|232
|1.00
|1.9098
|1.9133
|1.9098
|120.00
|19990.00
|465
|2005.04.19 12:41
|buy
|233
|1.00
|1.9097
|1.9074
|1.9109
|466
|2005.04.19 12:59
|t/p
|233
|1.00
|1.9109
|1.9074
|1.9109
|120.00
|20110.00
|467
|2005.04.20 11:41
|buy
|234
|1.00
|1.9130
|1.9107
|1.9142
|468
|2005.04.20 11:55
|t/p
|234
|1.00
|1.9142
|1.9107
|1.9142
|120.00
|20230.00
|469
|2005.04.20 12:48
|sell
|235
|1.00
|1.9147
|1.9170
|1.9135
|470
|2005.04.20 12:59
|t/p
|235
|1.00
|1.9135
|1.9170
|1.9135
|120.00
|20350.00
|471
|2005.04.20 18:42
|sell
|236
|1.00
|1.9192
|1.9215
|1.9180
|472
|2005.04.21 06:59
|t/p
|236
|1.00
|1.9180
|1.9215
|1.9180
|120.00
|20470.00
|473
|2005.04.21 09:59
|sell
|237
|1.00
|1.9136
|1.9159
|1.9124
|474
|2005.04.21 10:40
|t/p
|237
|1.00
|1.9124
|1.9159
|1.9124
|120.00
|20590.00
|475
|2005.04.21 13:43
|buy
|238
|1.00
|1.9084
|1.9061
|1.9096
|476
|2005.04.21 14:26
|t/p
|238
|1.00
|1.9096
|1.9061
|1.9096
|120.00
|20710.00
|477
|2005.04.21 14:42
|sell
|239
|1.00
|1.9099
|1.9122
|1.9087
|478
|2005.04.21 14:56
|t/p
|239
|1.00
|1.9087
|1.9122
|1.9087
|120.00
|20830.00
|479
|2005.04.21 16:24
|sell
|240
|1.00
|1.9101
|1.9124
|1.9089
|480
|2005.04.21 16:59
|t/p
|240
|1.00
|1.9089
|1.9124
|1.9089
|120.00
|20950.00
|481
|2005.04.21 18:05
|buy
|241
|1.00
|1.9079
|1.9056
|1.9091
|482
|2005.04.21 18:10
|t/p
|241
|1.00
|1.9091
|1.9056
|1.9091
|120.00
|21070.00
|483
|2005.04.21 18:21
|buy
|242
|1.00
|1.9078
|1.9055
|1.9090
|484
|2005.04.21 19:03
|t/p
|242
|1.00
|1.9090
|1.9055
|1.9090
|120.00
|21190.00
|485
|2005.04.22 10:32
|sell
|243
|1.00
|1.9144
|1.9167
|1.9132
|486
|2005.04.22 10:39
|t/p
|243
|1.00
|1.9132
|1.9167
|1.9132
|120.00
|21310.00
|487
|2005.04.22 12:51
|buy
|244
|1.00
|1.9146
|1.9123
|1.9158
|488
|2005.04.22 12:59
|t/p
|244
|1.00
|1.9158
|1.9123
|1.9158
|120.00
|21430.00
|489
|2005.04.25 08:34
|sell
|245
|1.00
|1.9147
|1.9170
|1.9135
|490
|2005.04.25 08:59
|t/p
|245
|1.00
|1.9135
|1.9170
|1.9135
|120.00
|21550.00
|491
|2005.04.25 11:55
|sell
|246
|1.00
|1.9115
|1.9138
|1.9103
|492
|2005.04.25 13:00
|t/p
|246
|1.00
|1.9103
|1.9138
|1.9103
|120.00
|21670.00
|493
|2005.04.25 14:29
|buy
|247
|1.00
|1.9097
|1.9074
|1.9109
|494
|2005.04.25 14:59
|t/p
|247
|1.00
|1.9109
|1.9074
|1.9109
|120.00
|21790.00
|495
|2005.04.25 15:59
|sell
|248
|1.00
|1.9118
|1.9141
|1.9106
|496
|2005.04.25 16:41
|t/p
|248
|1.00
|1.9106
|1.9141
|1.9106
|120.00
|21910.00
|497
|2005.04.26 10:23
|sell
|249
|1.00
|1.9067
|1.9090
|1.9055
|498
|2005.04.26 10:59
|t/p
|249
|1.00
|1.9055
|1.9090
|1.9055
|120.00
|22030.00
|499
|2005.04.26 16:05
|buy
|250
|1.00
|1.9036
|1.9013
|1.9048
|500
|2005.04.26 16:41
|t/p
|250
|1.00
|1.9048
|1.9013
|1.9048
|120.00
|22150.00
|501
|2005.04.26 16:53
|buy
|251
|1.00
|1.9040
|1.9017
|1.9052
|502
|2005.04.26 18:59
|t/p
|251
|1.00
|1.9052
|1.9017
|1.9052
|120.00
|22270.00
|503
|2005.04.27 08:46
|sell
|252
|1.00
|1.9015
|1.9038
|1.9003
|504
|2005.04.27 09:33
|t/p
|252
|1.00
|1.9003
|1.9038
|1.9003
|120.00
|22390.00
|505
|2005.04.28 13:31
|sell
|253
|1.00
|1.9072
|1.9095
|1.9060
|506
|2005.04.28 14:36
|s/l
|253
|1.00
|1.9095
|1.9095
|1.9060
|-230.00
|22160.00
|507
|2005.04.28 14:47
|buy
|254
|1.00
|1.9067
|1.9044
|1.9079
|508
|2005.04.28 14:59
|t/p
|254
|1.00
|1.9079
|1.9044
|1.9079
|120.00
|22280.00
|509
|2005.04.28 16:33
|sell
|255
|1.00
|1.9093
|1.9116
|1.9081
|510
|2005.04.28 16:59
|t/p
|255
|1.00
|1.9081
|1.9116
|1.9081
|120.00
|22400.00
|511
|2005.04.29 11:22
|sell
|256
|1.00
|1.9125
|1.9148
|1.9113
|512
|2005.04.29 13:50
|t/p
|256
|1.00
|1.9113
|1.9148
|1.9113
|120.00
|22520.00
|513
|2005.05.03 08:13
|sell
|257
|1.00
|1.8949
|1.8972
|1.8937
|514
|2005.05.03 08:19
|t/p
|257
|1.00
|1.8937
|1.8972
|1.8937
|120.00
|22640.00
|515
|2005.05.03 08:53
|sell
|258
|1.00
|1.8946
|1.8969
|1.8934
|516
|2005.05.03 08:59
|t/p
|258
|1.00
|1.8934
|1.8969
|1.8934
|120.00
|22760.00
|517
|2005.05.03 12:56
|buy
|259
|1.00
|1.8909
|1.8886
|1.8921
|518
|2005.05.03 13:59
|t/p
|259
|1.00
|1.8921
|1.8886
|1.8921
|120.00
|22880.00
|519
|2005.05.03 18:28
|sell
|260
|1.00
|1.8924
|1.8947
|1.8912
|520
|2005.05.03 18:59
|t/p
|260
|1.00
|1.8912
|1.8947
|1.8912
|120.00
|23000.00
|521
|2005.05.03 20:16
|sell
|261
|1.00
|1.8939
|1.8962
|1.8927
|522
|2005.05.03 20:16
|t/p
|261
|1.00
|1.8927
|1.8962
|1.8927
|120.00
|23120.00
|523
|2005.05.04 12:30
|sell
|262
|1.00
|1.9015
|1.9038
|1.9003
|524
|2005.05.04 14:35
|t/p
|262
|1.00
|1.9003
|1.9038
|1.9003
|120.00
|23240.00
|525
|2005.05.04 15:59
|sell
|263
|1.00
|1.9021
|1.9044
|1.9009
|526
|2005.05.04 15:59
|t/p
|263
|1.00
|1.9009
|1.9044
|1.9009
|120.00
|23360.00
|527
|2005.05.04 16:59
|sell
|264
|1.00
|1.9000
|1.9023
|1.8988
|528
|2005.05.04 20:27
|s/l
|264
|1.00
|1.9023
|1.9023
|1.8988
|-230.00
|23130.00
|529
|2005.05.05 09:59
|sell
|265
|1.00
|1.9044
|1.9067
|1.9032
|530
|2005.05.05 16:59
|s/l
|265
|1.00
|1.9067
|1.9067
|1.9032
|-230.00
|22900.00
|531
|2005.05.05 19:30
|buy
|266
|1.00
|1.9049
|1.9026
|1.9061
|532
|2005.05.05 20:59
|t/p
|266
|1.00
|1.9061
|1.9026
|1.9061
|120.00
|23020.00
|533
|2005.05.06 08:59
|sell
|267
|1.00
|1.8972
|1.8995
|1.8960
|534
|2005.05.06 12:26
|s/l
|267
|1.00
|1.8995
|1.8995
|1.8960
|-230.00
|22790.00
|535
|2005.05.06 14:35
|buy
|268
|1.00
|1.8928
|1.8905
|1.8940
|536
|2005.05.06 14:35
|t/p
|268
|1.00
|1.8940
|1.8905
|1.8940
|120.00
|22910.00
|537
|2005.05.06 14:44
|buy
|269
|1.00
|1.8928
|1.8905
|1.8940
|538
|2005.05.06 15:01
|s/l
|269
|1.00
|1.8905
|1.8905
|1.8940
|-230.00
|22680.00
|539
|2005.05.06 15:33
|sell
|270
|1.00
|1.8929
|1.8952
|1.8917
|540
|2005.05.06 17:03
|t/p
|270
|1.00
|1.8917
|1.8952
|1.8917
|120.00
|22800.00
|541
|2005.05.09 08:47
|buy
|271
|1.00
|1.8855
|1.8832
|1.8867
|542
|2005.05.09 10:50
|s/l
|271
|1.00
|1.8832
|1.8832
|1.8867
|-230.00
|22570.00
|543
|2005.05.09 16:32
|sell
|272
|1.00
|1.8835
|1.8858
|1.8823
|544
|2005.05.09 17:59
|t/p
|272
|1.00
|1.8823
|1.8858
|1.8823
|120.00
|22690.00
|545
|2005.05.10 07:59
|sell
|273
|1.00
|1.8780
|1.8803
|1.8768
|546
|2005.05.10 08:16
|s/l
|273
|1.00
|1.8803
|1.8803
|1.8768
|-230.00
|22460.00
|547
|2005.05.10 08:48
|buy
|274
|1.00
|1.8778
|1.8755
|1.8790
|548
|2005.05.10 08:59
|t/p
|274
|1.00
|1.8790
|1.8755
|1.8790
|120.00
|22580.00
|549
|2005.05.10 12:51
|sell
|275
|1.00
|1.8834
|1.8857
|1.8822
|550
|2005.05.10 12:59
|t/p
|275
|1.00
|1.8822
|1.8857
|1.8822
|120.00
|22700.00
|551
|2005.05.10 14:29
|buy
|276
|1.00
|1.8815
|1.8792
|1.8827
|552
|2005.05.10 14:59
|t/p
|276
|1.00
|1.8827
|1.8792
|1.8827
|120.00
|22820.00
|553
|2005.05.10 16:56
|sell
|277
|1.00
|1.8833
|1.8856
|1.8821
|554
|2005.05.10 17:09
|t/p
|277
|1.00
|1.8821
|1.8856
|1.8821
|120.00
|22940.00
|555
|2005.05.11 07:59
|sell
|278
|1.00
|1.8862
|1.8885
|1.8850
|556
|2005.05.11 08:59
|s/l
|278
|1.00
|1.8885
|1.8885
|1.8850
|-230.00
|22710.00
|557
|2005.05.11 14:59
|sell
|279
|1.00
|1.8744
|1.8767
|1.8732
|558
|2005.05.11 16:01
|t/p
|279
|1.00
|1.8732
|1.8767
|1.8732
|120.00
|22830.00
|559
|2005.05.11 16:08
|sell
|280
|1.00
|1.8740
|1.8763
|1.8728
|560
|2005.05.11 16:21
|t/p
|280
|1.00
|1.8728
|1.8763
|1.8728
|120.00
|22950.00
|561
|2005.05.11 16:35
|sell
|281
|1.00
|1.8735
|1.8758
|1.8723
|562
|2005.05.11 18:59
|t/p
|281
|1.00
|1.8723
|1.8758
|1.8723
|120.00
|23070.00
|563
|2005.05.12 09:22
|buy
|282
|1.00
|1.8652
|1.8629
|1.8664
|564
|2005.05.12 09:59
|t/p
|282
|1.00
|1.8664
|1.8629
|1.8664
|120.00
|23190.00
|565
|2005.05.12 11:59
|sell
|283
|1.00
|1.8690
|1.8713
|1.8678
|566
|2005.05.12 12:11
|t/p
|283
|1.00
|1.8678
|1.8713
|1.8678
|120.00
|23310.00
|567
|2005.05.12 14:32
|buy
|284
|1.00
|1.8628
|1.8605
|1.8640
|568
|2005.05.12 14:37
|t/p
|284
|1.00
|1.8640
|1.8605
|1.8640
|120.00
|23430.00
|569
|2005.05.12 14:44
|buy
|285
|1.00
|1.8629
|1.8606
|1.8641
|570
|2005.05.12 15:59
|t/p
|285
|1.00
|1.8641
|1.8606
|1.8641
|120.00
|23550.00
|571
|2005.05.12 17:16
|sell
|286
|1.00
|1.8660
|1.8683
|1.8648
|572
|2005.05.12 20:00
|t/p
|286
|1.00
|1.8648
|1.8683
|1.8648
|120.00
|23670.00
|573
|2005.05.13 12:22
|sell
|287
|1.00
|1.8571
|1.8594
|1.8559
|574
|2005.05.13 12:33
|t/p
|287
|1.00
|1.8559
|1.8594
|1.8559
|120.00
|23790.00
|575
|2005.05.13 13:59
|buy
|288
|1.00
|1.8544
|1.8521
|1.8556
|576
|2005.05.13 14:46
|t/p
|288
|1.00
|1.8556
|1.8521
|1.8556
|120.00
|23910.00
|577
|2005.05.16 08:59
|sell
|289
|1.00
|1.8408
|1.8431
|1.8396
|578
|2005.05.16 09:00
|s/l
|289
|1.00
|1.8431
|1.8431
|1.8396
|-230.00
|23680.00
|579
|2005.05.16 09:37
|buy
|290
|1.00
|1.8406
|1.8383
|1.8418
|580
|2005.05.16 10:59
|s/l
|290
|1.00
|1.8383
|1.8383
|1.8418
|-230.00
|23450.00
|581
|2005.05.16 15:00
|sell
|291
|1.00
|1.8357
|1.8380
|1.8345
|582
|2005.05.16 15:03
|t/p
|291
|1.00
|1.8345
|1.8380
|1.8345
|120.00
|23570.00
|583
|2005.05.16 15:03
|buy
|292
|1.00
|1.8344
|1.8321
|1.8356
|584
|2005.05.16 15:10
|t/p
|292
|1.00
|1.8356
|1.8321
|1.8356
|120.00
|23690.00
|585
|2005.05.16 15:10
|sell
|293
|1.00
|1.8358
|1.8381
|1.8346
|586
|2005.05.16 15:53
|s/l
|293
|1.00
|1.8381
|1.8381
|1.8346
|-230.00
|23460.00
|587
|2005.05.17 11:59
|buy
|294
|1.00
|1.8388
|1.8365
|1.8400
|588
|2005.05.17 12:59
|s/l
|294
|1.00
|1.8365
|1.8365
|1.8400
|-230.00
|23230.00
|589
|2005.05.17 14:59
|sell
|295
|1.00
|1.8392
|1.8415
|1.8380
|590
|2005.05.17 18:59
|t/p
|295
|1.00
|1.8380
|1.8415
|1.8380
|120.00
|23350.00
|591
|2005.05.18 07:59
|sell
|296
|1.00
|1.8342
|1.8365
|1.8330
|592
|2005.05.18 08:10
|t/p
|296
|1.00
|1.8330
|1.8365
|1.8330
|120.00
|23470.00
|593
|2005.05.18 08:51
|sell
|297
|1.00
|1.8342
|1.8365
|1.8330
|594
|2005.05.18 08:59
|t/p
|297
|1.00
|1.8330
|1.8365
|1.8330
|120.00
|23590.00
|595
|2005.05.18 09:59
|sell
|298
|1.00
|1.8330
|1.8353
|1.8318
|596
|2005.05.18 11:11
|t/p
|298
|1.00
|1.8318
|1.8353
|1.8318
|120.00
|23710.00
|597
|2005.05.18 16:59
|sell
|299
|1.00
|1.8382
|1.8405
|1.8370
|598
|2005.05.18 18:59
|s/l
|299
|1.00
|1.8405
|1.8405
|1.8370
|-230.00
|23480.00
|599
|2005.05.19 10:30
|sell
|300
|1.00
|1.8408
|1.8431
|1.8396
|600
|2005.05.19 11:15
|t/p
|300
|1.00
|1.8396
|1.8431
|1.8396
|120.00
|23600.00
|601
|2005.05.19 11:59
|sell
|301
|1.00
|1.8407
|1.8430
|1.8395
|602
|2005.05.19 11:59
|t/p
|301
|1.00
|1.8395
|1.8430
|1.8395
|120.00
|23720.00
|603
|2005.05.19 17:46
|buy
|302
|1.00
|1.8357
|1.8334
|1.8369
|604
|2005.05.19 21:00
|t/p
|302
|1.00
|1.8369
|1.8334
|1.8369
|120.00
|23840.00
|605
|2005.05.20 18:51
|sell
|303
|1.00
|1.8257
|1.8280
|1.8245
|606
|2005.05.22 23:55
|t/p
|303
|1.00
|1.8245
|1.8280
|1.8245
|120.00
|23960.00
|607
|2005.05.24 07:59
|sell
|304
|1.00
|1.8314
|1.8337
|1.8302
|608
|2005.05.24 09:07
|t/p
|304
|1.00
|1.8302
|1.8337
|1.8302
|120.00
|24080.00
|609
|2005.05.24 09:28
|sell
|305
|1.00
|1.8313
|1.8336
|1.8301
|610
|2005.05.24 10:59
|s/l
|305
|1.00
|1.8336
|1.8336
|1.8301
|-230.00
|23850.00
|611
|2005.05.24 13:32
|sell
|306
|1.00
|1.8335
|1.8358
|1.8323
|612
|2005.05.24 13:59
|t/p
|306
|1.00
|1.8323
|1.8358
|1.8323
|120.00
|23970.00
|613
|2005.05.25 16:25
|buy
|307
|1.00
|1.8309
|1.8286
|1.8321
|614
|2005.05.25 16:32
|t/p
|307
|1.00
|1.8321
|1.8286
|1.8321
|120.00
|24090.00
|615
|2005.05.25 16:38
|buy
|308
|1.00
|1.8309
|1.8286
|1.8321
|616
|2005.05.25 17:34
|t/p
|308
|1.00
|1.8321
|1.8286
|1.8321
|120.00
|24210.00
|617
|2005.05.26 07:59
|sell
|309
|1.00
|1.8246
|1.8269
|1.8234
|618
|2005.05.26 08:05
|s/l
|309
|1.00
|1.8269
|1.8269
|1.8234
|-230.00
|23980.00
|619
|2005.05.26 08:40
|buy
|310
|1.00
|1.8245
|1.8222
|1.8257
|620
|2005.05.26 08:59
|t/p
|310
|1.00
|1.8257
|1.8222
|1.8257
|120.00
|24100.00
|621
|2005.05.26 13:17
|buy
|311
|1.00
|1.8238
|1.8215
|1.8250
|622
|2005.05.26 14:07
|s/l
|311
|1.00
|1.8215
|1.8215
|1.8250
|-230.00
|23870.00
|623
|2005.05.26 14:33
|sell
|312
|1.00
|1.8239
|1.8262
|1.8227
|624
|2005.05.26 14:39
|t/p
|312
|1.00
|1.8227
|1.8262
|1.8227
|120.00
|23990.00
|625
|2005.05.26 18:59
|sell
|313
|1.00
|1.8210
|1.8233
|1.8198
|626
|2005.05.26 20:36
|t/p
|313
|1.00
|1.8198
|1.8233
|1.8198
|120.00
|24110.00
|627
|2005.05.27 09:20
|sell
|314
|1.00
|1.8242
|1.8265
|1.8230
|628
|2005.05.27 09:59
|t/p
|314
|1.00
|1.8230
|1.8265
|1.8230
|120.00
|24230.00
|629
|2005.05.27 12:59
|buy
|315
|1.00
|1.8248
|1.8225
|1.8260
|630
|2005.05.27 13:06
|s/l
|315
|1.00
|1.8225
|1.8225
|1.8260
|-230.00
|24000.00
|631
|2005.05.27 13:30
|sell
|316
|1.00
|1.8245
|1.8268
|1.8233
|632
|2005.05.27 13:59
|t/p
|316
|1.00
|1.8233
|1.8268
|1.8233
|120.00
|24120.00
|633
|2005.05.27 15:29
|buy
|317
|1.00
|1.8236
|1.8213
|1.8248
|634
|2005.05.29 23:21
|s/l
|317
|1.00
|1.8213
|1.8213
|1.8248
|-230.00
|23890.00
|635
|2005.05.30 08:59
|sell
|318
|1.00
|1.8250
|1.8273
|1.8238
|636
|2005.05.30 10:21
|t/p
|318
|1.00
|1.8238
|1.8273
|1.8238
|120.00
|24010.00
|637
|2005.05.31 08:59
|sell
|319
|1.00
|1.8196
|1.8219
|1.8184
|638
|2005.05.31 09:18
|t/p
|319
|1.00
|1.8184
|1.8219
|1.8184
|120.00
|24130.00
|639
|2005.05.31 10:23
|buy
|320
|1.00
|1.8179
|1.8156
|1.8191
|640
|2005.05.31 10:39
|t/p
|320
|1.00
|1.8191
|1.8156
|1.8191
|120.00
|24250.00
|641
|2005.05.31 10:39
|sell
|321
|1.00
|1.8192
|1.8215
|1.8180
|642
|2005.05.31 11:49
|t/p
|321
|1.00
|1.8180
|1.8215
|1.8180
|120.00
|24370.00
|643
|2005.05.31 11:49
|buy
|322
|1.00
|1.8178
|1.8155
|1.8190
|644
|2005.05.31 11:59
|t/p
|322
|1.00
|1.8190
|1.8155
|1.8190
|120.00
|24490.00
|645
|2005.05.31 11:59
|sell
|323
|1.00
|1.8192
|1.8215
|1.8180
|646
|2005.05.31 12:59
|s/l
|323
|1.00
|1.8215
|1.8215
|1.8180
|-230.00
|24260.00
|647
|2005.05.31 14:59
|buy
|324
|1.00
|1.8228
|1.8205
|1.8240
|648
|2005.05.31 16:10
|t/p
|324
|1.00
|1.8240
|1.8205
|1.8240
|120.00
|24380.00
|649
|2005.05.31 16:59
|buy
|325
|1.00
|1.8229
|1.8206
|1.8241
|650
|2005.05.31 17:59
|s/l
|325
|1.00
|1.8206
|1.8206
|1.8241
|-230.00
|24150.00
|651
|2005.05.31 20:59
|sell
|326
|1.00
|1.8172
|1.8195
|1.8160
|652
|2005.06.01 00:59
|s/l
|326
|1.00
|1.8195
|1.8195
|1.8160
|-230.00
|23920.00
|653
|2005.06.01 12:57
|sell
|327
|1.00
|1.8129
|1.8152
|1.8117
|654
|2005.06.01 13:38
|s/l
|327
|1.00
|1.8152
|1.8152
|1.8117
|-230.00
|23690.00
|655
|2005.06.01 14:59
|sell
|328
|1.00
|1.8156
|1.8179
|1.8144
|656
|2005.06.01 15:00
|t/p
|328
|1.00
|1.8144
|1.8179
|1.8144
|120.00
|23810.00
|657
|2005.06.01 16:59
|sell
|329
|1.00
|1.8118
|1.8141
|1.8106
|658
|2005.06.01 19:59
|t/p
|329
|1.00
|1.8106
|1.8141
|1.8106
|120.00
|23930.00
|659
|2005.06.01 20:59
|sell
|330
|1.00
|1.8094
|1.8117
|1.8082
|660
|2005.06.01 21:03
|s/l
|330
|1.00
|1.8117
|1.8117
|1.8082
|-230.00
|23700.00
|661
|2005.06.02 09:57
|sell
|331
|1.00
|1.8187
|1.8210
|1.8175
|662
|2005.06.02 09:59
|t/p
|331
|1.00
|1.8175
|1.8210
|1.8175
|120.00
|23820.00
|663
|2005.06.02 11:58
|buy
|332
|1.00
|1.8153
|1.8130
|1.8165
|664
|2005.06.02 12:45
|t/p
|332
|1.00
|1.8165
|1.8130
|1.8165
|120.00
|23940.00
|665
|2005.06.02 12:45
|sell
|333
|1.00
|1.8165
|1.8188
|1.8153
|666
|2005.06.02 13:03
|t/p
|333
|1.00
|1.8153
|1.8188
|1.8153
|120.00
|24060.00
|667
|2005.06.03 08:09
|buy
|334
|1.00
|1.8173
|1.8150
|1.8185
|668
|2005.06.03 09:22
|t/p
|334
|1.00
|1.8185
|1.8150
|1.8185
|120.00
|24180.00
|669
|2005.06.03 10:59
|sell
|335
|1.00
|1.8180
|1.8203
|1.8168
|670
|2005.06.03 12:03
|t/p
|335
|1.00
|1.8168
|1.8203
|1.8168
|120.00
|24300.00
|671
|2005.06.03 14:44
|sell
|336
|1.00
|1.8183
|1.8206
|1.8171
|672
|2005.06.03 14:59
|t/p
|336
|1.00
|1.8171
|1.8206
|1.8171
|120.00
|24420.00
|673
|2005.06.06 08:58
|buy
|337
|1.00
|1.8186
|1.8163
|1.8198
|674
|2005.06.06 08:59
|t/p
|337
|1.00
|1.8198
|1.8163
|1.8198
|120.00
|24540.00
|675
|2005.06.06 10:56
|sell
|338
|1.00
|1.8209
|1.8232
|1.8197
|676
|2005.06.06 12:55
|t/p
|338
|1.00
|1.8197
|1.8232
|1.8197
|120.00
|24660.00
|677
|2005.06.06 14:09
|buy
|339
|1.00
|1.8192
|1.8169
|1.8204
|678
|2005.06.06 15:59
|t/p
|339
|1.00
|1.8204
|1.8169
|1.8204
|120.00
|24780.00
|679
|2005.06.06 20:59
|sell
|340
|1.00
|1.8246
|1.8269
|1.8234
|680
|2005.06.06 23:59
|t/p
|340
|1.00
|1.8234
|1.8269
|1.8234
|120.00
|24900.00
|681
|2005.06.07 10:48
|sell
|341
|1.00
|1.8325
|1.8348
|1.8313
|682
|2005.06.07 11:00
|t/p
|341
|1.00
|1.8313
|1.8348
|1.8313
|120.00
|25020.00
|683
|2005.06.07 11:59
|buy
|342
|1.00
|1.8308
|1.8285
|1.8320
|684
|2005.06.07 14:32
|s/l
|342
|1.00
|1.8285
|1.8285
|1.8320
|-230.00
|24790.00
|685
|2005.06.08 09:41
|buy
|343
|1.00
|1.8360
|1.8337
|1.8372
|686
|2005.06.08 09:59
|t/p
|343
|1.00
|1.8372
|1.8337
|1.8372
|120.00
|24910.00
|687
|2005.06.08 15:26
|sell
|344
|1.00
|1.8387
|1.8410
|1.8375
|688
|2005.06.08 15:39
|t/p
|344
|1.00
|1.8375
|1.8410
|1.8375
|120.00
|25030.00
|689
|2005.06.08 20:42
|sell
|345
|1.00
|1.8241
|1.8264
|1.8229
|690
|2005.06.09 00:59
|s/l
|345
|1.00
|1.8264
|1.8264
|1.8229
|-230.00
|24800.00
|691
|2005.06.09 07:59
|sell
|346
|1.00
|1.8248
|1.8271
|1.8236
|692
|2005.06.09 11:59
|t/p
|346
|1.00
|1.8236
|1.8271
|1.8236
|120.00
|24920.00
|693
|2005.06.09 13:16
|buy
|347
|1.00
|1.8226
|1.8203
|1.8238
|694
|2005.06.09 14:32
|t/p
|347
|1.00
|1.8238
|1.8203
|1.8238
|120.00
|25040.00
|695
|2005.06.09 14:32
|sell
|348
|1.00
|1.8238
|1.8261
|1.8226
|696
|2005.06.09 14:59
|t/p
|348
|1.00
|1.8226
|1.8261
|1.8226
|120.00
|25160.00
|697
|2005.06.09 16:27
|buy
|349
|1.00
|1.8203
|1.8180
|1.8215
|698
|2005.06.09 16:59
|t/p
|349
|1.00
|1.8215
|1.8180
|1.8215
|120.00
|25280.00
|699
|2005.06.10 12:19
|buy
|350
|1.00
|1.8243
|1.8220
|1.8255
|700
|2005.06.10 12:37
|t/p
|350
|1.00
|1.8255
|1.8220
|1.8255
|120.00
|25400.00
|701
|2005.06.10 16:49
|buy
|351
|1.00
|1.8127
|1.8104
|1.8139
|702
|2005.06.13 01:59
|s/l
|351
|1.00
|1.8104
|1.8104
|1.8139
|-230.00
|25170.00
|703
|2005.06.13 10:59
|buy
|352
|1.00
|1.8024
|1.8001
|1.8036
|704
|2005.06.13 11:21
|t/p
|352
|1.00
|1.8036
|1.8001
|1.8036
|120.00
|25290.00
|705
|2005.06.14 07:59
|buy
|353
|1.00
|1.8084
|1.8061
|1.8096
|706
|2005.06.14 08:59
|t/p
|353
|1.00
|1.8096
|1.8061
|1.8096
|120.00
|25410.00
|707
|2005.06.14 09:51
|buy
|354
|1.00
|1.8093
|1.8070
|1.8105
|708
|2005.06.14 11:24
|t/p
|354
|1.00
|1.8105
|1.8070
|1.8105
|120.00
|25530.00
|709
|2005.06.14 11:24
|sell
|355
|1.00
|1.8108
|1.8131
|1.8096
|710
|2005.06.14 11:53
|t/p
|355
|1.00
|1.8096
|1.8131
|1.8096
|120.00
|25650.00
|711
|2005.06.14 11:59
|buy
|356
|1.00
|1.8094
|1.8071
|1.8106
|712
|2005.06.14 12:35
|t/p
|356
|1.00
|1.8106
|1.8071
|1.8106
|120.00
|25770.00
|713
|2005.06.14 15:13
|buy
|357
|1.00
|1.8069
|1.8046
|1.8081
|714
|2005.06.14 17:35
|t/p
|357
|1.00
|1.8081
|1.8046
|1.8081
|120.00
|25890.00
|715
|2005.06.15 10:33
|buy
|358
|1.00
|1.8076
|1.8053
|1.8088
|716
|2005.06.15 11:33
|t/p
|358
|1.00
|1.8088
|1.8053
|1.8088
|120.00
|26010.00
|717
|2005.06.15 11:46
|buy
|359
|1.00
|1.8083
|1.8060
|1.8095
|718
|2005.06.15 11:59
|t/p
|359
|1.00
|1.8095
|1.8060
|1.8095
|120.00
|26130.00
|719
|2005.06.16 07:43
|sell
|360
|1.00
|1.8199
|1.8222
|1.8187
|720
|2005.06.16 10:59
|s/l
|360
|1.00
|1.8222
|1.8222
|1.8187
|-230.00
|25900.00
|721
|2005.06.16 16:14
|buy
|361
|1.00
|1.8203
|1.8180
|1.8215
|722
|2005.06.16 16:59
|t/p
|361
|1.00
|1.8215
|1.8180
|1.8215
|120.00
|26020.00
|723
|2005.06.17 11:59
|buy
|362
|1.00
|1.8252
|1.8229
|1.8264
|724
|2005.06.17 12:25
|t/p
|362
|1.00
|1.8264
|1.8229
|1.8264
|120.00
|26140.00
|725
|2005.06.17 15:42
|buy
|363
|1.00
|1.8238
|1.8215
|1.8250
|726
|2005.06.17 15:59
|t/p
|363
|1.00
|1.8250
|1.8215
|1.8250
|120.00
|26260.00
|727
|2005.06.17 16:59
|sell
|364
|1.00
|1.8266
|1.8289
|1.8254
|728
|2005.06.17 18:59
|s/l
|364
|1.00
|1.8289
|1.8289
|1.8254
|-230.00
|26030.00
|729
|2005.06.20 07:59
|sell
|365
|1.00
|1.8266
|1.8289
|1.8254
|730
|2005.06.20 08:01
|t/p
|365
|1.00
|1.8254
|1.8289
|1.8254
|120.00
|26150.00
|731
|2005.06.20 08:14
|sell
|366
|1.00
|1.8266
|1.8289
|1.8254
|732
|2005.06.20 11:59
|t/p
|366
|1.00
|1.8254
|1.8289
|1.8254
|120.00
|26270.00
|733
|2005.06.21 11:59
|sell
|367
|1.00
|1.8198
|1.8221
|1.8186
|734
|2005.06.21 13:59
|s/l
|367
|1.00
|1.8221
|1.8221
|1.8186
|-230.00
|26040.00
|735
|2005.06.21 17:09
|buy
|368
|1.00
|1.8258
|1.8235
|1.8270
|736
|2005.06.21 17:13
|t/p
|368
|1.00
|1.8270
|1.8235
|1.8270
|120.00
|26160.00
|737
|2005.06.21 17:27
|buy
|369
|1.00
|1.8258
|1.8235
|1.8270
|738
|2005.06.21 18:30
|t/p
|369
|1.00
|1.8270
|1.8235
|1.8270
|120.00
|26280.00
|739
|2005.06.22 08:56
|sell
|370
|1.00
|1.8309
|1.8332
|1.8297
|740
|2005.06.22 08:59
|t/p
|370
|1.00
|1.8297
|1.8332
|1.8297
|120.00
|26400.00
|741
|2005.06.22 10:59
|sell
|371
|1.00
|1.8210
|1.8233
|1.8198
|742
|2005.06.22 11:01
|s/l
|371
|1.00
|1.8233
|1.8233
|1.8198
|-230.00
|26170.00
|743
|2005.06.22 11:11
|buy
|372
|1.00
|1.8210
|1.8187
|1.8222
|744
|2005.06.22 11:16
|s/l
|372
|1.00
|1.8187
|1.8187
|1.8222
|-230.00
|25940.00
|745
|2005.06.22 12:59
|sell
|373
|1.00
|1.8213
|1.8236
|1.8201
|746
|2005.06.22 12:59
|t/p
|373
|1.00
|1.8201
|1.8236
|1.8201
|120.00
|26060.00
|747
|2005.06.22 13:13
|buy
|374
|1.00
|1.8196
|1.8173
|1.8208
|748
|2005.06.22 13:32
|t/p
|374
|1.00
|1.8208
|1.8173
|1.8208
|120.00
|26180.00
|749
|2005.06.22 16:05
|sell
|375
|1.00
|1.8219
|1.8242
|1.8207
|750
|2005.06.22 16:59
|t/p
|375
|1.00
|1.8207
|1.8242
|1.8207
|120.00
|26300.00
|751
|2005.06.23 07:59
|buy
|376
|1.00
|1.8200
|1.8177
|1.8212
|752
|2005.06.23 08:36
|t/p
|376
|1.00
|1.8212
|1.8177
|1.8212
|120.00
|26420.00
|753
|2005.06.23 12:35
|sell
|377
|1.00
|1.8210
|1.8233
|1.8198
|754
|2005.06.23 12:59
|t/p
|377
|1.00
|1.8198
|1.8233
|1.8198
|120.00
|26540.00
|755
|2005.06.23 14:43
|buy
|378
|1.00
|1.8183
|1.8160
|1.8195
|756
|2005.06.23 16:16
|t/p
|378
|1.00
|1.8195
|1.8160
|1.8195
|120.00
|26660.00
|757
|2005.06.23 16:24
|buy
|379
|1.00
|1.8178
|1.8155
|1.8190
|758
|2005.06.23 16:59
|t/p
|379
|1.00
|1.8190
|1.8155
|1.8190
|120.00
|26780.00
|759
|2005.06.23 16:59
|buy
|380
|1.00
|1.8172
|1.8149
|1.8184
|760
|2005.06.23 18:59
|s/l
|380
|1.00
|1.8149
|1.8149
|1.8184
|-230.00
|26550.00
|761
|2005.06.24 11:55
|sell
|381
|1.00
|1.8224
|1.8247
|1.8212
|762
|2005.06.24 12:09
|t/p
|381
|1.00
|1.8212
|1.8247
|1.8212
|120.00
|26670.00
|763
|2005.06.24 12:21
|sell
|382
|1.00
|1.8226
|1.8249
|1.8214
|764
|2005.06.24 12:59
|t/p
|382
|1.00
|1.8214
|1.8249
|1.8214
|120.00
|26790.00
|765
|2005.06.24 15:08
|sell
|383
|1.00
|1.8226
|1.8249
|1.8214
|766
|2005.06.24 15:21
|t/p
|383
|1.00
|1.8214
|1.8249
|1.8214
|120.00
|26910.00
|767
|2005.06.24 15:40
|sell
|384
|1.00
|1.8222
|1.8245
|1.8210
|768
|2005.06.24 15:58
|t/p
|384
|1.00
|1.8210
|1.8245
|1.8210
|120.00
|27030.00
|769
|2005.06.24 16:39
|buy
|385
|1.00
|1.8218
|1.8195
|1.8230
|770
|2005.06.24 17:44
|t/p
|385
|1.00
|1.8230
|1.8195
|1.8230
|120.00
|27150.00
|771
|2005.06.27 12:53
|sell
|386
|1.00
|1.8301
|1.8324
|1.8289
|772
|2005.06.27 12:59
|t/p
|386
|1.00
|1.8289
|1.8324
|1.8289
|120.00
|27270.00
|773
|2005.06.27 17:59
|sell
|387
|1.00
|1.8282
|1.8305
|1.8270
|774
|2005.06.28 02:59
|t/p
|387
|1.00
|1.8270
|1.8305
|1.8270
|120.00
|27390.00
|775
|2005.06.28 10:42
|buy
|388
|1.00
|1.8204
|1.8181
|1.8216
|776
|2005.06.28 10:59
|t/p
|388
|1.00
|1.8216
|1.8181
|1.8216
|120.00
|27510.00
|777
|2005.06.29 10:31
|sell
|389
|1.00
|1.8141
|1.8164
|1.8129
|778
|2005.06.29 10:59
|t/p
|389
|1.00
|1.8129
|1.8164
|1.8129
|120.00
|27630.00
|779
|2005.06.30 12:46
|buy
|390
|1.00
|1.7926
|1.7903
|1.7938
|780
|2005.06.30 14:36
|t/p
|390
|1.00
|1.7938
|1.7903
|1.7938
|120.00
|27750.00
|781
|2005.06.30 14:36
|sell
|391
|1.00
|1.7938
|1.7961
|1.7926
|782
|2005.06.30 14:48
|t/p
|391
|1.00
|1.7926
|1.7961
|1.7926
|120.00
|27870.00
|783
|2005.06.30 14:48
|buy
|392
|1.00
|1.7926
|1.7903
|1.7938
|784
|2005.06.30 16:09
|t/p
|392
|1.00
|1.7938
|1.7903
|1.7938
|120.00
|27990.00
|785
|2005.06.30 16:36
|buy
|393
|1.00
|1.7926
|1.7903
|1.7938
|786
|2005.06.30 21:02
|s/l
|393
|1.00
|1.7903
|1.7903
|1.7938
|-230.00
|27760.00
|787
|2005.07.01 11:09
|sell
|394
|1.00
|1.7798
|1.7821
|1.7786
|788
|2005.07.01 13:17
|t/p
|394
|1.00
|1.7786
|1.7821
|1.7786
|120.00
|27880.00
|789
|2005.07.01 15:59
|buy
|395
|1.00
|1.7712
|1.7689
|1.7724
|790
|2005.07.01 18:07
|s/l
|395
|1.00
|1.7689
|1.7689
|1.7724
|-230.00
|27650.00
|791
|2005.07.01 18:19
|sell
|396
|1.00
|1.7704
|1.7727
|1.7692
|792
|2005.07.01 19:59
|t/p
|396
|1.00
|1.7692
|1.7727
|1.7692
|120.00
|27770.00
|793
|2005.07.04 09:08
|sell
|397
|1.00
|1.7623
|1.7646
|1.7611
|794
|2005.07.04 09:13
|t/p
|397
|1.00
|1.7611
|1.7646
|1.7611
|120.00
|27890.00
|795
|2005.07.04 09:18
|sell
|398
|1.00
|1.7618
|1.7641
|1.7606
|796
|2005.07.04 09:59
|t/p
|398
|1.00
|1.7606
|1.7641
|1.7606
|120.00
|28010.00
|797
|2005.07.04 11:42
|buy
|399
|1.00
|1.7585
|1.7562
|1.7597
|798
|2005.07.04 12:59
|t/p
|399
|1.00
|1.7597
|1.7562
|1.7597
|120.00
|28130.00
|799
|2005.07.05 07:59
|sell
|400
|1.00
|1.7546
|1.7569
|1.7534
|800
|2005.07.05 08:00
|s/l
|400
|1.00
|1.7569
|1.7569
|1.7534
|-230.00
|27900.00
|801
|2005.07.05 08:37
|buy
|401
|1.00
|1.7544
|1.7521
|1.7556
|802
|2005.07.05 08:59
|t/p
|401
|1.00
|1.7556
|1.7521
|1.7556
|120.00
|28020.00
|803
|2005.07.05 10:25
|sell
|402
|1.00
|1.7561
|1.7584
|1.7549
|804
|2005.07.05 10:59
|t/p
|402
|1.00
|1.7549
|1.7584
|1.7549
|120.00
|28140.00
|805
|2005.07.05 14:44
|sell
|403
|1.00
|1.7561
|1.7584
|1.7549
|806
|2005.07.05 14:59
|t/p
|403
|1.00
|1.7549
|1.7584
|1.7549
|120.00
|28260.00
|807
|2005.07.05 14:59
|buy
|404
|1.00
|1.7548
|1.7525
|1.7560
|808
|2005.07.05 15:00
|t/p
|404
|1.00
|1.7560
|1.7525
|1.7560
|120.00
|28380.00
|809
|2005.07.05 18:35
|buy
|405
|1.00
|1.7552
|1.7529
|1.7564
|810
|2005.07.05 19:59
|t/p
|405
|1.00
|1.7564
|1.7529
|1.7564
|120.00
|28500.00
|811
|2005.07.05 20:59
|buy
|406
|1.00
|1.7570
|1.7547
|1.7582
|812
|2005.07.06 01:34
|t/p
|406
|1.00
|1.7582
|1.7547
|1.7582
|120.00
|28620.00
|813
|2005.07.06 09:20
|sell
|407
|1.00
|1.7573
|1.7596
|1.7561
|814
|2005.07.06 09:59
|t/p
|407
|1.00
|1.7561
|1.7596
|1.7561
|120.00
|28740.00
|815
|2005.07.06 11:20
|buy
|408
|1.00
|1.7546
|1.7523
|1.7558
|816
|2005.07.06 13:59
|t/p
|408
|1.00
|1.7558
|1.7523
|1.7558
|120.00
|28860.00
|817
|2005.07.06 14:10
|sell
|409
|1.00
|1.7561
|1.7584
|1.7549
|818
|2005.07.06 14:37
|t/p
|409
|1.00
|1.7549
|1.7584
|1.7549
|120.00
|28980.00
|819
|2005.07.06 16:59
|sell
|410
|1.00
|1.7584
|1.7607
|1.7572
|820
|2005.07.06 18:59
|t/p
|410
|1.00
|1.7572
|1.7607
|1.7572
|120.00
|29100.00
|821
|2005.07.07 08:44
|sell
|411
|1.00
|1.7526
|1.7549
|1.7514
|822
|2005.07.07 08:50
|t/p
|411
|1.00
|1.7514
|1.7549
|1.7514
|120.00
|29220.00
|823
|2005.07.07 11:19
|buy
|412
|1.00
|1.7452
|1.7429
|1.7464
|824
|2005.07.07 11:19
|s/l
|412
|1.00
|1.7429
|1.7429
|1.7464
|-230.00
|28990.00
|825
|2005.07.07 11:24
|sell
|413
|1.00
|1.7458
|1.7481
|1.7446
|826
|2005.07.07 11:26
|s/l
|413
|1.00
|1.7481
|1.7481
|1.7446
|-230.00
|28760.00
|827
|2005.07.07 11:26
|sell
|414
|1.00
|1.7477
|1.7500
|1.7465
|828
|2005.07.07 11:28
|t/p
|414
|1.00
|1.7465
|1.7500
|1.7465
|120.00
|28880.00
|829
|2005.07.07 11:28
|sell
|415
|1.00
|1.7459
|1.7482
|1.7447
|830
|2005.07.07 11:30
|t/p
|415
|1.00
|1.7447
|1.7482
|1.7447
|120.00
|29000.00
|831
|2005.07.07 11:30
|sell
|416
|1.00
|1.7456
|1.7479
|1.7444
|832
|2005.07.07 11:35
|s/l
|416
|1.00
|1.7479
|1.7479
|1.7444
|-230.00
|28770.00
|833
|2005.07.07 11:35
|sell
|417
|1.00
|1.7475
|1.7498
|1.7463
|834
|2005.07.07 11:38
|t/p
|417
|1.00
|1.7463
|1.7498
|1.7463
|120.00
|28890.00
|835
|2005.07.07 11:38
|sell
|418
|1.00
|1.7459
|1.7482
|1.7447
|836
|2005.07.07 11:44
|t/p
|418
|1.00
|1.7447
|1.7482
|1.7447
|120.00
|29010.00
|837
|2005.07.07 11:59
|sell
|419
|1.00
|1.7457
|1.7480
|1.7445
|838
|2005.07.07 12:04
|t/p
|419
|1.00
|1.7445
|1.7480
|1.7445
|120.00
|29130.00
|839
|2005.07.07 12:53
|sell
|420
|1.00
|1.7458
|1.7481
|1.7446
|840
|2005.07.07 13:02
|t/p
|420
|1.00
|1.7446
|1.7481
|1.7446
|120.00
|29250.00
|841
|2005.07.07 13:14
|sell
|421
|1.00
|1.7457
|1.7480
|1.7445
|842
|2005.07.07 13:18
|t/p
|421
|1.00
|1.7445
|1.7480
|1.7445
|120.00
|29370.00
|843
|2005.07.07 13:38
|sell
|422
|1.00
|1.7457
|1.7480
|1.7445
|844
|2005.07.07 14:22
|t/p
|422
|1.00
|1.7445
|1.7480
|1.7445
|120.00
|29490.00
|845
|2005.07.07 14:29
|sell
|423
|1.00
|1.7447
|1.7470
|1.7435
|846
|2005.07.07 14:59
|t/p
|423
|1.00
|1.7435
|1.7470
|1.7435
|120.00
|29610.00
|847
|2005.07.07 17:18
|sell
|424
|1.00
|1.7428
|1.7451
|1.7416
|848
|2005.07.07 17:35
|t/p
|424
|1.00
|1.7416
|1.7451
|1.7416
|120.00
|29730.00
|849
|2005.07.07 17:35
|buy
|425
|1.00
|1.7416
|1.7393
|1.7428
|850
|2005.07.07 17:59
|t/p
|425
|1.00
|1.7428
|1.7393
|1.7428
|120.00
|29850.00
|851
|2005.07.08 09:46
|sell
|426
|1.00
|1.7376
|1.7399
|1.7364
|852
|2005.07.08 10:59
|t/p
|426
|1.00
|1.7364
|1.7399
|1.7364
|120.00
|29970.00
|853
|2005.07.08 12:54
|buy
|427
|1.00
|1.7347
|1.7324
|1.7359
|854
|2005.07.08 12:59
|t/p
|427
|1.00
|1.7359
|1.7324
|1.7359
|120.00
|30090.00
|855
|2005.07.08 12:59
|sell
|428
|1.00
|1.7362
|1.7385
|1.7350
|856
|2005.07.08 13:59
|s/l
|428
|1.00
|1.7385
|1.7385
|1.7350
|-230.00
|29860.00
|857
|2005.07.11 07:27
|buy
|429
|1.00
|1.7424
|1.7401
|1.7436
|858
|2005.07.11 07:59
|t/p
|429
|1.00
|1.7436
|1.7401
|1.7436
|120.00
|29980.00
|859
|2005.07.11 10:59
|sell
|430
|1.00
|1.7439
|1.7462
|1.7427
|860
|2005.07.11 11:59
|s/l
|430
|1.00
|1.7462
|1.7462
|1.7427
|-230.00
|29750.00
|861
|2005.07.12 10:58
|buy
|431
|1.00
|1.7668
|1.7645
|1.7680
|862
|2005.07.12 10:59
|t/p
|431
|1.00
|1.7680
|1.7645
|1.7680
|120.00
|29870.00
|863
|2005.07.12 12:18
|sell
|432
|1.00
|1.7688
|1.7711
|1.7676
|864
|2005.07.12 13:59
|s/l
|432
|1.00
|1.7711
|1.7711
|1.7676
|-230.00
|29640.00
|865
|2005.07.12 16:59
|sell
|433
|1.00
|1.7758
|1.7781
|1.7746
|866
|2005.07.12 19:59
|s/l
|433
|1.00
|1.7781
|1.7781
|1.7746
|-230.00
|29410.00
|867
|2005.07.13 11:59
|sell
|434
|1.00
|1.7674
|1.7697
|1.7662
|868
|2005.07.13 12:00
|t/p
|434
|1.00
|1.7662
|1.7697
|1.7662
|120.00
|29530.00
|869
|2005.07.13 15:59
|sell
|435
|1.00
|1.7554
|1.7577
|1.7542
|870
|2005.07.13 18:59
|s/l
|435
|1.00
|1.7577
|1.7577
|1.7542
|-230.00
|29300.00
|871
|2005.07.14 08:58
|sell
|436
|1.00
|1.7624
|1.7647
|1.7612
|872
|2005.07.14 09:59
|t/p
|436
|1.00
|1.7612
|1.7647
|1.7612
|120.00
|29420.00
|873
|2005.07.14 09:59
|buy
|437
|1.00
|1.7611
|1.7588
|1.7623
|874
|2005.07.14 10:59
|s/l
|437
|1.00
|1.7588
|1.7588
|1.7623
|-230.00
|29190.00
|875
|2005.07.14 12:13
|buy
|438
|1.00
|1.7583
|1.7560
|1.7595
|876
|2005.07.14 12:59
|t/p
|438
|1.00
|1.7595
|1.7560
|1.7595
|120.00
|29310.00
|877
|2005.07.14 14:59
|sell
|439
|1.00
|1.7621
|1.7644
|1.7609
|878
|2005.07.14 15:39
|t/p
|439
|1.00
|1.7609
|1.7644
|1.7609
|120.00
|29430.00
|879
|2005.07.15 08:33
|sell
|440
|1.00
|1.7628
|1.7651
|1.7616
|880
|2005.07.15 08:59
|t/p
|440
|1.00
|1.7616
|1.7651
|1.7616
|120.00
|29550.00
|881
|2005.07.15 10:59
|sell
|441
|1.00
|1.7597
|1.7620
|1.7585
|882
|2005.07.15 11:20
|s/l
|441
|1.00
|1.7620
|1.7620
|1.7585
|-230.00
|29320.00
|883
|2005.07.15 11:58
|buy
|442
|1.00
|1.7597
|1.7574
|1.7609
|884
|2005.07.15 12:59
|s/l
|442
|1.00
|1.7574
|1.7574
|1.7609
|-230.00
|29090.00
|885
|2005.07.15 14:51
|buy
|443
|1.00
|1.7539
|1.7516
|1.7551
|886
|2005.07.15 18:09
|s/l
|443
|1.00
|1.7516
|1.7516
|1.7551
|-230.00
|28860.00
|887
|2005.07.15 18:41
|sell
|444
|1.00
|1.7532
|1.7555
|1.7520
|888
|2005.07.17 23:00
|t/p
|444
|1.00
|1.7520
|1.7555
|1.7520
|120.00
|28980.00
|889
|2005.07.18 10:28
|sell
|445
|1.00
|1.7481
|1.7504
|1.7469
|890
|2005.07.18 10:41
|t/p
|445
|1.00
|1.7469
|1.7504
|1.7469
|120.00
|29100.00
|891
|2005.07.18 12:59
|buy
|446
|1.00
|1.7465
|1.7442
|1.7477
|892
|2005.07.18 13:59
|t/p
|446
|1.00
|1.7477
|1.7442
|1.7477
|120.00
|29220.00
|893
|2005.07.18 18:59
|buy
|447
|1.00
|1.7495
|1.7472
|1.7507
|894
|2005.07.18 19:59
|s/l
|447
|1.00
|1.7472
|1.7472
|1.7507
|-230.00
|28990.00
|895
|2005.07.19 08:56
|buy
|448
|1.00
|1.7400
|1.7377
|1.7412
|896
|2005.07.19 09:59
|t/p
|448
|1.00
|1.7412
|1.7377
|1.7412
|120.00
|29110.00
|897
|2005.07.19 13:35
|sell
|449
|1.00
|1.7399
|1.7422
|1.7387
|898
|2005.07.19 13:41
|t/p
|449
|1.00
|1.7387
|1.7422
|1.7387
|120.00
|29230.00
|899
|2005.07.19 15:44
|buy
|450
|1.00
|1.7372
|1.7349
|1.7384
|900
|2005.07.19 16:45
|t/p
|450
|1.00
|1.7384
|1.7349
|1.7384
|120.00
|29350.00
|901
|2005.07.20 10:59
|buy
|451
|1.00
|1.7389
|1.7366
|1.7401
|902
|2005.07.20 12:59
|s/l
|451
|1.00
|1.7366
|1.7366
|1.7401
|-230.00
|29120.00
|903
|2005.07.20 17:36
|buy
|452
|1.00
|1.7292
|1.7269
|1.7304
|904
|2005.07.20 17:59
|t/p
|452
|1.00
|1.7304
|1.7269
|1.7304
|120.00
|29240.00
|905
|2005.07.20 20:15
|sell
|453
|1.00
|1.7410
|1.7433
|1.7398
|906
|2005.07.20 20:17
|t/p
|453
|1.00
|1.7398
|1.7433
|1.7398
|120.00
|29360.00
|907
|2005.07.20 20:22
|sell
|454
|1.00
|1.7409
|1.7432
|1.7397
|908
|2005.07.20 20:59
|t/p
|454
|1.00
|1.7397
|1.7432
|1.7397
|120.00
|29480.00
|909
|2005.07.21 09:14
|sell
|455
|1.00
|1.7483
|1.7506
|1.7471
|910
|2005.07.21 09:32
|t/p
|455
|1.00
|1.7471
|1.7506
|1.7471
|120.00
|29600.00
|911
|2005.07.21 10:30
|sell
|456
|1.00
|1.7469
|1.7492
|1.7457
|912
|2005.07.21 11:59
|s/l
|456
|1.00
|1.7492
|1.7492
|1.7457
|-230.00
|29370.00
|913
|2005.07.21 13:05
|sell
|457
|1.00
|1.7503
|1.7526
|1.7491
|914
|2005.07.21 13:10
|t/p
|457
|1.00
|1.7491
|1.7526
|1.7491
|120.00
|29490.00
|915
|2005.07.21 13:16
|sell
|458
|1.00
|1.7502
|1.7525
|1.7490
|916
|2005.07.21 13:59
|t/p
|458
|1.00
|1.7490
|1.7525
|1.7490
|120.00
|29610.00
|917
|2005.07.21 14:35
|buy
|459
|1.00
|1.7450
|1.7427
|1.7462
|918
|2005.07.21 14:36
|t/p
|459
|1.00
|1.7462
|1.7427
|1.7462
|120.00
|29730.00
|919
|2005.07.21 15:48
|buy
|460
|1.00
|1.7463
|1.7440
|1.7475
|920
|2005.07.21 16:15
|t/p
|460
|1.00
|1.7475
|1.7440
|1.7475
|120.00
|29850.00
|921
|2005.07.21 19:59
|sell
|461
|1.00
|1.7539
|1.7562
|1.7527
|922
|2005.07.21 20:57
|t/p
|461
|1.00
|1.7527
|1.7562
|1.7527
|120.00
|29970.00
|923
|2005.07.22 15:49
|buy
|462
|1.00
|1.7434
|1.7411
|1.7446
|924
|2005.07.22 15:59
|s/l
|462
|1.00
|1.7411
|1.7411
|1.7446
|-230.00
|29740.00
|925
|2005.07.25 07:59
|sell
|463
|1.00
|1.7367
|1.7390
|1.7355
|926
|2005.07.25 09:59
|s/l
|463
|1.00
|1.7390
|1.7390
|1.7355
|-230.00
|29510.00
|927
|2005.07.25 11:38
|sell
|464
|1.00
|1.7391
|1.7414
|1.7379
|928
|2005.07.25 14:59
|s/l
|464
|1.00
|1.7414
|1.7414
|1.7379
|-230.00
|29280.00
|929
|2005.07.25 17:35
|sell
|465
|1.00
|1.7466
|1.7489
|1.7454
|930
|2005.07.25 17:46
|t/p
|465
|1.00
|1.7454
|1.7489
|1.7454
|120.00
|29400.00
|931
|2005.07.26 10:48
|buy
|466
|1.00
|1.7376
|1.7353
|1.7388
|932
|2005.07.26 10:59
|t/p
|466
|1.00
|1.7388
|1.7353
|1.7388
|120.00
|29520.00
|933
|2005.07.26 11:59
|sell
|467
|1.00
|1.7401
|1.7424
|1.7389
|934
|2005.07.26 12:00
|t/p
|467
|1.00
|1.7389
|1.7424
|1.7389
|120.00
|29640.00
|935
|2005.07.26 13:59
|buy
|468
|1.00
|1.7364
|1.7341
|1.7376
|936
|2005.07.26 14:00
|t/p
|468
|1.00
|1.7376
|1.7341
|1.7376
|120.00
|29760.00
|937
|2005.07.26 15:59
|buy
|469
|1.00
|1.7403
|1.7380
|1.7415
|938
|2005.07.26 16:47
|t/p
|469
|1.00
|1.7415
|1.7380
|1.7415
|120.00
|29880.00
|939
|2005.07.26 17:46
|buy
|470
|1.00
|1.7414
|1.7391
|1.7426
|940
|2005.07.26 19:59
|s/l
|470
|1.00
|1.7391
|1.7391
|1.7426
|-230.00
|29650.00
|941
|2005.07.27 09:59
|sell
|471
|1.00
|1.7385
|1.7408
|1.7373
|942
|2005.07.27 12:59
|s/l
|471
|1.00
|1.7408
|1.7408
|1.7373
|-230.00
|29420.00
|943
|2005.07.27 15:03
|sell
|472
|1.00
|1.7430
|1.7453
|1.7418
|944
|2005.07.27 15:45
|t/p
|472
|1.00
|1.7418
|1.7453
|1.7418
|120.00
|29540.00
|945
|2005.07.27 15:45
|buy
|473
|1.00
|1.7418
|1.7395
|1.7430
|946
|2005.07.27 15:59
|t/p
|473
|1.00
|1.7430
|1.7395
|1.7430
|120.00
|29660.00
|947
|2005.07.27 16:09
|sell
|474
|1.00
|1.7439
|1.7462
|1.7427
|948
|2005.07.27 16:19
|t/p
|474
|1.00
|1.7427
|1.7462
|1.7427
|120.00
|29780.00
|949
|2005.07.27 16:43
|sell
|475
|1.00
|1.7438
|1.7461
|1.7426
|950
|2005.07.27 16:55
|t/p
|475
|1.00
|1.7426
|1.7461
|1.7426
|120.00
|29900.00
|951
|2005.07.28 08:14
|buy
|476
|1.00
|1.7427
|1.7404
|1.7439
|952
|2005.07.28 08:59
|t/p
|476
|1.00
|1.7439
|1.7404
|1.7439
|120.00
|30020.00
|953
|2005.07.28 13:59
|buy
|477
|1.00
|1.7509
|1.7486
|1.7521
|954
|2005.07.28 14:14
|t/p
|477
|1.00
|1.7521
|1.7486
|1.7521
|120.00
|30140.00
|955
|2005.07.28 15:29
|buy
|478
|1.00
|1.7519
|1.7496
|1.7531
|956
|2005.07.28 15:59
|t/p
|478
|1.00
|1.7531
|1.7496
|1.7531
|120.00
|30260.00
|957
|2005.07.28 18:32
|sell
|479
|1.00
|1.7583
|1.7606
|1.7571
|958
|2005.07.28 18:59
|t/p
|479
|1.00
|1.7571
|1.7606
|1.7571
|120.00
|30380.00
|959
|2005.07.28 20:59
|sell
|480
|1.00
|1.7563
|1.7586
|1.7551
|960
|2005.07.29 01:34
|t/p
|480
|1.00
|1.7551
|1.7586
|1.7551
|120.00
|30500.00
|961
|2005.07.29 09:59
|sell
|481
|1.00
|1.7539
|1.7562
|1.7527
|962
|2005.07.29 10:59
|s/l
|481
|1.00
|1.7562
|1.7562
|1.7527
|-230.00
|30270.00
|963
|2005.07.29 14:38
|sell
|482
|1.00
|1.7584
|1.7607
|1.7572
|964
|2005.07.29 14:48
|s/l
|482
|1.00
|1.7607
|1.7607
|1.7572
|-230.00
|30040.00
|965
|2005.07.29 14:59
|buy
|483
|1.00
|1.7582
|1.7559
|1.7594
|966
|2005.07.29 14:59
|t/p
|483
|1.00
|1.7594
|1.7559
|1.7594
|120.00
|30160.00
|967
|2005.07.29 16:37
|sell
|484
|1.00
|1.7594
|1.7617
|1.7582
|968
|2005.07.29 18:24
|t/p
|484
|1.00
|1.7582
|1.7617
|1.7582
|120.00
|30280.00
|969
|2005.08.01 15:32
|sell
|485
|1.00
|1.7705
|1.7728
|1.7693
|970
|2005.08.01 19:59
|t/p
|485
|1.00
|1.7693
|1.7728
|1.7693
|120.00
|30400.00
|971
|2005.08.02 07:51
|buy
|486
|1.00
|1.7699
|1.7676
|1.7711
|972
|2005.08.02 07:55
|t/p
|486
|1.00
|1.7711
|1.7676
|1.7711
|120.00
|30520.00
|973
|2005.08.02 09:48
|sell
|487
|1.00
|1.7731
|1.7754
|1.7719
|974
|2005.08.02 10:53
|t/p
|487
|1.00
|1.7719
|1.7754
|1.7719
|120.00
|30640.00
|975
|2005.08.02 19:59
|sell
|488
|1.00
|1.7704
|1.7727
|1.7692
|976
|2005.08.03 00:59
|t/p
|488
|1.00
|1.7692
|1.7727
|1.7692
|120.00
|30760.00
|977
|2005.08.03 14:58
|buy
|489
|1.00
|1.7796
|1.7773
|1.7808
|978
|2005.08.03 16:24
|t/p
|489
|1.00
|1.7808
|1.7773
|1.7808
|120.00
|30880.00
|979
|2005.08.04 09:27
|buy
|490
|1.00
|1.7744
|1.7721
|1.7756
|980
|2005.08.04 09:59
|t/p
|490
|1.00
|1.7756
|1.7721
|1.7756
|120.00
|31000.00
|981
|2005.08.04 11:59
|buy
|491
|1.00
|1.7770
|1.7747
|1.7782
|982
|2005.08.04 14:59
|t/p
|491
|1.00
|1.7782
|1.7747
|1.7782
|120.00
|31120.00
|983
|2005.08.04 17:25
|sell
|492
|1.00
|1.7815
|1.7838
|1.7803
|984
|2005.08.04 17:46
|t/p
|492
|1.00
|1.7803
|1.7838
|1.7803
|120.00
|31240.00
|985
|2005.08.05 09:59
|sell
|493
|1.00
|1.7782
|1.7805
|1.7770
|986
|2005.08.05 11:59
|s/l
|493
|1.00
|1.7805
|1.7805
|1.7770
|-230.00
|31010.00
|987
|2005.08.05 14:37
|buy
|494
|1.00
|1.7741
|1.7718
|1.7753
|988
|2005.08.05 14:41
|t/p
|494
|1.00
|1.7753
|1.7718
|1.7753
|120.00
|31130.00
|989
|2005.08.05 14:56
|buy
|495
|1.00
|1.7741
|1.7718
|1.7753
|990
|2005.08.05 15:28
|t/p
|495
|1.00
|1.7753
|1.7718
|1.7753
|120.00
|31250.00
|991
|2005.08.05 15:48
|buy
|496
|1.00
|1.7741
|1.7718
|1.7753
|992
|2005.08.05 17:03
|t/p
|496
|1.00
|1.7753
|1.7718
|1.7753
|120.00
|31370.00
|993
|2005.08.08 13:25
|sell
|497
|1.00
|1.7886
|1.7909
|1.7874
|994
|2005.08.08 14:59
|t/p
|497
|1.00
|1.7874
|1.7909
|1.7874
|120.00
|31490.00
|995
|2005.08.09 07:54
|sell
|498
|1.00
|1.7894
|1.7917
|1.7882
|996
|2005.08.09 07:59
|t/p
|498
|1.00
|1.7882
|1.7917
|1.7882
|120.00
|31610.00
|997
|2005.08.09 10:30
|sell
|499
|1.00
|1.7846
|1.7869
|1.7834
|998
|2005.08.09 10:34
|t/p
|499
|1.00
|1.7834
|1.7869
|1.7834
|120.00
|31730.00
|999
|2005.08.09 10:55
|sell
|500
|1.00
|1.7846
|1.7869
|1.7834
|1000
|2005.08.09 10:59
|t/p
|500
|1.00
|1.7834
|1.7869
|1.7834
|120.00
|31850.00
|1001
|2005.08.09 12:47
|buy
|501
|1.00
|1.7835
|1.7812
|1.7847
|1002
|2005.08.09 14:14
|t/p
|501
|1.00
|1.7847
|1.7812
|1.7847
|120.00
|31970.00
|1003
|2005.08.10 08:38
|sell
|502
|1.00
|1.7913
|1.7936
|1.7901
|1004
|2005.08.10 09:59
|s/l
|502
|1.00
|1.7936
|1.7936
|1.7901
|-230.00
|31740.00
|1005
|2005.08.10 11:31
|sell
|503
|1.00
|1.7948
|1.7971
|1.7936
|1006
|2005.08.10 11:32
|t/p
|503
|1.00
|1.7936
|1.7971
|1.7936
|120.00
|31860.00
|1007
|2005.08.10 11:48
|sell
|504
|1.00
|1.7944
|1.7967
|1.7932
|1008
|2005.08.10 14:59
|s/l
|504
|1.00
|1.7967
|1.7967
|1.7932
|-230.00
|31630.00
|1009
|2005.08.10 18:53
|sell
|505
|1.00
|1.7941
|1.7964
|1.7929
|1010
|2005.08.10 21:59
|s/l
|505
|1.00
|1.7964
|1.7964
|1.7929
|-230.00
|31400.00
|1011
|2005.08.11 07:33
|buy
|506
|1.00
|1.7985
|1.7962
|1.7997
|1012
|2005.08.11 07:59
|t/p
|506
|1.00
|1.7997
|1.7962
|1.7997
|120.00
|31520.00
|1013
|2005.08.11 08:59
|sell
|507
|1.00
|1.8036
|1.8059
|1.8024
|1014
|2005.08.11 09:52
|t/p
|507
|1.00
|1.8024
|1.8059
|1.8024
|120.00
|31640.00
|1015
|2005.08.11 10:19
|sell
|508
|1.00
|1.8040
|1.8063
|1.8028
|1016
|2005.08.11 10:46
|t/p
|508
|1.00
|1.8028
|1.8063
|1.8028
|120.00
|31760.00
|1017
|2005.08.11 10:46
|buy
|509
|1.00
|1.8028
|1.8005
|1.8040
|1018
|2005.08.11 13:59
|t/p
|509
|1.00
|1.8040
|1.8005
|1.8040
|120.00
|31880.00
|1019
|2005.08.11 14:59
|sell
|510
|1.00
|1.8083
|1.8106
|1.8071
|1020
|2005.08.11 15:35
|t/p
|510
|1.00
|1.8071
|1.8106
|1.8071
|120.00
|32000.00
|1021
|2005.08.11 15:38
|sell
|511
|1.00
|1.8084
|1.8107
|1.8072
|1022
|2005.08.11 15:59
|t/p
|511
|1.00
|1.8072
|1.8107
|1.8072
|120.00
|32120.00
|1023
|2005.08.11 17:13
|buy
|512
|1.00
|1.8072
|1.8049
|1.8084
|1024
|2005.08.11 17:59
|t/p
|512
|1.00
|1.8084
|1.8049
|1.8084
|120.00
|32240.00
|1025
|2005.08.12 14:29
|sell
|513
|1.00
|1.8155
|1.8178
|1.8143
|1026
|2005.08.12 14:46
|t/p
|513
|1.00
|1.8143
|1.8178
|1.8143
|120.00
|32360.00
|1027
|2005.08.12 15:55
|sell
|514
|1.00
|1.8156
|1.8179
|1.8144
|1028
|2005.08.12 19:00
|t/p
|514
|1.00
|1.8144
|1.8179
|1.8144
|120.00
|32480.00
|1029
|2005.08.15 07:36
|buy
|515
|1.00
|1.8133
|1.8110
|1.8145
|1030
|2005.08.15 07:59
|t/p
|515
|1.00
|1.8145
|1.8110
|1.8145
|120.00
|32600.00
|1031
|2005.08.15 08:47
|sell
|516
|1.00
|1.8138
|1.8161
|1.8126
|1032
|2005.08.15 08:59
|t/p
|516
|1.00
|1.8126
|1.8161
|1.8126
|120.00
|32720.00
|1033
|2005.08.15 11:59
|sell
|517
|1.00
|1.8103
|1.8126
|1.8091
|1034
|2005.08.15 12:59
|s/l
|517
|1.00
|1.8126
|1.8126
|1.8091
|-230.00
|32490.00
|1035
|2005.08.15 15:14
|buy
|518
|1.00
|1.8087
|1.8064
|1.8099
|1036
|2005.08.15 17:09
|t/p
|518
|1.00
|1.8099
|1.8064
|1.8099
|120.00
|32610.00
|1037
|2005.08.16 11:59
|sell
|519
|1.00
|1.8082
|1.8105
|1.8070
|1038
|2005.08.16 12:59
|t/p
|519
|1.00
|1.8070
|1.8105
|1.8070
|120.00
|32730.00
|1039
|2005.08.16 14:59
|sell
|520
|1.00
|1.8093
|1.8116
|1.8081
|1040
|2005.08.16 16:01
|t/p
|520
|1.00
|1.8081
|1.8116
|1.8081
|120.00
|32850.00
|1041
|2005.08.17 08:09
|buy
|521
|1.00
|1.8050
|1.8027
|1.8062
|1042
|2005.08.17 09:59
|t/p
|521
|1.00
|1.8062
|1.8027
|1.8062
|120.00
|32970.00
|1043
|2005.08.17 12:49
|sell
|522
|1.00
|1.8098
|1.8121
|1.8086
|1044
|2005.08.17 14:31
|t/p
|522
|1.00
|1.8086
|1.8121
|1.8086
|120.00
|33090.00
|1045
|2005.08.17 14:48
|sell
|523
|1.00
|1.8098
|1.8121
|1.8086
|1046
|2005.08.17 15:59
|t/p
|523
|1.00
|1.8086
|1.8121
|1.8086
|120.00
|33210.00
|1047
|2005.08.17 18:39
|buy
|524
|1.00
|1.8054
|1.8031
|1.8066
|1048
|2005.08.17 19:14
|t/p
|524
|1.00
|1.8066
|1.8031
|1.8066
|120.00
|33330.00
|1049
|2005.08.18 17:19
|sell
|525
|1.00
|1.7951
|1.7974
|1.7939
|1050
|2005.08.18 18:59
|t/p
|525
|1.00
|1.7939
|1.7974
|1.7939
|120.00
|33450.00
|1051
|2005.08.22 07:59
|buy
|526
|1.00
|1.7993
|1.7970
|1.8005
|1052
|2005.08.22 08:34
|s/l
|526
|1.00
|1.7970
|1.7970
|1.8005
|-230.00
|33220.00
|1053
|2005.08.22 08:52
|sell
|527
|1.00
|1.7990
|1.8013
|1.7978
|1054
|2005.08.22 09:59
|t/p
|527
|1.00
|1.7978
|1.8013
|1.7978
|120.00
|33340.00
|1055
|2005.08.22 14:53
|buy
|528
|1.00
|1.8030
|1.8007
|1.8042
|1056
|2005.08.22 16:59
|s/l
|528
|1.00
|1.8007
|1.8007
|1.8042
|-230.00
|33110.00
|1057
|2005.08.23 08:18
|sell
|529
|1.00
|1.7996
|1.8019
|1.7984
|1058
|2005.08.23 09:23
|t/p
|529
|1.00
|1.7984
|1.8019
|1.7984
|120.00
|33230.00
|1059
|2005.08.23 09:46
|sell
|530
|1.00
|1.7995
|1.8018
|1.7983
|1060
|2005.08.23 09:59
|t/p
|530
|1.00
|1.7983
|1.8018
|1.7983
|120.00
|33350.00
|1061
|2005.08.23 10:23
|buy
|531
|1.00
|1.7969
|1.7946
|1.7981
|1062
|2005.08.23 10:39
|t/p
|531
|1.00
|1.7981
|1.7946
|1.7981
|120.00
|33470.00
|1063
|2005.08.23 11:33
|buy
|532
|1.00
|1.7978
|1.7955
|1.7990
|1064
|2005.08.23 11:59
|t/p
|532
|1.00
|1.7990
|1.7955
|1.7990
|120.00
|33590.00
|1065
|2005.08.24 07:38
|sell
|533
|1.00
|1.7936
|1.7959
|1.7924
|1066
|2005.08.24 07:59
|t/p
|533
|1.00
|1.7924
|1.7959
|1.7924
|120.00
|33710.00
|1067
|2005.08.24 09:51
|buy
|534
|1.00
|1.7923
|1.7900
|1.7935
|1068
|2005.08.24 09:59
|t/p
|534
|1.00
|1.7935
|1.7900
|1.7935
|120.00
|33830.00
|1069
|2005.08.24 18:59
|buy
|535
|1.00
|1.8006
|1.7983
|1.8018
|1070
|2005.08.25 01:59
|t/p
|535
|1.00
|1.8018
|1.7983
|1.8018
|120.00
|33950.00
|1071
|2005.08.25 10:15
|buy
|536
|1.00
|1.8038
|1.8015
|1.8050
|1072
|2005.08.25 10:36
|t/p
|536
|1.00
|1.8050
|1.8015
|1.8050
|120.00
|34070.00
|1073
|2005.08.25 10:36
|sell
|537
|1.00
|1.8051
|1.8074
|1.8039
|1074
|2005.08.25 10:59
|t/p
|537
|1.00
|1.8039
|1.8074
|1.8039
|120.00
|34190.00
|1075
|2005.08.25 17:58
|buy
|538
|1.00
|1.8035
|1.8012
|1.8047
|1076
|2005.08.25 19:55
|t/p
|538
|1.00
|1.8047
|1.8012
|1.8047
|120.00
|34310.00
|1077
|2005.08.26 09:57
|buy
|539
|1.00
|1.8058
|1.8035
|1.8070
|1078
|2005.08.26 10:19
|t/p
|539
|1.00
|1.8070
|1.8035
|1.8070
|120.00
|34430.00
|1079
|2005.08.26 10:19
|sell
|540
|1.00
|1.8070
|1.8093
|1.8058
|1080
|2005.08.26 10:40
|t/p
|540
|1.00
|1.8058
|1.8093
|1.8058
|120.00
|34550.00
|1081
|2005.08.29 08:24
|sell
|541
|1.00
|1.8060
|1.8083
|1.8048
|1082
|2005.08.29 08:59
|t/p
|541
|1.00
|1.8048
|1.8083
|1.8048
|120.00
|34670.00
|1083
|2005.08.29 17:59
|sell
|542
|1.00
|1.7967
|1.7990
|1.7955
|1084
|2005.08.29 18:12
|t/p
|542
|1.00
|1.7955
|1.7990
|1.7955
|120.00
|34790.00
|1085
|2005.08.30 07:43
|sell
|543
|1.00
|1.7944
|1.7967
|1.7932
|1086
|2005.08.30 07:57
|t/p
|543
|1.00
|1.7932
|1.7967
|1.7932
|120.00
|34910.00
|1087
|2005.08.30 13:40
|sell
|544
|1.00
|1.7860
|1.7883
|1.7848
|1088
|2005.08.30 14:04
|t/p
|544
|1.00
|1.7848
|1.7883
|1.7848
|120.00
|35030.00
|1089
|2005.08.30 15:19
|buy
|545
|1.00
|1.7843
|1.7820
|1.7855
|1090
|2005.08.30 15:41
|t/p
|545
|1.00
|1.7855
|1.7820
|1.7855
|120.00
|35150.00
|1091
|2005.08.31 08:52
|buy
|546
|1.00
|1.7841
|1.7818
|1.7853
|1092
|2005.08.31 10:07
|t/p
|546
|1.00
|1.7853
|1.7818
|1.7853
|120.00
|35270.00
|1093
|2005.08.31 10:59
|buy
|547
|1.00
|1.7834
|1.7811
|1.7846
|1094
|2005.08.31 11:00
|t/p
|547
|1.00
|1.7846
|1.7811
|1.7846
|120.00
|35390.00
|1095
|2005.08.31 17:59
|buy
|548
|1.00
|1.8033
|1.8010
|1.8045
|1096
|2005.08.31 18:25
|t/p
|548
|1.00
|1.8045
|1.8010
|1.8045
|120.00
|35510.00
|1097
|2005.09.01 13:59
|sell
|549
|1.00
|1.8165
|1.8188
|1.8153
|1098
|2005.09.01 14:59
|s/l
|549
|1.00
|1.8188
|1.8188
|1.8153
|-230.00
|35280.00
|1099
|2005.09.01 16:57
|sell
|550
|1.00
|1.8292
|1.8315
|1.8280
|1100
|2005.09.01 17:59
|s/l
|550
|1.00
|1.8315
|1.8315
|1.8280
|-230.00
|35050.00
|1101
|2005.09.02 11:20
|buy
|551
|1.00
|1.8378
|1.8355
|1.8390
|1102
|2005.09.02 11:34
|s/l
|551
|1.00
|1.8355
|1.8355
|1.8390
|-230.00
|34820.00
|1103
|2005.09.02 12:22
|sell
|552
|1.00
|1.8400
|1.8423
|1.8388
|1104
|2005.09.02 12:22
|t/p
|552
|1.00
|1.8388
|1.8423
|1.8388
|120.00
|34940.00
|1105
|2005.09.02 14:35
|buy
|553
|1.00
|1.8372
|1.8349
|1.8384
|1106
|2005.09.02 14:50
|s/l
|553
|1.00
|1.8349
|1.8349
|1.8384
|-230.00
|34710.00
|1107
|2005.09.02 14:50
|buy
|554
|1.00
|1.8352
|1.8329
|1.8364
|1108
|2005.09.02 14:59
|t/p
|554
|1.00
|1.8364
|1.8329
|1.8364
|120.00
|34830.00
|1109
|2005.09.02 15:59
|sell
|555
|1.00
|1.8418
|1.8441
|1.8406
|1110
|2005.09.02 16:47
|t/p
|555
|1.00
|1.8406
|1.8441
|1.8406
|120.00
|34950.00
|1111
|2005.09.02 20:14
|sell
|556
|1.00
|1.8443
|1.8466
|1.8431
|1112
|2005.09.02 20:59
|t/p
|556
|1.00
|1.8431
|1.8466
|1.8431
|120.00
|35070.00
|1113
|2005.09.05 08:23
|buy
|557
|1.00
|1.8470
|1.8447
|1.8482
|1114
|2005.09.05 08:59
|t/p
|557
|1.00
|1.8482
|1.8447
|1.8482
|120.00
|35190.00
|1115
|2005.09.05 17:27
|buy
|558
|1.00
|1.8425
|1.8402
|1.8437
|1116
|2005.09.05 17:59
|t/p
|558
|1.00
|1.8437
|1.8402
|1.8437
|120.00
|35310.00
|1117
|2005.09.06 11:59
|sell
|559
|1.00
|1.8444
|1.8467
|1.8432
|1118
|2005.09.06 15:59
|t/p
|559
|1.00
|1.8432
|1.8467
|1.8432
|120.00
|35430.00
|1119
|2005.09.06 16:18
|buy
|560
|1.00
|1.8421
|1.8398
|1.8433
|1120
|2005.09.06 17:59
|t/p
|560
|1.00
|1.8433
|1.8398
|1.8433
|120.00
|35550.00
|1121
|2005.09.07 10:38
|buy
|561
|1.00
|1.8411
|1.8388
|1.8423
|1122
|2005.09.07 11:59
|s/l
|561
|1.00
|1.8388
|1.8388
|1.8423
|-230.00
|35320.00
|1123
|2005.09.07 11:59
|buy
|562
|1.00
|1.8392
|1.8369
|1.8404
|1124
|2005.09.07 12:00
|t/p
|562
|1.00
|1.8404
|1.8369
|1.8404
|120.00
|35440.00
|1125
|2005.09.07 14:24
|sell
|563
|1.00
|1.8405
|1.8428
|1.8393
|1126
|2005.09.07 15:09
|t/p
|563
|1.00
|1.8393
|1.8428
|1.8393
|120.00
|35560.00
|1127
|2005.09.07 15:09
|buy
|564
|1.00
|1.8391
|1.8368
|1.8403
|1128
|2005.09.07 15:40
|t/p
|564
|1.00
|1.8403
|1.8368
|1.8403
|120.00
|35680.00
|1129
|2005.09.07 15:40
|sell
|565
|1.00
|1.8404
|1.8427
|1.8392
|1130
|2005.09.07 17:02
|t/p
|565
|1.00
|1.8392
|1.8427
|1.8392
|120.00
|35800.00
|1131
|2005.09.08 08:12
|sell
|566
|1.00
|1.8379
|1.8402
|1.8367
|1132
|2005.09.08 10:29
|t/p
|566
|1.00
|1.8367
|1.8402
|1.8367
|120.00
|35920.00
|1133
|2005.09.08 10:38
|sell
|567
|1.00
|1.8378
|1.8401
|1.8366
|1134
|2005.09.08 12:59
|t/p
|567
|1.00
|1.8366
|1.8401
|1.8366
|120.00
|36040.00
|1135
|2005.09.08 12:59
|buy
|568
|1.00
|1.8366
|1.8343
|1.8378
|1136
|2005.09.08 12:59
|t/p
|568
|1.00
|1.8378
|1.8343
|1.8378
|120.00
|36160.00
|1137
|2005.09.08 14:52
|sell
|569
|1.00
|1.8422
|1.8445
|1.8410
|1138
|2005.09.08 15:59
|t/p
|569
|1.00
|1.8410
|1.8445
|1.8410
|120.00
|36280.00
|1139
|2005.09.08 16:59
|buy
|570
|1.00
|1.8375
|1.8352
|1.8387
|1140
|2005.09.08 17:59
|s/l
|570
|1.00
|1.8352
|1.8352
|1.8387
|-230.00
|36050.00
|1141
|2005.09.08 18:59
|sell
|571
|1.00
|1.8359
|1.8382
|1.8347
|1142
|2005.09.08 23:59
|s/l
|571
|1.00
|1.8382
|1.8382
|1.8347
|-230.00
|35820.00
|1143
|2005.09.09 09:47
|buy
|572
|1.00
|1.8359
|1.8336
|1.8371
|1144
|2005.09.09 10:59
|s/l
|572
|1.00
|1.8336
|1.8336
|1.8371
|-230.00
|35590.00
|1145
|2005.09.09 15:59
|buy
|573
|1.00
|1.8392
|1.8369
|1.8404
|1146
|2005.09.09 16:25
|t/p
|573
|1.00
|1.8404
|1.8369
|1.8404
|120.00
|35710.00
|1147
|2005.09.12 10:53
|sell
|574
|1.00
|1.8294
|1.8317
|1.8282
|1148
|2005.09.12 10:59
|t/p
|574
|1.00
|1.8282
|1.8317
|1.8282
|120.00
|35830.00
|1149
|2005.09.12 14:45
|buy
|575
|1.00
|1.8245
|1.8222
|1.8257
|1150
|2005.09.12 14:59
|s/l
|575
|1.00
|1.8222
|1.8222
|1.8257
|-230.00
|35600.00
|1151
|2005.09.12 16:37
|buy
|576
|1.00
|1.8228
|1.8205
|1.8240
|1152
|2005.09.12 17:59
|s/l
|576
|1.00
|1.8205
|1.8205
|1.8240
|-230.00
|35370.00
|1153
|2005.09.12 20:59
|sell
|577
|1.00
|1.8195
|1.8218
|1.8183
|1154
|2005.09.12 23:59
|s/l
|577
|1.00
|1.8218
|1.8218
|1.8183
|-230.00
|35140.00
|1155
|2005.09.13 08:59
|buy
|578
|1.00
|1.8205
|1.8182
|1.8217
|1156
|2005.09.13 09:51
|t/p
|578
|1.00
|1.8217
|1.8182
|1.8217
|120.00
|35260.00
|1157
|2005.09.13 10:58
|buy
|579
|1.00
|1.8205
|1.8182
|1.8217
|1158
|2005.09.13 10:59
|t/p
|579
|1.00
|1.8217
|1.8182
|1.8217
|120.00
|35380.00
|1159
|2005.09.13 11:59
|sell
|580
|1.00
|1.8238
|1.8261
|1.8226
|1160
|2005.09.13 12:00
|t/p
|580
|1.00
|1.8226
|1.8261
|1.8226
|120.00
|35500.00
|1161
|2005.09.13 12:59
|sell
|581
|1.00
|1.8251
|1.8274
|1.8239
|1162
|2005.09.13 13:00
|t/p
|581
|1.00
|1.8239
|1.8274
|1.8239
|120.00
|35620.00
|1163
|2005.09.13 14:14
|buy
|582
|1.00
|1.8221
|1.8198
|1.8233
|1164
|2005.09.13 14:27
|t/p
|582
|1.00
|1.8233
|1.8198
|1.8233
|120.00
|35740.00
|1165
|2005.09.13 14:30
|buy
|583
|1.00
|1.8222
|1.8199
|1.8234
|1166
|2005.09.13 14:50
|t/p
|583
|1.00
|1.8234
|1.8199
|1.8234
|120.00
|35860.00
|1167
|2005.09.13 15:19
|buy
|584
|1.00
|1.8222
|1.8199
|1.8234
|1168
|2005.09.13 23:59
|t/p
|584
|1.00
|1.8234
|1.8199
|1.8234
|120.00
|35980.00
|1169
|2005.09.14 14:30
|buy
|585
|1.00
|1.8274
|1.8251
|1.8286
|1170
|2005.09.14 14:31
|t/p
|585
|1.00
|1.8286
|1.8251
|1.8286
|120.00
|36100.00
|1171
|2005.09.14 14:39
|buy
|586
|1.00
|1.8275
|1.8252
|1.8287
|1172
|2005.09.14 14:58
|t/p
|586
|1.00
|1.8287
|1.8252
|1.8287
|120.00
|36220.00
|1173
|2005.09.14 15:40
|sell
|587
|1.00
|1.8275
|1.8298
|1.8263
|1174
|2005.09.14 15:59
|t/p
|587
|1.00
|1.8263
|1.8298
|1.8263
|120.00
|36340.00
|1175
|2005.09.15 07:59
|sell
|588
|1.00
|1.8162
|1.8185
|1.8150
|1176
|2005.09.15 08:59
|t/p
|588
|1.00
|1.8150
|1.8185
|1.8150
|120.00
|36460.00
|1177
|2005.09.15 12:59
|buy
|589
|1.00
|1.8073
|1.8050
|1.8085
|1178
|2005.09.15 14:59
|s/l
|589
|1.00
|1.8050
|1.8050
|1.8085
|-230.00
|36230.00
|1179
|2005.09.15 16:15
|sell
|590
|1.00
|1.8067
|1.8090
|1.8055
|1180
|2005.09.15 16:49
|t/p
|590
|1.00
|1.8055
|1.8090
|1.8055
|120.00
|36350.00
|1181
|2005.09.15 16:59
|sell
|591
|1.00
|1.8074
|1.8097
|1.8062
|1182
|2005.09.15 17:05
|t/p
|591
|1.00
|1.8062
|1.8097
|1.8062
|120.00
|36470.00
|1183
|2005.09.16 08:40
|sell
|592
|1.00
|1.8115
|1.8138
|1.8103
|1184
|2005.09.16 08:59
|t/p
|592
|1.00
|1.8103
|1.8138
|1.8103
|120.00
|36590.00
|1185
|2005.09.16 10:53
|buy
|593
|1.00
|1.8100
|1.8077
|1.8112
|1186
|2005.09.16 11:34
|t/p
|593
|1.00
|1.8112
|1.8077
|1.8112
|120.00
|36710.00
|1187
|2005.09.19 08:24
|sell
|594
|1.00
|1.8003
|1.8026
|1.7991
|1188
|2005.09.19 08:30
|t/p
|594
|1.00
|1.7991
|1.8026
|1.7991
|120.00
|36830.00
|1189
|2005.09.19 15:54
|sell
|595
|1.00
|1.8054
|1.8077
|1.8042
|1190
|2005.09.19 15:58
|t/p
|595
|1.00
|1.8042
|1.8077
|1.8042
|120.00
|36950.00
|1191
|2005.09.20 08:30
|sell
|596
|1.00
|1.8062
|1.8085
|1.8050
|1192
|2005.09.20 08:59
|t/p
|596
|1.00
|1.8050
|1.8085
|1.8050
|120.00
|37070.00
|1193
|2005.09.20 15:51
|sell
|597
|1.00
|1.8051
|1.8074
|1.8039
|1194
|2005.09.20 17:20
|t/p
|597
|1.00
|1.8039
|1.8074
|1.8039
|120.00
|37190.00
|1195
|2005.09.21 11:07
|buy
|598
|1.00
|1.8099
|1.8076
|1.8111
|1196
|2005.09.21 11:59
|t/p
|598
|1.00
|1.8111
|1.8076
|1.8111
|120.00
|37310.00
|1197
|2005.09.21 13:55
|sell
|599
|1.00
|1.8118
|1.8141
|1.8106
|1198
|2005.09.21 15:06
|t/p
|599
|1.00
|1.8106
|1.8141
|1.8106
|120.00
|37430.00
|1199
|2005.09.21 17:35
|buy
|600
|1.00
|1.8087
|1.8064
|1.8099
|1200
|2005.09.21 17:59
|t/p
|600
|1.00
|1.8099
|1.8064
|1.8099
|120.00
|37550.00
|1201
|2005.09.22 13:59
|buy
|601
|1.00
|1.7953
|1.7930
|1.7965
|1202
|2005.09.22 14:59
|s/l
|601
|1.00
|1.7930
|1.7930
|1.7965
|-230.00
|37320.00
|1203
|2005.09.22 16:12
|buy
|602
|1.00
|1.7915
|1.7892
|1.7927
|1204
|2005.09.23 05:22
|t/p
|602
|1.00
|1.7927
|1.7892
|1.7927
|120.00
|37440.00
|1205
|2005.09.23 09:23
|buy
|603
|1.00
|1.7853
|1.7830
|1.7865
|1206
|2005.09.23 09:58
|t/p
|603
|1.00
|1.7865
|1.7830
|1.7865
|120.00
|37560.00
|1207
|2005.09.23 10:55
|buy
|604
|1.00
|1.7849
|1.7826
|1.7861
|1208
|2005.09.23 10:59
|t/p
|604
|1.00
|1.7861
|1.7826
|1.7861
|120.00
|37680.00
|1209
|2005.09.23 10:59
|sell
|605
|1.00
|1.7861
|1.7884
|1.7849
|1210
|2005.09.23 11:00
|s/l
|605
|1.00
|1.7884
|1.7884
|1.7849
|-230.00
|37450.00
|1211
|2005.09.23 11:16
|buy
|606
|1.00
|1.7860
|1.7837
|1.7872
|1212
|2005.09.23 11:25
|t/p
|606
|1.00
|1.7872
|1.7837
|1.7872
|120.00
|37570.00
|1213
|2005.09.23 11:34
|buy
|607
|1.00
|1.7860
|1.7837
|1.7872
|1214
|2005.09.23 11:59
|t/p
|607
|1.00
|1.7872
|1.7837
|1.7872
|120.00
|37690.00
|1215
|2005.09.23 14:59
|buy
|608
|1.00
|1.7774
|1.7751
|1.7786
|1216
|2005.09.23 15:26
|t/p
|608
|1.00
|1.7786
|1.7751
|1.7786
|120.00
|37810.00
|1217
|2005.09.23 18:08
|buy
|609
|1.00
|1.7770
|1.7747
|1.7782
|1218
|2005.09.23 18:34
|t/p
|609
|1.00
|1.7782
|1.7747
|1.7782
|120.00
|37930.00
|1219
|2005.09.26 08:13
|buy
|610
|1.00
|1.7740
|1.7717
|1.7752
|1220
|2005.09.26 08:32
|t/p
|610
|1.00
|1.7752
|1.7717
|1.7752
|120.00
|38050.00
|1221
|2005.09.26 08:38
|buy
|611
|1.00
|1.7740
|1.7717
|1.7752
|1222
|2005.09.26 10:35
|t/p
|611
|1.00
|1.7752
|1.7717
|1.7752
|120.00
|38170.00
|1223
|2005.09.26 10:35
|sell
|612
|1.00
|1.7752
|1.7775
|1.7740
|1224
|2005.09.26 10:51
|t/p
|612
|1.00
|1.7740
|1.7775
|1.7740
|120.00
|38290.00
|1225
|2005.09.26 10:54
|sell
|613
|1.00
|1.7744
|1.7767
|1.7732
|1226
|2005.09.26 11:35
|t/p
|613
|1.00
|1.7732
|1.7767
|1.7732
|120.00
|38410.00
|1227
|2005.09.26 11:57
|sell
|614
|1.00
|1.7737
|1.7760
|1.7725
|1228
|2005.09.26 11:59
|t/p
|614
|1.00
|1.7725
|1.7760
|1.7725
|120.00
|38530.00
|1229
|2005.09.26 17:56
|sell
|615
|1.00
|1.7771
|1.7794
|1.7759
|1230
|2005.09.26 20:59
|s/l
|615
|1.00
|1.7794
|1.7794
|1.7759
|-230.00
|38300.00
|1231
|2005.09.27 08:16
|buy
|616
|1.00
|1.7673
|1.7650
|1.7685
|1232
|2005.09.27 08:59
|t/p
|616
|1.00
|1.7685
|1.7650
|1.7685
|120.00
|38420.00
|1233
|2005.09.27 10:46
|sell
|617
|1.00
|1.7693
|1.7716
|1.7681
|1234
|2005.09.27 10:59
|t/p
|617
|1.00
|1.7681
|1.7716
|1.7681
|120.00
|38540.00
|1235
|2005.09.27 11:59
|buy
|618
|1.00
|1.7660
|1.7637
|1.7672
|1236
|2005.09.27 13:11
|t/p
|618
|1.00
|1.7672
|1.7637
|1.7672
|120.00
|38660.00
|1237
|2005.09.28 07:26
|sell
|619
|1.00
|1.7709
|1.7732
|1.7697
|1238
|2005.09.28 08:59
|t/p
|619
|1.00
|1.7697
|1.7732
|1.7697
|120.00
|38780.00
|1239
|2005.09.28 09:59
|sell
|620
|1.00
|1.7681
|1.7704
|1.7669
|1240
|2005.09.28 10:34
|t/p
|620
|1.00
|1.7669
|1.7704
|1.7669
|120.00
|38900.00
|1241
|2005.09.28 11:59
|sell
|621
|1.00
|1.7666
|1.7689
|1.7654
|1242
|2005.09.28 12:05
|t/p
|621
|1.00
|1.7654
|1.7689
|1.7654
|120.00
|39020.00
|1243
|2005.09.28 13:11
|buy
|622
|1.00
|1.7649
|1.7626
|1.7661
|1244
|2005.09.28 13:52
|t/p
|622
|1.00
|1.7661
|1.7626
|1.7661
|120.00
|39140.00
|1245
|2005.09.28 18:24
|sell
|623
|1.00
|1.7674
|1.7697
|1.7662
|1246
|2005.09.28 18:25
|t/p
|623
|1.00
|1.7662
|1.7697
|1.7662
|120.00
|39260.00
|1247
|2005.09.29 17:33
|sell
|624
|1.00
|1.7628
|1.7651
|1.7616
|1248
|2005.09.29 22:59
|t/p
|624
|1.00
|1.7616
|1.7651
|1.7616
|120.00
|39380.00
|1249
|2005.09.30 14:36
|buy
|625
|1.00
|1.7649
|1.7626
|1.7661
|1250
|2005.09.30 14:59
|t/p
|625
|1.00
|1.7661
|1.7626
|1.7661
|120.00
|39500.00
|1251
|2005.09.30 16:39
|sell
|626
|1.00
|1.7696
|1.7719
|1.7684
|1252
|2005.09.30 16:59
|t/p
|626
|1.00
|1.7684
|1.7719
|1.7684
|120.00
|39620.00
|1253
|2005.09.30 19:33
|buy
|627
|1.00
|1.7623
|1.7600
|1.7635
|1254
|2005.09.30 19:59
|t/p
|627
|1.00
|1.7635
|1.7600
|1.7635
|120.00
|39740.00
|1255
|2005.10.03 10:59
|buy
|628
|1.00
|1.7538
|1.7515
|1.7550
|1256
|2005.10.03 12:31
|t/p
|628
|1.00
|1.7550
|1.7515
|1.7550
|120.00
|39860.00
|1257
|2005.10.04 15:33
|sell
|629
|1.00
|1.7615
|1.7638
|1.7603
|1258
|2005.10.04 15:57
|t/p
|629
|1.00
|1.7603
|1.7638
|1.7603
|120.00
|39980.00
|1259
|2005.10.04 17:36
|buy
|630
|1.00
|1.7594
|1.7571
|1.7606
|1260
|2005.10.04 17:59
|t/p
|630
|1.00
|1.7606
|1.7571
|1.7606
|120.00
|40100.00
|1261
|2005.10.04 18:20
|sell
|631
|1.00
|1.7610
|1.7633
|1.7598
|1262
|2005.10.04 18:55
|t/p
|631
|1.00
|1.7598
|1.7633
|1.7598
|120.00
|40220.00
|1263
|2005.10.05 07:59
|sell
|632
|1.00
|1.7654
|1.7677
|1.7642
|1264
|2005.10.05 08:59
|t/p
|632
|1.00
|1.7642
|1.7677
|1.7642
|120.00
|40340.00
|1265
|2005.10.05 08:59
|sell
|633
|1.00
|1.7660
|1.7683
|1.7648
|1266
|2005.10.05 09:44
|t/p
|633
|1.00
|1.7648
|1.7683
|1.7648
|120.00
|40460.00
|1267
|2005.10.06 15:17
|sell
|634
|1.00
|1.7735
|1.7758
|1.7723
|1268
|2005.10.06 16:02
|s/l
|634
|1.00
|1.7758
|1.7758
|1.7723
|-230.00
|40230.00
|1269
|2005.10.07 09:37
|sell
|635
|1.00
|1.7703
|1.7726
|1.7691
|1270
|2005.10.07 10:59
|t/p
|635
|1.00
|1.7691
|1.7726
|1.7691
|120.00
|40350.00
|1271
|2005.10.07 12:59
|buy
|636
|1.00
|1.7676
|1.7653
|1.7688
|1272
|2005.10.07 12:59
|s/l
|636
|1.00
|1.7653
|1.7653
|1.7688
|-230.00
|40120.00
|1273
|2005.10.07 15:18
|buy
|637
|1.00
|1.7599
|1.7576
|1.7611
|1274
|2005.10.07 15:46
|t/p
|637
|1.00
|1.7611
|1.7576
|1.7611
|120.00
|40240.00
|1275
|2005.10.07 15:57
|buy
|638
|1.00
|1.7599
|1.7576
|1.7611
|1276
|2005.10.07 16:08
|t/p
|638
|1.00
|1.7611
|1.7576
|1.7611
|120.00
|40360.00
|1277
|2005.10.07 16:59
|sell
|639
|1.00
|1.7609
|1.7632
|1.7597
|1278
|2005.10.09 23:00
|t/p
|639
|1.00
|1.7597
|1.7632
|1.7597
|120.00
|40480.00
|1279
|2005.10.10 09:13
|sell
|640
|1.00
|1.7622
|1.7645
|1.7610
|1280
|2005.10.10 09:59
|t/p
|640
|1.00
|1.7610
|1.7645
|1.7610
|120.00
|40600.00
|1281
|2005.10.10 10:59
|buy
|641
|1.00
|1.7592
|1.7569
|1.7604
|1282
|2005.10.10 12:59
|s/l
|641
|1.00
|1.7569
|1.7569
|1.7604
|-230.00
|40370.00
|1283
|2005.10.11 11:37
|sell
|642
|1.00
|1.7535
|1.7558
|1.7523
|1284
|2005.10.11 12:22
|t/p
|642
|1.00
|1.7523
|1.7558
|1.7523
|120.00
|40490.00
|1285
|2005.10.11 14:59
|sell
|643
|1.00
|1.7466
|1.7489
|1.7454
|1286
|2005.10.11 15:03
|s/l
|643
|1.00
|1.7489
|1.7489
|1.7454
|-230.00
|40260.00
|1287
|2005.10.12 11:48
|buy
|644
|1.00
|1.7460
|1.7437
|1.7472
|1288
|2005.10.12 11:59
|t/p
|644
|1.00
|1.7472
|1.7437
|1.7472
|120.00
|40380.00
|1289
|2005.10.12 17:40
|sell
|645
|1.00
|1.7531
|1.7554
|1.7519
|1290
|2005.10.12 17:59
|t/p
|645
|1.00
|1.7519
|1.7554
|1.7519
|120.00
|40500.00
|1291
|2005.10.12 18:59
|sell
|646
|1.00
|1.7515
|1.7538
|1.7503
|1292
|2005.10.13 00:59
|t/p
|646
|1.00
|1.7503
|1.7538
|1.7503
|120.00
|40620.00
|1293
|2005.10.13 11:04
|sell
|647
|1.00
|1.7496
|1.7519
|1.7484
|1294
|2005.10.13 11:10
|t/p
|647
|1.00
|1.7484
|1.7519
|1.7484
|120.00
|40740.00
|1295
|2005.10.13 11:59
|sell
|648
|1.00
|1.7503
|1.7526
|1.7491
|1296
|2005.10.13 12:00
|t/p
|648
|1.00
|1.7491
|1.7526
|1.7491
|120.00
|40860.00
|1297
|2005.10.13 14:35
|buy
|649
|1.00
|1.7468
|1.7445
|1.7480
|1298
|2005.10.13 14:59
|t/p
|649
|1.00
|1.7480
|1.7445
|1.7480
|120.00
|40980.00
|1299
|2005.10.13 20:59
|sell
|650
|1.00
|1.7565
|1.7588
|1.7553
|1300
|2005.10.13 22:09
|t/p
|650
|1.00
|1.7553
|1.7588
|1.7553
|120.00
|41100.00
|1301
|2005.10.14 11:59
|sell
|651
|1.00
|1.7501
|1.7524
|1.7489
|1302
|2005.10.14 12:50
|t/p
|651
|1.00
|1.7489
|1.7524
|1.7489
|120.00
|41220.00
|1303
|2005.10.14 19:43
|sell
|652
|1.00
|1.7703
|1.7726
|1.7691
|1304
|2005.10.16 23:00
|t/p
|652
|1.00
|1.7691
|1.7726
|1.7691
|120.00
|41340.00
|1305
|2005.10.17 11:59
|buy
|653
|1.00
|1.7575
|1.7552
|1.7587
|1306
|2005.10.17 14:28
|s/l
|653
|1.00
|1.7552
|1.7552
|1.7587
|-230.00
|41110.00
|1307
|2005.10.17 14:57
|sell
|654
|1.00
|1.7564
|1.7587
|1.7552
|1308
|2005.10.17 14:59
|t/p
|654
|1.00
|1.7552
|1.7587
|1.7552
|120.00
|41230.00
|1309
|2005.10.17 18:59
|buy
|655
|1.00
|1.7544
|1.7521
|1.7556
|1310
|2005.10.17 23:59
|s/l
|655
|1.00
|1.7521
|1.7521
|1.7556
|-230.00
|41000.00
|1311
|2005.10.18 08:59
|buy
|656
|1.00
|1.7473
|1.7450
|1.7485
|1312
|2005.10.18 12:09
|s/l
|656
|1.00
|1.7450
|1.7450
|1.7485
|-230.00
|40770.00
|1313
|2005.10.18 12:53
|sell
|657
|1.00
|1.7459
|1.7482
|1.7447
|1314
|2005.10.18 13:59
|s/l
|657
|1.00
|1.7482
|1.7482
|1.7447
|-230.00
|40540.00
|1315
|2005.10.18 13:59
|sell
|658
|1.00
|1.7480
|1.7503
|1.7468
|1316
|2005.10.18 14:01
|t/p
|658
|1.00
|1.7468
|1.7503
|1.7468
|120.00
|40660.00
|1317
|2005.10.19 08:59
|sell
|659
|1.00
|1.7503
|1.7526
|1.7491
|1318
|2005.10.19 09:59
|s/l
|659
|1.00
|1.7526
|1.7526
|1.7491
|-230.00
|40430.00
|1319
|2005.10.19 12:50
|sell
|660
|1.00
|1.7577
|1.7600
|1.7565
|1320
|2005.10.19 14:59
|s/l
|660
|1.00
|1.7600
|1.7600
|1.7565
|-230.00
|40200.00
|1321
|2005.10.19 18:54
|buy
|661
|1.00
|1.7613
|1.7590
|1.7625
|1322
|2005.10.19 18:59
|t/p
|661
|1.00
|1.7625
|1.7590
|1.7625
|120.00
|40320.00
|1323
|2005.10.20 08:47
|sell
|662
|1.00
|1.7632
|1.7655
|1.7620
|1324
|2005.10.20 08:59
|s/l
|662
|1.00
|1.7655
|1.7655
|1.7620
|-230.00
|40090.00
|1325
|2005.10.20 10:31
|sell
|663
|1.00
|1.7680
|1.7703
|1.7668
|1326
|2005.10.20 10:32
|t/p
|663
|1.00
|1.7668
|1.7703
|1.7668
|120.00
|40210.00
|1327
|2005.10.20 10:35
|sell
|664
|1.00
|1.7680
|1.7703
|1.7668
|1328
|2005.10.20 10:59
|t/p
|664
|1.00
|1.7668
|1.7703
|1.7668
|120.00
|40330.00
|1329
|2005.10.20 11:23
|sell
|665
|1.00
|1.7664
|1.7687
|1.7652
|1330
|2005.10.20 13:59
|s/l
|665
|1.00
|1.7687
|1.7687
|1.7652
|-230.00
|40100.00
|1331
|2005.10.20 14:59
|sell
|666
|1.00
|1.7708
|1.7731
|1.7696
|1332
|2005.10.20 15:17
|t/p
|666
|1.00
|1.7696
|1.7731
|1.7696
|120.00
|40220.00
|1333
|2005.10.20 15:59
|sell
|667
|1.00
|1.7716
|1.7739
|1.7704
|1334
|2005.10.20 16:00
|t/p
|667
|1.00
|1.7704
|1.7739
|1.7704
|120.00
|40340.00
|1335
|2005.10.20 16:58
|sell
|668
|1.00
|1.7705
|1.7728
|1.7693
|1336
|2005.10.20 16:59
|t/p
|668
|1.00
|1.7693
|1.7728
|1.7693
|120.00
|40460.00
|1337
|2005.10.21 10:34
|sell
|669
|1.00
|1.7771
|1.7794
|1.7759
|1338
|2005.10.21 10:59
|t/p
|669
|1.00
|1.7759
|1.7794
|1.7759
|120.00
|40580.00
|1339
|2005.10.21 11:59
|buy
|670
|1.00
|1.7742
|1.7719
|1.7754
|1340
|2005.10.21 12:02
|t/p
|670
|1.00
|1.7754
|1.7719
|1.7754
|120.00
|40700.00
|1341
|2005.10.21 12:47
|buy
|671
|1.00
|1.7736
|1.7713
|1.7748
|1342
|2005.10.21 12:59
|t/p
|671
|1.00
|1.7748
|1.7713
|1.7748
|120.00
|40820.00
|1343
|2005.10.24 08:08
|sell
|672
|1.00
|1.7680
|1.7703
|1.7668
|1344
|2005.10.24 08:20
|t/p
|672
|1.00
|1.7668
|1.7703
|1.7668
|120.00
|40940.00
|1345
|2005.10.24 08:30
|sell
|673
|1.00
|1.7674
|1.7697
|1.7662
|1346
|2005.10.24 15:59
|s/l
|673
|1.00
|1.7697
|1.7697
|1.7662
|-230.00
|40710.00
|1347
|2005.10.24 17:42
|sell
|674
|1.00
|1.7696
|1.7719
|1.7684
|1348
|2005.10.24 17:59
|t/p
|674
|1.00
|1.7684
|1.7719
|1.7684
|120.00
|40830.00
|1349
|2005.10.25 12:48
|sell
|675
|1.00
|1.7781
|1.7804
|1.7769
|1350
|2005.10.25 13:59
|s/l
|675
|1.00
|1.7804
|1.7804
|1.7769
|-230.00
|40600.00
|1351
|2005.10.25 13:59
|sell
|676
|1.00
|1.7802
|1.7825
|1.7790
|1352
|2005.10.25 14:59
|s/l
|676
|1.00
|1.7825
|1.7825
|1.7790
|-230.00
|40370.00
|1353
|2005.10.25 16:28
|sell
|677
|1.00
|1.7859
|1.7882
|1.7847
|1354
|2005.10.25 18:20
|t/p
|677
|1.00
|1.7847
|1.7882
|1.7847
|120.00
|40490.00
|1355
|2005.10.26 09:47
|buy
|678
|1.00
|1.7776
|1.7753
|1.7788
|1356
|2005.10.26 14:07
|s/l
|678
|1.00
|1.7753
|1.7753
|1.7788
|-230.00
|40260.00
|1357
|2005.10.26 18:16
|buy
|679
|1.00
|1.7741
|1.7718
|1.7753
|1358
|2005.10.26 19:00
|t/p
|679
|1.00
|1.7753
|1.7718
|1.7753
|120.00
|40380.00
|1359
|2005.10.27 11:34
|buy
|680
|1.00
|1.7848
|1.7825
|1.7860
|1360
|2005.10.27 11:42
|t/p
|680
|1.00
|1.7860
|1.7825
|1.7860
|120.00
|40500.00
|1361
|2005.10.27 11:42
|sell
|681
|1.00
|1.7860
|1.7883
|1.7848
|1362
|2005.10.27 13:00
|s/l
|681
|1.00
|1.7883
|1.7883
|1.7848
|-230.00
|40270.00
|1363
|2005.10.27 14:30
|sell
|682
|1.00
|1.7870
|1.7893
|1.7858
|1364
|2005.10.27 14:59
|t/p
|682
|1.00
|1.7858
|1.7893
|1.7858
|120.00
|40390.00
|1365
|2005.10.27 16:59
|sell
|683
|1.00
|1.7839
|1.7862
|1.7827
|1366
|2005.10.27 18:03
|t/p
|683
|1.00
|1.7827
|1.7862
|1.7827
|120.00
|40510.00
|1367
|2005.10.27 20:57
|sell
|684
|1.00
|1.7839
|1.7862
|1.7827
|1368
|2005.10.28 01:30
|t/p
|684
|1.00
|1.7827
|1.7862
|1.7827
|120.00
|40630.00
|1369
|2005.10.28 08:25
|sell
|685
|1.00
|1.7844
|1.7867
|1.7832
|1370
|2005.10.28 08:51
|t/p
|685
|1.00
|1.7832
|1.7867
|1.7832
|120.00
|40750.00
|1371
|2005.10.28 11:48
|buy
|686
|1.00
|1.7818
|1.7795
|1.7830
|1372
|2005.10.28 12:59
|s/l
|686
|1.00
|1.7795
|1.7795
|1.7830
|-230.00
|40520.00
|1373
|2005.10.28 14:31
|buy
|687
|1.00
|1.7816
|1.7793
|1.7828
|1374
|2005.10.28 14:32
|t/p
|687
|1.00
|1.7828
|1.7793
|1.7828
|120.00
|40640.00
|1375
|2005.10.28 14:49
|buy
|688
|1.00
|1.7816
|1.7793
|1.7828
|1376
|2005.10.28 14:52
|s/l
|688
|1.00
|1.7793
|1.7793
|1.7828
|-230.00
|40410.00
|1377
|2005.10.31 09:35
|sell
|689
|1.00
|1.7814
|1.7837
|1.7802
|1378
|2005.10.31 10:51
|t/p
|689
|1.00
|1.7802
|1.7837
|1.7802
|120.00
|40530.00
|1379
|2005.10.31 12:08
|buy
|690
|1.00
|1.7770
|1.7747
|1.7782
|1380
|2005.10.31 13:59
|s/l
|690
|1.00
|1.7747
|1.7747
|1.7782
|-230.00
|40300.00
|1381
|2005.10.31 16:38
|buy
|691
|1.00
|1.7695
|1.7672
|1.7707
|1382
|2005.11.01 07:59
|t/p
|691
|1.00
|1.7707
|1.7672
|1.7707
|120.00
|40420.00
|1383
|2005.11.01 08:58
|sell
|692
|1.00
|1.7711
|1.7734
|1.7699
|1384
|2005.11.01 08:59
|t/p
|692
|1.00
|1.7699
|1.7734
|1.7699
|120.00
|40540.00
|1385
|2005.11.01 10:39
|sell
|693
|1.00
|1.7709
|1.7732
|1.7697
|1386
|2005.11.01 11:54
|t/p
|693
|1.00
|1.7697
|1.7732
|1.7697
|120.00
|40660.00
|1387
|2005.11.01 12:59
|sell
|694
|1.00
|1.7696
|1.7719
|1.7684
|1388
|2005.11.01 13:06
|t/p
|694
|1.00
|1.7684
|1.7719
|1.7684
|120.00
|40780.00
|1389
|2005.11.01 13:35
|sell
|695
|1.00
|1.7699
|1.7722
|1.7687
|1390
|2005.11.01 13:59
|t/p
|695
|1.00
|1.7687
|1.7722
|1.7687
|120.00
|40900.00
|1391
|2005.11.01 16:34
|buy
|696
|1.00
|1.7614
|1.7591
|1.7626
|1392
|2005.11.01 16:59
|t/p
|696
|1.00
|1.7626
|1.7591
|1.7626
|120.00
|41020.00
|1393
|2005.11.01 17:30
|sell
|697
|1.00
|1.7634
|1.7657
|1.7622
|1394
|2005.11.01 20:59
|s/l
|697
|1.00
|1.7657
|1.7657
|1.7622
|-230.00
|40790.00
|1395
|2005.11.02 09:47
|buy
|698
|1.00
|1.7641
|1.7618
|1.7653
|1396
|2005.11.02 09:59
|t/p
|698
|1.00
|1.7653
|1.7618
|1.7653
|120.00
|40910.00
|1397
|2005.11.02 15:52
|buy
|699
|1.00
|1.7704
|1.7681
|1.7716
|1398
|2005.11.02 15:59
|t/p
|699
|1.00
|1.7716
|1.7681
|1.7716
|120.00
|41030.00
|1399
|2005.11.02 17:59
|buy
|700
|1.00
|1.7754
|1.7731
|1.7766
|1400
|2005.11.02 21:59
|t/p
|700
|1.00
|1.7766
|1.7731
|1.7766
|120.00
|41150.00
|1401
|2005.11.03 07:59
|sell
|701
|1.00
|1.7747
|1.7770
|1.7735
|1402
|2005.11.03 09:59
|s/l
|701
|1.00
|1.7770
|1.7770
|1.7735
|-230.00
|40920.00
|1403
|2005.11.03 10:54
|buy
|702
|1.00
|1.7768
|1.7745
|1.7780
|1404
|2005.11.03 11:32
|t/p
|702
|1.00
|1.7780
|1.7745
|1.7780
|120.00
|41040.00
|1405
|2005.11.03 12:25
|sell
|703
|1.00
|1.7775
|1.7798
|1.7763
|1406
|2005.11.03 12:59
|t/p
|703
|1.00
|1.7763
|1.7798
|1.7763
|120.00
|41160.00
|1407
|2005.11.03 12:59
|buy
|704
|1.00
|1.7763
|1.7740
|1.7775
|1408
|2005.11.03 13:59
|s/l
|704
|1.00
|1.7740
|1.7740
|1.7775
|-230.00
|40930.00
|1409
|2005.11.03 14:36
|buy
|705
|1.00
|1.7732
|1.7709
|1.7744
|1410
|2005.11.03 15:00
|t/p
|705
|1.00
|1.7744
|1.7709
|1.7744
|120.00
|41050.00
|1411
|2005.11.03 15:28
|sell
|706
|1.00
|1.7745
|1.7768
|1.7733
|1412
|2005.11.03 16:14
|t/p
|706
|1.00
|1.7733
|1.7768
|1.7733
|120.00
|41170.00
|1413
|2005.11.03 16:59
|sell
|707
|1.00
|1.7761
|1.7784
|1.7749
|1414
|2005.11.03 16:59
|t/p
|707
|1.00
|1.7749
|1.7784
|1.7749
|120.00
|41290.00
|1415
|2005.11.04 08:59
|sell
|708
|1.00
|1.7678
|1.7701
|1.7666
|1416
|2005.11.04 09:00
|t/p
|708
|1.00
|1.7666
|1.7701
|1.7666
|120.00
|41410.00
|1417
|2005.11.04 09:21
|sell
|709
|1.00
|1.7675
|1.7698
|1.7663
|1418
|2005.11.04 09:59
|t/p
|709
|1.00
|1.7663
|1.7698
|1.7663
|120.00
|41530.00
|1419
|2005.11.04 11:57
|sell
|710
|1.00
|1.7666
|1.7689
|1.7654
|1420
|2005.11.04 11:59
|t/p
|710
|1.00
|1.7654
|1.7689
|1.7654
|120.00
|41650.00
|1421
|2005.11.04 14:47
|sell
|711
|1.00
|1.7683
|1.7706
|1.7671
|1422
|2005.11.04 14:59
|t/p
|711
|1.00
|1.7671
|1.7706
|1.7671
|120.00
|41770.00
|1423
|2005.11.04 16:54
|buy
|712
|1.00
|1.7497
|1.7474
|1.7509
|1424
|2005.11.04 17:00
|t/p
|712
|1.00
|1.7509
|1.7474
|1.7509
|120.00
|41890.00
|1425
|2005.11.04 17:14
|sell
|713
|1.00
|1.7511
|1.7534
|1.7499
|1426
|2005.11.04 17:59
|t/p
|713
|1.00
|1.7499
|1.7534
|1.7499
|120.00
|42010.00
|1427
|2005.11.07 08:55
|buy
|714
|1.00
|1.7463
|1.7440
|1.7475
|1428
|2005.11.07 08:59
|t/p
|714
|1.00
|1.7475
|1.7440
|1.7475
|120.00
|42130.00
|1429
|2005.11.07 09:23
|sell
|715
|1.00
|1.7488
|1.7511
|1.7476
|1430
|2005.11.07 10:35
|t/p
|715
|1.00
|1.7476
|1.7511
|1.7476
|120.00
|42250.00
|1431
|2005.11.07 10:35
|buy
|716
|1.00
|1.7472
|1.7449
|1.7484
|1432
|2005.11.07 12:23
|t/p
|716
|1.00
|1.7484
|1.7449
|1.7484
|120.00
|42370.00
|1433
|2005.11.07 13:22
|buy
|717
|1.00
|1.7465
|1.7442
|1.7477
|1434
|2005.11.07 13:59
|s/l
|717
|1.00
|1.7442
|1.7442
|1.7477
|-230.00
|42140.00
|1435
|2005.11.07 16:23
|sell
|718
|1.00
|1.7429
|1.7452
|1.7417
|1436
|2005.11.07 19:59
|s/l
|718
|1.00
|1.7452
|1.7452
|1.7417
|-230.00
|41910.00
|1437
|2005.11.08 09:52
|sell
|719
|1.00
|1.7359
|1.7382
|1.7347
|1438
|2005.11.08 10:02
|t/p
|719
|1.00
|1.7347
|1.7382
|1.7347
|120.00
|42030.00
|1439
|2005.11.08 10:29
|buy
|720
|1.00
|1.7346
|1.7323
|1.7358
|1440
|2005.11.08 10:59
|t/p
|720
|1.00
|1.7358
|1.7323
|1.7358
|120.00
|42150.00
|1441
|2005.11.08 11:58
|sell
|721
|1.00
|1.7370
|1.7393
|1.7358
|1442
|2005.11.08 11:59
|t/p
|721
|1.00
|1.7358
|1.7393
|1.7358
|120.00
|42270.00
|1443
|2005.11.08 12:38
|buy
|722
|1.00
|1.7345
|1.7322
|1.7357
|1444
|2005.11.08 12:59
|t/p
|722
|1.00
|1.7357
|1.7322
|1.7357
|120.00
|42390.00
|1445
|2005.11.08 15:55
|sell
|723
|1.00
|1.7407
|1.7430
|1.7395
|1446
|2005.11.08 16:59
|t/p
|723
|1.00
|1.7395
|1.7430
|1.7395
|120.00
|42510.00
|1447
|2005.11.08 17:48
|buy
|724
|1.00
|1.7413
|1.7390
|1.7425
|1448
|2005.11.08 18:15
|t/p
|724
|1.00
|1.7425
|1.7390
|1.7425
|120.00
|42630.00
|1449
|2005.11.09 07:54
|sell
|725
|1.00
|1.7438
|1.7461
|1.7426
|1450
|2005.11.09 09:02
|t/p
|725
|1.00
|1.7426
|1.7461
|1.7426
|120.00
|42750.00
|1451
|2005.11.09 09:56
|sell
|726
|1.00
|1.7429
|1.7452
|1.7417
|1452
|2005.11.09 09:59
|t/p
|726
|1.00
|1.7417
|1.7452
|1.7417
|120.00
|42870.00
|1453
|2005.11.09 12:10
|buy
|727
|1.00
|1.7374
|1.7351
|1.7386
|1454
|2005.11.09 13:17
|t/p
|727
|1.00
|1.7386
|1.7351
|1.7386
|120.00
|42990.00
|1455
|2005.11.09 15:30
|buy
|728
|1.00
|1.7400
|1.7377
|1.7412
|1456
|2005.11.09 16:04
|t/p
|728
|1.00
|1.7412
|1.7377
|1.7412
|120.00
|43110.00
|1457
|2005.11.09 16:04
|sell
|729
|1.00
|1.7412
|1.7435
|1.7400
|1458
|2005.11.09 16:17
|t/p
|729
|1.00
|1.7400
|1.7435
|1.7400
|120.00
|43230.00
|1459
|2005.11.09 17:33
|sell
|730
|1.00
|1.7413
|1.7436
|1.7401
|1460
|2005.11.09 17:58
|t/p
|730
|1.00
|1.7401
|1.7436
|1.7401
|120.00
|43350.00
|1461
|2005.11.09 18:39
|buy
|731
|1.00
|1.7380
|1.7357
|1.7392
|1462
|2005.11.09 18:59
|t/p
|731
|1.00
|1.7392
|1.7357
|1.7392
|120.00
|43470.00
|1463
|2005.11.10 09:48
|sell
|732
|1.00
|1.7467
|1.7490
|1.7455
|1464
|2005.11.10 11:26
|s/l
|732
|1.00
|1.7490
|1.7490
|1.7455
|-230.00
|43240.00
|1465
|2005.11.10 12:42
|sell
|733
|1.00
|1.7498
|1.7521
|1.7486
|1466
|2005.11.10 13:22
|t/p
|733
|1.00
|1.7486
|1.7521
|1.7486
|120.00
|43360.00
|1467
|2005.11.10 13:23
|buy
|734
|1.00
|1.7482
|1.7459
|1.7494
|1468
|2005.11.10 14:59
|s/l
|734
|1.00
|1.7459
|1.7459
|1.7494
|-230.00
|43130.00
|1469
|2005.11.10 15:10
|buy
|735
|1.00
|1.7442
|1.7419
|1.7454
|1470
|2005.11.10 15:11
|t/p
|735
|1.00
|1.7454
|1.7419
|1.7454
|120.00
|43250.00
|1471
|2005.11.10 16:53
|sell
|736
|1.00
|1.7476
|1.7499
|1.7464
|1472
|2005.11.10 19:05
|t/p
|736
|1.00
|1.7464
|1.7499
|1.7464
|120.00
|43370.00
|1473
|2005.11.10 20:57
|buy
|737
|1.00
|1.7415
|1.7392
|1.7427
|1474
|2005.11.11 02:59
|t/p
|737
|1.00
|1.7427
|1.7392
|1.7427
|120.00
|43490.00
|1475
|2005.11.11 07:58
|sell
|738
|1.00
|1.7432
|1.7455
|1.7420
|1476
|2005.11.11 08:41
|t/p
|738
|1.00
|1.7420
|1.7455
|1.7420
|120.00
|43610.00
|1477
|2005.11.11 10:27
|buy
|739
|1.00
|1.7397
|1.7374
|1.7409
|1478
|2005.11.11 11:00
|t/p
|739
|1.00
|1.7409
|1.7374
|1.7409
|120.00
|43730.00
|1479
|2005.11.11 13:05
|buy
|740
|1.00
|1.7381
|1.7358
|1.7393
|1480
|2005.11.11 13:59
|t/p
|740
|1.00
|1.7393
|1.7358
|1.7393
|120.00
|43850.00
|1481
|2005.11.11 15:59
|sell
|741
|1.00
|1.7405
|1.7428
|1.7393
|1482
|2005.11.11 16:30
|t/p
|741
|1.00
|1.7393
|1.7428
|1.7393
|120.00
|43970.00
|1483
|2005.11.11 16:50
|sell
|742
|1.00
|1.7403
|1.7426
|1.7391
|1484
|2005.11.11 18:00
|t/p
|742
|1.00
|1.7391
|1.7426
|1.7391
|120.00
|44090.00
|1485
|2005.11.14 11:58
|sell
|743
|1.00
|1.7464
|1.7487
|1.7452
|1486
|2005.11.14 11:59
|t/p
|743
|1.00
|1.7452
|1.7487
|1.7452
|120.00
|44210.00
|1487
|2005.11.14 14:35
|buy
|744
|1.00
|1.7378
|1.7355
|1.7390
|1488
|2005.11.14 16:38
|s/l
|744
|1.00
|1.7355
|1.7355
|1.7390
|-230.00
|43980.00
|1489
|2005.11.14 16:58
|sell
|745
|1.00
|1.7385
|1.7408
|1.7373
|1490
|2005.11.14 16:59
|t/p
|745
|1.00
|1.7373
|1.7408
|1.7373
|120.00
|44100.00
|1491
|2005.11.15 08:53
|sell
|746
|1.00
|1.7388
|1.7411
|1.7376
|1492
|2005.11.15 09:59
|t/p
|746
|1.00
|1.7376
|1.7411
|1.7376
|120.00
|44220.00
|1493
|2005.11.15 11:30
|buy
|747
|1.00
|1.7326
|1.7303
|1.7338
|1494
|2005.11.15 13:59
|t/p
|747
|1.00
|1.7338
|1.7303
|1.7338
|120.00
|44340.00
|1495
|2005.11.15 15:58
|buy
|748
|1.00
|1.7336
|1.7313
|1.7348
|1496
|2005.11.15 16:26
|t/p
|748
|1.00
|1.7348
|1.7313
|1.7348
|120.00
|44460.00
|1497
|2005.11.15 16:53
|buy
|749
|1.00
|1.7329
|1.7306
|1.7341
|1498
|2005.11.15 16:59
|t/p
|749
|1.00
|1.7341
|1.7306
|1.7341
|120.00
|44580.00
|1499
|2005.11.15 17:14
|sell
|750
|1.00
|1.7364
|1.7387
|1.7352
|1500
|2005.11.15 17:59
|t/p
|750
|1.00
|1.7352
|1.7387
|1.7352
|120.00
|44700.00
|1501
|2005.11.16 11:58
|buy
|751
|1.00
|1.7250
|1.7227
|1.7262
|1502
|2005.11.16 12:12
|t/p
|751
|1.00
|1.7262
|1.7227
|1.7262
|120.00
|44820.00
|1503
|2005.11.16 17:52
|buy
|752
|1.00
|1.7165
|1.7142
|1.7177
|1504
|2005.11.16 17:59
|t/p
|752
|1.00
|1.7177
|1.7142
|1.7177
|120.00
|44940.00
|1505
|2005.11.17 08:25
|buy
|753
|1.00
|1.7176
|1.7153
|1.7188
|1506
|2005.11.17 08:59
|t/p
|753
|1.00
|1.7188
|1.7153
|1.7188
|120.00
|45060.00
|1507
|2005.11.17 11:10
|buy
|754
|1.00
|1.7180
|1.7157
|1.7192
|1508
|2005.11.17 12:42
|t/p
|754
|1.00
|1.7192
|1.7157
|1.7192
|120.00
|45180.00
|1509
|2005.11.17 13:42
|sell
|755
|1.00
|1.7204
|1.7227
|1.7192
|1510
|2005.11.17 13:59
|t/p
|755
|1.00
|1.7192
|1.7227
|1.7192
|120.00
|45300.00
|1511
|2005.11.17 16:49
|sell
|756
|1.00
|1.7208
|1.7231
|1.7196
|1512
|2005.11.17 16:59
|t/p
|756
|1.00
|1.7196
|1.7231
|1.7196
|120.00
|45420.00
|1513
|2005.11.17 17:55
|buy
|757
|1.00
|1.7189
|1.7166
|1.7201
|1514
|2005.11.17 18:59
|t/p
|757
|1.00
|1.7201
|1.7166
|1.7201
|120.00
|45540.00
|1515
|2005.11.17 19:19
|sell
|758
|1.00
|1.7214
|1.7237
|1.7202
|1516
|2005.11.17 20:26
|t/p
|758
|1.00
|1.7202
|1.7237
|1.7202
|120.00
|45660.00
|1517
|2005.11.17 20:56
|sell
|759
|1.00
|1.7204
|1.7227
|1.7192
|1518
|2005.11.17 22:59
|t/p
|759
|1.00
|1.7192
|1.7227
|1.7192
|120.00
|45780.00
|1519
|2005.11.18 09:23
|buy
|760
|1.00
|1.7115
|1.7092
|1.7127
|1520
|2005.11.18 09:32
|t/p
|760
|1.00
|1.7127
|1.7092
|1.7127
|120.00
|45900.00
|1521
|2005.11.18 09:38
|buy
|761
|1.00
|1.7115
|1.7092
|1.7127
|1522
|2005.11.18 10:02
|t/p
|761
|1.00
|1.7127
|1.7092
|1.7127
|120.00
|46020.00
|1523
|2005.11.18 10:12
|buy
|762
|1.00
|1.7114
|1.7091
|1.7126
|1524
|2005.11.18 11:41
|t/p
|762
|1.00
|1.7126
|1.7091
|1.7126
|120.00
|46140.00
|1525
|2005.11.18 13:35
|sell
|763
|1.00
|1.7145
|1.7168
|1.7133
|1526
|2005.11.18 14:59
|s/l
|763
|1.00
|1.7168
|1.7168
|1.7133
|-230.00
|45910.00
|1527
|2005.11.18 15:33
|sell
|764
|1.00
|1.7205
|1.7228
|1.7193
|1528
|2005.11.18 15:59
|t/p
|764
|1.00
|1.7193
|1.7228
|1.7193
|120.00
|46030.00
|1529
|2005.11.18 17:21
|sell
|765
|1.00
|1.7154
|1.7177
|1.7142
|1530
|2005.11.18 19:29
|s/l
|765
|1.00
|1.7177
|1.7177
|1.7142
|-230.00
|45800.00
|1531
|2005.11.21 08:50
|buy
|766
|1.00
|1.7174
|1.7151
|1.7186
|1532
|2005.11.21 08:59
|t/p
|766
|1.00
|1.7186
|1.7151
|1.7186
|120.00
|45920.00
|1533
|2005.11.21 10:06
|sell
|767
|1.00
|1.7210
|1.7233
|1.7198
|1534
|2005.11.21 11:32
|t/p
|767
|1.00
|1.7198
|1.7233
|1.7198
|120.00
|46040.00
|1535
|2005.11.21 13:59
|sell
|768
|1.00
|1.7213
|1.7236
|1.7201
|1536
|2005.11.21 15:12
|s/l
|768
|1.00
|1.7236
|1.7236
|1.7201
|-230.00
|45810.00
|1537
|2005.11.21 15:12
|sell
|769
|1.00
|1.7235
|1.7258
|1.7223
|1538
|2005.11.21 15:24
|t/p
|769
|1.00
|1.7223
|1.7258
|1.7223
|120.00
|45930.00
|1539
|2005.11.21 15:25
|sell
|770
|1.00
|1.7225
|1.7248
|1.7213
|1540
|2005.11.21 15:59
|t/p
|770
|1.00
|1.7213
|1.7248
|1.7213
|120.00
|46050.00
|1541
|2005.11.21 16:09
|buy
|771
|1.00
|1.7187
|1.7164
|1.7199
|1542
|2005.11.21 16:23
|t/p
|771
|1.00
|1.7199
|1.7164
|1.7199
|120.00
|46170.00
|1543
|2005.11.21 16:23
|sell
|772
|1.00
|1.7199
|1.7222
|1.7187
|1544
|2005.11.21 16:59
|t/p
|772
|1.00
|1.7187
|1.7222
|1.7187
|120.00
|46290.00
|1545
|2005.11.21 17:18
|buy
|773
|1.00
|1.7164
|1.7141
|1.7176
|1546
|2005.11.21 17:59
|t/p
|773
|1.00
|1.7176
|1.7141
|1.7176
|120.00
|46410.00
|1547
|2005.11.21 18:45
|sell
|774
|1.00
|1.7183
|1.7206
|1.7171
|1548
|2005.11.21 21:00
|t/p
|774
|1.00
|1.7171
|1.7206
|1.7171
|120.00
|46530.00
|1549
|2005.11.22 12:44
|buy
|775
|1.00
|1.7119
|1.7096
|1.7131
|1550
|2005.11.22 13:55
|s/l
|775
|1.00
|1.7096
|1.7096
|1.7131
|-230.00
|46300.00
|1551
|2005.11.22 13:56
|sell
|776
|1.00
|1.7112
|1.7135
|1.7100
|1552
|2005.11.22 13:59
|t/p
|776
|1.00
|1.7100
|1.7135
|1.7100
|120.00
|46420.00
|1553
|2005.11.22 14:13
|buy
|777
|1.00
|1.7092
|1.7069
|1.7104
|1554
|2005.11.22 15:30
|t/p
|777
|1.00
|1.7104
|1.7069
|1.7104
|120.00
|46540.00
|1555
|2005.11.22 15:54
|buy
|778
|1.00
|1.7090
|1.7067
|1.7102
|1556
|2005.11.22 15:59
|t/p
|778
|1.00
|1.7102
|1.7067
|1.7102
|120.00
|46660.00
|1557
|2005.11.22 18:59
|sell
|779
|1.00
|1.7148
|1.7171
|1.7136
|1558
|2005.11.22 19:59
|s/l
|779
|1.00
|1.7171
|1.7171
|1.7136
|-230.00
|46430.00
|1559
|2005.11.22 20:20
|sell
|780
|1.00
|1.7225
|1.7248
|1.7213
|1560
|2005.11.22 20:26
|t/p
|780
|1.00
|1.7213
|1.7248
|1.7213
|120.00
|46550.00
|1561
|2005.11.22 20:26
|buy
|781
|1.00
|1.7212
|1.7189
|1.7224
|1562
|2005.11.22 20:41
|t/p
|781
|1.00
|1.7224
|1.7189
|1.7224
|120.00
|46670.00
|1563
|2005.11.22 20:50
|buy
|782
|1.00
|1.7216
|1.7193
|1.7228
|1564
|2005.11.23 00:59
|s/l
|782
|1.00
|1.7193
|1.7193
|1.7228
|-230.00
|46440.00
|1565
|2005.11.23 07:14
|sell
|783
|1.00
|1.7251
|1.7274
|1.7239
|1566
|2005.11.23 08:21
|t/p
|783
|1.00
|1.7239
|1.7274
|1.7239
|120.00
|46560.00
|1567
|2005.11.23 08:54
|sell
|784
|1.00
|1.7252
|1.7275
|1.7240
|1568
|2005.11.23 08:59
|t/p
|784
|1.00
|1.7240
|1.7275
|1.7240
|120.00
|46680.00
|1569
|2005.11.23 10:52
|sell
|785
|1.00
|1.7225
|1.7248
|1.7213
|1570
|2005.11.23 10:59
|s/l
|785
|1.00
|1.7248
|1.7248
|1.7213
|-230.00
|46450.00
|1571
|2005.11.23 11:26
|sell
|786
|1.00
|1.7244
|1.7267
|1.7232
|1572
|2005.11.23 11:59
|t/p
|786
|1.00
|1.7232
|1.7267
|1.7232
|120.00
|46570.00
|1573
|2005.11.23 12:12
|buy
|787
|1.00
|1.7207
|1.7184
|1.7219
|1574
|2005.11.23 13:18
|t/p
|787
|1.00
|1.7219
|1.7184
|1.7219
|120.00
|46690.00
|1575
|2005.11.23 13:45
|buy
|788
|1.00
|1.7205
|1.7182
|1.7217
|1576
|2005.11.23 13:59
|t/p
|788
|1.00
|1.7217
|1.7182
|1.7217
|120.00
|46810.00
|1577
|2005.11.23 15:11
|sell
|789
|1.00
|1.7238
|1.7261
|1.7226
|1578
|2005.11.23 15:44
|t/p
|789
|1.00
|1.7226
|1.7261
|1.7226
|120.00
|46930.00
|1579
|2005.11.23 19:50
|sell
|790
|1.00
|1.7225
|1.7248
|1.7213
|1580
|2005.11.24 06:59
|t/p
|790
|1.00
|1.7213
|1.7248
|1.7213
|120.00
|47050.00
|1581
|2005.11.24 08:59
|sell
|791
|1.00
|1.7238
|1.7261
|1.7226
|1582
|2005.11.24 09:26
|t/p
|791
|1.00
|1.7226
|1.7261
|1.7226
|120.00
|47170.00
|1583
|2005.11.24 10:22
|sell
|792
|1.00
|1.7243
|1.7266
|1.7231
|1584
|2005.11.24 10:55
|t/p
|792
|1.00
|1.7231
|1.7266
|1.7231
|120.00
|47290.00
|1585
|2005.11.24 10:55
|buy
|793
|1.00
|1.7231
|1.7208
|1.7243
|1586
|2005.11.24 10:59
|t/p
|793
|1.00
|1.7243
|1.7208
|1.7243
|120.00
|47410.00
|1587
|2005.11.24 11:30
|sell
|794
|1.00
|1.7269
|1.7292
|1.7257
|1588
|2005.11.24 11:59
|t/p
|794
|1.00
|1.7257
|1.7292
|1.7257
|120.00
|47530.00
|1589
|2005.11.24 12:04
|buy
|795
|1.00
|1.7242
|1.7219
|1.7254
|1590
|2005.11.24 12:06
|t/p
|795
|1.00
|1.7254
|1.7219
|1.7254
|120.00
|47650.00
|1591
|2005.11.24 12:41
|buy
|796
|1.00
|1.7248
|1.7225
|1.7260
|1592
|2005.11.24 18:00
|s/l
|796
|1.00
|1.7225
|1.7225
|1.7260
|-230.00
|47420.00
|1593
|2005.11.25 09:36
|sell
|797
|1.00
|1.7194
|1.7217
|1.7182
|1594
|2005.11.25 10:41
|t/p
|797
|1.00
|1.7182
|1.7217
|1.7182
|120.00
|47540.00
|1595
|2005.11.25 10:44
|sell
|798
|1.00
|1.7188
|1.7211
|1.7176
|1596
|2005.11.25 12:00
|s/l
|798
|1.00
|1.7211
|1.7211
|1.7176
|-230.00
|47310.00
|1597
|2005.11.25 14:41
|buy
|799
|1.00
|1.7206
|1.7183
|1.7218
|1598
|2005.11.25 15:59
|s/l
|799
|1.00
|1.7183
|1.7183
|1.7218
|-230.00
|47080.00
|1599
|2005.11.28 10:59
|sell
|800
|1.00
|1.7111
|1.7134
|1.7099
|1600
|2005.11.28 11:31
|t/p
|800
|1.00
|1.7099
|1.7134
|1.7099
|120.00
|47200.00
|1601
|2005.11.28 13:57
|sell
|801
|1.00
|1.7107
|1.7130
|1.7095
|1602
|2005.11.28 14:43
|t/p
|801
|1.00
|1.7095
|1.7130
|1.7095
|120.00
|47320.00
|1603
|2005.11.28 14:59
|buy
|802
|1.00
|1.7096
|1.7073
|1.7108
|1604
|2005.11.28 15:24
|t/p
|802
|1.00
|1.7108
|1.7073
|1.7108
|120.00
|47440.00
|1605
|2005.11.28 17:41
|sell
|803
|1.00
|1.7220
|1.7243
|1.7208
|1606
|2005.11.28 18:59
|s/l
|803
|1.00
|1.7243
|1.7243
|1.7208
|-230.00
|47210.00
|1607
|2005.11.28 20:11
|sell
|804
|1.00
|1.7330
|1.7353
|1.7318
|1608
|2005.11.28 20:59
|t/p
|804
|1.00
|1.7318
|1.7353
|1.7318
|120.00
|47330.00
|1609
|2005.11.29 10:55
|buy
|805
|1.00
|1.7243
|1.7220
|1.7255
|1610
|2005.11.29 11:50
|t/p
|805
|1.00
|1.7255
|1.7220
|1.7255
|120.00
|47450.00
|1611
|2005.11.29 11:59
|sell
|806
|1.00
|1.7255
|1.7278
|1.7243
|1612
|2005.11.29 13:59
|t/p
|806
|1.00
|1.7243
|1.7278
|1.7243
|120.00
|47570.00
|1613
|2005.11.29 15:59
|sell
|807
|1.00
|1.7219
|1.7242
|1.7207
|1614
|2005.11.29 15:59
|t/p
|807
|1.00
|1.7207
|1.7242
|1.7207
|120.00
|47690.00
|1615
|2005.11.30 08:59
|buy
|808
|1.00
|1.7207
|1.7184
|1.7219
|1616
|2005.11.30 09:05
|t/p
|808
|1.00
|1.7219
|1.7184
|1.7219
|120.00
|47810.00
|1617
|2005.11.30 12:46
|sell
|809
|1.00
|1.7272
|1.7295
|1.7260
|1618
|2005.11.30 12:59
|t/p
|809
|1.00
|1.7260
|1.7295
|1.7260
|120.00
|47930.00
|1619
|2005.11.30 13:58
|buy
|810
|1.00
|1.7251
|1.7228
|1.7263
|1620
|2005.11.30 14:26
|t/p
|810
|1.00
|1.7263
|1.7228
|1.7263
|120.00
|48050.00
|1621
|2005.11.30 14:30
|buy
|811
|1.00
|1.7254
|1.7231
|1.7266
|1622
|2005.11.30 14:38
|t/p
|811
|1.00
|1.7266
|1.7231
|1.7266
|120.00
|48170.00
|1623
|2005.11.30 14:51
|buy
|812
|1.00
|1.7254
|1.7231
|1.7266
|1624
|2005.11.30 14:59
|t/p
|812
|1.00
|1.7266
|1.7231
|1.7266
|120.00
|48290.00
|1625
|2005.11.30 19:35
|buy
|813
|1.00
|1.7290
|1.7267
|1.7302
|1626
|2005.12.01 07:27
|t/p
|813
|1.00
|1.7302
|1.7267
|1.7302
|120.00
|48410.00
|1627
|2005.12.01 07:53
|buy
|814
|1.00
|1.7285
|1.7262
|1.7297
|1628
|2005.12.01 07:59
|t/p
|814
|1.00
|1.7297
|1.7262
|1.7297
|120.00
|48530.00
|1629
|2005.12.01 09:19
|sell
|815
|1.00
|1.7321
|1.7344
|1.7309
|1630
|2005.12.01 09:44
|t/p
|815
|1.00
|1.7309
|1.7344
|1.7309
|120.00
|48650.00
|1631
|2005.12.01 09:44
|buy
|816
|1.00
|1.7308
|1.7285
|1.7320
|1632
|2005.12.01 09:59
|t/p
|816
|1.00
|1.7320
|1.7285
|1.7320
|120.00
|48770.00
|1633
|2005.12.01 13:33
|sell
|817
|1.00
|1.7308
|1.7331
|1.7296
|1634
|2005.12.01 13:42
|t/p
|817
|1.00
|1.7296
|1.7331
|1.7296
|120.00
|48890.00
|1635
|2005.12.01 13:46
|sell
|818
|1.00
|1.7305
|1.7328
|1.7293
|1636
|2005.12.01 13:48
|t/p
|818
|1.00
|1.7293
|1.7328
|1.7293
|120.00
|49010.00
|1637
|2005.12.01 13:56
|sell
|819
|1.00
|1.7305
|1.7328
|1.7293
|1638
|2005.12.01 13:59
|t/p
|819
|1.00
|1.7293
|1.7328
|1.7293
|120.00
|49130.00
|1639
|2005.12.01 14:10
|buy
|820
|1.00
|1.7276
|1.7253
|1.7288
|1640
|2005.12.01 14:31
|t/p
|820
|1.00
|1.7288
|1.7253
|1.7288
|120.00
|49250.00
|1641
|2005.12.01 15:37
|sell
|821
|1.00
|1.7278
|1.7301
|1.7266
|1642
|2005.12.01 15:59
|s/l
|821
|1.00
|1.7301
|1.7301
|1.7266
|-230.00
|49020.00
|1643
|2005.12.01 16:59
|sell
|822
|1.00
|1.7302
|1.7325
|1.7290
|1644
|2005.12.01 17:46
|t/p
|822
|1.00
|1.7290
|1.7325
|1.7290
|120.00
|49140.00
|1645
|2005.12.01 17:46
|buy
|823
|1.00
|1.7290
|1.7267
|1.7302
|1646
|2005.12.01 17:59
|t/p
|823
|1.00
|1.7302
|1.7267
|1.7302
|120.00
|49260.00
|1647
|2005.12.01 18:46
|sell
|824
|1.00
|1.7330
|1.7353
|1.7318
|1648
|2005.12.01 20:59
|t/p
|824
|1.00
|1.7318
|1.7353
|1.7318
|120.00
|49380.00
|1649
|2005.12.02 08:30
|buy
|825
|1.00
|1.7286
|1.7263
|1.7298
|1650
|2005.12.02 13:02
|s/l
|825
|1.00
|1.7263
|1.7263
|1.7298
|-230.00
|49150.00
|1651
|2005.12.02 13:58
|sell
|826
|1.00
|1.7279
|1.7302
|1.7267
|1652
|2005.12.02 13:59
|s/l
|826
|1.00
|1.7302
|1.7302
|1.7267
|-230.00
|48920.00
|1653
|2005.12.02 14:50
|sell
|827
|1.00
|1.7359
|1.7382
|1.7347
|1654
|2005.12.02 14:52
|t/p
|827
|1.00
|1.7347
|1.7382
|1.7347
|120.00
|49040.00
|1655
|2005.12.02 14:55
|sell
|828
|1.00
|1.7359
|1.7382
|1.7347
|1656
|2005.12.02 14:59
|t/p
|828
|1.00
|1.7347
|1.7382
|1.7347
|120.00
|49160.00
|1657
|2005.12.02 16:32
|sell
|829
|1.00
|1.7304
|1.7327
|1.7292
|1658
|2005.12.02 16:44
|t/p
|829
|1.00
|1.7292
|1.7327
|1.7292
|120.00
|49280.00
|1659
|2005.12.02 16:44
|buy
|830
|1.00
|1.7292
|1.7269
|1.7304
|1660
|2005.12.02 16:45
|t/p
|830
|1.00
|1.7304
|1.7269
|1.7304
|120.00
|49400.00
|1661
|2005.12.02 16:50
|buy
|831
|1.00
|1.7300
|1.7277
|1.7312
|1662
|2005.12.02 17:34
|t/p
|831
|1.00
|1.7312
|1.7277
|1.7312
|120.00
|49520.00
|1663
|2005.12.05 09:59
|sell
|832
|1.00
|1.7313
|1.7336
|1.7301
|1664
|2005.12.05 11:59
|s/l
|832
|1.00
|1.7336
|1.7336
|1.7301
|-230.00
|49290.00
|1665
|2005.12.05 12:50
|sell
|833
|1.00
|1.7359
|1.7382
|1.7347
|1666
|2005.12.05 13:59
|s/l
|833
|1.00
|1.7382
|1.7382
|1.7347
|-230.00
|49060.00
|1667
|2005.12.05 14:41
|sell
|834
|1.00
|1.7402
|1.7425
|1.7390
|1668
|2005.12.05 15:04
|t/p
|834
|1.00
|1.7390
|1.7425
|1.7390
|120.00
|49180.00
|1669
|2005.12.05 15:36
|sell
|835
|1.00
|1.7404
|1.7427
|1.7392
|1670
|2005.12.05 15:52
|t/p
|835
|1.00
|1.7392
|1.7427
|1.7392
|120.00
|49300.00
|1671
|2005.12.05 15:59
|sell
|836
|1.00
|1.7403
|1.7426
|1.7391
|1672
|2005.12.05 15:59
|t/p
|836
|1.00
|1.7391
|1.7426
|1.7391
|120.00
|49420.00
|1673
|2005.12.05 16:57
|buy
|837
|1.00
|1.7367
|1.7344
|1.7379
|1674
|2005.12.05 16:59
|t/p
|837
|1.00
|1.7379
|1.7344
|1.7379
|120.00
|49540.00
|1675
|2005.12.05 18:54
|buy
|838
|1.00
|1.7431
|1.7408
|1.7443
|1676
|2005.12.06 01:19
|s/l
|838
|1.00
|1.7408
|1.7408
|1.7443
|-230.00
|49310.00
|1677
|2005.12.06 09:30
|sell
|839
|1.00
|1.7444
|1.7467
|1.7432
|1678
|2005.12.06 09:59
|t/p
|839
|1.00
|1.7432
|1.7467
|1.7432
|120.00
|49430.00
|1679
|2005.12.06 10:43
|sell
|840
|1.00
|1.7378
|1.7401
|1.7366
|1680
|2005.12.06 10:59
|t/p
|840
|1.00
|1.7366
|1.7401
|1.7366
|120.00
|49550.00
|1681
|2005.12.06 11:20
|buy
|841
|1.00
|1.7337
|1.7314
|1.7349
|1682
|2005.12.06 12:59
|t/p
|841
|1.00
|1.7349
|1.7314
|1.7349
|120.00
|49670.00
|1683
|2005.12.06 13:31
|sell
|842
|1.00
|1.7357
|1.7380
|1.7345
|1684
|2005.12.06 13:50
|t/p
|842
|1.00
|1.7345
|1.7380
|1.7345
|120.00
|49790.00
|1685
|2005.12.06 14:32
|buy
|843
|1.00
|1.7342
|1.7319
|1.7354
|1686
|2005.12.06 15:11
|t/p
|843
|1.00
|1.7354
|1.7319
|1.7354
|120.00
|49910.00
|1687
|2005.12.07 08:37
|buy
|844
|1.00
|1.7347
|1.7324
|1.7359
|1688
|2005.12.07 09:59
|s/l
|844
|1.00
|1.7324
|1.7324
|1.7359
|-230.00
|49680.00
|1689
|2005.12.07 10:59
|sell
|845
|1.00
|1.7323
|1.7346
|1.7311
|1690
|2005.12.07 16:59
|s/l
|845
|1.00
|1.7346
|1.7346
|1.7311
|-230.00
|49450.00
|1691
|2005.12.07 17:31
|sell
|846
|1.00
|1.7351
|1.7374
|1.7339
|1692
|2005.12.07 17:36
|t/p
|846
|1.00
|1.7339
|1.7374
|1.7339
|120.00
|49570.00
|1693
|2005.12.07 17:54
|sell
|847
|1.00
|1.7351
|1.7374
|1.7339
|1694
|2005.12.07 18:02
|t/p
|847
|1.00
|1.7339
|1.7374
|1.7339
|120.00
|49690.00
|1695
|2005.12.08 07:56
|sell
|848
|1.00
|1.7350
|1.7373
|1.7338
|1696
|2005.12.08 08:59
|s/l
|848
|1.00
|1.7373
|1.7373
|1.7338
|-230.00
|49460.00
|1697
|2005.12.08 10:08
|sell
|849
|1.00
|1.7443
|1.7466
|1.7431
|1698
|2005.12.08 10:52
|t/p
|849
|1.00
|1.7431
|1.7466
|1.7431
|120.00
|49580.00
|1699
|2005.12.08 10:52
|buy
|850
|1.00
|1.7431
|1.7408
|1.7443
|1700
|2005.12.08 10:59
|t/p
|850
|1.00
|1.7443
|1.7408
|1.7443
|120.00
|49700.00
|1701
|2005.12.08 12:59
|buy
|851
|1.00
|1.7448
|1.7425
|1.7460
|1702
|2005.12.08 15:59
|t/p
|851
|1.00
|1.7460
|1.7425
|1.7460
|120.00
|49820.00
|1703
|2005.12.08 16:42
|sell
|852
|1.00
|1.7508
|1.7531
|1.7496
|1704
|2005.12.08 16:54
|t/p
|852
|1.00
|1.7496
|1.7531
|1.7496
|120.00
|49940.00
|1705
|2005.12.08 16:54
|buy
|853
|1.00
|1.7496
|1.7473
|1.7508
|1706
|2005.12.08 16:59
|t/p
|853
|1.00
|1.7508
|1.7473
|1.7508
|120.00
|50060.00
|1707
|2005.12.09 09:54
|buy
|854
|1.00
|1.7467
|1.7444
|1.7479
|1708
|2005.12.09 09:59
|t/p
|854
|1.00
|1.7479
|1.7444
|1.7479
|120.00
|50180.00
|1709
|2005.12.09 14:52
|sell
|855
|1.00
|1.7534
|1.7557
|1.7522
|1710
|2005.12.09 15:59
|s/l
|855
|1.00
|1.7557
|1.7557
|1.7522
|-230.00
|49950.00
|1711
|2005.12.09 16:44
|sell
|856
|1.00
|1.7561
|1.7584
|1.7549
|1712
|2005.12.09 17:12
|t/p
|856
|1.00
|1.7549
|1.7584
|1.7549
|120.00
|50070.00
|1713
|2005.12.12 10:07
|sell
|857
|1.00
|1.7649
|1.7672
|1.7637
|1714
|2005.12.12 10:25
|t/p
|857
|1.00
|1.7637
|1.7672
|1.7637
|120.00
|50190.00
|1715
|2005.12.12 10:46
|sell
|858
|1.00
|1.7648
|1.7671
|1.7636
|1716
|2005.12.12 10:59
|t/p
|858
|1.00
|1.7636
|1.7671
|1.7636
|120.00
|50310.00
|1717
|2005.12.12 11:13
|buy
|859
|1.00
|1.7630
|1.7607
|1.7642
|1718
|2005.12.12 11:21
|t/p
|859
|1.00
|1.7642
|1.7607
|1.7642
|120.00
|50430.00
|1719
|2005.12.12 11:59
|buy
|860
|1.00
|1.7628
|1.7605
|1.7640
|1720
|2005.12.12 12:51
|t/p
|860
|1.00
|1.7640
|1.7605
|1.7640
|120.00
|50550.00
|1721
|2005.12.12 14:34
|sell
|861
|1.00
|1.7731
|1.7754
|1.7719
|1722
|2005.12.12 14:59
|t/p
|861
|1.00
|1.7719
|1.7754
|1.7719
|120.00
|50670.00
|1723
|2005.12.12 15:31
|buy
|862
|1.00
|1.7712
|1.7689
|1.7724
|1724
|2005.12.12 15:59
|t/p
|862
|1.00
|1.7724
|1.7689
|1.7724
|120.00
|50790.00
|1725
|2005.12.12 15:59
|sell
|863
|1.00
|1.7725
|1.7748
|1.7713
|1726
|2005.12.12 17:29
|s/l
|863
|1.00
|1.7748
|1.7748
|1.7713
|-230.00
|50560.00
|1727
|2005.12.13 08:50
|sell
|864
|1.00
|1.7766
|1.7789
|1.7754
|1728
|2005.12.13 08:59
|t/p
|864
|1.00
|1.7754
|1.7789
|1.7754
|120.00
|50680.00
|1729
|2005.12.13 10:37
|buy
|865
|1.00
|1.7688
|1.7665
|1.7700
|1730
|2005.12.13 11:03
|t/p
|865
|1.00
|1.7700
|1.7665
|1.7700
|120.00
|50800.00
|1731
|2005.12.13 11:35
|buy
|866
|1.00
|1.7677
|1.7654
|1.7689
|1732
|2005.12.13 12:28
|t/p
|866
|1.00
|1.7689
|1.7654
|1.7689
|120.00
|50920.00
|1733
|2005.12.13 12:48
|buy
|867
|1.00
|1.7674
|1.7651
|1.7686
|1734
|2005.12.13 13:53
|t/p
|867
|1.00
|1.7686
|1.7651
|1.7686
|120.00
|51040.00
|1735
|2005.12.13 15:59
|sell
|868
|1.00
|1.7710
|1.7733
|1.7698
|1736
|2005.12.13 16:57
|t/p
|868
|1.00
|1.7698
|1.7733
|1.7698
|120.00
|51160.00
|1737
|2005.12.13 17:59
|sell
|869
|1.00
|1.7677
|1.7700
|1.7665
|1738
|2005.12.13 20:14
|s/l
|869
|1.00
|1.7700
|1.7700
|1.7665
|-230.00
|50930.00
|1739
|2005.12.13 20:14
|sell
|870
|1.00
|1.7701
|1.7724
|1.7689
|1740
|2005.12.13 20:15
|t/p
|870
|1.00
|1.7689
|1.7724
|1.7689
|120.00
|51050.00
|1741
|2005.12.13 20:17
|sell
|871
|1.00
|1.7696
|1.7719
|1.7684
|1742
|2005.12.14 01:59
|s/l
|871
|1.00
|1.7719
|1.7719
|1.7684
|-230.00
|50820.00
|1743
|2005.12.14 09:29
|sell
|872
|1.00
|1.7791
|1.7814
|1.7779
|1744
|2005.12.14 09:59
|t/p
|872
|1.00
|1.7779
|1.7814
|1.7779
|120.00
|50940.00
|1745
|2005.12.14 11:33
|buy
|873
|1.00
|1.7713
|1.7690
|1.7725
|1746
|2005.12.14 13:59
|t/p
|873
|1.00
|1.7725
|1.7690
|1.7725
|120.00
|51060.00
|1747
|2005.12.14 14:21
|sell
|874
|1.00
|1.7733
|1.7756
|1.7721
|1748
|2005.12.14 14:59
|t/p
|874
|1.00
|1.7721
|1.7756
|1.7721
|120.00
|51180.00
|1749
|2005.12.14 15:59
|buy
|875
|1.00
|1.7714
|1.7691
|1.7726
|1750
|2005.12.14 15:59
|t/p
|875
|1.00
|1.7726
|1.7691
|1.7726
|120.00
|51300.00
|1751
|2005.12.14 16:42
|sell
|876
|1.00
|1.7743
|1.7766
|1.7731
|1752
|2005.12.14 17:15
|t/p
|876
|1.00
|1.7731
|1.7766
|1.7731
|120.00
|51420.00
|1753
|2005.12.14 18:18
|buy
|877
|1.00
|1.7726
|1.7703
|1.7738
|1754
|2005.12.14 19:11
|t/p
|877
|1.00
|1.7738
|1.7703
|1.7738
|120.00
|51540.00
|1755
|2005.12.14 19:58
|buy
|878
|1.00
|1.7723
|1.7700
|1.7735
|1756
|2005.12.15 01:59
|t/p
|878
|1.00
|1.7735
|1.7700
|1.7735
|120.00
|51660.00
|1757
|2005.12.15 08:18
|sell
|879
|1.00
|1.7705
|1.7728
|1.7693
|1758
|2005.12.15 08:38
|t/p
|879
|1.00
|1.7693
|1.7728
|1.7693
|120.00
|51780.00
|1759
|2005.12.15 08:54
|sell
|880
|1.00
|1.7705
|1.7728
|1.7693
|1760
|2005.12.15 09:24
|s/l
|880
|1.00
|1.7728
|1.7728
|1.7693
|-230.00
|51550.00
|1761
|2005.12.15 09:33
|buy
|881
|1.00
|1.7698
|1.7675
|1.7710
|1762
|2005.12.15 09:39
|t/p
|881
|1.00
|1.7710
|1.7675
|1.7710
|120.00
|51670.00
|1763
|2005.12.15 09:45
|buy
|882
|1.00
|1.7698
|1.7675
|1.7710
|1764
|2005.12.15 09:59
|t/p
|882
|1.00
|1.7710
|1.7675
|1.7710
|120.00
|51790.00
|1765
|2005.12.15 10:30
|sell
|883
|1.00
|1.7736
|1.7759
|1.7724
|1766
|2005.12.15 10:32
|t/p
|883
|1.00
|1.7724
|1.7759
|1.7724
|120.00
|51910.00
|1767
|2005.12.15 10:42
|sell
|884
|1.00
|1.7734
|1.7757
|1.7722
|1768
|2005.12.15 11:08
|t/p
|884
|1.00
|1.7722
|1.7757
|1.7722
|120.00
|52030.00
|1769
|2005.12.15 14:38
|buy
|885
|1.00
|1.7715
|1.7692
|1.7727
|1770
|2005.12.15 14:59
|s/l
|885
|1.00
|1.7692
|1.7692
|1.7727
|-230.00
|51800.00
|1771
|2005.12.15 15:59
|buy
|886
|1.00
|1.7671
|1.7648
|1.7683
|1772
|2005.12.15 15:59
|s/l
|886
|1.00
|1.7648
|1.7648
|1.7683
|-230.00
|51570.00
|1773
|2005.12.15 17:11
|sell
|887
|1.00
|1.7649
|1.7672
|1.7637
|1774
|2005.12.15 18:33
|t/p
|887
|1.00
|1.7637
|1.7672
|1.7637
|120.00
|51690.00
|1775
|2005.12.16 07:59
|sell
|888
|1.00
|1.7660
|1.7683
|1.7648
|1776
|2005.12.16 08:59
|s/l
|888
|1.00
|1.7683
|1.7683
|1.7648
|-230.00
|51460.00
|1777
|2005.12.16 09:59
|sell
|889
|1.00
|1.7727
|1.7750
|1.7715
|1778
|2005.12.16 10:05
|t/p
|889
|1.00
|1.7715
|1.7750
|1.7715
|120.00
|51580.00
|1779
|2005.12.16 10:21
|sell
|890
|1.00
|1.7727
|1.7750
|1.7715
|1780
|2005.12.16 10:31
|t/p
|890
|1.00
|1.7715
|1.7750
|1.7715
|120.00
|51700.00
|1781
|2005.12.16 10:56
|sell
|891
|1.00
|1.7726
|1.7749
|1.7714
|1782
|2005.12.16 10:59
|t/p
|891
|1.00
|1.7714
|1.7749
|1.7714
|120.00
|51820.00
|1783
|2005.12.16 12:36
|sell
|892
|1.00
|1.7693
|1.7716
|1.7681
|1784
|2005.12.16 13:21
|t/p
|892
|1.00
|1.7681
|1.7716
|1.7681
|120.00
|51940.00
|1785
|2005.12.16 13:34
|sell
|893
|1.00
|1.7694
|1.7717
|1.7682
|1786
|2005.12.16 13:48
|t/p
|893
|1.00
|1.7682
|1.7717
|1.7682
|120.00
|52060.00
|1787
|2005.12.16 13:59
|buy
|894
|1.00
|1.7684
|1.7661
|1.7696
|1788
|2005.12.16 14:19
|t/p
|894
|1.00
|1.7696
|1.7661
|1.7696
|120.00
|52180.00
|1789
|2005.12.16 16:11
|sell
|895
|1.00
|1.7726
|1.7749
|1.7714
|1790
|2005.12.16 16:27
|t/p
|895
|1.00
|1.7714
|1.7749
|1.7714
|120.00
|52300.00
|1791
|2005.12.16 16:37
|sell
|896
|1.00
|1.7725
|1.7748
|1.7713
|1792
|2005.12.16 18:59
|t/p
|896
|1.00
|1.7713
|1.7748
|1.7713
|120.00
|52420.00
|1793
|2005.12.19 08:36
|buy
|897
|1.00
|1.7690
|1.7667
|1.7702
|1794
|2005.12.19 09:59
|s/l
|897
|1.00
|1.7667
|1.7667
|1.7702
|-230.00
|52190.00
|1795
|2005.12.19 13:51
|buy
|898
|1.00
|1.7630
|1.7607
|1.7642
|1796
|2005.12.19 14:47
|t/p
|898
|1.00
|1.7642
|1.7607
|1.7642
|120.00
|52310.00
|1797
|2005.12.19 19:10
|buy
|899
|1.00
|1.7606
|1.7583
|1.7618
|1798
|2005.12.19 19:59
|t/p
|899
|1.00
|1.7618
|1.7583
|1.7618
|120.00
|52430.00
|1799
|2005.12.20 15:53
|buy
|900
|1.00
|1.7599
|1.7576
|1.7611
|1800
|2005.12.20 16:08
|s/l
|900
|1.00
|1.7576
|1.7576
|1.7611
|-230.00
|52200.00
|1801
|2005.12.20 16:17
|sell
|901
|1.00
|1.7599
|1.7622
|1.7587
|1802
|2005.12.20 16:59
|t/p
|901
|1.00
|1.7587
|1.7622
|1.7587
|120.00
|52320.00
|1803
|2005.12.20 17:59
|buy
|902
|1.00
|1.7536
|1.7513
|1.7548
|1804
|2005.12.20 20:33
|t/p
|902
|1.00
|1.7548
|1.7513
|1.7548
|120.00
|52440.00
|1805
|2005.12.20 20:43
|sell
|903
|1.00
|1.7549
|1.7572
|1.7537
|1806
|2005.12.20 20:59
|t/p
|903
|1.00
|1.7537
|1.7572
|1.7537
|120.00
|52560.00
|1807
|2005.12.21 07:59
|buy
|904
|1.00
|1.7569
|1.7546
|1.7581
|1808
|2005.12.21 08:26
|t/p
|904
|1.00
|1.7581
|1.7546
|1.7581
|120.00
|52680.00
|1809
|2005.12.21 08:58
|buy
|905
|1.00
|1.7566
|1.7543
|1.7578
|1810
|2005.12.21 09:42
|s/l
|905
|1.00
|1.7543
|1.7543
|1.7578
|-230.00
|52450.00
|1811
|2005.12.21 09:42
|buy
|906
|1.00
|1.7547
|1.7524
|1.7559
|1812
|2005.12.21 09:59
|s/l
|906
|1.00
|1.7524
|1.7524
|1.7559
|-230.00
|52220.00
|1813
|2005.12.21 11:26
|sell
|907
|1.00
|1.7515
|1.7538
|1.7503
|1814
|2005.12.21 11:59
|t/p
|907
|1.00
|1.7503
|1.7538
|1.7503
|120.00
|52340.00
|1815
|2005.12.21 12:58
|buy
|908
|1.00
|1.7492
|1.7469
|1.7504
|1816
|2005.12.21 14:59
|s/l
|908
|1.00
|1.7469
|1.7469
|1.7504
|-230.00
|52110.00
|1817
|2005.12.21 15:58
|buy
|909
|1.00
|1.7419
|1.7396
|1.7431
|1818
|2005.12.21 15:59
|s/l
|909
|1.00
|1.7396
|1.7396
|1.7431
|-230.00
|51880.00
|1819
|2005.12.21 16:55
|buy
|910
|1.00
|1.7390
|1.7367
|1.7402
|1820
|2005.12.21 17:13
|t/p
|910
|1.00
|1.7402
|1.7367
|1.7402
|120.00
|52000.00
|1821
|2005.12.21 20:42
|sell
|911
|1.00
|1.7447
|1.7470
|1.7435
|1822
|2005.12.21 21:09
|t/p
|911
|1.00
|1.7435
|1.7470
|1.7435
|120.00
|52120.00
|1823
|2005.12.22 08:41
|sell
|912
|1.00
|1.7424
|1.7447
|1.7412
|1824
|2005.12.22 09:34
|t/p
|912
|1.00
|1.7412
|1.7447
|1.7412
|120.00
|52240.00
|1825
|2005.12.22 09:43
|sell
|913
|1.00
|1.7418
|1.7441
|1.7406
|1826
|2005.12.22 09:59
|t/p
|913
|1.00
|1.7406
|1.7441
|1.7406
|120.00
|52360.00
|1827
|2005.12.22 11:58
|sell
|914
|1.00
|1.7381
|1.7404
|1.7369
|1828
|2005.12.22 12:15
|t/p
|914
|1.00
|1.7369
|1.7404
|1.7369
|120.00
|52480.00
|1829
|2005.12.22 12:53
|sell
|915
|1.00
|1.7380
|1.7403
|1.7368
|1830
|2005.12.22 13:32
|t/p
|915
|1.00
|1.7368
|1.7403
|1.7368
|120.00
|52600.00
|1831
|2005.12.22 13:33
|buy
|916
|1.00
|1.7365
|1.7342
|1.7377
|1832
|2005.12.22 14:59
|t/p
|916
|1.00
|1.7377
|1.7342
|1.7377
|120.00
|52720.00
|1833
|2005.12.22 15:07
|sell
|917
|1.00
|1.7402
|1.7425
|1.7390
|1834
|2005.12.22 15:13
|t/p
|917
|1.00
|1.7390
|1.7425
|1.7390
|120.00
|52840.00
|1835
|2005.12.22 15:33
|sell
|918
|1.00
|1.7403
|1.7426
|1.7391
|1836
|2005.12.22 15:59
|t/p
|918
|1.00
|1.7391
|1.7426
|1.7391
|120.00
|52960.00
|1837
|2005.12.22 18:59
|sell
|919
|1.00
|1.7388
|1.7411
|1.7376
|1838
|2005.12.22 21:08
|t/p
|919
|1.00
|1.7376
|1.7411
|1.7376
|120.00
|53080.00
|1839
|2005.12.23 09:37
|buy
|920
|1.00
|1.7379
|1.7356
|1.7391
|1840
|2005.12.23 09:46
|t/p
|920
|1.00
|1.7391
|1.7356
|1.7391
|120.00
|53200.00
|1841
|2005.12.23 11:13
|buy
|921
|1.00
|1.7372
|1.7349
|1.7384
|1842
|2005.12.23 12:59
|s/l
|921
|1.00
|1.7349
|1.7349
|1.7384
|-230.00
|52970.00
|1843
|2005.12.23 12:59
|buy
|922
|1.00
|1.7350
|1.7327
|1.7362
|1844
|2005.12.23 13:59
|s/l
|922
|1.00
|1.7327
|1.7327
|1.7362
|-230.00
|52740.00
|1845
|2005.12.23 14:59
|buy
|923
|1.00
|1.7317
|1.7294
|1.7329
|1846
|2005.12.23 15:14
|t/p
|923
|1.00
|1.7329
|1.7294
|1.7329
|120.00
|52860.00
|1847
|2005.12.23 15:34
|buy
|924
|1.00
|1.7314
|1.7291
|1.7326
|1848
|2005.12.23 16:05
|t/p
|924
|1.00
|1.7326
|1.7291
|1.7326
|120.00
|52980.00
|1849
|2005.12.23 16:12
|buy
|925
|1.00
|1.7319
|1.7296
|1.7331
|1850
|2005.12.23 16:33
|t/p
|925
|1.00
|1.7331
|1.7296
|1.7331
|120.00
|53100.00
|1851
|2005.12.23 16:48
|buy
|926
|1.00
|1.7319
|1.7296
|1.7331
|1852
|2005.12.23 17:43
|t/p
|926
|1.00
|1.7331
|1.7296
|1.7331
|120.00
|53220.00
|1853
|2005.12.27 12:59
|sell
|927
|1.00
|1.7361
|1.7384
|1.7349
|1854
|2005.12.27 13:59
|t/p
|927
|1.00
|1.7349
|1.7384
|1.7349
|120.00
|53340.00
|1855
|2005.12.27 15:59
|buy
|928
|1.00
|1.7320
|1.7297
|1.7332
|1856
|2005.12.27 19:02
|s/l
|928
|1.00
|1.7297
|1.7297
|1.7332
|-230.00
|53110.00
|1857
|2005.12.27 20:43
|buy
|929
|1.00
|1.7268
|1.7245
|1.7280
|1858
|2005.12.27 20:59
|t/p
|929
|1.00
|1.7280
|1.7245
|1.7280
|120.00
|53230.00
|1859
|2005.12.28 08:53
|sell
|930
|1.00
|1.7398
|1.7421
|1.7386
|1860
|2005.12.28 08:59
|t/p
|930
|1.00
|1.7386
|1.7421
|1.7386
|120.00
|53350.00
|1861
|2005.12.28 11:12
|sell
|931
|1.00
|1.7379
|1.7402
|1.7367
|1862
|2005.12.28 11:43
|t/p
|931
|1.00
|1.7367
|1.7402
|1.7367
|120.00
|53470.00
|1863
|2005.12.28 11:55
|sell
|932
|1.00
|1.7378
|1.7401
|1.7366
|1864
|2005.12.28 13:59
|t/p
|932
|1.00
|1.7366
|1.7401
|1.7366
|120.00
|53590.00
|1865
|2005.12.28 14:59
|buy
|933
|1.00
|1.7303
|1.7280
|1.7315
|1866
|2005.12.28 15:59
|s/l
|933
|1.00
|1.7280
|1.7280
|1.7315
|-230.00
|53360.00
|1867
|2005.12.28 16:41
|buy
|934
|1.00
|1.7272
|1.7249
|1.7284
|1868
|2005.12.28 16:52
|t/p
|934
|1.00
|1.7284
|1.7249
|1.7284
|120.00
|53480.00
|1869
|2005.12.28 16:57
|buy
|935
|1.00
|1.7272
|1.7249
|1.7284
|1870
|2005.12.28 16:59
|s/l
|935
|1.00
|1.7249
|1.7249
|1.7284
|-230.00
|53250.00
|1871
|2005.12.28 18:08
|buy
|936
|1.00
|1.7168
|1.7145
|1.7180
|1872
|2005.12.28 20:12
|s/l
|936
|1.00
|1.7145
|1.7145
|1.7180
|-230.00
|53020.00
|1873
|2005.12.29 07:48
|sell
|937
|1.00
|1.7237
|1.7260
|1.7225
|1874
|2005.12.29 08:08
|t/p
|937
|1.00
|1.7225
|1.7260
|1.7225
|120.00
|53140.00
|1875
|2005.12.29 08:21
|sell
|938
|1.00
|1.7229
|1.7252
|1.7217
|1876
|2005.12.29 09:33
|t/p
|938
|1.00
|1.7217
|1.7252
|1.7217
|120.00
|53260.00
|1877
|2005.12.29 13:55
|sell
|939
|1.00
|1.7209
|1.7232
|1.7197
|1878
|2005.12.29 14:04
|t/p
|939
|1.00
|1.7197
|1.7232
|1.7197
|120.00
|53380.00
|1879
|2005.12.29 14:41
|sell
|940
|1.00
|1.7210
|1.7233
|1.7198
|1880
|2005.12.29 14:48
|t/p
|940
|1.00
|1.7198
|1.7233
|1.7198
|120.00
|53500.00
|1881
|2005.12.29 14:58
|sell
|941
|1.00
|1.7204
|1.7227
|1.7192
|1882
|2005.12.29 15:59
|s/l
|941
|1.00
|1.7227
|1.7227
|1.7192
|-230.00
|53270.00
|1883
|2005.12.29 17:06
|sell
|942
|1.00
|1.7268
|1.7291
|1.7256
|1884
|2005.12.29 17:33
|t/p
|942
|1.00
|1.7256
|1.7291
|1.7256
|120.00
|53390.00
|1885
|2005.12.29 17:56
|sell
|943
|1.00
|1.7261
|1.7284
|1.7249
|1886
|2005.12.29 17:59
|t/p
|943
|1.00
|1.7249
|1.7284
|1.7249
|120.00
|53510.00
|1887
|2005.12.30 07:43
|sell
|944
|1.00
|1.7290
|1.7313
|1.7278
|1888
|2005.12.30 07:59
|t/p
|944
|1.00
|1.7278
|1.7313
|1.7278
|120.00
|53630.00
|1889
|2005.12.30 08:42
|buy
|945
|1.00
|1.7261
|1.7238
|1.7273
|1890
|2005.12.30 08:59
|t/p
|945
|1.00
|1.7273
|1.7238
|1.7273
|120.00
|53750.00
|1891
|2005.12.30 12:19
|buy
|946
|1.00
|1.7220
|1.7197
|1.7232
|1892
|2005.12.30 13:42
|s/l
|946
|1.00
|1.7197
|1.7197
|1.7232
|-230.00
|53520.00
|1893
|2005.12.30 13:49
|sell
|947
|1.00
|1.7213
|1.7236
|1.7201
|1894
|2005.12.30 14:00
|t/p
|947
|1.00
|1.7201
|1.7236
|1.7201
|120.00
|53640.00
|1895
|2005.12.30 15:43
|sell
|948
|1.00
|1.7214
|1.7237
|1.7202
|1896
|2005.12.30 15:59
|t/p
|948
|1.00
|1.7202
|1.7237
|1.7202
|120.00
|53760.00
|1897
|2005.12.30 17:21
|sell
|949
|1.00
|1.7193
|1.7216
|1.7181
|1898
|2005.12.30 17:28
|t/p
|949
|1.00
|1.7181
|1.7216
|1.7181
|120.00
|53880.00
|1899
|2005.12.30 17:31
|sell
|950
|1.00
|1.7189
|1.7212
|1.7177
|1900
|2005.12.30 20:49
|s/l
|950
|1.00
|1.7212
|1.7212
|1.7177
|-230.00
|53650.00
|1901
|2006.01.03 07:44
|buy
|951
|1.00
|1.7277
|1.7254
|1.7289
|1902
|2006.01.03 07:59
|t/p
|951
|1.00
|1.7289
|1.7254
|1.7289
|120.00
|53770.00
|1903
|2006.01.03 09:32
|sell
|952
|1.00
|1.7329
|1.7352
|1.7317
|1904
|2006.01.03 09:50
|t/p
|952
|1.00
|1.7317
|1.7352
|1.7317
|120.00
|53890.00
|1905
|2006.01.03 09:59
|sell
|953
|1.00
|1.7328
|1.7351
|1.7316
|1906
|2006.01.03 10:11
|t/p
|953
|1.00
|1.7316
|1.7351
|1.7316
|120.00
|54010.00
|1907
|2006.01.03 10:52
|sell
|954
|1.00
|1.7327
|1.7350
|1.7315
|1908
|2006.01.03 10:59
|t/p
|954
|1.00
|1.7315
|1.7350
|1.7315
|120.00
|54130.00
|1909
|2006.01.03 16:51
|sell
|955
|1.00
|1.7390
|1.7413
|1.7378
|1910
|2006.01.03 17:59
|s/l
|955
|1.00
|1.7413
|1.7413
|1.7378
|-230.00
|53900.00
|1911
|2006.01.04 10:23
|buy
|956
|1.00
|1.7546
|1.7523
|1.7558
|1912
|2006.01.04 10:29
|t/p
|956
|1.00
|1.7558
|1.7523
|1.7558
|120.00
|54020.00
|1913
|2006.01.04 10:31
|buy
|957
|1.00
|1.7546
|1.7523
|1.7558
|1914
|2006.01.04 10:35
|t/p
|957
|1.00
|1.7558
|1.7523
|1.7558
|120.00
|54140.00
|1915
|2006.01.04 10:41
|buy
|958
|1.00
|1.7546
|1.7523
|1.7558
|1916
|2006.01.04 10:59
|t/p
|958
|1.00
|1.7558
|1.7523
|1.7558
|120.00
|54260.00
|1917
|2006.01.04 13:09
|sell
|959
|1.00
|1.7568
|1.7591
|1.7556
|1918
|2006.01.04 14:27
|t/p
|959
|1.00
|1.7556
|1.7591
|1.7556
|120.00
|54380.00
|1919
|2006.01.04 14:39
|sell
|960
|1.00
|1.7568
|1.7591
|1.7556
|1920
|2006.01.04 15:59
|s/l
|960
|1.00
|1.7591
|1.7591
|1.7556
|-230.00
|54150.00
|1921
|2006.01.04 16:39
|sell
|961
|1.00
|1.7599
|1.7622
|1.7587
|1922
|2006.01.04 17:26
|t/p
|961
|1.00
|1.7587
|1.7622
|1.7587
|120.00
|54270.00
|1923
|2006.01.04 17:26
|buy
|962
|1.00
|1.7584
|1.7561
|1.7596
|1924
|2006.01.04 17:59
|t/p
|962
|1.00
|1.7596
|1.7561
|1.7596
|120.00
|54390.00
|1925
|2006.01.04 18:29
|sell
|963
|1.00
|1.7606
|1.7629
|1.7594
|1926
|2006.01.04 18:59
|t/p
|963
|1.00
|1.7594
|1.7629
|1.7594
|120.00
|54510.00
|1927
|2006.01.05 07:52
|sell
|964
|1.00
|1.7560
|1.7583
|1.7548
|1928
|2006.01.05 08:53
|t/p
|964
|1.00
|1.7548
|1.7583
|1.7548
|120.00
|54630.00
|1929
|2006.01.05 08:53
|buy
|965
|1.00
|1.7545
|1.7522
|1.7557
|1930
|2006.01.05 09:24
|s/l
|965
|1.00
|1.7522
|1.7522
|1.7557
|-230.00
|54400.00
|1931
|2006.01.05 09:24
|buy
|966
|1.00
|1.7525
|1.7502
|1.7537
|1932
|2006.01.05 09:28
|t/p
|966
|1.00
|1.7537
|1.7502
|1.7537
|120.00
|54520.00
|1933
|2006.01.05 09:45
|buy
|967
|1.00
|1.7524
|1.7501
|1.7536
|1934
|2006.01.05 09:47
|t/p
|967
|1.00
|1.7536
|1.7501
|1.7536
|120.00
|54640.00
|1935
|2006.01.05 09:52
|buy
|968
|1.00
|1.7524
|1.7501
|1.7536
|1936
|2006.01.05 09:59
|t/p
|968
|1.00
|1.7536
|1.7501
|1.7536
|120.00
|54760.00
|1937
|2006.01.05 10:55
|sell
|969
|1.00
|1.7555
|1.7578
|1.7543
|1938
|2006.01.05 10:59
|t/p
|969
|1.00
|1.7543
|1.7578
|1.7543
|120.00
|54880.00
|1939
|2006.01.05 11:46
|buy
|970
|1.00
|1.7501
|1.7478
|1.7513
|1940
|2006.01.05 11:59
|t/p
|970
|1.00
|1.7513
|1.7478
|1.7513
|120.00
|55000.00
|1941
|2006.01.05 13:53
|sell
|971
|1.00
|1.7551
|1.7574
|1.7539
|1942
|2006.01.05 13:59
|t/p
|971
|1.00
|1.7539
|1.7574
|1.7539
|120.00
|55120.00
|1943
|2006.01.05 14:37
|buy
|972
|1.00
|1.7533
|1.7510
|1.7545
|1944
|2006.01.05 15:18
|t/p
|972
|1.00
|1.7545
|1.7510
|1.7545
|120.00
|55240.00
|1945
|2006.01.05 16:29
|sell
|973
|1.00
|1.7560
|1.7583
|1.7548
|1946
|2006.01.05 20:59
|t/p
|973
|1.00
|1.7548
|1.7583
|1.7548
|120.00
|55360.00
|1947
|2006.01.06 08:58
|sell
|974
|1.00
|1.7532
|1.7555
|1.7520
|1948
|2006.01.06 09:59
|s/l
|974
|1.00
|1.7555
|1.7555
|1.7520
|-230.00
|55130.00
|1949
|2006.01.06 11:59
|sell
|975
|1.00
|1.7553
|1.7576
|1.7541
|1950
|2006.01.06 13:59
|s/l
|975
|1.00
|1.7576
|1.7576
|1.7541
|-230.00
|54900.00
|1951
|2006.01.06 14:52
|sell
|976
|1.00
|1.7646
|1.7669
|1.7634
|1952
|2006.01.06 14:59
|s/l
|976
|1.00
|1.7669
|1.7669
|1.7634
|-230.00
|54670.00
|1953
|2006.01.06 16:15
|sell
|977
|1.00
|1.7716
|1.7739
|1.7704
|1954
|2006.01.06 16:23
|t/p
|977
|1.00
|1.7704
|1.7739
|1.7704
|120.00
|54790.00
|1955
|2006.01.06 16:48
|sell
|978
|1.00
|1.7715
|1.7738
|1.7703
|1956
|2006.01.06 16:59
|t/p
|978
|1.00
|1.7703
|1.7738
|1.7703
|120.00
|54910.00
|1957
|2006.01.06 18:02
|sell
|979
|1.00
|1.7715
|1.7738
|1.7703
|1958
|2006.01.06 18:59
|t/p
|979
|1.00
|1.7703
|1.7738
|1.7703
|120.00
|55030.00
|1959
|2006.01.09 08:41
|sell
|980
|1.00
|1.7695
|1.7718
|1.7683
|1960
|2006.01.09 08:59
|t/p
|980
|1.00
|1.7683
|1.7718
|1.7683
|120.00
|55150.00
|1961
|2006.01.09 10:48
|sell
|981
|1.00
|1.7675
|1.7698
|1.7663
|1962
|2006.01.09 11:16
|t/p
|981
|1.00
|1.7663
|1.7698
|1.7663
|120.00
|55270.00
|1963
|2006.01.09 11:25
|sell
|982
|1.00
|1.7676
|1.7699
|1.7664
|1964
|2006.01.09 11:59
|t/p
|982
|1.00
|1.7664
|1.7699
|1.7664
|120.00
|55390.00
|1965
|2006.01.09 13:30
|sell
|983
|1.00
|1.7673
|1.7696
|1.7661
|1966
|2006.01.09 13:59
|t/p
|983
|1.00
|1.7661
|1.7696
|1.7661
|120.00
|55510.00
|1967
|2006.01.09 14:46
|buy
|984
|1.00
|1.7656
|1.7633
|1.7668
|1968
|2006.01.09 14:49
|t/p
|984
|1.00
|1.7668
|1.7633
|1.7668
|120.00
|55630.00
|1969
|2006.01.09 14:58
|buy
|985
|1.00
|1.7656
|1.7633
|1.7668
|1970
|2006.01.09 15:30
|t/p
|985
|1.00
|1.7668
|1.7633
|1.7668
|120.00
|55750.00
|1971
|2006.01.09 16:13
|buy
|986
|1.00
|1.7637
|1.7614
|1.7649
|1972
|2006.01.09 16:25
|t/p
|986
|1.00
|1.7649
|1.7614
|1.7649
|120.00
|55870.00
|1973
|2006.01.09 17:49
|buy
|987
|1.00
|1.7643
|1.7620
|1.7655
|1974
|2006.01.09 17:59
|t/p
|987
|1.00
|1.7655
|1.7620
|1.7655
|120.00
|55990.00
|1975
|2006.01.09 18:37
|sell
|988
|1.00
|1.7676
|1.7699
|1.7664
|1976
|2006.01.09 19:16
|t/p
|988
|1.00
|1.7664
|1.7699
|1.7664
|120.00
|56110.00
|1977
|2006.01.10 07:59
|sell
|989
|1.00
|1.7651
|1.7674
|1.7639
|1978
|2006.01.10 09:27
|s/l
|989
|1.00
|1.7674
|1.7674
|1.7639
|-230.00
|55880.00
|1979
|2006.01.10 11:16
|sell
|990
|1.00
|1.7689
|1.7712
|1.7677
|1980
|2006.01.10 12:09
|t/p
|990
|1.00
|1.7677
|1.7712
|1.7677
|120.00
|56000.00
|1981
|2006.01.10 14:43
|buy
|991
|1.00
|1.7644
|1.7621
|1.7656
|1982
|2006.01.10 14:59
|t/p
|991
|1.00
|1.7656
|1.7621
|1.7656
|120.00
|56120.00
|1983
|2006.01.10 16:59
|buy
|992
|1.00
|1.7644
|1.7621
|1.7656
|1984
|2006.01.10 18:59
|t/p
|992
|1.00
|1.7656
|1.7621
|1.7656
|120.00
|56240.00
|1985
|2006.01.11 07:58
|sell
|993
|1.00
|1.7627
|1.7650
|1.7615
|1986
|2006.01.11 08:04
|t/p
|993
|1.00
|1.7615
|1.7650
|1.7615
|120.00
|56360.00
|1987
|2006.01.11 08:50
|sell
|994
|1.00
|1.7613
|1.7636
|1.7601
|1988
|2006.01.11 08:59
|t/p
|994
|1.00
|1.7601
|1.7636
|1.7601
|120.00
|56480.00
|1989
|2006.01.11 09:55
|buy
|995
|1.00
|1.7581
|1.7558
|1.7593
|1990
|2006.01.11 09:59
|s/l
|995
|1.00
|1.7558
|1.7558
|1.7593
|-230.00
|56250.00
|1991
|2006.01.11 15:50
|sell
|996
|1.00
|1.7609
|1.7632
|1.7597
|1992
|2006.01.11 16:17
|t/p
|996
|1.00
|1.7597
|1.7632
|1.7597
|120.00
|56370.00
|1993
|2006.01.11 16:47
|sell
|997
|1.00
|1.7609
|1.7632
|1.7597
|1994
|2006.01.11 16:59
|s/l
|997
|1.00
|1.7632
|1.7632
|1.7597
|-230.00
|56140.00
|1995
|2006.01.11 18:07
|sell
|998
|1.00
|1.7656
|1.7679
|1.7644
|1996
|2006.01.11 19:25
|t/p
|998
|1.00
|1.7644
|1.7679
|1.7644
|120.00
|56260.00
|1997
|2006.01.12 09:26
|buy
|999
|1.00
|1.7670
|1.7647
|1.7682
|1998
|2006.01.12 09:59
|t/p
|999
|1.00
|1.7682
|1.7647
|1.7682
|120.00
|56380.00
|1999
|2006.01.12 10:59
|sell
|1000
|1.00
|1.7711
|1.7734
|1.7699
|2000
|2006.01.12 11:04
|t/p
|1000
|1.00
|1.7699
|1.7734
|1.7699
|120.00
|56500.00
|2001
|2006.01.12 13:43
|sell
|1001
|1.00
|1.7708
|1.7731
|1.7696
|2002
|2006.01.12 13:59
|t/p
|1001
|1.00
|1.7696
|1.7731
|1.7696
|120.00
|56620.00
|2003
|2006.01.12 15:59
|sell
|1002
|1.00
|1.7621
|1.7644
|1.7609
|2004
|2006.01.12 16:03
|t/p
|1002
|1.00
|1.7609
|1.7644
|1.7609
|120.00
|56740.00
|2005
|2006.01.12 18:30
|buy
|1003
|1.00
|1.7604
|1.7581
|1.7616
|2006
|2006.01.13 06:59
|t/p
|1003
|1.00
|1.7616
|1.7581
|1.7616
|120.00
|56860.00
|2007
|2006.01.13 08:59
|sell
|1004
|1.00
|1.7677
|1.7700
|1.7665
|2008
|2006.01.13 09:14
|t/p
|1004
|1.00
|1.7665
|1.7700
|1.7665
|120.00
|56980.00
|2009
|2006.01.13 09:43
|sell
|1005
|1.00
|1.7677
|1.7700
|1.7665
|2010
|2006.01.13 10:00
|t/p
|1005
|1.00
|1.7665
|1.7700
|1.7665
|120.00
|57100.00
|2011
|2006.01.13 10:04
|sell
|1006
|1.00
|1.7686
|1.7709
|1.7674
|2012
|2006.01.13 11:28
|t/p
|1006
|1.00
|1.7674
|1.7709
|1.7674
|120.00
|57220.00
|2013
|2006.01.13 11:28
|buy
|1007
|1.00
|1.7671
|1.7648
|1.7683
|2014
|2006.01.13 12:10
|s/l
|1007
|1.00
|1.7648
|1.7648
|1.7683
|-230.00
|56990.00
|2015
|2006.01.13 12:39
|sell
|1008
|1.00
|1.7670
|1.7693
|1.7658
|2016
|2006.01.13 12:59
|t/p
|1008
|1.00
|1.7658
|1.7693
|1.7658
|120.00
|57110.00
|2017
|2006.01.13 14:35
|sell
|1009
|1.00
|1.7703
|1.7726
|1.7691
|2018
|2006.01.13 15:00
|t/p
|1009
|1.00
|1.7691
|1.7726
|1.7691
|120.00
|57230.00
|2019
|2006.01.13 16:43
|sell
|1010
|1.00
|1.7706
|1.7729
|1.7694
|2020
|2006.01.13 17:59
|s/l
|1010
|1.00
|1.7729
|1.7729
|1.7694
|-230.00
|57000.00
|2021
|2006.01.16 07:36
|buy
|1011
|1.00
|1.7746
|1.7723
|1.7758
|2022
|2006.01.16 07:59
|t/p
|1011
|1.00
|1.7758
|1.7723
|1.7758
|120.00
|57120.00
|2023
|2006.01.16 08:58
|sell
|1012
|1.00
|1.7765
|1.7788
|1.7753
|2024
|2006.01.16 09:30
|t/p
|1012
|1.00
|1.7753
|1.7788
|1.7753
|120.00
|57240.00
|2025
|2006.01.16 15:38
|buy
|1013
|1.00
|1.7653
|1.7630
|1.7665
|2026
|2006.01.16 15:59
|t/p
|1013
|1.00
|1.7665
|1.7630
|1.7665
|120.00
|57360.00
|2027
|2006.01.17 07:30
|sell
|1014
|1.00
|1.7676
|1.7699
|1.7664
|2028
|2006.01.17 08:44
|s/l
|1014
|1.00
|1.7699
|1.7699
|1.7664
|-230.00
|57130.00
|2029
|2006.01.17 08:44
|sell
|1015
|1.00
|1.7695
|1.7718
|1.7683
|2030
|2006.01.17 09:25
|t/p
|1015
|1.00
|1.7683
|1.7718
|1.7683
|120.00
|57250.00
|2031
|2006.01.17 10:48
|buy
|1016
|1.00
|1.7611
|1.7588
|1.7623
|2032
|2006.01.17 10:59
|t/p
|1016
|1.00
|1.7623
|1.7588
|1.7623
|120.00
|57370.00
|2033
|2006.01.17 11:36
|sell
|1017
|1.00
|1.7625
|1.7648
|1.7613
|2034
|2006.01.17 11:59
|t/p
|1017
|1.00
|1.7613
|1.7648
|1.7613
|120.00
|57490.00
|2035
|2006.01.17 13:36
|sell
|1018
|1.00
|1.7630
|1.7653
|1.7618
|2036
|2006.01.17 13:59
|t/p
|1018
|1.00
|1.7618
|1.7653
|1.7618
|120.00
|57610.00
|2037
|2006.01.18 09:51
|sell
|1019
|1.00
|1.7685
|1.7708
|1.7673
|2038
|2006.01.18 09:59
|t/p
|1019
|1.00
|1.7673
|1.7708
|1.7673
|120.00
|57730.00
|2039
|2006.01.18 10:26
|buy
|1020
|1.00
|1.7660
|1.7637
|1.7672
|2040
|2006.01.18 10:47
|t/p
|1020
|1.00
|1.7672
|1.7637
|1.7672
|120.00
|57850.00
|2041
|2006.01.18 10:59
|buy
|1021
|1.00
|1.7660
|1.7637
|1.7672
|2042
|2006.01.18 10:59
|t/p
|1021
|1.00
|1.7672
|1.7637
|1.7672
|120.00
|57970.00
|2043
|2006.01.18 11:42
|sell
|1022
|1.00
|1.7681
|1.7704
|1.7669
|2044
|2006.01.18 11:59
|t/p
|1022
|1.00
|1.7669
|1.7704
|1.7669
|120.00
|58090.00
|2045
|2006.01.18 11:59
|buy
|1023
|1.00
|1.7669
|1.7646
|1.7681
|2046
|2006.01.18 14:43
|t/p
|1023
|1.00
|1.7681
|1.7646
|1.7681
|120.00
|58210.00
|2047
|2006.01.18 14:43
|sell
|1024
|1.00
|1.7681
|1.7704
|1.7669
|2048
|2006.01.18 14:54
|t/p
|1024
|1.00
|1.7669
|1.7704
|1.7669
|120.00
|58330.00
|2049
|2006.01.18 14:54
|buy
|1025
|1.00
|1.7669
|1.7646
|1.7681
|2050
|2006.01.18 15:59
|s/l
|1025
|1.00
|1.7646
|1.7646
|1.7681
|-230.00
|58100.00
|2051
|2006.01.18 18:23
|sell
|1026
|1.00
|1.7613
|1.7636
|1.7601
|2052
|2006.01.18 19:59
|s/l
|1026
|1.00
|1.7636
|1.7636
|1.7601
|-230.00
|57870.00
|2053
|2006.01.19 09:35
|buy
|1027
|1.00
|1.7553
|1.7530
|1.7565
|2054
|2006.01.19 11:16
|t/p
|1027
|1.00
|1.7565
|1.7530
|1.7565
|120.00
|57990.00
|2055
|2006.01.19 13:30
|buy
|1028
|1.00
|1.7552
|1.7529
|1.7564
|2056
|2006.01.19 13:59
|t/p
|1028
|1.00
|1.7564
|1.7529
|1.7564
|120.00
|58110.00
|2057
|2006.01.19 14:23
|sell
|1029
|1.00
|1.7574
|1.7597
|1.7562
|2058
|2006.01.19 14:32
|t/p
|1029
|1.00
|1.7562
|1.7597
|1.7562
|120.00
|58230.00
|2059
|2006.01.19 14:59
|sell
|1030
|1.00
|1.7573
|1.7596
|1.7561
|2060
|2006.01.19 14:59
|t/p
|1030
|1.00
|1.7561
|1.7596
|1.7561
|120.00
|58350.00
|2061
|2006.01.19 16:41
|sell
|1031
|1.00
|1.7623
|1.7646
|1.7611
|2062
|2006.01.19 17:51
|t/p
|1031
|1.00
|1.7611
|1.7646
|1.7611
|120.00
|58470.00
|2063
|2006.01.19 20:59
|sell
|1032
|1.00
|1.7591
|1.7614
|1.7579
|2064
|2006.01.19 22:59
|t/p
|1032
|1.00
|1.7579
|1.7614
|1.7579
|120.00
|58590.00
|2065
|2006.01.20 11:55
|sell
|1033
|1.00
|1.7599
|1.7622
|1.7587
|2066
|2006.01.20 13:10
|s/l
|1033
|1.00
|1.7622
|1.7622
|1.7587
|-230.00
|58360.00
|2067
|2006.01.20 15:16
|sell
|1034
|1.00
|1.7657
|1.7680
|1.7645
|2068
|2006.01.20 15:59
|t/p
|1034
|1.00
|1.7645
|1.7680
|1.7645
|120.00
|58480.00
|2069
|2006.01.20 17:37
|sell
|1035
|1.00
|1.7664
|1.7687
|1.7652
|2070
|2006.01.20 17:59
|t/p
|1035
|1.00
|1.7652
|1.7687
|1.7652
|120.00
|58600.00
|2071
|2006.01.20 20:53
|sell
|1036
|1.00
|1.7718
|1.7741
|1.7706
|2072
|2006.01.23 00:59
|s/l
|1036
|1.00
|1.7741
|1.7741
|1.7706
|-230.00
|58370.00
|2073
|2006.01.23 07:12
|sell
|1037
|1.00
|1.7807
|1.7830
|1.7795
|2074
|2006.01.23 07:59
|t/p
|1037
|1.00
|1.7795
|1.7830
|1.7795
|120.00
|58490.00
|2075
|2006.01.23 08:59
|buy
|1038
|1.00
|1.7754
|1.7731
|1.7766
|2076
|2006.01.23 09:00
|t/p
|1038
|1.00
|1.7766
|1.7731
|1.7766
|120.00
|58610.00
|2077
|2006.01.23 09:59
|buy
|1039
|1.00
|1.7757
|1.7734
|1.7769
|2078
|2006.01.23 09:59
|t/p
|1039
|1.00
|1.7769
|1.7734
|1.7769
|120.00
|58730.00
|2079
|2006.01.23 11:51
|sell
|1040
|1.00
|1.7845
|1.7868
|1.7833
|2080
|2006.01.23 12:25
|t/p
|1040
|1.00
|1.7833
|1.7868
|1.7833
|120.00
|58850.00
|2081
|2006.01.23 13:52
|sell
|1041
|1.00
|1.7867
|1.7890
|1.7855
|2082
|2006.01.23 14:03
|t/p
|1041
|1.00
|1.7855
|1.7890
|1.7855
|120.00
|58970.00
|2083
|2006.01.23 14:44
|sell
|1042
|1.00
|1.7855
|1.7878
|1.7843
|2084
|2006.01.23 15:37
|t/p
|1042
|1.00
|1.7843
|1.7878
|1.7843
|120.00
|59090.00
|2085
|2006.01.23 15:59
|sell
|1043
|1.00
|1.7854
|1.7877
|1.7842
|2086
|2006.01.23 16:06
|t/p
|1043
|1.00
|1.7842
|1.7877
|1.7842
|120.00
|59210.00
|2087
|2006.01.23 16:57
|sell
|1044
|1.00
|1.7855
|1.7878
|1.7843
|2088
|2006.01.23 17:08
|t/p
|1044
|1.00
|1.7843
|1.7878
|1.7843
|120.00
|59330.00
|2089
|2006.01.23 18:59
|sell
|1045
|1.00
|1.7866
|1.7889
|1.7854
|2090
|2006.01.24 03:41
|t/p
|1045
|1.00
|1.7854
|1.7889
|1.7854
|120.00
|59450.00
|2091
|2006.01.24 09:14
|buy
|1046
|1.00
|1.7826
|1.7803
|1.7838
|2092
|2006.01.24 09:59
|t/p
|1046
|1.00
|1.7838
|1.7803
|1.7838
|120.00
|59570.00
|2093
|2006.01.24 13:26
|sell
|1047
|1.00
|1.7855
|1.7878
|1.7843
|2094
|2006.01.24 16:59
|s/l
|1047
|1.00
|1.7878
|1.7878
|1.7843
|-230.00
|59340.00
|2095
|2006.01.24 18:24
|buy
|1048
|1.00
|1.7882
|1.7859
|1.7894
|2096
|2006.01.24 20:21
|s/l
|1048
|1.00
|1.7859
|1.7859
|1.7894
|-230.00
|59110.00
|2097
|2006.01.25 10:55
|sell
|1049
|1.00
|1.7926
|1.7949
|1.7914
|2098
|2006.01.25 10:59
|t/p
|1049
|1.00
|1.7914
|1.7949
|1.7914
|120.00
|59230.00
|2099
|2006.01.25 11:46
|buy
|1050
|1.00
|1.7890
|1.7867
|1.7902
|2100
|2006.01.25 11:59
|t/p
|1050
|1.00
|1.7902
|1.7867
|1.7902
|120.00
|59350.00
|2101
|2006.01.25 13:39
|sell
|1051
|1.00
|1.7910
|1.7933
|1.7898
|2102
|2006.01.25 13:59
|t/p
|1051
|1.00
|1.7898
|1.7933
|1.7898
|120.00
|59470.00
|2103
|2006.01.25 14:43
|buy
|1052
|1.00
|1.7880
|1.7857
|1.7892
|2104
|2006.01.25 19:59
|s/l
|1052
|1.00
|1.7857
|1.7857
|1.7892
|-230.00
|59240.00
|2105
|2006.01.26 08:55
|sell
|1053
|1.00
|1.7871
|1.7894
|1.7859
|2106
|2006.01.26 10:04
|t/p
|1053
|1.00
|1.7859
|1.7894
|1.7859
|120.00
|59360.00
|2107
|2006.01.26 10:59
|sell
|1054
|1.00
|1.7877
|1.7900
|1.7865
|2108
|2006.01.26 10:59
|t/p
|1054
|1.00
|1.7865
|1.7900
|1.7865
|120.00
|59480.00
|2109
|2006.01.26 11:34
|buy
|1055
|1.00
|1.7853
|1.7830
|1.7865
|2110
|2006.01.26 11:59
|t/p
|1055
|1.00
|1.7865
|1.7830
|1.7865
|120.00
|59600.00
|2111
|2006.01.26 11:59
|sell
|1056
|1.00
|1.7868
|1.7891
|1.7856
|2112
|2006.01.26 12:12
|t/p
|1056
|1.00
|1.7856
|1.7891
|1.7856
|120.00
|59720.00
|2113
|2006.01.26 12:59
|sell
|1057
|1.00
|1.7870
|1.7893
|1.7858
|2114
|2006.01.26 14:34
|t/p
|1057
|1.00
|1.7858
|1.7893
|1.7858
|120.00
|59840.00
|2115
|2006.01.26 14:48
|sell
|1058
|1.00
|1.7871
|1.7894
|1.7859
|2116
|2006.01.26 15:28
|t/p
|1058
|1.00
|1.7859
|1.7894
|1.7859
|120.00
|59960.00
|2117
|2006.01.26 19:55
|sell
|1059
|1.00
|1.7815
|1.7838
|1.7803
|2118
|2006.01.26 20:13
|t/p
|1059
|1.00
|1.7803
|1.7838
|1.7803
|120.00
|60080.00
|2119
|2006.01.27 07:32
|sell
|1060
|1.00
|1.7802
|1.7825
|1.7790
|2120
|2006.01.27 08:11
|t/p
|1060
|1.00
|1.7790
|1.7825
|1.7790
|120.00
|60200.00
|2121
|2006.01.27 08:21
|sell
|1061
|1.00
|1.7798
|1.7821
|1.7786
|2122
|2006.01.27 08:41
|t/p
|1061
|1.00
|1.7786
|1.7821
|1.7786
|120.00
|60320.00
|2123
|2006.01.27 08:55
|sell
|1062
|1.00
|1.7798
|1.7821
|1.7786
|2124
|2006.01.27 11:57
|t/p
|1062
|1.00
|1.7786
|1.7821
|1.7786
|120.00
|60440.00
|2125
|2006.01.27 13:28
|sell
|1063
|1.00
|1.7793
|1.7816
|1.7781
|2126
|2006.01.27 13:59
|s/l
|1063
|1.00
|1.7816
|1.7816
|1.7781
|-230.00
|60210.00
|2127
|2006.01.27 14:41
|sell
|1064
|1.00
|1.7865
|1.7888
|1.7853
|2128
|2006.01.27 15:12
|t/p
|1064
|1.00
|1.7853
|1.7888
|1.7853
|120.00
|60330.00
|2129
|2006.01.27 15:57
|sell
|1065
|1.00
|1.7866
|1.7889
|1.7854
|2130
|2006.01.27 15:59
|t/p
|1065
|1.00
|1.7854
|1.7889
|1.7854
|120.00
|60450.00
|2131
|2006.01.27 17:13
|buy
|1066
|1.00
|1.7726
|1.7703
|1.7738
|2132
|2006.01.27 17:20
|t/p
|1066
|1.00
|1.7738
|1.7703
|1.7738
|120.00
|60570.00
|2133
|2006.01.27 19:29
|buy
|1067
|1.00
|1.7678
|1.7655
|1.7690
|2134
|2006.01.29 22:15
|t/p
|1067
|1.00
|1.7690
|1.7655
|1.7690
|120.00
|60690.00
|2135
|2006.01.30 09:31
|buy
|1068
|1.00
|1.7644
|1.7621
|1.7656
|2136
|2006.01.30 09:59
|t/p
|1068
|1.00
|1.7656
|1.7621
|1.7656
|120.00
|60810.00
|2137
|2006.01.30 10:59
|sell
|1069
|1.00
|1.7661
|1.7684
|1.7649
|2138
|2006.01.30 11:37
|t/p
|1069
|1.00
|1.7649
|1.7684
|1.7649
|120.00
|60930.00
|2139
|2006.01.30 14:13
|sell
|1070
|1.00
|1.7678
|1.7701
|1.7666
|2140
|2006.01.30 14:20
|t/p
|1070
|1.00
|1.7666
|1.7701
|1.7666
|120.00
|61050.00
|2141
|2006.01.30 14:37
|sell
|1071
|1.00
|1.7678
|1.7701
|1.7666
|2142
|2006.01.30 16:37
|s/l
|1071
|1.00
|1.7701
|1.7701
|1.7666
|-230.00
|60820.00
|2143
|2006.01.31 10:35
|sell
|1072
|1.00
|1.7737
|1.7760
|1.7725
|2144
|2006.01.31 10:59
|t/p
|1072
|1.00
|1.7725
|1.7760
|1.7725
|120.00
|60940.00
|2145
|2006.01.31 12:57
|buy
|1073
|1.00
|1.7710
|1.7687
|1.7722
|2146
|2006.01.31 13:07
|t/p
|1073
|1.00
|1.7722
|1.7687
|1.7722
|120.00
|61060.00
|2147
|2006.01.31 13:34
|buy
|1074
|1.00
|1.7711
|1.7688
|1.7723
|2148
|2006.01.31 13:59
|t/p
|1074
|1.00
|1.7723
|1.7688
|1.7723
|120.00
|61180.00
|2149
|2006.01.31 13:59
|sell
|1075
|1.00
|1.7727
|1.7750
|1.7715
|2150
|2006.01.31 15:59
|s/l
|1075
|1.00
|1.7750
|1.7750
|1.7715
|-230.00
|60950.00
|2151
|2006.01.31 16:56
|sell
|1076
|1.00
|1.7773
|1.7796
|1.7761
|2152
|2006.01.31 16:59
|s/l
|1076
|1.00
|1.7796
|1.7796
|1.7761
|-230.00
|60720.00
|2153
|2006.01.31 18:14
|sell
|1077
|1.00
|1.7839
|1.7862
|1.7827
|2154
|2006.01.31 19:43
|t/p
|1077
|1.00
|1.7827
|1.7862
|1.7827
|120.00
|60840.00
|2155
|2006.01.31 20:24
|buy
|1078
|1.00
|1.7803
|1.7780
|1.7815
|2156
|2006.01.31 22:28
|s/l
|1078
|1.00
|1.7780
|1.7780
|1.7815
|-230.00
|60610.00
|2157
|2006.02.01 07:59
|buy
|1079
|1.00
|1.7792
|1.7769
|1.7804
|2158
|2006.02.01 08:41
|t/p
|1079
|1.00
|1.7804
|1.7769
|1.7804
|120.00
|60730.00
|2159
|2006.02.01 09:41
|sell
|1080
|1.00
|1.7806
|1.7829
|1.7794
|2160
|2006.02.01 09:59
|t/p
|1080
|1.00
|1.7794
|1.7829
|1.7794
|120.00
|60850.00
|2161
|2006.02.01 11:49
|buy
|1081
|1.00
|1.7762
|1.7739
|1.7774
|2162
|2006.02.01 12:59
|t/p
|1081
|1.00
|1.7774
|1.7739
|1.7774
|120.00
|60970.00
|2163
|2006.02.01 13:47
|sell
|1082
|1.00
|1.7781
|1.7804
|1.7769
|2164
|2006.02.01 13:59
|t/p
|1082
|1.00
|1.7769
|1.7804
|1.7769
|120.00
|61090.00
|2165
|2006.02.01 14:38
|buy
|1083
|1.00
|1.7749
|1.7726
|1.7761
|2166
|2006.02.01 14:59
|t/p
|1083
|1.00
|1.7761
|1.7726
|1.7761
|120.00
|61210.00
|2167
|2006.02.01 16:59
|sell
|1084
|1.00
|1.7796
|1.7819
|1.7784
|2168
|2006.02.01 16:59
|t/p
|1084
|1.00
|1.7784
|1.7819
|1.7784
|120.00
|61330.00
|2169
|2006.02.01 18:40
|sell
|1085
|1.00
|1.7767
|1.7790
|1.7755
|2170
|2006.02.01 19:59
|t/p
|1085
|1.00
|1.7755
|1.7790
|1.7755
|120.00
|61450.00
|2171
|2006.02.02 08:15
|sell
|1086
|1.00
|1.7754
|1.7777
|1.7742
|2172
|2006.02.02 08:30
|t/p
|1086
|1.00
|1.7742
|1.7777
|1.7742
|120.00
|61570.00
|2173
|2006.02.02 12:07
|sell
|1087
|1.00
|1.7761
|1.7784
|1.7749
|2174
|2006.02.02 12:43
|t/p
|1087
|1.00
|1.7749
|1.7784
|1.7749
|120.00
|61690.00
|2175
|2006.02.02 12:43
|buy
|1088
|1.00
|1.7745
|1.7722
|1.7757
|2176
|2006.02.02 12:59
|t/p
|1088
|1.00
|1.7757
|1.7722
|1.7757
|120.00
|61810.00
|2177
|2006.02.02 13:28
|sell
|1089
|1.00
|1.7759
|1.7782
|1.7747
|2178
|2006.02.02 14:58
|t/p
|1089
|1.00
|1.7747
|1.7782
|1.7747
|120.00
|61930.00
|2179
|2006.02.03 08:58
|sell
|1090
|1.00
|1.7781
|1.7804
|1.7769
|2180
|2006.02.03 09:59
|t/p
|1090
|1.00
|1.7769
|1.7804
|1.7769
|120.00
|62050.00
|2181
|2006.02.03 15:27
|buy
|1091
|1.00
|1.7625
|1.7602
|1.7637
|2182
|2006.02.03 15:42
|t/p
|1091
|1.00
|1.7637
|1.7602
|1.7637
|120.00
|62170.00
|2183
|2006.02.03 16:49
|buy
|1092
|1.00
|1.7601
|1.7578
|1.7613
|2184
|2006.02.03 16:59
|t/p
|1092
|1.00
|1.7613
|1.7578
|1.7613
|120.00
|62290.00
|2185
|2006.02.03 17:31
|sell
|1093
|1.00
|1.7623
|1.7646
|1.7611
|2186
|2006.02.03 18:43
|t/p
|1093
|1.00
|1.7611
|1.7646
|1.7611
|120.00
|62410.00
|2187
|2006.02.06 08:44
|buy
|1094
|1.00
|1.7564
|1.7541
|1.7576
|2188
|2006.02.06 10:22
|s/l
|1094
|1.00
|1.7541
|1.7541
|1.7576
|-230.00
|62180.00
|2189
|2006.02.06 12:36
|buy
|1095
|1.00
|1.7526
|1.7503
|1.7538
|2190
|2006.02.06 13:00
|t/p
|1095
|1.00
|1.7538
|1.7503
|1.7538
|120.00
|62300.00
|2191
|2006.02.06 15:59
|buy
|1096
|1.00
|1.7505
|1.7482
|1.7517
|2192
|2006.02.06 16:59
|s/l
|1096
|1.00
|1.7482
|1.7482
|1.7517
|-230.00
|62070.00
|2193
|2006.02.06 18:39
|sell
|1097
|1.00
|1.7455
|1.7478
|1.7443
|2194
|2006.02.06 19:59
|s/l
|1097
|1.00
|1.7478
|1.7478
|1.7443
|-230.00
|61840.00
|2195
|2006.02.07 08:49
|sell
|1098
|1.00
|1.7495
|1.7518
|1.7483
|2196
|2006.02.07 08:59
|t/p
|1098
|1.00
|1.7483
|1.7518
|1.7483
|120.00
|61960.00
|2197
|2006.02.07 09:46
|buy
|1099
|1.00
|1.7474
|1.7451
|1.7486
|2198
|2006.02.07 09:59
|t/p
|1099
|1.00
|1.7486
|1.7451
|1.7486
|120.00
|62080.00
|2199
|2006.02.07 10:35
|sell
|1100
|1.00
|1.7504
|1.7527
|1.7492
|2200
|2006.02.07 11:41
|t/p
|1100
|1.00
|1.7492
|1.7527
|1.7492
|120.00
|62200.00
|2201
|2006.02.07 13:22
|buy
|1101
|1.00
|1.7455
|1.7432
|1.7467
|2202
|2006.02.07 14:35
|t/p
|1101
|1.00
|1.7467
|1.7432
|1.7467
|120.00
|62320.00
|2203
|2006.02.07 14:35
|sell
|1102
|1.00
|1.7468
|1.7491
|1.7456
|2204
|2006.02.07 15:47
|t/p
|1102
|1.00
|1.7456
|1.7491
|1.7456
|120.00
|62440.00
|2205
|2006.02.08 08:35
|sell
|1103
|1.00
|1.7442
|1.7465
|1.7430
|2206
|2006.02.08 08:59
|t/p
|1103
|1.00
|1.7430
|1.7465
|1.7430
|120.00
|62560.00
|2207
|2006.02.08 09:55
|buy
|1104
|1.00
|1.7414
|1.7391
|1.7426
|2208
|2006.02.08 10:10
|t/p
|1104
|1.00
|1.7426
|1.7391
|1.7426
|120.00
|62680.00
|2209
|2006.02.08 14:27
|sell
|1105
|1.00
|1.7430
|1.7453
|1.7418
|2210
|2006.02.08 15:40
|t/p
|1105
|1.00
|1.7418
|1.7453
|1.7418
|120.00
|62800.00
|2211
|2006.02.08 15:59
|sell
|1106
|1.00
|1.7418
|1.7441
|1.7406
|2212
|2006.02.08 16:21
|t/p
|1106
|1.00
|1.7406
|1.7441
|1.7406
|120.00
|62920.00
|2213
|2006.02.08 16:32
|sell
|1107
|1.00
|1.7416
|1.7439
|1.7404
|2214
|2006.02.08 17:04
|t/p
|1107
|1.00
|1.7404
|1.7439
|1.7404
|120.00
|63040.00
|2215
|2006.02.08 17:12
|sell
|1108
|1.00
|1.7408
|1.7431
|1.7396
|2216
|2006.02.09 00:59
|s/l
|1108
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.7396
|-230.00
|62810.00
|2217
|2006.02.09 09:53
|sell
|1109
|1.00
|1.7427
|1.7450
|1.7415
|2218
|2006.02.09 09:59
|t/p
|1109
|1.00
|1.7415
|1.7450
|1.7415
|120.00
|62930.00
|2219
|2006.02.09 10:43
|buy
|1110
|1.00
|1.7388
|1.7365
|1.7400
|2220
|2006.02.09 10:59
|t/p
|1110
|1.00
|1.7400
|1.7365
|1.7400
|120.00
|63050.00
|2221
|2006.02.09 12:55
|sell
|1111
|1.00
|1.7429
|1.7452
|1.7417
|2222
|2006.02.09 12:59
|t/p
|1111
|1.00
|1.7417
|1.7452
|1.7417
|120.00
|63170.00
|2223
|2006.02.09 14:44
|sell
|1112
|1.00
|1.7423
|1.7446
|1.7411
|2224
|2006.02.09 14:59
|t/p
|1112
|1.00
|1.7411
|1.7446
|1.7411
|120.00
|63290.00
|2225
|2006.02.09 18:34
|sell
|1113
|1.00
|1.7415
|1.7438
|1.7403
|2226
|2006.02.09 19:59
|t/p
|1113
|1.00
|1.7403
|1.7438
|1.7403
|120.00
|63410.00
|2227
|2006.02.10 08:23
|sell
|1114
|1.00
|1.7457
|1.7480
|1.7445
|2228
|2006.02.10 08:59
|t/p
|1114
|1.00
|1.7445
|1.7480
|1.7445
|120.00
|63530.00
|2229
|2006.02.10 09:48
|buy
|1115
|1.00
|1.7433
|1.7410
|1.7445
|2230
|2006.02.10 09:59
|t/p
|1115
|1.00
|1.7445
|1.7410
|1.7445
|120.00
|63650.00
|2231
|2006.02.10 11:43
|sell
|1116
|1.00
|1.7480
|1.7503
|1.7468
|2232
|2006.02.10 13:59
|s/l
|1116
|1.00
|1.7503
|1.7503
|1.7468
|-230.00
|63420.00
|2233
|2006.02.10 16:54
|buy
|1117
|1.00
|1.7450
|1.7427
|1.7462
|2234
|2006.02.10 17:34
|t/p
|1117
|1.00
|1.7462
|1.7427
|1.7462
|120.00
|63540.00
|2235
|2006.02.13 10:29
|buy
|1118
|1.00
|1.7385
|1.7362
|1.7397
|2236
|2006.02.13 10:59
|t/p
|1118
|1.00
|1.7397
|1.7362
|1.7397
|120.00
|63660.00
|2237
|2006.02.13 12:27
|sell
|1119
|1.00
|1.7398
|1.7421
|1.7386
|2238
|2006.02.13 13:17
|t/p
|1119
|1.00
|1.7386
|1.7421
|1.7386
|120.00
|63780.00
|2239
|2006.02.13 13:44
|sell
|1120
|1.00
|1.7398
|1.7421
|1.7386
|2240
|2006.02.13 15:59
|s/l
|1120
|1.00
|1.7421
|1.7421
|1.7386
|-230.00
|63550.00
|2241
|2006.02.13 18:59
|sell
|1121
|1.00
|1.7434
|1.7457
|1.7422
|2242
|2006.02.13 21:31
|t/p
|1121
|1.00
|1.7422
|1.7457
|1.7422
|120.00
|63670.00
|2243
|2006.02.14 07:44
|sell
|1122
|1.00
|1.7439
|1.7462
|1.7427
|2244
|2006.02.14 08:09
|t/p
|1122
|1.00
|1.7427
|1.7462
|1.7427
|120.00
|63790.00
|2245
|2006.02.14 08:27
|sell
|1123
|1.00
|1.7431
|1.7454
|1.7419
|2246
|2006.02.14 09:59
|t/p
|1123
|1.00
|1.7419
|1.7454
|1.7419
|120.00
|63910.00
|2247
|2006.02.14 13:29
|sell
|1124
|1.00
|1.7360
|1.7383
|1.7348
|2248
|2006.02.14 13:59
|t/p
|1124
|1.00
|1.7348
|1.7383
|1.7348
|120.00
|64030.00
|2249
|2006.02.14 14:50
|sell
|1125
|1.00
|1.7320
|1.7343
|1.7308
|2250
|2006.02.14 15:07
|t/p
|1125
|1.00
|1.7308
|1.7343
|1.7308
|120.00
|64150.00
|2251
|2006.02.14 15:43
|sell
|1126
|1.00
|1.7318
|1.7341
|1.7306
|2252
|2006.02.14 15:59
|t/p
|1126
|1.00
|1.7306
|1.7341
|1.7306
|120.00
|64270.00
|2253
|2006.02.14 18:34
|sell
|1127
|1.00
|1.7347
|1.7370
|1.7335
|2254
|2006.02.14 20:59
|s/l
|1127
|1.00
|1.7370
|1.7370
|1.7335
|-230.00
|64040.00
|2255
|2006.02.15 15:04
|sell
|1128
|1.00
|1.7465
|1.7488
|1.7453
|2256
|2006.02.15 15:41
|t/p
|1128
|1.00
|1.7453
|1.7488
|1.7453
|120.00
|64160.00
|2257
|2006.02.15 15:41
|buy
|1129
|1.00
|1.7453
|1.7430
|1.7465
|2258
|2006.02.15 16:36
|s/l
|1129
|1.00
|1.7430
|1.7430
|1.7465
|-230.00
|63930.00
|2259
|2006.02.15 16:58
|sell
|1130
|1.00
|1.7437
|1.7460
|1.7425
|2260
|2006.02.15 16:59
|t/p
|1130
|1.00
|1.7425
|1.7460
|1.7425
|120.00
|64050.00
|2261
|2006.02.15 17:48
|buy
|1131
|1.00
|1.7397
|1.7374
|1.7409
|2262
|2006.02.15 21:17
|t/p
|1131
|1.00
|1.7409
|1.7374
|1.7409
|120.00
|64170.00
|2263
|2006.02.16 09:51
|buy
|1132
|1.00
|1.7362
|1.7339
|1.7374
|2264
|2006.02.16 09:59
|s/l
|1132
|1.00
|1.7339
|1.7339
|1.7374
|-230.00
|63940.00
|2265
|2006.02.16 11:23
|sell
|1133
|1.00
|1.7339
|1.7362
|1.7327
|2266
|2006.02.16 17:06
|s/l
|1133
|1.00
|1.7362
|1.7362
|1.7327
|-230.00
|63710.00
|2267
|2006.02.16 17:18
|buy
|1134
|1.00
|1.7349
|1.7326
|1.7361
|2268
|2006.02.16 19:59
|t/p
|1134
|1.00
|1.7361
|1.7326
|1.7361
|120.00
|63830.00
|2269
|2006.02.17 08:59
|buy
|1135
|1.00
|1.7357
|1.7334
|1.7369
|2270
|2006.02.17 10:59
|t/p
|1135
|1.00
|1.7369
|1.7334
|1.7369
|120.00
|63950.00
|2271
|2006.02.17 19:19
|sell
|1136
|1.00
|1.7421
|1.7444
|1.7409
|2272
|2006.02.17 19:25
|t/p
|1136
|1.00
|1.7409
|1.7444
|1.7409
|120.00
|64070.00
|2273
|2006.02.21 08:59
|sell
|1137
|1.00
|1.7431
|1.7454
|1.7419
|2274
|2006.02.21 11:52
|s/l
|1137
|1.00
|1.7454
|1.7454
|1.7419
|-230.00
|63840.00
|2275
|2006.02.21 11:52
|sell
|1138
|1.00
|1.7450
|1.7473
|1.7438
|2276
|2006.02.21 12:59
|s/l
|1138
|1.00
|1.7473
|1.7473
|1.7438
|-230.00
|63610.00
|2277
|2006.02.21 16:36
|buy
|1139
|1.00
|1.7430
|1.7407
|1.7442
|2278
|2006.02.21 16:59
|t/p
|1139
|1.00
|1.7442
|1.7407
|1.7442
|120.00
|63730.00
|2279
|2006.02.21 17:59
|sell
|1140
|1.00
|1.7447
|1.7470
|1.7435
|2280
|2006.02.21 20:04
|s/l
|1140
|1.00
|1.7470
|1.7470
|1.7435
|-230.00
|63500.00
|2281
|2006.02.22 09:54
|buy
|1141
|1.00
|1.7436
|1.7413
|1.7448
|2282
|2006.02.22 10:14
|s/l
|1141
|1.00
|1.7413
|1.7413
|1.7448
|-230.00
|63270.00
|2283
|2006.02.22 10:31
|sell
|1142
|1.00
|1.7439
|1.7462
|1.7427
|2284
|2006.02.22 10:59
|t/p
|1142
|1.00
|1.7427
|1.7462
|1.7427
|120.00
|63390.00
|2285
|2006.02.22 14:43
|sell
|1143
|1.00
|1.7408
|1.7431
|1.7396
|2286
|2006.02.22 15:02
|t/p
|1143
|1.00
|1.7396
|1.7431
|1.7396
|120.00
|63510.00
|2287
|2006.02.22 15:10
|sell
|1144
|1.00
|1.7408
|1.7431
|1.7396
|2288
|2006.02.22 16:59
|s/l
|1144
|1.00
|1.7431
|1.7431
|1.7396
|-230.00
|63280.00
|2289
|2006.02.23 07:53
|buy
|1145
|1.00
|1.7450
|1.7427
|1.7462
|2290
|2006.02.23 08:59
|t/p
|1145
|1.00
|1.7462
|1.7427
|1.7462
|120.00
|63400.00
|2291
|2006.02.23 11:56
|sell
|1146
|1.00
|1.7545
|1.7568
|1.7533
|2292
|2006.02.23 11:59
|t/p
|1146
|1.00
|1.7533
|1.7568
|1.7533
|120.00
|63520.00
|2293
|2006.02.23 12:59
|sell
|1147
|1.00
|1.7529
|1.7552
|1.7517
|2294
|2006.02.23 14:20
|s/l
|1147
|1.00
|1.7552
|1.7552
|1.7517
|-230.00
|63290.00
|2295
|2006.02.23 14:34
|buy
|1148
|1.00
|1.7535
|1.7512
|1.7547
|2296
|2006.02.23 14:59
|s/l
|1148
|1.00
|1.7512
|1.7512
|1.7547
|-230.00
|63060.00
|2297
|2006.02.23 18:30
|sell
|1149
|1.00
|1.7534
|1.7557
|1.7522
|2298
|2006.02.23 19:24
|t/p
|1149
|1.00
|1.7522
|1.7557
|1.7522
|120.00
|63180.00
|2299
|2006.02.23 19:49
|sell
|1150
|1.00
|1.7532
|1.7555
|1.7520
|2300
|2006.02.23 20:59
|t/p
|1150
|1.00
|1.7520
|1.7555
|1.7520
|120.00
|63300.00
|2301
|2006.02.24 07:59
|sell
|1151
|1.00
|1.7530
|1.7553
|1.7518
|2302
|2006.02.24 08:07
|t/p
|1151
|1.00
|1.7518
|1.7553
|1.7518
|120.00
|63420.00
|2303
|2006.02.24 08:56
|sell
|1152
|1.00
|1.7531
|1.7554
|1.7519
|2304
|2006.02.24 08:59
|t/p
|1152
|1.00
|1.7519
|1.7554
|1.7519
|120.00
|63540.00
|2305
|2006.02.24 10:42
|sell
|1153
|1.00
|1.7498
|1.7521
|1.7486
|2306
|2006.02.24 11:32
|t/p
|1153
|1.00
|1.7486
|1.7521
|1.7486
|120.00
|63660.00
|2307
|2006.02.24 12:47
|sell
|1154
|1.00
|1.7501
|1.7524
|1.7489
|2308
|2006.02.24 12:59
|t/p
|1154
|1.00
|1.7489
|1.7524
|1.7489
|120.00
|63780.00
|2309
|2006.02.24 14:31
|sell
|1155
|1.00
|1.7495
|1.7518
|1.7483
|2310
|2006.02.24 15:22
|t/p
|1155
|1.00
|1.7483
|1.7518
|1.7483
|120.00
|63900.00
|2311
|2006.02.27 09:37
|buy
|1156
|1.00
|1.7386
|1.7363
|1.7398
|2312
|2006.02.27 09:46
|t/p
|1156
|1.00
|1.7398
|1.7363
|1.7398
|120.00
|64020.00
|2313
|2006.02.27 09:58
|buy
|1157
|1.00
|1.7386
|1.7363
|1.7398
|2314
|2006.02.27 11:22
|t/p
|1157
|1.00
|1.7398
|1.7363
|1.7398
|120.00
|64140.00
|2315
|2006.02.27 11:59
|buy
|1158
|1.00
|1.7390
|1.7367
|1.7402
|2316
|2006.02.27 12:29
|t/p
|1158
|1.00
|1.7402
|1.7367
|1.7402
|120.00
|64260.00
|2317
|2006.02.27 17:37
|sell
|1159
|1.00
|1.7410
|1.7433
|1.7398
|2318
|2006.02.27 17:59
|t/p
|1159
|1.00
|1.7398
|1.7433
|1.7398
|120.00
|64380.00
|2319
|2006.02.27 18:42
|buy
|1160
|1.00
|1.7388
|1.7365
|1.7400
|2320
|2006.02.27 19:17
|t/p
|1160
|1.00
|1.7400
|1.7365
|1.7400
|120.00
|64500.00