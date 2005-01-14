Strategy Tester Report
Profit Generator 2.7

SymbolGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.01.03 02:00 - 2006.03.01 00:00 (2005.01.01 - 2006.02.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=23; takeprofit=12; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=18; MaxTrades=1; UseHourTrade=true; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
Bars in test15933Ticks modelled678601Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit54500.00Gross profit110160.00Gross loss-55660.00
Profit factor1.98Expected payoff46.98
Absolute drawdown330.00Maximal drawdown (%)1250.00 (3.0%)
Total trades1160Short positions (won %)692 (80.06%)Long positions (won %)468 (77.78%)
Profit trades (% of total)918 (79.14%)Loss trades (% of total)242 (20.86%)
Largestprofit trade120.00loss trade-230.00
Averageprofit trade120.00loss trade-230.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)23 (2760.00)consecutive losses (loss in money)3 (-690.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2760.00 (23)consecutive loss (count of losses)-690.00 (3)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.03 08:59buy11.001.91251.91021.9137
22005.01.03 09:59s/l11.001.91021.91021.9137-230.009770.00
32005.01.03 13:11sell21.001.90821.91051.9070
42005.01.03 14:52t/p21.001.90701.91051.9070120.009890.00
52005.01.03 16:54sell31.001.90561.90791.9044
62005.01.03 16:57t/p31.001.90441.90791.9044120.0010010.00
72005.01.04 18:17sell41.001.88461.88691.8834
82005.01.04 18:51t/p41.001.88341.88691.8834120.0010130.00
92005.01.05 08:38buy51.001.87931.87701.8805
102005.01.05 08:59s/l51.001.87701.87701.8805-230.009900.00
112005.01.05 09:59sell61.001.87541.87771.8742
122005.01.05 10:09s/l61.001.87771.87771.8742-230.009670.00
132005.01.05 10:57buy71.001.87661.87431.8778
142005.01.05 11:59t/p71.001.87781.87431.8778120.009790.00
152005.01.05 12:48sell81.001.87871.88101.8775
162005.01.05 12:52t/p81.001.87751.88101.8775120.009910.00
172005.01.05 12:59sell91.001.88021.88251.8790
182005.01.05 13:59s/l91.001.88251.88251.8790-230.009680.00
192005.01.05 16:33sell101.001.88811.89041.8869
202005.01.05 16:59t/p101.001.88691.89041.8869120.009800.00
212005.01.05 18:59sell111.001.88471.88701.8835
222005.01.05 19:59t/p111.001.88351.88701.8835120.009920.00
232005.01.06 19:45buy121.001.87371.87141.8749
242005.01.06 20:00t/p121.001.87491.87141.8749120.0010040.00
252005.01.07 16:46buy131.001.86911.86681.8703
262005.01.07 16:47t/p131.001.87031.86681.8703120.0010160.00
272005.01.07 16:54buy141.001.86941.86711.8706
282005.01.07 16:59s/l141.001.86711.86711.8706-230.009930.00
292005.01.07 19:21sell151.001.87041.87271.8692
302005.01.07 19:22t/p151.001.86921.87271.8692120.0010050.00
312005.01.10 09:23buy161.001.87531.87301.8765
322005.01.10 09:59t/p161.001.87651.87301.8765120.0010170.00
332005.01.10 12:59sell171.001.87781.88011.8766
342005.01.10 13:07t/p171.001.87661.88011.8766120.0010290.00
352005.01.10 14:59sell181.001.87471.87701.8735
362005.01.10 16:02t/p181.001.87351.87701.8735120.0010410.00
372005.01.11 11:15sell191.001.87881.88111.8776
382005.01.11 11:59t/p191.001.87761.88111.8776120.0010530.00
392005.01.11 17:39sell201.001.87861.88091.8774
402005.01.11 19:00t/p201.001.87741.88091.8774120.0010650.00
412005.01.12 09:24buy211.001.87251.87021.8737
422005.01.12 09:59t/p211.001.87371.87021.8737120.0010770.00
432005.01.12 09:59sell221.001.87431.87661.8731
442005.01.12 10:30t/p221.001.87311.87661.8731120.0010890.00
452005.01.12 10:59sell231.001.87511.87741.8739
462005.01.12 11:59s/l231.001.87741.87741.8739-230.0010660.00
472005.01.13 13:59sell241.001.88241.88471.8812
482005.01.13 14:27t/p241.001.88121.88471.8812120.0010780.00
492005.01.13 14:32sell251.001.88271.88501.8815
502005.01.13 14:38t/p251.001.88151.88501.8815120.0010900.00
512005.01.13 14:39sell261.001.88271.88501.8815
522005.01.13 14:59t/p261.001.88151.88501.8815120.0011020.00
532005.01.13 17:19sell271.001.88301.88531.8818
542005.01.13 17:34t/p271.001.88181.88531.8818120.0011140.00
552005.01.13 17:37sell281.001.88301.88531.8818
562005.01.13 18:59t/p281.001.88181.88531.8818120.0011260.00
572005.01.14 07:26sell291.001.87331.87561.8721
582005.01.14 07:34t/p291.001.87211.87561.8721120.0011380.00
592005.01.14 07:39sell301.001.87331.87561.8721
602005.01.14 07:56t/p301.001.87211.87561.8721120.0011500.00
612005.01.14 09:27buy311.001.87141.86911.8726
622005.01.14 10:46s/l311.001.86911.86911.8726-230.0011270.00
632005.01.14 10:59sell321.001.87141.87371.8702
642005.01.14 10:59t/p321.001.87021.87371.8702120.0011390.00
652005.01.14 13:17sell331.001.86851.87081.8673
662005.01.14 13:39s/l331.001.87081.87081.8673-230.0011160.00
672005.01.14 14:30sell341.001.87161.87391.8704
682005.01.14 14:31t/p341.001.87041.87391.8704120.0011280.00
692005.01.14 15:18sell351.001.86831.87061.8671
702005.01.14 15:41s/l351.001.87061.87061.8671-230.0011050.00
712005.01.14 16:47buy361.001.86951.86721.8707
722005.01.14 17:18s/l361.001.86721.86721.8707-230.0010820.00
732005.01.14 18:47buy371.001.86731.86501.8685
742005.01.14 18:59t/p371.001.86851.86501.8685120.0010940.00
752005.01.18 07:59sell381.001.85771.86001.8565
762005.01.18 08:59s/l381.001.86001.86001.8565-230.0010710.00
772005.01.18 14:59sell391.001.86651.86881.8653
782005.01.18 15:00s/l391.001.86881.86881.8653-230.0010480.00
792005.01.19 12:22buy401.001.87871.87641.8799
802005.01.19 12:31t/p401.001.87991.87641.8799120.0010600.00
812005.01.19 13:29buy411.001.87881.87651.8800
822005.01.19 14:59s/l411.001.87651.87651.8800-230.0010370.00
832005.01.20 09:18buy421.001.86631.86401.8675
842005.01.20 09:30t/p421.001.86751.86401.8675120.0010490.00
852005.01.20 09:30sell431.001.86761.86991.8664
862005.01.20 09:55t/p431.001.86641.86991.8664120.0010610.00
872005.01.20 09:55buy441.001.86631.86401.8675
882005.01.20 09:59t/p441.001.86751.86401.8675120.0010730.00
892005.01.20 09:59sell451.001.86811.87041.8669
902005.01.20 10:01t/p451.001.86691.87041.8669120.0010850.00
912005.01.20 11:28buy461.001.86551.86321.8667
922005.01.20 11:46t/p461.001.86671.86321.8667120.0010970.00
932005.01.20 12:29sell471.001.86791.87021.8667
942005.01.20 12:40t/p471.001.86671.87021.8667120.0011090.00
952005.01.20 12:59buy481.001.86761.86531.8688
962005.01.20 13:59t/p481.001.86881.86531.8688120.0011210.00
972005.01.20 16:13buy491.001.87111.86881.8723
982005.01.20 18:00t/p491.001.87231.86881.8723120.0011330.00
992005.01.20 18:00sell501.001.87311.87541.8719
1002005.01.20 18:11t/p501.001.87191.87541.8719120.0011450.00
1012005.01.20 18:11buy511.001.87181.86951.8730
1022005.01.20 18:59t/p511.001.87301.86951.8730120.0011570.00
1032005.01.20 18:59sell521.001.87311.87541.8719
1042005.01.20 20:04t/p521.001.87191.87541.8719120.0011690.00
1052005.01.21 07:59sell531.001.87191.87421.8707
1062005.01.21 08:00t/p531.001.87071.87421.8707120.0011810.00
1072005.01.21 08:39sell541.001.87211.87441.8709
1082005.01.21 08:59t/p541.001.87091.87441.8709120.0011930.00
1092005.01.21 11:22sell551.001.86491.86721.8637
1102005.01.21 11:39t/p551.001.86371.86721.8637120.0012050.00
1112005.01.24 09:05sell561.001.88301.88531.8818
1122005.01.24 09:08t/p561.001.88181.88531.8818120.0012170.00
1132005.01.24 09:22sell571.001.88241.88471.8812
1142005.01.24 10:32t/p571.001.88121.88471.8812120.0012290.00
1152005.01.24 13:59buy581.001.87941.87711.8806
1162005.01.24 14:59s/l581.001.87711.87711.8806-230.0012060.00
1172005.01.25 07:28buy591.001.87801.87571.8792
1182005.01.25 07:59t/p591.001.87921.87571.8792120.0012180.00
1192005.01.25 09:16sell601.001.87921.88151.8780
1202005.01.25 09:59t/p601.001.87801.88151.8780120.0012300.00
1212005.01.25 10:59buy611.001.87761.87531.8788
1222005.01.25 11:59s/l611.001.87531.87531.8788-230.0012070.00
1232005.01.25 13:59sell621.001.87311.87541.8719
1242005.01.25 14:24t/p621.001.87191.87541.8719120.0012190.00
1252005.01.25 16:37buy631.001.86431.86201.8655
1262005.01.25 16:50t/p631.001.86551.86201.8655120.0012310.00
1272005.01.25 16:59buy641.001.86401.86171.8652
1282005.01.25 17:32t/p641.001.86521.86171.8652120.0012430.00
1292005.01.26 11:59buy651.001.87881.87651.8800
1302005.01.26 12:59t/p651.001.88001.87651.8800120.0012550.00
1312005.01.26 18:55sell661.001.88321.88551.8820
1322005.01.26 18:59t/p661.001.88201.88551.8820120.0012670.00
1332005.01.27 13:26buy671.001.88241.88011.8836
1342005.01.27 14:59t/p671.001.88361.88011.8836120.0012790.00
1352005.01.28 08:17sell681.001.88671.88901.8855
1362005.01.28 10:42t/p681.001.88551.88901.8855120.0012910.00
1372005.01.28 12:33buy691.001.88211.87981.8833
1382005.01.28 12:59t/p691.001.88331.87981.8833120.0013030.00
1392005.01.28 14:36sell701.001.88621.88851.8850
1402005.01.28 14:59t/p701.001.88501.88851.8850120.0013150.00
1412005.01.31 09:59buy711.001.88101.87871.8822
1422005.01.31 10:00t/p711.001.88221.87871.8822120.0013270.00
1432005.01.31 13:38sell721.001.88651.88881.8853
1442005.01.31 13:54t/p721.001.88531.88881.8853120.0013390.00
1452005.01.31 13:54buy731.001.88531.88301.8865
1462005.01.31 14:18t/p731.001.88651.88301.8865120.0013510.00
1472005.01.31 14:18sell741.001.88651.88881.8853
1482005.01.31 14:46t/p741.001.88531.88881.8853120.0013630.00
1492005.01.31 14:55sell751.001.88591.88821.8847
1502005.01.31 15:59t/p751.001.88471.88821.8847120.0013750.00
1512005.01.31 19:59sell761.001.88301.88531.8818
1522005.01.31 23:59s/l761.001.88531.88531.8818-230.0013520.00
1532005.02.01 07:59sell771.001.88271.88501.8815
1542005.02.01 08:59t/p771.001.88151.88501.8815120.0013640.00
1552005.02.01 12:08sell781.001.88231.88461.8811
1562005.02.01 13:00t/p781.001.88111.88461.8811120.0013760.00
1572005.02.01 13:59sell791.001.88071.88301.8795
1582005.02.01 15:04t/p791.001.87951.88301.8795120.0013880.00
1592005.02.01 15:59buy801.001.87941.87711.8806
1602005.02.01 16:00t/p801.001.88061.87711.8806120.0014000.00
1612005.02.01 16:18buy811.001.87881.87651.8800
1622005.02.01 16:31t/p811.001.88001.87651.8800120.0014120.00
1632005.02.01 16:38buy821.001.87881.87651.8800
1642005.02.01 16:59t/p821.001.88001.87651.8800120.0014240.00
1652005.02.03 07:59buy831.001.88371.88141.8849
1662005.02.03 08:59t/p831.001.88491.88141.8849120.0014360.00
1672005.02.03 11:18sell841.001.88841.89071.8872
1682005.02.03 11:59t/p841.001.88721.89071.8872120.0014480.00
1692005.02.03 13:59buy851.001.87971.87741.8809
1702005.02.03 15:03t/p851.001.88091.87741.8809120.0014600.00
1712005.02.03 16:14sell861.001.87981.88211.8786
1722005.02.03 19:59s/l861.001.88211.88211.8786-230.0014370.00
1732005.02.04 16:04sell871.001.88511.88741.8839
1742005.02.04 16:59t/p871.001.88391.88741.8839120.0014490.00
1752005.02.07 12:53sell881.001.87181.87411.8706
1762005.02.07 12:59t/p881.001.87061.87411.8706120.0014610.00
1772005.02.08 08:57buy891.001.85541.85311.8566
1782005.02.08 08:59t/p891.001.85661.85311.8566120.0014730.00
1792005.02.08 16:34sell901.001.85691.85921.8557
1802005.02.08 17:03t/p901.001.85571.85921.8557120.0014850.00
1812005.02.09 08:26buy911.001.85731.85501.8585
1822005.02.09 08:43t/p911.001.85851.85501.8585120.0014970.00
1832005.02.09 10:59buy921.001.86261.86031.8638
1842005.02.09 12:59s/l921.001.86031.86031.8638-230.0014740.00
1852005.02.09 15:10buy931.001.85721.85491.8584
1862005.02.09 16:34t/p931.001.85841.85491.8584120.0014860.00
1872005.02.09 18:59buy941.001.85851.85621.8597
1882005.02.09 23:59t/p941.001.85971.85621.8597120.0014980.00
1892005.02.10 08:59sell951.001.86051.86281.8593
1902005.02.10 10:03t/p951.001.85931.86281.8593120.0015100.00
1912005.02.10 17:17sell961.001.87271.87501.8715
1922005.02.10 17:27t/p961.001.87151.87501.8715120.0015220.00
1932005.02.11 10:59buy971.001.86621.86391.8674
1942005.02.11 11:59s/l971.001.86391.86391.8674-230.0014990.00
1952005.02.11 15:11buy981.001.86511.86281.8663
1962005.02.11 16:15t/p981.001.86631.86281.8663120.0015110.00
1972005.02.11 17:26sell991.001.86711.86941.8659
1982005.02.11 17:50t/p991.001.86591.86941.8659120.0015230.00
1992005.02.11 18:46sell1001.001.86701.86931.8658
2002005.02.13 23:00s/l1001.001.86931.86931.8658-230.0015000.00
2012005.02.14 14:27sell1011.001.88791.89021.8867
2022005.02.14 15:11s/l1011.001.89021.89021.8867-230.0014770.00
2032005.02.15 07:29sell1021.001.88811.89041.8869
2042005.02.15 09:34t/p1021.001.88691.89041.8869120.0014890.00
2052005.02.15 09:56sell1031.001.88831.89061.8871
2062005.02.15 10:31t/p1031.001.88711.89061.8871120.0015010.00
2072005.02.15 10:48sell1041.001.88681.88911.8856
2082005.02.15 12:59s/l1041.001.88911.88911.8856-230.0014780.00
2092005.02.15 14:59sell1051.001.88681.88911.8856
2102005.02.15 15:07s/l1051.001.88911.88911.8856-230.0014550.00
2112005.02.16 13:37sell1061.001.88531.88761.8841
2122005.02.16 13:59t/p1061.001.88411.88761.8841120.0014670.00
2132005.02.16 14:40sell1071.001.88231.88461.8811
2142005.02.16 14:59t/p1071.001.88111.88461.8811120.0014790.00
2152005.02.16 16:06buy1081.001.87781.87551.8790
2162005.02.16 16:11t/p1081.001.87901.87551.8790120.0014910.00
2172005.02.16 16:20buy1091.001.87781.87551.8790
2182005.02.16 16:59t/p1091.001.87901.87551.8790120.0015030.00
2192005.02.17 10:59buy1101.001.89021.88791.8914
2202005.02.17 11:59s/l1101.001.88791.88791.8914-230.0014800.00
2212005.02.18 07:59sell1111.001.89541.89771.8942
2222005.02.18 08:04t/p1111.001.89421.89771.8942120.0014920.00
2232005.02.22 11:41sell1121.001.91081.91311.9096
2242005.02.22 11:59t/p1121.001.90961.91311.9096120.0015040.00
2252005.02.22 14:59sell1131.001.90561.90791.9044
2262005.02.22 15:00s/l1131.001.90791.90791.9044-230.0014810.00
2272005.02.22 17:09sell1141.001.90801.91031.9068
2282005.02.22 17:59s/l1141.001.91031.91031.9068-230.0014580.00
2292005.02.23 10:59sell1151.001.90861.91091.9074
2302005.02.23 12:59s/l1151.001.91091.91091.9074-230.0014350.00
2312005.02.23 14:36buy1161.001.90801.90571.9092
2322005.02.23 14:55t/p1161.001.90921.90571.9092120.0014470.00
2332005.02.23 15:49buy1171.001.90541.90311.9066
2342005.02.23 15:53t/p1171.001.90661.90311.9066120.0014590.00
2352005.02.23 18:37buy1181.001.90741.90511.9086
2362005.02.23 18:59t/p1181.001.90861.90511.9086120.0014710.00
2372005.02.23 20:13sell1191.001.90971.91201.9085
2382005.02.23 21:59t/p1191.001.90851.91201.9085120.0014830.00
2392005.02.24 10:14buy1201.001.90741.90511.9086
2402005.02.24 10:59t/p1201.001.90861.90511.9086120.0014950.00
2412005.02.24 12:52sell1211.001.91071.91301.9095
2422005.02.24 14:00t/p1211.001.90951.91301.9095120.0015070.00
2432005.02.24 14:45buy1221.001.90901.90671.9102
2442005.02.24 15:09t/p1221.001.91021.90671.9102120.0015190.00
2452005.02.24 18:17sell1231.001.91191.91421.9107
2462005.02.24 20:22t/p1231.001.91071.91421.9107120.0015310.00
2472005.02.25 08:58sell1241.001.91031.91261.9091
2482005.02.25 08:59t/p1241.001.90911.91261.9091120.0015430.00
2492005.02.25 08:59buy1251.001.90871.90641.9099
2502005.02.25 09:00t/p1251.001.90991.90641.9099120.0015550.00
2512005.02.25 10:44buy1261.001.90901.90671.9102
2522005.02.25 11:49s/l1261.001.90671.90671.9102-230.0015320.00
2532005.02.25 11:56sell1271.001.90831.91061.9071
2542005.02.25 12:11s/l1271.001.91061.91061.9071-230.0015090.00
2552005.02.25 15:24sell1281.001.91571.91801.9145
2562005.02.25 15:29t/p1281.001.91451.91801.9145120.0015210.00
2572005.02.28 12:34buy1291.001.92171.91941.9229
2582005.02.28 13:00t/p1291.001.92291.91941.9229120.0015330.00
2592005.02.28 14:48sell1301.001.92321.92551.9220
2602005.02.28 14:59s/l1301.001.92551.92551.9220-230.0015100.00
2612005.02.28 16:32sell1311.001.92491.92721.9237
2622005.02.28 16:59t/p1311.001.92371.92721.9237120.0015220.00
2632005.02.28 16:59buy1321.001.92341.92111.9246
2642005.02.28 20:59s/l1321.001.92111.92111.9246-230.0014990.00
2652005.03.01 07:45buy1331.001.91831.91601.9195
2662005.03.01 07:59t/p1331.001.91951.91601.9195120.0015110.00
2672005.03.01 10:59sell1341.001.92151.92381.9203
2682005.03.01 12:59t/p1341.001.92031.92381.9203120.0015230.00
2692005.03.01 16:08sell1351.001.92071.92301.9195
2702005.03.01 16:46t/p1351.001.91951.92301.9195120.0015350.00
2712005.03.02 07:55sell1361.001.91811.92041.9169
2722005.03.02 07:59t/p1361.001.91691.92041.9169120.0015470.00
2732005.03.02 10:44buy1371.001.90901.90671.9102
2742005.03.02 11:28t/p1371.001.91021.90671.9102120.0015590.00
2752005.03.02 12:31sell1381.001.91061.91291.9094
2762005.03.02 13:00t/p1381.001.90941.91291.9094120.0015710.00
2772005.03.02 15:41buy1391.001.90981.90751.9110
2782005.03.02 15:59t/p1391.001.91101.90751.9110120.0015830.00
2792005.03.03 14:59sell1401.001.90881.91111.9076
2802005.03.03 17:59t/p1401.001.90761.91111.9076120.0015950.00
2812005.03.04 16:59sell1411.001.92491.92721.9237
2822005.03.04 18:10t/p1411.001.92371.92721.9237120.0016070.00
2832005.03.07 10:59sell1421.001.91481.91711.9136
2842005.03.07 12:59t/p1421.001.91361.91711.9136120.0016190.00
2852005.03.07 16:59buy1431.001.91611.91381.9173
2862005.03.07 17:01s/l1431.001.91381.91381.9173-230.0015960.00
2872005.03.07 17:49sell1441.001.91581.91811.9146
2882005.03.07 17:59t/p1441.001.91461.91811.9146120.0016080.00
2892005.03.08 09:45sell1451.001.92041.92271.9192
2902005.03.08 10:59s/l1451.001.92271.92271.9192-230.0015850.00
2912005.03.08 14:59sell1461.001.93081.93311.9296
2922005.03.08 15:31t/p1461.001.92961.93311.9296120.0015970.00
2932005.03.09 10:43buy1471.001.92641.92411.9276
2942005.03.09 12:59s/l1471.001.92411.92411.9276-230.0015740.00
2952005.03.09 14:59buy1481.001.92151.91921.9227
2962005.03.09 15:47t/p1481.001.92271.91921.9227120.0015860.00
2972005.03.09 18:40sell1491.001.92751.92981.9263
2982005.03.09 18:59t/p1491.001.92631.92981.9263120.0015980.00
2992005.03.10 09:18sell1501.001.92941.93171.9282
3002005.03.10 09:42t/p1501.001.92821.93171.9282120.0016100.00
3012005.03.10 12:59sell1511.001.92661.92891.9254
3022005.03.10 13:59t/p1511.001.92541.92891.9254120.0016220.00
3032005.03.10 14:19buy1521.001.92451.92221.9257
3042005.03.10 14:29t/p1521.001.92571.92221.9257120.0016340.00
3052005.03.11 08:59sell1531.001.91831.92061.9171
3062005.03.11 12:15s/l1531.001.92061.92061.9171-230.0016110.00
3072005.03.11 16:14sell1541.001.92671.92901.9255
3082005.03.11 16:19t/p1541.001.92551.92901.9255120.0016230.00
3092005.03.11 16:35sell1551.001.92671.92901.9255
3102005.03.11 18:13t/p1551.001.92551.92901.9255120.0016350.00
3112005.03.14 16:48buy1561.001.91111.90881.9123
3122005.03.14 16:59t/p1561.001.91231.90881.9123120.0016470.00
3132005.03.15 08:53buy1571.001.91161.90931.9128
3142005.03.15 08:59t/p1571.001.91281.90931.9128120.0016590.00
3152005.03.15 15:59sell1581.001.91571.91801.9145
3162005.03.15 15:59t/p1581.001.91451.91801.9145120.0016710.00
3172005.03.16 12:37sell1591.001.92321.92551.9220
3182005.03.16 12:57s/l1591.001.92551.92551.9220-230.0016480.00
3192005.03.16 12:57sell1601.001.92511.92741.9239
3202005.03.16 12:59t/p1601.001.92391.92741.9239120.0016600.00
3212005.03.16 12:59sell1611.001.92341.92571.9222
3222005.03.16 12:59s/l1611.001.92571.92571.9222-230.0016370.00
3232005.03.16 13:59sell1621.001.92731.92961.9261
3242005.03.16 15:05t/p1621.001.92611.92961.9261120.0016490.00
3252005.03.16 15:56sell1631.001.92801.93031.9268
3262005.03.16 15:59t/p1631.001.92681.93031.9268120.0016610.00
3272005.03.16 17:52buy1641.001.92551.92321.9267
3282005.03.16 17:59t/p1641.001.92671.92321.9267120.0016730.00
3292005.03.17 08:59sell1651.001.92531.92761.9241
3302005.03.17 09:01t/p1651.001.92411.92761.9241120.0016850.00
3312005.03.17 09:24sell1661.001.92541.92771.9242
3322005.03.17 09:59t/p1661.001.92421.92771.9242120.0016970.00
3332005.03.17 11:45sell1671.001.92511.92741.9239
3342005.03.17 11:59t/p1671.001.92391.92741.9239120.0017090.00
3352005.03.17 14:20buy1681.001.92221.91991.9234
3362005.03.17 14:59t/p1681.001.92341.91991.9234120.0017210.00
3372005.03.17 15:59sell1691.001.92371.92601.9225
3382005.03.18 03:59t/p1691.001.92251.92601.9225120.0017330.00
3392005.03.18 08:59sell1701.001.91681.91911.9156
3402005.03.18 12:59t/p1701.001.91561.91911.9156120.0017450.00
3412005.03.22 08:59sell1711.001.90071.90301.8995
3422005.03.22 09:05t/p1711.001.89951.90301.8995120.0017570.00
3432005.03.22 10:30buy1721.001.89841.89611.8996
3442005.03.22 10:48t/p1721.001.89961.89611.8996120.0017690.00
3452005.03.22 11:20buy1731.001.89891.89661.9001
3462005.03.22 13:18t/p1731.001.90011.89661.9001120.0017810.00
3472005.03.22 14:59buy1741.001.89951.89721.9007
3482005.03.22 18:59s/l1741.001.89721.89721.9007-230.0017580.00
3492005.03.22 19:59sell1751.001.88491.88721.8837
3502005.03.22 21:13t/p1751.001.88371.88721.8837120.0017700.00
3512005.03.23 10:30sell1761.001.88111.88341.8799
3522005.03.23 10:56t/p1761.001.87991.88341.8799120.0017820.00
3532005.03.23 14:30buy1771.001.87391.87161.8751
3542005.03.23 15:07s/l1771.001.87161.87161.8751-230.0017590.00
3552005.03.23 15:20sell1781.001.87381.87611.8726
3562005.03.23 15:59t/p1781.001.87261.87611.8726120.0017710.00
3572005.03.23 17:59buy1791.001.87011.86781.8713
3582005.03.23 18:15s/l1791.001.86781.86781.8713-230.0017480.00
3592005.03.23 18:59sell1801.001.86981.87211.8686
3602005.03.23 18:59t/p1801.001.86861.87211.8686120.0017600.00
3612005.03.24 07:59buy1811.001.87161.86931.8728
3622005.03.24 08:34t/p1811.001.87281.86931.8728120.0017720.00
3632005.03.24 12:43sell1821.001.86991.87221.8687
3642005.03.24 12:59s/l1821.001.87221.87221.8687-230.0017490.00
3652005.03.24 14:40sell1831.001.87171.87401.8705
3662005.03.24 14:59t/p1831.001.87051.87401.8705120.0017610.00
3672005.03.25 09:41sell1841.001.87131.87361.8701
3682005.03.25 11:10t/p1841.001.87011.87361.8701120.0017730.00
3692005.03.25 11:10buy1851.001.86961.86731.8708
3702005.03.25 11:12t/p1851.001.87081.86731.8708120.0017850.00
3712005.03.25 11:42buy1861.001.87001.86771.8712
3722005.03.27 23:00s/l1861.001.86771.86771.8712-230.0017620.00
3732005.03.28 15:19buy1871.001.86371.86141.8649
3742005.03.28 15:59t/p1871.001.86491.86141.8649120.0017740.00
3752005.03.29 10:31sell1881.001.87411.87641.8729
3762005.03.29 13:27t/p1881.001.87291.87641.8729120.0017860.00
3772005.03.29 13:27buy1891.001.87291.87061.8741
3782005.03.29 13:59t/p1891.001.87411.87061.8741120.0017980.00
3792005.03.29 13:59sell1901.001.87421.87651.8730
3802005.03.29 15:22t/p1901.001.87301.87651.8730120.0018100.00
3812005.03.30 11:44buy1911.001.88131.87901.8825
3822005.03.30 13:59t/p1911.001.88251.87901.8825120.0018220.00
3832005.03.30 14:41sell1921.001.88331.88561.8821
3842005.03.30 14:57t/p1921.001.88211.88561.8821120.0018340.00
3852005.03.30 14:59buy1931.001.88201.87971.8832
3862005.03.30 15:30s/l1931.001.87971.87971.8832-230.0018110.00
3872005.03.30 15:37sell1941.001.88171.88401.8805
3882005.03.30 18:31t/p1941.001.88051.88401.8805120.0018230.00
3892005.03.31 09:59sell1951.001.88261.88491.8814
3902005.03.31 12:59s/l1951.001.88491.88491.8814-230.0018000.00
3912005.03.31 17:08buy1961.001.88821.88591.8894
3922005.03.31 18:59t/p1961.001.88941.88591.8894120.0018120.00
3932005.04.01 17:24buy1971.001.87891.87661.8801
3942005.04.01 17:59t/p1971.001.88011.87661.8801120.0018240.00
3952005.04.04 15:30buy1981.001.87221.86991.8734
3962005.04.04 15:48t/p1981.001.87341.86991.8734120.0018360.00
3972005.04.04 16:24buy1991.001.87271.87041.8739
3982005.04.04 17:59t/p1991.001.87391.87041.8739120.0018480.00
3992005.04.05 10:12sell2001.001.87531.87761.8741
4002005.04.05 10:59t/p2001.001.87411.87761.8741120.0018600.00
4012005.04.05 16:17buy2011.001.87671.87441.8779
4022005.04.05 16:47t/p2011.001.87791.87441.8779120.0018720.00
4032005.04.05 16:50buy2021.001.87711.87481.8783
4042005.04.05 18:59t/p2021.001.87831.87481.8783120.0018840.00
4052005.04.06 09:59buy2031.001.88181.87951.8830
4062005.04.06 11:59s/l2031.001.87951.87951.8830-230.0018610.00
4072005.04.06 17:59sell2041.001.88281.88511.8816
4082005.04.06 18:20t/p2041.001.88161.88511.8816120.0018730.00
4092005.04.06 18:59sell2051.001.88271.88501.8815
4102005.04.06 18:59t/p2051.001.88151.88501.8815120.0018850.00
4112005.04.07 08:24sell2061.001.88531.88761.8841
4122005.04.07 08:36t/p2061.001.88411.88761.8841120.0018970.00
4132005.04.07 11:59sell2071.001.87941.88171.8782
4142005.04.07 12:00t/p2071.001.87821.88171.8782120.0019090.00
4152005.04.07 14:44sell2081.001.87891.88121.8777
4162005.04.07 14:59t/p2081.001.87771.88121.8777120.0019210.00
4172005.04.07 16:53buy2091.001.87671.87441.8779
4182005.04.07 17:59s/l2091.001.87441.87441.8779-230.0018980.00
4192005.04.08 19:59sell2101.001.88521.88751.8840
4202005.04.10 23:00t/p2101.001.88401.88751.8840120.0019100.00
4212005.04.11 13:11sell2111.001.89041.89271.8892
4222005.04.11 14:21t/p2111.001.88921.89271.8892120.0019220.00
4232005.04.11 15:19sell2121.001.89061.89291.8894
4242005.04.12 06:59s/l2121.001.89291.89291.8894-230.0018990.00
4252005.04.12 08:59buy2131.001.89181.88951.8930
4262005.04.12 09:01t/p2131.001.89301.88951.8930120.0019110.00
4272005.04.12 15:39sell2141.001.88621.88851.8850
4282005.04.12 15:59t/p2141.001.88501.88851.8850120.0019230.00
4292005.04.12 16:08buy2151.001.88421.88191.8854
4302005.04.12 16:21t/p2151.001.88541.88191.8854120.0019350.00
4312005.04.13 08:19sell2161.001.89441.89671.8932
4322005.04.13 09:18t/p2161.001.89321.89671.8932120.0019470.00
4332005.04.13 12:59buy2171.001.88861.88631.8898
4342005.04.13 14:00t/p2171.001.88981.88631.8898120.0019590.00
4352005.04.13 14:53buy2181.001.88891.88661.8901
4362005.04.13 14:59t/p2181.001.89011.88661.8901120.0019710.00
4372005.04.14 08:45sell2191.001.88831.89061.8871
4382005.04.14 09:59t/p2191.001.88711.89061.8871120.0019830.00
4392005.04.14 15:15sell2201.001.88121.88351.8800
4402005.04.14 15:43t/p2201.001.88001.88351.8800120.0019950.00
4412005.04.14 15:59buy2211.001.88081.87851.8820
4422005.04.15 04:59s/l2211.001.87851.87851.8820-230.0019720.00
4432005.04.15 13:51sell2221.001.88821.89051.8870
4442005.04.15 13:57t/p2221.001.88701.89051.8870120.0019840.00
4452005.04.15 13:59sell2231.001.88861.89091.8874
4462005.04.15 14:59s/l2231.001.89091.89091.8874-230.0019610.00
4472005.04.18 10:54sell2241.001.90031.90261.8991
4482005.04.18 11:07t/p2241.001.89911.90261.8991120.0019730.00
4492005.04.18 11:44sell2251.001.90031.90261.8991
4502005.04.18 12:18t/p2251.001.89911.90261.8991120.0019850.00
4512005.04.18 12:59sell2261.001.89901.90131.8978
4522005.04.18 14:59s/l2261.001.90131.90131.8978-230.0019620.00
4532005.04.18 15:59sell2271.001.90481.90711.9036
4542005.04.18 17:01t/p2271.001.90361.90711.9036120.0019740.00
4552005.04.18 17:19sell2281.001.90371.90601.9025
4562005.04.18 23:59t/p2281.001.90251.90601.9025120.0019860.00
4572005.04.19 09:13sell2291.001.90691.90921.9057
4582005.04.19 09:53s/l2291.001.90921.90921.9057-230.0019630.00
4592005.04.19 10:31sell2301.001.91011.91241.9089
4602005.04.19 10:32t/p2301.001.90891.91241.9089120.0019750.00
4612005.04.19 10:59buy2311.001.90881.90651.9100
4622005.04.19 11:59t/p2311.001.91001.90651.9100120.0019870.00
4632005.04.19 12:07sell2321.001.91101.91331.9098
4642005.04.19 12:41t/p2321.001.90981.91331.9098120.0019990.00
4652005.04.19 12:41buy2331.001.90971.90741.9109
4662005.04.19 12:59t/p2331.001.91091.90741.9109120.0020110.00
4672005.04.20 11:41buy2341.001.91301.91071.9142
4682005.04.20 11:55t/p2341.001.91421.91071.9142120.0020230.00
4692005.04.20 12:48sell2351.001.91471.91701.9135
4702005.04.20 12:59t/p2351.001.91351.91701.9135120.0020350.00
4712005.04.20 18:42sell2361.001.91921.92151.9180
4722005.04.21 06:59t/p2361.001.91801.92151.9180120.0020470.00
4732005.04.21 09:59sell2371.001.91361.91591.9124
4742005.04.21 10:40t/p2371.001.91241.91591.9124120.0020590.00
4752005.04.21 13:43buy2381.001.90841.90611.9096
4762005.04.21 14:26t/p2381.001.90961.90611.9096120.0020710.00
4772005.04.21 14:42sell2391.001.90991.91221.9087
4782005.04.21 14:56t/p2391.001.90871.91221.9087120.0020830.00
4792005.04.21 16:24sell2401.001.91011.91241.9089
4802005.04.21 16:59t/p2401.001.90891.91241.9089120.0020950.00
4812005.04.21 18:05buy2411.001.90791.90561.9091
4822005.04.21 18:10t/p2411.001.90911.90561.9091120.0021070.00
4832005.04.21 18:21buy2421.001.90781.90551.9090
4842005.04.21 19:03t/p2421.001.90901.90551.9090120.0021190.00
4852005.04.22 10:32sell2431.001.91441.91671.9132
4862005.04.22 10:39t/p2431.001.91321.91671.9132120.0021310.00
4872005.04.22 12:51buy2441.001.91461.91231.9158
4882005.04.22 12:59t/p2441.001.91581.91231.9158120.0021430.00
4892005.04.25 08:34sell2451.001.91471.91701.9135
4902005.04.25 08:59t/p2451.001.91351.91701.9135120.0021550.00
4912005.04.25 11:55sell2461.001.91151.91381.9103
4922005.04.25 13:00t/p2461.001.91031.91381.9103120.0021670.00
4932005.04.25 14:29buy2471.001.90971.90741.9109
4942005.04.25 14:59t/p2471.001.91091.90741.9109120.0021790.00
4952005.04.25 15:59sell2481.001.91181.91411.9106
4962005.04.25 16:41t/p2481.001.91061.91411.9106120.0021910.00
4972005.04.26 10:23sell2491.001.90671.90901.9055
4982005.04.26 10:59t/p2491.001.90551.90901.9055120.0022030.00
4992005.04.26 16:05buy2501.001.90361.90131.9048
5002005.04.26 16:41t/p2501.001.90481.90131.9048120.0022150.00
5012005.04.26 16:53buy2511.001.90401.90171.9052
5022005.04.26 18:59t/p2511.001.90521.90171.9052120.0022270.00
5032005.04.27 08:46sell2521.001.90151.90381.9003
5042005.04.27 09:33t/p2521.001.90031.90381.9003120.0022390.00
5052005.04.28 13:31sell2531.001.90721.90951.9060
5062005.04.28 14:36s/l2531.001.90951.90951.9060-230.0022160.00
5072005.04.28 14:47buy2541.001.90671.90441.9079
5082005.04.28 14:59t/p2541.001.90791.90441.9079120.0022280.00
5092005.04.28 16:33sell2551.001.90931.91161.9081
5102005.04.28 16:59t/p2551.001.90811.91161.9081120.0022400.00
5112005.04.29 11:22sell2561.001.91251.91481.9113
5122005.04.29 13:50t/p2561.001.91131.91481.9113120.0022520.00
5132005.05.03 08:13sell2571.001.89491.89721.8937
5142005.05.03 08:19t/p2571.001.89371.89721.8937120.0022640.00
5152005.05.03 08:53sell2581.001.89461.89691.8934
5162005.05.03 08:59t/p2581.001.89341.89691.8934120.0022760.00
5172005.05.03 12:56buy2591.001.89091.88861.8921
5182005.05.03 13:59t/p2591.001.89211.88861.8921120.0022880.00
5192005.05.03 18:28sell2601.001.89241.89471.8912
5202005.05.03 18:59t/p2601.001.89121.89471.8912120.0023000.00
5212005.05.03 20:16sell2611.001.89391.89621.8927
5222005.05.03 20:16t/p2611.001.89271.89621.8927120.0023120.00
5232005.05.04 12:30sell2621.001.90151.90381.9003
5242005.05.04 14:35t/p2621.001.90031.90381.9003120.0023240.00
5252005.05.04 15:59sell2631.001.90211.90441.9009
5262005.05.04 15:59t/p2631.001.90091.90441.9009120.0023360.00
5272005.05.04 16:59sell2641.001.90001.90231.8988
5282005.05.04 20:27s/l2641.001.90231.90231.8988-230.0023130.00
5292005.05.05 09:59sell2651.001.90441.90671.9032
5302005.05.05 16:59s/l2651.001.90671.90671.9032-230.0022900.00
5312005.05.05 19:30buy2661.001.90491.90261.9061
5322005.05.05 20:59t/p2661.001.90611.90261.9061120.0023020.00
5332005.05.06 08:59sell2671.001.89721.89951.8960
5342005.05.06 12:26s/l2671.001.89951.89951.8960-230.0022790.00
5352005.05.06 14:35buy2681.001.89281.89051.8940
5362005.05.06 14:35t/p2681.001.89401.89051.8940120.0022910.00
5372005.05.06 14:44buy2691.001.89281.89051.8940
5382005.05.06 15:01s/l2691.001.89051.89051.8940-230.0022680.00
5392005.05.06 15:33sell2701.001.89291.89521.8917
5402005.05.06 17:03t/p2701.001.89171.89521.8917120.0022800.00
5412005.05.09 08:47buy2711.001.88551.88321.8867
5422005.05.09 10:50s/l2711.001.88321.88321.8867-230.0022570.00
5432005.05.09 16:32sell2721.001.88351.88581.8823
5442005.05.09 17:59t/p2721.001.88231.88581.8823120.0022690.00
5452005.05.10 07:59sell2731.001.87801.88031.8768
5462005.05.10 08:16s/l2731.001.88031.88031.8768-230.0022460.00
5472005.05.10 08:48buy2741.001.87781.87551.8790
5482005.05.10 08:59t/p2741.001.87901.87551.8790120.0022580.00
5492005.05.10 12:51sell2751.001.88341.88571.8822
5502005.05.10 12:59t/p2751.001.88221.88571.8822120.0022700.00
5512005.05.10 14:29buy2761.001.88151.87921.8827
5522005.05.10 14:59t/p2761.001.88271.87921.8827120.0022820.00
5532005.05.10 16:56sell2771.001.88331.88561.8821
5542005.05.10 17:09t/p2771.001.88211.88561.8821120.0022940.00
5552005.05.11 07:59sell2781.001.88621.88851.8850
5562005.05.11 08:59s/l2781.001.88851.88851.8850-230.0022710.00
5572005.05.11 14:59sell2791.001.87441.87671.8732
5582005.05.11 16:01t/p2791.001.87321.87671.8732120.0022830.00
5592005.05.11 16:08sell2801.001.87401.87631.8728
5602005.05.11 16:21t/p2801.001.87281.87631.8728120.0022950.00
5612005.05.11 16:35sell2811.001.87351.87581.8723
5622005.05.11 18:59t/p2811.001.87231.87581.8723120.0023070.00
5632005.05.12 09:22buy2821.001.86521.86291.8664
5642005.05.12 09:59t/p2821.001.86641.86291.8664120.0023190.00
5652005.05.12 11:59sell2831.001.86901.87131.8678
5662005.05.12 12:11t/p2831.001.86781.87131.8678120.0023310.00
5672005.05.12 14:32buy2841.001.86281.86051.8640
5682005.05.12 14:37t/p2841.001.86401.86051.8640120.0023430.00
5692005.05.12 14:44buy2851.001.86291.86061.8641
5702005.05.12 15:59t/p2851.001.86411.86061.8641120.0023550.00
5712005.05.12 17:16sell2861.001.86601.86831.8648
5722005.05.12 20:00t/p2861.001.86481.86831.8648120.0023670.00
5732005.05.13 12:22sell2871.001.85711.85941.8559
5742005.05.13 12:33t/p2871.001.85591.85941.8559120.0023790.00
5752005.05.13 13:59buy2881.001.85441.85211.8556
5762005.05.13 14:46t/p2881.001.85561.85211.8556120.0023910.00
5772005.05.16 08:59sell2891.001.84081.84311.8396
5782005.05.16 09:00s/l2891.001.84311.84311.8396-230.0023680.00
5792005.05.16 09:37buy2901.001.84061.83831.8418
5802005.05.16 10:59s/l2901.001.83831.83831.8418-230.0023450.00
5812005.05.16 15:00sell2911.001.83571.83801.8345
5822005.05.16 15:03t/p2911.001.83451.83801.8345120.0023570.00
5832005.05.16 15:03buy2921.001.83441.83211.8356
5842005.05.16 15:10t/p2921.001.83561.83211.8356120.0023690.00
5852005.05.16 15:10sell2931.001.83581.83811.8346
5862005.05.16 15:53s/l2931.001.83811.83811.8346-230.0023460.00
5872005.05.17 11:59buy2941.001.83881.83651.8400
5882005.05.17 12:59s/l2941.001.83651.83651.8400-230.0023230.00
5892005.05.17 14:59sell2951.001.83921.84151.8380
5902005.05.17 18:59t/p2951.001.83801.84151.8380120.0023350.00
5912005.05.18 07:59sell2961.001.83421.83651.8330
5922005.05.18 08:10t/p2961.001.83301.83651.8330120.0023470.00
5932005.05.18 08:51sell2971.001.83421.83651.8330
5942005.05.18 08:59t/p2971.001.83301.83651.8330120.0023590.00
5952005.05.18 09:59sell2981.001.83301.83531.8318
5962005.05.18 11:11t/p2981.001.83181.83531.8318120.0023710.00
5972005.05.18 16:59sell2991.001.83821.84051.8370
5982005.05.18 18:59s/l2991.001.84051.84051.8370-230.0023480.00
5992005.05.19 10:30sell3001.001.84081.84311.8396
6002005.05.19 11:15t/p3001.001.83961.84311.8396120.0023600.00
6012005.05.19 11:59sell3011.001.84071.84301.8395
6022005.05.19 11:59t/p3011.001.83951.84301.8395120.0023720.00
6032005.05.19 17:46buy3021.001.83571.83341.8369
6042005.05.19 21:00t/p3021.001.83691.83341.8369120.0023840.00
6052005.05.20 18:51sell3031.001.82571.82801.8245
6062005.05.22 23:55t/p3031.001.82451.82801.8245120.0023960.00
6072005.05.24 07:59sell3041.001.83141.83371.8302
6082005.05.24 09:07t/p3041.001.83021.83371.8302120.0024080.00
6092005.05.24 09:28sell3051.001.83131.83361.8301
6102005.05.24 10:59s/l3051.001.83361.83361.8301-230.0023850.00
6112005.05.24 13:32sell3061.001.83351.83581.8323
6122005.05.24 13:59t/p3061.001.83231.83581.8323120.0023970.00
6132005.05.25 16:25buy3071.001.83091.82861.8321
6142005.05.25 16:32t/p3071.001.83211.82861.8321120.0024090.00
6152005.05.25 16:38buy3081.001.83091.82861.8321
6162005.05.25 17:34t/p3081.001.83211.82861.8321120.0024210.00
6172005.05.26 07:59sell3091.001.82461.82691.8234
6182005.05.26 08:05s/l3091.001.82691.82691.8234-230.0023980.00
6192005.05.26 08:40buy3101.001.82451.82221.8257
6202005.05.26 08:59t/p3101.001.82571.82221.8257120.0024100.00
6212005.05.26 13:17buy3111.001.82381.82151.8250
6222005.05.26 14:07s/l3111.001.82151.82151.8250-230.0023870.00
6232005.05.26 14:33sell3121.001.82391.82621.8227
6242005.05.26 14:39t/p3121.001.82271.82621.8227120.0023990.00
6252005.05.26 18:59sell3131.001.82101.82331.8198
6262005.05.26 20:36t/p3131.001.81981.82331.8198120.0024110.00
6272005.05.27 09:20sell3141.001.82421.82651.8230
6282005.05.27 09:59t/p3141.001.82301.82651.8230120.0024230.00
6292005.05.27 12:59buy3151.001.82481.82251.8260
6302005.05.27 13:06s/l3151.001.82251.82251.8260-230.0024000.00
6312005.05.27 13:30sell3161.001.82451.82681.8233
6322005.05.27 13:59t/p3161.001.82331.82681.8233120.0024120.00
6332005.05.27 15:29buy3171.001.82361.82131.8248
6342005.05.29 23:21s/l3171.001.82131.82131.8248-230.0023890.00
6352005.05.30 08:59sell3181.001.82501.82731.8238
6362005.05.30 10:21t/p3181.001.82381.82731.8238120.0024010.00
6372005.05.31 08:59sell3191.001.81961.82191.8184
6382005.05.31 09:18t/p3191.001.81841.82191.8184120.0024130.00
6392005.05.31 10:23buy3201.001.81791.81561.8191
6402005.05.31 10:39t/p3201.001.81911.81561.8191120.0024250.00
6412005.05.31 10:39sell3211.001.81921.82151.8180
6422005.05.31 11:49t/p3211.001.81801.82151.8180120.0024370.00
6432005.05.31 11:49buy3221.001.81781.81551.8190
6442005.05.31 11:59t/p3221.001.81901.81551.8190120.0024490.00
6452005.05.31 11:59sell3231.001.81921.82151.8180
6462005.05.31 12:59s/l3231.001.82151.82151.8180-230.0024260.00
6472005.05.31 14:59buy3241.001.82281.82051.8240
6482005.05.31 16:10t/p3241.001.82401.82051.8240120.0024380.00
6492005.05.31 16:59buy3251.001.82291.82061.8241
6502005.05.31 17:59s/l3251.001.82061.82061.8241-230.0024150.00
6512005.05.31 20:59sell3261.001.81721.81951.8160
6522005.06.01 00:59s/l3261.001.81951.81951.8160-230.0023920.00
6532005.06.01 12:57sell3271.001.81291.81521.8117
6542005.06.01 13:38s/l3271.001.81521.81521.8117-230.0023690.00
6552005.06.01 14:59sell3281.001.81561.81791.8144
6562005.06.01 15:00t/p3281.001.81441.81791.8144120.0023810.00
6572005.06.01 16:59sell3291.001.81181.81411.8106
6582005.06.01 19:59t/p3291.001.81061.81411.8106120.0023930.00
6592005.06.01 20:59sell3301.001.80941.81171.8082
6602005.06.01 21:03s/l3301.001.81171.81171.8082-230.0023700.00
6612005.06.02 09:57sell3311.001.81871.82101.8175
6622005.06.02 09:59t/p3311.001.81751.82101.8175120.0023820.00
6632005.06.02 11:58buy3321.001.81531.81301.8165
6642005.06.02 12:45t/p3321.001.81651.81301.8165120.0023940.00
6652005.06.02 12:45sell3331.001.81651.81881.8153
6662005.06.02 13:03t/p3331.001.81531.81881.8153120.0024060.00
6672005.06.03 08:09buy3341.001.81731.81501.8185
6682005.06.03 09:22t/p3341.001.81851.81501.8185120.0024180.00
6692005.06.03 10:59sell3351.001.81801.82031.8168
6702005.06.03 12:03t/p3351.001.81681.82031.8168120.0024300.00
6712005.06.03 14:44sell3361.001.81831.82061.8171
6722005.06.03 14:59t/p3361.001.81711.82061.8171120.0024420.00
6732005.06.06 08:58buy3371.001.81861.81631.8198
6742005.06.06 08:59t/p3371.001.81981.81631.8198120.0024540.00
6752005.06.06 10:56sell3381.001.82091.82321.8197
6762005.06.06 12:55t/p3381.001.81971.82321.8197120.0024660.00
6772005.06.06 14:09buy3391.001.81921.81691.8204
6782005.06.06 15:59t/p3391.001.82041.81691.8204120.0024780.00
6792005.06.06 20:59sell3401.001.82461.82691.8234
6802005.06.06 23:59t/p3401.001.82341.82691.8234120.0024900.00
6812005.06.07 10:48sell3411.001.83251.83481.8313
6822005.06.07 11:00t/p3411.001.83131.83481.8313120.0025020.00
6832005.06.07 11:59buy3421.001.83081.82851.8320
6842005.06.07 14:32s/l3421.001.82851.82851.8320-230.0024790.00
6852005.06.08 09:41buy3431.001.83601.83371.8372
6862005.06.08 09:59t/p3431.001.83721.83371.8372120.0024910.00
6872005.06.08 15:26sell3441.001.83871.84101.8375
6882005.06.08 15:39t/p3441.001.83751.84101.8375120.0025030.00
6892005.06.08 20:42sell3451.001.82411.82641.8229
6902005.06.09 00:59s/l3451.001.82641.82641.8229-230.0024800.00
6912005.06.09 07:59sell3461.001.82481.82711.8236
6922005.06.09 11:59t/p3461.001.82361.82711.8236120.0024920.00
6932005.06.09 13:16buy3471.001.82261.82031.8238
6942005.06.09 14:32t/p3471.001.82381.82031.8238120.0025040.00
6952005.06.09 14:32sell3481.001.82381.82611.8226
6962005.06.09 14:59t/p3481.001.82261.82611.8226120.0025160.00
6972005.06.09 16:27buy3491.001.82031.81801.8215
6982005.06.09 16:59t/p3491.001.82151.81801.8215120.0025280.00
6992005.06.10 12:19buy3501.001.82431.82201.8255
7002005.06.10 12:37t/p3501.001.82551.82201.8255120.0025400.00
7012005.06.10 16:49buy3511.001.81271.81041.8139
7022005.06.13 01:59s/l3511.001.81041.81041.8139-230.0025170.00
7032005.06.13 10:59buy3521.001.80241.80011.8036
7042005.06.13 11:21t/p3521.001.80361.80011.8036120.0025290.00
7052005.06.14 07:59buy3531.001.80841.80611.8096
7062005.06.14 08:59t/p3531.001.80961.80611.8096120.0025410.00
7072005.06.14 09:51buy3541.001.80931.80701.8105
7082005.06.14 11:24t/p3541.001.81051.80701.8105120.0025530.00
7092005.06.14 11:24sell3551.001.81081.81311.8096
7102005.06.14 11:53t/p3551.001.80961.81311.8096120.0025650.00
7112005.06.14 11:59buy3561.001.80941.80711.8106
7122005.06.14 12:35t/p3561.001.81061.80711.8106120.0025770.00
7132005.06.14 15:13buy3571.001.80691.80461.8081
7142005.06.14 17:35t/p3571.001.80811.80461.8081120.0025890.00
7152005.06.15 10:33buy3581.001.80761.80531.8088
7162005.06.15 11:33t/p3581.001.80881.80531.8088120.0026010.00
7172005.06.15 11:46buy3591.001.80831.80601.8095
7182005.06.15 11:59t/p3591.001.80951.80601.8095120.0026130.00
7192005.06.16 07:43sell3601.001.81991.82221.8187
7202005.06.16 10:59s/l3601.001.82221.82221.8187-230.0025900.00
7212005.06.16 16:14buy3611.001.82031.81801.8215
7222005.06.16 16:59t/p3611.001.82151.81801.8215120.0026020.00
7232005.06.17 11:59buy3621.001.82521.82291.8264
7242005.06.17 12:25t/p3621.001.82641.82291.8264120.0026140.00
7252005.06.17 15:42buy3631.001.82381.82151.8250
7262005.06.17 15:59t/p3631.001.82501.82151.8250120.0026260.00
7272005.06.17 16:59sell3641.001.82661.82891.8254
7282005.06.17 18:59s/l3641.001.82891.82891.8254-230.0026030.00
7292005.06.20 07:59sell3651.001.82661.82891.8254
7302005.06.20 08:01t/p3651.001.82541.82891.8254120.0026150.00
7312005.06.20 08:14sell3661.001.82661.82891.8254
7322005.06.20 11:59t/p3661.001.82541.82891.8254120.0026270.00
7332005.06.21 11:59sell3671.001.81981.82211.8186
7342005.06.21 13:59s/l3671.001.82211.82211.8186-230.0026040.00
7352005.06.21 17:09buy3681.001.82581.82351.8270
7362005.06.21 17:13t/p3681.001.82701.82351.8270120.0026160.00
7372005.06.21 17:27buy3691.001.82581.82351.8270
7382005.06.21 18:30t/p3691.001.82701.82351.8270120.0026280.00
7392005.06.22 08:56sell3701.001.83091.83321.8297
7402005.06.22 08:59t/p3701.001.82971.83321.8297120.0026400.00
7412005.06.22 10:59sell3711.001.82101.82331.8198
7422005.06.22 11:01s/l3711.001.82331.82331.8198-230.0026170.00
7432005.06.22 11:11buy3721.001.82101.81871.8222
7442005.06.22 11:16s/l3721.001.81871.81871.8222-230.0025940.00
7452005.06.22 12:59sell3731.001.82131.82361.8201
7462005.06.22 12:59t/p3731.001.82011.82361.8201120.0026060.00
7472005.06.22 13:13buy3741.001.81961.81731.8208
7482005.06.22 13:32t/p3741.001.82081.81731.8208120.0026180.00
7492005.06.22 16:05sell3751.001.82191.82421.8207
7502005.06.22 16:59t/p3751.001.82071.82421.8207120.0026300.00
7512005.06.23 07:59buy3761.001.82001.81771.8212
7522005.06.23 08:36t/p3761.001.82121.81771.8212120.0026420.00
7532005.06.23 12:35sell3771.001.82101.82331.8198
7542005.06.23 12:59t/p3771.001.81981.82331.8198120.0026540.00
7552005.06.23 14:43buy3781.001.81831.81601.8195
7562005.06.23 16:16t/p3781.001.81951.81601.8195120.0026660.00
7572005.06.23 16:24buy3791.001.81781.81551.8190
7582005.06.23 16:59t/p3791.001.81901.81551.8190120.0026780.00
7592005.06.23 16:59buy3801.001.81721.81491.8184
7602005.06.23 18:59s/l3801.001.81491.81491.8184-230.0026550.00
7612005.06.24 11:55sell3811.001.82241.82471.8212
7622005.06.24 12:09t/p3811.001.82121.82471.8212120.0026670.00
7632005.06.24 12:21sell3821.001.82261.82491.8214
7642005.06.24 12:59t/p3821.001.82141.82491.8214120.0026790.00
7652005.06.24 15:08sell3831.001.82261.82491.8214
7662005.06.24 15:21t/p3831.001.82141.82491.8214120.0026910.00
7672005.06.24 15:40sell3841.001.82221.82451.8210
7682005.06.24 15:58t/p3841.001.82101.82451.8210120.0027030.00
7692005.06.24 16:39buy3851.001.82181.81951.8230
7702005.06.24 17:44t/p3851.001.82301.81951.8230120.0027150.00
7712005.06.27 12:53sell3861.001.83011.83241.8289
7722005.06.27 12:59t/p3861.001.82891.83241.8289120.0027270.00
7732005.06.27 17:59sell3871.001.82821.83051.8270
7742005.06.28 02:59t/p3871.001.82701.83051.8270120.0027390.00
7752005.06.28 10:42buy3881.001.82041.81811.8216
7762005.06.28 10:59t/p3881.001.82161.81811.8216120.0027510.00
7772005.06.29 10:31sell3891.001.81411.81641.8129
7782005.06.29 10:59t/p3891.001.81291.81641.8129120.0027630.00
7792005.06.30 12:46buy3901.001.79261.79031.7938
7802005.06.30 14:36t/p3901.001.79381.79031.7938120.0027750.00
7812005.06.30 14:36sell3911.001.79381.79611.7926
7822005.06.30 14:48t/p3911.001.79261.79611.7926120.0027870.00
7832005.06.30 14:48buy3921.001.79261.79031.7938
7842005.06.30 16:09t/p3921.001.79381.79031.7938120.0027990.00
7852005.06.30 16:36buy3931.001.79261.79031.7938
7862005.06.30 21:02s/l3931.001.79031.79031.7938-230.0027760.00
7872005.07.01 11:09sell3941.001.77981.78211.7786
7882005.07.01 13:17t/p3941.001.77861.78211.7786120.0027880.00
7892005.07.01 15:59buy3951.001.77121.76891.7724
7902005.07.01 18:07s/l3951.001.76891.76891.7724-230.0027650.00
7912005.07.01 18:19sell3961.001.77041.77271.7692
7922005.07.01 19:59t/p3961.001.76921.77271.7692120.0027770.00
7932005.07.04 09:08sell3971.001.76231.76461.7611
7942005.07.04 09:13t/p3971.001.76111.76461.7611120.0027890.00
7952005.07.04 09:18sell3981.001.76181.76411.7606
7962005.07.04 09:59t/p3981.001.76061.76411.7606120.0028010.00
7972005.07.04 11:42buy3991.001.75851.75621.7597
7982005.07.04 12:59t/p3991.001.75971.75621.7597120.0028130.00
7992005.07.05 07:59sell4001.001.75461.75691.7534
8002005.07.05 08:00s/l4001.001.75691.75691.7534-230.0027900.00
8012005.07.05 08:37buy4011.001.75441.75211.7556
8022005.07.05 08:59t/p4011.001.75561.75211.7556120.0028020.00
8032005.07.05 10:25sell4021.001.75611.75841.7549
8042005.07.05 10:59t/p4021.001.75491.75841.7549120.0028140.00
8052005.07.05 14:44sell4031.001.75611.75841.7549
8062005.07.05 14:59t/p4031.001.75491.75841.7549120.0028260.00
8072005.07.05 14:59buy4041.001.75481.75251.7560
8082005.07.05 15:00t/p4041.001.75601.75251.7560120.0028380.00
8092005.07.05 18:35buy4051.001.75521.75291.7564
8102005.07.05 19:59t/p4051.001.75641.75291.7564120.0028500.00
8112005.07.05 20:59buy4061.001.75701.75471.7582
8122005.07.06 01:34t/p4061.001.75821.75471.7582120.0028620.00
8132005.07.06 09:20sell4071.001.75731.75961.7561
8142005.07.06 09:59t/p4071.001.75611.75961.7561120.0028740.00
8152005.07.06 11:20buy4081.001.75461.75231.7558
8162005.07.06 13:59t/p4081.001.75581.75231.7558120.0028860.00
8172005.07.06 14:10sell4091.001.75611.75841.7549
8182005.07.06 14:37t/p4091.001.75491.75841.7549120.0028980.00
8192005.07.06 16:59sell4101.001.75841.76071.7572
8202005.07.06 18:59t/p4101.001.75721.76071.7572120.0029100.00
8212005.07.07 08:44sell4111.001.75261.75491.7514
8222005.07.07 08:50t/p4111.001.75141.75491.7514120.0029220.00
8232005.07.07 11:19buy4121.001.74521.74291.7464
8242005.07.07 11:19s/l4121.001.74291.74291.7464-230.0028990.00
8252005.07.07 11:24sell4131.001.74581.74811.7446
8262005.07.07 11:26s/l4131.001.74811.74811.7446-230.0028760.00
8272005.07.07 11:26sell4141.001.74771.75001.7465
8282005.07.07 11:28t/p4141.001.74651.75001.7465120.0028880.00
8292005.07.07 11:28sell4151.001.74591.74821.7447
8302005.07.07 11:30t/p4151.001.74471.74821.7447120.0029000.00
8312005.07.07 11:30sell4161.001.74561.74791.7444
8322005.07.07 11:35s/l4161.001.74791.74791.7444-230.0028770.00
8332005.07.07 11:35sell4171.001.74751.74981.7463
8342005.07.07 11:38t/p4171.001.74631.74981.7463120.0028890.00
8352005.07.07 11:38sell4181.001.74591.74821.7447
8362005.07.07 11:44t/p4181.001.74471.74821.7447120.0029010.00
8372005.07.07 11:59sell4191.001.74571.74801.7445
8382005.07.07 12:04t/p4191.001.74451.74801.7445120.0029130.00
8392005.07.07 12:53sell4201.001.74581.74811.7446
8402005.07.07 13:02t/p4201.001.74461.74811.7446120.0029250.00
8412005.07.07 13:14sell4211.001.74571.74801.7445
8422005.07.07 13:18t/p4211.001.74451.74801.7445120.0029370.00
8432005.07.07 13:38sell4221.001.74571.74801.7445
8442005.07.07 14:22t/p4221.001.74451.74801.7445120.0029490.00
8452005.07.07 14:29sell4231.001.74471.74701.7435
8462005.07.07 14:59t/p4231.001.74351.74701.7435120.0029610.00
8472005.07.07 17:18sell4241.001.74281.74511.7416
8482005.07.07 17:35t/p4241.001.74161.74511.7416120.0029730.00
8492005.07.07 17:35buy4251.001.74161.73931.7428
8502005.07.07 17:59t/p4251.001.74281.73931.7428120.0029850.00
8512005.07.08 09:46sell4261.001.73761.73991.7364
8522005.07.08 10:59t/p4261.001.73641.73991.7364120.0029970.00
8532005.07.08 12:54buy4271.001.73471.73241.7359
8542005.07.08 12:59t/p4271.001.73591.73241.7359120.0030090.00
8552005.07.08 12:59sell4281.001.73621.73851.7350
8562005.07.08 13:59s/l4281.001.73851.73851.7350-230.0029860.00
8572005.07.11 07:27buy4291.001.74241.74011.7436
8582005.07.11 07:59t/p4291.001.74361.74011.7436120.0029980.00
8592005.07.11 10:59sell4301.001.74391.74621.7427
8602005.07.11 11:59s/l4301.001.74621.74621.7427-230.0029750.00
8612005.07.12 10:58buy4311.001.76681.76451.7680
8622005.07.12 10:59t/p4311.001.76801.76451.7680120.0029870.00
8632005.07.12 12:18sell4321.001.76881.77111.7676
8642005.07.12 13:59s/l4321.001.77111.77111.7676-230.0029640.00
8652005.07.12 16:59sell4331.001.77581.77811.7746
8662005.07.12 19:59s/l4331.001.77811.77811.7746-230.0029410.00
8672005.07.13 11:59sell4341.001.76741.76971.7662
8682005.07.13 12:00t/p4341.001.76621.76971.7662120.0029530.00
8692005.07.13 15:59sell4351.001.75541.75771.7542
8702005.07.13 18:59s/l4351.001.75771.75771.7542-230.0029300.00
8712005.07.14 08:58sell4361.001.76241.76471.7612
8722005.07.14 09:59t/p4361.001.76121.76471.7612120.0029420.00
8732005.07.14 09:59buy4371.001.76111.75881.7623
8742005.07.14 10:59s/l4371.001.75881.75881.7623-230.0029190.00
8752005.07.14 12:13buy4381.001.75831.75601.7595
8762005.07.14 12:59t/p4381.001.75951.75601.7595120.0029310.00
8772005.07.14 14:59sell4391.001.76211.76441.7609
8782005.07.14 15:39t/p4391.001.76091.76441.7609120.0029430.00
8792005.07.15 08:33sell4401.001.76281.76511.7616
8802005.07.15 08:59t/p4401.001.76161.76511.7616120.0029550.00
8812005.07.15 10:59sell4411.001.75971.76201.7585
8822005.07.15 11:20s/l4411.001.76201.76201.7585-230.0029320.00
8832005.07.15 11:58buy4421.001.75971.75741.7609
8842005.07.15 12:59s/l4421.001.75741.75741.7609-230.0029090.00
8852005.07.15 14:51buy4431.001.75391.75161.7551
8862005.07.15 18:09s/l4431.001.75161.75161.7551-230.0028860.00
8872005.07.15 18:41sell4441.001.75321.75551.7520
8882005.07.17 23:00t/p4441.001.75201.75551.7520120.0028980.00
8892005.07.18 10:28sell4451.001.74811.75041.7469
8902005.07.18 10:41t/p4451.001.74691.75041.7469120.0029100.00
8912005.07.18 12:59buy4461.001.74651.74421.7477
8922005.07.18 13:59t/p4461.001.74771.74421.7477120.0029220.00
8932005.07.18 18:59buy4471.001.74951.74721.7507
8942005.07.18 19:59s/l4471.001.74721.74721.7507-230.0028990.00
8952005.07.19 08:56buy4481.001.74001.73771.7412
8962005.07.19 09:59t/p4481.001.74121.73771.7412120.0029110.00
8972005.07.19 13:35sell4491.001.73991.74221.7387
8982005.07.19 13:41t/p4491.001.73871.74221.7387120.0029230.00
8992005.07.19 15:44buy4501.001.73721.73491.7384
9002005.07.19 16:45t/p4501.001.73841.73491.7384120.0029350.00
9012005.07.20 10:59buy4511.001.73891.73661.7401
9022005.07.20 12:59s/l4511.001.73661.73661.7401-230.0029120.00
9032005.07.20 17:36buy4521.001.72921.72691.7304
9042005.07.20 17:59t/p4521.001.73041.72691.7304120.0029240.00
9052005.07.20 20:15sell4531.001.74101.74331.7398
9062005.07.20 20:17t/p4531.001.73981.74331.7398120.0029360.00
9072005.07.20 20:22sell4541.001.74091.74321.7397
9082005.07.20 20:59t/p4541.001.73971.74321.7397120.0029480.00
9092005.07.21 09:14sell4551.001.74831.75061.7471
9102005.07.21 09:32t/p4551.001.74711.75061.7471120.0029600.00
9112005.07.21 10:30sell4561.001.74691.74921.7457
9122005.07.21 11:59s/l4561.001.74921.74921.7457-230.0029370.00
9132005.07.21 13:05sell4571.001.75031.75261.7491
9142005.07.21 13:10t/p4571.001.74911.75261.7491120.0029490.00
9152005.07.21 13:16sell4581.001.75021.75251.7490
9162005.07.21 13:59t/p4581.001.74901.75251.7490120.0029610.00
9172005.07.21 14:35buy4591.001.74501.74271.7462
9182005.07.21 14:36t/p4591.001.74621.74271.7462120.0029730.00
9192005.07.21 15:48buy4601.001.74631.74401.7475
9202005.07.21 16:15t/p4601.001.74751.74401.7475120.0029850.00
9212005.07.21 19:59sell4611.001.75391.75621.7527
9222005.07.21 20:57t/p4611.001.75271.75621.7527120.0029970.00
9232005.07.22 15:49buy4621.001.74341.74111.7446
9242005.07.22 15:59s/l4621.001.74111.74111.7446-230.0029740.00
9252005.07.25 07:59sell4631.001.73671.73901.7355
9262005.07.25 09:59s/l4631.001.73901.73901.7355-230.0029510.00
9272005.07.25 11:38sell4641.001.73911.74141.7379
9282005.07.25 14:59s/l4641.001.74141.74141.7379-230.0029280.00
9292005.07.25 17:35sell4651.001.74661.74891.7454
9302005.07.25 17:46t/p4651.001.74541.74891.7454120.0029400.00
9312005.07.26 10:48buy4661.001.73761.73531.7388
9322005.07.26 10:59t/p4661.001.73881.73531.7388120.0029520.00
9332005.07.26 11:59sell4671.001.74011.74241.7389
9342005.07.26 12:00t/p4671.001.73891.74241.7389120.0029640.00
9352005.07.26 13:59buy4681.001.73641.73411.7376
9362005.07.26 14:00t/p4681.001.73761.73411.7376120.0029760.00
9372005.07.26 15:59buy4691.001.74031.73801.7415
9382005.07.26 16:47t/p4691.001.74151.73801.7415120.0029880.00
9392005.07.26 17:46buy4701.001.74141.73911.7426
9402005.07.26 19:59s/l4701.001.73911.73911.7426-230.0029650.00
9412005.07.27 09:59sell4711.001.73851.74081.7373
9422005.07.27 12:59s/l4711.001.74081.74081.7373-230.0029420.00
9432005.07.27 15:03sell4721.001.74301.74531.7418
9442005.07.27 15:45t/p4721.001.74181.74531.7418120.0029540.00
9452005.07.27 15:45buy4731.001.74181.73951.7430
9462005.07.27 15:59t/p4731.001.74301.73951.7430120.0029660.00
9472005.07.27 16:09sell4741.001.74391.74621.7427
9482005.07.27 16:19t/p4741.001.74271.74621.7427120.0029780.00
9492005.07.27 16:43sell4751.001.74381.74611.7426
9502005.07.27 16:55t/p4751.001.74261.74611.7426120.0029900.00
9512005.07.28 08:14buy4761.001.74271.74041.7439
9522005.07.28 08:59t/p4761.001.74391.74041.7439120.0030020.00
9532005.07.28 13:59buy4771.001.75091.74861.7521
9542005.07.28 14:14t/p4771.001.75211.74861.7521120.0030140.00
9552005.07.28 15:29buy4781.001.75191.74961.7531
9562005.07.28 15:59t/p4781.001.75311.74961.7531120.0030260.00
9572005.07.28 18:32sell4791.001.75831.76061.7571
9582005.07.28 18:59t/p4791.001.75711.76061.7571120.0030380.00
9592005.07.28 20:59sell4801.001.75631.75861.7551
9602005.07.29 01:34t/p4801.001.75511.75861.7551120.0030500.00
9612005.07.29 09:59sell4811.001.75391.75621.7527
9622005.07.29 10:59s/l4811.001.75621.75621.7527-230.0030270.00
9632005.07.29 14:38sell4821.001.75841.76071.7572
9642005.07.29 14:48s/l4821.001.76071.76071.7572-230.0030040.00
9652005.07.29 14:59buy4831.001.75821.75591.7594
9662005.07.29 14:59t/p4831.001.75941.75591.7594120.0030160.00
9672005.07.29 16:37sell4841.001.75941.76171.7582
9682005.07.29 18:24t/p4841.001.75821.76171.7582120.0030280.00
9692005.08.01 15:32sell4851.001.77051.77281.7693
9702005.08.01 19:59t/p4851.001.76931.77281.7693120.0030400.00
9712005.08.02 07:51buy4861.001.76991.76761.7711
9722005.08.02 07:55t/p4861.001.77111.76761.7711120.0030520.00
9732005.08.02 09:48sell4871.001.77311.77541.7719
9742005.08.02 10:53t/p4871.001.77191.77541.7719120.0030640.00
9752005.08.02 19:59sell4881.001.77041.77271.7692
9762005.08.03 00:59t/p4881.001.76921.77271.7692120.0030760.00
9772005.08.03 14:58buy4891.001.77961.77731.7808
9782005.08.03 16:24t/p4891.001.78081.77731.7808120.0030880.00
9792005.08.04 09:27buy4901.001.77441.77211.7756
9802005.08.04 09:59t/p4901.001.77561.77211.7756120.0031000.00
9812005.08.04 11:59buy4911.001.77701.77471.7782
9822005.08.04 14:59t/p4911.001.77821.77471.7782120.0031120.00
9832005.08.04 17:25sell4921.001.78151.78381.7803
9842005.08.04 17:46t/p4921.001.78031.78381.7803120.0031240.00
9852005.08.05 09:59sell4931.001.77821.78051.7770
9862005.08.05 11:59s/l4931.001.78051.78051.7770-230.0031010.00
9872005.08.05 14:37buy4941.001.77411.77181.7753
9882005.08.05 14:41t/p4941.001.77531.77181.7753120.0031130.00
9892005.08.05 14:56buy4951.001.77411.77181.7753
9902005.08.05 15:28t/p4951.001.77531.77181.7753120.0031250.00
9912005.08.05 15:48buy4961.001.77411.77181.7753
9922005.08.05 17:03t/p4961.001.77531.77181.7753120.0031370.00
9932005.08.08 13:25sell4971.001.78861.79091.7874
9942005.08.08 14:59t/p4971.001.78741.79091.7874120.0031490.00
9952005.08.09 07:54sell4981.001.78941.79171.7882
9962005.08.09 07:59t/p4981.001.78821.79171.7882120.0031610.00
9972005.08.09 10:30sell4991.001.78461.78691.7834
9982005.08.09 10:34t/p4991.001.78341.78691.7834120.0031730.00
9992005.08.09 10:55sell5001.001.78461.78691.7834
10002005.08.09 10:59t/p5001.001.78341.78691.7834120.0031850.00
10012005.08.09 12:47buy5011.001.78351.78121.7847
10022005.08.09 14:14t/p5011.001.78471.78121.7847120.0031970.00
10032005.08.10 08:38sell5021.001.79131.79361.7901
10042005.08.10 09:59s/l5021.001.79361.79361.7901-230.0031740.00
10052005.08.10 11:31sell5031.001.79481.79711.7936
10062005.08.10 11:32t/p5031.001.79361.79711.7936120.0031860.00
10072005.08.10 11:48sell5041.001.79441.79671.7932
10082005.08.10 14:59s/l5041.001.79671.79671.7932-230.0031630.00
10092005.08.10 18:53sell5051.001.79411.79641.7929
10102005.08.10 21:59s/l5051.001.79641.79641.7929-230.0031400.00
10112005.08.11 07:33buy5061.001.79851.79621.7997
10122005.08.11 07:59t/p5061.001.79971.79621.7997120.0031520.00
10132005.08.11 08:59sell5071.001.80361.80591.8024
10142005.08.11 09:52t/p5071.001.80241.80591.8024120.0031640.00
10152005.08.11 10:19sell5081.001.80401.80631.8028
10162005.08.11 10:46t/p5081.001.80281.80631.8028120.0031760.00
10172005.08.11 10:46buy5091.001.80281.80051.8040
10182005.08.11 13:59t/p5091.001.80401.80051.8040120.0031880.00
10192005.08.11 14:59sell5101.001.80831.81061.8071
10202005.08.11 15:35t/p5101.001.80711.81061.8071120.0032000.00
10212005.08.11 15:38sell5111.001.80841.81071.8072
10222005.08.11 15:59t/p5111.001.80721.81071.8072120.0032120.00
10232005.08.11 17:13buy5121.001.80721.80491.8084
10242005.08.11 17:59t/p5121.001.80841.80491.8084120.0032240.00
10252005.08.12 14:29sell5131.001.81551.81781.8143
10262005.08.12 14:46t/p5131.001.81431.81781.8143120.0032360.00
10272005.08.12 15:55sell5141.001.81561.81791.8144
10282005.08.12 19:00t/p5141.001.81441.81791.8144120.0032480.00
10292005.08.15 07:36buy5151.001.81331.81101.8145
10302005.08.15 07:59t/p5151.001.81451.81101.8145120.0032600.00
10312005.08.15 08:47sell5161.001.81381.81611.8126
10322005.08.15 08:59t/p5161.001.81261.81611.8126120.0032720.00
10332005.08.15 11:59sell5171.001.81031.81261.8091
10342005.08.15 12:59s/l5171.001.81261.81261.8091-230.0032490.00
10352005.08.15 15:14buy5181.001.80871.80641.8099
10362005.08.15 17:09t/p5181.001.80991.80641.8099120.0032610.00
10372005.08.16 11:59sell5191.001.80821.81051.8070
10382005.08.16 12:59t/p5191.001.80701.81051.8070120.0032730.00
10392005.08.16 14:59sell5201.001.80931.81161.8081
10402005.08.16 16:01t/p5201.001.80811.81161.8081120.0032850.00
10412005.08.17 08:09buy5211.001.80501.80271.8062
10422005.08.17 09:59t/p5211.001.80621.80271.8062120.0032970.00
10432005.08.17 12:49sell5221.001.80981.81211.8086
10442005.08.17 14:31t/p5221.001.80861.81211.8086120.0033090.00
10452005.08.17 14:48sell5231.001.80981.81211.8086
10462005.08.17 15:59t/p5231.001.80861.81211.8086120.0033210.00
10472005.08.17 18:39buy5241.001.80541.80311.8066
10482005.08.17 19:14t/p5241.001.80661.80311.8066120.0033330.00
10492005.08.18 17:19sell5251.001.79511.79741.7939
10502005.08.18 18:59t/p5251.001.79391.79741.7939120.0033450.00
10512005.08.22 07:59buy5261.001.79931.79701.8005
10522005.08.22 08:34s/l5261.001.79701.79701.8005-230.0033220.00
10532005.08.22 08:52sell5271.001.79901.80131.7978
10542005.08.22 09:59t/p5271.001.79781.80131.7978120.0033340.00
10552005.08.22 14:53buy5281.001.80301.80071.8042
10562005.08.22 16:59s/l5281.001.80071.80071.8042-230.0033110.00
10572005.08.23 08:18sell5291.001.79961.80191.7984
10582005.08.23 09:23t/p5291.001.79841.80191.7984120.0033230.00
10592005.08.23 09:46sell5301.001.79951.80181.7983
10602005.08.23 09:59t/p5301.001.79831.80181.7983120.0033350.00
10612005.08.23 10:23buy5311.001.79691.79461.7981
10622005.08.23 10:39t/p5311.001.79811.79461.7981120.0033470.00
10632005.08.23 11:33buy5321.001.79781.79551.7990
10642005.08.23 11:59t/p5321.001.79901.79551.7990120.0033590.00
10652005.08.24 07:38sell5331.001.79361.79591.7924
10662005.08.24 07:59t/p5331.001.79241.79591.7924120.0033710.00
10672005.08.24 09:51buy5341.001.79231.79001.7935
10682005.08.24 09:59t/p5341.001.79351.79001.7935120.0033830.00
10692005.08.24 18:59buy5351.001.80061.79831.8018
10702005.08.25 01:59t/p5351.001.80181.79831.8018120.0033950.00
10712005.08.25 10:15buy5361.001.80381.80151.8050
10722005.08.25 10:36t/p5361.001.80501.80151.8050120.0034070.00
10732005.08.25 10:36sell5371.001.80511.80741.8039
10742005.08.25 10:59t/p5371.001.80391.80741.8039120.0034190.00
10752005.08.25 17:58buy5381.001.80351.80121.8047
10762005.08.25 19:55t/p5381.001.80471.80121.8047120.0034310.00
10772005.08.26 09:57buy5391.001.80581.80351.8070
10782005.08.26 10:19t/p5391.001.80701.80351.8070120.0034430.00
10792005.08.26 10:19sell5401.001.80701.80931.8058
10802005.08.26 10:40t/p5401.001.80581.80931.8058120.0034550.00
10812005.08.29 08:24sell5411.001.80601.80831.8048
10822005.08.29 08:59t/p5411.001.80481.80831.8048120.0034670.00
10832005.08.29 17:59sell5421.001.79671.79901.7955
10842005.08.29 18:12t/p5421.001.79551.79901.7955120.0034790.00
10852005.08.30 07:43sell5431.001.79441.79671.7932
10862005.08.30 07:57t/p5431.001.79321.79671.7932120.0034910.00
10872005.08.30 13:40sell5441.001.78601.78831.7848
10882005.08.30 14:04t/p5441.001.78481.78831.7848120.0035030.00
10892005.08.30 15:19buy5451.001.78431.78201.7855
10902005.08.30 15:41t/p5451.001.78551.78201.7855120.0035150.00
10912005.08.31 08:52buy5461.001.78411.78181.7853
10922005.08.31 10:07t/p5461.001.78531.78181.7853120.0035270.00
10932005.08.31 10:59buy5471.001.78341.78111.7846
10942005.08.31 11:00t/p5471.001.78461.78111.7846120.0035390.00
10952005.08.31 17:59buy5481.001.80331.80101.8045
10962005.08.31 18:25t/p5481.001.80451.80101.8045120.0035510.00
10972005.09.01 13:59sell5491.001.81651.81881.8153
10982005.09.01 14:59s/l5491.001.81881.81881.8153-230.0035280.00
10992005.09.01 16:57sell5501.001.82921.83151.8280
11002005.09.01 17:59s/l5501.001.83151.83151.8280-230.0035050.00
11012005.09.02 11:20buy5511.001.83781.83551.8390
11022005.09.02 11:34s/l5511.001.83551.83551.8390-230.0034820.00
11032005.09.02 12:22sell5521.001.84001.84231.8388
11042005.09.02 12:22t/p5521.001.83881.84231.8388120.0034940.00
11052005.09.02 14:35buy5531.001.83721.83491.8384
11062005.09.02 14:50s/l5531.001.83491.83491.8384-230.0034710.00
11072005.09.02 14:50buy5541.001.83521.83291.8364
11082005.09.02 14:59t/p5541.001.83641.83291.8364120.0034830.00
11092005.09.02 15:59sell5551.001.84181.84411.8406
11102005.09.02 16:47t/p5551.001.84061.84411.8406120.0034950.00
11112005.09.02 20:14sell5561.001.84431.84661.8431
11122005.09.02 20:59t/p5561.001.84311.84661.8431120.0035070.00
11132005.09.05 08:23buy5571.001.84701.84471.8482
11142005.09.05 08:59t/p5571.001.84821.84471.8482120.0035190.00
11152005.09.05 17:27buy5581.001.84251.84021.8437
11162005.09.05 17:59t/p5581.001.84371.84021.8437120.0035310.00
11172005.09.06 11:59sell5591.001.84441.84671.8432
11182005.09.06 15:59t/p5591.001.84321.84671.8432120.0035430.00
11192005.09.06 16:18buy5601.001.84211.83981.8433
11202005.09.06 17:59t/p5601.001.84331.83981.8433120.0035550.00
11212005.09.07 10:38buy5611.001.84111.83881.8423
11222005.09.07 11:59s/l5611.001.83881.83881.8423-230.0035320.00
11232005.09.07 11:59buy5621.001.83921.83691.8404
11242005.09.07 12:00t/p5621.001.84041.83691.8404120.0035440.00
11252005.09.07 14:24sell5631.001.84051.84281.8393
11262005.09.07 15:09t/p5631.001.83931.84281.8393120.0035560.00
11272005.09.07 15:09buy5641.001.83911.83681.8403
11282005.09.07 15:40t/p5641.001.84031.83681.8403120.0035680.00
11292005.09.07 15:40sell5651.001.84041.84271.8392
11302005.09.07 17:02t/p5651.001.83921.84271.8392120.0035800.00
11312005.09.08 08:12sell5661.001.83791.84021.8367
11322005.09.08 10:29t/p5661.001.83671.84021.8367120.0035920.00
11332005.09.08 10:38sell5671.001.83781.84011.8366
11342005.09.08 12:59t/p5671.001.83661.84011.8366120.0036040.00
11352005.09.08 12:59buy5681.001.83661.83431.8378
11362005.09.08 12:59t/p5681.001.83781.83431.8378120.0036160.00
11372005.09.08 14:52sell5691.001.84221.84451.8410
11382005.09.08 15:59t/p5691.001.84101.84451.8410120.0036280.00
11392005.09.08 16:59buy5701.001.83751.83521.8387
11402005.09.08 17:59s/l5701.001.83521.83521.8387-230.0036050.00
11412005.09.08 18:59sell5711.001.83591.83821.8347
11422005.09.08 23:59s/l5711.001.83821.83821.8347-230.0035820.00
11432005.09.09 09:47buy5721.001.83591.83361.8371
11442005.09.09 10:59s/l5721.001.83361.83361.8371-230.0035590.00
11452005.09.09 15:59buy5731.001.83921.83691.8404
11462005.09.09 16:25t/p5731.001.84041.83691.8404120.0035710.00
11472005.09.12 10:53sell5741.001.82941.83171.8282
11482005.09.12 10:59t/p5741.001.82821.83171.8282120.0035830.00
11492005.09.12 14:45buy5751.001.82451.82221.8257
11502005.09.12 14:59s/l5751.001.82221.82221.8257-230.0035600.00
11512005.09.12 16:37buy5761.001.82281.82051.8240
11522005.09.12 17:59s/l5761.001.82051.82051.8240-230.0035370.00
11532005.09.12 20:59sell5771.001.81951.82181.8183
11542005.09.12 23:59s/l5771.001.82181.82181.8183-230.0035140.00
11552005.09.13 08:59buy5781.001.82051.81821.8217
11562005.09.13 09:51t/p5781.001.82171.81821.8217120.0035260.00
11572005.09.13 10:58buy5791.001.82051.81821.8217
11582005.09.13 10:59t/p5791.001.82171.81821.8217120.0035380.00
11592005.09.13 11:59sell5801.001.82381.82611.8226
11602005.09.13 12:00t/p5801.001.82261.82611.8226120.0035500.00
11612005.09.13 12:59sell5811.001.82511.82741.8239
11622005.09.13 13:00t/p5811.001.82391.82741.8239120.0035620.00
11632005.09.13 14:14buy5821.001.82211.81981.8233
11642005.09.13 14:27t/p5821.001.82331.81981.8233120.0035740.00
11652005.09.13 14:30buy5831.001.82221.81991.8234
11662005.09.13 14:50t/p5831.001.82341.81991.8234120.0035860.00
11672005.09.13 15:19buy5841.001.82221.81991.8234
11682005.09.13 23:59t/p5841.001.82341.81991.8234120.0035980.00
11692005.09.14 14:30buy5851.001.82741.82511.8286
11702005.09.14 14:31t/p5851.001.82861.82511.8286120.0036100.00
11712005.09.14 14:39buy5861.001.82751.82521.8287
11722005.09.14 14:58t/p5861.001.82871.82521.8287120.0036220.00
11732005.09.14 15:40sell5871.001.82751.82981.8263
11742005.09.14 15:59t/p5871.001.82631.82981.8263120.0036340.00
11752005.09.15 07:59sell5881.001.81621.81851.8150
11762005.09.15 08:59t/p5881.001.81501.81851.8150120.0036460.00
11772005.09.15 12:59buy5891.001.80731.80501.8085
11782005.09.15 14:59s/l5891.001.80501.80501.8085-230.0036230.00
11792005.09.15 16:15sell5901.001.80671.80901.8055
11802005.09.15 16:49t/p5901.001.80551.80901.8055120.0036350.00
11812005.09.15 16:59sell5911.001.80741.80971.8062
11822005.09.15 17:05t/p5911.001.80621.80971.8062120.0036470.00
11832005.09.16 08:40sell5921.001.81151.81381.8103
11842005.09.16 08:59t/p5921.001.81031.81381.8103120.0036590.00
11852005.09.16 10:53buy5931.001.81001.80771.8112
11862005.09.16 11:34t/p5931.001.81121.80771.8112120.0036710.00
11872005.09.19 08:24sell5941.001.80031.80261.7991
11882005.09.19 08:30t/p5941.001.79911.80261.7991120.0036830.00
11892005.09.19 15:54sell5951.001.80541.80771.8042
11902005.09.19 15:58t/p5951.001.80421.80771.8042120.0036950.00
11912005.09.20 08:30sell5961.001.80621.80851.8050
11922005.09.20 08:59t/p5961.001.80501.80851.8050120.0037070.00
11932005.09.20 15:51sell5971.001.80511.80741.8039
11942005.09.20 17:20t/p5971.001.80391.80741.8039120.0037190.00
11952005.09.21 11:07buy5981.001.80991.80761.8111
11962005.09.21 11:59t/p5981.001.81111.80761.8111120.0037310.00
11972005.09.21 13:55sell5991.001.81181.81411.8106
11982005.09.21 15:06t/p5991.001.81061.81411.8106120.0037430.00
11992005.09.21 17:35buy6001.001.80871.80641.8099
12002005.09.21 17:59t/p6001.001.80991.80641.8099120.0037550.00
12012005.09.22 13:59buy6011.001.79531.79301.7965
12022005.09.22 14:59s/l6011.001.79301.79301.7965-230.0037320.00
12032005.09.22 16:12buy6021.001.79151.78921.7927
12042005.09.23 05:22t/p6021.001.79271.78921.7927120.0037440.00
12052005.09.23 09:23buy6031.001.78531.78301.7865
12062005.09.23 09:58t/p6031.001.78651.78301.7865120.0037560.00
12072005.09.23 10:55buy6041.001.78491.78261.7861
12082005.09.23 10:59t/p6041.001.78611.78261.7861120.0037680.00
12092005.09.23 10:59sell6051.001.78611.78841.7849
12102005.09.23 11:00s/l6051.001.78841.78841.7849-230.0037450.00
12112005.09.23 11:16buy6061.001.78601.78371.7872
12122005.09.23 11:25t/p6061.001.78721.78371.7872120.0037570.00
12132005.09.23 11:34buy6071.001.78601.78371.7872
12142005.09.23 11:59t/p6071.001.78721.78371.7872120.0037690.00
12152005.09.23 14:59buy6081.001.77741.77511.7786
12162005.09.23 15:26t/p6081.001.77861.77511.7786120.0037810.00
12172005.09.23 18:08buy6091.001.77701.77471.7782
12182005.09.23 18:34t/p6091.001.77821.77471.7782120.0037930.00
12192005.09.26 08:13buy6101.001.77401.77171.7752
12202005.09.26 08:32t/p6101.001.77521.77171.7752120.0038050.00
12212005.09.26 08:38buy6111.001.77401.77171.7752
12222005.09.26 10:35t/p6111.001.77521.77171.7752120.0038170.00
12232005.09.26 10:35sell6121.001.77521.77751.7740
12242005.09.26 10:51t/p6121.001.77401.77751.7740120.0038290.00
12252005.09.26 10:54sell6131.001.77441.77671.7732
12262005.09.26 11:35t/p6131.001.77321.77671.7732120.0038410.00
12272005.09.26 11:57sell6141.001.77371.77601.7725
12282005.09.26 11:59t/p6141.001.77251.77601.7725120.0038530.00
12292005.09.26 17:56sell6151.001.77711.77941.7759
12302005.09.26 20:59s/l6151.001.77941.77941.7759-230.0038300.00
12312005.09.27 08:16buy6161.001.76731.76501.7685
12322005.09.27 08:59t/p6161.001.76851.76501.7685120.0038420.00
12332005.09.27 10:46sell6171.001.76931.77161.7681
12342005.09.27 10:59t/p6171.001.76811.77161.7681120.0038540.00
12352005.09.27 11:59buy6181.001.76601.76371.7672
12362005.09.27 13:11t/p6181.001.76721.76371.7672120.0038660.00
12372005.09.28 07:26sell6191.001.77091.77321.7697
12382005.09.28 08:59t/p6191.001.76971.77321.7697120.0038780.00
12392005.09.28 09:59sell6201.001.76811.77041.7669
12402005.09.28 10:34t/p6201.001.76691.77041.7669120.0038900.00
12412005.09.28 11:59sell6211.001.76661.76891.7654
12422005.09.28 12:05t/p6211.001.76541.76891.7654120.0039020.00
12432005.09.28 13:11buy6221.001.76491.76261.7661
12442005.09.28 13:52t/p6221.001.76611.76261.7661120.0039140.00
12452005.09.28 18:24sell6231.001.76741.76971.7662
12462005.09.28 18:25t/p6231.001.76621.76971.7662120.0039260.00
12472005.09.29 17:33sell6241.001.76281.76511.7616
12482005.09.29 22:59t/p6241.001.76161.76511.7616120.0039380.00
12492005.09.30 14:36buy6251.001.76491.76261.7661
12502005.09.30 14:59t/p6251.001.76611.76261.7661120.0039500.00
12512005.09.30 16:39sell6261.001.76961.77191.7684
12522005.09.30 16:59t/p6261.001.76841.77191.7684120.0039620.00
12532005.09.30 19:33buy6271.001.76231.76001.7635
12542005.09.30 19:59t/p6271.001.76351.76001.7635120.0039740.00
12552005.10.03 10:59buy6281.001.75381.75151.7550
12562005.10.03 12:31t/p6281.001.75501.75151.7550120.0039860.00
12572005.10.04 15:33sell6291.001.76151.76381.7603
12582005.10.04 15:57t/p6291.001.76031.76381.7603120.0039980.00
12592005.10.04 17:36buy6301.001.75941.75711.7606
12602005.10.04 17:59t/p6301.001.76061.75711.7606120.0040100.00
12612005.10.04 18:20sell6311.001.76101.76331.7598
12622005.10.04 18:55t/p6311.001.75981.76331.7598120.0040220.00
12632005.10.05 07:59sell6321.001.76541.76771.7642
12642005.10.05 08:59t/p6321.001.76421.76771.7642120.0040340.00
12652005.10.05 08:59sell6331.001.76601.76831.7648
12662005.10.05 09:44t/p6331.001.76481.76831.7648120.0040460.00
12672005.10.06 15:17sell6341.001.77351.77581.7723
12682005.10.06 16:02s/l6341.001.77581.77581.7723-230.0040230.00
12692005.10.07 09:37sell6351.001.77031.77261.7691
12702005.10.07 10:59t/p6351.001.76911.77261.7691120.0040350.00
12712005.10.07 12:59buy6361.001.76761.76531.7688
12722005.10.07 12:59s/l6361.001.76531.76531.7688-230.0040120.00
12732005.10.07 15:18buy6371.001.75991.75761.7611
12742005.10.07 15:46t/p6371.001.76111.75761.7611120.0040240.00
12752005.10.07 15:57buy6381.001.75991.75761.7611
12762005.10.07 16:08t/p6381.001.76111.75761.7611120.0040360.00
12772005.10.07 16:59sell6391.001.76091.76321.7597
12782005.10.09 23:00t/p6391.001.75971.76321.7597120.0040480.00
12792005.10.10 09:13sell6401.001.76221.76451.7610
12802005.10.10 09:59t/p6401.001.76101.76451.7610120.0040600.00
12812005.10.10 10:59buy6411.001.75921.75691.7604
12822005.10.10 12:59s/l6411.001.75691.75691.7604-230.0040370.00
12832005.10.11 11:37sell6421.001.75351.75581.7523
12842005.10.11 12:22t/p6421.001.75231.75581.7523120.0040490.00
12852005.10.11 14:59sell6431.001.74661.74891.7454
12862005.10.11 15:03s/l6431.001.74891.74891.7454-230.0040260.00
12872005.10.12 11:48buy6441.001.74601.74371.7472
12882005.10.12 11:59t/p6441.001.74721.74371.7472120.0040380.00
12892005.10.12 17:40sell6451.001.75311.75541.7519
12902005.10.12 17:59t/p6451.001.75191.75541.7519120.0040500.00
12912005.10.12 18:59sell6461.001.75151.75381.7503
12922005.10.13 00:59t/p6461.001.75031.75381.7503120.0040620.00
12932005.10.13 11:04sell6471.001.74961.75191.7484
12942005.10.13 11:10t/p6471.001.74841.75191.7484120.0040740.00
12952005.10.13 11:59sell6481.001.75031.75261.7491
12962005.10.13 12:00t/p6481.001.74911.75261.7491120.0040860.00
12972005.10.13 14:35buy6491.001.74681.74451.7480
12982005.10.13 14:59t/p6491.001.74801.74451.7480120.0040980.00
12992005.10.13 20:59sell6501.001.75651.75881.7553
13002005.10.13 22:09t/p6501.001.75531.75881.7553120.0041100.00
13012005.10.14 11:59sell6511.001.75011.75241.7489
13022005.10.14 12:50t/p6511.001.74891.75241.7489120.0041220.00
13032005.10.14 19:43sell6521.001.77031.77261.7691
13042005.10.16 23:00t/p6521.001.76911.77261.7691120.0041340.00
13052005.10.17 11:59buy6531.001.75751.75521.7587
13062005.10.17 14:28s/l6531.001.75521.75521.7587-230.0041110.00
13072005.10.17 14:57sell6541.001.75641.75871.7552
13082005.10.17 14:59t/p6541.001.75521.75871.7552120.0041230.00
13092005.10.17 18:59buy6551.001.75441.75211.7556
13102005.10.17 23:59s/l6551.001.75211.75211.7556-230.0041000.00
13112005.10.18 08:59buy6561.001.74731.74501.7485
13122005.10.18 12:09s/l6561.001.74501.74501.7485-230.0040770.00
13132005.10.18 12:53sell6571.001.74591.74821.7447
13142005.10.18 13:59s/l6571.001.74821.74821.7447-230.0040540.00
13152005.10.18 13:59sell6581.001.74801.75031.7468
13162005.10.18 14:01t/p6581.001.74681.75031.7468120.0040660.00
13172005.10.19 08:59sell6591.001.75031.75261.7491
13182005.10.19 09:59s/l6591.001.75261.75261.7491-230.0040430.00
13192005.10.19 12:50sell6601.001.75771.76001.7565
13202005.10.19 14:59s/l6601.001.76001.76001.7565-230.0040200.00
13212005.10.19 18:54buy6611.001.76131.75901.7625
13222005.10.19 18:59t/p6611.001.76251.75901.7625120.0040320.00
13232005.10.20 08:47sell6621.001.76321.76551.7620
13242005.10.20 08:59s/l6621.001.76551.76551.7620-230.0040090.00
13252005.10.20 10:31sell6631.001.76801.77031.7668
13262005.10.20 10:32t/p6631.001.76681.77031.7668120.0040210.00
13272005.10.20 10:35sell6641.001.76801.77031.7668
13282005.10.20 10:59t/p6641.001.76681.77031.7668120.0040330.00
13292005.10.20 11:23sell6651.001.76641.76871.7652
13302005.10.20 13:59s/l6651.001.76871.76871.7652-230.0040100.00
13312005.10.20 14:59sell6661.001.77081.77311.7696
13322005.10.20 15:17t/p6661.001.76961.77311.7696120.0040220.00
13332005.10.20 15:59sell6671.001.77161.77391.7704
13342005.10.20 16:00t/p6671.001.77041.77391.7704120.0040340.00
13352005.10.20 16:58sell6681.001.77051.77281.7693
13362005.10.20 16:59t/p6681.001.76931.77281.7693120.0040460.00
13372005.10.21 10:34sell6691.001.77711.77941.7759
13382005.10.21 10:59t/p6691.001.77591.77941.7759120.0040580.00
13392005.10.21 11:59buy6701.001.77421.77191.7754
13402005.10.21 12:02t/p6701.001.77541.77191.7754120.0040700.00
13412005.10.21 12:47buy6711.001.77361.77131.7748
13422005.10.21 12:59t/p6711.001.77481.77131.7748120.0040820.00
13432005.10.24 08:08sell6721.001.76801.77031.7668
13442005.10.24 08:20t/p6721.001.76681.77031.7668120.0040940.00
13452005.10.24 08:30sell6731.001.76741.76971.7662
13462005.10.24 15:59s/l6731.001.76971.76971.7662-230.0040710.00
13472005.10.24 17:42sell6741.001.76961.77191.7684
13482005.10.24 17:59t/p6741.001.76841.77191.7684120.0040830.00
13492005.10.25 12:48sell6751.001.77811.78041.7769
13502005.10.25 13:59s/l6751.001.78041.78041.7769-230.0040600.00
13512005.10.25 13:59sell6761.001.78021.78251.7790
13522005.10.25 14:59s/l6761.001.78251.78251.7790-230.0040370.00
13532005.10.25 16:28sell6771.001.78591.78821.7847
13542005.10.25 18:20t/p6771.001.78471.78821.7847120.0040490.00
13552005.10.26 09:47buy6781.001.77761.77531.7788
13562005.10.26 14:07s/l6781.001.77531.77531.7788-230.0040260.00
13572005.10.26 18:16buy6791.001.77411.77181.7753
13582005.10.26 19:00t/p6791.001.77531.77181.7753120.0040380.00
13592005.10.27 11:34buy6801.001.78481.78251.7860
13602005.10.27 11:42t/p6801.001.78601.78251.7860120.0040500.00
13612005.10.27 11:42sell6811.001.78601.78831.7848
13622005.10.27 13:00s/l6811.001.78831.78831.7848-230.0040270.00
13632005.10.27 14:30sell6821.001.78701.78931.7858
13642005.10.27 14:59t/p6821.001.78581.78931.7858120.0040390.00
13652005.10.27 16:59sell6831.001.78391.78621.7827
13662005.10.27 18:03t/p6831.001.78271.78621.7827120.0040510.00
13672005.10.27 20:57sell6841.001.78391.78621.7827
13682005.10.28 01:30t/p6841.001.78271.78621.7827120.0040630.00
13692005.10.28 08:25sell6851.001.78441.78671.7832
13702005.10.28 08:51t/p6851.001.78321.78671.7832120.0040750.00
13712005.10.28 11:48buy6861.001.78181.77951.7830
13722005.10.28 12:59s/l6861.001.77951.77951.7830-230.0040520.00
13732005.10.28 14:31buy6871.001.78161.77931.7828
13742005.10.28 14:32t/p6871.001.78281.77931.7828120.0040640.00
13752005.10.28 14:49buy6881.001.78161.77931.7828
13762005.10.28 14:52s/l6881.001.77931.77931.7828-230.0040410.00
13772005.10.31 09:35sell6891.001.78141.78371.7802
13782005.10.31 10:51t/p6891.001.78021.78371.7802120.0040530.00
13792005.10.31 12:08buy6901.001.77701.77471.7782
13802005.10.31 13:59s/l6901.001.77471.77471.7782-230.0040300.00
13812005.10.31 16:38buy6911.001.76951.76721.7707
13822005.11.01 07:59t/p6911.001.77071.76721.7707120.0040420.00
13832005.11.01 08:58sell6921.001.77111.77341.7699
13842005.11.01 08:59t/p6921.001.76991.77341.7699120.0040540.00
13852005.11.01 10:39sell6931.001.77091.77321.7697
13862005.11.01 11:54t/p6931.001.76971.77321.7697120.0040660.00
13872005.11.01 12:59sell6941.001.76961.77191.7684
13882005.11.01 13:06t/p6941.001.76841.77191.7684120.0040780.00
13892005.11.01 13:35sell6951.001.76991.77221.7687
13902005.11.01 13:59t/p6951.001.76871.77221.7687120.0040900.00
13912005.11.01 16:34buy6961.001.76141.75911.7626
13922005.11.01 16:59t/p6961.001.76261.75911.7626120.0041020.00
13932005.11.01 17:30sell6971.001.76341.76571.7622
13942005.11.01 20:59s/l6971.001.76571.76571.7622-230.0040790.00
13952005.11.02 09:47buy6981.001.76411.76181.7653
13962005.11.02 09:59t/p6981.001.76531.76181.7653120.0040910.00
13972005.11.02 15:52buy6991.001.77041.76811.7716
13982005.11.02 15:59t/p6991.001.77161.76811.7716120.0041030.00
13992005.11.02 17:59buy7001.001.77541.77311.7766
14002005.11.02 21:59t/p7001.001.77661.77311.7766120.0041150.00
14012005.11.03 07:59sell7011.001.77471.77701.7735
14022005.11.03 09:59s/l7011.001.77701.77701.7735-230.0040920.00
14032005.11.03 10:54buy7021.001.77681.77451.7780
14042005.11.03 11:32t/p7021.001.77801.77451.7780120.0041040.00
14052005.11.03 12:25sell7031.001.77751.77981.7763
14062005.11.03 12:59t/p7031.001.77631.77981.7763120.0041160.00
14072005.11.03 12:59buy7041.001.77631.77401.7775
14082005.11.03 13:59s/l7041.001.77401.77401.7775-230.0040930.00
14092005.11.03 14:36buy7051.001.77321.77091.7744
14102005.11.03 15:00t/p7051.001.77441.77091.7744120.0041050.00
14112005.11.03 15:28sell7061.001.77451.77681.7733
14122005.11.03 16:14t/p7061.001.77331.77681.7733120.0041170.00
14132005.11.03 16:59sell7071.001.77611.77841.7749
14142005.11.03 16:59t/p7071.001.77491.77841.7749120.0041290.00
14152005.11.04 08:59sell7081.001.76781.77011.7666
14162005.11.04 09:00t/p7081.001.76661.77011.7666120.0041410.00
14172005.11.04 09:21sell7091.001.76751.76981.7663
14182005.11.04 09:59t/p7091.001.76631.76981.7663120.0041530.00
14192005.11.04 11:57sell7101.001.76661.76891.7654
14202005.11.04 11:59t/p7101.001.76541.76891.7654120.0041650.00
14212005.11.04 14:47sell7111.001.76831.77061.7671
14222005.11.04 14:59t/p7111.001.76711.77061.7671120.0041770.00
14232005.11.04 16:54buy7121.001.74971.74741.7509
14242005.11.04 17:00t/p7121.001.75091.74741.7509120.0041890.00
14252005.11.04 17:14sell7131.001.75111.75341.7499
14262005.11.04 17:59t/p7131.001.74991.75341.7499120.0042010.00
14272005.11.07 08:55buy7141.001.74631.74401.7475
14282005.11.07 08:59t/p7141.001.74751.74401.7475120.0042130.00
14292005.11.07 09:23sell7151.001.74881.75111.7476
14302005.11.07 10:35t/p7151.001.74761.75111.7476120.0042250.00
14312005.11.07 10:35buy7161.001.74721.74491.7484
14322005.11.07 12:23t/p7161.001.74841.74491.7484120.0042370.00
14332005.11.07 13:22buy7171.001.74651.74421.7477
14342005.11.07 13:59s/l7171.001.74421.74421.7477-230.0042140.00
14352005.11.07 16:23sell7181.001.74291.74521.7417
14362005.11.07 19:59s/l7181.001.74521.74521.7417-230.0041910.00
14372005.11.08 09:52sell7191.001.73591.73821.7347
14382005.11.08 10:02t/p7191.001.73471.73821.7347120.0042030.00
14392005.11.08 10:29buy7201.001.73461.73231.7358
14402005.11.08 10:59t/p7201.001.73581.73231.7358120.0042150.00
14412005.11.08 11:58sell7211.001.73701.73931.7358
14422005.11.08 11:59t/p7211.001.73581.73931.7358120.0042270.00
14432005.11.08 12:38buy7221.001.73451.73221.7357
14442005.11.08 12:59t/p7221.001.73571.73221.7357120.0042390.00
14452005.11.08 15:55sell7231.001.74071.74301.7395
14462005.11.08 16:59t/p7231.001.73951.74301.7395120.0042510.00
14472005.11.08 17:48buy7241.001.74131.73901.7425
14482005.11.08 18:15t/p7241.001.74251.73901.7425120.0042630.00
14492005.11.09 07:54sell7251.001.74381.74611.7426
14502005.11.09 09:02t/p7251.001.74261.74611.7426120.0042750.00
14512005.11.09 09:56sell7261.001.74291.74521.7417
14522005.11.09 09:59t/p7261.001.74171.74521.7417120.0042870.00
14532005.11.09 12:10buy7271.001.73741.73511.7386
14542005.11.09 13:17t/p7271.001.73861.73511.7386120.0042990.00
14552005.11.09 15:30buy7281.001.74001.73771.7412
14562005.11.09 16:04t/p7281.001.74121.73771.7412120.0043110.00
14572005.11.09 16:04sell7291.001.74121.74351.7400
14582005.11.09 16:17t/p7291.001.74001.74351.7400120.0043230.00
14592005.11.09 17:33sell7301.001.74131.74361.7401
14602005.11.09 17:58t/p7301.001.74011.74361.7401120.0043350.00
14612005.11.09 18:39buy7311.001.73801.73571.7392
14622005.11.09 18:59t/p7311.001.73921.73571.7392120.0043470.00
14632005.11.10 09:48sell7321.001.74671.74901.7455
14642005.11.10 11:26s/l7321.001.74901.74901.7455-230.0043240.00
14652005.11.10 12:42sell7331.001.74981.75211.7486
14662005.11.10 13:22t/p7331.001.74861.75211.7486120.0043360.00
14672005.11.10 13:23buy7341.001.74821.74591.7494
14682005.11.10 14:59s/l7341.001.74591.74591.7494-230.0043130.00
14692005.11.10 15:10buy7351.001.74421.74191.7454
14702005.11.10 15:11t/p7351.001.74541.74191.7454120.0043250.00
14712005.11.10 16:53sell7361.001.74761.74991.7464
14722005.11.10 19:05t/p7361.001.74641.74991.7464120.0043370.00
14732005.11.10 20:57buy7371.001.74151.73921.7427
14742005.11.11 02:59t/p7371.001.74271.73921.7427120.0043490.00
14752005.11.11 07:58sell7381.001.74321.74551.7420
14762005.11.11 08:41t/p7381.001.74201.74551.7420120.0043610.00
14772005.11.11 10:27buy7391.001.73971.73741.7409
14782005.11.11 11:00t/p7391.001.74091.73741.7409120.0043730.00
14792005.11.11 13:05buy7401.001.73811.73581.7393
14802005.11.11 13:59t/p7401.001.73931.73581.7393120.0043850.00
14812005.11.11 15:59sell7411.001.74051.74281.7393
14822005.11.11 16:30t/p7411.001.73931.74281.7393120.0043970.00
14832005.11.11 16:50sell7421.001.74031.74261.7391
14842005.11.11 18:00t/p7421.001.73911.74261.7391120.0044090.00
14852005.11.14 11:58sell7431.001.74641.74871.7452
14862005.11.14 11:59t/p7431.001.74521.74871.7452120.0044210.00
14872005.11.14 14:35buy7441.001.73781.73551.7390
14882005.11.14 16:38s/l7441.001.73551.73551.7390-230.0043980.00
14892005.11.14 16:58sell7451.001.73851.74081.7373
14902005.11.14 16:59t/p7451.001.73731.74081.7373120.0044100.00
14912005.11.15 08:53sell7461.001.73881.74111.7376
14922005.11.15 09:59t/p7461.001.73761.74111.7376120.0044220.00
14932005.11.15 11:30buy7471.001.73261.73031.7338
14942005.11.15 13:59t/p7471.001.73381.73031.7338120.0044340.00
14952005.11.15 15:58buy7481.001.73361.73131.7348
14962005.11.15 16:26t/p7481.001.73481.73131.7348120.0044460.00
14972005.11.15 16:53buy7491.001.73291.73061.7341
14982005.11.15 16:59t/p7491.001.73411.73061.7341120.0044580.00
14992005.11.15 17:14sell7501.001.73641.73871.7352
15002005.11.15 17:59t/p7501.001.73521.73871.7352120.0044700.00
15012005.11.16 11:58buy7511.001.72501.72271.7262
15022005.11.16 12:12t/p7511.001.72621.72271.7262120.0044820.00
15032005.11.16 17:52buy7521.001.71651.71421.7177
15042005.11.16 17:59t/p7521.001.71771.71421.7177120.0044940.00
15052005.11.17 08:25buy7531.001.71761.71531.7188
15062005.11.17 08:59t/p7531.001.71881.71531.7188120.0045060.00
15072005.11.17 11:10buy7541.001.71801.71571.7192
15082005.11.17 12:42t/p7541.001.71921.71571.7192120.0045180.00
15092005.11.17 13:42sell7551.001.72041.72271.7192
15102005.11.17 13:59t/p7551.001.71921.72271.7192120.0045300.00
15112005.11.17 16:49sell7561.001.72081.72311.7196
15122005.11.17 16:59t/p7561.001.71961.72311.7196120.0045420.00
15132005.11.17 17:55buy7571.001.71891.71661.7201
15142005.11.17 18:59t/p7571.001.72011.71661.7201120.0045540.00
15152005.11.17 19:19sell7581.001.72141.72371.7202
15162005.11.17 20:26t/p7581.001.72021.72371.7202120.0045660.00
15172005.11.17 20:56sell7591.001.72041.72271.7192
15182005.11.17 22:59t/p7591.001.71921.72271.7192120.0045780.00
15192005.11.18 09:23buy7601.001.71151.70921.7127
15202005.11.18 09:32t/p7601.001.71271.70921.7127120.0045900.00
15212005.11.18 09:38buy7611.001.71151.70921.7127
15222005.11.18 10:02t/p7611.001.71271.70921.7127120.0046020.00
15232005.11.18 10:12buy7621.001.71141.70911.7126
15242005.11.18 11:41t/p7621.001.71261.70911.7126120.0046140.00
15252005.11.18 13:35sell7631.001.71451.71681.7133
15262005.11.18 14:59s/l7631.001.71681.71681.7133-230.0045910.00
15272005.11.18 15:33sell7641.001.72051.72281.7193
15282005.11.18 15:59t/p7641.001.71931.72281.7193120.0046030.00
15292005.11.18 17:21sell7651.001.71541.71771.7142
15302005.11.18 19:29s/l7651.001.71771.71771.7142-230.0045800.00
15312005.11.21 08:50buy7661.001.71741.71511.7186
15322005.11.21 08:59t/p7661.001.71861.71511.7186120.0045920.00
15332005.11.21 10:06sell7671.001.72101.72331.7198
15342005.11.21 11:32t/p7671.001.71981.72331.7198120.0046040.00
15352005.11.21 13:59sell7681.001.72131.72361.7201
15362005.11.21 15:12s/l7681.001.72361.72361.7201-230.0045810.00
15372005.11.21 15:12sell7691.001.72351.72581.7223
15382005.11.21 15:24t/p7691.001.72231.72581.7223120.0045930.00
15392005.11.21 15:25sell7701.001.72251.72481.7213
15402005.11.21 15:59t/p7701.001.72131.72481.7213120.0046050.00
15412005.11.21 16:09buy7711.001.71871.71641.7199
15422005.11.21 16:23t/p7711.001.71991.71641.7199120.0046170.00
15432005.11.21 16:23sell7721.001.71991.72221.7187
15442005.11.21 16:59t/p7721.001.71871.72221.7187120.0046290.00
15452005.11.21 17:18buy7731.001.71641.71411.7176
15462005.11.21 17:59t/p7731.001.71761.71411.7176120.0046410.00
15472005.11.21 18:45sell7741.001.71831.72061.7171
15482005.11.21 21:00t/p7741.001.71711.72061.7171120.0046530.00
15492005.11.22 12:44buy7751.001.71191.70961.7131
15502005.11.22 13:55s/l7751.001.70961.70961.7131-230.0046300.00
15512005.11.22 13:56sell7761.001.71121.71351.7100
15522005.11.22 13:59t/p7761.001.71001.71351.7100120.0046420.00
15532005.11.22 14:13buy7771.001.70921.70691.7104
15542005.11.22 15:30t/p7771.001.71041.70691.7104120.0046540.00
15552005.11.22 15:54buy7781.001.70901.70671.7102
15562005.11.22 15:59t/p7781.001.71021.70671.7102120.0046660.00
15572005.11.22 18:59sell7791.001.71481.71711.7136
15582005.11.22 19:59s/l7791.001.71711.71711.7136-230.0046430.00
15592005.11.22 20:20sell7801.001.72251.72481.7213
15602005.11.22 20:26t/p7801.001.72131.72481.7213120.0046550.00
15612005.11.22 20:26buy7811.001.72121.71891.7224
15622005.11.22 20:41t/p7811.001.72241.71891.7224120.0046670.00
15632005.11.22 20:50buy7821.001.72161.71931.7228
15642005.11.23 00:59s/l7821.001.71931.71931.7228-230.0046440.00
15652005.11.23 07:14sell7831.001.72511.72741.7239
15662005.11.23 08:21t/p7831.001.72391.72741.7239120.0046560.00
15672005.11.23 08:54sell7841.001.72521.72751.7240
15682005.11.23 08:59t/p7841.001.72401.72751.7240120.0046680.00
15692005.11.23 10:52sell7851.001.72251.72481.7213
15702005.11.23 10:59s/l7851.001.72481.72481.7213-230.0046450.00
15712005.11.23 11:26sell7861.001.72441.72671.7232
15722005.11.23 11:59t/p7861.001.72321.72671.7232120.0046570.00
15732005.11.23 12:12buy7871.001.72071.71841.7219
15742005.11.23 13:18t/p7871.001.72191.71841.7219120.0046690.00
15752005.11.23 13:45buy7881.001.72051.71821.7217
15762005.11.23 13:59t/p7881.001.72171.71821.7217120.0046810.00
15772005.11.23 15:11sell7891.001.72381.72611.7226
15782005.11.23 15:44t/p7891.001.72261.72611.7226120.0046930.00
15792005.11.23 19:50sell7901.001.72251.72481.7213
15802005.11.24 06:59t/p7901.001.72131.72481.7213120.0047050.00
15812005.11.24 08:59sell7911.001.72381.72611.7226
15822005.11.24 09:26t/p7911.001.72261.72611.7226120.0047170.00
15832005.11.24 10:22sell7921.001.72431.72661.7231
15842005.11.24 10:55t/p7921.001.72311.72661.7231120.0047290.00
15852005.11.24 10:55buy7931.001.72311.72081.7243
15862005.11.24 10:59t/p7931.001.72431.72081.7243120.0047410.00
15872005.11.24 11:30sell7941.001.72691.72921.7257
15882005.11.24 11:59t/p7941.001.72571.72921.7257120.0047530.00
15892005.11.24 12:04buy7951.001.72421.72191.7254
15902005.11.24 12:06t/p7951.001.72541.72191.7254120.0047650.00
15912005.11.24 12:41buy7961.001.72481.72251.7260
15922005.11.24 18:00s/l7961.001.72251.72251.7260-230.0047420.00
15932005.11.25 09:36sell7971.001.71941.72171.7182
15942005.11.25 10:41t/p7971.001.71821.72171.7182120.0047540.00
15952005.11.25 10:44sell7981.001.71881.72111.7176
15962005.11.25 12:00s/l7981.001.72111.72111.7176-230.0047310.00
15972005.11.25 14:41buy7991.001.72061.71831.7218
15982005.11.25 15:59s/l7991.001.71831.71831.7218-230.0047080.00
15992005.11.28 10:59sell8001.001.71111.71341.7099
16002005.11.28 11:31t/p8001.001.70991.71341.7099120.0047200.00
16012005.11.28 13:57sell8011.001.71071.71301.7095
16022005.11.28 14:43t/p8011.001.70951.71301.7095120.0047320.00
16032005.11.28 14:59buy8021.001.70961.70731.7108
16042005.11.28 15:24t/p8021.001.71081.70731.7108120.0047440.00
16052005.11.28 17:41sell8031.001.72201.72431.7208
16062005.11.28 18:59s/l8031.001.72431.72431.7208-230.0047210.00
16072005.11.28 20:11sell8041.001.73301.73531.7318
16082005.11.28 20:59t/p8041.001.73181.73531.7318120.0047330.00
16092005.11.29 10:55buy8051.001.72431.72201.7255
16102005.11.29 11:50t/p8051.001.72551.72201.7255120.0047450.00
16112005.11.29 11:59sell8061.001.72551.72781.7243
16122005.11.29 13:59t/p8061.001.72431.72781.7243120.0047570.00
16132005.11.29 15:59sell8071.001.72191.72421.7207
16142005.11.29 15:59t/p8071.001.72071.72421.7207120.0047690.00
16152005.11.30 08:59buy8081.001.72071.71841.7219
16162005.11.30 09:05t/p8081.001.72191.71841.7219120.0047810.00
16172005.11.30 12:46sell8091.001.72721.72951.7260
16182005.11.30 12:59t/p8091.001.72601.72951.7260120.0047930.00
16192005.11.30 13:58buy8101.001.72511.72281.7263
16202005.11.30 14:26t/p8101.001.72631.72281.7263120.0048050.00
16212005.11.30 14:30buy8111.001.72541.72311.7266
16222005.11.30 14:38t/p8111.001.72661.72311.7266120.0048170.00
16232005.11.30 14:51buy8121.001.72541.72311.7266
16242005.11.30 14:59t/p8121.001.72661.72311.7266120.0048290.00
16252005.11.30 19:35buy8131.001.72901.72671.7302
16262005.12.01 07:27t/p8131.001.73021.72671.7302120.0048410.00
16272005.12.01 07:53buy8141.001.72851.72621.7297
16282005.12.01 07:59t/p8141.001.72971.72621.7297120.0048530.00
16292005.12.01 09:19sell8151.001.73211.73441.7309
16302005.12.01 09:44t/p8151.001.73091.73441.7309120.0048650.00
16312005.12.01 09:44buy8161.001.73081.72851.7320
16322005.12.01 09:59t/p8161.001.73201.72851.7320120.0048770.00
16332005.12.01 13:33sell8171.001.73081.73311.7296
16342005.12.01 13:42t/p8171.001.72961.73311.7296120.0048890.00
16352005.12.01 13:46sell8181.001.73051.73281.7293
16362005.12.01 13:48t/p8181.001.72931.73281.7293120.0049010.00
16372005.12.01 13:56sell8191.001.73051.73281.7293
16382005.12.01 13:59t/p8191.001.72931.73281.7293120.0049130.00
16392005.12.01 14:10buy8201.001.72761.72531.7288
16402005.12.01 14:31t/p8201.001.72881.72531.7288120.0049250.00
16412005.12.01 15:37sell8211.001.72781.73011.7266
16422005.12.01 15:59s/l8211.001.73011.73011.7266-230.0049020.00
16432005.12.01 16:59sell8221.001.73021.73251.7290
16442005.12.01 17:46t/p8221.001.72901.73251.7290120.0049140.00
16452005.12.01 17:46buy8231.001.72901.72671.7302
16462005.12.01 17:59t/p8231.001.73021.72671.7302120.0049260.00
16472005.12.01 18:46sell8241.001.73301.73531.7318
16482005.12.01 20:59t/p8241.001.73181.73531.7318120.0049380.00
16492005.12.02 08:30buy8251.001.72861.72631.7298
16502005.12.02 13:02s/l8251.001.72631.72631.7298-230.0049150.00
16512005.12.02 13:58sell8261.001.72791.73021.7267
16522005.12.02 13:59s/l8261.001.73021.73021.7267-230.0048920.00
16532005.12.02 14:50sell8271.001.73591.73821.7347
16542005.12.02 14:52t/p8271.001.73471.73821.7347120.0049040.00
16552005.12.02 14:55sell8281.001.73591.73821.7347
16562005.12.02 14:59t/p8281.001.73471.73821.7347120.0049160.00
16572005.12.02 16:32sell8291.001.73041.73271.7292
16582005.12.02 16:44t/p8291.001.72921.73271.7292120.0049280.00
16592005.12.02 16:44buy8301.001.72921.72691.7304
16602005.12.02 16:45t/p8301.001.73041.72691.7304120.0049400.00
16612005.12.02 16:50buy8311.001.73001.72771.7312
16622005.12.02 17:34t/p8311.001.73121.72771.7312120.0049520.00
16632005.12.05 09:59sell8321.001.73131.73361.7301
16642005.12.05 11:59s/l8321.001.73361.73361.7301-230.0049290.00
16652005.12.05 12:50sell8331.001.73591.73821.7347
16662005.12.05 13:59s/l8331.001.73821.73821.7347-230.0049060.00
16672005.12.05 14:41sell8341.001.74021.74251.7390
16682005.12.05 15:04t/p8341.001.73901.74251.7390120.0049180.00
16692005.12.05 15:36sell8351.001.74041.74271.7392
16702005.12.05 15:52t/p8351.001.73921.74271.7392120.0049300.00
16712005.12.05 15:59sell8361.001.74031.74261.7391
16722005.12.05 15:59t/p8361.001.73911.74261.7391120.0049420.00
16732005.12.05 16:57buy8371.001.73671.73441.7379
16742005.12.05 16:59t/p8371.001.73791.73441.7379120.0049540.00
16752005.12.05 18:54buy8381.001.74311.74081.7443
16762005.12.06 01:19s/l8381.001.74081.74081.7443-230.0049310.00
16772005.12.06 09:30sell8391.001.74441.74671.7432
16782005.12.06 09:59t/p8391.001.74321.74671.7432120.0049430.00
16792005.12.06 10:43sell8401.001.73781.74011.7366
16802005.12.06 10:59t/p8401.001.73661.74011.7366120.0049550.00
16812005.12.06 11:20buy8411.001.73371.73141.7349
16822005.12.06 12:59t/p8411.001.73491.73141.7349120.0049670.00
16832005.12.06 13:31sell8421.001.73571.73801.7345
16842005.12.06 13:50t/p8421.001.73451.73801.7345120.0049790.00
16852005.12.06 14:32buy8431.001.73421.73191.7354
16862005.12.06 15:11t/p8431.001.73541.73191.7354120.0049910.00
16872005.12.07 08:37buy8441.001.73471.73241.7359
16882005.12.07 09:59s/l8441.001.73241.73241.7359-230.0049680.00
16892005.12.07 10:59sell8451.001.73231.73461.7311
16902005.12.07 16:59s/l8451.001.73461.73461.7311-230.0049450.00
16912005.12.07 17:31sell8461.001.73511.73741.7339
16922005.12.07 17:36t/p8461.001.73391.73741.7339120.0049570.00
16932005.12.07 17:54sell8471.001.73511.73741.7339
16942005.12.07 18:02t/p8471.001.73391.73741.7339120.0049690.00
16952005.12.08 07:56sell8481.001.73501.73731.7338
16962005.12.08 08:59s/l8481.001.73731.73731.7338-230.0049460.00
16972005.12.08 10:08sell8491.001.74431.74661.7431
16982005.12.08 10:52t/p8491.001.74311.74661.7431120.0049580.00
16992005.12.08 10:52buy8501.001.74311.74081.7443
17002005.12.08 10:59t/p8501.001.74431.74081.7443120.0049700.00
17012005.12.08 12:59buy8511.001.74481.74251.7460
17022005.12.08 15:59t/p8511.001.74601.74251.7460120.0049820.00
17032005.12.08 16:42sell8521.001.75081.75311.7496
17042005.12.08 16:54t/p8521.001.74961.75311.7496120.0049940.00
17052005.12.08 16:54buy8531.001.74961.74731.7508
17062005.12.08 16:59t/p8531.001.75081.74731.7508120.0050060.00
17072005.12.09 09:54buy8541.001.74671.74441.7479
17082005.12.09 09:59t/p8541.001.74791.74441.7479120.0050180.00
17092005.12.09 14:52sell8551.001.75341.75571.7522
17102005.12.09 15:59s/l8551.001.75571.75571.7522-230.0049950.00
17112005.12.09 16:44sell8561.001.75611.75841.7549
17122005.12.09 17:12t/p8561.001.75491.75841.7549120.0050070.00
17132005.12.12 10:07sell8571.001.76491.76721.7637
17142005.12.12 10:25t/p8571.001.76371.76721.7637120.0050190.00
17152005.12.12 10:46sell8581.001.76481.76711.7636
17162005.12.12 10:59t/p8581.001.76361.76711.7636120.0050310.00
17172005.12.12 11:13buy8591.001.76301.76071.7642
17182005.12.12 11:21t/p8591.001.76421.76071.7642120.0050430.00
17192005.12.12 11:59buy8601.001.76281.76051.7640
17202005.12.12 12:51t/p8601.001.76401.76051.7640120.0050550.00
17212005.12.12 14:34sell8611.001.77311.77541.7719
17222005.12.12 14:59t/p8611.001.77191.77541.7719120.0050670.00
17232005.12.12 15:31buy8621.001.77121.76891.7724
17242005.12.12 15:59t/p8621.001.77241.76891.7724120.0050790.00
17252005.12.12 15:59sell8631.001.77251.77481.7713
17262005.12.12 17:29s/l8631.001.77481.77481.7713-230.0050560.00
17272005.12.13 08:50sell8641.001.77661.77891.7754
17282005.12.13 08:59t/p8641.001.77541.77891.7754120.0050680.00
17292005.12.13 10:37buy8651.001.76881.76651.7700
17302005.12.13 11:03t/p8651.001.77001.76651.7700120.0050800.00
17312005.12.13 11:35buy8661.001.76771.76541.7689
17322005.12.13 12:28t/p8661.001.76891.76541.7689120.0050920.00
17332005.12.13 12:48buy8671.001.76741.76511.7686
17342005.12.13 13:53t/p8671.001.76861.76511.7686120.0051040.00
17352005.12.13 15:59sell8681.001.77101.77331.7698
17362005.12.13 16:57t/p8681.001.76981.77331.7698120.0051160.00
17372005.12.13 17:59sell8691.001.76771.77001.7665
17382005.12.13 20:14s/l8691.001.77001.77001.7665-230.0050930.00
17392005.12.13 20:14sell8701.001.77011.77241.7689
17402005.12.13 20:15t/p8701.001.76891.77241.7689120.0051050.00
17412005.12.13 20:17sell8711.001.76961.77191.7684
17422005.12.14 01:59s/l8711.001.77191.77191.7684-230.0050820.00
17432005.12.14 09:29sell8721.001.77911.78141.7779
17442005.12.14 09:59t/p8721.001.77791.78141.7779120.0050940.00
17452005.12.14 11:33buy8731.001.77131.76901.7725
17462005.12.14 13:59t/p8731.001.77251.76901.7725120.0051060.00
17472005.12.14 14:21sell8741.001.77331.77561.7721
17482005.12.14 14:59t/p8741.001.77211.77561.7721120.0051180.00
17492005.12.14 15:59buy8751.001.77141.76911.7726
17502005.12.14 15:59t/p8751.001.77261.76911.7726120.0051300.00
17512005.12.14 16:42sell8761.001.77431.77661.7731
17522005.12.14 17:15t/p8761.001.77311.77661.7731120.0051420.00
17532005.12.14 18:18buy8771.001.77261.77031.7738
17542005.12.14 19:11t/p8771.001.77381.77031.7738120.0051540.00
17552005.12.14 19:58buy8781.001.77231.77001.7735
17562005.12.15 01:59t/p8781.001.77351.77001.7735120.0051660.00
17572005.12.15 08:18sell8791.001.77051.77281.7693
17582005.12.15 08:38t/p8791.001.76931.77281.7693120.0051780.00
17592005.12.15 08:54sell8801.001.77051.77281.7693
17602005.12.15 09:24s/l8801.001.77281.77281.7693-230.0051550.00
17612005.12.15 09:33buy8811.001.76981.76751.7710
17622005.12.15 09:39t/p8811.001.77101.76751.7710120.0051670.00
17632005.12.15 09:45buy8821.001.76981.76751.7710
17642005.12.15 09:59t/p8821.001.77101.76751.7710120.0051790.00
17652005.12.15 10:30sell8831.001.77361.77591.7724
17662005.12.15 10:32t/p8831.001.77241.77591.7724120.0051910.00
17672005.12.15 10:42sell8841.001.77341.77571.7722
17682005.12.15 11:08t/p8841.001.77221.77571.7722120.0052030.00
17692005.12.15 14:38buy8851.001.77151.76921.7727
17702005.12.15 14:59s/l8851.001.76921.76921.7727-230.0051800.00
17712005.12.15 15:59buy8861.001.76711.76481.7683
17722005.12.15 15:59s/l8861.001.76481.76481.7683-230.0051570.00
17732005.12.15 17:11sell8871.001.76491.76721.7637
17742005.12.15 18:33t/p8871.001.76371.76721.7637120.0051690.00
17752005.12.16 07:59sell8881.001.76601.76831.7648
17762005.12.16 08:59s/l8881.001.76831.76831.7648-230.0051460.00
17772005.12.16 09:59sell8891.001.77271.77501.7715
17782005.12.16 10:05t/p8891.001.77151.77501.7715120.0051580.00
17792005.12.16 10:21sell8901.001.77271.77501.7715
17802005.12.16 10:31t/p8901.001.77151.77501.7715120.0051700.00
17812005.12.16 10:56sell8911.001.77261.77491.7714
17822005.12.16 10:59t/p8911.001.77141.77491.7714120.0051820.00
17832005.12.16 12:36sell8921.001.76931.77161.7681
17842005.12.16 13:21t/p8921.001.76811.77161.7681120.0051940.00
17852005.12.16 13:34sell8931.001.76941.77171.7682
17862005.12.16 13:48t/p8931.001.76821.77171.7682120.0052060.00
17872005.12.16 13:59buy8941.001.76841.76611.7696
17882005.12.16 14:19t/p8941.001.76961.76611.7696120.0052180.00
17892005.12.16 16:11sell8951.001.77261.77491.7714
17902005.12.16 16:27t/p8951.001.77141.77491.7714120.0052300.00
17912005.12.16 16:37sell8961.001.77251.77481.7713
17922005.12.16 18:59t/p8961.001.77131.77481.7713120.0052420.00
17932005.12.19 08:36buy8971.001.76901.76671.7702
17942005.12.19 09:59s/l8971.001.76671.76671.7702-230.0052190.00
17952005.12.19 13:51buy8981.001.76301.76071.7642
17962005.12.19 14:47t/p8981.001.76421.76071.7642120.0052310.00
17972005.12.19 19:10buy8991.001.76061.75831.7618
17982005.12.19 19:59t/p8991.001.76181.75831.7618120.0052430.00
17992005.12.20 15:53buy9001.001.75991.75761.7611
18002005.12.20 16:08s/l9001.001.75761.75761.7611-230.0052200.00
18012005.12.20 16:17sell9011.001.75991.76221.7587
18022005.12.20 16:59t/p9011.001.75871.76221.7587120.0052320.00
18032005.12.20 17:59buy9021.001.75361.75131.7548
18042005.12.20 20:33t/p9021.001.75481.75131.7548120.0052440.00
18052005.12.20 20:43sell9031.001.75491.75721.7537
18062005.12.20 20:59t/p9031.001.75371.75721.7537120.0052560.00
18072005.12.21 07:59buy9041.001.75691.75461.7581
18082005.12.21 08:26t/p9041.001.75811.75461.7581120.0052680.00
18092005.12.21 08:58buy9051.001.75661.75431.7578
18102005.12.21 09:42s/l9051.001.75431.75431.7578-230.0052450.00
18112005.12.21 09:42buy9061.001.75471.75241.7559
18122005.12.21 09:59s/l9061.001.75241.75241.7559-230.0052220.00
18132005.12.21 11:26sell9071.001.75151.75381.7503
18142005.12.21 11:59t/p9071.001.75031.75381.7503120.0052340.00
18152005.12.21 12:58buy9081.001.74921.74691.7504
18162005.12.21 14:59s/l9081.001.74691.74691.7504-230.0052110.00
18172005.12.21 15:58buy9091.001.74191.73961.7431
18182005.12.21 15:59s/l9091.001.73961.73961.7431-230.0051880.00
18192005.12.21 16:55buy9101.001.73901.73671.7402
18202005.12.21 17:13t/p9101.001.74021.73671.7402120.0052000.00
18212005.12.21 20:42sell9111.001.74471.74701.7435
18222005.12.21 21:09t/p9111.001.74351.74701.7435120.0052120.00
18232005.12.22 08:41sell9121.001.74241.74471.7412
18242005.12.22 09:34t/p9121.001.74121.74471.7412120.0052240.00
18252005.12.22 09:43sell9131.001.74181.74411.7406
18262005.12.22 09:59t/p9131.001.74061.74411.7406120.0052360.00
18272005.12.22 11:58sell9141.001.73811.74041.7369
18282005.12.22 12:15t/p9141.001.73691.74041.7369120.0052480.00
18292005.12.22 12:53sell9151.001.73801.74031.7368
18302005.12.22 13:32t/p9151.001.73681.74031.7368120.0052600.00
18312005.12.22 13:33buy9161.001.73651.73421.7377
18322005.12.22 14:59t/p9161.001.73771.73421.7377120.0052720.00
18332005.12.22 15:07sell9171.001.74021.74251.7390
18342005.12.22 15:13t/p9171.001.73901.74251.7390120.0052840.00
18352005.12.22 15:33sell9181.001.74031.74261.7391
18362005.12.22 15:59t/p9181.001.73911.74261.7391120.0052960.00
18372005.12.22 18:59sell9191.001.73881.74111.7376
18382005.12.22 21:08t/p9191.001.73761.74111.7376120.0053080.00
18392005.12.23 09:37buy9201.001.73791.73561.7391
18402005.12.23 09:46t/p9201.001.73911.73561.7391120.0053200.00
18412005.12.23 11:13buy9211.001.73721.73491.7384
18422005.12.23 12:59s/l9211.001.73491.73491.7384-230.0052970.00
18432005.12.23 12:59buy9221.001.73501.73271.7362
18442005.12.23 13:59s/l9221.001.73271.73271.7362-230.0052740.00
18452005.12.23 14:59buy9231.001.73171.72941.7329
18462005.12.23 15:14t/p9231.001.73291.72941.7329120.0052860.00
18472005.12.23 15:34buy9241.001.73141.72911.7326
18482005.12.23 16:05t/p9241.001.73261.72911.7326120.0052980.00
18492005.12.23 16:12buy9251.001.73191.72961.7331
18502005.12.23 16:33t/p9251.001.73311.72961.7331120.0053100.00
18512005.12.23 16:48buy9261.001.73191.72961.7331
18522005.12.23 17:43t/p9261.001.73311.72961.7331120.0053220.00
18532005.12.27 12:59sell9271.001.73611.73841.7349
18542005.12.27 13:59t/p9271.001.73491.73841.7349120.0053340.00
18552005.12.27 15:59buy9281.001.73201.72971.7332
18562005.12.27 19:02s/l9281.001.72971.72971.7332-230.0053110.00
18572005.12.27 20:43buy9291.001.72681.72451.7280
18582005.12.27 20:59t/p9291.001.72801.72451.7280120.0053230.00
18592005.12.28 08:53sell9301.001.73981.74211.7386
18602005.12.28 08:59t/p9301.001.73861.74211.7386120.0053350.00
18612005.12.28 11:12sell9311.001.73791.74021.7367
18622005.12.28 11:43t/p9311.001.73671.74021.7367120.0053470.00
18632005.12.28 11:55sell9321.001.73781.74011.7366
18642005.12.28 13:59t/p9321.001.73661.74011.7366120.0053590.00
18652005.12.28 14:59buy9331.001.73031.72801.7315
18662005.12.28 15:59s/l9331.001.72801.72801.7315-230.0053360.00
18672005.12.28 16:41buy9341.001.72721.72491.7284
18682005.12.28 16:52t/p9341.001.72841.72491.7284120.0053480.00
18692005.12.28 16:57buy9351.001.72721.72491.7284
18702005.12.28 16:59s/l9351.001.72491.72491.7284-230.0053250.00
18712005.12.28 18:08buy9361.001.71681.71451.7180
18722005.12.28 20:12s/l9361.001.71451.71451.7180-230.0053020.00
18732005.12.29 07:48sell9371.001.72371.72601.7225
18742005.12.29 08:08t/p9371.001.72251.72601.7225120.0053140.00
18752005.12.29 08:21sell9381.001.72291.72521.7217
18762005.12.29 09:33t/p9381.001.72171.72521.7217120.0053260.00
18772005.12.29 13:55sell9391.001.72091.72321.7197
18782005.12.29 14:04t/p9391.001.71971.72321.7197120.0053380.00
18792005.12.29 14:41sell9401.001.72101.72331.7198
18802005.12.29 14:48t/p9401.001.71981.72331.7198120.0053500.00
18812005.12.29 14:58sell9411.001.72041.72271.7192
18822005.12.29 15:59s/l9411.001.72271.72271.7192-230.0053270.00
18832005.12.29 17:06sell9421.001.72681.72911.7256
18842005.12.29 17:33t/p9421.001.72561.72911.7256120.0053390.00
18852005.12.29 17:56sell9431.001.72611.72841.7249
18862005.12.29 17:59t/p9431.001.72491.72841.7249120.0053510.00
18872005.12.30 07:43sell9441.001.72901.73131.7278
18882005.12.30 07:59t/p9441.001.72781.73131.7278120.0053630.00
18892005.12.30 08:42buy9451.001.72611.72381.7273
18902005.12.30 08:59t/p9451.001.72731.72381.7273120.0053750.00
18912005.12.30 12:19buy9461.001.72201.71971.7232
18922005.12.30 13:42s/l9461.001.71971.71971.7232-230.0053520.00
18932005.12.30 13:49sell9471.001.72131.72361.7201
18942005.12.30 14:00t/p9471.001.72011.72361.7201120.0053640.00
18952005.12.30 15:43sell9481.001.72141.72371.7202
18962005.12.30 15:59t/p9481.001.72021.72371.7202120.0053760.00
18972005.12.30 17:21sell9491.001.71931.72161.7181
18982005.12.30 17:28t/p9491.001.71811.72161.7181120.0053880.00
18992005.12.30 17:31sell9501.001.71891.72121.7177
19002005.12.30 20:49s/l9501.001.72121.72121.7177-230.0053650.00
19012006.01.03 07:44buy9511.001.72771.72541.7289
19022006.01.03 07:59t/p9511.001.72891.72541.7289120.0053770.00
19032006.01.03 09:32sell9521.001.73291.73521.7317
19042006.01.03 09:50t/p9521.001.73171.73521.7317120.0053890.00
19052006.01.03 09:59sell9531.001.73281.73511.7316
19062006.01.03 10:11t/p9531.001.73161.73511.7316120.0054010.00
19072006.01.03 10:52sell9541.001.73271.73501.7315
19082006.01.03 10:59t/p9541.001.73151.73501.7315120.0054130.00
19092006.01.03 16:51sell9551.001.73901.74131.7378
19102006.01.03 17:59s/l9551.001.74131.74131.7378-230.0053900.00
19112006.01.04 10:23buy9561.001.75461.75231.7558
19122006.01.04 10:29t/p9561.001.75581.75231.7558120.0054020.00
19132006.01.04 10:31buy9571.001.75461.75231.7558
19142006.01.04 10:35t/p9571.001.75581.75231.7558120.0054140.00
19152006.01.04 10:41buy9581.001.75461.75231.7558
19162006.01.04 10:59t/p9581.001.75581.75231.7558120.0054260.00
19172006.01.04 13:09sell9591.001.75681.75911.7556
19182006.01.04 14:27t/p9591.001.75561.75911.7556120.0054380.00
19192006.01.04 14:39sell9601.001.75681.75911.7556
19202006.01.04 15:59s/l9601.001.75911.75911.7556-230.0054150.00
19212006.01.04 16:39sell9611.001.75991.76221.7587
19222006.01.04 17:26t/p9611.001.75871.76221.7587120.0054270.00
19232006.01.04 17:26buy9621.001.75841.75611.7596
19242006.01.04 17:59t/p9621.001.75961.75611.7596120.0054390.00
19252006.01.04 18:29sell9631.001.76061.76291.7594
19262006.01.04 18:59t/p9631.001.75941.76291.7594120.0054510.00
19272006.01.05 07:52sell9641.001.75601.75831.7548
19282006.01.05 08:53t/p9641.001.75481.75831.7548120.0054630.00
19292006.01.05 08:53buy9651.001.75451.75221.7557
19302006.01.05 09:24s/l9651.001.75221.75221.7557-230.0054400.00
19312006.01.05 09:24buy9661.001.75251.75021.7537
19322006.01.05 09:28t/p9661.001.75371.75021.7537120.0054520.00
19332006.01.05 09:45buy9671.001.75241.75011.7536
19342006.01.05 09:47t/p9671.001.75361.75011.7536120.0054640.00
19352006.01.05 09:52buy9681.001.75241.75011.7536
19362006.01.05 09:59t/p9681.001.75361.75011.7536120.0054760.00
19372006.01.05 10:55sell9691.001.75551.75781.7543
19382006.01.05 10:59t/p9691.001.75431.75781.7543120.0054880.00
19392006.01.05 11:46buy9701.001.75011.74781.7513
19402006.01.05 11:59t/p9701.001.75131.74781.7513120.0055000.00
19412006.01.05 13:53sell9711.001.75511.75741.7539
19422006.01.05 13:59t/p9711.001.75391.75741.7539120.0055120.00
19432006.01.05 14:37buy9721.001.75331.75101.7545
19442006.01.05 15:18t/p9721.001.75451.75101.7545120.0055240.00
19452006.01.05 16:29sell9731.001.75601.75831.7548
19462006.01.05 20:59t/p9731.001.75481.75831.7548120.0055360.00
19472006.01.06 08:58sell9741.001.75321.75551.7520
19482006.01.06 09:59s/l9741.001.75551.75551.7520-230.0055130.00
19492006.01.06 11:59sell9751.001.75531.75761.7541
19502006.01.06 13:59s/l9751.001.75761.75761.7541-230.0054900.00
19512006.01.06 14:52sell9761.001.76461.76691.7634
19522006.01.06 14:59s/l9761.001.76691.76691.7634-230.0054670.00
19532006.01.06 16:15sell9771.001.77161.77391.7704
19542006.01.06 16:23t/p9771.001.77041.77391.7704120.0054790.00
19552006.01.06 16:48sell9781.001.77151.77381.7703
19562006.01.06 16:59t/p9781.001.77031.77381.7703120.0054910.00
19572006.01.06 18:02sell9791.001.77151.77381.7703
19582006.01.06 18:59t/p9791.001.77031.77381.7703120.0055030.00
19592006.01.09 08:41sell9801.001.76951.77181.7683
19602006.01.09 08:59t/p9801.001.76831.77181.7683120.0055150.00
19612006.01.09 10:48sell9811.001.76751.76981.7663
19622006.01.09 11:16t/p9811.001.76631.76981.7663120.0055270.00
19632006.01.09 11:25sell9821.001.76761.76991.7664
19642006.01.09 11:59t/p9821.001.76641.76991.7664120.0055390.00
19652006.01.09 13:30sell9831.001.76731.76961.7661
19662006.01.09 13:59t/p9831.001.76611.76961.7661120.0055510.00
19672006.01.09 14:46buy9841.001.76561.76331.7668
19682006.01.09 14:49t/p9841.001.76681.76331.7668120.0055630.00
19692006.01.09 14:58buy9851.001.76561.76331.7668
19702006.01.09 15:30t/p9851.001.76681.76331.7668120.0055750.00
19712006.01.09 16:13buy9861.001.76371.76141.7649
19722006.01.09 16:25t/p9861.001.76491.76141.7649120.0055870.00
19732006.01.09 17:49buy9871.001.76431.76201.7655
19742006.01.09 17:59t/p9871.001.76551.76201.7655120.0055990.00
19752006.01.09 18:37sell9881.001.76761.76991.7664
19762006.01.09 19:16t/p9881.001.76641.76991.7664120.0056110.00
19772006.01.10 07:59sell9891.001.76511.76741.7639
19782006.01.10 09:27s/l9891.001.76741.76741.7639-230.0055880.00
19792006.01.10 11:16sell9901.001.76891.77121.7677
19802006.01.10 12:09t/p9901.001.76771.77121.7677120.0056000.00
19812006.01.10 14:43buy9911.001.76441.76211.7656
19822006.01.10 14:59t/p9911.001.76561.76211.7656120.0056120.00
19832006.01.10 16:59buy9921.001.76441.76211.7656
19842006.01.10 18:59t/p9921.001.76561.76211.7656120.0056240.00
19852006.01.11 07:58sell9931.001.76271.76501.7615
19862006.01.11 08:04t/p9931.001.76151.76501.7615120.0056360.00
19872006.01.11 08:50sell9941.001.76131.76361.7601
19882006.01.11 08:59t/p9941.001.76011.76361.7601120.0056480.00
19892006.01.11 09:55buy9951.001.75811.75581.7593
19902006.01.11 09:59s/l9951.001.75581.75581.7593-230.0056250.00
19912006.01.11 15:50sell9961.001.76091.76321.7597
19922006.01.11 16:17t/p9961.001.75971.76321.7597120.0056370.00
19932006.01.11 16:47sell9971.001.76091.76321.7597
19942006.01.11 16:59s/l9971.001.76321.76321.7597-230.0056140.00
19952006.01.11 18:07sell9981.001.76561.76791.7644
19962006.01.11 19:25t/p9981.001.76441.76791.7644120.0056260.00
19972006.01.12 09:26buy9991.001.76701.76471.7682
19982006.01.12 09:59t/p9991.001.76821.76471.7682120.0056380.00
19992006.01.12 10:59sell10001.001.77111.77341.7699
20002006.01.12 11:04t/p10001.001.76991.77341.7699120.0056500.00
20012006.01.12 13:43sell10011.001.77081.77311.7696
20022006.01.12 13:59t/p10011.001.76961.77311.7696120.0056620.00
20032006.01.12 15:59sell10021.001.76211.76441.7609
20042006.01.12 16:03t/p10021.001.76091.76441.7609120.0056740.00
20052006.01.12 18:30buy10031.001.76041.75811.7616
20062006.01.13 06:59t/p10031.001.76161.75811.7616120.0056860.00
20072006.01.13 08:59sell10041.001.76771.77001.7665
20082006.01.13 09:14t/p10041.001.76651.77001.7665120.0056980.00
20092006.01.13 09:43sell10051.001.76771.77001.7665
20102006.01.13 10:00t/p10051.001.76651.77001.7665120.0057100.00
20112006.01.13 10:04sell10061.001.76861.77091.7674
20122006.01.13 11:28t/p10061.001.76741.77091.7674120.0057220.00
20132006.01.13 11:28buy10071.001.76711.76481.7683
20142006.01.13 12:10s/l10071.001.76481.76481.7683-230.0056990.00
20152006.01.13 12:39sell10081.001.76701.76931.7658
20162006.01.13 12:59t/p10081.001.76581.76931.7658120.0057110.00
20172006.01.13 14:35sell10091.001.77031.77261.7691
20182006.01.13 15:00t/p10091.001.76911.77261.7691120.0057230.00
20192006.01.13 16:43sell10101.001.77061.77291.7694
20202006.01.13 17:59s/l10101.001.77291.77291.7694-230.0057000.00
20212006.01.16 07:36buy10111.001.77461.77231.7758
20222006.01.16 07:59t/p10111.001.77581.77231.7758120.0057120.00
20232006.01.16 08:58sell10121.001.77651.77881.7753
20242006.01.16 09:30t/p10121.001.77531.77881.7753120.0057240.00
20252006.01.16 15:38buy10131.001.76531.76301.7665
20262006.01.16 15:59t/p10131.001.76651.76301.7665120.0057360.00
20272006.01.17 07:30sell10141.001.76761.76991.7664
20282006.01.17 08:44s/l10141.001.76991.76991.7664-230.0057130.00
20292006.01.17 08:44sell10151.001.76951.77181.7683
20302006.01.17 09:25t/p10151.001.76831.77181.7683120.0057250.00
20312006.01.17 10:48buy10161.001.76111.75881.7623
20322006.01.17 10:59t/p10161.001.76231.75881.7623120.0057370.00
20332006.01.17 11:36sell10171.001.76251.76481.7613
20342006.01.17 11:59t/p10171.001.76131.76481.7613120.0057490.00
20352006.01.17 13:36sell10181.001.76301.76531.7618
20362006.01.17 13:59t/p10181.001.76181.76531.7618120.0057610.00
20372006.01.18 09:51sell10191.001.76851.77081.7673
20382006.01.18 09:59t/p10191.001.76731.77081.7673120.0057730.00
20392006.01.18 10:26buy10201.001.76601.76371.7672
20402006.01.18 10:47t/p10201.001.76721.76371.7672120.0057850.00
20412006.01.18 10:59buy10211.001.76601.76371.7672
20422006.01.18 10:59t/p10211.001.76721.76371.7672120.0057970.00
20432006.01.18 11:42sell10221.001.76811.77041.7669
20442006.01.18 11:59t/p10221.001.76691.77041.7669120.0058090.00
20452006.01.18 11:59buy10231.001.76691.76461.7681
20462006.01.18 14:43t/p10231.001.76811.76461.7681120.0058210.00
20472006.01.18 14:43sell10241.001.76811.77041.7669
20482006.01.18 14:54t/p10241.001.76691.77041.7669120.0058330.00
20492006.01.18 14:54buy10251.001.76691.76461.7681
20502006.01.18 15:59s/l10251.001.76461.76461.7681-230.0058100.00
20512006.01.18 18:23sell10261.001.76131.76361.7601
20522006.01.18 19:59s/l10261.001.76361.76361.7601-230.0057870.00
20532006.01.19 09:35buy10271.001.75531.75301.7565
20542006.01.19 11:16t/p10271.001.75651.75301.7565120.0057990.00
20552006.01.19 13:30buy10281.001.75521.75291.7564
20562006.01.19 13:59t/p10281.001.75641.75291.7564120.0058110.00
20572006.01.19 14:23sell10291.001.75741.75971.7562
20582006.01.19 14:32t/p10291.001.75621.75971.7562120.0058230.00
20592006.01.19 14:59sell10301.001.75731.75961.7561
20602006.01.19 14:59t/p10301.001.75611.75961.7561120.0058350.00
20612006.01.19 16:41sell10311.001.76231.76461.7611
20622006.01.19 17:51t/p10311.001.76111.76461.7611120.0058470.00
20632006.01.19 20:59sell10321.001.75911.76141.7579
20642006.01.19 22:59t/p10321.001.75791.76141.7579120.0058590.00
20652006.01.20 11:55sell10331.001.75991.76221.7587
20662006.01.20 13:10s/l10331.001.76221.76221.7587-230.0058360.00
20672006.01.20 15:16sell10341.001.76571.76801.7645
20682006.01.20 15:59t/p10341.001.76451.76801.7645120.0058480.00
20692006.01.20 17:37sell10351.001.76641.76871.7652
20702006.01.20 17:59t/p10351.001.76521.76871.7652120.0058600.00
20712006.01.20 20:53sell10361.001.77181.77411.7706
20722006.01.23 00:59s/l10361.001.77411.77411.7706-230.0058370.00
20732006.01.23 07:12sell10371.001.78071.78301.7795
20742006.01.23 07:59t/p10371.001.77951.78301.7795120.0058490.00
20752006.01.23 08:59buy10381.001.77541.77311.7766
20762006.01.23 09:00t/p10381.001.77661.77311.7766120.0058610.00
20772006.01.23 09:59buy10391.001.77571.77341.7769
20782006.01.23 09:59t/p10391.001.77691.77341.7769120.0058730.00
20792006.01.23 11:51sell10401.001.78451.78681.7833
20802006.01.23 12:25t/p10401.001.78331.78681.7833120.0058850.00
20812006.01.23 13:52sell10411.001.78671.78901.7855
20822006.01.23 14:03t/p10411.001.78551.78901.7855120.0058970.00
20832006.01.23 14:44sell10421.001.78551.78781.7843
20842006.01.23 15:37t/p10421.001.78431.78781.7843120.0059090.00
20852006.01.23 15:59sell10431.001.78541.78771.7842
20862006.01.23 16:06t/p10431.001.78421.78771.7842120.0059210.00
20872006.01.23 16:57sell10441.001.78551.78781.7843
20882006.01.23 17:08t/p10441.001.78431.78781.7843120.0059330.00
20892006.01.23 18:59sell10451.001.78661.78891.7854
20902006.01.24 03:41t/p10451.001.78541.78891.7854120.0059450.00
20912006.01.24 09:14buy10461.001.78261.78031.7838
20922006.01.24 09:59t/p10461.001.78381.78031.7838120.0059570.00
20932006.01.24 13:26sell10471.001.78551.78781.7843
20942006.01.24 16:59s/l10471.001.78781.78781.7843-230.0059340.00
20952006.01.24 18:24buy10481.001.78821.78591.7894
20962006.01.24 20:21s/l10481.001.78591.78591.7894-230.0059110.00
20972006.01.25 10:55sell10491.001.79261.79491.7914
20982006.01.25 10:59t/p10491.001.79141.79491.7914120.0059230.00
20992006.01.25 11:46buy10501.001.78901.78671.7902
21002006.01.25 11:59t/p10501.001.79021.78671.7902120.0059350.00
21012006.01.25 13:39sell10511.001.79101.79331.7898
21022006.01.25 13:59t/p10511.001.78981.79331.7898120.0059470.00
21032006.01.25 14:43buy10521.001.78801.78571.7892
21042006.01.25 19:59s/l10521.001.78571.78571.7892-230.0059240.00
21052006.01.26 08:55sell10531.001.78711.78941.7859
21062006.01.26 10:04t/p10531.001.78591.78941.7859120.0059360.00
21072006.01.26 10:59sell10541.001.78771.79001.7865
21082006.01.26 10:59t/p10541.001.78651.79001.7865120.0059480.00
21092006.01.26 11:34buy10551.001.78531.78301.7865
21102006.01.26 11:59t/p10551.001.78651.78301.7865120.0059600.00
21112006.01.26 11:59sell10561.001.78681.78911.7856
21122006.01.26 12:12t/p10561.001.78561.78911.7856120.0059720.00
21132006.01.26 12:59sell10571.001.78701.78931.7858
21142006.01.26 14:34t/p10571.001.78581.78931.7858120.0059840.00
21152006.01.26 14:48sell10581.001.78711.78941.7859
21162006.01.26 15:28t/p10581.001.78591.78941.7859120.0059960.00
21172006.01.26 19:55sell10591.001.78151.78381.7803
21182006.01.26 20:13t/p10591.001.78031.78381.7803120.0060080.00
21192006.01.27 07:32sell10601.001.78021.78251.7790
21202006.01.27 08:11t/p10601.001.77901.78251.7790120.0060200.00
21212006.01.27 08:21sell10611.001.77981.78211.7786
21222006.01.27 08:41t/p10611.001.77861.78211.7786120.0060320.00
21232006.01.27 08:55sell10621.001.77981.78211.7786
21242006.01.27 11:57t/p10621.001.77861.78211.7786120.0060440.00
21252006.01.27 13:28sell10631.001.77931.78161.7781
21262006.01.27 13:59s/l10631.001.78161.78161.7781-230.0060210.00
21272006.01.27 14:41sell10641.001.78651.78881.7853
21282006.01.27 15:12t/p10641.001.78531.78881.7853120.0060330.00
21292006.01.27 15:57sell10651.001.78661.78891.7854
21302006.01.27 15:59t/p10651.001.78541.78891.7854120.0060450.00
21312006.01.27 17:13buy10661.001.77261.77031.7738
21322006.01.27 17:20t/p10661.001.77381.77031.7738120.0060570.00
21332006.01.27 19:29buy10671.001.76781.76551.7690
21342006.01.29 22:15t/p10671.001.76901.76551.7690120.0060690.00
21352006.01.30 09:31buy10681.001.76441.76211.7656
21362006.01.30 09:59t/p10681.001.76561.76211.7656120.0060810.00
21372006.01.30 10:59sell10691.001.76611.76841.7649
21382006.01.30 11:37t/p10691.001.76491.76841.7649120.0060930.00
21392006.01.30 14:13sell10701.001.76781.77011.7666
21402006.01.30 14:20t/p10701.001.76661.77011.7666120.0061050.00
21412006.01.30 14:37sell10711.001.76781.77011.7666
21422006.01.30 16:37s/l10711.001.77011.77011.7666-230.0060820.00
21432006.01.31 10:35sell10721.001.77371.77601.7725
21442006.01.31 10:59t/p10721.001.77251.77601.7725120.0060940.00
21452006.01.31 12:57buy10731.001.77101.76871.7722
21462006.01.31 13:07t/p10731.001.77221.76871.7722120.0061060.00
21472006.01.31 13:34buy10741.001.77111.76881.7723
21482006.01.31 13:59t/p10741.001.77231.76881.7723120.0061180.00
21492006.01.31 13:59sell10751.001.77271.77501.7715
21502006.01.31 15:59s/l10751.001.77501.77501.7715-230.0060950.00
21512006.01.31 16:56sell10761.001.77731.77961.7761
21522006.01.31 16:59s/l10761.001.77961.77961.7761-230.0060720.00
21532006.01.31 18:14sell10771.001.78391.78621.7827
21542006.01.31 19:43t/p10771.001.78271.78621.7827120.0060840.00
21552006.01.31 20:24buy10781.001.78031.77801.7815
21562006.01.31 22:28s/l10781.001.77801.77801.7815-230.0060610.00
21572006.02.01 07:59buy10791.001.77921.77691.7804
21582006.02.01 08:41t/p10791.001.78041.77691.7804120.0060730.00
21592006.02.01 09:41sell10801.001.78061.78291.7794
21602006.02.01 09:59t/p10801.001.77941.78291.7794120.0060850.00
21612006.02.01 11:49buy10811.001.77621.77391.7774
21622006.02.01 12:59t/p10811.001.77741.77391.7774120.0060970.00
21632006.02.01 13:47sell10821.001.77811.78041.7769
21642006.02.01 13:59t/p10821.001.77691.78041.7769120.0061090.00
21652006.02.01 14:38buy10831.001.77491.77261.7761
21662006.02.01 14:59t/p10831.001.77611.77261.7761120.0061210.00
21672006.02.01 16:59sell10841.001.77961.78191.7784
21682006.02.01 16:59t/p10841.001.77841.78191.7784120.0061330.00
21692006.02.01 18:40sell10851.001.77671.77901.7755
21702006.02.01 19:59t/p10851.001.77551.77901.7755120.0061450.00
21712006.02.02 08:15sell10861.001.77541.77771.7742
21722006.02.02 08:30t/p10861.001.77421.77771.7742120.0061570.00
21732006.02.02 12:07sell10871.001.77611.77841.7749
21742006.02.02 12:43t/p10871.001.77491.77841.7749120.0061690.00
21752006.02.02 12:43buy10881.001.77451.77221.7757
21762006.02.02 12:59t/p10881.001.77571.77221.7757120.0061810.00
21772006.02.02 13:28sell10891.001.77591.77821.7747
21782006.02.02 14:58t/p10891.001.77471.77821.7747120.0061930.00
21792006.02.03 08:58sell10901.001.77811.78041.7769
21802006.02.03 09:59t/p10901.001.77691.78041.7769120.0062050.00
21812006.02.03 15:27buy10911.001.76251.76021.7637
21822006.02.03 15:42t/p10911.001.76371.76021.7637120.0062170.00
21832006.02.03 16:49buy10921.001.76011.75781.7613
21842006.02.03 16:59t/p10921.001.76131.75781.7613120.0062290.00
21852006.02.03 17:31sell10931.001.76231.76461.7611
21862006.02.03 18:43t/p10931.001.76111.76461.7611120.0062410.00
21872006.02.06 08:44buy10941.001.75641.75411.7576
21882006.02.06 10:22s/l10941.001.75411.75411.7576-230.0062180.00
21892006.02.06 12:36buy10951.001.75261.75031.7538
21902006.02.06 13:00t/p10951.001.75381.75031.7538120.0062300.00
21912006.02.06 15:59buy10961.001.75051.74821.7517
21922006.02.06 16:59s/l10961.001.74821.74821.7517-230.0062070.00
21932006.02.06 18:39sell10971.001.74551.74781.7443
21942006.02.06 19:59s/l10971.001.74781.74781.7443-230.0061840.00
21952006.02.07 08:49sell10981.001.74951.75181.7483
21962006.02.07 08:59t/p10981.001.74831.75181.7483120.0061960.00
21972006.02.07 09:46buy10991.001.74741.74511.7486
21982006.02.07 09:59t/p10991.001.74861.74511.7486120.0062080.00
21992006.02.07 10:35sell11001.001.75041.75271.7492
22002006.02.07 11:41t/p11001.001.74921.75271.7492120.0062200.00
22012006.02.07 13:22buy11011.001.74551.74321.7467
22022006.02.07 14:35t/p11011.001.74671.74321.7467120.0062320.00
22032006.02.07 14:35sell11021.001.74681.74911.7456
22042006.02.07 15:47t/p11021.001.74561.74911.7456120.0062440.00
22052006.02.08 08:35sell11031.001.74421.74651.7430
22062006.02.08 08:59t/p11031.001.74301.74651.7430120.0062560.00
22072006.02.08 09:55buy11041.001.74141.73911.7426
22082006.02.08 10:10t/p11041.001.74261.73911.7426120.0062680.00
22092006.02.08 14:27sell11051.001.74301.74531.7418
22102006.02.08 15:40t/p11051.001.74181.74531.7418120.0062800.00
22112006.02.08 15:59sell11061.001.74181.74411.7406
22122006.02.08 16:21t/p11061.001.74061.74411.7406120.0062920.00
22132006.02.08 16:32sell11071.001.74161.74391.7404
22142006.02.08 17:04t/p11071.001.74041.74391.7404120.0063040.00
22152006.02.08 17:12sell11081.001.74081.74311.7396
22162006.02.09 00:59s/l11081.001.74311.74311.7396-230.0062810.00
22172006.02.09 09:53sell11091.001.74271.74501.7415
22182006.02.09 09:59t/p11091.001.74151.74501.7415120.0062930.00
22192006.02.09 10:43buy11101.001.73881.73651.7400
22202006.02.09 10:59t/p11101.001.74001.73651.7400120.0063050.00
22212006.02.09 12:55sell11111.001.74291.74521.7417
22222006.02.09 12:59t/p11111.001.74171.74521.7417120.0063170.00
22232006.02.09 14:44sell11121.001.74231.74461.7411
22242006.02.09 14:59t/p11121.001.74111.74461.7411120.0063290.00
22252006.02.09 18:34sell11131.001.74151.74381.7403
22262006.02.09 19:59t/p11131.001.74031.74381.7403120.0063410.00
22272006.02.10 08:23sell11141.001.74571.74801.7445
22282006.02.10 08:59t/p11141.001.74451.74801.7445120.0063530.00
22292006.02.10 09:48buy11151.001.74331.74101.7445
22302006.02.10 09:59t/p11151.001.74451.74101.7445120.0063650.00
22312006.02.10 11:43sell11161.001.74801.75031.7468
22322006.02.10 13:59s/l11161.001.75031.75031.7468-230.0063420.00
22332006.02.10 16:54buy11171.001.74501.74271.7462
22342006.02.10 17:34t/p11171.001.74621.74271.7462120.0063540.00
22352006.02.13 10:29buy11181.001.73851.73621.7397
22362006.02.13 10:59t/p11181.001.73971.73621.7397120.0063660.00
22372006.02.13 12:27sell11191.001.73981.74211.7386
22382006.02.13 13:17t/p11191.001.73861.74211.7386120.0063780.00
22392006.02.13 13:44sell11201.001.73981.74211.7386
22402006.02.13 15:59s/l11201.001.74211.74211.7386-230.0063550.00
22412006.02.13 18:59sell11211.001.74341.74571.7422
22422006.02.13 21:31t/p11211.001.74221.74571.7422120.0063670.00
22432006.02.14 07:44sell11221.001.74391.74621.7427
22442006.02.14 08:09t/p11221.001.74271.74621.7427120.0063790.00
22452006.02.14 08:27sell11231.001.74311.74541.7419
22462006.02.14 09:59t/p11231.001.74191.74541.7419120.0063910.00
22472006.02.14 13:29sell11241.001.73601.73831.7348
22482006.02.14 13:59t/p11241.001.73481.73831.7348120.0064030.00
22492006.02.14 14:50sell11251.001.73201.73431.7308
22502006.02.14 15:07t/p11251.001.73081.73431.7308120.0064150.00
22512006.02.14 15:43sell11261.001.73181.73411.7306
22522006.02.14 15:59t/p11261.001.73061.73411.7306120.0064270.00
22532006.02.14 18:34sell11271.001.73471.73701.7335
22542006.02.14 20:59s/l11271.001.73701.73701.7335-230.0064040.00
22552006.02.15 15:04sell11281.001.74651.74881.7453
22562006.02.15 15:41t/p11281.001.74531.74881.7453120.0064160.00
22572006.02.15 15:41buy11291.001.74531.74301.7465
22582006.02.15 16:36s/l11291.001.74301.74301.7465-230.0063930.00
22592006.02.15 16:58sell11301.001.74371.74601.7425
22602006.02.15 16:59t/p11301.001.74251.74601.7425120.0064050.00
22612006.02.15 17:48buy11311.001.73971.73741.7409
22622006.02.15 21:17t/p11311.001.74091.73741.7409120.0064170.00
22632006.02.16 09:51buy11321.001.73621.73391.7374
22642006.02.16 09:59s/l11321.001.73391.73391.7374-230.0063940.00
22652006.02.16 11:23sell11331.001.73391.73621.7327
22662006.02.16 17:06s/l11331.001.73621.73621.7327-230.0063710.00
22672006.02.16 17:18buy11341.001.73491.73261.7361
22682006.02.16 19:59t/p11341.001.73611.73261.7361120.0063830.00
22692006.02.17 08:59buy11351.001.73571.73341.7369
22702006.02.17 10:59t/p11351.001.73691.73341.7369120.0063950.00
22712006.02.17 19:19sell11361.001.74211.74441.7409
22722006.02.17 19:25t/p11361.001.74091.74441.7409120.0064070.00
22732006.02.21 08:59sell11371.001.74311.74541.7419
22742006.02.21 11:52s/l11371.001.74541.74541.7419-230.0063840.00
22752006.02.21 11:52sell11381.001.74501.74731.7438
22762006.02.21 12:59s/l11381.001.74731.74731.7438-230.0063610.00
22772006.02.21 16:36buy11391.001.74301.74071.7442
22782006.02.21 16:59t/p11391.001.74421.74071.7442120.0063730.00
22792006.02.21 17:59sell11401.001.74471.74701.7435
22802006.02.21 20:04s/l11401.001.74701.74701.7435-230.0063500.00
22812006.02.22 09:54buy11411.001.74361.74131.7448
22822006.02.22 10:14s/l11411.001.74131.74131.7448-230.0063270.00
22832006.02.22 10:31sell11421.001.74391.74621.7427
22842006.02.22 10:59t/p11421.001.74271.74621.7427120.0063390.00
22852006.02.22 14:43sell11431.001.74081.74311.7396
22862006.02.22 15:02t/p11431.001.73961.74311.7396120.0063510.00
22872006.02.22 15:10sell11441.001.74081.74311.7396
22882006.02.22 16:59s/l11441.001.74311.74311.7396-230.0063280.00
22892006.02.23 07:53buy11451.001.74501.74271.7462
22902006.02.23 08:59t/p11451.001.74621.74271.7462120.0063400.00
22912006.02.23 11:56sell11461.001.75451.75681.7533
22922006.02.23 11:59t/p11461.001.75331.75681.7533120.0063520.00
22932006.02.23 12:59sell11471.001.75291.75521.7517
22942006.02.23 14:20s/l11471.001.75521.75521.7517-230.0063290.00
22952006.02.23 14:34buy11481.001.75351.75121.7547
22962006.02.23 14:59s/l11481.001.75121.75121.7547-230.0063060.00
22972006.02.23 18:30sell11491.001.75341.75571.7522
22982006.02.23 19:24t/p11491.001.75221.75571.7522120.0063180.00
22992006.02.23 19:49sell11501.001.75321.75551.7520
23002006.02.23 20:59t/p11501.001.75201.75551.7520120.0063300.00
23012006.02.24 07:59sell11511.001.75301.75531.7518
23022006.02.24 08:07t/p11511.001.75181.75531.7518120.0063420.00
23032006.02.24 08:56sell11521.001.75311.75541.7519
23042006.02.24 08:59t/p11521.001.75191.75541.7519120.0063540.00
23052006.02.24 10:42sell11531.001.74981.75211.7486
23062006.02.24 11:32t/p11531.001.74861.75211.7486120.0063660.00
23072006.02.24 12:47sell11541.001.75011.75241.7489
23082006.02.24 12:59t/p11541.001.74891.75241.7489120.0063780.00
23092006.02.24 14:31sell11551.001.74951.75181.7483
23102006.02.24 15:22t/p11551.001.74831.75181.7483120.0063900.00
23112006.02.27 09:37buy11561.001.73861.73631.7398
23122006.02.27 09:46t/p11561.001.73981.73631.7398120.0064020.00
23132006.02.27 09:58buy11571.001.73861.73631.7398
23142006.02.27 11:22t/p11571.001.73981.73631.7398120.0064140.00
23152006.02.27 11:59buy11581.001.73901.73671.7402
23162006.02.27 12:29t/p11581.001.74021.73671.7402120.0064260.00
23172006.02.27 17:37sell11591.001.74101.74331.7398
23182006.02.27 17:59t/p11591.001.73981.74331.7398120.0064380.00
23192006.02.27 18:42buy11601.001.73881.73651.7400
23202006.02.27 19:17t/p11601.001.74001.73651.7400120.0064500.00