Strategy Tester Report
Profit Generator 2.7

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2005.01.03 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2005.01.01 - 2006.02.28)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=16; MaxTrades=1; UseHourTrade=true; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
Bars in test7417Ticks modelled941943Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit54850.00Gross profit116610.00Gross loss-61760.00
Profit factor1.89Expected payoff49.06
Absolute drawdown340.00Maximal drawdown (%)1730.00 (2.6%)
Total trades1118Short positions (won %)603 (83.25%)Long positions (won %)515 (76.70%)
Profit trades (% of total)897 (80.23%)Loss trades (% of total)221 (19.77%)
Largestprofit trade130.00loss trade-280.00
Averageprofit trade130.00loss trade-279.46
Maximumconsecutive wins (profit in money)18 (2340.00)consecutive losses (loss in money)6 (-1680.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2340.00 (18)consecutive loss (count of losses)-1680.00 (6)
Averageconsecutive wins5consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.03 08:57sell11.001.35311.35591.3518
22005.01.03 09:22t/p11.001.35181.35591.3518130.0010130.00
32005.01.03 09:56sell21.001.35311.35591.3518
42005.01.03 10:02t/p21.001.35181.35591.3518130.0010260.00
52005.01.03 10:15sell31.001.35311.35591.3518
62005.01.03 10:28s/l31.001.35591.35591.3518-280.009980.00
72005.01.03 11:59buy41.001.35221.34941.3535
82005.01.03 14:36s/l41.001.34941.34941.3535-280.009700.00
92005.01.03 16:51buy51.001.34731.34451.3486
102005.01.04 03:59t/p51.001.34861.34451.3486130.009830.00
112005.01.04 07:00sell61.001.34901.35181.3477
122005.01.04 07:29t/p61.001.34771.35181.3477130.009960.00
132005.01.04 09:45buy71.001.34161.33881.3429
142005.01.04 10:55s/l71.001.33881.33881.3429-280.009680.00
152005.01.04 13:04buy81.001.33671.33391.3380
162005.01.04 14:21t/p81.001.33801.33391.3380130.009810.00
172005.01.04 14:27buy91.001.33671.33391.3380
182005.01.04 14:37t/p91.001.33801.33391.3380130.009940.00
192005.01.04 14:50buy101.001.33671.33391.3380
202005.01.04 15:59s/l101.001.33391.33391.3380-280.009660.00
212005.01.04 17:00buy111.001.32911.32631.3304
222005.01.04 18:17t/p111.001.33041.32631.3304130.009790.00
232005.01.05 07:00sell121.001.32741.33021.3261
242005.01.05 08:35t/p121.001.32611.33021.3261130.009920.00
252005.01.05 09:08sell131.001.32791.33071.3266
262005.01.05 09:35t/p131.001.32661.33071.3266130.0010050.00
272005.01.05 09:44sell141.001.32801.33081.3267
282005.01.05 10:27t/p141.001.32671.33081.3267130.0010180.00
292005.01.05 12:03buy151.001.32381.32101.3251
302005.01.05 13:06t/p151.001.32511.32101.3251130.0010310.00
312005.01.05 13:06sell161.001.32521.32801.3239
322005.01.05 13:14t/p161.001.32391.32801.3239130.0010440.00
332005.01.05 13:18sell171.001.32431.32711.3230
342005.01.05 14:13t/p171.001.32301.32711.3230130.0010570.00
352005.01.05 14:44sell181.001.32431.32711.3230
362005.01.05 15:59s/l181.001.32711.32711.3230-280.0010290.00
372005.01.05 17:04sell191.001.32931.33211.3280
382005.01.05 18:44t/p191.001.32801.33211.3280130.0010420.00
392005.01.05 20:25buy201.001.32591.32311.3272
402005.01.05 23:30t/p201.001.32721.32311.3272130.0010550.00
412005.01.06 09:27buy211.001.31871.31591.3200
422005.01.06 15:14t/p211.001.32001.31591.3200130.0010680.00
432005.01.06 15:14sell221.001.32001.32281.3187
442005.01.06 15:59t/p221.001.31871.32281.3187130.0010810.00
452005.01.06 17:10sell231.001.31831.32111.3170
462005.01.06 18:29t/p231.001.31701.32111.3170130.0010940.00
472005.01.06 18:58sell241.001.31831.32111.3170
482005.01.06 20:14t/p241.001.31701.32111.3170130.0011070.00
492005.01.07 07:59sell251.001.32021.32301.3189
502005.01.07 10:06s/l251.001.32301.32301.3189-280.0010790.00
512005.01.07 13:59buy261.001.32031.31751.3216
522005.01.07 14:29s/l261.001.31751.31751.3216-280.0010510.00
532005.01.07 14:30sell271.001.32071.32351.3194
542005.01.07 14:30s/l271.001.32351.32351.3194-280.0010230.00
552005.01.07 14:30sell281.001.32331.32611.3220
562005.01.07 14:31t/p281.001.32201.32611.3220130.0010360.00
572005.01.07 14:31sell291.001.32151.32431.3202
582005.01.07 14:32t/p291.001.32021.32431.3202130.0010490.00
592005.01.07 14:35sell301.001.32051.32331.3192
602005.01.07 14:40s/l301.001.32331.32331.3192-280.0010210.00
612005.01.07 14:40sell311.001.32311.32591.3218
622005.01.07 14:50t/p311.001.32181.32591.3218130.0010340.00
632005.01.07 14:50sell321.001.32151.32431.3202
642005.01.07 15:46t/p321.001.32021.32431.3202130.0010470.00
652005.01.07 16:41buy331.001.30591.30311.3072
662005.01.07 17:14t/p331.001.30721.30311.3072130.0010600.00
672005.01.07 17:14sell341.001.30731.31011.3060
682005.01.07 17:27t/p341.001.30601.31011.3060130.0010730.00
692005.01.07 17:29sell351.001.30611.30891.3048
702005.01.07 18:09t/p351.001.30481.30891.3048130.0010860.00
712005.01.07 19:21sell361.001.30611.30891.3048
722005.01.10 05:03s/l361.001.30891.30891.3048-280.0010580.00
732005.01.10 07:00buy371.001.30741.30461.3087
742005.01.10 07:59t/p371.001.30871.30461.3087130.0010710.00
752005.01.10 10:10sell381.001.31011.31291.3088
762005.01.10 10:37t/p381.001.30881.31291.3088130.0010840.00
772005.01.10 10:42sell391.001.30971.31251.3084
782005.01.10 16:32t/p391.001.30841.31251.3084130.0010970.00
792005.01.10 17:22sell401.001.31091.31371.3096
802005.01.10 18:20t/p401.001.30961.31371.3096130.0011100.00
812005.01.11 08:14sell411.001.31341.31621.3121
822005.01.11 09:47t/p411.001.31211.31621.3121130.0011230.00
832005.01.11 09:47buy421.001.31201.30921.3133
842005.01.11 10:22t/p421.001.31331.30921.3133130.0011360.00
852005.01.11 13:54buy431.001.31471.31191.3160
862005.01.11 15:29t/p431.001.31601.31191.3160130.0011490.00
872005.01.11 15:54buy441.001.31461.31181.3159
882005.01.11 17:50t/p441.001.31591.31181.3159130.0011620.00
892005.01.11 17:50sell451.001.31591.31871.3146
902005.01.11 18:02t/p451.001.31461.31871.3146130.0011750.00
912005.01.11 18:09sell461.001.31591.31871.3146
922005.01.11 18:22t/p461.001.31461.31871.3146130.0011880.00
932005.01.12 09:29buy471.001.30931.30651.3106
942005.01.12 11:59t/p471.001.31061.30651.3106130.0012010.00
952005.01.14 07:00buy481.001.31101.30821.3123
962005.01.14 07:42t/p481.001.31231.30821.3123130.0012140.00
972005.01.14 07:56buy491.001.31131.30851.3126
982005.01.14 07:59s/l491.001.30851.30851.3126-280.0011860.00
992005.01.14 09:58buy501.001.30661.30381.3079
1002005.01.14 10:07t/p501.001.30791.30381.3079130.0011990.00
1012005.01.14 13:39sell511.001.31111.31391.3098
1022005.01.14 14:04t/p511.001.30981.31391.3098130.0012120.00
1032005.01.14 14:30sell521.001.31121.31401.3099
1042005.01.14 14:44t/p521.001.30991.31401.3099130.0012250.00
1052005.01.14 15:45sell531.001.31111.31391.3098
1062005.01.14 16:54t/p531.001.30981.31391.3098130.0012380.00
1072005.01.14 16:54buy541.001.30971.30691.3110
1082005.01.17 03:26t/p541.001.31101.30691.3110130.0012510.00
1092005.01.17 08:26sell551.001.31211.31491.3108
1102005.01.17 10:33t/p551.001.31081.31491.3108130.0012640.00
1112005.01.17 13:32buy561.001.30871.30591.3100
1122005.01.17 22:17s/l561.001.30591.30591.3100-280.0012360.00
1132005.01.18 07:00sell571.001.30421.30701.3029
1142005.01.18 08:42t/p571.001.30291.30701.3029130.0012490.00
1152005.01.18 08:43buy581.001.30271.29991.3040
1162005.01.18 11:32t/p581.001.30401.29991.3040130.0012620.00
1172005.01.18 12:08sell591.001.30631.30911.3050
1182005.01.18 15:00t/p591.001.30501.30911.3050130.0012750.00
1192005.01.18 17:29sell601.001.30441.30721.3031
1202005.01.18 19:59t/p601.001.30311.30721.3031130.0012880.00
1212005.01.19 09:46sell611.001.30971.31251.3084
1222005.01.19 09:53t/p611.001.30841.31251.3084130.0013010.00
1232005.01.19 10:02sell621.001.30971.31251.3084
1242005.01.19 10:43t/p621.001.30841.31251.3084130.0013140.00
1252005.01.19 12:50sell631.001.30901.31181.3077
1262005.01.19 14:30t/p631.001.30771.31181.3077130.0013270.00
1272005.01.19 14:30buy641.001.30751.30471.3088
1282005.01.19 14:33t/p641.001.30881.30471.3088130.0013400.00
1292005.01.19 14:37buy651.001.30831.30551.3096
1302005.01.19 14:41t/p651.001.30961.30551.3096130.0013530.00
1312005.01.19 15:15buy661.001.30831.30551.3096
1322005.01.19 15:59s/l661.001.30551.30551.3096-280.0013250.00
1332005.01.20 07:53sell671.001.30111.30391.2998
1342005.01.20 07:59t/p671.001.29981.30391.2998130.0013380.00
1352005.01.20 10:04sell681.001.29951.30231.2982
1362005.01.20 10:48t/p681.001.29821.30231.2982130.0013510.00
1372005.01.20 12:31buy691.001.29511.29231.2964
1382005.01.20 15:45t/p691.001.29641.29231.2964130.0013640.00
1392005.01.20 15:45sell701.001.29641.29921.2951
1402005.01.20 16:18t/p701.001.29511.29921.2951130.0013770.00
1412005.01.20 16:18buy711.001.29511.29231.2964
1422005.01.20 16:42t/p711.001.29641.29231.2964130.0013900.00
1432005.01.20 16:57buy721.001.29541.29261.2967
1442005.01.20 18:00t/p721.001.29671.29261.2967130.0014030.00
1452005.01.20 18:17buy731.001.29531.29251.2966
1462005.01.20 19:20t/p731.001.29661.29251.2966130.0014160.00
1472005.01.21 09:56sell741.001.29911.30191.2978
1482005.01.21 11:59t/p741.001.29781.30191.2978130.0014290.00
1492005.01.21 18:19buy751.001.30391.30111.3052
1502005.01.21 18:42t/p751.001.30521.30111.3052130.0014420.00
1512005.01.24 09:55sell761.001.30871.31151.3074
1522005.01.24 10:34t/p761.001.30741.31151.3074130.0014550.00
1532005.01.24 11:31sell771.001.30871.31151.3074
1542005.01.24 11:59t/p771.001.30741.31151.3074130.0014680.00
1552005.01.24 13:59buy781.001.30561.30281.3069
1562005.01.24 14:38t/p781.001.30691.30281.3069130.0014810.00
1572005.01.24 15:59buy791.001.30421.30141.3055
1582005.01.24 16:00t/p791.001.30551.30141.3055130.0014940.00
1592005.01.24 17:10buy801.001.30371.30091.3050
1602005.01.24 19:59t/p801.001.30501.30091.3050130.0015070.00
1612005.01.25 07:55buy811.001.30241.29961.3037
1622005.01.25 07:59t/p811.001.30371.29961.3037130.0015200.00
1632005.01.25 13:48buy821.001.30251.29971.3038
1642005.01.25 15:08t/p821.001.30381.29971.3038130.0015330.00
1652005.01.25 15:27buy831.001.30251.29971.3038
1662005.01.25 15:59s/l831.001.29971.29971.3038-280.0015050.00
1672005.01.25 16:37buy841.001.29541.29261.2967
1682005.01.25 18:20t/p841.001.29671.29261.2967130.0015180.00
1692005.01.26 07:09buy851.001.29851.29571.2998
1702005.01.26 09:34t/p851.001.29981.29571.2998130.0015310.00
1712005.01.26 14:31sell861.001.30141.30421.3001
1722005.01.26 14:56s/l861.001.30421.30421.3001-280.0015030.00
1732005.01.26 17:04sell871.001.30811.31091.3068
1742005.01.26 17:12t/p871.001.30681.31091.3068130.0015160.00
1752005.01.26 17:47sell881.001.30811.31091.3068
1762005.01.26 18:28t/p881.001.30681.31091.3068130.0015290.00
1772005.01.26 18:37sell891.001.30811.31091.3068
1782005.01.26 20:36t/p891.001.30681.31091.3068130.0015420.00
1792005.01.26 20:36buy901.001.30681.30401.3081
1802005.01.26 22:18t/p901.001.30811.30401.3081130.0015550.00
1812005.01.27 07:59buy911.001.30761.30481.3089
1822005.01.27 11:06s/l911.001.30481.30481.3089-280.0015270.00
1832005.01.27 13:16buy921.001.30351.30071.3048
1842005.01.27 14:37t/p921.001.30481.30071.3048130.0015400.00
1852005.01.27 14:37sell931.001.30481.30761.3035
1862005.01.27 14:53t/p931.001.30351.30761.3035130.0015530.00
1872005.01.27 14:53buy941.001.30341.30061.3047
1882005.01.27 16:45t/p941.001.30471.30061.3047130.0015660.00
1892005.01.27 17:02buy951.001.30291.30011.3042
1902005.01.27 19:19t/p951.001.30421.30011.3042130.0015790.00
1912005.01.28 08:55buy961.001.30311.30031.3044
1922005.01.28 11:07t/p961.001.30441.30031.3044130.0015920.00
1932005.01.28 13:18sell971.001.30391.30671.3026
1942005.01.28 14:29t/p971.001.30261.30671.3026130.0016050.00
1952005.01.28 14:30sell981.001.30391.30671.3026
1962005.01.28 14:36s/l981.001.30671.30671.3026-280.0015770.00
1972005.01.30 20:49buy991.001.30211.29931.3034
1982005.01.31 10:21s/l991.001.29931.29931.3034-280.0015490.00
1992005.01.31 10:21buy1001.001.29951.29671.3008
2002005.01.31 11:59t/p1001.001.30081.29671.3008130.0015620.00
2012005.01.31 13:00sell1011.001.30321.30601.3019
2022005.01.31 15:07t/p1011.001.30191.30601.3019130.0015750.00
2032005.01.31 15:07buy1021.001.30181.29901.3031
2042005.01.31 15:37t/p1021.001.30311.29901.3031130.0015880.00
2052005.01.31 15:37sell1031.001.30321.30601.3019
2062005.02.01 06:51s/l1031.001.30601.30601.3019-280.0015600.00
2072005.02.01 07:11buy1041.001.30491.30211.3062
2082005.02.01 14:20s/l1041.001.30211.30211.3062-280.0015320.00
2092005.02.02 07:15buy1051.001.30761.30481.3089
2102005.02.02 15:59s/l1051.001.30481.30481.3089-280.0015040.00
2112005.02.02 17:10buy1061.001.30231.29951.3036
2122005.02.02 19:59t/p1061.001.30361.29951.3036130.0015170.00
2132005.02.02 20:19sell1071.001.30401.30681.3027
2142005.02.02 20:21t/p1071.001.30271.30681.3027130.0015300.00
2152005.02.02 20:29sell1081.001.30371.30651.3024
2162005.02.02 22:44t/p1081.001.30241.30651.3024130.0015430.00
2172005.02.03 08:59sell1091.001.30221.30501.3009
2182005.02.03 11:59t/p1091.001.30091.30501.3009130.0015560.00
2192005.02.03 14:09sell1101.001.29961.30241.2983
2202005.02.03 14:45t/p1101.001.29831.30241.2983130.0015690.00
2212005.02.03 16:48buy1111.001.29581.29301.2971
2222005.02.03 19:59t/p1111.001.29711.29301.2971130.0015820.00
2232005.02.04 07:59sell1121.001.29721.30001.2959
2242005.02.04 08:10t/p1121.001.29591.30001.2959130.0015950.00
2252005.02.04 09:31sell1131.001.29731.30011.2960
2262005.02.04 10:26t/p1131.001.29601.30011.2960130.0016080.00
2272005.02.04 13:53buy1141.001.29591.29311.2972
2282005.02.04 14:30t/p1141.001.29721.29311.2972130.0016210.00
2292005.02.04 14:50buy1151.001.29611.29331.2974
2302005.02.04 14:51s/l1151.001.29331.29331.2974-280.0015930.00
2312005.02.04 14:51buy1161.001.29351.29071.2948
2322005.02.04 14:54t/p1161.001.29481.29071.2948130.0016060.00
2332005.02.04 14:54buy1171.001.29501.29221.2963
2342005.02.04 15:42t/p1171.001.29631.29221.2963130.0016190.00
2352005.02.04 15:43buy1181.001.29611.29331.2974
2362005.02.04 15:59s/l1181.001.29331.29331.2974-280.0015910.00
2372005.02.04 15:59buy1191.001.29301.29021.2943
2382005.02.04 18:04s/l1191.001.29021.29021.2943-280.0015630.00
2392005.02.07 08:17buy1201.001.28411.28131.2854
2402005.02.07 08:59t/p1201.001.28541.28131.2854130.0015760.00
2412005.02.07 09:58buy1211.001.28411.28131.2854
2422005.02.07 11:59t/p1211.001.28541.28131.2854130.0015890.00
2432005.02.07 12:53sell1221.001.28611.28891.2848
2442005.02.07 14:07t/p1221.001.28481.28891.2848130.0016020.00
2452005.02.08 09:38sell1231.001.27751.28031.2762
2462005.02.08 10:25t/p1231.001.27621.28031.2762130.0016150.00
2472005.02.08 13:17sell1241.001.27641.27921.2751
2482005.02.08 15:09t/p1241.001.27511.27921.2751130.0016280.00
2492005.02.08 17:19sell1251.001.27831.28111.2770
2502005.02.08 17:51t/p1251.001.27701.28111.2770130.0016410.00
2512005.02.08 18:00sell1261.001.27841.28121.2771
2522005.02.08 19:59t/p1261.001.27711.28121.2771130.0016540.00
2532005.02.09 09:46buy1271.001.27671.27391.2780
2542005.02.09 10:37t/p1271.001.27801.27391.2780130.0016670.00
2552005.02.09 12:55buy1281.001.27771.27491.2790
2562005.02.09 14:49s/l1281.001.27491.27491.2790-280.0016390.00
2572005.02.09 15:59sell1291.001.27961.28241.2783
2582005.02.10 05:31s/l1291.001.28241.28241.2783-280.0016110.00
2592005.02.10 07:10buy1301.001.28121.27841.2825
2602005.02.10 10:39s/l1301.001.27841.27841.2825-280.0015830.00
2612005.02.10 13:44buy1311.001.27771.27491.2790
2622005.02.10 14:34s/l1311.001.27491.27491.2790-280.0015550.00
2632005.02.10 14:57sell1321.001.27841.28121.2771
2642005.02.10 15:10s/l1321.001.28121.28121.2771-280.0015270.00
2652005.02.10 15:10sell1331.001.28111.28391.2798
2662005.02.10 15:33s/l1331.001.28391.28391.2798-280.0014990.00
2672005.02.10 16:23sell1341.001.28861.29141.2873
2682005.02.10 21:42t/p1341.001.28731.29141.2873130.0015120.00
2692005.02.11 08:07buy1351.001.28641.28361.2877
2702005.02.11 08:57t/p1351.001.28771.28361.2877130.0015250.00
2712005.02.11 09:06buy1361.001.28671.28391.2880
2722005.02.11 16:13t/p1361.001.28801.28391.2880130.0015380.00
2732005.02.11 17:57buy1371.001.28631.28351.2876
2742005.02.11 18:20t/p1371.001.28761.28351.2876130.0015510.00
2752005.02.11 18:56buy1381.001.28631.28351.2876
2762005.02.11 19:49t/p1381.001.28761.28351.2876130.0015640.00
2772005.02.14 10:05sell1391.001.29781.30061.2965
2782005.02.14 10:34t/p1391.001.29651.30061.2965130.0015770.00
2792005.02.14 10:39sell1401.001.29731.30011.2960
2802005.02.14 15:43t/p1401.001.29601.30011.2960130.0015900.00
2812005.02.14 15:59sell1411.001.29781.30061.2965
2822005.02.14 16:49t/p1411.001.29651.30061.2965130.0016030.00
2832005.02.14 17:36sell1421.001.29791.30071.2966
2842005.02.14 19:59t/p1421.001.29661.30071.2966130.0016160.00
2852005.02.15 10:32buy1431.001.29771.29491.2990
2862005.02.15 11:00t/p1431.001.29901.29491.2990130.0016290.00
2872005.02.15 11:33buy1441.001.29771.29491.2990
2882005.02.15 13:44t/p1441.001.29901.29491.2990130.0016420.00
2892005.02.15 13:44sell1451.001.29911.30191.2978
2902005.02.15 14:19s/l1451.001.30191.30191.2978-280.0016140.00
2912005.02.15 15:44buy1461.001.29851.29571.2998
2922005.02.15 18:47t/p1461.001.29981.29571.2998130.0016270.00
2932005.02.16 09:44buy1471.001.30111.29831.3024
2942005.02.16 11:59t/p1471.001.30241.29831.3024130.0016400.00
2952005.02.16 14:06sell1481.001.30421.30701.3029
2962005.02.16 14:38t/p1481.001.30291.30701.3029130.0016530.00
2972005.02.16 14:43sell1491.001.30421.30701.3029
2982005.02.16 15:05t/p1491.001.30291.30701.3029130.0016660.00
2992005.02.16 16:07buy1501.001.29911.29631.3004
3002005.02.16 16:08t/p1501.001.30041.29631.3004130.0016790.00
3012005.02.16 16:20buy1511.001.29901.29621.3003
3022005.02.16 18:21t/p1511.001.30031.29621.3003130.0016920.00
3032005.02.16 18:25buy1521.001.29911.29631.3004
3042005.02.16 18:54t/p1521.001.30041.29631.3004130.0017050.00
3052005.02.17 08:47sell1531.001.30611.30891.3048
3062005.02.17 09:03t/p1531.001.30481.30891.3048130.0017180.00
3072005.02.17 11:11sell1541.001.30611.30891.3048
3082005.02.17 13:46t/p1541.001.30481.30891.3048130.0017310.00
3092005.02.17 13:46buy1551.001.30471.30191.3060
3102005.02.17 15:02s/l1551.001.30191.30191.3060-280.0017030.00
3112005.02.17 15:59sell1561.001.30841.31121.3071
3122005.02.17 17:00t/p1561.001.30711.31121.3071130.0017160.00
3132005.02.18 14:59sell1571.001.30471.30751.3034
3142005.02.18 15:54s/l1571.001.30751.30751.3034-280.0016880.00
3152005.02.18 15:54sell1581.001.30731.31011.3060
3162005.02.20 20:02t/p1581.001.30601.31011.3060130.0017010.00
3172005.02.21 09:28sell1591.001.30721.31001.3059
3182005.02.21 10:24t/p1591.001.30591.31001.3059130.0017140.00
3192005.02.22 09:22buy1601.001.31761.31481.3189
3202005.02.22 11:00t/p1601.001.31891.31481.3189130.0017270.00
3212005.02.22 17:42buy1611.001.32331.32051.3246
3222005.02.22 19:48t/p1611.001.32461.32051.3246130.0017400.00
3232005.02.23 07:00sell1621.001.32411.32691.3228
3242005.02.23 07:59t/p1621.001.32281.32691.3228130.0017530.00
3252005.02.23 08:48buy1631.001.32131.31851.3226
3262005.02.23 14:57t/p1631.001.32261.31851.3226130.0017660.00
3272005.02.23 15:27buy1641.001.31991.31711.3212
3282005.02.23 15:59t/p1641.001.32121.31711.3212130.0017790.00
3292005.02.23 17:59sell1651.001.32171.32451.3204
3302005.02.23 23:40t/p1651.001.32041.32451.3204130.0017920.00
3312005.02.24 07:52buy1661.001.32291.32011.3242
3322005.02.24 07:59t/p1661.001.32421.32011.3242130.0018050.00
3332005.02.24 10:00sell1671.001.32591.32871.3246
3342005.02.24 10:15t/p1671.001.32461.32871.3246130.0018180.00
3352005.02.24 11:58sell1681.001.32591.32871.3246
3362005.02.24 14:38t/p1681.001.32461.32871.3246130.0018310.00
3372005.02.24 16:26buy1691.001.32091.31811.3222
3382005.02.25 08:03s/l1691.001.31811.31811.3222-280.0018030.00
3392005.02.25 09:02sell1701.001.31991.32271.3186
3402005.02.25 11:33t/p1701.001.31861.32271.3186130.0018160.00
3412005.02.28 07:59sell1711.001.32641.32921.3251
3422005.02.28 08:59t/p1711.001.32511.32921.3251130.0018290.00
3432005.02.28 09:32sell1721.001.32651.32931.3252
3442005.02.28 10:18t/p1721.001.32521.32931.3252130.0018420.00
3452005.02.28 14:45sell1731.001.32571.32851.3244
3462005.02.28 16:01t/p1731.001.32441.32851.3244130.0018550.00
3472005.02.28 16:25sell1741.001.32611.32891.3248
3482005.02.28 19:01t/p1741.001.32481.32891.3248130.0018680.00
3492005.02.28 19:35sell1751.001.32611.32891.3248
3502005.02.28 19:43t/p1751.001.32481.32891.3248130.0018810.00
3512005.03.01 07:00sell1761.001.32031.32311.3190
3522005.03.01 14:51t/p1761.001.31901.32311.3190130.0018940.00
3532005.03.02 07:30sell1771.001.31671.31951.3154
3542005.03.02 07:59t/p1771.001.31541.31951.3154130.0019070.00
3552005.03.02 12:33sell1781.001.31101.31381.3097
3562005.03.02 14:50t/p1781.001.30971.31381.3097130.0019200.00
3572005.03.02 15:26sell1791.001.31091.31371.3096
3582005.03.02 19:59s/l1791.001.31371.31371.3096-280.0018920.00
3592005.03.03 07:59sell1801.001.31401.31681.3127
3602005.03.03 15:08t/p1801.001.31271.31681.3127130.0019050.00
3612005.03.03 16:33sell1811.001.31261.31541.3113
3622005.03.03 19:21t/p1811.001.31131.31541.3113130.0019180.00
3632005.03.04 14:30sell1821.001.31271.31551.3114
3642005.03.04 14:36t/p1821.001.31141.31551.3114130.0019310.00
3652005.03.04 14:36buy1831.001.31141.30861.3127
3662005.03.04 14:42t/p1831.001.31271.30861.3127130.0019440.00
3672005.03.04 16:57sell1841.001.32471.32751.3234
3682005.03.06 20:06t/p1841.001.32341.32751.3234130.0019570.00
3692005.03.07 07:00buy1851.001.32311.32031.3244
3702005.03.07 11:59s/l1851.001.32031.32031.3244-280.0019290.00
3712005.03.07 13:21buy1861.001.31961.31681.3209
3722005.03.07 15:59t/p1861.001.32091.31681.3209130.0019420.00
3732005.03.07 17:58sell1871.001.32171.32451.3204
3742005.03.07 19:52t/p1871.001.32041.32451.3204130.0019550.00
3752005.03.08 09:51sell1881.001.32591.32871.3246
3762005.03.08 10:44t/p1881.001.32461.32871.3246130.0019680.00
3772005.03.08 13:17buy1891.001.32471.32191.3260
3782005.03.08 15:08t/p1891.001.32601.32191.3260130.0019810.00
3792005.03.08 16:52sell1901.001.33421.33701.3329
3802005.03.08 18:25t/p1901.001.33291.33701.3329130.0019940.00
3812005.03.08 18:25buy1911.001.33291.33011.3342
3822005.03.08 19:29t/p1911.001.33421.33011.3342130.0020070.00
3832005.03.08 19:33buy1921.001.33391.33111.3352
3842005.03.08 23:53t/p1921.001.33521.33111.3352130.0020200.00
3852005.03.09 09:19sell1931.001.33691.33971.3356
3862005.03.09 11:59t/p1931.001.33561.33971.3356130.0020330.00
3872005.03.09 11:59buy1941.001.33541.33261.3367
3882005.03.09 12:00t/p1941.001.33671.33261.3367130.0020460.00
3892005.03.09 14:00buy1951.001.33511.33231.3364
3902005.03.09 15:59t/p1951.001.33641.33231.3364130.0020590.00
3912005.03.10 08:16sell1961.001.34371.34651.3424
3922005.03.10 10:48t/p1961.001.34241.34651.3424130.0020720.00
3932005.03.10 10:48buy1971.001.34231.33951.3436
3942005.03.10 19:31t/p1971.001.34361.33951.3436130.0020850.00
3952005.03.10 20:44buy1981.001.34311.34031.3444
3962005.03.11 10:13s/l1981.001.34031.34031.3444-280.0020570.00
3972005.03.11 11:37sell1991.001.34171.34451.3404
3982005.03.11 14:30s/l1991.001.34451.34451.3404-280.0020290.00
3992005.03.11 14:31buy2001.001.34151.33871.3428
4002005.03.11 14:32t/p2001.001.34281.33871.3428130.0020420.00
4012005.03.11 14:57buy2011.001.34151.33871.3428
4022005.03.11 15:22t/p2011.001.34281.33871.3428130.0020550.00
4032005.03.11 17:10sell2021.001.34691.34971.3456
4042005.03.11 19:59t/p2021.001.34561.34971.3456130.0020680.00
4052005.03.14 09:28buy2031.001.34051.33771.3418
4062005.03.14 13:38s/l2031.001.33771.33771.3418-280.0020400.00
4072005.03.14 13:38buy2041.001.33791.33511.3392
4082005.03.14 14:58t/p2041.001.33921.33511.3392130.0020530.00
4092005.03.14 14:58sell2051.001.33921.34201.3379
4102005.03.14 15:32t/p2051.001.33791.34201.3379130.0020660.00
4112005.03.14 17:41buy2061.001.33491.33211.3362
4122005.03.14 19:59t/p2061.001.33621.33211.3362130.0020790.00
4132005.03.15 08:49buy2071.001.33531.33251.3366
4142005.03.15 09:13t/p2071.001.33661.33251.3366130.0020920.00
4152005.03.15 10:01buy2081.001.33531.33251.3366
4162005.03.15 11:32t/p2081.001.33661.33251.3366130.0021050.00
4172005.03.15 14:03sell2091.001.33871.34151.3374
4182005.03.15 15:00t/p2091.001.33741.34151.3374130.0021180.00
4192005.03.15 15:00buy2101.001.33731.33451.3386
4202005.03.15 15:01t/p2101.001.33861.33451.3386130.0021310.00
4212005.03.15 15:01sell2111.001.33871.34151.3374
4222005.03.15 15:03t/p2111.001.33741.34151.3374130.0021440.00
4232005.03.15 17:05buy2121.001.33051.32771.3318
4242005.03.15 17:40t/p2121.001.33181.32771.3318130.0021570.00
4252005.03.15 17:57buy2131.001.33051.32771.3318
4262005.03.15 18:57t/p2131.001.33181.32771.3318130.0021700.00
4272005.03.16 09:18sell2141.001.33651.33931.3352
4282005.03.16 10:59t/p2141.001.33521.33931.3352130.0021830.00
4292005.03.16 13:16sell2151.001.33881.34161.3375
4302005.03.16 14:08t/p2151.001.33751.34161.3375130.0021960.00
4312005.03.16 14:30sell2161.001.33831.34111.3370
4322005.03.16 14:38s/l2161.001.34111.34111.3370-280.0021680.00
4332005.03.16 17:18buy2171.001.34171.33891.3430
4342005.03.17 06:14s/l2171.001.33891.33891.3430-280.0021400.00
4352005.03.17 07:04sell2181.001.34011.34291.3388
4362005.03.17 10:41t/p2181.001.33881.34291.3388130.0021530.00
4372005.03.17 13:33sell2191.001.33911.34191.3378
4382005.03.17 14:14t/p2191.001.33781.34191.3378130.0021660.00
4392005.03.17 16:08sell2201.001.33741.34021.3361
4402005.03.17 18:59t/p2201.001.33611.34021.3361130.0021790.00
4412005.03.17 18:59buy2211.001.33601.33321.3373
4422005.03.17 19:59t/p2211.001.33731.33321.3373130.0021920.00
4432005.03.18 10:03sell2221.001.33191.33471.3306
4442005.03.18 11:59t/p2221.001.33061.33471.3306130.0022050.00
4452005.03.18 13:59buy2231.001.32931.32651.3306
4462005.03.18 15:34s/l2231.001.32651.32651.3306-280.0021770.00
4472005.03.18 15:59sell2241.001.33101.33381.3297
4482005.03.21 02:14t/p2241.001.32971.33381.3297130.0021900.00
4492005.03.21 08:57buy2251.001.32161.31881.3229
4502005.03.21 13:02s/l2251.001.31881.31881.3229-280.0021620.00
4512005.03.21 14:03sell2261.001.32051.32331.3192
4522005.03.21 14:12t/p2261.001.31921.32331.3192130.0021750.00
4532005.03.21 17:36buy2271.001.31651.31371.3178
4542005.03.22 09:08t/p2271.001.31781.31371.3178130.0021880.00
4552005.03.22 09:09sell2281.001.31801.32081.3167
4562005.03.22 10:20t/p2281.001.31671.32081.3167130.0022010.00
4572005.03.22 10:56sell2291.001.31771.32051.3164
4582005.03.22 15:50s/l2291.001.32051.32051.3164-280.0021730.00
4592005.03.22 17:36buy2301.001.32061.31781.3219
4602005.03.22 19:59s/l2301.001.31781.31781.3219-280.0021450.00
4612005.03.22 20:58sell2311.001.30881.31161.3075
4622005.03.22 21:05t/p2311.001.30751.31161.3075130.0021580.00
4632005.03.23 12:35buy2321.001.30381.30101.3051
4642005.03.23 14:30s/l2321.001.30101.30101.3051-280.0021300.00
4652005.03.24 07:39sell2331.001.30021.30301.2989
4662005.03.24 10:07s/l2331.001.30301.30301.2989-280.0021020.00
4672005.03.24 10:07sell2341.001.30281.30561.3015
4682005.03.24 10:22t/p2341.001.30151.30561.3015130.0021150.00
4692005.03.24 13:23sell2351.001.29941.30221.2981
4702005.03.24 14:07t/p2351.001.29811.30221.2981130.0021280.00
4712005.03.24 14:07buy2361.001.29811.29531.2994
4722005.03.24 14:40t/p2361.001.29941.29531.2994130.0021410.00
4732005.03.24 14:40sell2371.001.29941.30221.2981
4742005.03.24 15:29t/p2371.001.29811.30221.2981130.0021540.00
4752005.03.24 15:29buy2381.001.29811.29531.2994
4762005.03.24 17:42s/l2381.001.29531.29531.2994-280.0021260.00
4772005.03.24 17:42buy2391.001.29551.29271.2968
4782005.03.24 18:44t/p2391.001.29681.29271.2968130.0021390.00
4792005.03.24 18:59buy2401.001.29551.29271.2968
4802005.03.25 07:59t/p2401.001.29681.29271.2968130.0021520.00
4812005.03.25 10:24sell2411.001.29681.29961.2955
4822005.03.25 11:41t/p2411.001.29551.29961.2955130.0021650.00
4832005.03.25 15:57sell2421.001.29571.29851.2944
4842005.03.27 22:23t/p2421.001.29441.29851.2944130.0021780.00
4852005.03.28 07:00buy2431.001.29081.28801.2921
4862005.03.28 07:39t/p2431.001.29211.28801.2921130.0021910.00
4872005.03.28 16:56buy2441.001.28751.28471.2888
4882005.03.28 19:59t/p2441.001.28881.28471.2888130.0022040.00
4892005.03.29 08:43sell2451.001.29371.29651.2924
4902005.03.29 09:59t/p2451.001.29241.29651.2924130.0022170.00
4912005.03.29 10:59sell2461.001.29371.29651.2924
4922005.03.29 13:25t/p2461.001.29241.29651.2924130.0022300.00
4932005.03.29 14:15sell2471.001.29291.29571.2916
4942005.03.29 15:48t/p2471.001.29161.29571.2916130.0022430.00
4952005.03.29 17:28sell2481.001.29211.29491.2908
4962005.03.29 18:40t/p2481.001.29081.29491.2908130.0022560.00
4972005.03.29 18:40buy2491.001.29081.28801.2921
4982005.03.29 20:44t/p2491.001.29211.28801.2921130.0022690.00
4992005.03.30 07:11buy2501.001.29471.29191.2960
5002005.03.30 07:59t/p2501.001.29601.29191.2960130.0022820.00
5012005.03.30 09:14sell2511.001.29671.29951.2954
5022005.03.30 11:50t/p2511.001.29541.29951.2954130.0022950.00
5032005.03.30 13:53sell2521.001.29481.29761.2935
5042005.03.30 18:16t/p2521.001.29351.29761.2935130.0023080.00
5052005.03.30 18:16buy2531.001.29341.29061.2947
5062005.03.30 18:25t/p2531.001.29471.29061.2947130.0023210.00
5072005.03.30 18:27buy2541.001.29451.29171.2958
5082005.03.30 19:56t/p2541.001.29581.29171.2958130.0023340.00
5092005.03.31 11:04buy2551.001.29511.29231.2964
5102005.03.31 13:22t/p2551.001.29641.29231.2964130.0023470.00
5112005.03.31 13:56sell2561.001.29651.29931.2952
5122005.03.31 15:10t/p2561.001.29521.29931.2952130.0023600.00
5132005.03.31 15:30sell2571.001.29641.29921.2951
5142005.03.31 15:33s/l2571.001.29921.29921.2951-280.0023320.00
5152005.03.31 17:11buy2581.001.29651.29371.2978
5162005.04.01 15:30t/p2581.001.29781.29371.2978130.0023450.00
5172005.04.01 17:16buy2591.001.28951.28671.2908
5182005.04.01 20:20t/p2591.001.29081.28671.2908130.0023580.00
5192005.04.04 08:22buy2601.001.28811.28531.2894
5202005.04.04 09:09t/p2601.001.28941.28531.2894130.0023710.00
5212005.04.04 09:48buy2611.001.28831.28551.2896
5222005.04.04 15:28s/l2611.001.28551.28551.2896-280.0023430.00
5232005.04.04 16:18buy2621.001.28341.28061.2847
5242005.04.04 19:59t/p2621.001.28471.28061.2847130.0023560.00
5252005.04.05 07:31buy2631.001.28231.27951.2836
5262005.04.05 14:30t/p2631.001.28361.27951.2836130.0023690.00
5272005.04.05 20:56sell2641.001.28691.28971.2856
5282005.04.05 23:30t/p2641.001.28561.28971.2856130.0023820.00
5292005.04.06 10:49sell2651.001.28871.29151.2874
5302005.04.06 13:49t/p2651.001.28741.29151.2874130.0023950.00
5312005.04.06 17:46sell2661.001.28671.28951.2854
5322005.04.06 18:04t/p2661.001.28541.28951.2854130.0024080.00
5332005.04.06 18:20sell2671.001.28681.28961.2855
5342005.04.07 06:51s/l2671.001.28961.28961.2855-280.0023800.00
5352005.04.07 10:02sell2681.001.29351.29631.2922
5362005.04.07 10:19t/p2681.001.29221.29631.2922130.0023930.00
5372005.04.07 14:05sell2691.001.29231.29511.2910
5382005.04.07 15:59t/p2691.001.29101.29511.2910130.0024060.00
5392005.04.07 16:04buy2701.001.29041.28761.2917
5402005.04.07 16:16t/p2701.001.29171.28761.2917130.0024190.00
5412005.04.07 16:53buy2711.001.29051.28771.2918
5422005.04.07 19:18s/l2711.001.28771.28771.2918-280.0023910.00
5432005.04.08 14:00buy2721.001.28231.27951.2836
5442005.04.08 15:59t/p2721.001.28361.27951.2836130.0024040.00
5452005.04.11 07:00buy2731.001.29271.28991.2940
5462005.04.11 07:59t/p2731.001.29401.28991.2940130.0024170.00
5472005.04.11 13:22sell2741.001.29791.30071.2966
5482005.04.11 14:20t/p2741.001.29661.30071.2966130.0024300.00
5492005.04.12 08:23sell2751.001.29911.30191.2978
5502005.04.12 11:50t/p2751.001.29781.30191.2978130.0024430.00
5512005.04.12 13:49sell2761.001.29871.30151.2974
5522005.04.12 14:33t/p2761.001.29741.30151.2974130.0024560.00
5532005.04.12 14:33buy2771.001.29731.29451.2986
5542005.04.12 14:46s/l2771.001.29451.29451.2986-280.0024280.00
5552005.04.12 16:10buy2781.001.28711.28431.2884
5562005.04.12 16:20t/p2781.001.28841.28431.2884130.0024410.00
5572005.04.12 17:39buy2791.001.28711.28431.2884
5582005.04.12 19:01t/p2791.001.28841.28431.2884130.0024540.00
5592005.04.12 20:51sell2801.001.29191.29471.2906
5602005.04.12 23:59t/p2801.001.29061.29471.2906130.0024670.00
5612005.04.13 09:39sell2811.001.29451.29731.2932
5622005.04.13 10:46t/p2811.001.29321.29731.2932130.0024800.00
5632005.04.13 11:16sell2821.001.29451.29731.2932
5642005.04.13 11:59t/p2821.001.29321.29731.2932130.0024930.00
5652005.04.13 13:57buy2831.001.29231.28951.2936
5662005.04.13 14:35t/p2831.001.29361.28951.2936130.0025060.00
5672005.04.13 14:47buy2841.001.29231.28951.2936
5682005.04.13 14:53s/l2841.001.28951.28951.2936-280.0024780.00
5692005.04.13 17:21sell2851.001.29211.29491.2908
5702005.04.13 18:22t/p2851.001.29081.29491.2908130.0024910.00
5712005.04.14 09:20sell2861.001.28781.29061.2865
5722005.04.14 11:00t/p2861.001.28651.29061.2865130.0025040.00
5732005.04.14 11:21sell2871.001.28761.29041.2863
5742005.04.14 11:37t/p2871.001.28631.29041.2863130.0025170.00
5752005.04.14 13:19buy2881.001.28211.27931.2834
5762005.04.14 15:44s/l2881.001.27931.27931.2834-280.0024890.00
5772005.04.14 17:27sell2891.001.28191.28471.2806
5782005.04.14 17:47t/p2891.001.28061.28471.2806130.0025020.00
5792005.04.14 18:00sell2901.001.28201.28481.2807
5802005.04.14 19:13t/p2901.001.28071.28481.2807130.0025150.00
5812005.04.14 20:57sell2911.001.28191.28471.2806
5822005.04.14 23:35t/p2911.001.28061.28471.2806130.0025280.00
5832005.04.15 10:07sell2921.001.28401.28681.2827
5842005.04.15 11:40t/p2921.001.28271.28681.2827130.0025410.00
5852005.04.15 11:40buy2931.001.28261.27981.2839
5862005.04.15 11:59t/p2931.001.28391.27981.2839130.0025540.00
5872005.04.15 13:51sell2941.001.28731.29011.2860
5882005.04.15 15:00t/p2941.001.28601.29011.2860130.0025670.00
5892005.04.15 15:29sell2951.001.28731.29011.2860
5902005.04.15 15:36s/l2951.001.29011.29011.2860-280.0025390.00
5912005.04.15 15:36sell2961.001.28991.29271.2886
5922005.04.15 15:47t/p2961.001.28861.29271.2886130.0025520.00
5932005.04.15 16:22sell2971.001.29291.29571.2916
5942005.04.15 16:27t/p2971.001.29161.29571.2916130.0025650.00
5952005.04.15 16:46sell2981.001.29291.29571.2916
5962005.04.15 18:30t/p2981.001.29161.29571.2916130.0025780.00
5972005.04.18 09:37sell2991.001.29741.30021.2961
5982005.04.18 10:15t/p2991.001.29611.30021.2961130.0025910.00
5992005.04.18 10:15buy3001.001.29611.29331.2974
6002005.04.18 10:31t/p3001.001.29741.29331.2974130.0026040.00
6012005.04.18 13:27buy3011.001.29741.29461.2987
6022005.04.18 15:11t/p3011.001.29871.29461.2987130.0026170.00
6032005.04.18 15:32buy3021.001.29731.29451.2986
6042005.04.18 15:38t/p3021.001.29861.29451.2986130.0026300.00
6052005.04.18 17:46sell3031.001.30391.30671.3026
6062005.04.18 19:01t/p3031.001.30261.30671.3026130.0026430.00
6072005.04.19 12:33buy3041.001.30011.29731.3014
6082005.04.19 14:51t/p3041.001.30141.29731.3014130.0026560.00
6092005.04.19 15:33buy3051.001.30011.29731.3014
6102005.04.19 15:59t/p3051.001.30141.29731.3014130.0026690.00
6112005.04.19 16:33sell3061.001.30351.30631.3022
6122005.04.19 18:19t/p3061.001.30221.30631.3022130.0026820.00
6132005.04.19 18:19buy3071.001.30221.29941.3035
6142005.04.19 19:59t/p3071.001.30351.29941.3035130.0026950.00
6152005.04.20 09:53buy3081.001.30431.30151.3056
6162005.04.20 14:31s/l3081.001.30151.30151.3056-280.0026670.00
6172005.04.20 17:20sell3091.001.30871.31151.3074
6182005.04.20 17:57t/p3091.001.30741.31151.3074130.0026800.00
6192005.04.20 17:57buy3101.001.30741.30461.3087
6202005.04.20 19:16t/p3101.001.30871.30461.3087130.0026930.00
6212005.04.21 07:00buy3111.001.30921.30641.3105
6222005.04.21 11:59s/l3111.001.30641.30641.3105-280.0026650.00
6232005.04.21 13:53buy3121.001.30571.30291.3070
6242005.04.21 14:23t/p3121.001.30701.30291.3070130.0026780.00
6252005.04.21 16:17sell3131.001.30931.31211.3080
6262005.04.21 17:22t/p3131.001.30801.31211.3080130.0026910.00
6272005.04.22 10:56buy3141.001.30621.30341.3075
6282005.04.22 13:11t/p3141.001.30751.30341.3075130.0027040.00
6292005.04.22 13:15buy3151.001.30661.30381.3079
6302005.04.22 14:22t/p3151.001.30791.30381.3079130.0027170.00
6312005.04.22 17:30buy3161.001.30621.30341.3075
6322005.04.24 20:53s/l3161.001.30341.30341.3075-280.0026890.00
6332005.04.25 08:36sell3171.001.30331.30611.3020
6342005.04.25 10:15t/p3171.001.30201.30611.3020130.0027020.00
6352005.04.25 13:18buy3181.001.29631.29351.2976
6362005.04.25 14:59t/p3181.001.29761.29351.2976130.0027150.00
6372005.04.26 07:07sell3191.001.30111.30391.2998
6382005.04.26 07:59t/p3191.001.29981.30391.2998130.0027280.00
6392005.04.26 09:58buy3201.001.29771.29491.2990
6402005.04.26 14:26t/p3201.001.29901.29491.2990130.0027410.00
6412005.04.26 15:52buy3211.001.29811.29531.2994
6422005.04.27 07:54s/l3211.001.29531.29531.2994-280.0027130.00
6432005.04.27 18:08buy3221.001.29351.29071.2948
6442005.04.28 12:26s/l3221.001.29071.29071.2948-280.0026850.00
6452005.04.28 12:26buy3231.001.29071.28791.2920
6462005.04.28 12:59t/p3231.001.29201.28791.2920130.0026980.00
6472005.04.28 13:15buy3241.001.29111.28831.2924
6482005.04.28 14:35t/p3241.001.29241.28831.2924130.0027110.00
6492005.04.28 14:35sell3251.001.29251.29531.2912
6502005.04.28 14:46t/p3251.001.29121.29531.2912130.0027240.00
6512005.04.28 14:46buy3261.001.29111.28831.2924
6522005.04.28 15:04s/l3261.001.28831.28831.2924-280.0026960.00
6532005.04.28 15:22sell3271.001.29131.29411.2900
6542005.04.28 17:29t/p3271.001.29001.29411.2900130.0027090.00
6552005.04.28 17:57sell3281.001.29171.29451.2904
6562005.04.28 18:47t/p3281.001.29041.29451.2904130.0027220.00
6572005.04.29 08:25sell3291.001.29661.29941.2953
6582005.04.29 10:21t/p3291.001.29531.29941.2953130.0027350.00
6592005.04.29 11:41sell3301.001.29651.29931.2952
6602005.04.29 14:19t/p3301.001.29521.29931.2952130.0027480.00
6612005.04.29 17:14sell3311.001.29221.29501.2909
6622005.04.29 18:35t/p3311.001.29091.29501.2909130.0027610.00
6632005.05.02 14:58buy3321.001.28611.28331.2874
6642005.05.03 03:59s/l3321.001.28331.28331.2874-280.0027330.00
6652005.05.03 11:12sell3331.001.28641.28921.2851
6662005.05.03 13:10t/p3331.001.28511.28921.2851130.0027460.00
6672005.05.03 14:00sell3341.001.28631.28911.2850
6682005.05.03 15:27s/l3341.001.28911.28911.2850-280.0027180.00
6692005.05.03 16:55sell3351.001.28941.29221.2881
6702005.05.03 20:17t/p3351.001.28811.29221.2881130.0027310.00
6712005.05.04 07:00sell3361.001.29611.29891.2948
6722005.05.04 07:59t/p3361.001.29481.29891.2948130.0027440.00
6732005.05.04 12:51sell3371.001.29551.29831.2942
6742005.05.04 15:00t/p3371.001.29421.29831.2942130.0027570.00
6752005.05.04 15:54sell3381.001.29561.29841.2943
6762005.05.04 15:59t/p3381.001.29431.29841.2943130.0027700.00
6772005.05.04 17:47buy3391.001.29351.29071.2948
6782005.05.04 21:10t/p3391.001.29481.29071.2948130.0027830.00
6792005.05.05 09:48sell3401.001.29751.30031.2962
6802005.05.05 11:06t/p3401.001.29621.30031.2962130.0027960.00
6812005.05.05 11:44sell3411.001.29751.30031.2962
6822005.05.05 11:59t/p3411.001.29621.30031.2962130.0028090.00
6832005.05.05 15:15buy3421.001.29551.29271.2968
6842005.05.06 14:30s/l3421.001.29271.29271.2968-280.0027810.00
6852005.05.06 17:01buy3431.001.28301.28021.2843
6862005.05.06 18:11t/p3431.001.28431.28021.2843130.0027940.00
6872005.05.06 18:11sell3441.001.28431.28711.2830
6882005.05.06 19:59t/p3441.001.28301.28711.2830130.0028070.00
6892005.05.09 07:20sell3451.001.28041.28321.2791
6902005.05.09 11:16s/l3451.001.28321.28321.2791-280.0027790.00
6912005.05.09 13:22buy3461.001.28261.27981.2839
6922005.05.09 15:59t/p3461.001.28391.27981.2839130.0027920.00
6932005.05.09 17:32sell3471.001.28411.28691.2828
6942005.05.09 18:14t/p3471.001.28281.28691.2828130.0028050.00
6952005.05.09 19:59sell3481.001.28441.28721.2831
6962005.05.09 23:13s/l3481.001.28721.28721.2831-280.0027770.00
6972005.05.10 08:21buy3491.001.28271.27991.2840
6982005.05.10 10:51t/p3491.001.28401.27991.2840130.0027900.00
6992005.05.10 15:31sell3501.001.28641.28921.2851
7002005.05.11 04:00s/l3501.001.28921.28921.2851-280.0027620.00
7012005.05.11 07:01buy3511.001.28691.28411.2882
7022005.05.11 07:59t/p3511.001.28821.28411.2882130.0027750.00
7032005.05.11 10:06sell3521.001.28931.29211.2880
7042005.05.11 10:30t/p3521.001.28801.29211.2880130.0027880.00
7052005.05.11 11:25sell3531.001.28931.29211.2880
7062005.05.11 13:57t/p3531.001.28801.29211.2880130.0028010.00
7072005.05.11 16:30sell3541.001.28051.28331.2792
7082005.05.11 18:07s/l3541.001.28331.28331.2792-280.0027730.00
7092005.05.12 08:55buy3551.001.27601.27321.2773
7102005.05.12 11:28t/p3551.001.27731.27321.2773130.0027860.00
7112005.05.12 16:31sell3561.001.27111.27391.2698
7122005.05.12 16:38t/p3561.001.26981.27391.2698130.0027990.00
7132005.05.12 16:48sell3571.001.27121.27401.2699
7142005.05.12 20:42t/p3571.001.26991.27401.2699130.0028120.00
7152005.05.12 20:56sell3581.001.27071.27351.2694
7162005.05.12 22:38t/p3581.001.26941.27351.2694130.0028250.00
7172005.05.13 07:00buy3591.001.26721.26441.2685
7182005.05.13 11:35s/l3591.001.26441.26441.2685-280.0027970.00
7192005.05.13 12:48buy3601.001.26281.26001.2641
7202005.05.13 15:20t/p3601.001.26411.26001.2641130.0028100.00
7212005.05.13 15:20sell3611.001.26411.26691.2628
7222005.05.13 15:58t/p3611.001.26281.26691.2628130.0028230.00
7232005.05.13 15:58buy3621.001.26271.25991.2640
7242005.05.13 15:59t/p3621.001.26401.25991.2640130.0028360.00
7252005.05.13 16:55sell3631.001.26441.26721.2631
7262005.05.13 17:22t/p3631.001.26311.26721.2631130.0028490.00
7272005.05.13 17:44sell3641.001.26451.26731.2632
7282005.05.13 18:42t/p3641.001.26321.26731.2632130.0028620.00
7292005.05.16 07:38sell3651.001.26121.26401.2599
7302005.05.16 07:59t/p3651.001.25991.26401.2599130.0028750.00
7312005.05.16 12:46buy3661.001.26051.25771.2618
7322005.05.16 14:30t/p3661.001.26181.25771.2618130.0028880.00
7332005.05.16 14:53buy3671.001.26081.25801.2621
7342005.05.16 15:00t/p3671.001.26211.25801.2621130.0029010.00
7352005.05.16 15:03buy3681.001.26061.25781.2619
7362005.05.16 15:06t/p3681.001.26191.25781.2619130.0029140.00
7372005.05.16 16:59buy3691.001.26291.26011.2642
7382005.05.16 18:12t/p3691.001.26421.26011.2642130.0029270.00
7392005.05.16 19:37buy3701.001.26291.26011.2642
7402005.05.16 22:37t/p3701.001.26421.26011.2642130.0029400.00
7412005.05.17 07:59buy3711.001.26241.25961.2637
7422005.05.17 10:35t/p3711.001.26371.25961.2637130.0029530.00
7432005.05.17 13:37buy3721.001.26331.26051.2646
7442005.05.17 19:59s/l3721.001.26051.26051.2646-280.0029250.00
7452005.05.18 10:15sell3731.001.26271.26551.2614
7462005.05.18 11:05t/p3731.001.26141.26551.2614130.0029380.00
7472005.05.18 14:30sell3741.001.26291.26571.2616
7482005.05.18 14:51s/l3741.001.26571.26571.2616-280.0029100.00
7492005.05.18 15:19buy3751.001.26261.25981.2639
7502005.05.18 15:59t/p3751.001.26391.25981.2639130.0029230.00
7512005.05.18 17:40sell3761.001.26621.26901.2649
7522005.05.18 18:11t/p3761.001.26491.26901.2649130.0029360.00
7532005.05.18 18:37sell3771.001.26581.26861.2645
7542005.05.18 19:25s/l3771.001.26861.26861.2645-280.0029080.00
7552005.05.19 13:54buy3781.001.26311.26031.2644
7562005.05.19 18:05s/l3781.001.26031.26031.2644-280.0028800.00
7572005.05.19 18:16sell3791.001.26271.26551.2614
7582005.05.20 13:35t/p3791.001.26141.26551.2614130.0028930.00
7592005.05.20 17:40sell3801.001.25551.25831.2542
7602005.05.20 17:46t/p3801.001.25421.25831.2542130.0029060.00
7612005.05.20 18:25sell3811.001.25551.25831.2542
7622005.05.23 16:22s/l3811.001.25831.25831.2542-280.0028780.00
7632005.05.23 17:21buy3821.001.25711.25431.2584
7642005.05.23 19:59t/p3821.001.25841.25431.2584130.0028910.00
7652005.05.23 19:59sell3831.001.25841.26121.2571
7662005.05.23 23:37t/p3831.001.25711.26121.2571130.0029040.00
7672005.05.24 08:56sell3841.001.25951.26231.2582
7682005.05.24 10:12t/p3841.001.25821.26231.2582130.0029170.00
7692005.05.24 17:13sell3851.001.25881.26161.2575
7702005.05.24 19:00t/p3851.001.25751.26161.2575130.0029300.00
7712005.05.25 11:04sell3861.001.25791.26071.2566
7722005.05.25 11:59t/p3861.001.25661.26071.2566130.0029430.00
7732005.05.25 13:00buy3871.001.25571.25291.2570
7742005.05.25 14:50t/p3871.001.25701.25291.2570130.0029560.00
7752005.05.25 16:24buy3881.001.25991.25711.2612
7762005.05.25 18:43t/p3881.001.26121.25711.2612130.0029690.00
7772005.05.26 08:35sell3891.001.25531.25811.2540
7782005.05.26 08:41t/p3891.001.25401.25811.2540130.0029820.00
7792005.05.26 08:45sell3901.001.25531.25811.2540
7802005.05.26 11:59t/p3901.001.25401.25811.2540130.0029950.00
7812005.05.26 13:16buy3911.001.25261.24981.2539
7822005.05.26 15:39t/p3911.001.25391.24981.2539130.0030080.00
7832005.05.26 17:48sell3921.001.25171.25451.2504
7842005.05.27 11:59s/l3921.001.25451.25451.2504-280.0029800.00
7852005.05.27 13:29sell3931.001.25431.25711.2530
7862005.05.27 14:56t/p3931.001.25301.25711.2530130.0029930.00
7872005.05.27 15:16sell3941.001.25441.25721.2531
7882005.05.27 15:47t/p3941.001.25311.25721.2531130.0030060.00
7892005.05.27 17:58buy3951.001.25691.25411.2582
7902005.05.27 18:36t/p3951.001.25821.25411.2582130.0030190.00
7912005.05.30 13:53sell3961.001.24821.25101.2469
7922005.05.30 14:11t/p3961.001.24691.25101.2469130.0030320.00
7932005.05.31 08:48buy3971.001.23751.23471.2388
7942005.05.31 09:33t/p3971.001.23881.23471.2388130.0030450.00
7952005.05.31 09:59buy3981.001.23751.23471.2388
7962005.05.31 10:36t/p3981.001.23881.23471.2388130.0030580.00
7972005.05.31 11:43buy3991.001.23751.23471.2388
7982005.05.31 11:51s/l3991.001.23471.23471.2388-280.0030300.00
7992005.05.31 12:14buy4001.001.23311.23031.2344
8002005.05.31 14:49t/p4001.001.23441.23031.2344130.0030430.00
8012005.05.31 16:09sell4011.001.23511.23791.2338
8022005.05.31 18:47t/p4011.001.23381.23791.2338130.0030560.00
8032005.06.01 07:59buy4021.001.23081.22801.2321
8042005.06.01 10:06s/l4021.001.22801.22801.2321-280.0030280.00
8052005.06.01 12:28buy4031.001.22471.22191.2260
8062005.06.01 18:09s/l4031.001.22191.22191.2260-280.0030000.00
8072005.06.01 18:09buy4041.001.22211.21931.2234
8082005.06.01 19:20t/p4041.001.22341.21931.2234130.0030130.00
8092005.06.01 19:20sell4051.001.22341.22621.2221
8102005.06.01 19:59t/p4051.001.22211.22621.2221130.0030260.00
8112005.06.02 09:54sell4061.001.22701.22981.2257
8122005.06.02 10:05t/p4061.001.22571.22981.2257130.0030390.00
8132005.06.02 10:16sell4071.001.22671.22951.2254
8142005.06.02 15:14t/p4071.001.22541.22951.2254130.0030520.00
8152005.06.02 15:14buy4081.001.22531.22251.2266
8162005.06.02 16:14t/p4081.001.22661.22251.2266130.0030650.00
8172005.06.02 17:55buy4091.001.22641.22361.2277
8182005.06.02 18:57t/p4091.001.22771.22361.2277130.0030780.00
8192005.06.03 07:03sell4101.001.22891.23171.2276
8202005.06.03 07:59t/p4101.001.22761.23171.2276130.0030910.00
8212005.06.03 09:01buy4111.001.22711.22431.2284
8222005.06.03 09:37t/p4111.001.22841.22431.2284130.0031040.00
8232005.06.03 09:51buy4121.001.22721.22441.2285
8242005.06.03 11:59t/p4121.001.22851.22441.2285130.0031170.00
8252005.06.03 13:05sell4131.001.22901.23181.2277
8262005.06.03 14:30s/l4131.001.23181.23181.2277-280.0030890.00
8272005.06.03 14:33buy4141.001.22861.22581.2299
8282005.06.03 14:51t/p4141.001.22991.22581.2299130.0031020.00
8292005.06.03 15:06buy4151.001.22871.22591.2300
8302005.06.03 15:59s/l4151.001.22591.22591.2300-280.0030740.00
8312005.06.03 17:42buy4161.001.22201.21921.2233
8322005.06.03 17:49t/p4161.001.22331.21921.2233130.0030870.00
8332005.06.03 17:49sell4171.001.22331.22611.2220
8342005.06.03 18:13t/p4171.001.22201.22611.2220130.0031000.00
8352005.06.06 07:37sell4181.001.22641.22921.2251
8362005.06.07 03:30t/p4181.001.22511.22921.2251130.0031130.00
8372005.06.07 15:19sell4191.001.22861.23141.2273
8382005.06.07 15:49t/p4191.001.22731.23141.2273130.0031260.00
8392005.06.07 19:59sell4201.001.22841.23121.2271
8402005.06.08 05:45s/l4201.001.23121.23121.2271-280.0030980.00
8412005.06.08 09:23buy4211.001.23111.22831.2324
8422005.06.08 11:42t/p4211.001.23241.22831.2324130.0031110.00
8432005.06.08 12:48buy4221.001.23221.22941.2335
8442005.06.08 18:37s/l4221.001.22941.22941.2335-280.0030830.00
8452005.06.09 09:51sell4231.001.22331.22611.2220
8462005.06.09 13:39t/p4231.001.22201.22611.2220130.0030960.00
8472005.06.09 13:39buy4241.001.22201.21921.2233
8482005.06.09 14:03t/p4241.001.22331.21921.2233130.0031090.00
8492005.06.09 17:38buy4251.001.22151.21871.2228
8502005.06.09 18:44t/p4251.001.22281.21871.2228130.0031220.00
8512005.06.10 12:50sell4261.001.22401.22681.2227
8522005.06.10 13:47t/p4261.001.22271.22681.2227130.0031350.00
8532005.06.10 14:21sell4271.001.22351.22631.2222
8542005.06.10 14:30t/p4271.001.22221.22631.2222130.0031480.00
8552005.06.10 16:17buy4281.001.21271.20991.2140
8562005.06.10 16:29t/p4281.001.21401.20991.2140130.0031610.00
8572005.06.10 16:48buy4291.001.21271.20991.2140
8582005.06.13 03:02s/l4291.001.20991.20991.2140-280.0031330.00
8592005.06.13 07:00sell4301.001.21051.21331.2092
8602005.06.13 07:59t/p4301.001.20921.21331.2092130.0031460.00
8612005.06.13 13:58sell4311.001.20621.20901.2049
8622005.06.13 15:15t/p4311.001.20491.20901.2049130.0031590.00
8632005.06.13 15:19sell4321.001.20611.20891.2048
8642005.06.13 15:55t/p4321.001.20481.20891.2048130.0031720.00
8652005.06.14 08:52sell4331.001.21331.21611.2120
8662005.06.14 11:54t/p4331.001.21201.21611.2120130.0031850.00
8672005.06.14 13:58buy4341.001.21121.20841.2125
8682005.06.14 14:31t/p4341.001.21251.20841.2125130.0031980.00
8692005.06.14 15:03buy4351.001.21121.20841.2125
8702005.06.14 15:10s/l4351.001.20841.20841.2125-280.0031700.00
8712005.06.14 15:10buy4361.001.20841.20561.2097
8722005.06.14 15:14s/l4361.001.20561.20561.2097-280.0031420.00
8732005.06.14 16:41buy4371.001.20391.20111.2052
8742005.06.14 17:35t/p4371.001.20521.20111.2052130.0031550.00
8752005.06.14 17:54buy4381.001.20391.20111.2052
8762005.06.14 19:08t/p4381.001.20521.20111.2052130.0031680.00
8772005.06.14 19:08sell4391.001.20521.20801.2039
8782005.06.14 19:59t/p4391.001.20391.20801.2039130.0031810.00
8792005.06.15 07:34sell4401.001.20481.20761.2035
8802005.06.15 14:37t/p4401.001.20351.20761.2035130.0031940.00
8812005.06.15 15:00sell4411.001.20601.20881.2047
8822005.06.15 15:02t/p4411.001.20471.20881.2047130.0032070.00
8832005.06.15 15:06sell4421.001.20591.20871.2046
8842005.06.15 15:17t/p4421.001.20461.20871.2046130.0032200.00
8852005.06.15 15:24sell4431.001.20611.20891.2048
8862005.06.15 15:33s/l4431.001.20891.20891.2048-280.0031920.00
8872005.06.15 15:33sell4441.001.20871.21151.2074
8882005.06.15 15:39s/l4441.001.21151.21151.2074-280.0031640.00
8892005.06.15 16:53sell4451.001.21051.21331.2092
8902005.06.16 03:41t/p4451.001.20921.21331.2092130.0031770.00
8912005.06.16 13:32buy4461.001.21141.20861.2127
8922005.06.16 14:08t/p4461.001.21271.20861.2127130.0031900.00
8932005.06.16 14:08sell4471.001.21271.21551.2114
8942005.06.16 14:15t/p4471.001.21141.21551.2114130.0032030.00
8952005.06.16 14:38sell4481.001.21211.21491.2108
8962005.06.16 15:13s/l4481.001.21491.21491.2108-280.0031750.00
8972005.06.16 15:40buy4491.001.21181.20901.2131
8982005.06.16 15:48s/l4491.001.20901.20901.2131-280.0031470.00
8992005.06.16 15:48buy4501.001.20911.20631.2104
9002005.06.16 22:26t/p4501.001.21041.20631.2104130.0031600.00
9012005.06.17 07:00buy4511.001.21011.20731.2114
9022005.06.17 07:59t/p4511.001.21141.20731.2114130.0031730.00
9032005.06.17 09:55sell4521.001.21391.21671.2126
9042005.06.17 10:10t/p4521.001.21261.21671.2126130.0031860.00
9052005.06.17 10:48sell4531.001.21391.21671.2126
9062005.06.17 11:22t/p4531.001.21261.21671.2126130.0031990.00
9072005.06.17 12:44sell4541.001.21771.22051.2164
9082005.06.17 14:32t/p4541.001.21641.22051.2164130.0032120.00
9092005.06.17 14:40sell4551.001.21771.22051.2164
9102005.06.17 14:58t/p4551.001.21641.22051.2164130.0032250.00
9112005.06.17 15:36sell4561.001.21781.22061.2165
9122005.06.17 15:48t/p4561.001.21651.22061.2165130.0032380.00
9132005.06.17 17:27buy4571.001.22371.22091.2250
9142005.06.17 18:54t/p4571.001.22501.22091.2250130.0032510.00
9152005.06.20 13:42buy4581.001.22071.21791.2220
9162005.06.20 14:33t/p4581.001.22201.21791.2220130.0032640.00
9172005.06.20 14:33sell4591.001.22211.22491.2208
9182005.06.20 14:36t/p4591.001.22081.22491.2208130.0032770.00
9192005.06.21 16:51buy4601.001.21311.21031.2144
9202005.06.21 17:13t/p4601.001.21441.21031.2144130.0032900.00
9212005.06.21 17:26buy4611.001.21341.21061.2147
9222005.06.21 18:15t/p4611.001.21471.21061.2147130.0033030.00
9232005.06.21 18:18buy4621.001.21351.21071.2148
9242005.06.21 18:30t/p4621.001.21481.21071.2148130.0033160.00
9252005.06.22 08:54sell4631.001.21831.22111.2170
9262005.06.22 11:10t/p4631.001.21701.22111.2170130.0033290.00
9272005.06.22 13:13buy4641.001.21151.20871.2128
9282005.06.22 15:59t/p4641.001.21281.20871.2128130.0033420.00
9292005.06.22 16:04sell4651.001.21311.21591.2118
9302005.06.22 18:05t/p4651.001.21181.21591.2118130.0033550.00
9312005.06.23 09:59buy4661.001.20791.20511.2092
9322005.06.23 10:13t/p4661.001.20921.20511.2092130.0033680.00
9332005.06.23 11:59buy4671.001.20761.20481.2089
9342005.06.23 14:33s/l4671.001.20481.20481.2089-280.0033400.00
9352005.06.23 17:00sell4681.001.20561.20841.2043
9362005.06.23 19:06t/p4681.001.20431.20841.2043130.0033530.00
9372005.06.24 07:00sell4691.001.20321.20601.2019
9382005.06.24 09:34s/l4691.001.20601.20601.2019-280.0033250.00
9392005.06.24 10:56buy4701.001.20551.20271.2068
9402005.06.24 11:47t/p4701.001.20681.20271.2068130.0033380.00
9412005.06.24 12:22sell4711.001.20841.21121.2071
9422005.06.24 13:00t/p4711.001.20711.21121.2071130.0033510.00
9432005.06.24 13:06sell4721.001.20831.21111.2070
9442005.06.24 14:30t/p4721.001.20701.21111.2070130.0033640.00
9452005.06.24 14:31sell4731.001.20831.21111.2070
9462005.06.24 14:42t/p4731.001.20701.21111.2070130.0033770.00
9472005.06.24 15:08sell4741.001.20831.21111.2070
9482005.06.24 15:21t/p4741.001.20701.21111.2070130.0033900.00
9492005.06.24 15:59sell4751.001.20861.21141.2073
9502005.06.26 20:05s/l4751.001.21141.21141.2073-280.0033620.00
9512005.06.27 08:45sell4761.001.21711.21991.2158
9522005.06.27 10:17t/p4761.001.21581.21991.2158130.0033750.00
9532005.06.27 11:59sell4771.001.21741.22021.2161
9542005.06.27 12:00t/p4771.001.21611.22021.2161130.0033880.00
9552005.06.27 12:41sell4781.001.21751.22031.2162
9562005.06.27 14:14t/p4781.001.21621.22031.2162130.0034010.00
9572005.06.27 17:03buy4791.001.21491.21211.2162
9582005.06.27 19:59t/p4791.001.21621.21211.2162130.0034140.00
9592005.06.28 07:17sell4801.001.21641.21921.2151
9602005.06.28 07:59t/p4801.001.21511.21921.2151130.0034270.00
9612005.06.28 09:28buy4811.001.21121.20841.2125
9622005.06.28 15:04s/l4811.001.20841.20841.2125-280.0033990.00
9632005.06.28 15:04buy4821.001.20861.20581.2099
9642005.06.28 19:59s/l4821.001.20581.20581.2099-280.0033710.00
9652005.06.29 09:41buy4831.001.20291.20011.2042
9662005.06.29 10:33t/p4831.001.20421.20011.2042130.0033840.00
9672005.06.29 13:59buy4841.001.20451.20171.2058
9682005.06.29 15:59t/p4841.001.20581.20171.2058130.0033970.00
9692005.06.29 17:45sell4851.001.20971.21251.2084
9702005.06.29 18:14t/p4851.001.20841.21251.2084130.0034100.00
9712005.06.30 07:59sell4861.001.20921.21201.2079
9722005.06.30 07:59t/p4861.001.20791.21201.2079130.0034230.00
9732005.06.30 09:33buy4871.001.20731.20451.2086
9742005.06.30 13:52t/p4871.001.20861.20451.2086130.0034360.00
9752005.06.30 13:52sell4881.001.20871.21151.2074
9762005.06.30 15:27t/p4881.001.20741.21151.2074130.0034490.00
9772005.06.30 15:27buy4891.001.20731.20451.2086
9782005.06.30 15:59t/p4891.001.20861.20451.2086130.0034620.00
9792005.06.30 16:58sell4901.001.20971.21251.2084
9802005.06.30 19:46t/p4901.001.20841.21251.2084130.0034750.00
9812005.06.30 19:46buy4911.001.20841.20561.2097
9822005.06.30 19:59t/p4911.001.20971.20561.2097130.0034880.00
9832005.06.30 19:59sell4921.001.21021.21301.2089
9842005.06.30 20:00t/p4921.001.20891.21301.2089130.0035010.00
9852005.06.30 20:53sell4931.001.21031.21311.2090
9862005.06.30 23:59t/p4931.001.20901.21311.2090130.0035140.00
9872005.07.01 09:11sell4941.001.20571.20851.2044
9882005.07.01 09:31t/p4941.001.20441.20851.2044130.0035270.00
9892005.07.01 09:31buy4951.001.20441.20161.2057
9902005.07.01 10:30t/p4951.001.20571.20161.2057130.0035400.00
9912005.07.01 14:06sell4961.001.20871.21151.2074
9922005.07.01 14:22t/p4961.001.20741.21151.2074130.0035530.00
9932005.07.01 17:53buy4971.001.19531.19251.1966
9942005.07.04 00:01s/l4971.001.19251.19251.1966-280.0035250.00
9952005.07.04 08:36sell4981.001.19341.19621.1921
9962005.07.04 10:23t/p4981.001.19211.19621.1921130.0035380.00
9972005.07.04 13:07buy4991.001.18961.18681.1909
9982005.07.04 23:59t/p4991.001.19091.18681.1909130.0035510.00
9992005.07.05 08:39buy5001.001.18831.18551.1896
10002005.07.05 10:25t/p5001.001.18961.18551.1896130.0035640.00
10012005.07.05 11:59buy5011.001.18821.18541.1895
10022005.07.05 12:00t/p5011.001.18951.18541.1895130.0035770.00
10032005.07.05 16:08sell5021.001.19191.19471.1906
10042005.07.05 16:55t/p5021.001.19061.19471.1906130.0035900.00
10052005.07.05 17:48sell5031.001.19171.19451.1904
10062005.07.05 18:25t/p5031.001.19041.19451.1904130.0036030.00
10072005.07.05 19:33sell5041.001.19181.19461.1905
10082005.07.06 10:32s/l5041.001.19461.19461.1905-280.0035750.00
10092005.07.06 10:32sell5051.001.19441.19721.1931
10102005.07.06 10:38t/p5051.001.19311.19721.1931130.0035880.00
10112005.07.06 16:04buy5061.001.19131.18851.1926
10122005.07.06 16:09t/p5061.001.19261.18851.1926130.0036010.00
10132005.07.06 17:24buy5071.001.19161.18881.1929
10142005.07.06 19:23t/p5071.001.19291.18881.1929130.0036140.00
10152005.07.07 09:46sell5081.001.19411.19691.1928
10162005.07.07 10:26t/p5081.001.19281.19691.1928130.0036270.00
10172005.07.07 10:46sell5091.001.19401.19681.1927
10182005.07.07 11:02s/l5091.001.19681.19681.1927-280.0035990.00
10192005.07.07 16:12buy5101.001.19271.18991.1940
10202005.07.07 16:39t/p5101.001.19401.18991.1940130.0036120.00
10212005.07.07 17:57buy5111.001.19271.18991.1940
10222005.07.07 19:41t/p5111.001.19401.18991.1940130.0036250.00
10232005.07.08 09:48sell5121.001.19171.19451.1904
10242005.07.08 10:35t/p5121.001.19041.19451.1904130.0036380.00
10252005.07.08 14:30sell5131.001.19161.19441.1903
10262005.07.08 14:30t/p5131.001.19031.19441.1903130.0036510.00
10272005.07.08 14:30buy5141.001.19001.18721.1913
10282005.07.08 14:38t/p5141.001.19131.18721.1913130.0036640.00
10292005.07.08 14:38sell5151.001.19131.19411.1900
10302005.07.08 14:39s/l5151.001.19411.19411.1900-280.0036360.00
10312005.07.08 14:39sell5161.001.19391.19671.1926
10322005.07.08 14:39t/p5161.001.19261.19671.1926130.0036490.00
10332005.07.08 14:39sell5171.001.19231.19511.1910
10342005.07.08 14:44t/p5171.001.19101.19511.1910130.0036620.00
10352005.07.08 14:44sell5181.001.19111.19391.1898
10362005.07.08 15:09s/l5181.001.19391.19391.1898-280.0036340.00
10372005.07.08 15:09sell5191.001.19371.19651.1924
10382005.07.08 15:27t/p5191.001.19241.19651.1924130.0036470.00
10392005.07.08 16:59buy5201.001.19331.19051.1946
10402005.07.08 19:59t/p5201.001.19461.19051.1946130.0036600.00
10412005.07.11 07:26buy5211.001.20001.19721.2013
10422005.07.11 08:32t/p5211.001.20131.19721.2013130.0036730.00
10432005.07.11 09:15buy5221.001.20071.19791.2020
10442005.07.11 15:59t/p5221.001.20201.19791.2020130.0036860.00
10452005.07.11 17:53buy5231.001.20651.20371.2078
10462005.07.11 19:31t/p5231.001.20781.20371.2078130.0036990.00
10472005.07.12 09:21sell5241.001.21791.22071.2166
10482005.07.12 11:56t/p5241.001.21661.22071.2166130.0037120.00
10492005.07.12 13:21buy5251.001.21631.21351.2176
10502005.07.12 15:18t/p5251.001.21761.21351.2176130.0037250.00
10512005.07.12 17:37sell5261.001.22081.22361.2195
10522005.07.12 17:46t/p5261.001.21951.22361.2195130.0037380.00
10532005.07.12 17:46buy5271.001.21941.21661.2207
10542005.07.12 19:14t/p5271.001.22071.21661.2207130.0037510.00
10552005.07.13 09:57buy5281.001.21821.21541.2195
10562005.07.13 14:30s/l5281.001.21541.21541.2195-280.0037230.00
10572005.07.13 17:02buy5291.001.20841.20561.2097
10582005.07.13 18:06t/p5291.001.20971.20561.2097130.0037360.00
10592005.07.13 18:06sell5301.001.20981.21261.2085
10602005.07.13 19:30t/p5301.001.20851.21261.2085130.0037490.00
10612005.07.13 19:41sell5311.001.20911.21191.2078
10622005.07.13 20:36t/p5311.001.20781.21191.2078130.0037620.00
10632005.07.13 20:53sell5321.001.20911.21191.2078
10642005.07.14 00:27t/p5321.001.20781.21191.2078130.0037750.00
10652005.07.14 08:24sell5331.001.20821.21101.2069
10662005.07.14 08:30t/p5331.001.20691.21101.2069130.0037880.00
10672005.07.14 09:00sell5341.001.20781.21061.2065
10682005.07.14 14:31t/p5341.001.20651.21061.2065130.0038010.00
10692005.07.14 14:36sell5351.001.20781.21061.2065
10702005.07.14 14:59s/l5351.001.21061.21061.2065-280.0037730.00
10712005.07.14 17:37buy5361.001.20851.20571.2098
10722005.07.15 02:05t/p5361.001.20981.20571.2098130.0037860.00
10732005.07.15 08:27sell5371.001.21321.21601.2119
10742005.07.15 10:43t/p5371.001.21191.21601.2119130.0037990.00
10752005.07.15 17:59buy5381.001.20331.20051.2046
10762005.07.15 18:12t/p5381.001.20461.20051.2046130.0038120.00
10772005.07.18 08:16sell5391.001.20701.20981.2057
10782005.07.18 12:40t/p5391.001.20571.20981.2057130.0038250.00
10792005.07.18 12:40buy5401.001.20551.20271.2068
10802005.07.18 15:59t/p5401.001.20681.20271.2068130.0038380.00
10812005.07.18 17:35sell5411.001.20781.21061.2065
10822005.07.18 19:14t/p5411.001.20651.21061.2065130.0038510.00
10832005.07.19 09:06buy5421.001.19921.19641.2005
10842005.07.19 13:41s/l5421.001.19641.19641.2005-280.0038230.00
10852005.07.19 13:41buy5431.001.19661.19381.1979
10862005.07.19 15:59t/p5431.001.19791.19381.1979130.0038360.00
10872005.07.20 13:37buy5441.001.20681.20401.2081
10882005.07.20 16:11s/l5441.001.20401.20401.2081-280.0038080.00
10892005.07.20 16:11buy5451.001.20411.20131.2054
10902005.07.20 19:03t/p5451.001.20541.20131.2054130.0038210.00
10912005.07.20 20:15sell5461.001.21501.21781.2137
10922005.07.20 22:47t/p5461.001.21371.21781.2137130.0038340.00
10932005.07.21 07:02sell5471.001.21631.21911.2150
10942005.07.21 07:50t/p5471.001.21501.21911.2150130.0038470.00
10952005.07.21 08:46sell5481.001.21611.21891.2148
10962005.07.21 11:59s/l5481.001.21891.21891.2148-280.0038190.00
10972005.07.21 13:34sell5491.001.22141.22421.2201
10982005.07.21 13:40t/p5491.001.22011.22421.2201130.0038320.00
10992005.07.21 13:52sell5501.001.22141.22421.2201
11002005.07.21 13:55t/p5501.001.22011.22421.2201130.0038450.00
11012005.07.21 13:57sell5511.001.22151.22431.2202
11022005.07.21 14:04t/p5511.001.22021.22431.2202130.0038580.00
11032005.07.21 16:41buy5521.001.21111.20831.2124
11042005.07.21 16:53t/p5521.001.21241.20831.2124130.0038710.00
11052005.07.21 17:22buy5531.001.21111.20831.2124
11062005.07.21 18:14t/p5531.001.21241.20831.2124130.0038840.00
11072005.07.22 07:49sell5541.001.21741.22021.2161
11082005.07.22 11:59t/p5541.001.21611.22021.2161130.0038970.00
11092005.07.22 15:17sell5551.001.21521.21801.2139
11102005.07.22 15:43t/p5551.001.21391.21801.2139130.0039100.00
11112005.07.22 17:58buy5561.001.20691.20411.2082
11122005.07.25 00:02s/l5561.001.20411.20411.2082-280.0038820.00
11132005.07.25 07:52sell5571.001.20561.20841.2043
11142005.07.25 07:59t/p5571.001.20431.20841.2043130.0038950.00
11152005.07.25 08:47buy5581.001.20401.20121.2053
11162005.07.25 10:38t/p5581.001.20531.20121.2053130.0039080.00
11172005.07.25 13:01sell5591.001.20711.20991.2058
11182005.07.25 15:59t/p5591.001.20581.20991.2058130.0039210.00
11192005.07.25 17:04buy5601.001.20521.20241.2065
11202005.07.25 19:59t/p5601.001.20651.20241.2065130.0039340.00
11212005.07.26 08:38sell5611.001.20521.20801.2039
11222005.07.26 09:46t/p5611.001.20391.20801.2039130.0039470.00
11232005.07.26 10:02sell5621.001.20501.20781.2037
11242005.07.26 10:08t/p5621.001.20371.20781.2037130.0039600.00
11252005.07.26 12:56sell5631.001.20051.20331.1992
11262005.07.26 14:13t/p5631.001.19921.20331.1992130.0039730.00
11272005.07.26 15:59buy5641.001.19991.19711.2012
11282005.07.26 16:01t/p5641.001.20121.19711.2012130.0039860.00
11292005.07.27 14:50sell5651.001.19941.20221.1981
11302005.07.27 14:53s/l5651.001.20221.20221.1981-280.0039580.00
11312005.07.27 18:32buy5661.001.20471.20191.2060
11322005.07.27 19:12t/p5661.001.20601.20191.2060130.0039710.00
11332005.07.27 19:16buy5671.001.20471.20191.2060
11342005.07.27 19:34t/p5671.001.20601.20191.2060130.0039840.00
11352005.07.28 09:04buy5681.001.20481.20201.2061
11362005.07.28 11:00t/p5681.001.20611.20201.2061130.0039970.00
11372005.07.28 11:53buy5691.001.20481.20201.2061
11382005.07.28 11:59t/p5691.001.20611.20201.2061130.0040100.00
11392005.07.28 13:52sell5701.001.21041.21321.2091
11402005.07.28 14:37t/p5701.001.20911.21321.2091130.0040230.00
11412005.07.28 15:21sell5711.001.21041.21321.2091
11422005.07.28 15:43t/p5711.001.20911.21321.2091130.0040360.00
11432005.07.28 15:59sell5721.001.21221.21501.2109
11442005.07.29 10:02t/p5721.001.21091.21501.2109130.0040490.00
11452005.07.29 13:14sell5731.001.21011.21291.2088
11462005.07.29 14:33t/p5731.001.20881.21291.2088130.0040620.00
11472005.07.29 14:35sell5741.001.20991.21271.2086
11482005.07.29 14:43s/l5741.001.21271.21271.2086-280.0040340.00
11492005.07.29 16:23sell5751.001.21321.21601.2119
11502005.07.29 17:10t/p5751.001.21191.21601.2119130.0040470.00
11512005.07.29 17:10buy5761.001.21181.20901.2131
11522005.07.29 17:53t/p5761.001.21311.20901.2131130.0040600.00
11532005.07.29 17:59buy5771.001.21281.21001.2141
11542005.08.01 03:03t/p5771.001.21411.21001.2141130.0040730.00
11552005.08.01 07:04sell5781.001.21841.22121.2171
11562005.08.01 10:28s/l5781.001.22121.22121.2171-280.0040450.00
11572005.08.01 12:32sell5791.001.22191.22471.2206
11582005.08.01 15:59t/p5791.001.22061.22471.2206130.0040580.00
11592005.08.01 15:59buy5801.001.21991.21711.2212
11602005.08.01 16:00t/p5801.001.22121.21711.2212130.0040710.00
11612005.08.01 17:10buy5811.001.21951.21671.2208
11622005.08.01 18:40t/p5811.001.22081.21671.2208130.0040840.00
11632005.08.01 19:59buy5821.001.21891.21611.2202
11642005.08.02 03:13t/p5821.001.22021.21611.2202130.0040970.00
11652005.08.02 07:02sell5831.001.22211.22491.2208
11662005.08.02 07:51t/p5831.001.22081.22491.2208130.0041100.00
11672005.08.02 07:59sell5841.001.22251.22531.2212
11682005.08.02 14:27t/p5841.001.22121.22531.2212130.0041230.00
11692005.08.02 14:41sell5851.001.22241.22521.2211
11702005.08.02 14:54s/l5851.001.22521.22521.2211-280.0040950.00
11712005.08.02 15:04buy5861.001.22211.21931.2234
11722005.08.02 18:48s/l5861.001.21931.21931.2234-280.0040670.00
11732005.08.03 12:59buy5871.001.23061.22781.2319
11742005.08.03 14:23t/p5871.001.23191.22781.2319130.0040800.00
11752005.08.03 15:02buy5881.001.23091.22811.2322
11762005.08.03 15:59t/p5881.001.23221.22811.2322130.0040930.00
11772005.08.03 18:13sell5891.001.23411.23691.2328
11782005.08.03 18:34t/p5891.001.23281.23691.2328130.0041060.00
11792005.08.04 07:00buy5901.001.23291.23011.2342
11802005.08.04 11:35s/l5901.001.23011.23011.2342-280.0040780.00
11812005.08.04 11:35buy5911.001.23021.22741.2315
11822005.08.04 11:48t/p5911.001.23151.22741.2315130.0040910.00
11832005.08.04 11:48buy5921.001.23141.22861.2327
11842005.08.04 12:12t/p5921.001.23271.22861.2327130.0041040.00
11852005.08.04 12:19sell5931.001.23301.23581.2317
11862005.08.04 14:15t/p5931.001.23171.23581.2317130.0041170.00
11872005.08.04 14:15buy5941.001.23171.22891.2330
11882005.08.04 15:01t/p5941.001.23301.22891.2330130.0041300.00
11892005.08.04 15:16buy5951.001.23241.22961.2337
11902005.08.04 15:59t/p5951.001.23371.22961.2337130.0041430.00
11912005.08.04 17:14sell5961.001.23891.24171.2376
11922005.08.04 17:49t/p5961.001.23761.24171.2376130.0041560.00
11932005.08.04 17:49buy5971.001.23751.23471.2388
11942005.08.04 18:26t/p5971.001.23881.23471.2388130.0041690.00
11952005.08.04 18:34buy5981.001.23821.23541.2395
11962005.08.05 06:04s/l5981.001.23541.23541.2395-280.0041410.00
11972005.08.05 07:00buy5991.001.23581.23301.2371
11982005.08.05 07:42t/p5991.001.23711.23301.2371130.0041540.00
11992005.08.05 09:36sell6001.001.23851.24131.2372
12002005.08.05 11:26t/p6001.001.23721.24131.2372130.0041670.00
12012005.08.05 13:33sell6011.001.23831.24111.2370
12022005.08.05 14:30t/p6011.001.23701.24111.2370130.0041800.00
12032005.08.05 14:30sell6021.001.23831.24111.2370
12042005.08.05 14:32t/p6021.001.23701.24111.2370130.0041930.00
12052005.08.05 17:10buy6031.001.23261.22981.2339
12062005.08.05 19:40t/p6031.001.23391.22981.2339130.0042060.00
12072005.08.08 07:00buy6041.001.23341.23061.2347
12082005.08.08 07:59t/p6041.001.23471.23061.2347130.0042190.00
12092005.08.08 11:07sell6051.001.23721.24001.2359
12102005.08.08 17:30t/p6051.001.23591.24001.2359130.0042320.00
12112005.08.09 17:07sell6061.001.23531.23811.2340
12122005.08.09 18:16t/p6061.001.23401.23811.2340130.0042450.00
12132005.08.09 18:16buy6071.001.23401.23121.2353
12142005.08.09 19:59t/p6071.001.23531.23121.2353130.0042580.00
12152005.08.09 20:32sell6081.001.23711.23991.2358
12162005.08.09 20:41t/p6081.001.23581.23991.2358130.0042710.00
12172005.08.10 09:09sell6091.001.23901.24181.2377
12182005.08.10 09:34t/p6091.001.23771.24181.2377130.0042840.00
12192005.08.10 10:44sell6101.001.23901.24181.2377
12202005.08.10 11:27s/l6101.001.24181.24181.2377-280.0042560.00
12212005.08.10 12:58buy6111.001.23841.23561.2397
12222005.08.10 15:59s/l6111.001.23561.23561.2397-280.0042280.00
12232005.08.10 17:33buy6121.001.23471.23191.2360
12242005.08.10 19:59t/p6121.001.23601.23191.2360130.0042410.00
12252005.08.11 07:31sell6131.001.24171.24451.2404
12262005.08.11 07:34t/p6131.001.24041.24451.2404130.0042540.00
12272005.08.11 07:59sell6141.001.24291.24571.2416
12282005.08.11 08:59t/p6141.001.24161.24571.2416130.0042670.00
12292005.08.11 12:31sell6151.001.24201.24481.2407
12302005.08.11 14:08t/p6151.001.24071.24481.2407130.0042800.00
12312005.08.11 14:08buy6161.001.24071.23791.2420
12322005.08.11 14:31t/p6161.001.24201.23791.2420130.0042930.00
12332005.08.11 14:32buy6171.001.24111.23831.2424
12342005.08.11 15:08t/p6171.001.24241.23831.2424130.0043060.00
12352005.08.11 17:11buy6181.001.24311.24031.2444
12362005.08.11 19:59t/p6181.001.24441.24031.2444130.0043190.00
12372005.08.12 09:03sell6191.001.24741.25021.2461
12382005.08.12 11:59t/p6191.001.24611.25021.2461130.0043320.00
12392005.08.12 13:06buy6201.001.24581.24301.2471
12402005.08.12 14:30t/p6201.001.24711.24301.2471130.0043450.00
12412005.08.12 14:46buy6211.001.24581.24301.2471
12422005.08.12 14:47s/l6211.001.24301.24301.2471-280.0043170.00
12432005.08.15 09:51buy6221.001.23901.23621.2403
12442005.08.15 13:21s/l6221.001.23621.23621.2403-280.0042890.00
12452005.08.15 13:21buy6231.001.23641.23361.2377
12462005.08.15 14:07t/p6231.001.23771.23361.2377130.0043020.00
12472005.08.15 14:07sell6241.001.23771.24051.2364
12482005.08.15 15:09t/p6241.001.23641.24051.2364130.0043150.00
12492005.08.15 17:48buy6251.001.23611.23331.2374
12502005.08.16 03:00s/l6251.001.23331.23331.2374-280.0042870.00
12512005.08.16 09:11sell6261.001.23641.23921.2351
12522005.08.16 10:31t/p6261.001.23511.23921.2351130.0043000.00
12532005.08.16 13:00buy6271.001.23141.22861.2327
12542005.08.16 15:59t/p6271.001.23271.22861.2327130.0043130.00
12552005.08.16 17:44sell6281.001.23441.23721.2331
12562005.08.16 18:21t/p6281.001.23311.23721.2331130.0043260.00
12572005.08.16 19:21sell6291.001.23401.23681.2327
12582005.08.17 06:07t/p6291.001.23271.23681.2327130.0043390.00
12592005.08.17 08:19buy6301.001.22951.22671.2308
12602005.08.17 13:04t/p6301.001.23081.22671.2308130.0043520.00
12612005.08.17 13:04sell6311.001.23091.23371.2296
12622005.08.17 13:22t/p6311.001.22961.23371.2296130.0043650.00
12632005.08.17 13:51sell6321.001.23001.23281.2287
12642005.08.17 14:30t/p6321.001.22871.23281.2287130.0043780.00
12652005.08.17 14:52sell6331.001.23001.23281.2287
12662005.08.17 16:03t/p6331.001.22871.23281.2287130.0043910.00
12672005.08.17 17:54buy6341.001.22901.22621.2303
12682005.08.17 18:31s/l6341.001.22621.22621.2303-280.0043630.00
12692005.08.18 09:39sell6351.001.22771.23051.2264
12702005.08.18 10:31t/p6351.001.22641.23051.2264130.0043760.00
12712005.08.18 10:56sell6361.001.22721.23001.2259
12722005.08.18 11:17t/p6361.001.22591.23001.2259130.0043890.00
12732005.08.18 14:04sell6371.001.22211.22491.2208
12742005.08.18 14:20t/p6371.001.22081.22491.2208130.0044020.00
12752005.08.18 17:21sell6381.001.21771.22051.2164
12762005.08.19 06:27t/p6381.001.21641.22051.2164130.0044150.00
12772005.08.19 07:51sell6391.001.21711.21991.2158
12782005.08.19 07:59t/p6391.001.21581.21991.2158130.0044280.00
12792005.08.19 13:40sell6401.001.21841.22121.2171
12802005.08.19 14:30t/p6401.001.21711.22121.2171130.0044410.00
12812005.08.22 07:04sell6411.001.21821.22101.2169
12822005.08.22 11:59s/l6411.001.22101.22101.2169-280.0044130.00
12832005.08.22 14:03sell6421.001.22321.22601.2219
12842005.08.22 15:32t/p6421.001.22191.22601.2219130.0044260.00
12852005.08.22 15:59sell6431.001.22331.22611.2220
12862005.08.23 02:29t/p6431.001.22201.22611.2220130.0044390.00
12872005.08.23 09:49sell6441.001.22501.22781.2237
12882005.08.23 10:12t/p6441.001.22371.22781.2237130.0044520.00
12892005.08.23 11:02sell6451.001.22501.22781.2237
12902005.08.23 11:05t/p6451.001.22371.22781.2237130.0044650.00
12912005.08.24 17:53buy6461.001.22421.22141.2255
12922005.08.24 18:20t/p6461.001.22551.22141.2255130.0044780.00
12932005.08.25 07:17buy6471.001.23001.22721.2313
12942005.08.25 08:49t/p6471.001.23131.22721.2313130.0044910.00
12952005.08.25 10:01buy6481.001.23001.22721.2313
12962005.08.25 14:11s/l6481.001.22721.22721.2313-280.0044630.00
12972005.08.25 14:11buy6491.001.22741.22461.2287
12982005.08.25 15:59t/p6491.001.22871.22461.2287130.0044760.00
12992005.08.25 17:25sell6501.001.23131.23411.2300
13002005.08.25 18:22t/p6501.001.23001.23411.2300130.0044890.00
13012005.08.25 18:22buy6511.001.23001.22721.2313
13022005.08.25 19:55t/p6511.001.23131.22721.2313130.0045020.00
13032005.08.25 19:59buy6521.001.23021.22741.2315
13042005.08.26 07:25t/p6521.001.23151.22741.2315130.0045150.00
13052005.08.26 09:17sell6531.001.23201.23481.2307
13062005.08.26 10:43t/p6531.001.23071.23481.2307130.0045280.00
13072005.08.26 12:53buy6541.001.23061.22781.2319
13082005.08.26 15:14t/p6541.001.23191.22781.2319130.0045410.00
13092005.08.26 15:14sell6551.001.23191.23471.2306
13102005.08.26 15:50t/p6551.001.23061.23471.2306130.0045540.00
13112005.08.26 15:55sell6561.001.23111.23391.2298
13122005.08.26 19:45t/p6561.001.22981.23391.2298130.0045670.00
13132005.08.29 15:59sell6571.001.22981.23261.2285
13142005.08.29 15:59t/p6571.001.22851.23261.2285130.0045800.00
13152005.08.30 07:02buy6581.001.22091.21811.2222
13162005.08.30 08:51t/p6581.001.22221.21811.2222130.0045930.00
13172005.08.30 08:51sell6591.001.22231.22511.2210
13182005.08.30 10:41t/p6591.001.22101.22511.2210130.0046060.00
13192005.08.30 15:51sell6601.001.21951.22231.2182
13202005.08.30 17:25s/l6601.001.22231.22231.2182-280.0045780.00
13212005.08.30 17:25sell6611.001.22221.22501.2209
13222005.08.30 17:33t/p6611.001.22091.22501.2209130.0045910.00
13232005.08.30 17:33sell6621.001.22071.22351.2194
13242005.08.30 18:24t/p6621.001.21941.22351.2194130.0046040.00
13252005.08.30 19:11sell6631.001.22041.22321.2191
13262005.08.31 04:50s/l6631.001.22321.22321.2191-280.0045760.00
13272005.08.31 08:23sell6641.001.22131.22411.2200
13282005.08.31 11:59t/p6641.001.22001.22411.2200130.0045890.00
13292005.08.31 12:38buy6651.001.21921.21641.2205
13302005.08.31 14:37t/p6651.001.22051.21641.2205130.0046020.00
13312005.08.31 18:25sell6661.001.23411.23691.2328
13322005.08.31 19:19t/p6661.001.23281.23691.2328130.0046150.00
13332005.08.31 19:19buy6671.001.23281.23001.2341
13342005.08.31 20:22t/p6671.001.23411.23001.2341130.0046280.00
13352005.09.01 16:08buy6681.001.24561.24281.2469
13362005.09.01 16:13t/p6681.001.24691.24281.2469130.0046410.00
13372005.09.01 16:28buy6691.001.24541.24261.2467
13382005.09.01 16:46t/p6691.001.24671.24261.2467130.0046540.00
13392005.09.01 17:53buy6701.001.24561.24281.2469
13402005.09.01 19:58t/p6701.001.24691.24281.2469130.0046670.00
13412005.09.01 20:21sell6711.001.24921.25201.2479
13422005.09.01 23:59t/p6711.001.24791.25201.2479130.0046800.00
13432005.09.02 12:40buy6721.001.25521.25241.2565
13442005.09.02 13:45t/p6721.001.25651.25241.2565130.0046930.00
13452005.09.02 13:45sell6731.001.25651.25931.2552
13462005.09.02 13:57t/p6731.001.25521.25931.2552130.0047060.00
13472005.09.02 14:29sell6741.001.25531.25811.2540
13482005.09.02 14:34t/p6741.001.25401.25811.2540130.0047190.00
13492005.09.02 14:34buy6751.001.25361.25081.2549
13502005.09.02 15:27s/l6751.001.25081.25081.2549-280.0046910.00
13512005.09.02 16:10buy6761.001.25441.25161.2557
13522005.09.05 03:35t/p6761.001.25571.25161.2557130.0047040.00
13532005.09.05 07:17sell6771.001.25771.26051.2564
13542005.09.05 07:59t/p6771.001.25641.26051.2564130.0047170.00
13552005.09.05 09:18buy6781.001.25361.25081.2549
13562005.09.05 10:27t/p6781.001.25491.25081.2549130.0047300.00
13572005.09.05 13:28buy6791.001.25391.25111.2552
13582005.09.05 14:49t/p6791.001.25521.25111.2552130.0047430.00
13592005.09.05 15:21buy6801.001.25391.25111.2552
13602005.09.05 23:59s/l6801.001.25111.25111.2552-280.0047150.00
13612005.09.06 07:03sell6811.001.24921.25201.2479
13622005.09.06 07:59t/p6811.001.24791.25201.2479130.0047280.00
13632005.09.06 09:53buy6821.001.24451.24171.2458
13642005.09.06 10:21t/p6821.001.24581.24171.2458130.0047410.00
13652005.09.06 13:22sell6831.001.24841.25121.2471
13662005.09.06 13:38t/p6831.001.24711.25121.2471130.0047540.00
13672005.09.06 14:11sell6841.001.24841.25121.2471
13682005.09.06 14:54s/l6841.001.25121.25121.2471-280.0047260.00
13692005.09.06 16:09buy6851.001.24811.24531.2494
13702005.09.06 18:11t/p6851.001.24941.24531.2494130.0047390.00
13712005.09.06 18:52buy6861.001.24811.24531.2494
13722005.09.07 00:14s/l6861.001.24531.24531.2494-280.0047110.00
13732005.09.07 08:59sell6871.001.25211.25491.2508
13742005.09.07 10:08t/p6871.001.25081.25491.2508130.0047240.00
13752005.09.07 15:09buy6881.001.24461.24181.2459
13762005.09.07 18:04t/p6881.001.24591.24181.2459130.0047370.00
13772005.09.07 18:04sell6891.001.24591.24871.2446
13782005.09.07 18:21t/p6891.001.24461.24871.2446130.0047500.00
13792005.09.07 18:33sell6901.001.24491.24771.2436
13802005.09.07 19:27t/p6901.001.24361.24771.2436130.0047630.00
13812005.09.08 09:51buy6911.001.24301.24021.2443
13822005.09.08 13:00s/l6911.001.24021.24021.2443-280.0047350.00
13832005.09.08 14:31sell6921.001.24231.24511.2410
13842005.09.08 15:06s/l6921.001.24511.24511.2410-280.0047070.00
13852005.09.08 15:24buy6931.001.24211.23931.2434
13862005.09.08 16:31s/l6931.001.23931.23931.2434-280.0046790.00
13872005.09.08 16:31buy6941.001.23941.23661.2407
13882005.09.08 16:33t/p6941.001.24071.23661.2407130.0046920.00
13892005.09.08 16:37buy6951.001.23991.23711.2412
13902005.09.09 03:59t/p6951.001.24121.23711.2412130.0047050.00
13912005.09.09 07:59buy6961.001.24211.23931.2434
13922005.09.09 11:45s/l6961.001.23931.23931.2434-280.0046770.00
13932005.09.09 16:24sell6971.001.24241.24521.2411
13942005.09.09 18:29t/p6971.001.24111.24521.2411130.0046900.00
13952005.09.12 07:34sell6981.001.23341.23621.2321
13962005.09.12 09:01t/p6981.001.23211.23621.2321130.0047030.00
13972005.09.12 09:01buy6991.001.23201.22921.2333
13982005.09.12 10:42t/p6991.001.23331.22921.2333130.0047160.00
13992005.09.12 11:51buy7001.001.23231.22951.2336
14002005.09.12 14:46s/l7001.001.22951.22951.2336-280.0046880.00
14012005.09.12 18:28sell7011.001.22921.23201.2279
14022005.09.12 18:39t/p7011.001.22791.23201.2279130.0047010.00
14032005.09.13 07:07sell7021.001.23051.23331.2292
14042005.09.13 08:09t/p7021.001.22921.23331.2292130.0047140.00
14052005.09.13 10:01sell7031.001.23001.23281.2287
14062005.09.13 10:37t/p7031.001.22871.23281.2287130.0047270.00
14072005.09.13 14:28sell7041.001.22881.23161.2275
14082005.09.13 14:30t/p7041.001.22751.23161.2275130.0047400.00
14092005.09.13 14:50sell7051.001.22881.23161.2275
14102005.09.13 15:19t/p7051.001.22751.23161.2275130.0047530.00
14112005.09.13 17:31buy7061.001.22611.22331.2274
14122005.09.13 23:40t/p7061.001.22741.22331.2274130.0047660.00
14132005.09.14 09:42sell7071.001.22921.23201.2279
14142005.09.14 10:31t/p7071.001.22791.23201.2279130.0047790.00
14152005.09.14 13:58sell7081.001.23101.23381.2297
14162005.09.14 14:39t/p7081.001.22971.23381.2297130.0047920.00
14172005.09.14 14:58sell7091.001.23101.23381.2297
14182005.09.14 15:22t/p7091.001.22971.23381.2297130.0048050.00
14192005.09.14 17:16buy7101.001.22761.22481.2289
14202005.09.14 17:25t/p7101.001.22891.22481.2289130.0048180.00
14212005.09.14 17:25sell7111.001.22901.23181.2277
14222005.09.14 17:41t/p7111.001.22771.23181.2277130.0048310.00
14232005.09.14 17:41buy7121.001.22771.22491.2290
14242005.09.15 03:07s/l7121.001.22491.22491.2290-280.0048030.00
14252005.09.15 07:06sell7131.001.22251.22531.2212
14262005.09.15 14:36t/p7131.001.22121.22531.2212130.0048160.00
14272005.09.15 16:42sell7141.001.22201.22481.2207
14282005.09.15 18:11t/p7141.001.22071.22481.2207130.0048290.00
14292005.09.15 18:22sell7151.001.22201.22481.2207
14302005.09.16 03:59s/l7151.001.22481.22481.2207-280.0048010.00
14312005.09.19 10:00buy7161.001.21211.20931.2134
14322005.09.19 10:47t/p7161.001.21341.20931.2134130.0048140.00
14332005.09.19 12:05sell7171.001.21521.21801.2139
14342005.09.19 12:28t/p7171.001.21391.21801.2139130.0048270.00
14352005.09.19 15:54sell7181.001.21521.21801.2139
14362005.09.19 15:59t/p7181.001.21391.21801.2139130.0048400.00
14372005.09.19 15:59sell7191.001.21531.21811.2140
14382005.09.19 16:00t/p7191.001.21401.21811.2140130.0048530.00
14392005.09.19 17:07sell7201.001.21551.21831.2142
14402005.09.19 18:54t/p7201.001.21421.21831.2142130.0048660.00
14412005.09.20 08:15sell7211.001.21601.21881.2147
14422005.09.20 09:22t/p7211.001.21471.21881.2147130.0048790.00
14432005.09.20 09:22buy7221.001.21471.21191.2160
14442005.09.20 11:59t/p7221.001.21601.21191.2160130.0048920.00
14452005.09.20 12:48sell7231.001.21621.21901.2149
14462005.09.20 14:33t/p7231.001.21491.21901.2149130.0049050.00
14472005.09.20 15:45sell7241.001.21621.21901.2149
14482005.09.20 19:59t/p7241.001.21491.21901.2149130.0049180.00
14492005.09.21 13:56sell7251.001.22331.22611.2220
14502005.09.21 15:06t/p7251.001.22201.22611.2220130.0049310.00
14512005.09.21 17:33buy7261.001.22061.21781.2219
14522005.09.21 23:48t/p7261.001.22191.21781.2219130.0049440.00
14532005.09.22 07:16sell7271.001.22111.22391.2198
14542005.09.22 14:47t/p7271.001.21981.22391.2198130.0049570.00
14552005.09.22 16:37buy7281.001.21491.21211.2162
14562005.09.23 08:58s/l7281.001.21211.21211.2162-280.0049290.00
14572005.09.23 08:58buy7291.001.21231.20951.2136
14582005.09.23 10:42t/p7291.001.21361.20951.2136130.0049420.00
14592005.09.23 10:49buy7301.001.21251.20971.2138
14602005.09.23 11:00t/p7301.001.21381.20971.2138130.0049550.00
14612005.09.23 11:16buy7311.001.21251.20971.2138
14622005.09.23 14:45s/l7311.001.20971.20971.2138-280.0049270.00
14632005.09.26 10:10sell7321.001.20461.20741.2033
14642005.09.26 14:01t/p7321.001.20331.20741.2033130.0049400.00
14652005.09.26 14:01buy7331.001.20331.20051.2046
14662005.09.26 15:59t/p7331.001.20461.20051.2046130.0049530.00
14672005.09.27 12:51buy7341.001.20131.19851.2026
14682005.09.27 18:38s/l7341.001.19851.19851.2026-280.0049250.00
14692005.09.27 19:31sell7351.001.20101.20381.1997
14702005.09.28 06:45s/l7351.001.20381.20381.1997-280.0048970.00
14712005.09.28 07:06buy7361.001.20281.20001.2041
14722005.09.28 18:23t/p7361.001.20411.20001.2041130.0049100.00
14732005.09.29 09:13buy7371.001.20531.20251.2066
14742005.09.29 14:44s/l7371.001.20251.20251.2066-280.0048820.00
14752005.09.30 09:08buy7381.001.20221.19941.2035
14762005.09.30 11:59t/p7381.001.20351.19941.2035130.0048950.00
14772005.09.30 12:47sell7391.001.20561.20841.2043
14782005.09.30 14:09t/p7391.001.20431.20841.2043130.0049080.00
14792005.09.30 16:38sell7401.001.20591.20871.2046
14802005.09.30 17:01t/p7401.001.20461.20871.2046130.0049210.00
14812005.09.30 17:10sell7411.001.20591.20871.2046
14822005.09.30 18:25t/p7411.001.20461.20871.2046130.0049340.00
14832005.10.03 14:11sell7421.001.19321.19601.1919
14842005.10.03 15:59t/p7421.001.19191.19601.1919130.0049470.00
14852005.10.03 16:31buy7431.001.19091.18811.1922
14862005.10.03 23:18t/p7431.001.19221.18811.1922130.0049600.00
14872005.10.04 07:17sell7441.001.19261.19541.1913
14882005.10.04 08:30t/p7441.001.19131.19541.1913130.0049730.00
14892005.10.04 08:31buy7451.001.19111.18831.1924
14902005.10.04 09:40t/p7451.001.19241.18831.1924130.0049860.00
14912005.10.04 09:45buy7461.001.19111.18831.1924
14922005.10.04 10:19t/p7461.001.19241.18831.1924130.0049990.00
14932005.10.04 13:50sell7471.001.19341.19621.1921
14942005.10.04 15:59t/p7471.001.19211.19621.1921130.0050120.00
14952005.10.04 17:54buy7481.001.19161.18881.1929
14962005.10.04 18:20t/p7481.001.19291.18881.1929130.0050250.00
14972005.10.04 19:18buy7491.001.19171.18891.1930
14982005.10.05 03:03t/p7491.001.19301.18891.1930130.0050380.00
14992005.10.05 07:40buy7501.001.19411.19131.1954
15002005.10.05 07:59t/p7501.001.19541.19131.1954130.0050510.00
15012005.10.06 07:48buy7511.001.20451.20171.2058
15022005.10.06 07:59t/p7511.001.20581.20171.2058130.0050640.00
15032005.10.06 08:29sell7521.001.20661.20941.2053
15042005.10.06 10:37t/p7521.001.20531.20941.2053130.0050770.00
15052005.10.06 14:04sell7531.001.20651.20931.2052
15062005.10.06 14:18t/p7531.001.20521.20931.2052130.0050900.00
15072005.10.06 14:29sell7541.001.20651.20931.2052
15082005.10.06 15:14s/l7541.001.20931.20931.2052-280.0050620.00
15092005.10.06 16:12buy7551.001.21301.21021.2143
15102005.10.06 18:38t/p7551.001.21431.21021.2143130.0050750.00
15112005.10.06 20:26sell7561.001.21901.22181.2177
15122005.10.06 21:26t/p7561.001.21771.22181.2177130.0050880.00
15132005.10.07 07:08buy7571.001.21661.21381.2179
15142005.10.07 14:21s/l7571.001.21381.21381.2179-280.0050600.00
15152005.10.07 17:20buy7581.001.21131.20851.2126
15162005.10.09 23:20t/p7581.001.21261.20851.2126130.0050730.00
15172005.10.10 07:07sell7591.001.21231.21511.2110
15182005.10.10 07:59s/l7591.001.21511.21511.2110-280.0050450.00
15192005.10.11 13:10sell7601.001.20321.20601.2019
15202005.10.11 14:15t/p7601.001.20191.20601.2019130.0050580.00
15212005.10.12 13:31sell7611.001.20191.20471.2006
15222005.10.12 14:30t/p7611.001.20061.20471.2006130.0050710.00
15232005.10.12 15:02sell7621.001.20191.20471.2006
15242005.10.12 18:28s/l7621.001.20471.20471.2006-280.0050430.00
15252005.10.12 18:28sell7631.001.20451.20731.2032
15262005.10.12 18:34t/p7631.001.20321.20731.2032130.0050560.00
15272005.10.13 07:00sell7641.001.19901.20181.1977
15282005.10.13 07:56t/p7641.001.19771.20181.1977130.0050690.00
15292005.10.13 07:59buy7651.001.19801.19521.1993
15302005.10.13 14:37s/l7651.001.19521.19521.1993-280.0050410.00
15312005.10.13 17:11sell7661.001.19401.19681.1927
15322005.10.13 18:16t/p7661.001.19271.19681.1927130.0050540.00
15332005.10.13 18:18sell7671.001.19381.19661.1925
15342005.10.13 18:35s/l7671.001.19661.19661.1925-280.0050260.00
15352005.10.14 12:47buy7681.001.19901.19621.2003
15362005.10.14 14:31t/p7681.001.20031.19621.2003130.0050390.00
15372005.10.14 14:31sell7691.001.20041.20321.1991
15382005.10.14 14:39s/l7691.001.20321.20321.1991-280.0050110.00
15392005.10.14 15:56buy7701.001.19931.19651.2006
15402005.10.14 15:59t/p7701.001.20061.19651.2006130.0050240.00
15412005.10.14 17:47buy7711.001.20711.20431.2084
15422005.10.14 18:04t/p7711.001.20841.20431.2084130.0050370.00
15432005.10.14 19:18buy7721.001.20711.20431.2084
15442005.10.14 19:31t/p7721.001.20841.20431.2084130.0050500.00
15452005.10.17 09:34buy7731.001.20721.20441.2085
15462005.10.17 11:44s/l7731.001.20441.20441.2085-280.0050220.00
15472005.10.17 13:49buy7741.001.20281.20001.2041
15482005.10.17 17:02t/p7741.001.20411.20001.2041130.0050350.00
15492005.10.17 17:02sell7751.001.20411.20691.2028
15502005.10.17 20:00t/p7751.001.20281.20691.2028130.0050480.00
15512005.10.18 09:58buy7761.001.19661.19381.1979
15522005.10.18 10:17t/p7761.001.19791.19381.1979130.0050610.00
15532005.10.18 10:48buy7771.001.19671.19391.1980
15542005.10.18 12:23s/l7771.001.19391.19391.1980-280.0050330.00
15552005.10.18 12:40sell7781.001.19471.19751.1934
15562005.10.18 14:21t/p7781.001.19341.19751.1934130.0050460.00
15572005.10.18 19:16sell7791.001.19491.19771.1936
15582005.10.18 23:59t/p7791.001.19361.19771.1936130.0050590.00
15592005.10.19 07:39sell7801.001.19381.19661.1925
15602005.10.19 07:59t/p7801.001.19251.19661.1925130.0050720.00
15612005.10.19 08:39buy7811.001.18971.18691.1910
15622005.10.19 10:55t/p7811.001.19101.18691.1910130.0050850.00
15632005.10.19 12:28sell7821.001.19601.19881.1947
15642005.10.19 13:39t/p7821.001.19471.19881.1947130.0050980.00
15652005.10.19 13:39buy7831.001.19471.19191.1960
15662005.10.19 13:55t/p7831.001.19601.19191.1960130.0051110.00
15672005.10.19 13:58buy7841.001.19561.19281.1969
15682005.10.19 15:59t/p7841.001.19691.19281.1969130.0051240.00
15692005.10.19 16:56sell7851.001.19851.20131.1972
15702005.10.19 18:52t/p7851.001.19721.20131.1972130.0051370.00
15712005.10.20 09:54buy7861.001.19621.19341.1975
15722005.10.20 10:34t/p7861.001.19751.19341.1975130.0051500.00
15732005.10.20 11:11buy7871.001.19621.19341.1975
15742005.10.20 11:43t/p7871.001.19751.19341.1975130.0051630.00
15752005.10.20 11:59buy7881.001.19591.19311.1972
15762005.10.20 12:46t/p7881.001.19721.19311.1972130.0051760.00
15772005.10.20 13:31buy7891.001.19571.19291.1970
15782005.10.20 15:51t/p7891.001.19701.19291.1970130.0051890.00
15792005.10.20 16:19sell7901.001.19811.20091.1968
15802005.10.20 17:07t/p7901.001.19681.20091.1968130.0052020.00
15812005.10.20 17:25sell7911.001.19811.20091.1968
15822005.10.20 18:51t/p7911.001.19681.20091.1968130.0052150.00
15832005.10.20 19:37sell7921.001.19811.20091.1968
15842005.10.20 19:59s/l7921.001.20091.20091.1968-280.0051870.00
15852005.10.21 07:59sell7931.001.20591.20871.2046
15862005.10.21 08:00t/p7931.001.20461.20871.2046130.0052000.00
15872005.10.21 13:56buy7941.001.20041.19761.2017
15882005.10.21 14:37t/p7941.001.20171.19761.2017130.0052130.00
15892005.10.21 17:55buy7951.001.19561.19281.1969
15902005.10.21 18:05t/p7951.001.19691.19281.1969130.0052260.00
15912005.10.21 18:12buy7961.001.19561.19281.1969
15922005.10.24 15:59t/p7961.001.19691.19281.1969130.0052390.00
15932005.10.24 17:58sell7971.001.19981.20261.1985
15942005.10.24 19:09t/p7971.001.19851.20261.1985130.0052520.00
15952005.10.25 13:59buy7981.001.20281.20001.2041
15962005.10.25 14:53t/p7981.001.20411.20001.2041130.0052650.00
15972005.10.25 14:53sell7991.001.20421.20701.2029
15982005.10.25 15:45s/l7991.001.20701.20701.2029-280.0052370.00
15992005.10.25 16:28sell8001.001.21051.21331.2092
16002005.10.25 17:06t/p8001.001.20921.21331.2092130.0052500.00
16012005.10.25 17:06buy8011.001.20921.20641.2105
16022005.10.25 20:05t/p8011.001.21051.20641.2105130.0052630.00
16032005.10.26 07:42sell8021.001.21051.21331.2092
16042005.10.26 07:59t/p8021.001.20921.21331.2092130.0052760.00
16052005.10.26 09:29buy8031.001.20741.20461.2087
16062005.10.26 10:18t/p8031.001.20871.20461.2087130.0052890.00
16072005.10.26 10:29buy8041.001.20731.20451.2086
16082005.10.26 15:48t/p8041.001.20861.20451.2086130.0053020.00
16092005.10.26 15:48sell8051.001.20861.21141.2073
16102005.10.26 16:49t/p8051.001.20731.21141.2073130.0053150.00
16112005.10.26 17:05sell8061.001.20831.21111.2070
16122005.10.26 17:41t/p8061.001.20701.21111.2070130.0053280.00
16132005.10.27 07:00sell8071.001.21221.21501.2109
16142005.10.27 07:21t/p8071.001.21091.21501.2109130.0053410.00
16152005.10.27 07:59sell8081.001.21161.21441.2103
16162005.10.27 10:31s/l8081.001.21441.21441.2103-280.0053130.00
16172005.10.27 12:09sell8091.001.21391.21671.2126
16182005.10.27 12:47t/p8091.001.21261.21671.2126130.0053260.00
16192005.10.27 14:30sell8101.001.21381.21661.2125
16202005.10.28 07:59s/l8101.001.21661.21661.2125-280.0052980.00
16212005.10.28 09:50sell8111.001.21661.21941.2153
16222005.10.28 10:23t/p8111.001.21531.21941.2153130.0053110.00
16232005.10.30 20:16sell8121.001.20651.20931.2052
16242005.10.31 00:00t/p8121.001.20521.20931.2052130.0053240.00
16252005.10.31 07:04sell8131.001.20631.20911.2050
16262005.10.31 11:59t/p8131.001.20501.20911.2050130.0053370.00
16272005.10.31 13:31buy8141.001.20341.20061.2047
16282005.10.31 14:32s/l8141.001.20061.20061.2047-280.0053090.00
16292005.10.31 16:40buy8151.001.19771.19491.1990
16302005.10.31 17:07t/p8151.001.19901.19491.1990130.0053220.00
16312005.10.31 19:14buy8161.001.19771.19491.1990
16322005.10.31 19:59t/p8161.001.19901.19491.1990130.0053350.00
16332005.11.01 09:20sell8171.001.20001.20281.1987
16342005.11.01 15:36t/p8171.001.19871.20281.1987130.0053480.00
16352005.11.01 16:10sell8181.001.19981.20261.1985
16362005.11.01 16:29t/p8181.001.19851.20261.1985130.0053610.00
16372005.11.01 17:04sell8191.001.19941.20221.1981
16382005.11.01 22:45s/l8191.001.20221.20221.1981-280.0053330.00
16392005.11.02 07:01sell8201.001.20361.20641.2023
16402005.11.02 08:05t/p8201.001.20231.20641.2023130.0053460.00
16412005.11.02 08:55sell8211.001.20341.20621.2021
16422005.11.02 09:27t/p8211.001.20211.20621.2021130.0053590.00
16432005.11.02 12:17buy8221.001.19931.19651.2006
16442005.11.02 14:34t/p8221.001.20061.19651.2006130.0053720.00
16452005.11.02 17:08buy8231.001.20621.20341.2075
16462005.11.02 18:30t/p8231.001.20751.20341.2075130.0053850.00
16472005.11.02 18:56buy8241.001.20631.20351.2076
16482005.11.02 23:18t/p8241.001.20761.20351.2076130.0053980.00
16492005.11.03 10:30sell8251.001.20651.20931.2052
16502005.11.03 12:01t/p8251.001.20521.20931.2052130.0054110.00
16512005.11.03 12:21sell8261.001.20601.20881.2047
16522005.11.03 13:54t/p8261.001.20471.20881.2047130.0054240.00
16532005.11.03 17:17sell8271.001.20071.20351.1994
16542005.11.03 17:31t/p8271.001.19941.20351.1994130.0054370.00
16552005.11.04 07:41sell8281.001.19401.19681.1927
16562005.11.04 14:20t/p8281.001.19271.19681.1927130.0054500.00
16572005.11.04 14:20buy8291.001.19271.18991.1940
16582005.11.04 14:30t/p8291.001.19401.18991.1940130.0054630.00
16592005.11.04 14:35buy8301.001.19341.19061.1947
16602005.11.04 14:37t/p8301.001.19471.19061.1947130.0054760.00
16612005.11.04 15:33buy8311.001.19341.19061.1947
16622005.11.04 15:59s/l8311.001.19061.19061.1947-280.0054480.00
16632005.11.04 16:55buy8321.001.18121.17841.1825
16642005.11.04 17:14t/p8321.001.18251.17841.1825130.0054610.00
16652005.11.04 18:32buy8331.001.18111.17831.1824
16662005.11.04 19:02t/p8331.001.18241.17831.1824130.0054740.00
16672005.11.07 13:52sell8341.001.18231.18511.1810
16682005.11.07 14:27t/p8341.001.18101.18511.1810130.0054870.00
16692005.11.07 16:29sell8351.001.17941.18221.1781
16702005.11.07 18:27t/p8351.001.17811.18221.1781130.0055000.00
16712005.11.07 18:27buy8361.001.17811.17531.1794
16722005.11.07 19:41t/p8361.001.17941.17531.1794130.0055130.00
16732005.11.07 19:46buy8371.001.17921.17641.1805
16742005.11.07 19:59t/p8371.001.18051.17641.1805130.0055260.00
16752005.11.07 20:52sell8381.001.18171.18451.1804
16762005.11.07 22:49t/p8381.001.18041.18451.1804130.0055390.00
16772005.11.08 10:19sell8391.001.17291.17571.1716
16782005.11.08 15:49s/l8391.001.17571.17571.1716-280.0055110.00
16792005.11.08 16:33buy8401.001.17581.17301.1771
16802005.11.08 17:36t/p8401.001.17711.17301.1771130.0055240.00
16812005.11.09 09:06buy8411.001.17611.17331.1774
16822005.11.09 09:29t/p8411.001.17741.17331.1774130.0055370.00
16832005.11.09 09:29sell8421.001.17741.18021.1761
16842005.11.09 10:43t/p8421.001.17611.18021.1761130.0055500.00
16852005.11.09 11:22sell8431.001.17681.17961.1755
16862005.11.09 11:59t/p8431.001.17551.17961.1755130.0055630.00
16872005.11.09 12:15buy8441.001.17391.17111.1752
16882005.11.09 13:22t/p8441.001.17521.17111.1752130.0055760.00
16892005.11.09 13:59buy8451.001.17401.17121.1753
16902005.11.09 14:44t/p8451.001.17531.17121.1753130.0055890.00
16912005.11.09 15:30buy8461.001.17391.17111.1752
16922005.11.09 19:20t/p8461.001.17521.17111.1752130.0056020.00
16932005.11.10 13:02buy8471.001.17761.17481.1789
16942005.11.10 14:30t/p8471.001.17891.17481.1789130.0056150.00
16952005.11.10 14:30sell8481.001.17891.18171.1776
16962005.11.10 14:31t/p8481.001.17761.18171.1776130.0056280.00
16972005.11.10 14:31buy8491.001.17751.17471.1788
16982005.11.10 14:33t/p8491.001.17881.17471.1788130.0056410.00
16992005.11.10 14:44buy8501.001.17751.17471.1788
17002005.11.10 14:55s/l8501.001.17471.17471.1788-280.0056130.00
17012005.11.10 16:11sell8511.001.17471.17751.1734
17022005.11.10 16:31t/p8511.001.17341.17751.1734130.0056260.00
17032005.11.10 16:52sell8521.001.17461.17741.1733
17042005.11.10 17:30t/p8521.001.17331.17741.1733130.0056390.00
17052005.11.10 18:06sell8531.001.17471.17751.1734
17062005.11.10 19:04t/p8531.001.17341.17751.1734130.0056520.00
17072005.11.10 20:59buy8541.001.16811.16531.1694
17082005.11.10 21:02t/p8541.001.16941.16531.1694130.0056650.00
17092005.11.11 11:21sell8551.001.17031.17311.1690
17102005.11.11 21:58s/l8551.001.17311.17311.1690-280.0056370.00
17112005.11.14 08:40buy8561.001.17431.17151.1756
17122005.11.14 09:59t/p8561.001.17561.17151.1756130.0056500.00
17132005.11.14 11:34buy8571.001.17441.17161.1757
17142005.11.14 13:46s/l8571.001.17161.17161.1757-280.0056220.00
17152005.11.14 19:16sell8581.001.17021.17301.1689
17162005.11.14 20:06t/p8581.001.16891.17301.1689130.0056350.00
17172005.11.15 08:19sell8591.001.17031.17311.1690
17182005.11.15 08:58t/p8591.001.16901.17311.1690130.0056480.00
17192005.11.15 09:00sell8601.001.16971.17251.1684
17202005.11.15 11:26t/p8601.001.16841.17251.1684130.0056610.00
17212005.11.15 12:23buy8611.001.16571.16291.1670
17222005.11.15 14:44t/p8611.001.16701.16291.1670130.0056740.00
17232005.11.15 14:44sell8621.001.16711.16991.1658
17242005.11.15 16:26s/l8621.001.16991.16991.1658-280.0056460.00
17252005.11.15 16:54buy8631.001.16731.16451.1686
17262005.11.15 17:08t/p8631.001.16861.16451.1686130.0056590.00
17272005.11.16 08:32sell8641.001.17211.17491.1708
17282005.11.16 11:21t/p8641.001.17081.17491.1708130.0056720.00
17292005.11.16 11:21buy8651.001.17071.16791.1720
17302005.11.16 11:55s/l8651.001.16791.16791.1720-280.0056440.00
17312005.11.16 14:14buy8661.001.16781.16501.1691
17322005.11.16 14:34t/p8661.001.16911.16501.1691130.0056570.00
17332005.11.16 15:00buy8671.001.16781.16501.1691
17342005.11.16 15:44s/l8671.001.16501.16501.1691-280.0056290.00
17352005.11.17 07:34sell8681.001.16751.17031.1662
17362005.11.17 07:59t/p8681.001.16621.17031.1662130.0056420.00
17372005.11.17 08:42buy8691.001.16541.16261.1667
17382005.11.17 09:18t/p8691.001.16671.16261.1667130.0056550.00
17392005.11.17 13:16sell8701.001.16891.17171.1676
17402005.11.17 14:58t/p8701.001.16761.17171.1676130.0056680.00
17412005.11.17 15:29sell8711.001.16861.17141.1673
17422005.11.17 15:59s/l8711.001.17141.17141.1673-280.0056400.00
17432005.11.17 17:02sell8721.001.17271.17551.1714
17442005.11.17 17:23t/p8721.001.17141.17551.1714130.0056530.00
17452005.11.17 19:11sell8731.001.17261.17541.1713
17462005.11.17 19:34s/l8731.001.17541.17541.1713-280.0056250.00
17472005.11.17 20:56sell8741.001.17541.17821.1741
17482005.11.18 00:00t/p8741.001.17411.17821.1741130.0056380.00
17492005.11.18 07:00sell8751.001.17251.17531.1712
17502005.11.18 08:02t/p8751.001.17121.17531.1712130.0056510.00
17512005.11.18 14:13buy8761.001.16801.16521.1693
17522005.11.18 14:50t/p8761.001.16931.16521.1693130.0056640.00
17532005.11.18 16:20buy8771.001.17071.16791.1720
17542005.11.18 17:11t/p8771.001.17201.16791.1720130.0056770.00
17552005.11.21 08:32sell8781.001.17781.18061.1765
17562005.11.21 09:22s/l8781.001.18061.18061.1765-280.0056490.00
17572005.11.21 13:29buy8791.001.18121.17841.1825
17582005.11.21 14:45t/p8791.001.18251.17841.1825130.0056620.00
17592005.11.21 15:24buy8801.001.18131.17851.1826
17602005.11.21 15:26t/p8801.001.18261.17851.1826130.0056750.00
17612005.11.21 17:12buy8811.001.17371.17091.1750
17622005.11.22 09:41s/l8811.001.17091.17091.1750-280.0056470.00
17632005.11.22 12:34buy8821.001.16991.16711.1712
17642005.11.22 15:59t/p8821.001.17121.16711.1712130.0056600.00
17652005.11.22 16:59buy8831.001.17161.16881.1729
17662005.11.22 17:10t/p8831.001.17291.16881.1729130.0056730.00
17672005.11.22 17:22buy8841.001.17171.16891.1730
17682005.11.22 17:57t/p8841.001.17301.16891.1730130.0056860.00
17692005.11.22 20:57buy8851.001.18071.17791.1820
17702005.11.22 22:47t/p8851.001.18201.17791.1820130.0056990.00
17712005.11.23 08:20buy8861.001.18261.17981.1839
17722005.11.23 09:08t/p8861.001.18391.17981.1839130.0057120.00
17732005.11.23 09:08sell8871.001.18401.18681.1827
17742005.11.23 09:35t/p8871.001.18271.18681.1827130.0057250.00
17752005.11.23 16:03buy8881.001.17901.17621.1803
17762005.11.23 18:30t/p8881.001.18031.17621.1803130.0057380.00
17772005.11.24 09:03sell8891.001.18141.18421.1801
17782005.11.24 10:02t/p8891.001.18011.18421.1801130.0057510.00
17792005.11.24 14:59sell8901.001.17981.18261.1785
17802005.11.24 15:42t/p8901.001.17851.18261.1785130.0057640.00
17812005.11.24 15:59sell8911.001.17971.18251.1784
17822005.11.24 22:56t/p8911.001.17841.18251.1784130.0057770.00
17832005.11.25 08:46buy8921.001.17521.17241.1765
17842005.11.25 14:14t/p8921.001.17651.17241.1765130.0057900.00
17852005.11.25 15:59buy8931.001.17341.17061.1747
17862005.11.27 20:11s/l8931.001.17061.17061.1747-280.0057620.00
17872005.11.28 09:03buy8941.001.16841.16561.1697
17882005.11.28 10:12t/p8941.001.16971.16561.1697130.0057750.00
17892005.11.28 14:39buy8951.001.17111.16831.1724
17902005.11.28 15:25t/p8951.001.17241.16831.1724130.0057880.00
17912005.11.28 17:21sell8961.001.18001.18281.1787
17922005.11.28 19:14s/l8961.001.18281.18281.1787-280.0057600.00
17932005.11.28 20:09sell8971.001.18741.19021.1861
17942005.11.28 21:34t/p8971.001.18611.19021.1861130.0057730.00
17952005.11.29 08:16sell8981.001.18341.18621.1821
17962005.11.29 09:42t/p8981.001.18211.18621.1821130.0057860.00
17972005.11.30 07:00sell8991.001.17921.18201.1779
17982005.11.30 09:50t/p8991.001.17791.18201.1779130.0057990.00
17992005.11.30 14:25sell9001.001.17771.18051.1764
18002005.11.30 14:51t/p9001.001.17641.18051.1764130.0058120.00
18012005.11.30 15:38sell9011.001.17761.18041.1763
18022005.12.01 13:31t/p9011.001.17631.18041.1763130.0058250.00
18032005.12.01 13:45sell9021.001.17691.17971.1756
18042005.12.01 13:48t/p9021.001.17561.17971.1756130.0058380.00
18052005.12.01 16:30sell9031.001.17151.17431.1702
18062005.12.01 17:21t/p9031.001.17021.17431.1702130.0058510.00
18072005.12.01 18:44sell9041.001.17151.17431.1702
18082005.12.01 19:59s/l9041.001.17431.17431.1702-280.0058230.00
18092005.12.02 08:51buy9051.001.17051.16771.1718
18102005.12.02 14:47t/p9051.001.17181.16771.1718130.0058360.00
18112005.12.02 15:24buy9061.001.16981.16701.1711
18122005.12.02 15:54s/l9061.001.16701.16701.1711-280.0058080.00
18132005.12.02 15:54buy9071.001.16721.16441.1685
18142005.12.02 15:59t/p9071.001.16851.16441.1685130.0058210.00
18152005.12.02 15:59buy9081.001.16951.16671.1708
18162005.12.02 16:32t/p9081.001.17081.16671.1708130.0058340.00
18172005.12.02 16:51buy9091.001.16901.16621.1703
18182005.12.02 17:26t/p9091.001.17031.16621.1703130.0058470.00
18192005.12.05 13:01sell9101.001.17441.17721.1731
18202005.12.05 13:35t/p9101.001.17311.17721.1731130.0058600.00
18212005.12.05 13:46sell9111.001.17441.17721.1731
18222005.12.05 14:00s/l9111.001.17721.17721.1731-280.0058320.00
18232005.12.06 08:57sell9121.001.17871.18151.1774
18242005.12.06 09:14t/p9121.001.17741.18151.1774130.0058450.00
18252005.12.06 09:30sell9131.001.17851.18131.1772
18262005.12.06 10:13t/p9131.001.17721.18131.1772130.0058580.00
18272005.12.06 13:50buy9141.001.17751.17471.1788
18282005.12.06 14:03t/p9141.001.17881.17471.1788130.0058710.00
18292005.12.06 14:38buy9151.001.17751.17471.1788
18302005.12.06 15:10t/p9151.001.17881.17471.1788130.0058840.00
18312005.12.06 15:28buy9161.001.17741.17461.1787
18322005.12.06 17:15t/p9161.001.17871.17461.1787130.0058970.00
18332005.12.06 17:22buy9171.001.17761.17481.1789
18342005.12.06 18:03t/p9171.001.17891.17481.1789130.0059100.00
18352005.12.07 08:27buy9181.001.17471.17191.1760
18362005.12.07 09:17t/p9181.001.17601.17191.1760130.0059230.00
18372005.12.07 09:17sell9191.001.17611.17891.1748
18382005.12.07 10:07t/p9191.001.17481.17891.1748130.0059360.00
18392005.12.07 12:36buy9201.001.17081.16801.1721
18402005.12.07 13:13t/p9201.001.17211.16801.1721130.0059490.00
18412005.12.07 13:36buy9211.001.17131.16851.1726
18422005.12.07 15:00t/p9211.001.17261.16851.1726130.0059620.00
18432005.12.07 16:53sell9221.001.17241.17521.1711
18442005.12.07 18:02t/p9221.001.17111.17521.1711130.0059750.00
18452005.12.07 19:59sell9231.001.17241.17521.1711
18462005.12.08 02:49t/p9231.001.17111.17521.1711130.0059880.00
18472005.12.08 15:13sell9241.001.17791.18071.1766
18482005.12.08 15:36t/p9241.001.17661.18071.1766130.0060010.00
18492005.12.08 15:59sell9251.001.17761.18041.1763
18502005.12.08 15:59s/l9251.001.18041.18041.1763-280.0059730.00
18512005.12.08 16:28sell9261.001.18261.18541.1813
18522005.12.08 20:40t/p9261.001.18131.18541.1813130.0059860.00
18532005.12.09 08:42buy9271.001.17831.17551.1796
18542005.12.09 11:59t/p9271.001.17961.17551.1796130.0059990.00
18552005.12.09 12:43sell9281.001.18021.18301.1789
18562005.12.09 14:14t/p9281.001.17891.18301.1789130.0060120.00
18572005.12.09 14:52sell9291.001.18021.18301.1789
18582005.12.09 15:59s/l9291.001.18301.18301.1789-280.0059840.00
18592005.12.09 16:07sell9301.001.18361.18641.1823
18602005.12.09 16:15t/p9301.001.18231.18641.1823130.0059970.00
18612005.12.12 09:20sell9311.001.18391.18671.1826
18622005.12.12 09:30s/l9311.001.18671.18671.1826-280.0059690.00
18632005.12.12 17:23sell9321.001.19621.19901.1949
18642005.12.12 20:54t/p9321.001.19491.19901.1949130.0059820.00
18652005.12.13 18:51sell9331.001.19331.19611.1920
18662005.12.13 20:18s/l9331.001.19611.19611.1920-280.0059540.00
18672005.12.13 20:18sell9341.001.19611.19891.1948
18682005.12.13 20:53t/p9341.001.19481.19891.1948130.0059670.00
18692005.12.14 11:39buy9351.001.20121.19841.2025
18702005.12.14 12:22t/p9351.001.20251.19841.2025130.0059800.00
18712005.12.14 14:30sell9361.001.20281.20561.2015
18722005.12.14 14:38s/l9361.001.20561.20561.2015-280.0059520.00
18732005.12.14 15:57buy9371.001.20201.19921.2033
18742005.12.14 16:08t/p9371.001.20331.19921.2033130.0059650.00
18752005.12.14 16:08sell9381.001.20331.20611.2020
18762005.12.14 18:29t/p9381.001.20201.20611.2020130.0059780.00
18772005.12.14 20:44sell9391.001.20061.20341.1993
18782005.12.14 23:16t/p9391.001.19931.20341.1993130.0059910.00
18792005.12.15 14:29sell9401.001.20131.20411.2000
18802005.12.15 14:33t/p9401.001.20001.20411.2000130.0060040.00
18812005.12.15 14:54sell9411.001.20131.20411.2000
18822005.12.15 15:00t/p9411.001.20001.20411.2000130.0060170.00
18832005.12.16 12:03buy9421.001.19851.19571.1998
18842005.12.16 15:59t/p9421.001.19981.19571.1998130.0060300.00
18852005.12.16 16:14sell9431.001.20111.20391.1998
18862005.12.16 16:26t/p9431.001.19981.20391.1998130.0060430.00
18872005.12.16 17:01sell9441.001.20071.20351.1994
18882005.12.18 21:42s/l9441.001.20351.20351.1994-280.0060150.00
18892005.12.19 09:11sell9451.001.20171.20451.2004
18902005.12.19 11:13t/p9451.001.20041.20451.2004130.0060280.00
18912005.12.19 17:47sell9461.001.19961.20241.1983
18922005.12.19 19:07t/p9461.001.19831.20241.1983130.0060410.00
18932005.12.19 19:07buy9471.001.19831.19551.1996
18942005.12.19 19:59t/p9471.001.19961.19551.1996130.0060540.00
18952005.12.20 07:00sell9481.001.19861.20141.1973
18962005.12.20 08:24t/p9481.001.19731.20141.1973130.0060670.00
18972005.12.20 08:48sell9491.001.19841.20121.1971
18982005.12.20 09:54t/p9491.001.19711.20121.1971130.0060800.00
18992005.12.20 13:02buy9501.001.19651.19371.1978
19002005.12.20 14:40s/l9501.001.19371.19371.1978-280.0060520.00
19012005.12.20 16:13sell9511.001.18901.19181.1877
19022005.12.20 17:13t/p9511.001.18771.19181.1877130.0060650.00
19032005.12.20 17:21sell9521.001.18901.19181.1877
19042005.12.20 17:44t/p9521.001.18771.19181.1877130.0060780.00
19052005.12.21 07:12sell9531.001.18721.19001.1859
19062005.12.21 09:05s/l9531.001.19001.19001.1859-280.0060500.00
19072005.12.21 09:05sell9541.001.18991.19271.1886
19082005.12.21 09:34t/p9541.001.18861.19271.1886130.0060630.00
19092005.12.21 09:34buy9551.001.18861.18581.1899
19102005.12.21 10:42t/p9551.001.18991.18581.1899130.0060760.00
19112005.12.21 11:03buy9561.001.18861.18581.1899
19122005.12.21 13:18s/l9561.001.18581.18581.1899-280.0060480.00
19132005.12.21 13:54sell9571.001.18731.19011.1860
19142005.12.21 14:47t/p9571.001.18601.19011.1860130.0060610.00
19152005.12.21 16:40sell9581.001.18151.18431.1802
19162005.12.21 19:59s/l9581.001.18431.18431.1802-280.0060330.00
19172005.12.22 07:59sell9591.001.18331.18611.1820
19182005.12.22 08:07t/p9591.001.18201.18611.1820130.0060460.00
19192005.12.22 08:49sell9601.001.18321.18601.1819
19202005.12.22 09:52t/p9601.001.18191.18601.1819130.0060590.00
19212005.12.22 10:39sell9611.001.18331.18611.1820
19222005.12.22 12:36t/p9611.001.18201.18611.1820130.0060720.00
19232005.12.22 14:39sell9621.001.18291.18571.1816
19242005.12.22 15:32s/l9621.001.18571.18571.1816-280.0060440.00
19252005.12.22 17:00buy9631.001.18651.18371.1878
19262005.12.22 17:40t/p9631.001.18781.18371.1878130.0060570.00
19272005.12.22 18:36buy9641.001.18641.18361.1877
19282005.12.22 19:59t/p9641.001.18771.18361.1877130.0060700.00
19292005.12.23 08:39sell9651.001.18821.19101.1869
19302005.12.23 09:21t/p9651.001.18691.19101.1869130.0060830.00
19312005.12.23 10:44sell9661.001.18801.19081.1867
19322005.12.23 11:59t/p9661.001.18671.19081.1867130.0060960.00
19332005.12.23 13:00buy9671.001.18451.18171.1858
19342005.12.23 13:12t/p9671.001.18581.18171.1858130.0061090.00
19352005.12.23 13:31buy9681.001.18441.18161.1857
19362005.12.23 14:07t/p9681.001.18571.18161.1857130.0061220.00
19372005.12.23 14:20buy9691.001.18451.18171.1858
19382005.12.23 15:59t/p9691.001.18581.18171.1858130.0061350.00
19392005.12.23 16:32sell9701.001.18691.18971.1856
19402005.12.23 17:36t/p9701.001.18561.18971.1856130.0061480.00
19412005.12.23 19:46sell9711.001.18691.18971.1856
19422005.12.26 21:39t/p9711.001.18561.18971.1856130.0061610.00
19432005.12.27 07:44buy9721.001.18361.18081.1849
19442005.12.27 09:18t/p9721.001.18491.18081.1849130.0061740.00
19452005.12.27 12:55buy9731.001.18531.18251.1866
19462005.12.28 07:43t/p9731.001.18661.18251.1866130.0061870.00
19472005.12.28 09:04sell9741.001.19251.19531.1912
19482005.12.28 09:45t/p9741.001.19121.19531.1912130.0062000.00
19492005.12.28 15:26sell9751.001.19181.19461.1905
19502005.12.28 16:06t/p9751.001.19051.19461.1905130.0062130.00
19512005.12.28 16:33sell9761.001.19191.19471.1906
19522005.12.28 16:43t/p9761.001.19061.19471.1906130.0062260.00
19532005.12.29 08:21sell9771.001.18661.18941.1853
19542005.12.29 10:19t/p9771.001.18531.18941.1853130.0062390.00
19552005.12.29 15:59sell9781.001.18431.18711.1830
19562005.12.30 03:59s/l9781.001.18711.18711.1830-280.0062110.00
19572005.12.30 07:00buy9791.001.18691.18411.1882
19582005.12.30 07:31t/p9791.001.18821.18411.1882130.0062240.00
19592005.12.30 07:59buy9801.001.18641.18361.1877
19602005.12.30 10:16s/l9801.001.18361.18361.1877-280.0061960.00
19612006.01.03 09:00sell9811.001.18941.19221.1881
19622006.01.03 09:21t/p9811.001.18811.19221.1881130.0062090.00
19632006.01.03 09:44sell9821.001.18921.19201.1879
19642006.01.03 09:49t/p9821.001.18791.19201.1879130.0062220.00
19652006.01.03 11:02sell9831.001.18911.19191.1878
19662006.01.03 12:30t/p9831.001.18781.19191.1878130.0062350.00
19672006.01.03 13:24sell9841.001.18911.19191.1878
19682006.01.03 13:58t/p9841.001.18781.19191.1878130.0062480.00
19692006.01.03 15:28sell9851.001.18911.19191.1878
19702006.01.03 15:40s/l9851.001.19191.19191.1878-280.0062200.00
19712006.01.03 16:51sell9861.001.19791.20071.1966
19722006.01.03 17:08t/p9861.001.19661.20071.1966130.0062330.00
19732006.01.03 17:29sell9871.001.19781.20061.1965
19742006.01.03 18:36t/p9871.001.19651.20061.1965130.0062460.00
19752006.01.03 18:53sell9881.001.19801.20081.1967
19762006.01.03 19:59s/l9881.001.20081.20081.1967-280.0062180.00
19772006.01.03 20:35sell9891.001.20211.20491.2008
19782006.01.03 23:17t/p9891.001.20081.20491.2008130.0062310.00
19792006.01.04 07:08sell9901.001.20681.20961.2055
19802006.01.04 07:53t/p9901.001.20551.20961.2055130.0062440.00
19812006.01.04 16:33sell9911.001.20901.21181.2077
19822006.01.04 16:40t/p9911.001.20771.21181.2077130.0062570.00
19832006.01.04 16:54sell9921.001.20901.21181.2077
19842006.01.04 17:26t/p9921.001.20771.21181.2077130.0062700.00
19852006.01.04 17:59sell9931.001.20901.21181.2077
19862006.01.04 18:23s/l9931.001.21181.21181.2077-280.0062420.00
19872006.01.05 07:15buy9941.001.21001.20721.2113
19882006.01.05 11:57s/l9941.001.20721.20721.2113-280.0062140.00
19892006.01.05 11:59buy9951.001.20861.20581.2099
19902006.01.05 14:20t/p9951.001.20991.20581.2099130.0062270.00
19912006.01.05 14:37buy9961.001.20841.20561.2097
19922006.01.05 15:21t/p9961.001.20971.20561.2097130.0062400.00
19932006.01.05 15:50buy9971.001.20841.20561.2097
19942006.01.05 17:09t/p9971.001.20971.20561.2097130.0062530.00
19952006.01.05 17:16buy9981.001.20911.20631.2104
19962006.01.05 18:41t/p9981.001.21041.20631.2104130.0062660.00
19972006.01.06 10:29buy9991.001.20921.20641.2105
19982006.01.06 14:30t/p9991.001.21051.20641.2105130.0062790.00
19992006.01.06 14:36buy10001.001.20921.20641.2105
20002006.01.06 14:37t/p10001.001.21051.20641.2105130.0062920.00
20012006.01.06 16:27buy10011.001.21451.21171.2158
20022006.01.06 18:08t/p10011.001.21581.21171.2158130.0063050.00
20032006.01.06 18:08sell10021.001.21581.21861.2145
20042006.01.08 20:16t/p10021.001.21451.21861.2145130.0063180.00
20052006.01.09 09:00buy10031.001.21041.20761.2117
20062006.01.09 10:09s/l10031.001.20761.20761.2117-280.0062900.00
20072006.01.09 12:08buy10041.001.20701.20421.2083
20082006.01.09 13:39t/p10041.001.20831.20421.2083130.0063030.00
20092006.01.09 14:13buy10051.001.20741.20461.2087
20102006.01.09 14:26t/p10051.001.20871.20461.2087130.0063160.00
20112006.01.09 15:59buy10061.001.20741.20461.2087
20122006.01.09 16:32t/p10061.001.20871.20461.2087130.0063290.00
20132006.01.09 16:32sell10071.001.20871.21151.2074
20142006.01.09 16:49t/p10071.001.20741.21151.2074130.0063420.00
20152006.01.09 18:37sell10081.001.20781.21061.2065
20162006.01.10 01:33t/p10081.001.20651.21061.2065130.0063550.00
20172006.01.10 17:37buy10091.001.20681.20401.2081
20182006.01.11 12:41t/p10091.001.20811.20401.2081130.0063680.00
20192006.01.11 16:19buy10101.001.20971.20691.2110
20202006.01.11 16:46t/p10101.001.21101.20691.2110130.0063810.00
20212006.01.11 16:59buy10111.001.20971.20691.2110
20222006.01.11 17:26t/p10111.001.21101.20691.2110130.0063940.00
20232006.01.12 07:15sell10121.001.21491.21771.2136
20242006.01.12 11:05t/p10121.001.21361.21771.2136130.0064070.00
20252006.01.12 11:05buy10131.001.21351.21071.2148
20262006.01.12 11:15t/p10131.001.21481.21071.2148130.0064200.00
20272006.01.12 11:25buy10141.001.21451.21171.2158
20282006.01.12 14:14s/l10141.001.21171.21171.2158-280.0063920.00
20292006.01.12 18:04sell10151.001.20401.20681.2027
20302006.01.12 18:24t/p10151.001.20271.20681.2027130.0064050.00
20312006.01.12 19:59sell10161.001.20421.20701.2029
20322006.01.13 07:59s/l10161.001.20701.20701.2029-280.0063770.00
20332006.01.13 10:04sell10171.001.20751.21031.2062
20342006.01.13 11:28t/p10171.001.20621.21031.2062130.0063900.00
20352006.01.13 13:55buy10181.001.20481.20201.2061
20362006.01.13 14:31t/p10181.001.20611.20201.2061130.0064030.00
20372006.01.13 14:31sell10191.001.20611.20891.2048
20382006.01.13 15:23t/p10191.001.20481.20891.2048130.0064160.00
20392006.01.13 15:23buy10201.001.20481.20201.2061
20402006.01.13 15:42t/p10201.001.20611.20201.2061130.0064290.00
20412006.01.13 15:50buy10211.001.20521.20241.2065
20422006.01.13 15:59t/p10211.001.20651.20241.2065130.0064420.00
20432006.01.13 16:47sell10221.001.20841.21121.2071
20442006.01.13 17:05t/p10221.001.20711.21121.2071130.0064550.00
20452006.01.13 17:05buy10231.001.20701.20421.2083
20462006.01.13 17:25t/p10231.001.20831.20421.2083130.0064680.00
20472006.01.13 17:25sell10241.001.20841.21121.2071
20482006.01.13 17:43s/l10241.001.21121.21121.2071-280.0064400.00
20492006.01.16 08:46sell10251.001.21491.21771.2136
20502006.01.16 11:59t/p10251.001.21361.21771.2136130.0064530.00
20512006.01.17 08:22sell10261.001.21361.21641.2123
20522006.01.17 09:35t/p10261.001.21231.21641.2123130.0064660.00
20532006.01.17 12:41buy10271.001.20711.20431.2084
20542006.01.17 13:33t/p10271.001.20841.20431.2084130.0064790.00
20552006.01.17 14:18buy10281.001.20721.20441.2085
20562006.01.17 19:26t/p10281.001.20851.20441.2085130.0064920.00
20572006.01.18 07:59sell10291.001.21201.21481.2107
20582006.01.18 08:46t/p10291.001.21071.21481.2107130.0065050.00
20592006.01.18 08:59sell10301.001.21201.21481.2107
20602006.01.18 09:52s/l10301.001.21481.21481.2107-280.0064770.00
20612006.01.18 10:26buy10311.001.21181.20901.2131
20622006.01.18 12:16t/p10311.001.21311.20901.2131130.0064900.00
20632006.01.18 13:00buy10321.001.21161.20881.2129
20642006.01.18 14:30t/p10321.001.21291.20881.2129130.0065030.00
20652006.01.18 15:07buy10331.001.21171.20891.2130
20662006.01.18 15:17t/p10331.001.21301.20891.2130130.0065160.00
20672006.01.18 15:59buy10341.001.21031.20751.2116
20682006.01.18 17:44s/l10341.001.20751.20751.2116-280.0064880.00
20692006.01.18 19:59sell10351.001.21101.21381.2097
20702006.01.19 01:19t/p10351.001.20971.21381.2097130.0065010.00
20712006.01.19 07:59buy10361.001.20891.20611.2102
20722006.01.19 14:33s/l10361.001.20611.20611.2102-280.0064730.00
20732006.01.19 15:43sell10371.001.20771.21051.2064
20742006.01.19 15:59s/l10371.001.21051.21051.2064-280.0064450.00
20752006.01.19 16:41sell10381.001.21141.21421.2101
20762006.01.19 17:49t/p10381.001.21011.21421.2101130.0064580.00
20772006.01.19 18:00sell10391.001.21161.21441.2103
20782006.01.19 19:25t/p10391.001.21031.21441.2103130.0064710.00
20792006.01.20 09:04buy10401.001.20731.20451.2086
20802006.01.20 09:37s/l10401.001.20451.20451.2086-280.0064430.00
20812006.01.20 10:00sell10411.001.20821.21101.2069
20822006.01.20 11:58t/p10411.001.20691.21101.2069130.0064560.00
20832006.01.20 16:59sell10421.001.20961.21241.2083
20842006.01.20 19:48s/l10421.001.21241.21241.2083-280.0064280.00
20852006.01.22 20:36buy10431.001.21491.21211.2162
20862006.01.22 21:13t/p10431.001.21621.21211.2162130.0064410.00
20872006.01.23 07:21sell10441.001.22511.22791.2238
20882006.01.23 07:39t/p10441.001.22381.22791.2238130.0064540.00
20892006.01.23 08:36buy10451.001.22361.22081.2249
20902006.01.23 10:35t/p10451.001.22491.22081.2249130.0064670.00
20912006.01.23 13:37sell10461.001.22771.23051.2264
20922006.01.23 21:20s/l10461.001.23051.23051.2264-280.0064390.00
20932006.01.24 13:16sell10471.001.22781.23061.2265
20942006.01.24 14:52t/p10471.001.22651.23061.2265130.0064520.00
20952006.01.24 14:52buy10481.001.22631.22351.2276
20962006.01.24 15:12t/p10481.001.22761.22351.2276130.0064650.00
20972006.01.24 15:20buy10491.001.22721.22441.2285
20982006.01.24 17:59t/p10491.001.22851.22441.2285130.0064780.00
20992006.01.25 16:40buy10501.001.22611.22331.2274
21002006.01.25 18:26t/p10501.001.22741.22331.2274130.0064910.00
21012006.01.25 18:26sell10511.001.22741.23021.2261
21022006.01.25 19:59t/p10511.001.22611.23021.2261130.0065040.00
21032006.01.25 19:59buy10521.001.22581.22301.2271
21042006.01.26 14:36s/l10521.001.22301.22301.2271-280.0064760.00
21052006.01.26 14:42sell10531.001.22501.22781.2237
21062006.01.26 17:17t/p10531.001.22371.22781.2237130.0064890.00
21072006.01.27 07:40sell10541.001.22121.22401.2199
21082006.01.27 08:11t/p10541.001.21991.22401.2199130.0065020.00
21092006.01.27 08:56sell10551.001.22091.22371.2196
21102006.01.27 11:47t/p10551.001.21961.22371.2196130.0065150.00
21112006.01.27 12:09buy10561.001.21691.21411.2182
21122006.01.27 12:18t/p10561.001.21821.21411.2182130.0065280.00
21132006.01.27 14:11buy10571.001.21721.21441.2185
21142006.01.27 14:30t/p10571.001.21851.21441.2185130.0065410.00
21152006.01.27 15:59buy10581.001.21371.21091.2150
21162006.01.27 19:18s/l10581.001.21091.21091.2150-280.0065130.00
21172006.01.30 14:42sell10591.001.20941.21221.2081
21182006.01.30 14:47t/p10591.001.20811.21221.2081130.0065260.00
21192006.01.30 15:14sell10601.001.20941.21221.2081
21202006.01.30 15:59t/p10601.001.20811.21221.2081130.0065390.00
21212006.01.30 16:59buy10611.001.20821.20541.2095
21222006.01.30 17:28t/p10611.001.20951.20541.2095130.0065520.00
21232006.01.30 18:37buy10621.001.20811.20531.2094
21242006.01.30 23:13t/p10621.001.20941.20531.2094130.0065650.00
21252006.01.31 07:59sell10631.001.21101.21381.2097
21262006.01.31 08:00t/p10631.001.20971.21381.2097130.0065780.00
21272006.01.31 09:03sell10641.001.21121.21401.2099
21282006.01.31 09:26t/p10641.001.20991.21401.2099130.0065910.00
21292006.01.31 17:24sell10651.001.21431.21711.2130
21302006.01.31 18:17s/l10651.001.21711.21711.2130-280.0065630.00
21312006.01.31 20:22buy10661.001.21491.21211.2162
21322006.01.31 21:06t/p10661.001.21621.21211.2162130.0065760.00
21332006.02.01 07:59buy10671.001.21411.21131.2154
21342006.02.01 08:35t/p10671.001.21541.21131.2154130.0065890.00
21352006.02.01 09:00buy10681.001.21371.21091.2150
21362006.02.01 09:42t/p10681.001.21501.21091.2150130.0066020.00
21372006.02.01 10:05buy10691.001.21361.21081.2149
21382006.02.01 11:50s/l10691.001.21081.21081.2149-280.0065740.00
21392006.02.01 12:30buy10701.001.20971.20691.2110
21402006.02.01 18:37s/l10701.001.20691.20691.2110-280.0065460.00
21412006.02.01 20:21buy10711.001.20561.20281.2069
21422006.02.02 01:11t/p10711.001.20691.20281.2069130.0065590.00
21432006.02.02 09:01sell10721.001.20671.20951.2054
21442006.02.02 09:36t/p10721.001.20541.20951.2054130.0065720.00
21452006.02.02 10:59sell10731.001.20681.20961.2055
21462006.02.02 12:48t/p10731.001.20551.20961.2055130.0065850.00
21472006.02.02 12:48buy10741.001.20551.20271.2068
21482006.02.02 13:28t/p10741.001.20681.20271.2068130.0065980.00
21492006.02.02 14:31buy10751.001.20601.20321.2073
21502006.02.02 15:59t/p10751.001.20731.20321.2073130.0066110.00
21512006.02.03 09:05sell10761.001.20771.21051.2064
21522006.02.03 12:10t/p10761.001.20641.21051.2064130.0066240.00
21532006.02.03 14:30sell10771.001.20671.20951.2054
21542006.02.03 14:32t/p10771.001.20541.20951.2054130.0066370.00
21552006.02.03 14:32buy10781.001.20541.20261.2067
21562006.02.03 14:35s/l10781.001.20261.20261.2067-280.0066090.00
21572006.02.06 07:32buy10791.001.20161.19881.2029
21582006.02.06 09:35s/l10791.001.19881.19881.2029-280.0065810.00
21592006.02.06 11:29sell10801.001.19981.20261.1985
21602006.02.06 11:59t/p10801.001.19851.20261.1985130.0065940.00
21612006.02.06 12:26buy10811.001.19761.19481.1989
21622006.02.06 18:18s/l10811.001.19481.19481.1989-280.0065660.00
21632006.02.07 08:54buy10821.001.19801.19521.1993
21642006.02.07 09:06t/p10821.001.19931.19521.1993130.0065790.00
21652006.02.07 09:42buy10831.001.19801.19521.1993
21662006.02.07 10:13t/p10831.001.19931.19521.1993130.0065920.00
21672006.02.07 13:03buy10841.001.19771.19491.1990
21682006.02.07 17:00s/l10841.001.19491.19491.1990-280.0065640.00
21692006.02.07 17:01buy10851.001.19501.19221.1963
21702006.02.07 17:11t/p10851.001.19631.19221.1963130.0065770.00
21712006.02.08 07:30sell10861.001.19791.20071.1966
21722006.02.08 13:05t/p10861.001.19661.20071.1966130.0065900.00
21732006.02.08 14:43sell10871.001.19681.19961.1955
21742006.02.08 15:40t/p10871.001.19551.19961.1955130.0066030.00
21752006.02.09 09:21buy10881.001.19721.19441.1985
21762006.02.09 11:59t/p10881.001.19851.19441.1985130.0066160.00
21772006.02.09 12:49sell10891.001.19901.20181.1977
21782006.02.09 13:50t/p10891.001.19771.20181.1977130.0066290.00
21792006.02.10 07:00buy10901.001.19871.19591.2000
21802006.02.10 09:30s/l10901.001.19591.19591.2000-280.0066010.00
21812006.02.10 10:26sell10911.001.19741.20021.1961
21822006.02.10 14:54s/l10911.001.20021.20021.1961-280.0065730.00
21832006.02.10 16:54buy10921.001.19131.18851.1926
21842006.02.10 17:49t/p10921.001.19261.18851.1926130.0065860.00
21852006.02.10 19:04buy10931.001.19121.18841.1925
21862006.02.13 10:25s/l10931.001.18841.18841.1925-280.0065580.00
21872006.02.13 13:00buy10941.001.18841.18561.1897
21882006.02.13 15:50t/p10941.001.18971.18561.1897130.0065710.00
21892006.02.13 16:38sell10951.001.19111.19391.1898
21902006.02.13 17:26t/p10951.001.18981.19391.1898130.0065840.00
21912006.02.13 17:52sell10961.001.19061.19341.1893
21922006.02.14 02:48t/p10961.001.18931.19341.1893130.0065970.00
21932006.02.14 10:04sell10971.001.19191.19471.1906
21942006.02.14 10:32t/p10971.001.19061.19471.1906130.0066100.00
21952006.02.14 10:48sell10981.001.19131.19411.1900
21962006.02.14 11:59t/p10981.001.19001.19411.1900130.0066230.00
21972006.02.14 14:30buy10991.001.18911.18631.1904
21982006.02.14 14:40s/l10991.001.18631.18631.1904-280.0065950.00
21992006.02.15 15:59buy11001.001.18991.18711.1912
22002006.02.15 17:53s/l11001.001.18711.18711.1912-280.0065670.00
22012006.02.16 13:04sell11011.001.18641.18921.1851
22022006.02.16 17:06s/l11011.001.18921.18921.1851-280.0065390.00
22032006.02.16 17:06sell11021.001.18911.19191.1878
22042006.02.16 18:00t/p11021.001.18781.19191.1878130.0065520.00
22052006.02.16 18:56sell11031.001.18851.19131.1872
22062006.02.17 00:50s/l11031.001.19131.19131.1872-280.0065240.00
22072006.02.17 10:40sell11041.001.18841.19121.1871
22082006.02.17 12:21t/p11041.001.18711.19121.1871130.0065370.00
22092006.02.17 14:34sell11051.001.18741.19021.1861
22102006.02.17 15:59s/l11051.001.19021.19021.1861-280.0065090.00
22112006.02.17 16:11sell11061.001.19211.19491.1908
22122006.02.17 17:49t/p11061.001.19081.19491.1908130.0065220.00
22132006.02.17 19:06sell11071.001.19221.19501.1909
22142006.02.19 20:51s/l11071.001.19501.19501.1909-280.0064940.00
22152006.02.20 07:59buy11081.001.19561.19281.1969
22162006.02.21 00:18s/l11081.001.19281.19281.1969-280.0064660.00
22172006.02.21 08:41buy11091.001.19081.18801.1921
22182006.02.21 20:03t/p11091.001.19211.18801.1921130.0064790.00
22192006.02.22 14:12buy11101.001.18761.18481.1889
22202006.02.22 14:46t/p11101.001.18891.18481.1889130.0064920.00
22212006.02.22 14:46sell11111.001.18891.19171.1876
22222006.02.22 18:40s/l11111.001.19171.19171.1876-280.0064640.00
22232006.02.23 09:35buy11121.001.19001.18721.1913
22242006.02.23 10:02t/p11121.001.19131.18721.1913130.0064770.00
22252006.02.23 15:05sell11131.001.19581.19861.1945
22262006.02.23 15:26t/p11131.001.19451.19861.1945130.0064900.00
22272006.02.23 17:09sell11141.001.19281.19561.1915
22282006.02.23 17:24t/p11141.001.19151.19561.1915130.0065030.00
22292006.02.23 17:32sell11151.001.19221.19501.1909
22302006.02.24 09:07t/p11151.001.19091.19501.1909130.0065160.00
22312006.02.24 14:30sell11161.001.19021.19301.1889
22322006.02.24 15:59t/p11161.001.18891.19301.1889130.0065290.00
22332006.02.24 16:57buy11171.001.18671.18391.1880
22342006.02.26 20:30s/l11171.001.18391.18391.1880-280.0065010.00
22352006.02.27 07:13buy11181.001.18641.18361.1877
22362006.02.27 23:59close at stop11181.001.18481.18361.1877-160.0064850.00