|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2005.01.03 00:00 - 2006.03.01 00:00 (2005.01.01 - 2006.02.28)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=16; MaxTrades=1; UseHourTrade=true; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
|Bars in test
|7417
|Ticks modelled
|941943
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|54850.00
|Gross profit
|116610.00
|Gross loss
|-61760.00
|Profit factor
|1.89
|Expected payoff
|49.06
|Absolute drawdown
|340.00
|Maximal drawdown (%)
|1730.00 (2.6%)
|Total trades
|1118
|Short positions (won %)
|603 (83.25%)
|Long positions (won %)
|515 (76.70%)
|Profit trades (% of total)
|897 (80.23%)
|Loss trades (% of total)
|221 (19.77%)
|Largest
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-280.00
|Average
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-279.46
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|18 (2340.00)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1680.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2340.00 (18)
|consecutive loss (count of losses)
|-1680.00 (6)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 08:57
|sell
|1
|1.00
|1.3531
|1.3559
|1.3518
|2
|2005.01.03 09:22
|t/p
|1
|1.00
|1.3518
|1.3559
|1.3518
|130.00
|10130.00
|3
|2005.01.03 09:56
|sell
|2
|1.00
|1.3531
|1.3559
|1.3518
|4
|2005.01.03 10:02
|t/p
|2
|1.00
|1.3518
|1.3559
|1.3518
|130.00
|10260.00
|5
|2005.01.03 10:15
|sell
|3
|1.00
|1.3531
|1.3559
|1.3518
|6
|2005.01.03 10:28
|s/l
|3
|1.00
|1.3559
|1.3559
|1.3518
|-280.00
|9980.00
|7
|2005.01.03 11:59
|buy
|4
|1.00
|1.3522
|1.3494
|1.3535
|8
|2005.01.03 14:36
|s/l
|4
|1.00
|1.3494
|1.3494
|1.3535
|-280.00
|9700.00
|9
|2005.01.03 16:51
|buy
|5
|1.00
|1.3473
|1.3445
|1.3486
|10
|2005.01.04 03:59
|t/p
|5
|1.00
|1.3486
|1.3445
|1.3486
|130.00
|9830.00
|11
|2005.01.04 07:00
|sell
|6
|1.00
|1.3490
|1.3518
|1.3477
|12
|2005.01.04 07:29
|t/p
|6
|1.00
|1.3477
|1.3518
|1.3477
|130.00
|9960.00
|13
|2005.01.04 09:45
|buy
|7
|1.00
|1.3416
|1.3388
|1.3429
|14
|2005.01.04 10:55
|s/l
|7
|1.00
|1.3388
|1.3388
|1.3429
|-280.00
|9680.00
|15
|2005.01.04 13:04
|buy
|8
|1.00
|1.3367
|1.3339
|1.3380
|16
|2005.01.04 14:21
|t/p
|8
|1.00
|1.3380
|1.3339
|1.3380
|130.00
|9810.00
|17
|2005.01.04 14:27
|buy
|9
|1.00
|1.3367
|1.3339
|1.3380
|18
|2005.01.04 14:37
|t/p
|9
|1.00
|1.3380
|1.3339
|1.3380
|130.00
|9940.00
|19
|2005.01.04 14:50
|buy
|10
|1.00
|1.3367
|1.3339
|1.3380
|20
|2005.01.04 15:59
|s/l
|10
|1.00
|1.3339
|1.3339
|1.3380
|-280.00
|9660.00
|21
|2005.01.04 17:00
|buy
|11
|1.00
|1.3291
|1.3263
|1.3304
|22
|2005.01.04 18:17
|t/p
|11
|1.00
|1.3304
|1.3263
|1.3304
|130.00
|9790.00
|23
|2005.01.05 07:00
|sell
|12
|1.00
|1.3274
|1.3302
|1.3261
|24
|2005.01.05 08:35
|t/p
|12
|1.00
|1.3261
|1.3302
|1.3261
|130.00
|9920.00
|25
|2005.01.05 09:08
|sell
|13
|1.00
|1.3279
|1.3307
|1.3266
|26
|2005.01.05 09:35
|t/p
|13
|1.00
|1.3266
|1.3307
|1.3266
|130.00
|10050.00
|27
|2005.01.05 09:44
|sell
|14
|1.00
|1.3280
|1.3308
|1.3267
|28
|2005.01.05 10:27
|t/p
|14
|1.00
|1.3267
|1.3308
|1.3267
|130.00
|10180.00
|29
|2005.01.05 12:03
|buy
|15
|1.00
|1.3238
|1.3210
|1.3251
|30
|2005.01.05 13:06
|t/p
|15
|1.00
|1.3251
|1.3210
|1.3251
|130.00
|10310.00
|31
|2005.01.05 13:06
|sell
|16
|1.00
|1.3252
|1.3280
|1.3239
|32
|2005.01.05 13:14
|t/p
|16
|1.00
|1.3239
|1.3280
|1.3239
|130.00
|10440.00
|33
|2005.01.05 13:18
|sell
|17
|1.00
|1.3243
|1.3271
|1.3230
|34
|2005.01.05 14:13
|t/p
|17
|1.00
|1.3230
|1.3271
|1.3230
|130.00
|10570.00
|35
|2005.01.05 14:44
|sell
|18
|1.00
|1.3243
|1.3271
|1.3230
|36
|2005.01.05 15:59
|s/l
|18
|1.00
|1.3271
|1.3271
|1.3230
|-280.00
|10290.00
|37
|2005.01.05 17:04
|sell
|19
|1.00
|1.3293
|1.3321
|1.3280
|38
|2005.01.05 18:44
|t/p
|19
|1.00
|1.3280
|1.3321
|1.3280
|130.00
|10420.00
|39
|2005.01.05 20:25
|buy
|20
|1.00
|1.3259
|1.3231
|1.3272
|40
|2005.01.05 23:30
|t/p
|20
|1.00
|1.3272
|1.3231
|1.3272
|130.00
|10550.00
|41
|2005.01.06 09:27
|buy
|21
|1.00
|1.3187
|1.3159
|1.3200
|42
|2005.01.06 15:14
|t/p
|21
|1.00
|1.3200
|1.3159
|1.3200
|130.00
|10680.00
|43
|2005.01.06 15:14
|sell
|22
|1.00
|1.3200
|1.3228
|1.3187
|44
|2005.01.06 15:59
|t/p
|22
|1.00
|1.3187
|1.3228
|1.3187
|130.00
|10810.00
|45
|2005.01.06 17:10
|sell
|23
|1.00
|1.3183
|1.3211
|1.3170
|46
|2005.01.06 18:29
|t/p
|23
|1.00
|1.3170
|1.3211
|1.3170
|130.00
|10940.00
|47
|2005.01.06 18:58
|sell
|24
|1.00
|1.3183
|1.3211
|1.3170
|48
|2005.01.06 20:14
|t/p
|24
|1.00
|1.3170
|1.3211
|1.3170
|130.00
|11070.00
|49
|2005.01.07 07:59
|sell
|25
|1.00
|1.3202
|1.3230
|1.3189
|50
|2005.01.07 10:06
|s/l
|25
|1.00
|1.3230
|1.3230
|1.3189
|-280.00
|10790.00
|51
|2005.01.07 13:59
|buy
|26
|1.00
|1.3203
|1.3175
|1.3216
|52
|2005.01.07 14:29
|s/l
|26
|1.00
|1.3175
|1.3175
|1.3216
|-280.00
|10510.00
|53
|2005.01.07 14:30
|sell
|27
|1.00
|1.3207
|1.3235
|1.3194
|54
|2005.01.07 14:30
|s/l
|27
|1.00
|1.3235
|1.3235
|1.3194
|-280.00
|10230.00
|55
|2005.01.07 14:30
|sell
|28
|1.00
|1.3233
|1.3261
|1.3220
|56
|2005.01.07 14:31
|t/p
|28
|1.00
|1.3220
|1.3261
|1.3220
|130.00
|10360.00
|57
|2005.01.07 14:31
|sell
|29
|1.00
|1.3215
|1.3243
|1.3202
|58
|2005.01.07 14:32
|t/p
|29
|1.00
|1.3202
|1.3243
|1.3202
|130.00
|10490.00
|59
|2005.01.07 14:35
|sell
|30
|1.00
|1.3205
|1.3233
|1.3192
|60
|2005.01.07 14:40
|s/l
|30
|1.00
|1.3233
|1.3233
|1.3192
|-280.00
|10210.00
|61
|2005.01.07 14:40
|sell
|31
|1.00
|1.3231
|1.3259
|1.3218
|62
|2005.01.07 14:50
|t/p
|31
|1.00
|1.3218
|1.3259
|1.3218
|130.00
|10340.00
|63
|2005.01.07 14:50
|sell
|32
|1.00
|1.3215
|1.3243
|1.3202
|64
|2005.01.07 15:46
|t/p
|32
|1.00
|1.3202
|1.3243
|1.3202
|130.00
|10470.00
|65
|2005.01.07 16:41
|buy
|33
|1.00
|1.3059
|1.3031
|1.3072
|66
|2005.01.07 17:14
|t/p
|33
|1.00
|1.3072
|1.3031
|1.3072
|130.00
|10600.00
|67
|2005.01.07 17:14
|sell
|34
|1.00
|1.3073
|1.3101
|1.3060
|68
|2005.01.07 17:27
|t/p
|34
|1.00
|1.3060
|1.3101
|1.3060
|130.00
|10730.00
|69
|2005.01.07 17:29
|sell
|35
|1.00
|1.3061
|1.3089
|1.3048
|70
|2005.01.07 18:09
|t/p
|35
|1.00
|1.3048
|1.3089
|1.3048
|130.00
|10860.00
|71
|2005.01.07 19:21
|sell
|36
|1.00
|1.3061
|1.3089
|1.3048
|72
|2005.01.10 05:03
|s/l
|36
|1.00
|1.3089
|1.3089
|1.3048
|-280.00
|10580.00
|73
|2005.01.10 07:00
|buy
|37
|1.00
|1.3074
|1.3046
|1.3087
|74
|2005.01.10 07:59
|t/p
|37
|1.00
|1.3087
|1.3046
|1.3087
|130.00
|10710.00
|75
|2005.01.10 10:10
|sell
|38
|1.00
|1.3101
|1.3129
|1.3088
|76
|2005.01.10 10:37
|t/p
|38
|1.00
|1.3088
|1.3129
|1.3088
|130.00
|10840.00
|77
|2005.01.10 10:42
|sell
|39
|1.00
|1.3097
|1.3125
|1.3084
|78
|2005.01.10 16:32
|t/p
|39
|1.00
|1.3084
|1.3125
|1.3084
|130.00
|10970.00
|79
|2005.01.10 17:22
|sell
|40
|1.00
|1.3109
|1.3137
|1.3096
|80
|2005.01.10 18:20
|t/p
|40
|1.00
|1.3096
|1.3137
|1.3096
|130.00
|11100.00
|81
|2005.01.11 08:14
|sell
|41
|1.00
|1.3134
|1.3162
|1.3121
|82
|2005.01.11 09:47
|t/p
|41
|1.00
|1.3121
|1.3162
|1.3121
|130.00
|11230.00
|83
|2005.01.11 09:47
|buy
|42
|1.00
|1.3120
|1.3092
|1.3133
|84
|2005.01.11 10:22
|t/p
|42
|1.00
|1.3133
|1.3092
|1.3133
|130.00
|11360.00
|85
|2005.01.11 13:54
|buy
|43
|1.00
|1.3147
|1.3119
|1.3160
|86
|2005.01.11 15:29
|t/p
|43
|1.00
|1.3160
|1.3119
|1.3160
|130.00
|11490.00
|87
|2005.01.11 15:54
|buy
|44
|1.00
|1.3146
|1.3118
|1.3159
|88
|2005.01.11 17:50
|t/p
|44
|1.00
|1.3159
|1.3118
|1.3159
|130.00
|11620.00
|89
|2005.01.11 17:50
|sell
|45
|1.00
|1.3159
|1.3187
|1.3146
|90
|2005.01.11 18:02
|t/p
|45
|1.00
|1.3146
|1.3187
|1.3146
|130.00
|11750.00
|91
|2005.01.11 18:09
|sell
|46
|1.00
|1.3159
|1.3187
|1.3146
|92
|2005.01.11 18:22
|t/p
|46
|1.00
|1.3146
|1.3187
|1.3146
|130.00
|11880.00
|93
|2005.01.12 09:29
|buy
|47
|1.00
|1.3093
|1.3065
|1.3106
|94
|2005.01.12 11:59
|t/p
|47
|1.00
|1.3106
|1.3065
|1.3106
|130.00
|12010.00
|95
|2005.01.14 07:00
|buy
|48
|1.00
|1.3110
|1.3082
|1.3123
|96
|2005.01.14 07:42
|t/p
|48
|1.00
|1.3123
|1.3082
|1.3123
|130.00
|12140.00
|97
|2005.01.14 07:56
|buy
|49
|1.00
|1.3113
|1.3085
|1.3126
|98
|2005.01.14 07:59
|s/l
|49
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.3126
|-280.00
|11860.00
|99
|2005.01.14 09:58
|buy
|50
|1.00
|1.3066
|1.3038
|1.3079
|100
|2005.01.14 10:07
|t/p
|50
|1.00
|1.3079
|1.3038
|1.3079
|130.00
|11990.00
|101
|2005.01.14 13:39
|sell
|51
|1.00
|1.3111
|1.3139
|1.3098
|102
|2005.01.14 14:04
|t/p
|51
|1.00
|1.3098
|1.3139
|1.3098
|130.00
|12120.00
|103
|2005.01.14 14:30
|sell
|52
|1.00
|1.3112
|1.3140
|1.3099
|104
|2005.01.14 14:44
|t/p
|52
|1.00
|1.3099
|1.3140
|1.3099
|130.00
|12250.00
|105
|2005.01.14 15:45
|sell
|53
|1.00
|1.3111
|1.3139
|1.3098
|106
|2005.01.14 16:54
|t/p
|53
|1.00
|1.3098
|1.3139
|1.3098
|130.00
|12380.00
|107
|2005.01.14 16:54
|buy
|54
|1.00
|1.3097
|1.3069
|1.3110
|108
|2005.01.17 03:26
|t/p
|54
|1.00
|1.3110
|1.3069
|1.3110
|130.00
|12510.00
|109
|2005.01.17 08:26
|sell
|55
|1.00
|1.3121
|1.3149
|1.3108
|110
|2005.01.17 10:33
|t/p
|55
|1.00
|1.3108
|1.3149
|1.3108
|130.00
|12640.00
|111
|2005.01.17 13:32
|buy
|56
|1.00
|1.3087
|1.3059
|1.3100
|112
|2005.01.17 22:17
|s/l
|56
|1.00
|1.3059
|1.3059
|1.3100
|-280.00
|12360.00
|113
|2005.01.18 07:00
|sell
|57
|1.00
|1.3042
|1.3070
|1.3029
|114
|2005.01.18 08:42
|t/p
|57
|1.00
|1.3029
|1.3070
|1.3029
|130.00
|12490.00
|115
|2005.01.18 08:43
|buy
|58
|1.00
|1.3027
|1.2999
|1.3040
|116
|2005.01.18 11:32
|t/p
|58
|1.00
|1.3040
|1.2999
|1.3040
|130.00
|12620.00
|117
|2005.01.18 12:08
|sell
|59
|1.00
|1.3063
|1.3091
|1.3050
|118
|2005.01.18 15:00
|t/p
|59
|1.00
|1.3050
|1.3091
|1.3050
|130.00
|12750.00
|119
|2005.01.18 17:29
|sell
|60
|1.00
|1.3044
|1.3072
|1.3031
|120
|2005.01.18 19:59
|t/p
|60
|1.00
|1.3031
|1.3072
|1.3031
|130.00
|12880.00
|121
|2005.01.19 09:46
|sell
|61
|1.00
|1.3097
|1.3125
|1.3084
|122
|2005.01.19 09:53
|t/p
|61
|1.00
|1.3084
|1.3125
|1.3084
|130.00
|13010.00
|123
|2005.01.19 10:02
|sell
|62
|1.00
|1.3097
|1.3125
|1.3084
|124
|2005.01.19 10:43
|t/p
|62
|1.00
|1.3084
|1.3125
|1.3084
|130.00
|13140.00
|125
|2005.01.19 12:50
|sell
|63
|1.00
|1.3090
|1.3118
|1.3077
|126
|2005.01.19 14:30
|t/p
|63
|1.00
|1.3077
|1.3118
|1.3077
|130.00
|13270.00
|127
|2005.01.19 14:30
|buy
|64
|1.00
|1.3075
|1.3047
|1.3088
|128
|2005.01.19 14:33
|t/p
|64
|1.00
|1.3088
|1.3047
|1.3088
|130.00
|13400.00
|129
|2005.01.19 14:37
|buy
|65
|1.00
|1.3083
|1.3055
|1.3096
|130
|2005.01.19 14:41
|t/p
|65
|1.00
|1.3096
|1.3055
|1.3096
|130.00
|13530.00
|131
|2005.01.19 15:15
|buy
|66
|1.00
|1.3083
|1.3055
|1.3096
|132
|2005.01.19 15:59
|s/l
|66
|1.00
|1.3055
|1.3055
|1.3096
|-280.00
|13250.00
|133
|2005.01.20 07:53
|sell
|67
|1.00
|1.3011
|1.3039
|1.2998
|134
|2005.01.20 07:59
|t/p
|67
|1.00
|1.2998
|1.3039
|1.2998
|130.00
|13380.00
|135
|2005.01.20 10:04
|sell
|68
|1.00
|1.2995
|1.3023
|1.2982
|136
|2005.01.20 10:48
|t/p
|68
|1.00
|1.2982
|1.3023
|1.2982
|130.00
|13510.00
|137
|2005.01.20 12:31
|buy
|69
|1.00
|1.2951
|1.2923
|1.2964
|138
|2005.01.20 15:45
|t/p
|69
|1.00
|1.2964
|1.2923
|1.2964
|130.00
|13640.00
|139
|2005.01.20 15:45
|sell
|70
|1.00
|1.2964
|1.2992
|1.2951
|140
|2005.01.20 16:18
|t/p
|70
|1.00
|1.2951
|1.2992
|1.2951
|130.00
|13770.00
|141
|2005.01.20 16:18
|buy
|71
|1.00
|1.2951
|1.2923
|1.2964
|142
|2005.01.20 16:42
|t/p
|71
|1.00
|1.2964
|1.2923
|1.2964
|130.00
|13900.00
|143
|2005.01.20 16:57
|buy
|72
|1.00
|1.2954
|1.2926
|1.2967
|144
|2005.01.20 18:00
|t/p
|72
|1.00
|1.2967
|1.2926
|1.2967
|130.00
|14030.00
|145
|2005.01.20 18:17
|buy
|73
|1.00
|1.2953
|1.2925
|1.2966
|146
|2005.01.20 19:20
|t/p
|73
|1.00
|1.2966
|1.2925
|1.2966
|130.00
|14160.00
|147
|2005.01.21 09:56
|sell
|74
|1.00
|1.2991
|1.3019
|1.2978
|148
|2005.01.21 11:59
|t/p
|74
|1.00
|1.2978
|1.3019
|1.2978
|130.00
|14290.00
|149
|2005.01.21 18:19
|buy
|75
|1.00
|1.3039
|1.3011
|1.3052
|150
|2005.01.21 18:42
|t/p
|75
|1.00
|1.3052
|1.3011
|1.3052
|130.00
|14420.00
|151
|2005.01.24 09:55
|sell
|76
|1.00
|1.3087
|1.3115
|1.3074
|152
|2005.01.24 10:34
|t/p
|76
|1.00
|1.3074
|1.3115
|1.3074
|130.00
|14550.00
|153
|2005.01.24 11:31
|sell
|77
|1.00
|1.3087
|1.3115
|1.3074
|154
|2005.01.24 11:59
|t/p
|77
|1.00
|1.3074
|1.3115
|1.3074
|130.00
|14680.00
|155
|2005.01.24 13:59
|buy
|78
|1.00
|1.3056
|1.3028
|1.3069
|156
|2005.01.24 14:38
|t/p
|78
|1.00
|1.3069
|1.3028
|1.3069
|130.00
|14810.00
|157
|2005.01.24 15:59
|buy
|79
|1.00
|1.3042
|1.3014
|1.3055
|158
|2005.01.24 16:00
|t/p
|79
|1.00
|1.3055
|1.3014
|1.3055
|130.00
|14940.00
|159
|2005.01.24 17:10
|buy
|80
|1.00
|1.3037
|1.3009
|1.3050
|160
|2005.01.24 19:59
|t/p
|80
|1.00
|1.3050
|1.3009
|1.3050
|130.00
|15070.00
|161
|2005.01.25 07:55
|buy
|81
|1.00
|1.3024
|1.2996
|1.3037
|162
|2005.01.25 07:59
|t/p
|81
|1.00
|1.3037
|1.2996
|1.3037
|130.00
|15200.00
|163
|2005.01.25 13:48
|buy
|82
|1.00
|1.3025
|1.2997
|1.3038
|164
|2005.01.25 15:08
|t/p
|82
|1.00
|1.3038
|1.2997
|1.3038
|130.00
|15330.00
|165
|2005.01.25 15:27
|buy
|83
|1.00
|1.3025
|1.2997
|1.3038
|166
|2005.01.25 15:59
|s/l
|83
|1.00
|1.2997
|1.2997
|1.3038
|-280.00
|15050.00
|167
|2005.01.25 16:37
|buy
|84
|1.00
|1.2954
|1.2926
|1.2967
|168
|2005.01.25 18:20
|t/p
|84
|1.00
|1.2967
|1.2926
|1.2967
|130.00
|15180.00
|169
|2005.01.26 07:09
|buy
|85
|1.00
|1.2985
|1.2957
|1.2998
|170
|2005.01.26 09:34
|t/p
|85
|1.00
|1.2998
|1.2957
|1.2998
|130.00
|15310.00
|171
|2005.01.26 14:31
|sell
|86
|1.00
|1.3014
|1.3042
|1.3001
|172
|2005.01.26 14:56
|s/l
|86
|1.00
|1.3042
|1.3042
|1.3001
|-280.00
|15030.00
|173
|2005.01.26 17:04
|sell
|87
|1.00
|1.3081
|1.3109
|1.3068
|174
|2005.01.26 17:12
|t/p
|87
|1.00
|1.3068
|1.3109
|1.3068
|130.00
|15160.00
|175
|2005.01.26 17:47
|sell
|88
|1.00
|1.3081
|1.3109
|1.3068
|176
|2005.01.26 18:28
|t/p
|88
|1.00
|1.3068
|1.3109
|1.3068
|130.00
|15290.00
|177
|2005.01.26 18:37
|sell
|89
|1.00
|1.3081
|1.3109
|1.3068
|178
|2005.01.26 20:36
|t/p
|89
|1.00
|1.3068
|1.3109
|1.3068
|130.00
|15420.00
|179
|2005.01.26 20:36
|buy
|90
|1.00
|1.3068
|1.3040
|1.3081
|180
|2005.01.26 22:18
|t/p
|90
|1.00
|1.3081
|1.3040
|1.3081
|130.00
|15550.00
|181
|2005.01.27 07:59
|buy
|91
|1.00
|1.3076
|1.3048
|1.3089
|182
|2005.01.27 11:06
|s/l
|91
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.3089
|-280.00
|15270.00
|183
|2005.01.27 13:16
|buy
|92
|1.00
|1.3035
|1.3007
|1.3048
|184
|2005.01.27 14:37
|t/p
|92
|1.00
|1.3048
|1.3007
|1.3048
|130.00
|15400.00
|185
|2005.01.27 14:37
|sell
|93
|1.00
|1.3048
|1.3076
|1.3035
|186
|2005.01.27 14:53
|t/p
|93
|1.00
|1.3035
|1.3076
|1.3035
|130.00
|15530.00
|187
|2005.01.27 14:53
|buy
|94
|1.00
|1.3034
|1.3006
|1.3047
|188
|2005.01.27 16:45
|t/p
|94
|1.00
|1.3047
|1.3006
|1.3047
|130.00
|15660.00
|189
|2005.01.27 17:02
|buy
|95
|1.00
|1.3029
|1.3001
|1.3042
|190
|2005.01.27 19:19
|t/p
|95
|1.00
|1.3042
|1.3001
|1.3042
|130.00
|15790.00
|191
|2005.01.28 08:55
|buy
|96
|1.00
|1.3031
|1.3003
|1.3044
|192
|2005.01.28 11:07
|t/p
|96
|1.00
|1.3044
|1.3003
|1.3044
|130.00
|15920.00
|193
|2005.01.28 13:18
|sell
|97
|1.00
|1.3039
|1.3067
|1.3026
|194
|2005.01.28 14:29
|t/p
|97
|1.00
|1.3026
|1.3067
|1.3026
|130.00
|16050.00
|195
|2005.01.28 14:30
|sell
|98
|1.00
|1.3039
|1.3067
|1.3026
|196
|2005.01.28 14:36
|s/l
|98
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3026
|-280.00
|15770.00
|197
|2005.01.30 20:49
|buy
|99
|1.00
|1.3021
|1.2993
|1.3034
|198
|2005.01.31 10:21
|s/l
|99
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.3034
|-280.00
|15490.00
|199
|2005.01.31 10:21
|buy
|100
|1.00
|1.2995
|1.2967
|1.3008
|200
|2005.01.31 11:59
|t/p
|100
|1.00
|1.3008
|1.2967
|1.3008
|130.00
|15620.00
|201
|2005.01.31 13:00
|sell
|101
|1.00
|1.3032
|1.3060
|1.3019
|202
|2005.01.31 15:07
|t/p
|101
|1.00
|1.3019
|1.3060
|1.3019
|130.00
|15750.00
|203
|2005.01.31 15:07
|buy
|102
|1.00
|1.3018
|1.2990
|1.3031
|204
|2005.01.31 15:37
|t/p
|102
|1.00
|1.3031
|1.2990
|1.3031
|130.00
|15880.00
|205
|2005.01.31 15:37
|sell
|103
|1.00
|1.3032
|1.3060
|1.3019
|206
|2005.02.01 06:51
|s/l
|103
|1.00
|1.3060
|1.3060
|1.3019
|-280.00
|15600.00
|207
|2005.02.01 07:11
|buy
|104
|1.00
|1.3049
|1.3021
|1.3062
|208
|2005.02.01 14:20
|s/l
|104
|1.00
|1.3021
|1.3021
|1.3062
|-280.00
|15320.00
|209
|2005.02.02 07:15
|buy
|105
|1.00
|1.3076
|1.3048
|1.3089
|210
|2005.02.02 15:59
|s/l
|105
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.3089
|-280.00
|15040.00
|211
|2005.02.02 17:10
|buy
|106
|1.00
|1.3023
|1.2995
|1.3036
|212
|2005.02.02 19:59
|t/p
|106
|1.00
|1.3036
|1.2995
|1.3036
|130.00
|15170.00
|213
|2005.02.02 20:19
|sell
|107
|1.00
|1.3040
|1.3068
|1.3027
|214
|2005.02.02 20:21
|t/p
|107
|1.00
|1.3027
|1.3068
|1.3027
|130.00
|15300.00
|215
|2005.02.02 20:29
|sell
|108
|1.00
|1.3037
|1.3065
|1.3024
|216
|2005.02.02 22:44
|t/p
|108
|1.00
|1.3024
|1.3065
|1.3024
|130.00
|15430.00
|217
|2005.02.03 08:59
|sell
|109
|1.00
|1.3022
|1.3050
|1.3009
|218
|2005.02.03 11:59
|t/p
|109
|1.00
|1.3009
|1.3050
|1.3009
|130.00
|15560.00
|219
|2005.02.03 14:09
|sell
|110
|1.00
|1.2996
|1.3024
|1.2983
|220
|2005.02.03 14:45
|t/p
|110
|1.00
|1.2983
|1.3024
|1.2983
|130.00
|15690.00
|221
|2005.02.03 16:48
|buy
|111
|1.00
|1.2958
|1.2930
|1.2971
|222
|2005.02.03 19:59
|t/p
|111
|1.00
|1.2971
|1.2930
|1.2971
|130.00
|15820.00
|223
|2005.02.04 07:59
|sell
|112
|1.00
|1.2972
|1.3000
|1.2959
|224
|2005.02.04 08:10
|t/p
|112
|1.00
|1.2959
|1.3000
|1.2959
|130.00
|15950.00
|225
|2005.02.04 09:31
|sell
|113
|1.00
|1.2973
|1.3001
|1.2960
|226
|2005.02.04 10:26
|t/p
|113
|1.00
|1.2960
|1.3001
|1.2960
|130.00
|16080.00
|227
|2005.02.04 13:53
|buy
|114
|1.00
|1.2959
|1.2931
|1.2972
|228
|2005.02.04 14:30
|t/p
|114
|1.00
|1.2972
|1.2931
|1.2972
|130.00
|16210.00
|229
|2005.02.04 14:50
|buy
|115
|1.00
|1.2961
|1.2933
|1.2974
|230
|2005.02.04 14:51
|s/l
|115
|1.00
|1.2933
|1.2933
|1.2974
|-280.00
|15930.00
|231
|2005.02.04 14:51
|buy
|116
|1.00
|1.2935
|1.2907
|1.2948
|232
|2005.02.04 14:54
|t/p
|116
|1.00
|1.2948
|1.2907
|1.2948
|130.00
|16060.00
|233
|2005.02.04 14:54
|buy
|117
|1.00
|1.2950
|1.2922
|1.2963
|234
|2005.02.04 15:42
|t/p
|117
|1.00
|1.2963
|1.2922
|1.2963
|130.00
|16190.00
|235
|2005.02.04 15:43
|buy
|118
|1.00
|1.2961
|1.2933
|1.2974
|236
|2005.02.04 15:59
|s/l
|118
|1.00
|1.2933
|1.2933
|1.2974
|-280.00
|15910.00
|237
|2005.02.04 15:59
|buy
|119
|1.00
|1.2930
|1.2902
|1.2943
|238
|2005.02.04 18:04
|s/l
|119
|1.00
|1.2902
|1.2902
|1.2943
|-280.00
|15630.00
|239
|2005.02.07 08:17
|buy
|120
|1.00
|1.2841
|1.2813
|1.2854
|240
|2005.02.07 08:59
|t/p
|120
|1.00
|1.2854
|1.2813
|1.2854
|130.00
|15760.00
|241
|2005.02.07 09:58
|buy
|121
|1.00
|1.2841
|1.2813
|1.2854
|242
|2005.02.07 11:59
|t/p
|121
|1.00
|1.2854
|1.2813
|1.2854
|130.00
|15890.00
|243
|2005.02.07 12:53
|sell
|122
|1.00
|1.2861
|1.2889
|1.2848
|244
|2005.02.07 14:07
|t/p
|122
|1.00
|1.2848
|1.2889
|1.2848
|130.00
|16020.00
|245
|2005.02.08 09:38
|sell
|123
|1.00
|1.2775
|1.2803
|1.2762
|246
|2005.02.08 10:25
|t/p
|123
|1.00
|1.2762
|1.2803
|1.2762
|130.00
|16150.00
|247
|2005.02.08 13:17
|sell
|124
|1.00
|1.2764
|1.2792
|1.2751
|248
|2005.02.08 15:09
|t/p
|124
|1.00
|1.2751
|1.2792
|1.2751
|130.00
|16280.00
|249
|2005.02.08 17:19
|sell
|125
|1.00
|1.2783
|1.2811
|1.2770
|250
|2005.02.08 17:51
|t/p
|125
|1.00
|1.2770
|1.2811
|1.2770
|130.00
|16410.00
|251
|2005.02.08 18:00
|sell
|126
|1.00
|1.2784
|1.2812
|1.2771
|252
|2005.02.08 19:59
|t/p
|126
|1.00
|1.2771
|1.2812
|1.2771
|130.00
|16540.00
|253
|2005.02.09 09:46
|buy
|127
|1.00
|1.2767
|1.2739
|1.2780
|254
|2005.02.09 10:37
|t/p
|127
|1.00
|1.2780
|1.2739
|1.2780
|130.00
|16670.00
|255
|2005.02.09 12:55
|buy
|128
|1.00
|1.2777
|1.2749
|1.2790
|256
|2005.02.09 14:49
|s/l
|128
|1.00
|1.2749
|1.2749
|1.2790
|-280.00
|16390.00
|257
|2005.02.09 15:59
|sell
|129
|1.00
|1.2796
|1.2824
|1.2783
|258
|2005.02.10 05:31
|s/l
|129
|1.00
|1.2824
|1.2824
|1.2783
|-280.00
|16110.00
|259
|2005.02.10 07:10
|buy
|130
|1.00
|1.2812
|1.2784
|1.2825
|260
|2005.02.10 10:39
|s/l
|130
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.2825
|-280.00
|15830.00
|261
|2005.02.10 13:44
|buy
|131
|1.00
|1.2777
|1.2749
|1.2790
|262
|2005.02.10 14:34
|s/l
|131
|1.00
|1.2749
|1.2749
|1.2790
|-280.00
|15550.00
|263
|2005.02.10 14:57
|sell
|132
|1.00
|1.2784
|1.2812
|1.2771
|264
|2005.02.10 15:10
|s/l
|132
|1.00
|1.2812
|1.2812
|1.2771
|-280.00
|15270.00
|265
|2005.02.10 15:10
|sell
|133
|1.00
|1.2811
|1.2839
|1.2798
|266
|2005.02.10 15:33
|s/l
|133
|1.00
|1.2839
|1.2839
|1.2798
|-280.00
|14990.00
|267
|2005.02.10 16:23
|sell
|134
|1.00
|1.2886
|1.2914
|1.2873
|268
|2005.02.10 21:42
|t/p
|134
|1.00
|1.2873
|1.2914
|1.2873
|130.00
|15120.00
|269
|2005.02.11 08:07
|buy
|135
|1.00
|1.2864
|1.2836
|1.2877
|270
|2005.02.11 08:57
|t/p
|135
|1.00
|1.2877
|1.2836
|1.2877
|130.00
|15250.00
|271
|2005.02.11 09:06
|buy
|136
|1.00
|1.2867
|1.2839
|1.2880
|272
|2005.02.11 16:13
|t/p
|136
|1.00
|1.2880
|1.2839
|1.2880
|130.00
|15380.00
|273
|2005.02.11 17:57
|buy
|137
|1.00
|1.2863
|1.2835
|1.2876
|274
|2005.02.11 18:20
|t/p
|137
|1.00
|1.2876
|1.2835
|1.2876
|130.00
|15510.00
|275
|2005.02.11 18:56
|buy
|138
|1.00
|1.2863
|1.2835
|1.2876
|276
|2005.02.11 19:49
|t/p
|138
|1.00
|1.2876
|1.2835
|1.2876
|130.00
|15640.00
|277
|2005.02.14 10:05
|sell
|139
|1.00
|1.2978
|1.3006
|1.2965
|278
|2005.02.14 10:34
|t/p
|139
|1.00
|1.2965
|1.3006
|1.2965
|130.00
|15770.00
|279
|2005.02.14 10:39
|sell
|140
|1.00
|1.2973
|1.3001
|1.2960
|280
|2005.02.14 15:43
|t/p
|140
|1.00
|1.2960
|1.3001
|1.2960
|130.00
|15900.00
|281
|2005.02.14 15:59
|sell
|141
|1.00
|1.2978
|1.3006
|1.2965
|282
|2005.02.14 16:49
|t/p
|141
|1.00
|1.2965
|1.3006
|1.2965
|130.00
|16030.00
|283
|2005.02.14 17:36
|sell
|142
|1.00
|1.2979
|1.3007
|1.2966
|284
|2005.02.14 19:59
|t/p
|142
|1.00
|1.2966
|1.3007
|1.2966
|130.00
|16160.00
|285
|2005.02.15 10:32
|buy
|143
|1.00
|1.2977
|1.2949
|1.2990
|286
|2005.02.15 11:00
|t/p
|143
|1.00
|1.2990
|1.2949
|1.2990
|130.00
|16290.00
|287
|2005.02.15 11:33
|buy
|144
|1.00
|1.2977
|1.2949
|1.2990
|288
|2005.02.15 13:44
|t/p
|144
|1.00
|1.2990
|1.2949
|1.2990
|130.00
|16420.00
|289
|2005.02.15 13:44
|sell
|145
|1.00
|1.2991
|1.3019
|1.2978
|290
|2005.02.15 14:19
|s/l
|145
|1.00
|1.3019
|1.3019
|1.2978
|-280.00
|16140.00
|291
|2005.02.15 15:44
|buy
|146
|1.00
|1.2985
|1.2957
|1.2998
|292
|2005.02.15 18:47
|t/p
|146
|1.00
|1.2998
|1.2957
|1.2998
|130.00
|16270.00
|293
|2005.02.16 09:44
|buy
|147
|1.00
|1.3011
|1.2983
|1.3024
|294
|2005.02.16 11:59
|t/p
|147
|1.00
|1.3024
|1.2983
|1.3024
|130.00
|16400.00
|295
|2005.02.16 14:06
|sell
|148
|1.00
|1.3042
|1.3070
|1.3029
|296
|2005.02.16 14:38
|t/p
|148
|1.00
|1.3029
|1.3070
|1.3029
|130.00
|16530.00
|297
|2005.02.16 14:43
|sell
|149
|1.00
|1.3042
|1.3070
|1.3029
|298
|2005.02.16 15:05
|t/p
|149
|1.00
|1.3029
|1.3070
|1.3029
|130.00
|16660.00
|299
|2005.02.16 16:07
|buy
|150
|1.00
|1.2991
|1.2963
|1.3004
|300
|2005.02.16 16:08
|t/p
|150
|1.00
|1.3004
|1.2963
|1.3004
|130.00
|16790.00
|301
|2005.02.16 16:20
|buy
|151
|1.00
|1.2990
|1.2962
|1.3003
|302
|2005.02.16 18:21
|t/p
|151
|1.00
|1.3003
|1.2962
|1.3003
|130.00
|16920.00
|303
|2005.02.16 18:25
|buy
|152
|1.00
|1.2991
|1.2963
|1.3004
|304
|2005.02.16 18:54
|t/p
|152
|1.00
|1.3004
|1.2963
|1.3004
|130.00
|17050.00
|305
|2005.02.17 08:47
|sell
|153
|1.00
|1.3061
|1.3089
|1.3048
|306
|2005.02.17 09:03
|t/p
|153
|1.00
|1.3048
|1.3089
|1.3048
|130.00
|17180.00
|307
|2005.02.17 11:11
|sell
|154
|1.00
|1.3061
|1.3089
|1.3048
|308
|2005.02.17 13:46
|t/p
|154
|1.00
|1.3048
|1.3089
|1.3048
|130.00
|17310.00
|309
|2005.02.17 13:46
|buy
|155
|1.00
|1.3047
|1.3019
|1.3060
|310
|2005.02.17 15:02
|s/l
|155
|1.00
|1.3019
|1.3019
|1.3060
|-280.00
|17030.00
|311
|2005.02.17 15:59
|sell
|156
|1.00
|1.3084
|1.3112
|1.3071
|312
|2005.02.17 17:00
|t/p
|156
|1.00
|1.3071
|1.3112
|1.3071
|130.00
|17160.00
|313
|2005.02.18 14:59
|sell
|157
|1.00
|1.3047
|1.3075
|1.3034
|314
|2005.02.18 15:54
|s/l
|157
|1.00
|1.3075
|1.3075
|1.3034
|-280.00
|16880.00
|315
|2005.02.18 15:54
|sell
|158
|1.00
|1.3073
|1.3101
|1.3060
|316
|2005.02.20 20:02
|t/p
|158
|1.00
|1.3060
|1.3101
|1.3060
|130.00
|17010.00
|317
|2005.02.21 09:28
|sell
|159
|1.00
|1.3072
|1.3100
|1.3059
|318
|2005.02.21 10:24
|t/p
|159
|1.00
|1.3059
|1.3100
|1.3059
|130.00
|17140.00
|319
|2005.02.22 09:22
|buy
|160
|1.00
|1.3176
|1.3148
|1.3189
|320
|2005.02.22 11:00
|t/p
|160
|1.00
|1.3189
|1.3148
|1.3189
|130.00
|17270.00
|321
|2005.02.22 17:42
|buy
|161
|1.00
|1.3233
|1.3205
|1.3246
|322
|2005.02.22 19:48
|t/p
|161
|1.00
|1.3246
|1.3205
|1.3246
|130.00
|17400.00
|323
|2005.02.23 07:00
|sell
|162
|1.00
|1.3241
|1.3269
|1.3228
|324
|2005.02.23 07:59
|t/p
|162
|1.00
|1.3228
|1.3269
|1.3228
|130.00
|17530.00
|325
|2005.02.23 08:48
|buy
|163
|1.00
|1.3213
|1.3185
|1.3226
|326
|2005.02.23 14:57
|t/p
|163
|1.00
|1.3226
|1.3185
|1.3226
|130.00
|17660.00
|327
|2005.02.23 15:27
|buy
|164
|1.00
|1.3199
|1.3171
|1.3212
|328
|2005.02.23 15:59
|t/p
|164
|1.00
|1.3212
|1.3171
|1.3212
|130.00
|17790.00
|329
|2005.02.23 17:59
|sell
|165
|1.00
|1.3217
|1.3245
|1.3204
|330
|2005.02.23 23:40
|t/p
|165
|1.00
|1.3204
|1.3245
|1.3204
|130.00
|17920.00
|331
|2005.02.24 07:52
|buy
|166
|1.00
|1.3229
|1.3201
|1.3242
|332
|2005.02.24 07:59
|t/p
|166
|1.00
|1.3242
|1.3201
|1.3242
|130.00
|18050.00
|333
|2005.02.24 10:00
|sell
|167
|1.00
|1.3259
|1.3287
|1.3246
|334
|2005.02.24 10:15
|t/p
|167
|1.00
|1.3246
|1.3287
|1.3246
|130.00
|18180.00
|335
|2005.02.24 11:58
|sell
|168
|1.00
|1.3259
|1.3287
|1.3246
|336
|2005.02.24 14:38
|t/p
|168
|1.00
|1.3246
|1.3287
|1.3246
|130.00
|18310.00
|337
|2005.02.24 16:26
|buy
|169
|1.00
|1.3209
|1.3181
|1.3222
|338
|2005.02.25 08:03
|s/l
|169
|1.00
|1.3181
|1.3181
|1.3222
|-280.00
|18030.00
|339
|2005.02.25 09:02
|sell
|170
|1.00
|1.3199
|1.3227
|1.3186
|340
|2005.02.25 11:33
|t/p
|170
|1.00
|1.3186
|1.3227
|1.3186
|130.00
|18160.00
|341
|2005.02.28 07:59
|sell
|171
|1.00
|1.3264
|1.3292
|1.3251
|342
|2005.02.28 08:59
|t/p
|171
|1.00
|1.3251
|1.3292
|1.3251
|130.00
|18290.00
|343
|2005.02.28 09:32
|sell
|172
|1.00
|1.3265
|1.3293
|1.3252
|344
|2005.02.28 10:18
|t/p
|172
|1.00
|1.3252
|1.3293
|1.3252
|130.00
|18420.00
|345
|2005.02.28 14:45
|sell
|173
|1.00
|1.3257
|1.3285
|1.3244
|346
|2005.02.28 16:01
|t/p
|173
|1.00
|1.3244
|1.3285
|1.3244
|130.00
|18550.00
|347
|2005.02.28 16:25
|sell
|174
|1.00
|1.3261
|1.3289
|1.3248
|348
|2005.02.28 19:01
|t/p
|174
|1.00
|1.3248
|1.3289
|1.3248
|130.00
|18680.00
|349
|2005.02.28 19:35
|sell
|175
|1.00
|1.3261
|1.3289
|1.3248
|350
|2005.02.28 19:43
|t/p
|175
|1.00
|1.3248
|1.3289
|1.3248
|130.00
|18810.00
|351
|2005.03.01 07:00
|sell
|176
|1.00
|1.3203
|1.3231
|1.3190
|352
|2005.03.01 14:51
|t/p
|176
|1.00
|1.3190
|1.3231
|1.3190
|130.00
|18940.00
|353
|2005.03.02 07:30
|sell
|177
|1.00
|1.3167
|1.3195
|1.3154
|354
|2005.03.02 07:59
|t/p
|177
|1.00
|1.3154
|1.3195
|1.3154
|130.00
|19070.00
|355
|2005.03.02 12:33
|sell
|178
|1.00
|1.3110
|1.3138
|1.3097
|356
|2005.03.02 14:50
|t/p
|178
|1.00
|1.3097
|1.3138
|1.3097
|130.00
|19200.00
|357
|2005.03.02 15:26
|sell
|179
|1.00
|1.3109
|1.3137
|1.3096
|358
|2005.03.02 19:59
|s/l
|179
|1.00
|1.3137
|1.3137
|1.3096
|-280.00
|18920.00
|359
|2005.03.03 07:59
|sell
|180
|1.00
|1.3140
|1.3168
|1.3127
|360
|2005.03.03 15:08
|t/p
|180
|1.00
|1.3127
|1.3168
|1.3127
|130.00
|19050.00
|361
|2005.03.03 16:33
|sell
|181
|1.00
|1.3126
|1.3154
|1.3113
|362
|2005.03.03 19:21
|t/p
|181
|1.00
|1.3113
|1.3154
|1.3113
|130.00
|19180.00
|363
|2005.03.04 14:30
|sell
|182
|1.00
|1.3127
|1.3155
|1.3114
|364
|2005.03.04 14:36
|t/p
|182
|1.00
|1.3114
|1.3155
|1.3114
|130.00
|19310.00
|365
|2005.03.04 14:36
|buy
|183
|1.00
|1.3114
|1.3086
|1.3127
|366
|2005.03.04 14:42
|t/p
|183
|1.00
|1.3127
|1.3086
|1.3127
|130.00
|19440.00
|367
|2005.03.04 16:57
|sell
|184
|1.00
|1.3247
|1.3275
|1.3234
|368
|2005.03.06 20:06
|t/p
|184
|1.00
|1.3234
|1.3275
|1.3234
|130.00
|19570.00
|369
|2005.03.07 07:00
|buy
|185
|1.00
|1.3231
|1.3203
|1.3244
|370
|2005.03.07 11:59
|s/l
|185
|1.00
|1.3203
|1.3203
|1.3244
|-280.00
|19290.00
|371
|2005.03.07 13:21
|buy
|186
|1.00
|1.3196
|1.3168
|1.3209
|372
|2005.03.07 15:59
|t/p
|186
|1.00
|1.3209
|1.3168
|1.3209
|130.00
|19420.00
|373
|2005.03.07 17:58
|sell
|187
|1.00
|1.3217
|1.3245
|1.3204
|374
|2005.03.07 19:52
|t/p
|187
|1.00
|1.3204
|1.3245
|1.3204
|130.00
|19550.00
|375
|2005.03.08 09:51
|sell
|188
|1.00
|1.3259
|1.3287
|1.3246
|376
|2005.03.08 10:44
|t/p
|188
|1.00
|1.3246
|1.3287
|1.3246
|130.00
|19680.00
|377
|2005.03.08 13:17
|buy
|189
|1.00
|1.3247
|1.3219
|1.3260
|378
|2005.03.08 15:08
|t/p
|189
|1.00
|1.3260
|1.3219
|1.3260
|130.00
|19810.00
|379
|2005.03.08 16:52
|sell
|190
|1.00
|1.3342
|1.3370
|1.3329
|380
|2005.03.08 18:25
|t/p
|190
|1.00
|1.3329
|1.3370
|1.3329
|130.00
|19940.00
|381
|2005.03.08 18:25
|buy
|191
|1.00
|1.3329
|1.3301
|1.3342
|382
|2005.03.08 19:29
|t/p
|191
|1.00
|1.3342
|1.3301
|1.3342
|130.00
|20070.00
|383
|2005.03.08 19:33
|buy
|192
|1.00
|1.3339
|1.3311
|1.3352
|384
|2005.03.08 23:53
|t/p
|192
|1.00
|1.3352
|1.3311
|1.3352
|130.00
|20200.00
|385
|2005.03.09 09:19
|sell
|193
|1.00
|1.3369
|1.3397
|1.3356
|386
|2005.03.09 11:59
|t/p
|193
|1.00
|1.3356
|1.3397
|1.3356
|130.00
|20330.00
|387
|2005.03.09 11:59
|buy
|194
|1.00
|1.3354
|1.3326
|1.3367
|388
|2005.03.09 12:00
|t/p
|194
|1.00
|1.3367
|1.3326
|1.3367
|130.00
|20460.00
|389
|2005.03.09 14:00
|buy
|195
|1.00
|1.3351
|1.3323
|1.3364
|390
|2005.03.09 15:59
|t/p
|195
|1.00
|1.3364
|1.3323
|1.3364
|130.00
|20590.00
|391
|2005.03.10 08:16
|sell
|196
|1.00
|1.3437
|1.3465
|1.3424
|392
|2005.03.10 10:48
|t/p
|196
|1.00
|1.3424
|1.3465
|1.3424
|130.00
|20720.00
|393
|2005.03.10 10:48
|buy
|197
|1.00
|1.3423
|1.3395
|1.3436
|394
|2005.03.10 19:31
|t/p
|197
|1.00
|1.3436
|1.3395
|1.3436
|130.00
|20850.00
|395
|2005.03.10 20:44
|buy
|198
|1.00
|1.3431
|1.3403
|1.3444
|396
|2005.03.11 10:13
|s/l
|198
|1.00
|1.3403
|1.3403
|1.3444
|-280.00
|20570.00
|397
|2005.03.11 11:37
|sell
|199
|1.00
|1.3417
|1.3445
|1.3404
|398
|2005.03.11 14:30
|s/l
|199
|1.00
|1.3445
|1.3445
|1.3404
|-280.00
|20290.00
|399
|2005.03.11 14:31
|buy
|200
|1.00
|1.3415
|1.3387
|1.3428
|400
|2005.03.11 14:32
|t/p
|200
|1.00
|1.3428
|1.3387
|1.3428
|130.00
|20420.00
|401
|2005.03.11 14:57
|buy
|201
|1.00
|1.3415
|1.3387
|1.3428
|402
|2005.03.11 15:22
|t/p
|201
|1.00
|1.3428
|1.3387
|1.3428
|130.00
|20550.00
|403
|2005.03.11 17:10
|sell
|202
|1.00
|1.3469
|1.3497
|1.3456
|404
|2005.03.11 19:59
|t/p
|202
|1.00
|1.3456
|1.3497
|1.3456
|130.00
|20680.00
|405
|2005.03.14 09:28
|buy
|203
|1.00
|1.3405
|1.3377
|1.3418
|406
|2005.03.14 13:38
|s/l
|203
|1.00
|1.3377
|1.3377
|1.3418
|-280.00
|20400.00
|407
|2005.03.14 13:38
|buy
|204
|1.00
|1.3379
|1.3351
|1.3392
|408
|2005.03.14 14:58
|t/p
|204
|1.00
|1.3392
|1.3351
|1.3392
|130.00
|20530.00
|409
|2005.03.14 14:58
|sell
|205
|1.00
|1.3392
|1.3420
|1.3379
|410
|2005.03.14 15:32
|t/p
|205
|1.00
|1.3379
|1.3420
|1.3379
|130.00
|20660.00
|411
|2005.03.14 17:41
|buy
|206
|1.00
|1.3349
|1.3321
|1.3362
|412
|2005.03.14 19:59
|t/p
|206
|1.00
|1.3362
|1.3321
|1.3362
|130.00
|20790.00
|413
|2005.03.15 08:49
|buy
|207
|1.00
|1.3353
|1.3325
|1.3366
|414
|2005.03.15 09:13
|t/p
|207
|1.00
|1.3366
|1.3325
|1.3366
|130.00
|20920.00
|415
|2005.03.15 10:01
|buy
|208
|1.00
|1.3353
|1.3325
|1.3366
|416
|2005.03.15 11:32
|t/p
|208
|1.00
|1.3366
|1.3325
|1.3366
|130.00
|21050.00
|417
|2005.03.15 14:03
|sell
|209
|1.00
|1.3387
|1.3415
|1.3374
|418
|2005.03.15 15:00
|t/p
|209
|1.00
|1.3374
|1.3415
|1.3374
|130.00
|21180.00
|419
|2005.03.15 15:00
|buy
|210
|1.00
|1.3373
|1.3345
|1.3386
|420
|2005.03.15 15:01
|t/p
|210
|1.00
|1.3386
|1.3345
|1.3386
|130.00
|21310.00
|421
|2005.03.15 15:01
|sell
|211
|1.00
|1.3387
|1.3415
|1.3374
|422
|2005.03.15 15:03
|t/p
|211
|1.00
|1.3374
|1.3415
|1.3374
|130.00
|21440.00
|423
|2005.03.15 17:05
|buy
|212
|1.00
|1.3305
|1.3277
|1.3318
|424
|2005.03.15 17:40
|t/p
|212
|1.00
|1.3318
|1.3277
|1.3318
|130.00
|21570.00
|425
|2005.03.15 17:57
|buy
|213
|1.00
|1.3305
|1.3277
|1.3318
|426
|2005.03.15 18:57
|t/p
|213
|1.00
|1.3318
|1.3277
|1.3318
|130.00
|21700.00
|427
|2005.03.16 09:18
|sell
|214
|1.00
|1.3365
|1.3393
|1.3352
|428
|2005.03.16 10:59
|t/p
|214
|1.00
|1.3352
|1.3393
|1.3352
|130.00
|21830.00
|429
|2005.03.16 13:16
|sell
|215
|1.00
|1.3388
|1.3416
|1.3375
|430
|2005.03.16 14:08
|t/p
|215
|1.00
|1.3375
|1.3416
|1.3375
|130.00
|21960.00
|431
|2005.03.16 14:30
|sell
|216
|1.00
|1.3383
|1.3411
|1.3370
|432
|2005.03.16 14:38
|s/l
|216
|1.00
|1.3411
|1.3411
|1.3370
|-280.00
|21680.00
|433
|2005.03.16 17:18
|buy
|217
|1.00
|1.3417
|1.3389
|1.3430
|434
|2005.03.17 06:14
|s/l
|217
|1.00
|1.3389
|1.3389
|1.3430
|-280.00
|21400.00
|435
|2005.03.17 07:04
|sell
|218
|1.00
|1.3401
|1.3429
|1.3388
|436
|2005.03.17 10:41
|t/p
|218
|1.00
|1.3388
|1.3429
|1.3388
|130.00
|21530.00
|437
|2005.03.17 13:33
|sell
|219
|1.00
|1.3391
|1.3419
|1.3378
|438
|2005.03.17 14:14
|t/p
|219
|1.00
|1.3378
|1.3419
|1.3378
|130.00
|21660.00
|439
|2005.03.17 16:08
|sell
|220
|1.00
|1.3374
|1.3402
|1.3361
|440
|2005.03.17 18:59
|t/p
|220
|1.00
|1.3361
|1.3402
|1.3361
|130.00
|21790.00
|441
|2005.03.17 18:59
|buy
|221
|1.00
|1.3360
|1.3332
|1.3373
|442
|2005.03.17 19:59
|t/p
|221
|1.00
|1.3373
|1.3332
|1.3373
|130.00
|21920.00
|443
|2005.03.18 10:03
|sell
|222
|1.00
|1.3319
|1.3347
|1.3306
|444
|2005.03.18 11:59
|t/p
|222
|1.00
|1.3306
|1.3347
|1.3306
|130.00
|22050.00
|445
|2005.03.18 13:59
|buy
|223
|1.00
|1.3293
|1.3265
|1.3306
|446
|2005.03.18 15:34
|s/l
|223
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3306
|-280.00
|21770.00
|447
|2005.03.18 15:59
|sell
|224
|1.00
|1.3310
|1.3338
|1.3297
|448
|2005.03.21 02:14
|t/p
|224
|1.00
|1.3297
|1.3338
|1.3297
|130.00
|21900.00
|449
|2005.03.21 08:57
|buy
|225
|1.00
|1.3216
|1.3188
|1.3229
|450
|2005.03.21 13:02
|s/l
|225
|1.00
|1.3188
|1.3188
|1.3229
|-280.00
|21620.00
|451
|2005.03.21 14:03
|sell
|226
|1.00
|1.3205
|1.3233
|1.3192
|452
|2005.03.21 14:12
|t/p
|226
|1.00
|1.3192
|1.3233
|1.3192
|130.00
|21750.00
|453
|2005.03.21 17:36
|buy
|227
|1.00
|1.3165
|1.3137
|1.3178
|454
|2005.03.22 09:08
|t/p
|227
|1.00
|1.3178
|1.3137
|1.3178
|130.00
|21880.00
|455
|2005.03.22 09:09
|sell
|228
|1.00
|1.3180
|1.3208
|1.3167
|456
|2005.03.22 10:20
|t/p
|228
|1.00
|1.3167
|1.3208
|1.3167
|130.00
|22010.00
|457
|2005.03.22 10:56
|sell
|229
|1.00
|1.3177
|1.3205
|1.3164
|458
|2005.03.22 15:50
|s/l
|229
|1.00
|1.3205
|1.3205
|1.3164
|-280.00
|21730.00
|459
|2005.03.22 17:36
|buy
|230
|1.00
|1.3206
|1.3178
|1.3219
|460
|2005.03.22 19:59
|s/l
|230
|1.00
|1.3178
|1.3178
|1.3219
|-280.00
|21450.00
|461
|2005.03.22 20:58
|sell
|231
|1.00
|1.3088
|1.3116
|1.3075
|462
|2005.03.22 21:05
|t/p
|231
|1.00
|1.3075
|1.3116
|1.3075
|130.00
|21580.00
|463
|2005.03.23 12:35
|buy
|232
|1.00
|1.3038
|1.3010
|1.3051
|464
|2005.03.23 14:30
|s/l
|232
|1.00
|1.3010
|1.3010
|1.3051
|-280.00
|21300.00
|465
|2005.03.24 07:39
|sell
|233
|1.00
|1.3002
|1.3030
|1.2989
|466
|2005.03.24 10:07
|s/l
|233
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.2989
|-280.00
|21020.00
|467
|2005.03.24 10:07
|sell
|234
|1.00
|1.3028
|1.3056
|1.3015
|468
|2005.03.24 10:22
|t/p
|234
|1.00
|1.3015
|1.3056
|1.3015
|130.00
|21150.00
|469
|2005.03.24 13:23
|sell
|235
|1.00
|1.2994
|1.3022
|1.2981
|470
|2005.03.24 14:07
|t/p
|235
|1.00
|1.2981
|1.3022
|1.2981
|130.00
|21280.00
|471
|2005.03.24 14:07
|buy
|236
|1.00
|1.2981
|1.2953
|1.2994
|472
|2005.03.24 14:40
|t/p
|236
|1.00
|1.2994
|1.2953
|1.2994
|130.00
|21410.00
|473
|2005.03.24 14:40
|sell
|237
|1.00
|1.2994
|1.3022
|1.2981
|474
|2005.03.24 15:29
|t/p
|237
|1.00
|1.2981
|1.3022
|1.2981
|130.00
|21540.00
|475
|2005.03.24 15:29
|buy
|238
|1.00
|1.2981
|1.2953
|1.2994
|476
|2005.03.24 17:42
|s/l
|238
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2994
|-280.00
|21260.00
|477
|2005.03.24 17:42
|buy
|239
|1.00
|1.2955
|1.2927
|1.2968
|478
|2005.03.24 18:44
|t/p
|239
|1.00
|1.2968
|1.2927
|1.2968
|130.00
|21390.00
|479
|2005.03.24 18:59
|buy
|240
|1.00
|1.2955
|1.2927
|1.2968
|480
|2005.03.25 07:59
|t/p
|240
|1.00
|1.2968
|1.2927
|1.2968
|130.00
|21520.00
|481
|2005.03.25 10:24
|sell
|241
|1.00
|1.2968
|1.2996
|1.2955
|482
|2005.03.25 11:41
|t/p
|241
|1.00
|1.2955
|1.2996
|1.2955
|130.00
|21650.00
|483
|2005.03.25 15:57
|sell
|242
|1.00
|1.2957
|1.2985
|1.2944
|484
|2005.03.27 22:23
|t/p
|242
|1.00
|1.2944
|1.2985
|1.2944
|130.00
|21780.00
|485
|2005.03.28 07:00
|buy
|243
|1.00
|1.2908
|1.2880
|1.2921
|486
|2005.03.28 07:39
|t/p
|243
|1.00
|1.2921
|1.2880
|1.2921
|130.00
|21910.00
|487
|2005.03.28 16:56
|buy
|244
|1.00
|1.2875
|1.2847
|1.2888
|488
|2005.03.28 19:59
|t/p
|244
|1.00
|1.2888
|1.2847
|1.2888
|130.00
|22040.00
|489
|2005.03.29 08:43
|sell
|245
|1.00
|1.2937
|1.2965
|1.2924
|490
|2005.03.29 09:59
|t/p
|245
|1.00
|1.2924
|1.2965
|1.2924
|130.00
|22170.00
|491
|2005.03.29 10:59
|sell
|246
|1.00
|1.2937
|1.2965
|1.2924
|492
|2005.03.29 13:25
|t/p
|246
|1.00
|1.2924
|1.2965
|1.2924
|130.00
|22300.00
|493
|2005.03.29 14:15
|sell
|247
|1.00
|1.2929
|1.2957
|1.2916
|494
|2005.03.29 15:48
|t/p
|247
|1.00
|1.2916
|1.2957
|1.2916
|130.00
|22430.00
|495
|2005.03.29 17:28
|sell
|248
|1.00
|1.2921
|1.2949
|1.2908
|496
|2005.03.29 18:40
|t/p
|248
|1.00
|1.2908
|1.2949
|1.2908
|130.00
|22560.00
|497
|2005.03.29 18:40
|buy
|249
|1.00
|1.2908
|1.2880
|1.2921
|498
|2005.03.29 20:44
|t/p
|249
|1.00
|1.2921
|1.2880
|1.2921
|130.00
|22690.00
|499
|2005.03.30 07:11
|buy
|250
|1.00
|1.2947
|1.2919
|1.2960
|500
|2005.03.30 07:59
|t/p
|250
|1.00
|1.2960
|1.2919
|1.2960
|130.00
|22820.00
|501
|2005.03.30 09:14
|sell
|251
|1.00
|1.2967
|1.2995
|1.2954
|502
|2005.03.30 11:50
|t/p
|251
|1.00
|1.2954
|1.2995
|1.2954
|130.00
|22950.00
|503
|2005.03.30 13:53
|sell
|252
|1.00
|1.2948
|1.2976
|1.2935
|504
|2005.03.30 18:16
|t/p
|252
|1.00
|1.2935
|1.2976
|1.2935
|130.00
|23080.00
|505
|2005.03.30 18:16
|buy
|253
|1.00
|1.2934
|1.2906
|1.2947
|506
|2005.03.30 18:25
|t/p
|253
|1.00
|1.2947
|1.2906
|1.2947
|130.00
|23210.00
|507
|2005.03.30 18:27
|buy
|254
|1.00
|1.2945
|1.2917
|1.2958
|508
|2005.03.30 19:56
|t/p
|254
|1.00
|1.2958
|1.2917
|1.2958
|130.00
|23340.00
|509
|2005.03.31 11:04
|buy
|255
|1.00
|1.2951
|1.2923
|1.2964
|510
|2005.03.31 13:22
|t/p
|255
|1.00
|1.2964
|1.2923
|1.2964
|130.00
|23470.00
|511
|2005.03.31 13:56
|sell
|256
|1.00
|1.2965
|1.2993
|1.2952
|512
|2005.03.31 15:10
|t/p
|256
|1.00
|1.2952
|1.2993
|1.2952
|130.00
|23600.00
|513
|2005.03.31 15:30
|sell
|257
|1.00
|1.2964
|1.2992
|1.2951
|514
|2005.03.31 15:33
|s/l
|257
|1.00
|1.2992
|1.2992
|1.2951
|-280.00
|23320.00
|515
|2005.03.31 17:11
|buy
|258
|1.00
|1.2965
|1.2937
|1.2978
|516
|2005.04.01 15:30
|t/p
|258
|1.00
|1.2978
|1.2937
|1.2978
|130.00
|23450.00
|517
|2005.04.01 17:16
|buy
|259
|1.00
|1.2895
|1.2867
|1.2908
|518
|2005.04.01 20:20
|t/p
|259
|1.00
|1.2908
|1.2867
|1.2908
|130.00
|23580.00
|519
|2005.04.04 08:22
|buy
|260
|1.00
|1.2881
|1.2853
|1.2894
|520
|2005.04.04 09:09
|t/p
|260
|1.00
|1.2894
|1.2853
|1.2894
|130.00
|23710.00
|521
|2005.04.04 09:48
|buy
|261
|1.00
|1.2883
|1.2855
|1.2896
|522
|2005.04.04 15:28
|s/l
|261
|1.00
|1.2855
|1.2855
|1.2896
|-280.00
|23430.00
|523
|2005.04.04 16:18
|buy
|262
|1.00
|1.2834
|1.2806
|1.2847
|524
|2005.04.04 19:59
|t/p
|262
|1.00
|1.2847
|1.2806
|1.2847
|130.00
|23560.00
|525
|2005.04.05 07:31
|buy
|263
|1.00
|1.2823
|1.2795
|1.2836
|526
|2005.04.05 14:30
|t/p
|263
|1.00
|1.2836
|1.2795
|1.2836
|130.00
|23690.00
|527
|2005.04.05 20:56
|sell
|264
|1.00
|1.2869
|1.2897
|1.2856
|528
|2005.04.05 23:30
|t/p
|264
|1.00
|1.2856
|1.2897
|1.2856
|130.00
|23820.00
|529
|2005.04.06 10:49
|sell
|265
|1.00
|1.2887
|1.2915
|1.2874
|530
|2005.04.06 13:49
|t/p
|265
|1.00
|1.2874
|1.2915
|1.2874
|130.00
|23950.00
|531
|2005.04.06 17:46
|sell
|266
|1.00
|1.2867
|1.2895
|1.2854
|532
|2005.04.06 18:04
|t/p
|266
|1.00
|1.2854
|1.2895
|1.2854
|130.00
|24080.00
|533
|2005.04.06 18:20
|sell
|267
|1.00
|1.2868
|1.2896
|1.2855
|534
|2005.04.07 06:51
|s/l
|267
|1.00
|1.2896
|1.2896
|1.2855
|-280.00
|23800.00
|535
|2005.04.07 10:02
|sell
|268
|1.00
|1.2935
|1.2963
|1.2922
|536
|2005.04.07 10:19
|t/p
|268
|1.00
|1.2922
|1.2963
|1.2922
|130.00
|23930.00
|537
|2005.04.07 14:05
|sell
|269
|1.00
|1.2923
|1.2951
|1.2910
|538
|2005.04.07 15:59
|t/p
|269
|1.00
|1.2910
|1.2951
|1.2910
|130.00
|24060.00
|539
|2005.04.07 16:04
|buy
|270
|1.00
|1.2904
|1.2876
|1.2917
|540
|2005.04.07 16:16
|t/p
|270
|1.00
|1.2917
|1.2876
|1.2917
|130.00
|24190.00
|541
|2005.04.07 16:53
|buy
|271
|1.00
|1.2905
|1.2877
|1.2918
|542
|2005.04.07 19:18
|s/l
|271
|1.00
|1.2877
|1.2877
|1.2918
|-280.00
|23910.00
|543
|2005.04.08 14:00
|buy
|272
|1.00
|1.2823
|1.2795
|1.2836
|544
|2005.04.08 15:59
|t/p
|272
|1.00
|1.2836
|1.2795
|1.2836
|130.00
|24040.00
|545
|2005.04.11 07:00
|buy
|273
|1.00
|1.2927
|1.2899
|1.2940
|546
|2005.04.11 07:59
|t/p
|273
|1.00
|1.2940
|1.2899
|1.2940
|130.00
|24170.00
|547
|2005.04.11 13:22
|sell
|274
|1.00
|1.2979
|1.3007
|1.2966
|548
|2005.04.11 14:20
|t/p
|274
|1.00
|1.2966
|1.3007
|1.2966
|130.00
|24300.00
|549
|2005.04.12 08:23
|sell
|275
|1.00
|1.2991
|1.3019
|1.2978
|550
|2005.04.12 11:50
|t/p
|275
|1.00
|1.2978
|1.3019
|1.2978
|130.00
|24430.00
|551
|2005.04.12 13:49
|sell
|276
|1.00
|1.2987
|1.3015
|1.2974
|552
|2005.04.12 14:33
|t/p
|276
|1.00
|1.2974
|1.3015
|1.2974
|130.00
|24560.00
|553
|2005.04.12 14:33
|buy
|277
|1.00
|1.2973
|1.2945
|1.2986
|554
|2005.04.12 14:46
|s/l
|277
|1.00
|1.2945
|1.2945
|1.2986
|-280.00
|24280.00
|555
|2005.04.12 16:10
|buy
|278
|1.00
|1.2871
|1.2843
|1.2884
|556
|2005.04.12 16:20
|t/p
|278
|1.00
|1.2884
|1.2843
|1.2884
|130.00
|24410.00
|557
|2005.04.12 17:39
|buy
|279
|1.00
|1.2871
|1.2843
|1.2884
|558
|2005.04.12 19:01
|t/p
|279
|1.00
|1.2884
|1.2843
|1.2884
|130.00
|24540.00
|559
|2005.04.12 20:51
|sell
|280
|1.00
|1.2919
|1.2947
|1.2906
|560
|2005.04.12 23:59
|t/p
|280
|1.00
|1.2906
|1.2947
|1.2906
|130.00
|24670.00
|561
|2005.04.13 09:39
|sell
|281
|1.00
|1.2945
|1.2973
|1.2932
|562
|2005.04.13 10:46
|t/p
|281
|1.00
|1.2932
|1.2973
|1.2932
|130.00
|24800.00
|563
|2005.04.13 11:16
|sell
|282
|1.00
|1.2945
|1.2973
|1.2932
|564
|2005.04.13 11:59
|t/p
|282
|1.00
|1.2932
|1.2973
|1.2932
|130.00
|24930.00
|565
|2005.04.13 13:57
|buy
|283
|1.00
|1.2923
|1.2895
|1.2936
|566
|2005.04.13 14:35
|t/p
|283
|1.00
|1.2936
|1.2895
|1.2936
|130.00
|25060.00
|567
|2005.04.13 14:47
|buy
|284
|1.00
|1.2923
|1.2895
|1.2936
|568
|2005.04.13 14:53
|s/l
|284
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2936
|-280.00
|24780.00
|569
|2005.04.13 17:21
|sell
|285
|1.00
|1.2921
|1.2949
|1.2908
|570
|2005.04.13 18:22
|t/p
|285
|1.00
|1.2908
|1.2949
|1.2908
|130.00
|24910.00
|571
|2005.04.14 09:20
|sell
|286
|1.00
|1.2878
|1.2906
|1.2865
|572
|2005.04.14 11:00
|t/p
|286
|1.00
|1.2865
|1.2906
|1.2865
|130.00
|25040.00
|573
|2005.04.14 11:21
|sell
|287
|1.00
|1.2876
|1.2904
|1.2863
|574
|2005.04.14 11:37
|t/p
|287
|1.00
|1.2863
|1.2904
|1.2863
|130.00
|25170.00
|575
|2005.04.14 13:19
|buy
|288
|1.00
|1.2821
|1.2793
|1.2834
|576
|2005.04.14 15:44
|s/l
|288
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.2834
|-280.00
|24890.00
|577
|2005.04.14 17:27
|sell
|289
|1.00
|1.2819
|1.2847
|1.2806
|578
|2005.04.14 17:47
|t/p
|289
|1.00
|1.2806
|1.2847
|1.2806
|130.00
|25020.00
|579
|2005.04.14 18:00
|sell
|290
|1.00
|1.2820
|1.2848
|1.2807
|580
|2005.04.14 19:13
|t/p
|290
|1.00
|1.2807
|1.2848
|1.2807
|130.00
|25150.00
|581
|2005.04.14 20:57
|sell
|291
|1.00
|1.2819
|1.2847
|1.2806
|582
|2005.04.14 23:35
|t/p
|291
|1.00
|1.2806
|1.2847
|1.2806
|130.00
|25280.00
|583
|2005.04.15 10:07
|sell
|292
|1.00
|1.2840
|1.2868
|1.2827
|584
|2005.04.15 11:40
|t/p
|292
|1.00
|1.2827
|1.2868
|1.2827
|130.00
|25410.00
|585
|2005.04.15 11:40
|buy
|293
|1.00
|1.2826
|1.2798
|1.2839
|586
|2005.04.15 11:59
|t/p
|293
|1.00
|1.2839
|1.2798
|1.2839
|130.00
|25540.00
|587
|2005.04.15 13:51
|sell
|294
|1.00
|1.2873
|1.2901
|1.2860
|588
|2005.04.15 15:00
|t/p
|294
|1.00
|1.2860
|1.2901
|1.2860
|130.00
|25670.00
|589
|2005.04.15 15:29
|sell
|295
|1.00
|1.2873
|1.2901
|1.2860
|590
|2005.04.15 15:36
|s/l
|295
|1.00
|1.2901
|1.2901
|1.2860
|-280.00
|25390.00
|591
|2005.04.15 15:36
|sell
|296
|1.00
|1.2899
|1.2927
|1.2886
|592
|2005.04.15 15:47
|t/p
|296
|1.00
|1.2886
|1.2927
|1.2886
|130.00
|25520.00
|593
|2005.04.15 16:22
|sell
|297
|1.00
|1.2929
|1.2957
|1.2916
|594
|2005.04.15 16:27
|t/p
|297
|1.00
|1.2916
|1.2957
|1.2916
|130.00
|25650.00
|595
|2005.04.15 16:46
|sell
|298
|1.00
|1.2929
|1.2957
|1.2916
|596
|2005.04.15 18:30
|t/p
|298
|1.00
|1.2916
|1.2957
|1.2916
|130.00
|25780.00
|597
|2005.04.18 09:37
|sell
|299
|1.00
|1.2974
|1.3002
|1.2961
|598
|2005.04.18 10:15
|t/p
|299
|1.00
|1.2961
|1.3002
|1.2961
|130.00
|25910.00
|599
|2005.04.18 10:15
|buy
|300
|1.00
|1.2961
|1.2933
|1.2974
|600
|2005.04.18 10:31
|t/p
|300
|1.00
|1.2974
|1.2933
|1.2974
|130.00
|26040.00
|601
|2005.04.18 13:27
|buy
|301
|1.00
|1.2974
|1.2946
|1.2987
|602
|2005.04.18 15:11
|t/p
|301
|1.00
|1.2987
|1.2946
|1.2987
|130.00
|26170.00
|603
|2005.04.18 15:32
|buy
|302
|1.00
|1.2973
|1.2945
|1.2986
|604
|2005.04.18 15:38
|t/p
|302
|1.00
|1.2986
|1.2945
|1.2986
|130.00
|26300.00
|605
|2005.04.18 17:46
|sell
|303
|1.00
|1.3039
|1.3067
|1.3026
|606
|2005.04.18 19:01
|t/p
|303
|1.00
|1.3026
|1.3067
|1.3026
|130.00
|26430.00
|607
|2005.04.19 12:33
|buy
|304
|1.00
|1.3001
|1.2973
|1.3014
|608
|2005.04.19 14:51
|t/p
|304
|1.00
|1.3014
|1.2973
|1.3014
|130.00
|26560.00
|609
|2005.04.19 15:33
|buy
|305
|1.00
|1.3001
|1.2973
|1.3014
|610
|2005.04.19 15:59
|t/p
|305
|1.00
|1.3014
|1.2973
|1.3014
|130.00
|26690.00
|611
|2005.04.19 16:33
|sell
|306
|1.00
|1.3035
|1.3063
|1.3022
|612
|2005.04.19 18:19
|t/p
|306
|1.00
|1.3022
|1.3063
|1.3022
|130.00
|26820.00
|613
|2005.04.19 18:19
|buy
|307
|1.00
|1.3022
|1.2994
|1.3035
|614
|2005.04.19 19:59
|t/p
|307
|1.00
|1.3035
|1.2994
|1.3035
|130.00
|26950.00
|615
|2005.04.20 09:53
|buy
|308
|1.00
|1.3043
|1.3015
|1.3056
|616
|2005.04.20 14:31
|s/l
|308
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.3056
|-280.00
|26670.00
|617
|2005.04.20 17:20
|sell
|309
|1.00
|1.3087
|1.3115
|1.3074
|618
|2005.04.20 17:57
|t/p
|309
|1.00
|1.3074
|1.3115
|1.3074
|130.00
|26800.00
|619
|2005.04.20 17:57
|buy
|310
|1.00
|1.3074
|1.3046
|1.3087
|620
|2005.04.20 19:16
|t/p
|310
|1.00
|1.3087
|1.3046
|1.3087
|130.00
|26930.00
|621
|2005.04.21 07:00
|buy
|311
|1.00
|1.3092
|1.3064
|1.3105
|622
|2005.04.21 11:59
|s/l
|311
|1.00
|1.3064
|1.3064
|1.3105
|-280.00
|26650.00
|623
|2005.04.21 13:53
|buy
|312
|1.00
|1.3057
|1.3029
|1.3070
|624
|2005.04.21 14:23
|t/p
|312
|1.00
|1.3070
|1.3029
|1.3070
|130.00
|26780.00
|625
|2005.04.21 16:17
|sell
|313
|1.00
|1.3093
|1.3121
|1.3080
|626
|2005.04.21 17:22
|t/p
|313
|1.00
|1.3080
|1.3121
|1.3080
|130.00
|26910.00
|627
|2005.04.22 10:56
|buy
|314
|1.00
|1.3062
|1.3034
|1.3075
|628
|2005.04.22 13:11
|t/p
|314
|1.00
|1.3075
|1.3034
|1.3075
|130.00
|27040.00
|629
|2005.04.22 13:15
|buy
|315
|1.00
|1.3066
|1.3038
|1.3079
|630
|2005.04.22 14:22
|t/p
|315
|1.00
|1.3079
|1.3038
|1.3079
|130.00
|27170.00
|631
|2005.04.22 17:30
|buy
|316
|1.00
|1.3062
|1.3034
|1.3075
|632
|2005.04.24 20:53
|s/l
|316
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.3075
|-280.00
|26890.00
|633
|2005.04.25 08:36
|sell
|317
|1.00
|1.3033
|1.3061
|1.3020
|634
|2005.04.25 10:15
|t/p
|317
|1.00
|1.3020
|1.3061
|1.3020
|130.00
|27020.00
|635
|2005.04.25 13:18
|buy
|318
|1.00
|1.2963
|1.2935
|1.2976
|636
|2005.04.25 14:59
|t/p
|318
|1.00
|1.2976
|1.2935
|1.2976
|130.00
|27150.00
|637
|2005.04.26 07:07
|sell
|319
|1.00
|1.3011
|1.3039
|1.2998
|638
|2005.04.26 07:59
|t/p
|319
|1.00
|1.2998
|1.3039
|1.2998
|130.00
|27280.00
|639
|2005.04.26 09:58
|buy
|320
|1.00
|1.2977
|1.2949
|1.2990
|640
|2005.04.26 14:26
|t/p
|320
|1.00
|1.2990
|1.2949
|1.2990
|130.00
|27410.00
|641
|2005.04.26 15:52
|buy
|321
|1.00
|1.2981
|1.2953
|1.2994
|642
|2005.04.27 07:54
|s/l
|321
|1.00
|1.2953
|1.2953
|1.2994
|-280.00
|27130.00
|643
|2005.04.27 18:08
|buy
|322
|1.00
|1.2935
|1.2907
|1.2948
|644
|2005.04.28 12:26
|s/l
|322
|1.00
|1.2907
|1.2907
|1.2948
|-280.00
|26850.00
|645
|2005.04.28 12:26
|buy
|323
|1.00
|1.2907
|1.2879
|1.2920
|646
|2005.04.28 12:59
|t/p
|323
|1.00
|1.2920
|1.2879
|1.2920
|130.00
|26980.00
|647
|2005.04.28 13:15
|buy
|324
|1.00
|1.2911
|1.2883
|1.2924
|648
|2005.04.28 14:35
|t/p
|324
|1.00
|1.2924
|1.2883
|1.2924
|130.00
|27110.00
|649
|2005.04.28 14:35
|sell
|325
|1.00
|1.2925
|1.2953
|1.2912
|650
|2005.04.28 14:46
|t/p
|325
|1.00
|1.2912
|1.2953
|1.2912
|130.00
|27240.00
|651
|2005.04.28 14:46
|buy
|326
|1.00
|1.2911
|1.2883
|1.2924
|652
|2005.04.28 15:04
|s/l
|326
|1.00
|1.2883
|1.2883
|1.2924
|-280.00
|26960.00
|653
|2005.04.28 15:22
|sell
|327
|1.00
|1.2913
|1.2941
|1.2900
|654
|2005.04.28 17:29
|t/p
|327
|1.00
|1.2900
|1.2941
|1.2900
|130.00
|27090.00
|655
|2005.04.28 17:57
|sell
|328
|1.00
|1.2917
|1.2945
|1.2904
|656
|2005.04.28 18:47
|t/p
|328
|1.00
|1.2904
|1.2945
|1.2904
|130.00
|27220.00
|657
|2005.04.29 08:25
|sell
|329
|1.00
|1.2966
|1.2994
|1.2953
|658
|2005.04.29 10:21
|t/p
|329
|1.00
|1.2953
|1.2994
|1.2953
|130.00
|27350.00
|659
|2005.04.29 11:41
|sell
|330
|1.00
|1.2965
|1.2993
|1.2952
|660
|2005.04.29 14:19
|t/p
|330
|1.00
|1.2952
|1.2993
|1.2952
|130.00
|27480.00
|661
|2005.04.29 17:14
|sell
|331
|1.00
|1.2922
|1.2950
|1.2909
|662
|2005.04.29 18:35
|t/p
|331
|1.00
|1.2909
|1.2950
|1.2909
|130.00
|27610.00
|663
|2005.05.02 14:58
|buy
|332
|1.00
|1.2861
|1.2833
|1.2874
|664
|2005.05.03 03:59
|s/l
|332
|1.00
|1.2833
|1.2833
|1.2874
|-280.00
|27330.00
|665
|2005.05.03 11:12
|sell
|333
|1.00
|1.2864
|1.2892
|1.2851
|666
|2005.05.03 13:10
|t/p
|333
|1.00
|1.2851
|1.2892
|1.2851
|130.00
|27460.00
|667
|2005.05.03 14:00
|sell
|334
|1.00
|1.2863
|1.2891
|1.2850
|668
|2005.05.03 15:27
|s/l
|334
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2850
|-280.00
|27180.00
|669
|2005.05.03 16:55
|sell
|335
|1.00
|1.2894
|1.2922
|1.2881
|670
|2005.05.03 20:17
|t/p
|335
|1.00
|1.2881
|1.2922
|1.2881
|130.00
|27310.00
|671
|2005.05.04 07:00
|sell
|336
|1.00
|1.2961
|1.2989
|1.2948
|672
|2005.05.04 07:59
|t/p
|336
|1.00
|1.2948
|1.2989
|1.2948
|130.00
|27440.00
|673
|2005.05.04 12:51
|sell
|337
|1.00
|1.2955
|1.2983
|1.2942
|674
|2005.05.04 15:00
|t/p
|337
|1.00
|1.2942
|1.2983
|1.2942
|130.00
|27570.00
|675
|2005.05.04 15:54
|sell
|338
|1.00
|1.2956
|1.2984
|1.2943
|676
|2005.05.04 15:59
|t/p
|338
|1.00
|1.2943
|1.2984
|1.2943
|130.00
|27700.00
|677
|2005.05.04 17:47
|buy
|339
|1.00
|1.2935
|1.2907
|1.2948
|678
|2005.05.04 21:10
|t/p
|339
|1.00
|1.2948
|1.2907
|1.2948
|130.00
|27830.00
|679
|2005.05.05 09:48
|sell
|340
|1.00
|1.2975
|1.3003
|1.2962
|680
|2005.05.05 11:06
|t/p
|340
|1.00
|1.2962
|1.3003
|1.2962
|130.00
|27960.00
|681
|2005.05.05 11:44
|sell
|341
|1.00
|1.2975
|1.3003
|1.2962
|682
|2005.05.05 11:59
|t/p
|341
|1.00
|1.2962
|1.3003
|1.2962
|130.00
|28090.00
|683
|2005.05.05 15:15
|buy
|342
|1.00
|1.2955
|1.2927
|1.2968
|684
|2005.05.06 14:30
|s/l
|342
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2968
|-280.00
|27810.00
|685
|2005.05.06 17:01
|buy
|343
|1.00
|1.2830
|1.2802
|1.2843
|686
|2005.05.06 18:11
|t/p
|343
|1.00
|1.2843
|1.2802
|1.2843
|130.00
|27940.00
|687
|2005.05.06 18:11
|sell
|344
|1.00
|1.2843
|1.2871
|1.2830
|688
|2005.05.06 19:59
|t/p
|344
|1.00
|1.2830
|1.2871
|1.2830
|130.00
|28070.00
|689
|2005.05.09 07:20
|sell
|345
|1.00
|1.2804
|1.2832
|1.2791
|690
|2005.05.09 11:16
|s/l
|345
|1.00
|1.2832
|1.2832
|1.2791
|-280.00
|27790.00
|691
|2005.05.09 13:22
|buy
|346
|1.00
|1.2826
|1.2798
|1.2839
|692
|2005.05.09 15:59
|t/p
|346
|1.00
|1.2839
|1.2798
|1.2839
|130.00
|27920.00
|693
|2005.05.09 17:32
|sell
|347
|1.00
|1.2841
|1.2869
|1.2828
|694
|2005.05.09 18:14
|t/p
|347
|1.00
|1.2828
|1.2869
|1.2828
|130.00
|28050.00
|695
|2005.05.09 19:59
|sell
|348
|1.00
|1.2844
|1.2872
|1.2831
|696
|2005.05.09 23:13
|s/l
|348
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2831
|-280.00
|27770.00
|697
|2005.05.10 08:21
|buy
|349
|1.00
|1.2827
|1.2799
|1.2840
|698
|2005.05.10 10:51
|t/p
|349
|1.00
|1.2840
|1.2799
|1.2840
|130.00
|27900.00
|699
|2005.05.10 15:31
|sell
|350
|1.00
|1.2864
|1.2892
|1.2851
|700
|2005.05.11 04:00
|s/l
|350
|1.00
|1.2892
|1.2892
|1.2851
|-280.00
|27620.00
|701
|2005.05.11 07:01
|buy
|351
|1.00
|1.2869
|1.2841
|1.2882
|702
|2005.05.11 07:59
|t/p
|351
|1.00
|1.2882
|1.2841
|1.2882
|130.00
|27750.00
|703
|2005.05.11 10:06
|sell
|352
|1.00
|1.2893
|1.2921
|1.2880
|704
|2005.05.11 10:30
|t/p
|352
|1.00
|1.2880
|1.2921
|1.2880
|130.00
|27880.00
|705
|2005.05.11 11:25
|sell
|353
|1.00
|1.2893
|1.2921
|1.2880
|706
|2005.05.11 13:57
|t/p
|353
|1.00
|1.2880
|1.2921
|1.2880
|130.00
|28010.00
|707
|2005.05.11 16:30
|sell
|354
|1.00
|1.2805
|1.2833
|1.2792
|708
|2005.05.11 18:07
|s/l
|354
|1.00
|1.2833
|1.2833
|1.2792
|-280.00
|27730.00
|709
|2005.05.12 08:55
|buy
|355
|1.00
|1.2760
|1.2732
|1.2773
|710
|2005.05.12 11:28
|t/p
|355
|1.00
|1.2773
|1.2732
|1.2773
|130.00
|27860.00
|711
|2005.05.12 16:31
|sell
|356
|1.00
|1.2711
|1.2739
|1.2698
|712
|2005.05.12 16:38
|t/p
|356
|1.00
|1.2698
|1.2739
|1.2698
|130.00
|27990.00
|713
|2005.05.12 16:48
|sell
|357
|1.00
|1.2712
|1.2740
|1.2699
|714
|2005.05.12 20:42
|t/p
|357
|1.00
|1.2699
|1.2740
|1.2699
|130.00
|28120.00
|715
|2005.05.12 20:56
|sell
|358
|1.00
|1.2707
|1.2735
|1.2694
|716
|2005.05.12 22:38
|t/p
|358
|1.00
|1.2694
|1.2735
|1.2694
|130.00
|28250.00
|717
|2005.05.13 07:00
|buy
|359
|1.00
|1.2672
|1.2644
|1.2685
|718
|2005.05.13 11:35
|s/l
|359
|1.00
|1.2644
|1.2644
|1.2685
|-280.00
|27970.00
|719
|2005.05.13 12:48
|buy
|360
|1.00
|1.2628
|1.2600
|1.2641
|720
|2005.05.13 15:20
|t/p
|360
|1.00
|1.2641
|1.2600
|1.2641
|130.00
|28100.00
|721
|2005.05.13 15:20
|sell
|361
|1.00
|1.2641
|1.2669
|1.2628
|722
|2005.05.13 15:58
|t/p
|361
|1.00
|1.2628
|1.2669
|1.2628
|130.00
|28230.00
|723
|2005.05.13 15:58
|buy
|362
|1.00
|1.2627
|1.2599
|1.2640
|724
|2005.05.13 15:59
|t/p
|362
|1.00
|1.2640
|1.2599
|1.2640
|130.00
|28360.00
|725
|2005.05.13 16:55
|sell
|363
|1.00
|1.2644
|1.2672
|1.2631
|726
|2005.05.13 17:22
|t/p
|363
|1.00
|1.2631
|1.2672
|1.2631
|130.00
|28490.00
|727
|2005.05.13 17:44
|sell
|364
|1.00
|1.2645
|1.2673
|1.2632
|728
|2005.05.13 18:42
|t/p
|364
|1.00
|1.2632
|1.2673
|1.2632
|130.00
|28620.00
|729
|2005.05.16 07:38
|sell
|365
|1.00
|1.2612
|1.2640
|1.2599
|730
|2005.05.16 07:59
|t/p
|365
|1.00
|1.2599
|1.2640
|1.2599
|130.00
|28750.00
|731
|2005.05.16 12:46
|buy
|366
|1.00
|1.2605
|1.2577
|1.2618
|732
|2005.05.16 14:30
|t/p
|366
|1.00
|1.2618
|1.2577
|1.2618
|130.00
|28880.00
|733
|2005.05.16 14:53
|buy
|367
|1.00
|1.2608
|1.2580
|1.2621
|734
|2005.05.16 15:00
|t/p
|367
|1.00
|1.2621
|1.2580
|1.2621
|130.00
|29010.00
|735
|2005.05.16 15:03
|buy
|368
|1.00
|1.2606
|1.2578
|1.2619
|736
|2005.05.16 15:06
|t/p
|368
|1.00
|1.2619
|1.2578
|1.2619
|130.00
|29140.00
|737
|2005.05.16 16:59
|buy
|369
|1.00
|1.2629
|1.2601
|1.2642
|738
|2005.05.16 18:12
|t/p
|369
|1.00
|1.2642
|1.2601
|1.2642
|130.00
|29270.00
|739
|2005.05.16 19:37
|buy
|370
|1.00
|1.2629
|1.2601
|1.2642
|740
|2005.05.16 22:37
|t/p
|370
|1.00
|1.2642
|1.2601
|1.2642
|130.00
|29400.00
|741
|2005.05.17 07:59
|buy
|371
|1.00
|1.2624
|1.2596
|1.2637
|742
|2005.05.17 10:35
|t/p
|371
|1.00
|1.2637
|1.2596
|1.2637
|130.00
|29530.00
|743
|2005.05.17 13:37
|buy
|372
|1.00
|1.2633
|1.2605
|1.2646
|744
|2005.05.17 19:59
|s/l
|372
|1.00
|1.2605
|1.2605
|1.2646
|-280.00
|29250.00
|745
|2005.05.18 10:15
|sell
|373
|1.00
|1.2627
|1.2655
|1.2614
|746
|2005.05.18 11:05
|t/p
|373
|1.00
|1.2614
|1.2655
|1.2614
|130.00
|29380.00
|747
|2005.05.18 14:30
|sell
|374
|1.00
|1.2629
|1.2657
|1.2616
|748
|2005.05.18 14:51
|s/l
|374
|1.00
|1.2657
|1.2657
|1.2616
|-280.00
|29100.00
|749
|2005.05.18 15:19
|buy
|375
|1.00
|1.2626
|1.2598
|1.2639
|750
|2005.05.18 15:59
|t/p
|375
|1.00
|1.2639
|1.2598
|1.2639
|130.00
|29230.00
|751
|2005.05.18 17:40
|sell
|376
|1.00
|1.2662
|1.2690
|1.2649
|752
|2005.05.18 18:11
|t/p
|376
|1.00
|1.2649
|1.2690
|1.2649
|130.00
|29360.00
|753
|2005.05.18 18:37
|sell
|377
|1.00
|1.2658
|1.2686
|1.2645
|754
|2005.05.18 19:25
|s/l
|377
|1.00
|1.2686
|1.2686
|1.2645
|-280.00
|29080.00
|755
|2005.05.19 13:54
|buy
|378
|1.00
|1.2631
|1.2603
|1.2644
|756
|2005.05.19 18:05
|s/l
|378
|1.00
|1.2603
|1.2603
|1.2644
|-280.00
|28800.00
|757
|2005.05.19 18:16
|sell
|379
|1.00
|1.2627
|1.2655
|1.2614
|758
|2005.05.20 13:35
|t/p
|379
|1.00
|1.2614
|1.2655
|1.2614
|130.00
|28930.00
|759
|2005.05.20 17:40
|sell
|380
|1.00
|1.2555
|1.2583
|1.2542
|760
|2005.05.20 17:46
|t/p
|380
|1.00
|1.2542
|1.2583
|1.2542
|130.00
|29060.00
|761
|2005.05.20 18:25
|sell
|381
|1.00
|1.2555
|1.2583
|1.2542
|762
|2005.05.23 16:22
|s/l
|381
|1.00
|1.2583
|1.2583
|1.2542
|-280.00
|28780.00
|763
|2005.05.23 17:21
|buy
|382
|1.00
|1.2571
|1.2543
|1.2584
|764
|2005.05.23 19:59
|t/p
|382
|1.00
|1.2584
|1.2543
|1.2584
|130.00
|28910.00
|765
|2005.05.23 19:59
|sell
|383
|1.00
|1.2584
|1.2612
|1.2571
|766
|2005.05.23 23:37
|t/p
|383
|1.00
|1.2571
|1.2612
|1.2571
|130.00
|29040.00
|767
|2005.05.24 08:56
|sell
|384
|1.00
|1.2595
|1.2623
|1.2582
|768
|2005.05.24 10:12
|t/p
|384
|1.00
|1.2582
|1.2623
|1.2582
|130.00
|29170.00
|769
|2005.05.24 17:13
|sell
|385
|1.00
|1.2588
|1.2616
|1.2575
|770
|2005.05.24 19:00
|t/p
|385
|1.00
|1.2575
|1.2616
|1.2575
|130.00
|29300.00
|771
|2005.05.25 11:04
|sell
|386
|1.00
|1.2579
|1.2607
|1.2566
|772
|2005.05.25 11:59
|t/p
|386
|1.00
|1.2566
|1.2607
|1.2566
|130.00
|29430.00
|773
|2005.05.25 13:00
|buy
|387
|1.00
|1.2557
|1.2529
|1.2570
|774
|2005.05.25 14:50
|t/p
|387
|1.00
|1.2570
|1.2529
|1.2570
|130.00
|29560.00
|775
|2005.05.25 16:24
|buy
|388
|1.00
|1.2599
|1.2571
|1.2612
|776
|2005.05.25 18:43
|t/p
|388
|1.00
|1.2612
|1.2571
|1.2612
|130.00
|29690.00
|777
|2005.05.26 08:35
|sell
|389
|1.00
|1.2553
|1.2581
|1.2540
|778
|2005.05.26 08:41
|t/p
|389
|1.00
|1.2540
|1.2581
|1.2540
|130.00
|29820.00
|779
|2005.05.26 08:45
|sell
|390
|1.00
|1.2553
|1.2581
|1.2540
|780
|2005.05.26 11:59
|t/p
|390
|1.00
|1.2540
|1.2581
|1.2540
|130.00
|29950.00
|781
|2005.05.26 13:16
|buy
|391
|1.00
|1.2526
|1.2498
|1.2539
|782
|2005.05.26 15:39
|t/p
|391
|1.00
|1.2539
|1.2498
|1.2539
|130.00
|30080.00
|783
|2005.05.26 17:48
|sell
|392
|1.00
|1.2517
|1.2545
|1.2504
|784
|2005.05.27 11:59
|s/l
|392
|1.00
|1.2545
|1.2545
|1.2504
|-280.00
|29800.00
|785
|2005.05.27 13:29
|sell
|393
|1.00
|1.2543
|1.2571
|1.2530
|786
|2005.05.27 14:56
|t/p
|393
|1.00
|1.2530
|1.2571
|1.2530
|130.00
|29930.00
|787
|2005.05.27 15:16
|sell
|394
|1.00
|1.2544
|1.2572
|1.2531
|788
|2005.05.27 15:47
|t/p
|394
|1.00
|1.2531
|1.2572
|1.2531
|130.00
|30060.00
|789
|2005.05.27 17:58
|buy
|395
|1.00
|1.2569
|1.2541
|1.2582
|790
|2005.05.27 18:36
|t/p
|395
|1.00
|1.2582
|1.2541
|1.2582
|130.00
|30190.00
|791
|2005.05.30 13:53
|sell
|396
|1.00
|1.2482
|1.2510
|1.2469
|792
|2005.05.30 14:11
|t/p
|396
|1.00
|1.2469
|1.2510
|1.2469
|130.00
|30320.00
|793
|2005.05.31 08:48
|buy
|397
|1.00
|1.2375
|1.2347
|1.2388
|794
|2005.05.31 09:33
|t/p
|397
|1.00
|1.2388
|1.2347
|1.2388
|130.00
|30450.00
|795
|2005.05.31 09:59
|buy
|398
|1.00
|1.2375
|1.2347
|1.2388
|796
|2005.05.31 10:36
|t/p
|398
|1.00
|1.2388
|1.2347
|1.2388
|130.00
|30580.00
|797
|2005.05.31 11:43
|buy
|399
|1.00
|1.2375
|1.2347
|1.2388
|798
|2005.05.31 11:51
|s/l
|399
|1.00
|1.2347
|1.2347
|1.2388
|-280.00
|30300.00
|799
|2005.05.31 12:14
|buy
|400
|1.00
|1.2331
|1.2303
|1.2344
|800
|2005.05.31 14:49
|t/p
|400
|1.00
|1.2344
|1.2303
|1.2344
|130.00
|30430.00
|801
|2005.05.31 16:09
|sell
|401
|1.00
|1.2351
|1.2379
|1.2338
|802
|2005.05.31 18:47
|t/p
|401
|1.00
|1.2338
|1.2379
|1.2338
|130.00
|30560.00
|803
|2005.06.01 07:59
|buy
|402
|1.00
|1.2308
|1.2280
|1.2321
|804
|2005.06.01 10:06
|s/l
|402
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2321
|-280.00
|30280.00
|805
|2005.06.01 12:28
|buy
|403
|1.00
|1.2247
|1.2219
|1.2260
|806
|2005.06.01 18:09
|s/l
|403
|1.00
|1.2219
|1.2219
|1.2260
|-280.00
|30000.00
|807
|2005.06.01 18:09
|buy
|404
|1.00
|1.2221
|1.2193
|1.2234
|808
|2005.06.01 19:20
|t/p
|404
|1.00
|1.2234
|1.2193
|1.2234
|130.00
|30130.00
|809
|2005.06.01 19:20
|sell
|405
|1.00
|1.2234
|1.2262
|1.2221
|810
|2005.06.01 19:59
|t/p
|405
|1.00
|1.2221
|1.2262
|1.2221
|130.00
|30260.00
|811
|2005.06.02 09:54
|sell
|406
|1.00
|1.2270
|1.2298
|1.2257
|812
|2005.06.02 10:05
|t/p
|406
|1.00
|1.2257
|1.2298
|1.2257
|130.00
|30390.00
|813
|2005.06.02 10:16
|sell
|407
|1.00
|1.2267
|1.2295
|1.2254
|814
|2005.06.02 15:14
|t/p
|407
|1.00
|1.2254
|1.2295
|1.2254
|130.00
|30520.00
|815
|2005.06.02 15:14
|buy
|408
|1.00
|1.2253
|1.2225
|1.2266
|816
|2005.06.02 16:14
|t/p
|408
|1.00
|1.2266
|1.2225
|1.2266
|130.00
|30650.00
|817
|2005.06.02 17:55
|buy
|409
|1.00
|1.2264
|1.2236
|1.2277
|818
|2005.06.02 18:57
|t/p
|409
|1.00
|1.2277
|1.2236
|1.2277
|130.00
|30780.00
|819
|2005.06.03 07:03
|sell
|410
|1.00
|1.2289
|1.2317
|1.2276
|820
|2005.06.03 07:59
|t/p
|410
|1.00
|1.2276
|1.2317
|1.2276
|130.00
|30910.00
|821
|2005.06.03 09:01
|buy
|411
|1.00
|1.2271
|1.2243
|1.2284
|822
|2005.06.03 09:37
|t/p
|411
|1.00
|1.2284
|1.2243
|1.2284
|130.00
|31040.00
|823
|2005.06.03 09:51
|buy
|412
|1.00
|1.2272
|1.2244
|1.2285
|824
|2005.06.03 11:59
|t/p
|412
|1.00
|1.2285
|1.2244
|1.2285
|130.00
|31170.00
|825
|2005.06.03 13:05
|sell
|413
|1.00
|1.2290
|1.2318
|1.2277
|826
|2005.06.03 14:30
|s/l
|413
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2277
|-280.00
|30890.00
|827
|2005.06.03 14:33
|buy
|414
|1.00
|1.2286
|1.2258
|1.2299
|828
|2005.06.03 14:51
|t/p
|414
|1.00
|1.2299
|1.2258
|1.2299
|130.00
|31020.00
|829
|2005.06.03 15:06
|buy
|415
|1.00
|1.2287
|1.2259
|1.2300
|830
|2005.06.03 15:59
|s/l
|415
|1.00
|1.2259
|1.2259
|1.2300
|-280.00
|30740.00
|831
|2005.06.03 17:42
|buy
|416
|1.00
|1.2220
|1.2192
|1.2233
|832
|2005.06.03 17:49
|t/p
|416
|1.00
|1.2233
|1.2192
|1.2233
|130.00
|30870.00
|833
|2005.06.03 17:49
|sell
|417
|1.00
|1.2233
|1.2261
|1.2220
|834
|2005.06.03 18:13
|t/p
|417
|1.00
|1.2220
|1.2261
|1.2220
|130.00
|31000.00
|835
|2005.06.06 07:37
|sell
|418
|1.00
|1.2264
|1.2292
|1.2251
|836
|2005.06.07 03:30
|t/p
|418
|1.00
|1.2251
|1.2292
|1.2251
|130.00
|31130.00
|837
|2005.06.07 15:19
|sell
|419
|1.00
|1.2286
|1.2314
|1.2273
|838
|2005.06.07 15:49
|t/p
|419
|1.00
|1.2273
|1.2314
|1.2273
|130.00
|31260.00
|839
|2005.06.07 19:59
|sell
|420
|1.00
|1.2284
|1.2312
|1.2271
|840
|2005.06.08 05:45
|s/l
|420
|1.00
|1.2312
|1.2312
|1.2271
|-280.00
|30980.00
|841
|2005.06.08 09:23
|buy
|421
|1.00
|1.2311
|1.2283
|1.2324
|842
|2005.06.08 11:42
|t/p
|421
|1.00
|1.2324
|1.2283
|1.2324
|130.00
|31110.00
|843
|2005.06.08 12:48
|buy
|422
|1.00
|1.2322
|1.2294
|1.2335
|844
|2005.06.08 18:37
|s/l
|422
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.2335
|-280.00
|30830.00
|845
|2005.06.09 09:51
|sell
|423
|1.00
|1.2233
|1.2261
|1.2220
|846
|2005.06.09 13:39
|t/p
|423
|1.00
|1.2220
|1.2261
|1.2220
|130.00
|30960.00
|847
|2005.06.09 13:39
|buy
|424
|1.00
|1.2220
|1.2192
|1.2233
|848
|2005.06.09 14:03
|t/p
|424
|1.00
|1.2233
|1.2192
|1.2233
|130.00
|31090.00
|849
|2005.06.09 17:38
|buy
|425
|1.00
|1.2215
|1.2187
|1.2228
|850
|2005.06.09 18:44
|t/p
|425
|1.00
|1.2228
|1.2187
|1.2228
|130.00
|31220.00
|851
|2005.06.10 12:50
|sell
|426
|1.00
|1.2240
|1.2268
|1.2227
|852
|2005.06.10 13:47
|t/p
|426
|1.00
|1.2227
|1.2268
|1.2227
|130.00
|31350.00
|853
|2005.06.10 14:21
|sell
|427
|1.00
|1.2235
|1.2263
|1.2222
|854
|2005.06.10 14:30
|t/p
|427
|1.00
|1.2222
|1.2263
|1.2222
|130.00
|31480.00
|855
|2005.06.10 16:17
|buy
|428
|1.00
|1.2127
|1.2099
|1.2140
|856
|2005.06.10 16:29
|t/p
|428
|1.00
|1.2140
|1.2099
|1.2140
|130.00
|31610.00
|857
|2005.06.10 16:48
|buy
|429
|1.00
|1.2127
|1.2099
|1.2140
|858
|2005.06.13 03:02
|s/l
|429
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2140
|-280.00
|31330.00
|859
|2005.06.13 07:00
|sell
|430
|1.00
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|860
|2005.06.13 07:59
|t/p
|430
|1.00
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|130.00
|31460.00
|861
|2005.06.13 13:58
|sell
|431
|1.00
|1.2062
|1.2090
|1.2049
|862
|2005.06.13 15:15
|t/p
|431
|1.00
|1.2049
|1.2090
|1.2049
|130.00
|31590.00
|863
|2005.06.13 15:19
|sell
|432
|1.00
|1.2061
|1.2089
|1.2048
|864
|2005.06.13 15:55
|t/p
|432
|1.00
|1.2048
|1.2089
|1.2048
|130.00
|31720.00
|865
|2005.06.14 08:52
|sell
|433
|1.00
|1.2133
|1.2161
|1.2120
|866
|2005.06.14 11:54
|t/p
|433
|1.00
|1.2120
|1.2161
|1.2120
|130.00
|31850.00
|867
|2005.06.14 13:58
|buy
|434
|1.00
|1.2112
|1.2084
|1.2125
|868
|2005.06.14 14:31
|t/p
|434
|1.00
|1.2125
|1.2084
|1.2125
|130.00
|31980.00
|869
|2005.06.14 15:03
|buy
|435
|1.00
|1.2112
|1.2084
|1.2125
|870
|2005.06.14 15:10
|s/l
|435
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2125
|-280.00
|31700.00
|871
|2005.06.14 15:10
|buy
|436
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|872
|2005.06.14 15:14
|s/l
|436
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2097
|-280.00
|31420.00
|873
|2005.06.14 16:41
|buy
|437
|1.00
|1.2039
|1.2011
|1.2052
|874
|2005.06.14 17:35
|t/p
|437
|1.00
|1.2052
|1.2011
|1.2052
|130.00
|31550.00
|875
|2005.06.14 17:54
|buy
|438
|1.00
|1.2039
|1.2011
|1.2052
|876
|2005.06.14 19:08
|t/p
|438
|1.00
|1.2052
|1.2011
|1.2052
|130.00
|31680.00
|877
|2005.06.14 19:08
|sell
|439
|1.00
|1.2052
|1.2080
|1.2039
|878
|2005.06.14 19:59
|t/p
|439
|1.00
|1.2039
|1.2080
|1.2039
|130.00
|31810.00
|879
|2005.06.15 07:34
|sell
|440
|1.00
|1.2048
|1.2076
|1.2035
|880
|2005.06.15 14:37
|t/p
|440
|1.00
|1.2035
|1.2076
|1.2035
|130.00
|31940.00
|881
|2005.06.15 15:00
|sell
|441
|1.00
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|882
|2005.06.15 15:02
|t/p
|441
|1.00
|1.2047
|1.2088
|1.2047
|130.00
|32070.00
|883
|2005.06.15 15:06
|sell
|442
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|884
|2005.06.15 15:17
|t/p
|442
|1.00
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|130.00
|32200.00
|885
|2005.06.15 15:24
|sell
|443
|1.00
|1.2061
|1.2089
|1.2048
|886
|2005.06.15 15:33
|s/l
|443
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2048
|-280.00
|31920.00
|887
|2005.06.15 15:33
|sell
|444
|1.00
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|888
|2005.06.15 15:39
|s/l
|444
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2074
|-280.00
|31640.00
|889
|2005.06.15 16:53
|sell
|445
|1.00
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|890
|2005.06.16 03:41
|t/p
|445
|1.00
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|130.00
|31770.00
|891
|2005.06.16 13:32
|buy
|446
|1.00
|1.2114
|1.2086
|1.2127
|892
|2005.06.16 14:08
|t/p
|446
|1.00
|1.2127
|1.2086
|1.2127
|130.00
|31900.00
|893
|2005.06.16 14:08
|sell
|447
|1.00
|1.2127
|1.2155
|1.2114
|894
|2005.06.16 14:15
|t/p
|447
|1.00
|1.2114
|1.2155
|1.2114
|130.00
|32030.00
|895
|2005.06.16 14:38
|sell
|448
|1.00
|1.2121
|1.2149
|1.2108
|896
|2005.06.16 15:13
|s/l
|448
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2108
|-280.00
|31750.00
|897
|2005.06.16 15:40
|buy
|449
|1.00
|1.2118
|1.2090
|1.2131
|898
|2005.06.16 15:48
|s/l
|449
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2131
|-280.00
|31470.00
|899
|2005.06.16 15:48
|buy
|450
|1.00
|1.2091
|1.2063
|1.2104
|900
|2005.06.16 22:26
|t/p
|450
|1.00
|1.2104
|1.2063
|1.2104
|130.00
|31600.00
|901
|2005.06.17 07:00
|buy
|451
|1.00
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|902
|2005.06.17 07:59
|t/p
|451
|1.00
|1.2114
|1.2073
|1.2114
|130.00
|31730.00
|903
|2005.06.17 09:55
|sell
|452
|1.00
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|904
|2005.06.17 10:10
|t/p
|452
|1.00
|1.2126
|1.2167
|1.2126
|130.00
|31860.00
|905
|2005.06.17 10:48
|sell
|453
|1.00
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|906
|2005.06.17 11:22
|t/p
|453
|1.00
|1.2126
|1.2167
|1.2126
|130.00
|31990.00
|907
|2005.06.17 12:44
|sell
|454
|1.00
|1.2177
|1.2205
|1.2164
|908
|2005.06.17 14:32
|t/p
|454
|1.00
|1.2164
|1.2205
|1.2164
|130.00
|32120.00
|909
|2005.06.17 14:40
|sell
|455
|1.00
|1.2177
|1.2205
|1.2164
|910
|2005.06.17 14:58
|t/p
|455
|1.00
|1.2164
|1.2205
|1.2164
|130.00
|32250.00
|911
|2005.06.17 15:36
|sell
|456
|1.00
|1.2178
|1.2206
|1.2165
|912
|2005.06.17 15:48
|t/p
|456
|1.00
|1.2165
|1.2206
|1.2165
|130.00
|32380.00
|913
|2005.06.17 17:27
|buy
|457
|1.00
|1.2237
|1.2209
|1.2250
|914
|2005.06.17 18:54
|t/p
|457
|1.00
|1.2250
|1.2209
|1.2250
|130.00
|32510.00
|915
|2005.06.20 13:42
|buy
|458
|1.00
|1.2207
|1.2179
|1.2220
|916
|2005.06.20 14:33
|t/p
|458
|1.00
|1.2220
|1.2179
|1.2220
|130.00
|32640.00
|917
|2005.06.20 14:33
|sell
|459
|1.00
|1.2221
|1.2249
|1.2208
|918
|2005.06.20 14:36
|t/p
|459
|1.00
|1.2208
|1.2249
|1.2208
|130.00
|32770.00
|919
|2005.06.21 16:51
|buy
|460
|1.00
|1.2131
|1.2103
|1.2144
|920
|2005.06.21 17:13
|t/p
|460
|1.00
|1.2144
|1.2103
|1.2144
|130.00
|32900.00
|921
|2005.06.21 17:26
|buy
|461
|1.00
|1.2134
|1.2106
|1.2147
|922
|2005.06.21 18:15
|t/p
|461
|1.00
|1.2147
|1.2106
|1.2147
|130.00
|33030.00
|923
|2005.06.21 18:18
|buy
|462
|1.00
|1.2135
|1.2107
|1.2148
|924
|2005.06.21 18:30
|t/p
|462
|1.00
|1.2148
|1.2107
|1.2148
|130.00
|33160.00
|925
|2005.06.22 08:54
|sell
|463
|1.00
|1.2183
|1.2211
|1.2170
|926
|2005.06.22 11:10
|t/p
|463
|1.00
|1.2170
|1.2211
|1.2170
|130.00
|33290.00
|927
|2005.06.22 13:13
|buy
|464
|1.00
|1.2115
|1.2087
|1.2128
|928
|2005.06.22 15:59
|t/p
|464
|1.00
|1.2128
|1.2087
|1.2128
|130.00
|33420.00
|929
|2005.06.22 16:04
|sell
|465
|1.00
|1.2131
|1.2159
|1.2118
|930
|2005.06.22 18:05
|t/p
|465
|1.00
|1.2118
|1.2159
|1.2118
|130.00
|33550.00
|931
|2005.06.23 09:59
|buy
|466
|1.00
|1.2079
|1.2051
|1.2092
|932
|2005.06.23 10:13
|t/p
|466
|1.00
|1.2092
|1.2051
|1.2092
|130.00
|33680.00
|933
|2005.06.23 11:59
|buy
|467
|1.00
|1.2076
|1.2048
|1.2089
|934
|2005.06.23 14:33
|s/l
|467
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2089
|-280.00
|33400.00
|935
|2005.06.23 17:00
|sell
|468
|1.00
|1.2056
|1.2084
|1.2043
|936
|2005.06.23 19:06
|t/p
|468
|1.00
|1.2043
|1.2084
|1.2043
|130.00
|33530.00
|937
|2005.06.24 07:00
|sell
|469
|1.00
|1.2032
|1.2060
|1.2019
|938
|2005.06.24 09:34
|s/l
|469
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2019
|-280.00
|33250.00
|939
|2005.06.24 10:56
|buy
|470
|1.00
|1.2055
|1.2027
|1.2068
|940
|2005.06.24 11:47
|t/p
|470
|1.00
|1.2068
|1.2027
|1.2068
|130.00
|33380.00
|941
|2005.06.24 12:22
|sell
|471
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|942
|2005.06.24 13:00
|t/p
|471
|1.00
|1.2071
|1.2112
|1.2071
|130.00
|33510.00
|943
|2005.06.24 13:06
|sell
|472
|1.00
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|944
|2005.06.24 14:30
|t/p
|472
|1.00
|1.2070
|1.2111
|1.2070
|130.00
|33640.00
|945
|2005.06.24 14:31
|sell
|473
|1.00
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|946
|2005.06.24 14:42
|t/p
|473
|1.00
|1.2070
|1.2111
|1.2070
|130.00
|33770.00
|947
|2005.06.24 15:08
|sell
|474
|1.00
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|948
|2005.06.24 15:21
|t/p
|474
|1.00
|1.2070
|1.2111
|1.2070
|130.00
|33900.00
|949
|2005.06.24 15:59
|sell
|475
|1.00
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|950
|2005.06.26 20:05
|s/l
|475
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2073
|-280.00
|33620.00
|951
|2005.06.27 08:45
|sell
|476
|1.00
|1.2171
|1.2199
|1.2158
|952
|2005.06.27 10:17
|t/p
|476
|1.00
|1.2158
|1.2199
|1.2158
|130.00
|33750.00
|953
|2005.06.27 11:59
|sell
|477
|1.00
|1.2174
|1.2202
|1.2161
|954
|2005.06.27 12:00
|t/p
|477
|1.00
|1.2161
|1.2202
|1.2161
|130.00
|33880.00
|955
|2005.06.27 12:41
|sell
|478
|1.00
|1.2175
|1.2203
|1.2162
|956
|2005.06.27 14:14
|t/p
|478
|1.00
|1.2162
|1.2203
|1.2162
|130.00
|34010.00
|957
|2005.06.27 17:03
|buy
|479
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|958
|2005.06.27 19:59
|t/p
|479
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|34140.00
|959
|2005.06.28 07:17
|sell
|480
|1.00
|1.2164
|1.2192
|1.2151
|960
|2005.06.28 07:59
|t/p
|480
|1.00
|1.2151
|1.2192
|1.2151
|130.00
|34270.00
|961
|2005.06.28 09:28
|buy
|481
|1.00
|1.2112
|1.2084
|1.2125
|962
|2005.06.28 15:04
|s/l
|481
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2125
|-280.00
|33990.00
|963
|2005.06.28 15:04
|buy
|482
|1.00
|1.2086
|1.2058
|1.2099
|964
|2005.06.28 19:59
|s/l
|482
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2099
|-280.00
|33710.00
|965
|2005.06.29 09:41
|buy
|483
|1.00
|1.2029
|1.2001
|1.2042
|966
|2005.06.29 10:33
|t/p
|483
|1.00
|1.2042
|1.2001
|1.2042
|130.00
|33840.00
|967
|2005.06.29 13:59
|buy
|484
|1.00
|1.2045
|1.2017
|1.2058
|968
|2005.06.29 15:59
|t/p
|484
|1.00
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|130.00
|33970.00
|969
|2005.06.29 17:45
|sell
|485
|1.00
|1.2097
|1.2125
|1.2084
|970
|2005.06.29 18:14
|t/p
|485
|1.00
|1.2084
|1.2125
|1.2084
|130.00
|34100.00
|971
|2005.06.30 07:59
|sell
|486
|1.00
|1.2092
|1.2120
|1.2079
|972
|2005.06.30 07:59
|t/p
|486
|1.00
|1.2079
|1.2120
|1.2079
|130.00
|34230.00
|973
|2005.06.30 09:33
|buy
|487
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|974
|2005.06.30 13:52
|t/p
|487
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|34360.00
|975
|2005.06.30 13:52
|sell
|488
|1.00
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|976
|2005.06.30 15:27
|t/p
|488
|1.00
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|130.00
|34490.00
|977
|2005.06.30 15:27
|buy
|489
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|978
|2005.06.30 15:59
|t/p
|489
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|34620.00
|979
|2005.06.30 16:58
|sell
|490
|1.00
|1.2097
|1.2125
|1.2084
|980
|2005.06.30 19:46
|t/p
|490
|1.00
|1.2084
|1.2125
|1.2084
|130.00
|34750.00
|981
|2005.06.30 19:46
|buy
|491
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|982
|2005.06.30 19:59
|t/p
|491
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|130.00
|34880.00
|983
|2005.06.30 19:59
|sell
|492
|1.00
|1.2102
|1.2130
|1.2089
|984
|2005.06.30 20:00
|t/p
|492
|1.00
|1.2089
|1.2130
|1.2089
|130.00
|35010.00
|985
|2005.06.30 20:53
|sell
|493
|1.00
|1.2103
|1.2131
|1.2090
|986
|2005.06.30 23:59
|t/p
|493
|1.00
|1.2090
|1.2131
|1.2090
|130.00
|35140.00
|987
|2005.07.01 09:11
|sell
|494
|1.00
|1.2057
|1.2085
|1.2044
|988
|2005.07.01 09:31
|t/p
|494
|1.00
|1.2044
|1.2085
|1.2044
|130.00
|35270.00
|989
|2005.07.01 09:31
|buy
|495
|1.00
|1.2044
|1.2016
|1.2057
|990
|2005.07.01 10:30
|t/p
|495
|1.00
|1.2057
|1.2016
|1.2057
|130.00
|35400.00
|991
|2005.07.01 14:06
|sell
|496
|1.00
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|992
|2005.07.01 14:22
|t/p
|496
|1.00
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|130.00
|35530.00
|993
|2005.07.01 17:53
|buy
|497
|1.00
|1.1953
|1.1925
|1.1966
|994
|2005.07.04 00:01
|s/l
|497
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1966
|-280.00
|35250.00
|995
|2005.07.04 08:36
|sell
|498
|1.00
|1.1934
|1.1962
|1.1921
|996
|2005.07.04 10:23
|t/p
|498
|1.00
|1.1921
|1.1962
|1.1921
|130.00
|35380.00
|997
|2005.07.04 13:07
|buy
|499
|1.00
|1.1896
|1.1868
|1.1909
|998
|2005.07.04 23:59
|t/p
|499
|1.00
|1.1909
|1.1868
|1.1909
|130.00
|35510.00
|999
|2005.07.05 08:39
|buy
|500
|1.00
|1.1883
|1.1855
|1.1896
|1000
|2005.07.05 10:25
|t/p
|500
|1.00
|1.1896
|1.1855
|1.1896
|130.00
|35640.00
|1001
|2005.07.05 11:59
|buy
|501
|1.00
|1.1882
|1.1854
|1.1895
|1002
|2005.07.05 12:00
|t/p
|501
|1.00
|1.1895
|1.1854
|1.1895
|130.00
|35770.00
|1003
|2005.07.05 16:08
|sell
|502
|1.00
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|1004
|2005.07.05 16:55
|t/p
|502
|1.00
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|130.00
|35900.00
|1005
|2005.07.05 17:48
|sell
|503
|1.00
|1.1917
|1.1945
|1.1904
|1006
|2005.07.05 18:25
|t/p
|503
|1.00
|1.1904
|1.1945
|1.1904
|130.00
|36030.00
|1007
|2005.07.05 19:33
|sell
|504
|1.00
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|1008
|2005.07.06 10:32
|s/l
|504
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.1905
|-280.00
|35750.00
|1009
|2005.07.06 10:32
|sell
|505
|1.00
|1.1944
|1.1972
|1.1931
|1010
|2005.07.06 10:38
|t/p
|505
|1.00
|1.1931
|1.1972
|1.1931
|130.00
|35880.00
|1011
|2005.07.06 16:04
|buy
|506
|1.00
|1.1913
|1.1885
|1.1926
|1012
|2005.07.06 16:09
|t/p
|506
|1.00
|1.1926
|1.1885
|1.1926
|130.00
|36010.00
|1013
|2005.07.06 17:24
|buy
|507
|1.00
|1.1916
|1.1888
|1.1929
|1014
|2005.07.06 19:23
|t/p
|507
|1.00
|1.1929
|1.1888
|1.1929
|130.00
|36140.00
|1015
|2005.07.07 09:46
|sell
|508
|1.00
|1.1941
|1.1969
|1.1928
|1016
|2005.07.07 10:26
|t/p
|508
|1.00
|1.1928
|1.1969
|1.1928
|130.00
|36270.00
|1017
|2005.07.07 10:46
|sell
|509
|1.00
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|1018
|2005.07.07 11:02
|s/l
|509
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.1927
|-280.00
|35990.00
|1019
|2005.07.07 16:12
|buy
|510
|1.00
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|1020
|2005.07.07 16:39
|t/p
|510
|1.00
|1.1940
|1.1899
|1.1940
|130.00
|36120.00
|1021
|2005.07.07 17:57
|buy
|511
|1.00
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|1022
|2005.07.07 19:41
|t/p
|511
|1.00
|1.1940
|1.1899
|1.1940
|130.00
|36250.00
|1023
|2005.07.08 09:48
|sell
|512
|1.00
|1.1917
|1.1945
|1.1904
|1024
|2005.07.08 10:35
|t/p
|512
|1.00
|1.1904
|1.1945
|1.1904
|130.00
|36380.00
|1025
|2005.07.08 14:30
|sell
|513
|1.00
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|1026
|2005.07.08 14:30
|t/p
|513
|1.00
|1.1903
|1.1944
|1.1903
|130.00
|36510.00
|1027
|2005.07.08 14:30
|buy
|514
|1.00
|1.1900
|1.1872
|1.1913
|1028
|2005.07.08 14:38
|t/p
|514
|1.00
|1.1913
|1.1872
|1.1913
|130.00
|36640.00
|1029
|2005.07.08 14:38
|sell
|515
|1.00
|1.1913
|1.1941
|1.1900
|1030
|2005.07.08 14:39
|s/l
|515
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.1900
|-280.00
|36360.00
|1031
|2005.07.08 14:39
|sell
|516
|1.00
|1.1939
|1.1967
|1.1926
|1032
|2005.07.08 14:39
|t/p
|516
|1.00
|1.1926
|1.1967
|1.1926
|130.00
|36490.00
|1033
|2005.07.08 14:39
|sell
|517
|1.00
|1.1923
|1.1951
|1.1910
|1034
|2005.07.08 14:44
|t/p
|517
|1.00
|1.1910
|1.1951
|1.1910
|130.00
|36620.00
|1035
|2005.07.08 14:44
|sell
|518
|1.00
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|1036
|2005.07.08 15:09
|s/l
|518
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.1898
|-280.00
|36340.00
|1037
|2005.07.08 15:09
|sell
|519
|1.00
|1.1937
|1.1965
|1.1924
|1038
|2005.07.08 15:27
|t/p
|519
|1.00
|1.1924
|1.1965
|1.1924
|130.00
|36470.00
|1039
|2005.07.08 16:59
|buy
|520
|1.00
|1.1933
|1.1905
|1.1946
|1040
|2005.07.08 19:59
|t/p
|520
|1.00
|1.1946
|1.1905
|1.1946
|130.00
|36600.00
|1041
|2005.07.11 07:26
|buy
|521
|1.00
|1.2000
|1.1972
|1.2013
|1042
|2005.07.11 08:32
|t/p
|521
|1.00
|1.2013
|1.1972
|1.2013
|130.00
|36730.00
|1043
|2005.07.11 09:15
|buy
|522
|1.00
|1.2007
|1.1979
|1.2020
|1044
|2005.07.11 15:59
|t/p
|522
|1.00
|1.2020
|1.1979
|1.2020
|130.00
|36860.00
|1045
|2005.07.11 17:53
|buy
|523
|1.00
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|1046
|2005.07.11 19:31
|t/p
|523
|1.00
|1.2078
|1.2037
|1.2078
|130.00
|36990.00
|1047
|2005.07.12 09:21
|sell
|524
|1.00
|1.2179
|1.2207
|1.2166
|1048
|2005.07.12 11:56
|t/p
|524
|1.00
|1.2166
|1.2207
|1.2166
|130.00
|37120.00
|1049
|2005.07.12 13:21
|buy
|525
|1.00
|1.2163
|1.2135
|1.2176
|1050
|2005.07.12 15:18
|t/p
|525
|1.00
|1.2176
|1.2135
|1.2176
|130.00
|37250.00
|1051
|2005.07.12 17:37
|sell
|526
|1.00
|1.2208
|1.2236
|1.2195
|1052
|2005.07.12 17:46
|t/p
|526
|1.00
|1.2195
|1.2236
|1.2195
|130.00
|37380.00
|1053
|2005.07.12 17:46
|buy
|527
|1.00
|1.2194
|1.2166
|1.2207
|1054
|2005.07.12 19:14
|t/p
|527
|1.00
|1.2207
|1.2166
|1.2207
|130.00
|37510.00
|1055
|2005.07.13 09:57
|buy
|528
|1.00
|1.2182
|1.2154
|1.2195
|1056
|2005.07.13 14:30
|s/l
|528
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2195
|-280.00
|37230.00
|1057
|2005.07.13 17:02
|buy
|529
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|1058
|2005.07.13 18:06
|t/p
|529
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|130.00
|37360.00
|1059
|2005.07.13 18:06
|sell
|530
|1.00
|1.2098
|1.2126
|1.2085
|1060
|2005.07.13 19:30
|t/p
|530
|1.00
|1.2085
|1.2126
|1.2085
|130.00
|37490.00
|1061
|2005.07.13 19:41
|sell
|531
|1.00
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|1062
|2005.07.13 20:36
|t/p
|531
|1.00
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|130.00
|37620.00
|1063
|2005.07.13 20:53
|sell
|532
|1.00
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|1064
|2005.07.14 00:27
|t/p
|532
|1.00
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|130.00
|37750.00
|1065
|2005.07.14 08:24
|sell
|533
|1.00
|1.2082
|1.2110
|1.2069
|1066
|2005.07.14 08:30
|t/p
|533
|1.00
|1.2069
|1.2110
|1.2069
|130.00
|37880.00
|1067
|2005.07.14 09:00
|sell
|534
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|1068
|2005.07.14 14:31
|t/p
|534
|1.00
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|130.00
|38010.00
|1069
|2005.07.14 14:36
|sell
|535
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|1070
|2005.07.14 14:59
|s/l
|535
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2065
|-280.00
|37730.00
|1071
|2005.07.14 17:37
|buy
|536
|1.00
|1.2085
|1.2057
|1.2098
|1072
|2005.07.15 02:05
|t/p
|536
|1.00
|1.2098
|1.2057
|1.2098
|130.00
|37860.00
|1073
|2005.07.15 08:27
|sell
|537
|1.00
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|1074
|2005.07.15 10:43
|t/p
|537
|1.00
|1.2119
|1.2160
|1.2119
|130.00
|37990.00
|1075
|2005.07.15 17:59
|buy
|538
|1.00
|1.2033
|1.2005
|1.2046
|1076
|2005.07.15 18:12
|t/p
|538
|1.00
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|130.00
|38120.00
|1077
|2005.07.18 08:16
|sell
|539
|1.00
|1.2070
|1.2098
|1.2057
|1078
|2005.07.18 12:40
|t/p
|539
|1.00
|1.2057
|1.2098
|1.2057
|130.00
|38250.00
|1079
|2005.07.18 12:40
|buy
|540
|1.00
|1.2055
|1.2027
|1.2068
|1080
|2005.07.18 15:59
|t/p
|540
|1.00
|1.2068
|1.2027
|1.2068
|130.00
|38380.00
|1081
|2005.07.18 17:35
|sell
|541
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|1082
|2005.07.18 19:14
|t/p
|541
|1.00
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|130.00
|38510.00
|1083
|2005.07.19 09:06
|buy
|542
|1.00
|1.1992
|1.1964
|1.2005
|1084
|2005.07.19 13:41
|s/l
|542
|1.00
|1.1964
|1.1964
|1.2005
|-280.00
|38230.00
|1085
|2005.07.19 13:41
|buy
|543
|1.00
|1.1966
|1.1938
|1.1979
|1086
|2005.07.19 15:59
|t/p
|543
|1.00
|1.1979
|1.1938
|1.1979
|130.00
|38360.00
|1087
|2005.07.20 13:37
|buy
|544
|1.00
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|1088
|2005.07.20 16:11
|s/l
|544
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2081
|-280.00
|38080.00
|1089
|2005.07.20 16:11
|buy
|545
|1.00
|1.2041
|1.2013
|1.2054
|1090
|2005.07.20 19:03
|t/p
|545
|1.00
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|130.00
|38210.00
|1091
|2005.07.20 20:15
|sell
|546
|1.00
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|1092
|2005.07.20 22:47
|t/p
|546
|1.00
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|130.00
|38340.00
|1093
|2005.07.21 07:02
|sell
|547
|1.00
|1.2163
|1.2191
|1.2150
|1094
|2005.07.21 07:50
|t/p
|547
|1.00
|1.2150
|1.2191
|1.2150
|130.00
|38470.00
|1095
|2005.07.21 08:46
|sell
|548
|1.00
|1.2161
|1.2189
|1.2148
|1096
|2005.07.21 11:59
|s/l
|548
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2148
|-280.00
|38190.00
|1097
|2005.07.21 13:34
|sell
|549
|1.00
|1.2214
|1.2242
|1.2201
|1098
|2005.07.21 13:40
|t/p
|549
|1.00
|1.2201
|1.2242
|1.2201
|130.00
|38320.00
|1099
|2005.07.21 13:52
|sell
|550
|1.00
|1.2214
|1.2242
|1.2201
|1100
|2005.07.21 13:55
|t/p
|550
|1.00
|1.2201
|1.2242
|1.2201
|130.00
|38450.00
|1101
|2005.07.21 13:57
|sell
|551
|1.00
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|1102
|2005.07.21 14:04
|t/p
|551
|1.00
|1.2202
|1.2243
|1.2202
|130.00
|38580.00
|1103
|2005.07.21 16:41
|buy
|552
|1.00
|1.2111
|1.2083
|1.2124
|1104
|2005.07.21 16:53
|t/p
|552
|1.00
|1.2124
|1.2083
|1.2124
|130.00
|38710.00
|1105
|2005.07.21 17:22
|buy
|553
|1.00
|1.2111
|1.2083
|1.2124
|1106
|2005.07.21 18:14
|t/p
|553
|1.00
|1.2124
|1.2083
|1.2124
|130.00
|38840.00
|1107
|2005.07.22 07:49
|sell
|554
|1.00
|1.2174
|1.2202
|1.2161
|1108
|2005.07.22 11:59
|t/p
|554
|1.00
|1.2161
|1.2202
|1.2161
|130.00
|38970.00
|1109
|2005.07.22 15:17
|sell
|555
|1.00
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|1110
|2005.07.22 15:43
|t/p
|555
|1.00
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|130.00
|39100.00
|1111
|2005.07.22 17:58
|buy
|556
|1.00
|1.2069
|1.2041
|1.2082
|1112
|2005.07.25 00:02
|s/l
|556
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2082
|-280.00
|38820.00
|1113
|2005.07.25 07:52
|sell
|557
|1.00
|1.2056
|1.2084
|1.2043
|1114
|2005.07.25 07:59
|t/p
|557
|1.00
|1.2043
|1.2084
|1.2043
|130.00
|38950.00
|1115
|2005.07.25 08:47
|buy
|558
|1.00
|1.2040
|1.2012
|1.2053
|1116
|2005.07.25 10:38
|t/p
|558
|1.00
|1.2053
|1.2012
|1.2053
|130.00
|39080.00
|1117
|2005.07.25 13:01
|sell
|559
|1.00
|1.2071
|1.2099
|1.2058
|1118
|2005.07.25 15:59
|t/p
|559
|1.00
|1.2058
|1.2099
|1.2058
|130.00
|39210.00
|1119
|2005.07.25 17:04
|buy
|560
|1.00
|1.2052
|1.2024
|1.2065
|1120
|2005.07.25 19:59
|t/p
|560
|1.00
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|130.00
|39340.00
|1121
|2005.07.26 08:38
|sell
|561
|1.00
|1.2052
|1.2080
|1.2039
|1122
|2005.07.26 09:46
|t/p
|561
|1.00
|1.2039
|1.2080
|1.2039
|130.00
|39470.00
|1123
|2005.07.26 10:02
|sell
|562
|1.00
|1.2050
|1.2078
|1.2037
|1124
|2005.07.26 10:08
|t/p
|562
|1.00
|1.2037
|1.2078
|1.2037
|130.00
|39600.00
|1125
|2005.07.26 12:56
|sell
|563
|1.00
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|1126
|2005.07.26 14:13
|t/p
|563
|1.00
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|130.00
|39730.00
|1127
|2005.07.26 15:59
|buy
|564
|1.00
|1.1999
|1.1971
|1.2012
|1128
|2005.07.26 16:01
|t/p
|564
|1.00
|1.2012
|1.1971
|1.2012
|130.00
|39860.00
|1129
|2005.07.27 14:50
|sell
|565
|1.00
|1.1994
|1.2022
|1.1981
|1130
|2005.07.27 14:53
|s/l
|565
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1981
|-280.00
|39580.00
|1131
|2005.07.27 18:32
|buy
|566
|1.00
|1.2047
|1.2019
|1.2060
|1132
|2005.07.27 19:12
|t/p
|566
|1.00
|1.2060
|1.2019
|1.2060
|130.00
|39710.00
|1133
|2005.07.27 19:16
|buy
|567
|1.00
|1.2047
|1.2019
|1.2060
|1134
|2005.07.27 19:34
|t/p
|567
|1.00
|1.2060
|1.2019
|1.2060
|130.00
|39840.00
|1135
|2005.07.28 09:04
|buy
|568
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|1136
|2005.07.28 11:00
|t/p
|568
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|39970.00
|1137
|2005.07.28 11:53
|buy
|569
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|1138
|2005.07.28 11:59
|t/p
|569
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|40100.00
|1139
|2005.07.28 13:52
|sell
|570
|1.00
|1.2104
|1.2132
|1.2091
|1140
|2005.07.28 14:37
|t/p
|570
|1.00
|1.2091
|1.2132
|1.2091
|130.00
|40230.00
|1141
|2005.07.28 15:21
|sell
|571
|1.00
|1.2104
|1.2132
|1.2091
|1142
|2005.07.28 15:43
|t/p
|571
|1.00
|1.2091
|1.2132
|1.2091
|130.00
|40360.00
|1143
|2005.07.28 15:59
|sell
|572
|1.00
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|1144
|2005.07.29 10:02
|t/p
|572
|1.00
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|130.00
|40490.00
|1145
|2005.07.29 13:14
|sell
|573
|1.00
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|1146
|2005.07.29 14:33
|t/p
|573
|1.00
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|130.00
|40620.00
|1147
|2005.07.29 14:35
|sell
|574
|1.00
|1.2099
|1.2127
|1.2086
|1148
|2005.07.29 14:43
|s/l
|574
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2086
|-280.00
|40340.00
|1149
|2005.07.29 16:23
|sell
|575
|1.00
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|1150
|2005.07.29 17:10
|t/p
|575
|1.00
|1.2119
|1.2160
|1.2119
|130.00
|40470.00
|1151
|2005.07.29 17:10
|buy
|576
|1.00
|1.2118
|1.2090
|1.2131
|1152
|2005.07.29 17:53
|t/p
|576
|1.00
|1.2131
|1.2090
|1.2131
|130.00
|40600.00
|1153
|2005.07.29 17:59
|buy
|577
|1.00
|1.2128
|1.2100
|1.2141
|1154
|2005.08.01 03:03
|t/p
|577
|1.00
|1.2141
|1.2100
|1.2141
|130.00
|40730.00
|1155
|2005.08.01 07:04
|sell
|578
|1.00
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|1156
|2005.08.01 10:28
|s/l
|578
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2171
|-280.00
|40450.00
|1157
|2005.08.01 12:32
|sell
|579
|1.00
|1.2219
|1.2247
|1.2206
|1158
|2005.08.01 15:59
|t/p
|579
|1.00
|1.2206
|1.2247
|1.2206
|130.00
|40580.00
|1159
|2005.08.01 15:59
|buy
|580
|1.00
|1.2199
|1.2171
|1.2212
|1160
|2005.08.01 16:00
|t/p
|580
|1.00
|1.2212
|1.2171
|1.2212
|130.00
|40710.00
|1161
|2005.08.01 17:10
|buy
|581
|1.00
|1.2195
|1.2167
|1.2208
|1162
|2005.08.01 18:40
|t/p
|581
|1.00
|1.2208
|1.2167
|1.2208
|130.00
|40840.00
|1163
|2005.08.01 19:59
|buy
|582
|1.00
|1.2189
|1.2161
|1.2202
|1164
|2005.08.02 03:13
|t/p
|582
|1.00
|1.2202
|1.2161
|1.2202
|130.00
|40970.00
|1165
|2005.08.02 07:02
|sell
|583
|1.00
|1.2221
|1.2249
|1.2208
|1166
|2005.08.02 07:51
|t/p
|583
|1.00
|1.2208
|1.2249
|1.2208
|130.00
|41100.00
|1167
|2005.08.02 07:59
|sell
|584
|1.00
|1.2225
|1.2253
|1.2212
|1168
|2005.08.02 14:27
|t/p
|584
|1.00
|1.2212
|1.2253
|1.2212
|130.00
|41230.00
|1169
|2005.08.02 14:41
|sell
|585
|1.00
|1.2224
|1.2252
|1.2211
|1170
|2005.08.02 14:54
|s/l
|585
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2211
|-280.00
|40950.00
|1171
|2005.08.02 15:04
|buy
|586
|1.00
|1.2221
|1.2193
|1.2234
|1172
|2005.08.02 18:48
|s/l
|586
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2234
|-280.00
|40670.00
|1173
|2005.08.03 12:59
|buy
|587
|1.00
|1.2306
|1.2278
|1.2319
|1174
|2005.08.03 14:23
|t/p
|587
|1.00
|1.2319
|1.2278
|1.2319
|130.00
|40800.00
|1175
|2005.08.03 15:02
|buy
|588
|1.00
|1.2309
|1.2281
|1.2322
|1176
|2005.08.03 15:59
|t/p
|588
|1.00
|1.2322
|1.2281
|1.2322
|130.00
|40930.00
|1177
|2005.08.03 18:13
|sell
|589
|1.00
|1.2341
|1.2369
|1.2328
|1178
|2005.08.03 18:34
|t/p
|589
|1.00
|1.2328
|1.2369
|1.2328
|130.00
|41060.00
|1179
|2005.08.04 07:00
|buy
|590
|1.00
|1.2329
|1.2301
|1.2342
|1180
|2005.08.04 11:35
|s/l
|590
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2342
|-280.00
|40780.00
|1181
|2005.08.04 11:35
|buy
|591
|1.00
|1.2302
|1.2274
|1.2315
|1182
|2005.08.04 11:48
|t/p
|591
|1.00
|1.2315
|1.2274
|1.2315
|130.00
|40910.00
|1183
|2005.08.04 11:48
|buy
|592
|1.00
|1.2314
|1.2286
|1.2327
|1184
|2005.08.04 12:12
|t/p
|592
|1.00
|1.2327
|1.2286
|1.2327
|130.00
|41040.00
|1185
|2005.08.04 12:19
|sell
|593
|1.00
|1.2330
|1.2358
|1.2317
|1186
|2005.08.04 14:15
|t/p
|593
|1.00
|1.2317
|1.2358
|1.2317
|130.00
|41170.00
|1187
|2005.08.04 14:15
|buy
|594
|1.00
|1.2317
|1.2289
|1.2330
|1188
|2005.08.04 15:01
|t/p
|594
|1.00
|1.2330
|1.2289
|1.2330
|130.00
|41300.00
|1189
|2005.08.04 15:16
|buy
|595
|1.00
|1.2324
|1.2296
|1.2337
|1190
|2005.08.04 15:59
|t/p
|595
|1.00
|1.2337
|1.2296
|1.2337
|130.00
|41430.00
|1191
|2005.08.04 17:14
|sell
|596
|1.00
|1.2389
|1.2417
|1.2376
|1192
|2005.08.04 17:49
|t/p
|596
|1.00
|1.2376
|1.2417
|1.2376
|130.00
|41560.00
|1193
|2005.08.04 17:49
|buy
|597
|1.00
|1.2375
|1.2347
|1.2388
|1194
|2005.08.04 18:26
|t/p
|597
|1.00
|1.2388
|1.2347
|1.2388
|130.00
|41690.00
|1195
|2005.08.04 18:34
|buy
|598
|1.00
|1.2382
|1.2354
|1.2395
|1196
|2005.08.05 06:04
|s/l
|598
|1.00
|1.2354
|1.2354
|1.2395
|-280.00
|41410.00
|1197
|2005.08.05 07:00
|buy
|599
|1.00
|1.2358
|1.2330
|1.2371
|1198
|2005.08.05 07:42
|t/p
|599
|1.00
|1.2371
|1.2330
|1.2371
|130.00
|41540.00
|1199
|2005.08.05 09:36
|sell
|600
|1.00
|1.2385
|1.2413
|1.2372
|1200
|2005.08.05 11:26
|t/p
|600
|1.00
|1.2372
|1.2413
|1.2372
|130.00
|41670.00
|1201
|2005.08.05 13:33
|sell
|601
|1.00
|1.2383
|1.2411
|1.2370
|1202
|2005.08.05 14:30
|t/p
|601
|1.00
|1.2370
|1.2411
|1.2370
|130.00
|41800.00
|1203
|2005.08.05 14:30
|sell
|602
|1.00
|1.2383
|1.2411
|1.2370
|1204
|2005.08.05 14:32
|t/p
|602
|1.00
|1.2370
|1.2411
|1.2370
|130.00
|41930.00
|1205
|2005.08.05 17:10
|buy
|603
|1.00
|1.2326
|1.2298
|1.2339
|1206
|2005.08.05 19:40
|t/p
|603
|1.00
|1.2339
|1.2298
|1.2339
|130.00
|42060.00
|1207
|2005.08.08 07:00
|buy
|604
|1.00
|1.2334
|1.2306
|1.2347
|1208
|2005.08.08 07:59
|t/p
|604
|1.00
|1.2347
|1.2306
|1.2347
|130.00
|42190.00
|1209
|2005.08.08 11:07
|sell
|605
|1.00
|1.2372
|1.2400
|1.2359
|1210
|2005.08.08 17:30
|t/p
|605
|1.00
|1.2359
|1.2400
|1.2359
|130.00
|42320.00
|1211
|2005.08.09 17:07
|sell
|606
|1.00
|1.2353
|1.2381
|1.2340
|1212
|2005.08.09 18:16
|t/p
|606
|1.00
|1.2340
|1.2381
|1.2340
|130.00
|42450.00
|1213
|2005.08.09 18:16
|buy
|607
|1.00
|1.2340
|1.2312
|1.2353
|1214
|2005.08.09 19:59
|t/p
|607
|1.00
|1.2353
|1.2312
|1.2353
|130.00
|42580.00
|1215
|2005.08.09 20:32
|sell
|608
|1.00
|1.2371
|1.2399
|1.2358
|1216
|2005.08.09 20:41
|t/p
|608
|1.00
|1.2358
|1.2399
|1.2358
|130.00
|42710.00
|1217
|2005.08.10 09:09
|sell
|609
|1.00
|1.2390
|1.2418
|1.2377
|1218
|2005.08.10 09:34
|t/p
|609
|1.00
|1.2377
|1.2418
|1.2377
|130.00
|42840.00
|1219
|2005.08.10 10:44
|sell
|610
|1.00
|1.2390
|1.2418
|1.2377
|1220
|2005.08.10 11:27
|s/l
|610
|1.00
|1.2418
|1.2418
|1.2377
|-280.00
|42560.00
|1221
|2005.08.10 12:58
|buy
|611
|1.00
|1.2384
|1.2356
|1.2397
|1222
|2005.08.10 15:59
|s/l
|611
|1.00
|1.2356
|1.2356
|1.2397
|-280.00
|42280.00
|1223
|2005.08.10 17:33
|buy
|612
|1.00
|1.2347
|1.2319
|1.2360
|1224
|2005.08.10 19:59
|t/p
|612
|1.00
|1.2360
|1.2319
|1.2360
|130.00
|42410.00
|1225
|2005.08.11 07:31
|sell
|613
|1.00
|1.2417
|1.2445
|1.2404
|1226
|2005.08.11 07:34
|t/p
|613
|1.00
|1.2404
|1.2445
|1.2404
|130.00
|42540.00
|1227
|2005.08.11 07:59
|sell
|614
|1.00
|1.2429
|1.2457
|1.2416
|1228
|2005.08.11 08:59
|t/p
|614
|1.00
|1.2416
|1.2457
|1.2416
|130.00
|42670.00
|1229
|2005.08.11 12:31
|sell
|615
|1.00
|1.2420
|1.2448
|1.2407
|1230
|2005.08.11 14:08
|t/p
|615
|1.00
|1.2407
|1.2448
|1.2407
|130.00
|42800.00
|1231
|2005.08.11 14:08
|buy
|616
|1.00
|1.2407
|1.2379
|1.2420
|1232
|2005.08.11 14:31
|t/p
|616
|1.00
|1.2420
|1.2379
|1.2420
|130.00
|42930.00
|1233
|2005.08.11 14:32
|buy
|617
|1.00
|1.2411
|1.2383
|1.2424
|1234
|2005.08.11 15:08
|t/p
|617
|1.00
|1.2424
|1.2383
|1.2424
|130.00
|43060.00
|1235
|2005.08.11 17:11
|buy
|618
|1.00
|1.2431
|1.2403
|1.2444
|1236
|2005.08.11 19:59
|t/p
|618
|1.00
|1.2444
|1.2403
|1.2444
|130.00
|43190.00
|1237
|2005.08.12 09:03
|sell
|619
|1.00
|1.2474
|1.2502
|1.2461
|1238
|2005.08.12 11:59
|t/p
|619
|1.00
|1.2461
|1.2502
|1.2461
|130.00
|43320.00
|1239
|2005.08.12 13:06
|buy
|620
|1.00
|1.2458
|1.2430
|1.2471
|1240
|2005.08.12 14:30
|t/p
|620
|1.00
|1.2471
|1.2430
|1.2471
|130.00
|43450.00
|1241
|2005.08.12 14:46
|buy
|621
|1.00
|1.2458
|1.2430
|1.2471
|1242
|2005.08.12 14:47
|s/l
|621
|1.00
|1.2430
|1.2430
|1.2471
|-280.00
|43170.00
|1243
|2005.08.15 09:51
|buy
|622
|1.00
|1.2390
|1.2362
|1.2403
|1244
|2005.08.15 13:21
|s/l
|622
|1.00
|1.2362
|1.2362
|1.2403
|-280.00
|42890.00
|1245
|2005.08.15 13:21
|buy
|623
|1.00
|1.2364
|1.2336
|1.2377
|1246
|2005.08.15 14:07
|t/p
|623
|1.00
|1.2377
|1.2336
|1.2377
|130.00
|43020.00
|1247
|2005.08.15 14:07
|sell
|624
|1.00
|1.2377
|1.2405
|1.2364
|1248
|2005.08.15 15:09
|t/p
|624
|1.00
|1.2364
|1.2405
|1.2364
|130.00
|43150.00
|1249
|2005.08.15 17:48
|buy
|625
|1.00
|1.2361
|1.2333
|1.2374
|1250
|2005.08.16 03:00
|s/l
|625
|1.00
|1.2333
|1.2333
|1.2374
|-280.00
|42870.00
|1251
|2005.08.16 09:11
|sell
|626
|1.00
|1.2364
|1.2392
|1.2351
|1252
|2005.08.16 10:31
|t/p
|626
|1.00
|1.2351
|1.2392
|1.2351
|130.00
|43000.00
|1253
|2005.08.16 13:00
|buy
|627
|1.00
|1.2314
|1.2286
|1.2327
|1254
|2005.08.16 15:59
|t/p
|627
|1.00
|1.2327
|1.2286
|1.2327
|130.00
|43130.00
|1255
|2005.08.16 17:44
|sell
|628
|1.00
|1.2344
|1.2372
|1.2331
|1256
|2005.08.16 18:21
|t/p
|628
|1.00
|1.2331
|1.2372
|1.2331
|130.00
|43260.00
|1257
|2005.08.16 19:21
|sell
|629
|1.00
|1.2340
|1.2368
|1.2327
|1258
|2005.08.17 06:07
|t/p
|629
|1.00
|1.2327
|1.2368
|1.2327
|130.00
|43390.00
|1259
|2005.08.17 08:19
|buy
|630
|1.00
|1.2295
|1.2267
|1.2308
|1260
|2005.08.17 13:04
|t/p
|630
|1.00
|1.2308
|1.2267
|1.2308
|130.00
|43520.00
|1261
|2005.08.17 13:04
|sell
|631
|1.00
|1.2309
|1.2337
|1.2296
|1262
|2005.08.17 13:22
|t/p
|631
|1.00
|1.2296
|1.2337
|1.2296
|130.00
|43650.00
|1263
|2005.08.17 13:51
|sell
|632
|1.00
|1.2300
|1.2328
|1.2287
|1264
|2005.08.17 14:30
|t/p
|632
|1.00
|1.2287
|1.2328
|1.2287
|130.00
|43780.00
|1265
|2005.08.17 14:52
|sell
|633
|1.00
|1.2300
|1.2328
|1.2287
|1266
|2005.08.17 16:03
|t/p
|633
|1.00
|1.2287
|1.2328
|1.2287
|130.00
|43910.00
|1267
|2005.08.17 17:54
|buy
|634
|1.00
|1.2290
|1.2262
|1.2303
|1268
|2005.08.17 18:31
|s/l
|634
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2303
|-280.00
|43630.00
|1269
|2005.08.18 09:39
|sell
|635
|1.00
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|1270
|2005.08.18 10:31
|t/p
|635
|1.00
|1.2264
|1.2305
|1.2264
|130.00
|43760.00
|1271
|2005.08.18 10:56
|sell
|636
|1.00
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|1272
|2005.08.18 11:17
|t/p
|636
|1.00
|1.2259
|1.2300
|1.2259
|130.00
|43890.00
|1273
|2005.08.18 14:04
|sell
|637
|1.00
|1.2221
|1.2249
|1.2208
|1274
|2005.08.18 14:20
|t/p
|637
|1.00
|1.2208
|1.2249
|1.2208
|130.00
|44020.00
|1275
|2005.08.18 17:21
|sell
|638
|1.00
|1.2177
|1.2205
|1.2164
|1276
|2005.08.19 06:27
|t/p
|638
|1.00
|1.2164
|1.2205
|1.2164
|130.00
|44150.00
|1277
|2005.08.19 07:51
|sell
|639
|1.00
|1.2171
|1.2199
|1.2158
|1278
|2005.08.19 07:59
|t/p
|639
|1.00
|1.2158
|1.2199
|1.2158
|130.00
|44280.00
|1279
|2005.08.19 13:40
|sell
|640
|1.00
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|1280
|2005.08.19 14:30
|t/p
|640
|1.00
|1.2171
|1.2212
|1.2171
|130.00
|44410.00
|1281
|2005.08.22 07:04
|sell
|641
|1.00
|1.2182
|1.2210
|1.2169
|1282
|2005.08.22 11:59
|s/l
|641
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2169
|-280.00
|44130.00
|1283
|2005.08.22 14:03
|sell
|642
|1.00
|1.2232
|1.2260
|1.2219
|1284
|2005.08.22 15:32
|t/p
|642
|1.00
|1.2219
|1.2260
|1.2219
|130.00
|44260.00
|1285
|2005.08.22 15:59
|sell
|643
|1.00
|1.2233
|1.2261
|1.2220
|1286
|2005.08.23 02:29
|t/p
|643
|1.00
|1.2220
|1.2261
|1.2220
|130.00
|44390.00
|1287
|2005.08.23 09:49
|sell
|644
|1.00
|1.2250
|1.2278
|1.2237
|1288
|2005.08.23 10:12
|t/p
|644
|1.00
|1.2237
|1.2278
|1.2237
|130.00
|44520.00
|1289
|2005.08.23 11:02
|sell
|645
|1.00
|1.2250
|1.2278
|1.2237
|1290
|2005.08.23 11:05
|t/p
|645
|1.00
|1.2237
|1.2278
|1.2237
|130.00
|44650.00
|1291
|2005.08.24 17:53
|buy
|646
|1.00
|1.2242
|1.2214
|1.2255
|1292
|2005.08.24 18:20
|t/p
|646
|1.00
|1.2255
|1.2214
|1.2255
|130.00
|44780.00
|1293
|2005.08.25 07:17
|buy
|647
|1.00
|1.2300
|1.2272
|1.2313
|1294
|2005.08.25 08:49
|t/p
|647
|1.00
|1.2313
|1.2272
|1.2313
|130.00
|44910.00
|1295
|2005.08.25 10:01
|buy
|648
|1.00
|1.2300
|1.2272
|1.2313
|1296
|2005.08.25 14:11
|s/l
|648
|1.00
|1.2272
|1.2272
|1.2313
|-280.00
|44630.00
|1297
|2005.08.25 14:11
|buy
|649
|1.00
|1.2274
|1.2246
|1.2287
|1298
|2005.08.25 15:59
|t/p
|649
|1.00
|1.2287
|1.2246
|1.2287
|130.00
|44760.00
|1299
|2005.08.25 17:25
|sell
|650
|1.00
|1.2313
|1.2341
|1.2300
|1300
|2005.08.25 18:22
|t/p
|650
|1.00
|1.2300
|1.2341
|1.2300
|130.00
|44890.00
|1301
|2005.08.25 18:22
|buy
|651
|1.00
|1.2300
|1.2272
|1.2313
|1302
|2005.08.25 19:55
|t/p
|651
|1.00
|1.2313
|1.2272
|1.2313
|130.00
|45020.00
|1303
|2005.08.25 19:59
|buy
|652
|1.00
|1.2302
|1.2274
|1.2315
|1304
|2005.08.26 07:25
|t/p
|652
|1.00
|1.2315
|1.2274
|1.2315
|130.00
|45150.00
|1305
|2005.08.26 09:17
|sell
|653
|1.00
|1.2320
|1.2348
|1.2307
|1306
|2005.08.26 10:43
|t/p
|653
|1.00
|1.2307
|1.2348
|1.2307
|130.00
|45280.00
|1307
|2005.08.26 12:53
|buy
|654
|1.00
|1.2306
|1.2278
|1.2319
|1308
|2005.08.26 15:14
|t/p
|654
|1.00
|1.2319
|1.2278
|1.2319
|130.00
|45410.00
|1309
|2005.08.26 15:14
|sell
|655
|1.00
|1.2319
|1.2347
|1.2306
|1310
|2005.08.26 15:50
|t/p
|655
|1.00
|1.2306
|1.2347
|1.2306
|130.00
|45540.00
|1311
|2005.08.26 15:55
|sell
|656
|1.00
|1.2311
|1.2339
|1.2298
|1312
|2005.08.26 19:45
|t/p
|656
|1.00
|1.2298
|1.2339
|1.2298
|130.00
|45670.00
|1313
|2005.08.29 15:59
|sell
|657
|1.00
|1.2298
|1.2326
|1.2285
|1314
|2005.08.29 15:59
|t/p
|657
|1.00
|1.2285
|1.2326
|1.2285
|130.00
|45800.00
|1315
|2005.08.30 07:02
|buy
|658
|1.00
|1.2209
|1.2181
|1.2222
|1316
|2005.08.30 08:51
|t/p
|658
|1.00
|1.2222
|1.2181
|1.2222
|130.00
|45930.00
|1317
|2005.08.30 08:51
|sell
|659
|1.00
|1.2223
|1.2251
|1.2210
|1318
|2005.08.30 10:41
|t/p
|659
|1.00
|1.2210
|1.2251
|1.2210
|130.00
|46060.00
|1319
|2005.08.30 15:51
|sell
|660
|1.00
|1.2195
|1.2223
|1.2182
|1320
|2005.08.30 17:25
|s/l
|660
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2182
|-280.00
|45780.00
|1321
|2005.08.30 17:25
|sell
|661
|1.00
|1.2222
|1.2250
|1.2209
|1322
|2005.08.30 17:33
|t/p
|661
|1.00
|1.2209
|1.2250
|1.2209
|130.00
|45910.00
|1323
|2005.08.30 17:33
|sell
|662
|1.00
|1.2207
|1.2235
|1.2194
|1324
|2005.08.30 18:24
|t/p
|662
|1.00
|1.2194
|1.2235
|1.2194
|130.00
|46040.00
|1325
|2005.08.30 19:11
|sell
|663
|1.00
|1.2204
|1.2232
|1.2191
|1326
|2005.08.31 04:50
|s/l
|663
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2191
|-280.00
|45760.00
|1327
|2005.08.31 08:23
|sell
|664
|1.00
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|1328
|2005.08.31 11:59
|t/p
|664
|1.00
|1.2200
|1.2241
|1.2200
|130.00
|45890.00
|1329
|2005.08.31 12:38
|buy
|665
|1.00
|1.2192
|1.2164
|1.2205
|1330
|2005.08.31 14:37
|t/p
|665
|1.00
|1.2205
|1.2164
|1.2205
|130.00
|46020.00
|1331
|2005.08.31 18:25
|sell
|666
|1.00
|1.2341
|1.2369
|1.2328
|1332
|2005.08.31 19:19
|t/p
|666
|1.00
|1.2328
|1.2369
|1.2328
|130.00
|46150.00
|1333
|2005.08.31 19:19
|buy
|667
|1.00
|1.2328
|1.2300
|1.2341
|1334
|2005.08.31 20:22
|t/p
|667
|1.00
|1.2341
|1.2300
|1.2341
|130.00
|46280.00
|1335
|2005.09.01 16:08
|buy
|668
|1.00
|1.2456
|1.2428
|1.2469
|1336
|2005.09.01 16:13
|t/p
|668
|1.00
|1.2469
|1.2428
|1.2469
|130.00
|46410.00
|1337
|2005.09.01 16:28
|buy
|669
|1.00
|1.2454
|1.2426
|1.2467
|1338
|2005.09.01 16:46
|t/p
|669
|1.00
|1.2467
|1.2426
|1.2467
|130.00
|46540.00
|1339
|2005.09.01 17:53
|buy
|670
|1.00
|1.2456
|1.2428
|1.2469
|1340
|2005.09.01 19:58
|t/p
|670
|1.00
|1.2469
|1.2428
|1.2469
|130.00
|46670.00
|1341
|2005.09.01 20:21
|sell
|671
|1.00
|1.2492
|1.2520
|1.2479
|1342
|2005.09.01 23:59
|t/p
|671
|1.00
|1.2479
|1.2520
|1.2479
|130.00
|46800.00
|1343
|2005.09.02 12:40
|buy
|672
|1.00
|1.2552
|1.2524
|1.2565
|1344
|2005.09.02 13:45
|t/p
|672
|1.00
|1.2565
|1.2524
|1.2565
|130.00
|46930.00
|1345
|2005.09.02 13:45
|sell
|673
|1.00
|1.2565
|1.2593
|1.2552
|1346
|2005.09.02 13:57
|t/p
|673
|1.00
|1.2552
|1.2593
|1.2552
|130.00
|47060.00
|1347
|2005.09.02 14:29
|sell
|674
|1.00
|1.2553
|1.2581
|1.2540
|1348
|2005.09.02 14:34
|t/p
|674
|1.00
|1.2540
|1.2581
|1.2540
|130.00
|47190.00
|1349
|2005.09.02 14:34
|buy
|675
|1.00
|1.2536
|1.2508
|1.2549
|1350
|2005.09.02 15:27
|s/l
|675
|1.00
|1.2508
|1.2508
|1.2549
|-280.00
|46910.00
|1351
|2005.09.02 16:10
|buy
|676
|1.00
|1.2544
|1.2516
|1.2557
|1352
|2005.09.05 03:35
|t/p
|676
|1.00
|1.2557
|1.2516
|1.2557
|130.00
|47040.00
|1353
|2005.09.05 07:17
|sell
|677
|1.00
|1.2577
|1.2605
|1.2564
|1354
|2005.09.05 07:59
|t/p
|677
|1.00
|1.2564
|1.2605
|1.2564
|130.00
|47170.00
|1355
|2005.09.05 09:18
|buy
|678
|1.00
|1.2536
|1.2508
|1.2549
|1356
|2005.09.05 10:27
|t/p
|678
|1.00
|1.2549
|1.2508
|1.2549
|130.00
|47300.00
|1357
|2005.09.05 13:28
|buy
|679
|1.00
|1.2539
|1.2511
|1.2552
|1358
|2005.09.05 14:49
|t/p
|679
|1.00
|1.2552
|1.2511
|1.2552
|130.00
|47430.00
|1359
|2005.09.05 15:21
|buy
|680
|1.00
|1.2539
|1.2511
|1.2552
|1360
|2005.09.05 23:59
|s/l
|680
|1.00
|1.2511
|1.2511
|1.2552
|-280.00
|47150.00
|1361
|2005.09.06 07:03
|sell
|681
|1.00
|1.2492
|1.2520
|1.2479
|1362
|2005.09.06 07:59
|t/p
|681
|1.00
|1.2479
|1.2520
|1.2479
|130.00
|47280.00
|1363
|2005.09.06 09:53
|buy
|682
|1.00
|1.2445
|1.2417
|1.2458
|1364
|2005.09.06 10:21
|t/p
|682
|1.00
|1.2458
|1.2417
|1.2458
|130.00
|47410.00
|1365
|2005.09.06 13:22
|sell
|683
|1.00
|1.2484
|1.2512
|1.2471
|1366
|2005.09.06 13:38
|t/p
|683
|1.00
|1.2471
|1.2512
|1.2471
|130.00
|47540.00
|1367
|2005.09.06 14:11
|sell
|684
|1.00
|1.2484
|1.2512
|1.2471
|1368
|2005.09.06 14:54
|s/l
|684
|1.00
|1.2512
|1.2512
|1.2471
|-280.00
|47260.00
|1369
|2005.09.06 16:09
|buy
|685
|1.00
|1.2481
|1.2453
|1.2494
|1370
|2005.09.06 18:11
|t/p
|685
|1.00
|1.2494
|1.2453
|1.2494
|130.00
|47390.00
|1371
|2005.09.06 18:52
|buy
|686
|1.00
|1.2481
|1.2453
|1.2494
|1372
|2005.09.07 00:14
|s/l
|686
|1.00
|1.2453
|1.2453
|1.2494
|-280.00
|47110.00
|1373
|2005.09.07 08:59
|sell
|687
|1.00
|1.2521
|1.2549
|1.2508
|1374
|2005.09.07 10:08
|t/p
|687
|1.00
|1.2508
|1.2549
|1.2508
|130.00
|47240.00
|1375
|2005.09.07 15:09
|buy
|688
|1.00
|1.2446
|1.2418
|1.2459
|1376
|2005.09.07 18:04
|t/p
|688
|1.00
|1.2459
|1.2418
|1.2459
|130.00
|47370.00
|1377
|2005.09.07 18:04
|sell
|689
|1.00
|1.2459
|1.2487
|1.2446
|1378
|2005.09.07 18:21
|t/p
|689
|1.00
|1.2446
|1.2487
|1.2446
|130.00
|47500.00
|1379
|2005.09.07 18:33
|sell
|690
|1.00
|1.2449
|1.2477
|1.2436
|1380
|2005.09.07 19:27
|t/p
|690
|1.00
|1.2436
|1.2477
|1.2436
|130.00
|47630.00
|1381
|2005.09.08 09:51
|buy
|691
|1.00
|1.2430
|1.2402
|1.2443
|1382
|2005.09.08 13:00
|s/l
|691
|1.00
|1.2402
|1.2402
|1.2443
|-280.00
|47350.00
|1383
|2005.09.08 14:31
|sell
|692
|1.00
|1.2423
|1.2451
|1.2410
|1384
|2005.09.08 15:06
|s/l
|692
|1.00
|1.2451
|1.2451
|1.2410
|-280.00
|47070.00
|1385
|2005.09.08 15:24
|buy
|693
|1.00
|1.2421
|1.2393
|1.2434
|1386
|2005.09.08 16:31
|s/l
|693
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2434
|-280.00
|46790.00
|1387
|2005.09.08 16:31
|buy
|694
|1.00
|1.2394
|1.2366
|1.2407
|1388
|2005.09.08 16:33
|t/p
|694
|1.00
|1.2407
|1.2366
|1.2407
|130.00
|46920.00
|1389
|2005.09.08 16:37
|buy
|695
|1.00
|1.2399
|1.2371
|1.2412
|1390
|2005.09.09 03:59
|t/p
|695
|1.00
|1.2412
|1.2371
|1.2412
|130.00
|47050.00
|1391
|2005.09.09 07:59
|buy
|696
|1.00
|1.2421
|1.2393
|1.2434
|1392
|2005.09.09 11:45
|s/l
|696
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2434
|-280.00
|46770.00
|1393
|2005.09.09 16:24
|sell
|697
|1.00
|1.2424
|1.2452
|1.2411
|1394
|2005.09.09 18:29
|t/p
|697
|1.00
|1.2411
|1.2452
|1.2411
|130.00
|46900.00
|1395
|2005.09.12 07:34
|sell
|698
|1.00
|1.2334
|1.2362
|1.2321
|1396
|2005.09.12 09:01
|t/p
|698
|1.00
|1.2321
|1.2362
|1.2321
|130.00
|47030.00
|1397
|2005.09.12 09:01
|buy
|699
|1.00
|1.2320
|1.2292
|1.2333
|1398
|2005.09.12 10:42
|t/p
|699
|1.00
|1.2333
|1.2292
|1.2333
|130.00
|47160.00
|1399
|2005.09.12 11:51
|buy
|700
|1.00
|1.2323
|1.2295
|1.2336
|1400
|2005.09.12 14:46
|s/l
|700
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2336
|-280.00
|46880.00
|1401
|2005.09.12 18:28
|sell
|701
|1.00
|1.2292
|1.2320
|1.2279
|1402
|2005.09.12 18:39
|t/p
|701
|1.00
|1.2279
|1.2320
|1.2279
|130.00
|47010.00
|1403
|2005.09.13 07:07
|sell
|702
|1.00
|1.2305
|1.2333
|1.2292
|1404
|2005.09.13 08:09
|t/p
|702
|1.00
|1.2292
|1.2333
|1.2292
|130.00
|47140.00
|1405
|2005.09.13 10:01
|sell
|703
|1.00
|1.2300
|1.2328
|1.2287
|1406
|2005.09.13 10:37
|t/p
|703
|1.00
|1.2287
|1.2328
|1.2287
|130.00
|47270.00
|1407
|2005.09.13 14:28
|sell
|704
|1.00
|1.2288
|1.2316
|1.2275
|1408
|2005.09.13 14:30
|t/p
|704
|1.00
|1.2275
|1.2316
|1.2275
|130.00
|47400.00
|1409
|2005.09.13 14:50
|sell
|705
|1.00
|1.2288
|1.2316
|1.2275
|1410
|2005.09.13 15:19
|t/p
|705
|1.00
|1.2275
|1.2316
|1.2275
|130.00
|47530.00
|1411
|2005.09.13 17:31
|buy
|706
|1.00
|1.2261
|1.2233
|1.2274
|1412
|2005.09.13 23:40
|t/p
|706
|1.00
|1.2274
|1.2233
|1.2274
|130.00
|47660.00
|1413
|2005.09.14 09:42
|sell
|707
|1.00
|1.2292
|1.2320
|1.2279
|1414
|2005.09.14 10:31
|t/p
|707
|1.00
|1.2279
|1.2320
|1.2279
|130.00
|47790.00
|1415
|2005.09.14 13:58
|sell
|708
|1.00
|1.2310
|1.2338
|1.2297
|1416
|2005.09.14 14:39
|t/p
|708
|1.00
|1.2297
|1.2338
|1.2297
|130.00
|47920.00
|1417
|2005.09.14 14:58
|sell
|709
|1.00
|1.2310
|1.2338
|1.2297
|1418
|2005.09.14 15:22
|t/p
|709
|1.00
|1.2297
|1.2338
|1.2297
|130.00
|48050.00
|1419
|2005.09.14 17:16
|buy
|710
|1.00
|1.2276
|1.2248
|1.2289
|1420
|2005.09.14 17:25
|t/p
|710
|1.00
|1.2289
|1.2248
|1.2289
|130.00
|48180.00
|1421
|2005.09.14 17:25
|sell
|711
|1.00
|1.2290
|1.2318
|1.2277
|1422
|2005.09.14 17:41
|t/p
|711
|1.00
|1.2277
|1.2318
|1.2277
|130.00
|48310.00
|1423
|2005.09.14 17:41
|buy
|712
|1.00
|1.2277
|1.2249
|1.2290
|1424
|2005.09.15 03:07
|s/l
|712
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2290
|-280.00
|48030.00
|1425
|2005.09.15 07:06
|sell
|713
|1.00
|1.2225
|1.2253
|1.2212
|1426
|2005.09.15 14:36
|t/p
|713
|1.00
|1.2212
|1.2253
|1.2212
|130.00
|48160.00
|1427
|2005.09.15 16:42
|sell
|714
|1.00
|1.2220
|1.2248
|1.2207
|1428
|2005.09.15 18:11
|t/p
|714
|1.00
|1.2207
|1.2248
|1.2207
|130.00
|48290.00
|1429
|2005.09.15 18:22
|sell
|715
|1.00
|1.2220
|1.2248
|1.2207
|1430
|2005.09.16 03:59
|s/l
|715
|1.00
|1.2248
|1.2248
|1.2207
|-280.00
|48010.00
|1431
|2005.09.19 10:00
|buy
|716
|1.00
|1.2121
|1.2093
|1.2134
|1432
|2005.09.19 10:47
|t/p
|716
|1.00
|1.2134
|1.2093
|1.2134
|130.00
|48140.00
|1433
|2005.09.19 12:05
|sell
|717
|1.00
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|1434
|2005.09.19 12:28
|t/p
|717
|1.00
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|130.00
|48270.00
|1435
|2005.09.19 15:54
|sell
|718
|1.00
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|1436
|2005.09.19 15:59
|t/p
|718
|1.00
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|130.00
|48400.00
|1437
|2005.09.19 15:59
|sell
|719
|1.00
|1.2153
|1.2181
|1.2140
|1438
|2005.09.19 16:00
|t/p
|719
|1.00
|1.2140
|1.2181
|1.2140
|130.00
|48530.00
|1439
|2005.09.19 17:07
|sell
|720
|1.00
|1.2155
|1.2183
|1.2142
|1440
|2005.09.19 18:54
|t/p
|720
|1.00
|1.2142
|1.2183
|1.2142
|130.00
|48660.00
|1441
|2005.09.20 08:15
|sell
|721
|1.00
|1.2160
|1.2188
|1.2147
|1442
|2005.09.20 09:22
|t/p
|721
|1.00
|1.2147
|1.2188
|1.2147
|130.00
|48790.00
|1443
|2005.09.20 09:22
|buy
|722
|1.00
|1.2147
|1.2119
|1.2160
|1444
|2005.09.20 11:59
|t/p
|722
|1.00
|1.2160
|1.2119
|1.2160
|130.00
|48920.00
|1445
|2005.09.20 12:48
|sell
|723
|1.00
|1.2162
|1.2190
|1.2149
|1446
|2005.09.20 14:33
|t/p
|723
|1.00
|1.2149
|1.2190
|1.2149
|130.00
|49050.00
|1447
|2005.09.20 15:45
|sell
|724
|1.00
|1.2162
|1.2190
|1.2149
|1448
|2005.09.20 19:59
|t/p
|724
|1.00
|1.2149
|1.2190
|1.2149
|130.00
|49180.00
|1449
|2005.09.21 13:56
|sell
|725
|1.00
|1.2233
|1.2261
|1.2220
|1450
|2005.09.21 15:06
|t/p
|725
|1.00
|1.2220
|1.2261
|1.2220
|130.00
|49310.00
|1451
|2005.09.21 17:33
|buy
|726
|1.00
|1.2206
|1.2178
|1.2219
|1452
|2005.09.21 23:48
|t/p
|726
|1.00
|1.2219
|1.2178
|1.2219
|130.00
|49440.00
|1453
|2005.09.22 07:16
|sell
|727
|1.00
|1.2211
|1.2239
|1.2198
|1454
|2005.09.22 14:47
|t/p
|727
|1.00
|1.2198
|1.2239
|1.2198
|130.00
|49570.00
|1455
|2005.09.22 16:37
|buy
|728
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|1456
|2005.09.23 08:58
|s/l
|728
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2162
|-280.00
|49290.00
|1457
|2005.09.23 08:58
|buy
|729
|1.00
|1.2123
|1.2095
|1.2136
|1458
|2005.09.23 10:42
|t/p
|729
|1.00
|1.2136
|1.2095
|1.2136
|130.00
|49420.00
|1459
|2005.09.23 10:49
|buy
|730
|1.00
|1.2125
|1.2097
|1.2138
|1460
|2005.09.23 11:00
|t/p
|730
|1.00
|1.2138
|1.2097
|1.2138
|130.00
|49550.00
|1461
|2005.09.23 11:16
|buy
|731
|1.00
|1.2125
|1.2097
|1.2138
|1462
|2005.09.23 14:45
|s/l
|731
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2138
|-280.00
|49270.00
|1463
|2005.09.26 10:10
|sell
|732
|1.00
|1.2046
|1.2074
|1.2033
|1464
|2005.09.26 14:01
|t/p
|732
|1.00
|1.2033
|1.2074
|1.2033
|130.00
|49400.00
|1465
|2005.09.26 14:01
|buy
|733
|1.00
|1.2033
|1.2005
|1.2046
|1466
|2005.09.26 15:59
|t/p
|733
|1.00
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|130.00
|49530.00
|1467
|2005.09.27 12:51
|buy
|734
|1.00
|1.2013
|1.1985
|1.2026
|1468
|2005.09.27 18:38
|s/l
|734
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2026
|-280.00
|49250.00
|1469
|2005.09.27 19:31
|sell
|735
|1.00
|1.2010
|1.2038
|1.1997
|1470
|2005.09.28 06:45
|s/l
|735
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1997
|-280.00
|48970.00
|1471
|2005.09.28 07:06
|buy
|736
|1.00
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|1472
|2005.09.28 18:23
|t/p
|736
|1.00
|1.2041
|1.2000
|1.2041
|130.00
|49100.00
|1473
|2005.09.29 09:13
|buy
|737
|1.00
|1.2053
|1.2025
|1.2066
|1474
|2005.09.29 14:44
|s/l
|737
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2066
|-280.00
|48820.00
|1475
|2005.09.30 09:08
|buy
|738
|1.00
|1.2022
|1.1994
|1.2035
|1476
|2005.09.30 11:59
|t/p
|738
|1.00
|1.2035
|1.1994
|1.2035
|130.00
|48950.00
|1477
|2005.09.30 12:47
|sell
|739
|1.00
|1.2056
|1.2084
|1.2043
|1478
|2005.09.30 14:09
|t/p
|739
|1.00
|1.2043
|1.2084
|1.2043
|130.00
|49080.00
|1479
|2005.09.30 16:38
|sell
|740
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|1480
|2005.09.30 17:01
|t/p
|740
|1.00
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|130.00
|49210.00
|1481
|2005.09.30 17:10
|sell
|741
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|1482
|2005.09.30 18:25
|t/p
|741
|1.00
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|130.00
|49340.00
|1483
|2005.10.03 14:11
|sell
|742
|1.00
|1.1932
|1.1960
|1.1919
|1484
|2005.10.03 15:59
|t/p
|742
|1.00
|1.1919
|1.1960
|1.1919
|130.00
|49470.00
|1485
|2005.10.03 16:31
|buy
|743
|1.00
|1.1909
|1.1881
|1.1922
|1486
|2005.10.03 23:18
|t/p
|743
|1.00
|1.1922
|1.1881
|1.1922
|130.00
|49600.00
|1487
|2005.10.04 07:17
|sell
|744
|1.00
|1.1926
|1.1954
|1.1913
|1488
|2005.10.04 08:30
|t/p
|744
|1.00
|1.1913
|1.1954
|1.1913
|130.00
|49730.00
|1489
|2005.10.04 08:31
|buy
|745
|1.00
|1.1911
|1.1883
|1.1924
|1490
|2005.10.04 09:40
|t/p
|745
|1.00
|1.1924
|1.1883
|1.1924
|130.00
|49860.00
|1491
|2005.10.04 09:45
|buy
|746
|1.00
|1.1911
|1.1883
|1.1924
|1492
|2005.10.04 10:19
|t/p
|746
|1.00
|1.1924
|1.1883
|1.1924
|130.00
|49990.00
|1493
|2005.10.04 13:50
|sell
|747
|1.00
|1.1934
|1.1962
|1.1921
|1494
|2005.10.04 15:59
|t/p
|747
|1.00
|1.1921
|1.1962
|1.1921
|130.00
|50120.00
|1495
|2005.10.04 17:54
|buy
|748
|1.00
|1.1916
|1.1888
|1.1929
|1496
|2005.10.04 18:20
|t/p
|748
|1.00
|1.1929
|1.1888
|1.1929
|130.00
|50250.00
|1497
|2005.10.04 19:18
|buy
|749
|1.00
|1.1917
|1.1889
|1.1930
|1498
|2005.10.05 03:03
|t/p
|749
|1.00
|1.1930
|1.1889
|1.1930
|130.00
|50380.00
|1499
|2005.10.05 07:40
|buy
|750
|1.00
|1.1941
|1.1913
|1.1954
|1500
|2005.10.05 07:59
|t/p
|750
|1.00
|1.1954
|1.1913
|1.1954
|130.00
|50510.00
|1501
|2005.10.06 07:48
|buy
|751
|1.00
|1.2045
|1.2017
|1.2058
|1502
|2005.10.06 07:59
|t/p
|751
|1.00
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|130.00
|50640.00
|1503
|2005.10.06 08:29
|sell
|752
|1.00
|1.2066
|1.2094
|1.2053
|1504
|2005.10.06 10:37
|t/p
|752
|1.00
|1.2053
|1.2094
|1.2053
|130.00
|50770.00
|1505
|2005.10.06 14:04
|sell
|753
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|1506
|2005.10.06 14:18
|t/p
|753
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|50900.00
|1507
|2005.10.06 14:29
|sell
|754
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|1508
|2005.10.06 15:14
|s/l
|754
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2052
|-280.00
|50620.00
|1509
|2005.10.06 16:12
|buy
|755
|1.00
|1.2130
|1.2102
|1.2143
|1510
|2005.10.06 18:38
|t/p
|755
|1.00
|1.2143
|1.2102
|1.2143
|130.00
|50750.00
|1511
|2005.10.06 20:26
|sell
|756
|1.00
|1.2190
|1.2218
|1.2177
|1512
|2005.10.06 21:26
|t/p
|756
|1.00
|1.2177
|1.2218
|1.2177
|130.00
|50880.00
|1513
|2005.10.07 07:08
|buy
|757
|1.00
|1.2166
|1.2138
|1.2179
|1514
|2005.10.07 14:21
|s/l
|757
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2179
|-280.00
|50600.00
|1515
|2005.10.07 17:20
|buy
|758
|1.00
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|1516
|2005.10.09 23:20
|t/p
|758
|1.00
|1.2126
|1.2085
|1.2126
|130.00
|50730.00
|1517
|2005.10.10 07:07
|sell
|759
|1.00
|1.2123
|1.2151
|1.2110
|1518
|2005.10.10 07:59
|s/l
|759
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2110
|-280.00
|50450.00
|1519
|2005.10.11 13:10
|sell
|760
|1.00
|1.2032
|1.2060
|1.2019
|1520
|2005.10.11 14:15
|t/p
|760
|1.00
|1.2019
|1.2060
|1.2019
|130.00
|50580.00
|1521
|2005.10.12 13:31
|sell
|761
|1.00
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|1522
|2005.10.12 14:30
|t/p
|761
|1.00
|1.2006
|1.2047
|1.2006
|130.00
|50710.00
|1523
|2005.10.12 15:02
|sell
|762
|1.00
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|1524
|2005.10.12 18:28
|s/l
|762
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.2006
|-280.00
|50430.00
|1525
|2005.10.12 18:28
|sell
|763
|1.00
|1.2045
|1.2073
|1.2032
|1526
|2005.10.12 18:34
|t/p
|763
|1.00
|1.2032
|1.2073
|1.2032
|130.00
|50560.00
|1527
|2005.10.13 07:00
|sell
|764
|1.00
|1.1990
|1.2018
|1.1977
|1528
|2005.10.13 07:56
|t/p
|764
|1.00
|1.1977
|1.2018
|1.1977
|130.00
|50690.00
|1529
|2005.10.13 07:59
|buy
|765
|1.00
|1.1980
|1.1952
|1.1993
|1530
|2005.10.13 14:37
|s/l
|765
|1.00
|1.1952
|1.1952
|1.1993
|-280.00
|50410.00
|1531
|2005.10.13 17:11
|sell
|766
|1.00
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|1532
|2005.10.13 18:16
|t/p
|766
|1.00
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|130.00
|50540.00
|1533
|2005.10.13 18:18
|sell
|767
|1.00
|1.1938
|1.1966
|1.1925
|1534
|2005.10.13 18:35
|s/l
|767
|1.00
|1.1966
|1.1966
|1.1925
|-280.00
|50260.00
|1535
|2005.10.14 12:47
|buy
|768
|1.00
|1.1990
|1.1962
|1.2003
|1536
|2005.10.14 14:31
|t/p
|768
|1.00
|1.2003
|1.1962
|1.2003
|130.00
|50390.00
|1537
|2005.10.14 14:31
|sell
|769
|1.00
|1.2004
|1.2032
|1.1991
|1538
|2005.10.14 14:39
|s/l
|769
|1.00
|1.2032
|1.2032
|1.1991
|-280.00
|50110.00
|1539
|2005.10.14 15:56
|buy
|770
|1.00
|1.1993
|1.1965
|1.2006
|1540
|2005.10.14 15:59
|t/p
|770
|1.00
|1.2006
|1.1965
|1.2006
|130.00
|50240.00
|1541
|2005.10.14 17:47
|buy
|771
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|1542
|2005.10.14 18:04
|t/p
|771
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|50370.00
|1543
|2005.10.14 19:18
|buy
|772
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|1544
|2005.10.14 19:31
|t/p
|772
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|50500.00
|1545
|2005.10.17 09:34
|buy
|773
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|1546
|2005.10.17 11:44
|s/l
|773
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2085
|-280.00
|50220.00
|1547
|2005.10.17 13:49
|buy
|774
|1.00
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|1548
|2005.10.17 17:02
|t/p
|774
|1.00
|1.2041
|1.2000
|1.2041
|130.00
|50350.00
|1549
|2005.10.17 17:02
|sell
|775
|1.00
|1.2041
|1.2069
|1.2028
|1550
|2005.10.17 20:00
|t/p
|775
|1.00
|1.2028
|1.2069
|1.2028
|130.00
|50480.00
|1551
|2005.10.18 09:58
|buy
|776
|1.00
|1.1966
|1.1938
|1.1979
|1552
|2005.10.18 10:17
|t/p
|776
|1.00
|1.1979
|1.1938
|1.1979
|130.00
|50610.00
|1553
|2005.10.18 10:48
|buy
|777
|1.00
|1.1967
|1.1939
|1.1980
|1554
|2005.10.18 12:23
|s/l
|777
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.1980
|-280.00
|50330.00
|1555
|2005.10.18 12:40
|sell
|778
|1.00
|1.1947
|1.1975
|1.1934
|1556
|2005.10.18 14:21
|t/p
|778
|1.00
|1.1934
|1.1975
|1.1934
|130.00
|50460.00
|1557
|2005.10.18 19:16
|sell
|779
|1.00
|1.1949
|1.1977
|1.1936
|1558
|2005.10.18 23:59
|t/p
|779
|1.00
|1.1936
|1.1977
|1.1936
|130.00
|50590.00
|1559
|2005.10.19 07:39
|sell
|780
|1.00
|1.1938
|1.1966
|1.1925
|1560
|2005.10.19 07:59
|t/p
|780
|1.00
|1.1925
|1.1966
|1.1925
|130.00
|50720.00
|1561
|2005.10.19 08:39
|buy
|781
|1.00
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|1562
|2005.10.19 10:55
|t/p
|781
|1.00
|1.1910
|1.1869
|1.1910
|130.00
|50850.00
|1563
|2005.10.19 12:28
|sell
|782
|1.00
|1.1960
|1.1988
|1.1947
|1564
|2005.10.19 13:39
|t/p
|782
|1.00
|1.1947
|1.1988
|1.1947
|130.00
|50980.00
|1565
|2005.10.19 13:39
|buy
|783
|1.00
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|1566
|2005.10.19 13:55
|t/p
|783
|1.00
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|130.00
|51110.00
|1567
|2005.10.19 13:58
|buy
|784
|1.00
|1.1956
|1.1928
|1.1969
|1568
|2005.10.19 15:59
|t/p
|784
|1.00
|1.1969
|1.1928
|1.1969
|130.00
|51240.00
|1569
|2005.10.19 16:56
|sell
|785
|1.00
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|1570
|2005.10.19 18:52
|t/p
|785
|1.00
|1.1972
|1.2013
|1.1972
|130.00
|51370.00
|1571
|2005.10.20 09:54
|buy
|786
|1.00
|1.1962
|1.1934
|1.1975
|1572
|2005.10.20 10:34
|t/p
|786
|1.00
|1.1975
|1.1934
|1.1975
|130.00
|51500.00
|1573
|2005.10.20 11:11
|buy
|787
|1.00
|1.1962
|1.1934
|1.1975
|1574
|2005.10.20 11:43
|t/p
|787
|1.00
|1.1975
|1.1934
|1.1975
|130.00
|51630.00
|1575
|2005.10.20 11:59
|buy
|788
|1.00
|1.1959
|1.1931
|1.1972
|1576
|2005.10.20 12:46
|t/p
|788
|1.00
|1.1972
|1.1931
|1.1972
|130.00
|51760.00
|1577
|2005.10.20 13:31
|buy
|789
|1.00
|1.1957
|1.1929
|1.1970
|1578
|2005.10.20 15:51
|t/p
|789
|1.00
|1.1970
|1.1929
|1.1970
|130.00
|51890.00
|1579
|2005.10.20 16:19
|sell
|790
|1.00
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|1580
|2005.10.20 17:07
|t/p
|790
|1.00
|1.1968
|1.2009
|1.1968
|130.00
|52020.00
|1581
|2005.10.20 17:25
|sell
|791
|1.00
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|1582
|2005.10.20 18:51
|t/p
|791
|1.00
|1.1968
|1.2009
|1.1968
|130.00
|52150.00
|1583
|2005.10.20 19:37
|sell
|792
|1.00
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|1584
|2005.10.20 19:59
|s/l
|792
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1968
|-280.00
|51870.00
|1585
|2005.10.21 07:59
|sell
|793
|1.00
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|1586
|2005.10.21 08:00
|t/p
|793
|1.00
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|130.00
|52000.00
|1587
|2005.10.21 13:56
|buy
|794
|1.00
|1.2004
|1.1976
|1.2017
|1588
|2005.10.21 14:37
|t/p
|794
|1.00
|1.2017
|1.1976
|1.2017
|130.00
|52130.00
|1589
|2005.10.21 17:55
|buy
|795
|1.00
|1.1956
|1.1928
|1.1969
|1590
|2005.10.21 18:05
|t/p
|795
|1.00
|1.1969
|1.1928
|1.1969
|130.00
|52260.00
|1591
|2005.10.21 18:12
|buy
|796
|1.00
|1.1956
|1.1928
|1.1969
|1592
|2005.10.24 15:59
|t/p
|796
|1.00
|1.1969
|1.1928
|1.1969
|130.00
|52390.00
|1593
|2005.10.24 17:58
|sell
|797
|1.00
|1.1998
|1.2026
|1.1985
|1594
|2005.10.24 19:09
|t/p
|797
|1.00
|1.1985
|1.2026
|1.1985
|130.00
|52520.00
|1595
|2005.10.25 13:59
|buy
|798
|1.00
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|1596
|2005.10.25 14:53
|t/p
|798
|1.00
|1.2041
|1.2000
|1.2041
|130.00
|52650.00
|1597
|2005.10.25 14:53
|sell
|799
|1.00
|1.2042
|1.2070
|1.2029
|1598
|2005.10.25 15:45
|s/l
|799
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2029
|-280.00
|52370.00
|1599
|2005.10.25 16:28
|sell
|800
|1.00
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|1600
|2005.10.25 17:06
|t/p
|800
|1.00
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|130.00
|52500.00
|1601
|2005.10.25 17:06
|buy
|801
|1.00
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|1602
|2005.10.25 20:05
|t/p
|801
|1.00
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|130.00
|52630.00
|1603
|2005.10.26 07:42
|sell
|802
|1.00
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|1604
|2005.10.26 07:59
|t/p
|802
|1.00
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|130.00
|52760.00
|1605
|2005.10.26 09:29
|buy
|803
|1.00
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|1606
|2005.10.26 10:18
|t/p
|803
|1.00
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|130.00
|52890.00
|1607
|2005.10.26 10:29
|buy
|804
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|1608
|2005.10.26 15:48
|t/p
|804
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|53020.00
|1609
|2005.10.26 15:48
|sell
|805
|1.00
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|1610
|2005.10.26 16:49
|t/p
|805
|1.00
|1.2073
|1.2114
|1.2073
|130.00
|53150.00
|1611
|2005.10.26 17:05
|sell
|806
|1.00
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|1612
|2005.10.26 17:41
|t/p
|806
|1.00
|1.2070
|1.2111
|1.2070
|130.00
|53280.00
|1613
|2005.10.27 07:00
|sell
|807
|1.00
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|1614
|2005.10.27 07:21
|t/p
|807
|1.00
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|130.00
|53410.00
|1615
|2005.10.27 07:59
|sell
|808
|1.00
|1.2116
|1.2144
|1.2103
|1616
|2005.10.27 10:31
|s/l
|808
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2103
|-280.00
|53130.00
|1617
|2005.10.27 12:09
|sell
|809
|1.00
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|1618
|2005.10.27 12:47
|t/p
|809
|1.00
|1.2126
|1.2167
|1.2126
|130.00
|53260.00
|1619
|2005.10.27 14:30
|sell
|810
|1.00
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|1620
|2005.10.28 07:59
|s/l
|810
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2125
|-280.00
|52980.00
|1621
|2005.10.28 09:50
|sell
|811
|1.00
|1.2166
|1.2194
|1.2153
|1622
|2005.10.28 10:23
|t/p
|811
|1.00
|1.2153
|1.2194
|1.2153
|130.00
|53110.00
|1623
|2005.10.30 20:16
|sell
|812
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|1624
|2005.10.31 00:00
|t/p
|812
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|53240.00
|1625
|2005.10.31 07:04
|sell
|813
|1.00
|1.2063
|1.2091
|1.2050
|1626
|2005.10.31 11:59
|t/p
|813
|1.00
|1.2050
|1.2091
|1.2050
|130.00
|53370.00
|1627
|2005.10.31 13:31
|buy
|814
|1.00
|1.2034
|1.2006
|1.2047
|1628
|2005.10.31 14:32
|s/l
|814
|1.00
|1.2006
|1.2006
|1.2047
|-280.00
|53090.00
|1629
|2005.10.31 16:40
|buy
|815
|1.00
|1.1977
|1.1949
|1.1990
|1630
|2005.10.31 17:07
|t/p
|815
|1.00
|1.1990
|1.1949
|1.1990
|130.00
|53220.00
|1631
|2005.10.31 19:14
|buy
|816
|1.00
|1.1977
|1.1949
|1.1990
|1632
|2005.10.31 19:59
|t/p
|816
|1.00
|1.1990
|1.1949
|1.1990
|130.00
|53350.00
|1633
|2005.11.01 09:20
|sell
|817
|1.00
|1.2000
|1.2028
|1.1987
|1634
|2005.11.01 15:36
|t/p
|817
|1.00
|1.1987
|1.2028
|1.1987
|130.00
|53480.00
|1635
|2005.11.01 16:10
|sell
|818
|1.00
|1.1998
|1.2026
|1.1985
|1636
|2005.11.01 16:29
|t/p
|818
|1.00
|1.1985
|1.2026
|1.1985
|130.00
|53610.00
|1637
|2005.11.01 17:04
|sell
|819
|1.00
|1.1994
|1.2022
|1.1981
|1638
|2005.11.01 22:45
|s/l
|819
|1.00
|1.2022
|1.2022
|1.1981
|-280.00
|53330.00
|1639
|2005.11.02 07:01
|sell
|820
|1.00
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|1640
|2005.11.02 08:05
|t/p
|820
|1.00
|1.2023
|1.2064
|1.2023
|130.00
|53460.00
|1641
|2005.11.02 08:55
|sell
|821
|1.00
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|1642
|2005.11.02 09:27
|t/p
|821
|1.00
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|130.00
|53590.00
|1643
|2005.11.02 12:17
|buy
|822
|1.00
|1.1993
|1.1965
|1.2006
|1644
|2005.11.02 14:34
|t/p
|822
|1.00
|1.2006
|1.1965
|1.2006
|130.00
|53720.00
|1645
|2005.11.02 17:08
|buy
|823
|1.00
|1.2062
|1.2034
|1.2075
|1646
|2005.11.02 18:30
|t/p
|823
|1.00
|1.2075
|1.2034
|1.2075
|130.00
|53850.00
|1647
|2005.11.02 18:56
|buy
|824
|1.00
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|1648
|2005.11.02 23:18
|t/p
|824
|1.00
|1.2076
|1.2035
|1.2076
|130.00
|53980.00
|1649
|2005.11.03 10:30
|sell
|825
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|1650
|2005.11.03 12:01
|t/p
|825
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|54110.00
|1651
|2005.11.03 12:21
|sell
|826
|1.00
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|1652
|2005.11.03 13:54
|t/p
|826
|1.00
|1.2047
|1.2088
|1.2047
|130.00
|54240.00
|1653
|2005.11.03 17:17
|sell
|827
|1.00
|1.2007
|1.2035
|1.1994
|1654
|2005.11.03 17:31
|t/p
|827
|1.00
|1.1994
|1.2035
|1.1994
|130.00
|54370.00
|1655
|2005.11.04 07:41
|sell
|828
|1.00
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|1656
|2005.11.04 14:20
|t/p
|828
|1.00
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|130.00
|54500.00
|1657
|2005.11.04 14:20
|buy
|829
|1.00
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|1658
|2005.11.04 14:30
|t/p
|829
|1.00
|1.1940
|1.1899
|1.1940
|130.00
|54630.00
|1659
|2005.11.04 14:35
|buy
|830
|1.00
|1.1934
|1.1906
|1.1947
|1660
|2005.11.04 14:37
|t/p
|830
|1.00
|1.1947
|1.1906
|1.1947
|130.00
|54760.00
|1661
|2005.11.04 15:33
|buy
|831
|1.00
|1.1934
|1.1906
|1.1947
|1662
|2005.11.04 15:59
|s/l
|831
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1947
|-280.00
|54480.00
|1663
|2005.11.04 16:55
|buy
|832
|1.00
|1.1812
|1.1784
|1.1825
|1664
|2005.11.04 17:14
|t/p
|832
|1.00
|1.1825
|1.1784
|1.1825
|130.00
|54610.00
|1665
|2005.11.04 18:32
|buy
|833
|1.00
|1.1811
|1.1783
|1.1824
|1666
|2005.11.04 19:02
|t/p
|833
|1.00
|1.1824
|1.1783
|1.1824
|130.00
|54740.00
|1667
|2005.11.07 13:52
|sell
|834
|1.00
|1.1823
|1.1851
|1.1810
|1668
|2005.11.07 14:27
|t/p
|834
|1.00
|1.1810
|1.1851
|1.1810
|130.00
|54870.00
|1669
|2005.11.07 16:29
|sell
|835
|1.00
|1.1794
|1.1822
|1.1781
|1670
|2005.11.07 18:27
|t/p
|835
|1.00
|1.1781
|1.1822
|1.1781
|130.00
|55000.00
|1671
|2005.11.07 18:27
|buy
|836
|1.00
|1.1781
|1.1753
|1.1794
|1672
|2005.11.07 19:41
|t/p
|836
|1.00
|1.1794
|1.1753
|1.1794
|130.00
|55130.00
|1673
|2005.11.07 19:46
|buy
|837
|1.00
|1.1792
|1.1764
|1.1805
|1674
|2005.11.07 19:59
|t/p
|837
|1.00
|1.1805
|1.1764
|1.1805
|130.00
|55260.00
|1675
|2005.11.07 20:52
|sell
|838
|1.00
|1.1817
|1.1845
|1.1804
|1676
|2005.11.07 22:49
|t/p
|838
|1.00
|1.1804
|1.1845
|1.1804
|130.00
|55390.00
|1677
|2005.11.08 10:19
|sell
|839
|1.00
|1.1729
|1.1757
|1.1716
|1678
|2005.11.08 15:49
|s/l
|839
|1.00
|1.1757
|1.1757
|1.1716
|-280.00
|55110.00
|1679
|2005.11.08 16:33
|buy
|840
|1.00
|1.1758
|1.1730
|1.1771
|1680
|2005.11.08 17:36
|t/p
|840
|1.00
|1.1771
|1.1730
|1.1771
|130.00
|55240.00
|1681
|2005.11.09 09:06
|buy
|841
|1.00
|1.1761
|1.1733
|1.1774
|1682
|2005.11.09 09:29
|t/p
|841
|1.00
|1.1774
|1.1733
|1.1774
|130.00
|55370.00
|1683
|2005.11.09 09:29
|sell
|842
|1.00
|1.1774
|1.1802
|1.1761
|1684
|2005.11.09 10:43
|t/p
|842
|1.00
|1.1761
|1.1802
|1.1761
|130.00
|55500.00
|1685
|2005.11.09 11:22
|sell
|843
|1.00
|1.1768
|1.1796
|1.1755
|1686
|2005.11.09 11:59
|t/p
|843
|1.00
|1.1755
|1.1796
|1.1755
|130.00
|55630.00
|1687
|2005.11.09 12:15
|buy
|844
|1.00
|1.1739
|1.1711
|1.1752
|1688
|2005.11.09 13:22
|t/p
|844
|1.00
|1.1752
|1.1711
|1.1752
|130.00
|55760.00
|1689
|2005.11.09 13:59
|buy
|845
|1.00
|1.1740
|1.1712
|1.1753
|1690
|2005.11.09 14:44
|t/p
|845
|1.00
|1.1753
|1.1712
|1.1753
|130.00
|55890.00
|1691
|2005.11.09 15:30
|buy
|846
|1.00
|1.1739
|1.1711
|1.1752
|1692
|2005.11.09 19:20
|t/p
|846
|1.00
|1.1752
|1.1711
|1.1752
|130.00
|56020.00
|1693
|2005.11.10 13:02
|buy
|847
|1.00
|1.1776
|1.1748
|1.1789
|1694
|2005.11.10 14:30
|t/p
|847
|1.00
|1.1789
|1.1748
|1.1789
|130.00
|56150.00
|1695
|2005.11.10 14:30
|sell
|848
|1.00
|1.1789
|1.1817
|1.1776
|1696
|2005.11.10 14:31
|t/p
|848
|1.00
|1.1776
|1.1817
|1.1776
|130.00
|56280.00
|1697
|2005.11.10 14:31
|buy
|849
|1.00
|1.1775
|1.1747
|1.1788
|1698
|2005.11.10 14:33
|t/p
|849
|1.00
|1.1788
|1.1747
|1.1788
|130.00
|56410.00
|1699
|2005.11.10 14:44
|buy
|850
|1.00
|1.1775
|1.1747
|1.1788
|1700
|2005.11.10 14:55
|s/l
|850
|1.00
|1.1747
|1.1747
|1.1788
|-280.00
|56130.00
|1701
|2005.11.10 16:11
|sell
|851
|1.00
|1.1747
|1.1775
|1.1734
|1702
|2005.11.10 16:31
|t/p
|851
|1.00
|1.1734
|1.1775
|1.1734
|130.00
|56260.00
|1703
|2005.11.10 16:52
|sell
|852
|1.00
|1.1746
|1.1774
|1.1733
|1704
|2005.11.10 17:30
|t/p
|852
|1.00
|1.1733
|1.1774
|1.1733
|130.00
|56390.00
|1705
|2005.11.10 18:06
|sell
|853
|1.00
|1.1747
|1.1775
|1.1734
|1706
|2005.11.10 19:04
|t/p
|853
|1.00
|1.1734
|1.1775
|1.1734
|130.00
|56520.00
|1707
|2005.11.10 20:59
|buy
|854
|1.00
|1.1681
|1.1653
|1.1694
|1708
|2005.11.10 21:02
|t/p
|854
|1.00
|1.1694
|1.1653
|1.1694
|130.00
|56650.00
|1709
|2005.11.11 11:21
|sell
|855
|1.00
|1.1703
|1.1731
|1.1690
|1710
|2005.11.11 21:58
|s/l
|855
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1690
|-280.00
|56370.00
|1711
|2005.11.14 08:40
|buy
|856
|1.00
|1.1743
|1.1715
|1.1756
|1712
|2005.11.14 09:59
|t/p
|856
|1.00
|1.1756
|1.1715
|1.1756
|130.00
|56500.00
|1713
|2005.11.14 11:34
|buy
|857
|1.00
|1.1744
|1.1716
|1.1757
|1714
|2005.11.14 13:46
|s/l
|857
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1757
|-280.00
|56220.00
|1715
|2005.11.14 19:16
|sell
|858
|1.00
|1.1702
|1.1730
|1.1689
|1716
|2005.11.14 20:06
|t/p
|858
|1.00
|1.1689
|1.1730
|1.1689
|130.00
|56350.00
|1717
|2005.11.15 08:19
|sell
|859
|1.00
|1.1703
|1.1731
|1.1690
|1718
|2005.11.15 08:58
|t/p
|859
|1.00
|1.1690
|1.1731
|1.1690
|130.00
|56480.00
|1719
|2005.11.15 09:00
|sell
|860
|1.00
|1.1697
|1.1725
|1.1684
|1720
|2005.11.15 11:26
|t/p
|860
|1.00
|1.1684
|1.1725
|1.1684
|130.00
|56610.00
|1721
|2005.11.15 12:23
|buy
|861
|1.00
|1.1657
|1.1629
|1.1670
|1722
|2005.11.15 14:44
|t/p
|861
|1.00
|1.1670
|1.1629
|1.1670
|130.00
|56740.00
|1723
|2005.11.15 14:44
|sell
|862
|1.00
|1.1671
|1.1699
|1.1658
|1724
|2005.11.15 16:26
|s/l
|862
|1.00
|1.1699
|1.1699
|1.1658
|-280.00
|56460.00
|1725
|2005.11.15 16:54
|buy
|863
|1.00
|1.1673
|1.1645
|1.1686
|1726
|2005.11.15 17:08
|t/p
|863
|1.00
|1.1686
|1.1645
|1.1686
|130.00
|56590.00
|1727
|2005.11.16 08:32
|sell
|864
|1.00
|1.1721
|1.1749
|1.1708
|1728
|2005.11.16 11:21
|t/p
|864
|1.00
|1.1708
|1.1749
|1.1708
|130.00
|56720.00
|1729
|2005.11.16 11:21
|buy
|865
|1.00
|1.1707
|1.1679
|1.1720
|1730
|2005.11.16 11:55
|s/l
|865
|1.00
|1.1679
|1.1679
|1.1720
|-280.00
|56440.00
|1731
|2005.11.16 14:14
|buy
|866
|1.00
|1.1678
|1.1650
|1.1691
|1732
|2005.11.16 14:34
|t/p
|866
|1.00
|1.1691
|1.1650
|1.1691
|130.00
|56570.00
|1733
|2005.11.16 15:00
|buy
|867
|1.00
|1.1678
|1.1650
|1.1691
|1734
|2005.11.16 15:44
|s/l
|867
|1.00
|1.1650
|1.1650
|1.1691
|-280.00
|56290.00
|1735
|2005.11.17 07:34
|sell
|868
|1.00
|1.1675
|1.1703
|1.1662
|1736
|2005.11.17 07:59
|t/p
|868
|1.00
|1.1662
|1.1703
|1.1662
|130.00
|56420.00
|1737
|2005.11.17 08:42
|buy
|869
|1.00
|1.1654
|1.1626
|1.1667
|1738
|2005.11.17 09:18
|t/p
|869
|1.00
|1.1667
|1.1626
|1.1667
|130.00
|56550.00
|1739
|2005.11.17 13:16
|sell
|870
|1.00
|1.1689
|1.1717
|1.1676
|1740
|2005.11.17 14:58
|t/p
|870
|1.00
|1.1676
|1.1717
|1.1676
|130.00
|56680.00
|1741
|2005.11.17 15:29
|sell
|871
|1.00
|1.1686
|1.1714
|1.1673
|1742
|2005.11.17 15:59
|s/l
|871
|1.00
|1.1714
|1.1714
|1.1673
|-280.00
|56400.00
|1743
|2005.11.17 17:02
|sell
|872
|1.00
|1.1727
|1.1755
|1.1714
|1744
|2005.11.17 17:23
|t/p
|872
|1.00
|1.1714
|1.1755
|1.1714
|130.00
|56530.00
|1745
|2005.11.17 19:11
|sell
|873
|1.00
|1.1726
|1.1754
|1.1713
|1746
|2005.11.17 19:34
|s/l
|873
|1.00
|1.1754
|1.1754
|1.1713
|-280.00
|56250.00
|1747
|2005.11.17 20:56
|sell
|874
|1.00
|1.1754
|1.1782
|1.1741
|1748
|2005.11.18 00:00
|t/p
|874
|1.00
|1.1741
|1.1782
|1.1741
|130.00
|56380.00
|1749
|2005.11.18 07:00
|sell
|875
|1.00
|1.1725
|1.1753
|1.1712
|1750
|2005.11.18 08:02
|t/p
|875
|1.00
|1.1712
|1.1753
|1.1712
|130.00
|56510.00
|1751
|2005.11.18 14:13
|buy
|876
|1.00
|1.1680
|1.1652
|1.1693
|1752
|2005.11.18 14:50
|t/p
|876
|1.00
|1.1693
|1.1652
|1.1693
|130.00
|56640.00
|1753
|2005.11.18 16:20
|buy
|877
|1.00
|1.1707
|1.1679
|1.1720
|1754
|2005.11.18 17:11
|t/p
|877
|1.00
|1.1720
|1.1679
|1.1720
|130.00
|56770.00
|1755
|2005.11.21 08:32
|sell
|878
|1.00
|1.1778
|1.1806
|1.1765
|1756
|2005.11.21 09:22
|s/l
|878
|1.00
|1.1806
|1.1806
|1.1765
|-280.00
|56490.00
|1757
|2005.11.21 13:29
|buy
|879
|1.00
|1.1812
|1.1784
|1.1825
|1758
|2005.11.21 14:45
|t/p
|879
|1.00
|1.1825
|1.1784
|1.1825
|130.00
|56620.00
|1759
|2005.11.21 15:24
|buy
|880
|1.00
|1.1813
|1.1785
|1.1826
|1760
|2005.11.21 15:26
|t/p
|880
|1.00
|1.1826
|1.1785
|1.1826
|130.00
|56750.00
|1761
|2005.11.21 17:12
|buy
|881
|1.00
|1.1737
|1.1709
|1.1750
|1762
|2005.11.22 09:41
|s/l
|881
|1.00
|1.1709
|1.1709
|1.1750
|-280.00
|56470.00
|1763
|2005.11.22 12:34
|buy
|882
|1.00
|1.1699
|1.1671
|1.1712
|1764
|2005.11.22 15:59
|t/p
|882
|1.00
|1.1712
|1.1671
|1.1712
|130.00
|56600.00
|1765
|2005.11.22 16:59
|buy
|883
|1.00
|1.1716
|1.1688
|1.1729
|1766
|2005.11.22 17:10
|t/p
|883
|1.00
|1.1729
|1.1688
|1.1729
|130.00
|56730.00
|1767
|2005.11.22 17:22
|buy
|884
|1.00
|1.1717
|1.1689
|1.1730
|1768
|2005.11.22 17:57
|t/p
|884
|1.00
|1.1730
|1.1689
|1.1730
|130.00
|56860.00
|1769
|2005.11.22 20:57
|buy
|885
|1.00
|1.1807
|1.1779
|1.1820
|1770
|2005.11.22 22:47
|t/p
|885
|1.00
|1.1820
|1.1779
|1.1820
|130.00
|56990.00
|1771
|2005.11.23 08:20
|buy
|886
|1.00
|1.1826
|1.1798
|1.1839
|1772
|2005.11.23 09:08
|t/p
|886
|1.00
|1.1839
|1.1798
|1.1839
|130.00
|57120.00
|1773
|2005.11.23 09:08
|sell
|887
|1.00
|1.1840
|1.1868
|1.1827
|1774
|2005.11.23 09:35
|t/p
|887
|1.00
|1.1827
|1.1868
|1.1827
|130.00
|57250.00
|1775
|2005.11.23 16:03
|buy
|888
|1.00
|1.1790
|1.1762
|1.1803
|1776
|2005.11.23 18:30
|t/p
|888
|1.00
|1.1803
|1.1762
|1.1803
|130.00
|57380.00
|1777
|2005.11.24 09:03
|sell
|889
|1.00
|1.1814
|1.1842
|1.1801
|1778
|2005.11.24 10:02
|t/p
|889
|1.00
|1.1801
|1.1842
|1.1801
|130.00
|57510.00
|1779
|2005.11.24 14:59
|sell
|890
|1.00
|1.1798
|1.1826
|1.1785
|1780
|2005.11.24 15:42
|t/p
|890
|1.00
|1.1785
|1.1826
|1.1785
|130.00
|57640.00
|1781
|2005.11.24 15:59
|sell
|891
|1.00
|1.1797
|1.1825
|1.1784
|1782
|2005.11.24 22:56
|t/p
|891
|1.00
|1.1784
|1.1825
|1.1784
|130.00
|57770.00
|1783
|2005.11.25 08:46
|buy
|892
|1.00
|1.1752
|1.1724
|1.1765
|1784
|2005.11.25 14:14
|t/p
|892
|1.00
|1.1765
|1.1724
|1.1765
|130.00
|57900.00
|1785
|2005.11.25 15:59
|buy
|893
|1.00
|1.1734
|1.1706
|1.1747
|1786
|2005.11.27 20:11
|s/l
|893
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.1747
|-280.00
|57620.00
|1787
|2005.11.28 09:03
|buy
|894
|1.00
|1.1684
|1.1656
|1.1697
|1788
|2005.11.28 10:12
|t/p
|894
|1.00
|1.1697
|1.1656
|1.1697
|130.00
|57750.00
|1789
|2005.11.28 14:39
|buy
|895
|1.00
|1.1711
|1.1683
|1.1724
|1790
|2005.11.28 15:25
|t/p
|895
|1.00
|1.1724
|1.1683
|1.1724
|130.00
|57880.00
|1791
|2005.11.28 17:21
|sell
|896
|1.00
|1.1800
|1.1828
|1.1787
|1792
|2005.11.28 19:14
|s/l
|896
|1.00
|1.1828
|1.1828
|1.1787
|-280.00
|57600.00
|1793
|2005.11.28 20:09
|sell
|897
|1.00
|1.1874
|1.1902
|1.1861
|1794
|2005.11.28 21:34
|t/p
|897
|1.00
|1.1861
|1.1902
|1.1861
|130.00
|57730.00
|1795
|2005.11.29 08:16
|sell
|898
|1.00
|1.1834
|1.1862
|1.1821
|1796
|2005.11.29 09:42
|t/p
|898
|1.00
|1.1821
|1.1862
|1.1821
|130.00
|57860.00
|1797
|2005.11.30 07:00
|sell
|899
|1.00
|1.1792
|1.1820
|1.1779
|1798
|2005.11.30 09:50
|t/p
|899
|1.00
|1.1779
|1.1820
|1.1779
|130.00
|57990.00
|1799
|2005.11.30 14:25
|sell
|900
|1.00
|1.1777
|1.1805
|1.1764
|1800
|2005.11.30 14:51
|t/p
|900
|1.00
|1.1764
|1.1805
|1.1764
|130.00
|58120.00
|1801
|2005.11.30 15:38
|sell
|901
|1.00
|1.1776
|1.1804
|1.1763
|1802
|2005.12.01 13:31
|t/p
|901
|1.00
|1.1763
|1.1804
|1.1763
|130.00
|58250.00
|1803
|2005.12.01 13:45
|sell
|902
|1.00
|1.1769
|1.1797
|1.1756
|1804
|2005.12.01 13:48
|t/p
|902
|1.00
|1.1756
|1.1797
|1.1756
|130.00
|58380.00
|1805
|2005.12.01 16:30
|sell
|903
|1.00
|1.1715
|1.1743
|1.1702
|1806
|2005.12.01 17:21
|t/p
|903
|1.00
|1.1702
|1.1743
|1.1702
|130.00
|58510.00
|1807
|2005.12.01 18:44
|sell
|904
|1.00
|1.1715
|1.1743
|1.1702
|1808
|2005.12.01 19:59
|s/l
|904
|1.00
|1.1743
|1.1743
|1.1702
|-280.00
|58230.00
|1809
|2005.12.02 08:51
|buy
|905
|1.00
|1.1705
|1.1677
|1.1718
|1810
|2005.12.02 14:47
|t/p
|905
|1.00
|1.1718
|1.1677
|1.1718
|130.00
|58360.00
|1811
|2005.12.02 15:24
|buy
|906
|1.00
|1.1698
|1.1670
|1.1711
|1812
|2005.12.02 15:54
|s/l
|906
|1.00
|1.1670
|1.1670
|1.1711
|-280.00
|58080.00
|1813
|2005.12.02 15:54
|buy
|907
|1.00
|1.1672
|1.1644
|1.1685
|1814
|2005.12.02 15:59
|t/p
|907
|1.00
|1.1685
|1.1644
|1.1685
|130.00
|58210.00
|1815
|2005.12.02 15:59
|buy
|908
|1.00
|1.1695
|1.1667
|1.1708
|1816
|2005.12.02 16:32
|t/p
|908
|1.00
|1.1708
|1.1667
|1.1708
|130.00
|58340.00
|1817
|2005.12.02 16:51
|buy
|909
|1.00
|1.1690
|1.1662
|1.1703
|1818
|2005.12.02 17:26
|t/p
|909
|1.00
|1.1703
|1.1662
|1.1703
|130.00
|58470.00
|1819
|2005.12.05 13:01
|sell
|910
|1.00
|1.1744
|1.1772
|1.1731
|1820
|2005.12.05 13:35
|t/p
|910
|1.00
|1.1731
|1.1772
|1.1731
|130.00
|58600.00
|1821
|2005.12.05 13:46
|sell
|911
|1.00
|1.1744
|1.1772
|1.1731
|1822
|2005.12.05 14:00
|s/l
|911
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1731
|-280.00
|58320.00
|1823
|2005.12.06 08:57
|sell
|912
|1.00
|1.1787
|1.1815
|1.1774
|1824
|2005.12.06 09:14
|t/p
|912
|1.00
|1.1774
|1.1815
|1.1774
|130.00
|58450.00
|1825
|2005.12.06 09:30
|sell
|913
|1.00
|1.1785
|1.1813
|1.1772
|1826
|2005.12.06 10:13
|t/p
|913
|1.00
|1.1772
|1.1813
|1.1772
|130.00
|58580.00
|1827
|2005.12.06 13:50
|buy
|914
|1.00
|1.1775
|1.1747
|1.1788
|1828
|2005.12.06 14:03
|t/p
|914
|1.00
|1.1788
|1.1747
|1.1788
|130.00
|58710.00
|1829
|2005.12.06 14:38
|buy
|915
|1.00
|1.1775
|1.1747
|1.1788
|1830
|2005.12.06 15:10
|t/p
|915
|1.00
|1.1788
|1.1747
|1.1788
|130.00
|58840.00
|1831
|2005.12.06 15:28
|buy
|916
|1.00
|1.1774
|1.1746
|1.1787
|1832
|2005.12.06 17:15
|t/p
|916
|1.00
|1.1787
|1.1746
|1.1787
|130.00
|58970.00
|1833
|2005.12.06 17:22
|buy
|917
|1.00
|1.1776
|1.1748
|1.1789
|1834
|2005.12.06 18:03
|t/p
|917
|1.00
|1.1789
|1.1748
|1.1789
|130.00
|59100.00
|1835
|2005.12.07 08:27
|buy
|918
|1.00
|1.1747
|1.1719
|1.1760
|1836
|2005.12.07 09:17
|t/p
|918
|1.00
|1.1760
|1.1719
|1.1760
|130.00
|59230.00
|1837
|2005.12.07 09:17
|sell
|919
|1.00
|1.1761
|1.1789
|1.1748
|1838
|2005.12.07 10:07
|t/p
|919
|1.00
|1.1748
|1.1789
|1.1748
|130.00
|59360.00
|1839
|2005.12.07 12:36
|buy
|920
|1.00
|1.1708
|1.1680
|1.1721
|1840
|2005.12.07 13:13
|t/p
|920
|1.00
|1.1721
|1.1680
|1.1721
|130.00
|59490.00
|1841
|2005.12.07 13:36
|buy
|921
|1.00
|1.1713
|1.1685
|1.1726
|1842
|2005.12.07 15:00
|t/p
|921
|1.00
|1.1726
|1.1685
|1.1726
|130.00
|59620.00
|1843
|2005.12.07 16:53
|sell
|922
|1.00
|1.1724
|1.1752
|1.1711
|1844
|2005.12.07 18:02
|t/p
|922
|1.00
|1.1711
|1.1752
|1.1711
|130.00
|59750.00
|1845
|2005.12.07 19:59
|sell
|923
|1.00
|1.1724
|1.1752
|1.1711
|1846
|2005.12.08 02:49
|t/p
|923
|1.00
|1.1711
|1.1752
|1.1711
|130.00
|59880.00
|1847
|2005.12.08 15:13
|sell
|924
|1.00
|1.1779
|1.1807
|1.1766
|1848
|2005.12.08 15:36
|t/p
|924
|1.00
|1.1766
|1.1807
|1.1766
|130.00
|60010.00
|1849
|2005.12.08 15:59
|sell
|925
|1.00
|1.1776
|1.1804
|1.1763
|1850
|2005.12.08 15:59
|s/l
|925
|1.00
|1.1804
|1.1804
|1.1763
|-280.00
|59730.00
|1851
|2005.12.08 16:28
|sell
|926
|1.00
|1.1826
|1.1854
|1.1813
|1852
|2005.12.08 20:40
|t/p
|926
|1.00
|1.1813
|1.1854
|1.1813
|130.00
|59860.00
|1853
|2005.12.09 08:42
|buy
|927
|1.00
|1.1783
|1.1755
|1.1796
|1854
|2005.12.09 11:59
|t/p
|927
|1.00
|1.1796
|1.1755
|1.1796
|130.00
|59990.00
|1855
|2005.12.09 12:43
|sell
|928
|1.00
|1.1802
|1.1830
|1.1789
|1856
|2005.12.09 14:14
|t/p
|928
|1.00
|1.1789
|1.1830
|1.1789
|130.00
|60120.00
|1857
|2005.12.09 14:52
|sell
|929
|1.00
|1.1802
|1.1830
|1.1789
|1858
|2005.12.09 15:59
|s/l
|929
|1.00
|1.1830
|1.1830
|1.1789
|-280.00
|59840.00
|1859
|2005.12.09 16:07
|sell
|930
|1.00
|1.1836
|1.1864
|1.1823
|1860
|2005.12.09 16:15
|t/p
|930
|1.00
|1.1823
|1.1864
|1.1823
|130.00
|59970.00
|1861
|2005.12.12 09:20
|sell
|931
|1.00
|1.1839
|1.1867
|1.1826
|1862
|2005.12.12 09:30
|s/l
|931
|1.00
|1.1867
|1.1867
|1.1826
|-280.00
|59690.00
|1863
|2005.12.12 17:23
|sell
|932
|1.00
|1.1962
|1.1990
|1.1949
|1864
|2005.12.12 20:54
|t/p
|932
|1.00
|1.1949
|1.1990
|1.1949
|130.00
|59820.00
|1865
|2005.12.13 18:51
|sell
|933
|1.00
|1.1933
|1.1961
|1.1920
|1866
|2005.12.13 20:18
|s/l
|933
|1.00
|1.1961
|1.1961
|1.1920
|-280.00
|59540.00
|1867
|2005.12.13 20:18
|sell
|934
|1.00
|1.1961
|1.1989
|1.1948
|1868
|2005.12.13 20:53
|t/p
|934
|1.00
|1.1948
|1.1989
|1.1948
|130.00
|59670.00
|1869
|2005.12.14 11:39
|buy
|935
|1.00
|1.2012
|1.1984
|1.2025
|1870
|2005.12.14 12:22
|t/p
|935
|1.00
|1.2025
|1.1984
|1.2025
|130.00
|59800.00
|1871
|2005.12.14 14:30
|sell
|936
|1.00
|1.2028
|1.2056
|1.2015
|1872
|2005.12.14 14:38
|s/l
|936
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2015
|-280.00
|59520.00
|1873
|2005.12.14 15:57
|buy
|937
|1.00
|1.2020
|1.1992
|1.2033
|1874
|2005.12.14 16:08
|t/p
|937
|1.00
|1.2033
|1.1992
|1.2033
|130.00
|59650.00
|1875
|2005.12.14 16:08
|sell
|938
|1.00
|1.2033
|1.2061
|1.2020
|1876
|2005.12.14 18:29
|t/p
|938
|1.00
|1.2020
|1.2061
|1.2020
|130.00
|59780.00
|1877
|2005.12.14 20:44
|sell
|939
|1.00
|1.2006
|1.2034
|1.1993
|1878
|2005.12.14 23:16
|t/p
|939
|1.00
|1.1993
|1.2034
|1.1993
|130.00
|59910.00
|1879
|2005.12.15 14:29
|sell
|940
|1.00
|1.2013
|1.2041
|1.2000
|1880
|2005.12.15 14:33
|t/p
|940
|1.00
|1.2000
|1.2041
|1.2000
|130.00
|60040.00
|1881
|2005.12.15 14:54
|sell
|941
|1.00
|1.2013
|1.2041
|1.2000
|1882
|2005.12.15 15:00
|t/p
|941
|1.00
|1.2000
|1.2041
|1.2000
|130.00
|60170.00
|1883
|2005.12.16 12:03
|buy
|942
|1.00
|1.1985
|1.1957
|1.1998
|1884
|2005.12.16 15:59
|t/p
|942
|1.00
|1.1998
|1.1957
|1.1998
|130.00
|60300.00
|1885
|2005.12.16 16:14
|sell
|943
|1.00
|1.2011
|1.2039
|1.1998
|1886
|2005.12.16 16:26
|t/p
|943
|1.00
|1.1998
|1.2039
|1.1998
|130.00
|60430.00
|1887
|2005.12.16 17:01
|sell
|944
|1.00
|1.2007
|1.2035
|1.1994
|1888
|2005.12.18 21:42
|s/l
|944
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.1994
|-280.00
|60150.00
|1889
|2005.12.19 09:11
|sell
|945
|1.00
|1.2017
|1.2045
|1.2004
|1890
|2005.12.19 11:13
|t/p
|945
|1.00
|1.2004
|1.2045
|1.2004
|130.00
|60280.00
|1891
|2005.12.19 17:47
|sell
|946
|1.00
|1.1996
|1.2024
|1.1983
|1892
|2005.12.19 19:07
|t/p
|946
|1.00
|1.1983
|1.2024
|1.1983
|130.00
|60410.00
|1893
|2005.12.19 19:07
|buy
|947
|1.00
|1.1983
|1.1955
|1.1996
|1894
|2005.12.19 19:59
|t/p
|947
|1.00
|1.1996
|1.1955
|1.1996
|130.00
|60540.00
|1895
|2005.12.20 07:00
|sell
|948
|1.00
|1.1986
|1.2014
|1.1973
|1896
|2005.12.20 08:24
|t/p
|948
|1.00
|1.1973
|1.2014
|1.1973
|130.00
|60670.00
|1897
|2005.12.20 08:48
|sell
|949
|1.00
|1.1984
|1.2012
|1.1971
|1898
|2005.12.20 09:54
|t/p
|949
|1.00
|1.1971
|1.2012
|1.1971
|130.00
|60800.00
|1899
|2005.12.20 13:02
|buy
|950
|1.00
|1.1965
|1.1937
|1.1978
|1900
|2005.12.20 14:40
|s/l
|950
|1.00
|1.1937
|1.1937
|1.1978
|-280.00
|60520.00
|1901
|2005.12.20 16:13
|sell
|951
|1.00
|1.1890
|1.1918
|1.1877
|1902
|2005.12.20 17:13
|t/p
|951
|1.00
|1.1877
|1.1918
|1.1877
|130.00
|60650.00
|1903
|2005.12.20 17:21
|sell
|952
|1.00
|1.1890
|1.1918
|1.1877
|1904
|2005.12.20 17:44
|t/p
|952
|1.00
|1.1877
|1.1918
|1.1877
|130.00
|60780.00
|1905
|2005.12.21 07:12
|sell
|953
|1.00
|1.1872
|1.1900
|1.1859
|1906
|2005.12.21 09:05
|s/l
|953
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1859
|-280.00
|60500.00
|1907
|2005.12.21 09:05
|sell
|954
|1.00
|1.1899
|1.1927
|1.1886
|1908
|2005.12.21 09:34
|t/p
|954
|1.00
|1.1886
|1.1927
|1.1886
|130.00
|60630.00
|1909
|2005.12.21 09:34
|buy
|955
|1.00
|1.1886
|1.1858
|1.1899
|1910
|2005.12.21 10:42
|t/p
|955
|1.00
|1.1899
|1.1858
|1.1899
|130.00
|60760.00
|1911
|2005.12.21 11:03
|buy
|956
|1.00
|1.1886
|1.1858
|1.1899
|1912
|2005.12.21 13:18
|s/l
|956
|1.00
|1.1858
|1.1858
|1.1899
|-280.00
|60480.00
|1913
|2005.12.21 13:54
|sell
|957
|1.00
|1.1873
|1.1901
|1.1860
|1914
|2005.12.21 14:47
|t/p
|957
|1.00
|1.1860
|1.1901
|1.1860
|130.00
|60610.00
|1915
|2005.12.21 16:40
|sell
|958
|1.00
|1.1815
|1.1843
|1.1802
|1916
|2005.12.21 19:59
|s/l
|958
|1.00
|1.1843
|1.1843
|1.1802
|-280.00
|60330.00
|1917
|2005.12.22 07:59
|sell
|959
|1.00
|1.1833
|1.1861
|1.1820
|1918
|2005.12.22 08:07
|t/p
|959
|1.00
|1.1820
|1.1861
|1.1820
|130.00
|60460.00
|1919
|2005.12.22 08:49
|sell
|960
|1.00
|1.1832
|1.1860
|1.1819
|1920
|2005.12.22 09:52
|t/p
|960
|1.00
|1.1819
|1.1860
|1.1819
|130.00
|60590.00
|1921
|2005.12.22 10:39
|sell
|961
|1.00
|1.1833
|1.1861
|1.1820
|1922
|2005.12.22 12:36
|t/p
|961
|1.00
|1.1820
|1.1861
|1.1820
|130.00
|60720.00
|1923
|2005.12.22 14:39
|sell
|962
|1.00
|1.1829
|1.1857
|1.1816
|1924
|2005.12.22 15:32
|s/l
|962
|1.00
|1.1857
|1.1857
|1.1816
|-280.00
|60440.00
|1925
|2005.12.22 17:00
|buy
|963
|1.00
|1.1865
|1.1837
|1.1878
|1926
|2005.12.22 17:40
|t/p
|963
|1.00
|1.1878
|1.1837
|1.1878
|130.00
|60570.00
|1927
|2005.12.22 18:36
|buy
|964
|1.00
|1.1864
|1.1836
|1.1877
|1928
|2005.12.22 19:59
|t/p
|964
|1.00
|1.1877
|1.1836
|1.1877
|130.00
|60700.00
|1929
|2005.12.23 08:39
|sell
|965
|1.00
|1.1882
|1.1910
|1.1869
|1930
|2005.12.23 09:21
|t/p
|965
|1.00
|1.1869
|1.1910
|1.1869
|130.00
|60830.00
|1931
|2005.12.23 10:44
|sell
|966
|1.00
|1.1880
|1.1908
|1.1867
|1932
|2005.12.23 11:59
|t/p
|966
|1.00
|1.1867
|1.1908
|1.1867
|130.00
|60960.00
|1933
|2005.12.23 13:00
|buy
|967
|1.00
|1.1845
|1.1817
|1.1858
|1934
|2005.12.23 13:12
|t/p
|967
|1.00
|1.1858
|1.1817
|1.1858
|130.00
|61090.00
|1935
|2005.12.23 13:31
|buy
|968
|1.00
|1.1844
|1.1816
|1.1857
|1936
|2005.12.23 14:07
|t/p
|968
|1.00
|1.1857
|1.1816
|1.1857
|130.00
|61220.00
|1937
|2005.12.23 14:20
|buy
|969
|1.00
|1.1845
|1.1817
|1.1858
|1938
|2005.12.23 15:59
|t/p
|969
|1.00
|1.1858
|1.1817
|1.1858
|130.00
|61350.00
|1939
|2005.12.23 16:32
|sell
|970
|1.00
|1.1869
|1.1897
|1.1856
|1940
|2005.12.23 17:36
|t/p
|970
|1.00
|1.1856
|1.1897
|1.1856
|130.00
|61480.00
|1941
|2005.12.23 19:46
|sell
|971
|1.00
|1.1869
|1.1897
|1.1856
|1942
|2005.12.26 21:39
|t/p
|971
|1.00
|1.1856
|1.1897
|1.1856
|130.00
|61610.00
|1943
|2005.12.27 07:44
|buy
|972
|1.00
|1.1836
|1.1808
|1.1849
|1944
|2005.12.27 09:18
|t/p
|972
|1.00
|1.1849
|1.1808
|1.1849
|130.00
|61740.00
|1945
|2005.12.27 12:55
|buy
|973
|1.00
|1.1853
|1.1825
|1.1866
|1946
|2005.12.28 07:43
|t/p
|973
|1.00
|1.1866
|1.1825
|1.1866
|130.00
|61870.00
|1947
|2005.12.28 09:04
|sell
|974
|1.00
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|1948
|2005.12.28 09:45
|t/p
|974
|1.00
|1.1912
|1.1953
|1.1912
|130.00
|62000.00
|1949
|2005.12.28 15:26
|sell
|975
|1.00
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|1950
|2005.12.28 16:06
|t/p
|975
|1.00
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|130.00
|62130.00
|1951
|2005.12.28 16:33
|sell
|976
|1.00
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|1952
|2005.12.28 16:43
|t/p
|976
|1.00
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|130.00
|62260.00
|1953
|2005.12.29 08:21
|sell
|977
|1.00
|1.1866
|1.1894
|1.1853
|1954
|2005.12.29 10:19
|t/p
|977
|1.00
|1.1853
|1.1894
|1.1853
|130.00
|62390.00
|1955
|2005.12.29 15:59
|sell
|978
|1.00
|1.1843
|1.1871
|1.1830
|1956
|2005.12.30 03:59
|s/l
|978
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1830
|-280.00
|62110.00
|1957
|2005.12.30 07:00
|buy
|979
|1.00
|1.1869
|1.1841
|1.1882
|1958
|2005.12.30 07:31
|t/p
|979
|1.00
|1.1882
|1.1841
|1.1882
|130.00
|62240.00
|1959
|2005.12.30 07:59
|buy
|980
|1.00
|1.1864
|1.1836
|1.1877
|1960
|2005.12.30 10:16
|s/l
|980
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.1877
|-280.00
|61960.00
|1961
|2006.01.03 09:00
|sell
|981
|1.00
|1.1894
|1.1922
|1.1881
|1962
|2006.01.03 09:21
|t/p
|981
|1.00
|1.1881
|1.1922
|1.1881
|130.00
|62090.00
|1963
|2006.01.03 09:44
|sell
|982
|1.00
|1.1892
|1.1920
|1.1879
|1964
|2006.01.03 09:49
|t/p
|982
|1.00
|1.1879
|1.1920
|1.1879
|130.00
|62220.00
|1965
|2006.01.03 11:02
|sell
|983
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|1966
|2006.01.03 12:30
|t/p
|983
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|62350.00
|1967
|2006.01.03 13:24
|sell
|984
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|1968
|2006.01.03 13:58
|t/p
|984
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|62480.00
|1969
|2006.01.03 15:28
|sell
|985
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|1970
|2006.01.03 15:40
|s/l
|985
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1878
|-280.00
|62200.00
|1971
|2006.01.03 16:51
|sell
|986
|1.00
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|1972
|2006.01.03 17:08
|t/p
|986
|1.00
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|130.00
|62330.00
|1973
|2006.01.03 17:29
|sell
|987
|1.00
|1.1978
|1.2006
|1.1965
|1974
|2006.01.03 18:36
|t/p
|987
|1.00
|1.1965
|1.2006
|1.1965
|130.00
|62460.00
|1975
|2006.01.03 18:53
|sell
|988
|1.00
|1.1980
|1.2008
|1.1967
|1976
|2006.01.03 19:59
|s/l
|988
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.1967
|-280.00
|62180.00
|1977
|2006.01.03 20:35
|sell
|989
|1.00
|1.2021
|1.2049
|1.2008
|1978
|2006.01.03 23:17
|t/p
|989
|1.00
|1.2008
|1.2049
|1.2008
|130.00
|62310.00
|1979
|2006.01.04 07:08
|sell
|990
|1.00
|1.2068
|1.2096
|1.2055
|1980
|2006.01.04 07:53
|t/p
|990
|1.00
|1.2055
|1.2096
|1.2055
|130.00
|62440.00
|1981
|2006.01.04 16:33
|sell
|991
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|1982
|2006.01.04 16:40
|t/p
|991
|1.00
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|130.00
|62570.00
|1983
|2006.01.04 16:54
|sell
|992
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|1984
|2006.01.04 17:26
|t/p
|992
|1.00
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|130.00
|62700.00
|1985
|2006.01.04 17:59
|sell
|993
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|1986
|2006.01.04 18:23
|s/l
|993
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2077
|-280.00
|62420.00
|1987
|2006.01.05 07:15
|buy
|994
|1.00
|1.2100
|1.2072
|1.2113
|1988
|2006.01.05 11:57
|s/l
|994
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2113
|-280.00
|62140.00
|1989
|2006.01.05 11:59
|buy
|995
|1.00
|1.2086
|1.2058
|1.2099
|1990
|2006.01.05 14:20
|t/p
|995
|1.00
|1.2099
|1.2058
|1.2099
|130.00
|62270.00
|1991
|2006.01.05 14:37
|buy
|996
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|1992
|2006.01.05 15:21
|t/p
|996
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|130.00
|62400.00
|1993
|2006.01.05 15:50
|buy
|997
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|1994
|2006.01.05 17:09
|t/p
|997
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|130.00
|62530.00
|1995
|2006.01.05 17:16
|buy
|998
|1.00
|1.2091
|1.2063
|1.2104
|1996
|2006.01.05 18:41
|t/p
|998
|1.00
|1.2104
|1.2063
|1.2104
|130.00
|62660.00
|1997
|2006.01.06 10:29
|buy
|999
|1.00
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|1998
|2006.01.06 14:30
|t/p
|999
|1.00
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|130.00
|62790.00
|1999
|2006.01.06 14:36
|buy
|1000
|1.00
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|2000
|2006.01.06 14:37
|t/p
|1000
|1.00
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|130.00
|62920.00
|2001
|2006.01.06 16:27
|buy
|1001
|1.00
|1.2145
|1.2117
|1.2158
|2002
|2006.01.06 18:08
|t/p
|1001
|1.00
|1.2158
|1.2117
|1.2158
|130.00
|63050.00
|2003
|2006.01.06 18:08
|sell
|1002
|1.00
|1.2158
|1.2186
|1.2145
|2004
|2006.01.08 20:16
|t/p
|1002
|1.00
|1.2145
|1.2186
|1.2145
|130.00
|63180.00
|2005
|2006.01.09 09:00
|buy
|1003
|1.00
|1.2104
|1.2076
|1.2117
|2006
|2006.01.09 10:09
|s/l
|1003
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2117
|-280.00
|62900.00
|2007
|2006.01.09 12:08
|buy
|1004
|1.00
|1.2070
|1.2042
|1.2083
|2008
|2006.01.09 13:39
|t/p
|1004
|1.00
|1.2083
|1.2042
|1.2083
|130.00
|63030.00
|2009
|2006.01.09 14:13
|buy
|1005
|1.00
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|2010
|2006.01.09 14:26
|t/p
|1005
|1.00
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|130.00
|63160.00
|2011
|2006.01.09 15:59
|buy
|1006
|1.00
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|2012
|2006.01.09 16:32
|t/p
|1006
|1.00
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|130.00
|63290.00
|2013
|2006.01.09 16:32
|sell
|1007
|1.00
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|2014
|2006.01.09 16:49
|t/p
|1007
|1.00
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|130.00
|63420.00
|2015
|2006.01.09 18:37
|sell
|1008
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|2016
|2006.01.10 01:33
|t/p
|1008
|1.00
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|130.00
|63550.00
|2017
|2006.01.10 17:37
|buy
|1009
|1.00
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|2018
|2006.01.11 12:41
|t/p
|1009
|1.00
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|130.00
|63680.00
|2019
|2006.01.11 16:19
|buy
|1010
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|2020
|2006.01.11 16:46
|t/p
|1010
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|130.00
|63810.00
|2021
|2006.01.11 16:59
|buy
|1011
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|2022
|2006.01.11 17:26
|t/p
|1011
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|130.00
|63940.00
|2023
|2006.01.12 07:15
|sell
|1012
|1.00
|1.2149
|1.2177
|1.2136
|2024
|2006.01.12 11:05
|t/p
|1012
|1.00
|1.2136
|1.2177
|1.2136
|130.00
|64070.00
|2025
|2006.01.12 11:05
|buy
|1013
|1.00
|1.2135
|1.2107
|1.2148
|2026
|2006.01.12 11:15
|t/p
|1013
|1.00
|1.2148
|1.2107
|1.2148
|130.00
|64200.00
|2027
|2006.01.12 11:25
|buy
|1014
|1.00
|1.2145
|1.2117
|1.2158
|2028
|2006.01.12 14:14
|s/l
|1014
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2158
|-280.00
|63920.00
|2029
|2006.01.12 18:04
|sell
|1015
|1.00
|1.2040
|1.2068
|1.2027
|2030
|2006.01.12 18:24
|t/p
|1015
|1.00
|1.2027
|1.2068
|1.2027
|130.00
|64050.00
|2031
|2006.01.12 19:59
|sell
|1016
|1.00
|1.2042
|1.2070
|1.2029
|2032
|2006.01.13 07:59
|s/l
|1016
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2029
|-280.00
|63770.00
|2033
|2006.01.13 10:04
|sell
|1017
|1.00
|1.2075
|1.2103
|1.2062
|2034
|2006.01.13 11:28
|t/p
|1017
|1.00
|1.2062
|1.2103
|1.2062
|130.00
|63900.00
|2035
|2006.01.13 13:55
|buy
|1018
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|2036
|2006.01.13 14:31
|t/p
|1018
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|64030.00
|2037
|2006.01.13 14:31
|sell
|1019
|1.00
|1.2061
|1.2089
|1.2048
|2038
|2006.01.13 15:23
|t/p
|1019
|1.00
|1.2048
|1.2089
|1.2048
|130.00
|64160.00
|2039
|2006.01.13 15:23
|buy
|1020
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|2040
|2006.01.13 15:42
|t/p
|1020
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|64290.00
|2041
|2006.01.13 15:50
|buy
|1021
|1.00
|1.2052
|1.2024
|1.2065
|2042
|2006.01.13 15:59
|t/p
|1021
|1.00
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|130.00
|64420.00
|2043
|2006.01.13 16:47
|sell
|1022
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|2044
|2006.01.13 17:05
|t/p
|1022
|1.00
|1.2071
|1.2112
|1.2071
|130.00
|64550.00
|2045
|2006.01.13 17:05
|buy
|1023
|1.00
|1.2070
|1.2042
|1.2083
|2046
|2006.01.13 17:25
|t/p
|1023
|1.00
|1.2083
|1.2042
|1.2083
|130.00
|64680.00
|2047
|2006.01.13 17:25
|sell
|1024
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|2048
|2006.01.13 17:43
|s/l
|1024
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2071
|-280.00
|64400.00
|2049
|2006.01.16 08:46
|sell
|1025
|1.00
|1.2149
|1.2177
|1.2136
|2050
|2006.01.16 11:59
|t/p
|1025
|1.00
|1.2136
|1.2177
|1.2136
|130.00
|64530.00
|2051
|2006.01.17 08:22
|sell
|1026
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|2052
|2006.01.17 09:35
|t/p
|1026
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|64660.00
|2053
|2006.01.17 12:41
|buy
|1027
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|2054
|2006.01.17 13:33
|t/p
|1027
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|64790.00
|2055
|2006.01.17 14:18
|buy
|1028
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|2056
|2006.01.17 19:26
|t/p
|1028
|1.00
|1.2085
|1.2044
|1.2085
|130.00
|64920.00
|2057
|2006.01.18 07:59
|sell
|1029
|1.00
|1.2120
|1.2148
|1.2107
|2058
|2006.01.18 08:46
|t/p
|1029
|1.00
|1.2107
|1.2148
|1.2107
|130.00
|65050.00
|2059
|2006.01.18 08:59
|sell
|1030
|1.00
|1.2120
|1.2148
|1.2107
|2060
|2006.01.18 09:52
|s/l
|1030
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2107
|-280.00
|64770.00
|2061
|2006.01.18 10:26
|buy
|1031
|1.00
|1.2118
|1.2090
|1.2131
|2062
|2006.01.18 12:16
|t/p
|1031
|1.00
|1.2131
|1.2090
|1.2131
|130.00
|64900.00
|2063
|2006.01.18 13:00
|buy
|1032
|1.00
|1.2116
|1.2088
|1.2129
|2064
|2006.01.18 14:30
|t/p
|1032
|1.00
|1.2129
|1.2088
|1.2129
|130.00
|65030.00
|2065
|2006.01.18 15:07
|buy
|1033
|1.00
|1.2117
|1.2089
|1.2130
|2066
|2006.01.18 15:17
|t/p
|1033
|1.00
|1.2130
|1.2089
|1.2130
|130.00
|65160.00
|2067
|2006.01.18 15:59
|buy
|1034
|1.00
|1.2103
|1.2075
|1.2116
|2068
|2006.01.18 17:44
|s/l
|1034
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2116
|-280.00
|64880.00
|2069
|2006.01.18 19:59
|sell
|1035
|1.00
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|2070
|2006.01.19 01:19
|t/p
|1035
|1.00
|1.2097
|1.2138
|1.2097
|130.00
|65010.00
|2071
|2006.01.19 07:59
|buy
|1036
|1.00
|1.2089
|1.2061
|1.2102
|2072
|2006.01.19 14:33
|s/l
|1036
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2102
|-280.00
|64730.00
|2073
|2006.01.19 15:43
|sell
|1037
|1.00
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|2074
|2006.01.19 15:59
|s/l
|1037
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2064
|-280.00
|64450.00
|2075
|2006.01.19 16:41
|sell
|1038
|1.00
|1.2114
|1.2142
|1.2101
|2076
|2006.01.19 17:49
|t/p
|1038
|1.00
|1.2101
|1.2142
|1.2101
|130.00
|64580.00
|2077
|2006.01.19 18:00
|sell
|1039
|1.00
|1.2116
|1.2144
|1.2103
|2078
|2006.01.19 19:25
|t/p
|1039
|1.00
|1.2103
|1.2144
|1.2103
|130.00
|64710.00
|2079
|2006.01.20 09:04
|buy
|1040
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|2080
|2006.01.20 09:37
|s/l
|1040
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2086
|-280.00
|64430.00
|2081
|2006.01.20 10:00
|sell
|1041
|1.00
|1.2082
|1.2110
|1.2069
|2082
|2006.01.20 11:58
|t/p
|1041
|1.00
|1.2069
|1.2110
|1.2069
|130.00
|64560.00
|2083
|2006.01.20 16:59
|sell
|1042
|1.00
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|2084
|2006.01.20 19:48
|s/l
|1042
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2083
|-280.00
|64280.00
|2085
|2006.01.22 20:36
|buy
|1043
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|2086
|2006.01.22 21:13
|t/p
|1043
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|64410.00
|2087
|2006.01.23 07:21
|sell
|1044
|1.00
|1.2251
|1.2279
|1.2238
|2088
|2006.01.23 07:39
|t/p
|1044
|1.00
|1.2238
|1.2279
|1.2238
|130.00
|64540.00
|2089
|2006.01.23 08:36
|buy
|1045
|1.00
|1.2236
|1.2208
|1.2249
|2090
|2006.01.23 10:35
|t/p
|1045
|1.00
|1.2249
|1.2208
|1.2249
|130.00
|64670.00
|2091
|2006.01.23 13:37
|sell
|1046
|1.00
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|2092
|2006.01.23 21:20
|s/l
|1046
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.2264
|-280.00
|64390.00
|2093
|2006.01.24 13:16
|sell
|1047
|1.00
|1.2278
|1.2306
|1.2265
|2094
|2006.01.24 14:52
|t/p
|1047
|1.00
|1.2265
|1.2306
|1.2265
|130.00
|64520.00
|2095
|2006.01.24 14:52
|buy
|1048
|1.00
|1.2263
|1.2235
|1.2276
|2096
|2006.01.24 15:12
|t/p
|1048
|1.00
|1.2276
|1.2235
|1.2276
|130.00
|64650.00
|2097
|2006.01.24 15:20
|buy
|1049
|1.00
|1.2272
|1.2244
|1.2285
|2098
|2006.01.24 17:59
|t/p
|1049
|1.00
|1.2285
|1.2244
|1.2285
|130.00
|64780.00
|2099
|2006.01.25 16:40
|buy
|1050
|1.00
|1.2261
|1.2233
|1.2274
|2100
|2006.01.25 18:26
|t/p
|1050
|1.00
|1.2274
|1.2233
|1.2274
|130.00
|64910.00
|2101
|2006.01.25 18:26
|sell
|1051
|1.00
|1.2274
|1.2302
|1.2261
|2102
|2006.01.25 19:59
|t/p
|1051
|1.00
|1.2261
|1.2302
|1.2261
|130.00
|65040.00
|2103
|2006.01.25 19:59
|buy
|1052
|1.00
|1.2258
|1.2230
|1.2271
|2104
|2006.01.26 14:36
|s/l
|1052
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2271
|-280.00
|64760.00
|2105
|2006.01.26 14:42
|sell
|1053
|1.00
|1.2250
|1.2278
|1.2237
|2106
|2006.01.26 17:17
|t/p
|1053
|1.00
|1.2237
|1.2278
|1.2237
|130.00
|64890.00
|2107
|2006.01.27 07:40
|sell
|1054
|1.00
|1.2212
|1.2240
|1.2199
|2108
|2006.01.27 08:11
|t/p
|1054
|1.00
|1.2199
|1.2240
|1.2199
|130.00
|65020.00
|2109
|2006.01.27 08:56
|sell
|1055
|1.00
|1.2209
|1.2237
|1.2196
|2110
|2006.01.27 11:47
|t/p
|1055
|1.00
|1.2196
|1.2237
|1.2196
|130.00
|65150.00
|2111
|2006.01.27 12:09
|buy
|1056
|1.00
|1.2169
|1.2141
|1.2182
|2112
|2006.01.27 12:18
|t/p
|1056
|1.00
|1.2182
|1.2141
|1.2182
|130.00
|65280.00
|2113
|2006.01.27 14:11
|buy
|1057
|1.00
|1.2172
|1.2144
|1.2185
|2114
|2006.01.27 14:30
|t/p
|1057
|1.00
|1.2185
|1.2144
|1.2185
|130.00
|65410.00
|2115
|2006.01.27 15:59
|buy
|1058
|1.00
|1.2137
|1.2109
|1.2150
|2116
|2006.01.27 19:18
|s/l
|1058
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2150
|-280.00
|65130.00
|2117
|2006.01.30 14:42
|sell
|1059
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|2118
|2006.01.30 14:47
|t/p
|1059
|1.00
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|130.00
|65260.00
|2119
|2006.01.30 15:14
|sell
|1060
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|2120
|2006.01.30 15:59
|t/p
|1060
|1.00
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|130.00
|65390.00
|2121
|2006.01.30 16:59
|buy
|1061
|1.00
|1.2082
|1.2054
|1.2095
|2122
|2006.01.30 17:28
|t/p
|1061
|1.00
|1.2095
|1.2054
|1.2095
|130.00
|65520.00
|2123
|2006.01.30 18:37
|buy
|1062
|1.00
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|2124
|2006.01.30 23:13
|t/p
|1062
|1.00
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|130.00
|65650.00
|2125
|2006.01.31 07:59
|sell
|1063
|1.00
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|2126
|2006.01.31 08:00
|t/p
|1063
|1.00
|1.2097
|1.2138
|1.2097
|130.00
|65780.00
|2127
|2006.01.31 09:03
|sell
|1064
|1.00
|1.2112
|1.2140
|1.2099
|2128
|2006.01.31 09:26
|t/p
|1064
|1.00
|1.2099
|1.2140
|1.2099
|130.00
|65910.00
|2129
|2006.01.31 17:24
|sell
|1065
|1.00
|1.2143
|1.2171
|1.2130
|2130
|2006.01.31 18:17
|s/l
|1065
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2130
|-280.00
|65630.00
|2131
|2006.01.31 20:22
|buy
|1066
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|2132
|2006.01.31 21:06
|t/p
|1066
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|65760.00
|2133
|2006.02.01 07:59
|buy
|1067
|1.00
|1.2141
|1.2113
|1.2154
|2134
|2006.02.01 08:35
|t/p
|1067
|1.00
|1.2154
|1.2113
|1.2154
|130.00
|65890.00
|2135
|2006.02.01 09:00
|buy
|1068
|1.00
|1.2137
|1.2109
|1.2150
|2136
|2006.02.01 09:42
|t/p
|1068
|1.00
|1.2150
|1.2109
|1.2150
|130.00
|66020.00
|2137
|2006.02.01 10:05
|buy
|1069
|1.00
|1.2136
|1.2108
|1.2149
|2138
|2006.02.01 11:50
|s/l
|1069
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2149
|-280.00
|65740.00
|2139
|2006.02.01 12:30
|buy
|1070
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|2140
|2006.02.01 18:37
|s/l
|1070
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2110
|-280.00
|65460.00
|2141
|2006.02.01 20:21
|buy
|1071
|1.00
|1.2056
|1.2028
|1.2069
|2142
|2006.02.02 01:11
|t/p
|1071
|1.00
|1.2069
|1.2028
|1.2069
|130.00
|65590.00
|2143
|2006.02.02 09:01
|sell
|1072
|1.00
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|2144
|2006.02.02 09:36
|t/p
|1072
|1.00
|1.2054
|1.2095
|1.2054
|130.00
|65720.00
|2145
|2006.02.02 10:59
|sell
|1073
|1.00
|1.2068
|1.2096
|1.2055
|2146
|2006.02.02 12:48
|t/p
|1073
|1.00
|1.2055
|1.2096
|1.2055
|130.00
|65850.00
|2147
|2006.02.02 12:48
|buy
|1074
|1.00
|1.2055
|1.2027
|1.2068
|2148
|2006.02.02 13:28
|t/p
|1074
|1.00
|1.2068
|1.2027
|1.2068
|130.00
|65980.00
|2149
|2006.02.02 14:31
|buy
|1075
|1.00
|1.2060
|1.2032
|1.2073
|2150
|2006.02.02 15:59
|t/p
|1075
|1.00
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|130.00
|66110.00
|2151
|2006.02.03 09:05
|sell
|1076
|1.00
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|2152
|2006.02.03 12:10
|t/p
|1076
|1.00
|1.2064
|1.2105
|1.2064
|130.00
|66240.00
|2153
|2006.02.03 14:30
|sell
|1077
|1.00
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|2154
|2006.02.03 14:32
|t/p
|1077
|1.00
|1.2054
|1.2095
|1.2054
|130.00
|66370.00
|2155
|2006.02.03 14:32
|buy
|1078
|1.00
|1.2054
|1.2026
|1.2067
|2156
|2006.02.03 14:35
|s/l
|1078
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.2067
|-280.00
|66090.00
|2157
|2006.02.06 07:32
|buy
|1079
|1.00
|1.2016
|1.1988
|1.2029
|2158
|2006.02.06 09:35
|s/l
|1079
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2029
|-280.00
|65810.00
|2159
|2006.02.06 11:29
|sell
|1080
|1.00
|1.1998
|1.2026
|1.1985
|2160
|2006.02.06 11:59
|t/p
|1080
|1.00
|1.1985
|1.2026
|1.1985
|130.00
|65940.00
|2161
|2006.02.06 12:26
|buy
|1081
|1.00
|1.1976
|1.1948
|1.1989
|2162
|2006.02.06 18:18
|s/l
|1081
|1.00
|1.1948
|1.1948
|1.1989
|-280.00
|65660.00
|2163
|2006.02.07 08:54
|buy
|1082
|1.00
|1.1980
|1.1952
|1.1993
|2164
|2006.02.07 09:06
|t/p
|1082
|1.00
|1.1993
|1.1952
|1.1993
|130.00
|65790.00
|2165
|2006.02.07 09:42
|buy
|1083
|1.00
|1.1980
|1.1952
|1.1993
|2166
|2006.02.07 10:13
|t/p
|1083
|1.00
|1.1993
|1.1952
|1.1993
|130.00
|65920.00
|2167
|2006.02.07 13:03
|buy
|1084
|1.00
|1.1977
|1.1949
|1.1990
|2168
|2006.02.07 17:00
|s/l
|1084
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.1990
|-280.00
|65640.00
|2169
|2006.02.07 17:01
|buy
|1085
|1.00
|1.1950
|1.1922
|1.1963
|2170
|2006.02.07 17:11
|t/p
|1085
|1.00
|1.1963
|1.1922
|1.1963
|130.00
|65770.00
|2171
|2006.02.08 07:30
|sell
|1086
|1.00
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|2172
|2006.02.08 13:05
|t/p
|1086
|1.00
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|130.00
|65900.00
|2173
|2006.02.08 14:43
|sell
|1087
|1.00
|1.1968
|1.1996
|1.1955
|2174
|2006.02.08 15:40
|t/p
|1087
|1.00
|1.1955
|1.1996
|1.1955
|130.00
|66030.00
|2175
|2006.02.09 09:21
|buy
|1088
|1.00
|1.1972
|1.1944
|1.1985
|2176
|2006.02.09 11:59
|t/p
|1088
|1.00
|1.1985
|1.1944
|1.1985
|130.00
|66160.00
|2177
|2006.02.09 12:49
|sell
|1089
|1.00
|1.1990
|1.2018
|1.1977
|2178
|2006.02.09 13:50
|t/p
|1089
|1.00
|1.1977
|1.2018
|1.1977
|130.00
|66290.00
|2179
|2006.02.10 07:00
|buy
|1090
|1.00
|1.1987
|1.1959
|1.2000
|2180
|2006.02.10 09:30
|s/l
|1090
|1.00
|1.1959
|1.1959
|1.2000
|-280.00
|66010.00
|2181
|2006.02.10 10:26
|sell
|1091
|1.00
|1.1974
|1.2002
|1.1961
|2182
|2006.02.10 14:54
|s/l
|1091
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.1961
|-280.00
|65730.00
|2183
|2006.02.10 16:54
|buy
|1092
|1.00
|1.1913
|1.1885
|1.1926
|2184
|2006.02.10 17:49
|t/p
|1092
|1.00
|1.1926
|1.1885
|1.1926
|130.00
|65860.00
|2185
|2006.02.10 19:04
|buy
|1093
|1.00
|1.1912
|1.1884
|1.1925
|2186
|2006.02.13 10:25
|s/l
|1093
|1.00
|1.1884
|1.1884
|1.1925
|-280.00
|65580.00
|2187
|2006.02.13 13:00
|buy
|1094
|1.00
|1.1884
|1.1856
|1.1897
|2188
|2006.02.13 15:50
|t/p
|1094
|1.00
|1.1897
|1.1856
|1.1897
|130.00
|65710.00
|2189
|2006.02.13 16:38
|sell
|1095
|1.00
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|2190
|2006.02.13 17:26
|t/p
|1095
|1.00
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|130.00
|65840.00
|2191
|2006.02.13 17:52
|sell
|1096
|1.00
|1.1906
|1.1934
|1.1893
|2192
|2006.02.14 02:48
|t/p
|1096
|1.00
|1.1893
|1.1934
|1.1893
|130.00
|65970.00
|2193
|2006.02.14 10:04
|sell
|1097
|1.00
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|2194
|2006.02.14 10:32
|t/p
|1097
|1.00
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|130.00
|66100.00
|2195
|2006.02.14 10:48
|sell
|1098
|1.00
|1.1913
|1.1941
|1.1900
|2196
|2006.02.14 11:59
|t/p
|1098
|1.00
|1.1900
|1.1941
|1.1900
|130.00
|66230.00
|2197
|2006.02.14 14:30
|buy
|1099
|1.00
|1.1891
|1.1863
|1.1904
|2198
|2006.02.14 14:40
|s/l
|1099
|1.00
|1.1863
|1.1863
|1.1904
|-280.00
|65950.00
|2199
|2006.02.15 15:59
|buy
|1100
|1.00
|1.1899
|1.1871
|1.1912
|2200
|2006.02.15 17:53
|s/l
|1100
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1912
|-280.00
|65670.00
|2201
|2006.02.16 13:04
|sell
|1101
|1.00
|1.1864
|1.1892
|1.1851
|2202
|2006.02.16 17:06
|s/l
|1101
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.1851
|-280.00
|65390.00
|2203
|2006.02.16 17:06
|sell
|1102
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|2204
|2006.02.16 18:00
|t/p
|1102
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|65520.00
|2205
|2006.02.16 18:56
|sell
|1103
|1.00
|1.1885
|1.1913
|1.1872
|2206
|2006.02.17 00:50
|s/l
|1103
|1.00
|1.1913
|1.1913
|1.1872
|-280.00
|65240.00
|2207
|2006.02.17 10:40
|sell
|1104
|1.00
|1.1884
|1.1912
|1.1871
|2208
|2006.02.17 12:21
|t/p
|1104
|1.00
|1.1871
|1.1912
|1.1871
|130.00
|65370.00
|2209
|2006.02.17 14:34
|sell
|1105
|1.00
|1.1874
|1.1902
|1.1861
|2210
|2006.02.17 15:59
|s/l
|1105
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1861
|-280.00
|65090.00
|2211
|2006.02.17 16:11
|sell
|1106
|1.00
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|2212
|2006.02.17 17:49
|t/p
|1106
|1.00
|1.1908
|1.1949
|1.1908
|130.00
|65220.00
|2213
|2006.02.17 19:06
|sell
|1107
|1.00
|1.1922
|1.1950
|1.1909
|2214
|2006.02.19 20:51
|s/l
|1107
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.1909
|-280.00
|64940.00
|2215
|2006.02.20 07:59
|buy
|1108
|1.00
|1.1956
|1.1928
|1.1969
|2216
|2006.02.21 00:18
|s/l
|1108
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1969
|-280.00
|64660.00
|2217
|2006.02.21 08:41
|buy
|1109
|1.00
|1.1908
|1.1880
|1.1921
|2218
|2006.02.21 20:03
|t/p
|1109
|1.00
|1.1921
|1.1880
|1.1921
|130.00
|64790.00
|2219
|2006.02.22 14:12
|buy
|1110
|1.00
|1.1876
|1.1848
|1.1889
|2220
|2006.02.22 14:46
|t/p
|1110
|1.00
|1.1889
|1.1848
|1.1889
|130.00
|64920.00
|2221
|2006.02.22 14:46
|sell
|1111
|1.00
|1.1889
|1.1917
|1.1876
|2222
|2006.02.22 18:40
|s/l
|1111
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1876
|-280.00
|64640.00
|2223
|2006.02.23 09:35
|buy
|1112
|1.00
|1.1900
|1.1872
|1.1913
|2224
|2006.02.23 10:02
|t/p
|1112
|1.00
|1.1913
|1.1872
|1.1913
|130.00
|64770.00
|2225
|2006.02.23 15:05
|sell
|1113
|1.00
|1.1958
|1.1986
|1.1945
|2226
|2006.02.23 15:26
|t/p
|1113
|1.00
|1.1945
|1.1986
|1.1945
|130.00
|64900.00
|2227
|2006.02.23 17:09
|sell
|1114
|1.00
|1.1928
|1.1956
|1.1915
|2228
|2006.02.23 17:24
|t/p
|1114
|1.00
|1.1915
|1.1956
|1.1915
|130.00
|65030.00
|2229
|2006.02.23 17:32
|sell
|1115
|1.00
|1.1922
|1.1950
|1.1909
|2230
|2006.02.24 09:07
|t/p
|1115
|1.00
|1.1909
|1.1950
|1.1909
|130.00
|65160.00
|2231
|2006.02.24 14:30
|sell
|1116
|1.00
|1.1902
|1.1930
|1.1889
|2232
|2006.02.24 15:59
|t/p
|1116
|1.00
|1.1889
|1.1930
|1.1889
|130.00
|65290.00
|2233
|2006.02.24 16:57
|buy
|1117
|1.00
|1.1867
|1.1839
|1.1880
|2234
|2006.02.26 20:30
|s/l
|1117
|1.00
|1.1839
|1.1839
|1.1880
|-280.00
|65010.00
|2235
|2006.02.27 07:13
|buy
|1118
|1.00
|1.1864
|1.1836
|1.1877
|2236
|2006.02.27 23:59
|close at stop
|1118
|1.00
|1.1848
|1.1836
|1.1877
|-160.00
|64850.00