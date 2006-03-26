Interbank FX, LLC

Account: 1003638 Name: Philip Smith Currency: USD 2006 March 29, 01:40
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
815682006.03.26 02:04balanceDeposit10 000.00
958072006.03.27 11:14sell1.00audcad0.82750.83050.82352006.03.28 04:100.83050.000.00-6.25-256.74
821052006.03.26 23:05sell1.00audjpy83.2683.5682.662006.03.27 01:0582.660.000.000.00513.47
1042882006.03.28 01:12sell1.00audjpy82.5282.8281.922006.03.28 01:3282.820.000.000.00-256.56
1036652006.03.28 00:41sell1.00audnzd1.16521.16821.16122006.03.28 01:331.16820.000.000.00-182.16
1126722006.03.28 08:55sell1.00audnzd1.16521.16821.16122006.03.28 14:091.16820.000.000.00-182.25
1204082006.03.28 14:09sell1.00audnzd1.16711.17011.16312006.03.28 15:011.17010.000.000.00-182.04
1216752006.03.28 15:01sell1.00audnzd1.16861.17161.16462006.03.28 15:581.17160.000.000.00-181.35
1045242006.03.28 01:31sell1.00audusd0.70730.71030.70332006.03.28 03:450.71030.000.000.00-300.00
1287902006.03.28 19:22buy1.00audusd0.70700.70400.71102006.03.28 19:570.70400.000.000.00-300.00
824912006.03.26 23:40sell1.00chfjpy89.7490.0489.142006.03.27 02:2789.140.000.000.00513.70
1040422006.03.28 01:02sell1.00chfjpy89.0489.3488.442006.03.28 01:2189.340.000.000.00-256.63
820302006.03.26 23:04sell1.00euraud1.69911.70211.69512006.03.27 00:431.70210.000.000.00-212.31
1035232006.03.28 00:20sell1.00euraud1.69791.70091.69392006.03.28 00:381.70090.000.000.00-212.10
1052762006.03.28 03:04sell1.00euraud1.69801.70101.69402006.03.28 03:411.69400.000.000.00283.56
1140042006.03.28 10:19sell1.00euraud1.69801.70101.69402006.03.28 13:121.70100.000.000.00-213.24
1171662006.03.28 13:12sell1.00euraud1.70001.70301.69602006.03.28 13:201.70300.000.000.00-213.06
1175182006.03.28 13:20sell1.00euraud1.70181.70481.69782006.03.28 13:591.70480.000.000.00-213.12
1201382006.03.28 13:59sell1.00euraud1.70401.70701.70002006.03.28 14:091.70700.000.000.00-212.79
1204022006.03.28 14:09sell1.00euraud1.70631.70931.70232006.03.28 19:181.70230.000.000.00283.40
840602006.03.27 00:54sell1.00eurcad1.40421.40721.40022006.03.27 02:331.40720.000.000.00-256.63
991352006.03.27 16:06buy1.00eurcad1.40391.40091.40792006.03.28 03:511.40090.000.00-2.50-256.85
1095102006.03.28 08:02sell1.00eurcad1.40451.40751.40052006.03.28 08:231.40750.000.000.00-257.35
1116952006.03.28 08:23sell1.00eurcad1.40661.40961.40262006.03.28 11:581.40960.000.000.00-257.03
824762006.03.26 23:37buy1.00eurchf1.57651.57351.57902006.03.27 08:001.57350.000.000.00-229.57
853402006.03.27 01:40buy1.00eurgbp0.68990.68740.69242006.03.27 16:380.68740.000.000.00-436.62
1060692006.03.28 03:55sell1.00eurgbp0.68760.69010.68512006.03.28 08:100.69010.000.000.00-437.05
820692006.03.26 23:04sell1.00eurjpy141.51141.81140.912006.03.27 00:56140.910.000.000.00512.38
1041212006.03.28 01:05sell1.00eurjpy140.00140.30139.402006.03.28 01:13140.300.000.000.00-256.76
1042902006.03.28 01:13sell1.00eurjpy140.26140.56139.662006.03.28 04:31140.560.000.000.00-256.30
945712006.03.27 09:16buy1.00eurusd1.20321.20021.20722006.03.27 22:481.20020.000.00-5.95-300.00
1089172006.03.28 08:00sell1.00eurusd1.20291.20591.19892006.03.28 08:031.20590.000.000.00-300.00
821332006.03.26 23:06sell1.00gbpchf2.28262.28512.28012006.03.27 01:402.28510.000.000.00-190.81
853442006.03.27 01:40sell1.00gbpchf2.28402.28652.28152006.03.27 01:552.28650.000.000.00-190.60
1035402006.03.28 00:23sell1.00gbpchf2.28632.28882.28382006.03.28 02:132.28880.000.000.00-190.82
1074872006.03.28 05:47buy1.00gbpchf2.28612.28362.28862006.03.28 07:582.28360.000.000.00-191.23
1088242006.03.28 07:58buy1.00gbpchf2.28452.28202.28702006.03.28 08:002.28200.000.000.00-191.42
819912006.03.26 23:03sell1.00gbpjpy204.84205.14204.242006.03.27 00:49204.240.000.000.00512.08
1040362006.03.28 01:02sell1.00gbpjpy203.58203.88202.982006.03.28 01:09203.880.000.000.00-257.16
1041572006.03.28 01:09sell1.00gbpjpy203.80204.10203.202006.03.28 01:12204.100.000.000.00-256.90
839872006.03.27 00:52buy1.00gbpusd1.74291.73991.74692006.03.27 03:251.74690.000.000.00400.00
1045872006.03.28 01:33buy1.00gbpusd1.74681.74381.75082006.03.28 03:531.74380.000.000.00-300.00
1081622006.03.28 06:57sell1.00gbpusd1.74711.75011.74312006.03.28 09:421.75010.000.000.00-300.00
1134152006.03.28 09:42sell1.00gbpusd1.74981.75281.74582006.03.28 13:321.75280.000.000.00-300.00
822582006.03.26 23:11sell1.00nzdjpy71.7572.0571.152006.03.27 00:4871.150.000.000.00511.73
1041672006.03.28 01:09sell1.00nzdjpy70.7471.0470.142006.03.28 01:3471.040.000.000.00-256.45
1046082006.03.28 01:34sell1.00nzdusd0.60730.61030.60332006.03.28 03:420.61030.000.000.00-300.00
1205522006.03.28 14:14buy1.00nzdusd0.60700.60400.61102006.03.28 15:580.60400.000.000.00-300.00
1241552006.03.28 15:58buy1.00nzdusd0.60450.60150.60852006.03.28 19:580.60150.000.000.00-300.00
841122006.03.27 00:55sell1.00usdcad1.16711.17011.16312006.03.27 06:151.17010.000.000.00-256.39
990782006.03.27 16:06sell1.00usdchf1.30951.31251.30552006.03.28 08:011.30550.000.00-8.75306.40
825062006.03.26 23:41sell1.00usdjpy117.60117.90117.002006.03.27 01:02117.000.000.000.00512.86
1040282006.03.28 01:02sell1.00usdjpy116.52116.82115.922006.03.28 01:12116.820.000.000.00-256.81
  0.00 0.00 -23.45 -6 307.52
Closed P/L: -6 330.97
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
1051722006.03.28 02:21sell1.00eurchf1.57241.57541.5699 1.57190.000.00-5.0038.19
1241622006.03.28 15:58sell1.00usdcad1.16891.17191.1649 1.17040.000.00-2.90-128.16
1328512006.03.28 19:58buy1.00gbpusd1.74361.74061.7476 1.74300.000.003.30-60.00
  0.00 0.00 -4.60 -149.97
 Floating P/L: -154.57
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -6 330.97 Floating P/L: -154.57 Margin: 3 000.00
Balance: 3 669.03 Equity: 3 514.46 Free Margin: 514.46
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 340.83 Gross Loss: 10 671.80 Total Net Profit: -6 330.97
Profit Factor: 0.41 Expected Payoff: -121.75  
Absolute Drawdown: 6 330.97 Maximal Drawdown (%): 381.41 (3.1%)  
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 41 (21.95%) Long Positions (won %): 11 (9.09%)
Profit Trades (% of total): 10 (19.23%) Loss trades (% of total): 42 (80.77%)
Largest profit trade: 513.70 loss trade: -437.05
Average profit trade: 434.08 loss trade: -254.09
Maximum consecutive wins ($): 5 (2 562.52) consecutive losses ($): 14 (-3 610.88)
Maximal consecutive profit (count): 2 562.52 (5) consecutive loss (count): -3 610.88 (14)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 6