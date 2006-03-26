|Account: 1003638
|Name: Philip Smith
|Currency: USD
|2006 March 29, 01:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|81568
|2006.03.26 02:04
|balance
|Deposit
|10 000.00
|95807
|2006.03.27 11:14
|sell
|1.00
|audcad
|0.8275
|0.8305
|0.8235
|2006.03.28 04:10
|0.8305
|0.00
|0.00
|-6.25
|-256.74
|82105
|2006.03.26 23:05
|sell
|1.00
|audjpy
|83.26
|83.56
|82.66
|2006.03.27 01:05
|82.66
|0.00
|0.00
|0.00
|513.47
|104288
|2006.03.28 01:12
|sell
|1.00
|audjpy
|82.52
|82.82
|81.92
|2006.03.28 01:32
|82.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.56
|103665
|2006.03.28 00:41
|sell
|1.00
|audnzd
|1.1652
|1.1682
|1.1612
|2006.03.28 01:33
|1.1682
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.16
|112672
|2006.03.28 08:55
|sell
|1.00
|audnzd
|1.1652
|1.1682
|1.1612
|2006.03.28 14:09
|1.1682
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.25
|120408
|2006.03.28 14:09
|sell
|1.00
|audnzd
|1.1671
|1.1701
|1.1631
|2006.03.28 15:01
|1.1701
|0.00
|0.00
|0.00
|-182.04
|121675
|2006.03.28 15:01
|sell
|1.00
|audnzd
|1.1686
|1.1716
|1.1646
|2006.03.28 15:58
|1.1716
|0.00
|0.00
|0.00
|-181.35
|104524
|2006.03.28 01:31
|sell
|1.00
|audusd
|0.7073
|0.7103
|0.7033
|2006.03.28 03:45
|0.7103
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|128790
|2006.03.28 19:22
|buy
|1.00
|audusd
|0.7070
|0.7040
|0.7110
|2006.03.28 19:57
|0.7040
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|82491
|2006.03.26 23:40
|sell
|1.00
|chfjpy
|89.74
|90.04
|89.14
|2006.03.27 02:27
|89.14
|0.00
|0.00
|0.00
|513.70
|104042
|2006.03.28 01:02
|sell
|1.00
|chfjpy
|89.04
|89.34
|88.44
|2006.03.28 01:21
|89.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.63
|82030
|2006.03.26 23:04
|sell
|1.00
|euraud
|1.6991
|1.7021
|1.6951
|2006.03.27 00:43
|1.7021
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.31
|103523
|2006.03.28 00:20
|sell
|1.00
|euraud
|1.6979
|1.7009
|1.6939
|2006.03.28 00:38
|1.7009
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.10
|105276
|2006.03.28 03:04
|sell
|1.00
|euraud
|1.6980
|1.7010
|1.6940
|2006.03.28 03:41
|1.6940
|0.00
|0.00
|0.00
|283.56
|114004
|2006.03.28 10:19
|sell
|1.00
|euraud
|1.6980
|1.7010
|1.6940
|2006.03.28 13:12
|1.7010
|0.00
|0.00
|0.00
|-213.24
|117166
|2006.03.28 13:12
|sell
|1.00
|euraud
|1.7000
|1.7030
|1.6960
|2006.03.28 13:20
|1.7030
|0.00
|0.00
|0.00
|-213.06
|117518
|2006.03.28 13:20
|sell
|1.00
|euraud
|1.7018
|1.7048
|1.6978
|2006.03.28 13:59
|1.7048
|0.00
|0.00
|0.00
|-213.12
|120138
|2006.03.28 13:59
|sell
|1.00
|euraud
|1.7040
|1.7070
|1.7000
|2006.03.28 14:09
|1.7070
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.79
|120402
|2006.03.28 14:09
|sell
|1.00
|euraud
|1.7063
|1.7093
|1.7023
|2006.03.28 19:18
|1.7023
|0.00
|0.00
|0.00
|283.40
|84060
|2006.03.27 00:54
|sell
|1.00
|eurcad
|1.4042
|1.4072
|1.4002
|2006.03.27 02:33
|1.4072
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.63
|99135
|2006.03.27 16:06
|buy
|1.00
|eurcad
|1.4039
|1.4009
|1.4079
|2006.03.28 03:51
|1.4009
|0.00
|0.00
|-2.50
|-256.85
|109510
|2006.03.28 08:02
|sell
|1.00
|eurcad
|1.4045
|1.4075
|1.4005
|2006.03.28 08:23
|1.4075
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.35
|111695
|2006.03.28 08:23
|sell
|1.00
|eurcad
|1.4066
|1.4096
|1.4026
|2006.03.28 11:58
|1.4096
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.03
|82476
|2006.03.26 23:37
|buy
|1.00
|eurchf
|1.5765
|1.5735
|1.5790
|2006.03.27 08:00
|1.5735
|0.00
|0.00
|0.00
|-229.57
|85340
|2006.03.27 01:40
|buy
|1.00
|eurgbp
|0.6899
|0.6874
|0.6924
|2006.03.27 16:38
|0.6874
|0.00
|0.00
|0.00
|-436.62
|106069
|2006.03.28 03:55
|sell
|1.00
|eurgbp
|0.6876
|0.6901
|0.6851
|2006.03.28 08:10
|0.6901
|0.00
|0.00
|0.00
|-437.05
|82069
|2006.03.26 23:04
|sell
|1.00
|eurjpy
|141.51
|141.81
|140.91
|2006.03.27 00:56
|140.91
|0.00
|0.00
|0.00
|512.38
|104121
|2006.03.28 01:05
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.00
|140.30
|139.40
|2006.03.28 01:13
|140.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.76
|104290
|2006.03.28 01:13
|sell
|1.00
|eurjpy
|140.26
|140.56
|139.66
|2006.03.28 04:31
|140.56
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.30
|94571
|2006.03.27 09:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2032
|1.2002
|1.2072
|2006.03.27 22:48
|1.2002
|0.00
|0.00
|-5.95
|-300.00
|108917
|2006.03.28 08:00
|sell
|1.00
|eurusd
|1.2029
|1.2059
|1.1989
|2006.03.28 08:03
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|82133
|2006.03.26 23:06
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2826
|2.2851
|2.2801
|2006.03.27 01:40
|2.2851
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.81
|85344
|2006.03.27 01:40
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2840
|2.2865
|2.2815
|2006.03.27 01:55
|2.2865
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.60
|103540
|2006.03.28 00:23
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2863
|2.2888
|2.2838
|2006.03.28 02:13
|2.2888
|0.00
|0.00
|0.00
|-190.82
|107487
|2006.03.28 05:47
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2861
|2.2836
|2.2886
|2006.03.28 07:58
|2.2836
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.23
|108824
|2006.03.28 07:58
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2845
|2.2820
|2.2870
|2006.03.28 08:00
|2.2820
|0.00
|0.00
|0.00
|-191.42
|81991
|2006.03.26 23:03
|sell
|1.00
|gbpjpy
|204.84
|205.14
|204.24
|2006.03.27 00:49
|204.24
|0.00
|0.00
|0.00
|512.08
|104036
|2006.03.28 01:02
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.58
|203.88
|202.98
|2006.03.28 01:09
|203.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.16
|104157
|2006.03.28 01:09
|sell
|1.00
|gbpjpy
|203.80
|204.10
|203.20
|2006.03.28 01:12
|204.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.90
|83987
|2006.03.27 00:52
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7429
|1.7399
|1.7469
|2006.03.27 03:25
|1.7469
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|104587
|2006.03.28 01:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7468
|1.7438
|1.7508
|2006.03.28 03:53
|1.7438
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|108162
|2006.03.28 06:57
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7471
|1.7501
|1.7431
|2006.03.28 09:42
|1.7501
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|113415
|2006.03.28 09:42
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7498
|1.7528
|1.7458
|2006.03.28 13:32
|1.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|82258
|2006.03.26 23:11
|sell
|1.00
|nzdjpy
|71.75
|72.05
|71.15
|2006.03.27 00:48
|71.15
|0.00
|0.00
|0.00
|511.73
|104167
|2006.03.28 01:09
|sell
|1.00
|nzdjpy
|70.74
|71.04
|70.14
|2006.03.28 01:34
|71.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.45
|104608
|2006.03.28 01:34
|sell
|1.00
|nzdusd
|0.6073
|0.6103
|0.6033
|2006.03.28 03:42
|0.6103
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|120552
|2006.03.28 14:14
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6070
|0.6040
|0.6110
|2006.03.28 15:58
|0.6040
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|124155
|2006.03.28 15:58
|buy
|1.00
|nzdusd
|0.6045
|0.6015
|0.6085
|2006.03.28 19:58
|0.6015
|0.00
|0.00
|0.00
|-300.00
|84112
|2006.03.27 00:55
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1671
|1.1701
|1.1631
|2006.03.27 06:15
|1.1701
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.39
|99078
|2006.03.27 16:06
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3095
|1.3125
|1.3055
|2006.03.28 08:01
|1.3055
|0.00
|0.00
|-8.75
|306.40
|82506
|2006.03.26 23:41
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.60
|117.90
|117.00
|2006.03.27 01:02
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|512.86
|104028
|2006.03.28 01:02
|sell
|1.00
|usdjpy
|116.52
|116.82
|115.92
|2006.03.28 01:12
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-256.81
|0.00
|0.00
|-23.45
|-6 307.52
|Closed P/L:
|-6 330.97
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|105172
|2006.03.28 02:21
|sell
|1.00
|eurchf
|1.5724
|1.5754
|1.5699
|1.5719
|0.00
|0.00
|-5.00
|38.19
|124162
|2006.03.28 15:58
|sell
|1.00
|usdcad
|1.1689
|1.1719
|1.1649
|1.1704
|0.00
|0.00
|-2.90
|-128.16
|132851
|2006.03.28 19:58
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7436
|1.7406
|1.7476
|1.7430
|0.00
|0.00
|3.30
|-60.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|-149.97
|Floating P/L:
|-154.57
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-6 330.97
|Floating P/L:
|-154.57
|Margin:
|3 000.00
|Balance:
|3 669.03
|Equity:
|3 514.46
|Free Margin:
|514.46
|Details:
|Gross Profit:
|4 340.83
|Gross Loss:
|10 671.80
|Total Net Profit:
|-6 330.97
|Profit Factor:
|0.41
|Expected Payoff:
|-121.75
|Absolute Drawdown:
|6 330.97
|Maximal Drawdown (%):
|381.41 (3.1%)
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|41 (21.95%)
|Long Positions (won %):
|11 (9.09%)
|Profit Trades (% of total):
|10 (19.23%)
|Loss trades (% of total):
|42 (80.77%)
|Largest
|profit trade:
|513.70
|loss trade:
|-437.05
|Average
|profit trade:
|434.08
|loss trade:
|-254.09
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (2 562.52)
|consecutive losses ($):
|14 (-3 610.88)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 562.52 (5)
|consecutive loss (count):
|-3 610.88 (14)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|6