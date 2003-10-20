Strategy Tester Report
Profit Generator 3.2.2

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2003.06.30 10:00 - 2006.03.24 19:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.6; MaxTrades=1; lots=0.1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=60;
Bars in test16694Ticks modelled1862837Modelling quality66.69%
Initial deposit10000.00
Total net profit37256.00Gross profit64625.00Gross loss-27369.00
Profit factor2.36Expected payoff9.85
Absolute drawdown30.00Maximal drawdown (%)553.00 (1.3%)
Total trades3784Short positions (won %)1994 (67.75%)Long positions (won %)1790 (69.89%)
Profit trades (% of total)2602 (68.76%)Loss trades (% of total)1182 (31.24%)
Largestprofit trade40.00loss trade-30.00
Averageprofit trade24.84loss trade-23.15
Maximumconsecutive wins (profit in money)26 (972.00)consecutive losses (loss in money)9 (-143.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)972.00 (26)consecutive loss (count of losses)-182.00 (7)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12003.06.30 10:05buy10.101.14491.14191.1489
22003.06.30 11:05s/l10.101.14191.14191.1489-30.009970.00
32003.06.30 12:30buy20.101.14131.13831.1453
42003.06.30 13:55close20.101.14261.13831.145313.009983.00
52003.06.30 13:55sell30.101.14261.14561.1386
62003.06.30 14:55close30.101.14271.14561.1386-1.009982.00
72003.06.30 14:55buy40.101.14271.13971.1467
82003.06.30 16:00t/p40.101.14671.13971.146740.0010022.00
92003.06.30 17:09buy50.101.14821.14521.1522
102003.06.30 18:18close50.101.15021.14521.152220.0010042.00
112003.06.30 18:18sell60.101.15021.15321.1462
122003.06.30 23:53s/l60.101.15321.15321.1462-30.0010012.00
132003.07.01 00:51sell70.101.15301.15601.1490
142003.07.01 01:59close70.101.15221.15601.14908.0010020.00
152003.07.01 01:59buy80.101.15221.14921.1562
162003.07.01 03:37close80.101.15281.14921.15626.0010026.00
172003.07.01 03:37sell90.101.15281.15581.1488
182003.07.01 05:59close90.101.15171.15581.148811.0010037.00
192003.07.01 05:59buy100.101.15171.14871.1557
202003.07.01 07:46close100.101.15281.14871.155711.0010048.00
212003.07.01 07:46sell110.101.15281.15581.1488
222003.07.01 11:46s/l110.101.15581.15581.1488-30.0010018.00
232003.07.01 13:33sell120.101.15591.15891.1519
242003.07.01 16:22close120.101.15551.15891.15194.0010022.00
252003.07.01 16:22buy130.101.15551.15251.1595
262003.07.01 16:36t/p130.101.15951.15251.159540.0010062.00
272003.07.01 17:20sell140.101.15981.16281.1558
282003.07.01 21:00t/p140.101.15581.16281.155840.0010102.00
292003.07.02 00:51sell150.101.15741.16041.1534
302003.07.02 09:00t/p150.101.15341.16041.153440.0010142.00
312003.07.02 09:09sell160.101.15411.15711.1501
322003.07.02 13:59close160.101.15361.15711.15015.0010147.00
332003.07.02 13:59buy170.101.15361.15061.1576
342003.07.02 15:30close170.101.15391.15061.15763.0010150.00
352003.07.02 15:30sell180.101.15391.15691.1499
362003.07.02 16:58close180.101.15221.15691.149917.0010167.00
372003.07.02 16:58buy190.101.15221.14921.1562
382003.07.02 18:01close190.101.15271.14921.15625.0010172.00
392003.07.02 18:01sell200.101.15271.15571.1487
402003.07.02 19:57close200.101.15181.15571.14879.0010181.00
412003.07.02 19:57buy210.101.15181.14881.1558
422003.07.02 23:14close210.101.15421.14881.155824.0010205.00
432003.07.02 23:14sell220.101.15421.15721.1502
442003.07.03 05:44close220.101.15181.15721.150224.0010229.00
452003.07.03 05:44buy230.101.15181.14881.1558
462003.07.03 09:03close230.101.15231.14881.15585.0010234.00
472003.07.03 09:03sell240.101.15231.15531.1483
482003.07.03 09:38t/p240.101.14831.15531.148340.0010274.00
492003.07.03 10:45sell250.101.14741.15041.1434
502003.07.03 10:55t/p250.101.14341.15041.143440.0010314.00
512003.07.03 12:57buy260.101.14541.14241.1494
522003.07.03 14:01t/p260.101.14941.14241.149440.0010354.00
532003.07.03 14:53buy270.101.14521.14221.1492
542003.07.03 14:58t/p270.101.14921.14221.149240.0010394.00
552003.07.03 15:58buy280.101.15161.14861.1556
562003.07.03 16:52s/l280.101.14861.14861.1556-30.0010364.00
572003.07.03 16:58sell290.101.15241.15541.1484
582003.07.03 18:49t/p290.101.14841.15541.148440.0010404.00
592003.07.03 19:48buy300.101.14801.14501.1520
602003.07.04 04:58close300.101.14741.14501.1520-6.0010398.00
612003.07.04 04:58sell310.101.14741.15041.1434
622003.07.04 06:35close310.101.14661.15041.14348.0010406.00
632003.07.04 06:35buy320.101.14661.14361.1506
642003.07.04 11:34close320.101.14821.14361.150616.0010422.00
652003.07.04 11:34sell330.101.14821.15121.1442
662003.07.04 13:25close330.101.14631.15121.144219.0010441.00
672003.07.04 13:25buy340.101.14631.14331.1503
682003.07.04 17:59close340.101.14871.14331.150324.0010465.00
692003.07.04 17:59sell350.101.14871.15171.1447
702003.07.07 00:16close350.101.14741.15171.144713.0010478.00
712003.07.07 00:16buy360.101.14741.14441.1514
722003.07.07 02:19close360.101.14751.14441.15141.0010479.00
732003.07.07 02:19sell370.101.14751.15051.1435
742003.07.07 04:15close370.101.14611.15051.143514.0010493.00
752003.07.07 04:15buy380.101.14611.14311.1501
762003.07.07 05:15close380.101.14731.14311.150112.0010505.00
772003.07.07 05:15sell390.101.14731.15031.1433
782003.07.07 06:22close390.101.14571.15031.143316.0010521.00
792003.07.07 06:22buy400.101.14571.14271.1497
802003.07.07 08:06s/l400.101.14271.14271.1497-30.0010491.00
812003.07.07 08:14sell410.101.14651.14951.1425
822003.07.07 08:34t/p410.101.14251.14951.142540.0010531.00
832003.07.07 09:12sell420.101.14271.14571.1387
842003.07.07 10:53close420.101.14131.14571.138714.0010545.00
852003.07.07 10:53buy430.101.14131.13831.1453
862003.07.07 11:56s/l430.101.13831.13831.1453-30.0010515.00
872003.07.07 12:09sell440.101.13891.14191.1349
882003.07.07 13:53close440.101.13621.14191.134927.0010542.00
892003.07.07 13:53buy450.101.13621.13321.1402
902003.07.07 16:57s/l450.101.13321.13321.1402-30.0010512.00
912003.07.07 16:57buy460.101.13331.13031.1373
922003.07.07 17:59close460.101.13441.13031.137311.0010523.00
932003.07.07 17:59sell470.101.13441.13741.1304
942003.07.07 19:46close470.101.13211.13741.130423.0010546.00
952003.07.07 19:46buy480.101.13211.12911.1361
962003.07.08 01:59close480.101.13261.12911.13615.0010551.00
972003.07.08 01:59sell490.101.13261.13561.1286
982003.07.08 03:55close490.101.13111.13561.128615.0010566.00
992003.07.08 03:55buy500.101.13111.12811.1351
1002003.07.08 07:58close500.101.13261.12811.135115.0010581.00
1012003.07.08 07:58sell510.101.13261.13561.1286
1022003.07.08 09:25close510.101.13311.13561.1286-5.0010576.00
1032003.07.08 09:25buy520.101.13311.13011.1371
1042003.07.08 10:30s/l520.101.13011.13011.1371-30.0010546.00
1052003.07.08 11:29buy530.101.12751.12451.1315
1062003.07.08 13:09t/p530.101.13151.12451.131540.0010586.00
1072003.07.08 14:25buy540.101.13161.12861.1356
1082003.07.08 15:58close540.101.13381.12861.135622.0010608.00
1092003.07.08 15:58sell550.101.13381.13681.1298
1102003.07.08 16:52t/p550.101.12981.13681.129840.0010648.00
1112003.07.08 17:18buy560.101.12971.12671.1337
1122003.07.08 17:38s/l560.101.12671.12671.1337-30.0010618.00
1132003.07.08 18:18buy570.101.12621.12321.1302
1142003.07.08 19:00t/p570.101.13021.12321.130240.0010658.00
1152003.07.08 19:16buy580.101.12931.12631.1333
1162003.07.09 02:59close580.101.13171.12631.133324.0010682.00
1172003.07.09 02:59sell590.101.13171.13471.1277
1182003.07.09 04:25close590.101.13211.13471.1277-4.0010678.00
1192003.07.09 04:25buy600.101.13211.12911.1361
1202003.07.09 11:33close600.101.13461.12911.136125.0010703.00
1212003.07.09 11:33sell610.101.13461.13761.1306
1222003.07.09 12:35close610.101.13321.13761.130614.0010717.00
1232003.07.09 12:35buy620.101.13321.13021.1372
1242003.07.09 13:37close620.101.13581.13021.137226.0010743.00
1252003.07.09 13:37sell630.101.13581.13881.1318
1262003.07.09 16:24t/p630.101.13181.13881.131840.0010783.00
1272003.07.09 16:52sell640.101.13401.13701.1300
1282003.07.09 17:58close640.101.13211.13701.130019.0010802.00
1292003.07.09 17:58buy650.101.13211.12911.1361
1302003.07.09 20:50close650.101.13451.12911.136124.0010826.00
1312003.07.09 20:50sell660.101.13451.13751.1305
1322003.07.09 22:24close660.101.13411.13751.13054.0010830.00
1332003.07.09 22:24buy670.101.13411.13111.1381
1342003.07.10 00:17close670.101.13521.13111.138111.0010841.00
1352003.07.10 00:17sell680.101.13521.13821.1312
1362003.07.10 01:20close680.101.13321.13821.131220.0010861.00
1372003.07.10 01:20buy690.101.13321.13021.1372
1382003.07.10 02:30close690.101.13371.13021.13725.0010866.00
1392003.07.10 02:30sell700.101.13371.13671.1297
1402003.07.10 08:10close700.101.13371.13671.12970.0010866.00
1412003.07.10 08:10buy710.101.13371.13071.1377
1422003.07.10 09:21close710.101.13591.13071.137722.0010888.00
1432003.07.10 09:21sell720.101.13591.13891.1319
1442003.07.10 11:07t/p720.101.13191.13891.131940.0010928.00
1452003.07.10 11:08sell730.101.13251.13551.1285
1462003.07.10 13:02close730.101.13311.13551.1285-6.0010922.00
1472003.07.10 13:02buy740.101.13311.13011.1371
1482003.07.10 14:24close740.101.13531.13011.137122.0010944.00
1492003.07.10 14:24sell750.101.13531.13831.1313
1502003.07.10 17:20s/l750.101.13831.13831.1313-30.0010914.00
1512003.07.10 18:21sell760.101.13921.14221.1352
1522003.07.11 00:00t/p760.101.13521.14221.135240.0010954.00
1532003.07.11 00:09sell770.101.13801.14101.1340
1542003.07.11 02:17t/p770.101.13401.14101.134040.0010994.00
1552003.07.11 02:29sell780.101.13541.13841.1314
1562003.07.11 04:00t/p780.101.13141.13841.131440.0011034.00
1572003.07.11 04:17sell790.101.13181.13481.1278
1582003.07.11 06:57close790.101.13121.13481.12786.0011040.00
1592003.07.11 06:57buy800.101.13121.12821.1352
1602003.07.11 07:59close800.101.13261.12821.135214.0011054.00
1612003.07.11 07:59sell810.101.13261.13561.1286
1622003.07.11 09:52close810.101.13221.13561.12864.0011058.00
1632003.07.11 09:52buy820.101.13221.12921.1362
1642003.07.11 11:38close820.101.13431.12921.136221.0011079.00
1652003.07.11 11:38sell830.101.13431.13731.1303
1662003.07.11 12:47close830.101.13271.13731.130316.0011095.00
1672003.07.11 12:47buy840.101.13271.12971.1367
1682003.07.11 14:01s/l840.101.12971.12971.1367-30.0011065.00
1692003.07.11 14:22sell850.101.13051.13351.1265
1702003.07.11 15:24close850.101.12851.13351.126520.0011085.00
1712003.07.11 15:24buy860.101.12851.12551.1325
1722003.07.11 16:59close860.101.13071.12551.132522.0011107.00
1732003.07.11 16:59sell870.101.13071.13371.1267
1742003.07.11 18:56close870.101.13041.13371.12673.0011110.00
1752003.07.11 18:56buy880.101.13041.12741.1344
1762003.07.14 01:36s/l880.101.12741.12741.1344-30.0011080.00
1772003.07.14 02:36buy890.101.12751.12451.1315
1782003.07.14 08:59close890.101.12711.12451.1315-4.0011076.00
1792003.07.14 08:59sell900.101.12711.13011.1231
1802003.07.14 10:47close900.101.12591.13011.123112.0011088.00
1812003.07.14 10:47buy910.101.12591.12291.1299
1822003.07.14 13:08t/p910.101.12991.12291.129940.0011128.00
1832003.07.14 13:21buy920.101.12831.12531.1323
1842003.07.15 04:26s/l920.101.12531.12531.1323-30.0011098.00
1852003.07.15 04:26buy930.101.12551.12251.1295
1862003.07.15 08:04t/p930.101.12951.12251.129540.0011138.00
1872003.07.15 08:12buy940.101.12831.12531.1323
1882003.07.15 12:00t/p940.101.13231.12531.132340.0011178.00
1892003.07.15 12:16buy950.101.13161.12861.1356
1902003.07.15 14:57close950.101.13251.12861.13569.0011187.00
1912003.07.15 14:57sell960.101.13251.13551.1285
1922003.07.15 16:01t/p960.101.12851.13551.128540.0011227.00
1932003.07.15 16:54sell970.101.13321.13621.1292
1942003.07.15 16:58t/p970.101.12921.13621.129240.0011267.00
1952003.07.15 17:52sell980.101.12421.12721.1202
1962003.07.15 18:19t/p980.101.12021.12721.120240.0011307.00
1972003.07.15 18:25sell990.101.12361.12661.1196
1982003.07.15 18:57t/p990.101.11961.12661.119640.0011347.00
1992003.07.15 18:58sell1000.101.12381.12681.1198
2002003.07.15 18:58t/p1000.101.11981.12681.119840.0011387.00
2012003.07.15 19:50sell1010.101.11931.12231.1153
2022003.07.15 20:57close1010.101.11601.12231.115333.0011420.00
2032003.07.15 20:57buy1020.101.11601.11301.1200
2042003.07.15 21:48t/p1020.101.12001.11301.120040.0011460.00
2052003.07.15 23:53buy1030.101.11751.11451.1215
2062003.07.16 00:58close1030.101.11771.11451.12152.0011462.00
2072003.07.16 00:58sell1040.101.11771.12071.1137
2082003.07.16 01:52t/p1040.101.11371.12071.113740.0011502.00
2092003.07.16 02:47buy1050.101.11281.10981.1168
2102003.07.16 08:34t/p1050.101.11681.10981.116840.0011542.00
2112003.07.16 08:41buy1060.101.11501.11201.1190
2122003.07.16 09:50s/l1060.101.11201.11201.1190-30.0011512.00
2132003.07.16 10:39buy1070.101.11271.10971.1167
2142003.07.16 11:30t/p1070.101.11671.10971.116740.0011552.00
2152003.07.16 11:39buy1080.101.11441.11141.1184
2162003.07.16 15:25t/p1080.101.11841.11141.118440.0011592.00
2172003.07.16 15:48buy1090.101.11541.11241.1194
2182003.07.16 15:58t/p1090.101.11941.11241.119440.0011632.00
2192003.07.16 16:31buy1100.101.11941.11641.1234
2202003.07.16 18:22t/p1100.101.12341.11641.123440.0011672.00
2212003.07.16 20:36buy1110.101.11921.11621.1232
2222003.07.17 00:15t/p1110.101.12321.11621.123240.0011712.00
2232003.07.17 01:22buy1120.101.12211.11911.1261
2242003.07.17 09:58close1120.101.12241.11911.12613.0011715.00
2252003.07.17 09:58sell1130.101.12241.12541.1184
2262003.07.17 10:59close1130.101.12311.12541.1184-7.0011708.00
2272003.07.17 10:59buy1140.101.12311.12011.1271
2282003.07.17 14:02close1140.101.12461.12011.127115.0011723.00
2292003.07.17 14:02sell1150.101.12461.12761.1206
2302003.07.17 14:04t/p1150.101.12061.12761.120640.0011763.00
2312003.07.17 15:57sell1160.101.11821.12121.1142
2322003.07.17 16:58close1160.101.11611.12121.114221.0011784.00
2332003.07.17 16:58buy1170.101.11611.11311.1201
2342003.07.17 18:25close1170.101.11671.11311.12016.0011790.00
2352003.07.17 18:25sell1180.101.11671.11971.1127
2362003.07.17 18:36s/l1180.101.11971.11971.1127-30.0011760.00
2372003.07.17 18:56buy1190.101.11651.11351.1205
2382003.07.17 18:58t/p1190.101.12051.11351.120540.0011800.00
2392003.07.17 19:16sell1200.101.12131.12431.1173
2402003.07.17 20:52close1200.101.12031.12431.117310.0011810.00
2412003.07.17 20:52buy1210.101.12031.11731.1243
2422003.07.17 21:55close1210.101.12161.11731.124313.0011823.00
2432003.07.17 21:55sell1220.101.12161.12461.1176
2442003.07.18 00:41s/l1220.101.12461.12461.1176-30.0011793.00
2452003.07.18 01:09buy1230.101.12341.12041.1274
2462003.07.18 02:16close1230.101.12421.12041.12748.0011801.00
2472003.07.18 02:16sell1240.101.12421.12721.1202
2482003.07.18 09:59close1240.101.12291.12721.120213.0011814.00
2492003.07.18 09:59buy1250.101.12291.11991.1269
2502003.07.18 10:02s/l1250.101.11991.11991.1269-30.0011784.00
2512003.07.18 10:05sell1260.101.12281.12581.1188
2522003.07.18 13:00t/p1260.101.11881.12581.118840.0011824.00
2532003.07.18 13:02sell1270.101.11991.12291.1159
2542003.07.18 14:31close1270.101.11901.12291.11599.0011833.00
2552003.07.18 14:31buy1280.101.11901.11601.1230
2562003.07.18 15:33close1280.101.12031.11601.123013.0011846.00
2572003.07.18 15:33sell1290.101.12031.12331.1163
2582003.07.18 16:34close1290.101.11921.12331.116311.0011857.00
2592003.07.18 16:34buy1300.101.11921.11621.1232
2602003.07.18 17:19t/p1300.101.12321.11621.123240.0011897.00
2612003.07.18 17:25buy1310.101.12111.11811.1251
2622003.07.18 18:05t/p1310.101.12511.11811.125140.0011937.00
2632003.07.18 18:25buy1320.101.12371.12071.1277
2642003.07.18 18:37t/p1320.101.12771.12071.127740.0011977.00
2652003.07.18 19:24buy1330.101.12831.12531.1323
2662003.07.21 00:00s/l1330.101.12531.12531.1323-30.0011947.00
2672003.07.21 00:59buy1340.101.12481.12181.1288
2682003.07.21 02:55close1340.101.12741.12181.128826.0011973.00
2692003.07.21 02:55sell1350.101.12741.13041.1234
2702003.07.21 10:10close1350.101.12611.13041.123413.0011986.00
2712003.07.21 10:10buy1360.101.12611.12311.1301
2722003.07.21 11:43close1360.101.12961.12311.130135.0012021.00
2732003.07.21 11:43sell1370.101.12961.13261.1256
2742003.07.21 14:59close1370.101.12731.13261.125623.0012044.00
2752003.07.21 14:59buy1380.101.12731.12431.1313
2762003.07.21 15:54t/p1380.101.13131.12431.131340.0012084.00
2772003.07.21 17:35sell1390.101.13321.13621.1292
2782003.07.21 22:53s/l1390.101.13621.13621.1292-30.0012054.00
2792003.07.21 23:50sell1400.101.13561.13861.1316
2802003.07.22 03:15t/p1400.101.13161.13861.131640.0012094.00
2812003.07.22 03:22sell1410.101.13331.13631.1293
2822003.07.22 10:15s/l1410.101.13631.13631.1293-30.0012064.00
2832003.07.22 11:15sell1420.101.13691.13991.1329
2842003.07.22 17:00t/p1420.101.13291.13991.132940.0012104.00
2852003.07.22 17:33sell1430.101.13541.13841.1314
2862003.07.22 18:00t/p1430.101.13141.13841.131440.0012144.00
2872003.07.22 18:02sell1440.101.13291.13591.1289
2882003.07.23 04:22s/l1440.101.13591.13591.1289-30.0012114.00
2892003.07.23 04:22sell1450.101.13571.13871.1317
2902003.07.23 09:09s/l1450.101.13871.13871.1317-30.0012084.00
2912003.07.23 09:09sell1460.101.13851.14151.1345
2922003.07.23 12:56s/l1460.101.14151.14151.1345-30.0012054.00
2932003.07.23 13:02sell1470.101.14071.14371.1367
2942003.07.23 16:50s/l1470.101.14371.14371.1367-30.0012024.00
2952003.07.23 17:30buy1480.101.14421.14121.1482
2962003.07.23 17:54t/p1480.101.14821.14121.148240.0012064.00
2972003.07.23 18:27sell1490.101.14891.15191.1449
2982003.07.23 23:59close1490.101.14871.15191.14492.0012066.00
2992003.07.23 23:59buy1500.101.14871.14571.1527
3002003.07.24 00:59close1500.101.14881.14571.15271.0012067.00
3012003.07.24 00:59sell1510.101.14881.15181.1448
3022003.07.24 14:02t/p1510.101.14481.15181.144840.0012107.00
3032003.07.24 14:22sell1520.101.14741.15041.1434
3042003.07.24 15:01t/p1520.101.14341.15041.143440.0012147.00
3052003.07.24 15:18sell1530.101.14451.14751.1405
3062003.07.24 16:30s/l1530.101.14751.14751.1405-30.0012117.00
3072003.07.24 17:19sell1540.101.14891.15191.1449
3082003.07.24 17:58t/p1540.101.14491.15191.144940.0012157.00
3092003.07.24 18:11sell1550.101.14441.14741.1404
3102003.07.24 20:26s/l1550.101.14741.14741.1404-30.0012127.00
3112003.07.24 20:26sell1560.101.14731.15031.1433
3122003.07.25 09:10s/l1560.101.15031.15031.1433-30.0012097.00
3132003.07.25 10:27sell1570.101.14941.15241.1454
3142003.07.25 14:00t/p1570.101.14541.15241.145440.0012137.00
3152003.07.25 14:03sell1580.101.14881.15181.1448
3162003.07.25 15:28close1580.101.14851.15181.14483.0012140.00
3172003.07.25 15:28buy1590.101.14851.14551.1525
3182003.07.25 16:00t/p1590.101.15251.14551.152540.0012180.00
3192003.07.25 16:27buy1600.101.14831.14531.1523
3202003.07.25 16:30t/p1600.101.15231.14531.152340.0012220.00
3212003.07.25 16:31buy1610.101.14821.14521.1522
3222003.07.25 16:51t/p1610.101.15221.14521.152240.0012260.00
3232003.07.25 17:18sell1620.101.15421.15721.1502
3242003.07.25 17:26t/p1620.101.15021.15721.150240.0012300.00
3252003.07.25 17:50sell1630.101.15421.15721.1502
3262003.07.25 18:24t/p1630.101.15021.15721.150240.0012340.00
3272003.07.25 18:26sell1640.101.15141.15441.1474
3282003.07.28 03:18t/p1640.101.14741.15441.147440.0012380.00
3292003.07.28 03:43sell1650.101.14841.15141.1444
3302003.07.28 09:10close1650.101.14661.15141.144418.0012398.00
3312003.07.28 09:10buy1660.101.14661.14361.1506
3322003.07.28 10:12close1660.101.14911.14361.150625.0012423.00
3332003.07.28 10:12sell1670.101.14911.15211.1451
3342003.07.28 10:42s/l1670.101.15211.15211.1451-30.0012393.00
3352003.07.28 10:51buy1680.101.14891.14591.1529
3362003.07.28 12:07s/l1680.101.14591.14591.1529-30.0012363.00
3372003.07.28 12:33sell1690.101.14751.15051.1435
3382003.07.28 13:46close1690.101.14581.15051.143517.0012380.00
3392003.07.28 13:46buy1700.101.14581.14281.1498
3402003.07.28 14:38t/p1700.101.14981.14281.149840.0012420.00
3412003.07.28 15:27sell1710.101.14841.15141.1444
3422003.07.28 16:55close1710.101.14851.15141.1444-1.0012419.00
3432003.07.28 16:55buy1720.101.14851.14551.1525
3442003.07.28 17:58close1720.101.14901.14551.15255.0012424.00
3452003.07.28 17:58sell1730.101.14901.15201.1450
3462003.07.28 19:59close1730.101.15031.15201.1450-13.0012411.00
3472003.07.28 19:59buy1740.101.15031.14731.1543
3482003.07.28 21:28close1740.101.15061.14731.15433.0012414.00
3492003.07.28 21:28sell1750.101.15061.15361.1466
3502003.07.28 23:32close1750.101.14931.15361.146613.0012427.00
3512003.07.28 23:32buy1760.101.14931.14631.1533
3522003.07.29 03:20close1760.101.14971.14631.15334.0012431.00
3532003.07.29 03:20sell1770.101.14971.15271.1457
3542003.07.29 04:39close1770.101.14991.15271.1457-2.0012429.00
3552003.07.29 04:39buy1780.101.14991.14691.1539
3562003.07.29 08:05close1780.101.15211.14691.153922.0012451.00
3572003.07.29 08:05sell1790.101.15211.15511.1481
3582003.07.29 11:31t/p1790.101.14811.15511.148140.0012491.00
3592003.07.29 11:34sell1800.101.15161.15461.1476
3602003.07.29 12:30t/p1800.101.14761.15461.147640.0012531.00
3612003.07.29 12:34sell1810.101.14951.15251.1455
3622003.07.29 14:27t/p1810.101.14551.15251.145540.0012571.00
3632003.07.29 14:33sell1820.101.14741.15041.1434
3642003.07.29 15:55close1820.101.14771.15041.1434-3.0012568.00
3652003.07.29 15:55buy1830.101.14771.14471.1517
3662003.07.29 16:04t/p1830.101.15171.14471.151740.0012608.00
3672003.07.29 17:20sell1840.101.15021.15321.1462
3682003.07.29 18:17t/p1840.101.14621.15321.146240.0012648.00
3692003.07.29 18:17buy1850.101.14621.14321.1502
3702003.07.29 19:18close1850.101.14871.14321.150225.0012673.00
3712003.07.29 19:18sell1860.101.14871.15171.1447
3722003.07.29 22:04t/p1860.101.14471.15171.144740.0012713.00
3732003.07.29 22:15sell1870.101.14611.14911.1421
3742003.07.30 00:58close1870.101.14371.14911.142124.0012737.00
3752003.07.30 00:58buy1880.101.14371.14071.1477
3762003.07.30 05:59close1880.101.14441.14071.14777.0012744.00
3772003.07.30 05:59sell1890.101.14441.14741.1404
3782003.07.30 06:59close1890.101.14411.14741.14043.0012747.00
3792003.07.30 06:59buy1900.101.14411.14111.1481
3802003.07.30 13:54s/l1900.101.14111.14111.1481-30.0012717.00
3812003.07.30 15:25buy1910.101.14051.13751.1445
3822003.07.30 17:34s/l1910.101.13751.13751.1445-30.0012687.00
3832003.07.30 18:25buy1920.101.13651.13351.1405
3842003.07.30 21:54s/l1920.101.13351.13351.1405-30.0012657.00
3852003.07.31 00:49buy1930.101.13511.13211.1391
3862003.07.31 07:32s/l1930.101.13211.13211.1391-30.0012627.00
3872003.07.31 07:32buy1940.101.13231.12931.1363
3882003.07.31 10:58close1940.101.13311.12931.13638.0012635.00
3892003.07.31 10:58sell1950.101.13311.13611.1291
3902003.07.31 13:11close1950.101.13021.13611.129129.0012664.00
3912003.07.31 13:11buy1960.101.13021.12721.1342
3922003.07.31 15:37s/l1960.101.12721.12721.1342-30.0012634.00
3932003.07.31 15:37buy1970.101.12731.12431.1313
3942003.07.31 17:28s/l1970.101.12431.12431.1313-30.0012604.00
3952003.07.31 17:28buy1980.101.12451.12151.1285
3962003.07.31 20:59close1980.101.12401.12151.1285-5.0012599.00
3972003.07.31 20:59sell1990.101.12401.12701.1200
3982003.07.31 22:29close1990.101.12371.12701.12003.0012602.00
3992003.07.31 22:29buy2000.101.12371.12071.1277
4002003.08.01 08:16s/l2000.101.12071.12071.1277-30.0012572.00
4012003.08.01 08:16buy2010.101.12091.11791.1249
4022003.08.01 09:59close2010.101.12081.11791.1249-1.0012571.00
4032003.08.01 09:59sell2020.101.12081.12381.1168
4042003.08.01 10:34t/p2020.101.11681.12381.116840.0012611.00
4052003.08.01 11:38buy2030.101.11551.11251.1195
4062003.08.01 13:59close2030.101.11681.11251.119513.0012624.00
4072003.08.01 13:59sell2040.101.11681.11981.1128
4082003.08.01 14:00s/l2040.101.11981.11981.1128-30.0012594.00
4092003.08.01 14:54buy2050.101.11661.11361.1206
4102003.08.01 15:00t/p2050.101.12061.11361.120640.0012634.00
4112003.08.01 15:54buy2060.101.11781.11481.1218
4122003.08.01 16:00t/p2060.101.12181.11481.121840.0012674.00
4132003.08.01 16:52buy2070.101.11951.11651.1235
4142003.08.01 16:58t/p2070.101.12351.11651.123540.0012714.00
4152003.08.01 17:16buy2080.101.12511.12211.1291
4162003.08.04 05:59close2080.101.12661.12211.129115.0012729.00
4172003.08.04 05:59sell2090.101.12661.12961.1226
4182003.08.04 09:02s/l2090.101.12961.12961.1226-30.0012699.00
4192003.08.04 09:35buy2100.101.12661.12361.1306
4202003.08.04 09:59t/p2100.101.13061.12361.130640.0012739.00
4212003.08.04 10:12buy2110.101.13041.12741.1344
4222003.08.04 14:43close2110.101.13141.12741.134410.0012749.00
4232003.08.04 14:43sell2120.101.13141.13441.1274
4242003.08.04 16:00s/l2120.101.13441.13441.1274-30.0012719.00
4252003.08.04 16:05buy2130.101.13161.12861.1356
4262003.08.04 17:58close2130.101.13451.12861.135629.0012748.00
4272003.08.04 17:58sell2140.101.13451.13751.1305
4282003.08.04 18:57s/l2140.101.13751.13751.1305-30.0012718.00
4292003.08.04 19:56sell2150.101.13661.13961.1326
4302003.08.04 23:58close2150.101.13581.13961.13268.0012726.00
4312003.08.04 23:58buy2160.101.13581.13281.1398
4322003.08.05 02:50close2160.101.13601.13281.13982.0012728.00
4332003.08.05 02:50sell2170.101.13601.13901.1320
4342003.08.05 14:00t/p2170.101.13201.13901.132040.0012768.00
4352003.08.05 14:34sell2180.101.13391.13691.1299
4362003.08.05 21:22s/l2180.101.13691.13691.1299-30.0012738.00
4372003.08.06 06:58sell2190.101.14141.14441.1374
4382003.08.06 09:59close2190.101.14131.14441.13741.0012739.00
4392003.08.06 09:59buy2200.101.14131.13831.1453
4402003.08.06 11:07close2200.101.14031.13831.1453-10.0012729.00
4412003.08.06 11:07sell2210.101.14031.14331.1363
4422003.08.06 14:00t/p2210.101.13631.14331.136340.0012769.00
4432003.08.06 14:47sell2220.101.13931.14231.1353
4442003.08.06 16:24close2220.101.13731.14231.135320.0012789.00
4452003.08.06 16:24buy2230.101.13731.13431.1413
4462003.08.06 17:28close2230.101.13771.13431.14134.0012793.00
4472003.08.06 17:28sell2240.101.13771.14071.1337
4482003.08.06 19:24t/p2240.101.13371.14071.133740.0012833.00
4492003.08.06 19:32sell2250.101.13731.14031.1333
4502003.08.06 20:18t/p2250.101.13331.14031.133340.0012873.00
4512003.08.06 20:31sell2260.101.13431.13731.1303
4522003.08.07 00:54close2260.101.13351.13731.13038.0012881.00
4532003.08.07 00:54buy2270.101.13351.13051.1375
4542003.08.07 03:23close2270.101.13431.13051.13758.0012889.00
4552003.08.07 03:23sell2280.101.13431.13731.1303
4562003.08.07 11:26s/l2280.101.13731.13731.1303-30.0012859.00
4572003.08.07 12:04sell2290.101.13641.13941.1324
4582003.08.07 14:36close2290.101.13561.13941.13248.0012867.00
4592003.08.07 14:36buy2300.101.13561.13261.1396
4602003.08.07 15:10t/p2300.101.13961.13261.139640.0012907.00
4612003.08.07 15:46buy2310.101.13621.13321.1402
4622003.08.07 16:08t/p2310.101.14021.13321.140240.0012947.00
4632003.08.07 16:33buy2320.101.13841.13541.1424
4642003.08.07 17:49close2320.101.14091.13541.142425.0012972.00
4652003.08.07 17:49sell2330.101.14091.14391.1369
4662003.08.07 19:41t/p2330.101.13691.14391.136940.0013012.00
4672003.08.07 19:47sell2340.101.13851.14151.1345
4682003.08.07 23:26close2340.101.13731.14151.134512.0013024.00
4692003.08.07 23:26buy2350.101.13731.13431.1413
4702003.08.08 01:49close2350.101.13791.13431.14136.0013030.00
4712003.08.08 01:49sell2360.101.13791.14091.1339
4722003.08.08 07:09close2360.101.13611.14091.133918.0013048.00
4732003.08.08 07:09buy2370.101.13611.13311.1401
4742003.08.08 08:34close2370.101.13691.13311.14018.0013056.00
4752003.08.08 08:34sell2380.101.13691.13991.1329
4762003.08.08 10:24t/p2380.101.13291.13991.132940.0013096.00
4772003.08.08 10:37sell2390.101.13421.13721.1302
4782003.08.08 12:41close2390.101.13421.13721.13020.0013096.00
4792003.08.08 12:41buy2400.101.13421.13121.1382
4802003.08.08 14:05s/l2400.101.13121.13121.1382-30.0013066.00
4812003.08.08 14:30sell2410.101.13351.13651.1295
4822003.08.08 17:50close2410.101.13241.13651.129511.0013077.00
4832003.08.08 17:50buy2420.101.13241.12941.1364
4842003.08.08 18:54s/l2420.101.12941.12941.1364-30.0013047.00
4852003.08.08 19:53buy2430.101.13021.12721.1342
4862003.08.11 04:48s/l2430.101.12721.12721.1342-30.0013017.00
4872003.08.11 04:48buy2440.101.12741.12441.1314
4882003.08.11 14:06t/p2440.101.13141.12441.131440.0013057.00
4892003.08.11 14:43buy2450.101.12761.12461.1316
4902003.08.11 14:58t/p2450.101.13161.12461.131640.0013097.00
4912003.08.11 15:38buy2460.101.13171.12871.1357
4922003.08.11 18:00t/p2460.101.13571.12871.135740.0013137.00
4932003.08.11 18:34buy2470.101.13491.13191.1389
4942003.08.11 20:57close2470.101.13681.13191.138919.0013156.00
4952003.08.11 20:57sell2480.101.13681.13981.1328
4962003.08.11 22:35close2480.101.13561.13981.132812.0013168.00
4972003.08.11 22:35buy2490.101.13561.13261.1396
4982003.08.11 23:53close2490.101.13631.13261.13967.0013175.00
4992003.08.11 23:53sell2500.101.13631.13931.1323
5002003.08.12 00:59close2500.101.13611.13931.13232.0013177.00
5012003.08.12 00:59buy2510.101.13611.13311.1401
5022003.08.12 02:49close2510.101.13641.13311.14013.0013180.00
5032003.08.12 02:49sell2520.101.13641.13941.1324
5042003.08.12 07:21close2520.101.13541.13941.132410.0013190.00
5052003.08.12 07:21buy2530.101.13541.13241.1394
5062003.08.12 08:42close2530.101.13681.13241.139414.0013204.00
5072003.08.12 08:42sell2540.101.13681.13981.1328
5082003.08.12 10:03close2540.101.13621.13981.13286.0013210.00
5092003.08.12 10:03buy2550.101.13621.13321.1402
5102003.08.12 11:17s/l2550.101.13321.13321.1402-30.0013180.00
5112003.08.12 11:38sell2560.101.13571.13871.1317
5122003.08.12 12:19t/p2560.101.13171.13871.131740.0013220.00
5132003.08.12 12:32sell2570.101.13281.13581.1288
5142003.08.12 14:15t/p2570.101.12881.13581.128840.0013260.00
5152003.08.12 14:33sell2580.101.13141.13441.1274
5162003.08.12 17:55close2580.101.12951.13441.127419.0013279.00
5172003.08.12 17:55buy2590.101.12951.12651.1335
5182003.08.12 21:21close2590.101.13141.12651.133519.0013298.00
5192003.08.12 21:21sell2600.101.13141.13441.1274
5202003.08.12 23:15t/p2600.101.12741.13441.127440.0013338.00
5212003.08.12 23:22sell2610.101.12861.13161.1246
5222003.08.13 01:57close2610.101.12731.13161.124613.0013351.00
5232003.08.13 01:57buy2620.101.12731.12431.1313
5242003.08.13 03:12close2620.101.12661.12431.1313-7.0013344.00
5252003.08.13 03:12sell2630.101.12661.12961.1226
5262003.08.13 04:57close2630.101.12611.12961.12265.0013349.00
5272003.08.13 04:57buy2640.101.12611.12311.1301
5282003.08.13 07:07close2640.101.12651.12311.13014.0013353.00
5292003.08.13 07:07sell2650.101.12651.12951.1225
5302003.08.13 08:48close2650.101.12481.12951.122517.0013370.00
5312003.08.13 08:48buy2660.101.12481.12181.1288
5322003.08.13 09:58s/l2660.101.12181.12181.1288-30.0013340.00
5332003.08.13 09:58buy2670.101.12201.11901.1260
5342003.08.13 11:58close2670.101.12521.11901.126032.0013372.00
5352003.08.13 11:58sell2680.101.12521.12821.1212
5362003.08.13 12:58close2680.101.12491.12821.12123.0013375.00
5372003.08.13 12:58buy2690.101.12491.12191.1289
5382003.08.13 13:05t/p2690.101.12891.12191.128940.0013415.00
5392003.08.13 13:52buy2700.101.12631.12331.1303
5402003.08.13 16:01t/p2700.101.13031.12331.130340.0013455.00
5412003.08.13 16:26buy2710.101.12811.12511.1321
5422003.08.13 17:00t/p2710.101.13211.12511.132140.0013495.00
5432003.08.13 17:24buy2720.101.12971.12671.1337
5442003.08.14 02:05t/p2720.101.13371.12671.133740.0013535.00
5452003.08.14 02:13buy2730.101.13141.12841.1354
5462003.08.14 08:58close2730.101.13281.12841.135414.0013549.00
5472003.08.14 08:58sell2740.101.13281.13581.1288
5482003.08.14 10:27close2740.101.13251.13581.12883.0013552.00
5492003.08.14 10:27buy2750.101.13251.12951.1365
5502003.08.14 11:43close2750.101.13311.12951.13656.0013558.00
5512003.08.14 11:43sell2760.101.13311.13611.1291
5522003.08.14 12:20t/p2760.101.12911.13611.129140.0013598.00
5532003.08.14 12:42sell2770.101.13151.13451.1275
5542003.08.14 13:23t/p2770.101.12751.13451.127540.0013638.00
5552003.08.14 14:31sell2780.101.12791.13091.1239
5562003.08.14 16:09close2780.101.12801.13091.1239-1.0013637.00
5572003.08.14 16:09buy2790.101.12801.12501.1320
5582003.08.14 17:10s/l2790.101.12501.12501.1320-30.0013607.00
5592003.08.14 17:29sell2800.101.12671.12971.1227
5602003.08.14 18:16t/p2800.101.12271.12971.122740.0013647.00
5612003.08.14 18:28sell2810.101.12511.12811.1211
5622003.08.14 19:53close2810.101.12321.12811.121119.0013666.00
5632003.08.14 19:53buy2820.101.12321.12021.1272
5642003.08.14 21:25close2820.101.12541.12021.127222.0013688.00
5652003.08.14 21:25sell2830.101.12541.12841.1214
5662003.08.14 22:22s/l2830.101.12841.12841.1214-30.0013658.00
5672003.08.14 22:49buy2840.101.12431.12131.1283
5682003.08.14 23:21t/p2840.101.12831.12131.128340.0013698.00
5692003.08.14 23:48buy2850.101.12621.12321.1302
5702003.08.15 00:48close2850.101.12741.12321.130212.0013710.00
5712003.08.15 00:48sell2860.101.12741.13041.1234
5722003.08.15 02:49close2860.101.12661.13041.12348.0013718.00
5732003.08.15 02:49buy2870.101.12661.12361.1306
5742003.08.15 03:54close2870.101.12651.12361.1306-1.0013717.00
5752003.08.15 03:54sell2880.101.12651.12951.1225
5762003.08.15 05:46close2880.101.12631.12951.12252.0013719.00
5772003.08.15 05:46buy2890.101.12631.12331.1303
5782003.08.15 06:51close2890.101.12691.12331.13036.0013725.00
5792003.08.15 06:51sell2900.101.12691.12991.1229
5802003.08.15 08:36close2900.101.12511.12991.122918.0013743.00
5812003.08.15 08:36buy2910.101.12511.12211.1291
5822003.08.15 09:42close2910.101.12651.12211.129114.0013757.00
5832003.08.15 09:42sell2920.101.12651.12951.1225
5842003.08.15 10:43close2920.101.12621.12951.12253.0013760.00
5852003.08.15 10:43buy2930.101.12621.12321.1302
5862003.08.15 12:43close2930.101.12781.12321.130216.0013776.00
5872003.08.15 12:43sell2940.101.12781.13081.1238
5882003.08.15 14:33close2940.101.12551.13081.123823.0013799.00
5892003.08.15 14:33buy2950.101.12551.12251.1295
5902003.08.18 03:22s/l2950.101.12251.12251.1295-30.0013769.00
5912003.08.18 04:16buy2960.101.12281.11981.1268
5922003.08.18 12:06s/l2960.101.11981.11981.1268-30.0013739.00
5932003.08.18 13:10buy2970.101.11821.11521.1222
5942003.08.18 16:58s/l2970.101.11521.11521.1222-30.0013709.00
5952003.08.18 17:04buy2980.101.11551.11251.1195
5962003.08.18 18:58s/l2980.101.11251.11251.1195-30.0013679.00
5972003.08.18 18:59sell2990.101.11431.11731.1103
5982003.08.18 21:45close2990.101.11521.11731.1103-9.0013670.00
5992003.08.18 21:45buy3000.101.11521.11221.1192
6002003.08.19 02:59close3000.101.11411.11221.1192-11.0013659.00
6012003.08.19 02:59sell3010.101.11411.11711.1101
6022003.08.19 04:39close3010.101.11211.11711.110120.0013679.00
6032003.08.19 04:39buy3020.101.11211.10911.1161
6042003.08.19 08:39s/l3020.101.10911.10911.1161-30.0013649.00
6052003.08.19 09:21buy3030.101.10911.10611.1131
6062003.08.19 11:59close3030.101.11101.10611.113119.0013668.00
6072003.08.19 11:59sell3040.101.11101.11401.1070
6082003.08.19 13:34t/p3040.101.10701.11401.107040.0013708.00
6092003.08.19 14:26buy3050.101.10631.10331.1103
6102003.08.19 16:00t/p3050.101.11031.10331.110340.0013748.00
6112003.08.19 17:23buy3060.101.10881.10581.1128
6122003.08.19 18:00t/p3060.101.11281.10581.112840.0013788.00
6132003.08.19 18:12buy3070.101.11211.10911.1161
6142003.08.19 19:58close3070.101.11281.10911.11617.0013795.00
6152003.08.19 19:58sell3080.101.11281.11581.1088
6162003.08.19 23:40close3080.101.11371.11581.1088-9.0013786.00
6172003.08.19 23:40buy3090.101.11371.11071.1177
6182003.08.20 03:16s/l3090.101.11071.11071.1177-30.0013756.00
6192003.08.20 04:28buy3100.101.10981.10681.1138
6202003.08.20 09:58close3100.101.11321.10681.113834.0013790.00
6212003.08.20 09:58sell3110.101.11321.11621.1092
6222003.08.20 11:25close3110.101.11201.11621.109212.0013802.00
6232003.08.20 11:25buy3120.101.11201.10901.1160
6242003.08.20 12:24s/l3120.101.10901.10901.1160-30.0013772.00
6252003.08.20 14:02buy3130.101.10991.10691.1139
6262003.08.20 15:00t/p3130.101.11391.10691.113940.0013812.00
6272003.08.20 15:26buy3140.101.11131.10831.1153
6282003.08.20 17:32close3140.101.11271.10831.115314.0013826.00
6292003.08.20 17:32sell3150.101.11271.11571.1087
6302003.08.20 18:40close3150.101.11071.11571.108720.0013846.00
6312003.08.20 18:40buy3160.101.11071.10771.1147
6322003.08.20 19:47close3160.101.11121.10771.11475.0013851.00
6332003.08.20 19:47sell3170.101.11121.11421.1072
6342003.08.20 20:50close3170.101.11091.11421.10723.0013854.00
6352003.08.20 20:50buy3180.101.11091.10791.1149
6362003.08.21 00:20close3180.101.11211.10791.114912.0013866.00
6372003.08.21 00:20sell3190.101.11211.11511.1081
6382003.08.21 03:30close3190.101.10871.11511.108134.0013900.00
6392003.08.21 03:30buy3200.101.10871.10571.1127
6402003.08.21 07:13close3200.101.10871.10571.11270.0013900.00
6412003.08.21 07:13sell3210.101.10871.11171.1047
6422003.08.21 08:05t/p3210.101.10471.11171.104740.0013940.00
6432003.08.21 08:05sell3220.101.10691.10991.1029
6442003.08.21 08:06t/p3220.101.10291.10991.102940.0013980.00
6452003.08.21 08:10sell3230.101.10701.11001.1030
6462003.08.21 08:58t/p3230.101.10301.11001.103040.0014020.00
6472003.08.21 09:04sell3240.101.10291.10591.0989
6482003.08.21 09:05t/p3240.101.09891.10591.098940.0014060.00
6492003.08.21 09:08sell3250.101.10301.10601.0990
6502003.08.21 10:32close3250.101.10051.10601.099025.0014085.00
6512003.08.21 10:32buy3260.101.10051.09751.1045
6522003.08.21 11:32close3260.101.10091.09751.10454.0014089.00
6532003.08.21 11:32sell3270.101.10091.10391.0969
6542003.08.21 12:54close3270.101.09801.10391.096929.0014118.00
6552003.08.21 12:54buy3280.101.09801.09501.1020
6562003.08.21 14:06t/p3280.101.10201.09501.102040.0014158.00
6572003.08.21 14:51buy3290.101.09941.09641.1034
6582003.08.21 16:51s/l3290.101.09641.09641.1034-30.0014128.00
6592003.08.21 19:09buy3300.101.09371.09071.0977
6602003.08.21 19:45s/l3300.101.09071.09071.0977-30.0014098.00
6612003.08.21 20:48buy3310.101.09131.08831.0953
6622003.08.22 04:58close3310.101.09291.08831.095316.0014114.00
6632003.08.22 04:58sell3320.101.09291.09591.0889
6642003.08.22 05:59close3320.101.09281.09591.08891.0014115.00
6652003.08.22 05:59buy3330.101.09281.08981.0968
6662003.08.22 08:07close3330.101.09351.08981.09687.0014122.00
6672003.08.22 08:07sell3340.101.09351.09651.0895
6682003.08.22 09:29close3340.101.09321.09651.08953.0014125.00
6692003.08.22 09:29buy3350.101.09321.09021.0972
6702003.08.22 12:38s/l3350.101.09021.09021.0972-30.0014095.00
6712003.08.22 13:27buy3360.101.09071.08771.0947
6722003.08.22 14:25s/l3360.101.08771.08771.0947-30.0014065.00
6732003.08.22 15:19buy3370.101.08791.08491.0919
6742003.08.22 15:30s/l3370.101.08491.08491.0919-30.0014035.00
6752003.08.22 16:57buy3380.101.08371.08071.0877
6762003.08.22 17:02t/p3380.101.08771.08071.087740.0014075.00
6772003.08.22 17:16buy3390.101.08581.08281.0898
6782003.08.25 04:59close3390.101.08761.08281.089818.0014093.00
6792003.08.25 04:59sell3400.101.08761.09061.0836
6802003.08.25 05:59close3400.101.08711.09061.08365.0014098.00
6812003.08.25 05:59buy3410.101.08711.08411.0911
6822003.08.25 07:58close3410.101.08761.08411.09115.0014103.00
6832003.08.25 07:58sell3420.101.08761.09061.0836
6842003.08.25 08:59close3420.101.08721.09061.08364.0014107.00
6852003.08.25 08:59buy3430.101.08721.08421.0912
6862003.08.25 10:00t/p3430.101.09121.08421.091240.0014147.00
6872003.08.25 10:40buy3440.101.08831.08531.0923
6882003.08.25 14:58close3440.101.08911.08531.09238.0014155.00
6892003.08.25 14:58sell3450.101.08911.09211.0851
6902003.08.25 15:02s/l3450.101.09211.09211.0851-30.0014125.00
6912003.08.25 15:31buy3460.101.08901.08601.0930
6922003.08.25 18:29s/l3460.101.08601.08601.0930-30.0014095.00
6932003.08.25 19:29buy3470.101.08681.08381.0908
6942003.08.26 00:21s/l3470.101.08381.08381.0908-30.0014065.00
6952003.08.26 02:19buy3480.101.08321.08021.0872
6962003.08.26 06:59close3480.101.08441.08021.087212.0014077.00
6972003.08.26 06:59sell3490.101.08441.08741.0804
6982003.08.26 07:03s/l3490.101.08741.08741.0804-30.0014047.00
6992003.08.26 07:14buy3500.101.08411.08111.0881
7002003.08.26 10:59close3500.101.08581.08111.088117.0014064.00
7012003.08.26 10:59sell3510.101.08581.08881.0818
7022003.08.26 12:06close3510.101.08291.08881.081829.0014093.00
7032003.08.26 12:06buy3520.101.08291.07991.0869
7042003.08.26 13:05s/l3520.101.07991.07991.0869-30.0014063.00
7052003.08.26 13:05buy3530.101.08011.07711.0841
7062003.08.26 16:00t/p3530.101.08411.07711.084140.0014103.00
7072003.08.26 16:54buy3540.101.08181.07881.0858
7082003.08.26 16:58t/p3540.101.08581.07881.085840.0014143.00
7092003.08.26 16:58buy3550.101.08101.07801.0850
7102003.08.26 16:58t/p3550.101.08501.07801.085040.0014183.00
7112003.08.26 17:20sell3560.101.09031.09331.0863
7122003.08.26 18:35close3560.101.08931.09331.086310.0014193.00
7132003.08.26 18:35buy3570.101.08931.08631.0933
7142003.08.26 20:55close3570.101.08951.08631.09332.0014195.00
7152003.08.26 20:55sell3580.101.08951.09251.0855
7162003.08.26 22:25close3580.101.08721.09251.085523.0014218.00
7172003.08.26 22:25buy3590.101.08721.08421.0912
7182003.08.27 02:47close3590.101.08791.08421.09127.0014225.00
7192003.08.27 02:47sell3600.101.08791.09091.0839
7202003.08.27 04:25close3600.101.08591.09091.083920.0014245.00
7212003.08.27 04:25buy3610.101.08591.08291.0899
7222003.08.27 06:43close3610.101.08631.08291.08994.0014249.00
7232003.08.27 06:43sell3620.101.08631.08931.0823
7242003.08.27 09:17close3620.101.08601.08931.08233.0014252.00
7252003.08.27 09:17buy3630.101.08601.08301.0900
7262003.08.27 11:00t/p3630.101.09001.08301.090040.0014292.00
7272003.08.27 11:30buy3640.101.08891.08591.0929
7282003.08.27 13:01t/p3640.101.09291.08591.092940.0014332.00
7292003.08.27 13:29buy3650.101.08941.08641.0934
7302003.08.27 14:34close3650.101.09141.08641.093420.0014352.00
7312003.08.27 14:34sell3660.101.09141.09441.0874
7322003.08.27 20:03t/p3660.101.08741.09441.087440.0014392.00
7332003.08.27 20:25sell3670.101.08851.09151.0845
7342003.08.28 02:12t/p3670.101.08451.09151.084540.0014432.00
7352003.08.28 02:16sell3680.101.08561.08861.0816
7362003.08.28 10:24close3680.101.08571.08861.0816-1.0014431.00
7372003.08.28 10:24buy3690.101.08571.08271.0897
7382003.08.28 11:24close3690.101.08741.08271.089717.0014448.00
7392003.08.28 11:24sell3700.101.08741.09041.0834
7402003.08.28 12:00t/p3700.101.08341.09041.083440.0014488.00
7412003.08.28 12:30sell3710.101.08581.08881.0818
7422003.08.28 13:00t/p3710.101.08181.08881.081840.0014528.00
7432003.08.28 13:02sell3720.101.08251.08551.0785
7442003.08.28 14:42close3720.101.08331.08551.0785-8.0014520.00
7452003.08.28 14:42buy3730.101.08331.08031.0873
7462003.08.28 15:01t/p3730.101.08731.08031.087340.0014560.00
7472003.08.28 15:55buy3740.101.08411.08111.0881
7482003.08.28 16:00t/p3740.101.08811.08111.088140.0014600.00
7492003.08.28 16:06buy3750.101.08781.08481.0918
7502003.08.28 17:21close3750.101.09111.08481.091833.0014633.00
7512003.08.28 17:21sell3760.101.09111.09411.0871
7522003.08.28 18:30close3760.101.08951.09411.087116.0014649.00
7532003.08.28 18:30buy3770.101.08951.08651.0935
7542003.08.28 19:55close3770.101.08901.08651.0935-5.0014644.00
7552003.08.28 19:55sell3780.101.08901.09201.0850
7562003.08.28 21:48close3780.101.08701.09201.085020.0014664.00
7572003.08.28 21:48buy3790.101.08701.08401.0910
7582003.08.29 00:48close3790.101.08851.08401.091015.0014679.00
7592003.08.29 00:48sell3800.101.08851.09151.0845
7602003.08.29 02:43close3800.101.08821.09151.08453.0014682.00
7612003.08.29 02:43buy3810.101.08821.08521.0922
7622003.08.29 04:43close3810.101.08921.08521.092210.0014692.00
7632003.08.29 04:43sell3820.101.08921.09221.0852
7642003.08.29 06:36close3820.101.08751.09221.085217.0014709.00
7652003.08.29 06:36buy3830.101.08751.08451.0915
7662003.08.29 07:40close3830.101.08821.08451.09157.0014716.00
7672003.08.29 07:40sell3840.101.08821.09121.0842
7682003.08.29 09:00s/l3840.101.09121.09121.0842-30.0014686.00
7692003.08.29 09:19buy3850.101.08981.08681.0938
7702003.08.29 11:35close3850.101.09171.08681.093819.0014705.00
7712003.08.29 11:35sell3860.101.09171.09471.0877
7722003.08.29 13:06close3860.101.09051.09471.087712.0014717.00
7732003.08.29 13:06buy3870.101.09051.08751.0945
7742003.08.29 14:00t/p3870.101.09451.08751.094540.0014757.00
7752003.08.29 14:27buy3880.101.09251.08951.0965
7762003.08.29 15:57t/p3880.101.09651.08951.096540.0014797.00
7772003.08.29 16:29sell3890.101.09611.09911.0921
7782003.08.29 17:57s/l3890.101.09911.09911.0921-30.0014767.00
7792003.08.29 18:50sell3900.101.09891.10191.0949
7802003.09.01 07:47s/l3900.101.10191.10191.0949-30.0014737.00
7812003.09.01 08:12sell3910.101.10121.10421.0972
7822003.09.01 09:08t/p3910.101.09721.10421.097240.0014777.00
7832003.09.01 09:16sell3920.101.09941.10241.0954
7842003.09.01 14:02t/p3920.101.09541.10241.095440.0014817.00
7852003.09.01 14:06sell3930.101.09681.09981.0928
7862003.09.01 18:59close3930.101.09651.09981.09283.0014820.00
7872003.09.01 18:59buy3940.101.09651.09351.1005
7882003.09.01 20:29close3940.101.09771.09351.100512.0014832.00
7892003.09.01 20:29sell3950.101.09771.10071.0937
7902003.09.01 23:59close3950.101.09641.10071.093713.0014845.00
7912003.09.01 23:59buy3960.101.09641.09341.1004
7922003.09.02 01:25close3960.101.09661.09341.10042.0014847.00
7932003.09.02 01:25sell3970.101.09661.09961.0926
7942003.09.02 04:58close3970.101.09371.09961.092629.0014876.00
7952003.09.02 04:58buy3980.101.09371.09071.0977
7962003.09.02 06:08close3980.101.09461.09071.09779.0014885.00
7972003.09.02 06:08sell3990.101.09461.09761.0906
7982003.09.02 07:59close3990.101.09301.09761.090616.0014901.00
7992003.09.02 07:59buy4000.101.09301.09001.0970
8002003.09.02 08:00s/l4000.101.09001.09001.0970-30.0014871.00
8012003.09.02 08:10sell4010.101.09311.09611.0891
8022003.09.02 09:00t/p4010.101.08911.09611.089140.0014911.00
8032003.09.02 09:27sell4020.101.09131.09431.0873
8042003.09.02 09:59t/p4020.101.08731.09431.087340.0014951.00
8052003.09.02 10:01sell4030.101.08721.09021.0832
8062003.09.02 12:55close4030.101.08531.09021.083219.0014970.00
8072003.09.02 12:55buy4040.101.08531.08231.0893
8082003.09.02 16:17t/p4040.101.08931.08231.089340.0015010.00
8092003.09.02 16:50buy4050.101.08571.08271.0897
8102003.09.02 17:58close4050.101.08721.08271.089715.0015025.00
8112003.09.02 17:58sell4060.101.08721.09021.0832
8122003.09.02 19:50t/p4060.101.08321.09021.083240.0015065.00
8132003.09.02 22:45buy4070.101.08101.07801.0850
8142003.09.03 02:41s/l4070.101.07801.07801.0850-30.0015035.00
8152003.09.03 03:30buy4080.101.07771.07471.0817
8162003.09.03 05:59close4080.101.08001.07471.081723.0015058.00
8172003.09.03 05:59sell4090.101.08001.08301.0760
8182003.09.03 08:45close4090.101.07911.08301.07609.0015067.00
8192003.09.03 08:45buy4100.101.07911.07611.0831
8202003.09.03 16:00t/p4100.101.08311.07611.083140.0015107.00
8212003.09.03 16:35buy4110.101.08111.07811.0851
8222003.09.03 17:01t/p4110.101.08511.07811.085140.0015147.00
8232003.09.03 17:41buy4120.101.08241.07941.0864
8242003.09.03 18:59close4120.101.08501.07941.086426.0015173.00
8252003.09.03 18:59sell4130.101.08501.08801.0810
8262003.09.03 21:35close4130.101.08381.08801.081012.0015185.00
8272003.09.03 21:35buy4140.101.08381.08081.0878
8282003.09.04 01:32s/l4140.101.08081.08081.0878-30.0015155.00
8292003.09.04 01:32buy4150.101.08101.07801.0850
8302003.09.04 04:00t/p4150.101.08501.07801.085040.0015195.00
8312003.09.04 06:25buy4160.101.08361.08061.0876
8322003.09.04 07:44close4160.101.08351.08061.0876-1.0015194.00
8332003.09.04 07:44sell4170.101.08351.08651.0795
8342003.09.04 08:59close4170.101.08311.08651.07954.0015198.00
8352003.09.04 08:59buy4180.101.08311.08011.0871
8362003.09.04 09:59close4180.101.08391.08011.08718.0015206.00
8372003.09.04 09:59sell4190.101.08391.08691.0799
8382003.09.04 11:10close4190.101.08371.08691.07992.0015208.00
8392003.09.04 11:10buy4200.101.08371.08071.0877
8402003.09.04 12:38close4200.101.08411.08071.08774.0015212.00
8412003.09.04 12:38sell4210.101.08411.08711.0801
8422003.09.04 14:02s/l4210.101.08711.08711.0801-30.0015182.00
8432003.09.04 14:07buy4220.101.08171.07871.0857
8442003.09.04 14:58t/p4220.101.08571.07871.085740.0015222.00
8452003.09.04 15:06buy4230.101.08601.08301.0900
8462003.09.04 16:00t/p4230.101.09001.08301.090040.0015262.00
8472003.09.04 16:02buy4240.101.08781.08481.0918
8482003.09.04 18:57t/p4240.101.09181.08481.091840.0015302.00
8492003.09.04 19:56sell4250.101.09201.09501.0880
8502003.09.04 22:52s/l4250.101.09501.09501.0880-30.0015272.00
8512003.09.05 00:29sell4260.101.09411.09711.0901
8522003.09.05 07:46s/l4260.101.09711.09711.0901-30.0015242.00
8532003.09.05 07:46sell4270.101.09691.09991.0929
8542003.09.05 12:00t/p4270.101.09291.09991.092940.0015282.00
8552003.09.05 12:41sell4280.101.09481.09781.0908
8562003.09.05 14:03close4280.101.09261.09781.090822.0015304.00
8572003.09.05 14:03buy4290.101.09261.08961.0966
8582003.09.05 14:31t/p4290.101.09661.08961.096640.0015344.00
8592003.09.05 15:04sell4300.101.10091.10391.0969
8602003.09.05 15:37s/l4300.101.10391.10391.0969-30.0015314.00
8612003.09.05 16:12sell4310.101.10351.10651.0995
8622003.09.05 17:55s/l4310.101.10651.10651.0995-30.0015284.00
8632003.09.05 18:30sell4320.101.10791.11091.1039
8642003.09.08 00:00s/l4320.101.11091.11091.1039-30.0015254.00
8652003.09.08 00:29sell4330.101.11101.11401.1070
8662003.09.08 09:04t/p4330.101.10701.11401.107040.0015294.00
8672003.09.08 10:41sell4340.101.10731.11031.1033
8682003.09.08 13:37s/l4340.101.11031.11031.1033-30.0015264.00
8692003.09.08 13:37sell4350.101.11011.11311.1061
8702003.09.08 14:02t/p4350.101.10611.11311.106140.0015304.00
8712003.09.08 14:35sell4360.101.10851.11151.1045
8722003.09.08 17:32s/l4360.101.11151.11151.1045-30.0015274.00
8732003.09.08 17:32sell4370.101.11131.11431.1073
8742003.09.08 22:00t/p4370.101.10731.11431.107340.0015314.00
8752003.09.09 02:10sell4380.101.10691.10991.1029
8762003.09.09 05:19s/l4380.101.10991.10991.1029-30.0015284.00
8772003.09.09 06:45sell4390.101.11001.11301.1060
8782003.09.09 12:10s/l4390.101.11301.11301.1060-30.0015254.00
8792003.09.09 13:05sell4400.101.11311.11611.1091
8802003.09.09 15:04s/l4400.101.11611.11611.1091-30.0015224.00
8812003.09.09 17:55sell4410.101.11871.12171.1147
8822003.09.09 18:29s/l4410.101.12171.12171.1147-30.0015194.00
8832003.09.09 20:58buy4420.101.12281.11981.1268
8842003.09.09 22:54close4420.101.12391.11981.126811.0015205.00
8852003.09.09 22:54sell4430.101.12391.12691.1199
8862003.09.10 10:20t/p4430.101.11991.12691.119940.0015245.00
8872003.09.10 10:24sell4440.101.12261.12561.1186
8882003.09.10 11:04t/p4440.101.11861.12561.118640.0015285.00
8892003.09.10 13:03sell4450.101.12041.12341.1164
8902003.09.10 13:16t/p4450.101.11641.12341.116440.0015325.00
8912003.09.10 13:24sell4460.101.12041.12341.1164
8922003.09.10 14:15t/p4460.101.11641.12341.116440.0015365.00
8932003.09.10 14:15buy4470.101.11641.11341.1204
8942003.09.10 14:36t/p4470.101.12041.11341.120440.0015405.00
8952003.09.10 15:15sell4480.101.12081.12381.1168
8962003.09.11 08:07s/l4480.101.12381.12381.1168-30.0015375.00
8972003.09.11 10:09sell4490.101.12581.12881.1218
8982003.09.11 12:00t/p4490.101.12181.12881.121840.0015415.00
8992003.09.11 12:06sell4500.101.12291.12591.1189
9002003.09.11 13:30close4500.101.12131.12591.118916.0015431.00
9012003.09.11 13:30buy4510.101.12131.11831.1253
9022003.09.11 14:31close4510.101.12271.11831.125314.0015445.00
9032003.09.11 14:31sell4520.101.12271.12571.1187
9042003.09.11 14:53s/l4520.101.12571.12571.1187-30.0015415.00
9052003.09.11 14:53sell4530.101.12551.12851.1215
9062003.09.11 14:58t/p4530.101.12151.12851.121540.0015455.00
9072003.09.11 14:58buy4540.101.12011.11711.1241
9082003.09.11 15:27s/l4540.101.11711.11711.1241-30.0015425.00
9092003.09.11 15:29sell4550.101.11941.12241.1154
9102003.09.11 17:57close4550.101.11831.12241.115411.0015436.00
9112003.09.11 17:57buy4560.101.11831.11531.1223
9122003.09.11 19:46close4560.101.11931.11531.122310.0015446.00
9132003.09.11 19:46sell4570.101.11931.12231.1153
9142003.09.11 21:52close4570.101.12001.12231.1153-7.0015439.00
9152003.09.11 21:52buy4580.101.12001.11701.1240
9162003.09.11 22:58close4580.101.12071.11701.12407.0015446.00
9172003.09.11 22:58sell4590.101.12071.12371.1167
9182003.09.12 02:45close4590.101.11841.12371.116723.0015469.00
9192003.09.12 02:45buy4600.101.11841.11541.1224
9202003.09.12 07:31close4600.101.11881.11541.12244.0015473.00
9212003.09.12 07:31sell4610.101.11881.12181.1148
9222003.09.12 09:35close4610.101.11741.12181.114814.0015487.00
9232003.09.12 09:35buy4620.101.11741.11441.1214
9242003.09.12 10:40close4620.101.11851.11441.121411.0015498.00
9252003.09.12 10:40sell4630.101.11851.12151.1145
9262003.09.12 11:02t/p4630.101.11451.12151.114540.0015538.00
9272003.09.12 11:05sell4640.101.11731.12031.1133
9282003.09.12 12:32close4640.101.11431.12031.113330.0015568.00
9292003.09.12 12:32buy4650.101.11431.11131.1183
9302003.09.12 14:00t/p4650.101.11831.11131.118340.0015608.00
9312003.09.12 14:56buy4660.101.11671.11371.1207
9322003.09.12 14:58t/p4660.101.12071.11371.120740.0015648.00
9332003.09.12 14:58buy4670.101.11671.11371.1207
9342003.09.12 14:58t/p4670.101.12071.11371.120740.0015688.00
9352003.09.12 15:29buy4680.101.12471.12171.1287
9362003.09.12 15:58t/p4680.101.12871.12171.128740.0015728.00
9372003.09.12 15:59buy4690.101.12431.12131.1283
9382003.09.12 15:59t/p4690.101.12831.12131.128340.0015768.00
9392003.09.12 16:18sell4700.101.13161.13461.1276
9402003.09.12 17:26close4700.101.12961.13461.127620.0015788.00
9412003.09.12 17:26buy4710.101.12961.12661.1336
9422003.09.12 18:54close4710.101.13121.12661.133616.0015804.00
9432003.09.12 18:54sell4720.101.13121.13421.1272
9442003.09.15 00:00t/p4720.101.12721.13421.127240.0015844.00
9452003.09.15 00:58sell4730.101.12681.12981.1228
9462003.09.15 09:11close4730.101.12571.12981.122811.0015855.00
9472003.09.15 09:11buy4740.101.12571.12271.1297
9482003.09.15 10:40close4740.101.12871.12271.129730.0015885.00
9492003.09.15 10:40sell4750.101.12871.13171.1247
9502003.09.16 04:18s/l4750.101.13171.13171.1247-30.0015855.00
9512003.09.16 04:18sell4760.101.13171.13471.1277
9522003.09.16 08:08t/p4760.101.12771.13471.127740.0015895.00
9532003.09.16 08:12sell4770.101.13071.13371.1267
9542003.09.16 09:03t/p4770.101.12671.13371.126740.0015935.00
9552003.09.16 09:10sell4780.101.12721.13021.1232
9562003.09.16 11:05t/p4780.101.12321.13021.123240.0015975.00
9572003.09.16 11:07sell4790.101.12541.12841.1214
9582003.09.16 12:03t/p4790.101.12141.12841.121440.0016015.00
9592003.09.16 12:07sell4800.101.12481.12781.1208
9602003.09.16 16:00t/p4800.101.12081.12781.120840.0016055.00
9612003.09.16 16:06sell4810.101.12431.12731.1203
9622003.09.16 16:59t/p4810.101.12031.12731.120340.0016095.00
9632003.09.16 17:02sell4820.101.11971.12271.1157
9642003.09.16 18:52close4820.101.11691.12271.115728.0016123.00
9652003.09.16 18:52buy4830.101.11691.11391.1209
9662003.09.16 20:58close4830.101.11731.11391.12094.0016127.00
9672003.09.16 20:58sell4840.101.11731.12031.1133
9682003.09.16 23:54close4840.101.11721.12031.11331.0016128.00
9692003.09.16 23:54buy4850.101.11721.11421.1212
9702003.09.17 07:54s/l4850.101.11421.11421.1212-30.0016098.00
9712003.09.17 08:35buy4860.101.11481.11181.1188
9722003.09.17 12:03t/p4860.101.11881.11181.118840.0016138.00
9732003.09.17 12:35buy4870.101.11611.11311.1201
9742003.09.17 13:01t/p4870.101.12011.11311.120140.0016178.00
9752003.09.17 13:45buy4880.101.11951.11651.1235
9762003.09.17 15:17t/p4880.101.12351.11651.123540.0016218.00
9772003.09.17 16:19buy4890.101.12281.11981.1268
9782003.09.17 17:59close4890.101.12381.11981.126810.0016228.00
9792003.09.17 17:59sell4900.101.12381.12681.1198
9802003.09.17 19:13s/l4900.101.12681.12681.1198-30.0016198.00
9812003.09.17 19:36buy4910.101.12411.12111.1281
9822003.09.17 20:09t/p4910.101.12811.12111.128140.0016238.00
9832003.09.17 20:25buy4920.101.12751.12451.1315
9842003.09.18 00:55close4920.101.12841.12451.13159.0016247.00
9852003.09.18 00:55sell4930.101.12841.13141.1244
9862003.09.18 03:17close4930.101.12721.13141.124412.0016259.00
9872003.09.18 03:17buy4940.101.12721.12421.1312
9882003.09.18 09:43close4940.101.12871.12421.131215.0016274.00
9892003.09.18 09:43sell4950.101.12871.13171.1247
9902003.09.18 15:35s/l4950.101.13171.13171.1247-30.0016244.00
9912003.09.18 16:32sell4960.101.13061.13361.1266
9922003.09.18 16:59t/p4960.101.12661.13361.126640.0016284.00
9932003.09.18 17:24sell4970.101.12641.12941.1224
9942003.09.19 11:10s/l4970.101.12941.12941.1224-30.0016254.00
9952003.09.19 12:09sell4980.101.13001.13301.1260
9962003.09.19 14:06s/l4980.101.13301.13301.1260-30.0016224.00
9972003.09.19 14:06sell4990.101.13291.13591.1289
9982003.09.19 15:00t/p4990.101.12891.13591.128940.0016264.00
9992003.09.19 15:29sell5000.101.13131.13431.1273
10002003.09.19 16:03s/l5000.101.13431.13431.1273-30.0016234.00
10012003.09.19 16:30buy5010.101.13121.12821.1352
10022003.09.19 16:53t/p5010.101.13521.12821.135240.0016274.00
10032003.09.19 17:02sell5020.101.13521.13821.1312
10042003.09.19 19:56s/l5020.101.13821.13821.1312-30.0016244.00
10052003.09.19 19:56sell5030.101.13801.14101.1340
10062003.09.22 00:00s/l5030.101.14101.14101.1340-30.0016214.00
10072003.09.22 00:24sell5040.101.14541.14841.1414
10082003.09.22 00:24t/p5040.101.14141.14841.141440.0016254.00
10092003.09.22 00:51sell5050.101.14611.14911.1421
10102003.09.22 00:58s/l5050.101.14911.14911.1421-30.0016224.00
10112003.09.22 00:58sell5060.101.14951.15251.1455
10122003.09.22 01:24t/p5060.101.14551.15251.145540.0016264.00
10132003.09.22 01:48sell5070.101.14961.15261.1456
10142003.09.22 02:03t/p5070.101.14561.15261.145640.0016304.00
10152003.09.22 02:52sell5080.101.14601.14901.1420
10162003.09.22 08:15t/p5080.101.14201.14901.142040.0016344.00
10172003.09.22 08:39sell5090.101.14631.14931.1423
10182003.09.22 09:04t/p5090.101.14231.14931.142340.0016384.00
10192003.09.22 09:14buy5100.101.14171.13871.1457
10202003.09.22 09:49t/p5100.101.14571.13871.145740.0016424.00
10212003.09.22 10:36sell5110.101.14701.15001.1430
10222003.09.22 18:38s/l5110.101.15001.15001.1430-30.0016394.00
10232003.09.22 19:30sell5120.101.14941.15241.1454
10242003.09.23 08:03t/p5120.101.14541.15241.145440.0016434.00
10252003.09.23 08:10sell5130.101.14811.15111.1441
10262003.09.23 10:07s/l5130.101.15111.15111.1441-30.0016404.00
10272003.09.23 10:07sell5140.101.15091.15391.1469
10282003.09.23 13:00t/p5140.101.14691.15391.146940.0016444.00
10292003.09.23 13:03sell5150.101.14851.15151.1445
10302003.09.23 15:58close5150.101.14731.15151.144512.0016456.00
10312003.09.23 15:58buy5160.101.14731.14431.1513
10322003.09.23 16:59close5160.101.14831.14431.151310.0016466.00
10332003.09.23 16:59sell5170.101.14831.15131.1443
10342003.09.23 21:00t/p5170.101.14431.15131.144340.0016506.00
10352003.09.23 21:44sell5180.101.14661.14961.1426
10362003.09.23 23:05close5180.101.14381.14961.142628.0016534.00
10372003.09.23 23:05buy5190.101.14381.14081.1478
10382003.09.24 00:41close5190.101.14421.14081.14784.0016538.00
10392003.09.24 00:41sell5200.101.14421.14721.1402
10402003.09.24 01:57close5200.101.14371.14721.14025.0016543.00
10412003.09.24 01:57buy5210.101.14371.14071.1477
10422003.09.24 07:03close5210.101.14621.14071.147725.0016568.00
10432003.09.24 07:03sell5220.101.14621.14921.1422
10442003.09.24 10:14close5220.101.14621.14921.14220.0016568.00
10452003.09.24 10:14buy5230.101.14621.14321.1502
10462003.09.24 12:58close5230.101.14731.14321.150211.0016579.00
10472003.09.24 12:58sell5240.101.14731.15031.1433
10482003.09.24 13:59close5240.101.14701.15031.14333.0016582.00
10492003.09.24 13:59buy5250.101.14701.14401.1510
10502003.09.24 15:22close5250.101.14681.14401.1510-2.0016580.00
10512003.09.24 15:22sell5260.101.14681.14981.1428
10522003.09.24 16:36close5260.101.14481.14981.142820.0016600.00
10532003.09.24 16:36buy5270.101.14481.14181.1488
10542003.09.24 17:50close5270.101.14751.14181.148827.0016627.00
10552003.09.24 17:50sell5280.101.14751.15051.1435
10562003.09.24 18:56close5280.101.14711.15051.14354.0016631.00
10572003.09.24 18:56buy5290.101.14711.14411.1511
10582003.09.24 19:59close5290.101.14771.14411.15116.0016637.00
10592003.09.24 19:59sell5300.101.14771.15071.1437
10602003.09.24 21:29close5300.101.14851.15071.1437-8.0016629.00
10612003.09.24 21:29buy5310.101.14851.14551.1525
10622003.09.24 22:40close5310.101.14981.14551.152513.0016642.00
10632003.09.24 22:40sell5320.101.14981.15281.1458
10642003.09.24 23:40close5320.101.14921.15281.14586.0016648.00
10652003.09.24 23:40buy5330.101.14921.14621.1532
10662003.09.25 00:55close5330.101.14891.14621.1532-3.0016645.00
10672003.09.25 00:55sell5340.101.14891.15191.1449
10682003.09.25 03:24close5340.101.14751.15191.144914.0016659.00
10692003.09.25 03:24buy5350.101.14751.14451.1515
10702003.09.25 06:48close5350.101.14851.14451.151510.0016669.00
10712003.09.25 06:48sell5360.101.14851.15151.1445
10722003.09.25 13:11close5360.101.14821.15151.14453.0016672.00
10732003.09.25 13:11buy5370.101.14821.14521.1522
10742003.09.25 14:35close5370.101.15011.14521.152219.0016691.00
10752003.09.25 14:35sell5380.101.15011.15311.1461
10762003.09.25 16:04close5380.101.14931.15311.14618.0016699.00
10772003.09.25 16:04buy5390.101.14931.14631.1533
10782003.09.25 16:35t/p5390.101.15331.14631.153340.0016739.00
10792003.09.25 17:34sell5400.101.15211.15511.1481
10802003.09.25 22:59close5400.101.14931.15511.148128.0016767.00
10812003.09.25 22:59buy5410.101.14931.14631.1533
10822003.09.25 23:00s/l5410.101.14631.14631.1533-30.0016737.00
10832003.09.25 23:51sell5420.101.14941.15241.1454
10842003.09.26 14:00t/p5420.101.14541.15241.145440.0016777.00
10852003.09.26 14:05sell5430.101.14931.15231.1453
10862003.09.26 15:00t/p5430.101.14531.15231.145340.0016817.00
10872003.09.26 15:39buy5440.101.14491.14191.1489
10882003.09.26 16:29t/p5440.101.14891.14191.148940.0016857.00
10892003.09.26 16:39buy5450.101.14781.14481.1518
10902003.09.26 18:57close5450.101.14831.14481.15185.0016862.00
10912003.09.26 18:57sell5460.101.14831.15131.1443
10922003.09.29 02:24close5460.101.14591.15131.144324.0016886.00
10932003.09.29 02:24buy5470.101.14591.14291.1499
10942003.09.29 09:13close5470.101.14601.14291.14991.0016887.00
10952003.09.29 09:13sell5480.101.14601.14901.1420
10962003.09.29 09:41t/p5480.101.14201.14901.142040.0016927.00
10972003.09.29 10:39buy5490.101.14031.13731.1443
10982003.09.29 13:59close5490.101.14121.13731.14439.0016936.00
10992003.09.29 13:59sell5500.101.14121.14421.1372
11002003.09.29 14:07s/l5500.101.14421.14421.1372-30.0016906.00
11012003.09.29 14:35buy5510.101.14151.13851.1455
11022003.09.29 15:58close5510.101.14371.13851.145522.0016928.00
11032003.09.29 15:58sell5520.101.14371.14671.1397
11042003.09.29 16:00s/l5520.101.14671.14671.1397-30.0016898.00
11052003.09.29 16:50buy5530.101.14461.14161.1486
11062003.09.29 16:58t/p5530.101.14861.14161.148640.0016938.00
11072003.09.29 17:41buy5540.101.15331.15031.1573
11082003.09.29 17:58t/p5540.101.15731.15031.157340.0016978.00
11092003.09.29 18:30buy5550.101.15791.15491.1619
11102003.09.29 19:57close5550.101.15871.15491.16198.0016986.00
11112003.09.29 19:57sell5560.101.15871.16171.1547
11122003.09.29 23:51s/l5560.101.16171.16171.1547-30.0016956.00
11132003.09.29 23:51sell5570.101.16151.16451.1575
11142003.09.30 01:41t/p5570.101.15751.16451.157540.0016996.00
11152003.09.30 01:49sell5580.101.16231.16531.1583
11162003.09.30 01:59t/p5580.101.15831.16531.158340.0017036.00
11172003.09.30 04:45sell5590.101.16361.16661.1596
11182003.09.30 09:42s/l5590.101.16661.16661.1596-30.0017006.00
11192003.09.30 10:38sell5600.101.16681.16981.1628
11202003.09.30 15:32s/l5600.101.16981.16981.1628-30.0016976.00
11212003.09.30 16:02sell5610.101.16991.17291.1659
11222003.09.30 16:20t/p5610.101.16591.17291.165940.0017016.00
11232003.09.30 16:29sell5620.101.17051.17351.1665
11242003.09.30 16:50s/l5620.101.17351.17351.1665-30.0016986.00
11252003.09.30 16:50sell5630.101.17351.17651.1695
11262003.09.30 16:58t/p5630.101.16951.17651.169540.0017026.00
11272003.09.30 16:58buy5640.101.16631.16331.1703
11282003.09.30 16:58t/p5640.101.17031.16331.170340.0017066.00
11292003.09.30 16:58sell5650.101.17031.17331.1663
11302003.09.30 16:59t/p5650.101.16631.17331.166340.0017106.00
11312003.09.30 16:59buy5660.101.16491.16191.1689
11322003.09.30 19:18s/l5660.101.16191.16191.1689-30.0017076.00
11332003.09.30 19:25sell5670.101.16671.16971.1627
11342003.09.30 23:58close5670.101.16551.16971.162712.0017088.00
11352003.09.30 23:58buy5680.101.16551.16251.1695
11362003.10.01 00:59close5680.101.16701.16251.169515.0017103.00
11372003.10.01 00:59sell5690.101.16701.17001.1630
11382003.10.01 12:25s/l5690.101.17001.17001.1630-30.0017073.00
11392003.10.01 13:06sell5700.101.16881.17181.1648
11402003.10.01 16:24s/l5700.101.17181.17181.1648-30.0017043.00
11412003.10.01 16:24sell5710.101.17161.17461.1676
11422003.10.01 18:08t/p5710.101.16761.17461.167640.0017083.00
11432003.10.01 18:21sell5720.101.17111.17411.1671
11442003.10.01 23:57s/l5720.101.17411.17411.1671-30.0017053.00
11452003.10.02 00:06sell5730.101.17301.17601.1690
11462003.10.02 04:12s/l5730.101.17601.17601.1690-30.0017023.00
11472003.10.02 05:44sell5740.101.17681.17981.1728
11482003.10.02 08:05t/p5740.101.17281.17981.172840.0017063.00
11492003.10.02 08:55sell5750.101.17611.17911.1721
11502003.10.02 09:07t/p5750.101.17211.17911.172140.0017103.00
11512003.10.02 09:22sell5760.101.17311.17611.1691
11522003.10.02 12:00t/p5760.101.16911.17611.169140.0017143.00
11532003.10.02 12:34sell5770.101.16951.17251.1655
11542003.10.02 14:01close5770.101.16831.17251.165512.0017155.00
11552003.10.02 14:01buy5780.101.16831.16531.1723
11562003.10.02 15:31close5780.101.16931.16531.172310.0017165.00
11572003.10.02 15:31sell5790.101.16931.17231.1653
11582003.10.02 17:43s/l5790.101.17231.17231.1653-30.0017135.00
11592003.10.02 18:08sell5800.101.17181.17481.1678
11602003.10.02 23:44close5800.101.16941.17481.167824.0017159.00
11612003.10.02 23:44buy5810.101.16941.16641.1734
11622003.10.03 02:17close5810.101.16871.16641.1734-7.0017152.00
11632003.10.03 02:17sell5820.101.16871.17171.1647
11642003.10.03 09:22s/l5820.101.17171.17171.1647-30.0017122.00
11652003.10.03 10:06sell5830.101.17141.17441.1674
11662003.10.03 14:00t/p5830.101.16741.17441.167440.0017162.00
11672003.10.03 14:16sell5840.101.16981.17281.1658
11682003.10.03 14:25t/p5840.101.16581.17281.165840.0017202.00
11692003.10.03 15:24buy5850.101.16201.15901.1660
11702003.10.03 15:42s/l5850.101.15901.15901.1660-30.0017172.00
11712003.10.03 15:44sell5860.101.16231.16531.1583
11722003.10.03 16:13s/l5860.101.16531.16531.1583-30.0017142.00
11732003.10.03 16:24buy5870.101.16351.16051.1675
11742003.10.03 17:30close5870.101.16291.16051.1675-6.0017136.00
11752003.10.03 17:30sell5880.101.16291.16591.1589
11762003.10.03 18:54t/p5880.101.15891.16591.158940.0017176.00
11772003.10.06 01:56buy5890.101.15781.15481.1618
11782003.10.06 07:59close5890.101.15671.15481.1618-11.0017165.00
11792003.10.06 07:59sell5900.101.15671.15971.1527
11802003.10.06 10:00s/l5900.101.15971.15971.1527-30.0017135.00
11812003.10.06 10:40buy5910.101.15801.15501.1620
11822003.10.06 14:00t/p5910.101.16201.15501.162040.0017175.00
11832003.10.06 14:41buy5920.101.15791.15491.1619
11842003.10.06 14:58t/p5920.101.16191.15491.161940.0017215.00
11852003.10.06 15:34buy5930.101.16191.15891.1659
11862003.10.06 16:06t/p5930.101.16591.15891.165940.0017255.00
11872003.10.06 16:32buy5940.101.16321.16021.1672
11882003.10.06 17:03t/p5940.101.16721.16021.167240.0017295.00
11892003.10.06 17:30buy5950.101.16651.16351.1705
11902003.10.06 17:59t/p5950.101.17051.16351.170540.0017335.00
11912003.10.06 18:30buy5960.101.17051.16751.1745
11922003.10.06 19:57close5960.101.17101.16751.17455.0017340.00
11932003.10.06 19:57sell5970.101.17101.17401.1670
11942003.10.06 23:30close5970.101.17041.17401.16706.0017346.00
11952003.10.06 23:30buy5980.101.17041.16741.1744
11962003.10.07 00:52close5980.101.17151.16741.174411.0017357.00
11972003.10.07 00:52sell5990.101.17151.17451.1675
11982003.10.07 08:11close5990.101.17161.17451.1675-1.0017356.00
11992003.10.07 08:11buy6000.101.17161.16861.1756
12002003.10.07 09:39close6000.101.17381.16861.175622.0017378.00
12012003.10.07 09:39sell6010.101.17381.17681.1698
12022003.10.07 10:03s/l6010.101.17681.17681.1698-30.0017348.00
12032003.10.07 10:17buy6020.101.17471.17171.1787
12042003.10.07 10:57t/p6020.101.17871.17171.178740.0017388.00
12052003.10.07 11:38sell6030.101.17911.18211.1751
12062003.10.07 16:07t/p6030.101.17511.18211.175140.0017428.00
12072003.10.07 16:31sell6040.101.17811.18111.1741
12082003.10.08 08:10s/l6040.101.18111.18111.1741-30.0017398.00
12092003.10.08 09:06sell6050.101.18251.18551.1785
12102003.10.08 13:00t/p6050.101.17851.18551.178540.0017438.00
12112003.10.08 13:53sell6060.101.17981.18281.1758
12122003.10.08 16:49s/l6060.101.18281.18281.1758-30.0017408.00
12132003.10.08 16:49sell6070.101.18291.18591.1789
12142003.10.08 17:58close6070.101.18091.18591.178920.0017428.00
12152003.10.08 17:58buy6080.101.18091.17791.1849
12162003.10.08 18:02s/l6080.101.17791.17791.1849-30.0017398.00
12172003.10.08 18:19sell6090.101.18061.18361.1766
12182003.10.08 20:59close6090.101.18041.18361.17662.0017400.00
12192003.10.08 20:59buy6100.101.18041.17741.1844
12202003.10.08 22:41close6100.101.18181.17741.184414.0017414.00
12212003.10.08 22:41sell6110.101.18181.18481.1778
12222003.10.09 03:35s/l6110.101.18481.18481.1778-30.0017384.00
12232003.10.09 03:58buy6120.101.18321.18021.1872
12242003.10.09 05:34close6120.101.18501.18021.187218.0017402.00
12252003.10.09 05:34sell6130.101.18501.18801.1810
12262003.10.09 09:58close6130.101.18481.18801.18102.0017404.00
12272003.10.09 09:58buy6140.101.18481.18181.1888
12282003.10.09 11:13s/l6140.101.18181.18181.1888-30.0017374.00
12292003.10.09 11:25sell6150.101.18471.18771.1807
12302003.10.09 13:10t/p6150.101.18071.18771.180740.0017414.00
12312003.10.09 13:12sell6160.101.18131.18431.1773
12322003.10.09 14:01t/p6160.101.17731.18431.177340.0017454.00
12332003.10.09 14:11sell6170.101.17831.18131.1743
12342003.10.09 14:58t/p6170.101.17431.18131.174340.0017494.00
12352003.10.09 15:19sell6180.101.17281.17581.1688
12362003.10.09 16:44s/l6180.101.17581.17581.1688-30.0017464.00
12372003.10.09 16:57buy6190.101.17361.17061.1776
12382003.10.09 17:56s/l6190.101.17061.17061.1776-30.0017434.00
12392003.10.09 18:54buy6200.101.16931.16631.1733
12402003.10.09 20:37t/p6200.101.17331.16631.173340.0017474.00
12412003.10.09 21:51buy6210.101.17391.17091.1779
12422003.10.10 08:36s/l6210.101.17091.17091.1779-30.0017444.00
12432003.10.10 09:35buy6220.101.17261.16961.1766
12442003.10.10 11:20t/p6220.101.17661.16961.176640.0017484.00
12452003.10.10 11:37buy6230.101.17241.16941.1764
12462003.10.10 12:02t/p6230.101.17641.16941.176440.0017524.00
12472003.10.10 12:39buy6240.101.17611.17311.1801
12482003.10.10 13:17t/p6240.101.18011.17311.180140.0017564.00
12492003.10.10 13:30buy6250.101.17821.17521.1822
12502003.10.10 14:14t/p6250.101.18221.17521.182240.0017604.00
12512003.10.10 14:29buy6260.101.17941.17641.1834
12522003.10.10 15:10t/p6260.101.18341.17641.183440.0017644.00
12532003.10.10 15:26buy6270.101.18271.17971.1867
12542003.10.10 16:26s/l6270.101.17971.17971.1867-30.0017614.00
12552003.10.10 16:58sell6280.101.18171.18471.1777
12562003.10.13 05:16close6280.101.17911.18471.177726.0017640.00
12572003.10.13 05:16buy6290.101.17911.17611.1831
12582003.10.13 08:11s/l6290.101.17611.17611.1831-30.0017610.00
12592003.10.13 09:07buy6300.101.17331.17031.1773
12602003.10.13 10:08s/l6300.101.17031.17031.1773-30.0017580.00
12612003.10.13 11:06buy6310.101.16601.16301.1700
12622003.10.13 12:35close6310.101.16861.16301.170026.0017606.00
12632003.10.13 12:35sell6320.101.16861.17161.1646
12642003.10.13 13:53close6320.101.16791.17161.16467.0017613.00
12652003.10.13 13:53buy6330.101.16791.16491.1719
12662003.10.13 14:00t/p6330.101.17191.16491.171940.0017653.00
12672003.10.13 15:33sell6340.101.17311.17611.1691
12682003.10.13 16:02t/p6340.101.16911.17611.169140.0017693.00
12692003.10.13 16:32sell6350.101.17121.17421.1672
12702003.10.13 21:46close6350.101.16871.17421.167225.0017718.00
12712003.10.13 21:46buy6360.101.16871.16571.1727
12722003.10.14 02:17close6360.101.16951.16571.17278.0017726.00
12732003.10.14 02:17sell6370.101.16951.17251.1655
12742003.10.14 02:39t/p6370.101.16551.17251.165540.0017766.00
12752003.10.14 03:17sell6380.101.16441.16741.1604
12762003.10.14 04:37close6380.101.16221.16741.160422.0017788.00
12772003.10.14 04:37buy6390.101.16221.15921.1662
12782003.10.14 05:59close6390.101.16281.15921.16626.0017794.00
12792003.10.14 05:59sell6400.101.16281.16581.1588
12802003.10.14 07:33close6400.101.16081.16581.158820.0017814.00
12812003.10.14 07:33buy6410.101.16081.15781.1648
12822003.10.14 08:58close6410.101.16171.15781.16489.0017823.00
12832003.10.14 08:58sell6420.101.16171.16471.1577
12842003.10.14 09:10s/l6420.101.16471.16471.1577-30.0017793.00
12852003.10.14 09:30buy6430.101.16171.15871.1657
12862003.10.14 10:09t/p6430.101.16571.15871.165740.0017833.00
12872003.10.14 10:30buy6440.101.16381.16081.1678
12882003.10.14 14:59close6440.101.16421.16081.16784.0017837.00
12892003.10.14 14:59sell6450.101.16421.16721.1602
12902003.10.14 16:00s/l6450.101.16721.16721.1602-30.0017807.00
12912003.10.14 17:41buy6460.101.16961.16661.1736
12922003.10.14 18:00t/p6460.101.17361.16661.173640.0017847.00
12932003.10.14 18:40buy6470.101.17201.16901.1760
12942003.10.14 19:00t/p6470.101.17601.16901.176040.0017887.00
12952003.10.14 19:17buy6480.101.17471.17171.1787
12962003.10.14 20:00s/l6480.101.17171.17171.1787-30.0017857.00
12972003.10.14 20:16buy6490.101.17161.16861.1756
12982003.10.14 22:58close6490.101.17261.16861.175610.0017867.00
12992003.10.14 22:58sell6500.101.17261.17561.1686
13002003.10.15 02:11close6500.101.17211.17561.16865.0017872.00
13012003.10.15 02:11buy6510.101.17211.16911.1761
13022003.10.15 05:46close6510.101.17131.16911.1761-8.0017864.00
13032003.10.15 05:46sell6520.101.17131.17431.1673
13042003.10.15 07:24close6520.101.17161.17431.1673-3.0017861.00
13052003.10.15 07:24buy6530.101.17161.16861.1756
13062003.10.15 08:42close6530.101.17381.16861.175622.0017883.00
13072003.10.15 08:42sell6540.101.17381.17681.1698
13082003.10.15 10:20t/p6540.101.16981.17681.169840.0017923.00
13092003.10.15 10:39sell6550.101.17171.17471.1677
13102003.10.15 13:15close6550.101.16801.17471.167737.0017960.00
13112003.10.15 13:15buy6560.101.16801.16501.1720
13122003.10.15 14:02s/l6560.101.16501.16501.1720-30.0017930.00
13132003.10.15 14:34sell6570.101.16911.17211.1651
13142003.10.15 14:58t/p6570.101.16511.17211.165140.0017970.00
13152003.10.15 15:31sell6580.101.16051.16351.1565
13162003.10.15 15:33s/l6580.101.16351.16351.1565-30.0017940.00
13172003.10.15 15:55buy6590.101.15981.15681.1638
13182003.10.15 15:58t/p6590.101.16381.15681.163840.0017980.00
13192003.10.15 16:11buy6600.101.16401.16101.1680
13202003.10.15 17:27close6600.101.16381.16101.1680-2.0017978.00
13212003.10.15 17:27sell6610.101.16381.16681.1598
13222003.10.15 20:06close6610.101.16221.16681.159816.0017994.00
13232003.10.15 20:06buy6620.101.16221.15921.1662
13242003.10.15 21:24close6620.101.16471.15921.166225.0018019.00
13252003.10.15 21:24sell6630.101.16471.16771.1607
13262003.10.16 00:48close6630.101.16141.16771.160733.0018052.00
13272003.10.16 00:48buy6640.101.16141.15841.1654
13282003.10.16 03:50close6640.101.16261.15841.165412.0018064.00
13292003.10.16 03:50sell6650.101.16261.16561.1586
13302003.10.16 05:16s/l6650.101.16561.16561.1586-30.0018034.00
13312003.10.16 06:43sell6660.101.16501.16801.1610
13322003.10.16 09:35t/p6660.101.16101.16801.161040.0018074.00
13332003.10.16 09:35sell6670.101.16341.16641.1594
13342003.10.16 09:36t/p6670.101.15941.16641.159440.0018114.00
13352003.10.16 09:39sell6680.101.16291.16591.1589
13362003.10.16 11:34close6680.101.16031.16591.158926.0018140.00
13372003.10.16 11:34buy6690.101.16031.15731.1643
13382003.10.16 13:35close6690.101.16241.15731.164321.0018161.00
13392003.10.16 13:35sell6700.101.16241.16541.1584
13402003.10.16 14:35close6700.101.16271.16541.1584-3.0018158.00
13412003.10.16 14:35buy6710.101.16271.15971.1667
13422003.10.16 15:01t/p6710.101.16671.15971.166740.0018198.00
13432003.10.16 16:26buy6720.101.16791.16491.1719
13442003.10.16 18:21s/l6720.101.16491.16491.1719-30.0018168.00
13452003.10.16 19:23buy6730.101.16201.15901.1660
13462003.10.16 20:46s/l6730.101.15901.15901.1660-30.0018138.00
13472003.10.16 23:18buy6740.101.15861.15561.1626
13482003.10.17 02:58close6740.101.15891.15561.16263.0018141.00
13492003.10.17 02:58sell6750.101.15891.16191.1549
13502003.10.17 03:58close6750.101.15871.16191.15492.0018143.00
13512003.10.17 03:58buy6760.101.15871.15571.1627
13522003.10.17 08:06close6760.101.16091.15571.162722.0018165.00
13532003.10.17 08:06sell6770.101.16091.16391.1569
13542003.10.17 08:48t/p6770.101.15691.16391.156940.0018205.00
13552003.10.17 08:48buy6780.101.15691.15391.1609
13562003.10.17 08:59t/p6780.101.16091.15391.160940.0018245.00
13572003.10.17 08:59sell6790.101.16151.16451.1575
13582003.10.17 10:39close6790.101.15891.16451.157526.0018271.00
13592003.10.17 10:39buy6800.101.15891.15591.1629
13602003.10.17 12:02close6800.101.16141.15591.162925.0018296.00
13612003.10.17 12:02sell6810.101.16141.16441.1574
13622003.10.17 14:39t/p6810.101.15741.16441.157440.0018336.00
13632003.10.17 14:53sell6820.101.15901.16201.1550
13642003.10.17 15:38t/p6820.101.15501.16201.155040.0018376.00
13652003.10.17 15:38buy6830.101.15501.15201.1590
13662003.10.17 16:00t/p6830.101.15901.15201.159040.0018416.00
13672003.10.17 16:09buy6840.101.15851.15551.1625
13682003.10.17 16:28t/p6840.101.16251.15551.162540.0018456.00
13692003.10.17 16:34buy6850.101.15851.15551.1625
13702003.10.17 16:58t/p6850.101.16251.15551.162540.0018496.00
13712003.10.17 16:59buy6860.101.15791.15491.1619
13722003.10.17 16:59t/p6860.101.16191.15491.161940.0018536.00
13732003.10.17 17:33buy6870.101.16321.16021.1672
13742003.10.20 00:00t/p6870.101.16721.16021.167240.0018576.00
13752003.10.20 00:23sell6880.101.17151.17451.1675
13762003.10.20 01:34close6880.101.16981.17451.167517.0018593.00
13772003.10.20 01:34buy6890.101.16981.16681.1738
13782003.10.20 02:58close6890.101.17021.16681.17384.0018597.00
13792003.10.20 02:58sell6900.101.17021.17321.1662
13802003.10.20 03:11t/p6900.101.16621.17321.166240.0018637.00
13812003.10.20 03:18sell6910.101.16821.17121.1642
13822003.10.20 03:28t/p6910.101.16421.17121.164240.0018677.00
13832003.10.20 03:51sell6920.101.16821.17121.1642
13842003.10.20 03:58t/p6920.101.16421.17121.164240.0018717.00
13852003.10.20 04:10buy6930.101.16151.15851.1655
13862003.10.20 05:53close6930.101.16361.15851.165521.0018738.00
13872003.10.20 05:53sell6940.101.16361.16661.1596
13882003.10.20 07:20close6940.101.16231.16661.159613.0018751.00
13892003.10.20 07:20buy6950.101.16231.15931.1663
13902003.10.20 08:14t/p6950.101.16631.15931.166340.0018791.00
13912003.10.20 09:19buy6960.101.16551.16251.1695
13922003.10.20 09:48t/p6960.101.16951.16251.169540.0018831.00
13932003.10.20 10:11sell6970.101.16861.17161.1646
13942003.10.20 12:14close6970.101.16651.17161.164621.0018852.00
13952003.10.20 12:14buy6980.101.16651.16351.1705
13962003.10.20 13:24close6980.101.16621.16351.1705-3.0018849.00
13972003.10.20 13:24sell6990.101.16621.16921.1622
13982003.10.20 14:34t/p6990.101.16221.16921.162240.0018889.00
13992003.10.20 14:39sell7000.101.16511.16811.1611
14002003.10.20 17:01s/l7000.101.16811.16811.1611-30.0018859.00
14012003.10.20 17:08buy7010.101.16601.16301.1700
14022003.10.20 18:36close7010.101.16731.16301.170013.0018872.00
14032003.10.20 18:36sell7020.101.16731.17031.1633
14042003.10.20 19:39close7020.101.16521.17031.163321.0018893.00
14052003.10.20 19:39buy7030.101.16521.16221.1692
14062003.10.20 21:33close7030.101.16611.16221.16929.0018902.00
14072003.10.20 21:33sell7040.101.16611.16911.1621
14082003.10.21 02:19t/p7040.101.16211.16911.162140.0018942.00
14092003.10.21 02:21sell7050.101.16321.16621.1592
14102003.10.21 08:21s/l7050.101.16621.16621.1592-30.0018912.00
14112003.10.21 09:17sell7060.101.16501.16801.1610
14122003.10.21 15:10s/l7060.101.16801.16801.1610-30.0018882.00
14132003.10.21 17:02sell7070.101.16881.17181.1648
14142003.10.21 20:07close7070.101.16511.17181.164837.0018919.00
14152003.10.21 20:07buy7080.101.16511.16211.1691
14162003.10.21 23:11close7080.101.16711.16211.169120.0018939.00
14172003.10.21 23:11sell7090.101.16711.17011.1631
14182003.10.22 07:07close7090.101.16701.17011.16311.0018940.00
14192003.10.22 07:07buy7100.101.16701.16401.1710
14202003.10.22 08:02t/p7100.101.17101.16401.171040.0018980.00
14212003.10.22 08:06buy7110.101.16841.16541.1724
14222003.10.22 09:38close7110.101.17061.16541.172422.0019002.00
14232003.10.22 09:38sell7120.101.17061.17361.1666
14242003.10.22 10:58close7120.101.16931.17361.166613.0019015.00
14252003.10.22 10:58buy7130.101.16931.16631.1733
14262003.10.22 11:58close7130.101.16911.16631.1733-2.0019013.00
14272003.10.22 11:58sell7140.101.16911.17211.1651
14282003.10.22 15:00s/l7140.101.17211.17211.1651-30.0018983.00
14292003.10.22 15:08buy7150.101.17071.16771.1747
14302003.10.22 15:51t/p7150.101.17471.16771.174740.0019023.00
14312003.10.22 16:05buy7160.101.17501.17201.1790
14322003.10.22 16:50t/p7160.101.17901.17201.179040.0019063.00
14332003.10.22 17:28sell7170.101.17941.18241.1754
14342003.10.22 17:58s/l7170.101.18241.18241.1754-30.0019033.00
14352003.10.22 18:27sell7180.101.18091.18391.1769
14362003.10.22 20:58close7180.101.18131.18391.1769-4.0019029.00
14372003.10.22 20:58buy7190.101.18131.17831.1853
14382003.10.22 22:25close7190.101.18091.17831.1853-4.0019025.00
14392003.10.22 22:25sell7200.101.18091.18391.1769
14402003.10.23 08:39s/l7200.101.18391.18391.1769-30.0018995.00
14412003.10.23 09:07sell7210.101.18351.18651.1795
14422003.10.23 11:00t/p7210.101.17951.18651.179540.0019035.00
14432003.10.23 11:07sell7220.101.18051.18351.1765
14442003.10.23 12:59close7220.101.17891.18351.176516.0019051.00
14452003.10.23 12:59buy7230.101.17891.17591.1829
14462003.10.23 14:30close7230.101.17881.17591.1829-1.0019050.00
14472003.10.23 14:30sell7240.101.17881.18181.1748
14482003.10.23 21:59close7240.101.17811.18181.17487.0019057.00
14492003.10.23 21:59buy7250.101.17811.17511.1821
14502003.10.24 00:20t/p7250.101.18211.17511.182140.0019097.00
14512003.10.24 02:30sell7260.101.18251.18551.1785
14522003.10.24 09:03t/p7260.101.17851.18551.178540.0019137.00
14532003.10.24 09:07sell7270.101.18041.18341.1764
14542003.10.24 12:00t/p7270.101.17641.18341.176440.0019177.00
14552003.10.24 12:07sell7280.101.17821.18121.1742
14562003.10.24 14:21s/l7280.101.18121.18121.1742-30.0019147.00
14572003.10.24 15:29buy7290.101.18051.17751.1845
14582003.10.24 17:17t/p7290.101.18451.17751.184540.0019187.00
14592003.10.24 17:24buy7300.101.18191.17891.1859
14602003.10.24 18:17t/p7300.101.18591.17891.185940.0019227.00
14612003.10.24 18:25buy7310.101.18331.18031.1873
14622003.10.24 19:35close7310.101.18431.18031.187310.0019237.00
14632003.10.24 19:35sell7320.101.18431.18731.1803
14642003.10.27 00:00t/p7320.101.18031.18731.180340.0019277.00
14652003.10.27 01:35sell7330.101.17811.18111.1741
14662003.10.27 04:14t/p7330.101.17411.18111.174140.0019317.00
14672003.10.27 04:31sell7340.101.17551.17851.1715
14682003.10.27 07:55close7340.101.17411.17851.171514.0019331.00
14692003.10.27 07:55buy7350.101.17411.17111.1781
14702003.10.27 09:58close7350.101.17411.17111.17810.0019331.00
14712003.10.27 09:58sell7360.101.17411.17711.1701
14722003.10.27 10:45s/l7360.101.17711.17711.1701-30.0019301.00
14732003.10.27 10:48buy7370.101.17431.17131.1783
14742003.10.27 12:42t/p7370.101.17831.17131.178340.0019341.00
14752003.10.27 12:45buy7380.101.17671.17371.1807
14762003.10.27 13:48s/l7380.101.17371.17371.1807-30.0019311.00
14772003.10.27 14:45buy7390.101.17331.17031.1773
14782003.10.27 15:59close7390.101.17481.17031.177315.0019326.00
14792003.10.27 15:59sell7400.101.17481.17781.1708
14802003.10.27 16:36s/l7400.101.17781.17781.1708-30.0019296.00
14812003.10.27 16:40buy7410.101.17471.17171.1787
14822003.10.27 18:35close7410.101.17741.17171.178727.0019323.00
14832003.10.27 18:35sell7420.101.17741.18041.1734
14842003.10.27 20:36close7420.101.17471.18041.173427.0019350.00
14852003.10.27 20:36buy7430.101.17471.17171.1787
14862003.10.27 21:59close7430.101.17471.17171.17870.0019350.00
14872003.10.27 21:59sell7440.101.17471.17771.1707
14882003.10.27 23:36close7440.101.17401.17771.17077.0019357.00
14892003.10.27 23:36buy7450.101.17401.17101.1780
14902003.10.28 02:17s/l7450.101.17101.17101.1780-30.0019327.00
14912003.10.28 02:28buy7460.101.17111.16811.1751
14922003.10.28 10:13close7460.101.17421.16811.175131.0019358.00
14932003.10.28 10:13sell7470.101.17421.17721.1702
14942003.10.28 11:15close7470.101.17211.17721.170221.0019379.00
14952003.10.28 11:15buy7480.101.17211.16911.1761
14962003.10.28 12:04s/l7480.101.16911.16911.1761-30.0019349.00
14972003.10.28 12:08sell7490.101.17081.17381.1668
14982003.10.28 13:14close7490.101.16761.17381.166832.0019381.00
14992003.10.28 13:14buy7500.101.16761.16461.1716
15002003.10.28 20:01t/p7500.101.17161.16461.171640.0019421.00
15012003.10.28 20:05buy7510.101.16751.16451.1715
15022003.10.28 22:59close7510.101.16691.16451.1715-6.0019415.00
15032003.10.28 22:59sell7520.101.16691.16991.1629
15042003.10.29 01:30close7520.101.16651.16991.16294.0019419.00
15052003.10.29 01:30buy7530.101.16651.16351.1705
15062003.10.29 08:01t/p7530.101.17051.16351.170540.0019459.00
15072003.10.29 08:21buy7540.101.17001.16701.1740
15082003.10.29 11:59close7540.101.17091.16701.17409.0019468.00
15092003.10.29 11:59sell7550.101.17091.17391.1669
15102003.10.29 12:59close7550.101.17071.17391.16692.0019470.00
15112003.10.29 12:59buy7560.101.17071.16771.1747
15122003.10.29 15:59close7560.101.17001.16771.1747-7.0019463.00
15132003.10.29 15:59sell7570.101.17001.17301.1660
15142003.10.29 17:03close7570.101.16901.17301.166010.0019473.00
15152003.10.29 17:03buy7580.101.16901.16601.1730
15162003.10.29 18:47close7580.101.16811.16601.1730-9.0019464.00
15172003.10.29 18:47sell7590.101.16811.17111.1641
15182003.10.29 20:20close7590.101.16681.17111.164113.0019477.00
15192003.10.29 20:20buy7600.101.16681.16381.1708
15202003.10.30 03:59close7600.101.16681.16381.17080.0019477.00
15212003.10.30 03:59sell7610.101.16681.16981.1628
15222003.10.30 08:03close7610.101.16681.16981.16280.0019477.00
15232003.10.30 08:03buy7620.101.16681.16381.1708
15242003.10.30 11:25t/p7620.101.17081.16381.170840.0019517.00
15252003.10.30 11:39buy7630.101.16741.16441.1714
15262003.10.30 11:59t/p7630.101.17141.16441.171440.0019557.00
15272003.10.30 12:38buy7640.101.17131.16831.1753
15282003.10.30 13:24t/p7640.101.17531.16831.175340.0019597.00
15292003.10.30 13:40buy7650.101.17101.16801.1750
15302003.10.30 13:57t/p7650.101.17501.16801.175040.0019637.00
15312003.10.30 14:14sell7660.101.17491.17791.1709
15322003.10.30 14:39t/p7660.101.17091.17791.170940.0019677.00
15332003.10.30 14:55sell7670.101.17491.17791.1709
15342003.10.30 15:02t/p7670.101.17091.17791.170940.0019717.00
15352003.10.30 15:20sell7680.101.17191.17491.1679
15362003.10.30 15:38t/p7680.101.16791.17491.167940.0019757.00
15372003.10.30 15:55sell7690.101.17191.17491.1679
15382003.10.30 16:58close7690.101.16921.17491.167927.0019784.00
15392003.10.30 16:58buy7700.101.16921.16621.1732
15402003.10.30 18:06s/l7700.101.16621.16621.1732-30.0019754.00
15412003.10.30 18:10sell7710.101.16971.17271.1657
15422003.10.30 18:34t/p7710.101.16571.17271.165740.0019794.00
15432003.10.30 18:53sell7720.101.16971.17271.1657
15442003.10.30 18:58t/p7720.101.16571.17271.165740.0019834.00
15452003.10.30 19:52sell7730.101.16401.16701.1600
15462003.10.30 21:58close7730.101.16261.16701.160014.0019848.00
15472003.10.30 21:58buy7740.101.16261.15961.1666
15482003.10.30 23:54close7740.101.16281.15961.16662.0019850.00
15492003.10.30 23:54sell7750.101.16281.16581.1588
15502003.10.31 03:49close7750.101.16171.16581.158811.0019861.00
15512003.10.31 03:49buy7760.101.16171.15871.1657
15522003.10.31 11:59close7760.101.16421.15871.165725.0019886.00
15532003.10.31 11:59sell7770.101.16421.16721.1602
15542003.10.31 14:34close7770.101.16221.16721.160220.0019906.00
15552003.10.31 14:34buy7780.101.16221.15921.1662
15562003.10.31 18:29close7780.101.16111.15921.1662-11.0019895.00
15572003.10.31 18:29sell7790.101.16111.16411.1571
15582003.11.03 00:29close7790.101.15781.16411.157133.0019928.00
15592003.11.03 00:29buy7800.101.15781.15481.1618
15602003.11.03 08:59close7800.101.15861.15481.16188.0019936.00
15612003.11.03 08:59sell7810.101.15861.16161.1546
15622003.11.03 10:22close7810.101.15781.16161.15468.0019944.00
15632003.11.03 10:22buy7820.101.15781.15481.1618
15642003.11.03 12:06t/p7820.101.16181.15481.161840.0019984.00
15652003.11.03 12:33buy7830.101.16031.15731.1643
15662003.11.03 15:41s/l7830.101.15731.15731.1643-30.0019954.00
15672003.11.03 18:57buy7840.101.14521.14221.1492
15682003.11.04 04:59close7840.101.14421.14221.1492-10.0019944.00
15692003.11.04 04:59sell7850.101.14421.14721.1402
15702003.11.04 06:49close7850.101.14391.14721.14023.0019947.00
15712003.11.04 06:49buy7860.101.14391.14091.1479
15722003.11.04 07:59close7860.101.14561.14091.147917.0019964.00
15732003.11.04 07:59sell7870.101.14561.14861.1416
15742003.11.04 11:58close7870.101.14561.14861.14160.0019964.00
15752003.11.04 11:58buy7880.101.14561.14261.1496
15762003.11.04 15:00t/p7880.101.14961.14261.149640.0020004.00
15772003.11.04 15:31buy7890.101.14721.14421.1512
15782003.11.04 18:00t/p7890.101.15121.14421.151240.0020044.00
15792003.11.04 18:28buy7900.101.14921.14621.1532
15802003.11.04 23:58close7900.101.14941.14621.15322.0020046.00
15812003.11.04 23:58sell7910.101.14941.15241.1454
15822003.11.05 07:11close7910.101.14851.15241.14549.0020055.00
15832003.11.05 07:11buy7920.101.14851.14551.1525
15842003.11.05 09:07s/l7920.101.14551.14551.1525-30.0020025.00
15852003.11.05 10:06buy7930.101.14441.14141.1484
15862003.11.05 14:00t/p7930.101.14841.14141.148440.0020065.00
15872003.11.05 14:01buy7940.101.14681.14381.1508
15882003.11.05 15:00s/l7940.101.14381.14381.1508-30.0020035.00
15892003.11.05 15:30sell7950.101.14631.14931.1423
15902003.11.05 16:00t/p7950.101.14231.14931.142340.0020075.00
15912003.11.05 16:24sell7960.101.14301.14601.1390
15922003.11.05 16:29s/l7960.101.14601.14601.1390-30.0020045.00
15932003.11.05 16:50buy7970.101.14261.13961.1466
15942003.11.05 16:59t/p7970.101.14661.13961.146640.0020085.00
15952003.11.05 17:28sell7980.101.14951.15251.1455
15962003.11.05 18:49close7980.101.14741.15251.145521.0020106.00
15972003.11.05 18:49buy7990.101.14741.14441.1514
15982003.11.05 19:10s/l7990.101.14441.14441.1514-30.0020076.00
15992003.11.05 19:20sell8000.101.14601.14901.1420
16002003.11.06 06:40close8000.101.14381.14901.142022.0020098.00
16012003.11.06 06:40buy8010.101.14381.14081.1478
16022003.11.06 07:58close8010.101.14531.14081.147815.0020113.00
16032003.11.06 07:58sell8020.101.14531.14831.1413
16042003.11.06 09:38close8020.101.14431.14831.141310.0020123.00
16052003.11.06 09:38buy8030.101.14431.14131.1483
16062003.11.06 10:38close8030.101.14631.14131.148320.0020143.00
16072003.11.06 10:38sell8040.101.14631.14931.1423
16082003.11.06 12:33close8040.101.14491.14931.142314.0020157.00
16092003.11.06 12:33buy8050.101.14491.14191.1489
16102003.11.06 13:33close8050.101.14581.14191.14899.0020166.00
16112003.11.06 13:33sell8060.101.14581.14881.1418
16122003.11.06 14:23t/p8060.101.14181.14881.141840.0020206.00
16132003.11.06 14:23buy8070.101.14181.13881.1458
16142003.11.06 14:43s/l8070.101.13881.13881.1458-30.0020176.00
16152003.11.06 15:21buy8080.101.13991.13691.1439
16162003.11.06 16:00t/p8080.101.14391.13691.143940.0020216.00
16172003.11.06 16:28buy8090.101.14241.13941.1464
16182003.11.07 12:59close8090.101.14291.13941.14645.0020221.00
16192003.11.07 12:59sell8100.101.14291.14591.1389
16202003.11.07 14:29t/p8100.101.13891.14591.138940.0020261.00
16212003.11.07 15:28buy8110.101.13851.13551.1425
16222003.11.07 16:00t/p8110.101.14251.13551.142540.0020301.00
16232003.11.07 17:56buy8120.101.14731.14431.1513
16242003.11.07 18:17t/p8120.101.15131.14431.151340.0020341.00
16252003.11.07 18:24buy8130.101.15021.14721.1542
16262003.11.07 19:56close8130.101.15231.14721.154221.0020362.00
16272003.11.07 19:56sell8140.101.15231.15531.1483
16282003.11.10 11:07t/p8140.101.14831.15531.148340.0020402.00
16292003.11.10 11:43sell8150.101.14981.15281.1458
16302003.11.10 12:58close8150.101.14821.15281.145816.0020418.00
16312003.11.10 12:58buy8160.101.14821.14521.1522
16322003.11.10 13:59close8160.101.14821.14521.15220.0020418.00
16332003.11.10 13:59sell8170.101.14821.15121.1442
16342003.11.10 16:36s/l8170.101.15121.15121.1442-30.0020388.00
16352003.11.10 17:34sell8180.101.15131.15431.1473
16362003.11.10 22:25t/p8180.101.14731.15431.147340.0020428.00
16372003.11.10 22:28sell8190.101.14931.15231.1453
16382003.11.11 00:21t/p8190.101.14531.15231.145340.0020468.00
16392003.11.11 00:24sell8200.101.14701.15001.1430
16402003.11.11 09:22s/l8200.101.15001.15001.1430-30.0020438.00
16412003.11.11 11:10sell8210.101.15041.15341.1464
16422003.11.11 16:18s/l8210.101.15341.15341.1464-30.0020408.00
16432003.11.11 17:03sell8220.101.15281.15581.1488
16442003.11.11 18:24close8220.101.15191.15581.14889.0020417.00
16452003.11.11 18:24buy8230.101.15191.14891.1559
16462003.11.11 21:54close8230.101.15131.14891.1559-6.0020411.00
16472003.11.11 21:54sell8240.101.15131.15431.1473
16482003.11.12 02:27close8240.101.15131.15431.14730.0020411.00
16492003.11.12 02:27buy8250.101.15131.14831.1553
16502003.11.12 03:04t/p8250.101.15531.14831.155340.0020451.00
16512003.11.12 03:09buy8260.101.15251.14951.1565
16522003.11.12 04:03t/p8260.101.15651.14951.156540.0020491.00
16532003.11.12 04:24buy8270.101.15571.15271.1597
16542003.11.12 06:55close8270.101.15751.15271.159718.0020509.00
16552003.11.12 06:55sell8280.101.15751.16051.1535
16562003.11.12 11:15close8280.101.15751.16051.15350.0020509.00
16572003.11.12 11:15buy8290.101.15751.15451.1615
16582003.11.12 13:48t/p8290.101.16151.15451.161540.0020549.00
16592003.11.12 14:34sell8300.101.16121.16421.1572
16602003.11.12 16:53s/l8300.101.16421.16421.1572-30.0020519.00
16612003.11.12 17:43sell8310.101.16461.16761.1606
16622003.11.12 20:58close8310.101.16351.16761.160611.0020530.00
16632003.11.12 20:58buy8320.101.16351.16051.1675
16642003.11.13 01:41close8320.101.16511.16051.167516.0020546.00
16652003.11.13 01:41sell8330.101.16511.16811.1611
16662003.11.13 08:39s/l8330.101.16811.16811.1611-30.0020516.00
16672003.11.13 09:09sell8340.101.16811.17111.1641
16682003.11.13 12:59close8340.101.16861.17111.1641-5.0020511.00
16692003.11.13 12:59buy8350.101.16861.16561.1726
16702003.11.13 13:59close8350.101.16861.16561.17260.0020511.00
16712003.11.13 13:59sell8360.101.16861.17161.1646
16722003.11.13 14:33s/l8360.101.17161.17161.1646-30.0020481.00
16732003.11.13 15:25sell8370.101.17211.17511.1681
16742003.11.13 23:50s/l8370.101.17511.17511.1681-30.0020451.00
16752003.11.14 00:23sell8380.101.17441.17741.1704
16762003.11.14 04:35s/l8380.101.17741.17741.1704-30.0020421.00
16772003.11.14 05:13sell8390.101.17901.18201.1750
16782003.11.14 09:59close8390.101.17801.18201.175010.0020431.00
16792003.11.14 09:59buy8400.101.17801.17501.1820
16802003.11.14 11:36close8400.101.17901.17501.182010.0020441.00
16812003.11.14 11:36sell8410.101.17901.18201.1750
16822003.11.14 14:00t/p8410.101.17501.18201.175040.0020481.00
16832003.11.14 14:47sell8420.101.17801.18101.1740
16842003.11.14 15:00t/p8420.101.17401.18101.174040.0020521.00
16852003.11.14 15:21sell8430.101.17501.17801.1710
16862003.11.14 15:45s/l8430.101.17801.17801.1710-30.0020491.00
16872003.11.14 16:16sell8440.101.17841.18141.1744
16882003.11.14 17:02t/p8440.101.17441.18141.174440.0020531.00
16892003.11.14 17:18sell8450.101.17711.18011.1731
16902003.11.17 00:00s/l8450.101.18011.18011.1731-30.0020501.00
16912003.11.17 01:13sell8460.101.18381.18681.1798
16922003.11.17 04:00t/p8460.101.17981.18681.179840.0020541.00
16932003.11.17 04:30sell8470.101.18141.18441.1774
16942003.11.17 11:46s/l8470.101.18441.18441.1774-30.0020511.00
16952003.11.17 11:46sell8480.101.18421.18721.1802
16962003.11.17 13:03t/p8480.101.18021.18721.180240.0020551.00
16972003.11.17 13:06sell8490.101.18131.18431.1773
16982003.11.17 14:59close8490.101.18041.18431.17739.0020560.00
16992003.11.17 14:59buy8500.101.18041.17741.1844
17002003.11.17 16:19close8500.101.17951.17741.1844-9.0020551.00
17012003.11.17 16:19sell8510.101.17951.18251.1755
17022003.11.17 17:00t/p8510.101.17551.18251.175540.0020591.00
17032003.11.17 17:38sell8520.101.17921.18221.1752
17042003.11.17 17:59t/p8520.101.17521.18221.175240.0020631.00
17052003.11.17 18:05sell8530.101.17461.17761.1706
17062003.11.17 20:34s/l8530.101.17761.17761.1706-30.0020601.00
17072003.11.17 21:09sell8540.101.17661.17961.1726
17082003.11.17 23:53close8540.101.17491.17961.172617.0020618.00
17092003.11.17 23:53buy8550.101.17491.17191.1789
17102003.11.18 04:25t/p8550.101.17891.17191.178940.0020658.00
17112003.11.18 04:47buy8560.101.17781.17481.1818
17122003.11.18 07:46close8560.101.17751.17481.1818-3.0020655.00
17132003.11.18 07:46sell8570.101.17751.18051.1735
17142003.11.18 11:37close8570.101.17611.18051.173514.0020669.00
17152003.11.18 11:37buy8580.101.17611.17311.1801
17162003.11.18 15:10t/p8580.101.18011.17311.180140.0020709.00
17172003.11.18 15:31buy8590.101.17781.17481.1818
17182003.11.18 16:08t/p8590.101.18181.17481.181840.0020749.00
17192003.11.18 16:30buy8600.101.18071.17771.1847
17202003.11.18 16:58t/p8600.101.18471.17771.184740.0020789.00
17212003.11.18 17:02sell8610.101.18941.19241.1854
17222003.11.18 18:29close8610.101.18871.19241.18547.0020796.00
17232003.11.18 18:29buy8620.101.18871.18571.1927
17242003.11.18 19:06t/p8620.101.19271.18571.192740.0020836.00
17252003.11.18 19:26buy8630.101.19001.18701.1940
17262003.11.18 19:55t/p8630.101.19401.18701.194040.0020876.00
17272003.11.18 20:26buy8640.101.19371.19071.1977
17282003.11.18 21:29close8640.101.19561.19071.197719.0020895.00
17292003.11.18 21:29sell8650.101.19561.19861.1916
17302003.11.19 00:58close8650.101.19621.19861.1916-6.0020889.00
17312003.11.19 00:58buy8660.101.19621.19321.2002
17322003.11.19 02:51close8660.101.19781.19321.200216.0020905.00
17332003.11.19 02:51sell8670.101.19781.20081.1938
17342003.11.19 10:01t/p8670.101.19381.20081.193840.0020945.00
17352003.11.19 10:37sell8680.101.19431.19731.1903
17362003.11.19 11:06t/p8680.101.19031.19731.190340.0020985.00
17372003.11.19 11:36sell8690.101.19311.19611.1891
17382003.11.19 12:59close8690.101.19121.19611.189119.0021004.00
17392003.11.19 12:59buy8700.101.19121.18821.1952
17402003.11.19 14:31close8700.101.19281.18821.195216.0021020.00
17412003.11.19 14:31sell8710.101.19281.19581.1888
17422003.11.19 20:01t/p8710.101.18881.19581.188840.0021060.00
17432003.11.19 20:09sell8720.101.19001.19301.1860
17442003.11.19 22:59close8720.101.18791.19301.186021.0021081.00
17452003.11.19 22:59buy8730.101.18791.18491.1919
17462003.11.20 00:19close8730.101.18941.18491.191915.0021096.00
17472003.11.20 00:19sell8740.101.18941.19241.1854
17482003.11.20 03:22s/l8740.101.19241.19241.1854-30.0021066.00
17492003.11.20 04:18sell8750.101.19161.19461.1876
17502003.11.20 09:12s/l8750.101.19461.19461.1876-30.0021036.00
17512003.11.20 09:12sell8760.101.19441.19741.1904
17522003.11.20 10:01t/p8760.101.19041.19741.190440.0021076.00
17532003.11.20 10:03sell8770.101.19181.19481.1878
17542003.11.20 13:59close8770.101.19181.19481.18780.0021076.00
17552003.11.20 13:59buy8780.101.19181.18881.1958
17562003.11.20 15:05close8780.101.19481.18881.195830.0021106.00
17572003.11.20 15:05sell8790.101.19481.19781.1908
17582003.11.20 16:34close8790.101.19101.19781.190838.0021144.00
17592003.11.20 16:34buy8800.101.19101.18801.1950
17602003.11.20 17:39close8800.101.19211.18801.195011.0021155.00
17612003.11.20 17:39sell8810.101.19211.19511.1881
17622003.11.20 18:59close8810.101.18971.19511.188124.0021179.00
17632003.11.20 18:59buy8820.101.18971.18671.1937
17642003.11.21 08:36close8820.101.19001.18671.19373.0021182.00
17652003.11.21 08:36sell8830.101.19001.19301.1860
17662003.11.21 12:12t/p8830.101.18601.19301.186040.0021222.00
17672003.11.21 12:19sell8840.101.18761.19061.1836
17682003.11.21 13:57close8840.101.18701.19061.18366.0021228.00
17692003.11.21 13:57buy8850.101.18701.18401.1910
17702003.11.21 14:00t/p8850.101.19101.18401.191040.0021268.00
17712003.11.21 14:07buy8860.101.18951.18651.1935
17722003.11.21 15:27close8860.101.19191.18651.193524.0021292.00
17732003.11.21 15:27sell8870.101.19191.19491.1879
17742003.11.21 16:53close8870.101.19161.19491.18793.0021295.00
17752003.11.21 16:53buy8880.101.19161.18861.1956
17762003.11.21 17:58close8880.101.19321.18861.195616.0021311.00
17772003.11.21 17:58sell8890.101.19321.19621.1892
17782003.11.24 07:39close8890.101.19061.19621.189226.0021337.00
17792003.11.24 07:39buy8900.101.19061.18761.1946
17802003.11.24 08:44close8900.101.19121.18761.19466.0021343.00
17812003.11.24 08:44sell8910.101.19121.19421.1872
17822003.11.24 09:30t/p8910.101.18721.19421.187240.0021383.00
17832003.11.24 09:42sell8920.101.18991.19291.1859
17842003.11.24 10:13t/p8920.101.18591.19291.185940.0021423.00
17852003.11.24 10:43sell8930.101.18781.19081.1838
17862003.11.24 10:58t/p8930.101.18381.19081.183840.0021463.00
17872003.11.24 11:10buy8940.101.18021.17721.1842
17882003.11.24 13:58close8940.101.18131.17721.184211.0021474.00
17892003.11.24 13:58sell8950.101.18131.18431.1773
17902003.11.24 14:58close8950.101.18141.18431.1773-1.0021473.00
17912003.11.24 14:58buy8960.101.18141.17841.1854
17922003.11.24 16:34close8960.101.18271.17841.185413.0021486.00
17932003.11.24 16:34sell8970.101.18271.18571.1787
17942003.11.24 16:53t/p8970.101.17871.18571.178740.0021526.00
17952003.11.24 17:06buy8980.101.17721.17421.1812
17962003.11.25 06:58close8980.101.18011.17421.181229.0021555.00
17972003.11.25 06:58sell8990.101.18011.18311.1761
17982003.11.25 12:27close8990.101.17621.18311.176139.0021594.00
17992003.11.25 12:27buy9000.101.17621.17321.1802
18002003.11.25 14:04t/p9000.101.18021.17321.180240.0021634.00
18012003.11.25 14:24buy9010.101.17691.17391.1809
18022003.11.25 16:01t/p9010.101.18091.17391.180940.0021674.00
18032003.11.25 16:21buy9020.101.17981.17681.1838
18042003.11.25 17:34s/l9020.101.17681.17681.1838-30.0021644.00
18052003.11.25 18:20buy9030.101.17871.17571.1827
18062003.11.25 19:59close9030.101.17981.17571.182711.0021655.00
18072003.11.25 19:59sell9040.101.17981.18281.1758
18082003.11.25 22:14close9040.101.17821.18281.175816.0021671.00
18092003.11.25 22:14buy9050.101.17821.17521.1822
18102003.11.26 02:59close9050.101.17951.17521.182213.0021684.00
18112003.11.26 02:59sell9060.101.17951.18251.1755
18122003.11.26 07:16close9060.101.17991.18251.1755-4.0021680.00
18132003.11.26 07:16buy9070.101.17991.17691.1839
18142003.11.26 08:00t/p9070.101.18391.17691.183940.0021720.00
18152003.11.26 08:15buy9080.101.18101.17801.1850
18162003.11.26 09:22close9080.101.18351.17801.185025.0021745.00
18172003.11.26 09:22sell9090.101.18351.18651.1795
18182003.11.26 10:30close9090.101.18211.18651.179514.0021759.00
18192003.11.26 10:30buy9100.101.18211.17911.1861
18202003.11.26 11:55close9100.101.18381.17911.186117.0021776.00
18212003.11.26 11:55sell9110.101.18381.18681.1798
18222003.11.26 14:01close9110.101.18141.18681.179824.0021800.00
18232003.11.26 14:01buy9120.101.18141.17841.1854
18242003.11.26 15:54t/p9120.101.18541.17841.185440.0021840.00
18252003.11.26 16:09sell9130.101.18681.18981.1828
18262003.11.26 16:15s/l9130.101.18981.18981.1828-30.0021810.00
18272003.11.26 16:23buy9140.101.18591.18291.1899
18282003.11.26 16:44t/p9140.101.18991.18291.189940.0021850.00
18292003.11.26 17:08sell9150.101.19261.19561.1886
18302003.11.27 17:08t/p9150.101.18861.19561.188640.0021890.00
18312003.11.27 17:58sell9160.101.19031.19331.1863
18322003.11.28 06:17s/l9160.101.19331.19331.1863-30.0021860.00
18332003.11.28 07:16sell9170.101.19351.19651.1895
18342003.11.28 10:05close9170.101.19311.19651.18954.0021864.00
18352003.11.28 10:05buy9180.101.19311.19011.1971
18362003.11.28 10:06t/p9180.101.19711.19011.197140.0021904.00
18372003.11.28 11:04sell9190.101.19881.20181.1948
18382003.11.28 13:56s/l9190.101.20181.20181.1948-30.0021874.00
18392003.11.28 14:54sell9200.101.20091.20391.1969
18402003.12.01 01:50s/l9200.101.20391.20391.1969-30.0021844.00
18412003.12.01 01:59buy9210.101.20181.19881.2058
18422003.12.01 04:47close9210.101.20321.19881.205814.0021858.00
18432003.12.01 04:47sell9220.101.20321.20621.1992
18442003.12.01 07:12t/p9220.101.19921.20621.199240.0021898.00
18452003.12.01 07:38sell9230.101.20111.20411.1971
18462003.12.01 12:44s/l9230.101.20411.20411.1971-30.0021868.00
18472003.12.01 13:25sell9240.101.20201.20501.1980
18482003.12.01 16:00t/p9240.101.19801.20501.198040.0021908.00
18492003.12.01 16:12sell9250.101.20051.20351.1965
18502003.12.01 17:00t/p9250.101.19651.20351.196540.0021948.00
18512003.12.01 17:19sell9260.101.19681.19981.1928
18522003.12.01 19:39s/l9260.101.19981.19981.1928-30.0021918.00
18532003.12.01 20:06sell9270.101.19871.20171.1947
18542003.12.01 23:53close9270.101.19781.20171.19479.0021927.00
18552003.12.01 23:53buy9280.101.19781.19481.2018
18562003.12.02 02:27close9280.101.19761.19481.2018-2.0021925.00
18572003.12.02 02:27sell9290.101.19761.20061.1936
18582003.12.02 11:38close9290.101.19621.20061.193614.0021939.00
18592003.12.02 11:38buy9300.101.19621.19321.2002
18602003.12.02 15:10t/p9300.101.20021.19321.200240.0021979.00
18612003.12.02 15:30buy9310.101.19811.19511.2021
18622003.12.02 16:01t/p9310.101.20211.19511.202140.0022019.00
18632003.12.02 16:54buy9320.101.20031.19731.2043
18642003.12.02 16:58t/p9320.101.20431.19731.204340.0022059.00
18652003.12.02 17:27buy9330.101.20781.20481.2118
18662003.12.02 19:56close9330.101.20891.20481.211811.0022070.00
18672003.12.02 19:56sell9340.101.20891.21191.2049
18682003.12.02 23:21close9340.101.20801.21191.20499.0022079.00
18692003.12.02 23:21buy9350.101.20801.20501.2120
18702003.12.03 00:53close9350.101.21091.20501.212029.0022108.00
18712003.12.03 00:53sell9360.101.21091.21391.2069
18722003.12.03 01:58close9360.101.20881.21391.206921.0022129.00
18732003.12.03 01:58buy9370.101.20881.20581.2128
18742003.12.03 08:49close9370.101.20961.20581.21288.0022137.00
18752003.12.03 08:49sell9380.101.20961.21261.2056
18762003.12.03 09:59close9380.101.20811.21261.205615.0022152.00
18772003.12.03 09:59buy9390.101.20811.20511.2121
18782003.12.03 11:44close9390.101.21091.20511.212128.0022180.00
18792003.12.03 11:44sell9400.101.21091.21391.2069
18802003.12.03 15:59close9400.101.20871.21391.206922.0022202.00
18812003.12.03 15:59buy9410.101.20871.20571.2127
18822003.12.03 16:59close9410.101.21111.20571.212724.0022226.00
18832003.12.03 16:59sell9420.101.21111.21411.2071
18842003.12.04 04:09t/p9420.101.20711.21411.207140.0022266.00
18852003.12.04 04:13sell9430.101.20931.21231.2053
18862003.12.04 05:07t/p9430.101.20531.21231.205340.0022306.00
18872003.12.04 05:12sell9440.101.20691.20991.2029
18882003.12.04 14:01s/l9440.101.20991.20991.2029-30.0022276.00
18892003.12.04 14:02buy9450.101.20661.20361.2106
18902003.12.04 14:03t/p9450.101.21061.20361.210640.0022316.00
18912003.12.04 15:47buy9460.101.21151.20851.2155
18922003.12.04 16:44s/l9460.101.20851.20851.2155-30.0022286.00
18932003.12.04 16:50sell9470.101.21211.21511.2081
18942003.12.04 16:51t/p9470.101.20811.21511.208140.0022326.00
18952003.12.04 16:57sell9480.101.21301.21601.2090
18962003.12.04 16:58t/p9480.101.20901.21601.209040.0022366.00
18972003.12.04 16:59sell9490.101.21251.21551.2085
18982003.12.04 16:59t/p9490.101.20851.21551.208540.0022406.00
18992003.12.04 17:43buy9500.101.20621.20321.2102
19002003.12.04 18:20t/p9500.101.21021.20321.210240.0022446.00
19012003.12.04 19:42buy9510.101.21111.20811.2151
19022003.12.04 20:45close9510.101.21191.20811.21518.0022454.00
19032003.12.04 20:45sell9520.101.21191.21491.2079
19042003.12.04 21:39t/p9520.101.20791.21491.207940.0022494.00
19052003.12.04 21:43sell9530.101.21011.21311.2061
19062003.12.04 22:49close9530.101.20741.21311.206127.0022521.00
19072003.12.04 22:49buy9540.101.20741.20441.2114
19082003.12.05 00:48close9540.101.20891.20441.211415.0022536.00
19092003.12.05 00:48sell9550.101.20891.21191.2049
19102003.12.05 02:34close9550.101.20751.21191.204914.0022550.00
19112003.12.05 02:34buy9560.101.20751.20451.2115
19122003.12.05 04:35close9560.101.20911.20451.211516.0022566.00
19132003.12.05 04:35sell9570.101.20911.21211.2051
19142003.12.05 07:27close9570.101.20851.21211.20516.0022572.00
19152003.12.05 07:27buy9580.101.20851.20551.2125
19162003.12.05 08:30close9580.101.20951.20551.212510.0022582.00
19172003.12.05 08:30sell9590.101.20951.21251.2055
19182003.12.05 10:05close9590.101.20691.21251.205526.0022608.00
19192003.12.05 10:05buy9600.101.20691.20391.2109
19202003.12.05 12:25close9600.101.20801.20391.210911.0022619.00
19212003.12.05 12:25sell9610.101.20801.21101.2040
19222003.12.05 14:01s/l9610.101.21101.21101.2040-30.0022589.00
19232003.12.05 14:18buy9620.101.20741.20441.2114
19242003.12.05 14:29t/p9620.101.21141.20441.211440.0022629.00
19252003.12.05 15:15buy9630.101.21161.20861.2156
19262003.12.05 17:04t/p9630.101.21561.20861.215640.0022669.00
19272003.12.05 17:12buy9640.101.21421.21121.2182
19282003.12.05 18:26close9640.101.21591.21121.218217.0022686.00
19292003.12.05 18:26sell9650.101.21591.21891.2119
19302003.12.08 09:49s/l9650.101.21891.21891.2119-30.0022656.00
19312003.12.08 11:42sell9660.101.21901.22201.2150
19322003.12.08 13:58close9660.101.22041.22201.2150-14.0022642.00
19332003.12.08 13:58buy9670.101.22041.21741.2244
19342003.12.08 15:02close9670.101.22301.21741.224426.0022668.00
19352003.12.08 15:02sell9680.101.22301.22601.2190
19362003.12.09 08:59close9680.101.22331.22601.2190-3.0022665.00
19372003.12.09 08:59buy9690.101.22331.22031.2273
19382003.12.09 10:40t/p9690.101.22731.22031.227340.0022705.00
19392003.12.09 11:10sell9700.101.22701.23001.2230
19402003.12.09 14:02t/p9700.101.22301.23001.223040.0022745.00
19412003.12.09 14:36sell9710.101.22561.22861.2216
19422003.12.09 16:00t/p9710.101.22161.22861.221640.0022785.00
19432003.12.09 16:52sell9720.101.22451.22751.2205
19442003.12.09 16:59t/p9720.101.22051.22751.220540.0022825.00
19452003.12.09 17:10sell9730.101.22021.22321.2162
19462003.12.09 17:50s/l9730.101.22321.22321.2162-30.0022795.00
19472003.12.09 18:49sell9740.101.22321.22621.2192
19482003.12.09 20:46s/l9740.101.22621.22621.2192-30.0022765.00
19492003.12.09 21:16sell9750.101.22471.22771.2207
19502003.12.09 23:58close9750.101.22501.22771.2207-3.0022762.00
19512003.12.09 23:58buy9760.101.22501.22201.2290
19522003.12.10 00:58close9760.101.22571.22201.22907.0022769.00
19532003.12.10 00:58sell9770.101.22571.22871.2217
19542003.12.10 01:58close9770.101.22441.22871.221713.0022782.00
19552003.12.10 01:58buy9780.101.22441.22141.2284
19562003.12.10 02:00s/l9780.101.22141.22141.2284-30.0022752.00
19572003.12.10 02:38sell9790.101.22381.22681.2198
19582003.12.10 07:00t/p9790.101.21981.22681.219840.0022792.00
19592003.12.10 07:05sell9800.101.22111.22411.2171
19602003.12.10 08:00t/p9800.101.21711.22411.217140.0022832.00
19612003.12.10 08:32sell9810.101.22011.22311.2161
19622003.12.10 09:00t/p9810.101.21611.22311.216140.0022872.00
19632003.12.10 09:30sell9820.101.21761.22061.2136
19642003.12.10 10:29s/l9820.101.22061.22061.2136-30.0022842.00
19652003.12.10 11:58buy9830.101.22001.21701.2240
19662003.12.10 12:27t/p9830.101.22401.21701.224040.0022882.00
19672003.12.10 13:53buy9840.101.22291.21991.2269
19682003.12.10 16:58close9840.101.22561.21991.226927.0022909.00
19692003.12.10 16:58sell9850.101.22561.22861.2216
19702003.12.10 17:48t/p9850.101.22161.22861.221640.0022949.00
19712003.12.10 17:53sell9860.101.22411.22711.2201
19722003.12.10 18:47t/p9860.101.22011.22711.220140.0022989.00
19732003.12.10 18:54sell9870.101.22181.22481.2178
19742003.12.10 20:45close9870.101.22091.22481.21789.0022998.00
19752003.12.10 20:45buy9880.101.22091.21791.2249
19762003.12.10 23:47close9880.101.22181.21791.22499.0023007.00
19772003.12.10 23:47sell9890.101.22181.22481.2178
19782003.12.11 00:39t/p9890.101.21781.22481.217840.0023047.00
19792003.12.11 00:45sell9900.101.22131.22431.2173
19802003.12.11 01:39t/p9900.101.21731.22431.217340.0023087.00
19812003.12.11 01:44sell9910.101.21891.22191.2149
19822003.12.11 02:57close9910.101.21881.22191.21491.0023088.00
19832003.12.11 02:57buy9920.101.21881.21581.2228
19842003.12.11 05:39close9920.101.21981.21581.222810.0023098.00
19852003.12.11 05:39sell9930.101.21981.22281.2158
19862003.12.11 09:07close9930.101.21781.22281.215820.0023118.00
19872003.12.11 09:07buy9940.101.21781.21481.2218
19882003.12.11 09:27s/l9940.101.21481.21481.2218-30.0023088.00
19892003.12.11 09:36sell9950.101.21811.22111.2141
19902003.12.11 10:27t/p9950.101.21411.22111.214140.0023128.00
19912003.12.11 10:27buy9960.101.21391.21091.2179
19922003.12.11 12:30close9960.101.21601.21091.217921.0023149.00
19932003.12.11 12:30sell9970.101.21601.21901.2120
19942003.12.11 13:34close9970.101.21541.21901.21206.0023155.00
19952003.12.11 13:34buy9980.101.21541.21241.2194
19962003.12.11 15:07close9980.101.21661.21241.219412.0023167.00
19972003.12.11 15:07sell9990.101.21661.21961.2126
19982003.12.11 15:21t/p9990.101.21261.21961.212640.0023207.00
19992003.12.11 15:30sell10000.101.21661.21961.2126
20002003.12.11 15:52t/p10000.101.21261.21961.212640.0023247.00
20012003.12.11 16:21buy10010.101.21321.21021.2172
20022003.12.11 16:27t/p10010.101.21721.21021.217240.0023287.00
20032003.12.11 16:50buy10020.101.21321.21021.2172
20042003.12.11 18:03t/p10020.101.21721.21021.217240.0023327.00
20052003.12.11 18:16buy10030.101.21611.21311.2201
20062003.12.11 20:00t/p10030.101.22011.21311.220140.0023367.00
20072003.12.11 21:21sell10040.101.22321.22621.2192
20082003.12.11 22:32close10040.101.22091.22621.219223.0023390.00
20092003.12.11 22:32buy10050.101.22091.21791.2249
20102003.12.11 23:58close10050.101.22261.21791.224917.0023407.00
20112003.12.11 23:58sell10060.101.22261.22561.2186
20122003.12.12 01:48close10060.101.22171.22561.21869.0023416.00
20132003.12.12 01:48buy10070.101.22171.21871.2257
20142003.12.12 02:58close10070.101.22201.21871.22573.0023419.00
20152003.12.12 02:58sell10080.101.22201.22501.2180
20162003.12.12 06:38close10080.101.22241.22501.2180-4.0023415.00
20172003.12.12 06:38buy10090.101.22241.21941.2264
20182003.12.12 07:46close10090.101.22271.21941.22643.0023418.00
20192003.12.12 07:46sell10100.101.22271.22571.2187
20202003.12.12 09:05s/l10100.101.22571.22571.2187-30.0023388.00
20212003.12.12 10:44sell10110.101.22541.22841.2214
20222003.12.12 11:59close10110.101.22421.22841.221412.0023400.00
20232003.12.12 11:59buy10120.101.22421.22121.2282
20242003.12.12 13:53close10120.101.22511.22121.22829.0023409.00
20252003.12.12 13:53sell10130.101.22511.22811.2211
20262003.12.12 15:29close10130.101.22231.22811.221128.0023437.00
20272003.12.12 15:29buy10140.101.22231.21931.2263
20282003.12.12 15:38t/p10140.101.22631.21931.226340.0023477.00
20292003.12.12 16:50sell10150.101.22741.23041.2234
20302003.12.12 18:57s/l10150.101.23041.23041.2234-30.0023447.00
20312003.12.12 19:55sell10160.101.22991.23291.2259
20322003.12.15 00:00t/p10160.101.22591.23291.225940.0023487.00
20332003.12.15 02:31sell10170.101.21961.22261.2156
20342003.12.15 03:57close10170.101.21881.22261.21568.0023495.00
20352003.12.15 03:57buy10180.101.21881.21581.2228
20362003.12.15 06:22close10180.101.22061.21581.222818.0023513.00
20372003.12.15 06:22sell10190.101.22061.22361.2166
20382003.12.15 07:48s/l10190.101.22361.22361.2166-30.0023483.00
20392003.12.15 08:24sell10200.101.22351.22651.2195
20402003.12.15 12:59close10200.101.22071.22651.219528.0023511.00
20412003.12.15 12:59buy10210.101.22071.21771.2247
20422003.12.15 14:35t/p10210.101.22471.21771.224740.0023551.00
20432003.12.15 16:09sell10220.101.22931.23231.2253
20442003.12.15 18:33s/l10220.101.23231.23231.2253-30.0023521.00
20452003.12.15 19:29sell10230.101.23151.23451.2275
20462003.12.15 20:35close10230.101.22951.23451.227520.0023541.00
20472003.12.15 20:35buy10240.101.22951.22651.2335
20482003.12.15 22:03close10240.101.23161.22651.233521.0023562.00
20492003.12.15 22:03sell10250.101.23161.23461.2276
20502003.12.16 05:19s/l10250.101.23461.23461.2276-30.0023532.00
20512003.12.16 05:22buy10260.101.23191.22891.2359
20522003.12.16 06:45close10260.101.23451.22891.235926.0023558.00
20532003.12.16 06:45sell10270.101.23451.23751.2305
20542003.12.16 08:19close10270.101.23251.23751.230520.0023578.00
20552003.12.16 08:19buy10280.101.23251.22951.2365
20562003.12.16 10:27close10280.101.23521.22951.236527.0023605.00
20572003.12.16 10:27sell10290.101.23521.23821.2312
20582003.12.16 15:10close10290.101.23211.23821.231231.0023636.00
20592003.12.16 15:10buy10300.101.23211.22911.2361
20602003.12.16 16:28close10300.101.23411.22911.236120.0023656.00
20612003.12.16 16:28sell10310.101.23411.23711.2301
20622003.12.16 17:59close10310.101.23311.23711.230110.0023666.00
20632003.12.16 17:59buy10320.101.23311.23011.2371
20642003.12.16 19:05s/l10320.101.23011.23011.2371-30.0023636.00
20652003.12.16 19:25sell10330.101.23271.23571.2287
20662003.12.17 14:08s/l10330.101.23571.23571.2287-30.0023606.00
20672003.12.17 15:16sell10340.101.23791.24091.2339
20682003.12.17 18:55s/l10340.101.24091.24091.2339-30.0023576.00
20692003.12.17 19:13sell10350.101.24171.24471.2377
20702003.12.18 12:59close10350.101.24161.24471.23771.0023577.00
20712003.12.18 12:59buy10360.101.24161.23861.2456
20722003.12.18 14:22s/l10360.101.23861.23861.2456-30.0023547.00
20732003.12.18 14:26sell10370.101.24071.24371.2367
20742003.12.18 15:07t/p10370.101.23671.24371.236740.0023587.00
20752003.12.18 15:23sell10380.101.23791.24091.2339
20762003.12.18 18:21close10380.101.23761.24091.23393.0023590.00
20772003.12.18 18:21buy10390.101.23761.23461.2416
20782003.12.18 18:30t/p10390.101.24161.23461.241640.0023630.00
20792003.12.18 19:46sell10400.101.24211.24511.2381
20802003.12.18 23:59close10400.101.24221.24511.2381-1.0023629.00
20812003.12.18 23:59buy10410.101.24221.23921.2462
20822003.12.19 01:15close10410.101.24251.23921.24623.0023632.00
20832003.12.19 01:15sell10420.101.24251.24551.2385
20842003.12.19 13:32close10420.101.24061.24551.238519.0023651.00
20852003.12.19 13:32buy10430.101.24061.23761.2446
20862003.12.19 15:33close10430.101.24201.23761.244614.0023665.00
20872003.12.19 15:33sell10440.101.24201.24501.2380
20882003.12.19 16:28t/p10440.101.23801.24501.238040.0023705.00
20892003.12.19 16:34sell10450.101.24161.24461.2376
20902003.12.19 16:59t/p10450.101.23761.24461.237640.0023745.00
20912003.12.19 17:26buy10460.101.23511.23211.2391
20922003.12.19 17:34t/p10460.101.23911.23211.239140.0023785.00
20932003.12.19 18:26buy10470.101.23791.23491.2419
20942003.12.19 19:59close10470.101.23931.23491.241914.0023799.00
20952003.12.19 19:59sell10480.101.23931.24231.2353
20962003.12.22 00:55t/p10480.101.23531.24231.235340.0023839.00
20972003.12.22 01:23buy10490.101.23541.23241.2394
20982003.12.22 05:10t/p10490.101.23941.23241.239440.0023879.00
20992003.12.22 07:14buy10500.101.23901.23601.2430
21002003.12.22 10:02t/p10500.101.24301.23601.243040.0023919.00
21012003.12.22 10:10buy10510.101.24171.23871.2457
21022003.12.22 11:17close10510.101.24431.23871.245726.0023945.00
21032003.12.22 11:17sell10520.101.24431.24731.2403
21042003.12.22 13:38close10520.101.24311.24731.240312.0023957.00
21052003.12.22 13:38buy10530.101.24311.24011.2471
21062003.12.22 16:09close10530.101.24361.24011.24715.0023962.00
21072003.12.22 16:09sell10540.101.24361.24661.2396
21082003.12.22 18:58close10540.101.24131.24661.239623.0023985.00
21092003.12.22 18:58buy10550.101.24131.23831.2453
21102003.12.22 20:30close10550.101.24141.23831.24531.0023986.00
21112003.12.22 20:30sell10560.101.24141.24441.2374
21122003.12.22 21:34close10560.101.24021.24441.237412.0023998.00
21132003.12.22 21:34buy10570.101.24021.23721.2442
21142003.12.22 22:44close10570.101.24061.23721.24424.0024002.00
21152003.12.22 22:44sell10580.101.24061.24361.2366
21162003.12.23 08:14close10580.101.24031.24361.23663.0024005.00
21172003.12.23 08:14buy10590.101.24031.23731.2443
21182003.12.23 09:30close10590.101.24211.23731.244318.0024023.00
21192003.12.23 09:30sell10600.101.24211.24511.2381
21202003.12.23 16:04close10600.101.23891.24511.238132.0024055.00
21212003.12.23 16:04buy10610.101.23891.23591.2429
21222003.12.23 17:20close10610.101.24201.23591.242931.0024086.00
21232003.12.23 17:20sell10620.101.24201.24501.2380
21242003.12.23 18:30close10620.101.24061.24501.238014.0024100.00
21252003.12.23 18:30buy10630.101.24061.23761.2446
21262003.12.23 20:18close10630.101.24021.23761.2446-4.0024096.00
21272003.12.23 20:18sell10640.101.24021.24321.2362
21282003.12.24 00:26close10640.101.24061.24321.2362-4.0024092.00
21292003.12.24 00:26buy10650.101.24061.23761.2446
21302003.12.24 15:40close10650.101.24291.23761.244623.0024115.00
21312003.12.24 15:40sell10660.101.24291.24591.2389
21322003.12.24 16:58s/l10660.101.24591.24591.2389-30.0024085.00
21332003.12.24 18:45sell10670.101.24641.24941.2424
21342003.12.24 23:58close10670.101.24501.24941.242414.0024099.00
21352003.12.24 23:58buy10680.101.24501.24201.2490
21362003.12.25 01:27close10680.101.24551.24201.24905.0024104.00
21372003.12.25 01:27sell10690.101.24551.24851.2415
21382003.12.25 10:58close10690.101.24511.24851.24154.0024108.00
21392003.12.25 10:58buy10700.101.24511.24211.2491
21402003.12.25 13:34close10700.101.24611.24211.249110.0024118.00
21412003.12.25 13:34sell10710.101.24611.24911.2421
21422003.12.25 18:57close10710.101.24501.24911.242111.0024129.00
21432003.12.25 18:57buy10720.101.24501.24201.2490
21442003.12.25 21:37close10720.101.24591.24201.24909.0024138.00
21452003.12.25 21:37sell10730.101.24591.24891.2419
21462003.12.25 22:48close10730.101.24381.24891.241921.0024159.00
21472003.12.25 22:48buy10740.101.24381.24081.2478
21482003.12.25 23:50close10740.101.24551.24081.247817.0024176.00
21492003.12.25 23:50sell10750.101.24551.24851.2415
21502003.12.26 17:48close10750.101.24471.24851.24158.0024184.00
21512003.12.26 17:48buy10760.101.24471.24171.2487
21522003.12.26 18:48close10760.101.24441.24171.2487-3.0024181.00
21532003.12.26 18:48sell10770.101.24441.24741.2404
21542003.12.29 03:54close10770.101.24311.24741.240413.0024194.00
21552003.12.29 03:54buy10780.101.24311.24011.2471
21562003.12.29 08:58close10780.101.24571.24011.247126.0024220.00
21572003.12.29 08:58sell10790.101.24571.24871.2417
21582003.12.29 10:46close10790.101.24691.24871.2417-12.0024208.00
21592003.12.29 10:46buy10800.101.24691.24391.2509
21602003.12.29 12:53close10800.101.24861.24391.250917.0024225.00
21612003.12.29 12:53sell10810.101.24861.25161.2446
21622003.12.29 13:54close10810.101.24911.25161.2446-5.0024220.00
21632003.12.29 13:54buy10820.101.24911.24611.2531
21642003.12.29 14:54close10820.101.25031.24611.253112.0024232.00
21652003.12.29 14:54sell10830.101.25031.25331.2463
21662003.12.30 16:24s/l10830.101.25331.25331.2463-30.0024202.00
21672003.12.30 17:22sell10840.101.25321.25621.2492
21682003.12.30 20:55s/l10840.101.25621.25621.2492-30.0024172.00
21692003.12.31 00:03sell10850.101.25411.25711.2501
21702003.12.31 02:48s/l10850.101.25711.25711.2501-30.0024142.00
21712003.12.31 06:05sell10860.101.25811.26111.2541
21722003.12.31 08:52s/l10860.101.26111.26111.2541-30.0024112.00
21732003.12.31 09:50sell10870.101.26201.26501.2580
21742003.12.31 14:52s/l10870.101.26501.26501.2580-30.0024082.00
21752003.12.31 15:57sell10880.101.26361.26661.2596
21762003.12.31 17:09t/p10880.101.25961.26661.259640.0024122.00
21772003.12.31 17:19sell10890.101.26131.26431.2573
21782003.12.31 18:02t/p10890.101.25731.26431.257340.0024162.00
21792003.12.31 18:47sell10900.101.26001.26301.2560
21802003.12.31 19:05t/p10900.101.25601.26301.256040.0024202.00
21812004.01.01 00:43sell10910.101.26011.26311.2561
21822004.01.01 08:15close10910.101.25861.26311.256115.0024217.00
21832004.01.01 08:15buy10920.101.25861.25561.2626
21842004.01.01 08:18s/l10920.101.25561.25561.2626-30.0024187.00
21852004.01.01 09:36sell10930.101.26001.26301.2560
21862004.01.01 09:41t/p10930.101.25601.26301.256040.0024227.00
21872004.01.01 09:59sell10940.101.25971.26271.2557
21882004.01.01 10:55t/p10940.101.25571.26271.255740.0024267.00
21892004.01.01 11:56sell10950.101.26001.26301.2560
21902004.01.01 11:59t/p10950.101.25601.26301.256040.0024307.00
21912004.01.01 12:48sell10960.101.26001.26301.2560
21922004.01.01 12:59t/p10960.101.25601.26301.256040.0024347.00
21932004.01.01 13:48sell10970.101.26001.26301.2560
21942004.01.01 13:56t/p10970.101.25601.26301.256040.0024387.00
21952004.01.01 14:42sell10980.101.26001.26301.2560
21962004.01.01 14:55t/p10980.101.25601.26301.256040.0024427.00
21972004.01.01 15:40sell10990.101.26021.26321.2562
21982004.01.01 15:52t/p10990.101.25621.26321.256240.0024467.00
21992004.01.01 15:56sell11000.101.25981.26281.2558
22002004.01.01 15:59t/p11000.101.25581.26281.255840.0024507.00
22012004.01.01 16:32sell11010.101.26001.26301.2560
22022004.01.01 16:46t/p11010.101.25601.26301.256040.0024547.00
22032004.01.01 16:55sell11020.101.25991.26291.2559
22042004.01.01 17:00t/p11020.101.25591.26291.255940.0024587.00
22052004.01.01 17:23buy11030.101.25511.25211.2591
22062004.01.01 17:27t/p11030.101.25911.25211.259140.0024627.00
22072004.01.01 17:41buy11040.101.25511.25211.2591
22082004.01.01 17:50t/p11040.101.25911.25211.259140.0024667.00
22092004.01.01 17:55buy11050.101.25511.25211.2591
22102004.01.01 18:00t/p11050.101.25911.25211.259140.0024707.00
22112004.01.01 18:28sell11060.101.26001.26301.2560
22122004.01.01 18:40t/p11060.101.25601.26301.256040.0024747.00
22132004.01.01 18:48sell11070.101.25991.26291.2559
22142004.01.01 18:52t/p11070.101.25591.26291.255940.0024787.00
22152004.01.01 18:56sell11080.101.26001.26301.2560
22162004.01.01 18:59t/p11080.101.25601.26301.256040.0024827.00
22172004.01.01 19:33sell11090.101.26011.26311.2561
22182004.01.01 19:42t/p11090.101.25611.26311.256140.0024867.00
22192004.01.01 19:45sell11100.101.26001.26301.2560
22202004.01.01 19:51t/p11100.101.25601.26301.256040.0024907.00
22212004.01.01 19:54sell11110.101.26011.26311.2561
22222004.01.01 19:57t/p11110.101.25611.26311.256140.0024947.00
22232004.01.01 20:17sell11120.101.25761.26061.2536
22242004.01.01 22:57close11120.101.25441.26061.253632.0024979.00
22252004.01.01 22:57buy11130.101.25441.25141.2584
22262004.01.02 00:16t/p11130.101.25841.25141.258440.0025019.00
22272004.01.02 00:55buy11140.101.25661.25361.2606
22282004.01.02 01:58close11140.101.25841.25361.260618.0025037.00
22292004.01.02 01:58sell11150.101.25841.26141.2544
22302004.01.02 02:52t/p11150.101.25441.26141.254440.0025077.00
22312004.01.02 03:25sell11160.101.25571.25871.2517
22322004.01.02 04:35close11160.101.25311.25871.251726.0025103.00
22332004.01.02 04:35buy11170.101.25311.25011.2571
22342004.01.02 05:11t/p11170.101.25711.25011.257140.0025143.00
22352004.01.02 05:49buy11180.101.25581.25281.2598
22362004.01.02 08:58close11180.101.25741.25281.259816.0025159.00
22372004.01.02 08:58sell11190.101.25741.26041.2534
22382004.01.02 10:03s/l11190.101.26041.26041.2534-30.0025129.00
22392004.01.02 10:10buy11200.101.25921.25621.2632
22402004.01.02 11:03t/p11200.101.26321.25621.263240.0025169.00
22412004.01.02 11:09buy11210.101.26191.25891.2659
22422004.01.02 12:57close11210.101.26221.25891.26593.0025172.00
22432004.01.02 12:57sell11220.101.26221.26521.2582
22442004.01.02 13:06t/p11220.101.25821.26521.258240.0025212.00
22452004.01.02 14:03buy11230.101.25921.25621.2632
22462004.01.02 16:43s/l11230.101.25621.25621.2632-30.0025182.00
22472004.01.02 16:54sell11240.101.26201.26501.2580
22482004.01.02 18:33close11240.101.25911.26501.258029.0025211.00
22492004.01.02 18:33buy11250.101.25911.25611.2631
22502004.01.02 19:46close11250.101.26031.25611.263112.0025223.00
22512004.01.02 19:46sell11260.101.26031.26331.2563
22522004.01.05 00:46s/l11260.101.26331.26331.2563-30.0025193.00
22532004.01.05 01:12buy11270.101.26331.26031.2673
22542004.01.05 01:48t/p11270.101.26731.26031.267340.0025233.00
22552004.01.05 02:44sell11280.101.26621.26921.2622
22562004.01.05 08:50s/l11280.101.26921.26921.2622-30.0025203.00
22572004.01.05 09:38sell11290.101.26861.27161.2646
22582004.01.05 09:59t/p11290.101.26461.27161.264640.0025243.00
22592004.01.05 12:24buy11300.101.26621.26321.2702
22602004.01.05 13:32close11300.101.26861.26321.270224.0025267.00
22612004.01.05 13:32sell11310.101.26861.27161.2646
22622004.01.05 14:20t/p11310.101.26461.27161.264640.0025307.00
22632004.01.05 14:32sell11320.101.26741.27041.2634
22642004.01.06 07:21s/l11320.101.27041.27041.2634-30.0025277.00
22652004.01.06 08:06sell11330.101.27141.27441.2674
22662004.01.06 11:19s/l11330.101.27441.27441.2674-30.0025247.00
22672004.01.06 12:24sell11340.101.27561.27861.2716
22682004.01.06 14:51s/l11340.101.27861.27861.2716-30.0025217.00
22692004.01.06 15:10sell11350.101.27951.28251.2755
22702004.01.06 16:00t/p11350.101.27551.28251.275540.0025257.00
22712004.01.06 16:02sell11360.101.27711.28011.2731
22722004.01.06 22:00t/p11360.101.27311.28011.273140.0025297.00
22732004.01.06 22:02sell11370.101.27411.27711.2701
22742004.01.07 02:08t/p11370.101.27011.27711.270140.0025337.00
22752004.01.07 02:11sell11380.101.27231.27531.2683
22762004.01.07 08:59close11380.101.27231.27531.26830.0025337.00
22772004.01.07 08:59buy11390.101.27231.26931.2763
22782004.01.07 09:00s/l11390.101.26931.26931.2763-30.0025307.00
22792004.01.07 09:35sell11400.101.27101.27401.2670
22802004.01.07 09:59t/p11400.101.26701.27401.267040.0025347.00
22812004.01.07 10:25sell11410.101.26711.27011.2631
22822004.01.07 12:55close11410.101.26621.27011.26319.0025356.00
22832004.01.07 12:55buy11420.101.26621.26321.2702
22842004.01.07 14:28close11420.101.26851.26321.270223.0025379.00
22852004.01.07 14:28sell11430.101.26851.27151.2645
22862004.01.07 15:52close11430.101.26851.27151.26450.0025379.00
22872004.01.07 15:52buy11440.101.26851.26551.2725
22882004.01.07 16:55close11440.101.26861.26551.27251.0025380.00
22892004.01.07 16:55sell11450.101.26861.27161.2646
22902004.01.07 18:48close11450.101.26641.27161.264622.0025402.00
22912004.01.07 18:48buy11460.101.26641.26341.2704
22922004.01.07 19:56close11460.101.26681.26341.27044.0025406.00
22932004.01.07 19:56sell11470.101.26681.26981.2628
22942004.01.07 22:44close11470.101.26321.26981.262836.0025442.00
22952004.01.07 22:44buy11480.101.26321.26021.2672
22962004.01.08 02:53s/l11480.101.26021.26021.2672-30.0025412.00
22972004.01.08 04:50buy11490.101.25871.25571.2627
22982004.01.08 12:59close11490.101.25871.25571.26270.0025412.00
22992004.01.08 12:59sell11500.101.25871.26171.2547
23002004.01.08 13:00s/l11500.101.26171.26171.2547-30.0025382.00
23012004.01.08 13:39buy11510.101.25861.25561.2626
23022004.01.08 14:00t/p11510.101.26261.25561.262640.0025422.00
23032004.01.08 15:06buy11520.101.27361.27061.2776
23042004.01.08 16:43s/l11520.101.27061.27061.2776-30.0025392.00
23052004.01.08 16:43buy11530.101.27081.26781.2748
23062004.01.08 17:00t/p11530.101.27481.26781.274840.0025432.00
23072004.01.08 17:40buy11540.101.27241.26941.2764
23082004.01.08 17:55t/p11540.101.27641.26941.276440.0025472.00
23092004.01.08 18:32buy11550.101.27691.27391.2809
23102004.01.08 19:58close11550.101.27721.27391.28093.0025475.00
23112004.01.08 19:58sell11560.101.27721.28021.2732
23122004.01.09 00:58close11560.101.27721.28021.27320.0025475.00
23132004.01.09 00:58buy11570.101.27721.27421.2812
23142004.01.09 05:45close11570.101.27661.27421.2812-6.0025469.00
23152004.01.09 05:45sell11580.101.27661.27961.2726
23162004.01.09 06:24t/p11580.101.27261.27961.272640.0025509.00
23172004.01.09 06:39sell11590.101.27551.27851.2715
23182004.01.09 07:59close11590.101.27341.27851.271521.0025530.00
23192004.01.09 07:59buy11600.101.27341.27041.2774
23202004.01.09 09:30s/l11600.101.27041.27041.2774-30.0025500.00
23212004.01.09 09:36sell11610.101.27231.27531.2683
23222004.01.09 11:37s/l11610.101.27531.27531.2683-30.0025470.00
23232004.01.09 13:30sell11620.101.27521.27821.2712
23242004.01.09 14:29s/l11620.101.27821.27821.2712-30.0025440.00
23252004.01.09 15:28sell11630.101.28241.28541.2784
23262004.01.09 17:25s/l11630.101.28541.28541.2784-30.0025410.00
23272004.01.09 17:25sell11640.101.28551.28851.2815
23282004.01.12 09:10s/l11640.101.28851.28851.2815-30.0025380.00
23292004.01.12 10:08sell11650.101.28921.29221.2852
23302004.01.12 11:59close11650.101.28801.29221.285212.0025392.00
23312004.01.12 11:59buy11660.101.28801.28501.2920
23322004.01.12 12:02s/l11660.101.28501.28501.2920-30.0025362.00
23332004.01.12 12:06sell11670.101.28781.29081.2838
23342004.01.12 13:00t/p11670.101.28381.29081.283840.0025402.00
23352004.01.12 13:05sell11680.101.28601.28901.2820
23362004.01.12 14:00t/p11680.101.28201.28901.282040.0025442.00
23372004.01.12 14:53sell11690.101.28311.28611.2791
23382004.01.12 15:00t/p11690.101.27911.28611.279140.0025482.00
23392004.01.12 15:33sell11700.101.27941.28241.2754
23402004.01.12 20:20t/p11700.101.27541.28241.275440.0025522.00
23412004.01.12 20:23sell11710.101.27591.27891.2719
23422004.01.13 01:13t/p11710.101.27191.27891.271940.0025562.00
23432004.01.13 01:22sell11720.101.27431.27731.2703
23442004.01.13 09:11s/l11720.101.27731.27731.2703-30.0025532.00
23452004.01.13 09:47buy11730.101.27441.27141.2784
23462004.01.13 09:58t/p11730.101.27841.27141.278440.0025572.00
23472004.01.13 10:05sell11740.101.27901.28201.2750
23482004.01.13 11:00t/p11740.101.27501.28201.275040.0025612.00
23492004.01.13 11:08sell11750.101.27571.27871.2717
23502004.01.13 13:44close11750.101.27291.27871.271728.0025640.00
23512004.01.13 13:44buy11760.101.27291.26991.2769
23522004.01.13 14:05t/p11760.101.27691.26991.276940.0025680.00
23532004.01.13 14:43buy11770.101.27491.27191.2789
23542004.01.13 16:02close11770.101.27841.27191.278935.0025715.00
23552004.01.13 16:02sell11780.101.27841.28141.2744
23562004.01.13 17:39t/p11780.101.27441.28141.274440.0025755.00
23572004.01.13 17:44sell11790.101.27891.28191.2749
23582004.01.13 17:58t/p11790.101.27491.28191.274940.0025795.00
23592004.01.13 18:24buy11800.101.27331.27031.2773
23602004.01.13 22:13t/p11800.101.27731.27031.277340.0025835.00
23612004.01.13 22:30buy11810.101.27641.27341.2804
23622004.01.14 04:17s/l11810.101.27341.27341.2804-30.0025805.00
23632004.01.14 07:07buy11820.101.27261.26961.2766
23642004.01.14 09:04s/l11820.101.26961.26961.2766-30.0025775.00
23652004.01.14 10:12buy11830.101.26561.26261.2696
23662004.01.14 14:00t/p11830.101.26961.26261.269640.0025815.00
23672004.01.14 14:05buy11840.101.26821.26521.2722
23682004.01.14 14:53s/l11840.101.26521.26521.2722-30.0025785.00
23692004.01.14 15:53buy11850.101.26421.26121.2682
23702004.01.14 16:00t/p11850.101.26821.26121.268240.0025825.00
23712004.01.14 16:02buy11860.101.26731.26431.2713
23722004.01.14 17:00t/p11860.101.27131.26431.271340.0025865.00
23732004.01.14 17:49buy11870.101.26781.26481.2718
23742004.01.14 17:58t/p11870.101.27181.26481.271840.0025905.00
23752004.01.14 19:17sell11880.101.27221.27521.2682
23762004.01.14 19:54t/p11880.101.26821.27521.268240.0025945.00
23772004.01.15 00:40buy11890.101.26441.26141.2684
23782004.01.15 06:58close11890.101.26571.26141.268413.0025958.00
23792004.01.15 06:58sell11900.101.26571.26871.2617
23802004.01.15 07:59close11900.101.26571.26871.26170.0025958.00
23812004.01.15 07:59buy11910.101.26571.26271.2697
23822004.01.15 09:06close11910.101.26631.26271.26976.0025964.00
23832004.01.15 09:06sell11920.101.26631.26931.2623
23842004.01.15 09:36t/p11920.101.26231.26931.262340.0026004.00
23852004.01.15 10:08buy11930.101.26281.25981.2668
23862004.01.15 10:17t/p11930.101.26681.25981.266840.0026044.00
23872004.01.15 10:20buy11940.101.26281.25981.2668
23882004.01.15 15:01close11940.101.26451.25981.266817.0026061.00
23892004.01.15 15:01sell11950.101.26451.26751.2605
23902004.01.15 15:28t/p11950.101.26051.26751.260540.0026101.00
23912004.01.15 17:17buy11960.101.26041.25741.2644
23922004.01.15 18:58close11960.101.25901.25741.2644-14.0026087.00
23932004.01.15 18:58sell11970.101.25901.26201.2550
23942004.01.15 20:58close11970.101.25731.26201.255017.0026104.00
23952004.01.15 20:58buy11980.101.25731.25431.2613
23962004.01.16 08:11close11980.101.25921.25431.261319.0026123.00
23972004.01.16 08:11sell11990.101.25921.26221.2552
23982004.01.16 08:30t/p11990.101.25521.26221.255240.0026163.00
23992004.01.16 10:28buy12000.101.24981.24681.2538
24002004.01.16 13:55s/l12000.101.24681.24681.2538-30.0026133.00
24012004.01.16 14:24buy12010.101.24901.24601.2530
24022004.01.16 15:34s/l12010.101.24601.24601.2530-30.0026103.00
24032004.01.16 16:05buy12020.101.24321.24021.2472
24042004.01.16 16:33s/l12020.101.24021.24021.2472-30.0026073.00
24052004.01.16 17:57buy12030.101.23931.23631.2433
24062004.01.16 18:55s/l12030.101.23631.23631.2433-30.0026043.00
24072004.01.16 19:58buy12040.101.23691.23391.2409
24082004.01.19 04:59close12040.101.23761.23391.24097.0026050.00
24092004.01.19 04:59sell12050.101.23761.24061.2336
24102004.01.19 07:03s/l12050.101.24061.24061.2336-30.0026020.00
24112004.01.19 07:35buy12060.101.23831.23531.2423
24122004.01.19 08:02t/p12060.101.24231.23531.242340.0026060.00
24132004.01.19 08:12buy12070.101.24111.23811.2451
24142004.01.19 09:33s/l12070.101.23811.23811.2451-30.0026030.00
24152004.01.19 11:40buy12080.101.23581.23281.2398
24162004.01.19 15:00t/p12080.101.23981.23281.239840.0026070.00
24172004.01.19 15:27buy12090.101.23951.23651.2435
24182004.01.19 18:40s/l12090.101.23651.23651.2435-30.0026040.00
24192004.01.19 18:40buy12100.101.23671.23371.2407
24202004.01.20 08:00t/p12100.101.24071.23371.240740.0026080.00
24212004.01.20 08:34buy12110.101.23851.23551.2425
24222004.01.20 08:59t/p12110.101.24251.23551.242540.0026120.00
24232004.01.20 09:04buy12120.101.24521.24221.2492
24242004.01.20 10:00t/p12120.101.24921.24221.249240.0026160.00
24252004.01.20 10:10buy12130.101.24791.24491.2519
24262004.01.20 11:10s/l12130.101.24491.24491.2519-30.0026130.00
24272004.01.20 12:27buy12140.101.24391.24091.2479
24282004.01.20 12:55t/p12140.101.24791.24091.247940.0026170.00
24292004.01.20 13:06buy12150.101.25071.24771.2547
24302004.01.20 14:58close12150.101.25411.24771.254734.0026204.00
24312004.01.20 14:58sell12160.101.25411.25711.2501
24322004.01.20 15:05t/p12160.101.25011.25711.250140.0026244.00
24332004.01.20 15:57sell12170.101.25121.25421.2472
24342004.01.20 15:57s/l12170.101.25421.25421.2472-30.0026214.00
24352004.01.20 15:57sell12180.101.25411.25711.2501
24362004.01.20 16:57s/l12180.101.25711.25711.2501-30.0026184.00
24372004.01.20 17:02buy12190.101.25631.25331.2603
24382004.01.20 18:54close12190.101.25881.25331.260325.0026209.00
24392004.01.20 18:54sell12200.101.25881.26181.2548
24402004.01.20 19:58close12200.101.25791.26181.25489.0026218.00
24412004.01.20 19:58buy12210.101.25791.25491.2619
24422004.01.21 00:46close12210.101.26001.25491.261921.0026239.00
24432004.01.21 00:46sell12220.101.26001.26301.2560
24442004.01.21 05:53s/l12220.101.26301.26301.2560-30.0026209.00
24452004.01.21 06:31sell12230.101.26271.26571.2587
24462004.01.21 07:00t/p12230.101.25871.26571.258740.0026249.00
24472004.01.21 07:30sell12240.101.25911.26211.2551
24482004.01.21 08:35s/l12240.101.26211.26211.2551-30.0026219.00
24492004.01.21 08:35sell12250.101.26191.26491.2579
24502004.01.21 09:33s/l12250.101.26491.26491.2579-30.0026189.00
24512004.01.21 09:33sell12260.101.26471.26771.2607
24522004.01.21 09:54s/l12260.101.26771.26771.2607-30.0026159.00
24532004.01.21 10:05sell12270.101.26611.26911.2621
24542004.01.21 11:12t/p12270.101.26211.26911.262140.0026199.00
24552004.01.21 11:26sell12280.101.26581.26881.2618
24562004.01.21 12:12t/p12280.101.26181.26881.261840.0026239.00
24572004.01.21 12:21sell12290.101.26291.26591.2589
24582004.01.21 13:59close12290.101.26111.26591.258918.0026257.00
24592004.01.21 13:59buy12300.101.26111.25811.2651
24602004.01.21 14:59close12300.101.26201.25811.26519.0026266.00
24612004.01.21 14:59sell12310.101.26201.26501.2580
24622004.01.21 15:05t/p12310.101.25801.26501.258040.0026306.00
24632004.01.21 15:19sell12320.101.26211.26511.2581
24642004.01.21 16:03t/p12320.101.25811.26511.258140.0026346.00
24652004.01.21 16:19sell12330.101.25951.26251.2555
24662004.01.21 16:46s/l12330.101.26251.26251.2555-30.0026316.00
24672004.01.21 17:15sell12340.101.26251.26551.2585
24682004.01.21 18:48s/l12340.101.26551.26551.2585-30.0026286.00
24692004.01.21 19:15sell12350.101.26421.26721.2602
24702004.01.21 23:59close12350.101.26411.26721.26021.0026287.00
24712004.01.21 23:59buy12360.101.26411.26111.2681
24722004.01.22 03:16close12360.101.26761.26111.268135.0026322.00
24732004.01.22 03:16sell12370.101.26761.27061.2636
24742004.01.22 10:00t/p12370.101.26361.27061.263640.0026362.00
24752004.01.22 10:01sell12380.101.26521.26821.2612
24762004.01.22 10:07s/l12380.101.26821.26821.2612-30.0026332.00
24772004.01.22 11:06sell12390.101.27251.27551.2685
24782004.01.22 11:51s/l12390.101.27551.27551.2685-30.0026302.00
24792004.01.22 12:51sell12400.101.27311.27611.2691
24802004.01.22 14:31close12400.101.27071.27611.269124.0026326.00
24812004.01.22 14:31buy12410.101.27071.26771.2747
24822004.01.22 15:00s/l12410.101.26771.26771.2747-30.0026296.00
24832004.01.22 15:54sell12420.101.27171.27471.2677
24842004.01.22 23:20close12420.101.27191.27471.2677-2.0026294.00
24852004.01.22 23:20buy12430.101.27191.26891.2759
24862004.01.23 00:21close12430.101.27311.26891.275912.0026306.00
24872004.01.23 00:21sell12440.101.27311.27611.2691
24882004.01.23 08:05close12440.101.27241.27611.26917.0026313.00
24892004.01.23 08:05buy12450.101.27241.26941.2764
24902004.01.23 08:31t/p12450.101.27641.26941.276440.0026353.00
24912004.01.23 09:20sell12460.101.27651.27951.2725
24922004.01.23 11:59close12460.101.27621.27951.27253.0026356.00
24932004.01.23 11:59buy12470.101.27621.27321.2802
24942004.01.23 12:03s/l12470.101.27321.27321.2802-30.0026326.00
24952004.01.23 12:08sell12480.101.27611.27911.2721
24962004.01.23 13:01t/p12480.101.27211.27911.272140.0026366.00
24972004.01.23 13:05sell12490.101.27391.27691.2699
24982004.01.23 13:59t/p12490.101.26991.27691.269940.0026406.00
24992004.01.23 14:04sell12500.101.26881.27181.2648
25002004.01.23 17:00t/p12500.101.26481.27181.264840.0026446.00
25012004.01.23 17:50sell12510.101.26831.27131.2643
25022004.01.23 17:55t/p12510.101.26431.27131.264340.0026486.00
25032004.01.23 18:09sell12520.101.26141.26441.2574
25042004.01.23 19:58t/p12520.101.25741.26441.257440.0026526.00
25052004.01.26 00:57buy12530.101.25701.25401.2610
25062004.01.26 08:06close12530.101.25761.25401.26106.0026532.00
25072004.01.26 08:06sell12540.101.25761.26061.2536
25082004.01.26 08:49t/p12540.101.25361.26061.253640.0026572.00
25092004.01.26 11:42buy12550.101.25611.25311.2601
25102004.01.26 15:25t/p12550.101.26011.25311.260140.0026612.00
25112004.01.26 16:35buy12560.101.25811.25511.2621
25122004.01.26 17:34s/l12560.101.25511.25511.2621-30.0026582.00
25132004.01.26 20:30buy12570.101.24761.24461.2516
25142004.01.26 21:59close12570.101.24721.24461.2516-4.0026578.00
25152004.01.26 21:59sell12580.101.24721.25021.2432
25162004.01.26 23:41close12580.101.24601.25021.243212.0026590.00
25172004.01.26 23:41buy12590.101.24601.24301.2500
25182004.01.27 08:59close12590.101.24651.24301.25005.0026595.00
25192004.01.27 08:59sell12600.101.24651.24951.2425
25202004.01.27 10:08close12600.101.24701.24951.2425-5.0026590.00
25212004.01.27 10:08buy12610.101.24701.24401.2510
25222004.01.27 13:00t/p12610.101.25101.24401.251040.0026630.00
25232004.01.27 13:40buy12620.101.24851.24551.2525
25242004.01.27 13:59t/p12620.101.25251.24551.252540.0026670.00
25252004.01.27 14:35buy12630.101.25241.24941.2564
25262004.01.27 14:59t/p12630.101.25641.24941.256440.0026710.00
25272004.01.27 15:11buy12640.101.25601.25301.2600
25282004.01.27 16:00t/p12640.101.26001.25301.260040.0026750.00
25292004.01.27 16:38buy12650.101.25581.25281.2598
25302004.01.27 16:59t/p12650.101.25981.25281.259840.0026790.00
25312004.01.27 17:17buy12660.101.26111.25811.2651
25322004.01.27 18:00t/p12660.101.26511.25811.265140.0026830.00
25332004.01.27 18:02buy12670.101.26361.26061.2676
25342004.01.27 20:53close12670.101.26331.26061.2676-3.0026827.00
25352004.01.27 20:53sell12680.101.26331.26631.2593
25362004.01.27 23:52s/l12680.101.26631.26631.2593-30.0026797.00
25372004.01.28 01:48sell12690.101.26361.26661.2596
25382004.01.28 05:03t/p12690.101.25961.26661.259640.0026837.00
25392004.01.28 05:43sell12700.101.26041.26341.2564
25402004.01.28 07:41s/l12700.101.26341.26341.2564-30.0026807.00
25412004.01.28 07:41sell12710.101.26331.26631.2593
25422004.01.28 09:15t/p12710.101.25931.26631.259340.0026847.00
25432004.01.28 09:39sell12720.101.26391.26691.2599
25442004.01.28 09:59t/p12720.101.25991.26691.259940.0026887.00
25452004.01.28 10:36sell12730.101.26051.26351.2565
25462004.01.28 13:11t/p12730.101.25651.26351.256540.0026927.00
25472004.01.28 13:33sell12740.101.26101.26401.2570
25482004.01.28 14:01t/p12740.101.25701.26401.257040.0026967.00
25492004.01.28 14:32sell12750.101.25731.26031.2533
25502004.01.28 14:33s/l12750.101.26031.26031.2533-30.0026937.00
25512004.01.28 14:33sell12760.101.26021.26321.2562
25522004.01.28 15:05t/p12760.101.25621.26321.256240.0026977.00
25532004.01.28 15:30sell12770.101.25761.26061.2536
25542004.01.28 17:28s/l12770.101.26061.26061.2536-30.0026947.00
25552004.01.28 17:28sell12780.101.26051.26351.2565
25562004.01.28 18:27s/l12780.101.26351.26351.2565-30.0026917.00
25572004.01.28 20:05sell12790.101.26381.26681.2598
25582004.01.28 20:06t/p12790.101.25981.26681.259840.0026957.00
25592004.01.28 20:20sell12800.101.26381.26681.2598
25602004.01.28 20:58t/p12800.101.25981.26681.259840.0026997.00
25612004.01.28 21:03sell12810.101.25141.25441.2474
25622004.01.28 22:15t/p12810.101.24741.25441.247440.0027037.00
25632004.01.28 22:17sell12820.101.24891.25191.2449
25642004.01.28 23:02t/p12820.101.24491.25191.244940.0027077.00
25652004.01.28 23:15sell12830.101.24711.25011.2431
25662004.01.28 23:58t/p12830.101.24311.25011.243140.0027117.00
25672004.01.29 00:16sell12840.101.24341.24641.2394
25682004.01.29 01:17s/l12840.101.24641.24641.2394-30.0027087.00
25692004.01.29 01:57buy12850.101.24371.24071.2477
25702004.01.29 02:10t/p12850.101.24771.24071.247740.0027127.00
25712004.01.29 02:56buy12860.101.24681.24381.2508
25722004.01.29 05:57close12860.101.24711.24381.25083.0027130.00
25732004.01.29 05:57sell12870.101.24711.25011.2431
25742004.01.29 07:49close12870.101.24551.25011.243116.0027146.00
25752004.01.29 07:49buy12880.101.24551.24251.2495
25762004.01.29 08:06t/p12880.101.24951.24251.249540.0027186.00
25772004.01.29 08:48buy12890.101.24741.24441.2514
25782004.01.29 09:01t/p12890.101.25141.24441.251440.0027226.00
25792004.01.29 10:45buy12900.101.24901.24601.2530
25802004.01.29 11:56close12900.101.25241.24601.253034.0027260.00
25812004.01.29 11:56sell12910.101.25241.25541.2484
25822004.01.29 13:41t/p12910.101.24841.25541.248440.0027300.00
25832004.01.29 14:36buy12920.101.24601.24301.2500
25842004.01.29 14:40s/l12920.101.24301.24301.2500-30.0027270.00
25852004.01.29 15:39buy12930.101.24401.24101.2480
25862004.01.29 16:35s/l12930.101.24101.24101.2480-30.0027240.00
25872004.01.29 17:15buy12940.101.23701.23401.2410
25882004.01.29 19:02t/p12940.101.24101.23401.241040.0027280.00
25892004.01.29 19:21buy12950.101.23851.23551.2425
25902004.01.30 08:00t/p12950.101.24251.23551.242540.0027320.00
25912004.01.30 08:17buy12960.101.24061.23761.2446
25922004.01.30 09:15s/l12960.101.23761.23761.2446-30.0027290.00
25932004.01.30 10:11buy12970.101.23631.23331.2403
25942004.01.30 11:08t/p12970.101.24031.23331.240340.0027330.00
25952004.01.30 11:41buy12980.101.23741.23441.2414
25962004.01.30 12:06t/p12980.101.24141.23441.241440.0027370.00
25972004.01.30 12:09buy12990.101.24021.23721.2442
25982004.01.30 14:03t/p12990.101.24421.23721.244240.0027410.00
25992004.01.30 14:06buy13000.101.23931.23631.2433
26002004.01.30 14:58t/p13000.101.24331.23631.243340.0027450.00
26012004.01.30 15:05buy13010.101.24331.24031.2473
26022004.01.30 15:30s/l13010.101.24031.24031.2473-30.0027420.00
26032004.01.30 16:03buy13020.101.23961.23661.2436
26042004.01.30 16:29s/l13020.101.23661.23661.2436-30.0027390.00
26052004.01.30 16:59sell13030.101.24201.24501.2380
26062004.01.30 17:00s/l13030.101.24501.24501.2380-30.0027360.00
26072004.01.30 17:03buy13040.101.24161.23861.2456
26082004.01.30 17:03t/p13040.101.24561.23861.245640.0027400.00
26092004.01.30 17:03buy13050.101.24161.23861.2456
26102004.01.30 18:00t/p13050.101.24561.23861.245640.0027440.00
26112004.01.30 18:05buy13060.101.24531.24231.2493
26122004.02.02 07:58close13060.101.24551.24231.24932.0027442.00
26132004.02.02 07:58sell13070.101.24551.24851.2415
26142004.02.02 09:10close13070.101.24611.24851.2415-6.0027436.00
26152004.02.02 09:10buy13080.101.24611.24311.2501
26162004.02.02 16:03s/l13080.101.24311.24311.2501-30.0027406.00
26172004.02.02 16:32sell13090.101.24551.24851.2415
26182004.02.02 18:02t/p13090.101.24151.24851.241540.0027446.00
26192004.02.02 18:34sell13100.101.24281.24581.2388
26202004.02.02 22:59close13100.101.24251.24581.23883.0027449.00
26212004.02.02 22:59buy13110.101.24251.23951.2465
26222004.02.03 00:21close13110.101.24501.23951.246525.0027474.00
26232004.02.03 00:21sell13120.101.24501.24801.2410
26242004.02.03 07:12s/l13120.101.24801.24801.2410-30.0027444.00
26252004.02.03 09:11sell13130.101.25611.25911.2521
26262004.02.03 11:39close13130.101.25511.25911.252110.0027454.00
26272004.02.03 11:39buy13140.101.25511.25211.2591
26282004.02.03 12:13t/p13140.101.25911.25211.259140.0027494.00
26292004.02.03 12:13sell13150.101.25911.26211.2551
26302004.02.03 14:01t/p13150.101.25511.26211.255140.0027534.00
26312004.02.03 14:50sell13160.101.25691.25991.2529
26322004.02.03 18:58close13160.101.25571.25991.252912.0027546.00
26332004.02.03 18:58buy13170.101.25571.25271.2597
26342004.02.03 19:28s/l13170.101.25271.25271.2597-30.0027516.00
26352004.02.03 19:35sell13180.101.25521.25821.2512
26362004.02.04 02:20t/p13180.101.25121.25821.251240.0027556.00
26372004.02.04 02:35sell13190.101.25221.25521.2482
26382004.02.04 07:30s/l13190.101.25521.25521.2482-30.0027526.00
26392004.02.04 08:27sell13200.101.25501.25801.2510
26402004.02.04 11:59close13200.101.25511.25801.2510-1.0027525.00
26412004.02.04 11:59buy13210.101.25511.25211.2591
26422004.02.04 13:22close13210.101.25411.25211.2591-10.0027515.00
26432004.02.04 13:22sell13220.101.25411.25711.2501
26442004.02.04 15:58close13220.101.25181.25711.250123.0027538.00
26452004.02.04 15:58buy13230.101.25181.24881.2558
26462004.02.04 16:58close13230.101.25161.24881.2558-2.0027536.00
26472004.02.04 16:58sell13240.101.25161.25461.2476
26482004.02.04 17:17s/l13240.101.25461.25461.2476-30.0027506.00
26492004.02.04 18:16sell13250.101.25551.25851.2515
26502004.02.04 20:59close13250.101.25371.25851.251518.0027524.00
26512004.02.04 20:59buy13260.101.25371.25071.2577
26522004.02.05 03:09close13260.101.25421.25071.25775.0027529.00
26532004.02.05 03:09sell13270.101.25421.25721.2502
26542004.02.05 07:24close13270.101.25311.25721.250211.0027540.00
26552004.02.05 07:24buy13280.101.25311.25011.2571
26562004.02.05 10:00t/p13280.101.25711.25011.257140.0027580.00
26572004.02.05 10:10buy13290.101.25491.25191.2589
26582004.02.05 11:00t/p13290.101.25891.25191.258940.0027620.00
26592004.02.05 11:09buy13300.101.25831.25531.2623
26602004.02.05 12:57close13300.101.25881.25531.26235.0027625.00
26612004.02.05 12:57sell13310.101.25881.26181.2548
26622004.02.05 15:54s/l13310.101.26181.26181.2548-30.0027595.00
26632004.02.05 16:52sell13320.101.26221.26521.2582
26642004.02.05 18:10t/p13320.101.25821.26521.258240.0027635.00
26652004.02.05 18:29sell13330.101.26081.26381.2568
26662004.02.05 19:07t/p13330.101.25681.26381.256840.0027675.00
26672004.02.05 19:14sell13340.101.25891.26191.2549
26682004.02.05 20:05t/p13340.101.25491.26191.254940.0027715.00
26692004.02.05 20:47sell13350.101.25641.25941.2524
26702004.02.06 01:59close13350.101.25651.25941.2524-1.0027714.00
26712004.02.06 01:59buy13360.101.25651.25351.2605
26722004.02.06 07:09s/l13360.101.25351.25351.2605-30.0027684.00
26732004.02.06 07:34sell13370.101.25511.25811.2511
26742004.02.06 13:55close13370.101.25181.25811.251133.0027717.00
26752004.02.06 13:55buy13380.101.25181.24881.2558
26762004.02.06 14:02t/p13380.101.25581.24881.255840.0027757.00
26772004.02.06 14:54buy13390.101.25311.25011.2571
26782004.02.06 14:58t/p13390.101.25711.25011.257140.0027797.00
26792004.02.06 15:02sell13400.101.26751.27051.2635
26802004.02.06 15:30s/l13400.101.27051.27051.2635-30.0027767.00
26812004.02.06 15:53buy13410.101.26551.26251.2695
26822004.02.06 15:59t/p13410.101.26951.26251.269540.0027807.00
26832004.02.06 16:57sell13420.101.27261.27561.2686
26842004.02.06 17:51t/p13420.101.26861.27561.268640.0027847.00
26852004.02.06 17:57sell13430.101.27231.27531.2683
26862004.02.09 00:00t/p13430.101.26831.27531.268340.0027887.00
26872004.02.09 00:47buy13440.101.26081.25781.2648
26882004.02.09 00:55t/p13440.101.26481.25781.264840.0027927.00
26892004.02.09 03:43buy13450.101.26901.26601.2730
26902004.02.09 04:47close13450.101.27201.26601.273030.0027957.00
26912004.02.09 04:47sell13460.101.27201.27501.2680
26922004.02.09 06:15s/l13460.101.27501.27501.2680-30.0027927.00
26932004.02.09 06:39buy13470.101.27331.27031.2773
26942004.02.09 07:43close13470.101.27421.27031.27739.0027936.00
26952004.02.09 07:43sell13480.101.27421.27721.2702
26962004.02.09 10:35close13480.101.27381.27721.27024.0027940.00
26972004.02.09 10:35buy13490.101.27381.27081.2778
26982004.02.09 11:39close13490.101.27501.27081.277812.0027952.00
26992004.02.09 11:39sell13500.101.27501.27801.2710
27002004.02.09 12:59close13500.101.27341.27801.271016.0027968.00
27012004.02.09 12:59buy13510.101.27341.27041.2774
27022004.02.09 13:59close13510.101.27461.27041.277412.0027980.00
27032004.02.09 13:59sell13520.101.27461.27761.2706
27042004.02.09 14:14t/p13520.101.27061.27761.270640.0028020.00
27052004.02.09 14:34sell13530.101.27191.27491.2679
27062004.02.09 16:27t/p13530.101.26791.27491.267940.0028060.00
27072004.02.09 16:32sell13540.101.27091.27391.2669
27082004.02.09 17:07t/p13540.101.26691.27391.266940.0028100.00
27092004.02.09 17:30sell13550.101.26801.27101.2640
27102004.02.10 01:59close13550.101.26931.27101.2640-13.0028087.00
27112004.02.10 01:59buy13560.101.26931.26631.2733
27122004.02.10 04:16t/p13560.101.27331.26631.273340.0028127.00
27132004.02.10 05:36sell13570.101.27481.27781.2708
27142004.02.10 08:12s/l13570.101.27781.27781.2708-30.0028097.00
27152004.02.10 09:10sell13580.101.27761.28061.2736
27162004.02.10 13:59close13580.101.27581.28061.273618.0028115.00
27172004.02.10 13:59buy13590.101.27581.27281.2798
27182004.02.10 15:00s/l13590.101.27281.27281.2798-30.0028085.00
27192004.02.10 15:02sell13600.101.27571.27871.2717
27202004.02.10 16:00t/p13600.101.27171.27871.271740.0028125.00
27212004.02.10 16:49sell13610.101.27371.27671.2697
27222004.02.10 16:59t/p13610.101.26971.27671.269740.0028165.00
27232004.02.10 17:08buy13620.101.26921.26621.2732
27242004.02.10 17:48t/p13620.101.27321.26621.273240.0028205.00
27252004.02.10 18:07sell13630.101.27291.27591.2689
27262004.02.10 18:07t/p13630.101.26891.27591.268940.0028245.00
27272004.02.10 18:09sell13640.101.27291.27591.2689
27282004.02.10 19:06t/p13640.101.26891.27591.268940.0028285.00
27292004.02.10 19:11sell13650.101.27031.27331.2663
27302004.02.10 20:25close13650.101.27031.27331.26630.0028285.00
27312004.02.10 20:25buy13660.101.27031.26731.2743
27322004.02.10 22:01s/l13660.101.26731.26731.2743-30.0028255.00
27332004.02.10 22:16sell13670.101.27011.27311.2661
27342004.02.11 01:19close13670.101.26791.27311.266122.0028277.00
27352004.02.11 01:19buy13680.101.26791.26491.2719
27362004.02.11 03:30close13680.101.26981.26491.271919.0028296.00
27372004.02.11 03:30sell13690.101.26981.27281.2658
27382004.02.11 04:45close13690.101.26911.27281.26587.0028303.00
27392004.02.11 04:45buy13700.101.26911.26611.2731
27402004.02.11 06:32close13700.101.27151.26611.273124.0028327.00
27412004.02.11 06:32sell13710.101.27151.27451.2675
27422004.02.11 08:09t/p13710.101.26751.27451.267540.0028367.00
27432004.02.11 08:29sell13720.101.27031.27331.2663
27442004.02.11 09:07t/p13720.101.26631.27331.266340.0028407.00
27452004.02.11 09:26sell13730.101.26811.27111.2641
27462004.02.11 10:36close13730.101.26561.27111.264125.0028432.00
27472004.02.11 10:36buy13740.101.26561.26261.2696
27482004.02.11 11:27t/p13740.101.26961.26261.269640.0028472.00
27492004.02.11 11:35buy13750.101.26791.26491.2719
27502004.02.11 14:16close13750.101.26841.26491.27195.0028477.00
27512004.02.11 14:16sell13760.101.26841.27141.2644
27522004.02.11 17:06s/l13760.101.27141.27141.2644-30.0028447.00
27532004.02.11 17:50buy13770.101.26751.26451.2715
27542004.02.11 17:58t/p13770.101.27151.26451.271540.0028487.00
27552004.02.11 18:44sell13780.101.28181.28481.2778
27562004.02.11 20:45close13780.101.28081.28481.277810.0028497.00
27572004.02.11 20:45buy13790.101.28081.27781.2848
27582004.02.11 23:53t/p13790.101.28481.27781.284840.0028537.00
27592004.02.12 00:51sell13800.101.28461.28761.2806
27602004.02.12 09:15t/p13800.101.28061.28761.280640.0028577.00
27612004.02.12 09:40sell13810.101.28201.28501.2780
27622004.02.12 12:58close13810.101.28211.28501.2780-1.0028576.00
27632004.02.12 12:58buy13820.101.28211.27911.2861
27642004.02.12 13:58close13820.101.28231.27911.28612.0028578.00
27652004.02.12 13:58sell13830.101.28231.28531.2783
27662004.02.12 16:31close13830.101.28051.28531.278318.0028596.00
27672004.02.12 16:31buy13840.101.28051.27751.2845
27682004.02.12 17:35close13840.101.28321.27751.284527.0028623.00
27692004.02.12 17:35sell13850.101.28321.28621.2792
27702004.02.12 18:19t/p13850.101.27921.28621.279240.0028663.00
27712004.02.12 18:29sell13860.101.28231.28531.2783
27722004.02.12 20:58close13860.101.27991.28531.278324.0028687.00
27732004.02.12 20:58buy13870.101.27991.27691.2839
27742004.02.12 23:21close13870.101.28201.27691.283921.0028708.00
27752004.02.12 23:21sell13880.101.28201.28501.2780
27762004.02.13 12:59close13880.101.28191.28501.27801.0028709.00
27772004.02.13 12:59buy13890.101.28191.27891.2859
27782004.02.13 14:02t/p13890.101.28591.27891.285940.0028749.00
27792004.02.13 16:57sell13900.101.28771.29071.2837
27802004.02.13 16:57t/p13900.101.28371.29071.283740.0028789.00
27812004.02.13 16:58sell13910.101.28771.29071.2837
27822004.02.13 16:58t/p13910.101.28371.29071.283740.0028829.00
27832004.02.13 16:59sell13920.101.28771.29071.2837
27842004.02.13 16:59t/p13920.101.28371.29071.283740.0028869.00
27852004.02.13 17:04sell13930.101.27891.28191.2749
27862004.02.13 17:32t/p13930.101.27491.28191.274940.0028909.00
27872004.02.13 17:48sell13940.101.27891.28191.2749
27882004.02.13 18:25t/p13940.101.27491.28191.274940.0028949.00
27892004.02.13 18:25buy13950.101.27491.27191.2789
27902004.02.16 03:56s/l13950.101.27191.27191.2789-30.0028919.00
27912004.02.16 03:57buy13960.101.27201.26901.2760
27922004.02.16 06:59close13960.101.27351.26901.276015.0028934.00
27932004.02.16 06:59sell13970.101.27351.27651.2695
27942004.02.16 09:41s/l13970.101.27651.27651.2695-30.0028904.00
27952004.02.16 09:44buy13980.101.27371.27071.2777
27962004.02.16 15:34t/p13980.101.27771.27071.277740.0028944.00
27972004.02.16 15:39buy13990.101.27571.27271.2797
27982004.02.17 08:12t/p13990.101.27971.27271.279740.0028984.00
27992004.02.17 08:15buy14000.101.27661.27361.2806
28002004.02.17 08:59t/p14000.101.28061.27361.280640.0029024.00
28012004.02.17 09:13buy14010.101.28281.27981.2868
28022004.02.17 11:10t/p14010.101.28681.27981.286840.0029064.00
28032004.02.17 11:11buy14020.101.28371.28071.2877
28042004.02.17 12:08t/p14020.101.28771.28071.287740.0029104.00
28052004.02.17 12:25buy14030.101.28631.28331.2903
28062004.02.17 13:54close14030.101.28681.28331.29035.0029109.00
28072004.02.17 13:54sell14040.101.28681.28981.2828
28082004.02.17 14:58close14040.101.28481.28981.282820.0029129.00
28092004.02.17 14:58buy14050.101.28481.28181.2888
28102004.02.17 15:10s/l14050.101.28181.28181.2888-30.0029099.00
28112004.02.17 15:10buy14060.101.28201.27901.2860
28122004.02.17 15:54t/p14060.101.28601.27901.286040.0029139.00
28132004.02.17 15:54sell14070.101.28601.28901.2820
28142004.02.17 16:07t/p14070.101.28201.28901.282040.0029179.00
28152004.02.17 16:51sell14080.101.28461.28761.2806
28162004.02.17 17:06t/p14080.101.28061.28761.280640.0029219.00
28172004.02.17 17:06buy14090.101.28061.27761.2846
28182004.02.17 17:53t/p14090.101.28461.27761.284640.0029259.00
28192004.02.17 17:53sell14100.101.28471.28771.2807
28202004.02.18 02:41s/l14100.101.28771.28771.2807-30.0029229.00
28212004.02.18 03:37sell14110.101.28711.29011.2831
28222004.02.18 07:31s/l14110.101.29011.29011.2831-30.0029199.00
28232004.02.18 08:30sell14120.101.29191.29491.2879
28242004.02.18 12:00t/p14120.101.28791.29491.287940.0029239.00
28252004.02.18 12:53sell14130.101.28891.29191.2849
28262004.02.18 13:00t/p14130.101.28491.29191.284940.0029279.00
28272004.02.18 13:52sell14140.101.28661.28961.2826
28282004.02.18 14:00t/p14140.101.28261.28961.282640.0029319.00
28292004.02.18 14:22sell14150.101.28421.28721.2802
28302004.02.18 17:07t/p14150.101.28021.28721.280240.0029359.00
28312004.02.18 17:11sell14160.101.28261.28561.2786
28322004.02.18 18:06t/p14160.101.27861.28561.278640.0029399.00
28332004.02.18 18:11sell14170.101.28141.28441.2774
28342004.02.18 19:04t/p14170.101.27741.28441.277440.0029439.00
28352004.02.18 19:44sell14180.101.27891.28191.2749
28362004.02.18 19:58t/p14180.101.27491.28191.274940.0029479.00
28372004.02.18 20:08sell14190.101.27301.27601.2690
28382004.02.18 21:57t/p14190.101.26901.27601.269040.0029519.00
28392004.02.19 00:54buy14200.101.26951.26651.2735
28402004.02.19 01:38t/p14200.101.27351.26651.273540.0029559.00
28412004.02.19 01:54buy14210.101.27221.26921.2762
28422004.02.19 03:59close14210.101.27101.26921.2762-12.0029547.00
28432004.02.19 03:59sell14220.101.27101.27401.2670
28442004.02.19 05:32s/l14220.101.27401.27401.2670-30.0029517.00
28452004.02.19 05:48buy14230.101.27221.26921.2762
28462004.02.19 08:44s/l14230.101.26921.26921.2762-30.0029487.00
28472004.02.19 11:39buy14240.101.27051.26751.2745
28482004.02.19 14:38s/l14240.101.26751.26751.2745-30.0029457.00
28492004.02.19 15:34buy14250.101.26651.26351.2705
28502004.02.19 16:59close14250.101.26771.26351.270512.0029469.00
28512004.02.19 16:59sell14260.101.26771.27071.2637
28522004.02.19 17:17s/l14260.101.27071.27071.2637-30.0029439.00
28532004.02.19 17:36buy14270.101.26761.26461.2716
28542004.02.19 18:15t/p14270.101.27161.26461.271640.0029479.00
28552004.02.19 19:32buy14280.101.27021.26721.2742
28562004.02.19 23:10t/p14280.101.27421.26721.274240.0029519.00
28572004.02.19 23:25buy14290.101.27151.26851.2755
28582004.02.20 00:08t/p14290.101.27551.26851.275540.0029559.00
28592004.02.20 00:24buy14300.101.27381.27081.2778
28602004.02.20 06:15s/l14300.101.27081.27081.2778-30.0029529.00
28612004.02.20 07:17buy14310.101.27011.26711.2741
28622004.02.20 08:12s/l14310.101.26711.26711.2741-30.0029499.00
28632004.02.20 09:11buy14320.101.26381.26081.2678
28642004.02.20 12:00t/p14320.101.26781.26081.267840.0029539.00
28652004.02.20 12:07buy14330.101.26641.26341.2704
28662004.02.20 14:07s/l14330.101.26341.26341.2704-30.0029509.00
28672004.02.20 15:04buy14340.101.26481.26181.2688
28682004.02.20 16:02s/l14340.101.26181.26181.2688-30.0029479.00
28692004.02.20 17:02buy14350.101.25641.25341.2604
28702004.02.20 18:03s/l14350.101.25341.25341.2604-30.0029449.00
28712004.02.20 18:36sell14360.101.25671.25971.2527
28722004.02.20 18:47t/p14360.101.25271.25971.252740.0029489.00
28732004.02.20 19:49buy14370.101.24971.24671.2537
28742004.02.23 01:56s/l14370.101.24671.24671.2537-30.0029459.00
28752004.02.23 02:20buy14380.101.24761.24461.2516
28762004.02.23 02:31t/p14380.101.25161.24461.251640.0029499.00
28772004.02.23 02:45buy14390.101.24731.24431.2513
28782004.02.23 03:58close14390.101.24941.24431.251321.0029520.00
28792004.02.23 03:58sell14400.101.24941.25241.2454
28802004.02.23 06:41close14400.101.25021.25241.2454-8.0029512.00
28812004.02.23 06:41buy14410.101.25021.24721.2542
28822004.02.23 08:24t/p14410.101.25421.24721.254240.0029552.00
28832004.02.23 08:48buy14420.101.25151.24851.2555
28842004.02.23 09:22t/p14420.101.25551.24851.255540.0029592.00
28852004.02.23 09:43buy14430.101.25411.25111.2581
28862004.02.23 13:18t/p14430.101.25811.25111.258140.0029632.00
28872004.02.23 13:41buy14440.101.25551.25251.2595
28882004.02.23 15:15t/p14440.101.25951.25251.259540.0029672.00
28892004.02.23 15:25buy14450.101.25721.25421.2612
28902004.02.23 18:59close14450.101.25781.25421.26126.0029678.00
28912004.02.23 18:59sell14460.101.25781.26081.2538
28922004.02.23 19:33t/p14460.101.25381.26081.253840.0029718.00
28932004.02.23 20:30buy14470.101.25301.25001.2570
28942004.02.23 23:04t/p14470.101.25701.25001.257040.0029758.00
28952004.02.23 23:28buy14480.101.25561.25261.2596
28962004.02.24 02:25s/l14480.101.25261.25261.2596-30.0029728.00
28972004.02.24 03:10buy14490.101.25401.25101.2580
28982004.02.24 09:00t/p14490.101.25801.25101.258040.0029768.00
28992004.02.24 09:15buy14500.101.25561.25261.2596
29002004.02.24 10:34close14500.101.25651.25261.25969.0029777.00
29012004.02.24 10:34sell14510.101.25651.25951.2525
29022004.02.24 11:00s/l14510.101.25951.25951.2525-30.0029747.00
29032004.02.24 11:16buy14520.101.25721.25421.2612
29042004.02.24 12:03t/p14520.101.26121.25421.261240.0029787.00
29052004.02.24 12:11buy14530.101.26001.25701.2640
29062004.02.24 15:25close14530.101.25971.25701.2640-3.0029784.00
29072004.02.24 15:25sell14540.101.25971.26271.2557
29082004.02.24 16:00s/l14540.101.26271.26271.2557-30.0029754.00
29092004.02.24 16:06buy14550.101.26111.25811.2651
29102004.02.24 16:59t/p14550.101.26511.25811.265140.0029794.00
29112004.02.24 18:57sell14560.101.26941.27241.2654
29122004.02.24 20:58close14560.101.26901.27241.26544.0029798.00
29132004.02.24 20:58buy14570.101.26901.26601.2730
29142004.02.24 21:58close14570.101.26871.26601.2730-3.0029795.00
29152004.02.24 21:58sell14580.101.26871.27171.2647
29162004.02.25 08:58close14580.101.26921.27171.2647-5.0029790.00
29172004.02.25 08:58buy14590.101.26921.26621.2732
29182004.02.25 09:22s/l14590.101.26621.26621.2732-30.0029760.00
29192004.02.25 09:31sell14600.101.26871.27171.2647
29202004.02.25 11:59close14600.101.26661.27171.264721.0029781.00
29212004.02.25 11:59buy14610.101.26661.26361.2706
29222004.02.25 12:19s/l14610.101.26361.26361.2706-30.0029751.00
29232004.02.25 12:30sell14620.101.26651.26951.2625
29242004.02.25 13:20t/p14620.101.26251.26951.262540.0029791.00
29252004.02.25 13:27sell14630.101.26461.26761.2606
29262004.02.25 15:15t/p14630.101.26061.26761.260640.0029831.00
29272004.02.25 15:25sell14640.101.26221.26521.2582
29282004.02.25 16:02t/p14640.101.25821.26521.258240.0029871.00
29292004.02.25 16:08sell14650.101.26301.26601.2590
29302004.02.25 16:12t/p14650.101.25901.26601.259040.0029911.00
29312004.02.25 16:22sell14660.101.26301.26601.2590
29322004.02.25 16:58t/p14660.101.25901.26601.259040.0029951.00
29332004.02.25 17:21sell14670.101.25431.25731.2503
29342004.02.25 18:00t/p14670.101.25031.25731.250340.0029991.00
29352004.02.25 18:20sell14680.101.25041.25341.2464
29362004.02.25 21:57close14680.101.24901.25341.246414.0030005.00
29372004.02.25 21:57buy14690.101.24901.24601.2530
29382004.02.26 08:58close14690.101.24941.24601.25304.0030009.00
29392004.02.26 08:58sell14700.101.24941.25241.2454
29402004.02.26 09:39t/p14700.101.24541.25241.245440.0030049.00
29412004.02.26 10:36buy14710.101.24391.24091.2479
29422004.02.26 11:58close14710.101.24451.24091.24796.0030055.00
29432004.02.26 11:58sell14720.101.24451.24751.2405
29442004.02.26 13:35close14720.101.24211.24751.240524.0030079.00
29452004.02.26 13:35buy14730.101.24211.23911.2461
29462004.02.26 14:00t/p14730.101.24611.23911.246140.0030119.00
29472004.02.26 14:32buy14740.101.24501.24201.2490
29482004.02.26 14:33s/l14740.101.24201.24201.2490-30.0030089.00
29492004.02.26 15:31buy14750.101.24361.24061.2476
29502004.02.26 22:59close14750.101.24401.24061.24764.0030093.00
29512004.02.26 22:59sell14760.101.24401.24701.2400
29522004.02.27 02:21close14760.101.24431.24701.2400-3.0030090.00
29532004.02.27 02:21buy14770.101.24431.24131.2483
29542004.02.27 10:07s/l14770.101.24131.24131.2483-30.0030060.00
29552004.02.27 11:26buy14780.101.23811.23511.2421
29562004.02.27 13:59close14780.101.24051.23511.242124.0030084.00
29572004.02.27 13:59sell14790.101.24051.24351.2365
29582004.02.27 14:00s/l14790.101.24351.24351.2365-30.0030054.00
29592004.02.27 14:28buy14800.101.24041.23741.2444
29602004.02.27 15:00t/p14800.101.24441.23741.244440.0030094.00
29612004.02.27 15:54buy14810.101.24161.23861.2456
29622004.02.27 15:58t/p14810.101.24561.23861.245640.0030134.00
29632004.02.27 16:20buy14820.101.24531.24231.2493
29642004.02.27 16:52s/l14820.101.24231.24231.2493-30.0030104.00
29652004.02.27 17:19buy14830.101.24301.24001.2470
29662004.02.27 18:11t/p14830.101.24701.24001.247040.0030144.00
29672004.02.27 18:21buy14840.101.24401.24101.2480
29682004.02.27 18:59t/p14840.101.24801.24101.248040.0030184.00
29692004.02.27 19:16buy14850.101.24781.24481.2518
29702004.03.01 00:08t/p14850.101.25181.24481.251840.0030224.00
29712004.03.01 00:47buy14860.101.24801.24501.2520
29722004.03.01 00:59t/p14860.101.25201.24501.252040.0030264.00
29732004.03.01 03:55sell14870.101.25351.25651.2495
29742004.03.01 06:17t/p14870.101.24951.25651.249540.0030304.00
29752004.03.01 06:53sell14880.101.25121.25421.2472
29762004.03.01 08:50s/l14880.101.25421.25421.2472-30.0030274.00
29772004.03.01 09:50sell14890.101.25321.25621.2492
29782004.03.01 10:03t/p14890.101.24921.25621.249240.0030314.00
29792004.03.01 10:47sell14900.101.24981.25281.2458
29802004.03.01 14:38close14900.101.24831.25281.245815.0030329.00
29812004.03.01 14:38buy14910.101.24831.24531.2523
29822004.03.01 15:38close14910.101.25071.24531.252324.0030353.00
29832004.03.01 15:38sell14920.101.25071.25371.2467
29842004.03.01 16:26t/p14920.101.24671.25371.246740.0030393.00
29852004.03.01 16:27sell14930.101.25011.25311.2461
29862004.03.01 16:27t/p14930.101.24611.25311.246140.0030433.00
29872004.03.01 16:33sell14940.101.25041.25341.2464
29882004.03.01 16:58t/p14940.101.24641.25341.246440.0030473.00
29892004.03.01 16:58sell14950.101.25041.25341.2464
29902004.03.01 16:59t/p14950.101.24641.25341.246440.0030513.00
29912004.03.01 17:32sell14960.101.24491.24791.2409
29922004.03.02 08:06t/p14960.101.24091.24791.240940.0030553.00
29932004.03.02 08:13sell14970.101.24371.24671.2397
29942004.03.02 09:05t/p14970.101.23971.24671.239740.0030593.00
29952004.03.02 10:10sell14980.101.24231.24531.2383
29962004.03.02 13:00t/p14980.101.23831.24531.238340.0030633.00
29972004.03.02 13:06sell14990.101.24031.24331.2363
29982004.03.02 16:49t/p14990.101.23631.24331.236340.0030673.00
29992004.03.02 16:50sell15000.101.23951.24251.2355
30002004.03.02 16:50t/p15000.101.23551.24251.235540.0030713.00
30012004.03.02 16:50sell15010.101.23941.24241.2354
30022004.03.02 16:51t/p15010.101.23541.24241.235440.0030753.00
30032004.03.02 16:51sell15020.101.23951.24251.2355
30042004.03.02 16:53t/p15020.101.23551.24251.235540.0030793.00
30052004.03.02 16:57sell15030.101.23921.24221.2352
30062004.03.02 16:57t/p15030.101.23521.24221.235240.0030833.00
30072004.03.02 16:57sell15040.101.23921.24221.2352
30082004.03.02 16:58t/p15040.101.23521.24221.235240.0030873.00
30092004.03.02 18:47buy15050.101.22121.21821.2252
30102004.03.03 01:48s/l15050.101.21821.21821.2252-30.0030843.00
30112004.03.03 01:58sell15060.101.22011.22311.2161
30122004.03.03 02:58close15060.101.22031.22311.2161-2.0030841.00
30132004.03.03 02:58buy15070.101.22031.21731.2243
30142004.03.03 03:47s/l15070.101.21731.21731.2243-30.0030811.00
30152004.03.03 04:45buy15080.101.21841.21541.2224
30162004.03.03 05:46s/l15080.101.21541.21541.2224-30.0030781.00
30172004.03.03 06:59sell15090.101.21801.22101.2140
30182004.03.03 08:00s/l15090.101.22101.22101.2140-30.0030751.00
30192004.03.03 08:40buy15100.101.21931.21631.2233
30202004.03.03 10:40s/l15100.101.21631.21631.2233-30.0030721.00
30212004.03.03 12:34buy15110.101.21411.21111.2181
30222004.03.03 13:34s/l15110.101.21111.21111.2181-30.0030691.00
30232004.03.03 13:34buy15120.101.21131.20831.2153
30242004.03.03 13:58t/p15120.101.21531.20831.215340.0030731.00
30252004.03.03 13:58sell15130.101.21561.21861.2116
30262004.03.03 15:34close15130.101.21561.21861.21160.0030731.00
30272004.03.03 15:34buy15140.101.21561.21261.2196
30282004.03.03 16:54s/l15140.101.21261.21261.2196-30.0030701.00
30292004.03.03 16:54buy15150.101.21281.20981.2168
30302004.03.03 17:27s/l15150.101.20981.20981.2168-30.0030671.00
30312004.03.03 18:26buy15160.101.20921.20621.2132
30322004.03.03 18:59t/p15160.101.21321.20621.213240.0030711.00
30332004.03.03 19:50buy15170.101.21331.21031.2173
30342004.03.03 20:01t/p15170.101.21731.21031.217340.0030751.00
30352004.03.03 20:50buy15180.101.21511.21211.2191
30362004.03.03 20:59t/p15180.101.21911.21211.219140.0030791.00
30372004.03.03 21:23buy15190.101.21891.21591.2229
30382004.03.04 02:18s/l15190.101.21591.21591.2229-30.0030761.00
30392004.03.04 03:42buy15200.101.21491.21191.2189
30402004.03.04 06:59close15200.101.21761.21191.218927.0030788.00
30412004.03.04 06:59sell15210.101.21761.22061.2136
30422004.03.04 07:00s/l15210.101.22061.22061.2136-30.0030758.00
30432004.03.04 10:06buy15220.101.22131.21831.2253
30442004.03.04 10:29s/l15220.101.21831.21831.2253-30.0030728.00
30452004.03.04 11:05buy15230.101.21711.21411.2211
30462004.03.04 12:00t/p15230.101.22111.21411.221140.0030768.00
30472004.03.04 14:02buy15240.101.21601.21301.2200
30482004.03.04 16:04t/p15240.101.22001.21301.220040.0030808.00
30492004.03.04 16:31buy15250.101.21591.21291.2199
30502004.03.04 16:50t/p15250.101.21991.21291.219940.0030848.00
30512004.03.04 17:29buy15260.101.21801.21501.2220
30522004.03.04 17:49t/p15260.101.22201.21501.222040.0030888.00
30532004.03.04 18:48sell15270.101.22391.22691.2199
30542004.03.04 18:58t/p15270.101.21991.22691.219940.0030928.00
30552004.03.04 19:26buy15280.101.21711.21411.2211
30562004.03.04 21:55close15280.101.22001.21411.221129.0030957.00
30572004.03.04 21:55sell15290.101.22001.22301.2160
30582004.03.05 00:48close15290.101.21891.22301.216011.0030968.00
30592004.03.05 00:48buy15300.101.21891.21591.2229
30602004.03.05 01:50close15300.101.22041.21591.222915.0030983.00
30612004.03.05 01:50sell15310.101.22041.22341.2164
30622004.03.05 02:51close15310.101.21961.22341.21648.0030991.00
30632004.03.05 02:51buy15320.101.21961.21661.2236
30642004.03.05 03:53close15320.101.22071.21661.223611.0031002.00
30652004.03.05 03:53sell15330.101.22071.22371.2167
30662004.03.05 11:59close15330.101.22011.22371.21676.0031008.00
30672004.03.05 11:59buy15340.101.22011.21711.2241
30682004.03.05 13:07close15340.101.22041.21711.22413.0031011.00
30692004.03.05 13:07sell15350.101.22041.22341.2164
30702004.03.05 14:06s/l15350.101.22341.22341.2164-30.0030981.00
30712004.03.05 16:03sell15360.101.24121.24421.2372
30722004.03.08 00:00t/p15360.101.23721.24421.237240.0031021.00
30732004.03.08 00:59buy15370.101.23641.23341.2404
30742004.03.08 02:51close15370.101.23621.23341.2404-2.0031019.00
30752004.03.08 02:51sell15380.101.23621.23921.2322
30762004.03.08 04:59close15380.101.23641.23921.2322-2.0031017.00
30772004.03.08 04:59buy15390.101.23641.23341.2404
30782004.03.08 06:45close15390.101.23771.23341.240413.0031030.00
30792004.03.08 06:45sell15400.101.23771.24071.2337
30802004.03.08 16:58close15400.101.23641.24071.233713.0031043.00
30812004.03.08 16:58buy15410.101.23641.23341.2404
30822004.03.08 18:30close15410.101.23721.23341.24048.0031051.00
30832004.03.08 18:30sell15420.101.23721.24021.2332
30842004.03.08 19:29s/l15420.101.24021.24021.2332-30.0031021.00
30852004.03.08 20:06sell15430.101.24021.24321.2362
30862004.03.09 02:19s/l15430.101.24321.24321.2362-30.0030991.00
30872004.03.09 03:19sell15440.101.24531.24831.2413
30882004.03.09 10:01t/p15440.101.24131.24831.241340.0031031.00
30892004.03.09 10:10sell15450.101.24381.24681.2398
30902004.03.09 10:58t/p15450.101.23981.24681.239840.0031071.00
30912004.03.09 11:08sell15460.101.23841.24141.2344
30922004.03.09 16:03s/l15460.101.24141.24141.2344-30.0031041.00
30932004.03.09 16:03sell15470.101.24131.24431.2373
30942004.03.09 17:10close15470.101.24031.24431.237310.0031051.00
30952004.03.09 17:10buy15480.101.24031.23731.2443
30962004.03.09 18:02t/p15480.101.24431.23731.244340.0031091.00
30972004.03.09 18:09buy15490.101.24271.23971.2467
30982004.03.09 19:05s/l15490.101.23971.23971.2467-30.0031061.00
30992004.03.09 19:35sell15500.101.24351.24651.2395
31002004.03.09 19:52t/p15500.101.23951.24651.239540.0031101.00
31012004.03.09 19:57sell15510.101.24311.24611.2391
31022004.03.09 19:58t/p15510.101.23911.24611.239140.0031141.00
31032004.03.09 19:58sell15520.101.24361.24661.2396
31042004.03.09 19:58t/p15520.101.23961.24661.239640.0031181.00
31052004.03.09 20:36sell15530.101.23831.24131.2343
31062004.03.09 21:00t/p15530.101.23431.24131.234340.0031221.00
31072004.03.09 21:29sell15540.101.23461.23761.2306
31082004.03.09 21:47t/p15540.101.23061.23761.230640.0031261.00
31092004.03.09 21:54sell15550.101.23461.23761.2306
31102004.03.09 22:57close15550.101.23131.23761.230633.0031294.00
31112004.03.09 22:57buy15560.101.23131.22831.2353
31122004.03.10 07:17close15560.101.23171.22831.23534.0031298.00
31132004.03.10 07:17sell15570.101.23171.23471.2277
31142004.03.10 08:45close15570.101.22801.23471.227737.0031335.00
31152004.03.10 08:45buy15580.101.22801.22501.2320
31162004.03.10 14:05t/p15580.101.23201.22501.232040.0031375.00
31172004.03.10 14:37buy15590.101.23051.22751.2345
31182004.03.10 14:38s/l15590.101.22751.22751.2345-30.0031345.00
31192004.03.10 14:38buy15600.101.22691.22391.2309
31202004.03.10 14:52s/l15600.101.22391.22391.2309-30.0031315.00
31212004.03.10 17:33buy15610.101.22201.21901.2260
31222004.03.11 03:36s/l15610.101.21901.21901.2260-30.0031285.00
31232004.03.11 05:11buy15620.101.21921.21621.2232
31242004.03.11 09:53s/l15620.101.21621.21621.2232-30.0031255.00
31252004.03.11 10:11buy15630.101.21881.21581.2228
31262004.03.11 11:59close15630.101.22061.21581.222818.0031273.00
31272004.03.11 11:59sell15640.101.22061.22361.2166
31282004.03.11 12:02s/l15640.101.22361.22361.2166-30.0031243.00
31292004.03.11 13:18buy15650.101.22351.22051.2275
31302004.03.11 14:00t/p15650.101.22751.22051.227540.0031283.00
31312004.03.11 14:06buy15660.101.22651.22351.2305
31322004.03.11 15:58close15660.101.22601.22351.2305-5.0031278.00
31332004.03.11 15:58sell15670.101.22601.22901.2220
31342004.03.11 16:59close15670.101.22521.22901.22208.0031286.00
31352004.03.11 16:59buy15680.101.22521.22221.2292
31362004.03.11 18:00t/p15680.101.22921.22221.229240.0031326.00
31372004.03.11 18:39buy15690.101.22661.22361.2306
31382004.03.11 20:00t/p15690.101.23061.22361.230640.0031366.00
31392004.03.11 20:39buy15700.101.22891.22591.2329
31402004.03.11 21:00t/p15700.101.23291.22591.232940.0031406.00
31412004.03.11 21:22buy15710.101.23161.22861.2356
31422004.03.11 22:00t/p15710.101.23561.22861.235640.0031446.00
31432004.03.11 22:23buy15720.101.23371.23071.2377
31442004.03.11 22:57t/p15720.101.23771.23071.237740.0031486.00
31452004.03.11 23:56sell15730.101.23581.23881.2318
31462004.03.12 01:59close15730.101.23381.23881.231820.0031506.00
31472004.03.12 01:59buy15740.101.23381.23081.2378
31482004.03.12 03:31s/l15740.101.23081.23081.2378-30.0031476.00
31492004.03.12 03:53sell15750.101.23221.23521.2282
31502004.03.12 04:27t/p15750.101.22821.23521.228240.0031516.00
31512004.03.12 04:51sell15760.101.23131.23431.2273
31522004.03.12 05:13t/p15760.101.22731.23431.227340.0031556.00
31532004.03.12 05:49sell15770.101.22811.23111.2241
31542004.03.12 06:57close15770.101.22841.23111.2241-3.0031553.00
31552004.03.12 06:57buy15780.101.22841.22541.2324
31562004.03.12 07:27s/l15780.101.22541.22541.2324-30.0031523.00
31572004.03.12 07:45sell15790.101.22761.23061.2236
31582004.03.12 10:58close15790.101.22541.23061.223622.0031545.00
31592004.03.12 10:58buy15800.101.22541.22241.2294
31602004.03.12 12:15s/l15800.101.22241.22241.2294-30.0031515.00
31612004.03.12 12:42sell15810.101.22591.22891.2219
31622004.03.12 13:02t/p15810.101.22191.22891.221940.0031555.00
31632004.03.12 13:38sell15820.101.22291.22591.2189
31642004.03.12 14:38s/l15820.101.22591.22591.2189-30.0031525.00
31652004.03.12 14:57buy15830.101.22351.22051.2275
31662004.03.12 15:38t/p15830.101.22751.22051.227540.0031565.00
31672004.03.12 15:55buy15840.101.22361.22061.2276
31682004.03.12 16:11s/l15840.101.22061.22061.2276-30.0031535.00
31692004.03.12 16:24sell15850.101.22201.22501.2180
31702004.03.12 17:12t/p15850.101.21801.22501.218040.0031575.00
31712004.03.12 17:23sell15860.101.21931.22231.2153
31722004.03.12 18:35s/l15860.101.22231.22231.2153-30.0031545.00
31732004.03.12 18:52buy15870.101.21911.21611.2231
31742004.03.12 19:54close15870.101.22101.21611.223119.0031564.00
31752004.03.12 19:54sell15880.101.22101.22401.2170
31762004.03.15 00:54close15880.101.22101.22401.21700.0031564.00
31772004.03.15 00:54buy15890.101.22101.21801.2250
31782004.03.15 02:27close15890.101.22311.21801.225021.0031585.00
31792004.03.15 02:27sell15900.101.22311.22611.2191
31802004.03.15 05:48close15900.101.22211.22611.219110.0031595.00
31812004.03.15 05:48buy15910.101.22211.21911.2261
31822004.03.15 08:19t/p15910.101.22611.21911.226140.0031635.00
31832004.03.15 09:06sell15920.101.22671.22971.2227
31842004.03.15 09:21s/l15920.101.22971.22971.2227-30.0031605.00
31852004.03.15 09:43buy15930.101.22651.22351.2305
31862004.03.15 10:17t/p15930.101.23051.22351.230540.0031645.00
31872004.03.15 10:17sell15940.101.23061.23361.2266
31882004.03.15 11:40close15940.101.22961.23361.226610.0031655.00
31892004.03.15 11:40buy15950.101.22961.22661.2336
31902004.03.15 13:00s/l15950.101.22661.22661.2336-30.0031625.00
31912004.03.15 13:12sell15960.101.22851.23151.2245
31922004.03.15 14:14s/l15960.101.23151.23151.2245-30.0031595.00
31932004.03.15 14:36buy15970.101.22821.22521.2322
31942004.03.15 15:35s/l15970.101.22521.22521.2322-30.0031565.00
31952004.03.15 15:48sell15980.101.22721.23021.2232
31962004.03.15 16:33t/p15980.101.22321.23021.223240.0031605.00
31972004.03.15 16:49sell15990.101.22441.22741.2204
31982004.03.15 18:06s/l15990.101.22741.22741.2204-30.0031575.00
31992004.03.15 18:24buy16000.101.22421.22121.2282
32002004.03.15 19:46close16000.101.22671.22121.228225.0031600.00
32012004.03.15 19:46sell16010.101.22671.22971.2227
32022004.03.15 20:55close16010.101.22481.22971.222719.0031619.00
32032004.03.15 20:55buy16020.101.22481.22181.2288
32042004.03.15 22:45close16020.101.22731.22181.228825.0031644.00
32052004.03.15 22:45sell16030.101.22731.23031.2233
32062004.03.16 00:31close16030.101.22641.23031.22339.0031653.00
32072004.03.16 00:31buy16040.101.22641.22341.2304
32082004.03.16 08:30t/p16040.101.23041.22341.230440.0031693.00
32092004.03.16 09:36buy16050.101.23231.22931.2363
32102004.03.16 10:55close16050.101.23281.22931.23635.0031698.00
32112004.03.16 10:55sell16060.101.23281.23581.2288
32122004.03.16 11:56s/l16060.101.23581.23581.2288-30.0031668.00
32132004.03.16 13:23sell16070.101.23531.23831.2313
32142004.03.16 17:01t/p16070.101.23131.23831.231340.0031708.00
32152004.03.16 17:18sell16080.101.23461.23761.2306
32162004.03.16 17:58t/p16080.101.23061.23761.230640.0031748.00
32172004.03.16 18:16sell16090.101.22721.23021.2232
32182004.03.16 20:48s/l16090.101.23021.23021.2232-30.0031718.00
32192004.03.16 20:48sell16100.101.23011.23311.2261
32202004.03.16 21:00t/p16100.101.22611.23311.226140.0031758.00
32212004.03.16 21:44sell16110.101.22671.22971.2227
32222004.03.17 07:10close16110.101.22521.22971.222715.0031773.00
32232004.03.17 07:10buy16120.101.22521.22221.2292
32242004.03.17 08:29close16120.101.22721.22221.229220.0031793.00
32252004.03.17 08:29sell16130.101.22721.23021.2232
32262004.03.17 09:06t/p16130.101.22321.23021.223240.0031833.00
32272004.03.17 09:28sell16140.101.22411.22711.2201
32282004.03.17 10:41close16140.101.22331.22711.22018.0031841.00
32292004.03.17 10:41buy16150.101.22331.22031.2273
32302004.03.17 12:24close16150.101.22651.22031.227332.0031873.00
32312004.03.17 12:24sell16160.101.22651.22951.2225
32322004.03.17 13:53close16160.101.22521.22951.222513.0031886.00
32332004.03.17 13:53buy16170.101.22521.22221.2292
32342004.03.17 14:01s/l16170.101.22221.22221.2292-30.0031856.00
32352004.03.17 14:19sell16180.101.22571.22871.2217
32362004.03.17 15:00t/p16180.101.22171.22871.221740.0031896.00
32372004.03.17 15:02sell16190.101.22221.22521.2182
32382004.03.17 17:49close16190.101.21881.22521.218234.0031930.00
32392004.03.17 17:49buy16200.101.21881.21581.2228
32402004.03.17 18:20t/p16200.101.22281.21581.222840.0031970.00
32412004.03.17 18:57buy16210.101.21981.21681.2238
32422004.03.17 19:15t/p16210.101.22381.21681.223840.0032010.00
32432004.03.17 19:47buy16220.101.22241.21941.2264
32442004.03.17 20:20t/p16220.101.22641.21941.226440.0032050.00
32452004.03.17 20:45buy16230.101.22481.22181.2288
32462004.03.18 06:06t/p16230.101.22881.22181.228840.0032090.00
32472004.03.18 06:17buy16240.101.22731.22431.2313
32482004.03.18 14:32s/l16240.101.22431.22431.2313-30.0032060.00
32492004.03.18 16:29buy16250.101.23301.23001.2370
32502004.03.18 16:44t/p16250.101.23701.23001.237040.0032100.00
32512004.03.18 18:17buy16260.101.23821.23521.2422
32522004.03.18 18:57t/p16260.101.24221.23521.242240.0032140.00
32532004.03.18 18:57sell16270.101.24261.24561.2386
32542004.03.18 19:00t/p16270.101.23861.24561.238640.0032180.00
32552004.03.18 19:55sell16280.101.23901.24201.2350
32562004.03.18 20:58close16280.101.23821.24201.23508.0032188.00
32572004.03.18 20:58buy16290.101.23821.23521.2422
32582004.03.18 23:50close16290.101.23931.23521.242211.0032199.00
32592004.03.18 23:50sell16300.101.23931.24231.2353
32602004.03.19 00:59close16300.101.23881.24231.23535.0032204.00
32612004.03.19 00:59buy16310.101.23881.23581.2428
32622004.03.19 02:45close16310.101.23961.23581.24288.0032212.00
32632004.03.19 02:45sell16320.101.23961.24261.2356
32642004.03.19 07:59close16320.101.23921.24261.23564.0032216.00
32652004.03.19 07:59buy16330.101.23921.23621.2432
32662004.03.19 09:13close16330.101.23781.23621.2432-14.0032202.00
32672004.03.19 09:13sell16340.101.23781.24081.2338
32682004.03.19 10:07t/p16340.101.23381.24081.233840.0032242.00
32692004.03.19 10:36sell16350.101.23781.24081.2338
32702004.03.19 13:00t/p16350.101.23381.24081.233840.0032282.00
32712004.03.19 13:24sell16360.101.23471.23771.2307
32722004.03.19 17:00t/p16360.101.23071.23771.230740.0032322.00
32732004.03.19 17:29sell16370.101.23381.23681.2298
32742004.03.19 17:58t/p16370.101.22981.23681.229840.0032362.00
32752004.03.19 18:25sell16380.101.22771.23071.2237
32762004.03.19 19:58close16380.101.22831.23071.2237-6.0032356.00
32772004.03.19 19:58buy16390.101.22831.22531.2323
32782004.03.22 00:24close16390.101.22811.22531.2323-2.0032354.00
32792004.03.22 00:24sell16400.101.22811.23111.2241
32802004.03.22 03:00t/p16400.101.22411.23111.224140.0032394.00
32812004.03.22 03:07sell16410.101.22681.22981.2228
32822004.03.22 04:00t/p16410.101.22281.22981.222840.0032434.00
32832004.03.22 04:18sell16420.101.22361.22661.2196
32842004.03.22 07:14s/l16420.101.22661.22661.2196-30.0032404.00
32852004.03.22 08:13sell16430.101.22771.23071.2237
32862004.03.22 09:52close16430.101.22721.23071.22375.0032409.00
32872004.03.22 09:52buy16440.101.22721.22421.2312
32882004.03.22 11:08t/p16440.101.23121.22421.231240.0032449.00
32892004.03.22 14:44buy16450.101.23481.23181.2388
32902004.03.22 16:03t/p16450.101.23881.23181.238840.0032489.00
32912004.03.22 17:49sell16460.101.23781.24081.2338
32922004.03.22 20:22close16460.101.23521.24081.233826.0032515.00
32932004.03.22 20:22buy16470.101.23521.23221.2392
32942004.03.22 20:38s/l16470.101.23221.23221.2392-30.0032485.00
32952004.03.22 22:29buy16480.101.23291.22991.2369
32962004.03.23 06:58close16480.101.23521.22991.236923.0032508.00
32972004.03.23 06:58sell16490.101.23521.23821.2312
32982004.03.23 08:06close16490.101.23551.23821.2312-3.0032505.00
32992004.03.23 08:06buy16500.101.23551.23251.2395
33002004.03.23 09:21s/l16500.101.23251.23251.2395-30.0032475.00
33012004.03.23 10:36sell16510.101.23381.23681.2298
33022004.03.23 12:15t/p16510.101.22981.23681.229840.0032515.00
33032004.03.23 12:34sell16520.101.23241.23541.2284
33042004.03.23 13:09t/p16520.101.22841.23541.228440.0032555.00
33052004.03.23 13:33sell16530.101.22991.23291.2259
33062004.03.23 14:57close16530.101.22731.23291.225926.0032581.00
33072004.03.23 14:57buy16540.101.22731.22431.2313
33082004.03.23 15:32t/p16540.101.23131.22431.231340.0032621.00
33092004.03.23 15:38buy16550.101.22891.22591.2329
33102004.03.23 16:45close16550.101.22931.22591.23294.0032625.00
33112004.03.23 16:45sell16560.101.22931.23231.2253
33122004.03.23 17:28s/l16560.101.23231.23231.2253-30.0032595.00
33132004.03.23 17:53buy16570.101.22991.22691.2339
33142004.03.23 18:26t/p16570.101.23391.22691.233940.0032635.00
33152004.03.23 18:52buy16580.101.23111.22811.2351
33162004.03.23 19:27t/p16580.101.23511.22811.235140.0032675.00
33172004.03.23 19:27sell16590.101.23511.23811.2311
33182004.03.24 06:38close16590.101.23171.23811.231134.0032709.00
33192004.03.24 06:38buy16600.101.23171.22871.2357
33202004.03.24 08:42close16600.101.23271.22871.235710.0032719.00
33212004.03.24 08:42sell16610.101.23271.23571.2287
33222004.03.24 09:35t/p16610.101.22871.23571.228740.0032759.00
33232004.03.24 09:35buy16620.101.22861.22561.2326
33242004.03.24 11:04close16620.101.22941.22561.23268.0032767.00
33252004.03.24 11:04sell16630.101.22941.23241.2254
33262004.03.24 11:30t/p16630.101.22541.23241.225440.0032807.00
33272004.03.24 11:48sell16640.101.22951.23251.2255
33282004.03.24 11:57t/p16640.101.22551.23251.225540.0032847.00
33292004.03.24 12:15buy16650.101.22401.22101.2280
33302004.03.24 13:19close16650.101.22451.22101.22805.0032852.00
33312004.03.24 13:19sell16660.101.22451.22751.2205
33322004.03.24 13:30t/p16660.101.22051.22751.220540.0032892.00
33332004.03.24 13:42sell16670.101.22451.22751.2205
33342004.03.24 13:57t/p16670.101.22051.22751.220540.0032932.00
33352004.03.24 14:40sell16680.101.22001.22301.2160
33362004.03.24 15:44close16680.101.21881.22301.216012.0032944.00
33372004.03.24 15:44buy16690.101.21881.21581.2228
33382004.03.24 17:00t/p16690.101.22281.21581.222840.0032984.00
33392004.03.24 17:24buy16700.101.22131.21831.2253
33402004.03.24 18:29close16700.101.22181.21831.22535.0032989.00
33412004.03.24 18:29sell16710.101.22181.22481.2178
33422004.03.24 18:55t/p16710.101.21781.22481.217840.0033029.00
33432004.03.24 19:13sell16720.101.21931.22231.2153
33442004.03.24 19:52t/p16720.101.21531.22231.215340.0033069.00
33452004.03.24 20:26sell16730.101.21611.21911.2121
33462004.03.24 20:51t/p16730.101.21211.21911.212140.0033109.00
33472004.03.24 21:49buy16740.101.21241.20941.2164
33482004.03.24 22:58close16740.101.21341.20941.216410.0033119.00
33492004.03.24 22:58sell16750.101.21341.21641.2094
33502004.03.25 00:15close16750.101.21191.21641.209415.0033134.00
33512004.03.25 00:15buy16760.101.21191.20891.2159
33522004.03.25 09:16close16760.101.21291.20891.215910.0033144.00
33532004.03.25 09:16sell16770.101.21291.21591.2089
33542004.03.25 10:29close16770.101.21211.21591.20898.0033152.00
33552004.03.25 10:29buy16780.101.21211.20911.2161
33562004.03.25 11:16t/p16780.101.21611.20911.216140.0033192.00
33572004.03.25 11:58buy16790.101.21141.20841.2154
33582004.03.25 11:58t/p16790.101.21541.20841.215440.0033232.00
33592004.03.25 13:30buy16800.101.21241.20941.2164
33602004.03.25 16:01t/p16800.101.21641.20941.216440.0033272.00
33612004.03.25 17:21buy16810.101.21751.21451.2215
33622004.03.25 19:31s/l16810.101.21451.21451.2215-30.0033242.00
33632004.03.25 20:17buy16820.101.21511.21211.2191
33642004.03.25 23:17s/l16820.101.21211.21211.2191-30.0033212.00
33652004.03.25 23:17buy16830.101.21221.20921.2162
33662004.03.26 03:59close16830.101.21431.20921.216221.0033233.00
33672004.03.26 03:59sell16840.101.21431.21731.2103
33682004.03.26 06:20close16840.101.21381.21731.21035.0033238.00
33692004.03.26 06:20buy16850.101.21381.21081.2178
33702004.03.26 08:05s/l16850.101.21081.21081.2178-30.0033208.00
33712004.03.26 09:32buy16860.101.20731.20431.2113
33722004.03.26 09:59t/p16860.101.21131.20431.211340.0033248.00
33732004.03.26 10:10buy16870.101.21151.20851.2155
33742004.03.26 11:00t/p16870.101.21551.20851.215540.0033288.00
33752004.03.26 11:10buy16880.101.21221.20921.2162
33762004.03.26 11:58t/p16880.101.21621.20921.216240.0033328.00
33772004.03.26 11:59buy16890.101.21221.20921.2162
33782004.03.26 11:59t/p16890.101.21621.20921.216240.0033368.00
33792004.03.26 12:10buy16900.101.21871.21571.2227
33802004.03.26 13:58close16900.101.21751.21571.2227-12.0033356.00
33812004.03.26 13:58sell16910.101.21751.22051.2135
33822004.03.26 14:01s/l16910.101.22051.22051.2135-30.0033326.00
33832004.03.26 14:05buy16920.101.21771.21471.2217
33842004.03.26 16:02s/l16920.101.21471.21471.2217-30.0033296.00
33852004.03.26 17:20buy16930.101.20991.20691.2139
33862004.03.26 18:51t/p16930.101.21391.20691.213940.0033336.00
33872004.03.26 18:57buy16940.101.20941.20641.2134
33882004.03.26 19:26t/p16940.101.21341.20641.213440.0033376.00
33892004.03.26 19:26sell16950.101.21351.21651.2095
33902004.03.29 00:44close16950.101.21121.21651.209523.0033399.00
33912004.03.29 00:44buy16960.101.21121.20821.2152
33922004.03.29 02:46close16960.101.21201.20821.21528.0033407.00
33932004.03.29 02:46sell16970.101.21201.21501.2080
33942004.03.29 03:41t/p16970.101.20801.21501.208040.0033447.00
33952004.03.29 03:44sell16980.101.21151.21451.2075
33962004.03.29 05:48close16980.101.20881.21451.207527.0033474.00
33972004.03.29 05:48buy16990.101.20881.20581.2128
33982004.03.29 07:39close16990.101.20981.20581.212810.0033484.00
33992004.03.29 07:39sell17000.101.20981.21281.2058
34002004.03.29 08:34t/p17000.101.20581.21281.205840.0033524.00
34012004.03.29 08:38sell17010.101.20941.21241.2054
34022004.03.29 08:53t/p17010.101.20541.21241.205440.0033564.00
34032004.03.29 09:33buy17020.101.20801.20501.2120
34042004.03.29 10:36t/p17020.101.21201.20501.212040.0033604.00
34052004.03.29 10:42buy17030.101.20811.20511.2121
34062004.03.29 11:04t/p17030.101.21211.20511.212140.0033644.00
34072004.03.29 12:33sell17040.101.21371.21671.2097
34082004.03.29 13:39close17040.101.21151.21671.209722.0033666.00
34092004.03.29 13:39buy17050.101.21151.20851.2155
34102004.03.29 14:40close17050.101.21301.20851.215515.0033681.00
34112004.03.29 14:40sell17060.101.21301.21601.2090
34122004.03.29 15:08s/l17060.101.21601.21601.2090-30.0033651.00
34132004.03.29 15:10buy17070.101.21221.20921.2162
34142004.03.29 15:29t/p17070.101.21621.20921.216240.0033691.00
34152004.03.29 15:35buy17080.101.21201.20901.2160
34162004.03.29 15:58t/p17080.101.21601.20901.216040.0033731.00
34172004.03.29 16:24buy17090.101.21561.21261.2196
34182004.03.29 17:26close17090.101.21601.21261.21964.0033735.00
34192004.03.29 17:26sell17100.101.21601.21901.2120
34202004.03.29 19:21close17100.101.21411.21901.212019.0033754.00
34212004.03.29 19:21buy17110.101.21411.21111.2181
34222004.03.29 20:24close17110.101.21591.21111.218118.0033772.00
34232004.03.29 20:24sell17120.101.21591.21891.2119
34242004.03.29 22:35close17120.101.21431.21891.211916.0033788.00
34252004.03.29 22:35buy17130.101.21431.21131.2183
34262004.03.30 01:17close17130.101.21661.21131.218323.0033811.00
34272004.03.30 01:17sell17140.101.21661.21961.2126
34282004.03.30 03:10close17140.101.21631.21961.21263.0033814.00
34292004.03.30 03:10buy17150.101.21631.21331.2203
34302004.03.30 03:14t/p17150.101.22031.21331.220340.0033854.00
34312004.03.30 03:29buy17160.101.21641.21341.2204
34322004.03.30 04:46close17160.101.21891.21341.220425.0033879.00
34332004.03.30 04:46sell17170.101.21891.22191.2149
34342004.03.30 05:58close17170.101.21821.22191.21497.0033886.00
34352004.03.30 05:58buy17180.101.21821.21521.2222
34362004.03.30 07:08close17180.101.21841.21521.22222.0033888.00
34372004.03.30 07:08sell17190.101.21841.22141.2144
34382004.03.30 08:07s/l17190.101.22141.22141.2144-30.0033858.00
34392004.03.30 08:14buy17200.101.21921.21621.2232
34402004.03.30 09:36close17200.101.22011.21621.22329.0033867.00
34412004.03.30 09:36sell17210.101.22011.22311.2161
34422004.03.30 11:10close17210.101.21971.22311.21614.0033871.00
34432004.03.30 11:10buy17220.101.21971.21671.2237
34442004.03.30 12:28close17220.101.22191.21671.223722.0033893.00
34452004.03.30 12:28sell17230.101.22191.22491.2179
34462004.03.30 16:03t/p17230.101.21791.22491.217940.0033933.00
34472004.03.30 16:43sell17240.101.21931.22231.2153
34482004.03.30 22:59close17240.101.21711.22231.215322.0033955.00
34492004.03.30 22:59buy17250.101.21711.21411.2211
34502004.03.30 23:59close17250.101.21741.21411.22113.0033958.00
34512004.03.30 23:59sell17260.101.21741.22041.2134
34522004.03.31 03:14s/l17260.101.22041.22041.2134-30.0033928.00
34532004.03.31 03:14sell17270.101.22021.22321.2162
34542004.03.31 03:40s/l17270.101.22321.22321.2162-30.0033898.00
34552004.03.31 04:07sell17280.101.22251.22551.2185
34562004.03.31 06:58s/l17280.101.22551.22551.2185-30.0033868.00
34572004.03.31 06:58sell17290.101.22531.22831.2213
34582004.03.31 12:00t/p17290.101.22131.22831.221340.0033908.00
34592004.03.31 12:54sell17300.101.22311.22611.2191
34602004.03.31 14:59close17300.101.22221.22611.21919.0033917.00
34612004.03.31 14:59buy17310.101.22221.21921.2262
34622004.03.31 16:18t/p17310.101.22621.21921.226240.0033957.00
34632004.03.31 19:18sell17320.101.22981.23281.2258
34642004.03.31 21:59close17320.101.23041.23281.2258-6.0033951.00
34652004.03.31 21:59buy17330.101.23041.22741.2344
34662004.03.31 23:50close17330.101.23221.22741.234418.0033969.00
34672004.03.31 23:50sell17340.101.23221.23521.2282
34682004.04.01 02:00t/p17340.101.22821.23521.228240.0034009.00
34692004.04.01 02:47sell17350.101.23031.23331.2263
34702004.04.01 07:18t/p17350.101.22631.23331.226340.0034049.00
34712004.04.01 07:24sell17360.101.22801.23101.2240
34722004.04.01 10:26s/l17360.101.23101.23101.2240-30.0034019.00
34732004.04.01 11:22sell17370.101.23351.23651.2295
34742004.04.01 13:58close17370.101.23231.23651.229512.0034031.00
34752004.04.01 13:58buy17380.101.23231.22931.2363
34762004.04.01 14:34t/p17380.101.23631.22931.236340.0034071.00
34772004.04.01 16:13sell17390.101.23761.24061.2336
34782004.04.01 17:05t/p17390.101.23361.24061.233640.0034111.00
34792004.04.01 17:12sell17400.101.23731.24031.2333
34802004.04.01 17:59t/p17400.101.23331.24031.233340.0034151.00
34812004.04.01 19:09sell17410.101.23591.23891.2319
34822004.04.02 09:04t/p17410.101.23191.23891.231940.0034191.00
34832004.04.02 09:10sell17420.101.23331.23631.2293
34842004.04.02 10:59close17420.101.23271.23631.22936.0034197.00
34852004.04.02 10:59buy17430.101.23271.22971.2367
34862004.04.02 12:02close17430.101.23131.22971.2367-14.0034183.00
34872004.04.02 12:02sell17440.101.23131.23431.2273
34882004.04.02 14:20close17440.101.23111.23431.22732.0034185.00
34892004.04.02 14:20buy17450.101.23111.22811.2351
34902004.04.02 15:00s/l17450.101.22811.22811.2351-30.0034155.00
34912004.04.02 15:29sell17460.101.23271.23571.2287
34922004.04.02 15:32t/p17460.101.22871.23571.228740.0034195.00
34932004.04.02 16:21sell17470.101.21781.22081.2138
34942004.04.02 16:22t/p17470.101.21381.22081.213840.0034235.00
34952004.04.02 16:23sell17480.101.21821.22121.2142
34962004.04.02 17:58t/p17480.101.21421.22121.214240.0034275.00
34972004.04.02 19:56buy17490.101.21051.20751.2145
34982004.04.05 04:58close17490.101.21021.20751.2145-3.0034272.00
34992004.04.05 04:58sell17500.101.21021.21321.2062
35002004.04.05 05:58close17500.101.21051.21321.2062-3.0034269.00
35012004.04.05 05:58buy17510.101.21051.20751.2145
35022004.04.05 10:58close17510.101.21231.20751.214518.0034287.00
35032004.04.05 10:58sell17520.101.21231.21531.2083
35042004.04.05 12:38close17520.101.20871.21531.208336.0034323.00
35052004.04.05 12:38buy17530.101.20871.20571.2127
35062004.04.05 14:35s/l17530.101.20571.20571.2127-30.0034293.00
35072004.04.05 14:35buy17540.101.20591.20291.2099
35082004.04.05 14:36s/l17540.101.20291.20291.2099-30.0034263.00
35092004.04.05 15:37buy17550.101.20001.19701.2040
35102004.04.05 18:58close17550.101.20101.19701.204010.0034273.00
35112004.04.05 18:58sell17560.101.20101.20401.1970
35122004.04.05 20:54close17560.101.20031.20401.19707.0034280.00
35132004.04.05 20:54buy17570.101.20031.19731.2043
35142004.04.05 21:58close17570.101.20161.19731.204313.0034293.00
35152004.04.05 21:58sell17580.101.20161.20461.1976
35162004.04.06 00:30close17580.101.20021.20461.197614.0034307.00
35172004.04.06 00:30buy17590.101.20021.19721.2042
35182004.04.06 09:00t/p17590.101.20421.19721.204240.0034347.00
35192004.04.06 09:54buy17600.101.20281.19981.2068
35202004.04.06 11:00t/p17600.101.20681.19981.206840.0034387.00
35212004.04.06 11:34buy17610.101.20501.20201.2090
35222004.04.06 11:59t/p17610.101.20901.20201.209040.0034427.00
35232004.04.06 12:11buy17620.101.20951.20651.2135
35242004.04.06 15:04close17620.101.21121.20651.213517.0034444.00
35252004.04.06 15:04sell17630.101.21121.21421.2072
35262004.04.06 15:27t/p17630.101.20721.21421.207240.0034484.00
35272004.04.06 16:02buy17640.101.20651.20351.2105
35282004.04.06 18:00t/p17640.101.21051.20351.210540.0034524.00
35292004.04.06 18:24buy17650.101.20881.20581.2128
35302004.04.06 20:52close17650.101.21051.20581.212817.0034541.00
35312004.04.06 20:52sell17660.101.21051.21351.2065
35322004.04.06 22:15s/l17660.101.21351.21351.2065-30.0034511.00
35332004.04.06 22:20buy17670.101.20951.20651.2135
35342004.04.06 23:12t/p17670.101.21351.20651.213540.0034551.00
35352004.04.06 23:16buy17680.101.21191.20891.2159
35362004.04.07 00:58close17680.101.21441.20891.215925.0034576.00
35372004.04.07 00:58sell17690.101.21441.21741.2104
35382004.04.07 01:59close17690.101.21241.21741.210420.0034596.00
35392004.04.07 01:59buy17700.101.21241.20941.2164
35402004.04.07 02:15s/l17700.101.20941.20941.2164-30.0034566.00
35412004.04.07 02:44sell17710.101.21251.21551.2085
35422004.04.07 03:13t/p17710.101.20851.21551.208540.0034606.00
35432004.04.07 03:44sell17720.101.20971.21271.2057
35442004.04.07 08:06t/p17720.101.20571.21271.205740.0034646.00
35452004.04.07 08:35sell17730.101.20691.20991.2029
35462004.04.07 09:35close17730.101.20701.20991.2029-1.0034645.00
35472004.04.07 09:35buy17740.101.20701.20401.2110
35482004.04.07 10:46close17740.101.20911.20401.211021.0034666.00
35492004.04.07 10:46sell17750.101.20911.21211.2051
35502004.04.07 13:41s/l17750.101.21211.21211.2051-30.0034636.00
35512004.04.07 14:23sell17760.101.21191.21491.2079
35522004.04.07 16:23s/l17760.101.21491.21491.2079-30.0034606.00
35532004.04.07 17:20sell17770.101.21771.22071.2137
35542004.04.07 20:59close17770.101.21781.22071.2137-1.0034605.00
35552004.04.07 20:59buy17780.101.21781.21481.2218
35562004.04.07 23:51close17780.101.21801.21481.22182.0034607.00
35572004.04.07 23:51sell17790.101.21801.22101.2140
35582004.04.08 06:44s/l17790.101.22101.22101.2140-30.0034577.00
35592004.04.08 07:08sell17800.101.22061.22361.2166
35602004.04.08 10:03t/p17800.101.21661.22361.216640.0034617.00
35612004.04.08 10:39sell17810.101.21761.22061.2136
35622004.04.08 12:05t/p17810.101.21361.22061.213640.0034657.00
35632004.04.08 12:16sell17820.101.21581.21881.2118
35642004.04.08 13:02t/p17820.101.21181.21881.211840.0034697.00
35652004.04.08 13:03sell17830.101.21501.21801.2110
35662004.04.08 13:04t/p17830.101.21101.21801.211040.0034737.00
35672004.04.08 13:06sell17840.101.21501.21801.2110
35682004.04.08 13:58t/p17840.101.21101.21801.211040.0034777.00
35692004.04.08 14:10sell17850.101.20911.21211.2051
35702004.04.08 15:19close17850.101.20711.21211.205120.0034797.00
35712004.04.08 15:19buy17860.101.20711.20411.2111
35722004.04.08 16:48t/p17860.101.21111.20411.211140.0034837.00
35732004.04.08 16:57buy17870.101.20801.20501.2120
35742004.04.08 17:47t/p17870.101.21201.20501.212040.0034877.00
35752004.04.08 17:47sell17880.101.21201.21501.2080
35762004.04.08 17:56t/p17880.101.20801.21501.208040.0034917.00
35772004.04.08 18:29sell17890.101.20901.21201.2050
35782004.04.08 19:54close17890.101.20701.21201.205020.0034937.00
35792004.04.08 19:54buy17900.101.20701.20401.2110
35802004.04.09 00:39close17900.101.20881.20401.211018.0034955.00
35812004.04.09 00:39sell17910.101.20881.21181.2048
35822004.04.09 01:46close17910.101.20761.21181.204812.0034967.00
35832004.04.09 01:46buy17920.101.20761.20461.2116
35842004.04.09 03:12close17920.101.20961.20461.211620.0034987.00
35852004.04.09 03:12sell17930.101.20961.21261.2056
35862004.04.09 06:40close17930.101.20651.21261.205631.0035018.00
35872004.04.09 06:40buy17940.101.20651.20351.2105
35882004.04.09 08:27t/p17940.101.21051.20351.210540.0035058.00
35892004.04.12 00:22buy17950.101.20821.20521.2122
35902004.04.12 08:59close17950.101.20691.20521.2122-13.0035045.00
35912004.04.12 08:59sell17960.101.20691.20991.2029
35922004.04.12 10:10close17960.101.20741.20991.2029-5.0035040.00
35932004.04.12 10:10buy17970.101.20741.20441.2114
35942004.04.12 16:04close17970.101.20721.20441.2114-2.0035038.00
35952004.04.12 16:04sell17980.101.20721.21021.2032
35962004.04.12 17:44close17980.101.20661.21021.20326.0035044.00
35972004.04.12 17:44buy17990.101.20661.20361.2106
35982004.04.12 18:50close17990.101.20701.20361.21064.0035048.00
35992004.04.12 18:50sell18000.101.20701.21001.2030
36002004.04.12 19:53close18000.101.20671.21001.20303.0035051.00
36012004.04.12 19:53buy18010.101.20671.20371.2107
36022004.04.12 22:44close18010.101.20731.20371.21076.0035057.00
36032004.04.12 22:44sell18020.101.20731.21031.2033
36042004.04.13 01:34close18020.101.20631.21031.203310.0035067.00
36052004.04.13 01:34buy18030.101.20631.20331.2103
36062004.04.13 08:03close18030.101.20761.20331.210313.0035080.00
36072004.04.13 08:03sell18040.101.20761.21061.2036
36082004.04.13 08:24t/p18040.101.20361.21061.203640.0035120.00
36092004.04.13 08:33sell18050.101.20761.21061.2036
36102004.04.13 08:37t/p18050.101.20361.21061.203640.0035160.00
36112004.04.13 08:48sell18060.101.20761.21061.2036
36122004.04.13 08:52t/p18060.101.20361.21061.203640.0035200.00
36132004.04.13 09:29sell18070.101.20051.20351.1965
36142004.04.13 10:36close18070.101.19901.20351.196515.0035215.00
36152004.04.13 10:36buy18080.101.19901.19601.2030
36162004.04.13 14:52s/l18080.101.19601.19601.2030-30.0035185.00
36172004.04.13 15:51buy18090.101.19301.19001.1970
36182004.04.14 07:39s/l18090.101.19001.19001.1970-30.0035155.00
36192004.04.14 08:34buy18100.101.19081.18781.1948
36202004.04.14 09:00t/p18100.101.19481.18781.194840.0035195.00
36212004.04.14 09:28buy18110.101.19471.19171.1987
36222004.04.14 11:25s/l18110.101.19171.19171.1987-30.0035165.00
36232004.04.14 12:32buy18120.101.19021.18721.1942
36242004.04.14 13:59close18120.101.19241.18721.194222.0035187.00
36252004.04.14 13:59sell18130.101.19241.19541.1884
36262004.04.14 14:29t/p18130.101.18841.19541.188440.0035227.00
36272004.04.14 15:20buy18140.101.18811.18511.1921
36282004.04.14 16:06t/p18140.101.19211.18511.192140.0035267.00
36292004.04.14 16:25buy18150.101.18971.18671.1937
36302004.04.14 17:05t/p18150.101.19371.18671.193740.0035307.00
36312004.04.14 17:17buy18160.101.19221.18921.1962
36322004.04.14 19:59close18160.101.19431.18921.196221.0035328.00
36332004.04.14 19:59sell18170.101.19431.19731.1903
36342004.04.14 20:03s/l18170.101.19731.19731.1903-30.0035298.00
36352004.04.14 20:14buy18180.101.19421.19121.1982
36362004.04.15 05:12s/l18180.101.19121.19121.1982-30.0035268.00
36372004.04.15 06:04buy18190.101.19271.18971.1967
36382004.04.15 07:00t/p18190.101.19671.18971.196740.0035308.00
36392004.04.15 07:34buy18200.101.19471.19171.1987
36402004.04.15 09:00t/p18200.101.19871.19171.198740.0035348.00
36412004.04.15 12:02buy18210.101.19041.18741.1944
36422004.04.15 13:38close18210.101.19151.18741.194411.0035359.00
36432004.04.15 13:38sell18220.101.19151.19451.1875
36442004.04.15 14:56close18220.101.19121.19451.18753.0035362.00
36452004.04.15 14:56buy18230.101.19121.18821.1952
36462004.04.15 15:36t/p18230.101.19521.18821.195240.0035402.00
36472004.04.15 15:54buy18240.101.19231.18931.1963
36482004.04.15 16:57close18240.101.19421.18931.196319.0035421.00
36492004.04.15 16:57sell18250.101.19421.19721.1902
36502004.04.15 17:25t/p18250.101.19021.19721.190240.0035461.00
36512004.04.15 17:29sell18260.101.19371.19671.1897
36522004.04.15 18:25t/p18260.101.18971.19671.189740.0035501.00
36532004.04.15 18:25buy18270.101.18951.18651.1935
36542004.04.15 18:31t/p18270.101.19351.18651.193540.0035541.00
36552004.04.15 18:31sell18280.101.19391.19691.1899
36562004.04.15 19:31s/l18280.101.19691.19691.1899-30.0035511.00
36572004.04.15 20:51buy18290.101.19721.19421.2012
36582004.04.15 21:56close18290.101.19841.19421.201212.0035523.00
36592004.04.15 21:56sell18300.101.19841.20141.1944
36602004.04.16 03:39close18300.101.19611.20141.194423.0035546.00
36612004.04.16 03:39buy18310.101.19611.19311.2001
36622004.04.16 04:35t/p18310.101.20011.19311.200140.0035586.00
36632004.04.16 04:39buy18320.101.19791.19491.2019
36642004.04.16 05:42close18320.101.19881.19491.20199.0035595.00
36652004.04.16 05:42sell18330.101.19881.20181.1948
36662004.04.16 06:47s/l18330.101.20181.20181.1948-30.0035565.00
36672004.04.16 07:10sell18340.101.20171.20471.1977
36682004.04.16 08:06t/p18340.101.19771.20471.197740.0035605.00
36692004.04.16 08:14sell18350.101.19991.20291.1959
36702004.04.16 09:58close18350.101.19971.20291.19592.0035607.00
36712004.04.16 09:58buy18360.101.19971.19671.2037
36722004.04.16 11:02s/l18360.101.19671.19671.2037-30.0035577.00
36732004.04.16 11:05sell18370.101.19811.20111.1941
36742004.04.16 13:00t/p18370.101.19411.20111.194140.0035617.00
36752004.04.16 13:04sell18380.101.19481.19781.1908
36762004.04.16 14:25close18380.101.19281.19781.190820.0035637.00
36772004.04.16 14:25buy18390.101.19281.18981.1968
36782004.04.16 15:05t/p18390.101.19681.18981.196840.0035677.00
36792004.04.16 15:24buy18400.101.19471.19171.1987
36802004.04.16 15:35t/p18400.101.19871.19171.198740.0035717.00
36812004.04.16 16:22buy18410.101.20011.19711.2041
36822004.04.16 17:31close18410.101.20341.19711.204133.0035750.00
36832004.04.16 17:31sell18420.101.20341.20641.1994
36842004.04.16 18:21t/p18420.101.19941.20641.199440.0035790.00
36852004.04.16 18:30sell18430.101.20251.20551.1985
36862004.04.19 01:49close18430.101.20181.20551.19857.0035797.00
36872004.04.19 01:49buy18440.101.20181.19881.2058
36882004.04.19 02:50close18440.101.20201.19881.20582.0035799.00
36892004.04.19 02:50sell18450.101.20201.20501.1980
36902004.04.19 08:07close18450.101.20331.20501.1980-13.0035786.00
36912004.04.19 08:07buy18460.101.20331.20031.2073
36922004.04.19 09:11close18460.101.20591.20031.207326.0035812.00
36932004.04.19 09:11sell18470.101.20591.20891.2019
36942004.04.19 10:38close18470.101.20481.20891.201911.0035823.00
36952004.04.19 10:38buy18480.101.20481.20181.2088
36962004.04.19 12:14close18480.101.20711.20181.208823.0035846.00
36972004.04.19 12:14sell18490.101.20711.21011.2031
36982004.04.19 13:58close18490.101.20541.21011.203117.0035863.00
36992004.04.19 13:58buy18500.101.20541.20241.2094
37002004.04.19 15:22close18500.101.20451.20241.2094-9.0035854.00
37012004.04.19 15:22sell18510.101.20451.20751.2005
37022004.04.19 16:58close18510.101.20301.20751.200515.0035869.00
37032004.04.19 16:58buy18520.101.20301.20001.2070
37042004.04.19 18:03close18520.101.20211.20001.2070-9.0035860.00
37052004.04.19 18:03sell18530.101.20211.20511.1981
37062004.04.19 19:27close18530.101.20211.20511.19810.0035860.00
37072004.04.19 19:27buy18540.101.20211.19911.2061
37082004.04.19 23:28close18540.101.20251.19911.20614.0035864.00
37092004.04.19 23:28sell18550.101.20251.20551.1985
37102004.04.20 02:19t/p18550.101.19851.20551.198540.0035904.00
37112004.04.20 02:21sell18560.101.20081.20381.1968
37122004.04.20 03:16t/p18560.101.19681.20381.196840.0035944.00
37132004.04.20 03:20sell18570.101.20011.20311.1961
37142004.04.20 04:15t/p18570.101.19611.20311.196140.0035984.00
37152004.04.20 04:19sell18580.101.19741.20041.1934
37162004.04.20 07:12t/p18580.101.19341.20041.193440.0036024.00
37172004.04.20 07:15sell18590.101.19711.20011.1931
37182004.04.20 08:08t/p18590.101.19311.20011.193140.0036064.00
37192004.04.20 08:13sell18600.101.19401.19701.1900
37202004.04.20 09:53close18600.101.19361.19701.19004.0036068.00
37212004.04.20 09:53buy18610.101.19361.19061.1976
37222004.04.20 10:59close18610.101.19461.19061.197610.0036078.00
37232004.04.20 10:59sell18620.101.19461.19761.1906
37242004.04.20 13:03t/p18620.101.19061.19761.190640.0036118.00
37252004.04.20 13:07sell18630.101.19181.19481.1878
37262004.04.20 15:49close18630.101.18981.19481.187820.0036138.00
37272004.04.20 15:49buy18640.101.18981.18681.1938
37282004.04.20 16:58close18640.101.19151.18681.193817.0036155.00
37292004.04.20 16:58sell18650.101.19151.19451.1875
37302004.04.20 18:54close18650.101.19041.19451.187511.0036166.00
37312004.04.20 18:54buy18660.101.19041.18741.1944
37322004.04.20 21:12close18660.101.19081.18741.19444.0036170.00
37332004.04.20 21:12sell18670.101.19081.19381.1868
37342004.04.20 21:46t/p18670.101.18681.19381.186840.0036210.00
37352004.04.20 22:35buy18680.101.18601.18301.1900
37362004.04.21 00:45s/l18680.101.18301.18301.1900-30.0036180.00
37372004.04.21 01:46buy18690.101.18361.18061.1876
37382004.04.21 04:59close18690.101.18331.18061.1876-3.0036177.00
37392004.04.21 04:59sell18700.101.18331.18631.1793
37402004.04.21 05:59close18700.101.18321.18631.17931.0036178.00
37412004.04.21 05:59buy18710.101.18321.18021.1872
37422004.04.21 07:59close18710.101.18411.18021.18729.0036187.00
37432004.04.21 07:59sell18720.101.18411.18711.1801
37442004.04.21 09:13close18720.101.18361.18711.18015.0036192.00
37452004.04.21 09:13buy18730.101.18361.18061.1876
37462004.04.21 16:00t/p18730.101.18761.18061.187640.0036232.00
37472004.04.21 16:40buy18740.101.18411.18111.1881
37482004.04.21 17:05t/p18740.101.18811.18111.188140.0036272.00
37492004.04.21 17:06buy18750.101.18721.18421.1912
37502004.04.21 17:35s/l18750.101.18421.18421.1912-30.0036242.00
37512004.04.21 18:13buy18760.101.18531.18231.1893
37522004.04.21 20:37s/l18760.101.18231.18231.1893-30.0036212.00
37532004.04.21 21:18buy18770.101.18321.18021.1872
37542004.04.22 00:25s/l18770.101.18021.18021.1872-30.0036182.00
37552004.04.22 01:15buy18780.101.18001.17701.1840
37562004.04.22 02:00t/p18780.101.18401.17701.184040.0036222.00
37572004.04.22 02:58buy18790.101.17951.17651.1835
37582004.04.22 03:00t/p18790.101.18351.17651.183540.0036262.00
37592004.04.22 03:25buy18800.101.18281.17981.1868
37602004.04.22 08:50s/l18800.101.17981.17981.1868-30.0036232.00
37612004.04.22 09:14buy18810.101.18061.17761.1846
37622004.04.22 11:00t/p18810.101.18461.17761.184640.0036272.00
37632004.04.22 11:46buy18820.101.18261.17961.1866
37642004.04.22 12:08t/p18820.101.18661.17961.186640.0036312.00
37652004.04.22 12:10buy18830.101.18311.18011.1871
37662004.04.22 13:06t/p18830.101.18711.18011.187140.0036352.00
37672004.04.22 13:09buy18840.101.18661.18361.1906
37682004.04.22 14:58close18840.101.18811.18361.190615.0036367.00
37692004.04.22 14:58sell18850.101.18811.19111.1841
37702004.04.22 15:58close18850.101.18801.19111.18411.0036368.00
37712004.04.22 15:58buy18860.101.18801.18501.1920
37722004.04.22 18:03s/l18860.101.18501.18501.1920-30.0036338.00
37732004.04.22 18:03buy18870.101.18521.18221.1892
37742004.04.22 19:26close18870.101.18691.18221.189217.0036355.00
37752004.04.22 19:26sell18880.101.18691.18991.1829
37762004.04.22 20:35close18880.101.18541.18991.182915.0036370.00
37772004.04.22 20:35buy18890.101.18541.18241.1894
37782004.04.22 20:54t/p18890.101.18941.18241.189440.0036410.00
37792004.04.22 22:50sell18900.101.19151.19451.1875
37802004.04.23 00:29close18900.101.19061.19451.18759.0036419.00
37812004.04.23 00:29buy18910.101.19061.18761.1946
37822004.04.23 01:55t/p18910.101.19461.18761.194640.0036459.00
37832004.04.23 02:42sell18920.101.19251.19551.1885
37842004.04.23 10:16t/p18920.101.18851.19551.188540.0036499.00
37852004.04.23 10:24sell18930.101.18951.19251.1855
37862004.04.23 12:16close18930.101.18951.19251.18550.0036499.00
37872004.04.23 12:16buy18940.101.18951.18651.1935
37882004.04.23 13:19close18940.101.18951.18651.19350.0036499.00
37892004.04.23 13:19sell18950.101.18951.19251.1855
37902004.04.23 14:11t/p18950.101.18551.19251.185540.0036539.00
37912004.04.23 14:16sell18960.101.18891.19191.1849
37922004.04.23 14:22t/p18960.101.18491.19191.184940.0036579.00
37932004.04.23 14:26sell18970.101.18891.19191.1849
37942004.04.23 14:59t/p18970.101.18491.19191.184940.0036619.00
37952004.04.23 15:16sell18980.101.18371.18671.1797
37962004.04.23 18:58close18980.101.18011.18671.179736.0036655.00
37972004.04.23 18:58buy18990.101.18011.17711.1841
37982004.04.26 00:23close18990.101.18101.17711.18419.0036664.00
37992004.04.26 00:23sell19000.101.18101.18401.1770
38002004.04.26 02:03t/p19000.101.17701.18401.177040.0036704.00
38012004.04.26 02:06sell19010.101.17961.18261.1756
38022004.04.26 04:57close19010.101.17791.18261.175617.0036721.00
38032004.04.26 04:57buy19020.101.17791.17491.1819
38042004.04.26 09:09close19020.101.18061.17491.181927.0036748.00
38052004.04.26 09:09sell19030.101.18061.18361.1766
38062004.04.26 10:44close19030.101.18151.18361.1766-9.0036739.00
38072004.04.26 10:44buy19040.101.18151.17851.1855
38082004.04.26 13:57close19040.101.18431.17851.185528.0036767.00
38092004.04.26 13:57sell19050.101.18431.18731.1803
38102004.04.26 14:14s/l19050.101.18731.18731.1803-30.0036737.00
38112004.04.26 15:42buy19060.101.18671.18371.1907
38122004.04.26 16:57close19060.101.18611.18371.1907-6.0036731.00
38132004.04.26 16:57sell19070.101.18611.18911.1821
38142004.04.26 18:40close19070.101.18511.18911.182110.0036741.00
38152004.04.26 18:40buy19080.101.18511.18211.1891
38162004.04.26 21:52close19080.101.18811.18211.189130.0036771.00
38172004.04.26 21:52sell19090.101.18811.19111.1841
38182004.04.27 01:21close19090.101.18581.19111.184123.0036794.00
38192004.04.27 01:21buy19100.101.18581.18281.1898
38202004.04.27 08:01t/p19100.101.18981.18281.189840.0036834.00
38212004.04.27 08:11buy19110.101.18461.18161.1886
38222004.04.27 08:59t/p19110.101.18861.18161.188640.0036874.00
38232004.04.27 09:10buy19120.101.18871.18571.1927
38242004.04.27 12:29close19120.101.18951.18571.19278.0036882.00
38252004.04.27 12:29sell19130.101.18951.19251.1855
38262004.04.27 13:30close19130.101.18751.19251.185520.0036902.00
38272004.04.27 13:30buy19140.101.18751.18451.1915
38282004.04.27 15:51close19140.101.18901.18451.191515.0036917.00
38292004.04.27 15:51sell19150.101.18901.19201.1850
38302004.04.27 16:56s/l19150.101.19201.19201.1850-30.0036887.00
38312004.04.27 16:56sell19160.101.19181.19481.1878
38322004.04.27 20:55s/l19160.101.19481.19481.1878-30.0036857.00
38332004.04.27 21:17sell19170.101.19361.19661.1896
38342004.04.28 02:59close19170.101.19241.19661.189612.0036869.00
38352004.04.28 02:59buy19180.101.19241.18941.1964
38362004.04.28 04:47close19180.101.19191.18941.1964-5.0036864.00
38372004.04.28 04:47sell19190.101.19191.19491.1879
38382004.04.28 07:41s/l19190.101.19491.19491.1879-30.0036834.00
38392004.04.28 07:41sell19200.101.19501.19801.1910
38402004.04.28 07:59t/p19200.101.19101.19801.191040.0036874.00
38412004.04.28 08:44sell19210.101.19001.19301.1860
38422004.04.28 10:55s/l19210.101.19301.19301.1860-30.0036844.00
38432004.04.28 11:25sell19220.101.19191.19491.1879
38442004.04.28 14:18t/p19220.101.18791.19491.187940.0036884.00
38452004.04.28 14:22sell19230.101.19051.19351.1865
38462004.04.28 15:59close19230.101.18761.19351.186529.0036913.00
38472004.04.28 15:59buy19240.101.18761.18461.1916
38482004.04.28 16:14s/l19240.101.18461.18461.1916-30.0036883.00
38492004.04.28 16:19sell19250.101.18741.19041.1834
38502004.04.28 17:12t/p19250.101.18341.19041.183440.0036923.00
38512004.04.28 17:17sell19260.101.18451.18751.1805
38522004.04.28 18:58close19260.101.18281.18751.180517.0036940.00
38532004.04.28 18:58buy19270.101.18281.17981.1868
38542004.04.28 20:20close19270.101.18381.17981.186810.0036950.00
38552004.04.28 20:20sell19280.101.18381.18681.1798
38562004.04.28 21:54close19280.101.18341.18681.17984.0036954.00
38572004.04.28 21:54buy19290.101.18341.18041.1874
38582004.04.29 01:08close19290.101.18401.18041.18746.0036960.00
38592004.04.29 01:08sell19300.101.18401.18701.1800
38602004.04.29 03:50close19300.101.18151.18701.180025.0036985.00
38612004.04.29 03:50buy19310.101.18151.17851.1855
38622004.04.29 09:58close19310.101.18281.17851.185513.0036998.00
38632004.04.29 09:58sell19320.101.18281.18581.1788
38642004.04.29 11:41close19320.101.18281.18581.17880.0036998.00
38652004.04.29 11:41buy19330.101.18281.17981.1868
38662004.04.29 13:58close19330.101.18161.17981.1868-12.0036986.00
38672004.04.29 13:58sell19340.101.18161.18461.1776
38682004.04.29 14:02s/l19340.101.18461.18461.1776-30.0036956.00
38692004.04.29 14:31buy19350.101.18191.17891.1859
38702004.04.29 14:58t/p19350.101.18591.17891.185940.0036996.00
38712004.04.29 15:32buy19360.101.18801.18501.1920
38722004.04.29 15:58t/p19360.101.19201.18501.192040.0037036.00
38732004.04.29 16:38buy19370.101.19311.19011.1971
38742004.04.29 17:57close19370.101.19461.19011.197115.0037051.00
38752004.04.29 17:57sell19380.101.19461.19761.1906
38762004.04.29 19:36close19380.101.19291.19761.190617.0037068.00
38772004.04.29 19:36buy19390.101.19291.18991.1969
38782004.04.29 20:57t/p19390.101.19691.18991.196940.0037108.00
38792004.04.29 22:51sell19400.101.19831.20131.1943
38802004.04.30 00:59close19400.101.19611.20131.194322.0037130.00
38812004.04.30 00:59buy19410.101.19611.19311.2001
38822004.04.30 02:48close19410.101.19571.19311.2001-4.0037126.00
38832004.04.30 02:48sell19420.101.19571.19871.1917
38842004.04.30 15:29s/l19420.101.19871.19871.1917-30.0037096.00
38852004.04.30 16:07sell19430.101.19991.20291.1959
38862004.04.30 16:19t/p19430.101.19591.20291.195940.0037136.00
38872004.04.30 16:27sell19440.101.20021.20321.1962
38882004.04.30 17:59close19440.101.19791.20321.196223.0037159.00
38892004.04.30 17:59buy19450.101.19791.19491.2019
38902004.05.03 02:21close19450.101.19911.19491.201912.0037171.00
38912004.05.03 02:21sell19460.101.19911.20211.1951
38922004.05.03 10:00t/p19460.101.19511.20211.195140.0037211.00
38932004.05.03 10:10sell19470.101.19641.19941.1924
38942004.05.03 13:59close19470.101.19611.19941.19243.0037214.00
38952004.05.03 13:59buy19480.101.19611.19311.2001
38962004.05.03 15:02close19480.101.19541.19311.2001-7.0037207.00
38972004.05.03 15:02sell19490.101.19541.19841.1914
38982004.05.03 16:33s/l19490.101.19841.19841.1914-30.0037177.00
38992004.05.03 17:07sell19500.101.19561.19861.1916
39002004.05.03 22:17close19500.101.19351.19861.191621.0037198.00
39012004.05.03 22:17buy19510.101.19351.19051.1975
39022004.05.03 23:24close19510.101.19481.19051.197513.0037211.00
39032004.05.03 23:24sell19520.101.19481.19781.1908
39042004.05.04 02:50close19520.101.19321.19781.190816.0037227.00
39052004.05.04 02:50buy19530.101.19321.19021.1972
39062004.05.04 04:20close19530.101.19561.19021.197224.0037251.00
39072004.05.04 04:20sell19540.101.19561.19861.1916
39082004.05.04 08:32close19540.101.19471.19861.19169.0037260.00
39092004.05.04 08:32buy19550.101.19471.19171.1987
39102004.05.04 10:10t/p19550.101.19871.19171.198740.0037300.00
39112004.05.04 10:35buy19560.101.19671.19371.2007
39122004.05.04 10:58t/p19560.101.20071.19371.200740.0037340.00
39132004.05.04 11:29buy19570.101.20331.20031.2073
39142004.05.04 12:30close19570.101.20631.20031.207330.0037370.00
39152004.05.04 12:30sell19580.101.20631.20931.2023
39162004.05.04 14:31close19580.101.20601.20931.20233.0037373.00
39172004.05.04 14:31buy19590.101.20601.20301.2100
39182004.05.04 15:53close19590.101.20961.20301.210036.0037409.00
39192004.05.04 15:53sell19600.101.20961.21261.2056
39202004.05.04 17:29close19600.101.20791.21261.205617.0037426.00
39212004.05.04 17:29buy19610.101.20791.20491.2119
39222004.05.04 18:49close19610.101.20781.20491.2119-1.0037425.00
39232004.05.04 18:49sell19620.101.20781.21081.2038
39242004.05.04 20:49s/l19620.101.21081.21081.2038-30.0037395.00
39252004.05.04 20:49sell19630.101.21061.21361.2066
39262004.05.05 02:46s/l19630.101.21361.21361.2066-30.0037365.00
39272004.05.05 03:43sell19640.101.21401.21701.2100
39282004.05.05 11:33s/l19640.101.21701.21701.2100-30.0037335.00
39292004.05.05 12:26sell19650.101.21641.21941.2124
39302004.05.05 14:02t/p19650.101.21241.21941.212440.0037375.00
39312004.05.05 14:23sell19660.101.21341.21641.2094
39322004.05.05 15:28s/l19660.101.21641.21641.2094-30.0037345.00
39332004.05.05 15:28sell19670.101.21621.21921.2122
39342004.05.05 17:00t/p19670.101.21221.21921.212240.0037385.00
39352004.05.05 18:27sell19680.101.21731.22031.2133
39362004.05.06 11:00t/p19680.101.21331.22031.213340.0037425.00
39372004.05.06 11:03sell19690.101.21511.21811.2111
39382004.05.06 14:02t/p19690.101.21111.21811.211140.0037465.00
39392004.05.06 14:10sell19700.101.21251.21551.2085
39402004.05.06 15:02t/p19700.101.20851.21551.208540.0037505.00
39412004.05.06 15:09sell19710.101.21171.21471.2077
39422004.05.06 16:00t/p19710.101.20771.21471.207740.0037545.00
39432004.05.06 16:06sell19720.101.20811.21111.2041
39442004.05.06 22:50close19720.101.20741.21111.20417.0037552.00
39452004.05.06 22:50buy19730.101.20741.20441.2114
39462004.05.07 04:07close19730.101.20661.20441.2114-8.0037544.00
39472004.05.07 04:07sell19740.101.20661.20961.2026
39482004.05.07 07:39close19740.101.20511.20961.202615.0037559.00
39492004.05.07 07:39buy19750.101.20511.20211.2091
39502004.05.07 14:01close19750.101.20751.20211.209124.0037583.00
39512004.05.07 14:01sell19760.101.20751.21051.2035
39522004.05.07 14:03s/l19760.101.21051.21051.2035-30.0037553.00
39532004.05.07 14:25buy19770.101.20681.20381.2108
39542004.05.07 14:30s/l19770.101.20381.20381.2108-30.0037523.00
39552004.05.07 14:30buy19780.101.20391.20091.2079
39562004.05.07 14:30s/l19780.101.20091.20091.2079-30.0037493.00
39572004.05.07 14:30buy19790.101.20051.19751.2045
39582004.05.07 14:46s/l19790.101.19751.19751.2045-30.0037463.00
39592004.05.07 14:46buy19800.101.19771.19471.2017
39602004.05.07 15:45s/l19800.101.19471.19471.2017-30.0037433.00
39612004.05.07 16:26buy19810.101.19461.19161.1986
39622004.05.07 16:57s/l19810.101.19161.19161.1986-30.0037403.00
39632004.05.07 18:25buy19820.101.18871.18571.1927
39642004.05.10 00:58close19820.101.18891.18571.19272.0037405.00
39652004.05.10 00:58sell19830.101.18891.19191.1849
39662004.05.10 02:54close19830.101.18611.19191.184928.0037433.00
39672004.05.10 02:54buy19840.101.18611.18311.1901
39682004.05.10 03:58close19840.101.18681.18311.19017.0037440.00
39692004.05.10 03:58sell19850.101.18681.18981.1828
39702004.05.10 07:44close19850.101.18361.18981.182832.0037472.00
39712004.05.10 07:44buy19860.101.18361.18061.1876
39722004.05.10 09:59close19860.101.18401.18061.18764.0037476.00
39732004.05.10 09:59sell19870.101.18401.18701.1800
39742004.05.10 10:59close19870.101.18331.18701.18007.0037483.00
39752004.05.10 10:59buy19880.101.18331.18031.1873
39762004.05.10 12:59close19880.101.18261.18031.1873-7.0037476.00
39772004.05.10 12:59sell19890.101.18261.18561.1786
39782004.05.10 14:36close19890.101.18331.18561.1786-7.0037469.00
39792004.05.10 14:36buy19900.101.18331.18031.1873
39802004.05.10 20:58close19900.101.18651.18031.187332.0037501.00
39812004.05.10 20:58sell19910.101.18651.18951.1825
39822004.05.10 23:44t/p19910.101.18251.18951.182540.0037541.00
39832004.05.11 01:22buy19920.101.18451.18151.1885
39842004.05.11 02:59close19920.101.18731.18151.188528.0037569.00
39852004.05.11 02:59sell19930.101.18731.19031.1833
39862004.05.11 05:19close19930.101.18571.19031.183316.0037585.00
39872004.05.11 05:19buy19940.101.18571.18271.1897
39882004.05.11 07:59close19940.101.18651.18271.18978.0037593.00
39892004.05.11 07:59sell19950.101.18651.18951.1825
39902004.05.11 09:07s/l19950.101.18951.18951.1825-30.0037563.00
39912004.05.11 09:10buy19960.101.18731.18431.1913
39922004.05.11 10:17s/l19960.101.18431.18431.1913-30.0037533.00
39932004.05.11 11:10buy19970.101.18321.18021.1872
39942004.05.11 13:07s/l19970.101.18021.18021.1872-30.0037503.00
39952004.05.11 13:07buy19980.101.18021.17721.1842
39962004.05.11 18:00t/p19980.101.18421.17721.184240.0037543.00
39972004.05.11 18:53buy19990.101.18171.17871.1857
39982004.05.11 19:00t/p19990.101.18571.17871.185740.0037583.00
39992004.05.11 23:12buy20000.101.18661.18361.1906
40002004.05.12 02:29close20000.101.18791.18361.190613.0037596.00
40012004.05.12 02:29sell20010.101.18791.19091.1839
40022004.05.12 03:09t/p20010.101.18391.19091.183940.0037636.00
40032004.05.12 03:36sell20020.101.18531.18831.1813
40042004.05.12 07:22s/l20020.101.18831.18831.1813-30.0037606.00
40052004.05.12 07:37buy20030.101.18681.18381.1908
40062004.05.12 08:43close20030.101.18761.18381.19088.0037614.00
40072004.05.12 08:43sell20040.101.18761.19061.1836
40082004.05.12 10:33close20040.101.18661.19061.183610.0037624.00
40092004.05.12 10:33buy20050.101.18661.18361.1906
40102004.05.12 11:33close20050.101.18841.18361.190618.0037642.00
40112004.05.12 11:33sell20060.101.18841.19141.1844
40122004.05.12 13:29close20060.101.18521.19141.184432.0037674.00
40132004.05.12 13:29buy20070.101.18521.18221.1892
40142004.05.12 14:01t/p20070.101.18921.18221.189240.0037714.00
40152004.05.12 14:27buy20080.101.18611.18311.1901
40162004.05.12 14:35t/p20080.101.19011.18311.190140.0037754.00
40172004.05.12 15:25buy20090.101.19251.18951.1965
40182004.05.12 16:25s/l20090.101.18951.18951.1965-30.0037724.00
40192004.05.12 16:34sell20100.101.19371.19671.1897
40202004.05.12 17:06t/p20100.101.18971.19671.189740.0037764.00
40212004.05.12 17:23buy20110.101.18901.18601.1930
40222004.05.12 19:30close20110.101.19131.18601.193023.0037787.00
40232004.05.12 19:30sell20120.101.19131.19431.1873
40242004.05.13 08:01t/p20120.101.18731.19431.187340.0037827.00
40252004.05.13 08:36sell20130.101.18821.19121.1842
40262004.05.13 11:01t/p20130.101.18421.19121.184240.0037867.00
40272004.05.13 11:17sell20140.101.18761.19061.1836
40282004.05.13 11:58t/p20140.101.18361.19061.183640.0037907.00
40292004.05.13 13:32sell20150.101.18371.18671.1797
40302004.05.13 14:56close20150.101.18261.18671.179711.0037918.00
40312004.05.13 14:56buy20160.101.18261.17961.1866
40322004.05.13 16:03close20160.101.18371.17961.186611.0037929.00
40332004.05.13 16:03sell20170.101.18371.18671.1797
40342004.05.13 17:00t/p20170.101.17971.18671.179740.0037969.00
40352004.05.13 17:26sell20180.101.18401.18701.1800
40362004.05.13 17:52t/p20180.101.18001.18701.180040.0038009.00
40372004.05.13 18:50buy20190.101.17931.17631.1833
40382004.05.13 22:59close20190.101.18221.17631.183329.0038038.00
40392004.05.13 22:59sell20200.101.18221.18521.1782
40402004.05.14 00:41close20200.101.18061.18521.178216.0038054.00
40412004.05.14 00:41buy20210.101.18061.17761.1846
40422004.05.14 01:59close20210.101.18031.17761.1846-3.0038051.00
40432004.05.14 01:59sell20220.101.18031.18331.1763
40442004.05.14 03:48close20220.101.18111.18331.1763-8.0038043.00
40452004.05.14 03:48buy20230.101.18111.17811.1851
40462004.05.14 08:33close20230.101.18341.17811.185123.0038066.00
40472004.05.14 08:33sell20240.101.18341.18641.1794
40482004.05.14 08:40t/p20240.101.17941.18641.179440.0038106.00
40492004.05.14 09:33buy20250.101.17861.17561.1826
40502004.05.14 14:00t/p20250.101.18261.17561.182640.0038146.00
40512004.05.14 14:02buy20260.101.18071.17771.1847
40522004.05.14 14:59t/p20260.101.18471.17771.184740.0038186.00
40532004.05.14 15:24buy20270.101.18401.18101.1880
40542004.05.14 15:50s/l20270.101.18101.18101.1880-30.0038156.00
40552004.05.14 15:50buy20280.101.18091.17791.1849
40562004.05.14 15:58t/p20280.101.18491.17791.184940.0038196.00
40572004.05.14 15:58sell20290.101.18781.19081.1838
40582004.05.14 15:58t/p20290.101.18381.19081.183840.0038236.00
40592004.05.14 15:58buy20300.101.18371.18071.1877
40602004.05.14 15:59t/p20300.101.18771.18071.187740.0038276.00
40612004.05.14 15:59sell20310.101.18931.19231.1853
40622004.05.14 16:31t/p20310.101.18531.19231.185340.0038316.00
40632004.05.14 17:16buy20320.101.18531.18231.1893
40642004.05.17 00:06t/p20320.101.18931.18231.189340.0038356.00
40652004.05.17 02:25buy20330.101.18821.18521.1922
40662004.05.17 03:02t/p20330.101.19221.18521.192240.0038396.00
40672004.05.17 03:15buy20340.101.19151.18851.1955
40682004.05.17 04:01t/p20340.101.19551.18851.195540.0038436.00
40692004.05.17 07:57sell20350.101.19681.19981.1928
40702004.05.17 09:53s/l20350.101.19981.19981.1928-30.0038406.00
40712004.05.17 10:50sell20360.101.20521.20821.2012
40722004.05.17 13:01t/p20360.101.20121.20821.201240.0038446.00
40732004.05.17 13:38sell20370.101.20191.20491.1979
40742004.05.17 15:44s/l20370.101.20491.20491.1979-30.0038416.00
40752004.05.17 16:32sell20380.101.20421.20721.2002
40762004.05.17 16:59t/p20380.101.20021.20721.200240.0038456.00
40772004.05.17 17:32sell20390.101.20021.20321.1962
40782004.05.17 18:48s/l20390.101.20321.20321.1962-30.0038426.00
40792004.05.17 19:30sell20400.101.20291.20591.1989
40802004.05.18 03:10t/p20400.101.19891.20591.198940.0038466.00
40812004.05.18 03:27sell20410.101.20061.20361.1966
40822004.05.18 10:59close20410.101.20091.20361.1966-3.0038463.00
40832004.05.18 10:59buy20420.101.20091.19791.2049
40842004.05.18 11:00s/l20420.101.19791.19791.2049-30.0038433.00
40852004.05.18 11:09sell20430.101.20041.20341.1964
40862004.05.18 14:02t/p20430.101.19641.20341.196440.0038473.00
40872004.05.18 14:16sell20440.101.19951.20251.1955
40882004.05.18 16:00t/p20440.101.19551.20251.195540.0038513.00
40892004.05.18 16:20sell20450.101.19801.20101.1940
40902004.05.18 20:00t/p20450.101.19401.20101.194040.0038553.00
40912004.05.18 20:15sell20460.101.19601.19901.1920
40922004.05.19 03:31close20460.101.19471.19901.192013.0038566.00
40932004.05.19 03:31buy20470.101.19471.19171.1987
40942004.05.19 07:01t/p20470.101.19871.19171.198740.0038606.00
40952004.05.19 07:46buy20480.101.19761.19461.2016
40962004.05.19 08:00t/p20480.101.20161.19461.201640.0038646.00
40972004.05.19 08:46buy20490.101.19861.19561.2026
40982004.05.19 09:00t/p20490.101.20261.19561.202640.0038686.00
40992004.05.19 09:45buy20500.101.20121.19821.2052
41002004.05.19 13:53close20500.101.20001.19821.2052-12.0038674.00
41012004.05.19 13:53sell20510.101.20001.20301.1960
41022004.05.19 14:54close20510.101.19881.20301.196012.0038686.00
41032004.05.19 14:54buy20520.101.19881.19581.2028
41042004.05.19 15:02t/p20520.101.20281.19581.202840.0038726.00
41052004.05.19 15:31buy20530.101.20121.19821.2052
41062004.05.19 16:49close20530.101.20201.19821.20528.0038734.00
41072004.05.19 16:49sell20540.101.20201.20501.1980
41082004.05.19 18:10close20540.101.20161.20501.19804.0038738.00
41092004.05.19 18:10buy20550.101.20161.19861.2056
41102004.05.19 19:45close20550.101.20261.19861.205610.0038748.00
41112004.05.19 19:45sell20560.101.20261.20561.1986
41122004.05.19 20:51close20560.101.20091.20561.198617.0038765.00
41132004.05.19 20:51buy20570.101.20091.19791.2049
41142004.05.19 21:53close20570.101.20181.19791.20499.0038774.00
41152004.05.19 21:53sell20580.101.20181.20481.1978
41162004.05.20 06:08t/p20580.101.19781.20481.197840.0038814.00
41172004.05.20 06:31sell20590.101.19901.20201.1950
41182004.05.20 07:15t/p20590.101.19501.20201.195040.0038854.00
41192004.05.20 07:30sell20600.101.19701.20001.1930
41202004.05.20 08:13t/p20600.101.19301.20001.193040.0038894.00
41212004.05.20 08:29sell20610.101.19551.19851.1915
41222004.05.20 09:06t/p20610.101.19151.19851.191540.0038934.00
41232004.05.20 09:38sell20620.101.19331.19631.1893
41242004.05.20 10:57close20620.101.19291.19631.18934.0038938.00
41252004.05.20 10:57buy20630.101.19291.18991.1969
41262004.05.20 11:58close20630.101.19291.18991.19690.0038938.00
41272004.05.20 11:58sell20640.101.19291.19591.1889
41282004.05.20 14:50close20640.101.19311.19591.1889-2.0038936.00
41292004.05.20 14:50buy20650.101.19311.19011.1971
41302004.05.20 18:12close20650.101.19261.19011.1971-5.0038931.00
41312004.05.20 18:12sell20660.101.19261.19561.1886
41322004.05.20 20:45close20660.101.19001.19561.188626.0038957.00
41332004.05.20 20:45buy20670.101.19001.18701.1940
41342004.05.20 21:23t/p20670.101.19401.18701.194040.0038997.00
41352004.05.20 21:58buy20680.101.19191.18891.1959
41362004.05.20 22:11t/p20680.101.19591.18891.195940.0039037.00
41372004.05.20 22:43buy20690.101.19361.19061.1976
41382004.05.21 00:57close20690.101.19631.19061.197627.0039064.00
41392004.05.21 00:57sell20700.101.19631.19931.1923
41402004.05.21 02:52close20700.101.19551.19931.19238.0039072.00
41412004.05.21 02:52buy20710.101.19551.19251.1995
41422004.05.21 06:12t/p20710.101.19951.19251.199540.0039112.00
41432004.05.21 07:30buy20720.101.19861.19561.2026
41442004.05.21 09:08t/p20720.101.20261.19561.202640.0039152.00
41452004.05.21 09:22buy20730.101.20101.19801.2050
41462004.05.21 10:59close20730.101.20151.19801.20505.0039157.00
41472004.05.21 10:59sell20740.101.20151.20451.1975
41482004.05.21 11:05s/l20740.101.20451.20451.1975-30.0039127.00
41492004.05.21 12:21buy20750.101.20351.20051.2075
41502004.05.21 13:52close20750.101.20451.20051.207510.0039137.00
41512004.05.21 13:52sell20760.101.20451.20751.2005
41522004.05.21 15:15close20760.101.20561.20751.2005-11.0039126.00
41532004.05.21 15:15buy20770.101.20561.20261.2096
41542004.05.21 15:35s/l20770.101.20261.20261.2096-30.0039096.00
41552004.05.21 15:53sell20780.101.20611.20911.2021
41562004.05.21 16:17t/p20780.101.20211.20911.202140.0039136.00
41572004.05.21 16:54sell20790.101.20321.20621.1992
41582004.05.21 17:59close20790.101.20141.20621.199218.0039154.00
41592004.05.21 17:59buy20800.101.20141.19841.2054
41602004.05.24 01:13s/l20800.101.19841.19841.2054-30.0039124.00
41612004.05.24 01:47sell20810.101.20001.20301.1960
41622004.05.24 03:11t/p20810.101.19601.20301.196040.0039164.00
41632004.05.24 03:48sell20820.101.19791.20091.1939
41642004.05.24 05:22t/p20820.101.19391.20091.193940.0039204.00
41652004.05.24 05:39sell20830.101.19681.19981.1928
41662004.05.24 09:54close20830.101.19411.19981.192827.0039231.00
41672004.05.24 09:54buy20840.101.19411.19111.1981
41682004.05.24 11:34close20840.101.19541.19111.198113.0039244.00
41692004.05.24 11:34sell20850.101.19541.19841.1914
41702004.05.24 17:26s/l20850.101.19841.19841.1914-30.0039214.00
41712004.05.24 20:17sell20860.101.20191.20491.1979
41722004.05.24 23:36close20860.101.20031.20491.197916.0039230.00
41732004.05.24 23:36buy20870.101.20031.19731.2043
41742004.05.25 01:21close20870.101.19991.19731.2043-4.0039226.00
41752004.05.25 01:21sell20880.101.19991.20291.1959
41762004.05.25 02:36close20880.101.19921.20291.19597.0039233.00
41772004.05.25 02:36buy20890.101.19921.19621.2032
41782004.05.25 07:09t/p20890.101.20321.19621.203240.0039273.00
41792004.05.25 07:27buy20900.101.20171.19871.2057
41802004.05.25 09:11t/p20900.101.20571.19871.205740.0039313.00
41812004.05.25 09:22buy20910.101.20451.20151.2085
41822004.05.25 10:10t/p20910.101.20851.20151.208540.0039353.00
41832004.05.25 10:28buy20920.101.20381.20081.2078
41842004.05.25 10:57t/p20920.101.20781.20081.207840.0039393.00
41852004.05.25 11:25buy20930.101.20641.20341.2104
41862004.05.25 12:49close20930.101.20691.20341.21045.0039398.00
41872004.05.25 12:49sell20940.101.20691.20991.2029
41882004.05.25 14:03s/l20940.101.20991.20991.2029-30.0039368.00
41892004.05.25 14:12buy20950.101.20681.20381.2108
41902004.05.25 14:54t/p20950.101.21081.20381.210840.0039408.00
41912004.05.25 15:20buy20960.101.21071.20771.2147
41922004.05.25 16:50close20960.101.21221.20771.214715.0039423.00
41932004.05.25 16:50sell20970.101.21221.21521.2082
41942004.05.26 00:59close20970.101.21011.21521.208221.0039444.00
41952004.05.26 00:59buy20980.101.21011.20711.2141
41962004.05.26 02:46close20980.101.21181.20711.214117.0039461.00
41972004.05.26 02:46sell20990.101.21181.21481.2078
41982004.05.26 16:59close20990.101.20941.21481.207824.0039485.00
41992004.05.26 16:59buy21000.101.20941.20641.2134
42002004.05.26 17:59close21000.101.21021.20641.21348.0039493.00
42012004.05.26 17:59sell21010.101.21021.21321.2062
42022004.05.27 03:13s/l21010.101.21321.21321.2062-30.0039463.00
42032004.05.27 04:11sell21020.101.21381.21681.2098
42042004.05.27 08:07s/l21020.101.21681.21681.2098-30.0039433.00
42052004.05.27 08:07sell21030.101.21661.21961.2126
42062004.05.27 09:58close21030.101.21571.21961.21269.0039442.00
42072004.05.27 09:58buy21040.101.21571.21271.2197
42082004.05.27 10:58close21040.101.21561.21271.2197-1.0039441.00
42092004.05.27 10:58sell21050.101.21561.21861.2116
42102004.05.27 14:07close21050.101.21591.21861.2116-3.0039438.00
42112004.05.27 14:07buy21060.101.21591.21291.2199
42122004.05.27 14:48t/p21060.101.21991.21291.219940.0039478.00
42132004.05.27 15:21sell21070.101.22281.22581.2188
42142004.05.27 15:50s/l21070.101.22581.22581.2188-30.0039448.00
42152004.05.27 16:33sell21080.101.22431.22731.2203
42162004.05.27 17:47s/l21080.101.22731.22731.2203-30.0039418.00
42172004.05.27 18:21sell21090.101.22771.23071.2237
42182004.05.27 22:58close21090.101.22661.23071.223711.0039429.00
42192004.05.27 22:58buy21100.101.22661.22361.2306
42202004.05.28 00:51close21100.101.22771.22361.230611.0039440.00
42212004.05.28 00:51sell21110.101.22771.23071.2237
42222004.05.28 04:58close21110.101.22651.23071.223712.0039452.00
42232004.05.28 04:58buy21120.101.22651.22351.2305
42242004.05.28 08:29close21120.101.22921.22351.230527.0039479.00
42252004.05.28 08:29sell21130.101.22921.23221.2252
42262004.05.28 11:05t/p21130.101.22521.23221.225240.0039519.00
42272004.05.28 11:33sell21140.101.22731.23031.2233
42282004.05.28 15:00t/p21140.101.22331.23031.223340.0039559.00
42292004.05.28 15:21sell21150.101.22731.23031.2233
42302004.05.28 16:00t/p21150.101.22331.23031.223340.0039599.00
42312004.05.28 16:49sell21160.101.22521.22821.2212
42322004.05.28 17:09t/p21160.101.22121.22821.221240.0039639.00
42332004.05.28 17:11sell21170.101.22141.22441.2174
42342004.05.31 00:24s/l21170.101.22441.22441.2174-30.0039609.00
42352004.05.31 00:24sell21180.101.22431.22731.2203
42362004.05.31 01:59close21180.101.22341.22731.22039.0039618.00
42372004.05.31 01:59buy21190.101.22341.22041.2274
42382004.05.31 03:00s/l21190.101.22041.22041.2274-30.0039588.00
42392004.05.31 03:08sell21200.101.22131.22431.2173
42402004.05.31 07:56close21200.101.22091.22431.21734.0039592.00
42412004.05.31 07:56buy21210.101.22091.21791.2249
42422004.05.31 11:07close21210.101.22281.21791.224919.0039611.00
42432004.05.31 11:07sell21220.101.22281.22581.2188
42442004.05.31 13:47close21220.101.21981.22581.218830.0039641.00
42452004.05.31 13:47buy21230.101.21981.21681.2238
42462004.05.31 15:05close21230.101.22171.21681.223819.0039660.00
42472004.05.31 15:05sell21240.101.22171.22471.2177
42482004.05.31 17:38close21240.101.21821.22471.217735.0039695.00
42492004.05.31 17:38buy21250.101.21821.21521.2222
42502004.05.31 19:59close21250.101.21921.21521.222210.0039705.00
42512004.05.31 19:59sell21260.101.21921.22221.2152
42522004.05.31 22:28close21260.101.21811.22221.215211.0039716.00
42532004.05.31 22:28buy21270.101.21811.21511.2221
42542004.05.31 23:59close21270.101.21921.21511.222111.0039727.00
42552004.05.31 23:59sell21280.101.21921.22221.2152
42562004.06.01 01:17close21280.101.21941.22221.2152-2.0039725.00
42572004.06.01 01:17buy21290.101.21941.21641.2234
42582004.06.01 02:21s/l21290.101.21641.21641.2234-30.0039695.00
42592004.06.01 02:21buy21300.101.21641.21341.2204
42602004.06.01 03:58close21300.101.21771.21341.220413.0039708.00
42612004.06.01 03:58sell21310.101.21771.22071.2137
42622004.06.01 06:06s/l21310.101.22071.22071.2137-30.0039678.00
42632004.06.01 06:12buy21320.101.21921.21621.2232
42642004.06.01 08:02t/p21320.101.22321.21621.223240.0039718.00
42652004.06.01 09:09buy21330.101.22421.22121.2282
42662004.06.01 13:54close21330.101.22401.22121.2282-2.0039716.00
42672004.06.01 13:54sell21340.101.22401.22701.2200
42682004.06.01 16:03close21340.101.22091.22701.220031.0039747.00
42692004.06.01 16:03buy21350.101.22091.21791.2249
42702004.06.01 17:48close21350.101.22231.21791.224914.0039761.00
42712004.06.01 17:48sell21360.101.22231.22531.2183
42722004.06.01 19:50s/l21360.101.22531.22531.2183-30.0039731.00
42732004.06.01 19:50sell21370.101.22521.22821.2212
42742004.06.02 07:35s/l21370.101.22821.22821.2212-30.0039701.00
42752004.06.02 09:29sell21380.101.22861.23161.2246
42762004.06.02 16:59close21380.101.22751.23161.224611.0039712.00
42772004.06.02 16:59buy21390.101.22751.22451.2315
42782004.06.02 17:10s/l21390.101.22451.22451.2315-30.0039682.00
42792004.06.02 17:14sell21400.101.22731.23031.2233
42802004.06.02 18:09t/p21400.101.22331.23031.223340.0039722.00
42812004.06.02 18:14sell21410.101.22541.22841.2214
42822004.06.02 19:07t/p21410.101.22141.22841.221440.0039762.00
42832004.06.02 19:13sell21420.101.22231.22531.2183
42842004.06.02 23:59close21420.101.22101.22531.218313.0039775.00
42852004.06.02 23:59buy21430.101.22101.21801.2250
42862004.06.03 01:07close21430.101.22201.21801.225010.0039785.00
42872004.06.03 01:07sell21440.101.22201.22501.2180
42882004.06.03 04:13close21440.101.21881.22501.218032.0039817.00
42892004.06.03 04:13buy21450.101.21881.21581.2228
42902004.06.03 06:59close21450.101.21831.21581.2228-5.0039812.00
42912004.06.03 06:59sell21460.101.21831.22131.2143
42922004.06.03 07:29s/l21460.101.22131.22131.2143-30.0039782.00
42932004.06.03 07:58buy21470.101.21821.21521.2222
42942004.06.03 08:27t/p21470.101.22221.21521.222240.0039822.00
42952004.06.03 08:53buy21480.101.21941.21641.2234
42962004.06.03 11:24t/p21480.101.22341.21641.223440.0039862.00
42972004.06.03 11:38buy21490.101.22081.21781.2248
42982004.06.03 14:22t/p21490.101.22481.21781.224840.0039902.00
42992004.06.03 14:35buy21500.101.22231.21931.2263
43002004.06.03 15:58close21500.101.22361.21931.226313.0039915.00
43012004.06.03 15:58sell21510.101.22361.22661.2196
43022004.06.03 17:32close21510.101.22401.22661.2196-4.0039911.00
43032004.06.03 17:32buy21520.101.22401.22101.2280
43042004.06.03 17:43s/l21520.101.22101.22101.2280-30.0039881.00
43052004.06.03 17:48sell21530.101.22431.22731.2203
43062004.06.03 18:30t/p21530.101.22031.22731.220340.0039921.00
43072004.06.03 19:40buy21540.101.21981.21681.2238
43082004.06.03 20:53close21540.101.22201.21681.223822.0039943.00
43092004.06.03 20:53sell21550.101.22201.22501.2180
43102004.06.04 00:23close21550.101.22191.22501.21801.0039944.00
43112004.06.04 00:23buy21560.101.22191.21891.2259
43122004.06.04 06:58close21560.101.22191.21891.22590.0039944.00
43132004.06.04 06:58sell21570.101.22191.22491.2179
43142004.06.04 10:09close21570.101.21971.22491.217922.0039966.00
43152004.06.04 10:09buy21580.101.21971.21671.2237
43162004.06.04 14:00t/p21580.101.22371.21671.223740.0040006.00
43172004.06.04 14:03buy21590.101.22091.21791.2249
43182004.06.04 14:03s/l21590.101.21791.21791.2249-30.0039976.00
43192004.06.04 14:03buy21600.101.21791.21491.2219
43202004.06.04 14:15s/l21600.101.21491.21491.2219-30.0039946.00
43212004.06.04 14:15buy21610.101.21511.21211.2191
43222004.06.04 14:32t/p21610.101.21911.21211.219140.0039986.00
43232004.06.04 14:32buy21620.101.21961.21661.2236
43242004.06.04 14:33s/l21620.101.21661.21661.2236-30.0039956.00
43252004.06.04 14:33buy21630.101.21661.21361.2206
43262004.06.04 14:58t/p21630.101.22061.21361.220640.0039996.00
43272004.06.04 14:58buy21640.101.22091.21791.2249
43282004.06.04 14:58s/l21640.101.21791.21791.2249-30.0039966.00
43292004.06.04 14:58buy21650.101.21791.21491.2219
43302004.06.04 14:58t/p21650.101.22191.21491.221940.0040006.00
43312004.06.04 14:58sell21660.101.22581.22881.2218
43322004.06.04 14:59t/p21660.101.22181.22881.221840.0040046.00
43332004.06.04 14:59buy21670.101.22021.21721.2242
43342004.06.04 14:59t/p21670.101.22421.21721.224240.0040086.00
43352004.06.04 14:59sell21680.101.22581.22881.2218
43362004.06.04 16:12close21680.101.22301.22881.221828.0040114.00
43372004.06.04 16:12buy21690.101.22301.22001.2270
43382004.06.04 16:58t/p21690.101.22701.22001.227040.0040154.00
43392004.06.04 18:24sell21700.101.22651.22951.2225
43402004.06.07 00:00s/l21700.101.22951.22951.2225-30.0040124.00
43412004.06.07 00:25sell21710.101.23061.23361.2266
43422004.06.07 01:58s/l21710.101.23361.23361.2266-30.0040094.00
43432004.06.07 02:22sell21720.101.23311.23611.2291
43442004.06.07 14:58close21720.101.23181.23611.229113.0040107.00
43452004.06.07 14:58buy21730.101.23181.22881.2358
43462004.06.07 16:09close21730.101.23231.22881.23585.0040112.00
43472004.06.07 16:09sell21740.101.23231.23531.2283
43482004.06.07 17:31close21740.101.23111.23531.228312.0040124.00
43492004.06.07 17:31buy21750.101.23111.22811.2351
43502004.06.07 18:31close21750.101.23231.22811.235112.0040136.00
43512004.06.07 18:31sell21760.101.23231.23531.2283
43522004.06.08 03:11t/p21760.101.22831.23531.228340.0040176.00
43532004.06.08 03:25sell21770.101.22971.23271.2257
43542004.06.08 06:23s/l21770.101.23271.23271.2257-30.0040146.00
43552004.06.08 07:20sell21780.101.23291.23591.2289
43562004.06.08 13:03t/p21780.101.22891.23591.228940.0040186.00
43572004.06.08 13:54sell21790.101.23241.23541.2284
43582004.06.08 14:02t/p21790.101.22841.23541.228440.0040226.00
43592004.06.08 14:03sell21800.101.22961.23261.2256
43602004.06.08 16:00t/p21800.101.22561.23261.225640.0040266.00
43612004.06.08 16:10sell21810.101.22691.22991.2229
43622004.06.09 00:45close21810.101.22591.22991.222910.0040276.00
43632004.06.09 00:45buy21820.101.22591.22291.2299
43642004.06.09 02:38close21820.101.22731.22291.229914.0040290.00
43652004.06.09 02:38sell21830.101.22731.23031.2233
43662004.06.09 03:44t/p21830.101.22331.23031.223340.0040330.00
43672004.06.09 04:36sell21840.101.22461.22761.2206
43682004.06.09 06:56close21840.101.22221.22761.220624.0040354.00
43692004.06.09 06:56buy21850.101.22221.21921.2262
43702004.06.09 12:23close21850.101.22191.21921.2262-3.0040351.00
43712004.06.09 12:23sell21860.101.22191.22491.2179
43722004.06.09 12:51t/p21860.101.21791.22491.217940.0040391.00
43732004.06.09 13:23sell21870.101.21891.22191.2149
43742004.06.09 14:31close21870.101.21521.22191.214937.0040428.00
43752004.06.09 14:31buy21880.101.21521.21221.2192
43762004.06.09 16:21close21880.101.21591.21221.21927.0040435.00
43772004.06.09 16:21sell21890.101.21591.21891.2119
43782004.06.09 16:46t/p21890.101.21191.21891.211940.0040475.00
43792004.06.09 17:30buy21900.101.20891.20591.2129
43802004.06.09 18:58s/l21900.101.20591.20591.2129-30.0040445.00
43812004.06.09 19:22buy21910.101.20801.20501.2120
43822004.06.09 20:51s/l21910.101.20501.20501.2120-30.0040415.00
43832004.06.09 21:53buy21920.101.20391.20091.2079
43842004.06.10 07:58close21920.101.20601.20091.207921.0040436.00
43852004.06.10 07:58sell21930.101.20601.20901.2020
43862004.06.10 08:59close21930.101.20581.20901.20202.0040438.00
43872004.06.10 08:59buy21940.101.20581.20281.2098
43882004.06.10 09:59close21940.101.20581.20281.20980.0040438.00
43892004.06.10 09:59sell21950.101.20581.20881.2018
43902004.06.10 11:38close21950.101.20621.20881.2018-4.0040434.00
43912004.06.10 11:38buy21960.101.20621.20321.2102
43922004.06.10 12:59close21960.101.20641.20321.21022.0040436.00
43932004.06.10 12:59sell21970.101.20641.20941.2024
43942004.06.10 14:31close21970.101.20411.20941.202423.0040459.00
43952004.06.10 14:31buy21980.101.20411.20111.2081
43962004.06.10 15:02t/p21980.101.20811.20111.208140.0040499.00
43972004.06.10 15:25buy21990.101.20521.20221.2092
43982004.06.10 16:00t/p21990.101.20921.20221.209240.0040539.00
43992004.06.10 16:29buy22000.101.20571.20271.2097
44002004.06.10 17:00t/p22000.101.20971.20271.209740.0040579.00
44012004.06.10 17:32buy22010.101.20911.20611.2131
44022004.06.11 03:15s/l22010.101.20611.20611.2131-30.0040549.00
44032004.06.11 05:26buy22020.101.20461.20161.2086
44042004.06.11 06:14s/l22020.101.20161.20161.2086-30.0040519.00
44052004.06.11 07:05buy22030.101.20071.19771.2047
44062004.06.11 08:58s/l22030.101.19771.19771.2047-30.0040489.00
44072004.06.11 08:58buy22040.101.19791.19491.2019
44082004.06.11 11:00t/p22040.101.20191.19491.201940.0040529.00
44092004.06.11 11:54buy22050.101.20031.19731.2043
44102004.06.14 00:00s/l22050.101.19731.19731.2043-30.0040499.00
44112004.06.14 00:42buy22060.101.19691.19391.2009
44122004.06.14 11:12t/p22060.101.20091.19391.200940.0040539.00
44132004.06.14 11:27buy22070.101.19651.19351.2005
44142004.06.14 11:58t/p22070.101.20051.19351.200540.0040579.00
44152004.06.14 13:43buy22080.101.20071.19771.2047
44162004.06.14 14:07t/p22080.101.20471.19771.204740.0040619.00
44172004.06.14 14:20buy22090.101.20061.19761.2046
44182004.06.14 14:58t/p22090.101.20461.19761.204640.0040659.00
44192004.06.14 15:23buy22100.101.20551.20251.2095
44202004.06.14 16:58close22100.101.20841.20251.209529.0040688.00
44212004.06.14 16:58sell22110.101.20841.21141.2044
44222004.06.14 19:18close22110.101.20601.21141.204424.0040712.00
44232004.06.14 19:18buy22120.101.20601.20301.2100
44242004.06.14 20:59close22120.101.20641.20301.21004.0040716.00
44252004.06.14 20:59sell22130.101.20641.20941.2024
44262004.06.15 00:11close22130.101.20541.20941.202410.0040726.00
44272004.06.15 00:11buy22140.101.20541.20241.2094
44282004.06.15 02:00t/p22140.101.20941.20241.209440.0040766.00
44292004.06.15 02:03buy22150.101.20661.20361.2106
44302004.06.15 03:43close22150.101.20901.20361.210624.0040790.00
44312004.06.15 03:43sell22160.101.20901.21201.2050
44322004.06.15 06:59close22160.101.20721.21201.205018.0040808.00
44332004.06.15 06:59buy22170.101.20721.20421.2112
44342004.06.15 08:36close22170.101.20701.20421.2112-2.0040806.00
44352004.06.15 08:36sell22180.101.20701.21001.2030
44362004.06.15 11:19t/p22180.101.20301.21001.203040.0040846.00
44372004.06.15 11:34sell22190.101.20481.20781.2008
44382004.06.15 14:12close22190.101.20501.20781.2008-2.0040844.00
44392004.06.15 14:12buy22200.101.20501.20201.2090
44402004.06.15 14:29t/p22200.101.20901.20201.209040.0040884.00
44412004.06.15 15:26sell22210.101.21141.21441.2074
44422004.06.15 16:09t/p22210.101.20741.21441.207440.0040924.00
44432004.06.15 16:22sell22220.101.21061.21361.2066
44442004.06.15 17:55s/l22220.101.21361.21361.2066-30.0040894.00
44452004.06.15 18:24sell22230.101.21471.21771.2107
44462004.06.16 10:00t/p22230.101.21071.21771.210740.0040934.00
44472004.06.16 10:42sell22240.101.21441.21741.2104
44482004.06.16 11:19t/p22240.101.21041.21741.210440.0040974.00
44492004.06.16 11:33buy22250.101.20971.20671.2137
44502004.06.16 12:19s/l22250.101.20671.20671.2137-30.0040944.00
44512004.06.16 13:58sell22260.101.20651.20951.2025
44522004.06.16 16:38t/p22260.101.20251.20951.202540.0040984.00
44532004.06.16 17:57sell22270.101.20101.20401.1970
44542004.06.17 08:40close22270.101.20191.20401.1970-9.0040975.00
44552004.06.17 08:40buy22280.101.20191.19891.2059
44562004.06.17 12:10t/p22280.101.20591.19891.205940.0041015.00
44572004.06.17 13:19buy22290.101.20481.20181.2088
44582004.06.17 14:39close22290.101.20581.20181.208810.0041025.00
44592004.06.17 14:39sell22300.101.20581.20881.2018
44602004.06.17 15:39close22300.101.20351.20881.201823.0041048.00
44612004.06.17 15:39buy22310.101.20351.20051.2075
44622004.06.17 16:59close22310.101.20281.20051.2075-7.0041041.00
44632004.06.17 16:59sell22320.101.20281.20581.1988
44642004.06.17 18:22s/l22320.101.20581.20581.1988-30.0041011.00
44652004.06.17 18:22sell22330.101.20561.20861.2016
44662004.06.17 22:59close22330.101.20561.20861.20160.0041011.00
44672004.06.17 22:59buy22340.101.20561.20261.2096
44682004.06.18 02:40s/l22340.101.20261.20261.2096-30.0040981.00
44692004.06.18 07:59sell22350.101.19841.20141.1944
44702004.06.18 10:35s/l22350.101.20141.20141.1944-30.0040951.00
44712004.06.18 14:30sell22360.101.20551.20851.2015
44722004.06.18 14:33s/l22360.101.20851.20851.2015-30.0040921.00
44732004.06.18 15:38sell22370.101.20911.21211.2051
44742004.06.18 16:04s/l22370.101.21211.21211.2051-30.0040891.00
44752004.06.18 17:49buy22380.101.21211.20911.2161
44762004.06.18 19:59close22380.101.21311.20911.216110.0040901.00
44772004.06.18 19:59sell22390.101.21311.21611.2091
44782004.06.21 02:44close22390.101.21281.21611.20913.0040904.00
44792004.06.21 02:44buy22400.101.21281.20981.2168
44802004.06.21 03:45close22400.101.21321.20981.21684.0040908.00
44812004.06.21 03:45sell22410.101.21321.21621.2092
44822004.06.21 10:16t/p22410.101.20921.21621.209240.0040948.00
44832004.06.21 10:36sell22420.101.21031.21331.2063
44842004.06.21 16:19close22420.101.20841.21331.206319.0040967.00
44852004.06.21 16:19buy22430.101.20841.20541.2124
44862004.06.21 17:56close22430.101.21001.20541.212416.0040983.00
44872004.06.21 17:56sell22440.101.21001.21301.2060
44882004.06.22 04:16s/l22440.101.21301.21301.2060-30.0040953.00
44892004.06.22 10:25buy22450.101.20841.20541.2124
44902004.06.22 12:38close22450.101.20811.20541.2124-3.0040950.00
44912004.06.22 12:38sell22460.101.20811.21111.2041
44922004.06.22 14:41close22460.101.20901.21111.2041-9.0040941.00
44932004.06.22 14:41buy22470.101.20901.20601.2130
44942004.06.22 16:36close22470.101.20961.20601.21306.0040947.00
44952004.06.22 16:36sell22480.101.20961.21261.2056
44962004.06.23 01:02s/l22480.101.21261.21261.2056-30.0040917.00
44972004.06.23 01:36buy22490.101.21111.20811.2151
44982004.06.23 02:59close22490.101.21171.20811.21516.0040923.00
44992004.06.23 02:59sell22500.101.21171.21471.2077
45002004.06.23 06:37s/l22500.101.21471.21471.2077-30.0040893.00
45012004.06.23 10:32buy22510.101.21501.21201.2190
45022004.06.23 11:04s/l22510.101.21201.21201.2190-30.0040863.00
45032004.06.23 13:19sell22520.101.20831.21131.2043
45042004.06.23 15:47close22520.101.20871.21131.2043-4.0040859.00
45052004.06.23 15:47buy22530.101.20871.20571.2127
45062004.06.23 16:49close22530.101.20851.20571.2127-2.0040857.00
45072004.06.23 16:49sell22540.101.20851.21151.2045
45082004.06.24 03:24t/p22540.101.20451.21151.204540.0040897.00
45092004.06.24 04:46buy22550.101.20631.20331.2103
45102004.06.24 07:51close22550.101.20641.20331.21031.0040898.00
45112004.06.24 07:51sell22560.101.20641.20941.2024
45122004.06.24 08:54close22560.101.20631.20941.20241.0040899.00
45132004.06.24 08:54buy22570.101.20631.20331.2103
45142004.06.24 09:45t/p22570.101.21031.20331.210340.0040939.00
45152004.06.24 14:31sell22580.101.21341.21641.2094
45162004.06.24 14:36s/l22580.101.21641.21641.2094-30.0040909.00
45172004.06.24 16:53sell22590.101.21841.22141.2144
45182004.06.24 21:59close22590.101.21681.22141.214416.0040925.00
45192004.06.24 21:59buy22600.101.21681.21381.2208
45202004.06.25 04:03s/l22600.101.21381.21381.2208-30.0040895.00
45212004.06.25 04:38sell22610.101.21531.21831.2113
45222004.06.25 06:59close22610.101.21521.21831.21131.0040896.00
45232004.06.25 06:59buy22620.101.21521.21221.2192
45242004.06.25 09:07s/l22620.101.21221.21221.2192-30.0040866.00
45252004.06.25 10:11sell22630.101.21251.21551.2085
45262004.06.25 13:48close22630.101.21291.21551.2085-4.0040862.00
45272004.06.25 13:48buy22640.101.21291.20991.2169
45282004.06.25 14:38t/p22640.101.21691.20991.216940.0040902.00
45292004.06.25 16:14buy22650.101.21441.21141.2184
45302004.06.28 10:50close22650.101.21731.21141.218429.0040931.00
45312004.06.28 10:50sell22660.101.21731.22031.2133
45322004.06.28 14:10s/l22660.101.22031.22031.2133-30.0040901.00
45332004.06.28 16:20buy22670.101.22091.21791.2249
45342004.06.28 18:28s/l22670.101.21791.21791.2249-30.0040871.00
45352004.06.28 20:29sell22680.101.21761.22061.2136
45362004.06.29 09:39t/p22680.101.21361.22061.213640.0040911.00
45372004.06.29 10:24sell22690.101.21481.21781.2108
45382004.06.29 13:51s/l22690.101.21781.21781.2108-30.0040881.00
45392004.06.29 17:10sell22700.101.21231.21531.2083
45402004.06.29 20:40t/p22700.101.20831.21531.208340.0040921.00
45412004.06.29 22:59buy22710.101.20831.20531.2123
45422004.06.30 00:55close22710.101.20881.20531.21235.0040926.00
45432004.06.30 00:55sell22720.101.20881.21181.2048
45442004.06.30 05:59close22720.101.20901.21181.2048-2.0040924.00
45452004.06.30 05:59buy22730.101.20901.20601.2130
45462004.06.30 11:01t/p22730.101.21301.20601.213040.0040964.00
45472004.06.30 11:40buy22740.101.21221.20921.2162
45482004.06.30 12:40close22740.101.21541.20921.216232.0040996.00
45492004.06.30 12:40sell22750.101.21541.21841.2114
45502004.06.30 14:39close22750.101.21561.21841.2114-2.0040994.00
45512004.06.30 14:39buy22760.101.21561.21261.2196
45522004.06.30 17:29close22760.101.21711.21261.219615.0041009.00
45532004.06.30 17:29sell22770.101.21711.22011.2131
45542004.06.30 20:18close22770.101.21631.22011.21318.0041017.00
45552004.06.30 20:18buy22780.101.21631.21331.2203
45562004.06.30 20:58t/p22780.101.22031.21331.220340.0041057.00
45572004.06.30 21:28sell22790.101.21941.22241.2154
45582004.07.01 03:31close22790.101.21801.22241.215414.0041071.00
45592004.07.01 03:31buy22800.101.21801.21501.2220
45602004.07.01 06:41close22800.101.21681.21501.2220-12.0041059.00
45612004.07.01 06:41sell22810.101.21681.21981.2128
45622004.07.01 12:20close22810.101.21771.21981.2128-9.0041050.00
45632004.07.01 12:20buy22820.101.21771.21471.2217
45642004.07.01 13:33s/l22820.101.21471.21471.2217-30.0041020.00
45652004.07.01 14:31buy22830.101.21631.21331.2203
45662004.07.01 17:24close22830.101.21561.21331.2203-7.0041013.00
45672004.07.01 17:24sell22840.101.21561.21861.2116
45682004.07.02 04:56s/l22840.101.21861.21861.2116-30.0040983.00
45692004.07.02 08:29buy22850.101.21631.21331.2203
45702004.07.02 14:29close22850.101.21591.21331.2203-4.0040979.00
45712004.07.02 14:29sell22860.101.21591.21891.2119
45722004.07.02 14:30s/l22860.101.21891.21891.2119-30.0040949.00
45732004.07.02 16:07sell22870.101.23081.23381.2268
45742004.07.05 00:59close22870.101.23281.23381.2268-20.0040929.00
45752004.07.05 00:59buy22880.101.23281.22981.2368
45762004.07.05 01:59close22880.101.23271.22981.2368-1.0040928.00
45772004.07.05 01:59sell22890.101.23271.23571.2287
45782004.07.05 11:57t/p22890.101.22871.23571.228740.0040968.00
45792004.07.05 12:59buy22900.101.22881.22581.2328
45802004.07.06 02:43close22900.101.23041.22581.232816.0040984.00
45812004.07.06 02:43sell22910.101.23041.23341.2264
45822004.07.06 03:59close22910.101.22911.23341.226413.0040997.00
45832004.07.06 03:59buy22920.101.22911.22611.2331
45842004.07.06 12:36close22920.101.22801.22611.2331-11.0040986.00
45852004.07.06 12:36sell22930.101.22801.23101.2240
45862004.07.06 13:52s/l22930.101.23101.23101.2240-30.0040956.00
45872004.07.06 14:19sell22940.101.23181.23481.2278
45882004.07.06 16:01close22940.101.23111.23481.22787.0040963.00
45892004.07.06 16:01buy22950.101.23111.22811.2351
45902004.07.06 16:24s/l22950.101.22811.22811.2351-30.0040933.00
45912004.07.06 17:54sell22960.101.22891.23191.2249
45922004.07.06 22:59close22960.101.22851.23191.22494.0040937.00
45932004.07.06 22:59buy22970.101.22851.22551.2325
45942004.07.07 03:28close22970.101.22941.22551.23259.0040946.00
45952004.07.07 03:28sell22980.101.22941.23241.2254
45962004.07.07 06:45s/l22980.101.23241.23241.2254-30.0040916.00
45972004.07.07 06:45sell22990.101.23231.23531.2283
45982004.07.07 07:53s/l22990.101.23531.23531.2283-30.0040886.00
45992004.07.07 13:50buy23000.101.23601.23301.2400
46002004.07.07 14:50close23000.101.23661.23301.24006.0040892.00
46012004.07.07 14:50sell23010.101.23661.23961.2326
46022004.07.07 16:23close23010.101.23651.23961.23261.0040893.00
46032004.07.07 16:23buy23020.101.23651.23351.2405
46042004.07.08 01:39close23020.101.23781.23351.240513.0040906.00
46052004.07.08 01:39sell23030.101.23781.24081.2338
46062004.07.08 04:59close23030.101.23561.24081.233822.0040928.00
46072004.07.08 04:59buy23040.101.23561.23261.2396
46082004.07.08 09:24close23040.101.23591.23261.23963.0040931.00
46092004.07.08 09:24sell23050.101.23591.23891.2319
46102004.07.08 10:24close23050.101.23581.23891.23191.0040932.00
46112004.07.08 10:24buy23060.101.23581.23281.2398
46122004.07.08 14:44close23060.101.23581.23281.23980.0040932.00
46132004.07.08 14:44sell23070.101.23581.23881.2318
46142004.07.08 16:07s/l23070.101.23881.23881.2318-30.0040902.00
46152004.07.09 01:59buy23080.101.23921.23621.2432
46162004.07.09 08:52close23080.101.24141.23621.243222.0040924.00
46172004.07.09 08:52sell23090.101.24141.24441.2374
46182004.07.09 11:59close23090.101.23851.24441.237429.0040953.00
46192004.07.09 11:59buy23100.101.23851.23551.2425
46202004.07.09 14:42close23100.101.23851.23551.24250.0040953.00
46212004.07.09 14:42sell23110.101.23851.24151.2345
46222004.07.12 00:44s/l23110.101.24151.24151.2345-30.0040923.00
46232004.07.12 00:59sell23120.101.24131.24431.2373
46242004.07.13 02:58t/p23120.101.23731.24431.237340.0040963.00
46252004.07.13 07:27buy23130.101.23501.23201.2390
46262004.07.13 08:35close23130.101.23641.23201.239014.0040977.00
46272004.07.13 08:35sell23140.101.23641.23941.2324
46282004.07.13 14:43t/p23140.101.23241.23941.232440.0041017.00
46292004.07.14 00:59buy23150.101.23321.23021.2372
46302004.07.14 07:58close23150.101.23361.23021.23724.0041021.00
46312004.07.14 07:58sell23160.101.23361.23661.2296
46322004.07.14 09:32s/l23160.101.23661.23661.2296-30.0040991.00
46332004.07.14 14:30sell23170.101.23921.24221.2352
46342004.07.14 16:42close23170.101.24041.24221.2352-12.0040979.00
46352004.07.14 16:42buy23180.101.24041.23741.2444
46362004.07.14 17:10s/l23180.101.23741.23741.2444-30.0040949.00
46372004.07.15 14:29sell23190.101.23831.24131.2343
46382004.07.15 18:03t/p23190.101.23431.24131.234340.0040989.00
46392004.07.15 20:59buy23200.101.23411.23111.2381
46402004.07.16 03:08close23200.101.23411.23111.23810.0040989.00
46412004.07.16 03:08sell23210.101.23411.23711.2301
46422004.07.16 05:50s/l23210.101.23711.23711.2301-30.0040959.00
46432004.07.16 14:30buy23220.101.23481.23181.2388
46442004.07.16 14:47t/p23220.101.23881.23181.238840.0040999.00
46452004.07.16 17:59buy23230.101.24401.24101.2480
46462004.07.16 18:59close23230.101.24401.24101.24800.0040999.00
46472004.07.16 18:59sell23240.101.24401.24701.2400
46482004.07.19 12:59close23240.101.24121.24701.240028.0041027.00
46492004.07.19 12:59buy23250.101.24121.23821.2452
46502004.07.19 17:32close23250.101.24271.23821.245215.0041042.00
46512004.07.19 17:32sell23260.101.24271.24571.2387
46522004.07.20 08:56close23260.101.24401.24571.2387-13.0041029.00
46532004.07.20 08:56buy23270.101.24401.24101.2480
46542004.07.20 12:01s/l23270.101.24101.24101.2480-30.0040999.00
46552004.07.20 18:59sell23280.101.23791.24091.2339
46562004.07.20 20:43t/p23280.101.23391.24091.233940.0041039.00
46572004.07.21 08:59sell23290.101.23251.23551.2285
46582004.07.21 10:59close23290.101.23391.23551.2285-14.0041025.00
46592004.07.21 10:59buy23300.101.23391.23091.2379
46602004.07.21 11:58s/l23300.101.23091.23091.2379-30.0040995.00
46612004.07.21 13:28sell23310.101.22921.23221.2252
46622004.07.21 14:36close23310.101.22901.23221.22522.0040997.00
46632004.07.21 14:36buy23320.101.22901.22601.2330
46642004.07.21 16:13s/l23320.101.22601.22601.2330-30.0040967.00
46652004.07.21 17:30sell23330.101.22271.22571.2187
46662004.07.21 21:57s/l23330.101.22571.22571.2187-30.0040937.00
46672004.07.22 05:56sell23340.101.22661.22961.2226
46682004.07.22 14:30close23340.101.22621.22961.22264.0040941.00
46692004.07.22 14:30buy23350.101.22621.22321.2302
46702004.07.22 17:45close23350.101.22721.22321.230210.0040951.00
46712004.07.22 17:45sell23360.101.22721.23021.2232
46722004.07.23 02:58close23360.101.22511.23021.223221.0040972.00
46732004.07.23 02:58buy23370.101.22511.22211.2291
46742004.07.23 07:57close23370.101.22401.22211.2291-11.0040961.00
46752004.07.23 07:57sell23380.101.22401.22701.2200
46762004.07.23 11:35t/p23380.101.22001.22701.220040.0041001.00
46772004.07.23 12:50buy23390.101.21751.21451.2215
46782004.07.23 16:55s/l23390.101.21451.21451.2215-30.0040971.00
46792004.07.26 02:31sell23400.101.21081.21381.2068
46802004.07.26 06:26s/l23400.101.21381.21381.2068-30.0040941.00
46812004.07.26 08:51sell23410.101.21361.21661.2096
46822004.07.26 09:47s/l23410.101.21661.21661.2096-30.0040911.00
46832004.07.26 10:53sell23420.101.21651.21951.2125
46842004.07.26 16:28close23420.101.21481.21951.212517.0040928.00
46852004.07.26 16:28buy23430.101.21481.21181.2188
46862004.07.27 02:15close23430.101.21411.21181.2188-7.0040921.00
46872004.07.27 02:15sell23440.101.21411.21711.2101
46882004.07.27 10:30s/l23440.101.21711.21711.2101-30.0040891.00
46892004.07.27 10:30sell23450.101.21691.21991.2129
46902004.07.27 14:24close23450.101.21591.21991.212910.0040901.00
46912004.07.27 14:24buy23460.101.21591.21291.2199
46922004.07.27 16:00s/l23460.101.21291.21291.2199-30.0040871.00
46932004.07.27 17:32buy23470.101.20591.20291.2099
46942004.07.27 18:32close23470.101.20631.20291.20994.0040875.00
46952004.07.27 18:32sell23480.101.20631.20931.2023
46962004.07.28 07:59close23480.101.20691.20931.2023-6.0040869.00
46972004.07.28 07:59buy23490.101.20691.20391.2109
46982004.07.28 09:30close23490.101.20651.20391.2109-4.0040865.00
46992004.07.28 09:30sell23500.101.20651.20951.2025
47002004.07.28 11:11t/p23500.101.20251.20951.202540.0040905.00
47012004.07.28 12:59buy23510.101.20241.19941.2064
47022004.07.28 14:33close23510.101.20441.19941.206420.0040925.00
47032004.07.28 14:33sell23520.101.20441.20741.2004
47042004.07.28 15:59t/p23520.101.20041.20741.200440.0040965.00
47052004.07.28 17:05sell23530.101.20471.20771.2007
47062004.07.28 20:59close23530.101.20621.20771.2007-15.0040950.00
47072004.07.28 20:59buy23540.101.20621.20321.2102
47082004.07.29 03:59close23540.101.20631.20321.21021.0040951.00
47092004.07.29 03:59sell23550.101.20631.20931.2023
47102004.07.29 04:59close23550.101.20601.20931.20233.0040954.00
47112004.07.29 04:59buy23560.101.20601.20301.2100
47122004.07.29 10:34s/l23560.101.20301.20301.2100-30.0040924.00
47132004.07.29 11:27buy23570.101.20201.19901.2060
47142004.07.29 14:30close23570.101.20381.19901.206018.0040942.00
47152004.07.29 14:30sell23580.101.20381.20681.1998
47162004.07.29 15:21t/p23580.101.19981.20681.199840.0040982.00
47172004.07.29 15:48sell23590.101.20361.20661.1996
47182004.07.29 16:38s/l23590.101.20661.20661.1996-30.0040952.00
47192004.07.29 17:34buy23600.101.20701.20401.2110
47202004.07.29 19:14s/l23600.101.20401.20401.2110-30.0040922.00
47212004.07.29 23:33buy23610.101.20371.20071.2077
47222004.07.30 02:22close23610.101.20401.20071.20773.0040925.00
47232004.07.30 02:22sell23620.101.20401.20701.2000
47242004.07.30 07:59close23620.101.20381.20701.20002.0040927.00
47252004.07.30 07:59buy23630.101.20381.20081.2078
47262004.07.30 10:18close23630.101.20561.20081.207818.0040945.00
47272004.07.30 10:18sell23640.101.20561.20861.2016
47282004.07.30 14:31s/l23640.101.20861.20861.2016-30.0040915.00
47292004.07.30 15:45sell23650.101.21071.21371.2067
47302004.07.30 16:01t/p23650.101.20671.21371.206740.0040955.00
47312004.07.30 16:03sell23660.101.20951.21251.2055
47322004.07.30 16:51t/p23660.101.20551.21251.205540.0040995.00
47332004.07.30 17:38buy23670.101.20371.20071.2077
47342004.07.30 18:56s/l23670.101.20071.20071.2077-30.0040965.00
47352004.08.02 00:05buy23680.101.20621.20321.2102
47362004.08.02 03:02s/l23680.101.20321.20321.2102-30.0040935.00
47372004.08.02 08:23sell23690.101.20641.20941.2024
47382004.08.02 11:30close23690.101.20781.20941.2024-14.0040921.00
47392004.08.02 11:30buy23700.101.20781.20481.2118
47402004.08.02 15:51s/l23700.101.20481.20481.2118-30.0040891.00
47412004.08.02 16:04buy23710.101.20481.20181.2088
47422004.08.02 17:44close23710.101.20361.20181.2088-12.0040879.00
47432004.08.02 17:44sell23720.101.20361.20661.1996
47442004.08.03 06:59close23720.101.20251.20661.199611.0040890.00
47452004.08.03 06:59buy23730.101.20251.19951.2065
47462004.08.03 08:12s/l23730.101.19951.19951.2065-30.0040860.00
47472004.08.03 08:17sell23740.101.20151.20451.1975
47482004.08.03 14:30s/l23740.101.20451.20451.1975-30.0040830.00
47492004.08.03 16:58buy23750.101.20631.20331.2103
47502004.08.03 18:59close23750.101.20571.20331.2103-6.0040824.00
47512004.08.03 18:59sell23760.101.20571.20871.2017
47522004.08.04 03:59close23760.101.20511.20871.20176.0040830.00
47532004.08.04 03:59buy23770.101.20511.20211.2091
47542004.08.04 05:30s/l23770.101.20211.20211.2091-30.0040800.00
47552004.08.04 11:19buy23780.101.20111.19811.2051
47562004.08.04 13:32close23780.101.20111.19811.20510.0040800.00
47572004.08.04 13:32sell23790.101.20111.20411.1971
47582004.08.04 14:22t/p23790.101.19711.20411.197140.0040840.00
47592004.08.04 16:02sell23800.101.19921.20221.1952
47602004.08.04 16:22s/l23800.101.20221.20221.1952-30.0040810.00
47612004.08.04 17:05buy23810.101.20501.20201.2090
47622004.08.05 08:27close23810.101.20661.20201.209016.0040826.00
47632004.08.05 08:27sell23820.101.20661.20961.2026
47642004.08.05 09:58close23820.101.20591.20961.20267.0040833.00
47652004.08.05 09:58buy23830.101.20591.20291.2099
47662004.08.05 14:30close23830.101.20521.20291.2099-7.0040826.00
47672004.08.05 14:30sell23840.101.20521.20821.2012
47682004.08.05 22:59close23840.101.20581.20821.2012-6.0040820.00
47692004.08.05 22:59buy23850.101.20581.20281.2098
47702004.08.06 13:59close23850.101.20591.20281.20981.0040821.00
47712004.08.06 13:59sell23860.101.20591.20891.2019
47722004.08.06 14:31s/l23860.101.20891.20891.2019-30.0040791.00
47732004.08.06 16:24buy23870.101.22421.22121.2282
47742004.08.06 18:44close23870.101.22721.22121.228230.0040821.00
47752004.08.06 18:44sell23880.101.22721.23021.2232
47762004.08.09 08:47close23880.101.22721.23021.22320.0040821.00
47772004.08.09 08:47buy23890.101.22721.22421.2312
47782004.08.09 10:38close23890.101.22691.22421.2312-3.0040818.00
47792004.08.09 10:38sell23900.101.22691.22991.2229
47802004.08.09 13:40close23900.101.22571.22991.222912.0040830.00
47812004.08.09 13:40buy23910.101.22571.22271.2297
47822004.08.09 14:40close23910.101.22631.22271.22976.0040836.00
47832004.08.09 14:40sell23920.101.22631.22931.2223
47842004.08.09 15:57close23920.101.22651.22931.2223-2.0040834.00
47852004.08.09 15:57buy23930.101.22651.22351.2305
47862004.08.10 16:01t/p23930.101.23051.22351.230540.0040874.00
47872004.08.10 19:36sell23940.101.23061.23361.2266
47882004.08.10 20:27t/p23940.101.22661.23361.226640.0040914.00
47892004.08.10 21:14buy23950.101.22301.22001.2270
47902004.08.11 12:56close23950.101.22311.22001.22701.0040915.00
47912004.08.11 12:56sell23960.101.22311.22611.2191
47922004.08.11 16:53close23960.101.22041.22611.219127.0040942.00
47932004.08.11 16:53buy23970.101.22041.21741.2244
47942004.08.11 17:53close23970.101.22131.21741.22449.0040951.00
47952004.08.11 17:53sell23980.101.22131.22431.2173
47962004.08.11 18:59close23980.101.22211.22431.2173-8.0040943.00
47972004.08.11 18:59buy23990.101.22211.21911.2261
47982004.08.11 21:59close23990.101.22161.21911.2261-5.0040938.00
47992004.08.11 21:59sell24000.101.22161.22461.2176
48002004.08.12 00:59close24000.101.22211.22461.2176-5.0040933.00
48012004.08.12 00:59buy24010.101.22211.21911.2261
48022004.08.12 08:59close24010.101.22401.21911.226119.0040952.00
48032004.08.12 08:59sell24020.101.22401.22701.2200
48042004.08.12 10:44s/l24020.101.22701.22701.2200-30.0040922.00
48052004.08.12 11:59buy24030.101.22661.22361.2306
48062004.08.12 14:21close24030.101.22691.22361.23063.0040925.00
48072004.08.12 14:21sell24040.101.22691.22991.2229
48082004.08.12 14:30s/l24040.101.22991.22991.2229-30.0040895.00
48092004.08.12 14:52buy24050.101.22601.22301.2300
48102004.08.12 15:49s/l24050.101.22301.22301.2300-30.0040865.00
48112004.08.12 16:22sell24060.101.22351.22651.2195
48122004.08.12 17:59close24060.101.22271.22651.21958.0040873.00
48132004.08.12 17:59buy24070.101.22271.21971.2267
48142004.08.12 20:50close24070.101.22521.21971.226725.0040898.00
48152004.08.12 20:50sell24080.101.22521.22821.2212
48162004.08.13 03:59close24080.101.22361.22821.221216.0040914.00
48172004.08.13 03:59buy24090.101.22361.22061.2276
48182004.08.13 06:59close24090.101.22321.22061.2276-4.0040910.00
48192004.08.13 06:59sell24100.101.22321.22621.2192
48202004.08.13 08:33t/p24100.101.21921.22621.219240.0040950.00
48212004.08.13 09:29buy24110.101.21921.21621.2232
48222004.08.13 11:28close24110.101.21991.21621.22327.0040957.00
48232004.08.13 11:28sell24120.101.21991.22291.2159
48242004.08.13 14:30s/l24120.101.22291.22291.2159-30.0040927.00
48252004.08.13 16:25sell24130.101.23321.23621.2292
48262004.08.13 16:43s/l24130.101.23621.23621.2292-30.0040897.00
48272004.08.13 17:56sell24140.101.23551.23851.2315
48282004.08.13 19:59close24140.101.23601.23851.2315-5.0040892.00
48292004.08.13 19:59buy24150.101.23601.23301.2400
48302004.08.16 08:42close24150.101.23631.23301.24003.0040895.00
48312004.08.16 08:42sell24160.101.23631.23931.2323
48322004.08.16 13:53close24160.101.23321.23931.232331.0040926.00
48332004.08.16 13:53buy24170.101.23321.23021.2372
48342004.08.16 16:46close24170.101.23471.23021.237215.0040941.00
48352004.08.16 16:46sell24180.101.23471.23771.2307
48362004.08.17 09:04s/l24180.101.23771.23771.2307-30.0040911.00
48372004.08.17 09:48buy24190.101.23651.23351.2405
48382004.08.17 12:20s/l24190.101.23351.23351.2405-30.0040881.00
48392004.08.17 14:41buy24200.101.23341.23041.2374
48402004.08.17 15:59close24200.101.23361.23041.23742.0040883.00
48412004.08.17 15:59sell24210.101.23361.23661.2296
48422004.08.17 16:59close24210.101.23291.23661.22967.0040890.00
48432004.08.17 16:59buy24220.101.23291.22991.2369
48442004.08.18 10:56close24220.101.23261.22991.2369-3.0040887.00
48452004.08.18 10:56sell24230.101.23261.23561.2286
48462004.08.18 12:59close24230.101.23271.23561.2286-1.0040886.00
48472004.08.18 12:59buy24240.101.23271.22971.2367
48482004.08.18 14:49close24240.101.23261.22971.2367-1.0040885.00
48492004.08.18 14:49sell24250.101.23261.23561.2286
48502004.08.18 15:53close24250.101.23091.23561.228617.0040902.00
48512004.08.18 15:53buy24260.101.23091.22791.2349
48522004.08.18 20:59close24260.101.23251.22791.234916.0040918.00
48532004.08.18 20:59sell24270.101.23251.23551.2285
48542004.08.19 09:17s/l24270.101.23551.23551.2285-30.0040888.00
48552004.08.19 10:43sell24280.101.23531.23831.2313
48562004.08.19 12:55close24280.101.23601.23831.2313-7.0040881.00
48572004.08.19 12:55buy24290.101.23601.23301.2400
48582004.08.19 14:33close24290.101.23711.23301.240011.0040892.00
48592004.08.19 14:33sell24300.101.23711.24011.2331
48602004.08.19 17:26close24300.101.23581.24011.233113.0040905.00
48612004.08.19 17:26buy24310.101.23581.23281.2398
48622004.08.19 21:59close24310.101.23691.23281.239811.0040916.00
48632004.08.19 21:59sell24320.101.23691.23991.2329
48642004.08.19 22:59close24320.101.23651.23991.23294.0040920.00
48652004.08.19 22:59buy24330.101.23651.23351.2405
48662004.08.20 00:59close24330.101.23701.23351.24055.0040925.00
48672004.08.20 00:59sell24340.101.23701.24001.2330
48682004.08.20 12:51t/p24340.101.23301.24001.233040.0040965.00
48692004.08.20 14:50sell24350.101.23021.23321.2262
48702004.08.20 17:04s/l24350.101.23321.23321.2262-30.0040935.00
48712004.08.23 03:59sell24360.101.23021.23321.2262
48722004.08.23 11:05t/p24360.101.22621.23321.226240.0040975.00
48732004.08.23 19:58buy24370.101.21811.21511.2221
48742004.08.23 20:17s/l24370.101.21511.21511.2221-30.0040945.00
48752004.08.24 13:32sell24380.101.21391.21691.2099
48762004.08.24 14:31t/p24380.101.20991.21691.209940.0040985.00
48772004.08.24 15:47sell24390.101.21191.21491.2079
48782004.08.24 17:42close24390.101.21211.21491.2079-2.0040983.00
48792004.08.24 17:42buy24400.101.21211.20911.2161
48802004.08.24 18:02s/l24400.101.20911.20911.2161-30.0040953.00
48812004.08.24 19:13sell24410.101.20741.21041.2034
48822004.08.25 10:01s/l24410.101.21041.21041.2034-30.0040923.00
48832004.08.25 11:59buy24420.101.20971.20671.2137
48842004.08.25 14:33s/l24420.101.20671.20671.2137-30.0040893.00
48852004.08.25 14:33buy24430.101.20691.20391.2109
48862004.08.25 15:33close24430.101.20901.20391.210921.0040914.00
48872004.08.25 15:33sell24440.101.20901.21201.2050
48882004.08.25 16:33close24440.101.20931.21201.2050-3.0040911.00
48892004.08.25 16:33buy24450.101.20931.20631.2133
48902004.08.25 19:36close24450.101.20911.20631.2133-2.0040909.00
48912004.08.25 19:36sell24460.101.20911.21211.2051
48922004.08.25 22:59close24460.101.20851.21211.20516.0040915.00
48932004.08.25 22:59buy24470.101.20851.20551.2125
48942004.08.26 03:59close24470.101.20781.20551.2125-7.0040908.00
48952004.08.26 03:59sell24480.101.20781.21081.2038
48962004.08.26 13:48s/l24480.101.21081.21081.2038-30.0040878.00
48972004.08.26 14:36buy24490.101.21011.20711.2141
48982004.08.26 15:51s/l24490.101.20711.20711.2141-30.0040848.00
48992004.08.26 20:37buy24500.101.20971.20671.2137
49002004.08.27 01:59close24500.101.21071.20671.213710.0040858.00
49012004.08.27 01:59sell24510.101.21071.21371.2067
49022004.08.27 08:32close24510.101.21211.21371.2067-14.0040844.00
49032004.08.27 08:32buy24520.101.21211.20911.2161
49042004.08.27 10:03s/l24520.101.20911.20911.2161-30.0040814.00
49052004.08.27 14:34sell24530.101.20931.21231.2053
49062004.08.27 15:54close24530.101.20721.21231.205321.0040835.00
49072004.08.27 15:54buy24540.101.20721.20421.2112
49082004.08.27 15:58s/l24540.101.20421.20421.2112-30.0040805.00
49092004.08.27 17:56buy24550.101.20291.19991.2069
49102004.08.30 02:45s/l24550.101.19991.19991.2069-30.0040775.00
49112004.08.30 07:39sell24560.101.20031.20331.1963
49122004.08.30 10:56s/l24560.101.20331.20331.1963-30.0040745.00
49132004.08.30 14:27sell24570.101.20571.20871.2017
49142004.08.31 05:24s/l24570.101.20871.20871.2017-30.0040715.00
49152004.08.31 07:53buy24580.101.20771.20471.2117
49162004.08.31 12:29t/p24580.101.21171.20471.211740.0040755.00
49172004.08.31 20:49buy24590.101.21771.21471.2217
49182004.09.01 14:44close24590.101.21821.21471.22175.0040760.00
49192004.09.01 14:44sell24600.101.21821.22121.2142
49202004.09.01 16:01close24600.101.21841.22121.2142-2.0040758.00
49212004.09.01 16:01buy24610.101.21841.21541.2224
49222004.09.01 16:09s/l24610.101.21541.21541.2224-30.0040728.00
49232004.09.01 17:40buy24620.101.21711.21411.2211
49242004.09.01 18:42close24620.101.21871.21411.221116.0040744.00
49252004.09.01 18:42sell24630.101.21871.22171.2147
49262004.09.01 19:12s/l24630.101.22171.22171.2147-30.0040714.00
49272004.09.01 19:40buy24640.101.21891.21591.2229
49282004.09.02 12:22s/l24640.101.21591.21591.2229-30.0040684.00
49292004.09.02 12:41sell24650.101.21741.22041.2134
49302004.09.02 15:59close24650.101.21621.22041.213412.0040696.00
49312004.09.02 15:59buy24660.101.21621.21321.2202
49322004.09.02 20:57close24660.101.21561.21321.2202-6.0040690.00
49332004.09.02 20:57sell24670.101.21561.21861.2116
49342004.09.03 14:28s/l24670.101.21861.21861.2116-30.0040660.00
49352004.09.03 14:30buy24680.101.21541.21241.2194
49362004.09.03 14:30s/l24680.101.21241.21241.2194-30.0040630.00
49372004.09.03 15:02sell24690.101.21071.21371.2067
49382004.09.03 16:43t/p24690.101.20671.21371.206740.0040670.00
49392004.09.03 17:37sell24700.101.20551.20851.2015
49402004.09.07 08:09s/l24700.101.20851.20851.2015-30.0040640.00
49412004.09.07 18:50sell24710.101.20941.21241.2054
49422004.09.08 06:59close24710.101.20961.21241.2054-2.0040638.00
49432004.09.08 06:59buy24720.101.20961.20661.2136
49442004.09.08 08:24s/l24720.101.20661.20661.2136-30.0040608.00
49452004.09.08 14:46sell24730.101.20401.20701.2000
49462004.09.08 16:34s/l24730.101.20701.20701.2000-30.0040578.00
49472004.09.08 17:14sell24740.101.21331.21631.2093
49482004.09.08 17:25s/l24740.101.21631.21631.2093-30.0040548.00
49492004.09.08 18:19sell24750.101.21711.22011.2131
49502004.09.09 01:59close24750.101.21841.22011.2131-13.0040535.00
49512004.09.09 01:59buy24760.101.21841.21541.2224
49522004.09.09 09:20close24760.101.21911.21541.22247.0040542.00
49532004.09.09 09:20sell24770.101.21911.22211.2151
49542004.09.09 10:55close24770.101.21841.22211.21517.0040549.00
49552004.09.09 10:55buy24780.101.21841.21541.2224
49562004.09.09 14:32close24780.101.21851.21541.22241.0040550.00
49572004.09.09 14:32sell24790.101.21851.22151.2145
49582004.09.09 18:59close24790.101.21901.22151.2145-5.0040545.00
49592004.09.09 18:59buy24800.101.21901.21601.2230
49602004.09.09 19:59close24800.101.21931.21601.22303.0040548.00
49612004.09.09 19:59sell24810.101.21931.22231.2153
49622004.09.09 23:11s/l24810.101.22231.22231.2153-30.0040518.00
49632004.09.10 01:59buy24820.101.22351.22051.2275
49642004.09.10 06:51close24820.101.22521.22051.227517.0040535.00
49652004.09.10 06:51sell24830.101.22521.22821.2212
49662004.09.10 11:39t/p24830.101.22121.22821.221240.0040575.00
49672004.09.10 12:50sell24840.101.22191.22491.2179
49682004.09.10 14:30close24840.101.22201.22491.2179-1.0040574.00
49692004.09.10 14:30buy24850.101.22201.21901.2260
49702004.09.10 14:45t/p24850.101.22601.21901.226040.0040614.00
49712004.09.10 14:45sell24860.101.22601.22901.2220
49722004.09.10 14:54s/l24860.101.22901.22901.2220-30.0040584.00
49732004.09.10 15:34sell24870.101.22951.23251.2255
49742004.09.10 16:40close24870.101.22841.23251.225511.0040595.00
49752004.09.10 16:40buy24880.101.22841.22541.2324
49762004.09.13 03:07s/l24880.101.22541.22541.2324-30.0040565.00
49772004.09.13 08:38buy24890.101.22641.22341.2304
49782004.09.13 11:59close24890.101.22581.22341.2304-6.0040559.00
49792004.09.13 11:59sell24900.101.22581.22881.2218
49802004.09.13 16:13close24900.101.22361.22881.221822.0040581.00
49812004.09.13 16:13buy24910.101.22361.22061.2276
49822004.09.13 17:59close24910.101.22511.22061.227615.0040596.00
49832004.09.13 17:59sell24920.101.22511.22811.2211
49842004.09.14 08:31s/l24920.101.22811.22811.2211-30.0040566.00
49852004.09.14 09:59sell24930.101.22791.23091.2239
49862004.09.14 11:35t/p24930.101.22391.23091.223940.0040606.00
49872004.09.14 13:59sell24940.101.22371.22671.2197
49882004.09.14 14:30s/l24940.101.22671.22671.2197-30.0040576.00
49892004.09.14 17:23sell24950.101.22881.23181.2248
49902004.09.14 19:59close24950.101.22661.23181.224822.0040598.00
49912004.09.14 19:59buy24960.101.22661.22361.2306
49922004.09.15 03:48s/l24960.101.22361.22361.2306-30.0040568.00
49932004.09.15 03:48buy24970.101.22381.22081.2278
49942004.09.15 09:52close24970.101.22361.22081.2278-2.0040566.00
49952004.09.15 09:52sell24980.101.22361.22661.2196
49962004.09.15 11:59close24980.101.22471.22661.2196-11.0040555.00
49972004.09.15 11:59buy24990.101.22471.22171.2287
49982004.09.15 13:48close24990.101.22371.22171.2287-10.0040545.00
49992004.09.15 13:48sell25000.101.22371.22671.2197
50002004.09.15 15:01t/p25000.101.21971.22671.219740.0040585.00
50012004.09.15 15:15sell25010.101.22051.22351.2165
50022004.09.15 16:12t/p25010.101.21651.22351.216540.0040625.00
50032004.09.15 17:15sell25020.101.21521.21821.2112
50042004.09.16 08:59close25020.101.21501.21821.21122.0040627.00
50052004.09.16 08:59buy25030.101.21501.21201.2190
50062004.09.16 14:30close25030.101.21651.21201.219015.0040642.00
50072004.09.16 14:30sell25040.101.21651.21951.2125
50082004.09.16 15:43t/p25040.101.21251.21951.212540.0040682.00
50092004.09.16 16:25sell25050.101.21381.21681.2098
50102004.09.16 18:00s/l25050.101.21681.21681.2098-30.0040652.00
50112004.09.16 18:23buy25060.101.21551.21251.2195
50122004.09.16 19:23t/p25060.101.21951.21251.219540.0040692.00
50132004.09.16 20:47sell25070.101.21901.22201.2150
50142004.09.17 10:52close25070.101.21991.22201.2150-9.0040683.00
50152004.09.17 10:52buy25080.101.21991.21691.2239
50162004.09.17 15:45close25080.101.22021.21691.22393.0040686.00
50172004.09.17 15:45sell25090.101.22021.22321.2162
50182004.09.17 16:59t/p25090.101.21621.22321.216240.0040726.00
50192004.09.17 17:32sell25100.101.21701.22001.2130
50202004.09.20 14:32t/p25100.101.21301.22001.213040.0040766.00
50212004.09.20 16:36sell25110.101.21421.21721.2102
50222004.09.20 17:59s/l25110.101.21721.21721.2102-30.0040736.00
50232004.09.21 01:59sell25120.101.21741.22041.2134
50242004.09.21 10:14s/l25120.101.22041.22041.2134-30.0040706.00
50252004.09.21 10:19sell25130.101.22071.22371.2167
50262004.09.21 11:49s/l25130.101.22371.22371.2167-30.0040676.00
50272004.09.21 15:59sell25140.101.22641.22941.2224
50282004.09.21 20:15close25140.101.22681.22941.2224-4.0040672.00
50292004.09.21 20:15buy25150.101.22681.22381.2308
50302004.09.21 20:20t/p25150.101.23081.22381.230840.0040712.00
50312004.09.22 02:59buy25160.101.23191.22891.2359
50322004.09.22 08:56close25160.101.23251.22891.23596.0040718.00
50332004.09.22 08:56sell25170.101.23251.23551.2285
50342004.09.22 12:03t/p25170.101.22851.23551.228540.0040758.00
50352004.09.22 15:37buy25180.101.22321.22021.2272
50362004.09.22 19:23close25180.101.22571.22021.227225.0040783.00
50372004.09.22 19:23sell25190.101.22571.22871.2217
50382004.09.23 09:03s/l25190.101.22871.22871.2217-30.0040753.00
50392004.09.23 09:39buy25200.101.22741.22441.2314
50402004.09.23 10:39close25200.101.22951.22441.231421.0040774.00
50412004.09.23 10:39sell25210.101.22951.23251.2255
50422004.09.23 12:04s/l25210.101.23251.23251.2255-30.0040744.00
50432004.09.23 12:04sell25220.101.23231.23531.2283
50442004.09.23 14:37close25220.101.23131.23531.228310.0040754.00
50452004.09.23 14:37buy25230.101.23131.22831.2353
50462004.09.23 16:04close25230.101.23171.22831.23534.0040758.00
50472004.09.23 16:04sell25240.101.23171.23471.2277
50482004.09.23 17:50close25240.101.22931.23471.227724.0040782.00
50492004.09.23 17:50buy25250.101.22931.22631.2333
50502004.09.23 19:48close25250.101.23271.22631.233334.0040816.00
50512004.09.23 19:48sell25260.101.23271.23571.2287
50522004.09.23 20:26t/p25260.101.22871.23571.228740.0040856.00
50532004.09.23 21:05sell25270.101.22681.22981.2228
50542004.09.24 11:33s/l25270.101.22981.22981.2228-30.0040826.00
50552004.09.24 12:59buy25280.101.22981.22681.2338
50562004.09.24 14:32close25280.101.23071.22681.23389.0040835.00
50572004.09.24 14:32sell25290.101.23071.23371.2267
50582004.09.24 14:33s/l25290.101.23371.23371.2267-30.0040805.00
50592004.09.24 16:03sell25300.101.23121.23421.2272
50602004.09.24 16:40t/p25300.101.22721.23421.227240.0040845.00
50612004.09.27 15:38sell25310.101.22831.23131.2243
50622004.09.27 18:26s/l25310.101.23131.23131.2243-30.0040815.00
50632004.09.27 18:59buy25320.101.23021.22721.2342
50642004.09.28 08:41close25320.101.22921.22721.2342-10.0040805.00
50652004.09.28 08:41sell25330.101.22921.23221.2252
50662004.09.28 10:59close25330.101.22981.23221.2252-6.0040799.00
50672004.09.28 10:59buy25340.101.22981.22681.2338
50682004.09.28 14:11t/p25340.101.23381.22681.233840.0040839.00
50692004.09.28 15:59buy25350.101.23351.23051.2375
50702004.09.28 17:12s/l25350.101.23051.23051.2375-30.0040809.00
50712004.09.28 17:35sell25360.101.23151.23451.2275
50722004.09.28 19:57close25360.101.23151.23451.22750.0040809.00
50732004.09.28 19:57buy25370.101.23151.22851.2355
50742004.09.29 07:59close25370.101.23271.22851.235512.0040821.00
50752004.09.29 07:59sell25380.101.23271.23571.2287
50762004.09.29 11:59close25380.101.23191.23571.22878.0040829.00
50772004.09.29 11:59buy25390.101.23191.22891.2359
50782004.09.29 14:45close25390.101.23231.22891.23594.0040833.00
50792004.09.29 14:45sell25400.101.23231.23531.2283
50802004.09.30 10:59close25400.101.23211.23531.22832.0040835.00
50812004.09.30 10:59buy25410.101.23211.22911.2361
50822004.09.30 13:33t/p25410.101.23611.22911.236140.0040875.00
50832004.09.30 14:31sell25420.101.24191.24491.2379
50842004.09.30 17:24close25420.101.24171.24491.23792.0040877.00
50852004.09.30 17:24buy25430.101.24171.23871.2457
50862004.10.01 08:24close25430.101.24271.23871.245710.0040887.00
50872004.10.01 08:24sell25440.101.24271.24571.2387
50882004.10.01 09:59close25440.101.24071.24571.238720.0040907.00
50892004.10.01 09:59buy25450.101.24071.23771.2447
50902004.10.01 13:32close25450.101.24001.23771.2447-7.0040900.00
50912004.10.01 13:32sell25460.101.24001.24301.2360
50922004.10.01 14:34close25460.101.24051.24301.2360-5.0040895.00
50932004.10.01 14:34buy25470.101.24051.23751.2445
50942004.10.01 16:06close25470.101.24071.23751.24452.0040897.00
50952004.10.01 16:06sell25480.101.24071.24371.2367
50962004.10.04 03:05t/p25480.101.23671.24371.236740.0040937.00
50972004.10.04 10:59buy25490.101.23691.23391.2409
50982004.10.04 12:39s/l25490.101.23391.23391.2409-30.0040907.00
50992004.10.04 15:48sell25500.101.22921.23221.2252
51002004.10.05 07:59close25500.101.22761.23221.225216.0040923.00
51012004.10.05 07:59buy25510.101.22761.22461.2316
51022004.10.05 08:59close25510.101.22841.22461.23168.0040931.00
51032004.10.05 08:59sell25520.101.22841.23141.2244
51042004.10.05 14:41s/l25520.101.23141.23141.2244-30.0040901.00
51052004.10.06 08:59buy25530.101.22811.22511.2321
51062004.10.06 12:37close25530.101.22861.22511.23215.0040906.00
51072004.10.06 12:37sell25540.101.22861.23161.2246
51082004.10.07 07:59close25540.101.22931.23161.2246-7.0040899.00
51092004.10.07 07:59buy25550.101.22931.22631.2333
51102004.10.07 17:59close25550.101.22951.22631.23332.0040901.00
51112004.10.07 17:59sell25560.101.22951.23251.2255
51122004.10.08 06:59s/l25560.101.23251.23251.2255-30.0040871.00
51132004.10.08 13:59sell25570.101.23971.24271.2357
51142004.10.12 06:00t/p25570.101.23571.24271.235740.0040911.00
51152004.10.12 13:59sell25580.101.23061.23361.2266
51162004.10.13 07:59s/l25580.101.23361.23361.2266-30.0040881.00
51172004.10.13 14:38buy25590.101.22491.22191.2289
51182004.10.13 17:59t/p25590.101.22891.22191.228940.0040921.00
51192004.10.14 05:59buy25600.101.23531.23231.2393
51202004.10.14 08:58close25600.101.23601.23231.23937.0040928.00
51212004.10.14 08:58sell25610.101.23601.23901.2320
51222004.10.14 14:30s/l25610.101.23901.23901.2320-30.0040898.00
51232004.10.14 16:58sell25620.101.23951.24251.2355
51242004.10.15 06:59close25620.101.23891.24251.23556.0040904.00
51252004.10.15 06:59buy25630.101.23891.23591.2429
51262004.10.15 12:59t/p25630.101.24291.23591.242940.0040944.00
51272004.10.15 16:10sell25640.101.24831.25131.2443
51282004.10.18 13:59s/l25640.101.25131.25131.2443-30.0040914.00
51292004.10.18 14:59sell25650.101.25171.25471.2477
51302004.10.19 00:59t/p25650.101.24771.25471.247740.0040954.00
51312004.10.19 11:44sell25660.101.25091.25391.2469
51322004.10.19 12:59close25660.101.24981.25391.246911.0040965.00
51332004.10.19 12:59buy25670.101.24981.24681.2538
51342004.10.19 14:19close25670.101.25121.24681.253814.0040979.00
51352004.10.19 14:19sell25680.101.25121.25421.2472
51362004.10.19 15:59close25680.101.25161.25421.2472-4.0040975.00
51372004.10.19 15:59buy25690.101.25161.24861.2556
51382004.10.20 07:59t/p25690.101.25561.24861.255640.0041015.00
51392004.10.20 09:59sell25700.101.25821.26121.2542
51402004.10.20 10:59close25700.101.25811.26121.25421.0041016.00
51412004.10.20 10:59buy25710.101.25811.25511.2621
51422004.10.20 13:25close25710.101.26031.25511.262122.0041038.00
51432004.10.20 13:25sell25720.101.26031.26331.2563
51442004.10.21 07:53close25720.101.25891.26331.256314.0041052.00
51452004.10.21 07:53buy25730.101.25891.25591.2629
51462004.10.21 09:00t/p25730.101.26291.25591.262940.0041092.00
51472004.10.21 11:13buy25740.101.26141.25841.2654
51482004.10.21 14:43close25740.101.26071.25841.2654-7.0041085.00
51492004.10.21 14:43sell25750.101.26071.26371.2567
51502004.10.21 16:49close25750.101.26181.26371.2567-11.0041074.00
51512004.10.21 16:49buy25760.101.26181.25881.2658
51522004.10.22 15:59close25760.101.26371.25881.265819.0041093.00
51532004.10.22 15:59sell25770.101.26371.26671.2597
51542004.10.22 19:59s/l25770.101.26671.26671.2597-30.0041063.00
51552004.10.25 01:59buy25780.101.27651.27351.2805
51562004.10.25 09:59t/p25780.101.28051.27351.280540.0041103.00
51572004.10.25 10:59buy25790.101.28021.27721.2842
51582004.10.25 11:59close25790.101.28041.27721.28422.0041105.00
51592004.10.25 11:59sell25800.101.28041.28341.2764
51602004.10.25 12:59close25800.101.27841.28341.276420.0041125.00
51612004.10.25 12:59buy25810.101.27841.27541.2824
51622004.10.25 18:41close25810.101.28071.27541.282423.0041148.00
51632004.10.25 18:41sell25820.101.28071.28371.2767
51642004.10.26 03:00s/l25820.101.28371.28371.2767-30.0041118.00
51652004.10.26 06:59sell25830.101.28131.28431.2773
51662004.10.26 15:59t/p25830.101.27731.28431.277340.0041158.00
51672004.10.26 17:28buy25840.101.27371.27071.2777
51682004.10.26 21:19close25840.101.27671.27071.277730.0041188.00
51692004.10.26 21:19sell25850.101.27671.27971.2727
51702004.10.27 12:59s/l25850.101.27971.27971.2727-30.0041158.00
51712004.10.27 12:59sell25860.101.28071.28371.2767
51722004.10.27 14:30close25860.101.27811.28371.276726.0041184.00
51732004.10.27 14:30buy25870.101.27811.27511.2821
51742004.10.27 15:59s/l25870.101.27511.27511.2821-30.0041154.00
51752004.10.27 18:31sell25880.101.27131.27431.2673
51762004.10.28 05:59close25880.101.27171.27431.2673-4.0041150.00
51772004.10.28 05:59buy25890.101.27171.26871.2757
51782004.10.28 10:58close25890.101.27231.26871.27576.0041156.00
51792004.10.28 10:58sell25900.101.27231.27531.2683
51802004.10.28 15:19s/l25900.101.27531.27531.2683-30.0041126.00
51812004.10.28 16:59buy25910.101.27481.27181.2788
51822004.10.28 17:59close25910.101.27551.27181.27887.0041133.00
51832004.10.28 17:59sell25920.101.27551.27851.2715
51842004.10.29 00:59close25920.101.27441.27851.271511.0041144.00
51852004.10.29 00:59buy25930.101.27441.27141.2784
51862004.10.29 14:30close25930.101.27351.27141.2784-9.0041135.00
51872004.10.29 14:30sell25940.101.27351.27651.2695
51882004.10.29 17:59s/l25940.101.27651.27651.2695-30.0041105.00
51892004.11.01 06:59sell25950.101.27821.28121.2742
51902004.11.01 07:59close25950.101.27771.28121.27425.0041110.00
51912004.11.01 07:59buy25960.101.27771.27471.2817
51922004.11.01 09:59s/l25960.101.27471.27471.2817-30.0041080.00
51932004.11.01 11:57buy25970.101.27441.27141.2784
51942004.11.02 06:59s/l25970.101.27141.27141.2784-30.0041050.00
51952004.11.02 07:59sell25980.101.27121.27421.2672
51962004.11.02 20:59s/l25980.101.27421.27421.2672-30.0041020.00
51972004.11.02 22:57sell25990.101.27431.27731.2703
51982004.11.03 01:59t/p25990.101.27031.27731.270340.0041060.00
51992004.11.03 04:46sell26000.101.26991.27291.2659
52002004.11.03 05:53close26000.101.26751.27291.265924.0041084.00
52012004.11.03 05:53buy26010.101.26751.26451.2715
52022004.11.03 07:59close26010.101.27081.26451.271533.0041117.00
52032004.11.03 07:59sell26020.101.27081.27381.2668
52042004.11.03 09:12close26020.101.27011.27381.26687.0041124.00
52052004.11.03 09:12buy26030.101.27011.26711.2741
52062004.11.03 11:59t/p26030.101.27411.26711.274140.0041164.00
52072004.11.03 14:51sell26040.101.27921.28221.2752
52082004.11.03 20:00s/l26040.101.28221.28221.2752-30.0041134.00
52092004.11.03 21:59sell26050.101.28251.28551.2785
52102004.11.04 11:59s/l26050.101.28551.28551.2785-30.0041104.00
52112004.11.04 14:56sell26060.101.28811.29111.2841
52122004.11.04 15:59close26060.101.28791.29111.28412.0041106.00
52132004.11.04 15:59buy26070.101.28791.28491.2919
52142004.11.04 16:59close26070.101.28791.28491.29190.0041106.00
52152004.11.04 16:59sell26080.101.28791.29091.2839
52162004.11.05 12:59t/p26080.101.28391.29091.283940.0041146.00
52172004.11.08 10:28buy26090.101.29511.29211.2991
52182004.11.08 13:31s/l26090.101.29211.29211.2991-30.0041116.00
52192004.11.08 13:40sell26100.101.29331.29631.2893
52202004.11.09 11:04close26100.101.28971.29631.289336.0041152.00
52212004.11.09 11:04buy26110.101.28971.28671.2937
52222004.11.09 13:59close26110.101.29131.28671.293716.0041168.00
52232004.11.09 13:59sell26120.101.29131.29431.2873
52242004.11.10 09:59s/l26120.101.29431.29431.2873-30.0041138.00
52252004.11.10 12:41sell26130.101.29691.29991.2929
52262004.11.10 13:59t/p26130.101.29291.29991.292940.0041178.00
52272004.11.10 14:59sell26140.101.29131.29431.2873
52282004.11.10 15:59close26140.101.29101.29431.28733.0041181.00
52292004.11.10 15:59buy26150.101.29101.28801.2950
52302004.11.10 16:17s/l26150.101.28801.28801.2950-30.0041151.00
52312004.11.10 17:59sell26160.101.28801.29101.2840
52322004.11.10 18:59close26160.101.28791.29101.28401.0041152.00
52332004.11.10 18:59buy26170.101.28791.28491.2919
52342004.11.11 06:59close26170.101.28901.28491.291911.0041163.00
52352004.11.11 06:59sell26180.101.28901.29201.2850
52362004.11.11 11:56close26180.101.28701.29201.285020.0041183.00
52372004.11.11 11:56buy26190.101.28701.28401.2910
52382004.11.11 14:32close26190.101.29041.28401.291034.0041217.00
52392004.11.11 14:32sell26200.101.29041.29341.2864
52402004.11.12 15:00s/l26200.101.29341.29341.2864-30.0041187.00
52412004.11.14 23:19sell26210.101.29891.30191.2949
52422004.11.15 08:59close26210.101.29611.30191.294928.0041215.00
52432004.11.15 08:59buy26220.101.29611.29311.3001
52442004.11.15 11:55close26220.101.29461.29311.3001-15.0041200.00
52452004.11.15 11:55sell26230.101.29461.29761.2906
52462004.11.15 16:31close26230.101.29361.29761.290610.0041210.00
52472004.11.15 16:31buy26240.101.29361.29061.2976
52482004.11.16 05:56close26240.101.29381.29061.29762.0041212.00
52492004.11.16 05:56sell26250.101.29381.29681.2898
52502004.11.16 07:59s/l26250.101.29681.29681.2898-30.0041182.00
52512004.11.16 12:59sell26260.101.29811.30111.2941
52522004.11.16 15:06close26260.101.29751.30111.29416.0041188.00
52532004.11.16 15:06buy26270.101.29751.29451.3015
52542004.11.16 17:17close26270.101.29791.29451.30154.0041192.00
52552004.11.16 17:17sell26280.101.29791.30091.2939
52562004.11.17 08:59s/l26280.101.30091.30091.2939-30.0041162.00
52572004.11.17 15:32buy26290.101.30201.29901.3060
52582004.11.18 07:37t/p26290.101.30601.29901.306040.0041202.00
52592004.11.18 12:59buy26300.101.30111.29811.3051
52602004.11.18 13:59close26300.101.30171.29811.30516.0041208.00
52612004.11.18 13:59sell26310.101.30171.30471.2977
52622004.11.18 14:59close26310.101.29911.30471.297726.0041234.00
52632004.11.18 14:59buy26320.101.29911.29611.3031
52642004.11.18 16:59s/l26320.101.29611.29611.3031-30.0041204.00
52652004.11.19 04:59sell26330.101.29651.29951.2925
52662004.11.19 09:00s/l26330.101.29951.29951.2925-30.0041174.00
52672004.11.19 12:44buy26340.101.30191.29891.3059
52682004.11.19 14:32close26340.101.30491.29891.305930.0041204.00
52692004.11.19 14:32sell26350.101.30491.30791.3009
52702004.11.19 15:59close26350.101.30541.30791.3009-5.0041199.00
52712004.11.19 15:59buy26360.101.30541.30241.3094
52722004.11.19 18:59s/l26360.101.30241.30241.3094-30.0041169.00
52732004.11.19 19:59sell26370.101.30251.30551.2985
52742004.11.21 23:33close26370.101.30161.30551.29859.0041178.00
52752004.11.21 23:33buy26380.101.30161.29861.3056
52762004.11.22 07:59close26380.101.30361.29861.305620.0041198.00
52772004.11.22 07:59sell26390.101.30361.30661.2996
52782004.11.23 01:59t/p26390.101.29961.30661.299640.0041238.00
52792004.11.23 07:59sell26400.101.30001.30301.2960
52802004.11.23 09:59s/l26400.101.30301.30301.2960-30.0041208.00
52812004.11.23 14:45buy26410.101.30761.30461.3116
52822004.11.24 06:59close26410.101.31051.30461.311629.0041237.00
52832004.11.24 06:59sell26420.101.31051.31351.3065
52842004.11.24 08:59s/l26420.101.31351.31351.3065-30.0041207.00
52852004.11.24 09:59sell26430.101.31531.31831.3113
52862004.11.24 10:59close26430.101.31481.31831.31135.0041212.00
52872004.11.24 10:59buy26440.101.31481.31181.3188
52882004.11.25 07:59t/p26440.101.31881.31181.318840.0041252.00
52892004.11.25 22:54sell26450.101.32691.32991.3229
52902004.11.26 04:59s/l26450.101.32991.32991.3229-30.0041222.00
52912004.11.26 06:23sell26460.101.32991.33291.3259
52922004.11.26 07:59t/p26460.101.32591.33291.325940.0041262.00
52932004.11.26 09:29buy26470.101.32171.31871.3257
52942004.11.26 12:20close26470.101.32451.31871.325728.0041290.00
52952004.11.26 12:20sell26480.101.32451.32751.3205
52962004.11.26 15:59s/l26480.101.32751.32751.3205-30.0041260.00
52972004.11.28 23:59buy26490.101.32681.32381.3308
52982004.11.29 12:59s/l26490.101.32381.32381.3308-30.0041230.00
52992004.11.29 12:59buy26500.101.32391.32091.3279
53002004.11.29 14:59t/p26500.101.32791.32091.327940.0041270.00
53012004.11.30 08:24buy26510.101.32551.32251.3295
53022004.11.30 10:59t/p26510.101.32951.32251.329540.0041310.00
53032004.11.30 12:46sell26520.101.32921.33221.3252
53042004.12.01 05:59s/l26520.101.33221.33221.3252-30.0041280.00
53052004.12.01 06:39sell26530.101.33241.33541.3284
53062004.12.01 09:23close26530.101.32951.33541.328429.0041309.00
53072004.12.01 09:23buy26540.101.32951.32651.3335
53082004.12.01 11:49close26540.101.33081.32651.333513.0041322.00
53092004.12.01 11:49sell26550.101.33081.33381.3268
53102004.12.01 14:59close26550.101.33091.33381.3268-1.0041321.00
53112004.12.01 14:59buy26560.101.33091.32791.3349
53122004.12.01 15:59close26560.101.33161.32791.33497.0041328.00
53132004.12.01 15:59sell26570.101.33161.33461.3276
53142004.12.01 20:59s/l26570.101.33461.33461.3276-30.0041298.00
53152004.12.02 03:59buy26580.101.33611.33311.3401
53162004.12.02 09:59s/l26580.101.33311.33311.3401-30.0041268.00
53172004.12.02 15:59sell26590.101.32751.33051.3235
53182004.12.02 16:59close26590.101.32731.33051.32352.0041270.00
53192004.12.02 16:59buy26600.101.32731.32431.3313
53202004.12.03 08:59close26600.101.32821.32431.33139.0041279.00
53212004.12.03 08:59sell26610.101.32821.33121.3242
53222004.12.03 11:59s/l26610.101.33121.33121.3242-30.0041249.00
53232004.12.03 14:30sell26620.101.33581.33881.3318
53242004.12.03 15:59s/l26620.101.33881.33881.3318-30.0041219.00
53252004.12.06 00:59sell26630.101.34461.34761.3406
53262004.12.06 12:59close26630.101.34361.34761.340610.0041229.00
53272004.12.06 12:59buy26640.101.34361.34061.3476
53282004.12.06 13:59close26640.101.34401.34061.34764.0041233.00
53292004.12.06 13:59sell26650.101.34401.34701.3400
53302004.12.06 16:06close26650.101.34261.34701.340014.0041247.00
53312004.12.06 16:06buy26660.101.34261.33961.3466
53322004.12.06 22:59s/l26660.101.33961.33961.3466-30.0041217.00
53332004.12.07 00:59sell26670.101.34061.34361.3366
53342004.12.07 05:59s/l26670.101.34361.34361.3366-30.0041187.00
53352004.12.07 18:29buy26680.101.34211.33911.3461
53362004.12.08 03:59s/l26680.101.33911.33911.3461-30.0041157.00
53372004.12.08 05:45buy26690.101.33511.33211.3391
53382004.12.08 07:59s/l26690.101.33211.33211.3391-30.0041127.00
53392004.12.08 08:59sell26700.101.33281.33581.3288
53402004.12.08 12:44t/p26700.101.32881.33581.328840.0041167.00
53412004.12.08 15:23sell26710.101.32671.32971.3227
53422004.12.08 16:59s/l26710.101.32971.32971.3227-30.0041137.00
53432004.12.08 23:30sell26720.101.33531.33831.3313
53442004.12.09 02:59t/p26720.101.33131.33831.331340.0041177.00
53452004.12.09 07:59buy26730.101.33221.32921.3362
53462004.12.09 08:59close26730.101.33331.32921.336211.0041188.00
53472004.12.09 08:59sell26740.101.33331.33631.3293
53482004.12.09 09:59close26740.101.33001.33631.329333.0041221.00
53492004.12.09 09:59buy26750.101.33001.32701.3340
53502004.12.09 14:09close26750.101.32981.32701.3340-2.0041219.00
53512004.12.09 14:09sell26760.101.32981.33281.3258
53522004.12.09 16:32close26760.101.32611.33281.325837.0041256.00
53532004.12.09 16:32buy26770.101.32611.32311.3301
53542004.12.09 17:59t/p26770.101.33011.32311.330140.0041296.00
53552004.12.09 22:59buy26780.101.33051.32751.3345
53562004.12.10 00:59s/l26780.101.32751.32751.3345-30.0041266.00
53572004.12.10 01:59buy26790.101.32711.32411.3311
53582004.12.10 02:59s/l26790.101.32411.32411.3311-30.0041236.00
53592004.12.10 10:59sell26800.101.31741.32041.3134
53602004.12.10 11:00s/l26800.101.32041.32041.3134-30.0041206.00
53612004.12.10 13:43sell26810.101.31941.32241.3154
53622004.12.10 16:07s/l26810.101.32241.32241.3154-30.0041176.00
53632004.12.12 23:45buy26820.101.32181.31881.3258
53642004.12.13 00:59t/p26820.101.32581.31881.325840.0041216.00
53652004.12.13 09:47sell26830.101.32961.33261.3256
53662004.12.13 10:59t/p26830.101.32561.33261.325640.0041256.00
53672004.12.13 10:59buy26840.101.32531.32231.3293
53682004.12.13 12:59close26840.101.32771.32231.329324.0041280.00
53692004.12.13 12:59sell26850.101.32771.33071.3237
53702004.12.13 14:33close26850.101.32731.33071.32374.0041284.00
53712004.12.13 14:33buy26860.101.32731.32431.3313
53722004.12.13 15:59close26860.101.33101.32431.331337.0041321.00
53732004.12.13 15:59sell26870.101.33101.33401.3270
53742004.12.14 14:38close26870.101.33001.33401.327010.0041331.00
53752004.12.14 14:38buy26880.101.33001.32701.3340
53762004.12.14 15:59s/l26880.101.32701.32701.3340-30.0041301.00
53772004.12.14 15:59buy26890.101.32671.32371.3307
53782004.12.14 18:59close26890.101.32991.32371.330732.0041333.00
53792004.12.14 18:59sell26900.101.32991.33291.3259
53802004.12.15 09:59s/l26900.101.33291.33291.3259-30.0041303.00
53812004.12.15 15:59sell26910.101.34221.34521.3382
53822004.12.15 16:59close26910.101.34131.34521.33829.0041312.00
53832004.12.15 16:59buy26920.101.34131.33831.3453
53842004.12.16 09:38close26920.101.34151.33831.34532.0041314.00
53852004.12.16 09:38sell26930.101.34151.34451.3375
53862004.12.16 12:28t/p26930.101.33751.34451.337540.0041354.00
53872004.12.16 14:59buy26940.101.32871.32571.3327
53882004.12.16 16:59s/l26940.101.32571.32571.3327-30.0041324.00
53892004.12.17 10:21sell26950.101.33011.33311.3261
53902004.12.17 12:59t/p26950.101.32611.33311.326140.0041364.00
53912004.12.17 14:59buy26960.101.32531.32231.3293
53922004.12.17 16:02close26960.101.32901.32231.329337.0041401.00
53932004.12.17 16:02sell26970.101.32901.33201.3250
53942004.12.17 17:59close26970.101.32881.33201.32502.0041403.00
53952004.12.17 17:59buy26980.101.32881.32581.3328
53962004.12.17 18:59close26980.101.32901.32581.33282.0041405.00
53972004.12.17 18:59sell26990.101.32901.33201.3250
53982004.12.20 00:20s/l26990.101.33201.33201.3250-30.0041375.00
53992004.12.20 11:59sell27000.101.33741.34041.3334
54002004.12.20 13:59close27000.101.33811.34041.3334-7.0041368.00
54012004.12.20 13:59buy27010.101.33811.33511.3421
54022004.12.22 00:59close27010.101.33591.33511.3421-22.0041346.00
54032004.12.22 00:59sell27020.101.33591.33891.3319
54042004.12.22 08:59s/l27020.101.33891.33891.3319-30.0041316.00
54052004.12.22 14:19buy27030.101.33791.33491.3419
54062004.12.22 15:49close27030.101.33861.33491.34197.0041323.00
54072004.12.22 15:49sell27040.101.33861.34161.3346
54082004.12.23 02:59s/l27040.101.34161.34161.3346-30.0041293.00
54092004.12.23 04:59sell27050.101.34361.34661.3396
54102004.12.23 05:59close27050.101.34291.34661.33967.0041300.00
54112004.12.23 05:59buy27060.101.34291.33991.3469
54122004.12.23 11:59close27060.101.34591.33991.346930.0041330.00
54132004.12.23 11:59sell27070.101.34591.34891.3419
54142004.12.23 14:59s/l27070.101.34891.34891.3419-30.0041300.00
54152004.12.28 12:59sell27080.101.36371.36671.3597
54162004.12.28 22:59t/p27080.101.35971.36671.359740.0041340.00
54172004.12.29 07:55sell27090.101.36341.36641.3594
54182004.12.29 12:59t/p27090.101.35941.36641.359440.0041380.00
54192004.12.29 13:59sell27100.101.35961.36261.3556
54202004.12.29 14:59close27100.101.35871.36261.35569.0041389.00
54212004.12.29 14:59buy27110.101.35871.35571.3627
54222004.12.29 15:59close27110.101.35911.35571.36274.0041393.00
54232004.12.29 15:59sell27120.101.35911.36211.3551
54242004.12.30 03:59s/l27120.101.36211.36211.3551-30.0041363.00
54252004.12.30 06:59sell27130.101.36221.36521.3582
54262004.12.30 11:56close27130.101.36021.36521.358220.0041383.00
54272004.12.30 11:56buy27140.101.36021.35721.3642
54282004.12.30 17:59t/p27140.101.36421.35721.364240.0041423.00
54292004.12.30 19:51sell27150.101.36491.36791.3609
54302004.12.31 00:59t/p27150.101.36091.36791.360940.0041463.00
54312004.12.31 02:25buy27160.101.36011.35711.3641
54322004.12.31 03:59close27160.101.36231.35711.364122.0041485.00
54332004.12.31 03:59sell27170.101.36231.36531.3583
54342004.12.31 09:59s/l27170.101.36531.36531.3583-30.0041455.00
54352004.12.31 11:59sell27180.101.36471.36771.3607
54362004.12.31 14:59t/p27180.101.36071.36771.360740.0041495.00
54372005.01.03 04:59sell27190.101.34431.34731.3403
54382005.01.03 05:59s/l27190.101.34731.34731.3403-30.0041465.00
54392005.01.03 08:56sell27200.101.35281.35581.3488
54402005.01.03 09:56close27200.101.35331.35581.3488-5.0041460.00
54412005.01.03 09:56buy27210.101.35331.35031.3573
54422005.01.03 10:57close27210.101.35361.35031.35733.0041463.00
54432005.01.03 10:57sell27220.101.35361.35661.3496
54442005.01.03 12:53close27220.101.35131.35661.349623.0041486.00
54452005.01.03 12:53buy27230.101.35131.34831.3553
54462005.01.03 12:59s/l27230.101.34831.34831.3553-30.0041456.00
54472005.01.03 13:59sell27240.101.34881.35181.3448
54482005.01.03 15:09close27240.101.34591.35181.344829.0041485.00
54492005.01.03 15:09buy27250.101.34591.34291.3499
54502005.01.04 06:59close27250.101.34681.34291.34999.0041494.00
54512005.01.04 06:59sell27260.101.34681.34981.3428
54522005.01.04 07:59t/p27260.101.34281.34981.342840.0041534.00
54532005.01.04 10:57buy27270.101.33791.33491.3419
54542005.01.04 14:59s/l27270.101.33491.33491.3419-30.0041504.00
54552005.01.04 23:59buy27280.101.32761.32461.3316
54562005.01.05 09:59s/l27280.101.32461.32461.3316-30.0041474.00
54572005.01.05 11:09buy27290.101.32341.32041.3274
54582005.01.05 12:48close27290.101.32411.32041.32747.0041481.00
54592005.01.05 12:48sell27300.101.32411.32711.3201
54602005.01.05 14:47close27300.101.32371.32711.32014.0041485.00
54612005.01.05 14:47buy27310.101.32371.32071.3277
54622005.01.05 15:59t/p27310.101.32771.32071.327740.0041525.00
54632005.01.06 01:39buy27320.101.32631.32331.3303
54642005.01.06 06:59s/l27320.101.32331.32331.3303-30.0041495.00
54652005.01.06 08:59buy27330.101.31761.31461.3216
54662005.01.06 11:59close27330.101.31921.31461.321616.0041511.00
54672005.01.06 11:59sell27340.101.31921.32221.3152
54682005.01.07 08:59s/l27340.101.32221.32221.3152-30.0041481.00
54692005.01.07 10:48sell27350.101.32311.32611.3191
54702005.01.07 11:59close27350.101.32071.32611.319124.0041505.00
54712005.01.07 11:59buy27360.101.32071.31771.3247
54722005.01.07 12:59close27360.101.32091.31771.32472.0041507.00
54732005.01.07 12:59sell27370.101.32091.32391.3169
54742005.01.07 13:59close27370.101.32041.32391.31695.0041512.00
54752005.01.07 13:59buy27380.101.32041.31741.3244
54762005.01.07 14:29s/l27380.101.31741.31741.3244-30.0041482.00
54772005.01.07 14:31sell27390.101.31951.32251.3155
54782005.01.07 14:59t/p27390.101.31551.32251.315540.0041522.00
54792005.01.07 16:48sell27400.101.30591.30891.3019
54802005.01.07 18:59close27400.101.30541.30891.30195.0041527.00
54812005.01.07 18:59buy27410.101.30541.30241.3094
54822005.01.07 19:59close27410.101.30541.30241.30940.0041527.00
54832005.01.07 19:59sell27420.101.30541.30841.3014
54842005.01.10 02:59s/l27420.101.30841.30841.3014-30.0041497.00
54852005.01.10 12:53sell27430.101.31071.31371.3067
54862005.01.10 15:58close27430.101.30951.31371.306712.0041509.00
54872005.01.10 15:58buy27440.101.30951.30651.3135
54882005.01.11 08:13close27440.101.31321.30651.313537.0041546.00
54892005.01.11 08:13sell27450.101.31321.31621.3092
54902005.01.11 10:59s/l27450.101.31621.31621.3092-30.0041516.00
54912005.01.11 11:09sell27460.101.31651.31951.3125
54922005.01.11 15:54close27460.101.31481.31951.312517.0041533.00
54932005.01.11 15:54buy27470.101.31481.31181.3188
54942005.01.11 18:34s/l27470.101.31181.31181.3188-30.0041503.00
54952005.01.11 18:52sell27480.101.31331.31631.3093
54962005.01.12 07:59t/p27480.101.30931.31631.309340.0041543.00
54972005.01.12 08:59buy27490.101.30901.30601.3130
54982005.01.12 11:59t/p27490.101.31301.30601.313040.0041583.00
54992005.01.14 03:45buy27500.101.31231.30931.3163
55002005.01.14 07:26close27500.101.31201.30931.3163-3.0041580.00
55012005.01.14 07:26sell27510.101.31201.31501.3080
55022005.01.14 07:59t/p27510.101.30801.31501.308040.0041620.00
55032005.01.14 11:59sell27520.101.31101.31401.3070
55042005.01.14 14:31close27520.101.31051.31401.30705.0041625.00
55052005.01.14 14:31buy27530.101.31051.30751.3145
55062005.01.14 17:40close27530.101.31021.30751.3145-3.0041622.00
55072005.01.14 17:40sell27540.101.31021.31321.3062
55082005.01.17 10:59close27540.101.30971.31321.30625.0041627.00
55092005.01.17 10:59buy27550.101.30971.30671.3137
55102005.01.17 16:59close27550.101.30811.30671.3137-16.0041611.00
55112005.01.17 16:59sell27560.101.30811.31111.3041
55122005.01.17 23:59t/p27560.101.30411.31111.304140.0041651.00
55132005.01.18 00:59buy27570.101.30281.29981.3068
55142005.01.18 01:59close27570.101.30301.29981.30682.0041653.00
55152005.01.18 01:59sell27580.101.30301.30601.2990
55162005.01.18 11:00s/l27580.101.30601.30601.2990-30.0041623.00
55172005.01.18 14:59sell27590.101.30201.30501.2980
55182005.01.18 15:03s/l27590.101.30501.30501.2980-30.0041593.00
55192005.01.19 09:39sell27600.101.30901.31201.3050
55202005.01.19 11:59close27600.101.30841.31201.30506.0041599.00
55212005.01.19 11:59buy27610.101.30841.30541.3124
55222005.01.19 12:59close27610.101.30891.30541.31245.0041604.00
55232005.01.19 12:59sell27620.101.30891.31191.3049
55242005.01.19 14:59t/p27620.101.30491.31191.304940.0041644.00
55252005.01.19 18:59sell27630.101.29941.30241.2954
55262005.01.19 19:59close27630.101.29891.30241.29545.0041649.00
55272005.01.19 19:59buy27640.101.29891.29591.3029
55282005.01.20 05:59close27640.101.30171.29591.302928.0041677.00
55292005.01.20 05:59sell27650.101.30171.30471.2977
55302005.01.20 08:46close27650.101.29871.30471.297730.0041707.00
55312005.01.20 08:46buy27660.101.29871.29571.3027
55322005.01.20 09:46close27660.101.29841.29571.3027-3.0041704.00
55332005.01.20 09:46sell27670.101.29841.30141.2944
55342005.01.20 10:59t/p27670.101.29441.30141.294440.0041744.00
55352005.01.20 11:37buy27680.101.29381.29081.2978
55362005.01.20 13:55close27680.101.29511.29081.297813.0041757.00
55372005.01.20 13:55sell27690.101.29511.29811.2911
55382005.01.20 14:59close27690.101.29511.29811.29110.0041757.00
55392005.01.20 14:59buy27700.101.29511.29211.2991
55402005.01.20 15:59close27700.101.29591.29211.29918.0041765.00
55412005.01.20 15:59sell27710.101.29591.29891.2919
55422005.01.20 16:59close27710.101.29481.29891.291911.0041776.00
55432005.01.20 16:59buy27720.101.29481.29181.2988
55442005.01.21 07:59close27720.101.29871.29181.298839.0041815.00
55452005.01.21 07:59sell27730.101.29871.30171.2947
55462005.01.21 09:59close27730.101.29931.30171.2947-6.0041809.00
55472005.01.21 09:59buy27740.101.29931.29631.3033
55482005.01.21 10:59close27740.101.29941.29631.30331.0041810.00
55492005.01.21 10:59sell27750.101.29941.30241.2954
55502005.01.21 15:59s/l27750.101.30241.30241.2954-30.0041780.00
55512005.01.24 00:59buy27760.101.30431.30131.3083
55522005.01.24 06:59close27760.101.30731.30131.308330.0041810.00
55532005.01.24 06:59sell27770.101.30731.31031.3033
55542005.01.25 00:25t/p27770.101.30331.31031.303340.0041850.00
55552005.01.25 09:54sell27780.101.30661.30961.3026
55562005.01.25 12:00t/p27780.101.30261.30961.302640.0041890.00
55572005.01.25 13:48buy27790.101.30281.29981.3068
55582005.01.25 14:59s/l27790.101.29981.29981.3068-30.0041860.00
55592005.01.25 15:59buy27800.101.29551.29251.2995
55602005.01.25 19:59close27800.101.29681.29251.299513.0041873.00
55612005.01.25 19:59sell27810.101.29681.29981.2928
55622005.01.26 08:59s/l27810.101.29981.29981.2928-30.0041843.00
55632005.01.26 09:59sell27820.101.30121.30421.2972
55642005.01.26 13:59s/l27820.101.30421.30421.2972-30.0041813.00
55652005.01.26 19:59sell27830.101.30721.31021.3032
55662005.01.27 06:59s/l27830.101.31021.31021.3032-30.0041783.00
55672005.01.27 08:59buy27840.101.30691.30391.3109
55682005.01.27 11:18s/l27840.101.30391.30391.3109-30.0041753.00
55692005.01.27 12:59buy27850.101.30251.29951.3065
55702005.01.27 13:59close27850.101.30251.29951.30650.0041753.00
55712005.01.27 13:59sell27860.101.30251.30551.2985
55722005.01.27 14:38s/l27860.101.30551.30551.2985-30.0041723.00
55732005.01.27 14:55buy27870.101.30251.29951.3065
55742005.01.28 12:59t/p27870.101.30651.29951.306540.0041763.00
55752005.01.28 14:30sell27880.101.30491.30791.3009
55762005.01.28 14:59t/p27880.101.30091.30791.300940.0041803.00
55772005.01.31 10:21buy27890.101.29971.29671.3037
55782005.01.31 13:04t/p27890.101.30371.29671.303740.0041843.00
55792005.01.31 20:59buy27900.101.30271.29971.3067
55802005.02.01 07:59close27900.101.30311.29971.30674.0041847.00
55812005.02.01 07:59sell27910.101.30311.30611.2991
55822005.02.01 08:59close27910.101.30271.30611.29914.0041851.00
55832005.02.01 08:59buy27920.101.30271.29971.3067
55842005.02.01 13:59close27920.101.30151.29971.3067-12.0041839.00
55852005.02.01 13:59sell27930.101.30151.30451.2975
55862005.02.01 17:59s/l27930.101.30451.30451.2975-30.0041809.00
55872005.02.02 18:59sell27940.101.30381.30681.2998
55882005.02.03 11:59t/p27940.101.29981.30681.299840.0041849.00
55892005.02.03 14:49buy27950.101.29561.29261.2996
55902005.02.04 13:59close27950.101.29571.29261.29961.0041850.00
55912005.02.04 13:59sell27960.101.29571.29871.2917
55922005.02.04 14:59close27960.101.29511.29871.29176.0041856.00
55932005.02.04 14:59buy27970.101.29511.29211.2991
55942005.02.04 15:59close27970.101.29441.29211.2991-7.0041849.00
55952005.02.04 15:59sell27980.101.29441.29741.2904
55962005.02.04 16:59t/p27980.101.29041.29741.290440.0041889.00
55972005.02.07 06:59sell27990.101.28541.28841.2814
55982005.02.07 15:59t/p27990.101.28141.28841.281440.0041929.00
55992005.02.07 17:59sell28000.101.27651.27951.2725
56002005.02.08 00:59close28000.101.27571.27951.27258.0041937.00
56012005.02.08 00:59buy28010.101.27571.27271.2797
56022005.02.08 01:59close28010.101.27581.27271.27971.0041938.00
56032005.02.08 01:59sell28020.101.27581.27881.2718
56042005.02.08 12:59close28020.101.27591.27881.2718-1.0041937.00
56052005.02.08 12:59buy28030.101.27591.27291.2799
56062005.02.09 17:18t/p28030.101.27991.27291.279940.0041977.00
56072005.02.10 12:59sell28040.101.27841.28141.2744
56082005.02.10 13:59s/l28040.101.28141.28141.2744-30.0041947.00
56092005.02.10 15:59buy28050.101.28831.28531.2923
56102005.02.11 06:59close28050.101.28771.28531.2923-6.0041941.00
56112005.02.11 06:59sell28060.101.28771.29071.2837
56122005.02.11 11:59close28060.101.28581.29071.283719.0041960.00
56132005.02.11 11:59buy28070.101.28581.28281.2898
56142005.02.14 00:59t/p28070.101.28981.28281.289840.0042000.00
56152005.02.14 06:59sell28080.101.29411.29711.2901
56162005.02.14 07:59s/l28080.101.29711.29711.2901-30.0041970.00
56172005.02.14 14:59sell28090.101.29651.29951.2925
56182005.02.14 15:59close28090.101.29631.29951.29252.0041972.00
56192005.02.14 15:59buy28100.101.29631.29331.3003
56202005.02.15 07:59close28100.101.29781.29331.300315.0041987.00
56212005.02.15 07:59sell28110.101.29781.30081.2938
56222005.02.15 09:59close28110.101.29831.30081.2938-5.0041982.00
56232005.02.15 09:59buy28120.101.29831.29531.3023
56242005.02.15 12:59t/p28120.101.30231.29531.302340.0042022.00
56252005.02.16 13:59sell28130.101.30381.30681.2998
56262005.02.16 14:59t/p28130.101.29981.30681.299840.0042062.00
56272005.02.16 16:07buy28140.101.29901.29601.3030
56282005.02.16 17:59t/p28140.101.30301.29601.303040.0042102.00
56292005.02.17 07:59sell28150.101.30571.30871.3017
56302005.02.17 11:27close28150.101.30631.30871.3017-6.0042096.00
56312005.02.17 11:27buy28160.101.30631.30331.3103
56322005.02.17 12:59s/l28160.101.30331.30331.3103-30.0042066.00
56332005.02.17 13:59sell28170.101.30361.30661.2996
56342005.02.17 14:59close28170.101.30361.30661.29960.0042066.00
56352005.02.17 14:59buy28180.101.30361.30061.3076
56362005.02.17 15:59t/p28180.101.30761.30061.307640.0042106.00
56372005.02.17 18:48sell28190.101.30851.31151.3045
56382005.02.18 06:59close28190.101.30731.31151.304512.0042118.00
56392005.02.18 06:59buy28200.101.30731.30431.3113
56402005.02.18 07:59close28200.101.30701.30431.3113-3.0042115.00
56412005.02.18 07:59sell28210.101.30701.31001.3030
56422005.02.18 10:59t/p28210.101.30301.31001.303040.0042155.00
56432005.02.18 12:59sell28220.101.30501.30801.3010
56442005.02.22 01:59s/l28220.101.30801.30801.3010-30.0042125.00
56452005.02.22 11:44sell28230.101.32041.32341.3164
56462005.02.22 15:59s/l28230.101.32341.32341.3164-30.0042095.00
56472005.02.22 17:45buy28240.101.32301.32001.3270
56482005.02.22 18:59close28240.101.32591.32001.327029.0042124.00
56492005.02.22 18:59sell28250.101.32591.32891.3219
56502005.02.22 21:59close28250.101.32551.32891.32194.0042128.00
56512005.02.22 21:59buy28260.101.32551.32251.3295
56522005.02.23 06:59s/l28260.101.32251.32251.3295-30.0042098.00
56532005.02.23 08:49buy28270.101.32121.31821.3252
56542005.02.23 14:30close28270.101.32131.31821.32521.0042099.00
56552005.02.23 14:30sell28280.101.32131.32431.3173
56562005.02.23 15:48close28280.101.31941.32431.317319.0042118.00
56572005.02.23 15:48buy28290.101.31941.31641.3234
56582005.02.24 01:59t/p28290.101.32341.31641.323440.0042158.00
56592005.02.24 05:59buy28300.101.32361.32061.3276
56602005.02.24 10:59close28300.101.32651.32061.327629.0042187.00
56612005.02.24 10:59sell28310.101.32651.32951.3225
56622005.02.24 13:59t/p28310.101.32251.32951.322540.0042227.00
56632005.02.24 13:59buy28320.101.32201.31901.3260
56642005.02.24 15:59close28320.101.32071.31901.3260-13.0042214.00
56652005.02.24 15:59sell28330.101.32071.32371.3167
56662005.02.24 16:59close28330.101.32051.32371.31672.0042216.00
56672005.02.24 16:59buy28340.101.32051.31751.3245
56682005.02.25 06:59close28340.101.31981.31751.3245-7.0042209.00
56692005.02.25 06:59sell28350.101.31981.32281.3158
56702005.02.25 11:49t/p28350.101.31581.32281.315840.0042249.00
56712005.02.25 11:49buy28360.101.31551.31251.3195
56722005.02.25 14:38t/p28360.101.31951.31251.319540.0042289.00
56732005.02.25 14:57buy28370.101.31841.31541.3224
56742005.02.25 16:59t/p28370.101.32241.31541.322440.0042329.00
56752005.02.27 23:46buy28380.101.32481.32181.3288
56762005.02.28 00:59close28380.101.32651.32181.328817.0042346.00
56772005.02.28 00:59sell28390.101.32651.32951.3225
56782005.02.28 16:59close28390.101.32541.32951.322511.0042357.00
56792005.02.28 16:59buy28400.101.32541.32241.3294
56802005.02.28 21:59s/l28400.101.32241.32241.3294-30.0042327.00
56812005.03.01 02:59sell28410.101.31931.32231.3153
56822005.03.01 11:59s/l28410.101.32231.32231.3153-30.0042297.00
56832005.03.01 14:59buy28420.101.31861.31561.3226
56842005.03.02 00:59s/l28420.101.31561.31561.3226-30.0042267.00
56852005.03.02 04:37sell28430.101.31671.31971.3127
56862005.03.02 08:59t/p28430.101.31271.31971.312740.0042307.00
56872005.03.02 09:59buy28440.101.31061.30761.3146
56882005.03.02 12:33close28440.101.31091.30761.31463.0042310.00
56892005.03.02 12:33sell28450.101.31091.31391.3069
56902005.03.02 20:00s/l28450.101.31391.31391.3069-30.0042280.00
56912005.03.02 23:59buy28460.101.31341.31041.3174
56922005.03.03 10:24close28460.101.31511.31041.317417.0042297.00
56932005.03.03 10:24sell28470.101.31511.31811.3111
56942005.03.03 17:59t/p28470.101.31111.31811.311140.0042337.00
56952005.03.04 06:59sell28480.101.31111.31411.3071
56962005.03.04 12:59s/l28480.101.31411.31411.3071-30.0042307.00
56972005.03.07 08:59sell28490.101.32281.32581.3188
56982005.03.07 14:32t/p28490.101.31881.32581.318840.0042347.00
56992005.03.08 15:59buy28500.101.33401.33101.3380
57002005.03.08 16:59close28500.101.33431.33101.33803.0042350.00
57012005.03.08 16:59sell28510.101.33431.33731.3303
57022005.03.09 09:21s/l28510.101.33731.33731.3303-30.0042320.00
57032005.03.09 09:21sell28520.101.33731.34031.3333
57042005.03.09 12:59close28520.101.33501.34031.333323.0042343.00
57052005.03.09 12:59buy28530.101.33501.33201.3390
57062005.03.09 13:59close28530.101.33511.33201.33901.0042344.00
57072005.03.09 13:59sell28540.101.33511.33811.3311
57082005.03.09 15:59s/l28540.101.33811.33811.3311-30.0042314.00
57092005.03.09 18:46sell28550.101.34121.34421.3372
57102005.03.10 03:20s/l28550.101.34421.34421.3372-30.0042284.00
57112005.03.10 08:16sell28560.101.34381.34681.3398
57122005.03.10 11:27close28560.101.34121.34681.339826.0042310.00
57132005.03.10 11:27buy28570.101.34121.33821.3452
57142005.03.10 12:27close28570.101.34181.33821.34526.0042316.00
57152005.03.10 12:27sell28580.101.34181.34481.3378
57162005.03.10 16:54close28580.101.34051.34481.337813.0042329.00
57172005.03.10 16:54buy28590.101.34051.33751.3445
57182005.03.10 17:59t/p28590.101.34451.33751.344540.0042369.00
57192005.03.10 21:59sell28600.101.34201.34501.3380
57202005.03.11 12:59close28600.101.34101.34501.338010.0042379.00
57212005.03.11 12:59buy28610.101.34101.33801.3450
57222005.03.11 14:34t/p28610.101.34501.33801.345040.0042419.00
57232005.03.13 23:50sell28620.101.34761.35061.3436
57242005.03.14 05:59t/p28620.101.34361.35061.343640.0042459.00
57252005.03.14 09:55sell28630.101.34051.34351.3365
57262005.03.14 14:19close28630.101.33731.34351.336532.0042491.00
57272005.03.14 14:19buy28640.101.33731.33431.3413
57282005.03.14 16:59close28640.101.33511.33431.3413-22.0042469.00
57292005.03.14 16:59sell28650.101.33511.33811.3311
57302005.03.15 09:59s/l28650.101.33811.33811.3311-30.0042439.00
57312005.03.15 15:59buy28660.101.33071.32771.3347
57322005.03.16 06:59t/p28660.101.33471.32771.334740.0042479.00
57332005.03.16 14:48sell28670.101.34251.34551.3385
57342005.03.16 16:12close28670.101.34121.34551.338513.0042492.00
57352005.03.16 16:12buy28680.101.34121.33821.3452
57362005.03.17 09:59s/l28680.101.33821.33821.3452-30.0042462.00
57372005.03.17 11:29buy28690.101.33781.33481.3418
57382005.03.17 16:08close28690.101.33711.33481.3418-7.0042455.00
57392005.03.17 16:08sell28700.101.33711.34011.3331
57402005.03.18 07:59t/p28700.101.33311.34011.333140.0042495.00
57412005.03.18 09:56buy28710.101.33091.32791.3349
57422005.03.18 13:59s/l28710.101.32791.32791.3349-30.0042465.00
57432005.03.21 02:59buy28720.101.32551.32251.3295
57442005.03.21 06:59s/l28720.101.32251.32251.3295-30.0042435.00
57452005.03.21 07:59buy28730.101.32161.31861.3256
57462005.03.21 12:59s/l28730.101.31861.31861.3256-30.0042405.00
57472005.03.21 14:12buy28740.101.31881.31581.3228
57482005.03.21 16:59s/l28740.101.31581.31581.3228-30.0042375.00
57492005.03.22 08:59sell28750.101.31791.32091.3139
57502005.03.22 16:01s/l28750.101.32091.32091.3139-30.0042345.00
57512005.03.22 18:27buy28760.101.31971.31671.3237
57522005.03.22 18:59s/l28760.101.31671.31671.3237-30.0042315.00
57532005.03.22 20:58sell28770.101.30861.31161.3046
57542005.03.23 07:37close28770.101.30691.31161.304617.0042332.00
57552005.03.23 07:37buy28780.101.30691.30391.3109
57562005.03.23 08:59s/l28780.101.30391.30391.3109-30.0042302.00
57572005.03.23 10:15buy28790.101.30421.30121.3082
57582005.03.23 11:21close28790.101.30451.30121.30823.0042305.00
57592005.03.23 11:21sell28800.101.30451.30751.3005
57602005.03.23 14:30close28800.101.30191.30751.300526.0042331.00
57612005.03.23 14:30buy28810.101.30191.29891.3059
57622005.03.23 17:59s/l28810.101.29891.29891.3059-30.0042301.00
57632005.03.23 18:40sell28820.101.29811.30111.2941
57642005.03.24 07:59s/l28820.101.30111.30111.2941-30.0042271.00
57652005.03.24 10:59buy28830.101.29821.29521.3022
57662005.03.24 12:59close28830.101.29901.29521.30228.0042279.00
57672005.03.24 12:59sell28840.101.29901.30201.2950
57682005.03.24 13:59close28840.101.29871.30201.29503.0042282.00
57692005.03.24 13:59buy28850.101.29871.29571.3027
57702005.03.24 15:59s/l28850.101.29571.29571.3027-30.0042252.00
57712005.03.24 15:59buy28860.101.29581.29281.2998
57722005.03.27 23:34s/l28860.101.29281.29281.2998-30.0042222.00
57732005.03.28 01:59sell28870.101.28981.29281.2858
57742005.03.28 10:59s/l28870.101.29281.29281.2858-30.0042192.00
57752005.03.28 15:54buy28880.101.28671.28371.2907
57762005.03.28 16:59close28880.101.28841.28371.290717.0042209.00
57772005.03.28 16:59sell28890.101.28841.29141.2844
57782005.03.28 23:59s/l28890.101.29141.29141.2844-30.0042179.00
57792005.03.29 04:51sell28900.101.29371.29671.2897
57802005.03.29 07:59close28900.101.29221.29671.289715.0042194.00
57812005.03.29 07:59buy28910.101.29221.28921.2962
57822005.03.29 11:59close28910.101.29281.28921.29626.0042200.00
57832005.03.29 11:59sell28920.101.29281.29581.2888
57842005.03.29 18:59close28920.101.29261.29581.28882.0042202.00
57852005.03.29 18:59buy28930.101.29261.28961.2966
57862005.03.30 00:36close28930.101.29401.28961.296614.0042216.00
57872005.03.30 00:36sell28940.101.29401.29701.2900
57882005.03.30 06:59s/l28940.101.29701.29701.2900-30.0042186.00
57892005.03.30 10:59sell28950.101.29481.29781.2908
57902005.03.30 11:59close28950.101.29431.29781.29085.0042191.00
57912005.03.30 11:59buy28960.101.29431.29131.2983
57922005.03.30 15:37close28960.101.29521.29131.29839.0042200.00
57932005.03.30 15:37sell28970.101.29521.29821.2912
57942005.03.30 22:54close28970.101.29141.29821.291238.0042238.00
57952005.03.30 22:54buy28980.101.29141.28841.2954
57962005.03.31 06:59t/p28980.101.29541.28841.295440.0042278.00
57972005.03.31 07:59buy28990.101.29541.29241.2994
57982005.03.31 08:59close28990.101.29561.29241.29942.0042280.00
57992005.03.31 08:59sell29000.101.29561.29861.2916
58002005.03.31 10:17close29000.101.29591.29861.2916-3.0042277.00
58012005.03.31 10:17buy29010.101.29591.29291.2999
58022005.03.31 15:31close29010.101.29771.29291.299918.0042295.00
58032005.03.31 15:31sell29020.101.29771.30071.2937
58042005.04.01 12:59s/l29020.101.30071.30071.2937-30.0042265.00
58052005.04.01 15:59sell29030.101.28961.29261.2856
58062005.04.01 17:13close29030.101.29011.29261.2856-5.0042260.00
58072005.04.01 17:13buy29040.101.29011.28711.2941
58082005.04.03 23:51close29040.101.28961.28711.2941-5.0042255.00
58092005.04.03 23:51sell29050.101.28961.29261.2856
58102005.04.04 09:45close29050.101.28851.29261.285611.0042266.00
58112005.04.04 09:45buy29060.101.28851.28551.2925
58122005.04.04 13:59s/l29060.101.28551.28551.2925-30.0042236.00
58132005.04.04 16:18buy29070.101.28341.28041.2874
58142005.04.05 03:59close29070.101.28241.28041.2874-10.0042226.00
58152005.04.05 03:59sell29080.101.28241.28541.2784
58162005.04.05 06:59close29080.101.28181.28541.27846.0042232.00
58172005.04.05 06:59buy29090.101.28181.27881.2858
58182005.04.05 10:12close29090.101.28221.27881.28584.0042236.00
58192005.04.05 10:12sell29100.101.28221.28521.2782
58202005.04.05 12:59s/l29100.101.28521.28521.2782-30.0042206.00
58212005.04.05 13:59buy29110.101.28481.28181.2888
58222005.04.05 14:59close29110.101.28501.28181.28882.0042208.00
58232005.04.05 14:59sell29120.101.28501.28801.2810
58242005.04.06 02:59s/l29120.101.28801.28801.2810-30.0042178.00
58252005.04.06 06:59buy29130.101.28761.28461.2916
58262005.04.06 08:59close29130.101.28881.28461.291612.0042190.00
58272005.04.06 08:59sell29140.101.28881.29181.2848
58282005.04.06 14:24t/p29140.101.28481.29181.284840.0042230.00
58292005.04.06 16:59sell29150.101.28861.29161.2846
58302005.04.07 05:59s/l29150.101.29161.29161.2846-30.0042200.00
58312005.04.07 07:59sell29160.101.29341.29641.2894
58322005.04.07 16:04close29160.101.29051.29641.289429.0042229.00
58332005.04.07 16:04buy29170.101.29051.28751.2945
58342005.04.07 17:59s/l29170.101.28751.28751.2945-30.0042199.00
58352005.04.08 01:59sell29180.101.28221.28521.2782
58362005.04.08 12:59close29180.101.28221.28521.27820.0042199.00
58372005.04.08 12:59buy29190.101.28221.27921.2862
58382005.04.08 15:59t/p29190.101.28621.27921.286240.0042239.00
58392005.04.10 23:32buy29200.101.29161.28861.2956
58402005.04.11 01:53close29200.101.29241.28861.29568.0042247.00
58412005.04.11 01:53sell29210.101.29241.29541.2884
58422005.04.11 03:59close29210.101.29301.29541.2884-6.0042241.00
58432005.04.11 03:59buy29220.101.29301.29001.2970
58442005.04.11 07:59close29220.101.29401.29001.297010.0042251.00
58452005.04.11 07:59sell29230.101.29401.29701.2900
58462005.04.11 08:59s/l29230.101.29701.29701.2900-30.0042221.00
58472005.04.11 10:10sell29240.101.29691.29991.2929
58482005.04.12 08:34s/l29240.101.29991.29991.2929-30.0042191.00
58492005.04.12 11:50buy29250.101.29771.29471.3017
58502005.04.12 12:59s/l29250.101.29471.29471.3017-30.0042161.00
58512005.04.12 16:10buy29260.101.28711.28411.2911
58522005.04.12 18:59t/p29260.101.29111.28411.291140.0042201.00
58532005.04.12 23:59buy29270.101.29061.28761.2946
58542005.04.13 09:59t/p29270.101.29461.28761.294640.0042241.00
58552005.04.13 10:46buy29280.101.29341.29041.2974
58562005.04.13 12:59s/l29280.101.29041.29041.2974-30.0042211.00
58572005.04.14 09:20sell29290.101.28781.29081.2838
58582005.04.14 10:59t/p29290.101.28381.29081.283840.0042251.00
58592005.04.14 12:34buy29300.101.28231.27931.2863
58602005.04.14 13:59s/l29300.101.27931.27931.2863-30.0042221.00
58612005.04.14 13:59buy29310.101.27881.27581.2828
58622005.04.14 15:34close29310.101.28161.27581.282828.0042249.00
58632005.04.14 15:34sell29320.101.28161.28461.2776
58642005.04.14 23:38close29320.101.27931.28461.277623.0042272.00
58652005.04.14 23:38buy29330.101.27931.27631.2833
58662005.04.15 06:59close29330.101.28141.27631.283321.0042293.00
58672005.04.15 06:59sell29340.101.28141.28441.2774
58682005.04.15 08:59s/l29340.101.28441.28441.2774-30.0042263.00
58692005.04.15 11:36buy29350.101.28331.28031.2873
58702005.04.15 12:59t/p29350.101.28731.28031.287340.0042303.00
58712005.04.15 13:59buy29360.101.28781.28481.2918
58722005.04.15 14:59t/p29360.101.29181.28481.291840.0042343.00
58732005.04.15 16:46sell29370.101.29291.29591.2889
58742005.04.15 19:36close29370.101.29061.29591.288923.0042366.00
58752005.04.15 19:36buy29380.101.29061.28761.2946
58762005.04.18 07:59t/p29380.101.29461.28761.294640.0042406.00
58772005.04.18 09:59sell29390.101.29881.30181.2948
58782005.04.18 13:27close29390.101.29741.30181.294814.0042420.00
58792005.04.18 13:27buy29400.101.29741.29441.3014
58802005.04.18 14:59t/p29400.101.30141.29441.301440.0042460.00
58812005.04.18 17:42sell29410.101.30321.30621.2992
58822005.04.19 05:59close29410.101.30221.30621.299210.0042470.00
58832005.04.19 05:59buy29420.101.30221.29921.3062
58842005.04.19 09:59close29420.101.30041.29921.3062-18.0042452.00
58852005.04.19 09:59sell29430.101.30041.30341.2964
58862005.04.19 10:59close29430.101.29931.30341.296411.0042463.00
58872005.04.19 10:59buy29440.101.29931.29631.3033
58882005.04.19 14:59t/p29440.101.30331.29631.303340.0042503.00
58892005.04.19 15:59buy29450.101.30341.30041.3074
58902005.04.19 16:59close29450.101.30341.30041.30740.0042503.00
58912005.04.19 16:59sell29460.101.30341.30641.2994
58922005.04.19 19:59s/l29460.101.30641.30641.2994-30.0042473.00
58932005.04.20 05:59sell29470.101.30761.31061.3036
58942005.04.20 11:13t/p29470.101.30361.31061.303640.0042513.00
58952005.04.20 12:47sell29480.101.30511.30811.3011
58962005.04.20 15:59s/l29480.101.30811.30811.3011-30.0042483.00
58972005.04.20 16:59sell29490.101.30881.31181.3048
58982005.04.20 17:59close29490.101.30811.31181.30487.0042490.00
58992005.04.20 17:59buy29500.101.30811.30511.3121
59002005.04.21 05:59close29500.101.31041.30511.312123.0042513.00
59012005.04.21 05:59sell29510.101.31041.31341.3064
59022005.04.21 11:59t/p29510.101.30641.31341.306440.0042553.00
59032005.04.21 13:30buy29520.101.30751.30451.3115
59042005.04.21 14:59t/p29520.101.31151.30451.311540.0042593.00
59052005.04.21 16:17sell29530.101.30931.31231.3053
59062005.04.21 16:59t/p29530.101.30531.31231.305340.0042633.00
59072005.04.21 18:06buy29540.101.30471.30171.3087
59082005.04.22 01:59close29540.101.30361.30171.3087-11.0042622.00
59092005.04.22 01:59sell29550.101.30361.30661.2996
59102005.04.22 08:59close29550.101.30601.30661.2996-24.0042598.00
59112005.04.22 08:59buy29560.101.30601.30301.3100
59122005.04.22 15:34close29560.101.30831.30301.310023.0042621.00
59132005.04.22 15:34sell29570.101.30831.31131.3043
59142005.04.24 23:16close29570.101.30451.31131.304338.0042659.00
59152005.04.24 23:16buy29580.101.30451.30151.3085
59162005.04.25 00:59s/l29580.101.30151.30151.3085-30.0042629.00
59172005.04.25 02:42buy29590.101.30041.29741.3044
59182005.04.25 05:59close29590.101.30241.29741.304420.0042649.00
59192005.04.25 05:59sell29600.101.30241.30541.2984
59202005.04.25 10:49t/p29600.101.29841.30541.298440.0042689.00
59212005.04.25 14:59sell29610.101.29801.30101.2940
59222005.04.26 03:59s/l29610.101.30101.30101.2940-30.0042659.00
59232005.04.26 14:26sell29620.101.29911.30211.2951
59242005.04.26 16:15close29620.101.29591.30211.295132.0042691.00
59252005.04.26 16:15buy29630.101.29591.29291.2999
59262005.04.27 06:59s/l29630.101.29291.29291.2999-30.0042661.00
59272005.04.27 14:59sell29640.101.29771.30071.2937
59282005.04.27 16:59t/p29640.101.29371.30071.293740.0042701.00
59292005.04.27 21:59buy29650.101.29281.28981.2968
59302005.04.28 07:59close29650.101.29281.28981.29680.0042701.00
59312005.04.28 07:59sell29660.101.29281.29581.2888
59322005.04.28 12:26close29660.101.29081.29581.288820.0042721.00
59332005.04.28 12:26buy29670.101.29081.28781.2948
59342005.04.28 13:59close29670.101.29181.28781.294810.0042731.00
59352005.04.28 13:59sell29680.101.29181.29481.2878
59362005.04.28 14:59close29680.101.29131.29481.28785.0042736.00
59372005.04.28 14:59buy29690.101.29131.28831.2953
59382005.04.28 15:59close29690.101.29131.28831.29530.0042736.00
59392005.04.28 15:59sell29700.101.29131.29431.2873
59402005.04.28 17:59close29700.101.28961.29431.287317.0042753.00
59412005.04.28 17:59buy29710.101.28961.28661.2936
59422005.04.29 05:59t/p29710.101.29361.28661.293640.0042793.00
59432005.04.29 08:25sell29720.101.29661.29961.2926
59442005.04.29 14:59t/p29720.101.29261.29961.292640.0042833.00
59452005.04.29 19:29buy29730.101.28611.28311.2901
59462005.05.03 04:47s/l29730.101.28311.28311.2901-30.0042803.00
59472005.05.03 08:59sell29740.101.28641.28941.2824
59482005.05.03 13:59s/l29740.101.28941.28941.2824-30.0042773.00
59492005.05.03 18:59buy29750.101.28681.28381.2908
59502005.05.04 01:59t/p29750.101.29081.28381.290840.0042813.00
59512005.05.04 13:59sell29760.101.29581.29881.2918
59522005.05.05 01:59close29760.101.29361.29881.291822.0042835.00
59532005.05.05 01:59buy29770.101.29361.29061.2976
59542005.05.05 08:59t/p29770.101.29761.29061.297640.0042875.00
59552005.05.05 14:59buy29780.101.29441.29141.2984
59562005.05.06 02:59close29780.101.29441.29141.29840.0042875.00
59572005.05.06 02:59sell29790.101.29441.29741.2904
59582005.05.06 12:59t/p29790.101.29041.29741.290440.0042915.00
59592005.05.09 06:59buy29800.101.28041.27741.2844
59602005.05.09 14:59close29800.101.28281.27741.284424.0042939.00
59612005.05.09 14:59sell29810.101.28281.28581.2788
59622005.05.09 21:59s/l29810.101.28581.28581.2788-30.0042909.00
59632005.05.09 23:59sell29820.101.28561.28861.2816
59642005.05.10 08:21close29820.101.28271.28861.281629.0042938.00
59652005.05.10 08:21buy29830.101.28271.27971.2867
59662005.05.10 10:59close29830.101.28541.27971.286727.0042965.00
59672005.05.10 10:59sell29840.101.28541.28841.2814
59682005.05.10 17:55s/l29840.101.28841.28841.2814-30.0042935.00
59692005.05.11 01:59sell29850.101.28881.29181.2848
59702005.05.11 08:59close29850.101.28881.29181.28480.0042935.00
59712005.05.11 08:59buy29860.101.28881.28581.2928
59722005.05.11 12:59s/l29860.101.28581.28581.2928-30.0042905.00
59732005.05.11 14:52buy29870.101.27991.27691.2839
59742005.05.11 17:59close29870.101.28141.27691.283915.0042920.00
59752005.05.11 17:59sell29880.101.28141.28441.2774
59762005.05.12 06:59t/p29880.101.27741.28441.277440.0042960.00
59772005.05.12 07:59sell29890.101.27641.27941.2724
59782005.05.12 08:59close29890.101.27561.27941.27248.0042968.00
59792005.05.12 08:59buy29900.101.27561.27261.2796
59802005.05.12 12:59s/l29900.101.27261.27261.2796-30.0042938.00
59812005.05.12 14:30sell29910.101.27131.27431.2673
59822005.05.12 15:59close29910.101.27121.27431.26731.0042939.00
59832005.05.12 15:59buy29920.101.27121.26821.2752
59842005.05.12 20:53close29920.101.27071.26821.2752-5.0042934.00
59852005.05.12 20:53sell29930.101.27071.27371.2667
59862005.05.13 08:59t/p29930.101.26671.27371.266740.0042974.00
59872005.05.13 09:59buy29940.101.26421.26121.2682
59882005.05.13 12:59close29940.101.26321.26121.2682-10.0042964.00
59892005.05.13 12:59sell29950.101.26321.26621.2592
59902005.05.15 23:29t/p29950.101.25921.26621.259240.0043004.00
59912005.05.15 23:58sell29960.101.26051.26351.2565
59922005.05.16 12:46close29960.101.26051.26351.25650.0043004.00
59932005.05.16 12:46buy29970.101.26051.25751.2645
59942005.05.16 15:00close29970.101.26341.25751.264529.0043033.00
59952005.05.16 15:00sell29980.101.26341.26641.2594
59962005.05.17 07:59close29980.101.26241.26641.259410.0043043.00
59972005.05.17 07:59buy29990.101.26241.25941.2664
59982005.05.17 10:55close29990.101.26511.25941.266427.0043070.00
59992005.05.17 10:55sell30000.101.26511.26811.2611
60002005.05.17 19:59t/p30000.101.26111.26811.261140.0043110.00
60012005.05.17 21:49buy30010.101.26011.25711.2641
60022005.05.18 00:59close30010.101.25941.25711.2641-7.0043103.00
60032005.05.18 00:59sell30020.101.25941.26241.2554
60042005.05.18 06:59s/l30020.101.26241.26241.2554-30.0043073.00
60052005.05.18 07:59sell30030.101.26261.26561.2586
60062005.05.18 08:59close30030.101.26201.26561.25866.0043079.00
60072005.05.18 08:59buy30040.101.26201.25901.2660
60082005.05.18 16:59t/p30040.101.26601.25901.266040.0043119.00
60092005.05.18 18:59buy30050.101.26761.26461.2716
60102005.05.19 10:59s/l30050.101.26461.26461.2716-30.0043089.00
60112005.05.19 12:59buy30060.101.26341.26041.2674
60122005.05.19 16:59close30060.101.26301.26041.2674-4.0043085.00
60132005.05.19 16:59sell30070.101.26301.26601.2590
60142005.05.20 04:59close30070.101.26401.26601.2590-10.0043075.00
60152005.05.20 04:59buy30080.101.26401.26101.2680
60162005.05.20 12:59s/l30080.101.26101.26101.2680-30.0043045.00
60172005.05.20 14:59buy30090.101.25481.25181.2588
60182005.05.20 15:59close30090.101.25541.25181.25886.0043051.00
60192005.05.20 15:59sell30100.101.25541.25841.2514
60202005.05.20 16:59close30100.101.25461.25841.25148.0043059.00
60212005.05.20 16:59buy30110.101.25461.25161.2586
60222005.05.20 18:38close30110.101.25581.25161.258612.0043071.00
60232005.05.20 18:38sell30120.101.25581.25881.2518
60242005.05.23 10:59close30120.101.25481.25881.251810.0043081.00
60252005.05.23 10:59buy30130.101.25481.25181.2588
60262005.05.23 12:59close30130.101.25561.25181.25888.0043089.00
60272005.05.23 12:59sell30140.101.25561.25861.2516
60282005.05.23 19:59s/l30140.101.25861.25861.2516-30.0043059.00
60292005.05.24 08:54sell30150.101.25951.26251.2555
60302005.05.24 11:59s/l30150.101.26251.26251.2555-30.0043029.00
60312005.05.24 13:43sell30160.101.26151.26451.2575
60322005.05.24 14:59close30160.101.25841.26451.257531.0043060.00
60332005.05.24 14:59buy30170.101.25841.25541.2624
60342005.05.24 15:59close30170.101.25881.25541.26244.0043064.00
60352005.05.24 15:59sell30180.101.25881.26181.2548
60362005.05.24 17:59close30180.101.25741.26181.254814.0043078.00
60372005.05.24 17:59buy30190.101.25741.25441.2614
60382005.05.24 18:59close30190.101.25881.25441.261414.0043092.00
60392005.05.24 18:59sell30200.101.25881.26181.2548
60402005.05.25 09:59close30200.101.25761.26181.254812.0043104.00
60412005.05.25 09:59buy30210.101.25761.25461.2616
60422005.05.25 16:08t/p30210.101.26161.25461.261640.0043144.00
60432005.05.25 16:24buy30220.101.25991.25691.2639
60442005.05.26 04:59s/l30220.101.25691.25691.2639-30.0043114.00
60452005.05.26 06:59sell30230.101.25601.25901.2520
60462005.05.26 09:59close30230.101.25561.25901.25204.0043118.00
60472005.05.26 09:59buy30240.101.25561.25261.2596
60482005.05.26 10:59close30240.101.25581.25261.25962.0043120.00
60492005.05.26 10:59sell30250.101.25581.25881.2518
60502005.05.26 13:16close30250.101.25251.25881.251833.0043153.00
60512005.05.26 13:16buy30260.101.25251.24951.2565
60522005.05.26 15:38close30260.101.25311.24951.25656.0043159.00
60532005.05.26 15:38sell30270.101.25311.25611.2491
60542005.05.27 12:59close30270.101.25381.25611.2491-7.0043152.00
60552005.05.27 12:59buy30280.101.25381.25081.2578
60562005.05.27 13:59close30280.101.25361.25081.2578-2.0043150.00
60572005.05.27 13:59sell30290.101.25361.25661.2496
60582005.05.27 14:59close30290.101.25351.25661.24961.0043151.00
60592005.05.27 14:59buy30300.101.25351.25051.2575
60602005.05.27 16:59t/p30300.101.25751.25051.257540.0043191.00
60612005.05.27 19:59sell30310.101.25801.26101.2540
60622005.05.29 23:00t/p30310.101.25401.26101.254040.0043231.00
60632005.05.30 06:59buy30320.101.25261.24961.2566
60642005.05.30 11:59s/l30320.101.24961.24961.2566-30.0043201.00
60652005.05.31 04:59buy30330.101.23901.23601.2430
60662005.05.31 09:34close30330.101.23891.23601.2430-1.0043200.00
60672005.05.31 09:34sell30340.101.23891.24191.2349
60682005.05.31 10:59t/p30340.101.23491.24191.234940.0043240.00
60692005.05.31 11:59sell30350.101.23301.23601.2290
60702005.05.31 12:59close30350.101.23291.23601.22901.0043241.00
60712005.05.31 12:59buy30360.101.23291.22991.2369
60722005.05.31 15:59close30360.101.23501.22991.236921.0043262.00
60732005.05.31 15:59sell30370.101.23501.23801.2310
60742005.05.31 18:59t/p30370.101.23101.23801.231040.0043302.00
60752005.05.31 21:59sell30380.101.23081.23381.2268
60762005.06.01 09:59t/p30380.101.22681.23381.226840.0043342.00
60772005.06.01 14:59sell30390.101.22641.22941.2224
60782005.06.01 18:09t/p30390.101.22241.22941.222440.0043382.00
60792005.06.02 03:41sell30400.101.22231.22531.2183
60802005.06.02 07:59s/l30400.101.22531.22531.2183-30.0043352.00
60812005.06.02 10:17sell30410.101.22691.22991.2229
60822005.06.02 11:59close30410.101.22641.22991.22295.0043357.00
60832005.06.02 11:59buy30420.101.22641.22341.2304
60842005.06.02 16:21close30420.101.22741.22341.230410.0043367.00
60852005.06.02 16:21sell30430.101.22741.23041.2234
60862005.06.03 05:59s/l30430.101.23041.23041.2234-30.0043337.00
60872005.06.03 14:36buy30440.101.22801.22501.2320
60882005.06.03 15:59s/l30440.101.22501.22501.2320-30.0043307.00
60892005.06.03 18:17buy30450.101.22151.21851.2255
60902005.06.05 23:41close30450.101.22341.21851.225519.0043326.00
60912005.06.05 23:41sell30460.101.22341.22641.2194
60922005.06.06 03:59s/l30460.101.22641.22641.2194-30.0043296.00
60932005.06.06 08:17buy30470.101.22591.22291.2299
60942005.06.06 15:23close30470.101.22831.22291.229924.0043320.00
60952005.06.06 15:23sell30480.101.22831.23131.2243
60962005.06.07 09:59s/l30480.101.23131.23131.2243-30.0043290.00
60972005.06.07 09:59sell30490.101.23121.23421.2272
60982005.06.07 11:59close30490.101.22881.23421.227224.0043314.00
60992005.06.07 11:59buy30500.101.22881.22581.2328
61002005.06.07 15:59close30500.101.22761.22581.2328-12.0043302.00
61012005.06.07 15:59sell30510.101.22761.23061.2236
61022005.06.08 02:59close30510.101.22941.23061.2236-18.0043284.00
61032005.06.08 02:59buy30520.101.22941.22641.2334
61042005.06.08 07:23close30520.101.23271.22641.233433.0043317.00
61052005.06.08 07:23sell30530.101.23271.23571.2287
61062005.06.08 09:16close30530.101.23141.23571.228713.0043330.00
61072005.06.08 09:16buy30540.101.23141.22841.2354
61082005.06.08 16:59s/l30540.101.22841.22841.2354-30.0043300.00
61092005.06.09 08:59buy30550.101.22301.22001.2270
61102005.06.09 14:07close30550.101.22381.22001.22708.0043308.00
61112005.06.09 14:07sell30560.101.22381.22681.2198
61122005.06.09 14:59t/p30560.101.21981.22681.219840.0043348.00
61132005.06.09 18:45sell30570.101.22321.22621.2192
61142005.06.10 07:53close30570.101.22211.22621.219211.0043359.00
61152005.06.10 07:53buy30580.101.22211.21911.2261
61162005.06.10 10:59close30580.101.22361.21911.226115.0043374.00
61172005.06.10 10:59sell30590.101.22361.22661.2196
61182005.06.10 13:59t/p30590.101.21961.22661.219640.0043414.00
61192005.06.10 15:59sell30600.101.21261.21561.2086
61202005.06.10 16:59close30600.101.21231.21561.20863.0043417.00
61212005.06.10 16:59buy30610.101.21231.20931.2163
61222005.06.13 01:59s/l30610.101.20931.20931.2163-30.0043387.00
61232005.06.13 10:59buy30620.101.20481.20181.2088
61242005.06.13 13:56close30620.101.20591.20181.208811.0043398.00
61252005.06.13 13:56sell30630.101.20591.20891.2019
61262005.06.13 14:59close30630.101.20381.20891.201921.0043419.00
61272005.06.13 14:59buy30640.101.20381.20081.2078
61282005.06.13 17:59t/p30640.101.20781.20081.207840.0043459.00
61292005.06.13 18:59sell30650.101.21081.21381.2068
61302005.06.14 00:59s/l30650.101.21381.21381.2068-30.0043429.00
61312005.06.14 02:46sell30660.101.21351.21651.2095
61322005.06.14 09:57close30660.101.21291.21651.20956.0043435.00
61332005.06.14 09:57buy30670.101.21291.20991.2169
61342005.06.14 13:59s/l30670.101.20991.20991.2169-30.0043405.00
61352005.06.14 15:51buy30680.101.20451.20151.2085
61362005.06.14 16:59close30680.101.20441.20151.2085-1.0043404.00
61372005.06.14 16:59sell30690.101.20441.20741.2004
61382005.06.15 04:59close30690.101.20461.20741.2004-2.0043402.00
61392005.06.15 04:59buy30700.101.20461.20161.2086
61402005.06.15 13:56close30700.101.20551.20161.20869.0043411.00
61412005.06.15 13:56sell30710.101.20551.20851.2015
61422005.06.15 13:59s/l30710.101.20851.20851.2015-30.0043381.00
61432005.06.15 15:39sell30720.101.21111.21411.2071
61442005.06.15 17:07close30720.101.20961.21411.207115.0043396.00
61452005.06.15 17:07buy30730.101.20961.20661.2136
61462005.06.15 19:59close30730.101.21191.20661.213623.0043419.00
61472005.06.15 19:59sell30740.101.21191.21491.2079
61482005.06.16 03:59t/p30740.101.20791.21491.207940.0043459.00
61492005.06.16 06:59sell30750.101.20821.21121.2042
61502005.06.16 09:59s/l30750.101.21121.21121.2042-30.0043429.00
61512005.06.16 12:35sell30760.101.21281.21581.2088
61522005.06.16 14:00t/p30760.101.20881.21581.208840.0043469.00
61532005.06.16 15:54buy30770.101.20831.20531.2123
61542005.06.16 17:30close30770.101.20901.20531.21237.0043476.00
61552005.06.16 17:30sell30780.101.20901.21201.2050
61562005.06.17 01:59s/l30780.101.21201.21201.2050-30.0043446.00
61572005.06.17 09:55sell30790.101.21391.21691.2099
61582005.06.17 10:59s/l30790.101.21691.21691.2099-30.0043416.00
61592005.06.17 12:44sell30800.101.21771.22071.2137
61602005.06.17 13:44close30800.101.21711.22071.21376.0043422.00
61612005.06.17 13:44buy30810.101.21711.21411.2211
61622005.06.17 14:59t/p30810.101.22111.21411.221140.0043462.00
61632005.06.20 07:59sell30820.101.22351.22651.2195
61642005.06.20 12:59t/p30820.101.21951.22651.219540.0043502.00
61652005.06.20 15:59sell30830.101.21401.21701.2100
61662005.06.21 08:59t/p30830.101.21001.21701.210040.0043542.00
61672005.06.21 11:01buy30840.101.20811.20511.2121
61682005.06.21 12:59close30840.101.21041.20511.212123.0043565.00
61692005.06.21 12:59sell30850.101.21041.21341.2064
61702005.06.21 14:59s/l30850.101.21341.21341.2064-30.0043535.00
61712005.06.21 16:50buy30860.101.21341.21041.2174
61722005.06.21 18:59t/p30860.101.21741.21041.217440.0043575.00
61732005.06.22 09:58sell30870.101.21861.22161.2146
61742005.06.22 10:00t/p30870.101.21461.22161.214640.0043615.00
61752005.06.22 12:59buy30880.101.21141.20841.2154
61762005.06.22 14:36close30880.101.21201.20841.21546.0043621.00
61772005.06.22 14:36sell30890.101.21201.21501.2080
61782005.06.23 01:59close30890.101.21321.21501.2080-12.0043609.00
61792005.06.23 01:59buy30900.101.21321.21021.2172
61802005.06.23 07:59s/l30900.101.21021.21021.2172-30.0043579.00
61812005.06.23 09:59buy30910.101.20881.20581.2128
61822005.06.23 12:59s/l30910.101.20581.20581.2128-30.0043549.00
61832005.06.23 14:35buy30920.101.20431.20131.2083
61842005.06.24 04:59close30920.101.20341.20131.2083-9.0043540.00
61852005.06.24 04:59sell30930.101.20341.20641.1994
61862005.06.24 06:40close30930.101.20331.20641.19941.0043541.00
61872005.06.24 06:40buy30940.101.20331.20031.2073
61882005.06.24 10:25t/p30940.101.20731.20031.207340.0043581.00
61892005.06.24 12:22sell30950.101.20841.21141.2044
61902005.06.24 16:47close30950.101.20841.21141.20440.0043581.00
61912005.06.24 16:47buy30960.101.20841.20541.2124
61922005.06.26 23:02t/p30960.101.21241.20541.212440.0043621.00
61932005.06.26 23:20buy30970.101.21081.20781.2148
61942005.06.27 06:59t/p30970.101.21481.20781.214840.0043661.00
61952005.06.27 08:45sell30980.101.21711.22011.2131
61962005.06.27 14:36close30980.101.21591.22011.213112.0043673.00
61972005.06.27 14:36buy30990.101.21591.21291.2199
61982005.06.27 23:59close30990.101.21701.21291.219911.0043684.00
61992005.06.27 23:59sell31000.101.21701.22001.2130
62002005.06.28 05:39close31000.101.21531.22001.213017.0043701.00
62012005.06.28 05:39buy31010.101.21531.21231.2193
62022005.06.28 07:59s/l31010.101.21231.21231.2193-30.0043671.00
62032005.06.28 08:59buy31020.101.21081.20781.2148
62042005.06.28 15:08s/l31020.101.20781.20781.2148-30.0043641.00
62052005.06.28 15:11buy31030.101.20741.20441.2114
62062005.06.29 06:59s/l31030.101.20441.20441.2114-30.0043611.00
62072005.06.29 12:59buy31040.101.20421.20121.2082
62082005.06.29 14:59close31040.101.20661.20121.208224.0043635.00
62092005.06.29 14:59sell31050.101.20661.20961.2026
62102005.06.29 15:59s/l31050.101.20961.20961.2026-30.0043605.00
62112005.06.30 02:45buy31060.101.20801.20501.2120
62122005.06.30 05:59close31060.101.20941.20501.212014.0043619.00
62132005.06.30 05:59sell31070.101.20941.21241.2054
62142005.06.30 06:59close31070.101.20921.21241.20542.0043621.00
62152005.06.30 06:59buy31080.101.20921.20621.2132
62162005.06.30 08:59close31080.101.20821.20621.2132-10.0043611.00
62172005.06.30 08:59sell31090.101.20821.21121.2042
62182005.06.30 14:53close31090.101.20811.21121.20421.0043612.00
62192005.06.30 14:53buy31100.101.20811.20511.2121
62202005.06.30 16:59close31100.101.21001.20511.212119.0043631.00
62212005.06.30 16:59sell31110.101.21001.21301.2060
62222005.06.30 18:54close31110.101.20881.21301.206012.0043643.00
62232005.06.30 18:54buy31120.101.20881.20581.2128
62242005.07.01 01:59close31120.101.20911.20581.21283.0043646.00
62252005.07.01 01:59sell31130.101.20911.21211.2051
62262005.07.01 05:59t/p31130.101.20511.21211.205140.0043686.00
62272005.07.01 11:34sell31140.101.20881.21181.2048
62282005.07.01 14:33t/p31140.101.20481.21181.204840.0043726.00
62292005.07.01 14:59sell31150.101.20641.20941.2024
62302005.07.01 14:59t/p31150.101.20241.20941.202440.0043766.00
62312005.07.01 15:59buy31160.101.19591.19291.1999
62322005.07.01 16:59close31160.101.19581.19291.1999-1.0043765.00
62332005.07.01 16:59sell31170.101.19581.19881.1918
62342005.07.01 18:07close31170.101.19421.19881.191816.0043781.00
62352005.07.01 18:07buy31180.101.19421.19121.1982
62362005.07.04 02:59s/l31180.101.19121.19121.1982-30.0043751.00
62372005.07.04 07:59buy31190.101.19371.19071.1977
62382005.07.04 08:59close31190.101.19381.19071.19771.0043752.00
62392005.07.04 08:59sell31200.101.19381.19681.1898
62402005.07.04 12:20t/p31200.101.18981.19681.189840.0043792.00
62412005.07.05 00:59sell31210.101.19181.19481.1878
62422005.07.05 08:39close31210.101.18831.19481.187835.0043827.00
62432005.07.05 08:39buy31220.101.18831.18531.1923
62442005.07.05 08:59t/p31220.101.19231.18531.192340.0043867.00
62452005.07.05 13:59buy31230.101.19091.18791.1949
62462005.07.05 15:46close31230.101.19081.18791.1949-1.0043866.00
62472005.07.05 15:46sell31240.101.19081.19381.1868
62482005.07.05 20:59close31240.101.19131.19381.1868-5.0043861.00
62492005.07.05 20:59buy31250.101.19131.18831.1953
62502005.07.06 08:44close31250.101.19431.18831.195330.0043891.00
62512005.07.06 08:44sell31260.101.19431.19731.1903
62522005.07.06 11:25t/p31260.101.19031.19731.190340.0043931.00
62532005.07.06 15:48sell31270.101.19291.19591.1889
62542005.07.07 08:59s/l31270.101.19591.19591.1889-30.0043901.00
62552005.07.07 11:24sell31280.101.19971.20271.1957
62562005.07.07 12:59t/p31280.101.19571.20271.195740.0043941.00
62572005.07.07 14:39buy31290.101.19411.19111.1981
62582005.07.07 17:59close31290.101.19501.19111.19819.0043950.00
62592005.07.07 17:59sell31300.101.19501.19801.1910
62602005.07.08 08:59t/p31300.101.19101.19801.191040.0043990.00
62612005.07.08 12:59sell31310.101.19231.19531.1883
62622005.07.08 13:59s/l31310.101.19531.19531.1883-30.0043960.00
62632005.07.08 14:59buy31320.101.19361.19061.1976
62642005.07.08 15:59close31320.101.19441.19061.19768.0043968.00
62652005.07.08 15:59sell31330.101.19441.19741.1904
62662005.07.10 23:12s/l31330.101.19741.19741.1904-30.0043938.00
62672005.07.10 23:43buy31340.101.19641.19341.2004
62682005.07.11 04:59t/p31340.101.20041.19341.200440.0043978.00
62692005.07.11 04:59sell31350.101.20091.20391.1969
62702005.07.11 11:58close31350.101.20001.20391.19699.0043987.00
62712005.07.11 11:58buy31360.101.20001.19701.2040
62722005.07.11 14:59t/p31360.101.20401.19701.204040.0044027.00
62732005.07.11 15:59buy31370.101.20671.20371.2107
62742005.07.11 20:59close31370.101.20721.20371.21075.0044032.00
62752005.07.11 20:59sell31380.101.20721.21021.2032
62762005.07.12 01:59s/l31380.101.21021.21021.2032-30.0044002.00
62772005.07.12 06:26sell31390.101.21611.21911.2121
62782005.07.12 09:24s/l31390.101.21911.21911.2121-30.0043972.00
62792005.07.12 09:24sell31400.101.21891.22191.2149
62802005.07.12 11:56close31400.101.21641.22191.214925.0043997.00
62812005.07.12 11:56buy31410.101.21641.21341.2204
62822005.07.12 15:59close31410.101.22001.21341.220436.0044033.00
62832005.07.12 15:59sell31420.101.22001.22301.2160
62842005.07.12 17:59s/l31420.101.22301.22301.2160-30.0044003.00
62852005.07.12 18:59buy31430.101.22351.22051.2275
62862005.07.13 02:28s/l31430.101.22051.22051.2275-30.0043973.00
62872005.07.13 06:59buy31440.101.22011.21711.2241
62882005.07.13 11:33close31440.101.21851.21711.2241-16.0043957.00
62892005.07.13 11:33sell31450.101.21851.22151.2145
62902005.07.13 13:59t/p31450.101.21451.22151.214540.0043997.00
62912005.07.13 20:59sell31460.101.20941.21241.2054
62922005.07.14 01:59close31460.101.20641.21241.205430.0044027.00
62932005.07.14 01:59buy31470.101.20641.20341.2104
62942005.07.14 02:59close31470.101.20711.20341.21047.0044034.00
62952005.07.14 02:59sell31480.101.20711.21011.2031
62962005.07.14 12:59s/l31480.101.21011.21011.2031-30.0044004.00
62972005.07.14 16:59sell31490.101.20931.21231.2053
62982005.07.15 06:59s/l31490.101.21231.21231.2053-30.0043974.00
62992005.07.15 08:27sell31500.101.21321.21621.2092
63002005.07.15 10:59t/p31500.101.20921.21621.209240.0044014.00
63012005.07.15 14:36buy31510.101.20371.20071.2077
63022005.07.15 18:43close31510.101.20591.20071.207722.0044036.00
63032005.07.15 18:43sell31520.101.20591.20891.2019
63042005.07.18 07:59close31520.101.20711.20891.2019-12.0044024.00
63052005.07.18 07:59buy31530.101.20711.20411.2111
63062005.07.18 08:59close31530.101.20701.20411.2111-1.0044023.00
63072005.07.18 08:59sell31540.101.20701.21001.2030
63082005.07.19 04:59t/p31540.101.20301.21001.203040.0044063.00
63092005.07.19 06:59buy31550.101.20051.19751.2045
63102005.07.19 10:59s/l31550.101.19751.19751.2045-30.0044033.00
63112005.07.19 11:59buy31560.101.19681.19381.2008
63122005.07.19 15:59close31560.101.20011.19381.200833.0044066.00
63132005.07.19 15:59sell31570.101.20011.20311.1961
63142005.07.19 17:59s/l31570.101.20311.20311.1961-30.0044036.00
63152005.07.19 18:59sell31580.101.20441.20741.2004
63162005.07.20 01:59s/l31580.101.20741.20741.2004-30.0044006.00
63172005.07.20 10:59buy31590.101.20781.20481.2118
63182005.07.20 11:59close31590.101.20821.20481.21184.0044010.00
63192005.07.20 11:59sell31600.101.20821.21121.2042
63202005.07.20 13:37close31600.101.20651.21121.204217.0044027.00
63212005.07.20 13:37buy31610.101.20651.20351.2105
63222005.07.20 14:59s/l31610.101.20351.20351.2105-30.0043997.00
63232005.07.20 19:59buy31620.101.21501.21201.2190
63242005.07.20 20:59close31620.101.21501.21201.21900.0043997.00
63252005.07.20 20:59sell31630.101.21501.21801.2110
63262005.07.21 00:59s/l31630.101.21801.21801.2110-30.0043967.00
63272005.07.21 02:48sell31640.101.21821.22121.2142
63282005.07.21 07:59close31640.101.21621.22121.214220.0043987.00
63292005.07.21 07:59buy31650.101.21621.21321.2202
63302005.07.21 11:59t/p31650.101.22021.21321.220240.0044027.00
63312005.07.21 13:27sell31660.101.22001.22301.2160
63322005.07.21 13:59t/p31660.101.21601.22301.216040.0044067.00
63332005.07.21 16:41buy31670.101.21111.20811.2151
63342005.07.21 16:59t/p31670.101.21511.20811.215140.0044107.00
63352005.07.21 19:59sell31680.101.21771.22071.2137
63362005.07.22 00:20close31680.101.21551.22071.213722.0044129.00
63372005.07.22 00:20buy31690.101.21551.21251.2195
63382005.07.22 10:48close31690.101.21821.21251.219527.0044156.00
63392005.07.22 10:48sell31700.101.21821.22121.2142
63402005.07.22 12:59t/p31700.101.21421.22121.214240.0044196.00
63412005.07.22 14:59buy31710.101.21171.20871.2157
63422005.07.22 15:59s/l31710.101.20871.20871.2157-30.0044166.00
63432005.07.24 23:51buy31720.101.20471.20171.2087
63442005.07.25 02:59close31720.101.20521.20171.20875.0044171.00
63452005.07.25 02:59sell31730.101.20521.20821.2012
63462005.07.25 08:47close31730.101.20401.20821.201212.0044183.00
63472005.07.25 08:47buy31740.101.20401.20101.2080
63482005.07.25 12:59close31740.101.20731.20101.208033.0044216.00
63492005.07.25 12:59sell31750.101.20731.21031.2033
63502005.07.25 13:59close31750.101.20711.21031.20332.0044218.00
63512005.07.25 13:59buy31760.101.20711.20411.2111
63522005.07.26 00:59s/l31760.101.20411.20411.2111-30.0044188.00
63532005.07.26 01:59buy31770.101.20341.20041.2074
63542005.07.26 02:59close31770.101.20371.20041.20743.0044191.00
63552005.07.26 02:59sell31780.101.20371.20671.1997
63562005.07.26 08:57close31780.101.20481.20671.1997-11.0044180.00
63572005.07.26 08:57buy31790.101.20481.20181.2088
63582005.07.26 08:59s/l31790.101.20181.20181.2088-30.0044150.00
63592005.07.26 10:59sell31800.101.20081.20381.1968
63602005.07.26 17:59close31800.101.20271.20381.1968-19.0044131.00
63612005.07.26 17:59buy31810.101.20271.19971.2067
63622005.07.27 06:59s/l31810.101.19971.19971.2067-30.0044101.00
63632005.07.27 07:59buy31820.101.19861.19561.2026
63642005.07.27 12:59close31820.101.20211.19561.202635.0044136.00
63652005.07.27 12:59sell31830.101.20211.20511.1981
63662005.07.27 16:43s/l31830.101.20511.20511.1981-30.0044106.00
63672005.07.28 06:59buy31840.101.20591.20291.2099
63682005.07.28 10:57close31840.101.20591.20291.20990.0044106.00
63692005.07.28 10:57sell31850.101.20591.20891.2019
63702005.07.28 11:59s/l31850.101.20891.20891.2019-30.0044076.00
63712005.07.28 13:16sell31860.101.20921.21221.2052
63722005.07.28 15:59s/l31860.101.21221.21221.2052-30.0044046.00
63732005.07.28 18:22sell31870.101.21391.21691.2099
63742005.07.29 08:59t/p31870.101.20991.21691.209940.0044086.00
63752005.07.29 10:06buy31880.101.20891.20591.2129
63762005.07.29 12:59t/p31880.101.21291.20591.212940.0044126.00
63772005.07.29 14:45sell31890.101.21331.21631.2093
63782005.08.01 02:59s/l31890.101.21631.21631.2093-30.0044096.00
63792005.08.01 06:59sell31900.101.21831.22131.2143
63802005.08.01 08:59s/l31900.101.22131.22131.2143-30.0044066.00
63812005.08.01 14:20sell31910.101.22311.22611.2191
63822005.08.01 19:59t/p31910.101.21911.22611.219140.0044106.00
63832005.08.02 05:59buy31920.101.22151.21851.2255
63842005.08.02 09:55close31920.101.22291.21851.225514.0044120.00
63852005.08.02 09:55sell31930.101.22291.22591.2189
63862005.08.02 23:03t/p31930.101.21891.22591.218940.0044160.00
63872005.08.03 01:59buy31940.101.21581.21281.2198
63882005.08.03 06:59t/p31940.101.21981.21281.219840.0044200.00
63892005.08.03 07:59sell31950.101.22101.22401.2170
63902005.08.03 08:59s/l31950.101.22401.22401.2170-30.0044170.00
63912005.08.03 16:59buy31960.101.23291.22991.2369
63922005.08.04 06:59close31960.101.23401.22991.236911.0044181.00
63932005.08.04 06:59sell31970.101.23401.23701.2300
63942005.08.04 14:59s/l31970.101.23701.23701.2300-30.0044151.00
63952005.08.04 17:22sell31980.101.23901.24201.2350
63962005.08.05 00:59close31980.101.23771.24201.235013.0044164.00
63972005.08.05 00:59buy31990.101.23771.23471.2417
63982005.08.05 06:59close31990.101.23771.23471.24170.0044164.00
63992005.08.05 06:59sell32000.101.23771.24071.2337
64002005.08.05 08:59close32000.101.23821.24071.2337-5.0044159.00
64012005.08.05 08:59buy32010.101.23821.23521.2422
64022005.08.05 09:59close32010.101.23811.23521.2422-1.0044158.00
64032005.08.05 09:59sell32020.101.23811.24111.2341
64042005.08.05 13:59t/p32020.101.23411.24111.234140.0044198.00
64052005.08.05 14:38buy32030.101.23371.23071.2377
64062005.08.05 15:46close32030.101.23471.23071.237710.0044208.00
64072005.08.05 15:46sell32040.101.23471.23771.2307
64082005.08.05 17:10close32040.101.23251.23771.230722.0044230.00
64092005.08.05 17:10buy32050.101.23251.22951.2365
64102005.08.08 06:59close32050.101.23331.22951.23658.0044238.00
64112005.08.08 06:59sell32060.101.23331.23631.2293
64122005.08.08 07:59s/l32060.101.23631.23631.2293-30.0044208.00
64132005.08.08 14:59buy32070.101.23671.23371.2407
64142005.08.09 05:59t/p32070.101.24071.23371.240740.0044248.00
64152005.08.09 07:54sell32080.101.24081.24381.2368
64162005.08.09 10:28t/p32080.101.23681.24381.236840.0044288.00
64172005.08.09 10:53sell32090.101.23751.24051.2335
64182005.08.10 09:59s/l32090.101.24051.24051.2335-30.0044258.00
64192005.08.10 12:58buy32100.101.23821.23521.2422
64202005.08.10 13:59close32100.101.23911.23521.24229.0044267.00
64212005.08.10 13:59sell32110.101.23911.24211.2351
64222005.08.10 14:59close32110.101.23861.24211.23515.0044272.00
64232005.08.10 14:59buy32120.101.23861.23561.2426
64242005.08.10 15:59close32120.101.23861.23561.24260.0044272.00
64252005.08.10 15:59sell32130.101.23861.24161.2346
64262005.08.11 03:59s/l32130.101.24161.24161.2346-30.0044242.00
64272005.08.11 07:34buy32140.101.24031.23731.2443
64282005.08.11 12:31close32140.101.24201.23731.244317.0044259.00
64292005.08.11 12:31sell32150.101.24201.24501.2380
64302005.08.11 15:59close32150.101.24341.24501.2380-14.0044245.00
64312005.08.11 15:59buy32160.101.24341.24041.2474
64322005.08.12 01:59close32160.101.24681.24041.247434.0044279.00
64332005.08.12 01:59sell32170.101.24681.24981.2428
64342005.08.12 08:59close32170.101.24691.24981.2428-1.0044278.00
64352005.08.12 08:59buy32180.101.24691.24391.2509
64362005.08.12 12:59s/l32180.101.24391.24391.2509-30.0044248.00
64372005.08.12 13:59sell32190.101.24351.24651.2395
64382005.08.12 15:59close32190.101.24261.24651.23959.0044257.00
64392005.08.12 15:59buy32200.101.24261.23961.2466
64402005.08.15 05:59s/l32200.101.23961.23961.2466-30.0044227.00
64412005.08.15 07:53buy32210.101.23941.23641.2434
64422005.08.15 11:59close32210.101.23721.23641.2434-22.0044205.00
64432005.08.15 11:59sell32220.101.23721.24021.2332
64442005.08.15 15:09close32220.101.23641.24021.23328.0044213.00
64452005.08.15 15:09buy32230.101.23641.23341.2404
64462005.08.16 01:59s/l32230.101.23341.23341.2404-30.0044183.00
64472005.08.16 14:59sell32240.101.23261.23561.2286
64482005.08.16 17:59s/l32240.101.23561.23561.2286-30.0044153.00
64492005.08.17 00:59buy32250.101.23561.23261.2396
64502005.08.17 04:59s/l32250.101.23261.23261.2396-30.0044123.00
64512005.08.17 07:59sell32260.101.22961.23261.2256
64522005.08.17 11:59close32260.101.23011.23261.2256-5.0044118.00
64532005.08.17 11:59buy32270.101.23011.22711.2341
64542005.08.17 12:59close32270.101.23001.22711.2341-1.0044117.00
64552005.08.17 12:59sell32280.101.23001.23301.2260
64562005.08.17 13:59close32280.101.22981.23301.22602.0044119.00
64572005.08.17 13:59buy32290.101.22981.22681.2338
64582005.08.17 14:59close32290.101.23011.22681.23383.0044122.00
64592005.08.17 14:59sell32300.101.23011.23311.2261
64602005.08.18 07:44close32300.101.22701.23311.226131.0044153.00
64612005.08.18 07:44buy32310.101.22701.22401.2310
64622005.08.18 09:59s/l32310.101.22401.22401.2310-30.0044123.00
64632005.08.18 13:59buy32320.101.21781.21481.2218
64642005.08.18 15:59close32320.101.21771.21481.2218-1.0044122.00
64652005.08.18 15:59sell32330.101.21771.22071.2137
64662005.08.18 18:23close32330.101.21771.22071.21370.0044122.00
64672005.08.18 18:23buy32340.101.21771.21471.2217
64682005.08.19 00:59close32340.101.21881.21471.221711.0044133.00
64692005.08.19 00:59sell32350.101.21881.22181.2148
64702005.08.19 07:59t/p32350.101.21481.22181.214840.0044173.00
64712005.08.19 10:59sell32360.101.21801.22101.2140
64722005.08.22 07:59close32360.101.21791.22101.21401.0044174.00
64732005.08.22 07:59buy32370.101.21791.21491.2219
64742005.08.22 09:59close32370.101.21881.21491.22199.0044183.00
64752005.08.22 09:59sell32380.101.21881.22181.2148
64762005.08.22 10:59s/l32380.101.22181.22181.2148-30.0044153.00
64772005.08.22 12:59sell32390.101.22331.22631.2193
64782005.08.23 09:59close32390.101.22381.22631.2193-5.0044148.00
64792005.08.23 09:59buy32400.101.22381.22081.2278
64802005.08.23 13:59close32400.101.22161.22081.2278-22.0044126.00
64812005.08.23 13:59sell32410.101.22161.22461.2176
64822005.08.23 14:59close32410.101.22121.22461.21764.0044130.00
64832005.08.23 14:59buy32420.101.22121.21821.2252
64842005.08.24 04:20close32420.101.22121.21821.22520.0044130.00
64852005.08.24 04:20sell32430.101.22121.22421.2172
64862005.08.24 07:21t/p32430.101.21721.22421.217240.0044170.00
64872005.08.24 15:09sell32440.101.22611.22911.2221
64882005.08.24 18:59close32440.101.22691.22911.2221-8.0044162.00
64892005.08.24 18:59buy32450.101.22691.22391.2309
64902005.08.25 05:42t/p32450.101.23091.22391.230940.0044202.00
64912005.08.25 05:42sell32460.101.23101.23401.2270
64922005.08.25 10:59close32460.101.22981.23401.227012.0044214.00
64932005.08.25 10:59buy32470.101.22981.22681.2338
64942005.08.25 12:59s/l32470.101.22681.22681.2338-30.0044184.00
64952005.08.25 16:59buy32480.101.23001.22701.2340
64962005.08.25 19:57close32480.101.23131.22701.234013.0044197.00
64972005.08.25 19:57sell32490.101.23131.23431.2273
64982005.08.26 08:59close32490.101.23171.23431.2273-4.0044193.00
64992005.08.26 08:59buy32500.101.23171.22871.2357
65002005.08.26 12:59close32500.101.23121.22871.2357-5.0044188.00
65012005.08.26 12:59sell32510.101.23121.23421.2272
65022005.08.28 23:50s/l32510.101.23421.23421.2272-30.0044158.00
65032005.08.29 00:59sell32520.101.23421.23721.2302
65042005.08.29 10:59t/p32520.101.23021.23721.230240.0044198.00
65052005.08.30 06:59sell32530.101.22251.22551.2185
65062005.08.30 07:59close32530.101.22231.22551.21852.0044200.00
65072005.08.30 07:59buy32540.101.22231.21931.2263
65082005.08.30 08:59close32540.101.22221.21931.2263-1.0044199.00
65092005.08.30 08:59sell32550.101.22221.22521.2182
65102005.08.30 13:12t/p32550.101.21821.22521.218240.0044239.00
65112005.08.30 13:59sell32560.101.21911.22211.2151
65122005.08.30 18:59s/l32560.101.22211.22211.2151-30.0044209.00
65132005.08.30 19:59sell32570.101.22231.22531.2183
65142005.08.31 12:38close32570.101.21921.22531.218331.0044240.00
65152005.08.31 12:38buy32580.101.21921.21621.2232
65162005.08.31 13:59close32580.101.22261.21621.223234.0044274.00
65172005.08.31 13:59sell32590.101.22261.22561.2186
65182005.08.31 14:59s/l32590.101.22561.22561.2186-30.0044244.00
65192005.08.31 17:59buy32600.101.23321.23021.2372
65202005.08.31 19:59close32600.101.23371.23021.23725.0044249.00
65212005.08.31 19:59sell32610.101.23371.23671.2297
65222005.09.01 08:59s/l32610.101.23671.23671.2297-30.0044219.00
65232005.09.01 11:59buy32620.101.23881.23581.2428
65242005.09.01 14:59t/p32620.101.24281.23581.242840.0044259.00
65252005.09.01 15:59buy32630.101.24581.24281.2498
65262005.09.01 16:59close32630.101.24571.24281.2498-1.0044258.00
65272005.09.01 16:59sell32640.101.24571.24871.2417
65282005.09.01 18:59s/l32640.101.24871.24871.2417-30.0044228.00
65292005.09.01 20:35buy32650.101.24901.24601.2530
65302005.09.02 00:59close32650.101.24811.24601.2530-9.0044219.00
65312005.09.02 00:59sell32660.101.24811.25111.2441
65322005.09.02 06:59s/l32660.101.25111.25111.2441-30.0044189.00
65332005.09.02 10:50sell32670.101.25671.25971.2527
65342005.09.02 12:40close32670.101.25521.25971.252715.0044204.00
65352005.09.02 12:40buy32680.101.25521.25221.2592
65362005.09.02 12:59s/l32680.101.25221.25221.2592-30.0044174.00
65372005.09.02 13:59sell32690.101.25381.25681.2498
65382005.09.02 14:59close32690.101.25241.25681.249814.0044188.00
65392005.09.02 14:59buy32700.101.25241.24941.2564
65402005.09.02 16:02close32700.101.25511.24941.256427.0044215.00
65412005.09.02 16:02sell32710.101.25511.25811.2511
65422005.09.05 06:12s/l32710.101.25811.25811.2511-30.0044185.00
65432005.09.05 06:48buy32720.101.25691.25391.2609
65442005.09.05 07:59s/l32720.101.25391.25391.2609-30.0044155.00
65452005.09.05 10:59buy32730.101.25481.25181.2588
65462005.09.05 14:51close32730.101.25471.25181.2588-1.0044154.00
65472005.09.05 14:51sell32740.101.25471.25771.2507
65482005.09.06 00:59t/p32740.101.25071.25771.250740.0044194.00
65492005.09.06 09:27buy32750.101.24581.24281.2498
65502005.09.06 11:59close32750.101.24831.24281.249825.0044219.00
65512005.09.06 11:59sell32760.101.24831.25131.2443
65522005.09.06 12:59s/l32760.101.25131.25131.2443-30.0044189.00
65532005.09.06 14:56sell32770.101.25061.25361.2466
65542005.09.06 22:27t/p32770.101.24661.25361.246640.0044229.00
65552005.09.07 07:59buy32780.101.25231.24931.2563
65562005.09.07 08:13s/l32780.101.24931.24931.2563-30.0044199.00
65572005.09.07 08:59sell32790.101.25211.25511.2481
65582005.09.07 09:59t/p32790.101.24811.25511.248140.0044239.00
65592005.09.07 09:59buy32800.101.24761.24461.2516
65602005.09.07 13:58s/l32800.101.24461.24461.2516-30.0044209.00
65612005.09.07 14:59sell32810.101.24481.24781.2408
65622005.09.07 17:59close32810.101.24391.24781.24089.0044218.00
65632005.09.07 17:59buy32820.101.24391.24091.2479
65642005.09.08 00:08s/l32820.101.24091.24091.2479-30.0044188.00
65652005.09.08 08:59buy32830.101.24261.23961.2466
65662005.09.08 14:41close32830.101.24321.23961.24666.0044194.00
65672005.09.08 14:41sell32840.101.24321.24621.2392
65682005.09.08 16:31close32840.101.23971.24621.239235.0044229.00
65692005.09.08 16:31buy32850.101.23971.23671.2437
65702005.09.08 18:59close32850.101.23991.23671.24372.0044231.00
65712005.09.08 18:59sell32860.101.23991.24291.2359
65722005.09.09 04:09s/l32860.101.24291.24291.2359-30.0044201.00
65732005.09.09 04:31buy32870.101.24221.23921.2462
65742005.09.09 05:59close32870.101.24391.23921.246217.0044218.00
65752005.09.09 05:59sell32880.101.24391.24691.2399
65762005.09.09 07:59close32880.101.24211.24691.239918.0044236.00
65772005.09.09 07:59buy32890.101.24211.23911.2461
65782005.09.09 11:45s/l32890.101.23911.23911.2461-30.0044206.00
65792005.09.09 14:13sell32900.101.24091.24391.2369
65802005.09.09 15:59close32900.101.24251.24391.2369-16.0044190.00
65812005.09.09 15:59buy32910.101.24251.23951.2465
65822005.09.09 16:59close32910.101.24261.23951.24651.0044191.00
65832005.09.09 16:59sell32920.101.24261.24561.2386
65842005.09.12 02:59t/p32920.101.23861.24561.238640.0044231.00
65852005.09.12 05:12sell32930.101.23301.23601.2290
65862005.09.12 06:59close32930.101.23341.23601.2290-4.0044227.00
65872005.09.12 06:59buy32940.101.23341.23041.2374
65882005.09.12 07:59close32940.101.23341.23041.23740.0044227.00
65892005.09.12 07:59sell32950.101.23341.23641.2294
65902005.09.12 12:59t/p32950.101.22941.23641.229440.0044267.00
65912005.09.12 13:59sell32960.101.22911.23211.2251
65922005.09.12 14:59close32960.101.22901.23211.22511.0044268.00
65932005.09.12 14:59buy32970.101.22901.22601.2330
65942005.09.12 15:59close32970.101.22891.22601.2330-1.0044267.00
65952005.09.12 15:59sell32980.101.22891.23191.2249
65962005.09.13 08:59close32980.101.22821.23191.22497.0044274.00
65972005.09.13 08:59buy32990.101.22821.22521.2322
65982005.09.13 12:59close32990.101.22971.22521.232215.0044289.00
65992005.09.13 12:59sell33000.101.22971.23271.2257
66002005.09.13 14:16close33000.101.22721.23271.225725.0044314.00
66012005.09.13 14:16buy33010.101.22721.22421.2312
66022005.09.13 17:59close33010.101.22681.22421.2312-4.0044310.00
66032005.09.13 17:59sell33020.101.22681.22981.2228
66042005.09.14 01:59s/l33020.101.22981.22981.2228-30.0044280.00
66052005.09.14 06:59buy33030.101.22771.22471.2317
66062005.09.14 09:43close33030.101.22891.22471.231712.0044292.00
66072005.09.14 09:43sell33040.101.22891.23191.2249
66082005.09.14 14:12s/l33040.101.23191.23191.2249-30.0044262.00
66092005.09.14 14:38buy33050.101.23061.22761.2346
66102005.09.14 18:59s/l33050.101.22761.22761.2346-30.0044232.00
66112005.09.15 07:59sell33060.101.22151.22451.2175
66122005.09.15 14:36close33060.101.22101.22451.21755.0044237.00
66132005.09.15 14:36buy33070.101.22101.21801.2250
66142005.09.15 16:42close33070.101.22191.21801.22509.0044246.00
66152005.09.15 16:42sell33080.101.22191.22491.2179
66162005.09.15 18:18close33080.101.22091.22491.217910.0044256.00
66172005.09.15 18:18buy33090.101.22091.21791.2249
66182005.09.16 02:59t/p33090.101.22491.21791.224940.0044296.00
66192005.09.16 05:59buy33100.101.22931.22631.2333
66202005.09.16 10:59s/l33100.101.22631.22631.2333-30.0044266.00
66212005.09.16 14:59sell33110.101.22171.22471.2177
66222005.09.16 15:59close33110.101.22131.22471.21774.0044270.00
66232005.09.16 15:59buy33120.101.22131.21831.2253
66242005.09.18 23:00s/l33120.101.21831.21831.2253-30.0044240.00
66252005.09.19 11:55buy33130.101.21361.21061.2176
66262005.09.20 12:58close33130.101.21621.21061.217626.0044266.00
66272005.09.20 12:58sell33140.101.21621.21921.2122
66282005.09.20 16:59close33140.101.21731.21921.2122-11.0044255.00
66292005.09.20 16:59buy33150.101.21731.21431.2213
66302005.09.20 18:59s/l33150.101.21431.21431.2213-30.0044225.00
66312005.09.21 07:19sell33160.101.22071.22371.2167
66322005.09.21 11:38close33160.101.22121.22371.2167-5.0044220.00
66332005.09.21 11:38buy33170.101.22121.21821.2252
66342005.09.21 13:54close33170.101.22291.21821.225217.0044237.00
66352005.09.21 13:54sell33180.101.22291.22591.2189
66362005.09.21 23:59s/l33180.101.22591.22591.2189-30.0044207.00
66372005.09.22 01:45sell33190.101.22561.22861.2216
66382005.09.22 01:59t/p33190.101.22161.22861.221640.0044247.00
66392005.09.22 04:40sell33200.101.22111.22411.2171
66402005.09.22 14:59t/p33200.101.21711.22411.217140.0044287.00
66412005.09.22 16:37buy33210.101.21501.21201.2190
66422005.09.23 08:58s/l33210.101.21201.21201.2190-30.0044257.00
66432005.09.23 08:58buy33220.101.21221.20921.2162
66442005.09.23 12:59s/l33220.101.20921.20921.2162-30.0044227.00
66452005.09.23 15:30buy33230.101.20681.20381.2108
66462005.09.25 23:00s/l33230.101.20381.20381.2108-30.0044197.00
66472005.09.26 10:42sell33240.101.20561.20861.2016
66482005.09.26 12:59close33240.101.20271.20861.201629.0044226.00
66492005.09.26 12:59buy33250.101.20271.19971.2067
66502005.09.26 18:59t/p33250.101.20671.19971.206740.0044266.00
66512005.09.27 10:25sell33260.101.20341.20641.1994
66522005.09.27 11:59close33260.101.20171.20641.199417.0044283.00
66532005.09.27 11:59buy33270.101.20171.19871.2057
66542005.09.27 16:18close33270.101.20101.19871.2057-7.0044276.00
66552005.09.27 16:18sell33280.101.20101.20401.1970
66562005.09.28 06:45s/l33280.101.20401.20401.1970-30.0044246.00
66572005.09.28 07:59sell33290.101.20351.20651.1995
66582005.09.28 10:33close33290.101.20111.20651.199524.0044270.00
66592005.09.28 10:33buy33300.101.20111.19811.2051
66602005.09.28 11:59close33300.101.20331.19811.205122.0044292.00
66612005.09.28 11:59sell33310.101.20331.20631.1993
66622005.09.28 13:33close33310.101.20191.20631.199314.0044306.00
66632005.09.28 13:33buy33320.101.20191.19891.2059
66642005.09.28 15:59close33320.101.20151.19891.2059-4.0044302.00
66652005.09.28 15:59sell33330.101.20151.20451.1975
66662005.09.28 21:59s/l33330.101.20451.20451.1975-30.0044272.00
66672005.09.28 23:59buy33340.101.20591.20291.2099
66682005.09.29 00:59close33340.101.20581.20291.2099-1.0044271.00
66692005.09.29 00:59sell33350.101.20581.20881.2018
66702005.09.29 09:47close33350.101.20501.20881.20188.0044279.00
66712005.09.29 09:47buy33360.101.20501.20201.2090
66722005.09.29 12:59s/l33360.101.20201.20201.2090-30.0044249.00
66732005.09.29 13:59sell33370.101.20281.20581.1988
66742005.09.29 18:59close33370.101.20401.20581.1988-12.0044237.00
66752005.09.29 18:59buy33380.101.20401.20101.2080
66762005.09.30 12:50close33380.101.20561.20101.208016.0044253.00
66772005.09.30 12:50sell33390.101.20561.20861.2016
66782005.09.30 18:59t/p33390.101.20161.20861.201640.0044293.00
66792005.09.30 19:30buy33400.101.20131.19831.2053
66802005.10.03 00:59s/l33400.101.19831.19831.2053-30.0044263.00
66812005.10.03 03:08sell33410.101.19421.19721.1902
66822005.10.04 07:59close33410.101.19141.19721.190228.0044291.00
66832005.10.04 07:59buy33420.101.19141.18841.1954
66842005.10.04 15:33close33420.101.19391.18841.195425.0044316.00
66852005.10.04 15:33sell33430.101.19391.19691.1899
66862005.10.05 07:18close33430.101.19481.19691.1899-9.0044307.00
66872005.10.05 07:18buy33440.101.19481.19181.1988
66882005.10.05 21:59t/p33440.101.19881.19181.198840.0044347.00
66892005.10.05 23:59sell33450.101.20131.20431.1973
66902005.10.06 00:59s/l33450.101.20431.20431.1973-30.0044317.00
66912005.10.06 02:37buy33460.101.20401.20101.2080
66922005.10.06 08:29close33460.101.20661.20101.208026.0044343.00
66932005.10.06 08:29sell33470.101.20661.20961.2026
66942005.10.06 13:59s/l33470.101.20961.20961.2026-30.0044313.00
66952005.10.06 14:59sell33480.101.21341.21641.2094
66962005.10.06 16:11close33480.101.21341.21641.20940.0044313.00
66972005.10.06 16:11buy33490.101.21341.21041.2174
66982005.10.06 17:59t/p33490.101.21741.21041.217440.0044353.00
66992005.10.07 16:59sell33500.101.21151.21451.2075
67002005.10.10 07:59s/l33500.101.21451.21451.2075-30.0044323.00
67012005.10.10 16:59sell33510.101.20591.20891.2019
67022005.10.11 12:44t/p33510.101.20191.20891.201940.0044363.00
67032005.10.12 12:59sell33520.101.20201.20501.1980
67042005.10.12 15:57close33520.101.20291.20501.1980-9.0044354.00
67052005.10.12 15:57buy33530.101.20291.19991.2069
67062005.10.12 17:28close33530.101.20381.19991.20699.0044363.00
67072005.10.12 17:28sell33540.101.20381.20681.1998
67082005.10.12 23:59close33540.101.20251.20681.199813.0044376.00
67092005.10.12 23:59buy33550.101.20251.19951.2065
67102005.10.13 01:59s/l33550.101.19951.19951.2065-30.0044346.00
67112005.10.13 05:14sell33560.101.19911.20211.1951
67122005.10.13 09:57close33560.101.19771.20211.195114.0044360.00
67132005.10.13 09:57buy33570.101.19771.19471.2017
67142005.10.13 12:59s/l33570.101.19471.19471.2017-30.0044330.00
67152005.10.13 14:59sell33580.101.19351.19651.1895
67162005.10.13 16:59s/l33580.101.19651.19651.1895-30.0044300.00
67172005.10.14 04:59buy33590.101.20341.20041.2074
67182005.10.14 05:59close33590.101.20341.20041.20740.0044300.00
67192005.10.14 05:59sell33600.101.20341.20641.1994
67202005.10.14 07:58close33600.101.20161.20641.199418.0044318.00
67212005.10.14 07:58buy33610.101.20161.19861.2056
67222005.10.14 11:00s/l33610.101.19861.19861.2056-30.0044288.00
67232005.10.14 11:59sell33620.101.19931.20231.1953
67242005.10.14 12:59close33620.101.19851.20231.19538.0044296.00
67252005.10.14 12:59buy33630.101.19851.19551.2025
67262005.10.14 14:33t/p33630.101.20251.19551.202540.0044336.00
67272005.10.14 17:18sell33640.101.20861.21161.2046
67282005.10.17 02:46s/l33640.101.21161.21161.2046-30.0044306.00
67292005.10.17 06:59sell33650.101.20891.21191.2049
67302005.10.17 09:59t/p33650.101.20491.21191.204940.0044346.00
67312005.10.17 11:58buy33660.101.20301.20001.2070
67322005.10.17 14:59close33660.101.20291.20001.2070-1.0044345.00
67332005.10.17 14:59sell33670.101.20291.20591.1989
67342005.10.17 16:59s/l33670.101.20591.20591.1989-30.0044315.00
67352005.10.18 01:49buy33680.101.19971.19671.2037
67362005.10.18 06:59close33680.101.19891.19671.2037-8.0044307.00
67372005.10.18 06:59sell33690.101.19891.20191.1949
67382005.10.18 10:59t/p33690.101.19491.20191.194940.0044347.00
67392005.10.18 12:40sell33700.101.19471.19771.1907
67402005.10.19 06:59t/p33700.101.19071.19771.190740.0044387.00
67412005.10.19 07:59sell33710.101.19001.19301.1860
67422005.10.19 08:59close33710.101.18891.19301.186011.0044398.00
67432005.10.19 08:59buy33720.101.18891.18591.1929
67442005.10.19 09:59t/p33720.101.19291.18591.192940.0044438.00
67452005.10.19 13:39buy33730.101.19471.19171.1987
67462005.10.19 16:56close33730.101.19851.19171.198738.0044476.00
67472005.10.19 16:56sell33740.101.19851.20151.1945
67482005.10.19 18:53close33740.101.19681.20151.194517.0044493.00
67492005.10.19 18:53buy33750.101.19681.19381.2008
67502005.10.19 21:59close33750.101.19991.19381.200831.0044524.00
67512005.10.19 21:59sell33760.101.19991.20291.1959
67522005.10.20 09:28close33760.101.19741.20291.195925.0044549.00
67532005.10.20 09:28buy33770.101.19741.19441.2014
67542005.10.20 10:34close33770.101.19741.19441.20140.0044549.00
67552005.10.20 10:34sell33780.101.19741.20041.1934
67562005.10.20 11:59close33780.101.19591.20041.193415.0044564.00
67572005.10.20 11:59buy33790.101.19591.19291.1999
67582005.10.20 12:59close33790.101.19631.19291.19994.0044568.00
67592005.10.20 12:59sell33800.101.19631.19931.1923
67602005.10.20 18:59s/l33800.101.19931.19931.1923-30.0044538.00
67612005.10.21 01:59buy33810.101.20511.20211.2091
67622005.10.21 02:59close33810.101.20551.20211.20914.0044542.00
67632005.10.21 02:59sell33820.101.20551.20851.2015
67642005.10.21 11:00t/p33820.101.20151.20851.201540.0044582.00
67652005.10.21 11:59buy33830.101.20071.19771.2047
67662005.10.21 13:59close33830.101.20361.19771.204729.0044611.00
67672005.10.21 13:59sell33840.101.20361.20661.1996
67682005.10.21 15:59t/p33840.101.19961.20661.199640.0044651.00
67692005.10.21 16:59sell33850.101.19591.19891.1919
67702005.10.21 19:26close33850.101.19451.19891.191914.0044665.00
67712005.10.21 19:26buy33860.101.19451.19151.1985
67722005.10.23 23:34close33860.101.19491.19151.19854.0044669.00
67732005.10.23 23:34sell33870.101.19491.19791.1909
67742005.10.24 14:59s/l33870.101.19791.19791.1909-30.0044639.00
67752005.10.24 15:59sell33880.101.19961.20261.1956
67762005.10.24 16:59close33880.101.19931.20261.19563.0044642.00
67772005.10.24 16:59buy33890.101.19931.19631.2033
67782005.10.24 17:59close33890.101.19951.19631.20332.0044644.00
67792005.10.24 17:59sell33900.101.19951.20251.1955
67802005.10.25 01:00t/p33900.101.19551.20251.195540.0044684.00
67812005.10.25 05:21sell33910.101.19731.20031.1933
67822005.10.25 08:59s/l33910.101.20031.20031.1933-30.0044654.00
67832005.10.25 09:59sell33920.101.20341.20641.1994
67842005.10.25 13:59s/l33920.101.20641.20641.1994-30.0044624.00
67852005.10.25 16:27sell33930.101.21041.21341.2064
67862005.10.26 00:59close33930.101.20951.21341.20649.0044633.00
67872005.10.26 00:59buy33940.101.20951.20651.2135
67882005.10.26 02:59close33940.101.21051.20651.213510.0044643.00
67892005.10.26 02:59sell33950.101.21051.21351.2065
67902005.10.26 09:47t/p33950.101.20651.21351.206540.0044683.00
67912005.10.26 11:49buy33960.101.20681.20381.2108
67922005.10.26 15:45close33960.101.20851.20381.210817.0044700.00
67932005.10.26 15:45sell33970.101.20851.21151.2045
67942005.10.27 03:59s/l33970.101.21151.21151.2045-30.0044670.00
67952005.10.27 06:59sell33980.101.21051.21351.2065
67962005.10.27 07:59close33980.101.21031.21351.20652.0044672.00
67972005.10.27 07:59buy33990.101.21031.20731.2143
67982005.10.27 10:33t/p33990.101.21431.20731.214340.0044712.00
67992005.10.27 10:59buy34000.101.21221.20921.2162
68002005.10.27 12:09close34000.101.21381.20921.216216.0044728.00
68012005.10.27 12:09sell34010.101.21381.21681.2098
68022005.10.27 16:59close34010.101.21421.21681.2098-4.0044724.00
68032005.10.27 16:59buy34020.101.21421.21121.2182
68042005.10.28 09:21close34020.101.21581.21121.218216.0044740.00
68052005.10.28 09:21sell34030.101.21581.21881.2118
68062005.10.28 10:26close34030.101.21471.21881.211811.0044751.00
68072005.10.28 10:26buy34040.101.21471.21171.2187
68082005.10.28 12:59s/l34040.101.21171.21171.2187-30.0044721.00
68092005.10.28 14:32sell34050.101.21281.21581.2088
68102005.10.28 16:59t/p34050.101.20881.21581.208840.0044761.00
68112005.10.28 18:59sell34060.101.20651.20951.2025
68122005.10.31 13:49t/p34060.101.20251.20951.202540.0044801.00
68132005.10.31 14:52buy34070.101.20051.19751.2045
68142005.11.01 01:59s/l34070.101.19751.19751.2045-30.0044771.00
68152005.11.01 09:24sell34080.101.20021.20321.1962
68162005.11.01 11:54close34080.101.20011.20321.19621.0044772.00
68172005.11.01 11:54buy34090.101.20011.19711.2041
68182005.11.01 12:59close34090.101.20171.19711.204116.0044788.00
68192005.11.01 12:59sell34100.101.20171.20471.1977
68202005.11.01 17:55close34100.101.19971.20471.197720.0044808.00
68212005.11.01 17:55buy34110.101.19971.19671.2037
68222005.11.01 23:54close34110.101.20361.19671.203739.0044847.00
68232005.11.01 23:54sell34120.101.20361.20661.1996
68242005.11.02 12:00t/p34120.101.19961.20661.199640.0044887.00
68252005.11.02 15:46sell34130.101.20391.20691.1999
68262005.11.02 16:48s/l34130.101.20691.20691.1999-30.0044857.00
68272005.11.02 17:59buy34140.101.20631.20331.2103
68282005.11.03 12:24close34140.101.20611.20331.2103-2.0044855.00
68292005.11.03 12:24sell34150.101.20611.20911.2021
68302005.11.03 13:59t/p34150.101.20211.20911.202140.0044895.00
68312005.11.03 14:50sell34160.101.20141.20441.1974
68322005.11.03 16:59t/p34160.101.19741.20441.197440.0044935.00
68332005.11.03 18:06buy34170.101.19571.19271.1997
68342005.11.04 14:20s/l34170.101.19271.19271.1997-30.0044905.00
68352005.11.04 16:55buy34180.101.18121.17821.1852
68362005.11.07 01:59close34180.101.18131.17821.18521.0044906.00
68372005.11.07 01:59sell34190.101.18131.18431.1773
68382005.11.07 14:56close34190.101.17881.18431.177325.0044931.00
68392005.11.07 14:56buy34200.101.17881.17581.1828
68402005.11.07 16:30close34200.101.17991.17581.182811.0044942.00
68412005.11.07 16:30sell34210.101.17991.18291.1759
68422005.11.07 17:49close34210.101.17911.18291.17598.0044950.00
68432005.11.07 17:49buy34220.101.17911.17611.1831
68442005.11.08 01:54s/l34220.101.17611.17611.1831-30.0044920.00
68452005.11.08 09:19buy34230.101.17161.16861.1756
68462005.11.08 10:50close34230.101.17441.16861.175628.0044948.00
68472005.11.08 10:50sell34240.101.17441.17741.1704
68482005.11.08 12:29close34240.101.17251.17741.170419.0044967.00
68492005.11.08 12:29buy34250.101.17251.16951.1765
68502005.11.08 16:10t/p34250.101.17651.16951.176540.0045007.00
68512005.11.08 16:33buy34260.101.17581.17281.1798
68522005.11.08 19:47close34260.101.17911.17281.179833.0045040.00
68532005.11.08 19:47sell34270.101.17911.18211.1751
68542005.11.09 11:59t/p34270.101.17511.18211.175140.0045080.00
68552005.11.09 13:58buy34280.101.17411.17111.1781
68562005.11.09 13:59t/p34280.101.17811.17111.178140.0045120.00
68572005.11.09 15:33buy34290.101.17321.17021.1772
68582005.11.09 16:47close34290.101.17341.17021.17722.0045122.00
68592005.11.09 16:47sell34300.101.17341.17641.1694
68602005.11.09 18:59s/l34300.101.17641.17641.1694-30.0045092.00
68612005.11.10 00:27sell34310.101.17751.18051.1735
68622005.11.10 08:59close34310.101.17681.18051.17357.0045099.00
68632005.11.10 08:59buy34320.101.17681.17381.1808
68642005.11.10 12:43close34320.101.17851.17381.180817.0045116.00
68652005.11.10 12:43sell34330.101.17851.18151.1745
68662005.11.10 13:43close34330.101.17661.18151.174519.0045135.00
68672005.11.10 13:43buy34340.101.17661.17361.1806
68682005.11.10 15:10s/l34340.101.17361.17361.1806-30.0045105.00
68692005.11.10 15:10buy34350.101.17361.17061.1776
68702005.11.10 16:11close34350.101.17471.17061.177611.0045116.00
68712005.11.10 16:11sell34360.101.17471.17771.1707
68722005.11.10 19:59t/p34360.101.17071.17771.170740.0045156.00
68732005.11.10 20:59buy34370.101.16821.16521.1722
68742005.11.11 10:51close34370.101.16991.16521.172217.0045173.00
68752005.11.11 10:51sell34380.101.16991.17291.1659
68762005.11.11 11:59close34380.101.16941.17291.16595.0045178.00
68772005.11.11 11:59buy34390.101.16941.16641.1734
68782005.11.11 15:59close34390.101.17071.16641.173413.0045191.00
68792005.11.11 15:59sell34400.101.17071.17371.1667
68802005.11.14 01:06s/l34400.101.17371.17371.1667-30.0045161.00
68812005.11.14 06:59buy34410.101.17571.17271.1797
68822005.11.14 12:59s/l34410.101.17271.17271.1797-30.0045131.00
68832005.11.14 14:22buy34420.101.16981.16681.1738
68842005.11.14 15:41close34420.101.17071.16681.17389.0045140.00
68852005.11.14 15:41sell34430.101.17071.17371.1667
68862005.11.14 17:55t/p34430.101.16671.17371.166740.0045180.00
68872005.11.15 12:59sell34440.101.16621.16921.1622
68882005.11.15 15:13close34440.101.16771.16921.1622-15.0045165.00
68892005.11.15 15:13buy34450.101.16771.16471.1717
68902005.11.15 17:14close34450.101.16981.16471.171721.0045186.00
68912005.11.15 17:14sell34460.101.16981.17281.1658
68922005.11.15 20:59s/l34460.101.17281.17281.1658-30.0045156.00
68932005.11.16 13:59sell34470.101.16981.17281.1658
68942005.11.16 14:59t/p34470.101.16581.17281.165840.0045196.00
68952005.11.16 15:46buy34480.101.16491.16191.1689
68962005.11.16 17:20t/p34480.101.16891.16191.168940.0045236.00
68972005.11.17 04:34sell34490.101.16781.17081.1638
68982005.11.17 08:42close34490.101.16541.17081.163824.0045260.00
68992005.11.17 08:42buy34500.101.16541.16241.1694
69002005.11.17 09:51close34500.101.16911.16241.169437.0045297.00
69012005.11.17 09:51sell34510.101.16911.17211.1651
69022005.11.17 14:58close34510.101.16751.17211.165116.0045313.00
69032005.11.17 14:58buy34520.101.16751.16451.1715
69042005.11.17 15:59t/p34520.101.17151.16451.171540.0045353.00
69052005.11.18 07:59buy34530.101.17151.16851.1755
69062005.11.18 08:59s/l34530.101.16851.16851.1755-30.0045323.00
69072005.11.18 15:31sell34540.101.17701.18001.1730
69082005.11.18 15:59t/p34540.101.17301.18001.173040.0045363.00
69092005.11.18 16:20buy34550.101.17071.16771.1747
69102005.11.18 17:33t/p34550.101.17471.16771.174740.0045403.00
69112005.11.18 17:33sell34560.101.17491.17791.1709
69122005.11.20 23:00s/l34560.101.17791.17791.1709-30.0045373.00
69132005.11.21 07:59sell34570.101.17781.18081.1738
69142005.11.21 09:22s/l34570.101.18081.18081.1738-30.0045343.00
69152005.11.21 10:23sell34580.101.18281.18581.1788
69162005.11.21 15:23close34580.101.18211.18581.17887.0045350.00
69172005.11.21 15:23buy34590.101.18211.17911.1861
69182005.11.21 15:59s/l34590.101.17911.17911.1861-30.0045320.00
69192005.11.21 17:16buy34600.101.17311.17011.1771
69202005.11.22 09:59s/l34600.101.17011.17011.1771-30.0045290.00
69212005.11.22 11:37sell34610.101.17121.17421.1672
69222005.11.22 12:44close34610.101.16981.17421.167214.0045304.00
69232005.11.22 12:44buy34620.101.16981.16681.1738
69242005.11.22 15:47close34620.101.16981.16681.17380.0045304.00
69252005.11.22 15:47sell34630.101.16981.17281.1658
69262005.11.22 16:45s/l34630.101.17281.17281.1658-30.0045274.00
69272005.11.22 16:59buy34640.101.17161.16861.1756
69282005.11.22 18:59close34640.101.17441.16861.175628.0045302.00
69292005.11.22 18:59sell34650.101.17441.17741.1704
69302005.11.22 19:59s/l34650.101.17741.17741.1704-30.0045272.00
69312005.11.22 20:30buy34660.101.18051.17751.1845
69322005.11.23 07:13close34660.101.18361.17751.184531.0045303.00
69332005.11.23 07:13sell34670.101.18361.18661.1796
69342005.11.23 08:20close34670.101.18261.18661.179610.0045313.00
69352005.11.23 08:20buy34680.101.18261.17961.1866
69362005.11.23 10:00s/l34680.101.17961.17961.1866-30.0045283.00
69372005.11.23 10:30buy34690.101.17951.17651.1835
69382005.11.23 11:30close34690.101.18051.17651.183510.0045293.00
69392005.11.23 11:30sell34700.101.18051.18351.1765
69402005.11.23 15:35close34700.101.18021.18351.17653.0045296.00
69412005.11.23 15:35buy34710.101.18021.17721.1842
69422005.11.23 21:59close34710.101.18231.17721.184221.0045317.00
69432005.11.23 21:59sell34720.101.18231.18531.1783
69442005.11.24 07:57close34720.101.17961.18531.178327.0045344.00
69452005.11.24 07:57buy34730.101.17961.17661.1836
69462005.11.24 11:29close34730.101.18061.17661.183610.0045354.00
69472005.11.24 11:29sell34740.101.18061.18361.1766
69482005.11.24 13:33close34740.101.17851.18361.176621.0045375.00
69492005.11.24 13:33buy34750.101.17851.17551.1825
69502005.11.25 02:59close34750.101.17751.17551.1825-10.0045365.00
69512005.11.25 02:59sell34760.101.17751.18051.1735
69522005.11.25 08:46close34760.101.17521.18051.173523.0045388.00
69532005.11.25 08:46buy34770.101.17521.17221.1792
69542005.11.25 10:59close34770.101.17591.17221.17927.0045395.00
69552005.11.25 10:59sell34780.101.17591.17891.1719
69562005.11.25 16:22close34780.101.17281.17891.171931.0045426.00
69572005.11.25 16:22buy34790.101.17281.16981.1768
69582005.11.28 00:59s/l34790.101.16981.16981.1768-30.0045396.00
69592005.11.28 10:59sell34800.101.17161.17461.1676
69602005.11.28 13:59close34800.101.17171.17461.1676-1.0045395.00
69612005.11.28 13:59buy34810.101.17171.16871.1757
69622005.11.28 15:59t/p34810.101.17571.16871.175740.0045435.00
69632005.11.28 17:41sell34820.101.18051.18351.1765
69642005.11.28 18:59s/l34820.101.18351.18351.1765-30.0045405.00
69652005.11.28 20:09sell34830.101.18741.19041.1834
69662005.11.29 01:59t/p34830.101.18341.19041.183440.0045445.00
69672005.11.29 07:59sell34840.101.18321.18621.1792
69682005.11.29 12:59close34840.101.18081.18621.179224.0045469.00
69692005.11.29 12:59buy34850.101.18081.17781.1848
69702005.11.29 13:59s/l34850.101.17781.17781.1848-30.0045439.00
69712005.11.29 14:50buy34860.101.17571.17271.1797
69722005.11.29 15:51close34860.101.17811.17271.179724.0045463.00
69732005.11.29 15:51sell34870.101.17811.18111.1741
69742005.11.30 08:59close34870.101.17771.18111.17414.0045467.00
69752005.11.30 08:59buy34880.101.17771.17471.1817
69762005.11.30 15:32close34880.101.17751.17471.1817-2.0045465.00
69772005.11.30 15:32sell34890.101.17751.18051.1735
69782005.11.30 16:54close34890.101.17861.18051.1735-11.0045454.00
69792005.11.30 16:54buy34900.101.17861.17561.1826
69802005.11.30 18:59close34900.101.17891.17561.18263.0045457.00
69812005.11.30 18:59sell34910.101.17891.18191.1749
69822005.12.01 06:59close34910.101.17801.18191.17499.0045466.00
69832005.12.01 06:59buy34920.101.17801.17501.1820
69842005.12.01 13:48s/l34920.101.17501.17501.1820-30.0045436.00
69852005.12.01 13:55sell34930.101.17541.17841.1714
69862005.12.01 14:59t/p34930.101.17141.17841.171440.0045476.00
69872005.12.01 15:26buy34940.101.17071.16771.1747
69882005.12.01 16:30close34940.101.17151.16771.17478.0045484.00
69892005.12.01 16:30sell34950.101.17151.17451.1675
69902005.12.01 17:33close34950.101.17001.17451.167515.0045499.00
69912005.12.01 17:33buy34960.101.17001.16701.1740
69922005.12.01 19:59t/p34960.101.17401.16701.174040.0045539.00
69932005.12.02 06:59buy34970.101.17231.16931.1763
69942005.12.02 13:33s/l34970.101.16931.16931.1763-30.0045509.00
69952005.12.02 14:50sell34980.101.17291.17591.1689
69962005.12.02 14:59t/p34980.101.16891.17591.168940.0045549.00
69972005.12.02 16:51buy34990.101.16901.16601.1730
69982005.12.05 11:59t/p34990.101.17301.16601.173040.0045589.00
69992005.12.05 12:49sell35000.101.17441.17741.1704
70002005.12.05 13:59close35000.101.17691.17741.1704-25.0045564.00
70012005.12.05 13:59buy35010.101.17691.17391.1809
70022005.12.05 14:59close35010.101.17721.17391.18093.0045567.00
70032005.12.05 14:59sell35020.101.17721.18021.1732
70042005.12.05 17:59s/l35020.101.18021.18021.1732-30.0045537.00
70052005.12.05 18:44sell35030.101.18111.18411.1771
70062005.12.05 19:57close35030.101.17961.18411.177115.0045552.00
70072005.12.05 19:57buy35040.101.17961.17661.1836
70082005.12.06 10:14s/l35040.101.17661.17661.1836-30.0045522.00
70092005.12.06 10:55sell35050.101.17771.18071.1737
70102005.12.06 14:32close35050.101.17791.18071.1737-2.0045520.00
70112005.12.06 14:32buy35060.101.17791.17491.1819
70122005.12.07 00:41close35060.101.18001.17491.181921.0045541.00
70132005.12.07 00:41sell35070.101.18001.18301.1760
70142005.12.07 07:42t/p35070.101.17601.18301.176040.0045581.00
70152005.12.07 10:59buy35080.101.17271.16971.1767
70162005.12.07 13:59close35080.101.17241.16971.1767-3.0045578.00
70172005.12.07 13:59sell35090.101.17241.17541.1684
70182005.12.07 15:59close35090.101.17251.17541.1684-1.0045577.00
70192005.12.07 15:59buy35100.101.17251.16951.1765
70202005.12.08 02:59close35100.101.17141.16951.1765-11.0045566.00
70212005.12.08 02:59sell35110.101.17141.17441.1674
70222005.12.08 08:58s/l35110.101.17441.17441.1674-30.0045536.00
70232005.12.08 10:51buy35120.101.17641.17341.1804
70242005.12.08 13:59close35120.101.17751.17341.180411.0045547.00
70252005.12.08 13:59sell35130.101.17751.18051.1735
70262005.12.08 15:59s/l35130.101.18051.18051.1735-30.0045517.00
70272005.12.08 18:59buy35140.101.18271.17971.1867
70282005.12.09 00:59s/l35140.101.17971.17971.1867-30.0045487.00
70292005.12.09 08:42buy35150.101.17821.17521.1822
70302005.12.09 09:59close35150.101.17761.17521.1822-6.0045481.00
70312005.12.09 09:59sell35160.101.17761.18061.1736
70322005.12.09 12:05s/l35160.101.18061.18061.1736-30.0045451.00
70332005.12.09 12:07sell35170.101.18091.18391.1769
70342005.12.12 03:15s/l35170.101.18391.18391.1769-30.0045421.00
70352005.12.12 03:56buy35180.101.18251.17951.1865
70362005.12.12 08:59t/p35180.101.18651.17951.186540.0045461.00
70372005.12.12 10:05sell35190.101.18861.19161.1846
70382005.12.12 13:52s/l35190.101.19161.19161.1846-30.0045431.00
70392005.12.12 13:59buy35200.101.19101.18801.1950
70402005.12.12 13:59t/p35200.101.19501.18801.195040.0045471.00
70412005.12.12 14:35sell35210.101.19601.19901.1920
70422005.12.13 10:05t/p35210.101.19201.19901.192040.0045511.00
70432005.12.13 10:59sell35220.101.19241.19541.1884
70442005.12.13 16:59close35220.101.19281.19541.1884-4.0045507.00
70452005.12.13 16:59buy35230.101.19281.18981.1968
70462005.12.13 20:17close35230.101.19571.18981.196829.0045536.00
70472005.12.13 20:17sell35240.101.19571.19871.1917
70482005.12.14 01:59s/l35240.101.19871.19871.1917-30.0045506.00
70492005.12.14 03:15sell35250.101.20261.20561.1986
70502005.12.14 06:59close35250.101.19971.20561.198629.0045535.00
70512005.12.14 06:59buy35260.101.19971.19671.2037
70522005.12.14 09:42close35260.101.20361.19671.203739.0045574.00
70532005.12.14 09:42sell35270.101.20361.20661.1996
70542005.12.14 11:36close35270.101.20161.20661.199620.0045594.00
70552005.12.14 11:36buy35280.101.20161.19861.2056
70562005.12.14 14:30close35280.101.20341.19861.205618.0045612.00
70572005.12.14 14:30sell35290.101.20341.20641.1994
70582005.12.14 18:31close35290.101.20141.20641.199420.0045632.00
70592005.12.14 18:31buy35300.101.20141.19841.2054
70602005.12.14 19:59close35300.101.20071.19841.2054-7.0045625.00
70612005.12.14 19:59sell35310.101.20071.20371.1967
70622005.12.15 04:47close35310.101.19741.20371.196733.0045658.00
70632005.12.15 04:47buy35320.101.19741.19441.2014
70642005.12.15 05:49close35320.101.19961.19441.201422.0045680.00
70652005.12.15 05:49sell35330.101.19961.20261.1956
70662005.12.15 09:57close35330.101.20031.20261.1956-7.0045673.00
70672005.12.15 09:57buy35340.101.20031.19731.2043
70682005.12.15 11:40close35340.101.20211.19731.204318.0045691.00
70692005.12.15 11:40sell35350.101.20211.20511.1981
70702005.12.15 12:59close35350.101.20091.20511.198112.0045703.00
70712005.12.15 12:59buy35360.101.20091.19791.2049
70722005.12.15 14:20close35360.101.20051.19791.2049-4.0045699.00
70732005.12.15 14:20sell35370.101.20051.20351.1965
70742005.12.15 15:59t/p35370.101.19651.20351.196540.0045739.00
70752005.12.15 17:11sell35380.101.19661.19961.1926
70762005.12.15 18:33close35380.101.19541.19961.192612.0045751.00
70772005.12.15 18:33buy35390.101.19541.19241.1994
70782005.12.16 01:59close35390.101.19501.19241.1994-4.0045747.00
70792005.12.16 01:59sell35400.101.19501.19801.1910
70802005.12.16 06:59close35400.101.19691.19801.1910-19.0045728.00
70812005.12.16 06:59buy35410.101.19691.19391.2009
70822005.12.16 10:00t/p35410.101.20091.19391.200940.0045768.00
70832005.12.16 13:59buy35420.101.19751.19451.2015
70842005.12.16 16:14close35420.101.20111.19451.201536.0045804.00
70852005.12.16 16:14sell35430.101.20111.20411.1971
70862005.12.16 17:59close35430.101.20081.20411.19713.0045807.00
70872005.12.16 17:59buy35440.101.20081.19781.2048
70882005.12.19 02:59close35440.101.20251.19781.204817.0045824.00
70892005.12.19 02:59sell35450.101.20251.20551.1985
70902005.12.19 08:59close35450.101.20131.20551.198512.0045836.00
70912005.12.19 08:59buy35460.101.20131.19831.2053
70922005.12.19 13:39s/l35460.101.19831.19831.2053-30.0045806.00
70932005.12.20 08:22buy35470.101.19801.19501.2020
70942005.12.20 10:59close35470.101.19811.19501.20201.0045807.00
70952005.12.20 10:59sell35480.101.19811.20111.1941
70962005.12.20 11:59close35480.101.19721.20111.19419.0045816.00
70972005.12.20 11:59buy35490.101.19721.19421.2012
70982005.12.20 13:59s/l35490.101.19421.19421.2012-30.0045786.00
70992005.12.20 14:56buy35500.101.19271.18971.1967
71002005.12.20 15:59s/l35500.101.18971.18971.1967-30.0045756.00
71012005.12.20 16:08buy35510.101.18831.18531.1923
71022005.12.20 16:59s/l35510.101.18531.18531.1923-30.0045726.00
71032005.12.20 17:59buy35520.101.18471.18171.1887
71042005.12.20 18:59close35520.101.18541.18171.18877.0045733.00
71052005.12.20 18:59sell35530.101.18541.18841.1814
71062005.12.20 21:59close35530.101.18601.18841.1814-6.0045727.00
71072005.12.20 21:59buy35540.101.18601.18301.1900
71082005.12.21 00:59close35540.101.18821.18301.190022.0045749.00
71092005.12.21 00:59sell35550.101.18821.19121.1842
71102005.12.21 01:59close35550.101.18761.19121.18426.0045755.00
71112005.12.21 01:59buy35560.101.18761.18461.1916
71122005.12.21 05:59close35560.101.18701.18461.1916-6.0045749.00
71132005.12.21 05:59sell35570.101.18701.19001.1830
71142005.12.21 08:59close35570.101.18841.19001.1830-14.0045735.00
71152005.12.21 08:59buy35580.101.18841.18541.1924
71162005.12.21 10:38close35580.101.18941.18541.192410.0045745.00
71172005.12.21 10:38sell35590.101.18941.19241.1854
71182005.12.21 14:53t/p35590.101.18541.19241.185440.0045785.00
71192005.12.21 15:45buy35600.101.18081.17781.1848
71202005.12.21 16:59close35600.101.18151.17781.18487.0045792.00
71212005.12.21 16:59sell35610.101.18151.18451.1775
71222005.12.21 19:59s/l35610.101.18451.18451.1775-30.0045762.00
71232005.12.22 00:59sell35620.101.18371.18671.1797
71242005.12.22 14:59s/l35620.101.18671.18671.1797-30.0045732.00
71252005.12.22 18:47buy35630.101.18641.18341.1904
71262005.12.22 19:59close35630.101.18821.18341.190418.0045750.00
71272005.12.22 19:59sell35640.101.18821.19121.1842
71282005.12.23 13:00t/p35640.101.18421.19121.184240.0045790.00
71292005.12.23 13:10sell35650.101.18531.18831.1813
71302005.12.23 14:45close35650.101.18361.18831.181317.0045807.00
71312005.12.23 14:45buy35660.101.18361.18061.1876
71322005.12.23 16:31close35660.101.18691.18061.187633.0045840.00
71332005.12.23 16:31sell35670.101.18691.18991.1829
71342005.12.23 17:42close35670.101.18521.18991.182917.0045857.00
71352005.12.23 17:42buy35680.101.18521.18221.1892
71362005.12.23 19:54close35680.101.18721.18221.189220.0045877.00
71372005.12.23 19:54sell35690.101.18721.19021.1832
71382005.12.27 11:52close35690.101.18531.19021.183219.0045896.00
71392005.12.27 11:52buy35700.101.18531.18231.1893
71402005.12.27 12:59close35700.101.18581.18231.18935.0045901.00
71412005.12.27 12:59sell35710.101.18581.18881.1818
71422005.12.28 04:59close35710.101.18491.18881.18189.0045910.00
71432005.12.28 04:59buy35720.101.18491.18191.1889
71442005.12.28 05:59close35720.101.18511.18191.18892.0045912.00
71452005.12.28 05:59sell35730.101.18511.18811.1811
71462005.12.28 07:59s/l35730.101.18811.18811.1811-30.0045882.00
71472005.12.28 15:34sell35740.101.19241.19541.1884
71482005.12.28 16:59t/p35740.101.18841.19541.188440.0045922.00
71492005.12.28 18:09buy35750.101.18341.18041.1874
71502005.12.28 23:59close35750.101.18471.18041.187413.0045935.00
71512005.12.28 23:59sell35760.101.18471.18771.1807
71522005.12.29 10:20close35760.101.18431.18771.18074.0045939.00
71532005.12.29 10:20buy35770.101.18431.18131.1883
71542005.12.29 14:59close35770.101.18321.18131.1883-11.0045928.00
71552005.12.29 14:59sell35780.101.18321.18621.1792
71562005.12.29 18:59close35780.101.18401.18621.1792-8.0045920.00
71572005.12.29 18:59buy35790.101.18401.18101.1880
71582005.12.30 01:59close35790.101.18451.18101.18805.0045925.00
71592005.12.30 01:59sell35800.101.18451.18751.1805
71602005.12.30 04:23s/l35800.101.18751.18751.1805-30.0045895.00
71612005.12.30 05:54sell35810.101.18841.19141.1844
71622005.12.30 09:57t/p35810.101.18441.19141.184440.0045935.00
71632005.12.30 13:50sell35820.101.18081.18381.1768
71642005.12.30 14:50close35820.101.17901.18381.176818.0045953.00
71652005.12.30 14:50buy35830.101.17901.17601.1830
71662005.12.30 15:55close35830.101.18031.17601.183013.0045966.00
71672005.12.30 15:55sell35840.101.18031.18331.1763
71682005.12.30 16:59s/l35840.101.18331.18331.1763-30.0045936.00
71692005.12.30 17:49sell35850.101.18431.18731.1803
71702006.01.02 23:59close35850.101.18161.18731.180327.0045963.00
71712006.01.02 23:59buy35860.101.18161.17861.1856
71722006.01.03 01:59t/p35860.101.18561.17861.185640.0046003.00
71732006.01.03 06:09sell35870.101.18951.19251.1855
71742006.01.03 07:44close35870.101.18741.19251.185521.0046024.00
71752006.01.03 07:44buy35880.101.18741.18441.1914
71762006.01.03 09:59close35880.101.18891.18441.191415.0046039.00
71772006.01.03 09:59sell35890.101.18891.19191.1849
71782006.01.03 14:59s/l35890.101.19191.19191.1849-30.0046009.00
71792006.01.03 16:51sell35900.101.19791.20091.1939
71802006.01.03 19:59s/l35900.101.20091.20091.1939-30.0045979.00
71812006.01.03 20:59buy35910.101.20171.19871.2057
71822006.01.04 01:42close35910.101.20431.19871.205726.0046005.00
71832006.01.04 01:42sell35920.101.20431.20731.2003
71842006.01.04 03:08s/l35920.101.20731.20731.2003-30.0045975.00
71852006.01.04 07:59buy35930.101.20471.20171.2087
71862006.01.04 10:21close35930.101.20721.20171.208725.0046000.00
71872006.01.04 10:21sell35940.101.20721.21021.2032
71882006.01.04 13:36s/l35940.101.21021.21021.2032-30.0045970.00
71892006.01.04 13:36sell35950.101.21011.21311.2061
71902006.01.04 15:04close35950.101.20811.21311.206120.0045990.00
71912006.01.04 15:04buy35960.101.20811.20511.2121
71922006.01.04 16:33close35960.101.20901.20511.21219.0045999.00
71932006.01.04 16:33sell35970.101.20901.21201.2050
71942006.01.04 17:59s/l35970.101.21201.21201.2050-30.0045969.00
71952006.01.04 18:59buy35980.101.21271.20971.2167
71962006.01.04 19:59close35980.101.21261.20971.2167-1.0045968.00
71972006.01.04 19:59sell35990.101.21261.21561.2086
71982006.01.05 01:38close35990.101.21071.21561.208619.0045987.00
71992006.01.05 01:38buy36000.101.21071.20771.2147
72002006.01.05 09:55close36000.101.21061.20771.2147-1.0045986.00
72012006.01.05 09:55sell36010.101.21061.21361.2066
72022006.01.05 10:59close36010.101.20831.21361.206623.0046009.00
72032006.01.05 10:59buy36020.101.20831.20531.2123
72042006.01.05 13:50close36020.101.20961.20531.212313.0046022.00
72052006.01.05 13:50sell36030.101.20961.21261.2056
72062006.01.05 14:50close36030.101.20841.21261.205612.0046034.00
72072006.01.05 14:50buy36040.101.20841.20541.2124
72082006.01.05 17:09close36040.101.21011.20541.212417.0046051.00
72092006.01.05 17:09sell36050.101.21011.21311.2061
72102006.01.05 18:44close36050.101.20961.21311.20615.0046056.00
72112006.01.05 18:44buy36060.101.20961.20661.2136
72122006.01.05 21:59close36060.101.21101.20661.213614.0046070.00
72132006.01.05 21:59sell36070.101.21101.21401.2070
72142006.01.06 09:59close36070.101.20911.21401.207019.0046089.00
72152006.01.06 09:59buy36080.101.20911.20611.2131
72162006.01.06 13:59t/p36080.101.21311.20611.213140.0046129.00
72172006.01.06 14:51sell36090.101.21641.21941.2124
72182006.01.06 15:51close36090.101.21501.21941.212414.0046143.00
72192006.01.06 15:51buy36100.101.21501.21201.2190
72202006.01.06 16:59close36100.101.21481.21201.2190-2.0046141.00
72212006.01.06 16:59sell36110.101.21481.21781.2108
72222006.01.08 23:59close36110.101.21441.21781.21084.0046145.00
72232006.01.08 23:59buy36120.101.21441.21141.2184
72242006.01.09 00:59close36120.101.21481.21141.21844.0046149.00
72252006.01.09 00:59sell36130.101.21481.21781.2108
72262006.01.09 08:00t/p36130.101.21081.21781.210840.0046189.00
72272006.01.09 08:59buy36140.101.21051.20751.2145
72282006.01.09 10:09s/l36140.101.20751.20751.2145-30.0046159.00
72292006.01.09 11:48sell36150.101.20881.21181.2048
72302006.01.09 13:59close36150.101.20801.21181.20488.0046167.00
72312006.01.09 13:59buy36160.101.20801.20501.2120
72322006.01.09 16:26close36160.101.20791.20501.2120-1.0046166.00
72332006.01.09 16:26sell36170.101.20791.21091.2039
72342006.01.09 17:33close36170.101.20621.21091.203917.0046183.00
72352006.01.09 17:33buy36180.101.20621.20321.2102
72362006.01.10 07:59close36180.101.20611.20321.2102-1.0046182.00
72372006.01.10 07:59sell36190.101.20611.20911.2021
72382006.01.10 09:54close36190.101.20721.20911.2021-11.0046171.00
72392006.01.10 09:54buy36200.101.20721.20421.2112
72402006.01.10 14:43s/l36200.101.20421.20421.2112-30.0046141.00
72412006.01.10 14:43buy36210.101.20441.20141.2084
72422006.01.11 01:59close36210.101.20621.20141.208418.0046159.00
72432006.01.11 01:59sell36220.101.20621.20921.2022
72442006.01.11 07:59close36220.101.20581.20921.20224.0046163.00
72452006.01.11 07:59buy36230.101.20581.20281.2098
72462006.01.11 13:34close36230.101.20941.20281.209836.0046199.00
72472006.01.11 13:34sell36240.101.20941.21241.2054
72482006.01.11 16:19close36240.101.20971.21241.2054-3.0046196.00
72492006.01.11 16:19buy36250.101.20971.20671.2137
72502006.01.11 18:05t/p36250.101.21371.20671.213740.0046236.00
72512006.01.12 07:47sell36260.101.21541.21841.2114
72522006.01.12 13:59t/p36260.101.21141.21841.211440.0046276.00
72532006.01.12 15:28buy36270.101.20261.19961.2066
72542006.01.13 00:20close36270.101.20451.19961.206619.0046295.00
72552006.01.13 00:20sell36280.101.20451.20751.2005
72562006.01.13 07:59s/l36280.101.20751.20751.2005-30.0046265.00
72572006.01.13 10:39sell36290.101.20761.21061.2036
72582006.01.13 12:59close36290.101.20421.21061.203634.0046299.00
72592006.01.13 12:59buy36300.101.20421.20121.2082
72602006.01.13 14:31close36300.101.20661.20121.208224.0046323.00
72612006.01.13 14:31sell36310.101.20661.20961.2026
72622006.01.13 15:31close36310.101.20501.20961.202616.0046339.00
72632006.01.13 15:31buy36320.101.20501.20201.2090
72642006.01.13 16:47close36320.101.20841.20201.209034.0046373.00
72652006.01.13 16:47sell36330.101.20841.21141.2044
72662006.01.13 17:43s/l36330.101.21141.21141.2044-30.0046343.00
72672006.01.13 17:55buy36340.101.21011.20711.2141
72682006.01.13 18:48t/p36340.101.21411.20711.214140.0046383.00
72692006.01.13 18:48sell36350.101.21411.21711.2101
72702006.01.15 23:04s/l36350.101.21711.21711.2101-30.0046353.00
72712006.01.15 23:40buy36360.101.21511.21211.2191
72722006.01.16 08:46close36360.101.21481.21211.2191-3.0046350.00
72732006.01.16 08:46sell36370.101.21481.21781.2108
72742006.01.16 14:16close36370.101.21111.21781.210837.0046387.00
72752006.01.16 14:16buy36380.101.21111.20811.2151
72762006.01.17 01:57s/l36380.101.20811.20811.2151-30.0046357.00
72772006.01.17 01:57buy36390.101.20831.20531.2123
72782006.01.17 07:31t/p36390.101.21231.20531.212340.0046397.00
72792006.01.17 07:52sell36400.101.21291.21591.2089
72802006.01.17 10:51close36400.101.21031.21591.208926.0046423.00
72812006.01.17 10:51buy36410.101.21031.20731.2143
72822006.01.17 11:59s/l36410.101.20731.20731.2143-30.0046393.00
72832006.01.17 12:41buy36420.101.20711.20411.2111
72842006.01.17 13:41close36420.101.20881.20411.211117.0046410.00
72852006.01.17 13:41sell36430.101.20881.21181.2048
72862006.01.18 07:59s/l36430.101.21181.21181.2048-30.0046380.00
72872006.01.18 09:58sell36440.101.21391.21691.2099
72882006.01.18 11:59close36440.101.21201.21691.209919.0046399.00
72892006.01.18 11:59buy36450.101.21201.20901.2160
72902006.01.18 12:59close36450.101.21221.20901.21602.0046401.00
72912006.01.18 12:59sell36460.101.21221.21521.2082
72922006.01.18 14:51close36460.101.21351.21521.2082-13.0046388.00
72932006.01.18 14:51buy36470.101.21351.21051.2175
72942006.01.18 15:52close36470.101.21471.21051.217512.0046400.00
72952006.01.18 15:52sell36480.101.21471.21771.2107
72962006.01.18 15:59t/p36480.101.21071.21771.210740.0046440.00
72972006.01.18 16:18buy36490.101.20981.20681.2138
72982006.01.18 17:46close36490.101.20841.20681.2138-14.0046426.00
72992006.01.18 17:46sell36500.101.20841.21141.2044
73002006.01.18 21:59s/l36500.101.21141.21141.2044-30.0046396.00
73012006.01.19 08:43buy36510.101.20831.20531.2123
73022006.01.19 09:55close36510.101.20771.20531.2123-6.0046390.00
73032006.01.19 09:55sell36520.101.20771.21071.2037
73042006.01.19 14:33close36520.101.20641.21071.203713.0046403.00
73052006.01.19 14:33buy36530.101.20641.20341.2104
73062006.01.19 15:59t/p36530.101.21041.20341.210440.0046443.00
73072006.01.19 16:41sell36540.101.21141.21441.2074
73082006.01.20 08:59t/p36540.101.20741.21441.207440.0046483.00
73092006.01.20 15:48buy36550.101.20921.20621.2132
73102006.01.20 16:59close36550.101.20961.20621.21324.0046487.00
73112006.01.20 16:59sell36560.101.20961.21261.2056
73122006.01.20 18:59s/l36560.101.21261.21261.2056-30.0046457.00
73132006.01.22 22:22sell36570.101.21521.21821.2112
73142006.01.23 00:59s/l36570.101.21821.21821.2112-30.0046427.00
73152006.01.23 01:41sell36580.101.22251.22551.2185
73162006.01.23 04:55s/l36580.101.22551.22551.2185-30.0046397.00
73172006.01.23 04:55sell36590.101.22531.22831.2213
73182006.01.23 08:36close36590.101.22361.22831.221317.0046414.00
73192006.01.23 08:36buy36600.101.22361.22061.2276
73202006.01.23 10:59t/p36600.101.22761.22061.227640.0046454.00
73212006.01.23 11:56sell36610.101.22871.23171.2247
73222006.01.23 14:55close36610.101.22751.23171.224712.0046466.00
73232006.01.23 14:55buy36620.101.22751.22451.2315
73242006.01.23 15:59close36620.101.22831.22451.23158.0046474.00
73252006.01.23 15:59sell36630.101.22831.23131.2243
73262006.01.24 09:45close36630.101.22691.23131.224314.0046488.00
73272006.01.24 09:45buy36640.101.22691.22391.2309
73282006.01.24 13:34close36640.101.22821.22391.230913.0046501.00
73292006.01.24 13:34sell36650.101.22821.23121.2242
73302006.01.25 02:59close36650.101.22641.23121.224218.0046519.00
73312006.01.25 02:59buy36660.101.22641.22341.2304
73322006.01.25 09:59t/p36660.101.23041.22341.230440.0046559.00
73332006.01.25 10:54sell36670.101.23201.23501.2280
73342006.01.25 11:55close36670.101.22941.23501.228026.0046585.00
73352006.01.25 11:55buy36680.101.22941.22641.2334
73362006.01.25 13:44close36680.101.23061.22641.233412.0046597.00
73372006.01.25 13:44sell36690.101.23061.23361.2266
73382006.01.25 14:59t/p36690.101.22661.23361.226640.0046637.00
73392006.01.25 15:51buy36700.101.22571.22271.2297
73402006.01.26 08:57close36700.101.22671.22271.229710.0046647.00
73412006.01.26 08:57sell36710.101.22671.22971.2227
73422006.01.26 09:57close36710.101.22401.22971.222727.0046674.00
73432006.01.26 09:57buy36720.101.22401.22101.2280
73442006.01.26 11:59close36720.101.22471.22101.22807.0046681.00
73452006.01.26 11:59sell36730.101.22471.22771.2207
73462006.01.26 14:59close36730.101.22511.22771.2207-4.0046677.00
73472006.01.26 14:59buy36740.101.22511.22211.2291
73482006.01.26 18:59s/l36740.101.22211.22211.2291-30.0046647.00
73492006.01.26 19:59sell36750.101.22141.22441.2174
73502006.01.27 00:59close36750.101.22101.22441.21744.0046651.00
73512006.01.27 00:59buy36760.101.22101.21801.2250
73522006.01.27 02:59close36760.101.22061.21801.2250-4.0046647.00
73532006.01.27 02:59sell36770.101.22061.22361.2166
73542006.01.27 06:45close36770.101.21981.22361.21668.0046655.00
73552006.01.27 06:45buy36780.101.21981.21681.2238
73562006.01.27 07:46close36780.101.22111.21681.223813.0046668.00
73572006.01.27 07:46sell36790.101.22111.22411.2171
73582006.01.27 14:48close36790.101.22191.22411.2171-8.0046660.00
73592006.01.27 14:48buy36800.101.22191.21891.2259
73602006.01.27 15:59s/l36800.101.21891.21891.2259-30.0046630.00
73612006.01.27 16:56buy36810.101.21291.20991.2169
73622006.01.27 18:59s/l36810.101.20991.20991.2169-30.0046600.00
73632006.01.27 19:34buy36820.101.20961.20661.2136
73642006.01.30 00:59close36820.101.21091.20661.213613.0046613.00
73652006.01.30 00:59sell36830.101.21091.21391.2069
73662006.01.30 09:29close36830.101.20851.21391.206924.0046637.00
73672006.01.30 09:29buy36840.101.20851.20551.2125
73682006.01.30 10:56close36840.101.20991.20551.212514.0046651.00
73692006.01.30 10:56sell36850.101.20991.21291.2059
73702006.01.30 11:56close36850.101.20821.21291.205917.0046668.00
73712006.01.30 11:56buy36860.101.20821.20521.2122
73722006.01.30 13:59close36860.101.20851.20521.21223.0046671.00
73732006.01.30 13:59sell36870.101.20851.21151.2045
73742006.01.31 09:41close36870.101.20941.21151.2045-9.0046662.00
73752006.01.31 09:41buy36880.101.20941.20641.2134
73762006.01.31 13:27close36880.101.21241.20641.213430.0046692.00
73772006.01.31 13:27sell36890.101.21241.21541.2084
73782006.01.31 16:59s/l36890.101.21541.21541.2084-30.0046662.00
73792006.01.31 18:18sell36900.101.21761.22061.2136
73802006.01.31 20:22close36900.101.21491.22061.213627.0046689.00
73812006.01.31 20:22buy36910.101.21491.21191.2189
73822006.01.31 21:49close36910.101.21531.21191.21894.0046693.00
73832006.01.31 21:49sell36920.101.21531.21831.2113
73842006.02.01 03:59close36920.101.21491.21831.21134.0046697.00
73852006.02.01 03:59buy36930.101.21491.21191.2189
73862006.02.01 10:45s/l36930.101.21191.21191.2189-30.0046667.00
73872006.02.01 14:19buy36940.101.20871.20571.2127
73882006.02.01 20:21s/l36940.101.20571.20571.2127-30.0046637.00
73892006.02.01 21:59sell36950.101.20651.20951.2025
73902006.02.01 22:59close36950.101.20611.20951.20254.0046641.00
73912006.02.01 22:59buy36960.101.20611.20311.2101
73922006.02.02 13:41close36960.101.20711.20311.210110.0046651.00
73932006.02.02 13:41sell36970.101.20711.21011.2031
73942006.02.02 14:55close36970.101.20471.21011.203124.0046675.00
73952006.02.02 14:55buy36980.101.20471.20171.2087
73962006.02.02 15:59t/p36980.101.20871.20171.208740.0046715.00
73972006.02.02 22:59buy36990.101.20891.20591.2129
73982006.02.03 13:59s/l36990.101.20591.20591.2129-30.0046685.00
73992006.02.03 14:59buy37000.101.20051.19751.2045
74002006.02.03 17:31close37000.101.20221.19751.204517.0046702.00
74012006.02.03 17:31sell37010.101.20221.20521.1982
74022006.02.06 08:59close37010.101.19941.20521.198228.0046730.00
74032006.02.06 08:59buy37020.101.19941.19641.2034
74042006.02.06 16:13close37020.101.19831.19641.2034-11.0046719.00
74052006.02.06 16:13sell37030.101.19831.20131.1943
74062006.02.07 08:54close37030.101.19801.20131.19433.0046722.00
74072006.02.07 08:54buy37040.101.19801.19501.2020
74082006.02.07 16:59s/l37040.101.19501.19501.2020-30.0046692.00
74092006.02.08 08:59buy37050.101.19691.19391.2009
74102006.02.08 14:44close37050.101.19671.19391.2009-2.0046690.00
74112006.02.08 14:44sell37060.101.19671.19971.1927
74122006.02.08 17:05close37060.101.19351.19971.192732.0046722.00
74132006.02.08 17:05buy37070.101.19351.19051.1975
74142006.02.09 00:59t/p37070.101.19751.19051.197540.0046762.00
74152006.02.09 06:59sell37080.101.19851.20151.1945
74162006.02.09 13:53close37080.101.19741.20151.194511.0046773.00
74172006.02.09 13:53buy37090.101.19741.19441.2014
74182006.02.09 14:53close37090.101.19831.19441.20149.0046782.00
74192006.02.09 14:53sell37100.101.19831.20131.1943
74202006.02.10 00:59close37100.101.19741.20131.19439.0046791.00
74212006.02.10 00:59buy37110.101.19741.19441.2014
74222006.02.10 12:59close37110.101.19741.19441.20140.0046791.00
74232006.02.10 12:59sell37120.101.19741.20041.1934
74242006.02.10 13:59s/l37120.101.20041.20041.1934-30.0046761.00
74252006.02.10 14:56sell37130.101.20201.20501.1980
74262006.02.10 15:59t/p37130.101.19801.20501.198040.0046801.00
74272006.02.10 16:54buy37140.101.19131.18831.1953
74282006.02.13 10:26s/l37140.101.18831.18831.1953-30.0046771.00
74292006.02.13 11:59buy37150.101.18871.18571.1927
74302006.02.13 16:38close37150.101.19101.18571.192723.0046794.00
74312006.02.13 16:38sell37160.101.19101.19401.1870
74322006.02.14 14:32close37160.101.18731.19401.187037.0046831.00
74332006.02.14 14:32buy37170.101.18731.18431.1913
74342006.02.14 20:40t/p37170.101.19131.18431.191340.0046871.00
74352006.02.15 10:59sell37180.101.19181.19481.1878
74362006.02.15 15:14close37180.101.19301.19481.1878-12.0046859.00
74372006.02.15 15:14buy37190.101.19301.19001.1970
74382006.02.15 15:59s/l37190.101.19001.19001.1970-30.0046829.00
74392006.02.15 16:36buy37200.101.18951.18651.1935
74402006.02.16 11:10s/l37200.101.18651.18651.1935-30.0046799.00
74412006.02.16 13:59sell37210.101.18751.19051.1835
74422006.02.16 16:59close37210.101.18801.19051.1835-5.0046794.00
74432006.02.16 16:59buy37220.101.18801.18501.1920
74442006.02.16 17:59close37220.101.18801.18501.19200.0046794.00
74452006.02.16 17:59sell37230.101.18801.19101.1840
74462006.02.17 00:50s/l37230.101.19101.19101.1840-30.0046764.00
74472006.02.17 00:55sell37240.101.19121.19421.1872
74482006.02.17 12:20t/p37240.101.18721.19421.187240.0046804.00
74492006.02.17 13:06buy37250.101.18601.18301.1900
74502006.02.17 15:59t/p37250.101.19001.18301.190040.0046844.00
74512006.02.17 16:11sell37260.101.19211.19511.1881
74522006.02.17 17:52close37260.101.19031.19511.188118.0046862.00
74532006.02.17 17:52buy37270.101.19031.18731.1943
74542006.02.19 23:51t/p37270.101.19431.18731.194340.0046902.00
74552006.02.20 00:59sell37280.101.19521.19821.1912
74562006.02.21 08:27t/p37280.101.19121.19821.191240.0046942.00
74572006.02.21 19:59sell37290.101.19201.19501.1880
74582006.02.22 10:59t/p37290.101.18801.19501.188040.0046982.00
74592006.02.22 13:59sell37300.101.18841.19141.1844
74602006.02.22 14:59close37300.101.18841.19141.18440.0046982.00
74612006.02.22 14:59buy37310.101.18841.18541.1924
74622006.02.22 18:40close37310.101.19151.18541.192431.0047013.00
74632006.02.22 18:40sell37320.101.19151.19451.1875
74642006.02.23 10:59s/l37320.101.19451.19451.1875-30.0046983.00
74652006.02.23 11:59buy37330.101.19581.19281.1998
74662006.02.23 13:59close37330.101.19561.19281.1998-2.0046981.00
74672006.02.23 13:59sell37340.101.19561.19861.1916
74682006.02.23 15:56t/p37340.101.19161.19861.191640.0047021.00
74692006.02.23 16:59sell37350.101.19221.19521.1882
74702006.02.24 07:59close37350.101.19191.19521.18823.0047024.00
74712006.02.24 07:59buy37360.101.19191.18891.1959
74722006.02.24 09:19close37360.101.19031.18891.1959-16.0047008.00
74732006.02.24 09:19sell37370.101.19031.19331.1863
74742006.02.26 22:53t/p37370.101.18631.19331.186340.0047048.00
74752006.02.26 23:19sell37380.101.18661.18961.1826
74762006.02.27 00:22close37380.101.18321.18961.182634.0047082.00
74772006.02.27 00:22buy37390.101.18321.18021.1872
74782006.02.27 04:59t/p37390.101.18721.18021.187240.0047122.00
74792006.02.27 16:59sell37400.101.18591.18891.1819
74802006.02.28 10:59s/l37400.101.18891.18891.1819-30.0047092.00
74812006.02.28 11:46sell37410.101.18911.19211.1851
74822006.02.28 15:59s/l37410.101.19211.19211.1851-30.0047062.00
74832006.02.28 16:25sell37420.101.19251.19551.1885
74842006.03.01 10:59close37420.101.19371.19551.1885-12.0047050.00
74852006.03.01 10:59buy37430.101.19371.19071.1977
74862006.03.01 14:37close37430.101.19641.19071.197727.0047077.00
74872006.03.01 14:37sell37440.101.19641.19941.1924
74882006.03.01 16:57t/p37440.101.19241.19941.192440.0047117.00
74892006.03.01 17:58buy37450.101.18971.18671.1937
74902006.03.01 18:59close37450.101.19161.18671.193719.0047136.00
74912006.03.01 18:59sell37460.101.19161.19461.1876
74922006.03.02 14:43s/l37460.101.19461.19461.1876-30.0047106.00
74932006.03.02 14:43sell37470.101.19441.19741.1904
74942006.03.02 15:59s/l37470.101.19741.19741.1904-30.0047076.00
74952006.03.06 00:30sell37480.101.20851.21151.2045
74962006.03.06 10:45t/p37480.101.20451.21151.204540.0047116.00
74972006.03.06 17:59buy37490.101.19991.19691.2039
74982006.03.06 23:59close37490.101.20131.19691.203914.0047130.00
74992006.03.06 23:59sell37500.101.20131.20431.1973
75002006.03.07 01:46close37500.101.19861.20431.197327.0047157.00
75012006.03.07 01:46buy37510.101.19861.19561.2026
75022006.03.07 04:57s/l37510.101.19561.19561.2026-30.0047127.00
75032006.03.07 08:31buy37520.101.19431.19131.1983
75042006.03.07 10:36s/l37520.101.19131.19131.1983-30.0047097.00
75052006.03.07 14:27sell37530.101.19051.19351.1865
75062006.03.07 15:32close37530.101.18971.19351.18658.0047105.00
75072006.03.07 15:32buy37540.101.18971.18671.1937
75082006.03.07 16:47close37540.101.18851.18671.1937-12.0047093.00
75092006.03.07 16:47sell37550.101.18851.19151.1845
75102006.03.08 07:20s/l37550.101.19151.19151.1845-30.0047063.00
75112006.03.08 12:45buy37560.101.19101.18801.1950
75122006.03.08 14:38close37560.101.19121.18801.19502.0047065.00
75132006.03.08 14:38sell37570.101.19121.19421.1872
75142006.03.08 19:58close37570.101.19221.19421.1872-10.0047055.00
75152006.03.08 19:58buy37580.101.19221.18921.1962
75162006.03.09 13:32close37580.101.19291.18921.19627.0047062.00
75172006.03.09 13:32sell37590.101.19291.19591.1889
75182006.03.10 13:48t/p37590.101.18891.19591.188940.0047102.00
75192006.03.10 15:29buy37600.101.18731.18431.1913
75202006.03.10 19:27t/p37600.101.19131.18431.191340.0047142.00
75212006.03.14 09:51buy37610.101.19701.19401.2010
75222006.03.14 15:26t/p37610.101.20101.19401.201040.0047182.00
75232006.03.14 16:19sell37620.101.20241.20541.1984
75242006.03.15 08:56close37620.101.20271.20541.1984-3.0047179.00
75252006.03.15 08:56buy37630.101.20271.19971.2067
75262006.03.15 19:24t/p37630.101.20671.19971.206740.0047219.00
75272006.03.16 07:52sell37640.101.20511.20811.2011
75282006.03.16 10:12s/l37640.101.20811.20811.2011-30.0047189.00
75292006.03.16 13:22sell37650.101.20831.21131.2043
75302006.03.16 13:33s/l37650.101.21131.21131.2043-30.0047159.00
75312006.03.16 14:15buy37660.101.21281.20981.2168
75322006.03.16 17:14t/p37660.101.21681.20981.216840.0047199.00
75332006.03.17 09:44sell37670.101.21791.22091.2139
75342006.03.17 13:55close37670.101.21851.22091.2139-6.0047193.00
75352006.03.17 13:55buy37680.101.21851.21551.2225
75362006.03.17 14:56s/l37680.101.21551.21551.2225-30.0047163.00
75372006.03.17 15:08sell37690.101.21561.21861.2116
75382006.03.17 16:04s/l37690.101.21861.21861.2116-30.0047133.00
75392006.03.17 17:23buy37700.101.21921.21621.2232
75402006.03.17 20:28close37700.101.22051.21621.223213.0047146.00
75412006.03.17 20:28sell37710.101.22051.22351.2165
75422006.03.20 05:16t/p37710.101.21651.22351.216540.0047186.00
75432006.03.20 09:59buy37720.101.21831.21531.2223
75442006.03.20 15:25close37720.101.21741.21531.2223-9.0047177.00
75452006.03.20 15:25sell37730.101.21741.22041.2134
75462006.03.21 00:27t/p37730.101.21341.22041.213440.0047217.00
75472006.03.21 03:09sell37740.101.21381.21681.2098
75482006.03.21 10:16close37740.101.21401.21681.2098-2.0047215.00
75492006.03.21 10:16buy37750.101.21401.21101.2180
75502006.03.21 14:45s/l37750.101.21101.21101.2180-30.0047185.00
75512006.03.21 16:42buy37760.101.20891.20591.2129
75522006.03.22 04:36close37760.101.20861.20591.2129-3.0047182.00
75532006.03.22 04:36sell37770.101.20861.21161.2046
75542006.03.22 07:40close37770.101.20881.21161.2046-2.0047180.00
75552006.03.22 07:40buy37780.101.20881.20581.2128
75562006.03.22 13:25close37780.101.20841.20581.2128-4.0047176.00
75572006.03.22 13:25sell37790.101.20841.21141.2044
75582006.03.22 14:40close37790.101.20941.21141.2044-10.0047166.00
75592006.03.22 14:40buy37800.101.20941.20641.2134
75602006.03.23 00:56s/l37800.101.20641.20641.2134-30.0047136.00
75612006.03.23 13:54sell37810.101.20601.20901.2020
75622006.03.23 15:19t/p37810.101.20201.20901.202040.0047176.00
75632006.03.23 16:17sell37820.101.19851.20151.1945
75642006.03.24 13:49close37820.101.19681.20151.194517.0047193.00
75652006.03.24 13:49buy37830.101.19681.19381.2008
75662006.03.24 15:06t/p37830.101.20081.19381.200840.0047233.00
75672006.03.24 16:12buy37840.101.20091.19791.2049
75682006.03.24 19:59close at stop37840.101.20321.19791.204923.0047256.00