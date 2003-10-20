|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2003.06.30 10:00 - 2006.03.24 19:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.6; MaxTrades=1; lots=0.1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false; UseObsoleteMethod=true; OMwhenProfitOnly=false; ObsoleteMinutes=60;
|Bars in test
|16694
|Ticks modelled
|1862837
|Modelling quality
|66.69%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|37256.00
|Gross profit
|64625.00
|Gross loss
|-27369.00
|Profit factor
|2.36
|Expected payoff
|9.85
|Absolute drawdown
|30.00
|Maximal drawdown (%)
|553.00 (1.3%)
|Total trades
|3784
|Short positions (won %)
|1994 (67.75%)
|Long positions (won %)
|1790 (69.89%)
|Profit trades (% of total)
|2602 (68.76%)
|Loss trades (% of total)
|1182 (31.24%)
|Largest
|profit trade
|40.00
|loss trade
|-30.00
|Average
|profit trade
|24.84
|loss trade
|-23.15
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|26 (972.00)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-143.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|972.00 (26)
|consecutive loss (count of losses)
|-182.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.06.30 10:05
|buy
|1
|0.10
|1.1449
|1.1419
|1.1489
|2
|2003.06.30 11:05
|s/l
|1
|0.10
|1.1419
|1.1419
|1.1489
|-30.00
|9970.00
|3
|2003.06.30 12:30
|buy
|2
|0.10
|1.1413
|1.1383
|1.1453
|4
|2003.06.30 13:55
|close
|2
|0.10
|1.1426
|1.1383
|1.1453
|13.00
|9983.00
|5
|2003.06.30 13:55
|sell
|3
|0.10
|1.1426
|1.1456
|1.1386
|6
|2003.06.30 14:55
|close
|3
|0.10
|1.1427
|1.1456
|1.1386
|-1.00
|9982.00
|7
|2003.06.30 14:55
|buy
|4
|0.10
|1.1427
|1.1397
|1.1467
|8
|2003.06.30 16:00
|t/p
|4
|0.10
|1.1467
|1.1397
|1.1467
|40.00
|10022.00
|9
|2003.06.30 17:09
|buy
|5
|0.10
|1.1482
|1.1452
|1.1522
|10
|2003.06.30 18:18
|close
|5
|0.10
|1.1502
|1.1452
|1.1522
|20.00
|10042.00
|11
|2003.06.30 18:18
|sell
|6
|0.10
|1.1502
|1.1532
|1.1462
|12
|2003.06.30 23:53
|s/l
|6
|0.10
|1.1532
|1.1532
|1.1462
|-30.00
|10012.00
|13
|2003.07.01 00:51
|sell
|7
|0.10
|1.1530
|1.1560
|1.1490
|14
|2003.07.01 01:59
|close
|7
|0.10
|1.1522
|1.1560
|1.1490
|8.00
|10020.00
|15
|2003.07.01 01:59
|buy
|8
|0.10
|1.1522
|1.1492
|1.1562
|16
|2003.07.01 03:37
|close
|8
|0.10
|1.1528
|1.1492
|1.1562
|6.00
|10026.00
|17
|2003.07.01 03:37
|sell
|9
|0.10
|1.1528
|1.1558
|1.1488
|18
|2003.07.01 05:59
|close
|9
|0.10
|1.1517
|1.1558
|1.1488
|11.00
|10037.00
|19
|2003.07.01 05:59
|buy
|10
|0.10
|1.1517
|1.1487
|1.1557
|20
|2003.07.01 07:46
|close
|10
|0.10
|1.1528
|1.1487
|1.1557
|11.00
|10048.00
|21
|2003.07.01 07:46
|sell
|11
|0.10
|1.1528
|1.1558
|1.1488
|22
|2003.07.01 11:46
|s/l
|11
|0.10
|1.1558
|1.1558
|1.1488
|-30.00
|10018.00
|23
|2003.07.01 13:33
|sell
|12
|0.10
|1.1559
|1.1589
|1.1519
|24
|2003.07.01 16:22
|close
|12
|0.10
|1.1555
|1.1589
|1.1519
|4.00
|10022.00
|25
|2003.07.01 16:22
|buy
|13
|0.10
|1.1555
|1.1525
|1.1595
|26
|2003.07.01 16:36
|t/p
|13
|0.10
|1.1595
|1.1525
|1.1595
|40.00
|10062.00
|27
|2003.07.01 17:20
|sell
|14
|0.10
|1.1598
|1.1628
|1.1558
|28
|2003.07.01 21:00
|t/p
|14
|0.10
|1.1558
|1.1628
|1.1558
|40.00
|10102.00
|29
|2003.07.02 00:51
|sell
|15
|0.10
|1.1574
|1.1604
|1.1534
|30
|2003.07.02 09:00
|t/p
|15
|0.10
|1.1534
|1.1604
|1.1534
|40.00
|10142.00
|31
|2003.07.02 09:09
|sell
|16
|0.10
|1.1541
|1.1571
|1.1501
|32
|2003.07.02 13:59
|close
|16
|0.10
|1.1536
|1.1571
|1.1501
|5.00
|10147.00
|33
|2003.07.02 13:59
|buy
|17
|0.10
|1.1536
|1.1506
|1.1576
|34
|2003.07.02 15:30
|close
|17
|0.10
|1.1539
|1.1506
|1.1576
|3.00
|10150.00
|35
|2003.07.02 15:30
|sell
|18
|0.10
|1.1539
|1.1569
|1.1499
|36
|2003.07.02 16:58
|close
|18
|0.10
|1.1522
|1.1569
|1.1499
|17.00
|10167.00
|37
|2003.07.02 16:58
|buy
|19
|0.10
|1.1522
|1.1492
|1.1562
|38
|2003.07.02 18:01
|close
|19
|0.10
|1.1527
|1.1492
|1.1562
|5.00
|10172.00
|39
|2003.07.02 18:01
|sell
|20
|0.10
|1.1527
|1.1557
|1.1487
|40
|2003.07.02 19:57
|close
|20
|0.10
|1.1518
|1.1557
|1.1487
|9.00
|10181.00
|41
|2003.07.02 19:57
|buy
|21
|0.10
|1.1518
|1.1488
|1.1558
|42
|2003.07.02 23:14
|close
|21
|0.10
|1.1542
|1.1488
|1.1558
|24.00
|10205.00
|43
|2003.07.02 23:14
|sell
|22
|0.10
|1.1542
|1.1572
|1.1502
|44
|2003.07.03 05:44
|close
|22
|0.10
|1.1518
|1.1572
|1.1502
|24.00
|10229.00
|45
|2003.07.03 05:44
|buy
|23
|0.10
|1.1518
|1.1488
|1.1558
|46
|2003.07.03 09:03
|close
|23
|0.10
|1.1523
|1.1488
|1.1558
|5.00
|10234.00
|47
|2003.07.03 09:03
|sell
|24
|0.10
|1.1523
|1.1553
|1.1483
|48
|2003.07.03 09:38
|t/p
|24
|0.10
|1.1483
|1.1553
|1.1483
|40.00
|10274.00
|49
|2003.07.03 10:45
|sell
|25
|0.10
|1.1474
|1.1504
|1.1434
|50
|2003.07.03 10:55
|t/p
|25
|0.10
|1.1434
|1.1504
|1.1434
|40.00
|10314.00
|51
|2003.07.03 12:57
|buy
|26
|0.10
|1.1454
|1.1424
|1.1494
|52
|2003.07.03 14:01
|t/p
|26
|0.10
|1.1494
|1.1424
|1.1494
|40.00
|10354.00
|53
|2003.07.03 14:53
|buy
|27
|0.10
|1.1452
|1.1422
|1.1492
|54
|2003.07.03 14:58
|t/p
|27
|0.10
|1.1492
|1.1422
|1.1492
|40.00
|10394.00
|55
|2003.07.03 15:58
|buy
|28
|0.10
|1.1516
|1.1486
|1.1556
|56
|2003.07.03 16:52
|s/l
|28
|0.10
|1.1486
|1.1486
|1.1556
|-30.00
|10364.00
|57
|2003.07.03 16:58
|sell
|29
|0.10
|1.1524
|1.1554
|1.1484
|58
|2003.07.03 18:49
|t/p
|29
|0.10
|1.1484
|1.1554
|1.1484
|40.00
|10404.00
|59
|2003.07.03 19:48
|buy
|30
|0.10
|1.1480
|1.1450
|1.1520
|60
|2003.07.04 04:58
|close
|30
|0.10
|1.1474
|1.1450
|1.1520
|-6.00
|10398.00
|61
|2003.07.04 04:58
|sell
|31
|0.10
|1.1474
|1.1504
|1.1434
|62
|2003.07.04 06:35
|close
|31
|0.10
|1.1466
|1.1504
|1.1434
|8.00
|10406.00
|63
|2003.07.04 06:35
|buy
|32
|0.10
|1.1466
|1.1436
|1.1506
|64
|2003.07.04 11:34
|close
|32
|0.10
|1.1482
|1.1436
|1.1506
|16.00
|10422.00
|65
|2003.07.04 11:34
|sell
|33
|0.10
|1.1482
|1.1512
|1.1442
|66
|2003.07.04 13:25
|close
|33
|0.10
|1.1463
|1.1512
|1.1442
|19.00
|10441.00
|67
|2003.07.04 13:25
|buy
|34
|0.10
|1.1463
|1.1433
|1.1503
|68
|2003.07.04 17:59
|close
|34
|0.10
|1.1487
|1.1433
|1.1503
|24.00
|10465.00
|69
|2003.07.04 17:59
|sell
|35
|0.10
|1.1487
|1.1517
|1.1447
|70
|2003.07.07 00:16
|close
|35
|0.10
|1.1474
|1.1517
|1.1447
|13.00
|10478.00
|71
|2003.07.07 00:16
|buy
|36
|0.10
|1.1474
|1.1444
|1.1514
|72
|2003.07.07 02:19
|close
|36
|0.10
|1.1475
|1.1444
|1.1514
|1.00
|10479.00
|73
|2003.07.07 02:19
|sell
|37
|0.10
|1.1475
|1.1505
|1.1435
|74
|2003.07.07 04:15
|close
|37
|0.10
|1.1461
|1.1505
|1.1435
|14.00
|10493.00
|75
|2003.07.07 04:15
|buy
|38
|0.10
|1.1461
|1.1431
|1.1501
|76
|2003.07.07 05:15
|close
|38
|0.10
|1.1473
|1.1431
|1.1501
|12.00
|10505.00
|77
|2003.07.07 05:15
|sell
|39
|0.10
|1.1473
|1.1503
|1.1433
|78
|2003.07.07 06:22
|close
|39
|0.10
|1.1457
|1.1503
|1.1433
|16.00
|10521.00
|79
|2003.07.07 06:22
|buy
|40
|0.10
|1.1457
|1.1427
|1.1497
|80
|2003.07.07 08:06
|s/l
|40
|0.10
|1.1427
|1.1427
|1.1497
|-30.00
|10491.00
|81
|2003.07.07 08:14
|sell
|41
|0.10
|1.1465
|1.1495
|1.1425
|82
|2003.07.07 08:34
|t/p
|41
|0.10
|1.1425
|1.1495
|1.1425
|40.00
|10531.00
|83
|2003.07.07 09:12
|sell
|42
|0.10
|1.1427
|1.1457
|1.1387
|84
|2003.07.07 10:53
|close
|42
|0.10
|1.1413
|1.1457
|1.1387
|14.00
|10545.00
|85
|2003.07.07 10:53
|buy
|43
|0.10
|1.1413
|1.1383
|1.1453
|86
|2003.07.07 11:56
|s/l
|43
|0.10
|1.1383
|1.1383
|1.1453
|-30.00
|10515.00
|87
|2003.07.07 12:09
|sell
|44
|0.10
|1.1389
|1.1419
|1.1349
|88
|2003.07.07 13:53
|close
|44
|0.10
|1.1362
|1.1419
|1.1349
|27.00
|10542.00
|89
|2003.07.07 13:53
|buy
|45
|0.10
|1.1362
|1.1332
|1.1402
|90
|2003.07.07 16:57
|s/l
|45
|0.10
|1.1332
|1.1332
|1.1402
|-30.00
|10512.00
|91
|2003.07.07 16:57
|buy
|46
|0.10
|1.1333
|1.1303
|1.1373
|92
|2003.07.07 17:59
|close
|46
|0.10
|1.1344
|1.1303
|1.1373
|11.00
|10523.00
|93
|2003.07.07 17:59
|sell
|47
|0.10
|1.1344
|1.1374
|1.1304
|94
|2003.07.07 19:46
|close
|47
|0.10
|1.1321
|1.1374
|1.1304
|23.00
|10546.00
|95
|2003.07.07 19:46
|buy
|48
|0.10
|1.1321
|1.1291
|1.1361
|96
|2003.07.08 01:59
|close
|48
|0.10
|1.1326
|1.1291
|1.1361
|5.00
|10551.00
|97
|2003.07.08 01:59
|sell
|49
|0.10
|1.1326
|1.1356
|1.1286
|98
|2003.07.08 03:55
|close
|49
|0.10
|1.1311
|1.1356
|1.1286
|15.00
|10566.00
|99
|2003.07.08 03:55
|buy
|50
|0.10
|1.1311
|1.1281
|1.1351
|100
|2003.07.08 07:58
|close
|50
|0.10
|1.1326
|1.1281
|1.1351
|15.00
|10581.00
|101
|2003.07.08 07:58
|sell
|51
|0.10
|1.1326
|1.1356
|1.1286
|102
|2003.07.08 09:25
|close
|51
|0.10
|1.1331
|1.1356
|1.1286
|-5.00
|10576.00
|103
|2003.07.08 09:25
|buy
|52
|0.10
|1.1331
|1.1301
|1.1371
|104
|2003.07.08 10:30
|s/l
|52
|0.10
|1.1301
|1.1301
|1.1371
|-30.00
|10546.00
|105
|2003.07.08 11:29
|buy
|53
|0.10
|1.1275
|1.1245
|1.1315
|106
|2003.07.08 13:09
|t/p
|53
|0.10
|1.1315
|1.1245
|1.1315
|40.00
|10586.00
|107
|2003.07.08 14:25
|buy
|54
|0.10
|1.1316
|1.1286
|1.1356
|108
|2003.07.08 15:58
|close
|54
|0.10
|1.1338
|1.1286
|1.1356
|22.00
|10608.00
|109
|2003.07.08 15:58
|sell
|55
|0.10
|1.1338
|1.1368
|1.1298
|110
|2003.07.08 16:52
|t/p
|55
|0.10
|1.1298
|1.1368
|1.1298
|40.00
|10648.00
|111
|2003.07.08 17:18
|buy
|56
|0.10
|1.1297
|1.1267
|1.1337
|112
|2003.07.08 17:38
|s/l
|56
|0.10
|1.1267
|1.1267
|1.1337
|-30.00
|10618.00
|113
|2003.07.08 18:18
|buy
|57
|0.10
|1.1262
|1.1232
|1.1302
|114
|2003.07.08 19:00
|t/p
|57
|0.10
|1.1302
|1.1232
|1.1302
|40.00
|10658.00
|115
|2003.07.08 19:16
|buy
|58
|0.10
|1.1293
|1.1263
|1.1333
|116
|2003.07.09 02:59
|close
|58
|0.10
|1.1317
|1.1263
|1.1333
|24.00
|10682.00
|117
|2003.07.09 02:59
|sell
|59
|0.10
|1.1317
|1.1347
|1.1277
|118
|2003.07.09 04:25
|close
|59
|0.10
|1.1321
|1.1347
|1.1277
|-4.00
|10678.00
|119
|2003.07.09 04:25
|buy
|60
|0.10
|1.1321
|1.1291
|1.1361
|120
|2003.07.09 11:33
|close
|60
|0.10
|1.1346
|1.1291
|1.1361
|25.00
|10703.00
|121
|2003.07.09 11:33
|sell
|61
|0.10
|1.1346
|1.1376
|1.1306
|122
|2003.07.09 12:35
|close
|61
|0.10
|1.1332
|1.1376
|1.1306
|14.00
|10717.00
|123
|2003.07.09 12:35
|buy
|62
|0.10
|1.1332
|1.1302
|1.1372
|124
|2003.07.09 13:37
|close
|62
|0.10
|1.1358
|1.1302
|1.1372
|26.00
|10743.00
|125
|2003.07.09 13:37
|sell
|63
|0.10
|1.1358
|1.1388
|1.1318
|126
|2003.07.09 16:24
|t/p
|63
|0.10
|1.1318
|1.1388
|1.1318
|40.00
|10783.00
|127
|2003.07.09 16:52
|sell
|64
|0.10
|1.1340
|1.1370
|1.1300
|128
|2003.07.09 17:58
|close
|64
|0.10
|1.1321
|1.1370
|1.1300
|19.00
|10802.00
|129
|2003.07.09 17:58
|buy
|65
|0.10
|1.1321
|1.1291
|1.1361
|130
|2003.07.09 20:50
|close
|65
|0.10
|1.1345
|1.1291
|1.1361
|24.00
|10826.00
|131
|2003.07.09 20:50
|sell
|66
|0.10
|1.1345
|1.1375
|1.1305
|132
|2003.07.09 22:24
|close
|66
|0.10
|1.1341
|1.1375
|1.1305
|4.00
|10830.00
|133
|2003.07.09 22:24
|buy
|67
|0.10
|1.1341
|1.1311
|1.1381
|134
|2003.07.10 00:17
|close
|67
|0.10
|1.1352
|1.1311
|1.1381
|11.00
|10841.00
|135
|2003.07.10 00:17
|sell
|68
|0.10
|1.1352
|1.1382
|1.1312
|136
|2003.07.10 01:20
|close
|68
|0.10
|1.1332
|1.1382
|1.1312
|20.00
|10861.00
|137
|2003.07.10 01:20
|buy
|69
|0.10
|1.1332
|1.1302
|1.1372
|138
|2003.07.10 02:30
|close
|69
|0.10
|1.1337
|1.1302
|1.1372
|5.00
|10866.00
|139
|2003.07.10 02:30
|sell
|70
|0.10
|1.1337
|1.1367
|1.1297
|140
|2003.07.10 08:10
|close
|70
|0.10
|1.1337
|1.1367
|1.1297
|0.00
|10866.00
|141
|2003.07.10 08:10
|buy
|71
|0.10
|1.1337
|1.1307
|1.1377
|142
|2003.07.10 09:21
|close
|71
|0.10
|1.1359
|1.1307
|1.1377
|22.00
|10888.00
|143
|2003.07.10 09:21
|sell
|72
|0.10
|1.1359
|1.1389
|1.1319
|144
|2003.07.10 11:07
|t/p
|72
|0.10
|1.1319
|1.1389
|1.1319
|40.00
|10928.00
|145
|2003.07.10 11:08
|sell
|73
|0.10
|1.1325
|1.1355
|1.1285
|146
|2003.07.10 13:02
|close
|73
|0.10
|1.1331
|1.1355
|1.1285
|-6.00
|10922.00
|147
|2003.07.10 13:02
|buy
|74
|0.10
|1.1331
|1.1301
|1.1371
|148
|2003.07.10 14:24
|close
|74
|0.10
|1.1353
|1.1301
|1.1371
|22.00
|10944.00
|149
|2003.07.10 14:24
|sell
|75
|0.10
|1.1353
|1.1383
|1.1313
|150
|2003.07.10 17:20
|s/l
|75
|0.10
|1.1383
|1.1383
|1.1313
|-30.00
|10914.00
|151
|2003.07.10 18:21
|sell
|76
|0.10
|1.1392
|1.1422
|1.1352
|152
|2003.07.11 00:00
|t/p
|76
|0.10
|1.1352
|1.1422
|1.1352
|40.00
|10954.00
|153
|2003.07.11 00:09
|sell
|77
|0.10
|1.1380
|1.1410
|1.1340
|154
|2003.07.11 02:17
|t/p
|77
|0.10
|1.1340
|1.1410
|1.1340
|40.00
|10994.00
|155
|2003.07.11 02:29
|sell
|78
|0.10
|1.1354
|1.1384
|1.1314
|156
|2003.07.11 04:00
|t/p
|78
|0.10
|1.1314
|1.1384
|1.1314
|40.00
|11034.00
|157
|2003.07.11 04:17
|sell
|79
|0.10
|1.1318
|1.1348
|1.1278
|158
|2003.07.11 06:57
|close
|79
|0.10
|1.1312
|1.1348
|1.1278
|6.00
|11040.00
|159
|2003.07.11 06:57
|buy
|80
|0.10
|1.1312
|1.1282
|1.1352
|160
|2003.07.11 07:59
|close
|80
|0.10
|1.1326
|1.1282
|1.1352
|14.00
|11054.00
|161
|2003.07.11 07:59
|sell
|81
|0.10
|1.1326
|1.1356
|1.1286
|162
|2003.07.11 09:52
|close
|81
|0.10
|1.1322
|1.1356
|1.1286
|4.00
|11058.00
|163
|2003.07.11 09:52
|buy
|82
|0.10
|1.1322
|1.1292
|1.1362
|164
|2003.07.11 11:38
|close
|82
|0.10
|1.1343
|1.1292
|1.1362
|21.00
|11079.00
|165
|2003.07.11 11:38
|sell
|83
|0.10
|1.1343
|1.1373
|1.1303
|166
|2003.07.11 12:47
|close
|83
|0.10
|1.1327
|1.1373
|1.1303
|16.00
|11095.00
|167
|2003.07.11 12:47
|buy
|84
|0.10
|1.1327
|1.1297
|1.1367
|168
|2003.07.11 14:01
|s/l
|84
|0.10
|1.1297
|1.1297
|1.1367
|-30.00
|11065.00
|169
|2003.07.11 14:22
|sell
|85
|0.10
|1.1305
|1.1335
|1.1265
|170
|2003.07.11 15:24
|close
|85
|0.10
|1.1285
|1.1335
|1.1265
|20.00
|11085.00
|171
|2003.07.11 15:24
|buy
|86
|0.10
|1.1285
|1.1255
|1.1325
|172
|2003.07.11 16:59
|close
|86
|0.10
|1.1307
|1.1255
|1.1325
|22.00
|11107.00
|173
|2003.07.11 16:59
|sell
|87
|0.10
|1.1307
|1.1337
|1.1267
|174
|2003.07.11 18:56
|close
|87
|0.10
|1.1304
|1.1337
|1.1267
|3.00
|11110.00
|175
|2003.07.11 18:56
|buy
|88
|0.10
|1.1304
|1.1274
|1.1344
|176
|2003.07.14 01:36
|s/l
|88
|0.10
|1.1274
|1.1274
|1.1344
|-30.00
|11080.00
|177
|2003.07.14 02:36
|buy
|89
|0.10
|1.1275
|1.1245
|1.1315
|178
|2003.07.14 08:59
|close
|89
|0.10
|1.1271
|1.1245
|1.1315
|-4.00
|11076.00
|179
|2003.07.14 08:59
|sell
|90
|0.10
|1.1271
|1.1301
|1.1231
|180
|2003.07.14 10:47
|close
|90
|0.10
|1.1259
|1.1301
|1.1231
|12.00
|11088.00
|181
|2003.07.14 10:47
|buy
|91
|0.10
|1.1259
|1.1229
|1.1299
|182
|2003.07.14 13:08
|t/p
|91
|0.10
|1.1299
|1.1229
|1.1299
|40.00
|11128.00
|183
|2003.07.14 13:21
|buy
|92
|0.10
|1.1283
|1.1253
|1.1323
|184
|2003.07.15 04:26
|s/l
|92
|0.10
|1.1253
|1.1253
|1.1323
|-30.00
|11098.00
|185
|2003.07.15 04:26
|buy
|93
|0.10
|1.1255
|1.1225
|1.1295
|186
|2003.07.15 08:04
|t/p
|93
|0.10
|1.1295
|1.1225
|1.1295
|40.00
|11138.00
|187
|2003.07.15 08:12
|buy
|94
|0.10
|1.1283
|1.1253
|1.1323
|188
|2003.07.15 12:00
|t/p
|94
|0.10
|1.1323
|1.1253
|1.1323
|40.00
|11178.00
|189
|2003.07.15 12:16
|buy
|95
|0.10
|1.1316
|1.1286
|1.1356
|190
|2003.07.15 14:57
|close
|95
|0.10
|1.1325
|1.1286
|1.1356
|9.00
|11187.00
|191
|2003.07.15 14:57
|sell
|96
|0.10
|1.1325
|1.1355
|1.1285
|192
|2003.07.15 16:01
|t/p
|96
|0.10
|1.1285
|1.1355
|1.1285
|40.00
|11227.00
|193
|2003.07.15 16:54
|sell
|97
|0.10
|1.1332
|1.1362
|1.1292
|194
|2003.07.15 16:58
|t/p
|97
|0.10
|1.1292
|1.1362
|1.1292
|40.00
|11267.00
|195
|2003.07.15 17:52
|sell
|98
|0.10
|1.1242
|1.1272
|1.1202
|196
|2003.07.15 18:19
|t/p
|98
|0.10
|1.1202
|1.1272
|1.1202
|40.00
|11307.00
|197
|2003.07.15 18:25
|sell
|99
|0.10
|1.1236
|1.1266
|1.1196
|198
|2003.07.15 18:57
|t/p
|99
|0.10
|1.1196
|1.1266
|1.1196
|40.00
|11347.00
|199
|2003.07.15 18:58
|sell
|100
|0.10
|1.1238
|1.1268
|1.1198
|200
|2003.07.15 18:58
|t/p
|100
|0.10
|1.1198
|1.1268
|1.1198
|40.00
|11387.00
|201
|2003.07.15 19:50
|sell
|101
|0.10
|1.1193
|1.1223
|1.1153
|202
|2003.07.15 20:57
|close
|101
|0.10
|1.1160
|1.1223
|1.1153
|33.00
|11420.00
|203
|2003.07.15 20:57
|buy
|102
|0.10
|1.1160
|1.1130
|1.1200
|204
|2003.07.15 21:48
|t/p
|102
|0.10
|1.1200
|1.1130
|1.1200
|40.00
|11460.00
|205
|2003.07.15 23:53
|buy
|103
|0.10
|1.1175
|1.1145
|1.1215
|206
|2003.07.16 00:58
|close
|103
|0.10
|1.1177
|1.1145
|1.1215
|2.00
|11462.00
|207
|2003.07.16 00:58
|sell
|104
|0.10
|1.1177
|1.1207
|1.1137
|208
|2003.07.16 01:52
|t/p
|104
|0.10
|1.1137
|1.1207
|1.1137
|40.00
|11502.00
|209
|2003.07.16 02:47
|buy
|105
|0.10
|1.1128
|1.1098
|1.1168
|210
|2003.07.16 08:34
|t/p
|105
|0.10
|1.1168
|1.1098
|1.1168
|40.00
|11542.00
|211
|2003.07.16 08:41
|buy
|106
|0.10
|1.1150
|1.1120
|1.1190
|212
|2003.07.16 09:50
|s/l
|106
|0.10
|1.1120
|1.1120
|1.1190
|-30.00
|11512.00
|213
|2003.07.16 10:39
|buy
|107
|0.10
|1.1127
|1.1097
|1.1167
|214
|2003.07.16 11:30
|t/p
|107
|0.10
|1.1167
|1.1097
|1.1167
|40.00
|11552.00
|215
|2003.07.16 11:39
|buy
|108
|0.10
|1.1144
|1.1114
|1.1184
|216
|2003.07.16 15:25
|t/p
|108
|0.10
|1.1184
|1.1114
|1.1184
|40.00
|11592.00
|217
|2003.07.16 15:48
|buy
|109
|0.10
|1.1154
|1.1124
|1.1194
|218
|2003.07.16 15:58
|t/p
|109
|0.10
|1.1194
|1.1124
|1.1194
|40.00
|11632.00
|219
|2003.07.16 16:31
|buy
|110
|0.10
|1.1194
|1.1164
|1.1234
|220
|2003.07.16 18:22
|t/p
|110
|0.10
|1.1234
|1.1164
|1.1234
|40.00
|11672.00
|221
|2003.07.16 20:36
|buy
|111
|0.10
|1.1192
|1.1162
|1.1232
|222
|2003.07.17 00:15
|t/p
|111
|0.10
|1.1232
|1.1162
|1.1232
|40.00
|11712.00
|223
|2003.07.17 01:22
|buy
|112
|0.10
|1.1221
|1.1191
|1.1261
|224
|2003.07.17 09:58
|close
|112
|0.10
|1.1224
|1.1191
|1.1261
|3.00
|11715.00
|225
|2003.07.17 09:58
|sell
|113
|0.10
|1.1224
|1.1254
|1.1184
|226
|2003.07.17 10:59
|close
|113
|0.10
|1.1231
|1.1254
|1.1184
|-7.00
|11708.00
|227
|2003.07.17 10:59
|buy
|114
|0.10
|1.1231
|1.1201
|1.1271
|228
|2003.07.17 14:02
|close
|114
|0.10
|1.1246
|1.1201
|1.1271
|15.00
|11723.00
|229
|2003.07.17 14:02
|sell
|115
|0.10
|1.1246
|1.1276
|1.1206
|230
|2003.07.17 14:04
|t/p
|115
|0.10
|1.1206
|1.1276
|1.1206
|40.00
|11763.00
|231
|2003.07.17 15:57
|sell
|116
|0.10
|1.1182
|1.1212
|1.1142
|232
|2003.07.17 16:58
|close
|116
|0.10
|1.1161
|1.1212
|1.1142
|21.00
|11784.00
|233
|2003.07.17 16:58
|buy
|117
|0.10
|1.1161
|1.1131
|1.1201
|234
|2003.07.17 18:25
|close
|117
|0.10
|1.1167
|1.1131
|1.1201
|6.00
|11790.00
|235
|2003.07.17 18:25
|sell
|118
|0.10
|1.1167
|1.1197
|1.1127
|236
|2003.07.17 18:36
|s/l
|118
|0.10
|1.1197
|1.1197
|1.1127
|-30.00
|11760.00
|237
|2003.07.17 18:56
|buy
|119
|0.10
|1.1165
|1.1135
|1.1205
|238
|2003.07.17 18:58
|t/p
|119
|0.10
|1.1205
|1.1135
|1.1205
|40.00
|11800.00
|239
|2003.07.17 19:16
|sell
|120
|0.10
|1.1213
|1.1243
|1.1173
|240
|2003.07.17 20:52
|close
|120
|0.10
|1.1203
|1.1243
|1.1173
|10.00
|11810.00
|241
|2003.07.17 20:52
|buy
|121
|0.10
|1.1203
|1.1173
|1.1243
|242
|2003.07.17 21:55
|close
|121
|0.10
|1.1216
|1.1173
|1.1243
|13.00
|11823.00
|243
|2003.07.17 21:55
|sell
|122
|0.10
|1.1216
|1.1246
|1.1176
|244
|2003.07.18 00:41
|s/l
|122
|0.10
|1.1246
|1.1246
|1.1176
|-30.00
|11793.00
|245
|2003.07.18 01:09
|buy
|123
|0.10
|1.1234
|1.1204
|1.1274
|246
|2003.07.18 02:16
|close
|123
|0.10
|1.1242
|1.1204
|1.1274
|8.00
|11801.00
|247
|2003.07.18 02:16
|sell
|124
|0.10
|1.1242
|1.1272
|1.1202
|248
|2003.07.18 09:59
|close
|124
|0.10
|1.1229
|1.1272
|1.1202
|13.00
|11814.00
|249
|2003.07.18 09:59
|buy
|125
|0.10
|1.1229
|1.1199
|1.1269
|250
|2003.07.18 10:02
|s/l
|125
|0.10
|1.1199
|1.1199
|1.1269
|-30.00
|11784.00
|251
|2003.07.18 10:05
|sell
|126
|0.10
|1.1228
|1.1258
|1.1188
|252
|2003.07.18 13:00
|t/p
|126
|0.10
|1.1188
|1.1258
|1.1188
|40.00
|11824.00
|253
|2003.07.18 13:02
|sell
|127
|0.10
|1.1199
|1.1229
|1.1159
|254
|2003.07.18 14:31
|close
|127
|0.10
|1.1190
|1.1229
|1.1159
|9.00
|11833.00
|255
|2003.07.18 14:31
|buy
|128
|0.10
|1.1190
|1.1160
|1.1230
|256
|2003.07.18 15:33
|close
|128
|0.10
|1.1203
|1.1160
|1.1230
|13.00
|11846.00
|257
|2003.07.18 15:33
|sell
|129
|0.10
|1.1203
|1.1233
|1.1163
|258
|2003.07.18 16:34
|close
|129
|0.10
|1.1192
|1.1233
|1.1163
|11.00
|11857.00
|259
|2003.07.18 16:34
|buy
|130
|0.10
|1.1192
|1.1162
|1.1232
|260
|2003.07.18 17:19
|t/p
|130
|0.10
|1.1232
|1.1162
|1.1232
|40.00
|11897.00
|261
|2003.07.18 17:25
|buy
|131
|0.10
|1.1211
|1.1181
|1.1251
|262
|2003.07.18 18:05
|t/p
|131
|0.10
|1.1251
|1.1181
|1.1251
|40.00
|11937.00
|263
|2003.07.18 18:25
|buy
|132
|0.10
|1.1237
|1.1207
|1.1277
|264
|2003.07.18 18:37
|t/p
|132
|0.10
|1.1277
|1.1207
|1.1277
|40.00
|11977.00
|265
|2003.07.18 19:24
|buy
|133
|0.10
|1.1283
|1.1253
|1.1323
|266
|2003.07.21 00:00
|s/l
|133
|0.10
|1.1253
|1.1253
|1.1323
|-30.00
|11947.00
|267
|2003.07.21 00:59
|buy
|134
|0.10
|1.1248
|1.1218
|1.1288
|268
|2003.07.21 02:55
|close
|134
|0.10
|1.1274
|1.1218
|1.1288
|26.00
|11973.00
|269
|2003.07.21 02:55
|sell
|135
|0.10
|1.1274
|1.1304
|1.1234
|270
|2003.07.21 10:10
|close
|135
|0.10
|1.1261
|1.1304
|1.1234
|13.00
|11986.00
|271
|2003.07.21 10:10
|buy
|136
|0.10
|1.1261
|1.1231
|1.1301
|272
|2003.07.21 11:43
|close
|136
|0.10
|1.1296
|1.1231
|1.1301
|35.00
|12021.00
|273
|2003.07.21 11:43
|sell
|137
|0.10
|1.1296
|1.1326
|1.1256
|274
|2003.07.21 14:59
|close
|137
|0.10
|1.1273
|1.1326
|1.1256
|23.00
|12044.00
|275
|2003.07.21 14:59
|buy
|138
|0.10
|1.1273
|1.1243
|1.1313
|276
|2003.07.21 15:54
|t/p
|138
|0.10
|1.1313
|1.1243
|1.1313
|40.00
|12084.00
|277
|2003.07.21 17:35
|sell
|139
|0.10
|1.1332
|1.1362
|1.1292
|278
|2003.07.21 22:53
|s/l
|139
|0.10
|1.1362
|1.1362
|1.1292
|-30.00
|12054.00
|279
|2003.07.21 23:50
|sell
|140
|0.10
|1.1356
|1.1386
|1.1316
|280
|2003.07.22 03:15
|t/p
|140
|0.10
|1.1316
|1.1386
|1.1316
|40.00
|12094.00
|281
|2003.07.22 03:22
|sell
|141
|0.10
|1.1333
|1.1363
|1.1293
|282
|2003.07.22 10:15
|s/l
|141
|0.10
|1.1363
|1.1363
|1.1293
|-30.00
|12064.00
|283
|2003.07.22 11:15
|sell
|142
|0.10
|1.1369
|1.1399
|1.1329
|284
|2003.07.22 17:00
|t/p
|142
|0.10
|1.1329
|1.1399
|1.1329
|40.00
|12104.00
|285
|2003.07.22 17:33
|sell
|143
|0.10
|1.1354
|1.1384
|1.1314
|286
|2003.07.22 18:00
|t/p
|143
|0.10
|1.1314
|1.1384
|1.1314
|40.00
|12144.00
|287
|2003.07.22 18:02
|sell
|144
|0.10
|1.1329
|1.1359
|1.1289
|288
|2003.07.23 04:22
|s/l
|144
|0.10
|1.1359
|1.1359
|1.1289
|-30.00
|12114.00
|289
|2003.07.23 04:22
|sell
|145
|0.10
|1.1357
|1.1387
|1.1317
|290
|2003.07.23 09:09
|s/l
|145
|0.10
|1.1387
|1.1387
|1.1317
|-30.00
|12084.00
|291
|2003.07.23 09:09
|sell
|146
|0.10
|1.1385
|1.1415
|1.1345
|292
|2003.07.23 12:56
|s/l
|146
|0.10
|1.1415
|1.1415
|1.1345
|-30.00
|12054.00
|293
|2003.07.23 13:02
|sell
|147
|0.10
|1.1407
|1.1437
|1.1367
|294
|2003.07.23 16:50
|s/l
|147
|0.10
|1.1437
|1.1437
|1.1367
|-30.00
|12024.00
|295
|2003.07.23 17:30
|buy
|148
|0.10
|1.1442
|1.1412
|1.1482
|296
|2003.07.23 17:54
|t/p
|148
|0.10
|1.1482
|1.1412
|1.1482
|40.00
|12064.00
|297
|2003.07.23 18:27
|sell
|149
|0.10
|1.1489
|1.1519
|1.1449
|298
|2003.07.23 23:59
|close
|149
|0.10
|1.1487
|1.1519
|1.1449
|2.00
|12066.00
|299
|2003.07.23 23:59
|buy
|150
|0.10
|1.1487
|1.1457
|1.1527
|300
|2003.07.24 00:59
|close
|150
|0.10
|1.1488
|1.1457
|1.1527
|1.00
|12067.00
|301
|2003.07.24 00:59
|sell
|151
|0.10
|1.1488
|1.1518
|1.1448
|302
|2003.07.24 14:02
|t/p
|151
|0.10
|1.1448
|1.1518
|1.1448
|40.00
|12107.00
|303
|2003.07.24 14:22
|sell
|152
|0.10
|1.1474
|1.1504
|1.1434
|304
|2003.07.24 15:01
|t/p
|152
|0.10
|1.1434
|1.1504
|1.1434
|40.00
|12147.00
|305
|2003.07.24 15:18
|sell
|153
|0.10
|1.1445
|1.1475
|1.1405
|306
|2003.07.24 16:30
|s/l
|153
|0.10
|1.1475
|1.1475
|1.1405
|-30.00
|12117.00
|307
|2003.07.24 17:19
|sell
|154
|0.10
|1.1489
|1.1519
|1.1449
|308
|2003.07.24 17:58
|t/p
|154
|0.10
|1.1449
|1.1519
|1.1449
|40.00
|12157.00
|309
|2003.07.24 18:11
|sell
|155
|0.10
|1.1444
|1.1474
|1.1404
|310
|2003.07.24 20:26
|s/l
|155
|0.10
|1.1474
|1.1474
|1.1404
|-30.00
|12127.00
|311
|2003.07.24 20:26
|sell
|156
|0.10
|1.1473
|1.1503
|1.1433
|312
|2003.07.25 09:10
|s/l
|156
|0.10
|1.1503
|1.1503
|1.1433
|-30.00
|12097.00
|313
|2003.07.25 10:27
|sell
|157
|0.10
|1.1494
|1.1524
|1.1454
|314
|2003.07.25 14:00
|t/p
|157
|0.10
|1.1454
|1.1524
|1.1454
|40.00
|12137.00
|315
|2003.07.25 14:03
|sell
|158
|0.10
|1.1488
|1.1518
|1.1448
|316
|2003.07.25 15:28
|close
|158
|0.10
|1.1485
|1.1518
|1.1448
|3.00
|12140.00
|317
|2003.07.25 15:28
|buy
|159
|0.10
|1.1485
|1.1455
|1.1525
|318
|2003.07.25 16:00
|t/p
|159
|0.10
|1.1525
|1.1455
|1.1525
|40.00
|12180.00
|319
|2003.07.25 16:27
|buy
|160
|0.10
|1.1483
|1.1453
|1.1523
|320
|2003.07.25 16:30
|t/p
|160
|0.10
|1.1523
|1.1453
|1.1523
|40.00
|12220.00
|321
|2003.07.25 16:31
|buy
|161
|0.10
|1.1482
|1.1452
|1.1522
|322
|2003.07.25 16:51
|t/p
|161
|0.10
|1.1522
|1.1452
|1.1522
|40.00
|12260.00
|323
|2003.07.25 17:18
|sell
|162
|0.10
|1.1542
|1.1572
|1.1502
|324
|2003.07.25 17:26
|t/p
|162
|0.10
|1.1502
|1.1572
|1.1502
|40.00
|12300.00
|325
|2003.07.25 17:50
|sell
|163
|0.10
|1.1542
|1.1572
|1.1502
|326
|2003.07.25 18:24
|t/p
|163
|0.10
|1.1502
|1.1572
|1.1502
|40.00
|12340.00
|327
|2003.07.25 18:26
|sell
|164
|0.10
|1.1514
|1.1544
|1.1474
|328
|2003.07.28 03:18
|t/p
|164
|0.10
|1.1474
|1.1544
|1.1474
|40.00
|12380.00
|329
|2003.07.28 03:43
|sell
|165
|0.10
|1.1484
|1.1514
|1.1444
|330
|2003.07.28 09:10
|close
|165
|0.10
|1.1466
|1.1514
|1.1444
|18.00
|12398.00
|331
|2003.07.28 09:10
|buy
|166
|0.10
|1.1466
|1.1436
|1.1506
|332
|2003.07.28 10:12
|close
|166
|0.10
|1.1491
|1.1436
|1.1506
|25.00
|12423.00
|333
|2003.07.28 10:12
|sell
|167
|0.10
|1.1491
|1.1521
|1.1451
|334
|2003.07.28 10:42
|s/l
|167
|0.10
|1.1521
|1.1521
|1.1451
|-30.00
|12393.00
|335
|2003.07.28 10:51
|buy
|168
|0.10
|1.1489
|1.1459
|1.1529
|336
|2003.07.28 12:07
|s/l
|168
|0.10
|1.1459
|1.1459
|1.1529
|-30.00
|12363.00
|337
|2003.07.28 12:33
|sell
|169
|0.10
|1.1475
|1.1505
|1.1435
|338
|2003.07.28 13:46
|close
|169
|0.10
|1.1458
|1.1505
|1.1435
|17.00
|12380.00
|339
|2003.07.28 13:46
|buy
|170
|0.10
|1.1458
|1.1428
|1.1498
|340
|2003.07.28 14:38
|t/p
|170
|0.10
|1.1498
|1.1428
|1.1498
|40.00
|12420.00
|341
|2003.07.28 15:27
|sell
|171
|0.10
|1.1484
|1.1514
|1.1444
|342
|2003.07.28 16:55
|close
|171
|0.10
|1.1485
|1.1514
|1.1444
|-1.00
|12419.00
|343
|2003.07.28 16:55
|buy
|172
|0.10
|1.1485
|1.1455
|1.1525
|344
|2003.07.28 17:58
|close
|172
|0.10
|1.1490
|1.1455
|1.1525
|5.00
|12424.00
|345
|2003.07.28 17:58
|sell
|173
|0.10
|1.1490
|1.1520
|1.1450
|346
|2003.07.28 19:59
|close
|173
|0.10
|1.1503
|1.1520
|1.1450
|-13.00
|12411.00
|347
|2003.07.28 19:59
|buy
|174
|0.10
|1.1503
|1.1473
|1.1543
|348
|2003.07.28 21:28
|close
|174
|0.10
|1.1506
|1.1473
|1.1543
|3.00
|12414.00
|349
|2003.07.28 21:28
|sell
|175
|0.10
|1.1506
|1.1536
|1.1466
|350
|2003.07.28 23:32
|close
|175
|0.10
|1.1493
|1.1536
|1.1466
|13.00
|12427.00
|351
|2003.07.28 23:32
|buy
|176
|0.10
|1.1493
|1.1463
|1.1533
|352
|2003.07.29 03:20
|close
|176
|0.10
|1.1497
|1.1463
|1.1533
|4.00
|12431.00
|353
|2003.07.29 03:20
|sell
|177
|0.10
|1.1497
|1.1527
|1.1457
|354
|2003.07.29 04:39
|close
|177
|0.10
|1.1499
|1.1527
|1.1457
|-2.00
|12429.00
|355
|2003.07.29 04:39
|buy
|178
|0.10
|1.1499
|1.1469
|1.1539
|356
|2003.07.29 08:05
|close
|178
|0.10
|1.1521
|1.1469
|1.1539
|22.00
|12451.00
|357
|2003.07.29 08:05
|sell
|179
|0.10
|1.1521
|1.1551
|1.1481
|358
|2003.07.29 11:31
|t/p
|179
|0.10
|1.1481
|1.1551
|1.1481
|40.00
|12491.00
|359
|2003.07.29 11:34
|sell
|180
|0.10
|1.1516
|1.1546
|1.1476
|360
|2003.07.29 12:30
|t/p
|180
|0.10
|1.1476
|1.1546
|1.1476
|40.00
|12531.00
|361
|2003.07.29 12:34
|sell
|181
|0.10
|1.1495
|1.1525
|1.1455
|362
|2003.07.29 14:27
|t/p
|181
|0.10
|1.1455
|1.1525
|1.1455
|40.00
|12571.00
|363
|2003.07.29 14:33
|sell
|182
|0.10
|1.1474
|1.1504
|1.1434
|364
|2003.07.29 15:55
|close
|182
|0.10
|1.1477
|1.1504
|1.1434
|-3.00
|12568.00
|365
|2003.07.29 15:55
|buy
|183
|0.10
|1.1477
|1.1447
|1.1517
|366
|2003.07.29 16:04
|t/p
|183
|0.10
|1.1517
|1.1447
|1.1517
|40.00
|12608.00
|367
|2003.07.29 17:20
|sell
|184
|0.10
|1.1502
|1.1532
|1.1462
|368
|2003.07.29 18:17
|t/p
|184
|0.10
|1.1462
|1.1532
|1.1462
|40.00
|12648.00
|369
|2003.07.29 18:17
|buy
|185
|0.10
|1.1462
|1.1432
|1.1502
|370
|2003.07.29 19:18
|close
|185
|0.10
|1.1487
|1.1432
|1.1502
|25.00
|12673.00
|371
|2003.07.29 19:18
|sell
|186
|0.10
|1.1487
|1.1517
|1.1447
|372
|2003.07.29 22:04
|t/p
|186
|0.10
|1.1447
|1.1517
|1.1447
|40.00
|12713.00
|373
|2003.07.29 22:15
|sell
|187
|0.10
|1.1461
|1.1491
|1.1421
|374
|2003.07.30 00:58
|close
|187
|0.10
|1.1437
|1.1491
|1.1421
|24.00
|12737.00
|375
|2003.07.30 00:58
|buy
|188
|0.10
|1.1437
|1.1407
|1.1477
|376
|2003.07.30 05:59
|close
|188
|0.10
|1.1444
|1.1407
|1.1477
|7.00
|12744.00
|377
|2003.07.30 05:59
|sell
|189
|0.10
|1.1444
|1.1474
|1.1404
|378
|2003.07.30 06:59
|close
|189
|0.10
|1.1441
|1.1474
|1.1404
|3.00
|12747.00
|379
|2003.07.30 06:59
|buy
|190
|0.10
|1.1441
|1.1411
|1.1481
|380
|2003.07.30 13:54
|s/l
|190
|0.10
|1.1411
|1.1411
|1.1481
|-30.00
|12717.00
|381
|2003.07.30 15:25
|buy
|191
|0.10
|1.1405
|1.1375
|1.1445
|382
|2003.07.30 17:34
|s/l
|191
|0.10
|1.1375
|1.1375
|1.1445
|-30.00
|12687.00
|383
|2003.07.30 18:25
|buy
|192
|0.10
|1.1365
|1.1335
|1.1405
|384
|2003.07.30 21:54
|s/l
|192
|0.10
|1.1335
|1.1335
|1.1405
|-30.00
|12657.00
|385
|2003.07.31 00:49
|buy
|193
|0.10
|1.1351
|1.1321
|1.1391
|386
|2003.07.31 07:32
|s/l
|193
|0.10
|1.1321
|1.1321
|1.1391
|-30.00
|12627.00
|387
|2003.07.31 07:32
|buy
|194
|0.10
|1.1323
|1.1293
|1.1363
|388
|2003.07.31 10:58
|close
|194
|0.10
|1.1331
|1.1293
|1.1363
|8.00
|12635.00
|389
|2003.07.31 10:58
|sell
|195
|0.10
|1.1331
|1.1361
|1.1291
|390
|2003.07.31 13:11
|close
|195
|0.10
|1.1302
|1.1361
|1.1291
|29.00
|12664.00
|391
|2003.07.31 13:11
|buy
|196
|0.10
|1.1302
|1.1272
|1.1342
|392
|2003.07.31 15:37
|s/l
|196
|0.10
|1.1272
|1.1272
|1.1342
|-30.00
|12634.00
|393
|2003.07.31 15:37
|buy
|197
|0.10
|1.1273
|1.1243
|1.1313
|394
|2003.07.31 17:28
|s/l
|197
|0.10
|1.1243
|1.1243
|1.1313
|-30.00
|12604.00
|395
|2003.07.31 17:28
|buy
|198
|0.10
|1.1245
|1.1215
|1.1285
|396
|2003.07.31 20:59
|close
|198
|0.10
|1.1240
|1.1215
|1.1285
|-5.00
|12599.00
|397
|2003.07.31 20:59
|sell
|199
|0.10
|1.1240
|1.1270
|1.1200
|398
|2003.07.31 22:29
|close
|199
|0.10
|1.1237
|1.1270
|1.1200
|3.00
|12602.00
|399
|2003.07.31 22:29
|buy
|200
|0.10
|1.1237
|1.1207
|1.1277
|400
|2003.08.01 08:16
|s/l
|200
|0.10
|1.1207
|1.1207
|1.1277
|-30.00
|12572.00
|401
|2003.08.01 08:16
|buy
|201
|0.10
|1.1209
|1.1179
|1.1249
|402
|2003.08.01 09:59
|close
|201
|0.10
|1.1208
|1.1179
|1.1249
|-1.00
|12571.00
|403
|2003.08.01 09:59
|sell
|202
|0.10
|1.1208
|1.1238
|1.1168
|404
|2003.08.01 10:34
|t/p
|202
|0.10
|1.1168
|1.1238
|1.1168
|40.00
|12611.00
|405
|2003.08.01 11:38
|buy
|203
|0.10
|1.1155
|1.1125
|1.1195
|406
|2003.08.01 13:59
|close
|203
|0.10
|1.1168
|1.1125
|1.1195
|13.00
|12624.00
|407
|2003.08.01 13:59
|sell
|204
|0.10
|1.1168
|1.1198
|1.1128
|408
|2003.08.01 14:00
|s/l
|204
|0.10
|1.1198
|1.1198
|1.1128
|-30.00
|12594.00
|409
|2003.08.01 14:54
|buy
|205
|0.10
|1.1166
|1.1136
|1.1206
|410
|2003.08.01 15:00
|t/p
|205
|0.10
|1.1206
|1.1136
|1.1206
|40.00
|12634.00
|411
|2003.08.01 15:54
|buy
|206
|0.10
|1.1178
|1.1148
|1.1218
|412
|2003.08.01 16:00
|t/p
|206
|0.10
|1.1218
|1.1148
|1.1218
|40.00
|12674.00
|413
|2003.08.01 16:52
|buy
|207
|0.10
|1.1195
|1.1165
|1.1235
|414
|2003.08.01 16:58
|t/p
|207
|0.10
|1.1235
|1.1165
|1.1235
|40.00
|12714.00
|415
|2003.08.01 17:16
|buy
|208
|0.10
|1.1251
|1.1221
|1.1291
|416
|2003.08.04 05:59
|close
|208
|0.10
|1.1266
|1.1221
|1.1291
|15.00
|12729.00
|417
|2003.08.04 05:59
|sell
|209
|0.10
|1.1266
|1.1296
|1.1226
|418
|2003.08.04 09:02
|s/l
|209
|0.10
|1.1296
|1.1296
|1.1226
|-30.00
|12699.00
|419
|2003.08.04 09:35
|buy
|210
|0.10
|1.1266
|1.1236
|1.1306
|420
|2003.08.04 09:59
|t/p
|210
|0.10
|1.1306
|1.1236
|1.1306
|40.00
|12739.00
|421
|2003.08.04 10:12
|buy
|211
|0.10
|1.1304
|1.1274
|1.1344
|422
|2003.08.04 14:43
|close
|211
|0.10
|1.1314
|1.1274
|1.1344
|10.00
|12749.00
|423
|2003.08.04 14:43
|sell
|212
|0.10
|1.1314
|1.1344
|1.1274
|424
|2003.08.04 16:00
|s/l
|212
|0.10
|1.1344
|1.1344
|1.1274
|-30.00
|12719.00
|425
|2003.08.04 16:05
|buy
|213
|0.10
|1.1316
|1.1286
|1.1356
|426
|2003.08.04 17:58
|close
|213
|0.10
|1.1345
|1.1286
|1.1356
|29.00
|12748.00
|427
|2003.08.04 17:58
|sell
|214
|0.10
|1.1345
|1.1375
|1.1305
|428
|2003.08.04 18:57
|s/l
|214
|0.10
|1.1375
|1.1375
|1.1305
|-30.00
|12718.00
|429
|2003.08.04 19:56
|sell
|215
|0.10
|1.1366
|1.1396
|1.1326
|430
|2003.08.04 23:58
|close
|215
|0.10
|1.1358
|1.1396
|1.1326
|8.00
|12726.00
|431
|2003.08.04 23:58
|buy
|216
|0.10
|1.1358
|1.1328
|1.1398
|432
|2003.08.05 02:50
|close
|216
|0.10
|1.1360
|1.1328
|1.1398
|2.00
|12728.00
|433
|2003.08.05 02:50
|sell
|217
|0.10
|1.1360
|1.1390
|1.1320
|434
|2003.08.05 14:00
|t/p
|217
|0.10
|1.1320
|1.1390
|1.1320
|40.00
|12768.00
|435
|2003.08.05 14:34
|sell
|218
|0.10
|1.1339
|1.1369
|1.1299
|436
|2003.08.05 21:22
|s/l
|218
|0.10
|1.1369
|1.1369
|1.1299
|-30.00
|12738.00
|437
|2003.08.06 06:58
|sell
|219
|0.10
|1.1414
|1.1444
|1.1374
|438
|2003.08.06 09:59
|close
|219
|0.10
|1.1413
|1.1444
|1.1374
|1.00
|12739.00
|439
|2003.08.06 09:59
|buy
|220
|0.10
|1.1413
|1.1383
|1.1453
|440
|2003.08.06 11:07
|close
|220
|0.10
|1.1403
|1.1383
|1.1453
|-10.00
|12729.00
|441
|2003.08.06 11:07
|sell
|221
|0.10
|1.1403
|1.1433
|1.1363
|442
|2003.08.06 14:00
|t/p
|221
|0.10
|1.1363
|1.1433
|1.1363
|40.00
|12769.00
|443
|2003.08.06 14:47
|sell
|222
|0.10
|1.1393
|1.1423
|1.1353
|444
|2003.08.06 16:24
|close
|222
|0.10
|1.1373
|1.1423
|1.1353
|20.00
|12789.00
|445
|2003.08.06 16:24
|buy
|223
|0.10
|1.1373
|1.1343
|1.1413
|446
|2003.08.06 17:28
|close
|223
|0.10
|1.1377
|1.1343
|1.1413
|4.00
|12793.00
|447
|2003.08.06 17:28
|sell
|224
|0.10
|1.1377
|1.1407
|1.1337
|448
|2003.08.06 19:24
|t/p
|224
|0.10
|1.1337
|1.1407
|1.1337
|40.00
|12833.00
|449
|2003.08.06 19:32
|sell
|225
|0.10
|1.1373
|1.1403
|1.1333
|450
|2003.08.06 20:18
|t/p
|225
|0.10
|1.1333
|1.1403
|1.1333
|40.00
|12873.00
|451
|2003.08.06 20:31
|sell
|226
|0.10
|1.1343
|1.1373
|1.1303
|452
|2003.08.07 00:54
|close
|226
|0.10
|1.1335
|1.1373
|1.1303
|8.00
|12881.00
|453
|2003.08.07 00:54
|buy
|227
|0.10
|1.1335
|1.1305
|1.1375
|454
|2003.08.07 03:23
|close
|227
|0.10
|1.1343
|1.1305
|1.1375
|8.00
|12889.00
|455
|2003.08.07 03:23
|sell
|228
|0.10
|1.1343
|1.1373
|1.1303
|456
|2003.08.07 11:26
|s/l
|228
|0.10
|1.1373
|1.1373
|1.1303
|-30.00
|12859.00
|457
|2003.08.07 12:04
|sell
|229
|0.10
|1.1364
|1.1394
|1.1324
|458
|2003.08.07 14:36
|close
|229
|0.10
|1.1356
|1.1394
|1.1324
|8.00
|12867.00
|459
|2003.08.07 14:36
|buy
|230
|0.10
|1.1356
|1.1326
|1.1396
|460
|2003.08.07 15:10
|t/p
|230
|0.10
|1.1396
|1.1326
|1.1396
|40.00
|12907.00
|461
|2003.08.07 15:46
|buy
|231
|0.10
|1.1362
|1.1332
|1.1402
|462
|2003.08.07 16:08
|t/p
|231
|0.10
|1.1402
|1.1332
|1.1402
|40.00
|12947.00
|463
|2003.08.07 16:33
|buy
|232
|0.10
|1.1384
|1.1354
|1.1424
|464
|2003.08.07 17:49
|close
|232
|0.10
|1.1409
|1.1354
|1.1424
|25.00
|12972.00
|465
|2003.08.07 17:49
|sell
|233
|0.10
|1.1409
|1.1439
|1.1369
|466
|2003.08.07 19:41
|t/p
|233
|0.10
|1.1369
|1.1439
|1.1369
|40.00
|13012.00
|467
|2003.08.07 19:47
|sell
|234
|0.10
|1.1385
|1.1415
|1.1345
|468
|2003.08.07 23:26
|close
|234
|0.10
|1.1373
|1.1415
|1.1345
|12.00
|13024.00
|469
|2003.08.07 23:26
|buy
|235
|0.10
|1.1373
|1.1343
|1.1413
|470
|2003.08.08 01:49
|close
|235
|0.10
|1.1379
|1.1343
|1.1413
|6.00
|13030.00
|471
|2003.08.08 01:49
|sell
|236
|0.10
|1.1379
|1.1409
|1.1339
|472
|2003.08.08 07:09
|close
|236
|0.10
|1.1361
|1.1409
|1.1339
|18.00
|13048.00
|473
|2003.08.08 07:09
|buy
|237
|0.10
|1.1361
|1.1331
|1.1401
|474
|2003.08.08 08:34
|close
|237
|0.10
|1.1369
|1.1331
|1.1401
|8.00
|13056.00
|475
|2003.08.08 08:34
|sell
|238
|0.10
|1.1369
|1.1399
|1.1329
|476
|2003.08.08 10:24
|t/p
|238
|0.10
|1.1329
|1.1399
|1.1329
|40.00
|13096.00
|477
|2003.08.08 10:37
|sell
|239
|0.10
|1.1342
|1.1372
|1.1302
|478
|2003.08.08 12:41
|close
|239
|0.10
|1.1342
|1.1372
|1.1302
|0.00
|13096.00
|479
|2003.08.08 12:41
|buy
|240
|0.10
|1.1342
|1.1312
|1.1382
|480
|2003.08.08 14:05
|s/l
|240
|0.10
|1.1312
|1.1312
|1.1382
|-30.00
|13066.00
|481
|2003.08.08 14:30
|sell
|241
|0.10
|1.1335
|1.1365
|1.1295
|482
|2003.08.08 17:50
|close
|241
|0.10
|1.1324
|1.1365
|1.1295
|11.00
|13077.00
|483
|2003.08.08 17:50
|buy
|242
|0.10
|1.1324
|1.1294
|1.1364
|484
|2003.08.08 18:54
|s/l
|242
|0.10
|1.1294
|1.1294
|1.1364
|-30.00
|13047.00
|485
|2003.08.08 19:53
|buy
|243
|0.10
|1.1302
|1.1272
|1.1342
|486
|2003.08.11 04:48
|s/l
|243
|0.10
|1.1272
|1.1272
|1.1342
|-30.00
|13017.00
|487
|2003.08.11 04:48
|buy
|244
|0.10
|1.1274
|1.1244
|1.1314
|488
|2003.08.11 14:06
|t/p
|244
|0.10
|1.1314
|1.1244
|1.1314
|40.00
|13057.00
|489
|2003.08.11 14:43
|buy
|245
|0.10
|1.1276
|1.1246
|1.1316
|490
|2003.08.11 14:58
|t/p
|245
|0.10
|1.1316
|1.1246
|1.1316
|40.00
|13097.00
|491
|2003.08.11 15:38
|buy
|246
|0.10
|1.1317
|1.1287
|1.1357
|492
|2003.08.11 18:00
|t/p
|246
|0.10
|1.1357
|1.1287
|1.1357
|40.00
|13137.00
|493
|2003.08.11 18:34
|buy
|247
|0.10
|1.1349
|1.1319
|1.1389
|494
|2003.08.11 20:57
|close
|247
|0.10
|1.1368
|1.1319
|1.1389
|19.00
|13156.00
|495
|2003.08.11 20:57
|sell
|248
|0.10
|1.1368
|1.1398
|1.1328
|496
|2003.08.11 22:35
|close
|248
|0.10
|1.1356
|1.1398
|1.1328
|12.00
|13168.00
|497
|2003.08.11 22:35
|buy
|249
|0.10
|1.1356
|1.1326
|1.1396
|498
|2003.08.11 23:53
|close
|249
|0.10
|1.1363
|1.1326
|1.1396
|7.00
|13175.00
|499
|2003.08.11 23:53
|sell
|250
|0.10
|1.1363
|1.1393
|1.1323
|500
|2003.08.12 00:59
|close
|250
|0.10
|1.1361
|1.1393
|1.1323
|2.00
|13177.00
|501
|2003.08.12 00:59
|buy
|251
|0.10
|1.1361
|1.1331
|1.1401
|502
|2003.08.12 02:49
|close
|251
|0.10
|1.1364
|1.1331
|1.1401
|3.00
|13180.00
|503
|2003.08.12 02:49
|sell
|252
|0.10
|1.1364
|1.1394
|1.1324
|504
|2003.08.12 07:21
|close
|252
|0.10
|1.1354
|1.1394
|1.1324
|10.00
|13190.00
|505
|2003.08.12 07:21
|buy
|253
|0.10
|1.1354
|1.1324
|1.1394
|506
|2003.08.12 08:42
|close
|253
|0.10
|1.1368
|1.1324
|1.1394
|14.00
|13204.00
|507
|2003.08.12 08:42
|sell
|254
|0.10
|1.1368
|1.1398
|1.1328
|508
|2003.08.12 10:03
|close
|254
|0.10
|1.1362
|1.1398
|1.1328
|6.00
|13210.00
|509
|2003.08.12 10:03
|buy
|255
|0.10
|1.1362
|1.1332
|1.1402
|510
|2003.08.12 11:17
|s/l
|255
|0.10
|1.1332
|1.1332
|1.1402
|-30.00
|13180.00
|511
|2003.08.12 11:38
|sell
|256
|0.10
|1.1357
|1.1387
|1.1317
|512
|2003.08.12 12:19
|t/p
|256
|0.10
|1.1317
|1.1387
|1.1317
|40.00
|13220.00
|513
|2003.08.12 12:32
|sell
|257
|0.10
|1.1328
|1.1358
|1.1288
|514
|2003.08.12 14:15
|t/p
|257
|0.10
|1.1288
|1.1358
|1.1288
|40.00
|13260.00
|515
|2003.08.12 14:33
|sell
|258
|0.10
|1.1314
|1.1344
|1.1274
|516
|2003.08.12 17:55
|close
|258
|0.10
|1.1295
|1.1344
|1.1274
|19.00
|13279.00
|517
|2003.08.12 17:55
|buy
|259
|0.10
|1.1295
|1.1265
|1.1335
|518
|2003.08.12 21:21
|close
|259
|0.10
|1.1314
|1.1265
|1.1335
|19.00
|13298.00
|519
|2003.08.12 21:21
|sell
|260
|0.10
|1.1314
|1.1344
|1.1274
|520
|2003.08.12 23:15
|t/p
|260
|0.10
|1.1274
|1.1344
|1.1274
|40.00
|13338.00
|521
|2003.08.12 23:22
|sell
|261
|0.10
|1.1286
|1.1316
|1.1246
|522
|2003.08.13 01:57
|close
|261
|0.10
|1.1273
|1.1316
|1.1246
|13.00
|13351.00
|523
|2003.08.13 01:57
|buy
|262
|0.10
|1.1273
|1.1243
|1.1313
|524
|2003.08.13 03:12
|close
|262
|0.10
|1.1266
|1.1243
|1.1313
|-7.00
|13344.00
|525
|2003.08.13 03:12
|sell
|263
|0.10
|1.1266
|1.1296
|1.1226
|526
|2003.08.13 04:57
|close
|263
|0.10
|1.1261
|1.1296
|1.1226
|5.00
|13349.00
|527
|2003.08.13 04:57
|buy
|264
|0.10
|1.1261
|1.1231
|1.1301
|528
|2003.08.13 07:07
|close
|264
|0.10
|1.1265
|1.1231
|1.1301
|4.00
|13353.00
|529
|2003.08.13 07:07
|sell
|265
|0.10
|1.1265
|1.1295
|1.1225
|530
|2003.08.13 08:48
|close
|265
|0.10
|1.1248
|1.1295
|1.1225
|17.00
|13370.00
|531
|2003.08.13 08:48
|buy
|266
|0.10
|1.1248
|1.1218
|1.1288
|532
|2003.08.13 09:58
|s/l
|266
|0.10
|1.1218
|1.1218
|1.1288
|-30.00
|13340.00
|533
|2003.08.13 09:58
|buy
|267
|0.10
|1.1220
|1.1190
|1.1260
|534
|2003.08.13 11:58
|close
|267
|0.10
|1.1252
|1.1190
|1.1260
|32.00
|13372.00
|535
|2003.08.13 11:58
|sell
|268
|0.10
|1.1252
|1.1282
|1.1212
|536
|2003.08.13 12:58
|close
|268
|0.10
|1.1249
|1.1282
|1.1212
|3.00
|13375.00
|537
|2003.08.13 12:58
|buy
|269
|0.10
|1.1249
|1.1219
|1.1289
|538
|2003.08.13 13:05
|t/p
|269
|0.10
|1.1289
|1.1219
|1.1289
|40.00
|13415.00
|539
|2003.08.13 13:52
|buy
|270
|0.10
|1.1263
|1.1233
|1.1303
|540
|2003.08.13 16:01
|t/p
|270
|0.10
|1.1303
|1.1233
|1.1303
|40.00
|13455.00
|541
|2003.08.13 16:26
|buy
|271
|0.10
|1.1281
|1.1251
|1.1321
|542
|2003.08.13 17:00
|t/p
|271
|0.10
|1.1321
|1.1251
|1.1321
|40.00
|13495.00
|543
|2003.08.13 17:24
|buy
|272
|0.10
|1.1297
|1.1267
|1.1337
|544
|2003.08.14 02:05
|t/p
|272
|0.10
|1.1337
|1.1267
|1.1337
|40.00
|13535.00
|545
|2003.08.14 02:13
|buy
|273
|0.10
|1.1314
|1.1284
|1.1354
|546
|2003.08.14 08:58
|close
|273
|0.10
|1.1328
|1.1284
|1.1354
|14.00
|13549.00
|547
|2003.08.14 08:58
|sell
|274
|0.10
|1.1328
|1.1358
|1.1288
|548
|2003.08.14 10:27
|close
|274
|0.10
|1.1325
|1.1358
|1.1288
|3.00
|13552.00
|549
|2003.08.14 10:27
|buy
|275
|0.10
|1.1325
|1.1295
|1.1365
|550
|2003.08.14 11:43
|close
|275
|0.10
|1.1331
|1.1295
|1.1365
|6.00
|13558.00
|551
|2003.08.14 11:43
|sell
|276
|0.10
|1.1331
|1.1361
|1.1291
|552
|2003.08.14 12:20
|t/p
|276
|0.10
|1.1291
|1.1361
|1.1291
|40.00
|13598.00
|553
|2003.08.14 12:42
|sell
|277
|0.10
|1.1315
|1.1345
|1.1275
|554
|2003.08.14 13:23
|t/p
|277
|0.10
|1.1275
|1.1345
|1.1275
|40.00
|13638.00
|555
|2003.08.14 14:31
|sell
|278
|0.10
|1.1279
|1.1309
|1.1239
|556
|2003.08.14 16:09
|close
|278
|0.10
|1.1280
|1.1309
|1.1239
|-1.00
|13637.00
|557
|2003.08.14 16:09
|buy
|279
|0.10
|1.1280
|1.1250
|1.1320
|558
|2003.08.14 17:10
|s/l
|279
|0.10
|1.1250
|1.1250
|1.1320
|-30.00
|13607.00
|559
|2003.08.14 17:29
|sell
|280
|0.10
|1.1267
|1.1297
|1.1227
|560
|2003.08.14 18:16
|t/p
|280
|0.10
|1.1227
|1.1297
|1.1227
|40.00
|13647.00
|561
|2003.08.14 18:28
|sell
|281
|0.10
|1.1251
|1.1281
|1.1211
|562
|2003.08.14 19:53
|close
|281
|0.10
|1.1232
|1.1281
|1.1211
|19.00
|13666.00
|563
|2003.08.14 19:53
|buy
|282
|0.10
|1.1232
|1.1202
|1.1272
|564
|2003.08.14 21:25
|close
|282
|0.10
|1.1254
|1.1202
|1.1272
|22.00
|13688.00
|565
|2003.08.14 21:25
|sell
|283
|0.10
|1.1254
|1.1284
|1.1214
|566
|2003.08.14 22:22
|s/l
|283
|0.10
|1.1284
|1.1284
|1.1214
|-30.00
|13658.00
|567
|2003.08.14 22:49
|buy
|284
|0.10
|1.1243
|1.1213
|1.1283
|568
|2003.08.14 23:21
|t/p
|284
|0.10
|1.1283
|1.1213
|1.1283
|40.00
|13698.00
|569
|2003.08.14 23:48
|buy
|285
|0.10
|1.1262
|1.1232
|1.1302
|570
|2003.08.15 00:48
|close
|285
|0.10
|1.1274
|1.1232
|1.1302
|12.00
|13710.00
|571
|2003.08.15 00:48
|sell
|286
|0.10
|1.1274
|1.1304
|1.1234
|572
|2003.08.15 02:49
|close
|286
|0.10
|1.1266
|1.1304
|1.1234
|8.00
|13718.00
|573
|2003.08.15 02:49
|buy
|287
|0.10
|1.1266
|1.1236
|1.1306
|574
|2003.08.15 03:54
|close
|287
|0.10
|1.1265
|1.1236
|1.1306
|-1.00
|13717.00
|575
|2003.08.15 03:54
|sell
|288
|0.10
|1.1265
|1.1295
|1.1225
|576
|2003.08.15 05:46
|close
|288
|0.10
|1.1263
|1.1295
|1.1225
|2.00
|13719.00
|577
|2003.08.15 05:46
|buy
|289
|0.10
|1.1263
|1.1233
|1.1303
|578
|2003.08.15 06:51
|close
|289
|0.10
|1.1269
|1.1233
|1.1303
|6.00
|13725.00
|579
|2003.08.15 06:51
|sell
|290
|0.10
|1.1269
|1.1299
|1.1229
|580
|2003.08.15 08:36
|close
|290
|0.10
|1.1251
|1.1299
|1.1229
|18.00
|13743.00
|581
|2003.08.15 08:36
|buy
|291
|0.10
|1.1251
|1.1221
|1.1291
|582
|2003.08.15 09:42
|close
|291
|0.10
|1.1265
|1.1221
|1.1291
|14.00
|13757.00
|583
|2003.08.15 09:42
|sell
|292
|0.10
|1.1265
|1.1295
|1.1225
|584
|2003.08.15 10:43
|close
|292
|0.10
|1.1262
|1.1295
|1.1225
|3.00
|13760.00
|585
|2003.08.15 10:43
|buy
|293
|0.10
|1.1262
|1.1232
|1.1302
|586
|2003.08.15 12:43
|close
|293
|0.10
|1.1278
|1.1232
|1.1302
|16.00
|13776.00
|587
|2003.08.15 12:43
|sell
|294
|0.10
|1.1278
|1.1308
|1.1238
|588
|2003.08.15 14:33
|close
|294
|0.10
|1.1255
|1.1308
|1.1238
|23.00
|13799.00
|589
|2003.08.15 14:33
|buy
|295
|0.10
|1.1255
|1.1225
|1.1295
|590
|2003.08.18 03:22
|s/l
|295
|0.10
|1.1225
|1.1225
|1.1295
|-30.00
|13769.00
|591
|2003.08.18 04:16
|buy
|296
|0.10
|1.1228
|1.1198
|1.1268
|592
|2003.08.18 12:06
|s/l
|296
|0.10
|1.1198
|1.1198
|1.1268
|-30.00
|13739.00
|593
|2003.08.18 13:10
|buy
|297
|0.10
|1.1182
|1.1152
|1.1222
|594
|2003.08.18 16:58
|s/l
|297
|0.10
|1.1152
|1.1152
|1.1222
|-30.00
|13709.00
|595
|2003.08.18 17:04
|buy
|298
|0.10
|1.1155
|1.1125
|1.1195
|596
|2003.08.18 18:58
|s/l
|298
|0.10
|1.1125
|1.1125
|1.1195
|-30.00
|13679.00
|597
|2003.08.18 18:59
|sell
|299
|0.10
|1.1143
|1.1173
|1.1103
|598
|2003.08.18 21:45
|close
|299
|0.10
|1.1152
|1.1173
|1.1103
|-9.00
|13670.00
|599
|2003.08.18 21:45
|buy
|300
|0.10
|1.1152
|1.1122
|1.1192
|600
|2003.08.19 02:59
|close
|300
|0.10
|1.1141
|1.1122
|1.1192
|-11.00
|13659.00
|601
|2003.08.19 02:59
|sell
|301
|0.10
|1.1141
|1.1171
|1.1101
|602
|2003.08.19 04:39
|close
|301
|0.10
|1.1121
|1.1171
|1.1101
|20.00
|13679.00
|603
|2003.08.19 04:39
|buy
|302
|0.10
|1.1121
|1.1091
|1.1161
|604
|2003.08.19 08:39
|s/l
|302
|0.10
|1.1091
|1.1091
|1.1161
|-30.00
|13649.00
|605
|2003.08.19 09:21
|buy
|303
|0.10
|1.1091
|1.1061
|1.1131
|606
|2003.08.19 11:59
|close
|303
|0.10
|1.1110
|1.1061
|1.1131
|19.00
|13668.00
|607
|2003.08.19 11:59
|sell
|304
|0.10
|1.1110
|1.1140
|1.1070
|608
|2003.08.19 13:34
|t/p
|304
|0.10
|1.1070
|1.1140
|1.1070
|40.00
|13708.00
|609
|2003.08.19 14:26
|buy
|305
|0.10
|1.1063
|1.1033
|1.1103
|610
|2003.08.19 16:00
|t/p
|305
|0.10
|1.1103
|1.1033
|1.1103
|40.00
|13748.00
|611
|2003.08.19 17:23
|buy
|306
|0.10
|1.1088
|1.1058
|1.1128
|612
|2003.08.19 18:00
|t/p
|306
|0.10
|1.1128
|1.1058
|1.1128
|40.00
|13788.00
|613
|2003.08.19 18:12
|buy
|307
|0.10
|1.1121
|1.1091
|1.1161
|614
|2003.08.19 19:58
|close
|307
|0.10
|1.1128
|1.1091
|1.1161
|7.00
|13795.00
|615
|2003.08.19 19:58
|sell
|308
|0.10
|1.1128
|1.1158
|1.1088
|616
|2003.08.19 23:40
|close
|308
|0.10
|1.1137
|1.1158
|1.1088
|-9.00
|13786.00
|617
|2003.08.19 23:40
|buy
|309
|0.10
|1.1137
|1.1107
|1.1177
|618
|2003.08.20 03:16
|s/l
|309
|0.10
|1.1107
|1.1107
|1.1177
|-30.00
|13756.00
|619
|2003.08.20 04:28
|buy
|310
|0.10
|1.1098
|1.1068
|1.1138
|620
|2003.08.20 09:58
|close
|310
|0.10
|1.1132
|1.1068
|1.1138
|34.00
|13790.00
|621
|2003.08.20 09:58
|sell
|311
|0.10
|1.1132
|1.1162
|1.1092
|622
|2003.08.20 11:25
|close
|311
|0.10
|1.1120
|1.1162
|1.1092
|12.00
|13802.00
|623
|2003.08.20 11:25
|buy
|312
|0.10
|1.1120
|1.1090
|1.1160
|624
|2003.08.20 12:24
|s/l
|312
|0.10
|1.1090
|1.1090
|1.1160
|-30.00
|13772.00
|625
|2003.08.20 14:02
|buy
|313
|0.10
|1.1099
|1.1069
|1.1139
|626
|2003.08.20 15:00
|t/p
|313
|0.10
|1.1139
|1.1069
|1.1139
|40.00
|13812.00
|627
|2003.08.20 15:26
|buy
|314
|0.10
|1.1113
|1.1083
|1.1153
|628
|2003.08.20 17:32
|close
|314
|0.10
|1.1127
|1.1083
|1.1153
|14.00
|13826.00
|629
|2003.08.20 17:32
|sell
|315
|0.10
|1.1127
|1.1157
|1.1087
|630
|2003.08.20 18:40
|close
|315
|0.10
|1.1107
|1.1157
|1.1087
|20.00
|13846.00
|631
|2003.08.20 18:40
|buy
|316
|0.10
|1.1107
|1.1077
|1.1147
|632
|2003.08.20 19:47
|close
|316
|0.10
|1.1112
|1.1077
|1.1147
|5.00
|13851.00
|633
|2003.08.20 19:47
|sell
|317
|0.10
|1.1112
|1.1142
|1.1072
|634
|2003.08.20 20:50
|close
|317
|0.10
|1.1109
|1.1142
|1.1072
|3.00
|13854.00
|635
|2003.08.20 20:50
|buy
|318
|0.10
|1.1109
|1.1079
|1.1149
|636
|2003.08.21 00:20
|close
|318
|0.10
|1.1121
|1.1079
|1.1149
|12.00
|13866.00
|637
|2003.08.21 00:20
|sell
|319
|0.10
|1.1121
|1.1151
|1.1081
|638
|2003.08.21 03:30
|close
|319
|0.10
|1.1087
|1.1151
|1.1081
|34.00
|13900.00
|639
|2003.08.21 03:30
|buy
|320
|0.10
|1.1087
|1.1057
|1.1127
|640
|2003.08.21 07:13
|close
|320
|0.10
|1.1087
|1.1057
|1.1127
|0.00
|13900.00
|641
|2003.08.21 07:13
|sell
|321
|0.10
|1.1087
|1.1117
|1.1047
|642
|2003.08.21 08:05
|t/p
|321
|0.10
|1.1047
|1.1117
|1.1047
|40.00
|13940.00
|643
|2003.08.21 08:05
|sell
|322
|0.10
|1.1069
|1.1099
|1.1029
|644
|2003.08.21 08:06
|t/p
|322
|0.10
|1.1029
|1.1099
|1.1029
|40.00
|13980.00
|645
|2003.08.21 08:10
|sell
|323
|0.10
|1.1070
|1.1100
|1.1030
|646
|2003.08.21 08:58
|t/p
|323
|0.10
|1.1030
|1.1100
|1.1030
|40.00
|14020.00
|647
|2003.08.21 09:04
|sell
|324
|0.10
|1.1029
|1.1059
|1.0989
|648
|2003.08.21 09:05
|t/p
|324
|0.10
|1.0989
|1.1059
|1.0989
|40.00
|14060.00
|649
|2003.08.21 09:08
|sell
|325
|0.10
|1.1030
|1.1060
|1.0990
|650
|2003.08.21 10:32
|close
|325
|0.10
|1.1005
|1.1060
|1.0990
|25.00
|14085.00
|651
|2003.08.21 10:32
|buy
|326
|0.10
|1.1005
|1.0975
|1.1045
|652
|2003.08.21 11:32
|close
|326
|0.10
|1.1009
|1.0975
|1.1045
|4.00
|14089.00
|653
|2003.08.21 11:32
|sell
|327
|0.10
|1.1009
|1.1039
|1.0969
|654
|2003.08.21 12:54
|close
|327
|0.10
|1.0980
|1.1039
|1.0969
|29.00
|14118.00
|655
|2003.08.21 12:54
|buy
|328
|0.10
|1.0980
|1.0950
|1.1020
|656
|2003.08.21 14:06
|t/p
|328
|0.10
|1.1020
|1.0950
|1.1020
|40.00
|14158.00
|657
|2003.08.21 14:51
|buy
|329
|0.10
|1.0994
|1.0964
|1.1034
|658
|2003.08.21 16:51
|s/l
|329
|0.10
|1.0964
|1.0964
|1.1034
|-30.00
|14128.00
|659
|2003.08.21 19:09
|buy
|330
|0.10
|1.0937
|1.0907
|1.0977
|660
|2003.08.21 19:45
|s/l
|330
|0.10
|1.0907
|1.0907
|1.0977
|-30.00
|14098.00
|661
|2003.08.21 20:48
|buy
|331
|0.10
|1.0913
|1.0883
|1.0953
|662
|2003.08.22 04:58
|close
|331
|0.10
|1.0929
|1.0883
|1.0953
|16.00
|14114.00
|663
|2003.08.22 04:58
|sell
|332
|0.10
|1.0929
|1.0959
|1.0889
|664
|2003.08.22 05:59
|close
|332
|0.10
|1.0928
|1.0959
|1.0889
|1.00
|14115.00
|665
|2003.08.22 05:59
|buy
|333
|0.10
|1.0928
|1.0898
|1.0968
|666
|2003.08.22 08:07
|close
|333
|0.10
|1.0935
|1.0898
|1.0968
|7.00
|14122.00
|667
|2003.08.22 08:07
|sell
|334
|0.10
|1.0935
|1.0965
|1.0895
|668
|2003.08.22 09:29
|close
|334
|0.10
|1.0932
|1.0965
|1.0895
|3.00
|14125.00
|669
|2003.08.22 09:29
|buy
|335
|0.10
|1.0932
|1.0902
|1.0972
|670
|2003.08.22 12:38
|s/l
|335
|0.10
|1.0902
|1.0902
|1.0972
|-30.00
|14095.00
|671
|2003.08.22 13:27
|buy
|336
|0.10
|1.0907
|1.0877
|1.0947
|672
|2003.08.22 14:25
|s/l
|336
|0.10
|1.0877
|1.0877
|1.0947
|-30.00
|14065.00
|673
|2003.08.22 15:19
|buy
|337
|0.10
|1.0879
|1.0849
|1.0919
|674
|2003.08.22 15:30
|s/l
|337
|0.10
|1.0849
|1.0849
|1.0919
|-30.00
|14035.00
|675
|2003.08.22 16:57
|buy
|338
|0.10
|1.0837
|1.0807
|1.0877
|676
|2003.08.22 17:02
|t/p
|338
|0.10
|1.0877
|1.0807
|1.0877
|40.00
|14075.00
|677
|2003.08.22 17:16
|buy
|339
|0.10
|1.0858
|1.0828
|1.0898
|678
|2003.08.25 04:59
|close
|339
|0.10
|1.0876
|1.0828
|1.0898
|18.00
|14093.00
|679
|2003.08.25 04:59
|sell
|340
|0.10
|1.0876
|1.0906
|1.0836
|680
|2003.08.25 05:59
|close
|340
|0.10
|1.0871
|1.0906
|1.0836
|5.00
|14098.00
|681
|2003.08.25 05:59
|buy
|341
|0.10
|1.0871
|1.0841
|1.0911
|682
|2003.08.25 07:58
|close
|341
|0.10
|1.0876
|1.0841
|1.0911
|5.00
|14103.00
|683
|2003.08.25 07:58
|sell
|342
|0.10
|1.0876
|1.0906
|1.0836
|684
|2003.08.25 08:59
|close
|342
|0.10
|1.0872
|1.0906
|1.0836
|4.00
|14107.00
|685
|2003.08.25 08:59
|buy
|343
|0.10
|1.0872
|1.0842
|1.0912
|686
|2003.08.25 10:00
|t/p
|343
|0.10
|1.0912
|1.0842
|1.0912
|40.00
|14147.00
|687
|2003.08.25 10:40
|buy
|344
|0.10
|1.0883
|1.0853
|1.0923
|688
|2003.08.25 14:58
|close
|344
|0.10
|1.0891
|1.0853
|1.0923
|8.00
|14155.00
|689
|2003.08.25 14:58
|sell
|345
|0.10
|1.0891
|1.0921
|1.0851
|690
|2003.08.25 15:02
|s/l
|345
|0.10
|1.0921
|1.0921
|1.0851
|-30.00
|14125.00
|691
|2003.08.25 15:31
|buy
|346
|0.10
|1.0890
|1.0860
|1.0930
|692
|2003.08.25 18:29
|s/l
|346
|0.10
|1.0860
|1.0860
|1.0930
|-30.00
|14095.00
|693
|2003.08.25 19:29
|buy
|347
|0.10
|1.0868
|1.0838
|1.0908
|694
|2003.08.26 00:21
|s/l
|347
|0.10
|1.0838
|1.0838
|1.0908
|-30.00
|14065.00
|695
|2003.08.26 02:19
|buy
|348
|0.10
|1.0832
|1.0802
|1.0872
|696
|2003.08.26 06:59
|close
|348
|0.10
|1.0844
|1.0802
|1.0872
|12.00
|14077.00
|697
|2003.08.26 06:59
|sell
|349
|0.10
|1.0844
|1.0874
|1.0804
|698
|2003.08.26 07:03
|s/l
|349
|0.10
|1.0874
|1.0874
|1.0804
|-30.00
|14047.00
|699
|2003.08.26 07:14
|buy
|350
|0.10
|1.0841
|1.0811
|1.0881
|700
|2003.08.26 10:59
|close
|350
|0.10
|1.0858
|1.0811
|1.0881
|17.00
|14064.00
|701
|2003.08.26 10:59
|sell
|351
|0.10
|1.0858
|1.0888
|1.0818
|702
|2003.08.26 12:06
|close
|351
|0.10
|1.0829
|1.0888
|1.0818
|29.00
|14093.00
|703
|2003.08.26 12:06
|buy
|352
|0.10
|1.0829
|1.0799
|1.0869
|704
|2003.08.26 13:05
|s/l
|352
|0.10
|1.0799
|1.0799
|1.0869
|-30.00
|14063.00
|705
|2003.08.26 13:05
|buy
|353
|0.10
|1.0801
|1.0771
|1.0841
|706
|2003.08.26 16:00
|t/p
|353
|0.10
|1.0841
|1.0771
|1.0841
|40.00
|14103.00
|707
|2003.08.26 16:54
|buy
|354
|0.10
|1.0818
|1.0788
|1.0858
|708
|2003.08.26 16:58
|t/p
|354
|0.10
|1.0858
|1.0788
|1.0858
|40.00
|14143.00
|709
|2003.08.26 16:58
|buy
|355
|0.10
|1.0810
|1.0780
|1.0850
|710
|2003.08.26 16:58
|t/p
|355
|0.10
|1.0850
|1.0780
|1.0850
|40.00
|14183.00
|711
|2003.08.26 17:20
|sell
|356
|0.10
|1.0903
|1.0933
|1.0863
|712
|2003.08.26 18:35
|close
|356
|0.10
|1.0893
|1.0933
|1.0863
|10.00
|14193.00
|713
|2003.08.26 18:35
|buy
|357
|0.10
|1.0893
|1.0863
|1.0933
|714
|2003.08.26 20:55
|close
|357
|0.10
|1.0895
|1.0863
|1.0933
|2.00
|14195.00
|715
|2003.08.26 20:55
|sell
|358
|0.10
|1.0895
|1.0925
|1.0855
|716
|2003.08.26 22:25
|close
|358
|0.10
|1.0872
|1.0925
|1.0855
|23.00
|14218.00
|717
|2003.08.26 22:25
|buy
|359
|0.10
|1.0872
|1.0842
|1.0912
|718
|2003.08.27 02:47
|close
|359
|0.10
|1.0879
|1.0842
|1.0912
|7.00
|14225.00
|719
|2003.08.27 02:47
|sell
|360
|0.10
|1.0879
|1.0909
|1.0839
|720
|2003.08.27 04:25
|close
|360
|0.10
|1.0859
|1.0909
|1.0839
|20.00
|14245.00
|721
|2003.08.27 04:25
|buy
|361
|0.10
|1.0859
|1.0829
|1.0899
|722
|2003.08.27 06:43
|close
|361
|0.10
|1.0863
|1.0829
|1.0899
|4.00
|14249.00
|723
|2003.08.27 06:43
|sell
|362
|0.10
|1.0863
|1.0893
|1.0823
|724
|2003.08.27 09:17
|close
|362
|0.10
|1.0860
|1.0893
|1.0823
|3.00
|14252.00
|725
|2003.08.27 09:17
|buy
|363
|0.10
|1.0860
|1.0830
|1.0900
|726
|2003.08.27 11:00
|t/p
|363
|0.10
|1.0900
|1.0830
|1.0900
|40.00
|14292.00
|727
|2003.08.27 11:30
|buy
|364
|0.10
|1.0889
|1.0859
|1.0929
|728
|2003.08.27 13:01
|t/p
|364
|0.10
|1.0929
|1.0859
|1.0929
|40.00
|14332.00
|729
|2003.08.27 13:29
|buy
|365
|0.10
|1.0894
|1.0864
|1.0934
|730
|2003.08.27 14:34
|close
|365
|0.10
|1.0914
|1.0864
|1.0934
|20.00
|14352.00
|731
|2003.08.27 14:34
|sell
|366
|0.10
|1.0914
|1.0944
|1.0874
|732
|2003.08.27 20:03
|t/p
|366
|0.10
|1.0874
|1.0944
|1.0874
|40.00
|14392.00
|733
|2003.08.27 20:25
|sell
|367
|0.10
|1.0885
|1.0915
|1.0845
|734
|2003.08.28 02:12
|t/p
|367
|0.10
|1.0845
|1.0915
|1.0845
|40.00
|14432.00
|735
|2003.08.28 02:16
|sell
|368
|0.10
|1.0856
|1.0886
|1.0816
|736
|2003.08.28 10:24
|close
|368
|0.10
|1.0857
|1.0886
|1.0816
|-1.00
|14431.00
|737
|2003.08.28 10:24
|buy
|369
|0.10
|1.0857
|1.0827
|1.0897
|738
|2003.08.28 11:24
|close
|369
|0.10
|1.0874
|1.0827
|1.0897
|17.00
|14448.00
|739
|2003.08.28 11:24
|sell
|370
|0.10
|1.0874
|1.0904
|1.0834
|740
|2003.08.28 12:00
|t/p
|370
|0.10
|1.0834
|1.0904
|1.0834
|40.00
|14488.00
|741
|2003.08.28 12:30
|sell
|371
|0.10
|1.0858
|1.0888
|1.0818
|742
|2003.08.28 13:00
|t/p
|371
|0.10
|1.0818
|1.0888
|1.0818
|40.00
|14528.00
|743
|2003.08.28 13:02
|sell
|372
|0.10
|1.0825
|1.0855
|1.0785
|744
|2003.08.28 14:42
|close
|372
|0.10
|1.0833
|1.0855
|1.0785
|-8.00
|14520.00
|745
|2003.08.28 14:42
|buy
|373
|0.10
|1.0833
|1.0803
|1.0873
|746
|2003.08.28 15:01
|t/p
|373
|0.10
|1.0873
|1.0803
|1.0873
|40.00
|14560.00
|747
|2003.08.28 15:55
|buy
|374
|0.10
|1.0841
|1.0811
|1.0881
|748
|2003.08.28 16:00
|t/p
|374
|0.10
|1.0881
|1.0811
|1.0881
|40.00
|14600.00
|749
|2003.08.28 16:06
|buy
|375
|0.10
|1.0878
|1.0848
|1.0918
|750
|2003.08.28 17:21
|close
|375
|0.10
|1.0911
|1.0848
|1.0918
|33.00
|14633.00
|751
|2003.08.28 17:21
|sell
|376
|0.10
|1.0911
|1.0941
|1.0871
|752
|2003.08.28 18:30
|close
|376
|0.10
|1.0895
|1.0941
|1.0871
|16.00
|14649.00
|753
|2003.08.28 18:30
|buy
|377
|0.10
|1.0895
|1.0865
|1.0935
|754
|2003.08.28 19:55
|close
|377
|0.10
|1.0890
|1.0865
|1.0935
|-5.00
|14644.00
|755
|2003.08.28 19:55
|sell
|378
|0.10
|1.0890
|1.0920
|1.0850
|756
|2003.08.28 21:48
|close
|378
|0.10
|1.0870
|1.0920
|1.0850
|20.00
|14664.00
|757
|2003.08.28 21:48
|buy
|379
|0.10
|1.0870
|1.0840
|1.0910
|758
|2003.08.29 00:48
|close
|379
|0.10
|1.0885
|1.0840
|1.0910
|15.00
|14679.00
|759
|2003.08.29 00:48
|sell
|380
|0.10
|1.0885
|1.0915
|1.0845
|760
|2003.08.29 02:43
|close
|380
|0.10
|1.0882
|1.0915
|1.0845
|3.00
|14682.00
|761
|2003.08.29 02:43
|buy
|381
|0.10
|1.0882
|1.0852
|1.0922
|762
|2003.08.29 04:43
|close
|381
|0.10
|1.0892
|1.0852
|1.0922
|10.00
|14692.00
|763
|2003.08.29 04:43
|sell
|382
|0.10
|1.0892
|1.0922
|1.0852
|764
|2003.08.29 06:36
|close
|382
|0.10
|1.0875
|1.0922
|1.0852
|17.00
|14709.00
|765
|2003.08.29 06:36
|buy
|383
|0.10
|1.0875
|1.0845
|1.0915
|766
|2003.08.29 07:40
|close
|383
|0.10
|1.0882
|1.0845
|1.0915
|7.00
|14716.00
|767
|2003.08.29 07:40
|sell
|384
|0.10
|1.0882
|1.0912
|1.0842
|768
|2003.08.29 09:00
|s/l
|384
|0.10
|1.0912
|1.0912
|1.0842
|-30.00
|14686.00
|769
|2003.08.29 09:19
|buy
|385
|0.10
|1.0898
|1.0868
|1.0938
|770
|2003.08.29 11:35
|close
|385
|0.10
|1.0917
|1.0868
|1.0938
|19.00
|14705.00
|771
|2003.08.29 11:35
|sell
|386
|0.10
|1.0917
|1.0947
|1.0877
|772
|2003.08.29 13:06
|close
|386
|0.10
|1.0905
|1.0947
|1.0877
|12.00
|14717.00
|773
|2003.08.29 13:06
|buy
|387
|0.10
|1.0905
|1.0875
|1.0945
|774
|2003.08.29 14:00
|t/p
|387
|0.10
|1.0945
|1.0875
|1.0945
|40.00
|14757.00
|775
|2003.08.29 14:27
|buy
|388
|0.10
|1.0925
|1.0895
|1.0965
|776
|2003.08.29 15:57
|t/p
|388
|0.10
|1.0965
|1.0895
|1.0965
|40.00
|14797.00
|777
|2003.08.29 16:29
|sell
|389
|0.10
|1.0961
|1.0991
|1.0921
|778
|2003.08.29 17:57
|s/l
|389
|0.10
|1.0991
|1.0991
|1.0921
|-30.00
|14767.00
|779
|2003.08.29 18:50
|sell
|390
|0.10
|1.0989
|1.1019
|1.0949
|780
|2003.09.01 07:47
|s/l
|390
|0.10
|1.1019
|1.1019
|1.0949
|-30.00
|14737.00
|781
|2003.09.01 08:12
|sell
|391
|0.10
|1.1012
|1.1042
|1.0972
|782
|2003.09.01 09:08
|t/p
|391
|0.10
|1.0972
|1.1042
|1.0972
|40.00
|14777.00
|783
|2003.09.01 09:16
|sell
|392
|0.10
|1.0994
|1.1024
|1.0954
|784
|2003.09.01 14:02
|t/p
|392
|0.10
|1.0954
|1.1024
|1.0954
|40.00
|14817.00
|785
|2003.09.01 14:06
|sell
|393
|0.10
|1.0968
|1.0998
|1.0928
|786
|2003.09.01 18:59
|close
|393
|0.10
|1.0965
|1.0998
|1.0928
|3.00
|14820.00
|787
|2003.09.01 18:59
|buy
|394
|0.10
|1.0965
|1.0935
|1.1005
|788
|2003.09.01 20:29
|close
|394
|0.10
|1.0977
|1.0935
|1.1005
|12.00
|14832.00
|789
|2003.09.01 20:29
|sell
|395
|0.10
|1.0977
|1.1007
|1.0937
|790
|2003.09.01 23:59
|close
|395
|0.10
|1.0964
|1.1007
|1.0937
|13.00
|14845.00
|791
|2003.09.01 23:59
|buy
|396
|0.10
|1.0964
|1.0934
|1.1004
|792
|2003.09.02 01:25
|close
|396
|0.10
|1.0966
|1.0934
|1.1004
|2.00
|14847.00
|793
|2003.09.02 01:25
|sell
|397
|0.10
|1.0966
|1.0996
|1.0926
|794
|2003.09.02 04:58
|close
|397
|0.10
|1.0937
|1.0996
|1.0926
|29.00
|14876.00
|795
|2003.09.02 04:58
|buy
|398
|0.10
|1.0937
|1.0907
|1.0977
|796
|2003.09.02 06:08
|close
|398
|0.10
|1.0946
|1.0907
|1.0977
|9.00
|14885.00
|797
|2003.09.02 06:08
|sell
|399
|0.10
|1.0946
|1.0976
|1.0906
|798
|2003.09.02 07:59
|close
|399
|0.10
|1.0930
|1.0976
|1.0906
|16.00
|14901.00
|799
|2003.09.02 07:59
|buy
|400
|0.10
|1.0930
|1.0900
|1.0970
|800
|2003.09.02 08:00
|s/l
|400
|0.10
|1.0900
|1.0900
|1.0970
|-30.00
|14871.00
|801
|2003.09.02 08:10
|sell
|401
|0.10
|1.0931
|1.0961
|1.0891
|802
|2003.09.02 09:00
|t/p
|401
|0.10
|1.0891
|1.0961
|1.0891
|40.00
|14911.00
|803
|2003.09.02 09:27
|sell
|402
|0.10
|1.0913
|1.0943
|1.0873
|804
|2003.09.02 09:59
|t/p
|402
|0.10
|1.0873
|1.0943
|1.0873
|40.00
|14951.00
|805
|2003.09.02 10:01
|sell
|403
|0.10
|1.0872
|1.0902
|1.0832
|806
|2003.09.02 12:55
|close
|403
|0.10
|1.0853
|1.0902
|1.0832
|19.00
|14970.00
|807
|2003.09.02 12:55
|buy
|404
|0.10
|1.0853
|1.0823
|1.0893
|808
|2003.09.02 16:17
|t/p
|404
|0.10
|1.0893
|1.0823
|1.0893
|40.00
|15010.00
|809
|2003.09.02 16:50
|buy
|405
|0.10
|1.0857
|1.0827
|1.0897
|810
|2003.09.02 17:58
|close
|405
|0.10
|1.0872
|1.0827
|1.0897
|15.00
|15025.00
|811
|2003.09.02 17:58
|sell
|406
|0.10
|1.0872
|1.0902
|1.0832
|812
|2003.09.02 19:50
|t/p
|406
|0.10
|1.0832
|1.0902
|1.0832
|40.00
|15065.00
|813
|2003.09.02 22:45
|buy
|407
|0.10
|1.0810
|1.0780
|1.0850
|814
|2003.09.03 02:41
|s/l
|407
|0.10
|1.0780
|1.0780
|1.0850
|-30.00
|15035.00
|815
|2003.09.03 03:30
|buy
|408
|0.10
|1.0777
|1.0747
|1.0817
|816
|2003.09.03 05:59
|close
|408
|0.10
|1.0800
|1.0747
|1.0817
|23.00
|15058.00
|817
|2003.09.03 05:59
|sell
|409
|0.10
|1.0800
|1.0830
|1.0760
|818
|2003.09.03 08:45
|close
|409
|0.10
|1.0791
|1.0830
|1.0760
|9.00
|15067.00
|819
|2003.09.03 08:45
|buy
|410
|0.10
|1.0791
|1.0761
|1.0831
|820
|2003.09.03 16:00
|t/p
|410
|0.10
|1.0831
|1.0761
|1.0831
|40.00
|15107.00
|821
|2003.09.03 16:35
|buy
|411
|0.10
|1.0811
|1.0781
|1.0851
|822
|2003.09.03 17:01
|t/p
|411
|0.10
|1.0851
|1.0781
|1.0851
|40.00
|15147.00
|823
|2003.09.03 17:41
|buy
|412
|0.10
|1.0824
|1.0794
|1.0864
|824
|2003.09.03 18:59
|close
|412
|0.10
|1.0850
|1.0794
|1.0864
|26.00
|15173.00
|825
|2003.09.03 18:59
|sell
|413
|0.10
|1.0850
|1.0880
|1.0810
|826
|2003.09.03 21:35
|close
|413
|0.10
|1.0838
|1.0880
|1.0810
|12.00
|15185.00
|827
|2003.09.03 21:35
|buy
|414
|0.10
|1.0838
|1.0808
|1.0878
|828
|2003.09.04 01:32
|s/l
|414
|0.10
|1.0808
|1.0808
|1.0878
|-30.00
|15155.00
|829
|2003.09.04 01:32
|buy
|415
|0.10
|1.0810
|1.0780
|1.0850
|830
|2003.09.04 04:00
|t/p
|415
|0.10
|1.0850
|1.0780
|1.0850
|40.00
|15195.00
|831
|2003.09.04 06:25
|buy
|416
|0.10
|1.0836
|1.0806
|1.0876
|832
|2003.09.04 07:44
|close
|416
|0.10
|1.0835
|1.0806
|1.0876
|-1.00
|15194.00
|833
|2003.09.04 07:44
|sell
|417
|0.10
|1.0835
|1.0865
|1.0795
|834
|2003.09.04 08:59
|close
|417
|0.10
|1.0831
|1.0865
|1.0795
|4.00
|15198.00
|835
|2003.09.04 08:59
|buy
|418
|0.10
|1.0831
|1.0801
|1.0871
|836
|2003.09.04 09:59
|close
|418
|0.10
|1.0839
|1.0801
|1.0871
|8.00
|15206.00
|837
|2003.09.04 09:59
|sell
|419
|0.10
|1.0839
|1.0869
|1.0799
|838
|2003.09.04 11:10
|close
|419
|0.10
|1.0837
|1.0869
|1.0799
|2.00
|15208.00
|839
|2003.09.04 11:10
|buy
|420
|0.10
|1.0837
|1.0807
|1.0877
|840
|2003.09.04 12:38
|close
|420
|0.10
|1.0841
|1.0807
|1.0877
|4.00
|15212.00
|841
|2003.09.04 12:38
|sell
|421
|0.10
|1.0841
|1.0871
|1.0801
|842
|2003.09.04 14:02
|s/l
|421
|0.10
|1.0871
|1.0871
|1.0801
|-30.00
|15182.00
|843
|2003.09.04 14:07
|buy
|422
|0.10
|1.0817
|1.0787
|1.0857
|844
|2003.09.04 14:58
|t/p
|422
|0.10
|1.0857
|1.0787
|1.0857
|40.00
|15222.00
|845
|2003.09.04 15:06
|buy
|423
|0.10
|1.0860
|1.0830
|1.0900
|846
|2003.09.04 16:00
|t/p
|423
|0.10
|1.0900
|1.0830
|1.0900
|40.00
|15262.00
|847
|2003.09.04 16:02
|buy
|424
|0.10
|1.0878
|1.0848
|1.0918
|848
|2003.09.04 18:57
|t/p
|424
|0.10
|1.0918
|1.0848
|1.0918
|40.00
|15302.00
|849
|2003.09.04 19:56
|sell
|425
|0.10
|1.0920
|1.0950
|1.0880
|850
|2003.09.04 22:52
|s/l
|425
|0.10
|1.0950
|1.0950
|1.0880
|-30.00
|15272.00
|851
|2003.09.05 00:29
|sell
|426
|0.10
|1.0941
|1.0971
|1.0901
|852
|2003.09.05 07:46
|s/l
|426
|0.10
|1.0971
|1.0971
|1.0901
|-30.00
|15242.00
|853
|2003.09.05 07:46
|sell
|427
|0.10
|1.0969
|1.0999
|1.0929
|854
|2003.09.05 12:00
|t/p
|427
|0.10
|1.0929
|1.0999
|1.0929
|40.00
|15282.00
|855
|2003.09.05 12:41
|sell
|428
|0.10
|1.0948
|1.0978
|1.0908
|856
|2003.09.05 14:03
|close
|428
|0.10
|1.0926
|1.0978
|1.0908
|22.00
|15304.00
|857
|2003.09.05 14:03
|buy
|429
|0.10
|1.0926
|1.0896
|1.0966
|858
|2003.09.05 14:31
|t/p
|429
|0.10
|1.0966
|1.0896
|1.0966
|40.00
|15344.00
|859
|2003.09.05 15:04
|sell
|430
|0.10
|1.1009
|1.1039
|1.0969
|860
|2003.09.05 15:37
|s/l
|430
|0.10
|1.1039
|1.1039
|1.0969
|-30.00
|15314.00
|861
|2003.09.05 16:12
|sell
|431
|0.10
|1.1035
|1.1065
|1.0995
|862
|2003.09.05 17:55
|s/l
|431
|0.10
|1.1065
|1.1065
|1.0995
|-30.00
|15284.00
|863
|2003.09.05 18:30
|sell
|432
|0.10
|1.1079
|1.1109
|1.1039
|864
|2003.09.08 00:00
|s/l
|432
|0.10
|1.1109
|1.1109
|1.1039
|-30.00
|15254.00
|865
|2003.09.08 00:29
|sell
|433
|0.10
|1.1110
|1.1140
|1.1070
|866
|2003.09.08 09:04
|t/p
|433
|0.10
|1.1070
|1.1140
|1.1070
|40.00
|15294.00
|867
|2003.09.08 10:41
|sell
|434
|0.10
|1.1073
|1.1103
|1.1033
|868
|2003.09.08 13:37
|s/l
|434
|0.10
|1.1103
|1.1103
|1.1033
|-30.00
|15264.00
|869
|2003.09.08 13:37
|sell
|435
|0.10
|1.1101
|1.1131
|1.1061
|870
|2003.09.08 14:02
|t/p
|435
|0.10
|1.1061
|1.1131
|1.1061
|40.00
|15304.00
|871
|2003.09.08 14:35
|sell
|436
|0.10
|1.1085
|1.1115
|1.1045
|872
|2003.09.08 17:32
|s/l
|436
|0.10
|1.1115
|1.1115
|1.1045
|-30.00
|15274.00
|873
|2003.09.08 17:32
|sell
|437
|0.10
|1.1113
|1.1143
|1.1073
|874
|2003.09.08 22:00
|t/p
|437
|0.10
|1.1073
|1.1143
|1.1073
|40.00
|15314.00
|875
|2003.09.09 02:10
|sell
|438
|0.10
|1.1069
|1.1099
|1.1029
|876
|2003.09.09 05:19
|s/l
|438
|0.10
|1.1099
|1.1099
|1.1029
|-30.00
|15284.00
|877
|2003.09.09 06:45
|sell
|439
|0.10
|1.1100
|1.1130
|1.1060
|878
|2003.09.09 12:10
|s/l
|439
|0.10
|1.1130
|1.1130
|1.1060
|-30.00
|15254.00
|879
|2003.09.09 13:05
|sell
|440
|0.10
|1.1131
|1.1161
|1.1091
|880
|2003.09.09 15:04
|s/l
|440
|0.10
|1.1161
|1.1161
|1.1091
|-30.00
|15224.00
|881
|2003.09.09 17:55
|sell
|441
|0.10
|1.1187
|1.1217
|1.1147
|882
|2003.09.09 18:29
|s/l
|441
|0.10
|1.1217
|1.1217
|1.1147
|-30.00
|15194.00
|883
|2003.09.09 20:58
|buy
|442
|0.10
|1.1228
|1.1198
|1.1268
|884
|2003.09.09 22:54
|close
|442
|0.10
|1.1239
|1.1198
|1.1268
|11.00
|15205.00
|885
|2003.09.09 22:54
|sell
|443
|0.10
|1.1239
|1.1269
|1.1199
|886
|2003.09.10 10:20
|t/p
|443
|0.10
|1.1199
|1.1269
|1.1199
|40.00
|15245.00
|887
|2003.09.10 10:24
|sell
|444
|0.10
|1.1226
|1.1256
|1.1186
|888
|2003.09.10 11:04
|t/p
|444
|0.10
|1.1186
|1.1256
|1.1186
|40.00
|15285.00
|889
|2003.09.10 13:03
|sell
|445
|0.10
|1.1204
|1.1234
|1.1164
|890
|2003.09.10 13:16
|t/p
|445
|0.10
|1.1164
|1.1234
|1.1164
|40.00
|15325.00
|891
|2003.09.10 13:24
|sell
|446
|0.10
|1.1204
|1.1234
|1.1164
|892
|2003.09.10 14:15
|t/p
|446
|0.10
|1.1164
|1.1234
|1.1164
|40.00
|15365.00
|893
|2003.09.10 14:15
|buy
|447
|0.10
|1.1164
|1.1134
|1.1204
|894
|2003.09.10 14:36
|t/p
|447
|0.10
|1.1204
|1.1134
|1.1204
|40.00
|15405.00
|895
|2003.09.10 15:15
|sell
|448
|0.10
|1.1208
|1.1238
|1.1168
|896
|2003.09.11 08:07
|s/l
|448
|0.10
|1.1238
|1.1238
|1.1168
|-30.00
|15375.00
|897
|2003.09.11 10:09
|sell
|449
|0.10
|1.1258
|1.1288
|1.1218
|898
|2003.09.11 12:00
|t/p
|449
|0.10
|1.1218
|1.1288
|1.1218
|40.00
|15415.00
|899
|2003.09.11 12:06
|sell
|450
|0.10
|1.1229
|1.1259
|1.1189
|900
|2003.09.11 13:30
|close
|450
|0.10
|1.1213
|1.1259
|1.1189
|16.00
|15431.00
|901
|2003.09.11 13:30
|buy
|451
|0.10
|1.1213
|1.1183
|1.1253
|902
|2003.09.11 14:31
|close
|451
|0.10
|1.1227
|1.1183
|1.1253
|14.00
|15445.00
|903
|2003.09.11 14:31
|sell
|452
|0.10
|1.1227
|1.1257
|1.1187
|904
|2003.09.11 14:53
|s/l
|452
|0.10
|1.1257
|1.1257
|1.1187
|-30.00
|15415.00
|905
|2003.09.11 14:53
|sell
|453
|0.10
|1.1255
|1.1285
|1.1215
|906
|2003.09.11 14:58
|t/p
|453
|0.10
|1.1215
|1.1285
|1.1215
|40.00
|15455.00
|907
|2003.09.11 14:58
|buy
|454
|0.10
|1.1201
|1.1171
|1.1241
|908
|2003.09.11 15:27
|s/l
|454
|0.10
|1.1171
|1.1171
|1.1241
|-30.00
|15425.00
|909
|2003.09.11 15:29
|sell
|455
|0.10
|1.1194
|1.1224
|1.1154
|910
|2003.09.11 17:57
|close
|455
|0.10
|1.1183
|1.1224
|1.1154
|11.00
|15436.00
|911
|2003.09.11 17:57
|buy
|456
|0.10
|1.1183
|1.1153
|1.1223
|912
|2003.09.11 19:46
|close
|456
|0.10
|1.1193
|1.1153
|1.1223
|10.00
|15446.00
|913
|2003.09.11 19:46
|sell
|457
|0.10
|1.1193
|1.1223
|1.1153
|914
|2003.09.11 21:52
|close
|457
|0.10
|1.1200
|1.1223
|1.1153
|-7.00
|15439.00
|915
|2003.09.11 21:52
|buy
|458
|0.10
|1.1200
|1.1170
|1.1240
|916
|2003.09.11 22:58
|close
|458
|0.10
|1.1207
|1.1170
|1.1240
|7.00
|15446.00
|917
|2003.09.11 22:58
|sell
|459
|0.10
|1.1207
|1.1237
|1.1167
|918
|2003.09.12 02:45
|close
|459
|0.10
|1.1184
|1.1237
|1.1167
|23.00
|15469.00
|919
|2003.09.12 02:45
|buy
|460
|0.10
|1.1184
|1.1154
|1.1224
|920
|2003.09.12 07:31
|close
|460
|0.10
|1.1188
|1.1154
|1.1224
|4.00
|15473.00
|921
|2003.09.12 07:31
|sell
|461
|0.10
|1.1188
|1.1218
|1.1148
|922
|2003.09.12 09:35
|close
|461
|0.10
|1.1174
|1.1218
|1.1148
|14.00
|15487.00
|923
|2003.09.12 09:35
|buy
|462
|0.10
|1.1174
|1.1144
|1.1214
|924
|2003.09.12 10:40
|close
|462
|0.10
|1.1185
|1.1144
|1.1214
|11.00
|15498.00
|925
|2003.09.12 10:40
|sell
|463
|0.10
|1.1185
|1.1215
|1.1145
|926
|2003.09.12 11:02
|t/p
|463
|0.10
|1.1145
|1.1215
|1.1145
|40.00
|15538.00
|927
|2003.09.12 11:05
|sell
|464
|0.10
|1.1173
|1.1203
|1.1133
|928
|2003.09.12 12:32
|close
|464
|0.10
|1.1143
|1.1203
|1.1133
|30.00
|15568.00
|929
|2003.09.12 12:32
|buy
|465
|0.10
|1.1143
|1.1113
|1.1183
|930
|2003.09.12 14:00
|t/p
|465
|0.10
|1.1183
|1.1113
|1.1183
|40.00
|15608.00
|931
|2003.09.12 14:56
|buy
|466
|0.10
|1.1167
|1.1137
|1.1207
|932
|2003.09.12 14:58
|t/p
|466
|0.10
|1.1207
|1.1137
|1.1207
|40.00
|15648.00
|933
|2003.09.12 14:58
|buy
|467
|0.10
|1.1167
|1.1137
|1.1207
|934
|2003.09.12 14:58
|t/p
|467
|0.10
|1.1207
|1.1137
|1.1207
|40.00
|15688.00
|935
|2003.09.12 15:29
|buy
|468
|0.10
|1.1247
|1.1217
|1.1287
|936
|2003.09.12 15:58
|t/p
|468
|0.10
|1.1287
|1.1217
|1.1287
|40.00
|15728.00
|937
|2003.09.12 15:59
|buy
|469
|0.10
|1.1243
|1.1213
|1.1283
|938
|2003.09.12 15:59
|t/p
|469
|0.10
|1.1283
|1.1213
|1.1283
|40.00
|15768.00
|939
|2003.09.12 16:18
|sell
|470
|0.10
|1.1316
|1.1346
|1.1276
|940
|2003.09.12 17:26
|close
|470
|0.10
|1.1296
|1.1346
|1.1276
|20.00
|15788.00
|941
|2003.09.12 17:26
|buy
|471
|0.10
|1.1296
|1.1266
|1.1336
|942
|2003.09.12 18:54
|close
|471
|0.10
|1.1312
|1.1266
|1.1336
|16.00
|15804.00
|943
|2003.09.12 18:54
|sell
|472
|0.10
|1.1312
|1.1342
|1.1272
|944
|2003.09.15 00:00
|t/p
|472
|0.10
|1.1272
|1.1342
|1.1272
|40.00
|15844.00
|945
|2003.09.15 00:58
|sell
|473
|0.10
|1.1268
|1.1298
|1.1228
|946
|2003.09.15 09:11
|close
|473
|0.10
|1.1257
|1.1298
|1.1228
|11.00
|15855.00
|947
|2003.09.15 09:11
|buy
|474
|0.10
|1.1257
|1.1227
|1.1297
|948
|2003.09.15 10:40
|close
|474
|0.10
|1.1287
|1.1227
|1.1297
|30.00
|15885.00
|949
|2003.09.15 10:40
|sell
|475
|0.10
|1.1287
|1.1317
|1.1247
|950
|2003.09.16 04:18
|s/l
|475
|0.10
|1.1317
|1.1317
|1.1247
|-30.00
|15855.00
|951
|2003.09.16 04:18
|sell
|476
|0.10
|1.1317
|1.1347
|1.1277
|952
|2003.09.16 08:08
|t/p
|476
|0.10
|1.1277
|1.1347
|1.1277
|40.00
|15895.00
|953
|2003.09.16 08:12
|sell
|477
|0.10
|1.1307
|1.1337
|1.1267
|954
|2003.09.16 09:03
|t/p
|477
|0.10
|1.1267
|1.1337
|1.1267
|40.00
|15935.00
|955
|2003.09.16 09:10
|sell
|478
|0.10
|1.1272
|1.1302
|1.1232
|956
|2003.09.16 11:05
|t/p
|478
|0.10
|1.1232
|1.1302
|1.1232
|40.00
|15975.00
|957
|2003.09.16 11:07
|sell
|479
|0.10
|1.1254
|1.1284
|1.1214
|958
|2003.09.16 12:03
|t/p
|479
|0.10
|1.1214
|1.1284
|1.1214
|40.00
|16015.00
|959
|2003.09.16 12:07
|sell
|480
|0.10
|1.1248
|1.1278
|1.1208
|960
|2003.09.16 16:00
|t/p
|480
|0.10
|1.1208
|1.1278
|1.1208
|40.00
|16055.00
|961
|2003.09.16 16:06
|sell
|481
|0.10
|1.1243
|1.1273
|1.1203
|962
|2003.09.16 16:59
|t/p
|481
|0.10
|1.1203
|1.1273
|1.1203
|40.00
|16095.00
|963
|2003.09.16 17:02
|sell
|482
|0.10
|1.1197
|1.1227
|1.1157
|964
|2003.09.16 18:52
|close
|482
|0.10
|1.1169
|1.1227
|1.1157
|28.00
|16123.00
|965
|2003.09.16 18:52
|buy
|483
|0.10
|1.1169
|1.1139
|1.1209
|966
|2003.09.16 20:58
|close
|483
|0.10
|1.1173
|1.1139
|1.1209
|4.00
|16127.00
|967
|2003.09.16 20:58
|sell
|484
|0.10
|1.1173
|1.1203
|1.1133
|968
|2003.09.16 23:54
|close
|484
|0.10
|1.1172
|1.1203
|1.1133
|1.00
|16128.00
|969
|2003.09.16 23:54
|buy
|485
|0.10
|1.1172
|1.1142
|1.1212
|970
|2003.09.17 07:54
|s/l
|485
|0.10
|1.1142
|1.1142
|1.1212
|-30.00
|16098.00
|971
|2003.09.17 08:35
|buy
|486
|0.10
|1.1148
|1.1118
|1.1188
|972
|2003.09.17 12:03
|t/p
|486
|0.10
|1.1188
|1.1118
|1.1188
|40.00
|16138.00
|973
|2003.09.17 12:35
|buy
|487
|0.10
|1.1161
|1.1131
|1.1201
|974
|2003.09.17 13:01
|t/p
|487
|0.10
|1.1201
|1.1131
|1.1201
|40.00
|16178.00
|975
|2003.09.17 13:45
|buy
|488
|0.10
|1.1195
|1.1165
|1.1235
|976
|2003.09.17 15:17
|t/p
|488
|0.10
|1.1235
|1.1165
|1.1235
|40.00
|16218.00
|977
|2003.09.17 16:19
|buy
|489
|0.10
|1.1228
|1.1198
|1.1268
|978
|2003.09.17 17:59
|close
|489
|0.10
|1.1238
|1.1198
|1.1268
|10.00
|16228.00
|979
|2003.09.17 17:59
|sell
|490
|0.10
|1.1238
|1.1268
|1.1198
|980
|2003.09.17 19:13
|s/l
|490
|0.10
|1.1268
|1.1268
|1.1198
|-30.00
|16198.00
|981
|2003.09.17 19:36
|buy
|491
|0.10
|1.1241
|1.1211
|1.1281
|982
|2003.09.17 20:09
|t/p
|491
|0.10
|1.1281
|1.1211
|1.1281
|40.00
|16238.00
|983
|2003.09.17 20:25
|buy
|492
|0.10
|1.1275
|1.1245
|1.1315
|984
|2003.09.18 00:55
|close
|492
|0.10
|1.1284
|1.1245
|1.1315
|9.00
|16247.00
|985
|2003.09.18 00:55
|sell
|493
|0.10
|1.1284
|1.1314
|1.1244
|986
|2003.09.18 03:17
|close
|493
|0.10
|1.1272
|1.1314
|1.1244
|12.00
|16259.00
|987
|2003.09.18 03:17
|buy
|494
|0.10
|1.1272
|1.1242
|1.1312
|988
|2003.09.18 09:43
|close
|494
|0.10
|1.1287
|1.1242
|1.1312
|15.00
|16274.00
|989
|2003.09.18 09:43
|sell
|495
|0.10
|1.1287
|1.1317
|1.1247
|990
|2003.09.18 15:35
|s/l
|495
|0.10
|1.1317
|1.1317
|1.1247
|-30.00
|16244.00
|991
|2003.09.18 16:32
|sell
|496
|0.10
|1.1306
|1.1336
|1.1266
|992
|2003.09.18 16:59
|t/p
|496
|0.10
|1.1266
|1.1336
|1.1266
|40.00
|16284.00
|993
|2003.09.18 17:24
|sell
|497
|0.10
|1.1264
|1.1294
|1.1224
|994
|2003.09.19 11:10
|s/l
|497
|0.10
|1.1294
|1.1294
|1.1224
|-30.00
|16254.00
|995
|2003.09.19 12:09
|sell
|498
|0.10
|1.1300
|1.1330
|1.1260
|996
|2003.09.19 14:06
|s/l
|498
|0.10
|1.1330
|1.1330
|1.1260
|-30.00
|16224.00
|997
|2003.09.19 14:06
|sell
|499
|0.10
|1.1329
|1.1359
|1.1289
|998
|2003.09.19 15:00
|t/p
|499
|0.10
|1.1289
|1.1359
|1.1289
|40.00
|16264.00
|999
|2003.09.19 15:29
|sell
|500
|0.10
|1.1313
|1.1343
|1.1273
|1000
|2003.09.19 16:03
|s/l
|500
|0.10
|1.1343
|1.1343
|1.1273
|-30.00
|16234.00
|1001
|2003.09.19 16:30
|buy
|501
|0.10
|1.1312
|1.1282
|1.1352
|1002
|2003.09.19 16:53
|t/p
|501
|0.10
|1.1352
|1.1282
|1.1352
|40.00
|16274.00
|1003
|2003.09.19 17:02
|sell
|502
|0.10
|1.1352
|1.1382
|1.1312
|1004
|2003.09.19 19:56
|s/l
|502
|0.10
|1.1382
|1.1382
|1.1312
|-30.00
|16244.00
|1005
|2003.09.19 19:56
|sell
|503
|0.10
|1.1380
|1.1410
|1.1340
|1006
|2003.09.22 00:00
|s/l
|503
|0.10
|1.1410
|1.1410
|1.1340
|-30.00
|16214.00
|1007
|2003.09.22 00:24
|sell
|504
|0.10
|1.1454
|1.1484
|1.1414
|1008
|2003.09.22 00:24
|t/p
|504
|0.10
|1.1414
|1.1484
|1.1414
|40.00
|16254.00
|1009
|2003.09.22 00:51
|sell
|505
|0.10
|1.1461
|1.1491
|1.1421
|1010
|2003.09.22 00:58
|s/l
|505
|0.10
|1.1491
|1.1491
|1.1421
|-30.00
|16224.00
|1011
|2003.09.22 00:58
|sell
|506
|0.10
|1.1495
|1.1525
|1.1455
|1012
|2003.09.22 01:24
|t/p
|506
|0.10
|1.1455
|1.1525
|1.1455
|40.00
|16264.00
|1013
|2003.09.22 01:48
|sell
|507
|0.10
|1.1496
|1.1526
|1.1456
|1014
|2003.09.22 02:03
|t/p
|507
|0.10
|1.1456
|1.1526
|1.1456
|40.00
|16304.00
|1015
|2003.09.22 02:52
|sell
|508
|0.10
|1.1460
|1.1490
|1.1420
|1016
|2003.09.22 08:15
|t/p
|508
|0.10
|1.1420
|1.1490
|1.1420
|40.00
|16344.00
|1017
|2003.09.22 08:39
|sell
|509
|0.10
|1.1463
|1.1493
|1.1423
|1018
|2003.09.22 09:04
|t/p
|509
|0.10
|1.1423
|1.1493
|1.1423
|40.00
|16384.00
|1019
|2003.09.22 09:14
|buy
|510
|0.10
|1.1417
|1.1387
|1.1457
|1020
|2003.09.22 09:49
|t/p
|510
|0.10
|1.1457
|1.1387
|1.1457
|40.00
|16424.00
|1021
|2003.09.22 10:36
|sell
|511
|0.10
|1.1470
|1.1500
|1.1430
|1022
|2003.09.22 18:38
|s/l
|511
|0.10
|1.1500
|1.1500
|1.1430
|-30.00
|16394.00
|1023
|2003.09.22 19:30
|sell
|512
|0.10
|1.1494
|1.1524
|1.1454
|1024
|2003.09.23 08:03
|t/p
|512
|0.10
|1.1454
|1.1524
|1.1454
|40.00
|16434.00
|1025
|2003.09.23 08:10
|sell
|513
|0.10
|1.1481
|1.1511
|1.1441
|1026
|2003.09.23 10:07
|s/l
|513
|0.10
|1.1511
|1.1511
|1.1441
|-30.00
|16404.00
|1027
|2003.09.23 10:07
|sell
|514
|0.10
|1.1509
|1.1539
|1.1469
|1028
|2003.09.23 13:00
|t/p
|514
|0.10
|1.1469
|1.1539
|1.1469
|40.00
|16444.00
|1029
|2003.09.23 13:03
|sell
|515
|0.10
|1.1485
|1.1515
|1.1445
|1030
|2003.09.23 15:58
|close
|515
|0.10
|1.1473
|1.1515
|1.1445
|12.00
|16456.00
|1031
|2003.09.23 15:58
|buy
|516
|0.10
|1.1473
|1.1443
|1.1513
|1032
|2003.09.23 16:59
|close
|516
|0.10
|1.1483
|1.1443
|1.1513
|10.00
|16466.00
|1033
|2003.09.23 16:59
|sell
|517
|0.10
|1.1483
|1.1513
|1.1443
|1034
|2003.09.23 21:00
|t/p
|517
|0.10
|1.1443
|1.1513
|1.1443
|40.00
|16506.00
|1035
|2003.09.23 21:44
|sell
|518
|0.10
|1.1466
|1.1496
|1.1426
|1036
|2003.09.23 23:05
|close
|518
|0.10
|1.1438
|1.1496
|1.1426
|28.00
|16534.00
|1037
|2003.09.23 23:05
|buy
|519
|0.10
|1.1438
|1.1408
|1.1478
|1038
|2003.09.24 00:41
|close
|519
|0.10
|1.1442
|1.1408
|1.1478
|4.00
|16538.00
|1039
|2003.09.24 00:41
|sell
|520
|0.10
|1.1442
|1.1472
|1.1402
|1040
|2003.09.24 01:57
|close
|520
|0.10
|1.1437
|1.1472
|1.1402
|5.00
|16543.00
|1041
|2003.09.24 01:57
|buy
|521
|0.10
|1.1437
|1.1407
|1.1477
|1042
|2003.09.24 07:03
|close
|521
|0.10
|1.1462
|1.1407
|1.1477
|25.00
|16568.00
|1043
|2003.09.24 07:03
|sell
|522
|0.10
|1.1462
|1.1492
|1.1422
|1044
|2003.09.24 10:14
|close
|522
|0.10
|1.1462
|1.1492
|1.1422
|0.00
|16568.00
|1045
|2003.09.24 10:14
|buy
|523
|0.10
|1.1462
|1.1432
|1.1502
|1046
|2003.09.24 12:58
|close
|523
|0.10
|1.1473
|1.1432
|1.1502
|11.00
|16579.00
|1047
|2003.09.24 12:58
|sell
|524
|0.10
|1.1473
|1.1503
|1.1433
|1048
|2003.09.24 13:59
|close
|524
|0.10
|1.1470
|1.1503
|1.1433
|3.00
|16582.00
|1049
|2003.09.24 13:59
|buy
|525
|0.10
|1.1470
|1.1440
|1.1510
|1050
|2003.09.24 15:22
|close
|525
|0.10
|1.1468
|1.1440
|1.1510
|-2.00
|16580.00
|1051
|2003.09.24 15:22
|sell
|526
|0.10
|1.1468
|1.1498
|1.1428
|1052
|2003.09.24 16:36
|close
|526
|0.10
|1.1448
|1.1498
|1.1428
|20.00
|16600.00
|1053
|2003.09.24 16:36
|buy
|527
|0.10
|1.1448
|1.1418
|1.1488
|1054
|2003.09.24 17:50
|close
|527
|0.10
|1.1475
|1.1418
|1.1488
|27.00
|16627.00
|1055
|2003.09.24 17:50
|sell
|528
|0.10
|1.1475
|1.1505
|1.1435
|1056
|2003.09.24 18:56
|close
|528
|0.10
|1.1471
|1.1505
|1.1435
|4.00
|16631.00
|1057
|2003.09.24 18:56
|buy
|529
|0.10
|1.1471
|1.1441
|1.1511
|1058
|2003.09.24 19:59
|close
|529
|0.10
|1.1477
|1.1441
|1.1511
|6.00
|16637.00
|1059
|2003.09.24 19:59
|sell
|530
|0.10
|1.1477
|1.1507
|1.1437
|1060
|2003.09.24 21:29
|close
|530
|0.10
|1.1485
|1.1507
|1.1437
|-8.00
|16629.00
|1061
|2003.09.24 21:29
|buy
|531
|0.10
|1.1485
|1.1455
|1.1525
|1062
|2003.09.24 22:40
|close
|531
|0.10
|1.1498
|1.1455
|1.1525
|13.00
|16642.00
|1063
|2003.09.24 22:40
|sell
|532
|0.10
|1.1498
|1.1528
|1.1458
|1064
|2003.09.24 23:40
|close
|532
|0.10
|1.1492
|1.1528
|1.1458
|6.00
|16648.00
|1065
|2003.09.24 23:40
|buy
|533
|0.10
|1.1492
|1.1462
|1.1532
|1066
|2003.09.25 00:55
|close
|533
|0.10
|1.1489
|1.1462
|1.1532
|-3.00
|16645.00
|1067
|2003.09.25 00:55
|sell
|534
|0.10
|1.1489
|1.1519
|1.1449
|1068
|2003.09.25 03:24
|close
|534
|0.10
|1.1475
|1.1519
|1.1449
|14.00
|16659.00
|1069
|2003.09.25 03:24
|buy
|535
|0.10
|1.1475
|1.1445
|1.1515
|1070
|2003.09.25 06:48
|close
|535
|0.10
|1.1485
|1.1445
|1.1515
|10.00
|16669.00
|1071
|2003.09.25 06:48
|sell
|536
|0.10
|1.1485
|1.1515
|1.1445
|1072
|2003.09.25 13:11
|close
|536
|0.10
|1.1482
|1.1515
|1.1445
|3.00
|16672.00
|1073
|2003.09.25 13:11
|buy
|537
|0.10
|1.1482
|1.1452
|1.1522
|1074
|2003.09.25 14:35
|close
|537
|0.10
|1.1501
|1.1452
|1.1522
|19.00
|16691.00
|1075
|2003.09.25 14:35
|sell
|538
|0.10
|1.1501
|1.1531
|1.1461
|1076
|2003.09.25 16:04
|close
|538
|0.10
|1.1493
|1.1531
|1.1461
|8.00
|16699.00
|1077
|2003.09.25 16:04
|buy
|539
|0.10
|1.1493
|1.1463
|1.1533
|1078
|2003.09.25 16:35
|t/p
|539
|0.10
|1.1533
|1.1463
|1.1533
|40.00
|16739.00
|1079
|2003.09.25 17:34
|sell
|540
|0.10
|1.1521
|1.1551
|1.1481
|1080
|2003.09.25 22:59
|close
|540
|0.10
|1.1493
|1.1551
|1.1481
|28.00
|16767.00
|1081
|2003.09.25 22:59
|buy
|541
|0.10
|1.1493
|1.1463
|1.1533
|1082
|2003.09.25 23:00
|s/l
|541
|0.10
|1.1463
|1.1463
|1.1533
|-30.00
|16737.00
|1083
|2003.09.25 23:51
|sell
|542
|0.10
|1.1494
|1.1524
|1.1454
|1084
|2003.09.26 14:00
|t/p
|542
|0.10
|1.1454
|1.1524
|1.1454
|40.00
|16777.00
|1085
|2003.09.26 14:05
|sell
|543
|0.10
|1.1493
|1.1523
|1.1453
|1086
|2003.09.26 15:00
|t/p
|543
|0.10
|1.1453
|1.1523
|1.1453
|40.00
|16817.00
|1087
|2003.09.26 15:39
|buy
|544
|0.10
|1.1449
|1.1419
|1.1489
|1088
|2003.09.26 16:29
|t/p
|544
|0.10
|1.1489
|1.1419
|1.1489
|40.00
|16857.00
|1089
|2003.09.26 16:39
|buy
|545
|0.10
|1.1478
|1.1448
|1.1518
|1090
|2003.09.26 18:57
|close
|545
|0.10
|1.1483
|1.1448
|1.1518
|5.00
|16862.00
|1091
|2003.09.26 18:57
|sell
|546
|0.10
|1.1483
|1.1513
|1.1443
|1092
|2003.09.29 02:24
|close
|546
|0.10
|1.1459
|1.1513
|1.1443
|24.00
|16886.00
|1093
|2003.09.29 02:24
|buy
|547
|0.10
|1.1459
|1.1429
|1.1499
|1094
|2003.09.29 09:13
|close
|547
|0.10
|1.1460
|1.1429
|1.1499
|1.00
|16887.00
|1095
|2003.09.29 09:13
|sell
|548
|0.10
|1.1460
|1.1490
|1.1420
|1096
|2003.09.29 09:41
|t/p
|548
|0.10
|1.1420
|1.1490
|1.1420
|40.00
|16927.00
|1097
|2003.09.29 10:39
|buy
|549
|0.10
|1.1403
|1.1373
|1.1443
|1098
|2003.09.29 13:59
|close
|549
|0.10
|1.1412
|1.1373
|1.1443
|9.00
|16936.00
|1099
|2003.09.29 13:59
|sell
|550
|0.10
|1.1412
|1.1442
|1.1372
|1100
|2003.09.29 14:07
|s/l
|550
|0.10
|1.1442
|1.1442
|1.1372
|-30.00
|16906.00
|1101
|2003.09.29 14:35
|buy
|551
|0.10
|1.1415
|1.1385
|1.1455
|1102
|2003.09.29 15:58
|close
|551
|0.10
|1.1437
|1.1385
|1.1455
|22.00
|16928.00
|1103
|2003.09.29 15:58
|sell
|552
|0.10
|1.1437
|1.1467
|1.1397
|1104
|2003.09.29 16:00
|s/l
|552
|0.10
|1.1467
|1.1467
|1.1397
|-30.00
|16898.00
|1105
|2003.09.29 16:50
|buy
|553
|0.10
|1.1446
|1.1416
|1.1486
|1106
|2003.09.29 16:58
|t/p
|553
|0.10
|1.1486
|1.1416
|1.1486
|40.00
|16938.00
|1107
|2003.09.29 17:41
|buy
|554
|0.10
|1.1533
|1.1503
|1.1573
|1108
|2003.09.29 17:58
|t/p
|554
|0.10
|1.1573
|1.1503
|1.1573
|40.00
|16978.00
|1109
|2003.09.29 18:30
|buy
|555
|0.10
|1.1579
|1.1549
|1.1619
|1110
|2003.09.29 19:57
|close
|555
|0.10
|1.1587
|1.1549
|1.1619
|8.00
|16986.00
|1111
|2003.09.29 19:57
|sell
|556
|0.10
|1.1587
|1.1617
|1.1547
|1112
|2003.09.29 23:51
|s/l
|556
|0.10
|1.1617
|1.1617
|1.1547
|-30.00
|16956.00
|1113
|2003.09.29 23:51
|sell
|557
|0.10
|1.1615
|1.1645
|1.1575
|1114
|2003.09.30 01:41
|t/p
|557
|0.10
|1.1575
|1.1645
|1.1575
|40.00
|16996.00
|1115
|2003.09.30 01:49
|sell
|558
|0.10
|1.1623
|1.1653
|1.1583
|1116
|2003.09.30 01:59
|t/p
|558
|0.10
|1.1583
|1.1653
|1.1583
|40.00
|17036.00
|1117
|2003.09.30 04:45
|sell
|559
|0.10
|1.1636
|1.1666
|1.1596
|1118
|2003.09.30 09:42
|s/l
|559
|0.10
|1.1666
|1.1666
|1.1596
|-30.00
|17006.00
|1119
|2003.09.30 10:38
|sell
|560
|0.10
|1.1668
|1.1698
|1.1628
|1120
|2003.09.30 15:32
|s/l
|560
|0.10
|1.1698
|1.1698
|1.1628
|-30.00
|16976.00
|1121
|2003.09.30 16:02
|sell
|561
|0.10
|1.1699
|1.1729
|1.1659
|1122
|2003.09.30 16:20
|t/p
|561
|0.10
|1.1659
|1.1729
|1.1659
|40.00
|17016.00
|1123
|2003.09.30 16:29
|sell
|562
|0.10
|1.1705
|1.1735
|1.1665
|1124
|2003.09.30 16:50
|s/l
|562
|0.10
|1.1735
|1.1735
|1.1665
|-30.00
|16986.00
|1125
|2003.09.30 16:50
|sell
|563
|0.10
|1.1735
|1.1765
|1.1695
|1126
|2003.09.30 16:58
|t/p
|563
|0.10
|1.1695
|1.1765
|1.1695
|40.00
|17026.00
|1127
|2003.09.30 16:58
|buy
|564
|0.10
|1.1663
|1.1633
|1.1703
|1128
|2003.09.30 16:58
|t/p
|564
|0.10
|1.1703
|1.1633
|1.1703
|40.00
|17066.00
|1129
|2003.09.30 16:58
|sell
|565
|0.10
|1.1703
|1.1733
|1.1663
|1130
|2003.09.30 16:59
|t/p
|565
|0.10
|1.1663
|1.1733
|1.1663
|40.00
|17106.00
|1131
|2003.09.30 16:59
|buy
|566
|0.10
|1.1649
|1.1619
|1.1689
|1132
|2003.09.30 19:18
|s/l
|566
|0.10
|1.1619
|1.1619
|1.1689
|-30.00
|17076.00
|1133
|2003.09.30 19:25
|sell
|567
|0.10
|1.1667
|1.1697
|1.1627
|1134
|2003.09.30 23:58
|close
|567
|0.10
|1.1655
|1.1697
|1.1627
|12.00
|17088.00
|1135
|2003.09.30 23:58
|buy
|568
|0.10
|1.1655
|1.1625
|1.1695
|1136
|2003.10.01 00:59
|close
|568
|0.10
|1.1670
|1.1625
|1.1695
|15.00
|17103.00
|1137
|2003.10.01 00:59
|sell
|569
|0.10
|1.1670
|1.1700
|1.1630
|1138
|2003.10.01 12:25
|s/l
|569
|0.10
|1.1700
|1.1700
|1.1630
|-30.00
|17073.00
|1139
|2003.10.01 13:06
|sell
|570
|0.10
|1.1688
|1.1718
|1.1648
|1140
|2003.10.01 16:24
|s/l
|570
|0.10
|1.1718
|1.1718
|1.1648
|-30.00
|17043.00
|1141
|2003.10.01 16:24
|sell
|571
|0.10
|1.1716
|1.1746
|1.1676
|1142
|2003.10.01 18:08
|t/p
|571
|0.10
|1.1676
|1.1746
|1.1676
|40.00
|17083.00
|1143
|2003.10.01 18:21
|sell
|572
|0.10
|1.1711
|1.1741
|1.1671
|1144
|2003.10.01 23:57
|s/l
|572
|0.10
|1.1741
|1.1741
|1.1671
|-30.00
|17053.00
|1145
|2003.10.02 00:06
|sell
|573
|0.10
|1.1730
|1.1760
|1.1690
|1146
|2003.10.02 04:12
|s/l
|573
|0.10
|1.1760
|1.1760
|1.1690
|-30.00
|17023.00
|1147
|2003.10.02 05:44
|sell
|574
|0.10
|1.1768
|1.1798
|1.1728
|1148
|2003.10.02 08:05
|t/p
|574
|0.10
|1.1728
|1.1798
|1.1728
|40.00
|17063.00
|1149
|2003.10.02 08:55
|sell
|575
|0.10
|1.1761
|1.1791
|1.1721
|1150
|2003.10.02 09:07
|t/p
|575
|0.10
|1.1721
|1.1791
|1.1721
|40.00
|17103.00
|1151
|2003.10.02 09:22
|sell
|576
|0.10
|1.1731
|1.1761
|1.1691
|1152
|2003.10.02 12:00
|t/p
|576
|0.10
|1.1691
|1.1761
|1.1691
|40.00
|17143.00
|1153
|2003.10.02 12:34
|sell
|577
|0.10
|1.1695
|1.1725
|1.1655
|1154
|2003.10.02 14:01
|close
|577
|0.10
|1.1683
|1.1725
|1.1655
|12.00
|17155.00
|1155
|2003.10.02 14:01
|buy
|578
|0.10
|1.1683
|1.1653
|1.1723
|1156
|2003.10.02 15:31
|close
|578
|0.10
|1.1693
|1.1653
|1.1723
|10.00
|17165.00
|1157
|2003.10.02 15:31
|sell
|579
|0.10
|1.1693
|1.1723
|1.1653
|1158
|2003.10.02 17:43
|s/l
|579
|0.10
|1.1723
|1.1723
|1.1653
|-30.00
|17135.00
|1159
|2003.10.02 18:08
|sell
|580
|0.10
|1.1718
|1.1748
|1.1678
|1160
|2003.10.02 23:44
|close
|580
|0.10
|1.1694
|1.1748
|1.1678
|24.00
|17159.00
|1161
|2003.10.02 23:44
|buy
|581
|0.10
|1.1694
|1.1664
|1.1734
|1162
|2003.10.03 02:17
|close
|581
|0.10
|1.1687
|1.1664
|1.1734
|-7.00
|17152.00
|1163
|2003.10.03 02:17
|sell
|582
|0.10
|1.1687
|1.1717
|1.1647
|1164
|2003.10.03 09:22
|s/l
|582
|0.10
|1.1717
|1.1717
|1.1647
|-30.00
|17122.00
|1165
|2003.10.03 10:06
|sell
|583
|0.10
|1.1714
|1.1744
|1.1674
|1166
|2003.10.03 14:00
|t/p
|583
|0.10
|1.1674
|1.1744
|1.1674
|40.00
|17162.00
|1167
|2003.10.03 14:16
|sell
|584
|0.10
|1.1698
|1.1728
|1.1658
|1168
|2003.10.03 14:25
|t/p
|584
|0.10
|1.1658
|1.1728
|1.1658
|40.00
|17202.00
|1169
|2003.10.03 15:24
|buy
|585
|0.10
|1.1620
|1.1590
|1.1660
|1170
|2003.10.03 15:42
|s/l
|585
|0.10
|1.1590
|1.1590
|1.1660
|-30.00
|17172.00
|1171
|2003.10.03 15:44
|sell
|586
|0.10
|1.1623
|1.1653
|1.1583
|1172
|2003.10.03 16:13
|s/l
|586
|0.10
|1.1653
|1.1653
|1.1583
|-30.00
|17142.00
|1173
|2003.10.03 16:24
|buy
|587
|0.10
|1.1635
|1.1605
|1.1675
|1174
|2003.10.03 17:30
|close
|587
|0.10
|1.1629
|1.1605
|1.1675
|-6.00
|17136.00
|1175
|2003.10.03 17:30
|sell
|588
|0.10
|1.1629
|1.1659
|1.1589
|1176
|2003.10.03 18:54
|t/p
|588
|0.10
|1.1589
|1.1659
|1.1589
|40.00
|17176.00
|1177
|2003.10.06 01:56
|buy
|589
|0.10
|1.1578
|1.1548
|1.1618
|1178
|2003.10.06 07:59
|close
|589
|0.10
|1.1567
|1.1548
|1.1618
|-11.00
|17165.00
|1179
|2003.10.06 07:59
|sell
|590
|0.10
|1.1567
|1.1597
|1.1527
|1180
|2003.10.06 10:00
|s/l
|590
|0.10
|1.1597
|1.1597
|1.1527
|-30.00
|17135.00
|1181
|2003.10.06 10:40
|buy
|591
|0.10
|1.1580
|1.1550
|1.1620
|1182
|2003.10.06 14:00
|t/p
|591
|0.10
|1.1620
|1.1550
|1.1620
|40.00
|17175.00
|1183
|2003.10.06 14:41
|buy
|592
|0.10
|1.1579
|1.1549
|1.1619
|1184
|2003.10.06 14:58
|t/p
|592
|0.10
|1.1619
|1.1549
|1.1619
|40.00
|17215.00
|1185
|2003.10.06 15:34
|buy
|593
|0.10
|1.1619
|1.1589
|1.1659
|1186
|2003.10.06 16:06
|t/p
|593
|0.10
|1.1659
|1.1589
|1.1659
|40.00
|17255.00
|1187
|2003.10.06 16:32
|buy
|594
|0.10
|1.1632
|1.1602
|1.1672
|1188
|2003.10.06 17:03
|t/p
|594
|0.10
|1.1672
|1.1602
|1.1672
|40.00
|17295.00
|1189
|2003.10.06 17:30
|buy
|595
|0.10
|1.1665
|1.1635
|1.1705
|1190
|2003.10.06 17:59
|t/p
|595
|0.10
|1.1705
|1.1635
|1.1705
|40.00
|17335.00
|1191
|2003.10.06 18:30
|buy
|596
|0.10
|1.1705
|1.1675
|1.1745
|1192
|2003.10.06 19:57
|close
|596
|0.10
|1.1710
|1.1675
|1.1745
|5.00
|17340.00
|1193
|2003.10.06 19:57
|sell
|597
|0.10
|1.1710
|1.1740
|1.1670
|1194
|2003.10.06 23:30
|close
|597
|0.10
|1.1704
|1.1740
|1.1670
|6.00
|17346.00
|1195
|2003.10.06 23:30
|buy
|598
|0.10
|1.1704
|1.1674
|1.1744
|1196
|2003.10.07 00:52
|close
|598
|0.10
|1.1715
|1.1674
|1.1744
|11.00
|17357.00
|1197
|2003.10.07 00:52
|sell
|599
|0.10
|1.1715
|1.1745
|1.1675
|1198
|2003.10.07 08:11
|close
|599
|0.10
|1.1716
|1.1745
|1.1675
|-1.00
|17356.00
|1199
|2003.10.07 08:11
|buy
|600
|0.10
|1.1716
|1.1686
|1.1756
|1200
|2003.10.07 09:39
|close
|600
|0.10
|1.1738
|1.1686
|1.1756
|22.00
|17378.00
|1201
|2003.10.07 09:39
|sell
|601
|0.10
|1.1738
|1.1768
|1.1698
|1202
|2003.10.07 10:03
|s/l
|601
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1698
|-30.00
|17348.00
|1203
|2003.10.07 10:17
|buy
|602
|0.10
|1.1747
|1.1717
|1.1787
|1204
|2003.10.07 10:57
|t/p
|602
|0.10
|1.1787
|1.1717
|1.1787
|40.00
|17388.00
|1205
|2003.10.07 11:38
|sell
|603
|0.10
|1.1791
|1.1821
|1.1751
|1206
|2003.10.07 16:07
|t/p
|603
|0.10
|1.1751
|1.1821
|1.1751
|40.00
|17428.00
|1207
|2003.10.07 16:31
|sell
|604
|0.10
|1.1781
|1.1811
|1.1741
|1208
|2003.10.08 08:10
|s/l
|604
|0.10
|1.1811
|1.1811
|1.1741
|-30.00
|17398.00
|1209
|2003.10.08 09:06
|sell
|605
|0.10
|1.1825
|1.1855
|1.1785
|1210
|2003.10.08 13:00
|t/p
|605
|0.10
|1.1785
|1.1855
|1.1785
|40.00
|17438.00
|1211
|2003.10.08 13:53
|sell
|606
|0.10
|1.1798
|1.1828
|1.1758
|1212
|2003.10.08 16:49
|s/l
|606
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.1758
|-30.00
|17408.00
|1213
|2003.10.08 16:49
|sell
|607
|0.10
|1.1829
|1.1859
|1.1789
|1214
|2003.10.08 17:58
|close
|607
|0.10
|1.1809
|1.1859
|1.1789
|20.00
|17428.00
|1215
|2003.10.08 17:58
|buy
|608
|0.10
|1.1809
|1.1779
|1.1849
|1216
|2003.10.08 18:02
|s/l
|608
|0.10
|1.1779
|1.1779
|1.1849
|-30.00
|17398.00
|1217
|2003.10.08 18:19
|sell
|609
|0.10
|1.1806
|1.1836
|1.1766
|1218
|2003.10.08 20:59
|close
|609
|0.10
|1.1804
|1.1836
|1.1766
|2.00
|17400.00
|1219
|2003.10.08 20:59
|buy
|610
|0.10
|1.1804
|1.1774
|1.1844
|1220
|2003.10.08 22:41
|close
|610
|0.10
|1.1818
|1.1774
|1.1844
|14.00
|17414.00
|1221
|2003.10.08 22:41
|sell
|611
|0.10
|1.1818
|1.1848
|1.1778
|1222
|2003.10.09 03:35
|s/l
|611
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1778
|-30.00
|17384.00
|1223
|2003.10.09 03:58
|buy
|612
|0.10
|1.1832
|1.1802
|1.1872
|1224
|2003.10.09 05:34
|close
|612
|0.10
|1.1850
|1.1802
|1.1872
|18.00
|17402.00
|1225
|2003.10.09 05:34
|sell
|613
|0.10
|1.1850
|1.1880
|1.1810
|1226
|2003.10.09 09:58
|close
|613
|0.10
|1.1848
|1.1880
|1.1810
|2.00
|17404.00
|1227
|2003.10.09 09:58
|buy
|614
|0.10
|1.1848
|1.1818
|1.1888
|1228
|2003.10.09 11:13
|s/l
|614
|0.10
|1.1818
|1.1818
|1.1888
|-30.00
|17374.00
|1229
|2003.10.09 11:25
|sell
|615
|0.10
|1.1847
|1.1877
|1.1807
|1230
|2003.10.09 13:10
|t/p
|615
|0.10
|1.1807
|1.1877
|1.1807
|40.00
|17414.00
|1231
|2003.10.09 13:12
|sell
|616
|0.10
|1.1813
|1.1843
|1.1773
|1232
|2003.10.09 14:01
|t/p
|616
|0.10
|1.1773
|1.1843
|1.1773
|40.00
|17454.00
|1233
|2003.10.09 14:11
|sell
|617
|0.10
|1.1783
|1.1813
|1.1743
|1234
|2003.10.09 14:58
|t/p
|617
|0.10
|1.1743
|1.1813
|1.1743
|40.00
|17494.00
|1235
|2003.10.09 15:19
|sell
|618
|0.10
|1.1728
|1.1758
|1.1688
|1236
|2003.10.09 16:44
|s/l
|618
|0.10
|1.1758
|1.1758
|1.1688
|-30.00
|17464.00
|1237
|2003.10.09 16:57
|buy
|619
|0.10
|1.1736
|1.1706
|1.1776
|1238
|2003.10.09 17:56
|s/l
|619
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1776
|-30.00
|17434.00
|1239
|2003.10.09 18:54
|buy
|620
|0.10
|1.1693
|1.1663
|1.1733
|1240
|2003.10.09 20:37
|t/p
|620
|0.10
|1.1733
|1.1663
|1.1733
|40.00
|17474.00
|1241
|2003.10.09 21:51
|buy
|621
|0.10
|1.1739
|1.1709
|1.1779
|1242
|2003.10.10 08:36
|s/l
|621
|0.10
|1.1709
|1.1709
|1.1779
|-30.00
|17444.00
|1243
|2003.10.10 09:35
|buy
|622
|0.10
|1.1726
|1.1696
|1.1766
|1244
|2003.10.10 11:20
|t/p
|622
|0.10
|1.1766
|1.1696
|1.1766
|40.00
|17484.00
|1245
|2003.10.10 11:37
|buy
|623
|0.10
|1.1724
|1.1694
|1.1764
|1246
|2003.10.10 12:02
|t/p
|623
|0.10
|1.1764
|1.1694
|1.1764
|40.00
|17524.00
|1247
|2003.10.10 12:39
|buy
|624
|0.10
|1.1761
|1.1731
|1.1801
|1248
|2003.10.10 13:17
|t/p
|624
|0.10
|1.1801
|1.1731
|1.1801
|40.00
|17564.00
|1249
|2003.10.10 13:30
|buy
|625
|0.10
|1.1782
|1.1752
|1.1822
|1250
|2003.10.10 14:14
|t/p
|625
|0.10
|1.1822
|1.1752
|1.1822
|40.00
|17604.00
|1251
|2003.10.10 14:29
|buy
|626
|0.10
|1.1794
|1.1764
|1.1834
|1252
|2003.10.10 15:10
|t/p
|626
|0.10
|1.1834
|1.1764
|1.1834
|40.00
|17644.00
|1253
|2003.10.10 15:26
|buy
|627
|0.10
|1.1827
|1.1797
|1.1867
|1254
|2003.10.10 16:26
|s/l
|627
|0.10
|1.1797
|1.1797
|1.1867
|-30.00
|17614.00
|1255
|2003.10.10 16:58
|sell
|628
|0.10
|1.1817
|1.1847
|1.1777
|1256
|2003.10.13 05:16
|close
|628
|0.10
|1.1791
|1.1847
|1.1777
|26.00
|17640.00
|1257
|2003.10.13 05:16
|buy
|629
|0.10
|1.1791
|1.1761
|1.1831
|1258
|2003.10.13 08:11
|s/l
|629
|0.10
|1.1761
|1.1761
|1.1831
|-30.00
|17610.00
|1259
|2003.10.13 09:07
|buy
|630
|0.10
|1.1733
|1.1703
|1.1773
|1260
|2003.10.13 10:08
|s/l
|630
|0.10
|1.1703
|1.1703
|1.1773
|-30.00
|17580.00
|1261
|2003.10.13 11:06
|buy
|631
|0.10
|1.1660
|1.1630
|1.1700
|1262
|2003.10.13 12:35
|close
|631
|0.10
|1.1686
|1.1630
|1.1700
|26.00
|17606.00
|1263
|2003.10.13 12:35
|sell
|632
|0.10
|1.1686
|1.1716
|1.1646
|1264
|2003.10.13 13:53
|close
|632
|0.10
|1.1679
|1.1716
|1.1646
|7.00
|17613.00
|1265
|2003.10.13 13:53
|buy
|633
|0.10
|1.1679
|1.1649
|1.1719
|1266
|2003.10.13 14:00
|t/p
|633
|0.10
|1.1719
|1.1649
|1.1719
|40.00
|17653.00
|1267
|2003.10.13 15:33
|sell
|634
|0.10
|1.1731
|1.1761
|1.1691
|1268
|2003.10.13 16:02
|t/p
|634
|0.10
|1.1691
|1.1761
|1.1691
|40.00
|17693.00
|1269
|2003.10.13 16:32
|sell
|635
|0.10
|1.1712
|1.1742
|1.1672
|1270
|2003.10.13 21:46
|close
|635
|0.10
|1.1687
|1.1742
|1.1672
|25.00
|17718.00
|1271
|2003.10.13 21:46
|buy
|636
|0.10
|1.1687
|1.1657
|1.1727
|1272
|2003.10.14 02:17
|close
|636
|0.10
|1.1695
|1.1657
|1.1727
|8.00
|17726.00
|1273
|2003.10.14 02:17
|sell
|637
|0.10
|1.1695
|1.1725
|1.1655
|1274
|2003.10.14 02:39
|t/p
|637
|0.10
|1.1655
|1.1725
|1.1655
|40.00
|17766.00
|1275
|2003.10.14 03:17
|sell
|638
|0.10
|1.1644
|1.1674
|1.1604
|1276
|2003.10.14 04:37
|close
|638
|0.10
|1.1622
|1.1674
|1.1604
|22.00
|17788.00
|1277
|2003.10.14 04:37
|buy
|639
|0.10
|1.1622
|1.1592
|1.1662
|1278
|2003.10.14 05:59
|close
|639
|0.10
|1.1628
|1.1592
|1.1662
|6.00
|17794.00
|1279
|2003.10.14 05:59
|sell
|640
|0.10
|1.1628
|1.1658
|1.1588
|1280
|2003.10.14 07:33
|close
|640
|0.10
|1.1608
|1.1658
|1.1588
|20.00
|17814.00
|1281
|2003.10.14 07:33
|buy
|641
|0.10
|1.1608
|1.1578
|1.1648
|1282
|2003.10.14 08:58
|close
|641
|0.10
|1.1617
|1.1578
|1.1648
|9.00
|17823.00
|1283
|2003.10.14 08:58
|sell
|642
|0.10
|1.1617
|1.1647
|1.1577
|1284
|2003.10.14 09:10
|s/l
|642
|0.10
|1.1647
|1.1647
|1.1577
|-30.00
|17793.00
|1285
|2003.10.14 09:30
|buy
|643
|0.10
|1.1617
|1.1587
|1.1657
|1286
|2003.10.14 10:09
|t/p
|643
|0.10
|1.1657
|1.1587
|1.1657
|40.00
|17833.00
|1287
|2003.10.14 10:30
|buy
|644
|0.10
|1.1638
|1.1608
|1.1678
|1288
|2003.10.14 14:59
|close
|644
|0.10
|1.1642
|1.1608
|1.1678
|4.00
|17837.00
|1289
|2003.10.14 14:59
|sell
|645
|0.10
|1.1642
|1.1672
|1.1602
|1290
|2003.10.14 16:00
|s/l
|645
|0.10
|1.1672
|1.1672
|1.1602
|-30.00
|17807.00
|1291
|2003.10.14 17:41
|buy
|646
|0.10
|1.1696
|1.1666
|1.1736
|1292
|2003.10.14 18:00
|t/p
|646
|0.10
|1.1736
|1.1666
|1.1736
|40.00
|17847.00
|1293
|2003.10.14 18:40
|buy
|647
|0.10
|1.1720
|1.1690
|1.1760
|1294
|2003.10.14 19:00
|t/p
|647
|0.10
|1.1760
|1.1690
|1.1760
|40.00
|17887.00
|1295
|2003.10.14 19:17
|buy
|648
|0.10
|1.1747
|1.1717
|1.1787
|1296
|2003.10.14 20:00
|s/l
|648
|0.10
|1.1717
|1.1717
|1.1787
|-30.00
|17857.00
|1297
|2003.10.14 20:16
|buy
|649
|0.10
|1.1716
|1.1686
|1.1756
|1298
|2003.10.14 22:58
|close
|649
|0.10
|1.1726
|1.1686
|1.1756
|10.00
|17867.00
|1299
|2003.10.14 22:58
|sell
|650
|0.10
|1.1726
|1.1756
|1.1686
|1300
|2003.10.15 02:11
|close
|650
|0.10
|1.1721
|1.1756
|1.1686
|5.00
|17872.00
|1301
|2003.10.15 02:11
|buy
|651
|0.10
|1.1721
|1.1691
|1.1761
|1302
|2003.10.15 05:46
|close
|651
|0.10
|1.1713
|1.1691
|1.1761
|-8.00
|17864.00
|1303
|2003.10.15 05:46
|sell
|652
|0.10
|1.1713
|1.1743
|1.1673
|1304
|2003.10.15 07:24
|close
|652
|0.10
|1.1716
|1.1743
|1.1673
|-3.00
|17861.00
|1305
|2003.10.15 07:24
|buy
|653
|0.10
|1.1716
|1.1686
|1.1756
|1306
|2003.10.15 08:42
|close
|653
|0.10
|1.1738
|1.1686
|1.1756
|22.00
|17883.00
|1307
|2003.10.15 08:42
|sell
|654
|0.10
|1.1738
|1.1768
|1.1698
|1308
|2003.10.15 10:20
|t/p
|654
|0.10
|1.1698
|1.1768
|1.1698
|40.00
|17923.00
|1309
|2003.10.15 10:39
|sell
|655
|0.10
|1.1717
|1.1747
|1.1677
|1310
|2003.10.15 13:15
|close
|655
|0.10
|1.1680
|1.1747
|1.1677
|37.00
|17960.00
|1311
|2003.10.15 13:15
|buy
|656
|0.10
|1.1680
|1.1650
|1.1720
|1312
|2003.10.15 14:02
|s/l
|656
|0.10
|1.1650
|1.1650
|1.1720
|-30.00
|17930.00
|1313
|2003.10.15 14:34
|sell
|657
|0.10
|1.1691
|1.1721
|1.1651
|1314
|2003.10.15 14:58
|t/p
|657
|0.10
|1.1651
|1.1721
|1.1651
|40.00
|17970.00
|1315
|2003.10.15 15:31
|sell
|658
|0.10
|1.1605
|1.1635
|1.1565
|1316
|2003.10.15 15:33
|s/l
|658
|0.10
|1.1635
|1.1635
|1.1565
|-30.00
|17940.00
|1317
|2003.10.15 15:55
|buy
|659
|0.10
|1.1598
|1.1568
|1.1638
|1318
|2003.10.15 15:58
|t/p
|659
|0.10
|1.1638
|1.1568
|1.1638
|40.00
|17980.00
|1319
|2003.10.15 16:11
|buy
|660
|0.10
|1.1640
|1.1610
|1.1680
|1320
|2003.10.15 17:27
|close
|660
|0.10
|1.1638
|1.1610
|1.1680
|-2.00
|17978.00
|1321
|2003.10.15 17:27
|sell
|661
|0.10
|1.1638
|1.1668
|1.1598
|1322
|2003.10.15 20:06
|close
|661
|0.10
|1.1622
|1.1668
|1.1598
|16.00
|17994.00
|1323
|2003.10.15 20:06
|buy
|662
|0.10
|1.1622
|1.1592
|1.1662
|1324
|2003.10.15 21:24
|close
|662
|0.10
|1.1647
|1.1592
|1.1662
|25.00
|18019.00
|1325
|2003.10.15 21:24
|sell
|663
|0.10
|1.1647
|1.1677
|1.1607
|1326
|2003.10.16 00:48
|close
|663
|0.10
|1.1614
|1.1677
|1.1607
|33.00
|18052.00
|1327
|2003.10.16 00:48
|buy
|664
|0.10
|1.1614
|1.1584
|1.1654
|1328
|2003.10.16 03:50
|close
|664
|0.10
|1.1626
|1.1584
|1.1654
|12.00
|18064.00
|1329
|2003.10.16 03:50
|sell
|665
|0.10
|1.1626
|1.1656
|1.1586
|1330
|2003.10.16 05:16
|s/l
|665
|0.10
|1.1656
|1.1656
|1.1586
|-30.00
|18034.00
|1331
|2003.10.16 06:43
|sell
|666
|0.10
|1.1650
|1.1680
|1.1610
|1332
|2003.10.16 09:35
|t/p
|666
|0.10
|1.1610
|1.1680
|1.1610
|40.00
|18074.00
|1333
|2003.10.16 09:35
|sell
|667
|0.10
|1.1634
|1.1664
|1.1594
|1334
|2003.10.16 09:36
|t/p
|667
|0.10
|1.1594
|1.1664
|1.1594
|40.00
|18114.00
|1335
|2003.10.16 09:39
|sell
|668
|0.10
|1.1629
|1.1659
|1.1589
|1336
|2003.10.16 11:34
|close
|668
|0.10
|1.1603
|1.1659
|1.1589
|26.00
|18140.00
|1337
|2003.10.16 11:34
|buy
|669
|0.10
|1.1603
|1.1573
|1.1643
|1338
|2003.10.16 13:35
|close
|669
|0.10
|1.1624
|1.1573
|1.1643
|21.00
|18161.00
|1339
|2003.10.16 13:35
|sell
|670
|0.10
|1.1624
|1.1654
|1.1584
|1340
|2003.10.16 14:35
|close
|670
|0.10
|1.1627
|1.1654
|1.1584
|-3.00
|18158.00
|1341
|2003.10.16 14:35
|buy
|671
|0.10
|1.1627
|1.1597
|1.1667
|1342
|2003.10.16 15:01
|t/p
|671
|0.10
|1.1667
|1.1597
|1.1667
|40.00
|18198.00
|1343
|2003.10.16 16:26
|buy
|672
|0.10
|1.1679
|1.1649
|1.1719
|1344
|2003.10.16 18:21
|s/l
|672
|0.10
|1.1649
|1.1649
|1.1719
|-30.00
|18168.00
|1345
|2003.10.16 19:23
|buy
|673
|0.10
|1.1620
|1.1590
|1.1660
|1346
|2003.10.16 20:46
|s/l
|673
|0.10
|1.1590
|1.1590
|1.1660
|-30.00
|18138.00
|1347
|2003.10.16 23:18
|buy
|674
|0.10
|1.1586
|1.1556
|1.1626
|1348
|2003.10.17 02:58
|close
|674
|0.10
|1.1589
|1.1556
|1.1626
|3.00
|18141.00
|1349
|2003.10.17 02:58
|sell
|675
|0.10
|1.1589
|1.1619
|1.1549
|1350
|2003.10.17 03:58
|close
|675
|0.10
|1.1587
|1.1619
|1.1549
|2.00
|18143.00
|1351
|2003.10.17 03:58
|buy
|676
|0.10
|1.1587
|1.1557
|1.1627
|1352
|2003.10.17 08:06
|close
|676
|0.10
|1.1609
|1.1557
|1.1627
|22.00
|18165.00
|1353
|2003.10.17 08:06
|sell
|677
|0.10
|1.1609
|1.1639
|1.1569
|1354
|2003.10.17 08:48
|t/p
|677
|0.10
|1.1569
|1.1639
|1.1569
|40.00
|18205.00
|1355
|2003.10.17 08:48
|buy
|678
|0.10
|1.1569
|1.1539
|1.1609
|1356
|2003.10.17 08:59
|t/p
|678
|0.10
|1.1609
|1.1539
|1.1609
|40.00
|18245.00
|1357
|2003.10.17 08:59
|sell
|679
|0.10
|1.1615
|1.1645
|1.1575
|1358
|2003.10.17 10:39
|close
|679
|0.10
|1.1589
|1.1645
|1.1575
|26.00
|18271.00
|1359
|2003.10.17 10:39
|buy
|680
|0.10
|1.1589
|1.1559
|1.1629
|1360
|2003.10.17 12:02
|close
|680
|0.10
|1.1614
|1.1559
|1.1629
|25.00
|18296.00
|1361
|2003.10.17 12:02
|sell
|681
|0.10
|1.1614
|1.1644
|1.1574
|1362
|2003.10.17 14:39
|t/p
|681
|0.10
|1.1574
|1.1644
|1.1574
|40.00
|18336.00
|1363
|2003.10.17 14:53
|sell
|682
|0.10
|1.1590
|1.1620
|1.1550
|1364
|2003.10.17 15:38
|t/p
|682
|0.10
|1.1550
|1.1620
|1.1550
|40.00
|18376.00
|1365
|2003.10.17 15:38
|buy
|683
|0.10
|1.1550
|1.1520
|1.1590
|1366
|2003.10.17 16:00
|t/p
|683
|0.10
|1.1590
|1.1520
|1.1590
|40.00
|18416.00
|1367
|2003.10.17 16:09
|buy
|684
|0.10
|1.1585
|1.1555
|1.1625
|1368
|2003.10.17 16:28
|t/p
|684
|0.10
|1.1625
|1.1555
|1.1625
|40.00
|18456.00
|1369
|2003.10.17 16:34
|buy
|685
|0.10
|1.1585
|1.1555
|1.1625
|1370
|2003.10.17 16:58
|t/p
|685
|0.10
|1.1625
|1.1555
|1.1625
|40.00
|18496.00
|1371
|2003.10.17 16:59
|buy
|686
|0.10
|1.1579
|1.1549
|1.1619
|1372
|2003.10.17 16:59
|t/p
|686
|0.10
|1.1619
|1.1549
|1.1619
|40.00
|18536.00
|1373
|2003.10.17 17:33
|buy
|687
|0.10
|1.1632
|1.1602
|1.1672
|1374
|2003.10.20 00:00
|t/p
|687
|0.10
|1.1672
|1.1602
|1.1672
|40.00
|18576.00
|1375
|2003.10.20 00:23
|sell
|688
|0.10
|1.1715
|1.1745
|1.1675
|1376
|2003.10.20 01:34
|close
|688
|0.10
|1.1698
|1.1745
|1.1675
|17.00
|18593.00
|1377
|2003.10.20 01:34
|buy
|689
|0.10
|1.1698
|1.1668
|1.1738
|1378
|2003.10.20 02:58
|close
|689
|0.10
|1.1702
|1.1668
|1.1738
|4.00
|18597.00
|1379
|2003.10.20 02:58
|sell
|690
|0.10
|1.1702
|1.1732
|1.1662
|1380
|2003.10.20 03:11
|t/p
|690
|0.10
|1.1662
|1.1732
|1.1662
|40.00
|18637.00
|1381
|2003.10.20 03:18
|sell
|691
|0.10
|1.1682
|1.1712
|1.1642
|1382
|2003.10.20 03:28
|t/p
|691
|0.10
|1.1642
|1.1712
|1.1642
|40.00
|18677.00
|1383
|2003.10.20 03:51
|sell
|692
|0.10
|1.1682
|1.1712
|1.1642
|1384
|2003.10.20 03:58
|t/p
|692
|0.10
|1.1642
|1.1712
|1.1642
|40.00
|18717.00
|1385
|2003.10.20 04:10
|buy
|693
|0.10
|1.1615
|1.1585
|1.1655
|1386
|2003.10.20 05:53
|close
|693
|0.10
|1.1636
|1.1585
|1.1655
|21.00
|18738.00
|1387
|2003.10.20 05:53
|sell
|694
|0.10
|1.1636
|1.1666
|1.1596
|1388
|2003.10.20 07:20
|close
|694
|0.10
|1.1623
|1.1666
|1.1596
|13.00
|18751.00
|1389
|2003.10.20 07:20
|buy
|695
|0.10
|1.1623
|1.1593
|1.1663
|1390
|2003.10.20 08:14
|t/p
|695
|0.10
|1.1663
|1.1593
|1.1663
|40.00
|18791.00
|1391
|2003.10.20 09:19
|buy
|696
|0.10
|1.1655
|1.1625
|1.1695
|1392
|2003.10.20 09:48
|t/p
|696
|0.10
|1.1695
|1.1625
|1.1695
|40.00
|18831.00
|1393
|2003.10.20 10:11
|sell
|697
|0.10
|1.1686
|1.1716
|1.1646
|1394
|2003.10.20 12:14
|close
|697
|0.10
|1.1665
|1.1716
|1.1646
|21.00
|18852.00
|1395
|2003.10.20 12:14
|buy
|698
|0.10
|1.1665
|1.1635
|1.1705
|1396
|2003.10.20 13:24
|close
|698
|0.10
|1.1662
|1.1635
|1.1705
|-3.00
|18849.00
|1397
|2003.10.20 13:24
|sell
|699
|0.10
|1.1662
|1.1692
|1.1622
|1398
|2003.10.20 14:34
|t/p
|699
|0.10
|1.1622
|1.1692
|1.1622
|40.00
|18889.00
|1399
|2003.10.20 14:39
|sell
|700
|0.10
|1.1651
|1.1681
|1.1611
|1400
|2003.10.20 17:01
|s/l
|700
|0.10
|1.1681
|1.1681
|1.1611
|-30.00
|18859.00
|1401
|2003.10.20 17:08
|buy
|701
|0.10
|1.1660
|1.1630
|1.1700
|1402
|2003.10.20 18:36
|close
|701
|0.10
|1.1673
|1.1630
|1.1700
|13.00
|18872.00
|1403
|2003.10.20 18:36
|sell
|702
|0.10
|1.1673
|1.1703
|1.1633
|1404
|2003.10.20 19:39
|close
|702
|0.10
|1.1652
|1.1703
|1.1633
|21.00
|18893.00
|1405
|2003.10.20 19:39
|buy
|703
|0.10
|1.1652
|1.1622
|1.1692
|1406
|2003.10.20 21:33
|close
|703
|0.10
|1.1661
|1.1622
|1.1692
|9.00
|18902.00
|1407
|2003.10.20 21:33
|sell
|704
|0.10
|1.1661
|1.1691
|1.1621
|1408
|2003.10.21 02:19
|t/p
|704
|0.10
|1.1621
|1.1691
|1.1621
|40.00
|18942.00
|1409
|2003.10.21 02:21
|sell
|705
|0.10
|1.1632
|1.1662
|1.1592
|1410
|2003.10.21 08:21
|s/l
|705
|0.10
|1.1662
|1.1662
|1.1592
|-30.00
|18912.00
|1411
|2003.10.21 09:17
|sell
|706
|0.10
|1.1650
|1.1680
|1.1610
|1412
|2003.10.21 15:10
|s/l
|706
|0.10
|1.1680
|1.1680
|1.1610
|-30.00
|18882.00
|1413
|2003.10.21 17:02
|sell
|707
|0.10
|1.1688
|1.1718
|1.1648
|1414
|2003.10.21 20:07
|close
|707
|0.10
|1.1651
|1.1718
|1.1648
|37.00
|18919.00
|1415
|2003.10.21 20:07
|buy
|708
|0.10
|1.1651
|1.1621
|1.1691
|1416
|2003.10.21 23:11
|close
|708
|0.10
|1.1671
|1.1621
|1.1691
|20.00
|18939.00
|1417
|2003.10.21 23:11
|sell
|709
|0.10
|1.1671
|1.1701
|1.1631
|1418
|2003.10.22 07:07
|close
|709
|0.10
|1.1670
|1.1701
|1.1631
|1.00
|18940.00
|1419
|2003.10.22 07:07
|buy
|710
|0.10
|1.1670
|1.1640
|1.1710
|1420
|2003.10.22 08:02
|t/p
|710
|0.10
|1.1710
|1.1640
|1.1710
|40.00
|18980.00
|1421
|2003.10.22 08:06
|buy
|711
|0.10
|1.1684
|1.1654
|1.1724
|1422
|2003.10.22 09:38
|close
|711
|0.10
|1.1706
|1.1654
|1.1724
|22.00
|19002.00
|1423
|2003.10.22 09:38
|sell
|712
|0.10
|1.1706
|1.1736
|1.1666
|1424
|2003.10.22 10:58
|close
|712
|0.10
|1.1693
|1.1736
|1.1666
|13.00
|19015.00
|1425
|2003.10.22 10:58
|buy
|713
|0.10
|1.1693
|1.1663
|1.1733
|1426
|2003.10.22 11:58
|close
|713
|0.10
|1.1691
|1.1663
|1.1733
|-2.00
|19013.00
|1427
|2003.10.22 11:58
|sell
|714
|0.10
|1.1691
|1.1721
|1.1651
|1428
|2003.10.22 15:00
|s/l
|714
|0.10
|1.1721
|1.1721
|1.1651
|-30.00
|18983.00
|1429
|2003.10.22 15:08
|buy
|715
|0.10
|1.1707
|1.1677
|1.1747
|1430
|2003.10.22 15:51
|t/p
|715
|0.10
|1.1747
|1.1677
|1.1747
|40.00
|19023.00
|1431
|2003.10.22 16:05
|buy
|716
|0.10
|1.1750
|1.1720
|1.1790
|1432
|2003.10.22 16:50
|t/p
|716
|0.10
|1.1790
|1.1720
|1.1790
|40.00
|19063.00
|1433
|2003.10.22 17:28
|sell
|717
|0.10
|1.1794
|1.1824
|1.1754
|1434
|2003.10.22 17:58
|s/l
|717
|0.10
|1.1824
|1.1824
|1.1754
|-30.00
|19033.00
|1435
|2003.10.22 18:27
|sell
|718
|0.10
|1.1809
|1.1839
|1.1769
|1436
|2003.10.22 20:58
|close
|718
|0.10
|1.1813
|1.1839
|1.1769
|-4.00
|19029.00
|1437
|2003.10.22 20:58
|buy
|719
|0.10
|1.1813
|1.1783
|1.1853
|1438
|2003.10.22 22:25
|close
|719
|0.10
|1.1809
|1.1783
|1.1853
|-4.00
|19025.00
|1439
|2003.10.22 22:25
|sell
|720
|0.10
|1.1809
|1.1839
|1.1769
|1440
|2003.10.23 08:39
|s/l
|720
|0.10
|1.1839
|1.1839
|1.1769
|-30.00
|18995.00
|1441
|2003.10.23 09:07
|sell
|721
|0.10
|1.1835
|1.1865
|1.1795
|1442
|2003.10.23 11:00
|t/p
|721
|0.10
|1.1795
|1.1865
|1.1795
|40.00
|19035.00
|1443
|2003.10.23 11:07
|sell
|722
|0.10
|1.1805
|1.1835
|1.1765
|1444
|2003.10.23 12:59
|close
|722
|0.10
|1.1789
|1.1835
|1.1765
|16.00
|19051.00
|1445
|2003.10.23 12:59
|buy
|723
|0.10
|1.1789
|1.1759
|1.1829
|1446
|2003.10.23 14:30
|close
|723
|0.10
|1.1788
|1.1759
|1.1829
|-1.00
|19050.00
|1447
|2003.10.23 14:30
|sell
|724
|0.10
|1.1788
|1.1818
|1.1748
|1448
|2003.10.23 21:59
|close
|724
|0.10
|1.1781
|1.1818
|1.1748
|7.00
|19057.00
|1449
|2003.10.23 21:59
|buy
|725
|0.10
|1.1781
|1.1751
|1.1821
|1450
|2003.10.24 00:20
|t/p
|725
|0.10
|1.1821
|1.1751
|1.1821
|40.00
|19097.00
|1451
|2003.10.24 02:30
|sell
|726
|0.10
|1.1825
|1.1855
|1.1785
|1452
|2003.10.24 09:03
|t/p
|726
|0.10
|1.1785
|1.1855
|1.1785
|40.00
|19137.00
|1453
|2003.10.24 09:07
|sell
|727
|0.10
|1.1804
|1.1834
|1.1764
|1454
|2003.10.24 12:00
|t/p
|727
|0.10
|1.1764
|1.1834
|1.1764
|40.00
|19177.00
|1455
|2003.10.24 12:07
|sell
|728
|0.10
|1.1782
|1.1812
|1.1742
|1456
|2003.10.24 14:21
|s/l
|728
|0.10
|1.1812
|1.1812
|1.1742
|-30.00
|19147.00
|1457
|2003.10.24 15:29
|buy
|729
|0.10
|1.1805
|1.1775
|1.1845
|1458
|2003.10.24 17:17
|t/p
|729
|0.10
|1.1845
|1.1775
|1.1845
|40.00
|19187.00
|1459
|2003.10.24 17:24
|buy
|730
|0.10
|1.1819
|1.1789
|1.1859
|1460
|2003.10.24 18:17
|t/p
|730
|0.10
|1.1859
|1.1789
|1.1859
|40.00
|19227.00
|1461
|2003.10.24 18:25
|buy
|731
|0.10
|1.1833
|1.1803
|1.1873
|1462
|2003.10.24 19:35
|close
|731
|0.10
|1.1843
|1.1803
|1.1873
|10.00
|19237.00
|1463
|2003.10.24 19:35
|sell
|732
|0.10
|1.1843
|1.1873
|1.1803
|1464
|2003.10.27 00:00
|t/p
|732
|0.10
|1.1803
|1.1873
|1.1803
|40.00
|19277.00
|1465
|2003.10.27 01:35
|sell
|733
|0.10
|1.1781
|1.1811
|1.1741
|1466
|2003.10.27 04:14
|t/p
|733
|0.10
|1.1741
|1.1811
|1.1741
|40.00
|19317.00
|1467
|2003.10.27 04:31
|sell
|734
|0.10
|1.1755
|1.1785
|1.1715
|1468
|2003.10.27 07:55
|close
|734
|0.10
|1.1741
|1.1785
|1.1715
|14.00
|19331.00
|1469
|2003.10.27 07:55
|buy
|735
|0.10
|1.1741
|1.1711
|1.1781
|1470
|2003.10.27 09:58
|close
|735
|0.10
|1.1741
|1.1711
|1.1781
|0.00
|19331.00
|1471
|2003.10.27 09:58
|sell
|736
|0.10
|1.1741
|1.1771
|1.1701
|1472
|2003.10.27 10:45
|s/l
|736
|0.10
|1.1771
|1.1771
|1.1701
|-30.00
|19301.00
|1473
|2003.10.27 10:48
|buy
|737
|0.10
|1.1743
|1.1713
|1.1783
|1474
|2003.10.27 12:42
|t/p
|737
|0.10
|1.1783
|1.1713
|1.1783
|40.00
|19341.00
|1475
|2003.10.27 12:45
|buy
|738
|0.10
|1.1767
|1.1737
|1.1807
|1476
|2003.10.27 13:48
|s/l
|738
|0.10
|1.1737
|1.1737
|1.1807
|-30.00
|19311.00
|1477
|2003.10.27 14:45
|buy
|739
|0.10
|1.1733
|1.1703
|1.1773
|1478
|2003.10.27 15:59
|close
|739
|0.10
|1.1748
|1.1703
|1.1773
|15.00
|19326.00
|1479
|2003.10.27 15:59
|sell
|740
|0.10
|1.1748
|1.1778
|1.1708
|1480
|2003.10.27 16:36
|s/l
|740
|0.10
|1.1778
|1.1778
|1.1708
|-30.00
|19296.00
|1481
|2003.10.27 16:40
|buy
|741
|0.10
|1.1747
|1.1717
|1.1787
|1482
|2003.10.27 18:35
|close
|741
|0.10
|1.1774
|1.1717
|1.1787
|27.00
|19323.00
|1483
|2003.10.27 18:35
|sell
|742
|0.10
|1.1774
|1.1804
|1.1734
|1484
|2003.10.27 20:36
|close
|742
|0.10
|1.1747
|1.1804
|1.1734
|27.00
|19350.00
|1485
|2003.10.27 20:36
|buy
|743
|0.10
|1.1747
|1.1717
|1.1787
|1486
|2003.10.27 21:59
|close
|743
|0.10
|1.1747
|1.1717
|1.1787
|0.00
|19350.00
|1487
|2003.10.27 21:59
|sell
|744
|0.10
|1.1747
|1.1777
|1.1707
|1488
|2003.10.27 23:36
|close
|744
|0.10
|1.1740
|1.1777
|1.1707
|7.00
|19357.00
|1489
|2003.10.27 23:36
|buy
|745
|0.10
|1.1740
|1.1710
|1.1780
|1490
|2003.10.28 02:17
|s/l
|745
|0.10
|1.1710
|1.1710
|1.1780
|-30.00
|19327.00
|1491
|2003.10.28 02:28
|buy
|746
|0.10
|1.1711
|1.1681
|1.1751
|1492
|2003.10.28 10:13
|close
|746
|0.10
|1.1742
|1.1681
|1.1751
|31.00
|19358.00
|1493
|2003.10.28 10:13
|sell
|747
|0.10
|1.1742
|1.1772
|1.1702
|1494
|2003.10.28 11:15
|close
|747
|0.10
|1.1721
|1.1772
|1.1702
|21.00
|19379.00
|1495
|2003.10.28 11:15
|buy
|748
|0.10
|1.1721
|1.1691
|1.1761
|1496
|2003.10.28 12:04
|s/l
|748
|0.10
|1.1691
|1.1691
|1.1761
|-30.00
|19349.00
|1497
|2003.10.28 12:08
|sell
|749
|0.10
|1.1708
|1.1738
|1.1668
|1498
|2003.10.28 13:14
|close
|749
|0.10
|1.1676
|1.1738
|1.1668
|32.00
|19381.00
|1499
|2003.10.28 13:14
|buy
|750
|0.10
|1.1676
|1.1646
|1.1716
|1500
|2003.10.28 20:01
|t/p
|750
|0.10
|1.1716
|1.1646
|1.1716
|40.00
|19421.00
|1501
|2003.10.28 20:05
|buy
|751
|0.10
|1.1675
|1.1645
|1.1715
|1502
|2003.10.28 22:59
|close
|751
|0.10
|1.1669
|1.1645
|1.1715
|-6.00
|19415.00
|1503
|2003.10.28 22:59
|sell
|752
|0.10
|1.1669
|1.1699
|1.1629
|1504
|2003.10.29 01:30
|close
|752
|0.10
|1.1665
|1.1699
|1.1629
|4.00
|19419.00
|1505
|2003.10.29 01:30
|buy
|753
|0.10
|1.1665
|1.1635
|1.1705
|1506
|2003.10.29 08:01
|t/p
|753
|0.10
|1.1705
|1.1635
|1.1705
|40.00
|19459.00
|1507
|2003.10.29 08:21
|buy
|754
|0.10
|1.1700
|1.1670
|1.1740
|1508
|2003.10.29 11:59
|close
|754
|0.10
|1.1709
|1.1670
|1.1740
|9.00
|19468.00
|1509
|2003.10.29 11:59
|sell
|755
|0.10
|1.1709
|1.1739
|1.1669
|1510
|2003.10.29 12:59
|close
|755
|0.10
|1.1707
|1.1739
|1.1669
|2.00
|19470.00
|1511
|2003.10.29 12:59
|buy
|756
|0.10
|1.1707
|1.1677
|1.1747
|1512
|2003.10.29 15:59
|close
|756
|0.10
|1.1700
|1.1677
|1.1747
|-7.00
|19463.00
|1513
|2003.10.29 15:59
|sell
|757
|0.10
|1.1700
|1.1730
|1.1660
|1514
|2003.10.29 17:03
|close
|757
|0.10
|1.1690
|1.1730
|1.1660
|10.00
|19473.00
|1515
|2003.10.29 17:03
|buy
|758
|0.10
|1.1690
|1.1660
|1.1730
|1516
|2003.10.29 18:47
|close
|758
|0.10
|1.1681
|1.1660
|1.1730
|-9.00
|19464.00
|1517
|2003.10.29 18:47
|sell
|759
|0.10
|1.1681
|1.1711
|1.1641
|1518
|2003.10.29 20:20
|close
|759
|0.10
|1.1668
|1.1711
|1.1641
|13.00
|19477.00
|1519
|2003.10.29 20:20
|buy
|760
|0.10
|1.1668
|1.1638
|1.1708
|1520
|2003.10.30 03:59
|close
|760
|0.10
|1.1668
|1.1638
|1.1708
|0.00
|19477.00
|1521
|2003.10.30 03:59
|sell
|761
|0.10
|1.1668
|1.1698
|1.1628
|1522
|2003.10.30 08:03
|close
|761
|0.10
|1.1668
|1.1698
|1.1628
|0.00
|19477.00
|1523
|2003.10.30 08:03
|buy
|762
|0.10
|1.1668
|1.1638
|1.1708
|1524
|2003.10.30 11:25
|t/p
|762
|0.10
|1.1708
|1.1638
|1.1708
|40.00
|19517.00
|1525
|2003.10.30 11:39
|buy
|763
|0.10
|1.1674
|1.1644
|1.1714
|1526
|2003.10.30 11:59
|t/p
|763
|0.10
|1.1714
|1.1644
|1.1714
|40.00
|19557.00
|1527
|2003.10.30 12:38
|buy
|764
|0.10
|1.1713
|1.1683
|1.1753
|1528
|2003.10.30 13:24
|t/p
|764
|0.10
|1.1753
|1.1683
|1.1753
|40.00
|19597.00
|1529
|2003.10.30 13:40
|buy
|765
|0.10
|1.1710
|1.1680
|1.1750
|1530
|2003.10.30 13:57
|t/p
|765
|0.10
|1.1750
|1.1680
|1.1750
|40.00
|19637.00
|1531
|2003.10.30 14:14
|sell
|766
|0.10
|1.1749
|1.1779
|1.1709
|1532
|2003.10.30 14:39
|t/p
|766
|0.10
|1.1709
|1.1779
|1.1709
|40.00
|19677.00
|1533
|2003.10.30 14:55
|sell
|767
|0.10
|1.1749
|1.1779
|1.1709
|1534
|2003.10.30 15:02
|t/p
|767
|0.10
|1.1709
|1.1779
|1.1709
|40.00
|19717.00
|1535
|2003.10.30 15:20
|sell
|768
|0.10
|1.1719
|1.1749
|1.1679
|1536
|2003.10.30 15:38
|t/p
|768
|0.10
|1.1679
|1.1749
|1.1679
|40.00
|19757.00
|1537
|2003.10.30 15:55
|sell
|769
|0.10
|1.1719
|1.1749
|1.1679
|1538
|2003.10.30 16:58
|close
|769
|0.10
|1.1692
|1.1749
|1.1679
|27.00
|19784.00
|1539
|2003.10.30 16:58
|buy
|770
|0.10
|1.1692
|1.1662
|1.1732
|1540
|2003.10.30 18:06
|s/l
|770
|0.10
|1.1662
|1.1662
|1.1732
|-30.00
|19754.00
|1541
|2003.10.30 18:10
|sell
|771
|0.10
|1.1697
|1.1727
|1.1657
|1542
|2003.10.30 18:34
|t/p
|771
|0.10
|1.1657
|1.1727
|1.1657
|40.00
|19794.00
|1543
|2003.10.30 18:53
|sell
|772
|0.10
|1.1697
|1.1727
|1.1657
|1544
|2003.10.30 18:58
|t/p
|772
|0.10
|1.1657
|1.1727
|1.1657
|40.00
|19834.00
|1545
|2003.10.30 19:52
|sell
|773
|0.10
|1.1640
|1.1670
|1.1600
|1546
|2003.10.30 21:58
|close
|773
|0.10
|1.1626
|1.1670
|1.1600
|14.00
|19848.00
|1547
|2003.10.30 21:58
|buy
|774
|0.10
|1.1626
|1.1596
|1.1666
|1548
|2003.10.30 23:54
|close
|774
|0.10
|1.1628
|1.1596
|1.1666
|2.00
|19850.00
|1549
|2003.10.30 23:54
|sell
|775
|0.10
|1.1628
|1.1658
|1.1588
|1550
|2003.10.31 03:49
|close
|775
|0.10
|1.1617
|1.1658
|1.1588
|11.00
|19861.00
|1551
|2003.10.31 03:49
|buy
|776
|0.10
|1.1617
|1.1587
|1.1657
|1552
|2003.10.31 11:59
|close
|776
|0.10
|1.1642
|1.1587
|1.1657
|25.00
|19886.00
|1553
|2003.10.31 11:59
|sell
|777
|0.10
|1.1642
|1.1672
|1.1602
|1554
|2003.10.31 14:34
|close
|777
|0.10
|1.1622
|1.1672
|1.1602
|20.00
|19906.00
|1555
|2003.10.31 14:34
|buy
|778
|0.10
|1.1622
|1.1592
|1.1662
|1556
|2003.10.31 18:29
|close
|778
|0.10
|1.1611
|1.1592
|1.1662
|-11.00
|19895.00
|1557
|2003.10.31 18:29
|sell
|779
|0.10
|1.1611
|1.1641
|1.1571
|1558
|2003.11.03 00:29
|close
|779
|0.10
|1.1578
|1.1641
|1.1571
|33.00
|19928.00
|1559
|2003.11.03 00:29
|buy
|780
|0.10
|1.1578
|1.1548
|1.1618
|1560
|2003.11.03 08:59
|close
|780
|0.10
|1.1586
|1.1548
|1.1618
|8.00
|19936.00
|1561
|2003.11.03 08:59
|sell
|781
|0.10
|1.1586
|1.1616
|1.1546
|1562
|2003.11.03 10:22
|close
|781
|0.10
|1.1578
|1.1616
|1.1546
|8.00
|19944.00
|1563
|2003.11.03 10:22
|buy
|782
|0.10
|1.1578
|1.1548
|1.1618
|1564
|2003.11.03 12:06
|t/p
|782
|0.10
|1.1618
|1.1548
|1.1618
|40.00
|19984.00
|1565
|2003.11.03 12:33
|buy
|783
|0.10
|1.1603
|1.1573
|1.1643
|1566
|2003.11.03 15:41
|s/l
|783
|0.10
|1.1573
|1.1573
|1.1643
|-30.00
|19954.00
|1567
|2003.11.03 18:57
|buy
|784
|0.10
|1.1452
|1.1422
|1.1492
|1568
|2003.11.04 04:59
|close
|784
|0.10
|1.1442
|1.1422
|1.1492
|-10.00
|19944.00
|1569
|2003.11.04 04:59
|sell
|785
|0.10
|1.1442
|1.1472
|1.1402
|1570
|2003.11.04 06:49
|close
|785
|0.10
|1.1439
|1.1472
|1.1402
|3.00
|19947.00
|1571
|2003.11.04 06:49
|buy
|786
|0.10
|1.1439
|1.1409
|1.1479
|1572
|2003.11.04 07:59
|close
|786
|0.10
|1.1456
|1.1409
|1.1479
|17.00
|19964.00
|1573
|2003.11.04 07:59
|sell
|787
|0.10
|1.1456
|1.1486
|1.1416
|1574
|2003.11.04 11:58
|close
|787
|0.10
|1.1456
|1.1486
|1.1416
|0.00
|19964.00
|1575
|2003.11.04 11:58
|buy
|788
|0.10
|1.1456
|1.1426
|1.1496
|1576
|2003.11.04 15:00
|t/p
|788
|0.10
|1.1496
|1.1426
|1.1496
|40.00
|20004.00
|1577
|2003.11.04 15:31
|buy
|789
|0.10
|1.1472
|1.1442
|1.1512
|1578
|2003.11.04 18:00
|t/p
|789
|0.10
|1.1512
|1.1442
|1.1512
|40.00
|20044.00
|1579
|2003.11.04 18:28
|buy
|790
|0.10
|1.1492
|1.1462
|1.1532
|1580
|2003.11.04 23:58
|close
|790
|0.10
|1.1494
|1.1462
|1.1532
|2.00
|20046.00
|1581
|2003.11.04 23:58
|sell
|791
|0.10
|1.1494
|1.1524
|1.1454
|1582
|2003.11.05 07:11
|close
|791
|0.10
|1.1485
|1.1524
|1.1454
|9.00
|20055.00
|1583
|2003.11.05 07:11
|buy
|792
|0.10
|1.1485
|1.1455
|1.1525
|1584
|2003.11.05 09:07
|s/l
|792
|0.10
|1.1455
|1.1455
|1.1525
|-30.00
|20025.00
|1585
|2003.11.05 10:06
|buy
|793
|0.10
|1.1444
|1.1414
|1.1484
|1586
|2003.11.05 14:00
|t/p
|793
|0.10
|1.1484
|1.1414
|1.1484
|40.00
|20065.00
|1587
|2003.11.05 14:01
|buy
|794
|0.10
|1.1468
|1.1438
|1.1508
|1588
|2003.11.05 15:00
|s/l
|794
|0.10
|1.1438
|1.1438
|1.1508
|-30.00
|20035.00
|1589
|2003.11.05 15:30
|sell
|795
|0.10
|1.1463
|1.1493
|1.1423
|1590
|2003.11.05 16:00
|t/p
|795
|0.10
|1.1423
|1.1493
|1.1423
|40.00
|20075.00
|1591
|2003.11.05 16:24
|sell
|796
|0.10
|1.1430
|1.1460
|1.1390
|1592
|2003.11.05 16:29
|s/l
|796
|0.10
|1.1460
|1.1460
|1.1390
|-30.00
|20045.00
|1593
|2003.11.05 16:50
|buy
|797
|0.10
|1.1426
|1.1396
|1.1466
|1594
|2003.11.05 16:59
|t/p
|797
|0.10
|1.1466
|1.1396
|1.1466
|40.00
|20085.00
|1595
|2003.11.05 17:28
|sell
|798
|0.10
|1.1495
|1.1525
|1.1455
|1596
|2003.11.05 18:49
|close
|798
|0.10
|1.1474
|1.1525
|1.1455
|21.00
|20106.00
|1597
|2003.11.05 18:49
|buy
|799
|0.10
|1.1474
|1.1444
|1.1514
|1598
|2003.11.05 19:10
|s/l
|799
|0.10
|1.1444
|1.1444
|1.1514
|-30.00
|20076.00
|1599
|2003.11.05 19:20
|sell
|800
|0.10
|1.1460
|1.1490
|1.1420
|1600
|2003.11.06 06:40
|close
|800
|0.10
|1.1438
|1.1490
|1.1420
|22.00
|20098.00
|1601
|2003.11.06 06:40
|buy
|801
|0.10
|1.1438
|1.1408
|1.1478
|1602
|2003.11.06 07:58
|close
|801
|0.10
|1.1453
|1.1408
|1.1478
|15.00
|20113.00
|1603
|2003.11.06 07:58
|sell
|802
|0.10
|1.1453
|1.1483
|1.1413
|1604
|2003.11.06 09:38
|close
|802
|0.10
|1.1443
|1.1483
|1.1413
|10.00
|20123.00
|1605
|2003.11.06 09:38
|buy
|803
|0.10
|1.1443
|1.1413
|1.1483
|1606
|2003.11.06 10:38
|close
|803
|0.10
|1.1463
|1.1413
|1.1483
|20.00
|20143.00
|1607
|2003.11.06 10:38
|sell
|804
|0.10
|1.1463
|1.1493
|1.1423
|1608
|2003.11.06 12:33
|close
|804
|0.10
|1.1449
|1.1493
|1.1423
|14.00
|20157.00
|1609
|2003.11.06 12:33
|buy
|805
|0.10
|1.1449
|1.1419
|1.1489
|1610
|2003.11.06 13:33
|close
|805
|0.10
|1.1458
|1.1419
|1.1489
|9.00
|20166.00
|1611
|2003.11.06 13:33
|sell
|806
|0.10
|1.1458
|1.1488
|1.1418
|1612
|2003.11.06 14:23
|t/p
|806
|0.10
|1.1418
|1.1488
|1.1418
|40.00
|20206.00
|1613
|2003.11.06 14:23
|buy
|807
|0.10
|1.1418
|1.1388
|1.1458
|1614
|2003.11.06 14:43
|s/l
|807
|0.10
|1.1388
|1.1388
|1.1458
|-30.00
|20176.00
|1615
|2003.11.06 15:21
|buy
|808
|0.10
|1.1399
|1.1369
|1.1439
|1616
|2003.11.06 16:00
|t/p
|808
|0.10
|1.1439
|1.1369
|1.1439
|40.00
|20216.00
|1617
|2003.11.06 16:28
|buy
|809
|0.10
|1.1424
|1.1394
|1.1464
|1618
|2003.11.07 12:59
|close
|809
|0.10
|1.1429
|1.1394
|1.1464
|5.00
|20221.00
|1619
|2003.11.07 12:59
|sell
|810
|0.10
|1.1429
|1.1459
|1.1389
|1620
|2003.11.07 14:29
|t/p
|810
|0.10
|1.1389
|1.1459
|1.1389
|40.00
|20261.00
|1621
|2003.11.07 15:28
|buy
|811
|0.10
|1.1385
|1.1355
|1.1425
|1622
|2003.11.07 16:00
|t/p
|811
|0.10
|1.1425
|1.1355
|1.1425
|40.00
|20301.00
|1623
|2003.11.07 17:56
|buy
|812
|0.10
|1.1473
|1.1443
|1.1513
|1624
|2003.11.07 18:17
|t/p
|812
|0.10
|1.1513
|1.1443
|1.1513
|40.00
|20341.00
|1625
|2003.11.07 18:24
|buy
|813
|0.10
|1.1502
|1.1472
|1.1542
|1626
|2003.11.07 19:56
|close
|813
|0.10
|1.1523
|1.1472
|1.1542
|21.00
|20362.00
|1627
|2003.11.07 19:56
|sell
|814
|0.10
|1.1523
|1.1553
|1.1483
|1628
|2003.11.10 11:07
|t/p
|814
|0.10
|1.1483
|1.1553
|1.1483
|40.00
|20402.00
|1629
|2003.11.10 11:43
|sell
|815
|0.10
|1.1498
|1.1528
|1.1458
|1630
|2003.11.10 12:58
|close
|815
|0.10
|1.1482
|1.1528
|1.1458
|16.00
|20418.00
|1631
|2003.11.10 12:58
|buy
|816
|0.10
|1.1482
|1.1452
|1.1522
|1632
|2003.11.10 13:59
|close
|816
|0.10
|1.1482
|1.1452
|1.1522
|0.00
|20418.00
|1633
|2003.11.10 13:59
|sell
|817
|0.10
|1.1482
|1.1512
|1.1442
|1634
|2003.11.10 16:36
|s/l
|817
|0.10
|1.1512
|1.1512
|1.1442
|-30.00
|20388.00
|1635
|2003.11.10 17:34
|sell
|818
|0.10
|1.1513
|1.1543
|1.1473
|1636
|2003.11.10 22:25
|t/p
|818
|0.10
|1.1473
|1.1543
|1.1473
|40.00
|20428.00
|1637
|2003.11.10 22:28
|sell
|819
|0.10
|1.1493
|1.1523
|1.1453
|1638
|2003.11.11 00:21
|t/p
|819
|0.10
|1.1453
|1.1523
|1.1453
|40.00
|20468.00
|1639
|2003.11.11 00:24
|sell
|820
|0.10
|1.1470
|1.1500
|1.1430
|1640
|2003.11.11 09:22
|s/l
|820
|0.10
|1.1500
|1.1500
|1.1430
|-30.00
|20438.00
|1641
|2003.11.11 11:10
|sell
|821
|0.10
|1.1504
|1.1534
|1.1464
|1642
|2003.11.11 16:18
|s/l
|821
|0.10
|1.1534
|1.1534
|1.1464
|-30.00
|20408.00
|1643
|2003.11.11 17:03
|sell
|822
|0.10
|1.1528
|1.1558
|1.1488
|1644
|2003.11.11 18:24
|close
|822
|0.10
|1.1519
|1.1558
|1.1488
|9.00
|20417.00
|1645
|2003.11.11 18:24
|buy
|823
|0.10
|1.1519
|1.1489
|1.1559
|1646
|2003.11.11 21:54
|close
|823
|0.10
|1.1513
|1.1489
|1.1559
|-6.00
|20411.00
|1647
|2003.11.11 21:54
|sell
|824
|0.10
|1.1513
|1.1543
|1.1473
|1648
|2003.11.12 02:27
|close
|824
|0.10
|1.1513
|1.1543
|1.1473
|0.00
|20411.00
|1649
|2003.11.12 02:27
|buy
|825
|0.10
|1.1513
|1.1483
|1.1553
|1650
|2003.11.12 03:04
|t/p
|825
|0.10
|1.1553
|1.1483
|1.1553
|40.00
|20451.00
|1651
|2003.11.12 03:09
|buy
|826
|0.10
|1.1525
|1.1495
|1.1565
|1652
|2003.11.12 04:03
|t/p
|826
|0.10
|1.1565
|1.1495
|1.1565
|40.00
|20491.00
|1653
|2003.11.12 04:24
|buy
|827
|0.10
|1.1557
|1.1527
|1.1597
|1654
|2003.11.12 06:55
|close
|827
|0.10
|1.1575
|1.1527
|1.1597
|18.00
|20509.00
|1655
|2003.11.12 06:55
|sell
|828
|0.10
|1.1575
|1.1605
|1.1535
|1656
|2003.11.12 11:15
|close
|828
|0.10
|1.1575
|1.1605
|1.1535
|0.00
|20509.00
|1657
|2003.11.12 11:15
|buy
|829
|0.10
|1.1575
|1.1545
|1.1615
|1658
|2003.11.12 13:48
|t/p
|829
|0.10
|1.1615
|1.1545
|1.1615
|40.00
|20549.00
|1659
|2003.11.12 14:34
|sell
|830
|0.10
|1.1612
|1.1642
|1.1572
|1660
|2003.11.12 16:53
|s/l
|830
|0.10
|1.1642
|1.1642
|1.1572
|-30.00
|20519.00
|1661
|2003.11.12 17:43
|sell
|831
|0.10
|1.1646
|1.1676
|1.1606
|1662
|2003.11.12 20:58
|close
|831
|0.10
|1.1635
|1.1676
|1.1606
|11.00
|20530.00
|1663
|2003.11.12 20:58
|buy
|832
|0.10
|1.1635
|1.1605
|1.1675
|1664
|2003.11.13 01:41
|close
|832
|0.10
|1.1651
|1.1605
|1.1675
|16.00
|20546.00
|1665
|2003.11.13 01:41
|sell
|833
|0.10
|1.1651
|1.1681
|1.1611
|1666
|2003.11.13 08:39
|s/l
|833
|0.10
|1.1681
|1.1681
|1.1611
|-30.00
|20516.00
|1667
|2003.11.13 09:09
|sell
|834
|0.10
|1.1681
|1.1711
|1.1641
|1668
|2003.11.13 12:59
|close
|834
|0.10
|1.1686
|1.1711
|1.1641
|-5.00
|20511.00
|1669
|2003.11.13 12:59
|buy
|835
|0.10
|1.1686
|1.1656
|1.1726
|1670
|2003.11.13 13:59
|close
|835
|0.10
|1.1686
|1.1656
|1.1726
|0.00
|20511.00
|1671
|2003.11.13 13:59
|sell
|836
|0.10
|1.1686
|1.1716
|1.1646
|1672
|2003.11.13 14:33
|s/l
|836
|0.10
|1.1716
|1.1716
|1.1646
|-30.00
|20481.00
|1673
|2003.11.13 15:25
|sell
|837
|0.10
|1.1721
|1.1751
|1.1681
|1674
|2003.11.13 23:50
|s/l
|837
|0.10
|1.1751
|1.1751
|1.1681
|-30.00
|20451.00
|1675
|2003.11.14 00:23
|sell
|838
|0.10
|1.1744
|1.1774
|1.1704
|1676
|2003.11.14 04:35
|s/l
|838
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1704
|-30.00
|20421.00
|1677
|2003.11.14 05:13
|sell
|839
|0.10
|1.1790
|1.1820
|1.1750
|1678
|2003.11.14 09:59
|close
|839
|0.10
|1.1780
|1.1820
|1.1750
|10.00
|20431.00
|1679
|2003.11.14 09:59
|buy
|840
|0.10
|1.1780
|1.1750
|1.1820
|1680
|2003.11.14 11:36
|close
|840
|0.10
|1.1790
|1.1750
|1.1820
|10.00
|20441.00
|1681
|2003.11.14 11:36
|sell
|841
|0.10
|1.1790
|1.1820
|1.1750
|1682
|2003.11.14 14:00
|t/p
|841
|0.10
|1.1750
|1.1820
|1.1750
|40.00
|20481.00
|1683
|2003.11.14 14:47
|sell
|842
|0.10
|1.1780
|1.1810
|1.1740
|1684
|2003.11.14 15:00
|t/p
|842
|0.10
|1.1740
|1.1810
|1.1740
|40.00
|20521.00
|1685
|2003.11.14 15:21
|sell
|843
|0.10
|1.1750
|1.1780
|1.1710
|1686
|2003.11.14 15:45
|s/l
|843
|0.10
|1.1780
|1.1780
|1.1710
|-30.00
|20491.00
|1687
|2003.11.14 16:16
|sell
|844
|0.10
|1.1784
|1.1814
|1.1744
|1688
|2003.11.14 17:02
|t/p
|844
|0.10
|1.1744
|1.1814
|1.1744
|40.00
|20531.00
|1689
|2003.11.14 17:18
|sell
|845
|0.10
|1.1771
|1.1801
|1.1731
|1690
|2003.11.17 00:00
|s/l
|845
|0.10
|1.1801
|1.1801
|1.1731
|-30.00
|20501.00
|1691
|2003.11.17 01:13
|sell
|846
|0.10
|1.1838
|1.1868
|1.1798
|1692
|2003.11.17 04:00
|t/p
|846
|0.10
|1.1798
|1.1868
|1.1798
|40.00
|20541.00
|1693
|2003.11.17 04:30
|sell
|847
|0.10
|1.1814
|1.1844
|1.1774
|1694
|2003.11.17 11:46
|s/l
|847
|0.10
|1.1844
|1.1844
|1.1774
|-30.00
|20511.00
|1695
|2003.11.17 11:46
|sell
|848
|0.10
|1.1842
|1.1872
|1.1802
|1696
|2003.11.17 13:03
|t/p
|848
|0.10
|1.1802
|1.1872
|1.1802
|40.00
|20551.00
|1697
|2003.11.17 13:06
|sell
|849
|0.10
|1.1813
|1.1843
|1.1773
|1698
|2003.11.17 14:59
|close
|849
|0.10
|1.1804
|1.1843
|1.1773
|9.00
|20560.00
|1699
|2003.11.17 14:59
|buy
|850
|0.10
|1.1804
|1.1774
|1.1844
|1700
|2003.11.17 16:19
|close
|850
|0.10
|1.1795
|1.1774
|1.1844
|-9.00
|20551.00
|1701
|2003.11.17 16:19
|sell
|851
|0.10
|1.1795
|1.1825
|1.1755
|1702
|2003.11.17 17:00
|t/p
|851
|0.10
|1.1755
|1.1825
|1.1755
|40.00
|20591.00
|1703
|2003.11.17 17:38
|sell
|852
|0.10
|1.1792
|1.1822
|1.1752
|1704
|2003.11.17 17:59
|t/p
|852
|0.10
|1.1752
|1.1822
|1.1752
|40.00
|20631.00
|1705
|2003.11.17 18:05
|sell
|853
|0.10
|1.1746
|1.1776
|1.1706
|1706
|2003.11.17 20:34
|s/l
|853
|0.10
|1.1776
|1.1776
|1.1706
|-30.00
|20601.00
|1707
|2003.11.17 21:09
|sell
|854
|0.10
|1.1766
|1.1796
|1.1726
|1708
|2003.11.17 23:53
|close
|854
|0.10
|1.1749
|1.1796
|1.1726
|17.00
|20618.00
|1709
|2003.11.17 23:53
|buy
|855
|0.10
|1.1749
|1.1719
|1.1789
|1710
|2003.11.18 04:25
|t/p
|855
|0.10
|1.1789
|1.1719
|1.1789
|40.00
|20658.00
|1711
|2003.11.18 04:47
|buy
|856
|0.10
|1.1778
|1.1748
|1.1818
|1712
|2003.11.18 07:46
|close
|856
|0.10
|1.1775
|1.1748
|1.1818
|-3.00
|20655.00
|1713
|2003.11.18 07:46
|sell
|857
|0.10
|1.1775
|1.1805
|1.1735
|1714
|2003.11.18 11:37
|close
|857
|0.10
|1.1761
|1.1805
|1.1735
|14.00
|20669.00
|1715
|2003.11.18 11:37
|buy
|858
|0.10
|1.1761
|1.1731
|1.1801
|1716
|2003.11.18 15:10
|t/p
|858
|0.10
|1.1801
|1.1731
|1.1801
|40.00
|20709.00
|1717
|2003.11.18 15:31
|buy
|859
|0.10
|1.1778
|1.1748
|1.1818
|1718
|2003.11.18 16:08
|t/p
|859
|0.10
|1.1818
|1.1748
|1.1818
|40.00
|20749.00
|1719
|2003.11.18 16:30
|buy
|860
|0.10
|1.1807
|1.1777
|1.1847
|1720
|2003.11.18 16:58
|t/p
|860
|0.10
|1.1847
|1.1777
|1.1847
|40.00
|20789.00
|1721
|2003.11.18 17:02
|sell
|861
|0.10
|1.1894
|1.1924
|1.1854
|1722
|2003.11.18 18:29
|close
|861
|0.10
|1.1887
|1.1924
|1.1854
|7.00
|20796.00
|1723
|2003.11.18 18:29
|buy
|862
|0.10
|1.1887
|1.1857
|1.1927
|1724
|2003.11.18 19:06
|t/p
|862
|0.10
|1.1927
|1.1857
|1.1927
|40.00
|20836.00
|1725
|2003.11.18 19:26
|buy
|863
|0.10
|1.1900
|1.1870
|1.1940
|1726
|2003.11.18 19:55
|t/p
|863
|0.10
|1.1940
|1.1870
|1.1940
|40.00
|20876.00
|1727
|2003.11.18 20:26
|buy
|864
|0.10
|1.1937
|1.1907
|1.1977
|1728
|2003.11.18 21:29
|close
|864
|0.10
|1.1956
|1.1907
|1.1977
|19.00
|20895.00
|1729
|2003.11.18 21:29
|sell
|865
|0.10
|1.1956
|1.1986
|1.1916
|1730
|2003.11.19 00:58
|close
|865
|0.10
|1.1962
|1.1986
|1.1916
|-6.00
|20889.00
|1731
|2003.11.19 00:58
|buy
|866
|0.10
|1.1962
|1.1932
|1.2002
|1732
|2003.11.19 02:51
|close
|866
|0.10
|1.1978
|1.1932
|1.2002
|16.00
|20905.00
|1733
|2003.11.19 02:51
|sell
|867
|0.10
|1.1978
|1.2008
|1.1938
|1734
|2003.11.19 10:01
|t/p
|867
|0.10
|1.1938
|1.2008
|1.1938
|40.00
|20945.00
|1735
|2003.11.19 10:37
|sell
|868
|0.10
|1.1943
|1.1973
|1.1903
|1736
|2003.11.19 11:06
|t/p
|868
|0.10
|1.1903
|1.1973
|1.1903
|40.00
|20985.00
|1737
|2003.11.19 11:36
|sell
|869
|0.10
|1.1931
|1.1961
|1.1891
|1738
|2003.11.19 12:59
|close
|869
|0.10
|1.1912
|1.1961
|1.1891
|19.00
|21004.00
|1739
|2003.11.19 12:59
|buy
|870
|0.10
|1.1912
|1.1882
|1.1952
|1740
|2003.11.19 14:31
|close
|870
|0.10
|1.1928
|1.1882
|1.1952
|16.00
|21020.00
|1741
|2003.11.19 14:31
|sell
|871
|0.10
|1.1928
|1.1958
|1.1888
|1742
|2003.11.19 20:01
|t/p
|871
|0.10
|1.1888
|1.1958
|1.1888
|40.00
|21060.00
|1743
|2003.11.19 20:09
|sell
|872
|0.10
|1.1900
|1.1930
|1.1860
|1744
|2003.11.19 22:59
|close
|872
|0.10
|1.1879
|1.1930
|1.1860
|21.00
|21081.00
|1745
|2003.11.19 22:59
|buy
|873
|0.10
|1.1879
|1.1849
|1.1919
|1746
|2003.11.20 00:19
|close
|873
|0.10
|1.1894
|1.1849
|1.1919
|15.00
|21096.00
|1747
|2003.11.20 00:19
|sell
|874
|0.10
|1.1894
|1.1924
|1.1854
|1748
|2003.11.20 03:22
|s/l
|874
|0.10
|1.1924
|1.1924
|1.1854
|-30.00
|21066.00
|1749
|2003.11.20 04:18
|sell
|875
|0.10
|1.1916
|1.1946
|1.1876
|1750
|2003.11.20 09:12
|s/l
|875
|0.10
|1.1946
|1.1946
|1.1876
|-30.00
|21036.00
|1751
|2003.11.20 09:12
|sell
|876
|0.10
|1.1944
|1.1974
|1.1904
|1752
|2003.11.20 10:01
|t/p
|876
|0.10
|1.1904
|1.1974
|1.1904
|40.00
|21076.00
|1753
|2003.11.20 10:03
|sell
|877
|0.10
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|1754
|2003.11.20 13:59
|close
|877
|0.10
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|0.00
|21076.00
|1755
|2003.11.20 13:59
|buy
|878
|0.10
|1.1918
|1.1888
|1.1958
|1756
|2003.11.20 15:05
|close
|878
|0.10
|1.1948
|1.1888
|1.1958
|30.00
|21106.00
|1757
|2003.11.20 15:05
|sell
|879
|0.10
|1.1948
|1.1978
|1.1908
|1758
|2003.11.20 16:34
|close
|879
|0.10
|1.1910
|1.1978
|1.1908
|38.00
|21144.00
|1759
|2003.11.20 16:34
|buy
|880
|0.10
|1.1910
|1.1880
|1.1950
|1760
|2003.11.20 17:39
|close
|880
|0.10
|1.1921
|1.1880
|1.1950
|11.00
|21155.00
|1761
|2003.11.20 17:39
|sell
|881
|0.10
|1.1921
|1.1951
|1.1881
|1762
|2003.11.20 18:59
|close
|881
|0.10
|1.1897
|1.1951
|1.1881
|24.00
|21179.00
|1763
|2003.11.20 18:59
|buy
|882
|0.10
|1.1897
|1.1867
|1.1937
|1764
|2003.11.21 08:36
|close
|882
|0.10
|1.1900
|1.1867
|1.1937
|3.00
|21182.00
|1765
|2003.11.21 08:36
|sell
|883
|0.10
|1.1900
|1.1930
|1.1860
|1766
|2003.11.21 12:12
|t/p
|883
|0.10
|1.1860
|1.1930
|1.1860
|40.00
|21222.00
|1767
|2003.11.21 12:19
|sell
|884
|0.10
|1.1876
|1.1906
|1.1836
|1768
|2003.11.21 13:57
|close
|884
|0.10
|1.1870
|1.1906
|1.1836
|6.00
|21228.00
|1769
|2003.11.21 13:57
|buy
|885
|0.10
|1.1870
|1.1840
|1.1910
|1770
|2003.11.21 14:00
|t/p
|885
|0.10
|1.1910
|1.1840
|1.1910
|40.00
|21268.00
|1771
|2003.11.21 14:07
|buy
|886
|0.10
|1.1895
|1.1865
|1.1935
|1772
|2003.11.21 15:27
|close
|886
|0.10
|1.1919
|1.1865
|1.1935
|24.00
|21292.00
|1773
|2003.11.21 15:27
|sell
|887
|0.10
|1.1919
|1.1949
|1.1879
|1774
|2003.11.21 16:53
|close
|887
|0.10
|1.1916
|1.1949
|1.1879
|3.00
|21295.00
|1775
|2003.11.21 16:53
|buy
|888
|0.10
|1.1916
|1.1886
|1.1956
|1776
|2003.11.21 17:58
|close
|888
|0.10
|1.1932
|1.1886
|1.1956
|16.00
|21311.00
|1777
|2003.11.21 17:58
|sell
|889
|0.10
|1.1932
|1.1962
|1.1892
|1778
|2003.11.24 07:39
|close
|889
|0.10
|1.1906
|1.1962
|1.1892
|26.00
|21337.00
|1779
|2003.11.24 07:39
|buy
|890
|0.10
|1.1906
|1.1876
|1.1946
|1780
|2003.11.24 08:44
|close
|890
|0.10
|1.1912
|1.1876
|1.1946
|6.00
|21343.00
|1781
|2003.11.24 08:44
|sell
|891
|0.10
|1.1912
|1.1942
|1.1872
|1782
|2003.11.24 09:30
|t/p
|891
|0.10
|1.1872
|1.1942
|1.1872
|40.00
|21383.00
|1783
|2003.11.24 09:42
|sell
|892
|0.10
|1.1899
|1.1929
|1.1859
|1784
|2003.11.24 10:13
|t/p
|892
|0.10
|1.1859
|1.1929
|1.1859
|40.00
|21423.00
|1785
|2003.11.24 10:43
|sell
|893
|0.10
|1.1878
|1.1908
|1.1838
|1786
|2003.11.24 10:58
|t/p
|893
|0.10
|1.1838
|1.1908
|1.1838
|40.00
|21463.00
|1787
|2003.11.24 11:10
|buy
|894
|0.10
|1.1802
|1.1772
|1.1842
|1788
|2003.11.24 13:58
|close
|894
|0.10
|1.1813
|1.1772
|1.1842
|11.00
|21474.00
|1789
|2003.11.24 13:58
|sell
|895
|0.10
|1.1813
|1.1843
|1.1773
|1790
|2003.11.24 14:58
|close
|895
|0.10
|1.1814
|1.1843
|1.1773
|-1.00
|21473.00
|1791
|2003.11.24 14:58
|buy
|896
|0.10
|1.1814
|1.1784
|1.1854
|1792
|2003.11.24 16:34
|close
|896
|0.10
|1.1827
|1.1784
|1.1854
|13.00
|21486.00
|1793
|2003.11.24 16:34
|sell
|897
|0.10
|1.1827
|1.1857
|1.1787
|1794
|2003.11.24 16:53
|t/p
|897
|0.10
|1.1787
|1.1857
|1.1787
|40.00
|21526.00
|1795
|2003.11.24 17:06
|buy
|898
|0.10
|1.1772
|1.1742
|1.1812
|1796
|2003.11.25 06:58
|close
|898
|0.10
|1.1801
|1.1742
|1.1812
|29.00
|21555.00
|1797
|2003.11.25 06:58
|sell
|899
|0.10
|1.1801
|1.1831
|1.1761
|1798
|2003.11.25 12:27
|close
|899
|0.10
|1.1762
|1.1831
|1.1761
|39.00
|21594.00
|1799
|2003.11.25 12:27
|buy
|900
|0.10
|1.1762
|1.1732
|1.1802
|1800
|2003.11.25 14:04
|t/p
|900
|0.10
|1.1802
|1.1732
|1.1802
|40.00
|21634.00
|1801
|2003.11.25 14:24
|buy
|901
|0.10
|1.1769
|1.1739
|1.1809
|1802
|2003.11.25 16:01
|t/p
|901
|0.10
|1.1809
|1.1739
|1.1809
|40.00
|21674.00
|1803
|2003.11.25 16:21
|buy
|902
|0.10
|1.1798
|1.1768
|1.1838
|1804
|2003.11.25 17:34
|s/l
|902
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1838
|-30.00
|21644.00
|1805
|2003.11.25 18:20
|buy
|903
|0.10
|1.1787
|1.1757
|1.1827
|1806
|2003.11.25 19:59
|close
|903
|0.10
|1.1798
|1.1757
|1.1827
|11.00
|21655.00
|1807
|2003.11.25 19:59
|sell
|904
|0.10
|1.1798
|1.1828
|1.1758
|1808
|2003.11.25 22:14
|close
|904
|0.10
|1.1782
|1.1828
|1.1758
|16.00
|21671.00
|1809
|2003.11.25 22:14
|buy
|905
|0.10
|1.1782
|1.1752
|1.1822
|1810
|2003.11.26 02:59
|close
|905
|0.10
|1.1795
|1.1752
|1.1822
|13.00
|21684.00
|1811
|2003.11.26 02:59
|sell
|906
|0.10
|1.1795
|1.1825
|1.1755
|1812
|2003.11.26 07:16
|close
|906
|0.10
|1.1799
|1.1825
|1.1755
|-4.00
|21680.00
|1813
|2003.11.26 07:16
|buy
|907
|0.10
|1.1799
|1.1769
|1.1839
|1814
|2003.11.26 08:00
|t/p
|907
|0.10
|1.1839
|1.1769
|1.1839
|40.00
|21720.00
|1815
|2003.11.26 08:15
|buy
|908
|0.10
|1.1810
|1.1780
|1.1850
|1816
|2003.11.26 09:22
|close
|908
|0.10
|1.1835
|1.1780
|1.1850
|25.00
|21745.00
|1817
|2003.11.26 09:22
|sell
|909
|0.10
|1.1835
|1.1865
|1.1795
|1818
|2003.11.26 10:30
|close
|909
|0.10
|1.1821
|1.1865
|1.1795
|14.00
|21759.00
|1819
|2003.11.26 10:30
|buy
|910
|0.10
|1.1821
|1.1791
|1.1861
|1820
|2003.11.26 11:55
|close
|910
|0.10
|1.1838
|1.1791
|1.1861
|17.00
|21776.00
|1821
|2003.11.26 11:55
|sell
|911
|0.10
|1.1838
|1.1868
|1.1798
|1822
|2003.11.26 14:01
|close
|911
|0.10
|1.1814
|1.1868
|1.1798
|24.00
|21800.00
|1823
|2003.11.26 14:01
|buy
|912
|0.10
|1.1814
|1.1784
|1.1854
|1824
|2003.11.26 15:54
|t/p
|912
|0.10
|1.1854
|1.1784
|1.1854
|40.00
|21840.00
|1825
|2003.11.26 16:09
|sell
|913
|0.10
|1.1868
|1.1898
|1.1828
|1826
|2003.11.26 16:15
|s/l
|913
|0.10
|1.1898
|1.1898
|1.1828
|-30.00
|21810.00
|1827
|2003.11.26 16:23
|buy
|914
|0.10
|1.1859
|1.1829
|1.1899
|1828
|2003.11.26 16:44
|t/p
|914
|0.10
|1.1899
|1.1829
|1.1899
|40.00
|21850.00
|1829
|2003.11.26 17:08
|sell
|915
|0.10
|1.1926
|1.1956
|1.1886
|1830
|2003.11.27 17:08
|t/p
|915
|0.10
|1.1886
|1.1956
|1.1886
|40.00
|21890.00
|1831
|2003.11.27 17:58
|sell
|916
|0.10
|1.1903
|1.1933
|1.1863
|1832
|2003.11.28 06:17
|s/l
|916
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.1863
|-30.00
|21860.00
|1833
|2003.11.28 07:16
|sell
|917
|0.10
|1.1935
|1.1965
|1.1895
|1834
|2003.11.28 10:05
|close
|917
|0.10
|1.1931
|1.1965
|1.1895
|4.00
|21864.00
|1835
|2003.11.28 10:05
|buy
|918
|0.10
|1.1931
|1.1901
|1.1971
|1836
|2003.11.28 10:06
|t/p
|918
|0.10
|1.1971
|1.1901
|1.1971
|40.00
|21904.00
|1837
|2003.11.28 11:04
|sell
|919
|0.10
|1.1988
|1.2018
|1.1948
|1838
|2003.11.28 13:56
|s/l
|919
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1948
|-30.00
|21874.00
|1839
|2003.11.28 14:54
|sell
|920
|0.10
|1.2009
|1.2039
|1.1969
|1840
|2003.12.01 01:50
|s/l
|920
|0.10
|1.2039
|1.2039
|1.1969
|-30.00
|21844.00
|1841
|2003.12.01 01:59
|buy
|921
|0.10
|1.2018
|1.1988
|1.2058
|1842
|2003.12.01 04:47
|close
|921
|0.10
|1.2032
|1.1988
|1.2058
|14.00
|21858.00
|1843
|2003.12.01 04:47
|sell
|922
|0.10
|1.2032
|1.2062
|1.1992
|1844
|2003.12.01 07:12
|t/p
|922
|0.10
|1.1992
|1.2062
|1.1992
|40.00
|21898.00
|1845
|2003.12.01 07:38
|sell
|923
|0.10
|1.2011
|1.2041
|1.1971
|1846
|2003.12.01 12:44
|s/l
|923
|0.10
|1.2041
|1.2041
|1.1971
|-30.00
|21868.00
|1847
|2003.12.01 13:25
|sell
|924
|0.10
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|1848
|2003.12.01 16:00
|t/p
|924
|0.10
|1.1980
|1.2050
|1.1980
|40.00
|21908.00
|1849
|2003.12.01 16:12
|sell
|925
|0.10
|1.2005
|1.2035
|1.1965
|1850
|2003.12.01 17:00
|t/p
|925
|0.10
|1.1965
|1.2035
|1.1965
|40.00
|21948.00
|1851
|2003.12.01 17:19
|sell
|926
|0.10
|1.1968
|1.1998
|1.1928
|1852
|2003.12.01 19:39
|s/l
|926
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.1928
|-30.00
|21918.00
|1853
|2003.12.01 20:06
|sell
|927
|0.10
|1.1987
|1.2017
|1.1947
|1854
|2003.12.01 23:53
|close
|927
|0.10
|1.1978
|1.2017
|1.1947
|9.00
|21927.00
|1855
|2003.12.01 23:53
|buy
|928
|0.10
|1.1978
|1.1948
|1.2018
|1856
|2003.12.02 02:27
|close
|928
|0.10
|1.1976
|1.1948
|1.2018
|-2.00
|21925.00
|1857
|2003.12.02 02:27
|sell
|929
|0.10
|1.1976
|1.2006
|1.1936
|1858
|2003.12.02 11:38
|close
|929
|0.10
|1.1962
|1.2006
|1.1936
|14.00
|21939.00
|1859
|2003.12.02 11:38
|buy
|930
|0.10
|1.1962
|1.1932
|1.2002
|1860
|2003.12.02 15:10
|t/p
|930
|0.10
|1.2002
|1.1932
|1.2002
|40.00
|21979.00
|1861
|2003.12.02 15:30
|buy
|931
|0.10
|1.1981
|1.1951
|1.2021
|1862
|2003.12.02 16:01
|t/p
|931
|0.10
|1.2021
|1.1951
|1.2021
|40.00
|22019.00
|1863
|2003.12.02 16:54
|buy
|932
|0.10
|1.2003
|1.1973
|1.2043
|1864
|2003.12.02 16:58
|t/p
|932
|0.10
|1.2043
|1.1973
|1.2043
|40.00
|22059.00
|1865
|2003.12.02 17:27
|buy
|933
|0.10
|1.2078
|1.2048
|1.2118
|1866
|2003.12.02 19:56
|close
|933
|0.10
|1.2089
|1.2048
|1.2118
|11.00
|22070.00
|1867
|2003.12.02 19:56
|sell
|934
|0.10
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|1868
|2003.12.02 23:21
|close
|934
|0.10
|1.2080
|1.2119
|1.2049
|9.00
|22079.00
|1869
|2003.12.02 23:21
|buy
|935
|0.10
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|1870
|2003.12.03 00:53
|close
|935
|0.10
|1.2109
|1.2050
|1.2120
|29.00
|22108.00
|1871
|2003.12.03 00:53
|sell
|936
|0.10
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|1872
|2003.12.03 01:58
|close
|936
|0.10
|1.2088
|1.2139
|1.2069
|21.00
|22129.00
|1873
|2003.12.03 01:58
|buy
|937
|0.10
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|1874
|2003.12.03 08:49
|close
|937
|0.10
|1.2096
|1.2058
|1.2128
|8.00
|22137.00
|1875
|2003.12.03 08:49
|sell
|938
|0.10
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|1876
|2003.12.03 09:59
|close
|938
|0.10
|1.2081
|1.2126
|1.2056
|15.00
|22152.00
|1877
|2003.12.03 09:59
|buy
|939
|0.10
|1.2081
|1.2051
|1.2121
|1878
|2003.12.03 11:44
|close
|939
|0.10
|1.2109
|1.2051
|1.2121
|28.00
|22180.00
|1879
|2003.12.03 11:44
|sell
|940
|0.10
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|1880
|2003.12.03 15:59
|close
|940
|0.10
|1.2087
|1.2139
|1.2069
|22.00
|22202.00
|1881
|2003.12.03 15:59
|buy
|941
|0.10
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|1882
|2003.12.03 16:59
|close
|941
|0.10
|1.2111
|1.2057
|1.2127
|24.00
|22226.00
|1883
|2003.12.03 16:59
|sell
|942
|0.10
|1.2111
|1.2141
|1.2071
|1884
|2003.12.04 04:09
|t/p
|942
|0.10
|1.2071
|1.2141
|1.2071
|40.00
|22266.00
|1885
|2003.12.04 04:13
|sell
|943
|0.10
|1.2093
|1.2123
|1.2053
|1886
|2003.12.04 05:07
|t/p
|943
|0.10
|1.2053
|1.2123
|1.2053
|40.00
|22306.00
|1887
|2003.12.04 05:12
|sell
|944
|0.10
|1.2069
|1.2099
|1.2029
|1888
|2003.12.04 14:01
|s/l
|944
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2029
|-30.00
|22276.00
|1889
|2003.12.04 14:02
|buy
|945
|0.10
|1.2066
|1.2036
|1.2106
|1890
|2003.12.04 14:03
|t/p
|945
|0.10
|1.2106
|1.2036
|1.2106
|40.00
|22316.00
|1891
|2003.12.04 15:47
|buy
|946
|0.10
|1.2115
|1.2085
|1.2155
|1892
|2003.12.04 16:44
|s/l
|946
|0.10
|1.2085
|1.2085
|1.2155
|-30.00
|22286.00
|1893
|2003.12.04 16:50
|sell
|947
|0.10
|1.2121
|1.2151
|1.2081
|1894
|2003.12.04 16:51
|t/p
|947
|0.10
|1.2081
|1.2151
|1.2081
|40.00
|22326.00
|1895
|2003.12.04 16:57
|sell
|948
|0.10
|1.2130
|1.2160
|1.2090
|1896
|2003.12.04 16:58
|t/p
|948
|0.10
|1.2090
|1.2160
|1.2090
|40.00
|22366.00
|1897
|2003.12.04 16:59
|sell
|949
|0.10
|1.2125
|1.2155
|1.2085
|1898
|2003.12.04 16:59
|t/p
|949
|0.10
|1.2085
|1.2155
|1.2085
|40.00
|22406.00
|1899
|2003.12.04 17:43
|buy
|950
|0.10
|1.2062
|1.2032
|1.2102
|1900
|2003.12.04 18:20
|t/p
|950
|0.10
|1.2102
|1.2032
|1.2102
|40.00
|22446.00
|1901
|2003.12.04 19:42
|buy
|951
|0.10
|1.2111
|1.2081
|1.2151
|1902
|2003.12.04 20:45
|close
|951
|0.10
|1.2119
|1.2081
|1.2151
|8.00
|22454.00
|1903
|2003.12.04 20:45
|sell
|952
|0.10
|1.2119
|1.2149
|1.2079
|1904
|2003.12.04 21:39
|t/p
|952
|0.10
|1.2079
|1.2149
|1.2079
|40.00
|22494.00
|1905
|2003.12.04 21:43
|sell
|953
|0.10
|1.2101
|1.2131
|1.2061
|1906
|2003.12.04 22:49
|close
|953
|0.10
|1.2074
|1.2131
|1.2061
|27.00
|22521.00
|1907
|2003.12.04 22:49
|buy
|954
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2114
|1908
|2003.12.05 00:48
|close
|954
|0.10
|1.2089
|1.2044
|1.2114
|15.00
|22536.00
|1909
|2003.12.05 00:48
|sell
|955
|0.10
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|1910
|2003.12.05 02:34
|close
|955
|0.10
|1.2075
|1.2119
|1.2049
|14.00
|22550.00
|1911
|2003.12.05 02:34
|buy
|956
|0.10
|1.2075
|1.2045
|1.2115
|1912
|2003.12.05 04:35
|close
|956
|0.10
|1.2091
|1.2045
|1.2115
|16.00
|22566.00
|1913
|2003.12.05 04:35
|sell
|957
|0.10
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|1914
|2003.12.05 07:27
|close
|957
|0.10
|1.2085
|1.2121
|1.2051
|6.00
|22572.00
|1915
|2003.12.05 07:27
|buy
|958
|0.10
|1.2085
|1.2055
|1.2125
|1916
|2003.12.05 08:30
|close
|958
|0.10
|1.2095
|1.2055
|1.2125
|10.00
|22582.00
|1917
|2003.12.05 08:30
|sell
|959
|0.10
|1.2095
|1.2125
|1.2055
|1918
|2003.12.05 10:05
|close
|959
|0.10
|1.2069
|1.2125
|1.2055
|26.00
|22608.00
|1919
|2003.12.05 10:05
|buy
|960
|0.10
|1.2069
|1.2039
|1.2109
|1920
|2003.12.05 12:25
|close
|960
|0.10
|1.2080
|1.2039
|1.2109
|11.00
|22619.00
|1921
|2003.12.05 12:25
|sell
|961
|0.10
|1.2080
|1.2110
|1.2040
|1922
|2003.12.05 14:01
|s/l
|961
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2040
|-30.00
|22589.00
|1923
|2003.12.05 14:18
|buy
|962
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2114
|1924
|2003.12.05 14:29
|t/p
|962
|0.10
|1.2114
|1.2044
|1.2114
|40.00
|22629.00
|1925
|2003.12.05 15:15
|buy
|963
|0.10
|1.2116
|1.2086
|1.2156
|1926
|2003.12.05 17:04
|t/p
|963
|0.10
|1.2156
|1.2086
|1.2156
|40.00
|22669.00
|1927
|2003.12.05 17:12
|buy
|964
|0.10
|1.2142
|1.2112
|1.2182
|1928
|2003.12.05 18:26
|close
|964
|0.10
|1.2159
|1.2112
|1.2182
|17.00
|22686.00
|1929
|2003.12.05 18:26
|sell
|965
|0.10
|1.2159
|1.2189
|1.2119
|1930
|2003.12.08 09:49
|s/l
|965
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2119
|-30.00
|22656.00
|1931
|2003.12.08 11:42
|sell
|966
|0.10
|1.2190
|1.2220
|1.2150
|1932
|2003.12.08 13:58
|close
|966
|0.10
|1.2204
|1.2220
|1.2150
|-14.00
|22642.00
|1933
|2003.12.08 13:58
|buy
|967
|0.10
|1.2204
|1.2174
|1.2244
|1934
|2003.12.08 15:02
|close
|967
|0.10
|1.2230
|1.2174
|1.2244
|26.00
|22668.00
|1935
|2003.12.08 15:02
|sell
|968
|0.10
|1.2230
|1.2260
|1.2190
|1936
|2003.12.09 08:59
|close
|968
|0.10
|1.2233
|1.2260
|1.2190
|-3.00
|22665.00
|1937
|2003.12.09 08:59
|buy
|969
|0.10
|1.2233
|1.2203
|1.2273
|1938
|2003.12.09 10:40
|t/p
|969
|0.10
|1.2273
|1.2203
|1.2273
|40.00
|22705.00
|1939
|2003.12.09 11:10
|sell
|970
|0.10
|1.2270
|1.2300
|1.2230
|1940
|2003.12.09 14:02
|t/p
|970
|0.10
|1.2230
|1.2300
|1.2230
|40.00
|22745.00
|1941
|2003.12.09 14:36
|sell
|971
|0.10
|1.2256
|1.2286
|1.2216
|1942
|2003.12.09 16:00
|t/p
|971
|0.10
|1.2216
|1.2286
|1.2216
|40.00
|22785.00
|1943
|2003.12.09 16:52
|sell
|972
|0.10
|1.2245
|1.2275
|1.2205
|1944
|2003.12.09 16:59
|t/p
|972
|0.10
|1.2205
|1.2275
|1.2205
|40.00
|22825.00
|1945
|2003.12.09 17:10
|sell
|973
|0.10
|1.2202
|1.2232
|1.2162
|1946
|2003.12.09 17:50
|s/l
|973
|0.10
|1.2232
|1.2232
|1.2162
|-30.00
|22795.00
|1947
|2003.12.09 18:49
|sell
|974
|0.10
|1.2232
|1.2262
|1.2192
|1948
|2003.12.09 20:46
|s/l
|974
|0.10
|1.2262
|1.2262
|1.2192
|-30.00
|22765.00
|1949
|2003.12.09 21:16
|sell
|975
|0.10
|1.2247
|1.2277
|1.2207
|1950
|2003.12.09 23:58
|close
|975
|0.10
|1.2250
|1.2277
|1.2207
|-3.00
|22762.00
|1951
|2003.12.09 23:58
|buy
|976
|0.10
|1.2250
|1.2220
|1.2290
|1952
|2003.12.10 00:58
|close
|976
|0.10
|1.2257
|1.2220
|1.2290
|7.00
|22769.00
|1953
|2003.12.10 00:58
|sell
|977
|0.10
|1.2257
|1.2287
|1.2217
|1954
|2003.12.10 01:58
|close
|977
|0.10
|1.2244
|1.2287
|1.2217
|13.00
|22782.00
|1955
|2003.12.10 01:58
|buy
|978
|0.10
|1.2244
|1.2214
|1.2284
|1956
|2003.12.10 02:00
|s/l
|978
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2284
|-30.00
|22752.00
|1957
|2003.12.10 02:38
|sell
|979
|0.10
|1.2238
|1.2268
|1.2198
|1958
|2003.12.10 07:00
|t/p
|979
|0.10
|1.2198
|1.2268
|1.2198
|40.00
|22792.00
|1959
|2003.12.10 07:05
|sell
|980
|0.10
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|1960
|2003.12.10 08:00
|t/p
|980
|0.10
|1.2171
|1.2241
|1.2171
|40.00
|22832.00
|1961
|2003.12.10 08:32
|sell
|981
|0.10
|1.2201
|1.2231
|1.2161
|1962
|2003.12.10 09:00
|t/p
|981
|0.10
|1.2161
|1.2231
|1.2161
|40.00
|22872.00
|1963
|2003.12.10 09:30
|sell
|982
|0.10
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|1964
|2003.12.10 10:29
|s/l
|982
|0.10
|1.2206
|1.2206
|1.2136
|-30.00
|22842.00
|1965
|2003.12.10 11:58
|buy
|983
|0.10
|1.2200
|1.2170
|1.2240
|1966
|2003.12.10 12:27
|t/p
|983
|0.10
|1.2240
|1.2170
|1.2240
|40.00
|22882.00
|1967
|2003.12.10 13:53
|buy
|984
|0.10
|1.2229
|1.2199
|1.2269
|1968
|2003.12.10 16:58
|close
|984
|0.10
|1.2256
|1.2199
|1.2269
|27.00
|22909.00
|1969
|2003.12.10 16:58
|sell
|985
|0.10
|1.2256
|1.2286
|1.2216
|1970
|2003.12.10 17:48
|t/p
|985
|0.10
|1.2216
|1.2286
|1.2216
|40.00
|22949.00
|1971
|2003.12.10 17:53
|sell
|986
|0.10
|1.2241
|1.2271
|1.2201
|1972
|2003.12.10 18:47
|t/p
|986
|0.10
|1.2201
|1.2271
|1.2201
|40.00
|22989.00
|1973
|2003.12.10 18:54
|sell
|987
|0.10
|1.2218
|1.2248
|1.2178
|1974
|2003.12.10 20:45
|close
|987
|0.10
|1.2209
|1.2248
|1.2178
|9.00
|22998.00
|1975
|2003.12.10 20:45
|buy
|988
|0.10
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|1976
|2003.12.10 23:47
|close
|988
|0.10
|1.2218
|1.2179
|1.2249
|9.00
|23007.00
|1977
|2003.12.10 23:47
|sell
|989
|0.10
|1.2218
|1.2248
|1.2178
|1978
|2003.12.11 00:39
|t/p
|989
|0.10
|1.2178
|1.2248
|1.2178
|40.00
|23047.00
|1979
|2003.12.11 00:45
|sell
|990
|0.10
|1.2213
|1.2243
|1.2173
|1980
|2003.12.11 01:39
|t/p
|990
|0.10
|1.2173
|1.2243
|1.2173
|40.00
|23087.00
|1981
|2003.12.11 01:44
|sell
|991
|0.10
|1.2189
|1.2219
|1.2149
|1982
|2003.12.11 02:57
|close
|991
|0.10
|1.2188
|1.2219
|1.2149
|1.00
|23088.00
|1983
|2003.12.11 02:57
|buy
|992
|0.10
|1.2188
|1.2158
|1.2228
|1984
|2003.12.11 05:39
|close
|992
|0.10
|1.2198
|1.2158
|1.2228
|10.00
|23098.00
|1985
|2003.12.11 05:39
|sell
|993
|0.10
|1.2198
|1.2228
|1.2158
|1986
|2003.12.11 09:07
|close
|993
|0.10
|1.2178
|1.2228
|1.2158
|20.00
|23118.00
|1987
|2003.12.11 09:07
|buy
|994
|0.10
|1.2178
|1.2148
|1.2218
|1988
|2003.12.11 09:27
|s/l
|994
|0.10
|1.2148
|1.2148
|1.2218
|-30.00
|23088.00
|1989
|2003.12.11 09:36
|sell
|995
|0.10
|1.2181
|1.2211
|1.2141
|1990
|2003.12.11 10:27
|t/p
|995
|0.10
|1.2141
|1.2211
|1.2141
|40.00
|23128.00
|1991
|2003.12.11 10:27
|buy
|996
|0.10
|1.2139
|1.2109
|1.2179
|1992
|2003.12.11 12:30
|close
|996
|0.10
|1.2160
|1.2109
|1.2179
|21.00
|23149.00
|1993
|2003.12.11 12:30
|sell
|997
|0.10
|1.2160
|1.2190
|1.2120
|1994
|2003.12.11 13:34
|close
|997
|0.10
|1.2154
|1.2190
|1.2120
|6.00
|23155.00
|1995
|2003.12.11 13:34
|buy
|998
|0.10
|1.2154
|1.2124
|1.2194
|1996
|2003.12.11 15:07
|close
|998
|0.10
|1.2166
|1.2124
|1.2194
|12.00
|23167.00
|1997
|2003.12.11 15:07
|sell
|999
|0.10
|1.2166
|1.2196
|1.2126
|1998
|2003.12.11 15:21
|t/p
|999
|0.10
|1.2126
|1.2196
|1.2126
|40.00
|23207.00
|1999
|2003.12.11 15:30
|sell
|1000
|0.10
|1.2166
|1.2196
|1.2126
|2000
|2003.12.11 15:52
|t/p
|1000
|0.10
|1.2126
|1.2196
|1.2126
|40.00
|23247.00
|2001
|2003.12.11 16:21
|buy
|1001
|0.10
|1.2132
|1.2102
|1.2172
|2002
|2003.12.11 16:27
|t/p
|1001
|0.10
|1.2172
|1.2102
|1.2172
|40.00
|23287.00
|2003
|2003.12.11 16:50
|buy
|1002
|0.10
|1.2132
|1.2102
|1.2172
|2004
|2003.12.11 18:03
|t/p
|1002
|0.10
|1.2172
|1.2102
|1.2172
|40.00
|23327.00
|2005
|2003.12.11 18:16
|buy
|1003
|0.10
|1.2161
|1.2131
|1.2201
|2006
|2003.12.11 20:00
|t/p
|1003
|0.10
|1.2201
|1.2131
|1.2201
|40.00
|23367.00
|2007
|2003.12.11 21:21
|sell
|1004
|0.10
|1.2232
|1.2262
|1.2192
|2008
|2003.12.11 22:32
|close
|1004
|0.10
|1.2209
|1.2262
|1.2192
|23.00
|23390.00
|2009
|2003.12.11 22:32
|buy
|1005
|0.10
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|2010
|2003.12.11 23:58
|close
|1005
|0.10
|1.2226
|1.2179
|1.2249
|17.00
|23407.00
|2011
|2003.12.11 23:58
|sell
|1006
|0.10
|1.2226
|1.2256
|1.2186
|2012
|2003.12.12 01:48
|close
|1006
|0.10
|1.2217
|1.2256
|1.2186
|9.00
|23416.00
|2013
|2003.12.12 01:48
|buy
|1007
|0.10
|1.2217
|1.2187
|1.2257
|2014
|2003.12.12 02:58
|close
|1007
|0.10
|1.2220
|1.2187
|1.2257
|3.00
|23419.00
|2015
|2003.12.12 02:58
|sell
|1008
|0.10
|1.2220
|1.2250
|1.2180
|2016
|2003.12.12 06:38
|close
|1008
|0.10
|1.2224
|1.2250
|1.2180
|-4.00
|23415.00
|2017
|2003.12.12 06:38
|buy
|1009
|0.10
|1.2224
|1.2194
|1.2264
|2018
|2003.12.12 07:46
|close
|1009
|0.10
|1.2227
|1.2194
|1.2264
|3.00
|23418.00
|2019
|2003.12.12 07:46
|sell
|1010
|0.10
|1.2227
|1.2257
|1.2187
|2020
|2003.12.12 09:05
|s/l
|1010
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2187
|-30.00
|23388.00
|2021
|2003.12.12 10:44
|sell
|1011
|0.10
|1.2254
|1.2284
|1.2214
|2022
|2003.12.12 11:59
|close
|1011
|0.10
|1.2242
|1.2284
|1.2214
|12.00
|23400.00
|2023
|2003.12.12 11:59
|buy
|1012
|0.10
|1.2242
|1.2212
|1.2282
|2024
|2003.12.12 13:53
|close
|1012
|0.10
|1.2251
|1.2212
|1.2282
|9.00
|23409.00
|2025
|2003.12.12 13:53
|sell
|1013
|0.10
|1.2251
|1.2281
|1.2211
|2026
|2003.12.12 15:29
|close
|1013
|0.10
|1.2223
|1.2281
|1.2211
|28.00
|23437.00
|2027
|2003.12.12 15:29
|buy
|1014
|0.10
|1.2223
|1.2193
|1.2263
|2028
|2003.12.12 15:38
|t/p
|1014
|0.10
|1.2263
|1.2193
|1.2263
|40.00
|23477.00
|2029
|2003.12.12 16:50
|sell
|1015
|0.10
|1.2274
|1.2304
|1.2234
|2030
|2003.12.12 18:57
|s/l
|1015
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2234
|-30.00
|23447.00
|2031
|2003.12.12 19:55
|sell
|1016
|0.10
|1.2299
|1.2329
|1.2259
|2032
|2003.12.15 00:00
|t/p
|1016
|0.10
|1.2259
|1.2329
|1.2259
|40.00
|23487.00
|2033
|2003.12.15 02:31
|sell
|1017
|0.10
|1.2196
|1.2226
|1.2156
|2034
|2003.12.15 03:57
|close
|1017
|0.10
|1.2188
|1.2226
|1.2156
|8.00
|23495.00
|2035
|2003.12.15 03:57
|buy
|1018
|0.10
|1.2188
|1.2158
|1.2228
|2036
|2003.12.15 06:22
|close
|1018
|0.10
|1.2206
|1.2158
|1.2228
|18.00
|23513.00
|2037
|2003.12.15 06:22
|sell
|1019
|0.10
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|2038
|2003.12.15 07:48
|s/l
|1019
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2166
|-30.00
|23483.00
|2039
|2003.12.15 08:24
|sell
|1020
|0.10
|1.2235
|1.2265
|1.2195
|2040
|2003.12.15 12:59
|close
|1020
|0.10
|1.2207
|1.2265
|1.2195
|28.00
|23511.00
|2041
|2003.12.15 12:59
|buy
|1021
|0.10
|1.2207
|1.2177
|1.2247
|2042
|2003.12.15 14:35
|t/p
|1021
|0.10
|1.2247
|1.2177
|1.2247
|40.00
|23551.00
|2043
|2003.12.15 16:09
|sell
|1022
|0.10
|1.2293
|1.2323
|1.2253
|2044
|2003.12.15 18:33
|s/l
|1022
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2253
|-30.00
|23521.00
|2045
|2003.12.15 19:29
|sell
|1023
|0.10
|1.2315
|1.2345
|1.2275
|2046
|2003.12.15 20:35
|close
|1023
|0.10
|1.2295
|1.2345
|1.2275
|20.00
|23541.00
|2047
|2003.12.15 20:35
|buy
|1024
|0.10
|1.2295
|1.2265
|1.2335
|2048
|2003.12.15 22:03
|close
|1024
|0.10
|1.2316
|1.2265
|1.2335
|21.00
|23562.00
|2049
|2003.12.15 22:03
|sell
|1025
|0.10
|1.2316
|1.2346
|1.2276
|2050
|2003.12.16 05:19
|s/l
|1025
|0.10
|1.2346
|1.2346
|1.2276
|-30.00
|23532.00
|2051
|2003.12.16 05:22
|buy
|1026
|0.10
|1.2319
|1.2289
|1.2359
|2052
|2003.12.16 06:45
|close
|1026
|0.10
|1.2345
|1.2289
|1.2359
|26.00
|23558.00
|2053
|2003.12.16 06:45
|sell
|1027
|0.10
|1.2345
|1.2375
|1.2305
|2054
|2003.12.16 08:19
|close
|1027
|0.10
|1.2325
|1.2375
|1.2305
|20.00
|23578.00
|2055
|2003.12.16 08:19
|buy
|1028
|0.10
|1.2325
|1.2295
|1.2365
|2056
|2003.12.16 10:27
|close
|1028
|0.10
|1.2352
|1.2295
|1.2365
|27.00
|23605.00
|2057
|2003.12.16 10:27
|sell
|1029
|0.10
|1.2352
|1.2382
|1.2312
|2058
|2003.12.16 15:10
|close
|1029
|0.10
|1.2321
|1.2382
|1.2312
|31.00
|23636.00
|2059
|2003.12.16 15:10
|buy
|1030
|0.10
|1.2321
|1.2291
|1.2361
|2060
|2003.12.16 16:28
|close
|1030
|0.10
|1.2341
|1.2291
|1.2361
|20.00
|23656.00
|2061
|2003.12.16 16:28
|sell
|1031
|0.10
|1.2341
|1.2371
|1.2301
|2062
|2003.12.16 17:59
|close
|1031
|0.10
|1.2331
|1.2371
|1.2301
|10.00
|23666.00
|2063
|2003.12.16 17:59
|buy
|1032
|0.10
|1.2331
|1.2301
|1.2371
|2064
|2003.12.16 19:05
|s/l
|1032
|0.10
|1.2301
|1.2301
|1.2371
|-30.00
|23636.00
|2065
|2003.12.16 19:25
|sell
|1033
|0.10
|1.2327
|1.2357
|1.2287
|2066
|2003.12.17 14:08
|s/l
|1033
|0.10
|1.2357
|1.2357
|1.2287
|-30.00
|23606.00
|2067
|2003.12.17 15:16
|sell
|1034
|0.10
|1.2379
|1.2409
|1.2339
|2068
|2003.12.17 18:55
|s/l
|1034
|0.10
|1.2409
|1.2409
|1.2339
|-30.00
|23576.00
|2069
|2003.12.17 19:13
|sell
|1035
|0.10
|1.2417
|1.2447
|1.2377
|2070
|2003.12.18 12:59
|close
|1035
|0.10
|1.2416
|1.2447
|1.2377
|1.00
|23577.00
|2071
|2003.12.18 12:59
|buy
|1036
|0.10
|1.2416
|1.2386
|1.2456
|2072
|2003.12.18 14:22
|s/l
|1036
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2456
|-30.00
|23547.00
|2073
|2003.12.18 14:26
|sell
|1037
|0.10
|1.2407
|1.2437
|1.2367
|2074
|2003.12.18 15:07
|t/p
|1037
|0.10
|1.2367
|1.2437
|1.2367
|40.00
|23587.00
|2075
|2003.12.18 15:23
|sell
|1038
|0.10
|1.2379
|1.2409
|1.2339
|2076
|2003.12.18 18:21
|close
|1038
|0.10
|1.2376
|1.2409
|1.2339
|3.00
|23590.00
|2077
|2003.12.18 18:21
|buy
|1039
|0.10
|1.2376
|1.2346
|1.2416
|2078
|2003.12.18 18:30
|t/p
|1039
|0.10
|1.2416
|1.2346
|1.2416
|40.00
|23630.00
|2079
|2003.12.18 19:46
|sell
|1040
|0.10
|1.2421
|1.2451
|1.2381
|2080
|2003.12.18 23:59
|close
|1040
|0.10
|1.2422
|1.2451
|1.2381
|-1.00
|23629.00
|2081
|2003.12.18 23:59
|buy
|1041
|0.10
|1.2422
|1.2392
|1.2462
|2082
|2003.12.19 01:15
|close
|1041
|0.10
|1.2425
|1.2392
|1.2462
|3.00
|23632.00
|2083
|2003.12.19 01:15
|sell
|1042
|0.10
|1.2425
|1.2455
|1.2385
|2084
|2003.12.19 13:32
|close
|1042
|0.10
|1.2406
|1.2455
|1.2385
|19.00
|23651.00
|2085
|2003.12.19 13:32
|buy
|1043
|0.10
|1.2406
|1.2376
|1.2446
|2086
|2003.12.19 15:33
|close
|1043
|0.10
|1.2420
|1.2376
|1.2446
|14.00
|23665.00
|2087
|2003.12.19 15:33
|sell
|1044
|0.10
|1.2420
|1.2450
|1.2380
|2088
|2003.12.19 16:28
|t/p
|1044
|0.10
|1.2380
|1.2450
|1.2380
|40.00
|23705.00
|2089
|2003.12.19 16:34
|sell
|1045
|0.10
|1.2416
|1.2446
|1.2376
|2090
|2003.12.19 16:59
|t/p
|1045
|0.10
|1.2376
|1.2446
|1.2376
|40.00
|23745.00
|2091
|2003.12.19 17:26
|buy
|1046
|0.10
|1.2351
|1.2321
|1.2391
|2092
|2003.12.19 17:34
|t/p
|1046
|0.10
|1.2391
|1.2321
|1.2391
|40.00
|23785.00
|2093
|2003.12.19 18:26
|buy
|1047
|0.10
|1.2379
|1.2349
|1.2419
|2094
|2003.12.19 19:59
|close
|1047
|0.10
|1.2393
|1.2349
|1.2419
|14.00
|23799.00
|2095
|2003.12.19 19:59
|sell
|1048
|0.10
|1.2393
|1.2423
|1.2353
|2096
|2003.12.22 00:55
|t/p
|1048
|0.10
|1.2353
|1.2423
|1.2353
|40.00
|23839.00
|2097
|2003.12.22 01:23
|buy
|1049
|0.10
|1.2354
|1.2324
|1.2394
|2098
|2003.12.22 05:10
|t/p
|1049
|0.10
|1.2394
|1.2324
|1.2394
|40.00
|23879.00
|2099
|2003.12.22 07:14
|buy
|1050
|0.10
|1.2390
|1.2360
|1.2430
|2100
|2003.12.22 10:02
|t/p
|1050
|0.10
|1.2430
|1.2360
|1.2430
|40.00
|23919.00
|2101
|2003.12.22 10:10
|buy
|1051
|0.10
|1.2417
|1.2387
|1.2457
|2102
|2003.12.22 11:17
|close
|1051
|0.10
|1.2443
|1.2387
|1.2457
|26.00
|23945.00
|2103
|2003.12.22 11:17
|sell
|1052
|0.10
|1.2443
|1.2473
|1.2403
|2104
|2003.12.22 13:38
|close
|1052
|0.10
|1.2431
|1.2473
|1.2403
|12.00
|23957.00
|2105
|2003.12.22 13:38
|buy
|1053
|0.10
|1.2431
|1.2401
|1.2471
|2106
|2003.12.22 16:09
|close
|1053
|0.10
|1.2436
|1.2401
|1.2471
|5.00
|23962.00
|2107
|2003.12.22 16:09
|sell
|1054
|0.10
|1.2436
|1.2466
|1.2396
|2108
|2003.12.22 18:58
|close
|1054
|0.10
|1.2413
|1.2466
|1.2396
|23.00
|23985.00
|2109
|2003.12.22 18:58
|buy
|1055
|0.10
|1.2413
|1.2383
|1.2453
|2110
|2003.12.22 20:30
|close
|1055
|0.10
|1.2414
|1.2383
|1.2453
|1.00
|23986.00
|2111
|2003.12.22 20:30
|sell
|1056
|0.10
|1.2414
|1.2444
|1.2374
|2112
|2003.12.22 21:34
|close
|1056
|0.10
|1.2402
|1.2444
|1.2374
|12.00
|23998.00
|2113
|2003.12.22 21:34
|buy
|1057
|0.10
|1.2402
|1.2372
|1.2442
|2114
|2003.12.22 22:44
|close
|1057
|0.10
|1.2406
|1.2372
|1.2442
|4.00
|24002.00
|2115
|2003.12.22 22:44
|sell
|1058
|0.10
|1.2406
|1.2436
|1.2366
|2116
|2003.12.23 08:14
|close
|1058
|0.10
|1.2403
|1.2436
|1.2366
|3.00
|24005.00
|2117
|2003.12.23 08:14
|buy
|1059
|0.10
|1.2403
|1.2373
|1.2443
|2118
|2003.12.23 09:30
|close
|1059
|0.10
|1.2421
|1.2373
|1.2443
|18.00
|24023.00
|2119
|2003.12.23 09:30
|sell
|1060
|0.10
|1.2421
|1.2451
|1.2381
|2120
|2003.12.23 16:04
|close
|1060
|0.10
|1.2389
|1.2451
|1.2381
|32.00
|24055.00
|2121
|2003.12.23 16:04
|buy
|1061
|0.10
|1.2389
|1.2359
|1.2429
|2122
|2003.12.23 17:20
|close
|1061
|0.10
|1.2420
|1.2359
|1.2429
|31.00
|24086.00
|2123
|2003.12.23 17:20
|sell
|1062
|0.10
|1.2420
|1.2450
|1.2380
|2124
|2003.12.23 18:30
|close
|1062
|0.10
|1.2406
|1.2450
|1.2380
|14.00
|24100.00
|2125
|2003.12.23 18:30
|buy
|1063
|0.10
|1.2406
|1.2376
|1.2446
|2126
|2003.12.23 20:18
|close
|1063
|0.10
|1.2402
|1.2376
|1.2446
|-4.00
|24096.00
|2127
|2003.12.23 20:18
|sell
|1064
|0.10
|1.2402
|1.2432
|1.2362
|2128
|2003.12.24 00:26
|close
|1064
|0.10
|1.2406
|1.2432
|1.2362
|-4.00
|24092.00
|2129
|2003.12.24 00:26
|buy
|1065
|0.10
|1.2406
|1.2376
|1.2446
|2130
|2003.12.24 15:40
|close
|1065
|0.10
|1.2429
|1.2376
|1.2446
|23.00
|24115.00
|2131
|2003.12.24 15:40
|sell
|1066
|0.10
|1.2429
|1.2459
|1.2389
|2132
|2003.12.24 16:58
|s/l
|1066
|0.10
|1.2459
|1.2459
|1.2389
|-30.00
|24085.00
|2133
|2003.12.24 18:45
|sell
|1067
|0.10
|1.2464
|1.2494
|1.2424
|2134
|2003.12.24 23:58
|close
|1067
|0.10
|1.2450
|1.2494
|1.2424
|14.00
|24099.00
|2135
|2003.12.24 23:58
|buy
|1068
|0.10
|1.2450
|1.2420
|1.2490
|2136
|2003.12.25 01:27
|close
|1068
|0.10
|1.2455
|1.2420
|1.2490
|5.00
|24104.00
|2137
|2003.12.25 01:27
|sell
|1069
|0.10
|1.2455
|1.2485
|1.2415
|2138
|2003.12.25 10:58
|close
|1069
|0.10
|1.2451
|1.2485
|1.2415
|4.00
|24108.00
|2139
|2003.12.25 10:58
|buy
|1070
|0.10
|1.2451
|1.2421
|1.2491
|2140
|2003.12.25 13:34
|close
|1070
|0.10
|1.2461
|1.2421
|1.2491
|10.00
|24118.00
|2141
|2003.12.25 13:34
|sell
|1071
|0.10
|1.2461
|1.2491
|1.2421
|2142
|2003.12.25 18:57
|close
|1071
|0.10
|1.2450
|1.2491
|1.2421
|11.00
|24129.00
|2143
|2003.12.25 18:57
|buy
|1072
|0.10
|1.2450
|1.2420
|1.2490
|2144
|2003.12.25 21:37
|close
|1072
|0.10
|1.2459
|1.2420
|1.2490
|9.00
|24138.00
|2145
|2003.12.25 21:37
|sell
|1073
|0.10
|1.2459
|1.2489
|1.2419
|2146
|2003.12.25 22:48
|close
|1073
|0.10
|1.2438
|1.2489
|1.2419
|21.00
|24159.00
|2147
|2003.12.25 22:48
|buy
|1074
|0.10
|1.2438
|1.2408
|1.2478
|2148
|2003.12.25 23:50
|close
|1074
|0.10
|1.2455
|1.2408
|1.2478
|17.00
|24176.00
|2149
|2003.12.25 23:50
|sell
|1075
|0.10
|1.2455
|1.2485
|1.2415
|2150
|2003.12.26 17:48
|close
|1075
|0.10
|1.2447
|1.2485
|1.2415
|8.00
|24184.00
|2151
|2003.12.26 17:48
|buy
|1076
|0.10
|1.2447
|1.2417
|1.2487
|2152
|2003.12.26 18:48
|close
|1076
|0.10
|1.2444
|1.2417
|1.2487
|-3.00
|24181.00
|2153
|2003.12.26 18:48
|sell
|1077
|0.10
|1.2444
|1.2474
|1.2404
|2154
|2003.12.29 03:54
|close
|1077
|0.10
|1.2431
|1.2474
|1.2404
|13.00
|24194.00
|2155
|2003.12.29 03:54
|buy
|1078
|0.10
|1.2431
|1.2401
|1.2471
|2156
|2003.12.29 08:58
|close
|1078
|0.10
|1.2457
|1.2401
|1.2471
|26.00
|24220.00
|2157
|2003.12.29 08:58
|sell
|1079
|0.10
|1.2457
|1.2487
|1.2417
|2158
|2003.12.29 10:46
|close
|1079
|0.10
|1.2469
|1.2487
|1.2417
|-12.00
|24208.00
|2159
|2003.12.29 10:46
|buy
|1080
|0.10
|1.2469
|1.2439
|1.2509
|2160
|2003.12.29 12:53
|close
|1080
|0.10
|1.2486
|1.2439
|1.2509
|17.00
|24225.00
|2161
|2003.12.29 12:53
|sell
|1081
|0.10
|1.2486
|1.2516
|1.2446
|2162
|2003.12.29 13:54
|close
|1081
|0.10
|1.2491
|1.2516
|1.2446
|-5.00
|24220.00
|2163
|2003.12.29 13:54
|buy
|1082
|0.10
|1.2491
|1.2461
|1.2531
|2164
|2003.12.29 14:54
|close
|1082
|0.10
|1.2503
|1.2461
|1.2531
|12.00
|24232.00
|2165
|2003.12.29 14:54
|sell
|1083
|0.10
|1.2503
|1.2533
|1.2463
|2166
|2003.12.30 16:24
|s/l
|1083
|0.10
|1.2533
|1.2533
|1.2463
|-30.00
|24202.00
|2167
|2003.12.30 17:22
|sell
|1084
|0.10
|1.2532
|1.2562
|1.2492
|2168
|2003.12.30 20:55
|s/l
|1084
|0.10
|1.2562
|1.2562
|1.2492
|-30.00
|24172.00
|2169
|2003.12.31 00:03
|sell
|1085
|0.10
|1.2541
|1.2571
|1.2501
|2170
|2003.12.31 02:48
|s/l
|1085
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2501
|-30.00
|24142.00
|2171
|2003.12.31 06:05
|sell
|1086
|0.10
|1.2581
|1.2611
|1.2541
|2172
|2003.12.31 08:52
|s/l
|1086
|0.10
|1.2611
|1.2611
|1.2541
|-30.00
|24112.00
|2173
|2003.12.31 09:50
|sell
|1087
|0.10
|1.2620
|1.2650
|1.2580
|2174
|2003.12.31 14:52
|s/l
|1087
|0.10
|1.2650
|1.2650
|1.2580
|-30.00
|24082.00
|2175
|2003.12.31 15:57
|sell
|1088
|0.10
|1.2636
|1.2666
|1.2596
|2176
|2003.12.31 17:09
|t/p
|1088
|0.10
|1.2596
|1.2666
|1.2596
|40.00
|24122.00
|2177
|2003.12.31 17:19
|sell
|1089
|0.10
|1.2613
|1.2643
|1.2573
|2178
|2003.12.31 18:02
|t/p
|1089
|0.10
|1.2573
|1.2643
|1.2573
|40.00
|24162.00
|2179
|2003.12.31 18:47
|sell
|1090
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2180
|2003.12.31 19:05
|t/p
|1090
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24202.00
|2181
|2004.01.01 00:43
|sell
|1091
|0.10
|1.2601
|1.2631
|1.2561
|2182
|2004.01.01 08:15
|close
|1091
|0.10
|1.2586
|1.2631
|1.2561
|15.00
|24217.00
|2183
|2004.01.01 08:15
|buy
|1092
|0.10
|1.2586
|1.2556
|1.2626
|2184
|2004.01.01 08:18
|s/l
|1092
|0.10
|1.2556
|1.2556
|1.2626
|-30.00
|24187.00
|2185
|2004.01.01 09:36
|sell
|1093
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2186
|2004.01.01 09:41
|t/p
|1093
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24227.00
|2187
|2004.01.01 09:59
|sell
|1094
|0.10
|1.2597
|1.2627
|1.2557
|2188
|2004.01.01 10:55
|t/p
|1094
|0.10
|1.2557
|1.2627
|1.2557
|40.00
|24267.00
|2189
|2004.01.01 11:56
|sell
|1095
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2190
|2004.01.01 11:59
|t/p
|1095
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24307.00
|2191
|2004.01.01 12:48
|sell
|1096
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2192
|2004.01.01 12:59
|t/p
|1096
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24347.00
|2193
|2004.01.01 13:48
|sell
|1097
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2194
|2004.01.01 13:56
|t/p
|1097
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24387.00
|2195
|2004.01.01 14:42
|sell
|1098
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2196
|2004.01.01 14:55
|t/p
|1098
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24427.00
|2197
|2004.01.01 15:40
|sell
|1099
|0.10
|1.2602
|1.2632
|1.2562
|2198
|2004.01.01 15:52
|t/p
|1099
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|40.00
|24467.00
|2199
|2004.01.01 15:56
|sell
|1100
|0.10
|1.2598
|1.2628
|1.2558
|2200
|2004.01.01 15:59
|t/p
|1100
|0.10
|1.2558
|1.2628
|1.2558
|40.00
|24507.00
|2201
|2004.01.01 16:32
|sell
|1101
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2202
|2004.01.01 16:46
|t/p
|1101
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24547.00
|2203
|2004.01.01 16:55
|sell
|1102
|0.10
|1.2599
|1.2629
|1.2559
|2204
|2004.01.01 17:00
|t/p
|1102
|0.10
|1.2559
|1.2629
|1.2559
|40.00
|24587.00
|2205
|2004.01.01 17:23
|buy
|1103
|0.10
|1.2551
|1.2521
|1.2591
|2206
|2004.01.01 17:27
|t/p
|1103
|0.10
|1.2591
|1.2521
|1.2591
|40.00
|24627.00
|2207
|2004.01.01 17:41
|buy
|1104
|0.10
|1.2551
|1.2521
|1.2591
|2208
|2004.01.01 17:50
|t/p
|1104
|0.10
|1.2591
|1.2521
|1.2591
|40.00
|24667.00
|2209
|2004.01.01 17:55
|buy
|1105
|0.10
|1.2551
|1.2521
|1.2591
|2210
|2004.01.01 18:00
|t/p
|1105
|0.10
|1.2591
|1.2521
|1.2591
|40.00
|24707.00
|2211
|2004.01.01 18:28
|sell
|1106
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2212
|2004.01.01 18:40
|t/p
|1106
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24747.00
|2213
|2004.01.01 18:48
|sell
|1107
|0.10
|1.2599
|1.2629
|1.2559
|2214
|2004.01.01 18:52
|t/p
|1107
|0.10
|1.2559
|1.2629
|1.2559
|40.00
|24787.00
|2215
|2004.01.01 18:56
|sell
|1108
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2216
|2004.01.01 18:59
|t/p
|1108
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24827.00
|2217
|2004.01.01 19:33
|sell
|1109
|0.10
|1.2601
|1.2631
|1.2561
|2218
|2004.01.01 19:42
|t/p
|1109
|0.10
|1.2561
|1.2631
|1.2561
|40.00
|24867.00
|2219
|2004.01.01 19:45
|sell
|1110
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2220
|2004.01.01 19:51
|t/p
|1110
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|40.00
|24907.00
|2221
|2004.01.01 19:54
|sell
|1111
|0.10
|1.2601
|1.2631
|1.2561
|2222
|2004.01.01 19:57
|t/p
|1111
|0.10
|1.2561
|1.2631
|1.2561
|40.00
|24947.00
|2223
|2004.01.01 20:17
|sell
|1112
|0.10
|1.2576
|1.2606
|1.2536
|2224
|2004.01.01 22:57
|close
|1112
|0.10
|1.2544
|1.2606
|1.2536
|32.00
|24979.00
|2225
|2004.01.01 22:57
|buy
|1113
|0.10
|1.2544
|1.2514
|1.2584
|2226
|2004.01.02 00:16
|t/p
|1113
|0.10
|1.2584
|1.2514
|1.2584
|40.00
|25019.00
|2227
|2004.01.02 00:55
|buy
|1114
|0.10
|1.2566
|1.2536
|1.2606
|2228
|2004.01.02 01:58
|close
|1114
|0.10
|1.2584
|1.2536
|1.2606
|18.00
|25037.00
|2229
|2004.01.02 01:58
|sell
|1115
|0.10
|1.2584
|1.2614
|1.2544
|2230
|2004.01.02 02:52
|t/p
|1115
|0.10
|1.2544
|1.2614
|1.2544
|40.00
|25077.00
|2231
|2004.01.02 03:25
|sell
|1116
|0.10
|1.2557
|1.2587
|1.2517
|2232
|2004.01.02 04:35
|close
|1116
|0.10
|1.2531
|1.2587
|1.2517
|26.00
|25103.00
|2233
|2004.01.02 04:35
|buy
|1117
|0.10
|1.2531
|1.2501
|1.2571
|2234
|2004.01.02 05:11
|t/p
|1117
|0.10
|1.2571
|1.2501
|1.2571
|40.00
|25143.00
|2235
|2004.01.02 05:49
|buy
|1118
|0.10
|1.2558
|1.2528
|1.2598
|2236
|2004.01.02 08:58
|close
|1118
|0.10
|1.2574
|1.2528
|1.2598
|16.00
|25159.00
|2237
|2004.01.02 08:58
|sell
|1119
|0.10
|1.2574
|1.2604
|1.2534
|2238
|2004.01.02 10:03
|s/l
|1119
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2534
|-30.00
|25129.00
|2239
|2004.01.02 10:10
|buy
|1120
|0.10
|1.2592
|1.2562
|1.2632
|2240
|2004.01.02 11:03
|t/p
|1120
|0.10
|1.2632
|1.2562
|1.2632
|40.00
|25169.00
|2241
|2004.01.02 11:09
|buy
|1121
|0.10
|1.2619
|1.2589
|1.2659
|2242
|2004.01.02 12:57
|close
|1121
|0.10
|1.2622
|1.2589
|1.2659
|3.00
|25172.00
|2243
|2004.01.02 12:57
|sell
|1122
|0.10
|1.2622
|1.2652
|1.2582
|2244
|2004.01.02 13:06
|t/p
|1122
|0.10
|1.2582
|1.2652
|1.2582
|40.00
|25212.00
|2245
|2004.01.02 14:03
|buy
|1123
|0.10
|1.2592
|1.2562
|1.2632
|2246
|2004.01.02 16:43
|s/l
|1123
|0.10
|1.2562
|1.2562
|1.2632
|-30.00
|25182.00
|2247
|2004.01.02 16:54
|sell
|1124
|0.10
|1.2620
|1.2650
|1.2580
|2248
|2004.01.02 18:33
|close
|1124
|0.10
|1.2591
|1.2650
|1.2580
|29.00
|25211.00
|2249
|2004.01.02 18:33
|buy
|1125
|0.10
|1.2591
|1.2561
|1.2631
|2250
|2004.01.02 19:46
|close
|1125
|0.10
|1.2603
|1.2561
|1.2631
|12.00
|25223.00
|2251
|2004.01.02 19:46
|sell
|1126
|0.10
|1.2603
|1.2633
|1.2563
|2252
|2004.01.05 00:46
|s/l
|1126
|0.10
|1.2633
|1.2633
|1.2563
|-30.00
|25193.00
|2253
|2004.01.05 01:12
|buy
|1127
|0.10
|1.2633
|1.2603
|1.2673
|2254
|2004.01.05 01:48
|t/p
|1127
|0.10
|1.2673
|1.2603
|1.2673
|40.00
|25233.00
|2255
|2004.01.05 02:44
|sell
|1128
|0.10
|1.2662
|1.2692
|1.2622
|2256
|2004.01.05 08:50
|s/l
|1128
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2622
|-30.00
|25203.00
|2257
|2004.01.05 09:38
|sell
|1129
|0.10
|1.2686
|1.2716
|1.2646
|2258
|2004.01.05 09:59
|t/p
|1129
|0.10
|1.2646
|1.2716
|1.2646
|40.00
|25243.00
|2259
|2004.01.05 12:24
|buy
|1130
|0.10
|1.2662
|1.2632
|1.2702
|2260
|2004.01.05 13:32
|close
|1130
|0.10
|1.2686
|1.2632
|1.2702
|24.00
|25267.00
|2261
|2004.01.05 13:32
|sell
|1131
|0.10
|1.2686
|1.2716
|1.2646
|2262
|2004.01.05 14:20
|t/p
|1131
|0.10
|1.2646
|1.2716
|1.2646
|40.00
|25307.00
|2263
|2004.01.05 14:32
|sell
|1132
|0.10
|1.2674
|1.2704
|1.2634
|2264
|2004.01.06 07:21
|s/l
|1132
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2634
|-30.00
|25277.00
|2265
|2004.01.06 08:06
|sell
|1133
|0.10
|1.2714
|1.2744
|1.2674
|2266
|2004.01.06 11:19
|s/l
|1133
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2674
|-30.00
|25247.00
|2267
|2004.01.06 12:24
|sell
|1134
|0.10
|1.2756
|1.2786
|1.2716
|2268
|2004.01.06 14:51
|s/l
|1134
|0.10
|1.2786
|1.2786
|1.2716
|-30.00
|25217.00
|2269
|2004.01.06 15:10
|sell
|1135
|0.10
|1.2795
|1.2825
|1.2755
|2270
|2004.01.06 16:00
|t/p
|1135
|0.10
|1.2755
|1.2825
|1.2755
|40.00
|25257.00
|2271
|2004.01.06 16:02
|sell
|1136
|0.10
|1.2771
|1.2801
|1.2731
|2272
|2004.01.06 22:00
|t/p
|1136
|0.10
|1.2731
|1.2801
|1.2731
|40.00
|25297.00
|2273
|2004.01.06 22:02
|sell
|1137
|0.10
|1.2741
|1.2771
|1.2701
|2274
|2004.01.07 02:08
|t/p
|1137
|0.10
|1.2701
|1.2771
|1.2701
|40.00
|25337.00
|2275
|2004.01.07 02:11
|sell
|1138
|0.10
|1.2723
|1.2753
|1.2683
|2276
|2004.01.07 08:59
|close
|1138
|0.10
|1.2723
|1.2753
|1.2683
|0.00
|25337.00
|2277
|2004.01.07 08:59
|buy
|1139
|0.10
|1.2723
|1.2693
|1.2763
|2278
|2004.01.07 09:00
|s/l
|1139
|0.10
|1.2693
|1.2693
|1.2763
|-30.00
|25307.00
|2279
|2004.01.07 09:35
|sell
|1140
|0.10
|1.2710
|1.2740
|1.2670
|2280
|2004.01.07 09:59
|t/p
|1140
|0.10
|1.2670
|1.2740
|1.2670
|40.00
|25347.00
|2281
|2004.01.07 10:25
|sell
|1141
|0.10
|1.2671
|1.2701
|1.2631
|2282
|2004.01.07 12:55
|close
|1141
|0.10
|1.2662
|1.2701
|1.2631
|9.00
|25356.00
|2283
|2004.01.07 12:55
|buy
|1142
|0.10
|1.2662
|1.2632
|1.2702
|2284
|2004.01.07 14:28
|close
|1142
|0.10
|1.2685
|1.2632
|1.2702
|23.00
|25379.00
|2285
|2004.01.07 14:28
|sell
|1143
|0.10
|1.2685
|1.2715
|1.2645
|2286
|2004.01.07 15:52
|close
|1143
|0.10
|1.2685
|1.2715
|1.2645
|0.00
|25379.00
|2287
|2004.01.07 15:52
|buy
|1144
|0.10
|1.2685
|1.2655
|1.2725
|2288
|2004.01.07 16:55
|close
|1144
|0.10
|1.2686
|1.2655
|1.2725
|1.00
|25380.00
|2289
|2004.01.07 16:55
|sell
|1145
|0.10
|1.2686
|1.2716
|1.2646
|2290
|2004.01.07 18:48
|close
|1145
|0.10
|1.2664
|1.2716
|1.2646
|22.00
|25402.00
|2291
|2004.01.07 18:48
|buy
|1146
|0.10
|1.2664
|1.2634
|1.2704
|2292
|2004.01.07 19:56
|close
|1146
|0.10
|1.2668
|1.2634
|1.2704
|4.00
|25406.00
|2293
|2004.01.07 19:56
|sell
|1147
|0.10
|1.2668
|1.2698
|1.2628
|2294
|2004.01.07 22:44
|close
|1147
|0.10
|1.2632
|1.2698
|1.2628
|36.00
|25442.00
|2295
|2004.01.07 22:44
|buy
|1148
|0.10
|1.2632
|1.2602
|1.2672
|2296
|2004.01.08 02:53
|s/l
|1148
|0.10
|1.2602
|1.2602
|1.2672
|-30.00
|25412.00
|2297
|2004.01.08 04:50
|buy
|1149
|0.10
|1.2587
|1.2557
|1.2627
|2298
|2004.01.08 12:59
|close
|1149
|0.10
|1.2587
|1.2557
|1.2627
|0.00
|25412.00
|2299
|2004.01.08 12:59
|sell
|1150
|0.10
|1.2587
|1.2617
|1.2547
|2300
|2004.01.08 13:00
|s/l
|1150
|0.10
|1.2617
|1.2617
|1.2547
|-30.00
|25382.00
|2301
|2004.01.08 13:39
|buy
|1151
|0.10
|1.2586
|1.2556
|1.2626
|2302
|2004.01.08 14:00
|t/p
|1151
|0.10
|1.2626
|1.2556
|1.2626
|40.00
|25422.00
|2303
|2004.01.08 15:06
|buy
|1152
|0.10
|1.2736
|1.2706
|1.2776
|2304
|2004.01.08 16:43
|s/l
|1152
|0.10
|1.2706
|1.2706
|1.2776
|-30.00
|25392.00
|2305
|2004.01.08 16:43
|buy
|1153
|0.10
|1.2708
|1.2678
|1.2748
|2306
|2004.01.08 17:00
|t/p
|1153
|0.10
|1.2748
|1.2678
|1.2748
|40.00
|25432.00
|2307
|2004.01.08 17:40
|buy
|1154
|0.10
|1.2724
|1.2694
|1.2764
|2308
|2004.01.08 17:55
|t/p
|1154
|0.10
|1.2764
|1.2694
|1.2764
|40.00
|25472.00
|2309
|2004.01.08 18:32
|buy
|1155
|0.10
|1.2769
|1.2739
|1.2809
|2310
|2004.01.08 19:58
|close
|1155
|0.10
|1.2772
|1.2739
|1.2809
|3.00
|25475.00
|2311
|2004.01.08 19:58
|sell
|1156
|0.10
|1.2772
|1.2802
|1.2732
|2312
|2004.01.09 00:58
|close
|1156
|0.10
|1.2772
|1.2802
|1.2732
|0.00
|25475.00
|2313
|2004.01.09 00:58
|buy
|1157
|0.10
|1.2772
|1.2742
|1.2812
|2314
|2004.01.09 05:45
|close
|1157
|0.10
|1.2766
|1.2742
|1.2812
|-6.00
|25469.00
|2315
|2004.01.09 05:45
|sell
|1158
|0.10
|1.2766
|1.2796
|1.2726
|2316
|2004.01.09 06:24
|t/p
|1158
|0.10
|1.2726
|1.2796
|1.2726
|40.00
|25509.00
|2317
|2004.01.09 06:39
|sell
|1159
|0.10
|1.2755
|1.2785
|1.2715
|2318
|2004.01.09 07:59
|close
|1159
|0.10
|1.2734
|1.2785
|1.2715
|21.00
|25530.00
|2319
|2004.01.09 07:59
|buy
|1160
|0.10
|1.2734
|1.2704
|1.2774
|2320
|2004.01.09 09:30
|s/l
|1160
|0.10
|1.2704
|1.2704
|1.2774
|-30.00
|25500.00
|2321
|2004.01.09 09:36
|sell
|1161
|0.10
|1.2723
|1.2753
|1.2683
|2322
|2004.01.09 11:37
|s/l
|1161
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2683
|-30.00
|25470.00
|2323
|2004.01.09 13:30
|sell
|1162
|0.10
|1.2752
|1.2782
|1.2712
|2324
|2004.01.09 14:29
|s/l
|1162
|0.10
|1.2782
|1.2782
|1.2712
|-30.00
|25440.00
|2325
|2004.01.09 15:28
|sell
|1163
|0.10
|1.2824
|1.2854
|1.2784
|2326
|2004.01.09 17:25
|s/l
|1163
|0.10
|1.2854
|1.2854
|1.2784
|-30.00
|25410.00
|2327
|2004.01.09 17:25
|sell
|1164
|0.10
|1.2855
|1.2885
|1.2815
|2328
|2004.01.12 09:10
|s/l
|1164
|0.10
|1.2885
|1.2885
|1.2815
|-30.00
|25380.00
|2329
|2004.01.12 10:08
|sell
|1165
|0.10
|1.2892
|1.2922
|1.2852
|2330
|2004.01.12 11:59
|close
|1165
|0.10
|1.2880
|1.2922
|1.2852
|12.00
|25392.00
|2331
|2004.01.12 11:59
|buy
|1166
|0.10
|1.2880
|1.2850
|1.2920
|2332
|2004.01.12 12:02
|s/l
|1166
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2920
|-30.00
|25362.00
|2333
|2004.01.12 12:06
|sell
|1167
|0.10
|1.2878
|1.2908
|1.2838
|2334
|2004.01.12 13:00
|t/p
|1167
|0.10
|1.2838
|1.2908
|1.2838
|40.00
|25402.00
|2335
|2004.01.12 13:05
|sell
|1168
|0.10
|1.2860
|1.2890
|1.2820
|2336
|2004.01.12 14:00
|t/p
|1168
|0.10
|1.2820
|1.2890
|1.2820
|40.00
|25442.00
|2337
|2004.01.12 14:53
|sell
|1169
|0.10
|1.2831
|1.2861
|1.2791
|2338
|2004.01.12 15:00
|t/p
|1169
|0.10
|1.2791
|1.2861
|1.2791
|40.00
|25482.00
|2339
|2004.01.12 15:33
|sell
|1170
|0.10
|1.2794
|1.2824
|1.2754
|2340
|2004.01.12 20:20
|t/p
|1170
|0.10
|1.2754
|1.2824
|1.2754
|40.00
|25522.00
|2341
|2004.01.12 20:23
|sell
|1171
|0.10
|1.2759
|1.2789
|1.2719
|2342
|2004.01.13 01:13
|t/p
|1171
|0.10
|1.2719
|1.2789
|1.2719
|40.00
|25562.00
|2343
|2004.01.13 01:22
|sell
|1172
|0.10
|1.2743
|1.2773
|1.2703
|2344
|2004.01.13 09:11
|s/l
|1172
|0.10
|1.2773
|1.2773
|1.2703
|-30.00
|25532.00
|2345
|2004.01.13 09:47
|buy
|1173
|0.10
|1.2744
|1.2714
|1.2784
|2346
|2004.01.13 09:58
|t/p
|1173
|0.10
|1.2784
|1.2714
|1.2784
|40.00
|25572.00
|2347
|2004.01.13 10:05
|sell
|1174
|0.10
|1.2790
|1.2820
|1.2750
|2348
|2004.01.13 11:00
|t/p
|1174
|0.10
|1.2750
|1.2820
|1.2750
|40.00
|25612.00
|2349
|2004.01.13 11:08
|sell
|1175
|0.10
|1.2757
|1.2787
|1.2717
|2350
|2004.01.13 13:44
|close
|1175
|0.10
|1.2729
|1.2787
|1.2717
|28.00
|25640.00
|2351
|2004.01.13 13:44
|buy
|1176
|0.10
|1.2729
|1.2699
|1.2769
|2352
|2004.01.13 14:05
|t/p
|1176
|0.10
|1.2769
|1.2699
|1.2769
|40.00
|25680.00
|2353
|2004.01.13 14:43
|buy
|1177
|0.10
|1.2749
|1.2719
|1.2789
|2354
|2004.01.13 16:02
|close
|1177
|0.10
|1.2784
|1.2719
|1.2789
|35.00
|25715.00
|2355
|2004.01.13 16:02
|sell
|1178
|0.10
|1.2784
|1.2814
|1.2744
|2356
|2004.01.13 17:39
|t/p
|1178
|0.10
|1.2744
|1.2814
|1.2744
|40.00
|25755.00
|2357
|2004.01.13 17:44
|sell
|1179
|0.10
|1.2789
|1.2819
|1.2749
|2358
|2004.01.13 17:58
|t/p
|1179
|0.10
|1.2749
|1.2819
|1.2749
|40.00
|25795.00
|2359
|2004.01.13 18:24
|buy
|1180
|0.10
|1.2733
|1.2703
|1.2773
|2360
|2004.01.13 22:13
|t/p
|1180
|0.10
|1.2773
|1.2703
|1.2773
|40.00
|25835.00
|2361
|2004.01.13 22:30
|buy
|1181
|0.10
|1.2764
|1.2734
|1.2804
|2362
|2004.01.14 04:17
|s/l
|1181
|0.10
|1.2734
|1.2734
|1.2804
|-30.00
|25805.00
|2363
|2004.01.14 07:07
|buy
|1182
|0.10
|1.2726
|1.2696
|1.2766
|2364
|2004.01.14 09:04
|s/l
|1182
|0.10
|1.2696
|1.2696
|1.2766
|-30.00
|25775.00
|2365
|2004.01.14 10:12
|buy
|1183
|0.10
|1.2656
|1.2626
|1.2696
|2366
|2004.01.14 14:00
|t/p
|1183
|0.10
|1.2696
|1.2626
|1.2696
|40.00
|25815.00
|2367
|2004.01.14 14:05
|buy
|1184
|0.10
|1.2682
|1.2652
|1.2722
|2368
|2004.01.14 14:53
|s/l
|1184
|0.10
|1.2652
|1.2652
|1.2722
|-30.00
|25785.00
|2369
|2004.01.14 15:53
|buy
|1185
|0.10
|1.2642
|1.2612
|1.2682
|2370
|2004.01.14 16:00
|t/p
|1185
|0.10
|1.2682
|1.2612
|1.2682
|40.00
|25825.00
|2371
|2004.01.14 16:02
|buy
|1186
|0.10
|1.2673
|1.2643
|1.2713
|2372
|2004.01.14 17:00
|t/p
|1186
|0.10
|1.2713
|1.2643
|1.2713
|40.00
|25865.00
|2373
|2004.01.14 17:49
|buy
|1187
|0.10
|1.2678
|1.2648
|1.2718
|2374
|2004.01.14 17:58
|t/p
|1187
|0.10
|1.2718
|1.2648
|1.2718
|40.00
|25905.00
|2375
|2004.01.14 19:17
|sell
|1188
|0.10
|1.2722
|1.2752
|1.2682
|2376
|2004.01.14 19:54
|t/p
|1188
|0.10
|1.2682
|1.2752
|1.2682
|40.00
|25945.00
|2377
|2004.01.15 00:40
|buy
|1189
|0.10
|1.2644
|1.2614
|1.2684
|2378
|2004.01.15 06:58
|close
|1189
|0.10
|1.2657
|1.2614
|1.2684
|13.00
|25958.00
|2379
|2004.01.15 06:58
|sell
|1190
|0.10
|1.2657
|1.2687
|1.2617
|2380
|2004.01.15 07:59
|close
|1190
|0.10
|1.2657
|1.2687
|1.2617
|0.00
|25958.00
|2381
|2004.01.15 07:59
|buy
|1191
|0.10
|1.2657
|1.2627
|1.2697
|2382
|2004.01.15 09:06
|close
|1191
|0.10
|1.2663
|1.2627
|1.2697
|6.00
|25964.00
|2383
|2004.01.15 09:06
|sell
|1192
|0.10
|1.2663
|1.2693
|1.2623
|2384
|2004.01.15 09:36
|t/p
|1192
|0.10
|1.2623
|1.2693
|1.2623
|40.00
|26004.00
|2385
|2004.01.15 10:08
|buy
|1193
|0.10
|1.2628
|1.2598
|1.2668
|2386
|2004.01.15 10:17
|t/p
|1193
|0.10
|1.2668
|1.2598
|1.2668
|40.00
|26044.00
|2387
|2004.01.15 10:20
|buy
|1194
|0.10
|1.2628
|1.2598
|1.2668
|2388
|2004.01.15 15:01
|close
|1194
|0.10
|1.2645
|1.2598
|1.2668
|17.00
|26061.00
|2389
|2004.01.15 15:01
|sell
|1195
|0.10
|1.2645
|1.2675
|1.2605
|2390
|2004.01.15 15:28
|t/p
|1195
|0.10
|1.2605
|1.2675
|1.2605
|40.00
|26101.00
|2391
|2004.01.15 17:17
|buy
|1196
|0.10
|1.2604
|1.2574
|1.2644
|2392
|2004.01.15 18:58
|close
|1196
|0.10
|1.2590
|1.2574
|1.2644
|-14.00
|26087.00
|2393
|2004.01.15 18:58
|sell
|1197
|0.10
|1.2590
|1.2620
|1.2550
|2394
|2004.01.15 20:58
|close
|1197
|0.10
|1.2573
|1.2620
|1.2550
|17.00
|26104.00
|2395
|2004.01.15 20:58
|buy
|1198
|0.10
|1.2573
|1.2543
|1.2613
|2396
|2004.01.16 08:11
|close
|1198
|0.10
|1.2592
|1.2543
|1.2613
|19.00
|26123.00
|2397
|2004.01.16 08:11
|sell
|1199
|0.10
|1.2592
|1.2622
|1.2552
|2398
|2004.01.16 08:30
|t/p
|1199
|0.10
|1.2552
|1.2622
|1.2552
|40.00
|26163.00
|2399
|2004.01.16 10:28
|buy
|1200
|0.10
|1.2498
|1.2468
|1.2538
|2400
|2004.01.16 13:55
|s/l
|1200
|0.10
|1.2468
|1.2468
|1.2538
|-30.00
|26133.00
|2401
|2004.01.16 14:24
|buy
|1201
|0.10
|1.2490
|1.2460
|1.2530
|2402
|2004.01.16 15:34
|s/l
|1201
|0.10
|1.2460
|1.2460
|1.2530
|-30.00
|26103.00
|2403
|2004.01.16 16:05
|buy
|1202
|0.10
|1.2432
|1.2402
|1.2472
|2404
|2004.01.16 16:33
|s/l
|1202
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2472
|-30.00
|26073.00
|2405
|2004.01.16 17:57
|buy
|1203
|0.10
|1.2393
|1.2363
|1.2433
|2406
|2004.01.16 18:55
|s/l
|1203
|0.10
|1.2363
|1.2363
|1.2433
|-30.00
|26043.00
|2407
|2004.01.16 19:58
|buy
|1204
|0.10
|1.2369
|1.2339
|1.2409
|2408
|2004.01.19 04:59
|close
|1204
|0.10
|1.2376
|1.2339
|1.2409
|7.00
|26050.00
|2409
|2004.01.19 04:59
|sell
|1205
|0.10
|1.2376
|1.2406
|1.2336
|2410
|2004.01.19 07:03
|s/l
|1205
|0.10
|1.2406
|1.2406
|1.2336
|-30.00
|26020.00
|2411
|2004.01.19 07:35
|buy
|1206
|0.10
|1.2383
|1.2353
|1.2423
|2412
|2004.01.19 08:02
|t/p
|1206
|0.10
|1.2423
|1.2353
|1.2423
|40.00
|26060.00
|2413
|2004.01.19 08:12
|buy
|1207
|0.10
|1.2411
|1.2381
|1.2451
|2414
|2004.01.19 09:33
|s/l
|1207
|0.10
|1.2381
|1.2381
|1.2451
|-30.00
|26030.00
|2415
|2004.01.19 11:40
|buy
|1208
|0.10
|1.2358
|1.2328
|1.2398
|2416
|2004.01.19 15:00
|t/p
|1208
|0.10
|1.2398
|1.2328
|1.2398
|40.00
|26070.00
|2417
|2004.01.19 15:27
|buy
|1209
|0.10
|1.2395
|1.2365
|1.2435
|2418
|2004.01.19 18:40
|s/l
|1209
|0.10
|1.2365
|1.2365
|1.2435
|-30.00
|26040.00
|2419
|2004.01.19 18:40
|buy
|1210
|0.10
|1.2367
|1.2337
|1.2407
|2420
|2004.01.20 08:00
|t/p
|1210
|0.10
|1.2407
|1.2337
|1.2407
|40.00
|26080.00
|2421
|2004.01.20 08:34
|buy
|1211
|0.10
|1.2385
|1.2355
|1.2425
|2422
|2004.01.20 08:59
|t/p
|1211
|0.10
|1.2425
|1.2355
|1.2425
|40.00
|26120.00
|2423
|2004.01.20 09:04
|buy
|1212
|0.10
|1.2452
|1.2422
|1.2492
|2424
|2004.01.20 10:00
|t/p
|1212
|0.10
|1.2492
|1.2422
|1.2492
|40.00
|26160.00
|2425
|2004.01.20 10:10
|buy
|1213
|0.10
|1.2479
|1.2449
|1.2519
|2426
|2004.01.20 11:10
|s/l
|1213
|0.10
|1.2449
|1.2449
|1.2519
|-30.00
|26130.00
|2427
|2004.01.20 12:27
|buy
|1214
|0.10
|1.2439
|1.2409
|1.2479
|2428
|2004.01.20 12:55
|t/p
|1214
|0.10
|1.2479
|1.2409
|1.2479
|40.00
|26170.00
|2429
|2004.01.20 13:06
|buy
|1215
|0.10
|1.2507
|1.2477
|1.2547
|2430
|2004.01.20 14:58
|close
|1215
|0.10
|1.2541
|1.2477
|1.2547
|34.00
|26204.00
|2431
|2004.01.20 14:58
|sell
|1216
|0.10
|1.2541
|1.2571
|1.2501
|2432
|2004.01.20 15:05
|t/p
|1216
|0.10
|1.2501
|1.2571
|1.2501
|40.00
|26244.00
|2433
|2004.01.20 15:57
|sell
|1217
|0.10
|1.2512
|1.2542
|1.2472
|2434
|2004.01.20 15:57
|s/l
|1217
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2472
|-30.00
|26214.00
|2435
|2004.01.20 15:57
|sell
|1218
|0.10
|1.2541
|1.2571
|1.2501
|2436
|2004.01.20 16:57
|s/l
|1218
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2501
|-30.00
|26184.00
|2437
|2004.01.20 17:02
|buy
|1219
|0.10
|1.2563
|1.2533
|1.2603
|2438
|2004.01.20 18:54
|close
|1219
|0.10
|1.2588
|1.2533
|1.2603
|25.00
|26209.00
|2439
|2004.01.20 18:54
|sell
|1220
|0.10
|1.2588
|1.2618
|1.2548
|2440
|2004.01.20 19:58
|close
|1220
|0.10
|1.2579
|1.2618
|1.2548
|9.00
|26218.00
|2441
|2004.01.20 19:58
|buy
|1221
|0.10
|1.2579
|1.2549
|1.2619
|2442
|2004.01.21 00:46
|close
|1221
|0.10
|1.2600
|1.2549
|1.2619
|21.00
|26239.00
|2443
|2004.01.21 00:46
|sell
|1222
|0.10
|1.2600
|1.2630
|1.2560
|2444
|2004.01.21 05:53
|s/l
|1222
|0.10
|1.2630
|1.2630
|1.2560
|-30.00
|26209.00
|2445
|2004.01.21 06:31
|sell
|1223
|0.10
|1.2627
|1.2657
|1.2587
|2446
|2004.01.21 07:00
|t/p
|1223
|0.10
|1.2587
|1.2657
|1.2587
|40.00
|26249.00
|2447
|2004.01.21 07:30
|sell
|1224
|0.10
|1.2591
|1.2621
|1.2551
|2448
|2004.01.21 08:35
|s/l
|1224
|0.10
|1.2621
|1.2621
|1.2551
|-30.00
|26219.00
|2449
|2004.01.21 08:35
|sell
|1225
|0.10
|1.2619
|1.2649
|1.2579
|2450
|2004.01.21 09:33
|s/l
|1225
|0.10
|1.2649
|1.2649
|1.2579
|-30.00
|26189.00
|2451
|2004.01.21 09:33
|sell
|1226
|0.10
|1.2647
|1.2677
|1.2607
|2452
|2004.01.21 09:54
|s/l
|1226
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2607
|-30.00
|26159.00
|2453
|2004.01.21 10:05
|sell
|1227
|0.10
|1.2661
|1.2691
|1.2621
|2454
|2004.01.21 11:12
|t/p
|1227
|0.10
|1.2621
|1.2691
|1.2621
|40.00
|26199.00
|2455
|2004.01.21 11:26
|sell
|1228
|0.10
|1.2658
|1.2688
|1.2618
|2456
|2004.01.21 12:12
|t/p
|1228
|0.10
|1.2618
|1.2688
|1.2618
|40.00
|26239.00
|2457
|2004.01.21 12:21
|sell
|1229
|0.10
|1.2629
|1.2659
|1.2589
|2458
|2004.01.21 13:59
|close
|1229
|0.10
|1.2611
|1.2659
|1.2589
|18.00
|26257.00
|2459
|2004.01.21 13:59
|buy
|1230
|0.10
|1.2611
|1.2581
|1.2651
|2460
|2004.01.21 14:59
|close
|1230
|0.10
|1.2620
|1.2581
|1.2651
|9.00
|26266.00
|2461
|2004.01.21 14:59
|sell
|1231
|0.10
|1.2620
|1.2650
|1.2580
|2462
|2004.01.21 15:05
|t/p
|1231
|0.10
|1.2580
|1.2650
|1.2580
|40.00
|26306.00
|2463
|2004.01.21 15:19
|sell
|1232
|0.10
|1.2621
|1.2651
|1.2581
|2464
|2004.01.21 16:03
|t/p
|1232
|0.10
|1.2581
|1.2651
|1.2581
|40.00
|26346.00
|2465
|2004.01.21 16:19
|sell
|1233
|0.10
|1.2595
|1.2625
|1.2555
|2466
|2004.01.21 16:46
|s/l
|1233
|0.10
|1.2625
|1.2625
|1.2555
|-30.00
|26316.00
|2467
|2004.01.21 17:15
|sell
|1234
|0.10
|1.2625
|1.2655
|1.2585
|2468
|2004.01.21 18:48
|s/l
|1234
|0.10
|1.2655
|1.2655
|1.2585
|-30.00
|26286.00
|2469
|2004.01.21 19:15
|sell
|1235
|0.10
|1.2642
|1.2672
|1.2602
|2470
|2004.01.21 23:59
|close
|1235
|0.10
|1.2641
|1.2672
|1.2602
|1.00
|26287.00
|2471
|2004.01.21 23:59
|buy
|1236
|0.10
|1.2641
|1.2611
|1.2681
|2472
|2004.01.22 03:16
|close
|1236
|0.10
|1.2676
|1.2611
|1.2681
|35.00
|26322.00
|2473
|2004.01.22 03:16
|sell
|1237
|0.10
|1.2676
|1.2706
|1.2636
|2474
|2004.01.22 10:00
|t/p
|1237
|0.10
|1.2636
|1.2706
|1.2636
|40.00
|26362.00
|2475
|2004.01.22 10:01
|sell
|1238
|0.10
|1.2652
|1.2682
|1.2612
|2476
|2004.01.22 10:07
|s/l
|1238
|0.10
|1.2682
|1.2682
|1.2612
|-30.00
|26332.00
|2477
|2004.01.22 11:06
|sell
|1239
|0.10
|1.2725
|1.2755
|1.2685
|2478
|2004.01.22 11:51
|s/l
|1239
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2685
|-30.00
|26302.00
|2479
|2004.01.22 12:51
|sell
|1240
|0.10
|1.2731
|1.2761
|1.2691
|2480
|2004.01.22 14:31
|close
|1240
|0.10
|1.2707
|1.2761
|1.2691
|24.00
|26326.00
|2481
|2004.01.22 14:31
|buy
|1241
|0.10
|1.2707
|1.2677
|1.2747
|2482
|2004.01.22 15:00
|s/l
|1241
|0.10
|1.2677
|1.2677
|1.2747
|-30.00
|26296.00
|2483
|2004.01.22 15:54
|sell
|1242
|0.10
|1.2717
|1.2747
|1.2677
|2484
|2004.01.22 23:20
|close
|1242
|0.10
|1.2719
|1.2747
|1.2677
|-2.00
|26294.00
|2485
|2004.01.22 23:20
|buy
|1243
|0.10
|1.2719
|1.2689
|1.2759
|2486
|2004.01.23 00:21
|close
|1243
|0.10
|1.2731
|1.2689
|1.2759
|12.00
|26306.00
|2487
|2004.01.23 00:21
|sell
|1244
|0.10
|1.2731
|1.2761
|1.2691
|2488
|2004.01.23 08:05
|close
|1244
|0.10
|1.2724
|1.2761
|1.2691
|7.00
|26313.00
|2489
|2004.01.23 08:05
|buy
|1245
|0.10
|1.2724
|1.2694
|1.2764
|2490
|2004.01.23 08:31
|t/p
|1245
|0.10
|1.2764
|1.2694
|1.2764
|40.00
|26353.00
|2491
|2004.01.23 09:20
|sell
|1246
|0.10
|1.2765
|1.2795
|1.2725
|2492
|2004.01.23 11:59
|close
|1246
|0.10
|1.2762
|1.2795
|1.2725
|3.00
|26356.00
|2493
|2004.01.23 11:59
|buy
|1247
|0.10
|1.2762
|1.2732
|1.2802
|2494
|2004.01.23 12:03
|s/l
|1247
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2802
|-30.00
|26326.00
|2495
|2004.01.23 12:08
|sell
|1248
|0.10
|1.2761
|1.2791
|1.2721
|2496
|2004.01.23 13:01
|t/p
|1248
|0.10
|1.2721
|1.2791
|1.2721
|40.00
|26366.00
|2497
|2004.01.23 13:05
|sell
|1249
|0.10
|1.2739
|1.2769
|1.2699
|2498
|2004.01.23 13:59
|t/p
|1249
|0.10
|1.2699
|1.2769
|1.2699
|40.00
|26406.00
|2499
|2004.01.23 14:04
|sell
|1250
|0.10
|1.2688
|1.2718
|1.2648
|2500
|2004.01.23 17:00
|t/p
|1250
|0.10
|1.2648
|1.2718
|1.2648
|40.00
|26446.00
|2501
|2004.01.23 17:50
|sell
|1251
|0.10
|1.2683
|1.2713
|1.2643
|2502
|2004.01.23 17:55
|t/p
|1251
|0.10
|1.2643
|1.2713
|1.2643
|40.00
|26486.00
|2503
|2004.01.23 18:09
|sell
|1252
|0.10
|1.2614
|1.2644
|1.2574
|2504
|2004.01.23 19:58
|t/p
|1252
|0.10
|1.2574
|1.2644
|1.2574
|40.00
|26526.00
|2505
|2004.01.26 00:57
|buy
|1253
|0.10
|1.2570
|1.2540
|1.2610
|2506
|2004.01.26 08:06
|close
|1253
|0.10
|1.2576
|1.2540
|1.2610
|6.00
|26532.00
|2507
|2004.01.26 08:06
|sell
|1254
|0.10
|1.2576
|1.2606
|1.2536
|2508
|2004.01.26 08:49
|t/p
|1254
|0.10
|1.2536
|1.2606
|1.2536
|40.00
|26572.00
|2509
|2004.01.26 11:42
|buy
|1255
|0.10
|1.2561
|1.2531
|1.2601
|2510
|2004.01.26 15:25
|t/p
|1255
|0.10
|1.2601
|1.2531
|1.2601
|40.00
|26612.00
|2511
|2004.01.26 16:35
|buy
|1256
|0.10
|1.2581
|1.2551
|1.2621
|2512
|2004.01.26 17:34
|s/l
|1256
|0.10
|1.2551
|1.2551
|1.2621
|-30.00
|26582.00
|2513
|2004.01.26 20:30
|buy
|1257
|0.10
|1.2476
|1.2446
|1.2516
|2514
|2004.01.26 21:59
|close
|1257
|0.10
|1.2472
|1.2446
|1.2516
|-4.00
|26578.00
|2515
|2004.01.26 21:59
|sell
|1258
|0.10
|1.2472
|1.2502
|1.2432
|2516
|2004.01.26 23:41
|close
|1258
|0.10
|1.2460
|1.2502
|1.2432
|12.00
|26590.00
|2517
|2004.01.26 23:41
|buy
|1259
|0.10
|1.2460
|1.2430
|1.2500
|2518
|2004.01.27 08:59
|close
|1259
|0.10
|1.2465
|1.2430
|1.2500
|5.00
|26595.00
|2519
|2004.01.27 08:59
|sell
|1260
|0.10
|1.2465
|1.2495
|1.2425
|2520
|2004.01.27 10:08
|close
|1260
|0.10
|1.2470
|1.2495
|1.2425
|-5.00
|26590.00
|2521
|2004.01.27 10:08
|buy
|1261
|0.10
|1.2470
|1.2440
|1.2510
|2522
|2004.01.27 13:00
|t/p
|1261
|0.10
|1.2510
|1.2440
|1.2510
|40.00
|26630.00
|2523
|2004.01.27 13:40
|buy
|1262
|0.10
|1.2485
|1.2455
|1.2525
|2524
|2004.01.27 13:59
|t/p
|1262
|0.10
|1.2525
|1.2455
|1.2525
|40.00
|26670.00
|2525
|2004.01.27 14:35
|buy
|1263
|0.10
|1.2524
|1.2494
|1.2564
|2526
|2004.01.27 14:59
|t/p
|1263
|0.10
|1.2564
|1.2494
|1.2564
|40.00
|26710.00
|2527
|2004.01.27 15:11
|buy
|1264
|0.10
|1.2560
|1.2530
|1.2600
|2528
|2004.01.27 16:00
|t/p
|1264
|0.10
|1.2600
|1.2530
|1.2600
|40.00
|26750.00
|2529
|2004.01.27 16:38
|buy
|1265
|0.10
|1.2558
|1.2528
|1.2598
|2530
|2004.01.27 16:59
|t/p
|1265
|0.10
|1.2598
|1.2528
|1.2598
|40.00
|26790.00
|2531
|2004.01.27 17:17
|buy
|1266
|0.10
|1.2611
|1.2581
|1.2651
|2532
|2004.01.27 18:00
|t/p
|1266
|0.10
|1.2651
|1.2581
|1.2651
|40.00
|26830.00
|2533
|2004.01.27 18:02
|buy
|1267
|0.10
|1.2636
|1.2606
|1.2676
|2534
|2004.01.27 20:53
|close
|1267
|0.10
|1.2633
|1.2606
|1.2676
|-3.00
|26827.00
|2535
|2004.01.27 20:53
|sell
|1268
|0.10
|1.2633
|1.2663
|1.2593
|2536
|2004.01.27 23:52
|s/l
|1268
|0.10
|1.2663
|1.2663
|1.2593
|-30.00
|26797.00
|2537
|2004.01.28 01:48
|sell
|1269
|0.10
|1.2636
|1.2666
|1.2596
|2538
|2004.01.28 05:03
|t/p
|1269
|0.10
|1.2596
|1.2666
|1.2596
|40.00
|26837.00
|2539
|2004.01.28 05:43
|sell
|1270
|0.10
|1.2604
|1.2634
|1.2564
|2540
|2004.01.28 07:41
|s/l
|1270
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2564
|-30.00
|26807.00
|2541
|2004.01.28 07:41
|sell
|1271
|0.10
|1.2633
|1.2663
|1.2593
|2542
|2004.01.28 09:15
|t/p
|1271
|0.10
|1.2593
|1.2663
|1.2593
|40.00
|26847.00
|2543
|2004.01.28 09:39
|sell
|1272
|0.10
|1.2639
|1.2669
|1.2599
|2544
|2004.01.28 09:59
|t/p
|1272
|0.10
|1.2599
|1.2669
|1.2599
|40.00
|26887.00
|2545
|2004.01.28 10:36
|sell
|1273
|0.10
|1.2605
|1.2635
|1.2565
|2546
|2004.01.28 13:11
|t/p
|1273
|0.10
|1.2565
|1.2635
|1.2565
|40.00
|26927.00
|2547
|2004.01.28 13:33
|sell
|1274
|0.10
|1.2610
|1.2640
|1.2570
|2548
|2004.01.28 14:01
|t/p
|1274
|0.10
|1.2570
|1.2640
|1.2570
|40.00
|26967.00
|2549
|2004.01.28 14:32
|sell
|1275
|0.10
|1.2573
|1.2603
|1.2533
|2550
|2004.01.28 14:33
|s/l
|1275
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2533
|-30.00
|26937.00
|2551
|2004.01.28 14:33
|sell
|1276
|0.10
|1.2602
|1.2632
|1.2562
|2552
|2004.01.28 15:05
|t/p
|1276
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|40.00
|26977.00
|2553
|2004.01.28 15:30
|sell
|1277
|0.10
|1.2576
|1.2606
|1.2536
|2554
|2004.01.28 17:28
|s/l
|1277
|0.10
|1.2606
|1.2606
|1.2536
|-30.00
|26947.00
|2555
|2004.01.28 17:28
|sell
|1278
|0.10
|1.2605
|1.2635
|1.2565
|2556
|2004.01.28 18:27
|s/l
|1278
|0.10
|1.2635
|1.2635
|1.2565
|-30.00
|26917.00
|2557
|2004.01.28 20:05
|sell
|1279
|0.10
|1.2638
|1.2668
|1.2598
|2558
|2004.01.28 20:06
|t/p
|1279
|0.10
|1.2598
|1.2668
|1.2598
|40.00
|26957.00
|2559
|2004.01.28 20:20
|sell
|1280
|0.10
|1.2638
|1.2668
|1.2598
|2560
|2004.01.28 20:58
|t/p
|1280
|0.10
|1.2598
|1.2668
|1.2598
|40.00
|26997.00
|2561
|2004.01.28 21:03
|sell
|1281
|0.10
|1.2514
|1.2544
|1.2474
|2562
|2004.01.28 22:15
|t/p
|1281
|0.10
|1.2474
|1.2544
|1.2474
|40.00
|27037.00
|2563
|2004.01.28 22:17
|sell
|1282
|0.10
|1.2489
|1.2519
|1.2449
|2564
|2004.01.28 23:02
|t/p
|1282
|0.10
|1.2449
|1.2519
|1.2449
|40.00
|27077.00
|2565
|2004.01.28 23:15
|sell
|1283
|0.10
|1.2471
|1.2501
|1.2431
|2566
|2004.01.28 23:58
|t/p
|1283
|0.10
|1.2431
|1.2501
|1.2431
|40.00
|27117.00
|2567
|2004.01.29 00:16
|sell
|1284
|0.10
|1.2434
|1.2464
|1.2394
|2568
|2004.01.29 01:17
|s/l
|1284
|0.10
|1.2464
|1.2464
|1.2394
|-30.00
|27087.00
|2569
|2004.01.29 01:57
|buy
|1285
|0.10
|1.2437
|1.2407
|1.2477
|2570
|2004.01.29 02:10
|t/p
|1285
|0.10
|1.2477
|1.2407
|1.2477
|40.00
|27127.00
|2571
|2004.01.29 02:56
|buy
|1286
|0.10
|1.2468
|1.2438
|1.2508
|2572
|2004.01.29 05:57
|close
|1286
|0.10
|1.2471
|1.2438
|1.2508
|3.00
|27130.00
|2573
|2004.01.29 05:57
|sell
|1287
|0.10
|1.2471
|1.2501
|1.2431
|2574
|2004.01.29 07:49
|close
|1287
|0.10
|1.2455
|1.2501
|1.2431
|16.00
|27146.00
|2575
|2004.01.29 07:49
|buy
|1288
|0.10
|1.2455
|1.2425
|1.2495
|2576
|2004.01.29 08:06
|t/p
|1288
|0.10
|1.2495
|1.2425
|1.2495
|40.00
|27186.00
|2577
|2004.01.29 08:48
|buy
|1289
|0.10
|1.2474
|1.2444
|1.2514
|2578
|2004.01.29 09:01
|t/p
|1289
|0.10
|1.2514
|1.2444
|1.2514
|40.00
|27226.00
|2579
|2004.01.29 10:45
|buy
|1290
|0.10
|1.2490
|1.2460
|1.2530
|2580
|2004.01.29 11:56
|close
|1290
|0.10
|1.2524
|1.2460
|1.2530
|34.00
|27260.00
|2581
|2004.01.29 11:56
|sell
|1291
|0.10
|1.2524
|1.2554
|1.2484
|2582
|2004.01.29 13:41
|t/p
|1291
|0.10
|1.2484
|1.2554
|1.2484
|40.00
|27300.00
|2583
|2004.01.29 14:36
|buy
|1292
|0.10
|1.2460
|1.2430
|1.2500
|2584
|2004.01.29 14:40
|s/l
|1292
|0.10
|1.2430
|1.2430
|1.2500
|-30.00
|27270.00
|2585
|2004.01.29 15:39
|buy
|1293
|0.10
|1.2440
|1.2410
|1.2480
|2586
|2004.01.29 16:35
|s/l
|1293
|0.10
|1.2410
|1.2410
|1.2480
|-30.00
|27240.00
|2587
|2004.01.29 17:15
|buy
|1294
|0.10
|1.2370
|1.2340
|1.2410
|2588
|2004.01.29 19:02
|t/p
|1294
|0.10
|1.2410
|1.2340
|1.2410
|40.00
|27280.00
|2589
|2004.01.29 19:21
|buy
|1295
|0.10
|1.2385
|1.2355
|1.2425
|2590
|2004.01.30 08:00
|t/p
|1295
|0.10
|1.2425
|1.2355
|1.2425
|40.00
|27320.00
|2591
|2004.01.30 08:17
|buy
|1296
|0.10
|1.2406
|1.2376
|1.2446
|2592
|2004.01.30 09:15
|s/l
|1296
|0.10
|1.2376
|1.2376
|1.2446
|-30.00
|27290.00
|2593
|2004.01.30 10:11
|buy
|1297
|0.10
|1.2363
|1.2333
|1.2403
|2594
|2004.01.30 11:08
|t/p
|1297
|0.10
|1.2403
|1.2333
|1.2403
|40.00
|27330.00
|2595
|2004.01.30 11:41
|buy
|1298
|0.10
|1.2374
|1.2344
|1.2414
|2596
|2004.01.30 12:06
|t/p
|1298
|0.10
|1.2414
|1.2344
|1.2414
|40.00
|27370.00
|2597
|2004.01.30 12:09
|buy
|1299
|0.10
|1.2402
|1.2372
|1.2442
|2598
|2004.01.30 14:03
|t/p
|1299
|0.10
|1.2442
|1.2372
|1.2442
|40.00
|27410.00
|2599
|2004.01.30 14:06
|buy
|1300
|0.10
|1.2393
|1.2363
|1.2433
|2600
|2004.01.30 14:58
|t/p
|1300
|0.10
|1.2433
|1.2363
|1.2433
|40.00
|27450.00
|2601
|2004.01.30 15:05
|buy
|1301
|0.10
|1.2433
|1.2403
|1.2473
|2602
|2004.01.30 15:30
|s/l
|1301
|0.10
|1.2403
|1.2403
|1.2473
|-30.00
|27420.00
|2603
|2004.01.30 16:03
|buy
|1302
|0.10
|1.2396
|1.2366
|1.2436
|2604
|2004.01.30 16:29
|s/l
|1302
|0.10
|1.2366
|1.2366
|1.2436
|-30.00
|27390.00
|2605
|2004.01.30 16:59
|sell
|1303
|0.10
|1.2420
|1.2450
|1.2380
|2606
|2004.01.30 17:00
|s/l
|1303
|0.10
|1.2450
|1.2450
|1.2380
|-30.00
|27360.00
|2607
|2004.01.30 17:03
|buy
|1304
|0.10
|1.2416
|1.2386
|1.2456
|2608
|2004.01.30 17:03
|t/p
|1304
|0.10
|1.2456
|1.2386
|1.2456
|40.00
|27400.00
|2609
|2004.01.30 17:03
|buy
|1305
|0.10
|1.2416
|1.2386
|1.2456
|2610
|2004.01.30 18:00
|t/p
|1305
|0.10
|1.2456
|1.2386
|1.2456
|40.00
|27440.00
|2611
|2004.01.30 18:05
|buy
|1306
|0.10
|1.2453
|1.2423
|1.2493
|2612
|2004.02.02 07:58
|close
|1306
|0.10
|1.2455
|1.2423
|1.2493
|2.00
|27442.00
|2613
|2004.02.02 07:58
|sell
|1307
|0.10
|1.2455
|1.2485
|1.2415
|2614
|2004.02.02 09:10
|close
|1307
|0.10
|1.2461
|1.2485
|1.2415
|-6.00
|27436.00
|2615
|2004.02.02 09:10
|buy
|1308
|0.10
|1.2461
|1.2431
|1.2501
|2616
|2004.02.02 16:03
|s/l
|1308
|0.10
|1.2431
|1.2431
|1.2501
|-30.00
|27406.00
|2617
|2004.02.02 16:32
|sell
|1309
|0.10
|1.2455
|1.2485
|1.2415
|2618
|2004.02.02 18:02
|t/p
|1309
|0.10
|1.2415
|1.2485
|1.2415
|40.00
|27446.00
|2619
|2004.02.02 18:34
|sell
|1310
|0.10
|1.2428
|1.2458
|1.2388
|2620
|2004.02.02 22:59
|close
|1310
|0.10
|1.2425
|1.2458
|1.2388
|3.00
|27449.00
|2621
|2004.02.02 22:59
|buy
|1311
|0.10
|1.2425
|1.2395
|1.2465
|2622
|2004.02.03 00:21
|close
|1311
|0.10
|1.2450
|1.2395
|1.2465
|25.00
|27474.00
|2623
|2004.02.03 00:21
|sell
|1312
|0.10
|1.2450
|1.2480
|1.2410
|2624
|2004.02.03 07:12
|s/l
|1312
|0.10
|1.2480
|1.2480
|1.2410
|-30.00
|27444.00
|2625
|2004.02.03 09:11
|sell
|1313
|0.10
|1.2561
|1.2591
|1.2521
|2626
|2004.02.03 11:39
|close
|1313
|0.10
|1.2551
|1.2591
|1.2521
|10.00
|27454.00
|2627
|2004.02.03 11:39
|buy
|1314
|0.10
|1.2551
|1.2521
|1.2591
|2628
|2004.02.03 12:13
|t/p
|1314
|0.10
|1.2591
|1.2521
|1.2591
|40.00
|27494.00
|2629
|2004.02.03 12:13
|sell
|1315
|0.10
|1.2591
|1.2621
|1.2551
|2630
|2004.02.03 14:01
|t/p
|1315
|0.10
|1.2551
|1.2621
|1.2551
|40.00
|27534.00
|2631
|2004.02.03 14:50
|sell
|1316
|0.10
|1.2569
|1.2599
|1.2529
|2632
|2004.02.03 18:58
|close
|1316
|0.10
|1.2557
|1.2599
|1.2529
|12.00
|27546.00
|2633
|2004.02.03 18:58
|buy
|1317
|0.10
|1.2557
|1.2527
|1.2597
|2634
|2004.02.03 19:28
|s/l
|1317
|0.10
|1.2527
|1.2527
|1.2597
|-30.00
|27516.00
|2635
|2004.02.03 19:35
|sell
|1318
|0.10
|1.2552
|1.2582
|1.2512
|2636
|2004.02.04 02:20
|t/p
|1318
|0.10
|1.2512
|1.2582
|1.2512
|40.00
|27556.00
|2637
|2004.02.04 02:35
|sell
|1319
|0.10
|1.2522
|1.2552
|1.2482
|2638
|2004.02.04 07:30
|s/l
|1319
|0.10
|1.2552
|1.2552
|1.2482
|-30.00
|27526.00
|2639
|2004.02.04 08:27
|sell
|1320
|0.10
|1.2550
|1.2580
|1.2510
|2640
|2004.02.04 11:59
|close
|1320
|0.10
|1.2551
|1.2580
|1.2510
|-1.00
|27525.00
|2641
|2004.02.04 11:59
|buy
|1321
|0.10
|1.2551
|1.2521
|1.2591
|2642
|2004.02.04 13:22
|close
|1321
|0.10
|1.2541
|1.2521
|1.2591
|-10.00
|27515.00
|2643
|2004.02.04 13:22
|sell
|1322
|0.10
|1.2541
|1.2571
|1.2501
|2644
|2004.02.04 15:58
|close
|1322
|0.10
|1.2518
|1.2571
|1.2501
|23.00
|27538.00
|2645
|2004.02.04 15:58
|buy
|1323
|0.10
|1.2518
|1.2488
|1.2558
|2646
|2004.02.04 16:58
|close
|1323
|0.10
|1.2516
|1.2488
|1.2558
|-2.00
|27536.00
|2647
|2004.02.04 16:58
|sell
|1324
|0.10
|1.2516
|1.2546
|1.2476
|2648
|2004.02.04 17:17
|s/l
|1324
|0.10
|1.2546
|1.2546
|1.2476
|-30.00
|27506.00
|2649
|2004.02.04 18:16
|sell
|1325
|0.10
|1.2555
|1.2585
|1.2515
|2650
|2004.02.04 20:59
|close
|1325
|0.10
|1.2537
|1.2585
|1.2515
|18.00
|27524.00
|2651
|2004.02.04 20:59
|buy
|1326
|0.10
|1.2537
|1.2507
|1.2577
|2652
|2004.02.05 03:09
|close
|1326
|0.10
|1.2542
|1.2507
|1.2577
|5.00
|27529.00
|2653
|2004.02.05 03:09
|sell
|1327
|0.10
|1.2542
|1.2572
|1.2502
|2654
|2004.02.05 07:24
|close
|1327
|0.10
|1.2531
|1.2572
|1.2502
|11.00
|27540.00
|2655
|2004.02.05 07:24
|buy
|1328
|0.10
|1.2531
|1.2501
|1.2571
|2656
|2004.02.05 10:00
|t/p
|1328
|0.10
|1.2571
|1.2501
|1.2571
|40.00
|27580.00
|2657
|2004.02.05 10:10
|buy
|1329
|0.10
|1.2549
|1.2519
|1.2589
|2658
|2004.02.05 11:00
|t/p
|1329
|0.10
|1.2589
|1.2519
|1.2589
|40.00
|27620.00
|2659
|2004.02.05 11:09
|buy
|1330
|0.10
|1.2583
|1.2553
|1.2623
|2660
|2004.02.05 12:57
|close
|1330
|0.10
|1.2588
|1.2553
|1.2623
|5.00
|27625.00
|2661
|2004.02.05 12:57
|sell
|1331
|0.10
|1.2588
|1.2618
|1.2548
|2662
|2004.02.05 15:54
|s/l
|1331
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2548
|-30.00
|27595.00
|2663
|2004.02.05 16:52
|sell
|1332
|0.10
|1.2622
|1.2652
|1.2582
|2664
|2004.02.05 18:10
|t/p
|1332
|0.10
|1.2582
|1.2652
|1.2582
|40.00
|27635.00
|2665
|2004.02.05 18:29
|sell
|1333
|0.10
|1.2608
|1.2638
|1.2568
|2666
|2004.02.05 19:07
|t/p
|1333
|0.10
|1.2568
|1.2638
|1.2568
|40.00
|27675.00
|2667
|2004.02.05 19:14
|sell
|1334
|0.10
|1.2589
|1.2619
|1.2549
|2668
|2004.02.05 20:05
|t/p
|1334
|0.10
|1.2549
|1.2619
|1.2549
|40.00
|27715.00
|2669
|2004.02.05 20:47
|sell
|1335
|0.10
|1.2564
|1.2594
|1.2524
|2670
|2004.02.06 01:59
|close
|1335
|0.10
|1.2565
|1.2594
|1.2524
|-1.00
|27714.00
|2671
|2004.02.06 01:59
|buy
|1336
|0.10
|1.2565
|1.2535
|1.2605
|2672
|2004.02.06 07:09
|s/l
|1336
|0.10
|1.2535
|1.2535
|1.2605
|-30.00
|27684.00
|2673
|2004.02.06 07:34
|sell
|1337
|0.10
|1.2551
|1.2581
|1.2511
|2674
|2004.02.06 13:55
|close
|1337
|0.10
|1.2518
|1.2581
|1.2511
|33.00
|27717.00
|2675
|2004.02.06 13:55
|buy
|1338
|0.10
|1.2518
|1.2488
|1.2558
|2676
|2004.02.06 14:02
|t/p
|1338
|0.10
|1.2558
|1.2488
|1.2558
|40.00
|27757.00
|2677
|2004.02.06 14:54
|buy
|1339
|0.10
|1.2531
|1.2501
|1.2571
|2678
|2004.02.06 14:58
|t/p
|1339
|0.10
|1.2571
|1.2501
|1.2571
|40.00
|27797.00
|2679
|2004.02.06 15:02
|sell
|1340
|0.10
|1.2675
|1.2705
|1.2635
|2680
|2004.02.06 15:30
|s/l
|1340
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2635
|-30.00
|27767.00
|2681
|2004.02.06 15:53
|buy
|1341
|0.10
|1.2655
|1.2625
|1.2695
|2682
|2004.02.06 15:59
|t/p
|1341
|0.10
|1.2695
|1.2625
|1.2695
|40.00
|27807.00
|2683
|2004.02.06 16:57
|sell
|1342
|0.10
|1.2726
|1.2756
|1.2686
|2684
|2004.02.06 17:51
|t/p
|1342
|0.10
|1.2686
|1.2756
|1.2686
|40.00
|27847.00
|2685
|2004.02.06 17:57
|sell
|1343
|0.10
|1.2723
|1.2753
|1.2683
|2686
|2004.02.09 00:00
|t/p
|1343
|0.10
|1.2683
|1.2753
|1.2683
|40.00
|27887.00
|2687
|2004.02.09 00:47
|buy
|1344
|0.10
|1.2608
|1.2578
|1.2648
|2688
|2004.02.09 00:55
|t/p
|1344
|0.10
|1.2648
|1.2578
|1.2648
|40.00
|27927.00
|2689
|2004.02.09 03:43
|buy
|1345
|0.10
|1.2690
|1.2660
|1.2730
|2690
|2004.02.09 04:47
|close
|1345
|0.10
|1.2720
|1.2660
|1.2730
|30.00
|27957.00
|2691
|2004.02.09 04:47
|sell
|1346
|0.10
|1.2720
|1.2750
|1.2680
|2692
|2004.02.09 06:15
|s/l
|1346
|0.10
|1.2750
|1.2750
|1.2680
|-30.00
|27927.00
|2693
|2004.02.09 06:39
|buy
|1347
|0.10
|1.2733
|1.2703
|1.2773
|2694
|2004.02.09 07:43
|close
|1347
|0.10
|1.2742
|1.2703
|1.2773
|9.00
|27936.00
|2695
|2004.02.09 07:43
|sell
|1348
|0.10
|1.2742
|1.2772
|1.2702
|2696
|2004.02.09 10:35
|close
|1348
|0.10
|1.2738
|1.2772
|1.2702
|4.00
|27940.00
|2697
|2004.02.09 10:35
|buy
|1349
|0.10
|1.2738
|1.2708
|1.2778
|2698
|2004.02.09 11:39
|close
|1349
|0.10
|1.2750
|1.2708
|1.2778
|12.00
|27952.00
|2699
|2004.02.09 11:39
|sell
|1350
|0.10
|1.2750
|1.2780
|1.2710
|2700
|2004.02.09 12:59
|close
|1350
|0.10
|1.2734
|1.2780
|1.2710
|16.00
|27968.00
|2701
|2004.02.09 12:59
|buy
|1351
|0.10
|1.2734
|1.2704
|1.2774
|2702
|2004.02.09 13:59
|close
|1351
|0.10
|1.2746
|1.2704
|1.2774
|12.00
|27980.00
|2703
|2004.02.09 13:59
|sell
|1352
|0.10
|1.2746
|1.2776
|1.2706
|2704
|2004.02.09 14:14
|t/p
|1352
|0.10
|1.2706
|1.2776
|1.2706
|40.00
|28020.00
|2705
|2004.02.09 14:34
|sell
|1353
|0.10
|1.2719
|1.2749
|1.2679
|2706
|2004.02.09 16:27
|t/p
|1353
|0.10
|1.2679
|1.2749
|1.2679
|40.00
|28060.00
|2707
|2004.02.09 16:32
|sell
|1354
|0.10
|1.2709
|1.2739
|1.2669
|2708
|2004.02.09 17:07
|t/p
|1354
|0.10
|1.2669
|1.2739
|1.2669
|40.00
|28100.00
|2709
|2004.02.09 17:30
|sell
|1355
|0.10
|1.2680
|1.2710
|1.2640
|2710
|2004.02.10 01:59
|close
|1355
|0.10
|1.2693
|1.2710
|1.2640
|-13.00
|28087.00
|2711
|2004.02.10 01:59
|buy
|1356
|0.10
|1.2693
|1.2663
|1.2733
|2712
|2004.02.10 04:16
|t/p
|1356
|0.10
|1.2733
|1.2663
|1.2733
|40.00
|28127.00
|2713
|2004.02.10 05:36
|sell
|1357
|0.10
|1.2748
|1.2778
|1.2708
|2714
|2004.02.10 08:12
|s/l
|1357
|0.10
|1.2778
|1.2778
|1.2708
|-30.00
|28097.00
|2715
|2004.02.10 09:10
|sell
|1358
|0.10
|1.2776
|1.2806
|1.2736
|2716
|2004.02.10 13:59
|close
|1358
|0.10
|1.2758
|1.2806
|1.2736
|18.00
|28115.00
|2717
|2004.02.10 13:59
|buy
|1359
|0.10
|1.2758
|1.2728
|1.2798
|2718
|2004.02.10 15:00
|s/l
|1359
|0.10
|1.2728
|1.2728
|1.2798
|-30.00
|28085.00
|2719
|2004.02.10 15:02
|sell
|1360
|0.10
|1.2757
|1.2787
|1.2717
|2720
|2004.02.10 16:00
|t/p
|1360
|0.10
|1.2717
|1.2787
|1.2717
|40.00
|28125.00
|2721
|2004.02.10 16:49
|sell
|1361
|0.10
|1.2737
|1.2767
|1.2697
|2722
|2004.02.10 16:59
|t/p
|1361
|0.10
|1.2697
|1.2767
|1.2697
|40.00
|28165.00
|2723
|2004.02.10 17:08
|buy
|1362
|0.10
|1.2692
|1.2662
|1.2732
|2724
|2004.02.10 17:48
|t/p
|1362
|0.10
|1.2732
|1.2662
|1.2732
|40.00
|28205.00
|2725
|2004.02.10 18:07
|sell
|1363
|0.10
|1.2729
|1.2759
|1.2689
|2726
|2004.02.10 18:07
|t/p
|1363
|0.10
|1.2689
|1.2759
|1.2689
|40.00
|28245.00
|2727
|2004.02.10 18:09
|sell
|1364
|0.10
|1.2729
|1.2759
|1.2689
|2728
|2004.02.10 19:06
|t/p
|1364
|0.10
|1.2689
|1.2759
|1.2689
|40.00
|28285.00
|2729
|2004.02.10 19:11
|sell
|1365
|0.10
|1.2703
|1.2733
|1.2663
|2730
|2004.02.10 20:25
|close
|1365
|0.10
|1.2703
|1.2733
|1.2663
|0.00
|28285.00
|2731
|2004.02.10 20:25
|buy
|1366
|0.10
|1.2703
|1.2673
|1.2743
|2732
|2004.02.10 22:01
|s/l
|1366
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2743
|-30.00
|28255.00
|2733
|2004.02.10 22:16
|sell
|1367
|0.10
|1.2701
|1.2731
|1.2661
|2734
|2004.02.11 01:19
|close
|1367
|0.10
|1.2679
|1.2731
|1.2661
|22.00
|28277.00
|2735
|2004.02.11 01:19
|buy
|1368
|0.10
|1.2679
|1.2649
|1.2719
|2736
|2004.02.11 03:30
|close
|1368
|0.10
|1.2698
|1.2649
|1.2719
|19.00
|28296.00
|2737
|2004.02.11 03:30
|sell
|1369
|0.10
|1.2698
|1.2728
|1.2658
|2738
|2004.02.11 04:45
|close
|1369
|0.10
|1.2691
|1.2728
|1.2658
|7.00
|28303.00
|2739
|2004.02.11 04:45
|buy
|1370
|0.10
|1.2691
|1.2661
|1.2731
|2740
|2004.02.11 06:32
|close
|1370
|0.10
|1.2715
|1.2661
|1.2731
|24.00
|28327.00
|2741
|2004.02.11 06:32
|sell
|1371
|0.10
|1.2715
|1.2745
|1.2675
|2742
|2004.02.11 08:09
|t/p
|1371
|0.10
|1.2675
|1.2745
|1.2675
|40.00
|28367.00
|2743
|2004.02.11 08:29
|sell
|1372
|0.10
|1.2703
|1.2733
|1.2663
|2744
|2004.02.11 09:07
|t/p
|1372
|0.10
|1.2663
|1.2733
|1.2663
|40.00
|28407.00
|2745
|2004.02.11 09:26
|sell
|1373
|0.10
|1.2681
|1.2711
|1.2641
|2746
|2004.02.11 10:36
|close
|1373
|0.10
|1.2656
|1.2711
|1.2641
|25.00
|28432.00
|2747
|2004.02.11 10:36
|buy
|1374
|0.10
|1.2656
|1.2626
|1.2696
|2748
|2004.02.11 11:27
|t/p
|1374
|0.10
|1.2696
|1.2626
|1.2696
|40.00
|28472.00
|2749
|2004.02.11 11:35
|buy
|1375
|0.10
|1.2679
|1.2649
|1.2719
|2750
|2004.02.11 14:16
|close
|1375
|0.10
|1.2684
|1.2649
|1.2719
|5.00
|28477.00
|2751
|2004.02.11 14:16
|sell
|1376
|0.10
|1.2684
|1.2714
|1.2644
|2752
|2004.02.11 17:06
|s/l
|1376
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2644
|-30.00
|28447.00
|2753
|2004.02.11 17:50
|buy
|1377
|0.10
|1.2675
|1.2645
|1.2715
|2754
|2004.02.11 17:58
|t/p
|1377
|0.10
|1.2715
|1.2645
|1.2715
|40.00
|28487.00
|2755
|2004.02.11 18:44
|sell
|1378
|0.10
|1.2818
|1.2848
|1.2778
|2756
|2004.02.11 20:45
|close
|1378
|0.10
|1.2808
|1.2848
|1.2778
|10.00
|28497.00
|2757
|2004.02.11 20:45
|buy
|1379
|0.10
|1.2808
|1.2778
|1.2848
|2758
|2004.02.11 23:53
|t/p
|1379
|0.10
|1.2848
|1.2778
|1.2848
|40.00
|28537.00
|2759
|2004.02.12 00:51
|sell
|1380
|0.10
|1.2846
|1.2876
|1.2806
|2760
|2004.02.12 09:15
|t/p
|1380
|0.10
|1.2806
|1.2876
|1.2806
|40.00
|28577.00
|2761
|2004.02.12 09:40
|sell
|1381
|0.10
|1.2820
|1.2850
|1.2780
|2762
|2004.02.12 12:58
|close
|1381
|0.10
|1.2821
|1.2850
|1.2780
|-1.00
|28576.00
|2763
|2004.02.12 12:58
|buy
|1382
|0.10
|1.2821
|1.2791
|1.2861
|2764
|2004.02.12 13:58
|close
|1382
|0.10
|1.2823
|1.2791
|1.2861
|2.00
|28578.00
|2765
|2004.02.12 13:58
|sell
|1383
|0.10
|1.2823
|1.2853
|1.2783
|2766
|2004.02.12 16:31
|close
|1383
|0.10
|1.2805
|1.2853
|1.2783
|18.00
|28596.00
|2767
|2004.02.12 16:31
|buy
|1384
|0.10
|1.2805
|1.2775
|1.2845
|2768
|2004.02.12 17:35
|close
|1384
|0.10
|1.2832
|1.2775
|1.2845
|27.00
|28623.00
|2769
|2004.02.12 17:35
|sell
|1385
|0.10
|1.2832
|1.2862
|1.2792
|2770
|2004.02.12 18:19
|t/p
|1385
|0.10
|1.2792
|1.2862
|1.2792
|40.00
|28663.00
|2771
|2004.02.12 18:29
|sell
|1386
|0.10
|1.2823
|1.2853
|1.2783
|2772
|2004.02.12 20:58
|close
|1386
|0.10
|1.2799
|1.2853
|1.2783
|24.00
|28687.00
|2773
|2004.02.12 20:58
|buy
|1387
|0.10
|1.2799
|1.2769
|1.2839
|2774
|2004.02.12 23:21
|close
|1387
|0.10
|1.2820
|1.2769
|1.2839
|21.00
|28708.00
|2775
|2004.02.12 23:21
|sell
|1388
|0.10
|1.2820
|1.2850
|1.2780
|2776
|2004.02.13 12:59
|close
|1388
|0.10
|1.2819
|1.2850
|1.2780
|1.00
|28709.00
|2777
|2004.02.13 12:59
|buy
|1389
|0.10
|1.2819
|1.2789
|1.2859
|2778
|2004.02.13 14:02
|t/p
|1389
|0.10
|1.2859
|1.2789
|1.2859
|40.00
|28749.00
|2779
|2004.02.13 16:57
|sell
|1390
|0.10
|1.2877
|1.2907
|1.2837
|2780
|2004.02.13 16:57
|t/p
|1390
|0.10
|1.2837
|1.2907
|1.2837
|40.00
|28789.00
|2781
|2004.02.13 16:58
|sell
|1391
|0.10
|1.2877
|1.2907
|1.2837
|2782
|2004.02.13 16:58
|t/p
|1391
|0.10
|1.2837
|1.2907
|1.2837
|40.00
|28829.00
|2783
|2004.02.13 16:59
|sell
|1392
|0.10
|1.2877
|1.2907
|1.2837
|2784
|2004.02.13 16:59
|t/p
|1392
|0.10
|1.2837
|1.2907
|1.2837
|40.00
|28869.00
|2785
|2004.02.13 17:04
|sell
|1393
|0.10
|1.2789
|1.2819
|1.2749
|2786
|2004.02.13 17:32
|t/p
|1393
|0.10
|1.2749
|1.2819
|1.2749
|40.00
|28909.00
|2787
|2004.02.13 17:48
|sell
|1394
|0.10
|1.2789
|1.2819
|1.2749
|2788
|2004.02.13 18:25
|t/p
|1394
|0.10
|1.2749
|1.2819
|1.2749
|40.00
|28949.00
|2789
|2004.02.13 18:25
|buy
|1395
|0.10
|1.2749
|1.2719
|1.2789
|2790
|2004.02.16 03:56
|s/l
|1395
|0.10
|1.2719
|1.2719
|1.2789
|-30.00
|28919.00
|2791
|2004.02.16 03:57
|buy
|1396
|0.10
|1.2720
|1.2690
|1.2760
|2792
|2004.02.16 06:59
|close
|1396
|0.10
|1.2735
|1.2690
|1.2760
|15.00
|28934.00
|2793
|2004.02.16 06:59
|sell
|1397
|0.10
|1.2735
|1.2765
|1.2695
|2794
|2004.02.16 09:41
|s/l
|1397
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2695
|-30.00
|28904.00
|2795
|2004.02.16 09:44
|buy
|1398
|0.10
|1.2737
|1.2707
|1.2777
|2796
|2004.02.16 15:34
|t/p
|1398
|0.10
|1.2777
|1.2707
|1.2777
|40.00
|28944.00
|2797
|2004.02.16 15:39
|buy
|1399
|0.10
|1.2757
|1.2727
|1.2797
|2798
|2004.02.17 08:12
|t/p
|1399
|0.10
|1.2797
|1.2727
|1.2797
|40.00
|28984.00
|2799
|2004.02.17 08:15
|buy
|1400
|0.10
|1.2766
|1.2736
|1.2806
|2800
|2004.02.17 08:59
|t/p
|1400
|0.10
|1.2806
|1.2736
|1.2806
|40.00
|29024.00
|2801
|2004.02.17 09:13
|buy
|1401
|0.10
|1.2828
|1.2798
|1.2868
|2802
|2004.02.17 11:10
|t/p
|1401
|0.10
|1.2868
|1.2798
|1.2868
|40.00
|29064.00
|2803
|2004.02.17 11:11
|buy
|1402
|0.10
|1.2837
|1.2807
|1.2877
|2804
|2004.02.17 12:08
|t/p
|1402
|0.10
|1.2877
|1.2807
|1.2877
|40.00
|29104.00
|2805
|2004.02.17 12:25
|buy
|1403
|0.10
|1.2863
|1.2833
|1.2903
|2806
|2004.02.17 13:54
|close
|1403
|0.10
|1.2868
|1.2833
|1.2903
|5.00
|29109.00
|2807
|2004.02.17 13:54
|sell
|1404
|0.10
|1.2868
|1.2898
|1.2828
|2808
|2004.02.17 14:58
|close
|1404
|0.10
|1.2848
|1.2898
|1.2828
|20.00
|29129.00
|2809
|2004.02.17 14:58
|buy
|1405
|0.10
|1.2848
|1.2818
|1.2888
|2810
|2004.02.17 15:10
|s/l
|1405
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2888
|-30.00
|29099.00
|2811
|2004.02.17 15:10
|buy
|1406
|0.10
|1.2820
|1.2790
|1.2860
|2812
|2004.02.17 15:54
|t/p
|1406
|0.10
|1.2860
|1.2790
|1.2860
|40.00
|29139.00
|2813
|2004.02.17 15:54
|sell
|1407
|0.10
|1.2860
|1.2890
|1.2820
|2814
|2004.02.17 16:07
|t/p
|1407
|0.10
|1.2820
|1.2890
|1.2820
|40.00
|29179.00
|2815
|2004.02.17 16:51
|sell
|1408
|0.10
|1.2846
|1.2876
|1.2806
|2816
|2004.02.17 17:06
|t/p
|1408
|0.10
|1.2806
|1.2876
|1.2806
|40.00
|29219.00
|2817
|2004.02.17 17:06
|buy
|1409
|0.10
|1.2806
|1.2776
|1.2846
|2818
|2004.02.17 17:53
|t/p
|1409
|0.10
|1.2846
|1.2776
|1.2846
|40.00
|29259.00
|2819
|2004.02.17 17:53
|sell
|1410
|0.10
|1.2847
|1.2877
|1.2807
|2820
|2004.02.18 02:41
|s/l
|1410
|0.10
|1.2877
|1.2877
|1.2807
|-30.00
|29229.00
|2821
|2004.02.18 03:37
|sell
|1411
|0.10
|1.2871
|1.2901
|1.2831
|2822
|2004.02.18 07:31
|s/l
|1411
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2831
|-30.00
|29199.00
|2823
|2004.02.18 08:30
|sell
|1412
|0.10
|1.2919
|1.2949
|1.2879
|2824
|2004.02.18 12:00
|t/p
|1412
|0.10
|1.2879
|1.2949
|1.2879
|40.00
|29239.00
|2825
|2004.02.18 12:53
|sell
|1413
|0.10
|1.2889
|1.2919
|1.2849
|2826
|2004.02.18 13:00
|t/p
|1413
|0.10
|1.2849
|1.2919
|1.2849
|40.00
|29279.00
|2827
|2004.02.18 13:52
|sell
|1414
|0.10
|1.2866
|1.2896
|1.2826
|2828
|2004.02.18 14:00
|t/p
|1414
|0.10
|1.2826
|1.2896
|1.2826
|40.00
|29319.00
|2829
|2004.02.18 14:22
|sell
|1415
|0.10
|1.2842
|1.2872
|1.2802
|2830
|2004.02.18 17:07
|t/p
|1415
|0.10
|1.2802
|1.2872
|1.2802
|40.00
|29359.00
|2831
|2004.02.18 17:11
|sell
|1416
|0.10
|1.2826
|1.2856
|1.2786
|2832
|2004.02.18 18:06
|t/p
|1416
|0.10
|1.2786
|1.2856
|1.2786
|40.00
|29399.00
|2833
|2004.02.18 18:11
|sell
|1417
|0.10
|1.2814
|1.2844
|1.2774
|2834
|2004.02.18 19:04
|t/p
|1417
|0.10
|1.2774
|1.2844
|1.2774
|40.00
|29439.00
|2835
|2004.02.18 19:44
|sell
|1418
|0.10
|1.2789
|1.2819
|1.2749
|2836
|2004.02.18 19:58
|t/p
|1418
|0.10
|1.2749
|1.2819
|1.2749
|40.00
|29479.00
|2837
|2004.02.18 20:08
|sell
|1419
|0.10
|1.2730
|1.2760
|1.2690
|2838
|2004.02.18 21:57
|t/p
|1419
|0.10
|1.2690
|1.2760
|1.2690
|40.00
|29519.00
|2839
|2004.02.19 00:54
|buy
|1420
|0.10
|1.2695
|1.2665
|1.2735
|2840
|2004.02.19 01:38
|t/p
|1420
|0.10
|1.2735
|1.2665
|1.2735
|40.00
|29559.00
|2841
|2004.02.19 01:54
|buy
|1421
|0.10
|1.2722
|1.2692
|1.2762
|2842
|2004.02.19 03:59
|close
|1421
|0.10
|1.2710
|1.2692
|1.2762
|-12.00
|29547.00
|2843
|2004.02.19 03:59
|sell
|1422
|0.10
|1.2710
|1.2740
|1.2670
|2844
|2004.02.19 05:32
|s/l
|1422
|0.10
|1.2740
|1.2740
|1.2670
|-30.00
|29517.00
|2845
|2004.02.19 05:48
|buy
|1423
|0.10
|1.2722
|1.2692
|1.2762
|2846
|2004.02.19 08:44
|s/l
|1423
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2762
|-30.00
|29487.00
|2847
|2004.02.19 11:39
|buy
|1424
|0.10
|1.2705
|1.2675
|1.2745
|2848
|2004.02.19 14:38
|s/l
|1424
|0.10
|1.2675
|1.2675
|1.2745
|-30.00
|29457.00
|2849
|2004.02.19 15:34
|buy
|1425
|0.10
|1.2665
|1.2635
|1.2705
|2850
|2004.02.19 16:59
|close
|1425
|0.10
|1.2677
|1.2635
|1.2705
|12.00
|29469.00
|2851
|2004.02.19 16:59
|sell
|1426
|0.10
|1.2677
|1.2707
|1.2637
|2852
|2004.02.19 17:17
|s/l
|1426
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2637
|-30.00
|29439.00
|2853
|2004.02.19 17:36
|buy
|1427
|0.10
|1.2676
|1.2646
|1.2716
|2854
|2004.02.19 18:15
|t/p
|1427
|0.10
|1.2716
|1.2646
|1.2716
|40.00
|29479.00
|2855
|2004.02.19 19:32
|buy
|1428
|0.10
|1.2702
|1.2672
|1.2742
|2856
|2004.02.19 23:10
|t/p
|1428
|0.10
|1.2742
|1.2672
|1.2742
|40.00
|29519.00
|2857
|2004.02.19 23:25
|buy
|1429
|0.10
|1.2715
|1.2685
|1.2755
|2858
|2004.02.20 00:08
|t/p
|1429
|0.10
|1.2755
|1.2685
|1.2755
|40.00
|29559.00
|2859
|2004.02.20 00:24
|buy
|1430
|0.10
|1.2738
|1.2708
|1.2778
|2860
|2004.02.20 06:15
|s/l
|1430
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2778
|-30.00
|29529.00
|2861
|2004.02.20 07:17
|buy
|1431
|0.10
|1.2701
|1.2671
|1.2741
|2862
|2004.02.20 08:12
|s/l
|1431
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2741
|-30.00
|29499.00
|2863
|2004.02.20 09:11
|buy
|1432
|0.10
|1.2638
|1.2608
|1.2678
|2864
|2004.02.20 12:00
|t/p
|1432
|0.10
|1.2678
|1.2608
|1.2678
|40.00
|29539.00
|2865
|2004.02.20 12:07
|buy
|1433
|0.10
|1.2664
|1.2634
|1.2704
|2866
|2004.02.20 14:07
|s/l
|1433
|0.10
|1.2634
|1.2634
|1.2704
|-30.00
|29509.00
|2867
|2004.02.20 15:04
|buy
|1434
|0.10
|1.2648
|1.2618
|1.2688
|2868
|2004.02.20 16:02
|s/l
|1434
|0.10
|1.2618
|1.2618
|1.2688
|-30.00
|29479.00
|2869
|2004.02.20 17:02
|buy
|1435
|0.10
|1.2564
|1.2534
|1.2604
|2870
|2004.02.20 18:03
|s/l
|1435
|0.10
|1.2534
|1.2534
|1.2604
|-30.00
|29449.00
|2871
|2004.02.20 18:36
|sell
|1436
|0.10
|1.2567
|1.2597
|1.2527
|2872
|2004.02.20 18:47
|t/p
|1436
|0.10
|1.2527
|1.2597
|1.2527
|40.00
|29489.00
|2873
|2004.02.20 19:49
|buy
|1437
|0.10
|1.2497
|1.2467
|1.2537
|2874
|2004.02.23 01:56
|s/l
|1437
|0.10
|1.2467
|1.2467
|1.2537
|-30.00
|29459.00
|2875
|2004.02.23 02:20
|buy
|1438
|0.10
|1.2476
|1.2446
|1.2516
|2876
|2004.02.23 02:31
|t/p
|1438
|0.10
|1.2516
|1.2446
|1.2516
|40.00
|29499.00
|2877
|2004.02.23 02:45
|buy
|1439
|0.10
|1.2473
|1.2443
|1.2513
|2878
|2004.02.23 03:58
|close
|1439
|0.10
|1.2494
|1.2443
|1.2513
|21.00
|29520.00
|2879
|2004.02.23 03:58
|sell
|1440
|0.10
|1.2494
|1.2524
|1.2454
|2880
|2004.02.23 06:41
|close
|1440
|0.10
|1.2502
|1.2524
|1.2454
|-8.00
|29512.00
|2881
|2004.02.23 06:41
|buy
|1441
|0.10
|1.2502
|1.2472
|1.2542
|2882
|2004.02.23 08:24
|t/p
|1441
|0.10
|1.2542
|1.2472
|1.2542
|40.00
|29552.00
|2883
|2004.02.23 08:48
|buy
|1442
|0.10
|1.2515
|1.2485
|1.2555
|2884
|2004.02.23 09:22
|t/p
|1442
|0.10
|1.2555
|1.2485
|1.2555
|40.00
|29592.00
|2885
|2004.02.23 09:43
|buy
|1443
|0.10
|1.2541
|1.2511
|1.2581
|2886
|2004.02.23 13:18
|t/p
|1443
|0.10
|1.2581
|1.2511
|1.2581
|40.00
|29632.00
|2887
|2004.02.23 13:41
|buy
|1444
|0.10
|1.2555
|1.2525
|1.2595
|2888
|2004.02.23 15:15
|t/p
|1444
|0.10
|1.2595
|1.2525
|1.2595
|40.00
|29672.00
|2889
|2004.02.23 15:25
|buy
|1445
|0.10
|1.2572
|1.2542
|1.2612
|2890
|2004.02.23 18:59
|close
|1445
|0.10
|1.2578
|1.2542
|1.2612
|6.00
|29678.00
|2891
|2004.02.23 18:59
|sell
|1446
|0.10
|1.2578
|1.2608
|1.2538
|2892
|2004.02.23 19:33
|t/p
|1446
|0.10
|1.2538
|1.2608
|1.2538
|40.00
|29718.00
|2893
|2004.02.23 20:30
|buy
|1447
|0.10
|1.2530
|1.2500
|1.2570
|2894
|2004.02.23 23:04
|t/p
|1447
|0.10
|1.2570
|1.2500
|1.2570
|40.00
|29758.00
|2895
|2004.02.23 23:28
|buy
|1448
|0.10
|1.2556
|1.2526
|1.2596
|2896
|2004.02.24 02:25
|s/l
|1448
|0.10
|1.2526
|1.2526
|1.2596
|-30.00
|29728.00
|2897
|2004.02.24 03:10
|buy
|1449
|0.10
|1.2540
|1.2510
|1.2580
|2898
|2004.02.24 09:00
|t/p
|1449
|0.10
|1.2580
|1.2510
|1.2580
|40.00
|29768.00
|2899
|2004.02.24 09:15
|buy
|1450
|0.10
|1.2556
|1.2526
|1.2596
|2900
|2004.02.24 10:34
|close
|1450
|0.10
|1.2565
|1.2526
|1.2596
|9.00
|29777.00
|2901
|2004.02.24 10:34
|sell
|1451
|0.10
|1.2565
|1.2595
|1.2525
|2902
|2004.02.24 11:00
|s/l
|1451
|0.10
|1.2595
|1.2595
|1.2525
|-30.00
|29747.00
|2903
|2004.02.24 11:16
|buy
|1452
|0.10
|1.2572
|1.2542
|1.2612
|2904
|2004.02.24 12:03
|t/p
|1452
|0.10
|1.2612
|1.2542
|1.2612
|40.00
|29787.00
|2905
|2004.02.24 12:11
|buy
|1453
|0.10
|1.2600
|1.2570
|1.2640
|2906
|2004.02.24 15:25
|close
|1453
|0.10
|1.2597
|1.2570
|1.2640
|-3.00
|29784.00
|2907
|2004.02.24 15:25
|sell
|1454
|0.10
|1.2597
|1.2627
|1.2557
|2908
|2004.02.24 16:00
|s/l
|1454
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2557
|-30.00
|29754.00
|2909
|2004.02.24 16:06
|buy
|1455
|0.10
|1.2611
|1.2581
|1.2651
|2910
|2004.02.24 16:59
|t/p
|1455
|0.10
|1.2651
|1.2581
|1.2651
|40.00
|29794.00
|2911
|2004.02.24 18:57
|sell
|1456
|0.10
|1.2694
|1.2724
|1.2654
|2912
|2004.02.24 20:58
|close
|1456
|0.10
|1.2690
|1.2724
|1.2654
|4.00
|29798.00
|2913
|2004.02.24 20:58
|buy
|1457
|0.10
|1.2690
|1.2660
|1.2730
|2914
|2004.02.24 21:58
|close
|1457
|0.10
|1.2687
|1.2660
|1.2730
|-3.00
|29795.00
|2915
|2004.02.24 21:58
|sell
|1458
|0.10
|1.2687
|1.2717
|1.2647
|2916
|2004.02.25 08:58
|close
|1458
|0.10
|1.2692
|1.2717
|1.2647
|-5.00
|29790.00
|2917
|2004.02.25 08:58
|buy
|1459
|0.10
|1.2692
|1.2662
|1.2732
|2918
|2004.02.25 09:22
|s/l
|1459
|0.10
|1.2662
|1.2662
|1.2732
|-30.00
|29760.00
|2919
|2004.02.25 09:31
|sell
|1460
|0.10
|1.2687
|1.2717
|1.2647
|2920
|2004.02.25 11:59
|close
|1460
|0.10
|1.2666
|1.2717
|1.2647
|21.00
|29781.00
|2921
|2004.02.25 11:59
|buy
|1461
|0.10
|1.2666
|1.2636
|1.2706
|2922
|2004.02.25 12:19
|s/l
|1461
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2706
|-30.00
|29751.00
|2923
|2004.02.25 12:30
|sell
|1462
|0.10
|1.2665
|1.2695
|1.2625
|2924
|2004.02.25 13:20
|t/p
|1462
|0.10
|1.2625
|1.2695
|1.2625
|40.00
|29791.00
|2925
|2004.02.25 13:27
|sell
|1463
|0.10
|1.2646
|1.2676
|1.2606
|2926
|2004.02.25 15:15
|t/p
|1463
|0.10
|1.2606
|1.2676
|1.2606
|40.00
|29831.00
|2927
|2004.02.25 15:25
|sell
|1464
|0.10
|1.2622
|1.2652
|1.2582
|2928
|2004.02.25 16:02
|t/p
|1464
|0.10
|1.2582
|1.2652
|1.2582
|40.00
|29871.00
|2929
|2004.02.25 16:08
|sell
|1465
|0.10
|1.2630
|1.2660
|1.2590
|2930
|2004.02.25 16:12
|t/p
|1465
|0.10
|1.2590
|1.2660
|1.2590
|40.00
|29911.00
|2931
|2004.02.25 16:22
|sell
|1466
|0.10
|1.2630
|1.2660
|1.2590
|2932
|2004.02.25 16:58
|t/p
|1466
|0.10
|1.2590
|1.2660
|1.2590
|40.00
|29951.00
|2933
|2004.02.25 17:21
|sell
|1467
|0.10
|1.2543
|1.2573
|1.2503
|2934
|2004.02.25 18:00
|t/p
|1467
|0.10
|1.2503
|1.2573
|1.2503
|40.00
|29991.00
|2935
|2004.02.25 18:20
|sell
|1468
|0.10
|1.2504
|1.2534
|1.2464
|2936
|2004.02.25 21:57
|close
|1468
|0.10
|1.2490
|1.2534
|1.2464
|14.00
|30005.00
|2937
|2004.02.25 21:57
|buy
|1469
|0.10
|1.2490
|1.2460
|1.2530
|2938
|2004.02.26 08:58
|close
|1469
|0.10
|1.2494
|1.2460
|1.2530
|4.00
|30009.00
|2939
|2004.02.26 08:58
|sell
|1470
|0.10
|1.2494
|1.2524
|1.2454
|2940
|2004.02.26 09:39
|t/p
|1470
|0.10
|1.2454
|1.2524
|1.2454
|40.00
|30049.00
|2941
|2004.02.26 10:36
|buy
|1471
|0.10
|1.2439
|1.2409
|1.2479
|2942
|2004.02.26 11:58
|close
|1471
|0.10
|1.2445
|1.2409
|1.2479
|6.00
|30055.00
|2943
|2004.02.26 11:58
|sell
|1472
|0.10
|1.2445
|1.2475
|1.2405
|2944
|2004.02.26 13:35
|close
|1472
|0.10
|1.2421
|1.2475
|1.2405
|24.00
|30079.00
|2945
|2004.02.26 13:35
|buy
|1473
|0.10
|1.2421
|1.2391
|1.2461
|2946
|2004.02.26 14:00
|t/p
|1473
|0.10
|1.2461
|1.2391
|1.2461
|40.00
|30119.00
|2947
|2004.02.26 14:32
|buy
|1474
|0.10
|1.2450
|1.2420
|1.2490
|2948
|2004.02.26 14:33
|s/l
|1474
|0.10
|1.2420
|1.2420
|1.2490
|-30.00
|30089.00
|2949
|2004.02.26 15:31
|buy
|1475
|0.10
|1.2436
|1.2406
|1.2476
|2950
|2004.02.26 22:59
|close
|1475
|0.10
|1.2440
|1.2406
|1.2476
|4.00
|30093.00
|2951
|2004.02.26 22:59
|sell
|1476
|0.10
|1.2440
|1.2470
|1.2400
|2952
|2004.02.27 02:21
|close
|1476
|0.10
|1.2443
|1.2470
|1.2400
|-3.00
|30090.00
|2953
|2004.02.27 02:21
|buy
|1477
|0.10
|1.2443
|1.2413
|1.2483
|2954
|2004.02.27 10:07
|s/l
|1477
|0.10
|1.2413
|1.2413
|1.2483
|-30.00
|30060.00
|2955
|2004.02.27 11:26
|buy
|1478
|0.10
|1.2381
|1.2351
|1.2421
|2956
|2004.02.27 13:59
|close
|1478
|0.10
|1.2405
|1.2351
|1.2421
|24.00
|30084.00
|2957
|2004.02.27 13:59
|sell
|1479
|0.10
|1.2405
|1.2435
|1.2365
|2958
|2004.02.27 14:00
|s/l
|1479
|0.10
|1.2435
|1.2435
|1.2365
|-30.00
|30054.00
|2959
|2004.02.27 14:28
|buy
|1480
|0.10
|1.2404
|1.2374
|1.2444
|2960
|2004.02.27 15:00
|t/p
|1480
|0.10
|1.2444
|1.2374
|1.2444
|40.00
|30094.00
|2961
|2004.02.27 15:54
|buy
|1481
|0.10
|1.2416
|1.2386
|1.2456
|2962
|2004.02.27 15:58
|t/p
|1481
|0.10
|1.2456
|1.2386
|1.2456
|40.00
|30134.00
|2963
|2004.02.27 16:20
|buy
|1482
|0.10
|1.2453
|1.2423
|1.2493
|2964
|2004.02.27 16:52
|s/l
|1482
|0.10
|1.2423
|1.2423
|1.2493
|-30.00
|30104.00
|2965
|2004.02.27 17:19
|buy
|1483
|0.10
|1.2430
|1.2400
|1.2470
|2966
|2004.02.27 18:11
|t/p
|1483
|0.10
|1.2470
|1.2400
|1.2470
|40.00
|30144.00
|2967
|2004.02.27 18:21
|buy
|1484
|0.10
|1.2440
|1.2410
|1.2480
|2968
|2004.02.27 18:59
|t/p
|1484
|0.10
|1.2480
|1.2410
|1.2480
|40.00
|30184.00
|2969
|2004.02.27 19:16
|buy
|1485
|0.10
|1.2478
|1.2448
|1.2518
|2970
|2004.03.01 00:08
|t/p
|1485
|0.10
|1.2518
|1.2448
|1.2518
|40.00
|30224.00
|2971
|2004.03.01 00:47
|buy
|1486
|0.10
|1.2480
|1.2450
|1.2520
|2972
|2004.03.01 00:59
|t/p
|1486
|0.10
|1.2520
|1.2450
|1.2520
|40.00
|30264.00
|2973
|2004.03.01 03:55
|sell
|1487
|0.10
|1.2535
|1.2565
|1.2495
|2974
|2004.03.01 06:17
|t/p
|1487
|0.10
|1.2495
|1.2565
|1.2495
|40.00
|30304.00
|2975
|2004.03.01 06:53
|sell
|1488
|0.10
|1.2512
|1.2542
|1.2472
|2976
|2004.03.01 08:50
|s/l
|1488
|0.10
|1.2542
|1.2542
|1.2472
|-30.00
|30274.00
|2977
|2004.03.01 09:50
|sell
|1489
|0.10
|1.2532
|1.2562
|1.2492
|2978
|2004.03.01 10:03
|t/p
|1489
|0.10
|1.2492
|1.2562
|1.2492
|40.00
|30314.00
|2979
|2004.03.01 10:47
|sell
|1490
|0.10
|1.2498
|1.2528
|1.2458
|2980
|2004.03.01 14:38
|close
|1490
|0.10
|1.2483
|1.2528
|1.2458
|15.00
|30329.00
|2981
|2004.03.01 14:38
|buy
|1491
|0.10
|1.2483
|1.2453
|1.2523
|2982
|2004.03.01 15:38
|close
|1491
|0.10
|1.2507
|1.2453
|1.2523
|24.00
|30353.00
|2983
|2004.03.01 15:38
|sell
|1492
|0.10
|1.2507
|1.2537
|1.2467
|2984
|2004.03.01 16:26
|t/p
|1492
|0.10
|1.2467
|1.2537
|1.2467
|40.00
|30393.00
|2985
|2004.03.01 16:27
|sell
|1493
|0.10
|1.2501
|1.2531
|1.2461
|2986
|2004.03.01 16:27
|t/p
|1493
|0.10
|1.2461
|1.2531
|1.2461
|40.00
|30433.00
|2987
|2004.03.01 16:33
|sell
|1494
|0.10
|1.2504
|1.2534
|1.2464
|2988
|2004.03.01 16:58
|t/p
|1494
|0.10
|1.2464
|1.2534
|1.2464
|40.00
|30473.00
|2989
|2004.03.01 16:58
|sell
|1495
|0.10
|1.2504
|1.2534
|1.2464
|2990
|2004.03.01 16:59
|t/p
|1495
|0.10
|1.2464
|1.2534
|1.2464
|40.00
|30513.00
|2991
|2004.03.01 17:32
|sell
|1496
|0.10
|1.2449
|1.2479
|1.2409
|2992
|2004.03.02 08:06
|t/p
|1496
|0.10
|1.2409
|1.2479
|1.2409
|40.00
|30553.00
|2993
|2004.03.02 08:13
|sell
|1497
|0.10
|1.2437
|1.2467
|1.2397
|2994
|2004.03.02 09:05
|t/p
|1497
|0.10
|1.2397
|1.2467
|1.2397
|40.00
|30593.00
|2995
|2004.03.02 10:10
|sell
|1498
|0.10
|1.2423
|1.2453
|1.2383
|2996
|2004.03.02 13:00
|t/p
|1498
|0.10
|1.2383
|1.2453
|1.2383
|40.00
|30633.00
|2997
|2004.03.02 13:06
|sell
|1499
|0.10
|1.2403
|1.2433
|1.2363
|2998
|2004.03.02 16:49
|t/p
|1499
|0.10
|1.2363
|1.2433
|1.2363
|40.00
|30673.00
|2999
|2004.03.02 16:50
|sell
|1500
|0.10
|1.2395
|1.2425
|1.2355
|3000
|2004.03.02 16:50
|t/p
|1500
|0.10
|1.2355
|1.2425
|1.2355
|40.00
|30713.00
|3001
|2004.03.02 16:50
|sell
|1501
|0.10
|1.2394
|1.2424
|1.2354
|3002
|2004.03.02 16:51
|t/p
|1501
|0.10
|1.2354
|1.2424
|1.2354
|40.00
|30753.00
|3003
|2004.03.02 16:51
|sell
|1502
|0.10
|1.2395
|1.2425
|1.2355
|3004
|2004.03.02 16:53
|t/p
|1502
|0.10
|1.2355
|1.2425
|1.2355
|40.00
|30793.00
|3005
|2004.03.02 16:57
|sell
|1503
|0.10
|1.2392
|1.2422
|1.2352
|3006
|2004.03.02 16:57
|t/p
|1503
|0.10
|1.2352
|1.2422
|1.2352
|40.00
|30833.00
|3007
|2004.03.02 16:57
|sell
|1504
|0.10
|1.2392
|1.2422
|1.2352
|3008
|2004.03.02 16:58
|t/p
|1504
|0.10
|1.2352
|1.2422
|1.2352
|40.00
|30873.00
|3009
|2004.03.02 18:47
|buy
|1505
|0.10
|1.2212
|1.2182
|1.2252
|3010
|2004.03.03 01:48
|s/l
|1505
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.2252
|-30.00
|30843.00
|3011
|2004.03.03 01:58
|sell
|1506
|0.10
|1.2201
|1.2231
|1.2161
|3012
|2004.03.03 02:58
|close
|1506
|0.10
|1.2203
|1.2231
|1.2161
|-2.00
|30841.00
|3013
|2004.03.03 02:58
|buy
|1507
|0.10
|1.2203
|1.2173
|1.2243
|3014
|2004.03.03 03:47
|s/l
|1507
|0.10
|1.2173
|1.2173
|1.2243
|-30.00
|30811.00
|3015
|2004.03.03 04:45
|buy
|1508
|0.10
|1.2184
|1.2154
|1.2224
|3016
|2004.03.03 05:46
|s/l
|1508
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2224
|-30.00
|30781.00
|3017
|2004.03.03 06:59
|sell
|1509
|0.10
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|3018
|2004.03.03 08:00
|s/l
|1509
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2140
|-30.00
|30751.00
|3019
|2004.03.03 08:40
|buy
|1510
|0.10
|1.2193
|1.2163
|1.2233
|3020
|2004.03.03 10:40
|s/l
|1510
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2233
|-30.00
|30721.00
|3021
|2004.03.03 12:34
|buy
|1511
|0.10
|1.2141
|1.2111
|1.2181
|3022
|2004.03.03 13:34
|s/l
|1511
|0.10
|1.2111
|1.2111
|1.2181
|-30.00
|30691.00
|3023
|2004.03.03 13:34
|buy
|1512
|0.10
|1.2113
|1.2083
|1.2153
|3024
|2004.03.03 13:58
|t/p
|1512
|0.10
|1.2153
|1.2083
|1.2153
|40.00
|30731.00
|3025
|2004.03.03 13:58
|sell
|1513
|0.10
|1.2156
|1.2186
|1.2116
|3026
|2004.03.03 15:34
|close
|1513
|0.10
|1.2156
|1.2186
|1.2116
|0.00
|30731.00
|3027
|2004.03.03 15:34
|buy
|1514
|0.10
|1.2156
|1.2126
|1.2196
|3028
|2004.03.03 16:54
|s/l
|1514
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2196
|-30.00
|30701.00
|3029
|2004.03.03 16:54
|buy
|1515
|0.10
|1.2128
|1.2098
|1.2168
|3030
|2004.03.03 17:27
|s/l
|1515
|0.10
|1.2098
|1.2098
|1.2168
|-30.00
|30671.00
|3031
|2004.03.03 18:26
|buy
|1516
|0.10
|1.2092
|1.2062
|1.2132
|3032
|2004.03.03 18:59
|t/p
|1516
|0.10
|1.2132
|1.2062
|1.2132
|40.00
|30711.00
|3033
|2004.03.03 19:50
|buy
|1517
|0.10
|1.2133
|1.2103
|1.2173
|3034
|2004.03.03 20:01
|t/p
|1517
|0.10
|1.2173
|1.2103
|1.2173
|40.00
|30751.00
|3035
|2004.03.03 20:50
|buy
|1518
|0.10
|1.2151
|1.2121
|1.2191
|3036
|2004.03.03 20:59
|t/p
|1518
|0.10
|1.2191
|1.2121
|1.2191
|40.00
|30791.00
|3037
|2004.03.03 21:23
|buy
|1519
|0.10
|1.2189
|1.2159
|1.2229
|3038
|2004.03.04 02:18
|s/l
|1519
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.2229
|-30.00
|30761.00
|3039
|2004.03.04 03:42
|buy
|1520
|0.10
|1.2149
|1.2119
|1.2189
|3040
|2004.03.04 06:59
|close
|1520
|0.10
|1.2176
|1.2119
|1.2189
|27.00
|30788.00
|3041
|2004.03.04 06:59
|sell
|1521
|0.10
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|3042
|2004.03.04 07:00
|s/l
|1521
|0.10
|1.2206
|1.2206
|1.2136
|-30.00
|30758.00
|3043
|2004.03.04 10:06
|buy
|1522
|0.10
|1.2213
|1.2183
|1.2253
|3044
|2004.03.04 10:29
|s/l
|1522
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.2253
|-30.00
|30728.00
|3045
|2004.03.04 11:05
|buy
|1523
|0.10
|1.2171
|1.2141
|1.2211
|3046
|2004.03.04 12:00
|t/p
|1523
|0.10
|1.2211
|1.2141
|1.2211
|40.00
|30768.00
|3047
|2004.03.04 14:02
|buy
|1524
|0.10
|1.2160
|1.2130
|1.2200
|3048
|2004.03.04 16:04
|t/p
|1524
|0.10
|1.2200
|1.2130
|1.2200
|40.00
|30808.00
|3049
|2004.03.04 16:31
|buy
|1525
|0.10
|1.2159
|1.2129
|1.2199
|3050
|2004.03.04 16:50
|t/p
|1525
|0.10
|1.2199
|1.2129
|1.2199
|40.00
|30848.00
|3051
|2004.03.04 17:29
|buy
|1526
|0.10
|1.2180
|1.2150
|1.2220
|3052
|2004.03.04 17:49
|t/p
|1526
|0.10
|1.2220
|1.2150
|1.2220
|40.00
|30888.00
|3053
|2004.03.04 18:48
|sell
|1527
|0.10
|1.2239
|1.2269
|1.2199
|3054
|2004.03.04 18:58
|t/p
|1527
|0.10
|1.2199
|1.2269
|1.2199
|40.00
|30928.00
|3055
|2004.03.04 19:26
|buy
|1528
|0.10
|1.2171
|1.2141
|1.2211
|3056
|2004.03.04 21:55
|close
|1528
|0.10
|1.2200
|1.2141
|1.2211
|29.00
|30957.00
|3057
|2004.03.04 21:55
|sell
|1529
|0.10
|1.2200
|1.2230
|1.2160
|3058
|2004.03.05 00:48
|close
|1529
|0.10
|1.2189
|1.2230
|1.2160
|11.00
|30968.00
|3059
|2004.03.05 00:48
|buy
|1530
|0.10
|1.2189
|1.2159
|1.2229
|3060
|2004.03.05 01:50
|close
|1530
|0.10
|1.2204
|1.2159
|1.2229
|15.00
|30983.00
|3061
|2004.03.05 01:50
|sell
|1531
|0.10
|1.2204
|1.2234
|1.2164
|3062
|2004.03.05 02:51
|close
|1531
|0.10
|1.2196
|1.2234
|1.2164
|8.00
|30991.00
|3063
|2004.03.05 02:51
|buy
|1532
|0.10
|1.2196
|1.2166
|1.2236
|3064
|2004.03.05 03:53
|close
|1532
|0.10
|1.2207
|1.2166
|1.2236
|11.00
|31002.00
|3065
|2004.03.05 03:53
|sell
|1533
|0.10
|1.2207
|1.2237
|1.2167
|3066
|2004.03.05 11:59
|close
|1533
|0.10
|1.2201
|1.2237
|1.2167
|6.00
|31008.00
|3067
|2004.03.05 11:59
|buy
|1534
|0.10
|1.2201
|1.2171
|1.2241
|3068
|2004.03.05 13:07
|close
|1534
|0.10
|1.2204
|1.2171
|1.2241
|3.00
|31011.00
|3069
|2004.03.05 13:07
|sell
|1535
|0.10
|1.2204
|1.2234
|1.2164
|3070
|2004.03.05 14:06
|s/l
|1535
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2164
|-30.00
|30981.00
|3071
|2004.03.05 16:03
|sell
|1536
|0.10
|1.2412
|1.2442
|1.2372
|3072
|2004.03.08 00:00
|t/p
|1536
|0.10
|1.2372
|1.2442
|1.2372
|40.00
|31021.00
|3073
|2004.03.08 00:59
|buy
|1537
|0.10
|1.2364
|1.2334
|1.2404
|3074
|2004.03.08 02:51
|close
|1537
|0.10
|1.2362
|1.2334
|1.2404
|-2.00
|31019.00
|3075
|2004.03.08 02:51
|sell
|1538
|0.10
|1.2362
|1.2392
|1.2322
|3076
|2004.03.08 04:59
|close
|1538
|0.10
|1.2364
|1.2392
|1.2322
|-2.00
|31017.00
|3077
|2004.03.08 04:59
|buy
|1539
|0.10
|1.2364
|1.2334
|1.2404
|3078
|2004.03.08 06:45
|close
|1539
|0.10
|1.2377
|1.2334
|1.2404
|13.00
|31030.00
|3079
|2004.03.08 06:45
|sell
|1540
|0.10
|1.2377
|1.2407
|1.2337
|3080
|2004.03.08 16:58
|close
|1540
|0.10
|1.2364
|1.2407
|1.2337
|13.00
|31043.00
|3081
|2004.03.08 16:58
|buy
|1541
|0.10
|1.2364
|1.2334
|1.2404
|3082
|2004.03.08 18:30
|close
|1541
|0.10
|1.2372
|1.2334
|1.2404
|8.00
|31051.00
|3083
|2004.03.08 18:30
|sell
|1542
|0.10
|1.2372
|1.2402
|1.2332
|3084
|2004.03.08 19:29
|s/l
|1542
|0.10
|1.2402
|1.2402
|1.2332
|-30.00
|31021.00
|3085
|2004.03.08 20:06
|sell
|1543
|0.10
|1.2402
|1.2432
|1.2362
|3086
|2004.03.09 02:19
|s/l
|1543
|0.10
|1.2432
|1.2432
|1.2362
|-30.00
|30991.00
|3087
|2004.03.09 03:19
|sell
|1544
|0.10
|1.2453
|1.2483
|1.2413
|3088
|2004.03.09 10:01
|t/p
|1544
|0.10
|1.2413
|1.2483
|1.2413
|40.00
|31031.00
|3089
|2004.03.09 10:10
|sell
|1545
|0.10
|1.2438
|1.2468
|1.2398
|3090
|2004.03.09 10:58
|t/p
|1545
|0.10
|1.2398
|1.2468
|1.2398
|40.00
|31071.00
|3091
|2004.03.09 11:08
|sell
|1546
|0.10
|1.2384
|1.2414
|1.2344
|3092
|2004.03.09 16:03
|s/l
|1546
|0.10
|1.2414
|1.2414
|1.2344
|-30.00
|31041.00
|3093
|2004.03.09 16:03
|sell
|1547
|0.10
|1.2413
|1.2443
|1.2373
|3094
|2004.03.09 17:10
|close
|1547
|0.10
|1.2403
|1.2443
|1.2373
|10.00
|31051.00
|3095
|2004.03.09 17:10
|buy
|1548
|0.10
|1.2403
|1.2373
|1.2443
|3096
|2004.03.09 18:02
|t/p
|1548
|0.10
|1.2443
|1.2373
|1.2443
|40.00
|31091.00
|3097
|2004.03.09 18:09
|buy
|1549
|0.10
|1.2427
|1.2397
|1.2467
|3098
|2004.03.09 19:05
|s/l
|1549
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2467
|-30.00
|31061.00
|3099
|2004.03.09 19:35
|sell
|1550
|0.10
|1.2435
|1.2465
|1.2395
|3100
|2004.03.09 19:52
|t/p
|1550
|0.10
|1.2395
|1.2465
|1.2395
|40.00
|31101.00
|3101
|2004.03.09 19:57
|sell
|1551
|0.10
|1.2431
|1.2461
|1.2391
|3102
|2004.03.09 19:58
|t/p
|1551
|0.10
|1.2391
|1.2461
|1.2391
|40.00
|31141.00
|3103
|2004.03.09 19:58
|sell
|1552
|0.10
|1.2436
|1.2466
|1.2396
|3104
|2004.03.09 19:58
|t/p
|1552
|0.10
|1.2396
|1.2466
|1.2396
|40.00
|31181.00
|3105
|2004.03.09 20:36
|sell
|1553
|0.10
|1.2383
|1.2413
|1.2343
|3106
|2004.03.09 21:00
|t/p
|1553
|0.10
|1.2343
|1.2413
|1.2343
|40.00
|31221.00
|3107
|2004.03.09 21:29
|sell
|1554
|0.10
|1.2346
|1.2376
|1.2306
|3108
|2004.03.09 21:47
|t/p
|1554
|0.10
|1.2306
|1.2376
|1.2306
|40.00
|31261.00
|3109
|2004.03.09 21:54
|sell
|1555
|0.10
|1.2346
|1.2376
|1.2306
|3110
|2004.03.09 22:57
|close
|1555
|0.10
|1.2313
|1.2376
|1.2306
|33.00
|31294.00
|3111
|2004.03.09 22:57
|buy
|1556
|0.10
|1.2313
|1.2283
|1.2353
|3112
|2004.03.10 07:17
|close
|1556
|0.10
|1.2317
|1.2283
|1.2353
|4.00
|31298.00
|3113
|2004.03.10 07:17
|sell
|1557
|0.10
|1.2317
|1.2347
|1.2277
|3114
|2004.03.10 08:45
|close
|1557
|0.10
|1.2280
|1.2347
|1.2277
|37.00
|31335.00
|3115
|2004.03.10 08:45
|buy
|1558
|0.10
|1.2280
|1.2250
|1.2320
|3116
|2004.03.10 14:05
|t/p
|1558
|0.10
|1.2320
|1.2250
|1.2320
|40.00
|31375.00
|3117
|2004.03.10 14:37
|buy
|1559
|0.10
|1.2305
|1.2275
|1.2345
|3118
|2004.03.10 14:38
|s/l
|1559
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2345
|-30.00
|31345.00
|3119
|2004.03.10 14:38
|buy
|1560
|0.10
|1.2269
|1.2239
|1.2309
|3120
|2004.03.10 14:52
|s/l
|1560
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2309
|-30.00
|31315.00
|3121
|2004.03.10 17:33
|buy
|1561
|0.10
|1.2220
|1.2190
|1.2260
|3122
|2004.03.11 03:36
|s/l
|1561
|0.10
|1.2190
|1.2190
|1.2260
|-30.00
|31285.00
|3123
|2004.03.11 05:11
|buy
|1562
|0.10
|1.2192
|1.2162
|1.2232
|3124
|2004.03.11 09:53
|s/l
|1562
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.2232
|-30.00
|31255.00
|3125
|2004.03.11 10:11
|buy
|1563
|0.10
|1.2188
|1.2158
|1.2228
|3126
|2004.03.11 11:59
|close
|1563
|0.10
|1.2206
|1.2158
|1.2228
|18.00
|31273.00
|3127
|2004.03.11 11:59
|sell
|1564
|0.10
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|3128
|2004.03.11 12:02
|s/l
|1564
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2166
|-30.00
|31243.00
|3129
|2004.03.11 13:18
|buy
|1565
|0.10
|1.2235
|1.2205
|1.2275
|3130
|2004.03.11 14:00
|t/p
|1565
|0.10
|1.2275
|1.2205
|1.2275
|40.00
|31283.00
|3131
|2004.03.11 14:06
|buy
|1566
|0.10
|1.2265
|1.2235
|1.2305
|3132
|2004.03.11 15:58
|close
|1566
|0.10
|1.2260
|1.2235
|1.2305
|-5.00
|31278.00
|3133
|2004.03.11 15:58
|sell
|1567
|0.10
|1.2260
|1.2290
|1.2220
|3134
|2004.03.11 16:59
|close
|1567
|0.10
|1.2252
|1.2290
|1.2220
|8.00
|31286.00
|3135
|2004.03.11 16:59
|buy
|1568
|0.10
|1.2252
|1.2222
|1.2292
|3136
|2004.03.11 18:00
|t/p
|1568
|0.10
|1.2292
|1.2222
|1.2292
|40.00
|31326.00
|3137
|2004.03.11 18:39
|buy
|1569
|0.10
|1.2266
|1.2236
|1.2306
|3138
|2004.03.11 20:00
|t/p
|1569
|0.10
|1.2306
|1.2236
|1.2306
|40.00
|31366.00
|3139
|2004.03.11 20:39
|buy
|1570
|0.10
|1.2289
|1.2259
|1.2329
|3140
|2004.03.11 21:00
|t/p
|1570
|0.10
|1.2329
|1.2259
|1.2329
|40.00
|31406.00
|3141
|2004.03.11 21:22
|buy
|1571
|0.10
|1.2316
|1.2286
|1.2356
|3142
|2004.03.11 22:00
|t/p
|1571
|0.10
|1.2356
|1.2286
|1.2356
|40.00
|31446.00
|3143
|2004.03.11 22:23
|buy
|1572
|0.10
|1.2337
|1.2307
|1.2377
|3144
|2004.03.11 22:57
|t/p
|1572
|0.10
|1.2377
|1.2307
|1.2377
|40.00
|31486.00
|3145
|2004.03.11 23:56
|sell
|1573
|0.10
|1.2358
|1.2388
|1.2318
|3146
|2004.03.12 01:59
|close
|1573
|0.10
|1.2338
|1.2388
|1.2318
|20.00
|31506.00
|3147
|2004.03.12 01:59
|buy
|1574
|0.10
|1.2338
|1.2308
|1.2378
|3148
|2004.03.12 03:31
|s/l
|1574
|0.10
|1.2308
|1.2308
|1.2378
|-30.00
|31476.00
|3149
|2004.03.12 03:53
|sell
|1575
|0.10
|1.2322
|1.2352
|1.2282
|3150
|2004.03.12 04:27
|t/p
|1575
|0.10
|1.2282
|1.2352
|1.2282
|40.00
|31516.00
|3151
|2004.03.12 04:51
|sell
|1576
|0.10
|1.2313
|1.2343
|1.2273
|3152
|2004.03.12 05:13
|t/p
|1576
|0.10
|1.2273
|1.2343
|1.2273
|40.00
|31556.00
|3153
|2004.03.12 05:49
|sell
|1577
|0.10
|1.2281
|1.2311
|1.2241
|3154
|2004.03.12 06:57
|close
|1577
|0.10
|1.2284
|1.2311
|1.2241
|-3.00
|31553.00
|3155
|2004.03.12 06:57
|buy
|1578
|0.10
|1.2284
|1.2254
|1.2324
|3156
|2004.03.12 07:27
|s/l
|1578
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2324
|-30.00
|31523.00
|3157
|2004.03.12 07:45
|sell
|1579
|0.10
|1.2276
|1.2306
|1.2236
|3158
|2004.03.12 10:58
|close
|1579
|0.10
|1.2254
|1.2306
|1.2236
|22.00
|31545.00
|3159
|2004.03.12 10:58
|buy
|1580
|0.10
|1.2254
|1.2224
|1.2294
|3160
|2004.03.12 12:15
|s/l
|1580
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2294
|-30.00
|31515.00
|3161
|2004.03.12 12:42
|sell
|1581
|0.10
|1.2259
|1.2289
|1.2219
|3162
|2004.03.12 13:02
|t/p
|1581
|0.10
|1.2219
|1.2289
|1.2219
|40.00
|31555.00
|3163
|2004.03.12 13:38
|sell
|1582
|0.10
|1.2229
|1.2259
|1.2189
|3164
|2004.03.12 14:38
|s/l
|1582
|0.10
|1.2259
|1.2259
|1.2189
|-30.00
|31525.00
|3165
|2004.03.12 14:57
|buy
|1583
|0.10
|1.2235
|1.2205
|1.2275
|3166
|2004.03.12 15:38
|t/p
|1583
|0.10
|1.2275
|1.2205
|1.2275
|40.00
|31565.00
|3167
|2004.03.12 15:55
|buy
|1584
|0.10
|1.2236
|1.2206
|1.2276
|3168
|2004.03.12 16:11
|s/l
|1584
|0.10
|1.2206
|1.2206
|1.2276
|-30.00
|31535.00
|3169
|2004.03.12 16:24
|sell
|1585
|0.10
|1.2220
|1.2250
|1.2180
|3170
|2004.03.12 17:12
|t/p
|1585
|0.10
|1.2180
|1.2250
|1.2180
|40.00
|31575.00
|3171
|2004.03.12 17:23
|sell
|1586
|0.10
|1.2193
|1.2223
|1.2153
|3172
|2004.03.12 18:35
|s/l
|1586
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2153
|-30.00
|31545.00
|3173
|2004.03.12 18:52
|buy
|1587
|0.10
|1.2191
|1.2161
|1.2231
|3174
|2004.03.12 19:54
|close
|1587
|0.10
|1.2210
|1.2161
|1.2231
|19.00
|31564.00
|3175
|2004.03.12 19:54
|sell
|1588
|0.10
|1.2210
|1.2240
|1.2170
|3176
|2004.03.15 00:54
|close
|1588
|0.10
|1.2210
|1.2240
|1.2170
|0.00
|31564.00
|3177
|2004.03.15 00:54
|buy
|1589
|0.10
|1.2210
|1.2180
|1.2250
|3178
|2004.03.15 02:27
|close
|1589
|0.10
|1.2231
|1.2180
|1.2250
|21.00
|31585.00
|3179
|2004.03.15 02:27
|sell
|1590
|0.10
|1.2231
|1.2261
|1.2191
|3180
|2004.03.15 05:48
|close
|1590
|0.10
|1.2221
|1.2261
|1.2191
|10.00
|31595.00
|3181
|2004.03.15 05:48
|buy
|1591
|0.10
|1.2221
|1.2191
|1.2261
|3182
|2004.03.15 08:19
|t/p
|1591
|0.10
|1.2261
|1.2191
|1.2261
|40.00
|31635.00
|3183
|2004.03.15 09:06
|sell
|1592
|0.10
|1.2267
|1.2297
|1.2227
|3184
|2004.03.15 09:21
|s/l
|1592
|0.10
|1.2297
|1.2297
|1.2227
|-30.00
|31605.00
|3185
|2004.03.15 09:43
|buy
|1593
|0.10
|1.2265
|1.2235
|1.2305
|3186
|2004.03.15 10:17
|t/p
|1593
|0.10
|1.2305
|1.2235
|1.2305
|40.00
|31645.00
|3187
|2004.03.15 10:17
|sell
|1594
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2266
|3188
|2004.03.15 11:40
|close
|1594
|0.10
|1.2296
|1.2336
|1.2266
|10.00
|31655.00
|3189
|2004.03.15 11:40
|buy
|1595
|0.10
|1.2296
|1.2266
|1.2336
|3190
|2004.03.15 13:00
|s/l
|1595
|0.10
|1.2266
|1.2266
|1.2336
|-30.00
|31625.00
|3191
|2004.03.15 13:12
|sell
|1596
|0.10
|1.2285
|1.2315
|1.2245
|3192
|2004.03.15 14:14
|s/l
|1596
|0.10
|1.2315
|1.2315
|1.2245
|-30.00
|31595.00
|3193
|2004.03.15 14:36
|buy
|1597
|0.10
|1.2282
|1.2252
|1.2322
|3194
|2004.03.15 15:35
|s/l
|1597
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2322
|-30.00
|31565.00
|3195
|2004.03.15 15:48
|sell
|1598
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|3196
|2004.03.15 16:33
|t/p
|1598
|0.10
|1.2232
|1.2302
|1.2232
|40.00
|31605.00
|3197
|2004.03.15 16:49
|sell
|1599
|0.10
|1.2244
|1.2274
|1.2204
|3198
|2004.03.15 18:06
|s/l
|1599
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2204
|-30.00
|31575.00
|3199
|2004.03.15 18:24
|buy
|1600
|0.10
|1.2242
|1.2212
|1.2282
|3200
|2004.03.15 19:46
|close
|1600
|0.10
|1.2267
|1.2212
|1.2282
|25.00
|31600.00
|3201
|2004.03.15 19:46
|sell
|1601
|0.10
|1.2267
|1.2297
|1.2227
|3202
|2004.03.15 20:55
|close
|1601
|0.10
|1.2248
|1.2297
|1.2227
|19.00
|31619.00
|3203
|2004.03.15 20:55
|buy
|1602
|0.10
|1.2248
|1.2218
|1.2288
|3204
|2004.03.15 22:45
|close
|1602
|0.10
|1.2273
|1.2218
|1.2288
|25.00
|31644.00
|3205
|2004.03.15 22:45
|sell
|1603
|0.10
|1.2273
|1.2303
|1.2233
|3206
|2004.03.16 00:31
|close
|1603
|0.10
|1.2264
|1.2303
|1.2233
|9.00
|31653.00
|3207
|2004.03.16 00:31
|buy
|1604
|0.10
|1.2264
|1.2234
|1.2304
|3208
|2004.03.16 08:30
|t/p
|1604
|0.10
|1.2304
|1.2234
|1.2304
|40.00
|31693.00
|3209
|2004.03.16 09:36
|buy
|1605
|0.10
|1.2323
|1.2293
|1.2363
|3210
|2004.03.16 10:55
|close
|1605
|0.10
|1.2328
|1.2293
|1.2363
|5.00
|31698.00
|3211
|2004.03.16 10:55
|sell
|1606
|0.10
|1.2328
|1.2358
|1.2288
|3212
|2004.03.16 11:56
|s/l
|1606
|0.10
|1.2358
|1.2358
|1.2288
|-30.00
|31668.00
|3213
|2004.03.16 13:23
|sell
|1607
|0.10
|1.2353
|1.2383
|1.2313
|3214
|2004.03.16 17:01
|t/p
|1607
|0.10
|1.2313
|1.2383
|1.2313
|40.00
|31708.00
|3215
|2004.03.16 17:18
|sell
|1608
|0.10
|1.2346
|1.2376
|1.2306
|3216
|2004.03.16 17:58
|t/p
|1608
|0.10
|1.2306
|1.2376
|1.2306
|40.00
|31748.00
|3217
|2004.03.16 18:16
|sell
|1609
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|3218
|2004.03.16 20:48
|s/l
|1609
|0.10
|1.2302
|1.2302
|1.2232
|-30.00
|31718.00
|3219
|2004.03.16 20:48
|sell
|1610
|0.10
|1.2301
|1.2331
|1.2261
|3220
|2004.03.16 21:00
|t/p
|1610
|0.10
|1.2261
|1.2331
|1.2261
|40.00
|31758.00
|3221
|2004.03.16 21:44
|sell
|1611
|0.10
|1.2267
|1.2297
|1.2227
|3222
|2004.03.17 07:10
|close
|1611
|0.10
|1.2252
|1.2297
|1.2227
|15.00
|31773.00
|3223
|2004.03.17 07:10
|buy
|1612
|0.10
|1.2252
|1.2222
|1.2292
|3224
|2004.03.17 08:29
|close
|1612
|0.10
|1.2272
|1.2222
|1.2292
|20.00
|31793.00
|3225
|2004.03.17 08:29
|sell
|1613
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|3226
|2004.03.17 09:06
|t/p
|1613
|0.10
|1.2232
|1.2302
|1.2232
|40.00
|31833.00
|3227
|2004.03.17 09:28
|sell
|1614
|0.10
|1.2241
|1.2271
|1.2201
|3228
|2004.03.17 10:41
|close
|1614
|0.10
|1.2233
|1.2271
|1.2201
|8.00
|31841.00
|3229
|2004.03.17 10:41
|buy
|1615
|0.10
|1.2233
|1.2203
|1.2273
|3230
|2004.03.17 12:24
|close
|1615
|0.10
|1.2265
|1.2203
|1.2273
|32.00
|31873.00
|3231
|2004.03.17 12:24
|sell
|1616
|0.10
|1.2265
|1.2295
|1.2225
|3232
|2004.03.17 13:53
|close
|1616
|0.10
|1.2252
|1.2295
|1.2225
|13.00
|31886.00
|3233
|2004.03.17 13:53
|buy
|1617
|0.10
|1.2252
|1.2222
|1.2292
|3234
|2004.03.17 14:01
|s/l
|1617
|0.10
|1.2222
|1.2222
|1.2292
|-30.00
|31856.00
|3235
|2004.03.17 14:19
|sell
|1618
|0.10
|1.2257
|1.2287
|1.2217
|3236
|2004.03.17 15:00
|t/p
|1618
|0.10
|1.2217
|1.2287
|1.2217
|40.00
|31896.00
|3237
|2004.03.17 15:02
|sell
|1619
|0.10
|1.2222
|1.2252
|1.2182
|3238
|2004.03.17 17:49
|close
|1619
|0.10
|1.2188
|1.2252
|1.2182
|34.00
|31930.00
|3239
|2004.03.17 17:49
|buy
|1620
|0.10
|1.2188
|1.2158
|1.2228
|3240
|2004.03.17 18:20
|t/p
|1620
|0.10
|1.2228
|1.2158
|1.2228
|40.00
|31970.00
|3241
|2004.03.17 18:57
|buy
|1621
|0.10
|1.2198
|1.2168
|1.2238
|3242
|2004.03.17 19:15
|t/p
|1621
|0.10
|1.2238
|1.2168
|1.2238
|40.00
|32010.00
|3243
|2004.03.17 19:47
|buy
|1622
|0.10
|1.2224
|1.2194
|1.2264
|3244
|2004.03.17 20:20
|t/p
|1622
|0.10
|1.2264
|1.2194
|1.2264
|40.00
|32050.00
|3245
|2004.03.17 20:45
|buy
|1623
|0.10
|1.2248
|1.2218
|1.2288
|3246
|2004.03.18 06:06
|t/p
|1623
|0.10
|1.2288
|1.2218
|1.2288
|40.00
|32090.00
|3247
|2004.03.18 06:17
|buy
|1624
|0.10
|1.2273
|1.2243
|1.2313
|3248
|2004.03.18 14:32
|s/l
|1624
|0.10
|1.2243
|1.2243
|1.2313
|-30.00
|32060.00
|3249
|2004.03.18 16:29
|buy
|1625
|0.10
|1.2330
|1.2300
|1.2370
|3250
|2004.03.18 16:44
|t/p
|1625
|0.10
|1.2370
|1.2300
|1.2370
|40.00
|32100.00
|3251
|2004.03.18 18:17
|buy
|1626
|0.10
|1.2382
|1.2352
|1.2422
|3252
|2004.03.18 18:57
|t/p
|1626
|0.10
|1.2422
|1.2352
|1.2422
|40.00
|32140.00
|3253
|2004.03.18 18:57
|sell
|1627
|0.10
|1.2426
|1.2456
|1.2386
|3254
|2004.03.18 19:00
|t/p
|1627
|0.10
|1.2386
|1.2456
|1.2386
|40.00
|32180.00
|3255
|2004.03.18 19:55
|sell
|1628
|0.10
|1.2390
|1.2420
|1.2350
|3256
|2004.03.18 20:58
|close
|1628
|0.10
|1.2382
|1.2420
|1.2350
|8.00
|32188.00
|3257
|2004.03.18 20:58
|buy
|1629
|0.10
|1.2382
|1.2352
|1.2422
|3258
|2004.03.18 23:50
|close
|1629
|0.10
|1.2393
|1.2352
|1.2422
|11.00
|32199.00
|3259
|2004.03.18 23:50
|sell
|1630
|0.10
|1.2393
|1.2423
|1.2353
|3260
|2004.03.19 00:59
|close
|1630
|0.10
|1.2388
|1.2423
|1.2353
|5.00
|32204.00
|3261
|2004.03.19 00:59
|buy
|1631
|0.10
|1.2388
|1.2358
|1.2428
|3262
|2004.03.19 02:45
|close
|1631
|0.10
|1.2396
|1.2358
|1.2428
|8.00
|32212.00
|3263
|2004.03.19 02:45
|sell
|1632
|0.10
|1.2396
|1.2426
|1.2356
|3264
|2004.03.19 07:59
|close
|1632
|0.10
|1.2392
|1.2426
|1.2356
|4.00
|32216.00
|3265
|2004.03.19 07:59
|buy
|1633
|0.10
|1.2392
|1.2362
|1.2432
|3266
|2004.03.19 09:13
|close
|1633
|0.10
|1.2378
|1.2362
|1.2432
|-14.00
|32202.00
|3267
|2004.03.19 09:13
|sell
|1634
|0.10
|1.2378
|1.2408
|1.2338
|3268
|2004.03.19 10:07
|t/p
|1634
|0.10
|1.2338
|1.2408
|1.2338
|40.00
|32242.00
|3269
|2004.03.19 10:36
|sell
|1635
|0.10
|1.2378
|1.2408
|1.2338
|3270
|2004.03.19 13:00
|t/p
|1635
|0.10
|1.2338
|1.2408
|1.2338
|40.00
|32282.00
|3271
|2004.03.19 13:24
|sell
|1636
|0.10
|1.2347
|1.2377
|1.2307
|3272
|2004.03.19 17:00
|t/p
|1636
|0.10
|1.2307
|1.2377
|1.2307
|40.00
|32322.00
|3273
|2004.03.19 17:29
|sell
|1637
|0.10
|1.2338
|1.2368
|1.2298
|3274
|2004.03.19 17:58
|t/p
|1637
|0.10
|1.2298
|1.2368
|1.2298
|40.00
|32362.00
|3275
|2004.03.19 18:25
|sell
|1638
|0.10
|1.2277
|1.2307
|1.2237
|3276
|2004.03.19 19:58
|close
|1638
|0.10
|1.2283
|1.2307
|1.2237
|-6.00
|32356.00
|3277
|2004.03.19 19:58
|buy
|1639
|0.10
|1.2283
|1.2253
|1.2323
|3278
|2004.03.22 00:24
|close
|1639
|0.10
|1.2281
|1.2253
|1.2323
|-2.00
|32354.00
|3279
|2004.03.22 00:24
|sell
|1640
|0.10
|1.2281
|1.2311
|1.2241
|3280
|2004.03.22 03:00
|t/p
|1640
|0.10
|1.2241
|1.2311
|1.2241
|40.00
|32394.00
|3281
|2004.03.22 03:07
|sell
|1641
|0.10
|1.2268
|1.2298
|1.2228
|3282
|2004.03.22 04:00
|t/p
|1641
|0.10
|1.2228
|1.2298
|1.2228
|40.00
|32434.00
|3283
|2004.03.22 04:18
|sell
|1642
|0.10
|1.2236
|1.2266
|1.2196
|3284
|2004.03.22 07:14
|s/l
|1642
|0.10
|1.2266
|1.2266
|1.2196
|-30.00
|32404.00
|3285
|2004.03.22 08:13
|sell
|1643
|0.10
|1.2277
|1.2307
|1.2237
|3286
|2004.03.22 09:52
|close
|1643
|0.10
|1.2272
|1.2307
|1.2237
|5.00
|32409.00
|3287
|2004.03.22 09:52
|buy
|1644
|0.10
|1.2272
|1.2242
|1.2312
|3288
|2004.03.22 11:08
|t/p
|1644
|0.10
|1.2312
|1.2242
|1.2312
|40.00
|32449.00
|3289
|2004.03.22 14:44
|buy
|1645
|0.10
|1.2348
|1.2318
|1.2388
|3290
|2004.03.22 16:03
|t/p
|1645
|0.10
|1.2388
|1.2318
|1.2388
|40.00
|32489.00
|3291
|2004.03.22 17:49
|sell
|1646
|0.10
|1.2378
|1.2408
|1.2338
|3292
|2004.03.22 20:22
|close
|1646
|0.10
|1.2352
|1.2408
|1.2338
|26.00
|32515.00
|3293
|2004.03.22 20:22
|buy
|1647
|0.10
|1.2352
|1.2322
|1.2392
|3294
|2004.03.22 20:38
|s/l
|1647
|0.10
|1.2322
|1.2322
|1.2392
|-30.00
|32485.00
|3295
|2004.03.22 22:29
|buy
|1648
|0.10
|1.2329
|1.2299
|1.2369
|3296
|2004.03.23 06:58
|close
|1648
|0.10
|1.2352
|1.2299
|1.2369
|23.00
|32508.00
|3297
|2004.03.23 06:58
|sell
|1649
|0.10
|1.2352
|1.2382
|1.2312
|3298
|2004.03.23 08:06
|close
|1649
|0.10
|1.2355
|1.2382
|1.2312
|-3.00
|32505.00
|3299
|2004.03.23 08:06
|buy
|1650
|0.10
|1.2355
|1.2325
|1.2395
|3300
|2004.03.23 09:21
|s/l
|1650
|0.10
|1.2325
|1.2325
|1.2395
|-30.00
|32475.00
|3301
|2004.03.23 10:36
|sell
|1651
|0.10
|1.2338
|1.2368
|1.2298
|3302
|2004.03.23 12:15
|t/p
|1651
|0.10
|1.2298
|1.2368
|1.2298
|40.00
|32515.00
|3303
|2004.03.23 12:34
|sell
|1652
|0.10
|1.2324
|1.2354
|1.2284
|3304
|2004.03.23 13:09
|t/p
|1652
|0.10
|1.2284
|1.2354
|1.2284
|40.00
|32555.00
|3305
|2004.03.23 13:33
|sell
|1653
|0.10
|1.2299
|1.2329
|1.2259
|3306
|2004.03.23 14:57
|close
|1653
|0.10
|1.2273
|1.2329
|1.2259
|26.00
|32581.00
|3307
|2004.03.23 14:57
|buy
|1654
|0.10
|1.2273
|1.2243
|1.2313
|3308
|2004.03.23 15:32
|t/p
|1654
|0.10
|1.2313
|1.2243
|1.2313
|40.00
|32621.00
|3309
|2004.03.23 15:38
|buy
|1655
|0.10
|1.2289
|1.2259
|1.2329
|3310
|2004.03.23 16:45
|close
|1655
|0.10
|1.2293
|1.2259
|1.2329
|4.00
|32625.00
|3311
|2004.03.23 16:45
|sell
|1656
|0.10
|1.2293
|1.2323
|1.2253
|3312
|2004.03.23 17:28
|s/l
|1656
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2253
|-30.00
|32595.00
|3313
|2004.03.23 17:53
|buy
|1657
|0.10
|1.2299
|1.2269
|1.2339
|3314
|2004.03.23 18:26
|t/p
|1657
|0.10
|1.2339
|1.2269
|1.2339
|40.00
|32635.00
|3315
|2004.03.23 18:52
|buy
|1658
|0.10
|1.2311
|1.2281
|1.2351
|3316
|2004.03.23 19:27
|t/p
|1658
|0.10
|1.2351
|1.2281
|1.2351
|40.00
|32675.00
|3317
|2004.03.23 19:27
|sell
|1659
|0.10
|1.2351
|1.2381
|1.2311
|3318
|2004.03.24 06:38
|close
|1659
|0.10
|1.2317
|1.2381
|1.2311
|34.00
|32709.00
|3319
|2004.03.24 06:38
|buy
|1660
|0.10
|1.2317
|1.2287
|1.2357
|3320
|2004.03.24 08:42
|close
|1660
|0.10
|1.2327
|1.2287
|1.2357
|10.00
|32719.00
|3321
|2004.03.24 08:42
|sell
|1661
|0.10
|1.2327
|1.2357
|1.2287
|3322
|2004.03.24 09:35
|t/p
|1661
|0.10
|1.2287
|1.2357
|1.2287
|40.00
|32759.00
|3323
|2004.03.24 09:35
|buy
|1662
|0.10
|1.2286
|1.2256
|1.2326
|3324
|2004.03.24 11:04
|close
|1662
|0.10
|1.2294
|1.2256
|1.2326
|8.00
|32767.00
|3325
|2004.03.24 11:04
|sell
|1663
|0.10
|1.2294
|1.2324
|1.2254
|3326
|2004.03.24 11:30
|t/p
|1663
|0.10
|1.2254
|1.2324
|1.2254
|40.00
|32807.00
|3327
|2004.03.24 11:48
|sell
|1664
|0.10
|1.2295
|1.2325
|1.2255
|3328
|2004.03.24 11:57
|t/p
|1664
|0.10
|1.2255
|1.2325
|1.2255
|40.00
|32847.00
|3329
|2004.03.24 12:15
|buy
|1665
|0.10
|1.2240
|1.2210
|1.2280
|3330
|2004.03.24 13:19
|close
|1665
|0.10
|1.2245
|1.2210
|1.2280
|5.00
|32852.00
|3331
|2004.03.24 13:19
|sell
|1666
|0.10
|1.2245
|1.2275
|1.2205
|3332
|2004.03.24 13:30
|t/p
|1666
|0.10
|1.2205
|1.2275
|1.2205
|40.00
|32892.00
|3333
|2004.03.24 13:42
|sell
|1667
|0.10
|1.2245
|1.2275
|1.2205
|3334
|2004.03.24 13:57
|t/p
|1667
|0.10
|1.2205
|1.2275
|1.2205
|40.00
|32932.00
|3335
|2004.03.24 14:40
|sell
|1668
|0.10
|1.2200
|1.2230
|1.2160
|3336
|2004.03.24 15:44
|close
|1668
|0.10
|1.2188
|1.2230
|1.2160
|12.00
|32944.00
|3337
|2004.03.24 15:44
|buy
|1669
|0.10
|1.2188
|1.2158
|1.2228
|3338
|2004.03.24 17:00
|t/p
|1669
|0.10
|1.2228
|1.2158
|1.2228
|40.00
|32984.00
|3339
|2004.03.24 17:24
|buy
|1670
|0.10
|1.2213
|1.2183
|1.2253
|3340
|2004.03.24 18:29
|close
|1670
|0.10
|1.2218
|1.2183
|1.2253
|5.00
|32989.00
|3341
|2004.03.24 18:29
|sell
|1671
|0.10
|1.2218
|1.2248
|1.2178
|3342
|2004.03.24 18:55
|t/p
|1671
|0.10
|1.2178
|1.2248
|1.2178
|40.00
|33029.00
|3343
|2004.03.24 19:13
|sell
|1672
|0.10
|1.2193
|1.2223
|1.2153
|3344
|2004.03.24 19:52
|t/p
|1672
|0.10
|1.2153
|1.2223
|1.2153
|40.00
|33069.00
|3345
|2004.03.24 20:26
|sell
|1673
|0.10
|1.2161
|1.2191
|1.2121
|3346
|2004.03.24 20:51
|t/p
|1673
|0.10
|1.2121
|1.2191
|1.2121
|40.00
|33109.00
|3347
|2004.03.24 21:49
|buy
|1674
|0.10
|1.2124
|1.2094
|1.2164
|3348
|2004.03.24 22:58
|close
|1674
|0.10
|1.2134
|1.2094
|1.2164
|10.00
|33119.00
|3349
|2004.03.24 22:58
|sell
|1675
|0.10
|1.2134
|1.2164
|1.2094
|3350
|2004.03.25 00:15
|close
|1675
|0.10
|1.2119
|1.2164
|1.2094
|15.00
|33134.00
|3351
|2004.03.25 00:15
|buy
|1676
|0.10
|1.2119
|1.2089
|1.2159
|3352
|2004.03.25 09:16
|close
|1676
|0.10
|1.2129
|1.2089
|1.2159
|10.00
|33144.00
|3353
|2004.03.25 09:16
|sell
|1677
|0.10
|1.2129
|1.2159
|1.2089
|3354
|2004.03.25 10:29
|close
|1677
|0.10
|1.2121
|1.2159
|1.2089
|8.00
|33152.00
|3355
|2004.03.25 10:29
|buy
|1678
|0.10
|1.2121
|1.2091
|1.2161
|3356
|2004.03.25 11:16
|t/p
|1678
|0.10
|1.2161
|1.2091
|1.2161
|40.00
|33192.00
|3357
|2004.03.25 11:58
|buy
|1679
|0.10
|1.2114
|1.2084
|1.2154
|3358
|2004.03.25 11:58
|t/p
|1679
|0.10
|1.2154
|1.2084
|1.2154
|40.00
|33232.00
|3359
|2004.03.25 13:30
|buy
|1680
|0.10
|1.2124
|1.2094
|1.2164
|3360
|2004.03.25 16:01
|t/p
|1680
|0.10
|1.2164
|1.2094
|1.2164
|40.00
|33272.00
|3361
|2004.03.25 17:21
|buy
|1681
|0.10
|1.2175
|1.2145
|1.2215
|3362
|2004.03.25 19:31
|s/l
|1681
|0.10
|1.2145
|1.2145
|1.2215
|-30.00
|33242.00
|3363
|2004.03.25 20:17
|buy
|1682
|0.10
|1.2151
|1.2121
|1.2191
|3364
|2004.03.25 23:17
|s/l
|1682
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2191
|-30.00
|33212.00
|3365
|2004.03.25 23:17
|buy
|1683
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|3366
|2004.03.26 03:59
|close
|1683
|0.10
|1.2143
|1.2092
|1.2162
|21.00
|33233.00
|3367
|2004.03.26 03:59
|sell
|1684
|0.10
|1.2143
|1.2173
|1.2103
|3368
|2004.03.26 06:20
|close
|1684
|0.10
|1.2138
|1.2173
|1.2103
|5.00
|33238.00
|3369
|2004.03.26 06:20
|buy
|1685
|0.10
|1.2138
|1.2108
|1.2178
|3370
|2004.03.26 08:05
|s/l
|1685
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2178
|-30.00
|33208.00
|3371
|2004.03.26 09:32
|buy
|1686
|0.10
|1.2073
|1.2043
|1.2113
|3372
|2004.03.26 09:59
|t/p
|1686
|0.10
|1.2113
|1.2043
|1.2113
|40.00
|33248.00
|3373
|2004.03.26 10:10
|buy
|1687
|0.10
|1.2115
|1.2085
|1.2155
|3374
|2004.03.26 11:00
|t/p
|1687
|0.10
|1.2155
|1.2085
|1.2155
|40.00
|33288.00
|3375
|2004.03.26 11:10
|buy
|1688
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|3376
|2004.03.26 11:58
|t/p
|1688
|0.10
|1.2162
|1.2092
|1.2162
|40.00
|33328.00
|3377
|2004.03.26 11:59
|buy
|1689
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|3378
|2004.03.26 11:59
|t/p
|1689
|0.10
|1.2162
|1.2092
|1.2162
|40.00
|33368.00
|3379
|2004.03.26 12:10
|buy
|1690
|0.10
|1.2187
|1.2157
|1.2227
|3380
|2004.03.26 13:58
|close
|1690
|0.10
|1.2175
|1.2157
|1.2227
|-12.00
|33356.00
|3381
|2004.03.26 13:58
|sell
|1691
|0.10
|1.2175
|1.2205
|1.2135
|3382
|2004.03.26 14:01
|s/l
|1691
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.2135
|-30.00
|33326.00
|3383
|2004.03.26 14:05
|buy
|1692
|0.10
|1.2177
|1.2147
|1.2217
|3384
|2004.03.26 16:02
|s/l
|1692
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.2217
|-30.00
|33296.00
|3385
|2004.03.26 17:20
|buy
|1693
|0.10
|1.2099
|1.2069
|1.2139
|3386
|2004.03.26 18:51
|t/p
|1693
|0.10
|1.2139
|1.2069
|1.2139
|40.00
|33336.00
|3387
|2004.03.26 18:57
|buy
|1694
|0.10
|1.2094
|1.2064
|1.2134
|3388
|2004.03.26 19:26
|t/p
|1694
|0.10
|1.2134
|1.2064
|1.2134
|40.00
|33376.00
|3389
|2004.03.26 19:26
|sell
|1695
|0.10
|1.2135
|1.2165
|1.2095
|3390
|2004.03.29 00:44
|close
|1695
|0.10
|1.2112
|1.2165
|1.2095
|23.00
|33399.00
|3391
|2004.03.29 00:44
|buy
|1696
|0.10
|1.2112
|1.2082
|1.2152
|3392
|2004.03.29 02:46
|close
|1696
|0.10
|1.2120
|1.2082
|1.2152
|8.00
|33407.00
|3393
|2004.03.29 02:46
|sell
|1697
|0.10
|1.2120
|1.2150
|1.2080
|3394
|2004.03.29 03:41
|t/p
|1697
|0.10
|1.2080
|1.2150
|1.2080
|40.00
|33447.00
|3395
|2004.03.29 03:44
|sell
|1698
|0.10
|1.2115
|1.2145
|1.2075
|3396
|2004.03.29 05:48
|close
|1698
|0.10
|1.2088
|1.2145
|1.2075
|27.00
|33474.00
|3397
|2004.03.29 05:48
|buy
|1699
|0.10
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|3398
|2004.03.29 07:39
|close
|1699
|0.10
|1.2098
|1.2058
|1.2128
|10.00
|33484.00
|3399
|2004.03.29 07:39
|sell
|1700
|0.10
|1.2098
|1.2128
|1.2058
|3400
|2004.03.29 08:34
|t/p
|1700
|0.10
|1.2058
|1.2128
|1.2058
|40.00
|33524.00
|3401
|2004.03.29 08:38
|sell
|1701
|0.10
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|3402
|2004.03.29 08:53
|t/p
|1701
|0.10
|1.2054
|1.2124
|1.2054
|40.00
|33564.00
|3403
|2004.03.29 09:33
|buy
|1702
|0.10
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|3404
|2004.03.29 10:36
|t/p
|1702
|0.10
|1.2120
|1.2050
|1.2120
|40.00
|33604.00
|3405
|2004.03.29 10:42
|buy
|1703
|0.10
|1.2081
|1.2051
|1.2121
|3406
|2004.03.29 11:04
|t/p
|1703
|0.10
|1.2121
|1.2051
|1.2121
|40.00
|33644.00
|3407
|2004.03.29 12:33
|sell
|1704
|0.10
|1.2137
|1.2167
|1.2097
|3408
|2004.03.29 13:39
|close
|1704
|0.10
|1.2115
|1.2167
|1.2097
|22.00
|33666.00
|3409
|2004.03.29 13:39
|buy
|1705
|0.10
|1.2115
|1.2085
|1.2155
|3410
|2004.03.29 14:40
|close
|1705
|0.10
|1.2130
|1.2085
|1.2155
|15.00
|33681.00
|3411
|2004.03.29 14:40
|sell
|1706
|0.10
|1.2130
|1.2160
|1.2090
|3412
|2004.03.29 15:08
|s/l
|1706
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2090
|-30.00
|33651.00
|3413
|2004.03.29 15:10
|buy
|1707
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|3414
|2004.03.29 15:29
|t/p
|1707
|0.10
|1.2162
|1.2092
|1.2162
|40.00
|33691.00
|3415
|2004.03.29 15:35
|buy
|1708
|0.10
|1.2120
|1.2090
|1.2160
|3416
|2004.03.29 15:58
|t/p
|1708
|0.10
|1.2160
|1.2090
|1.2160
|40.00
|33731.00
|3417
|2004.03.29 16:24
|buy
|1709
|0.10
|1.2156
|1.2126
|1.2196
|3418
|2004.03.29 17:26
|close
|1709
|0.10
|1.2160
|1.2126
|1.2196
|4.00
|33735.00
|3419
|2004.03.29 17:26
|sell
|1710
|0.10
|1.2160
|1.2190
|1.2120
|3420
|2004.03.29 19:21
|close
|1710
|0.10
|1.2141
|1.2190
|1.2120
|19.00
|33754.00
|3421
|2004.03.29 19:21
|buy
|1711
|0.10
|1.2141
|1.2111
|1.2181
|3422
|2004.03.29 20:24
|close
|1711
|0.10
|1.2159
|1.2111
|1.2181
|18.00
|33772.00
|3423
|2004.03.29 20:24
|sell
|1712
|0.10
|1.2159
|1.2189
|1.2119
|3424
|2004.03.29 22:35
|close
|1712
|0.10
|1.2143
|1.2189
|1.2119
|16.00
|33788.00
|3425
|2004.03.29 22:35
|buy
|1713
|0.10
|1.2143
|1.2113
|1.2183
|3426
|2004.03.30 01:17
|close
|1713
|0.10
|1.2166
|1.2113
|1.2183
|23.00
|33811.00
|3427
|2004.03.30 01:17
|sell
|1714
|0.10
|1.2166
|1.2196
|1.2126
|3428
|2004.03.30 03:10
|close
|1714
|0.10
|1.2163
|1.2196
|1.2126
|3.00
|33814.00
|3429
|2004.03.30 03:10
|buy
|1715
|0.10
|1.2163
|1.2133
|1.2203
|3430
|2004.03.30 03:14
|t/p
|1715
|0.10
|1.2203
|1.2133
|1.2203
|40.00
|33854.00
|3431
|2004.03.30 03:29
|buy
|1716
|0.10
|1.2164
|1.2134
|1.2204
|3432
|2004.03.30 04:46
|close
|1716
|0.10
|1.2189
|1.2134
|1.2204
|25.00
|33879.00
|3433
|2004.03.30 04:46
|sell
|1717
|0.10
|1.2189
|1.2219
|1.2149
|3434
|2004.03.30 05:58
|close
|1717
|0.10
|1.2182
|1.2219
|1.2149
|7.00
|33886.00
|3435
|2004.03.30 05:58
|buy
|1718
|0.10
|1.2182
|1.2152
|1.2222
|3436
|2004.03.30 07:08
|close
|1718
|0.10
|1.2184
|1.2152
|1.2222
|2.00
|33888.00
|3437
|2004.03.30 07:08
|sell
|1719
|0.10
|1.2184
|1.2214
|1.2144
|3438
|2004.03.30 08:07
|s/l
|1719
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2144
|-30.00
|33858.00
|3439
|2004.03.30 08:14
|buy
|1720
|0.10
|1.2192
|1.2162
|1.2232
|3440
|2004.03.30 09:36
|close
|1720
|0.10
|1.2201
|1.2162
|1.2232
|9.00
|33867.00
|3441
|2004.03.30 09:36
|sell
|1721
|0.10
|1.2201
|1.2231
|1.2161
|3442
|2004.03.30 11:10
|close
|1721
|0.10
|1.2197
|1.2231
|1.2161
|4.00
|33871.00
|3443
|2004.03.30 11:10
|buy
|1722
|0.10
|1.2197
|1.2167
|1.2237
|3444
|2004.03.30 12:28
|close
|1722
|0.10
|1.2219
|1.2167
|1.2237
|22.00
|33893.00
|3445
|2004.03.30 12:28
|sell
|1723
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2179
|3446
|2004.03.30 16:03
|t/p
|1723
|0.10
|1.2179
|1.2249
|1.2179
|40.00
|33933.00
|3447
|2004.03.30 16:43
|sell
|1724
|0.10
|1.2193
|1.2223
|1.2153
|3448
|2004.03.30 22:59
|close
|1724
|0.10
|1.2171
|1.2223
|1.2153
|22.00
|33955.00
|3449
|2004.03.30 22:59
|buy
|1725
|0.10
|1.2171
|1.2141
|1.2211
|3450
|2004.03.30 23:59
|close
|1725
|0.10
|1.2174
|1.2141
|1.2211
|3.00
|33958.00
|3451
|2004.03.30 23:59
|sell
|1726
|0.10
|1.2174
|1.2204
|1.2134
|3452
|2004.03.31 03:14
|s/l
|1726
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2134
|-30.00
|33928.00
|3453
|2004.03.31 03:14
|sell
|1727
|0.10
|1.2202
|1.2232
|1.2162
|3454
|2004.03.31 03:40
|s/l
|1727
|0.10
|1.2232
|1.2232
|1.2162
|-30.00
|33898.00
|3455
|2004.03.31 04:07
|sell
|1728
|0.10
|1.2225
|1.2255
|1.2185
|3456
|2004.03.31 06:58
|s/l
|1728
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2185
|-30.00
|33868.00
|3457
|2004.03.31 06:58
|sell
|1729
|0.10
|1.2253
|1.2283
|1.2213
|3458
|2004.03.31 12:00
|t/p
|1729
|0.10
|1.2213
|1.2283
|1.2213
|40.00
|33908.00
|3459
|2004.03.31 12:54
|sell
|1730
|0.10
|1.2231
|1.2261
|1.2191
|3460
|2004.03.31 14:59
|close
|1730
|0.10
|1.2222
|1.2261
|1.2191
|9.00
|33917.00
|3461
|2004.03.31 14:59
|buy
|1731
|0.10
|1.2222
|1.2192
|1.2262
|3462
|2004.03.31 16:18
|t/p
|1731
|0.10
|1.2262
|1.2192
|1.2262
|40.00
|33957.00
|3463
|2004.03.31 19:18
|sell
|1732
|0.10
|1.2298
|1.2328
|1.2258
|3464
|2004.03.31 21:59
|close
|1732
|0.10
|1.2304
|1.2328
|1.2258
|-6.00
|33951.00
|3465
|2004.03.31 21:59
|buy
|1733
|0.10
|1.2304
|1.2274
|1.2344
|3466
|2004.03.31 23:50
|close
|1733
|0.10
|1.2322
|1.2274
|1.2344
|18.00
|33969.00
|3467
|2004.03.31 23:50
|sell
|1734
|0.10
|1.2322
|1.2352
|1.2282
|3468
|2004.04.01 02:00
|t/p
|1734
|0.10
|1.2282
|1.2352
|1.2282
|40.00
|34009.00
|3469
|2004.04.01 02:47
|sell
|1735
|0.10
|1.2303
|1.2333
|1.2263
|3470
|2004.04.01 07:18
|t/p
|1735
|0.10
|1.2263
|1.2333
|1.2263
|40.00
|34049.00
|3471
|2004.04.01 07:24
|sell
|1736
|0.10
|1.2280
|1.2310
|1.2240
|3472
|2004.04.01 10:26
|s/l
|1736
|0.10
|1.2310
|1.2310
|1.2240
|-30.00
|34019.00
|3473
|2004.04.01 11:22
|sell
|1737
|0.10
|1.2335
|1.2365
|1.2295
|3474
|2004.04.01 13:58
|close
|1737
|0.10
|1.2323
|1.2365
|1.2295
|12.00
|34031.00
|3475
|2004.04.01 13:58
|buy
|1738
|0.10
|1.2323
|1.2293
|1.2363
|3476
|2004.04.01 14:34
|t/p
|1738
|0.10
|1.2363
|1.2293
|1.2363
|40.00
|34071.00
|3477
|2004.04.01 16:13
|sell
|1739
|0.10
|1.2376
|1.2406
|1.2336
|3478
|2004.04.01 17:05
|t/p
|1739
|0.10
|1.2336
|1.2406
|1.2336
|40.00
|34111.00
|3479
|2004.04.01 17:12
|sell
|1740
|0.10
|1.2373
|1.2403
|1.2333
|3480
|2004.04.01 17:59
|t/p
|1740
|0.10
|1.2333
|1.2403
|1.2333
|40.00
|34151.00
|3481
|2004.04.01 19:09
|sell
|1741
|0.10
|1.2359
|1.2389
|1.2319
|3482
|2004.04.02 09:04
|t/p
|1741
|0.10
|1.2319
|1.2389
|1.2319
|40.00
|34191.00
|3483
|2004.04.02 09:10
|sell
|1742
|0.10
|1.2333
|1.2363
|1.2293
|3484
|2004.04.02 10:59
|close
|1742
|0.10
|1.2327
|1.2363
|1.2293
|6.00
|34197.00
|3485
|2004.04.02 10:59
|buy
|1743
|0.10
|1.2327
|1.2297
|1.2367
|3486
|2004.04.02 12:02
|close
|1743
|0.10
|1.2313
|1.2297
|1.2367
|-14.00
|34183.00
|3487
|2004.04.02 12:02
|sell
|1744
|0.10
|1.2313
|1.2343
|1.2273
|3488
|2004.04.02 14:20
|close
|1744
|0.10
|1.2311
|1.2343
|1.2273
|2.00
|34185.00
|3489
|2004.04.02 14:20
|buy
|1745
|0.10
|1.2311
|1.2281
|1.2351
|3490
|2004.04.02 15:00
|s/l
|1745
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2351
|-30.00
|34155.00
|3491
|2004.04.02 15:29
|sell
|1746
|0.10
|1.2327
|1.2357
|1.2287
|3492
|2004.04.02 15:32
|t/p
|1746
|0.10
|1.2287
|1.2357
|1.2287
|40.00
|34195.00
|3493
|2004.04.02 16:21
|sell
|1747
|0.10
|1.2178
|1.2208
|1.2138
|3494
|2004.04.02 16:22
|t/p
|1747
|0.10
|1.2138
|1.2208
|1.2138
|40.00
|34235.00
|3495
|2004.04.02 16:23
|sell
|1748
|0.10
|1.2182
|1.2212
|1.2142
|3496
|2004.04.02 17:58
|t/p
|1748
|0.10
|1.2142
|1.2212
|1.2142
|40.00
|34275.00
|3497
|2004.04.02 19:56
|buy
|1749
|0.10
|1.2105
|1.2075
|1.2145
|3498
|2004.04.05 04:58
|close
|1749
|0.10
|1.2102
|1.2075
|1.2145
|-3.00
|34272.00
|3499
|2004.04.05 04:58
|sell
|1750
|0.10
|1.2102
|1.2132
|1.2062
|3500
|2004.04.05 05:58
|close
|1750
|0.10
|1.2105
|1.2132
|1.2062
|-3.00
|34269.00
|3501
|2004.04.05 05:58
|buy
|1751
|0.10
|1.2105
|1.2075
|1.2145
|3502
|2004.04.05 10:58
|close
|1751
|0.10
|1.2123
|1.2075
|1.2145
|18.00
|34287.00
|3503
|2004.04.05 10:58
|sell
|1752
|0.10
|1.2123
|1.2153
|1.2083
|3504
|2004.04.05 12:38
|close
|1752
|0.10
|1.2087
|1.2153
|1.2083
|36.00
|34323.00
|3505
|2004.04.05 12:38
|buy
|1753
|0.10
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|3506
|2004.04.05 14:35
|s/l
|1753
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.2127
|-30.00
|34293.00
|3507
|2004.04.05 14:35
|buy
|1754
|0.10
|1.2059
|1.2029
|1.2099
|3508
|2004.04.05 14:36
|s/l
|1754
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.2099
|-30.00
|34263.00
|3509
|2004.04.05 15:37
|buy
|1755
|0.10
|1.2000
|1.1970
|1.2040
|3510
|2004.04.05 18:58
|close
|1755
|0.10
|1.2010
|1.1970
|1.2040
|10.00
|34273.00
|3511
|2004.04.05 18:58
|sell
|1756
|0.10
|1.2010
|1.2040
|1.1970
|3512
|2004.04.05 20:54
|close
|1756
|0.10
|1.2003
|1.2040
|1.1970
|7.00
|34280.00
|3513
|2004.04.05 20:54
|buy
|1757
|0.10
|1.2003
|1.1973
|1.2043
|3514
|2004.04.05 21:58
|close
|1757
|0.10
|1.2016
|1.1973
|1.2043
|13.00
|34293.00
|3515
|2004.04.05 21:58
|sell
|1758
|0.10
|1.2016
|1.2046
|1.1976
|3516
|2004.04.06 00:30
|close
|1758
|0.10
|1.2002
|1.2046
|1.1976
|14.00
|34307.00
|3517
|2004.04.06 00:30
|buy
|1759
|0.10
|1.2002
|1.1972
|1.2042
|3518
|2004.04.06 09:00
|t/p
|1759
|0.10
|1.2042
|1.1972
|1.2042
|40.00
|34347.00
|3519
|2004.04.06 09:54
|buy
|1760
|0.10
|1.2028
|1.1998
|1.2068
|3520
|2004.04.06 11:00
|t/p
|1760
|0.10
|1.2068
|1.1998
|1.2068
|40.00
|34387.00
|3521
|2004.04.06 11:34
|buy
|1761
|0.10
|1.2050
|1.2020
|1.2090
|3522
|2004.04.06 11:59
|t/p
|1761
|0.10
|1.2090
|1.2020
|1.2090
|40.00
|34427.00
|3523
|2004.04.06 12:11
|buy
|1762
|0.10
|1.2095
|1.2065
|1.2135
|3524
|2004.04.06 15:04
|close
|1762
|0.10
|1.2112
|1.2065
|1.2135
|17.00
|34444.00
|3525
|2004.04.06 15:04
|sell
|1763
|0.10
|1.2112
|1.2142
|1.2072
|3526
|2004.04.06 15:27
|t/p
|1763
|0.10
|1.2072
|1.2142
|1.2072
|40.00
|34484.00
|3527
|2004.04.06 16:02
|buy
|1764
|0.10
|1.2065
|1.2035
|1.2105
|3528
|2004.04.06 18:00
|t/p
|1764
|0.10
|1.2105
|1.2035
|1.2105
|40.00
|34524.00
|3529
|2004.04.06 18:24
|buy
|1765
|0.10
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|3530
|2004.04.06 20:52
|close
|1765
|0.10
|1.2105
|1.2058
|1.2128
|17.00
|34541.00
|3531
|2004.04.06 20:52
|sell
|1766
|0.10
|1.2105
|1.2135
|1.2065
|3532
|2004.04.06 22:15
|s/l
|1766
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2065
|-30.00
|34511.00
|3533
|2004.04.06 22:20
|buy
|1767
|0.10
|1.2095
|1.2065
|1.2135
|3534
|2004.04.06 23:12
|t/p
|1767
|0.10
|1.2135
|1.2065
|1.2135
|40.00
|34551.00
|3535
|2004.04.06 23:16
|buy
|1768
|0.10
|1.2119
|1.2089
|1.2159
|3536
|2004.04.07 00:58
|close
|1768
|0.10
|1.2144
|1.2089
|1.2159
|25.00
|34576.00
|3537
|2004.04.07 00:58
|sell
|1769
|0.10
|1.2144
|1.2174
|1.2104
|3538
|2004.04.07 01:59
|close
|1769
|0.10
|1.2124
|1.2174
|1.2104
|20.00
|34596.00
|3539
|2004.04.07 01:59
|buy
|1770
|0.10
|1.2124
|1.2094
|1.2164
|3540
|2004.04.07 02:15
|s/l
|1770
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.2164
|-30.00
|34566.00
|3541
|2004.04.07 02:44
|sell
|1771
|0.10
|1.2125
|1.2155
|1.2085
|3542
|2004.04.07 03:13
|t/p
|1771
|0.10
|1.2085
|1.2155
|1.2085
|40.00
|34606.00
|3543
|2004.04.07 03:44
|sell
|1772
|0.10
|1.2097
|1.2127
|1.2057
|3544
|2004.04.07 08:06
|t/p
|1772
|0.10
|1.2057
|1.2127
|1.2057
|40.00
|34646.00
|3545
|2004.04.07 08:35
|sell
|1773
|0.10
|1.2069
|1.2099
|1.2029
|3546
|2004.04.07 09:35
|close
|1773
|0.10
|1.2070
|1.2099
|1.2029
|-1.00
|34645.00
|3547
|2004.04.07 09:35
|buy
|1774
|0.10
|1.2070
|1.2040
|1.2110
|3548
|2004.04.07 10:46
|close
|1774
|0.10
|1.2091
|1.2040
|1.2110
|21.00
|34666.00
|3549
|2004.04.07 10:46
|sell
|1775
|0.10
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|3550
|2004.04.07 13:41
|s/l
|1775
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2051
|-30.00
|34636.00
|3551
|2004.04.07 14:23
|sell
|1776
|0.10
|1.2119
|1.2149
|1.2079
|3552
|2004.04.07 16:23
|s/l
|1776
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2079
|-30.00
|34606.00
|3553
|2004.04.07 17:20
|sell
|1777
|0.10
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|3554
|2004.04.07 20:59
|close
|1777
|0.10
|1.2178
|1.2207
|1.2137
|-1.00
|34605.00
|3555
|2004.04.07 20:59
|buy
|1778
|0.10
|1.2178
|1.2148
|1.2218
|3556
|2004.04.07 23:51
|close
|1778
|0.10
|1.2180
|1.2148
|1.2218
|2.00
|34607.00
|3557
|2004.04.07 23:51
|sell
|1779
|0.10
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|3558
|2004.04.08 06:44
|s/l
|1779
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2140
|-30.00
|34577.00
|3559
|2004.04.08 07:08
|sell
|1780
|0.10
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|3560
|2004.04.08 10:03
|t/p
|1780
|0.10
|1.2166
|1.2236
|1.2166
|40.00
|34617.00
|3561
|2004.04.08 10:39
|sell
|1781
|0.10
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|3562
|2004.04.08 12:05
|t/p
|1781
|0.10
|1.2136
|1.2206
|1.2136
|40.00
|34657.00
|3563
|2004.04.08 12:16
|sell
|1782
|0.10
|1.2158
|1.2188
|1.2118
|3564
|2004.04.08 13:02
|t/p
|1782
|0.10
|1.2118
|1.2188
|1.2118
|40.00
|34697.00
|3565
|2004.04.08 13:03
|sell
|1783
|0.10
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|3566
|2004.04.08 13:04
|t/p
|1783
|0.10
|1.2110
|1.2180
|1.2110
|40.00
|34737.00
|3567
|2004.04.08 13:06
|sell
|1784
|0.10
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|3568
|2004.04.08 13:58
|t/p
|1784
|0.10
|1.2110
|1.2180
|1.2110
|40.00
|34777.00
|3569
|2004.04.08 14:10
|sell
|1785
|0.10
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|3570
|2004.04.08 15:19
|close
|1785
|0.10
|1.2071
|1.2121
|1.2051
|20.00
|34797.00
|3571
|2004.04.08 15:19
|buy
|1786
|0.10
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|3572
|2004.04.08 16:48
|t/p
|1786
|0.10
|1.2111
|1.2041
|1.2111
|40.00
|34837.00
|3573
|2004.04.08 16:57
|buy
|1787
|0.10
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|3574
|2004.04.08 17:47
|t/p
|1787
|0.10
|1.2120
|1.2050
|1.2120
|40.00
|34877.00
|3575
|2004.04.08 17:47
|sell
|1788
|0.10
|1.2120
|1.2150
|1.2080
|3576
|2004.04.08 17:56
|t/p
|1788
|0.10
|1.2080
|1.2150
|1.2080
|40.00
|34917.00
|3577
|2004.04.08 18:29
|sell
|1789
|0.10
|1.2090
|1.2120
|1.2050
|3578
|2004.04.08 19:54
|close
|1789
|0.10
|1.2070
|1.2120
|1.2050
|20.00
|34937.00
|3579
|2004.04.08 19:54
|buy
|1790
|0.10
|1.2070
|1.2040
|1.2110
|3580
|2004.04.09 00:39
|close
|1790
|0.10
|1.2088
|1.2040
|1.2110
|18.00
|34955.00
|3581
|2004.04.09 00:39
|sell
|1791
|0.10
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|3582
|2004.04.09 01:46
|close
|1791
|0.10
|1.2076
|1.2118
|1.2048
|12.00
|34967.00
|3583
|2004.04.09 01:46
|buy
|1792
|0.10
|1.2076
|1.2046
|1.2116
|3584
|2004.04.09 03:12
|close
|1792
|0.10
|1.2096
|1.2046
|1.2116
|20.00
|34987.00
|3585
|2004.04.09 03:12
|sell
|1793
|0.10
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|3586
|2004.04.09 06:40
|close
|1793
|0.10
|1.2065
|1.2126
|1.2056
|31.00
|35018.00
|3587
|2004.04.09 06:40
|buy
|1794
|0.10
|1.2065
|1.2035
|1.2105
|3588
|2004.04.09 08:27
|t/p
|1794
|0.10
|1.2105
|1.2035
|1.2105
|40.00
|35058.00
|3589
|2004.04.12 00:22
|buy
|1795
|0.10
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|3590
|2004.04.12 08:59
|close
|1795
|0.10
|1.2069
|1.2052
|1.2122
|-13.00
|35045.00
|3591
|2004.04.12 08:59
|sell
|1796
|0.10
|1.2069
|1.2099
|1.2029
|3592
|2004.04.12 10:10
|close
|1796
|0.10
|1.2074
|1.2099
|1.2029
|-5.00
|35040.00
|3593
|2004.04.12 10:10
|buy
|1797
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2114
|3594
|2004.04.12 16:04
|close
|1797
|0.10
|1.2072
|1.2044
|1.2114
|-2.00
|35038.00
|3595
|2004.04.12 16:04
|sell
|1798
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.2032
|3596
|2004.04.12 17:44
|close
|1798
|0.10
|1.2066
|1.2102
|1.2032
|6.00
|35044.00
|3597
|2004.04.12 17:44
|buy
|1799
|0.10
|1.2066
|1.2036
|1.2106
|3598
|2004.04.12 18:50
|close
|1799
|0.10
|1.2070
|1.2036
|1.2106
|4.00
|35048.00
|3599
|2004.04.12 18:50
|sell
|1800
|0.10
|1.2070
|1.2100
|1.2030
|3600
|2004.04.12 19:53
|close
|1800
|0.10
|1.2067
|1.2100
|1.2030
|3.00
|35051.00
|3601
|2004.04.12 19:53
|buy
|1801
|0.10
|1.2067
|1.2037
|1.2107
|3602
|2004.04.12 22:44
|close
|1801
|0.10
|1.2073
|1.2037
|1.2107
|6.00
|35057.00
|3603
|2004.04.12 22:44
|sell
|1802
|0.10
|1.2073
|1.2103
|1.2033
|3604
|2004.04.13 01:34
|close
|1802
|0.10
|1.2063
|1.2103
|1.2033
|10.00
|35067.00
|3605
|2004.04.13 01:34
|buy
|1803
|0.10
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|3606
|2004.04.13 08:03
|close
|1803
|0.10
|1.2076
|1.2033
|1.2103
|13.00
|35080.00
|3607
|2004.04.13 08:03
|sell
|1804
|0.10
|1.2076
|1.2106
|1.2036
|3608
|2004.04.13 08:24
|t/p
|1804
|0.10
|1.2036
|1.2106
|1.2036
|40.00
|35120.00
|3609
|2004.04.13 08:33
|sell
|1805
|0.10
|1.2076
|1.2106
|1.2036
|3610
|2004.04.13 08:37
|t/p
|1805
|0.10
|1.2036
|1.2106
|1.2036
|40.00
|35160.00
|3611
|2004.04.13 08:48
|sell
|1806
|0.10
|1.2076
|1.2106
|1.2036
|3612
|2004.04.13 08:52
|t/p
|1806
|0.10
|1.2036
|1.2106
|1.2036
|40.00
|35200.00
|3613
|2004.04.13 09:29
|sell
|1807
|0.10
|1.2005
|1.2035
|1.1965
|3614
|2004.04.13 10:36
|close
|1807
|0.10
|1.1990
|1.2035
|1.1965
|15.00
|35215.00
|3615
|2004.04.13 10:36
|buy
|1808
|0.10
|1.1990
|1.1960
|1.2030
|3616
|2004.04.13 14:52
|s/l
|1808
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.2030
|-30.00
|35185.00
|3617
|2004.04.13 15:51
|buy
|1809
|0.10
|1.1930
|1.1900
|1.1970
|3618
|2004.04.14 07:39
|s/l
|1809
|0.10
|1.1900
|1.1900
|1.1970
|-30.00
|35155.00
|3619
|2004.04.14 08:34
|buy
|1810
|0.10
|1.1908
|1.1878
|1.1948
|3620
|2004.04.14 09:00
|t/p
|1810
|0.10
|1.1948
|1.1878
|1.1948
|40.00
|35195.00
|3621
|2004.04.14 09:28
|buy
|1811
|0.10
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|3622
|2004.04.14 11:25
|s/l
|1811
|0.10
|1.1917
|1.1917
|1.1987
|-30.00
|35165.00
|3623
|2004.04.14 12:32
|buy
|1812
|0.10
|1.1902
|1.1872
|1.1942
|3624
|2004.04.14 13:59
|close
|1812
|0.10
|1.1924
|1.1872
|1.1942
|22.00
|35187.00
|3625
|2004.04.14 13:59
|sell
|1813
|0.10
|1.1924
|1.1954
|1.1884
|3626
|2004.04.14 14:29
|t/p
|1813
|0.10
|1.1884
|1.1954
|1.1884
|40.00
|35227.00
|3627
|2004.04.14 15:20
|buy
|1814
|0.10
|1.1881
|1.1851
|1.1921
|3628
|2004.04.14 16:06
|t/p
|1814
|0.10
|1.1921
|1.1851
|1.1921
|40.00
|35267.00
|3629
|2004.04.14 16:25
|buy
|1815
|0.10
|1.1897
|1.1867
|1.1937
|3630
|2004.04.14 17:05
|t/p
|1815
|0.10
|1.1937
|1.1867
|1.1937
|40.00
|35307.00
|3631
|2004.04.14 17:17
|buy
|1816
|0.10
|1.1922
|1.1892
|1.1962
|3632
|2004.04.14 19:59
|close
|1816
|0.10
|1.1943
|1.1892
|1.1962
|21.00
|35328.00
|3633
|2004.04.14 19:59
|sell
|1817
|0.10
|1.1943
|1.1973
|1.1903
|3634
|2004.04.14 20:03
|s/l
|1817
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.1903
|-30.00
|35298.00
|3635
|2004.04.14 20:14
|buy
|1818
|0.10
|1.1942
|1.1912
|1.1982
|3636
|2004.04.15 05:12
|s/l
|1818
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1982
|-30.00
|35268.00
|3637
|2004.04.15 06:04
|buy
|1819
|0.10
|1.1927
|1.1897
|1.1967
|3638
|2004.04.15 07:00
|t/p
|1819
|0.10
|1.1967
|1.1897
|1.1967
|40.00
|35308.00
|3639
|2004.04.15 07:34
|buy
|1820
|0.10
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|3640
|2004.04.15 09:00
|t/p
|1820
|0.10
|1.1987
|1.1917
|1.1987
|40.00
|35348.00
|3641
|2004.04.15 12:02
|buy
|1821
|0.10
|1.1904
|1.1874
|1.1944
|3642
|2004.04.15 13:38
|close
|1821
|0.10
|1.1915
|1.1874
|1.1944
|11.00
|35359.00
|3643
|2004.04.15 13:38
|sell
|1822
|0.10
|1.1915
|1.1945
|1.1875
|3644
|2004.04.15 14:56
|close
|1822
|0.10
|1.1912
|1.1945
|1.1875
|3.00
|35362.00
|3645
|2004.04.15 14:56
|buy
|1823
|0.10
|1.1912
|1.1882
|1.1952
|3646
|2004.04.15 15:36
|t/p
|1823
|0.10
|1.1952
|1.1882
|1.1952
|40.00
|35402.00
|3647
|2004.04.15 15:54
|buy
|1824
|0.10
|1.1923
|1.1893
|1.1963
|3648
|2004.04.15 16:57
|close
|1824
|0.10
|1.1942
|1.1893
|1.1963
|19.00
|35421.00
|3649
|2004.04.15 16:57
|sell
|1825
|0.10
|1.1942
|1.1972
|1.1902
|3650
|2004.04.15 17:25
|t/p
|1825
|0.10
|1.1902
|1.1972
|1.1902
|40.00
|35461.00
|3651
|2004.04.15 17:29
|sell
|1826
|0.10
|1.1937
|1.1967
|1.1897
|3652
|2004.04.15 18:25
|t/p
|1826
|0.10
|1.1897
|1.1967
|1.1897
|40.00
|35501.00
|3653
|2004.04.15 18:25
|buy
|1827
|0.10
|1.1895
|1.1865
|1.1935
|3654
|2004.04.15 18:31
|t/p
|1827
|0.10
|1.1935
|1.1865
|1.1935
|40.00
|35541.00
|3655
|2004.04.15 18:31
|sell
|1828
|0.10
|1.1939
|1.1969
|1.1899
|3656
|2004.04.15 19:31
|s/l
|1828
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.1899
|-30.00
|35511.00
|3657
|2004.04.15 20:51
|buy
|1829
|0.10
|1.1972
|1.1942
|1.2012
|3658
|2004.04.15 21:56
|close
|1829
|0.10
|1.1984
|1.1942
|1.2012
|12.00
|35523.00
|3659
|2004.04.15 21:56
|sell
|1830
|0.10
|1.1984
|1.2014
|1.1944
|3660
|2004.04.16 03:39
|close
|1830
|0.10
|1.1961
|1.2014
|1.1944
|23.00
|35546.00
|3661
|2004.04.16 03:39
|buy
|1831
|0.10
|1.1961
|1.1931
|1.2001
|3662
|2004.04.16 04:35
|t/p
|1831
|0.10
|1.2001
|1.1931
|1.2001
|40.00
|35586.00
|3663
|2004.04.16 04:39
|buy
|1832
|0.10
|1.1979
|1.1949
|1.2019
|3664
|2004.04.16 05:42
|close
|1832
|0.10
|1.1988
|1.1949
|1.2019
|9.00
|35595.00
|3665
|2004.04.16 05:42
|sell
|1833
|0.10
|1.1988
|1.2018
|1.1948
|3666
|2004.04.16 06:47
|s/l
|1833
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1948
|-30.00
|35565.00
|3667
|2004.04.16 07:10
|sell
|1834
|0.10
|1.2017
|1.2047
|1.1977
|3668
|2004.04.16 08:06
|t/p
|1834
|0.10
|1.1977
|1.2047
|1.1977
|40.00
|35605.00
|3669
|2004.04.16 08:14
|sell
|1835
|0.10
|1.1999
|1.2029
|1.1959
|3670
|2004.04.16 09:58
|close
|1835
|0.10
|1.1997
|1.2029
|1.1959
|2.00
|35607.00
|3671
|2004.04.16 09:58
|buy
|1836
|0.10
|1.1997
|1.1967
|1.2037
|3672
|2004.04.16 11:02
|s/l
|1836
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.2037
|-30.00
|35577.00
|3673
|2004.04.16 11:05
|sell
|1837
|0.10
|1.1981
|1.2011
|1.1941
|3674
|2004.04.16 13:00
|t/p
|1837
|0.10
|1.1941
|1.2011
|1.1941
|40.00
|35617.00
|3675
|2004.04.16 13:04
|sell
|1838
|0.10
|1.1948
|1.1978
|1.1908
|3676
|2004.04.16 14:25
|close
|1838
|0.10
|1.1928
|1.1978
|1.1908
|20.00
|35637.00
|3677
|2004.04.16 14:25
|buy
|1839
|0.10
|1.1928
|1.1898
|1.1968
|3678
|2004.04.16 15:05
|t/p
|1839
|0.10
|1.1968
|1.1898
|1.1968
|40.00
|35677.00
|3679
|2004.04.16 15:24
|buy
|1840
|0.10
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|3680
|2004.04.16 15:35
|t/p
|1840
|0.10
|1.1987
|1.1917
|1.1987
|40.00
|35717.00
|3681
|2004.04.16 16:22
|buy
|1841
|0.10
|1.2001
|1.1971
|1.2041
|3682
|2004.04.16 17:31
|close
|1841
|0.10
|1.2034
|1.1971
|1.2041
|33.00
|35750.00
|3683
|2004.04.16 17:31
|sell
|1842
|0.10
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|3684
|2004.04.16 18:21
|t/p
|1842
|0.10
|1.1994
|1.2064
|1.1994
|40.00
|35790.00
|3685
|2004.04.16 18:30
|sell
|1843
|0.10
|1.2025
|1.2055
|1.1985
|3686
|2004.04.19 01:49
|close
|1843
|0.10
|1.2018
|1.2055
|1.1985
|7.00
|35797.00
|3687
|2004.04.19 01:49
|buy
|1844
|0.10
|1.2018
|1.1988
|1.2058
|3688
|2004.04.19 02:50
|close
|1844
|0.10
|1.2020
|1.1988
|1.2058
|2.00
|35799.00
|3689
|2004.04.19 02:50
|sell
|1845
|0.10
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|3690
|2004.04.19 08:07
|close
|1845
|0.10
|1.2033
|1.2050
|1.1980
|-13.00
|35786.00
|3691
|2004.04.19 08:07
|buy
|1846
|0.10
|1.2033
|1.2003
|1.2073
|3692
|2004.04.19 09:11
|close
|1846
|0.10
|1.2059
|1.2003
|1.2073
|26.00
|35812.00
|3693
|2004.04.19 09:11
|sell
|1847
|0.10
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|3694
|2004.04.19 10:38
|close
|1847
|0.10
|1.2048
|1.2089
|1.2019
|11.00
|35823.00
|3695
|2004.04.19 10:38
|buy
|1848
|0.10
|1.2048
|1.2018
|1.2088
|3696
|2004.04.19 12:14
|close
|1848
|0.10
|1.2071
|1.2018
|1.2088
|23.00
|35846.00
|3697
|2004.04.19 12:14
|sell
|1849
|0.10
|1.2071
|1.2101
|1.2031
|3698
|2004.04.19 13:58
|close
|1849
|0.10
|1.2054
|1.2101
|1.2031
|17.00
|35863.00
|3699
|2004.04.19 13:58
|buy
|1850
|0.10
|1.2054
|1.2024
|1.2094
|3700
|2004.04.19 15:22
|close
|1850
|0.10
|1.2045
|1.2024
|1.2094
|-9.00
|35854.00
|3701
|2004.04.19 15:22
|sell
|1851
|0.10
|1.2045
|1.2075
|1.2005
|3702
|2004.04.19 16:58
|close
|1851
|0.10
|1.2030
|1.2075
|1.2005
|15.00
|35869.00
|3703
|2004.04.19 16:58
|buy
|1852
|0.10
|1.2030
|1.2000
|1.2070
|3704
|2004.04.19 18:03
|close
|1852
|0.10
|1.2021
|1.2000
|1.2070
|-9.00
|35860.00
|3705
|2004.04.19 18:03
|sell
|1853
|0.10
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|3706
|2004.04.19 19:27
|close
|1853
|0.10
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|0.00
|35860.00
|3707
|2004.04.19 19:27
|buy
|1854
|0.10
|1.2021
|1.1991
|1.2061
|3708
|2004.04.19 23:28
|close
|1854
|0.10
|1.2025
|1.1991
|1.2061
|4.00
|35864.00
|3709
|2004.04.19 23:28
|sell
|1855
|0.10
|1.2025
|1.2055
|1.1985
|3710
|2004.04.20 02:19
|t/p
|1855
|0.10
|1.1985
|1.2055
|1.1985
|40.00
|35904.00
|3711
|2004.04.20 02:21
|sell
|1856
|0.10
|1.2008
|1.2038
|1.1968
|3712
|2004.04.20 03:16
|t/p
|1856
|0.10
|1.1968
|1.2038
|1.1968
|40.00
|35944.00
|3713
|2004.04.20 03:20
|sell
|1857
|0.10
|1.2001
|1.2031
|1.1961
|3714
|2004.04.20 04:15
|t/p
|1857
|0.10
|1.1961
|1.2031
|1.1961
|40.00
|35984.00
|3715
|2004.04.20 04:19
|sell
|1858
|0.10
|1.1974
|1.2004
|1.1934
|3716
|2004.04.20 07:12
|t/p
|1858
|0.10
|1.1934
|1.2004
|1.1934
|40.00
|36024.00
|3717
|2004.04.20 07:15
|sell
|1859
|0.10
|1.1971
|1.2001
|1.1931
|3718
|2004.04.20 08:08
|t/p
|1859
|0.10
|1.1931
|1.2001
|1.1931
|40.00
|36064.00
|3719
|2004.04.20 08:13
|sell
|1860
|0.10
|1.1940
|1.1970
|1.1900
|3720
|2004.04.20 09:53
|close
|1860
|0.10
|1.1936
|1.1970
|1.1900
|4.00
|36068.00
|3721
|2004.04.20 09:53
|buy
|1861
|0.10
|1.1936
|1.1906
|1.1976
|3722
|2004.04.20 10:59
|close
|1861
|0.10
|1.1946
|1.1906
|1.1976
|10.00
|36078.00
|3723
|2004.04.20 10:59
|sell
|1862
|0.10
|1.1946
|1.1976
|1.1906
|3724
|2004.04.20 13:03
|t/p
|1862
|0.10
|1.1906
|1.1976
|1.1906
|40.00
|36118.00
|3725
|2004.04.20 13:07
|sell
|1863
|0.10
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|3726
|2004.04.20 15:49
|close
|1863
|0.10
|1.1898
|1.1948
|1.1878
|20.00
|36138.00
|3727
|2004.04.20 15:49
|buy
|1864
|0.10
|1.1898
|1.1868
|1.1938
|3728
|2004.04.20 16:58
|close
|1864
|0.10
|1.1915
|1.1868
|1.1938
|17.00
|36155.00
|3729
|2004.04.20 16:58
|sell
|1865
|0.10
|1.1915
|1.1945
|1.1875
|3730
|2004.04.20 18:54
|close
|1865
|0.10
|1.1904
|1.1945
|1.1875
|11.00
|36166.00
|3731
|2004.04.20 18:54
|buy
|1866
|0.10
|1.1904
|1.1874
|1.1944
|3732
|2004.04.20 21:12
|close
|1866
|0.10
|1.1908
|1.1874
|1.1944
|4.00
|36170.00
|3733
|2004.04.20 21:12
|sell
|1867
|0.10
|1.1908
|1.1938
|1.1868
|3734
|2004.04.20 21:46
|t/p
|1867
|0.10
|1.1868
|1.1938
|1.1868
|40.00
|36210.00
|3735
|2004.04.20 22:35
|buy
|1868
|0.10
|1.1860
|1.1830
|1.1900
|3736
|2004.04.21 00:45
|s/l
|1868
|0.10
|1.1830
|1.1830
|1.1900
|-30.00
|36180.00
|3737
|2004.04.21 01:46
|buy
|1869
|0.10
|1.1836
|1.1806
|1.1876
|3738
|2004.04.21 04:59
|close
|1869
|0.10
|1.1833
|1.1806
|1.1876
|-3.00
|36177.00
|3739
|2004.04.21 04:59
|sell
|1870
|0.10
|1.1833
|1.1863
|1.1793
|3740
|2004.04.21 05:59
|close
|1870
|0.10
|1.1832
|1.1863
|1.1793
|1.00
|36178.00
|3741
|2004.04.21 05:59
|buy
|1871
|0.10
|1.1832
|1.1802
|1.1872
|3742
|2004.04.21 07:59
|close
|1871
|0.10
|1.1841
|1.1802
|1.1872
|9.00
|36187.00
|3743
|2004.04.21 07:59
|sell
|1872
|0.10
|1.1841
|1.1871
|1.1801
|3744
|2004.04.21 09:13
|close
|1872
|0.10
|1.1836
|1.1871
|1.1801
|5.00
|36192.00
|3745
|2004.04.21 09:13
|buy
|1873
|0.10
|1.1836
|1.1806
|1.1876
|3746
|2004.04.21 16:00
|t/p
|1873
|0.10
|1.1876
|1.1806
|1.1876
|40.00
|36232.00
|3747
|2004.04.21 16:40
|buy
|1874
|0.10
|1.1841
|1.1811
|1.1881
|3748
|2004.04.21 17:05
|t/p
|1874
|0.10
|1.1881
|1.1811
|1.1881
|40.00
|36272.00
|3749
|2004.04.21 17:06
|buy
|1875
|0.10
|1.1872
|1.1842
|1.1912
|3750
|2004.04.21 17:35
|s/l
|1875
|0.10
|1.1842
|1.1842
|1.1912
|-30.00
|36242.00
|3751
|2004.04.21 18:13
|buy
|1876
|0.10
|1.1853
|1.1823
|1.1893
|3752
|2004.04.21 20:37
|s/l
|1876
|0.10
|1.1823
|1.1823
|1.1893
|-30.00
|36212.00
|3753
|2004.04.21 21:18
|buy
|1877
|0.10
|1.1832
|1.1802
|1.1872
|3754
|2004.04.22 00:25
|s/l
|1877
|0.10
|1.1802
|1.1802
|1.1872
|-30.00
|36182.00
|3755
|2004.04.22 01:15
|buy
|1878
|0.10
|1.1800
|1.1770
|1.1840
|3756
|2004.04.22 02:00
|t/p
|1878
|0.10
|1.1840
|1.1770
|1.1840
|40.00
|36222.00
|3757
|2004.04.22 02:58
|buy
|1879
|0.10
|1.1795
|1.1765
|1.1835
|3758
|2004.04.22 03:00
|t/p
|1879
|0.10
|1.1835
|1.1765
|1.1835
|40.00
|36262.00
|3759
|2004.04.22 03:25
|buy
|1880
|0.10
|1.1828
|1.1798
|1.1868
|3760
|2004.04.22 08:50
|s/l
|1880
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.1868
|-30.00
|36232.00
|3761
|2004.04.22 09:14
|buy
|1881
|0.10
|1.1806
|1.1776
|1.1846
|3762
|2004.04.22 11:00
|t/p
|1881
|0.10
|1.1846
|1.1776
|1.1846
|40.00
|36272.00
|3763
|2004.04.22 11:46
|buy
|1882
|0.10
|1.1826
|1.1796
|1.1866
|3764
|2004.04.22 12:08
|t/p
|1882
|0.10
|1.1866
|1.1796
|1.1866
|40.00
|36312.00
|3765
|2004.04.22 12:10
|buy
|1883
|0.10
|1.1831
|1.1801
|1.1871
|3766
|2004.04.22 13:06
|t/p
|1883
|0.10
|1.1871
|1.1801
|1.1871
|40.00
|36352.00
|3767
|2004.04.22 13:09
|buy
|1884
|0.10
|1.1866
|1.1836
|1.1906
|3768
|2004.04.22 14:58
|close
|1884
|0.10
|1.1881
|1.1836
|1.1906
|15.00
|36367.00
|3769
|2004.04.22 14:58
|sell
|1885
|0.10
|1.1881
|1.1911
|1.1841
|3770
|2004.04.22 15:58
|close
|1885
|0.10
|1.1880
|1.1911
|1.1841
|1.00
|36368.00
|3771
|2004.04.22 15:58
|buy
|1886
|0.10
|1.1880
|1.1850
|1.1920
|3772
|2004.04.22 18:03
|s/l
|1886
|0.10
|1.1850
|1.1850
|1.1920
|-30.00
|36338.00
|3773
|2004.04.22 18:03
|buy
|1887
|0.10
|1.1852
|1.1822
|1.1892
|3774
|2004.04.22 19:26
|close
|1887
|0.10
|1.1869
|1.1822
|1.1892
|17.00
|36355.00
|3775
|2004.04.22 19:26
|sell
|1888
|0.10
|1.1869
|1.1899
|1.1829
|3776
|2004.04.22 20:35
|close
|1888
|0.10
|1.1854
|1.1899
|1.1829
|15.00
|36370.00
|3777
|2004.04.22 20:35
|buy
|1889
|0.10
|1.1854
|1.1824
|1.1894
|3778
|2004.04.22 20:54
|t/p
|1889
|0.10
|1.1894
|1.1824
|1.1894
|40.00
|36410.00
|3779
|2004.04.22 22:50
|sell
|1890
|0.10
|1.1915
|1.1945
|1.1875
|3780
|2004.04.23 00:29
|close
|1890
|0.10
|1.1906
|1.1945
|1.1875
|9.00
|36419.00
|3781
|2004.04.23 00:29
|buy
|1891
|0.10
|1.1906
|1.1876
|1.1946
|3782
|2004.04.23 01:55
|t/p
|1891
|0.10
|1.1946
|1.1876
|1.1946
|40.00
|36459.00
|3783
|2004.04.23 02:42
|sell
|1892
|0.10
|1.1925
|1.1955
|1.1885
|3784
|2004.04.23 10:16
|t/p
|1892
|0.10
|1.1885
|1.1955
|1.1885
|40.00
|36499.00
|3785
|2004.04.23 10:24
|sell
|1893
|0.10
|1.1895
|1.1925
|1.1855
|3786
|2004.04.23 12:16
|close
|1893
|0.10
|1.1895
|1.1925
|1.1855
|0.00
|36499.00
|3787
|2004.04.23 12:16
|buy
|1894
|0.10
|1.1895
|1.1865
|1.1935
|3788
|2004.04.23 13:19
|close
|1894
|0.10
|1.1895
|1.1865
|1.1935
|0.00
|36499.00
|3789
|2004.04.23 13:19
|sell
|1895
|0.10
|1.1895
|1.1925
|1.1855
|3790
|2004.04.23 14:11
|t/p
|1895
|0.10
|1.1855
|1.1925
|1.1855
|40.00
|36539.00
|3791
|2004.04.23 14:16
|sell
|1896
|0.10
|1.1889
|1.1919
|1.1849
|3792
|2004.04.23 14:22
|t/p
|1896
|0.10
|1.1849
|1.1919
|1.1849
|40.00
|36579.00
|3793
|2004.04.23 14:26
|sell
|1897
|0.10
|1.1889
|1.1919
|1.1849
|3794
|2004.04.23 14:59
|t/p
|1897
|0.10
|1.1849
|1.1919
|1.1849
|40.00
|36619.00
|3795
|2004.04.23 15:16
|sell
|1898
|0.10
|1.1837
|1.1867
|1.1797
|3796
|2004.04.23 18:58
|close
|1898
|0.10
|1.1801
|1.1867
|1.1797
|36.00
|36655.00
|3797
|2004.04.23 18:58
|buy
|1899
|0.10
|1.1801
|1.1771
|1.1841
|3798
|2004.04.26 00:23
|close
|1899
|0.10
|1.1810
|1.1771
|1.1841
|9.00
|36664.00
|3799
|2004.04.26 00:23
|sell
|1900
|0.10
|1.1810
|1.1840
|1.1770
|3800
|2004.04.26 02:03
|t/p
|1900
|0.10
|1.1770
|1.1840
|1.1770
|40.00
|36704.00
|3801
|2004.04.26 02:06
|sell
|1901
|0.10
|1.1796
|1.1826
|1.1756
|3802
|2004.04.26 04:57
|close
|1901
|0.10
|1.1779
|1.1826
|1.1756
|17.00
|36721.00
|3803
|2004.04.26 04:57
|buy
|1902
|0.10
|1.1779
|1.1749
|1.1819
|3804
|2004.04.26 09:09
|close
|1902
|0.10
|1.1806
|1.1749
|1.1819
|27.00
|36748.00
|3805
|2004.04.26 09:09
|sell
|1903
|0.10
|1.1806
|1.1836
|1.1766
|3806
|2004.04.26 10:44
|close
|1903
|0.10
|1.1815
|1.1836
|1.1766
|-9.00
|36739.00
|3807
|2004.04.26 10:44
|buy
|1904
|0.10
|1.1815
|1.1785
|1.1855
|3808
|2004.04.26 13:57
|close
|1904
|0.10
|1.1843
|1.1785
|1.1855
|28.00
|36767.00
|3809
|2004.04.26 13:57
|sell
|1905
|0.10
|1.1843
|1.1873
|1.1803
|3810
|2004.04.26 14:14
|s/l
|1905
|0.10
|1.1873
|1.1873
|1.1803
|-30.00
|36737.00
|3811
|2004.04.26 15:42
|buy
|1906
|0.10
|1.1867
|1.1837
|1.1907
|3812
|2004.04.26 16:57
|close
|1906
|0.10
|1.1861
|1.1837
|1.1907
|-6.00
|36731.00
|3813
|2004.04.26 16:57
|sell
|1907
|0.10
|1.1861
|1.1891
|1.1821
|3814
|2004.04.26 18:40
|close
|1907
|0.10
|1.1851
|1.1891
|1.1821
|10.00
|36741.00
|3815
|2004.04.26 18:40
|buy
|1908
|0.10
|1.1851
|1.1821
|1.1891
|3816
|2004.04.26 21:52
|close
|1908
|0.10
|1.1881
|1.1821
|1.1891
|30.00
|36771.00
|3817
|2004.04.26 21:52
|sell
|1909
|0.10
|1.1881
|1.1911
|1.1841
|3818
|2004.04.27 01:21
|close
|1909
|0.10
|1.1858
|1.1911
|1.1841
|23.00
|36794.00
|3819
|2004.04.27 01:21
|buy
|1910
|0.10
|1.1858
|1.1828
|1.1898
|3820
|2004.04.27 08:01
|t/p
|1910
|0.10
|1.1898
|1.1828
|1.1898
|40.00
|36834.00
|3821
|2004.04.27 08:11
|buy
|1911
|0.10
|1.1846
|1.1816
|1.1886
|3822
|2004.04.27 08:59
|t/p
|1911
|0.10
|1.1886
|1.1816
|1.1886
|40.00
|36874.00
|3823
|2004.04.27 09:10
|buy
|1912
|0.10
|1.1887
|1.1857
|1.1927
|3824
|2004.04.27 12:29
|close
|1912
|0.10
|1.1895
|1.1857
|1.1927
|8.00
|36882.00
|3825
|2004.04.27 12:29
|sell
|1913
|0.10
|1.1895
|1.1925
|1.1855
|3826
|2004.04.27 13:30
|close
|1913
|0.10
|1.1875
|1.1925
|1.1855
|20.00
|36902.00
|3827
|2004.04.27 13:30
|buy
|1914
|0.10
|1.1875
|1.1845
|1.1915
|3828
|2004.04.27 15:51
|close
|1914
|0.10
|1.1890
|1.1845
|1.1915
|15.00
|36917.00
|3829
|2004.04.27 15:51
|sell
|1915
|0.10
|1.1890
|1.1920
|1.1850
|3830
|2004.04.27 16:56
|s/l
|1915
|0.10
|1.1920
|1.1920
|1.1850
|-30.00
|36887.00
|3831
|2004.04.27 16:56
|sell
|1916
|0.10
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|3832
|2004.04.27 20:55
|s/l
|1916
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.1878
|-30.00
|36857.00
|3833
|2004.04.27 21:17
|sell
|1917
|0.10
|1.1936
|1.1966
|1.1896
|3834
|2004.04.28 02:59
|close
|1917
|0.10
|1.1924
|1.1966
|1.1896
|12.00
|36869.00
|3835
|2004.04.28 02:59
|buy
|1918
|0.10
|1.1924
|1.1894
|1.1964
|3836
|2004.04.28 04:47
|close
|1918
|0.10
|1.1919
|1.1894
|1.1964
|-5.00
|36864.00
|3837
|2004.04.28 04:47
|sell
|1919
|0.10
|1.1919
|1.1949
|1.1879
|3838
|2004.04.28 07:41
|s/l
|1919
|0.10
|1.1949
|1.1949
|1.1879
|-30.00
|36834.00
|3839
|2004.04.28 07:41
|sell
|1920
|0.10
|1.1950
|1.1980
|1.1910
|3840
|2004.04.28 07:59
|t/p
|1920
|0.10
|1.1910
|1.1980
|1.1910
|40.00
|36874.00
|3841
|2004.04.28 08:44
|sell
|1921
|0.10
|1.1900
|1.1930
|1.1860
|3842
|2004.04.28 10:55
|s/l
|1921
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.1860
|-30.00
|36844.00
|3843
|2004.04.28 11:25
|sell
|1922
|0.10
|1.1919
|1.1949
|1.1879
|3844
|2004.04.28 14:18
|t/p
|1922
|0.10
|1.1879
|1.1949
|1.1879
|40.00
|36884.00
|3845
|2004.04.28 14:22
|sell
|1923
|0.10
|1.1905
|1.1935
|1.1865
|3846
|2004.04.28 15:59
|close
|1923
|0.10
|1.1876
|1.1935
|1.1865
|29.00
|36913.00
|3847
|2004.04.28 15:59
|buy
|1924
|0.10
|1.1876
|1.1846
|1.1916
|3848
|2004.04.28 16:14
|s/l
|1924
|0.10
|1.1846
|1.1846
|1.1916
|-30.00
|36883.00
|3849
|2004.04.28 16:19
|sell
|1925
|0.10
|1.1874
|1.1904
|1.1834
|3850
|2004.04.28 17:12
|t/p
|1925
|0.10
|1.1834
|1.1904
|1.1834
|40.00
|36923.00
|3851
|2004.04.28 17:17
|sell
|1926
|0.10
|1.1845
|1.1875
|1.1805
|3852
|2004.04.28 18:58
|close
|1926
|0.10
|1.1828
|1.1875
|1.1805
|17.00
|36940.00
|3853
|2004.04.28 18:58
|buy
|1927
|0.10
|1.1828
|1.1798
|1.1868
|3854
|2004.04.28 20:20
|close
|1927
|0.10
|1.1838
|1.1798
|1.1868
|10.00
|36950.00
|3855
|2004.04.28 20:20
|sell
|1928
|0.10
|1.1838
|1.1868
|1.1798
|3856
|2004.04.28 21:54
|close
|1928
|0.10
|1.1834
|1.1868
|1.1798
|4.00
|36954.00
|3857
|2004.04.28 21:54
|buy
|1929
|0.10
|1.1834
|1.1804
|1.1874
|3858
|2004.04.29 01:08
|close
|1929
|0.10
|1.1840
|1.1804
|1.1874
|6.00
|36960.00
|3859
|2004.04.29 01:08
|sell
|1930
|0.10
|1.1840
|1.1870
|1.1800
|3860
|2004.04.29 03:50
|close
|1930
|0.10
|1.1815
|1.1870
|1.1800
|25.00
|36985.00
|3861
|2004.04.29 03:50
|buy
|1931
|0.10
|1.1815
|1.1785
|1.1855
|3862
|2004.04.29 09:58
|close
|1931
|0.10
|1.1828
|1.1785
|1.1855
|13.00
|36998.00
|3863
|2004.04.29 09:58
|sell
|1932
|0.10
|1.1828
|1.1858
|1.1788
|3864
|2004.04.29 11:41
|close
|1932
|0.10
|1.1828
|1.1858
|1.1788
|0.00
|36998.00
|3865
|2004.04.29 11:41
|buy
|1933
|0.10
|1.1828
|1.1798
|1.1868
|3866
|2004.04.29 13:58
|close
|1933
|0.10
|1.1816
|1.1798
|1.1868
|-12.00
|36986.00
|3867
|2004.04.29 13:58
|sell
|1934
|0.10
|1.1816
|1.1846
|1.1776
|3868
|2004.04.29 14:02
|s/l
|1934
|0.10
|1.1846
|1.1846
|1.1776
|-30.00
|36956.00
|3869
|2004.04.29 14:31
|buy
|1935
|0.10
|1.1819
|1.1789
|1.1859
|3870
|2004.04.29 14:58
|t/p
|1935
|0.10
|1.1859
|1.1789
|1.1859
|40.00
|36996.00
|3871
|2004.04.29 15:32
|buy
|1936
|0.10
|1.1880
|1.1850
|1.1920
|3872
|2004.04.29 15:58
|t/p
|1936
|0.10
|1.1920
|1.1850
|1.1920
|40.00
|37036.00
|3873
|2004.04.29 16:38
|buy
|1937
|0.10
|1.1931
|1.1901
|1.1971
|3874
|2004.04.29 17:57
|close
|1937
|0.10
|1.1946
|1.1901
|1.1971
|15.00
|37051.00
|3875
|2004.04.29 17:57
|sell
|1938
|0.10
|1.1946
|1.1976
|1.1906
|3876
|2004.04.29 19:36
|close
|1938
|0.10
|1.1929
|1.1976
|1.1906
|17.00
|37068.00
|3877
|2004.04.29 19:36
|buy
|1939
|0.10
|1.1929
|1.1899
|1.1969
|3878
|2004.04.29 20:57
|t/p
|1939
|0.10
|1.1969
|1.1899
|1.1969
|40.00
|37108.00
|3879
|2004.04.29 22:51
|sell
|1940
|0.10
|1.1983
|1.2013
|1.1943
|3880
|2004.04.30 00:59
|close
|1940
|0.10
|1.1961
|1.2013
|1.1943
|22.00
|37130.00
|3881
|2004.04.30 00:59
|buy
|1941
|0.10
|1.1961
|1.1931
|1.2001
|3882
|2004.04.30 02:48
|close
|1941
|0.10
|1.1957
|1.1931
|1.2001
|-4.00
|37126.00
|3883
|2004.04.30 02:48
|sell
|1942
|0.10
|1.1957
|1.1987
|1.1917
|3884
|2004.04.30 15:29
|s/l
|1942
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.1917
|-30.00
|37096.00
|3885
|2004.04.30 16:07
|sell
|1943
|0.10
|1.1999
|1.2029
|1.1959
|3886
|2004.04.30 16:19
|t/p
|1943
|0.10
|1.1959
|1.2029
|1.1959
|40.00
|37136.00
|3887
|2004.04.30 16:27
|sell
|1944
|0.10
|1.2002
|1.2032
|1.1962
|3888
|2004.04.30 17:59
|close
|1944
|0.10
|1.1979
|1.2032
|1.1962
|23.00
|37159.00
|3889
|2004.04.30 17:59
|buy
|1945
|0.10
|1.1979
|1.1949
|1.2019
|3890
|2004.05.03 02:21
|close
|1945
|0.10
|1.1991
|1.1949
|1.2019
|12.00
|37171.00
|3891
|2004.05.03 02:21
|sell
|1946
|0.10
|1.1991
|1.2021
|1.1951
|3892
|2004.05.03 10:00
|t/p
|1946
|0.10
|1.1951
|1.2021
|1.1951
|40.00
|37211.00
|3893
|2004.05.03 10:10
|sell
|1947
|0.10
|1.1964
|1.1994
|1.1924
|3894
|2004.05.03 13:59
|close
|1947
|0.10
|1.1961
|1.1994
|1.1924
|3.00
|37214.00
|3895
|2004.05.03 13:59
|buy
|1948
|0.10
|1.1961
|1.1931
|1.2001
|3896
|2004.05.03 15:02
|close
|1948
|0.10
|1.1954
|1.1931
|1.2001
|-7.00
|37207.00
|3897
|2004.05.03 15:02
|sell
|1949
|0.10
|1.1954
|1.1984
|1.1914
|3898
|2004.05.03 16:33
|s/l
|1949
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.1914
|-30.00
|37177.00
|3899
|2004.05.03 17:07
|sell
|1950
|0.10
|1.1956
|1.1986
|1.1916
|3900
|2004.05.03 22:17
|close
|1950
|0.10
|1.1935
|1.1986
|1.1916
|21.00
|37198.00
|3901
|2004.05.03 22:17
|buy
|1951
|0.10
|1.1935
|1.1905
|1.1975
|3902
|2004.05.03 23:24
|close
|1951
|0.10
|1.1948
|1.1905
|1.1975
|13.00
|37211.00
|3903
|2004.05.03 23:24
|sell
|1952
|0.10
|1.1948
|1.1978
|1.1908
|3904
|2004.05.04 02:50
|close
|1952
|0.10
|1.1932
|1.1978
|1.1908
|16.00
|37227.00
|3905
|2004.05.04 02:50
|buy
|1953
|0.10
|1.1932
|1.1902
|1.1972
|3906
|2004.05.04 04:20
|close
|1953
|0.10
|1.1956
|1.1902
|1.1972
|24.00
|37251.00
|3907
|2004.05.04 04:20
|sell
|1954
|0.10
|1.1956
|1.1986
|1.1916
|3908
|2004.05.04 08:32
|close
|1954
|0.10
|1.1947
|1.1986
|1.1916
|9.00
|37260.00
|3909
|2004.05.04 08:32
|buy
|1955
|0.10
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|3910
|2004.05.04 10:10
|t/p
|1955
|0.10
|1.1987
|1.1917
|1.1987
|40.00
|37300.00
|3911
|2004.05.04 10:35
|buy
|1956
|0.10
|1.1967
|1.1937
|1.2007
|3912
|2004.05.04 10:58
|t/p
|1956
|0.10
|1.2007
|1.1937
|1.2007
|40.00
|37340.00
|3913
|2004.05.04 11:29
|buy
|1957
|0.10
|1.2033
|1.2003
|1.2073
|3914
|2004.05.04 12:30
|close
|1957
|0.10
|1.2063
|1.2003
|1.2073
|30.00
|37370.00
|3915
|2004.05.04 12:30
|sell
|1958
|0.10
|1.2063
|1.2093
|1.2023
|3916
|2004.05.04 14:31
|close
|1958
|0.10
|1.2060
|1.2093
|1.2023
|3.00
|37373.00
|3917
|2004.05.04 14:31
|buy
|1959
|0.10
|1.2060
|1.2030
|1.2100
|3918
|2004.05.04 15:53
|close
|1959
|0.10
|1.2096
|1.2030
|1.2100
|36.00
|37409.00
|3919
|2004.05.04 15:53
|sell
|1960
|0.10
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|3920
|2004.05.04 17:29
|close
|1960
|0.10
|1.2079
|1.2126
|1.2056
|17.00
|37426.00
|3921
|2004.05.04 17:29
|buy
|1961
|0.10
|1.2079
|1.2049
|1.2119
|3922
|2004.05.04 18:49
|close
|1961
|0.10
|1.2078
|1.2049
|1.2119
|-1.00
|37425.00
|3923
|2004.05.04 18:49
|sell
|1962
|0.10
|1.2078
|1.2108
|1.2038
|3924
|2004.05.04 20:49
|s/l
|1962
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2038
|-30.00
|37395.00
|3925
|2004.05.04 20:49
|sell
|1963
|0.10
|1.2106
|1.2136
|1.2066
|3926
|2004.05.05 02:46
|s/l
|1963
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2066
|-30.00
|37365.00
|3927
|2004.05.05 03:43
|sell
|1964
|0.10
|1.2140
|1.2170
|1.2100
|3928
|2004.05.05 11:33
|s/l
|1964
|0.10
|1.2170
|1.2170
|1.2100
|-30.00
|37335.00
|3929
|2004.05.05 12:26
|sell
|1965
|0.10
|1.2164
|1.2194
|1.2124
|3930
|2004.05.05 14:02
|t/p
|1965
|0.10
|1.2124
|1.2194
|1.2124
|40.00
|37375.00
|3931
|2004.05.05 14:23
|sell
|1966
|0.10
|1.2134
|1.2164
|1.2094
|3932
|2004.05.05 15:28
|s/l
|1966
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2094
|-30.00
|37345.00
|3933
|2004.05.05 15:28
|sell
|1967
|0.10
|1.2162
|1.2192
|1.2122
|3934
|2004.05.05 17:00
|t/p
|1967
|0.10
|1.2122
|1.2192
|1.2122
|40.00
|37385.00
|3935
|2004.05.05 18:27
|sell
|1968
|0.10
|1.2173
|1.2203
|1.2133
|3936
|2004.05.06 11:00
|t/p
|1968
|0.10
|1.2133
|1.2203
|1.2133
|40.00
|37425.00
|3937
|2004.05.06 11:03
|sell
|1969
|0.10
|1.2151
|1.2181
|1.2111
|3938
|2004.05.06 14:02
|t/p
|1969
|0.10
|1.2111
|1.2181
|1.2111
|40.00
|37465.00
|3939
|2004.05.06 14:10
|sell
|1970
|0.10
|1.2125
|1.2155
|1.2085
|3940
|2004.05.06 15:02
|t/p
|1970
|0.10
|1.2085
|1.2155
|1.2085
|40.00
|37505.00
|3941
|2004.05.06 15:09
|sell
|1971
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.2077
|3942
|2004.05.06 16:00
|t/p
|1971
|0.10
|1.2077
|1.2147
|1.2077
|40.00
|37545.00
|3943
|2004.05.06 16:06
|sell
|1972
|0.10
|1.2081
|1.2111
|1.2041
|3944
|2004.05.06 22:50
|close
|1972
|0.10
|1.2074
|1.2111
|1.2041
|7.00
|37552.00
|3945
|2004.05.06 22:50
|buy
|1973
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2114
|3946
|2004.05.07 04:07
|close
|1973
|0.10
|1.2066
|1.2044
|1.2114
|-8.00
|37544.00
|3947
|2004.05.07 04:07
|sell
|1974
|0.10
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|3948
|2004.05.07 07:39
|close
|1974
|0.10
|1.2051
|1.2096
|1.2026
|15.00
|37559.00
|3949
|2004.05.07 07:39
|buy
|1975
|0.10
|1.2051
|1.2021
|1.2091
|3950
|2004.05.07 14:01
|close
|1975
|0.10
|1.2075
|1.2021
|1.2091
|24.00
|37583.00
|3951
|2004.05.07 14:01
|sell
|1976
|0.10
|1.2075
|1.2105
|1.2035
|3952
|2004.05.07 14:03
|s/l
|1976
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.2035
|-30.00
|37553.00
|3953
|2004.05.07 14:25
|buy
|1977
|0.10
|1.2068
|1.2038
|1.2108
|3954
|2004.05.07 14:30
|s/l
|1977
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2108
|-30.00
|37523.00
|3955
|2004.05.07 14:30
|buy
|1978
|0.10
|1.2039
|1.2009
|1.2079
|3956
|2004.05.07 14:30
|s/l
|1978
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2079
|-30.00
|37493.00
|3957
|2004.05.07 14:30
|buy
|1979
|0.10
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|3958
|2004.05.07 14:46
|s/l
|1979
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2045
|-30.00
|37463.00
|3959
|2004.05.07 14:46
|buy
|1980
|0.10
|1.1977
|1.1947
|1.2017
|3960
|2004.05.07 15:45
|s/l
|1980
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.2017
|-30.00
|37433.00
|3961
|2004.05.07 16:26
|buy
|1981
|0.10
|1.1946
|1.1916
|1.1986
|3962
|2004.05.07 16:57
|s/l
|1981
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1986
|-30.00
|37403.00
|3963
|2004.05.07 18:25
|buy
|1982
|0.10
|1.1887
|1.1857
|1.1927
|3964
|2004.05.10 00:58
|close
|1982
|0.10
|1.1889
|1.1857
|1.1927
|2.00
|37405.00
|3965
|2004.05.10 00:58
|sell
|1983
|0.10
|1.1889
|1.1919
|1.1849
|3966
|2004.05.10 02:54
|close
|1983
|0.10
|1.1861
|1.1919
|1.1849
|28.00
|37433.00
|3967
|2004.05.10 02:54
|buy
|1984
|0.10
|1.1861
|1.1831
|1.1901
|3968
|2004.05.10 03:58
|close
|1984
|0.10
|1.1868
|1.1831
|1.1901
|7.00
|37440.00
|3969
|2004.05.10 03:58
|sell
|1985
|0.10
|1.1868
|1.1898
|1.1828
|3970
|2004.05.10 07:44
|close
|1985
|0.10
|1.1836
|1.1898
|1.1828
|32.00
|37472.00
|3971
|2004.05.10 07:44
|buy
|1986
|0.10
|1.1836
|1.1806
|1.1876
|3972
|2004.05.10 09:59
|close
|1986
|0.10
|1.1840
|1.1806
|1.1876
|4.00
|37476.00
|3973
|2004.05.10 09:59
|sell
|1987
|0.10
|1.1840
|1.1870
|1.1800
|3974
|2004.05.10 10:59
|close
|1987
|0.10
|1.1833
|1.1870
|1.1800
|7.00
|37483.00
|3975
|2004.05.10 10:59
|buy
|1988
|0.10
|1.1833
|1.1803
|1.1873
|3976
|2004.05.10 12:59
|close
|1988
|0.10
|1.1826
|1.1803
|1.1873
|-7.00
|37476.00
|3977
|2004.05.10 12:59
|sell
|1989
|0.10
|1.1826
|1.1856
|1.1786
|3978
|2004.05.10 14:36
|close
|1989
|0.10
|1.1833
|1.1856
|1.1786
|-7.00
|37469.00
|3979
|2004.05.10 14:36
|buy
|1990
|0.10
|1.1833
|1.1803
|1.1873
|3980
|2004.05.10 20:58
|close
|1990
|0.10
|1.1865
|1.1803
|1.1873
|32.00
|37501.00
|3981
|2004.05.10 20:58
|sell
|1991
|0.10
|1.1865
|1.1895
|1.1825
|3982
|2004.05.10 23:44
|t/p
|1991
|0.10
|1.1825
|1.1895
|1.1825
|40.00
|37541.00
|3983
|2004.05.11 01:22
|buy
|1992
|0.10
|1.1845
|1.1815
|1.1885
|3984
|2004.05.11 02:59
|close
|1992
|0.10
|1.1873
|1.1815
|1.1885
|28.00
|37569.00
|3985
|2004.05.11 02:59
|sell
|1993
|0.10
|1.1873
|1.1903
|1.1833
|3986
|2004.05.11 05:19
|close
|1993
|0.10
|1.1857
|1.1903
|1.1833
|16.00
|37585.00
|3987
|2004.05.11 05:19
|buy
|1994
|0.10
|1.1857
|1.1827
|1.1897
|3988
|2004.05.11 07:59
|close
|1994
|0.10
|1.1865
|1.1827
|1.1897
|8.00
|37593.00
|3989
|2004.05.11 07:59
|sell
|1995
|0.10
|1.1865
|1.1895
|1.1825
|3990
|2004.05.11 09:07
|s/l
|1995
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1825
|-30.00
|37563.00
|3991
|2004.05.11 09:10
|buy
|1996
|0.10
|1.1873
|1.1843
|1.1913
|3992
|2004.05.11 10:17
|s/l
|1996
|0.10
|1.1843
|1.1843
|1.1913
|-30.00
|37533.00
|3993
|2004.05.11 11:10
|buy
|1997
|0.10
|1.1832
|1.1802
|1.1872
|3994
|2004.05.11 13:07
|s/l
|1997
|0.10
|1.1802
|1.1802
|1.1872
|-30.00
|37503.00
|3995
|2004.05.11 13:07
|buy
|1998
|0.10
|1.1802
|1.1772
|1.1842
|3996
|2004.05.11 18:00
|t/p
|1998
|0.10
|1.1842
|1.1772
|1.1842
|40.00
|37543.00
|3997
|2004.05.11 18:53
|buy
|1999
|0.10
|1.1817
|1.1787
|1.1857
|3998
|2004.05.11 19:00
|t/p
|1999
|0.10
|1.1857
|1.1787
|1.1857
|40.00
|37583.00
|3999
|2004.05.11 23:12
|buy
|2000
|0.10
|1.1866
|1.1836
|1.1906
|4000
|2004.05.12 02:29
|close
|2000
|0.10
|1.1879
|1.1836
|1.1906
|13.00
|37596.00
|4001
|2004.05.12 02:29
|sell
|2001
|0.10
|1.1879
|1.1909
|1.1839
|4002
|2004.05.12 03:09
|t/p
|2001
|0.10
|1.1839
|1.1909
|1.1839
|40.00
|37636.00
|4003
|2004.05.12 03:36
|sell
|2002
|0.10
|1.1853
|1.1883
|1.1813
|4004
|2004.05.12 07:22
|s/l
|2002
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1813
|-30.00
|37606.00
|4005
|2004.05.12 07:37
|buy
|2003
|0.10
|1.1868
|1.1838
|1.1908
|4006
|2004.05.12 08:43
|close
|2003
|0.10
|1.1876
|1.1838
|1.1908
|8.00
|37614.00
|4007
|2004.05.12 08:43
|sell
|2004
|0.10
|1.1876
|1.1906
|1.1836
|4008
|2004.05.12 10:33
|close
|2004
|0.10
|1.1866
|1.1906
|1.1836
|10.00
|37624.00
|4009
|2004.05.12 10:33
|buy
|2005
|0.10
|1.1866
|1.1836
|1.1906
|4010
|2004.05.12 11:33
|close
|2005
|0.10
|1.1884
|1.1836
|1.1906
|18.00
|37642.00
|4011
|2004.05.12 11:33
|sell
|2006
|0.10
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|4012
|2004.05.12 13:29
|close
|2006
|0.10
|1.1852
|1.1914
|1.1844
|32.00
|37674.00
|4013
|2004.05.12 13:29
|buy
|2007
|0.10
|1.1852
|1.1822
|1.1892
|4014
|2004.05.12 14:01
|t/p
|2007
|0.10
|1.1892
|1.1822
|1.1892
|40.00
|37714.00
|4015
|2004.05.12 14:27
|buy
|2008
|0.10
|1.1861
|1.1831
|1.1901
|4016
|2004.05.12 14:35
|t/p
|2008
|0.10
|1.1901
|1.1831
|1.1901
|40.00
|37754.00
|4017
|2004.05.12 15:25
|buy
|2009
|0.10
|1.1925
|1.1895
|1.1965
|4018
|2004.05.12 16:25
|s/l
|2009
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1965
|-30.00
|37724.00
|4019
|2004.05.12 16:34
|sell
|2010
|0.10
|1.1937
|1.1967
|1.1897
|4020
|2004.05.12 17:06
|t/p
|2010
|0.10
|1.1897
|1.1967
|1.1897
|40.00
|37764.00
|4021
|2004.05.12 17:23
|buy
|2011
|0.10
|1.1890
|1.1860
|1.1930
|4022
|2004.05.12 19:30
|close
|2011
|0.10
|1.1913
|1.1860
|1.1930
|23.00
|37787.00
|4023
|2004.05.12 19:30
|sell
|2012
|0.10
|1.1913
|1.1943
|1.1873
|4024
|2004.05.13 08:01
|t/p
|2012
|0.10
|1.1873
|1.1943
|1.1873
|40.00
|37827.00
|4025
|2004.05.13 08:36
|sell
|2013
|0.10
|1.1882
|1.1912
|1.1842
|4026
|2004.05.13 11:01
|t/p
|2013
|0.10
|1.1842
|1.1912
|1.1842
|40.00
|37867.00
|4027
|2004.05.13 11:17
|sell
|2014
|0.10
|1.1876
|1.1906
|1.1836
|4028
|2004.05.13 11:58
|t/p
|2014
|0.10
|1.1836
|1.1906
|1.1836
|40.00
|37907.00
|4029
|2004.05.13 13:32
|sell
|2015
|0.10
|1.1837
|1.1867
|1.1797
|4030
|2004.05.13 14:56
|close
|2015
|0.10
|1.1826
|1.1867
|1.1797
|11.00
|37918.00
|4031
|2004.05.13 14:56
|buy
|2016
|0.10
|1.1826
|1.1796
|1.1866
|4032
|2004.05.13 16:03
|close
|2016
|0.10
|1.1837
|1.1796
|1.1866
|11.00
|37929.00
|4033
|2004.05.13 16:03
|sell
|2017
|0.10
|1.1837
|1.1867
|1.1797
|4034
|2004.05.13 17:00
|t/p
|2017
|0.10
|1.1797
|1.1867
|1.1797
|40.00
|37969.00
|4035
|2004.05.13 17:26
|sell
|2018
|0.10
|1.1840
|1.1870
|1.1800
|4036
|2004.05.13 17:52
|t/p
|2018
|0.10
|1.1800
|1.1870
|1.1800
|40.00
|38009.00
|4037
|2004.05.13 18:50
|buy
|2019
|0.10
|1.1793
|1.1763
|1.1833
|4038
|2004.05.13 22:59
|close
|2019
|0.10
|1.1822
|1.1763
|1.1833
|29.00
|38038.00
|4039
|2004.05.13 22:59
|sell
|2020
|0.10
|1.1822
|1.1852
|1.1782
|4040
|2004.05.14 00:41
|close
|2020
|0.10
|1.1806
|1.1852
|1.1782
|16.00
|38054.00
|4041
|2004.05.14 00:41
|buy
|2021
|0.10
|1.1806
|1.1776
|1.1846
|4042
|2004.05.14 01:59
|close
|2021
|0.10
|1.1803
|1.1776
|1.1846
|-3.00
|38051.00
|4043
|2004.05.14 01:59
|sell
|2022
|0.10
|1.1803
|1.1833
|1.1763
|4044
|2004.05.14 03:48
|close
|2022
|0.10
|1.1811
|1.1833
|1.1763
|-8.00
|38043.00
|4045
|2004.05.14 03:48
|buy
|2023
|0.10
|1.1811
|1.1781
|1.1851
|4046
|2004.05.14 08:33
|close
|2023
|0.10
|1.1834
|1.1781
|1.1851
|23.00
|38066.00
|4047
|2004.05.14 08:33
|sell
|2024
|0.10
|1.1834
|1.1864
|1.1794
|4048
|2004.05.14 08:40
|t/p
|2024
|0.10
|1.1794
|1.1864
|1.1794
|40.00
|38106.00
|4049
|2004.05.14 09:33
|buy
|2025
|0.10
|1.1786
|1.1756
|1.1826
|4050
|2004.05.14 14:00
|t/p
|2025
|0.10
|1.1826
|1.1756
|1.1826
|40.00
|38146.00
|4051
|2004.05.14 14:02
|buy
|2026
|0.10
|1.1807
|1.1777
|1.1847
|4052
|2004.05.14 14:59
|t/p
|2026
|0.10
|1.1847
|1.1777
|1.1847
|40.00
|38186.00
|4053
|2004.05.14 15:24
|buy
|2027
|0.10
|1.1840
|1.1810
|1.1880
|4054
|2004.05.14 15:50
|s/l
|2027
|0.10
|1.1810
|1.1810
|1.1880
|-30.00
|38156.00
|4055
|2004.05.14 15:50
|buy
|2028
|0.10
|1.1809
|1.1779
|1.1849
|4056
|2004.05.14 15:58
|t/p
|2028
|0.10
|1.1849
|1.1779
|1.1849
|40.00
|38196.00
|4057
|2004.05.14 15:58
|sell
|2029
|0.10
|1.1878
|1.1908
|1.1838
|4058
|2004.05.14 15:58
|t/p
|2029
|0.10
|1.1838
|1.1908
|1.1838
|40.00
|38236.00
|4059
|2004.05.14 15:58
|buy
|2030
|0.10
|1.1837
|1.1807
|1.1877
|4060
|2004.05.14 15:59
|t/p
|2030
|0.10
|1.1877
|1.1807
|1.1877
|40.00
|38276.00
|4061
|2004.05.14 15:59
|sell
|2031
|0.10
|1.1893
|1.1923
|1.1853
|4062
|2004.05.14 16:31
|t/p
|2031
|0.10
|1.1853
|1.1923
|1.1853
|40.00
|38316.00
|4063
|2004.05.14 17:16
|buy
|2032
|0.10
|1.1853
|1.1823
|1.1893
|4064
|2004.05.17 00:06
|t/p
|2032
|0.10
|1.1893
|1.1823
|1.1893
|40.00
|38356.00
|4065
|2004.05.17 02:25
|buy
|2033
|0.10
|1.1882
|1.1852
|1.1922
|4066
|2004.05.17 03:02
|t/p
|2033
|0.10
|1.1922
|1.1852
|1.1922
|40.00
|38396.00
|4067
|2004.05.17 03:15
|buy
|2034
|0.10
|1.1915
|1.1885
|1.1955
|4068
|2004.05.17 04:01
|t/p
|2034
|0.10
|1.1955
|1.1885
|1.1955
|40.00
|38436.00
|4069
|2004.05.17 07:57
|sell
|2035
|0.10
|1.1968
|1.1998
|1.1928
|4070
|2004.05.17 09:53
|s/l
|2035
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.1928
|-30.00
|38406.00
|4071
|2004.05.17 10:50
|sell
|2036
|0.10
|1.2052
|1.2082
|1.2012
|4072
|2004.05.17 13:01
|t/p
|2036
|0.10
|1.2012
|1.2082
|1.2012
|40.00
|38446.00
|4073
|2004.05.17 13:38
|sell
|2037
|0.10
|1.2019
|1.2049
|1.1979
|4074
|2004.05.17 15:44
|s/l
|2037
|0.10
|1.2049
|1.2049
|1.1979
|-30.00
|38416.00
|4075
|2004.05.17 16:32
|sell
|2038
|0.10
|1.2042
|1.2072
|1.2002
|4076
|2004.05.17 16:59
|t/p
|2038
|0.10
|1.2002
|1.2072
|1.2002
|40.00
|38456.00
|4077
|2004.05.17 17:32
|sell
|2039
|0.10
|1.2002
|1.2032
|1.1962
|4078
|2004.05.17 18:48
|s/l
|2039
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.1962
|-30.00
|38426.00
|4079
|2004.05.17 19:30
|sell
|2040
|0.10
|1.2029
|1.2059
|1.1989
|4080
|2004.05.18 03:10
|t/p
|2040
|0.10
|1.1989
|1.2059
|1.1989
|40.00
|38466.00
|4081
|2004.05.18 03:27
|sell
|2041
|0.10
|1.2006
|1.2036
|1.1966
|4082
|2004.05.18 10:59
|close
|2041
|0.10
|1.2009
|1.2036
|1.1966
|-3.00
|38463.00
|4083
|2004.05.18 10:59
|buy
|2042
|0.10
|1.2009
|1.1979
|1.2049
|4084
|2004.05.18 11:00
|s/l
|2042
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.2049
|-30.00
|38433.00
|4085
|2004.05.18 11:09
|sell
|2043
|0.10
|1.2004
|1.2034
|1.1964
|4086
|2004.05.18 14:02
|t/p
|2043
|0.10
|1.1964
|1.2034
|1.1964
|40.00
|38473.00
|4087
|2004.05.18 14:16
|sell
|2044
|0.10
|1.1995
|1.2025
|1.1955
|4088
|2004.05.18 16:00
|t/p
|2044
|0.10
|1.1955
|1.2025
|1.1955
|40.00
|38513.00
|4089
|2004.05.18 16:20
|sell
|2045
|0.10
|1.1980
|1.2010
|1.1940
|4090
|2004.05.18 20:00
|t/p
|2045
|0.10
|1.1940
|1.2010
|1.1940
|40.00
|38553.00
|4091
|2004.05.18 20:15
|sell
|2046
|0.10
|1.1960
|1.1990
|1.1920
|4092
|2004.05.19 03:31
|close
|2046
|0.10
|1.1947
|1.1990
|1.1920
|13.00
|38566.00
|4093
|2004.05.19 03:31
|buy
|2047
|0.10
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|4094
|2004.05.19 07:01
|t/p
|2047
|0.10
|1.1987
|1.1917
|1.1987
|40.00
|38606.00
|4095
|2004.05.19 07:46
|buy
|2048
|0.10
|1.1976
|1.1946
|1.2016
|4096
|2004.05.19 08:00
|t/p
|2048
|0.10
|1.2016
|1.1946
|1.2016
|40.00
|38646.00
|4097
|2004.05.19 08:46
|buy
|2049
|0.10
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|4098
|2004.05.19 09:00
|t/p
|2049
|0.10
|1.2026
|1.1956
|1.2026
|40.00
|38686.00
|4099
|2004.05.19 09:45
|buy
|2050
|0.10
|1.2012
|1.1982
|1.2052
|4100
|2004.05.19 13:53
|close
|2050
|0.10
|1.2000
|1.1982
|1.2052
|-12.00
|38674.00
|4101
|2004.05.19 13:53
|sell
|2051
|0.10
|1.2000
|1.2030
|1.1960
|4102
|2004.05.19 14:54
|close
|2051
|0.10
|1.1988
|1.2030
|1.1960
|12.00
|38686.00
|4103
|2004.05.19 14:54
|buy
|2052
|0.10
|1.1988
|1.1958
|1.2028
|4104
|2004.05.19 15:02
|t/p
|2052
|0.10
|1.2028
|1.1958
|1.2028
|40.00
|38726.00
|4105
|2004.05.19 15:31
|buy
|2053
|0.10
|1.2012
|1.1982
|1.2052
|4106
|2004.05.19 16:49
|close
|2053
|0.10
|1.2020
|1.1982
|1.2052
|8.00
|38734.00
|4107
|2004.05.19 16:49
|sell
|2054
|0.10
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|4108
|2004.05.19 18:10
|close
|2054
|0.10
|1.2016
|1.2050
|1.1980
|4.00
|38738.00
|4109
|2004.05.19 18:10
|buy
|2055
|0.10
|1.2016
|1.1986
|1.2056
|4110
|2004.05.19 19:45
|close
|2055
|0.10
|1.2026
|1.1986
|1.2056
|10.00
|38748.00
|4111
|2004.05.19 19:45
|sell
|2056
|0.10
|1.2026
|1.2056
|1.1986
|4112
|2004.05.19 20:51
|close
|2056
|0.10
|1.2009
|1.2056
|1.1986
|17.00
|38765.00
|4113
|2004.05.19 20:51
|buy
|2057
|0.10
|1.2009
|1.1979
|1.2049
|4114
|2004.05.19 21:53
|close
|2057
|0.10
|1.2018
|1.1979
|1.2049
|9.00
|38774.00
|4115
|2004.05.19 21:53
|sell
|2058
|0.10
|1.2018
|1.2048
|1.1978
|4116
|2004.05.20 06:08
|t/p
|2058
|0.10
|1.1978
|1.2048
|1.1978
|40.00
|38814.00
|4117
|2004.05.20 06:31
|sell
|2059
|0.10
|1.1990
|1.2020
|1.1950
|4118
|2004.05.20 07:15
|t/p
|2059
|0.10
|1.1950
|1.2020
|1.1950
|40.00
|38854.00
|4119
|2004.05.20 07:30
|sell
|2060
|0.10
|1.1970
|1.2000
|1.1930
|4120
|2004.05.20 08:13
|t/p
|2060
|0.10
|1.1930
|1.2000
|1.1930
|40.00
|38894.00
|4121
|2004.05.20 08:29
|sell
|2061
|0.10
|1.1955
|1.1985
|1.1915
|4122
|2004.05.20 09:06
|t/p
|2061
|0.10
|1.1915
|1.1985
|1.1915
|40.00
|38934.00
|4123
|2004.05.20 09:38
|sell
|2062
|0.10
|1.1933
|1.1963
|1.1893
|4124
|2004.05.20 10:57
|close
|2062
|0.10
|1.1929
|1.1963
|1.1893
|4.00
|38938.00
|4125
|2004.05.20 10:57
|buy
|2063
|0.10
|1.1929
|1.1899
|1.1969
|4126
|2004.05.20 11:58
|close
|2063
|0.10
|1.1929
|1.1899
|1.1969
|0.00
|38938.00
|4127
|2004.05.20 11:58
|sell
|2064
|0.10
|1.1929
|1.1959
|1.1889
|4128
|2004.05.20 14:50
|close
|2064
|0.10
|1.1931
|1.1959
|1.1889
|-2.00
|38936.00
|4129
|2004.05.20 14:50
|buy
|2065
|0.10
|1.1931
|1.1901
|1.1971
|4130
|2004.05.20 18:12
|close
|2065
|0.10
|1.1926
|1.1901
|1.1971
|-5.00
|38931.00
|4131
|2004.05.20 18:12
|sell
|2066
|0.10
|1.1926
|1.1956
|1.1886
|4132
|2004.05.20 20:45
|close
|2066
|0.10
|1.1900
|1.1956
|1.1886
|26.00
|38957.00
|4133
|2004.05.20 20:45
|buy
|2067
|0.10
|1.1900
|1.1870
|1.1940
|4134
|2004.05.20 21:23
|t/p
|2067
|0.10
|1.1940
|1.1870
|1.1940
|40.00
|38997.00
|4135
|2004.05.20 21:58
|buy
|2068
|0.10
|1.1919
|1.1889
|1.1959
|4136
|2004.05.20 22:11
|t/p
|2068
|0.10
|1.1959
|1.1889
|1.1959
|40.00
|39037.00
|4137
|2004.05.20 22:43
|buy
|2069
|0.10
|1.1936
|1.1906
|1.1976
|4138
|2004.05.21 00:57
|close
|2069
|0.10
|1.1963
|1.1906
|1.1976
|27.00
|39064.00
|4139
|2004.05.21 00:57
|sell
|2070
|0.10
|1.1963
|1.1993
|1.1923
|4140
|2004.05.21 02:52
|close
|2070
|0.10
|1.1955
|1.1993
|1.1923
|8.00
|39072.00
|4141
|2004.05.21 02:52
|buy
|2071
|0.10
|1.1955
|1.1925
|1.1995
|4142
|2004.05.21 06:12
|t/p
|2071
|0.10
|1.1995
|1.1925
|1.1995
|40.00
|39112.00
|4143
|2004.05.21 07:30
|buy
|2072
|0.10
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|4144
|2004.05.21 09:08
|t/p
|2072
|0.10
|1.2026
|1.1956
|1.2026
|40.00
|39152.00
|4145
|2004.05.21 09:22
|buy
|2073
|0.10
|1.2010
|1.1980
|1.2050
|4146
|2004.05.21 10:59
|close
|2073
|0.10
|1.2015
|1.1980
|1.2050
|5.00
|39157.00
|4147
|2004.05.21 10:59
|sell
|2074
|0.10
|1.2015
|1.2045
|1.1975
|4148
|2004.05.21 11:05
|s/l
|2074
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.1975
|-30.00
|39127.00
|4149
|2004.05.21 12:21
|buy
|2075
|0.10
|1.2035
|1.2005
|1.2075
|4150
|2004.05.21 13:52
|close
|2075
|0.10
|1.2045
|1.2005
|1.2075
|10.00
|39137.00
|4151
|2004.05.21 13:52
|sell
|2076
|0.10
|1.2045
|1.2075
|1.2005
|4152
|2004.05.21 15:15
|close
|2076
|0.10
|1.2056
|1.2075
|1.2005
|-11.00
|39126.00
|4153
|2004.05.21 15:15
|buy
|2077
|0.10
|1.2056
|1.2026
|1.2096
|4154
|2004.05.21 15:35
|s/l
|2077
|0.10
|1.2026
|1.2026
|1.2096
|-30.00
|39096.00
|4155
|2004.05.21 15:53
|sell
|2078
|0.10
|1.2061
|1.2091
|1.2021
|4156
|2004.05.21 16:17
|t/p
|2078
|0.10
|1.2021
|1.2091
|1.2021
|40.00
|39136.00
|4157
|2004.05.21 16:54
|sell
|2079
|0.10
|1.2032
|1.2062
|1.1992
|4158
|2004.05.21 17:59
|close
|2079
|0.10
|1.2014
|1.2062
|1.1992
|18.00
|39154.00
|4159
|2004.05.21 17:59
|buy
|2080
|0.10
|1.2014
|1.1984
|1.2054
|4160
|2004.05.24 01:13
|s/l
|2080
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.2054
|-30.00
|39124.00
|4161
|2004.05.24 01:47
|sell
|2081
|0.10
|1.2000
|1.2030
|1.1960
|4162
|2004.05.24 03:11
|t/p
|2081
|0.10
|1.1960
|1.2030
|1.1960
|40.00
|39164.00
|4163
|2004.05.24 03:48
|sell
|2082
|0.10
|1.1979
|1.2009
|1.1939
|4164
|2004.05.24 05:22
|t/p
|2082
|0.10
|1.1939
|1.2009
|1.1939
|40.00
|39204.00
|4165
|2004.05.24 05:39
|sell
|2083
|0.10
|1.1968
|1.1998
|1.1928
|4166
|2004.05.24 09:54
|close
|2083
|0.10
|1.1941
|1.1998
|1.1928
|27.00
|39231.00
|4167
|2004.05.24 09:54
|buy
|2084
|0.10
|1.1941
|1.1911
|1.1981
|4168
|2004.05.24 11:34
|close
|2084
|0.10
|1.1954
|1.1911
|1.1981
|13.00
|39244.00
|4169
|2004.05.24 11:34
|sell
|2085
|0.10
|1.1954
|1.1984
|1.1914
|4170
|2004.05.24 17:26
|s/l
|2085
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.1914
|-30.00
|39214.00
|4171
|2004.05.24 20:17
|sell
|2086
|0.10
|1.2019
|1.2049
|1.1979
|4172
|2004.05.24 23:36
|close
|2086
|0.10
|1.2003
|1.2049
|1.1979
|16.00
|39230.00
|4173
|2004.05.24 23:36
|buy
|2087
|0.10
|1.2003
|1.1973
|1.2043
|4174
|2004.05.25 01:21
|close
|2087
|0.10
|1.1999
|1.1973
|1.2043
|-4.00
|39226.00
|4175
|2004.05.25 01:21
|sell
|2088
|0.10
|1.1999
|1.2029
|1.1959
|4176
|2004.05.25 02:36
|close
|2088
|0.10
|1.1992
|1.2029
|1.1959
|7.00
|39233.00
|4177
|2004.05.25 02:36
|buy
|2089
|0.10
|1.1992
|1.1962
|1.2032
|4178
|2004.05.25 07:09
|t/p
|2089
|0.10
|1.2032
|1.1962
|1.2032
|40.00
|39273.00
|4179
|2004.05.25 07:27
|buy
|2090
|0.10
|1.2017
|1.1987
|1.2057
|4180
|2004.05.25 09:11
|t/p
|2090
|0.10
|1.2057
|1.1987
|1.2057
|40.00
|39313.00
|4181
|2004.05.25 09:22
|buy
|2091
|0.10
|1.2045
|1.2015
|1.2085
|4182
|2004.05.25 10:10
|t/p
|2091
|0.10
|1.2085
|1.2015
|1.2085
|40.00
|39353.00
|4183
|2004.05.25 10:28
|buy
|2092
|0.10
|1.2038
|1.2008
|1.2078
|4184
|2004.05.25 10:57
|t/p
|2092
|0.10
|1.2078
|1.2008
|1.2078
|40.00
|39393.00
|4185
|2004.05.25 11:25
|buy
|2093
|0.10
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|4186
|2004.05.25 12:49
|close
|2093
|0.10
|1.2069
|1.2034
|1.2104
|5.00
|39398.00
|4187
|2004.05.25 12:49
|sell
|2094
|0.10
|1.2069
|1.2099
|1.2029
|4188
|2004.05.25 14:03
|s/l
|2094
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2029
|-30.00
|39368.00
|4189
|2004.05.25 14:12
|buy
|2095
|0.10
|1.2068
|1.2038
|1.2108
|4190
|2004.05.25 14:54
|t/p
|2095
|0.10
|1.2108
|1.2038
|1.2108
|40.00
|39408.00
|4191
|2004.05.25 15:20
|buy
|2096
|0.10
|1.2107
|1.2077
|1.2147
|4192
|2004.05.25 16:50
|close
|2096
|0.10
|1.2122
|1.2077
|1.2147
|15.00
|39423.00
|4193
|2004.05.25 16:50
|sell
|2097
|0.10
|1.2122
|1.2152
|1.2082
|4194
|2004.05.26 00:59
|close
|2097
|0.10
|1.2101
|1.2152
|1.2082
|21.00
|39444.00
|4195
|2004.05.26 00:59
|buy
|2098
|0.10
|1.2101
|1.2071
|1.2141
|4196
|2004.05.26 02:46
|close
|2098
|0.10
|1.2118
|1.2071
|1.2141
|17.00
|39461.00
|4197
|2004.05.26 02:46
|sell
|2099
|0.10
|1.2118
|1.2148
|1.2078
|4198
|2004.05.26 16:59
|close
|2099
|0.10
|1.2094
|1.2148
|1.2078
|24.00
|39485.00
|4199
|2004.05.26 16:59
|buy
|2100
|0.10
|1.2094
|1.2064
|1.2134
|4200
|2004.05.26 17:59
|close
|2100
|0.10
|1.2102
|1.2064
|1.2134
|8.00
|39493.00
|4201
|2004.05.26 17:59
|sell
|2101
|0.10
|1.2102
|1.2132
|1.2062
|4202
|2004.05.27 03:13
|s/l
|2101
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2062
|-30.00
|39463.00
|4203
|2004.05.27 04:11
|sell
|2102
|0.10
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|4204
|2004.05.27 08:07
|s/l
|2102
|0.10
|1.2168
|1.2168
|1.2098
|-30.00
|39433.00
|4205
|2004.05.27 08:07
|sell
|2103
|0.10
|1.2166
|1.2196
|1.2126
|4206
|2004.05.27 09:58
|close
|2103
|0.10
|1.2157
|1.2196
|1.2126
|9.00
|39442.00
|4207
|2004.05.27 09:58
|buy
|2104
|0.10
|1.2157
|1.2127
|1.2197
|4208
|2004.05.27 10:58
|close
|2104
|0.10
|1.2156
|1.2127
|1.2197
|-1.00
|39441.00
|4209
|2004.05.27 10:58
|sell
|2105
|0.10
|1.2156
|1.2186
|1.2116
|4210
|2004.05.27 14:07
|close
|2105
|0.10
|1.2159
|1.2186
|1.2116
|-3.00
|39438.00
|4211
|2004.05.27 14:07
|buy
|2106
|0.10
|1.2159
|1.2129
|1.2199
|4212
|2004.05.27 14:48
|t/p
|2106
|0.10
|1.2199
|1.2129
|1.2199
|40.00
|39478.00
|4213
|2004.05.27 15:21
|sell
|2107
|0.10
|1.2228
|1.2258
|1.2188
|4214
|2004.05.27 15:50
|s/l
|2107
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2188
|-30.00
|39448.00
|4215
|2004.05.27 16:33
|sell
|2108
|0.10
|1.2243
|1.2273
|1.2203
|4216
|2004.05.27 17:47
|s/l
|2108
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2203
|-30.00
|39418.00
|4217
|2004.05.27 18:21
|sell
|2109
|0.10
|1.2277
|1.2307
|1.2237
|4218
|2004.05.27 22:58
|close
|2109
|0.10
|1.2266
|1.2307
|1.2237
|11.00
|39429.00
|4219
|2004.05.27 22:58
|buy
|2110
|0.10
|1.2266
|1.2236
|1.2306
|4220
|2004.05.28 00:51
|close
|2110
|0.10
|1.2277
|1.2236
|1.2306
|11.00
|39440.00
|4221
|2004.05.28 00:51
|sell
|2111
|0.10
|1.2277
|1.2307
|1.2237
|4222
|2004.05.28 04:58
|close
|2111
|0.10
|1.2265
|1.2307
|1.2237
|12.00
|39452.00
|4223
|2004.05.28 04:58
|buy
|2112
|0.10
|1.2265
|1.2235
|1.2305
|4224
|2004.05.28 08:29
|close
|2112
|0.10
|1.2292
|1.2235
|1.2305
|27.00
|39479.00
|4225
|2004.05.28 08:29
|sell
|2113
|0.10
|1.2292
|1.2322
|1.2252
|4226
|2004.05.28 11:05
|t/p
|2113
|0.10
|1.2252
|1.2322
|1.2252
|40.00
|39519.00
|4227
|2004.05.28 11:33
|sell
|2114
|0.10
|1.2273
|1.2303
|1.2233
|4228
|2004.05.28 15:00
|t/p
|2114
|0.10
|1.2233
|1.2303
|1.2233
|40.00
|39559.00
|4229
|2004.05.28 15:21
|sell
|2115
|0.10
|1.2273
|1.2303
|1.2233
|4230
|2004.05.28 16:00
|t/p
|2115
|0.10
|1.2233
|1.2303
|1.2233
|40.00
|39599.00
|4231
|2004.05.28 16:49
|sell
|2116
|0.10
|1.2252
|1.2282
|1.2212
|4232
|2004.05.28 17:09
|t/p
|2116
|0.10
|1.2212
|1.2282
|1.2212
|40.00
|39639.00
|4233
|2004.05.28 17:11
|sell
|2117
|0.10
|1.2214
|1.2244
|1.2174
|4234
|2004.05.31 00:24
|s/l
|2117
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2174
|-30.00
|39609.00
|4235
|2004.05.31 00:24
|sell
|2118
|0.10
|1.2243
|1.2273
|1.2203
|4236
|2004.05.31 01:59
|close
|2118
|0.10
|1.2234
|1.2273
|1.2203
|9.00
|39618.00
|4237
|2004.05.31 01:59
|buy
|2119
|0.10
|1.2234
|1.2204
|1.2274
|4238
|2004.05.31 03:00
|s/l
|2119
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2274
|-30.00
|39588.00
|4239
|2004.05.31 03:08
|sell
|2120
|0.10
|1.2213
|1.2243
|1.2173
|4240
|2004.05.31 07:56
|close
|2120
|0.10
|1.2209
|1.2243
|1.2173
|4.00
|39592.00
|4241
|2004.05.31 07:56
|buy
|2121
|0.10
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|4242
|2004.05.31 11:07
|close
|2121
|0.10
|1.2228
|1.2179
|1.2249
|19.00
|39611.00
|4243
|2004.05.31 11:07
|sell
|2122
|0.10
|1.2228
|1.2258
|1.2188
|4244
|2004.05.31 13:47
|close
|2122
|0.10
|1.2198
|1.2258
|1.2188
|30.00
|39641.00
|4245
|2004.05.31 13:47
|buy
|2123
|0.10
|1.2198
|1.2168
|1.2238
|4246
|2004.05.31 15:05
|close
|2123
|0.10
|1.2217
|1.2168
|1.2238
|19.00
|39660.00
|4247
|2004.05.31 15:05
|sell
|2124
|0.10
|1.2217
|1.2247
|1.2177
|4248
|2004.05.31 17:38
|close
|2124
|0.10
|1.2182
|1.2247
|1.2177
|35.00
|39695.00
|4249
|2004.05.31 17:38
|buy
|2125
|0.10
|1.2182
|1.2152
|1.2222
|4250
|2004.05.31 19:59
|close
|2125
|0.10
|1.2192
|1.2152
|1.2222
|10.00
|39705.00
|4251
|2004.05.31 19:59
|sell
|2126
|0.10
|1.2192
|1.2222
|1.2152
|4252
|2004.05.31 22:28
|close
|2126
|0.10
|1.2181
|1.2222
|1.2152
|11.00
|39716.00
|4253
|2004.05.31 22:28
|buy
|2127
|0.10
|1.2181
|1.2151
|1.2221
|4254
|2004.05.31 23:59
|close
|2127
|0.10
|1.2192
|1.2151
|1.2221
|11.00
|39727.00
|4255
|2004.05.31 23:59
|sell
|2128
|0.10
|1.2192
|1.2222
|1.2152
|4256
|2004.06.01 01:17
|close
|2128
|0.10
|1.2194
|1.2222
|1.2152
|-2.00
|39725.00
|4257
|2004.06.01 01:17
|buy
|2129
|0.10
|1.2194
|1.2164
|1.2234
|4258
|2004.06.01 02:21
|s/l
|2129
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2234
|-30.00
|39695.00
|4259
|2004.06.01 02:21
|buy
|2130
|0.10
|1.2164
|1.2134
|1.2204
|4260
|2004.06.01 03:58
|close
|2130
|0.10
|1.2177
|1.2134
|1.2204
|13.00
|39708.00
|4261
|2004.06.01 03:58
|sell
|2131
|0.10
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|4262
|2004.06.01 06:06
|s/l
|2131
|0.10
|1.2207
|1.2207
|1.2137
|-30.00
|39678.00
|4263
|2004.06.01 06:12
|buy
|2132
|0.10
|1.2192
|1.2162
|1.2232
|4264
|2004.06.01 08:02
|t/p
|2132
|0.10
|1.2232
|1.2162
|1.2232
|40.00
|39718.00
|4265
|2004.06.01 09:09
|buy
|2133
|0.10
|1.2242
|1.2212
|1.2282
|4266
|2004.06.01 13:54
|close
|2133
|0.10
|1.2240
|1.2212
|1.2282
|-2.00
|39716.00
|4267
|2004.06.01 13:54
|sell
|2134
|0.10
|1.2240
|1.2270
|1.2200
|4268
|2004.06.01 16:03
|close
|2134
|0.10
|1.2209
|1.2270
|1.2200
|31.00
|39747.00
|4269
|2004.06.01 16:03
|buy
|2135
|0.10
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|4270
|2004.06.01 17:48
|close
|2135
|0.10
|1.2223
|1.2179
|1.2249
|14.00
|39761.00
|4271
|2004.06.01 17:48
|sell
|2136
|0.10
|1.2223
|1.2253
|1.2183
|4272
|2004.06.01 19:50
|s/l
|2136
|0.10
|1.2253
|1.2253
|1.2183
|-30.00
|39731.00
|4273
|2004.06.01 19:50
|sell
|2137
|0.10
|1.2252
|1.2282
|1.2212
|4274
|2004.06.02 07:35
|s/l
|2137
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2212
|-30.00
|39701.00
|4275
|2004.06.02 09:29
|sell
|2138
|0.10
|1.2286
|1.2316
|1.2246
|4276
|2004.06.02 16:59
|close
|2138
|0.10
|1.2275
|1.2316
|1.2246
|11.00
|39712.00
|4277
|2004.06.02 16:59
|buy
|2139
|0.10
|1.2275
|1.2245
|1.2315
|4278
|2004.06.02 17:10
|s/l
|2139
|0.10
|1.2245
|1.2245
|1.2315
|-30.00
|39682.00
|4279
|2004.06.02 17:14
|sell
|2140
|0.10
|1.2273
|1.2303
|1.2233
|4280
|2004.06.02 18:09
|t/p
|2140
|0.10
|1.2233
|1.2303
|1.2233
|40.00
|39722.00
|4281
|2004.06.02 18:14
|sell
|2141
|0.10
|1.2254
|1.2284
|1.2214
|4282
|2004.06.02 19:07
|t/p
|2141
|0.10
|1.2214
|1.2284
|1.2214
|40.00
|39762.00
|4283
|2004.06.02 19:13
|sell
|2142
|0.10
|1.2223
|1.2253
|1.2183
|4284
|2004.06.02 23:59
|close
|2142
|0.10
|1.2210
|1.2253
|1.2183
|13.00
|39775.00
|4285
|2004.06.02 23:59
|buy
|2143
|0.10
|1.2210
|1.2180
|1.2250
|4286
|2004.06.03 01:07
|close
|2143
|0.10
|1.2220
|1.2180
|1.2250
|10.00
|39785.00
|4287
|2004.06.03 01:07
|sell
|2144
|0.10
|1.2220
|1.2250
|1.2180
|4288
|2004.06.03 04:13
|close
|2144
|0.10
|1.2188
|1.2250
|1.2180
|32.00
|39817.00
|4289
|2004.06.03 04:13
|buy
|2145
|0.10
|1.2188
|1.2158
|1.2228
|4290
|2004.06.03 06:59
|close
|2145
|0.10
|1.2183
|1.2158
|1.2228
|-5.00
|39812.00
|4291
|2004.06.03 06:59
|sell
|2146
|0.10
|1.2183
|1.2213
|1.2143
|4292
|2004.06.03 07:29
|s/l
|2146
|0.10
|1.2213
|1.2213
|1.2143
|-30.00
|39782.00
|4293
|2004.06.03 07:58
|buy
|2147
|0.10
|1.2182
|1.2152
|1.2222
|4294
|2004.06.03 08:27
|t/p
|2147
|0.10
|1.2222
|1.2152
|1.2222
|40.00
|39822.00
|4295
|2004.06.03 08:53
|buy
|2148
|0.10
|1.2194
|1.2164
|1.2234
|4296
|2004.06.03 11:24
|t/p
|2148
|0.10
|1.2234
|1.2164
|1.2234
|40.00
|39862.00
|4297
|2004.06.03 11:38
|buy
|2149
|0.10
|1.2208
|1.2178
|1.2248
|4298
|2004.06.03 14:22
|t/p
|2149
|0.10
|1.2248
|1.2178
|1.2248
|40.00
|39902.00
|4299
|2004.06.03 14:35
|buy
|2150
|0.10
|1.2223
|1.2193
|1.2263
|4300
|2004.06.03 15:58
|close
|2150
|0.10
|1.2236
|1.2193
|1.2263
|13.00
|39915.00
|4301
|2004.06.03 15:58
|sell
|2151
|0.10
|1.2236
|1.2266
|1.2196
|4302
|2004.06.03 17:32
|close
|2151
|0.10
|1.2240
|1.2266
|1.2196
|-4.00
|39911.00
|4303
|2004.06.03 17:32
|buy
|2152
|0.10
|1.2240
|1.2210
|1.2280
|4304
|2004.06.03 17:43
|s/l
|2152
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2280
|-30.00
|39881.00
|4305
|2004.06.03 17:48
|sell
|2153
|0.10
|1.2243
|1.2273
|1.2203
|4306
|2004.06.03 18:30
|t/p
|2153
|0.10
|1.2203
|1.2273
|1.2203
|40.00
|39921.00
|4307
|2004.06.03 19:40
|buy
|2154
|0.10
|1.2198
|1.2168
|1.2238
|4308
|2004.06.03 20:53
|close
|2154
|0.10
|1.2220
|1.2168
|1.2238
|22.00
|39943.00
|4309
|2004.06.03 20:53
|sell
|2155
|0.10
|1.2220
|1.2250
|1.2180
|4310
|2004.06.04 00:23
|close
|2155
|0.10
|1.2219
|1.2250
|1.2180
|1.00
|39944.00
|4311
|2004.06.04 00:23
|buy
|2156
|0.10
|1.2219
|1.2189
|1.2259
|4312
|2004.06.04 06:58
|close
|2156
|0.10
|1.2219
|1.2189
|1.2259
|0.00
|39944.00
|4313
|2004.06.04 06:58
|sell
|2157
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2179
|4314
|2004.06.04 10:09
|close
|2157
|0.10
|1.2197
|1.2249
|1.2179
|22.00
|39966.00
|4315
|2004.06.04 10:09
|buy
|2158
|0.10
|1.2197
|1.2167
|1.2237
|4316
|2004.06.04 14:00
|t/p
|2158
|0.10
|1.2237
|1.2167
|1.2237
|40.00
|40006.00
|4317
|2004.06.04 14:03
|buy
|2159
|0.10
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|4318
|2004.06.04 14:03
|s/l
|2159
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2249
|-30.00
|39976.00
|4319
|2004.06.04 14:03
|buy
|2160
|0.10
|1.2179
|1.2149
|1.2219
|4320
|2004.06.04 14:15
|s/l
|2160
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2219
|-30.00
|39946.00
|4321
|2004.06.04 14:15
|buy
|2161
|0.10
|1.2151
|1.2121
|1.2191
|4322
|2004.06.04 14:32
|t/p
|2161
|0.10
|1.2191
|1.2121
|1.2191
|40.00
|39986.00
|4323
|2004.06.04 14:32
|buy
|2162
|0.10
|1.2196
|1.2166
|1.2236
|4324
|2004.06.04 14:33
|s/l
|2162
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2236
|-30.00
|39956.00
|4325
|2004.06.04 14:33
|buy
|2163
|0.10
|1.2166
|1.2136
|1.2206
|4326
|2004.06.04 14:58
|t/p
|2163
|0.10
|1.2206
|1.2136
|1.2206
|40.00
|39996.00
|4327
|2004.06.04 14:58
|buy
|2164
|0.10
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|4328
|2004.06.04 14:58
|s/l
|2164
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2249
|-30.00
|39966.00
|4329
|2004.06.04 14:58
|buy
|2165
|0.10
|1.2179
|1.2149
|1.2219
|4330
|2004.06.04 14:58
|t/p
|2165
|0.10
|1.2219
|1.2149
|1.2219
|40.00
|40006.00
|4331
|2004.06.04 14:58
|sell
|2166
|0.10
|1.2258
|1.2288
|1.2218
|4332
|2004.06.04 14:59
|t/p
|2166
|0.10
|1.2218
|1.2288
|1.2218
|40.00
|40046.00
|4333
|2004.06.04 14:59
|buy
|2167
|0.10
|1.2202
|1.2172
|1.2242
|4334
|2004.06.04 14:59
|t/p
|2167
|0.10
|1.2242
|1.2172
|1.2242
|40.00
|40086.00
|4335
|2004.06.04 14:59
|sell
|2168
|0.10
|1.2258
|1.2288
|1.2218
|4336
|2004.06.04 16:12
|close
|2168
|0.10
|1.2230
|1.2288
|1.2218
|28.00
|40114.00
|4337
|2004.06.04 16:12
|buy
|2169
|0.10
|1.2230
|1.2200
|1.2270
|4338
|2004.06.04 16:58
|t/p
|2169
|0.10
|1.2270
|1.2200
|1.2270
|40.00
|40154.00
|4339
|2004.06.04 18:24
|sell
|2170
|0.10
|1.2265
|1.2295
|1.2225
|4340
|2004.06.07 00:00
|s/l
|2170
|0.10
|1.2295
|1.2295
|1.2225
|-30.00
|40124.00
|4341
|2004.06.07 00:25
|sell
|2171
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2266
|4342
|2004.06.07 01:58
|s/l
|2171
|0.10
|1.2336
|1.2336
|1.2266
|-30.00
|40094.00
|4343
|2004.06.07 02:22
|sell
|2172
|0.10
|1.2331
|1.2361
|1.2291
|4344
|2004.06.07 14:58
|close
|2172
|0.10
|1.2318
|1.2361
|1.2291
|13.00
|40107.00
|4345
|2004.06.07 14:58
|buy
|2173
|0.10
|1.2318
|1.2288
|1.2358
|4346
|2004.06.07 16:09
|close
|2173
|0.10
|1.2323
|1.2288
|1.2358
|5.00
|40112.00
|4347
|2004.06.07 16:09
|sell
|2174
|0.10
|1.2323
|1.2353
|1.2283
|4348
|2004.06.07 17:31
|close
|2174
|0.10
|1.2311
|1.2353
|1.2283
|12.00
|40124.00
|4349
|2004.06.07 17:31
|buy
|2175
|0.10
|1.2311
|1.2281
|1.2351
|4350
|2004.06.07 18:31
|close
|2175
|0.10
|1.2323
|1.2281
|1.2351
|12.00
|40136.00
|4351
|2004.06.07 18:31
|sell
|2176
|0.10
|1.2323
|1.2353
|1.2283
|4352
|2004.06.08 03:11
|t/p
|2176
|0.10
|1.2283
|1.2353
|1.2283
|40.00
|40176.00
|4353
|2004.06.08 03:25
|sell
|2177
|0.10
|1.2297
|1.2327
|1.2257
|4354
|2004.06.08 06:23
|s/l
|2177
|0.10
|1.2327
|1.2327
|1.2257
|-30.00
|40146.00
|4355
|2004.06.08 07:20
|sell
|2178
|0.10
|1.2329
|1.2359
|1.2289
|4356
|2004.06.08 13:03
|t/p
|2178
|0.10
|1.2289
|1.2359
|1.2289
|40.00
|40186.00
|4357
|2004.06.08 13:54
|sell
|2179
|0.10
|1.2324
|1.2354
|1.2284
|4358
|2004.06.08 14:02
|t/p
|2179
|0.10
|1.2284
|1.2354
|1.2284
|40.00
|40226.00
|4359
|2004.06.08 14:03
|sell
|2180
|0.10
|1.2296
|1.2326
|1.2256
|4360
|2004.06.08 16:00
|t/p
|2180
|0.10
|1.2256
|1.2326
|1.2256
|40.00
|40266.00
|4361
|2004.06.08 16:10
|sell
|2181
|0.10
|1.2269
|1.2299
|1.2229
|4362
|2004.06.09 00:45
|close
|2181
|0.10
|1.2259
|1.2299
|1.2229
|10.00
|40276.00
|4363
|2004.06.09 00:45
|buy
|2182
|0.10
|1.2259
|1.2229
|1.2299
|4364
|2004.06.09 02:38
|close
|2182
|0.10
|1.2273
|1.2229
|1.2299
|14.00
|40290.00
|4365
|2004.06.09 02:38
|sell
|2183
|0.10
|1.2273
|1.2303
|1.2233
|4366
|2004.06.09 03:44
|t/p
|2183
|0.10
|1.2233
|1.2303
|1.2233
|40.00
|40330.00
|4367
|2004.06.09 04:36
|sell
|2184
|0.10
|1.2246
|1.2276
|1.2206
|4368
|2004.06.09 06:56
|close
|2184
|0.10
|1.2222
|1.2276
|1.2206
|24.00
|40354.00
|4369
|2004.06.09 06:56
|buy
|2185
|0.10
|1.2222
|1.2192
|1.2262
|4370
|2004.06.09 12:23
|close
|2185
|0.10
|1.2219
|1.2192
|1.2262
|-3.00
|40351.00
|4371
|2004.06.09 12:23
|sell
|2186
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2179
|4372
|2004.06.09 12:51
|t/p
|2186
|0.10
|1.2179
|1.2249
|1.2179
|40.00
|40391.00
|4373
|2004.06.09 13:23
|sell
|2187
|0.10
|1.2189
|1.2219
|1.2149
|4374
|2004.06.09 14:31
|close
|2187
|0.10
|1.2152
|1.2219
|1.2149
|37.00
|40428.00
|4375
|2004.06.09 14:31
|buy
|2188
|0.10
|1.2152
|1.2122
|1.2192
|4376
|2004.06.09 16:21
|close
|2188
|0.10
|1.2159
|1.2122
|1.2192
|7.00
|40435.00
|4377
|2004.06.09 16:21
|sell
|2189
|0.10
|1.2159
|1.2189
|1.2119
|4378
|2004.06.09 16:46
|t/p
|2189
|0.10
|1.2119
|1.2189
|1.2119
|40.00
|40475.00
|4379
|2004.06.09 17:30
|buy
|2190
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2129
|4380
|2004.06.09 18:58
|s/l
|2190
|0.10
|1.2059
|1.2059
|1.2129
|-30.00
|40445.00
|4381
|2004.06.09 19:22
|buy
|2191
|0.10
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|4382
|2004.06.09 20:51
|s/l
|2191
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2120
|-30.00
|40415.00
|4383
|2004.06.09 21:53
|buy
|2192
|0.10
|1.2039
|1.2009
|1.2079
|4384
|2004.06.10 07:58
|close
|2192
|0.10
|1.2060
|1.2009
|1.2079
|21.00
|40436.00
|4385
|2004.06.10 07:58
|sell
|2193
|0.10
|1.2060
|1.2090
|1.2020
|4386
|2004.06.10 08:59
|close
|2193
|0.10
|1.2058
|1.2090
|1.2020
|2.00
|40438.00
|4387
|2004.06.10 08:59
|buy
|2194
|0.10
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|4388
|2004.06.10 09:59
|close
|2194
|0.10
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|0.00
|40438.00
|4389
|2004.06.10 09:59
|sell
|2195
|0.10
|1.2058
|1.2088
|1.2018
|4390
|2004.06.10 11:38
|close
|2195
|0.10
|1.2062
|1.2088
|1.2018
|-4.00
|40434.00
|4391
|2004.06.10 11:38
|buy
|2196
|0.10
|1.2062
|1.2032
|1.2102
|4392
|2004.06.10 12:59
|close
|2196
|0.10
|1.2064
|1.2032
|1.2102
|2.00
|40436.00
|4393
|2004.06.10 12:59
|sell
|2197
|0.10
|1.2064
|1.2094
|1.2024
|4394
|2004.06.10 14:31
|close
|2197
|0.10
|1.2041
|1.2094
|1.2024
|23.00
|40459.00
|4395
|2004.06.10 14:31
|buy
|2198
|0.10
|1.2041
|1.2011
|1.2081
|4396
|2004.06.10 15:02
|t/p
|2198
|0.10
|1.2081
|1.2011
|1.2081
|40.00
|40499.00
|4397
|2004.06.10 15:25
|buy
|2199
|0.10
|1.2052
|1.2022
|1.2092
|4398
|2004.06.10 16:00
|t/p
|2199
|0.10
|1.2092
|1.2022
|1.2092
|40.00
|40539.00
|4399
|2004.06.10 16:29
|buy
|2200
|0.10
|1.2057
|1.2027
|1.2097
|4400
|2004.06.10 17:00
|t/p
|2200
|0.10
|1.2097
|1.2027
|1.2097
|40.00
|40579.00
|4401
|2004.06.10 17:32
|buy
|2201
|0.10
|1.2091
|1.2061
|1.2131
|4402
|2004.06.11 03:15
|s/l
|2201
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.2131
|-30.00
|40549.00
|4403
|2004.06.11 05:26
|buy
|2202
|0.10
|1.2046
|1.2016
|1.2086
|4404
|2004.06.11 06:14
|s/l
|2202
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.2086
|-30.00
|40519.00
|4405
|2004.06.11 07:05
|buy
|2203
|0.10
|1.2007
|1.1977
|1.2047
|4406
|2004.06.11 08:58
|s/l
|2203
|0.10
|1.1977
|1.1977
|1.2047
|-30.00
|40489.00
|4407
|2004.06.11 08:58
|buy
|2204
|0.10
|1.1979
|1.1949
|1.2019
|4408
|2004.06.11 11:00
|t/p
|2204
|0.10
|1.2019
|1.1949
|1.2019
|40.00
|40529.00
|4409
|2004.06.11 11:54
|buy
|2205
|0.10
|1.2003
|1.1973
|1.2043
|4410
|2004.06.14 00:00
|s/l
|2205
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2043
|-30.00
|40499.00
|4411
|2004.06.14 00:42
|buy
|2206
|0.10
|1.1969
|1.1939
|1.2009
|4412
|2004.06.14 11:12
|t/p
|2206
|0.10
|1.2009
|1.1939
|1.2009
|40.00
|40539.00
|4413
|2004.06.14 11:27
|buy
|2207
|0.10
|1.1965
|1.1935
|1.2005
|4414
|2004.06.14 11:58
|t/p
|2207
|0.10
|1.2005
|1.1935
|1.2005
|40.00
|40579.00
|4415
|2004.06.14 13:43
|buy
|2208
|0.10
|1.2007
|1.1977
|1.2047
|4416
|2004.06.14 14:07
|t/p
|2208
|0.10
|1.2047
|1.1977
|1.2047
|40.00
|40619.00
|4417
|2004.06.14 14:20
|buy
|2209
|0.10
|1.2006
|1.1976
|1.2046
|4418
|2004.06.14 14:58
|t/p
|2209
|0.10
|1.2046
|1.1976
|1.2046
|40.00
|40659.00
|4419
|2004.06.14 15:23
|buy
|2210
|0.10
|1.2055
|1.2025
|1.2095
|4420
|2004.06.14 16:58
|close
|2210
|0.10
|1.2084
|1.2025
|1.2095
|29.00
|40688.00
|4421
|2004.06.14 16:58
|sell
|2211
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|4422
|2004.06.14 19:18
|close
|2211
|0.10
|1.2060
|1.2114
|1.2044
|24.00
|40712.00
|4423
|2004.06.14 19:18
|buy
|2212
|0.10
|1.2060
|1.2030
|1.2100
|4424
|2004.06.14 20:59
|close
|2212
|0.10
|1.2064
|1.2030
|1.2100
|4.00
|40716.00
|4425
|2004.06.14 20:59
|sell
|2213
|0.10
|1.2064
|1.2094
|1.2024
|4426
|2004.06.15 00:11
|close
|2213
|0.10
|1.2054
|1.2094
|1.2024
|10.00
|40726.00
|4427
|2004.06.15 00:11
|buy
|2214
|0.10
|1.2054
|1.2024
|1.2094
|4428
|2004.06.15 02:00
|t/p
|2214
|0.10
|1.2094
|1.2024
|1.2094
|40.00
|40766.00
|4429
|2004.06.15 02:03
|buy
|2215
|0.10
|1.2066
|1.2036
|1.2106
|4430
|2004.06.15 03:43
|close
|2215
|0.10
|1.2090
|1.2036
|1.2106
|24.00
|40790.00
|4431
|2004.06.15 03:43
|sell
|2216
|0.10
|1.2090
|1.2120
|1.2050
|4432
|2004.06.15 06:59
|close
|2216
|0.10
|1.2072
|1.2120
|1.2050
|18.00
|40808.00
|4433
|2004.06.15 06:59
|buy
|2217
|0.10
|1.2072
|1.2042
|1.2112
|4434
|2004.06.15 08:36
|close
|2217
|0.10
|1.2070
|1.2042
|1.2112
|-2.00
|40806.00
|4435
|2004.06.15 08:36
|sell
|2218
|0.10
|1.2070
|1.2100
|1.2030
|4436
|2004.06.15 11:19
|t/p
|2218
|0.10
|1.2030
|1.2100
|1.2030
|40.00
|40846.00
|4437
|2004.06.15 11:34
|sell
|2219
|0.10
|1.2048
|1.2078
|1.2008
|4438
|2004.06.15 14:12
|close
|2219
|0.10
|1.2050
|1.2078
|1.2008
|-2.00
|40844.00
|4439
|2004.06.15 14:12
|buy
|2220
|0.10
|1.2050
|1.2020
|1.2090
|4440
|2004.06.15 14:29
|t/p
|2220
|0.10
|1.2090
|1.2020
|1.2090
|40.00
|40884.00
|4441
|2004.06.15 15:26
|sell
|2221
|0.10
|1.2114
|1.2144
|1.2074
|4442
|2004.06.15 16:09
|t/p
|2221
|0.10
|1.2074
|1.2144
|1.2074
|40.00
|40924.00
|4443
|2004.06.15 16:22
|sell
|2222
|0.10
|1.2106
|1.2136
|1.2066
|4444
|2004.06.15 17:55
|s/l
|2222
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2066
|-30.00
|40894.00
|4445
|2004.06.15 18:24
|sell
|2223
|0.10
|1.2147
|1.2177
|1.2107
|4446
|2004.06.16 10:00
|t/p
|2223
|0.10
|1.2107
|1.2177
|1.2107
|40.00
|40934.00
|4447
|2004.06.16 10:42
|sell
|2224
|0.10
|1.2144
|1.2174
|1.2104
|4448
|2004.06.16 11:19
|t/p
|2224
|0.10
|1.2104
|1.2174
|1.2104
|40.00
|40974.00
|4449
|2004.06.16 11:33
|buy
|2225
|0.10
|1.2097
|1.2067
|1.2137
|4450
|2004.06.16 12:19
|s/l
|2225
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2137
|-30.00
|40944.00
|4451
|2004.06.16 13:58
|sell
|2226
|0.10
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|4452
|2004.06.16 16:38
|t/p
|2226
|0.10
|1.2025
|1.2095
|1.2025
|40.00
|40984.00
|4453
|2004.06.16 17:57
|sell
|2227
|0.10
|1.2010
|1.2040
|1.1970
|4454
|2004.06.17 08:40
|close
|2227
|0.10
|1.2019
|1.2040
|1.1970
|-9.00
|40975.00
|4455
|2004.06.17 08:40
|buy
|2228
|0.10
|1.2019
|1.1989
|1.2059
|4456
|2004.06.17 12:10
|t/p
|2228
|0.10
|1.2059
|1.1989
|1.2059
|40.00
|41015.00
|4457
|2004.06.17 13:19
|buy
|2229
|0.10
|1.2048
|1.2018
|1.2088
|4458
|2004.06.17 14:39
|close
|2229
|0.10
|1.2058
|1.2018
|1.2088
|10.00
|41025.00
|4459
|2004.06.17 14:39
|sell
|2230
|0.10
|1.2058
|1.2088
|1.2018
|4460
|2004.06.17 15:39
|close
|2230
|0.10
|1.2035
|1.2088
|1.2018
|23.00
|41048.00
|4461
|2004.06.17 15:39
|buy
|2231
|0.10
|1.2035
|1.2005
|1.2075
|4462
|2004.06.17 16:59
|close
|2231
|0.10
|1.2028
|1.2005
|1.2075
|-7.00
|41041.00
|4463
|2004.06.17 16:59
|sell
|2232
|0.10
|1.2028
|1.2058
|1.1988
|4464
|2004.06.17 18:22
|s/l
|2232
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.1988
|-30.00
|41011.00
|4465
|2004.06.17 18:22
|sell
|2233
|0.10
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|4466
|2004.06.17 22:59
|close
|2233
|0.10
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|0.00
|41011.00
|4467
|2004.06.17 22:59
|buy
|2234
|0.10
|1.2056
|1.2026
|1.2096
|4468
|2004.06.18 02:40
|s/l
|2234
|0.10
|1.2026
|1.2026
|1.2096
|-30.00
|40981.00
|4469
|2004.06.18 07:59
|sell
|2235
|0.10
|1.1984
|1.2014
|1.1944
|4470
|2004.06.18 10:35
|s/l
|2235
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.1944
|-30.00
|40951.00
|4471
|2004.06.18 14:30
|sell
|2236
|0.10
|1.2055
|1.2085
|1.2015
|4472
|2004.06.18 14:33
|s/l
|2236
|0.10
|1.2085
|1.2085
|1.2015
|-30.00
|40921.00
|4473
|2004.06.18 15:38
|sell
|2237
|0.10
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|4474
|2004.06.18 16:04
|s/l
|2237
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2051
|-30.00
|40891.00
|4475
|2004.06.18 17:49
|buy
|2238
|0.10
|1.2121
|1.2091
|1.2161
|4476
|2004.06.18 19:59
|close
|2238
|0.10
|1.2131
|1.2091
|1.2161
|10.00
|40901.00
|4477
|2004.06.18 19:59
|sell
|2239
|0.10
|1.2131
|1.2161
|1.2091
|4478
|2004.06.21 02:44
|close
|2239
|0.10
|1.2128
|1.2161
|1.2091
|3.00
|40904.00
|4479
|2004.06.21 02:44
|buy
|2240
|0.10
|1.2128
|1.2098
|1.2168
|4480
|2004.06.21 03:45
|close
|2240
|0.10
|1.2132
|1.2098
|1.2168
|4.00
|40908.00
|4481
|2004.06.21 03:45
|sell
|2241
|0.10
|1.2132
|1.2162
|1.2092
|4482
|2004.06.21 10:16
|t/p
|2241
|0.10
|1.2092
|1.2162
|1.2092
|40.00
|40948.00
|4483
|2004.06.21 10:36
|sell
|2242
|0.10
|1.2103
|1.2133
|1.2063
|4484
|2004.06.21 16:19
|close
|2242
|0.10
|1.2084
|1.2133
|1.2063
|19.00
|40967.00
|4485
|2004.06.21 16:19
|buy
|2243
|0.10
|1.2084
|1.2054
|1.2124
|4486
|2004.06.21 17:56
|close
|2243
|0.10
|1.2100
|1.2054
|1.2124
|16.00
|40983.00
|4487
|2004.06.21 17:56
|sell
|2244
|0.10
|1.2100
|1.2130
|1.2060
|4488
|2004.06.22 04:16
|s/l
|2244
|0.10
|1.2130
|1.2130
|1.2060
|-30.00
|40953.00
|4489
|2004.06.22 10:25
|buy
|2245
|0.10
|1.2084
|1.2054
|1.2124
|4490
|2004.06.22 12:38
|close
|2245
|0.10
|1.2081
|1.2054
|1.2124
|-3.00
|40950.00
|4491
|2004.06.22 12:38
|sell
|2246
|0.10
|1.2081
|1.2111
|1.2041
|4492
|2004.06.22 14:41
|close
|2246
|0.10
|1.2090
|1.2111
|1.2041
|-9.00
|40941.00
|4493
|2004.06.22 14:41
|buy
|2247
|0.10
|1.2090
|1.2060
|1.2130
|4494
|2004.06.22 16:36
|close
|2247
|0.10
|1.2096
|1.2060
|1.2130
|6.00
|40947.00
|4495
|2004.06.22 16:36
|sell
|2248
|0.10
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|4496
|2004.06.23 01:02
|s/l
|2248
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2056
|-30.00
|40917.00
|4497
|2004.06.23 01:36
|buy
|2249
|0.10
|1.2111
|1.2081
|1.2151
|4498
|2004.06.23 02:59
|close
|2249
|0.10
|1.2117
|1.2081
|1.2151
|6.00
|40923.00
|4499
|2004.06.23 02:59
|sell
|2250
|0.10
|1.2117
|1.2147
|1.2077
|4500
|2004.06.23 06:37
|s/l
|2250
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.2077
|-30.00
|40893.00
|4501
|2004.06.23 10:32
|buy
|2251
|0.10
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|4502
|2004.06.23 11:04
|s/l
|2251
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2190
|-30.00
|40863.00
|4503
|2004.06.23 13:19
|sell
|2252
|0.10
|1.2083
|1.2113
|1.2043
|4504
|2004.06.23 15:47
|close
|2252
|0.10
|1.2087
|1.2113
|1.2043
|-4.00
|40859.00
|4505
|2004.06.23 15:47
|buy
|2253
|0.10
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|4506
|2004.06.23 16:49
|close
|2253
|0.10
|1.2085
|1.2057
|1.2127
|-2.00
|40857.00
|4507
|2004.06.23 16:49
|sell
|2254
|0.10
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|4508
|2004.06.24 03:24
|t/p
|2254
|0.10
|1.2045
|1.2115
|1.2045
|40.00
|40897.00
|4509
|2004.06.24 04:46
|buy
|2255
|0.10
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|4510
|2004.06.24 07:51
|close
|2255
|0.10
|1.2064
|1.2033
|1.2103
|1.00
|40898.00
|4511
|2004.06.24 07:51
|sell
|2256
|0.10
|1.2064
|1.2094
|1.2024
|4512
|2004.06.24 08:54
|close
|2256
|0.10
|1.2063
|1.2094
|1.2024
|1.00
|40899.00
|4513
|2004.06.24 08:54
|buy
|2257
|0.10
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|4514
|2004.06.24 09:45
|t/p
|2257
|0.10
|1.2103
|1.2033
|1.2103
|40.00
|40939.00
|4515
|2004.06.24 14:31
|sell
|2258
|0.10
|1.2134
|1.2164
|1.2094
|4516
|2004.06.24 14:36
|s/l
|2258
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2094
|-30.00
|40909.00
|4517
|2004.06.24 16:53
|sell
|2259
|0.10
|1.2184
|1.2214
|1.2144
|4518
|2004.06.24 21:59
|close
|2259
|0.10
|1.2168
|1.2214
|1.2144
|16.00
|40925.00
|4519
|2004.06.24 21:59
|buy
|2260
|0.10
|1.2168
|1.2138
|1.2208
|4520
|2004.06.25 04:03
|s/l
|2260
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.2208
|-30.00
|40895.00
|4521
|2004.06.25 04:38
|sell
|2261
|0.10
|1.2153
|1.2183
|1.2113
|4522
|2004.06.25 06:59
|close
|2261
|0.10
|1.2152
|1.2183
|1.2113
|1.00
|40896.00
|4523
|2004.06.25 06:59
|buy
|2262
|0.10
|1.2152
|1.2122
|1.2192
|4524
|2004.06.25 09:07
|s/l
|2262
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2192
|-30.00
|40866.00
|4525
|2004.06.25 10:11
|sell
|2263
|0.10
|1.2125
|1.2155
|1.2085
|4526
|2004.06.25 13:48
|close
|2263
|0.10
|1.2129
|1.2155
|1.2085
|-4.00
|40862.00
|4527
|2004.06.25 13:48
|buy
|2264
|0.10
|1.2129
|1.2099
|1.2169
|4528
|2004.06.25 14:38
|t/p
|2264
|0.10
|1.2169
|1.2099
|1.2169
|40.00
|40902.00
|4529
|2004.06.25 16:14
|buy
|2265
|0.10
|1.2144
|1.2114
|1.2184
|4530
|2004.06.28 10:50
|close
|2265
|0.10
|1.2173
|1.2114
|1.2184
|29.00
|40931.00
|4531
|2004.06.28 10:50
|sell
|2266
|0.10
|1.2173
|1.2203
|1.2133
|4532
|2004.06.28 14:10
|s/l
|2266
|0.10
|1.2203
|1.2203
|1.2133
|-30.00
|40901.00
|4533
|2004.06.28 16:20
|buy
|2267
|0.10
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|4534
|2004.06.28 18:28
|s/l
|2267
|0.10
|1.2179
|1.2179
|1.2249
|-30.00
|40871.00
|4535
|2004.06.28 20:29
|sell
|2268
|0.10
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|4536
|2004.06.29 09:39
|t/p
|2268
|0.10
|1.2136
|1.2206
|1.2136
|40.00
|40911.00
|4537
|2004.06.29 10:24
|sell
|2269
|0.10
|1.2148
|1.2178
|1.2108
|4538
|2004.06.29 13:51
|s/l
|2269
|0.10
|1.2178
|1.2178
|1.2108
|-30.00
|40881.00
|4539
|2004.06.29 17:10
|sell
|2270
|0.10
|1.2123
|1.2153
|1.2083
|4540
|2004.06.29 20:40
|t/p
|2270
|0.10
|1.2083
|1.2153
|1.2083
|40.00
|40921.00
|4541
|2004.06.29 22:59
|buy
|2271
|0.10
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|4542
|2004.06.30 00:55
|close
|2271
|0.10
|1.2088
|1.2053
|1.2123
|5.00
|40926.00
|4543
|2004.06.30 00:55
|sell
|2272
|0.10
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|4544
|2004.06.30 05:59
|close
|2272
|0.10
|1.2090
|1.2118
|1.2048
|-2.00
|40924.00
|4545
|2004.06.30 05:59
|buy
|2273
|0.10
|1.2090
|1.2060
|1.2130
|4546
|2004.06.30 11:01
|t/p
|2273
|0.10
|1.2130
|1.2060
|1.2130
|40.00
|40964.00
|4547
|2004.06.30 11:40
|buy
|2274
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|4548
|2004.06.30 12:40
|close
|2274
|0.10
|1.2154
|1.2092
|1.2162
|32.00
|40996.00
|4549
|2004.06.30 12:40
|sell
|2275
|0.10
|1.2154
|1.2184
|1.2114
|4550
|2004.06.30 14:39
|close
|2275
|0.10
|1.2156
|1.2184
|1.2114
|-2.00
|40994.00
|4551
|2004.06.30 14:39
|buy
|2276
|0.10
|1.2156
|1.2126
|1.2196
|4552
|2004.06.30 17:29
|close
|2276
|0.10
|1.2171
|1.2126
|1.2196
|15.00
|41009.00
|4553
|2004.06.30 17:29
|sell
|2277
|0.10
|1.2171
|1.2201
|1.2131
|4554
|2004.06.30 20:18
|close
|2277
|0.10
|1.2163
|1.2201
|1.2131
|8.00
|41017.00
|4555
|2004.06.30 20:18
|buy
|2278
|0.10
|1.2163
|1.2133
|1.2203
|4556
|2004.06.30 20:58
|t/p
|2278
|0.10
|1.2203
|1.2133
|1.2203
|40.00
|41057.00
|4557
|2004.06.30 21:28
|sell
|2279
|0.10
|1.2194
|1.2224
|1.2154
|4558
|2004.07.01 03:31
|close
|2279
|0.10
|1.2180
|1.2224
|1.2154
|14.00
|41071.00
|4559
|2004.07.01 03:31
|buy
|2280
|0.10
|1.2180
|1.2150
|1.2220
|4560
|2004.07.01 06:41
|close
|2280
|0.10
|1.2168
|1.2150
|1.2220
|-12.00
|41059.00
|4561
|2004.07.01 06:41
|sell
|2281
|0.10
|1.2168
|1.2198
|1.2128
|4562
|2004.07.01 12:20
|close
|2281
|0.10
|1.2177
|1.2198
|1.2128
|-9.00
|41050.00
|4563
|2004.07.01 12:20
|buy
|2282
|0.10
|1.2177
|1.2147
|1.2217
|4564
|2004.07.01 13:33
|s/l
|2282
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.2217
|-30.00
|41020.00
|4565
|2004.07.01 14:31
|buy
|2283
|0.10
|1.2163
|1.2133
|1.2203
|4566
|2004.07.01 17:24
|close
|2283
|0.10
|1.2156
|1.2133
|1.2203
|-7.00
|41013.00
|4567
|2004.07.01 17:24
|sell
|2284
|0.10
|1.2156
|1.2186
|1.2116
|4568
|2004.07.02 04:56
|s/l
|2284
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.2116
|-30.00
|40983.00
|4569
|2004.07.02 08:29
|buy
|2285
|0.10
|1.2163
|1.2133
|1.2203
|4570
|2004.07.02 14:29
|close
|2285
|0.10
|1.2159
|1.2133
|1.2203
|-4.00
|40979.00
|4571
|2004.07.02 14:29
|sell
|2286
|0.10
|1.2159
|1.2189
|1.2119
|4572
|2004.07.02 14:30
|s/l
|2286
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2119
|-30.00
|40949.00
|4573
|2004.07.02 16:07
|sell
|2287
|0.10
|1.2308
|1.2338
|1.2268
|4574
|2004.07.05 00:59
|close
|2287
|0.10
|1.2328
|1.2338
|1.2268
|-20.00
|40929.00
|4575
|2004.07.05 00:59
|buy
|2288
|0.10
|1.2328
|1.2298
|1.2368
|4576
|2004.07.05 01:59
|close
|2288
|0.10
|1.2327
|1.2298
|1.2368
|-1.00
|40928.00
|4577
|2004.07.05 01:59
|sell
|2289
|0.10
|1.2327
|1.2357
|1.2287
|4578
|2004.07.05 11:57
|t/p
|2289
|0.10
|1.2287
|1.2357
|1.2287
|40.00
|40968.00
|4579
|2004.07.05 12:59
|buy
|2290
|0.10
|1.2288
|1.2258
|1.2328
|4580
|2004.07.06 02:43
|close
|2290
|0.10
|1.2304
|1.2258
|1.2328
|16.00
|40984.00
|4581
|2004.07.06 02:43
|sell
|2291
|0.10
|1.2304
|1.2334
|1.2264
|4582
|2004.07.06 03:59
|close
|2291
|0.10
|1.2291
|1.2334
|1.2264
|13.00
|40997.00
|4583
|2004.07.06 03:59
|buy
|2292
|0.10
|1.2291
|1.2261
|1.2331
|4584
|2004.07.06 12:36
|close
|2292
|0.10
|1.2280
|1.2261
|1.2331
|-11.00
|40986.00
|4585
|2004.07.06 12:36
|sell
|2293
|0.10
|1.2280
|1.2310
|1.2240
|4586
|2004.07.06 13:52
|s/l
|2293
|0.10
|1.2310
|1.2310
|1.2240
|-30.00
|40956.00
|4587
|2004.07.06 14:19
|sell
|2294
|0.10
|1.2318
|1.2348
|1.2278
|4588
|2004.07.06 16:01
|close
|2294
|0.10
|1.2311
|1.2348
|1.2278
|7.00
|40963.00
|4589
|2004.07.06 16:01
|buy
|2295
|0.10
|1.2311
|1.2281
|1.2351
|4590
|2004.07.06 16:24
|s/l
|2295
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2351
|-30.00
|40933.00
|4591
|2004.07.06 17:54
|sell
|2296
|0.10
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|4592
|2004.07.06 22:59
|close
|2296
|0.10
|1.2285
|1.2319
|1.2249
|4.00
|40937.00
|4593
|2004.07.06 22:59
|buy
|2297
|0.10
|1.2285
|1.2255
|1.2325
|4594
|2004.07.07 03:28
|close
|2297
|0.10
|1.2294
|1.2255
|1.2325
|9.00
|40946.00
|4595
|2004.07.07 03:28
|sell
|2298
|0.10
|1.2294
|1.2324
|1.2254
|4596
|2004.07.07 06:45
|s/l
|2298
|0.10
|1.2324
|1.2324
|1.2254
|-30.00
|40916.00
|4597
|2004.07.07 06:45
|sell
|2299
|0.10
|1.2323
|1.2353
|1.2283
|4598
|2004.07.07 07:53
|s/l
|2299
|0.10
|1.2353
|1.2353
|1.2283
|-30.00
|40886.00
|4599
|2004.07.07 13:50
|buy
|2300
|0.10
|1.2360
|1.2330
|1.2400
|4600
|2004.07.07 14:50
|close
|2300
|0.10
|1.2366
|1.2330
|1.2400
|6.00
|40892.00
|4601
|2004.07.07 14:50
|sell
|2301
|0.10
|1.2366
|1.2396
|1.2326
|4602
|2004.07.07 16:23
|close
|2301
|0.10
|1.2365
|1.2396
|1.2326
|1.00
|40893.00
|4603
|2004.07.07 16:23
|buy
|2302
|0.10
|1.2365
|1.2335
|1.2405
|4604
|2004.07.08 01:39
|close
|2302
|0.10
|1.2378
|1.2335
|1.2405
|13.00
|40906.00
|4605
|2004.07.08 01:39
|sell
|2303
|0.10
|1.2378
|1.2408
|1.2338
|4606
|2004.07.08 04:59
|close
|2303
|0.10
|1.2356
|1.2408
|1.2338
|22.00
|40928.00
|4607
|2004.07.08 04:59
|buy
|2304
|0.10
|1.2356
|1.2326
|1.2396
|4608
|2004.07.08 09:24
|close
|2304
|0.10
|1.2359
|1.2326
|1.2396
|3.00
|40931.00
|4609
|2004.07.08 09:24
|sell
|2305
|0.10
|1.2359
|1.2389
|1.2319
|4610
|2004.07.08 10:24
|close
|2305
|0.10
|1.2358
|1.2389
|1.2319
|1.00
|40932.00
|4611
|2004.07.08 10:24
|buy
|2306
|0.10
|1.2358
|1.2328
|1.2398
|4612
|2004.07.08 14:44
|close
|2306
|0.10
|1.2358
|1.2328
|1.2398
|0.00
|40932.00
|4613
|2004.07.08 14:44
|sell
|2307
|0.10
|1.2358
|1.2388
|1.2318
|4614
|2004.07.08 16:07
|s/l
|2307
|0.10
|1.2388
|1.2388
|1.2318
|-30.00
|40902.00
|4615
|2004.07.09 01:59
|buy
|2308
|0.10
|1.2392
|1.2362
|1.2432
|4616
|2004.07.09 08:52
|close
|2308
|0.10
|1.2414
|1.2362
|1.2432
|22.00
|40924.00
|4617
|2004.07.09 08:52
|sell
|2309
|0.10
|1.2414
|1.2444
|1.2374
|4618
|2004.07.09 11:59
|close
|2309
|0.10
|1.2385
|1.2444
|1.2374
|29.00
|40953.00
|4619
|2004.07.09 11:59
|buy
|2310
|0.10
|1.2385
|1.2355
|1.2425
|4620
|2004.07.09 14:42
|close
|2310
|0.10
|1.2385
|1.2355
|1.2425
|0.00
|40953.00
|4621
|2004.07.09 14:42
|sell
|2311
|0.10
|1.2385
|1.2415
|1.2345
|4622
|2004.07.12 00:44
|s/l
|2311
|0.10
|1.2415
|1.2415
|1.2345
|-30.00
|40923.00
|4623
|2004.07.12 00:59
|sell
|2312
|0.10
|1.2413
|1.2443
|1.2373
|4624
|2004.07.13 02:58
|t/p
|2312
|0.10
|1.2373
|1.2443
|1.2373
|40.00
|40963.00
|4625
|2004.07.13 07:27
|buy
|2313
|0.10
|1.2350
|1.2320
|1.2390
|4626
|2004.07.13 08:35
|close
|2313
|0.10
|1.2364
|1.2320
|1.2390
|14.00
|40977.00
|4627
|2004.07.13 08:35
|sell
|2314
|0.10
|1.2364
|1.2394
|1.2324
|4628
|2004.07.13 14:43
|t/p
|2314
|0.10
|1.2324
|1.2394
|1.2324
|40.00
|41017.00
|4629
|2004.07.14 00:59
|buy
|2315
|0.10
|1.2332
|1.2302
|1.2372
|4630
|2004.07.14 07:58
|close
|2315
|0.10
|1.2336
|1.2302
|1.2372
|4.00
|41021.00
|4631
|2004.07.14 07:58
|sell
|2316
|0.10
|1.2336
|1.2366
|1.2296
|4632
|2004.07.14 09:32
|s/l
|2316
|0.10
|1.2366
|1.2366
|1.2296
|-30.00
|40991.00
|4633
|2004.07.14 14:30
|sell
|2317
|0.10
|1.2392
|1.2422
|1.2352
|4634
|2004.07.14 16:42
|close
|2317
|0.10
|1.2404
|1.2422
|1.2352
|-12.00
|40979.00
|4635
|2004.07.14 16:42
|buy
|2318
|0.10
|1.2404
|1.2374
|1.2444
|4636
|2004.07.14 17:10
|s/l
|2318
|0.10
|1.2374
|1.2374
|1.2444
|-30.00
|40949.00
|4637
|2004.07.15 14:29
|sell
|2319
|0.10
|1.2383
|1.2413
|1.2343
|4638
|2004.07.15 18:03
|t/p
|2319
|0.10
|1.2343
|1.2413
|1.2343
|40.00
|40989.00
|4639
|2004.07.15 20:59
|buy
|2320
|0.10
|1.2341
|1.2311
|1.2381
|4640
|2004.07.16 03:08
|close
|2320
|0.10
|1.2341
|1.2311
|1.2381
|0.00
|40989.00
|4641
|2004.07.16 03:08
|sell
|2321
|0.10
|1.2341
|1.2371
|1.2301
|4642
|2004.07.16 05:50
|s/l
|2321
|0.10
|1.2371
|1.2371
|1.2301
|-30.00
|40959.00
|4643
|2004.07.16 14:30
|buy
|2322
|0.10
|1.2348
|1.2318
|1.2388
|4644
|2004.07.16 14:47
|t/p
|2322
|0.10
|1.2388
|1.2318
|1.2388
|40.00
|40999.00
|4645
|2004.07.16 17:59
|buy
|2323
|0.10
|1.2440
|1.2410
|1.2480
|4646
|2004.07.16 18:59
|close
|2323
|0.10
|1.2440
|1.2410
|1.2480
|0.00
|40999.00
|4647
|2004.07.16 18:59
|sell
|2324
|0.10
|1.2440
|1.2470
|1.2400
|4648
|2004.07.19 12:59
|close
|2324
|0.10
|1.2412
|1.2470
|1.2400
|28.00
|41027.00
|4649
|2004.07.19 12:59
|buy
|2325
|0.10
|1.2412
|1.2382
|1.2452
|4650
|2004.07.19 17:32
|close
|2325
|0.10
|1.2427
|1.2382
|1.2452
|15.00
|41042.00
|4651
|2004.07.19 17:32
|sell
|2326
|0.10
|1.2427
|1.2457
|1.2387
|4652
|2004.07.20 08:56
|close
|2326
|0.10
|1.2440
|1.2457
|1.2387
|-13.00
|41029.00
|4653
|2004.07.20 08:56
|buy
|2327
|0.10
|1.2440
|1.2410
|1.2480
|4654
|2004.07.20 12:01
|s/l
|2327
|0.10
|1.2410
|1.2410
|1.2480
|-30.00
|40999.00
|4655
|2004.07.20 18:59
|sell
|2328
|0.10
|1.2379
|1.2409
|1.2339
|4656
|2004.07.20 20:43
|t/p
|2328
|0.10
|1.2339
|1.2409
|1.2339
|40.00
|41039.00
|4657
|2004.07.21 08:59
|sell
|2329
|0.10
|1.2325
|1.2355
|1.2285
|4658
|2004.07.21 10:59
|close
|2329
|0.10
|1.2339
|1.2355
|1.2285
|-14.00
|41025.00
|4659
|2004.07.21 10:59
|buy
|2330
|0.10
|1.2339
|1.2309
|1.2379
|4660
|2004.07.21 11:58
|s/l
|2330
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2379
|-30.00
|40995.00
|4661
|2004.07.21 13:28
|sell
|2331
|0.10
|1.2292
|1.2322
|1.2252
|4662
|2004.07.21 14:36
|close
|2331
|0.10
|1.2290
|1.2322
|1.2252
|2.00
|40997.00
|4663
|2004.07.21 14:36
|buy
|2332
|0.10
|1.2290
|1.2260
|1.2330
|4664
|2004.07.21 16:13
|s/l
|2332
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2330
|-30.00
|40967.00
|4665
|2004.07.21 17:30
|sell
|2333
|0.10
|1.2227
|1.2257
|1.2187
|4666
|2004.07.21 21:57
|s/l
|2333
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2187
|-30.00
|40937.00
|4667
|2004.07.22 05:56
|sell
|2334
|0.10
|1.2266
|1.2296
|1.2226
|4668
|2004.07.22 14:30
|close
|2334
|0.10
|1.2262
|1.2296
|1.2226
|4.00
|40941.00
|4669
|2004.07.22 14:30
|buy
|2335
|0.10
|1.2262
|1.2232
|1.2302
|4670
|2004.07.22 17:45
|close
|2335
|0.10
|1.2272
|1.2232
|1.2302
|10.00
|40951.00
|4671
|2004.07.22 17:45
|sell
|2336
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|4672
|2004.07.23 02:58
|close
|2336
|0.10
|1.2251
|1.2302
|1.2232
|21.00
|40972.00
|4673
|2004.07.23 02:58
|buy
|2337
|0.10
|1.2251
|1.2221
|1.2291
|4674
|2004.07.23 07:57
|close
|2337
|0.10
|1.2240
|1.2221
|1.2291
|-11.00
|40961.00
|4675
|2004.07.23 07:57
|sell
|2338
|0.10
|1.2240
|1.2270
|1.2200
|4676
|2004.07.23 11:35
|t/p
|2338
|0.10
|1.2200
|1.2270
|1.2200
|40.00
|41001.00
|4677
|2004.07.23 12:50
|buy
|2339
|0.10
|1.2175
|1.2145
|1.2215
|4678
|2004.07.23 16:55
|s/l
|2339
|0.10
|1.2145
|1.2145
|1.2215
|-30.00
|40971.00
|4679
|2004.07.26 02:31
|sell
|2340
|0.10
|1.2108
|1.2138
|1.2068
|4680
|2004.07.26 06:26
|s/l
|2340
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.2068
|-30.00
|40941.00
|4681
|2004.07.26 08:51
|sell
|2341
|0.10
|1.2136
|1.2166
|1.2096
|4682
|2004.07.26 09:47
|s/l
|2341
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2096
|-30.00
|40911.00
|4683
|2004.07.26 10:53
|sell
|2342
|0.10
|1.2165
|1.2195
|1.2125
|4684
|2004.07.26 16:28
|close
|2342
|0.10
|1.2148
|1.2195
|1.2125
|17.00
|40928.00
|4685
|2004.07.26 16:28
|buy
|2343
|0.10
|1.2148
|1.2118
|1.2188
|4686
|2004.07.27 02:15
|close
|2343
|0.10
|1.2141
|1.2118
|1.2188
|-7.00
|40921.00
|4687
|2004.07.27 02:15
|sell
|2344
|0.10
|1.2141
|1.2171
|1.2101
|4688
|2004.07.27 10:30
|s/l
|2344
|0.10
|1.2171
|1.2171
|1.2101
|-30.00
|40891.00
|4689
|2004.07.27 10:30
|sell
|2345
|0.10
|1.2169
|1.2199
|1.2129
|4690
|2004.07.27 14:24
|close
|2345
|0.10
|1.2159
|1.2199
|1.2129
|10.00
|40901.00
|4691
|2004.07.27 14:24
|buy
|2346
|0.10
|1.2159
|1.2129
|1.2199
|4692
|2004.07.27 16:00
|s/l
|2346
|0.10
|1.2129
|1.2129
|1.2199
|-30.00
|40871.00
|4693
|2004.07.27 17:32
|buy
|2347
|0.10
|1.2059
|1.2029
|1.2099
|4694
|2004.07.27 18:32
|close
|2347
|0.10
|1.2063
|1.2029
|1.2099
|4.00
|40875.00
|4695
|2004.07.27 18:32
|sell
|2348
|0.10
|1.2063
|1.2093
|1.2023
|4696
|2004.07.28 07:59
|close
|2348
|0.10
|1.2069
|1.2093
|1.2023
|-6.00
|40869.00
|4697
|2004.07.28 07:59
|buy
|2349
|0.10
|1.2069
|1.2039
|1.2109
|4698
|2004.07.28 09:30
|close
|2349
|0.10
|1.2065
|1.2039
|1.2109
|-4.00
|40865.00
|4699
|2004.07.28 09:30
|sell
|2350
|0.10
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|4700
|2004.07.28 11:11
|t/p
|2350
|0.10
|1.2025
|1.2095
|1.2025
|40.00
|40905.00
|4701
|2004.07.28 12:59
|buy
|2351
|0.10
|1.2024
|1.1994
|1.2064
|4702
|2004.07.28 14:33
|close
|2351
|0.10
|1.2044
|1.1994
|1.2064
|20.00
|40925.00
|4703
|2004.07.28 14:33
|sell
|2352
|0.10
|1.2044
|1.2074
|1.2004
|4704
|2004.07.28 15:59
|t/p
|2352
|0.10
|1.2004
|1.2074
|1.2004
|40.00
|40965.00
|4705
|2004.07.28 17:05
|sell
|2353
|0.10
|1.2047
|1.2077
|1.2007
|4706
|2004.07.28 20:59
|close
|2353
|0.10
|1.2062
|1.2077
|1.2007
|-15.00
|40950.00
|4707
|2004.07.28 20:59
|buy
|2354
|0.10
|1.2062
|1.2032
|1.2102
|4708
|2004.07.29 03:59
|close
|2354
|0.10
|1.2063
|1.2032
|1.2102
|1.00
|40951.00
|4709
|2004.07.29 03:59
|sell
|2355
|0.10
|1.2063
|1.2093
|1.2023
|4710
|2004.07.29 04:59
|close
|2355
|0.10
|1.2060
|1.2093
|1.2023
|3.00
|40954.00
|4711
|2004.07.29 04:59
|buy
|2356
|0.10
|1.2060
|1.2030
|1.2100
|4712
|2004.07.29 10:34
|s/l
|2356
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2100
|-30.00
|40924.00
|4713
|2004.07.29 11:27
|buy
|2357
|0.10
|1.2020
|1.1990
|1.2060
|4714
|2004.07.29 14:30
|close
|2357
|0.10
|1.2038
|1.1990
|1.2060
|18.00
|40942.00
|4715
|2004.07.29 14:30
|sell
|2358
|0.10
|1.2038
|1.2068
|1.1998
|4716
|2004.07.29 15:21
|t/p
|2358
|0.10
|1.1998
|1.2068
|1.1998
|40.00
|40982.00
|4717
|2004.07.29 15:48
|sell
|2359
|0.10
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|4718
|2004.07.29 16:38
|s/l
|2359
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.1996
|-30.00
|40952.00
|4719
|2004.07.29 17:34
|buy
|2360
|0.10
|1.2070
|1.2040
|1.2110
|4720
|2004.07.29 19:14
|s/l
|2360
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2110
|-30.00
|40922.00
|4721
|2004.07.29 23:33
|buy
|2361
|0.10
|1.2037
|1.2007
|1.2077
|4722
|2004.07.30 02:22
|close
|2361
|0.10
|1.2040
|1.2007
|1.2077
|3.00
|40925.00
|4723
|2004.07.30 02:22
|sell
|2362
|0.10
|1.2040
|1.2070
|1.2000
|4724
|2004.07.30 07:59
|close
|2362
|0.10
|1.2038
|1.2070
|1.2000
|2.00
|40927.00
|4725
|2004.07.30 07:59
|buy
|2363
|0.10
|1.2038
|1.2008
|1.2078
|4726
|2004.07.30 10:18
|close
|2363
|0.10
|1.2056
|1.2008
|1.2078
|18.00
|40945.00
|4727
|2004.07.30 10:18
|sell
|2364
|0.10
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|4728
|2004.07.30 14:31
|s/l
|2364
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2016
|-30.00
|40915.00
|4729
|2004.07.30 15:45
|sell
|2365
|0.10
|1.2107
|1.2137
|1.2067
|4730
|2004.07.30 16:01
|t/p
|2365
|0.10
|1.2067
|1.2137
|1.2067
|40.00
|40955.00
|4731
|2004.07.30 16:03
|sell
|2366
|0.10
|1.2095
|1.2125
|1.2055
|4732
|2004.07.30 16:51
|t/p
|2366
|0.10
|1.2055
|1.2125
|1.2055
|40.00
|40995.00
|4733
|2004.07.30 17:38
|buy
|2367
|0.10
|1.2037
|1.2007
|1.2077
|4734
|2004.07.30 18:56
|s/l
|2367
|0.10
|1.2007
|1.2007
|1.2077
|-30.00
|40965.00
|4735
|2004.08.02 00:05
|buy
|2368
|0.10
|1.2062
|1.2032
|1.2102
|4736
|2004.08.02 03:02
|s/l
|2368
|0.10
|1.2032
|1.2032
|1.2102
|-30.00
|40935.00
|4737
|2004.08.02 08:23
|sell
|2369
|0.10
|1.2064
|1.2094
|1.2024
|4738
|2004.08.02 11:30
|close
|2369
|0.10
|1.2078
|1.2094
|1.2024
|-14.00
|40921.00
|4739
|2004.08.02 11:30
|buy
|2370
|0.10
|1.2078
|1.2048
|1.2118
|4740
|2004.08.02 15:51
|s/l
|2370
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.2118
|-30.00
|40891.00
|4741
|2004.08.02 16:04
|buy
|2371
|0.10
|1.2048
|1.2018
|1.2088
|4742
|2004.08.02 17:44
|close
|2371
|0.10
|1.2036
|1.2018
|1.2088
|-12.00
|40879.00
|4743
|2004.08.02 17:44
|sell
|2372
|0.10
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|4744
|2004.08.03 06:59
|close
|2372
|0.10
|1.2025
|1.2066
|1.1996
|11.00
|40890.00
|4745
|2004.08.03 06:59
|buy
|2373
|0.10
|1.2025
|1.1995
|1.2065
|4746
|2004.08.03 08:12
|s/l
|2373
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.2065
|-30.00
|40860.00
|4747
|2004.08.03 08:17
|sell
|2374
|0.10
|1.2015
|1.2045
|1.1975
|4748
|2004.08.03 14:30
|s/l
|2374
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.1975
|-30.00
|40830.00
|4749
|2004.08.03 16:58
|buy
|2375
|0.10
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|4750
|2004.08.03 18:59
|close
|2375
|0.10
|1.2057
|1.2033
|1.2103
|-6.00
|40824.00
|4751
|2004.08.03 18:59
|sell
|2376
|0.10
|1.2057
|1.2087
|1.2017
|4752
|2004.08.04 03:59
|close
|2376
|0.10
|1.2051
|1.2087
|1.2017
|6.00
|40830.00
|4753
|2004.08.04 03:59
|buy
|2377
|0.10
|1.2051
|1.2021
|1.2091
|4754
|2004.08.04 05:30
|s/l
|2377
|0.10
|1.2021
|1.2021
|1.2091
|-30.00
|40800.00
|4755
|2004.08.04 11:19
|buy
|2378
|0.10
|1.2011
|1.1981
|1.2051
|4756
|2004.08.04 13:32
|close
|2378
|0.10
|1.2011
|1.1981
|1.2051
|0.00
|40800.00
|4757
|2004.08.04 13:32
|sell
|2379
|0.10
|1.2011
|1.2041
|1.1971
|4758
|2004.08.04 14:22
|t/p
|2379
|0.10
|1.1971
|1.2041
|1.1971
|40.00
|40840.00
|4759
|2004.08.04 16:02
|sell
|2380
|0.10
|1.1992
|1.2022
|1.1952
|4760
|2004.08.04 16:22
|s/l
|2380
|0.10
|1.2022
|1.2022
|1.1952
|-30.00
|40810.00
|4761
|2004.08.04 17:05
|buy
|2381
|0.10
|1.2050
|1.2020
|1.2090
|4762
|2004.08.05 08:27
|close
|2381
|0.10
|1.2066
|1.2020
|1.2090
|16.00
|40826.00
|4763
|2004.08.05 08:27
|sell
|2382
|0.10
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|4764
|2004.08.05 09:58
|close
|2382
|0.10
|1.2059
|1.2096
|1.2026
|7.00
|40833.00
|4765
|2004.08.05 09:58
|buy
|2383
|0.10
|1.2059
|1.2029
|1.2099
|4766
|2004.08.05 14:30
|close
|2383
|0.10
|1.2052
|1.2029
|1.2099
|-7.00
|40826.00
|4767
|2004.08.05 14:30
|sell
|2384
|0.10
|1.2052
|1.2082
|1.2012
|4768
|2004.08.05 22:59
|close
|2384
|0.10
|1.2058
|1.2082
|1.2012
|-6.00
|40820.00
|4769
|2004.08.05 22:59
|buy
|2385
|0.10
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|4770
|2004.08.06 13:59
|close
|2385
|0.10
|1.2059
|1.2028
|1.2098
|1.00
|40821.00
|4771
|2004.08.06 13:59
|sell
|2386
|0.10
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|4772
|2004.08.06 14:31
|s/l
|2386
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2019
|-30.00
|40791.00
|4773
|2004.08.06 16:24
|buy
|2387
|0.10
|1.2242
|1.2212
|1.2282
|4774
|2004.08.06 18:44
|close
|2387
|0.10
|1.2272
|1.2212
|1.2282
|30.00
|40821.00
|4775
|2004.08.06 18:44
|sell
|2388
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|4776
|2004.08.09 08:47
|close
|2388
|0.10
|1.2272
|1.2302
|1.2232
|0.00
|40821.00
|4777
|2004.08.09 08:47
|buy
|2389
|0.10
|1.2272
|1.2242
|1.2312
|4778
|2004.08.09 10:38
|close
|2389
|0.10
|1.2269
|1.2242
|1.2312
|-3.00
|40818.00
|4779
|2004.08.09 10:38
|sell
|2390
|0.10
|1.2269
|1.2299
|1.2229
|4780
|2004.08.09 13:40
|close
|2390
|0.10
|1.2257
|1.2299
|1.2229
|12.00
|40830.00
|4781
|2004.08.09 13:40
|buy
|2391
|0.10
|1.2257
|1.2227
|1.2297
|4782
|2004.08.09 14:40
|close
|2391
|0.10
|1.2263
|1.2227
|1.2297
|6.00
|40836.00
|4783
|2004.08.09 14:40
|sell
|2392
|0.10
|1.2263
|1.2293
|1.2223
|4784
|2004.08.09 15:57
|close
|2392
|0.10
|1.2265
|1.2293
|1.2223
|-2.00
|40834.00
|4785
|2004.08.09 15:57
|buy
|2393
|0.10
|1.2265
|1.2235
|1.2305
|4786
|2004.08.10 16:01
|t/p
|2393
|0.10
|1.2305
|1.2235
|1.2305
|40.00
|40874.00
|4787
|2004.08.10 19:36
|sell
|2394
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2266
|4788
|2004.08.10 20:27
|t/p
|2394
|0.10
|1.2266
|1.2336
|1.2266
|40.00
|40914.00
|4789
|2004.08.10 21:14
|buy
|2395
|0.10
|1.2230
|1.2200
|1.2270
|4790
|2004.08.11 12:56
|close
|2395
|0.10
|1.2231
|1.2200
|1.2270
|1.00
|40915.00
|4791
|2004.08.11 12:56
|sell
|2396
|0.10
|1.2231
|1.2261
|1.2191
|4792
|2004.08.11 16:53
|close
|2396
|0.10
|1.2204
|1.2261
|1.2191
|27.00
|40942.00
|4793
|2004.08.11 16:53
|buy
|2397
|0.10
|1.2204
|1.2174
|1.2244
|4794
|2004.08.11 17:53
|close
|2397
|0.10
|1.2213
|1.2174
|1.2244
|9.00
|40951.00
|4795
|2004.08.11 17:53
|sell
|2398
|0.10
|1.2213
|1.2243
|1.2173
|4796
|2004.08.11 18:59
|close
|2398
|0.10
|1.2221
|1.2243
|1.2173
|-8.00
|40943.00
|4797
|2004.08.11 18:59
|buy
|2399
|0.10
|1.2221
|1.2191
|1.2261
|4798
|2004.08.11 21:59
|close
|2399
|0.10
|1.2216
|1.2191
|1.2261
|-5.00
|40938.00
|4799
|2004.08.11 21:59
|sell
|2400
|0.10
|1.2216
|1.2246
|1.2176
|4800
|2004.08.12 00:59
|close
|2400
|0.10
|1.2221
|1.2246
|1.2176
|-5.00
|40933.00
|4801
|2004.08.12 00:59
|buy
|2401
|0.10
|1.2221
|1.2191
|1.2261
|4802
|2004.08.12 08:59
|close
|2401
|0.10
|1.2240
|1.2191
|1.2261
|19.00
|40952.00
|4803
|2004.08.12 08:59
|sell
|2402
|0.10
|1.2240
|1.2270
|1.2200
|4804
|2004.08.12 10:44
|s/l
|2402
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2200
|-30.00
|40922.00
|4805
|2004.08.12 11:59
|buy
|2403
|0.10
|1.2266
|1.2236
|1.2306
|4806
|2004.08.12 14:21
|close
|2403
|0.10
|1.2269
|1.2236
|1.2306
|3.00
|40925.00
|4807
|2004.08.12 14:21
|sell
|2404
|0.10
|1.2269
|1.2299
|1.2229
|4808
|2004.08.12 14:30
|s/l
|2404
|0.10
|1.2299
|1.2299
|1.2229
|-30.00
|40895.00
|4809
|2004.08.12 14:52
|buy
|2405
|0.10
|1.2260
|1.2230
|1.2300
|4810
|2004.08.12 15:49
|s/l
|2405
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2300
|-30.00
|40865.00
|4811
|2004.08.12 16:22
|sell
|2406
|0.10
|1.2235
|1.2265
|1.2195
|4812
|2004.08.12 17:59
|close
|2406
|0.10
|1.2227
|1.2265
|1.2195
|8.00
|40873.00
|4813
|2004.08.12 17:59
|buy
|2407
|0.10
|1.2227
|1.2197
|1.2267
|4814
|2004.08.12 20:50
|close
|2407
|0.10
|1.2252
|1.2197
|1.2267
|25.00
|40898.00
|4815
|2004.08.12 20:50
|sell
|2408
|0.10
|1.2252
|1.2282
|1.2212
|4816
|2004.08.13 03:59
|close
|2408
|0.10
|1.2236
|1.2282
|1.2212
|16.00
|40914.00
|4817
|2004.08.13 03:59
|buy
|2409
|0.10
|1.2236
|1.2206
|1.2276
|4818
|2004.08.13 06:59
|close
|2409
|0.10
|1.2232
|1.2206
|1.2276
|-4.00
|40910.00
|4819
|2004.08.13 06:59
|sell
|2410
|0.10
|1.2232
|1.2262
|1.2192
|4820
|2004.08.13 08:33
|t/p
|2410
|0.10
|1.2192
|1.2262
|1.2192
|40.00
|40950.00
|4821
|2004.08.13 09:29
|buy
|2411
|0.10
|1.2192
|1.2162
|1.2232
|4822
|2004.08.13 11:28
|close
|2411
|0.10
|1.2199
|1.2162
|1.2232
|7.00
|40957.00
|4823
|2004.08.13 11:28
|sell
|2412
|0.10
|1.2199
|1.2229
|1.2159
|4824
|2004.08.13 14:30
|s/l
|2412
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2159
|-30.00
|40927.00
|4825
|2004.08.13 16:25
|sell
|2413
|0.10
|1.2332
|1.2362
|1.2292
|4826
|2004.08.13 16:43
|s/l
|2413
|0.10
|1.2362
|1.2362
|1.2292
|-30.00
|40897.00
|4827
|2004.08.13 17:56
|sell
|2414
|0.10
|1.2355
|1.2385
|1.2315
|4828
|2004.08.13 19:59
|close
|2414
|0.10
|1.2360
|1.2385
|1.2315
|-5.00
|40892.00
|4829
|2004.08.13 19:59
|buy
|2415
|0.10
|1.2360
|1.2330
|1.2400
|4830
|2004.08.16 08:42
|close
|2415
|0.10
|1.2363
|1.2330
|1.2400
|3.00
|40895.00
|4831
|2004.08.16 08:42
|sell
|2416
|0.10
|1.2363
|1.2393
|1.2323
|4832
|2004.08.16 13:53
|close
|2416
|0.10
|1.2332
|1.2393
|1.2323
|31.00
|40926.00
|4833
|2004.08.16 13:53
|buy
|2417
|0.10
|1.2332
|1.2302
|1.2372
|4834
|2004.08.16 16:46
|close
|2417
|0.10
|1.2347
|1.2302
|1.2372
|15.00
|40941.00
|4835
|2004.08.16 16:46
|sell
|2418
|0.10
|1.2347
|1.2377
|1.2307
|4836
|2004.08.17 09:04
|s/l
|2418
|0.10
|1.2377
|1.2377
|1.2307
|-30.00
|40911.00
|4837
|2004.08.17 09:48
|buy
|2419
|0.10
|1.2365
|1.2335
|1.2405
|4838
|2004.08.17 12:20
|s/l
|2419
|0.10
|1.2335
|1.2335
|1.2405
|-30.00
|40881.00
|4839
|2004.08.17 14:41
|buy
|2420
|0.10
|1.2334
|1.2304
|1.2374
|4840
|2004.08.17 15:59
|close
|2420
|0.10
|1.2336
|1.2304
|1.2374
|2.00
|40883.00
|4841
|2004.08.17 15:59
|sell
|2421
|0.10
|1.2336
|1.2366
|1.2296
|4842
|2004.08.17 16:59
|close
|2421
|0.10
|1.2329
|1.2366
|1.2296
|7.00
|40890.00
|4843
|2004.08.17 16:59
|buy
|2422
|0.10
|1.2329
|1.2299
|1.2369
|4844
|2004.08.18 10:56
|close
|2422
|0.10
|1.2326
|1.2299
|1.2369
|-3.00
|40887.00
|4845
|2004.08.18 10:56
|sell
|2423
|0.10
|1.2326
|1.2356
|1.2286
|4846
|2004.08.18 12:59
|close
|2423
|0.10
|1.2327
|1.2356
|1.2286
|-1.00
|40886.00
|4847
|2004.08.18 12:59
|buy
|2424
|0.10
|1.2327
|1.2297
|1.2367
|4848
|2004.08.18 14:49
|close
|2424
|0.10
|1.2326
|1.2297
|1.2367
|-1.00
|40885.00
|4849
|2004.08.18 14:49
|sell
|2425
|0.10
|1.2326
|1.2356
|1.2286
|4850
|2004.08.18 15:53
|close
|2425
|0.10
|1.2309
|1.2356
|1.2286
|17.00
|40902.00
|4851
|2004.08.18 15:53
|buy
|2426
|0.10
|1.2309
|1.2279
|1.2349
|4852
|2004.08.18 20:59
|close
|2426
|0.10
|1.2325
|1.2279
|1.2349
|16.00
|40918.00
|4853
|2004.08.18 20:59
|sell
|2427
|0.10
|1.2325
|1.2355
|1.2285
|4854
|2004.08.19 09:17
|s/l
|2427
|0.10
|1.2355
|1.2355
|1.2285
|-30.00
|40888.00
|4855
|2004.08.19 10:43
|sell
|2428
|0.10
|1.2353
|1.2383
|1.2313
|4856
|2004.08.19 12:55
|close
|2428
|0.10
|1.2360
|1.2383
|1.2313
|-7.00
|40881.00
|4857
|2004.08.19 12:55
|buy
|2429
|0.10
|1.2360
|1.2330
|1.2400
|4858
|2004.08.19 14:33
|close
|2429
|0.10
|1.2371
|1.2330
|1.2400
|11.00
|40892.00
|4859
|2004.08.19 14:33
|sell
|2430
|0.10
|1.2371
|1.2401
|1.2331
|4860
|2004.08.19 17:26
|close
|2430
|0.10
|1.2358
|1.2401
|1.2331
|13.00
|40905.00
|4861
|2004.08.19 17:26
|buy
|2431
|0.10
|1.2358
|1.2328
|1.2398
|4862
|2004.08.19 21:59
|close
|2431
|0.10
|1.2369
|1.2328
|1.2398
|11.00
|40916.00
|4863
|2004.08.19 21:59
|sell
|2432
|0.10
|1.2369
|1.2399
|1.2329
|4864
|2004.08.19 22:59
|close
|2432
|0.10
|1.2365
|1.2399
|1.2329
|4.00
|40920.00
|4865
|2004.08.19 22:59
|buy
|2433
|0.10
|1.2365
|1.2335
|1.2405
|4866
|2004.08.20 00:59
|close
|2433
|0.10
|1.2370
|1.2335
|1.2405
|5.00
|40925.00
|4867
|2004.08.20 00:59
|sell
|2434
|0.10
|1.2370
|1.2400
|1.2330
|4868
|2004.08.20 12:51
|t/p
|2434
|0.10
|1.2330
|1.2400
|1.2330
|40.00
|40965.00
|4869
|2004.08.20 14:50
|sell
|2435
|0.10
|1.2302
|1.2332
|1.2262
|4870
|2004.08.20 17:04
|s/l
|2435
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2262
|-30.00
|40935.00
|4871
|2004.08.23 03:59
|sell
|2436
|0.10
|1.2302
|1.2332
|1.2262
|4872
|2004.08.23 11:05
|t/p
|2436
|0.10
|1.2262
|1.2332
|1.2262
|40.00
|40975.00
|4873
|2004.08.23 19:58
|buy
|2437
|0.10
|1.2181
|1.2151
|1.2221
|4874
|2004.08.23 20:17
|s/l
|2437
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.2221
|-30.00
|40945.00
|4875
|2004.08.24 13:32
|sell
|2438
|0.10
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|4876
|2004.08.24 14:31
|t/p
|2438
|0.10
|1.2099
|1.2169
|1.2099
|40.00
|40985.00
|4877
|2004.08.24 15:47
|sell
|2439
|0.10
|1.2119
|1.2149
|1.2079
|4878
|2004.08.24 17:42
|close
|2439
|0.10
|1.2121
|1.2149
|1.2079
|-2.00
|40983.00
|4879
|2004.08.24 17:42
|buy
|2440
|0.10
|1.2121
|1.2091
|1.2161
|4880
|2004.08.24 18:02
|s/l
|2440
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2161
|-30.00
|40953.00
|4881
|2004.08.24 19:13
|sell
|2441
|0.10
|1.2074
|1.2104
|1.2034
|4882
|2004.08.25 10:01
|s/l
|2441
|0.10
|1.2104
|1.2104
|1.2034
|-30.00
|40923.00
|4883
|2004.08.25 11:59
|buy
|2442
|0.10
|1.2097
|1.2067
|1.2137
|4884
|2004.08.25 14:33
|s/l
|2442
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.2137
|-30.00
|40893.00
|4885
|2004.08.25 14:33
|buy
|2443
|0.10
|1.2069
|1.2039
|1.2109
|4886
|2004.08.25 15:33
|close
|2443
|0.10
|1.2090
|1.2039
|1.2109
|21.00
|40914.00
|4887
|2004.08.25 15:33
|sell
|2444
|0.10
|1.2090
|1.2120
|1.2050
|4888
|2004.08.25 16:33
|close
|2444
|0.10
|1.2093
|1.2120
|1.2050
|-3.00
|40911.00
|4889
|2004.08.25 16:33
|buy
|2445
|0.10
|1.2093
|1.2063
|1.2133
|4890
|2004.08.25 19:36
|close
|2445
|0.10
|1.2091
|1.2063
|1.2133
|-2.00
|40909.00
|4891
|2004.08.25 19:36
|sell
|2446
|0.10
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|4892
|2004.08.25 22:59
|close
|2446
|0.10
|1.2085
|1.2121
|1.2051
|6.00
|40915.00
|4893
|2004.08.25 22:59
|buy
|2447
|0.10
|1.2085
|1.2055
|1.2125
|4894
|2004.08.26 03:59
|close
|2447
|0.10
|1.2078
|1.2055
|1.2125
|-7.00
|40908.00
|4895
|2004.08.26 03:59
|sell
|2448
|0.10
|1.2078
|1.2108
|1.2038
|4896
|2004.08.26 13:48
|s/l
|2448
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2038
|-30.00
|40878.00
|4897
|2004.08.26 14:36
|buy
|2449
|0.10
|1.2101
|1.2071
|1.2141
|4898
|2004.08.26 15:51
|s/l
|2449
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2141
|-30.00
|40848.00
|4899
|2004.08.26 20:37
|buy
|2450
|0.10
|1.2097
|1.2067
|1.2137
|4900
|2004.08.27 01:59
|close
|2450
|0.10
|1.2107
|1.2067
|1.2137
|10.00
|40858.00
|4901
|2004.08.27 01:59
|sell
|2451
|0.10
|1.2107
|1.2137
|1.2067
|4902
|2004.08.27 08:32
|close
|2451
|0.10
|1.2121
|1.2137
|1.2067
|-14.00
|40844.00
|4903
|2004.08.27 08:32
|buy
|2452
|0.10
|1.2121
|1.2091
|1.2161
|4904
|2004.08.27 10:03
|s/l
|2452
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2161
|-30.00
|40814.00
|4905
|2004.08.27 14:34
|sell
|2453
|0.10
|1.2093
|1.2123
|1.2053
|4906
|2004.08.27 15:54
|close
|2453
|0.10
|1.2072
|1.2123
|1.2053
|21.00
|40835.00
|4907
|2004.08.27 15:54
|buy
|2454
|0.10
|1.2072
|1.2042
|1.2112
|4908
|2004.08.27 15:58
|s/l
|2454
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2112
|-30.00
|40805.00
|4909
|2004.08.27 17:56
|buy
|2455
|0.10
|1.2029
|1.1999
|1.2069
|4910
|2004.08.30 02:45
|s/l
|2455
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.2069
|-30.00
|40775.00
|4911
|2004.08.30 07:39
|sell
|2456
|0.10
|1.2003
|1.2033
|1.1963
|4912
|2004.08.30 10:56
|s/l
|2456
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.1963
|-30.00
|40745.00
|4913
|2004.08.30 14:27
|sell
|2457
|0.10
|1.2057
|1.2087
|1.2017
|4914
|2004.08.31 05:24
|s/l
|2457
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2017
|-30.00
|40715.00
|4915
|2004.08.31 07:53
|buy
|2458
|0.10
|1.2077
|1.2047
|1.2117
|4916
|2004.08.31 12:29
|t/p
|2458
|0.10
|1.2117
|1.2047
|1.2117
|40.00
|40755.00
|4917
|2004.08.31 20:49
|buy
|2459
|0.10
|1.2177
|1.2147
|1.2217
|4918
|2004.09.01 14:44
|close
|2459
|0.10
|1.2182
|1.2147
|1.2217
|5.00
|40760.00
|4919
|2004.09.01 14:44
|sell
|2460
|0.10
|1.2182
|1.2212
|1.2142
|4920
|2004.09.01 16:01
|close
|2460
|0.10
|1.2184
|1.2212
|1.2142
|-2.00
|40758.00
|4921
|2004.09.01 16:01
|buy
|2461
|0.10
|1.2184
|1.2154
|1.2224
|4922
|2004.09.01 16:09
|s/l
|2461
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2224
|-30.00
|40728.00
|4923
|2004.09.01 17:40
|buy
|2462
|0.10
|1.2171
|1.2141
|1.2211
|4924
|2004.09.01 18:42
|close
|2462
|0.10
|1.2187
|1.2141
|1.2211
|16.00
|40744.00
|4925
|2004.09.01 18:42
|sell
|2463
|0.10
|1.2187
|1.2217
|1.2147
|4926
|2004.09.01 19:12
|s/l
|2463
|0.10
|1.2217
|1.2217
|1.2147
|-30.00
|40714.00
|4927
|2004.09.01 19:40
|buy
|2464
|0.10
|1.2189
|1.2159
|1.2229
|4928
|2004.09.02 12:22
|s/l
|2464
|0.10
|1.2159
|1.2159
|1.2229
|-30.00
|40684.00
|4929
|2004.09.02 12:41
|sell
|2465
|0.10
|1.2174
|1.2204
|1.2134
|4930
|2004.09.02 15:59
|close
|2465
|0.10
|1.2162
|1.2204
|1.2134
|12.00
|40696.00
|4931
|2004.09.02 15:59
|buy
|2466
|0.10
|1.2162
|1.2132
|1.2202
|4932
|2004.09.02 20:57
|close
|2466
|0.10
|1.2156
|1.2132
|1.2202
|-6.00
|40690.00
|4933
|2004.09.02 20:57
|sell
|2467
|0.10
|1.2156
|1.2186
|1.2116
|4934
|2004.09.03 14:28
|s/l
|2467
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.2116
|-30.00
|40660.00
|4935
|2004.09.03 14:30
|buy
|2468
|0.10
|1.2154
|1.2124
|1.2194
|4936
|2004.09.03 14:30
|s/l
|2468
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2194
|-30.00
|40630.00
|4937
|2004.09.03 15:02
|sell
|2469
|0.10
|1.2107
|1.2137
|1.2067
|4938
|2004.09.03 16:43
|t/p
|2469
|0.10
|1.2067
|1.2137
|1.2067
|40.00
|40670.00
|4939
|2004.09.03 17:37
|sell
|2470
|0.10
|1.2055
|1.2085
|1.2015
|4940
|2004.09.07 08:09
|s/l
|2470
|0.10
|1.2085
|1.2085
|1.2015
|-30.00
|40640.00
|4941
|2004.09.07 18:50
|sell
|2471
|0.10
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|4942
|2004.09.08 06:59
|close
|2471
|0.10
|1.2096
|1.2124
|1.2054
|-2.00
|40638.00
|4943
|2004.09.08 06:59
|buy
|2472
|0.10
|1.2096
|1.2066
|1.2136
|4944
|2004.09.08 08:24
|s/l
|2472
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2136
|-30.00
|40608.00
|4945
|2004.09.08 14:46
|sell
|2473
|0.10
|1.2040
|1.2070
|1.2000
|4946
|2004.09.08 16:34
|s/l
|2473
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2000
|-30.00
|40578.00
|4947
|2004.09.08 17:14
|sell
|2474
|0.10
|1.2133
|1.2163
|1.2093
|4948
|2004.09.08 17:25
|s/l
|2474
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2093
|-30.00
|40548.00
|4949
|2004.09.08 18:19
|sell
|2475
|0.10
|1.2171
|1.2201
|1.2131
|4950
|2004.09.09 01:59
|close
|2475
|0.10
|1.2184
|1.2201
|1.2131
|-13.00
|40535.00
|4951
|2004.09.09 01:59
|buy
|2476
|0.10
|1.2184
|1.2154
|1.2224
|4952
|2004.09.09 09:20
|close
|2476
|0.10
|1.2191
|1.2154
|1.2224
|7.00
|40542.00
|4953
|2004.09.09 09:20
|sell
|2477
|0.10
|1.2191
|1.2221
|1.2151
|4954
|2004.09.09 10:55
|close
|2477
|0.10
|1.2184
|1.2221
|1.2151
|7.00
|40549.00
|4955
|2004.09.09 10:55
|buy
|2478
|0.10
|1.2184
|1.2154
|1.2224
|4956
|2004.09.09 14:32
|close
|2478
|0.10
|1.2185
|1.2154
|1.2224
|1.00
|40550.00
|4957
|2004.09.09 14:32
|sell
|2479
|0.10
|1.2185
|1.2215
|1.2145
|4958
|2004.09.09 18:59
|close
|2479
|0.10
|1.2190
|1.2215
|1.2145
|-5.00
|40545.00
|4959
|2004.09.09 18:59
|buy
|2480
|0.10
|1.2190
|1.2160
|1.2230
|4960
|2004.09.09 19:59
|close
|2480
|0.10
|1.2193
|1.2160
|1.2230
|3.00
|40548.00
|4961
|2004.09.09 19:59
|sell
|2481
|0.10
|1.2193
|1.2223
|1.2153
|4962
|2004.09.09 23:11
|s/l
|2481
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2153
|-30.00
|40518.00
|4963
|2004.09.10 01:59
|buy
|2482
|0.10
|1.2235
|1.2205
|1.2275
|4964
|2004.09.10 06:51
|close
|2482
|0.10
|1.2252
|1.2205
|1.2275
|17.00
|40535.00
|4965
|2004.09.10 06:51
|sell
|2483
|0.10
|1.2252
|1.2282
|1.2212
|4966
|2004.09.10 11:39
|t/p
|2483
|0.10
|1.2212
|1.2282
|1.2212
|40.00
|40575.00
|4967
|2004.09.10 12:50
|sell
|2484
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2179
|4968
|2004.09.10 14:30
|close
|2484
|0.10
|1.2220
|1.2249
|1.2179
|-1.00
|40574.00
|4969
|2004.09.10 14:30
|buy
|2485
|0.10
|1.2220
|1.2190
|1.2260
|4970
|2004.09.10 14:45
|t/p
|2485
|0.10
|1.2260
|1.2190
|1.2260
|40.00
|40614.00
|4971
|2004.09.10 14:45
|sell
|2486
|0.10
|1.2260
|1.2290
|1.2220
|4972
|2004.09.10 14:54
|s/l
|2486
|0.10
|1.2290
|1.2290
|1.2220
|-30.00
|40584.00
|4973
|2004.09.10 15:34
|sell
|2487
|0.10
|1.2295
|1.2325
|1.2255
|4974
|2004.09.10 16:40
|close
|2487
|0.10
|1.2284
|1.2325
|1.2255
|11.00
|40595.00
|4975
|2004.09.10 16:40
|buy
|2488
|0.10
|1.2284
|1.2254
|1.2324
|4976
|2004.09.13 03:07
|s/l
|2488
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2324
|-30.00
|40565.00
|4977
|2004.09.13 08:38
|buy
|2489
|0.10
|1.2264
|1.2234
|1.2304
|4978
|2004.09.13 11:59
|close
|2489
|0.10
|1.2258
|1.2234
|1.2304
|-6.00
|40559.00
|4979
|2004.09.13 11:59
|sell
|2490
|0.10
|1.2258
|1.2288
|1.2218
|4980
|2004.09.13 16:13
|close
|2490
|0.10
|1.2236
|1.2288
|1.2218
|22.00
|40581.00
|4981
|2004.09.13 16:13
|buy
|2491
|0.10
|1.2236
|1.2206
|1.2276
|4982
|2004.09.13 17:59
|close
|2491
|0.10
|1.2251
|1.2206
|1.2276
|15.00
|40596.00
|4983
|2004.09.13 17:59
|sell
|2492
|0.10
|1.2251
|1.2281
|1.2211
|4984
|2004.09.14 08:31
|s/l
|2492
|0.10
|1.2281
|1.2281
|1.2211
|-30.00
|40566.00
|4985
|2004.09.14 09:59
|sell
|2493
|0.10
|1.2279
|1.2309
|1.2239
|4986
|2004.09.14 11:35
|t/p
|2493
|0.10
|1.2239
|1.2309
|1.2239
|40.00
|40606.00
|4987
|2004.09.14 13:59
|sell
|2494
|0.10
|1.2237
|1.2267
|1.2197
|4988
|2004.09.14 14:30
|s/l
|2494
|0.10
|1.2267
|1.2267
|1.2197
|-30.00
|40576.00
|4989
|2004.09.14 17:23
|sell
|2495
|0.10
|1.2288
|1.2318
|1.2248
|4990
|2004.09.14 19:59
|close
|2495
|0.10
|1.2266
|1.2318
|1.2248
|22.00
|40598.00
|4991
|2004.09.14 19:59
|buy
|2496
|0.10
|1.2266
|1.2236
|1.2306
|4992
|2004.09.15 03:48
|s/l
|2496
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2306
|-30.00
|40568.00
|4993
|2004.09.15 03:48
|buy
|2497
|0.10
|1.2238
|1.2208
|1.2278
|4994
|2004.09.15 09:52
|close
|2497
|0.10
|1.2236
|1.2208
|1.2278
|-2.00
|40566.00
|4995
|2004.09.15 09:52
|sell
|2498
|0.10
|1.2236
|1.2266
|1.2196
|4996
|2004.09.15 11:59
|close
|2498
|0.10
|1.2247
|1.2266
|1.2196
|-11.00
|40555.00
|4997
|2004.09.15 11:59
|buy
|2499
|0.10
|1.2247
|1.2217
|1.2287
|4998
|2004.09.15 13:48
|close
|2499
|0.10
|1.2237
|1.2217
|1.2287
|-10.00
|40545.00
|4999
|2004.09.15 13:48
|sell
|2500
|0.10
|1.2237
|1.2267
|1.2197
|5000
|2004.09.15 15:01
|t/p
|2500
|0.10
|1.2197
|1.2267
|1.2197
|40.00
|40585.00
|5001
|2004.09.15 15:15
|sell
|2501
|0.10
|1.2205
|1.2235
|1.2165
|5002
|2004.09.15 16:12
|t/p
|2501
|0.10
|1.2165
|1.2235
|1.2165
|40.00
|40625.00
|5003
|2004.09.15 17:15
|sell
|2502
|0.10
|1.2152
|1.2182
|1.2112
|5004
|2004.09.16 08:59
|close
|2502
|0.10
|1.2150
|1.2182
|1.2112
|2.00
|40627.00
|5005
|2004.09.16 08:59
|buy
|2503
|0.10
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|5006
|2004.09.16 14:30
|close
|2503
|0.10
|1.2165
|1.2120
|1.2190
|15.00
|40642.00
|5007
|2004.09.16 14:30
|sell
|2504
|0.10
|1.2165
|1.2195
|1.2125
|5008
|2004.09.16 15:43
|t/p
|2504
|0.10
|1.2125
|1.2195
|1.2125
|40.00
|40682.00
|5009
|2004.09.16 16:25
|sell
|2505
|0.10
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|5010
|2004.09.16 18:00
|s/l
|2505
|0.10
|1.2168
|1.2168
|1.2098
|-30.00
|40652.00
|5011
|2004.09.16 18:23
|buy
|2506
|0.10
|1.2155
|1.2125
|1.2195
|5012
|2004.09.16 19:23
|t/p
|2506
|0.10
|1.2195
|1.2125
|1.2195
|40.00
|40692.00
|5013
|2004.09.16 20:47
|sell
|2507
|0.10
|1.2190
|1.2220
|1.2150
|5014
|2004.09.17 10:52
|close
|2507
|0.10
|1.2199
|1.2220
|1.2150
|-9.00
|40683.00
|5015
|2004.09.17 10:52
|buy
|2508
|0.10
|1.2199
|1.2169
|1.2239
|5016
|2004.09.17 15:45
|close
|2508
|0.10
|1.2202
|1.2169
|1.2239
|3.00
|40686.00
|5017
|2004.09.17 15:45
|sell
|2509
|0.10
|1.2202
|1.2232
|1.2162
|5018
|2004.09.17 16:59
|t/p
|2509
|0.10
|1.2162
|1.2232
|1.2162
|40.00
|40726.00
|5019
|2004.09.17 17:32
|sell
|2510
|0.10
|1.2170
|1.2200
|1.2130
|5020
|2004.09.20 14:32
|t/p
|2510
|0.10
|1.2130
|1.2200
|1.2130
|40.00
|40766.00
|5021
|2004.09.20 16:36
|sell
|2511
|0.10
|1.2142
|1.2172
|1.2102
|5022
|2004.09.20 17:59
|s/l
|2511
|0.10
|1.2172
|1.2172
|1.2102
|-30.00
|40736.00
|5023
|2004.09.21 01:59
|sell
|2512
|0.10
|1.2174
|1.2204
|1.2134
|5024
|2004.09.21 10:14
|s/l
|2512
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2134
|-30.00
|40706.00
|5025
|2004.09.21 10:19
|sell
|2513
|0.10
|1.2207
|1.2237
|1.2167
|5026
|2004.09.21 11:49
|s/l
|2513
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2167
|-30.00
|40676.00
|5027
|2004.09.21 15:59
|sell
|2514
|0.10
|1.2264
|1.2294
|1.2224
|5028
|2004.09.21 20:15
|close
|2514
|0.10
|1.2268
|1.2294
|1.2224
|-4.00
|40672.00
|5029
|2004.09.21 20:15
|buy
|2515
|0.10
|1.2268
|1.2238
|1.2308
|5030
|2004.09.21 20:20
|t/p
|2515
|0.10
|1.2308
|1.2238
|1.2308
|40.00
|40712.00
|5031
|2004.09.22 02:59
|buy
|2516
|0.10
|1.2319
|1.2289
|1.2359
|5032
|2004.09.22 08:56
|close
|2516
|0.10
|1.2325
|1.2289
|1.2359
|6.00
|40718.00
|5033
|2004.09.22 08:56
|sell
|2517
|0.10
|1.2325
|1.2355
|1.2285
|5034
|2004.09.22 12:03
|t/p
|2517
|0.10
|1.2285
|1.2355
|1.2285
|40.00
|40758.00
|5035
|2004.09.22 15:37
|buy
|2518
|0.10
|1.2232
|1.2202
|1.2272
|5036
|2004.09.22 19:23
|close
|2518
|0.10
|1.2257
|1.2202
|1.2272
|25.00
|40783.00
|5037
|2004.09.22 19:23
|sell
|2519
|0.10
|1.2257
|1.2287
|1.2217
|5038
|2004.09.23 09:03
|s/l
|2519
|0.10
|1.2287
|1.2287
|1.2217
|-30.00
|40753.00
|5039
|2004.09.23 09:39
|buy
|2520
|0.10
|1.2274
|1.2244
|1.2314
|5040
|2004.09.23 10:39
|close
|2520
|0.10
|1.2295
|1.2244
|1.2314
|21.00
|40774.00
|5041
|2004.09.23 10:39
|sell
|2521
|0.10
|1.2295
|1.2325
|1.2255
|5042
|2004.09.23 12:04
|s/l
|2521
|0.10
|1.2325
|1.2325
|1.2255
|-30.00
|40744.00
|5043
|2004.09.23 12:04
|sell
|2522
|0.10
|1.2323
|1.2353
|1.2283
|5044
|2004.09.23 14:37
|close
|2522
|0.10
|1.2313
|1.2353
|1.2283
|10.00
|40754.00
|5045
|2004.09.23 14:37
|buy
|2523
|0.10
|1.2313
|1.2283
|1.2353
|5046
|2004.09.23 16:04
|close
|2523
|0.10
|1.2317
|1.2283
|1.2353
|4.00
|40758.00
|5047
|2004.09.23 16:04
|sell
|2524
|0.10
|1.2317
|1.2347
|1.2277
|5048
|2004.09.23 17:50
|close
|2524
|0.10
|1.2293
|1.2347
|1.2277
|24.00
|40782.00
|5049
|2004.09.23 17:50
|buy
|2525
|0.10
|1.2293
|1.2263
|1.2333
|5050
|2004.09.23 19:48
|close
|2525
|0.10
|1.2327
|1.2263
|1.2333
|34.00
|40816.00
|5051
|2004.09.23 19:48
|sell
|2526
|0.10
|1.2327
|1.2357
|1.2287
|5052
|2004.09.23 20:26
|t/p
|2526
|0.10
|1.2287
|1.2357
|1.2287
|40.00
|40856.00
|5053
|2004.09.23 21:05
|sell
|2527
|0.10
|1.2268
|1.2298
|1.2228
|5054
|2004.09.24 11:33
|s/l
|2527
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2228
|-30.00
|40826.00
|5055
|2004.09.24 12:59
|buy
|2528
|0.10
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|5056
|2004.09.24 14:32
|close
|2528
|0.10
|1.2307
|1.2268
|1.2338
|9.00
|40835.00
|5057
|2004.09.24 14:32
|sell
|2529
|0.10
|1.2307
|1.2337
|1.2267
|5058
|2004.09.24 14:33
|s/l
|2529
|0.10
|1.2337
|1.2337
|1.2267
|-30.00
|40805.00
|5059
|2004.09.24 16:03
|sell
|2530
|0.10
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|5060
|2004.09.24 16:40
|t/p
|2530
|0.10
|1.2272
|1.2342
|1.2272
|40.00
|40845.00
|5061
|2004.09.27 15:38
|sell
|2531
|0.10
|1.2283
|1.2313
|1.2243
|5062
|2004.09.27 18:26
|s/l
|2531
|0.10
|1.2313
|1.2313
|1.2243
|-30.00
|40815.00
|5063
|2004.09.27 18:59
|buy
|2532
|0.10
|1.2302
|1.2272
|1.2342
|5064
|2004.09.28 08:41
|close
|2532
|0.10
|1.2292
|1.2272
|1.2342
|-10.00
|40805.00
|5065
|2004.09.28 08:41
|sell
|2533
|0.10
|1.2292
|1.2322
|1.2252
|5066
|2004.09.28 10:59
|close
|2533
|0.10
|1.2298
|1.2322
|1.2252
|-6.00
|40799.00
|5067
|2004.09.28 10:59
|buy
|2534
|0.10
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|5068
|2004.09.28 14:11
|t/p
|2534
|0.10
|1.2338
|1.2268
|1.2338
|40.00
|40839.00
|5069
|2004.09.28 15:59
|buy
|2535
|0.10
|1.2335
|1.2305
|1.2375
|5070
|2004.09.28 17:12
|s/l
|2535
|0.10
|1.2305
|1.2305
|1.2375
|-30.00
|40809.00
|5071
|2004.09.28 17:35
|sell
|2536
|0.10
|1.2315
|1.2345
|1.2275
|5072
|2004.09.28 19:57
|close
|2536
|0.10
|1.2315
|1.2345
|1.2275
|0.00
|40809.00
|5073
|2004.09.28 19:57
|buy
|2537
|0.10
|1.2315
|1.2285
|1.2355
|5074
|2004.09.29 07:59
|close
|2537
|0.10
|1.2327
|1.2285
|1.2355
|12.00
|40821.00
|5075
|2004.09.29 07:59
|sell
|2538
|0.10
|1.2327
|1.2357
|1.2287
|5076
|2004.09.29 11:59
|close
|2538
|0.10
|1.2319
|1.2357
|1.2287
|8.00
|40829.00
|5077
|2004.09.29 11:59
|buy
|2539
|0.10
|1.2319
|1.2289
|1.2359
|5078
|2004.09.29 14:45
|close
|2539
|0.10
|1.2323
|1.2289
|1.2359
|4.00
|40833.00
|5079
|2004.09.29 14:45
|sell
|2540
|0.10
|1.2323
|1.2353
|1.2283
|5080
|2004.09.30 10:59
|close
|2540
|0.10
|1.2321
|1.2353
|1.2283
|2.00
|40835.00
|5081
|2004.09.30 10:59
|buy
|2541
|0.10
|1.2321
|1.2291
|1.2361
|5082
|2004.09.30 13:33
|t/p
|2541
|0.10
|1.2361
|1.2291
|1.2361
|40.00
|40875.00
|5083
|2004.09.30 14:31
|sell
|2542
|0.10
|1.2419
|1.2449
|1.2379
|5084
|2004.09.30 17:24
|close
|2542
|0.10
|1.2417
|1.2449
|1.2379
|2.00
|40877.00
|5085
|2004.09.30 17:24
|buy
|2543
|0.10
|1.2417
|1.2387
|1.2457
|5086
|2004.10.01 08:24
|close
|2543
|0.10
|1.2427
|1.2387
|1.2457
|10.00
|40887.00
|5087
|2004.10.01 08:24
|sell
|2544
|0.10
|1.2427
|1.2457
|1.2387
|5088
|2004.10.01 09:59
|close
|2544
|0.10
|1.2407
|1.2457
|1.2387
|20.00
|40907.00
|5089
|2004.10.01 09:59
|buy
|2545
|0.10
|1.2407
|1.2377
|1.2447
|5090
|2004.10.01 13:32
|close
|2545
|0.10
|1.2400
|1.2377
|1.2447
|-7.00
|40900.00
|5091
|2004.10.01 13:32
|sell
|2546
|0.10
|1.2400
|1.2430
|1.2360
|5092
|2004.10.01 14:34
|close
|2546
|0.10
|1.2405
|1.2430
|1.2360
|-5.00
|40895.00
|5093
|2004.10.01 14:34
|buy
|2547
|0.10
|1.2405
|1.2375
|1.2445
|5094
|2004.10.01 16:06
|close
|2547
|0.10
|1.2407
|1.2375
|1.2445
|2.00
|40897.00
|5095
|2004.10.01 16:06
|sell
|2548
|0.10
|1.2407
|1.2437
|1.2367
|5096
|2004.10.04 03:05
|t/p
|2548
|0.10
|1.2367
|1.2437
|1.2367
|40.00
|40937.00
|5097
|2004.10.04 10:59
|buy
|2549
|0.10
|1.2369
|1.2339
|1.2409
|5098
|2004.10.04 12:39
|s/l
|2549
|0.10
|1.2339
|1.2339
|1.2409
|-30.00
|40907.00
|5099
|2004.10.04 15:48
|sell
|2550
|0.10
|1.2292
|1.2322
|1.2252
|5100
|2004.10.05 07:59
|close
|2550
|0.10
|1.2276
|1.2322
|1.2252
|16.00
|40923.00
|5101
|2004.10.05 07:59
|buy
|2551
|0.10
|1.2276
|1.2246
|1.2316
|5102
|2004.10.05 08:59
|close
|2551
|0.10
|1.2284
|1.2246
|1.2316
|8.00
|40931.00
|5103
|2004.10.05 08:59
|sell
|2552
|0.10
|1.2284
|1.2314
|1.2244
|5104
|2004.10.05 14:41
|s/l
|2552
|0.10
|1.2314
|1.2314
|1.2244
|-30.00
|40901.00
|5105
|2004.10.06 08:59
|buy
|2553
|0.10
|1.2281
|1.2251
|1.2321
|5106
|2004.10.06 12:37
|close
|2553
|0.10
|1.2286
|1.2251
|1.2321
|5.00
|40906.00
|5107
|2004.10.06 12:37
|sell
|2554
|0.10
|1.2286
|1.2316
|1.2246
|5108
|2004.10.07 07:59
|close
|2554
|0.10
|1.2293
|1.2316
|1.2246
|-7.00
|40899.00
|5109
|2004.10.07 07:59
|buy
|2555
|0.10
|1.2293
|1.2263
|1.2333
|5110
|2004.10.07 17:59
|close
|2555
|0.10
|1.2295
|1.2263
|1.2333
|2.00
|40901.00
|5111
|2004.10.07 17:59
|sell
|2556
|0.10
|1.2295
|1.2325
|1.2255
|5112
|2004.10.08 06:59
|s/l
|2556
|0.10
|1.2325
|1.2325
|1.2255
|-30.00
|40871.00
|5113
|2004.10.08 13:59
|sell
|2557
|0.10
|1.2397
|1.2427
|1.2357
|5114
|2004.10.12 06:00
|t/p
|2557
|0.10
|1.2357
|1.2427
|1.2357
|40.00
|40911.00
|5115
|2004.10.12 13:59
|sell
|2558
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2266
|5116
|2004.10.13 07:59
|s/l
|2558
|0.10
|1.2336
|1.2336
|1.2266
|-30.00
|40881.00
|5117
|2004.10.13 14:38
|buy
|2559
|0.10
|1.2249
|1.2219
|1.2289
|5118
|2004.10.13 17:59
|t/p
|2559
|0.10
|1.2289
|1.2219
|1.2289
|40.00
|40921.00
|5119
|2004.10.14 05:59
|buy
|2560
|0.10
|1.2353
|1.2323
|1.2393
|5120
|2004.10.14 08:58
|close
|2560
|0.10
|1.2360
|1.2323
|1.2393
|7.00
|40928.00
|5121
|2004.10.14 08:58
|sell
|2561
|0.10
|1.2360
|1.2390
|1.2320
|5122
|2004.10.14 14:30
|s/l
|2561
|0.10
|1.2390
|1.2390
|1.2320
|-30.00
|40898.00
|5123
|2004.10.14 16:58
|sell
|2562
|0.10
|1.2395
|1.2425
|1.2355
|5124
|2004.10.15 06:59
|close
|2562
|0.10
|1.2389
|1.2425
|1.2355
|6.00
|40904.00
|5125
|2004.10.15 06:59
|buy
|2563
|0.10
|1.2389
|1.2359
|1.2429
|5126
|2004.10.15 12:59
|t/p
|2563
|0.10
|1.2429
|1.2359
|1.2429
|40.00
|40944.00
|5127
|2004.10.15 16:10
|sell
|2564
|0.10
|1.2483
|1.2513
|1.2443
|5128
|2004.10.18 13:59
|s/l
|2564
|0.10
|1.2513
|1.2513
|1.2443
|-30.00
|40914.00
|5129
|2004.10.18 14:59
|sell
|2565
|0.10
|1.2517
|1.2547
|1.2477
|5130
|2004.10.19 00:59
|t/p
|2565
|0.10
|1.2477
|1.2547
|1.2477
|40.00
|40954.00
|5131
|2004.10.19 11:44
|sell
|2566
|0.10
|1.2509
|1.2539
|1.2469
|5132
|2004.10.19 12:59
|close
|2566
|0.10
|1.2498
|1.2539
|1.2469
|11.00
|40965.00
|5133
|2004.10.19 12:59
|buy
|2567
|0.10
|1.2498
|1.2468
|1.2538
|5134
|2004.10.19 14:19
|close
|2567
|0.10
|1.2512
|1.2468
|1.2538
|14.00
|40979.00
|5135
|2004.10.19 14:19
|sell
|2568
|0.10
|1.2512
|1.2542
|1.2472
|5136
|2004.10.19 15:59
|close
|2568
|0.10
|1.2516
|1.2542
|1.2472
|-4.00
|40975.00
|5137
|2004.10.19 15:59
|buy
|2569
|0.10
|1.2516
|1.2486
|1.2556
|5138
|2004.10.20 07:59
|t/p
|2569
|0.10
|1.2556
|1.2486
|1.2556
|40.00
|41015.00
|5139
|2004.10.20 09:59
|sell
|2570
|0.10
|1.2582
|1.2612
|1.2542
|5140
|2004.10.20 10:59
|close
|2570
|0.10
|1.2581
|1.2612
|1.2542
|1.00
|41016.00
|5141
|2004.10.20 10:59
|buy
|2571
|0.10
|1.2581
|1.2551
|1.2621
|5142
|2004.10.20 13:25
|close
|2571
|0.10
|1.2603
|1.2551
|1.2621
|22.00
|41038.00
|5143
|2004.10.20 13:25
|sell
|2572
|0.10
|1.2603
|1.2633
|1.2563
|5144
|2004.10.21 07:53
|close
|2572
|0.10
|1.2589
|1.2633
|1.2563
|14.00
|41052.00
|5145
|2004.10.21 07:53
|buy
|2573
|0.10
|1.2589
|1.2559
|1.2629
|5146
|2004.10.21 09:00
|t/p
|2573
|0.10
|1.2629
|1.2559
|1.2629
|40.00
|41092.00
|5147
|2004.10.21 11:13
|buy
|2574
|0.10
|1.2614
|1.2584
|1.2654
|5148
|2004.10.21 14:43
|close
|2574
|0.10
|1.2607
|1.2584
|1.2654
|-7.00
|41085.00
|5149
|2004.10.21 14:43
|sell
|2575
|0.10
|1.2607
|1.2637
|1.2567
|5150
|2004.10.21 16:49
|close
|2575
|0.10
|1.2618
|1.2637
|1.2567
|-11.00
|41074.00
|5151
|2004.10.21 16:49
|buy
|2576
|0.10
|1.2618
|1.2588
|1.2658
|5152
|2004.10.22 15:59
|close
|2576
|0.10
|1.2637
|1.2588
|1.2658
|19.00
|41093.00
|5153
|2004.10.22 15:59
|sell
|2577
|0.10
|1.2637
|1.2667
|1.2597
|5154
|2004.10.22 19:59
|s/l
|2577
|0.10
|1.2667
|1.2667
|1.2597
|-30.00
|41063.00
|5155
|2004.10.25 01:59
|buy
|2578
|0.10
|1.2765
|1.2735
|1.2805
|5156
|2004.10.25 09:59
|t/p
|2578
|0.10
|1.2805
|1.2735
|1.2805
|40.00
|41103.00
|5157
|2004.10.25 10:59
|buy
|2579
|0.10
|1.2802
|1.2772
|1.2842
|5158
|2004.10.25 11:59
|close
|2579
|0.10
|1.2804
|1.2772
|1.2842
|2.00
|41105.00
|5159
|2004.10.25 11:59
|sell
|2580
|0.10
|1.2804
|1.2834
|1.2764
|5160
|2004.10.25 12:59
|close
|2580
|0.10
|1.2784
|1.2834
|1.2764
|20.00
|41125.00
|5161
|2004.10.25 12:59
|buy
|2581
|0.10
|1.2784
|1.2754
|1.2824
|5162
|2004.10.25 18:41
|close
|2581
|0.10
|1.2807
|1.2754
|1.2824
|23.00
|41148.00
|5163
|2004.10.25 18:41
|sell
|2582
|0.10
|1.2807
|1.2837
|1.2767
|5164
|2004.10.26 03:00
|s/l
|2582
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2767
|-30.00
|41118.00
|5165
|2004.10.26 06:59
|sell
|2583
|0.10
|1.2813
|1.2843
|1.2773
|5166
|2004.10.26 15:59
|t/p
|2583
|0.10
|1.2773
|1.2843
|1.2773
|40.00
|41158.00
|5167
|2004.10.26 17:28
|buy
|2584
|0.10
|1.2737
|1.2707
|1.2777
|5168
|2004.10.26 21:19
|close
|2584
|0.10
|1.2767
|1.2707
|1.2777
|30.00
|41188.00
|5169
|2004.10.26 21:19
|sell
|2585
|0.10
|1.2767
|1.2797
|1.2727
|5170
|2004.10.27 12:59
|s/l
|2585
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2727
|-30.00
|41158.00
|5171
|2004.10.27 12:59
|sell
|2586
|0.10
|1.2807
|1.2837
|1.2767
|5172
|2004.10.27 14:30
|close
|2586
|0.10
|1.2781
|1.2837
|1.2767
|26.00
|41184.00
|5173
|2004.10.27 14:30
|buy
|2587
|0.10
|1.2781
|1.2751
|1.2821
|5174
|2004.10.27 15:59
|s/l
|2587
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2821
|-30.00
|41154.00
|5175
|2004.10.27 18:31
|sell
|2588
|0.10
|1.2713
|1.2743
|1.2673
|5176
|2004.10.28 05:59
|close
|2588
|0.10
|1.2717
|1.2743
|1.2673
|-4.00
|41150.00
|5177
|2004.10.28 05:59
|buy
|2589
|0.10
|1.2717
|1.2687
|1.2757
|5178
|2004.10.28 10:58
|close
|2589
|0.10
|1.2723
|1.2687
|1.2757
|6.00
|41156.00
|5179
|2004.10.28 10:58
|sell
|2590
|0.10
|1.2723
|1.2753
|1.2683
|5180
|2004.10.28 15:19
|s/l
|2590
|0.10
|1.2753
|1.2753
|1.2683
|-30.00
|41126.00
|5181
|2004.10.28 16:59
|buy
|2591
|0.10
|1.2748
|1.2718
|1.2788
|5182
|2004.10.28 17:59
|close
|2591
|0.10
|1.2755
|1.2718
|1.2788
|7.00
|41133.00
|5183
|2004.10.28 17:59
|sell
|2592
|0.10
|1.2755
|1.2785
|1.2715
|5184
|2004.10.29 00:59
|close
|2592
|0.10
|1.2744
|1.2785
|1.2715
|11.00
|41144.00
|5185
|2004.10.29 00:59
|buy
|2593
|0.10
|1.2744
|1.2714
|1.2784
|5186
|2004.10.29 14:30
|close
|2593
|0.10
|1.2735
|1.2714
|1.2784
|-9.00
|41135.00
|5187
|2004.10.29 14:30
|sell
|2594
|0.10
|1.2735
|1.2765
|1.2695
|5188
|2004.10.29 17:59
|s/l
|2594
|0.10
|1.2765
|1.2765
|1.2695
|-30.00
|41105.00
|5189
|2004.11.01 06:59
|sell
|2595
|0.10
|1.2782
|1.2812
|1.2742
|5190
|2004.11.01 07:59
|close
|2595
|0.10
|1.2777
|1.2812
|1.2742
|5.00
|41110.00
|5191
|2004.11.01 07:59
|buy
|2596
|0.10
|1.2777
|1.2747
|1.2817
|5192
|2004.11.01 09:59
|s/l
|2596
|0.10
|1.2747
|1.2747
|1.2817
|-30.00
|41080.00
|5193
|2004.11.01 11:57
|buy
|2597
|0.10
|1.2744
|1.2714
|1.2784
|5194
|2004.11.02 06:59
|s/l
|2597
|0.10
|1.2714
|1.2714
|1.2784
|-30.00
|41050.00
|5195
|2004.11.02 07:59
|sell
|2598
|0.10
|1.2712
|1.2742
|1.2672
|5196
|2004.11.02 20:59
|s/l
|2598
|0.10
|1.2742
|1.2742
|1.2672
|-30.00
|41020.00
|5197
|2004.11.02 22:57
|sell
|2599
|0.10
|1.2743
|1.2773
|1.2703
|5198
|2004.11.03 01:59
|t/p
|2599
|0.10
|1.2703
|1.2773
|1.2703
|40.00
|41060.00
|5199
|2004.11.03 04:46
|sell
|2600
|0.10
|1.2699
|1.2729
|1.2659
|5200
|2004.11.03 05:53
|close
|2600
|0.10
|1.2675
|1.2729
|1.2659
|24.00
|41084.00
|5201
|2004.11.03 05:53
|buy
|2601
|0.10
|1.2675
|1.2645
|1.2715
|5202
|2004.11.03 07:59
|close
|2601
|0.10
|1.2708
|1.2645
|1.2715
|33.00
|41117.00
|5203
|2004.11.03 07:59
|sell
|2602
|0.10
|1.2708
|1.2738
|1.2668
|5204
|2004.11.03 09:12
|close
|2602
|0.10
|1.2701
|1.2738
|1.2668
|7.00
|41124.00
|5205
|2004.11.03 09:12
|buy
|2603
|0.10
|1.2701
|1.2671
|1.2741
|5206
|2004.11.03 11:59
|t/p
|2603
|0.10
|1.2741
|1.2671
|1.2741
|40.00
|41164.00
|5207
|2004.11.03 14:51
|sell
|2604
|0.10
|1.2792
|1.2822
|1.2752
|5208
|2004.11.03 20:00
|s/l
|2604
|0.10
|1.2822
|1.2822
|1.2752
|-30.00
|41134.00
|5209
|2004.11.03 21:59
|sell
|2605
|0.10
|1.2825
|1.2855
|1.2785
|5210
|2004.11.04 11:59
|s/l
|2605
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2785
|-30.00
|41104.00
|5211
|2004.11.04 14:56
|sell
|2606
|0.10
|1.2881
|1.2911
|1.2841
|5212
|2004.11.04 15:59
|close
|2606
|0.10
|1.2879
|1.2911
|1.2841
|2.00
|41106.00
|5213
|2004.11.04 15:59
|buy
|2607
|0.10
|1.2879
|1.2849
|1.2919
|5214
|2004.11.04 16:59
|close
|2607
|0.10
|1.2879
|1.2849
|1.2919
|0.00
|41106.00
|5215
|2004.11.04 16:59
|sell
|2608
|0.10
|1.2879
|1.2909
|1.2839
|5216
|2004.11.05 12:59
|t/p
|2608
|0.10
|1.2839
|1.2909
|1.2839
|40.00
|41146.00
|5217
|2004.11.08 10:28
|buy
|2609
|0.10
|1.2951
|1.2921
|1.2991
|5218
|2004.11.08 13:31
|s/l
|2609
|0.10
|1.2921
|1.2921
|1.2991
|-30.00
|41116.00
|5219
|2004.11.08 13:40
|sell
|2610
|0.10
|1.2933
|1.2963
|1.2893
|5220
|2004.11.09 11:04
|close
|2610
|0.10
|1.2897
|1.2963
|1.2893
|36.00
|41152.00
|5221
|2004.11.09 11:04
|buy
|2611
|0.10
|1.2897
|1.2867
|1.2937
|5222
|2004.11.09 13:59
|close
|2611
|0.10
|1.2913
|1.2867
|1.2937
|16.00
|41168.00
|5223
|2004.11.09 13:59
|sell
|2612
|0.10
|1.2913
|1.2943
|1.2873
|5224
|2004.11.10 09:59
|s/l
|2612
|0.10
|1.2943
|1.2943
|1.2873
|-30.00
|41138.00
|5225
|2004.11.10 12:41
|sell
|2613
|0.10
|1.2969
|1.2999
|1.2929
|5226
|2004.11.10 13:59
|t/p
|2613
|0.10
|1.2929
|1.2999
|1.2929
|40.00
|41178.00
|5227
|2004.11.10 14:59
|sell
|2614
|0.10
|1.2913
|1.2943
|1.2873
|5228
|2004.11.10 15:59
|close
|2614
|0.10
|1.2910
|1.2943
|1.2873
|3.00
|41181.00
|5229
|2004.11.10 15:59
|buy
|2615
|0.10
|1.2910
|1.2880
|1.2950
|5230
|2004.11.10 16:17
|s/l
|2615
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2950
|-30.00
|41151.00
|5231
|2004.11.10 17:59
|sell
|2616
|0.10
|1.2880
|1.2910
|1.2840
|5232
|2004.11.10 18:59
|close
|2616
|0.10
|1.2879
|1.2910
|1.2840
|1.00
|41152.00
|5233
|2004.11.10 18:59
|buy
|2617
|0.10
|1.2879
|1.2849
|1.2919
|5234
|2004.11.11 06:59
|close
|2617
|0.10
|1.2890
|1.2849
|1.2919
|11.00
|41163.00
|5235
|2004.11.11 06:59
|sell
|2618
|0.10
|1.2890
|1.2920
|1.2850
|5236
|2004.11.11 11:56
|close
|2618
|0.10
|1.2870
|1.2920
|1.2850
|20.00
|41183.00
|5237
|2004.11.11 11:56
|buy
|2619
|0.10
|1.2870
|1.2840
|1.2910
|5238
|2004.11.11 14:32
|close
|2619
|0.10
|1.2904
|1.2840
|1.2910
|34.00
|41217.00
|5239
|2004.11.11 14:32
|sell
|2620
|0.10
|1.2904
|1.2934
|1.2864
|5240
|2004.11.12 15:00
|s/l
|2620
|0.10
|1.2934
|1.2934
|1.2864
|-30.00
|41187.00
|5241
|2004.11.14 23:19
|sell
|2621
|0.10
|1.2989
|1.3019
|1.2949
|5242
|2004.11.15 08:59
|close
|2621
|0.10
|1.2961
|1.3019
|1.2949
|28.00
|41215.00
|5243
|2004.11.15 08:59
|buy
|2622
|0.10
|1.2961
|1.2931
|1.3001
|5244
|2004.11.15 11:55
|close
|2622
|0.10
|1.2946
|1.2931
|1.3001
|-15.00
|41200.00
|5245
|2004.11.15 11:55
|sell
|2623
|0.10
|1.2946
|1.2976
|1.2906
|5246
|2004.11.15 16:31
|close
|2623
|0.10
|1.2936
|1.2976
|1.2906
|10.00
|41210.00
|5247
|2004.11.15 16:31
|buy
|2624
|0.10
|1.2936
|1.2906
|1.2976
|5248
|2004.11.16 05:56
|close
|2624
|0.10
|1.2938
|1.2906
|1.2976
|2.00
|41212.00
|5249
|2004.11.16 05:56
|sell
|2625
|0.10
|1.2938
|1.2968
|1.2898
|5250
|2004.11.16 07:59
|s/l
|2625
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2898
|-30.00
|41182.00
|5251
|2004.11.16 12:59
|sell
|2626
|0.10
|1.2981
|1.3011
|1.2941
|5252
|2004.11.16 15:06
|close
|2626
|0.10
|1.2975
|1.3011
|1.2941
|6.00
|41188.00
|5253
|2004.11.16 15:06
|buy
|2627
|0.10
|1.2975
|1.2945
|1.3015
|5254
|2004.11.16 17:17
|close
|2627
|0.10
|1.2979
|1.2945
|1.3015
|4.00
|41192.00
|5255
|2004.11.16 17:17
|sell
|2628
|0.10
|1.2979
|1.3009
|1.2939
|5256
|2004.11.17 08:59
|s/l
|2628
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.2939
|-30.00
|41162.00
|5257
|2004.11.17 15:32
|buy
|2629
|0.10
|1.3020
|1.2990
|1.3060
|5258
|2004.11.18 07:37
|t/p
|2629
|0.10
|1.3060
|1.2990
|1.3060
|40.00
|41202.00
|5259
|2004.11.18 12:59
|buy
|2630
|0.10
|1.3011
|1.2981
|1.3051
|5260
|2004.11.18 13:59
|close
|2630
|0.10
|1.3017
|1.2981
|1.3051
|6.00
|41208.00
|5261
|2004.11.18 13:59
|sell
|2631
|0.10
|1.3017
|1.3047
|1.2977
|5262
|2004.11.18 14:59
|close
|2631
|0.10
|1.2991
|1.3047
|1.2977
|26.00
|41234.00
|5263
|2004.11.18 14:59
|buy
|2632
|0.10
|1.2991
|1.2961
|1.3031
|5264
|2004.11.18 16:59
|s/l
|2632
|0.10
|1.2961
|1.2961
|1.3031
|-30.00
|41204.00
|5265
|2004.11.19 04:59
|sell
|2633
|0.10
|1.2965
|1.2995
|1.2925
|5266
|2004.11.19 09:00
|s/l
|2633
|0.10
|1.2995
|1.2995
|1.2925
|-30.00
|41174.00
|5267
|2004.11.19 12:44
|buy
|2634
|0.10
|1.3019
|1.2989
|1.3059
|5268
|2004.11.19 14:32
|close
|2634
|0.10
|1.3049
|1.2989
|1.3059
|30.00
|41204.00
|5269
|2004.11.19 14:32
|sell
|2635
|0.10
|1.3049
|1.3079
|1.3009
|5270
|2004.11.19 15:59
|close
|2635
|0.10
|1.3054
|1.3079
|1.3009
|-5.00
|41199.00
|5271
|2004.11.19 15:59
|buy
|2636
|0.10
|1.3054
|1.3024
|1.3094
|5272
|2004.11.19 18:59
|s/l
|2636
|0.10
|1.3024
|1.3024
|1.3094
|-30.00
|41169.00
|5273
|2004.11.19 19:59
|sell
|2637
|0.10
|1.3025
|1.3055
|1.2985
|5274
|2004.11.21 23:33
|close
|2637
|0.10
|1.3016
|1.3055
|1.2985
|9.00
|41178.00
|5275
|2004.11.21 23:33
|buy
|2638
|0.10
|1.3016
|1.2986
|1.3056
|5276
|2004.11.22 07:59
|close
|2638
|0.10
|1.3036
|1.2986
|1.3056
|20.00
|41198.00
|5277
|2004.11.22 07:59
|sell
|2639
|0.10
|1.3036
|1.3066
|1.2996
|5278
|2004.11.23 01:59
|t/p
|2639
|0.10
|1.2996
|1.3066
|1.2996
|40.00
|41238.00
|5279
|2004.11.23 07:59
|sell
|2640
|0.10
|1.3000
|1.3030
|1.2960
|5280
|2004.11.23 09:59
|s/l
|2640
|0.10
|1.3030
|1.3030
|1.2960
|-30.00
|41208.00
|5281
|2004.11.23 14:45
|buy
|2641
|0.10
|1.3076
|1.3046
|1.3116
|5282
|2004.11.24 06:59
|close
|2641
|0.10
|1.3105
|1.3046
|1.3116
|29.00
|41237.00
|5283
|2004.11.24 06:59
|sell
|2642
|0.10
|1.3105
|1.3135
|1.3065
|5284
|2004.11.24 08:59
|s/l
|2642
|0.10
|1.3135
|1.3135
|1.3065
|-30.00
|41207.00
|5285
|2004.11.24 09:59
|sell
|2643
|0.10
|1.3153
|1.3183
|1.3113
|5286
|2004.11.24 10:59
|close
|2643
|0.10
|1.3148
|1.3183
|1.3113
|5.00
|41212.00
|5287
|2004.11.24 10:59
|buy
|2644
|0.10
|1.3148
|1.3118
|1.3188
|5288
|2004.11.25 07:59
|t/p
|2644
|0.10
|1.3188
|1.3118
|1.3188
|40.00
|41252.00
|5289
|2004.11.25 22:54
|sell
|2645
|0.10
|1.3269
|1.3299
|1.3229
|5290
|2004.11.26 04:59
|s/l
|2645
|0.10
|1.3299
|1.3299
|1.3229
|-30.00
|41222.00
|5291
|2004.11.26 06:23
|sell
|2646
|0.10
|1.3299
|1.3329
|1.3259
|5292
|2004.11.26 07:59
|t/p
|2646
|0.10
|1.3259
|1.3329
|1.3259
|40.00
|41262.00
|5293
|2004.11.26 09:29
|buy
|2647
|0.10
|1.3217
|1.3187
|1.3257
|5294
|2004.11.26 12:20
|close
|2647
|0.10
|1.3245
|1.3187
|1.3257
|28.00
|41290.00
|5295
|2004.11.26 12:20
|sell
|2648
|0.10
|1.3245
|1.3275
|1.3205
|5296
|2004.11.26 15:59
|s/l
|2648
|0.10
|1.3275
|1.3275
|1.3205
|-30.00
|41260.00
|5297
|2004.11.28 23:59
|buy
|2649
|0.10
|1.3268
|1.3238
|1.3308
|5298
|2004.11.29 12:59
|s/l
|2649
|0.10
|1.3238
|1.3238
|1.3308
|-30.00
|41230.00
|5299
|2004.11.29 12:59
|buy
|2650
|0.10
|1.3239
|1.3209
|1.3279
|5300
|2004.11.29 14:59
|t/p
|2650
|0.10
|1.3279
|1.3209
|1.3279
|40.00
|41270.00
|5301
|2004.11.30 08:24
|buy
|2651
|0.10
|1.3255
|1.3225
|1.3295
|5302
|2004.11.30 10:59
|t/p
|2651
|0.10
|1.3295
|1.3225
|1.3295
|40.00
|41310.00
|5303
|2004.11.30 12:46
|sell
|2652
|0.10
|1.3292
|1.3322
|1.3252
|5304
|2004.12.01 05:59
|s/l
|2652
|0.10
|1.3322
|1.3322
|1.3252
|-30.00
|41280.00
|5305
|2004.12.01 06:39
|sell
|2653
|0.10
|1.3324
|1.3354
|1.3284
|5306
|2004.12.01 09:23
|close
|2653
|0.10
|1.3295
|1.3354
|1.3284
|29.00
|41309.00
|5307
|2004.12.01 09:23
|buy
|2654
|0.10
|1.3295
|1.3265
|1.3335
|5308
|2004.12.01 11:49
|close
|2654
|0.10
|1.3308
|1.3265
|1.3335
|13.00
|41322.00
|5309
|2004.12.01 11:49
|sell
|2655
|0.10
|1.3308
|1.3338
|1.3268
|5310
|2004.12.01 14:59
|close
|2655
|0.10
|1.3309
|1.3338
|1.3268
|-1.00
|41321.00
|5311
|2004.12.01 14:59
|buy
|2656
|0.10
|1.3309
|1.3279
|1.3349
|5312
|2004.12.01 15:59
|close
|2656
|0.10
|1.3316
|1.3279
|1.3349
|7.00
|41328.00
|5313
|2004.12.01 15:59
|sell
|2657
|0.10
|1.3316
|1.3346
|1.3276
|5314
|2004.12.01 20:59
|s/l
|2657
|0.10
|1.3346
|1.3346
|1.3276
|-30.00
|41298.00
|5315
|2004.12.02 03:59
|buy
|2658
|0.10
|1.3361
|1.3331
|1.3401
|5316
|2004.12.02 09:59
|s/l
|2658
|0.10
|1.3331
|1.3331
|1.3401
|-30.00
|41268.00
|5317
|2004.12.02 15:59
|sell
|2659
|0.10
|1.3275
|1.3305
|1.3235
|5318
|2004.12.02 16:59
|close
|2659
|0.10
|1.3273
|1.3305
|1.3235
|2.00
|41270.00
|5319
|2004.12.02 16:59
|buy
|2660
|0.10
|1.3273
|1.3243
|1.3313
|5320
|2004.12.03 08:59
|close
|2660
|0.10
|1.3282
|1.3243
|1.3313
|9.00
|41279.00
|5321
|2004.12.03 08:59
|sell
|2661
|0.10
|1.3282
|1.3312
|1.3242
|5322
|2004.12.03 11:59
|s/l
|2661
|0.10
|1.3312
|1.3312
|1.3242
|-30.00
|41249.00
|5323
|2004.12.03 14:30
|sell
|2662
|0.10
|1.3358
|1.3388
|1.3318
|5324
|2004.12.03 15:59
|s/l
|2662
|0.10
|1.3388
|1.3388
|1.3318
|-30.00
|41219.00
|5325
|2004.12.06 00:59
|sell
|2663
|0.10
|1.3446
|1.3476
|1.3406
|5326
|2004.12.06 12:59
|close
|2663
|0.10
|1.3436
|1.3476
|1.3406
|10.00
|41229.00
|5327
|2004.12.06 12:59
|buy
|2664
|0.10
|1.3436
|1.3406
|1.3476
|5328
|2004.12.06 13:59
|close
|2664
|0.10
|1.3440
|1.3406
|1.3476
|4.00
|41233.00
|5329
|2004.12.06 13:59
|sell
|2665
|0.10
|1.3440
|1.3470
|1.3400
|5330
|2004.12.06 16:06
|close
|2665
|0.10
|1.3426
|1.3470
|1.3400
|14.00
|41247.00
|5331
|2004.12.06 16:06
|buy
|2666
|0.10
|1.3426
|1.3396
|1.3466
|5332
|2004.12.06 22:59
|s/l
|2666
|0.10
|1.3396
|1.3396
|1.3466
|-30.00
|41217.00
|5333
|2004.12.07 00:59
|sell
|2667
|0.10
|1.3406
|1.3436
|1.3366
|5334
|2004.12.07 05:59
|s/l
|2667
|0.10
|1.3436
|1.3436
|1.3366
|-30.00
|41187.00
|5335
|2004.12.07 18:29
|buy
|2668
|0.10
|1.3421
|1.3391
|1.3461
|5336
|2004.12.08 03:59
|s/l
|2668
|0.10
|1.3391
|1.3391
|1.3461
|-30.00
|41157.00
|5337
|2004.12.08 05:45
|buy
|2669
|0.10
|1.3351
|1.3321
|1.3391
|5338
|2004.12.08 07:59
|s/l
|2669
|0.10
|1.3321
|1.3321
|1.3391
|-30.00
|41127.00
|5339
|2004.12.08 08:59
|sell
|2670
|0.10
|1.3328
|1.3358
|1.3288
|5340
|2004.12.08 12:44
|t/p
|2670
|0.10
|1.3288
|1.3358
|1.3288
|40.00
|41167.00
|5341
|2004.12.08 15:23
|sell
|2671
|0.10
|1.3267
|1.3297
|1.3227
|5342
|2004.12.08 16:59
|s/l
|2671
|0.10
|1.3297
|1.3297
|1.3227
|-30.00
|41137.00
|5343
|2004.12.08 23:30
|sell
|2672
|0.10
|1.3353
|1.3383
|1.3313
|5344
|2004.12.09 02:59
|t/p
|2672
|0.10
|1.3313
|1.3383
|1.3313
|40.00
|41177.00
|5345
|2004.12.09 07:59
|buy
|2673
|0.10
|1.3322
|1.3292
|1.3362
|5346
|2004.12.09 08:59
|close
|2673
|0.10
|1.3333
|1.3292
|1.3362
|11.00
|41188.00
|5347
|2004.12.09 08:59
|sell
|2674
|0.10
|1.3333
|1.3363
|1.3293
|5348
|2004.12.09 09:59
|close
|2674
|0.10
|1.3300
|1.3363
|1.3293
|33.00
|41221.00
|5349
|2004.12.09 09:59
|buy
|2675
|0.10
|1.3300
|1.3270
|1.3340
|5350
|2004.12.09 14:09
|close
|2675
|0.10
|1.3298
|1.3270
|1.3340
|-2.00
|41219.00
|5351
|2004.12.09 14:09
|sell
|2676
|0.10
|1.3298
|1.3328
|1.3258
|5352
|2004.12.09 16:32
|close
|2676
|0.10
|1.3261
|1.3328
|1.3258
|37.00
|41256.00
|5353
|2004.12.09 16:32
|buy
|2677
|0.10
|1.3261
|1.3231
|1.3301
|5354
|2004.12.09 17:59
|t/p
|2677
|0.10
|1.3301
|1.3231
|1.3301
|40.00
|41296.00
|5355
|2004.12.09 22:59
|buy
|2678
|0.10
|1.3305
|1.3275
|1.3345
|5356
|2004.12.10 00:59
|s/l
|2678
|0.10
|1.3275
|1.3275
|1.3345
|-30.00
|41266.00
|5357
|2004.12.10 01:59
|buy
|2679
|0.10
|1.3271
|1.3241
|1.3311
|5358
|2004.12.10 02:59
|s/l
|2679
|0.10
|1.3241
|1.3241
|1.3311
|-30.00
|41236.00
|5359
|2004.12.10 10:59
|sell
|2680
|0.10
|1.3174
|1.3204
|1.3134
|5360
|2004.12.10 11:00
|s/l
|2680
|0.10
|1.3204
|1.3204
|1.3134
|-30.00
|41206.00
|5361
|2004.12.10 13:43
|sell
|2681
|0.10
|1.3194
|1.3224
|1.3154
|5362
|2004.12.10 16:07
|s/l
|2681
|0.10
|1.3224
|1.3224
|1.3154
|-30.00
|41176.00
|5363
|2004.12.12 23:45
|buy
|2682
|0.10
|1.3218
|1.3188
|1.3258
|5364
|2004.12.13 00:59
|t/p
|2682
|0.10
|1.3258
|1.3188
|1.3258
|40.00
|41216.00
|5365
|2004.12.13 09:47
|sell
|2683
|0.10
|1.3296
|1.3326
|1.3256
|5366
|2004.12.13 10:59
|t/p
|2683
|0.10
|1.3256
|1.3326
|1.3256
|40.00
|41256.00
|5367
|2004.12.13 10:59
|buy
|2684
|0.10
|1.3253
|1.3223
|1.3293
|5368
|2004.12.13 12:59
|close
|2684
|0.10
|1.3277
|1.3223
|1.3293
|24.00
|41280.00
|5369
|2004.12.13 12:59
|sell
|2685
|0.10
|1.3277
|1.3307
|1.3237
|5370
|2004.12.13 14:33
|close
|2685
|0.10
|1.3273
|1.3307
|1.3237
|4.00
|41284.00
|5371
|2004.12.13 14:33
|buy
|2686
|0.10
|1.3273
|1.3243
|1.3313
|5372
|2004.12.13 15:59
|close
|2686
|0.10
|1.3310
|1.3243
|1.3313
|37.00
|41321.00
|5373
|2004.12.13 15:59
|sell
|2687
|0.10
|1.3310
|1.3340
|1.3270
|5374
|2004.12.14 14:38
|close
|2687
|0.10
|1.3300
|1.3340
|1.3270
|10.00
|41331.00
|5375
|2004.12.14 14:38
|buy
|2688
|0.10
|1.3300
|1.3270
|1.3340
|5376
|2004.12.14 15:59
|s/l
|2688
|0.10
|1.3270
|1.3270
|1.3340
|-30.00
|41301.00
|5377
|2004.12.14 15:59
|buy
|2689
|0.10
|1.3267
|1.3237
|1.3307
|5378
|2004.12.14 18:59
|close
|2689
|0.10
|1.3299
|1.3237
|1.3307
|32.00
|41333.00
|5379
|2004.12.14 18:59
|sell
|2690
|0.10
|1.3299
|1.3329
|1.3259
|5380
|2004.12.15 09:59
|s/l
|2690
|0.10
|1.3329
|1.3329
|1.3259
|-30.00
|41303.00
|5381
|2004.12.15 15:59
|sell
|2691
|0.10
|1.3422
|1.3452
|1.3382
|5382
|2004.12.15 16:59
|close
|2691
|0.10
|1.3413
|1.3452
|1.3382
|9.00
|41312.00
|5383
|2004.12.15 16:59
|buy
|2692
|0.10
|1.3413
|1.3383
|1.3453
|5384
|2004.12.16 09:38
|close
|2692
|0.10
|1.3415
|1.3383
|1.3453
|2.00
|41314.00
|5385
|2004.12.16 09:38
|sell
|2693
|0.10
|1.3415
|1.3445
|1.3375
|5386
|2004.12.16 12:28
|t/p
|2693
|0.10
|1.3375
|1.3445
|1.3375
|40.00
|41354.00
|5387
|2004.12.16 14:59
|buy
|2694
|0.10
|1.3287
|1.3257
|1.3327
|5388
|2004.12.16 16:59
|s/l
|2694
|0.10
|1.3257
|1.3257
|1.3327
|-30.00
|41324.00
|5389
|2004.12.17 10:21
|sell
|2695
|0.10
|1.3301
|1.3331
|1.3261
|5390
|2004.12.17 12:59
|t/p
|2695
|0.10
|1.3261
|1.3331
|1.3261
|40.00
|41364.00
|5391
|2004.12.17 14:59
|buy
|2696
|0.10
|1.3253
|1.3223
|1.3293
|5392
|2004.12.17 16:02
|close
|2696
|0.10
|1.3290
|1.3223
|1.3293
|37.00
|41401.00
|5393
|2004.12.17 16:02
|sell
|2697
|0.10
|1.3290
|1.3320
|1.3250
|5394
|2004.12.17 17:59
|close
|2697
|0.10
|1.3288
|1.3320
|1.3250
|2.00
|41403.00
|5395
|2004.12.17 17:59
|buy
|2698
|0.10
|1.3288
|1.3258
|1.3328
|5396
|2004.12.17 18:59
|close
|2698
|0.10
|1.3290
|1.3258
|1.3328
|2.00
|41405.00
|5397
|2004.12.17 18:59
|sell
|2699
|0.10
|1.3290
|1.3320
|1.3250
|5398
|2004.12.20 00:20
|s/l
|2699
|0.10
|1.3320
|1.3320
|1.3250
|-30.00
|41375.00
|5399
|2004.12.20 11:59
|sell
|2700
|0.10
|1.3374
|1.3404
|1.3334
|5400
|2004.12.20 13:59
|close
|2700
|0.10
|1.3381
|1.3404
|1.3334
|-7.00
|41368.00
|5401
|2004.12.20 13:59
|buy
|2701
|0.10
|1.3381
|1.3351
|1.3421
|5402
|2004.12.22 00:59
|close
|2701
|0.10
|1.3359
|1.3351
|1.3421
|-22.00
|41346.00
|5403
|2004.12.22 00:59
|sell
|2702
|0.10
|1.3359
|1.3389
|1.3319
|5404
|2004.12.22 08:59
|s/l
|2702
|0.10
|1.3389
|1.3389
|1.3319
|-30.00
|41316.00
|5405
|2004.12.22 14:19
|buy
|2703
|0.10
|1.3379
|1.3349
|1.3419
|5406
|2004.12.22 15:49
|close
|2703
|0.10
|1.3386
|1.3349
|1.3419
|7.00
|41323.00
|5407
|2004.12.22 15:49
|sell
|2704
|0.10
|1.3386
|1.3416
|1.3346
|5408
|2004.12.23 02:59
|s/l
|2704
|0.10
|1.3416
|1.3416
|1.3346
|-30.00
|41293.00
|5409
|2004.12.23 04:59
|sell
|2705
|0.10
|1.3436
|1.3466
|1.3396
|5410
|2004.12.23 05:59
|close
|2705
|0.10
|1.3429
|1.3466
|1.3396
|7.00
|41300.00
|5411
|2004.12.23 05:59
|buy
|2706
|0.10
|1.3429
|1.3399
|1.3469
|5412
|2004.12.23 11:59
|close
|2706
|0.10
|1.3459
|1.3399
|1.3469
|30.00
|41330.00
|5413
|2004.12.23 11:59
|sell
|2707
|0.10
|1.3459
|1.3489
|1.3419
|5414
|2004.12.23 14:59
|s/l
|2707
|0.10
|1.3489
|1.3489
|1.3419
|-30.00
|41300.00
|5415
|2004.12.28 12:59
|sell
|2708
|0.10
|1.3637
|1.3667
|1.3597
|5416
|2004.12.28 22:59
|t/p
|2708
|0.10
|1.3597
|1.3667
|1.3597
|40.00
|41340.00
|5417
|2004.12.29 07:55
|sell
|2709
|0.10
|1.3634
|1.3664
|1.3594
|5418
|2004.12.29 12:59
|t/p
|2709
|0.10
|1.3594
|1.3664
|1.3594
|40.00
|41380.00
|5419
|2004.12.29 13:59
|sell
|2710
|0.10
|1.3596
|1.3626
|1.3556
|5420
|2004.12.29 14:59
|close
|2710
|0.10
|1.3587
|1.3626
|1.3556
|9.00
|41389.00
|5421
|2004.12.29 14:59
|buy
|2711
|0.10
|1.3587
|1.3557
|1.3627
|5422
|2004.12.29 15:59
|close
|2711
|0.10
|1.3591
|1.3557
|1.3627
|4.00
|41393.00
|5423
|2004.12.29 15:59
|sell
|2712
|0.10
|1.3591
|1.3621
|1.3551
|5424
|2004.12.30 03:59
|s/l
|2712
|0.10
|1.3621
|1.3621
|1.3551
|-30.00
|41363.00
|5425
|2004.12.30 06:59
|sell
|2713
|0.10
|1.3622
|1.3652
|1.3582
|5426
|2004.12.30 11:56
|close
|2713
|0.10
|1.3602
|1.3652
|1.3582
|20.00
|41383.00
|5427
|2004.12.30 11:56
|buy
|2714
|0.10
|1.3602
|1.3572
|1.3642
|5428
|2004.12.30 17:59
|t/p
|2714
|0.10
|1.3642
|1.3572
|1.3642
|40.00
|41423.00
|5429
|2004.12.30 19:51
|sell
|2715
|0.10
|1.3649
|1.3679
|1.3609
|5430
|2004.12.31 00:59
|t/p
|2715
|0.10
|1.3609
|1.3679
|1.3609
|40.00
|41463.00
|5431
|2004.12.31 02:25
|buy
|2716
|0.10
|1.3601
|1.3571
|1.3641
|5432
|2004.12.31 03:59
|close
|2716
|0.10
|1.3623
|1.3571
|1.3641
|22.00
|41485.00
|5433
|2004.12.31 03:59
|sell
|2717
|0.10
|1.3623
|1.3653
|1.3583
|5434
|2004.12.31 09:59
|s/l
|2717
|0.10
|1.3653
|1.3653
|1.3583
|-30.00
|41455.00
|5435
|2004.12.31 11:59
|sell
|2718
|0.10
|1.3647
|1.3677
|1.3607
|5436
|2004.12.31 14:59
|t/p
|2718
|0.10
|1.3607
|1.3677
|1.3607
|40.00
|41495.00
|5437
|2005.01.03 04:59
|sell
|2719
|0.10
|1.3443
|1.3473
|1.3403
|5438
|2005.01.03 05:59
|s/l
|2719
|0.10
|1.3473
|1.3473
|1.3403
|-30.00
|41465.00
|5439
|2005.01.03 08:56
|sell
|2720
|0.10
|1.3528
|1.3558
|1.3488
|5440
|2005.01.03 09:56
|close
|2720
|0.10
|1.3533
|1.3558
|1.3488
|-5.00
|41460.00
|5441
|2005.01.03 09:56
|buy
|2721
|0.10
|1.3533
|1.3503
|1.3573
|5442
|2005.01.03 10:57
|close
|2721
|0.10
|1.3536
|1.3503
|1.3573
|3.00
|41463.00
|5443
|2005.01.03 10:57
|sell
|2722
|0.10
|1.3536
|1.3566
|1.3496
|5444
|2005.01.03 12:53
|close
|2722
|0.10
|1.3513
|1.3566
|1.3496
|23.00
|41486.00
|5445
|2005.01.03 12:53
|buy
|2723
|0.10
|1.3513
|1.3483
|1.3553
|5446
|2005.01.03 12:59
|s/l
|2723
|0.10
|1.3483
|1.3483
|1.3553
|-30.00
|41456.00
|5447
|2005.01.03 13:59
|sell
|2724
|0.10
|1.3488
|1.3518
|1.3448
|5448
|2005.01.03 15:09
|close
|2724
|0.10
|1.3459
|1.3518
|1.3448
|29.00
|41485.00
|5449
|2005.01.03 15:09
|buy
|2725
|0.10
|1.3459
|1.3429
|1.3499
|5450
|2005.01.04 06:59
|close
|2725
|0.10
|1.3468
|1.3429
|1.3499
|9.00
|41494.00
|5451
|2005.01.04 06:59
|sell
|2726
|0.10
|1.3468
|1.3498
|1.3428
|5452
|2005.01.04 07:59
|t/p
|2726
|0.10
|1.3428
|1.3498
|1.3428
|40.00
|41534.00
|5453
|2005.01.04 10:57
|buy
|2727
|0.10
|1.3379
|1.3349
|1.3419
|5454
|2005.01.04 14:59
|s/l
|2727
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3419
|-30.00
|41504.00
|5455
|2005.01.04 23:59
|buy
|2728
|0.10
|1.3276
|1.3246
|1.3316
|5456
|2005.01.05 09:59
|s/l
|2728
|0.10
|1.3246
|1.3246
|1.3316
|-30.00
|41474.00
|5457
|2005.01.05 11:09
|buy
|2729
|0.10
|1.3234
|1.3204
|1.3274
|5458
|2005.01.05 12:48
|close
|2729
|0.10
|1.3241
|1.3204
|1.3274
|7.00
|41481.00
|5459
|2005.01.05 12:48
|sell
|2730
|0.10
|1.3241
|1.3271
|1.3201
|5460
|2005.01.05 14:47
|close
|2730
|0.10
|1.3237
|1.3271
|1.3201
|4.00
|41485.00
|5461
|2005.01.05 14:47
|buy
|2731
|0.10
|1.3237
|1.3207
|1.3277
|5462
|2005.01.05 15:59
|t/p
|2731
|0.10
|1.3277
|1.3207
|1.3277
|40.00
|41525.00
|5463
|2005.01.06 01:39
|buy
|2732
|0.10
|1.3263
|1.3233
|1.3303
|5464
|2005.01.06 06:59
|s/l
|2732
|0.10
|1.3233
|1.3233
|1.3303
|-30.00
|41495.00
|5465
|2005.01.06 08:59
|buy
|2733
|0.10
|1.3176
|1.3146
|1.3216
|5466
|2005.01.06 11:59
|close
|2733
|0.10
|1.3192
|1.3146
|1.3216
|16.00
|41511.00
|5467
|2005.01.06 11:59
|sell
|2734
|0.10
|1.3192
|1.3222
|1.3152
|5468
|2005.01.07 08:59
|s/l
|2734
|0.10
|1.3222
|1.3222
|1.3152
|-30.00
|41481.00
|5469
|2005.01.07 10:48
|sell
|2735
|0.10
|1.3231
|1.3261
|1.3191
|5470
|2005.01.07 11:59
|close
|2735
|0.10
|1.3207
|1.3261
|1.3191
|24.00
|41505.00
|5471
|2005.01.07 11:59
|buy
|2736
|0.10
|1.3207
|1.3177
|1.3247
|5472
|2005.01.07 12:59
|close
|2736
|0.10
|1.3209
|1.3177
|1.3247
|2.00
|41507.00
|5473
|2005.01.07 12:59
|sell
|2737
|0.10
|1.3209
|1.3239
|1.3169
|5474
|2005.01.07 13:59
|close
|2737
|0.10
|1.3204
|1.3239
|1.3169
|5.00
|41512.00
|5475
|2005.01.07 13:59
|buy
|2738
|0.10
|1.3204
|1.3174
|1.3244
|5476
|2005.01.07 14:29
|s/l
|2738
|0.10
|1.3174
|1.3174
|1.3244
|-30.00
|41482.00
|5477
|2005.01.07 14:31
|sell
|2739
|0.10
|1.3195
|1.3225
|1.3155
|5478
|2005.01.07 14:59
|t/p
|2739
|0.10
|1.3155
|1.3225
|1.3155
|40.00
|41522.00
|5479
|2005.01.07 16:48
|sell
|2740
|0.10
|1.3059
|1.3089
|1.3019
|5480
|2005.01.07 18:59
|close
|2740
|0.10
|1.3054
|1.3089
|1.3019
|5.00
|41527.00
|5481
|2005.01.07 18:59
|buy
|2741
|0.10
|1.3054
|1.3024
|1.3094
|5482
|2005.01.07 19:59
|close
|2741
|0.10
|1.3054
|1.3024
|1.3094
|0.00
|41527.00
|5483
|2005.01.07 19:59
|sell
|2742
|0.10
|1.3054
|1.3084
|1.3014
|5484
|2005.01.10 02:59
|s/l
|2742
|0.10
|1.3084
|1.3084
|1.3014
|-30.00
|41497.00
|5485
|2005.01.10 12:53
|sell
|2743
|0.10
|1.3107
|1.3137
|1.3067
|5486
|2005.01.10 15:58
|close
|2743
|0.10
|1.3095
|1.3137
|1.3067
|12.00
|41509.00
|5487
|2005.01.10 15:58
|buy
|2744
|0.10
|1.3095
|1.3065
|1.3135
|5488
|2005.01.11 08:13
|close
|2744
|0.10
|1.3132
|1.3065
|1.3135
|37.00
|41546.00
|5489
|2005.01.11 08:13
|sell
|2745
|0.10
|1.3132
|1.3162
|1.3092
|5490
|2005.01.11 10:59
|s/l
|2745
|0.10
|1.3162
|1.3162
|1.3092
|-30.00
|41516.00
|5491
|2005.01.11 11:09
|sell
|2746
|0.10
|1.3165
|1.3195
|1.3125
|5492
|2005.01.11 15:54
|close
|2746
|0.10
|1.3148
|1.3195
|1.3125
|17.00
|41533.00
|5493
|2005.01.11 15:54
|buy
|2747
|0.10
|1.3148
|1.3118
|1.3188
|5494
|2005.01.11 18:34
|s/l
|2747
|0.10
|1.3118
|1.3118
|1.3188
|-30.00
|41503.00
|5495
|2005.01.11 18:52
|sell
|2748
|0.10
|1.3133
|1.3163
|1.3093
|5496
|2005.01.12 07:59
|t/p
|2748
|0.10
|1.3093
|1.3163
|1.3093
|40.00
|41543.00
|5497
|2005.01.12 08:59
|buy
|2749
|0.10
|1.3090
|1.3060
|1.3130
|5498
|2005.01.12 11:59
|t/p
|2749
|0.10
|1.3130
|1.3060
|1.3130
|40.00
|41583.00
|5499
|2005.01.14 03:45
|buy
|2750
|0.10
|1.3123
|1.3093
|1.3163
|5500
|2005.01.14 07:26
|close
|2750
|0.10
|1.3120
|1.3093
|1.3163
|-3.00
|41580.00
|5501
|2005.01.14 07:26
|sell
|2751
|0.10
|1.3120
|1.3150
|1.3080
|5502
|2005.01.14 07:59
|t/p
|2751
|0.10
|1.3080
|1.3150
|1.3080
|40.00
|41620.00
|5503
|2005.01.14 11:59
|sell
|2752
|0.10
|1.3110
|1.3140
|1.3070
|5504
|2005.01.14 14:31
|close
|2752
|0.10
|1.3105
|1.3140
|1.3070
|5.00
|41625.00
|5505
|2005.01.14 14:31
|buy
|2753
|0.10
|1.3105
|1.3075
|1.3145
|5506
|2005.01.14 17:40
|close
|2753
|0.10
|1.3102
|1.3075
|1.3145
|-3.00
|41622.00
|5507
|2005.01.14 17:40
|sell
|2754
|0.10
|1.3102
|1.3132
|1.3062
|5508
|2005.01.17 10:59
|close
|2754
|0.10
|1.3097
|1.3132
|1.3062
|5.00
|41627.00
|5509
|2005.01.17 10:59
|buy
|2755
|0.10
|1.3097
|1.3067
|1.3137
|5510
|2005.01.17 16:59
|close
|2755
|0.10
|1.3081
|1.3067
|1.3137
|-16.00
|41611.00
|5511
|2005.01.17 16:59
|sell
|2756
|0.10
|1.3081
|1.3111
|1.3041
|5512
|2005.01.17 23:59
|t/p
|2756
|0.10
|1.3041
|1.3111
|1.3041
|40.00
|41651.00
|5513
|2005.01.18 00:59
|buy
|2757
|0.10
|1.3028
|1.2998
|1.3068
|5514
|2005.01.18 01:59
|close
|2757
|0.10
|1.3030
|1.2998
|1.3068
|2.00
|41653.00
|5515
|2005.01.18 01:59
|sell
|2758
|0.10
|1.3030
|1.3060
|1.2990
|5516
|2005.01.18 11:00
|s/l
|2758
|0.10
|1.3060
|1.3060
|1.2990
|-30.00
|41623.00
|5517
|2005.01.18 14:59
|sell
|2759
|0.10
|1.3020
|1.3050
|1.2980
|5518
|2005.01.18 15:03
|s/l
|2759
|0.10
|1.3050
|1.3050
|1.2980
|-30.00
|41593.00
|5519
|2005.01.19 09:39
|sell
|2760
|0.10
|1.3090
|1.3120
|1.3050
|5520
|2005.01.19 11:59
|close
|2760
|0.10
|1.3084
|1.3120
|1.3050
|6.00
|41599.00
|5521
|2005.01.19 11:59
|buy
|2761
|0.10
|1.3084
|1.3054
|1.3124
|5522
|2005.01.19 12:59
|close
|2761
|0.10
|1.3089
|1.3054
|1.3124
|5.00
|41604.00
|5523
|2005.01.19 12:59
|sell
|2762
|0.10
|1.3089
|1.3119
|1.3049
|5524
|2005.01.19 14:59
|t/p
|2762
|0.10
|1.3049
|1.3119
|1.3049
|40.00
|41644.00
|5525
|2005.01.19 18:59
|sell
|2763
|0.10
|1.2994
|1.3024
|1.2954
|5526
|2005.01.19 19:59
|close
|2763
|0.10
|1.2989
|1.3024
|1.2954
|5.00
|41649.00
|5527
|2005.01.19 19:59
|buy
|2764
|0.10
|1.2989
|1.2959
|1.3029
|5528
|2005.01.20 05:59
|close
|2764
|0.10
|1.3017
|1.2959
|1.3029
|28.00
|41677.00
|5529
|2005.01.20 05:59
|sell
|2765
|0.10
|1.3017
|1.3047
|1.2977
|5530
|2005.01.20 08:46
|close
|2765
|0.10
|1.2987
|1.3047
|1.2977
|30.00
|41707.00
|5531
|2005.01.20 08:46
|buy
|2766
|0.10
|1.2987
|1.2957
|1.3027
|5532
|2005.01.20 09:46
|close
|2766
|0.10
|1.2984
|1.2957
|1.3027
|-3.00
|41704.00
|5533
|2005.01.20 09:46
|sell
|2767
|0.10
|1.2984
|1.3014
|1.2944
|5534
|2005.01.20 10:59
|t/p
|2767
|0.10
|1.2944
|1.3014
|1.2944
|40.00
|41744.00
|5535
|2005.01.20 11:37
|buy
|2768
|0.10
|1.2938
|1.2908
|1.2978
|5536
|2005.01.20 13:55
|close
|2768
|0.10
|1.2951
|1.2908
|1.2978
|13.00
|41757.00
|5537
|2005.01.20 13:55
|sell
|2769
|0.10
|1.2951
|1.2981
|1.2911
|5538
|2005.01.20 14:59
|close
|2769
|0.10
|1.2951
|1.2981
|1.2911
|0.00
|41757.00
|5539
|2005.01.20 14:59
|buy
|2770
|0.10
|1.2951
|1.2921
|1.2991
|5540
|2005.01.20 15:59
|close
|2770
|0.10
|1.2959
|1.2921
|1.2991
|8.00
|41765.00
|5541
|2005.01.20 15:59
|sell
|2771
|0.10
|1.2959
|1.2989
|1.2919
|5542
|2005.01.20 16:59
|close
|2771
|0.10
|1.2948
|1.2989
|1.2919
|11.00
|41776.00
|5543
|2005.01.20 16:59
|buy
|2772
|0.10
|1.2948
|1.2918
|1.2988
|5544
|2005.01.21 07:59
|close
|2772
|0.10
|1.2987
|1.2918
|1.2988
|39.00
|41815.00
|5545
|2005.01.21 07:59
|sell
|2773
|0.10
|1.2987
|1.3017
|1.2947
|5546
|2005.01.21 09:59
|close
|2773
|0.10
|1.2993
|1.3017
|1.2947
|-6.00
|41809.00
|5547
|2005.01.21 09:59
|buy
|2774
|0.10
|1.2993
|1.2963
|1.3033
|5548
|2005.01.21 10:59
|close
|2774
|0.10
|1.2994
|1.2963
|1.3033
|1.00
|41810.00
|5549
|2005.01.21 10:59
|sell
|2775
|0.10
|1.2994
|1.3024
|1.2954
|5550
|2005.01.21 15:59
|s/l
|2775
|0.10
|1.3024
|1.3024
|1.2954
|-30.00
|41780.00
|5551
|2005.01.24 00:59
|buy
|2776
|0.10
|1.3043
|1.3013
|1.3083
|5552
|2005.01.24 06:59
|close
|2776
|0.10
|1.3073
|1.3013
|1.3083
|30.00
|41810.00
|5553
|2005.01.24 06:59
|sell
|2777
|0.10
|1.3073
|1.3103
|1.3033
|5554
|2005.01.25 00:25
|t/p
|2777
|0.10
|1.3033
|1.3103
|1.3033
|40.00
|41850.00
|5555
|2005.01.25 09:54
|sell
|2778
|0.10
|1.3066
|1.3096
|1.3026
|5556
|2005.01.25 12:00
|t/p
|2778
|0.10
|1.3026
|1.3096
|1.3026
|40.00
|41890.00
|5557
|2005.01.25 13:48
|buy
|2779
|0.10
|1.3028
|1.2998
|1.3068
|5558
|2005.01.25 14:59
|s/l
|2779
|0.10
|1.2998
|1.2998
|1.3068
|-30.00
|41860.00
|5559
|2005.01.25 15:59
|buy
|2780
|0.10
|1.2955
|1.2925
|1.2995
|5560
|2005.01.25 19:59
|close
|2780
|0.10
|1.2968
|1.2925
|1.2995
|13.00
|41873.00
|5561
|2005.01.25 19:59
|sell
|2781
|0.10
|1.2968
|1.2998
|1.2928
|5562
|2005.01.26 08:59
|s/l
|2781
|0.10
|1.2998
|1.2998
|1.2928
|-30.00
|41843.00
|5563
|2005.01.26 09:59
|sell
|2782
|0.10
|1.3012
|1.3042
|1.2972
|5564
|2005.01.26 13:59
|s/l
|2782
|0.10
|1.3042
|1.3042
|1.2972
|-30.00
|41813.00
|5565
|2005.01.26 19:59
|sell
|2783
|0.10
|1.3072
|1.3102
|1.3032
|5566
|2005.01.27 06:59
|s/l
|2783
|0.10
|1.3102
|1.3102
|1.3032
|-30.00
|41783.00
|5567
|2005.01.27 08:59
|buy
|2784
|0.10
|1.3069
|1.3039
|1.3109
|5568
|2005.01.27 11:18
|s/l
|2784
|0.10
|1.3039
|1.3039
|1.3109
|-30.00
|41753.00
|5569
|2005.01.27 12:59
|buy
|2785
|0.10
|1.3025
|1.2995
|1.3065
|5570
|2005.01.27 13:59
|close
|2785
|0.10
|1.3025
|1.2995
|1.3065
|0.00
|41753.00
|5571
|2005.01.27 13:59
|sell
|2786
|0.10
|1.3025
|1.3055
|1.2985
|5572
|2005.01.27 14:38
|s/l
|2786
|0.10
|1.3055
|1.3055
|1.2985
|-30.00
|41723.00
|5573
|2005.01.27 14:55
|buy
|2787
|0.10
|1.3025
|1.2995
|1.3065
|5574
|2005.01.28 12:59
|t/p
|2787
|0.10
|1.3065
|1.2995
|1.3065
|40.00
|41763.00
|5575
|2005.01.28 14:30
|sell
|2788
|0.10
|1.3049
|1.3079
|1.3009
|5576
|2005.01.28 14:59
|t/p
|2788
|0.10
|1.3009
|1.3079
|1.3009
|40.00
|41803.00
|5577
|2005.01.31 10:21
|buy
|2789
|0.10
|1.2997
|1.2967
|1.3037
|5578
|2005.01.31 13:04
|t/p
|2789
|0.10
|1.3037
|1.2967
|1.3037
|40.00
|41843.00
|5579
|2005.01.31 20:59
|buy
|2790
|0.10
|1.3027
|1.2997
|1.3067
|5580
|2005.02.01 07:59
|close
|2790
|0.10
|1.3031
|1.2997
|1.3067
|4.00
|41847.00
|5581
|2005.02.01 07:59
|sell
|2791
|0.10
|1.3031
|1.3061
|1.2991
|5582
|2005.02.01 08:59
|close
|2791
|0.10
|1.3027
|1.3061
|1.2991
|4.00
|41851.00
|5583
|2005.02.01 08:59
|buy
|2792
|0.10
|1.3027
|1.2997
|1.3067
|5584
|2005.02.01 13:59
|close
|2792
|0.10
|1.3015
|1.2997
|1.3067
|-12.00
|41839.00
|5585
|2005.02.01 13:59
|sell
|2793
|0.10
|1.3015
|1.3045
|1.2975
|5586
|2005.02.01 17:59
|s/l
|2793
|0.10
|1.3045
|1.3045
|1.2975
|-30.00
|41809.00
|5587
|2005.02.02 18:59
|sell
|2794
|0.10
|1.3038
|1.3068
|1.2998
|5588
|2005.02.03 11:59
|t/p
|2794
|0.10
|1.2998
|1.3068
|1.2998
|40.00
|41849.00
|5589
|2005.02.03 14:49
|buy
|2795
|0.10
|1.2956
|1.2926
|1.2996
|5590
|2005.02.04 13:59
|close
|2795
|0.10
|1.2957
|1.2926
|1.2996
|1.00
|41850.00
|5591
|2005.02.04 13:59
|sell
|2796
|0.10
|1.2957
|1.2987
|1.2917
|5592
|2005.02.04 14:59
|close
|2796
|0.10
|1.2951
|1.2987
|1.2917
|6.00
|41856.00
|5593
|2005.02.04 14:59
|buy
|2797
|0.10
|1.2951
|1.2921
|1.2991
|5594
|2005.02.04 15:59
|close
|2797
|0.10
|1.2944
|1.2921
|1.2991
|-7.00
|41849.00
|5595
|2005.02.04 15:59
|sell
|2798
|0.10
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|5596
|2005.02.04 16:59
|t/p
|2798
|0.10
|1.2904
|1.2974
|1.2904
|40.00
|41889.00
|5597
|2005.02.07 06:59
|sell
|2799
|0.10
|1.2854
|1.2884
|1.2814
|5598
|2005.02.07 15:59
|t/p
|2799
|0.10
|1.2814
|1.2884
|1.2814
|40.00
|41929.00
|5599
|2005.02.07 17:59
|sell
|2800
|0.10
|1.2765
|1.2795
|1.2725
|5600
|2005.02.08 00:59
|close
|2800
|0.10
|1.2757
|1.2795
|1.2725
|8.00
|41937.00
|5601
|2005.02.08 00:59
|buy
|2801
|0.10
|1.2757
|1.2727
|1.2797
|5602
|2005.02.08 01:59
|close
|2801
|0.10
|1.2758
|1.2727
|1.2797
|1.00
|41938.00
|5603
|2005.02.08 01:59
|sell
|2802
|0.10
|1.2758
|1.2788
|1.2718
|5604
|2005.02.08 12:59
|close
|2802
|0.10
|1.2759
|1.2788
|1.2718
|-1.00
|41937.00
|5605
|2005.02.08 12:59
|buy
|2803
|0.10
|1.2759
|1.2729
|1.2799
|5606
|2005.02.09 17:18
|t/p
|2803
|0.10
|1.2799
|1.2729
|1.2799
|40.00
|41977.00
|5607
|2005.02.10 12:59
|sell
|2804
|0.10
|1.2784
|1.2814
|1.2744
|5608
|2005.02.10 13:59
|s/l
|2804
|0.10
|1.2814
|1.2814
|1.2744
|-30.00
|41947.00
|5609
|2005.02.10 15:59
|buy
|2805
|0.10
|1.2883
|1.2853
|1.2923
|5610
|2005.02.11 06:59
|close
|2805
|0.10
|1.2877
|1.2853
|1.2923
|-6.00
|41941.00
|5611
|2005.02.11 06:59
|sell
|2806
|0.10
|1.2877
|1.2907
|1.2837
|5612
|2005.02.11 11:59
|close
|2806
|0.10
|1.2858
|1.2907
|1.2837
|19.00
|41960.00
|5613
|2005.02.11 11:59
|buy
|2807
|0.10
|1.2858
|1.2828
|1.2898
|5614
|2005.02.14 00:59
|t/p
|2807
|0.10
|1.2898
|1.2828
|1.2898
|40.00
|42000.00
|5615
|2005.02.14 06:59
|sell
|2808
|0.10
|1.2941
|1.2971
|1.2901
|5616
|2005.02.14 07:59
|s/l
|2808
|0.10
|1.2971
|1.2971
|1.2901
|-30.00
|41970.00
|5617
|2005.02.14 14:59
|sell
|2809
|0.10
|1.2965
|1.2995
|1.2925
|5618
|2005.02.14 15:59
|close
|2809
|0.10
|1.2963
|1.2995
|1.2925
|2.00
|41972.00
|5619
|2005.02.14 15:59
|buy
|2810
|0.10
|1.2963
|1.2933
|1.3003
|5620
|2005.02.15 07:59
|close
|2810
|0.10
|1.2978
|1.2933
|1.3003
|15.00
|41987.00
|5621
|2005.02.15 07:59
|sell
|2811
|0.10
|1.2978
|1.3008
|1.2938
|5622
|2005.02.15 09:59
|close
|2811
|0.10
|1.2983
|1.3008
|1.2938
|-5.00
|41982.00
|5623
|2005.02.15 09:59
|buy
|2812
|0.10
|1.2983
|1.2953
|1.3023
|5624
|2005.02.15 12:59
|t/p
|2812
|0.10
|1.3023
|1.2953
|1.3023
|40.00
|42022.00
|5625
|2005.02.16 13:59
|sell
|2813
|0.10
|1.3038
|1.3068
|1.2998
|5626
|2005.02.16 14:59
|t/p
|2813
|0.10
|1.2998
|1.3068
|1.2998
|40.00
|42062.00
|5627
|2005.02.16 16:07
|buy
|2814
|0.10
|1.2990
|1.2960
|1.3030
|5628
|2005.02.16 17:59
|t/p
|2814
|0.10
|1.3030
|1.2960
|1.3030
|40.00
|42102.00
|5629
|2005.02.17 07:59
|sell
|2815
|0.10
|1.3057
|1.3087
|1.3017
|5630
|2005.02.17 11:27
|close
|2815
|0.10
|1.3063
|1.3087
|1.3017
|-6.00
|42096.00
|5631
|2005.02.17 11:27
|buy
|2816
|0.10
|1.3063
|1.3033
|1.3103
|5632
|2005.02.17 12:59
|s/l
|2816
|0.10
|1.3033
|1.3033
|1.3103
|-30.00
|42066.00
|5633
|2005.02.17 13:59
|sell
|2817
|0.10
|1.3036
|1.3066
|1.2996
|5634
|2005.02.17 14:59
|close
|2817
|0.10
|1.3036
|1.3066
|1.2996
|0.00
|42066.00
|5635
|2005.02.17 14:59
|buy
|2818
|0.10
|1.3036
|1.3006
|1.3076
|5636
|2005.02.17 15:59
|t/p
|2818
|0.10
|1.3076
|1.3006
|1.3076
|40.00
|42106.00
|5637
|2005.02.17 18:48
|sell
|2819
|0.10
|1.3085
|1.3115
|1.3045
|5638
|2005.02.18 06:59
|close
|2819
|0.10
|1.3073
|1.3115
|1.3045
|12.00
|42118.00
|5639
|2005.02.18 06:59
|buy
|2820
|0.10
|1.3073
|1.3043
|1.3113
|5640
|2005.02.18 07:59
|close
|2820
|0.10
|1.3070
|1.3043
|1.3113
|-3.00
|42115.00
|5641
|2005.02.18 07:59
|sell
|2821
|0.10
|1.3070
|1.3100
|1.3030
|5642
|2005.02.18 10:59
|t/p
|2821
|0.10
|1.3030
|1.3100
|1.3030
|40.00
|42155.00
|5643
|2005.02.18 12:59
|sell
|2822
|0.10
|1.3050
|1.3080
|1.3010
|5644
|2005.02.22 01:59
|s/l
|2822
|0.10
|1.3080
|1.3080
|1.3010
|-30.00
|42125.00
|5645
|2005.02.22 11:44
|sell
|2823
|0.10
|1.3204
|1.3234
|1.3164
|5646
|2005.02.22 15:59
|s/l
|2823
|0.10
|1.3234
|1.3234
|1.3164
|-30.00
|42095.00
|5647
|2005.02.22 17:45
|buy
|2824
|0.10
|1.3230
|1.3200
|1.3270
|5648
|2005.02.22 18:59
|close
|2824
|0.10
|1.3259
|1.3200
|1.3270
|29.00
|42124.00
|5649
|2005.02.22 18:59
|sell
|2825
|0.10
|1.3259
|1.3289
|1.3219
|5650
|2005.02.22 21:59
|close
|2825
|0.10
|1.3255
|1.3289
|1.3219
|4.00
|42128.00
|5651
|2005.02.22 21:59
|buy
|2826
|0.10
|1.3255
|1.3225
|1.3295
|5652
|2005.02.23 06:59
|s/l
|2826
|0.10
|1.3225
|1.3225
|1.3295
|-30.00
|42098.00
|5653
|2005.02.23 08:49
|buy
|2827
|0.10
|1.3212
|1.3182
|1.3252
|5654
|2005.02.23 14:30
|close
|2827
|0.10
|1.3213
|1.3182
|1.3252
|1.00
|42099.00
|5655
|2005.02.23 14:30
|sell
|2828
|0.10
|1.3213
|1.3243
|1.3173
|5656
|2005.02.23 15:48
|close
|2828
|0.10
|1.3194
|1.3243
|1.3173
|19.00
|42118.00
|5657
|2005.02.23 15:48
|buy
|2829
|0.10
|1.3194
|1.3164
|1.3234
|5658
|2005.02.24 01:59
|t/p
|2829
|0.10
|1.3234
|1.3164
|1.3234
|40.00
|42158.00
|5659
|2005.02.24 05:59
|buy
|2830
|0.10
|1.3236
|1.3206
|1.3276
|5660
|2005.02.24 10:59
|close
|2830
|0.10
|1.3265
|1.3206
|1.3276
|29.00
|42187.00
|5661
|2005.02.24 10:59
|sell
|2831
|0.10
|1.3265
|1.3295
|1.3225
|5662
|2005.02.24 13:59
|t/p
|2831
|0.10
|1.3225
|1.3295
|1.3225
|40.00
|42227.00
|5663
|2005.02.24 13:59
|buy
|2832
|0.10
|1.3220
|1.3190
|1.3260
|5664
|2005.02.24 15:59
|close
|2832
|0.10
|1.3207
|1.3190
|1.3260
|-13.00
|42214.00
|5665
|2005.02.24 15:59
|sell
|2833
|0.10
|1.3207
|1.3237
|1.3167
|5666
|2005.02.24 16:59
|close
|2833
|0.10
|1.3205
|1.3237
|1.3167
|2.00
|42216.00
|5667
|2005.02.24 16:59
|buy
|2834
|0.10
|1.3205
|1.3175
|1.3245
|5668
|2005.02.25 06:59
|close
|2834
|0.10
|1.3198
|1.3175
|1.3245
|-7.00
|42209.00
|5669
|2005.02.25 06:59
|sell
|2835
|0.10
|1.3198
|1.3228
|1.3158
|5670
|2005.02.25 11:49
|t/p
|2835
|0.10
|1.3158
|1.3228
|1.3158
|40.00
|42249.00
|5671
|2005.02.25 11:49
|buy
|2836
|0.10
|1.3155
|1.3125
|1.3195
|5672
|2005.02.25 14:38
|t/p
|2836
|0.10
|1.3195
|1.3125
|1.3195
|40.00
|42289.00
|5673
|2005.02.25 14:57
|buy
|2837
|0.10
|1.3184
|1.3154
|1.3224
|5674
|2005.02.25 16:59
|t/p
|2837
|0.10
|1.3224
|1.3154
|1.3224
|40.00
|42329.00
|5675
|2005.02.27 23:46
|buy
|2838
|0.10
|1.3248
|1.3218
|1.3288
|5676
|2005.02.28 00:59
|close
|2838
|0.10
|1.3265
|1.3218
|1.3288
|17.00
|42346.00
|5677
|2005.02.28 00:59
|sell
|2839
|0.10
|1.3265
|1.3295
|1.3225
|5678
|2005.02.28 16:59
|close
|2839
|0.10
|1.3254
|1.3295
|1.3225
|11.00
|42357.00
|5679
|2005.02.28 16:59
|buy
|2840
|0.10
|1.3254
|1.3224
|1.3294
|5680
|2005.02.28 21:59
|s/l
|2840
|0.10
|1.3224
|1.3224
|1.3294
|-30.00
|42327.00
|5681
|2005.03.01 02:59
|sell
|2841
|0.10
|1.3193
|1.3223
|1.3153
|5682
|2005.03.01 11:59
|s/l
|2841
|0.10
|1.3223
|1.3223
|1.3153
|-30.00
|42297.00
|5683
|2005.03.01 14:59
|buy
|2842
|0.10
|1.3186
|1.3156
|1.3226
|5684
|2005.03.02 00:59
|s/l
|2842
|0.10
|1.3156
|1.3156
|1.3226
|-30.00
|42267.00
|5685
|2005.03.02 04:37
|sell
|2843
|0.10
|1.3167
|1.3197
|1.3127
|5686
|2005.03.02 08:59
|t/p
|2843
|0.10
|1.3127
|1.3197
|1.3127
|40.00
|42307.00
|5687
|2005.03.02 09:59
|buy
|2844
|0.10
|1.3106
|1.3076
|1.3146
|5688
|2005.03.02 12:33
|close
|2844
|0.10
|1.3109
|1.3076
|1.3146
|3.00
|42310.00
|5689
|2005.03.02 12:33
|sell
|2845
|0.10
|1.3109
|1.3139
|1.3069
|5690
|2005.03.02 20:00
|s/l
|2845
|0.10
|1.3139
|1.3139
|1.3069
|-30.00
|42280.00
|5691
|2005.03.02 23:59
|buy
|2846
|0.10
|1.3134
|1.3104
|1.3174
|5692
|2005.03.03 10:24
|close
|2846
|0.10
|1.3151
|1.3104
|1.3174
|17.00
|42297.00
|5693
|2005.03.03 10:24
|sell
|2847
|0.10
|1.3151
|1.3181
|1.3111
|5694
|2005.03.03 17:59
|t/p
|2847
|0.10
|1.3111
|1.3181
|1.3111
|40.00
|42337.00
|5695
|2005.03.04 06:59
|sell
|2848
|0.10
|1.3111
|1.3141
|1.3071
|5696
|2005.03.04 12:59
|s/l
|2848
|0.10
|1.3141
|1.3141
|1.3071
|-30.00
|42307.00
|5697
|2005.03.07 08:59
|sell
|2849
|0.10
|1.3228
|1.3258
|1.3188
|5698
|2005.03.07 14:32
|t/p
|2849
|0.10
|1.3188
|1.3258
|1.3188
|40.00
|42347.00
|5699
|2005.03.08 15:59
|buy
|2850
|0.10
|1.3340
|1.3310
|1.3380
|5700
|2005.03.08 16:59
|close
|2850
|0.10
|1.3343
|1.3310
|1.3380
|3.00
|42350.00
|5701
|2005.03.08 16:59
|sell
|2851
|0.10
|1.3343
|1.3373
|1.3303
|5702
|2005.03.09 09:21
|s/l
|2851
|0.10
|1.3373
|1.3373
|1.3303
|-30.00
|42320.00
|5703
|2005.03.09 09:21
|sell
|2852
|0.10
|1.3373
|1.3403
|1.3333
|5704
|2005.03.09 12:59
|close
|2852
|0.10
|1.3350
|1.3403
|1.3333
|23.00
|42343.00
|5705
|2005.03.09 12:59
|buy
|2853
|0.10
|1.3350
|1.3320
|1.3390
|5706
|2005.03.09 13:59
|close
|2853
|0.10
|1.3351
|1.3320
|1.3390
|1.00
|42344.00
|5707
|2005.03.09 13:59
|sell
|2854
|0.10
|1.3351
|1.3381
|1.3311
|5708
|2005.03.09 15:59
|s/l
|2854
|0.10
|1.3381
|1.3381
|1.3311
|-30.00
|42314.00
|5709
|2005.03.09 18:46
|sell
|2855
|0.10
|1.3412
|1.3442
|1.3372
|5710
|2005.03.10 03:20
|s/l
|2855
|0.10
|1.3442
|1.3442
|1.3372
|-30.00
|42284.00
|5711
|2005.03.10 08:16
|sell
|2856
|0.10
|1.3438
|1.3468
|1.3398
|5712
|2005.03.10 11:27
|close
|2856
|0.10
|1.3412
|1.3468
|1.3398
|26.00
|42310.00
|5713
|2005.03.10 11:27
|buy
|2857
|0.10
|1.3412
|1.3382
|1.3452
|5714
|2005.03.10 12:27
|close
|2857
|0.10
|1.3418
|1.3382
|1.3452
|6.00
|42316.00
|5715
|2005.03.10 12:27
|sell
|2858
|0.10
|1.3418
|1.3448
|1.3378
|5716
|2005.03.10 16:54
|close
|2858
|0.10
|1.3405
|1.3448
|1.3378
|13.00
|42329.00
|5717
|2005.03.10 16:54
|buy
|2859
|0.10
|1.3405
|1.3375
|1.3445
|5718
|2005.03.10 17:59
|t/p
|2859
|0.10
|1.3445
|1.3375
|1.3445
|40.00
|42369.00
|5719
|2005.03.10 21:59
|sell
|2860
|0.10
|1.3420
|1.3450
|1.3380
|5720
|2005.03.11 12:59
|close
|2860
|0.10
|1.3410
|1.3450
|1.3380
|10.00
|42379.00
|5721
|2005.03.11 12:59
|buy
|2861
|0.10
|1.3410
|1.3380
|1.3450
|5722
|2005.03.11 14:34
|t/p
|2861
|0.10
|1.3450
|1.3380
|1.3450
|40.00
|42419.00
|5723
|2005.03.13 23:50
|sell
|2862
|0.10
|1.3476
|1.3506
|1.3436
|5724
|2005.03.14 05:59
|t/p
|2862
|0.10
|1.3436
|1.3506
|1.3436
|40.00
|42459.00
|5725
|2005.03.14 09:55
|sell
|2863
|0.10
|1.3405
|1.3435
|1.3365
|5726
|2005.03.14 14:19
|close
|2863
|0.10
|1.3373
|1.3435
|1.3365
|32.00
|42491.00
|5727
|2005.03.14 14:19
|buy
|2864
|0.10
|1.3373
|1.3343
|1.3413
|5728
|2005.03.14 16:59
|close
|2864
|0.10
|1.3351
|1.3343
|1.3413
|-22.00
|42469.00
|5729
|2005.03.14 16:59
|sell
|2865
|0.10
|1.3351
|1.3381
|1.3311
|5730
|2005.03.15 09:59
|s/l
|2865
|0.10
|1.3381
|1.3381
|1.3311
|-30.00
|42439.00
|5731
|2005.03.15 15:59
|buy
|2866
|0.10
|1.3307
|1.3277
|1.3347
|5732
|2005.03.16 06:59
|t/p
|2866
|0.10
|1.3347
|1.3277
|1.3347
|40.00
|42479.00
|5733
|2005.03.16 14:48
|sell
|2867
|0.10
|1.3425
|1.3455
|1.3385
|5734
|2005.03.16 16:12
|close
|2867
|0.10
|1.3412
|1.3455
|1.3385
|13.00
|42492.00
|5735
|2005.03.16 16:12
|buy
|2868
|0.10
|1.3412
|1.3382
|1.3452
|5736
|2005.03.17 09:59
|s/l
|2868
|0.10
|1.3382
|1.3382
|1.3452
|-30.00
|42462.00
|5737
|2005.03.17 11:29
|buy
|2869
|0.10
|1.3378
|1.3348
|1.3418
|5738
|2005.03.17 16:08
|close
|2869
|0.10
|1.3371
|1.3348
|1.3418
|-7.00
|42455.00
|5739
|2005.03.17 16:08
|sell
|2870
|0.10
|1.3371
|1.3401
|1.3331
|5740
|2005.03.18 07:59
|t/p
|2870
|0.10
|1.3331
|1.3401
|1.3331
|40.00
|42495.00
|5741
|2005.03.18 09:56
|buy
|2871
|0.10
|1.3309
|1.3279
|1.3349
|5742
|2005.03.18 13:59
|s/l
|2871
|0.10
|1.3279
|1.3279
|1.3349
|-30.00
|42465.00
|5743
|2005.03.21 02:59
|buy
|2872
|0.10
|1.3255
|1.3225
|1.3295
|5744
|2005.03.21 06:59
|s/l
|2872
|0.10
|1.3225
|1.3225
|1.3295
|-30.00
|42435.00
|5745
|2005.03.21 07:59
|buy
|2873
|0.10
|1.3216
|1.3186
|1.3256
|5746
|2005.03.21 12:59
|s/l
|2873
|0.10
|1.3186
|1.3186
|1.3256
|-30.00
|42405.00
|5747
|2005.03.21 14:12
|buy
|2874
|0.10
|1.3188
|1.3158
|1.3228
|5748
|2005.03.21 16:59
|s/l
|2874
|0.10
|1.3158
|1.3158
|1.3228
|-30.00
|42375.00
|5749
|2005.03.22 08:59
|sell
|2875
|0.10
|1.3179
|1.3209
|1.3139
|5750
|2005.03.22 16:01
|s/l
|2875
|0.10
|1.3209
|1.3209
|1.3139
|-30.00
|42345.00
|5751
|2005.03.22 18:27
|buy
|2876
|0.10
|1.3197
|1.3167
|1.3237
|5752
|2005.03.22 18:59
|s/l
|2876
|0.10
|1.3167
|1.3167
|1.3237
|-30.00
|42315.00
|5753
|2005.03.22 20:58
|sell
|2877
|0.10
|1.3086
|1.3116
|1.3046
|5754
|2005.03.23 07:37
|close
|2877
|0.10
|1.3069
|1.3116
|1.3046
|17.00
|42332.00
|5755
|2005.03.23 07:37
|buy
|2878
|0.10
|1.3069
|1.3039
|1.3109
|5756
|2005.03.23 08:59
|s/l
|2878
|0.10
|1.3039
|1.3039
|1.3109
|-30.00
|42302.00
|5757
|2005.03.23 10:15
|buy
|2879
|0.10
|1.3042
|1.3012
|1.3082
|5758
|2005.03.23 11:21
|close
|2879
|0.10
|1.3045
|1.3012
|1.3082
|3.00
|42305.00
|5759
|2005.03.23 11:21
|sell
|2880
|0.10
|1.3045
|1.3075
|1.3005
|5760
|2005.03.23 14:30
|close
|2880
|0.10
|1.3019
|1.3075
|1.3005
|26.00
|42331.00
|5761
|2005.03.23 14:30
|buy
|2881
|0.10
|1.3019
|1.2989
|1.3059
|5762
|2005.03.23 17:59
|s/l
|2881
|0.10
|1.2989
|1.2989
|1.3059
|-30.00
|42301.00
|5763
|2005.03.23 18:40
|sell
|2882
|0.10
|1.2981
|1.3011
|1.2941
|5764
|2005.03.24 07:59
|s/l
|2882
|0.10
|1.3011
|1.3011
|1.2941
|-30.00
|42271.00
|5765
|2005.03.24 10:59
|buy
|2883
|0.10
|1.2982
|1.2952
|1.3022
|5766
|2005.03.24 12:59
|close
|2883
|0.10
|1.2990
|1.2952
|1.3022
|8.00
|42279.00
|5767
|2005.03.24 12:59
|sell
|2884
|0.10
|1.2990
|1.3020
|1.2950
|5768
|2005.03.24 13:59
|close
|2884
|0.10
|1.2987
|1.3020
|1.2950
|3.00
|42282.00
|5769
|2005.03.24 13:59
|buy
|2885
|0.10
|1.2987
|1.2957
|1.3027
|5770
|2005.03.24 15:59
|s/l
|2885
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.3027
|-30.00
|42252.00
|5771
|2005.03.24 15:59
|buy
|2886
|0.10
|1.2958
|1.2928
|1.2998
|5772
|2005.03.27 23:34
|s/l
|2886
|0.10
|1.2928
|1.2928
|1.2998
|-30.00
|42222.00
|5773
|2005.03.28 01:59
|sell
|2887
|0.10
|1.2898
|1.2928
|1.2858
|5774
|2005.03.28 10:59
|s/l
|2887
|0.10
|1.2928
|1.2928
|1.2858
|-30.00
|42192.00
|5775
|2005.03.28 15:54
|buy
|2888
|0.10
|1.2867
|1.2837
|1.2907
|5776
|2005.03.28 16:59
|close
|2888
|0.10
|1.2884
|1.2837
|1.2907
|17.00
|42209.00
|5777
|2005.03.28 16:59
|sell
|2889
|0.10
|1.2884
|1.2914
|1.2844
|5778
|2005.03.28 23:59
|s/l
|2889
|0.10
|1.2914
|1.2914
|1.2844
|-30.00
|42179.00
|5779
|2005.03.29 04:51
|sell
|2890
|0.10
|1.2937
|1.2967
|1.2897
|5780
|2005.03.29 07:59
|close
|2890
|0.10
|1.2922
|1.2967
|1.2897
|15.00
|42194.00
|5781
|2005.03.29 07:59
|buy
|2891
|0.10
|1.2922
|1.2892
|1.2962
|5782
|2005.03.29 11:59
|close
|2891
|0.10
|1.2928
|1.2892
|1.2962
|6.00
|42200.00
|5783
|2005.03.29 11:59
|sell
|2892
|0.10
|1.2928
|1.2958
|1.2888
|5784
|2005.03.29 18:59
|close
|2892
|0.10
|1.2926
|1.2958
|1.2888
|2.00
|42202.00
|5785
|2005.03.29 18:59
|buy
|2893
|0.10
|1.2926
|1.2896
|1.2966
|5786
|2005.03.30 00:36
|close
|2893
|0.10
|1.2940
|1.2896
|1.2966
|14.00
|42216.00
|5787
|2005.03.30 00:36
|sell
|2894
|0.10
|1.2940
|1.2970
|1.2900
|5788
|2005.03.30 06:59
|s/l
|2894
|0.10
|1.2970
|1.2970
|1.2900
|-30.00
|42186.00
|5789
|2005.03.30 10:59
|sell
|2895
|0.10
|1.2948
|1.2978
|1.2908
|5790
|2005.03.30 11:59
|close
|2895
|0.10
|1.2943
|1.2978
|1.2908
|5.00
|42191.00
|5791
|2005.03.30 11:59
|buy
|2896
|0.10
|1.2943
|1.2913
|1.2983
|5792
|2005.03.30 15:37
|close
|2896
|0.10
|1.2952
|1.2913
|1.2983
|9.00
|42200.00
|5793
|2005.03.30 15:37
|sell
|2897
|0.10
|1.2952
|1.2982
|1.2912
|5794
|2005.03.30 22:54
|close
|2897
|0.10
|1.2914
|1.2982
|1.2912
|38.00
|42238.00
|5795
|2005.03.30 22:54
|buy
|2898
|0.10
|1.2914
|1.2884
|1.2954
|5796
|2005.03.31 06:59
|t/p
|2898
|0.10
|1.2954
|1.2884
|1.2954
|40.00
|42278.00
|5797
|2005.03.31 07:59
|buy
|2899
|0.10
|1.2954
|1.2924
|1.2994
|5798
|2005.03.31 08:59
|close
|2899
|0.10
|1.2956
|1.2924
|1.2994
|2.00
|42280.00
|5799
|2005.03.31 08:59
|sell
|2900
|0.10
|1.2956
|1.2986
|1.2916
|5800
|2005.03.31 10:17
|close
|2900
|0.10
|1.2959
|1.2986
|1.2916
|-3.00
|42277.00
|5801
|2005.03.31 10:17
|buy
|2901
|0.10
|1.2959
|1.2929
|1.2999
|5802
|2005.03.31 15:31
|close
|2901
|0.10
|1.2977
|1.2929
|1.2999
|18.00
|42295.00
|5803
|2005.03.31 15:31
|sell
|2902
|0.10
|1.2977
|1.3007
|1.2937
|5804
|2005.04.01 12:59
|s/l
|2902
|0.10
|1.3007
|1.3007
|1.2937
|-30.00
|42265.00
|5805
|2005.04.01 15:59
|sell
|2903
|0.10
|1.2896
|1.2926
|1.2856
|5806
|2005.04.01 17:13
|close
|2903
|0.10
|1.2901
|1.2926
|1.2856
|-5.00
|42260.00
|5807
|2005.04.01 17:13
|buy
|2904
|0.10
|1.2901
|1.2871
|1.2941
|5808
|2005.04.03 23:51
|close
|2904
|0.10
|1.2896
|1.2871
|1.2941
|-5.00
|42255.00
|5809
|2005.04.03 23:51
|sell
|2905
|0.10
|1.2896
|1.2926
|1.2856
|5810
|2005.04.04 09:45
|close
|2905
|0.10
|1.2885
|1.2926
|1.2856
|11.00
|42266.00
|5811
|2005.04.04 09:45
|buy
|2906
|0.10
|1.2885
|1.2855
|1.2925
|5812
|2005.04.04 13:59
|s/l
|2906
|0.10
|1.2855
|1.2855
|1.2925
|-30.00
|42236.00
|5813
|2005.04.04 16:18
|buy
|2907
|0.10
|1.2834
|1.2804
|1.2874
|5814
|2005.04.05 03:59
|close
|2907
|0.10
|1.2824
|1.2804
|1.2874
|-10.00
|42226.00
|5815
|2005.04.05 03:59
|sell
|2908
|0.10
|1.2824
|1.2854
|1.2784
|5816
|2005.04.05 06:59
|close
|2908
|0.10
|1.2818
|1.2854
|1.2784
|6.00
|42232.00
|5817
|2005.04.05 06:59
|buy
|2909
|0.10
|1.2818
|1.2788
|1.2858
|5818
|2005.04.05 10:12
|close
|2909
|0.10
|1.2822
|1.2788
|1.2858
|4.00
|42236.00
|5819
|2005.04.05 10:12
|sell
|2910
|0.10
|1.2822
|1.2852
|1.2782
|5820
|2005.04.05 12:59
|s/l
|2910
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2782
|-30.00
|42206.00
|5821
|2005.04.05 13:59
|buy
|2911
|0.10
|1.2848
|1.2818
|1.2888
|5822
|2005.04.05 14:59
|close
|2911
|0.10
|1.2850
|1.2818
|1.2888
|2.00
|42208.00
|5823
|2005.04.05 14:59
|sell
|2912
|0.10
|1.2850
|1.2880
|1.2810
|5824
|2005.04.06 02:59
|s/l
|2912
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2810
|-30.00
|42178.00
|5825
|2005.04.06 06:59
|buy
|2913
|0.10
|1.2876
|1.2846
|1.2916
|5826
|2005.04.06 08:59
|close
|2913
|0.10
|1.2888
|1.2846
|1.2916
|12.00
|42190.00
|5827
|2005.04.06 08:59
|sell
|2914
|0.10
|1.2888
|1.2918
|1.2848
|5828
|2005.04.06 14:24
|t/p
|2914
|0.10
|1.2848
|1.2918
|1.2848
|40.00
|42230.00
|5829
|2005.04.06 16:59
|sell
|2915
|0.10
|1.2886
|1.2916
|1.2846
|5830
|2005.04.07 05:59
|s/l
|2915
|0.10
|1.2916
|1.2916
|1.2846
|-30.00
|42200.00
|5831
|2005.04.07 07:59
|sell
|2916
|0.10
|1.2934
|1.2964
|1.2894
|5832
|2005.04.07 16:04
|close
|2916
|0.10
|1.2905
|1.2964
|1.2894
|29.00
|42229.00
|5833
|2005.04.07 16:04
|buy
|2917
|0.10
|1.2905
|1.2875
|1.2945
|5834
|2005.04.07 17:59
|s/l
|2917
|0.10
|1.2875
|1.2875
|1.2945
|-30.00
|42199.00
|5835
|2005.04.08 01:59
|sell
|2918
|0.10
|1.2822
|1.2852
|1.2782
|5836
|2005.04.08 12:59
|close
|2918
|0.10
|1.2822
|1.2852
|1.2782
|0.00
|42199.00
|5837
|2005.04.08 12:59
|buy
|2919
|0.10
|1.2822
|1.2792
|1.2862
|5838
|2005.04.08 15:59
|t/p
|2919
|0.10
|1.2862
|1.2792
|1.2862
|40.00
|42239.00
|5839
|2005.04.10 23:32
|buy
|2920
|0.10
|1.2916
|1.2886
|1.2956
|5840
|2005.04.11 01:53
|close
|2920
|0.10
|1.2924
|1.2886
|1.2956
|8.00
|42247.00
|5841
|2005.04.11 01:53
|sell
|2921
|0.10
|1.2924
|1.2954
|1.2884
|5842
|2005.04.11 03:59
|close
|2921
|0.10
|1.2930
|1.2954
|1.2884
|-6.00
|42241.00
|5843
|2005.04.11 03:59
|buy
|2922
|0.10
|1.2930
|1.2900
|1.2970
|5844
|2005.04.11 07:59
|close
|2922
|0.10
|1.2940
|1.2900
|1.2970
|10.00
|42251.00
|5845
|2005.04.11 07:59
|sell
|2923
|0.10
|1.2940
|1.2970
|1.2900
|5846
|2005.04.11 08:59
|s/l
|2923
|0.10
|1.2970
|1.2970
|1.2900
|-30.00
|42221.00
|5847
|2005.04.11 10:10
|sell
|2924
|0.10
|1.2969
|1.2999
|1.2929
|5848
|2005.04.12 08:34
|s/l
|2924
|0.10
|1.2999
|1.2999
|1.2929
|-30.00
|42191.00
|5849
|2005.04.12 11:50
|buy
|2925
|0.10
|1.2977
|1.2947
|1.3017
|5850
|2005.04.12 12:59
|s/l
|2925
|0.10
|1.2947
|1.2947
|1.3017
|-30.00
|42161.00
|5851
|2005.04.12 16:10
|buy
|2926
|0.10
|1.2871
|1.2841
|1.2911
|5852
|2005.04.12 18:59
|t/p
|2926
|0.10
|1.2911
|1.2841
|1.2911
|40.00
|42201.00
|5853
|2005.04.12 23:59
|buy
|2927
|0.10
|1.2906
|1.2876
|1.2946
|5854
|2005.04.13 09:59
|t/p
|2927
|0.10
|1.2946
|1.2876
|1.2946
|40.00
|42241.00
|5855
|2005.04.13 10:46
|buy
|2928
|0.10
|1.2934
|1.2904
|1.2974
|5856
|2005.04.13 12:59
|s/l
|2928
|0.10
|1.2904
|1.2904
|1.2974
|-30.00
|42211.00
|5857
|2005.04.14 09:20
|sell
|2929
|0.10
|1.2878
|1.2908
|1.2838
|5858
|2005.04.14 10:59
|t/p
|2929
|0.10
|1.2838
|1.2908
|1.2838
|40.00
|42251.00
|5859
|2005.04.14 12:34
|buy
|2930
|0.10
|1.2823
|1.2793
|1.2863
|5860
|2005.04.14 13:59
|s/l
|2930
|0.10
|1.2793
|1.2793
|1.2863
|-30.00
|42221.00
|5861
|2005.04.14 13:59
|buy
|2931
|0.10
|1.2788
|1.2758
|1.2828
|5862
|2005.04.14 15:34
|close
|2931
|0.10
|1.2816
|1.2758
|1.2828
|28.00
|42249.00
|5863
|2005.04.14 15:34
|sell
|2932
|0.10
|1.2816
|1.2846
|1.2776
|5864
|2005.04.14 23:38
|close
|2932
|0.10
|1.2793
|1.2846
|1.2776
|23.00
|42272.00
|5865
|2005.04.14 23:38
|buy
|2933
|0.10
|1.2793
|1.2763
|1.2833
|5866
|2005.04.15 06:59
|close
|2933
|0.10
|1.2814
|1.2763
|1.2833
|21.00
|42293.00
|5867
|2005.04.15 06:59
|sell
|2934
|0.10
|1.2814
|1.2844
|1.2774
|5868
|2005.04.15 08:59
|s/l
|2934
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2774
|-30.00
|42263.00
|5869
|2005.04.15 11:36
|buy
|2935
|0.10
|1.2833
|1.2803
|1.2873
|5870
|2005.04.15 12:59
|t/p
|2935
|0.10
|1.2873
|1.2803
|1.2873
|40.00
|42303.00
|5871
|2005.04.15 13:59
|buy
|2936
|0.10
|1.2878
|1.2848
|1.2918
|5872
|2005.04.15 14:59
|t/p
|2936
|0.10
|1.2918
|1.2848
|1.2918
|40.00
|42343.00
|5873
|2005.04.15 16:46
|sell
|2937
|0.10
|1.2929
|1.2959
|1.2889
|5874
|2005.04.15 19:36
|close
|2937
|0.10
|1.2906
|1.2959
|1.2889
|23.00
|42366.00
|5875
|2005.04.15 19:36
|buy
|2938
|0.10
|1.2906
|1.2876
|1.2946
|5876
|2005.04.18 07:59
|t/p
|2938
|0.10
|1.2946
|1.2876
|1.2946
|40.00
|42406.00
|5877
|2005.04.18 09:59
|sell
|2939
|0.10
|1.2988
|1.3018
|1.2948
|5878
|2005.04.18 13:27
|close
|2939
|0.10
|1.2974
|1.3018
|1.2948
|14.00
|42420.00
|5879
|2005.04.18 13:27
|buy
|2940
|0.10
|1.2974
|1.2944
|1.3014
|5880
|2005.04.18 14:59
|t/p
|2940
|0.10
|1.3014
|1.2944
|1.3014
|40.00
|42460.00
|5881
|2005.04.18 17:42
|sell
|2941
|0.10
|1.3032
|1.3062
|1.2992
|5882
|2005.04.19 05:59
|close
|2941
|0.10
|1.3022
|1.3062
|1.2992
|10.00
|42470.00
|5883
|2005.04.19 05:59
|buy
|2942
|0.10
|1.3022
|1.2992
|1.3062
|5884
|2005.04.19 09:59
|close
|2942
|0.10
|1.3004
|1.2992
|1.3062
|-18.00
|42452.00
|5885
|2005.04.19 09:59
|sell
|2943
|0.10
|1.3004
|1.3034
|1.2964
|5886
|2005.04.19 10:59
|close
|2943
|0.10
|1.2993
|1.3034
|1.2964
|11.00
|42463.00
|5887
|2005.04.19 10:59
|buy
|2944
|0.10
|1.2993
|1.2963
|1.3033
|5888
|2005.04.19 14:59
|t/p
|2944
|0.10
|1.3033
|1.2963
|1.3033
|40.00
|42503.00
|5889
|2005.04.19 15:59
|buy
|2945
|0.10
|1.3034
|1.3004
|1.3074
|5890
|2005.04.19 16:59
|close
|2945
|0.10
|1.3034
|1.3004
|1.3074
|0.00
|42503.00
|5891
|2005.04.19 16:59
|sell
|2946
|0.10
|1.3034
|1.3064
|1.2994
|5892
|2005.04.19 19:59
|s/l
|2946
|0.10
|1.3064
|1.3064
|1.2994
|-30.00
|42473.00
|5893
|2005.04.20 05:59
|sell
|2947
|0.10
|1.3076
|1.3106
|1.3036
|5894
|2005.04.20 11:13
|t/p
|2947
|0.10
|1.3036
|1.3106
|1.3036
|40.00
|42513.00
|5895
|2005.04.20 12:47
|sell
|2948
|0.10
|1.3051
|1.3081
|1.3011
|5896
|2005.04.20 15:59
|s/l
|2948
|0.10
|1.3081
|1.3081
|1.3011
|-30.00
|42483.00
|5897
|2005.04.20 16:59
|sell
|2949
|0.10
|1.3088
|1.3118
|1.3048
|5898
|2005.04.20 17:59
|close
|2949
|0.10
|1.3081
|1.3118
|1.3048
|7.00
|42490.00
|5899
|2005.04.20 17:59
|buy
|2950
|0.10
|1.3081
|1.3051
|1.3121
|5900
|2005.04.21 05:59
|close
|2950
|0.10
|1.3104
|1.3051
|1.3121
|23.00
|42513.00
|5901
|2005.04.21 05:59
|sell
|2951
|0.10
|1.3104
|1.3134
|1.3064
|5902
|2005.04.21 11:59
|t/p
|2951
|0.10
|1.3064
|1.3134
|1.3064
|40.00
|42553.00
|5903
|2005.04.21 13:30
|buy
|2952
|0.10
|1.3075
|1.3045
|1.3115
|5904
|2005.04.21 14:59
|t/p
|2952
|0.10
|1.3115
|1.3045
|1.3115
|40.00
|42593.00
|5905
|2005.04.21 16:17
|sell
|2953
|0.10
|1.3093
|1.3123
|1.3053
|5906
|2005.04.21 16:59
|t/p
|2953
|0.10
|1.3053
|1.3123
|1.3053
|40.00
|42633.00
|5907
|2005.04.21 18:06
|buy
|2954
|0.10
|1.3047
|1.3017
|1.3087
|5908
|2005.04.22 01:59
|close
|2954
|0.10
|1.3036
|1.3017
|1.3087
|-11.00
|42622.00
|5909
|2005.04.22 01:59
|sell
|2955
|0.10
|1.3036
|1.3066
|1.2996
|5910
|2005.04.22 08:59
|close
|2955
|0.10
|1.3060
|1.3066
|1.2996
|-24.00
|42598.00
|5911
|2005.04.22 08:59
|buy
|2956
|0.10
|1.3060
|1.3030
|1.3100
|5912
|2005.04.22 15:34
|close
|2956
|0.10
|1.3083
|1.3030
|1.3100
|23.00
|42621.00
|5913
|2005.04.22 15:34
|sell
|2957
|0.10
|1.3083
|1.3113
|1.3043
|5914
|2005.04.24 23:16
|close
|2957
|0.10
|1.3045
|1.3113
|1.3043
|38.00
|42659.00
|5915
|2005.04.24 23:16
|buy
|2958
|0.10
|1.3045
|1.3015
|1.3085
|5916
|2005.04.25 00:59
|s/l
|2958
|0.10
|1.3015
|1.3015
|1.3085
|-30.00
|42629.00
|5917
|2005.04.25 02:42
|buy
|2959
|0.10
|1.3004
|1.2974
|1.3044
|5918
|2005.04.25 05:59
|close
|2959
|0.10
|1.3024
|1.2974
|1.3044
|20.00
|42649.00
|5919
|2005.04.25 05:59
|sell
|2960
|0.10
|1.3024
|1.3054
|1.2984
|5920
|2005.04.25 10:49
|t/p
|2960
|0.10
|1.2984
|1.3054
|1.2984
|40.00
|42689.00
|5921
|2005.04.25 14:59
|sell
|2961
|0.10
|1.2980
|1.3010
|1.2940
|5922
|2005.04.26 03:59
|s/l
|2961
|0.10
|1.3010
|1.3010
|1.2940
|-30.00
|42659.00
|5923
|2005.04.26 14:26
|sell
|2962
|0.10
|1.2991
|1.3021
|1.2951
|5924
|2005.04.26 16:15
|close
|2962
|0.10
|1.2959
|1.3021
|1.2951
|32.00
|42691.00
|5925
|2005.04.26 16:15
|buy
|2963
|0.10
|1.2959
|1.2929
|1.2999
|5926
|2005.04.27 06:59
|s/l
|2963
|0.10
|1.2929
|1.2929
|1.2999
|-30.00
|42661.00
|5927
|2005.04.27 14:59
|sell
|2964
|0.10
|1.2977
|1.3007
|1.2937
|5928
|2005.04.27 16:59
|t/p
|2964
|0.10
|1.2937
|1.3007
|1.2937
|40.00
|42701.00
|5929
|2005.04.27 21:59
|buy
|2965
|0.10
|1.2928
|1.2898
|1.2968
|5930
|2005.04.28 07:59
|close
|2965
|0.10
|1.2928
|1.2898
|1.2968
|0.00
|42701.00
|5931
|2005.04.28 07:59
|sell
|2966
|0.10
|1.2928
|1.2958
|1.2888
|5932
|2005.04.28 12:26
|close
|2966
|0.10
|1.2908
|1.2958
|1.2888
|20.00
|42721.00
|5933
|2005.04.28 12:26
|buy
|2967
|0.10
|1.2908
|1.2878
|1.2948
|5934
|2005.04.28 13:59
|close
|2967
|0.10
|1.2918
|1.2878
|1.2948
|10.00
|42731.00
|5935
|2005.04.28 13:59
|sell
|2968
|0.10
|1.2918
|1.2948
|1.2878
|5936
|2005.04.28 14:59
|close
|2968
|0.10
|1.2913
|1.2948
|1.2878
|5.00
|42736.00
|5937
|2005.04.28 14:59
|buy
|2969
|0.10
|1.2913
|1.2883
|1.2953
|5938
|2005.04.28 15:59
|close
|2969
|0.10
|1.2913
|1.2883
|1.2953
|0.00
|42736.00
|5939
|2005.04.28 15:59
|sell
|2970
|0.10
|1.2913
|1.2943
|1.2873
|5940
|2005.04.28 17:59
|close
|2970
|0.10
|1.2896
|1.2943
|1.2873
|17.00
|42753.00
|5941
|2005.04.28 17:59
|buy
|2971
|0.10
|1.2896
|1.2866
|1.2936
|5942
|2005.04.29 05:59
|t/p
|2971
|0.10
|1.2936
|1.2866
|1.2936
|40.00
|42793.00
|5943
|2005.04.29 08:25
|sell
|2972
|0.10
|1.2966
|1.2996
|1.2926
|5944
|2005.04.29 14:59
|t/p
|2972
|0.10
|1.2926
|1.2996
|1.2926
|40.00
|42833.00
|5945
|2005.04.29 19:29
|buy
|2973
|0.10
|1.2861
|1.2831
|1.2901
|5946
|2005.05.03 04:47
|s/l
|2973
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2901
|-30.00
|42803.00
|5947
|2005.05.03 08:59
|sell
|2974
|0.10
|1.2864
|1.2894
|1.2824
|5948
|2005.05.03 13:59
|s/l
|2974
|0.10
|1.2894
|1.2894
|1.2824
|-30.00
|42773.00
|5949
|2005.05.03 18:59
|buy
|2975
|0.10
|1.2868
|1.2838
|1.2908
|5950
|2005.05.04 01:59
|t/p
|2975
|0.10
|1.2908
|1.2838
|1.2908
|40.00
|42813.00
|5951
|2005.05.04 13:59
|sell
|2976
|0.10
|1.2958
|1.2988
|1.2918
|5952
|2005.05.05 01:59
|close
|2976
|0.10
|1.2936
|1.2988
|1.2918
|22.00
|42835.00
|5953
|2005.05.05 01:59
|buy
|2977
|0.10
|1.2936
|1.2906
|1.2976
|5954
|2005.05.05 08:59
|t/p
|2977
|0.10
|1.2976
|1.2906
|1.2976
|40.00
|42875.00
|5955
|2005.05.05 14:59
|buy
|2978
|0.10
|1.2944
|1.2914
|1.2984
|5956
|2005.05.06 02:59
|close
|2978
|0.10
|1.2944
|1.2914
|1.2984
|0.00
|42875.00
|5957
|2005.05.06 02:59
|sell
|2979
|0.10
|1.2944
|1.2974
|1.2904
|5958
|2005.05.06 12:59
|t/p
|2979
|0.10
|1.2904
|1.2974
|1.2904
|40.00
|42915.00
|5959
|2005.05.09 06:59
|buy
|2980
|0.10
|1.2804
|1.2774
|1.2844
|5960
|2005.05.09 14:59
|close
|2980
|0.10
|1.2828
|1.2774
|1.2844
|24.00
|42939.00
|5961
|2005.05.09 14:59
|sell
|2981
|0.10
|1.2828
|1.2858
|1.2788
|5962
|2005.05.09 21:59
|s/l
|2981
|0.10
|1.2858
|1.2858
|1.2788
|-30.00
|42909.00
|5963
|2005.05.09 23:59
|sell
|2982
|0.10
|1.2856
|1.2886
|1.2816
|5964
|2005.05.10 08:21
|close
|2982
|0.10
|1.2827
|1.2886
|1.2816
|29.00
|42938.00
|5965
|2005.05.10 08:21
|buy
|2983
|0.10
|1.2827
|1.2797
|1.2867
|5966
|2005.05.10 10:59
|close
|2983
|0.10
|1.2854
|1.2797
|1.2867
|27.00
|42965.00
|5967
|2005.05.10 10:59
|sell
|2984
|0.10
|1.2854
|1.2884
|1.2814
|5968
|2005.05.10 17:55
|s/l
|2984
|0.10
|1.2884
|1.2884
|1.2814
|-30.00
|42935.00
|5969
|2005.05.11 01:59
|sell
|2985
|0.10
|1.2888
|1.2918
|1.2848
|5970
|2005.05.11 08:59
|close
|2985
|0.10
|1.2888
|1.2918
|1.2848
|0.00
|42935.00
|5971
|2005.05.11 08:59
|buy
|2986
|0.10
|1.2888
|1.2858
|1.2928
|5972
|2005.05.11 12:59
|s/l
|2986
|0.10
|1.2858
|1.2858
|1.2928
|-30.00
|42905.00
|5973
|2005.05.11 14:52
|buy
|2987
|0.10
|1.2799
|1.2769
|1.2839
|5974
|2005.05.11 17:59
|close
|2987
|0.10
|1.2814
|1.2769
|1.2839
|15.00
|42920.00
|5975
|2005.05.11 17:59
|sell
|2988
|0.10
|1.2814
|1.2844
|1.2774
|5976
|2005.05.12 06:59
|t/p
|2988
|0.10
|1.2774
|1.2844
|1.2774
|40.00
|42960.00
|5977
|2005.05.12 07:59
|sell
|2989
|0.10
|1.2764
|1.2794
|1.2724
|5978
|2005.05.12 08:59
|close
|2989
|0.10
|1.2756
|1.2794
|1.2724
|8.00
|42968.00
|5979
|2005.05.12 08:59
|buy
|2990
|0.10
|1.2756
|1.2726
|1.2796
|5980
|2005.05.12 12:59
|s/l
|2990
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2796
|-30.00
|42938.00
|5981
|2005.05.12 14:30
|sell
|2991
|0.10
|1.2713
|1.2743
|1.2673
|5982
|2005.05.12 15:59
|close
|2991
|0.10
|1.2712
|1.2743
|1.2673
|1.00
|42939.00
|5983
|2005.05.12 15:59
|buy
|2992
|0.10
|1.2712
|1.2682
|1.2752
|5984
|2005.05.12 20:53
|close
|2992
|0.10
|1.2707
|1.2682
|1.2752
|-5.00
|42934.00
|5985
|2005.05.12 20:53
|sell
|2993
|0.10
|1.2707
|1.2737
|1.2667
|5986
|2005.05.13 08:59
|t/p
|2993
|0.10
|1.2667
|1.2737
|1.2667
|40.00
|42974.00
|5987
|2005.05.13 09:59
|buy
|2994
|0.10
|1.2642
|1.2612
|1.2682
|5988
|2005.05.13 12:59
|close
|2994
|0.10
|1.2632
|1.2612
|1.2682
|-10.00
|42964.00
|5989
|2005.05.13 12:59
|sell
|2995
|0.10
|1.2632
|1.2662
|1.2592
|5990
|2005.05.15 23:29
|t/p
|2995
|0.10
|1.2592
|1.2662
|1.2592
|40.00
|43004.00
|5991
|2005.05.15 23:58
|sell
|2996
|0.10
|1.2605
|1.2635
|1.2565
|5992
|2005.05.16 12:46
|close
|2996
|0.10
|1.2605
|1.2635
|1.2565
|0.00
|43004.00
|5993
|2005.05.16 12:46
|buy
|2997
|0.10
|1.2605
|1.2575
|1.2645
|5994
|2005.05.16 15:00
|close
|2997
|0.10
|1.2634
|1.2575
|1.2645
|29.00
|43033.00
|5995
|2005.05.16 15:00
|sell
|2998
|0.10
|1.2634
|1.2664
|1.2594
|5996
|2005.05.17 07:59
|close
|2998
|0.10
|1.2624
|1.2664
|1.2594
|10.00
|43043.00
|5997
|2005.05.17 07:59
|buy
|2999
|0.10
|1.2624
|1.2594
|1.2664
|5998
|2005.05.17 10:55
|close
|2999
|0.10
|1.2651
|1.2594
|1.2664
|27.00
|43070.00
|5999
|2005.05.17 10:55
|sell
|3000
|0.10
|1.2651
|1.2681
|1.2611
|6000
|2005.05.17 19:59
|t/p
|3000
|0.10
|1.2611
|1.2681
|1.2611
|40.00
|43110.00
|6001
|2005.05.17 21:49
|buy
|3001
|0.10
|1.2601
|1.2571
|1.2641
|6002
|2005.05.18 00:59
|close
|3001
|0.10
|1.2594
|1.2571
|1.2641
|-7.00
|43103.00
|6003
|2005.05.18 00:59
|sell
|3002
|0.10
|1.2594
|1.2624
|1.2554
|6004
|2005.05.18 06:59
|s/l
|3002
|0.10
|1.2624
|1.2624
|1.2554
|-30.00
|43073.00
|6005
|2005.05.18 07:59
|sell
|3003
|0.10
|1.2626
|1.2656
|1.2586
|6006
|2005.05.18 08:59
|close
|3003
|0.10
|1.2620
|1.2656
|1.2586
|6.00
|43079.00
|6007
|2005.05.18 08:59
|buy
|3004
|0.10
|1.2620
|1.2590
|1.2660
|6008
|2005.05.18 16:59
|t/p
|3004
|0.10
|1.2660
|1.2590
|1.2660
|40.00
|43119.00
|6009
|2005.05.18 18:59
|buy
|3005
|0.10
|1.2676
|1.2646
|1.2716
|6010
|2005.05.19 10:59
|s/l
|3005
|0.10
|1.2646
|1.2646
|1.2716
|-30.00
|43089.00
|6011
|2005.05.19 12:59
|buy
|3006
|0.10
|1.2634
|1.2604
|1.2674
|6012
|2005.05.19 16:59
|close
|3006
|0.10
|1.2630
|1.2604
|1.2674
|-4.00
|43085.00
|6013
|2005.05.19 16:59
|sell
|3007
|0.10
|1.2630
|1.2660
|1.2590
|6014
|2005.05.20 04:59
|close
|3007
|0.10
|1.2640
|1.2660
|1.2590
|-10.00
|43075.00
|6015
|2005.05.20 04:59
|buy
|3008
|0.10
|1.2640
|1.2610
|1.2680
|6016
|2005.05.20 12:59
|s/l
|3008
|0.10
|1.2610
|1.2610
|1.2680
|-30.00
|43045.00
|6017
|2005.05.20 14:59
|buy
|3009
|0.10
|1.2548
|1.2518
|1.2588
|6018
|2005.05.20 15:59
|close
|3009
|0.10
|1.2554
|1.2518
|1.2588
|6.00
|43051.00
|6019
|2005.05.20 15:59
|sell
|3010
|0.10
|1.2554
|1.2584
|1.2514
|6020
|2005.05.20 16:59
|close
|3010
|0.10
|1.2546
|1.2584
|1.2514
|8.00
|43059.00
|6021
|2005.05.20 16:59
|buy
|3011
|0.10
|1.2546
|1.2516
|1.2586
|6022
|2005.05.20 18:38
|close
|3011
|0.10
|1.2558
|1.2516
|1.2586
|12.00
|43071.00
|6023
|2005.05.20 18:38
|sell
|3012
|0.10
|1.2558
|1.2588
|1.2518
|6024
|2005.05.23 10:59
|close
|3012
|0.10
|1.2548
|1.2588
|1.2518
|10.00
|43081.00
|6025
|2005.05.23 10:59
|buy
|3013
|0.10
|1.2548
|1.2518
|1.2588
|6026
|2005.05.23 12:59
|close
|3013
|0.10
|1.2556
|1.2518
|1.2588
|8.00
|43089.00
|6027
|2005.05.23 12:59
|sell
|3014
|0.10
|1.2556
|1.2586
|1.2516
|6028
|2005.05.23 19:59
|s/l
|3014
|0.10
|1.2586
|1.2586
|1.2516
|-30.00
|43059.00
|6029
|2005.05.24 08:54
|sell
|3015
|0.10
|1.2595
|1.2625
|1.2555
|6030
|2005.05.24 11:59
|s/l
|3015
|0.10
|1.2625
|1.2625
|1.2555
|-30.00
|43029.00
|6031
|2005.05.24 13:43
|sell
|3016
|0.10
|1.2615
|1.2645
|1.2575
|6032
|2005.05.24 14:59
|close
|3016
|0.10
|1.2584
|1.2645
|1.2575
|31.00
|43060.00
|6033
|2005.05.24 14:59
|buy
|3017
|0.10
|1.2584
|1.2554
|1.2624
|6034
|2005.05.24 15:59
|close
|3017
|0.10
|1.2588
|1.2554
|1.2624
|4.00
|43064.00
|6035
|2005.05.24 15:59
|sell
|3018
|0.10
|1.2588
|1.2618
|1.2548
|6036
|2005.05.24 17:59
|close
|3018
|0.10
|1.2574
|1.2618
|1.2548
|14.00
|43078.00
|6037
|2005.05.24 17:59
|buy
|3019
|0.10
|1.2574
|1.2544
|1.2614
|6038
|2005.05.24 18:59
|close
|3019
|0.10
|1.2588
|1.2544
|1.2614
|14.00
|43092.00
|6039
|2005.05.24 18:59
|sell
|3020
|0.10
|1.2588
|1.2618
|1.2548
|6040
|2005.05.25 09:59
|close
|3020
|0.10
|1.2576
|1.2618
|1.2548
|12.00
|43104.00
|6041
|2005.05.25 09:59
|buy
|3021
|0.10
|1.2576
|1.2546
|1.2616
|6042
|2005.05.25 16:08
|t/p
|3021
|0.10
|1.2616
|1.2546
|1.2616
|40.00
|43144.00
|6043
|2005.05.25 16:24
|buy
|3022
|0.10
|1.2599
|1.2569
|1.2639
|6044
|2005.05.26 04:59
|s/l
|3022
|0.10
|1.2569
|1.2569
|1.2639
|-30.00
|43114.00
|6045
|2005.05.26 06:59
|sell
|3023
|0.10
|1.2560
|1.2590
|1.2520
|6046
|2005.05.26 09:59
|close
|3023
|0.10
|1.2556
|1.2590
|1.2520
|4.00
|43118.00
|6047
|2005.05.26 09:59
|buy
|3024
|0.10
|1.2556
|1.2526
|1.2596
|6048
|2005.05.26 10:59
|close
|3024
|0.10
|1.2558
|1.2526
|1.2596
|2.00
|43120.00
|6049
|2005.05.26 10:59
|sell
|3025
|0.10
|1.2558
|1.2588
|1.2518
|6050
|2005.05.26 13:16
|close
|3025
|0.10
|1.2525
|1.2588
|1.2518
|33.00
|43153.00
|6051
|2005.05.26 13:16
|buy
|3026
|0.10
|1.2525
|1.2495
|1.2565
|6052
|2005.05.26 15:38
|close
|3026
|0.10
|1.2531
|1.2495
|1.2565
|6.00
|43159.00
|6053
|2005.05.26 15:38
|sell
|3027
|0.10
|1.2531
|1.2561
|1.2491
|6054
|2005.05.27 12:59
|close
|3027
|0.10
|1.2538
|1.2561
|1.2491
|-7.00
|43152.00
|6055
|2005.05.27 12:59
|buy
|3028
|0.10
|1.2538
|1.2508
|1.2578
|6056
|2005.05.27 13:59
|close
|3028
|0.10
|1.2536
|1.2508
|1.2578
|-2.00
|43150.00
|6057
|2005.05.27 13:59
|sell
|3029
|0.10
|1.2536
|1.2566
|1.2496
|6058
|2005.05.27 14:59
|close
|3029
|0.10
|1.2535
|1.2566
|1.2496
|1.00
|43151.00
|6059
|2005.05.27 14:59
|buy
|3030
|0.10
|1.2535
|1.2505
|1.2575
|6060
|2005.05.27 16:59
|t/p
|3030
|0.10
|1.2575
|1.2505
|1.2575
|40.00
|43191.00
|6061
|2005.05.27 19:59
|sell
|3031
|0.10
|1.2580
|1.2610
|1.2540
|6062
|2005.05.29 23:00
|t/p
|3031
|0.10
|1.2540
|1.2610
|1.2540
|40.00
|43231.00
|6063
|2005.05.30 06:59
|buy
|3032
|0.10
|1.2526
|1.2496
|1.2566
|6064
|2005.05.30 11:59
|s/l
|3032
|0.10
|1.2496
|1.2496
|1.2566
|-30.00
|43201.00
|6065
|2005.05.31 04:59
|buy
|3033
|0.10
|1.2390
|1.2360
|1.2430
|6066
|2005.05.31 09:34
|close
|3033
|0.10
|1.2389
|1.2360
|1.2430
|-1.00
|43200.00
|6067
|2005.05.31 09:34
|sell
|3034
|0.10
|1.2389
|1.2419
|1.2349
|6068
|2005.05.31 10:59
|t/p
|3034
|0.10
|1.2349
|1.2419
|1.2349
|40.00
|43240.00
|6069
|2005.05.31 11:59
|sell
|3035
|0.10
|1.2330
|1.2360
|1.2290
|6070
|2005.05.31 12:59
|close
|3035
|0.10
|1.2329
|1.2360
|1.2290
|1.00
|43241.00
|6071
|2005.05.31 12:59
|buy
|3036
|0.10
|1.2329
|1.2299
|1.2369
|6072
|2005.05.31 15:59
|close
|3036
|0.10
|1.2350
|1.2299
|1.2369
|21.00
|43262.00
|6073
|2005.05.31 15:59
|sell
|3037
|0.10
|1.2350
|1.2380
|1.2310
|6074
|2005.05.31 18:59
|t/p
|3037
|0.10
|1.2310
|1.2380
|1.2310
|40.00
|43302.00
|6075
|2005.05.31 21:59
|sell
|3038
|0.10
|1.2308
|1.2338
|1.2268
|6076
|2005.06.01 09:59
|t/p
|3038
|0.10
|1.2268
|1.2338
|1.2268
|40.00
|43342.00
|6077
|2005.06.01 14:59
|sell
|3039
|0.10
|1.2264
|1.2294
|1.2224
|6078
|2005.06.01 18:09
|t/p
|3039
|0.10
|1.2224
|1.2294
|1.2224
|40.00
|43382.00
|6079
|2005.06.02 03:41
|sell
|3040
|0.10
|1.2223
|1.2253
|1.2183
|6080
|2005.06.02 07:59
|s/l
|3040
|0.10
|1.2253
|1.2253
|1.2183
|-30.00
|43352.00
|6081
|2005.06.02 10:17
|sell
|3041
|0.10
|1.2269
|1.2299
|1.2229
|6082
|2005.06.02 11:59
|close
|3041
|0.10
|1.2264
|1.2299
|1.2229
|5.00
|43357.00
|6083
|2005.06.02 11:59
|buy
|3042
|0.10
|1.2264
|1.2234
|1.2304
|6084
|2005.06.02 16:21
|close
|3042
|0.10
|1.2274
|1.2234
|1.2304
|10.00
|43367.00
|6085
|2005.06.02 16:21
|sell
|3043
|0.10
|1.2274
|1.2304
|1.2234
|6086
|2005.06.03 05:59
|s/l
|3043
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2234
|-30.00
|43337.00
|6087
|2005.06.03 14:36
|buy
|3044
|0.10
|1.2280
|1.2250
|1.2320
|6088
|2005.06.03 15:59
|s/l
|3044
|0.10
|1.2250
|1.2250
|1.2320
|-30.00
|43307.00
|6089
|2005.06.03 18:17
|buy
|3045
|0.10
|1.2215
|1.2185
|1.2255
|6090
|2005.06.05 23:41
|close
|3045
|0.10
|1.2234
|1.2185
|1.2255
|19.00
|43326.00
|6091
|2005.06.05 23:41
|sell
|3046
|0.10
|1.2234
|1.2264
|1.2194
|6092
|2005.06.06 03:59
|s/l
|3046
|0.10
|1.2264
|1.2264
|1.2194
|-30.00
|43296.00
|6093
|2005.06.06 08:17
|buy
|3047
|0.10
|1.2259
|1.2229
|1.2299
|6094
|2005.06.06 15:23
|close
|3047
|0.10
|1.2283
|1.2229
|1.2299
|24.00
|43320.00
|6095
|2005.06.06 15:23
|sell
|3048
|0.10
|1.2283
|1.2313
|1.2243
|6096
|2005.06.07 09:59
|s/l
|3048
|0.10
|1.2313
|1.2313
|1.2243
|-30.00
|43290.00
|6097
|2005.06.07 09:59
|sell
|3049
|0.10
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|6098
|2005.06.07 11:59
|close
|3049
|0.10
|1.2288
|1.2342
|1.2272
|24.00
|43314.00
|6099
|2005.06.07 11:59
|buy
|3050
|0.10
|1.2288
|1.2258
|1.2328
|6100
|2005.06.07 15:59
|close
|3050
|0.10
|1.2276
|1.2258
|1.2328
|-12.00
|43302.00
|6101
|2005.06.07 15:59
|sell
|3051
|0.10
|1.2276
|1.2306
|1.2236
|6102
|2005.06.08 02:59
|close
|3051
|0.10
|1.2294
|1.2306
|1.2236
|-18.00
|43284.00
|6103
|2005.06.08 02:59
|buy
|3052
|0.10
|1.2294
|1.2264
|1.2334
|6104
|2005.06.08 07:23
|close
|3052
|0.10
|1.2327
|1.2264
|1.2334
|33.00
|43317.00
|6105
|2005.06.08 07:23
|sell
|3053
|0.10
|1.2327
|1.2357
|1.2287
|6106
|2005.06.08 09:16
|close
|3053
|0.10
|1.2314
|1.2357
|1.2287
|13.00
|43330.00
|6107
|2005.06.08 09:16
|buy
|3054
|0.10
|1.2314
|1.2284
|1.2354
|6108
|2005.06.08 16:59
|s/l
|3054
|0.10
|1.2284
|1.2284
|1.2354
|-30.00
|43300.00
|6109
|2005.06.09 08:59
|buy
|3055
|0.10
|1.2230
|1.2200
|1.2270
|6110
|2005.06.09 14:07
|close
|3055
|0.10
|1.2238
|1.2200
|1.2270
|8.00
|43308.00
|6111
|2005.06.09 14:07
|sell
|3056
|0.10
|1.2238
|1.2268
|1.2198
|6112
|2005.06.09 14:59
|t/p
|3056
|0.10
|1.2198
|1.2268
|1.2198
|40.00
|43348.00
|6113
|2005.06.09 18:45
|sell
|3057
|0.10
|1.2232
|1.2262
|1.2192
|6114
|2005.06.10 07:53
|close
|3057
|0.10
|1.2221
|1.2262
|1.2192
|11.00
|43359.00
|6115
|2005.06.10 07:53
|buy
|3058
|0.10
|1.2221
|1.2191
|1.2261
|6116
|2005.06.10 10:59
|close
|3058
|0.10
|1.2236
|1.2191
|1.2261
|15.00
|43374.00
|6117
|2005.06.10 10:59
|sell
|3059
|0.10
|1.2236
|1.2266
|1.2196
|6118
|2005.06.10 13:59
|t/p
|3059
|0.10
|1.2196
|1.2266
|1.2196
|40.00
|43414.00
|6119
|2005.06.10 15:59
|sell
|3060
|0.10
|1.2126
|1.2156
|1.2086
|6120
|2005.06.10 16:59
|close
|3060
|0.10
|1.2123
|1.2156
|1.2086
|3.00
|43417.00
|6121
|2005.06.10 16:59
|buy
|3061
|0.10
|1.2123
|1.2093
|1.2163
|6122
|2005.06.13 01:59
|s/l
|3061
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2163
|-30.00
|43387.00
|6123
|2005.06.13 10:59
|buy
|3062
|0.10
|1.2048
|1.2018
|1.2088
|6124
|2005.06.13 13:56
|close
|3062
|0.10
|1.2059
|1.2018
|1.2088
|11.00
|43398.00
|6125
|2005.06.13 13:56
|sell
|3063
|0.10
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|6126
|2005.06.13 14:59
|close
|3063
|0.10
|1.2038
|1.2089
|1.2019
|21.00
|43419.00
|6127
|2005.06.13 14:59
|buy
|3064
|0.10
|1.2038
|1.2008
|1.2078
|6128
|2005.06.13 17:59
|t/p
|3064
|0.10
|1.2078
|1.2008
|1.2078
|40.00
|43459.00
|6129
|2005.06.13 18:59
|sell
|3065
|0.10
|1.2108
|1.2138
|1.2068
|6130
|2005.06.14 00:59
|s/l
|3065
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.2068
|-30.00
|43429.00
|6131
|2005.06.14 02:46
|sell
|3066
|0.10
|1.2135
|1.2165
|1.2095
|6132
|2005.06.14 09:57
|close
|3066
|0.10
|1.2129
|1.2165
|1.2095
|6.00
|43435.00
|6133
|2005.06.14 09:57
|buy
|3067
|0.10
|1.2129
|1.2099
|1.2169
|6134
|2005.06.14 13:59
|s/l
|3067
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2169
|-30.00
|43405.00
|6135
|2005.06.14 15:51
|buy
|3068
|0.10
|1.2045
|1.2015
|1.2085
|6136
|2005.06.14 16:59
|close
|3068
|0.10
|1.2044
|1.2015
|1.2085
|-1.00
|43404.00
|6137
|2005.06.14 16:59
|sell
|3069
|0.10
|1.2044
|1.2074
|1.2004
|6138
|2005.06.15 04:59
|close
|3069
|0.10
|1.2046
|1.2074
|1.2004
|-2.00
|43402.00
|6139
|2005.06.15 04:59
|buy
|3070
|0.10
|1.2046
|1.2016
|1.2086
|6140
|2005.06.15 13:56
|close
|3070
|0.10
|1.2055
|1.2016
|1.2086
|9.00
|43411.00
|6141
|2005.06.15 13:56
|sell
|3071
|0.10
|1.2055
|1.2085
|1.2015
|6142
|2005.06.15 13:59
|s/l
|3071
|0.10
|1.2085
|1.2085
|1.2015
|-30.00
|43381.00
|6143
|2005.06.15 15:39
|sell
|3072
|0.10
|1.2111
|1.2141
|1.2071
|6144
|2005.06.15 17:07
|close
|3072
|0.10
|1.2096
|1.2141
|1.2071
|15.00
|43396.00
|6145
|2005.06.15 17:07
|buy
|3073
|0.10
|1.2096
|1.2066
|1.2136
|6146
|2005.06.15 19:59
|close
|3073
|0.10
|1.2119
|1.2066
|1.2136
|23.00
|43419.00
|6147
|2005.06.15 19:59
|sell
|3074
|0.10
|1.2119
|1.2149
|1.2079
|6148
|2005.06.16 03:59
|t/p
|3074
|0.10
|1.2079
|1.2149
|1.2079
|40.00
|43459.00
|6149
|2005.06.16 06:59
|sell
|3075
|0.10
|1.2082
|1.2112
|1.2042
|6150
|2005.06.16 09:59
|s/l
|3075
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2042
|-30.00
|43429.00
|6151
|2005.06.16 12:35
|sell
|3076
|0.10
|1.2128
|1.2158
|1.2088
|6152
|2005.06.16 14:00
|t/p
|3076
|0.10
|1.2088
|1.2158
|1.2088
|40.00
|43469.00
|6153
|2005.06.16 15:54
|buy
|3077
|0.10
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|6154
|2005.06.16 17:30
|close
|3077
|0.10
|1.2090
|1.2053
|1.2123
|7.00
|43476.00
|6155
|2005.06.16 17:30
|sell
|3078
|0.10
|1.2090
|1.2120
|1.2050
|6156
|2005.06.17 01:59
|s/l
|3078
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2050
|-30.00
|43446.00
|6157
|2005.06.17 09:55
|sell
|3079
|0.10
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|6158
|2005.06.17 10:59
|s/l
|3079
|0.10
|1.2169
|1.2169
|1.2099
|-30.00
|43416.00
|6159
|2005.06.17 12:44
|sell
|3080
|0.10
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|6160
|2005.06.17 13:44
|close
|3080
|0.10
|1.2171
|1.2207
|1.2137
|6.00
|43422.00
|6161
|2005.06.17 13:44
|buy
|3081
|0.10
|1.2171
|1.2141
|1.2211
|6162
|2005.06.17 14:59
|t/p
|3081
|0.10
|1.2211
|1.2141
|1.2211
|40.00
|43462.00
|6163
|2005.06.20 07:59
|sell
|3082
|0.10
|1.2235
|1.2265
|1.2195
|6164
|2005.06.20 12:59
|t/p
|3082
|0.10
|1.2195
|1.2265
|1.2195
|40.00
|43502.00
|6165
|2005.06.20 15:59
|sell
|3083
|0.10
|1.2140
|1.2170
|1.2100
|6166
|2005.06.21 08:59
|t/p
|3083
|0.10
|1.2100
|1.2170
|1.2100
|40.00
|43542.00
|6167
|2005.06.21 11:01
|buy
|3084
|0.10
|1.2081
|1.2051
|1.2121
|6168
|2005.06.21 12:59
|close
|3084
|0.10
|1.2104
|1.2051
|1.2121
|23.00
|43565.00
|6169
|2005.06.21 12:59
|sell
|3085
|0.10
|1.2104
|1.2134
|1.2064
|6170
|2005.06.21 14:59
|s/l
|3085
|0.10
|1.2134
|1.2134
|1.2064
|-30.00
|43535.00
|6171
|2005.06.21 16:50
|buy
|3086
|0.10
|1.2134
|1.2104
|1.2174
|6172
|2005.06.21 18:59
|t/p
|3086
|0.10
|1.2174
|1.2104
|1.2174
|40.00
|43575.00
|6173
|2005.06.22 09:58
|sell
|3087
|0.10
|1.2186
|1.2216
|1.2146
|6174
|2005.06.22 10:00
|t/p
|3087
|0.10
|1.2146
|1.2216
|1.2146
|40.00
|43615.00
|6175
|2005.06.22 12:59
|buy
|3088
|0.10
|1.2114
|1.2084
|1.2154
|6176
|2005.06.22 14:36
|close
|3088
|0.10
|1.2120
|1.2084
|1.2154
|6.00
|43621.00
|6177
|2005.06.22 14:36
|sell
|3089
|0.10
|1.2120
|1.2150
|1.2080
|6178
|2005.06.23 01:59
|close
|3089
|0.10
|1.2132
|1.2150
|1.2080
|-12.00
|43609.00
|6179
|2005.06.23 01:59
|buy
|3090
|0.10
|1.2132
|1.2102
|1.2172
|6180
|2005.06.23 07:59
|s/l
|3090
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2172
|-30.00
|43579.00
|6181
|2005.06.23 09:59
|buy
|3091
|0.10
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|6182
|2005.06.23 12:59
|s/l
|3091
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2128
|-30.00
|43549.00
|6183
|2005.06.23 14:35
|buy
|3092
|0.10
|1.2043
|1.2013
|1.2083
|6184
|2005.06.24 04:59
|close
|3092
|0.10
|1.2034
|1.2013
|1.2083
|-9.00
|43540.00
|6185
|2005.06.24 04:59
|sell
|3093
|0.10
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|6186
|2005.06.24 06:40
|close
|3093
|0.10
|1.2033
|1.2064
|1.1994
|1.00
|43541.00
|6187
|2005.06.24 06:40
|buy
|3094
|0.10
|1.2033
|1.2003
|1.2073
|6188
|2005.06.24 10:25
|t/p
|3094
|0.10
|1.2073
|1.2003
|1.2073
|40.00
|43581.00
|6189
|2005.06.24 12:22
|sell
|3095
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|6190
|2005.06.24 16:47
|close
|3095
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|0.00
|43581.00
|6191
|2005.06.24 16:47
|buy
|3096
|0.10
|1.2084
|1.2054
|1.2124
|6192
|2005.06.26 23:02
|t/p
|3096
|0.10
|1.2124
|1.2054
|1.2124
|40.00
|43621.00
|6193
|2005.06.26 23:20
|buy
|3097
|0.10
|1.2108
|1.2078
|1.2148
|6194
|2005.06.27 06:59
|t/p
|3097
|0.10
|1.2148
|1.2078
|1.2148
|40.00
|43661.00
|6195
|2005.06.27 08:45
|sell
|3098
|0.10
|1.2171
|1.2201
|1.2131
|6196
|2005.06.27 14:36
|close
|3098
|0.10
|1.2159
|1.2201
|1.2131
|12.00
|43673.00
|6197
|2005.06.27 14:36
|buy
|3099
|0.10
|1.2159
|1.2129
|1.2199
|6198
|2005.06.27 23:59
|close
|3099
|0.10
|1.2170
|1.2129
|1.2199
|11.00
|43684.00
|6199
|2005.06.27 23:59
|sell
|3100
|0.10
|1.2170
|1.2200
|1.2130
|6200
|2005.06.28 05:39
|close
|3100
|0.10
|1.2153
|1.2200
|1.2130
|17.00
|43701.00
|6201
|2005.06.28 05:39
|buy
|3101
|0.10
|1.2153
|1.2123
|1.2193
|6202
|2005.06.28 07:59
|s/l
|3101
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2193
|-30.00
|43671.00
|6203
|2005.06.28 08:59
|buy
|3102
|0.10
|1.2108
|1.2078
|1.2148
|6204
|2005.06.28 15:08
|s/l
|3102
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2148
|-30.00
|43641.00
|6205
|2005.06.28 15:11
|buy
|3103
|0.10
|1.2074
|1.2044
|1.2114
|6206
|2005.06.29 06:59
|s/l
|3103
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2114
|-30.00
|43611.00
|6207
|2005.06.29 12:59
|buy
|3104
|0.10
|1.2042
|1.2012
|1.2082
|6208
|2005.06.29 14:59
|close
|3104
|0.10
|1.2066
|1.2012
|1.2082
|24.00
|43635.00
|6209
|2005.06.29 14:59
|sell
|3105
|0.10
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|6210
|2005.06.29 15:59
|s/l
|3105
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2026
|-30.00
|43605.00
|6211
|2005.06.30 02:45
|buy
|3106
|0.10
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|6212
|2005.06.30 05:59
|close
|3106
|0.10
|1.2094
|1.2050
|1.2120
|14.00
|43619.00
|6213
|2005.06.30 05:59
|sell
|3107
|0.10
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|6214
|2005.06.30 06:59
|close
|3107
|0.10
|1.2092
|1.2124
|1.2054
|2.00
|43621.00
|6215
|2005.06.30 06:59
|buy
|3108
|0.10
|1.2092
|1.2062
|1.2132
|6216
|2005.06.30 08:59
|close
|3108
|0.10
|1.2082
|1.2062
|1.2132
|-10.00
|43611.00
|6217
|2005.06.30 08:59
|sell
|3109
|0.10
|1.2082
|1.2112
|1.2042
|6218
|2005.06.30 14:53
|close
|3109
|0.10
|1.2081
|1.2112
|1.2042
|1.00
|43612.00
|6219
|2005.06.30 14:53
|buy
|3110
|0.10
|1.2081
|1.2051
|1.2121
|6220
|2005.06.30 16:59
|close
|3110
|0.10
|1.2100
|1.2051
|1.2121
|19.00
|43631.00
|6221
|2005.06.30 16:59
|sell
|3111
|0.10
|1.2100
|1.2130
|1.2060
|6222
|2005.06.30 18:54
|close
|3111
|0.10
|1.2088
|1.2130
|1.2060
|12.00
|43643.00
|6223
|2005.06.30 18:54
|buy
|3112
|0.10
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|6224
|2005.07.01 01:59
|close
|3112
|0.10
|1.2091
|1.2058
|1.2128
|3.00
|43646.00
|6225
|2005.07.01 01:59
|sell
|3113
|0.10
|1.2091
|1.2121
|1.2051
|6226
|2005.07.01 05:59
|t/p
|3113
|0.10
|1.2051
|1.2121
|1.2051
|40.00
|43686.00
|6227
|2005.07.01 11:34
|sell
|3114
|0.10
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|6228
|2005.07.01 14:33
|t/p
|3114
|0.10
|1.2048
|1.2118
|1.2048
|40.00
|43726.00
|6229
|2005.07.01 14:59
|sell
|3115
|0.10
|1.2064
|1.2094
|1.2024
|6230
|2005.07.01 14:59
|t/p
|3115
|0.10
|1.2024
|1.2094
|1.2024
|40.00
|43766.00
|6231
|2005.07.01 15:59
|buy
|3116
|0.10
|1.1959
|1.1929
|1.1999
|6232
|2005.07.01 16:59
|close
|3116
|0.10
|1.1958
|1.1929
|1.1999
|-1.00
|43765.00
|6233
|2005.07.01 16:59
|sell
|3117
|0.10
|1.1958
|1.1988
|1.1918
|6234
|2005.07.01 18:07
|close
|3117
|0.10
|1.1942
|1.1988
|1.1918
|16.00
|43781.00
|6235
|2005.07.01 18:07
|buy
|3118
|0.10
|1.1942
|1.1912
|1.1982
|6236
|2005.07.04 02:59
|s/l
|3118
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1982
|-30.00
|43751.00
|6237
|2005.07.04 07:59
|buy
|3119
|0.10
|1.1937
|1.1907
|1.1977
|6238
|2005.07.04 08:59
|close
|3119
|0.10
|1.1938
|1.1907
|1.1977
|1.00
|43752.00
|6239
|2005.07.04 08:59
|sell
|3120
|0.10
|1.1938
|1.1968
|1.1898
|6240
|2005.07.04 12:20
|t/p
|3120
|0.10
|1.1898
|1.1968
|1.1898
|40.00
|43792.00
|6241
|2005.07.05 00:59
|sell
|3121
|0.10
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|6242
|2005.07.05 08:39
|close
|3121
|0.10
|1.1883
|1.1948
|1.1878
|35.00
|43827.00
|6243
|2005.07.05 08:39
|buy
|3122
|0.10
|1.1883
|1.1853
|1.1923
|6244
|2005.07.05 08:59
|t/p
|3122
|0.10
|1.1923
|1.1853
|1.1923
|40.00
|43867.00
|6245
|2005.07.05 13:59
|buy
|3123
|0.10
|1.1909
|1.1879
|1.1949
|6246
|2005.07.05 15:46
|close
|3123
|0.10
|1.1908
|1.1879
|1.1949
|-1.00
|43866.00
|6247
|2005.07.05 15:46
|sell
|3124
|0.10
|1.1908
|1.1938
|1.1868
|6248
|2005.07.05 20:59
|close
|3124
|0.10
|1.1913
|1.1938
|1.1868
|-5.00
|43861.00
|6249
|2005.07.05 20:59
|buy
|3125
|0.10
|1.1913
|1.1883
|1.1953
|6250
|2005.07.06 08:44
|close
|3125
|0.10
|1.1943
|1.1883
|1.1953
|30.00
|43891.00
|6251
|2005.07.06 08:44
|sell
|3126
|0.10
|1.1943
|1.1973
|1.1903
|6252
|2005.07.06 11:25
|t/p
|3126
|0.10
|1.1903
|1.1973
|1.1903
|40.00
|43931.00
|6253
|2005.07.06 15:48
|sell
|3127
|0.10
|1.1929
|1.1959
|1.1889
|6254
|2005.07.07 08:59
|s/l
|3127
|0.10
|1.1959
|1.1959
|1.1889
|-30.00
|43901.00
|6255
|2005.07.07 11:24
|sell
|3128
|0.10
|1.1997
|1.2027
|1.1957
|6256
|2005.07.07 12:59
|t/p
|3128
|0.10
|1.1957
|1.2027
|1.1957
|40.00
|43941.00
|6257
|2005.07.07 14:39
|buy
|3129
|0.10
|1.1941
|1.1911
|1.1981
|6258
|2005.07.07 17:59
|close
|3129
|0.10
|1.1950
|1.1911
|1.1981
|9.00
|43950.00
|6259
|2005.07.07 17:59
|sell
|3130
|0.10
|1.1950
|1.1980
|1.1910
|6260
|2005.07.08 08:59
|t/p
|3130
|0.10
|1.1910
|1.1980
|1.1910
|40.00
|43990.00
|6261
|2005.07.08 12:59
|sell
|3131
|0.10
|1.1923
|1.1953
|1.1883
|6262
|2005.07.08 13:59
|s/l
|3131
|0.10
|1.1953
|1.1953
|1.1883
|-30.00
|43960.00
|6263
|2005.07.08 14:59
|buy
|3132
|0.10
|1.1936
|1.1906
|1.1976
|6264
|2005.07.08 15:59
|close
|3132
|0.10
|1.1944
|1.1906
|1.1976
|8.00
|43968.00
|6265
|2005.07.08 15:59
|sell
|3133
|0.10
|1.1944
|1.1974
|1.1904
|6266
|2005.07.10 23:12
|s/l
|3133
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.1904
|-30.00
|43938.00
|6267
|2005.07.10 23:43
|buy
|3134
|0.10
|1.1964
|1.1934
|1.2004
|6268
|2005.07.11 04:59
|t/p
|3134
|0.10
|1.2004
|1.1934
|1.2004
|40.00
|43978.00
|6269
|2005.07.11 04:59
|sell
|3135
|0.10
|1.2009
|1.2039
|1.1969
|6270
|2005.07.11 11:58
|close
|3135
|0.10
|1.2000
|1.2039
|1.1969
|9.00
|43987.00
|6271
|2005.07.11 11:58
|buy
|3136
|0.10
|1.2000
|1.1970
|1.2040
|6272
|2005.07.11 14:59
|t/p
|3136
|0.10
|1.2040
|1.1970
|1.2040
|40.00
|44027.00
|6273
|2005.07.11 15:59
|buy
|3137
|0.10
|1.2067
|1.2037
|1.2107
|6274
|2005.07.11 20:59
|close
|3137
|0.10
|1.2072
|1.2037
|1.2107
|5.00
|44032.00
|6275
|2005.07.11 20:59
|sell
|3138
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.2032
|6276
|2005.07.12 01:59
|s/l
|3138
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2032
|-30.00
|44002.00
|6277
|2005.07.12 06:26
|sell
|3139
|0.10
|1.2161
|1.2191
|1.2121
|6278
|2005.07.12 09:24
|s/l
|3139
|0.10
|1.2191
|1.2191
|1.2121
|-30.00
|43972.00
|6279
|2005.07.12 09:24
|sell
|3140
|0.10
|1.2189
|1.2219
|1.2149
|6280
|2005.07.12 11:56
|close
|3140
|0.10
|1.2164
|1.2219
|1.2149
|25.00
|43997.00
|6281
|2005.07.12 11:56
|buy
|3141
|0.10
|1.2164
|1.2134
|1.2204
|6282
|2005.07.12 15:59
|close
|3141
|0.10
|1.2200
|1.2134
|1.2204
|36.00
|44033.00
|6283
|2005.07.12 15:59
|sell
|3142
|0.10
|1.2200
|1.2230
|1.2160
|6284
|2005.07.12 17:59
|s/l
|3142
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2160
|-30.00
|44003.00
|6285
|2005.07.12 18:59
|buy
|3143
|0.10
|1.2235
|1.2205
|1.2275
|6286
|2005.07.13 02:28
|s/l
|3143
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.2275
|-30.00
|43973.00
|6287
|2005.07.13 06:59
|buy
|3144
|0.10
|1.2201
|1.2171
|1.2241
|6288
|2005.07.13 11:33
|close
|3144
|0.10
|1.2185
|1.2171
|1.2241
|-16.00
|43957.00
|6289
|2005.07.13 11:33
|sell
|3145
|0.10
|1.2185
|1.2215
|1.2145
|6290
|2005.07.13 13:59
|t/p
|3145
|0.10
|1.2145
|1.2215
|1.2145
|40.00
|43997.00
|6291
|2005.07.13 20:59
|sell
|3146
|0.10
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|6292
|2005.07.14 01:59
|close
|3146
|0.10
|1.2064
|1.2124
|1.2054
|30.00
|44027.00
|6293
|2005.07.14 01:59
|buy
|3147
|0.10
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|6294
|2005.07.14 02:59
|close
|3147
|0.10
|1.2071
|1.2034
|1.2104
|7.00
|44034.00
|6295
|2005.07.14 02:59
|sell
|3148
|0.10
|1.2071
|1.2101
|1.2031
|6296
|2005.07.14 12:59
|s/l
|3148
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2031
|-30.00
|44004.00
|6297
|2005.07.14 16:59
|sell
|3149
|0.10
|1.2093
|1.2123
|1.2053
|6298
|2005.07.15 06:59
|s/l
|3149
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2053
|-30.00
|43974.00
|6299
|2005.07.15 08:27
|sell
|3150
|0.10
|1.2132
|1.2162
|1.2092
|6300
|2005.07.15 10:59
|t/p
|3150
|0.10
|1.2092
|1.2162
|1.2092
|40.00
|44014.00
|6301
|2005.07.15 14:36
|buy
|3151
|0.10
|1.2037
|1.2007
|1.2077
|6302
|2005.07.15 18:43
|close
|3151
|0.10
|1.2059
|1.2007
|1.2077
|22.00
|44036.00
|6303
|2005.07.15 18:43
|sell
|3152
|0.10
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|6304
|2005.07.18 07:59
|close
|3152
|0.10
|1.2071
|1.2089
|1.2019
|-12.00
|44024.00
|6305
|2005.07.18 07:59
|buy
|3153
|0.10
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|6306
|2005.07.18 08:59
|close
|3153
|0.10
|1.2070
|1.2041
|1.2111
|-1.00
|44023.00
|6307
|2005.07.18 08:59
|sell
|3154
|0.10
|1.2070
|1.2100
|1.2030
|6308
|2005.07.19 04:59
|t/p
|3154
|0.10
|1.2030
|1.2100
|1.2030
|40.00
|44063.00
|6309
|2005.07.19 06:59
|buy
|3155
|0.10
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|6310
|2005.07.19 10:59
|s/l
|3155
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2045
|-30.00
|44033.00
|6311
|2005.07.19 11:59
|buy
|3156
|0.10
|1.1968
|1.1938
|1.2008
|6312
|2005.07.19 15:59
|close
|3156
|0.10
|1.2001
|1.1938
|1.2008
|33.00
|44066.00
|6313
|2005.07.19 15:59
|sell
|3157
|0.10
|1.2001
|1.2031
|1.1961
|6314
|2005.07.19 17:59
|s/l
|3157
|0.10
|1.2031
|1.2031
|1.1961
|-30.00
|44036.00
|6315
|2005.07.19 18:59
|sell
|3158
|0.10
|1.2044
|1.2074
|1.2004
|6316
|2005.07.20 01:59
|s/l
|3158
|0.10
|1.2074
|1.2074
|1.2004
|-30.00
|44006.00
|6317
|2005.07.20 10:59
|buy
|3159
|0.10
|1.2078
|1.2048
|1.2118
|6318
|2005.07.20 11:59
|close
|3159
|0.10
|1.2082
|1.2048
|1.2118
|4.00
|44010.00
|6319
|2005.07.20 11:59
|sell
|3160
|0.10
|1.2082
|1.2112
|1.2042
|6320
|2005.07.20 13:37
|close
|3160
|0.10
|1.2065
|1.2112
|1.2042
|17.00
|44027.00
|6321
|2005.07.20 13:37
|buy
|3161
|0.10
|1.2065
|1.2035
|1.2105
|6322
|2005.07.20 14:59
|s/l
|3161
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2105
|-30.00
|43997.00
|6323
|2005.07.20 19:59
|buy
|3162
|0.10
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|6324
|2005.07.20 20:59
|close
|3162
|0.10
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|0.00
|43997.00
|6325
|2005.07.20 20:59
|sell
|3163
|0.10
|1.2150
|1.2180
|1.2110
|6326
|2005.07.21 00:59
|s/l
|3163
|0.10
|1.2180
|1.2180
|1.2110
|-30.00
|43967.00
|6327
|2005.07.21 02:48
|sell
|3164
|0.10
|1.2182
|1.2212
|1.2142
|6328
|2005.07.21 07:59
|close
|3164
|0.10
|1.2162
|1.2212
|1.2142
|20.00
|43987.00
|6329
|2005.07.21 07:59
|buy
|3165
|0.10
|1.2162
|1.2132
|1.2202
|6330
|2005.07.21 11:59
|t/p
|3165
|0.10
|1.2202
|1.2132
|1.2202
|40.00
|44027.00
|6331
|2005.07.21 13:27
|sell
|3166
|0.10
|1.2200
|1.2230
|1.2160
|6332
|2005.07.21 13:59
|t/p
|3166
|0.10
|1.2160
|1.2230
|1.2160
|40.00
|44067.00
|6333
|2005.07.21 16:41
|buy
|3167
|0.10
|1.2111
|1.2081
|1.2151
|6334
|2005.07.21 16:59
|t/p
|3167
|0.10
|1.2151
|1.2081
|1.2151
|40.00
|44107.00
|6335
|2005.07.21 19:59
|sell
|3168
|0.10
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|6336
|2005.07.22 00:20
|close
|3168
|0.10
|1.2155
|1.2207
|1.2137
|22.00
|44129.00
|6337
|2005.07.22 00:20
|buy
|3169
|0.10
|1.2155
|1.2125
|1.2195
|6338
|2005.07.22 10:48
|close
|3169
|0.10
|1.2182
|1.2125
|1.2195
|27.00
|44156.00
|6339
|2005.07.22 10:48
|sell
|3170
|0.10
|1.2182
|1.2212
|1.2142
|6340
|2005.07.22 12:59
|t/p
|3170
|0.10
|1.2142
|1.2212
|1.2142
|40.00
|44196.00
|6341
|2005.07.22 14:59
|buy
|3171
|0.10
|1.2117
|1.2087
|1.2157
|6342
|2005.07.22 15:59
|s/l
|3171
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2157
|-30.00
|44166.00
|6343
|2005.07.24 23:51
|buy
|3172
|0.10
|1.2047
|1.2017
|1.2087
|6344
|2005.07.25 02:59
|close
|3172
|0.10
|1.2052
|1.2017
|1.2087
|5.00
|44171.00
|6345
|2005.07.25 02:59
|sell
|3173
|0.10
|1.2052
|1.2082
|1.2012
|6346
|2005.07.25 08:47
|close
|3173
|0.10
|1.2040
|1.2082
|1.2012
|12.00
|44183.00
|6347
|2005.07.25 08:47
|buy
|3174
|0.10
|1.2040
|1.2010
|1.2080
|6348
|2005.07.25 12:59
|close
|3174
|0.10
|1.2073
|1.2010
|1.2080
|33.00
|44216.00
|6349
|2005.07.25 12:59
|sell
|3175
|0.10
|1.2073
|1.2103
|1.2033
|6350
|2005.07.25 13:59
|close
|3175
|0.10
|1.2071
|1.2103
|1.2033
|2.00
|44218.00
|6351
|2005.07.25 13:59
|buy
|3176
|0.10
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|6352
|2005.07.26 00:59
|s/l
|3176
|0.10
|1.2041
|1.2041
|1.2111
|-30.00
|44188.00
|6353
|2005.07.26 01:59
|buy
|3177
|0.10
|1.2034
|1.2004
|1.2074
|6354
|2005.07.26 02:59
|close
|3177
|0.10
|1.2037
|1.2004
|1.2074
|3.00
|44191.00
|6355
|2005.07.26 02:59
|sell
|3178
|0.10
|1.2037
|1.2067
|1.1997
|6356
|2005.07.26 08:57
|close
|3178
|0.10
|1.2048
|1.2067
|1.1997
|-11.00
|44180.00
|6357
|2005.07.26 08:57
|buy
|3179
|0.10
|1.2048
|1.2018
|1.2088
|6358
|2005.07.26 08:59
|s/l
|3179
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.2088
|-30.00
|44150.00
|6359
|2005.07.26 10:59
|sell
|3180
|0.10
|1.2008
|1.2038
|1.1968
|6360
|2005.07.26 17:59
|close
|3180
|0.10
|1.2027
|1.2038
|1.1968
|-19.00
|44131.00
|6361
|2005.07.26 17:59
|buy
|3181
|0.10
|1.2027
|1.1997
|1.2067
|6362
|2005.07.27 06:59
|s/l
|3181
|0.10
|1.1997
|1.1997
|1.2067
|-30.00
|44101.00
|6363
|2005.07.27 07:59
|buy
|3182
|0.10
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|6364
|2005.07.27 12:59
|close
|3182
|0.10
|1.2021
|1.1956
|1.2026
|35.00
|44136.00
|6365
|2005.07.27 12:59
|sell
|3183
|0.10
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|6366
|2005.07.27 16:43
|s/l
|3183
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.1981
|-30.00
|44106.00
|6367
|2005.07.28 06:59
|buy
|3184
|0.10
|1.2059
|1.2029
|1.2099
|6368
|2005.07.28 10:57
|close
|3184
|0.10
|1.2059
|1.2029
|1.2099
|0.00
|44106.00
|6369
|2005.07.28 10:57
|sell
|3185
|0.10
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|6370
|2005.07.28 11:59
|s/l
|3185
|0.10
|1.2089
|1.2089
|1.2019
|-30.00
|44076.00
|6371
|2005.07.28 13:16
|sell
|3186
|0.10
|1.2092
|1.2122
|1.2052
|6372
|2005.07.28 15:59
|s/l
|3186
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2052
|-30.00
|44046.00
|6373
|2005.07.28 18:22
|sell
|3187
|0.10
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|6374
|2005.07.29 08:59
|t/p
|3187
|0.10
|1.2099
|1.2169
|1.2099
|40.00
|44086.00
|6375
|2005.07.29 10:06
|buy
|3188
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2129
|6376
|2005.07.29 12:59
|t/p
|3188
|0.10
|1.2129
|1.2059
|1.2129
|40.00
|44126.00
|6377
|2005.07.29 14:45
|sell
|3189
|0.10
|1.2133
|1.2163
|1.2093
|6378
|2005.08.01 02:59
|s/l
|3189
|0.10
|1.2163
|1.2163
|1.2093
|-30.00
|44096.00
|6379
|2005.08.01 06:59
|sell
|3190
|0.10
|1.2183
|1.2213
|1.2143
|6380
|2005.08.01 08:59
|s/l
|3190
|0.10
|1.2213
|1.2213
|1.2143
|-30.00
|44066.00
|6381
|2005.08.01 14:20
|sell
|3191
|0.10
|1.2231
|1.2261
|1.2191
|6382
|2005.08.01 19:59
|t/p
|3191
|0.10
|1.2191
|1.2261
|1.2191
|40.00
|44106.00
|6383
|2005.08.02 05:59
|buy
|3192
|0.10
|1.2215
|1.2185
|1.2255
|6384
|2005.08.02 09:55
|close
|3192
|0.10
|1.2229
|1.2185
|1.2255
|14.00
|44120.00
|6385
|2005.08.02 09:55
|sell
|3193
|0.10
|1.2229
|1.2259
|1.2189
|6386
|2005.08.02 23:03
|t/p
|3193
|0.10
|1.2189
|1.2259
|1.2189
|40.00
|44160.00
|6387
|2005.08.03 01:59
|buy
|3194
|0.10
|1.2158
|1.2128
|1.2198
|6388
|2005.08.03 06:59
|t/p
|3194
|0.10
|1.2198
|1.2128
|1.2198
|40.00
|44200.00
|6389
|2005.08.03 07:59
|sell
|3195
|0.10
|1.2210
|1.2240
|1.2170
|6390
|2005.08.03 08:59
|s/l
|3195
|0.10
|1.2240
|1.2240
|1.2170
|-30.00
|44170.00
|6391
|2005.08.03 16:59
|buy
|3196
|0.10
|1.2329
|1.2299
|1.2369
|6392
|2005.08.04 06:59
|close
|3196
|0.10
|1.2340
|1.2299
|1.2369
|11.00
|44181.00
|6393
|2005.08.04 06:59
|sell
|3197
|0.10
|1.2340
|1.2370
|1.2300
|6394
|2005.08.04 14:59
|s/l
|3197
|0.10
|1.2370
|1.2370
|1.2300
|-30.00
|44151.00
|6395
|2005.08.04 17:22
|sell
|3198
|0.10
|1.2390
|1.2420
|1.2350
|6396
|2005.08.05 00:59
|close
|3198
|0.10
|1.2377
|1.2420
|1.2350
|13.00
|44164.00
|6397
|2005.08.05 00:59
|buy
|3199
|0.10
|1.2377
|1.2347
|1.2417
|6398
|2005.08.05 06:59
|close
|3199
|0.10
|1.2377
|1.2347
|1.2417
|0.00
|44164.00
|6399
|2005.08.05 06:59
|sell
|3200
|0.10
|1.2377
|1.2407
|1.2337
|6400
|2005.08.05 08:59
|close
|3200
|0.10
|1.2382
|1.2407
|1.2337
|-5.00
|44159.00
|6401
|2005.08.05 08:59
|buy
|3201
|0.10
|1.2382
|1.2352
|1.2422
|6402
|2005.08.05 09:59
|close
|3201
|0.10
|1.2381
|1.2352
|1.2422
|-1.00
|44158.00
|6403
|2005.08.05 09:59
|sell
|3202
|0.10
|1.2381
|1.2411
|1.2341
|6404
|2005.08.05 13:59
|t/p
|3202
|0.10
|1.2341
|1.2411
|1.2341
|40.00
|44198.00
|6405
|2005.08.05 14:38
|buy
|3203
|0.10
|1.2337
|1.2307
|1.2377
|6406
|2005.08.05 15:46
|close
|3203
|0.10
|1.2347
|1.2307
|1.2377
|10.00
|44208.00
|6407
|2005.08.05 15:46
|sell
|3204
|0.10
|1.2347
|1.2377
|1.2307
|6408
|2005.08.05 17:10
|close
|3204
|0.10
|1.2325
|1.2377
|1.2307
|22.00
|44230.00
|6409
|2005.08.05 17:10
|buy
|3205
|0.10
|1.2325
|1.2295
|1.2365
|6410
|2005.08.08 06:59
|close
|3205
|0.10
|1.2333
|1.2295
|1.2365
|8.00
|44238.00
|6411
|2005.08.08 06:59
|sell
|3206
|0.10
|1.2333
|1.2363
|1.2293
|6412
|2005.08.08 07:59
|s/l
|3206
|0.10
|1.2363
|1.2363
|1.2293
|-30.00
|44208.00
|6413
|2005.08.08 14:59
|buy
|3207
|0.10
|1.2367
|1.2337
|1.2407
|6414
|2005.08.09 05:59
|t/p
|3207
|0.10
|1.2407
|1.2337
|1.2407
|40.00
|44248.00
|6415
|2005.08.09 07:54
|sell
|3208
|0.10
|1.2408
|1.2438
|1.2368
|6416
|2005.08.09 10:28
|t/p
|3208
|0.10
|1.2368
|1.2438
|1.2368
|40.00
|44288.00
|6417
|2005.08.09 10:53
|sell
|3209
|0.10
|1.2375
|1.2405
|1.2335
|6418
|2005.08.10 09:59
|s/l
|3209
|0.10
|1.2405
|1.2405
|1.2335
|-30.00
|44258.00
|6419
|2005.08.10 12:58
|buy
|3210
|0.10
|1.2382
|1.2352
|1.2422
|6420
|2005.08.10 13:59
|close
|3210
|0.10
|1.2391
|1.2352
|1.2422
|9.00
|44267.00
|6421
|2005.08.10 13:59
|sell
|3211
|0.10
|1.2391
|1.2421
|1.2351
|6422
|2005.08.10 14:59
|close
|3211
|0.10
|1.2386
|1.2421
|1.2351
|5.00
|44272.00
|6423
|2005.08.10 14:59
|buy
|3212
|0.10
|1.2386
|1.2356
|1.2426
|6424
|2005.08.10 15:59
|close
|3212
|0.10
|1.2386
|1.2356
|1.2426
|0.00
|44272.00
|6425
|2005.08.10 15:59
|sell
|3213
|0.10
|1.2386
|1.2416
|1.2346
|6426
|2005.08.11 03:59
|s/l
|3213
|0.10
|1.2416
|1.2416
|1.2346
|-30.00
|44242.00
|6427
|2005.08.11 07:34
|buy
|3214
|0.10
|1.2403
|1.2373
|1.2443
|6428
|2005.08.11 12:31
|close
|3214
|0.10
|1.2420
|1.2373
|1.2443
|17.00
|44259.00
|6429
|2005.08.11 12:31
|sell
|3215
|0.10
|1.2420
|1.2450
|1.2380
|6430
|2005.08.11 15:59
|close
|3215
|0.10
|1.2434
|1.2450
|1.2380
|-14.00
|44245.00
|6431
|2005.08.11 15:59
|buy
|3216
|0.10
|1.2434
|1.2404
|1.2474
|6432
|2005.08.12 01:59
|close
|3216
|0.10
|1.2468
|1.2404
|1.2474
|34.00
|44279.00
|6433
|2005.08.12 01:59
|sell
|3217
|0.10
|1.2468
|1.2498
|1.2428
|6434
|2005.08.12 08:59
|close
|3217
|0.10
|1.2469
|1.2498
|1.2428
|-1.00
|44278.00
|6435
|2005.08.12 08:59
|buy
|3218
|0.10
|1.2469
|1.2439
|1.2509
|6436
|2005.08.12 12:59
|s/l
|3218
|0.10
|1.2439
|1.2439
|1.2509
|-30.00
|44248.00
|6437
|2005.08.12 13:59
|sell
|3219
|0.10
|1.2435
|1.2465
|1.2395
|6438
|2005.08.12 15:59
|close
|3219
|0.10
|1.2426
|1.2465
|1.2395
|9.00
|44257.00
|6439
|2005.08.12 15:59
|buy
|3220
|0.10
|1.2426
|1.2396
|1.2466
|6440
|2005.08.15 05:59
|s/l
|3220
|0.10
|1.2396
|1.2396
|1.2466
|-30.00
|44227.00
|6441
|2005.08.15 07:53
|buy
|3221
|0.10
|1.2394
|1.2364
|1.2434
|6442
|2005.08.15 11:59
|close
|3221
|0.10
|1.2372
|1.2364
|1.2434
|-22.00
|44205.00
|6443
|2005.08.15 11:59
|sell
|3222
|0.10
|1.2372
|1.2402
|1.2332
|6444
|2005.08.15 15:09
|close
|3222
|0.10
|1.2364
|1.2402
|1.2332
|8.00
|44213.00
|6445
|2005.08.15 15:09
|buy
|3223
|0.10
|1.2364
|1.2334
|1.2404
|6446
|2005.08.16 01:59
|s/l
|3223
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2404
|-30.00
|44183.00
|6447
|2005.08.16 14:59
|sell
|3224
|0.10
|1.2326
|1.2356
|1.2286
|6448
|2005.08.16 17:59
|s/l
|3224
|0.10
|1.2356
|1.2356
|1.2286
|-30.00
|44153.00
|6449
|2005.08.17 00:59
|buy
|3225
|0.10
|1.2356
|1.2326
|1.2396
|6450
|2005.08.17 04:59
|s/l
|3225
|0.10
|1.2326
|1.2326
|1.2396
|-30.00
|44123.00
|6451
|2005.08.17 07:59
|sell
|3226
|0.10
|1.2296
|1.2326
|1.2256
|6452
|2005.08.17 11:59
|close
|3226
|0.10
|1.2301
|1.2326
|1.2256
|-5.00
|44118.00
|6453
|2005.08.17 11:59
|buy
|3227
|0.10
|1.2301
|1.2271
|1.2341
|6454
|2005.08.17 12:59
|close
|3227
|0.10
|1.2300
|1.2271
|1.2341
|-1.00
|44117.00
|6455
|2005.08.17 12:59
|sell
|3228
|0.10
|1.2300
|1.2330
|1.2260
|6456
|2005.08.17 13:59
|close
|3228
|0.10
|1.2298
|1.2330
|1.2260
|2.00
|44119.00
|6457
|2005.08.17 13:59
|buy
|3229
|0.10
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|6458
|2005.08.17 14:59
|close
|3229
|0.10
|1.2301
|1.2268
|1.2338
|3.00
|44122.00
|6459
|2005.08.17 14:59
|sell
|3230
|0.10
|1.2301
|1.2331
|1.2261
|6460
|2005.08.18 07:44
|close
|3230
|0.10
|1.2270
|1.2331
|1.2261
|31.00
|44153.00
|6461
|2005.08.18 07:44
|buy
|3231
|0.10
|1.2270
|1.2240
|1.2310
|6462
|2005.08.18 09:59
|s/l
|3231
|0.10
|1.2240
|1.2240
|1.2310
|-30.00
|44123.00
|6463
|2005.08.18 13:59
|buy
|3232
|0.10
|1.2178
|1.2148
|1.2218
|6464
|2005.08.18 15:59
|close
|3232
|0.10
|1.2177
|1.2148
|1.2218
|-1.00
|44122.00
|6465
|2005.08.18 15:59
|sell
|3233
|0.10
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|6466
|2005.08.18 18:23
|close
|3233
|0.10
|1.2177
|1.2207
|1.2137
|0.00
|44122.00
|6467
|2005.08.18 18:23
|buy
|3234
|0.10
|1.2177
|1.2147
|1.2217
|6468
|2005.08.19 00:59
|close
|3234
|0.10
|1.2188
|1.2147
|1.2217
|11.00
|44133.00
|6469
|2005.08.19 00:59
|sell
|3235
|0.10
|1.2188
|1.2218
|1.2148
|6470
|2005.08.19 07:59
|t/p
|3235
|0.10
|1.2148
|1.2218
|1.2148
|40.00
|44173.00
|6471
|2005.08.19 10:59
|sell
|3236
|0.10
|1.2180
|1.2210
|1.2140
|6472
|2005.08.22 07:59
|close
|3236
|0.10
|1.2179
|1.2210
|1.2140
|1.00
|44174.00
|6473
|2005.08.22 07:59
|buy
|3237
|0.10
|1.2179
|1.2149
|1.2219
|6474
|2005.08.22 09:59
|close
|3237
|0.10
|1.2188
|1.2149
|1.2219
|9.00
|44183.00
|6475
|2005.08.22 09:59
|sell
|3238
|0.10
|1.2188
|1.2218
|1.2148
|6476
|2005.08.22 10:59
|s/l
|3238
|0.10
|1.2218
|1.2218
|1.2148
|-30.00
|44153.00
|6477
|2005.08.22 12:59
|sell
|3239
|0.10
|1.2233
|1.2263
|1.2193
|6478
|2005.08.23 09:59
|close
|3239
|0.10
|1.2238
|1.2263
|1.2193
|-5.00
|44148.00
|6479
|2005.08.23 09:59
|buy
|3240
|0.10
|1.2238
|1.2208
|1.2278
|6480
|2005.08.23 13:59
|close
|3240
|0.10
|1.2216
|1.2208
|1.2278
|-22.00
|44126.00
|6481
|2005.08.23 13:59
|sell
|3241
|0.10
|1.2216
|1.2246
|1.2176
|6482
|2005.08.23 14:59
|close
|3241
|0.10
|1.2212
|1.2246
|1.2176
|4.00
|44130.00
|6483
|2005.08.23 14:59
|buy
|3242
|0.10
|1.2212
|1.2182
|1.2252
|6484
|2005.08.24 04:20
|close
|3242
|0.10
|1.2212
|1.2182
|1.2252
|0.00
|44130.00
|6485
|2005.08.24 04:20
|sell
|3243
|0.10
|1.2212
|1.2242
|1.2172
|6486
|2005.08.24 07:21
|t/p
|3243
|0.10
|1.2172
|1.2242
|1.2172
|40.00
|44170.00
|6487
|2005.08.24 15:09
|sell
|3244
|0.10
|1.2261
|1.2291
|1.2221
|6488
|2005.08.24 18:59
|close
|3244
|0.10
|1.2269
|1.2291
|1.2221
|-8.00
|44162.00
|6489
|2005.08.24 18:59
|buy
|3245
|0.10
|1.2269
|1.2239
|1.2309
|6490
|2005.08.25 05:42
|t/p
|3245
|0.10
|1.2309
|1.2239
|1.2309
|40.00
|44202.00
|6491
|2005.08.25 05:42
|sell
|3246
|0.10
|1.2310
|1.2340
|1.2270
|6492
|2005.08.25 10:59
|close
|3246
|0.10
|1.2298
|1.2340
|1.2270
|12.00
|44214.00
|6493
|2005.08.25 10:59
|buy
|3247
|0.10
|1.2298
|1.2268
|1.2338
|6494
|2005.08.25 12:59
|s/l
|3247
|0.10
|1.2268
|1.2268
|1.2338
|-30.00
|44184.00
|6495
|2005.08.25 16:59
|buy
|3248
|0.10
|1.2300
|1.2270
|1.2340
|6496
|2005.08.25 19:57
|close
|3248
|0.10
|1.2313
|1.2270
|1.2340
|13.00
|44197.00
|6497
|2005.08.25 19:57
|sell
|3249
|0.10
|1.2313
|1.2343
|1.2273
|6498
|2005.08.26 08:59
|close
|3249
|0.10
|1.2317
|1.2343
|1.2273
|-4.00
|44193.00
|6499
|2005.08.26 08:59
|buy
|3250
|0.10
|1.2317
|1.2287
|1.2357
|6500
|2005.08.26 12:59
|close
|3250
|0.10
|1.2312
|1.2287
|1.2357
|-5.00
|44188.00
|6501
|2005.08.26 12:59
|sell
|3251
|0.10
|1.2312
|1.2342
|1.2272
|6502
|2005.08.28 23:50
|s/l
|3251
|0.10
|1.2342
|1.2342
|1.2272
|-30.00
|44158.00
|6503
|2005.08.29 00:59
|sell
|3252
|0.10
|1.2342
|1.2372
|1.2302
|6504
|2005.08.29 10:59
|t/p
|3252
|0.10
|1.2302
|1.2372
|1.2302
|40.00
|44198.00
|6505
|2005.08.30 06:59
|sell
|3253
|0.10
|1.2225
|1.2255
|1.2185
|6506
|2005.08.30 07:59
|close
|3253
|0.10
|1.2223
|1.2255
|1.2185
|2.00
|44200.00
|6507
|2005.08.30 07:59
|buy
|3254
|0.10
|1.2223
|1.2193
|1.2263
|6508
|2005.08.30 08:59
|close
|3254
|0.10
|1.2222
|1.2193
|1.2263
|-1.00
|44199.00
|6509
|2005.08.30 08:59
|sell
|3255
|0.10
|1.2222
|1.2252
|1.2182
|6510
|2005.08.30 13:12
|t/p
|3255
|0.10
|1.2182
|1.2252
|1.2182
|40.00
|44239.00
|6511
|2005.08.30 13:59
|sell
|3256
|0.10
|1.2191
|1.2221
|1.2151
|6512
|2005.08.30 18:59
|s/l
|3256
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2151
|-30.00
|44209.00
|6513
|2005.08.30 19:59
|sell
|3257
|0.10
|1.2223
|1.2253
|1.2183
|6514
|2005.08.31 12:38
|close
|3257
|0.10
|1.2192
|1.2253
|1.2183
|31.00
|44240.00
|6515
|2005.08.31 12:38
|buy
|3258
|0.10
|1.2192
|1.2162
|1.2232
|6516
|2005.08.31 13:59
|close
|3258
|0.10
|1.2226
|1.2162
|1.2232
|34.00
|44274.00
|6517
|2005.08.31 13:59
|sell
|3259
|0.10
|1.2226
|1.2256
|1.2186
|6518
|2005.08.31 14:59
|s/l
|3259
|0.10
|1.2256
|1.2256
|1.2186
|-30.00
|44244.00
|6519
|2005.08.31 17:59
|buy
|3260
|0.10
|1.2332
|1.2302
|1.2372
|6520
|2005.08.31 19:59
|close
|3260
|0.10
|1.2337
|1.2302
|1.2372
|5.00
|44249.00
|6521
|2005.08.31 19:59
|sell
|3261
|0.10
|1.2337
|1.2367
|1.2297
|6522
|2005.09.01 08:59
|s/l
|3261
|0.10
|1.2367
|1.2367
|1.2297
|-30.00
|44219.00
|6523
|2005.09.01 11:59
|buy
|3262
|0.10
|1.2388
|1.2358
|1.2428
|6524
|2005.09.01 14:59
|t/p
|3262
|0.10
|1.2428
|1.2358
|1.2428
|40.00
|44259.00
|6525
|2005.09.01 15:59
|buy
|3263
|0.10
|1.2458
|1.2428
|1.2498
|6526
|2005.09.01 16:59
|close
|3263
|0.10
|1.2457
|1.2428
|1.2498
|-1.00
|44258.00
|6527
|2005.09.01 16:59
|sell
|3264
|0.10
|1.2457
|1.2487
|1.2417
|6528
|2005.09.01 18:59
|s/l
|3264
|0.10
|1.2487
|1.2487
|1.2417
|-30.00
|44228.00
|6529
|2005.09.01 20:35
|buy
|3265
|0.10
|1.2490
|1.2460
|1.2530
|6530
|2005.09.02 00:59
|close
|3265
|0.10
|1.2481
|1.2460
|1.2530
|-9.00
|44219.00
|6531
|2005.09.02 00:59
|sell
|3266
|0.10
|1.2481
|1.2511
|1.2441
|6532
|2005.09.02 06:59
|s/l
|3266
|0.10
|1.2511
|1.2511
|1.2441
|-30.00
|44189.00
|6533
|2005.09.02 10:50
|sell
|3267
|0.10
|1.2567
|1.2597
|1.2527
|6534
|2005.09.02 12:40
|close
|3267
|0.10
|1.2552
|1.2597
|1.2527
|15.00
|44204.00
|6535
|2005.09.02 12:40
|buy
|3268
|0.10
|1.2552
|1.2522
|1.2592
|6536
|2005.09.02 12:59
|s/l
|3268
|0.10
|1.2522
|1.2522
|1.2592
|-30.00
|44174.00
|6537
|2005.09.02 13:59
|sell
|3269
|0.10
|1.2538
|1.2568
|1.2498
|6538
|2005.09.02 14:59
|close
|3269
|0.10
|1.2524
|1.2568
|1.2498
|14.00
|44188.00
|6539
|2005.09.02 14:59
|buy
|3270
|0.10
|1.2524
|1.2494
|1.2564
|6540
|2005.09.02 16:02
|close
|3270
|0.10
|1.2551
|1.2494
|1.2564
|27.00
|44215.00
|6541
|2005.09.02 16:02
|sell
|3271
|0.10
|1.2551
|1.2581
|1.2511
|6542
|2005.09.05 06:12
|s/l
|3271
|0.10
|1.2581
|1.2581
|1.2511
|-30.00
|44185.00
|6543
|2005.09.05 06:48
|buy
|3272
|0.10
|1.2569
|1.2539
|1.2609
|6544
|2005.09.05 07:59
|s/l
|3272
|0.10
|1.2539
|1.2539
|1.2609
|-30.00
|44155.00
|6545
|2005.09.05 10:59
|buy
|3273
|0.10
|1.2548
|1.2518
|1.2588
|6546
|2005.09.05 14:51
|close
|3273
|0.10
|1.2547
|1.2518
|1.2588
|-1.00
|44154.00
|6547
|2005.09.05 14:51
|sell
|3274
|0.10
|1.2547
|1.2577
|1.2507
|6548
|2005.09.06 00:59
|t/p
|3274
|0.10
|1.2507
|1.2577
|1.2507
|40.00
|44194.00
|6549
|2005.09.06 09:27
|buy
|3275
|0.10
|1.2458
|1.2428
|1.2498
|6550
|2005.09.06 11:59
|close
|3275
|0.10
|1.2483
|1.2428
|1.2498
|25.00
|44219.00
|6551
|2005.09.06 11:59
|sell
|3276
|0.10
|1.2483
|1.2513
|1.2443
|6552
|2005.09.06 12:59
|s/l
|3276
|0.10
|1.2513
|1.2513
|1.2443
|-30.00
|44189.00
|6553
|2005.09.06 14:56
|sell
|3277
|0.10
|1.2506
|1.2536
|1.2466
|6554
|2005.09.06 22:27
|t/p
|3277
|0.10
|1.2466
|1.2536
|1.2466
|40.00
|44229.00
|6555
|2005.09.07 07:59
|buy
|3278
|0.10
|1.2523
|1.2493
|1.2563
|6556
|2005.09.07 08:13
|s/l
|3278
|0.10
|1.2493
|1.2493
|1.2563
|-30.00
|44199.00
|6557
|2005.09.07 08:59
|sell
|3279
|0.10
|1.2521
|1.2551
|1.2481
|6558
|2005.09.07 09:59
|t/p
|3279
|0.10
|1.2481
|1.2551
|1.2481
|40.00
|44239.00
|6559
|2005.09.07 09:59
|buy
|3280
|0.10
|1.2476
|1.2446
|1.2516
|6560
|2005.09.07 13:58
|s/l
|3280
|0.10
|1.2446
|1.2446
|1.2516
|-30.00
|44209.00
|6561
|2005.09.07 14:59
|sell
|3281
|0.10
|1.2448
|1.2478
|1.2408
|6562
|2005.09.07 17:59
|close
|3281
|0.10
|1.2439
|1.2478
|1.2408
|9.00
|44218.00
|6563
|2005.09.07 17:59
|buy
|3282
|0.10
|1.2439
|1.2409
|1.2479
|6564
|2005.09.08 00:08
|s/l
|3282
|0.10
|1.2409
|1.2409
|1.2479
|-30.00
|44188.00
|6565
|2005.09.08 08:59
|buy
|3283
|0.10
|1.2426
|1.2396
|1.2466
|6566
|2005.09.08 14:41
|close
|3283
|0.10
|1.2432
|1.2396
|1.2466
|6.00
|44194.00
|6567
|2005.09.08 14:41
|sell
|3284
|0.10
|1.2432
|1.2462
|1.2392
|6568
|2005.09.08 16:31
|close
|3284
|0.10
|1.2397
|1.2462
|1.2392
|35.00
|44229.00
|6569
|2005.09.08 16:31
|buy
|3285
|0.10
|1.2397
|1.2367
|1.2437
|6570
|2005.09.08 18:59
|close
|3285
|0.10
|1.2399
|1.2367
|1.2437
|2.00
|44231.00
|6571
|2005.09.08 18:59
|sell
|3286
|0.10
|1.2399
|1.2429
|1.2359
|6572
|2005.09.09 04:09
|s/l
|3286
|0.10
|1.2429
|1.2429
|1.2359
|-30.00
|44201.00
|6573
|2005.09.09 04:31
|buy
|3287
|0.10
|1.2422
|1.2392
|1.2462
|6574
|2005.09.09 05:59
|close
|3287
|0.10
|1.2439
|1.2392
|1.2462
|17.00
|44218.00
|6575
|2005.09.09 05:59
|sell
|3288
|0.10
|1.2439
|1.2469
|1.2399
|6576
|2005.09.09 07:59
|close
|3288
|0.10
|1.2421
|1.2469
|1.2399
|18.00
|44236.00
|6577
|2005.09.09 07:59
|buy
|3289
|0.10
|1.2421
|1.2391
|1.2461
|6578
|2005.09.09 11:45
|s/l
|3289
|0.10
|1.2391
|1.2391
|1.2461
|-30.00
|44206.00
|6579
|2005.09.09 14:13
|sell
|3290
|0.10
|1.2409
|1.2439
|1.2369
|6580
|2005.09.09 15:59
|close
|3290
|0.10
|1.2425
|1.2439
|1.2369
|-16.00
|44190.00
|6581
|2005.09.09 15:59
|buy
|3291
|0.10
|1.2425
|1.2395
|1.2465
|6582
|2005.09.09 16:59
|close
|3291
|0.10
|1.2426
|1.2395
|1.2465
|1.00
|44191.00
|6583
|2005.09.09 16:59
|sell
|3292
|0.10
|1.2426
|1.2456
|1.2386
|6584
|2005.09.12 02:59
|t/p
|3292
|0.10
|1.2386
|1.2456
|1.2386
|40.00
|44231.00
|6585
|2005.09.12 05:12
|sell
|3293
|0.10
|1.2330
|1.2360
|1.2290
|6586
|2005.09.12 06:59
|close
|3293
|0.10
|1.2334
|1.2360
|1.2290
|-4.00
|44227.00
|6587
|2005.09.12 06:59
|buy
|3294
|0.10
|1.2334
|1.2304
|1.2374
|6588
|2005.09.12 07:59
|close
|3294
|0.10
|1.2334
|1.2304
|1.2374
|0.00
|44227.00
|6589
|2005.09.12 07:59
|sell
|3295
|0.10
|1.2334
|1.2364
|1.2294
|6590
|2005.09.12 12:59
|t/p
|3295
|0.10
|1.2294
|1.2364
|1.2294
|40.00
|44267.00
|6591
|2005.09.12 13:59
|sell
|3296
|0.10
|1.2291
|1.2321
|1.2251
|6592
|2005.09.12 14:59
|close
|3296
|0.10
|1.2290
|1.2321
|1.2251
|1.00
|44268.00
|6593
|2005.09.12 14:59
|buy
|3297
|0.10
|1.2290
|1.2260
|1.2330
|6594
|2005.09.12 15:59
|close
|3297
|0.10
|1.2289
|1.2260
|1.2330
|-1.00
|44267.00
|6595
|2005.09.12 15:59
|sell
|3298
|0.10
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|6596
|2005.09.13 08:59
|close
|3298
|0.10
|1.2282
|1.2319
|1.2249
|7.00
|44274.00
|6597
|2005.09.13 08:59
|buy
|3299
|0.10
|1.2282
|1.2252
|1.2322
|6598
|2005.09.13 12:59
|close
|3299
|0.10
|1.2297
|1.2252
|1.2322
|15.00
|44289.00
|6599
|2005.09.13 12:59
|sell
|3300
|0.10
|1.2297
|1.2327
|1.2257
|6600
|2005.09.13 14:16
|close
|3300
|0.10
|1.2272
|1.2327
|1.2257
|25.00
|44314.00
|6601
|2005.09.13 14:16
|buy
|3301
|0.10
|1.2272
|1.2242
|1.2312
|6602
|2005.09.13 17:59
|close
|3301
|0.10
|1.2268
|1.2242
|1.2312
|-4.00
|44310.00
|6603
|2005.09.13 17:59
|sell
|3302
|0.10
|1.2268
|1.2298
|1.2228
|6604
|2005.09.14 01:59
|s/l
|3302
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2228
|-30.00
|44280.00
|6605
|2005.09.14 06:59
|buy
|3303
|0.10
|1.2277
|1.2247
|1.2317
|6606
|2005.09.14 09:43
|close
|3303
|0.10
|1.2289
|1.2247
|1.2317
|12.00
|44292.00
|6607
|2005.09.14 09:43
|sell
|3304
|0.10
|1.2289
|1.2319
|1.2249
|6608
|2005.09.14 14:12
|s/l
|3304
|0.10
|1.2319
|1.2319
|1.2249
|-30.00
|44262.00
|6609
|2005.09.14 14:38
|buy
|3305
|0.10
|1.2306
|1.2276
|1.2346
|6610
|2005.09.14 18:59
|s/l
|3305
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2346
|-30.00
|44232.00
|6611
|2005.09.15 07:59
|sell
|3306
|0.10
|1.2215
|1.2245
|1.2175
|6612
|2005.09.15 14:36
|close
|3306
|0.10
|1.2210
|1.2245
|1.2175
|5.00
|44237.00
|6613
|2005.09.15 14:36
|buy
|3307
|0.10
|1.2210
|1.2180
|1.2250
|6614
|2005.09.15 16:42
|close
|3307
|0.10
|1.2219
|1.2180
|1.2250
|9.00
|44246.00
|6615
|2005.09.15 16:42
|sell
|3308
|0.10
|1.2219
|1.2249
|1.2179
|6616
|2005.09.15 18:18
|close
|3308
|0.10
|1.2209
|1.2249
|1.2179
|10.00
|44256.00
|6617
|2005.09.15 18:18
|buy
|3309
|0.10
|1.2209
|1.2179
|1.2249
|6618
|2005.09.16 02:59
|t/p
|3309
|0.10
|1.2249
|1.2179
|1.2249
|40.00
|44296.00
|6619
|2005.09.16 05:59
|buy
|3310
|0.10
|1.2293
|1.2263
|1.2333
|6620
|2005.09.16 10:59
|s/l
|3310
|0.10
|1.2263
|1.2263
|1.2333
|-30.00
|44266.00
|6621
|2005.09.16 14:59
|sell
|3311
|0.10
|1.2217
|1.2247
|1.2177
|6622
|2005.09.16 15:59
|close
|3311
|0.10
|1.2213
|1.2247
|1.2177
|4.00
|44270.00
|6623
|2005.09.16 15:59
|buy
|3312
|0.10
|1.2213
|1.2183
|1.2253
|6624
|2005.09.18 23:00
|s/l
|3312
|0.10
|1.2183
|1.2183
|1.2253
|-30.00
|44240.00
|6625
|2005.09.19 11:55
|buy
|3313
|0.10
|1.2136
|1.2106
|1.2176
|6626
|2005.09.20 12:58
|close
|3313
|0.10
|1.2162
|1.2106
|1.2176
|26.00
|44266.00
|6627
|2005.09.20 12:58
|sell
|3314
|0.10
|1.2162
|1.2192
|1.2122
|6628
|2005.09.20 16:59
|close
|3314
|0.10
|1.2173
|1.2192
|1.2122
|-11.00
|44255.00
|6629
|2005.09.20 16:59
|buy
|3315
|0.10
|1.2173
|1.2143
|1.2213
|6630
|2005.09.20 18:59
|s/l
|3315
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2213
|-30.00
|44225.00
|6631
|2005.09.21 07:19
|sell
|3316
|0.10
|1.2207
|1.2237
|1.2167
|6632
|2005.09.21 11:38
|close
|3316
|0.10
|1.2212
|1.2237
|1.2167
|-5.00
|44220.00
|6633
|2005.09.21 11:38
|buy
|3317
|0.10
|1.2212
|1.2182
|1.2252
|6634
|2005.09.21 13:54
|close
|3317
|0.10
|1.2229
|1.2182
|1.2252
|17.00
|44237.00
|6635
|2005.09.21 13:54
|sell
|3318
|0.10
|1.2229
|1.2259
|1.2189
|6636
|2005.09.21 23:59
|s/l
|3318
|0.10
|1.2259
|1.2259
|1.2189
|-30.00
|44207.00
|6637
|2005.09.22 01:45
|sell
|3319
|0.10
|1.2256
|1.2286
|1.2216
|6638
|2005.09.22 01:59
|t/p
|3319
|0.10
|1.2216
|1.2286
|1.2216
|40.00
|44247.00
|6639
|2005.09.22 04:40
|sell
|3320
|0.10
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|6640
|2005.09.22 14:59
|t/p
|3320
|0.10
|1.2171
|1.2241
|1.2171
|40.00
|44287.00
|6641
|2005.09.22 16:37
|buy
|3321
|0.10
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|6642
|2005.09.23 08:58
|s/l
|3321
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2190
|-30.00
|44257.00
|6643
|2005.09.23 08:58
|buy
|3322
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|6644
|2005.09.23 12:59
|s/l
|3322
|0.10
|1.2092
|1.2092
|1.2162
|-30.00
|44227.00
|6645
|2005.09.23 15:30
|buy
|3323
|0.10
|1.2068
|1.2038
|1.2108
|6646
|2005.09.25 23:00
|s/l
|3323
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2108
|-30.00
|44197.00
|6647
|2005.09.26 10:42
|sell
|3324
|0.10
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|6648
|2005.09.26 12:59
|close
|3324
|0.10
|1.2027
|1.2086
|1.2016
|29.00
|44226.00
|6649
|2005.09.26 12:59
|buy
|3325
|0.10
|1.2027
|1.1997
|1.2067
|6650
|2005.09.26 18:59
|t/p
|3325
|0.10
|1.2067
|1.1997
|1.2067
|40.00
|44266.00
|6651
|2005.09.27 10:25
|sell
|3326
|0.10
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|6652
|2005.09.27 11:59
|close
|3326
|0.10
|1.2017
|1.2064
|1.1994
|17.00
|44283.00
|6653
|2005.09.27 11:59
|buy
|3327
|0.10
|1.2017
|1.1987
|1.2057
|6654
|2005.09.27 16:18
|close
|3327
|0.10
|1.2010
|1.1987
|1.2057
|-7.00
|44276.00
|6655
|2005.09.27 16:18
|sell
|3328
|0.10
|1.2010
|1.2040
|1.1970
|6656
|2005.09.28 06:45
|s/l
|3328
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.1970
|-30.00
|44246.00
|6657
|2005.09.28 07:59
|sell
|3329
|0.10
|1.2035
|1.2065
|1.1995
|6658
|2005.09.28 10:33
|close
|3329
|0.10
|1.2011
|1.2065
|1.1995
|24.00
|44270.00
|6659
|2005.09.28 10:33
|buy
|3330
|0.10
|1.2011
|1.1981
|1.2051
|6660
|2005.09.28 11:59
|close
|3330
|0.10
|1.2033
|1.1981
|1.2051
|22.00
|44292.00
|6661
|2005.09.28 11:59
|sell
|3331
|0.10
|1.2033
|1.2063
|1.1993
|6662
|2005.09.28 13:33
|close
|3331
|0.10
|1.2019
|1.2063
|1.1993
|14.00
|44306.00
|6663
|2005.09.28 13:33
|buy
|3332
|0.10
|1.2019
|1.1989
|1.2059
|6664
|2005.09.28 15:59
|close
|3332
|0.10
|1.2015
|1.1989
|1.2059
|-4.00
|44302.00
|6665
|2005.09.28 15:59
|sell
|3333
|0.10
|1.2015
|1.2045
|1.1975
|6666
|2005.09.28 21:59
|s/l
|3333
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.1975
|-30.00
|44272.00
|6667
|2005.09.28 23:59
|buy
|3334
|0.10
|1.2059
|1.2029
|1.2099
|6668
|2005.09.29 00:59
|close
|3334
|0.10
|1.2058
|1.2029
|1.2099
|-1.00
|44271.00
|6669
|2005.09.29 00:59
|sell
|3335
|0.10
|1.2058
|1.2088
|1.2018
|6670
|2005.09.29 09:47
|close
|3335
|0.10
|1.2050
|1.2088
|1.2018
|8.00
|44279.00
|6671
|2005.09.29 09:47
|buy
|3336
|0.10
|1.2050
|1.2020
|1.2090
|6672
|2005.09.29 12:59
|s/l
|3336
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.2090
|-30.00
|44249.00
|6673
|2005.09.29 13:59
|sell
|3337
|0.10
|1.2028
|1.2058
|1.1988
|6674
|2005.09.29 18:59
|close
|3337
|0.10
|1.2040
|1.2058
|1.1988
|-12.00
|44237.00
|6675
|2005.09.29 18:59
|buy
|3338
|0.10
|1.2040
|1.2010
|1.2080
|6676
|2005.09.30 12:50
|close
|3338
|0.10
|1.2056
|1.2010
|1.2080
|16.00
|44253.00
|6677
|2005.09.30 12:50
|sell
|3339
|0.10
|1.2056
|1.2086
|1.2016
|6678
|2005.09.30 18:59
|t/p
|3339
|0.10
|1.2016
|1.2086
|1.2016
|40.00
|44293.00
|6679
|2005.09.30 19:30
|buy
|3340
|0.10
|1.2013
|1.1983
|1.2053
|6680
|2005.10.03 00:59
|s/l
|3340
|0.10
|1.1983
|1.1983
|1.2053
|-30.00
|44263.00
|6681
|2005.10.03 03:08
|sell
|3341
|0.10
|1.1942
|1.1972
|1.1902
|6682
|2005.10.04 07:59
|close
|3341
|0.10
|1.1914
|1.1972
|1.1902
|28.00
|44291.00
|6683
|2005.10.04 07:59
|buy
|3342
|0.10
|1.1914
|1.1884
|1.1954
|6684
|2005.10.04 15:33
|close
|3342
|0.10
|1.1939
|1.1884
|1.1954
|25.00
|44316.00
|6685
|2005.10.04 15:33
|sell
|3343
|0.10
|1.1939
|1.1969
|1.1899
|6686
|2005.10.05 07:18
|close
|3343
|0.10
|1.1948
|1.1969
|1.1899
|-9.00
|44307.00
|6687
|2005.10.05 07:18
|buy
|3344
|0.10
|1.1948
|1.1918
|1.1988
|6688
|2005.10.05 21:59
|t/p
|3344
|0.10
|1.1988
|1.1918
|1.1988
|40.00
|44347.00
|6689
|2005.10.05 23:59
|sell
|3345
|0.10
|1.2013
|1.2043
|1.1973
|6690
|2005.10.06 00:59
|s/l
|3345
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.1973
|-30.00
|44317.00
|6691
|2005.10.06 02:37
|buy
|3346
|0.10
|1.2040
|1.2010
|1.2080
|6692
|2005.10.06 08:29
|close
|3346
|0.10
|1.2066
|1.2010
|1.2080
|26.00
|44343.00
|6693
|2005.10.06 08:29
|sell
|3347
|0.10
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|6694
|2005.10.06 13:59
|s/l
|3347
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2026
|-30.00
|44313.00
|6695
|2005.10.06 14:59
|sell
|3348
|0.10
|1.2134
|1.2164
|1.2094
|6696
|2005.10.06 16:11
|close
|3348
|0.10
|1.2134
|1.2164
|1.2094
|0.00
|44313.00
|6697
|2005.10.06 16:11
|buy
|3349
|0.10
|1.2134
|1.2104
|1.2174
|6698
|2005.10.06 17:59
|t/p
|3349
|0.10
|1.2174
|1.2104
|1.2174
|40.00
|44353.00
|6699
|2005.10.07 16:59
|sell
|3350
|0.10
|1.2115
|1.2145
|1.2075
|6700
|2005.10.10 07:59
|s/l
|3350
|0.10
|1.2145
|1.2145
|1.2075
|-30.00
|44323.00
|6701
|2005.10.10 16:59
|sell
|3351
|0.10
|1.2059
|1.2089
|1.2019
|6702
|2005.10.11 12:44
|t/p
|3351
|0.10
|1.2019
|1.2089
|1.2019
|40.00
|44363.00
|6703
|2005.10.12 12:59
|sell
|3352
|0.10
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|6704
|2005.10.12 15:57
|close
|3352
|0.10
|1.2029
|1.2050
|1.1980
|-9.00
|44354.00
|6705
|2005.10.12 15:57
|buy
|3353
|0.10
|1.2029
|1.1999
|1.2069
|6706
|2005.10.12 17:28
|close
|3353
|0.10
|1.2038
|1.1999
|1.2069
|9.00
|44363.00
|6707
|2005.10.12 17:28
|sell
|3354
|0.10
|1.2038
|1.2068
|1.1998
|6708
|2005.10.12 23:59
|close
|3354
|0.10
|1.2025
|1.2068
|1.1998
|13.00
|44376.00
|6709
|2005.10.12 23:59
|buy
|3355
|0.10
|1.2025
|1.1995
|1.2065
|6710
|2005.10.13 01:59
|s/l
|3355
|0.10
|1.1995
|1.1995
|1.2065
|-30.00
|44346.00
|6711
|2005.10.13 05:14
|sell
|3356
|0.10
|1.1991
|1.2021
|1.1951
|6712
|2005.10.13 09:57
|close
|3356
|0.10
|1.1977
|1.2021
|1.1951
|14.00
|44360.00
|6713
|2005.10.13 09:57
|buy
|3357
|0.10
|1.1977
|1.1947
|1.2017
|6714
|2005.10.13 12:59
|s/l
|3357
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.2017
|-30.00
|44330.00
|6715
|2005.10.13 14:59
|sell
|3358
|0.10
|1.1935
|1.1965
|1.1895
|6716
|2005.10.13 16:59
|s/l
|3358
|0.10
|1.1965
|1.1965
|1.1895
|-30.00
|44300.00
|6717
|2005.10.14 04:59
|buy
|3359
|0.10
|1.2034
|1.2004
|1.2074
|6718
|2005.10.14 05:59
|close
|3359
|0.10
|1.2034
|1.2004
|1.2074
|0.00
|44300.00
|6719
|2005.10.14 05:59
|sell
|3360
|0.10
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|6720
|2005.10.14 07:58
|close
|3360
|0.10
|1.2016
|1.2064
|1.1994
|18.00
|44318.00
|6721
|2005.10.14 07:58
|buy
|3361
|0.10
|1.2016
|1.1986
|1.2056
|6722
|2005.10.14 11:00
|s/l
|3361
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2056
|-30.00
|44288.00
|6723
|2005.10.14 11:59
|sell
|3362
|0.10
|1.1993
|1.2023
|1.1953
|6724
|2005.10.14 12:59
|close
|3362
|0.10
|1.1985
|1.2023
|1.1953
|8.00
|44296.00
|6725
|2005.10.14 12:59
|buy
|3363
|0.10
|1.1985
|1.1955
|1.2025
|6726
|2005.10.14 14:33
|t/p
|3363
|0.10
|1.2025
|1.1955
|1.2025
|40.00
|44336.00
|6727
|2005.10.14 17:18
|sell
|3364
|0.10
|1.2086
|1.2116
|1.2046
|6728
|2005.10.17 02:46
|s/l
|3364
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2046
|-30.00
|44306.00
|6729
|2005.10.17 06:59
|sell
|3365
|0.10
|1.2089
|1.2119
|1.2049
|6730
|2005.10.17 09:59
|t/p
|3365
|0.10
|1.2049
|1.2119
|1.2049
|40.00
|44346.00
|6731
|2005.10.17 11:58
|buy
|3366
|0.10
|1.2030
|1.2000
|1.2070
|6732
|2005.10.17 14:59
|close
|3366
|0.10
|1.2029
|1.2000
|1.2070
|-1.00
|44345.00
|6733
|2005.10.17 14:59
|sell
|3367
|0.10
|1.2029
|1.2059
|1.1989
|6734
|2005.10.17 16:59
|s/l
|3367
|0.10
|1.2059
|1.2059
|1.1989
|-30.00
|44315.00
|6735
|2005.10.18 01:49
|buy
|3368
|0.10
|1.1997
|1.1967
|1.2037
|6736
|2005.10.18 06:59
|close
|3368
|0.10
|1.1989
|1.1967
|1.2037
|-8.00
|44307.00
|6737
|2005.10.18 06:59
|sell
|3369
|0.10
|1.1989
|1.2019
|1.1949
|6738
|2005.10.18 10:59
|t/p
|3369
|0.10
|1.1949
|1.2019
|1.1949
|40.00
|44347.00
|6739
|2005.10.18 12:40
|sell
|3370
|0.10
|1.1947
|1.1977
|1.1907
|6740
|2005.10.19 06:59
|t/p
|3370
|0.10
|1.1907
|1.1977
|1.1907
|40.00
|44387.00
|6741
|2005.10.19 07:59
|sell
|3371
|0.10
|1.1900
|1.1930
|1.1860
|6742
|2005.10.19 08:59
|close
|3371
|0.10
|1.1889
|1.1930
|1.1860
|11.00
|44398.00
|6743
|2005.10.19 08:59
|buy
|3372
|0.10
|1.1889
|1.1859
|1.1929
|6744
|2005.10.19 09:59
|t/p
|3372
|0.10
|1.1929
|1.1859
|1.1929
|40.00
|44438.00
|6745
|2005.10.19 13:39
|buy
|3373
|0.10
|1.1947
|1.1917
|1.1987
|6746
|2005.10.19 16:56
|close
|3373
|0.10
|1.1985
|1.1917
|1.1987
|38.00
|44476.00
|6747
|2005.10.19 16:56
|sell
|3374
|0.10
|1.1985
|1.2015
|1.1945
|6748
|2005.10.19 18:53
|close
|3374
|0.10
|1.1968
|1.2015
|1.1945
|17.00
|44493.00
|6749
|2005.10.19 18:53
|buy
|3375
|0.10
|1.1968
|1.1938
|1.2008
|6750
|2005.10.19 21:59
|close
|3375
|0.10
|1.1999
|1.1938
|1.2008
|31.00
|44524.00
|6751
|2005.10.19 21:59
|sell
|3376
|0.10
|1.1999
|1.2029
|1.1959
|6752
|2005.10.20 09:28
|close
|3376
|0.10
|1.1974
|1.2029
|1.1959
|25.00
|44549.00
|6753
|2005.10.20 09:28
|buy
|3377
|0.10
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|6754
|2005.10.20 10:34
|close
|3377
|0.10
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|0.00
|44549.00
|6755
|2005.10.20 10:34
|sell
|3378
|0.10
|1.1974
|1.2004
|1.1934
|6756
|2005.10.20 11:59
|close
|3378
|0.10
|1.1959
|1.2004
|1.1934
|15.00
|44564.00
|6757
|2005.10.20 11:59
|buy
|3379
|0.10
|1.1959
|1.1929
|1.1999
|6758
|2005.10.20 12:59
|close
|3379
|0.10
|1.1963
|1.1929
|1.1999
|4.00
|44568.00
|6759
|2005.10.20 12:59
|sell
|3380
|0.10
|1.1963
|1.1993
|1.1923
|6760
|2005.10.20 18:59
|s/l
|3380
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.1923
|-30.00
|44538.00
|6761
|2005.10.21 01:59
|buy
|3381
|0.10
|1.2051
|1.2021
|1.2091
|6762
|2005.10.21 02:59
|close
|3381
|0.10
|1.2055
|1.2021
|1.2091
|4.00
|44542.00
|6763
|2005.10.21 02:59
|sell
|3382
|0.10
|1.2055
|1.2085
|1.2015
|6764
|2005.10.21 11:00
|t/p
|3382
|0.10
|1.2015
|1.2085
|1.2015
|40.00
|44582.00
|6765
|2005.10.21 11:59
|buy
|3383
|0.10
|1.2007
|1.1977
|1.2047
|6766
|2005.10.21 13:59
|close
|3383
|0.10
|1.2036
|1.1977
|1.2047
|29.00
|44611.00
|6767
|2005.10.21 13:59
|sell
|3384
|0.10
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|6768
|2005.10.21 15:59
|t/p
|3384
|0.10
|1.1996
|1.2066
|1.1996
|40.00
|44651.00
|6769
|2005.10.21 16:59
|sell
|3385
|0.10
|1.1959
|1.1989
|1.1919
|6770
|2005.10.21 19:26
|close
|3385
|0.10
|1.1945
|1.1989
|1.1919
|14.00
|44665.00
|6771
|2005.10.21 19:26
|buy
|3386
|0.10
|1.1945
|1.1915
|1.1985
|6772
|2005.10.23 23:34
|close
|3386
|0.10
|1.1949
|1.1915
|1.1985
|4.00
|44669.00
|6773
|2005.10.23 23:34
|sell
|3387
|0.10
|1.1949
|1.1979
|1.1909
|6774
|2005.10.24 14:59
|s/l
|3387
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.1909
|-30.00
|44639.00
|6775
|2005.10.24 15:59
|sell
|3388
|0.10
|1.1996
|1.2026
|1.1956
|6776
|2005.10.24 16:59
|close
|3388
|0.10
|1.1993
|1.2026
|1.1956
|3.00
|44642.00
|6777
|2005.10.24 16:59
|buy
|3389
|0.10
|1.1993
|1.1963
|1.2033
|6778
|2005.10.24 17:59
|close
|3389
|0.10
|1.1995
|1.1963
|1.2033
|2.00
|44644.00
|6779
|2005.10.24 17:59
|sell
|3390
|0.10
|1.1995
|1.2025
|1.1955
|6780
|2005.10.25 01:00
|t/p
|3390
|0.10
|1.1955
|1.2025
|1.1955
|40.00
|44684.00
|6781
|2005.10.25 05:21
|sell
|3391
|0.10
|1.1973
|1.2003
|1.1933
|6782
|2005.10.25 08:59
|s/l
|3391
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.1933
|-30.00
|44654.00
|6783
|2005.10.25 09:59
|sell
|3392
|0.10
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|6784
|2005.10.25 13:59
|s/l
|3392
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.1994
|-30.00
|44624.00
|6785
|2005.10.25 16:27
|sell
|3393
|0.10
|1.2104
|1.2134
|1.2064
|6786
|2005.10.26 00:59
|close
|3393
|0.10
|1.2095
|1.2134
|1.2064
|9.00
|44633.00
|6787
|2005.10.26 00:59
|buy
|3394
|0.10
|1.2095
|1.2065
|1.2135
|6788
|2005.10.26 02:59
|close
|3394
|0.10
|1.2105
|1.2065
|1.2135
|10.00
|44643.00
|6789
|2005.10.26 02:59
|sell
|3395
|0.10
|1.2105
|1.2135
|1.2065
|6790
|2005.10.26 09:47
|t/p
|3395
|0.10
|1.2065
|1.2135
|1.2065
|40.00
|44683.00
|6791
|2005.10.26 11:49
|buy
|3396
|0.10
|1.2068
|1.2038
|1.2108
|6792
|2005.10.26 15:45
|close
|3396
|0.10
|1.2085
|1.2038
|1.2108
|17.00
|44700.00
|6793
|2005.10.26 15:45
|sell
|3397
|0.10
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|6794
|2005.10.27 03:59
|s/l
|3397
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.2045
|-30.00
|44670.00
|6795
|2005.10.27 06:59
|sell
|3398
|0.10
|1.2105
|1.2135
|1.2065
|6796
|2005.10.27 07:59
|close
|3398
|0.10
|1.2103
|1.2135
|1.2065
|2.00
|44672.00
|6797
|2005.10.27 07:59
|buy
|3399
|0.10
|1.2103
|1.2073
|1.2143
|6798
|2005.10.27 10:33
|t/p
|3399
|0.10
|1.2143
|1.2073
|1.2143
|40.00
|44712.00
|6799
|2005.10.27 10:59
|buy
|3400
|0.10
|1.2122
|1.2092
|1.2162
|6800
|2005.10.27 12:09
|close
|3400
|0.10
|1.2138
|1.2092
|1.2162
|16.00
|44728.00
|6801
|2005.10.27 12:09
|sell
|3401
|0.10
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|6802
|2005.10.27 16:59
|close
|3401
|0.10
|1.2142
|1.2168
|1.2098
|-4.00
|44724.00
|6803
|2005.10.27 16:59
|buy
|3402
|0.10
|1.2142
|1.2112
|1.2182
|6804
|2005.10.28 09:21
|close
|3402
|0.10
|1.2158
|1.2112
|1.2182
|16.00
|44740.00
|6805
|2005.10.28 09:21
|sell
|3403
|0.10
|1.2158
|1.2188
|1.2118
|6806
|2005.10.28 10:26
|close
|3403
|0.10
|1.2147
|1.2188
|1.2118
|11.00
|44751.00
|6807
|2005.10.28 10:26
|buy
|3404
|0.10
|1.2147
|1.2117
|1.2187
|6808
|2005.10.28 12:59
|s/l
|3404
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2187
|-30.00
|44721.00
|6809
|2005.10.28 14:32
|sell
|3405
|0.10
|1.2128
|1.2158
|1.2088
|6810
|2005.10.28 16:59
|t/p
|3405
|0.10
|1.2088
|1.2158
|1.2088
|40.00
|44761.00
|6811
|2005.10.28 18:59
|sell
|3406
|0.10
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|6812
|2005.10.31 13:49
|t/p
|3406
|0.10
|1.2025
|1.2095
|1.2025
|40.00
|44801.00
|6813
|2005.10.31 14:52
|buy
|3407
|0.10
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|6814
|2005.11.01 01:59
|s/l
|3407
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2045
|-30.00
|44771.00
|6815
|2005.11.01 09:24
|sell
|3408
|0.10
|1.2002
|1.2032
|1.1962
|6816
|2005.11.01 11:54
|close
|3408
|0.10
|1.2001
|1.2032
|1.1962
|1.00
|44772.00
|6817
|2005.11.01 11:54
|buy
|3409
|0.10
|1.2001
|1.1971
|1.2041
|6818
|2005.11.01 12:59
|close
|3409
|0.10
|1.2017
|1.1971
|1.2041
|16.00
|44788.00
|6819
|2005.11.01 12:59
|sell
|3410
|0.10
|1.2017
|1.2047
|1.1977
|6820
|2005.11.01 17:55
|close
|3410
|0.10
|1.1997
|1.2047
|1.1977
|20.00
|44808.00
|6821
|2005.11.01 17:55
|buy
|3411
|0.10
|1.1997
|1.1967
|1.2037
|6822
|2005.11.01 23:54
|close
|3411
|0.10
|1.2036
|1.1967
|1.2037
|39.00
|44847.00
|6823
|2005.11.01 23:54
|sell
|3412
|0.10
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|6824
|2005.11.02 12:00
|t/p
|3412
|0.10
|1.1996
|1.2066
|1.1996
|40.00
|44887.00
|6825
|2005.11.02 15:46
|sell
|3413
|0.10
|1.2039
|1.2069
|1.1999
|6826
|2005.11.02 16:48
|s/l
|3413
|0.10
|1.2069
|1.2069
|1.1999
|-30.00
|44857.00
|6827
|2005.11.02 17:59
|buy
|3414
|0.10
|1.2063
|1.2033
|1.2103
|6828
|2005.11.03 12:24
|close
|3414
|0.10
|1.2061
|1.2033
|1.2103
|-2.00
|44855.00
|6829
|2005.11.03 12:24
|sell
|3415
|0.10
|1.2061
|1.2091
|1.2021
|6830
|2005.11.03 13:59
|t/p
|3415
|0.10
|1.2021
|1.2091
|1.2021
|40.00
|44895.00
|6831
|2005.11.03 14:50
|sell
|3416
|0.10
|1.2014
|1.2044
|1.1974
|6832
|2005.11.03 16:59
|t/p
|3416
|0.10
|1.1974
|1.2044
|1.1974
|40.00
|44935.00
|6833
|2005.11.03 18:06
|buy
|3417
|0.10
|1.1957
|1.1927
|1.1997
|6834
|2005.11.04 14:20
|s/l
|3417
|0.10
|1.1927
|1.1927
|1.1997
|-30.00
|44905.00
|6835
|2005.11.04 16:55
|buy
|3418
|0.10
|1.1812
|1.1782
|1.1852
|6836
|2005.11.07 01:59
|close
|3418
|0.10
|1.1813
|1.1782
|1.1852
|1.00
|44906.00
|6837
|2005.11.07 01:59
|sell
|3419
|0.10
|1.1813
|1.1843
|1.1773
|6838
|2005.11.07 14:56
|close
|3419
|0.10
|1.1788
|1.1843
|1.1773
|25.00
|44931.00
|6839
|2005.11.07 14:56
|buy
|3420
|0.10
|1.1788
|1.1758
|1.1828
|6840
|2005.11.07 16:30
|close
|3420
|0.10
|1.1799
|1.1758
|1.1828
|11.00
|44942.00
|6841
|2005.11.07 16:30
|sell
|3421
|0.10
|1.1799
|1.1829
|1.1759
|6842
|2005.11.07 17:49
|close
|3421
|0.10
|1.1791
|1.1829
|1.1759
|8.00
|44950.00
|6843
|2005.11.07 17:49
|buy
|3422
|0.10
|1.1791
|1.1761
|1.1831
|6844
|2005.11.08 01:54
|s/l
|3422
|0.10
|1.1761
|1.1761
|1.1831
|-30.00
|44920.00
|6845
|2005.11.08 09:19
|buy
|3423
|0.10
|1.1716
|1.1686
|1.1756
|6846
|2005.11.08 10:50
|close
|3423
|0.10
|1.1744
|1.1686
|1.1756
|28.00
|44948.00
|6847
|2005.11.08 10:50
|sell
|3424
|0.10
|1.1744
|1.1774
|1.1704
|6848
|2005.11.08 12:29
|close
|3424
|0.10
|1.1725
|1.1774
|1.1704
|19.00
|44967.00
|6849
|2005.11.08 12:29
|buy
|3425
|0.10
|1.1725
|1.1695
|1.1765
|6850
|2005.11.08 16:10
|t/p
|3425
|0.10
|1.1765
|1.1695
|1.1765
|40.00
|45007.00
|6851
|2005.11.08 16:33
|buy
|3426
|0.10
|1.1758
|1.1728
|1.1798
|6852
|2005.11.08 19:47
|close
|3426
|0.10
|1.1791
|1.1728
|1.1798
|33.00
|45040.00
|6853
|2005.11.08 19:47
|sell
|3427
|0.10
|1.1791
|1.1821
|1.1751
|6854
|2005.11.09 11:59
|t/p
|3427
|0.10
|1.1751
|1.1821
|1.1751
|40.00
|45080.00
|6855
|2005.11.09 13:58
|buy
|3428
|0.10
|1.1741
|1.1711
|1.1781
|6856
|2005.11.09 13:59
|t/p
|3428
|0.10
|1.1781
|1.1711
|1.1781
|40.00
|45120.00
|6857
|2005.11.09 15:33
|buy
|3429
|0.10
|1.1732
|1.1702
|1.1772
|6858
|2005.11.09 16:47
|close
|3429
|0.10
|1.1734
|1.1702
|1.1772
|2.00
|45122.00
|6859
|2005.11.09 16:47
|sell
|3430
|0.10
|1.1734
|1.1764
|1.1694
|6860
|2005.11.09 18:59
|s/l
|3430
|0.10
|1.1764
|1.1764
|1.1694
|-30.00
|45092.00
|6861
|2005.11.10 00:27
|sell
|3431
|0.10
|1.1775
|1.1805
|1.1735
|6862
|2005.11.10 08:59
|close
|3431
|0.10
|1.1768
|1.1805
|1.1735
|7.00
|45099.00
|6863
|2005.11.10 08:59
|buy
|3432
|0.10
|1.1768
|1.1738
|1.1808
|6864
|2005.11.10 12:43
|close
|3432
|0.10
|1.1785
|1.1738
|1.1808
|17.00
|45116.00
|6865
|2005.11.10 12:43
|sell
|3433
|0.10
|1.1785
|1.1815
|1.1745
|6866
|2005.11.10 13:43
|close
|3433
|0.10
|1.1766
|1.1815
|1.1745
|19.00
|45135.00
|6867
|2005.11.10 13:43
|buy
|3434
|0.10
|1.1766
|1.1736
|1.1806
|6868
|2005.11.10 15:10
|s/l
|3434
|0.10
|1.1736
|1.1736
|1.1806
|-30.00
|45105.00
|6869
|2005.11.10 15:10
|buy
|3435
|0.10
|1.1736
|1.1706
|1.1776
|6870
|2005.11.10 16:11
|close
|3435
|0.10
|1.1747
|1.1706
|1.1776
|11.00
|45116.00
|6871
|2005.11.10 16:11
|sell
|3436
|0.10
|1.1747
|1.1777
|1.1707
|6872
|2005.11.10 19:59
|t/p
|3436
|0.10
|1.1707
|1.1777
|1.1707
|40.00
|45156.00
|6873
|2005.11.10 20:59
|buy
|3437
|0.10
|1.1682
|1.1652
|1.1722
|6874
|2005.11.11 10:51
|close
|3437
|0.10
|1.1699
|1.1652
|1.1722
|17.00
|45173.00
|6875
|2005.11.11 10:51
|sell
|3438
|0.10
|1.1699
|1.1729
|1.1659
|6876
|2005.11.11 11:59
|close
|3438
|0.10
|1.1694
|1.1729
|1.1659
|5.00
|45178.00
|6877
|2005.11.11 11:59
|buy
|3439
|0.10
|1.1694
|1.1664
|1.1734
|6878
|2005.11.11 15:59
|close
|3439
|0.10
|1.1707
|1.1664
|1.1734
|13.00
|45191.00
|6879
|2005.11.11 15:59
|sell
|3440
|0.10
|1.1707
|1.1737
|1.1667
|6880
|2005.11.14 01:06
|s/l
|3440
|0.10
|1.1737
|1.1737
|1.1667
|-30.00
|45161.00
|6881
|2005.11.14 06:59
|buy
|3441
|0.10
|1.1757
|1.1727
|1.1797
|6882
|2005.11.14 12:59
|s/l
|3441
|0.10
|1.1727
|1.1727
|1.1797
|-30.00
|45131.00
|6883
|2005.11.14 14:22
|buy
|3442
|0.10
|1.1698
|1.1668
|1.1738
|6884
|2005.11.14 15:41
|close
|3442
|0.10
|1.1707
|1.1668
|1.1738
|9.00
|45140.00
|6885
|2005.11.14 15:41
|sell
|3443
|0.10
|1.1707
|1.1737
|1.1667
|6886
|2005.11.14 17:55
|t/p
|3443
|0.10
|1.1667
|1.1737
|1.1667
|40.00
|45180.00
|6887
|2005.11.15 12:59
|sell
|3444
|0.10
|1.1662
|1.1692
|1.1622
|6888
|2005.11.15 15:13
|close
|3444
|0.10
|1.1677
|1.1692
|1.1622
|-15.00
|45165.00
|6889
|2005.11.15 15:13
|buy
|3445
|0.10
|1.1677
|1.1647
|1.1717
|6890
|2005.11.15 17:14
|close
|3445
|0.10
|1.1698
|1.1647
|1.1717
|21.00
|45186.00
|6891
|2005.11.15 17:14
|sell
|3446
|0.10
|1.1698
|1.1728
|1.1658
|6892
|2005.11.15 20:59
|s/l
|3446
|0.10
|1.1728
|1.1728
|1.1658
|-30.00
|45156.00
|6893
|2005.11.16 13:59
|sell
|3447
|0.10
|1.1698
|1.1728
|1.1658
|6894
|2005.11.16 14:59
|t/p
|3447
|0.10
|1.1658
|1.1728
|1.1658
|40.00
|45196.00
|6895
|2005.11.16 15:46
|buy
|3448
|0.10
|1.1649
|1.1619
|1.1689
|6896
|2005.11.16 17:20
|t/p
|3448
|0.10
|1.1689
|1.1619
|1.1689
|40.00
|45236.00
|6897
|2005.11.17 04:34
|sell
|3449
|0.10
|1.1678
|1.1708
|1.1638
|6898
|2005.11.17 08:42
|close
|3449
|0.10
|1.1654
|1.1708
|1.1638
|24.00
|45260.00
|6899
|2005.11.17 08:42
|buy
|3450
|0.10
|1.1654
|1.1624
|1.1694
|6900
|2005.11.17 09:51
|close
|3450
|0.10
|1.1691
|1.1624
|1.1694
|37.00
|45297.00
|6901
|2005.11.17 09:51
|sell
|3451
|0.10
|1.1691
|1.1721
|1.1651
|6902
|2005.11.17 14:58
|close
|3451
|0.10
|1.1675
|1.1721
|1.1651
|16.00
|45313.00
|6903
|2005.11.17 14:58
|buy
|3452
|0.10
|1.1675
|1.1645
|1.1715
|6904
|2005.11.17 15:59
|t/p
|3452
|0.10
|1.1715
|1.1645
|1.1715
|40.00
|45353.00
|6905
|2005.11.18 07:59
|buy
|3453
|0.10
|1.1715
|1.1685
|1.1755
|6906
|2005.11.18 08:59
|s/l
|3453
|0.10
|1.1685
|1.1685
|1.1755
|-30.00
|45323.00
|6907
|2005.11.18 15:31
|sell
|3454
|0.10
|1.1770
|1.1800
|1.1730
|6908
|2005.11.18 15:59
|t/p
|3454
|0.10
|1.1730
|1.1800
|1.1730
|40.00
|45363.00
|6909
|2005.11.18 16:20
|buy
|3455
|0.10
|1.1707
|1.1677
|1.1747
|6910
|2005.11.18 17:33
|t/p
|3455
|0.10
|1.1747
|1.1677
|1.1747
|40.00
|45403.00
|6911
|2005.11.18 17:33
|sell
|3456
|0.10
|1.1749
|1.1779
|1.1709
|6912
|2005.11.20 23:00
|s/l
|3456
|0.10
|1.1779
|1.1779
|1.1709
|-30.00
|45373.00
|6913
|2005.11.21 07:59
|sell
|3457
|0.10
|1.1778
|1.1808
|1.1738
|6914
|2005.11.21 09:22
|s/l
|3457
|0.10
|1.1808
|1.1808
|1.1738
|-30.00
|45343.00
|6915
|2005.11.21 10:23
|sell
|3458
|0.10
|1.1828
|1.1858
|1.1788
|6916
|2005.11.21 15:23
|close
|3458
|0.10
|1.1821
|1.1858
|1.1788
|7.00
|45350.00
|6917
|2005.11.21 15:23
|buy
|3459
|0.10
|1.1821
|1.1791
|1.1861
|6918
|2005.11.21 15:59
|s/l
|3459
|0.10
|1.1791
|1.1791
|1.1861
|-30.00
|45320.00
|6919
|2005.11.21 17:16
|buy
|3460
|0.10
|1.1731
|1.1701
|1.1771
|6920
|2005.11.22 09:59
|s/l
|3460
|0.10
|1.1701
|1.1701
|1.1771
|-30.00
|45290.00
|6921
|2005.11.22 11:37
|sell
|3461
|0.10
|1.1712
|1.1742
|1.1672
|6922
|2005.11.22 12:44
|close
|3461
|0.10
|1.1698
|1.1742
|1.1672
|14.00
|45304.00
|6923
|2005.11.22 12:44
|buy
|3462
|0.10
|1.1698
|1.1668
|1.1738
|6924
|2005.11.22 15:47
|close
|3462
|0.10
|1.1698
|1.1668
|1.1738
|0.00
|45304.00
|6925
|2005.11.22 15:47
|sell
|3463
|0.10
|1.1698
|1.1728
|1.1658
|6926
|2005.11.22 16:45
|s/l
|3463
|0.10
|1.1728
|1.1728
|1.1658
|-30.00
|45274.00
|6927
|2005.11.22 16:59
|buy
|3464
|0.10
|1.1716
|1.1686
|1.1756
|6928
|2005.11.22 18:59
|close
|3464
|0.10
|1.1744
|1.1686
|1.1756
|28.00
|45302.00
|6929
|2005.11.22 18:59
|sell
|3465
|0.10
|1.1744
|1.1774
|1.1704
|6930
|2005.11.22 19:59
|s/l
|3465
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1704
|-30.00
|45272.00
|6931
|2005.11.22 20:30
|buy
|3466
|0.10
|1.1805
|1.1775
|1.1845
|6932
|2005.11.23 07:13
|close
|3466
|0.10
|1.1836
|1.1775
|1.1845
|31.00
|45303.00
|6933
|2005.11.23 07:13
|sell
|3467
|0.10
|1.1836
|1.1866
|1.1796
|6934
|2005.11.23 08:20
|close
|3467
|0.10
|1.1826
|1.1866
|1.1796
|10.00
|45313.00
|6935
|2005.11.23 08:20
|buy
|3468
|0.10
|1.1826
|1.1796
|1.1866
|6936
|2005.11.23 10:00
|s/l
|3468
|0.10
|1.1796
|1.1796
|1.1866
|-30.00
|45283.00
|6937
|2005.11.23 10:30
|buy
|3469
|0.10
|1.1795
|1.1765
|1.1835
|6938
|2005.11.23 11:30
|close
|3469
|0.10
|1.1805
|1.1765
|1.1835
|10.00
|45293.00
|6939
|2005.11.23 11:30
|sell
|3470
|0.10
|1.1805
|1.1835
|1.1765
|6940
|2005.11.23 15:35
|close
|3470
|0.10
|1.1802
|1.1835
|1.1765
|3.00
|45296.00
|6941
|2005.11.23 15:35
|buy
|3471
|0.10
|1.1802
|1.1772
|1.1842
|6942
|2005.11.23 21:59
|close
|3471
|0.10
|1.1823
|1.1772
|1.1842
|21.00
|45317.00
|6943
|2005.11.23 21:59
|sell
|3472
|0.10
|1.1823
|1.1853
|1.1783
|6944
|2005.11.24 07:57
|close
|3472
|0.10
|1.1796
|1.1853
|1.1783
|27.00
|45344.00
|6945
|2005.11.24 07:57
|buy
|3473
|0.10
|1.1796
|1.1766
|1.1836
|6946
|2005.11.24 11:29
|close
|3473
|0.10
|1.1806
|1.1766
|1.1836
|10.00
|45354.00
|6947
|2005.11.24 11:29
|sell
|3474
|0.10
|1.1806
|1.1836
|1.1766
|6948
|2005.11.24 13:33
|close
|3474
|0.10
|1.1785
|1.1836
|1.1766
|21.00
|45375.00
|6949
|2005.11.24 13:33
|buy
|3475
|0.10
|1.1785
|1.1755
|1.1825
|6950
|2005.11.25 02:59
|close
|3475
|0.10
|1.1775
|1.1755
|1.1825
|-10.00
|45365.00
|6951
|2005.11.25 02:59
|sell
|3476
|0.10
|1.1775
|1.1805
|1.1735
|6952
|2005.11.25 08:46
|close
|3476
|0.10
|1.1752
|1.1805
|1.1735
|23.00
|45388.00
|6953
|2005.11.25 08:46
|buy
|3477
|0.10
|1.1752
|1.1722
|1.1792
|6954
|2005.11.25 10:59
|close
|3477
|0.10
|1.1759
|1.1722
|1.1792
|7.00
|45395.00
|6955
|2005.11.25 10:59
|sell
|3478
|0.10
|1.1759
|1.1789
|1.1719
|6956
|2005.11.25 16:22
|close
|3478
|0.10
|1.1728
|1.1789
|1.1719
|31.00
|45426.00
|6957
|2005.11.25 16:22
|buy
|3479
|0.10
|1.1728
|1.1698
|1.1768
|6958
|2005.11.28 00:59
|s/l
|3479
|0.10
|1.1698
|1.1698
|1.1768
|-30.00
|45396.00
|6959
|2005.11.28 10:59
|sell
|3480
|0.10
|1.1716
|1.1746
|1.1676
|6960
|2005.11.28 13:59
|close
|3480
|0.10
|1.1717
|1.1746
|1.1676
|-1.00
|45395.00
|6961
|2005.11.28 13:59
|buy
|3481
|0.10
|1.1717
|1.1687
|1.1757
|6962
|2005.11.28 15:59
|t/p
|3481
|0.10
|1.1757
|1.1687
|1.1757
|40.00
|45435.00
|6963
|2005.11.28 17:41
|sell
|3482
|0.10
|1.1805
|1.1835
|1.1765
|6964
|2005.11.28 18:59
|s/l
|3482
|0.10
|1.1835
|1.1835
|1.1765
|-30.00
|45405.00
|6965
|2005.11.28 20:09
|sell
|3483
|0.10
|1.1874
|1.1904
|1.1834
|6966
|2005.11.29 01:59
|t/p
|3483
|0.10
|1.1834
|1.1904
|1.1834
|40.00
|45445.00
|6967
|2005.11.29 07:59
|sell
|3484
|0.10
|1.1832
|1.1862
|1.1792
|6968
|2005.11.29 12:59
|close
|3484
|0.10
|1.1808
|1.1862
|1.1792
|24.00
|45469.00
|6969
|2005.11.29 12:59
|buy
|3485
|0.10
|1.1808
|1.1778
|1.1848
|6970
|2005.11.29 13:59
|s/l
|3485
|0.10
|1.1778
|1.1778
|1.1848
|-30.00
|45439.00
|6971
|2005.11.29 14:50
|buy
|3486
|0.10
|1.1757
|1.1727
|1.1797
|6972
|2005.11.29 15:51
|close
|3486
|0.10
|1.1781
|1.1727
|1.1797
|24.00
|45463.00
|6973
|2005.11.29 15:51
|sell
|3487
|0.10
|1.1781
|1.1811
|1.1741
|6974
|2005.11.30 08:59
|close
|3487
|0.10
|1.1777
|1.1811
|1.1741
|4.00
|45467.00
|6975
|2005.11.30 08:59
|buy
|3488
|0.10
|1.1777
|1.1747
|1.1817
|6976
|2005.11.30 15:32
|close
|3488
|0.10
|1.1775
|1.1747
|1.1817
|-2.00
|45465.00
|6977
|2005.11.30 15:32
|sell
|3489
|0.10
|1.1775
|1.1805
|1.1735
|6978
|2005.11.30 16:54
|close
|3489
|0.10
|1.1786
|1.1805
|1.1735
|-11.00
|45454.00
|6979
|2005.11.30 16:54
|buy
|3490
|0.10
|1.1786
|1.1756
|1.1826
|6980
|2005.11.30 18:59
|close
|3490
|0.10
|1.1789
|1.1756
|1.1826
|3.00
|45457.00
|6981
|2005.11.30 18:59
|sell
|3491
|0.10
|1.1789
|1.1819
|1.1749
|6982
|2005.12.01 06:59
|close
|3491
|0.10
|1.1780
|1.1819
|1.1749
|9.00
|45466.00
|6983
|2005.12.01 06:59
|buy
|3492
|0.10
|1.1780
|1.1750
|1.1820
|6984
|2005.12.01 13:48
|s/l
|3492
|0.10
|1.1750
|1.1750
|1.1820
|-30.00
|45436.00
|6985
|2005.12.01 13:55
|sell
|3493
|0.10
|1.1754
|1.1784
|1.1714
|6986
|2005.12.01 14:59
|t/p
|3493
|0.10
|1.1714
|1.1784
|1.1714
|40.00
|45476.00
|6987
|2005.12.01 15:26
|buy
|3494
|0.10
|1.1707
|1.1677
|1.1747
|6988
|2005.12.01 16:30
|close
|3494
|0.10
|1.1715
|1.1677
|1.1747
|8.00
|45484.00
|6989
|2005.12.01 16:30
|sell
|3495
|0.10
|1.1715
|1.1745
|1.1675
|6990
|2005.12.01 17:33
|close
|3495
|0.10
|1.1700
|1.1745
|1.1675
|15.00
|45499.00
|6991
|2005.12.01 17:33
|buy
|3496
|0.10
|1.1700
|1.1670
|1.1740
|6992
|2005.12.01 19:59
|t/p
|3496
|0.10
|1.1740
|1.1670
|1.1740
|40.00
|45539.00
|6993
|2005.12.02 06:59
|buy
|3497
|0.10
|1.1723
|1.1693
|1.1763
|6994
|2005.12.02 13:33
|s/l
|3497
|0.10
|1.1693
|1.1693
|1.1763
|-30.00
|45509.00
|6995
|2005.12.02 14:50
|sell
|3498
|0.10
|1.1729
|1.1759
|1.1689
|6996
|2005.12.02 14:59
|t/p
|3498
|0.10
|1.1689
|1.1759
|1.1689
|40.00
|45549.00
|6997
|2005.12.02 16:51
|buy
|3499
|0.10
|1.1690
|1.1660
|1.1730
|6998
|2005.12.05 11:59
|t/p
|3499
|0.10
|1.1730
|1.1660
|1.1730
|40.00
|45589.00
|6999
|2005.12.05 12:49
|sell
|3500
|0.10
|1.1744
|1.1774
|1.1704
|7000
|2005.12.05 13:59
|close
|3500
|0.10
|1.1769
|1.1774
|1.1704
|-25.00
|45564.00
|7001
|2005.12.05 13:59
|buy
|3501
|0.10
|1.1769
|1.1739
|1.1809
|7002
|2005.12.05 14:59
|close
|3501
|0.10
|1.1772
|1.1739
|1.1809
|3.00
|45567.00
|7003
|2005.12.05 14:59
|sell
|3502
|0.10
|1.1772
|1.1802
|1.1732
|7004
|2005.12.05 17:59
|s/l
|3502
|0.10
|1.1802
|1.1802
|1.1732
|-30.00
|45537.00
|7005
|2005.12.05 18:44
|sell
|3503
|0.10
|1.1811
|1.1841
|1.1771
|7006
|2005.12.05 19:57
|close
|3503
|0.10
|1.1796
|1.1841
|1.1771
|15.00
|45552.00
|7007
|2005.12.05 19:57
|buy
|3504
|0.10
|1.1796
|1.1766
|1.1836
|7008
|2005.12.06 10:14
|s/l
|3504
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1836
|-30.00
|45522.00
|7009
|2005.12.06 10:55
|sell
|3505
|0.10
|1.1777
|1.1807
|1.1737
|7010
|2005.12.06 14:32
|close
|3505
|0.10
|1.1779
|1.1807
|1.1737
|-2.00
|45520.00
|7011
|2005.12.06 14:32
|buy
|3506
|0.10
|1.1779
|1.1749
|1.1819
|7012
|2005.12.07 00:41
|close
|3506
|0.10
|1.1800
|1.1749
|1.1819
|21.00
|45541.00
|7013
|2005.12.07 00:41
|sell
|3507
|0.10
|1.1800
|1.1830
|1.1760
|7014
|2005.12.07 07:42
|t/p
|3507
|0.10
|1.1760
|1.1830
|1.1760
|40.00
|45581.00
|7015
|2005.12.07 10:59
|buy
|3508
|0.10
|1.1727
|1.1697
|1.1767
|7016
|2005.12.07 13:59
|close
|3508
|0.10
|1.1724
|1.1697
|1.1767
|-3.00
|45578.00
|7017
|2005.12.07 13:59
|sell
|3509
|0.10
|1.1724
|1.1754
|1.1684
|7018
|2005.12.07 15:59
|close
|3509
|0.10
|1.1725
|1.1754
|1.1684
|-1.00
|45577.00
|7019
|2005.12.07 15:59
|buy
|3510
|0.10
|1.1725
|1.1695
|1.1765
|7020
|2005.12.08 02:59
|close
|3510
|0.10
|1.1714
|1.1695
|1.1765
|-11.00
|45566.00
|7021
|2005.12.08 02:59
|sell
|3511
|0.10
|1.1714
|1.1744
|1.1674
|7022
|2005.12.08 08:58
|s/l
|3511
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1674
|-30.00
|45536.00
|7023
|2005.12.08 10:51
|buy
|3512
|0.10
|1.1764
|1.1734
|1.1804
|7024
|2005.12.08 13:59
|close
|3512
|0.10
|1.1775
|1.1734
|1.1804
|11.00
|45547.00
|7025
|2005.12.08 13:59
|sell
|3513
|0.10
|1.1775
|1.1805
|1.1735
|7026
|2005.12.08 15:59
|s/l
|3513
|0.10
|1.1805
|1.1805
|1.1735
|-30.00
|45517.00
|7027
|2005.12.08 18:59
|buy
|3514
|0.10
|1.1827
|1.1797
|1.1867
|7028
|2005.12.09 00:59
|s/l
|3514
|0.10
|1.1797
|1.1797
|1.1867
|-30.00
|45487.00
|7029
|2005.12.09 08:42
|buy
|3515
|0.10
|1.1782
|1.1752
|1.1822
|7030
|2005.12.09 09:59
|close
|3515
|0.10
|1.1776
|1.1752
|1.1822
|-6.00
|45481.00
|7031
|2005.12.09 09:59
|sell
|3516
|0.10
|1.1776
|1.1806
|1.1736
|7032
|2005.12.09 12:05
|s/l
|3516
|0.10
|1.1806
|1.1806
|1.1736
|-30.00
|45451.00
|7033
|2005.12.09 12:07
|sell
|3517
|0.10
|1.1809
|1.1839
|1.1769
|7034
|2005.12.12 03:15
|s/l
|3517
|0.10
|1.1839
|1.1839
|1.1769
|-30.00
|45421.00
|7035
|2005.12.12 03:56
|buy
|3518
|0.10
|1.1825
|1.1795
|1.1865
|7036
|2005.12.12 08:59
|t/p
|3518
|0.10
|1.1865
|1.1795
|1.1865
|40.00
|45461.00
|7037
|2005.12.12 10:05
|sell
|3519
|0.10
|1.1886
|1.1916
|1.1846
|7038
|2005.12.12 13:52
|s/l
|3519
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1846
|-30.00
|45431.00
|7039
|2005.12.12 13:59
|buy
|3520
|0.10
|1.1910
|1.1880
|1.1950
|7040
|2005.12.12 13:59
|t/p
|3520
|0.10
|1.1950
|1.1880
|1.1950
|40.00
|45471.00
|7041
|2005.12.12 14:35
|sell
|3521
|0.10
|1.1960
|1.1990
|1.1920
|7042
|2005.12.13 10:05
|t/p
|3521
|0.10
|1.1920
|1.1990
|1.1920
|40.00
|45511.00
|7043
|2005.12.13 10:59
|sell
|3522
|0.10
|1.1924
|1.1954
|1.1884
|7044
|2005.12.13 16:59
|close
|3522
|0.10
|1.1928
|1.1954
|1.1884
|-4.00
|45507.00
|7045
|2005.12.13 16:59
|buy
|3523
|0.10
|1.1928
|1.1898
|1.1968
|7046
|2005.12.13 20:17
|close
|3523
|0.10
|1.1957
|1.1898
|1.1968
|29.00
|45536.00
|7047
|2005.12.13 20:17
|sell
|3524
|0.10
|1.1957
|1.1987
|1.1917
|7048
|2005.12.14 01:59
|s/l
|3524
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.1917
|-30.00
|45506.00
|7049
|2005.12.14 03:15
|sell
|3525
|0.10
|1.2026
|1.2056
|1.1986
|7050
|2005.12.14 06:59
|close
|3525
|0.10
|1.1997
|1.2056
|1.1986
|29.00
|45535.00
|7051
|2005.12.14 06:59
|buy
|3526
|0.10
|1.1997
|1.1967
|1.2037
|7052
|2005.12.14 09:42
|close
|3526
|0.10
|1.2036
|1.1967
|1.2037
|39.00
|45574.00
|7053
|2005.12.14 09:42
|sell
|3527
|0.10
|1.2036
|1.2066
|1.1996
|7054
|2005.12.14 11:36
|close
|3527
|0.10
|1.2016
|1.2066
|1.1996
|20.00
|45594.00
|7055
|2005.12.14 11:36
|buy
|3528
|0.10
|1.2016
|1.1986
|1.2056
|7056
|2005.12.14 14:30
|close
|3528
|0.10
|1.2034
|1.1986
|1.2056
|18.00
|45612.00
|7057
|2005.12.14 14:30
|sell
|3529
|0.10
|1.2034
|1.2064
|1.1994
|7058
|2005.12.14 18:31
|close
|3529
|0.10
|1.2014
|1.2064
|1.1994
|20.00
|45632.00
|7059
|2005.12.14 18:31
|buy
|3530
|0.10
|1.2014
|1.1984
|1.2054
|7060
|2005.12.14 19:59
|close
|3530
|0.10
|1.2007
|1.1984
|1.2054
|-7.00
|45625.00
|7061
|2005.12.14 19:59
|sell
|3531
|0.10
|1.2007
|1.2037
|1.1967
|7062
|2005.12.15 04:47
|close
|3531
|0.10
|1.1974
|1.2037
|1.1967
|33.00
|45658.00
|7063
|2005.12.15 04:47
|buy
|3532
|0.10
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|7064
|2005.12.15 05:49
|close
|3532
|0.10
|1.1996
|1.1944
|1.2014
|22.00
|45680.00
|7065
|2005.12.15 05:49
|sell
|3533
|0.10
|1.1996
|1.2026
|1.1956
|7066
|2005.12.15 09:57
|close
|3533
|0.10
|1.2003
|1.2026
|1.1956
|-7.00
|45673.00
|7067
|2005.12.15 09:57
|buy
|3534
|0.10
|1.2003
|1.1973
|1.2043
|7068
|2005.12.15 11:40
|close
|3534
|0.10
|1.2021
|1.1973
|1.2043
|18.00
|45691.00
|7069
|2005.12.15 11:40
|sell
|3535
|0.10
|1.2021
|1.2051
|1.1981
|7070
|2005.12.15 12:59
|close
|3535
|0.10
|1.2009
|1.2051
|1.1981
|12.00
|45703.00
|7071
|2005.12.15 12:59
|buy
|3536
|0.10
|1.2009
|1.1979
|1.2049
|7072
|2005.12.15 14:20
|close
|3536
|0.10
|1.2005
|1.1979
|1.2049
|-4.00
|45699.00
|7073
|2005.12.15 14:20
|sell
|3537
|0.10
|1.2005
|1.2035
|1.1965
|7074
|2005.12.15 15:59
|t/p
|3537
|0.10
|1.1965
|1.2035
|1.1965
|40.00
|45739.00
|7075
|2005.12.15 17:11
|sell
|3538
|0.10
|1.1966
|1.1996
|1.1926
|7076
|2005.12.15 18:33
|close
|3538
|0.10
|1.1954
|1.1996
|1.1926
|12.00
|45751.00
|7077
|2005.12.15 18:33
|buy
|3539
|0.10
|1.1954
|1.1924
|1.1994
|7078
|2005.12.16 01:59
|close
|3539
|0.10
|1.1950
|1.1924
|1.1994
|-4.00
|45747.00
|7079
|2005.12.16 01:59
|sell
|3540
|0.10
|1.1950
|1.1980
|1.1910
|7080
|2005.12.16 06:59
|close
|3540
|0.10
|1.1969
|1.1980
|1.1910
|-19.00
|45728.00
|7081
|2005.12.16 06:59
|buy
|3541
|0.10
|1.1969
|1.1939
|1.2009
|7082
|2005.12.16 10:00
|t/p
|3541
|0.10
|1.2009
|1.1939
|1.2009
|40.00
|45768.00
|7083
|2005.12.16 13:59
|buy
|3542
|0.10
|1.1975
|1.1945
|1.2015
|7084
|2005.12.16 16:14
|close
|3542
|0.10
|1.2011
|1.1945
|1.2015
|36.00
|45804.00
|7085
|2005.12.16 16:14
|sell
|3543
|0.10
|1.2011
|1.2041
|1.1971
|7086
|2005.12.16 17:59
|close
|3543
|0.10
|1.2008
|1.2041
|1.1971
|3.00
|45807.00
|7087
|2005.12.16 17:59
|buy
|3544
|0.10
|1.2008
|1.1978
|1.2048
|7088
|2005.12.19 02:59
|close
|3544
|0.10
|1.2025
|1.1978
|1.2048
|17.00
|45824.00
|7089
|2005.12.19 02:59
|sell
|3545
|0.10
|1.2025
|1.2055
|1.1985
|7090
|2005.12.19 08:59
|close
|3545
|0.10
|1.2013
|1.2055
|1.1985
|12.00
|45836.00
|7091
|2005.12.19 08:59
|buy
|3546
|0.10
|1.2013
|1.1983
|1.2053
|7092
|2005.12.19 13:39
|s/l
|3546
|0.10
|1.1983
|1.1983
|1.2053
|-30.00
|45806.00
|7093
|2005.12.20 08:22
|buy
|3547
|0.10
|1.1980
|1.1950
|1.2020
|7094
|2005.12.20 10:59
|close
|3547
|0.10
|1.1981
|1.1950
|1.2020
|1.00
|45807.00
|7095
|2005.12.20 10:59
|sell
|3548
|0.10
|1.1981
|1.2011
|1.1941
|7096
|2005.12.20 11:59
|close
|3548
|0.10
|1.1972
|1.2011
|1.1941
|9.00
|45816.00
|7097
|2005.12.20 11:59
|buy
|3549
|0.10
|1.1972
|1.1942
|1.2012
|7098
|2005.12.20 13:59
|s/l
|3549
|0.10
|1.1942
|1.1942
|1.2012
|-30.00
|45786.00
|7099
|2005.12.20 14:56
|buy
|3550
|0.10
|1.1927
|1.1897
|1.1967
|7100
|2005.12.20 15:59
|s/l
|3550
|0.10
|1.1897
|1.1897
|1.1967
|-30.00
|45756.00
|7101
|2005.12.20 16:08
|buy
|3551
|0.10
|1.1883
|1.1853
|1.1923
|7102
|2005.12.20 16:59
|s/l
|3551
|0.10
|1.1853
|1.1853
|1.1923
|-30.00
|45726.00
|7103
|2005.12.20 17:59
|buy
|3552
|0.10
|1.1847
|1.1817
|1.1887
|7104
|2005.12.20 18:59
|close
|3552
|0.10
|1.1854
|1.1817
|1.1887
|7.00
|45733.00
|7105
|2005.12.20 18:59
|sell
|3553
|0.10
|1.1854
|1.1884
|1.1814
|7106
|2005.12.20 21:59
|close
|3553
|0.10
|1.1860
|1.1884
|1.1814
|-6.00
|45727.00
|7107
|2005.12.20 21:59
|buy
|3554
|0.10
|1.1860
|1.1830
|1.1900
|7108
|2005.12.21 00:59
|close
|3554
|0.10
|1.1882
|1.1830
|1.1900
|22.00
|45749.00
|7109
|2005.12.21 00:59
|sell
|3555
|0.10
|1.1882
|1.1912
|1.1842
|7110
|2005.12.21 01:59
|close
|3555
|0.10
|1.1876
|1.1912
|1.1842
|6.00
|45755.00
|7111
|2005.12.21 01:59
|buy
|3556
|0.10
|1.1876
|1.1846
|1.1916
|7112
|2005.12.21 05:59
|close
|3556
|0.10
|1.1870
|1.1846
|1.1916
|-6.00
|45749.00
|7113
|2005.12.21 05:59
|sell
|3557
|0.10
|1.1870
|1.1900
|1.1830
|7114
|2005.12.21 08:59
|close
|3557
|0.10
|1.1884
|1.1900
|1.1830
|-14.00
|45735.00
|7115
|2005.12.21 08:59
|buy
|3558
|0.10
|1.1884
|1.1854
|1.1924
|7116
|2005.12.21 10:38
|close
|3558
|0.10
|1.1894
|1.1854
|1.1924
|10.00
|45745.00
|7117
|2005.12.21 10:38
|sell
|3559
|0.10
|1.1894
|1.1924
|1.1854
|7118
|2005.12.21 14:53
|t/p
|3559
|0.10
|1.1854
|1.1924
|1.1854
|40.00
|45785.00
|7119
|2005.12.21 15:45
|buy
|3560
|0.10
|1.1808
|1.1778
|1.1848
|7120
|2005.12.21 16:59
|close
|3560
|0.10
|1.1815
|1.1778
|1.1848
|7.00
|45792.00
|7121
|2005.12.21 16:59
|sell
|3561
|0.10
|1.1815
|1.1845
|1.1775
|7122
|2005.12.21 19:59
|s/l
|3561
|0.10
|1.1845
|1.1845
|1.1775
|-30.00
|45762.00
|7123
|2005.12.22 00:59
|sell
|3562
|0.10
|1.1837
|1.1867
|1.1797
|7124
|2005.12.22 14:59
|s/l
|3562
|0.10
|1.1867
|1.1867
|1.1797
|-30.00
|45732.00
|7125
|2005.12.22 18:47
|buy
|3563
|0.10
|1.1864
|1.1834
|1.1904
|7126
|2005.12.22 19:59
|close
|3563
|0.10
|1.1882
|1.1834
|1.1904
|18.00
|45750.00
|7127
|2005.12.22 19:59
|sell
|3564
|0.10
|1.1882
|1.1912
|1.1842
|7128
|2005.12.23 13:00
|t/p
|3564
|0.10
|1.1842
|1.1912
|1.1842
|40.00
|45790.00
|7129
|2005.12.23 13:10
|sell
|3565
|0.10
|1.1853
|1.1883
|1.1813
|7130
|2005.12.23 14:45
|close
|3565
|0.10
|1.1836
|1.1883
|1.1813
|17.00
|45807.00
|7131
|2005.12.23 14:45
|buy
|3566
|0.10
|1.1836
|1.1806
|1.1876
|7132
|2005.12.23 16:31
|close
|3566
|0.10
|1.1869
|1.1806
|1.1876
|33.00
|45840.00
|7133
|2005.12.23 16:31
|sell
|3567
|0.10
|1.1869
|1.1899
|1.1829
|7134
|2005.12.23 17:42
|close
|3567
|0.10
|1.1852
|1.1899
|1.1829
|17.00
|45857.00
|7135
|2005.12.23 17:42
|buy
|3568
|0.10
|1.1852
|1.1822
|1.1892
|7136
|2005.12.23 19:54
|close
|3568
|0.10
|1.1872
|1.1822
|1.1892
|20.00
|45877.00
|7137
|2005.12.23 19:54
|sell
|3569
|0.10
|1.1872
|1.1902
|1.1832
|7138
|2005.12.27 11:52
|close
|3569
|0.10
|1.1853
|1.1902
|1.1832
|19.00
|45896.00
|7139
|2005.12.27 11:52
|buy
|3570
|0.10
|1.1853
|1.1823
|1.1893
|7140
|2005.12.27 12:59
|close
|3570
|0.10
|1.1858
|1.1823
|1.1893
|5.00
|45901.00
|7141
|2005.12.27 12:59
|sell
|3571
|0.10
|1.1858
|1.1888
|1.1818
|7142
|2005.12.28 04:59
|close
|3571
|0.10
|1.1849
|1.1888
|1.1818
|9.00
|45910.00
|7143
|2005.12.28 04:59
|buy
|3572
|0.10
|1.1849
|1.1819
|1.1889
|7144
|2005.12.28 05:59
|close
|3572
|0.10
|1.1851
|1.1819
|1.1889
|2.00
|45912.00
|7145
|2005.12.28 05:59
|sell
|3573
|0.10
|1.1851
|1.1881
|1.1811
|7146
|2005.12.28 07:59
|s/l
|3573
|0.10
|1.1881
|1.1881
|1.1811
|-30.00
|45882.00
|7147
|2005.12.28 15:34
|sell
|3574
|0.10
|1.1924
|1.1954
|1.1884
|7148
|2005.12.28 16:59
|t/p
|3574
|0.10
|1.1884
|1.1954
|1.1884
|40.00
|45922.00
|7149
|2005.12.28 18:09
|buy
|3575
|0.10
|1.1834
|1.1804
|1.1874
|7150
|2005.12.28 23:59
|close
|3575
|0.10
|1.1847
|1.1804
|1.1874
|13.00
|45935.00
|7151
|2005.12.28 23:59
|sell
|3576
|0.10
|1.1847
|1.1877
|1.1807
|7152
|2005.12.29 10:20
|close
|3576
|0.10
|1.1843
|1.1877
|1.1807
|4.00
|45939.00
|7153
|2005.12.29 10:20
|buy
|3577
|0.10
|1.1843
|1.1813
|1.1883
|7154
|2005.12.29 14:59
|close
|3577
|0.10
|1.1832
|1.1813
|1.1883
|-11.00
|45928.00
|7155
|2005.12.29 14:59
|sell
|3578
|0.10
|1.1832
|1.1862
|1.1792
|7156
|2005.12.29 18:59
|close
|3578
|0.10
|1.1840
|1.1862
|1.1792
|-8.00
|45920.00
|7157
|2005.12.29 18:59
|buy
|3579
|0.10
|1.1840
|1.1810
|1.1880
|7158
|2005.12.30 01:59
|close
|3579
|0.10
|1.1845
|1.1810
|1.1880
|5.00
|45925.00
|7159
|2005.12.30 01:59
|sell
|3580
|0.10
|1.1845
|1.1875
|1.1805
|7160
|2005.12.30 04:23
|s/l
|3580
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1805
|-30.00
|45895.00
|7161
|2005.12.30 05:54
|sell
|3581
|0.10
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|7162
|2005.12.30 09:57
|t/p
|3581
|0.10
|1.1844
|1.1914
|1.1844
|40.00
|45935.00
|7163
|2005.12.30 13:50
|sell
|3582
|0.10
|1.1808
|1.1838
|1.1768
|7164
|2005.12.30 14:50
|close
|3582
|0.10
|1.1790
|1.1838
|1.1768
|18.00
|45953.00
|7165
|2005.12.30 14:50
|buy
|3583
|0.10
|1.1790
|1.1760
|1.1830
|7166
|2005.12.30 15:55
|close
|3583
|0.10
|1.1803
|1.1760
|1.1830
|13.00
|45966.00
|7167
|2005.12.30 15:55
|sell
|3584
|0.10
|1.1803
|1.1833
|1.1763
|7168
|2005.12.30 16:59
|s/l
|3584
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1763
|-30.00
|45936.00
|7169
|2005.12.30 17:49
|sell
|3585
|0.10
|1.1843
|1.1873
|1.1803
|7170
|2006.01.02 23:59
|close
|3585
|0.10
|1.1816
|1.1873
|1.1803
|27.00
|45963.00
|7171
|2006.01.02 23:59
|buy
|3586
|0.10
|1.1816
|1.1786
|1.1856
|7172
|2006.01.03 01:59
|t/p
|3586
|0.10
|1.1856
|1.1786
|1.1856
|40.00
|46003.00
|7173
|2006.01.03 06:09
|sell
|3587
|0.10
|1.1895
|1.1925
|1.1855
|7174
|2006.01.03 07:44
|close
|3587
|0.10
|1.1874
|1.1925
|1.1855
|21.00
|46024.00
|7175
|2006.01.03 07:44
|buy
|3588
|0.10
|1.1874
|1.1844
|1.1914
|7176
|2006.01.03 09:59
|close
|3588
|0.10
|1.1889
|1.1844
|1.1914
|15.00
|46039.00
|7177
|2006.01.03 09:59
|sell
|3589
|0.10
|1.1889
|1.1919
|1.1849
|7178
|2006.01.03 14:59
|s/l
|3589
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.1849
|-30.00
|46009.00
|7179
|2006.01.03 16:51
|sell
|3590
|0.10
|1.1979
|1.2009
|1.1939
|7180
|2006.01.03 19:59
|s/l
|3590
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.1939
|-30.00
|45979.00
|7181
|2006.01.03 20:59
|buy
|3591
|0.10
|1.2017
|1.1987
|1.2057
|7182
|2006.01.04 01:42
|close
|3591
|0.10
|1.2043
|1.1987
|1.2057
|26.00
|46005.00
|7183
|2006.01.04 01:42
|sell
|3592
|0.10
|1.2043
|1.2073
|1.2003
|7184
|2006.01.04 03:08
|s/l
|3592
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2003
|-30.00
|45975.00
|7185
|2006.01.04 07:59
|buy
|3593
|0.10
|1.2047
|1.2017
|1.2087
|7186
|2006.01.04 10:21
|close
|3593
|0.10
|1.2072
|1.2017
|1.2087
|25.00
|46000.00
|7187
|2006.01.04 10:21
|sell
|3594
|0.10
|1.2072
|1.2102
|1.2032
|7188
|2006.01.04 13:36
|s/l
|3594
|0.10
|1.2102
|1.2102
|1.2032
|-30.00
|45970.00
|7189
|2006.01.04 13:36
|sell
|3595
|0.10
|1.2101
|1.2131
|1.2061
|7190
|2006.01.04 15:04
|close
|3595
|0.10
|1.2081
|1.2131
|1.2061
|20.00
|45990.00
|7191
|2006.01.04 15:04
|buy
|3596
|0.10
|1.2081
|1.2051
|1.2121
|7192
|2006.01.04 16:33
|close
|3596
|0.10
|1.2090
|1.2051
|1.2121
|9.00
|45999.00
|7193
|2006.01.04 16:33
|sell
|3597
|0.10
|1.2090
|1.2120
|1.2050
|7194
|2006.01.04 17:59
|s/l
|3597
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2050
|-30.00
|45969.00
|7195
|2006.01.04 18:59
|buy
|3598
|0.10
|1.2127
|1.2097
|1.2167
|7196
|2006.01.04 19:59
|close
|3598
|0.10
|1.2126
|1.2097
|1.2167
|-1.00
|45968.00
|7197
|2006.01.04 19:59
|sell
|3599
|0.10
|1.2126
|1.2156
|1.2086
|7198
|2006.01.05 01:38
|close
|3599
|0.10
|1.2107
|1.2156
|1.2086
|19.00
|45987.00
|7199
|2006.01.05 01:38
|buy
|3600
|0.10
|1.2107
|1.2077
|1.2147
|7200
|2006.01.05 09:55
|close
|3600
|0.10
|1.2106
|1.2077
|1.2147
|-1.00
|45986.00
|7201
|2006.01.05 09:55
|sell
|3601
|0.10
|1.2106
|1.2136
|1.2066
|7202
|2006.01.05 10:59
|close
|3601
|0.10
|1.2083
|1.2136
|1.2066
|23.00
|46009.00
|7203
|2006.01.05 10:59
|buy
|3602
|0.10
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|7204
|2006.01.05 13:50
|close
|3602
|0.10
|1.2096
|1.2053
|1.2123
|13.00
|46022.00
|7205
|2006.01.05 13:50
|sell
|3603
|0.10
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|7206
|2006.01.05 14:50
|close
|3603
|0.10
|1.2084
|1.2126
|1.2056
|12.00
|46034.00
|7207
|2006.01.05 14:50
|buy
|3604
|0.10
|1.2084
|1.2054
|1.2124
|7208
|2006.01.05 17:09
|close
|3604
|0.10
|1.2101
|1.2054
|1.2124
|17.00
|46051.00
|7209
|2006.01.05 17:09
|sell
|3605
|0.10
|1.2101
|1.2131
|1.2061
|7210
|2006.01.05 18:44
|close
|3605
|0.10
|1.2096
|1.2131
|1.2061
|5.00
|46056.00
|7211
|2006.01.05 18:44
|buy
|3606
|0.10
|1.2096
|1.2066
|1.2136
|7212
|2006.01.05 21:59
|close
|3606
|0.10
|1.2110
|1.2066
|1.2136
|14.00
|46070.00
|7213
|2006.01.05 21:59
|sell
|3607
|0.10
|1.2110
|1.2140
|1.2070
|7214
|2006.01.06 09:59
|close
|3607
|0.10
|1.2091
|1.2140
|1.2070
|19.00
|46089.00
|7215
|2006.01.06 09:59
|buy
|3608
|0.10
|1.2091
|1.2061
|1.2131
|7216
|2006.01.06 13:59
|t/p
|3608
|0.10
|1.2131
|1.2061
|1.2131
|40.00
|46129.00
|7217
|2006.01.06 14:51
|sell
|3609
|0.10
|1.2164
|1.2194
|1.2124
|7218
|2006.01.06 15:51
|close
|3609
|0.10
|1.2150
|1.2194
|1.2124
|14.00
|46143.00
|7219
|2006.01.06 15:51
|buy
|3610
|0.10
|1.2150
|1.2120
|1.2190
|7220
|2006.01.06 16:59
|close
|3610
|0.10
|1.2148
|1.2120
|1.2190
|-2.00
|46141.00
|7221
|2006.01.06 16:59
|sell
|3611
|0.10
|1.2148
|1.2178
|1.2108
|7222
|2006.01.08 23:59
|close
|3611
|0.10
|1.2144
|1.2178
|1.2108
|4.00
|46145.00
|7223
|2006.01.08 23:59
|buy
|3612
|0.10
|1.2144
|1.2114
|1.2184
|7224
|2006.01.09 00:59
|close
|3612
|0.10
|1.2148
|1.2114
|1.2184
|4.00
|46149.00
|7225
|2006.01.09 00:59
|sell
|3613
|0.10
|1.2148
|1.2178
|1.2108
|7226
|2006.01.09 08:00
|t/p
|3613
|0.10
|1.2108
|1.2178
|1.2108
|40.00
|46189.00
|7227
|2006.01.09 08:59
|buy
|3614
|0.10
|1.2105
|1.2075
|1.2145
|7228
|2006.01.09 10:09
|s/l
|3614
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2145
|-30.00
|46159.00
|7229
|2006.01.09 11:48
|sell
|3615
|0.10
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|7230
|2006.01.09 13:59
|close
|3615
|0.10
|1.2080
|1.2118
|1.2048
|8.00
|46167.00
|7231
|2006.01.09 13:59
|buy
|3616
|0.10
|1.2080
|1.2050
|1.2120
|7232
|2006.01.09 16:26
|close
|3616
|0.10
|1.2079
|1.2050
|1.2120
|-1.00
|46166.00
|7233
|2006.01.09 16:26
|sell
|3617
|0.10
|1.2079
|1.2109
|1.2039
|7234
|2006.01.09 17:33
|close
|3617
|0.10
|1.2062
|1.2109
|1.2039
|17.00
|46183.00
|7235
|2006.01.09 17:33
|buy
|3618
|0.10
|1.2062
|1.2032
|1.2102
|7236
|2006.01.10 07:59
|close
|3618
|0.10
|1.2061
|1.2032
|1.2102
|-1.00
|46182.00
|7237
|2006.01.10 07:59
|sell
|3619
|0.10
|1.2061
|1.2091
|1.2021
|7238
|2006.01.10 09:54
|close
|3619
|0.10
|1.2072
|1.2091
|1.2021
|-11.00
|46171.00
|7239
|2006.01.10 09:54
|buy
|3620
|0.10
|1.2072
|1.2042
|1.2112
|7240
|2006.01.10 14:43
|s/l
|3620
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2112
|-30.00
|46141.00
|7241
|2006.01.10 14:43
|buy
|3621
|0.10
|1.2044
|1.2014
|1.2084
|7242
|2006.01.11 01:59
|close
|3621
|0.10
|1.2062
|1.2014
|1.2084
|18.00
|46159.00
|7243
|2006.01.11 01:59
|sell
|3622
|0.10
|1.2062
|1.2092
|1.2022
|7244
|2006.01.11 07:59
|close
|3622
|0.10
|1.2058
|1.2092
|1.2022
|4.00
|46163.00
|7245
|2006.01.11 07:59
|buy
|3623
|0.10
|1.2058
|1.2028
|1.2098
|7246
|2006.01.11 13:34
|close
|3623
|0.10
|1.2094
|1.2028
|1.2098
|36.00
|46199.00
|7247
|2006.01.11 13:34
|sell
|3624
|0.10
|1.2094
|1.2124
|1.2054
|7248
|2006.01.11 16:19
|close
|3624
|0.10
|1.2097
|1.2124
|1.2054
|-3.00
|46196.00
|7249
|2006.01.11 16:19
|buy
|3625
|0.10
|1.2097
|1.2067
|1.2137
|7250
|2006.01.11 18:05
|t/p
|3625
|0.10
|1.2137
|1.2067
|1.2137
|40.00
|46236.00
|7251
|2006.01.12 07:47
|sell
|3626
|0.10
|1.2154
|1.2184
|1.2114
|7252
|2006.01.12 13:59
|t/p
|3626
|0.10
|1.2114
|1.2184
|1.2114
|40.00
|46276.00
|7253
|2006.01.12 15:28
|buy
|3627
|0.10
|1.2026
|1.1996
|1.2066
|7254
|2006.01.13 00:20
|close
|3627
|0.10
|1.2045
|1.1996
|1.2066
|19.00
|46295.00
|7255
|2006.01.13 00:20
|sell
|3628
|0.10
|1.2045
|1.2075
|1.2005
|7256
|2006.01.13 07:59
|s/l
|3628
|0.10
|1.2075
|1.2075
|1.2005
|-30.00
|46265.00
|7257
|2006.01.13 10:39
|sell
|3629
|0.10
|1.2076
|1.2106
|1.2036
|7258
|2006.01.13 12:59
|close
|3629
|0.10
|1.2042
|1.2106
|1.2036
|34.00
|46299.00
|7259
|2006.01.13 12:59
|buy
|3630
|0.10
|1.2042
|1.2012
|1.2082
|7260
|2006.01.13 14:31
|close
|3630
|0.10
|1.2066
|1.2012
|1.2082
|24.00
|46323.00
|7261
|2006.01.13 14:31
|sell
|3631
|0.10
|1.2066
|1.2096
|1.2026
|7262
|2006.01.13 15:31
|close
|3631
|0.10
|1.2050
|1.2096
|1.2026
|16.00
|46339.00
|7263
|2006.01.13 15:31
|buy
|3632
|0.10
|1.2050
|1.2020
|1.2090
|7264
|2006.01.13 16:47
|close
|3632
|0.10
|1.2084
|1.2020
|1.2090
|34.00
|46373.00
|7265
|2006.01.13 16:47
|sell
|3633
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|7266
|2006.01.13 17:43
|s/l
|3633
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2044
|-30.00
|46343.00
|7267
|2006.01.13 17:55
|buy
|3634
|0.10
|1.2101
|1.2071
|1.2141
|7268
|2006.01.13 18:48
|t/p
|3634
|0.10
|1.2141
|1.2071
|1.2141
|40.00
|46383.00
|7269
|2006.01.13 18:48
|sell
|3635
|0.10
|1.2141
|1.2171
|1.2101
|7270
|2006.01.15 23:04
|s/l
|3635
|0.10
|1.2171
|1.2171
|1.2101
|-30.00
|46353.00
|7271
|2006.01.15 23:40
|buy
|3636
|0.10
|1.2151
|1.2121
|1.2191
|7272
|2006.01.16 08:46
|close
|3636
|0.10
|1.2148
|1.2121
|1.2191
|-3.00
|46350.00
|7273
|2006.01.16 08:46
|sell
|3637
|0.10
|1.2148
|1.2178
|1.2108
|7274
|2006.01.16 14:16
|close
|3637
|0.10
|1.2111
|1.2178
|1.2108
|37.00
|46387.00
|7275
|2006.01.16 14:16
|buy
|3638
|0.10
|1.2111
|1.2081
|1.2151
|7276
|2006.01.17 01:57
|s/l
|3638
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2151
|-30.00
|46357.00
|7277
|2006.01.17 01:57
|buy
|3639
|0.10
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|7278
|2006.01.17 07:31
|t/p
|3639
|0.10
|1.2123
|1.2053
|1.2123
|40.00
|46397.00
|7279
|2006.01.17 07:52
|sell
|3640
|0.10
|1.2129
|1.2159
|1.2089
|7280
|2006.01.17 10:51
|close
|3640
|0.10
|1.2103
|1.2159
|1.2089
|26.00
|46423.00
|7281
|2006.01.17 10:51
|buy
|3641
|0.10
|1.2103
|1.2073
|1.2143
|7282
|2006.01.17 11:59
|s/l
|3641
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2143
|-30.00
|46393.00
|7283
|2006.01.17 12:41
|buy
|3642
|0.10
|1.2071
|1.2041
|1.2111
|7284
|2006.01.17 13:41
|close
|3642
|0.10
|1.2088
|1.2041
|1.2111
|17.00
|46410.00
|7285
|2006.01.17 13:41
|sell
|3643
|0.10
|1.2088
|1.2118
|1.2048
|7286
|2006.01.18 07:59
|s/l
|3643
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2048
|-30.00
|46380.00
|7287
|2006.01.18 09:58
|sell
|3644
|0.10
|1.2139
|1.2169
|1.2099
|7288
|2006.01.18 11:59
|close
|3644
|0.10
|1.2120
|1.2169
|1.2099
|19.00
|46399.00
|7289
|2006.01.18 11:59
|buy
|3645
|0.10
|1.2120
|1.2090
|1.2160
|7290
|2006.01.18 12:59
|close
|3645
|0.10
|1.2122
|1.2090
|1.2160
|2.00
|46401.00
|7291
|2006.01.18 12:59
|sell
|3646
|0.10
|1.2122
|1.2152
|1.2082
|7292
|2006.01.18 14:51
|close
|3646
|0.10
|1.2135
|1.2152
|1.2082
|-13.00
|46388.00
|7293
|2006.01.18 14:51
|buy
|3647
|0.10
|1.2135
|1.2105
|1.2175
|7294
|2006.01.18 15:52
|close
|3647
|0.10
|1.2147
|1.2105
|1.2175
|12.00
|46400.00
|7295
|2006.01.18 15:52
|sell
|3648
|0.10
|1.2147
|1.2177
|1.2107
|7296
|2006.01.18 15:59
|t/p
|3648
|0.10
|1.2107
|1.2177
|1.2107
|40.00
|46440.00
|7297
|2006.01.18 16:18
|buy
|3649
|0.10
|1.2098
|1.2068
|1.2138
|7298
|2006.01.18 17:46
|close
|3649
|0.10
|1.2084
|1.2068
|1.2138
|-14.00
|46426.00
|7299
|2006.01.18 17:46
|sell
|3650
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|7300
|2006.01.18 21:59
|s/l
|3650
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2044
|-30.00
|46396.00
|7301
|2006.01.19 08:43
|buy
|3651
|0.10
|1.2083
|1.2053
|1.2123
|7302
|2006.01.19 09:55
|close
|3651
|0.10
|1.2077
|1.2053
|1.2123
|-6.00
|46390.00
|7303
|2006.01.19 09:55
|sell
|3652
|0.10
|1.2077
|1.2107
|1.2037
|7304
|2006.01.19 14:33
|close
|3652
|0.10
|1.2064
|1.2107
|1.2037
|13.00
|46403.00
|7305
|2006.01.19 14:33
|buy
|3653
|0.10
|1.2064
|1.2034
|1.2104
|7306
|2006.01.19 15:59
|t/p
|3653
|0.10
|1.2104
|1.2034
|1.2104
|40.00
|46443.00
|7307
|2006.01.19 16:41
|sell
|3654
|0.10
|1.2114
|1.2144
|1.2074
|7308
|2006.01.20 08:59
|t/p
|3654
|0.10
|1.2074
|1.2144
|1.2074
|40.00
|46483.00
|7309
|2006.01.20 15:48
|buy
|3655
|0.10
|1.2092
|1.2062
|1.2132
|7310
|2006.01.20 16:59
|close
|3655
|0.10
|1.2096
|1.2062
|1.2132
|4.00
|46487.00
|7311
|2006.01.20 16:59
|sell
|3656
|0.10
|1.2096
|1.2126
|1.2056
|7312
|2006.01.20 18:59
|s/l
|3656
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2056
|-30.00
|46457.00
|7313
|2006.01.22 22:22
|sell
|3657
|0.10
|1.2152
|1.2182
|1.2112
|7314
|2006.01.23 00:59
|s/l
|3657
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.2112
|-30.00
|46427.00
|7315
|2006.01.23 01:41
|sell
|3658
|0.10
|1.2225
|1.2255
|1.2185
|7316
|2006.01.23 04:55
|s/l
|3658
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2185
|-30.00
|46397.00
|7317
|2006.01.23 04:55
|sell
|3659
|0.10
|1.2253
|1.2283
|1.2213
|7318
|2006.01.23 08:36
|close
|3659
|0.10
|1.2236
|1.2283
|1.2213
|17.00
|46414.00
|7319
|2006.01.23 08:36
|buy
|3660
|0.10
|1.2236
|1.2206
|1.2276
|7320
|2006.01.23 10:59
|t/p
|3660
|0.10
|1.2276
|1.2206
|1.2276
|40.00
|46454.00
|7321
|2006.01.23 11:56
|sell
|3661
|0.10
|1.2287
|1.2317
|1.2247
|7322
|2006.01.23 14:55
|close
|3661
|0.10
|1.2275
|1.2317
|1.2247
|12.00
|46466.00
|7323
|2006.01.23 14:55
|buy
|3662
|0.10
|1.2275
|1.2245
|1.2315
|7324
|2006.01.23 15:59
|close
|3662
|0.10
|1.2283
|1.2245
|1.2315
|8.00
|46474.00
|7325
|2006.01.23 15:59
|sell
|3663
|0.10
|1.2283
|1.2313
|1.2243
|7326
|2006.01.24 09:45
|close
|3663
|0.10
|1.2269
|1.2313
|1.2243
|14.00
|46488.00
|7327
|2006.01.24 09:45
|buy
|3664
|0.10
|1.2269
|1.2239
|1.2309
|7328
|2006.01.24 13:34
|close
|3664
|0.10
|1.2282
|1.2239
|1.2309
|13.00
|46501.00
|7329
|2006.01.24 13:34
|sell
|3665
|0.10
|1.2282
|1.2312
|1.2242
|7330
|2006.01.25 02:59
|close
|3665
|0.10
|1.2264
|1.2312
|1.2242
|18.00
|46519.00
|7331
|2006.01.25 02:59
|buy
|3666
|0.10
|1.2264
|1.2234
|1.2304
|7332
|2006.01.25 09:59
|t/p
|3666
|0.10
|1.2304
|1.2234
|1.2304
|40.00
|46559.00
|7333
|2006.01.25 10:54
|sell
|3667
|0.10
|1.2320
|1.2350
|1.2280
|7334
|2006.01.25 11:55
|close
|3667
|0.10
|1.2294
|1.2350
|1.2280
|26.00
|46585.00
|7335
|2006.01.25 11:55
|buy
|3668
|0.10
|1.2294
|1.2264
|1.2334
|7336
|2006.01.25 13:44
|close
|3668
|0.10
|1.2306
|1.2264
|1.2334
|12.00
|46597.00
|7337
|2006.01.25 13:44
|sell
|3669
|0.10
|1.2306
|1.2336
|1.2266
|7338
|2006.01.25 14:59
|t/p
|3669
|0.10
|1.2266
|1.2336
|1.2266
|40.00
|46637.00
|7339
|2006.01.25 15:51
|buy
|3670
|0.10
|1.2257
|1.2227
|1.2297
|7340
|2006.01.26 08:57
|close
|3670
|0.10
|1.2267
|1.2227
|1.2297
|10.00
|46647.00
|7341
|2006.01.26 08:57
|sell
|3671
|0.10
|1.2267
|1.2297
|1.2227
|7342
|2006.01.26 09:57
|close
|3671
|0.10
|1.2240
|1.2297
|1.2227
|27.00
|46674.00
|7343
|2006.01.26 09:57
|buy
|3672
|0.10
|1.2240
|1.2210
|1.2280
|7344
|2006.01.26 11:59
|close
|3672
|0.10
|1.2247
|1.2210
|1.2280
|7.00
|46681.00
|7345
|2006.01.26 11:59
|sell
|3673
|0.10
|1.2247
|1.2277
|1.2207
|7346
|2006.01.26 14:59
|close
|3673
|0.10
|1.2251
|1.2277
|1.2207
|-4.00
|46677.00
|7347
|2006.01.26 14:59
|buy
|3674
|0.10
|1.2251
|1.2221
|1.2291
|7348
|2006.01.26 18:59
|s/l
|3674
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2291
|-30.00
|46647.00
|7349
|2006.01.26 19:59
|sell
|3675
|0.10
|1.2214
|1.2244
|1.2174
|7350
|2006.01.27 00:59
|close
|3675
|0.10
|1.2210
|1.2244
|1.2174
|4.00
|46651.00
|7351
|2006.01.27 00:59
|buy
|3676
|0.10
|1.2210
|1.2180
|1.2250
|7352
|2006.01.27 02:59
|close
|3676
|0.10
|1.2206
|1.2180
|1.2250
|-4.00
|46647.00
|7353
|2006.01.27 02:59
|sell
|3677
|0.10
|1.2206
|1.2236
|1.2166
|7354
|2006.01.27 06:45
|close
|3677
|0.10
|1.2198
|1.2236
|1.2166
|8.00
|46655.00
|7355
|2006.01.27 06:45
|buy
|3678
|0.10
|1.2198
|1.2168
|1.2238
|7356
|2006.01.27 07:46
|close
|3678
|0.10
|1.2211
|1.2168
|1.2238
|13.00
|46668.00
|7357
|2006.01.27 07:46
|sell
|3679
|0.10
|1.2211
|1.2241
|1.2171
|7358
|2006.01.27 14:48
|close
|3679
|0.10
|1.2219
|1.2241
|1.2171
|-8.00
|46660.00
|7359
|2006.01.27 14:48
|buy
|3680
|0.10
|1.2219
|1.2189
|1.2259
|7360
|2006.01.27 15:59
|s/l
|3680
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2259
|-30.00
|46630.00
|7361
|2006.01.27 16:56
|buy
|3681
|0.10
|1.2129
|1.2099
|1.2169
|7362
|2006.01.27 18:59
|s/l
|3681
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2169
|-30.00
|46600.00
|7363
|2006.01.27 19:34
|buy
|3682
|0.10
|1.2096
|1.2066
|1.2136
|7364
|2006.01.30 00:59
|close
|3682
|0.10
|1.2109
|1.2066
|1.2136
|13.00
|46613.00
|7365
|2006.01.30 00:59
|sell
|3683
|0.10
|1.2109
|1.2139
|1.2069
|7366
|2006.01.30 09:29
|close
|3683
|0.10
|1.2085
|1.2139
|1.2069
|24.00
|46637.00
|7367
|2006.01.30 09:29
|buy
|3684
|0.10
|1.2085
|1.2055
|1.2125
|7368
|2006.01.30 10:56
|close
|3684
|0.10
|1.2099
|1.2055
|1.2125
|14.00
|46651.00
|7369
|2006.01.30 10:56
|sell
|3685
|0.10
|1.2099
|1.2129
|1.2059
|7370
|2006.01.30 11:56
|close
|3685
|0.10
|1.2082
|1.2129
|1.2059
|17.00
|46668.00
|7371
|2006.01.30 11:56
|buy
|3686
|0.10
|1.2082
|1.2052
|1.2122
|7372
|2006.01.30 13:59
|close
|3686
|0.10
|1.2085
|1.2052
|1.2122
|3.00
|46671.00
|7373
|2006.01.30 13:59
|sell
|3687
|0.10
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|7374
|2006.01.31 09:41
|close
|3687
|0.10
|1.2094
|1.2115
|1.2045
|-9.00
|46662.00
|7375
|2006.01.31 09:41
|buy
|3688
|0.10
|1.2094
|1.2064
|1.2134
|7376
|2006.01.31 13:27
|close
|3688
|0.10
|1.2124
|1.2064
|1.2134
|30.00
|46692.00
|7377
|2006.01.31 13:27
|sell
|3689
|0.10
|1.2124
|1.2154
|1.2084
|7378
|2006.01.31 16:59
|s/l
|3689
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2084
|-30.00
|46662.00
|7379
|2006.01.31 18:18
|sell
|3690
|0.10
|1.2176
|1.2206
|1.2136
|7380
|2006.01.31 20:22
|close
|3690
|0.10
|1.2149
|1.2206
|1.2136
|27.00
|46689.00
|7381
|2006.01.31 20:22
|buy
|3691
|0.10
|1.2149
|1.2119
|1.2189
|7382
|2006.01.31 21:49
|close
|3691
|0.10
|1.2153
|1.2119
|1.2189
|4.00
|46693.00
|7383
|2006.01.31 21:49
|sell
|3692
|0.10
|1.2153
|1.2183
|1.2113
|7384
|2006.02.01 03:59
|close
|3692
|0.10
|1.2149
|1.2183
|1.2113
|4.00
|46697.00
|7385
|2006.02.01 03:59
|buy
|3693
|0.10
|1.2149
|1.2119
|1.2189
|7386
|2006.02.01 10:45
|s/l
|3693
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2189
|-30.00
|46667.00
|7387
|2006.02.01 14:19
|buy
|3694
|0.10
|1.2087
|1.2057
|1.2127
|7388
|2006.02.01 20:21
|s/l
|3694
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.2127
|-30.00
|46637.00
|7389
|2006.02.01 21:59
|sell
|3695
|0.10
|1.2065
|1.2095
|1.2025
|7390
|2006.02.01 22:59
|close
|3695
|0.10
|1.2061
|1.2095
|1.2025
|4.00
|46641.00
|7391
|2006.02.01 22:59
|buy
|3696
|0.10
|1.2061
|1.2031
|1.2101
|7392
|2006.02.02 13:41
|close
|3696
|0.10
|1.2071
|1.2031
|1.2101
|10.00
|46651.00
|7393
|2006.02.02 13:41
|sell
|3697
|0.10
|1.2071
|1.2101
|1.2031
|7394
|2006.02.02 14:55
|close
|3697
|0.10
|1.2047
|1.2101
|1.2031
|24.00
|46675.00
|7395
|2006.02.02 14:55
|buy
|3698
|0.10
|1.2047
|1.2017
|1.2087
|7396
|2006.02.02 15:59
|t/p
|3698
|0.10
|1.2087
|1.2017
|1.2087
|40.00
|46715.00
|7397
|2006.02.02 22:59
|buy
|3699
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2129
|7398
|2006.02.03 13:59
|s/l
|3699
|0.10
|1.2059
|1.2059
|1.2129
|-30.00
|46685.00
|7399
|2006.02.03 14:59
|buy
|3700
|0.10
|1.2005
|1.1975
|1.2045
|7400
|2006.02.03 17:31
|close
|3700
|0.10
|1.2022
|1.1975
|1.2045
|17.00
|46702.00
|7401
|2006.02.03 17:31
|sell
|3701
|0.10
|1.2022
|1.2052
|1.1982
|7402
|2006.02.06 08:59
|close
|3701
|0.10
|1.1994
|1.2052
|1.1982
|28.00
|46730.00
|7403
|2006.02.06 08:59
|buy
|3702
|0.10
|1.1994
|1.1964
|1.2034
|7404
|2006.02.06 16:13
|close
|3702
|0.10
|1.1983
|1.1964
|1.2034
|-11.00
|46719.00
|7405
|2006.02.06 16:13
|sell
|3703
|0.10
|1.1983
|1.2013
|1.1943
|7406
|2006.02.07 08:54
|close
|3703
|0.10
|1.1980
|1.2013
|1.1943
|3.00
|46722.00
|7407
|2006.02.07 08:54
|buy
|3704
|0.10
|1.1980
|1.1950
|1.2020
|7408
|2006.02.07 16:59
|s/l
|3704
|0.10
|1.1950
|1.1950
|1.2020
|-30.00
|46692.00
|7409
|2006.02.08 08:59
|buy
|3705
|0.10
|1.1969
|1.1939
|1.2009
|7410
|2006.02.08 14:44
|close
|3705
|0.10
|1.1967
|1.1939
|1.2009
|-2.00
|46690.00
|7411
|2006.02.08 14:44
|sell
|3706
|0.10
|1.1967
|1.1997
|1.1927
|7412
|2006.02.08 17:05
|close
|3706
|0.10
|1.1935
|1.1997
|1.1927
|32.00
|46722.00
|7413
|2006.02.08 17:05
|buy
|3707
|0.10
|1.1935
|1.1905
|1.1975
|7414
|2006.02.09 00:59
|t/p
|3707
|0.10
|1.1975
|1.1905
|1.1975
|40.00
|46762.00
|7415
|2006.02.09 06:59
|sell
|3708
|0.10
|1.1985
|1.2015
|1.1945
|7416
|2006.02.09 13:53
|close
|3708
|0.10
|1.1974
|1.2015
|1.1945
|11.00
|46773.00
|7417
|2006.02.09 13:53
|buy
|3709
|0.10
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|7418
|2006.02.09 14:53
|close
|3709
|0.10
|1.1983
|1.1944
|1.2014
|9.00
|46782.00
|7419
|2006.02.09 14:53
|sell
|3710
|0.10
|1.1983
|1.2013
|1.1943
|7420
|2006.02.10 00:59
|close
|3710
|0.10
|1.1974
|1.2013
|1.1943
|9.00
|46791.00
|7421
|2006.02.10 00:59
|buy
|3711
|0.10
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|7422
|2006.02.10 12:59
|close
|3711
|0.10
|1.1974
|1.1944
|1.2014
|0.00
|46791.00
|7423
|2006.02.10 12:59
|sell
|3712
|0.10
|1.1974
|1.2004
|1.1934
|7424
|2006.02.10 13:59
|s/l
|3712
|0.10
|1.2004
|1.2004
|1.1934
|-30.00
|46761.00
|7425
|2006.02.10 14:56
|sell
|3713
|0.10
|1.2020
|1.2050
|1.1980
|7426
|2006.02.10 15:59
|t/p
|3713
|0.10
|1.1980
|1.2050
|1.1980
|40.00
|46801.00
|7427
|2006.02.10 16:54
|buy
|3714
|0.10
|1.1913
|1.1883
|1.1953
|7428
|2006.02.13 10:26
|s/l
|3714
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1953
|-30.00
|46771.00
|7429
|2006.02.13 11:59
|buy
|3715
|0.10
|1.1887
|1.1857
|1.1927
|7430
|2006.02.13 16:38
|close
|3715
|0.10
|1.1910
|1.1857
|1.1927
|23.00
|46794.00
|7431
|2006.02.13 16:38
|sell
|3716
|0.10
|1.1910
|1.1940
|1.1870
|7432
|2006.02.14 14:32
|close
|3716
|0.10
|1.1873
|1.1940
|1.1870
|37.00
|46831.00
|7433
|2006.02.14 14:32
|buy
|3717
|0.10
|1.1873
|1.1843
|1.1913
|7434
|2006.02.14 20:40
|t/p
|3717
|0.10
|1.1913
|1.1843
|1.1913
|40.00
|46871.00
|7435
|2006.02.15 10:59
|sell
|3718
|0.10
|1.1918
|1.1948
|1.1878
|7436
|2006.02.15 15:14
|close
|3718
|0.10
|1.1930
|1.1948
|1.1878
|-12.00
|46859.00
|7437
|2006.02.15 15:14
|buy
|3719
|0.10
|1.1930
|1.1900
|1.1970
|7438
|2006.02.15 15:59
|s/l
|3719
|0.10
|1.1900
|1.1900
|1.1970
|-30.00
|46829.00
|7439
|2006.02.15 16:36
|buy
|3720
|0.10
|1.1895
|1.1865
|1.1935
|7440
|2006.02.16 11:10
|s/l
|3720
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1935
|-30.00
|46799.00
|7441
|2006.02.16 13:59
|sell
|3721
|0.10
|1.1875
|1.1905
|1.1835
|7442
|2006.02.16 16:59
|close
|3721
|0.10
|1.1880
|1.1905
|1.1835
|-5.00
|46794.00
|7443
|2006.02.16 16:59
|buy
|3722
|0.10
|1.1880
|1.1850
|1.1920
|7444
|2006.02.16 17:59
|close
|3722
|0.10
|1.1880
|1.1850
|1.1920
|0.00
|46794.00
|7445
|2006.02.16 17:59
|sell
|3723
|0.10
|1.1880
|1.1910
|1.1840
|7446
|2006.02.17 00:50
|s/l
|3723
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1840
|-30.00
|46764.00
|7447
|2006.02.17 00:55
|sell
|3724
|0.10
|1.1912
|1.1942
|1.1872
|7448
|2006.02.17 12:20
|t/p
|3724
|0.10
|1.1872
|1.1942
|1.1872
|40.00
|46804.00
|7449
|2006.02.17 13:06
|buy
|3725
|0.10
|1.1860
|1.1830
|1.1900
|7450
|2006.02.17 15:59
|t/p
|3725
|0.10
|1.1900
|1.1830
|1.1900
|40.00
|46844.00
|7451
|2006.02.17 16:11
|sell
|3726
|0.10
|1.1921
|1.1951
|1.1881
|7452
|2006.02.17 17:52
|close
|3726
|0.10
|1.1903
|1.1951
|1.1881
|18.00
|46862.00
|7453
|2006.02.17 17:52
|buy
|3727
|0.10
|1.1903
|1.1873
|1.1943
|7454
|2006.02.19 23:51
|t/p
|3727
|0.10
|1.1943
|1.1873
|1.1943
|40.00
|46902.00
|7455
|2006.02.20 00:59
|sell
|3728
|0.10
|1.1952
|1.1982
|1.1912
|7456
|2006.02.21 08:27
|t/p
|3728
|0.10
|1.1912
|1.1982
|1.1912
|40.00
|46942.00
|7457
|2006.02.21 19:59
|sell
|3729
|0.10
|1.1920
|1.1950
|1.1880
|7458
|2006.02.22 10:59
|t/p
|3729
|0.10
|1.1880
|1.1950
|1.1880
|40.00
|46982.00
|7459
|2006.02.22 13:59
|sell
|3730
|0.10
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|7460
|2006.02.22 14:59
|close
|3730
|0.10
|1.1884
|1.1914
|1.1844
|0.00
|46982.00
|7461
|2006.02.22 14:59
|buy
|3731
|0.10
|1.1884
|1.1854
|1.1924
|7462
|2006.02.22 18:40
|close
|3731
|0.10
|1.1915
|1.1854
|1.1924
|31.00
|47013.00
|7463
|2006.02.22 18:40
|sell
|3732
|0.10
|1.1915
|1.1945
|1.1875
|7464
|2006.02.23 10:59
|s/l
|3732
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.1875
|-30.00
|46983.00
|7465
|2006.02.23 11:59
|buy
|3733
|0.10
|1.1958
|1.1928
|1.1998
|7466
|2006.02.23 13:59
|close
|3733
|0.10
|1.1956
|1.1928
|1.1998
|-2.00
|46981.00
|7467
|2006.02.23 13:59
|sell
|3734
|0.10
|1.1956
|1.1986
|1.1916
|7468
|2006.02.23 15:56
|t/p
|3734
|0.10
|1.1916
|1.1986
|1.1916
|40.00
|47021.00
|7469
|2006.02.23 16:59
|sell
|3735
|0.10
|1.1922
|1.1952
|1.1882
|7470
|2006.02.24 07:59
|close
|3735
|0.10
|1.1919
|1.1952
|1.1882
|3.00
|47024.00
|7471
|2006.02.24 07:59
|buy
|3736
|0.10
|1.1919
|1.1889
|1.1959
|7472
|2006.02.24 09:19
|close
|3736
|0.10
|1.1903
|1.1889
|1.1959
|-16.00
|47008.00
|7473
|2006.02.24 09:19
|sell
|3737
|0.10
|1.1903
|1.1933
|1.1863
|7474
|2006.02.26 22:53
|t/p
|3737
|0.10
|1.1863
|1.1933
|1.1863
|40.00
|47048.00
|7475
|2006.02.26 23:19
|sell
|3738
|0.10
|1.1866
|1.1896
|1.1826
|7476
|2006.02.27 00:22
|close
|3738
|0.10
|1.1832
|1.1896
|1.1826
|34.00
|47082.00
|7477
|2006.02.27 00:22
|buy
|3739
|0.10
|1.1832
|1.1802
|1.1872
|7478
|2006.02.27 04:59
|t/p
|3739
|0.10
|1.1872
|1.1802
|1.1872
|40.00
|47122.00
|7479
|2006.02.27 16:59
|sell
|3740
|0.10
|1.1859
|1.1889
|1.1819
|7480
|2006.02.28 10:59
|s/l
|3740
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1819
|-30.00
|47092.00
|7481
|2006.02.28 11:46
|sell
|3741
|0.10
|1.1891
|1.1921
|1.1851
|7482
|2006.02.28 15:59
|s/l
|3741
|0.10
|1.1921
|1.1921
|1.1851
|-30.00
|47062.00
|7483
|2006.02.28 16:25
|sell
|3742
|0.10
|1.1925
|1.1955
|1.1885
|7484
|2006.03.01 10:59
|close
|3742
|0.10
|1.1937
|1.1955
|1.1885
|-12.00
|47050.00
|7485
|2006.03.01 10:59
|buy
|3743
|0.10
|1.1937
|1.1907
|1.1977
|7486
|2006.03.01 14:37
|close
|3743
|0.10
|1.1964
|1.1907
|1.1977
|27.00
|47077.00
|7487
|2006.03.01 14:37
|sell
|3744
|0.10
|1.1964
|1.1994
|1.1924
|7488
|2006.03.01 16:57
|t/p
|3744
|0.10
|1.1924
|1.1994
|1.1924
|40.00
|47117.00
|7489
|2006.03.01 17:58
|buy
|3745
|0.10
|1.1897
|1.1867
|1.1937
|7490
|2006.03.01 18:59
|close
|3745
|0.10
|1.1916
|1.1867
|1.1937
|19.00
|47136.00
|7491
|2006.03.01 18:59
|sell
|3746
|0.10
|1.1916
|1.1946
|1.1876
|7492
|2006.03.02 14:43
|s/l
|3746
|0.10
|1.1946
|1.1946
|1.1876
|-30.00
|47106.00
|7493
|2006.03.02 14:43
|sell
|3747
|0.10
|1.1944
|1.1974
|1.1904
|7494
|2006.03.02 15:59
|s/l
|3747
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.1904
|-30.00
|47076.00
|7495
|2006.03.06 00:30
|sell
|3748
|0.10
|1.2085
|1.2115
|1.2045
|7496
|2006.03.06 10:45
|t/p
|3748
|0.10
|1.2045
|1.2115
|1.2045
|40.00
|47116.00
|7497
|2006.03.06 17:59
|buy
|3749
|0.10
|1.1999
|1.1969
|1.2039
|7498
|2006.03.06 23:59
|close
|3749
|0.10
|1.2013
|1.1969
|1.2039
|14.00
|47130.00
|7499
|2006.03.06 23:59
|sell
|3750
|0.10
|1.2013
|1.2043
|1.1973
|7500
|2006.03.07 01:46
|close
|3750
|0.10
|1.1986
|1.2043
|1.1973
|27.00
|47157.00
|7501
|2006.03.07 01:46
|buy
|3751
|0.10
|1.1986
|1.1956
|1.2026
|7502
|2006.03.07 04:57
|s/l
|3751
|0.10
|1.1956
|1.1956
|1.2026
|-30.00
|47127.00
|7503
|2006.03.07 08:31
|buy
|3752
|0.10
|1.1943
|1.1913
|1.1983
|7504
|2006.03.07 10:36
|s/l
|3752
|0.10
|1.1913
|1.1913
|1.1983
|-30.00
|47097.00
|7505
|2006.03.07 14:27
|sell
|3753
|0.10
|1.1905
|1.1935
|1.1865
|7506
|2006.03.07 15:32
|close
|3753
|0.10
|1.1897
|1.1935
|1.1865
|8.00
|47105.00
|7507
|2006.03.07 15:32
|buy
|3754
|0.10
|1.1897
|1.1867
|1.1937
|7508
|2006.03.07 16:47
|close
|3754
|0.10
|1.1885
|1.1867
|1.1937
|-12.00
|47093.00
|7509
|2006.03.07 16:47
|sell
|3755
|0.10
|1.1885
|1.1915
|1.1845
|7510
|2006.03.08 07:20
|s/l
|3755
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1845
|-30.00
|47063.00
|7511
|2006.03.08 12:45
|buy
|3756
|0.10
|1.1910
|1.1880
|1.1950
|7512
|2006.03.08 14:38
|close
|3756
|0.10
|1.1912
|1.1880
|1.1950
|2.00
|47065.00
|7513
|2006.03.08 14:38
|sell
|3757
|0.10
|1.1912
|1.1942
|1.1872
|7514
|2006.03.08 19:58
|close
|3757
|0.10
|1.1922
|1.1942
|1.1872
|-10.00
|47055.00
|7515
|2006.03.08 19:58
|buy
|3758
|0.10
|1.1922
|1.1892
|1.1962
|7516
|2006.03.09 13:32
|close
|3758
|0.10
|1.1929
|1.1892
|1.1962
|7.00
|47062.00
|7517
|2006.03.09 13:32
|sell
|3759
|0.10
|1.1929
|1.1959
|1.1889
|7518
|2006.03.10 13:48
|t/p
|3759
|0.10
|1.1889
|1.1959
|1.1889
|40.00
|47102.00
|7519
|2006.03.10 15:29
|buy
|3760
|0.10
|1.1873
|1.1843
|1.1913
|7520
|2006.03.10 19:27
|t/p
|3760
|0.10
|1.1913
|1.1843
|1.1913
|40.00
|47142.00
|7521
|2006.03.14 09:51
|buy
|3761
|0.10
|1.1970
|1.1940
|1.2010
|7522
|2006.03.14 15:26
|t/p
|3761
|0.10
|1.2010
|1.1940
|1.2010
|40.00
|47182.00
|7523
|2006.03.14 16:19
|sell
|3762
|0.10
|1.2024
|1.2054
|1.1984
|7524
|2006.03.15 08:56
|close
|3762
|0.10
|1.2027
|1.2054
|1.1984
|-3.00
|47179.00
|7525
|2006.03.15 08:56
|buy
|3763
|0.10
|1.2027
|1.1997
|1.2067
|7526
|2006.03.15 19:24
|t/p
|3763
|0.10
|1.2067
|1.1997
|1.2067
|40.00
|47219.00
|7527
|2006.03.16 07:52
|sell
|3764
|0.10
|1.2051
|1.2081
|1.2011
|7528
|2006.03.16 10:12
|s/l
|3764
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2011
|-30.00
|47189.00
|7529
|2006.03.16 13:22
|sell
|3765
|0.10
|1.2083
|1.2113
|1.2043
|7530
|2006.03.16 13:33
|s/l
|3765
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2043
|-30.00
|47159.00
|7531
|2006.03.16 14:15
|buy
|3766
|0.10
|1.2128
|1.2098
|1.2168
|7532
|2006.03.16 17:14
|t/p
|3766
|0.10
|1.2168
|1.2098
|1.2168
|40.00
|47199.00
|7533
|2006.03.17 09:44
|sell
|3767
|0.10
|1.2179
|1.2209
|1.2139
|7534
|2006.03.17 13:55
|close
|3767
|0.10
|1.2185
|1.2209
|1.2139
|-6.00
|47193.00
|7535
|2006.03.17 13:55
|buy
|3768
|0.10
|1.2185
|1.2155
|1.2225
|7536
|2006.03.17 14:56
|s/l
|3768
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.2225
|-30.00
|47163.00
|7537
|2006.03.17 15:08
|sell
|3769
|0.10
|1.2156
|1.2186
|1.2116
|7538
|2006.03.17 16:04
|s/l
|3769
|0.10
|1.2186
|1.2186
|1.2116
|-30.00
|47133.00
|7539
|2006.03.17 17:23
|buy
|3770
|0.10
|1.2192
|1.2162
|1.2232
|7540
|2006.03.17 20:28
|close
|3770
|0.10
|1.2205
|1.2162
|1.2232
|13.00
|47146.00
|7541
|2006.03.17 20:28
|sell
|3771
|0.10
|1.2205
|1.2235
|1.2165
|7542
|2006.03.20 05:16
|t/p
|3771
|0.10
|1.2165
|1.2235
|1.2165
|40.00
|47186.00
|7543
|2006.03.20 09:59
|buy
|3772
|0.10
|1.2183
|1.2153
|1.2223
|7544
|2006.03.20 15:25
|close
|3772
|0.10
|1.2174
|1.2153
|1.2223
|-9.00
|47177.00
|7545
|2006.03.20 15:25
|sell
|3773
|0.10
|1.2174
|1.2204
|1.2134
|7546
|2006.03.21 00:27
|t/p
|3773
|0.10
|1.2134
|1.2204
|1.2134
|40.00
|47217.00
|7547
|2006.03.21 03:09
|sell
|3774
|0.10
|1.2138
|1.2168
|1.2098
|7548
|2006.03.21 10:16
|close
|3774
|0.10
|1.2140
|1.2168
|1.2098
|-2.00
|47215.00
|7549
|2006.03.21 10:16
|buy
|3775
|0.10
|1.2140
|1.2110
|1.2180
|7550
|2006.03.21 14:45
|s/l
|3775
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2180
|-30.00
|47185.00
|7551
|2006.03.21 16:42
|buy
|3776
|0.10
|1.2089
|1.2059
|1.2129
|7552
|2006.03.22 04:36
|close
|3776
|0.10
|1.2086
|1.2059
|1.2129
|-3.00
|47182.00
|7553
|2006.03.22 04:36
|sell
|3777
|0.10
|1.2086
|1.2116
|1.2046
|7554
|2006.03.22 07:40
|close
|3777
|0.10
|1.2088
|1.2116
|1.2046
|-2.00
|47180.00
|7555
|2006.03.22 07:40
|buy
|3778
|0.10
|1.2088
|1.2058
|1.2128
|7556
|2006.03.22 13:25
|close
|3778
|0.10
|1.2084
|1.2058
|1.2128
|-4.00
|47176.00
|7557
|2006.03.22 13:25
|sell
|3779
|0.10
|1.2084
|1.2114
|1.2044
|7558
|2006.03.22 14:40
|close
|3779
|0.10
|1.2094
|1.2114
|1.2044
|-10.00
|47166.00
|7559
|2006.03.22 14:40
|buy
|3780
|0.10
|1.2094
|1.2064
|1.2134
|7560
|2006.03.23 00:56
|s/l
|3780
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2134
|-30.00
|47136.00
|7561
|2006.03.23 13:54
|sell
|3781
|0.10
|1.2060
|1.2090
|1.2020
|7562
|2006.03.23 15:19
|t/p
|3781
|0.10
|1.2020
|1.2090
|1.2020
|40.00
|47176.00
|7563
|2006.03.23 16:17
|sell
|3782
|0.10
|1.1985
|1.2015
|1.1945
|7564
|2006.03.24 13:49
|close
|3782
|0.10
|1.1968
|1.2015
|1.1945
|17.00
|47193.00
|7565
|2006.03.24 13:49
|buy
|3783
|0.10
|1.1968
|1.1938
|1.2008
|7566
|2006.03.24 15:06
|t/p
|3783
|0.10
|1.2008
|1.1938
|1.2008
|40.00
|47233.00
|7567
|2006.03.24 16:12
|buy
|3784
|0.10
|1.2009
|1.1979
|1.2049
|7568
|2006.03.24 19:59
|close at stop
|3784
|0.10
|1.2032
|1.1979
|1.2049
|23.00
|47256.00