|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2003.06.30 10:00 - 2006.03.24 19:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|EAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=0.1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false;
|Bars in test
|16694
|Ticks modelled
|1862837
|Modelling quality
|66.69%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|22985.00
|Gross profit
|46953.00
|Gross loss
|-23968.00
|Profit factor
|1.96
|Expected payoff
|11.58
|Absolute drawdown
|32.00
|Maximal drawdown (%)
|374.00 (1.2%)
|Total trades
|1985
|Short positions (won %)
|1106 (62.21%)
|Long positions (won %)
|879 (62.34%)
|Profit trades (% of total)
|1236 (62.27%)
|Loss trades (% of total)
|749 (37.73%)
|Largest
|profit trade
|38.00
|loss trade
|-32.00
|Average
|profit trade
|37.99
|loss trade
|-32.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|23 (874.00)
|consecutive losses (loss in money)
|8 (-256.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|874.00 (23)
|consecutive loss (count of losses)
|-256.00 (8)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.06.30 10:05
|buy
|1
|0.10
|1.1449
|1.1417
|1.1487
|2
|2003.06.30 11:05
|s/l
|1
|0.10
|1.1417
|1.1417
|1.1487
|-32.00
|9968.00
|3
|2003.06.30 12:30
|buy
|2
|0.10
|1.1413
|1.1381
|1.1451
|4
|2003.06.30 15:00
|t/p
|2
|0.10
|1.1451
|1.1381
|1.1451
|38.00
|10006.00
|5
|2003.06.30 15:29
|buy
|3
|0.10
|1.1422
|1.1390
|1.1460
|6
|2003.06.30 16:00
|t/p
|3
|0.10
|1.1460
|1.1390
|1.1460
|38.00
|10044.00
|7
|2003.06.30 17:09
|buy
|4
|0.10
|1.1482
|1.1450
|1.1520
|8
|2003.06.30 22:54
|t/p
|4
|0.10
|1.1520
|1.1450
|1.1520
|38.00
|10082.00
|9
|2003.06.30 22:54
|sell
|5
|0.10
|1.1520
|1.1552
|1.1482
|10
|2003.07.01 09:48
|s/l
|5
|0.10
|1.1552
|1.1552
|1.1482
|-32.00
|10050.00
|11
|2003.07.01 10:38
|sell
|6
|0.10
|1.1543
|1.1575
|1.1505
|12
|2003.07.01 16:29
|s/l
|6
|0.10
|1.1575
|1.1575
|1.1505
|-32.00
|10018.00
|13
|2003.07.01 17:20
|sell
|7
|0.10
|1.1598
|1.1630
|1.1560
|14
|2003.07.01 20:01
|t/p
|7
|0.10
|1.1560
|1.1630
|1.1560
|38.00
|10056.00
|15
|2003.07.01 20:16
|sell
|8
|0.10
|1.1579
|1.1611
|1.1541
|16
|2003.07.02 08:03
|t/p
|8
|0.10
|1.1541
|1.1611
|1.1541
|38.00
|10094.00
|17
|2003.07.02 08:09
|sell
|9
|0.10
|1.1559
|1.1591
|1.1521
|18
|2003.07.02 15:00
|t/p
|9
|0.10
|1.1521
|1.1591
|1.1521
|38.00
|10132.00
|19
|2003.07.02 15:30
|sell
|10
|0.10
|1.1539
|1.1571
|1.1501
|20
|2003.07.03 09:37
|t/p
|10
|0.10
|1.1501
|1.1571
|1.1501
|38.00
|10170.00
|21
|2003.07.03 10:45
|sell
|11
|0.10
|1.1474
|1.1506
|1.1436
|22
|2003.07.03 10:55
|t/p
|11
|0.10
|1.1436
|1.1506
|1.1436
|38.00
|10208.00
|23
|2003.07.03 12:57
|buy
|12
|0.10
|1.1454
|1.1422
|1.1492
|24
|2003.07.03 14:01
|t/p
|12
|0.10
|1.1492
|1.1422
|1.1492
|38.00
|10246.00
|25
|2003.07.03 14:53
|buy
|13
|0.10
|1.1452
|1.1420
|1.1490
|26
|2003.07.03 14:58
|t/p
|13
|0.10
|1.1490
|1.1420
|1.1490
|38.00
|10284.00
|27
|2003.07.03 15:58
|buy
|14
|0.10
|1.1516
|1.1484
|1.1554
|28
|2003.07.03 16:52
|s/l
|14
|0.10
|1.1484
|1.1484
|1.1554
|-32.00
|10252.00
|29
|2003.07.03 16:58
|sell
|15
|0.10
|1.1524
|1.1556
|1.1486
|30
|2003.07.03 18:48
|t/p
|15
|0.10
|1.1486
|1.1556
|1.1486
|38.00
|10290.00
|31
|2003.07.03 21:50
|buy
|16
|0.10
|1.1487
|1.1455
|1.1525
|32
|2003.07.04 14:23
|s/l
|16
|0.10
|1.1455
|1.1455
|1.1525
|-32.00
|10258.00
|33
|2003.07.04 15:21
|buy
|17
|0.10
|1.1459
|1.1427
|1.1497
|34
|2003.07.04 18:02
|t/p
|17
|0.10
|1.1497
|1.1427
|1.1497
|38.00
|10296.00
|35
|2003.07.07 00:16
|buy
|18
|0.10
|1.1474
|1.1442
|1.1512
|36
|2003.07.07 08:05
|s/l
|18
|0.10
|1.1442
|1.1442
|1.1512
|-32.00
|10264.00
|37
|2003.07.07 08:14
|sell
|19
|0.10
|1.1465
|1.1497
|1.1427
|38
|2003.07.07 08:28
|t/p
|19
|0.10
|1.1427
|1.1497
|1.1427
|38.00
|10302.00
|39
|2003.07.07 09:12
|sell
|20
|0.10
|1.1427
|1.1459
|1.1389
|40
|2003.07.07 11:55
|t/p
|20
|0.10
|1.1389
|1.1459
|1.1389
|38.00
|10340.00
|41
|2003.07.07 12:09
|sell
|21
|0.10
|1.1389
|1.1421
|1.1351
|42
|2003.07.07 14:54
|t/p
|21
|0.10
|1.1351
|1.1421
|1.1351
|38.00
|10378.00
|43
|2003.07.07 15:51
|buy
|22
|0.10
|1.1342
|1.1310
|1.1380
|44
|2003.07.07 23:58
|s/l
|22
|0.10
|1.1310
|1.1310
|1.1380
|-32.00
|10346.00
|45
|2003.07.08 00:52
|buy
|23
|0.10
|1.1314
|1.1282
|1.1352
|46
|2003.07.08 10:40
|s/l
|23
|0.10
|1.1282
|1.1282
|1.1352
|-32.00
|10314.00
|47
|2003.07.08 11:59
|sell
|24
|0.10
|1.1283
|1.1315
|1.1245
|48
|2003.07.08 13:09
|s/l
|24
|0.10
|1.1315
|1.1315
|1.1245
|-32.00
|10282.00
|49
|2003.07.08 14:25
|buy
|25
|0.10
|1.1316
|1.1284
|1.1354
|50
|2003.07.08 16:06
|t/p
|25
|0.10
|1.1354
|1.1284
|1.1354
|38.00
|10320.00
|51
|2003.07.08 16:16
|buy
|26
|0.10
|1.1342
|1.1310
|1.1380
|52
|2003.07.08 16:26
|s/l
|26
|0.10
|1.1310
|1.1310
|1.1380
|-32.00
|10288.00
|53
|2003.07.08 17:18
|buy
|27
|0.10
|1.1297
|1.1265
|1.1335
|54
|2003.07.08 17:50
|s/l
|27
|0.10
|1.1265
|1.1265
|1.1335
|-32.00
|10256.00
|55
|2003.07.08 18:18
|buy
|28
|0.10
|1.1262
|1.1230
|1.1300
|56
|2003.07.08 19:00
|t/p
|28
|0.10
|1.1300
|1.1230
|1.1300
|38.00
|10294.00
|57
|2003.07.08 19:16
|buy
|29
|0.10
|1.1293
|1.1261
|1.1331
|58
|2003.07.09 03:00
|t/p
|29
|0.10
|1.1331
|1.1261
|1.1331
|38.00
|10332.00
|59
|2003.07.09 03:41
|buy
|30
|0.10
|1.1316
|1.1284
|1.1354
|60
|2003.07.09 12:00
|t/p
|30
|0.10
|1.1354
|1.1284
|1.1354
|38.00
|10370.00
|61
|2003.07.09 12:27
|buy
|31
|0.10
|1.1335
|1.1303
|1.1373
|62
|2003.07.10 17:17
|t/p
|31
|0.10
|1.1373
|1.1303
|1.1373
|38.00
|10408.00
|63
|2003.07.10 18:21
|sell
|32
|0.10
|1.1392
|1.1424
|1.1354
|64
|2003.07.11 00:00
|t/p
|32
|0.10
|1.1354
|1.1424
|1.1354
|38.00
|10446.00
|65
|2003.07.11 00:09
|sell
|33
|0.10
|1.1380
|1.1412
|1.1342
|66
|2003.07.11 02:17
|t/p
|33
|0.10
|1.1342
|1.1412
|1.1342
|38.00
|10484.00
|67
|2003.07.11 02:29
|sell
|34
|0.10
|1.1354
|1.1386
|1.1316
|68
|2003.07.11 03:17
|t/p
|34
|0.10
|1.1316
|1.1386
|1.1316
|38.00
|10522.00
|69
|2003.07.11 03:19
|sell
|35
|0.10
|1.1335
|1.1367
|1.1297
|70
|2003.07.11 04:15
|t/p
|35
|0.10
|1.1297
|1.1367
|1.1297
|38.00
|10560.00
|71
|2003.07.11 04:17
|sell
|36
|0.10
|1.1318
|1.1350
|1.1280
|72
|2003.07.11 10:39
|s/l
|36
|0.10
|1.1350
|1.1350
|1.1280
|-32.00
|10528.00
|73
|2003.07.11 10:50
|buy
|37
|0.10
|1.1333
|1.1301
|1.1371
|74
|2003.07.11 13:03
|s/l
|37
|0.10
|1.1301
|1.1301
|1.1371
|-32.00
|10496.00
|75
|2003.07.11 13:24
|sell
|38
|0.10
|1.1324
|1.1356
|1.1286
|76
|2003.07.11 14:03
|t/p
|38
|0.10
|1.1286
|1.1356
|1.1286
|38.00
|10534.00
|77
|2003.07.11 14:22
|sell
|39
|0.10
|1.1305
|1.1337
|1.1267
|78
|2003.07.14 02:58
|t/p
|39
|0.10
|1.1267
|1.1337
|1.1267
|38.00
|10572.00
|79
|2003.07.14 03:58
|buy
|40
|0.10
|1.1266
|1.1234
|1.1304
|80
|2003.07.14 13:08
|t/p
|40
|0.10
|1.1304
|1.1234
|1.1304
|38.00
|10610.00
|81
|2003.07.14 13:21
|buy
|41
|0.10
|1.1283
|1.1251
|1.1321
|82
|2003.07.15 04:39
|s/l
|41
|0.10
|1.1251
|1.1251
|1.1321
|-32.00
|10578.00
|83
|2003.07.15 05:26
|buy
|42
|0.10
|1.1257
|1.1225
|1.1295
|84
|2003.07.15 08:04
|t/p
|42
|0.10
|1.1295
|1.1225
|1.1295
|38.00
|10616.00
|85
|2003.07.15 08:12
|buy
|43
|0.10
|1.1283
|1.1251
|1.1321
|86
|2003.07.15 11:03
|t/p
|43
|0.10
|1.1321
|1.1251
|1.1321
|38.00
|10654.00
|87
|2003.07.15 11:08
|buy
|44
|0.10
|1.1282
|1.1250
|1.1320
|88
|2003.07.15 12:00
|t/p
|44
|0.10
|1.1320
|1.1250
|1.1320
|38.00
|10692.00
|89
|2003.07.15 12:16
|buy
|45
|0.10
|1.1316
|1.1284
|1.1354
|90
|2003.07.15 16:01
|s/l
|45
|0.10
|1.1284
|1.1284
|1.1354
|-32.00
|10660.00
|91
|2003.07.15 16:54
|sell
|46
|0.10
|1.1332
|1.1364
|1.1294
|92
|2003.07.15 16:58
|t/p
|46
|0.10
|1.1294
|1.1364
|1.1294
|38.00
|10698.00
|93
|2003.07.15 17:52
|sell
|47
|0.10
|1.1242
|1.1274
|1.1204
|94
|2003.07.15 18:19
|t/p
|47
|0.10
|1.1204
|1.1274
|1.1204
|38.00
|10736.00
|95
|2003.07.15 18:25
|sell
|48
|0.10
|1.1236
|1.1268
|1.1198
|96
|2003.07.15 18:57
|t/p
|48
|0.10
|1.1198
|1.1268
|1.1198
|38.00
|10774.00
|97
|2003.07.15 18:58
|sell
|49
|0.10
|1.1238
|1.1270
|1.1200
|98
|2003.07.15 18:58
|t/p
|49
|0.10
|1.1200
|1.1270
|1.1200
|38.00
|10812.00
|99
|2003.07.15 19:50
|sell
|50
|0.10
|1.1193
|1.1225
|1.1155
|100
|2003.07.16 01:51
|t/p
|50
|0.10
|1.1155
|1.1225
|1.1155
|38.00
|10850.00
|101
|2003.07.16 02:47
|buy
|51
|0.10
|1.1128
|1.1096
|1.1166
|102
|2003.07.16 07:38
|t/p
|51
|0.10
|1.1166
|1.1096
|1.1166
|38.00
|10888.00
|103
|2003.07.16 08:41
|buy
|52
|0.10
|1.1150
|1.1118
|1.1188
|104
|2003.07.16 15:25
|t/p
|52
|0.10
|1.1188
|1.1118
|1.1188
|38.00
|10926.00
|105
|2003.07.16 15:48
|buy
|53
|0.10
|1.1154
|1.1122
|1.1192
|106
|2003.07.16 15:58
|t/p
|53
|0.10
|1.1192
|1.1122
|1.1192
|38.00
|10964.00
|107
|2003.07.16 16:31
|buy
|54
|0.10
|1.1194
|1.1162
|1.1232
|108
|2003.07.16 18:22
|t/p
|54
|0.10
|1.1232
|1.1162
|1.1232
|38.00
|11002.00
|109
|2003.07.16 20:36
|buy
|55
|0.10
|1.1192
|1.1160
|1.1230
|110
|2003.07.17 00:13
|t/p
|55
|0.10
|1.1230
|1.1160
|1.1230
|38.00
|11040.00
|111
|2003.07.17 02:19
|buy
|56
|0.10
|1.1217
|1.1185
|1.1255
|112
|2003.07.17 14:12
|s/l
|56
|0.10
|1.1185
|1.1185
|1.1255
|-32.00
|11008.00
|113
|2003.07.17 15:57
|sell
|57
|0.10
|1.1182
|1.1214
|1.1144
|114
|2003.07.17 18:53
|s/l
|57
|0.10
|1.1214
|1.1214
|1.1144
|-32.00
|10976.00
|115
|2003.07.17 18:56
|buy
|58
|0.10
|1.1165
|1.1133
|1.1203
|116
|2003.07.17 18:58
|t/p
|58
|0.10
|1.1203
|1.1133
|1.1203
|38.00
|11014.00
|117
|2003.07.17 19:16
|sell
|59
|0.10
|1.1213
|1.1245
|1.1175
|118
|2003.07.18 00:40
|s/l
|59
|0.10
|1.1245
|1.1245
|1.1175
|-32.00
|10982.00
|119
|2003.07.18 01:09
|buy
|60
|0.10
|1.1234
|1.1202
|1.1272
|120
|2003.07.18 01:44
|t/p
|60
|0.10
|1.1272
|1.1202
|1.1272
|38.00
|11020.00
|121
|2003.07.18 02:16
|sell
|61
|0.10
|1.1242
|1.1274
|1.1204
|122
|2003.07.18 10:02
|t/p
|61
|0.10
|1.1204
|1.1274
|1.1204
|38.00
|11058.00
|123
|2003.07.18 10:05
|sell
|62
|0.10
|1.1228
|1.1260
|1.1190
|124
|2003.07.18 13:00
|t/p
|62
|0.10
|1.1190
|1.1260
|1.1190
|38.00
|11096.00
|125
|2003.07.18 13:02
|sell
|63
|0.10
|1.1199
|1.1231
|1.1161
|126
|2003.07.18 17:19
|s/l
|63
|0.10
|1.1231
|1.1231
|1.1161
|-32.00
|11064.00
|127
|2003.07.18 17:25
|buy
|64
|0.10
|1.1211
|1.1179
|1.1249
|128
|2003.07.18 18:05
|t/p
|64
|0.10
|1.1249
|1.1179
|1.1249
|38.00
|11102.00
|129
|2003.07.18 18:25
|buy
|65
|0.10
|1.1237
|1.1205
|1.1275
|130
|2003.07.18 18:37
|t/p
|65
|0.10
|1.1275
|1.1205
|1.1275
|38.00
|11140.00
|131
|2003.07.18 19:24
|buy
|66
|0.10
|1.1283
|1.1251
|1.1321
|132
|2003.07.21 00:00
|s/l
|66
|0.10
|1.1251
|1.1251
|1.1321
|-32.00
|11108.00
|133
|2003.07.21 00:59
|buy
|67
|0.10
|1.1248
|1.1216
|1.1286
|134
|2003.07.21 03:53
|t/p
|67
|0.10
|1.1286
|1.1216
|1.1286
|38.00
|11146.00
|135
|2003.07.21 04:53
|sell
|68
|0.10
|1.1292
|1.1324
|1.1254
|136
|2003.07.21 16:36
|s/l
|68
|0.10
|1.1324
|1.1324
|1.1254
|-32.00
|11114.00
|137
|2003.07.21 17:35
|sell
|69
|0.10
|1.1332
|1.1364
|1.1294
|138
|2003.07.22 10:15
|s/l
|69
|0.10
|1.1364
|1.1364
|1.1294
|-32.00
|11082.00
|139
|2003.07.22 11:15
|sell
|70
|0.10
|1.1369
|1.1401
|1.1331
|140
|2003.07.22 17:00
|t/p
|70
|0.10
|1.1331
|1.1401
|1.1331
|38.00
|11120.00
|141
|2003.07.22 17:33
|sell
|71
|0.10
|1.1354
|1.1386
|1.1316
|142
|2003.07.22 18:00
|t/p
|71
|0.10
|1.1316
|1.1386
|1.1316
|38.00
|11158.00
|143
|2003.07.22 18:02
|sell
|72
|0.10
|1.1329
|1.1361
|1.1291
|144
|2003.07.23 04:40
|s/l
|72
|0.10
|1.1361
|1.1361
|1.1291
|-32.00
|11126.00
|145
|2003.07.23 07:10
|sell
|73
|0.10
|1.1366
|1.1398
|1.1328
|146
|2003.07.23 12:05
|s/l
|73
|0.10
|1.1398
|1.1398
|1.1328
|-32.00
|11094.00
|147
|2003.07.23 14:57
|sell
|74
|0.10
|1.1417
|1.1449
|1.1379
|148
|2003.07.23 16:56
|s/l
|74
|0.10
|1.1449
|1.1449
|1.1379
|-32.00
|11062.00
|149
|2003.07.23 17:30
|buy
|75
|0.10
|1.1442
|1.1410
|1.1480
|150
|2003.07.23 17:54
|t/p
|75
|0.10
|1.1480
|1.1410
|1.1480
|38.00
|11100.00
|151
|2003.07.23 18:27
|sell
|76
|0.10
|1.1489
|1.1521
|1.1451
|152
|2003.07.24 14:02
|t/p
|76
|0.10
|1.1451
|1.1521
|1.1451
|38.00
|11138.00
|153
|2003.07.24 14:22
|sell
|77
|0.10
|1.1474
|1.1506
|1.1436
|154
|2003.07.24 15:01
|t/p
|77
|0.10
|1.1436
|1.1506
|1.1436
|38.00
|11176.00
|155
|2003.07.24 15:18
|sell
|78
|0.10
|1.1445
|1.1477
|1.1407
|156
|2003.07.24 16:30
|s/l
|78
|0.10
|1.1477
|1.1477
|1.1407
|-32.00
|11144.00
|157
|2003.07.24 17:19
|sell
|79
|0.10
|1.1489
|1.1521
|1.1451
|158
|2003.07.24 17:58
|t/p
|79
|0.10
|1.1451
|1.1521
|1.1451
|38.00
|11182.00
|159
|2003.07.24 18:11
|sell
|80
|0.10
|1.1444
|1.1476
|1.1406
|160
|2003.07.24 20:27
|s/l
|80
|0.10
|1.1476
|1.1476
|1.1406
|-32.00
|11150.00
|161
|2003.07.24 20:27
|sell
|81
|0.10
|1.1474
|1.1506
|1.1436
|162
|2003.07.25 09:29
|s/l
|81
|0.10
|1.1506
|1.1506
|1.1436
|-32.00
|11118.00
|163
|2003.07.25 10:27
|sell
|82
|0.10
|1.1494
|1.1526
|1.1456
|164
|2003.07.25 14:00
|t/p
|82
|0.10
|1.1456
|1.1526
|1.1456
|38.00
|11156.00
|165
|2003.07.25 14:03
|sell
|83
|0.10
|1.1488
|1.1520
|1.1450
|166
|2003.07.25 16:00
|s/l
|83
|0.10
|1.1520
|1.1520
|1.1450
|-32.00
|11124.00
|167
|2003.07.25 16:27
|buy
|84
|0.10
|1.1483
|1.1451
|1.1521
|168
|2003.07.25 16:30
|t/p
|84
|0.10
|1.1521
|1.1451
|1.1521
|38.00
|11162.00
|169
|2003.07.25 16:31
|buy
|85
|0.10
|1.1482
|1.1450
|1.1520
|170
|2003.07.25 16:50
|t/p
|85
|0.10
|1.1520
|1.1450
|1.1520
|38.00
|11200.00
|171
|2003.07.25 17:18
|sell
|86
|0.10
|1.1542
|1.1574
|1.1504
|172
|2003.07.25 17:26
|t/p
|86
|0.10
|1.1504
|1.1574
|1.1504
|38.00
|11238.00
|173
|2003.07.25 17:50
|sell
|87
|0.10
|1.1542
|1.1574
|1.1504
|174
|2003.07.25 18:24
|t/p
|87
|0.10
|1.1504
|1.1574
|1.1504
|38.00
|11276.00
|175
|2003.07.25 18:26
|sell
|88
|0.10
|1.1514
|1.1546
|1.1476
|176
|2003.07.28 03:18
|t/p
|88
|0.10
|1.1476
|1.1546
|1.1476
|38.00
|11314.00
|177
|2003.07.28 03:43
|sell
|89
|0.10
|1.1484
|1.1516
|1.1446
|178
|2003.07.28 10:42
|s/l
|89
|0.10
|1.1516
|1.1516
|1.1446
|-32.00
|11282.00
|179
|2003.07.28 10:51
|buy
|90
|0.10
|1.1489
|1.1457
|1.1527
|180
|2003.07.28 13:00
|s/l
|90
|0.10
|1.1457
|1.1457
|1.1527
|-32.00
|11250.00
|181
|2003.07.28 13:46
|buy
|91
|0.10
|1.1458
|1.1426
|1.1496
|182
|2003.07.28 14:38
|t/p
|91
|0.10
|1.1496
|1.1426
|1.1496
|38.00
|11288.00
|183
|2003.07.28 15:27
|sell
|92
|0.10
|1.1484
|1.1516
|1.1446
|184
|2003.07.28 18:32
|s/l
|92
|0.10
|1.1516
|1.1516
|1.1446
|-32.00
|11256.00
|185
|2003.07.28 19:59
|buy
|93
|0.10
|1.1503
|1.1471
|1.1541
|186
|2003.07.29 12:30
|s/l
|93
|0.10
|1.1471
|1.1471
|1.1541
|-32.00
|11224.00
|187
|2003.07.29 12:34
|sell
|94
|0.10
|1.1495
|1.1527
|1.1457
|188
|2003.07.29 14:27
|t/p
|94
|0.10
|1.1457
|1.1527
|1.1457
|38.00
|11262.00
|189
|2003.07.29 14:33
|sell
|95
|0.10
|1.1474
|1.1506
|1.1436
|190
|2003.07.29 16:03
|s/l
|95
|0.10
|1.1506
|1.1506
|1.1436
|-32.00
|11230.00
|191
|2003.07.29 17:20
|sell
|96
|0.10
|1.1502
|1.1534
|1.1464
|192
|2003.07.29 18:16
|t/p
|96
|0.10
|1.1464
|1.1534
|1.1464
|38.00
|11268.00
|193
|2003.07.29 18:16
|buy
|97
|0.10
|1.1463
|1.1431
|1.1501
|194
|2003.07.29 23:15
|s/l
|97
|0.10
|1.1431
|1.1431
|1.1501
|-32.00
|11236.00
|195
|2003.07.29 23:40
|sell
|98
|0.10
|1.1446
|1.1478
|1.1408
|196
|2003.07.30 14:39
|t/p
|98
|0.10
|1.1408
|1.1478
|1.1408
|38.00
|11274.00
|197
|2003.07.30 15:25
|buy
|99
|0.10
|1.1405
|1.1373
|1.1443
|198
|2003.07.30 17:35
|s/l
|99
|0.10
|1.1373
|1.1373
|1.1443
|-32.00
|11242.00
|199
|2003.07.30 18:25
|buy
|100
|0.10
|1.1365
|1.1333
|1.1403
|200
|2003.07.30 21:54
|s/l
|100
|0.10
|1.1333
|1.1333
|1.1403
|-32.00
|11210.00
|201
|2003.07.31 01:40
|buy
|101
|0.10
|1.1348
|1.1316
|1.1386
|202
|2003.07.31 07:47
|s/l
|101
|0.10
|1.1316
|1.1316
|1.1386
|-32.00
|11178.00
|203
|2003.07.31 07:47
|buy
|102
|0.10
|1.1318
|1.1286
|1.1356
|204
|2003.07.31 13:58
|s/l
|102
|0.10
|1.1286
|1.1286
|1.1356
|-32.00
|11146.00
|205
|2003.07.31 13:59
|sell
|103
|0.10
|1.1313
|1.1345
|1.1275
|206
|2003.07.31 15:36
|t/p
|103
|0.10
|1.1275
|1.1345
|1.1275
|38.00
|11184.00
|207
|2003.07.31 15:36
|buy
|104
|0.10
|1.1275
|1.1243
|1.1313
|208
|2003.07.31 17:28
|s/l
|104
|0.10
|1.1243
|1.1243
|1.1313
|-32.00
|11152.00
|209
|2003.07.31 18:56
|buy
|105
|0.10
|1.1232
|1.1200
|1.1270
|210
|2003.08.01 08:40
|s/l
|105
|0.10
|1.1200
|1.1200
|1.1270
|-32.00
|11120.00
|211
|2003.08.01 09:35
|buy
|106
|0.10
|1.1202
|1.1170
|1.1240
|212
|2003.08.01 10:31
|s/l
|106
|0.10
|1.1170
|1.1170
|1.1240
|-32.00
|11088.00
|213
|2003.08.01 11:38
|buy
|107
|0.10
|1.1155
|1.1123
|1.1193
|214
|2003.08.01 14:00
|t/p
|107
|0.10
|1.1193
|1.1123
|1.1193
|38.00
|11126.00
|215
|2003.08.01 14:54
|buy
|108
|0.10
|1.1166
|1.1134
|1.1204
|216
|2003.08.01 15:00
|t/p
|108
|0.10
|1.1204
|1.1134
|1.1204
|38.00
|11164.00
|217
|2003.08.01 15:54
|buy
|109
|0.10
|1.1178
|1.1146
|1.1216
|218
|2003.08.01 16:00
|t/p
|109
|0.10
|1.1216
|1.1146
|1.1216
|38.00
|11202.00
|219
|2003.08.01 16:52
|buy
|110
|0.10
|1.1195
|1.1163
|1.1233
|220
|2003.08.01 16:58
|t/p
|110
|0.10
|1.1233
|1.1163
|1.1233
|38.00
|11240.00
|221
|2003.08.01 17:16
|buy
|111
|0.10
|1.1251
|1.1219
|1.1289
|222
|2003.08.04 00:04
|t/p
|111
|0.10
|1.1289
|1.1219
|1.1289
|38.00
|11278.00
|223
|2003.08.04 02:22
|buy
|112
|0.10
|1.1268
|1.1236
|1.1306
|224
|2003.08.04 09:02
|t/p
|112
|0.10
|1.1306
|1.1236
|1.1306
|38.00
|11316.00
|225
|2003.08.04 09:35
|buy
|113
|0.10
|1.1266
|1.1234
|1.1304
|226
|2003.08.04 09:59
|t/p
|113
|0.10
|1.1304
|1.1234
|1.1304
|38.00
|11354.00
|227
|2003.08.04 14:43
|sell
|114
|0.10
|1.1314
|1.1346
|1.1276
|228
|2003.08.04 16:00
|s/l
|114
|0.10
|1.1346
|1.1346
|1.1276
|-32.00
|11322.00
|229
|2003.08.04 16:05
|buy
|115
|0.10
|1.1316
|1.1284
|1.1354
|230
|2003.08.04 18:49
|t/p
|115
|0.10
|1.1354
|1.1284
|1.1354
|38.00
|11360.00
|231
|2003.08.04 19:56
|sell
|116
|0.10
|1.1366
|1.1398
|1.1328
|232
|2003.08.05 12:01
|t/p
|116
|0.10
|1.1328
|1.1398
|1.1328
|38.00
|11398.00
|233
|2003.08.05 12:36
|sell
|117
|0.10
|1.1337
|1.1369
|1.1299
|234
|2003.08.05 21:22
|s/l
|117
|0.10
|1.1369
|1.1369
|1.1299
|-32.00
|11366.00
|235
|2003.08.06 07:06
|sell
|118
|0.10
|1.1409
|1.1441
|1.1371
|236
|2003.08.06 14:00
|t/p
|118
|0.10
|1.1371
|1.1441
|1.1371
|38.00
|11404.00
|237
|2003.08.06 14:47
|sell
|119
|0.10
|1.1393
|1.1425
|1.1355
|238
|2003.08.06 17:26
|t/p
|119
|0.10
|1.1355
|1.1425
|1.1355
|38.00
|11442.00
|239
|2003.08.06 17:28
|sell
|120
|0.10
|1.1377
|1.1409
|1.1339
|240
|2003.08.06 19:24
|t/p
|120
|0.10
|1.1339
|1.1409
|1.1339
|38.00
|11480.00
|241
|2003.08.06 19:32
|sell
|121
|0.10
|1.1373
|1.1405
|1.1335
|242
|2003.08.06 20:00
|t/p
|121
|0.10
|1.1335
|1.1405
|1.1335
|38.00
|11518.00
|243
|2003.08.06 22:30
|sell
|122
|0.10
|1.1350
|1.1382
|1.1312
|244
|2003.08.07 15:06
|s/l
|122
|0.10
|1.1382
|1.1382
|1.1312
|-32.00
|11486.00
|245
|2003.08.07 15:46
|buy
|123
|0.10
|1.1362
|1.1330
|1.1400
|246
|2003.08.07 16:06
|t/p
|123
|0.10
|1.1400
|1.1330
|1.1400
|38.00
|11524.00
|247
|2003.08.07 16:33
|buy
|124
|0.10
|1.1384
|1.1352
|1.1422
|248
|2003.08.08 04:19
|s/l
|124
|0.10
|1.1352
|1.1352
|1.1422
|-32.00
|11492.00
|249
|2003.08.08 04:45
|sell
|125
|0.10
|1.1362
|1.1394
|1.1324
|250
|2003.08.08 14:05
|t/p
|125
|0.10
|1.1324
|1.1394
|1.1324
|38.00
|11530.00
|251
|2003.08.08 14:30
|sell
|126
|0.10
|1.1335
|1.1367
|1.1297
|252
|2003.08.08 18:54
|t/p
|126
|0.10
|1.1297
|1.1367
|1.1297
|38.00
|11568.00
|253
|2003.08.08 19:53
|buy
|127
|0.10
|1.1302
|1.1270
|1.1340
|254
|2003.08.11 04:55
|s/l
|127
|0.10
|1.1270
|1.1270
|1.1340
|-32.00
|11536.00
|255
|2003.08.11 04:55
|buy
|128
|0.10
|1.1272
|1.1240
|1.1310
|256
|2003.08.11 14:06
|t/p
|128
|0.10
|1.1310
|1.1240
|1.1310
|38.00
|11574.00
|257
|2003.08.11 14:43
|buy
|129
|0.10
|1.1276
|1.1244
|1.1314
|258
|2003.08.11 14:58
|t/p
|129
|0.10
|1.1314
|1.1244
|1.1314
|38.00
|11612.00
|259
|2003.08.11 15:38
|buy
|130
|0.10
|1.1317
|1.1285
|1.1355
|260
|2003.08.11 17:02
|t/p
|130
|0.10
|1.1355
|1.1285
|1.1355
|38.00
|11650.00
|261
|2003.08.11 17:24
|buy
|131
|0.10
|1.1326
|1.1294
|1.1364
|262
|2003.08.11 18:00
|t/p
|131
|0.10
|1.1364
|1.1294
|1.1364
|38.00
|11688.00
|263
|2003.08.11 18:34
|buy
|132
|0.10
|1.1349
|1.1317
|1.1387
|264
|2003.08.12 12:18
|s/l
|132
|0.10
|1.1317
|1.1317
|1.1387
|-32.00
|11656.00
|265
|2003.08.12 12:32
|sell
|133
|0.10
|1.1328
|1.1360
|1.1290
|266
|2003.08.12 14:15
|t/p
|133
|0.10
|1.1290
|1.1360
|1.1290
|38.00
|11694.00
|267
|2003.08.12 14:33
|sell
|134
|0.10
|1.1314
|1.1346
|1.1276
|268
|2003.08.12 22:16
|t/p
|134
|0.10
|1.1276
|1.1346
|1.1276
|38.00
|11732.00
|269
|2003.08.12 22:23
|sell
|135
|0.10
|1.1289
|1.1321
|1.1251
|270
|2003.08.13 07:05
|t/p
|135
|0.10
|1.1251
|1.1321
|1.1251
|38.00
|11770.00
|271
|2003.08.13 07:07
|sell
|136
|0.10
|1.1265
|1.1297
|1.1227
|272
|2003.08.13 08:56
|t/p
|136
|0.10
|1.1227
|1.1297
|1.1227
|38.00
|11808.00
|273
|2003.08.13 09:50
|buy
|137
|0.10
|1.1225
|1.1193
|1.1263
|274
|2003.08.13 12:02
|t/p
|137
|0.10
|1.1263
|1.1193
|1.1263
|38.00
|11846.00
|275
|2003.08.13 12:53
|buy
|138
|0.10
|1.1249
|1.1217
|1.1287
|276
|2003.08.13 13:05
|t/p
|138
|0.10
|1.1287
|1.1217
|1.1287
|38.00
|11884.00
|277
|2003.08.13 13:52
|buy
|139
|0.10
|1.1263
|1.1231
|1.1301
|278
|2003.08.13 16:01
|t/p
|139
|0.10
|1.1301
|1.1231
|1.1301
|38.00
|11922.00
|279
|2003.08.13 16:26
|buy
|140
|0.10
|1.1281
|1.1249
|1.1319
|280
|2003.08.13 17:00
|t/p
|140
|0.10
|1.1319
|1.1249
|1.1319
|38.00
|11960.00
|281
|2003.08.13 17:24
|buy
|141
|0.10
|1.1297
|1.1265
|1.1335
|282
|2003.08.13 18:00
|t/p
|141
|0.10
|1.1335
|1.1265
|1.1335
|38.00
|11998.00
|283
|2003.08.13 18:39
|buy
|142
|0.10
|1.1316
|1.1284
|1.1354
|284
|2003.08.14 12:24
|s/l
|142
|0.10
|1.1284
|1.1284
|1.1354
|-32.00
|11966.00
|285
|2003.08.14 12:42
|sell
|143
|0.10
|1.1315
|1.1347
|1.1277
|286
|2003.08.14 13:16
|t/p
|143
|0.10
|1.1277
|1.1347
|1.1277
|38.00
|12004.00
|287
|2003.08.14 14:31
|sell
|144
|0.10
|1.1279
|1.1311
|1.1241
|288
|2003.08.14 17:17
|t/p
|144
|0.10
|1.1241
|1.1311
|1.1241
|38.00
|12042.00
|289
|2003.08.14 17:29
|sell
|145
|0.10
|1.1267
|1.1299
|1.1229
|290
|2003.08.14 18:16
|t/p
|145
|0.10
|1.1229
|1.1299
|1.1229
|38.00
|12080.00
|291
|2003.08.14 18:28
|sell
|146
|0.10
|1.1251
|1.1283
|1.1213
|292
|2003.08.14 22:22
|s/l
|146
|0.10
|1.1283
|1.1283
|1.1213
|-32.00
|12048.00
|293
|2003.08.14 22:49
|buy
|147
|0.10
|1.1243
|1.1211
|1.1281
|294
|2003.08.14 23:21
|t/p
|147
|0.10
|1.1281
|1.1211
|1.1281
|38.00
|12086.00
|295
|2003.08.14 23:48
|buy
|148
|0.10
|1.1262
|1.1230
|1.1300
|296
|2003.08.18 03:18
|s/l
|148
|0.10
|1.1230
|1.1230
|1.1300
|-32.00
|12054.00
|297
|2003.08.18 04:16
|buy
|149
|0.10
|1.1228
|1.1196
|1.1266
|298
|2003.08.18 12:10
|s/l
|149
|0.10
|1.1196
|1.1196
|1.1266
|-32.00
|12022.00
|299
|2003.08.18 13:10
|buy
|150
|0.10
|1.1182
|1.1150
|1.1220
|300
|2003.08.18 17:06
|s/l
|150
|0.10
|1.1150
|1.1150
|1.1220
|-32.00
|11990.00
|301
|2003.08.18 17:27
|sell
|151
|0.10
|1.1163
|1.1195
|1.1125
|302
|2003.08.19 03:46
|t/p
|151
|0.10
|1.1125
|1.1195
|1.1125
|38.00
|12028.00
|303
|2003.08.19 04:39
|buy
|152
|0.10
|1.1121
|1.1089
|1.1159
|304
|2003.08.19 08:39
|s/l
|152
|0.10
|1.1089
|1.1089
|1.1159
|-32.00
|11996.00
|305
|2003.08.19 09:21
|buy
|153
|0.10
|1.1091
|1.1059
|1.1129
|306
|2003.08.19 13:53
|s/l
|153
|0.10
|1.1059
|1.1059
|1.1129
|-32.00
|11964.00
|307
|2003.08.19 14:26
|buy
|154
|0.10
|1.1063
|1.1031
|1.1101
|308
|2003.08.19 16:00
|t/p
|154
|0.10
|1.1101
|1.1031
|1.1101
|38.00
|12002.00
|309
|2003.08.19 17:23
|buy
|155
|0.10
|1.1088
|1.1056
|1.1126
|310
|2003.08.19 18:00
|t/p
|155
|0.10
|1.1126
|1.1056
|1.1126
|38.00
|12040.00
|311
|2003.08.19 18:12
|buy
|156
|0.10
|1.1121
|1.1089
|1.1159
|312
|2003.08.20 12:24
|s/l
|156
|0.10
|1.1089
|1.1089
|1.1159
|-32.00
|12008.00
|313
|2003.08.20 14:02
|buy
|157
|0.10
|1.1099
|1.1067
|1.1137
|314
|2003.08.20 15:00
|t/p
|157
|0.10
|1.1137
|1.1067
|1.1137
|38.00
|12046.00
|315
|2003.08.20 15:26
|buy
|158
|0.10
|1.1113
|1.1081
|1.1151
|316
|2003.08.21 03:13
|s/l
|158
|0.10
|1.1081
|1.1081
|1.1151
|-32.00
|12014.00
|317
|2003.08.21 03:30
|buy
|159
|0.10
|1.1087
|1.1055
|1.1125
|318
|2003.08.21 08:05
|s/l
|159
|0.10
|1.1055
|1.1055
|1.1125
|-32.00
|11982.00
|319
|2003.08.21 08:05
|sell
|160
|0.10
|1.1069
|1.1101
|1.1031
|320
|2003.08.21 08:05
|t/p
|160
|0.10
|1.1031
|1.1101
|1.1031
|38.00
|12020.00
|321
|2003.08.21 08:10
|sell
|161
|0.10
|1.1070
|1.1102
|1.1032
|322
|2003.08.21 08:58
|t/p
|161
|0.10
|1.1032
|1.1102
|1.1032
|38.00
|12058.00
|323
|2003.08.21 09:04
|sell
|162
|0.10
|1.1029
|1.1061
|1.0991
|324
|2003.08.21 09:05
|t/p
|162
|0.10
|1.0991
|1.1061
|1.0991
|38.00
|12096.00
|325
|2003.08.21 09:08
|sell
|163
|0.10
|1.1030
|1.1062
|1.0992
|326
|2003.08.21 11:55
|t/p
|163
|0.10
|1.0992
|1.1062
|1.0992
|38.00
|12134.00
|327
|2003.08.21 12:54
|buy
|164
|0.10
|1.0980
|1.0948
|1.1018
|328
|2003.08.21 14:06
|t/p
|164
|0.10
|1.1018
|1.0948
|1.1018
|38.00
|12172.00
|329
|2003.08.21 14:51
|buy
|165
|0.10
|1.0994
|1.0962
|1.1032
|330
|2003.08.21 16:51
|s/l
|165
|0.10
|1.0962
|1.0962
|1.1032
|-32.00
|12140.00
|331
|2003.08.21 19:09
|buy
|166
|0.10
|1.0937
|1.0905
|1.0975
|332
|2003.08.21 19:45
|s/l
|166
|0.10
|1.0905
|1.0905
|1.0975
|-32.00
|12108.00
|333
|2003.08.21 20:48
|buy
|167
|0.10
|1.0913
|1.0881
|1.0951
|334
|2003.08.22 14:25
|s/l
|167
|0.10
|1.0881
|1.0881
|1.0951
|-32.00
|12076.00
|335
|2003.08.22 15:19
|buy
|168
|0.10
|1.0879
|1.0847
|1.0917
|336
|2003.08.22 15:32
|s/l
|168
|0.10
|1.0847
|1.0847
|1.0917
|-32.00
|12044.00
|337
|2003.08.22 16:57
|buy
|169
|0.10
|1.0837
|1.0805
|1.0875
|338
|2003.08.22 17:02
|t/p
|169
|0.10
|1.0875
|1.0805
|1.0875
|38.00
|12082.00
|339
|2003.08.22 17:16
|buy
|170
|0.10
|1.0858
|1.0826
|1.0896
|340
|2003.08.25 10:00
|t/p
|170
|0.10
|1.0896
|1.0826
|1.0896
|38.00
|12120.00
|341
|2003.08.25 10:40
|buy
|171
|0.10
|1.0883
|1.0851
|1.0921
|342
|2003.08.25 18:30
|s/l
|171
|0.10
|1.0851
|1.0851
|1.0921
|-32.00
|12088.00
|343
|2003.08.25 19:29
|buy
|172
|0.10
|1.0868
|1.0836
|1.0906
|344
|2003.08.26 00:21
|s/l
|172
|0.10
|1.0836
|1.0836
|1.0906
|-32.00
|12056.00
|345
|2003.08.26 02:19
|buy
|173
|0.10
|1.0832
|1.0800
|1.0870
|346
|2003.08.26 07:03
|t/p
|173
|0.10
|1.0870
|1.0800
|1.0870
|38.00
|12094.00
|347
|2003.08.26 07:14
|buy
|174
|0.10
|1.0841
|1.0809
|1.0879
|348
|2003.08.26 12:44
|s/l
|174
|0.10
|1.0809
|1.0809
|1.0879
|-32.00
|12062.00
|349
|2003.08.26 13:03
|buy
|175
|0.10
|1.0809
|1.0777
|1.0847
|350
|2003.08.26 16:00
|t/p
|175
|0.10
|1.0847
|1.0777
|1.0847
|38.00
|12100.00
|351
|2003.08.26 16:54
|buy
|176
|0.10
|1.0818
|1.0786
|1.0856
|352
|2003.08.26 16:58
|t/p
|176
|0.10
|1.0856
|1.0786
|1.0856
|38.00
|12138.00
|353
|2003.08.26 16:58
|buy
|177
|0.10
|1.0810
|1.0778
|1.0848
|354
|2003.08.26 16:58
|t/p
|177
|0.10
|1.0848
|1.0778
|1.0848
|38.00
|12176.00
|355
|2003.08.26 17:20
|buy
|178
|0.10
|1.0880
|1.0848
|1.0918
|356
|2003.08.26 23:46
|s/l
|178
|0.10
|1.0848
|1.0848
|1.0918
|-32.00
|12144.00
|357
|2003.08.26 23:46
|buy
|179
|0.10
|1.0850
|1.0818
|1.0888
|358
|2003.08.27 10:00
|t/p
|179
|0.10
|1.0888
|1.0818
|1.0888
|38.00
|12182.00
|359
|2003.08.27 10:31
|buy
|180
|0.10
|1.0862
|1.0830
|1.0900
|360
|2003.08.27 11:00
|t/p
|180
|0.10
|1.0900
|1.0830
|1.0900
|38.00
|12220.00
|361
|2003.08.27 11:30
|buy
|181
|0.10
|1.0889
|1.0857
|1.0927
|362
|2003.08.27 13:01
|t/p
|181
|0.10
|1.0927
|1.0857
|1.0927
|38.00
|12258.00
|363
|2003.08.27 13:29
|buy
|182
|0.10
|1.0894
|1.0862
|1.0932
|364
|2003.08.28 00:15
|s/l
|182
|0.10
|1.0862
|1.0862
|1.0932
|-32.00
|12226.00
|365
|2003.08.28 00:20
|sell
|183
|0.10
|1.0876
|1.0908
|1.0838
|366
|2003.08.28 12:00
|t/p
|183
|0.10
|1.0838
|1.0908
|1.0838
|38.00
|12264.00
|367
|2003.08.28 12:30
|sell
|184
|0.10
|1.0858
|1.0890
|1.0820
|368
|2003.08.28 13:00
|t/p
|184
|0.10
|1.0820
|1.0890
|1.0820
|38.00
|12302.00
|369
|2003.08.28 13:02
|sell
|185
|0.10
|1.0825
|1.0857
|1.0787
|370
|2003.08.28 15:00
|s/l
|185
|0.10
|1.0857
|1.0857
|1.0787
|-32.00
|12270.00
|371
|2003.08.28 15:55
|buy
|186
|0.10
|1.0841
|1.0809
|1.0879
|372
|2003.08.28 16:00
|t/p
|186
|0.10
|1.0879
|1.0809
|1.0879
|38.00
|12308.00
|373
|2003.08.28 16:06
|buy
|187
|0.10
|1.0878
|1.0846
|1.0916
|374
|2003.08.28 17:25
|t/p
|187
|0.10
|1.0916
|1.0846
|1.0916
|38.00
|12346.00
|375
|2003.08.28 17:25
|sell
|188
|0.10
|1.0916
|1.0948
|1.0878
|376
|2003.08.28 19:03
|t/p
|188
|0.10
|1.0878
|1.0948
|1.0878
|38.00
|12384.00
|377
|2003.08.28 19:19
|sell
|189
|0.10
|1.0890
|1.0922
|1.0852
|378
|2003.08.29 09:03
|s/l
|189
|0.10
|1.0922
|1.0922
|1.0852
|-32.00
|12352.00
|379
|2003.08.29 09:19
|buy
|190
|0.10
|1.0898
|1.0866
|1.0936
|380
|2003.08.29 13:02
|t/p
|190
|0.10
|1.0936
|1.0866
|1.0936
|38.00
|12390.00
|381
|2003.08.29 13:06
|buy
|191
|0.10
|1.0905
|1.0873
|1.0943
|382
|2003.08.29 14:00
|t/p
|191
|0.10
|1.0943
|1.0873
|1.0943
|38.00
|12428.00
|383
|2003.08.29 14:27
|buy
|192
|0.10
|1.0925
|1.0893
|1.0963
|384
|2003.08.29 15:57
|t/p
|192
|0.10
|1.0963
|1.0893
|1.0963
|38.00
|12466.00
|385
|2003.08.29 16:29
|sell
|193
|0.10
|1.0961
|1.0993
|1.0923
|386
|2003.08.29 17:57
|s/l
|193
|0.10
|1.0993
|1.0993
|1.0923
|-32.00
|12434.00
|387
|2003.08.29 18:50
|sell
|194
|0.10
|1.0989
|1.1021
|1.0951
|388
|2003.09.01 07:48
|s/l
|194
|0.10
|1.1021
|1.1021
|1.0951
|-32.00
|12402.00
|389
|2003.09.01 08:12
|sell
|195
|0.10
|1.1012
|1.1044
|1.0974
|390
|2003.09.01 09:08
|t/p
|195
|0.10
|1.0974
|1.1044
|1.0974
|38.00
|12440.00
|391
|2003.09.01 09:16
|sell
|196
|0.10
|1.0994
|1.1026
|1.0956
|392
|2003.09.01 14:02
|t/p
|196
|0.10
|1.0956
|1.1026
|1.0956
|38.00
|12478.00
|393
|2003.09.01 14:06
|sell
|197
|0.10
|1.0968
|1.1000
|1.0930
|394
|2003.09.02 04:06
|t/p
|197
|0.10
|1.0930
|1.1000
|1.0930
|38.00
|12516.00
|395
|2003.09.02 04:10
|sell
|198
|0.10
|1.0942
|1.0974
|1.0904
|396
|2003.09.02 08:00
|t/p
|198
|0.10
|1.0904
|1.0974
|1.0904
|38.00
|12554.00
|397
|2003.09.02 08:10
|sell
|199
|0.10
|1.0931
|1.0963
|1.0893
|398
|2003.09.02 09:00
|t/p
|199
|0.10
|1.0893
|1.0963
|1.0893
|38.00
|12592.00
|399
|2003.09.02 09:27
|sell
|200
|0.10
|1.0913
|1.0945
|1.0875
|400
|2003.09.02 09:59
|t/p
|200
|0.10
|1.0875
|1.0945
|1.0875
|38.00
|12630.00
|401
|2003.09.02 10:01
|sell
|201
|0.10
|1.0872
|1.0904
|1.0834
|402
|2003.09.02 12:57
|t/p
|201
|0.10
|1.0834
|1.0904
|1.0834
|38.00
|12668.00
|403
|2003.09.02 12:59
|sell
|202
|0.10
|1.0861
|1.0893
|1.0823
|404
|2003.09.02 16:17
|s/l
|202
|0.10
|1.0893
|1.0893
|1.0823
|-32.00
|12636.00
|405
|2003.09.02 16:50
|buy
|203
|0.10
|1.0857
|1.0825
|1.0895
|406
|2003.09.02 20:47
|s/l
|203
|0.10
|1.0825
|1.0825
|1.0895
|-32.00
|12604.00
|407
|2003.09.02 22:45
|buy
|204
|0.10
|1.0810
|1.0778
|1.0848
|408
|2003.09.03 02:41
|s/l
|204
|0.10
|1.0778
|1.0778
|1.0848
|-32.00
|12572.00
|409
|2003.09.03 03:30
|buy
|205
|0.10
|1.0777
|1.0745
|1.0815
|410
|2003.09.03 11:00
|t/p
|205
|0.10
|1.0815
|1.0745
|1.0815
|38.00
|12610.00
|411
|2003.09.03 11:50
|buy
|206
|0.10
|1.0802
|1.0770
|1.0840
|412
|2003.09.03 17:01
|t/p
|206
|0.10
|1.0840
|1.0770
|1.0840
|38.00
|12648.00
|413
|2003.09.03 17:41
|buy
|207
|0.10
|1.0824
|1.0792
|1.0862
|414
|2003.09.03 19:00
|t/p
|207
|0.10
|1.0862
|1.0792
|1.0862
|38.00
|12686.00
|415
|2003.09.03 19:40
|buy
|208
|0.10
|1.0850
|1.0818
|1.0888
|416
|2003.09.04 00:26
|s/l
|208
|0.10
|1.0818
|1.0818
|1.0888
|-32.00
|12654.00
|417
|2003.09.04 01:31
|buy
|209
|0.10
|1.0812
|1.0780
|1.0850
|418
|2003.09.04 04:00
|t/p
|209
|0.10
|1.0850
|1.0780
|1.0850
|38.00
|12692.00
|419
|2003.09.04 06:46
|sell
|210
|0.10
|1.0843
|1.0875
|1.0805
|420
|2003.09.04 14:02
|s/l
|210
|0.10
|1.0875
|1.0875
|1.0805
|-32.00
|12660.00
|421
|2003.09.04 14:07
|buy
|211
|0.10
|1.0817
|1.0785
|1.0855
|422
|2003.09.04 14:58
|t/p
|211
|0.10
|1.0855
|1.0785
|1.0855
|38.00
|12698.00
|423
|2003.09.04 15:06
|buy
|212
|0.10
|1.0860
|1.0828
|1.0898
|424
|2003.09.04 16:00
|t/p
|212
|0.10
|1.0898
|1.0828
|1.0898
|38.00
|12736.00
|425
|2003.09.04 16:02
|buy
|213
|0.10
|1.0878
|1.0846
|1.0916
|426
|2003.09.04 18:57
|t/p
|213
|0.10
|1.0916
|1.0846
|1.0916
|38.00
|12774.00
|427
|2003.09.05 00:29
|sell
|214
|0.10
|1.0941
|1.0973
|1.0903
|428
|2003.09.05 07:50
|s/l
|214
|0.10
|1.0973
|1.0973
|1.0903
|-32.00
|12742.00
|429
|2003.09.05 07:59
|buy
|215
|0.10
|1.0955
|1.0923
|1.0993
|430
|2003.09.05 13:00
|s/l
|215
|0.10
|1.0923
|1.0923
|1.0993
|-32.00
|12710.00
|431
|2003.09.05 13:07
|sell
|216
|0.10
|1.0932
|1.0964
|1.0894
|432
|2003.09.05 14:31
|s/l
|216
|0.10
|1.0964
|1.0964
|1.0894
|-32.00
|12678.00
|433
|2003.09.05 15:04
|sell
|217
|0.10
|1.1009
|1.1041
|1.0971
|434
|2003.09.05 15:37
|s/l
|217
|0.10
|1.1041
|1.1041
|1.0971
|-32.00
|12646.00
|435
|2003.09.05 16:12
|sell
|218
|0.10
|1.1035
|1.1067
|1.0997
|436
|2003.09.05 17:55
|s/l
|218
|0.10
|1.1067
|1.1067
|1.0997
|-32.00
|12614.00
|437
|2003.09.05 18:30
|sell
|219
|0.10
|1.1079
|1.1111
|1.1041
|438
|2003.09.08 00:00
|s/l
|219
|0.10
|1.1111
|1.1111
|1.1041
|-32.00
|12582.00
|439
|2003.09.08 00:29
|sell
|220
|0.10
|1.1110
|1.1142
|1.1072
|440
|2003.09.08 08:11
|t/p
|220
|0.10
|1.1072
|1.1142
|1.1072
|38.00
|12620.00
|441
|2003.09.08 08:46
|sell
|221
|0.10
|1.1089
|1.1121
|1.1051
|442
|2003.09.08 14:03
|t/p
|221
|0.10
|1.1051
|1.1121
|1.1051
|38.00
|12658.00
|443
|2003.09.08 14:35
|sell
|222
|0.10
|1.1085
|1.1117
|1.1047
|444
|2003.09.08 17:34
|s/l
|222
|0.10
|1.1117
|1.1117
|1.1047
|-32.00
|12626.00
|445
|2003.09.08 18:35
|sell
|223
|0.10
|1.1128
|1.1160
|1.1090
|446
|2003.09.08 20:00
|t/p
|223
|0.10
|1.1090
|1.1160
|1.1090
|38.00
|12664.00
|447
|2003.09.08 20:30
|sell
|224
|0.10
|1.1099
|1.1131
|1.1061
|448
|2003.09.09 02:03
|t/p
|224
|0.10
|1.1061
|1.1131
|1.1061
|38.00
|12702.00
|449
|2003.09.09 02:10
|sell
|225
|0.10
|1.1069
|1.1101
|1.1031
|450
|2003.09.09 05:20
|s/l
|225
|0.10
|1.1101
|1.1101
|1.1031
|-32.00
|12670.00
|451
|2003.09.09 06:45
|sell
|226
|0.10
|1.1100
|1.1132
|1.1062
|452
|2003.09.09 12:10
|s/l
|226
|0.10
|1.1132
|1.1132
|1.1062
|-32.00
|12638.00
|453
|2003.09.09 13:05
|sell
|227
|0.10
|1.1131
|1.1163
|1.1093
|454
|2003.09.09 15:06
|s/l
|227
|0.10
|1.1163
|1.1163
|1.1093
|-32.00
|12606.00
|455
|2003.09.09 17:55
|sell
|228
|0.10
|1.1187
|1.1219
|1.1149
|456
|2003.09.09 18:29
|s/l
|228
|0.10
|1.1219
|1.1219
|1.1149
|-32.00
|12574.00
|457
|2003.09.09 20:58
|buy
|229
|0.10
|1.1228
|1.1196
|1.1266
|458
|2003.09.10 10:20
|s/l
|229
|0.10
|1.1196
|1.1196
|1.1266
|-32.00
|12542.00
|459
|2003.09.10 10:24
|sell
|230
|0.10
|1.1226
|1.1258
|1.1188
|460
|2003.09.10 11:00
|t/p
|230
|0.10
|1.1188
|1.1258
|1.1188
|38.00
|12580.00
|461
|2003.09.10 13:03
|sell
|231
|0.10
|1.1204
|1.1236
|1.1166
|462
|2003.09.10 13:16
|t/p
|231
|0.10
|1.1166
|1.1236
|1.1166
|38.00
|12618.00
|463
|2003.09.10 13:24
|sell
|232
|0.10
|1.1204
|1.1236
|1.1166
|464
|2003.09.10 14:14
|t/p
|232
|0.10
|1.1166
|1.1236
|1.1166
|38.00
|12656.00
|465
|2003.09.10 14:14
|buy
|233
|0.10
|1.1166
|1.1134
|1.1204
|466
|2003.09.10 14:36
|t/p
|233
|0.10
|1.1204
|1.1134
|1.1204
|38.00
|12694.00
|467
|2003.09.10 15:15
|sell
|234
|0.10
|1.1208
|1.1240
|1.1170
|468
|2003.09.11 08:07
|s/l
|234
|0.10
|1.1240
|1.1240
|1.1170
|-32.00
|12662.00
|469
|2003.09.11 10:09
|sell
|235
|0.10
|1.1258
|1.1290
|1.1220
|470
|2003.09.11 11:00
|t/p
|235
|0.10
|1.1220
|1.1290
|1.1220
|38.00
|12700.00
|471
|2003.09.11 11:56
|sell
|236
|0.10
|1.1233
|1.1265
|1.1195
|472
|2003.09.11 14:27
|t/p
|236
|0.10
|1.1195
|1.1265
|1.1195
|38.00
|12738.00
|473
|2003.09.11 14:31
|sell
|237
|0.10
|1.1227
|1.1259
|1.1189
|474
|2003.09.11 14:54
|s/l
|237
|0.10
|1.1259
|1.1259
|1.1189
|-32.00
|12706.00
|475
|2003.09.11 14:54
|sell
|238
|0.10
|1.1258
|1.1290
|1.1220
|476
|2003.09.11 14:58
|t/p
|238
|0.10
|1.1220
|1.1290
|1.1220
|38.00
|12744.00
|477
|2003.09.11 15:26
|buy
|239
|0.10
|1.1185
|1.1153
|1.1223
|478
|2003.09.11 16:26
|s/l
|239
|0.10
|1.1153
|1.1153
|1.1223
|-32.00
|12712.00
|479
|2003.09.11 16:27
|sell
|240
|0.10
|1.1180
|1.1212
|1.1142
|480
|2003.09.11 21:44
|s/l
|240
|0.10
|1.1212
|1.1212
|1.1142
|-32.00
|12680.00
|481
|2003.09.11 21:52
|buy
|241
|0.10
|1.1200
|1.1168
|1.1238
|482
|2003.09.12 08:05
|s/l
|241
|0.10
|1.1168
|1.1168
|1.1238
|-32.00
|12648.00
|483
|2003.09.12 08:29
|sell
|242
|0.10
|1.1190
|1.1222
|1.1152
|484
|2003.09.12 11:02
|t/p
|242
|0.10
|1.1152
|1.1222
|1.1152
|38.00
|12686.00
|485
|2003.09.12 11:05
|sell
|243
|0.10
|1.1173
|1.1205
|1.1135
|486
|2003.09.12 14:21
|s/l
|243
|0.10
|1.1205
|1.1205
|1.1135
|-32.00
|12654.00
|487
|2003.09.12 14:56
|buy
|244
|0.10
|1.1167
|1.1135
|1.1205
|488
|2003.09.12 14:58
|t/p
|244
|0.10
|1.1205
|1.1135
|1.1205
|38.00
|12692.00
|489
|2003.09.12 14:58
|buy
|245
|0.10
|1.1167
|1.1135
|1.1205
|490
|2003.09.12 14:58
|t/p
|245
|0.10
|1.1205
|1.1135
|1.1205
|38.00
|12730.00
|491
|2003.09.12 15:29
|buy
|246
|0.10
|1.1247
|1.1215
|1.1285
|492
|2003.09.12 15:58
|t/p
|246
|0.10
|1.1285
|1.1215
|1.1285
|38.00
|12768.00
|493
|2003.09.12 15:59
|buy
|247
|0.10
|1.1243
|1.1211
|1.1281
|494
|2003.09.12 15:59
|t/p
|247
|0.10
|1.1281
|1.1211
|1.1281
|38.00
|12806.00
|495
|2003.09.12 16:18
|sell
|248
|0.10
|1.1316
|1.1348
|1.1278
|496
|2003.09.15 00:00
|t/p
|248
|0.10
|1.1278
|1.1348
|1.1278
|38.00
|12844.00
|497
|2003.09.15 00:58
|sell
|249
|0.10
|1.1268
|1.1300
|1.1230
|498
|2003.09.15 15:38
|s/l
|249
|0.10
|1.1300
|1.1300
|1.1230
|-32.00
|12812.00
|499
|2003.09.15 16:32
|sell
|250
|0.10
|1.1300
|1.1332
|1.1262
|500
|2003.09.16 09:06
|t/p
|250
|0.10
|1.1262
|1.1332
|1.1262
|38.00
|12850.00
|501
|2003.09.16 09:10
|sell
|251
|0.10
|1.1272
|1.1304
|1.1234
|502
|2003.09.16 11:05
|t/p
|251
|0.10
|1.1234
|1.1304
|1.1234
|38.00
|12888.00
|503
|2003.09.16 11:07
|sell
|252
|0.10
|1.1254
|1.1286
|1.1216
|504
|2003.09.16 12:03
|t/p
|252
|0.10
|1.1216
|1.1286
|1.1216
|38.00
|12926.00
|505
|2003.09.16 12:07
|sell
|253
|0.10
|1.1248
|1.1280
|1.1210
|506
|2003.09.16 16:00
|t/p
|253
|0.10
|1.1210
|1.1280
|1.1210
|38.00
|12964.00
|507
|2003.09.16 16:06
|sell
|254
|0.10
|1.1243
|1.1275
|1.1205
|508
|2003.09.16 16:54
|t/p
|254
|0.10
|1.1205
|1.1275
|1.1205
|38.00
|13002.00
|509
|2003.09.16 17:02
|sell
|255
|0.10
|1.1197
|1.1229
|1.1159
|510
|2003.09.16 20:57
|t/p
|255
|0.10
|1.1159
|1.1229
|1.1159
|38.00
|13040.00
|511
|2003.09.16 20:57
|buy
|256
|0.10
|1.1159
|1.1127
|1.1197
|512
|2003.09.17 12:05
|t/p
|256
|0.10
|1.1197
|1.1127
|1.1197
|38.00
|13078.00
|513
|2003.09.17 12:35
|buy
|257
|0.10
|1.1161
|1.1129
|1.1199
|514
|2003.09.17 13:01
|t/p
|257
|0.10
|1.1199
|1.1129
|1.1199
|38.00
|13116.00
|515
|2003.09.17 13:45
|buy
|258
|0.10
|1.1195
|1.1163
|1.1233
|516
|2003.09.17 15:17
|t/p
|258
|0.10
|1.1233
|1.1163
|1.1233
|38.00
|13154.00
|517
|2003.09.17 16:19
|buy
|259
|0.10
|1.1228
|1.1196
|1.1266
|518
|2003.09.17 19:13
|t/p
|259
|0.10
|1.1266
|1.1196
|1.1266
|38.00
|13192.00
|519
|2003.09.17 19:36
|buy
|260
|0.10
|1.1241
|1.1209
|1.1279
|520
|2003.09.17 20:09
|t/p
|260
|0.10
|1.1279
|1.1209
|1.1279
|38.00
|13230.00
|521
|2003.09.17 20:25
|buy
|261
|0.10
|1.1275
|1.1243
|1.1313
|522
|2003.09.18 15:35
|t/p
|261
|0.10
|1.1313
|1.1243
|1.1313
|38.00
|13268.00
|523
|2003.09.18 16:32
|sell
|262
|0.10
|1.1306
|1.1338
|1.1268
|524
|2003.09.18 16:59
|t/p
|262
|0.10
|1.1268
|1.1338
|1.1268
|38.00
|13306.00
|525
|2003.09.18 17:24
|sell
|263
|0.10
|1.1264
|1.1296
|1.1226
|526
|2003.09.19 11:10
|s/l
|263
|0.10
|1.1296
|1.1296
|1.1226
|-32.00
|13274.00
|527
|2003.09.19 12:09
|sell
|264
|0.10
|1.1300
|1.1332
|1.1262
|528
|2003.09.19 14:06
|s/l
|264
|0.10
|1.1332
|1.1332
|1.1262
|-32.00
|13242.00
|529
|2003.09.19 14:33
|buy
|265
|0.10
|1.1317
|1.1285
|1.1355
|530
|2003.09.19 15:00
|s/l
|265
|0.10
|1.1285
|1.1285
|1.1355
|-32.00
|13210.00
|531
|2003.09.19 15:29
|sell
|266
|0.10
|1.1313
|1.1345
|1.1275
|532
|2003.09.19 16:03
|s/l
|266
|0.10
|1.1345
|1.1345
|1.1275
|-32.00
|13178.00
|533
|2003.09.19 16:30
|buy
|267
|0.10
|1.1312
|1.1280
|1.1350
|534
|2003.09.19 16:53
|t/p
|267
|0.10
|1.1350
|1.1280
|1.1350
|38.00
|13216.00
|535
|2003.09.19 17:02
|sell
|268
|0.10
|1.1352
|1.1384
|1.1314
|536
|2003.09.19 19:58
|s/l
|268
|0.10
|1.1384
|1.1384
|1.1314
|-32.00
|13184.00
|537
|2003.09.19 19:58
|sell
|269
|0.10
|1.1382
|1.1414
|1.1344
|538
|2003.09.22 00:00
|s/l
|269
|0.10
|1.1414
|1.1414
|1.1344
|-32.00
|13152.00
|539
|2003.09.22 00:24
|sell
|270
|0.10
|1.1454
|1.1486
|1.1416
|540
|2003.09.22 00:24
|t/p
|270
|0.10
|1.1416
|1.1486
|1.1416
|38.00
|13190.00
|541
|2003.09.22 00:51
|sell
|271
|0.10
|1.1461
|1.1493
|1.1423
|542
|2003.09.22 00:58
|s/l
|271
|0.10
|1.1493
|1.1493
|1.1423
|-32.00
|13158.00
|543
|2003.09.22 00:58
|sell
|272
|0.10
|1.1495
|1.1527
|1.1457
|544
|2003.09.22 01:24
|t/p
|272
|0.10
|1.1457
|1.1527
|1.1457
|38.00
|13196.00
|545
|2003.09.22 01:48
|sell
|273
|0.10
|1.1496
|1.1528
|1.1458
|546
|2003.09.22 02:02
|t/p
|273
|0.10
|1.1458
|1.1528
|1.1458
|38.00
|13234.00
|547
|2003.09.22 02:52
|sell
|274
|0.10
|1.1460
|1.1492
|1.1422
|548
|2003.09.22 08:15
|t/p
|274
|0.10
|1.1422
|1.1492
|1.1422
|38.00
|13272.00
|549
|2003.09.22 08:39
|sell
|275
|0.10
|1.1463
|1.1495
|1.1425
|550
|2003.09.22 09:00
|t/p
|275
|0.10
|1.1425
|1.1495
|1.1425
|38.00
|13310.00
|551
|2003.09.22 09:37
|sell
|276
|0.10
|1.1424
|1.1456
|1.1386
|552
|2003.09.22 09:49
|s/l
|276
|0.10
|1.1456
|1.1456
|1.1386
|-32.00
|13278.00
|553
|2003.09.22 10:36
|sell
|277
|0.10
|1.1470
|1.1502
|1.1432
|554
|2003.09.22 19:35
|s/l
|277
|0.10
|1.1502
|1.1502
|1.1432
|-32.00
|13246.00
|555
|2003.09.22 19:35
|sell
|278
|0.10
|1.1500
|1.1532
|1.1462
|556
|2003.09.22 22:02
|t/p
|278
|0.10
|1.1462
|1.1532
|1.1462
|38.00
|13284.00
|557
|2003.09.22 22:31
|sell
|279
|0.10
|1.1475
|1.1507
|1.1437
|558
|2003.09.23 10:05
|s/l
|279
|0.10
|1.1507
|1.1507
|1.1437
|-32.00
|13252.00
|559
|2003.09.23 10:05
|sell
|280
|0.10
|1.1508
|1.1540
|1.1470
|560
|2003.09.23 13:00
|t/p
|280
|0.10
|1.1470
|1.1540
|1.1470
|38.00
|13290.00
|561
|2003.09.23 13:03
|sell
|281
|0.10
|1.1485
|1.1517
|1.1447
|562
|2003.09.23 21:00
|t/p
|281
|0.10
|1.1447
|1.1517
|1.1447
|38.00
|13328.00
|563
|2003.09.23 21:44
|sell
|282
|0.10
|1.1466
|1.1498
|1.1428
|564
|2003.09.24 18:18
|s/l
|282
|0.10
|1.1498
|1.1498
|1.1428
|-32.00
|13296.00
|565
|2003.09.24 18:33
|buy
|283
|0.10
|1.1471
|1.1439
|1.1509
|566
|2003.09.25 14:02
|t/p
|283
|0.10
|1.1509
|1.1439
|1.1509
|38.00
|13334.00
|567
|2003.09.25 14:05
|buy
|284
|0.10
|1.1496
|1.1464
|1.1534
|568
|2003.09.25 15:10
|s/l
|284
|0.10
|1.1464
|1.1464
|1.1534
|-32.00
|13302.00
|569
|2003.09.25 15:10
|buy
|285
|0.10
|1.1466
|1.1434
|1.1504
|570
|2003.09.25 15:38
|t/p
|285
|0.10
|1.1504
|1.1434
|1.1504
|38.00
|13340.00
|571
|2003.09.25 16:04
|buy
|286
|0.10
|1.1493
|1.1461
|1.1531
|572
|2003.09.25 16:35
|t/p
|286
|0.10
|1.1531
|1.1461
|1.1531
|38.00
|13378.00
|573
|2003.09.25 17:34
|sell
|287
|0.10
|1.1521
|1.1553
|1.1483
|574
|2003.09.25 18:05
|t/p
|287
|0.10
|1.1483
|1.1553
|1.1483
|38.00
|13416.00
|575
|2003.09.25 19:31
|sell
|288
|0.10
|1.1495
|1.1527
|1.1457
|576
|2003.09.26 14:00
|t/p
|288
|0.10
|1.1457
|1.1527
|1.1457
|38.00
|13454.00
|577
|2003.09.26 14:05
|sell
|289
|0.10
|1.1493
|1.1525
|1.1455
|578
|2003.09.26 14:59
|t/p
|289
|0.10
|1.1455
|1.1525
|1.1455
|38.00
|13492.00
|579
|2003.09.26 15:39
|buy
|290
|0.10
|1.1449
|1.1417
|1.1487
|580
|2003.09.26 16:05
|t/p
|290
|0.10
|1.1487
|1.1417
|1.1487
|38.00
|13530.00
|581
|2003.09.26 16:39
|buy
|291
|0.10
|1.1478
|1.1446
|1.1516
|582
|2003.09.29 02:50
|s/l
|291
|0.10
|1.1446
|1.1446
|1.1516
|-32.00
|13498.00
|583
|2003.09.29 06:56
|buy
|292
|0.10
|1.1436
|1.1404
|1.1474
|584
|2003.09.29 09:53
|s/l
|292
|0.10
|1.1404
|1.1404
|1.1474
|-32.00
|13466.00
|585
|2003.09.29 10:39
|buy
|293
|0.10
|1.1403
|1.1371
|1.1441
|586
|2003.09.29 14:07
|t/p
|293
|0.10
|1.1441
|1.1371
|1.1441
|38.00
|13504.00
|587
|2003.09.29 14:35
|buy
|294
|0.10
|1.1415
|1.1383
|1.1453
|588
|2003.09.29 16:00
|t/p
|294
|0.10
|1.1453
|1.1383
|1.1453
|38.00
|13542.00
|589
|2003.09.29 16:50
|buy
|295
|0.10
|1.1446
|1.1414
|1.1484
|590
|2003.09.29 16:58
|t/p
|295
|0.10
|1.1484
|1.1414
|1.1484
|38.00
|13580.00
|591
|2003.09.29 17:41
|buy
|296
|0.10
|1.1533
|1.1501
|1.1571
|592
|2003.09.29 17:58
|t/p
|296
|0.10
|1.1571
|1.1501
|1.1571
|38.00
|13618.00
|593
|2003.09.29 18:30
|buy
|297
|0.10
|1.1579
|1.1547
|1.1617
|594
|2003.09.29 23:52
|t/p
|297
|0.10
|1.1617
|1.1547
|1.1617
|38.00
|13656.00
|595
|2003.09.30 00:50
|sell
|298
|0.10
|1.1623
|1.1655
|1.1585
|596
|2003.09.30 01:40
|t/p
|298
|0.10
|1.1585
|1.1655
|1.1585
|38.00
|13694.00
|597
|2003.09.30 01:49
|sell
|299
|0.10
|1.1623
|1.1655
|1.1585
|598
|2003.09.30 01:59
|t/p
|299
|0.10
|1.1585
|1.1655
|1.1585
|38.00
|13732.00
|599
|2003.09.30 04:45
|sell
|300
|0.10
|1.1636
|1.1668
|1.1598
|600
|2003.09.30 09:45
|s/l
|300
|0.10
|1.1668
|1.1668
|1.1598
|-32.00
|13700.00
|601
|2003.09.30 10:38
|sell
|301
|0.10
|1.1668
|1.1700
|1.1630
|602
|2003.09.30 15:37
|s/l
|301
|0.10
|1.1700
|1.1700
|1.1630
|-32.00
|13668.00
|603
|2003.09.30 16:02
|sell
|302
|0.10
|1.1699
|1.1731
|1.1661
|604
|2003.09.30 16:20
|t/p
|302
|0.10
|1.1661
|1.1731
|1.1661
|38.00
|13706.00
|605
|2003.09.30 16:29
|sell
|303
|0.10
|1.1705
|1.1737
|1.1667
|606
|2003.09.30 16:50
|s/l
|303
|0.10
|1.1737
|1.1737
|1.1667
|-32.00
|13674.00
|607
|2003.09.30 16:50
|sell
|304
|0.10
|1.1735
|1.1767
|1.1697
|608
|2003.09.30 16:58
|t/p
|304
|0.10
|1.1697
|1.1767
|1.1697
|38.00
|13712.00
|609
|2003.09.30 16:58
|sell
|305
|0.10
|1.1703
|1.1735
|1.1665
|610
|2003.09.30 16:59
|t/p
|305
|0.10
|1.1665
|1.1735
|1.1665
|38.00
|13750.00
|611
|2003.09.30 17:28
|sell
|306
|0.10
|1.1648
|1.1680
|1.1610
|612
|2003.10.01 01:42
|s/l
|306
|0.10
|1.1680
|1.1680
|1.1610
|-32.00
|13718.00
|613
|2003.10.01 09:26
|sell
|307
|0.10
|1.1674
|1.1706
|1.1636
|614
|2003.10.01 13:31
|s/l
|307
|0.10
|1.1706
|1.1706
|1.1636
|-32.00
|13686.00
|615
|2003.10.01 13:31
|sell
|308
|0.10
|1.1705
|1.1737
|1.1667
|616
|2003.10.01 14:00
|t/p
|308
|0.10
|1.1667
|1.1737
|1.1667
|38.00
|13724.00
|617
|2003.10.01 14:25
|sell
|309
|0.10
|1.1678
|1.1710
|1.1640
|618
|2003.10.01 15:29
|s/l
|309
|0.10
|1.1710
|1.1710
|1.1640
|-32.00
|13692.00
|619
|2003.10.01 16:20
|sell
|310
|0.10
|1.1700
|1.1732
|1.1662
|620
|2003.10.01 21:54
|s/l
|310
|0.10
|1.1732
|1.1732
|1.1662
|-32.00
|13660.00
|621
|2003.10.01 22:12
|sell
|311
|0.10
|1.1727
|1.1759
|1.1689
|622
|2003.10.02 04:09
|s/l
|311
|0.10
|1.1759
|1.1759
|1.1689
|-32.00
|13628.00
|623
|2003.10.02 05:44
|sell
|312
|0.10
|1.1768
|1.1800
|1.1730
|624
|2003.10.02 08:00
|t/p
|312
|0.10
|1.1730
|1.1800
|1.1730
|38.00
|13666.00
|625
|2003.10.02 08:55
|sell
|313
|0.10
|1.1761
|1.1793
|1.1723
|626
|2003.10.02 09:05
|t/p
|313
|0.10
|1.1723
|1.1793
|1.1723
|38.00
|13704.00
|627
|2003.10.02 09:22
|sell
|314
|0.10
|1.1731
|1.1763
|1.1693
|628
|2003.10.02 11:11
|t/p
|314
|0.10
|1.1693
|1.1763
|1.1693
|38.00
|13742.00
|629
|2003.10.02 11:38
|sell
|315
|0.10
|1.1739
|1.1771
|1.1701
|630
|2003.10.02 11:59
|t/p
|315
|0.10
|1.1701
|1.1771
|1.1701
|38.00
|13780.00
|631
|2003.10.02 12:34
|sell
|316
|0.10
|1.1695
|1.1727
|1.1657
|632
|2003.10.02 17:43
|s/l
|316
|0.10
|1.1727
|1.1727
|1.1657
|-32.00
|13748.00
|633
|2003.10.02 18:08
|sell
|317
|0.10
|1.1718
|1.1750
|1.1680
|634
|2003.10.02 19:00
|t/p
|317
|0.10
|1.1680
|1.1750
|1.1680
|38.00
|13786.00
|635
|2003.10.02 19:01
|sell
|318
|0.10
|1.1694
|1.1726
|1.1656
|636
|2003.10.03 14:00
|t/p
|318
|0.10
|1.1656
|1.1726
|1.1656
|38.00
|13824.00
|637
|2003.10.03 14:16
|sell
|319
|0.10
|1.1698
|1.1730
|1.1660
|638
|2003.10.03 14:23
|t/p
|319
|0.10
|1.1660
|1.1730
|1.1660
|38.00
|13862.00
|639
|2003.10.03 15:24
|buy
|320
|0.10
|1.1620
|1.1588
|1.1658
|640
|2003.10.03 15:42
|s/l
|320
|0.10
|1.1588
|1.1588
|1.1658
|-32.00
|13830.00
|641
|2003.10.03 15:44
|sell
|321
|0.10
|1.1623
|1.1655
|1.1585
|642
|2003.10.03 16:13
|s/l
|321
|0.10
|1.1655
|1.1655
|1.1585
|-32.00
|13798.00
|643
|2003.10.03 16:24
|buy
|322
|0.10
|1.1635
|1.1603
|1.1673
|644
|2003.10.03 17:56
|s/l
|322
|0.10
|1.1603
|1.1603
|1.1673
|-32.00
|13766.00
|645
|2003.10.06 01:56
|buy
|323
|0.10
|1.1578
|1.1546
|1.1616
|646
|2003.10.06 08:43
|s/l
|323
|0.10
|1.1546
|1.1546
|1.1616
|-32.00
|13734.00
|647
|2003.10.06 10:40
|buy
|324
|0.10
|1.1580
|1.1548
|1.1618
|648
|2003.10.06 14:00
|t/p
|324
|0.10
|1.1618
|1.1548
|1.1618
|38.00
|13772.00
|649
|2003.10.06 14:41
|buy
|325
|0.10
|1.1579
|1.1547
|1.1617
|650
|2003.10.06 14:58
|t/p
|325
|0.10
|1.1617
|1.1547
|1.1617
|38.00
|13810.00
|651
|2003.10.06 15:34
|buy
|326
|0.10
|1.1619
|1.1587
|1.1657
|652
|2003.10.06 16:06
|t/p
|326
|0.10
|1.1657
|1.1587
|1.1657
|38.00
|13848.00
|653
|2003.10.06 16:32
|buy
|327
|0.10
|1.1632
|1.1600
|1.1670
|654
|2003.10.06 17:03
|t/p
|327
|0.10
|1.1670
|1.1600
|1.1670
|38.00
|13886.00
|655
|2003.10.06 17:30
|buy
|328
|0.10
|1.1665
|1.1633
|1.1703
|656
|2003.10.06 17:58
|t/p
|328
|0.10
|1.1703
|1.1633
|1.1703
|38.00
|13924.00
|657
|2003.10.06 18:30
|buy
|329
|0.10
|1.1705
|1.1673
|1.1743
|658
|2003.10.07 08:46
|t/p
|329
|0.10
|1.1743
|1.1673
|1.1743
|38.00
|13962.00
|659
|2003.10.07 09:10
|buy
|330
|0.10
|1.1732
|1.1700
|1.1770
|660
|2003.10.07 10:43
|t/p
|330
|0.10
|1.1770
|1.1700
|1.1770
|38.00
|14000.00
|661
|2003.10.07 11:38
|sell
|331
|0.10
|1.1791
|1.1823
|1.1753
|662
|2003.10.07 16:07
|t/p
|331
|0.10
|1.1753
|1.1823
|1.1753
|38.00
|14038.00
|663
|2003.10.07 16:31
|sell
|332
|0.10
|1.1781
|1.1813
|1.1743
|664
|2003.10.08 08:10
|s/l
|332
|0.10
|1.1813
|1.1813
|1.1743
|-32.00
|14006.00
|665
|2003.10.08 09:06
|sell
|333
|0.10
|1.1825
|1.1857
|1.1787
|666
|2003.10.08 11:00
|t/p
|333
|0.10
|1.1787
|1.1857
|1.1787
|38.00
|14044.00
|667
|2003.10.08 11:03
|sell
|334
|0.10
|1.1813
|1.1845
|1.1775
|668
|2003.10.08 13:00
|t/p
|334
|0.10
|1.1775
|1.1845
|1.1775
|38.00
|14082.00
|669
|2003.10.08 13:53
|sell
|335
|0.10
|1.1798
|1.1830
|1.1760
|670
|2003.10.08 16:49
|s/l
|335
|0.10
|1.1830
|1.1830
|1.1760
|-32.00
|14050.00
|671
|2003.10.08 16:49
|sell
|336
|0.10
|1.1829
|1.1861
|1.1791
|672
|2003.10.08 18:01
|t/p
|336
|0.10
|1.1791
|1.1861
|1.1791
|38.00
|14088.00
|673
|2003.10.08 18:19
|sell
|337
|0.10
|1.1806
|1.1838
|1.1768
|674
|2003.10.09 01:12
|s/l
|337
|0.10
|1.1838
|1.1838
|1.1768
|-32.00
|14056.00
|675
|2003.10.09 03:58
|buy
|338
|0.10
|1.1832
|1.1800
|1.1870
|676
|2003.10.09 13:10
|s/l
|338
|0.10
|1.1800
|1.1800
|1.1870
|-32.00
|14024.00
|677
|2003.10.09 13:12
|sell
|339
|0.10
|1.1813
|1.1845
|1.1775
|678
|2003.10.09 14:01
|t/p
|339
|0.10
|1.1775
|1.1845
|1.1775
|38.00
|14062.00
|679
|2003.10.09 14:11
|sell
|340
|0.10
|1.1783
|1.1815
|1.1745
|680
|2003.10.09 14:58
|t/p
|340
|0.10
|1.1745
|1.1815
|1.1745
|38.00
|14100.00
|681
|2003.10.09 15:19
|sell
|341
|0.10
|1.1728
|1.1760
|1.1690
|682
|2003.10.09 16:44
|s/l
|341
|0.10
|1.1760
|1.1760
|1.1690
|-32.00
|14068.00
|683
|2003.10.09 16:57
|buy
|342
|0.10
|1.1736
|1.1704
|1.1774
|684
|2003.10.09 17:56
|s/l
|342
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1774
|-32.00
|14036.00
|685
|2003.10.09 18:54
|buy
|343
|0.10
|1.1693
|1.1661
|1.1731
|686
|2003.10.09 20:36
|t/p
|343
|0.10
|1.1731
|1.1661
|1.1731
|38.00
|14074.00
|687
|2003.10.09 21:51
|buy
|344
|0.10
|1.1739
|1.1707
|1.1777
|688
|2003.10.10 08:36
|s/l
|344
|0.10
|1.1707
|1.1707
|1.1777
|-32.00
|14042.00
|689
|2003.10.10 09:35
|buy
|345
|0.10
|1.1726
|1.1694
|1.1764
|690
|2003.10.10 11:20
|t/p
|345
|0.10
|1.1764
|1.1694
|1.1764
|38.00
|14080.00
|691
|2003.10.10 11:37
|buy
|346
|0.10
|1.1724
|1.1692
|1.1762
|692
|2003.10.10 11:59
|t/p
|346
|0.10
|1.1762
|1.1692
|1.1762
|38.00
|14118.00
|693
|2003.10.10 12:39
|buy
|347
|0.10
|1.1761
|1.1729
|1.1799
|694
|2003.10.10 13:11
|t/p
|347
|0.10
|1.1799
|1.1729
|1.1799
|38.00
|14156.00
|695
|2003.10.10 13:30
|buy
|348
|0.10
|1.1782
|1.1750
|1.1820
|696
|2003.10.10 14:14
|t/p
|348
|0.10
|1.1820
|1.1750
|1.1820
|38.00
|14194.00
|697
|2003.10.10 14:29
|buy
|349
|0.10
|1.1794
|1.1762
|1.1832
|698
|2003.10.10 15:09
|t/p
|349
|0.10
|1.1832
|1.1762
|1.1832
|38.00
|14232.00
|699
|2003.10.10 15:26
|buy
|350
|0.10
|1.1827
|1.1795
|1.1865
|700
|2003.10.10 16:26
|s/l
|350
|0.10
|1.1795
|1.1795
|1.1865
|-32.00
|14200.00
|701
|2003.10.10 16:58
|sell
|351
|0.10
|1.1817
|1.1849
|1.1779
|702
|2003.10.13 08:08
|t/p
|351
|0.10
|1.1779
|1.1849
|1.1779
|38.00
|14238.00
|703
|2003.10.13 09:07
|buy
|352
|0.10
|1.1733
|1.1701
|1.1771
|704
|2003.10.13 10:08
|s/l
|352
|0.10
|1.1701
|1.1701
|1.1771
|-32.00
|14206.00
|705
|2003.10.13 11:06
|buy
|353
|0.10
|1.1660
|1.1628
|1.1698
|706
|2003.10.13 13:00
|t/p
|353
|0.10
|1.1698
|1.1628
|1.1698
|38.00
|14244.00
|707
|2003.10.13 13:05
|buy
|354
|0.10
|1.1679
|1.1647
|1.1717
|708
|2003.10.13 14:00
|t/p
|354
|0.10
|1.1717
|1.1647
|1.1717
|38.00
|14282.00
|709
|2003.10.13 15:33
|sell
|355
|0.10
|1.1731
|1.1763
|1.1693
|710
|2003.10.13 16:02
|t/p
|355
|0.10
|1.1693
|1.1763
|1.1693
|38.00
|14320.00
|711
|2003.10.13 16:32
|sell
|356
|0.10
|1.1712
|1.1744
|1.1674
|712
|2003.10.13 16:53
|t/p
|356
|0.10
|1.1674
|1.1744
|1.1674
|38.00
|14358.00
|713
|2003.10.13 20:59
|sell
|357
|0.10
|1.1693
|1.1725
|1.1655
|714
|2003.10.14 02:39
|t/p
|357
|0.10
|1.1655
|1.1725
|1.1655
|38.00
|14396.00
|715
|2003.10.14 03:17
|sell
|358
|0.10
|1.1644
|1.1676
|1.1606
|716
|2003.10.14 07:34
|t/p
|358
|0.10
|1.1606
|1.1676
|1.1606
|38.00
|14434.00
|717
|2003.10.14 07:38
|sell
|359
|0.10
|1.1615
|1.1647
|1.1577
|718
|2003.10.14 09:10
|s/l
|359
|0.10
|1.1647
|1.1647
|1.1577
|-32.00
|14402.00
|719
|2003.10.14 09:30
|buy
|360
|0.10
|1.1617
|1.1585
|1.1655
|720
|2003.10.14 10:09
|t/p
|360
|0.10
|1.1655
|1.1585
|1.1655
|38.00
|14440.00
|721
|2003.10.14 10:30
|buy
|361
|0.10
|1.1638
|1.1606
|1.1676
|722
|2003.10.14 16:00
|t/p
|361
|0.10
|1.1676
|1.1606
|1.1676
|38.00
|14478.00
|723
|2003.10.14 17:41
|buy
|362
|0.10
|1.1696
|1.1664
|1.1734
|724
|2003.10.14 18:00
|t/p
|362
|0.10
|1.1734
|1.1664
|1.1734
|38.00
|14516.00
|725
|2003.10.14 18:40
|buy
|363
|0.10
|1.1720
|1.1688
|1.1758
|726
|2003.10.14 19:00
|t/p
|363
|0.10
|1.1758
|1.1688
|1.1758
|38.00
|14554.00
|727
|2003.10.14 19:17
|buy
|364
|0.10
|1.1747
|1.1715
|1.1785
|728
|2003.10.14 20:14
|s/l
|364
|0.10
|1.1715
|1.1715
|1.1785
|-32.00
|14522.00
|729
|2003.10.14 20:16
|buy
|365
|0.10
|1.1716
|1.1684
|1.1754
|730
|2003.10.15 10:24
|s/l
|365
|0.10
|1.1684
|1.1684
|1.1754
|-32.00
|14490.00
|731
|2003.10.15 10:39
|sell
|366
|0.10
|1.1717
|1.1749
|1.1679
|732
|2003.10.15 11:23
|t/p
|366
|0.10
|1.1679
|1.1749
|1.1679
|38.00
|14528.00
|733
|2003.10.15 11:36
|sell
|367
|0.10
|1.1694
|1.1726
|1.1656
|734
|2003.10.15 14:02
|t/p
|367
|0.10
|1.1656
|1.1726
|1.1656
|38.00
|14566.00
|735
|2003.10.15 14:34
|sell
|368
|0.10
|1.1691
|1.1723
|1.1653
|736
|2003.10.15 14:58
|t/p
|368
|0.10
|1.1653
|1.1723
|1.1653
|38.00
|14604.00
|737
|2003.10.15 15:31
|sell
|369
|0.10
|1.1605
|1.1637
|1.1567
|738
|2003.10.15 15:33
|s/l
|369
|0.10
|1.1637
|1.1637
|1.1567
|-32.00
|14572.00
|739
|2003.10.15 15:55
|buy
|370
|0.10
|1.1598
|1.1566
|1.1636
|740
|2003.10.15 15:58
|t/p
|370
|0.10
|1.1636
|1.1566
|1.1636
|38.00
|14610.00
|741
|2003.10.15 16:11
|buy
|371
|0.10
|1.1640
|1.1608
|1.1678
|742
|2003.10.16 09:35
|s/l
|371
|0.10
|1.1608
|1.1608
|1.1678
|-32.00
|14578.00
|743
|2003.10.16 09:35
|sell
|372
|0.10
|1.1634
|1.1666
|1.1596
|744
|2003.10.16 09:36
|t/p
|372
|0.10
|1.1596
|1.1666
|1.1596
|38.00
|14616.00
|745
|2003.10.16 09:39
|sell
|373
|0.10
|1.1629
|1.1661
|1.1591
|746
|2003.10.16 15:01
|s/l
|373
|0.10
|1.1661
|1.1661
|1.1591
|-32.00
|14584.00
|747
|2003.10.16 16:26
|buy
|374
|0.10
|1.1679
|1.1647
|1.1717
|748
|2003.10.16 18:24
|s/l
|374
|0.10
|1.1647
|1.1647
|1.1717
|-32.00
|14552.00
|749
|2003.10.16 19:23
|buy
|375
|0.10
|1.1620
|1.1588
|1.1658
|750
|2003.10.16 21:20
|s/l
|375
|0.10
|1.1588
|1.1588
|1.1658
|-32.00
|14520.00
|751
|2003.10.16 23:18
|buy
|376
|0.10
|1.1586
|1.1554
|1.1624
|752
|2003.10.17 14:44
|s/l
|376
|0.10
|1.1554
|1.1554
|1.1624
|-32.00
|14488.00
|753
|2003.10.17 14:53
|sell
|377
|0.10
|1.1590
|1.1622
|1.1552
|754
|2003.10.17 15:22
|t/p
|377
|0.10
|1.1552
|1.1622
|1.1552
|38.00
|14526.00
|755
|2003.10.17 15:29
|sell
|378
|0.10
|1.1571
|1.1603
|1.1533
|756
|2003.10.17 16:00
|s/l
|378
|0.10
|1.1603
|1.1603
|1.1533
|-32.00
|14494.00
|757
|2003.10.17 16:09
|buy
|379
|0.10
|1.1585
|1.1553
|1.1623
|758
|2003.10.17 16:28
|t/p
|379
|0.10
|1.1623
|1.1553
|1.1623
|38.00
|14532.00
|759
|2003.10.17 16:34
|buy
|380
|0.10
|1.1585
|1.1553
|1.1623
|760
|2003.10.17 16:58
|t/p
|380
|0.10
|1.1623
|1.1553
|1.1623
|38.00
|14570.00
|761
|2003.10.17 16:59
|buy
|381
|0.10
|1.1579
|1.1547
|1.1617
|762
|2003.10.17 16:59
|t/p
|381
|0.10
|1.1617
|1.1547
|1.1617
|38.00
|14608.00
|763
|2003.10.17 17:33
|buy
|382
|0.10
|1.1632
|1.1600
|1.1670
|764
|2003.10.20 00:00
|t/p
|382
|0.10
|1.1670
|1.1600
|1.1670
|38.00
|14646.00
|765
|2003.10.20 00:23
|sell
|383
|0.10
|1.1715
|1.1747
|1.1677
|766
|2003.10.20 03:11
|t/p
|383
|0.10
|1.1677
|1.1747
|1.1677
|38.00
|14684.00
|767
|2003.10.20 03:18
|sell
|384
|0.10
|1.1682
|1.1714
|1.1644
|768
|2003.10.20 03:28
|t/p
|384
|0.10
|1.1644
|1.1714
|1.1644
|38.00
|14722.00
|769
|2003.10.20 03:51
|sell
|385
|0.10
|1.1682
|1.1714
|1.1644
|770
|2003.10.20 03:58
|t/p
|385
|0.10
|1.1644
|1.1714
|1.1644
|38.00
|14760.00
|771
|2003.10.20 04:10
|buy
|386
|0.10
|1.1615
|1.1583
|1.1653
|772
|2003.10.20 08:13
|t/p
|386
|0.10
|1.1653
|1.1583
|1.1653
|38.00
|14798.00
|773
|2003.10.20 09:19
|buy
|387
|0.10
|1.1655
|1.1623
|1.1693
|774
|2003.10.20 09:48
|t/p
|387
|0.10
|1.1693
|1.1623
|1.1693
|38.00
|14836.00
|775
|2003.10.20 10:15
|buy
|388
|0.10
|1.1675
|1.1643
|1.1713
|776
|2003.10.20 13:35
|s/l
|388
|0.10
|1.1643
|1.1643
|1.1713
|-32.00
|14804.00
|777
|2003.10.20 13:38
|sell
|389
|0.10
|1.1663
|1.1695
|1.1625
|778
|2003.10.20 14:34
|t/p
|389
|0.10
|1.1625
|1.1695
|1.1625
|38.00
|14842.00
|779
|2003.10.20 14:39
|sell
|390
|0.10
|1.1651
|1.1683
|1.1613
|780
|2003.10.20 17:01
|s/l
|390
|0.10
|1.1683
|1.1683
|1.1613
|-32.00
|14810.00
|781
|2003.10.20 17:08
|buy
|391
|0.10
|1.1660
|1.1628
|1.1698
|782
|2003.10.20 23:02
|s/l
|391
|0.10
|1.1628
|1.1628
|1.1698
|-32.00
|14778.00
|783
|2003.10.21 02:21
|sell
|392
|0.10
|1.1632
|1.1664
|1.1594
|784
|2003.10.21 08:21
|s/l
|392
|0.10
|1.1664
|1.1664
|1.1594
|-32.00
|14746.00
|785
|2003.10.21 09:17
|sell
|393
|0.10
|1.1650
|1.1682
|1.1612
|786
|2003.10.21 15:10
|s/l
|393
|0.10
|1.1682
|1.1682
|1.1612
|-32.00
|14714.00
|787
|2003.10.21 17:02
|sell
|394
|0.10
|1.1688
|1.1720
|1.1650
|788
|2003.10.21 21:07
|t/p
|394
|0.10
|1.1650
|1.1720
|1.1650
|38.00
|14752.00
|789
|2003.10.21 22:06
|buy
|395
|0.10
|1.1651
|1.1619
|1.1689
|790
|2003.10.22 07:41
|t/p
|395
|0.10
|1.1689
|1.1619
|1.1689
|38.00
|14790.00
|791
|2003.10.22 08:06
|buy
|396
|0.10
|1.1684
|1.1652
|1.1722
|792
|2003.10.22 15:01
|t/p
|396
|0.10
|1.1722
|1.1652
|1.1722
|38.00
|14828.00
|793
|2003.10.22 15:08
|buy
|397
|0.10
|1.1707
|1.1675
|1.1745
|794
|2003.10.22 15:50
|t/p
|397
|0.10
|1.1745
|1.1675
|1.1745
|38.00
|14866.00
|795
|2003.10.22 16:28
|sell
|398
|0.10
|1.1757
|1.1789
|1.1719
|796
|2003.10.22 16:50
|s/l
|398
|0.10
|1.1789
|1.1789
|1.1719
|-32.00
|14834.00
|797
|2003.10.22 17:28
|sell
|399
|0.10
|1.1794
|1.1826
|1.1756
|798
|2003.10.22 19:57
|s/l
|399
|0.10
|1.1826
|1.1826
|1.1756
|-32.00
|14802.00
|799
|2003.10.22 20:53
|sell
|400
|0.10
|1.1823
|1.1855
|1.1785
|800
|2003.10.23 12:00
|t/p
|400
|0.10
|1.1785
|1.1855
|1.1785
|38.00
|14840.00
|801
|2003.10.23 12:34
|sell
|401
|0.10
|1.1799
|1.1831
|1.1761
|802
|2003.10.23 16:02
|t/p
|401
|0.10
|1.1761
|1.1831
|1.1761
|38.00
|14878.00
|803
|2003.10.23 16:21
|sell
|402
|0.10
|1.1771
|1.1803
|1.1733
|804
|2003.10.23 17:28
|s/l
|402
|0.10
|1.1803
|1.1803
|1.1733
|-32.00
|14846.00
|805
|2003.10.23 17:28
|sell
|403
|0.10
|1.1801
|1.1833
|1.1763
|806
|2003.10.24 12:00
|t/p
|403
|0.10
|1.1763
|1.1833
|1.1763
|38.00
|14884.00
|807
|2003.10.24 12:07
|sell
|404
|0.10
|1.1782
|1.1814
|1.1744
|808
|2003.10.24 14:22
|s/l
|404
|0.10
|1.1814
|1.1814
|1.1744
|-32.00
|14852.00
|809
|2003.10.24 15:29
|buy
|405
|0.10
|1.1805
|1.1773
|1.1843
|810
|2003.10.24 17:17
|t/p
|405
|0.10
|1.1843
|1.1773
|1.1843
|38.00
|14890.00
|811
|2003.10.24 17:24
|buy
|406
|0.10
|1.1819
|1.1787
|1.1857
|812
|2003.10.24 18:17
|t/p
|406
|0.10
|1.1857
|1.1787
|1.1857
|38.00
|14928.00
|813
|2003.10.24 18:25
|buy
|407
|0.10
|1.1833
|1.1801
|1.1871
|814
|2003.10.27 00:00
|s/l
|407
|0.10
|1.1801
|1.1801
|1.1871
|-32.00
|14896.00
|815
|2003.10.27 01:35
|sell
|408
|0.10
|1.1781
|1.1813
|1.1743
|816
|2003.10.27 04:12
|t/p
|408
|0.10
|1.1743
|1.1813
|1.1743
|38.00
|14934.00
|817
|2003.10.27 04:31
|sell
|409
|0.10
|1.1755
|1.1787
|1.1717
|818
|2003.10.27 12:43
|s/l
|409
|0.10
|1.1787
|1.1787
|1.1717
|-32.00
|14902.00
|819
|2003.10.27 12:45
|buy
|410
|0.10
|1.1767
|1.1735
|1.1805
|820
|2003.10.27 13:48
|s/l
|410
|0.10
|1.1735
|1.1735
|1.1805
|-32.00
|14870.00
|821
|2003.10.27 14:45
|buy
|411
|0.10
|1.1733
|1.1701
|1.1771
|822
|2003.10.27 16:35
|t/p
|411
|0.10
|1.1771
|1.1701
|1.1771
|38.00
|14908.00
|823
|2003.10.27 16:40
|buy
|412
|0.10
|1.1747
|1.1715
|1.1785
|824
|2003.10.28 01:33
|s/l
|412
|0.10
|1.1715
|1.1715
|1.1785
|-32.00
|14876.00
|825
|2003.10.28 02:28
|buy
|413
|0.10
|1.1711
|1.1679
|1.1749
|826
|2003.10.28 12:20
|s/l
|413
|0.10
|1.1679
|1.1679
|1.1749
|-32.00
|14844.00
|827
|2003.10.28 13:14
|buy
|414
|0.10
|1.1676
|1.1644
|1.1714
|828
|2003.10.28 20:01
|t/p
|414
|0.10
|1.1714
|1.1644
|1.1714
|38.00
|14882.00
|829
|2003.10.28 20:05
|buy
|415
|0.10
|1.1675
|1.1643
|1.1713
|830
|2003.10.29 08:01
|t/p
|415
|0.10
|1.1713
|1.1643
|1.1713
|38.00
|14920.00
|831
|2003.10.29 08:21
|buy
|416
|0.10
|1.1700
|1.1668
|1.1738
|832
|2003.10.29 19:23
|s/l
|416
|0.10
|1.1668
|1.1668
|1.1738
|-32.00
|14888.00
|833
|2003.10.29 20:20
|buy
|417
|0.10
|1.1668
|1.1636
|1.1706
|834
|2003.10.30 11:25
|t/p
|417
|0.10
|1.1706
|1.1636
|1.1706
|38.00
|14926.00
|835
|2003.10.30 11:39
|buy
|418
|0.10
|1.1674
|1.1642
|1.1712
|836
|2003.10.30 11:58
|t/p
|418
|0.10
|1.1712
|1.1642
|1.1712
|38.00
|14964.00
|837
|2003.10.30 12:38
|buy
|419
|0.10
|1.1713
|1.1681
|1.1751
|838
|2003.10.30 13:24
|t/p
|419
|0.10
|1.1751
|1.1681
|1.1751
|38.00
|15002.00
|839
|2003.10.30 13:40
|buy
|420
|0.10
|1.1710
|1.1678
|1.1748
|840
|2003.10.30 13:57
|t/p
|420
|0.10
|1.1748
|1.1678
|1.1748
|38.00
|15040.00
|841
|2003.10.30 14:14
|sell
|421
|0.10
|1.1749
|1.1781
|1.1711
|842
|2003.10.30 14:39
|t/p
|421
|0.10
|1.1711
|1.1781
|1.1711
|38.00
|15078.00
|843
|2003.10.30 14:55
|sell
|422
|0.10
|1.1749
|1.1781
|1.1711
|844
|2003.10.30 15:02
|t/p
|422
|0.10
|1.1711
|1.1781
|1.1711
|38.00
|15116.00
|845
|2003.10.30 15:20
|sell
|423
|0.10
|1.1719
|1.1751
|1.1681
|846
|2003.10.30 15:38
|t/p
|423
|0.10
|1.1681
|1.1751
|1.1681
|38.00
|15154.00
|847
|2003.10.30 15:55
|sell
|424
|0.10
|1.1719
|1.1751
|1.1681
|848
|2003.10.30 18:02
|t/p
|424
|0.10
|1.1681
|1.1751
|1.1681
|38.00
|15192.00
|849
|2003.10.30 18:10
|sell
|425
|0.10
|1.1697
|1.1729
|1.1659
|850
|2003.10.30 18:34
|t/p
|425
|0.10
|1.1659
|1.1729
|1.1659
|38.00
|15230.00
|851
|2003.10.30 18:53
|sell
|426
|0.10
|1.1697
|1.1729
|1.1659
|852
|2003.10.30 18:58
|t/p
|426
|0.10
|1.1659
|1.1729
|1.1659
|38.00
|15268.00
|853
|2003.10.30 19:52
|sell
|427
|0.10
|1.1640
|1.1672
|1.1602
|854
|2003.10.31 15:43
|t/p
|427
|0.10
|1.1602
|1.1672
|1.1602
|38.00
|15306.00
|855
|2003.10.31 17:30
|buy
|428
|0.10
|1.1623
|1.1591
|1.1661
|856
|2003.10.31 18:29
|s/l
|428
|0.10
|1.1591
|1.1591
|1.1661
|-32.00
|15274.00
|857
|2003.11.03 00:29
|buy
|429
|0.10
|1.1578
|1.1546
|1.1616
|858
|2003.11.03 12:05
|t/p
|429
|0.10
|1.1616
|1.1546
|1.1616
|38.00
|15312.00
|859
|2003.11.03 12:33
|buy
|430
|0.10
|1.1603
|1.1571
|1.1641
|860
|2003.11.03 15:43
|s/l
|430
|0.10
|1.1571
|1.1571
|1.1641
|-32.00
|15280.00
|861
|2003.11.03 18:57
|buy
|431
|0.10
|1.1452
|1.1420
|1.1490
|862
|2003.11.04 15:00
|t/p
|431
|0.10
|1.1490
|1.1420
|1.1490
|38.00
|15318.00
|863
|2003.11.04 15:31
|buy
|432
|0.10
|1.1472
|1.1440
|1.1510
|864
|2003.11.04 18:00
|t/p
|432
|0.10
|1.1510
|1.1440
|1.1510
|38.00
|15356.00
|865
|2003.11.04 18:28
|buy
|433
|0.10
|1.1492
|1.1460
|1.1530
|866
|2003.11.05 09:07
|s/l
|433
|0.10
|1.1460
|1.1460
|1.1530
|-32.00
|15324.00
|867
|2003.11.05 10:06
|buy
|434
|0.10
|1.1444
|1.1412
|1.1482
|868
|2003.11.05 14:00
|t/p
|434
|0.10
|1.1482
|1.1412
|1.1482
|38.00
|15362.00
|869
|2003.11.05 14:01
|buy
|435
|0.10
|1.1468
|1.1436
|1.1506
|870
|2003.11.05 15:01
|s/l
|435
|0.10
|1.1436
|1.1436
|1.1506
|-32.00
|15330.00
|871
|2003.11.05 15:30
|sell
|436
|0.10
|1.1463
|1.1495
|1.1425
|872
|2003.11.05 15:55
|t/p
|436
|0.10
|1.1425
|1.1495
|1.1425
|38.00
|15368.00
|873
|2003.11.05 16:24
|sell
|437
|0.10
|1.1430
|1.1462
|1.1392
|874
|2003.11.05 16:29
|s/l
|437
|0.10
|1.1462
|1.1462
|1.1392
|-32.00
|15336.00
|875
|2003.11.05 16:50
|buy
|438
|0.10
|1.1426
|1.1394
|1.1464
|876
|2003.11.05 16:59
|t/p
|438
|0.10
|1.1464
|1.1394
|1.1464
|38.00
|15374.00
|877
|2003.11.05 17:53
|buy
|439
|0.10
|1.1485
|1.1453
|1.1523
|878
|2003.11.05 18:57
|s/l
|439
|0.10
|1.1453
|1.1453
|1.1523
|-32.00
|15342.00
|879
|2003.11.05 18:57
|sell
|440
|0.10
|1.1478
|1.1510
|1.1440
|880
|2003.11.05 19:55
|t/p
|440
|0.10
|1.1440
|1.1510
|1.1440
|38.00
|15380.00
|881
|2003.11.05 19:55
|sell
|441
|0.10
|1.1463
|1.1495
|1.1425
|882
|2003.11.05 20:54
|t/p
|441
|0.10
|1.1425
|1.1495
|1.1425
|38.00
|15418.00
|883
|2003.11.05 20:54
|sell
|442
|0.10
|1.1462
|1.1494
|1.1424
|884
|2003.11.06 01:48
|t/p
|442
|0.10
|1.1424
|1.1494
|1.1424
|38.00
|15456.00
|885
|2003.11.06 06:40
|buy
|443
|0.10
|1.1438
|1.1406
|1.1476
|886
|2003.11.06 14:30
|s/l
|443
|0.10
|1.1406
|1.1406
|1.1476
|-32.00
|15424.00
|887
|2003.11.06 14:32
|sell
|444
|0.10
|1.1442
|1.1474
|1.1404
|888
|2003.11.06 14:38
|t/p
|444
|0.10
|1.1404
|1.1474
|1.1404
|38.00
|15462.00
|889
|2003.11.06 15:21
|buy
|445
|0.10
|1.1399
|1.1367
|1.1437
|890
|2003.11.06 16:00
|t/p
|445
|0.10
|1.1437
|1.1367
|1.1437
|38.00
|15500.00
|891
|2003.11.06 16:28
|buy
|446
|0.10
|1.1424
|1.1392
|1.1462
|892
|2003.11.07 14:29
|s/l
|446
|0.10
|1.1392
|1.1392
|1.1462
|-32.00
|15468.00
|893
|2003.11.07 15:28
|buy
|447
|0.10
|1.1385
|1.1353
|1.1423
|894
|2003.11.07 16:00
|t/p
|447
|0.10
|1.1423
|1.1353
|1.1423
|38.00
|15506.00
|895
|2003.11.07 17:56
|buy
|448
|0.10
|1.1473
|1.1441
|1.1511
|896
|2003.11.07 18:01
|t/p
|448
|0.10
|1.1511
|1.1441
|1.1511
|38.00
|15544.00
|897
|2003.11.07 18:24
|buy
|449
|0.10
|1.1502
|1.1470
|1.1540
|898
|2003.11.10 11:39
|s/l
|449
|0.10
|1.1470
|1.1470
|1.1540
|-32.00
|15512.00
|899
|2003.11.10 11:43
|sell
|450
|0.10
|1.1498
|1.1530
|1.1460
|900
|2003.11.11 00:21
|t/p
|450
|0.10
|1.1460
|1.1530
|1.1460
|38.00
|15550.00
|901
|2003.11.11 00:24
|sell
|451
|0.10
|1.1470
|1.1502
|1.1432
|902
|2003.11.11 09:27
|s/l
|451
|0.10
|1.1502
|1.1502
|1.1432
|-32.00
|15518.00
|903
|2003.11.11 11:10
|sell
|452
|0.10
|1.1504
|1.1536
|1.1466
|904
|2003.11.12 03:00
|s/l
|452
|0.10
|1.1536
|1.1536
|1.1466
|-32.00
|15486.00
|905
|2003.11.12 03:09
|buy
|453
|0.10
|1.1525
|1.1493
|1.1563
|906
|2003.11.12 04:03
|t/p
|453
|0.10
|1.1563
|1.1493
|1.1563
|38.00
|15524.00
|907
|2003.11.12 04:24
|buy
|454
|0.10
|1.1557
|1.1525
|1.1595
|908
|2003.11.12 11:49
|t/p
|454
|0.10
|1.1595
|1.1525
|1.1595
|38.00
|15562.00
|909
|2003.11.12 14:34
|sell
|455
|0.10
|1.1612
|1.1644
|1.1574
|910
|2003.11.12 16:53
|s/l
|455
|0.10
|1.1644
|1.1644
|1.1574
|-32.00
|15530.00
|911
|2003.11.12 19:27
|sell
|456
|0.10
|1.1652
|1.1684
|1.1614
|912
|2003.11.13 08:40
|s/l
|456
|0.10
|1.1684
|1.1684
|1.1614
|-32.00
|15498.00
|913
|2003.11.13 09:09
|sell
|457
|0.10
|1.1681
|1.1713
|1.1643
|914
|2003.11.13 14:32
|s/l
|457
|0.10
|1.1713
|1.1713
|1.1643
|-32.00
|15466.00
|915
|2003.11.13 15:25
|sell
|458
|0.10
|1.1721
|1.1753
|1.1683
|916
|2003.11.14 00:48
|s/l
|458
|0.10
|1.1753
|1.1753
|1.1683
|-32.00
|15434.00
|917
|2003.11.14 01:21
|sell
|459
|0.10
|1.1746
|1.1778
|1.1708
|918
|2003.11.14 04:36
|s/l
|459
|0.10
|1.1778
|1.1778
|1.1708
|-32.00
|15402.00
|919
|2003.11.14 05:13
|sell
|460
|0.10
|1.1790
|1.1822
|1.1752
|920
|2003.11.14 14:00
|t/p
|460
|0.10
|1.1752
|1.1822
|1.1752
|38.00
|15440.00
|921
|2003.11.14 14:47
|sell
|461
|0.10
|1.1780
|1.1812
|1.1742
|922
|2003.11.14 15:00
|t/p
|461
|0.10
|1.1742
|1.1812
|1.1742
|38.00
|15478.00
|923
|2003.11.14 15:21
|sell
|462
|0.10
|1.1750
|1.1782
|1.1712
|924
|2003.11.14 15:46
|s/l
|462
|0.10
|1.1782
|1.1782
|1.1712
|-32.00
|15446.00
|925
|2003.11.14 16:16
|sell
|463
|0.10
|1.1784
|1.1816
|1.1746
|926
|2003.11.14 17:02
|t/p
|463
|0.10
|1.1746
|1.1816
|1.1746
|38.00
|15484.00
|927
|2003.11.14 17:18
|sell
|464
|0.10
|1.1771
|1.1803
|1.1733
|928
|2003.11.17 00:00
|s/l
|464
|0.10
|1.1803
|1.1803
|1.1733
|-32.00
|15452.00
|929
|2003.11.17 01:13
|sell
|465
|0.10
|1.1838
|1.1870
|1.1800
|930
|2003.11.17 04:00
|t/p
|465
|0.10
|1.1800
|1.1870
|1.1800
|38.00
|15490.00
|931
|2003.11.17 04:30
|sell
|466
|0.10
|1.1814
|1.1846
|1.1776
|932
|2003.11.17 07:04
|t/p
|466
|0.10
|1.1776
|1.1846
|1.1776
|38.00
|15528.00
|933
|2003.11.17 07:25
|sell
|467
|0.10
|1.1795
|1.1827
|1.1757
|934
|2003.11.17 10:27
|s/l
|467
|0.10
|1.1827
|1.1827
|1.1757
|-32.00
|15496.00
|935
|2003.11.17 11:26
|sell
|468
|0.10
|1.1832
|1.1864
|1.1794
|936
|2003.11.17 14:02
|t/p
|468
|0.10
|1.1794
|1.1864
|1.1794
|38.00
|15534.00
|937
|2003.11.17 14:05
|sell
|469
|0.10
|1.1809
|1.1841
|1.1771
|938
|2003.11.17 17:00
|t/p
|469
|0.10
|1.1771
|1.1841
|1.1771
|38.00
|15572.00
|939
|2003.11.17 17:38
|sell
|470
|0.10
|1.1792
|1.1824
|1.1754
|940
|2003.11.17 17:59
|t/p
|470
|0.10
|1.1754
|1.1824
|1.1754
|38.00
|15610.00
|941
|2003.11.17 18:05
|sell
|471
|0.10
|1.1746
|1.1778
|1.1708
|942
|2003.11.17 20:34
|s/l
|471
|0.10
|1.1778
|1.1778
|1.1708
|-32.00
|15578.00
|943
|2003.11.17 21:09
|sell
|472
|0.10
|1.1766
|1.1798
|1.1728
|944
|2003.11.18 15:10
|s/l
|472
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.1728
|-32.00
|15546.00
|945
|2003.11.18 15:31
|buy
|473
|0.10
|1.1778
|1.1746
|1.1816
|946
|2003.11.18 16:08
|t/p
|473
|0.10
|1.1816
|1.1746
|1.1816
|38.00
|15584.00
|947
|2003.11.18 16:30
|buy
|474
|0.10
|1.1807
|1.1775
|1.1845
|948
|2003.11.18 16:58
|t/p
|474
|0.10
|1.1845
|1.1775
|1.1845
|38.00
|15622.00
|949
|2003.11.18 17:02
|sell
|475
|0.10
|1.1894
|1.1926
|1.1856
|950
|2003.11.18 19:06
|s/l
|475
|0.10
|1.1926
|1.1926
|1.1856
|-32.00
|15590.00
|951
|2003.11.18 19:26
|buy
|476
|0.10
|1.1900
|1.1868
|1.1938
|952
|2003.11.18 19:55
|t/p
|476
|0.10
|1.1938
|1.1868
|1.1938
|38.00
|15628.00
|953
|2003.11.18 20:26
|buy
|477
|0.10
|1.1937
|1.1905
|1.1975
|954
|2003.11.18 22:58
|t/p
|477
|0.10
|1.1975
|1.1905
|1.1975
|38.00
|15666.00
|955
|2003.11.18 23:43
|sell
|478
|0.10
|1.1974
|1.2006
|1.1936
|956
|2003.11.19 10:04
|t/p
|478
|0.10
|1.1936
|1.2006
|1.1936
|38.00
|15704.00
|957
|2003.11.19 10:37
|sell
|479
|0.10
|1.1943
|1.1975
|1.1905
|958
|2003.11.19 11:06
|t/p
|479
|0.10
|1.1905
|1.1975
|1.1905
|38.00
|15742.00
|959
|2003.11.19 11:36
|sell
|480
|0.10
|1.1931
|1.1963
|1.1893
|960
|2003.11.19 18:00
|t/p
|480
|0.10
|1.1893
|1.1963
|1.1893
|38.00
|15780.00
|961
|2003.11.19 18:30
|sell
|481
|0.10
|1.1912
|1.1944
|1.1874
|962
|2003.11.19 23:16
|t/p
|481
|0.10
|1.1874
|1.1944
|1.1874
|38.00
|15818.00
|963
|2003.11.20 00:19
|sell
|482
|0.10
|1.1894
|1.1926
|1.1856
|964
|2003.11.20 06:21
|s/l
|482
|0.10
|1.1926
|1.1926
|1.1856
|-32.00
|15786.00
|965
|2003.11.20 08:08
|sell
|483
|0.10
|1.1928
|1.1960
|1.1890
|966
|2003.11.20 15:05
|s/l
|483
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.1890
|-32.00
|15754.00
|967
|2003.11.20 15:24
|buy
|484
|0.10
|1.1938
|1.1906
|1.1976
|968
|2003.11.20 16:35
|s/l
|484
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.1976
|-32.00
|15722.00
|969
|2003.11.20 16:40
|sell
|485
|0.10
|1.1925
|1.1957
|1.1887
|970
|2003.11.20 18:34
|t/p
|485
|0.10
|1.1887
|1.1957
|1.1887
|38.00
|15760.00
|971
|2003.11.20 18:34
|buy
|486
|0.10
|1.1887
|1.1855
|1.1925
|972
|2003.11.20 21:01
|t/p
|486
|0.10
|1.1925
|1.1855
|1.1925
|38.00
|15798.00
|973
|2003.11.21 06:14
|buy
|487
|0.10
|1.1881
|1.1849
|1.1919
|974
|2003.11.21 14:30
|t/p
|487
|0.10
|1.1919
|1.1849
|1.1919
|38.00
|15836.00
|975
|2003.11.21 14:43
|buy
|488
|0.10
|1.1895
|1.1863
|1.1933
|976
|2003.11.21 16:26
|t/p
|488
|0.10
|1.1933
|1.1863
|1.1933
|38.00
|15874.00
|977
|2003.11.21 16:53
|buy
|489
|0.10
|1.1916
|1.1884
|1.1954
|978
|2003.11.24 09:16
|s/l
|489
|0.10
|1.1884
|1.1884
|1.1954
|-32.00
|15842.00
|979
|2003.11.24 09:42
|sell
|490
|0.10
|1.1899
|1.1931
|1.1861
|980
|2003.11.24 10:13
|t/p
|490
|0.10
|1.1861
|1.1931
|1.1861
|38.00
|15880.00
|981
|2003.11.24 10:43
|sell
|491
|0.10
|1.1878
|1.1910
|1.1840
|982
|2003.11.24 10:58
|t/p
|491
|0.10
|1.1840
|1.1910
|1.1840
|38.00
|15918.00
|983
|2003.11.24 11:10
|buy
|492
|0.10
|1.1802
|1.1770
|1.1840
|984
|2003.11.24 17:06
|s/l
|492
|0.10
|1.1770
|1.1770
|1.1840
|-32.00
|15886.00
|985
|2003.11.24 17:06
|buy
|493
|0.10
|1.1772
|1.1740
|1.1810
|986
|2003.11.25 04:19
|t/p
|493
|0.10
|1.1810
|1.1740
|1.1810
|38.00
|15924.00
|987
|2003.11.25 06:43
|buy
|494
|0.10
|1.1792
|1.1760
|1.1830
|988
|2003.11.25 12:27
|s/l
|494
|0.10
|1.1760
|1.1760
|1.1830
|-32.00
|15892.00
|989
|2003.11.25 12:27
|buy
|495
|0.10
|1.1762
|1.1730
|1.1800
|990
|2003.11.25 14:04
|t/p
|495
|0.10
|1.1800
|1.1730
|1.1800
|38.00
|15930.00
|991
|2003.11.25 14:24
|buy
|496
|0.10
|1.1769
|1.1737
|1.1807
|992
|2003.11.25 15:02
|t/p
|496
|0.10
|1.1807
|1.1737
|1.1807
|38.00
|15968.00
|993
|2003.11.25 16:21
|buy
|497
|0.10
|1.1798
|1.1766
|1.1836
|994
|2003.11.26 08:00
|t/p
|497
|0.10
|1.1836
|1.1766
|1.1836
|38.00
|16006.00
|995
|2003.11.26 08:15
|buy
|498
|0.10
|1.1810
|1.1778
|1.1848
|996
|2003.11.26 09:06
|t/p
|498
|0.10
|1.1848
|1.1778
|1.1848
|38.00
|16044.00
|997
|2003.11.26 09:08
|buy
|499
|0.10
|1.1829
|1.1797
|1.1867
|998
|2003.11.26 14:07
|s/l
|499
|0.10
|1.1797
|1.1797
|1.1867
|-32.00
|16012.00
|999
|2003.11.26 14:52
|sell
|500
|0.10
|1.1822
|1.1854
|1.1784
|1000
|2003.11.26 15:54
|s/l
|500
|0.10
|1.1854
|1.1854
|1.1784
|-32.00
|15980.00
|1001
|2003.11.26 16:09
|sell
|501
|0.10
|1.1868
|1.1900
|1.1830
|1002
|2003.11.26 16:21
|s/l
|501
|0.10
|1.1900
|1.1900
|1.1830
|-32.00
|15948.00
|1003
|2003.11.26 16:23
|buy
|502
|0.10
|1.1859
|1.1827
|1.1897
|1004
|2003.11.26 16:44
|t/p
|502
|0.10
|1.1897
|1.1827
|1.1897
|38.00
|15986.00
|1005
|2003.11.26 17:08
|sell
|503
|0.10
|1.1926
|1.1958
|1.1888
|1006
|2003.11.27 17:07
|t/p
|503
|0.10
|1.1888
|1.1958
|1.1888
|38.00
|16024.00
|1007
|2003.11.27 17:58
|sell
|504
|0.10
|1.1903
|1.1935
|1.1865
|1008
|2003.11.28 07:16
|s/l
|504
|0.10
|1.1935
|1.1935
|1.1865
|-32.00
|15992.00
|1009
|2003.11.28 07:16
|sell
|505
|0.10
|1.1935
|1.1967
|1.1897
|1010
|2003.11.28 10:06
|s/l
|505
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.1897
|-32.00
|15960.00
|1011
|2003.11.28 11:04
|sell
|506
|0.10
|1.1988
|1.2020
|1.1950
|1012
|2003.11.28 13:56
|s/l
|506
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.1950
|-32.00
|15928.00
|1013
|2003.11.28 16:48
|sell
|507
|0.10
|1.2008
|1.2040
|1.1970
|1014
|2003.12.01 01:51
|s/l
|507
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.1970
|-32.00
|15896.00
|1015
|2003.12.01 01:59
|buy
|508
|0.10
|1.2018
|1.1986
|1.2056
|1016
|2003.12.01 07:12
|s/l
|508
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2056
|-32.00
|15864.00
|1017
|2003.12.01 07:38
|sell
|509
|0.10
|1.2011
|1.2043
|1.1973
|1018
|2003.12.01 08:13
|t/p
|509
|0.10
|1.1973
|1.2043
|1.1973
|38.00
|15902.00
|1019
|2003.12.01 08:35
|sell
|510
|0.10
|1.1986
|1.2018
|1.1948
|1020
|2003.12.01 08:50
|s/l
|510
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1948
|-32.00
|15870.00
|1021
|2003.12.01 09:35
|sell
|511
|0.10
|1.2011
|1.2043
|1.1973
|1022
|2003.12.01 12:45
|s/l
|511
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.1973
|-32.00
|15838.00
|1023
|2003.12.01 13:25
|sell
|512
|0.10
|1.2020
|1.2052
|1.1982
|1024
|2003.12.01 16:00
|t/p
|512
|0.10
|1.1982
|1.2052
|1.1982
|38.00
|15876.00
|1025
|2003.12.01 16:12
|sell
|513
|0.10
|1.2005
|1.2037
|1.1967
|1026
|2003.12.01 17:00
|t/p
|513
|0.10
|1.1967
|1.2037
|1.1967
|38.00
|15914.00
|1027
|2003.12.01 17:19
|sell
|514
|0.10
|1.1968
|1.2000
|1.1930
|1028
|2003.12.02 15:04
|s/l
|514
|0.10
|1.2000
|1.2000
|1.1930
|-32.00
|15882.00
|1029
|2003.12.02 15:30
|buy
|515
|0.10
|1.1981
|1.1949
|1.2019
|1030
|2003.12.02 16:01
|t/p
|515
|0.10
|1.2019
|1.1949
|1.2019
|38.00
|15920.00
|1031
|2003.12.02 16:54
|buy
|516
|0.10
|1.2003
|1.1971
|1.2041
|1032
|2003.12.02 16:58
|t/p
|516
|0.10
|1.2041
|1.1971
|1.2041
|38.00
|15958.00
|1033
|2003.12.02 17:28
|sell
|517
|0.10
|1.2086
|1.2118
|1.2048
|1034
|2003.12.03 12:34
|s/l
|517
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2048
|-32.00
|15926.00
|1035
|2003.12.03 13:36
|sell
|518
|0.10
|1.2127
|1.2159
|1.2089
|1036
|2003.12.03 14:03
|t/p
|518
|0.10
|1.2089
|1.2159
|1.2089
|38.00
|15964.00
|1037
|2003.12.03 14:32
|sell
|519
|0.10
|1.2112
|1.2144
|1.2074
|1038
|2003.12.03 16:24
|t/p
|519
|0.10
|1.2074
|1.2144
|1.2074
|38.00
|16002.00
|1039
|2003.12.03 16:26
|sell
|520
|0.10
|1.2088
|1.2120
|1.2050
|1040
|2003.12.03 16:54
|s/l
|520
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2050
|-32.00
|15970.00
|1041
|2003.12.03 17:24
|sell
|521
|0.10
|1.2110
|1.2142
|1.2072
|1042
|2003.12.04 04:08
|t/p
|521
|0.10
|1.2072
|1.2142
|1.2072
|38.00
|16008.00
|1043
|2003.12.04 04:13
|sell
|522
|0.10
|1.2093
|1.2125
|1.2055
|1044
|2003.12.04 05:07
|t/p
|522
|0.10
|1.2055
|1.2125
|1.2055
|38.00
|16046.00
|1045
|2003.12.04 05:12
|sell
|523
|0.10
|1.2069
|1.2101
|1.2031
|1046
|2003.12.04 14:01
|s/l
|523
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2031
|-32.00
|16014.00
|1047
|2003.12.04 14:02
|buy
|524
|0.10
|1.2066
|1.2034
|1.2104
|1048
|2003.12.04 14:03
|t/p
|524
|0.10
|1.2104
|1.2034
|1.2104
|38.00
|16052.00
|1049
|2003.12.04 15:47
|buy
|525
|0.10
|1.2115
|1.2083
|1.2153
|1050
|2003.12.04 16:44
|s/l
|525
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.2153
|-32.00
|16020.00
|1051
|2003.12.04 16:50
|sell
|526
|0.10
|1.2121
|1.2153
|1.2083
|1052
|2003.12.04 16:51
|t/p
|526
|0.10
|1.2083
|1.2153
|1.2083
|38.00
|16058.00
|1053
|2003.12.04 16:57
|sell
|527
|0.10
|1.2130
|1.2162
|1.2092
|1054
|2003.12.04 16:58
|t/p
|527
|0.10
|1.2092
|1.2162
|1.2092
|38.00
|16096.00
|1055
|2003.12.04 16:59
|sell
|528
|0.10
|1.2125
|1.2157
|1.2087
|1056
|2003.12.04 16:59
|t/p
|528
|0.10
|1.2087
|1.2157
|1.2087
|38.00
|16134.00
|1057
|2003.12.04 17:43
|buy
|529
|0.10
|1.2062
|1.2030
|1.2100
|1058
|2003.12.04 18:20
|t/p
|529
|0.10
|1.2100
|1.2030
|1.2100
|38.00
|16172.00
|1059
|2003.12.04 19:42
|buy
|530
|0.10
|1.2111
|1.2079
|1.2149
|1060
|2003.12.04 21:39
|s/l
|530
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2149
|-32.00
|16140.00
|1061
|2003.12.04 21:43
|sell
|531
|0.10
|1.2101
|1.2133
|1.2063
|1062
|2003.12.05 10:23
|t/p
|531
|0.10
|1.2063
|1.2133
|1.2063
|38.00
|16178.00
|1063
|2003.12.05 10:23
|buy
|532
|0.10
|1.2063
|1.2031
|1.2101
|1064
|2003.12.05 14:01
|t/p
|532
|0.10
|1.2101
|1.2031
|1.2101
|38.00
|16216.00
|1065
|2003.12.05 14:18
|buy
|533
|0.10
|1.2074
|1.2042
|1.2112
|1066
|2003.12.05 14:29
|t/p
|533
|0.10
|1.2112
|1.2042
|1.2112
|38.00
|16254.00
|1067
|2003.12.05 15:15
|buy
|534
|0.10
|1.2116
|1.2084
|1.2154
|1068
|2003.12.05 17:04
|t/p
|534
|0.10
|1.2154
|1.2084
|1.2154
|38.00
|16292.00
|1069
|2003.12.05 17:12
|buy
|535
|0.10
|1.2142
|1.2110
|1.2180
|1070
|2003.12.08 09:44
|t/p
|535
|0.10
|1.2180
|1.2110
|1.2180
|38.00
|16330.00
|1071
|2003.12.08 11:42
|sell
|536
|0.10
|1.2190
|1.2222
|1.2152
|1072
|2003.12.08 14:38
|s/l
|536
|0.10
|1.2222
|1.2222
|1.2152
|-32.00
|16298.00
|1073
|2003.12.08 15:02
|sell
|537
|0.10
|1.2230
|1.2262
|1.2192
|1074
|2003.12.09 10:13
|s/l
|537
|0.10
|1.2262
|1.2262
|1.2192
|-32.00
|16266.00
|1075
|2003.12.09 11:10
|sell
|538
|0.10
|1.2270
|1.2302
|1.2232
|1076
|2003.12.09 14:00
|t/p
|538
|0.10
|1.2232
|1.2302
|1.2232
|38.00
|16304.00
|1077
|2003.12.09 14:36
|sell
|539
|0.10
|1.2256
|1.2288
|1.2218
|1078
|2003.12.09 16:00
|t/p
|539
|0.10
|1.2218
|1.2288
|1.2218
|38.00
|16342.00
|1079
|2003.12.09 16:52
|sell
|540
|0.10
|1.2245
|1.2277
|1.2207
|1080
|2003.12.09 16:59
|t/p
|540
|0.10
|1.2207
|1.2277
|1.2207
|38.00
|16380.00
|1081
|2003.12.09 17:10
|sell
|541
|0.10
|1.2202
|1.2234
|1.2164
|1082
|2003.12.09 17:50
|s/l
|541
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2164
|-32.00
|16348.00
|1083
|2003.12.09 18:49
|sell
|542
|0.10
|1.2232
|1.2264
|1.2194
|1084
|2003.12.09 20:46
|s/l
|542
|0.10
|1.2264
|1.2264
|1.2194
|-32.00
|16316.00
|1085
|2003.12.09 21:16
|sell
|543
|0.10
|1.2247
|1.2279
|1.2209
|1086
|2003.12.10 06:01
|t/p
|543
|0.10
|1.2209
|1.2279
|1.2209
|38.00
|16354.00
|1087
|2003.12.10 06:06
|sell
|544
|0.10
|1.2220
|1.2252
|1.2182
|1088
|2003.12.10 08:00
|t/p
|544
|0.10
|1.2182
|1.2252
|1.2182
|38.00
|16392.00
|1089
|2003.12.10 08:32
|sell
|545
|0.10
|1.2201
|1.2233
|1.2163
|1090
|2003.12.10 09:00
|t/p
|545
|0.10
|1.2163
|1.2233
|1.2163
|38.00
|16430.00
|1091
|2003.12.10 09:30
|sell
|546
|0.10
|1.2176
|1.2208
|1.2138
|1092
|2003.12.10 10:29
|s/l
|546
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2138
|-32.00
|16398.00
|1093
|2003.12.10 11:58
|buy
|547
|0.10
|1.2200
|1.2168
|1.2238
|1094
|2003.12.10 12:27
|t/p
|547
|0.10
|1.2238
|1.2168
|1.2238
|38.00
|16436.00
|1095
|2003.12.10 13:53
|buy
|548
|0.10
|1.2229
|1.2197
|1.2267
|1096
|2003.12.10 15:24
|t/p
|548
|0.10
|1.2267
|1.2197
|1.2267
|38.00
|16474.00
|1097
|2003.12.10 16:58
|sell
|549
|0.10
|1.2256
|1.2288
|1.2218
|1098
|2003.12.10 17:48
|t/p
|549
|0.10
|1.2218
|1.2288
|1.2218
|38.00
|16512.00
|1099
|2003.12.10 17:53
|sell
|550
|0.10
|1.2241
|1.2273
|1.2203
|1100
|2003.12.10 18:47
|t/p
|550
|0.10
|1.2203
|1.2273
|1.2203
|38.00
|16550.00
|1101
|2003.12.10 18:54
|sell
|551
|0.10
|1.2218
|1.2250
|1.2180
|1102
|2003.12.11 00:39
|t/p
|551
|0.10
|1.2180
|1.2250
|1.2180
|38.00
|16588.00
|1103
|2003.12.11 00:45
|sell
|552
|0.10
|1.2213
|1.2245
|1.2175
|1104
|2003.12.11 01:39
|t/p
|552
|0.10
|1.2175
|1.2245
|1.2175
|38.00
|16626.00
|1105
|2003.12.11 01:44
|sell
|553
|0.10
|1.2189
|1.2221
|1.2151
|1106
|2003.12.11 09:27
|t/p
|553
|0.10
|1.2151
|1.2221
|1.2151
|38.00
|16664.00
|1107
|2003.12.11 09:36
|sell
|554
|0.10
|1.2181
|1.2213
|1.2143
|1108
|2003.12.11 10:27
|t/p
|554
|0.10
|1.2143
|1.2213
|1.2143
|38.00
|16702.00
|1109
|2003.12.11 10:27
|buy
|555
|0.10
|1.2143
|1.2111
|1.2181
|1110
|2003.12.11 14:07
|t/p
|555
|0.10
|1.2181
|1.2111
|1.2181
|38.00
|16740.00
|1111
|2003.12.11 14:20
|buy
|556
|0.10
|1.2165
|1.2133
|1.2203
|1112
|2003.12.11 15:20
|s/l
|556
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2203
|-32.00
|16708.00
|1113
|2003.12.11 15:30
|sell
|557
|0.10
|1.2166
|1.2198
|1.2128
|1114
|2003.12.11 15:51
|t/p
|557
|0.10
|1.2128
|1.2198
|1.2128
|38.00
|16746.00
|1115
|2003.12.11 16:21
|buy
|558
|0.10
|1.2132
|1.2100
|1.2170
|1116
|2003.12.11 16:27
|t/p
|558
|0.10
|1.2170
|1.2100
|1.2170
|38.00
|16784.00
|1117
|2003.12.11 16:50
|buy
|559
|0.10
|1.2132
|1.2100
|1.2170
|1118
|2003.12.11 18:01
|t/p
|559
|0.10
|1.2170
|1.2100
|1.2170
|38.00
|16822.00
|1119
|2003.12.11 18:16
|buy
|560
|0.10
|1.2161
|1.2129
|1.2199
|1120
|2003.12.11 20:00
|t/p
|560
|0.10
|1.2199
|1.2129
|1.2199
|38.00
|16860.00
|1121
|2003.12.11 21:24
|buy
|561
|0.10
|1.2217
|1.2185
|1.2255
|1122
|2003.12.12 09:05
|t/p
|561
|0.10
|1.2255
|1.2185
|1.2255
|38.00
|16898.00
|1123
|2003.12.12 10:44
|sell
|562
|0.10
|1.2254
|1.2286
|1.2216
|1124
|2003.12.12 14:31
|t/p
|562
|0.10
|1.2216
|1.2286
|1.2216
|38.00
|16936.00
|1125
|2003.12.12 14:52
|sell
|563
|0.10
|1.2248
|1.2280
|1.2210
|1126
|2003.12.12 15:52
|s/l
|563
|0.10
|1.2280
|1.2280
|1.2210
|-32.00
|16904.00
|1127
|2003.12.12 16:50
|sell
|564
|0.10
|1.2274
|1.2306
|1.2236
|1128
|2003.12.15 00:00
|t/p
|564
|0.10
|1.2236
|1.2306
|1.2236
|38.00
|16942.00
|1129
|2003.12.15 02:31
|sell
|565
|0.10
|1.2196
|1.2228
|1.2158
|1130
|2003.12.15 07:45
|s/l
|565
|0.10
|1.2228
|1.2228
|1.2158
|-32.00
|16910.00
|1131
|2003.12.15 08:24
|sell
|566
|0.10
|1.2235
|1.2267
|1.2197
|1132
|2003.12.15 13:07
|t/p
|566
|0.10
|1.2197
|1.2267
|1.2197
|38.00
|16948.00
|1133
|2003.12.15 13:12
|sell
|567
|0.10
|1.2212
|1.2244
|1.2174
|1134
|2003.12.15 14:27
|s/l
|567
|0.10
|1.2244
|1.2244
|1.2174
|-32.00
|16916.00
|1135
|2003.12.15 16:09
|sell
|568
|0.10
|1.2293
|1.2325
|1.2255
|1136
|2003.12.15 18:33
|s/l
|568
|0.10
|1.2325
|1.2325
|1.2255
|-32.00
|16884.00
|1137
|2003.12.15 19:29
|sell
|569
|0.10
|1.2315
|1.2347
|1.2277
|1138
|2003.12.16 05:21
|s/l
|569
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2277
|-32.00
|16852.00
|1139
|2003.12.16 05:22
|buy
|570
|0.10
|1.2319
|1.2287
|1.2357
|1140
|2003.12.16 10:13
|t/p
|570
|0.10
|1.2357
|1.2287
|1.2357
|38.00
|16890.00
|1141
|2003.12.16 10:27
|sell
|571
|0.10
|1.2352
|1.2384
|1.2314
|1142
|2003.12.16 16:09
|t/p
|571
|0.10
|1.2314
|1.2384
|1.2314
|38.00
|16928.00
|1143
|2003.12.16 16:28
|sell
|572
|0.10
|1.2341
|1.2373
|1.2303
|1144
|2003.12.16 19:05
|t/p
|572
|0.10
|1.2303
|1.2373
|1.2303
|38.00
|16966.00
|1145
|2003.12.16 19:25
|sell
|573
|0.10
|1.2327
|1.2359
|1.2289
|1146
|2003.12.17 14:10
|s/l
|573
|0.10
|1.2359
|1.2359
|1.2289
|-32.00
|16934.00
|1147
|2003.12.17 15:16
|sell
|574
|0.10
|1.2379
|1.2411
|1.2341
|1148
|2003.12.17 18:55
|s/l
|574
|0.10
|1.2411
|1.2411
|1.2341
|-32.00
|16902.00
|1149
|2003.12.17 19:13
|sell
|575
|0.10
|1.2417
|1.2449
|1.2379
|1150
|2003.12.18 14:22
|t/p
|575
|0.10
|1.2379
|1.2449
|1.2379
|38.00
|16940.00
|1151
|2003.12.18 14:26
|sell
|576
|0.10
|1.2407
|1.2439
|1.2369
|1152
|2003.12.18 15:06
|t/p
|576
|0.10
|1.2369
|1.2439
|1.2369
|38.00
|16978.00
|1153
|2003.12.18 15:23
|sell
|577
|0.10
|1.2379
|1.2411
|1.2341
|1154
|2003.12.18 18:30
|s/l
|577
|0.10
|1.2411
|1.2411
|1.2341
|-32.00
|16946.00
|1155
|2003.12.18 19:46
|sell
|578
|0.10
|1.2421
|1.2453
|1.2383
|1156
|2003.12.19 16:28
|t/p
|578
|0.10
|1.2383
|1.2453
|1.2383
|38.00
|16984.00
|1157
|2003.12.19 16:34
|sell
|579
|0.10
|1.2416
|1.2448
|1.2378
|1158
|2003.12.19 16:59
|t/p
|579
|0.10
|1.2378
|1.2448
|1.2378
|38.00
|17022.00
|1159
|2003.12.19 17:26
|buy
|580
|0.10
|1.2351
|1.2319
|1.2389
|1160
|2003.12.19 17:33
|t/p
|580
|0.10
|1.2389
|1.2319
|1.2389
|38.00
|17060.00
|1161
|2003.12.19 18:26
|buy
|581
|0.10
|1.2379
|1.2347
|1.2417
|1162
|2003.12.22 00:55
|s/l
|581
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2417
|-32.00
|17028.00
|1163
|2003.12.22 01:23
|buy
|582
|0.10
|1.2354
|1.2322
|1.2392
|1164
|2003.12.22 05:09
|t/p
|582
|0.10
|1.2392
|1.2322
|1.2392
|38.00
|17066.00
|1165
|2003.12.22 07:14
|buy
|583
|0.10
|1.2390
|1.2358
|1.2428
|1166
|2003.12.22 10:02
|t/p
|583
|0.10
|1.2428
|1.2358
|1.2428
|38.00
|17104.00
|1167
|2003.12.22 10:10
|buy
|584
|0.10
|1.2417
|1.2385
|1.2455
|1168
|2003.12.22 22:27
|s/l
|584
|0.10
|1.2385
|1.2385
|1.2455
|-32.00
|17072.00
|1169
|2003.12.22 22:44
|sell
|585
|0.10
|1.2406
|1.2438
|1.2368
|1170
|2003.12.24 15:24
|s/l
|585
|0.10
|1.2438
|1.2438
|1.2368
|-32.00
|17040.00
|1171
|2003.12.24 15:34
|buy
|586
|0.10
|1.2423
|1.2391
|1.2461
|1172
|2003.12.24 17:19
|t/p
|586
|0.10
|1.2461
|1.2391
|1.2461
|38.00
|17078.00
|1173
|2003.12.24 18:45
|sell
|587
|0.10
|1.2464
|1.2496
|1.2426
|1174
|2003.12.26 19:58
|t/p
|587
|0.10
|1.2426
|1.2496
|1.2426
|38.00
|17116.00
|1175
|2003.12.29 03:54
|buy
|588
|0.10
|1.2431
|1.2399
|1.2469
|1176
|2003.12.29 09:28
|t/p
|588
|0.10
|1.2469
|1.2399
|1.2469
|38.00
|17154.00
|1177
|2003.12.29 10:46
|buy
|589
|0.10
|1.2469
|1.2437
|1.2507
|1178
|2003.12.29 13:57
|t/p
|589
|0.10
|1.2507
|1.2437
|1.2507
|38.00
|17192.00
|1179
|2003.12.29 14:54
|sell
|590
|0.10
|1.2503
|1.2535
|1.2465
|1180
|2003.12.30 16:26
|s/l
|590
|0.10
|1.2535
|1.2535
|1.2465
|-32.00
|17160.00
|1181
|2003.12.30 17:22
|sell
|591
|0.10
|1.2532
|1.2564
|1.2494
|1182
|2003.12.30 20:55
|s/l
|591
|0.10
|1.2564
|1.2564
|1.2494
|-32.00
|17128.00
|1183
|2003.12.31 00:03
|sell
|592
|0.10
|1.2541
|1.2573
|1.2503
|1184
|2003.12.31 02:48
|s/l
|592
|0.10
|1.2573
|1.2573
|1.2503
|-32.00
|17096.00
|1185
|2003.12.31 06:05
|sell
|593
|0.10
|1.2581
|1.2613
|1.2543
|1186
|2003.12.31 08:52
|s/l
|593
|0.10
|1.2613
|1.2613
|1.2543
|-32.00
|17064.00
|1187
|2003.12.31 09:50
|sell
|594
|0.10
|1.2620
|1.2652
|1.2582
|1188
|2003.12.31 18:02
|t/p
|594
|0.10
|1.2582
|1.2652
|1.2582
|38.00
|17102.00
|1189
|2003.12.31 18:47
|sell
|595
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1190
|2003.12.31 19:01
|t/p
|595
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17140.00
|1191
|2004.01.01 00:43
|sell
|596
|0.10
|1.2601
|1.2633
|1.2563
|1192
|2004.01.01 08:18
|t/p
|596
|0.10
|1.2563
|1.2633
|1.2563
|38.00
|17178.00
|1193
|2004.01.01 09:36
|sell
|597
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1194
|2004.01.01 09:41
|t/p
|597
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17216.00
|1195
|2004.01.01 09:59
|sell
|598
|0.10
|1.2597
|1.2629
|1.2559
|1196
|2004.01.01 10:55
|t/p
|598
|0.10
|1.2559
|1.2629
|1.2559
|38.00
|17254.00
|1197
|2004.01.01 11:56
|sell
|599
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1198
|2004.01.01 11:59
|t/p
|599
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17292.00
|1199
|2004.01.01 12:48
|sell
|600
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1200
|2004.01.01 12:59
|t/p
|600
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17330.00
|1201
|2004.01.01 13:48
|sell
|601
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1202
|2004.01.01 13:56
|t/p
|601
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17368.00
|1203
|2004.01.01 14:42
|sell
|602
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1204
|2004.01.01 14:55
|t/p
|602
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17406.00
|1205
|2004.01.01 15:40
|sell
|603
|0.10
|1.2602
|1.2634
|1.2564
|1206
|2004.01.01 15:52
|t/p
|603
|0.10
|1.2564
|1.2634
|1.2564
|38.00
|17444.00
|1207
|2004.01.01 15:56
|sell
|604
|0.10
|1.2598
|1.2630
|1.2560
|1208
|2004.01.01 15:59
|t/p
|604
|0.10
|1.2560
|1.2630
|1.2560
|38.00
|17482.00
|1209
|2004.01.01 16:32
|sell
|605
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1210
|2004.01.01 16:46
|t/p
|605
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17520.00
|1211
|2004.01.01 16:55
|sell
|606
|0.10
|1.2599
|1.2631
|1.2561
|1212
|2004.01.01 17:00
|t/p
|606
|0.10
|1.2561
|1.2631
|1.2561
|38.00
|17558.00
|1213
|2004.01.01 17:23
|buy
|607
|0.10
|1.2551
|1.2519
|1.2589
|1214
|2004.01.01 17:27
|t/p
|607
|0.10
|1.2589
|1.2519
|1.2589
|38.00
|17596.00
|1215
|2004.01.01 17:41
|buy
|608
|0.10
|1.2551
|1.2519
|1.2589
|1216
|2004.01.01 17:50
|t/p
|608
|0.10
|1.2589
|1.2519
|1.2589
|38.00
|17634.00
|1217
|2004.01.01 17:55
|buy
|609
|0.10
|1.2551
|1.2519
|1.2589
|1218
|2004.01.01 18:00
|t/p
|609
|0.10
|1.2589
|1.2519
|1.2589
|38.00
|17672.00
|1219
|2004.01.01 18:28
|sell
|610
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1220
|2004.01.01 18:40
|t/p
|610
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17710.00
|1221
|2004.01.01 18:48
|sell
|611
|0.10
|1.2599
|1.2631
|1.2561
|1222
|2004.01.01 18:52
|t/p
|611
|0.10
|1.2561
|1.2631
|1.2561
|38.00
|17748.00
|1223
|2004.01.01 18:56
|sell
|612
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1224
|2004.01.01 18:59
|t/p
|612
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17786.00
|1225
|2004.01.01 19:33
|sell
|613
|0.10
|1.2601
|1.2633
|1.2563
|1226
|2004.01.01 19:42
|t/p
|613
|0.10
|1.2563
|1.2633
|1.2563
|38.00
|17824.00
|1227
|2004.01.01 19:45
|sell
|614
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1228
|2004.01.01 19:51
|t/p
|614
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|17862.00
|1229
|2004.01.01 19:54
|sell
|615
|0.10
|1.2601
|1.2633
|1.2563
|1230
|2004.01.01 19:57
|t/p
|615
|0.10
|1.2563
|1.2633
|1.2563
|38.00
|17900.00
|1231
|2004.01.01 20:17
|sell
|616
|0.10
|1.2576
|1.2608
|1.2538
|1232
|2004.01.02 02:52
|t/p
|616
|0.10
|1.2538
|1.2608
|1.2538
|38.00
|17938.00
|1233
|2004.01.02 03:25
|sell
|617
|0.10
|1.2557
|1.2589
|1.2519
|1234
|2004.01.02 09:05
|s/l
|617
|0.10
|1.2589
|1.2589
|1.2519
|-32.00
|17906.00
|1235
|2004.01.02 09:43
|buy
|618
|0.10
|1.2577
|1.2545
|1.2615
|1236
|2004.01.02 10:03
|t/p
|618
|0.10
|1.2615
|1.2545
|1.2615
|38.00
|17944.00
|1237
|2004.01.02 10:10
|buy
|619
|0.10
|1.2592
|1.2560
|1.2630
|1238
|2004.01.02 11:03
|t/p
|619
|0.10
|1.2630
|1.2560
|1.2630
|38.00
|17982.00
|1239
|2004.01.02 11:09
|buy
|620
|0.10
|1.2619
|1.2587
|1.2657
|1240
|2004.01.02 13:06
|s/l
|620
|0.10
|1.2587
|1.2587
|1.2657
|-32.00
|17950.00
|1241
|2004.01.02 14:03
|buy
|621
|0.10
|1.2592
|1.2560
|1.2630
|1242
|2004.01.05 00:46
|t/p
|621
|0.10
|1.2630
|1.2560
|1.2630
|38.00
|17988.00
|1243
|2004.01.05 01:12
|buy
|622
|0.10
|1.2633
|1.2601
|1.2671
|1244
|2004.01.05 01:48
|t/p
|622
|0.10
|1.2671
|1.2601
|1.2671
|38.00
|18026.00
|1245
|2004.01.05 02:44
|sell
|623
|0.10
|1.2662
|1.2694
|1.2624
|1246
|2004.01.05 08:50
|s/l
|623
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2624
|-32.00
|17994.00
|1247
|2004.01.05 09:38
|sell
|624
|0.10
|1.2686
|1.2718
|1.2648
|1248
|2004.01.05 09:59
|t/p
|624
|0.10
|1.2648
|1.2718
|1.2648
|38.00
|18032.00
|1249
|2004.01.05 13:32
|sell
|625
|0.10
|1.2686
|1.2718
|1.2648
|1250
|2004.01.05 14:20
|t/p
|625
|0.10
|1.2648
|1.2718
|1.2648
|38.00
|18070.00
|1251
|2004.01.05 14:32
|sell
|626
|0.10
|1.2674
|1.2706
|1.2636
|1252
|2004.01.06 07:21
|s/l
|626
|0.10
|1.2706
|1.2706
|1.2636
|-32.00
|18038.00
|1253
|2004.01.06 08:06
|sell
|627
|0.10
|1.2714
|1.2746
|1.2676
|1254
|2004.01.06 11:25
|s/l
|627
|0.10
|1.2746
|1.2746
|1.2676
|-32.00
|18006.00
|1255
|2004.01.06 12:58
|buy
|628
|0.10
|1.2745
|1.2713
|1.2783
|1256
|2004.01.06 14:51
|t/p
|628
|0.10
|1.2783
|1.2713
|1.2783
|38.00
|18044.00
|1257
|2004.01.06 15:10
|sell
|629
|0.10
|1.2795
|1.2827
|1.2757
|1258
|2004.01.06 16:00
|t/p
|629
|0.10
|1.2757
|1.2827
|1.2757
|38.00
|18082.00
|1259
|2004.01.06 16:02
|sell
|630
|0.10
|1.2771
|1.2803
|1.2733
|1260
|2004.01.06 22:00
|t/p
|630
|0.10
|1.2733
|1.2803
|1.2733
|38.00
|18120.00
|1261
|2004.01.06 22:02
|sell
|631
|0.10
|1.2741
|1.2773
|1.2703
|1262
|2004.01.07 02:08
|t/p
|631
|0.10
|1.2703
|1.2773
|1.2703
|38.00
|18158.00
|1263
|2004.01.07 02:11
|sell
|632
|0.10
|1.2723
|1.2755
|1.2685
|1264
|2004.01.07 09:00
|t/p
|632
|0.10
|1.2685
|1.2755
|1.2685
|38.00
|18196.00
|1265
|2004.01.07 09:35
|sell
|633
|0.10
|1.2710
|1.2742
|1.2672
|1266
|2004.01.07 09:59
|t/p
|633
|0.10
|1.2672
|1.2742
|1.2672
|38.00
|18234.00
|1267
|2004.01.07 11:08
|sell
|634
|0.10
|1.2670
|1.2702
|1.2632
|1268
|2004.01.07 15:27
|s/l
|634
|0.10
|1.2702
|1.2702
|1.2632
|-32.00
|18202.00
|1269
|2004.01.07 15:52
|buy
|635
|0.10
|1.2685
|1.2653
|1.2723
|1270
|2004.01.07 19:01
|s/l
|635
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2723
|-32.00
|18170.00
|1271
|2004.01.07 19:08
|sell
|636
|0.10
|1.2668
|1.2700
|1.2630
|1272
|2004.01.07 22:56
|t/p
|636
|0.10
|1.2630
|1.2700
|1.2630
|38.00
|18208.00
|1273
|2004.01.07 23:42
|buy
|637
|0.10
|1.2629
|1.2597
|1.2667
|1274
|2004.01.08 02:54
|s/l
|637
|0.10
|1.2597
|1.2597
|1.2667
|-32.00
|18176.00
|1275
|2004.01.08 04:50
|buy
|638
|0.10
|1.2587
|1.2555
|1.2625
|1276
|2004.01.08 13:00
|t/p
|638
|0.10
|1.2625
|1.2555
|1.2625
|38.00
|18214.00
|1277
|2004.01.08 13:39
|buy
|639
|0.10
|1.2586
|1.2554
|1.2624
|1278
|2004.01.08 13:58
|t/p
|639
|0.10
|1.2624
|1.2554
|1.2624
|38.00
|18252.00
|1279
|2004.01.08 15:06
|buy
|640
|0.10
|1.2736
|1.2704
|1.2774
|1280
|2004.01.08 17:00
|t/p
|640
|0.10
|1.2774
|1.2704
|1.2774
|38.00
|18290.00
|1281
|2004.01.08 17:40
|buy
|641
|0.10
|1.2724
|1.2692
|1.2762
|1282
|2004.01.08 17:55
|t/p
|641
|0.10
|1.2762
|1.2692
|1.2762
|38.00
|18328.00
|1283
|2004.01.08 18:32
|buy
|642
|0.10
|1.2769
|1.2737
|1.2807
|1284
|2004.01.09 06:03
|s/l
|642
|0.10
|1.2737
|1.2737
|1.2807
|-32.00
|18296.00
|1285
|2004.01.09 06:39
|sell
|643
|0.10
|1.2755
|1.2787
|1.2717
|1286
|2004.01.09 09:16
|t/p
|643
|0.10
|1.2717
|1.2787
|1.2717
|38.00
|18334.00
|1287
|2004.01.09 09:36
|sell
|644
|0.10
|1.2723
|1.2755
|1.2685
|1288
|2004.01.09 11:37
|s/l
|644
|0.10
|1.2755
|1.2755
|1.2685
|-32.00
|18302.00
|1289
|2004.01.09 13:30
|sell
|645
|0.10
|1.2752
|1.2784
|1.2714
|1290
|2004.01.09 14:29
|s/l
|645
|0.10
|1.2784
|1.2784
|1.2714
|-32.00
|18270.00
|1291
|2004.01.09 15:28
|sell
|646
|0.10
|1.2824
|1.2856
|1.2786
|1292
|2004.01.09 17:25
|s/l
|646
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2786
|-32.00
|18238.00
|1293
|2004.01.09 17:25
|sell
|647
|0.10
|1.2855
|1.2887
|1.2817
|1294
|2004.01.12 09:14
|s/l
|647
|0.10
|1.2887
|1.2887
|1.2817
|-32.00
|18206.00
|1295
|2004.01.12 10:08
|sell
|648
|0.10
|1.2892
|1.2924
|1.2854
|1296
|2004.01.12 12:02
|t/p
|648
|0.10
|1.2854
|1.2924
|1.2854
|38.00
|18244.00
|1297
|2004.01.12 12:06
|sell
|649
|0.10
|1.2878
|1.2910
|1.2840
|1298
|2004.01.12 13:00
|t/p
|649
|0.10
|1.2840
|1.2910
|1.2840
|38.00
|18282.00
|1299
|2004.01.12 13:05
|sell
|650
|0.10
|1.2860
|1.2892
|1.2822
|1300
|2004.01.12 14:00
|t/p
|650
|0.10
|1.2822
|1.2892
|1.2822
|38.00
|18320.00
|1301
|2004.01.12 14:53
|sell
|651
|0.10
|1.2831
|1.2863
|1.2793
|1302
|2004.01.12 14:59
|t/p
|651
|0.10
|1.2793
|1.2863
|1.2793
|38.00
|18358.00
|1303
|2004.01.12 15:33
|sell
|652
|0.10
|1.2794
|1.2826
|1.2756
|1304
|2004.01.12 19:22
|t/p
|652
|0.10
|1.2756
|1.2826
|1.2756
|38.00
|18396.00
|1305
|2004.01.12 19:26
|sell
|653
|0.10
|1.2790
|1.2822
|1.2752
|1306
|2004.01.12 20:21
|t/p
|653
|0.10
|1.2752
|1.2822
|1.2752
|38.00
|18434.00
|1307
|2004.01.12 20:23
|sell
|654
|0.10
|1.2759
|1.2791
|1.2721
|1308
|2004.01.13 01:13
|t/p
|654
|0.10
|1.2721
|1.2791
|1.2721
|38.00
|18472.00
|1309
|2004.01.13 01:22
|sell
|655
|0.10
|1.2743
|1.2775
|1.2705
|1310
|2004.01.13 09:12
|s/l
|655
|0.10
|1.2775
|1.2775
|1.2705
|-32.00
|18440.00
|1311
|2004.01.13 09:47
|buy
|656
|0.10
|1.2744
|1.2712
|1.2782
|1312
|2004.01.13 09:58
|t/p
|656
|0.10
|1.2782
|1.2712
|1.2782
|38.00
|18478.00
|1313
|2004.01.13 10:05
|sell
|657
|0.10
|1.2790
|1.2822
|1.2752
|1314
|2004.01.13 11:00
|t/p
|657
|0.10
|1.2752
|1.2822
|1.2752
|38.00
|18516.00
|1315
|2004.01.13 11:08
|sell
|658
|0.10
|1.2757
|1.2789
|1.2719
|1316
|2004.01.13 16:03
|s/l
|658
|0.10
|1.2789
|1.2789
|1.2719
|-32.00
|18484.00
|1317
|2004.01.13 16:38
|buy
|659
|0.10
|1.2773
|1.2741
|1.2811
|1318
|2004.01.13 17:39
|s/l
|659
|0.10
|1.2741
|1.2741
|1.2811
|-32.00
|18452.00
|1319
|2004.01.13 17:44
|sell
|660
|0.10
|1.2789
|1.2821
|1.2751
|1320
|2004.01.13 17:58
|t/p
|660
|0.10
|1.2751
|1.2821
|1.2751
|38.00
|18490.00
|1321
|2004.01.13 18:24
|buy
|661
|0.10
|1.2733
|1.2701
|1.2771
|1322
|2004.01.13 22:12
|t/p
|661
|0.10
|1.2771
|1.2701
|1.2771
|38.00
|18528.00
|1323
|2004.01.13 22:30
|buy
|662
|0.10
|1.2764
|1.2732
|1.2802
|1324
|2004.01.14 04:18
|s/l
|662
|0.10
|1.2732
|1.2732
|1.2802
|-32.00
|18496.00
|1325
|2004.01.14 07:07
|buy
|663
|0.10
|1.2726
|1.2694
|1.2764
|1326
|2004.01.14 09:05
|s/l
|663
|0.10
|1.2694
|1.2694
|1.2764
|-32.00
|18464.00
|1327
|2004.01.14 10:12
|buy
|664
|0.10
|1.2656
|1.2624
|1.2694
|1328
|2004.01.14 13:01
|t/p
|664
|0.10
|1.2694
|1.2624
|1.2694
|38.00
|18502.00
|1329
|2004.01.14 13:55
|buy
|665
|0.10
|1.2677
|1.2645
|1.2715
|1330
|2004.01.14 14:53
|s/l
|665
|0.10
|1.2645
|1.2645
|1.2715
|-32.00
|18470.00
|1331
|2004.01.14 15:53
|buy
|666
|0.10
|1.2642
|1.2610
|1.2680
|1332
|2004.01.14 16:00
|t/p
|666
|0.10
|1.2680
|1.2610
|1.2680
|38.00
|18508.00
|1333
|2004.01.14 16:02
|buy
|667
|0.10
|1.2673
|1.2641
|1.2711
|1334
|2004.01.14 17:00
|t/p
|667
|0.10
|1.2711
|1.2641
|1.2711
|38.00
|18546.00
|1335
|2004.01.14 17:49
|buy
|668
|0.10
|1.2678
|1.2646
|1.2716
|1336
|2004.01.14 17:58
|t/p
|668
|0.10
|1.2716
|1.2646
|1.2716
|38.00
|18584.00
|1337
|2004.01.14 19:17
|sell
|669
|0.10
|1.2722
|1.2754
|1.2684
|1338
|2004.01.14 19:47
|t/p
|669
|0.10
|1.2684
|1.2754
|1.2684
|38.00
|18622.00
|1339
|2004.01.15 00:40
|buy
|670
|0.10
|1.2644
|1.2612
|1.2682
|1340
|2004.01.15 10:27
|s/l
|670
|0.10
|1.2612
|1.2612
|1.2682
|-32.00
|18590.00
|1341
|2004.01.15 10:27
|buy
|671
|0.10
|1.2611
|1.2579
|1.2649
|1342
|2004.01.15 11:03
|t/p
|671
|0.10
|1.2649
|1.2579
|1.2649
|38.00
|18628.00
|1343
|2004.01.15 11:27
|buy
|672
|0.10
|1.2641
|1.2609
|1.2679
|1344
|2004.01.15 15:21
|s/l
|672
|0.10
|1.2609
|1.2609
|1.2679
|-32.00
|18596.00
|1345
|2004.01.15 17:17
|buy
|673
|0.10
|1.2604
|1.2572
|1.2642
|1346
|2004.01.15 19:55
|s/l
|673
|0.10
|1.2572
|1.2572
|1.2642
|-32.00
|18564.00
|1347
|2004.01.15 20:58
|buy
|674
|0.10
|1.2573
|1.2541
|1.2611
|1348
|2004.01.16 01:00
|t/p
|674
|0.10
|1.2611
|1.2541
|1.2611
|38.00
|18602.00
|1349
|2004.01.16 01:09
|buy
|675
|0.10
|1.2598
|1.2566
|1.2636
|1350
|2004.01.16 08:00
|s/l
|675
|0.10
|1.2566
|1.2566
|1.2636
|-32.00
|18570.00
|1351
|2004.01.16 08:11
|sell
|676
|0.10
|1.2592
|1.2624
|1.2554
|1352
|2004.01.16 08:30
|t/p
|676
|0.10
|1.2554
|1.2624
|1.2554
|38.00
|18608.00
|1353
|2004.01.16 10:28
|buy
|677
|0.10
|1.2498
|1.2466
|1.2536
|1354
|2004.01.16 15:32
|s/l
|677
|0.10
|1.2466
|1.2466
|1.2536
|-32.00
|18576.00
|1355
|2004.01.16 17:57
|buy
|678
|0.10
|1.2393
|1.2361
|1.2431
|1356
|2004.01.16 18:55
|s/l
|678
|0.10
|1.2361
|1.2361
|1.2431
|-32.00
|18544.00
|1357
|2004.01.19 00:55
|buy
|679
|0.10
|1.2381
|1.2349
|1.2419
|1358
|2004.01.19 08:01
|t/p
|679
|0.10
|1.2419
|1.2349
|1.2419
|38.00
|18582.00
|1359
|2004.01.19 08:12
|buy
|680
|0.10
|1.2411
|1.2379
|1.2449
|1360
|2004.01.19 09:34
|s/l
|680
|0.10
|1.2379
|1.2379
|1.2449
|-32.00
|18550.00
|1361
|2004.01.19 11:40
|buy
|681
|0.10
|1.2358
|1.2326
|1.2396
|1362
|2004.01.19 14:00
|t/p
|681
|0.10
|1.2396
|1.2326
|1.2396
|38.00
|18588.00
|1363
|2004.01.19 14:26
|buy
|682
|0.10
|1.2374
|1.2342
|1.2412
|1364
|2004.01.19 15:00
|t/p
|682
|0.10
|1.2412
|1.2342
|1.2412
|38.00
|18626.00
|1365
|2004.01.19 15:27
|buy
|683
|0.10
|1.2395
|1.2363
|1.2433
|1366
|2004.01.19 19:30
|s/l
|683
|0.10
|1.2363
|1.2363
|1.2433
|-32.00
|18594.00
|1367
|2004.01.19 22:25
|buy
|684
|0.10
|1.2351
|1.2319
|1.2389
|1368
|2004.01.20 06:01
|t/p
|684
|0.10
|1.2389
|1.2319
|1.2389
|38.00
|18632.00
|1369
|2004.01.20 07:15
|buy
|685
|0.10
|1.2386
|1.2354
|1.2424
|1370
|2004.01.20 08:00
|t/p
|685
|0.10
|1.2424
|1.2354
|1.2424
|38.00
|18670.00
|1371
|2004.01.20 08:34
|buy
|686
|0.10
|1.2385
|1.2353
|1.2423
|1372
|2004.01.20 08:59
|t/p
|686
|0.10
|1.2423
|1.2353
|1.2423
|38.00
|18708.00
|1373
|2004.01.20 09:04
|buy
|687
|0.10
|1.2452
|1.2420
|1.2490
|1374
|2004.01.20 10:00
|t/p
|687
|0.10
|1.2490
|1.2420
|1.2490
|38.00
|18746.00
|1375
|2004.01.20 12:27
|buy
|688
|0.10
|1.2439
|1.2407
|1.2477
|1376
|2004.01.20 12:55
|t/p
|688
|0.10
|1.2477
|1.2407
|1.2477
|38.00
|18784.00
|1377
|2004.01.20 13:06
|buy
|689
|0.10
|1.2507
|1.2475
|1.2545
|1378
|2004.01.20 15:57
|t/p
|689
|0.10
|1.2545
|1.2475
|1.2545
|38.00
|18822.00
|1379
|2004.01.20 16:04
|buy
|690
|0.10
|1.2534
|1.2502
|1.2572
|1380
|2004.01.20 16:57
|t/p
|690
|0.10
|1.2572
|1.2502
|1.2572
|38.00
|18860.00
|1381
|2004.01.20 17:02
|buy
|691
|0.10
|1.2563
|1.2531
|1.2601
|1382
|2004.01.20 23:52
|t/p
|691
|0.10
|1.2601
|1.2531
|1.2601
|38.00
|18898.00
|1383
|2004.01.21 00:46
|sell
|692
|0.10
|1.2600
|1.2632
|1.2562
|1384
|2004.01.21 07:02
|t/p
|692
|0.10
|1.2562
|1.2632
|1.2562
|38.00
|18936.00
|1385
|2004.01.21 07:30
|sell
|693
|0.10
|1.2591
|1.2623
|1.2553
|1386
|2004.01.21 08:36
|s/l
|693
|0.10
|1.2623
|1.2623
|1.2553
|-32.00
|18904.00
|1387
|2004.01.21 08:36
|sell
|694
|0.10
|1.2621
|1.2653
|1.2583
|1388
|2004.01.21 09:35
|s/l
|694
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2583
|-32.00
|18872.00
|1389
|2004.01.21 10:05
|sell
|695
|0.10
|1.2661
|1.2693
|1.2623
|1390
|2004.01.21 11:00
|t/p
|695
|0.10
|1.2623
|1.2693
|1.2623
|38.00
|18910.00
|1391
|2004.01.21 11:26
|sell
|696
|0.10
|1.2658
|1.2690
|1.2620
|1392
|2004.01.21 12:11
|t/p
|696
|0.10
|1.2620
|1.2690
|1.2620
|38.00
|18948.00
|1393
|2004.01.21 12:21
|sell
|697
|0.10
|1.2629
|1.2661
|1.2591
|1394
|2004.01.21 14:06
|t/p
|697
|0.10
|1.2591
|1.2661
|1.2591
|38.00
|18986.00
|1395
|2004.01.21 14:22
|sell
|698
|0.10
|1.2610
|1.2642
|1.2572
|1396
|2004.01.21 17:51
|s/l
|698
|0.10
|1.2642
|1.2642
|1.2572
|-32.00
|18954.00
|1397
|2004.01.21 17:51
|sell
|699
|0.10
|1.2640
|1.2672
|1.2602
|1398
|2004.01.22 03:10
|s/l
|699
|0.10
|1.2672
|1.2672
|1.2602
|-32.00
|18922.00
|1399
|2004.01.22 04:05
|sell
|700
|0.10
|1.2671
|1.2703
|1.2633
|1400
|2004.01.22 10:24
|s/l
|700
|0.10
|1.2703
|1.2703
|1.2633
|-32.00
|18890.00
|1401
|2004.01.22 11:06
|sell
|701
|0.10
|1.2725
|1.2757
|1.2687
|1402
|2004.01.22 11:51
|s/l
|701
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2687
|-32.00
|18858.00
|1403
|2004.01.22 12:51
|sell
|702
|0.10
|1.2731
|1.2763
|1.2693
|1404
|2004.01.22 15:00
|t/p
|702
|0.10
|1.2693
|1.2763
|1.2693
|38.00
|18896.00
|1405
|2004.01.22 15:54
|sell
|703
|0.10
|1.2717
|1.2749
|1.2679
|1406
|2004.01.22 16:05
|t/p
|703
|0.10
|1.2679
|1.2749
|1.2679
|38.00
|18934.00
|1407
|2004.01.22 16:05
|sell
|704
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2656
|1408
|2004.01.22 17:52
|s/l
|704
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2656
|-32.00
|18902.00
|1409
|2004.01.22 18:06
|sell
|705
|0.10
|1.2719
|1.2751
|1.2681
|1410
|2004.01.23 08:24
|s/l
|705
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2681
|-32.00
|18870.00
|1411
|2004.01.23 09:20
|sell
|706
|0.10
|1.2765
|1.2797
|1.2727
|1412
|2004.01.23 12:03
|t/p
|706
|0.10
|1.2727
|1.2797
|1.2727
|38.00
|18908.00
|1413
|2004.01.23 12:08
|sell
|707
|0.10
|1.2761
|1.2793
|1.2723
|1414
|2004.01.23 13:01
|t/p
|707
|0.10
|1.2723
|1.2793
|1.2723
|38.00
|18946.00
|1415
|2004.01.23 13:05
|sell
|708
|0.10
|1.2739
|1.2771
|1.2701
|1416
|2004.01.23 13:59
|t/p
|708
|0.10
|1.2701
|1.2771
|1.2701
|38.00
|18984.00
|1417
|2004.01.23 14:04
|sell
|709
|0.10
|1.2688
|1.2720
|1.2650
|1418
|2004.01.23 17:00
|t/p
|709
|0.10
|1.2650
|1.2720
|1.2650
|38.00
|19022.00
|1419
|2004.01.23 17:50
|sell
|710
|0.10
|1.2683
|1.2715
|1.2645
|1420
|2004.01.23 17:55
|t/p
|710
|0.10
|1.2645
|1.2715
|1.2645
|38.00
|19060.00
|1421
|2004.01.23 18:09
|sell
|711
|0.10
|1.2614
|1.2646
|1.2576
|1422
|2004.01.23 19:58
|t/p
|711
|0.10
|1.2576
|1.2646
|1.2576
|38.00
|19098.00
|1423
|2004.01.26 01:55
|buy
|712
|0.10
|1.2566
|1.2534
|1.2604
|1424
|2004.01.26 08:49
|s/l
|712
|0.10
|1.2534
|1.2534
|1.2604
|-32.00
|19066.00
|1425
|2004.01.26 11:42
|buy
|713
|0.10
|1.2561
|1.2529
|1.2599
|1426
|2004.01.26 15:25
|t/p
|713
|0.10
|1.2599
|1.2529
|1.2599
|38.00
|19104.00
|1427
|2004.01.26 21:31
|buy
|714
|0.10
|1.2467
|1.2435
|1.2505
|1428
|2004.01.27 13:00
|t/p
|714
|0.10
|1.2505
|1.2435
|1.2505
|38.00
|19142.00
|1429
|2004.01.27 13:40
|buy
|715
|0.10
|1.2485
|1.2453
|1.2523
|1430
|2004.01.27 13:59
|t/p
|715
|0.10
|1.2523
|1.2453
|1.2523
|38.00
|19180.00
|1431
|2004.01.27 14:35
|buy
|716
|0.10
|1.2524
|1.2492
|1.2562
|1432
|2004.01.27 14:59
|t/p
|716
|0.10
|1.2562
|1.2492
|1.2562
|38.00
|19218.00
|1433
|2004.01.27 16:38
|buy
|717
|0.10
|1.2558
|1.2526
|1.2596
|1434
|2004.01.27 16:59
|t/p
|717
|0.10
|1.2596
|1.2526
|1.2596
|38.00
|19256.00
|1435
|2004.01.27 17:17
|buy
|718
|0.10
|1.2611
|1.2579
|1.2649
|1436
|2004.01.27 18:00
|t/p
|718
|0.10
|1.2649
|1.2579
|1.2649
|38.00
|19294.00
|1437
|2004.01.27 18:02
|buy
|719
|0.10
|1.2636
|1.2604
|1.2674
|1438
|2004.01.28 04:18
|s/l
|719
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2674
|-32.00
|19262.00
|1439
|2004.01.28 04:44
|sell
|720
|0.10
|1.2619
|1.2651
|1.2581
|1440
|2004.01.28 05:21
|t/p
|720
|0.10
|1.2581
|1.2651
|1.2581
|38.00
|19300.00
|1441
|2004.01.28 05:43
|sell
|721
|0.10
|1.2604
|1.2636
|1.2566
|1442
|2004.01.28 07:41
|s/l
|721
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2566
|-32.00
|19268.00
|1443
|2004.01.28 07:41
|sell
|722
|0.10
|1.2635
|1.2667
|1.2597
|1444
|2004.01.28 09:12
|t/p
|722
|0.10
|1.2597
|1.2667
|1.2597
|38.00
|19306.00
|1445
|2004.01.28 09:39
|sell
|723
|0.10
|1.2639
|1.2671
|1.2601
|1446
|2004.01.28 09:59
|t/p
|723
|0.10
|1.2601
|1.2671
|1.2601
|38.00
|19344.00
|1447
|2004.01.28 11:37
|sell
|724
|0.10
|1.2611
|1.2643
|1.2573
|1448
|2004.01.28 13:07
|t/p
|724
|0.10
|1.2573
|1.2643
|1.2573
|38.00
|19382.00
|1449
|2004.01.28 13:33
|sell
|725
|0.10
|1.2610
|1.2642
|1.2572
|1450
|2004.01.28 13:58
|t/p
|725
|0.10
|1.2572
|1.2642
|1.2572
|38.00
|19420.00
|1451
|2004.01.28 14:32
|sell
|726
|0.10
|1.2573
|1.2605
|1.2535
|1452
|2004.01.28 14:34
|s/l
|726
|0.10
|1.2605
|1.2605
|1.2535
|-32.00
|19388.00
|1453
|2004.01.28 15:30
|sell
|727
|0.10
|1.2576
|1.2608
|1.2538
|1454
|2004.01.28 17:28
|s/l
|727
|0.10
|1.2608
|1.2608
|1.2538
|-32.00
|19356.00
|1455
|2004.01.28 20:05
|sell
|728
|0.10
|1.2638
|1.2670
|1.2600
|1456
|2004.01.28 20:06
|t/p
|728
|0.10
|1.2600
|1.2670
|1.2600
|38.00
|19394.00
|1457
|2004.01.28 20:20
|sell
|729
|0.10
|1.2638
|1.2670
|1.2600
|1458
|2004.01.28 20:58
|t/p
|729
|0.10
|1.2600
|1.2670
|1.2600
|38.00
|19432.00
|1459
|2004.01.28 21:03
|sell
|730
|0.10
|1.2514
|1.2546
|1.2476
|1460
|2004.01.28 22:15
|t/p
|730
|0.10
|1.2476
|1.2546
|1.2476
|38.00
|19470.00
|1461
|2004.01.28 22:17
|sell
|731
|0.10
|1.2489
|1.2521
|1.2451
|1462
|2004.01.28 23:02
|t/p
|731
|0.10
|1.2451
|1.2521
|1.2451
|38.00
|19508.00
|1463
|2004.01.28 23:15
|sell
|732
|0.10
|1.2471
|1.2503
|1.2433
|1464
|2004.01.28 23:58
|t/p
|732
|0.10
|1.2433
|1.2503
|1.2433
|38.00
|19546.00
|1465
|2004.01.29 00:58
|buy
|733
|0.10
|1.2423
|1.2391
|1.2461
|1466
|2004.01.29 01:17
|t/p
|733
|0.10
|1.2461
|1.2391
|1.2461
|38.00
|19584.00
|1467
|2004.01.29 01:57
|buy
|734
|0.10
|1.2437
|1.2405
|1.2475
|1468
|2004.01.29 02:10
|t/p
|734
|0.10
|1.2475
|1.2405
|1.2475
|38.00
|19622.00
|1469
|2004.01.29 02:56
|buy
|735
|0.10
|1.2468
|1.2436
|1.2506
|1470
|2004.01.29 08:09
|t/p
|735
|0.10
|1.2506
|1.2436
|1.2506
|38.00
|19660.00
|1471
|2004.01.29 08:48
|buy
|736
|0.10
|1.2474
|1.2442
|1.2512
|1472
|2004.01.29 08:58
|t/p
|736
|0.10
|1.2512
|1.2442
|1.2512
|38.00
|19698.00
|1473
|2004.01.29 10:45
|buy
|737
|0.10
|1.2490
|1.2458
|1.2528
|1474
|2004.01.29 11:06
|t/p
|737
|0.10
|1.2528
|1.2458
|1.2528
|38.00
|19736.00
|1475
|2004.01.29 11:56
|sell
|738
|0.10
|1.2524
|1.2556
|1.2486
|1476
|2004.01.29 13:40
|t/p
|738
|0.10
|1.2486
|1.2556
|1.2486
|38.00
|19774.00
|1477
|2004.01.29 14:36
|buy
|739
|0.10
|1.2460
|1.2428
|1.2498
|1478
|2004.01.29 14:40
|s/l
|739
|0.10
|1.2428
|1.2428
|1.2498
|-32.00
|19742.00
|1479
|2004.01.29 15:39
|buy
|740
|0.10
|1.2440
|1.2408
|1.2478
|1480
|2004.01.29 16:35
|s/l
|740
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2478
|-32.00
|19710.00
|1481
|2004.01.29 17:15
|buy
|741
|0.10
|1.2370
|1.2338
|1.2408
|1482
|2004.01.29 18:04
|t/p
|741
|0.10
|1.2408
|1.2338
|1.2408
|38.00
|19748.00
|1483
|2004.01.29 18:22
|buy
|742
|0.10
|1.2386
|1.2354
|1.2424
|1484
|2004.01.30 08:00
|t/p
|742
|0.10
|1.2424
|1.2354
|1.2424
|38.00
|19786.00
|1485
|2004.01.30 08:17
|buy
|743
|0.10
|1.2406
|1.2374
|1.2444
|1486
|2004.01.30 09:16
|s/l
|743
|0.10
|1.2374
|1.2374
|1.2444
|-32.00
|19754.00
|1487
|2004.01.30 10:11
|buy
|744
|0.10
|1.2363
|1.2331
|1.2401
|1488
|2004.01.30 11:07
|t/p
|744
|0.10
|1.2401
|1.2331
|1.2401
|38.00
|19792.00
|1489
|2004.01.30 11:41
|buy
|745
|0.10
|1.2374
|1.2342
|1.2412
|1490
|2004.01.30 12:06
|t/p
|745
|0.10
|1.2412
|1.2342
|1.2412
|38.00
|19830.00
|1491
|2004.01.30 12:09
|buy
|746
|0.10
|1.2402
|1.2370
|1.2440
|1492
|2004.01.30 14:03
|t/p
|746
|0.10
|1.2440
|1.2370
|1.2440
|38.00
|19868.00
|1493
|2004.01.30 14:06
|buy
|747
|0.10
|1.2393
|1.2361
|1.2431
|1494
|2004.01.30 14:58
|t/p
|747
|0.10
|1.2431
|1.2361
|1.2431
|38.00
|19906.00
|1495
|2004.01.30 15:05
|sell
|748
|0.10
|1.2451
|1.2483
|1.2413
|1496
|2004.01.30 15:30
|t/p
|748
|0.10
|1.2413
|1.2483
|1.2413
|38.00
|19944.00
|1497
|2004.01.30 16:03
|buy
|749
|0.10
|1.2396
|1.2364
|1.2434
|1498
|2004.01.30 16:29
|s/l
|749
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2434
|-32.00
|19912.00
|1499
|2004.01.30 16:59
|sell
|750
|0.10
|1.2420
|1.2452
|1.2382
|1500
|2004.01.30 17:00
|s/l
|750
|0.10
|1.2452
|1.2452
|1.2382
|-32.00
|19880.00
|1501
|2004.01.30 17:03
|buy
|751
|0.10
|1.2416
|1.2384
|1.2454
|1502
|2004.01.30 17:03
|t/p
|751
|0.10
|1.2454
|1.2384
|1.2454
|38.00
|19918.00
|1503
|2004.01.30 17:03
|buy
|752
|0.10
|1.2416
|1.2384
|1.2454
|1504
|2004.01.30 17:58
|t/p
|752
|0.10
|1.2454
|1.2384
|1.2454
|38.00
|19956.00
|1505
|2004.01.30 17:58
|buy
|753
|0.10
|1.2419
|1.2387
|1.2457
|1506
|2004.01.30 18:00
|t/p
|753
|0.10
|1.2457
|1.2387
|1.2457
|38.00
|19994.00
|1507
|2004.01.30 18:05
|buy
|754
|0.10
|1.2453
|1.2421
|1.2491
|1508
|2004.02.02 16:26
|s/l
|754
|0.10
|1.2421
|1.2421
|1.2491
|-32.00
|19962.00
|1509
|2004.02.02 16:32
|sell
|755
|0.10
|1.2455
|1.2487
|1.2417
|1510
|2004.02.02 18:02
|t/p
|755
|0.10
|1.2417
|1.2487
|1.2417
|38.00
|20000.00
|1511
|2004.02.02 18:34
|sell
|756
|0.10
|1.2428
|1.2460
|1.2390
|1512
|2004.02.03 03:19
|s/l
|756
|0.10
|1.2460
|1.2460
|1.2390
|-32.00
|19968.00
|1513
|2004.02.03 03:19
|sell
|757
|0.10
|1.2458
|1.2490
|1.2420
|1514
|2004.02.03 07:18
|s/l
|757
|0.10
|1.2490
|1.2490
|1.2420
|-32.00
|19936.00
|1515
|2004.02.03 09:11
|sell
|758
|0.10
|1.2561
|1.2593
|1.2523
|1516
|2004.02.03 12:13
|s/l
|758
|0.10
|1.2593
|1.2593
|1.2523
|-32.00
|19904.00
|1517
|2004.02.03 12:13
|sell
|759
|0.10
|1.2591
|1.2623
|1.2553
|1518
|2004.02.03 14:01
|t/p
|759
|0.10
|1.2553
|1.2623
|1.2553
|38.00
|19942.00
|1519
|2004.02.03 14:50
|sell
|760
|0.10
|1.2569
|1.2601
|1.2531
|1520
|2004.02.03 19:28
|t/p
|760
|0.10
|1.2531
|1.2601
|1.2531
|38.00
|19980.00
|1521
|2004.02.03 19:35
|sell
|761
|0.10
|1.2552
|1.2584
|1.2514
|1522
|2004.02.04 02:19
|t/p
|761
|0.10
|1.2514
|1.2584
|1.2514
|38.00
|20018.00
|1523
|2004.02.04 02:35
|sell
|762
|0.10
|1.2522
|1.2554
|1.2484
|1524
|2004.02.04 07:30
|s/l
|762
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2484
|-32.00
|19986.00
|1525
|2004.02.04 08:27
|sell
|763
|0.10
|1.2550
|1.2582
|1.2512
|1526
|2004.02.04 15:03
|t/p
|763
|0.10
|1.2512
|1.2582
|1.2512
|38.00
|20024.00
|1527
|2004.02.04 15:15
|sell
|764
|0.10
|1.2528
|1.2560
|1.2490
|1528
|2004.02.04 17:22
|s/l
|764
|0.10
|1.2560
|1.2560
|1.2490
|-32.00
|19992.00
|1529
|2004.02.04 18:16
|sell
|765
|0.10
|1.2555
|1.2587
|1.2517
|1530
|2004.02.05 10:00
|s/l
|765
|0.10
|1.2587
|1.2587
|1.2517
|-32.00
|19960.00
|1531
|2004.02.05 10:10
|buy
|766
|0.10
|1.2549
|1.2517
|1.2587
|1532
|2004.02.05 11:00
|t/p
|766
|0.10
|1.2587
|1.2517
|1.2587
|38.00
|19998.00
|1533
|2004.02.05 11:09
|buy
|767
|0.10
|1.2583
|1.2551
|1.2621
|1534
|2004.02.05 15:54
|t/p
|767
|0.10
|1.2621
|1.2551
|1.2621
|38.00
|20036.00
|1535
|2004.02.05 16:52
|sell
|768
|0.10
|1.2622
|1.2654
|1.2584
|1536
|2004.02.05 18:09
|t/p
|768
|0.10
|1.2584
|1.2654
|1.2584
|38.00
|20074.00
|1537
|2004.02.05 18:29
|sell
|769
|0.10
|1.2608
|1.2640
|1.2570
|1538
|2004.02.05 19:07
|t/p
|769
|0.10
|1.2570
|1.2640
|1.2570
|38.00
|20112.00
|1539
|2004.02.05 19:14
|sell
|770
|0.10
|1.2589
|1.2621
|1.2551
|1540
|2004.02.05 20:05
|t/p
|770
|0.10
|1.2551
|1.2621
|1.2551
|38.00
|20150.00
|1541
|2004.02.05 20:47
|sell
|771
|0.10
|1.2564
|1.2596
|1.2526
|1542
|2004.02.06 10:05
|t/p
|771
|0.10
|1.2526
|1.2596
|1.2526
|38.00
|20188.00
|1543
|2004.02.06 10:08
|sell
|772
|0.10
|1.2549
|1.2581
|1.2511
|1544
|2004.02.06 14:02
|s/l
|772
|0.10
|1.2581
|1.2581
|1.2511
|-32.00
|20156.00
|1545
|2004.02.06 14:54
|buy
|773
|0.10
|1.2531
|1.2499
|1.2569
|1546
|2004.02.06 14:58
|t/p
|773
|0.10
|1.2569
|1.2499
|1.2569
|38.00
|20194.00
|1547
|2004.02.06 15:02
|sell
|774
|0.10
|1.2675
|1.2707
|1.2637
|1548
|2004.02.06 15:30
|s/l
|774
|0.10
|1.2707
|1.2707
|1.2637
|-32.00
|20162.00
|1549
|2004.02.06 15:53
|buy
|775
|0.10
|1.2655
|1.2623
|1.2693
|1550
|2004.02.06 15:58
|t/p
|775
|0.10
|1.2693
|1.2623
|1.2693
|38.00
|20200.00
|1551
|2004.02.06 16:57
|sell
|776
|0.10
|1.2726
|1.2758
|1.2688
|1552
|2004.02.06 17:50
|t/p
|776
|0.10
|1.2688
|1.2758
|1.2688
|38.00
|20238.00
|1553
|2004.02.06 17:57
|sell
|777
|0.10
|1.2723
|1.2755
|1.2685
|1554
|2004.02.06 18:50
|t/p
|777
|0.10
|1.2685
|1.2755
|1.2685
|38.00
|20276.00
|1555
|2004.02.06 18:54
|sell
|778
|0.10
|1.2696
|1.2728
|1.2658
|1556
|2004.02.09 00:00
|t/p
|778
|0.10
|1.2658
|1.2728
|1.2658
|38.00
|20314.00
|1557
|2004.02.09 00:47
|buy
|779
|0.10
|1.2608
|1.2576
|1.2646
|1558
|2004.02.09 00:53
|t/p
|779
|0.10
|1.2646
|1.2576
|1.2646
|38.00
|20352.00
|1559
|2004.02.09 03:43
|buy
|780
|0.10
|1.2690
|1.2658
|1.2728
|1560
|2004.02.09 05:46
|t/p
|780
|0.10
|1.2728
|1.2658
|1.2728
|38.00
|20390.00
|1561
|2004.02.09 06:39
|buy
|781
|0.10
|1.2733
|1.2701
|1.2771
|1562
|2004.02.09 14:29
|s/l
|781
|0.10
|1.2701
|1.2701
|1.2771
|-32.00
|20358.00
|1563
|2004.02.09 14:34
|sell
|782
|0.10
|1.2719
|1.2751
|1.2681
|1564
|2004.02.09 16:27
|t/p
|782
|0.10
|1.2681
|1.2751
|1.2681
|38.00
|20396.00
|1565
|2004.02.09 16:32
|sell
|783
|0.10
|1.2709
|1.2741
|1.2671
|1566
|2004.02.09 17:07
|t/p
|783
|0.10
|1.2671
|1.2741
|1.2671
|38.00
|20434.00
|1567
|2004.02.09 17:30
|sell
|784
|0.10
|1.2680
|1.2712
|1.2642
|1568
|2004.02.10 03:18
|s/l
|784
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2642
|-32.00
|20402.00
|1569
|2004.02.10 06:28
|sell
|785
|0.10
|1.2748
|1.2780
|1.2710
|1570
|2004.02.10 08:12
|s/l
|785
|0.10
|1.2780
|1.2780
|1.2710
|-32.00
|20370.00
|1571
|2004.02.10 09:10
|sell
|786
|0.10
|1.2776
|1.2808
|1.2738
|1572
|2004.02.10 15:00
|t/p
|786
|0.10
|1.2738
|1.2808
|1.2738
|38.00
|20408.00
|1573
|2004.02.10 15:02
|sell
|787
|0.10
|1.2757
|1.2789
|1.2719
|1574
|2004.02.10 16:00
|t/p
|787
|0.10
|1.2719
|1.2789
|1.2719
|38.00
|20446.00
|1575
|2004.02.10 16:49
|sell
|788
|0.10
|1.2737
|1.2769
|1.2699
|1576
|2004.02.10 16:59
|t/p
|788
|0.10
|1.2699
|1.2769
|1.2699
|38.00
|20484.00
|1577
|2004.02.10 17:08
|buy
|789
|0.10
|1.2692
|1.2660
|1.2730
|1578
|2004.02.10 17:21
|t/p
|789
|0.10
|1.2730
|1.2660
|1.2730
|38.00
|20522.00
|1579
|2004.02.10 18:07
|sell
|790
|0.10
|1.2729
|1.2761
|1.2691
|1580
|2004.02.10 18:07
|t/p
|790
|0.10
|1.2691
|1.2761
|1.2691
|38.00
|20560.00
|1581
|2004.02.10 18:09
|sell
|791
|0.10
|1.2729
|1.2761
|1.2691
|1582
|2004.02.10 19:06
|t/p
|791
|0.10
|1.2691
|1.2761
|1.2691
|38.00
|20598.00
|1583
|2004.02.10 19:11
|sell
|792
|0.10
|1.2703
|1.2735
|1.2665
|1584
|2004.02.11 09:06
|t/p
|792
|0.10
|1.2665
|1.2735
|1.2665
|38.00
|20636.00
|1585
|2004.02.11 09:26
|sell
|793
|0.10
|1.2681
|1.2713
|1.2643
|1586
|2004.02.11 17:06
|s/l
|793
|0.10
|1.2713
|1.2713
|1.2643
|-32.00
|20604.00
|1587
|2004.02.11 17:50
|buy
|794
|0.10
|1.2675
|1.2643
|1.2713
|1588
|2004.02.11 17:58
|t/p
|794
|0.10
|1.2713
|1.2643
|1.2713
|38.00
|20642.00
|1589
|2004.02.11 18:44
|sell
|795
|0.10
|1.2818
|1.2850
|1.2780
|1590
|2004.02.11 23:53
|s/l
|795
|0.10
|1.2850
|1.2850
|1.2780
|-32.00
|20610.00
|1591
|2004.02.12 00:51
|sell
|796
|0.10
|1.2846
|1.2878
|1.2808
|1592
|2004.02.12 09:07
|t/p
|796
|0.10
|1.2808
|1.2878
|1.2808
|38.00
|20648.00
|1593
|2004.02.12 09:40
|sell
|797
|0.10
|1.2820
|1.2852
|1.2782
|1594
|2004.02.13 14:02
|s/l
|797
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2782
|-32.00
|20616.00
|1595
|2004.02.13 16:57
|sell
|798
|0.10
|1.2877
|1.2909
|1.2839
|1596
|2004.02.13 16:57
|t/p
|798
|0.10
|1.2839
|1.2909
|1.2839
|38.00
|20654.00
|1597
|2004.02.13 16:58
|sell
|799
|0.10
|1.2877
|1.2909
|1.2839
|1598
|2004.02.13 16:58
|t/p
|799
|0.10
|1.2839
|1.2909
|1.2839
|38.00
|20692.00
|1599
|2004.02.13 16:59
|sell
|800
|0.10
|1.2877
|1.2909
|1.2839
|1600
|2004.02.13 16:59
|t/p
|800
|0.10
|1.2839
|1.2909
|1.2839
|38.00
|20730.00
|1601
|2004.02.13 17:04
|sell
|801
|0.10
|1.2789
|1.2821
|1.2751
|1602
|2004.02.13 17:27
|t/p
|801
|0.10
|1.2751
|1.2821
|1.2751
|38.00
|20768.00
|1603
|2004.02.13 17:28
|sell
|802
|0.10
|1.2789
|1.2821
|1.2751
|1604
|2004.02.13 17:32
|t/p
|802
|0.10
|1.2751
|1.2821
|1.2751
|38.00
|20806.00
|1605
|2004.02.13 17:48
|sell
|803
|0.10
|1.2789
|1.2821
|1.2751
|1606
|2004.02.13 18:25
|t/p
|803
|0.10
|1.2751
|1.2821
|1.2751
|38.00
|20844.00
|1607
|2004.02.13 18:25
|buy
|804
|0.10
|1.2749
|1.2717
|1.2787
|1608
|2004.02.16 15:34
|t/p
|804
|0.10
|1.2787
|1.2717
|1.2787
|38.00
|20882.00
|1609
|2004.02.16 15:39
|buy
|805
|0.10
|1.2757
|1.2725
|1.2795
|1610
|2004.02.17 08:12
|t/p
|805
|0.10
|1.2795
|1.2725
|1.2795
|38.00
|20920.00
|1611
|2004.02.17 08:15
|buy
|806
|0.10
|1.2766
|1.2734
|1.2804
|1612
|2004.02.17 08:59
|t/p
|806
|0.10
|1.2804
|1.2734
|1.2804
|38.00
|20958.00
|1613
|2004.02.17 09:13
|buy
|807
|0.10
|1.2828
|1.2796
|1.2866
|1614
|2004.02.17 11:10
|t/p
|807
|0.10
|1.2866
|1.2796
|1.2866
|38.00
|20996.00
|1615
|2004.02.17 11:11
|buy
|808
|0.10
|1.2837
|1.2805
|1.2875
|1616
|2004.02.17 12:06
|t/p
|808
|0.10
|1.2875
|1.2805
|1.2875
|38.00
|21034.00
|1617
|2004.02.17 12:25
|buy
|809
|0.10
|1.2863
|1.2831
|1.2901
|1618
|2004.02.17 15:05
|s/l
|809
|0.10
|1.2831
|1.2831
|1.2901
|-32.00
|21002.00
|1619
|2004.02.17 15:05
|buy
|810
|0.10
|1.2832
|1.2800
|1.2870
|1620
|2004.02.18 02:38
|t/p
|810
|0.10
|1.2870
|1.2800
|1.2870
|38.00
|21040.00
|1621
|2004.02.18 03:37
|sell
|811
|0.10
|1.2871
|1.2903
|1.2833
|1622
|2004.02.18 07:31
|s/l
|811
|0.10
|1.2903
|1.2903
|1.2833
|-32.00
|21008.00
|1623
|2004.02.18 08:30
|sell
|812
|0.10
|1.2919
|1.2951
|1.2881
|1624
|2004.02.18 12:00
|t/p
|812
|0.10
|1.2881
|1.2951
|1.2881
|38.00
|21046.00
|1625
|2004.02.18 12:53
|sell
|813
|0.10
|1.2889
|1.2921
|1.2851
|1626
|2004.02.18 13:00
|t/p
|813
|0.10
|1.2851
|1.2921
|1.2851
|38.00
|21084.00
|1627
|2004.02.18 13:52
|sell
|814
|0.10
|1.2866
|1.2898
|1.2828
|1628
|2004.02.18 14:00
|t/p
|814
|0.10
|1.2828
|1.2898
|1.2828
|38.00
|21122.00
|1629
|2004.02.18 14:22
|sell
|815
|0.10
|1.2842
|1.2874
|1.2804
|1630
|2004.02.18 17:07
|t/p
|815
|0.10
|1.2804
|1.2874
|1.2804
|38.00
|21160.00
|1631
|2004.02.18 17:11
|sell
|816
|0.10
|1.2826
|1.2858
|1.2788
|1632
|2004.02.18 18:06
|t/p
|816
|0.10
|1.2788
|1.2858
|1.2788
|38.00
|21198.00
|1633
|2004.02.18 18:11
|sell
|817
|0.10
|1.2814
|1.2846
|1.2776
|1634
|2004.02.18 19:04
|t/p
|817
|0.10
|1.2776
|1.2846
|1.2776
|38.00
|21236.00
|1635
|2004.02.18 19:44
|sell
|818
|0.10
|1.2789
|1.2821
|1.2751
|1636
|2004.02.18 19:58
|t/p
|818
|0.10
|1.2751
|1.2821
|1.2751
|38.00
|21274.00
|1637
|2004.02.18 20:08
|sell
|819
|0.10
|1.2730
|1.2762
|1.2692
|1638
|2004.02.18 21:57
|t/p
|819
|0.10
|1.2692
|1.2762
|1.2692
|38.00
|21312.00
|1639
|2004.02.19 00:54
|buy
|820
|0.10
|1.2695
|1.2663
|1.2733
|1640
|2004.02.19 01:32
|t/p
|820
|0.10
|1.2733
|1.2663
|1.2733
|38.00
|21350.00
|1641
|2004.02.19 01:54
|buy
|821
|0.10
|1.2722
|1.2690
|1.2760
|1642
|2004.02.19 08:44
|s/l
|821
|0.10
|1.2690
|1.2690
|1.2760
|-32.00
|21318.00
|1643
|2004.02.19 11:39
|buy
|822
|0.10
|1.2705
|1.2673
|1.2743
|1644
|2004.02.19 14:38
|s/l
|822
|0.10
|1.2673
|1.2673
|1.2743
|-32.00
|21286.00
|1645
|2004.02.19 15:34
|buy
|823
|0.10
|1.2665
|1.2633
|1.2703
|1646
|2004.02.19 17:17
|t/p
|823
|0.10
|1.2703
|1.2633
|1.2703
|38.00
|21324.00
|1647
|2004.02.19 17:36
|buy
|824
|0.10
|1.2676
|1.2644
|1.2714
|1648
|2004.02.19 18:15
|t/p
|824
|0.10
|1.2714
|1.2644
|1.2714
|38.00
|21362.00
|1649
|2004.02.19 19:32
|buy
|825
|0.10
|1.2702
|1.2670
|1.2740
|1650
|2004.02.19 23:10
|t/p
|825
|0.10
|1.2740
|1.2670
|1.2740
|38.00
|21400.00
|1651
|2004.02.19 23:25
|buy
|826
|0.10
|1.2715
|1.2683
|1.2753
|1652
|2004.02.20 00:08
|t/p
|826
|0.10
|1.2753
|1.2683
|1.2753
|38.00
|21438.00
|1653
|2004.02.20 00:24
|buy
|827
|0.10
|1.2738
|1.2706
|1.2776
|1654
|2004.02.20 06:15
|s/l
|827
|0.10
|1.2706
|1.2706
|1.2776
|-32.00
|21406.00
|1655
|2004.02.20 07:17
|buy
|828
|0.10
|1.2701
|1.2669
|1.2739
|1656
|2004.02.20 08:12
|s/l
|828
|0.10
|1.2669
|1.2669
|1.2739
|-32.00
|21374.00
|1657
|2004.02.20 09:11
|buy
|829
|0.10
|1.2638
|1.2606
|1.2676
|1658
|2004.02.20 12:00
|t/p
|829
|0.10
|1.2676
|1.2606
|1.2676
|38.00
|21412.00
|1659
|2004.02.20 12:07
|buy
|830
|0.10
|1.2664
|1.2632
|1.2702
|1660
|2004.02.20 14:07
|s/l
|830
|0.10
|1.2632
|1.2632
|1.2702
|-32.00
|21380.00
|1661
|2004.02.20 15:04
|buy
|831
|0.10
|1.2648
|1.2616
|1.2686
|1662
|2004.02.20 16:02
|s/l
|831
|0.10
|1.2616
|1.2616
|1.2686
|-32.00
|21348.00
|1663
|2004.02.20 17:02
|buy
|832
|0.10
|1.2564
|1.2532
|1.2602
|1664
|2004.02.20 18:03
|s/l
|832
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2602
|-32.00
|21316.00
|1665
|2004.02.20 18:36
|sell
|833
|0.10
|1.2567
|1.2599
|1.2529
|1666
|2004.02.20 18:47
|t/p
|833
|0.10
|1.2529
|1.2599
|1.2529
|38.00
|21354.00
|1667
|2004.02.20 19:49
|buy
|834
|0.10
|1.2497
|1.2465
|1.2535
|1668
|2004.02.23 01:56
|s/l
|834
|0.10
|1.2465
|1.2465
|1.2535
|-32.00
|21322.00
|1669
|2004.02.23 02:20
|buy
|835
|0.10
|1.2476
|1.2444
|1.2514
|1670
|2004.02.23 02:31
|t/p
|835
|0.10
|1.2514
|1.2444
|1.2514
|38.00
|21360.00
|1671
|2004.02.23 02:45
|buy
|836
|0.10
|1.2473
|1.2441
|1.2511
|1672
|2004.02.23 03:31
|t/p
|836
|0.10
|1.2511
|1.2441
|1.2511
|38.00
|21398.00
|1673
|2004.02.23 03:44
|buy
|837
|0.10
|1.2489
|1.2457
|1.2527
|1674
|2004.02.23 07:25
|t/p
|837
|0.10
|1.2527
|1.2457
|1.2527
|38.00
|21436.00
|1675
|2004.02.23 08:48
|buy
|838
|0.10
|1.2515
|1.2483
|1.2553
|1676
|2004.02.23 09:22
|t/p
|838
|0.10
|1.2553
|1.2483
|1.2553
|38.00
|21474.00
|1677
|2004.02.23 09:43
|buy
|839
|0.10
|1.2541
|1.2509
|1.2579
|1678
|2004.02.23 13:18
|t/p
|839
|0.10
|1.2579
|1.2509
|1.2579
|38.00
|21512.00
|1679
|2004.02.23 13:41
|buy
|840
|0.10
|1.2555
|1.2523
|1.2593
|1680
|2004.02.23 15:15
|t/p
|840
|0.10
|1.2593
|1.2523
|1.2593
|38.00
|21550.00
|1681
|2004.02.23 15:25
|buy
|841
|0.10
|1.2572
|1.2540
|1.2610
|1682
|2004.02.23 19:33
|s/l
|841
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2610
|-32.00
|21518.00
|1683
|2004.02.23 20:59
|sell
|842
|0.10
|1.2539
|1.2571
|1.2501
|1684
|2004.02.23 23:04
|s/l
|842
|0.10
|1.2571
|1.2571
|1.2501
|-32.00
|21486.00
|1685
|2004.02.23 23:28
|buy
|843
|0.10
|1.2556
|1.2524
|1.2594
|1686
|2004.02.24 02:29
|s/l
|843
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2594
|-32.00
|21454.00
|1687
|2004.02.24 03:10
|buy
|844
|0.10
|1.2540
|1.2508
|1.2578
|1688
|2004.02.24 09:00
|t/p
|844
|0.10
|1.2578
|1.2508
|1.2578
|38.00
|21492.00
|1689
|2004.02.24 09:15
|buy
|845
|0.10
|1.2556
|1.2524
|1.2594
|1690
|2004.02.24 11:00
|t/p
|845
|0.10
|1.2594
|1.2524
|1.2594
|38.00
|21530.00
|1691
|2004.02.24 11:16
|buy
|846
|0.10
|1.2572
|1.2540
|1.2610
|1692
|2004.02.24 12:02
|t/p
|846
|0.10
|1.2610
|1.2540
|1.2610
|38.00
|21568.00
|1693
|2004.02.24 12:11
|buy
|847
|0.10
|1.2600
|1.2568
|1.2638
|1694
|2004.02.24 16:00
|t/p
|847
|0.10
|1.2638
|1.2568
|1.2638
|38.00
|21606.00
|1695
|2004.02.24 16:06
|buy
|848
|0.10
|1.2611
|1.2579
|1.2649
|1696
|2004.02.24 16:59
|t/p
|848
|0.10
|1.2649
|1.2579
|1.2649
|38.00
|21644.00
|1697
|2004.02.24 18:57
|sell
|849
|0.10
|1.2694
|1.2726
|1.2656
|1698
|2004.02.25 12:07
|t/p
|849
|0.10
|1.2656
|1.2726
|1.2656
|38.00
|21682.00
|1699
|2004.02.25 12:30
|sell
|850
|0.10
|1.2665
|1.2697
|1.2627
|1700
|2004.02.25 13:18
|t/p
|850
|0.10
|1.2627
|1.2697
|1.2627
|38.00
|21720.00
|1701
|2004.02.25 13:27
|sell
|851
|0.10
|1.2646
|1.2678
|1.2608
|1702
|2004.02.25 15:05
|t/p
|851
|0.10
|1.2608
|1.2678
|1.2608
|38.00
|21758.00
|1703
|2004.02.25 15:25
|sell
|852
|0.10
|1.2622
|1.2654
|1.2584
|1704
|2004.02.25 16:02
|t/p
|852
|0.10
|1.2584
|1.2654
|1.2584
|38.00
|21796.00
|1705
|2004.02.25 16:08
|sell
|853
|0.10
|1.2630
|1.2662
|1.2592
|1706
|2004.02.25 16:12
|t/p
|853
|0.10
|1.2592
|1.2662
|1.2592
|38.00
|21834.00
|1707
|2004.02.25 16:22
|sell
|854
|0.10
|1.2630
|1.2662
|1.2592
|1708
|2004.02.25 16:58
|t/p
|854
|0.10
|1.2592
|1.2662
|1.2592
|38.00
|21872.00
|1709
|2004.02.25 17:21
|sell
|855
|0.10
|1.2543
|1.2575
|1.2505
|1710
|2004.02.25 18:00
|t/p
|855
|0.10
|1.2505
|1.2575
|1.2505
|38.00
|21910.00
|1711
|2004.02.25 18:20
|sell
|856
|0.10
|1.2504
|1.2536
|1.2466
|1712
|2004.02.26 09:39
|t/p
|856
|0.10
|1.2466
|1.2536
|1.2466
|38.00
|21948.00
|1713
|2004.02.26 10:36
|buy
|857
|0.10
|1.2439
|1.2407
|1.2477
|1714
|2004.02.26 14:02
|t/p
|857
|0.10
|1.2477
|1.2407
|1.2477
|38.00
|21986.00
|1715
|2004.02.26 14:32
|buy
|858
|0.10
|1.2450
|1.2418
|1.2488
|1716
|2004.02.26 14:33
|s/l
|858
|0.10
|1.2418
|1.2418
|1.2488
|-32.00
|21954.00
|1717
|2004.02.26 15:31
|buy
|859
|0.10
|1.2436
|1.2404
|1.2474
|1718
|2004.02.27 10:07
|s/l
|859
|0.10
|1.2404
|1.2404
|1.2474
|-32.00
|21922.00
|1719
|2004.02.27 11:26
|buy
|860
|0.10
|1.2381
|1.2349
|1.2419
|1720
|2004.02.27 14:00
|t/p
|860
|0.10
|1.2419
|1.2349
|1.2419
|38.00
|21960.00
|1721
|2004.02.27 14:28
|buy
|861
|0.10
|1.2404
|1.2372
|1.2442
|1722
|2004.02.27 15:00
|t/p
|861
|0.10
|1.2442
|1.2372
|1.2442
|38.00
|21998.00
|1723
|2004.02.27 15:54
|buy
|862
|0.10
|1.2416
|1.2384
|1.2454
|1724
|2004.02.27 15:58
|t/p
|862
|0.10
|1.2454
|1.2384
|1.2454
|38.00
|22036.00
|1725
|2004.02.27 16:20
|sell
|863
|0.10
|1.2490
|1.2522
|1.2452
|1726
|2004.02.27 16:24
|t/p
|863
|0.10
|1.2452
|1.2522
|1.2452
|38.00
|22074.00
|1727
|2004.02.27 17:19
|buy
|864
|0.10
|1.2430
|1.2398
|1.2468
|1728
|2004.02.27 18:11
|t/p
|864
|0.10
|1.2468
|1.2398
|1.2468
|38.00
|22112.00
|1729
|2004.02.27 18:21
|buy
|865
|0.10
|1.2440
|1.2408
|1.2478
|1730
|2004.02.27 18:59
|t/p
|865
|0.10
|1.2478
|1.2408
|1.2478
|38.00
|22150.00
|1731
|2004.02.27 19:16
|buy
|866
|0.10
|1.2478
|1.2446
|1.2516
|1732
|2004.03.01 00:08
|t/p
|866
|0.10
|1.2516
|1.2446
|1.2516
|38.00
|22188.00
|1733
|2004.03.01 00:47
|buy
|867
|0.10
|1.2480
|1.2448
|1.2518
|1734
|2004.03.01 00:59
|t/p
|867
|0.10
|1.2518
|1.2448
|1.2518
|38.00
|22226.00
|1735
|2004.03.01 03:55
|sell
|868
|0.10
|1.2535
|1.2567
|1.2497
|1736
|2004.03.01 06:12
|t/p
|868
|0.10
|1.2497
|1.2567
|1.2497
|38.00
|22264.00
|1737
|2004.03.01 09:50
|sell
|869
|0.10
|1.2532
|1.2564
|1.2494
|1738
|2004.03.01 10:03
|t/p
|869
|0.10
|1.2494
|1.2564
|1.2494
|38.00
|22302.00
|1739
|2004.03.01 10:47
|sell
|870
|0.10
|1.2498
|1.2530
|1.2460
|1740
|2004.03.01 16:26
|t/p
|870
|0.10
|1.2460
|1.2530
|1.2460
|38.00
|22340.00
|1741
|2004.03.01 16:27
|sell
|871
|0.10
|1.2501
|1.2533
|1.2463
|1742
|2004.03.01 16:27
|t/p
|871
|0.10
|1.2463
|1.2533
|1.2463
|38.00
|22378.00
|1743
|2004.03.01 16:33
|sell
|872
|0.10
|1.2504
|1.2536
|1.2466
|1744
|2004.03.01 16:58
|t/p
|872
|0.10
|1.2466
|1.2536
|1.2466
|38.00
|22416.00
|1745
|2004.03.01 16:58
|sell
|873
|0.10
|1.2504
|1.2536
|1.2466
|1746
|2004.03.01 16:59
|t/p
|873
|0.10
|1.2466
|1.2536
|1.2466
|38.00
|22454.00
|1747
|2004.03.01 17:32
|sell
|874
|0.10
|1.2449
|1.2481
|1.2411
|1748
|2004.03.02 08:06
|t/p
|874
|0.10
|1.2411
|1.2481
|1.2411
|38.00
|22492.00
|1749
|2004.03.02 08:13
|sell
|875
|0.10
|1.2437
|1.2469
|1.2399
|1750
|2004.03.02 09:05
|t/p
|875
|0.10
|1.2399
|1.2469
|1.2399
|38.00
|22530.00
|1751
|2004.03.02 10:10
|sell
|876
|0.10
|1.2423
|1.2455
|1.2385
|1752
|2004.03.02 13:00
|t/p
|876
|0.10
|1.2385
|1.2455
|1.2385
|38.00
|22568.00
|1753
|2004.03.02 13:06
|sell
|877
|0.10
|1.2403
|1.2435
|1.2365
|1754
|2004.03.02 16:49
|t/p
|877
|0.10
|1.2365
|1.2435
|1.2365
|38.00
|22606.00
|1755
|2004.03.02 16:50
|sell
|878
|0.10
|1.2395
|1.2427
|1.2357
|1756
|2004.03.02 16:50
|t/p
|878
|0.10
|1.2357
|1.2427
|1.2357
|38.00
|22644.00
|1757
|2004.03.02 16:50
|sell
|879
|0.10
|1.2394
|1.2426
|1.2356
|1758
|2004.03.02 16:50
|t/p
|879
|0.10
|1.2356
|1.2426
|1.2356
|38.00
|22682.00
|1759
|2004.03.02 16:51
|sell
|880
|0.10
|1.2395
|1.2427
|1.2357
|1760
|2004.03.02 16:53
|t/p
|880
|0.10
|1.2357
|1.2427
|1.2357
|38.00
|22720.00
|1761
|2004.03.02 16:57
|sell
|881
|0.10
|1.2392
|1.2424
|1.2354
|1762
|2004.03.02 16:57
|t/p
|881
|0.10
|1.2354
|1.2424
|1.2354
|38.00
|22758.00
|1763
|2004.03.02 16:57
|sell
|882
|0.10
|1.2392
|1.2424
|1.2354
|1764
|2004.03.02 16:58
|t/p
|882
|0.10
|1.2354
|1.2424
|1.2354
|38.00
|22796.00
|1765
|2004.03.02 18:47
|buy
|883
|0.10
|1.2212
|1.2180
|1.2250
|1766
|2004.03.03 01:48
|s/l
|883
|0.10
|1.2180
|1.2180
|1.2250
|-32.00
|22764.00
|1767
|2004.03.03 01:58
|sell
|884
|0.10
|1.2201
|1.2233
|1.2163
|1768
|2004.03.03 05:43
|t/p
|884
|0.10
|1.2163
|1.2233
|1.2163
|38.00
|22802.00
|1769
|2004.03.03 06:59
|sell
|885
|0.10
|1.2180
|1.2212
|1.2142
|1770
|2004.03.03 08:07
|s/l
|885
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2142
|-32.00
|22770.00
|1771
|2004.03.03 08:40
|buy
|886
|0.10
|1.2193
|1.2161
|1.2231
|1772
|2004.03.03 10:55
|s/l
|886
|0.10
|1.2161
|1.2161
|1.2231
|-32.00
|22738.00
|1773
|2004.03.03 12:34
|buy
|887
|0.10
|1.2141
|1.2109
|1.2179
|1774
|2004.03.03 13:47
|s/l
|887
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.2179
|-32.00
|22706.00
|1775
|2004.03.03 13:58
|sell
|888
|0.10
|1.2156
|1.2188
|1.2118
|1776
|2004.03.03 17:27
|t/p
|888
|0.10
|1.2118
|1.2188
|1.2118
|38.00
|22744.00
|1777
|2004.03.03 18:26
|buy
|889
|0.10
|1.2092
|1.2060
|1.2130
|1778
|2004.03.03 18:59
|t/p
|889
|0.10
|1.2130
|1.2060
|1.2130
|38.00
|22782.00
|1779
|2004.03.03 19:50
|buy
|890
|0.10
|1.2133
|1.2101
|1.2171
|1780
|2004.03.03 20:01
|t/p
|890
|0.10
|1.2171
|1.2101
|1.2171
|38.00
|22820.00
|1781
|2004.03.03 20:50
|buy
|891
|0.10
|1.2151
|1.2119
|1.2189
|1782
|2004.03.03 20:59
|t/p
|891
|0.10
|1.2189
|1.2119
|1.2189
|38.00
|22858.00
|1783
|2004.03.03 21:23
|buy
|892
|0.10
|1.2189
|1.2157
|1.2227
|1784
|2004.03.04 02:19
|s/l
|892
|0.10
|1.2157
|1.2157
|1.2227
|-32.00
|22826.00
|1785
|2004.03.04 04:20
|buy
|893
|0.10
|1.2155
|1.2123
|1.2193
|1786
|2004.03.04 07:00
|t/p
|893
|0.10
|1.2193
|1.2123
|1.2193
|38.00
|22864.00
|1787
|2004.03.04 11:05
|buy
|894
|0.10
|1.2171
|1.2139
|1.2209
|1788
|2004.03.04 12:00
|t/p
|894
|0.10
|1.2209
|1.2139
|1.2209
|38.00
|22902.00
|1789
|2004.03.04 14:02
|buy
|895
|0.10
|1.2160
|1.2128
|1.2198
|1790
|2004.03.04 16:02
|t/p
|895
|0.10
|1.2198
|1.2128
|1.2198
|38.00
|22940.00
|1791
|2004.03.04 16:31
|buy
|896
|0.10
|1.2159
|1.2127
|1.2197
|1792
|2004.03.04 16:50
|t/p
|896
|0.10
|1.2197
|1.2127
|1.2197
|38.00
|22978.00
|1793
|2004.03.04 17:29
|buy
|897
|0.10
|1.2180
|1.2148
|1.2218
|1794
|2004.03.04 17:49
|t/p
|897
|0.10
|1.2218
|1.2148
|1.2218
|38.00
|23016.00
|1795
|2004.03.04 18:48
|sell
|898
|0.10
|1.2239
|1.2271
|1.2201
|1796
|2004.03.04 18:58
|t/p
|898
|0.10
|1.2201
|1.2271
|1.2201
|38.00
|23054.00
|1797
|2004.03.04 19:47
|sell
|899
|0.10
|1.2182
|1.2214
|1.2144
|1798
|2004.03.05 02:49
|s/l
|899
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2144
|-32.00
|23022.00
|1799
|2004.03.05 02:51
|buy
|900
|0.10
|1.2196
|1.2164
|1.2234
|1800
|2004.03.05 14:06
|t/p
|900
|0.10
|1.2234
|1.2164
|1.2234
|38.00
|23060.00
|1801
|2004.03.05 16:03
|sell
|901
|0.10
|1.2412
|1.2444
|1.2374
|1802
|2004.03.05 17:00
|t/p
|901
|0.10
|1.2374
|1.2444
|1.2374
|38.00
|23098.00
|1803
|2004.03.05 17:58
|sell
|902
|0.10
|1.2426
|1.2458
|1.2388
|1804
|2004.03.05 18:00
|t/p
|902
|0.10
|1.2388
|1.2458
|1.2388
|38.00
|23136.00
|1805
|2004.03.05 18:55
|sell
|903
|0.10
|1.2408
|1.2440
|1.2370
|1806
|2004.03.08 00:00
|t/p
|903
|0.10
|1.2370
|1.2440
|1.2370
|38.00
|23174.00
|1807
|2004.03.08 00:59
|buy
|904
|0.10
|1.2364
|1.2332
|1.2402
|1808
|2004.03.08 16:34
|t/p
|904
|0.10
|1.2402
|1.2332
|1.2402
|38.00
|23212.00
|1809
|2004.03.08 16:34
|sell
|905
|0.10
|1.2403
|1.2435
|1.2365
|1810
|2004.03.08 16:58
|t/p
|905
|0.10
|1.2365
|1.2435
|1.2365
|38.00
|23250.00
|1811
|2004.03.08 16:59
|sell
|906
|0.10
|1.2381
|1.2413
|1.2343
|1812
|2004.03.08 19:03
|t/p
|906
|0.10
|1.2343
|1.2413
|1.2343
|38.00
|23288.00
|1813
|2004.03.08 19:28
|buy
|907
|0.10
|1.2348
|1.2316
|1.2386
|1814
|2004.03.08 19:29
|t/p
|907
|0.10
|1.2386
|1.2316
|1.2386
|38.00
|23326.00
|1815
|2004.03.08 20:06
|sell
|908
|0.10
|1.2402
|1.2434
|1.2364
|1816
|2004.03.09 02:19
|s/l
|908
|0.10
|1.2434
|1.2434
|1.2364
|-32.00
|23294.00
|1817
|2004.03.09 03:19
|sell
|909
|0.10
|1.2453
|1.2485
|1.2415
|1818
|2004.03.09 10:00
|t/p
|909
|0.10
|1.2415
|1.2485
|1.2415
|38.00
|23332.00
|1819
|2004.03.09 10:10
|sell
|910
|0.10
|1.2438
|1.2470
|1.2400
|1820
|2004.03.09 10:58
|t/p
|910
|0.10
|1.2400
|1.2470
|1.2400
|38.00
|23370.00
|1821
|2004.03.09 11:08
|sell
|911
|0.10
|1.2384
|1.2416
|1.2346
|1822
|2004.03.09 16:03
|s/l
|911
|0.10
|1.2416
|1.2416
|1.2346
|-32.00
|23338.00
|1823
|2004.03.09 16:03
|sell
|912
|0.10
|1.2414
|1.2446
|1.2376
|1824
|2004.03.09 18:39
|s/l
|912
|0.10
|1.2446
|1.2446
|1.2376
|-32.00
|23306.00
|1825
|2004.03.09 19:35
|sell
|913
|0.10
|1.2435
|1.2467
|1.2397
|1826
|2004.03.09 19:50
|t/p
|913
|0.10
|1.2397
|1.2467
|1.2397
|38.00
|23344.00
|1827
|2004.03.09 19:57
|sell
|914
|0.10
|1.2431
|1.2463
|1.2393
|1828
|2004.03.09 19:58
|t/p
|914
|0.10
|1.2393
|1.2463
|1.2393
|38.00
|23382.00
|1829
|2004.03.09 19:58
|sell
|915
|0.10
|1.2436
|1.2468
|1.2398
|1830
|2004.03.09 19:58
|t/p
|915
|0.10
|1.2398
|1.2468
|1.2398
|38.00
|23420.00
|1831
|2004.03.09 20:36
|sell
|916
|0.10
|1.2383
|1.2415
|1.2345
|1832
|2004.03.09 21:00
|t/p
|916
|0.10
|1.2345
|1.2415
|1.2345
|38.00
|23458.00
|1833
|2004.03.09 21:29
|sell
|917
|0.10
|1.2346
|1.2378
|1.2308
|1834
|2004.03.09 21:47
|t/p
|917
|0.10
|1.2308
|1.2378
|1.2308
|38.00
|23496.00
|1835
|2004.03.09 21:54
|sell
|918
|0.10
|1.2346
|1.2378
|1.2308
|1836
|2004.03.09 23:58
|t/p
|918
|0.10
|1.2308
|1.2378
|1.2308
|38.00
|23534.00
|1837
|2004.03.10 00:55
|buy
|919
|0.10
|1.2308
|1.2276
|1.2346
|1838
|2004.03.10 08:46
|s/l
|919
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2346
|-32.00
|23502.00
|1839
|2004.03.10 09:44
|buy
|920
|0.10
|1.2274
|1.2242
|1.2312
|1840
|2004.03.10 13:15
|t/p
|920
|0.10
|1.2312
|1.2242
|1.2312
|38.00
|23540.00
|1841
|2004.03.10 13:40
|buy
|921
|0.10
|1.2296
|1.2264
|1.2334
|1842
|2004.03.10 14:13
|t/p
|921
|0.10
|1.2334
|1.2264
|1.2334
|38.00
|23578.00
|1843
|2004.03.10 14:37
|buy
|922
|0.10
|1.2305
|1.2273
|1.2343
|1844
|2004.03.10 14:38
|s/l
|922
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2343
|-32.00
|23546.00
|1845
|2004.03.10 17:33
|buy
|923
|0.10
|1.2220
|1.2188
|1.2258
|1846
|2004.03.10 21:12
|t/p
|923
|0.10
|1.2258
|1.2188
|1.2258
|38.00
|23584.00
|1847
|2004.03.10 21:31
|buy
|924
|0.10
|1.2232
|1.2200
|1.2270
|1848
|2004.03.11 03:21
|s/l
|924
|0.10
|1.2200
|1.2200
|1.2270
|-32.00
|23552.00
|1849
|2004.03.11 05:11
|buy
|925
|0.10
|1.2192
|1.2160
|1.2230
|1850
|2004.03.11 12:02
|t/p
|925
|0.10
|1.2230
|1.2160
|1.2230
|38.00
|23590.00
|1851
|2004.03.11 13:18
|buy
|926
|0.10
|1.2235
|1.2203
|1.2273
|1852
|2004.03.11 14:00
|t/p
|926
|0.10
|1.2273
|1.2203
|1.2273
|38.00
|23628.00
|1853
|2004.03.11 14:06
|buy
|927
|0.10
|1.2265
|1.2233
|1.2303
|1854
|2004.03.11 19:00
|t/p
|927
|0.10
|1.2303
|1.2233
|1.2303
|38.00
|23666.00
|1855
|2004.03.11 19:30
|buy
|928
|0.10
|1.2276
|1.2244
|1.2314
|1856
|2004.03.11 20:00
|t/p
|928
|0.10
|1.2314
|1.2244
|1.2314
|38.00
|23704.00
|1857
|2004.03.11 20:39
|buy
|929
|0.10
|1.2289
|1.2257
|1.2327
|1858
|2004.03.11 21:00
|t/p
|929
|0.10
|1.2327
|1.2257
|1.2327
|38.00
|23742.00
|1859
|2004.03.11 21:22
|buy
|930
|0.10
|1.2316
|1.2284
|1.2354
|1860
|2004.03.11 22:00
|t/p
|930
|0.10
|1.2354
|1.2284
|1.2354
|38.00
|23780.00
|1861
|2004.03.11 22:23
|buy
|931
|0.10
|1.2337
|1.2305
|1.2375
|1862
|2004.03.11 22:57
|t/p
|931
|0.10
|1.2375
|1.2305
|1.2375
|38.00
|23818.00
|1863
|2004.03.11 23:56
|sell
|932
|0.10
|1.2358
|1.2390
|1.2320
|1864
|2004.03.12 02:17
|t/p
|932
|0.10
|1.2320
|1.2390
|1.2320
|38.00
|23856.00
|1865
|2004.03.12 02:53
|sell
|933
|0.10
|1.2337
|1.2369
|1.2299
|1866
|2004.03.12 04:13
|t/p
|933
|0.10
|1.2299
|1.2369
|1.2299
|38.00
|23894.00
|1867
|2004.03.12 04:51
|sell
|934
|0.10
|1.2313
|1.2345
|1.2275
|1868
|2004.03.12 05:12
|t/p
|934
|0.10
|1.2275
|1.2345
|1.2275
|38.00
|23932.00
|1869
|2004.03.12 05:49
|sell
|935
|0.10
|1.2281
|1.2313
|1.2243
|1870
|2004.03.12 12:02
|t/p
|935
|0.10
|1.2243
|1.2313
|1.2243
|38.00
|23970.00
|1871
|2004.03.12 12:42
|sell
|936
|0.10
|1.2259
|1.2291
|1.2221
|1872
|2004.03.12 13:01
|t/p
|936
|0.10
|1.2221
|1.2291
|1.2221
|38.00
|24008.00
|1873
|2004.03.12 13:38
|sell
|937
|0.10
|1.2229
|1.2261
|1.2191
|1874
|2004.03.12 14:39
|s/l
|937
|0.10
|1.2261
|1.2261
|1.2191
|-32.00
|23976.00
|1875
|2004.03.12 14:57
|buy
|938
|0.10
|1.2235
|1.2203
|1.2273
|1876
|2004.03.12 15:38
|t/p
|938
|0.10
|1.2273
|1.2203
|1.2273
|38.00
|24014.00
|1877
|2004.03.12 15:55
|buy
|939
|0.10
|1.2236
|1.2204
|1.2274
|1878
|2004.03.12 16:12
|s/l
|939
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2274
|-32.00
|23982.00
|1879
|2004.03.12 16:24
|sell
|940
|0.10
|1.2220
|1.2252
|1.2182
|1880
|2004.03.12 17:11
|t/p
|940
|0.10
|1.2182
|1.2252
|1.2182
|38.00
|24020.00
|1881
|2004.03.12 17:23
|sell
|941
|0.10
|1.2193
|1.2225
|1.2155
|1882
|2004.03.15 00:32
|s/l
|941
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2155
|-32.00
|23988.00
|1883
|2004.03.15 00:54
|buy
|942
|0.10
|1.2210
|1.2178
|1.2248
|1884
|2004.03.15 07:22
|t/p
|942
|0.10
|1.2248
|1.2178
|1.2248
|38.00
|24026.00
|1885
|2004.03.15 09:06
|sell
|943
|0.10
|1.2267
|1.2299
|1.2229
|1886
|2004.03.15 10:08
|s/l
|943
|0.10
|1.2299
|1.2299
|1.2229
|-32.00
|23994.00
|1887
|2004.03.15 10:08
|sell
|944
|0.10
|1.2297
|1.2329
|1.2259
|1888
|2004.03.15 15:35
|t/p
|944
|0.10
|1.2259
|1.2329
|1.2259
|38.00
|24032.00
|1889
|2004.03.15 15:48
|sell
|945
|0.10
|1.2272
|1.2304
|1.2234
|1890
|2004.03.15 16:33
|t/p
|945
|0.10
|1.2234
|1.2304
|1.2234
|38.00
|24070.00
|1891
|2004.03.15 16:49
|sell
|946
|0.10
|1.2244
|1.2276
|1.2206
|1892
|2004.03.15 18:06
|s/l
|946
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2206
|-32.00
|24038.00
|1893
|2004.03.15 18:24
|buy
|947
|0.10
|1.2242
|1.2210
|1.2280
|1894
|2004.03.15 21:06
|t/p
|947
|0.10
|1.2280
|1.2210
|1.2280
|38.00
|24076.00
|1895
|2004.03.15 22:45
|sell
|948
|0.10
|1.2273
|1.2305
|1.2235
|1896
|2004.03.16 08:30
|s/l
|948
|0.10
|1.2305
|1.2305
|1.2235
|-32.00
|24044.00
|1897
|2004.03.16 09:36
|buy
|949
|0.10
|1.2323
|1.2291
|1.2361
|1898
|2004.03.16 11:57
|t/p
|949
|0.10
|1.2361
|1.2291
|1.2361
|38.00
|24082.00
|1899
|2004.03.16 13:23
|sell
|950
|0.10
|1.2353
|1.2385
|1.2315
|1900
|2004.03.16 17:01
|t/p
|950
|0.10
|1.2315
|1.2385
|1.2315
|38.00
|24120.00
|1901
|2004.03.16 17:18
|sell
|951
|0.10
|1.2346
|1.2378
|1.2308
|1902
|2004.03.16 17:58
|t/p
|951
|0.10
|1.2308
|1.2378
|1.2308
|38.00
|24158.00
|1903
|2004.03.16 18:16
|sell
|952
|0.10
|1.2272
|1.2304
|1.2234
|1904
|2004.03.16 20:00
|t/p
|952
|0.10
|1.2234
|1.2304
|1.2234
|38.00
|24196.00
|1905
|2004.03.16 20:16
|sell
|953
|0.10
|1.2284
|1.2316
|1.2246
|1906
|2004.03.16 20:25
|t/p
|953
|0.10
|1.2246
|1.2316
|1.2246
|38.00
|24234.00
|1907
|2004.03.16 20:44
|sell
|954
|0.10
|1.2284
|1.2316
|1.2246
|1908
|2004.03.17 01:00
|t/p
|954
|0.10
|1.2246
|1.2316
|1.2246
|38.00
|24272.00
|1909
|2004.03.17 01:06
|sell
|955
|0.10
|1.2261
|1.2293
|1.2223
|1910
|2004.03.17 04:40
|s/l
|955
|0.10
|1.2293
|1.2293
|1.2223
|-32.00
|24240.00
|1911
|2004.03.17 05:16
|sell
|956
|0.10
|1.2288
|1.2320
|1.2250
|1912
|2004.03.17 06:11
|t/p
|956
|0.10
|1.2250
|1.2320
|1.2250
|38.00
|24278.00
|1913
|2004.03.17 06:14
|sell
|957
|0.10
|1.2276
|1.2308
|1.2238
|1914
|2004.03.17 09:03
|t/p
|957
|0.10
|1.2238
|1.2308
|1.2238
|38.00
|24316.00
|1915
|2004.03.17 09:28
|sell
|958
|0.10
|1.2241
|1.2273
|1.2203
|1916
|2004.03.17 11:31
|s/l
|958
|0.10
|1.2273
|1.2273
|1.2203
|-32.00
|24284.00
|1917
|2004.03.17 11:38
|buy
|959
|0.10
|1.2255
|1.2223
|1.2293
|1918
|2004.03.17 14:01
|s/l
|959
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2293
|-32.00
|24252.00
|1919
|2004.03.17 14:19
|sell
|960
|0.10
|1.2257
|1.2289
|1.2219
|1920
|2004.03.17 15:00
|t/p
|960
|0.10
|1.2219
|1.2289
|1.2219
|38.00
|24290.00
|1921
|2004.03.17 15:02
|sell
|961
|0.10
|1.2222
|1.2254
|1.2184
|1922
|2004.03.17 17:55
|t/p
|961
|0.10
|1.2184
|1.2254
|1.2184
|38.00
|24328.00
|1923
|2004.03.17 17:55
|buy
|962
|0.10
|1.2183
|1.2151
|1.2221
|1924
|2004.03.17 18:17
|t/p
|962
|0.10
|1.2221
|1.2151
|1.2221
|38.00
|24366.00
|1925
|2004.03.17 18:57
|buy
|963
|0.10
|1.2198
|1.2166
|1.2236
|1926
|2004.03.17 19:15
|t/p
|963
|0.10
|1.2236
|1.2166
|1.2236
|38.00
|24404.00
|1927
|2004.03.17 19:47
|buy
|964
|0.10
|1.2224
|1.2192
|1.2262
|1928
|2004.03.17 20:18
|t/p
|964
|0.10
|1.2262
|1.2192
|1.2262
|38.00
|24442.00
|1929
|2004.03.17 20:45
|buy
|965
|0.10
|1.2248
|1.2216
|1.2286
|1930
|2004.03.18 06:06
|t/p
|965
|0.10
|1.2286
|1.2216
|1.2286
|38.00
|24480.00
|1931
|2004.03.18 06:17
|buy
|966
|0.10
|1.2273
|1.2241
|1.2311
|1932
|2004.03.18 14:32
|s/l
|966
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2311
|-32.00
|24448.00
|1933
|2004.03.18 16:29
|buy
|967
|0.10
|1.2330
|1.2298
|1.2368
|1934
|2004.03.18 16:44
|t/p
|967
|0.10
|1.2368
|1.2298
|1.2368
|38.00
|24486.00
|1935
|2004.03.18 18:44
|sell
|968
|0.10
|1.2389
|1.2421
|1.2351
|1936
|2004.03.18 18:57
|s/l
|968
|0.10
|1.2421
|1.2421
|1.2351
|-32.00
|24454.00
|1937
|2004.03.18 19:55
|sell
|969
|0.10
|1.2390
|1.2422
|1.2352
|1938
|2004.03.19 10:06
|t/p
|969
|0.10
|1.2352
|1.2422
|1.2352
|38.00
|24492.00
|1939
|2004.03.19 10:36
|sell
|970
|0.10
|1.2378
|1.2410
|1.2340
|1940
|2004.03.19 11:07
|t/p
|970
|0.10
|1.2340
|1.2410
|1.2340
|38.00
|24530.00
|1941
|2004.03.19 12:16
|sell
|971
|0.10
|1.2366
|1.2398
|1.2328
|1942
|2004.03.19 13:03
|t/p
|971
|0.10
|1.2328
|1.2398
|1.2328
|38.00
|24568.00
|1943
|2004.03.19 13:24
|sell
|972
|0.10
|1.2347
|1.2379
|1.2309
|1944
|2004.03.19 17:00
|t/p
|972
|0.10
|1.2309
|1.2379
|1.2309
|38.00
|24606.00
|1945
|2004.03.19 17:29
|sell
|973
|0.10
|1.2338
|1.2370
|1.2300
|1946
|2004.03.19 17:58
|t/p
|973
|0.10
|1.2300
|1.2370
|1.2300
|38.00
|24644.00
|1947
|2004.03.19 18:25
|sell
|974
|0.10
|1.2277
|1.2309
|1.2239
|1948
|2004.03.22 03:00
|t/p
|974
|0.10
|1.2239
|1.2309
|1.2239
|38.00
|24682.00
|1949
|2004.03.22 03:07
|sell
|975
|0.10
|1.2268
|1.2300
|1.2230
|1950
|2004.03.22 04:00
|t/p
|975
|0.10
|1.2230
|1.2300
|1.2230
|38.00
|24720.00
|1951
|2004.03.22 04:18
|sell
|976
|0.10
|1.2236
|1.2268
|1.2198
|1952
|2004.03.22 07:14
|s/l
|976
|0.10
|1.2268
|1.2268
|1.2198
|-32.00
|24688.00
|1953
|2004.03.22 08:13
|sell
|977
|0.10
|1.2277
|1.2309
|1.2239
|1954
|2004.03.22 11:08
|s/l
|977
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2239
|-32.00
|24656.00
|1955
|2004.03.22 14:44
|buy
|978
|0.10
|1.2348
|1.2316
|1.2386
|1956
|2004.03.22 16:03
|t/p
|978
|0.10
|1.2386
|1.2316
|1.2386
|38.00
|24694.00
|1957
|2004.03.22 17:49
|sell
|979
|0.10
|1.2378
|1.2410
|1.2340
|1958
|2004.03.22 20:31
|t/p
|979
|0.10
|1.2340
|1.2410
|1.2340
|38.00
|24732.00
|1959
|2004.03.22 22:29
|buy
|980
|0.10
|1.2329
|1.2297
|1.2367
|1960
|2004.03.23 07:01
|t/p
|980
|0.10
|1.2367
|1.2297
|1.2367
|38.00
|24770.00
|1961
|2004.03.23 08:06
|buy
|981
|0.10
|1.2355
|1.2323
|1.2393
|1962
|2004.03.23 10:13
|s/l
|981
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2393
|-32.00
|24738.00
|1963
|2004.03.23 10:36
|sell
|982
|0.10
|1.2338
|1.2370
|1.2300
|1964
|2004.03.23 12:11
|t/p
|982
|0.10
|1.2300
|1.2370
|1.2300
|38.00
|24776.00
|1965
|2004.03.23 12:34
|sell
|983
|0.10
|1.2324
|1.2356
|1.2286
|1966
|2004.03.23 13:08
|t/p
|983
|0.10
|1.2286
|1.2356
|1.2286
|38.00
|24814.00
|1967
|2004.03.23 13:33
|sell
|984
|0.10
|1.2299
|1.2331
|1.2261
|1968
|2004.03.23 17:28
|s/l
|984
|0.10
|1.2331
|1.2331
|1.2261
|-32.00
|24782.00
|1969
|2004.03.23 17:53
|buy
|985
|0.10
|1.2299
|1.2267
|1.2337
|1970
|2004.03.23 18:26
|t/p
|985
|0.10
|1.2337
|1.2267
|1.2337
|38.00
|24820.00
|1971
|2004.03.23 18:52
|buy
|986
|0.10
|1.2311
|1.2279
|1.2349
|1972
|2004.03.23 19:25
|t/p
|986
|0.10
|1.2349
|1.2279
|1.2349
|38.00
|24858.00
|1973
|2004.03.23 19:25
|sell
|987
|0.10
|1.2349
|1.2381
|1.2311
|1974
|2004.03.24 08:36
|t/p
|987
|0.10
|1.2311
|1.2381
|1.2311
|38.00
|24896.00
|1975
|2004.03.24 08:42
|sell
|988
|0.10
|1.2327
|1.2359
|1.2289
|1976
|2004.03.24 09:35
|t/p
|988
|0.10
|1.2289
|1.2359
|1.2289
|38.00
|24934.00
|1977
|2004.03.24 09:37
|sell
|989
|0.10
|1.2302
|1.2334
|1.2264
|1978
|2004.03.24 11:30
|t/p
|989
|0.10
|1.2264
|1.2334
|1.2264
|38.00
|24972.00
|1979
|2004.03.24 11:48
|sell
|990
|0.10
|1.2295
|1.2327
|1.2257
|1980
|2004.03.24 11:57
|t/p
|990
|0.10
|1.2257
|1.2327
|1.2257
|38.00
|25010.00
|1981
|2004.03.24 12:15
|buy
|991
|0.10
|1.2240
|1.2208
|1.2278
|1982
|2004.03.24 13:29
|s/l
|991
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2278
|-32.00
|24978.00
|1983
|2004.03.24 13:42
|sell
|992
|0.10
|1.2245
|1.2277
|1.2207
|1984
|2004.03.24 13:57
|t/p
|992
|0.10
|1.2207
|1.2277
|1.2207
|38.00
|25016.00
|1985
|2004.03.24 14:40
|sell
|993
|0.10
|1.2200
|1.2232
|1.2162
|1986
|2004.03.24 14:57
|t/p
|993
|0.10
|1.2162
|1.2232
|1.2162
|38.00
|25054.00
|1987
|2004.03.24 15:07
|buy
|994
|0.10
|1.2188
|1.2156
|1.2226
|1988
|2004.03.24 17:00
|t/p
|994
|0.10
|1.2226
|1.2156
|1.2226
|38.00
|25092.00
|1989
|2004.03.24 17:24
|buy
|995
|0.10
|1.2213
|1.2181
|1.2251
|1990
|2004.03.24 18:54
|s/l
|995
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.2251
|-32.00
|25060.00
|1991
|2004.03.24 19:13
|sell
|996
|0.10
|1.2193
|1.2225
|1.2155
|1992
|2004.03.24 19:52
|t/p
|996
|0.10
|1.2155
|1.2225
|1.2155
|38.00
|25098.00
|1993
|2004.03.24 20:26
|sell
|997
|0.10
|1.2161
|1.2193
|1.2123
|1994
|2004.03.24 20:51
|t/p
|997
|0.10
|1.2123
|1.2193
|1.2123
|38.00
|25136.00
|1995
|2004.03.24 21:49
|buy
|998
|0.10
|1.2124
|1.2092
|1.2162
|1996
|2004.03.25 11:17
|t/p
|998
|0.10
|1.2162
|1.2092
|1.2162
|38.00
|25174.00
|1997
|2004.03.25 11:58
|buy
|999
|0.10
|1.2114
|1.2082
|1.2152
|1998
|2004.03.25 11:58
|t/p
|999
|0.10
|1.2152
|1.2082
|1.2152
|38.00
|25212.00
|1999
|2004.03.25 13:30
|buy
|1000
|0.10
|1.2124
|1.2092
|1.2162
|2000
|2004.03.25 16:01
|t/p
|1000
|0.10
|1.2162
|1.2092
|1.2162
|38.00
|25250.00
|2001
|2004.03.25 17:21
|buy
|1001
|0.10
|1.2175
|1.2143
|1.2213
|2002
|2004.03.25 19:49
|s/l
|1001
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2213
|-32.00
|25218.00
|2003
|2004.03.25 21:16
|buy
|1002
|0.10
|1.2132
|1.2100
|1.2170
|2004
|2004.03.26 08:05
|s/l
|1002
|0.10
|1.2100
|1.2100
|1.2170
|-32.00
|25186.00
|2005
|2004.03.26 09:32
|buy
|1003
|0.10
|1.2073
|1.2041
|1.2111
|2006
|2004.03.26 09:59
|t/p
|1003
|0.10
|1.2111
|1.2041
|1.2111
|38.00
|25224.00
|2007
|2004.03.26 10:10
|buy
|1004
|0.10
|1.2115
|1.2083
|1.2153
|2008
|2004.03.26 11:00
|t/p
|1004
|0.10
|1.2153
|1.2083
|1.2153
|38.00
|25262.00
|2009
|2004.03.26 11:10
|buy
|1005
|0.10
|1.2122
|1.2090
|1.2160
|2010
|2004.03.26 11:58
|t/p
|1005
|0.10
|1.2160
|1.2090
|1.2160
|38.00
|25300.00
|2011
|2004.03.26 11:59
|buy
|1006
|0.10
|1.2122
|1.2090
|1.2160
|2012
|2004.03.26 11:59
|t/p
|1006
|0.10
|1.2160
|1.2090
|1.2160
|38.00
|25338.00
|2013
|2004.03.26 12:10
|buy
|1007
|0.10
|1.2187
|1.2155
|1.2225
|2014
|2004.03.26 15:50
|s/l
|1007
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.2225
|-32.00
|25306.00
|2015
|2004.03.26 16:02
|buy
|1008
|0.10
|1.2160
|1.2128
|1.2198
|2016
|2004.03.26 16:05
|s/l
|1008
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2198
|-32.00
|25274.00
|2017
|2004.03.26 17:20
|buy
|1009
|0.10
|1.2099
|1.2067
|1.2137
|2018
|2004.03.26 18:51
|t/p
|1009
|0.10
|1.2137
|1.2067
|1.2137
|38.00
|25312.00
|2019
|2004.03.26 18:57
|buy
|1010
|0.10
|1.2094
|1.2062
|1.2132
|2020
|2004.03.26 18:59
|t/p
|1010
|0.10
|1.2132
|1.2062
|1.2132
|38.00
|25350.00
|2021
|2004.03.26 19:26
|sell
|1011
|0.10
|1.2135
|1.2167
|1.2097
|2022
|2004.03.29 03:40
|t/p
|1011
|0.10
|1.2097
|1.2167
|1.2097
|38.00
|25388.00
|2023
|2004.03.29 03:44
|sell
|1012
|0.10
|1.2115
|1.2147
|1.2077
|2024
|2004.03.29 04:40
|t/p
|1012
|0.10
|1.2077
|1.2147
|1.2077
|38.00
|25426.00
|2025
|2004.03.29 05:42
|sell
|1013
|0.10
|1.2094
|1.2126
|1.2056
|2026
|2004.03.29 08:34
|t/p
|1013
|0.10
|1.2056
|1.2126
|1.2056
|38.00
|25464.00
|2027
|2004.03.29 08:38
|sell
|1014
|0.10
|1.2094
|1.2126
|1.2056
|2028
|2004.03.29 08:53
|t/p
|1014
|0.10
|1.2056
|1.2126
|1.2056
|38.00
|25502.00
|2029
|2004.03.29 09:33
|buy
|1015
|0.10
|1.2080
|1.2048
|1.2118
|2030
|2004.03.29 10:35
|t/p
|1015
|0.10
|1.2118
|1.2048
|1.2118
|38.00
|25540.00
|2031
|2004.03.29 10:42
|buy
|1016
|0.10
|1.2081
|1.2049
|1.2119
|2032
|2004.03.29 11:04
|t/p
|1016
|0.10
|1.2119
|1.2049
|1.2119
|38.00
|25578.00
|2033
|2004.03.29 12:33
|sell
|1017
|0.10
|1.2137
|1.2169
|1.2099
|2034
|2004.03.29 15:30
|s/l
|1017
|0.10
|1.2169
|1.2169
|1.2099
|-32.00
|25546.00
|2035
|2004.03.29 15:35
|buy
|1018
|0.10
|1.2120
|1.2088
|1.2158
|2036
|2004.03.29 15:58
|t/p
|1018
|0.10
|1.2158
|1.2088
|1.2158
|38.00
|25584.00
|2037
|2004.03.29 16:27
|sell
|1019
|0.10
|1.2168
|1.2200
|1.2130
|2038
|2004.03.30 03:14
|s/l
|1019
|0.10
|1.2200
|1.2200
|1.2130
|-32.00
|25552.00
|2039
|2004.03.30 03:29
|buy
|1020
|0.10
|1.2164
|1.2132
|1.2202
|2040
|2004.03.30 05:12
|t/p
|1020
|0.10
|1.2202
|1.2132
|1.2202
|38.00
|25590.00
|2041
|2004.03.30 05:18
|buy
|1021
|0.10
|1.2182
|1.2150
|1.2220
|2042
|2004.03.30 08:07
|t/p
|1021
|0.10
|1.2220
|1.2150
|1.2220
|38.00
|25628.00
|2043
|2004.03.30 08:14
|buy
|1022
|0.10
|1.2192
|1.2160
|1.2230
|2044
|2004.03.30 12:54
|t/p
|1022
|0.10
|1.2230
|1.2160
|1.2230
|38.00
|25666.00
|2045
|2004.03.30 13:27
|sell
|1023
|0.10
|1.2216
|1.2248
|1.2178
|2046
|2004.03.30 16:03
|t/p
|1023
|0.10
|1.2178
|1.2248
|1.2178
|38.00
|25704.00
|2047
|2004.03.30 16:43
|sell
|1024
|0.10
|1.2193
|1.2225
|1.2155
|2048
|2004.03.31 03:37
|s/l
|1024
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2155
|-32.00
|25672.00
|2049
|2004.03.31 04:07
|sell
|1025
|0.10
|1.2225
|1.2257
|1.2187
|2050
|2004.03.31 08:22
|s/l
|1025
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2187
|-32.00
|25640.00
|2051
|2004.03.31 09:54
|sell
|1026
|0.10
|1.2263
|1.2295
|1.2225
|2052
|2004.03.31 10:00
|t/p
|1026
|0.10
|1.2225
|1.2295
|1.2225
|38.00
|25678.00
|2053
|2004.03.31 10:53
|sell
|1027
|0.10
|1.2243
|1.2275
|1.2205
|2054
|2004.03.31 16:22
|s/l
|1027
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2205
|-32.00
|25646.00
|2055
|2004.03.31 19:18
|sell
|1028
|0.10
|1.2298
|1.2330
|1.2260
|2056
|2004.04.01 07:18
|t/p
|1028
|0.10
|1.2260
|1.2330
|1.2260
|38.00
|25684.00
|2057
|2004.04.01 07:24
|sell
|1029
|0.10
|1.2280
|1.2312
|1.2242
|2058
|2004.04.01 10:36
|s/l
|1029
|0.10
|1.2312
|1.2312
|1.2242
|-32.00
|25652.00
|2059
|2004.04.01 11:22
|sell
|1030
|0.10
|1.2335
|1.2367
|1.2297
|2060
|2004.04.01 14:36
|s/l
|1030
|0.10
|1.2367
|1.2367
|1.2297
|-32.00
|25620.00
|2061
|2004.04.01 16:13
|sell
|1031
|0.10
|1.2376
|1.2408
|1.2338
|2062
|2004.04.01 17:05
|t/p
|1031
|0.10
|1.2338
|1.2408
|1.2338
|38.00
|25658.00
|2063
|2004.04.01 17:12
|sell
|1032
|0.10
|1.2373
|1.2405
|1.2335
|2064
|2004.04.01 17:59
|t/p
|1032
|0.10
|1.2335
|1.2405
|1.2335
|38.00
|25696.00
|2065
|2004.04.01 19:09
|sell
|1033
|0.10
|1.2359
|1.2391
|1.2321
|2066
|2004.04.02 09:00
|t/p
|1033
|0.10
|1.2321
|1.2391
|1.2321
|38.00
|25734.00
|2067
|2004.04.02 09:10
|sell
|1034
|0.10
|1.2333
|1.2365
|1.2295
|2068
|2004.04.02 13:00
|t/p
|1034
|0.10
|1.2295
|1.2365
|1.2295
|38.00
|25772.00
|2069
|2004.04.02 13:02
|sell
|1035
|0.10
|1.2315
|1.2347
|1.2277
|2070
|2004.04.02 15:00
|t/p
|1035
|0.10
|1.2277
|1.2347
|1.2277
|38.00
|25810.00
|2071
|2004.04.02 15:29
|sell
|1036
|0.10
|1.2327
|1.2359
|1.2289
|2072
|2004.04.02 15:32
|t/p
|1036
|0.10
|1.2289
|1.2359
|1.2289
|38.00
|25848.00
|2073
|2004.04.02 16:21
|sell
|1037
|0.10
|1.2178
|1.2210
|1.2140
|2074
|2004.04.02 16:22
|t/p
|1037
|0.10
|1.2140
|1.2210
|1.2140
|38.00
|25886.00
|2075
|2004.04.02 16:23
|sell
|1038
|0.10
|1.2182
|1.2214
|1.2144
|2076
|2004.04.02 17:58
|t/p
|1038
|0.10
|1.2144
|1.2214
|1.2144
|38.00
|25924.00
|2077
|2004.04.02 19:56
|buy
|1039
|0.10
|1.2105
|1.2073
|1.2143
|2078
|2004.04.05 13:36
|s/l
|1039
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2143
|-32.00
|25892.00
|2079
|2004.04.05 13:37
|sell
|1040
|0.10
|1.2091
|1.2123
|1.2053
|2080
|2004.04.05 14:36
|t/p
|1040
|0.10
|1.2053
|1.2123
|1.2053
|38.00
|25930.00
|2081
|2004.04.05 15:37
|buy
|1041
|0.10
|1.2000
|1.1968
|1.2038
|2082
|2004.04.06 08:00
|t/p
|1041
|0.10
|1.2038
|1.1968
|1.2038
|38.00
|25968.00
|2083
|2004.04.06 08:37
|buy
|1042
|0.10
|1.2002
|1.1970
|1.2040
|2084
|2004.04.06 09:00
|t/p
|1042
|0.10
|1.2040
|1.1970
|1.2040
|38.00
|26006.00
|2085
|2004.04.06 09:54
|buy
|1043
|0.10
|1.2028
|1.1996
|1.2066
|2086
|2004.04.06 11:00
|t/p
|1043
|0.10
|1.2066
|1.1996
|1.2066
|38.00
|26044.00
|2087
|2004.04.06 11:34
|buy
|1044
|0.10
|1.2050
|1.2018
|1.2088
|2088
|2004.04.06 11:59
|t/p
|1044
|0.10
|1.2088
|1.2018
|1.2088
|38.00
|26082.00
|2089
|2004.04.06 12:11
|buy
|1045
|0.10
|1.2095
|1.2063
|1.2133
|2090
|2004.04.06 16:02
|s/l
|1045
|0.10
|1.2063
|1.2063
|1.2133
|-32.00
|26050.00
|2091
|2004.04.06 17:24
|buy
|1046
|0.10
|1.2056
|1.2024
|1.2094
|2092
|2004.04.06 18:00
|t/p
|1046
|0.10
|1.2094
|1.2024
|1.2094
|38.00
|26088.00
|2093
|2004.04.06 18:24
|buy
|1047
|0.10
|1.2088
|1.2056
|1.2126
|2094
|2004.04.06 22:15
|t/p
|1047
|0.10
|1.2126
|1.2056
|1.2126
|38.00
|26126.00
|2095
|2004.04.06 22:20
|buy
|1048
|0.10
|1.2095
|1.2063
|1.2133
|2096
|2004.04.06 23:12
|t/p
|1048
|0.10
|1.2133
|1.2063
|1.2133
|38.00
|26164.00
|2097
|2004.04.06 23:16
|buy
|1049
|0.10
|1.2119
|1.2087
|1.2157
|2098
|2004.04.07 03:12
|s/l
|1049
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2157
|-32.00
|26132.00
|2099
|2004.04.07 03:44
|sell
|1050
|0.10
|1.2097
|1.2129
|1.2059
|2100
|2004.04.07 08:06
|t/p
|1050
|0.10
|1.2059
|1.2129
|1.2059
|38.00
|26170.00
|2101
|2004.04.07 08:35
|sell
|1051
|0.10
|1.2069
|1.2101
|1.2031
|2102
|2004.04.07 11:44
|s/l
|1051
|0.10
|1.2101
|1.2101
|1.2031
|-32.00
|26138.00
|2103
|2004.04.07 12:30
|sell
|1052
|0.10
|1.2091
|1.2123
|1.2053
|2104
|2004.04.07 13:41
|s/l
|1052
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2053
|-32.00
|26106.00
|2105
|2004.04.07 14:23
|sell
|1053
|0.10
|1.2119
|1.2151
|1.2081
|2106
|2004.04.07 16:23
|s/l
|1053
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.2081
|-32.00
|26074.00
|2107
|2004.04.07 17:20
|sell
|1054
|0.10
|1.2177
|1.2209
|1.2139
|2108
|2004.04.08 06:42
|s/l
|1054
|0.10
|1.2209
|1.2209
|1.2139
|-32.00
|26042.00
|2109
|2004.04.08 07:08
|sell
|1055
|0.10
|1.2206
|1.2238
|1.2168
|2110
|2004.04.08 09:00
|t/p
|1055
|0.10
|1.2168
|1.2238
|1.2168
|38.00
|26080.00
|2111
|2004.04.08 09:57
|sell
|1056
|0.10
|1.2191
|1.2223
|1.2153
|2112
|2004.04.08 11:05
|t/p
|1056
|0.10
|1.2153
|1.2223
|1.2153
|38.00
|26118.00
|2113
|2004.04.08 11:14
|sell
|1057
|0.10
|1.2172
|1.2204
|1.2134
|2114
|2004.04.08 13:01
|t/p
|1057
|0.10
|1.2134
|1.2204
|1.2134
|38.00
|26156.00
|2115
|2004.04.08 13:03
|sell
|1058
|0.10
|1.2150
|1.2182
|1.2112
|2116
|2004.04.08 13:04
|t/p
|1058
|0.10
|1.2112
|1.2182
|1.2112
|38.00
|26194.00
|2117
|2004.04.08 13:06
|sell
|1059
|0.10
|1.2150
|1.2182
|1.2112
|2118
|2004.04.08 13:58
|t/p
|1059
|0.10
|1.2112
|1.2182
|1.2112
|38.00
|26232.00
|2119
|2004.04.08 14:10
|sell
|1060
|0.10
|1.2091
|1.2123
|1.2053
|2120
|2004.04.08 17:47
|s/l
|1060
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2053
|-32.00
|26200.00
|2121
|2004.04.08 17:47
|sell
|1061
|0.10
|1.2121
|1.2153
|1.2083
|2122
|2004.04.08 17:56
|t/p
|1061
|0.10
|1.2083
|1.2153
|1.2083
|38.00
|26238.00
|2123
|2004.04.08 18:29
|sell
|1062
|0.10
|1.2090
|1.2122
|1.2052
|2124
|2004.04.13 08:00
|t/p
|1062
|0.10
|1.2052
|1.2122
|1.2052
|38.00
|26276.00
|2125
|2004.04.13 08:03
|sell
|1063
|0.10
|1.2076
|1.2108
|1.2038
|2126
|2004.04.13 08:24
|t/p
|1063
|0.10
|1.2038
|1.2108
|1.2038
|38.00
|26314.00
|2127
|2004.04.13 08:33
|sell
|1064
|0.10
|1.2076
|1.2108
|1.2038
|2128
|2004.04.13 08:37
|t/p
|1064
|0.10
|1.2038
|1.2108
|1.2038
|38.00
|26352.00
|2129
|2004.04.13 08:48
|sell
|1065
|0.10
|1.2076
|1.2108
|1.2038
|2130
|2004.04.13 08:49
|t/p
|1065
|0.10
|1.2038
|1.2108
|1.2038
|38.00
|26390.00
|2131
|2004.04.13 08:49
|sell
|1066
|0.10
|1.2076
|1.2108
|1.2038
|2132
|2004.04.13 08:50
|t/p
|1066
|0.10
|1.2038
|1.2108
|1.2038
|38.00
|26428.00
|2133
|2004.04.13 09:29
|sell
|1067
|0.10
|1.2005
|1.2037
|1.1967
|2134
|2004.04.13 12:56
|t/p
|1067
|0.10
|1.1967
|1.2037
|1.1967
|38.00
|26466.00
|2135
|2004.04.13 13:54
|buy
|1068
|0.10
|1.1970
|1.1938
|1.2008
|2136
|2004.04.13 14:52
|s/l
|1068
|0.10
|1.1938
|1.1938
|1.2008
|-32.00
|26434.00
|2137
|2004.04.13 15:51
|buy
|1069
|0.10
|1.1930
|1.1898
|1.1968
|2138
|2004.04.14 07:39
|s/l
|1069
|0.10
|1.1898
|1.1898
|1.1968
|-32.00
|26402.00
|2139
|2004.04.14 08:34
|buy
|1070
|0.10
|1.1908
|1.1876
|1.1946
|2140
|2004.04.14 08:59
|t/p
|1070
|0.10
|1.1946
|1.1876
|1.1946
|38.00
|26440.00
|2141
|2004.04.14 09:28
|buy
|1071
|0.10
|1.1947
|1.1915
|1.1985
|2142
|2004.04.14 11:27
|s/l
|1071
|0.10
|1.1915
|1.1915
|1.1985
|-32.00
|26408.00
|2143
|2004.04.14 12:32
|buy
|1072
|0.10
|1.1902
|1.1870
|1.1940
|2144
|2004.04.14 14:11
|t/p
|1072
|0.10
|1.1940
|1.1870
|1.1940
|38.00
|26446.00
|2145
|2004.04.14 14:14
|buy
|1073
|0.10
|1.1927
|1.1895
|1.1965
|2146
|2004.04.14 14:29
|s/l
|1073
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1965
|-32.00
|26414.00
|2147
|2004.04.14 15:20
|buy
|1074
|0.10
|1.1881
|1.1849
|1.1919
|2148
|2004.04.14 16:06
|t/p
|1074
|0.10
|1.1919
|1.1849
|1.1919
|38.00
|26452.00
|2149
|2004.04.14 16:25
|buy
|1075
|0.10
|1.1897
|1.1865
|1.1935
|2150
|2004.04.14 17:05
|t/p
|1075
|0.10
|1.1935
|1.1865
|1.1935
|38.00
|26490.00
|2151
|2004.04.14 17:17
|buy
|1076
|0.10
|1.1922
|1.1890
|1.1960
|2152
|2004.04.14 20:01
|t/p
|1076
|0.10
|1.1960
|1.1890
|1.1960
|38.00
|26528.00
|2153
|2004.04.14 20:14
|buy
|1077
|0.10
|1.1942
|1.1910
|1.1980
|2154
|2004.04.15 05:13
|s/l
|1077
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1980
|-32.00
|26496.00
|2155
|2004.04.15 06:04
|buy
|1078
|0.10
|1.1927
|1.1895
|1.1965
|2156
|2004.04.15 07:00
|t/p
|1078
|0.10
|1.1965
|1.1895
|1.1965
|38.00
|26534.00
|2157
|2004.04.15 07:34
|buy
|1079
|0.10
|1.1947
|1.1915
|1.1985
|2158
|2004.04.15 09:00
|t/p
|1079
|0.10
|1.1985
|1.1915
|1.1985
|38.00
|26572.00
|2159
|2004.04.15 12:02
|buy
|1080
|0.10
|1.1904
|1.1872
|1.1942
|2160
|2004.04.15 15:35
|t/p
|1080
|0.10
|1.1942
|1.1872
|1.1942
|38.00
|26610.00
|2161
|2004.04.15 15:54
|buy
|1081
|0.10
|1.1923
|1.1891
|1.1961
|2162
|2004.04.15 18:49
|t/p
|1081
|0.10
|1.1961
|1.1891
|1.1961
|38.00
|26648.00
|2163
|2004.04.15 18:51
|buy
|1082
|0.10
|1.1907
|1.1875
|1.1945
|2164
|2004.04.15 18:59
|t/p
|1082
|0.10
|1.1945
|1.1875
|1.1945
|38.00
|26686.00
|2165
|2004.04.15 19:19
|buy
|1083
|0.10
|1.1947
|1.1915
|1.1985
|2166
|2004.04.15 20:31
|t/p
|1083
|0.10
|1.1985
|1.1915
|1.1985
|38.00
|26724.00
|2167
|2004.04.15 20:51
|buy
|1084
|0.10
|1.1972
|1.1940
|1.2010
|2168
|2004.04.16 06:33
|t/p
|1084
|0.10
|1.2010
|1.1940
|1.2010
|38.00
|26762.00
|2169
|2004.04.16 06:35
|buy
|1085
|0.10
|1.1983
|1.1951
|1.2021
|2170
|2004.04.16 09:56
|t/p
|1085
|0.10
|1.2021
|1.1951
|1.2021
|38.00
|26800.00
|2171
|2004.04.16 09:58
|buy
|1086
|0.10
|1.1997
|1.1965
|1.2035
|2172
|2004.04.16 11:03
|s/l
|1086
|0.10
|1.1965
|1.1965
|1.2035
|-32.00
|26768.00
|2173
|2004.04.16 11:05
|sell
|1087
|0.10
|1.1981
|1.2013
|1.1943
|2174
|2004.04.16 13:00
|t/p
|1087
|0.10
|1.1943
|1.2013
|1.1943
|38.00
|26806.00
|2175
|2004.04.16 13:04
|sell
|1088
|0.10
|1.1948
|1.1980
|1.1910
|2176
|2004.04.16 15:06
|s/l
|1088
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.1910
|-32.00
|26774.00
|2177
|2004.04.16 15:24
|buy
|1089
|0.10
|1.1947
|1.1915
|1.1985
|2178
|2004.04.16 15:35
|t/p
|1089
|0.10
|1.1985
|1.1915
|1.1985
|38.00
|26812.00
|2179
|2004.04.16 16:22
|buy
|1090
|0.10
|1.2001
|1.1969
|1.2039
|2180
|2004.04.16 17:19
|t/p
|1090
|0.10
|1.2039
|1.1969
|1.2039
|38.00
|26850.00
|2181
|2004.04.16 17:31
|sell
|1091
|0.10
|1.2034
|1.2066
|1.1996
|2182
|2004.04.16 18:21
|t/p
|1091
|0.10
|1.1996
|1.2066
|1.1996
|38.00
|26888.00
|2183
|2004.04.16 18:30
|sell
|1092
|0.10
|1.2025
|1.2057
|1.1987
|2184
|2004.04.19 08:32
|s/l
|1092
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.1987
|-32.00
|26856.00
|2185
|2004.04.19 08:41
|buy
|1093
|0.10
|1.2032
|1.2000
|1.2070
|2186
|2004.04.19 09:30
|t/p
|1093
|0.10
|1.2070
|1.2000
|1.2070
|38.00
|26894.00
|2187
|2004.04.19 09:58
|buy
|1094
|0.10
|1.2056
|1.2024
|1.2094
|2188
|2004.04.19 16:00
|s/l
|1094
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.2094
|-32.00
|26862.00
|2189
|2004.04.19 16:01
|sell
|1095
|0.10
|1.2036
|1.2068
|1.1998
|2190
|2004.04.20 00:21
|t/p
|1095
|0.10
|1.1998
|1.2068
|1.1998
|38.00
|26900.00
|2191
|2004.04.20 00:45
|sell
|1096
|0.10
|1.2011
|1.2043
|1.1973
|2192
|2004.04.20 03:16
|t/p
|1096
|0.10
|1.1973
|1.2043
|1.1973
|38.00
|26938.00
|2193
|2004.04.20 03:20
|sell
|1097
|0.10
|1.2001
|1.2033
|1.1963
|2194
|2004.04.20 04:15
|t/p
|1097
|0.10
|1.1963
|1.2033
|1.1963
|38.00
|26976.00
|2195
|2004.04.20 04:19
|sell
|1098
|0.10
|1.1974
|1.2006
|1.1936
|2196
|2004.04.20 07:12
|t/p
|1098
|0.10
|1.1936
|1.2006
|1.1936
|38.00
|27014.00
|2197
|2004.04.20 07:15
|sell
|1099
|0.10
|1.1971
|1.2003
|1.1933
|2198
|2004.04.20 08:08
|t/p
|1099
|0.10
|1.1933
|1.2003
|1.1933
|38.00
|27052.00
|2199
|2004.04.20 08:13
|sell
|1100
|0.10
|1.1940
|1.1972
|1.1902
|2200
|2004.04.20 13:05
|t/p
|1100
|0.10
|1.1902
|1.1972
|1.1902
|38.00
|27090.00
|2201
|2004.04.20 13:07
|sell
|1101
|0.10
|1.1918
|1.1950
|1.1880
|2202
|2004.04.20 15:57
|t/p
|1101
|0.10
|1.1880
|1.1950
|1.1880
|38.00
|27128.00
|2203
|2004.04.20 15:58
|sell
|1102
|0.10
|1.1901
|1.1933
|1.1863
|2204
|2004.04.20 19:15
|s/l
|1102
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.1863
|-32.00
|27096.00
|2205
|2004.04.20 19:41
|buy
|1103
|0.10
|1.1915
|1.1883
|1.1953
|2206
|2004.04.20 21:38
|s/l
|1103
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1953
|-32.00
|27064.00
|2207
|2004.04.20 22:35
|buy
|1104
|0.10
|1.1860
|1.1828
|1.1898
|2208
|2004.04.21 00:46
|s/l
|1104
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.1898
|-32.00
|27032.00
|2209
|2004.04.21 04:59
|sell
|1105
|0.10
|1.1833
|1.1865
|1.1795
|2210
|2004.04.21 15:00
|s/l
|1105
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1795
|-32.00
|27000.00
|2211
|2004.04.21 15:56
|buy
|1106
|0.10
|1.1832
|1.1800
|1.1870
|2212
|2004.04.21 16:00
|t/p
|1106
|0.10
|1.1870
|1.1800
|1.1870
|38.00
|27038.00
|2213
|2004.04.21 16:40
|buy
|1107
|0.10
|1.1841
|1.1809
|1.1879
|2214
|2004.04.21 17:05
|t/p
|1107
|0.10
|1.1879
|1.1809
|1.1879
|38.00
|27076.00
|2215
|2004.04.21 17:06
|buy
|1108
|0.10
|1.1872
|1.1840
|1.1910
|2216
|2004.04.21 17:37
|s/l
|1108
|0.10
|1.1840
|1.1840
|1.1910
|-32.00
|27044.00
|2217
|2004.04.21 18:13
|buy
|1109
|0.10
|1.1853
|1.1821
|1.1891
|2218
|2004.04.22 00:07
|s/l
|1109
|0.10
|1.1821
|1.1821
|1.1891
|-32.00
|27012.00
|2219
|2004.04.22 01:15
|buy
|1110
|0.10
|1.1800
|1.1768
|1.1838
|2220
|2004.04.22 02:00
|t/p
|1110
|0.10
|1.1838
|1.1768
|1.1838
|38.00
|27050.00
|2221
|2004.04.22 02:58
|buy
|1111
|0.10
|1.1795
|1.1763
|1.1833
|2222
|2004.04.22 02:59
|t/p
|1111
|0.10
|1.1833
|1.1763
|1.1833
|38.00
|27088.00
|2223
|2004.04.22 03:58
|sell
|1112
|0.10
|1.1835
|1.1867
|1.1797
|2224
|2004.04.22 08:50
|t/p
|1112
|0.10
|1.1797
|1.1867
|1.1797
|38.00
|27126.00
|2225
|2004.04.22 09:14
|buy
|1113
|0.10
|1.1806
|1.1774
|1.1844
|2226
|2004.04.22 11:00
|t/p
|1113
|0.10
|1.1844
|1.1774
|1.1844
|38.00
|27164.00
|2227
|2004.04.22 11:46
|buy
|1114
|0.10
|1.1826
|1.1794
|1.1864
|2228
|2004.04.22 12:08
|t/p
|1114
|0.10
|1.1864
|1.1794
|1.1864
|38.00
|27202.00
|2229
|2004.04.22 12:10
|buy
|1115
|0.10
|1.1831
|1.1799
|1.1869
|2230
|2004.04.22 13:06
|t/p
|1115
|0.10
|1.1869
|1.1799
|1.1869
|38.00
|27240.00
|2231
|2004.04.22 13:09
|buy
|1116
|0.10
|1.1866
|1.1834
|1.1904
|2232
|2004.04.22 15:04
|t/p
|1116
|0.10
|1.1904
|1.1834
|1.1904
|38.00
|27278.00
|2233
|2004.04.22 15:06
|buy
|1117
|0.10
|1.1878
|1.1846
|1.1916
|2234
|2004.04.22 18:07
|s/l
|1117
|0.10
|1.1846
|1.1846
|1.1916
|-32.00
|27246.00
|2235
|2004.04.22 18:58
|sell
|1118
|0.10
|1.1861
|1.1893
|1.1823
|2236
|2004.04.22 20:53
|s/l
|1118
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.1823
|-32.00
|27214.00
|2237
|2004.04.22 22:50
|sell
|1119
|0.10
|1.1915
|1.1947
|1.1877
|2238
|2004.04.23 01:55
|s/l
|1119
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.1877
|-32.00
|27182.00
|2239
|2004.04.23 02:42
|sell
|1120
|0.10
|1.1925
|1.1957
|1.1887
|2240
|2004.04.23 04:24
|t/p
|1120
|0.10
|1.1887
|1.1957
|1.1887
|38.00
|27220.00
|2241
|2004.04.23 05:28
|sell
|1121
|0.10
|1.1904
|1.1936
|1.1866
|2242
|2004.04.23 14:11
|t/p
|1121
|0.10
|1.1866
|1.1936
|1.1866
|38.00
|27258.00
|2243
|2004.04.23 14:16
|sell
|1122
|0.10
|1.1889
|1.1921
|1.1851
|2244
|2004.04.23 14:22
|t/p
|1122
|0.10
|1.1851
|1.1921
|1.1851
|38.00
|27296.00
|2245
|2004.04.23 14:26
|sell
|1123
|0.10
|1.1889
|1.1921
|1.1851
|2246
|2004.04.23 14:59
|t/p
|1123
|0.10
|1.1851
|1.1921
|1.1851
|38.00
|27334.00
|2247
|2004.04.23 15:16
|sell
|1124
|0.10
|1.1837
|1.1869
|1.1799
|2248
|2004.04.23 17:09
|t/p
|1124
|0.10
|1.1799
|1.1869
|1.1799
|38.00
|27372.00
|2249
|2004.04.23 17:24
|sell
|1125
|0.10
|1.1829
|1.1861
|1.1791
|2250
|2004.04.26 01:02
|t/p
|1125
|0.10
|1.1791
|1.1861
|1.1791
|38.00
|27410.00
|2251
|2004.04.26 01:26
|sell
|1126
|0.10
|1.1800
|1.1832
|1.1762
|2252
|2004.04.26 02:03
|t/p
|1126
|0.10
|1.1762
|1.1832
|1.1762
|38.00
|27448.00
|2253
|2004.04.26 02:06
|sell
|1127
|0.10
|1.1796
|1.1828
|1.1758
|2254
|2004.04.26 10:10
|s/l
|1127
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.1758
|-32.00
|27416.00
|2255
|2004.04.26 10:44
|buy
|1128
|0.10
|1.1815
|1.1783
|1.1853
|2256
|2004.04.26 13:20
|t/p
|1128
|0.10
|1.1853
|1.1783
|1.1853
|38.00
|27454.00
|2257
|2004.04.26 13:40
|buy
|1129
|0.10
|1.1839
|1.1807
|1.1877
|2258
|2004.04.26 14:19
|t/p
|1129
|0.10
|1.1877
|1.1807
|1.1877
|38.00
|27492.00
|2259
|2004.04.26 15:58
|sell
|1130
|0.10
|1.1874
|1.1906
|1.1836
|2260
|2004.04.27 06:19
|t/p
|1130
|0.10
|1.1836
|1.1906
|1.1836
|38.00
|27530.00
|2261
|2004.04.27 08:11
|buy
|1131
|0.10
|1.1846
|1.1814
|1.1884
|2262
|2004.04.27 08:59
|t/p
|1131
|0.10
|1.1884
|1.1814
|1.1884
|38.00
|27568.00
|2263
|2004.04.27 09:10
|buy
|1132
|0.10
|1.1887
|1.1855
|1.1925
|2264
|2004.04.27 16:11
|s/l
|1132
|0.10
|1.1855
|1.1855
|1.1925
|-32.00
|27536.00
|2265
|2004.04.27 16:55
|sell
|1133
|0.10
|1.1901
|1.1933
|1.1863
|2266
|2004.04.27 17:54
|s/l
|1133
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.1863
|-32.00
|27504.00
|2267
|2004.04.27 18:22
|sell
|1134
|0.10
|1.1930
|1.1962
|1.1892
|2268
|2004.04.28 08:00
|t/p
|1134
|0.10
|1.1892
|1.1962
|1.1892
|38.00
|27542.00
|2269
|2004.04.28 08:44
|sell
|1135
|0.10
|1.1900
|1.1932
|1.1862
|2270
|2004.04.28 11:36
|s/l
|1135
|0.10
|1.1932
|1.1932
|1.1862
|-32.00
|27510.00
|2271
|2004.04.28 11:58
|buy
|1136
|0.10
|1.1915
|1.1883
|1.1953
|2272
|2004.04.28 14:16
|s/l
|1136
|0.10
|1.1883
|1.1883
|1.1953
|-32.00
|27478.00
|2273
|2004.04.28 14:22
|sell
|1137
|0.10
|1.1905
|1.1937
|1.1867
|2274
|2004.04.28 16:14
|t/p
|1137
|0.10
|1.1867
|1.1937
|1.1867
|38.00
|27516.00
|2275
|2004.04.28 16:19
|sell
|1138
|0.10
|1.1874
|1.1906
|1.1836
|2276
|2004.04.28 17:12
|t/p
|1138
|0.10
|1.1836
|1.1906
|1.1836
|38.00
|27554.00
|2277
|2004.04.28 17:17
|sell
|1139
|0.10
|1.1845
|1.1877
|1.1807
|2278
|2004.04.29 08:44
|t/p
|1139
|0.10
|1.1807
|1.1877
|1.1807
|38.00
|27592.00
|2279
|2004.04.29 09:37
|buy
|1140
|0.10
|1.1816
|1.1784
|1.1854
|2280
|2004.04.29 14:02
|t/p
|1140
|0.10
|1.1854
|1.1784
|1.1854
|38.00
|27630.00
|2281
|2004.04.29 14:31
|buy
|1141
|0.10
|1.1819
|1.1787
|1.1857
|2282
|2004.04.29 14:58
|t/p
|1141
|0.10
|1.1857
|1.1787
|1.1857
|38.00
|27668.00
|2283
|2004.04.29 15:32
|buy
|1142
|0.10
|1.1880
|1.1848
|1.1918
|2284
|2004.04.29 15:58
|t/p
|1142
|0.10
|1.1918
|1.1848
|1.1918
|38.00
|27706.00
|2285
|2004.04.29 16:38
|buy
|1143
|0.10
|1.1931
|1.1899
|1.1969
|2286
|2004.04.29 20:57
|t/p
|1143
|0.10
|1.1969
|1.1899
|1.1969
|38.00
|27744.00
|2287
|2004.04.29 22:51
|sell
|1144
|0.10
|1.1983
|1.2015
|1.1945
|2288
|2004.04.30 02:21
|t/p
|1144
|0.10
|1.1945
|1.2015
|1.1945
|38.00
|27782.00
|2289
|2004.04.30 02:48
|sell
|1145
|0.10
|1.1957
|1.1989
|1.1919
|2290
|2004.04.30 09:33
|t/p
|1145
|0.10
|1.1919
|1.1989
|1.1919
|38.00
|27820.00
|2291
|2004.04.30 09:37
|sell
|1146
|0.10
|1.1954
|1.1986
|1.1916
|2292
|2004.04.30 15:29
|s/l
|1146
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.1916
|-32.00
|27788.00
|2293
|2004.04.30 16:07
|sell
|1147
|0.10
|1.1999
|1.2031
|1.1961
|2294
|2004.04.30 16:19
|t/p
|1147
|0.10
|1.1961
|1.2031
|1.1961
|38.00
|27826.00
|2295
|2004.04.30 16:27
|sell
|1148
|0.10
|1.2002
|1.2034
|1.1964
|2296
|2004.05.03 03:17
|t/p
|1148
|0.10
|1.1964
|1.2034
|1.1964
|38.00
|27864.00
|2297
|2004.05.03 03:19
|sell
|1149
|0.10
|1.1977
|1.2009
|1.1939
|2298
|2004.05.03 15:00
|t/p
|1149
|0.10
|1.1939
|1.2009
|1.1939
|38.00
|27902.00
|2299
|2004.05.03 15:02
|sell
|1150
|0.10
|1.1954
|1.1986
|1.1916
|2300
|2004.05.04 10:10
|s/l
|1150
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.1916
|-32.00
|27870.00
|2301
|2004.05.04 10:35
|buy
|1151
|0.10
|1.1967
|1.1935
|1.2005
|2302
|2004.05.04 10:58
|t/p
|1151
|0.10
|1.2005
|1.1935
|1.2005
|38.00
|27908.00
|2303
|2004.05.04 11:29
|buy
|1152
|0.10
|1.2033
|1.2001
|1.2071
|2304
|2004.05.04 12:57
|t/p
|1152
|0.10
|1.2071
|1.2001
|1.2071
|38.00
|27946.00
|2305
|2004.05.04 12:59
|buy
|1153
|0.10
|1.2058
|1.2026
|1.2096
|2306
|2004.05.04 14:55
|t/p
|1153
|0.10
|1.2096
|1.2026
|1.2096
|38.00
|27984.00
|2307
|2004.05.04 15:53
|sell
|1154
|0.10
|1.2096
|1.2128
|1.2058
|2308
|2004.05.04 20:23
|t/p
|1154
|0.10
|1.2058
|1.2128
|1.2058
|38.00
|28022.00
|2309
|2004.05.04 20:48
|sell
|1155
|0.10
|1.2094
|1.2126
|1.2056
|2310
|2004.05.05 02:41
|s/l
|1155
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2056
|-32.00
|27990.00
|2311
|2004.05.05 03:43
|sell
|1156
|0.10
|1.2140
|1.2172
|1.2102
|2312
|2004.05.05 11:33
|s/l
|1156
|0.10
|1.2172
|1.2172
|1.2102
|-32.00
|27958.00
|2313
|2004.05.05 12:26
|sell
|1157
|0.10
|1.2164
|1.2196
|1.2126
|2314
|2004.05.05 14:02
|t/p
|1157
|0.10
|1.2126
|1.2196
|1.2126
|38.00
|27996.00
|2315
|2004.05.05 14:23
|sell
|1158
|0.10
|1.2134
|1.2166
|1.2096
|2316
|2004.05.05 15:30
|s/l
|1158
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2096
|-32.00
|27964.00
|2317
|2004.05.05 16:20
|sell
|1159
|0.10
|1.2150
|1.2182
|1.2112
|2318
|2004.05.05 18:52
|s/l
|1159
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.2112
|-32.00
|27932.00
|2319
|2004.05.05 19:38
|sell
|1160
|0.10
|1.2170
|1.2202
|1.2132
|2320
|2004.05.06 11:00
|t/p
|1160
|0.10
|1.2132
|1.2202
|1.2132
|38.00
|27970.00
|2321
|2004.05.06 11:03
|sell
|1161
|0.10
|1.2151
|1.2183
|1.2113
|2322
|2004.05.06 13:06
|t/p
|1161
|0.10
|1.2113
|1.2183
|1.2113
|38.00
|28008.00
|2323
|2004.05.06 13:34
|sell
|1162
|0.10
|1.2146
|1.2178
|1.2108
|2324
|2004.05.06 14:02
|t/p
|1162
|0.10
|1.2108
|1.2178
|1.2108
|38.00
|28046.00
|2325
|2004.05.06 14:10
|sell
|1163
|0.10
|1.2125
|1.2157
|1.2087
|2326
|2004.05.06 15:02
|t/p
|1163
|0.10
|1.2087
|1.2157
|1.2087
|38.00
|28084.00
|2327
|2004.05.06 15:09
|sell
|1164
|0.10
|1.2117
|1.2149
|1.2079
|2328
|2004.05.06 16:00
|t/p
|1164
|0.10
|1.2079
|1.2149
|1.2079
|38.00
|28122.00
|2329
|2004.05.06 16:06
|sell
|1165
|0.10
|1.2081
|1.2113
|1.2043
|2330
|2004.05.07 04:43
|t/p
|1165
|0.10
|1.2043
|1.2113
|1.2043
|38.00
|28160.00
|2331
|2004.05.07 07:39
|buy
|1166
|0.10
|1.2051
|1.2019
|1.2089
|2332
|2004.05.07 14:02
|t/p
|1166
|0.10
|1.2089
|1.2019
|1.2089
|38.00
|28198.00
|2333
|2004.05.07 14:02
|sell
|1167
|0.10
|1.2092
|1.2124
|1.2054
|2334
|2004.05.07 14:03
|t/p
|1167
|0.10
|1.2054
|1.2124
|1.2054
|38.00
|28236.00
|2335
|2004.05.07 14:25
|buy
|1168
|0.10
|1.2068
|1.2036
|1.2106
|2336
|2004.05.07 14:30
|s/l
|1168
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2106
|-32.00
|28204.00
|2337
|2004.05.07 15:24
|buy
|1169
|0.10
|1.1976
|1.1944
|1.2014
|2338
|2004.05.07 15:50
|s/l
|1169
|0.10
|1.1944
|1.1944
|1.2014
|-32.00
|28172.00
|2339
|2004.05.07 16:26
|buy
|1170
|0.10
|1.1946
|1.1914
|1.1984
|2340
|2004.05.07 16:57
|s/l
|1170
|0.10
|1.1914
|1.1914
|1.1984
|-32.00
|28140.00
|2341
|2004.05.07 18:25
|buy
|1171
|0.10
|1.1887
|1.1855
|1.1925
|2342
|2004.05.10 03:49
|s/l
|1171
|0.10
|1.1855
|1.1855
|1.1925
|-32.00
|28108.00
|2343
|2004.05.10 03:58
|sell
|1172
|0.10
|1.1868
|1.1900
|1.1830
|2344
|2004.05.10 09:28
|t/p
|1172
|0.10
|1.1830
|1.1900
|1.1830
|38.00
|28146.00
|2345
|2004.05.10 09:28
|buy
|1173
|0.10
|1.1830
|1.1798
|1.1868
|2346
|2004.05.10 16:00
|t/p
|1173
|0.10
|1.1868
|1.1798
|1.1868
|38.00
|28184.00
|2347
|2004.05.10 16:49
|buy
|1174
|0.10
|1.1826
|1.1794
|1.1864
|2348
|2004.05.10 17:00
|t/p
|1174
|0.10
|1.1864
|1.1794
|1.1864
|38.00
|28222.00
|2349
|2004.05.10 17:30
|buy
|1175
|0.10
|1.1853
|1.1821
|1.1891
|2350
|2004.05.11 09:07
|t/p
|1175
|0.10
|1.1891
|1.1821
|1.1891
|38.00
|28260.00
|2351
|2004.05.11 09:10
|buy
|1176
|0.10
|1.1873
|1.1841
|1.1911
|2352
|2004.05.11 10:18
|s/l
|1176
|0.10
|1.1841
|1.1841
|1.1911
|-32.00
|28228.00
|2353
|2004.05.11 11:10
|buy
|1177
|0.10
|1.1832
|1.1800
|1.1870
|2354
|2004.05.11 13:07
|s/l
|1177
|0.10
|1.1800
|1.1800
|1.1870
|-32.00
|28196.00
|2355
|2004.05.11 14:07
|buy
|1178
|0.10
|1.1797
|1.1765
|1.1835
|2356
|2004.05.11 15:00
|t/p
|1178
|0.10
|1.1835
|1.1765
|1.1835
|38.00
|28234.00
|2357
|2004.05.11 15:05
|buy
|1179
|0.10
|1.1826
|1.1794
|1.1864
|2358
|2004.05.11 19:00
|t/p
|1179
|0.10
|1.1864
|1.1794
|1.1864
|38.00
|28272.00
|2359
|2004.05.12 00:46
|buy
|1180
|0.10
|1.1865
|1.1833
|1.1903
|2360
|2004.05.12 03:43
|s/l
|1180
|0.10
|1.1833
|1.1833
|1.1903
|-32.00
|28240.00
|2361
|2004.05.12 03:49
|sell
|1181
|0.10
|1.1848
|1.1880
|1.1810
|2362
|2004.05.12 06:54
|s/l
|1181
|0.10
|1.1880
|1.1880
|1.1810
|-32.00
|28208.00
|2363
|2004.05.12 07:44
|sell
|1182
|0.10
|1.1880
|1.1912
|1.1842
|2364
|2004.05.12 14:06
|s/l
|1182
|0.10
|1.1912
|1.1912
|1.1842
|-32.00
|28176.00
|2365
|2004.05.12 14:27
|buy
|1183
|0.10
|1.1861
|1.1829
|1.1899
|2366
|2004.05.12 14:35
|t/p
|1183
|0.10
|1.1899
|1.1829
|1.1899
|38.00
|28214.00
|2367
|2004.05.12 15:25
|buy
|1184
|0.10
|1.1925
|1.1893
|1.1963
|2368
|2004.05.12 16:25
|s/l
|1184
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.1963
|-32.00
|28182.00
|2369
|2004.05.12 16:34
|sell
|1185
|0.10
|1.1937
|1.1969
|1.1899
|2370
|2004.05.12 17:06
|t/p
|1185
|0.10
|1.1899
|1.1969
|1.1899
|38.00
|28220.00
|2371
|2004.05.12 17:31
|sell
|1186
|0.10
|1.1901
|1.1933
|1.1863
|2372
|2004.05.13 03:45
|s/l
|1186
|0.10
|1.1933
|1.1933
|1.1863
|-32.00
|28188.00
|2373
|2004.05.13 04:19
|sell
|1187
|0.10
|1.1925
|1.1957
|1.1887
|2374
|2004.05.13 07:06
|t/p
|1187
|0.10
|1.1887
|1.1957
|1.1887
|38.00
|28226.00
|2375
|2004.05.13 07:41
|sell
|1188
|0.10
|1.1911
|1.1943
|1.1873
|2376
|2004.05.13 08:01
|t/p
|1188
|0.10
|1.1873
|1.1943
|1.1873
|38.00
|28264.00
|2377
|2004.05.13 08:36
|sell
|1189
|0.10
|1.1882
|1.1914
|1.1844
|2378
|2004.05.13 09:05
|t/p
|1189
|0.10
|1.1844
|1.1914
|1.1844
|38.00
|28302.00
|2379
|2004.05.13 09:38
|sell
|1190
|0.10
|1.1869
|1.1901
|1.1831
|2380
|2004.05.13 11:02
|t/p
|1190
|0.10
|1.1831
|1.1901
|1.1831
|38.00
|28340.00
|2381
|2004.05.13 11:17
|sell
|1191
|0.10
|1.1876
|1.1908
|1.1838
|2382
|2004.05.13 11:58
|t/p
|1191
|0.10
|1.1838
|1.1908
|1.1838
|38.00
|28378.00
|2383
|2004.05.13 13:32
|sell
|1192
|0.10
|1.1837
|1.1869
|1.1799
|2384
|2004.05.13 17:00
|t/p
|1192
|0.10
|1.1799
|1.1869
|1.1799
|38.00
|28416.00
|2385
|2004.05.13 17:26
|sell
|1193
|0.10
|1.1840
|1.1872
|1.1802
|2386
|2004.05.13 17:52
|t/p
|1193
|0.10
|1.1802
|1.1872
|1.1802
|38.00
|28454.00
|2387
|2004.05.13 18:50
|buy
|1194
|0.10
|1.1793
|1.1761
|1.1831
|2388
|2004.05.14 07:10
|t/p
|1194
|0.10
|1.1831
|1.1761
|1.1831
|38.00
|28492.00
|2389
|2004.05.14 07:43
|buy
|1195
|0.10
|1.1813
|1.1781
|1.1851
|2390
|2004.05.14 08:40
|s/l
|1195
|0.10
|1.1781
|1.1781
|1.1851
|-32.00
|28460.00
|2391
|2004.05.14 09:33
|buy
|1196
|0.10
|1.1786
|1.1754
|1.1824
|2392
|2004.05.14 14:00
|t/p
|1196
|0.10
|1.1824
|1.1754
|1.1824
|38.00
|28498.00
|2393
|2004.05.14 14:02
|buy
|1197
|0.10
|1.1807
|1.1775
|1.1845
|2394
|2004.05.14 14:59
|t/p
|1197
|0.10
|1.1845
|1.1775
|1.1845
|38.00
|28536.00
|2395
|2004.05.14 15:24
|buy
|1198
|0.10
|1.1840
|1.1808
|1.1878
|2396
|2004.05.14 15:50
|s/l
|1198
|0.10
|1.1808
|1.1808
|1.1878
|-32.00
|28504.00
|2397
|2004.05.14 15:50
|buy
|1199
|0.10
|1.1809
|1.1777
|1.1847
|2398
|2004.05.14 15:58
|t/p
|1199
|0.10
|1.1847
|1.1777
|1.1847
|38.00
|28542.00
|2399
|2004.05.14 15:58
|sell
|1200
|0.10
|1.1878
|1.1910
|1.1840
|2400
|2004.05.14 15:58
|t/p
|1200
|0.10
|1.1840
|1.1910
|1.1840
|38.00
|28580.00
|2401
|2004.05.14 15:59
|sell
|1201
|0.10
|1.1893
|1.1925
|1.1855
|2402
|2004.05.14 16:30
|t/p
|1201
|0.10
|1.1855
|1.1925
|1.1855
|38.00
|28618.00
|2403
|2004.05.14 17:16
|buy
|1202
|0.10
|1.1853
|1.1821
|1.1891
|2404
|2004.05.14 19:09
|t/p
|1202
|0.10
|1.1891
|1.1821
|1.1891
|38.00
|28656.00
|2405
|2004.05.17 02:25
|buy
|1203
|0.10
|1.1882
|1.1850
|1.1920
|2406
|2004.05.17 03:02
|t/p
|1203
|0.10
|1.1920
|1.1850
|1.1920
|38.00
|28694.00
|2407
|2004.05.17 03:15
|buy
|1204
|0.10
|1.1915
|1.1883
|1.1953
|2408
|2004.05.17 04:01
|t/p
|1204
|0.10
|1.1953
|1.1883
|1.1953
|38.00
|28732.00
|2409
|2004.05.17 07:57
|sell
|1205
|0.10
|1.1968
|1.2000
|1.1930
|2410
|2004.05.17 09:53
|s/l
|1205
|0.10
|1.2000
|1.2000
|1.1930
|-32.00
|28700.00
|2411
|2004.05.17 10:50
|sell
|1206
|0.10
|1.2052
|1.2084
|1.2014
|2412
|2004.05.17 13:01
|t/p
|1206
|0.10
|1.2014
|1.2084
|1.2014
|38.00
|28738.00
|2413
|2004.05.17 13:38
|sell
|1207
|0.10
|1.2019
|1.2051
|1.1981
|2414
|2004.05.17 15:47
|s/l
|1207
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.1981
|-32.00
|28706.00
|2415
|2004.05.17 16:32
|sell
|1208
|0.10
|1.2042
|1.2074
|1.2004
|2416
|2004.05.17 16:59
|t/p
|1208
|0.10
|1.2004
|1.2074
|1.2004
|38.00
|28744.00
|2417
|2004.05.17 17:32
|sell
|1209
|0.10
|1.2002
|1.2034
|1.1964
|2418
|2004.05.17 18:48
|s/l
|1209
|0.10
|1.2034
|1.2034
|1.1964
|-32.00
|28712.00
|2419
|2004.05.17 19:30
|sell
|1210
|0.10
|1.2029
|1.2061
|1.1991
|2420
|2004.05.18 03:10
|t/p
|1210
|0.10
|1.1991
|1.2061
|1.1991
|38.00
|28750.00
|2421
|2004.05.18 03:27
|sell
|1211
|0.10
|1.2006
|1.2038
|1.1968
|2422
|2004.05.18 14:02
|t/p
|1211
|0.10
|1.1968
|1.2038
|1.1968
|38.00
|28788.00
|2423
|2004.05.18 14:16
|sell
|1212
|0.10
|1.1995
|1.2027
|1.1957
|2424
|2004.05.18 15:00
|t/p
|1212
|0.10
|1.1957
|1.2027
|1.1957
|38.00
|28826.00
|2425
|2004.05.18 15:02
|sell
|1213
|0.10
|1.1969
|1.2001
|1.1931
|2426
|2004.05.18 20:00
|t/p
|1213
|0.10
|1.1931
|1.2001
|1.1931
|38.00
|28864.00
|2427
|2004.05.18 20:15
|sell
|1214
|0.10
|1.1960
|1.1992
|1.1922
|2428
|2004.05.19 07:01
|s/l
|1214
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.1922
|-32.00
|28832.00
|2429
|2004.05.19 07:46
|buy
|1215
|0.10
|1.1976
|1.1944
|1.2014
|2430
|2004.05.19 08:00
|t/p
|1215
|0.10
|1.2014
|1.1944
|1.2014
|38.00
|28870.00
|2431
|2004.05.19 08:46
|buy
|1216
|0.10
|1.1986
|1.1954
|1.2024
|2432
|2004.05.19 09:00
|t/p
|1216
|0.10
|1.2024
|1.1954
|1.2024
|38.00
|28908.00
|2433
|2004.05.19 09:45
|buy
|1217
|0.10
|1.2012
|1.1980
|1.2050
|2434
|2004.05.19 14:31
|s/l
|1217
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.2050
|-32.00
|28876.00
|2435
|2004.05.19 14:31
|buy
|1218
|0.10
|1.1982
|1.1950
|1.2020
|2436
|2004.05.19 15:01
|t/p
|1218
|0.10
|1.2020
|1.1950
|1.2020
|38.00
|28914.00
|2437
|2004.05.19 15:31
|buy
|1219
|0.10
|1.2012
|1.1980
|1.2050
|2438
|2004.05.20 04:27
|s/l
|1219
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.2050
|-32.00
|28882.00
|2439
|2004.05.20 04:45
|sell
|1220
|0.10
|1.1995
|1.2027
|1.1957
|2440
|2004.05.20 06:17
|t/p
|1220
|0.10
|1.1957
|1.2027
|1.1957
|38.00
|28920.00
|2441
|2004.05.20 06:31
|sell
|1221
|0.10
|1.1990
|1.2022
|1.1952
|2442
|2004.05.20 07:15
|t/p
|1221
|0.10
|1.1952
|1.2022
|1.1952
|38.00
|28958.00
|2443
|2004.05.20 07:30
|sell
|1222
|0.10
|1.1970
|1.2002
|1.1932
|2444
|2004.05.20 08:10
|t/p
|1222
|0.10
|1.1932
|1.2002
|1.1932
|38.00
|28996.00
|2445
|2004.05.20 08:29
|sell
|1223
|0.10
|1.1955
|1.1987
|1.1917
|2446
|2004.05.20 09:02
|t/p
|1223
|0.10
|1.1917
|1.1987
|1.1917
|38.00
|29034.00
|2447
|2004.05.20 09:52
|buy
|1224
|0.10
|1.1918
|1.1886
|1.1956
|2448
|2004.05.20 16:30
|t/p
|1224
|0.10
|1.1956
|1.1886
|1.1956
|38.00
|29072.00
|2449
|2004.05.20 16:49
|buy
|1225
|0.10
|1.1932
|1.1900
|1.1970
|2450
|2004.05.20 18:47
|s/l
|1225
|0.10
|1.1900
|1.1900
|1.1970
|-32.00
|29040.00
|2451
|2004.05.20 20:45
|buy
|1226
|0.10
|1.1900
|1.1868
|1.1938
|2452
|2004.05.20 21:23
|t/p
|1226
|0.10
|1.1938
|1.1868
|1.1938
|38.00
|29078.00
|2453
|2004.05.20 21:58
|buy
|1227
|0.10
|1.1919
|1.1887
|1.1957
|2454
|2004.05.20 22:11
|t/p
|1227
|0.10
|1.1957
|1.1887
|1.1957
|38.00
|29116.00
|2455
|2004.05.20 22:43
|buy
|1228
|0.10
|1.1936
|1.1904
|1.1974
|2456
|2004.05.21 01:18
|t/p
|1228
|0.10
|1.1974
|1.1904
|1.1974
|38.00
|29154.00
|2457
|2004.05.21 01:39
|buy
|1229
|0.10
|1.1956
|1.1924
|1.1994
|2458
|2004.05.21 06:03
|t/p
|1229
|0.10
|1.1994
|1.1924
|1.1994
|38.00
|29192.00
|2459
|2004.05.21 07:30
|buy
|1230
|0.10
|1.1986
|1.1954
|1.2024
|2460
|2004.05.21 09:08
|t/p
|1230
|0.10
|1.2024
|1.1954
|1.2024
|38.00
|29230.00
|2461
|2004.05.21 09:22
|buy
|1231
|0.10
|1.2010
|1.1978
|1.2048
|2462
|2004.05.21 11:05
|t/p
|1231
|0.10
|1.2048
|1.1978
|1.2048
|38.00
|29268.00
|2463
|2004.05.21 12:21
|buy
|1232
|0.10
|1.2035
|1.2003
|1.2073
|2464
|2004.05.21 15:57
|t/p
|1232
|0.10
|1.2073
|1.2003
|1.2073
|38.00
|29306.00
|2465
|2004.05.21 15:57
|sell
|1233
|0.10
|1.2074
|1.2106
|1.2036
|2466
|2004.05.21 15:59
|t/p
|1233
|0.10
|1.2036
|1.2106
|1.2036
|38.00
|29344.00
|2467
|2004.05.21 16:54
|sell
|1234
|0.10
|1.2032
|1.2064
|1.1994
|2468
|2004.05.21 18:31
|t/p
|1234
|0.10
|1.1994
|1.2064
|1.1994
|38.00
|29382.00
|2469
|2004.05.21 18:55
|sell
|1235
|0.10
|1.2012
|1.2044
|1.1974
|2470
|2004.05.24 02:25
|t/p
|1235
|0.10
|1.1974
|1.2044
|1.1974
|38.00
|29420.00
|2471
|2004.05.24 02:45
|sell
|1236
|0.10
|1.1992
|1.2024
|1.1954
|2472
|2004.05.24 03:24
|t/p
|1236
|0.10
|1.1954
|1.2024
|1.1954
|38.00
|29458.00
|2473
|2004.05.24 03:48
|sell
|1237
|0.10
|1.1979
|1.2011
|1.1941
|2474
|2004.05.24 05:22
|t/p
|1237
|0.10
|1.1941
|1.2011
|1.1941
|38.00
|29496.00
|2475
|2004.05.24 05:39
|sell
|1238
|0.10
|1.1968
|1.2000
|1.1930
|2476
|2004.05.24 18:20
|s/l
|1238
|0.10
|1.2000
|1.2000
|1.1930
|-32.00
|29464.00
|2477
|2004.05.24 20:17
|sell
|1239
|0.10
|1.2019
|1.2051
|1.1981
|2478
|2004.05.25 08:07
|s/l
|1239
|0.10
|1.2051
|1.2051
|1.1981
|-32.00
|29432.00
|2479
|2004.05.25 08:29
|buy
|1240
|0.10
|1.2037
|1.2005
|1.2075
|2480
|2004.05.25 10:06
|t/p
|1240
|0.10
|1.2075
|1.2005
|1.2075
|38.00
|29470.00
|2481
|2004.05.25 10:28
|buy
|1241
|0.10
|1.2038
|1.2006
|1.2076
|2482
|2004.05.25 10:57
|t/p
|1241
|0.10
|1.2076
|1.2006
|1.2076
|38.00
|29508.00
|2483
|2004.05.25 11:25
|buy
|1242
|0.10
|1.2064
|1.2032
|1.2102
|2484
|2004.05.25 14:05
|t/p
|1242
|0.10
|1.2102
|1.2032
|1.2102
|38.00
|29546.00
|2485
|2004.05.25 14:12
|buy
|1243
|0.10
|1.2068
|1.2036
|1.2106
|2486
|2004.05.25 14:54
|t/p
|1243
|0.10
|1.2106
|1.2036
|1.2106
|38.00
|29584.00
|2487
|2004.05.25 15:20
|buy
|1244
|0.10
|1.2107
|1.2075
|1.2145
|2488
|2004.05.26 11:56
|t/p
|1244
|0.10
|1.2145
|1.2075
|1.2145
|38.00
|29622.00
|2489
|2004.05.26 12:32
|sell
|1245
|0.10
|1.2127
|1.2159
|1.2089
|2490
|2004.05.26 16:00
|t/p
|1245
|0.10
|1.2089
|1.2159
|1.2089
|38.00
|29660.00
|2491
|2004.05.26 16:21
|sell
|1246
|0.10
|1.2107
|1.2139
|1.2069
|2492
|2004.05.27 03:35
|s/l
|1246
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.2069
|-32.00
|29628.00
|2493
|2004.05.27 04:11
|sell
|1247
|0.10
|1.2138
|1.2170
|1.2100
|2494
|2004.05.27 08:08
|s/l
|1247
|0.10
|1.2170
|1.2170
|1.2100
|-32.00
|29596.00
|2495
|2004.05.27 09:06
|sell
|1248
|0.10
|1.2161
|1.2193
|1.2123
|2496
|2004.05.27 14:45
|s/l
|1248
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.2123
|-32.00
|29564.00
|2497
|2004.05.27 14:46
|buy
|1249
|0.10
|1.2161
|1.2129
|1.2199
|2498
|2004.05.27 14:48
|t/p
|1249
|0.10
|1.2199
|1.2129
|1.2199
|38.00
|29602.00
|2499
|2004.05.27 15:21
|sell
|1250
|0.10
|1.2228
|1.2260
|1.2190
|2500
|2004.05.27 15:50
|s/l
|1250
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2190
|-32.00
|29570.00
|2501
|2004.05.27 16:33
|sell
|1251
|0.10
|1.2243
|1.2275
|1.2205
|2502
|2004.05.27 17:55
|s/l
|1251
|0.10
|1.2275
|1.2275
|1.2205
|-32.00
|29538.00
|2503
|2004.05.27 18:21
|sell
|1252
|0.10
|1.2277
|1.2309
|1.2239
|2504
|2004.05.28 13:03
|t/p
|1252
|0.10
|1.2239
|1.2309
|1.2239
|38.00
|29576.00
|2505
|2004.05.28 13:24
|sell
|1253
|0.10
|1.2252
|1.2284
|1.2214
|2506
|2004.05.28 16:00
|t/p
|1253
|0.10
|1.2214
|1.2284
|1.2214
|38.00
|29614.00
|2507
|2004.05.28 16:49
|sell
|1254
|0.10
|1.2252
|1.2284
|1.2214
|2508
|2004.05.28 16:59
|t/p
|1254
|0.10
|1.2214
|1.2284
|1.2214
|38.00
|29652.00
|2509
|2004.05.28 17:11
|sell
|1255
|0.10
|1.2214
|1.2246
|1.2176
|2510
|2004.05.31 00:43
|s/l
|1255
|0.10
|1.2246
|1.2246
|1.2176
|-32.00
|29620.00
|2511
|2004.05.31 00:43
|sell
|1256
|0.10
|1.2244
|1.2276
|1.2206
|2512
|2004.05.31 03:00
|t/p
|1256
|0.10
|1.2206
|1.2276
|1.2206
|38.00
|29658.00
|2513
|2004.05.31 03:08
|sell
|1257
|0.10
|1.2213
|1.2245
|1.2175
|2514
|2004.06.01 02:18
|t/p
|1257
|0.10
|1.2175
|1.2245
|1.2175
|38.00
|29696.00
|2515
|2004.06.01 02:18
|buy
|1258
|0.10
|1.2173
|1.2141
|1.2211
|2516
|2004.06.01 07:03
|t/p
|1258
|0.10
|1.2211
|1.2141
|1.2211
|38.00
|29734.00
|2517
|2004.06.01 07:52
|buy
|1259
|0.10
|1.2204
|1.2172
|1.2242
|2518
|2004.06.01 08:02
|t/p
|1259
|0.10
|1.2242
|1.2172
|1.2242
|38.00
|29772.00
|2519
|2004.06.01 09:09
|buy
|1260
|0.10
|1.2242
|1.2210
|1.2280
|2520
|2004.06.01 16:03
|s/l
|1260
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2280
|-32.00
|29740.00
|2521
|2004.06.01 16:03
|buy
|1261
|0.10
|1.2209
|1.2177
|1.2247
|2522
|2004.06.01 19:50
|t/p
|1261
|0.10
|1.2247
|1.2177
|1.2247
|38.00
|29778.00
|2523
|2004.06.01 19:50
|sell
|1262
|0.10
|1.2252
|1.2284
|1.2214
|2524
|2004.06.02 08:01
|s/l
|1262
|0.10
|1.2284
|1.2284
|1.2214
|-32.00
|29746.00
|2525
|2004.06.02 09:29
|sell
|1263
|0.10
|1.2286
|1.2318
|1.2248
|2526
|2004.06.02 17:10
|t/p
|1263
|0.10
|1.2248
|1.2318
|1.2248
|38.00
|29784.00
|2527
|2004.06.02 17:14
|sell
|1264
|0.10
|1.2273
|1.2305
|1.2235
|2528
|2004.06.02 18:08
|t/p
|1264
|0.10
|1.2235
|1.2305
|1.2235
|38.00
|29822.00
|2529
|2004.06.02 18:14
|sell
|1265
|0.10
|1.2254
|1.2286
|1.2216
|2530
|2004.06.02 19:07
|t/p
|1265
|0.10
|1.2216
|1.2286
|1.2216
|38.00
|29860.00
|2531
|2004.06.02 19:13
|sell
|1266
|0.10
|1.2223
|1.2255
|1.2185
|2532
|2004.06.03 03:00
|t/p
|1266
|0.10
|1.2185
|1.2255
|1.2185
|38.00
|29898.00
|2533
|2004.06.03 03:34
|sell
|1267
|0.10
|1.2209
|1.2241
|1.2171
|2534
|2004.06.03 06:57
|t/p
|1267
|0.10
|1.2171
|1.2241
|1.2171
|38.00
|29936.00
|2535
|2004.06.03 06:59
|sell
|1268
|0.10
|1.2183
|1.2215
|1.2145
|2536
|2004.06.03 07:29
|s/l
|1268
|0.10
|1.2215
|1.2215
|1.2145
|-32.00
|29904.00
|2537
|2004.06.03 07:58
|buy
|1269
|0.10
|1.2182
|1.2150
|1.2220
|2538
|2004.06.03 08:27
|t/p
|1269
|0.10
|1.2220
|1.2150
|1.2220
|38.00
|29942.00
|2539
|2004.06.03 08:53
|buy
|1270
|0.10
|1.2194
|1.2162
|1.2232
|2540
|2004.06.03 11:24
|t/p
|1270
|0.10
|1.2232
|1.2162
|1.2232
|38.00
|29980.00
|2541
|2004.06.03 11:38
|buy
|1271
|0.10
|1.2208
|1.2176
|1.2246
|2542
|2004.06.03 14:22
|t/p
|1271
|0.10
|1.2246
|1.2176
|1.2246
|38.00
|30018.00
|2543
|2004.06.03 14:35
|buy
|1272
|0.10
|1.2223
|1.2191
|1.2261
|2544
|2004.06.03 18:41
|s/l
|1272
|0.10
|1.2191
|1.2191
|1.2261
|-32.00
|29986.00
|2545
|2004.06.03 19:40
|buy
|1273
|0.10
|1.2198
|1.2166
|1.2236
|2546
|2004.06.04 14:00
|t/p
|1273
|0.10
|1.2236
|1.2166
|1.2236
|38.00
|30024.00
|2547
|2004.06.04 14:03
|buy
|1274
|0.10
|1.2209
|1.2177
|1.2247
|2548
|2004.06.04 14:03
|s/l
|1274
|0.10
|1.2177
|1.2177
|1.2247
|-32.00
|29992.00
|2549
|2004.06.04 14:03
|buy
|1275
|0.10
|1.2179
|1.2147
|1.2217
|2550
|2004.06.04 14:15
|s/l
|1275
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.2217
|-32.00
|29960.00
|2551
|2004.06.04 14:58
|sell
|1276
|0.10
|1.2258
|1.2290
|1.2220
|2552
|2004.06.04 14:59
|t/p
|1276
|0.10
|1.2220
|1.2290
|1.2220
|38.00
|29998.00
|2553
|2004.06.04 14:59
|sell
|1277
|0.10
|1.2258
|1.2290
|1.2220
|2554
|2004.06.04 15:16
|t/p
|1277
|0.10
|1.2220
|1.2290
|1.2220
|38.00
|30036.00
|2555
|2004.06.04 16:12
|buy
|1278
|0.10
|1.2230
|1.2198
|1.2268
|2556
|2004.06.04 16:58
|t/p
|1278
|0.10
|1.2268
|1.2198
|1.2268
|38.00
|30074.00
|2557
|2004.06.04 18:24
|sell
|1279
|0.10
|1.2265
|1.2297
|1.2227
|2558
|2004.06.07 00:00
|s/l
|1279
|0.10
|1.2297
|1.2297
|1.2227
|-32.00
|30042.00
|2559
|2004.06.07 00:25
|sell
|1280
|0.10
|1.2306
|1.2338
|1.2268
|2560
|2004.06.07 01:58
|s/l
|1280
|0.10
|1.2338
|1.2338
|1.2268
|-32.00
|30010.00
|2561
|2004.06.07 02:22
|sell
|1281
|0.10
|1.2331
|1.2363
|1.2293
|2562
|2004.06.08 02:13
|t/p
|1281
|0.10
|1.2293
|1.2363
|1.2293
|38.00
|30048.00
|2563
|2004.06.08 02:19
|sell
|1282
|0.10
|1.2315
|1.2347
|1.2277
|2564
|2004.06.08 08:19
|s/l
|1282
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2277
|-32.00
|30016.00
|2565
|2004.06.08 09:10
|sell
|1283
|0.10
|1.2338
|1.2370
|1.2300
|2566
|2004.06.08 13:00
|t/p
|1283
|0.10
|1.2300
|1.2370
|1.2300
|38.00
|30054.00
|2567
|2004.06.08 13:54
|sell
|1284
|0.10
|1.2324
|1.2356
|1.2286
|2568
|2004.06.08 14:02
|t/p
|1284
|0.10
|1.2286
|1.2356
|1.2286
|38.00
|30092.00
|2569
|2004.06.08 14:03
|sell
|1285
|0.10
|1.2296
|1.2328
|1.2258
|2570
|2004.06.08 16:00
|t/p
|1285
|0.10
|1.2258
|1.2328
|1.2258
|38.00
|30130.00
|2571
|2004.06.08 16:10
|sell
|1286
|0.10
|1.2269
|1.2301
|1.2231
|2572
|2004.06.09 03:49
|t/p
|1286
|0.10
|1.2231
|1.2301
|1.2231
|38.00
|30168.00
|2573
|2004.06.09 04:40
|buy
|1287
|0.10
|1.2236
|1.2204
|1.2274
|2574
|2004.06.09 10:53
|s/l
|1287
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2274
|-32.00
|30136.00
|2575
|2004.06.09 11:38
|buy
|1288
|0.10
|1.2220
|1.2188
|1.2258
|2576
|2004.06.09 12:38
|s/l
|1288
|0.10
|1.2188
|1.2188
|1.2258
|-32.00
|30104.00
|2577
|2004.06.09 13:23
|sell
|1289
|0.10
|1.2189
|1.2221
|1.2151
|2578
|2004.06.09 14:46
|t/p
|1289
|0.10
|1.2151
|1.2221
|1.2151
|38.00
|30142.00
|2579
|2004.06.09 14:46
|buy
|1290
|0.10
|1.2151
|1.2119
|1.2189
|2580
|2004.06.09 16:45
|s/l
|1290
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2189
|-32.00
|30110.00
|2581
|2004.06.09 17:30
|buy
|1291
|0.10
|1.2089
|1.2057
|1.2127
|2582
|2004.06.09 20:41
|s/l
|1291
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.2127
|-32.00
|30078.00
|2583
|2004.06.09 22:26
|buy
|1292
|0.10
|1.2044
|1.2012
|1.2082
|2584
|2004.06.10 15:02
|t/p
|1292
|0.10
|1.2082
|1.2012
|1.2082
|38.00
|30116.00
|2585
|2004.06.10 15:25
|buy
|1293
|0.10
|1.2052
|1.2020
|1.2090
|2586
|2004.06.10 16:00
|t/p
|1293
|0.10
|1.2090
|1.2020
|1.2090
|38.00
|30154.00
|2587
|2004.06.10 16:29
|buy
|1294
|0.10
|1.2057
|1.2025
|1.2095
|2588
|2004.06.10 17:00
|t/p
|1294
|0.10
|1.2095
|1.2025
|1.2095
|38.00
|30192.00
|2589
|2004.06.10 17:32
|buy
|1295
|0.10
|1.2091
|1.2059
|1.2129
|2590
|2004.06.11 03:15
|s/l
|1295
|0.10
|1.2059
|1.2059
|1.2129
|-32.00
|30160.00
|2591
|2004.06.11 05:26
|buy
|1296
|0.10
|1.2046
|1.2014
|1.2084
|2592
|2004.06.11 06:16
|s/l
|1296
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2084
|-32.00
|30128.00
|2593
|2004.06.11 07:05
|buy
|1297
|0.10
|1.2007
|1.1975
|1.2045
|2594
|2004.06.11 09:11
|s/l
|1297
|0.10
|1.1975
|1.1975
|1.2045
|-32.00
|30096.00
|2595
|2004.06.11 10:57
|buy
|1298
|0.10
|1.1987
|1.1955
|1.2025
|2596
|2004.06.11 13:00
|t/p
|1298
|0.10
|1.2025
|1.1955
|1.2025
|38.00
|30134.00
|2597
|2004.06.11 13:58
|buy
|1299
|0.10
|1.1995
|1.1963
|1.2033
|2598
|2004.06.14 00:43
|s/l
|1299
|0.10
|1.1963
|1.1963
|1.2033
|-32.00
|30102.00
|2599
|2004.06.14 00:43
|buy
|1300
|0.10
|1.1965
|1.1933
|1.2003
|2600
|2004.06.14 11:11
|t/p
|1300
|0.10
|1.2003
|1.1933
|1.2003
|38.00
|30140.00
|2601
|2004.06.14 11:27
|buy
|1301
|0.10
|1.1965
|1.1933
|1.2003
|2602
|2004.06.14 11:58
|t/p
|1301
|0.10
|1.2003
|1.1933
|1.2003
|38.00
|30178.00
|2603
|2004.06.14 14:20
|buy
|1302
|0.10
|1.2006
|1.1974
|1.2044
|2604
|2004.06.14 14:58
|t/p
|1302
|0.10
|1.2044
|1.1974
|1.2044
|38.00
|30216.00
|2605
|2004.06.14 15:23
|buy
|1303
|0.10
|1.2055
|1.2023
|1.2093
|2606
|2004.06.15 02:00
|t/p
|1303
|0.10
|1.2093
|1.2023
|1.2093
|38.00
|30254.00
|2607
|2004.06.15 02:03
|buy
|1304
|0.10
|1.2066
|1.2034
|1.2104
|2608
|2004.06.15 03:00
|t/p
|1304
|0.10
|1.2104
|1.2034
|1.2104
|38.00
|30292.00
|2609
|2004.06.15 03:07
|buy
|1305
|0.10
|1.2088
|1.2056
|1.2126
|2610
|2004.06.15 08:19
|s/l
|1305
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2126
|-32.00
|30260.00
|2611
|2004.06.15 08:36
|sell
|1306
|0.10
|1.2070
|1.2102
|1.2032
|2612
|2004.06.15 11:15
|t/p
|1306
|0.10
|1.2032
|1.2102
|1.2032
|38.00
|30298.00
|2613
|2004.06.15 11:34
|sell
|1307
|0.10
|1.2048
|1.2080
|1.2010
|2614
|2004.06.15 14:29
|s/l
|1307
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.2010
|-32.00
|30266.00
|2615
|2004.06.15 15:26
|sell
|1308
|0.10
|1.2114
|1.2146
|1.2076
|2616
|2004.06.15 16:09
|t/p
|1308
|0.10
|1.2076
|1.2146
|1.2076
|38.00
|30304.00
|2617
|2004.06.15 16:22
|sell
|1309
|0.10
|1.2106
|1.2138
|1.2068
|2618
|2004.06.15 17:55
|s/l
|1309
|0.10
|1.2138
|1.2138
|1.2068
|-32.00
|30272.00
|2619
|2004.06.15 18:24
|sell
|1310
|0.10
|1.2147
|1.2179
|1.2109
|2620
|2004.06.16 10:00
|t/p
|1310
|0.10
|1.2109
|1.2179
|1.2109
|38.00
|30310.00
|2621
|2004.06.16 10:42
|sell
|1311
|0.10
|1.2144
|1.2176
|1.2106
|2622
|2004.06.16 10:59
|t/p
|1311
|0.10
|1.2106
|1.2176
|1.2106
|38.00
|30348.00
|2623
|2004.06.16 16:17
|sell
|1312
|0.10
|1.2058
|1.2090
|1.2020
|2624
|2004.06.16 16:38
|t/p
|1312
|0.10
|1.2020
|1.2090
|1.2020
|38.00
|30386.00
|2625
|2004.06.16 17:57
|sell
|1313
|0.10
|1.2010
|1.2042
|1.1972
|2626
|2004.06.17 09:22
|s/l
|1313
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.1972
|-32.00
|30354.00
|2627
|2004.06.17 13:47
|sell
|1314
|0.10
|1.2055
|1.2087
|1.2017
|2628
|2004.06.17 16:03
|t/p
|1314
|0.10
|1.2017
|1.2087
|1.2017
|38.00
|30392.00
|2629
|2004.06.17 16:59
|sell
|1315
|0.10
|1.2028
|1.2060
|1.1990
|2630
|2004.06.17 18:22
|s/l
|1315
|0.10
|1.2060
|1.2060
|1.1990
|-32.00
|30360.00
|2631
|2004.06.17 22:59
|buy
|1316
|0.10
|1.2056
|1.2024
|1.2094
|2632
|2004.06.18 02:40
|s/l
|1316
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.2094
|-32.00
|30328.00
|2633
|2004.06.18 07:59
|sell
|1317
|0.10
|1.1984
|1.2016
|1.1946
|2634
|2004.06.18 10:36
|s/l
|1317
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.1946
|-32.00
|30296.00
|2635
|2004.06.18 14:30
|sell
|1318
|0.10
|1.2055
|1.2087
|1.2017
|2636
|2004.06.18 14:37
|s/l
|1318
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2017
|-32.00
|30264.00
|2637
|2004.06.18 15:38
|sell
|1319
|0.10
|1.2091
|1.2123
|1.2053
|2638
|2004.06.18 16:04
|s/l
|1319
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2053
|-32.00
|30232.00
|2639
|2004.06.18 17:59
|buy
|1320
|0.10
|1.2122
|1.2090
|1.2160
|2640
|2004.06.21 10:16
|s/l
|1320
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2160
|-32.00
|30200.00
|2641
|2004.06.21 10:36
|sell
|1321
|0.10
|1.2103
|1.2135
|1.2065
|2642
|2004.06.23 04:07
|s/l
|1321
|0.10
|1.2135
|1.2135
|1.2065
|-32.00
|30168.00
|2643
|2004.06.23 10:32
|buy
|1322
|0.10
|1.2150
|1.2118
|1.2188
|2644
|2004.06.23 11:07
|s/l
|1322
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2188
|-32.00
|30136.00
|2645
|2004.06.23 13:19
|sell
|1323
|0.10
|1.2083
|1.2115
|1.2045
|2646
|2004.06.24 03:24
|t/p
|1323
|0.10
|1.2045
|1.2115
|1.2045
|38.00
|30174.00
|2647
|2004.06.24 04:46
|buy
|1324
|0.10
|1.2063
|1.2031
|1.2101
|2648
|2004.06.24 09:44
|t/p
|1324
|0.10
|1.2101
|1.2031
|1.2101
|38.00
|30212.00
|2649
|2004.06.24 14:31
|sell
|1325
|0.10
|1.2134
|1.2166
|1.2096
|2650
|2004.06.24 14:36
|s/l
|1325
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2096
|-32.00
|30180.00
|2651
|2004.06.24 16:53
|sell
|1326
|0.10
|1.2184
|1.2216
|1.2146
|2652
|2004.06.25 03:06
|t/p
|1326
|0.10
|1.2146
|1.2216
|1.2146
|38.00
|30218.00
|2653
|2004.06.25 04:38
|sell
|1327
|0.10
|1.2153
|1.2185
|1.2115
|2654
|2004.06.25 09:22
|t/p
|1327
|0.10
|1.2115
|1.2185
|1.2115
|38.00
|30256.00
|2655
|2004.06.25 10:11
|sell
|1328
|0.10
|1.2125
|1.2157
|1.2087
|2656
|2004.06.25 14:30
|s/l
|1328
|0.10
|1.2157
|1.2157
|1.2087
|-32.00
|30224.00
|2657
|2004.06.25 16:14
|buy
|1329
|0.10
|1.2144
|1.2112
|1.2182
|2658
|2004.06.28 14:03
|t/p
|1329
|0.10
|1.2182
|1.2112
|1.2182
|38.00
|30262.00
|2659
|2004.06.28 16:20
|buy
|1330
|0.10
|1.2209
|1.2177
|1.2247
|2660
|2004.06.28 18:29
|s/l
|1330
|0.10
|1.2177
|1.2177
|1.2247
|-32.00
|30230.00
|2661
|2004.06.28 20:29
|sell
|1331
|0.10
|1.2176
|1.2208
|1.2138
|2662
|2004.06.29 09:38
|t/p
|1331
|0.10
|1.2138
|1.2208
|1.2138
|38.00
|30268.00
|2663
|2004.06.29 10:24
|sell
|1332
|0.10
|1.2148
|1.2180
|1.2110
|2664
|2004.06.29 13:57
|s/l
|1332
|0.10
|1.2180
|1.2180
|1.2110
|-32.00
|30236.00
|2665
|2004.06.30 02:57
|sell
|1333
|0.10
|1.2088
|1.2120
|1.2050
|2666
|2004.06.30 10:24
|s/l
|1333
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2050
|-32.00
|30204.00
|2667
|2004.06.30 11:52
|sell
|1334
|0.10
|1.2128
|1.2160
|1.2090
|2668
|2004.06.30 12:42
|s/l
|1334
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2090
|-32.00
|30172.00
|2669
|2004.06.30 14:23
|sell
|1335
|0.10
|1.2164
|1.2196
|1.2126
|2670
|2004.06.30 20:19
|s/l
|1335
|0.10
|1.2196
|1.2196
|1.2126
|-32.00
|30140.00
|2671
|2004.06.30 20:25
|buy
|1336
|0.10
|1.2164
|1.2132
|1.2202
|2672
|2004.06.30 20:58
|t/p
|1336
|0.10
|1.2202
|1.2132
|1.2202
|38.00
|30178.00
|2673
|2004.06.30 21:28
|sell
|1337
|0.10
|1.2194
|1.2226
|1.2156
|2674
|2004.07.01 06:12
|t/p
|1337
|0.10
|1.2156
|1.2226
|1.2156
|38.00
|30216.00
|2675
|2004.07.01 06:41
|sell
|1338
|0.10
|1.2168
|1.2200
|1.2130
|2676
|2004.07.02 14:30
|s/l
|1338
|0.10
|1.2200
|1.2200
|1.2130
|-32.00
|30184.00
|2677
|2004.07.02 16:07
|sell
|1339
|0.10
|1.2308
|1.2340
|1.2270
|2678
|2004.07.06 12:02
|t/p
|1339
|0.10
|1.2270
|1.2340
|1.2270
|38.00
|30222.00
|2679
|2004.07.06 12:36
|sell
|1340
|0.10
|1.2280
|1.2312
|1.2242
|2680
|2004.07.06 13:59
|s/l
|1340
|0.10
|1.2312
|1.2312
|1.2242
|-32.00
|30190.00
|2681
|2004.07.06 14:19
|sell
|1341
|0.10
|1.2318
|1.2350
|1.2280
|2682
|2004.07.06 16:26
|t/p
|1341
|0.10
|1.2280
|1.2350
|1.2280
|38.00
|30228.00
|2683
|2004.07.07 13:50
|buy
|1342
|0.10
|1.2360
|1.2328
|1.2398
|2684
|2004.07.08 16:09
|t/p
|1342
|0.10
|1.2398
|1.2328
|1.2398
|38.00
|30266.00
|2685
|2004.07.09 01:59
|buy
|1343
|0.10
|1.2392
|1.2360
|1.2430
|2686
|2004.07.12 10:07
|t/p
|1343
|0.10
|1.2430
|1.2360
|1.2430
|38.00
|30304.00
|2687
|2004.07.12 17:42
|sell
|1344
|0.10
|1.2411
|1.2443
|1.2373
|2688
|2004.07.13 02:58
|t/p
|1344
|0.10
|1.2373
|1.2443
|1.2373
|38.00
|30342.00
|2689
|2004.07.13 07:27
|buy
|1345
|0.10
|1.2350
|1.2318
|1.2388
|2690
|2004.07.13 14:44
|s/l
|1345
|0.10
|1.2318
|1.2318
|1.2388
|-32.00
|30310.00
|2691
|2004.07.14 00:59
|buy
|1346
|0.10
|1.2332
|1.2300
|1.2370
|2692
|2004.07.14 09:45
|t/p
|1346
|0.10
|1.2370
|1.2300
|1.2370
|38.00
|30348.00
|2693
|2004.07.14 15:22
|sell
|1347
|0.10
|1.2411
|1.2443
|1.2373
|2694
|2004.07.14 17:11
|t/p
|1347
|0.10
|1.2373
|1.2443
|1.2373
|38.00
|30386.00
|2695
|2004.07.15 14:29
|sell
|1348
|0.10
|1.2383
|1.2415
|1.2345
|2696
|2004.07.15 18:01
|t/p
|1348
|0.10
|1.2345
|1.2415
|1.2345
|38.00
|30424.00
|2697
|2004.07.15 20:59
|buy
|1349
|0.10
|1.2341
|1.2309
|1.2379
|2698
|2004.07.16 14:46
|t/p
|1349
|0.10
|1.2379
|1.2309
|1.2379
|38.00
|30462.00
|2699
|2004.07.16 18:41
|sell
|1350
|0.10
|1.2443
|1.2475
|1.2405
|2700
|2004.07.19 14:20
|t/p
|1350
|0.10
|1.2405
|1.2475
|1.2405
|38.00
|30500.00
|2701
|2004.07.19 17:32
|sell
|1351
|0.10
|1.2427
|1.2459
|1.2389
|2702
|2004.07.20 13:05
|t/p
|1351
|0.10
|1.2389
|1.2459
|1.2389
|38.00
|30538.00
|2703
|2004.07.20 18:59
|sell
|1352
|0.10
|1.2379
|1.2411
|1.2341
|2704
|2004.07.20 20:41
|t/p
|1352
|0.10
|1.2341
|1.2411
|1.2341
|38.00
|30576.00
|2705
|2004.07.21 08:59
|sell
|1353
|0.10
|1.2325
|1.2357
|1.2287
|2706
|2004.07.21 12:34
|t/p
|1353
|0.10
|1.2287
|1.2357
|1.2287
|38.00
|30614.00
|2707
|2004.07.21 13:28
|sell
|1354
|0.10
|1.2292
|1.2324
|1.2254
|2708
|2004.07.21 16:30
|t/p
|1354
|0.10
|1.2254
|1.2324
|1.2254
|38.00
|30652.00
|2709
|2004.07.21 17:30
|sell
|1355
|0.10
|1.2227
|1.2259
|1.2189
|2710
|2004.07.21 22:20
|s/l
|1355
|0.10
|1.2259
|1.2259
|1.2189
|-32.00
|30620.00
|2711
|2004.07.22 05:56
|sell
|1356
|0.10
|1.2266
|1.2298
|1.2228
|2712
|2004.07.23 08:16
|t/p
|1356
|0.10
|1.2228
|1.2298
|1.2228
|38.00
|30658.00
|2713
|2004.07.23 14:24
|buy
|1357
|0.10
|1.2181
|1.2149
|1.2219
|2714
|2004.07.23 16:55
|s/l
|1357
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2219
|-32.00
|30626.00
|2715
|2004.07.26 02:31
|sell
|1358
|0.10
|1.2108
|1.2140
|1.2070
|2716
|2004.07.26 06:59
|s/l
|1358
|0.10
|1.2140
|1.2140
|1.2070
|-32.00
|30594.00
|2717
|2004.07.26 08:51
|sell
|1359
|0.10
|1.2136
|1.2168
|1.2098
|2718
|2004.07.26 11:00
|s/l
|1359
|0.10
|1.2168
|1.2168
|1.2098
|-32.00
|30562.00
|2719
|2004.07.26 12:32
|sell
|1360
|0.10
|1.2157
|1.2189
|1.2119
|2720
|2004.07.27 11:48
|s/l
|1360
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2119
|-32.00
|30530.00
|2721
|2004.07.27 18:12
|sell
|1361
|0.10
|1.2063
|1.2095
|1.2025
|2722
|2004.07.28 11:11
|t/p
|1361
|0.10
|1.2025
|1.2095
|1.2025
|38.00
|30568.00
|2723
|2004.07.28 13:25
|sell
|1362
|0.10
|1.2025
|1.2057
|1.1987
|2724
|2004.07.28 14:37
|s/l
|1362
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.1987
|-32.00
|30536.00
|2725
|2004.07.28 14:37
|sell
|1363
|0.10
|1.2055
|1.2087
|1.2017
|2726
|2004.07.28 15:48
|t/p
|1363
|0.10
|1.2017
|1.2087
|1.2017
|38.00
|30574.00
|2727
|2004.07.28 17:05
|sell
|1364
|0.10
|1.2047
|1.2079
|1.2009
|2728
|2004.07.29 08:22
|s/l
|1364
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2009
|-32.00
|30542.00
|2729
|2004.07.29 11:27
|buy
|1365
|0.10
|1.2020
|1.1988
|1.2058
|2730
|2004.07.29 16:17
|t/p
|1365
|0.10
|1.2058
|1.1988
|1.2058
|38.00
|30580.00
|2731
|2004.07.29 17:34
|buy
|1366
|0.10
|1.2070
|1.2038
|1.2108
|2732
|2004.07.29 19:14
|s/l
|1366
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2108
|-32.00
|30548.00
|2733
|2004.07.29 23:59
|buy
|1367
|0.10
|1.2043
|1.2011
|1.2081
|2734
|2004.07.30 14:31
|t/p
|1367
|0.10
|1.2081
|1.2011
|1.2081
|38.00
|30586.00
|2735
|2004.07.30 15:47
|buy
|1368
|0.10
|1.2098
|1.2066
|1.2136
|2736
|2004.07.30 16:01
|s/l
|1368
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2136
|-32.00
|30554.00
|2737
|2004.07.30 16:03
|sell
|1369
|0.10
|1.2095
|1.2127
|1.2057
|2738
|2004.07.30 16:51
|t/p
|1369
|0.10
|1.2057
|1.2127
|1.2057
|38.00
|30592.00
|2739
|2004.07.30 17:38
|buy
|1370
|0.10
|1.2037
|1.2005
|1.2075
|2740
|2004.07.30 18:58
|s/l
|1370
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.2075
|-32.00
|30560.00
|2741
|2004.08.02 00:05
|buy
|1371
|0.10
|1.2062
|1.2030
|1.2100
|2742
|2004.08.02 03:02
|s/l
|1371
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2100
|-32.00
|30528.00
|2743
|2004.08.02 08:23
|sell
|1372
|0.10
|1.2064
|1.2096
|1.2026
|2744
|2004.08.02 17:11
|t/p
|1372
|0.10
|1.2026
|1.2096
|1.2026
|38.00
|30566.00
|2745
|2004.08.02 17:44
|sell
|1373
|0.10
|1.2036
|1.2068
|1.1998
|2746
|2004.08.03 08:12
|t/p
|1373
|0.10
|1.1998
|1.2068
|1.1998
|38.00
|30604.00
|2747
|2004.08.03 08:17
|sell
|1374
|0.10
|1.2015
|1.2047
|1.1977
|2748
|2004.08.03 15:29
|s/l
|1374
|0.10
|1.2047
|1.2047
|1.1977
|-32.00
|30572.00
|2749
|2004.08.03 16:58
|buy
|1375
|0.10
|1.2063
|1.2031
|1.2101
|2750
|2004.08.04 04:43
|s/l
|1375
|0.10
|1.2031
|1.2031
|1.2101
|-32.00
|30540.00
|2751
|2004.08.04 11:19
|buy
|1376
|0.10
|1.2011
|1.1979
|1.2049
|2752
|2004.08.04 14:06
|s/l
|1376
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.2049
|-32.00
|30508.00
|2753
|2004.08.04 16:02
|sell
|1377
|0.10
|1.1992
|1.2024
|1.1954
|2754
|2004.08.04 16:23
|s/l
|1377
|0.10
|1.2024
|1.2024
|1.1954
|-32.00
|30476.00
|2755
|2004.08.04 17:42
|sell
|1378
|0.10
|1.2058
|1.2090
|1.2020
|2756
|2004.08.06 07:43
|s/l
|1378
|0.10
|1.2090
|1.2090
|1.2020
|-32.00
|30444.00
|2757
|2004.08.06 16:24
|buy
|1379
|0.10
|1.2242
|1.2210
|1.2280
|2758
|2004.08.09 00:00
|t/p
|1379
|0.10
|1.2280
|1.2210
|1.2280
|38.00
|30482.00
|2759
|2004.08.09 03:59
|sell
|1380
|0.10
|1.2275
|1.2307
|1.2237
|2760
|2004.08.10 16:01
|s/l
|1380
|0.10
|1.2307
|1.2307
|1.2237
|-32.00
|30450.00
|2761
|2004.08.10 21:14
|buy
|1381
|0.10
|1.2230
|1.2198
|1.2268
|2762
|2004.08.11 15:27
|s/l
|1381
|0.10
|1.2198
|1.2198
|1.2268
|-32.00
|30418.00
|2763
|2004.08.11 16:53
|buy
|1382
|0.10
|1.2204
|1.2172
|1.2242
|2764
|2004.08.12 08:13
|t/p
|1382
|0.10
|1.2242
|1.2172
|1.2242
|38.00
|30456.00
|2765
|2004.08.12 14:52
|buy
|1383
|0.10
|1.2260
|1.2228
|1.2298
|2766
|2004.08.12 15:50
|s/l
|1383
|0.10
|1.2228
|1.2228
|1.2298
|-32.00
|30424.00
|2767
|2004.08.12 16:22
|sell
|1384
|0.10
|1.2235
|1.2267
|1.2197
|2768
|2004.08.13 08:30
|t/p
|1384
|0.10
|1.2197
|1.2267
|1.2197
|38.00
|30462.00
|2769
|2004.08.13 09:29
|buy
|1385
|0.10
|1.2192
|1.2160
|1.2230
|2770
|2004.08.13 14:30
|t/p
|1385
|0.10
|1.2230
|1.2160
|1.2230
|38.00
|30500.00
|2771
|2004.08.13 17:56
|sell
|1386
|0.10
|1.2355
|1.2387
|1.2317
|2772
|2004.08.16 17:35
|t/p
|1386
|0.10
|1.2317
|1.2387
|1.2317
|38.00
|30538.00
|2773
|2004.08.17 08:56
|sell
|1387
|0.10
|1.2366
|1.2398
|1.2328
|2774
|2004.08.17 14:42
|t/p
|1387
|0.10
|1.2328
|1.2398
|1.2328
|38.00
|30576.00
|2775
|2004.08.17 14:42
|buy
|1388
|0.10
|1.2328
|1.2296
|1.2366
|2776
|2004.08.18 16:08
|s/l
|1388
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2366
|-32.00
|30544.00
|2777
|2004.08.18 16:33
|sell
|1389
|0.10
|1.2312
|1.2344
|1.2274
|2778
|2004.08.18 21:13
|s/l
|1389
|0.10
|1.2344
|1.2344
|1.2274
|-32.00
|30512.00
|2779
|2004.08.19 10:43
|sell
|1390
|0.10
|1.2353
|1.2385
|1.2315
|2780
|2004.08.20 13:25
|t/p
|1390
|0.10
|1.2315
|1.2385
|1.2315
|38.00
|30550.00
|2781
|2004.08.20 14:50
|sell
|1391
|0.10
|1.2302
|1.2334
|1.2264
|2782
|2004.08.20 17:05
|s/l
|1391
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2264
|-32.00
|30518.00
|2783
|2004.08.23 03:59
|sell
|1392
|0.10
|1.2302
|1.2334
|1.2264
|2784
|2004.08.23 10:56
|t/p
|1392
|0.10
|1.2264
|1.2334
|1.2264
|38.00
|30556.00
|2785
|2004.08.23 19:58
|buy
|1393
|0.10
|1.2181
|1.2149
|1.2219
|2786
|2004.08.23 20:17
|s/l
|1393
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2219
|-32.00
|30524.00
|2787
|2004.08.24 16:34
|sell
|1394
|0.10
|1.2120
|1.2152
|1.2082
|2788
|2004.08.24 18:25
|t/p
|1394
|0.10
|1.2082
|1.2152
|1.2082
|38.00
|30562.00
|2789
|2004.08.24 19:13
|sell
|1395
|0.10
|1.2074
|1.2106
|1.2036
|2790
|2004.08.25 10:01
|s/l
|1395
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2036
|-32.00
|30530.00
|2791
|2004.08.25 13:33
|buy
|1396
|0.10
|1.2086
|1.2054
|1.2124
|2792
|2004.08.26 07:27
|s/l
|1396
|0.10
|1.2054
|1.2054
|1.2124
|-32.00
|30498.00
|2793
|2004.08.26 14:36
|buy
|1397
|0.10
|1.2101
|1.2069
|1.2139
|2794
|2004.08.26 15:56
|s/l
|1397
|0.10
|1.2069
|1.2069
|1.2139
|-32.00
|30466.00
|2795
|2004.08.26 21:59
|buy
|1398
|0.10
|1.2104
|1.2072
|1.2142
|2796
|2004.08.27 14:55
|s/l
|1398
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2142
|-32.00
|30434.00
|2797
|2004.08.27 15:17
|sell
|1399
|0.10
|1.2079
|1.2111
|1.2041
|2798
|2004.08.27 15:58
|t/p
|1399
|0.10
|1.2041
|1.2111
|1.2041
|38.00
|30472.00
|2799
|2004.08.27 18:32
|buy
|1400
|0.10
|1.2022
|1.1990
|1.2060
|2800
|2004.08.30 07:19
|s/l
|1400
|0.10
|1.1990
|1.1990
|1.2060
|-32.00
|30440.00
|2801
|2004.08.30 07:39
|sell
|1401
|0.10
|1.2003
|1.2035
|1.1965
|2802
|2004.08.30 11:00
|s/l
|1401
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.1965
|-32.00
|30408.00
|2803
|2004.08.30 14:33
|buy
|1402
|0.10
|1.2048
|1.2016
|1.2086
|2804
|2004.08.31 06:00
|t/p
|1402
|0.10
|1.2086
|1.2016
|1.2086
|38.00
|30446.00
|2805
|2004.08.31 07:53
|buy
|1403
|0.10
|1.2077
|1.2045
|1.2115
|2806
|2004.08.31 12:18
|t/p
|1403
|0.10
|1.2115
|1.2045
|1.2115
|38.00
|30484.00
|2807
|2004.09.01 14:44
|sell
|1404
|0.10
|1.2182
|1.2214
|1.2144
|2808
|2004.09.01 19:09
|s/l
|1404
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2144
|-32.00
|30452.00
|2809
|2004.09.01 19:40
|buy
|1405
|0.10
|1.2189
|1.2157
|1.2227
|2810
|2004.09.02 16:02
|s/l
|1405
|0.10
|1.2157
|1.2157
|1.2227
|-32.00
|30420.00
|2811
|2004.09.02 16:43
|sell
|1406
|0.10
|1.2161
|1.2193
|1.2123
|2812
|2004.09.03 14:30
|s/l
|1406
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.2123
|-32.00
|30388.00
|2813
|2004.09.03 15:02
|sell
|1407
|0.10
|1.2107
|1.2139
|1.2069
|2814
|2004.09.03 16:42
|t/p
|1407
|0.10
|1.2069
|1.2139
|1.2069
|38.00
|30426.00
|2815
|2004.09.03 17:37
|sell
|1408
|0.10
|1.2055
|1.2087
|1.2017
|2816
|2004.09.07 08:10
|s/l
|1408
|0.10
|1.2087
|1.2087
|1.2017
|-32.00
|30394.00
|2817
|2004.09.07 18:50
|sell
|1409
|0.10
|1.2094
|1.2126
|1.2056
|2818
|2004.09.08 12:16
|t/p
|1409
|0.10
|1.2056
|1.2126
|1.2056
|38.00
|30432.00
|2819
|2004.09.08 14:46
|sell
|1410
|0.10
|1.2040
|1.2072
|1.2002
|2820
|2004.09.08 16:34
|s/l
|1410
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2002
|-32.00
|30400.00
|2821
|2004.09.08 17:14
|sell
|1411
|0.10
|1.2133
|1.2165
|1.2095
|2822
|2004.09.08 17:25
|s/l
|1411
|0.10
|1.2165
|1.2165
|1.2095
|-32.00
|30368.00
|2823
|2004.09.09 09:20
|sell
|1412
|0.10
|1.2191
|1.2223
|1.2153
|2824
|2004.09.09 23:01
|s/l
|1412
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2153
|-32.00
|30336.00
|2825
|2004.09.10 06:51
|sell
|1413
|0.10
|1.2252
|1.2284
|1.2214
|2826
|2004.09.10 11:36
|t/p
|1413
|0.10
|1.2214
|1.2284
|1.2214
|38.00
|30374.00
|2827
|2004.09.10 12:50
|sell
|1414
|0.10
|1.2219
|1.2251
|1.2181
|2828
|2004.09.10 14:45
|s/l
|1414
|0.10
|1.2251
|1.2251
|1.2181
|-32.00
|30342.00
|2829
|2004.09.10 14:45
|sell
|1415
|0.10
|1.2250
|1.2282
|1.2212
|2830
|2004.09.10 14:54
|s/l
|1415
|0.10
|1.2282
|1.2282
|1.2212
|-32.00
|30310.00
|2831
|2004.09.10 15:34
|sell
|1416
|0.10
|1.2295
|1.2327
|1.2257
|2832
|2004.09.13 03:07
|t/p
|1416
|0.10
|1.2257
|1.2327
|1.2257
|38.00
|30348.00
|2833
|2004.09.13 08:38
|buy
|1417
|0.10
|1.2264
|1.2232
|1.2302
|2834
|2004.09.13 13:25
|s/l
|1417
|0.10
|1.2232
|1.2232
|1.2302
|-32.00
|30316.00
|2835
|2004.09.13 14:35
|sell
|1418
|0.10
|1.2239
|1.2271
|1.2201
|2836
|2004.09.14 03:12
|s/l
|1418
|0.10
|1.2271
|1.2271
|1.2201
|-32.00
|30284.00
|2837
|2004.09.14 09:59
|sell
|1419
|0.10
|1.2279
|1.2311
|1.2241
|2838
|2004.09.14 11:25
|t/p
|1419
|0.10
|1.2241
|1.2311
|1.2241
|38.00
|30322.00
|2839
|2004.09.14 17:23
|sell
|1420
|0.10
|1.2288
|1.2320
|1.2250
|2840
|2004.09.14 22:22
|t/p
|1420
|0.10
|1.2250
|1.2320
|1.2250
|38.00
|30360.00
|2841
|2004.09.15 03:45
|buy
|1421
|0.10
|1.2243
|1.2211
|1.2281
|2842
|2004.09.15 14:30
|s/l
|1421
|0.10
|1.2211
|1.2211
|1.2281
|-32.00
|30328.00
|2843
|2004.09.15 15:15
|sell
|1422
|0.10
|1.2205
|1.2237
|1.2167
|2844
|2004.09.15 16:11
|t/p
|1422
|0.10
|1.2167
|1.2237
|1.2167
|38.00
|30366.00
|2845
|2004.09.15 17:37
|buy
|1423
|0.10
|1.2143
|1.2111
|1.2181
|2846
|2004.09.16 18:00
|t/p
|1423
|0.10
|1.2181
|1.2111
|1.2181
|38.00
|30404.00
|2847
|2004.09.16 18:23
|buy
|1424
|0.10
|1.2155
|1.2123
|1.2193
|2848
|2004.09.16 19:23
|t/p
|1424
|0.10
|1.2193
|1.2123
|1.2193
|38.00
|30442.00
|2849
|2004.09.17 15:45
|sell
|1425
|0.10
|1.2202
|1.2234
|1.2164
|2850
|2004.09.17 16:51
|t/p
|1425
|0.10
|1.2164
|1.2234
|1.2164
|38.00
|30480.00
|2851
|2004.09.17 17:32
|sell
|1426
|0.10
|1.2170
|1.2202
|1.2132
|2852
|2004.09.20 14:15
|t/p
|1426
|0.10
|1.2132
|1.2202
|1.2132
|38.00
|30518.00
|2853
|2004.09.20 16:36
|sell
|1427
|0.10
|1.2142
|1.2174
|1.2104
|2854
|2004.09.20 19:18
|s/l
|1427
|0.10
|1.2174
|1.2174
|1.2104
|-32.00
|30486.00
|2855
|2004.09.21 15:59
|sell
|1428
|0.10
|1.2264
|1.2296
|1.2226
|2856
|2004.09.21 20:20
|s/l
|1428
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2226
|-32.00
|30454.00
|2857
|2004.09.22 15:37
|buy
|1429
|0.10
|1.2232
|1.2200
|1.2270
|2858
|2004.09.22 23:12
|t/p
|1429
|0.10
|1.2270
|1.2200
|1.2270
|38.00
|30492.00
|2859
|2004.09.23 08:48
|sell
|1430
|0.10
|1.2271
|1.2303
|1.2233
|2860
|2004.09.23 10:51
|s/l
|1430
|0.10
|1.2303
|1.2303
|1.2233
|-32.00
|30460.00
|2861
|2004.09.23 11:29
|sell
|1431
|0.10
|1.2302
|1.2334
|1.2264
|2862
|2004.09.23 20:50
|t/p
|1431
|0.10
|1.2264
|1.2334
|1.2264
|38.00
|30498.00
|2863
|2004.09.23 21:05
|sell
|1432
|0.10
|1.2268
|1.2300
|1.2230
|2864
|2004.09.24 11:38
|s/l
|1432
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2230
|-32.00
|30466.00
|2865
|2004.09.24 12:59
|buy
|1433
|0.10
|1.2298
|1.2266
|1.2336
|2866
|2004.09.24 14:33
|t/p
|1433
|0.10
|1.2336
|1.2266
|1.2336
|38.00
|30504.00
|2867
|2004.09.24 16:07
|buy
|1434
|0.10
|1.2303
|1.2271
|1.2341
|2868
|2004.09.24 16:40
|s/l
|1434
|0.10
|1.2271
|1.2271
|1.2341
|-32.00
|30472.00
|2869
|2004.09.27 16:22
|sell
|1435
|0.10
|1.2289
|1.2321
|1.2251
|2870
|2004.09.28 13:25
|s/l
|1435
|0.10
|1.2321
|1.2321
|1.2251
|-32.00
|30440.00
|2871
|2004.09.28 15:59
|buy
|1436
|0.10
|1.2335
|1.2303
|1.2373
|2872
|2004.09.28 17:13
|s/l
|1436
|0.10
|1.2303
|1.2303
|1.2373
|-32.00
|30408.00
|2873
|2004.09.28 17:35
|sell
|1437
|0.10
|1.2315
|1.2347
|1.2277
|2874
|2004.09.30 13:06
|s/l
|1437
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2277
|-32.00
|30376.00
|2875
|2004.09.30 14:31
|sell
|1438
|0.10
|1.2419
|1.2451
|1.2381
|2876
|2004.10.04 02:39
|t/p
|1438
|0.10
|1.2381
|1.2451
|1.2381
|38.00
|30414.00
|2877
|2004.10.04 11:51
|buy
|1439
|0.10
|1.2365
|1.2333
|1.2403
|2878
|2004.10.04 12:41
|s/l
|1439
|0.10
|1.2333
|1.2333
|1.2403
|-32.00
|30382.00
|2879
|2004.10.04 15:48
|sell
|1440
|0.10
|1.2292
|1.2324
|1.2254
|2880
|2004.10.05 18:19
|s/l
|1440
|0.10
|1.2324
|1.2324
|1.2254
|-32.00
|30350.00
|2881
|2004.10.06 08:59
|buy
|1441
|0.10
|1.2281
|1.2249
|1.2319
|2882
|2004.10.08 05:59
|t/p
|1441
|0.10
|1.2319
|1.2249
|1.2319
|38.00
|30388.00
|2883
|2004.10.08 13:59
|sell
|1442
|0.10
|1.2397
|1.2429
|1.2359
|2884
|2004.10.12 05:59
|t/p
|1442
|0.10
|1.2359
|1.2429
|1.2359
|38.00
|30426.00
|2885
|2004.10.12 13:59
|sell
|1443
|0.10
|1.2306
|1.2338
|1.2268
|2886
|2004.10.13 12:00
|t/p
|1443
|0.10
|1.2268
|1.2338
|1.2268
|38.00
|30464.00
|2887
|2004.10.13 14:38
|buy
|1444
|0.10
|1.2249
|1.2217
|1.2287
|2888
|2004.10.13 17:59
|t/p
|1444
|0.10
|1.2287
|1.2217
|1.2287
|38.00
|30502.00
|2889
|2004.10.14 05:59
|buy
|1445
|0.10
|1.2353
|1.2321
|1.2391
|2890
|2004.10.14 14:37
|t/p
|1445
|0.10
|1.2391
|1.2321
|1.2391
|38.00
|30540.00
|2891
|2004.10.14 16:58
|sell
|1446
|0.10
|1.2395
|1.2427
|1.2357
|2892
|2004.10.15 12:59
|s/l
|1446
|0.10
|1.2427
|1.2427
|1.2357
|-32.00
|30508.00
|2893
|2004.10.15 16:10
|sell
|1447
|0.10
|1.2483
|1.2515
|1.2445
|2894
|2004.10.18 13:59
|s/l
|1447
|0.10
|1.2515
|1.2515
|1.2445
|-32.00
|30476.00
|2895
|2004.10.18 14:59
|sell
|1448
|0.10
|1.2517
|1.2549
|1.2479
|2896
|2004.10.19 00:59
|t/p
|1448
|0.10
|1.2479
|1.2549
|1.2479
|38.00
|30514.00
|2897
|2004.10.19 11:44
|sell
|1449
|0.10
|1.2509
|1.2541
|1.2471
|2898
|2004.10.20 07:59
|s/l
|1449
|0.10
|1.2541
|1.2541
|1.2471
|-32.00
|30482.00
|2899
|2004.10.20 09:59
|sell
|1450
|0.10
|1.2582
|1.2614
|1.2544
|2900
|2004.10.20 15:01
|s/l
|1450
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2544
|-32.00
|30450.00
|2901
|2004.10.21 07:53
|buy
|1451
|0.10
|1.2589
|1.2557
|1.2627
|2902
|2004.10.21 08:59
|t/p
|1451
|0.10
|1.2627
|1.2557
|1.2627
|38.00
|30488.00
|2903
|2004.10.21 11:29
|sell
|1452
|0.10
|1.2622
|1.2654
|1.2584
|2904
|2004.10.22 19:59
|s/l
|1452
|0.10
|1.2654
|1.2654
|1.2584
|-32.00
|30456.00
|2905
|2004.10.25 01:59
|buy
|1453
|0.10
|1.2765
|1.2733
|1.2803
|2906
|2004.10.25 09:59
|t/p
|1453
|0.10
|1.2803
|1.2733
|1.2803
|38.00
|30494.00
|2907
|2004.10.25 10:59
|buy
|1454
|0.10
|1.2802
|1.2770
|1.2840
|2908
|2004.10.26 15:59
|s/l
|1454
|0.10
|1.2770
|1.2770
|1.2840
|-32.00
|30462.00
|2909
|2004.10.26 17:28
|buy
|1455
|0.10
|1.2737
|1.2705
|1.2775
|2910
|2004.10.27 10:59
|t/p
|1455
|0.10
|1.2775
|1.2705
|1.2775
|38.00
|30500.00
|2911
|2004.10.27 14:30
|buy
|1456
|0.10
|1.2781
|1.2749
|1.2819
|2912
|2004.10.27 15:59
|s/l
|1456
|0.10
|1.2749
|1.2749
|1.2819
|-32.00
|30468.00
|2913
|2004.10.27 18:31
|sell
|1457
|0.10
|1.2713
|1.2745
|1.2675
|2914
|2004.10.28 13:59
|s/l
|1457
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2675
|-32.00
|30436.00
|2915
|2004.10.28 17:08
|sell
|1458
|0.10
|1.2749
|1.2781
|1.2711
|2916
|2004.10.29 17:59
|s/l
|1458
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2711
|-32.00
|30404.00
|2917
|2004.11.01 07:59
|buy
|1459
|0.10
|1.2777
|1.2745
|1.2815
|2918
|2004.11.01 10:00
|s/l
|1459
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2815
|-32.00
|30372.00
|2919
|2004.11.01 11:57
|buy
|1460
|0.10
|1.2744
|1.2712
|1.2782
|2920
|2004.11.02 06:59
|s/l
|1460
|0.10
|1.2712
|1.2712
|1.2782
|-32.00
|30340.00
|2921
|2004.11.02 22:57
|sell
|1461
|0.10
|1.2743
|1.2775
|1.2705
|2922
|2004.11.03 01:59
|t/p
|1461
|0.10
|1.2705
|1.2775
|1.2705
|38.00
|30378.00
|2923
|2004.11.03 05:53
|buy
|1462
|0.10
|1.2675
|1.2643
|1.2713
|2924
|2004.11.03 09:01
|t/p
|1462
|0.10
|1.2713
|1.2643
|1.2713
|38.00
|30416.00
|2925
|2004.11.03 09:59
|buy
|1463
|0.10
|1.2707
|1.2675
|1.2745
|2926
|2004.11.03 11:59
|t/p
|1463
|0.10
|1.2745
|1.2675
|1.2745
|38.00
|30454.00
|2927
|2004.11.03 14:51
|sell
|1464
|0.10
|1.2792
|1.2824
|1.2754
|2928
|2004.11.03 20:08
|s/l
|1464
|0.10
|1.2824
|1.2824
|1.2754
|-32.00
|30422.00
|2929
|2004.11.04 14:56
|sell
|1465
|0.10
|1.2881
|1.2913
|1.2843
|2930
|2004.11.05 12:59
|t/p
|1465
|0.10
|1.2843
|1.2913
|1.2843
|38.00
|30460.00
|2931
|2004.11.08 10:28
|buy
|1466
|0.10
|1.2951
|1.2919
|1.2989
|2932
|2004.11.08 13:34
|s/l
|1466
|0.10
|1.2919
|1.2919
|1.2989
|-32.00
|30428.00
|2933
|2004.11.08 13:40
|sell
|1467
|0.10
|1.2933
|1.2965
|1.2895
|2934
|2004.11.09 20:11
|t/p
|1467
|0.10
|1.2895
|1.2965
|1.2895
|38.00
|30466.00
|2935
|2004.11.10 08:59
|sell
|1468
|0.10
|1.2922
|1.2954
|1.2884
|2936
|2004.11.10 09:59
|s/l
|1468
|0.10
|1.2954
|1.2954
|1.2884
|-32.00
|30434.00
|2937
|2004.11.10 12:41
|sell
|1469
|0.10
|1.2969
|1.3001
|1.2931
|2938
|2004.11.10 13:59
|t/p
|1469
|0.10
|1.2931
|1.3001
|1.2931
|38.00
|30472.00
|2939
|2004.11.10 14:59
|sell
|1470
|0.10
|1.2913
|1.2945
|1.2875
|2940
|2004.11.10 16:17
|t/p
|1470
|0.10
|1.2875
|1.2945
|1.2875
|38.00
|30510.00
|2941
|2004.11.10 17:59
|sell
|1471
|0.10
|1.2880
|1.2912
|1.2842
|2942
|2004.11.11 17:44
|s/l
|1471
|0.10
|1.2912
|1.2912
|1.2842
|-32.00
|30478.00
|2943
|2004.11.12 06:59
|sell
|1472
|0.10
|1.2928
|1.2960
|1.2890
|2944
|2004.11.12 15:59
|s/l
|1472
|0.10
|1.2960
|1.2960
|1.2890
|-32.00
|30446.00
|2945
|2004.11.14 23:19
|sell
|1473
|0.10
|1.2989
|1.3021
|1.2951
|2946
|2004.11.15 09:59
|t/p
|1473
|0.10
|1.2951
|1.3021
|1.2951
|38.00
|30484.00
|2947
|2004.11.15 11:44
|buy
|1474
|0.10
|1.2940
|1.2908
|1.2978
|2948
|2004.11.16 12:59
|t/p
|1474
|0.10
|1.2978
|1.2908
|1.2978
|38.00
|30522.00
|2949
|2004.11.16 15:02
|sell
|1475
|0.10
|1.2982
|1.3014
|1.2944
|2950
|2004.11.17 08:59
|s/l
|1475
|0.10
|1.3014
|1.3014
|1.2944
|-32.00
|30490.00
|2951
|2004.11.17 15:32
|buy
|1476
|0.10
|1.3020
|1.2988
|1.3058
|2952
|2004.11.18 06:00
|t/p
|1476
|0.10
|1.3058
|1.2988
|1.3058
|38.00
|30528.00
|2953
|2004.11.18 13:29
|buy
|1477
|0.10
|1.3003
|1.2971
|1.3041
|2954
|2004.11.18 16:59
|s/l
|1477
|0.10
|1.2971
|1.2971
|1.3041
|-32.00
|30496.00
|2955
|2004.11.19 08:59
|sell
|1478
|0.10
|1.2992
|1.3024
|1.2954
|2956
|2004.11.19 10:59
|s/l
|1478
|0.10
|1.3024
|1.3024
|1.2954
|-32.00
|30464.00
|2957
|2004.11.19 12:44
|buy
|1479
|0.10
|1.3019
|1.2987
|1.3057
|2958
|2004.11.19 14:39
|t/p
|1479
|0.10
|1.3057
|1.2987
|1.3057
|38.00
|30502.00
|2959
|2004.11.19 14:39
|sell
|1480
|0.10
|1.3057
|1.3089
|1.3019
|2960
|2004.11.19 18:59
|t/p
|1480
|0.10
|1.3019
|1.3089
|1.3019
|38.00
|30540.00
|2961
|2004.11.21 23:33
|buy
|1481
|0.10
|1.3016
|1.2984
|1.3054
|2962
|2004.11.23 02:00
|s/l
|1481
|0.10
|1.2984
|1.2984
|1.3054
|-32.00
|30508.00
|2963
|2004.11.23 14:45
|buy
|1482
|0.10
|1.3076
|1.3044
|1.3114
|2964
|2004.11.24 07:53
|t/p
|1482
|0.10
|1.3114
|1.3044
|1.3114
|38.00
|30546.00
|2965
|2004.11.24 10:59
|buy
|1483
|0.10
|1.3148
|1.3116
|1.3186
|2966
|2004.11.25 06:00
|t/p
|1483
|0.10
|1.3186
|1.3116
|1.3186
|38.00
|30584.00
|2967
|2004.11.25 22:54
|sell
|1484
|0.10
|1.3269
|1.3301
|1.3231
|2968
|2004.11.26 04:59
|s/l
|1484
|0.10
|1.3301
|1.3301
|1.3231
|-32.00
|30552.00
|2969
|2004.11.26 06:23
|sell
|1485
|0.10
|1.3299
|1.3331
|1.3261
|2970
|2004.11.26 07:59
|t/p
|1485
|0.10
|1.3261
|1.3331
|1.3261
|38.00
|30590.00
|2971
|2004.11.26 09:29
|buy
|1486
|0.10
|1.3217
|1.3185
|1.3255
|2972
|2004.11.26 11:00
|t/p
|1486
|0.10
|1.3255
|1.3185
|1.3255
|38.00
|30628.00
|2973
|2004.11.26 12:20
|sell
|1487
|0.10
|1.3245
|1.3277
|1.3207
|2974
|2004.11.26 15:59
|s/l
|1487
|0.10
|1.3277
|1.3277
|1.3207
|-32.00
|30596.00
|2975
|2004.11.28 23:59
|buy
|1488
|0.10
|1.3268
|1.3236
|1.3306
|2976
|2004.11.29 13:00
|s/l
|1488
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3306
|-32.00
|30564.00
|2977
|2004.11.30 08:24
|buy
|1489
|0.10
|1.3255
|1.3223
|1.3293
|2978
|2004.11.30 10:59
|t/p
|1489
|0.10
|1.3293
|1.3223
|1.3293
|38.00
|30602.00
|2979
|2004.11.30 12:46
|sell
|1490
|0.10
|1.3292
|1.3324
|1.3254
|2980
|2004.12.01 06:00
|s/l
|1490
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3254
|-32.00
|30570.00
|2981
|2004.12.01 06:39
|sell
|1491
|0.10
|1.3324
|1.3356
|1.3286
|2982
|2004.12.01 23:59
|s/l
|1491
|0.10
|1.3356
|1.3356
|1.3286
|-32.00
|30538.00
|2983
|2004.12.02 15:59
|sell
|1492
|0.10
|1.3275
|1.3307
|1.3237
|2984
|2004.12.03 11:59
|s/l
|1492
|0.10
|1.3307
|1.3307
|1.3237
|-32.00
|30506.00
|2985
|2004.12.03 14:30
|sell
|1493
|0.10
|1.3358
|1.3390
|1.3320
|2986
|2004.12.03 15:59
|s/l
|1493
|0.10
|1.3390
|1.3390
|1.3320
|-32.00
|30474.00
|2987
|2004.12.06 00:59
|sell
|1494
|0.10
|1.3446
|1.3478
|1.3408
|2988
|2004.12.06 19:59
|t/p
|1494
|0.10
|1.3408
|1.3478
|1.3408
|38.00
|30512.00
|2989
|2004.12.07 00:59
|sell
|1495
|0.10
|1.3406
|1.3438
|1.3368
|2990
|2004.12.07 05:59
|s/l
|1495
|0.10
|1.3438
|1.3438
|1.3368
|-32.00
|30480.00
|2991
|2004.12.07 18:29
|buy
|1496
|0.10
|1.3421
|1.3389
|1.3459
|2992
|2004.12.08 03:59
|s/l
|1496
|0.10
|1.3389
|1.3389
|1.3459
|-32.00
|30448.00
|2993
|2004.12.08 05:45
|buy
|1497
|0.10
|1.3351
|1.3319
|1.3389
|2994
|2004.12.08 07:59
|s/l
|1497
|0.10
|1.3319
|1.3319
|1.3389
|-32.00
|30416.00
|2995
|2004.12.08 08:59
|sell
|1498
|0.10
|1.3328
|1.3360
|1.3290
|2996
|2004.12.08 12:44
|t/p
|1498
|0.10
|1.3290
|1.3360
|1.3290
|38.00
|30454.00
|2997
|2004.12.08 15:23
|sell
|1499
|0.10
|1.3267
|1.3299
|1.3229
|2998
|2004.12.08 16:59
|s/l
|1499
|0.10
|1.3299
|1.3299
|1.3229
|-32.00
|30422.00
|2999
|2004.12.08 23:30
|sell
|1500
|0.10
|1.3353
|1.3385
|1.3315
|3000
|2004.12.09 02:59
|t/p
|1500
|0.10
|1.3315
|1.3385
|1.3315
|38.00
|30460.00
|3001
|2004.12.09 07:59
|buy
|1501
|0.10
|1.3322
|1.3290
|1.3360
|3002
|2004.12.09 10:40
|s/l
|1501
|0.10
|1.3290
|1.3290
|1.3360
|-32.00
|30428.00
|3003
|2004.12.09 12:24
|buy
|1502
|0.10
|1.3280
|1.3248
|1.3318
|3004
|2004.12.09 17:59
|t/p
|1502
|0.10
|1.3318
|1.3248
|1.3318
|38.00
|30466.00
|3005
|2004.12.09 22:59
|buy
|1503
|0.10
|1.3305
|1.3273
|1.3343
|3006
|2004.12.10 00:59
|s/l
|1503
|0.10
|1.3273
|1.3273
|1.3343
|-32.00
|30434.00
|3007
|2004.12.10 01:59
|buy
|1504
|0.10
|1.3271
|1.3239
|1.3309
|3008
|2004.12.10 02:59
|s/l
|1504
|0.10
|1.3239
|1.3239
|1.3309
|-32.00
|30402.00
|3009
|2004.12.10 13:43
|sell
|1505
|0.10
|1.3194
|1.3226
|1.3156
|3010
|2004.12.10 16:07
|s/l
|1505
|0.10
|1.3226
|1.3226
|1.3156
|-32.00
|30370.00
|3011
|2004.12.12 23:45
|buy
|1506
|0.10
|1.3218
|1.3186
|1.3256
|3012
|2004.12.13 00:59
|t/p
|1506
|0.10
|1.3256
|1.3186
|1.3256
|38.00
|30408.00
|3013
|2004.12.13 09:47
|sell
|1507
|0.10
|1.3296
|1.3328
|1.3258
|3014
|2004.12.13 10:59
|t/p
|1507
|0.10
|1.3258
|1.3328
|1.3258
|38.00
|30446.00
|3015
|2004.12.13 14:21
|sell
|1508
|0.10
|1.3280
|1.3312
|1.3242
|3016
|2004.12.13 15:59
|s/l
|1508
|0.10
|1.3312
|1.3312
|1.3242
|-32.00
|30414.00
|3017
|2004.12.14 06:59
|sell
|1509
|0.10
|1.3312
|1.3344
|1.3274
|3018
|2004.12.14 15:59
|t/p
|1509
|0.10
|1.3274
|1.3344
|1.3274
|38.00
|30452.00
|3019
|2004.12.14 17:14
|buy
|1510
|0.10
|1.3282
|1.3250
|1.3320
|3020
|2004.12.15 06:59
|t/p
|1510
|0.10
|1.3320
|1.3250
|1.3320
|38.00
|30490.00
|3021
|2004.12.15 08:59
|sell
|1511
|0.10
|1.3318
|1.3350
|1.3280
|3022
|2004.12.15 09:59
|s/l
|1511
|0.10
|1.3350
|1.3350
|1.3280
|-32.00
|30458.00
|3023
|2004.12.15 16:59
|sell
|1512
|0.10
|1.3423
|1.3455
|1.3385
|3024
|2004.12.16 12:03
|t/p
|1512
|0.10
|1.3385
|1.3455
|1.3385
|38.00
|30496.00
|3025
|2004.12.17 10:21
|sell
|1513
|0.10
|1.3301
|1.3333
|1.3263
|3026
|2004.12.17 12:59
|t/p
|1513
|0.10
|1.3263
|1.3333
|1.3263
|38.00
|30534.00
|3027
|2004.12.17 16:02
|sell
|1514
|0.10
|1.3290
|1.3322
|1.3252
|3028
|2004.12.20 02:59
|s/l
|1514
|0.10
|1.3322
|1.3322
|1.3252
|-32.00
|30502.00
|3029
|2004.12.20 13:59
|buy
|1515
|0.10
|1.3381
|1.3349
|1.3419
|3030
|2004.12.22 05:12
|s/l
|1515
|0.10
|1.3349
|1.3349
|1.3419
|-32.00
|30470.00
|3031
|2004.12.22 14:19
|buy
|1516
|0.10
|1.3379
|1.3347
|1.3417
|3032
|2004.12.23 02:59
|t/p
|1516
|0.10
|1.3417
|1.3347
|1.3417
|38.00
|30508.00
|3033
|2004.12.23 11:59
|sell
|1517
|0.10
|1.3459
|1.3491
|1.3421
|3034
|2004.12.23 14:59
|s/l
|1517
|0.10
|1.3491
|1.3491
|1.3421
|-32.00
|30476.00
|3035
|2004.12.28 12:59
|sell
|1518
|0.10
|1.3637
|1.3669
|1.3599
|3036
|2004.12.28 17:00
|t/p
|1518
|0.10
|1.3599
|1.3669
|1.3599
|38.00
|30514.00
|3037
|2004.12.28 17:36
|sell
|1519
|0.10
|1.3620
|1.3652
|1.3582
|3038
|2004.12.28 23:59
|t/p
|1519
|0.10
|1.3582
|1.3652
|1.3582
|38.00
|30552.00
|3039
|2004.12.29 07:55
|sell
|1520
|0.10
|1.3634
|1.3666
|1.3596
|3040
|2004.12.29 12:59
|t/p
|1520
|0.10
|1.3596
|1.3666
|1.3596
|38.00
|30590.00
|3041
|2004.12.29 13:59
|sell
|1521
|0.10
|1.3596
|1.3628
|1.3558
|3042
|2004.12.30 03:59
|s/l
|1521
|0.10
|1.3628
|1.3628
|1.3558
|-32.00
|30558.00
|3043
|2004.12.30 06:59
|sell
|1522
|0.10
|1.3622
|1.3654
|1.3584
|3044
|2004.12.31 10:00
|s/l
|1522
|0.10
|1.3654
|1.3654
|1.3584
|-32.00
|30526.00
|3045
|2004.12.31 11:59
|sell
|1523
|0.10
|1.3647
|1.3679
|1.3609
|3046
|2004.12.31 14:59
|t/p
|1523
|0.10
|1.3609
|1.3679
|1.3609
|38.00
|30564.00
|3047
|2005.01.03 08:56
|sell
|1524
|0.10
|1.3528
|1.3560
|1.3490
|3048
|2005.01.03 12:59
|t/p
|1524
|0.10
|1.3490
|1.3560
|1.3490
|38.00
|30602.00
|3049
|2005.01.03 13:59
|sell
|1525
|0.10
|1.3488
|1.3520
|1.3450
|3050
|2005.01.04 07:59
|t/p
|1525
|0.10
|1.3450
|1.3520
|1.3450
|38.00
|30640.00
|3051
|2005.01.04 10:57
|buy
|1526
|0.10
|1.3379
|1.3347
|1.3417
|3052
|2005.01.04 14:59
|s/l
|1526
|0.10
|1.3347
|1.3347
|1.3417
|-32.00
|30608.00
|3053
|2005.01.04 23:59
|buy
|1527
|0.10
|1.3276
|1.3244
|1.3314
|3054
|2005.01.05 10:59
|s/l
|1527
|0.10
|1.3244
|1.3244
|1.3314
|-32.00
|30576.00
|3055
|2005.01.05 11:09
|buy
|1528
|0.10
|1.3234
|1.3202
|1.3272
|3056
|2005.01.05 14:59
|t/p
|1528
|0.10
|1.3272
|1.3202
|1.3272
|38.00
|30614.00
|3057
|2005.01.06 01:39
|buy
|1529
|0.10
|1.3263
|1.3231
|1.3301
|3058
|2005.01.06 06:59
|s/l
|1529
|0.10
|1.3231
|1.3231
|1.3301
|-32.00
|30582.00
|3059
|2005.01.06 09:42
|buy
|1530
|0.10
|1.3172
|1.3140
|1.3210
|3060
|2005.01.07 08:59
|t/p
|1530
|0.10
|1.3210
|1.3140
|1.3210
|38.00
|30620.00
|3061
|2005.01.07 10:48
|sell
|1531
|0.10
|1.3231
|1.3263
|1.3193
|3062
|2005.01.07 14:18
|t/p
|1531
|0.10
|1.3193
|1.3263
|1.3193
|38.00
|30658.00
|3063
|2005.01.07 14:31
|sell
|1532
|0.10
|1.3195
|1.3227
|1.3157
|3064
|2005.01.07 14:59
|t/p
|1532
|0.10
|1.3157
|1.3227
|1.3157
|38.00
|30696.00
|3065
|2005.01.07 16:48
|sell
|1533
|0.10
|1.3059
|1.3091
|1.3021
|3066
|2005.01.10 07:59
|s/l
|1533
|0.10
|1.3091
|1.3091
|1.3021
|-32.00
|30664.00
|3067
|2005.01.10 12:53
|sell
|1534
|0.10
|1.3107
|1.3139
|1.3069
|3068
|2005.01.11 08:14
|s/l
|1534
|0.10
|1.3139
|1.3139
|1.3069
|-32.00
|30632.00
|3069
|2005.01.11 11:09
|sell
|1535
|0.10
|1.3165
|1.3197
|1.3127
|3070
|2005.01.11 18:33
|t/p
|1535
|0.10
|1.3127
|1.3197
|1.3127
|38.00
|30670.00
|3071
|2005.01.11 18:52
|sell
|1536
|0.10
|1.3133
|1.3165
|1.3095
|3072
|2005.01.12 07:59
|t/p
|1536
|0.10
|1.3095
|1.3165
|1.3095
|38.00
|30708.00
|3073
|2005.01.12 09:35
|buy
|1537
|0.10
|1.3087
|1.3055
|1.3125
|3074
|2005.01.12 11:59
|t/p
|1537
|0.10
|1.3125
|1.3055
|1.3125
|38.00
|30746.00
|3075
|2005.01.14 03:45
|buy
|1538
|0.10
|1.3123
|1.3091
|1.3161
|3076
|2005.01.14 07:59
|s/l
|1538
|0.10
|1.3091
|1.3091
|1.3161
|-32.00
|30714.00
|3077
|2005.01.14 14:29
|sell
|1539
|0.10
|1.3107
|1.3139
|1.3069
|3078
|2005.01.17 18:21
|t/p
|1539
|0.10
|1.3069
|1.3139
|1.3069
|38.00
|30752.00
|3079
|2005.01.18 00:59
|buy
|1540
|0.10
|1.3028
|1.2996
|1.3066
|3080
|2005.01.18 12:11
|t/p
|1540
|0.10
|1.3066
|1.2996
|1.3066
|38.00
|30790.00
|3081
|2005.01.19 09:39
|sell
|1541
|0.10
|1.3090
|1.3122
|1.3052
|3082
|2005.01.19 14:59
|t/p
|1541
|0.10
|1.3052
|1.3122
|1.3052
|38.00
|30828.00
|3083
|2005.01.19 18:59
|sell
|1542
|0.10
|1.2994
|1.3026
|1.2956
|3084
|2005.01.20 10:59
|t/p
|1542
|0.10
|1.2956
|1.3026
|1.2956
|38.00
|30866.00
|3085
|2005.01.20 11:37
|buy
|1543
|0.10
|1.2938
|1.2906
|1.2976
|3086
|2005.01.21 06:59
|t/p
|1543
|0.10
|1.2976
|1.2906
|1.2976
|38.00
|30904.00
|3087
|2005.01.21 07:59
|sell
|1544
|0.10
|1.2987
|1.3019
|1.2949
|3088
|2005.01.21 15:59
|s/l
|1544
|0.10
|1.3019
|1.3019
|1.2949
|-32.00
|30872.00
|3089
|2005.01.24 00:59
|buy
|1545
|0.10
|1.3043
|1.3011
|1.3081
|3090
|2005.01.24 07:59
|t/p
|1545
|0.10
|1.3081
|1.3011
|1.3081
|38.00
|30910.00
|3091
|2005.01.24 10:49
|sell
|1546
|0.10
|1.3085
|1.3117
|1.3047
|3092
|2005.01.24 14:59
|t/p
|1546
|0.10
|1.3047
|1.3117
|1.3047
|38.00
|30948.00
|3093
|2005.01.25 09:54
|sell
|1547
|0.10
|1.3066
|1.3098
|1.3028
|3094
|2005.01.25 11:59
|t/p
|1547
|0.10
|1.3028
|1.3098
|1.3028
|38.00
|30986.00
|3095
|2005.01.25 13:48
|buy
|1548
|0.10
|1.3028
|1.2996
|1.3066
|3096
|2005.01.25 14:59
|s/l
|1548
|0.10
|1.2996
|1.2996
|1.3066
|-32.00
|30954.00
|3097
|2005.01.25 15:59
|buy
|1549
|0.10
|1.2955
|1.2923
|1.2993
|3098
|2005.01.26 02:59
|t/p
|1549
|0.10
|1.2993
|1.2923
|1.2993
|38.00
|30992.00
|3099
|2005.01.26 19:59
|sell
|1550
|0.10
|1.3072
|1.3104
|1.3034
|3100
|2005.01.27 06:59
|s/l
|1550
|0.10
|1.3104
|1.3104
|1.3034
|-32.00
|30960.00
|3101
|2005.01.27 08:59
|buy
|1551
|0.10
|1.3069
|1.3037
|1.3107
|3102
|2005.01.27 11:18
|s/l
|1551
|0.10
|1.3037
|1.3037
|1.3107
|-32.00
|30928.00
|3103
|2005.01.27 13:25
|buy
|1552
|0.10
|1.3023
|1.2991
|1.3061
|3104
|2005.01.28 12:59
|t/p
|1552
|0.10
|1.3061
|1.2991
|1.3061
|38.00
|30966.00
|3105
|2005.01.28 14:30
|sell
|1553
|0.10
|1.3049
|1.3081
|1.3011
|3106
|2005.01.28 14:59
|t/p
|1553
|0.10
|1.3011
|1.3081
|1.3011
|38.00
|31004.00
|3107
|2005.01.31 10:21
|buy
|1554
|0.10
|1.2997
|1.2965
|1.3035
|3108
|2005.01.31 13:03
|t/p
|1554
|0.10
|1.3035
|1.2965
|1.3035
|38.00
|31042.00
|3109
|2005.01.31 20:59
|sell
|1555
|0.10
|1.3037
|1.3069
|1.2999
|3110
|2005.02.02 01:59
|s/l
|1555
|0.10
|1.3069
|1.3069
|1.2999
|-32.00
|31010.00
|3111
|2005.02.02 20:19
|sell
|1556
|0.10
|1.3039
|1.3071
|1.3001
|3112
|2005.02.03 11:59
|t/p
|1556
|0.10
|1.3001
|1.3071
|1.3001
|38.00
|31048.00
|3113
|2005.02.03 14:49
|buy
|1557
|0.10
|1.2956
|1.2924
|1.2994
|3114
|2005.02.04 16:59
|s/l
|1557
|0.10
|1.2924
|1.2924
|1.2994
|-32.00
|31016.00
|3115
|2005.02.07 06:59
|sell
|1558
|0.10
|1.2854
|1.2886
|1.2816
|3116
|2005.02.07 15:59
|t/p
|1558
|0.10
|1.2816
|1.2886
|1.2816
|38.00
|31054.00
|3117
|2005.02.07 17:59
|sell
|1559
|0.10
|1.2765
|1.2797
|1.2727
|3118
|2005.02.09 16:41
|s/l
|1559
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2727
|-32.00
|31022.00
|3119
|2005.02.09 16:59
|buy
|1560
|0.10
|1.2789
|1.2757
|1.2827
|3120
|2005.02.10 13:59
|t/p
|1560
|0.10
|1.2827
|1.2757
|1.2827
|38.00
|31060.00
|3121
|2005.02.11 06:59
|sell
|1561
|0.10
|1.2877
|1.2909
|1.2839
|3122
|2005.02.14 00:59
|s/l
|1561
|0.10
|1.2909
|1.2909
|1.2839
|-32.00
|31028.00
|3123
|2005.02.14 06:59
|sell
|1562
|0.10
|1.2941
|1.2973
|1.2903
|3124
|2005.02.14 08:00
|s/l
|1562
|0.10
|1.2973
|1.2973
|1.2903
|-32.00
|30996.00
|3125
|2005.02.14 14:59
|sell
|1563
|0.10
|1.2965
|1.2997
|1.2927
|3126
|2005.02.15 12:59
|s/l
|1563
|0.10
|1.2997
|1.2997
|1.2927
|-32.00
|30964.00
|3127
|2005.02.16 13:59
|sell
|1564
|0.10
|1.3038
|1.3070
|1.3000
|3128
|2005.02.16 14:59
|t/p
|1564
|0.10
|1.3000
|1.3070
|1.3000
|38.00
|31002.00
|3129
|2005.02.16 16:07
|buy
|1565
|0.10
|1.2990
|1.2958
|1.3028
|3130
|2005.02.16 17:59
|t/p
|1565
|0.10
|1.3028
|1.2958
|1.3028
|38.00
|31040.00
|3131
|2005.02.17 08:48
|sell
|1566
|0.10
|1.3062
|1.3094
|1.3024
|3132
|2005.02.22 01:59
|s/l
|1566
|0.10
|1.3094
|1.3094
|1.3024
|-32.00
|31008.00
|3133
|2005.02.22 11:44
|sell
|1567
|0.10
|1.3204
|1.3236
|1.3166
|3134
|2005.02.22 15:59
|s/l
|1567
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3166
|-32.00
|30976.00
|3135
|2005.02.22 17:45
|buy
|1568
|0.10
|1.3230
|1.3198
|1.3268
|3136
|2005.02.23 01:18
|t/p
|1568
|0.10
|1.3268
|1.3198
|1.3268
|38.00
|31014.00
|3137
|2005.02.23 08:49
|buy
|1569
|0.10
|1.3212
|1.3180
|1.3250
|3138
|2005.02.24 07:59
|t/p
|1569
|0.10
|1.3250
|1.3180
|1.3250
|38.00
|31052.00
|3139
|2005.02.24 10:59
|sell
|1570
|0.10
|1.3265
|1.3297
|1.3227
|3140
|2005.02.24 13:59
|t/p
|1570
|0.10
|1.3227
|1.3297
|1.3227
|38.00
|31090.00
|3141
|2005.02.24 15:59
|sell
|1571
|0.10
|1.3207
|1.3239
|1.3169
|3142
|2005.02.25 09:59
|t/p
|1571
|0.10
|1.3169
|1.3239
|1.3169
|38.00
|31128.00
|3143
|2005.02.25 11:49
|buy
|1572
|0.10
|1.3155
|1.3123
|1.3193
|3144
|2005.02.25 13:00
|t/p
|1572
|0.10
|1.3193
|1.3123
|1.3193
|38.00
|31166.00
|3145
|2005.02.25 14:57
|buy
|1573
|0.10
|1.3184
|1.3152
|1.3222
|3146
|2005.02.25 16:59
|t/p
|1573
|0.10
|1.3222
|1.3152
|1.3222
|38.00
|31204.00
|3147
|2005.02.27 23:46
|buy
|1574
|0.10
|1.3248
|1.3216
|1.3286
|3148
|2005.02.28 21:59
|s/l
|1574
|0.10
|1.3216
|1.3216
|1.3286
|-32.00
|31172.00
|3149
|2005.03.01 02:59
|sell
|1575
|0.10
|1.3193
|1.3225
|1.3155
|3150
|2005.03.02 01:00
|t/p
|1575
|0.10
|1.3155
|1.3225
|1.3155
|38.00
|31210.00
|3151
|2005.03.02 04:37
|sell
|1576
|0.10
|1.3167
|1.3199
|1.3129
|3152
|2005.03.02 08:59
|t/p
|1576
|0.10
|1.3129
|1.3199
|1.3129
|38.00
|31248.00
|3153
|2005.03.02 09:59
|buy
|1577
|0.10
|1.3106
|1.3074
|1.3144
|3154
|2005.03.03 08:59
|t/p
|1577
|0.10
|1.3144
|1.3074
|1.3144
|38.00
|31286.00
|3155
|2005.03.03 09:59
|buy
|1578
|0.10
|1.3147
|1.3115
|1.3185
|3156
|2005.03.03 17:59
|s/l
|1578
|0.10
|1.3115
|1.3115
|1.3185
|-32.00
|31254.00
|3157
|2005.03.04 06:59
|sell
|1579
|0.10
|1.3111
|1.3143
|1.3073
|3158
|2005.03.04 12:59
|s/l
|1579
|0.10
|1.3143
|1.3143
|1.3073
|-32.00
|31222.00
|3159
|2005.03.08 15:59
|buy
|1580
|0.10
|1.3340
|1.3308
|1.3378
|3160
|2005.03.09 10:59
|t/p
|1580
|0.10
|1.3378
|1.3308
|1.3378
|38.00
|31260.00
|3161
|2005.03.09 13:59
|sell
|1581
|0.10
|1.3351
|1.3383
|1.3313
|3162
|2005.03.09 15:59
|s/l
|1581
|0.10
|1.3383
|1.3383
|1.3313
|-32.00
|31228.00
|3163
|2005.03.09 18:46
|sell
|1582
|0.10
|1.3412
|1.3444
|1.3374
|3164
|2005.03.10 03:20
|s/l
|1582
|0.10
|1.3444
|1.3444
|1.3374
|-32.00
|31196.00
|3165
|2005.03.10 08:16
|sell
|1583
|0.10
|1.3438
|1.3470
|1.3400
|3166
|2005.03.11 15:59
|s/l
|1583
|0.10
|1.3470
|1.3470
|1.3400
|-32.00
|31164.00
|3167
|2005.03.13 23:50
|sell
|1584
|0.10
|1.3476
|1.3508
|1.3438
|3168
|2005.03.14 05:59
|t/p
|1584
|0.10
|1.3438
|1.3508
|1.3438
|38.00
|31202.00
|3169
|2005.03.14 09:55
|sell
|1585
|0.10
|1.3405
|1.3437
|1.3367
|3170
|2005.03.14 15:59
|t/p
|1585
|0.10
|1.3367
|1.3437
|1.3367
|38.00
|31240.00
|3171
|2005.03.14 16:59
|sell
|1586
|0.10
|1.3351
|1.3383
|1.3313
|3172
|2005.03.15 09:59
|s/l
|1586
|0.10
|1.3383
|1.3383
|1.3313
|-32.00
|31208.00
|3173
|2005.03.16 14:48
|sell
|1587
|0.10
|1.3425
|1.3457
|1.3387
|3174
|2005.03.17 09:59
|t/p
|1587
|0.10
|1.3387
|1.3457
|1.3387
|38.00
|31246.00
|3175
|2005.03.17 11:29
|buy
|1588
|0.10
|1.3378
|1.3346
|1.3416
|3176
|2005.03.18 07:59
|s/l
|1588
|0.10
|1.3346
|1.3346
|1.3416
|-32.00
|31214.00
|3177
|2005.03.21 02:59
|buy
|1589
|0.10
|1.3255
|1.3223
|1.3293
|3178
|2005.03.21 06:59
|s/l
|1589
|0.10
|1.3223
|1.3223
|1.3293
|-32.00
|31182.00
|3179
|2005.03.21 09:26
|buy
|1590
|0.10
|1.3214
|1.3182
|1.3252
|3180
|2005.03.21 14:28
|s/l
|1590
|0.10
|1.3182
|1.3182
|1.3252
|-32.00
|31150.00
|3181
|2005.03.21 14:28
|buy
|1591
|0.10
|1.3184
|1.3152
|1.3222
|3182
|2005.03.22 18:59
|s/l
|1591
|0.10
|1.3152
|1.3152
|1.3222
|-32.00
|31118.00
|3183
|2005.03.22 20:58
|sell
|1592
|0.10
|1.3086
|1.3118
|1.3048
|3184
|2005.03.23 08:59
|t/p
|1592
|0.10
|1.3048
|1.3118
|1.3048
|38.00
|31156.00
|3185
|2005.03.23 11:21
|sell
|1593
|0.10
|1.3045
|1.3077
|1.3007
|3186
|2005.03.23 14:30
|t/p
|1593
|0.10
|1.3007
|1.3077
|1.3007
|38.00
|31194.00
|3187
|2005.03.23 14:57
|sell
|1594
|0.10
|1.3025
|1.3057
|1.2987
|3188
|2005.03.23 17:59
|t/p
|1594
|0.10
|1.2987
|1.3057
|1.2987
|38.00
|31232.00
|3189
|2005.03.23 18:40
|sell
|1595
|0.10
|1.2981
|1.3013
|1.2943
|3190
|2005.03.24 07:59
|s/l
|1595
|0.10
|1.3013
|1.3013
|1.2943
|-32.00
|31200.00
|3191
|2005.03.24 10:59
|buy
|1596
|0.10
|1.2982
|1.2950
|1.3020
|3192
|2005.03.24 17:59
|s/l
|1596
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.3020
|-32.00
|31168.00
|3193
|2005.03.28 01:59
|sell
|1597
|0.10
|1.2898
|1.2930
|1.2860
|3194
|2005.03.28 11:59
|s/l
|1597
|0.10
|1.2930
|1.2930
|1.2860
|-32.00
|31136.00
|3195
|2005.03.28 15:54
|buy
|1598
|0.10
|1.2867
|1.2835
|1.2905
|3196
|2005.03.28 23:59
|t/p
|1598
|0.10
|1.2905
|1.2835
|1.2905
|38.00
|31174.00
|3197
|2005.03.29 04:51
|sell
|1599
|0.10
|1.2937
|1.2969
|1.2899
|3198
|2005.03.30 06:59
|s/l
|1599
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.2899
|-32.00
|31142.00
|3199
|2005.03.30 10:59
|sell
|1600
|0.10
|1.2948
|1.2980
|1.2910
|3200
|2005.03.31 12:59
|s/l
|1600
|0.10
|1.2980
|1.2980
|1.2910
|-32.00
|31110.00
|3201
|2005.03.31 15:31
|sell
|1601
|0.10
|1.2977
|1.3009
|1.2939
|3202
|2005.04.01 14:59
|t/p
|1601
|0.10
|1.2939
|1.3009
|1.2939
|38.00
|31148.00
|3203
|2005.04.01 16:59
|sell
|1602
|0.10
|1.2902
|1.2934
|1.2864
|3204
|2005.04.04 13:59
|t/p
|1602
|0.10
|1.2864
|1.2934
|1.2864
|38.00
|31186.00
|3205
|2005.04.04 16:18
|buy
|1603
|0.10
|1.2834
|1.2802
|1.2872
|3206
|2005.04.05 20:57
|t/p
|1603
|0.10
|1.2872
|1.2802
|1.2872
|38.00
|31224.00
|3207
|2005.04.06 00:59
|sell
|1604
|0.10
|1.2852
|1.2884
|1.2814
|3208
|2005.04.06 04:55
|s/l
|1604
|0.10
|1.2884
|1.2884
|1.2814
|-32.00
|31192.00
|3209
|2005.04.06 06:59
|buy
|1605
|0.10
|1.2876
|1.2844
|1.2914
|3210
|2005.04.06 14:31
|s/l
|1605
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2914
|-32.00
|31160.00
|3211
|2005.04.06 17:59
|sell
|1606
|0.10
|1.2890
|1.2922
|1.2852
|3212
|2005.04.07 06:59
|s/l
|1606
|0.10
|1.2922
|1.2922
|1.2852
|-32.00
|31128.00
|3213
|2005.04.07 16:04
|buy
|1607
|0.10
|1.2905
|1.2873
|1.2943
|3214
|2005.04.07 17:59
|s/l
|1607
|0.10
|1.2873
|1.2873
|1.2943
|-32.00
|31096.00
|3215
|2005.04.08 11:44
|sell
|1608
|0.10
|1.2840
|1.2872
|1.2802
|3216
|2005.04.08 15:59
|s/l
|1608
|0.10
|1.2872
|1.2872
|1.2802
|-32.00
|31064.00
|3217
|2005.04.10 23:52
|sell
|1609
|0.10
|1.2925
|1.2957
|1.2887
|3218
|2005.04.11 08:59
|s/l
|1609
|0.10
|1.2957
|1.2957
|1.2887
|-32.00
|31032.00
|3219
|2005.04.11 10:10
|sell
|1610
|0.10
|1.2969
|1.3001
|1.2931
|3220
|2005.04.12 08:47
|s/l
|1610
|0.10
|1.3001
|1.3001
|1.2931
|-32.00
|31000.00
|3221
|2005.04.12 11:50
|buy
|1611
|0.10
|1.2977
|1.2945
|1.3015
|3222
|2005.04.12 12:59
|s/l
|1611
|0.10
|1.2945
|1.2945
|1.3015
|-32.00
|30968.00
|3223
|2005.04.12 16:10
|buy
|1612
|0.10
|1.2871
|1.2839
|1.2909
|3224
|2005.04.12 18:59
|t/p
|1612
|0.10
|1.2909
|1.2839
|1.2909
|38.00
|31006.00
|3225
|2005.04.14 09:41
|buy
|1613
|0.10
|1.2869
|1.2837
|1.2907
|3226
|2005.04.14 10:59
|s/l
|1613
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2907
|-32.00
|30974.00
|3227
|2005.04.14 12:34
|buy
|1614
|0.10
|1.2823
|1.2791
|1.2861
|3228
|2005.04.14 13:59
|s/l
|1614
|0.10
|1.2791
|1.2791
|1.2861
|-32.00
|30942.00
|3229
|2005.04.14 15:43
|buy
|1615
|0.10
|1.2807
|1.2775
|1.2845
|3230
|2005.04.15 08:59
|t/p
|1615
|0.10
|1.2845
|1.2775
|1.2845
|38.00
|30980.00
|3231
|2005.04.15 11:36
|buy
|1616
|0.10
|1.2833
|1.2801
|1.2871
|3232
|2005.04.15 11:59
|t/p
|1616
|0.10
|1.2871
|1.2801
|1.2871
|38.00
|31018.00
|3233
|2005.04.15 16:46
|sell
|1617
|0.10
|1.2929
|1.2961
|1.2891
|3234
|2005.04.18 01:59
|t/p
|1617
|0.10
|1.2891
|1.2961
|1.2891
|38.00
|31056.00
|3235
|2005.04.18 09:59
|sell
|1618
|0.10
|1.2988
|1.3020
|1.2950
|3236
|2005.04.18 15:59
|s/l
|1618
|0.10
|1.3020
|1.3020
|1.2950
|-32.00
|31024.00
|3237
|2005.04.18 17:42
|sell
|1619
|0.10
|1.3032
|1.3064
|1.2994
|3238
|2005.04.19 10:52
|t/p
|1619
|0.10
|1.2994
|1.3064
|1.2994
|38.00
|31062.00
|3239
|2005.04.19 10:52
|buy
|1620
|0.10
|1.2994
|1.2962
|1.3032
|3240
|2005.04.19 14:59
|t/p
|1620
|0.10
|1.3032
|1.2962
|1.3032
|38.00
|31100.00
|3241
|2005.04.19 15:59
|buy
|1621
|0.10
|1.3034
|1.3002
|1.3072
|3242
|2005.04.19 19:59
|t/p
|1621
|0.10
|1.3072
|1.3002
|1.3072
|38.00
|31138.00
|3243
|2005.04.20 05:59
|sell
|1622
|0.10
|1.3076
|1.3108
|1.3038
|3244
|2005.04.20 10:13
|t/p
|1622
|0.10
|1.3038
|1.3108
|1.3038
|38.00
|31176.00
|3245
|2005.04.20 12:47
|sell
|1623
|0.10
|1.3051
|1.3083
|1.3013
|3246
|2005.04.20 16:59
|s/l
|1623
|0.10
|1.3083
|1.3083
|1.3013
|-32.00
|31144.00
|3247
|2005.04.20 16:59
|sell
|1624
|0.10
|1.3088
|1.3120
|1.3050
|3248
|2005.04.21 16:59
|t/p
|1624
|0.10
|1.3050
|1.3120
|1.3050
|38.00
|31182.00
|3249
|2005.04.21 18:06
|buy
|1625
|0.10
|1.3047
|1.3015
|1.3085
|3250
|2005.04.22 12:59
|t/p
|1625
|0.10
|1.3085
|1.3015
|1.3085
|38.00
|31220.00
|3251
|2005.04.22 15:34
|sell
|1626
|0.10
|1.3083
|1.3115
|1.3045
|3252
|2005.04.24 23:16
|t/p
|1626
|0.10
|1.3045
|1.3115
|1.3045
|38.00
|31258.00
|3253
|2005.04.24 23:16
|buy
|1627
|0.10
|1.3045
|1.3013
|1.3083
|3254
|2005.04.25 00:59
|s/l
|1627
|0.10
|1.3013
|1.3013
|1.3083
|-32.00
|31226.00
|3255
|2005.04.25 02:50
|sell
|1628
|0.10
|1.3012
|1.3044
|1.2974
|3256
|2005.04.25 10:59
|t/p
|1628
|0.10
|1.2974
|1.3044
|1.2974
|38.00
|31264.00
|3257
|2005.04.25 14:59
|sell
|1629
|0.10
|1.2980
|1.3012
|1.2942
|3258
|2005.04.26 03:59
|s/l
|1629
|0.10
|1.3012
|1.3012
|1.2942
|-32.00
|31232.00
|3259
|2005.04.26 14:26
|sell
|1630
|0.10
|1.2991
|1.3023
|1.2953
|3260
|2005.04.27 05:59
|t/p
|1630
|0.10
|1.2953
|1.3023
|1.2953
|38.00
|31270.00
|3261
|2005.04.27 14:59
|sell
|1631
|0.10
|1.2977
|1.3009
|1.2939
|3262
|2005.04.27 16:59
|t/p
|1631
|0.10
|1.2939
|1.3009
|1.2939
|38.00
|31308.00
|3263
|2005.04.28 07:59
|sell
|1632
|0.10
|1.2928
|1.2960
|1.2890
|3264
|2005.04.28 20:10
|t/p
|1632
|0.10
|1.2890
|1.2960
|1.2890
|38.00
|31346.00
|3265
|2005.04.29 08:25
|sell
|1633
|0.10
|1.2966
|1.2998
|1.2928
|3266
|2005.04.29 14:59
|t/p
|1633
|0.10
|1.2928
|1.2998
|1.2928
|38.00
|31384.00
|3267
|2005.04.29 19:33
|sell
|1634
|0.10
|1.2869
|1.2901
|1.2831
|3268
|2005.05.04 01:59
|s/l
|1634
|0.10
|1.2901
|1.2901
|1.2831
|-32.00
|31352.00
|3269
|2005.05.04 13:59
|sell
|1635
|0.10
|1.2958
|1.2990
|1.2920
|3270
|2005.05.06 12:59
|t/p
|1635
|0.10
|1.2920
|1.2990
|1.2920
|38.00
|31390.00
|3271
|2005.05.09 14:59
|sell
|1636
|0.10
|1.2828
|1.2860
|1.2790
|3272
|2005.05.09 21:59
|s/l
|1636
|0.10
|1.2860
|1.2860
|1.2790
|-32.00
|31358.00
|3273
|2005.05.09 23:59
|sell
|1637
|0.10
|1.2856
|1.2888
|1.2818
|3274
|2005.05.10 22:59
|s/l
|1637
|0.10
|1.2888
|1.2888
|1.2818
|-32.00
|31326.00
|3275
|2005.05.11 14:52
|buy
|1638
|0.10
|1.2799
|1.2767
|1.2837
|3276
|2005.05.12 06:59
|s/l
|1638
|0.10
|1.2767
|1.2767
|1.2837
|-32.00
|31294.00
|3277
|2005.05.12 07:59
|sell
|1639
|0.10
|1.2764
|1.2796
|1.2726
|3278
|2005.05.12 12:59
|t/p
|1639
|0.10
|1.2726
|1.2796
|1.2726
|38.00
|31332.00
|3279
|2005.05.12 14:30
|sell
|1640
|0.10
|1.2713
|1.2745
|1.2675
|3280
|2005.05.12 23:03
|t/p
|1640
|0.10
|1.2675
|1.2745
|1.2675
|38.00
|31370.00
|3281
|2005.05.13 12:49
|buy
|1641
|0.10
|1.2626
|1.2594
|1.2664
|3282
|2005.05.15 23:18
|s/l
|1641
|0.10
|1.2594
|1.2594
|1.2664
|-32.00
|31338.00
|3283
|2005.05.15 23:58
|sell
|1642
|0.10
|1.2605
|1.2637
|1.2567
|3284
|2005.05.16 13:59
|s/l
|1642
|0.10
|1.2637
|1.2637
|1.2567
|-32.00
|31306.00
|3285
|2005.05.16 15:02
|buy
|1643
|0.10
|1.2625
|1.2593
|1.2663
|3286
|2005.05.17 23:59
|s/l
|1643
|0.10
|1.2593
|1.2593
|1.2663
|-32.00
|31274.00
|3287
|2005.05.18 07:59
|sell
|1644
|0.10
|1.2626
|1.2658
|1.2588
|3288
|2005.05.18 15:59
|s/l
|1644
|0.10
|1.2658
|1.2658
|1.2588
|-32.00
|31242.00
|3289
|2005.05.18 18:59
|buy
|1645
|0.10
|1.2676
|1.2644
|1.2714
|3290
|2005.05.19 11:43
|s/l
|1645
|0.10
|1.2644
|1.2644
|1.2714
|-32.00
|31210.00
|3291
|2005.05.19 14:39
|buy
|1646
|0.10
|1.2627
|1.2595
|1.2665
|3292
|2005.05.20 12:59
|s/l
|1646
|0.10
|1.2595
|1.2595
|1.2665
|-32.00
|31178.00
|3293
|2005.05.20 16:45
|buy
|1647
|0.10
|1.2553
|1.2521
|1.2591
|3294
|2005.05.24 06:59
|t/p
|1647
|0.10
|1.2591
|1.2521
|1.2591
|38.00
|31216.00
|3295
|2005.05.24 08:54
|sell
|1648
|0.10
|1.2595
|1.2627
|1.2557
|3296
|2005.05.24 11:59
|s/l
|1648
|0.10
|1.2627
|1.2627
|1.2557
|-32.00
|31184.00
|3297
|2005.05.24 13:43
|sell
|1649
|0.10
|1.2615
|1.2647
|1.2577
|3298
|2005.05.24 17:08
|t/p
|1649
|0.10
|1.2577
|1.2647
|1.2577
|38.00
|31222.00
|3299
|2005.05.24 18:59
|sell
|1650
|0.10
|1.2588
|1.2620
|1.2550
|3300
|2005.05.26 07:53
|t/p
|1650
|0.10
|1.2550
|1.2620
|1.2550
|38.00
|31260.00
|3301
|2005.05.26 09:59
|buy
|1651
|0.10
|1.2556
|1.2524
|1.2594
|3302
|2005.05.26 13:16
|s/l
|1651
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2594
|-32.00
|31228.00
|3303
|2005.05.26 13:16
|buy
|1652
|0.10
|1.2525
|1.2493
|1.2563
|3304
|2005.05.27 15:59
|t/p
|1652
|0.10
|1.2563
|1.2493
|1.2563
|38.00
|31266.00
|3305
|2005.05.30 06:59
|buy
|1653
|0.10
|1.2526
|1.2494
|1.2564
|3306
|2005.05.30 11:59
|s/l
|1653
|0.10
|1.2494
|1.2494
|1.2564
|-32.00
|31234.00
|3307
|2005.05.31 09:34
|sell
|1654
|0.10
|1.2389
|1.2421
|1.2351
|3308
|2005.05.31 10:59
|t/p
|1654
|0.10
|1.2351
|1.2421
|1.2351
|38.00
|31272.00
|3309
|2005.05.31 11:59
|sell
|1655
|0.10
|1.2330
|1.2362
|1.2292
|3310
|2005.06.01 08:59
|t/p
|1655
|0.10
|1.2292
|1.2362
|1.2292
|38.00
|31310.00
|3311
|2005.06.02 03:41
|sell
|1656
|0.10
|1.2223
|1.2255
|1.2185
|3312
|2005.06.02 07:59
|s/l
|1656
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2185
|-32.00
|31278.00
|3313
|2005.06.02 10:17
|sell
|1657
|0.10
|1.2269
|1.2301
|1.2231
|3314
|2005.06.03 05:59
|s/l
|1657
|0.10
|1.2301
|1.2301
|1.2231
|-32.00
|31246.00
|3315
|2005.06.03 14:36
|buy
|1658
|0.10
|1.2280
|1.2248
|1.2318
|3316
|2005.06.03 15:59
|s/l
|1658
|0.10
|1.2248
|1.2248
|1.2318
|-32.00
|31214.00
|3317
|2005.06.03 18:17
|buy
|1659
|0.10
|1.2215
|1.2183
|1.2253
|3318
|2005.06.06 03:59
|t/p
|1659
|0.10
|1.2253
|1.2183
|1.2253
|38.00
|31252.00
|3319
|2005.06.06 08:46
|sell
|1660
|0.10
|1.2263
|1.2295
|1.2225
|3320
|2005.06.07 06:59
|s/l
|1660
|0.10
|1.2295
|1.2295
|1.2225
|-32.00
|31220.00
|3321
|2005.06.07 09:59
|sell
|1661
|0.10
|1.2312
|1.2344
|1.2274
|3322
|2005.06.07 13:59
|t/p
|1661
|0.10
|1.2274
|1.2344
|1.2274
|38.00
|31258.00
|3323
|2005.06.07 15:50
|buy
|1662
|0.10
|1.2270
|1.2238
|1.2308
|3324
|2005.06.08 03:12
|t/p
|1662
|0.10
|1.2308
|1.2238
|1.2308
|38.00
|31296.00
|3325
|2005.06.08 07:23
|sell
|1663
|0.10
|1.2327
|1.2359
|1.2289
|3326
|2005.06.08 16:59
|t/p
|1663
|0.10
|1.2289
|1.2359
|1.2289
|38.00
|31334.00
|3327
|2005.06.09 08:59
|buy
|1664
|0.10
|1.2230
|1.2198
|1.2268
|3328
|2005.06.09 14:59
|s/l
|1664
|0.10
|1.2198
|1.2198
|1.2268
|-32.00
|31302.00
|3329
|2005.06.09 18:45
|sell
|1665
|0.10
|1.2232
|1.2264
|1.2194
|3330
|2005.06.10 13:59
|t/p
|1665
|0.10
|1.2194
|1.2264
|1.2194
|38.00
|31340.00
|3331
|2005.06.10 15:59
|sell
|1666
|0.10
|1.2126
|1.2158
|1.2088
|3332
|2005.06.13 01:59
|t/p
|1666
|0.10
|1.2088
|1.2158
|1.2088
|38.00
|31378.00
|3333
|2005.06.13 10:59
|buy
|1667
|0.10
|1.2048
|1.2016
|1.2086
|3334
|2005.06.13 17:59
|t/p
|1667
|0.10
|1.2086
|1.2016
|1.2086
|38.00
|31416.00
|3335
|2005.06.13 18:59
|sell
|1668
|0.10
|1.2108
|1.2140
|1.2070
|3336
|2005.06.14 00:59
|s/l
|1668
|0.10
|1.2140
|1.2140
|1.2070
|-32.00
|31384.00
|3337
|2005.06.14 02:46
|sell
|1669
|0.10
|1.2135
|1.2167
|1.2097
|3338
|2005.06.14 13:59
|t/p
|1669
|0.10
|1.2097
|1.2167
|1.2097
|38.00
|31422.00
|3339
|2005.06.14 15:51
|buy
|1670
|0.10
|1.2045
|1.2013
|1.2083
|3340
|2005.06.15 13:59
|t/p
|1670
|0.10
|1.2083
|1.2013
|1.2083
|38.00
|31460.00
|3341
|2005.06.15 15:39
|sell
|1671
|0.10
|1.2111
|1.2143
|1.2073
|3342
|2005.06.16 03:59
|t/p
|1671
|0.10
|1.2073
|1.2143
|1.2073
|38.00
|31498.00
|3343
|2005.06.16 12:50
|buy
|1672
|0.10
|1.2120
|1.2088
|1.2158
|3344
|2005.06.16 14:00
|s/l
|1672
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2158
|-32.00
|31466.00
|3345
|2005.06.16 15:54
|buy
|1673
|0.10
|1.2083
|1.2051
|1.2121
|3346
|2005.06.17 07:59
|t/p
|1673
|0.10
|1.2121
|1.2051
|1.2121
|38.00
|31504.00
|3347
|2005.06.17 09:55
|sell
|1674
|0.10
|1.2139
|1.2171
|1.2101
|3348
|2005.06.17 10:59
|s/l
|1674
|0.10
|1.2171
|1.2171
|1.2101
|-32.00
|31472.00
|3349
|2005.06.17 12:44
|sell
|1675
|0.10
|1.2177
|1.2209
|1.2139
|3350
|2005.06.17 14:59
|s/l
|1675
|0.10
|1.2209
|1.2209
|1.2139
|-32.00
|31440.00
|3351
|2005.06.20 07:59
|sell
|1676
|0.10
|1.2235
|1.2267
|1.2197
|3352
|2005.06.20 12:59
|t/p
|1676
|0.10
|1.2197
|1.2267
|1.2197
|38.00
|31478.00
|3353
|2005.06.20 15:59
|sell
|1677
|0.10
|1.2140
|1.2172
|1.2102
|3354
|2005.06.21 08:59
|t/p
|1677
|0.10
|1.2102
|1.2172
|1.2102
|38.00
|31516.00
|3355
|2005.06.21 11:01
|buy
|1678
|0.10
|1.2081
|1.2049
|1.2119
|3356
|2005.06.21 14:59
|t/p
|1678
|0.10
|1.2119
|1.2049
|1.2119
|38.00
|31554.00
|3357
|2005.06.21 16:50
|buy
|1679
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2172
|3358
|2005.06.21 18:59
|t/p
|1679
|0.10
|1.2172
|1.2102
|1.2172
|38.00
|31592.00
|3359
|2005.06.22 09:58
|sell
|1680
|0.10
|1.2186
|1.2218
|1.2148
|3360
|2005.06.22 09:59
|t/p
|1680
|0.10
|1.2148
|1.2218
|1.2148
|38.00
|31630.00
|3361
|2005.06.22 14:36
|sell
|1681
|0.10
|1.2120
|1.2152
|1.2082
|3362
|2005.06.23 07:59
|t/p
|1681
|0.10
|1.2082
|1.2152
|1.2082
|38.00
|31668.00
|3363
|2005.06.23 09:59
|buy
|1682
|0.10
|1.2088
|1.2056
|1.2126
|3364
|2005.06.23 12:59
|s/l
|1682
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2126
|-32.00
|31636.00
|3365
|2005.06.23 14:35
|buy
|1683
|0.10
|1.2043
|1.2011
|1.2081
|3366
|2005.06.24 12:00
|t/p
|1683
|0.10
|1.2081
|1.2011
|1.2081
|38.00
|31674.00
|3367
|2005.06.24 12:22
|sell
|1684
|0.10
|1.2084
|1.2116
|1.2046
|3368
|2005.06.26 23:02
|s/l
|1684
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2046
|-32.00
|31642.00
|3369
|2005.06.26 23:20
|buy
|1685
|0.10
|1.2108
|1.2076
|1.2146
|3370
|2005.06.27 06:59
|t/p
|1685
|0.10
|1.2146
|1.2076
|1.2146
|38.00
|31680.00
|3371
|2005.06.27 08:45
|sell
|1686
|0.10
|1.2171
|1.2203
|1.2133
|3372
|2005.06.28 06:59
|t/p
|1686
|0.10
|1.2133
|1.2203
|1.2133
|38.00
|31718.00
|3373
|2005.06.28 15:20
|sell
|1687
|0.10
|1.2081
|1.2113
|1.2043
|3374
|2005.06.29 06:59
|t/p
|1687
|0.10
|1.2043
|1.2113
|1.2043
|38.00
|31756.00
|3375
|2005.06.29 12:59
|buy
|1688
|0.10
|1.2042
|1.2010
|1.2080
|3376
|2005.06.29 15:59
|t/p
|1688
|0.10
|1.2080
|1.2010
|1.2080
|38.00
|31794.00
|3377
|2005.06.30 02:45
|buy
|1689
|0.10
|1.2080
|1.2048
|1.2118
|3378
|2005.07.01 05:59
|s/l
|1689
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.2118
|-32.00
|31762.00
|3379
|2005.07.01 11:34
|sell
|1690
|0.10
|1.2088
|1.2120
|1.2050
|3380
|2005.07.01 14:33
|t/p
|1690
|0.10
|1.2050
|1.2120
|1.2050
|38.00
|31800.00
|3381
|2005.07.01 14:59
|sell
|1691
|0.10
|1.2064
|1.2096
|1.2026
|3382
|2005.07.01 14:59
|t/p
|1691
|0.10
|1.2026
|1.2096
|1.2026
|38.00
|31838.00
|3383
|2005.07.01 16:59
|sell
|1692
|0.10
|1.1958
|1.1990
|1.1920
|3384
|2005.07.04 02:59
|t/p
|1692
|0.10
|1.1920
|1.1990
|1.1920
|38.00
|31876.00
|3385
|2005.07.04 08:36
|sell
|1693
|0.10
|1.1934
|1.1966
|1.1896
|3386
|2005.07.04 15:34
|t/p
|1693
|0.10
|1.1896
|1.1966
|1.1896
|38.00
|31914.00
|3387
|2005.07.05 08:39
|buy
|1694
|0.10
|1.1883
|1.1851
|1.1921
|3388
|2005.07.05 08:59
|t/p
|1694
|0.10
|1.1921
|1.1851
|1.1921
|38.00
|31952.00
|3389
|2005.07.05 15:19
|buy
|1695
|0.10
|1.1904
|1.1872
|1.1942
|3390
|2005.07.06 08:29
|t/p
|1695
|0.10
|1.1942
|1.1872
|1.1942
|38.00
|31990.00
|3391
|2005.07.06 08:44
|sell
|1696
|0.10
|1.1943
|1.1975
|1.1905
|3392
|2005.07.06 11:22
|t/p
|1696
|0.10
|1.1905
|1.1975
|1.1905
|38.00
|32028.00
|3393
|2005.07.06 15:48
|sell
|1697
|0.10
|1.1929
|1.1961
|1.1891
|3394
|2005.07.07 09:59
|s/l
|1697
|0.10
|1.1961
|1.1961
|1.1891
|-32.00
|31996.00
|3395
|2005.07.07 11:24
|sell
|1698
|0.10
|1.1997
|1.2029
|1.1959
|3396
|2005.07.07 12:59
|t/p
|1698
|0.10
|1.1959
|1.2029
|1.1959
|38.00
|32034.00
|3397
|2005.07.07 14:39
|buy
|1699
|0.10
|1.1941
|1.1909
|1.1979
|3398
|2005.07.08 08:59
|s/l
|1699
|0.10
|1.1909
|1.1909
|1.1979
|-32.00
|32002.00
|3399
|2005.07.08 12:59
|sell
|1700
|0.10
|1.1923
|1.1955
|1.1885
|3400
|2005.07.08 13:59
|s/l
|1700
|0.10
|1.1955
|1.1955
|1.1885
|-32.00
|31970.00
|3401
|2005.07.08 14:59
|buy
|1701
|0.10
|1.1936
|1.1904
|1.1974
|3402
|2005.07.10 23:14
|t/p
|1701
|0.10
|1.1974
|1.1904
|1.1974
|38.00
|32008.00
|3403
|2005.07.10 23:43
|buy
|1702
|0.10
|1.1964
|1.1932
|1.2002
|3404
|2005.07.11 04:59
|t/p
|1702
|0.10
|1.2002
|1.1932
|1.2002
|38.00
|32046.00
|3405
|2005.07.11 11:58
|buy
|1703
|0.10
|1.2000
|1.1968
|1.2038
|3406
|2005.07.11 14:59
|t/p
|1703
|0.10
|1.2038
|1.1968
|1.2038
|38.00
|32084.00
|3407
|2005.07.11 15:59
|buy
|1704
|0.10
|1.2067
|1.2035
|1.2105
|3408
|2005.07.12 01:59
|t/p
|1704
|0.10
|1.2105
|1.2035
|1.2105
|38.00
|32122.00
|3409
|2005.07.12 06:26
|sell
|1705
|0.10
|1.2161
|1.2193
|1.2123
|3410
|2005.07.12 09:25
|s/l
|1705
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.2123
|-32.00
|32090.00
|3411
|2005.07.12 09:25
|sell
|1706
|0.10
|1.2191
|1.2223
|1.2153
|3412
|2005.07.12 17:59
|s/l
|1706
|0.10
|1.2223
|1.2223
|1.2153
|-32.00
|32058.00
|3413
|2005.07.12 18:59
|buy
|1707
|0.10
|1.2235
|1.2203
|1.2273
|3414
|2005.07.13 06:59
|s/l
|1707
|0.10
|1.2203
|1.2203
|1.2273
|-32.00
|32026.00
|3415
|2005.07.13 11:30
|buy
|1708
|0.10
|1.2178
|1.2146
|1.2216
|3416
|2005.07.13 13:59
|s/l
|1708
|0.10
|1.2146
|1.2146
|1.2216
|-32.00
|31994.00
|3417
|2005.07.14 10:17
|sell
|1709
|0.10
|1.2087
|1.2119
|1.2049
|3418
|2005.07.15 06:59
|s/l
|1709
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2049
|-32.00
|31962.00
|3419
|2005.07.15 08:27
|sell
|1710
|0.10
|1.2132
|1.2164
|1.2094
|3420
|2005.07.15 10:59
|t/p
|1710
|0.10
|1.2094
|1.2164
|1.2094
|38.00
|32000.00
|3421
|2005.07.15 14:36
|buy
|1711
|0.10
|1.2037
|1.2005
|1.2075
|3422
|2005.07.18 08:28
|t/p
|1711
|0.10
|1.2075
|1.2005
|1.2075
|38.00
|32038.00
|3423
|2005.07.18 08:28
|sell
|1712
|0.10
|1.2075
|1.2107
|1.2037
|3424
|2005.07.19 04:59
|t/p
|1712
|0.10
|1.2037
|1.2107
|1.2037
|38.00
|32076.00
|3425
|2005.07.19 06:59
|buy
|1713
|0.10
|1.2005
|1.1973
|1.2043
|3426
|2005.07.19 11:59
|s/l
|1713
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2043
|-32.00
|32044.00
|3427
|2005.07.19 15:59
|sell
|1714
|0.10
|1.2001
|1.2033
|1.1963
|3428
|2005.07.19 17:59
|s/l
|1714
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.1963
|-32.00
|32012.00
|3429
|2005.07.20 11:25
|sell
|1715
|0.10
|1.2082
|1.2114
|1.2044
|3430
|2005.07.20 14:59
|t/p
|1715
|0.10
|1.2044
|1.2114
|1.2044
|38.00
|32050.00
|3431
|2005.07.20 20:14
|sell
|1716
|0.10
|1.2150
|1.2182
|1.2112
|3432
|2005.07.21 00:59
|s/l
|1716
|0.10
|1.2182
|1.2182
|1.2112
|-32.00
|32018.00
|3433
|2005.07.21 02:48
|sell
|1717
|0.10
|1.2182
|1.2214
|1.2144
|3434
|2005.07.21 11:59
|s/l
|1717
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2144
|-32.00
|31986.00
|3435
|2005.07.21 13:27
|sell
|1718
|0.10
|1.2200
|1.2232
|1.2162
|3436
|2005.07.21 13:59
|t/p
|1718
|0.10
|1.2162
|1.2232
|1.2162
|38.00
|32024.00
|3437
|2005.07.21 16:41
|buy
|1719
|0.10
|1.2111
|1.2079
|1.2149
|3438
|2005.07.21 16:59
|t/p
|1719
|0.10
|1.2149
|1.2079
|1.2149
|38.00
|32062.00
|3439
|2005.07.21 19:59
|sell
|1720
|0.10
|1.2177
|1.2209
|1.2139
|3440
|2005.07.22 13:59
|t/p
|1720
|0.10
|1.2139
|1.2209
|1.2139
|38.00
|32100.00
|3441
|2005.07.22 15:55
|buy
|1721
|0.10
|1.2112
|1.2080
|1.2150
|3442
|2005.07.22 15:59
|s/l
|1721
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.2150
|-32.00
|32068.00
|3443
|2005.07.24 23:51
|buy
|1722
|0.10
|1.2047
|1.2015
|1.2085
|3444
|2005.07.26 08:59
|s/l
|1722
|0.10
|1.2015
|1.2015
|1.2085
|-32.00
|32036.00
|3445
|2005.07.26 10:59
|sell
|1723
|0.10
|1.2008
|1.2040
|1.1970
|3446
|2005.07.27 14:59
|s/l
|1723
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.1970
|-32.00
|32004.00
|3447
|2005.07.28 10:57
|sell
|1724
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.2021
|3448
|2005.07.28 11:59
|s/l
|1724
|0.10
|1.2091
|1.2091
|1.2021
|-32.00
|31972.00
|3449
|2005.07.28 13:16
|sell
|1725
|0.10
|1.2092
|1.2124
|1.2054
|3450
|2005.07.28 15:59
|s/l
|1725
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2054
|-32.00
|31940.00
|3451
|2005.07.28 18:22
|sell
|1726
|0.10
|1.2139
|1.2171
|1.2101
|3452
|2005.07.29 08:59
|t/p
|1726
|0.10
|1.2101
|1.2171
|1.2101
|38.00
|31978.00
|3453
|2005.07.29 10:06
|buy
|1727
|0.10
|1.2089
|1.2057
|1.2127
|3454
|2005.07.29 12:59
|t/p
|1727
|0.10
|1.2127
|1.2057
|1.2127
|38.00
|32016.00
|3455
|2005.07.29 14:45
|sell
|1728
|0.10
|1.2133
|1.2165
|1.2095
|3456
|2005.08.01 02:59
|s/l
|1728
|0.10
|1.2165
|1.2165
|1.2095
|-32.00
|31984.00
|3457
|2005.08.01 06:59
|sell
|1729
|0.10
|1.2183
|1.2215
|1.2145
|3458
|2005.08.01 08:59
|s/l
|1729
|0.10
|1.2215
|1.2215
|1.2145
|-32.00
|31952.00
|3459
|2005.08.01 14:20
|sell
|1730
|0.10
|1.2231
|1.2263
|1.2193
|3460
|2005.08.01 19:59
|t/p
|1730
|0.10
|1.2193
|1.2263
|1.2193
|38.00
|31990.00
|3461
|2005.08.02 09:55
|sell
|1731
|0.10
|1.2229
|1.2261
|1.2191
|3462
|2005.08.02 22:43
|t/p
|1731
|0.10
|1.2191
|1.2261
|1.2191
|38.00
|32028.00
|3463
|2005.08.03 21:59
|buy
|1732
|0.10
|1.2335
|1.2303
|1.2373
|3464
|2005.08.04 09:50
|s/l
|1732
|0.10
|1.2303
|1.2303
|1.2373
|-32.00
|31996.00
|3465
|2005.08.04 09:55
|sell
|1733
|0.10
|1.2315
|1.2347
|1.2277
|3466
|2005.08.04 14:59
|s/l
|1733
|0.10
|1.2347
|1.2347
|1.2277
|-32.00
|31964.00
|3467
|2005.08.04 17:22
|sell
|1734
|0.10
|1.2390
|1.2422
|1.2352
|3468
|2005.08.05 12:59
|t/p
|1734
|0.10
|1.2352
|1.2422
|1.2352
|38.00
|32002.00
|3469
|2005.08.05 14:38
|buy
|1735
|0.10
|1.2337
|1.2305
|1.2375
|3470
|2005.08.08 09:59
|t/p
|1735
|0.10
|1.2375
|1.2305
|1.2375
|38.00
|32040.00
|3471
|2005.08.09 07:54
|sell
|1736
|0.10
|1.2408
|1.2440
|1.2370
|3472
|2005.08.09 10:05
|t/p
|1736
|0.10
|1.2370
|1.2440
|1.2370
|38.00
|32078.00
|3473
|2005.08.09 10:53
|sell
|1737
|0.10
|1.2375
|1.2407
|1.2337
|3474
|2005.08.10 09:59
|s/l
|1737
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2337
|-32.00
|32046.00
|3475
|2005.08.10 12:58
|buy
|1738
|0.10
|1.2382
|1.2350
|1.2420
|3476
|2005.08.10 15:59
|s/l
|1738
|0.10
|1.2350
|1.2350
|1.2420
|-32.00
|32014.00
|3477
|2005.08.10 17:59
|sell
|1739
|0.10
|1.2358
|1.2390
|1.2320
|3478
|2005.08.10 21:59
|s/l
|1739
|0.10
|1.2390
|1.2390
|1.2320
|-32.00
|31982.00
|3479
|2005.08.11 07:34
|buy
|1740
|0.10
|1.2403
|1.2371
|1.2441
|3480
|2005.08.11 15:39
|t/p
|1740
|0.10
|1.2441
|1.2371
|1.2441
|38.00
|32020.00
|3481
|2005.08.11 15:43
|sell
|1741
|0.10
|1.2443
|1.2475
|1.2405
|3482
|2005.08.11 22:31
|s/l
|1741
|0.10
|1.2475
|1.2475
|1.2405
|-32.00
|31988.00
|3483
|2005.08.12 08:59
|buy
|1742
|0.10
|1.2469
|1.2437
|1.2507
|3484
|2005.08.12 12:59
|s/l
|1742
|0.10
|1.2437
|1.2437
|1.2507
|-32.00
|31956.00
|3485
|2005.08.12 13:59
|sell
|1743
|0.10
|1.2435
|1.2467
|1.2397
|3486
|2005.08.15 05:59
|t/p
|1743
|0.10
|1.2397
|1.2467
|1.2397
|38.00
|31994.00
|3487
|2005.08.15 07:53
|buy
|1744
|0.10
|1.2394
|1.2362
|1.2432
|3488
|2005.08.15 13:21
|s/l
|1744
|0.10
|1.2362
|1.2362
|1.2432
|-32.00
|31962.00
|3489
|2005.08.15 15:09
|buy
|1745
|0.10
|1.2364
|1.2332
|1.2402
|3490
|2005.08.16 03:00
|s/l
|1745
|0.10
|1.2332
|1.2332
|1.2402
|-32.00
|31930.00
|3491
|2005.08.16 14:59
|sell
|1746
|0.10
|1.2326
|1.2358
|1.2288
|3492
|2005.08.16 17:59
|s/l
|1746
|0.10
|1.2358
|1.2358
|1.2288
|-32.00
|31898.00
|3493
|2005.08.17 07:59
|sell
|1747
|0.10
|1.2296
|1.2328
|1.2258
|3494
|2005.08.18 09:59
|t/p
|1747
|0.10
|1.2258
|1.2328
|1.2258
|38.00
|31936.00
|3495
|2005.08.18 15:59
|sell
|1748
|0.10
|1.2177
|1.2209
|1.2139
|3496
|2005.08.19 07:59
|t/p
|1748
|0.10
|1.2139
|1.2209
|1.2139
|38.00
|31974.00
|3497
|2005.08.19 10:59
|sell
|1749
|0.10
|1.2180
|1.2212
|1.2142
|3498
|2005.08.22 10:59
|s/l
|1749
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2142
|-32.00
|31942.00
|3499
|2005.08.22 15:59
|sell
|1750
|0.10
|1.2233
|1.2265
|1.2195
|3500
|2005.08.24 04:59
|t/p
|1750
|0.10
|1.2195
|1.2265
|1.2195
|38.00
|31980.00
|3501
|2005.08.24 15:09
|sell
|1751
|0.10
|1.2261
|1.2293
|1.2223
|3502
|2005.08.25 03:59
|s/l
|1751
|0.10
|1.2293
|1.2293
|1.2223
|-32.00
|31948.00
|3503
|2005.08.25 05:42
|sell
|1752
|0.10
|1.2310
|1.2342
|1.2272
|3504
|2005.08.25 12:59
|t/p
|1752
|0.10
|1.2272
|1.2342
|1.2272
|38.00
|31986.00
|3505
|2005.08.25 19:57
|sell
|1753
|0.10
|1.2313
|1.2345
|1.2275
|3506
|2005.08.28 23:51
|s/l
|1753
|0.10
|1.2345
|1.2345
|1.2275
|-32.00
|31954.00
|3507
|2005.08.29 00:59
|sell
|1754
|0.10
|1.2342
|1.2374
|1.2304
|3508
|2005.08.29 10:59
|t/p
|1754
|0.10
|1.2304
|1.2374
|1.2304
|38.00
|31992.00
|3509
|2005.08.30 07:59
|buy
|1755
|0.10
|1.2223
|1.2191
|1.2261
|3510
|2005.08.30 10:59
|s/l
|1755
|0.10
|1.2191
|1.2191
|1.2261
|-32.00
|31960.00
|3511
|2005.08.31 08:32
|sell
|1756
|0.10
|1.2216
|1.2248
|1.2178
|3512
|2005.08.31 14:59
|s/l
|1756
|0.10
|1.2248
|1.2248
|1.2178
|-32.00
|31928.00
|3513
|2005.08.31 17:59
|buy
|1757
|0.10
|1.2332
|1.2300
|1.2370
|3514
|2005.09.01 08:59
|t/p
|1757
|0.10
|1.2370
|1.2300
|1.2370
|38.00
|31966.00
|3515
|2005.09.01 16:08
|buy
|1758
|0.10
|1.2456
|1.2424
|1.2494
|3516
|2005.09.01 18:59
|t/p
|1758
|0.10
|1.2494
|1.2424
|1.2494
|38.00
|32004.00
|3517
|2005.09.01 20:35
|buy
|1759
|0.10
|1.2490
|1.2458
|1.2528
|3518
|2005.09.02 07:59
|t/p
|1759
|0.10
|1.2528
|1.2458
|1.2528
|38.00
|32042.00
|3519
|2005.09.02 10:50
|sell
|1760
|0.10
|1.2567
|1.2599
|1.2529
|3520
|2005.09.02 12:59
|t/p
|1760
|0.10
|1.2529
|1.2599
|1.2529
|38.00
|32080.00
|3521
|2005.09.02 14:17
|buy
|1761
|0.10
|1.2536
|1.2504
|1.2574
|3522
|2005.09.05 01:59
|t/p
|1761
|0.10
|1.2574
|1.2504
|1.2574
|38.00
|32118.00
|3523
|2005.09.05 06:48
|buy
|1762
|0.10
|1.2569
|1.2537
|1.2607
|3524
|2005.09.05 14:03
|s/l
|1762
|0.10
|1.2537
|1.2537
|1.2607
|-32.00
|32086.00
|3525
|2005.09.05 14:51
|sell
|1763
|0.10
|1.2547
|1.2579
|1.2509
|3526
|2005.09.05 23:59
|t/p
|1763
|0.10
|1.2509
|1.2579
|1.2509
|38.00
|32124.00
|3527
|2005.09.06 09:59
|sell
|1764
|0.10
|1.2466
|1.2498
|1.2428
|3528
|2005.09.06 12:59
|s/l
|1764
|0.10
|1.2498
|1.2498
|1.2428
|-32.00
|32092.00
|3529
|2005.09.06 14:56
|sell
|1765
|0.10
|1.2506
|1.2538
|1.2468
|3530
|2005.09.06 20:59
|t/p
|1765
|0.10
|1.2468
|1.2538
|1.2468
|38.00
|32130.00
|3531
|2005.09.07 07:59
|buy
|1766
|0.10
|1.2523
|1.2491
|1.2561
|3532
|2005.09.07 08:13
|s/l
|1766
|0.10
|1.2491
|1.2491
|1.2561
|-32.00
|32098.00
|3533
|2005.09.07 08:59
|sell
|1767
|0.10
|1.2521
|1.2553
|1.2483
|3534
|2005.09.07 09:59
|t/p
|1767
|0.10
|1.2483
|1.2553
|1.2483
|38.00
|32136.00
|3535
|2005.09.08 08:59
|buy
|1768
|0.10
|1.2426
|1.2394
|1.2464
|3536
|2005.09.08 16:31
|s/l
|1768
|0.10
|1.2394
|1.2394
|1.2464
|-32.00
|32104.00
|3537
|2005.09.08 16:31
|buy
|1769
|0.10
|1.2396
|1.2364
|1.2434
|3538
|2005.09.09 04:09
|t/p
|1769
|0.10
|1.2434
|1.2364
|1.2434
|38.00
|32142.00
|3539
|2005.09.09 04:31
|buy
|1770
|0.10
|1.2422
|1.2390
|1.2460
|3540
|2005.09.09 11:46
|s/l
|1770
|0.10
|1.2390
|1.2390
|1.2460
|-32.00
|32110.00
|3541
|2005.09.09 15:59
|buy
|1771
|0.10
|1.2425
|1.2393
|1.2463
|3542
|2005.09.12 01:59
|s/l
|1771
|0.10
|1.2393
|1.2393
|1.2463
|-32.00
|32078.00
|3543
|2005.09.12 05:12
|sell
|1772
|0.10
|1.2330
|1.2362
|1.2292
|3544
|2005.09.12 12:59
|t/p
|1772
|0.10
|1.2292
|1.2362
|1.2292
|38.00
|32116.00
|3545
|2005.09.12 14:47
|buy
|1773
|0.10
|1.2290
|1.2258
|1.2328
|3546
|2005.09.13 17:32
|s/l
|1773
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2328
|-32.00
|32084.00
|3547
|2005.09.13 17:59
|sell
|1774
|0.10
|1.2268
|1.2300
|1.2230
|3548
|2005.09.14 01:59
|s/l
|1774
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2230
|-32.00
|32052.00
|3549
|2005.09.14 09:43
|sell
|1775
|0.10
|1.2289
|1.2321
|1.2251
|3550
|2005.09.14 14:19
|s/l
|1775
|0.10
|1.2321
|1.2321
|1.2251
|-32.00
|32020.00
|3551
|2005.09.14 14:38
|buy
|1776
|0.10
|1.2306
|1.2274
|1.2344
|3552
|2005.09.15 00:49
|s/l
|1776
|0.10
|1.2274
|1.2274
|1.2344
|-32.00
|31988.00
|3553
|2005.09.15 07:59
|sell
|1777
|0.10
|1.2215
|1.2247
|1.2177
|3554
|2005.09.16 02:59
|s/l
|1777
|0.10
|1.2247
|1.2247
|1.2177
|-32.00
|31956.00
|3555
|2005.09.16 05:59
|buy
|1778
|0.10
|1.2293
|1.2261
|1.2331
|3556
|2005.09.16 10:59
|s/l
|1778
|0.10
|1.2261
|1.2261
|1.2331
|-32.00
|31924.00
|3557
|2005.09.16 14:59
|sell
|1779
|0.10
|1.2217
|1.2249
|1.2179
|3558
|2005.09.18 23:00
|t/p
|1779
|0.10
|1.2179
|1.2249
|1.2179
|38.00
|31962.00
|3559
|2005.09.19 11:55
|buy
|1780
|0.10
|1.2136
|1.2104
|1.2174
|3560
|2005.09.20 15:59
|t/p
|1780
|0.10
|1.2174
|1.2104
|1.2174
|38.00
|32000.00
|3561
|2005.09.20 16:59
|buy
|1781
|0.10
|1.2173
|1.2141
|1.2211
|3562
|2005.09.20 18:59
|s/l
|1781
|0.10
|1.2141
|1.2141
|1.2211
|-32.00
|31968.00
|3563
|2005.09.21 07:19
|sell
|1782
|0.10
|1.2207
|1.2239
|1.2169
|3564
|2005.09.21 23:59
|s/l
|1782
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2169
|-32.00
|31936.00
|3565
|2005.09.22 01:45
|sell
|1783
|0.10
|1.2256
|1.2288
|1.2218
|3566
|2005.09.22 01:59
|t/p
|1783
|0.10
|1.2218
|1.2288
|1.2218
|38.00
|31974.00
|3567
|2005.09.22 04:40
|sell
|1784
|0.10
|1.2211
|1.2243
|1.2173
|3568
|2005.09.22 14:59
|t/p
|1784
|0.10
|1.2173
|1.2243
|1.2173
|38.00
|32012.00
|3569
|2005.09.22 16:37
|buy
|1785
|0.10
|1.2150
|1.2118
|1.2188
|3570
|2005.09.23 09:00
|s/l
|1785
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2188
|-32.00
|31980.00
|3571
|2005.09.23 15:30
|buy
|1786
|0.10
|1.2068
|1.2036
|1.2106
|3572
|2005.09.25 23:00
|s/l
|1786
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2106
|-32.00
|31948.00
|3573
|2005.09.26 10:42
|sell
|1787
|0.10
|1.2056
|1.2088
|1.2018
|3574
|2005.09.27 06:59
|t/p
|1787
|0.10
|1.2018
|1.2088
|1.2018
|38.00
|31986.00
|3575
|2005.09.27 10:25
|sell
|1788
|0.10
|1.2034
|1.2066
|1.1996
|3576
|2005.09.27 16:12
|t/p
|1788
|0.10
|1.1996
|1.2066
|1.1996
|38.00
|32024.00
|3577
|2005.09.27 16:18
|sell
|1789
|0.10
|1.2010
|1.2042
|1.1972
|3578
|2005.09.28 06:45
|s/l
|1789
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.1972
|-32.00
|31992.00
|3579
|2005.09.28 07:59
|sell
|1790
|0.10
|1.2035
|1.2067
|1.1997
|3580
|2005.09.29 05:07
|s/l
|1790
|0.10
|1.2067
|1.2067
|1.1997
|-32.00
|31960.00
|3581
|2005.09.29 09:47
|buy
|1791
|0.10
|1.2050
|1.2018
|1.2088
|3582
|2005.09.29 12:59
|s/l
|1791
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.2088
|-32.00
|31928.00
|3583
|2005.09.30 12:50
|sell
|1792
|0.10
|1.2056
|1.2088
|1.2018
|3584
|2005.09.30 18:59
|t/p
|1792
|0.10
|1.2018
|1.2088
|1.2018
|38.00
|31966.00
|3585
|2005.09.30 19:30
|buy
|1793
|0.10
|1.2013
|1.1981
|1.2051
|3586
|2005.10.03 00:59
|s/l
|1793
|0.10
|1.1981
|1.1981
|1.2051
|-32.00
|31934.00
|3587
|2005.10.03 03:08
|sell
|1794
|0.10
|1.1942
|1.1974
|1.1904
|3588
|2005.10.05 15:59
|s/l
|1794
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.1904
|-32.00
|31902.00
|3589
|2005.10.05 23:59
|sell
|1795
|0.10
|1.2013
|1.2045
|1.1975
|3590
|2005.10.06 00:59
|s/l
|1795
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.1975
|-32.00
|31870.00
|3591
|2005.10.06 02:37
|buy
|1796
|0.10
|1.2040
|1.2008
|1.2078
|3592
|2005.10.06 13:00
|t/p
|1796
|0.10
|1.2078
|1.2008
|1.2078
|38.00
|31908.00
|3593
|2005.10.06 16:11
|buy
|1797
|0.10
|1.2134
|1.2102
|1.2172
|3594
|2005.10.06 17:59
|t/p
|1797
|0.10
|1.2172
|1.2102
|1.2172
|38.00
|31946.00
|3595
|2005.10.07 16:59
|sell
|1798
|0.10
|1.2115
|1.2147
|1.2077
|3596
|2005.10.10 07:59
|s/l
|1798
|0.10
|1.2147
|1.2147
|1.2077
|-32.00
|31914.00
|3597
|2005.10.10 16:59
|sell
|1799
|0.10
|1.2059
|1.2091
|1.2021
|3598
|2005.10.11 06:59
|t/p
|1799
|0.10
|1.2021
|1.2091
|1.2021
|38.00
|31952.00
|3599
|2005.10.11 10:39
|sell
|1800
|0.10
|1.2037
|1.2069
|1.1999
|3600
|2005.10.11 14:59
|t/p
|1800
|0.10
|1.1999
|1.2069
|1.1999
|38.00
|31990.00
|3601
|2005.10.12 12:59
|sell
|1801
|0.10
|1.2020
|1.2052
|1.1982
|3602
|2005.10.13 02:59
|t/p
|1801
|0.10
|1.1982
|1.2052
|1.1982
|38.00
|32028.00
|3603
|2005.10.13 05:14
|sell
|1802
|0.10
|1.1991
|1.2023
|1.1953
|3604
|2005.10.13 12:59
|t/p
|1802
|0.10
|1.1953
|1.2023
|1.1953
|38.00
|32066.00
|3605
|2005.10.13 14:59
|sell
|1803
|0.10
|1.1935
|1.1967
|1.1897
|3606
|2005.10.13 16:59
|s/l
|1803
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.1897
|-32.00
|32034.00
|3607
|2005.10.14 05:19
|sell
|1804
|0.10
|1.2033
|1.2065
|1.1995
|3608
|2005.10.14 10:59
|t/p
|1804
|0.10
|1.1995
|1.2065
|1.1995
|38.00
|32072.00
|3609
|2005.10.14 12:47
|buy
|1805
|0.10
|1.1992
|1.1960
|1.2030
|3610
|2005.10.14 14:39
|t/p
|1805
|0.10
|1.2030
|1.1960
|1.2030
|38.00
|32110.00
|3611
|2005.10.14 17:18
|sell
|1806
|0.10
|1.2086
|1.2118
|1.2048
|3612
|2005.10.17 09:59
|t/p
|1806
|0.10
|1.2048
|1.2118
|1.2048
|38.00
|32148.00
|3613
|2005.10.17 11:58
|buy
|1807
|0.10
|1.2030
|1.1998
|1.2068
|3614
|2005.10.18 00:59
|s/l
|1807
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.2068
|-32.00
|32116.00
|3615
|2005.10.18 01:49
|buy
|1808
|0.10
|1.1997
|1.1965
|1.2035
|3616
|2005.10.18 09:58
|s/l
|1808
|0.10
|1.1965
|1.1965
|1.2035
|-32.00
|32084.00
|3617
|2005.10.18 12:40
|sell
|1809
|0.10
|1.1947
|1.1979
|1.1909
|3618
|2005.10.19 06:59
|t/p
|1809
|0.10
|1.1909
|1.1979
|1.1909
|38.00
|32122.00
|3619
|2005.10.19 08:39
|buy
|1810
|0.10
|1.1897
|1.1865
|1.1935
|3620
|2005.10.19 09:59
|t/p
|1810
|0.10
|1.1935
|1.1865
|1.1935
|38.00
|32160.00
|3621
|2005.10.19 13:39
|buy
|1811
|0.10
|1.1947
|1.1915
|1.1985
|3622
|2005.10.19 15:59
|t/p
|1811
|0.10
|1.1985
|1.1915
|1.1985
|38.00
|32198.00
|3623
|2005.10.19 16:56
|sell
|1812
|0.10
|1.1985
|1.2017
|1.1947
|3624
|2005.10.20 19:59
|s/l
|1812
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.1947
|-32.00
|32166.00
|3625
|2005.10.21 01:59
|buy
|1813
|0.10
|1.2051
|1.2019
|1.2089
|3626
|2005.10.21 10:59
|s/l
|1813
|0.10
|1.2019
|1.2019
|1.2089
|-32.00
|32134.00
|3627
|2005.10.21 19:26
|buy
|1814
|0.10
|1.1945
|1.1913
|1.1983
|3628
|2005.10.24 15:59
|t/p
|1814
|0.10
|1.1983
|1.1913
|1.1983
|38.00
|32172.00
|3629
|2005.10.24 16:59
|buy
|1815
|0.10
|1.1993
|1.1961
|1.2031
|3630
|2005.10.24 23:59
|s/l
|1815
|0.10
|1.1961
|1.1961
|1.2031
|-32.00
|32140.00
|3631
|2005.10.25 05:21
|sell
|1816
|0.10
|1.1973
|1.2005
|1.1935
|3632
|2005.10.25 08:59
|s/l
|1816
|0.10
|1.2005
|1.2005
|1.1935
|-32.00
|32108.00
|3633
|2005.10.25 09:59
|sell
|1817
|0.10
|1.2034
|1.2066
|1.1996
|3634
|2005.10.25 14:00
|s/l
|1817
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.1996
|-32.00
|32076.00
|3635
|2005.10.25 16:27
|sell
|1818
|0.10
|1.2104
|1.2136
|1.2066
|3636
|2005.10.26 09:47
|t/p
|1818
|0.10
|1.2066
|1.2136
|1.2066
|38.00
|32114.00
|3637
|2005.10.26 11:49
|buy
|1819
|0.10
|1.2068
|1.2036
|1.2106
|3638
|2005.10.27 03:59
|t/p
|1819
|0.10
|1.2106
|1.2036
|1.2106
|38.00
|32152.00
|3639
|2005.10.27 06:59
|sell
|1820
|0.10
|1.2105
|1.2137
|1.2067
|3640
|2005.10.27 10:09
|s/l
|1820
|0.10
|1.2137
|1.2137
|1.2067
|-32.00
|32120.00
|3641
|2005.10.27 10:59
|buy
|1821
|0.10
|1.2122
|1.2090
|1.2160
|3642
|2005.10.28 07:59
|t/p
|1821
|0.10
|1.2160
|1.2090
|1.2160
|38.00
|32158.00
|3643
|2005.10.28 09:21
|sell
|1822
|0.10
|1.2158
|1.2190
|1.2120
|3644
|2005.10.28 12:59
|t/p
|1822
|0.10
|1.2120
|1.2190
|1.2120
|38.00
|32196.00
|3645
|2005.10.28 14:32
|sell
|1823
|0.10
|1.2128
|1.2160
|1.2090
|3646
|2005.10.28 16:59
|t/p
|1823
|0.10
|1.2090
|1.2160
|1.2090
|38.00
|32234.00
|3647
|2005.10.30 23:05
|sell
|1824
|0.10
|1.2065
|1.2097
|1.2027
|3648
|2005.10.31 13:46
|t/p
|1824
|0.10
|1.2027
|1.2097
|1.2027
|38.00
|32272.00
|3649
|2005.10.31 14:52
|buy
|1825
|0.10
|1.2005
|1.1973
|1.2043
|3650
|2005.11.02 15:59
|t/p
|1825
|0.10
|1.2043
|1.1973
|1.2043
|38.00
|32310.00
|3651
|2005.11.02 17:59
|buy
|1826
|0.10
|1.2063
|1.2031
|1.2101
|3652
|2005.11.03 13:59
|s/l
|1826
|0.10
|1.2031
|1.2031
|1.2101
|-32.00
|32278.00
|3653
|2005.11.03 14:50
|sell
|1827
|0.10
|1.2014
|1.2046
|1.1976
|3654
|2005.11.03 16:59
|t/p
|1827
|0.10
|1.1976
|1.2046
|1.1976
|38.00
|32316.00
|3655
|2005.11.03 18:06
|buy
|1828
|0.10
|1.1957
|1.1925
|1.1995
|3656
|2005.11.04 14:20
|s/l
|1828
|0.10
|1.1925
|1.1925
|1.1995
|-32.00
|32284.00
|3657
|2005.11.04 16:55
|buy
|1829
|0.10
|1.1812
|1.1780
|1.1850
|3658
|2005.11.07 14:57
|s/l
|1829
|0.10
|1.1780
|1.1780
|1.1850
|-32.00
|32252.00
|3659
|2005.11.07 14:57
|buy
|1830
|0.10
|1.1782
|1.1750
|1.1820
|3660
|2005.11.08 01:59
|s/l
|1830
|0.10
|1.1750
|1.1750
|1.1820
|-32.00
|32220.00
|3661
|2005.11.08 09:19
|buy
|1831
|0.10
|1.1716
|1.1684
|1.1754
|3662
|2005.11.08 14:59
|t/p
|1831
|0.10
|1.1754
|1.1684
|1.1754
|38.00
|32258.00
|3663
|2005.11.08 16:33
|buy
|1832
|0.10
|1.1758
|1.1726
|1.1796
|3664
|2005.11.09 15:33
|s/l
|1832
|0.10
|1.1726
|1.1726
|1.1796
|-32.00
|32226.00
|3665
|2005.11.09 15:33
|buy
|1833
|0.10
|1.1728
|1.1696
|1.1766
|3666
|2005.11.09 18:59
|t/p
|1833
|0.10
|1.1766
|1.1696
|1.1766
|38.00
|32264.00
|3667
|2005.11.10 00:27
|sell
|1834
|0.10
|1.1775
|1.1807
|1.1737
|3668
|2005.11.10 15:10
|t/p
|1834
|0.10
|1.1737
|1.1807
|1.1737
|38.00
|32302.00
|3669
|2005.11.10 15:10
|buy
|1835
|0.10
|1.1736
|1.1704
|1.1774
|3670
|2005.11.10 19:59
|s/l
|1835
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1774
|-32.00
|32270.00
|3671
|2005.11.10 20:59
|buy
|1836
|0.10
|1.1682
|1.1650
|1.1720
|3672
|2005.11.11 20:59
|t/p
|1836
|0.10
|1.1720
|1.1650
|1.1720
|38.00
|32308.00
|3673
|2005.11.14 08:40
|buy
|1837
|0.10
|1.1743
|1.1711
|1.1781
|3674
|2005.11.14 13:53
|s/l
|1837
|0.10
|1.1711
|1.1711
|1.1781
|-32.00
|32276.00
|3675
|2005.11.14 14:22
|buy
|1838
|0.10
|1.1698
|1.1666
|1.1736
|3676
|2005.11.14 17:00
|s/l
|1838
|0.10
|1.1666
|1.1666
|1.1736
|-32.00
|32244.00
|3677
|2005.11.15 12:59
|sell
|1839
|0.10
|1.1662
|1.1694
|1.1624
|3678
|2005.11.15 16:26
|s/l
|1839
|0.10
|1.1694
|1.1694
|1.1624
|-32.00
|32212.00
|3679
|2005.11.15 16:53
|buy
|1840
|0.10
|1.1673
|1.1641
|1.1711
|3680
|2005.11.15 19:59
|t/p
|1840
|0.10
|1.1711
|1.1641
|1.1711
|38.00
|32250.00
|3681
|2005.11.16 14:37
|sell
|1841
|0.10
|1.1698
|1.1730
|1.1660
|3682
|2005.11.16 14:59
|t/p
|1841
|0.10
|1.1660
|1.1730
|1.1660
|38.00
|32288.00
|3683
|2005.11.16 15:46
|buy
|1842
|0.10
|1.1649
|1.1617
|1.1687
|3684
|2005.11.16 17:20
|t/p
|1842
|0.10
|1.1687
|1.1617
|1.1687
|38.00
|32326.00
|3685
|2005.11.17 08:42
|buy
|1843
|0.10
|1.1654
|1.1622
|1.1692
|3686
|2005.11.17 09:51
|t/p
|1843
|0.10
|1.1692
|1.1622
|1.1692
|38.00
|32364.00
|3687
|2005.11.17 09:51
|sell
|1844
|0.10
|1.1692
|1.1724
|1.1654
|3688
|2005.11.17 15:59
|s/l
|1844
|0.10
|1.1724
|1.1724
|1.1654
|-32.00
|32332.00
|3689
|2005.11.18 07:59
|buy
|1845
|0.10
|1.1715
|1.1683
|1.1753
|3690
|2005.11.18 08:59
|s/l
|1845
|0.10
|1.1683
|1.1683
|1.1753
|-32.00
|32300.00
|3691
|2005.11.18 15:31
|sell
|1846
|0.10
|1.1770
|1.1802
|1.1732
|3692
|2005.11.18 15:59
|t/p
|1846
|0.10
|1.1732
|1.1802
|1.1732
|38.00
|32338.00
|3693
|2005.11.18 16:20
|buy
|1847
|0.10
|1.1707
|1.1675
|1.1745
|3694
|2005.11.18 17:33
|t/p
|1847
|0.10
|1.1745
|1.1675
|1.1745
|38.00
|32376.00
|3695
|2005.11.18 17:33
|sell
|1848
|0.10
|1.1749
|1.1781
|1.1711
|3696
|2005.11.20 23:15
|s/l
|1848
|0.10
|1.1781
|1.1781
|1.1711
|-32.00
|32344.00
|3697
|2005.11.21 08:20
|buy
|1849
|0.10
|1.1774
|1.1742
|1.1812
|3698
|2005.11.21 09:23
|t/p
|1849
|0.10
|1.1812
|1.1742
|1.1812
|38.00
|32382.00
|3699
|2005.11.21 10:23
|sell
|1850
|0.10
|1.1828
|1.1860
|1.1790
|3700
|2005.11.21 15:59
|t/p
|1850
|0.10
|1.1790
|1.1860
|1.1790
|38.00
|32420.00
|3701
|2005.11.21 17:16
|buy
|1851
|0.10
|1.1731
|1.1699
|1.1769
|3702
|2005.11.22 09:59
|s/l
|1851
|0.10
|1.1699
|1.1699
|1.1769
|-32.00
|32388.00
|3703
|2005.11.22 11:37
|sell
|1852
|0.10
|1.1712
|1.1744
|1.1674
|3704
|2005.11.22 18:01
|s/l
|1852
|0.10
|1.1744
|1.1744
|1.1674
|-32.00
|32356.00
|3705
|2005.11.22 18:59
|sell
|1853
|0.10
|1.1744
|1.1776
|1.1706
|3706
|2005.11.22 19:59
|s/l
|1853
|0.10
|1.1776
|1.1776
|1.1706
|-32.00
|32324.00
|3707
|2005.11.22 20:30
|buy
|1854
|0.10
|1.1805
|1.1773
|1.1843
|3708
|2005.11.23 07:17
|t/p
|1854
|0.10
|1.1843
|1.1773
|1.1843
|38.00
|32362.00
|3709
|2005.11.23 07:17
|sell
|1855
|0.10
|1.1843
|1.1875
|1.1805
|3710
|2005.11.23 09:59
|t/p
|1855
|0.10
|1.1805
|1.1875
|1.1805
|38.00
|32400.00
|3711
|2005.11.23 10:30
|buy
|1856
|0.10
|1.1795
|1.1763
|1.1833
|3712
|2005.11.25 07:59
|s/l
|1856
|0.10
|1.1763
|1.1763
|1.1833
|-32.00
|32368.00
|3713
|2005.11.25 08:46
|buy
|1857
|0.10
|1.1752
|1.1720
|1.1790
|3714
|2005.11.25 17:59
|s/l
|1857
|0.10
|1.1720
|1.1720
|1.1790
|-32.00
|32336.00
|3715
|2005.11.28 10:59
|sell
|1858
|0.10
|1.1716
|1.1748
|1.1678
|3716
|2005.11.28 15:59
|s/l
|1858
|0.10
|1.1748
|1.1748
|1.1678
|-32.00
|32304.00
|3717
|2005.11.28 17:41
|sell
|1859
|0.10
|1.1805
|1.1837
|1.1767
|3718
|2005.11.28 18:59
|s/l
|1859
|0.10
|1.1837
|1.1837
|1.1767
|-32.00
|32272.00
|3719
|2005.11.28 20:09
|sell
|1860
|0.10
|1.1874
|1.1906
|1.1836
|3720
|2005.11.29 01:59
|t/p
|1860
|0.10
|1.1836
|1.1906
|1.1836
|38.00
|32310.00
|3721
|2005.11.29 08:16
|sell
|1861
|0.10
|1.1834
|1.1866
|1.1796
|3722
|2005.11.29 13:59
|t/p
|1861
|0.10
|1.1796
|1.1866
|1.1796
|38.00
|32348.00
|3723
|2005.11.29 14:50
|buy
|1862
|0.10
|1.1757
|1.1725
|1.1795
|3724
|2005.11.29 19:04
|t/p
|1862
|0.10
|1.1795
|1.1725
|1.1795
|38.00
|32386.00
|3725
|2005.11.30 14:51
|buy
|1863
|0.10
|1.1763
|1.1731
|1.1801
|3726
|2005.12.01 13:48
|s/l
|1863
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1801
|-32.00
|32354.00
|3727
|2005.12.01 13:55
|sell
|1864
|0.10
|1.1754
|1.1786
|1.1716
|3728
|2005.12.01 14:49
|t/p
|1864
|0.10
|1.1716
|1.1786
|1.1716
|38.00
|32392.00
|3729
|2005.12.01 14:51
|sell
|1865
|0.10
|1.1729
|1.1761
|1.1691
|3730
|2005.12.02 14:33
|t/p
|1865
|0.10
|1.1691
|1.1761
|1.1691
|38.00
|32430.00
|3731
|2005.12.02 14:50
|sell
|1866
|0.10
|1.1729
|1.1761
|1.1691
|3732
|2005.12.02 14:59
|t/p
|1866
|0.10
|1.1691
|1.1761
|1.1691
|38.00
|32468.00
|3733
|2005.12.02 16:51
|buy
|1867
|0.10
|1.1690
|1.1658
|1.1728
|3734
|2005.12.05 11:59
|t/p
|1867
|0.10
|1.1728
|1.1658
|1.1728
|38.00
|32506.00
|3735
|2005.12.05 12:49
|sell
|1868
|0.10
|1.1744
|1.1776
|1.1706
|3736
|2005.12.05 16:17
|s/l
|1868
|0.10
|1.1776
|1.1776
|1.1706
|-32.00
|32474.00
|3737
|2005.12.05 18:44
|sell
|1869
|0.10
|1.1811
|1.1843
|1.1773
|3738
|2005.12.06 10:10
|t/p
|1869
|0.10
|1.1773
|1.1843
|1.1773
|38.00
|32512.00
|3739
|2005.12.06 10:55
|sell
|1870
|0.10
|1.1777
|1.1809
|1.1739
|3740
|2005.12.07 09:59
|t/p
|1870
|0.10
|1.1739
|1.1809
|1.1739
|38.00
|32550.00
|3741
|2005.12.07 13:59
|sell
|1871
|0.10
|1.1724
|1.1756
|1.1686
|3742
|2005.12.08 08:59
|s/l
|1871
|0.10
|1.1756
|1.1756
|1.1686
|-32.00
|32518.00
|3743
|2005.12.08 10:51
|buy
|1872
|0.10
|1.1764
|1.1732
|1.1802
|3744
|2005.12.08 15:59
|t/p
|1872
|0.10
|1.1802
|1.1732
|1.1802
|38.00
|32556.00
|3745
|2005.12.08 18:59
|buy
|1873
|0.10
|1.1827
|1.1795
|1.1865
|3746
|2005.12.09 01:41
|s/l
|1873
|0.10
|1.1795
|1.1795
|1.1865
|-32.00
|32524.00
|3747
|2005.12.09 08:42
|buy
|1874
|0.10
|1.1782
|1.1750
|1.1820
|3748
|2005.12.09 15:52
|t/p
|1874
|0.10
|1.1820
|1.1750
|1.1820
|38.00
|32562.00
|3749
|2005.12.09 16:07
|sell
|1875
|0.10
|1.1836
|1.1868
|1.1798
|3750
|2005.12.11 23:00
|t/p
|1875
|0.10
|1.1798
|1.1868
|1.1798
|38.00
|32600.00
|3751
|2005.12.12 03:56
|buy
|1876
|0.10
|1.1825
|1.1793
|1.1863
|3752
|2005.12.12 08:59
|t/p
|1876
|0.10
|1.1863
|1.1793
|1.1863
|38.00
|32638.00
|3753
|2005.12.12 10:25
|buy
|1877
|0.10
|1.1877
|1.1845
|1.1915
|3754
|2005.12.12 13:52
|t/p
|1877
|0.10
|1.1915
|1.1845
|1.1915
|38.00
|32676.00
|3755
|2005.12.12 13:59
|buy
|1878
|0.10
|1.1910
|1.1878
|1.1948
|3756
|2005.12.12 13:59
|t/p
|1878
|0.10
|1.1948
|1.1878
|1.1948
|38.00
|32714.00
|3757
|2005.12.12 14:35
|sell
|1879
|0.10
|1.1960
|1.1992
|1.1922
|3758
|2005.12.13 09:59
|t/p
|1879
|0.10
|1.1922
|1.1992
|1.1922
|38.00
|32752.00
|3759
|2005.12.13 14:59
|sell
|1880
|0.10
|1.1935
|1.1967
|1.1897
|3760
|2005.12.13 20:19
|s/l
|1880
|0.10
|1.1967
|1.1967
|1.1897
|-32.00
|32720.00
|3761
|2005.12.13 20:19
|sell
|1881
|0.10
|1.1965
|1.1997
|1.1927
|3762
|2005.12.14 02:59
|s/l
|1881
|0.10
|1.1997
|1.1997
|1.1927
|-32.00
|32688.00
|3763
|2005.12.14 03:15
|sell
|1882
|0.10
|1.2026
|1.2058
|1.1988
|3764
|2005.12.14 23:59
|t/p
|1882
|0.10
|1.1988
|1.2058
|1.1988
|38.00
|32726.00
|3765
|2005.12.15 04:47
|buy
|1883
|0.10
|1.1974
|1.1942
|1.2012
|3766
|2005.12.15 09:12
|t/p
|1883
|0.10
|1.2012
|1.1942
|1.2012
|38.00
|32764.00
|3767
|2005.12.15 09:57
|buy
|1884
|0.10
|1.2003
|1.1971
|1.2041
|3768
|2005.12.15 15:59
|s/l
|1884
|0.10
|1.1971
|1.1971
|1.2041
|-32.00
|32732.00
|3769
|2005.12.15 17:11
|sell
|1885
|0.10
|1.1966
|1.1998
|1.1928
|3770
|2005.12.16 08:59
|s/l
|1885
|0.10
|1.1998
|1.1998
|1.1928
|-32.00
|32700.00
|3771
|2005.12.16 14:56
|buy
|1886
|0.10
|1.1973
|1.1941
|1.2011
|3772
|2005.12.16 16:14
|t/p
|1886
|0.10
|1.2011
|1.1941
|1.2011
|38.00
|32738.00
|3773
|2005.12.16 16:14
|sell
|1887
|0.10
|1.2011
|1.2043
|1.1973
|3774
|2005.12.18 23:15
|s/l
|1887
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.1973
|-32.00
|32706.00
|3775
|2005.12.18 23:22
|buy
|1888
|0.10
|1.2028
|1.1996
|1.2066
|3776
|2005.12.19 12:59
|s/l
|1888
|0.10
|1.1996
|1.1996
|1.2066
|-32.00
|32674.00
|3777
|2005.12.20 08:22
|buy
|1889
|0.10
|1.1980
|1.1948
|1.2018
|3778
|2005.12.20 13:59
|s/l
|1889
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.2018
|-32.00
|32642.00
|3779
|2005.12.20 14:56
|buy
|1890
|0.10
|1.1927
|1.1895
|1.1965
|3780
|2005.12.20 15:59
|s/l
|1890
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1965
|-32.00
|32610.00
|3781
|2005.12.20 16:13
|sell
|1891
|0.10
|1.1890
|1.1922
|1.1852
|3782
|2005.12.20 16:59
|t/p
|1891
|0.10
|1.1852
|1.1922
|1.1852
|38.00
|32648.00
|3783
|2005.12.20 17:59
|buy
|1892
|0.10
|1.1847
|1.1815
|1.1885
|3784
|2005.12.21 08:00
|t/p
|1892
|0.10
|1.1885
|1.1815
|1.1885
|38.00
|32686.00
|3785
|2005.12.21 08:27
|sell
|1893
|0.10
|1.1888
|1.1920
|1.1850
|3786
|2005.12.21 14:59
|t/p
|1893
|0.10
|1.1850
|1.1920
|1.1850
|38.00
|32724.00
|3787
|2005.12.21 15:45
|buy
|1894
|0.10
|1.1808
|1.1776
|1.1846
|3788
|2005.12.22 14:59
|t/p
|1894
|0.10
|1.1846
|1.1776
|1.1846
|38.00
|32762.00
|3789
|2005.12.22 18:47
|buy
|1895
|0.10
|1.1864
|1.1832
|1.1902
|3790
|2005.12.27 19:59
|s/l
|1895
|0.10
|1.1832
|1.1832
|1.1902
|-32.00
|32730.00
|3791
|2005.12.28 15:34
|sell
|1896
|0.10
|1.1924
|1.1956
|1.1886
|3792
|2005.12.28 16:59
|t/p
|1896
|0.10
|1.1886
|1.1956
|1.1886
|38.00
|32768.00
|3793
|2005.12.28 18:09
|buy
|1897
|0.10
|1.1834
|1.1802
|1.1872
|3794
|2005.12.29 08:22
|t/p
|1897
|0.10
|1.1872
|1.1802
|1.1872
|38.00
|32806.00
|3795
|2005.12.29 08:22
|sell
|1898
|0.10
|1.1872
|1.1904
|1.1834
|3796
|2005.12.29 13:22
|t/p
|1898
|0.10
|1.1834
|1.1904
|1.1834
|38.00
|32844.00
|3797
|2005.12.30 01:59
|sell
|1899
|0.10
|1.1845
|1.1877
|1.1807
|3798
|2005.12.30 04:35
|s/l
|1899
|0.10
|1.1877
|1.1877
|1.1807
|-32.00
|32812.00
|3799
|2005.12.30 05:54
|sell
|1900
|0.10
|1.1884
|1.1916
|1.1846
|3800
|2005.12.30 09:57
|t/p
|1900
|0.10
|1.1846
|1.1916
|1.1846
|38.00
|32850.00
|3801
|2005.12.30 13:50
|sell
|1901
|0.10
|1.1808
|1.1840
|1.1770
|3802
|2005.12.30 16:59
|s/l
|1901
|0.10
|1.1840
|1.1840
|1.1770
|-32.00
|32818.00
|3803
|2005.12.30 17:49
|sell
|1902
|0.10
|1.1843
|1.1875
|1.1805
|3804
|2006.01.03 03:24
|s/l
|1902
|0.10
|1.1875
|1.1875
|1.1805
|-32.00
|32786.00
|3805
|2006.01.03 06:09
|sell
|1903
|0.10
|1.1895
|1.1927
|1.1857
|3806
|2006.01.03 14:59
|s/l
|1903
|0.10
|1.1927
|1.1927
|1.1857
|-32.00
|32754.00
|3807
|2006.01.03 16:51
|sell
|1904
|0.10
|1.1979
|1.2011
|1.1941
|3808
|2006.01.03 19:59
|s/l
|1904
|0.10
|1.2011
|1.2011
|1.1941
|-32.00
|32722.00
|3809
|2006.01.03 20:59
|buy
|1905
|0.10
|1.2017
|1.1985
|1.2055
|3810
|2006.01.04 02:59
|t/p
|1905
|0.10
|1.2055
|1.1985
|1.2055
|38.00
|32760.00
|3811
|2006.01.04 07:59
|buy
|1906
|0.10
|1.2047
|1.2015
|1.2085
|3812
|2006.01.04 12:59
|t/p
|1906
|0.10
|1.2085
|1.2015
|1.2085
|38.00
|32798.00
|3813
|2006.01.04 13:35
|sell
|1907
|0.10
|1.2089
|1.2121
|1.2051
|3814
|2006.01.04 17:59
|s/l
|1907
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2051
|-32.00
|32766.00
|3815
|2006.01.04 18:59
|buy
|1908
|0.10
|1.2127
|1.2095
|1.2165
|3816
|2006.01.05 04:42
|s/l
|1908
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2165
|-32.00
|32734.00
|3817
|2006.01.05 07:28
|buy
|1909
|0.10
|1.2097
|1.2065
|1.2135
|3818
|2006.01.06 13:59
|t/p
|1909
|0.10
|1.2135
|1.2065
|1.2135
|38.00
|32772.00
|3819
|2006.01.06 14:51
|sell
|1910
|0.10
|1.2164
|1.2196
|1.2126
|3820
|2006.01.09 07:52
|t/p
|1910
|0.10
|1.2126
|1.2196
|1.2126
|38.00
|32810.00
|3821
|2006.01.09 08:59
|buy
|1911
|0.10
|1.2105
|1.2073
|1.2143
|3822
|2006.01.09 11:16
|s/l
|1911
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2143
|-32.00
|32778.00
|3823
|2006.01.09 11:48
|sell
|1912
|0.10
|1.2088
|1.2120
|1.2050
|3824
|2006.01.10 07:52
|t/p
|1912
|0.10
|1.2050
|1.2120
|1.2050
|38.00
|32816.00
|3825
|2006.01.10 07:59
|sell
|1913
|0.10
|1.2061
|1.2093
|1.2023
|3826
|2006.01.10 10:59
|s/l
|1913
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2023
|-32.00
|32784.00
|3827
|2006.01.10 14:33
|buy
|1914
|0.10
|1.2053
|1.2021
|1.2091
|3828
|2006.01.11 13:29
|t/p
|1914
|0.10
|1.2091
|1.2021
|1.2091
|38.00
|32822.00
|3829
|2006.01.11 13:34
|sell
|1915
|0.10
|1.2094
|1.2126
|1.2056
|3830
|2006.01.11 16:59
|s/l
|1915
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2056
|-32.00
|32790.00
|3831
|2006.01.12 07:47
|sell
|1916
|0.10
|1.2154
|1.2186
|1.2116
|3832
|2006.01.12 13:59
|t/p
|1916
|0.10
|1.2116
|1.2186
|1.2116
|38.00
|32828.00
|3833
|2006.01.12 15:28
|buy
|1917
|0.10
|1.2026
|1.1994
|1.2064
|3834
|2006.01.13 07:59
|t/p
|1917
|0.10
|1.2064
|1.1994
|1.2064
|38.00
|32866.00
|3835
|2006.01.13 10:39
|sell
|1918
|0.10
|1.2076
|1.2108
|1.2038
|3836
|2006.01.13 17:42
|s/l
|1918
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2038
|-32.00
|32834.00
|3837
|2006.01.13 17:55
|buy
|1919
|0.10
|1.2101
|1.2069
|1.2139
|3838
|2006.01.13 18:48
|t/p
|1919
|0.10
|1.2139
|1.2069
|1.2139
|38.00
|32872.00
|3839
|2006.01.13 18:48
|sell
|1920
|0.10
|1.2140
|1.2172
|1.2102
|3840
|2006.01.15 23:05
|s/l
|1920
|0.10
|1.2172
|1.2172
|1.2102
|-32.00
|32840.00
|3841
|2006.01.15 23:40
|buy
|1921
|0.10
|1.2151
|1.2119
|1.2189
|3842
|2006.01.16 13:59
|s/l
|1921
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2189
|-32.00
|32808.00
|3843
|2006.01.16 14:16
|buy
|1922
|0.10
|1.2111
|1.2079
|1.2149
|3844
|2006.01.17 01:58
|s/l
|1922
|0.10
|1.2079
|1.2079
|1.2149
|-32.00
|32776.00
|3845
|2006.01.17 01:58
|buy
|1923
|0.10
|1.2081
|1.2049
|1.2119
|3846
|2006.01.17 06:44
|t/p
|1923
|0.10
|1.2119
|1.2049
|1.2119
|38.00
|32814.00
|3847
|2006.01.17 07:58
|buy
|1924
|0.10
|1.2120
|1.2088
|1.2158
|3848
|2006.01.17 11:59
|s/l
|1924
|0.10
|1.2088
|1.2088
|1.2158
|-32.00
|32782.00
|3849
|2006.01.17 12:41
|buy
|1925
|0.10
|1.2071
|1.2039
|1.2109
|3850
|2006.01.17 22:59
|t/p
|1925
|0.10
|1.2109
|1.2039
|1.2109
|38.00
|32820.00
|3851
|2006.01.18 09:58
|sell
|1926
|0.10
|1.2139
|1.2171
|1.2101
|3852
|2006.01.18 16:14
|t/p
|1926
|0.10
|1.2101
|1.2171
|1.2101
|38.00
|32858.00
|3853
|2006.01.18 16:18
|buy
|1927
|0.10
|1.2098
|1.2066
|1.2136
|3854
|2006.01.19 13:37
|s/l
|1927
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2136
|-32.00
|32826.00
|3855
|2006.01.19 13:54
|sell
|1928
|0.10
|1.2080
|1.2112
|1.2042
|3856
|2006.01.19 15:59
|s/l
|1928
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2042
|-32.00
|32794.00
|3857
|2006.01.19 16:41
|sell
|1929
|0.10
|1.2114
|1.2146
|1.2076
|3858
|2006.01.20 02:15
|t/p
|1929
|0.10
|1.2076
|1.2146
|1.2076
|38.00
|32832.00
|3859
|2006.01.20 15:48
|buy
|1930
|0.10
|1.2092
|1.2060
|1.2130
|3860
|2006.01.20 19:53
|t/p
|1930
|0.10
|1.2130
|1.2060
|1.2130
|38.00
|32870.00
|3861
|2006.01.22 22:22
|sell
|1931
|0.10
|1.2152
|1.2184
|1.2114
|3862
|2006.01.23 00:59
|s/l
|1931
|0.10
|1.2184
|1.2184
|1.2114
|-32.00
|32838.00
|3863
|2006.01.23 01:41
|sell
|1932
|0.10
|1.2225
|1.2257
|1.2187
|3864
|2006.01.23 04:56
|s/l
|1932
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2187
|-32.00
|32806.00
|3865
|2006.01.23 04:56
|sell
|1933
|0.10
|1.2255
|1.2287
|1.2217
|3866
|2006.01.23 10:59
|s/l
|1933
|0.10
|1.2287
|1.2287
|1.2217
|-32.00
|32774.00
|3867
|2006.01.23 11:56
|sell
|1934
|0.10
|1.2287
|1.2319
|1.2249
|3868
|2006.01.25 09:59
|s/l
|1934
|0.10
|1.2319
|1.2319
|1.2249
|-32.00
|32742.00
|3869
|2006.01.25 10:54
|sell
|1935
|0.10
|1.2320
|1.2352
|1.2282
|3870
|2006.01.25 13:59
|t/p
|1935
|0.10
|1.2282
|1.2352
|1.2282
|38.00
|32780.00
|3871
|2006.01.25 15:51
|buy
|1936
|0.10
|1.2257
|1.2225
|1.2295
|3872
|2006.01.26 17:27
|s/l
|1936
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2295
|-32.00
|32748.00
|3873
|2006.01.26 17:27
|buy
|1937
|0.10
|1.2227
|1.2195
|1.2265
|3874
|2006.01.27 02:29
|s/l
|1937
|0.10
|1.2195
|1.2195
|1.2265
|-32.00
|32716.00
|3875
|2006.01.27 02:59
|sell
|1938
|0.10
|1.2206
|1.2238
|1.2168
|3876
|2006.01.27 15:59
|t/p
|1938
|0.10
|1.2168
|1.2238
|1.2168
|38.00
|32754.00
|3877
|2006.01.27 16:58
|sell
|1939
|0.10
|1.2138
|1.2170
|1.2100
|3878
|2006.01.27 18:59
|t/p
|1939
|0.10
|1.2100
|1.2170
|1.2100
|38.00
|32792.00
|3879
|2006.01.27 19:34
|buy
|1940
|0.10
|1.2096
|1.2064
|1.2134
|3880
|2006.01.31 15:59
|t/p
|1940
|0.10
|1.2134
|1.2064
|1.2134
|38.00
|32830.00
|3881
|2006.01.31 18:18
|sell
|1941
|0.10
|1.2176
|1.2208
|1.2138
|3882
|2006.02.01 09:00
|t/p
|1941
|0.10
|1.2138
|1.2208
|1.2138
|38.00
|32868.00
|3883
|2006.02.01 14:19
|buy
|1942
|0.10
|1.2087
|1.2055
|1.2125
|3884
|2006.02.01 22:27
|s/l
|1942
|0.10
|1.2055
|1.2055
|1.2125
|-32.00
|32836.00
|3885
|2006.02.02 06:47
|buy
|1943
|0.10
|1.2041
|1.2009
|1.2079
|3886
|2006.02.02 15:59
|t/p
|1943
|0.10
|1.2079
|1.2009
|1.2079
|38.00
|32874.00
|3887
|2006.02.03 01:59
|buy
|1944
|0.10
|1.2097
|1.2065
|1.2135
|3888
|2006.02.03 11:52
|s/l
|1944
|0.10
|1.2065
|1.2065
|1.2135
|-32.00
|32842.00
|3889
|2006.02.03 14:59
|buy
|1945
|0.10
|1.2005
|1.1973
|1.2043
|3890
|2006.02.06 12:27
|s/l
|1945
|0.10
|1.1973
|1.1973
|1.2043
|-32.00
|32810.00
|3891
|2006.02.06 12:27
|buy
|1946
|0.10
|1.1975
|1.1943
|1.2013
|3892
|2006.02.08 16:53
|s/l
|1946
|0.10
|1.1943
|1.1943
|1.2013
|-32.00
|32778.00
|3893
|2006.02.08 17:05
|buy
|1947
|0.10
|1.1935
|1.1903
|1.1973
|3894
|2006.02.09 00:59
|t/p
|1947
|0.10
|1.1973
|1.1903
|1.1973
|38.00
|32816.00
|3895
|2006.02.09 12:49
|sell
|1948
|0.10
|1.1990
|1.2022
|1.1952
|3896
|2006.02.09 16:07
|t/p
|1948
|0.10
|1.1952
|1.2022
|1.1952
|38.00
|32854.00
|3897
|2006.02.10 12:59
|sell
|1949
|0.10
|1.1974
|1.2006
|1.1936
|3898
|2006.02.10 13:59
|s/l
|1949
|0.10
|1.2006
|1.2006
|1.1936
|-32.00
|32822.00
|3899
|2006.02.10 14:56
|sell
|1950
|0.10
|1.2020
|1.2052
|1.1982
|3900
|2006.02.10 15:59
|t/p
|1950
|0.10
|1.1982
|1.2052
|1.1982
|38.00
|32860.00
|3901
|2006.02.10 16:54
|buy
|1951
|0.10
|1.1913
|1.1881
|1.1951
|3902
|2006.02.14 13:59
|s/l
|1951
|0.10
|1.1881
|1.1881
|1.1951
|-32.00
|32828.00
|3903
|2006.02.14 14:32
|buy
|1952
|0.10
|1.1873
|1.1841
|1.1911
|3904
|2006.02.14 19:59
|t/p
|1952
|0.10
|1.1911
|1.1841
|1.1911
|38.00
|32866.00
|3905
|2006.02.15 15:00
|sell
|1953
|0.10
|1.1936
|1.1968
|1.1898
|3906
|2006.02.15 16:36
|t/p
|1953
|0.10
|1.1898
|1.1968
|1.1898
|38.00
|32904.00
|3907
|2006.02.15 16:36
|buy
|1954
|0.10
|1.1895
|1.1863
|1.1933
|3908
|2006.02.16 11:11
|s/l
|1954
|0.10
|1.1863
|1.1863
|1.1933
|-32.00
|32872.00
|3909
|2006.02.16 16:59
|buy
|1955
|0.10
|1.1880
|1.1848
|1.1918
|3910
|2006.02.17 15:59
|t/p
|1955
|0.10
|1.1918
|1.1848
|1.1918
|38.00
|32910.00
|3911
|2006.02.17 16:11
|sell
|1956
|0.10
|1.1921
|1.1953
|1.1883
|3912
|2006.02.20 00:59
|s/l
|1956
|0.10
|1.1953
|1.1953
|1.1883
|-32.00
|32878.00
|3913
|2006.02.20 00:59
|sell
|1957
|0.10
|1.1952
|1.1984
|1.1914
|3914
|2006.02.21 08:26
|t/p
|1957
|0.10
|1.1914
|1.1984
|1.1914
|38.00
|32916.00
|3915
|2006.02.22 13:59
|sell
|1958
|0.10
|1.1884
|1.1916
|1.1846
|3916
|2006.02.22 17:59
|s/l
|1958
|0.10
|1.1916
|1.1916
|1.1846
|-32.00
|32884.00
|3917
|2006.02.22 18:40
|sell
|1959
|0.10
|1.1915
|1.1947
|1.1877
|3918
|2006.02.23 10:59
|s/l
|1959
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.1877
|-32.00
|32852.00
|3919
|2006.02.23 13:59
|sell
|1960
|0.10
|1.1956
|1.1988
|1.1918
|3920
|2006.02.23 15:56
|t/p
|1960
|0.10
|1.1918
|1.1988
|1.1918
|38.00
|32890.00
|3921
|2006.02.24 09:14
|buy
|1961
|0.10
|1.1898
|1.1866
|1.1936
|3922
|2006.02.26 22:07
|s/l
|1961
|0.10
|1.1866
|1.1866
|1.1936
|-32.00
|32858.00
|3923
|2006.02.26 23:19
|sell
|1962
|0.10
|1.1866
|1.1898
|1.1828
|3924
|2006.02.28 15:59
|s/l
|1962
|0.10
|1.1898
|1.1898
|1.1828
|-32.00
|32826.00
|3925
|2006.02.28 16:25
|sell
|1963
|0.10
|1.1925
|1.1957
|1.1887
|3926
|2006.03.01 13:59
|s/l
|1963
|0.10
|1.1957
|1.1957
|1.1887
|-32.00
|32794.00
|3927
|2006.03.01 14:37
|sell
|1964
|0.10
|1.1964
|1.1996
|1.1926
|3928
|2006.03.01 16:57
|t/p
|1964
|0.10
|1.1926
|1.1996
|1.1926
|38.00
|32832.00
|3929
|2006.03.01 17:58
|buy
|1965
|0.10
|1.1897
|1.1865
|1.1935
|3930
|2006.03.02 08:59
|t/p
|1965
|0.10
|1.1935
|1.1865
|1.1935
|38.00
|32870.00
|3931
|2006.03.02 14:43
|sell
|1966
|0.10
|1.1944
|1.1976
|1.1906
|3932
|2006.03.02 15:59
|s/l
|1966
|0.10
|1.1976
|1.1976
|1.1906
|-32.00
|32838.00
|3933
|2006.03.06 00:30
|sell
|1967
|0.10
|1.2085
|1.2117
|1.2047
|3934
|2006.03.06 10:21
|t/p
|1967
|0.10
|1.2047
|1.2117
|1.2047
|38.00
|32876.00
|3935
|2006.03.06 18:46
|buy
|1968
|0.10
|1.1996
|1.1964
|1.2034
|3936
|2006.03.07 04:53
|s/l
|1968
|0.10
|1.1964
|1.1964
|1.2034
|-32.00
|32844.00
|3937
|2006.03.07 08:31
|buy
|1969
|0.10
|1.1943
|1.1911
|1.1981
|3938
|2006.03.07 10:37
|s/l
|1969
|0.10
|1.1911
|1.1911
|1.1981
|-32.00
|32812.00
|3939
|2006.03.07 14:27
|sell
|1970
|0.10
|1.1905
|1.1937
|1.1867
|3940
|2006.03.08 10:04
|s/l
|1970
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.1867
|-32.00
|32780.00
|3941
|2006.03.08 12:45
|buy
|1971
|0.10
|1.1910
|1.1878
|1.1948
|3942
|2006.03.09 05:00
|t/p
|1971
|0.10
|1.1948
|1.1878
|1.1948
|38.00
|32818.00
|3943
|2006.03.09 11:59
|buy
|1972
|0.10
|1.1926
|1.1894
|1.1964
|3944
|2006.03.10 00:31
|s/l
|1972
|0.10
|1.1894
|1.1894
|1.1964
|-32.00
|32786.00
|3945
|2006.03.10 13:35
|sell
|1973
|0.10
|1.1919
|1.1951
|1.1881
|3946
|2006.03.10 14:20
|t/p
|1973
|0.10
|1.1881
|1.1951
|1.1881
|38.00
|32824.00
|3947
|2006.03.10 15:29
|buy
|1974
|0.10
|1.1873
|1.1841
|1.1911
|3948
|2006.03.10 19:27
|t/p
|1974
|0.10
|1.1911
|1.1841
|1.1911
|38.00
|32862.00
|3949
|2006.03.14 09:51
|buy
|1975
|0.10
|1.1970
|1.1938
|1.2008
|3950
|2006.03.14 15:25
|t/p
|1975
|0.10
|1.2008
|1.1938
|1.2008
|38.00
|32900.00
|3951
|2006.03.14 16:19
|sell
|1976
|0.10
|1.2024
|1.2056
|1.1986
|3952
|2006.03.15 14:22
|s/l
|1976
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.1986
|-32.00
|32868.00
|3953
|2006.03.15 15:11
|buy
|1977
|0.10
|1.2039
|1.2007
|1.2077
|3954
|2006.03.16 10:12
|t/p
|1977
|0.10
|1.2077
|1.2007
|1.2077
|38.00
|32906.00
|3955
|2006.03.16 13:22
|sell
|1978
|0.10
|1.2083
|1.2115
|1.2045
|3956
|2006.03.16 13:33
|s/l
|1978
|0.10
|1.2115
|1.2115
|1.2045
|-32.00
|32874.00
|3957
|2006.03.16 14:15
|buy
|1979
|0.10
|1.2128
|1.2096
|1.2166
|3958
|2006.03.16 17:14
|t/p
|1979
|0.10
|1.2166
|1.2096
|1.2166
|38.00
|32912.00
|3959
|2006.03.17 09:44
|sell
|1980
|0.10
|1.2179
|1.2211
|1.2141
|3960
|2006.03.21 00:27
|t/p
|1980
|0.10
|1.2141
|1.2211
|1.2141
|38.00
|32950.00
|3961
|2006.03.21 03:09
|sell
|1981
|0.10
|1.2138
|1.2170
|1.2100
|3962
|2006.03.21 15:11
|t/p
|1981
|0.10
|1.2100
|1.2170
|1.2100
|38.00
|32988.00
|3963
|2006.03.21 16:42
|buy
|1982
|0.10
|1.2089
|1.2057
|1.2127
|3964
|2006.03.23 00:57
|s/l
|1982
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.2127
|-32.00
|32956.00
|3965
|2006.03.23 13:54
|sell
|1983
|0.10
|1.2060
|1.2092
|1.2022
|3966
|2006.03.23 15:14
|t/p
|1983
|0.10
|1.2022
|1.2092
|1.2022
|38.00
|32994.00
|3967
|2006.03.23 16:17
|sell
|1984
|0.10
|1.1985
|1.2017
|1.1947
|3968
|2006.03.24 15:10
|s/l
|1984
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.1947
|-32.00
|32962.00
|3969
|2006.03.24 16:12
|buy
|1985
|0.10
|1.2009
|1.1977
|1.2047
|3970
|2006.03.24 19:59
|close at stop
|1985
|0.10
|1.2032
|1.1977
|1.2047
|23.00
|32985.00