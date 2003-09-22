Strategy Tester Report
Profit Generator 3.1

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2003.06.30 10:00 - 2006.03.24 19:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersEAname="Pro-Gen_3"; ID_BASE=100000; LongBar=15; BarOpenPercent=0.5; MaxTrades=1; lots=0.1; stoploss=30; takeprofit=40; MM=false; Risk=10; PairsTraded=0; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseSimpleTF=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21; EMAconfirm=false; LowEMA=10; HighEMA=16; EMAtf=0; UseStoOpen=false; StoTF=1; Reverse=false;
Bars in test16694Ticks modelled1862837Modelling quality66.69%
Initial deposit10000.00
Total net profit22985.00Gross profit46953.00Gross loss-23968.00
Profit factor1.96Expected payoff11.58
Absolute drawdown32.00Maximal drawdown (%)374.00 (1.2%)
Total trades1985Short positions (won %)1106 (62.21%)Long positions (won %)879 (62.34%)
Profit trades (% of total)1236 (62.27%)Loss trades (% of total)749 (37.73%)
Largestprofit trade38.00loss trade-32.00
Averageprofit trade37.99loss trade-32.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)23 (874.00)consecutive losses (loss in money)8 (-256.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)874.00 (23)consecutive loss (count of losses)-256.00 (8)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12003.06.30 10:05buy10.101.14491.14171.1487
22003.06.30 11:05s/l10.101.14171.14171.1487-32.009968.00
32003.06.30 12:30buy20.101.14131.13811.1451
42003.06.30 15:00t/p20.101.14511.13811.145138.0010006.00
52003.06.30 15:29buy30.101.14221.13901.1460
62003.06.30 16:00t/p30.101.14601.13901.146038.0010044.00
72003.06.30 17:09buy40.101.14821.14501.1520
82003.06.30 22:54t/p40.101.15201.14501.152038.0010082.00
92003.06.30 22:54sell50.101.15201.15521.1482
102003.07.01 09:48s/l50.101.15521.15521.1482-32.0010050.00
112003.07.01 10:38sell60.101.15431.15751.1505
122003.07.01 16:29s/l60.101.15751.15751.1505-32.0010018.00
132003.07.01 17:20sell70.101.15981.16301.1560
142003.07.01 20:01t/p70.101.15601.16301.156038.0010056.00
152003.07.01 20:16sell80.101.15791.16111.1541
162003.07.02 08:03t/p80.101.15411.16111.154138.0010094.00
172003.07.02 08:09sell90.101.15591.15911.1521
182003.07.02 15:00t/p90.101.15211.15911.152138.0010132.00
192003.07.02 15:30sell100.101.15391.15711.1501
202003.07.03 09:37t/p100.101.15011.15711.150138.0010170.00
212003.07.03 10:45sell110.101.14741.15061.1436
222003.07.03 10:55t/p110.101.14361.15061.143638.0010208.00
232003.07.03 12:57buy120.101.14541.14221.1492
242003.07.03 14:01t/p120.101.14921.14221.149238.0010246.00
252003.07.03 14:53buy130.101.14521.14201.1490
262003.07.03 14:58t/p130.101.14901.14201.149038.0010284.00
272003.07.03 15:58buy140.101.15161.14841.1554
282003.07.03 16:52s/l140.101.14841.14841.1554-32.0010252.00
292003.07.03 16:58sell150.101.15241.15561.1486
302003.07.03 18:48t/p150.101.14861.15561.148638.0010290.00
312003.07.03 21:50buy160.101.14871.14551.1525
322003.07.04 14:23s/l160.101.14551.14551.1525-32.0010258.00
332003.07.04 15:21buy170.101.14591.14271.1497
342003.07.04 18:02t/p170.101.14971.14271.149738.0010296.00
352003.07.07 00:16buy180.101.14741.14421.1512
362003.07.07 08:05s/l180.101.14421.14421.1512-32.0010264.00
372003.07.07 08:14sell190.101.14651.14971.1427
382003.07.07 08:28t/p190.101.14271.14971.142738.0010302.00
392003.07.07 09:12sell200.101.14271.14591.1389
402003.07.07 11:55t/p200.101.13891.14591.138938.0010340.00
412003.07.07 12:09sell210.101.13891.14211.1351
422003.07.07 14:54t/p210.101.13511.14211.135138.0010378.00
432003.07.07 15:51buy220.101.13421.13101.1380
442003.07.07 23:58s/l220.101.13101.13101.1380-32.0010346.00
452003.07.08 00:52buy230.101.13141.12821.1352
462003.07.08 10:40s/l230.101.12821.12821.1352-32.0010314.00
472003.07.08 11:59sell240.101.12831.13151.1245
482003.07.08 13:09s/l240.101.13151.13151.1245-32.0010282.00
492003.07.08 14:25buy250.101.13161.12841.1354
502003.07.08 16:06t/p250.101.13541.12841.135438.0010320.00
512003.07.08 16:16buy260.101.13421.13101.1380
522003.07.08 16:26s/l260.101.13101.13101.1380-32.0010288.00
532003.07.08 17:18buy270.101.12971.12651.1335
542003.07.08 17:50s/l270.101.12651.12651.1335-32.0010256.00
552003.07.08 18:18buy280.101.12621.12301.1300
562003.07.08 19:00t/p280.101.13001.12301.130038.0010294.00
572003.07.08 19:16buy290.101.12931.12611.1331
582003.07.09 03:00t/p290.101.13311.12611.133138.0010332.00
592003.07.09 03:41buy300.101.13161.12841.1354
602003.07.09 12:00t/p300.101.13541.12841.135438.0010370.00
612003.07.09 12:27buy310.101.13351.13031.1373
622003.07.10 17:17t/p310.101.13731.13031.137338.0010408.00
632003.07.10 18:21sell320.101.13921.14241.1354
642003.07.11 00:00t/p320.101.13541.14241.135438.0010446.00
652003.07.11 00:09sell330.101.13801.14121.1342
662003.07.11 02:17t/p330.101.13421.14121.134238.0010484.00
672003.07.11 02:29sell340.101.13541.13861.1316
682003.07.11 03:17t/p340.101.13161.13861.131638.0010522.00
692003.07.11 03:19sell350.101.13351.13671.1297
702003.07.11 04:15t/p350.101.12971.13671.129738.0010560.00
712003.07.11 04:17sell360.101.13181.13501.1280
722003.07.11 10:39s/l360.101.13501.13501.1280-32.0010528.00
732003.07.11 10:50buy370.101.13331.13011.1371
742003.07.11 13:03s/l370.101.13011.13011.1371-32.0010496.00
752003.07.11 13:24sell380.101.13241.13561.1286
762003.07.11 14:03t/p380.101.12861.13561.128638.0010534.00
772003.07.11 14:22sell390.101.13051.13371.1267
782003.07.14 02:58t/p390.101.12671.13371.126738.0010572.00
792003.07.14 03:58buy400.101.12661.12341.1304
802003.07.14 13:08t/p400.101.13041.12341.130438.0010610.00
812003.07.14 13:21buy410.101.12831.12511.1321
822003.07.15 04:39s/l410.101.12511.12511.1321-32.0010578.00
832003.07.15 05:26buy420.101.12571.12251.1295
842003.07.15 08:04t/p420.101.12951.12251.129538.0010616.00
852003.07.15 08:12buy430.101.12831.12511.1321
862003.07.15 11:03t/p430.101.13211.12511.132138.0010654.00
872003.07.15 11:08buy440.101.12821.12501.1320
882003.07.15 12:00t/p440.101.13201.12501.132038.0010692.00
892003.07.15 12:16buy450.101.13161.12841.1354
902003.07.15 16:01s/l450.101.12841.12841.1354-32.0010660.00
912003.07.15 16:54sell460.101.13321.13641.1294
922003.07.15 16:58t/p460.101.12941.13641.129438.0010698.00
932003.07.15 17:52sell470.101.12421.12741.1204
942003.07.15 18:19t/p470.101.12041.12741.120438.0010736.00
952003.07.15 18:25sell480.101.12361.12681.1198
962003.07.15 18:57t/p480.101.11981.12681.119838.0010774.00
972003.07.15 18:58sell490.101.12381.12701.1200
982003.07.15 18:58t/p490.101.12001.12701.120038.0010812.00
992003.07.15 19:50sell500.101.11931.12251.1155
1002003.07.16 01:51t/p500.101.11551.12251.115538.0010850.00
1012003.07.16 02:47buy510.101.11281.10961.1166
1022003.07.16 07:38t/p510.101.11661.10961.116638.0010888.00
1032003.07.16 08:41buy520.101.11501.11181.1188
1042003.07.16 15:25t/p520.101.11881.11181.118838.0010926.00
1052003.07.16 15:48buy530.101.11541.11221.1192
1062003.07.16 15:58t/p530.101.11921.11221.119238.0010964.00
1072003.07.16 16:31buy540.101.11941.11621.1232
1082003.07.16 18:22t/p540.101.12321.11621.123238.0011002.00
1092003.07.16 20:36buy550.101.11921.11601.1230
1102003.07.17 00:13t/p550.101.12301.11601.123038.0011040.00
1112003.07.17 02:19buy560.101.12171.11851.1255
1122003.07.17 14:12s/l560.101.11851.11851.1255-32.0011008.00
1132003.07.17 15:57sell570.101.11821.12141.1144
1142003.07.17 18:53s/l570.101.12141.12141.1144-32.0010976.00
1152003.07.17 18:56buy580.101.11651.11331.1203
1162003.07.17 18:58t/p580.101.12031.11331.120338.0011014.00
1172003.07.17 19:16sell590.101.12131.12451.1175
1182003.07.18 00:40s/l590.101.12451.12451.1175-32.0010982.00
1192003.07.18 01:09buy600.101.12341.12021.1272
1202003.07.18 01:44t/p600.101.12721.12021.127238.0011020.00
1212003.07.18 02:16sell610.101.12421.12741.1204
1222003.07.18 10:02t/p610.101.12041.12741.120438.0011058.00
1232003.07.18 10:05sell620.101.12281.12601.1190
1242003.07.18 13:00t/p620.101.11901.12601.119038.0011096.00
1252003.07.18 13:02sell630.101.11991.12311.1161
1262003.07.18 17:19s/l630.101.12311.12311.1161-32.0011064.00
1272003.07.18 17:25buy640.101.12111.11791.1249
1282003.07.18 18:05t/p640.101.12491.11791.124938.0011102.00
1292003.07.18 18:25buy650.101.12371.12051.1275
1302003.07.18 18:37t/p650.101.12751.12051.127538.0011140.00
1312003.07.18 19:24buy660.101.12831.12511.1321
1322003.07.21 00:00s/l660.101.12511.12511.1321-32.0011108.00
1332003.07.21 00:59buy670.101.12481.12161.1286
1342003.07.21 03:53t/p670.101.12861.12161.128638.0011146.00
1352003.07.21 04:53sell680.101.12921.13241.1254
1362003.07.21 16:36s/l680.101.13241.13241.1254-32.0011114.00
1372003.07.21 17:35sell690.101.13321.13641.1294
1382003.07.22 10:15s/l690.101.13641.13641.1294-32.0011082.00
1392003.07.22 11:15sell700.101.13691.14011.1331
1402003.07.22 17:00t/p700.101.13311.14011.133138.0011120.00
1412003.07.22 17:33sell710.101.13541.13861.1316
1422003.07.22 18:00t/p710.101.13161.13861.131638.0011158.00
1432003.07.22 18:02sell720.101.13291.13611.1291
1442003.07.23 04:40s/l720.101.13611.13611.1291-32.0011126.00
1452003.07.23 07:10sell730.101.13661.13981.1328
1462003.07.23 12:05s/l730.101.13981.13981.1328-32.0011094.00
1472003.07.23 14:57sell740.101.14171.14491.1379
1482003.07.23 16:56s/l740.101.14491.14491.1379-32.0011062.00
1492003.07.23 17:30buy750.101.14421.14101.1480
1502003.07.23 17:54t/p750.101.14801.14101.148038.0011100.00
1512003.07.23 18:27sell760.101.14891.15211.1451
1522003.07.24 14:02t/p760.101.14511.15211.145138.0011138.00
1532003.07.24 14:22sell770.101.14741.15061.1436
1542003.07.24 15:01t/p770.101.14361.15061.143638.0011176.00
1552003.07.24 15:18sell780.101.14451.14771.1407
1562003.07.24 16:30s/l780.101.14771.14771.1407-32.0011144.00
1572003.07.24 17:19sell790.101.14891.15211.1451
1582003.07.24 17:58t/p790.101.14511.15211.145138.0011182.00
1592003.07.24 18:11sell800.101.14441.14761.1406
1602003.07.24 20:27s/l800.101.14761.14761.1406-32.0011150.00
1612003.07.24 20:27sell810.101.14741.15061.1436
1622003.07.25 09:29s/l810.101.15061.15061.1436-32.0011118.00
1632003.07.25 10:27sell820.101.14941.15261.1456
1642003.07.25 14:00t/p820.101.14561.15261.145638.0011156.00
1652003.07.25 14:03sell830.101.14881.15201.1450
1662003.07.25 16:00s/l830.101.15201.15201.1450-32.0011124.00
1672003.07.25 16:27buy840.101.14831.14511.1521
1682003.07.25 16:30t/p840.101.15211.14511.152138.0011162.00
1692003.07.25 16:31buy850.101.14821.14501.1520
1702003.07.25 16:50t/p850.101.15201.14501.152038.0011200.00
1712003.07.25 17:18sell860.101.15421.15741.1504
1722003.07.25 17:26t/p860.101.15041.15741.150438.0011238.00
1732003.07.25 17:50sell870.101.15421.15741.1504
1742003.07.25 18:24t/p870.101.15041.15741.150438.0011276.00
1752003.07.25 18:26sell880.101.15141.15461.1476
1762003.07.28 03:18t/p880.101.14761.15461.147638.0011314.00
1772003.07.28 03:43sell890.101.14841.15161.1446
1782003.07.28 10:42s/l890.101.15161.15161.1446-32.0011282.00
1792003.07.28 10:51buy900.101.14891.14571.1527
1802003.07.28 13:00s/l900.101.14571.14571.1527-32.0011250.00
1812003.07.28 13:46buy910.101.14581.14261.1496
1822003.07.28 14:38t/p910.101.14961.14261.149638.0011288.00
1832003.07.28 15:27sell920.101.14841.15161.1446
1842003.07.28 18:32s/l920.101.15161.15161.1446-32.0011256.00
1852003.07.28 19:59buy930.101.15031.14711.1541
1862003.07.29 12:30s/l930.101.14711.14711.1541-32.0011224.00
1872003.07.29 12:34sell940.101.14951.15271.1457
1882003.07.29 14:27t/p940.101.14571.15271.145738.0011262.00
1892003.07.29 14:33sell950.101.14741.15061.1436
1902003.07.29 16:03s/l950.101.15061.15061.1436-32.0011230.00
1912003.07.29 17:20sell960.101.15021.15341.1464
1922003.07.29 18:16t/p960.101.14641.15341.146438.0011268.00
1932003.07.29 18:16buy970.101.14631.14311.1501
1942003.07.29 23:15s/l970.101.14311.14311.1501-32.0011236.00
1952003.07.29 23:40sell980.101.14461.14781.1408
1962003.07.30 14:39t/p980.101.14081.14781.140838.0011274.00
1972003.07.30 15:25buy990.101.14051.13731.1443
1982003.07.30 17:35s/l990.101.13731.13731.1443-32.0011242.00
1992003.07.30 18:25buy1000.101.13651.13331.1403
2002003.07.30 21:54s/l1000.101.13331.13331.1403-32.0011210.00
2012003.07.31 01:40buy1010.101.13481.13161.1386
2022003.07.31 07:47s/l1010.101.13161.13161.1386-32.0011178.00
2032003.07.31 07:47buy1020.101.13181.12861.1356
2042003.07.31 13:58s/l1020.101.12861.12861.1356-32.0011146.00
2052003.07.31 13:59sell1030.101.13131.13451.1275
2062003.07.31 15:36t/p1030.101.12751.13451.127538.0011184.00
2072003.07.31 15:36buy1040.101.12751.12431.1313
2082003.07.31 17:28s/l1040.101.12431.12431.1313-32.0011152.00
2092003.07.31 18:56buy1050.101.12321.12001.1270
2102003.08.01 08:40s/l1050.101.12001.12001.1270-32.0011120.00
2112003.08.01 09:35buy1060.101.12021.11701.1240
2122003.08.01 10:31s/l1060.101.11701.11701.1240-32.0011088.00
2132003.08.01 11:38buy1070.101.11551.11231.1193
2142003.08.01 14:00t/p1070.101.11931.11231.119338.0011126.00
2152003.08.01 14:54buy1080.101.11661.11341.1204
2162003.08.01 15:00t/p1080.101.12041.11341.120438.0011164.00
2172003.08.01 15:54buy1090.101.11781.11461.1216
2182003.08.01 16:00t/p1090.101.12161.11461.121638.0011202.00
2192003.08.01 16:52buy1100.101.11951.11631.1233
2202003.08.01 16:58t/p1100.101.12331.11631.123338.0011240.00
2212003.08.01 17:16buy1110.101.12511.12191.1289
2222003.08.04 00:04t/p1110.101.12891.12191.128938.0011278.00
2232003.08.04 02:22buy1120.101.12681.12361.1306
2242003.08.04 09:02t/p1120.101.13061.12361.130638.0011316.00
2252003.08.04 09:35buy1130.101.12661.12341.1304
2262003.08.04 09:59t/p1130.101.13041.12341.130438.0011354.00
2272003.08.04 14:43sell1140.101.13141.13461.1276
2282003.08.04 16:00s/l1140.101.13461.13461.1276-32.0011322.00
2292003.08.04 16:05buy1150.101.13161.12841.1354
2302003.08.04 18:49t/p1150.101.13541.12841.135438.0011360.00
2312003.08.04 19:56sell1160.101.13661.13981.1328
2322003.08.05 12:01t/p1160.101.13281.13981.132838.0011398.00
2332003.08.05 12:36sell1170.101.13371.13691.1299
2342003.08.05 21:22s/l1170.101.13691.13691.1299-32.0011366.00
2352003.08.06 07:06sell1180.101.14091.14411.1371
2362003.08.06 14:00t/p1180.101.13711.14411.137138.0011404.00
2372003.08.06 14:47sell1190.101.13931.14251.1355
2382003.08.06 17:26t/p1190.101.13551.14251.135538.0011442.00
2392003.08.06 17:28sell1200.101.13771.14091.1339
2402003.08.06 19:24t/p1200.101.13391.14091.133938.0011480.00
2412003.08.06 19:32sell1210.101.13731.14051.1335
2422003.08.06 20:00t/p1210.101.13351.14051.133538.0011518.00
2432003.08.06 22:30sell1220.101.13501.13821.1312
2442003.08.07 15:06s/l1220.101.13821.13821.1312-32.0011486.00
2452003.08.07 15:46buy1230.101.13621.13301.1400
2462003.08.07 16:06t/p1230.101.14001.13301.140038.0011524.00
2472003.08.07 16:33buy1240.101.13841.13521.1422
2482003.08.08 04:19s/l1240.101.13521.13521.1422-32.0011492.00
2492003.08.08 04:45sell1250.101.13621.13941.1324
2502003.08.08 14:05t/p1250.101.13241.13941.132438.0011530.00
2512003.08.08 14:30sell1260.101.13351.13671.1297
2522003.08.08 18:54t/p1260.101.12971.13671.129738.0011568.00
2532003.08.08 19:53buy1270.101.13021.12701.1340
2542003.08.11 04:55s/l1270.101.12701.12701.1340-32.0011536.00
2552003.08.11 04:55buy1280.101.12721.12401.1310
2562003.08.11 14:06t/p1280.101.13101.12401.131038.0011574.00
2572003.08.11 14:43buy1290.101.12761.12441.1314
2582003.08.11 14:58t/p1290.101.13141.12441.131438.0011612.00
2592003.08.11 15:38buy1300.101.13171.12851.1355
2602003.08.11 17:02t/p1300.101.13551.12851.135538.0011650.00
2612003.08.11 17:24buy1310.101.13261.12941.1364
2622003.08.11 18:00t/p1310.101.13641.12941.136438.0011688.00
2632003.08.11 18:34buy1320.101.13491.13171.1387
2642003.08.12 12:18s/l1320.101.13171.13171.1387-32.0011656.00
2652003.08.12 12:32sell1330.101.13281.13601.1290
2662003.08.12 14:15t/p1330.101.12901.13601.129038.0011694.00
2672003.08.12 14:33sell1340.101.13141.13461.1276
2682003.08.12 22:16t/p1340.101.12761.13461.127638.0011732.00
2692003.08.12 22:23sell1350.101.12891.13211.1251
2702003.08.13 07:05t/p1350.101.12511.13211.125138.0011770.00
2712003.08.13 07:07sell1360.101.12651.12971.1227
2722003.08.13 08:56t/p1360.101.12271.12971.122738.0011808.00
2732003.08.13 09:50buy1370.101.12251.11931.1263
2742003.08.13 12:02t/p1370.101.12631.11931.126338.0011846.00
2752003.08.13 12:53buy1380.101.12491.12171.1287
2762003.08.13 13:05t/p1380.101.12871.12171.128738.0011884.00
2772003.08.13 13:52buy1390.101.12631.12311.1301
2782003.08.13 16:01t/p1390.101.13011.12311.130138.0011922.00
2792003.08.13 16:26buy1400.101.12811.12491.1319
2802003.08.13 17:00t/p1400.101.13191.12491.131938.0011960.00
2812003.08.13 17:24buy1410.101.12971.12651.1335
2822003.08.13 18:00t/p1410.101.13351.12651.133538.0011998.00
2832003.08.13 18:39buy1420.101.13161.12841.1354
2842003.08.14 12:24s/l1420.101.12841.12841.1354-32.0011966.00
2852003.08.14 12:42sell1430.101.13151.13471.1277
2862003.08.14 13:16t/p1430.101.12771.13471.127738.0012004.00
2872003.08.14 14:31sell1440.101.12791.13111.1241
2882003.08.14 17:17t/p1440.101.12411.13111.124138.0012042.00
2892003.08.14 17:29sell1450.101.12671.12991.1229
2902003.08.14 18:16t/p1450.101.12291.12991.122938.0012080.00
2912003.08.14 18:28sell1460.101.12511.12831.1213
2922003.08.14 22:22s/l1460.101.12831.12831.1213-32.0012048.00
2932003.08.14 22:49buy1470.101.12431.12111.1281
2942003.08.14 23:21t/p1470.101.12811.12111.128138.0012086.00
2952003.08.14 23:48buy1480.101.12621.12301.1300
2962003.08.18 03:18s/l1480.101.12301.12301.1300-32.0012054.00
2972003.08.18 04:16buy1490.101.12281.11961.1266
2982003.08.18 12:10s/l1490.101.11961.11961.1266-32.0012022.00
2992003.08.18 13:10buy1500.101.11821.11501.1220
3002003.08.18 17:06s/l1500.101.11501.11501.1220-32.0011990.00
3012003.08.18 17:27sell1510.101.11631.11951.1125
3022003.08.19 03:46t/p1510.101.11251.11951.112538.0012028.00
3032003.08.19 04:39buy1520.101.11211.10891.1159
3042003.08.19 08:39s/l1520.101.10891.10891.1159-32.0011996.00
3052003.08.19 09:21buy1530.101.10911.10591.1129
3062003.08.19 13:53s/l1530.101.10591.10591.1129-32.0011964.00
3072003.08.19 14:26buy1540.101.10631.10311.1101
3082003.08.19 16:00t/p1540.101.11011.10311.110138.0012002.00
3092003.08.19 17:23buy1550.101.10881.10561.1126
3102003.08.19 18:00t/p1550.101.11261.10561.112638.0012040.00
3112003.08.19 18:12buy1560.101.11211.10891.1159
3122003.08.20 12:24s/l1560.101.10891.10891.1159-32.0012008.00
3132003.08.20 14:02buy1570.101.10991.10671.1137
3142003.08.20 15:00t/p1570.101.11371.10671.113738.0012046.00
3152003.08.20 15:26buy1580.101.11131.10811.1151
3162003.08.21 03:13s/l1580.101.10811.10811.1151-32.0012014.00
3172003.08.21 03:30buy1590.101.10871.10551.1125
3182003.08.21 08:05s/l1590.101.10551.10551.1125-32.0011982.00
3192003.08.21 08:05sell1600.101.10691.11011.1031
3202003.08.21 08:05t/p1600.101.10311.11011.103138.0012020.00
3212003.08.21 08:10sell1610.101.10701.11021.1032
3222003.08.21 08:58t/p1610.101.10321.11021.103238.0012058.00
3232003.08.21 09:04sell1620.101.10291.10611.0991
3242003.08.21 09:05t/p1620.101.09911.10611.099138.0012096.00
3252003.08.21 09:08sell1630.101.10301.10621.0992
3262003.08.21 11:55t/p1630.101.09921.10621.099238.0012134.00
3272003.08.21 12:54buy1640.101.09801.09481.1018
3282003.08.21 14:06t/p1640.101.10181.09481.101838.0012172.00
3292003.08.21 14:51buy1650.101.09941.09621.1032
3302003.08.21 16:51s/l1650.101.09621.09621.1032-32.0012140.00
3312003.08.21 19:09buy1660.101.09371.09051.0975
3322003.08.21 19:45s/l1660.101.09051.09051.0975-32.0012108.00
3332003.08.21 20:48buy1670.101.09131.08811.0951
3342003.08.22 14:25s/l1670.101.08811.08811.0951-32.0012076.00
3352003.08.22 15:19buy1680.101.08791.08471.0917
3362003.08.22 15:32s/l1680.101.08471.08471.0917-32.0012044.00
3372003.08.22 16:57buy1690.101.08371.08051.0875
3382003.08.22 17:02t/p1690.101.08751.08051.087538.0012082.00
3392003.08.22 17:16buy1700.101.08581.08261.0896
3402003.08.25 10:00t/p1700.101.08961.08261.089638.0012120.00
3412003.08.25 10:40buy1710.101.08831.08511.0921
3422003.08.25 18:30s/l1710.101.08511.08511.0921-32.0012088.00
3432003.08.25 19:29buy1720.101.08681.08361.0906
3442003.08.26 00:21s/l1720.101.08361.08361.0906-32.0012056.00
3452003.08.26 02:19buy1730.101.08321.08001.0870
3462003.08.26 07:03t/p1730.101.08701.08001.087038.0012094.00
3472003.08.26 07:14buy1740.101.08411.08091.0879
3482003.08.26 12:44s/l1740.101.08091.08091.0879-32.0012062.00
3492003.08.26 13:03buy1750.101.08091.07771.0847
3502003.08.26 16:00t/p1750.101.08471.07771.084738.0012100.00
3512003.08.26 16:54buy1760.101.08181.07861.0856
3522003.08.26 16:58t/p1760.101.08561.07861.085638.0012138.00
3532003.08.26 16:58buy1770.101.08101.07781.0848
3542003.08.26 16:58t/p1770.101.08481.07781.084838.0012176.00
3552003.08.26 17:20buy1780.101.08801.08481.0918
3562003.08.26 23:46s/l1780.101.08481.08481.0918-32.0012144.00
3572003.08.26 23:46buy1790.101.08501.08181.0888
3582003.08.27 10:00t/p1790.101.08881.08181.088838.0012182.00
3592003.08.27 10:31buy1800.101.08621.08301.0900
3602003.08.27 11:00t/p1800.101.09001.08301.090038.0012220.00
3612003.08.27 11:30buy1810.101.08891.08571.0927
3622003.08.27 13:01t/p1810.101.09271.08571.092738.0012258.00
3632003.08.27 13:29buy1820.101.08941.08621.0932
3642003.08.28 00:15s/l1820.101.08621.08621.0932-32.0012226.00
3652003.08.28 00:20sell1830.101.08761.09081.0838
3662003.08.28 12:00t/p1830.101.08381.09081.083838.0012264.00
3672003.08.28 12:30sell1840.101.08581.08901.0820
3682003.08.28 13:00t/p1840.101.08201.08901.082038.0012302.00
3692003.08.28 13:02sell1850.101.08251.08571.0787
3702003.08.28 15:00s/l1850.101.08571.08571.0787-32.0012270.00
3712003.08.28 15:55buy1860.101.08411.08091.0879
3722003.08.28 16:00t/p1860.101.08791.08091.087938.0012308.00
3732003.08.28 16:06buy1870.101.08781.08461.0916
3742003.08.28 17:25t/p1870.101.09161.08461.091638.0012346.00
3752003.08.28 17:25sell1880.101.09161.09481.0878
3762003.08.28 19:03t/p1880.101.08781.09481.087838.0012384.00
3772003.08.28 19:19sell1890.101.08901.09221.0852
3782003.08.29 09:03s/l1890.101.09221.09221.0852-32.0012352.00
3792003.08.29 09:19buy1900.101.08981.08661.0936
3802003.08.29 13:02t/p1900.101.09361.08661.093638.0012390.00
3812003.08.29 13:06buy1910.101.09051.08731.0943
3822003.08.29 14:00t/p1910.101.09431.08731.094338.0012428.00
3832003.08.29 14:27buy1920.101.09251.08931.0963
3842003.08.29 15:57t/p1920.101.09631.08931.096338.0012466.00
3852003.08.29 16:29sell1930.101.09611.09931.0923
3862003.08.29 17:57s/l1930.101.09931.09931.0923-32.0012434.00
3872003.08.29 18:50sell1940.101.09891.10211.0951
3882003.09.01 07:48s/l1940.101.10211.10211.0951-32.0012402.00
3892003.09.01 08:12sell1950.101.10121.10441.0974
3902003.09.01 09:08t/p1950.101.09741.10441.097438.0012440.00
3912003.09.01 09:16sell1960.101.09941.10261.0956
3922003.09.01 14:02t/p1960.101.09561.10261.095638.0012478.00
3932003.09.01 14:06sell1970.101.09681.10001.0930
3942003.09.02 04:06t/p1970.101.09301.10001.093038.0012516.00
3952003.09.02 04:10sell1980.101.09421.09741.0904
3962003.09.02 08:00t/p1980.101.09041.09741.090438.0012554.00
3972003.09.02 08:10sell1990.101.09311.09631.0893
3982003.09.02 09:00t/p1990.101.08931.09631.089338.0012592.00
3992003.09.02 09:27sell2000.101.09131.09451.0875
4002003.09.02 09:59t/p2000.101.08751.09451.087538.0012630.00
4012003.09.02 10:01sell2010.101.08721.09041.0834
4022003.09.02 12:57t/p2010.101.08341.09041.083438.0012668.00
4032003.09.02 12:59sell2020.101.08611.08931.0823
4042003.09.02 16:17s/l2020.101.08931.08931.0823-32.0012636.00
4052003.09.02 16:50buy2030.101.08571.08251.0895
4062003.09.02 20:47s/l2030.101.08251.08251.0895-32.0012604.00
4072003.09.02 22:45buy2040.101.08101.07781.0848
4082003.09.03 02:41s/l2040.101.07781.07781.0848-32.0012572.00
4092003.09.03 03:30buy2050.101.07771.07451.0815
4102003.09.03 11:00t/p2050.101.08151.07451.081538.0012610.00
4112003.09.03 11:50buy2060.101.08021.07701.0840
4122003.09.03 17:01t/p2060.101.08401.07701.084038.0012648.00
4132003.09.03 17:41buy2070.101.08241.07921.0862
4142003.09.03 19:00t/p2070.101.08621.07921.086238.0012686.00
4152003.09.03 19:40buy2080.101.08501.08181.0888
4162003.09.04 00:26s/l2080.101.08181.08181.0888-32.0012654.00
4172003.09.04 01:31buy2090.101.08121.07801.0850
4182003.09.04 04:00t/p2090.101.08501.07801.085038.0012692.00
4192003.09.04 06:46sell2100.101.08431.08751.0805
4202003.09.04 14:02s/l2100.101.08751.08751.0805-32.0012660.00
4212003.09.04 14:07buy2110.101.08171.07851.0855
4222003.09.04 14:58t/p2110.101.08551.07851.085538.0012698.00
4232003.09.04 15:06buy2120.101.08601.08281.0898
4242003.09.04 16:00t/p2120.101.08981.08281.089838.0012736.00
4252003.09.04 16:02buy2130.101.08781.08461.0916
4262003.09.04 18:57t/p2130.101.09161.08461.091638.0012774.00
4272003.09.05 00:29sell2140.101.09411.09731.0903
4282003.09.05 07:50s/l2140.101.09731.09731.0903-32.0012742.00
4292003.09.05 07:59buy2150.101.09551.09231.0993
4302003.09.05 13:00s/l2150.101.09231.09231.0993-32.0012710.00
4312003.09.05 13:07sell2160.101.09321.09641.0894
4322003.09.05 14:31s/l2160.101.09641.09641.0894-32.0012678.00
4332003.09.05 15:04sell2170.101.10091.10411.0971
4342003.09.05 15:37s/l2170.101.10411.10411.0971-32.0012646.00
4352003.09.05 16:12sell2180.101.10351.10671.0997
4362003.09.05 17:55s/l2180.101.10671.10671.0997-32.0012614.00
4372003.09.05 18:30sell2190.101.10791.11111.1041
4382003.09.08 00:00s/l2190.101.11111.11111.1041-32.0012582.00
4392003.09.08 00:29sell2200.101.11101.11421.1072
4402003.09.08 08:11t/p2200.101.10721.11421.107238.0012620.00
4412003.09.08 08:46sell2210.101.10891.11211.1051
4422003.09.08 14:03t/p2210.101.10511.11211.105138.0012658.00
4432003.09.08 14:35sell2220.101.10851.11171.1047
4442003.09.08 17:34s/l2220.101.11171.11171.1047-32.0012626.00
4452003.09.08 18:35sell2230.101.11281.11601.1090
4462003.09.08 20:00t/p2230.101.10901.11601.109038.0012664.00
4472003.09.08 20:30sell2240.101.10991.11311.1061
4482003.09.09 02:03t/p2240.101.10611.11311.106138.0012702.00
4492003.09.09 02:10sell2250.101.10691.11011.1031
4502003.09.09 05:20s/l2250.101.11011.11011.1031-32.0012670.00
4512003.09.09 06:45sell2260.101.11001.11321.1062
4522003.09.09 12:10s/l2260.101.11321.11321.1062-32.0012638.00
4532003.09.09 13:05sell2270.101.11311.11631.1093
4542003.09.09 15:06s/l2270.101.11631.11631.1093-32.0012606.00
4552003.09.09 17:55sell2280.101.11871.12191.1149
4562003.09.09 18:29s/l2280.101.12191.12191.1149-32.0012574.00
4572003.09.09 20:58buy2290.101.12281.11961.1266
4582003.09.10 10:20s/l2290.101.11961.11961.1266-32.0012542.00
4592003.09.10 10:24sell2300.101.12261.12581.1188
4602003.09.10 11:00t/p2300.101.11881.12581.118838.0012580.00
4612003.09.10 13:03sell2310.101.12041.12361.1166
4622003.09.10 13:16t/p2310.101.11661.12361.116638.0012618.00
4632003.09.10 13:24sell2320.101.12041.12361.1166
4642003.09.10 14:14t/p2320.101.11661.12361.116638.0012656.00
4652003.09.10 14:14buy2330.101.11661.11341.1204
4662003.09.10 14:36t/p2330.101.12041.11341.120438.0012694.00
4672003.09.10 15:15sell2340.101.12081.12401.1170
4682003.09.11 08:07s/l2340.101.12401.12401.1170-32.0012662.00
4692003.09.11 10:09sell2350.101.12581.12901.1220
4702003.09.11 11:00t/p2350.101.12201.12901.122038.0012700.00
4712003.09.11 11:56sell2360.101.12331.12651.1195
4722003.09.11 14:27t/p2360.101.11951.12651.119538.0012738.00
4732003.09.11 14:31sell2370.101.12271.12591.1189
4742003.09.11 14:54s/l2370.101.12591.12591.1189-32.0012706.00
4752003.09.11 14:54sell2380.101.12581.12901.1220
4762003.09.11 14:58t/p2380.101.12201.12901.122038.0012744.00
4772003.09.11 15:26buy2390.101.11851.11531.1223
4782003.09.11 16:26s/l2390.101.11531.11531.1223-32.0012712.00
4792003.09.11 16:27sell2400.101.11801.12121.1142
4802003.09.11 21:44s/l2400.101.12121.12121.1142-32.0012680.00
4812003.09.11 21:52buy2410.101.12001.11681.1238
4822003.09.12 08:05s/l2410.101.11681.11681.1238-32.0012648.00
4832003.09.12 08:29sell2420.101.11901.12221.1152
4842003.09.12 11:02t/p2420.101.11521.12221.115238.0012686.00
4852003.09.12 11:05sell2430.101.11731.12051.1135
4862003.09.12 14:21s/l2430.101.12051.12051.1135-32.0012654.00
4872003.09.12 14:56buy2440.101.11671.11351.1205
4882003.09.12 14:58t/p2440.101.12051.11351.120538.0012692.00
4892003.09.12 14:58buy2450.101.11671.11351.1205
4902003.09.12 14:58t/p2450.101.12051.11351.120538.0012730.00
4912003.09.12 15:29buy2460.101.12471.12151.1285
4922003.09.12 15:58t/p2460.101.12851.12151.128538.0012768.00
4932003.09.12 15:59buy2470.101.12431.12111.1281
4942003.09.12 15:59t/p2470.101.12811.12111.128138.0012806.00
4952003.09.12 16:18sell2480.101.13161.13481.1278
4962003.09.15 00:00t/p2480.101.12781.13481.127838.0012844.00
4972003.09.15 00:58sell2490.101.12681.13001.1230
4982003.09.15 15:38s/l2490.101.13001.13001.1230-32.0012812.00
4992003.09.15 16:32sell2500.101.13001.13321.1262
5002003.09.16 09:06t/p2500.101.12621.13321.126238.0012850.00
5012003.09.16 09:10sell2510.101.12721.13041.1234
5022003.09.16 11:05t/p2510.101.12341.13041.123438.0012888.00
5032003.09.16 11:07sell2520.101.12541.12861.1216
5042003.09.16 12:03t/p2520.101.12161.12861.121638.0012926.00
5052003.09.16 12:07sell2530.101.12481.12801.1210
5062003.09.16 16:00t/p2530.101.12101.12801.121038.0012964.00
5072003.09.16 16:06sell2540.101.12431.12751.1205
5082003.09.16 16:54t/p2540.101.12051.12751.120538.0013002.00
5092003.09.16 17:02sell2550.101.11971.12291.1159
5102003.09.16 20:57t/p2550.101.11591.12291.115938.0013040.00
5112003.09.16 20:57buy2560.101.11591.11271.1197
5122003.09.17 12:05t/p2560.101.11971.11271.119738.0013078.00
5132003.09.17 12:35buy2570.101.11611.11291.1199
5142003.09.17 13:01t/p2570.101.11991.11291.119938.0013116.00
5152003.09.17 13:45buy2580.101.11951.11631.1233
5162003.09.17 15:17t/p2580.101.12331.11631.123338.0013154.00
5172003.09.17 16:19buy2590.101.12281.11961.1266
5182003.09.17 19:13t/p2590.101.12661.11961.126638.0013192.00
5192003.09.17 19:36buy2600.101.12411.12091.1279
5202003.09.17 20:09t/p2600.101.12791.12091.127938.0013230.00
5212003.09.17 20:25buy2610.101.12751.12431.1313
5222003.09.18 15:35t/p2610.101.13131.12431.131338.0013268.00
5232003.09.18 16:32sell2620.101.13061.13381.1268
5242003.09.18 16:59t/p2620.101.12681.13381.126838.0013306.00
5252003.09.18 17:24sell2630.101.12641.12961.1226
5262003.09.19 11:10s/l2630.101.12961.12961.1226-32.0013274.00
5272003.09.19 12:09sell2640.101.13001.13321.1262
5282003.09.19 14:06s/l2640.101.13321.13321.1262-32.0013242.00
5292003.09.19 14:33buy2650.101.13171.12851.1355
5302003.09.19 15:00s/l2650.101.12851.12851.1355-32.0013210.00
5312003.09.19 15:29sell2660.101.13131.13451.1275
5322003.09.19 16:03s/l2660.101.13451.13451.1275-32.0013178.00
5332003.09.19 16:30buy2670.101.13121.12801.1350
5342003.09.19 16:53t/p2670.101.13501.12801.135038.0013216.00
5352003.09.19 17:02sell2680.101.13521.13841.1314
5362003.09.19 19:58s/l2680.101.13841.13841.1314-32.0013184.00
5372003.09.19 19:58sell2690.101.13821.14141.1344
5382003.09.22 00:00s/l2690.101.14141.14141.1344-32.0013152.00
5392003.09.22 00:24sell2700.101.14541.14861.1416
5402003.09.22 00:24t/p2700.101.14161.14861.141638.0013190.00
5412003.09.22 00:51sell2710.101.14611.14931.1423
5422003.09.22 00:58s/l2710.101.14931.14931.1423-32.0013158.00
5432003.09.22 00:58sell2720.101.14951.15271.1457
5442003.09.22 01:24t/p2720.101.14571.15271.145738.0013196.00
5452003.09.22 01:48sell2730.101.14961.15281.1458
5462003.09.22 02:02t/p2730.101.14581.15281.145838.0013234.00
5472003.09.22 02:52sell2740.101.14601.14921.1422
5482003.09.22 08:15t/p2740.101.14221.14921.142238.0013272.00
5492003.09.22 08:39sell2750.101.14631.14951.1425
5502003.09.22 09:00t/p2750.101.14251.14951.142538.0013310.00
5512003.09.22 09:37sell2760.101.14241.14561.1386
5522003.09.22 09:49s/l2760.101.14561.14561.1386-32.0013278.00
5532003.09.22 10:36sell2770.101.14701.15021.1432
5542003.09.22 19:35s/l2770.101.15021.15021.1432-32.0013246.00
5552003.09.22 19:35sell2780.101.15001.15321.1462
5562003.09.22 22:02t/p2780.101.14621.15321.146238.0013284.00
5572003.09.22 22:31sell2790.101.14751.15071.1437
5582003.09.23 10:05s/l2790.101.15071.15071.1437-32.0013252.00
5592003.09.23 10:05sell2800.101.15081.15401.1470
5602003.09.23 13:00t/p2800.101.14701.15401.147038.0013290.00
5612003.09.23 13:03sell2810.101.14851.15171.1447
5622003.09.23 21:00t/p2810.101.14471.15171.144738.0013328.00
5632003.09.23 21:44sell2820.101.14661.14981.1428
5642003.09.24 18:18s/l2820.101.14981.14981.1428-32.0013296.00
5652003.09.24 18:33buy2830.101.14711.14391.1509
5662003.09.25 14:02t/p2830.101.15091.14391.150938.0013334.00
5672003.09.25 14:05buy2840.101.14961.14641.1534
5682003.09.25 15:10s/l2840.101.14641.14641.1534-32.0013302.00
5692003.09.25 15:10buy2850.101.14661.14341.1504
5702003.09.25 15:38t/p2850.101.15041.14341.150438.0013340.00
5712003.09.25 16:04buy2860.101.14931.14611.1531
5722003.09.25 16:35t/p2860.101.15311.14611.153138.0013378.00
5732003.09.25 17:34sell2870.101.15211.15531.1483
5742003.09.25 18:05t/p2870.101.14831.15531.148338.0013416.00
5752003.09.25 19:31sell2880.101.14951.15271.1457
5762003.09.26 14:00t/p2880.101.14571.15271.145738.0013454.00
5772003.09.26 14:05sell2890.101.14931.15251.1455
5782003.09.26 14:59t/p2890.101.14551.15251.145538.0013492.00
5792003.09.26 15:39buy2900.101.14491.14171.1487
5802003.09.26 16:05t/p2900.101.14871.14171.148738.0013530.00
5812003.09.26 16:39buy2910.101.14781.14461.1516
5822003.09.29 02:50s/l2910.101.14461.14461.1516-32.0013498.00
5832003.09.29 06:56buy2920.101.14361.14041.1474
5842003.09.29 09:53s/l2920.101.14041.14041.1474-32.0013466.00
5852003.09.29 10:39buy2930.101.14031.13711.1441
5862003.09.29 14:07t/p2930.101.14411.13711.144138.0013504.00
5872003.09.29 14:35buy2940.101.14151.13831.1453
5882003.09.29 16:00t/p2940.101.14531.13831.145338.0013542.00
5892003.09.29 16:50buy2950.101.14461.14141.1484
5902003.09.29 16:58t/p2950.101.14841.14141.148438.0013580.00
5912003.09.29 17:41buy2960.101.15331.15011.1571
5922003.09.29 17:58t/p2960.101.15711.15011.157138.0013618.00
5932003.09.29 18:30buy2970.101.15791.15471.1617
5942003.09.29 23:52t/p2970.101.16171.15471.161738.0013656.00
5952003.09.30 00:50sell2980.101.16231.16551.1585
5962003.09.30 01:40t/p2980.101.15851.16551.158538.0013694.00
5972003.09.30 01:49sell2990.101.16231.16551.1585
5982003.09.30 01:59t/p2990.101.15851.16551.158538.0013732.00
5992003.09.30 04:45sell3000.101.16361.16681.1598
6002003.09.30 09:45s/l3000.101.16681.16681.1598-32.0013700.00
6012003.09.30 10:38sell3010.101.16681.17001.1630
6022003.09.30 15:37s/l3010.101.17001.17001.1630-32.0013668.00
6032003.09.30 16:02sell3020.101.16991.17311.1661
6042003.09.30 16:20t/p3020.101.16611.17311.166138.0013706.00
6052003.09.30 16:29sell3030.101.17051.17371.1667
6062003.09.30 16:50s/l3030.101.17371.17371.1667-32.0013674.00
6072003.09.30 16:50sell3040.101.17351.17671.1697
6082003.09.30 16:58t/p3040.101.16971.17671.169738.0013712.00
6092003.09.30 16:58sell3050.101.17031.17351.1665
6102003.09.30 16:59t/p3050.101.16651.17351.166538.0013750.00
6112003.09.30 17:28sell3060.101.16481.16801.1610
6122003.10.01 01:42s/l3060.101.16801.16801.1610-32.0013718.00
6132003.10.01 09:26sell3070.101.16741.17061.1636
6142003.10.01 13:31s/l3070.101.17061.17061.1636-32.0013686.00
6152003.10.01 13:31sell3080.101.17051.17371.1667
6162003.10.01 14:00t/p3080.101.16671.17371.166738.0013724.00
6172003.10.01 14:25sell3090.101.16781.17101.1640
6182003.10.01 15:29s/l3090.101.17101.17101.1640-32.0013692.00
6192003.10.01 16:20sell3100.101.17001.17321.1662
6202003.10.01 21:54s/l3100.101.17321.17321.1662-32.0013660.00
6212003.10.01 22:12sell3110.101.17271.17591.1689
6222003.10.02 04:09s/l3110.101.17591.17591.1689-32.0013628.00
6232003.10.02 05:44sell3120.101.17681.18001.1730
6242003.10.02 08:00t/p3120.101.17301.18001.173038.0013666.00
6252003.10.02 08:55sell3130.101.17611.17931.1723
6262003.10.02 09:05t/p3130.101.17231.17931.172338.0013704.00
6272003.10.02 09:22sell3140.101.17311.17631.1693
6282003.10.02 11:11t/p3140.101.16931.17631.169338.0013742.00
6292003.10.02 11:38sell3150.101.17391.17711.1701
6302003.10.02 11:59t/p3150.101.17011.17711.170138.0013780.00
6312003.10.02 12:34sell3160.101.16951.17271.1657
6322003.10.02 17:43s/l3160.101.17271.17271.1657-32.0013748.00
6332003.10.02 18:08sell3170.101.17181.17501.1680
6342003.10.02 19:00t/p3170.101.16801.17501.168038.0013786.00
6352003.10.02 19:01sell3180.101.16941.17261.1656
6362003.10.03 14:00t/p3180.101.16561.17261.165638.0013824.00
6372003.10.03 14:16sell3190.101.16981.17301.1660
6382003.10.03 14:23t/p3190.101.16601.17301.166038.0013862.00
6392003.10.03 15:24buy3200.101.16201.15881.1658
6402003.10.03 15:42s/l3200.101.15881.15881.1658-32.0013830.00
6412003.10.03 15:44sell3210.101.16231.16551.1585
6422003.10.03 16:13s/l3210.101.16551.16551.1585-32.0013798.00
6432003.10.03 16:24buy3220.101.16351.16031.1673
6442003.10.03 17:56s/l3220.101.16031.16031.1673-32.0013766.00
6452003.10.06 01:56buy3230.101.15781.15461.1616
6462003.10.06 08:43s/l3230.101.15461.15461.1616-32.0013734.00
6472003.10.06 10:40buy3240.101.15801.15481.1618
6482003.10.06 14:00t/p3240.101.16181.15481.161838.0013772.00
6492003.10.06 14:41buy3250.101.15791.15471.1617
6502003.10.06 14:58t/p3250.101.16171.15471.161738.0013810.00
6512003.10.06 15:34buy3260.101.16191.15871.1657
6522003.10.06 16:06t/p3260.101.16571.15871.165738.0013848.00
6532003.10.06 16:32buy3270.101.16321.16001.1670
6542003.10.06 17:03t/p3270.101.16701.16001.167038.0013886.00
6552003.10.06 17:30buy3280.101.16651.16331.1703
6562003.10.06 17:58t/p3280.101.17031.16331.170338.0013924.00
6572003.10.06 18:30buy3290.101.17051.16731.1743
6582003.10.07 08:46t/p3290.101.17431.16731.174338.0013962.00
6592003.10.07 09:10buy3300.101.17321.17001.1770
6602003.10.07 10:43t/p3300.101.17701.17001.177038.0014000.00
6612003.10.07 11:38sell3310.101.17911.18231.1753
6622003.10.07 16:07t/p3310.101.17531.18231.175338.0014038.00
6632003.10.07 16:31sell3320.101.17811.18131.1743
6642003.10.08 08:10s/l3320.101.18131.18131.1743-32.0014006.00
6652003.10.08 09:06sell3330.101.18251.18571.1787
6662003.10.08 11:00t/p3330.101.17871.18571.178738.0014044.00
6672003.10.08 11:03sell3340.101.18131.18451.1775
6682003.10.08 13:00t/p3340.101.17751.18451.177538.0014082.00
6692003.10.08 13:53sell3350.101.17981.18301.1760
6702003.10.08 16:49s/l3350.101.18301.18301.1760-32.0014050.00
6712003.10.08 16:49sell3360.101.18291.18611.1791
6722003.10.08 18:01t/p3360.101.17911.18611.179138.0014088.00
6732003.10.08 18:19sell3370.101.18061.18381.1768
6742003.10.09 01:12s/l3370.101.18381.18381.1768-32.0014056.00
6752003.10.09 03:58buy3380.101.18321.18001.1870
6762003.10.09 13:10s/l3380.101.18001.18001.1870-32.0014024.00
6772003.10.09 13:12sell3390.101.18131.18451.1775
6782003.10.09 14:01t/p3390.101.17751.18451.177538.0014062.00
6792003.10.09 14:11sell3400.101.17831.18151.1745
6802003.10.09 14:58t/p3400.101.17451.18151.174538.0014100.00
6812003.10.09 15:19sell3410.101.17281.17601.1690
6822003.10.09 16:44s/l3410.101.17601.17601.1690-32.0014068.00
6832003.10.09 16:57buy3420.101.17361.17041.1774
6842003.10.09 17:56s/l3420.101.17041.17041.1774-32.0014036.00
6852003.10.09 18:54buy3430.101.16931.16611.1731
6862003.10.09 20:36t/p3430.101.17311.16611.173138.0014074.00
6872003.10.09 21:51buy3440.101.17391.17071.1777
6882003.10.10 08:36s/l3440.101.17071.17071.1777-32.0014042.00
6892003.10.10 09:35buy3450.101.17261.16941.1764
6902003.10.10 11:20t/p3450.101.17641.16941.176438.0014080.00
6912003.10.10 11:37buy3460.101.17241.16921.1762
6922003.10.10 11:59t/p3460.101.17621.16921.176238.0014118.00
6932003.10.10 12:39buy3470.101.17611.17291.1799
6942003.10.10 13:11t/p3470.101.17991.17291.179938.0014156.00
6952003.10.10 13:30buy3480.101.17821.17501.1820
6962003.10.10 14:14t/p3480.101.18201.17501.182038.0014194.00
6972003.10.10 14:29buy3490.101.17941.17621.1832
6982003.10.10 15:09t/p3490.101.18321.17621.183238.0014232.00
6992003.10.10 15:26buy3500.101.18271.17951.1865
7002003.10.10 16:26s/l3500.101.17951.17951.1865-32.0014200.00
7012003.10.10 16:58sell3510.101.18171.18491.1779
7022003.10.13 08:08t/p3510.101.17791.18491.177938.0014238.00
7032003.10.13 09:07buy3520.101.17331.17011.1771
7042003.10.13 10:08s/l3520.101.17011.17011.1771-32.0014206.00
7052003.10.13 11:06buy3530.101.16601.16281.1698
7062003.10.13 13:00t/p3530.101.16981.16281.169838.0014244.00
7072003.10.13 13:05buy3540.101.16791.16471.1717
7082003.10.13 14:00t/p3540.101.17171.16471.171738.0014282.00
7092003.10.13 15:33sell3550.101.17311.17631.1693
7102003.10.13 16:02t/p3550.101.16931.17631.169338.0014320.00
7112003.10.13 16:32sell3560.101.17121.17441.1674
7122003.10.13 16:53t/p3560.101.16741.17441.167438.0014358.00
7132003.10.13 20:59sell3570.101.16931.17251.1655
7142003.10.14 02:39t/p3570.101.16551.17251.165538.0014396.00
7152003.10.14 03:17sell3580.101.16441.16761.1606
7162003.10.14 07:34t/p3580.101.16061.16761.160638.0014434.00
7172003.10.14 07:38sell3590.101.16151.16471.1577
7182003.10.14 09:10s/l3590.101.16471.16471.1577-32.0014402.00
7192003.10.14 09:30buy3600.101.16171.15851.1655
7202003.10.14 10:09t/p3600.101.16551.15851.165538.0014440.00
7212003.10.14 10:30buy3610.101.16381.16061.1676
7222003.10.14 16:00t/p3610.101.16761.16061.167638.0014478.00
7232003.10.14 17:41buy3620.101.16961.16641.1734
7242003.10.14 18:00t/p3620.101.17341.16641.173438.0014516.00
7252003.10.14 18:40buy3630.101.17201.16881.1758
7262003.10.14 19:00t/p3630.101.17581.16881.175838.0014554.00
7272003.10.14 19:17buy3640.101.17471.17151.1785
7282003.10.14 20:14s/l3640.101.17151.17151.1785-32.0014522.00
7292003.10.14 20:16buy3650.101.17161.16841.1754
7302003.10.15 10:24s/l3650.101.16841.16841.1754-32.0014490.00
7312003.10.15 10:39sell3660.101.17171.17491.1679
7322003.10.15 11:23t/p3660.101.16791.17491.167938.0014528.00
7332003.10.15 11:36sell3670.101.16941.17261.1656
7342003.10.15 14:02t/p3670.101.16561.17261.165638.0014566.00
7352003.10.15 14:34sell3680.101.16911.17231.1653
7362003.10.15 14:58t/p3680.101.16531.17231.165338.0014604.00
7372003.10.15 15:31sell3690.101.16051.16371.1567
7382003.10.15 15:33s/l3690.101.16371.16371.1567-32.0014572.00
7392003.10.15 15:55buy3700.101.15981.15661.1636
7402003.10.15 15:58t/p3700.101.16361.15661.163638.0014610.00
7412003.10.15 16:11buy3710.101.16401.16081.1678
7422003.10.16 09:35s/l3710.101.16081.16081.1678-32.0014578.00
7432003.10.16 09:35sell3720.101.16341.16661.1596
7442003.10.16 09:36t/p3720.101.15961.16661.159638.0014616.00
7452003.10.16 09:39sell3730.101.16291.16611.1591
7462003.10.16 15:01s/l3730.101.16611.16611.1591-32.0014584.00
7472003.10.16 16:26buy3740.101.16791.16471.1717
7482003.10.16 18:24s/l3740.101.16471.16471.1717-32.0014552.00
7492003.10.16 19:23buy3750.101.16201.15881.1658
7502003.10.16 21:20s/l3750.101.15881.15881.1658-32.0014520.00
7512003.10.16 23:18buy3760.101.15861.15541.1624
7522003.10.17 14:44s/l3760.101.15541.15541.1624-32.0014488.00
7532003.10.17 14:53sell3770.101.15901.16221.1552
7542003.10.17 15:22t/p3770.101.15521.16221.155238.0014526.00
7552003.10.17 15:29sell3780.101.15711.16031.1533
7562003.10.17 16:00s/l3780.101.16031.16031.1533-32.0014494.00
7572003.10.17 16:09buy3790.101.15851.15531.1623
7582003.10.17 16:28t/p3790.101.16231.15531.162338.0014532.00
7592003.10.17 16:34buy3800.101.15851.15531.1623
7602003.10.17 16:58t/p3800.101.16231.15531.162338.0014570.00
7612003.10.17 16:59buy3810.101.15791.15471.1617
7622003.10.17 16:59t/p3810.101.16171.15471.161738.0014608.00
7632003.10.17 17:33buy3820.101.16321.16001.1670
7642003.10.20 00:00t/p3820.101.16701.16001.167038.0014646.00
7652003.10.20 00:23sell3830.101.17151.17471.1677
7662003.10.20 03:11t/p3830.101.16771.17471.167738.0014684.00
7672003.10.20 03:18sell3840.101.16821.17141.1644
7682003.10.20 03:28t/p3840.101.16441.17141.164438.0014722.00
7692003.10.20 03:51sell3850.101.16821.17141.1644
7702003.10.20 03:58t/p3850.101.16441.17141.164438.0014760.00
7712003.10.20 04:10buy3860.101.16151.15831.1653
7722003.10.20 08:13t/p3860.101.16531.15831.165338.0014798.00
7732003.10.20 09:19buy3870.101.16551.16231.1693
7742003.10.20 09:48t/p3870.101.16931.16231.169338.0014836.00
7752003.10.20 10:15buy3880.101.16751.16431.1713
7762003.10.20 13:35s/l3880.101.16431.16431.1713-32.0014804.00
7772003.10.20 13:38sell3890.101.16631.16951.1625
7782003.10.20 14:34t/p3890.101.16251.16951.162538.0014842.00
7792003.10.20 14:39sell3900.101.16511.16831.1613
7802003.10.20 17:01s/l3900.101.16831.16831.1613-32.0014810.00
7812003.10.20 17:08buy3910.101.16601.16281.1698
7822003.10.20 23:02s/l3910.101.16281.16281.1698-32.0014778.00
7832003.10.21 02:21sell3920.101.16321.16641.1594
7842003.10.21 08:21s/l3920.101.16641.16641.1594-32.0014746.00
7852003.10.21 09:17sell3930.101.16501.16821.1612
7862003.10.21 15:10s/l3930.101.16821.16821.1612-32.0014714.00
7872003.10.21 17:02sell3940.101.16881.17201.1650
7882003.10.21 21:07t/p3940.101.16501.17201.165038.0014752.00
7892003.10.21 22:06buy3950.101.16511.16191.1689
7902003.10.22 07:41t/p3950.101.16891.16191.168938.0014790.00
7912003.10.22 08:06buy3960.101.16841.16521.1722
7922003.10.22 15:01t/p3960.101.17221.16521.172238.0014828.00
7932003.10.22 15:08buy3970.101.17071.16751.1745
7942003.10.22 15:50t/p3970.101.17451.16751.174538.0014866.00
7952003.10.22 16:28sell3980.101.17571.17891.1719
7962003.10.22 16:50s/l3980.101.17891.17891.1719-32.0014834.00
7972003.10.22 17:28sell3990.101.17941.18261.1756
7982003.10.22 19:57s/l3990.101.18261.18261.1756-32.0014802.00
7992003.10.22 20:53sell4000.101.18231.18551.1785
8002003.10.23 12:00t/p4000.101.17851.18551.178538.0014840.00
8012003.10.23 12:34sell4010.101.17991.18311.1761
8022003.10.23 16:02t/p4010.101.17611.18311.176138.0014878.00
8032003.10.23 16:21sell4020.101.17711.18031.1733
8042003.10.23 17:28s/l4020.101.18031.18031.1733-32.0014846.00
8052003.10.23 17:28sell4030.101.18011.18331.1763
8062003.10.24 12:00t/p4030.101.17631.18331.176338.0014884.00
8072003.10.24 12:07sell4040.101.17821.18141.1744
8082003.10.24 14:22s/l4040.101.18141.18141.1744-32.0014852.00
8092003.10.24 15:29buy4050.101.18051.17731.1843
8102003.10.24 17:17t/p4050.101.18431.17731.184338.0014890.00
8112003.10.24 17:24buy4060.101.18191.17871.1857
8122003.10.24 18:17t/p4060.101.18571.17871.185738.0014928.00
8132003.10.24 18:25buy4070.101.18331.18011.1871
8142003.10.27 00:00s/l4070.101.18011.18011.1871-32.0014896.00
8152003.10.27 01:35sell4080.101.17811.18131.1743
8162003.10.27 04:12t/p4080.101.17431.18131.174338.0014934.00
8172003.10.27 04:31sell4090.101.17551.17871.1717
8182003.10.27 12:43s/l4090.101.17871.17871.1717-32.0014902.00
8192003.10.27 12:45buy4100.101.17671.17351.1805
8202003.10.27 13:48s/l4100.101.17351.17351.1805-32.0014870.00
8212003.10.27 14:45buy4110.101.17331.17011.1771
8222003.10.27 16:35t/p4110.101.17711.17011.177138.0014908.00
8232003.10.27 16:40buy4120.101.17471.17151.1785
8242003.10.28 01:33s/l4120.101.17151.17151.1785-32.0014876.00
8252003.10.28 02:28buy4130.101.17111.16791.1749
8262003.10.28 12:20s/l4130.101.16791.16791.1749-32.0014844.00
8272003.10.28 13:14buy4140.101.16761.16441.1714
8282003.10.28 20:01t/p4140.101.17141.16441.171438.0014882.00
8292003.10.28 20:05buy4150.101.16751.16431.1713
8302003.10.29 08:01t/p4150.101.17131.16431.171338.0014920.00
8312003.10.29 08:21buy4160.101.17001.16681.1738
8322003.10.29 19:23s/l4160.101.16681.16681.1738-32.0014888.00
8332003.10.29 20:20buy4170.101.16681.16361.1706
8342003.10.30 11:25t/p4170.101.17061.16361.170638.0014926.00
8352003.10.30 11:39buy4180.101.16741.16421.1712
8362003.10.30 11:58t/p4180.101.17121.16421.171238.0014964.00
8372003.10.30 12:38buy4190.101.17131.16811.1751
8382003.10.30 13:24t/p4190.101.17511.16811.175138.0015002.00
8392003.10.30 13:40buy4200.101.17101.16781.1748
8402003.10.30 13:57t/p4200.101.17481.16781.174838.0015040.00
8412003.10.30 14:14sell4210.101.17491.17811.1711
8422003.10.30 14:39t/p4210.101.17111.17811.171138.0015078.00
8432003.10.30 14:55sell4220.101.17491.17811.1711
8442003.10.30 15:02t/p4220.101.17111.17811.171138.0015116.00
8452003.10.30 15:20sell4230.101.17191.17511.1681
8462003.10.30 15:38t/p4230.101.16811.17511.168138.0015154.00
8472003.10.30 15:55sell4240.101.17191.17511.1681
8482003.10.30 18:02t/p4240.101.16811.17511.168138.0015192.00
8492003.10.30 18:10sell4250.101.16971.17291.1659
8502003.10.30 18:34t/p4250.101.16591.17291.165938.0015230.00
8512003.10.30 18:53sell4260.101.16971.17291.1659
8522003.10.30 18:58t/p4260.101.16591.17291.165938.0015268.00
8532003.10.30 19:52sell4270.101.16401.16721.1602
8542003.10.31 15:43t/p4270.101.16021.16721.160238.0015306.00
8552003.10.31 17:30buy4280.101.16231.15911.1661
8562003.10.31 18:29s/l4280.101.15911.15911.1661-32.0015274.00
8572003.11.03 00:29buy4290.101.15781.15461.1616
8582003.11.03 12:05t/p4290.101.16161.15461.161638.0015312.00
8592003.11.03 12:33buy4300.101.16031.15711.1641
8602003.11.03 15:43s/l4300.101.15711.15711.1641-32.0015280.00
8612003.11.03 18:57buy4310.101.14521.14201.1490
8622003.11.04 15:00t/p4310.101.14901.14201.149038.0015318.00
8632003.11.04 15:31buy4320.101.14721.14401.1510
8642003.11.04 18:00t/p4320.101.15101.14401.151038.0015356.00
8652003.11.04 18:28buy4330.101.14921.14601.1530
8662003.11.05 09:07s/l4330.101.14601.14601.1530-32.0015324.00
8672003.11.05 10:06buy4340.101.14441.14121.1482
8682003.11.05 14:00t/p4340.101.14821.14121.148238.0015362.00
8692003.11.05 14:01buy4350.101.14681.14361.1506
8702003.11.05 15:01s/l4350.101.14361.14361.1506-32.0015330.00
8712003.11.05 15:30sell4360.101.14631.14951.1425
8722003.11.05 15:55t/p4360.101.14251.14951.142538.0015368.00
8732003.11.05 16:24sell4370.101.14301.14621.1392
8742003.11.05 16:29s/l4370.101.14621.14621.1392-32.0015336.00
8752003.11.05 16:50buy4380.101.14261.13941.1464
8762003.11.05 16:59t/p4380.101.14641.13941.146438.0015374.00
8772003.11.05 17:53buy4390.101.14851.14531.1523
8782003.11.05 18:57s/l4390.101.14531.14531.1523-32.0015342.00
8792003.11.05 18:57sell4400.101.14781.15101.1440
8802003.11.05 19:55t/p4400.101.14401.15101.144038.0015380.00
8812003.11.05 19:55sell4410.101.14631.14951.1425
8822003.11.05 20:54t/p4410.101.14251.14951.142538.0015418.00
8832003.11.05 20:54sell4420.101.14621.14941.1424
8842003.11.06 01:48t/p4420.101.14241.14941.142438.0015456.00
8852003.11.06 06:40buy4430.101.14381.14061.1476
8862003.11.06 14:30s/l4430.101.14061.14061.1476-32.0015424.00
8872003.11.06 14:32sell4440.101.14421.14741.1404
8882003.11.06 14:38t/p4440.101.14041.14741.140438.0015462.00
8892003.11.06 15:21buy4450.101.13991.13671.1437
8902003.11.06 16:00t/p4450.101.14371.13671.143738.0015500.00
8912003.11.06 16:28buy4460.101.14241.13921.1462
8922003.11.07 14:29s/l4460.101.13921.13921.1462-32.0015468.00
8932003.11.07 15:28buy4470.101.13851.13531.1423
8942003.11.07 16:00t/p4470.101.14231.13531.142338.0015506.00
8952003.11.07 17:56buy4480.101.14731.14411.1511
8962003.11.07 18:01t/p4480.101.15111.14411.151138.0015544.00
8972003.11.07 18:24buy4490.101.15021.14701.1540
8982003.11.10 11:39s/l4490.101.14701.14701.1540-32.0015512.00
8992003.11.10 11:43sell4500.101.14981.15301.1460
9002003.11.11 00:21t/p4500.101.14601.15301.146038.0015550.00
9012003.11.11 00:24sell4510.101.14701.15021.1432
9022003.11.11 09:27s/l4510.101.15021.15021.1432-32.0015518.00
9032003.11.11 11:10sell4520.101.15041.15361.1466
9042003.11.12 03:00s/l4520.101.15361.15361.1466-32.0015486.00
9052003.11.12 03:09buy4530.101.15251.14931.1563
9062003.11.12 04:03t/p4530.101.15631.14931.156338.0015524.00
9072003.11.12 04:24buy4540.101.15571.15251.1595
9082003.11.12 11:49t/p4540.101.15951.15251.159538.0015562.00
9092003.11.12 14:34sell4550.101.16121.16441.1574
9102003.11.12 16:53s/l4550.101.16441.16441.1574-32.0015530.00
9112003.11.12 19:27sell4560.101.16521.16841.1614
9122003.11.13 08:40s/l4560.101.16841.16841.1614-32.0015498.00
9132003.11.13 09:09sell4570.101.16811.17131.1643
9142003.11.13 14:32s/l4570.101.17131.17131.1643-32.0015466.00
9152003.11.13 15:25sell4580.101.17211.17531.1683
9162003.11.14 00:48s/l4580.101.17531.17531.1683-32.0015434.00
9172003.11.14 01:21sell4590.101.17461.17781.1708
9182003.11.14 04:36s/l4590.101.17781.17781.1708-32.0015402.00
9192003.11.14 05:13sell4600.101.17901.18221.1752
9202003.11.14 14:00t/p4600.101.17521.18221.175238.0015440.00
9212003.11.14 14:47sell4610.101.17801.18121.1742
9222003.11.14 15:00t/p4610.101.17421.18121.174238.0015478.00
9232003.11.14 15:21sell4620.101.17501.17821.1712
9242003.11.14 15:46s/l4620.101.17821.17821.1712-32.0015446.00
9252003.11.14 16:16sell4630.101.17841.18161.1746
9262003.11.14 17:02t/p4630.101.17461.18161.174638.0015484.00
9272003.11.14 17:18sell4640.101.17711.18031.1733
9282003.11.17 00:00s/l4640.101.18031.18031.1733-32.0015452.00
9292003.11.17 01:13sell4650.101.18381.18701.1800
9302003.11.17 04:00t/p4650.101.18001.18701.180038.0015490.00
9312003.11.17 04:30sell4660.101.18141.18461.1776
9322003.11.17 07:04t/p4660.101.17761.18461.177638.0015528.00
9332003.11.17 07:25sell4670.101.17951.18271.1757
9342003.11.17 10:27s/l4670.101.18271.18271.1757-32.0015496.00
9352003.11.17 11:26sell4680.101.18321.18641.1794
9362003.11.17 14:02t/p4680.101.17941.18641.179438.0015534.00
9372003.11.17 14:05sell4690.101.18091.18411.1771
9382003.11.17 17:00t/p4690.101.17711.18411.177138.0015572.00
9392003.11.17 17:38sell4700.101.17921.18241.1754
9402003.11.17 17:59t/p4700.101.17541.18241.175438.0015610.00
9412003.11.17 18:05sell4710.101.17461.17781.1708
9422003.11.17 20:34s/l4710.101.17781.17781.1708-32.0015578.00
9432003.11.17 21:09sell4720.101.17661.17981.1728
9442003.11.18 15:10s/l4720.101.17981.17981.1728-32.0015546.00
9452003.11.18 15:31buy4730.101.17781.17461.1816
9462003.11.18 16:08t/p4730.101.18161.17461.181638.0015584.00
9472003.11.18 16:30buy4740.101.18071.17751.1845
9482003.11.18 16:58t/p4740.101.18451.17751.184538.0015622.00
9492003.11.18 17:02sell4750.101.18941.19261.1856
9502003.11.18 19:06s/l4750.101.19261.19261.1856-32.0015590.00
9512003.11.18 19:26buy4760.101.19001.18681.1938
9522003.11.18 19:55t/p4760.101.19381.18681.193838.0015628.00
9532003.11.18 20:26buy4770.101.19371.19051.1975
9542003.11.18 22:58t/p4770.101.19751.19051.197538.0015666.00
9552003.11.18 23:43sell4780.101.19741.20061.1936
9562003.11.19 10:04t/p4780.101.19361.20061.193638.0015704.00
9572003.11.19 10:37sell4790.101.19431.19751.1905
9582003.11.19 11:06t/p4790.101.19051.19751.190538.0015742.00
9592003.11.19 11:36sell4800.101.19311.19631.1893
9602003.11.19 18:00t/p4800.101.18931.19631.189338.0015780.00
9612003.11.19 18:30sell4810.101.19121.19441.1874
9622003.11.19 23:16t/p4810.101.18741.19441.187438.0015818.00
9632003.11.20 00:19sell4820.101.18941.19261.1856
9642003.11.20 06:21s/l4820.101.19261.19261.1856-32.0015786.00
9652003.11.20 08:08sell4830.101.19281.19601.1890
9662003.11.20 15:05s/l4830.101.19601.19601.1890-32.0015754.00
9672003.11.20 15:24buy4840.101.19381.19061.1976
9682003.11.20 16:35s/l4840.101.19061.19061.1976-32.0015722.00
9692003.11.20 16:40sell4850.101.19251.19571.1887
9702003.11.20 18:34t/p4850.101.18871.19571.188738.0015760.00
9712003.11.20 18:34buy4860.101.18871.18551.1925
9722003.11.20 21:01t/p4860.101.19251.18551.192538.0015798.00
9732003.11.21 06:14buy4870.101.18811.18491.1919
9742003.11.21 14:30t/p4870.101.19191.18491.191938.0015836.00
9752003.11.21 14:43buy4880.101.18951.18631.1933
9762003.11.21 16:26t/p4880.101.19331.18631.193338.0015874.00
9772003.11.21 16:53buy4890.101.19161.18841.1954
9782003.11.24 09:16s/l4890.101.18841.18841.1954-32.0015842.00
9792003.11.24 09:42sell4900.101.18991.19311.1861
9802003.11.24 10:13t/p4900.101.18611.19311.186138.0015880.00
9812003.11.24 10:43sell4910.101.18781.19101.1840
9822003.11.24 10:58t/p4910.101.18401.19101.184038.0015918.00
9832003.11.24 11:10buy4920.101.18021.17701.1840
9842003.11.24 17:06s/l4920.101.17701.17701.1840-32.0015886.00
9852003.11.24 17:06buy4930.101.17721.17401.1810
9862003.11.25 04:19t/p4930.101.18101.17401.181038.0015924.00
9872003.11.25 06:43buy4940.101.17921.17601.1830
9882003.11.25 12:27s/l4940.101.17601.17601.1830-32.0015892.00
9892003.11.25 12:27buy4950.101.17621.17301.1800
9902003.11.25 14:04t/p4950.101.18001.17301.180038.0015930.00
9912003.11.25 14:24buy4960.101.17691.17371.1807
9922003.11.25 15:02t/p4960.101.18071.17371.180738.0015968.00
9932003.11.25 16:21buy4970.101.17981.17661.1836
9942003.11.26 08:00t/p4970.101.18361.17661.183638.0016006.00
9952003.11.26 08:15buy4980.101.18101.17781.1848
9962003.11.26 09:06t/p4980.101.18481.17781.184838.0016044.00
9972003.11.26 09:08buy4990.101.18291.17971.1867
9982003.11.26 14:07s/l4990.101.17971.17971.1867-32.0016012.00
9992003.11.26 14:52sell5000.101.18221.18541.1784
10002003.11.26 15:54s/l5000.101.18541.18541.1784-32.0015980.00
10012003.11.26 16:09sell5010.101.18681.19001.1830
10022003.11.26 16:21s/l5010.101.19001.19001.1830-32.0015948.00
10032003.11.26 16:23buy5020.101.18591.18271.1897
10042003.11.26 16:44t/p5020.101.18971.18271.189738.0015986.00
10052003.11.26 17:08sell5030.101.19261.19581.1888
10062003.11.27 17:07t/p5030.101.18881.19581.188838.0016024.00
10072003.11.27 17:58sell5040.101.19031.19351.1865
10082003.11.28 07:16s/l5040.101.19351.19351.1865-32.0015992.00
10092003.11.28 07:16sell5050.101.19351.19671.1897
10102003.11.28 10:06s/l5050.101.19671.19671.1897-32.0015960.00
10112003.11.28 11:04sell5060.101.19881.20201.1950
10122003.11.28 13:56s/l5060.101.20201.20201.1950-32.0015928.00
10132003.11.28 16:48sell5070.101.20081.20401.1970
10142003.12.01 01:51s/l5070.101.20401.20401.1970-32.0015896.00
10152003.12.01 01:59buy5080.101.20181.19861.2056
10162003.12.01 07:12s/l5080.101.19861.19861.2056-32.0015864.00
10172003.12.01 07:38sell5090.101.20111.20431.1973
10182003.12.01 08:13t/p5090.101.19731.20431.197338.0015902.00
10192003.12.01 08:35sell5100.101.19861.20181.1948
10202003.12.01 08:50s/l5100.101.20181.20181.1948-32.0015870.00
10212003.12.01 09:35sell5110.101.20111.20431.1973
10222003.12.01 12:45s/l5110.101.20431.20431.1973-32.0015838.00
10232003.12.01 13:25sell5120.101.20201.20521.1982
10242003.12.01 16:00t/p5120.101.19821.20521.198238.0015876.00
10252003.12.01 16:12sell5130.101.20051.20371.1967
10262003.12.01 17:00t/p5130.101.19671.20371.196738.0015914.00
10272003.12.01 17:19sell5140.101.19681.20001.1930
10282003.12.02 15:04s/l5140.101.20001.20001.1930-32.0015882.00
10292003.12.02 15:30buy5150.101.19811.19491.2019
10302003.12.02 16:01t/p5150.101.20191.19491.201938.0015920.00
10312003.12.02 16:54buy5160.101.20031.19711.2041
10322003.12.02 16:58t/p5160.101.20411.19711.204138.0015958.00
10332003.12.02 17:28sell5170.101.20861.21181.2048
10342003.12.03 12:34s/l5170.101.21181.21181.2048-32.0015926.00
10352003.12.03 13:36sell5180.101.21271.21591.2089
10362003.12.03 14:03t/p5180.101.20891.21591.208938.0015964.00
10372003.12.03 14:32sell5190.101.21121.21441.2074
10382003.12.03 16:24t/p5190.101.20741.21441.207438.0016002.00
10392003.12.03 16:26sell5200.101.20881.21201.2050
10402003.12.03 16:54s/l5200.101.21201.21201.2050-32.0015970.00
10412003.12.03 17:24sell5210.101.21101.21421.2072
10422003.12.04 04:08t/p5210.101.20721.21421.207238.0016008.00
10432003.12.04 04:13sell5220.101.20931.21251.2055
10442003.12.04 05:07t/p5220.101.20551.21251.205538.0016046.00
10452003.12.04 05:12sell5230.101.20691.21011.2031
10462003.12.04 14:01s/l5230.101.21011.21011.2031-32.0016014.00
10472003.12.04 14:02buy5240.101.20661.20341.2104
10482003.12.04 14:03t/p5240.101.21041.20341.210438.0016052.00
10492003.12.04 15:47buy5250.101.21151.20831.2153
10502003.12.04 16:44s/l5250.101.20831.20831.2153-32.0016020.00
10512003.12.04 16:50sell5260.101.21211.21531.2083
10522003.12.04 16:51t/p5260.101.20831.21531.208338.0016058.00
10532003.12.04 16:57sell5270.101.21301.21621.2092
10542003.12.04 16:58t/p5270.101.20921.21621.209238.0016096.00
10552003.12.04 16:59sell5280.101.21251.21571.2087
10562003.12.04 16:59t/p5280.101.20871.21571.208738.0016134.00
10572003.12.04 17:43buy5290.101.20621.20301.2100
10582003.12.04 18:20t/p5290.101.21001.20301.210038.0016172.00
10592003.12.04 19:42buy5300.101.21111.20791.2149
10602003.12.04 21:39s/l5300.101.20791.20791.2149-32.0016140.00
10612003.12.04 21:43sell5310.101.21011.21331.2063
10622003.12.05 10:23t/p5310.101.20631.21331.206338.0016178.00
10632003.12.05 10:23buy5320.101.20631.20311.2101
10642003.12.05 14:01t/p5320.101.21011.20311.210138.0016216.00
10652003.12.05 14:18buy5330.101.20741.20421.2112
10662003.12.05 14:29t/p5330.101.21121.20421.211238.0016254.00
10672003.12.05 15:15buy5340.101.21161.20841.2154
10682003.12.05 17:04t/p5340.101.21541.20841.215438.0016292.00
10692003.12.05 17:12buy5350.101.21421.21101.2180
10702003.12.08 09:44t/p5350.101.21801.21101.218038.0016330.00
10712003.12.08 11:42sell5360.101.21901.22221.2152
10722003.12.08 14:38s/l5360.101.22221.22221.2152-32.0016298.00
10732003.12.08 15:02sell5370.101.22301.22621.2192
10742003.12.09 10:13s/l5370.101.22621.22621.2192-32.0016266.00
10752003.12.09 11:10sell5380.101.22701.23021.2232
10762003.12.09 14:00t/p5380.101.22321.23021.223238.0016304.00
10772003.12.09 14:36sell5390.101.22561.22881.2218
10782003.12.09 16:00t/p5390.101.22181.22881.221838.0016342.00
10792003.12.09 16:52sell5400.101.22451.22771.2207
10802003.12.09 16:59t/p5400.101.22071.22771.220738.0016380.00
10812003.12.09 17:10sell5410.101.22021.22341.2164
10822003.12.09 17:50s/l5410.101.22341.22341.2164-32.0016348.00
10832003.12.09 18:49sell5420.101.22321.22641.2194
10842003.12.09 20:46s/l5420.101.22641.22641.2194-32.0016316.00
10852003.12.09 21:16sell5430.101.22471.22791.2209
10862003.12.10 06:01t/p5430.101.22091.22791.220938.0016354.00
10872003.12.10 06:06sell5440.101.22201.22521.2182
10882003.12.10 08:00t/p5440.101.21821.22521.218238.0016392.00
10892003.12.10 08:32sell5450.101.22011.22331.2163
10902003.12.10 09:00t/p5450.101.21631.22331.216338.0016430.00
10912003.12.10 09:30sell5460.101.21761.22081.2138
10922003.12.10 10:29s/l5460.101.22081.22081.2138-32.0016398.00
10932003.12.10 11:58buy5470.101.22001.21681.2238
10942003.12.10 12:27t/p5470.101.22381.21681.223838.0016436.00
10952003.12.10 13:53buy5480.101.22291.21971.2267
10962003.12.10 15:24t/p5480.101.22671.21971.226738.0016474.00
10972003.12.10 16:58sell5490.101.22561.22881.2218
10982003.12.10 17:48t/p5490.101.22181.22881.221838.0016512.00
10992003.12.10 17:53sell5500.101.22411.22731.2203
11002003.12.10 18:47t/p5500.101.22031.22731.220338.0016550.00
11012003.12.10 18:54sell5510.101.22181.22501.2180
11022003.12.11 00:39t/p5510.101.21801.22501.218038.0016588.00
11032003.12.11 00:45sell5520.101.22131.22451.2175
11042003.12.11 01:39t/p5520.101.21751.22451.217538.0016626.00
11052003.12.11 01:44sell5530.101.21891.22211.2151
11062003.12.11 09:27t/p5530.101.21511.22211.215138.0016664.00
11072003.12.11 09:36sell5540.101.21811.22131.2143
11082003.12.11 10:27t/p5540.101.21431.22131.214338.0016702.00
11092003.12.11 10:27buy5550.101.21431.21111.2181
11102003.12.11 14:07t/p5550.101.21811.21111.218138.0016740.00
11112003.12.11 14:20buy5560.101.21651.21331.2203
11122003.12.11 15:20s/l5560.101.21331.21331.2203-32.0016708.00
11132003.12.11 15:30sell5570.101.21661.21981.2128
11142003.12.11 15:51t/p5570.101.21281.21981.212838.0016746.00
11152003.12.11 16:21buy5580.101.21321.21001.2170
11162003.12.11 16:27t/p5580.101.21701.21001.217038.0016784.00
11172003.12.11 16:50buy5590.101.21321.21001.2170
11182003.12.11 18:01t/p5590.101.21701.21001.217038.0016822.00
11192003.12.11 18:16buy5600.101.21611.21291.2199
11202003.12.11 20:00t/p5600.101.21991.21291.219938.0016860.00
11212003.12.11 21:24buy5610.101.22171.21851.2255
11222003.12.12 09:05t/p5610.101.22551.21851.225538.0016898.00
11232003.12.12 10:44sell5620.101.22541.22861.2216
11242003.12.12 14:31t/p5620.101.22161.22861.221638.0016936.00
11252003.12.12 14:52sell5630.101.22481.22801.2210
11262003.12.12 15:52s/l5630.101.22801.22801.2210-32.0016904.00
11272003.12.12 16:50sell5640.101.22741.23061.2236
11282003.12.15 00:00t/p5640.101.22361.23061.223638.0016942.00
11292003.12.15 02:31sell5650.101.21961.22281.2158
11302003.12.15 07:45s/l5650.101.22281.22281.2158-32.0016910.00
11312003.12.15 08:24sell5660.101.22351.22671.2197
11322003.12.15 13:07t/p5660.101.21971.22671.219738.0016948.00
11332003.12.15 13:12sell5670.101.22121.22441.2174
11342003.12.15 14:27s/l5670.101.22441.22441.2174-32.0016916.00
11352003.12.15 16:09sell5680.101.22931.23251.2255
11362003.12.15 18:33s/l5680.101.23251.23251.2255-32.0016884.00
11372003.12.15 19:29sell5690.101.23151.23471.2277
11382003.12.16 05:21s/l5690.101.23471.23471.2277-32.0016852.00
11392003.12.16 05:22buy5700.101.23191.22871.2357
11402003.12.16 10:13t/p5700.101.23571.22871.235738.0016890.00
11412003.12.16 10:27sell5710.101.23521.23841.2314
11422003.12.16 16:09t/p5710.101.23141.23841.231438.0016928.00
11432003.12.16 16:28sell5720.101.23411.23731.2303
11442003.12.16 19:05t/p5720.101.23031.23731.230338.0016966.00
11452003.12.16 19:25sell5730.101.23271.23591.2289
11462003.12.17 14:10s/l5730.101.23591.23591.2289-32.0016934.00
11472003.12.17 15:16sell5740.101.23791.24111.2341
11482003.12.17 18:55s/l5740.101.24111.24111.2341-32.0016902.00
11492003.12.17 19:13sell5750.101.24171.24491.2379
11502003.12.18 14:22t/p5750.101.23791.24491.237938.0016940.00
11512003.12.18 14:26sell5760.101.24071.24391.2369
11522003.12.18 15:06t/p5760.101.23691.24391.236938.0016978.00
11532003.12.18 15:23sell5770.101.23791.24111.2341
11542003.12.18 18:30s/l5770.101.24111.24111.2341-32.0016946.00
11552003.12.18 19:46sell5780.101.24211.24531.2383
11562003.12.19 16:28t/p5780.101.23831.24531.238338.0016984.00
11572003.12.19 16:34sell5790.101.24161.24481.2378
11582003.12.19 16:59t/p5790.101.23781.24481.237838.0017022.00
11592003.12.19 17:26buy5800.101.23511.23191.2389
11602003.12.19 17:33t/p5800.101.23891.23191.238938.0017060.00
11612003.12.19 18:26buy5810.101.23791.23471.2417
11622003.12.22 00:55s/l5810.101.23471.23471.2417-32.0017028.00
11632003.12.22 01:23buy5820.101.23541.23221.2392
11642003.12.22 05:09t/p5820.101.23921.23221.239238.0017066.00
11652003.12.22 07:14buy5830.101.23901.23581.2428
11662003.12.22 10:02t/p5830.101.24281.23581.242838.0017104.00
11672003.12.22 10:10buy5840.101.24171.23851.2455
11682003.12.22 22:27s/l5840.101.23851.23851.2455-32.0017072.00
11692003.12.22 22:44sell5850.101.24061.24381.2368
11702003.12.24 15:24s/l5850.101.24381.24381.2368-32.0017040.00
11712003.12.24 15:34buy5860.101.24231.23911.2461
11722003.12.24 17:19t/p5860.101.24611.23911.246138.0017078.00
11732003.12.24 18:45sell5870.101.24641.24961.2426
11742003.12.26 19:58t/p5870.101.24261.24961.242638.0017116.00
11752003.12.29 03:54buy5880.101.24311.23991.2469
11762003.12.29 09:28t/p5880.101.24691.23991.246938.0017154.00
11772003.12.29 10:46buy5890.101.24691.24371.2507
11782003.12.29 13:57t/p5890.101.25071.24371.250738.0017192.00
11792003.12.29 14:54sell5900.101.25031.25351.2465
11802003.12.30 16:26s/l5900.101.25351.25351.2465-32.0017160.00
11812003.12.30 17:22sell5910.101.25321.25641.2494
11822003.12.30 20:55s/l5910.101.25641.25641.2494-32.0017128.00
11832003.12.31 00:03sell5920.101.25411.25731.2503
11842003.12.31 02:48s/l5920.101.25731.25731.2503-32.0017096.00
11852003.12.31 06:05sell5930.101.25811.26131.2543
11862003.12.31 08:52s/l5930.101.26131.26131.2543-32.0017064.00
11872003.12.31 09:50sell5940.101.26201.26521.2582
11882003.12.31 18:02t/p5940.101.25821.26521.258238.0017102.00
11892003.12.31 18:47sell5950.101.26001.26321.2562
11902003.12.31 19:01t/p5950.101.25621.26321.256238.0017140.00
11912004.01.01 00:43sell5960.101.26011.26331.2563
11922004.01.01 08:18t/p5960.101.25631.26331.256338.0017178.00
11932004.01.01 09:36sell5970.101.26001.26321.2562
11942004.01.01 09:41t/p5970.101.25621.26321.256238.0017216.00
11952004.01.01 09:59sell5980.101.25971.26291.2559
11962004.01.01 10:55t/p5980.101.25591.26291.255938.0017254.00
11972004.01.01 11:56sell5990.101.26001.26321.2562
11982004.01.01 11:59t/p5990.101.25621.26321.256238.0017292.00
11992004.01.01 12:48sell6000.101.26001.26321.2562
12002004.01.01 12:59t/p6000.101.25621.26321.256238.0017330.00
12012004.01.01 13:48sell6010.101.26001.26321.2562
12022004.01.01 13:56t/p6010.101.25621.26321.256238.0017368.00
12032004.01.01 14:42sell6020.101.26001.26321.2562
12042004.01.01 14:55t/p6020.101.25621.26321.256238.0017406.00
12052004.01.01 15:40sell6030.101.26021.26341.2564
12062004.01.01 15:52t/p6030.101.25641.26341.256438.0017444.00
12072004.01.01 15:56sell6040.101.25981.26301.2560
12082004.01.01 15:59t/p6040.101.25601.26301.256038.0017482.00
12092004.01.01 16:32sell6050.101.26001.26321.2562
12102004.01.01 16:46t/p6050.101.25621.26321.256238.0017520.00
12112004.01.01 16:55sell6060.101.25991.26311.2561
12122004.01.01 17:00t/p6060.101.25611.26311.256138.0017558.00
12132004.01.01 17:23buy6070.101.25511.25191.2589
12142004.01.01 17:27t/p6070.101.25891.25191.258938.0017596.00
12152004.01.01 17:41buy6080.101.25511.25191.2589
12162004.01.01 17:50t/p6080.101.25891.25191.258938.0017634.00
12172004.01.01 17:55buy6090.101.25511.25191.2589
12182004.01.01 18:00t/p6090.101.25891.25191.258938.0017672.00
12192004.01.01 18:28sell6100.101.26001.26321.2562
12202004.01.01 18:40t/p6100.101.25621.26321.256238.0017710.00
12212004.01.01 18:48sell6110.101.25991.26311.2561
12222004.01.01 18:52t/p6110.101.25611.26311.256138.0017748.00
12232004.01.01 18:56sell6120.101.26001.26321.2562
12242004.01.01 18:59t/p6120.101.25621.26321.256238.0017786.00
12252004.01.01 19:33sell6130.101.26011.26331.2563
12262004.01.01 19:42t/p6130.101.25631.26331.256338.0017824.00
12272004.01.01 19:45sell6140.101.26001.26321.2562
12282004.01.01 19:51t/p6140.101.25621.26321.256238.0017862.00
12292004.01.01 19:54sell6150.101.26011.26331.2563
12302004.01.01 19:57t/p6150.101.25631.26331.256338.0017900.00
12312004.01.01 20:17sell6160.101.25761.26081.2538
12322004.01.02 02:52t/p6160.101.25381.26081.253838.0017938.00
12332004.01.02 03:25sell6170.101.25571.25891.2519
12342004.01.02 09:05s/l6170.101.25891.25891.2519-32.0017906.00
12352004.01.02 09:43buy6180.101.25771.25451.2615
12362004.01.02 10:03t/p6180.101.26151.25451.261538.0017944.00
12372004.01.02 10:10buy6190.101.25921.25601.2630
12382004.01.02 11:03t/p6190.101.26301.25601.263038.0017982.00
12392004.01.02 11:09buy6200.101.26191.25871.2657
12402004.01.02 13:06s/l6200.101.25871.25871.2657-32.0017950.00
12412004.01.02 14:03buy6210.101.25921.25601.2630
12422004.01.05 00:46t/p6210.101.26301.25601.263038.0017988.00
12432004.01.05 01:12buy6220.101.26331.26011.2671
12442004.01.05 01:48t/p6220.101.26711.26011.267138.0018026.00
12452004.01.05 02:44sell6230.101.26621.26941.2624
12462004.01.05 08:50s/l6230.101.26941.26941.2624-32.0017994.00
12472004.01.05 09:38sell6240.101.26861.27181.2648
12482004.01.05 09:59t/p6240.101.26481.27181.264838.0018032.00
12492004.01.05 13:32sell6250.101.26861.27181.2648
12502004.01.05 14:20t/p6250.101.26481.27181.264838.0018070.00
12512004.01.05 14:32sell6260.101.26741.27061.2636
12522004.01.06 07:21s/l6260.101.27061.27061.2636-32.0018038.00
12532004.01.06 08:06sell6270.101.27141.27461.2676
12542004.01.06 11:25s/l6270.101.27461.27461.2676-32.0018006.00
12552004.01.06 12:58buy6280.101.27451.27131.2783
12562004.01.06 14:51t/p6280.101.27831.27131.278338.0018044.00
12572004.01.06 15:10sell6290.101.27951.28271.2757
12582004.01.06 16:00t/p6290.101.27571.28271.275738.0018082.00
12592004.01.06 16:02sell6300.101.27711.28031.2733
12602004.01.06 22:00t/p6300.101.27331.28031.273338.0018120.00
12612004.01.06 22:02sell6310.101.27411.27731.2703
12622004.01.07 02:08t/p6310.101.27031.27731.270338.0018158.00
12632004.01.07 02:11sell6320.101.27231.27551.2685
12642004.01.07 09:00t/p6320.101.26851.27551.268538.0018196.00
12652004.01.07 09:35sell6330.101.27101.27421.2672
12662004.01.07 09:59t/p6330.101.26721.27421.267238.0018234.00
12672004.01.07 11:08sell6340.101.26701.27021.2632
12682004.01.07 15:27s/l6340.101.27021.27021.2632-32.0018202.00
12692004.01.07 15:52buy6350.101.26851.26531.2723
12702004.01.07 19:01s/l6350.101.26531.26531.2723-32.0018170.00
12712004.01.07 19:08sell6360.101.26681.27001.2630
12722004.01.07 22:56t/p6360.101.26301.27001.263038.0018208.00
12732004.01.07 23:42buy6370.101.26291.25971.2667
12742004.01.08 02:54s/l6370.101.25971.25971.2667-32.0018176.00
12752004.01.08 04:50buy6380.101.25871.25551.2625
12762004.01.08 13:00t/p6380.101.26251.25551.262538.0018214.00
12772004.01.08 13:39buy6390.101.25861.25541.2624
12782004.01.08 13:58t/p6390.101.26241.25541.262438.0018252.00
12792004.01.08 15:06buy6400.101.27361.27041.2774
12802004.01.08 17:00t/p6400.101.27741.27041.277438.0018290.00
12812004.01.08 17:40buy6410.101.27241.26921.2762
12822004.01.08 17:55t/p6410.101.27621.26921.276238.0018328.00
12832004.01.08 18:32buy6420.101.27691.27371.2807
12842004.01.09 06:03s/l6420.101.27371.27371.2807-32.0018296.00
12852004.01.09 06:39sell6430.101.27551.27871.2717
12862004.01.09 09:16t/p6430.101.27171.27871.271738.0018334.00
12872004.01.09 09:36sell6440.101.27231.27551.2685
12882004.01.09 11:37s/l6440.101.27551.27551.2685-32.0018302.00
12892004.01.09 13:30sell6450.101.27521.27841.2714
12902004.01.09 14:29s/l6450.101.27841.27841.2714-32.0018270.00
12912004.01.09 15:28sell6460.101.28241.28561.2786
12922004.01.09 17:25s/l6460.101.28561.28561.2786-32.0018238.00
12932004.01.09 17:25sell6470.101.28551.28871.2817
12942004.01.12 09:14s/l6470.101.28871.28871.2817-32.0018206.00
12952004.01.12 10:08sell6480.101.28921.29241.2854
12962004.01.12 12:02t/p6480.101.28541.29241.285438.0018244.00
12972004.01.12 12:06sell6490.101.28781.29101.2840
12982004.01.12 13:00t/p6490.101.28401.29101.284038.0018282.00
12992004.01.12 13:05sell6500.101.28601.28921.2822
13002004.01.12 14:00t/p6500.101.28221.28921.282238.0018320.00
13012004.01.12 14:53sell6510.101.28311.28631.2793
13022004.01.12 14:59t/p6510.101.27931.28631.279338.0018358.00
13032004.01.12 15:33sell6520.101.27941.28261.2756
13042004.01.12 19:22t/p6520.101.27561.28261.275638.0018396.00
13052004.01.12 19:26sell6530.101.27901.28221.2752
13062004.01.12 20:21t/p6530.101.27521.28221.275238.0018434.00
13072004.01.12 20:23sell6540.101.27591.27911.2721
13082004.01.13 01:13t/p6540.101.27211.27911.272138.0018472.00
13092004.01.13 01:22sell6550.101.27431.27751.2705
13102004.01.13 09:12s/l6550.101.27751.27751.2705-32.0018440.00
13112004.01.13 09:47buy6560.101.27441.27121.2782
13122004.01.13 09:58t/p6560.101.27821.27121.278238.0018478.00
13132004.01.13 10:05sell6570.101.27901.28221.2752
13142004.01.13 11:00t/p6570.101.27521.28221.275238.0018516.00
13152004.01.13 11:08sell6580.101.27571.27891.2719
13162004.01.13 16:03s/l6580.101.27891.27891.2719-32.0018484.00
13172004.01.13 16:38buy6590.101.27731.27411.2811
13182004.01.13 17:39s/l6590.101.27411.27411.2811-32.0018452.00
13192004.01.13 17:44sell6600.101.27891.28211.2751
13202004.01.13 17:58t/p6600.101.27511.28211.275138.0018490.00
13212004.01.13 18:24buy6610.101.27331.27011.2771
13222004.01.13 22:12t/p6610.101.27711.27011.277138.0018528.00
13232004.01.13 22:30buy6620.101.27641.27321.2802
13242004.01.14 04:18s/l6620.101.27321.27321.2802-32.0018496.00
13252004.01.14 07:07buy6630.101.27261.26941.2764
13262004.01.14 09:05s/l6630.101.26941.26941.2764-32.0018464.00
13272004.01.14 10:12buy6640.101.26561.26241.2694
13282004.01.14 13:01t/p6640.101.26941.26241.269438.0018502.00
13292004.01.14 13:55buy6650.101.26771.26451.2715
13302004.01.14 14:53s/l6650.101.26451.26451.2715-32.0018470.00
13312004.01.14 15:53buy6660.101.26421.26101.2680
13322004.01.14 16:00t/p6660.101.26801.26101.268038.0018508.00
13332004.01.14 16:02buy6670.101.26731.26411.2711
13342004.01.14 17:00t/p6670.101.27111.26411.271138.0018546.00
13352004.01.14 17:49buy6680.101.26781.26461.2716
13362004.01.14 17:58t/p6680.101.27161.26461.271638.0018584.00
13372004.01.14 19:17sell6690.101.27221.27541.2684
13382004.01.14 19:47t/p6690.101.26841.27541.268438.0018622.00
13392004.01.15 00:40buy6700.101.26441.26121.2682
13402004.01.15 10:27s/l6700.101.26121.26121.2682-32.0018590.00
13412004.01.15 10:27buy6710.101.26111.25791.2649
13422004.01.15 11:03t/p6710.101.26491.25791.264938.0018628.00
13432004.01.15 11:27buy6720.101.26411.26091.2679
13442004.01.15 15:21s/l6720.101.26091.26091.2679-32.0018596.00
13452004.01.15 17:17buy6730.101.26041.25721.2642
13462004.01.15 19:55s/l6730.101.25721.25721.2642-32.0018564.00
13472004.01.15 20:58buy6740.101.25731.25411.2611
13482004.01.16 01:00t/p6740.101.26111.25411.261138.0018602.00
13492004.01.16 01:09buy6750.101.25981.25661.2636
13502004.01.16 08:00s/l6750.101.25661.25661.2636-32.0018570.00
13512004.01.16 08:11sell6760.101.25921.26241.2554
13522004.01.16 08:30t/p6760.101.25541.26241.255438.0018608.00
13532004.01.16 10:28buy6770.101.24981.24661.2536
13542004.01.16 15:32s/l6770.101.24661.24661.2536-32.0018576.00
13552004.01.16 17:57buy6780.101.23931.23611.2431
13562004.01.16 18:55s/l6780.101.23611.23611.2431-32.0018544.00
13572004.01.19 00:55buy6790.101.23811.23491.2419
13582004.01.19 08:01t/p6790.101.24191.23491.241938.0018582.00
13592004.01.19 08:12buy6800.101.24111.23791.2449
13602004.01.19 09:34s/l6800.101.23791.23791.2449-32.0018550.00
13612004.01.19 11:40buy6810.101.23581.23261.2396
13622004.01.19 14:00t/p6810.101.23961.23261.239638.0018588.00
13632004.01.19 14:26buy6820.101.23741.23421.2412
13642004.01.19 15:00t/p6820.101.24121.23421.241238.0018626.00
13652004.01.19 15:27buy6830.101.23951.23631.2433
13662004.01.19 19:30s/l6830.101.23631.23631.2433-32.0018594.00
13672004.01.19 22:25buy6840.101.23511.23191.2389
13682004.01.20 06:01t/p6840.101.23891.23191.238938.0018632.00
13692004.01.20 07:15buy6850.101.23861.23541.2424
13702004.01.20 08:00t/p6850.101.24241.23541.242438.0018670.00
13712004.01.20 08:34buy6860.101.23851.23531.2423
13722004.01.20 08:59t/p6860.101.24231.23531.242338.0018708.00
13732004.01.20 09:04buy6870.101.24521.24201.2490
13742004.01.20 10:00t/p6870.101.24901.24201.249038.0018746.00
13752004.01.20 12:27buy6880.101.24391.24071.2477
13762004.01.20 12:55t/p6880.101.24771.24071.247738.0018784.00
13772004.01.20 13:06buy6890.101.25071.24751.2545
13782004.01.20 15:57t/p6890.101.25451.24751.254538.0018822.00
13792004.01.20 16:04buy6900.101.25341.25021.2572
13802004.01.20 16:57t/p6900.101.25721.25021.257238.0018860.00
13812004.01.20 17:02buy6910.101.25631.25311.2601
13822004.01.20 23:52t/p6910.101.26011.25311.260138.0018898.00
13832004.01.21 00:46sell6920.101.26001.26321.2562
13842004.01.21 07:02t/p6920.101.25621.26321.256238.0018936.00
13852004.01.21 07:30sell6930.101.25911.26231.2553
13862004.01.21 08:36s/l6930.101.26231.26231.2553-32.0018904.00
13872004.01.21 08:36sell6940.101.26211.26531.2583
13882004.01.21 09:35s/l6940.101.26531.26531.2583-32.0018872.00
13892004.01.21 10:05sell6950.101.26611.26931.2623
13902004.01.21 11:00t/p6950.101.26231.26931.262338.0018910.00
13912004.01.21 11:26sell6960.101.26581.26901.2620
13922004.01.21 12:11t/p6960.101.26201.26901.262038.0018948.00
13932004.01.21 12:21sell6970.101.26291.26611.2591
13942004.01.21 14:06t/p6970.101.25911.26611.259138.0018986.00
13952004.01.21 14:22sell6980.101.26101.26421.2572
13962004.01.21 17:51s/l6980.101.26421.26421.2572-32.0018954.00
13972004.01.21 17:51sell6990.101.26401.26721.2602
13982004.01.22 03:10s/l6990.101.26721.26721.2602-32.0018922.00
13992004.01.22 04:05sell7000.101.26711.27031.2633
14002004.01.22 10:24s/l7000.101.27031.27031.2633-32.0018890.00
14012004.01.22 11:06sell7010.101.27251.27571.2687
14022004.01.22 11:51s/l7010.101.27571.27571.2687-32.0018858.00
14032004.01.22 12:51sell7020.101.27311.27631.2693
14042004.01.22 15:00t/p7020.101.26931.27631.269338.0018896.00
14052004.01.22 15:54sell7030.101.27171.27491.2679
14062004.01.22 16:05t/p7030.101.26791.27491.267938.0018934.00
14072004.01.22 16:05sell7040.101.26941.27261.2656
14082004.01.22 17:52s/l7040.101.27261.27261.2656-32.0018902.00
14092004.01.22 18:06sell7050.101.27191.27511.2681
14102004.01.23 08:24s/l7050.101.27511.27511.2681-32.0018870.00
14112004.01.23 09:20sell7060.101.27651.27971.2727
14122004.01.23 12:03t/p7060.101.27271.27971.272738.0018908.00
14132004.01.23 12:08sell7070.101.27611.27931.2723
14142004.01.23 13:01t/p7070.101.27231.27931.272338.0018946.00
14152004.01.23 13:05sell7080.101.27391.27711.2701
14162004.01.23 13:59t/p7080.101.27011.27711.270138.0018984.00
14172004.01.23 14:04sell7090.101.26881.27201.2650
14182004.01.23 17:00t/p7090.101.26501.27201.265038.0019022.00
14192004.01.23 17:50sell7100.101.26831.27151.2645
14202004.01.23 17:55t/p7100.101.26451.27151.264538.0019060.00
14212004.01.23 18:09sell7110.101.26141.26461.2576
14222004.01.23 19:58t/p7110.101.25761.26461.257638.0019098.00
14232004.01.26 01:55buy7120.101.25661.25341.2604
14242004.01.26 08:49s/l7120.101.25341.25341.2604-32.0019066.00
14252004.01.26 11:42buy7130.101.25611.25291.2599
14262004.01.26 15:25t/p7130.101.25991.25291.259938.0019104.00
14272004.01.26 21:31buy7140.101.24671.24351.2505
14282004.01.27 13:00t/p7140.101.25051.24351.250538.0019142.00
14292004.01.27 13:40buy7150.101.24851.24531.2523
14302004.01.27 13:59t/p7150.101.25231.24531.252338.0019180.00
14312004.01.27 14:35buy7160.101.25241.24921.2562
14322004.01.27 14:59t/p7160.101.25621.24921.256238.0019218.00
14332004.01.27 16:38buy7170.101.25581.25261.2596
14342004.01.27 16:59t/p7170.101.25961.25261.259638.0019256.00
14352004.01.27 17:17buy7180.101.26111.25791.2649
14362004.01.27 18:00t/p7180.101.26491.25791.264938.0019294.00
14372004.01.27 18:02buy7190.101.26361.26041.2674
14382004.01.28 04:18s/l7190.101.26041.26041.2674-32.0019262.00
14392004.01.28 04:44sell7200.101.26191.26511.2581
14402004.01.28 05:21t/p7200.101.25811.26511.258138.0019300.00
14412004.01.28 05:43sell7210.101.26041.26361.2566
14422004.01.28 07:41s/l7210.101.26361.26361.2566-32.0019268.00
14432004.01.28 07:41sell7220.101.26351.26671.2597
14442004.01.28 09:12t/p7220.101.25971.26671.259738.0019306.00
14452004.01.28 09:39sell7230.101.26391.26711.2601
14462004.01.28 09:59t/p7230.101.26011.26711.260138.0019344.00
14472004.01.28 11:37sell7240.101.26111.26431.2573
14482004.01.28 13:07t/p7240.101.25731.26431.257338.0019382.00
14492004.01.28 13:33sell7250.101.26101.26421.2572
14502004.01.28 13:58t/p7250.101.25721.26421.257238.0019420.00
14512004.01.28 14:32sell7260.101.25731.26051.2535
14522004.01.28 14:34s/l7260.101.26051.26051.2535-32.0019388.00
14532004.01.28 15:30sell7270.101.25761.26081.2538
14542004.01.28 17:28s/l7270.101.26081.26081.2538-32.0019356.00
14552004.01.28 20:05sell7280.101.26381.26701.2600
14562004.01.28 20:06t/p7280.101.26001.26701.260038.0019394.00
14572004.01.28 20:20sell7290.101.26381.26701.2600
14582004.01.28 20:58t/p7290.101.26001.26701.260038.0019432.00
14592004.01.28 21:03sell7300.101.25141.25461.2476
14602004.01.28 22:15t/p7300.101.24761.25461.247638.0019470.00
14612004.01.28 22:17sell7310.101.24891.25211.2451
14622004.01.28 23:02t/p7310.101.24511.25211.245138.0019508.00
14632004.01.28 23:15sell7320.101.24711.25031.2433
14642004.01.28 23:58t/p7320.101.24331.25031.243338.0019546.00
14652004.01.29 00:58buy7330.101.24231.23911.2461
14662004.01.29 01:17t/p7330.101.24611.23911.246138.0019584.00
14672004.01.29 01:57buy7340.101.24371.24051.2475
14682004.01.29 02:10t/p7340.101.24751.24051.247538.0019622.00
14692004.01.29 02:56buy7350.101.24681.24361.2506
14702004.01.29 08:09t/p7350.101.25061.24361.250638.0019660.00
14712004.01.29 08:48buy7360.101.24741.24421.2512
14722004.01.29 08:58t/p7360.101.25121.24421.251238.0019698.00
14732004.01.29 10:45buy7370.101.24901.24581.2528
14742004.01.29 11:06t/p7370.101.25281.24581.252838.0019736.00
14752004.01.29 11:56sell7380.101.25241.25561.2486
14762004.01.29 13:40t/p7380.101.24861.25561.248638.0019774.00
14772004.01.29 14:36buy7390.101.24601.24281.2498
14782004.01.29 14:40s/l7390.101.24281.24281.2498-32.0019742.00
14792004.01.29 15:39buy7400.101.24401.24081.2478
14802004.01.29 16:35s/l7400.101.24081.24081.2478-32.0019710.00
14812004.01.29 17:15buy7410.101.23701.23381.2408
14822004.01.29 18:04t/p7410.101.24081.23381.240838.0019748.00
14832004.01.29 18:22buy7420.101.23861.23541.2424
14842004.01.30 08:00t/p7420.101.24241.23541.242438.0019786.00
14852004.01.30 08:17buy7430.101.24061.23741.2444
14862004.01.30 09:16s/l7430.101.23741.23741.2444-32.0019754.00
14872004.01.30 10:11buy7440.101.23631.23311.2401
14882004.01.30 11:07t/p7440.101.24011.23311.240138.0019792.00
14892004.01.30 11:41buy7450.101.23741.23421.2412
14902004.01.30 12:06t/p7450.101.24121.23421.241238.0019830.00
14912004.01.30 12:09buy7460.101.24021.23701.2440
14922004.01.30 14:03t/p7460.101.24401.23701.244038.0019868.00
14932004.01.30 14:06buy7470.101.23931.23611.2431
14942004.01.30 14:58t/p7470.101.24311.23611.243138.0019906.00
14952004.01.30 15:05sell7480.101.24511.24831.2413
14962004.01.30 15:30t/p7480.101.24131.24831.241338.0019944.00
14972004.01.30 16:03buy7490.101.23961.23641.2434
14982004.01.30 16:29s/l7490.101.23641.23641.2434-32.0019912.00
14992004.01.30 16:59sell7500.101.24201.24521.2382
15002004.01.30 17:00s/l7500.101.24521.24521.2382-32.0019880.00
15012004.01.30 17:03buy7510.101.24161.23841.2454
15022004.01.30 17:03t/p7510.101.24541.23841.245438.0019918.00
15032004.01.30 17:03buy7520.101.24161.23841.2454
15042004.01.30 17:58t/p7520.101.24541.23841.245438.0019956.00
15052004.01.30 17:58buy7530.101.24191.23871.2457
15062004.01.30 18:00t/p7530.101.24571.23871.245738.0019994.00
15072004.01.30 18:05buy7540.101.24531.24211.2491
15082004.02.02 16:26s/l7540.101.24211.24211.2491-32.0019962.00
15092004.02.02 16:32sell7550.101.24551.24871.2417
15102004.02.02 18:02t/p7550.101.24171.24871.241738.0020000.00
15112004.02.02 18:34sell7560.101.24281.24601.2390
15122004.02.03 03:19s/l7560.101.24601.24601.2390-32.0019968.00
15132004.02.03 03:19sell7570.101.24581.24901.2420
15142004.02.03 07:18s/l7570.101.24901.24901.2420-32.0019936.00
15152004.02.03 09:11sell7580.101.25611.25931.2523
15162004.02.03 12:13s/l7580.101.25931.25931.2523-32.0019904.00
15172004.02.03 12:13sell7590.101.25911.26231.2553
15182004.02.03 14:01t/p7590.101.25531.26231.255338.0019942.00
15192004.02.03 14:50sell7600.101.25691.26011.2531
15202004.02.03 19:28t/p7600.101.25311.26011.253138.0019980.00
15212004.02.03 19:35sell7610.101.25521.25841.2514
15222004.02.04 02:19t/p7610.101.25141.25841.251438.0020018.00
15232004.02.04 02:35sell7620.101.25221.25541.2484
15242004.02.04 07:30s/l7620.101.25541.25541.2484-32.0019986.00
15252004.02.04 08:27sell7630.101.25501.25821.2512
15262004.02.04 15:03t/p7630.101.25121.25821.251238.0020024.00
15272004.02.04 15:15sell7640.101.25281.25601.2490
15282004.02.04 17:22s/l7640.101.25601.25601.2490-32.0019992.00
15292004.02.04 18:16sell7650.101.25551.25871.2517
15302004.02.05 10:00s/l7650.101.25871.25871.2517-32.0019960.00
15312004.02.05 10:10buy7660.101.25491.25171.2587
15322004.02.05 11:00t/p7660.101.25871.25171.258738.0019998.00
15332004.02.05 11:09buy7670.101.25831.25511.2621
15342004.02.05 15:54t/p7670.101.26211.25511.262138.0020036.00
15352004.02.05 16:52sell7680.101.26221.26541.2584
15362004.02.05 18:09t/p7680.101.25841.26541.258438.0020074.00
15372004.02.05 18:29sell7690.101.26081.26401.2570
15382004.02.05 19:07t/p7690.101.25701.26401.257038.0020112.00
15392004.02.05 19:14sell7700.101.25891.26211.2551
15402004.02.05 20:05t/p7700.101.25511.26211.255138.0020150.00
15412004.02.05 20:47sell7710.101.25641.25961.2526
15422004.02.06 10:05t/p7710.101.25261.25961.252638.0020188.00
15432004.02.06 10:08sell7720.101.25491.25811.2511
15442004.02.06 14:02s/l7720.101.25811.25811.2511-32.0020156.00
15452004.02.06 14:54buy7730.101.25311.24991.2569
15462004.02.06 14:58t/p7730.101.25691.24991.256938.0020194.00
15472004.02.06 15:02sell7740.101.26751.27071.2637
15482004.02.06 15:30s/l7740.101.27071.27071.2637-32.0020162.00
15492004.02.06 15:53buy7750.101.26551.26231.2693
15502004.02.06 15:58t/p7750.101.26931.26231.269338.0020200.00
15512004.02.06 16:57sell7760.101.27261.27581.2688
15522004.02.06 17:50t/p7760.101.26881.27581.268838.0020238.00
15532004.02.06 17:57sell7770.101.27231.27551.2685
15542004.02.06 18:50t/p7770.101.26851.27551.268538.0020276.00
15552004.02.06 18:54sell7780.101.26961.27281.2658
15562004.02.09 00:00t/p7780.101.26581.27281.265838.0020314.00
15572004.02.09 00:47buy7790.101.26081.25761.2646
15582004.02.09 00:53t/p7790.101.26461.25761.264638.0020352.00
15592004.02.09 03:43buy7800.101.26901.26581.2728
15602004.02.09 05:46t/p7800.101.27281.26581.272838.0020390.00
15612004.02.09 06:39buy7810.101.27331.27011.2771
15622004.02.09 14:29s/l7810.101.27011.27011.2771-32.0020358.00
15632004.02.09 14:34sell7820.101.27191.27511.2681
15642004.02.09 16:27t/p7820.101.26811.27511.268138.0020396.00
15652004.02.09 16:32sell7830.101.27091.27411.2671
15662004.02.09 17:07t/p7830.101.26711.27411.267138.0020434.00
15672004.02.09 17:30sell7840.101.26801.27121.2642
15682004.02.10 03:18s/l7840.101.27121.27121.2642-32.0020402.00
15692004.02.10 06:28sell7850.101.27481.27801.2710
15702004.02.10 08:12s/l7850.101.27801.27801.2710-32.0020370.00
15712004.02.10 09:10sell7860.101.27761.28081.2738
15722004.02.10 15:00t/p7860.101.27381.28081.273838.0020408.00
15732004.02.10 15:02sell7870.101.27571.27891.2719
15742004.02.10 16:00t/p7870.101.27191.27891.271938.0020446.00
15752004.02.10 16:49sell7880.101.27371.27691.2699
15762004.02.10 16:59t/p7880.101.26991.27691.269938.0020484.00
15772004.02.10 17:08buy7890.101.26921.26601.2730
15782004.02.10 17:21t/p7890.101.27301.26601.273038.0020522.00
15792004.02.10 18:07sell7900.101.27291.27611.2691
15802004.02.10 18:07t/p7900.101.26911.27611.269138.0020560.00
15812004.02.10 18:09sell7910.101.27291.27611.2691
15822004.02.10 19:06t/p7910.101.26911.27611.269138.0020598.00
15832004.02.10 19:11sell7920.101.27031.27351.2665
15842004.02.11 09:06t/p7920.101.26651.27351.266538.0020636.00
15852004.02.11 09:26sell7930.101.26811.27131.2643
15862004.02.11 17:06s/l7930.101.27131.27131.2643-32.0020604.00
15872004.02.11 17:50buy7940.101.26751.26431.2713
15882004.02.11 17:58t/p7940.101.27131.26431.271338.0020642.00
15892004.02.11 18:44sell7950.101.28181.28501.2780
15902004.02.11 23:53s/l7950.101.28501.28501.2780-32.0020610.00
15912004.02.12 00:51sell7960.101.28461.28781.2808
15922004.02.12 09:07t/p7960.101.28081.28781.280838.0020648.00
15932004.02.12 09:40sell7970.101.28201.28521.2782
15942004.02.13 14:02s/l7970.101.28521.28521.2782-32.0020616.00
15952004.02.13 16:57sell7980.101.28771.29091.2839
15962004.02.13 16:57t/p7980.101.28391.29091.283938.0020654.00
15972004.02.13 16:58sell7990.101.28771.29091.2839
15982004.02.13 16:58t/p7990.101.28391.29091.283938.0020692.00
15992004.02.13 16:59sell8000.101.28771.29091.2839
16002004.02.13 16:59t/p8000.101.28391.29091.283938.0020730.00
16012004.02.13 17:04sell8010.101.27891.28211.2751
16022004.02.13 17:27t/p8010.101.27511.28211.275138.0020768.00
16032004.02.13 17:28sell8020.101.27891.28211.2751
16042004.02.13 17:32t/p8020.101.27511.28211.275138.0020806.00
16052004.02.13 17:48sell8030.101.27891.28211.2751
16062004.02.13 18:25t/p8030.101.27511.28211.275138.0020844.00
16072004.02.13 18:25buy8040.101.27491.27171.2787
16082004.02.16 15:34t/p8040.101.27871.27171.278738.0020882.00
16092004.02.16 15:39buy8050.101.27571.27251.2795
16102004.02.17 08:12t/p8050.101.27951.27251.279538.0020920.00
16112004.02.17 08:15buy8060.101.27661.27341.2804
16122004.02.17 08:59t/p8060.101.28041.27341.280438.0020958.00
16132004.02.17 09:13buy8070.101.28281.27961.2866
16142004.02.17 11:10t/p8070.101.28661.27961.286638.0020996.00
16152004.02.17 11:11buy8080.101.28371.28051.2875
16162004.02.17 12:06t/p8080.101.28751.28051.287538.0021034.00
16172004.02.17 12:25buy8090.101.28631.28311.2901
16182004.02.17 15:05s/l8090.101.28311.28311.2901-32.0021002.00
16192004.02.17 15:05buy8100.101.28321.28001.2870
16202004.02.18 02:38t/p8100.101.28701.28001.287038.0021040.00
16212004.02.18 03:37sell8110.101.28711.29031.2833
16222004.02.18 07:31s/l8110.101.29031.29031.2833-32.0021008.00
16232004.02.18 08:30sell8120.101.29191.29511.2881
16242004.02.18 12:00t/p8120.101.28811.29511.288138.0021046.00
16252004.02.18 12:53sell8130.101.28891.29211.2851
16262004.02.18 13:00t/p8130.101.28511.29211.285138.0021084.00
16272004.02.18 13:52sell8140.101.28661.28981.2828
16282004.02.18 14:00t/p8140.101.28281.28981.282838.0021122.00
16292004.02.18 14:22sell8150.101.28421.28741.2804
16302004.02.18 17:07t/p8150.101.28041.28741.280438.0021160.00
16312004.02.18 17:11sell8160.101.28261.28581.2788
16322004.02.18 18:06t/p8160.101.27881.28581.278838.0021198.00
16332004.02.18 18:11sell8170.101.28141.28461.2776
16342004.02.18 19:04t/p8170.101.27761.28461.277638.0021236.00
16352004.02.18 19:44sell8180.101.27891.28211.2751
16362004.02.18 19:58t/p8180.101.27511.28211.275138.0021274.00
16372004.02.18 20:08sell8190.101.27301.27621.2692
16382004.02.18 21:57t/p8190.101.26921.27621.269238.0021312.00
16392004.02.19 00:54buy8200.101.26951.26631.2733
16402004.02.19 01:32t/p8200.101.27331.26631.273338.0021350.00
16412004.02.19 01:54buy8210.101.27221.26901.2760
16422004.02.19 08:44s/l8210.101.26901.26901.2760-32.0021318.00
16432004.02.19 11:39buy8220.101.27051.26731.2743
16442004.02.19 14:38s/l8220.101.26731.26731.2743-32.0021286.00
16452004.02.19 15:34buy8230.101.26651.26331.2703
16462004.02.19 17:17t/p8230.101.27031.26331.270338.0021324.00
16472004.02.19 17:36buy8240.101.26761.26441.2714
16482004.02.19 18:15t/p8240.101.27141.26441.271438.0021362.00
16492004.02.19 19:32buy8250.101.27021.26701.2740
16502004.02.19 23:10t/p8250.101.27401.26701.274038.0021400.00
16512004.02.19 23:25buy8260.101.27151.26831.2753
16522004.02.20 00:08t/p8260.101.27531.26831.275338.0021438.00
16532004.02.20 00:24buy8270.101.27381.27061.2776
16542004.02.20 06:15s/l8270.101.27061.27061.2776-32.0021406.00
16552004.02.20 07:17buy8280.101.27011.26691.2739
16562004.02.20 08:12s/l8280.101.26691.26691.2739-32.0021374.00
16572004.02.20 09:11buy8290.101.26381.26061.2676
16582004.02.20 12:00t/p8290.101.26761.26061.267638.0021412.00
16592004.02.20 12:07buy8300.101.26641.26321.2702
16602004.02.20 14:07s/l8300.101.26321.26321.2702-32.0021380.00
16612004.02.20 15:04buy8310.101.26481.26161.2686
16622004.02.20 16:02s/l8310.101.26161.26161.2686-32.0021348.00
16632004.02.20 17:02buy8320.101.25641.25321.2602
16642004.02.20 18:03s/l8320.101.25321.25321.2602-32.0021316.00
16652004.02.20 18:36sell8330.101.25671.25991.2529
16662004.02.20 18:47t/p8330.101.25291.25991.252938.0021354.00
16672004.02.20 19:49buy8340.101.24971.24651.2535
16682004.02.23 01:56s/l8340.101.24651.24651.2535-32.0021322.00
16692004.02.23 02:20buy8350.101.24761.24441.2514
16702004.02.23 02:31t/p8350.101.25141.24441.251438.0021360.00
16712004.02.23 02:45buy8360.101.24731.24411.2511
16722004.02.23 03:31t/p8360.101.25111.24411.251138.0021398.00
16732004.02.23 03:44buy8370.101.24891.24571.2527
16742004.02.23 07:25t/p8370.101.25271.24571.252738.0021436.00
16752004.02.23 08:48buy8380.101.25151.24831.2553
16762004.02.23 09:22t/p8380.101.25531.24831.255338.0021474.00
16772004.02.23 09:43buy8390.101.25411.25091.2579
16782004.02.23 13:18t/p8390.101.25791.25091.257938.0021512.00
16792004.02.23 13:41buy8400.101.25551.25231.2593
16802004.02.23 15:15t/p8400.101.25931.25231.259338.0021550.00
16812004.02.23 15:25buy8410.101.25721.25401.2610
16822004.02.23 19:33s/l8410.101.25401.25401.2610-32.0021518.00
16832004.02.23 20:59sell8420.101.25391.25711.2501
16842004.02.23 23:04s/l8420.101.25711.25711.2501-32.0021486.00
16852004.02.23 23:28buy8430.101.25561.25241.2594
16862004.02.24 02:29s/l8430.101.25241.25241.2594-32.0021454.00
16872004.02.24 03:10buy8440.101.25401.25081.2578
16882004.02.24 09:00t/p8440.101.25781.25081.257838.0021492.00
16892004.02.24 09:15buy8450.101.25561.25241.2594
16902004.02.24 11:00t/p8450.101.25941.25241.259438.0021530.00
16912004.02.24 11:16buy8460.101.25721.25401.2610
16922004.02.24 12:02t/p8460.101.26101.25401.261038.0021568.00
16932004.02.24 12:11buy8470.101.26001.25681.2638
16942004.02.24 16:00t/p8470.101.26381.25681.263838.0021606.00
16952004.02.24 16:06buy8480.101.26111.25791.2649
16962004.02.24 16:59t/p8480.101.26491.25791.264938.0021644.00
16972004.02.24 18:57sell8490.101.26941.27261.2656
16982004.02.25 12:07t/p8490.101.26561.27261.265638.0021682.00
16992004.02.25 12:30sell8500.101.26651.26971.2627
17002004.02.25 13:18t/p8500.101.26271.26971.262738.0021720.00
17012004.02.25 13:27sell8510.101.26461.26781.2608
17022004.02.25 15:05t/p8510.101.26081.26781.260838.0021758.00
17032004.02.25 15:25sell8520.101.26221.26541.2584
17042004.02.25 16:02t/p8520.101.25841.26541.258438.0021796.00
17052004.02.25 16:08sell8530.101.26301.26621.2592
17062004.02.25 16:12t/p8530.101.25921.26621.259238.0021834.00
17072004.02.25 16:22sell8540.101.26301.26621.2592
17082004.02.25 16:58t/p8540.101.25921.26621.259238.0021872.00
17092004.02.25 17:21sell8550.101.25431.25751.2505
17102004.02.25 18:00t/p8550.101.25051.25751.250538.0021910.00
17112004.02.25 18:20sell8560.101.25041.25361.2466
17122004.02.26 09:39t/p8560.101.24661.25361.246638.0021948.00
17132004.02.26 10:36buy8570.101.24391.24071.2477
17142004.02.26 14:02t/p8570.101.24771.24071.247738.0021986.00
17152004.02.26 14:32buy8580.101.24501.24181.2488
17162004.02.26 14:33s/l8580.101.24181.24181.2488-32.0021954.00
17172004.02.26 15:31buy8590.101.24361.24041.2474
17182004.02.27 10:07s/l8590.101.24041.24041.2474-32.0021922.00
17192004.02.27 11:26buy8600.101.23811.23491.2419
17202004.02.27 14:00t/p8600.101.24191.23491.241938.0021960.00
17212004.02.27 14:28buy8610.101.24041.23721.2442
17222004.02.27 15:00t/p8610.101.24421.23721.244238.0021998.00
17232004.02.27 15:54buy8620.101.24161.23841.2454
17242004.02.27 15:58t/p8620.101.24541.23841.245438.0022036.00
17252004.02.27 16:20sell8630.101.24901.25221.2452
17262004.02.27 16:24t/p8630.101.24521.25221.245238.0022074.00
17272004.02.27 17:19buy8640.101.24301.23981.2468
17282004.02.27 18:11t/p8640.101.24681.23981.246838.0022112.00
17292004.02.27 18:21buy8650.101.24401.24081.2478
17302004.02.27 18:59t/p8650.101.24781.24081.247838.0022150.00
17312004.02.27 19:16buy8660.101.24781.24461.2516
17322004.03.01 00:08t/p8660.101.25161.24461.251638.0022188.00
17332004.03.01 00:47buy8670.101.24801.24481.2518
17342004.03.01 00:59t/p8670.101.25181.24481.251838.0022226.00
17352004.03.01 03:55sell8680.101.25351.25671.2497
17362004.03.01 06:12t/p8680.101.24971.25671.249738.0022264.00
17372004.03.01 09:50sell8690.101.25321.25641.2494
17382004.03.01 10:03t/p8690.101.24941.25641.249438.0022302.00
17392004.03.01 10:47sell8700.101.24981.25301.2460
17402004.03.01 16:26t/p8700.101.24601.25301.246038.0022340.00
17412004.03.01 16:27sell8710.101.25011.25331.2463
17422004.03.01 16:27t/p8710.101.24631.25331.246338.0022378.00
17432004.03.01 16:33sell8720.101.25041.25361.2466
17442004.03.01 16:58t/p8720.101.24661.25361.246638.0022416.00
17452004.03.01 16:58sell8730.101.25041.25361.2466
17462004.03.01 16:59t/p8730.101.24661.25361.246638.0022454.00
17472004.03.01 17:32sell8740.101.24491.24811.2411
17482004.03.02 08:06t/p8740.101.24111.24811.241138.0022492.00
17492004.03.02 08:13sell8750.101.24371.24691.2399
17502004.03.02 09:05t/p8750.101.23991.24691.239938.0022530.00
17512004.03.02 10:10sell8760.101.24231.24551.2385
17522004.03.02 13:00t/p8760.101.23851.24551.238538.0022568.00
17532004.03.02 13:06sell8770.101.24031.24351.2365
17542004.03.02 16:49t/p8770.101.23651.24351.236538.0022606.00
17552004.03.02 16:50sell8780.101.23951.24271.2357
17562004.03.02 16:50t/p8780.101.23571.24271.235738.0022644.00
17572004.03.02 16:50sell8790.101.23941.24261.2356
17582004.03.02 16:50t/p8790.101.23561.24261.235638.0022682.00
17592004.03.02 16:51sell8800.101.23951.24271.2357
17602004.03.02 16:53t/p8800.101.23571.24271.235738.0022720.00
17612004.03.02 16:57sell8810.101.23921.24241.2354
17622004.03.02 16:57t/p8810.101.23541.24241.235438.0022758.00
17632004.03.02 16:57sell8820.101.23921.24241.2354
17642004.03.02 16:58t/p8820.101.23541.24241.235438.0022796.00
17652004.03.02 18:47buy8830.101.22121.21801.2250
17662004.03.03 01:48s/l8830.101.21801.21801.2250-32.0022764.00
17672004.03.03 01:58sell8840.101.22011.22331.2163
17682004.03.03 05:43t/p8840.101.21631.22331.216338.0022802.00
17692004.03.03 06:59sell8850.101.21801.22121.2142
17702004.03.03 08:07s/l8850.101.22121.22121.2142-32.0022770.00
17712004.03.03 08:40buy8860.101.21931.21611.2231
17722004.03.03 10:55s/l8860.101.21611.21611.2231-32.0022738.00
17732004.03.03 12:34buy8870.101.21411.21091.2179
17742004.03.03 13:47s/l8870.101.21091.21091.2179-32.0022706.00
17752004.03.03 13:58sell8880.101.21561.21881.2118
17762004.03.03 17:27t/p8880.101.21181.21881.211838.0022744.00
17772004.03.03 18:26buy8890.101.20921.20601.2130
17782004.03.03 18:59t/p8890.101.21301.20601.213038.0022782.00
17792004.03.03 19:50buy8900.101.21331.21011.2171
17802004.03.03 20:01t/p8900.101.21711.21011.217138.0022820.00
17812004.03.03 20:50buy8910.101.21511.21191.2189
17822004.03.03 20:59t/p8910.101.21891.21191.218938.0022858.00
17832004.03.03 21:23buy8920.101.21891.21571.2227
17842004.03.04 02:19s/l8920.101.21571.21571.2227-32.0022826.00
17852004.03.04 04:20buy8930.101.21551.21231.2193
17862004.03.04 07:00t/p8930.101.21931.21231.219338.0022864.00
17872004.03.04 11:05buy8940.101.21711.21391.2209
17882004.03.04 12:00t/p8940.101.22091.21391.220938.0022902.00
17892004.03.04 14:02buy8950.101.21601.21281.2198
17902004.03.04 16:02t/p8950.101.21981.21281.219838.0022940.00
17912004.03.04 16:31buy8960.101.21591.21271.2197
17922004.03.04 16:50t/p8960.101.21971.21271.219738.0022978.00
17932004.03.04 17:29buy8970.101.21801.21481.2218
17942004.03.04 17:49t/p8970.101.22181.21481.221838.0023016.00
17952004.03.04 18:48sell8980.101.22391.22711.2201
17962004.03.04 18:58t/p8980.101.22011.22711.220138.0023054.00
17972004.03.04 19:47sell8990.101.21821.22141.2144
17982004.03.05 02:49s/l8990.101.22141.22141.2144-32.0023022.00
17992004.03.05 02:51buy9000.101.21961.21641.2234
18002004.03.05 14:06t/p9000.101.22341.21641.223438.0023060.00
18012004.03.05 16:03sell9010.101.24121.24441.2374
18022004.03.05 17:00t/p9010.101.23741.24441.237438.0023098.00
18032004.03.05 17:58sell9020.101.24261.24581.2388
18042004.03.05 18:00t/p9020.101.23881.24581.238838.0023136.00
18052004.03.05 18:55sell9030.101.24081.24401.2370
18062004.03.08 00:00t/p9030.101.23701.24401.237038.0023174.00
18072004.03.08 00:59buy9040.101.23641.23321.2402
18082004.03.08 16:34t/p9040.101.24021.23321.240238.0023212.00
18092004.03.08 16:34sell9050.101.24031.24351.2365
18102004.03.08 16:58t/p9050.101.23651.24351.236538.0023250.00
18112004.03.08 16:59sell9060.101.23811.24131.2343
18122004.03.08 19:03t/p9060.101.23431.24131.234338.0023288.00
18132004.03.08 19:28buy9070.101.23481.23161.2386
18142004.03.08 19:29t/p9070.101.23861.23161.238638.0023326.00
18152004.03.08 20:06sell9080.101.24021.24341.2364
18162004.03.09 02:19s/l9080.101.24341.24341.2364-32.0023294.00
18172004.03.09 03:19sell9090.101.24531.24851.2415
18182004.03.09 10:00t/p9090.101.24151.24851.241538.0023332.00
18192004.03.09 10:10sell9100.101.24381.24701.2400
18202004.03.09 10:58t/p9100.101.24001.24701.240038.0023370.00
18212004.03.09 11:08sell9110.101.23841.24161.2346
18222004.03.09 16:03s/l9110.101.24161.24161.2346-32.0023338.00
18232004.03.09 16:03sell9120.101.24141.24461.2376
18242004.03.09 18:39s/l9120.101.24461.24461.2376-32.0023306.00
18252004.03.09 19:35sell9130.101.24351.24671.2397
18262004.03.09 19:50t/p9130.101.23971.24671.239738.0023344.00
18272004.03.09 19:57sell9140.101.24311.24631.2393
18282004.03.09 19:58t/p9140.101.23931.24631.239338.0023382.00
18292004.03.09 19:58sell9150.101.24361.24681.2398
18302004.03.09 19:58t/p9150.101.23981.24681.239838.0023420.00
18312004.03.09 20:36sell9160.101.23831.24151.2345
18322004.03.09 21:00t/p9160.101.23451.24151.234538.0023458.00
18332004.03.09 21:29sell9170.101.23461.23781.2308
18342004.03.09 21:47t/p9170.101.23081.23781.230838.0023496.00
18352004.03.09 21:54sell9180.101.23461.23781.2308
18362004.03.09 23:58t/p9180.101.23081.23781.230838.0023534.00
18372004.03.10 00:55buy9190.101.23081.22761.2346
18382004.03.10 08:46s/l9190.101.22761.22761.2346-32.0023502.00
18392004.03.10 09:44buy9200.101.22741.22421.2312
18402004.03.10 13:15t/p9200.101.23121.22421.231238.0023540.00
18412004.03.10 13:40buy9210.101.22961.22641.2334
18422004.03.10 14:13t/p9210.101.23341.22641.233438.0023578.00
18432004.03.10 14:37buy9220.101.23051.22731.2343
18442004.03.10 14:38s/l9220.101.22731.22731.2343-32.0023546.00
18452004.03.10 17:33buy9230.101.22201.21881.2258
18462004.03.10 21:12t/p9230.101.22581.21881.225838.0023584.00
18472004.03.10 21:31buy9240.101.22321.22001.2270
18482004.03.11 03:21s/l9240.101.22001.22001.2270-32.0023552.00
18492004.03.11 05:11buy9250.101.21921.21601.2230
18502004.03.11 12:02t/p9250.101.22301.21601.223038.0023590.00
18512004.03.11 13:18buy9260.101.22351.22031.2273
18522004.03.11 14:00t/p9260.101.22731.22031.227338.0023628.00
18532004.03.11 14:06buy9270.101.22651.22331.2303
18542004.03.11 19:00t/p9270.101.23031.22331.230338.0023666.00
18552004.03.11 19:30buy9280.101.22761.22441.2314
18562004.03.11 20:00t/p9280.101.23141.22441.231438.0023704.00
18572004.03.11 20:39buy9290.101.22891.22571.2327
18582004.03.11 21:00t/p9290.101.23271.22571.232738.0023742.00
18592004.03.11 21:22buy9300.101.23161.22841.2354
18602004.03.11 22:00t/p9300.101.23541.22841.235438.0023780.00
18612004.03.11 22:23buy9310.101.23371.23051.2375
18622004.03.11 22:57t/p9310.101.23751.23051.237538.0023818.00
18632004.03.11 23:56sell9320.101.23581.23901.2320
18642004.03.12 02:17t/p9320.101.23201.23901.232038.0023856.00
18652004.03.12 02:53sell9330.101.23371.23691.2299
18662004.03.12 04:13t/p9330.101.22991.23691.229938.0023894.00
18672004.03.12 04:51sell9340.101.23131.23451.2275
18682004.03.12 05:12t/p9340.101.22751.23451.227538.0023932.00
18692004.03.12 05:49sell9350.101.22811.23131.2243
18702004.03.12 12:02t/p9350.101.22431.23131.224338.0023970.00
18712004.03.12 12:42sell9360.101.22591.22911.2221
18722004.03.12 13:01t/p9360.101.22211.22911.222138.0024008.00
18732004.03.12 13:38sell9370.101.22291.22611.2191
18742004.03.12 14:39s/l9370.101.22611.22611.2191-32.0023976.00
18752004.03.12 14:57buy9380.101.22351.22031.2273
18762004.03.12 15:38t/p9380.101.22731.22031.227338.0024014.00
18772004.03.12 15:55buy9390.101.22361.22041.2274
18782004.03.12 16:12s/l9390.101.22041.22041.2274-32.0023982.00
18792004.03.12 16:24sell9400.101.22201.22521.2182
18802004.03.12 17:11t/p9400.101.21821.22521.218238.0024020.00
18812004.03.12 17:23sell9410.101.21931.22251.2155
18822004.03.15 00:32s/l9410.101.22251.22251.2155-32.0023988.00
18832004.03.15 00:54buy9420.101.22101.21781.2248
18842004.03.15 07:22t/p9420.101.22481.21781.224838.0024026.00
18852004.03.15 09:06sell9430.101.22671.22991.2229
18862004.03.15 10:08s/l9430.101.22991.22991.2229-32.0023994.00
18872004.03.15 10:08sell9440.101.22971.23291.2259
18882004.03.15 15:35t/p9440.101.22591.23291.225938.0024032.00
18892004.03.15 15:48sell9450.101.22721.23041.2234
18902004.03.15 16:33t/p9450.101.22341.23041.223438.0024070.00
18912004.03.15 16:49sell9460.101.22441.22761.2206
18922004.03.15 18:06s/l9460.101.22761.22761.2206-32.0024038.00
18932004.03.15 18:24buy9470.101.22421.22101.2280
18942004.03.15 21:06t/p9470.101.22801.22101.228038.0024076.00
18952004.03.15 22:45sell9480.101.22731.23051.2235
18962004.03.16 08:30s/l9480.101.23051.23051.2235-32.0024044.00
18972004.03.16 09:36buy9490.101.23231.22911.2361
18982004.03.16 11:57t/p9490.101.23611.22911.236138.0024082.00
18992004.03.16 13:23sell9500.101.23531.23851.2315
19002004.03.16 17:01t/p9500.101.23151.23851.231538.0024120.00
19012004.03.16 17:18sell9510.101.23461.23781.2308
19022004.03.16 17:58t/p9510.101.23081.23781.230838.0024158.00
19032004.03.16 18:16sell9520.101.22721.23041.2234
19042004.03.16 20:00t/p9520.101.22341.23041.223438.0024196.00
19052004.03.16 20:16sell9530.101.22841.23161.2246
19062004.03.16 20:25t/p9530.101.22461.23161.224638.0024234.00
19072004.03.16 20:44sell9540.101.22841.23161.2246
19082004.03.17 01:00t/p9540.101.22461.23161.224638.0024272.00
19092004.03.17 01:06sell9550.101.22611.22931.2223
19102004.03.17 04:40s/l9550.101.22931.22931.2223-32.0024240.00
19112004.03.17 05:16sell9560.101.22881.23201.2250
19122004.03.17 06:11t/p9560.101.22501.23201.225038.0024278.00
19132004.03.17 06:14sell9570.101.22761.23081.2238
19142004.03.17 09:03t/p9570.101.22381.23081.223838.0024316.00
19152004.03.17 09:28sell9580.101.22411.22731.2203
19162004.03.17 11:31s/l9580.101.22731.22731.2203-32.0024284.00
19172004.03.17 11:38buy9590.101.22551.22231.2293
19182004.03.17 14:01s/l9590.101.22231.22231.2293-32.0024252.00
19192004.03.17 14:19sell9600.101.22571.22891.2219
19202004.03.17 15:00t/p9600.101.22191.22891.221938.0024290.00
19212004.03.17 15:02sell9610.101.22221.22541.2184
19222004.03.17 17:55t/p9610.101.21841.22541.218438.0024328.00
19232004.03.17 17:55buy9620.101.21831.21511.2221
19242004.03.17 18:17t/p9620.101.22211.21511.222138.0024366.00
19252004.03.17 18:57buy9630.101.21981.21661.2236
19262004.03.17 19:15t/p9630.101.22361.21661.223638.0024404.00
19272004.03.17 19:47buy9640.101.22241.21921.2262
19282004.03.17 20:18t/p9640.101.22621.21921.226238.0024442.00
19292004.03.17 20:45buy9650.101.22481.22161.2286
19302004.03.18 06:06t/p9650.101.22861.22161.228638.0024480.00
19312004.03.18 06:17buy9660.101.22731.22411.2311
19322004.03.18 14:32s/l9660.101.22411.22411.2311-32.0024448.00
19332004.03.18 16:29buy9670.101.23301.22981.2368
19342004.03.18 16:44t/p9670.101.23681.22981.236838.0024486.00
19352004.03.18 18:44sell9680.101.23891.24211.2351
19362004.03.18 18:57s/l9680.101.24211.24211.2351-32.0024454.00
19372004.03.18 19:55sell9690.101.23901.24221.2352
19382004.03.19 10:06t/p9690.101.23521.24221.235238.0024492.00
19392004.03.19 10:36sell9700.101.23781.24101.2340
19402004.03.19 11:07t/p9700.101.23401.24101.234038.0024530.00
19412004.03.19 12:16sell9710.101.23661.23981.2328
19422004.03.19 13:03t/p9710.101.23281.23981.232838.0024568.00
19432004.03.19 13:24sell9720.101.23471.23791.2309
19442004.03.19 17:00t/p9720.101.23091.23791.230938.0024606.00
19452004.03.19 17:29sell9730.101.23381.23701.2300
19462004.03.19 17:58t/p9730.101.23001.23701.230038.0024644.00
19472004.03.19 18:25sell9740.101.22771.23091.2239
19482004.03.22 03:00t/p9740.101.22391.23091.223938.0024682.00
19492004.03.22 03:07sell9750.101.22681.23001.2230
19502004.03.22 04:00t/p9750.101.22301.23001.223038.0024720.00
19512004.03.22 04:18sell9760.101.22361.22681.2198
19522004.03.22 07:14s/l9760.101.22681.22681.2198-32.0024688.00
19532004.03.22 08:13sell9770.101.22771.23091.2239
19542004.03.22 11:08s/l9770.101.23091.23091.2239-32.0024656.00
19552004.03.22 14:44buy9780.101.23481.23161.2386
19562004.03.22 16:03t/p9780.101.23861.23161.238638.0024694.00
19572004.03.22 17:49sell9790.101.23781.24101.2340
19582004.03.22 20:31t/p9790.101.23401.24101.234038.0024732.00
19592004.03.22 22:29buy9800.101.23291.22971.2367
19602004.03.23 07:01t/p9800.101.23671.22971.236738.0024770.00
19612004.03.23 08:06buy9810.101.23551.23231.2393
19622004.03.23 10:13s/l9810.101.23231.23231.2393-32.0024738.00
19632004.03.23 10:36sell9820.101.23381.23701.2300
19642004.03.23 12:11t/p9820.101.23001.23701.230038.0024776.00
19652004.03.23 12:34sell9830.101.23241.23561.2286
19662004.03.23 13:08t/p9830.101.22861.23561.228638.0024814.00
19672004.03.23 13:33sell9840.101.22991.23311.2261
19682004.03.23 17:28s/l9840.101.23311.23311.2261-32.0024782.00
19692004.03.23 17:53buy9850.101.22991.22671.2337
19702004.03.23 18:26t/p9850.101.23371.22671.233738.0024820.00
19712004.03.23 18:52buy9860.101.23111.22791.2349
19722004.03.23 19:25t/p9860.101.23491.22791.234938.0024858.00
19732004.03.23 19:25sell9870.101.23491.23811.2311
19742004.03.24 08:36t/p9870.101.23111.23811.231138.0024896.00
19752004.03.24 08:42sell9880.101.23271.23591.2289
19762004.03.24 09:35t/p9880.101.22891.23591.228938.0024934.00
19772004.03.24 09:37sell9890.101.23021.23341.2264
19782004.03.24 11:30t/p9890.101.22641.23341.226438.0024972.00
19792004.03.24 11:48sell9900.101.22951.23271.2257
19802004.03.24 11:57t/p9900.101.22571.23271.225738.0025010.00
19812004.03.24 12:15buy9910.101.22401.22081.2278
19822004.03.24 13:29s/l9910.101.22081.22081.2278-32.0024978.00
19832004.03.24 13:42sell9920.101.22451.22771.2207
19842004.03.24 13:57t/p9920.101.22071.22771.220738.0025016.00
19852004.03.24 14:40sell9930.101.22001.22321.2162
19862004.03.24 14:57t/p9930.101.21621.22321.216238.0025054.00
19872004.03.24 15:07buy9940.101.21881.21561.2226
19882004.03.24 17:00t/p9940.101.22261.21561.222638.0025092.00
19892004.03.24 17:24buy9950.101.22131.21811.2251
19902004.03.24 18:54s/l9950.101.21811.21811.2251-32.0025060.00
19912004.03.24 19:13sell9960.101.21931.22251.2155
19922004.03.24 19:52t/p9960.101.21551.22251.215538.0025098.00
19932004.03.24 20:26sell9970.101.21611.21931.2123
19942004.03.24 20:51t/p9970.101.21231.21931.212338.0025136.00
19952004.03.24 21:49buy9980.101.21241.20921.2162
19962004.03.25 11:17t/p9980.101.21621.20921.216238.0025174.00
19972004.03.25 11:58buy9990.101.21141.20821.2152
19982004.03.25 11:58t/p9990.101.21521.20821.215238.0025212.00
19992004.03.25 13:30buy10000.101.21241.20921.2162
20002004.03.25 16:01t/p10000.101.21621.20921.216238.0025250.00
20012004.03.25 17:21buy10010.101.21751.21431.2213
20022004.03.25 19:49s/l10010.101.21431.21431.2213-32.0025218.00
20032004.03.25 21:16buy10020.101.21321.21001.2170
20042004.03.26 08:05s/l10020.101.21001.21001.2170-32.0025186.00
20052004.03.26 09:32buy10030.101.20731.20411.2111
20062004.03.26 09:59t/p10030.101.21111.20411.211138.0025224.00
20072004.03.26 10:10buy10040.101.21151.20831.2153
20082004.03.26 11:00t/p10040.101.21531.20831.215338.0025262.00
20092004.03.26 11:10buy10050.101.21221.20901.2160
20102004.03.26 11:58t/p10050.101.21601.20901.216038.0025300.00
20112004.03.26 11:59buy10060.101.21221.20901.2160
20122004.03.26 11:59t/p10060.101.21601.20901.216038.0025338.00
20132004.03.26 12:10buy10070.101.21871.21551.2225
20142004.03.26 15:50s/l10070.101.21551.21551.2225-32.0025306.00
20152004.03.26 16:02buy10080.101.21601.21281.2198
20162004.03.26 16:05s/l10080.101.21281.21281.2198-32.0025274.00
20172004.03.26 17:20buy10090.101.20991.20671.2137
20182004.03.26 18:51t/p10090.101.21371.20671.213738.0025312.00
20192004.03.26 18:57buy10100.101.20941.20621.2132
20202004.03.26 18:59t/p10100.101.21321.20621.213238.0025350.00
20212004.03.26 19:26sell10110.101.21351.21671.2097
20222004.03.29 03:40t/p10110.101.20971.21671.209738.0025388.00
20232004.03.29 03:44sell10120.101.21151.21471.2077
20242004.03.29 04:40t/p10120.101.20771.21471.207738.0025426.00
20252004.03.29 05:42sell10130.101.20941.21261.2056
20262004.03.29 08:34t/p10130.101.20561.21261.205638.0025464.00
20272004.03.29 08:38sell10140.101.20941.21261.2056
20282004.03.29 08:53t/p10140.101.20561.21261.205638.0025502.00
20292004.03.29 09:33buy10150.101.20801.20481.2118
20302004.03.29 10:35t/p10150.101.21181.20481.211838.0025540.00
20312004.03.29 10:42buy10160.101.20811.20491.2119
20322004.03.29 11:04t/p10160.101.21191.20491.211938.0025578.00
20332004.03.29 12:33sell10170.101.21371.21691.2099
20342004.03.29 15:30s/l10170.101.21691.21691.2099-32.0025546.00
20352004.03.29 15:35buy10180.101.21201.20881.2158
20362004.03.29 15:58t/p10180.101.21581.20881.215838.0025584.00
20372004.03.29 16:27sell10190.101.21681.22001.2130
20382004.03.30 03:14s/l10190.101.22001.22001.2130-32.0025552.00
20392004.03.30 03:29buy10200.101.21641.21321.2202
20402004.03.30 05:12t/p10200.101.22021.21321.220238.0025590.00
20412004.03.30 05:18buy10210.101.21821.21501.2220
20422004.03.30 08:07t/p10210.101.22201.21501.222038.0025628.00
20432004.03.30 08:14buy10220.101.21921.21601.2230
20442004.03.30 12:54t/p10220.101.22301.21601.223038.0025666.00
20452004.03.30 13:27sell10230.101.22161.22481.2178
20462004.03.30 16:03t/p10230.101.21781.22481.217838.0025704.00
20472004.03.30 16:43sell10240.101.21931.22251.2155
20482004.03.31 03:37s/l10240.101.22251.22251.2155-32.0025672.00
20492004.03.31 04:07sell10250.101.22251.22571.2187
20502004.03.31 08:22s/l10250.101.22571.22571.2187-32.0025640.00
20512004.03.31 09:54sell10260.101.22631.22951.2225
20522004.03.31 10:00t/p10260.101.22251.22951.222538.0025678.00
20532004.03.31 10:53sell10270.101.22431.22751.2205
20542004.03.31 16:22s/l10270.101.22751.22751.2205-32.0025646.00
20552004.03.31 19:18sell10280.101.22981.23301.2260
20562004.04.01 07:18t/p10280.101.22601.23301.226038.0025684.00
20572004.04.01 07:24sell10290.101.22801.23121.2242
20582004.04.01 10:36s/l10290.101.23121.23121.2242-32.0025652.00
20592004.04.01 11:22sell10300.101.23351.23671.2297
20602004.04.01 14:36s/l10300.101.23671.23671.2297-32.0025620.00
20612004.04.01 16:13sell10310.101.23761.24081.2338
20622004.04.01 17:05t/p10310.101.23381.24081.233838.0025658.00
20632004.04.01 17:12sell10320.101.23731.24051.2335
20642004.04.01 17:59t/p10320.101.23351.24051.233538.0025696.00
20652004.04.01 19:09sell10330.101.23591.23911.2321
20662004.04.02 09:00t/p10330.101.23211.23911.232138.0025734.00
20672004.04.02 09:10sell10340.101.23331.23651.2295
20682004.04.02 13:00t/p10340.101.22951.23651.229538.0025772.00
20692004.04.02 13:02sell10350.101.23151.23471.2277
20702004.04.02 15:00t/p10350.101.22771.23471.227738.0025810.00
20712004.04.02 15:29sell10360.101.23271.23591.2289
20722004.04.02 15:32t/p10360.101.22891.23591.228938.0025848.00
20732004.04.02 16:21sell10370.101.21781.22101.2140
20742004.04.02 16:22t/p10370.101.21401.22101.214038.0025886.00
20752004.04.02 16:23sell10380.101.21821.22141.2144
20762004.04.02 17:58t/p10380.101.21441.22141.214438.0025924.00
20772004.04.02 19:56buy10390.101.21051.20731.2143
20782004.04.05 13:36s/l10390.101.20731.20731.2143-32.0025892.00
20792004.04.05 13:37sell10400.101.20911.21231.2053
20802004.04.05 14:36t/p10400.101.20531.21231.205338.0025930.00
20812004.04.05 15:37buy10410.101.20001.19681.2038
20822004.04.06 08:00t/p10410.101.20381.19681.203838.0025968.00
20832004.04.06 08:37buy10420.101.20021.19701.2040
20842004.04.06 09:00t/p10420.101.20401.19701.204038.0026006.00
20852004.04.06 09:54buy10430.101.20281.19961.2066
20862004.04.06 11:00t/p10430.101.20661.19961.206638.0026044.00
20872004.04.06 11:34buy10440.101.20501.20181.2088
20882004.04.06 11:59t/p10440.101.20881.20181.208838.0026082.00
20892004.04.06 12:11buy10450.101.20951.20631.2133
20902004.04.06 16:02s/l10450.101.20631.20631.2133-32.0026050.00
20912004.04.06 17:24buy10460.101.20561.20241.2094
20922004.04.06 18:00t/p10460.101.20941.20241.209438.0026088.00
20932004.04.06 18:24buy10470.101.20881.20561.2126
20942004.04.06 22:15t/p10470.101.21261.20561.212638.0026126.00
20952004.04.06 22:20buy10480.101.20951.20631.2133
20962004.04.06 23:12t/p10480.101.21331.20631.213338.0026164.00
20972004.04.06 23:16buy10490.101.21191.20871.2157
20982004.04.07 03:12s/l10490.101.20871.20871.2157-32.0026132.00
20992004.04.07 03:44sell10500.101.20971.21291.2059
21002004.04.07 08:06t/p10500.101.20591.21291.205938.0026170.00
21012004.04.07 08:35sell10510.101.20691.21011.2031
21022004.04.07 11:44s/l10510.101.21011.21011.2031-32.0026138.00
21032004.04.07 12:30sell10520.101.20911.21231.2053
21042004.04.07 13:41s/l10520.101.21231.21231.2053-32.0026106.00
21052004.04.07 14:23sell10530.101.21191.21511.2081
21062004.04.07 16:23s/l10530.101.21511.21511.2081-32.0026074.00
21072004.04.07 17:20sell10540.101.21771.22091.2139
21082004.04.08 06:42s/l10540.101.22091.22091.2139-32.0026042.00
21092004.04.08 07:08sell10550.101.22061.22381.2168
21102004.04.08 09:00t/p10550.101.21681.22381.216838.0026080.00
21112004.04.08 09:57sell10560.101.21911.22231.2153
21122004.04.08 11:05t/p10560.101.21531.22231.215338.0026118.00
21132004.04.08 11:14sell10570.101.21721.22041.2134
21142004.04.08 13:01t/p10570.101.21341.22041.213438.0026156.00
21152004.04.08 13:03sell10580.101.21501.21821.2112
21162004.04.08 13:04t/p10580.101.21121.21821.211238.0026194.00
21172004.04.08 13:06sell10590.101.21501.21821.2112
21182004.04.08 13:58t/p10590.101.21121.21821.211238.0026232.00
21192004.04.08 14:10sell10600.101.20911.21231.2053
21202004.04.08 17:47s/l10600.101.21231.21231.2053-32.0026200.00
21212004.04.08 17:47sell10610.101.21211.21531.2083
21222004.04.08 17:56t/p10610.101.20831.21531.208338.0026238.00
21232004.04.08 18:29sell10620.101.20901.21221.2052
21242004.04.13 08:00t/p10620.101.20521.21221.205238.0026276.00
21252004.04.13 08:03sell10630.101.20761.21081.2038
21262004.04.13 08:24t/p10630.101.20381.21081.203838.0026314.00
21272004.04.13 08:33sell10640.101.20761.21081.2038
21282004.04.13 08:37t/p10640.101.20381.21081.203838.0026352.00
21292004.04.13 08:48sell10650.101.20761.21081.2038
21302004.04.13 08:49t/p10650.101.20381.21081.203838.0026390.00
21312004.04.13 08:49sell10660.101.20761.21081.2038
21322004.04.13 08:50t/p10660.101.20381.21081.203838.0026428.00
21332004.04.13 09:29sell10670.101.20051.20371.1967
21342004.04.13 12:56t/p10670.101.19671.20371.196738.0026466.00
21352004.04.13 13:54buy10680.101.19701.19381.2008
21362004.04.13 14:52s/l10680.101.19381.19381.2008-32.0026434.00
21372004.04.13 15:51buy10690.101.19301.18981.1968
21382004.04.14 07:39s/l10690.101.18981.18981.1968-32.0026402.00
21392004.04.14 08:34buy10700.101.19081.18761.1946
21402004.04.14 08:59t/p10700.101.19461.18761.194638.0026440.00
21412004.04.14 09:28buy10710.101.19471.19151.1985
21422004.04.14 11:27s/l10710.101.19151.19151.1985-32.0026408.00
21432004.04.14 12:32buy10720.101.19021.18701.1940
21442004.04.14 14:11t/p10720.101.19401.18701.194038.0026446.00
21452004.04.14 14:14buy10730.101.19271.18951.1965
21462004.04.14 14:29s/l10730.101.18951.18951.1965-32.0026414.00
21472004.04.14 15:20buy10740.101.18811.18491.1919
21482004.04.14 16:06t/p10740.101.19191.18491.191938.0026452.00
21492004.04.14 16:25buy10750.101.18971.18651.1935
21502004.04.14 17:05t/p10750.101.19351.18651.193538.0026490.00
21512004.04.14 17:17buy10760.101.19221.18901.1960
21522004.04.14 20:01t/p10760.101.19601.18901.196038.0026528.00
21532004.04.14 20:14buy10770.101.19421.19101.1980
21542004.04.15 05:13s/l10770.101.19101.19101.1980-32.0026496.00
21552004.04.15 06:04buy10780.101.19271.18951.1965
21562004.04.15 07:00t/p10780.101.19651.18951.196538.0026534.00
21572004.04.15 07:34buy10790.101.19471.19151.1985
21582004.04.15 09:00t/p10790.101.19851.19151.198538.0026572.00
21592004.04.15 12:02buy10800.101.19041.18721.1942
21602004.04.15 15:35t/p10800.101.19421.18721.194238.0026610.00
21612004.04.15 15:54buy10810.101.19231.18911.1961
21622004.04.15 18:49t/p10810.101.19611.18911.196138.0026648.00
21632004.04.15 18:51buy10820.101.19071.18751.1945
21642004.04.15 18:59t/p10820.101.19451.18751.194538.0026686.00
21652004.04.15 19:19buy10830.101.19471.19151.1985
21662004.04.15 20:31t/p10830.101.19851.19151.198538.0026724.00
21672004.04.15 20:51buy10840.101.19721.19401.2010
21682004.04.16 06:33t/p10840.101.20101.19401.201038.0026762.00
21692004.04.16 06:35buy10850.101.19831.19511.2021
21702004.04.16 09:56t/p10850.101.20211.19511.202138.0026800.00
21712004.04.16 09:58buy10860.101.19971.19651.2035
21722004.04.16 11:03s/l10860.101.19651.19651.2035-32.0026768.00
21732004.04.16 11:05sell10870.101.19811.20131.1943
21742004.04.16 13:00t/p10870.101.19431.20131.194338.0026806.00
21752004.04.16 13:04sell10880.101.19481.19801.1910
21762004.04.16 15:06s/l10880.101.19801.19801.1910-32.0026774.00
21772004.04.16 15:24buy10890.101.19471.19151.1985
21782004.04.16 15:35t/p10890.101.19851.19151.198538.0026812.00
21792004.04.16 16:22buy10900.101.20011.19691.2039
21802004.04.16 17:19t/p10900.101.20391.19691.203938.0026850.00
21812004.04.16 17:31sell10910.101.20341.20661.1996
21822004.04.16 18:21t/p10910.101.19961.20661.199638.0026888.00
21832004.04.16 18:30sell10920.101.20251.20571.1987
21842004.04.19 08:32s/l10920.101.20571.20571.1987-32.0026856.00
21852004.04.19 08:41buy10930.101.20321.20001.2070
21862004.04.19 09:30t/p10930.101.20701.20001.207038.0026894.00
21872004.04.19 09:58buy10940.101.20561.20241.2094
21882004.04.19 16:00s/l10940.101.20241.20241.2094-32.0026862.00
21892004.04.19 16:01sell10950.101.20361.20681.1998
21902004.04.20 00:21t/p10950.101.19981.20681.199838.0026900.00
21912004.04.20 00:45sell10960.101.20111.20431.1973
21922004.04.20 03:16t/p10960.101.19731.20431.197338.0026938.00
21932004.04.20 03:20sell10970.101.20011.20331.1963
21942004.04.20 04:15t/p10970.101.19631.20331.196338.0026976.00
21952004.04.20 04:19sell10980.101.19741.20061.1936
21962004.04.20 07:12t/p10980.101.19361.20061.193638.0027014.00
21972004.04.20 07:15sell10990.101.19711.20031.1933
21982004.04.20 08:08t/p10990.101.19331.20031.193338.0027052.00
21992004.04.20 08:13sell11000.101.19401.19721.1902
22002004.04.20 13:05t/p11000.101.19021.19721.190238.0027090.00
22012004.04.20 13:07sell11010.101.19181.19501.1880
22022004.04.20 15:57t/p11010.101.18801.19501.188038.0027128.00
22032004.04.20 15:58sell11020.101.19011.19331.1863
22042004.04.20 19:15s/l11020.101.19331.19331.1863-32.0027096.00
22052004.04.20 19:41buy11030.101.19151.18831.1953
22062004.04.20 21:38s/l11030.101.18831.18831.1953-32.0027064.00
22072004.04.20 22:35buy11040.101.18601.18281.1898
22082004.04.21 00:46s/l11040.101.18281.18281.1898-32.0027032.00
22092004.04.21 04:59sell11050.101.18331.18651.1795
22102004.04.21 15:00s/l11050.101.18651.18651.1795-32.0027000.00
22112004.04.21 15:56buy11060.101.18321.18001.1870
22122004.04.21 16:00t/p11060.101.18701.18001.187038.0027038.00
22132004.04.21 16:40buy11070.101.18411.18091.1879
22142004.04.21 17:05t/p11070.101.18791.18091.187938.0027076.00
22152004.04.21 17:06buy11080.101.18721.18401.1910
22162004.04.21 17:37s/l11080.101.18401.18401.1910-32.0027044.00
22172004.04.21 18:13buy11090.101.18531.18211.1891
22182004.04.22 00:07s/l11090.101.18211.18211.1891-32.0027012.00
22192004.04.22 01:15buy11100.101.18001.17681.1838
22202004.04.22 02:00t/p11100.101.18381.17681.183838.0027050.00
22212004.04.22 02:58buy11110.101.17951.17631.1833
22222004.04.22 02:59t/p11110.101.18331.17631.183338.0027088.00
22232004.04.22 03:58sell11120.101.18351.18671.1797
22242004.04.22 08:50t/p11120.101.17971.18671.179738.0027126.00
22252004.04.22 09:14buy11130.101.18061.17741.1844
22262004.04.22 11:00t/p11130.101.18441.17741.184438.0027164.00
22272004.04.22 11:46buy11140.101.18261.17941.1864
22282004.04.22 12:08t/p11140.101.18641.17941.186438.0027202.00
22292004.04.22 12:10buy11150.101.18311.17991.1869
22302004.04.22 13:06t/p11150.101.18691.17991.186938.0027240.00
22312004.04.22 13:09buy11160.101.18661.18341.1904
22322004.04.22 15:04t/p11160.101.19041.18341.190438.0027278.00
22332004.04.22 15:06buy11170.101.18781.18461.1916
22342004.04.22 18:07s/l11170.101.18461.18461.1916-32.0027246.00
22352004.04.22 18:58sell11180.101.18611.18931.1823
22362004.04.22 20:53s/l11180.101.18931.18931.1823-32.0027214.00
22372004.04.22 22:50sell11190.101.19151.19471.1877
22382004.04.23 01:55s/l11190.101.19471.19471.1877-32.0027182.00
22392004.04.23 02:42sell11200.101.19251.19571.1887
22402004.04.23 04:24t/p11200.101.18871.19571.188738.0027220.00
22412004.04.23 05:28sell11210.101.19041.19361.1866
22422004.04.23 14:11t/p11210.101.18661.19361.186638.0027258.00
22432004.04.23 14:16sell11220.101.18891.19211.1851
22442004.04.23 14:22t/p11220.101.18511.19211.185138.0027296.00
22452004.04.23 14:26sell11230.101.18891.19211.1851
22462004.04.23 14:59t/p11230.101.18511.19211.185138.0027334.00
22472004.04.23 15:16sell11240.101.18371.18691.1799
22482004.04.23 17:09t/p11240.101.17991.18691.179938.0027372.00
22492004.04.23 17:24sell11250.101.18291.18611.1791
22502004.04.26 01:02t/p11250.101.17911.18611.179138.0027410.00
22512004.04.26 01:26sell11260.101.18001.18321.1762
22522004.04.26 02:03t/p11260.101.17621.18321.176238.0027448.00
22532004.04.26 02:06sell11270.101.17961.18281.1758
22542004.04.26 10:10s/l11270.101.18281.18281.1758-32.0027416.00
22552004.04.26 10:44buy11280.101.18151.17831.1853
22562004.04.26 13:20t/p11280.101.18531.17831.185338.0027454.00
22572004.04.26 13:40buy11290.101.18391.18071.1877
22582004.04.26 14:19t/p11290.101.18771.18071.187738.0027492.00
22592004.04.26 15:58sell11300.101.18741.19061.1836
22602004.04.27 06:19t/p11300.101.18361.19061.183638.0027530.00
22612004.04.27 08:11buy11310.101.18461.18141.1884
22622004.04.27 08:59t/p11310.101.18841.18141.188438.0027568.00
22632004.04.27 09:10buy11320.101.18871.18551.1925
22642004.04.27 16:11s/l11320.101.18551.18551.1925-32.0027536.00
22652004.04.27 16:55sell11330.101.19011.19331.1863
22662004.04.27 17:54s/l11330.101.19331.19331.1863-32.0027504.00
22672004.04.27 18:22sell11340.101.19301.19621.1892
22682004.04.28 08:00t/p11340.101.18921.19621.189238.0027542.00
22692004.04.28 08:44sell11350.101.19001.19321.1862
22702004.04.28 11:36s/l11350.101.19321.19321.1862-32.0027510.00
22712004.04.28 11:58buy11360.101.19151.18831.1953
22722004.04.28 14:16s/l11360.101.18831.18831.1953-32.0027478.00
22732004.04.28 14:22sell11370.101.19051.19371.1867
22742004.04.28 16:14t/p11370.101.18671.19371.186738.0027516.00
22752004.04.28 16:19sell11380.101.18741.19061.1836
22762004.04.28 17:12t/p11380.101.18361.19061.183638.0027554.00
22772004.04.28 17:17sell11390.101.18451.18771.1807
22782004.04.29 08:44t/p11390.101.18071.18771.180738.0027592.00
22792004.04.29 09:37buy11400.101.18161.17841.1854
22802004.04.29 14:02t/p11400.101.18541.17841.185438.0027630.00
22812004.04.29 14:31buy11410.101.18191.17871.1857
22822004.04.29 14:58t/p11410.101.18571.17871.185738.0027668.00
22832004.04.29 15:32buy11420.101.18801.18481.1918
22842004.04.29 15:58t/p11420.101.19181.18481.191838.0027706.00
22852004.04.29 16:38buy11430.101.19311.18991.1969
22862004.04.29 20:57t/p11430.101.19691.18991.196938.0027744.00
22872004.04.29 22:51sell11440.101.19831.20151.1945
22882004.04.30 02:21t/p11440.101.19451.20151.194538.0027782.00
22892004.04.30 02:48sell11450.101.19571.19891.1919
22902004.04.30 09:33t/p11450.101.19191.19891.191938.0027820.00
22912004.04.30 09:37sell11460.101.19541.19861.1916
22922004.04.30 15:29s/l11460.101.19861.19861.1916-32.0027788.00
22932004.04.30 16:07sell11470.101.19991.20311.1961
22942004.04.30 16:19t/p11470.101.19611.20311.196138.0027826.00
22952004.04.30 16:27sell11480.101.20021.20341.1964
22962004.05.03 03:17t/p11480.101.19641.20341.196438.0027864.00
22972004.05.03 03:19sell11490.101.19771.20091.1939
22982004.05.03 15:00t/p11490.101.19391.20091.193938.0027902.00
22992004.05.03 15:02sell11500.101.19541.19861.1916
23002004.05.04 10:10s/l11500.101.19861.19861.1916-32.0027870.00
23012004.05.04 10:35buy11510.101.19671.19351.2005
23022004.05.04 10:58t/p11510.101.20051.19351.200538.0027908.00
23032004.05.04 11:29buy11520.101.20331.20011.2071
23042004.05.04 12:57t/p11520.101.20711.20011.207138.0027946.00
23052004.05.04 12:59buy11530.101.20581.20261.2096
23062004.05.04 14:55t/p11530.101.20961.20261.209638.0027984.00
23072004.05.04 15:53sell11540.101.20961.21281.2058
23082004.05.04 20:23t/p11540.101.20581.21281.205838.0028022.00
23092004.05.04 20:48sell11550.101.20941.21261.2056
23102004.05.05 02:41s/l11550.101.21261.21261.2056-32.0027990.00
23112004.05.05 03:43sell11560.101.21401.21721.2102
23122004.05.05 11:33s/l11560.101.21721.21721.2102-32.0027958.00
23132004.05.05 12:26sell11570.101.21641.21961.2126
23142004.05.05 14:02t/p11570.101.21261.21961.212638.0027996.00
23152004.05.05 14:23sell11580.101.21341.21661.2096
23162004.05.05 15:30s/l11580.101.21661.21661.2096-32.0027964.00
23172004.05.05 16:20sell11590.101.21501.21821.2112
23182004.05.05 18:52s/l11590.101.21821.21821.2112-32.0027932.00
23192004.05.05 19:38sell11600.101.21701.22021.2132
23202004.05.06 11:00t/p11600.101.21321.22021.213238.0027970.00
23212004.05.06 11:03sell11610.101.21511.21831.2113
23222004.05.06 13:06t/p11610.101.21131.21831.211338.0028008.00
23232004.05.06 13:34sell11620.101.21461.21781.2108
23242004.05.06 14:02t/p11620.101.21081.21781.210838.0028046.00
23252004.05.06 14:10sell11630.101.21251.21571.2087
23262004.05.06 15:02t/p11630.101.20871.21571.208738.0028084.00
23272004.05.06 15:09sell11640.101.21171.21491.2079
23282004.05.06 16:00t/p11640.101.20791.21491.207938.0028122.00
23292004.05.06 16:06sell11650.101.20811.21131.2043
23302004.05.07 04:43t/p11650.101.20431.21131.204338.0028160.00
23312004.05.07 07:39buy11660.101.20511.20191.2089
23322004.05.07 14:02t/p11660.101.20891.20191.208938.0028198.00
23332004.05.07 14:02sell11670.101.20921.21241.2054
23342004.05.07 14:03t/p11670.101.20541.21241.205438.0028236.00
23352004.05.07 14:25buy11680.101.20681.20361.2106
23362004.05.07 14:30s/l11680.101.20361.20361.2106-32.0028204.00
23372004.05.07 15:24buy11690.101.19761.19441.2014
23382004.05.07 15:50s/l11690.101.19441.19441.2014-32.0028172.00
23392004.05.07 16:26buy11700.101.19461.19141.1984
23402004.05.07 16:57s/l11700.101.19141.19141.1984-32.0028140.00
23412004.05.07 18:25buy11710.101.18871.18551.1925
23422004.05.10 03:49s/l11710.101.18551.18551.1925-32.0028108.00
23432004.05.10 03:58sell11720.101.18681.19001.1830
23442004.05.10 09:28t/p11720.101.18301.19001.183038.0028146.00
23452004.05.10 09:28buy11730.101.18301.17981.1868
23462004.05.10 16:00t/p11730.101.18681.17981.186838.0028184.00
23472004.05.10 16:49buy11740.101.18261.17941.1864
23482004.05.10 17:00t/p11740.101.18641.17941.186438.0028222.00
23492004.05.10 17:30buy11750.101.18531.18211.1891
23502004.05.11 09:07t/p11750.101.18911.18211.189138.0028260.00
23512004.05.11 09:10buy11760.101.18731.18411.1911
23522004.05.11 10:18s/l11760.101.18411.18411.1911-32.0028228.00
23532004.05.11 11:10buy11770.101.18321.18001.1870
23542004.05.11 13:07s/l11770.101.18001.18001.1870-32.0028196.00
23552004.05.11 14:07buy11780.101.17971.17651.1835
23562004.05.11 15:00t/p11780.101.18351.17651.183538.0028234.00
23572004.05.11 15:05buy11790.101.18261.17941.1864
23582004.05.11 19:00t/p11790.101.18641.17941.186438.0028272.00
23592004.05.12 00:46buy11800.101.18651.18331.1903
23602004.05.12 03:43s/l11800.101.18331.18331.1903-32.0028240.00
23612004.05.12 03:49sell11810.101.18481.18801.1810
23622004.05.12 06:54s/l11810.101.18801.18801.1810-32.0028208.00
23632004.05.12 07:44sell11820.101.18801.19121.1842
23642004.05.12 14:06s/l11820.101.19121.19121.1842-32.0028176.00
23652004.05.12 14:27buy11830.101.18611.18291.1899
23662004.05.12 14:35t/p11830.101.18991.18291.189938.0028214.00
23672004.05.12 15:25buy11840.101.19251.18931.1963
23682004.05.12 16:25s/l11840.101.18931.18931.1963-32.0028182.00
23692004.05.12 16:34sell11850.101.19371.19691.1899
23702004.05.12 17:06t/p11850.101.18991.19691.189938.0028220.00
23712004.05.12 17:31sell11860.101.19011.19331.1863
23722004.05.13 03:45s/l11860.101.19331.19331.1863-32.0028188.00
23732004.05.13 04:19sell11870.101.19251.19571.1887
23742004.05.13 07:06t/p11870.101.18871.19571.188738.0028226.00
23752004.05.13 07:41sell11880.101.19111.19431.1873
23762004.05.13 08:01t/p11880.101.18731.19431.187338.0028264.00
23772004.05.13 08:36sell11890.101.18821.19141.1844
23782004.05.13 09:05t/p11890.101.18441.19141.184438.0028302.00
23792004.05.13 09:38sell11900.101.18691.19011.1831
23802004.05.13 11:02t/p11900.101.18311.19011.183138.0028340.00
23812004.05.13 11:17sell11910.101.18761.19081.1838
23822004.05.13 11:58t/p11910.101.18381.19081.183838.0028378.00
23832004.05.13 13:32sell11920.101.18371.18691.1799
23842004.05.13 17:00t/p11920.101.17991.18691.179938.0028416.00
23852004.05.13 17:26sell11930.101.18401.18721.1802
23862004.05.13 17:52t/p11930.101.18021.18721.180238.0028454.00
23872004.05.13 18:50buy11940.101.17931.17611.1831
23882004.05.14 07:10t/p11940.101.18311.17611.183138.0028492.00
23892004.05.14 07:43buy11950.101.18131.17811.1851
23902004.05.14 08:40s/l11950.101.17811.17811.1851-32.0028460.00
23912004.05.14 09:33buy11960.101.17861.17541.1824
23922004.05.14 14:00t/p11960.101.18241.17541.182438.0028498.00
23932004.05.14 14:02buy11970.101.18071.17751.1845
23942004.05.14 14:59t/p11970.101.18451.17751.184538.0028536.00
23952004.05.14 15:24buy11980.101.18401.18081.1878
23962004.05.14 15:50s/l11980.101.18081.18081.1878-32.0028504.00
23972004.05.14 15:50buy11990.101.18091.17771.1847
23982004.05.14 15:58t/p11990.101.18471.17771.184738.0028542.00
23992004.05.14 15:58sell12000.101.18781.19101.1840
24002004.05.14 15:58t/p12000.101.18401.19101.184038.0028580.00
24012004.05.14 15:59sell12010.101.18931.19251.1855
24022004.05.14 16:30t/p12010.101.18551.19251.185538.0028618.00
24032004.05.14 17:16buy12020.101.18531.18211.1891
24042004.05.14 19:09t/p12020.101.18911.18211.189138.0028656.00
24052004.05.17 02:25buy12030.101.18821.18501.1920
24062004.05.17 03:02t/p12030.101.19201.18501.192038.0028694.00
24072004.05.17 03:15buy12040.101.19151.18831.1953
24082004.05.17 04:01t/p12040.101.19531.18831.195338.0028732.00
24092004.05.17 07:57sell12050.101.19681.20001.1930
24102004.05.17 09:53s/l12050.101.20001.20001.1930-32.0028700.00
24112004.05.17 10:50sell12060.101.20521.20841.2014
24122004.05.17 13:01t/p12060.101.20141.20841.201438.0028738.00
24132004.05.17 13:38sell12070.101.20191.20511.1981
24142004.05.17 15:47s/l12070.101.20511.20511.1981-32.0028706.00
24152004.05.17 16:32sell12080.101.20421.20741.2004
24162004.05.17 16:59t/p12080.101.20041.20741.200438.0028744.00
24172004.05.17 17:32sell12090.101.20021.20341.1964
24182004.05.17 18:48s/l12090.101.20341.20341.1964-32.0028712.00
24192004.05.17 19:30sell12100.101.20291.20611.1991
24202004.05.18 03:10t/p12100.101.19911.20611.199138.0028750.00
24212004.05.18 03:27sell12110.101.20061.20381.1968
24222004.05.18 14:02t/p12110.101.19681.20381.196838.0028788.00
24232004.05.18 14:16sell12120.101.19951.20271.1957
24242004.05.18 15:00t/p12120.101.19571.20271.195738.0028826.00
24252004.05.18 15:02sell12130.101.19691.20011.1931
24262004.05.18 20:00t/p12130.101.19311.20011.193138.0028864.00
24272004.05.18 20:15sell12140.101.19601.19921.1922
24282004.05.19 07:01s/l12140.101.19921.19921.1922-32.0028832.00
24292004.05.19 07:46buy12150.101.19761.19441.2014
24302004.05.19 08:00t/p12150.101.20141.19441.201438.0028870.00
24312004.05.19 08:46buy12160.101.19861.19541.2024
24322004.05.19 09:00t/p12160.101.20241.19541.202438.0028908.00
24332004.05.19 09:45buy12170.101.20121.19801.2050
24342004.05.19 14:31s/l12170.101.19801.19801.2050-32.0028876.00
24352004.05.19 14:31buy12180.101.19821.19501.2020
24362004.05.19 15:01t/p12180.101.20201.19501.202038.0028914.00
24372004.05.19 15:31buy12190.101.20121.19801.2050
24382004.05.20 04:27s/l12190.101.19801.19801.2050-32.0028882.00
24392004.05.20 04:45sell12200.101.19951.20271.1957
24402004.05.20 06:17t/p12200.101.19571.20271.195738.0028920.00
24412004.05.20 06:31sell12210.101.19901.20221.1952
24422004.05.20 07:15t/p12210.101.19521.20221.195238.0028958.00
24432004.05.20 07:30sell12220.101.19701.20021.1932
24442004.05.20 08:10t/p12220.101.19321.20021.193238.0028996.00
24452004.05.20 08:29sell12230.101.19551.19871.1917
24462004.05.20 09:02t/p12230.101.19171.19871.191738.0029034.00
24472004.05.20 09:52buy12240.101.19181.18861.1956
24482004.05.20 16:30t/p12240.101.19561.18861.195638.0029072.00
24492004.05.20 16:49buy12250.101.19321.19001.1970
24502004.05.20 18:47s/l12250.101.19001.19001.1970-32.0029040.00
24512004.05.20 20:45buy12260.101.19001.18681.1938
24522004.05.20 21:23t/p12260.101.19381.18681.193838.0029078.00
24532004.05.20 21:58buy12270.101.19191.18871.1957
24542004.05.20 22:11t/p12270.101.19571.18871.195738.0029116.00
24552004.05.20 22:43buy12280.101.19361.19041.1974
24562004.05.21 01:18t/p12280.101.19741.19041.197438.0029154.00
24572004.05.21 01:39buy12290.101.19561.19241.1994
24582004.05.21 06:03t/p12290.101.19941.19241.199438.0029192.00
24592004.05.21 07:30buy12300.101.19861.19541.2024
24602004.05.21 09:08t/p12300.101.20241.19541.202438.0029230.00
24612004.05.21 09:22buy12310.101.20101.19781.2048
24622004.05.21 11:05t/p12310.101.20481.19781.204838.0029268.00
24632004.05.21 12:21buy12320.101.20351.20031.2073
24642004.05.21 15:57t/p12320.101.20731.20031.207338.0029306.00
24652004.05.21 15:57sell12330.101.20741.21061.2036
24662004.05.21 15:59t/p12330.101.20361.21061.203638.0029344.00
24672004.05.21 16:54sell12340.101.20321.20641.1994
24682004.05.21 18:31t/p12340.101.19941.20641.199438.0029382.00
24692004.05.21 18:55sell12350.101.20121.20441.1974
24702004.05.24 02:25t/p12350.101.19741.20441.197438.0029420.00
24712004.05.24 02:45sell12360.101.19921.20241.1954
24722004.05.24 03:24t/p12360.101.19541.20241.195438.0029458.00
24732004.05.24 03:48sell12370.101.19791.20111.1941
24742004.05.24 05:22t/p12370.101.19411.20111.194138.0029496.00
24752004.05.24 05:39sell12380.101.19681.20001.1930
24762004.05.24 18:20s/l12380.101.20001.20001.1930-32.0029464.00
24772004.05.24 20:17sell12390.101.20191.20511.1981
24782004.05.25 08:07s/l12390.101.20511.20511.1981-32.0029432.00
24792004.05.25 08:29buy12400.101.20371.20051.2075
24802004.05.25 10:06t/p12400.101.20751.20051.207538.0029470.00
24812004.05.25 10:28buy12410.101.20381.20061.2076
24822004.05.25 10:57t/p12410.101.20761.20061.207638.0029508.00
24832004.05.25 11:25buy12420.101.20641.20321.2102
24842004.05.25 14:05t/p12420.101.21021.20321.210238.0029546.00
24852004.05.25 14:12buy12430.101.20681.20361.2106
24862004.05.25 14:54t/p12430.101.21061.20361.210638.0029584.00
24872004.05.25 15:20buy12440.101.21071.20751.2145
24882004.05.26 11:56t/p12440.101.21451.20751.214538.0029622.00
24892004.05.26 12:32sell12450.101.21271.21591.2089
24902004.05.26 16:00t/p12450.101.20891.21591.208938.0029660.00
24912004.05.26 16:21sell12460.101.21071.21391.2069
24922004.05.27 03:35s/l12460.101.21391.21391.2069-32.0029628.00
24932004.05.27 04:11sell12470.101.21381.21701.2100
24942004.05.27 08:08s/l12470.101.21701.21701.2100-32.0029596.00
24952004.05.27 09:06sell12480.101.21611.21931.2123
24962004.05.27 14:45s/l12480.101.21931.21931.2123-32.0029564.00
24972004.05.27 14:46buy12490.101.21611.21291.2199
24982004.05.27 14:48t/p12490.101.21991.21291.219938.0029602.00
24992004.05.27 15:21sell12500.101.22281.22601.2190
25002004.05.27 15:50s/l12500.101.22601.22601.2190-32.0029570.00
25012004.05.27 16:33sell12510.101.22431.22751.2205
25022004.05.27 17:55s/l12510.101.22751.22751.2205-32.0029538.00
25032004.05.27 18:21sell12520.101.22771.23091.2239
25042004.05.28 13:03t/p12520.101.22391.23091.223938.0029576.00
25052004.05.28 13:24sell12530.101.22521.22841.2214
25062004.05.28 16:00t/p12530.101.22141.22841.221438.0029614.00
25072004.05.28 16:49sell12540.101.22521.22841.2214
25082004.05.28 16:59t/p12540.101.22141.22841.221438.0029652.00
25092004.05.28 17:11sell12550.101.22141.22461.2176
25102004.05.31 00:43s/l12550.101.22461.22461.2176-32.0029620.00
25112004.05.31 00:43sell12560.101.22441.22761.2206
25122004.05.31 03:00t/p12560.101.22061.22761.220638.0029658.00
25132004.05.31 03:08sell12570.101.22131.22451.2175
25142004.06.01 02:18t/p12570.101.21751.22451.217538.0029696.00
25152004.06.01 02:18buy12580.101.21731.21411.2211
25162004.06.01 07:03t/p12580.101.22111.21411.221138.0029734.00
25172004.06.01 07:52buy12590.101.22041.21721.2242
25182004.06.01 08:02t/p12590.101.22421.21721.224238.0029772.00
25192004.06.01 09:09buy12600.101.22421.22101.2280
25202004.06.01 16:03s/l12600.101.22101.22101.2280-32.0029740.00
25212004.06.01 16:03buy12610.101.22091.21771.2247
25222004.06.01 19:50t/p12610.101.22471.21771.224738.0029778.00
25232004.06.01 19:50sell12620.101.22521.22841.2214
25242004.06.02 08:01s/l12620.101.22841.22841.2214-32.0029746.00
25252004.06.02 09:29sell12630.101.22861.23181.2248
25262004.06.02 17:10t/p12630.101.22481.23181.224838.0029784.00
25272004.06.02 17:14sell12640.101.22731.23051.2235
25282004.06.02 18:08t/p12640.101.22351.23051.223538.0029822.00
25292004.06.02 18:14sell12650.101.22541.22861.2216
25302004.06.02 19:07t/p12650.101.22161.22861.221638.0029860.00
25312004.06.02 19:13sell12660.101.22231.22551.2185
25322004.06.03 03:00t/p12660.101.21851.22551.218538.0029898.00
25332004.06.03 03:34sell12670.101.22091.22411.2171
25342004.06.03 06:57t/p12670.101.21711.22411.217138.0029936.00
25352004.06.03 06:59sell12680.101.21831.22151.2145
25362004.06.03 07:29s/l12680.101.22151.22151.2145-32.0029904.00
25372004.06.03 07:58buy12690.101.21821.21501.2220
25382004.06.03 08:27t/p12690.101.22201.21501.222038.0029942.00
25392004.06.03 08:53buy12700.101.21941.21621.2232
25402004.06.03 11:24t/p12700.101.22321.21621.223238.0029980.00
25412004.06.03 11:38buy12710.101.22081.21761.2246
25422004.06.03 14:22t/p12710.101.22461.21761.224638.0030018.00
25432004.06.03 14:35buy12720.101.22231.21911.2261
25442004.06.03 18:41s/l12720.101.21911.21911.2261-32.0029986.00
25452004.06.03 19:40buy12730.101.21981.21661.2236
25462004.06.04 14:00t/p12730.101.22361.21661.223638.0030024.00
25472004.06.04 14:03buy12740.101.22091.21771.2247
25482004.06.04 14:03s/l12740.101.21771.21771.2247-32.0029992.00
25492004.06.04 14:03buy12750.101.21791.21471.2217
25502004.06.04 14:15s/l12750.101.21471.21471.2217-32.0029960.00
25512004.06.04 14:58sell12760.101.22581.22901.2220
25522004.06.04 14:59t/p12760.101.22201.22901.222038.0029998.00
25532004.06.04 14:59sell12770.101.22581.22901.2220
25542004.06.04 15:16t/p12770.101.22201.22901.222038.0030036.00
25552004.06.04 16:12buy12780.101.22301.21981.2268
25562004.06.04 16:58t/p12780.101.22681.21981.226838.0030074.00
25572004.06.04 18:24sell12790.101.22651.22971.2227
25582004.06.07 00:00s/l12790.101.22971.22971.2227-32.0030042.00
25592004.06.07 00:25sell12800.101.23061.23381.2268
25602004.06.07 01:58s/l12800.101.23381.23381.2268-32.0030010.00
25612004.06.07 02:22sell12810.101.23311.23631.2293
25622004.06.08 02:13t/p12810.101.22931.23631.229338.0030048.00
25632004.06.08 02:19sell12820.101.23151.23471.2277
25642004.06.08 08:19s/l12820.101.23471.23471.2277-32.0030016.00
25652004.06.08 09:10sell12830.101.23381.23701.2300
25662004.06.08 13:00t/p12830.101.23001.23701.230038.0030054.00
25672004.06.08 13:54sell12840.101.23241.23561.2286
25682004.06.08 14:02t/p12840.101.22861.23561.228638.0030092.00
25692004.06.08 14:03sell12850.101.22961.23281.2258
25702004.06.08 16:00t/p12850.101.22581.23281.225838.0030130.00
25712004.06.08 16:10sell12860.101.22691.23011.2231
25722004.06.09 03:49t/p12860.101.22311.23011.223138.0030168.00
25732004.06.09 04:40buy12870.101.22361.22041.2274
25742004.06.09 10:53s/l12870.101.22041.22041.2274-32.0030136.00
25752004.06.09 11:38buy12880.101.22201.21881.2258
25762004.06.09 12:38s/l12880.101.21881.21881.2258-32.0030104.00
25772004.06.09 13:23sell12890.101.21891.22211.2151
25782004.06.09 14:46t/p12890.101.21511.22211.215138.0030142.00
25792004.06.09 14:46buy12900.101.21511.21191.2189
25802004.06.09 16:45s/l12900.101.21191.21191.2189-32.0030110.00
25812004.06.09 17:30buy12910.101.20891.20571.2127
25822004.06.09 20:41s/l12910.101.20571.20571.2127-32.0030078.00
25832004.06.09 22:26buy12920.101.20441.20121.2082
25842004.06.10 15:02t/p12920.101.20821.20121.208238.0030116.00
25852004.06.10 15:25buy12930.101.20521.20201.2090
25862004.06.10 16:00t/p12930.101.20901.20201.209038.0030154.00
25872004.06.10 16:29buy12940.101.20571.20251.2095
25882004.06.10 17:00t/p12940.101.20951.20251.209538.0030192.00
25892004.06.10 17:32buy12950.101.20911.20591.2129
25902004.06.11 03:15s/l12950.101.20591.20591.2129-32.0030160.00
25912004.06.11 05:26buy12960.101.20461.20141.2084
25922004.06.11 06:16s/l12960.101.20141.20141.2084-32.0030128.00
25932004.06.11 07:05buy12970.101.20071.19751.2045
25942004.06.11 09:11s/l12970.101.19751.19751.2045-32.0030096.00
25952004.06.11 10:57buy12980.101.19871.19551.2025
25962004.06.11 13:00t/p12980.101.20251.19551.202538.0030134.00
25972004.06.11 13:58buy12990.101.19951.19631.2033
25982004.06.14 00:43s/l12990.101.19631.19631.2033-32.0030102.00
25992004.06.14 00:43buy13000.101.19651.19331.2003
26002004.06.14 11:11t/p13000.101.20031.19331.200338.0030140.00
26012004.06.14 11:27buy13010.101.19651.19331.2003
26022004.06.14 11:58t/p13010.101.20031.19331.200338.0030178.00
26032004.06.14 14:20buy13020.101.20061.19741.2044
26042004.06.14 14:58t/p13020.101.20441.19741.204438.0030216.00
26052004.06.14 15:23buy13030.101.20551.20231.2093
26062004.06.15 02:00t/p13030.101.20931.20231.209338.0030254.00
26072004.06.15 02:03buy13040.101.20661.20341.2104
26082004.06.15 03:00t/p13040.101.21041.20341.210438.0030292.00
26092004.06.15 03:07buy13050.101.20881.20561.2126
26102004.06.15 08:19s/l13050.101.20561.20561.2126-32.0030260.00
26112004.06.15 08:36sell13060.101.20701.21021.2032
26122004.06.15 11:15t/p13060.101.20321.21021.203238.0030298.00
26132004.06.15 11:34sell13070.101.20481.20801.2010
26142004.06.15 14:29s/l13070.101.20801.20801.2010-32.0030266.00
26152004.06.15 15:26sell13080.101.21141.21461.2076
26162004.06.15 16:09t/p13080.101.20761.21461.207638.0030304.00
26172004.06.15 16:22sell13090.101.21061.21381.2068
26182004.06.15 17:55s/l13090.101.21381.21381.2068-32.0030272.00
26192004.06.15 18:24sell13100.101.21471.21791.2109
26202004.06.16 10:00t/p13100.101.21091.21791.210938.0030310.00
26212004.06.16 10:42sell13110.101.21441.21761.2106
26222004.06.16 10:59t/p13110.101.21061.21761.210638.0030348.00
26232004.06.16 16:17sell13120.101.20581.20901.2020
26242004.06.16 16:38t/p13120.101.20201.20901.202038.0030386.00
26252004.06.16 17:57sell13130.101.20101.20421.1972
26262004.06.17 09:22s/l13130.101.20421.20421.1972-32.0030354.00
26272004.06.17 13:47sell13140.101.20551.20871.2017
26282004.06.17 16:03t/p13140.101.20171.20871.201738.0030392.00
26292004.06.17 16:59sell13150.101.20281.20601.1990
26302004.06.17 18:22s/l13150.101.20601.20601.1990-32.0030360.00
26312004.06.17 22:59buy13160.101.20561.20241.2094
26322004.06.18 02:40s/l13160.101.20241.20241.2094-32.0030328.00
26332004.06.18 07:59sell13170.101.19841.20161.1946
26342004.06.18 10:36s/l13170.101.20161.20161.1946-32.0030296.00
26352004.06.18 14:30sell13180.101.20551.20871.2017
26362004.06.18 14:37s/l13180.101.20871.20871.2017-32.0030264.00
26372004.06.18 15:38sell13190.101.20911.21231.2053
26382004.06.18 16:04s/l13190.101.21231.21231.2053-32.0030232.00
26392004.06.18 17:59buy13200.101.21221.20901.2160
26402004.06.21 10:16s/l13200.101.20901.20901.2160-32.0030200.00
26412004.06.21 10:36sell13210.101.21031.21351.2065
26422004.06.23 04:07s/l13210.101.21351.21351.2065-32.0030168.00
26432004.06.23 10:32buy13220.101.21501.21181.2188
26442004.06.23 11:07s/l13220.101.21181.21181.2188-32.0030136.00
26452004.06.23 13:19sell13230.101.20831.21151.2045
26462004.06.24 03:24t/p13230.101.20451.21151.204538.0030174.00
26472004.06.24 04:46buy13240.101.20631.20311.2101
26482004.06.24 09:44t/p13240.101.21011.20311.210138.0030212.00
26492004.06.24 14:31sell13250.101.21341.21661.2096
26502004.06.24 14:36s/l13250.101.21661.21661.2096-32.0030180.00
26512004.06.24 16:53sell13260.101.21841.22161.2146
26522004.06.25 03:06t/p13260.101.21461.22161.214638.0030218.00
26532004.06.25 04:38sell13270.101.21531.21851.2115
26542004.06.25 09:22t/p13270.101.21151.21851.211538.0030256.00
26552004.06.25 10:11sell13280.101.21251.21571.2087
26562004.06.25 14:30s/l13280.101.21571.21571.2087-32.0030224.00
26572004.06.25 16:14buy13290.101.21441.21121.2182
26582004.06.28 14:03t/p13290.101.21821.21121.218238.0030262.00
26592004.06.28 16:20buy13300.101.22091.21771.2247
26602004.06.28 18:29s/l13300.101.21771.21771.2247-32.0030230.00
26612004.06.28 20:29sell13310.101.21761.22081.2138
26622004.06.29 09:38t/p13310.101.21381.22081.213838.0030268.00
26632004.06.29 10:24sell13320.101.21481.21801.2110
26642004.06.29 13:57s/l13320.101.21801.21801.2110-32.0030236.00
26652004.06.30 02:57sell13330.101.20881.21201.2050
26662004.06.30 10:24s/l13330.101.21201.21201.2050-32.0030204.00
26672004.06.30 11:52sell13340.101.21281.21601.2090
26682004.06.30 12:42s/l13340.101.21601.21601.2090-32.0030172.00
26692004.06.30 14:23sell13350.101.21641.21961.2126
26702004.06.30 20:19s/l13350.101.21961.21961.2126-32.0030140.00
26712004.06.30 20:25buy13360.101.21641.21321.2202
26722004.06.30 20:58t/p13360.101.22021.21321.220238.0030178.00
26732004.06.30 21:28sell13370.101.21941.22261.2156
26742004.07.01 06:12t/p13370.101.21561.22261.215638.0030216.00
26752004.07.01 06:41sell13380.101.21681.22001.2130
26762004.07.02 14:30s/l13380.101.22001.22001.2130-32.0030184.00
26772004.07.02 16:07sell13390.101.23081.23401.2270
26782004.07.06 12:02t/p13390.101.22701.23401.227038.0030222.00
26792004.07.06 12:36sell13400.101.22801.23121.2242
26802004.07.06 13:59s/l13400.101.23121.23121.2242-32.0030190.00
26812004.07.06 14:19sell13410.101.23181.23501.2280
26822004.07.06 16:26t/p13410.101.22801.23501.228038.0030228.00
26832004.07.07 13:50buy13420.101.23601.23281.2398
26842004.07.08 16:09t/p13420.101.23981.23281.239838.0030266.00
26852004.07.09 01:59buy13430.101.23921.23601.2430
26862004.07.12 10:07t/p13430.101.24301.23601.243038.0030304.00
26872004.07.12 17:42sell13440.101.24111.24431.2373
26882004.07.13 02:58t/p13440.101.23731.24431.237338.0030342.00
26892004.07.13 07:27buy13450.101.23501.23181.2388
26902004.07.13 14:44s/l13450.101.23181.23181.2388-32.0030310.00
26912004.07.14 00:59buy13460.101.23321.23001.2370
26922004.07.14 09:45t/p13460.101.23701.23001.237038.0030348.00
26932004.07.14 15:22sell13470.101.24111.24431.2373
26942004.07.14 17:11t/p13470.101.23731.24431.237338.0030386.00
26952004.07.15 14:29sell13480.101.23831.24151.2345
26962004.07.15 18:01t/p13480.101.23451.24151.234538.0030424.00
26972004.07.15 20:59buy13490.101.23411.23091.2379
26982004.07.16 14:46t/p13490.101.23791.23091.237938.0030462.00
26992004.07.16 18:41sell13500.101.24431.24751.2405
27002004.07.19 14:20t/p13500.101.24051.24751.240538.0030500.00
27012004.07.19 17:32sell13510.101.24271.24591.2389
27022004.07.20 13:05t/p13510.101.23891.24591.238938.0030538.00
27032004.07.20 18:59sell13520.101.23791.24111.2341
27042004.07.20 20:41t/p13520.101.23411.24111.234138.0030576.00
27052004.07.21 08:59sell13530.101.23251.23571.2287
27062004.07.21 12:34t/p13530.101.22871.23571.228738.0030614.00
27072004.07.21 13:28sell13540.101.22921.23241.2254
27082004.07.21 16:30t/p13540.101.22541.23241.225438.0030652.00
27092004.07.21 17:30sell13550.101.22271.22591.2189
27102004.07.21 22:20s/l13550.101.22591.22591.2189-32.0030620.00
27112004.07.22 05:56sell13560.101.22661.22981.2228
27122004.07.23 08:16t/p13560.101.22281.22981.222838.0030658.00
27132004.07.23 14:24buy13570.101.21811.21491.2219
27142004.07.23 16:55s/l13570.101.21491.21491.2219-32.0030626.00
27152004.07.26 02:31sell13580.101.21081.21401.2070
27162004.07.26 06:59s/l13580.101.21401.21401.2070-32.0030594.00
27172004.07.26 08:51sell13590.101.21361.21681.2098
27182004.07.26 11:00s/l13590.101.21681.21681.2098-32.0030562.00
27192004.07.26 12:32sell13600.101.21571.21891.2119
27202004.07.27 11:48s/l13600.101.21891.21891.2119-32.0030530.00
27212004.07.27 18:12sell13610.101.20631.20951.2025
27222004.07.28 11:11t/p13610.101.20251.20951.202538.0030568.00
27232004.07.28 13:25sell13620.101.20251.20571.1987
27242004.07.28 14:37s/l13620.101.20571.20571.1987-32.0030536.00
27252004.07.28 14:37sell13630.101.20551.20871.2017
27262004.07.28 15:48t/p13630.101.20171.20871.201738.0030574.00
27272004.07.28 17:05sell13640.101.20471.20791.2009
27282004.07.29 08:22s/l13640.101.20791.20791.2009-32.0030542.00
27292004.07.29 11:27buy13650.101.20201.19881.2058
27302004.07.29 16:17t/p13650.101.20581.19881.205838.0030580.00
27312004.07.29 17:34buy13660.101.20701.20381.2108
27322004.07.29 19:14s/l13660.101.20381.20381.2108-32.0030548.00
27332004.07.29 23:59buy13670.101.20431.20111.2081
27342004.07.30 14:31t/p13670.101.20811.20111.208138.0030586.00
27352004.07.30 15:47buy13680.101.20981.20661.2136
27362004.07.30 16:01s/l13680.101.20661.20661.2136-32.0030554.00
27372004.07.30 16:03sell13690.101.20951.21271.2057
27382004.07.30 16:51t/p13690.101.20571.21271.205738.0030592.00
27392004.07.30 17:38buy13700.101.20371.20051.2075
27402004.07.30 18:58s/l13700.101.20051.20051.2075-32.0030560.00
27412004.08.02 00:05buy13710.101.20621.20301.2100
27422004.08.02 03:02s/l13710.101.20301.20301.2100-32.0030528.00
27432004.08.02 08:23sell13720.101.20641.20961.2026
27442004.08.02 17:11t/p13720.101.20261.20961.202638.0030566.00
27452004.08.02 17:44sell13730.101.20361.20681.1998
27462004.08.03 08:12t/p13730.101.19981.20681.199838.0030604.00
27472004.08.03 08:17sell13740.101.20151.20471.1977
27482004.08.03 15:29s/l13740.101.20471.20471.1977-32.0030572.00
27492004.08.03 16:58buy13750.101.20631.20311.2101
27502004.08.04 04:43s/l13750.101.20311.20311.2101-32.0030540.00
27512004.08.04 11:19buy13760.101.20111.19791.2049
27522004.08.04 14:06s/l13760.101.19791.19791.2049-32.0030508.00
27532004.08.04 16:02sell13770.101.19921.20241.1954
27542004.08.04 16:23s/l13770.101.20241.20241.1954-32.0030476.00
27552004.08.04 17:42sell13780.101.20581.20901.2020
27562004.08.06 07:43s/l13780.101.20901.20901.2020-32.0030444.00
27572004.08.06 16:24buy13790.101.22421.22101.2280
27582004.08.09 00:00t/p13790.101.22801.22101.228038.0030482.00
27592004.08.09 03:59sell13800.101.22751.23071.2237
27602004.08.10 16:01s/l13800.101.23071.23071.2237-32.0030450.00
27612004.08.10 21:14buy13810.101.22301.21981.2268
27622004.08.11 15:27s/l13810.101.21981.21981.2268-32.0030418.00
27632004.08.11 16:53buy13820.101.22041.21721.2242
27642004.08.12 08:13t/p13820.101.22421.21721.224238.0030456.00
27652004.08.12 14:52buy13830.101.22601.22281.2298
27662004.08.12 15:50s/l13830.101.22281.22281.2298-32.0030424.00
27672004.08.12 16:22sell13840.101.22351.22671.2197
27682004.08.13 08:30t/p13840.101.21971.22671.219738.0030462.00
27692004.08.13 09:29buy13850.101.21921.21601.2230
27702004.08.13 14:30t/p13850.101.22301.21601.223038.0030500.00
27712004.08.13 17:56sell13860.101.23551.23871.2317
27722004.08.16 17:35t/p13860.101.23171.23871.231738.0030538.00
27732004.08.17 08:56sell13870.101.23661.23981.2328
27742004.08.17 14:42t/p13870.101.23281.23981.232838.0030576.00
27752004.08.17 14:42buy13880.101.23281.22961.2366
27762004.08.18 16:08s/l13880.101.22961.22961.2366-32.0030544.00
27772004.08.18 16:33sell13890.101.23121.23441.2274
27782004.08.18 21:13s/l13890.101.23441.23441.2274-32.0030512.00
27792004.08.19 10:43sell13900.101.23531.23851.2315
27802004.08.20 13:25t/p13900.101.23151.23851.231538.0030550.00
27812004.08.20 14:50sell13910.101.23021.23341.2264
27822004.08.20 17:05s/l13910.101.23341.23341.2264-32.0030518.00
27832004.08.23 03:59sell13920.101.23021.23341.2264
27842004.08.23 10:56t/p13920.101.22641.23341.226438.0030556.00
27852004.08.23 19:58buy13930.101.21811.21491.2219
27862004.08.23 20:17s/l13930.101.21491.21491.2219-32.0030524.00
27872004.08.24 16:34sell13940.101.21201.21521.2082
27882004.08.24 18:25t/p13940.101.20821.21521.208238.0030562.00
27892004.08.24 19:13sell13950.101.20741.21061.2036
27902004.08.25 10:01s/l13950.101.21061.21061.2036-32.0030530.00
27912004.08.25 13:33buy13960.101.20861.20541.2124
27922004.08.26 07:27s/l13960.101.20541.20541.2124-32.0030498.00
27932004.08.26 14:36buy13970.101.21011.20691.2139
27942004.08.26 15:56s/l13970.101.20691.20691.2139-32.0030466.00
27952004.08.26 21:59buy13980.101.21041.20721.2142
27962004.08.27 14:55s/l13980.101.20721.20721.2142-32.0030434.00
27972004.08.27 15:17sell13990.101.20791.21111.2041
27982004.08.27 15:58t/p13990.101.20411.21111.204138.0030472.00
27992004.08.27 18:32buy14000.101.20221.19901.2060
28002004.08.30 07:19s/l14000.101.19901.19901.2060-32.0030440.00
28012004.08.30 07:39sell14010.101.20031.20351.1965
28022004.08.30 11:00s/l14010.101.20351.20351.1965-32.0030408.00
28032004.08.30 14:33buy14020.101.20481.20161.2086
28042004.08.31 06:00t/p14020.101.20861.20161.208638.0030446.00
28052004.08.31 07:53buy14030.101.20771.20451.2115
28062004.08.31 12:18t/p14030.101.21151.20451.211538.0030484.00
28072004.09.01 14:44sell14040.101.21821.22141.2144
28082004.09.01 19:09s/l14040.101.22141.22141.2144-32.0030452.00
28092004.09.01 19:40buy14050.101.21891.21571.2227
28102004.09.02 16:02s/l14050.101.21571.21571.2227-32.0030420.00
28112004.09.02 16:43sell14060.101.21611.21931.2123
28122004.09.03 14:30s/l14060.101.21931.21931.2123-32.0030388.00
28132004.09.03 15:02sell14070.101.21071.21391.2069
28142004.09.03 16:42t/p14070.101.20691.21391.206938.0030426.00
28152004.09.03 17:37sell14080.101.20551.20871.2017
28162004.09.07 08:10s/l14080.101.20871.20871.2017-32.0030394.00
28172004.09.07 18:50sell14090.101.20941.21261.2056
28182004.09.08 12:16t/p14090.101.20561.21261.205638.0030432.00
28192004.09.08 14:46sell14100.101.20401.20721.2002
28202004.09.08 16:34s/l14100.101.20721.20721.2002-32.0030400.00
28212004.09.08 17:14sell14110.101.21331.21651.2095
28222004.09.08 17:25s/l14110.101.21651.21651.2095-32.0030368.00
28232004.09.09 09:20sell14120.101.21911.22231.2153
28242004.09.09 23:01s/l14120.101.22231.22231.2153-32.0030336.00
28252004.09.10 06:51sell14130.101.22521.22841.2214
28262004.09.10 11:36t/p14130.101.22141.22841.221438.0030374.00
28272004.09.10 12:50sell14140.101.22191.22511.2181
28282004.09.10 14:45s/l14140.101.22511.22511.2181-32.0030342.00
28292004.09.10 14:45sell14150.101.22501.22821.2212
28302004.09.10 14:54s/l14150.101.22821.22821.2212-32.0030310.00
28312004.09.10 15:34sell14160.101.22951.23271.2257
28322004.09.13 03:07t/p14160.101.22571.23271.225738.0030348.00
28332004.09.13 08:38buy14170.101.22641.22321.2302
28342004.09.13 13:25s/l14170.101.22321.22321.2302-32.0030316.00
28352004.09.13 14:35sell14180.101.22391.22711.2201
28362004.09.14 03:12s/l14180.101.22711.22711.2201-32.0030284.00
28372004.09.14 09:59sell14190.101.22791.23111.2241
28382004.09.14 11:25t/p14190.101.22411.23111.224138.0030322.00
28392004.09.14 17:23sell14200.101.22881.23201.2250
28402004.09.14 22:22t/p14200.101.22501.23201.225038.0030360.00
28412004.09.15 03:45buy14210.101.22431.22111.2281
28422004.09.15 14:30s/l14210.101.22111.22111.2281-32.0030328.00
28432004.09.15 15:15sell14220.101.22051.22371.2167
28442004.09.15 16:11t/p14220.101.21671.22371.216738.0030366.00
28452004.09.15 17:37buy14230.101.21431.21111.2181
28462004.09.16 18:00t/p14230.101.21811.21111.218138.0030404.00
28472004.09.16 18:23buy14240.101.21551.21231.2193
28482004.09.16 19:23t/p14240.101.21931.21231.219338.0030442.00
28492004.09.17 15:45sell14250.101.22021.22341.2164
28502004.09.17 16:51t/p14250.101.21641.22341.216438.0030480.00
28512004.09.17 17:32sell14260.101.21701.22021.2132
28522004.09.20 14:15t/p14260.101.21321.22021.213238.0030518.00
28532004.09.20 16:36sell14270.101.21421.21741.2104
28542004.09.20 19:18s/l14270.101.21741.21741.2104-32.0030486.00
28552004.09.21 15:59sell14280.101.22641.22961.2226
28562004.09.21 20:20s/l14280.101.22961.22961.2226-32.0030454.00
28572004.09.22 15:37buy14290.101.22321.22001.2270
28582004.09.22 23:12t/p14290.101.22701.22001.227038.0030492.00
28592004.09.23 08:48sell14300.101.22711.23031.2233
28602004.09.23 10:51s/l14300.101.23031.23031.2233-32.0030460.00
28612004.09.23 11:29sell14310.101.23021.23341.2264
28622004.09.23 20:50t/p14310.101.22641.23341.226438.0030498.00
28632004.09.23 21:05sell14320.101.22681.23001.2230
28642004.09.24 11:38s/l14320.101.23001.23001.2230-32.0030466.00
28652004.09.24 12:59buy14330.101.22981.22661.2336
28662004.09.24 14:33t/p14330.101.23361.22661.233638.0030504.00
28672004.09.24 16:07buy14340.101.23031.22711.2341
28682004.09.24 16:40s/l14340.101.22711.22711.2341-32.0030472.00
28692004.09.27 16:22sell14350.101.22891.23211.2251
28702004.09.28 13:25s/l14350.101.23211.23211.2251-32.0030440.00
28712004.09.28 15:59buy14360.101.23351.23031.2373
28722004.09.28 17:13s/l14360.101.23031.23031.2373-32.0030408.00
28732004.09.28 17:35sell14370.101.23151.23471.2277
28742004.09.30 13:06s/l14370.101.23471.23471.2277-32.0030376.00
28752004.09.30 14:31sell14380.101.24191.24511.2381
28762004.10.04 02:39t/p14380.101.23811.24511.238138.0030414.00
28772004.10.04 11:51buy14390.101.23651.23331.2403
28782004.10.04 12:41s/l14390.101.23331.23331.2403-32.0030382.00
28792004.10.04 15:48sell14400.101.22921.23241.2254
28802004.10.05 18:19s/l14400.101.23241.23241.2254-32.0030350.00
28812004.10.06 08:59buy14410.101.22811.22491.2319
28822004.10.08 05:59t/p14410.101.23191.22491.231938.0030388.00
28832004.10.08 13:59sell14420.101.23971.24291.2359
28842004.10.12 05:59t/p14420.101.23591.24291.235938.0030426.00
28852004.10.12 13:59sell14430.101.23061.23381.2268
28862004.10.13 12:00t/p14430.101.22681.23381.226838.0030464.00
28872004.10.13 14:38buy14440.101.22491.22171.2287
28882004.10.13 17:59t/p14440.101.22871.22171.228738.0030502.00
28892004.10.14 05:59buy14450.101.23531.23211.2391
28902004.10.14 14:37t/p14450.101.23911.23211.239138.0030540.00
28912004.10.14 16:58sell14460.101.23951.24271.2357
28922004.10.15 12:59s/l14460.101.24271.24271.2357-32.0030508.00
28932004.10.15 16:10sell14470.101.24831.25151.2445
28942004.10.18 13:59s/l14470.101.25151.25151.2445-32.0030476.00
28952004.10.18 14:59sell14480.101.25171.25491.2479
28962004.10.19 00:59t/p14480.101.24791.25491.247938.0030514.00
28972004.10.19 11:44sell14490.101.25091.25411.2471
28982004.10.20 07:59s/l14490.101.25411.25411.2471-32.0030482.00
28992004.10.20 09:59sell14500.101.25821.26141.2544
29002004.10.20 15:01s/l14500.101.26141.26141.2544-32.0030450.00
29012004.10.21 07:53buy14510.101.25891.25571.2627
29022004.10.21 08:59t/p14510.101.26271.25571.262738.0030488.00
29032004.10.21 11:29sell14520.101.26221.26541.2584
29042004.10.22 19:59s/l14520.101.26541.26541.2584-32.0030456.00
29052004.10.25 01:59buy14530.101.27651.27331.2803
29062004.10.25 09:59t/p14530.101.28031.27331.280338.0030494.00
29072004.10.25 10:59buy14540.101.28021.27701.2840
29082004.10.26 15:59s/l14540.101.27701.27701.2840-32.0030462.00
29092004.10.26 17:28buy14550.101.27371.27051.2775
29102004.10.27 10:59t/p14550.101.27751.27051.277538.0030500.00
29112004.10.27 14:30buy14560.101.27811.27491.2819
29122004.10.27 15:59s/l14560.101.27491.27491.2819-32.0030468.00
29132004.10.27 18:31sell14570.101.27131.27451.2675
29142004.10.28 13:59s/l14570.101.27451.27451.2675-32.0030436.00
29152004.10.28 17:08sell14580.101.27491.27811.2711
29162004.10.29 17:59s/l14580.101.27811.27811.2711-32.0030404.00
29172004.11.01 07:59buy14590.101.27771.27451.2815
29182004.11.01 10:00s/l14590.101.27451.27451.2815-32.0030372.00
29192004.11.01 11:57buy14600.101.27441.27121.2782
29202004.11.02 06:59s/l14600.101.27121.27121.2782-32.0030340.00
29212004.11.02 22:57sell14610.101.27431.27751.2705
29222004.11.03 01:59t/p14610.101.27051.27751.270538.0030378.00
29232004.11.03 05:53buy14620.101.26751.26431.2713
29242004.11.03 09:01t/p14620.101.27131.26431.271338.0030416.00
29252004.11.03 09:59buy14630.101.27071.26751.2745
29262004.11.03 11:59t/p14630.101.27451.26751.274538.0030454.00
29272004.11.03 14:51sell14640.101.27921.28241.2754
29282004.11.03 20:08s/l14640.101.28241.28241.2754-32.0030422.00
29292004.11.04 14:56sell14650.101.28811.29131.2843
29302004.11.05 12:59t/p14650.101.28431.29131.284338.0030460.00
29312004.11.08 10:28buy14660.101.29511.29191.2989
29322004.11.08 13:34s/l14660.101.29191.29191.2989-32.0030428.00
29332004.11.08 13:40sell14670.101.29331.29651.2895
29342004.11.09 20:11t/p14670.101.28951.29651.289538.0030466.00
29352004.11.10 08:59sell14680.101.29221.29541.2884
29362004.11.10 09:59s/l14680.101.29541.29541.2884-32.0030434.00
29372004.11.10 12:41sell14690.101.29691.30011.2931
29382004.11.10 13:59t/p14690.101.29311.30011.293138.0030472.00
29392004.11.10 14:59sell14700.101.29131.29451.2875
29402004.11.10 16:17t/p14700.101.28751.29451.287538.0030510.00
29412004.11.10 17:59sell14710.101.28801.29121.2842
29422004.11.11 17:44s/l14710.101.29121.29121.2842-32.0030478.00
29432004.11.12 06:59sell14720.101.29281.29601.2890
29442004.11.12 15:59s/l14720.101.29601.29601.2890-32.0030446.00
29452004.11.14 23:19sell14730.101.29891.30211.2951
29462004.11.15 09:59t/p14730.101.29511.30211.295138.0030484.00
29472004.11.15 11:44buy14740.101.29401.29081.2978
29482004.11.16 12:59t/p14740.101.29781.29081.297838.0030522.00
29492004.11.16 15:02sell14750.101.29821.30141.2944
29502004.11.17 08:59s/l14750.101.30141.30141.2944-32.0030490.00
29512004.11.17 15:32buy14760.101.30201.29881.3058
29522004.11.18 06:00t/p14760.101.30581.29881.305838.0030528.00
29532004.11.18 13:29buy14770.101.30031.29711.3041
29542004.11.18 16:59s/l14770.101.29711.29711.3041-32.0030496.00
29552004.11.19 08:59sell14780.101.29921.30241.2954
29562004.11.19 10:59s/l14780.101.30241.30241.2954-32.0030464.00
29572004.11.19 12:44buy14790.101.30191.29871.3057
29582004.11.19 14:39t/p14790.101.30571.29871.305738.0030502.00
29592004.11.19 14:39sell14800.101.30571.30891.3019
29602004.11.19 18:59t/p14800.101.30191.30891.301938.0030540.00
29612004.11.21 23:33buy14810.101.30161.29841.3054
29622004.11.23 02:00s/l14810.101.29841.29841.3054-32.0030508.00
29632004.11.23 14:45buy14820.101.30761.30441.3114
29642004.11.24 07:53t/p14820.101.31141.30441.311438.0030546.00
29652004.11.24 10:59buy14830.101.31481.31161.3186
29662004.11.25 06:00t/p14830.101.31861.31161.318638.0030584.00
29672004.11.25 22:54sell14840.101.32691.33011.3231
29682004.11.26 04:59s/l14840.101.33011.33011.3231-32.0030552.00
29692004.11.26 06:23sell14850.101.32991.33311.3261
29702004.11.26 07:59t/p14850.101.32611.33311.326138.0030590.00
29712004.11.26 09:29buy14860.101.32171.31851.3255
29722004.11.26 11:00t/p14860.101.32551.31851.325538.0030628.00
29732004.11.26 12:20sell14870.101.32451.32771.3207
29742004.11.26 15:59s/l14870.101.32771.32771.3207-32.0030596.00
29752004.11.28 23:59buy14880.101.32681.32361.3306
29762004.11.29 13:00s/l14880.101.32361.32361.3306-32.0030564.00
29772004.11.30 08:24buy14890.101.32551.32231.3293
29782004.11.30 10:59t/p14890.101.32931.32231.329338.0030602.00
29792004.11.30 12:46sell14900.101.32921.33241.3254
29802004.12.01 06:00s/l14900.101.33241.33241.3254-32.0030570.00
29812004.12.01 06:39sell14910.101.33241.33561.3286
29822004.12.01 23:59s/l14910.101.33561.33561.3286-32.0030538.00
29832004.12.02 15:59sell14920.101.32751.33071.3237
29842004.12.03 11:59s/l14920.101.33071.33071.3237-32.0030506.00
29852004.12.03 14:30sell14930.101.33581.33901.3320
29862004.12.03 15:59s/l14930.101.33901.33901.3320-32.0030474.00
29872004.12.06 00:59sell14940.101.34461.34781.3408
29882004.12.06 19:59t/p14940.101.34081.34781.340838.0030512.00
29892004.12.07 00:59sell14950.101.34061.34381.3368
29902004.12.07 05:59s/l14950.101.34381.34381.3368-32.0030480.00
29912004.12.07 18:29buy14960.101.34211.33891.3459
29922004.12.08 03:59s/l14960.101.33891.33891.3459-32.0030448.00
29932004.12.08 05:45buy14970.101.33511.33191.3389
29942004.12.08 07:59s/l14970.101.33191.33191.3389-32.0030416.00
29952004.12.08 08:59sell14980.101.33281.33601.3290
29962004.12.08 12:44t/p14980.101.32901.33601.329038.0030454.00
29972004.12.08 15:23sell14990.101.32671.32991.3229
29982004.12.08 16:59s/l14990.101.32991.32991.3229-32.0030422.00
29992004.12.08 23:30sell15000.101.33531.33851.3315
30002004.12.09 02:59t/p15000.101.33151.33851.331538.0030460.00
30012004.12.09 07:59buy15010.101.33221.32901.3360
30022004.12.09 10:40s/l15010.101.32901.32901.3360-32.0030428.00
30032004.12.09 12:24buy15020.101.32801.32481.3318
30042004.12.09 17:59t/p15020.101.33181.32481.331838.0030466.00
30052004.12.09 22:59buy15030.101.33051.32731.3343
30062004.12.10 00:59s/l15030.101.32731.32731.3343-32.0030434.00
30072004.12.10 01:59buy15040.101.32711.32391.3309
30082004.12.10 02:59s/l15040.101.32391.32391.3309-32.0030402.00
30092004.12.10 13:43sell15050.101.31941.32261.3156
30102004.12.10 16:07s/l15050.101.32261.32261.3156-32.0030370.00
30112004.12.12 23:45buy15060.101.32181.31861.3256
30122004.12.13 00:59t/p15060.101.32561.31861.325638.0030408.00
30132004.12.13 09:47sell15070.101.32961.33281.3258
30142004.12.13 10:59t/p15070.101.32581.33281.325838.0030446.00
30152004.12.13 14:21sell15080.101.32801.33121.3242
30162004.12.13 15:59s/l15080.101.33121.33121.3242-32.0030414.00
30172004.12.14 06:59sell15090.101.33121.33441.3274
30182004.12.14 15:59t/p15090.101.32741.33441.327438.0030452.00
30192004.12.14 17:14buy15100.101.32821.32501.3320
30202004.12.15 06:59t/p15100.101.33201.32501.332038.0030490.00
30212004.12.15 08:59sell15110.101.33181.33501.3280
30222004.12.15 09:59s/l15110.101.33501.33501.3280-32.0030458.00
30232004.12.15 16:59sell15120.101.34231.34551.3385
30242004.12.16 12:03t/p15120.101.33851.34551.338538.0030496.00
30252004.12.17 10:21sell15130.101.33011.33331.3263
30262004.12.17 12:59t/p15130.101.32631.33331.326338.0030534.00
30272004.12.17 16:02sell15140.101.32901.33221.3252
30282004.12.20 02:59s/l15140.101.33221.33221.3252-32.0030502.00
30292004.12.20 13:59buy15150.101.33811.33491.3419
30302004.12.22 05:12s/l15150.101.33491.33491.3419-32.0030470.00
30312004.12.22 14:19buy15160.101.33791.33471.3417
30322004.12.23 02:59t/p15160.101.34171.33471.341738.0030508.00
30332004.12.23 11:59sell15170.101.34591.34911.3421
30342004.12.23 14:59s/l15170.101.34911.34911.3421-32.0030476.00
30352004.12.28 12:59sell15180.101.36371.36691.3599
30362004.12.28 17:00t/p15180.101.35991.36691.359938.0030514.00
30372004.12.28 17:36sell15190.101.36201.36521.3582
30382004.12.28 23:59t/p15190.101.35821.36521.358238.0030552.00
30392004.12.29 07:55sell15200.101.36341.36661.3596
30402004.12.29 12:59t/p15200.101.35961.36661.359638.0030590.00
30412004.12.29 13:59sell15210.101.35961.36281.3558
30422004.12.30 03:59s/l15210.101.36281.36281.3558-32.0030558.00
30432004.12.30 06:59sell15220.101.36221.36541.3584
30442004.12.31 10:00s/l15220.101.36541.36541.3584-32.0030526.00
30452004.12.31 11:59sell15230.101.36471.36791.3609
30462004.12.31 14:59t/p15230.101.36091.36791.360938.0030564.00
30472005.01.03 08:56sell15240.101.35281.35601.3490
30482005.01.03 12:59t/p15240.101.34901.35601.349038.0030602.00
30492005.01.03 13:59sell15250.101.34881.35201.3450
30502005.01.04 07:59t/p15250.101.34501.35201.345038.0030640.00
30512005.01.04 10:57buy15260.101.33791.33471.3417
30522005.01.04 14:59s/l15260.101.33471.33471.3417-32.0030608.00
30532005.01.04 23:59buy15270.101.32761.32441.3314
30542005.01.05 10:59s/l15270.101.32441.32441.3314-32.0030576.00
30552005.01.05 11:09buy15280.101.32341.32021.3272
30562005.01.05 14:59t/p15280.101.32721.32021.327238.0030614.00
30572005.01.06 01:39buy15290.101.32631.32311.3301
30582005.01.06 06:59s/l15290.101.32311.32311.3301-32.0030582.00
30592005.01.06 09:42buy15300.101.31721.31401.3210
30602005.01.07 08:59t/p15300.101.32101.31401.321038.0030620.00
30612005.01.07 10:48sell15310.101.32311.32631.3193
30622005.01.07 14:18t/p15310.101.31931.32631.319338.0030658.00
30632005.01.07 14:31sell15320.101.31951.32271.3157
30642005.01.07 14:59t/p15320.101.31571.32271.315738.0030696.00
30652005.01.07 16:48sell15330.101.30591.30911.3021
30662005.01.10 07:59s/l15330.101.30911.30911.3021-32.0030664.00
30672005.01.10 12:53sell15340.101.31071.31391.3069
30682005.01.11 08:14s/l15340.101.31391.31391.3069-32.0030632.00
30692005.01.11 11:09sell15350.101.31651.31971.3127
30702005.01.11 18:33t/p15350.101.31271.31971.312738.0030670.00
30712005.01.11 18:52sell15360.101.31331.31651.3095
30722005.01.12 07:59t/p15360.101.30951.31651.309538.0030708.00
30732005.01.12 09:35buy15370.101.30871.30551.3125
30742005.01.12 11:59t/p15370.101.31251.30551.312538.0030746.00
30752005.01.14 03:45buy15380.101.31231.30911.3161
30762005.01.14 07:59s/l15380.101.30911.30911.3161-32.0030714.00
30772005.01.14 14:29sell15390.101.31071.31391.3069
30782005.01.17 18:21t/p15390.101.30691.31391.306938.0030752.00
30792005.01.18 00:59buy15400.101.30281.29961.3066
30802005.01.18 12:11t/p15400.101.30661.29961.306638.0030790.00
30812005.01.19 09:39sell15410.101.30901.31221.3052
30822005.01.19 14:59t/p15410.101.30521.31221.305238.0030828.00
30832005.01.19 18:59sell15420.101.29941.30261.2956
30842005.01.20 10:59t/p15420.101.29561.30261.295638.0030866.00
30852005.01.20 11:37buy15430.101.29381.29061.2976
30862005.01.21 06:59t/p15430.101.29761.29061.297638.0030904.00
30872005.01.21 07:59sell15440.101.29871.30191.2949
30882005.01.21 15:59s/l15440.101.30191.30191.2949-32.0030872.00
30892005.01.24 00:59buy15450.101.30431.30111.3081
30902005.01.24 07:59t/p15450.101.30811.30111.308138.0030910.00
30912005.01.24 10:49sell15460.101.30851.31171.3047
30922005.01.24 14:59t/p15460.101.30471.31171.304738.0030948.00
30932005.01.25 09:54sell15470.101.30661.30981.3028
30942005.01.25 11:59t/p15470.101.30281.30981.302838.0030986.00
30952005.01.25 13:48buy15480.101.30281.29961.3066
30962005.01.25 14:59s/l15480.101.29961.29961.3066-32.0030954.00
30972005.01.25 15:59buy15490.101.29551.29231.2993
30982005.01.26 02:59t/p15490.101.29931.29231.299338.0030992.00
30992005.01.26 19:59sell15500.101.30721.31041.3034
31002005.01.27 06:59s/l15500.101.31041.31041.3034-32.0030960.00
31012005.01.27 08:59buy15510.101.30691.30371.3107
31022005.01.27 11:18s/l15510.101.30371.30371.3107-32.0030928.00
31032005.01.27 13:25buy15520.101.30231.29911.3061
31042005.01.28 12:59t/p15520.101.30611.29911.306138.0030966.00
31052005.01.28 14:30sell15530.101.30491.30811.3011
31062005.01.28 14:59t/p15530.101.30111.30811.301138.0031004.00
31072005.01.31 10:21buy15540.101.29971.29651.3035
31082005.01.31 13:03t/p15540.101.30351.29651.303538.0031042.00
31092005.01.31 20:59sell15550.101.30371.30691.2999
31102005.02.02 01:59s/l15550.101.30691.30691.2999-32.0031010.00
31112005.02.02 20:19sell15560.101.30391.30711.3001
31122005.02.03 11:59t/p15560.101.30011.30711.300138.0031048.00
31132005.02.03 14:49buy15570.101.29561.29241.2994
31142005.02.04 16:59s/l15570.101.29241.29241.2994-32.0031016.00
31152005.02.07 06:59sell15580.101.28541.28861.2816
31162005.02.07 15:59t/p15580.101.28161.28861.281638.0031054.00
31172005.02.07 17:59sell15590.101.27651.27971.2727
31182005.02.09 16:41s/l15590.101.27971.27971.2727-32.0031022.00
31192005.02.09 16:59buy15600.101.27891.27571.2827
31202005.02.10 13:59t/p15600.101.28271.27571.282738.0031060.00
31212005.02.11 06:59sell15610.101.28771.29091.2839
31222005.02.14 00:59s/l15610.101.29091.29091.2839-32.0031028.00
31232005.02.14 06:59sell15620.101.29411.29731.2903
31242005.02.14 08:00s/l15620.101.29731.29731.2903-32.0030996.00
31252005.02.14 14:59sell15630.101.29651.29971.2927
31262005.02.15 12:59s/l15630.101.29971.29971.2927-32.0030964.00
31272005.02.16 13:59sell15640.101.30381.30701.3000
31282005.02.16 14:59t/p15640.101.30001.30701.300038.0031002.00
31292005.02.16 16:07buy15650.101.29901.29581.3028
31302005.02.16 17:59t/p15650.101.30281.29581.302838.0031040.00
31312005.02.17 08:48sell15660.101.30621.30941.3024
31322005.02.22 01:59s/l15660.101.30941.30941.3024-32.0031008.00
31332005.02.22 11:44sell15670.101.32041.32361.3166
31342005.02.22 15:59s/l15670.101.32361.32361.3166-32.0030976.00
31352005.02.22 17:45buy15680.101.32301.31981.3268
31362005.02.23 01:18t/p15680.101.32681.31981.326838.0031014.00
31372005.02.23 08:49buy15690.101.32121.31801.3250
31382005.02.24 07:59t/p15690.101.32501.31801.325038.0031052.00
31392005.02.24 10:59sell15700.101.32651.32971.3227
31402005.02.24 13:59t/p15700.101.32271.32971.322738.0031090.00
31412005.02.24 15:59sell15710.101.32071.32391.3169
31422005.02.25 09:59t/p15710.101.31691.32391.316938.0031128.00
31432005.02.25 11:49buy15720.101.31551.31231.3193
31442005.02.25 13:00t/p15720.101.31931.31231.319338.0031166.00
31452005.02.25 14:57buy15730.101.31841.31521.3222
31462005.02.25 16:59t/p15730.101.32221.31521.322238.0031204.00
31472005.02.27 23:46buy15740.101.32481.32161.3286
31482005.02.28 21:59s/l15740.101.32161.32161.3286-32.0031172.00
31492005.03.01 02:59sell15750.101.31931.32251.3155
31502005.03.02 01:00t/p15750.101.31551.32251.315538.0031210.00
31512005.03.02 04:37sell15760.101.31671.31991.3129
31522005.03.02 08:59t/p15760.101.31291.31991.312938.0031248.00
31532005.03.02 09:59buy15770.101.31061.30741.3144
31542005.03.03 08:59t/p15770.101.31441.30741.314438.0031286.00
31552005.03.03 09:59buy15780.101.31471.31151.3185
31562005.03.03 17:59s/l15780.101.31151.31151.3185-32.0031254.00
31572005.03.04 06:59sell15790.101.31111.31431.3073
31582005.03.04 12:59s/l15790.101.31431.31431.3073-32.0031222.00
31592005.03.08 15:59buy15800.101.33401.33081.3378
31602005.03.09 10:59t/p15800.101.33781.33081.337838.0031260.00
31612005.03.09 13:59sell15810.101.33511.33831.3313
31622005.03.09 15:59s/l15810.101.33831.33831.3313-32.0031228.00
31632005.03.09 18:46sell15820.101.34121.34441.3374
31642005.03.10 03:20s/l15820.101.34441.34441.3374-32.0031196.00
31652005.03.10 08:16sell15830.101.34381.34701.3400
31662005.03.11 15:59s/l15830.101.34701.34701.3400-32.0031164.00
31672005.03.13 23:50sell15840.101.34761.35081.3438
31682005.03.14 05:59t/p15840.101.34381.35081.343838.0031202.00
31692005.03.14 09:55sell15850.101.34051.34371.3367
31702005.03.14 15:59t/p15850.101.33671.34371.336738.0031240.00
31712005.03.14 16:59sell15860.101.33511.33831.3313
31722005.03.15 09:59s/l15860.101.33831.33831.3313-32.0031208.00
31732005.03.16 14:48sell15870.101.34251.34571.3387
31742005.03.17 09:59t/p15870.101.33871.34571.338738.0031246.00
31752005.03.17 11:29buy15880.101.33781.33461.3416
31762005.03.18 07:59s/l15880.101.33461.33461.3416-32.0031214.00
31772005.03.21 02:59buy15890.101.32551.32231.3293
31782005.03.21 06:59s/l15890.101.32231.32231.3293-32.0031182.00
31792005.03.21 09:26buy15900.101.32141.31821.3252
31802005.03.21 14:28s/l15900.101.31821.31821.3252-32.0031150.00
31812005.03.21 14:28buy15910.101.31841.31521.3222
31822005.03.22 18:59s/l15910.101.31521.31521.3222-32.0031118.00
31832005.03.22 20:58sell15920.101.30861.31181.3048
31842005.03.23 08:59t/p15920.101.30481.31181.304838.0031156.00
31852005.03.23 11:21sell15930.101.30451.30771.3007
31862005.03.23 14:30t/p15930.101.30071.30771.300738.0031194.00
31872005.03.23 14:57sell15940.101.30251.30571.2987
31882005.03.23 17:59t/p15940.101.29871.30571.298738.0031232.00
31892005.03.23 18:40sell15950.101.29811.30131.2943
31902005.03.24 07:59s/l15950.101.30131.30131.2943-32.0031200.00
31912005.03.24 10:59buy15960.101.29821.29501.3020
31922005.03.24 17:59s/l15960.101.29501.29501.3020-32.0031168.00
31932005.03.28 01:59sell15970.101.28981.29301.2860
31942005.03.28 11:59s/l15970.101.29301.29301.2860-32.0031136.00
31952005.03.28 15:54buy15980.101.28671.28351.2905
31962005.03.28 23:59t/p15980.101.29051.28351.290538.0031174.00
31972005.03.29 04:51sell15990.101.29371.29691.2899
31982005.03.30 06:59s/l15990.101.29691.29691.2899-32.0031142.00
31992005.03.30 10:59sell16000.101.29481.29801.2910
32002005.03.31 12:59s/l16000.101.29801.29801.2910-32.0031110.00
32012005.03.31 15:31sell16010.101.29771.30091.2939
32022005.04.01 14:59t/p16010.101.29391.30091.293938.0031148.00
32032005.04.01 16:59sell16020.101.29021.29341.2864
32042005.04.04 13:59t/p16020.101.28641.29341.286438.0031186.00
32052005.04.04 16:18buy16030.101.28341.28021.2872
32062005.04.05 20:57t/p16030.101.28721.28021.287238.0031224.00
32072005.04.06 00:59sell16040.101.28521.28841.2814
32082005.04.06 04:55s/l16040.101.28841.28841.2814-32.0031192.00
32092005.04.06 06:59buy16050.101.28761.28441.2914
32102005.04.06 14:31s/l16050.101.28441.28441.2914-32.0031160.00
32112005.04.06 17:59sell16060.101.28901.29221.2852
32122005.04.07 06:59s/l16060.101.29221.29221.2852-32.0031128.00
32132005.04.07 16:04buy16070.101.29051.28731.2943
32142005.04.07 17:59s/l16070.101.28731.28731.2943-32.0031096.00
32152005.04.08 11:44sell16080.101.28401.28721.2802
32162005.04.08 15:59s/l16080.101.28721.28721.2802-32.0031064.00
32172005.04.10 23:52sell16090.101.29251.29571.2887
32182005.04.11 08:59s/l16090.101.29571.29571.2887-32.0031032.00
32192005.04.11 10:10sell16100.101.29691.30011.2931
32202005.04.12 08:47s/l16100.101.30011.30011.2931-32.0031000.00
32212005.04.12 11:50buy16110.101.29771.29451.3015
32222005.04.12 12:59s/l16110.101.29451.29451.3015-32.0030968.00
32232005.04.12 16:10buy16120.101.28711.28391.2909
32242005.04.12 18:59t/p16120.101.29091.28391.290938.0031006.00
32252005.04.14 09:41buy16130.101.28691.28371.2907
32262005.04.14 10:59s/l16130.101.28371.28371.2907-32.0030974.00
32272005.04.14 12:34buy16140.101.28231.27911.2861
32282005.04.14 13:59s/l16140.101.27911.27911.2861-32.0030942.00
32292005.04.14 15:43buy16150.101.28071.27751.2845
32302005.04.15 08:59t/p16150.101.28451.27751.284538.0030980.00
32312005.04.15 11:36buy16160.101.28331.28011.2871
32322005.04.15 11:59t/p16160.101.28711.28011.287138.0031018.00
32332005.04.15 16:46sell16170.101.29291.29611.2891
32342005.04.18 01:59t/p16170.101.28911.29611.289138.0031056.00
32352005.04.18 09:59sell16180.101.29881.30201.2950
32362005.04.18 15:59s/l16180.101.30201.30201.2950-32.0031024.00
32372005.04.18 17:42sell16190.101.30321.30641.2994
32382005.04.19 10:52t/p16190.101.29941.30641.299438.0031062.00
32392005.04.19 10:52buy16200.101.29941.29621.3032
32402005.04.19 14:59t/p16200.101.30321.29621.303238.0031100.00
32412005.04.19 15:59buy16210.101.30341.30021.3072
32422005.04.19 19:59t/p16210.101.30721.30021.307238.0031138.00
32432005.04.20 05:59sell16220.101.30761.31081.3038
32442005.04.20 10:13t/p16220.101.30381.31081.303838.0031176.00
32452005.04.20 12:47sell16230.101.30511.30831.3013
32462005.04.20 16:59s/l16230.101.30831.30831.3013-32.0031144.00
32472005.04.20 16:59sell16240.101.30881.31201.3050
32482005.04.21 16:59t/p16240.101.30501.31201.305038.0031182.00
32492005.04.21 18:06buy16250.101.30471.30151.3085
32502005.04.22 12:59t/p16250.101.30851.30151.308538.0031220.00
32512005.04.22 15:34sell16260.101.30831.31151.3045
32522005.04.24 23:16t/p16260.101.30451.31151.304538.0031258.00
32532005.04.24 23:16buy16270.101.30451.30131.3083
32542005.04.25 00:59s/l16270.101.30131.30131.3083-32.0031226.00
32552005.04.25 02:50sell16280.101.30121.30441.2974
32562005.04.25 10:59t/p16280.101.29741.30441.297438.0031264.00
32572005.04.25 14:59sell16290.101.29801.30121.2942
32582005.04.26 03:59s/l16290.101.30121.30121.2942-32.0031232.00
32592005.04.26 14:26sell16300.101.29911.30231.2953
32602005.04.27 05:59t/p16300.101.29531.30231.295338.0031270.00
32612005.04.27 14:59sell16310.101.29771.30091.2939
32622005.04.27 16:59t/p16310.101.29391.30091.293938.0031308.00
32632005.04.28 07:59sell16320.101.29281.29601.2890
32642005.04.28 20:10t/p16320.101.28901.29601.289038.0031346.00
32652005.04.29 08:25sell16330.101.29661.29981.2928
32662005.04.29 14:59t/p16330.101.29281.29981.292838.0031384.00
32672005.04.29 19:33sell16340.101.28691.29011.2831
32682005.05.04 01:59s/l16340.101.29011.29011.2831-32.0031352.00
32692005.05.04 13:59sell16350.101.29581.29901.2920
32702005.05.06 12:59t/p16350.101.29201.29901.292038.0031390.00
32712005.05.09 14:59sell16360.101.28281.28601.2790
32722005.05.09 21:59s/l16360.101.28601.28601.2790-32.0031358.00
32732005.05.09 23:59sell16370.101.28561.28881.2818
32742005.05.10 22:59s/l16370.101.28881.28881.2818-32.0031326.00
32752005.05.11 14:52buy16380.101.27991.27671.2837
32762005.05.12 06:59s/l16380.101.27671.27671.2837-32.0031294.00
32772005.05.12 07:59sell16390.101.27641.27961.2726
32782005.05.12 12:59t/p16390.101.27261.27961.272638.0031332.00
32792005.05.12 14:30sell16400.101.27131.27451.2675
32802005.05.12 23:03t/p16400.101.26751.27451.267538.0031370.00
32812005.05.13 12:49buy16410.101.26261.25941.2664
32822005.05.15 23:18s/l16410.101.25941.25941.2664-32.0031338.00
32832005.05.15 23:58sell16420.101.26051.26371.2567
32842005.05.16 13:59s/l16420.101.26371.26371.2567-32.0031306.00
32852005.05.16 15:02buy16430.101.26251.25931.2663
32862005.05.17 23:59s/l16430.101.25931.25931.2663-32.0031274.00
32872005.05.18 07:59sell16440.101.26261.26581.2588
32882005.05.18 15:59s/l16440.101.26581.26581.2588-32.0031242.00
32892005.05.18 18:59buy16450.101.26761.26441.2714
32902005.05.19 11:43s/l16450.101.26441.26441.2714-32.0031210.00
32912005.05.19 14:39buy16460.101.26271.25951.2665
32922005.05.20 12:59s/l16460.101.25951.25951.2665-32.0031178.00
32932005.05.20 16:45buy16470.101.25531.25211.2591
32942005.05.24 06:59t/p16470.101.25911.25211.259138.0031216.00
32952005.05.24 08:54sell16480.101.25951.26271.2557
32962005.05.24 11:59s/l16480.101.26271.26271.2557-32.0031184.00
32972005.05.24 13:43sell16490.101.26151.26471.2577
32982005.05.24 17:08t/p16490.101.25771.26471.257738.0031222.00
32992005.05.24 18:59sell16500.101.25881.26201.2550
33002005.05.26 07:53t/p16500.101.25501.26201.255038.0031260.00
33012005.05.26 09:59buy16510.101.25561.25241.2594
33022005.05.26 13:16s/l16510.101.25241.25241.2594-32.0031228.00
33032005.05.26 13:16buy16520.101.25251.24931.2563
33042005.05.27 15:59t/p16520.101.25631.24931.256338.0031266.00
33052005.05.30 06:59buy16530.101.25261.24941.2564
33062005.05.30 11:59s/l16530.101.24941.24941.2564-32.0031234.00
33072005.05.31 09:34sell16540.101.23891.24211.2351
33082005.05.31 10:59t/p16540.101.23511.24211.235138.0031272.00
33092005.05.31 11:59sell16550.101.23301.23621.2292
33102005.06.01 08:59t/p16550.101.22921.23621.229238.0031310.00
33112005.06.02 03:41sell16560.101.22231.22551.2185
33122005.06.02 07:59s/l16560.101.22551.22551.2185-32.0031278.00
33132005.06.02 10:17sell16570.101.22691.23011.2231
33142005.06.03 05:59s/l16570.101.23011.23011.2231-32.0031246.00
33152005.06.03 14:36buy16580.101.22801.22481.2318
33162005.06.03 15:59s/l16580.101.22481.22481.2318-32.0031214.00
33172005.06.03 18:17buy16590.101.22151.21831.2253
33182005.06.06 03:59t/p16590.101.22531.21831.225338.0031252.00
33192005.06.06 08:46sell16600.101.22631.22951.2225
33202005.06.07 06:59s/l16600.101.22951.22951.2225-32.0031220.00
33212005.06.07 09:59sell16610.101.23121.23441.2274
33222005.06.07 13:59t/p16610.101.22741.23441.227438.0031258.00
33232005.06.07 15:50buy16620.101.22701.22381.2308
33242005.06.08 03:12t/p16620.101.23081.22381.230838.0031296.00
33252005.06.08 07:23sell16630.101.23271.23591.2289
33262005.06.08 16:59t/p16630.101.22891.23591.228938.0031334.00
33272005.06.09 08:59buy16640.101.22301.21981.2268
33282005.06.09 14:59s/l16640.101.21981.21981.2268-32.0031302.00
33292005.06.09 18:45sell16650.101.22321.22641.2194
33302005.06.10 13:59t/p16650.101.21941.22641.219438.0031340.00
33312005.06.10 15:59sell16660.101.21261.21581.2088
33322005.06.13 01:59t/p16660.101.20881.21581.208838.0031378.00
33332005.06.13 10:59buy16670.101.20481.20161.2086
33342005.06.13 17:59t/p16670.101.20861.20161.208638.0031416.00
33352005.06.13 18:59sell16680.101.21081.21401.2070
33362005.06.14 00:59s/l16680.101.21401.21401.2070-32.0031384.00
33372005.06.14 02:46sell16690.101.21351.21671.2097
33382005.06.14 13:59t/p16690.101.20971.21671.209738.0031422.00
33392005.06.14 15:51buy16700.101.20451.20131.2083
33402005.06.15 13:59t/p16700.101.20831.20131.208338.0031460.00
33412005.06.15 15:39sell16710.101.21111.21431.2073
33422005.06.16 03:59t/p16710.101.20731.21431.207338.0031498.00
33432005.06.16 12:50buy16720.101.21201.20881.2158
33442005.06.16 14:00s/l16720.101.20881.20881.2158-32.0031466.00
33452005.06.16 15:54buy16730.101.20831.20511.2121
33462005.06.17 07:59t/p16730.101.21211.20511.212138.0031504.00
33472005.06.17 09:55sell16740.101.21391.21711.2101
33482005.06.17 10:59s/l16740.101.21711.21711.2101-32.0031472.00
33492005.06.17 12:44sell16750.101.21771.22091.2139
33502005.06.17 14:59s/l16750.101.22091.22091.2139-32.0031440.00
33512005.06.20 07:59sell16760.101.22351.22671.2197
33522005.06.20 12:59t/p16760.101.21971.22671.219738.0031478.00
33532005.06.20 15:59sell16770.101.21401.21721.2102
33542005.06.21 08:59t/p16770.101.21021.21721.210238.0031516.00
33552005.06.21 11:01buy16780.101.20811.20491.2119
33562005.06.21 14:59t/p16780.101.21191.20491.211938.0031554.00
33572005.06.21 16:50buy16790.101.21341.21021.2172
33582005.06.21 18:59t/p16790.101.21721.21021.217238.0031592.00
33592005.06.22 09:58sell16800.101.21861.22181.2148
33602005.06.22 09:59t/p16800.101.21481.22181.214838.0031630.00
33612005.06.22 14:36sell16810.101.21201.21521.2082
33622005.06.23 07:59t/p16810.101.20821.21521.208238.0031668.00
33632005.06.23 09:59buy16820.101.20881.20561.2126
33642005.06.23 12:59s/l16820.101.20561.20561.2126-32.0031636.00
33652005.06.23 14:35buy16830.101.20431.20111.2081
33662005.06.24 12:00t/p16830.101.20811.20111.208138.0031674.00
33672005.06.24 12:22sell16840.101.20841.21161.2046
33682005.06.26 23:02s/l16840.101.21161.21161.2046-32.0031642.00
33692005.06.26 23:20buy16850.101.21081.20761.2146
33702005.06.27 06:59t/p16850.101.21461.20761.214638.0031680.00
33712005.06.27 08:45sell16860.101.21711.22031.2133
33722005.06.28 06:59t/p16860.101.21331.22031.213338.0031718.00
33732005.06.28 15:20sell16870.101.20811.21131.2043
33742005.06.29 06:59t/p16870.101.20431.21131.204338.0031756.00
33752005.06.29 12:59buy16880.101.20421.20101.2080
33762005.06.29 15:59t/p16880.101.20801.20101.208038.0031794.00
33772005.06.30 02:45buy16890.101.20801.20481.2118
33782005.07.01 05:59s/l16890.101.20481.20481.2118-32.0031762.00
33792005.07.01 11:34sell16900.101.20881.21201.2050
33802005.07.01 14:33t/p16900.101.20501.21201.205038.0031800.00
33812005.07.01 14:59sell16910.101.20641.20961.2026
33822005.07.01 14:59t/p16910.101.20261.20961.202638.0031838.00
33832005.07.01 16:59sell16920.101.19581.19901.1920
33842005.07.04 02:59t/p16920.101.19201.19901.192038.0031876.00
33852005.07.04 08:36sell16930.101.19341.19661.1896
33862005.07.04 15:34t/p16930.101.18961.19661.189638.0031914.00
33872005.07.05 08:39buy16940.101.18831.18511.1921
33882005.07.05 08:59t/p16940.101.19211.18511.192138.0031952.00
33892005.07.05 15:19buy16950.101.19041.18721.1942
33902005.07.06 08:29t/p16950.101.19421.18721.194238.0031990.00
33912005.07.06 08:44sell16960.101.19431.19751.1905
33922005.07.06 11:22t/p16960.101.19051.19751.190538.0032028.00
33932005.07.06 15:48sell16970.101.19291.19611.1891
33942005.07.07 09:59s/l16970.101.19611.19611.1891-32.0031996.00
33952005.07.07 11:24sell16980.101.19971.20291.1959
33962005.07.07 12:59t/p16980.101.19591.20291.195938.0032034.00
33972005.07.07 14:39buy16990.101.19411.19091.1979
33982005.07.08 08:59s/l16990.101.19091.19091.1979-32.0032002.00
33992005.07.08 12:59sell17000.101.19231.19551.1885
34002005.07.08 13:59s/l17000.101.19551.19551.1885-32.0031970.00
34012005.07.08 14:59buy17010.101.19361.19041.1974
34022005.07.10 23:14t/p17010.101.19741.19041.197438.0032008.00
34032005.07.10 23:43buy17020.101.19641.19321.2002
34042005.07.11 04:59t/p17020.101.20021.19321.200238.0032046.00
34052005.07.11 11:58buy17030.101.20001.19681.2038
34062005.07.11 14:59t/p17030.101.20381.19681.203838.0032084.00
34072005.07.11 15:59buy17040.101.20671.20351.2105
34082005.07.12 01:59t/p17040.101.21051.20351.210538.0032122.00
34092005.07.12 06:26sell17050.101.21611.21931.2123
34102005.07.12 09:25s/l17050.101.21931.21931.2123-32.0032090.00
34112005.07.12 09:25sell17060.101.21911.22231.2153
34122005.07.12 17:59s/l17060.101.22231.22231.2153-32.0032058.00
34132005.07.12 18:59buy17070.101.22351.22031.2273
34142005.07.13 06:59s/l17070.101.22031.22031.2273-32.0032026.00
34152005.07.13 11:30buy17080.101.21781.21461.2216
34162005.07.13 13:59s/l17080.101.21461.21461.2216-32.0031994.00
34172005.07.14 10:17sell17090.101.20871.21191.2049
34182005.07.15 06:59s/l17090.101.21191.21191.2049-32.0031962.00
34192005.07.15 08:27sell17100.101.21321.21641.2094
34202005.07.15 10:59t/p17100.101.20941.21641.209438.0032000.00
34212005.07.15 14:36buy17110.101.20371.20051.2075
34222005.07.18 08:28t/p17110.101.20751.20051.207538.0032038.00
34232005.07.18 08:28sell17120.101.20751.21071.2037
34242005.07.19 04:59t/p17120.101.20371.21071.203738.0032076.00
34252005.07.19 06:59buy17130.101.20051.19731.2043
34262005.07.19 11:59s/l17130.101.19731.19731.2043-32.0032044.00
34272005.07.19 15:59sell17140.101.20011.20331.1963
34282005.07.19 17:59s/l17140.101.20331.20331.1963-32.0032012.00
34292005.07.20 11:25sell17150.101.20821.21141.2044
34302005.07.20 14:59t/p17150.101.20441.21141.204438.0032050.00
34312005.07.20 20:14sell17160.101.21501.21821.2112
34322005.07.21 00:59s/l17160.101.21821.21821.2112-32.0032018.00
34332005.07.21 02:48sell17170.101.21821.22141.2144
34342005.07.21 11:59s/l17170.101.22141.22141.2144-32.0031986.00
34352005.07.21 13:27sell17180.101.22001.22321.2162
34362005.07.21 13:59t/p17180.101.21621.22321.216238.0032024.00
34372005.07.21 16:41buy17190.101.21111.20791.2149
34382005.07.21 16:59t/p17190.101.21491.20791.214938.0032062.00
34392005.07.21 19:59sell17200.101.21771.22091.2139
34402005.07.22 13:59t/p17200.101.21391.22091.213938.0032100.00
34412005.07.22 15:55buy17210.101.21121.20801.2150
34422005.07.22 15:59s/l17210.101.20801.20801.2150-32.0032068.00
34432005.07.24 23:51buy17220.101.20471.20151.2085
34442005.07.26 08:59s/l17220.101.20151.20151.2085-32.0032036.00
34452005.07.26 10:59sell17230.101.20081.20401.1970
34462005.07.27 14:59s/l17230.101.20401.20401.1970-32.0032004.00
34472005.07.28 10:57sell17240.101.20591.20911.2021
34482005.07.28 11:59s/l17240.101.20911.20911.2021-32.0031972.00
34492005.07.28 13:16sell17250.101.20921.21241.2054
34502005.07.28 15:59s/l17250.101.21241.21241.2054-32.0031940.00
34512005.07.28 18:22sell17260.101.21391.21711.2101
34522005.07.29 08:59t/p17260.101.21011.21711.210138.0031978.00
34532005.07.29 10:06buy17270.101.20891.20571.2127
34542005.07.29 12:59t/p17270.101.21271.20571.212738.0032016.00
34552005.07.29 14:45sell17280.101.21331.21651.2095
34562005.08.01 02:59s/l17280.101.21651.21651.2095-32.0031984.00
34572005.08.01 06:59sell17290.101.21831.22151.2145
34582005.08.01 08:59s/l17290.101.22151.22151.2145-32.0031952.00
34592005.08.01 14:20sell17300.101.22311.22631.2193
34602005.08.01 19:59t/p17300.101.21931.22631.219338.0031990.00
34612005.08.02 09:55sell17310.101.22291.22611.2191
34622005.08.02 22:43t/p17310.101.21911.22611.219138.0032028.00
34632005.08.03 21:59buy17320.101.23351.23031.2373
34642005.08.04 09:50s/l17320.101.23031.23031.2373-32.0031996.00
34652005.08.04 09:55sell17330.101.23151.23471.2277
34662005.08.04 14:59s/l17330.101.23471.23471.2277-32.0031964.00
34672005.08.04 17:22sell17340.101.23901.24221.2352
34682005.08.05 12:59t/p17340.101.23521.24221.235238.0032002.00
34692005.08.05 14:38buy17350.101.23371.23051.2375
34702005.08.08 09:59t/p17350.101.23751.23051.237538.0032040.00
34712005.08.09 07:54sell17360.101.24081.24401.2370
34722005.08.09 10:05t/p17360.101.23701.24401.237038.0032078.00
34732005.08.09 10:53sell17370.101.23751.24071.2337
34742005.08.10 09:59s/l17370.101.24071.24071.2337-32.0032046.00
34752005.08.10 12:58buy17380.101.23821.23501.2420
34762005.08.10 15:59s/l17380.101.23501.23501.2420-32.0032014.00
34772005.08.10 17:59sell17390.101.23581.23901.2320
34782005.08.10 21:59s/l17390.101.23901.23901.2320-32.0031982.00
34792005.08.11 07:34buy17400.101.24031.23711.2441
34802005.08.11 15:39t/p17400.101.24411.23711.244138.0032020.00
34812005.08.11 15:43sell17410.101.24431.24751.2405
34822005.08.11 22:31s/l17410.101.24751.24751.2405-32.0031988.00
34832005.08.12 08:59buy17420.101.24691.24371.2507
34842005.08.12 12:59s/l17420.101.24371.24371.2507-32.0031956.00
34852005.08.12 13:59sell17430.101.24351.24671.2397
34862005.08.15 05:59t/p17430.101.23971.24671.239738.0031994.00
34872005.08.15 07:53buy17440.101.23941.23621.2432
34882005.08.15 13:21s/l17440.101.23621.23621.2432-32.0031962.00
34892005.08.15 15:09buy17450.101.23641.23321.2402
34902005.08.16 03:00s/l17450.101.23321.23321.2402-32.0031930.00
34912005.08.16 14:59sell17460.101.23261.23581.2288
34922005.08.16 17:59s/l17460.101.23581.23581.2288-32.0031898.00
34932005.08.17 07:59sell17470.101.22961.23281.2258
34942005.08.18 09:59t/p17470.101.22581.23281.225838.0031936.00
34952005.08.18 15:59sell17480.101.21771.22091.2139
34962005.08.19 07:59t/p17480.101.21391.22091.213938.0031974.00
34972005.08.19 10:59sell17490.101.21801.22121.2142
34982005.08.22 10:59s/l17490.101.22121.22121.2142-32.0031942.00
34992005.08.22 15:59sell17500.101.22331.22651.2195
35002005.08.24 04:59t/p17500.101.21951.22651.219538.0031980.00
35012005.08.24 15:09sell17510.101.22611.22931.2223
35022005.08.25 03:59s/l17510.101.22931.22931.2223-32.0031948.00
35032005.08.25 05:42sell17520.101.23101.23421.2272
35042005.08.25 12:59t/p17520.101.22721.23421.227238.0031986.00
35052005.08.25 19:57sell17530.101.23131.23451.2275
35062005.08.28 23:51s/l17530.101.23451.23451.2275-32.0031954.00
35072005.08.29 00:59sell17540.101.23421.23741.2304
35082005.08.29 10:59t/p17540.101.23041.23741.230438.0031992.00
35092005.08.30 07:59buy17550.101.22231.21911.2261
35102005.08.30 10:59s/l17550.101.21911.21911.2261-32.0031960.00
35112005.08.31 08:32sell17560.101.22161.22481.2178
35122005.08.31 14:59s/l17560.101.22481.22481.2178-32.0031928.00
35132005.08.31 17:59buy17570.101.23321.23001.2370
35142005.09.01 08:59t/p17570.101.23701.23001.237038.0031966.00
35152005.09.01 16:08buy17580.101.24561.24241.2494
35162005.09.01 18:59t/p17580.101.24941.24241.249438.0032004.00
35172005.09.01 20:35buy17590.101.24901.24581.2528
35182005.09.02 07:59t/p17590.101.25281.24581.252838.0032042.00
35192005.09.02 10:50sell17600.101.25671.25991.2529
35202005.09.02 12:59t/p17600.101.25291.25991.252938.0032080.00
35212005.09.02 14:17buy17610.101.25361.25041.2574
35222005.09.05 01:59t/p17610.101.25741.25041.257438.0032118.00
35232005.09.05 06:48buy17620.101.25691.25371.2607
35242005.09.05 14:03s/l17620.101.25371.25371.2607-32.0032086.00
35252005.09.05 14:51sell17630.101.25471.25791.2509
35262005.09.05 23:59t/p17630.101.25091.25791.250938.0032124.00
35272005.09.06 09:59sell17640.101.24661.24981.2428
35282005.09.06 12:59s/l17640.101.24981.24981.2428-32.0032092.00
35292005.09.06 14:56sell17650.101.25061.25381.2468
35302005.09.06 20:59t/p17650.101.24681.25381.246838.0032130.00
35312005.09.07 07:59buy17660.101.25231.24911.2561
35322005.09.07 08:13s/l17660.101.24911.24911.2561-32.0032098.00
35332005.09.07 08:59sell17670.101.25211.25531.2483
35342005.09.07 09:59t/p17670.101.24831.25531.248338.0032136.00
35352005.09.08 08:59buy17680.101.24261.23941.2464
35362005.09.08 16:31s/l17680.101.23941.23941.2464-32.0032104.00
35372005.09.08 16:31buy17690.101.23961.23641.2434
35382005.09.09 04:09t/p17690.101.24341.23641.243438.0032142.00
35392005.09.09 04:31buy17700.101.24221.23901.2460
35402005.09.09 11:46s/l17700.101.23901.23901.2460-32.0032110.00
35412005.09.09 15:59buy17710.101.24251.23931.2463
35422005.09.12 01:59s/l17710.101.23931.23931.2463-32.0032078.00
35432005.09.12 05:12sell17720.101.23301.23621.2292
35442005.09.12 12:59t/p17720.101.22921.23621.229238.0032116.00
35452005.09.12 14:47buy17730.101.22901.22581.2328
35462005.09.13 17:32s/l17730.101.22581.22581.2328-32.0032084.00
35472005.09.13 17:59sell17740.101.22681.23001.2230
35482005.09.14 01:59s/l17740.101.23001.23001.2230-32.0032052.00
35492005.09.14 09:43sell17750.101.22891.23211.2251
35502005.09.14 14:19s/l17750.101.23211.23211.2251-32.0032020.00
35512005.09.14 14:38buy17760.101.23061.22741.2344
35522005.09.15 00:49s/l17760.101.22741.22741.2344-32.0031988.00
35532005.09.15 07:59sell17770.101.22151.22471.2177
35542005.09.16 02:59s/l17770.101.22471.22471.2177-32.0031956.00
35552005.09.16 05:59buy17780.101.22931.22611.2331
35562005.09.16 10:59s/l17780.101.22611.22611.2331-32.0031924.00
35572005.09.16 14:59sell17790.101.22171.22491.2179
35582005.09.18 23:00t/p17790.101.21791.22491.217938.0031962.00
35592005.09.19 11:55buy17800.101.21361.21041.2174
35602005.09.20 15:59t/p17800.101.21741.21041.217438.0032000.00
35612005.09.20 16:59buy17810.101.21731.21411.2211
35622005.09.20 18:59s/l17810.101.21411.21411.2211-32.0031968.00
35632005.09.21 07:19sell17820.101.22071.22391.2169
35642005.09.21 23:59s/l17820.101.22391.22391.2169-32.0031936.00
35652005.09.22 01:45sell17830.101.22561.22881.2218
35662005.09.22 01:59t/p17830.101.22181.22881.221838.0031974.00
35672005.09.22 04:40sell17840.101.22111.22431.2173
35682005.09.22 14:59t/p17840.101.21731.22431.217338.0032012.00
35692005.09.22 16:37buy17850.101.21501.21181.2188
35702005.09.23 09:00s/l17850.101.21181.21181.2188-32.0031980.00
35712005.09.23 15:30buy17860.101.20681.20361.2106
35722005.09.25 23:00s/l17860.101.20361.20361.2106-32.0031948.00
35732005.09.26 10:42sell17870.101.20561.20881.2018
35742005.09.27 06:59t/p17870.101.20181.20881.201838.0031986.00
35752005.09.27 10:25sell17880.101.20341.20661.1996
35762005.09.27 16:12t/p17880.101.19961.20661.199638.0032024.00
35772005.09.27 16:18sell17890.101.20101.20421.1972
35782005.09.28 06:45s/l17890.101.20421.20421.1972-32.0031992.00
35792005.09.28 07:59sell17900.101.20351.20671.1997
35802005.09.29 05:07s/l17900.101.20671.20671.1997-32.0031960.00
35812005.09.29 09:47buy17910.101.20501.20181.2088
35822005.09.29 12:59s/l17910.101.20181.20181.2088-32.0031928.00
35832005.09.30 12:50sell17920.101.20561.20881.2018
35842005.09.30 18:59t/p17920.101.20181.20881.201838.0031966.00
35852005.09.30 19:30buy17930.101.20131.19811.2051
35862005.10.03 00:59s/l17930.101.19811.19811.2051-32.0031934.00
35872005.10.03 03:08sell17940.101.19421.19741.1904
35882005.10.05 15:59s/l17940.101.19741.19741.1904-32.0031902.00
35892005.10.05 23:59sell17950.101.20131.20451.1975
35902005.10.06 00:59s/l17950.101.20451.20451.1975-32.0031870.00
35912005.10.06 02:37buy17960.101.20401.20081.2078
35922005.10.06 13:00t/p17960.101.20781.20081.207838.0031908.00
35932005.10.06 16:11buy17970.101.21341.21021.2172
35942005.10.06 17:59t/p17970.101.21721.21021.217238.0031946.00
35952005.10.07 16:59sell17980.101.21151.21471.2077
35962005.10.10 07:59s/l17980.101.21471.21471.2077-32.0031914.00
35972005.10.10 16:59sell17990.101.20591.20911.2021
35982005.10.11 06:59t/p17990.101.20211.20911.202138.0031952.00
35992005.10.11 10:39sell18000.101.20371.20691.1999
36002005.10.11 14:59t/p18000.101.19991.20691.199938.0031990.00
36012005.10.12 12:59sell18010.101.20201.20521.1982
36022005.10.13 02:59t/p18010.101.19821.20521.198238.0032028.00
36032005.10.13 05:14sell18020.101.19911.20231.1953
36042005.10.13 12:59t/p18020.101.19531.20231.195338.0032066.00
36052005.10.13 14:59sell18030.101.19351.19671.1897
36062005.10.13 16:59s/l18030.101.19671.19671.1897-32.0032034.00
36072005.10.14 05:19sell18040.101.20331.20651.1995
36082005.10.14 10:59t/p18040.101.19951.20651.199538.0032072.00
36092005.10.14 12:47buy18050.101.19921.19601.2030
36102005.10.14 14:39t/p18050.101.20301.19601.203038.0032110.00
36112005.10.14 17:18sell18060.101.20861.21181.2048
36122005.10.17 09:59t/p18060.101.20481.21181.204838.0032148.00
36132005.10.17 11:58buy18070.101.20301.19981.2068
36142005.10.18 00:59s/l18070.101.19981.19981.2068-32.0032116.00
36152005.10.18 01:49buy18080.101.19971.19651.2035
36162005.10.18 09:58s/l18080.101.19651.19651.2035-32.0032084.00
36172005.10.18 12:40sell18090.101.19471.19791.1909
36182005.10.19 06:59t/p18090.101.19091.19791.190938.0032122.00
36192005.10.19 08:39buy18100.101.18971.18651.1935
36202005.10.19 09:59t/p18100.101.19351.18651.193538.0032160.00
36212005.10.19 13:39buy18110.101.19471.19151.1985
36222005.10.19 15:59t/p18110.101.19851.19151.198538.0032198.00
36232005.10.19 16:56sell18120.101.19851.20171.1947
36242005.10.20 19:59s/l18120.101.20171.20171.1947-32.0032166.00
36252005.10.21 01:59buy18130.101.20511.20191.2089
36262005.10.21 10:59s/l18130.101.20191.20191.2089-32.0032134.00
36272005.10.21 19:26buy18140.101.19451.19131.1983
36282005.10.24 15:59t/p18140.101.19831.19131.198338.0032172.00
36292005.10.24 16:59buy18150.101.19931.19611.2031
36302005.10.24 23:59s/l18150.101.19611.19611.2031-32.0032140.00
36312005.10.25 05:21sell18160.101.19731.20051.1935
36322005.10.25 08:59s/l18160.101.20051.20051.1935-32.0032108.00
36332005.10.25 09:59sell18170.101.20341.20661.1996
36342005.10.25 14:00s/l18170.101.20661.20661.1996-32.0032076.00
36352005.10.25 16:27sell18180.101.21041.21361.2066
36362005.10.26 09:47t/p18180.101.20661.21361.206638.0032114.00
36372005.10.26 11:49buy18190.101.20681.20361.2106
36382005.10.27 03:59t/p18190.101.21061.20361.210638.0032152.00
36392005.10.27 06:59sell18200.101.21051.21371.2067
36402005.10.27 10:09s/l18200.101.21371.21371.2067-32.0032120.00
36412005.10.27 10:59buy18210.101.21221.20901.2160
36422005.10.28 07:59t/p18210.101.21601.20901.216038.0032158.00
36432005.10.28 09:21sell18220.101.21581.21901.2120
36442005.10.28 12:59t/p18220.101.21201.21901.212038.0032196.00
36452005.10.28 14:32sell18230.101.21281.21601.2090
36462005.10.28 16:59t/p18230.101.20901.21601.209038.0032234.00
36472005.10.30 23:05sell18240.101.20651.20971.2027
36482005.10.31 13:46t/p18240.101.20271.20971.202738.0032272.00
36492005.10.31 14:52buy18250.101.20051.19731.2043
36502005.11.02 15:59t/p18250.101.20431.19731.204338.0032310.00
36512005.11.02 17:59buy18260.101.20631.20311.2101
36522005.11.03 13:59s/l18260.101.20311.20311.2101-32.0032278.00
36532005.11.03 14:50sell18270.101.20141.20461.1976
36542005.11.03 16:59t/p18270.101.19761.20461.197638.0032316.00
36552005.11.03 18:06buy18280.101.19571.19251.1995
36562005.11.04 14:20s/l18280.101.19251.19251.1995-32.0032284.00
36572005.11.04 16:55buy18290.101.18121.17801.1850
36582005.11.07 14:57s/l18290.101.17801.17801.1850-32.0032252.00
36592005.11.07 14:57buy18300.101.17821.17501.1820
36602005.11.08 01:59s/l18300.101.17501.17501.1820-32.0032220.00
36612005.11.08 09:19buy18310.101.17161.16841.1754
36622005.11.08 14:59t/p18310.101.17541.16841.175438.0032258.00
36632005.11.08 16:33buy18320.101.17581.17261.1796
36642005.11.09 15:33s/l18320.101.17261.17261.1796-32.0032226.00
36652005.11.09 15:33buy18330.101.17281.16961.1766
36662005.11.09 18:59t/p18330.101.17661.16961.176638.0032264.00
36672005.11.10 00:27sell18340.101.17751.18071.1737
36682005.11.10 15:10t/p18340.101.17371.18071.173738.0032302.00
36692005.11.10 15:10buy18350.101.17361.17041.1774
36702005.11.10 19:59s/l18350.101.17041.17041.1774-32.0032270.00
36712005.11.10 20:59buy18360.101.16821.16501.1720
36722005.11.11 20:59t/p18360.101.17201.16501.172038.0032308.00
36732005.11.14 08:40buy18370.101.17431.17111.1781
36742005.11.14 13:53s/l18370.101.17111.17111.1781-32.0032276.00
36752005.11.14 14:22buy18380.101.16981.16661.1736
36762005.11.14 17:00s/l18380.101.16661.16661.1736-32.0032244.00
36772005.11.15 12:59sell18390.101.16621.16941.1624
36782005.11.15 16:26s/l18390.101.16941.16941.1624-32.0032212.00
36792005.11.15 16:53buy18400.101.16731.16411.1711
36802005.11.15 19:59t/p18400.101.17111.16411.171138.0032250.00
36812005.11.16 14:37sell18410.101.16981.17301.1660
36822005.11.16 14:59t/p18410.101.16601.17301.166038.0032288.00
36832005.11.16 15:46buy18420.101.16491.16171.1687
36842005.11.16 17:20t/p18420.101.16871.16171.168738.0032326.00
36852005.11.17 08:42buy18430.101.16541.16221.1692
36862005.11.17 09:51t/p18430.101.16921.16221.169238.0032364.00
36872005.11.17 09:51sell18440.101.16921.17241.1654
36882005.11.17 15:59s/l18440.101.17241.17241.1654-32.0032332.00
36892005.11.18 07:59buy18450.101.17151.16831.1753
36902005.11.18 08:59s/l18450.101.16831.16831.1753-32.0032300.00
36912005.11.18 15:31sell18460.101.17701.18021.1732
36922005.11.18 15:59t/p18460.101.17321.18021.173238.0032338.00
36932005.11.18 16:20buy18470.101.17071.16751.1745
36942005.11.18 17:33t/p18470.101.17451.16751.174538.0032376.00
36952005.11.18 17:33sell18480.101.17491.17811.1711
36962005.11.20 23:15s/l18480.101.17811.17811.1711-32.0032344.00
36972005.11.21 08:20buy18490.101.17741.17421.1812
36982005.11.21 09:23t/p18490.101.18121.17421.181238.0032382.00
36992005.11.21 10:23sell18500.101.18281.18601.1790
37002005.11.21 15:59t/p18500.101.17901.18601.179038.0032420.00
37012005.11.21 17:16buy18510.101.17311.16991.1769
37022005.11.22 09:59s/l18510.101.16991.16991.1769-32.0032388.00
37032005.11.22 11:37sell18520.101.17121.17441.1674
37042005.11.22 18:01s/l18520.101.17441.17441.1674-32.0032356.00
37052005.11.22 18:59sell18530.101.17441.17761.1706
37062005.11.22 19:59s/l18530.101.17761.17761.1706-32.0032324.00
37072005.11.22 20:30buy18540.101.18051.17731.1843
37082005.11.23 07:17t/p18540.101.18431.17731.184338.0032362.00
37092005.11.23 07:17sell18550.101.18431.18751.1805
37102005.11.23 09:59t/p18550.101.18051.18751.180538.0032400.00
37112005.11.23 10:30buy18560.101.17951.17631.1833
37122005.11.25 07:59s/l18560.101.17631.17631.1833-32.0032368.00
37132005.11.25 08:46buy18570.101.17521.17201.1790
37142005.11.25 17:59s/l18570.101.17201.17201.1790-32.0032336.00
37152005.11.28 10:59sell18580.101.17161.17481.1678
37162005.11.28 15:59s/l18580.101.17481.17481.1678-32.0032304.00
37172005.11.28 17:41sell18590.101.18051.18371.1767
37182005.11.28 18:59s/l18590.101.18371.18371.1767-32.0032272.00
37192005.11.28 20:09sell18600.101.18741.19061.1836
37202005.11.29 01:59t/p18600.101.18361.19061.183638.0032310.00
37212005.11.29 08:16sell18610.101.18341.18661.1796
37222005.11.29 13:59t/p18610.101.17961.18661.179638.0032348.00
37232005.11.29 14:50buy18620.101.17571.17251.1795
37242005.11.29 19:04t/p18620.101.17951.17251.179538.0032386.00
37252005.11.30 14:51buy18630.101.17631.17311.1801
37262005.12.01 13:48s/l18630.101.17311.17311.1801-32.0032354.00
37272005.12.01 13:55sell18640.101.17541.17861.1716
37282005.12.01 14:49t/p18640.101.17161.17861.171638.0032392.00
37292005.12.01 14:51sell18650.101.17291.17611.1691
37302005.12.02 14:33t/p18650.101.16911.17611.169138.0032430.00
37312005.12.02 14:50sell18660.101.17291.17611.1691
37322005.12.02 14:59t/p18660.101.16911.17611.169138.0032468.00
37332005.12.02 16:51buy18670.101.16901.16581.1728
37342005.12.05 11:59t/p18670.101.17281.16581.172838.0032506.00
37352005.12.05 12:49sell18680.101.17441.17761.1706
37362005.12.05 16:17s/l18680.101.17761.17761.1706-32.0032474.00
37372005.12.05 18:44sell18690.101.18111.18431.1773
37382005.12.06 10:10t/p18690.101.17731.18431.177338.0032512.00
37392005.12.06 10:55sell18700.101.17771.18091.1739
37402005.12.07 09:59t/p18700.101.17391.18091.173938.0032550.00
37412005.12.07 13:59sell18710.101.17241.17561.1686
37422005.12.08 08:59s/l18710.101.17561.17561.1686-32.0032518.00
37432005.12.08 10:51buy18720.101.17641.17321.1802
37442005.12.08 15:59t/p18720.101.18021.17321.180238.0032556.00
37452005.12.08 18:59buy18730.101.18271.17951.1865
37462005.12.09 01:41s/l18730.101.17951.17951.1865-32.0032524.00
37472005.12.09 08:42buy18740.101.17821.17501.1820
37482005.12.09 15:52t/p18740.101.18201.17501.182038.0032562.00
37492005.12.09 16:07sell18750.101.18361.18681.1798
37502005.12.11 23:00t/p18750.101.17981.18681.179838.0032600.00
37512005.12.12 03:56buy18760.101.18251.17931.1863
37522005.12.12 08:59t/p18760.101.18631.17931.186338.0032638.00
37532005.12.12 10:25buy18770.101.18771.18451.1915
37542005.12.12 13:52t/p18770.101.19151.18451.191538.0032676.00
37552005.12.12 13:59buy18780.101.19101.18781.1948
37562005.12.12 13:59t/p18780.101.19481.18781.194838.0032714.00
37572005.12.12 14:35sell18790.101.19601.19921.1922
37582005.12.13 09:59t/p18790.101.19221.19921.192238.0032752.00
37592005.12.13 14:59sell18800.101.19351.19671.1897
37602005.12.13 20:19s/l18800.101.19671.19671.1897-32.0032720.00
37612005.12.13 20:19sell18810.101.19651.19971.1927
37622005.12.14 02:59s/l18810.101.19971.19971.1927-32.0032688.00
37632005.12.14 03:15sell18820.101.20261.20581.1988
37642005.12.14 23:59t/p18820.101.19881.20581.198838.0032726.00
37652005.12.15 04:47buy18830.101.19741.19421.2012
37662005.12.15 09:12t/p18830.101.20121.19421.201238.0032764.00
37672005.12.15 09:57buy18840.101.20031.19711.2041
37682005.12.15 15:59s/l18840.101.19711.19711.2041-32.0032732.00
37692005.12.15 17:11sell18850.101.19661.19981.1928
37702005.12.16 08:59s/l18850.101.19981.19981.1928-32.0032700.00
37712005.12.16 14:56buy18860.101.19731.19411.2011
37722005.12.16 16:14t/p18860.101.20111.19411.201138.0032738.00
37732005.12.16 16:14sell18870.101.20111.20431.1973
37742005.12.18 23:15s/l18870.101.20431.20431.1973-32.0032706.00
37752005.12.18 23:22buy18880.101.20281.19961.2066
37762005.12.19 12:59s/l18880.101.19961.19961.2066-32.0032674.00
37772005.12.20 08:22buy18890.101.19801.19481.2018
37782005.12.20 13:59s/l18890.101.19481.19481.2018-32.0032642.00
37792005.12.20 14:56buy18900.101.19271.18951.1965
37802005.12.20 15:59s/l18900.101.18951.18951.1965-32.0032610.00
37812005.12.20 16:13sell18910.101.18901.19221.1852
37822005.12.20 16:59t/p18910.101.18521.19221.185238.0032648.00
37832005.12.20 17:59buy18920.101.18471.18151.1885
37842005.12.21 08:00t/p18920.101.18851.18151.188538.0032686.00
37852005.12.21 08:27sell18930.101.18881.19201.1850
37862005.12.21 14:59t/p18930.101.18501.19201.185038.0032724.00
37872005.12.21 15:45buy18940.101.18081.17761.1846
37882005.12.22 14:59t/p18940.101.18461.17761.184638.0032762.00
37892005.12.22 18:47buy18950.101.18641.18321.1902
37902005.12.27 19:59s/l18950.101.18321.18321.1902-32.0032730.00
37912005.12.28 15:34sell18960.101.19241.19561.1886
37922005.12.28 16:59t/p18960.101.18861.19561.188638.0032768.00
37932005.12.28 18:09buy18970.101.18341.18021.1872
37942005.12.29 08:22t/p18970.101.18721.18021.187238.0032806.00
37952005.12.29 08:22sell18980.101.18721.19041.1834
37962005.12.29 13:22t/p18980.101.18341.19041.183438.0032844.00
37972005.12.30 01:59sell18990.101.18451.18771.1807
37982005.12.30 04:35s/l18990.101.18771.18771.1807-32.0032812.00
37992005.12.30 05:54sell19000.101.18841.19161.1846
38002005.12.30 09:57t/p19000.101.18461.19161.184638.0032850.00
38012005.12.30 13:50sell19010.101.18081.18401.1770
38022005.12.30 16:59s/l19010.101.18401.18401.1770-32.0032818.00
38032005.12.30 17:49sell19020.101.18431.18751.1805
38042006.01.03 03:24s/l19020.101.18751.18751.1805-32.0032786.00
38052006.01.03 06:09sell19030.101.18951.19271.1857
38062006.01.03 14:59s/l19030.101.19271.19271.1857-32.0032754.00
38072006.01.03 16:51sell19040.101.19791.20111.1941
38082006.01.03 19:59s/l19040.101.20111.20111.1941-32.0032722.00
38092006.01.03 20:59buy19050.101.20171.19851.2055
38102006.01.04 02:59t/p19050.101.20551.19851.205538.0032760.00
38112006.01.04 07:59buy19060.101.20471.20151.2085
38122006.01.04 12:59t/p19060.101.20851.20151.208538.0032798.00
38132006.01.04 13:35sell19070.101.20891.21211.2051
38142006.01.04 17:59s/l19070.101.21211.21211.2051-32.0032766.00
38152006.01.04 18:59buy19080.101.21271.20951.2165
38162006.01.05 04:42s/l19080.101.20951.20951.2165-32.0032734.00
38172006.01.05 07:28buy19090.101.20971.20651.2135
38182006.01.06 13:59t/p19090.101.21351.20651.213538.0032772.00
38192006.01.06 14:51sell19100.101.21641.21961.2126
38202006.01.09 07:52t/p19100.101.21261.21961.212638.0032810.00
38212006.01.09 08:59buy19110.101.21051.20731.2143
38222006.01.09 11:16s/l19110.101.20731.20731.2143-32.0032778.00
38232006.01.09 11:48sell19120.101.20881.21201.2050
38242006.01.10 07:52t/p19120.101.20501.21201.205038.0032816.00
38252006.01.10 07:59sell19130.101.20611.20931.2023
38262006.01.10 10:59s/l19130.101.20931.20931.2023-32.0032784.00
38272006.01.10 14:33buy19140.101.20531.20211.2091
38282006.01.11 13:29t/p19140.101.20911.20211.209138.0032822.00
38292006.01.11 13:34sell19150.101.20941.21261.2056
38302006.01.11 16:59s/l19150.101.21261.21261.2056-32.0032790.00
38312006.01.12 07:47sell19160.101.21541.21861.2116
38322006.01.12 13:59t/p19160.101.21161.21861.211638.0032828.00
38332006.01.12 15:28buy19170.101.20261.19941.2064
38342006.01.13 07:59t/p19170.101.20641.19941.206438.0032866.00
38352006.01.13 10:39sell19180.101.20761.21081.2038
38362006.01.13 17:42s/l19180.101.21081.21081.2038-32.0032834.00
38372006.01.13 17:55buy19190.101.21011.20691.2139
38382006.01.13 18:48t/p19190.101.21391.20691.213938.0032872.00
38392006.01.13 18:48sell19200.101.21401.21721.2102
38402006.01.15 23:05s/l19200.101.21721.21721.2102-32.0032840.00
38412006.01.15 23:40buy19210.101.21511.21191.2189
38422006.01.16 13:59s/l19210.101.21191.21191.2189-32.0032808.00
38432006.01.16 14:16buy19220.101.21111.20791.2149
38442006.01.17 01:58s/l19220.101.20791.20791.2149-32.0032776.00
38452006.01.17 01:58buy19230.101.20811.20491.2119
38462006.01.17 06:44t/p19230.101.21191.20491.211938.0032814.00
38472006.01.17 07:58buy19240.101.21201.20881.2158
38482006.01.17 11:59s/l19240.101.20881.20881.2158-32.0032782.00
38492006.01.17 12:41buy19250.101.20711.20391.2109
38502006.01.17 22:59t/p19250.101.21091.20391.210938.0032820.00
38512006.01.18 09:58sell19260.101.21391.21711.2101
38522006.01.18 16:14t/p19260.101.21011.21711.210138.0032858.00
38532006.01.18 16:18buy19270.101.20981.20661.2136
38542006.01.19 13:37s/l19270.101.20661.20661.2136-32.0032826.00
38552006.01.19 13:54sell19280.101.20801.21121.2042
38562006.01.19 15:59s/l19280.101.21121.21121.2042-32.0032794.00
38572006.01.19 16:41sell19290.101.21141.21461.2076
38582006.01.20 02:15t/p19290.101.20761.21461.207638.0032832.00
38592006.01.20 15:48buy19300.101.20921.20601.2130
38602006.01.20 19:53t/p19300.101.21301.20601.213038.0032870.00
38612006.01.22 22:22sell19310.101.21521.21841.2114
38622006.01.23 00:59s/l19310.101.21841.21841.2114-32.0032838.00
38632006.01.23 01:41sell19320.101.22251.22571.2187
38642006.01.23 04:56s/l19320.101.22571.22571.2187-32.0032806.00
38652006.01.23 04:56sell19330.101.22551.22871.2217
38662006.01.23 10:59s/l19330.101.22871.22871.2217-32.0032774.00
38672006.01.23 11:56sell19340.101.22871.23191.2249
38682006.01.25 09:59s/l19340.101.23191.23191.2249-32.0032742.00
38692006.01.25 10:54sell19350.101.23201.23521.2282
38702006.01.25 13:59t/p19350.101.22821.23521.228238.0032780.00
38712006.01.25 15:51buy19360.101.22571.22251.2295
38722006.01.26 17:27s/l19360.101.22251.22251.2295-32.0032748.00
38732006.01.26 17:27buy19370.101.22271.21951.2265
38742006.01.27 02:29s/l19370.101.21951.21951.2265-32.0032716.00
38752006.01.27 02:59sell19380.101.22061.22381.2168
38762006.01.27 15:59t/p19380.101.21681.22381.216838.0032754.00
38772006.01.27 16:58sell19390.101.21381.21701.2100
38782006.01.27 18:59t/p19390.101.21001.21701.210038.0032792.00
38792006.01.27 19:34buy19400.101.20961.20641.2134
38802006.01.31 15:59t/p19400.101.21341.20641.213438.0032830.00
38812006.01.31 18:18sell19410.101.21761.22081.2138
38822006.02.01 09:00t/p19410.101.21381.22081.213838.0032868.00
38832006.02.01 14:19buy19420.101.20871.20551.2125
38842006.02.01 22:27s/l19420.101.20551.20551.2125-32.0032836.00
38852006.02.02 06:47buy19430.101.20411.20091.2079
38862006.02.02 15:59t/p19430.101.20791.20091.207938.0032874.00
38872006.02.03 01:59buy19440.101.20971.20651.2135
38882006.02.03 11:52s/l19440.101.20651.20651.2135-32.0032842.00
38892006.02.03 14:59buy19450.101.20051.19731.2043
38902006.02.06 12:27s/l19450.101.19731.19731.2043-32.0032810.00
38912006.02.06 12:27buy19460.101.19751.19431.2013
38922006.02.08 16:53s/l19460.101.19431.19431.2013-32.0032778.00
38932006.02.08 17:05buy19470.101.19351.19031.1973
38942006.02.09 00:59t/p19470.101.19731.19031.197338.0032816.00
38952006.02.09 12:49sell19480.101.19901.20221.1952
38962006.02.09 16:07t/p19480.101.19521.20221.195238.0032854.00
38972006.02.10 12:59sell19490.101.19741.20061.1936
38982006.02.10 13:59s/l19490.101.20061.20061.1936-32.0032822.00
38992006.02.10 14:56sell19500.101.20201.20521.1982
39002006.02.10 15:59t/p19500.101.19821.20521.198238.0032860.00
39012006.02.10 16:54buy19510.101.19131.18811.1951
39022006.02.14 13:59s/l19510.101.18811.18811.1951-32.0032828.00
39032006.02.14 14:32buy19520.101.18731.18411.1911
39042006.02.14 19:59t/p19520.101.19111.18411.191138.0032866.00
39052006.02.15 15:00sell19530.101.19361.19681.1898
39062006.02.15 16:36t/p19530.101.18981.19681.189838.0032904.00
39072006.02.15 16:36buy19540.101.18951.18631.1933
39082006.02.16 11:11s/l19540.101.18631.18631.1933-32.0032872.00
39092006.02.16 16:59buy19550.101.18801.18481.1918
39102006.02.17 15:59t/p19550.101.19181.18481.191838.0032910.00
39112006.02.17 16:11sell19560.101.19211.19531.1883
39122006.02.20 00:59s/l19560.101.19531.19531.1883-32.0032878.00
39132006.02.20 00:59sell19570.101.19521.19841.1914
39142006.02.21 08:26t/p19570.101.19141.19841.191438.0032916.00
39152006.02.22 13:59sell19580.101.18841.19161.1846
39162006.02.22 17:59s/l19580.101.19161.19161.1846-32.0032884.00
39172006.02.22 18:40sell19590.101.19151.19471.1877
39182006.02.23 10:59s/l19590.101.19471.19471.1877-32.0032852.00
39192006.02.23 13:59sell19600.101.19561.19881.1918
39202006.02.23 15:56t/p19600.101.19181.19881.191838.0032890.00
39212006.02.24 09:14buy19610.101.18981.18661.1936
39222006.02.26 22:07s/l19610.101.18661.18661.1936-32.0032858.00
39232006.02.26 23:19sell19620.101.18661.18981.1828
39242006.02.28 15:59s/l19620.101.18981.18981.1828-32.0032826.00
39252006.02.28 16:25sell19630.101.19251.19571.1887
39262006.03.01 13:59s/l19630.101.19571.19571.1887-32.0032794.00
39272006.03.01 14:37sell19640.101.19641.19961.1926
39282006.03.01 16:57t/p19640.101.19261.19961.192638.0032832.00
39292006.03.01 17:58buy19650.101.18971.18651.1935
39302006.03.02 08:59t/p19650.101.19351.18651.193538.0032870.00
39312006.03.02 14:43sell19660.101.19441.19761.1906
39322006.03.02 15:59s/l19660.101.19761.19761.1906-32.0032838.00
39332006.03.06 00:30sell19670.101.20851.21171.2047
39342006.03.06 10:21t/p19670.101.20471.21171.204738.0032876.00
39352006.03.06 18:46buy19680.101.19961.19641.2034
39362006.03.07 04:53s/l19680.101.19641.19641.2034-32.0032844.00
39372006.03.07 08:31buy19690.101.19431.19111.1981
39382006.03.07 10:37s/l19690.101.19111.19111.1981-32.0032812.00
39392006.03.07 14:27sell19700.101.19051.19371.1867
39402006.03.08 10:04s/l19700.101.19371.19371.1867-32.0032780.00
39412006.03.08 12:45buy19710.101.19101.18781.1948
39422006.03.09 05:00t/p19710.101.19481.18781.194838.0032818.00
39432006.03.09 11:59buy19720.101.19261.18941.1964
39442006.03.10 00:31s/l19720.101.18941.18941.1964-32.0032786.00
39452006.03.10 13:35sell19730.101.19191.19511.1881
39462006.03.10 14:20t/p19730.101.18811.19511.188138.0032824.00
39472006.03.10 15:29buy19740.101.18731.18411.1911
39482006.03.10 19:27t/p19740.101.19111.18411.191138.0032862.00
39492006.03.14 09:51buy19750.101.19701.19381.2008
39502006.03.14 15:25t/p19750.101.20081.19381.200838.0032900.00
39512006.03.14 16:19sell19760.101.20241.20561.1986
39522006.03.15 14:22s/l19760.101.20561.20561.1986-32.0032868.00
39532006.03.15 15:11buy19770.101.20391.20071.2077
39542006.03.16 10:12t/p19770.101.20771.20071.207738.0032906.00
39552006.03.16 13:22sell19780.101.20831.21151.2045
39562006.03.16 13:33s/l19780.101.21151.21151.2045-32.0032874.00
39572006.03.16 14:15buy19790.101.21281.20961.2166
39582006.03.16 17:14t/p19790.101.21661.20961.216638.0032912.00
39592006.03.17 09:44sell19800.101.21791.22111.2141
39602006.03.21 00:27t/p19800.101.21411.22111.214138.0032950.00
39612006.03.21 03:09sell19810.101.21381.21701.2100
39622006.03.21 15:11t/p19810.101.21001.21701.210038.0032988.00
39632006.03.21 16:42buy19820.101.20891.20571.2127
39642006.03.23 00:57s/l19820.101.20571.20571.2127-32.0032956.00
39652006.03.23 13:54sell19830.101.20601.20921.2022
39662006.03.23 15:14t/p19830.101.20221.20921.202238.0032994.00
39672006.03.23 16:17sell19840.101.19851.20171.1947
39682006.03.24 15:10s/l19840.101.20171.20171.1947-32.0032962.00
39692006.03.24 16:12buy19850.101.20091.19771.2047
39702006.03.24 19:59close at stop19850.101.20321.19771.204723.0032985.00