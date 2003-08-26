Strategy Tester Report
Profit Generator 2.7

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2003.06.30 10:00 - 2006.03.24 19:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersID_BASE=100000; lots=0.1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=13; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
Bars in test16694Ticks modelled1862837Modelling quality66.69%
Initial deposit10000.00
Total net profit28900.00Gross profit54548.00Gross loss-25648.00
Profit factor2.13Expected payoff5.65
Absolute drawdown28.00Maximal drawdown (%)488.00 (1.4%)
Total trades5112Short positions (won %)2913 (82.49%)Long positions (won %)2199 (81.54%)
Profit trades (% of total)4196 (82.08%)Loss trades (% of total)916 (17.92%)
Largestprofit trade13.00loss trade-28.00
Averageprofit trade13.00loss trade-28.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)43 (559.00)consecutive losses (loss in money)7 (-196.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)559.00 (43)consecutive loss (count of losses)-196.00 (7)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12003.06.30 10:04buy10.101.14511.14231.1464
22003.06.30 11:02s/l10.101.14231.14231.1464-28.009972.00
32003.06.30 12:30buy20.101.14131.13851.1426
42003.06.30 13:00t/p20.101.14261.13851.142613.009985.00
52003.06.30 13:10buy30.101.14231.13951.1436
62003.06.30 14:00t/p30.101.14361.13951.143613.009998.00
72003.06.30 14:08buy40.101.14271.13991.1440
82003.06.30 15:00t/p40.101.14401.13991.144013.0010011.00
92003.06.30 15:29buy50.101.14221.13941.1435
102003.06.30 15:34t/p50.101.14351.13941.143513.0010024.00
112003.06.30 17:09buy60.101.14821.14541.1495
122003.06.30 17:19t/p60.101.14951.14541.149513.0010037.00
132003.06.30 17:24buy70.101.14811.14531.1494
142003.06.30 17:49t/p70.101.14941.14531.149413.0010050.00
152003.06.30 17:52buy80.101.14821.14541.1495
162003.06.30 17:58t/p80.101.14951.14541.149513.0010063.00
172003.06.30 18:18sell90.101.15021.15301.1489
182003.06.30 18:23t/p90.101.14891.15301.148913.0010076.00
192003.06.30 18:49sell100.101.15031.15311.1490
202003.06.30 18:50t/p100.101.14901.15311.149013.0010089.00
212003.06.30 18:57sell110.101.15021.15301.1489
222003.06.30 18:58t/p110.101.14891.15301.148913.0010102.00
232003.06.30 19:57sell120.101.14861.15141.1473
242003.06.30 21:54s/l120.101.15141.15141.1473-28.0010074.00
252003.06.30 22:54sell130.101.15181.15461.1505
262003.06.30 23:03t/p130.101.15051.15461.150513.0010087.00
272003.07.01 00:51sell140.101.15301.15581.1517
282003.07.01 01:16t/p140.101.15171.15581.151713.0010100.00
292003.07.01 01:21sell150.101.15251.15531.1512
302003.07.01 05:12t/p150.101.15121.15531.151213.0010113.00
312003.07.01 05:45sell160.101.15231.15511.1510
322003.07.01 08:06t/p160.101.15101.15511.151013.0010126.00
332003.07.01 08:39sell170.101.15261.15541.1513
342003.07.01 09:48s/l170.101.15541.15541.1513-28.0010098.00
352003.07.01 10:38sell180.101.15431.15711.1530
362003.07.01 11:01t/p180.101.15301.15711.153013.0010111.00
372003.07.01 13:33sell190.101.15591.15871.1546
382003.07.01 14:00t/p190.101.15461.15871.154613.0010124.00
392003.07.01 14:05sell200.101.15471.15751.1534
402003.07.01 15:00t/p200.101.15341.15751.153413.0010137.00
412003.07.01 15:31sell210.101.15401.15681.1527
422003.07.01 16:03s/l210.101.15681.15681.1527-28.0010109.00
432003.07.01 16:06buy220.101.15541.15261.1567
442003.07.01 16:20t/p220.101.15671.15261.156713.0010122.00
452003.07.01 16:22buy230.101.15551.15271.1568
462003.07.01 16:29t/p230.101.15681.15271.156813.0010135.00
472003.07.01 17:20sell240.101.15981.16261.1585
482003.07.01 17:22t/p240.101.15851.16261.158513.0010148.00
492003.07.01 17:27sell250.101.15981.16261.1585
502003.07.01 17:58t/p250.101.15851.16261.158513.0010161.00
512003.07.01 18:28sell260.101.15861.16141.1573
522003.07.01 19:02t/p260.101.15731.16141.157313.0010174.00
532003.07.01 19:27sell270.101.15831.16111.1570
542003.07.01 20:01t/p270.101.15701.16111.157013.0010187.00
552003.07.01 20:16sell280.101.15791.16071.1566
562003.07.01 20:17t/p280.101.15661.16071.156613.0010200.00
572003.07.01 20:24sell290.101.15791.16071.1566
582003.07.01 20:59t/p290.101.15661.16071.156613.0010213.00
592003.07.01 22:59buy300.101.15631.15351.1576
602003.07.02 08:03s/l300.101.15351.15351.1576-28.0010185.00
612003.07.02 08:09sell310.101.15591.15871.1546
622003.07.02 08:59t/p310.101.15461.15871.154613.0010198.00
632003.07.02 09:09sell320.101.15411.15691.1528
642003.07.02 15:00t/p320.101.15281.15691.152813.0010211.00
652003.07.02 15:30sell330.101.15391.15671.1526
662003.07.02 16:02t/p330.101.15261.15671.152613.0010224.00
672003.07.02 16:04sell340.101.15291.15571.1516
682003.07.02 16:30s/l340.101.15571.15571.1516-28.0010196.00
692003.07.02 16:58buy350.101.15221.14941.1535
702003.07.02 17:28t/p350.101.15351.14941.153513.0010209.00
712003.07.02 18:01sell360.101.15271.15551.1514
722003.07.03 07:41t/p360.101.15141.15551.151413.0010222.00
732003.07.03 07:41buy370.101.15141.14861.1527
742003.07.03 08:08t/p370.101.15271.14861.152713.0010235.00
752003.07.03 08:39buy380.101.15181.14901.1531
762003.07.03 09:38s/l380.101.14901.14901.1531-28.0010207.00
772003.07.03 10:45sell390.101.14741.15021.1461
782003.07.03 10:49t/p390.101.14611.15021.146113.0010220.00
792003.07.03 12:35buy400.101.14571.14291.1470
802003.07.03 13:03t/p400.101.14701.14291.147013.0010233.00
812003.07.03 13:54buy410.101.14551.14271.1468
822003.07.03 14:00t/p410.101.14681.14271.146813.0010246.00
832003.07.03 14:53buy420.101.14521.14241.1465
842003.07.03 14:58t/p420.101.14651.14241.146513.0010259.00
852003.07.03 14:58buy430.101.14521.14241.1465
862003.07.03 14:58t/p430.101.14651.14241.146513.0010272.00
872003.07.03 15:58buy440.101.15161.14881.1529
882003.07.03 16:00t/p440.101.15291.14881.152913.0010285.00
892003.07.03 16:12buy450.101.15231.14951.1536
902003.07.03 16:50s/l450.101.14951.14951.1536-28.0010257.00
912003.07.03 16:58sell460.101.15241.15521.1511
922003.07.03 17:28t/p460.101.15111.15521.151113.0010270.00
932003.07.03 20:51buy470.101.14821.14541.1495
942003.07.03 21:01t/p470.101.14951.14541.149513.0010283.00
952003.07.03 21:50buy480.101.14871.14591.1500
962003.07.03 22:00t/p480.101.15001.14591.150013.0010296.00
972003.07.03 22:49buy490.101.14921.14641.1505
982003.07.03 23:00t/p490.101.15051.14641.150513.0010309.00
992003.07.04 04:15buy500.101.14681.14401.1481
1002003.07.04 09:02t/p500.101.14811.14401.148113.0010322.00
1012003.07.04 09:29buy510.101.14621.14341.1475
1022003.07.04 09:59t/p510.101.14751.14341.147513.0010335.00
1032003.07.04 10:28buy520.101.14781.14501.1491
1042003.07.04 14:25s/l520.101.14501.14501.1491-28.0010307.00
1052003.07.04 15:21buy530.101.14591.14311.1472
1062003.07.04 15:59t/p530.101.14721.14311.147213.0010320.00
1072003.07.04 16:22buy540.101.14721.14441.1485
1082003.07.04 16:59t/p540.101.14851.14441.148513.0010333.00
1092003.07.04 17:59sell550.101.14871.15151.1474
1102003.07.07 00:16t/p550.101.14741.15151.147413.0010346.00
1112003.07.07 00:16buy560.101.14741.14461.1487
1122003.07.07 06:12s/l560.101.14461.14461.1487-28.0010318.00
1132003.07.07 06:15sell570.101.14651.14931.1452
1142003.07.07 06:30t/p570.101.14521.14931.145213.0010331.00
1152003.07.07 08:14sell580.101.14651.14931.1452
1162003.07.07 08:16t/p580.101.14521.14931.145213.0010344.00
1172003.07.07 09:12sell590.101.14271.14551.1414
1182003.07.07 09:39t/p590.101.14141.14551.141413.0010357.00
1192003.07.07 10:05buy600.101.14131.13851.1426
1202003.07.07 10:11t/p600.101.14261.13851.142613.0010370.00
1212003.07.07 10:53buy610.101.14131.13851.1426
1222003.07.07 11:55s/l610.101.13851.13851.1426-28.0010342.00
1232003.07.07 12:09sell620.101.13891.14171.1376
1242003.07.07 12:13t/p620.101.13761.14171.137613.0010355.00
1252003.07.07 13:53buy630.101.13621.13341.1375
1262003.07.07 14:58s/l630.101.13341.13341.1375-28.0010327.00
1272003.07.07 15:51buy640.101.13421.13141.1355
1282003.07.07 16:01t/p640.101.13551.13141.135513.0010340.00
1292003.07.07 16:50buy650.101.13461.13181.1359
1302003.07.07 18:54s/l650.101.13181.13181.1359-28.0010312.00
1312003.07.07 19:44buy660.101.13221.12941.1335
1322003.07.07 21:00t/p660.101.13351.12941.133513.0010325.00
1332003.07.07 21:58buy670.101.13241.12961.1337
1342003.07.08 08:15t/p670.101.13371.12961.133713.0010338.00
1352003.07.08 08:30buy680.101.13261.12981.1339
1362003.07.08 09:14t/p680.101.13391.12981.133913.0010351.00
1372003.07.08 09:25buy690.101.13311.13031.1344
1382003.07.08 10:28s/l690.101.13031.13031.1344-28.0010323.00
1392003.07.08 11:29buy700.101.12781.12501.1291
1402003.07.08 12:11t/p700.101.12911.12501.129113.0010336.00
1412003.07.08 12:25buy710.101.12821.12541.1295
1422003.07.08 13:08t/p710.101.12951.12541.129513.0010349.00
1432003.07.08 14:25buy720.101.13161.12881.1329
1442003.07.08 14:58t/p720.101.13291.12881.132913.0010362.00
1452003.07.08 15:21buy730.101.13301.13021.1343
1462003.07.08 16:00t/p730.101.13431.13021.134313.0010375.00
1472003.07.08 16:16buy740.101.13421.13141.1355
1482003.07.08 16:26s/l740.101.13141.13141.1355-28.0010347.00
1492003.07.08 17:18buy750.101.12971.12691.1310
1502003.07.08 17:30s/l750.101.12691.12691.1310-28.0010319.00
1512003.07.08 18:18buy760.101.12621.12341.1275
1522003.07.08 18:59t/p760.101.12751.12341.127513.0010332.00
1532003.07.08 19:16buy770.101.12931.12651.1306
1542003.07.08 20:00t/p770.101.13061.12651.130613.0010345.00
1552003.07.08 20:51buy780.101.12971.12691.1310
1562003.07.08 21:00t/p780.101.13101.12691.131013.0010358.00
1572003.07.08 21:45buy790.101.13061.12781.1319
1582003.07.08 22:00t/p790.101.13191.12781.131913.0010371.00
1592003.07.08 22:48buy800.101.13121.12841.1325
1602003.07.08 23:00t/p800.101.13251.12841.132513.0010384.00
1612003.07.08 23:43buy810.101.13171.12891.1330
1622003.07.09 03:00t/p810.101.13301.12891.133013.0010397.00
1632003.07.09 03:41buy820.101.13161.12881.1329
1642003.07.09 04:00t/p820.101.13291.12881.132913.0010410.00
1652003.07.09 04:21buy830.101.13221.12941.1335
1662003.07.09 08:00t/p830.101.13351.12941.133513.0010423.00
1672003.07.09 08:34buy840.101.13171.12891.1330
1682003.07.09 08:59t/p840.101.13301.12891.133013.0010436.00
1692003.07.09 09:01buy850.101.13311.13031.1344
1702003.07.09 10:00t/p850.101.13441.13031.134413.0010449.00
1712003.07.09 10:32buy860.101.13231.12951.1336
1722003.07.09 10:35t/p860.101.13361.12951.133613.0010462.00
1732003.07.09 10:38buy870.101.13231.12951.1336
1742003.07.09 10:58t/p870.101.13361.12951.133613.0010475.00
1752003.07.09 11:33sell880.101.13461.13741.1333
1762003.07.09 12:29t/p880.101.13331.13741.133313.0010488.00
1772003.07.09 12:29buy890.101.13331.13051.1346
1782003.07.09 12:31t/p890.101.13461.13051.134613.0010501.00
1792003.07.09 12:35buy900.101.13321.13041.1345
1802003.07.09 12:48t/p900.101.13451.13041.134513.0010514.00
1812003.07.09 13:25buy910.101.13561.13281.1369
1822003.07.09 13:32t/p910.101.13691.13281.136913.0010527.00
1832003.07.09 13:34buy920.101.13561.13281.1369
1842003.07.09 13:56t/p920.101.13691.13281.136913.0010540.00
1852003.07.09 13:59buy930.101.13551.13271.1368
1862003.07.09 16:21s/l930.101.13271.13271.1368-28.0010512.00
1872003.07.09 16:52sell940.101.13401.13681.1327
1882003.07.09 16:59t/p940.101.13271.13681.132713.0010525.00
1892003.07.09 17:51sell950.101.13241.13521.1311
1902003.07.09 18:29t/p950.101.13111.13521.131113.0010538.00
1912003.07.09 18:29buy960.101.13111.12831.1324
1922003.07.09 18:49t/p960.101.13241.12831.132413.0010551.00
1932003.07.09 19:27buy970.101.13261.12981.1339
1942003.07.09 19:49t/p970.101.13391.12981.133913.0010564.00
1952003.07.09 20:45sell980.101.13391.13671.1326
1962003.07.09 23:47s/l980.101.13671.13671.1326-28.0010536.00
1972003.07.10 00:17sell990.101.13521.13801.1339
1982003.07.10 00:21t/p990.101.13391.13801.133913.0010549.00
1992003.07.10 00:40sell1000.101.13521.13801.1339
2002003.07.10 01:02t/p1000.101.13391.13801.133913.0010562.00
2012003.07.10 01:19buy1010.101.13361.13081.1349
2022003.07.10 01:44t/p1010.101.13491.13081.134913.0010575.00
2032003.07.10 02:14sell1020.101.13371.13651.1324
2042003.07.10 02:17t/p1020.101.13241.13651.132413.0010588.00
2052003.07.10 02:30sell1030.101.13371.13651.1324
2062003.07.10 08:34s/l1030.101.13651.13651.1324-28.0010560.00
2072003.07.10 09:05sell1040.101.13581.13861.1345
2082003.07.10 09:09t/p1040.101.13451.13861.134513.0010573.00
2092003.07.10 09:21sell1050.101.13591.13871.1346
2102003.07.10 10:07t/p1050.101.13461.13871.134613.0010586.00
2112003.07.10 10:29sell1060.101.13631.13911.1350
2122003.07.10 10:59t/p1060.101.13501.13911.135013.0010599.00
2132003.07.10 11:06buy1070.101.13201.12921.1333
2142003.07.10 11:29t/p1070.101.13331.12921.133313.0010612.00
2152003.07.10 11:29sell1080.101.13331.13611.1320
2162003.07.10 14:26s/l1080.101.13611.13611.1320-28.0010584.00
2172003.07.10 14:26sell1090.101.13591.13871.1346
2182003.07.10 14:33t/p1090.101.13461.13871.134613.0010597.00
2192003.07.10 14:35sell1100.101.13491.13771.1336
2202003.07.10 15:00t/p1100.101.13361.13771.133613.0010610.00
2212003.07.10 15:24sell1110.101.13481.13761.1335
2222003.07.10 16:00t/p1110.101.13351.13761.133513.0010623.00
2232003.07.10 18:21sell1120.101.13921.14201.1379
2242003.07.10 18:28t/p1120.101.13791.14201.137913.0010636.00
2252003.07.10 18:47sell1130.101.13921.14201.1379
2262003.07.10 19:00t/p1130.101.13791.14201.137913.0010649.00
2272003.07.10 19:58sell1140.101.13901.14181.1377
2282003.07.10 22:03t/p1140.101.13771.14181.137713.0010662.00
2292003.07.10 22:12sell1150.101.13941.14221.1381
2302003.07.10 23:01t/p1150.101.13811.14221.138113.0010675.00
2312003.07.10 23:15sell1160.101.13861.14141.1373
2322003.07.11 00:00t/p1160.101.13731.14141.137313.0010688.00
2332003.07.11 00:09sell1170.101.13801.14081.1367
2342003.07.11 00:20t/p1170.101.13671.14081.136713.0010701.00
2352003.07.11 00:25sell1180.101.13801.14081.1367
2362003.07.11 00:59t/p1180.101.13671.14081.136713.0010714.00
2372003.07.11 01:50sell1190.101.13651.13931.1352
2382003.07.11 02:17t/p1190.101.13521.13931.135213.0010727.00
2392003.07.11 02:29sell1200.101.13541.13821.1341
2402003.07.11 02:59t/p1200.101.13411.13821.134113.0010740.00
2412003.07.11 03:19sell1210.101.13351.13631.1322
2422003.07.11 03:58t/p1210.101.13221.13631.132213.0010753.00
2432003.07.11 04:13sell1220.101.13231.13511.1310
2442003.07.11 04:15t/p1220.101.13101.13511.131013.0010766.00
2452003.07.11 04:17sell1230.101.13181.13461.1305
2462003.07.11 10:39s/l1230.101.13461.13461.1305-28.0010738.00
2472003.07.11 10:50buy1240.101.13331.13051.1346
2482003.07.11 13:03s/l1240.101.13051.13051.1346-28.0010710.00
2492003.07.11 13:24sell1250.101.13241.13521.1311
2502003.07.11 13:26t/p1250.101.13111.13521.131113.0010723.00
2512003.07.11 13:34sell1260.101.13331.13611.1320
2522003.07.11 13:35t/p1260.101.13201.13611.132013.0010736.00
2532003.07.11 13:35sell1270.101.13341.13621.1321
2542003.07.11 13:45t/p1270.101.13211.13621.132113.0010749.00
2552003.07.11 14:22sell1280.101.13051.13331.1292
2562003.07.11 14:24t/p1280.101.12921.13331.129213.0010762.00
2572003.07.11 14:32sell1290.101.13061.13341.1293
2582003.07.11 14:45t/p1290.101.12931.13341.129313.0010775.00
2592003.07.11 15:06sell1300.101.12921.13201.1279
2602003.07.11 15:32s/l1300.101.13201.13201.1279-28.0010747.00
2612003.07.11 15:44buy1310.101.12891.12611.1302
2622003.07.11 15:59t/p1310.101.13021.12611.130213.0010760.00
2632003.07.11 16:43buy1320.101.13041.12761.1317
2642003.07.11 18:27t/p1320.101.13171.12761.131713.0010773.00
2652003.07.11 18:56buy1330.101.13041.12761.1317
2662003.07.14 00:52s/l1330.101.12761.12761.1317-28.0010745.00
2672003.07.14 00:52buy1340.101.12781.12501.1291
2682003.07.14 09:48s/l1340.101.12501.12501.1291-28.0010717.00
2692003.07.14 10:40buy1350.101.12611.12331.1274
2702003.07.14 11:13t/p1350.101.12741.12331.127413.0010730.00
2712003.07.14 11:38buy1360.101.12621.12341.1275
2722003.07.14 12:10t/p1360.101.12751.12341.127513.0010743.00
2732003.07.14 13:21buy1370.101.12831.12551.1296
2742003.07.14 13:59t/p1370.101.12961.12551.129613.0010756.00
2752003.07.14 14:35buy1380.101.12971.12691.1310
2762003.07.14 20:36s/l1380.101.12691.12691.1310-28.0010728.00
2772003.07.14 21:25buy1390.101.12801.12521.1293
2782003.07.15 04:27s/l1390.101.12521.12521.1293-28.0010700.00
2792003.07.15 05:26buy1400.101.12571.12291.1270
2802003.07.15 07:02t/p1400.101.12701.12291.127013.0010713.00
2812003.07.15 07:21buy1410.101.12621.12341.1275
2822003.07.15 07:59t/p1410.101.12751.12341.127513.0010726.00
2832003.07.15 08:12buy1420.101.12831.12551.1296
2842003.07.15 11:01t/p1420.101.12961.12551.129613.0010739.00
2852003.07.15 11:08buy1430.101.12821.12541.1295
2862003.07.15 11:58t/p1430.101.12951.12541.129513.0010752.00
2872003.07.15 12:16buy1440.101.13161.12881.1329
2882003.07.15 12:59t/p1440.101.13291.12881.132913.0010765.00
2892003.07.15 13:04buy1450.101.13281.13001.1341
2902003.07.15 14:14s/l1450.101.13001.13001.1341-28.0010737.00
2912003.07.15 14:57sell1460.101.13251.13531.1312
2922003.07.15 14:59t/p1460.101.13121.13531.131213.0010750.00
2932003.07.15 16:54sell1470.101.13321.13601.1319
2942003.07.15 16:57t/p1470.101.13191.13601.131913.0010763.00
2952003.07.15 17:52sell1480.101.12421.12701.1229
2962003.07.15 18:07t/p1480.101.12291.12701.122913.0010776.00
2972003.07.15 18:25sell1490.101.12361.12641.1223
2982003.07.15 18:33t/p1490.101.12231.12641.122313.0010789.00
2992003.07.15 18:50sell1500.101.12371.12651.1224
3002003.07.15 18:57t/p1500.101.12241.12651.122413.0010802.00
3012003.07.15 18:58sell1510.101.12381.12661.1225
3022003.07.15 18:58t/p1510.101.12251.12661.122513.0010815.00
3032003.07.15 19:50sell1520.101.11931.12211.1180
3042003.07.15 19:56t/p1520.101.11801.12211.118013.0010828.00
3052003.07.15 20:57buy1530.101.11601.11321.1173
3062003.07.15 20:58t/p1530.101.11731.11321.117313.0010841.00
3072003.07.15 23:53buy1540.101.11751.11471.1188
3082003.07.16 01:51s/l1540.101.11471.11471.1188-28.0010813.00
3092003.07.16 02:47buy1550.101.11281.11001.1141
3102003.07.16 02:47t/p1550.101.11411.11001.114113.0010826.00
3112003.07.16 02:48buy1560.101.11281.11001.1141
3122003.07.16 02:58t/p1560.101.11411.11001.114113.0010839.00
3132003.07.16 02:58sell1570.101.11411.11691.1128
3142003.07.16 08:34s/l1570.101.11691.11691.1128-28.0010811.00
3152003.07.16 08:41buy1580.101.11501.11221.1163
3162003.07.16 08:59t/p1580.101.11631.11221.116313.0010824.00
3172003.07.16 10:39buy1590.101.11271.10991.1140
3182003.07.16 10:58t/p1590.101.11401.10991.114013.0010837.00
3192003.07.16 11:39buy1600.101.11441.11161.1157
3202003.07.16 12:29t/p1600.101.11571.11161.115713.0010850.00
3212003.07.16 13:36buy1610.101.11401.11121.1153
3222003.07.16 14:26t/p1610.101.11531.11121.115313.0010863.00
3232003.07.16 14:32buy1620.101.11351.11071.1148
3242003.07.16 14:58t/p1620.101.11481.11071.114813.0010876.00
3252003.07.16 14:58buy1630.101.11341.11061.1147
3262003.07.16 14:59t/p1630.101.11471.11061.114713.0010889.00
3272003.07.16 15:48buy1640.101.11541.11261.1167
3282003.07.16 15:58t/p1640.101.11671.11261.116713.0010902.00
3292003.07.16 16:31buy1650.101.11941.11661.1207
3302003.07.16 16:59t/p1650.101.12071.11661.120713.0010915.00
3312003.07.16 20:36buy1660.101.11921.11641.1205
3322003.07.16 20:59t/p1660.101.12051.11641.120513.0010928.00
3332003.07.16 21:26buy1670.101.12091.11811.1222
3342003.07.16 22:17t/p1670.101.12221.11811.122213.0010941.00
3352003.07.16 22:25buy1680.101.12091.11811.1222
3362003.07.16 23:15t/p1680.101.12221.11811.122213.0010954.00
3372003.07.16 23:23buy1690.101.12151.11871.1228
3382003.07.17 00:13t/p1690.101.12281.11871.122813.0010967.00
3392003.07.17 00:24buy1700.101.12211.11931.1234
3402003.07.17 01:13t/p1700.101.12341.11931.123413.0010980.00
3412003.07.17 02:19buy1710.101.12171.11891.1230
3422003.07.17 05:08t/p1710.101.12301.11891.123013.0010993.00
3432003.07.17 05:17buy1720.101.12171.11891.1230
3442003.07.17 07:05t/p1720.101.12301.11891.123013.0011006.00
3452003.07.17 07:12buy1730.101.12201.11921.1233
3462003.07.17 08:05t/p1730.101.12331.11921.123313.0011019.00
3472003.07.17 09:08buy1740.101.12191.11911.1232
3482003.07.17 09:59t/p1740.101.12321.11911.123213.0011032.00
3492003.07.17 09:59sell1750.101.12351.12631.1222
3502003.07.17 12:15t/p1750.101.12221.12631.122213.0011045.00
3512003.07.17 12:15buy1760.101.12211.11931.1234
3522003.07.17 12:59t/p1760.101.12341.11931.123413.0011058.00
3532003.07.17 13:05buy1770.101.12331.12051.1246
3542003.07.17 14:00t/p1770.101.12461.12051.124613.0011071.00
3552003.07.17 14:02sell1780.101.12461.12741.1233
3562003.07.17 14:02t/p1780.101.12331.12741.123313.0011084.00
3572003.07.17 15:57sell1790.101.11821.12101.1169
3582003.07.17 15:59t/p1790.101.11691.12101.116913.0011097.00
3592003.07.17 16:57buy1800.101.11611.11331.1174
3602003.07.17 16:57t/p1800.101.11741.11331.117413.0011110.00
3612003.07.17 16:58buy1810.101.11611.11331.1174
3622003.07.17 16:58t/p1810.101.11741.11331.117413.0011123.00
3632003.07.17 17:50sell1820.101.11861.12141.1173
3642003.07.17 17:57t/p1820.101.11731.12141.117313.0011136.00
3652003.07.17 18:25sell1830.101.11671.11951.1154
3662003.07.17 18:35s/l1830.101.11951.11951.1154-28.0011108.00
3672003.07.17 18:56buy1840.101.11651.11371.1178
3682003.07.17 18:58t/p1840.101.11781.11371.117813.0011121.00
3692003.07.17 19:16sell1850.101.12131.12411.1200
3702003.07.17 19:17t/p1850.101.12001.12411.120013.0011134.00
3712003.07.17 19:24sell1860.101.12131.12411.1200
3722003.07.17 20:05t/p1860.101.12001.12411.120013.0011147.00
3732003.07.17 20:24sell1870.101.12051.12331.1192
3742003.07.18 00:19s/l1870.101.12331.12331.1192-28.0011119.00
3752003.07.18 01:09buy1880.101.12341.12061.1247
3762003.07.18 01:16t/p1880.101.12471.12061.124713.0011132.00
3772003.07.18 02:16sell1890.101.12421.12701.1229
3782003.07.18 03:07t/p1890.101.12291.12701.122913.0011145.00
3792003.07.18 03:14sell1900.101.12311.12591.1218
3802003.07.18 10:02t/p1900.101.12181.12591.121813.0011158.00
3812003.07.18 10:05sell1910.101.12281.12561.1215
3822003.07.18 10:59t/p1910.101.12151.12561.121513.0011171.00
3832003.07.18 11:04sell1920.101.12171.12451.1204
3842003.07.18 12:00t/p1920.101.12041.12451.120413.0011184.00
3852003.07.18 12:02sell1930.101.12071.12351.1194
3862003.07.18 13:00t/p1930.101.11941.12351.119413.0011197.00
3872003.07.18 13:02sell1940.101.11991.12271.1186
3882003.07.18 15:29t/p1940.101.11861.12271.118613.0011210.00
3892003.07.18 15:33sell1950.101.12031.12311.1190
3902003.07.18 16:02t/p1950.101.11901.12311.119013.0011223.00
3912003.07.18 16:07sell1960.101.12001.12281.1187
3922003.07.18 16:27t/p1960.101.11871.12281.118713.0011236.00
3932003.07.18 16:27buy1970.101.11811.11531.1194
3942003.07.18 16:38t/p1970.101.11941.11531.119413.0011249.00
3952003.07.18 16:54buy1980.101.11921.11641.1205
3962003.07.18 16:58t/p1980.101.12051.11641.120513.0011262.00
3972003.07.18 16:58buy1990.101.11881.11601.1201
3982003.07.18 16:58t/p1990.101.12011.11601.120113.0011275.00
3992003.07.18 17:25buy2000.101.12111.11831.1224
4002003.07.18 17:25t/p2000.101.12241.11831.122413.0011288.00
4012003.07.18 17:27buy2010.101.12111.11831.1224
4022003.07.18 17:38t/p2010.101.12241.11831.122413.0011301.00
4032003.07.18 18:25buy2020.101.12371.12091.1250
4042003.07.18 18:36t/p2020.101.12501.12091.125013.0011314.00
4052003.07.18 19:24buy2030.101.12831.12551.1296
4062003.07.18 19:36t/p2030.101.12961.12551.129613.0011327.00
4072003.07.21 00:59buy2040.101.12481.12201.1261
4082003.07.21 01:56t/p2040.101.12611.12201.126113.0011340.00
4092003.07.21 02:55sell2050.101.12711.12991.1258
4102003.07.21 03:55s/l2050.101.12991.12991.1258-28.0011312.00
4112003.07.21 04:52sell2060.101.12901.13181.1277
4122003.07.21 07:13t/p2060.101.12771.13181.127713.0011325.00
4132003.07.21 07:27sell2070.101.12881.13161.1275
4142003.07.21 08:12t/p2070.101.12751.13161.127513.0011338.00
4152003.07.21 08:46sell2080.101.12831.13111.1270
4162003.07.21 09:10t/p2080.101.12701.13111.127013.0011351.00
4172003.07.21 09:23sell2090.101.12741.13021.1261
4182003.07.21 10:10t/p2090.101.12611.13021.126113.0011364.00
4192003.07.21 10:21sell2100.101.12691.12971.1256
4202003.07.21 11:43s/l2100.101.12971.12971.1256-28.0011336.00
4212003.07.21 12:19sell2110.101.12991.13271.1286
4222003.07.21 13:05t/p2110.101.12861.13271.128613.0011349.00
4232003.07.21 13:24sell2120.101.12951.13231.1282
4242003.07.21 13:35t/p2120.101.12821.13231.128213.0011362.00
4252003.07.21 13:39sell2130.101.12951.13231.1282
4262003.07.21 13:59t/p2130.101.12821.13231.128213.0011375.00
4272003.07.21 14:59buy2140.101.12731.12451.1286
4282003.07.21 15:38t/p2140.101.12861.12451.128613.0011388.00
4292003.07.21 17:35sell2150.101.13321.13601.1319
4302003.07.21 21:56s/l2150.101.13601.13601.1319-28.0011360.00
4312003.07.21 21:56sell2160.101.13581.13861.1345
4322003.07.21 23:20t/p2160.101.13451.13861.134513.0011373.00
4332003.07.21 23:50sell2170.101.13561.13841.1343
4342003.07.22 00:19t/p2170.101.13431.13841.134313.0011386.00
4352003.07.22 00:25sell2180.101.13501.13781.1337
4362003.07.22 01:02t/p2180.101.13371.13781.133713.0011399.00
4372003.07.22 02:48sell2190.101.13411.13691.1328
4382003.07.22 03:14t/p2190.101.13281.13691.132813.0011412.00
4392003.07.22 03:22sell2200.101.13331.13611.1320
4402003.07.22 03:59t/p2200.101.13201.13611.132013.0011425.00
4412003.07.22 08:19sell2210.101.13331.13611.1320
4422003.07.22 10:15s/l2210.101.13611.13611.1320-28.0011397.00
4432003.07.22 11:13sell2220.101.13671.13951.1354
4442003.07.22 13:02t/p2220.101.13541.13951.135413.0011410.00
4452003.07.22 13:11sell2230.101.13661.13941.1353
4462003.07.22 13:59t/p2230.101.13531.13941.135313.0011423.00
4472003.07.22 14:09sell2240.101.13521.13801.1339
4482003.07.22 15:00t/p2240.101.13391.13801.133913.0011436.00
4492003.07.22 15:06sell2250.101.13551.13831.1342
4502003.07.22 17:00t/p2250.101.13421.13831.134213.0011449.00
4512003.07.22 17:33sell2260.101.13541.13821.1341
4522003.07.22 17:58t/p2260.101.13411.13821.134113.0011462.00
4532003.07.22 18:02sell2270.101.13291.13571.1316
4542003.07.22 19:00t/p2270.101.13161.13571.131613.0011475.00
4552003.07.22 19:48sell2280.101.13371.13651.1324
4562003.07.22 20:00t/p2280.101.13241.13651.132413.0011488.00
4572003.07.22 20:24sell2290.101.13281.13561.1315
4582003.07.23 04:15s/l2290.101.13561.13561.1315-28.0011460.00
4592003.07.23 04:15sell2300.101.13551.13831.1342
4602003.07.23 09:09s/l2300.101.13831.13831.1342-28.0011432.00
4612003.07.23 10:05sell2310.101.13901.14181.1377
4622003.07.23 10:06t/p2310.101.13771.14181.137713.0011445.00
4632003.07.23 10:06sell2320.101.13901.14181.1377
4642003.07.23 13:54s/l2320.101.14181.14181.1377-28.0011417.00
4652003.07.23 14:57sell2330.101.14171.14451.1404
4662003.07.23 15:00t/p2330.101.14041.14451.140413.0011430.00
4672003.07.23 15:24sell2340.101.14121.14401.1399
4682003.07.23 16:50s/l2340.101.14401.14401.1399-28.0011402.00
4692003.07.23 17:30buy2350.101.14421.14141.1455
4702003.07.23 17:46t/p2350.101.14551.14141.145513.0011415.00
4712003.07.23 18:27sell2360.101.14891.15171.1476
4722003.07.23 19:09t/p2360.101.14761.15171.147613.0011428.00
4732003.07.23 19:22sell2370.101.14831.15111.1470
4742003.07.23 20:04t/p2370.101.14701.15111.147013.0011441.00
4752003.07.23 20:20sell2380.101.14721.15001.1459
4762003.07.24 08:41s/l2380.101.15001.15001.1459-28.0011413.00
4772003.07.24 10:28sell2390.101.15081.15361.1495
4782003.07.24 10:58t/p2390.101.14951.15361.149513.0011426.00
4792003.07.24 11:27sell2400.101.14871.15151.1474
4802003.07.24 13:04t/p2400.101.14741.15151.147413.0011439.00
4812003.07.24 13:21sell2410.101.14971.15251.1484
4822003.07.24 13:59t/p2410.101.14841.15251.148413.0011452.00
4832003.07.24 14:22sell2420.101.14741.15021.1461
4842003.07.24 14:58t/p2420.101.14611.15021.146113.0011465.00
4852003.07.24 14:58sell2430.101.14751.15031.1462
4862003.07.24 14:59t/p2430.101.14621.15031.146213.0011478.00
4872003.07.24 15:18sell2440.101.14451.14731.1432
4882003.07.24 16:29s/l2440.101.14731.14731.1432-28.0011450.00
4892003.07.24 17:19sell2450.101.14891.15171.1476
4902003.07.24 17:58t/p2450.101.14761.15171.147613.0011463.00
4912003.07.24 18:11sell2460.101.14441.14721.1431
4922003.07.24 19:47s/l2460.101.14721.14721.1431-28.0011435.00
4932003.07.24 20:11sell2470.101.14601.14881.1447
4942003.07.25 09:08s/l2470.101.14881.14881.1447-28.0011407.00
4952003.07.25 10:09sell2480.101.14931.15211.1480
4962003.07.25 12:02t/p2480.101.14801.15211.148013.0011420.00
4972003.07.25 12:25sell2490.101.14991.15271.1486
4982003.07.25 12:59t/p2490.101.14861.15271.148613.0011433.00
4992003.07.25 13:03sell2500.101.14831.15111.1470
5002003.07.25 14:00t/p2500.101.14701.15111.147013.0011446.00
5012003.07.25 14:03sell2510.101.14881.15161.1475
5022003.07.25 14:03t/p2510.101.14751.15161.147513.0011459.00
5032003.07.25 14:03sell2520.101.14881.15161.1475
5042003.07.25 14:07t/p2520.101.14751.15161.147513.0011472.00
5052003.07.25 14:11sell2530.101.14871.15151.1474
5062003.07.25 14:29t/p2530.101.14741.15151.147413.0011485.00
5072003.07.25 14:53sell2540.101.14871.15151.1474
5082003.07.25 15:22s/l2540.101.15151.15151.1474-28.0011457.00
5092003.07.25 15:28buy2550.101.14851.14571.1498
5102003.07.25 15:30t/p2550.101.14981.14571.149813.0011470.00
5112003.07.25 15:31buy2560.101.14851.14571.1498
5122003.07.25 15:38t/p2560.101.14981.14571.149813.0011483.00
5132003.07.25 16:27buy2570.101.14831.14551.1496
5142003.07.25 16:29t/p2570.101.14961.14551.149613.0011496.00
5152003.07.25 16:31buy2580.101.14821.14541.1495
5162003.07.25 16:33t/p2580.101.14951.14541.149513.0011509.00
5172003.07.25 17:18sell2590.101.15421.15701.1529
5182003.07.25 17:25t/p2590.101.15291.15701.152913.0011522.00
5192003.07.25 17:50sell2600.101.15421.15701.1529
5202003.07.25 17:58t/p2600.101.15291.15701.152913.0011535.00
5212003.07.25 18:26sell2610.101.15141.15421.1501
5222003.07.28 00:00t/p2610.101.15011.15421.150113.0011548.00
5232003.07.28 01:24sell2620.101.15001.15281.1487
5242003.07.28 02:19t/p2620.101.14871.15281.148713.0011561.00
5252003.07.28 02:44sell2630.101.14931.15211.1480
5262003.07.28 03:05t/p2630.101.14801.15211.148013.0011574.00
5272003.07.28 03:43sell2640.101.14841.15121.1471
5282003.07.28 04:16t/p2640.101.14711.15121.147113.0011587.00
5292003.07.28 04:50sell2650.101.14791.15071.1466
5302003.07.28 08:11t/p2650.101.14661.15071.146613.0011600.00
5312003.07.28 08:37sell2660.101.14781.15061.1465
5322003.07.28 10:41s/l2660.101.15061.15061.1465-28.0011572.00
5332003.07.28 10:41sell2670.101.15041.15321.1491
5342003.07.28 10:51t/p2670.101.14911.15321.149113.0011585.00
5352003.07.28 10:51buy2680.101.14891.14611.1502
5362003.07.28 10:58t/p2680.101.15021.14611.150213.0011598.00
5372003.07.28 11:34sell2690.101.15181.15461.1505
5382003.07.28 11:56t/p2690.101.15051.15461.150513.0011611.00
5392003.07.28 12:33sell2700.101.14751.15031.1462
5402003.07.28 13:00t/p2700.101.14621.15031.146213.0011624.00
5412003.07.28 13:38sell2710.101.14651.14931.1452
5422003.07.28 14:38s/l2710.101.14931.14931.1452-28.0011596.00
5432003.07.28 15:27sell2720.101.14841.15121.1471
5442003.07.28 18:32s/l2720.101.15121.15121.1471-28.0011568.00
5452003.07.28 19:59buy2730.101.15031.14751.1516
5462003.07.29 07:16t/p2730.101.15161.14751.151613.0011581.00
5472003.07.29 07:35buy2740.101.15001.14721.1513
5482003.07.29 07:59t/p2740.101.15131.14721.151313.0011594.00
5492003.07.29 08:05sell2750.101.15211.15491.1508
5502003.07.29 08:34t/p2750.101.15081.15491.150813.0011607.00
5512003.07.29 08:34buy2760.101.15031.14751.1516
5522003.07.29 08:37t/p2760.101.15161.14751.151613.0011620.00
5532003.07.29 09:12sell2770.101.15261.15541.1513
5542003.07.29 09:33t/p2770.101.15131.15541.151313.0011633.00
5552003.07.29 09:36sell2780.101.15261.15541.1513
5562003.07.29 10:00t/p2780.101.15131.15541.151313.0011646.00
5572003.07.29 10:03sell2790.101.15151.15431.1502
5582003.07.29 10:32t/p2790.101.15021.15431.150213.0011659.00
5592003.07.29 10:37sell2800.101.15141.15421.1501
5602003.07.29 11:30t/p2800.101.15011.15421.150113.0011672.00
5612003.07.29 11:34sell2810.101.15161.15441.1503
5622003.07.29 11:58t/p2810.101.15031.15441.150313.0011685.00
5632003.07.29 12:34sell2820.101.14951.15231.1482
5642003.07.29 12:59t/p2820.101.14821.15231.148213.0011698.00
5652003.07.29 13:26sell2830.101.14791.15071.1466
5662003.07.29 14:21t/p2830.101.14661.15071.146613.0011711.00
5672003.07.29 14:24sell2840.101.14741.15021.1461
5682003.07.29 14:26t/p2840.101.14611.15021.146113.0011724.00
5692003.07.29 14:33sell2850.101.14741.15021.1461
5702003.07.29 16:03s/l2850.101.15021.15021.1461-28.0011696.00
5712003.07.29 17:10buy2860.101.14981.14701.1511
5722003.07.29 17:22s/l2860.101.14701.14701.1511-28.0011668.00
5732003.07.29 17:29sell2870.101.15021.15301.1489
5742003.07.29 17:54t/p2870.101.14891.15301.148913.0011681.00
5752003.07.29 18:10buy2880.101.14641.14361.1477
5762003.07.29 18:19t/p2880.101.14771.14361.147713.0011694.00
5772003.07.29 18:20buy2890.101.14651.14371.1478
5782003.07.29 18:47t/p2890.101.14781.14371.147813.0011707.00
5792003.07.29 18:53buy2900.101.14651.14371.1478
5802003.07.29 18:58t/p2900.101.14781.14371.147813.0011720.00
5812003.07.29 19:09buy2910.101.14791.14511.1492
5822003.07.29 22:02s/l2910.101.14511.14511.1492-28.0011692.00
5832003.07.29 22:15sell2920.101.14611.14891.1448
5842003.07.29 22:15t/p2920.101.14481.14891.144813.0011705.00
5852003.07.29 22:41sell2930.101.14591.14871.1446
5862003.07.29 22:47t/p2930.101.14461.14871.144613.0011718.00
5872003.07.29 23:40sell2940.101.14461.14741.1433
5882003.07.29 23:53t/p2940.101.14331.14741.143313.0011731.00
5892003.07.30 00:51buy2950.101.14391.14111.1452
5902003.07.30 01:10t/p2950.101.14521.14111.145213.0011744.00
5912003.07.30 01:56buy2960.101.14431.14151.1456
5922003.07.30 03:36t/p2960.101.14561.14151.145613.0011757.00
5932003.07.30 04:52buy2970.101.14431.14151.1456
5942003.07.30 13:54s/l2970.101.14151.14151.1456-28.0011729.00
5952003.07.30 15:25buy2980.101.14051.13771.1418
5962003.07.30 17:29s/l2980.101.13771.13771.1418-28.0011701.00
5972003.07.30 18:25buy2990.101.13651.13371.1378
5982003.07.30 19:14t/p2990.101.13781.13371.137813.0011714.00
5992003.07.30 19:32buy3000.101.13731.13451.1386
6002003.07.30 21:50s/l3000.101.13451.13451.1386-28.0011686.00
6012003.07.31 00:29buy3010.101.13541.13261.1367
6022003.07.31 06:43s/l3010.101.13261.13261.1367-28.0011658.00
6032003.07.31 06:43buy3020.101.13281.13001.1341
6042003.07.31 08:00t/p3020.101.13411.13001.134113.0011671.00
6052003.07.31 08:41buy3030.101.13351.13071.1348
6062003.07.31 11:54s/l3030.101.13071.13071.1348-28.0011643.00
6072003.07.31 13:11buy3040.101.13021.12741.1315
6082003.07.31 14:00t/p3040.101.13151.12741.131513.0011656.00
6092003.07.31 14:06buy3050.101.13121.12841.1325
6102003.07.31 14:47s/l3050.101.12841.12841.1325-28.0011628.00
6112003.07.31 15:07buy3060.101.12851.12571.1298
6122003.07.31 16:46s/l3060.101.12571.12571.1298-28.0011600.00
6132003.07.31 17:05buy3070.101.12541.12261.1267
6142003.07.31 17:57s/l3070.101.12261.12261.1267-28.0011572.00
6152003.07.31 18:56buy3080.101.12321.12041.1245
6162003.07.31 21:00t/p3080.101.12451.12041.124513.0011585.00
6172003.07.31 21:49buy3090.101.12391.12111.1252
6182003.08.01 07:43s/l3090.101.12111.12111.1252-28.0011557.00
6192003.08.01 08:08buy3100.101.12131.11851.1226
6202003.08.01 10:12s/l3100.101.11851.11851.1226-28.0011529.00
6212003.08.01 11:38buy3110.101.11551.11271.1168
6222003.08.01 11:59t/p3110.101.11681.11271.116813.0011542.00
6232003.08.01 12:30buy3120.101.11761.11481.1189
6242003.08.01 14:00t/p3120.101.11891.11481.118913.0011555.00
6252003.08.01 14:54buy3130.101.11661.11381.1179
6262003.08.01 14:58t/p3130.101.11791.11381.117913.0011568.00
6272003.08.01 15:54buy3140.101.11781.11501.1191
6282003.08.01 15:59t/p3140.101.11911.11501.119113.0011581.00
6292003.08.01 16:52buy3150.101.11951.11671.1208
6302003.08.01 16:58t/p3150.101.12081.11671.120813.0011594.00
6312003.08.01 17:16buy3160.101.12511.12231.1264
6322003.08.04 00:00t/p3160.101.12641.12231.126413.0011607.00
6332003.08.04 02:22buy3170.101.12681.12401.1281
6342003.08.04 06:00t/p3170.101.12811.12401.128113.0011620.00
6352003.08.04 06:40buy3180.101.12671.12391.1280
6362003.08.04 07:00t/p3180.101.12801.12391.128013.0011633.00
6372003.08.04 07:39buy3190.101.12701.12421.1283
6382003.08.04 09:02t/p3190.101.12831.12421.128313.0011646.00
6392003.08.04 09:35buy3200.101.12661.12381.1279
6402003.08.04 09:58t/p3200.101.12791.12381.127913.0011659.00
6412003.08.04 12:32buy3210.101.13001.12721.1313
6422003.08.04 13:00t/p3210.101.13131.12721.131313.0011672.00
6432003.08.04 14:43sell3220.101.13141.13421.1301
6442003.08.04 15:27t/p3220.101.13011.13421.130113.0011685.00
6452003.08.04 15:27buy3230.101.13001.12721.1313
6462003.08.04 15:40t/p3230.101.13131.12721.131313.0011698.00
6472003.08.04 16:05buy3240.101.13161.12881.1329
6482003.08.04 16:50t/p3240.101.13291.12881.132913.0011711.00
6492003.08.04 17:58sell3250.101.13411.13691.1328
6502003.08.04 18:57s/l3250.101.13691.13691.1328-28.0011683.00
6512003.08.04 19:56sell3260.101.13661.13941.1353
6522003.08.04 20:19t/p3260.101.13531.13941.135313.0011696.00
6532003.08.04 20:35sell3270.101.13591.13871.1346
6542003.08.05 01:16t/p3270.101.13461.13871.134613.0011709.00
6552003.08.05 01:51sell3280.101.13561.13841.1343
6562003.08.05 09:41s/l3280.101.13841.13841.1343-28.0011681.00
6572003.08.05 10:15sell3290.101.13751.14031.1362
6582003.08.05 10:59t/p3290.101.13621.14031.136213.0011694.00
6592003.08.05 11:10sell3300.101.13541.13821.1341
6602003.08.05 11:59t/p3300.101.13411.13821.134113.0011707.00
6612003.08.05 12:16sell3310.101.13351.13631.1322
6622003.08.05 13:00t/p3310.101.13221.13631.132213.0011720.00
6632003.08.05 14:34sell3320.101.13391.13671.1326
6642003.08.05 14:59t/p3320.101.13261.13671.132613.0011733.00
6652003.08.05 16:08sell3330.101.13331.13611.1320
6662003.08.05 16:51s/l3330.101.13611.13611.1320-28.0011705.00
6672003.08.05 17:19sell3340.101.13561.13841.1343
6682003.08.05 18:00t/p3340.101.13431.13841.134313.0011718.00
6692003.08.05 18:22sell3350.101.13481.13761.1335
6702003.08.05 21:26s/l3350.101.13761.13761.1335-28.0011690.00
6712003.08.06 02:54sell3360.101.13971.14251.1384
6722003.08.06 09:10s/l3360.101.14251.14251.1384-28.0011662.00
6732003.08.06 09:10sell3370.101.14231.14511.1410
6742003.08.06 09:59t/p3370.101.14101.14511.141013.0011675.00
6752003.08.06 10:59buy3380.101.14011.13731.1414
6762003.08.06 14:00s/l3380.101.13731.13731.1414-28.0011647.00
6772003.08.06 14:47sell3390.101.13931.14211.1380
6782003.08.06 14:58t/p3390.101.13801.14211.138013.0011660.00
6792003.08.06 15:24buy3400.101.13611.13331.1374
6802003.08.06 15:38t/p3400.101.13741.13331.137413.0011673.00
6812003.08.06 15:38sell3410.101.13751.14031.1362
6822003.08.06 17:24t/p3410.101.13621.14031.136213.0011686.00
6832003.08.06 17:28sell3420.101.13771.14051.1364
6842003.08.06 17:59t/p3420.101.13641.14051.136413.0011699.00
6852003.08.06 19:32sell3430.101.13731.14011.1360
6862003.08.06 19:58t/p3430.101.13601.14011.136013.0011712.00
6872003.08.06 22:30sell3440.101.13501.13781.1337
6882003.08.06 22:59t/p3440.101.13371.13781.133713.0011725.00
6892003.08.07 00:27sell3450.101.13421.13701.1329
6902003.08.07 05:08t/p3450.101.13291.13701.132913.0011738.00
6912003.08.07 05:35sell3460.101.13381.13661.1325
6922003.08.07 08:05t/p3460.101.13251.13661.132513.0011751.00
6932003.08.07 08:16sell3470.101.13431.13711.1330
6942003.08.07 08:44t/p3470.101.13301.13711.133013.0011764.00
6952003.08.07 10:13sell3480.101.13561.13841.1343
6962003.08.07 15:07s/l3480.101.13841.13841.1343-28.0011736.00
6972003.08.07 15:46buy3490.101.13621.13341.1375
6982003.08.07 15:51t/p3490.101.13751.13341.137513.0011749.00
6992003.08.07 16:33buy3500.101.13841.13561.1397
7002003.08.07 16:58t/p3500.101.13971.13561.139713.0011762.00
7012003.08.07 17:03sell3510.101.14101.14381.1397
7022003.08.07 17:31t/p3510.101.13971.14381.139713.0011775.00
7032003.08.07 17:49sell3520.101.14091.14371.1396
7042003.08.07 18:30t/p3520.101.13961.14371.139613.0011788.00
7052003.08.07 18:34sell3530.101.14001.14281.1387
7062003.08.07 18:40t/p3530.101.13871.14281.138713.0011801.00
7072003.08.07 18:50sell3540.101.14011.14291.1388
7082003.08.07 18:58t/p3540.101.13881.14291.138813.0011814.00
7092003.08.07 19:30sell3550.101.13861.14141.1373
7102003.08.07 19:35t/p3550.101.13731.14141.137313.0011827.00
7112003.08.07 19:47sell3560.101.13851.14131.1372
7122003.08.07 19:47t/p3560.101.13721.14131.137213.0011840.00
7132003.08.07 19:48sell3570.101.13851.14131.1372
7142003.08.07 19:58t/p3570.101.13721.14131.137213.0011853.00
7152003.08.07 20:28buy3580.101.13661.13381.1379
7162003.08.07 23:05t/p3580.101.13791.13381.137913.0011866.00
7172003.08.07 23:26buy3590.101.13731.13451.1386
7182003.08.08 00:10t/p3590.101.13861.13451.138613.0011879.00
7192003.08.08 00:24buy3600.101.13751.13471.1388
7202003.08.08 09:11s/l3600.101.13471.13471.1388-28.0011851.00
7212003.08.08 09:39sell3610.101.13791.14071.1366
7222003.08.08 09:41t/p3610.101.13661.14071.136613.0011864.00
7232003.08.08 10:37sell3620.101.13411.13691.1328
7242003.08.08 13:12t/p3620.101.13281.13691.132813.0011877.00
7252003.08.08 13:33sell3630.101.13461.13741.1333
7262003.08.08 13:55t/p3630.101.13331.13741.133313.0011890.00
7272003.08.08 14:30sell3640.101.13351.13631.1322
7282003.08.08 14:53t/p3640.101.13221.13631.132213.0011903.00
7292003.08.08 16:28sell3650.101.13431.13711.1330
7302003.08.08 16:51t/p3650.101.13301.13711.133013.0011916.00
7312003.08.08 17:27sell3660.101.13321.13601.1319
7322003.08.08 17:55t/p3660.101.13191.13601.131913.0011929.00
7332003.08.08 17:55buy3670.101.13181.12901.1331
7342003.08.08 18:27t/p3670.101.13311.12901.133113.0011942.00
7352003.08.08 18:27sell3680.101.13311.13591.1318
7362003.08.08 18:41t/p3680.101.13181.13591.131813.0011955.00
7372003.08.08 18:47sell3690.101.13241.13521.1311
7382003.08.08 18:48t/p3690.101.13111.13521.131113.0011968.00
7392003.08.08 19:53buy3700.101.13021.12741.1315
7402003.08.11 04:47s/l3700.101.12741.12741.1315-28.0011940.00
7412003.08.11 04:47buy3710.101.12761.12481.1289
7422003.08.11 06:17t/p3710.101.12891.12481.128913.0011953.00
7432003.08.11 09:40buy3720.101.12821.12541.1295
7442003.08.11 14:05t/p3720.101.12951.12541.129513.0011966.00
7452003.08.11 14:43buy3730.101.12761.12481.1289
7462003.08.11 14:58t/p3730.101.12891.12481.128913.0011979.00
7472003.08.11 14:58buy3740.101.12751.12471.1288
7482003.08.11 14:58t/p3740.101.12881.12471.128813.0011992.00
7492003.08.11 15:38buy3750.101.13171.12891.1330
7502003.08.11 16:02t/p3750.101.13301.12891.133013.0012005.00
7512003.08.11 16:26buy3760.101.13261.12981.1339
7522003.08.11 17:01t/p3760.101.13391.12981.133913.0012018.00
7532003.08.11 17:24buy3770.101.13261.12981.1339
7542003.08.11 17:58t/p3770.101.13391.12981.133913.0012031.00
7552003.08.11 18:34buy3780.101.13491.13211.1362
7562003.08.11 18:58t/p3780.101.13621.13211.136213.0012044.00
7572003.08.11 19:11buy3790.101.13731.13451.1386
7582003.08.11 21:49s/l3790.101.13451.13451.1386-28.0012016.00
7592003.08.11 21:56sell3800.101.13641.13921.1351
7602003.08.12 10:19t/p3800.101.13511.13921.135113.0012029.00
7612003.08.12 10:39sell3810.101.13731.14011.1360
7622003.08.12 10:59t/p3810.101.13601.14011.136013.0012042.00
7632003.08.12 11:38sell3820.101.13571.13851.1344
7642003.08.12 11:58t/p3820.101.13441.13851.134413.0012055.00
7652003.08.12 12:15buy3830.101.13221.12941.1335
7662003.08.12 12:36t/p3830.101.13351.12941.133513.0012068.00
7672003.08.12 12:36sell3840.101.13351.13631.1322
7682003.08.12 13:00t/p3840.101.13221.13631.132213.0012081.00
7692003.08.12 13:34sell3850.101.13221.13501.1309
7702003.08.12 14:04t/p3850.101.13091.13501.130913.0012094.00
7712003.08.12 14:33sell3860.101.13141.13421.1301
7722003.08.12 14:58t/p3860.101.13011.13421.130113.0012107.00
7732003.08.12 16:30sell3870.101.12981.13261.1285
7742003.08.12 17:30s/l3870.101.13261.13261.1285-28.0012079.00
7752003.08.12 17:55buy3880.101.12951.12671.1308
7762003.08.12 18:00t/p3880.101.13081.12671.130813.0012092.00
7772003.08.12 18:25sell3890.101.13091.13371.1296
7782003.08.12 21:05t/p3890.101.12961.13371.129613.0012105.00
7792003.08.12 21:21sell3900.101.13141.13421.1301
7802003.08.12 21:50t/p3900.101.13011.13421.130113.0012118.00
7812003.08.12 22:21sell3910.101.12871.13151.1274
7822003.08.12 23:15t/p3910.101.12741.13151.127413.0012131.00
7832003.08.12 23:20sell3920.101.12851.13131.1272
7842003.08.13 00:15t/p3920.101.12721.13131.127213.0012144.00
7852003.08.13 00:22sell3930.101.12821.13101.1269
7862003.08.13 01:12t/p3930.101.12691.13101.126913.0012157.00
7872003.08.13 01:57buy3940.101.12731.12451.1286
7882003.08.13 02:19t/p3940.101.12861.12451.128613.0012170.00
7892003.08.13 02:19sell3950.101.12861.13141.1273
7902003.08.13 02:55t/p3950.101.12731.13141.127313.0012183.00
7912003.08.13 03:12sell3960.101.12661.12941.1253
7922003.08.13 07:05t/p3960.101.12531.12941.125313.0012196.00
7932003.08.13 07:07sell3970.101.12651.12931.1252
7942003.08.13 07:53t/p3970.101.12521.12931.125213.0012209.00
7952003.08.13 08:06sell3980.101.12501.12781.1237
7962003.08.13 08:51t/p3980.101.12371.12781.123713.0012222.00
7972003.08.13 09:50buy3990.101.12251.11971.1238
7982003.08.13 09:58t/p3990.101.12381.11971.123813.0012235.00
7992003.08.13 09:58buy4000.101.12251.11971.1238
8002003.08.13 09:59t/p4000.101.12381.11971.123813.0012248.00
8012003.08.13 10:57buy4010.101.12421.12141.1255
8022003.08.13 11:10t/p4010.101.12551.12141.125513.0012261.00
8032003.08.13 11:58sell4020.101.12521.12801.1239
8042003.08.13 13:01s/l4020.101.12801.12801.1239-28.0012233.00
8052003.08.13 13:52buy4030.101.12631.12351.1276
8062003.08.13 13:58t/p4030.101.12761.12351.127613.0012246.00
8072003.08.13 13:59buy4040.101.12631.12351.1276
8082003.08.13 13:59t/p4040.101.12761.12351.127613.0012259.00
8092003.08.13 15:36buy4050.101.12561.12281.1269
8102003.08.13 15:58t/p4050.101.12691.12281.126913.0012272.00
8112003.08.13 15:58buy4060.101.12561.12281.1269
8122003.08.13 15:58t/p4060.101.12691.12281.126913.0012285.00
8132003.08.13 16:26buy4070.101.12811.12531.1294
8142003.08.13 16:58t/p4070.101.12941.12531.129413.0012298.00
8152003.08.13 16:58buy4080.101.12811.12531.1294
8162003.08.13 16:58t/p4080.101.12941.12531.129413.0012311.00
8172003.08.13 17:24buy4090.101.12971.12691.1310
8182003.08.13 17:58t/p4090.101.13101.12691.131013.0012324.00
8192003.08.13 17:58buy4100.101.12941.12661.1307
8202003.08.13 17:59t/p4100.101.13071.12661.130713.0012337.00
8212003.08.13 18:39buy4110.101.13161.12881.1329
8222003.08.13 23:10t/p4110.101.13291.12881.132913.0012350.00
8232003.08.14 02:13buy4120.101.13141.12861.1327
8242003.08.14 02:58t/p4120.101.13271.12861.132713.0012363.00
8252003.08.14 06:07buy4130.101.13221.12941.1335
8262003.08.14 09:00t/p4130.101.13351.12941.133513.0012376.00
8272003.08.14 09:15buy4140.101.13261.12981.1339
8282003.08.14 12:12s/l4140.101.12981.12981.1339-28.0012348.00
8292003.08.14 12:42sell4150.101.13151.13431.1302
8302003.08.14 12:58t/p4150.101.13021.13431.130213.0012361.00
8312003.08.14 12:58sell4160.101.13141.13421.1301
8322003.08.14 12:59t/p4160.101.13011.13421.130113.0012374.00
8332003.08.14 14:31sell4170.101.12791.13071.1266
8342003.08.14 14:58t/p4170.101.12661.13071.126613.0012387.00
8352003.08.14 15:19buy4180.101.12571.12291.1270
8362003.08.14 15:31t/p4180.101.12701.12291.127013.0012400.00
8372003.08.14 16:07buy4190.101.12821.12541.1295
8382003.08.14 16:33t/p4190.101.12951.12541.129513.0012413.00
8392003.08.14 16:33sell4200.101.12951.13231.1282
8402003.08.14 16:55t/p4200.101.12821.13231.128213.0012426.00
8412003.08.14 17:29sell4210.101.12671.12951.1254
8422003.08.14 17:54t/p4210.101.12541.12951.125413.0012439.00
8432003.08.14 18:28sell4220.101.12511.12791.1238
8442003.08.14 18:54t/p4220.101.12381.12791.123813.0012452.00
8452003.08.14 19:53buy4230.101.12321.12041.1245
8462003.08.14 19:58t/p4230.101.12451.12041.124513.0012465.00
8472003.08.14 20:51buy4240.101.12451.12171.1258
8482003.08.14 22:22t/p4240.101.12581.12171.125813.0012478.00
8492003.08.14 22:49buy4250.101.12431.12151.1256
8502003.08.14 22:59t/p4250.101.12561.12151.125613.0012491.00
8512003.08.14 23:16sell4260.101.12661.12941.1253
8522003.08.14 23:22s/l4260.101.12941.12941.1253-28.0012463.00
8532003.08.14 23:48buy4270.101.12621.12341.1275
8542003.08.15 00:15t/p4270.101.12751.12341.127513.0012476.00
8552003.08.15 00:15sell4280.101.12751.13031.1262
8562003.08.15 01:07t/p4280.101.12621.13031.126213.0012489.00
8572003.08.15 01:15sell4290.101.12751.13031.1262
8582003.08.15 02:06t/p4290.101.12621.13031.126213.0012502.00
8592003.08.15 02:12sell4300.101.12721.13001.1259
8602003.08.15 03:05t/p4300.101.12591.13001.125913.0012515.00
8612003.08.15 03:11sell4310.101.12651.12931.1252
8622003.08.15 06:01t/p4310.101.12521.12931.125213.0012528.00
8632003.08.15 06:08sell4320.101.12691.12971.1256
8642003.08.15 06:44t/p4320.101.12561.12971.125613.0012541.00
8652003.08.15 06:51sell4330.101.12691.12971.1256
8662003.08.15 06:58t/p4330.101.12561.12971.125613.0012554.00
8672003.08.15 08:05sell4340.101.12551.12831.1242
8682003.08.15 08:41t/p4340.101.12421.12831.124213.0012567.00
8692003.08.15 08:41buy4350.101.12411.12131.1254
8702003.08.15 08:58t/p4350.101.12541.12131.125413.0012580.00
8712003.08.15 08:58buy4360.101.12501.12221.1263
8722003.08.15 08:59t/p4360.101.12631.12221.126313.0012593.00
8732003.08.15 09:40buy4370.101.12601.12321.1273
8742003.08.15 11:01t/p4370.101.12731.12321.127313.0012606.00
8752003.08.15 11:38buy4380.101.12621.12341.1275
8762003.08.15 11:58t/p4380.101.12751.12341.127513.0012619.00
8772003.08.15 12:32buy4390.101.12761.12481.1289
8782003.08.15 13:36s/l4390.101.12481.12481.1289-28.0012591.00
8792003.08.15 14:33buy4400.101.12551.12271.1268
8802003.08.15 15:00t/p4400.101.12681.12271.126813.0012604.00
8812003.08.15 15:28buy4410.101.12611.12331.1274
8822003.08.15 16:06t/p4410.101.12741.12331.127413.0012617.00
8832003.08.15 16:24buy4420.101.12621.12341.1275
8842003.08.18 02:25s/l4420.101.12341.12341.1275-28.0012589.00
8852003.08.18 04:16buy4430.101.12281.12001.1241
8862003.08.18 05:00t/p4430.101.12411.12001.124113.0012602.00
8872003.08.18 05:22buy4440.101.12301.12021.1243
8882003.08.18 06:00t/p4440.101.12431.12021.124313.0012615.00
8892003.08.18 06:12buy4450.101.12371.12091.1250
8902003.08.18 12:05s/l4450.101.12091.12091.1250-28.0012587.00
8912003.08.18 13:06buy4460.101.11851.11571.1198
8922003.08.18 14:57s/l4460.101.11571.11571.1198-28.0012559.00
8932003.08.18 15:56buy4470.101.11711.11431.1184
8942003.08.18 16:02t/p4470.101.11841.11431.118413.0012572.00
8952003.08.18 16:05buy4480.101.11781.11501.1191
8962003.08.18 17:06s/l4480.101.11501.11501.1191-28.0012544.00
8972003.08.18 17:27sell4490.101.11631.11911.1150
8982003.08.18 17:43t/p4490.101.11501.11911.115013.0012557.00
8992003.08.18 18:41buy4500.101.11381.11101.1151
9002003.08.18 19:00t/p4500.101.11511.11101.115113.0012570.00
9012003.08.18 19:53buy4510.101.11411.11131.1154
9022003.08.18 19:58t/p4510.101.11541.11131.115413.0012583.00
9032003.08.18 21:45buy4520.101.11521.11241.1165
9042003.08.19 03:43s/l4520.101.11241.11241.1165-28.0012555.00
9052003.08.19 04:39buy4530.101.11211.10931.1134
9062003.08.19 05:04t/p4530.101.11341.10931.113413.0012568.00
9072003.08.19 05:41buy4540.101.11331.11051.1146
9082003.08.19 08:34s/l4540.101.11051.11051.1146-28.0012540.00
9092003.08.19 09:21buy4550.101.10911.10631.1104
9102003.08.19 10:05t/p4550.101.11041.10631.110413.0012553.00
9112003.08.19 10:38buy4560.101.10911.10631.1104
9122003.08.19 10:58t/p4560.101.11041.10631.110413.0012566.00
9132003.08.19 11:30buy4570.101.11061.10781.1119
9142003.08.19 12:03t/p4570.101.11191.10781.111913.0012579.00
9152003.08.19 12:17buy4580.101.11111.10831.1124
9162003.08.19 13:28s/l4580.101.10831.10831.1124-28.0012551.00
9172003.08.19 14:26buy4590.101.10631.10351.1076
9182003.08.19 15:00t/p4590.101.10761.10351.107613.0012564.00
9192003.08.19 15:57buy4600.101.10651.10371.1078
9202003.08.19 16:00t/p4600.101.10781.10371.107813.0012577.00
9212003.08.19 17:23buy4610.101.10881.10601.1101
9222003.08.19 17:58t/p4610.101.11011.10601.110113.0012590.00
9232003.08.19 17:59buy4620.101.10861.10581.1099
9242003.08.19 17:59t/p4620.101.10991.10581.109913.0012603.00
9252003.08.19 18:12buy4630.101.11211.10931.1134
9262003.08.19 19:06t/p4630.101.11341.10931.113413.0012616.00
9272003.08.19 19:16buy4640.101.11261.10981.1139
9282003.08.19 20:03t/p4640.101.11391.10981.113913.0012629.00
9292003.08.19 20:24buy4650.101.11251.10971.1138
9302003.08.19 20:58t/p4650.101.11381.10971.113813.0012642.00
9312003.08.19 23:40buy4660.101.11371.11091.1150
9322003.08.20 00:00t/p4660.101.11501.11091.115013.0012655.00
9332003.08.20 00:33buy4670.101.11411.11131.1154
9342003.08.20 02:44s/l4670.101.11131.11131.1154-28.0012627.00
9352003.08.20 04:15buy4680.101.11001.10721.1113
9362003.08.20 05:03t/p4680.101.11131.10721.111313.0012640.00
9372003.08.20 06:25buy4690.101.11011.10731.1114
9382003.08.20 07:00t/p4690.101.11141.10731.111413.0012653.00
9392003.08.20 07:07buy4700.101.11081.10801.1121
9402003.08.20 08:00t/p4700.101.11211.10801.112113.0012666.00
9412003.08.20 08:35buy4710.101.11071.10791.1120
9422003.08.20 08:59t/p4710.101.11201.10791.112013.0012679.00
9432003.08.20 09:03buy4720.101.11221.10941.1135
9442003.08.20 10:00t/p4720.101.11351.10941.113513.0012692.00
9452003.08.20 11:25buy4730.101.11201.10921.1133
9462003.08.20 12:24s/l4730.101.10921.10921.1133-28.0012664.00
9472003.08.20 14:02buy4740.101.10991.10711.1112
9482003.08.20 14:58t/p4740.101.11121.10711.111213.0012677.00
9492003.08.20 15:26buy4750.101.11131.10851.1126
9502003.08.20 15:31t/p4750.101.11261.10851.112613.0012690.00
9512003.08.20 15:56buy4760.101.11201.10921.1133
9522003.08.20 16:00t/p4760.101.11331.10921.113313.0012703.00
9532003.08.20 16:25buy4770.101.11201.10921.1133
9542003.08.20 16:30t/p4770.101.11331.10921.113313.0012716.00
9552003.08.20 17:11buy4780.101.11211.10931.1134
9562003.08.21 02:12s/l4780.101.10931.10931.1134-28.0012688.00
9572003.08.21 02:21sell4790.101.11131.11411.1100
9582003.08.21 02:31t/p4790.101.11001.11411.110013.0012701.00
9592003.08.21 03:30buy4800.101.10871.10591.1100
9602003.08.21 04:20t/p4800.101.11001.10591.110013.0012714.00
9612003.08.21 04:39buy4810.101.10831.10551.1096
9622003.08.21 05:17t/p4810.101.10961.10551.109613.0012727.00
9632003.08.21 05:32buy4820.101.10881.10601.1101
9642003.08.21 08:05s/l4820.101.10601.10601.1101-28.0012699.00
9652003.08.21 08:05sell4830.101.10691.10971.1056
9662003.08.21 08:05t/p4830.101.10561.10971.105613.0012712.00
9672003.08.21 08:10sell4840.101.10701.10981.1057
9682003.08.21 08:34t/p4840.101.10571.10981.105713.0012725.00
9692003.08.21 08:35sell4850.101.10691.10971.1056
9702003.08.21 08:36t/p4850.101.10561.10971.105613.0012738.00
9712003.08.21 08:36sell4860.101.10691.10971.1056
9722003.08.21 08:58t/p4860.101.10561.10971.105613.0012751.00
9732003.08.21 09:04sell4870.101.10291.10571.1016
9742003.08.21 09:05t/p4870.101.10161.10571.101613.0012764.00
9752003.08.21 09:08sell4880.101.10301.10581.1017
9762003.08.21 09:57t/p4880.101.10171.10581.101713.0012777.00
9772003.08.21 10:32buy4890.101.10051.09771.1018
9782003.08.21 11:10t/p4890.101.10181.09771.101813.0012790.00
9792003.08.21 11:10sell4900.101.10191.10471.1006
9802003.08.21 11:30t/p4900.101.10061.10471.100613.0012803.00
9812003.08.21 11:31sell4910.101.10091.10371.0996
9822003.08.21 11:55t/p4910.101.09961.10371.099613.0012816.00
9832003.08.21 12:54buy4920.101.09801.09521.0993
9842003.08.21 13:01t/p4920.101.09931.09521.099313.0012829.00
9852003.08.21 13:54buy4930.101.09911.09631.1004
9862003.08.21 13:59t/p4930.101.10041.09631.100413.0012842.00
9872003.08.21 14:51buy4940.101.09941.09661.1007
9882003.08.21 15:01t/p4940.101.10071.09661.100713.0012855.00
9892003.08.21 15:50buy4950.101.09951.09671.1008
9902003.08.21 16:50s/l4950.101.09671.09671.1008-28.0012827.00
9912003.08.21 19:08buy4960.101.09391.09111.0952
9922003.08.21 19:45s/l4960.101.09111.09111.0952-28.0012799.00
9932003.08.21 20:48buy4970.101.09131.08851.0926
9942003.08.21 20:58t/p4970.101.09261.08851.092613.0012812.00
9952003.08.21 22:46buy4980.101.09201.08921.0933
9962003.08.21 23:00t/p4980.101.09331.08921.093313.0012825.00
9972003.08.21 23:55buy4990.101.09221.08941.0935
9982003.08.22 01:00t/p4990.101.09351.08941.093513.0012838.00
9992003.08.22 01:50buy5000.101.09291.09011.0942
10002003.08.22 07:02t/p5000.101.09421.09011.094213.0012851.00
10012003.08.22 07:35buy5010.101.09291.09011.0942
10022003.08.22 08:00t/p5010.101.09421.09011.094213.0012864.00
10032003.08.22 08:03buy5020.101.09301.09021.0943
10042003.08.22 08:42s/l5020.101.09021.09021.0943-28.0012836.00
10052003.08.22 09:29buy5030.101.09321.09041.0945
10062003.08.22 12:36s/l5030.101.09041.09041.0945-28.0012808.00
10072003.08.22 15:19buy5040.101.08801.08521.0893
10082003.08.22 15:30s/l5040.101.08521.08521.0893-28.0012780.00
10092003.08.22 16:57buy5050.101.08371.08091.0850
10102003.08.22 16:58t/p5050.101.08501.08091.085013.0012793.00
10112003.08.22 16:59buy5060.101.08391.08111.0852
10122003.08.22 16:59t/p5060.101.08521.08111.085213.0012806.00
10132003.08.22 17:16buy5070.101.08581.08301.0871
10142003.08.22 17:58t/p5070.101.08711.08301.087113.0012819.00
10152003.08.22 18:16buy5080.101.08701.08421.0883
10162003.08.22 19:00t/p5080.101.08831.08421.088313.0012832.00
10172003.08.22 19:16buy5090.101.08801.08521.0893
10182003.08.25 00:53s/l5090.101.08521.08521.0893-28.0012804.00
10192003.08.25 01:13buy5100.101.08581.08301.0871
10202003.08.25 02:00t/p5100.101.08711.08301.087113.0012817.00
10212003.08.25 02:50buy5110.101.08581.08301.0871
10222003.08.25 02:59t/p5110.101.08711.08301.087113.0012830.00
10232003.08.25 03:22buy5120.101.08721.08441.0885
10242003.08.25 08:00t/p5120.101.08851.08441.088513.0012843.00
10252003.08.25 08:42buy5130.101.08741.08461.0887
10262003.08.25 09:00t/p5130.101.08871.08461.088713.0012856.00
10272003.08.25 10:40buy5140.101.08831.08551.0896
10282003.08.25 10:59t/p5140.101.08961.08551.089613.0012869.00
10292003.08.25 12:37buy5150.101.09051.08771.0918
10302003.08.25 15:02t/p5150.101.09181.08771.091813.0012882.00
10312003.08.25 15:31buy5160.101.08901.08621.0903
10322003.08.25 15:59t/p5160.101.09031.08621.090313.0012895.00
10332003.08.25 16:04buy5170.101.09021.08741.0915
10342003.08.25 18:05s/l5170.101.08741.08741.0915-28.0012867.00
10352003.08.25 19:29buy5180.101.08681.08401.0881
10362003.08.25 19:58t/p5180.101.08811.08401.088113.0012880.00
10372003.08.25 20:03buy5190.101.08871.08591.0900
10382003.08.25 22:26s/l5190.101.08591.08591.0900-28.0012852.00
10392003.08.26 01:19buy5200.101.08281.08001.0841
10402003.08.26 01:21s/l5200.101.08001.08001.0841-28.0012824.00
10412003.08.26 02:19buy5210.101.08321.08041.0845
10422003.08.26 03:01t/p5210.101.08451.08041.084513.0012837.00
10432003.08.26 03:19buy5220.101.08331.08051.0846
10442003.08.26 04:00t/p5220.101.08461.08051.084613.0012850.00
10452003.08.26 04:17buy5230.101.08411.08131.0854
10462003.08.26 07:00t/p5230.101.08541.08131.085413.0012863.00
10472003.08.26 07:14buy5240.101.08411.08131.0854
10482003.08.26 07:59t/p5240.101.08541.08131.085413.0012876.00
10492003.08.26 08:10buy5250.101.08531.08251.0866
10502003.08.26 09:00t/p5250.101.08661.08251.086613.0012889.00
10512003.08.26 09:11buy5260.101.08531.08251.0866
10522003.08.26 10:00t/p5260.101.08661.08251.086613.0012902.00
10532003.08.26 10:05buy5270.101.08541.08261.0867
10542003.08.26 11:08s/l5270.101.08261.08261.0867-28.0012874.00
10552003.08.26 12:06buy5280.101.08291.08011.0842
10562003.08.26 13:05s/l5280.101.08011.08011.0842-28.0012846.00
10572003.08.26 13:05buy5290.101.08031.07751.0816
10582003.08.26 13:58t/p5290.101.08161.07751.081613.0012859.00
10592003.08.26 13:58sell5300.101.08251.08531.0812
10602003.08.26 13:58t/p5300.101.08121.08531.081213.0012872.00
10612003.08.26 13:58sell5310.101.08171.08451.0804
10622003.08.26 13:58t/p5310.101.08041.08451.080413.0012885.00
10632003.08.26 13:59sell5320.101.08251.08531.0812
10642003.08.26 14:57t/p5320.101.08121.08531.081213.0012898.00
10652003.08.26 14:57buy5330.101.08111.07831.0824
10662003.08.26 15:00t/p5330.101.08241.07831.082413.0012911.00
10672003.08.26 15:56buy5340.101.08101.07821.0823
10682003.08.26 16:00t/p5340.101.08231.07821.082313.0012924.00
10692003.08.26 16:54buy5350.101.08181.07901.0831
10702003.08.26 16:58t/p5350.101.08311.07901.083113.0012937.00
10712003.08.26 16:58buy5360.101.08101.07821.0823
10722003.08.26 16:58t/p5360.101.08231.07821.082313.0012950.00
10732003.08.26 17:20buy5370.101.08801.08521.0893
10742003.08.26 17:20t/p5370.101.08931.08521.089313.0012963.00
10752003.08.26 17:24buy5380.101.08821.08541.0895
10762003.08.26 18:05t/p5380.101.08951.08541.089513.0012976.00
10772003.08.26 18:35buy5390.101.08931.08651.0906
10782003.08.26 19:02t/p5390.101.09061.08651.090613.0012989.00
10792003.08.26 19:51buy5400.101.08941.08661.0907
10802003.08.26 19:57t/p5400.101.09071.08661.090713.0013002.00
10812003.08.26 20:33buy5410.101.08931.08651.0906
10822003.08.26 22:02s/l5410.101.08651.08651.0906-28.0012974.00
10832003.08.26 22:14sell5420.101.08791.09071.0866
10842003.08.26 22:31t/p5420.101.08661.09071.086613.0012987.00
10852003.08.26 22:54sell5430.101.08751.09031.0862
10862003.08.26 22:58t/p5430.101.08621.09031.086213.0013000.00
10872003.08.26 23:30buy5440.101.08531.08251.0866
10882003.08.27 00:01t/p5440.101.08661.08251.086613.0013013.00
10892003.08.27 00:29buy5450.101.08621.08341.0875
10902003.08.27 00:52t/p5450.101.08751.08341.087513.0013026.00
10912003.08.27 02:47sell5460.101.08791.09071.0866
10922003.08.27 03:00t/p5460.101.08661.09071.086613.0013039.00
10932003.08.27 03:24buy5470.101.08631.08351.0876
10942003.08.27 06:36s/l5470.101.08351.08351.0876-28.0013011.00
10952003.08.27 06:43sell5480.101.08631.08911.0850
10962003.08.27 06:58t/p5480.101.08501.08911.085013.0013024.00
10972003.08.27 08:40sell5490.101.08701.08981.0857
10982003.08.27 09:19t/p5490.101.08571.08981.085713.0013037.00
10992003.08.27 09:19buy5500.101.08571.08291.0870
11002003.08.27 09:41t/p5500.101.08701.08291.087013.0013050.00
11012003.08.27 09:46buy5510.101.08601.08321.0873
11022003.08.27 10:00t/p5510.101.08731.08321.087313.0013063.00
11032003.08.27 10:31buy5520.101.08621.08341.0875
11042003.08.27 10:37t/p5520.101.08751.08341.087513.0013076.00
11052003.08.27 11:30buy5530.101.08891.08611.0902
11062003.08.27 11:38t/p5530.101.09021.08611.090213.0013089.00
11072003.08.27 13:29buy5540.101.08941.08661.0907
11082003.08.27 13:37t/p5540.101.09071.08661.090713.0013102.00
11092003.08.27 14:34sell5550.101.09141.09421.0901
11102003.08.27 16:08t/p5550.101.09011.09421.090113.0013115.00
11112003.08.27 16:55sell5560.101.09221.09501.0909
11122003.08.27 16:58t/p5560.101.09091.09501.090913.0013128.00
11132003.08.27 16:58sell5570.101.09241.09521.0911
11142003.08.27 16:59t/p5570.101.09111.09521.091113.0013141.00
11152003.08.27 18:27sell5580.101.09091.09371.0896
11162003.08.27 19:03t/p5580.101.08961.09371.089613.0013154.00
11172003.08.27 19:27sell5590.101.09051.09331.0892
11182003.08.27 19:43t/p5590.101.08921.09331.089213.0013167.00
11192003.08.27 19:49sell5600.101.09051.09331.0892
11202003.08.27 19:58t/p5600.101.08921.09331.089213.0013180.00
11212003.08.27 20:25sell5610.101.08851.09131.0872
11222003.08.27 21:04t/p5610.101.08721.09131.087213.0013193.00
11232003.08.27 21:24sell5620.101.08851.09131.0872
11242003.08.27 23:16t/p5620.101.08721.09131.087213.0013206.00
11252003.08.27 23:24sell5630.101.08901.09181.0877
11262003.08.27 23:58t/p5630.101.08771.09181.087713.0013219.00
11272003.08.28 00:20sell5640.101.08761.09041.0863
11282003.08.28 01:12t/p5640.101.08631.09041.086313.0013232.00
11292003.08.28 01:17sell5650.101.08681.08961.0855
11302003.08.28 02:10t/p5650.101.08551.08961.085513.0013245.00
11312003.08.28 02:16sell5660.101.08561.08841.0843
11322003.08.28 04:09t/p5660.101.08431.08841.084313.0013258.00
11332003.08.28 04:16sell5670.101.08631.08911.0850
11342003.08.28 05:08t/p5670.101.08501.08911.085013.0013271.00
11352003.08.28 05:43sell5680.101.08611.08891.0848
11362003.08.28 08:02t/p5680.101.08481.08891.084813.0013284.00
11372003.08.28 08:15sell5690.101.08611.08891.0848
11382003.08.28 12:00t/p5690.101.08481.08891.084813.0013297.00
11392003.08.28 12:30sell5700.101.08581.08861.0845
11402003.08.28 12:43t/p5700.101.08451.08861.084513.0013310.00
11412003.08.28 13:02sell5710.101.08251.08531.0812
11422003.08.28 15:00s/l5710.101.08531.08531.0812-28.0013282.00
11432003.08.28 15:55buy5720.101.08411.08131.0854
11442003.08.28 15:56t/p5720.101.08541.08131.085413.0013295.00
11452003.08.28 15:57buy5730.101.08411.08131.0854
11462003.08.28 15:58t/p5730.101.08541.08131.085413.0013308.00
11472003.08.28 16:06buy5740.101.08781.08501.0891
11482003.08.28 16:22t/p5740.101.08911.08501.089113.0013321.00
11492003.08.28 16:39buy5750.101.08781.08501.0891
11502003.08.28 16:58t/p5750.101.08911.08501.089113.0013334.00
11512003.08.28 16:58buy5760.101.08761.08481.0889
11522003.08.28 16:58t/p5760.101.08891.08481.088913.0013347.00
11532003.08.28 17:21sell5770.101.09111.09391.0898
11542003.08.28 17:39t/p5770.101.08981.09391.089813.0013360.00
11552003.08.28 18:20sell5780.101.08981.09261.0885
11562003.08.28 18:52t/p5780.101.08851.09261.088513.0013373.00
11572003.08.28 18:57sell5790.101.08981.09261.0885
11582003.08.28 19:01t/p5790.101.08851.09261.088513.0013386.00
11592003.08.28 19:19sell5800.101.08901.09181.0877
11602003.08.28 19:50t/p5800.101.08771.09181.087713.0013399.00
11612003.08.28 19:55sell5810.101.08901.09181.0877
11622003.08.28 20:01t/p5810.101.08771.09181.087713.0013412.00
11632003.08.28 20:17sell5820.101.08801.09081.0867
11642003.08.28 20:49t/p5820.101.08671.09081.086713.0013425.00
11652003.08.28 20:54sell5830.101.08811.09091.0868
11662003.08.29 08:07s/l5830.101.09091.09091.0868-28.0013397.00
11672003.08.29 08:27buy5840.101.08781.08501.0891
11682003.08.29 08:39t/p5840.101.08911.08501.089113.0013410.00
11692003.08.29 09:19buy5850.101.08981.08701.0911
11702003.08.29 09:38t/p5850.101.09111.08701.091113.0013423.00
11712003.08.29 10:15buy5860.101.09081.08801.0921
11722003.08.29 10:36t/p5860.101.09211.08801.092113.0013436.00
11732003.08.29 10:41buy5870.101.09081.08801.0921
11742003.08.29 11:03t/p5870.101.09211.08801.092113.0013449.00
11752003.08.29 11:09buy5880.101.09121.08841.0925
11762003.08.29 13:01t/p5880.101.09251.08841.092513.0013462.00
11772003.08.29 13:06buy5890.101.09051.08771.0918
11782003.08.29 13:58t/p5890.101.09181.08771.091813.0013475.00
11792003.08.29 14:27buy5900.101.09251.08971.0938
11802003.08.29 14:58t/p5900.101.09381.08971.093813.0013488.00
11812003.08.29 16:29sell5910.101.09611.09891.0948
11822003.08.29 16:58s/l5910.101.09891.09891.0948-28.0013460.00
11832003.08.29 18:50sell5920.101.09891.10171.0976
11842003.08.29 18:59t/p5920.101.09761.10171.097613.0013473.00
11852003.09.01 01:51sell5930.101.09951.10231.0982
11862003.09.01 02:16t/p5930.101.09821.10231.098213.0013486.00
11872003.09.01 02:23sell5940.101.09941.10221.0981
11882003.09.01 03:01t/p5940.101.09811.10221.098113.0013499.00
11892003.09.01 03:48sell5950.101.09851.10131.0972
11902003.09.01 05:55s/l5950.101.10131.10131.0972-28.0013471.00
11912003.09.01 06:16sell5960.101.09981.10261.0985
11922003.09.01 09:08t/p5960.101.09851.10261.098513.0013484.00
11932003.09.01 09:16sell5970.101.09941.10221.0981
11942003.09.01 09:59t/p5970.101.09811.10221.098113.0013497.00
11952003.09.01 11:38sell5980.101.09881.10161.0975
11962003.09.01 12:05t/p5980.101.09751.10161.097513.0013510.00
11972003.09.01 12:10sell5990.101.09871.10151.0974
11982003.09.01 13:02t/p5990.101.09741.10151.097413.0013523.00
11992003.09.01 13:07sell6000.101.09811.10091.0968
12002003.09.01 13:59t/p6000.101.09681.10091.096813.0013536.00
12012003.09.01 14:06sell6010.101.09661.09941.0953
12022003.09.01 15:51s/l6010.101.09941.09941.0953-28.0013508.00
12032003.09.01 16:34sell6020.101.09791.10071.0966
12042003.09.01 17:00t/p6020.101.09661.10071.096613.0013521.00
12052003.09.01 17:32sell6030.101.09741.10021.0961
12062003.09.01 18:07t/p6030.101.09611.10021.096113.0013534.00
12072003.09.01 18:33sell6040.101.09721.10001.0959
12082003.09.01 23:00t/p6040.101.09591.10001.095913.0013547.00
12092003.09.01 23:19sell6050.101.09691.09971.0956
12102003.09.02 01:00t/p6050.101.09561.09971.095613.0013560.00
12112003.09.02 01:25sell6060.101.09661.09941.0953
12122003.09.02 02:08t/p6060.101.09531.09941.095313.0013573.00
12132003.09.02 02:23sell6070.101.09681.09961.0955
12142003.09.02 02:59t/p6070.101.09551.09961.095513.0013586.00
12152003.09.02 03:16sell6080.101.09491.09771.0936
12162003.09.02 04:05t/p6080.101.09361.09771.093613.0013599.00
12172003.09.02 04:10sell6090.101.09421.09701.0929
12182003.09.02 07:02t/p6090.101.09291.09701.092913.0013612.00
12192003.09.02 07:59buy6100.101.09301.09021.0943
12202003.09.02 08:00s/l6100.101.09021.09021.0943-28.0013584.00
12212003.09.02 08:10sell6110.101.09311.09591.0918
12222003.09.02 08:59t/p6110.101.09181.09591.091813.0013597.00
12232003.09.02 09:27sell6120.101.09131.09411.0900
12242003.09.02 09:50t/p6120.101.09001.09411.090013.0013610.00
12252003.09.02 10:01sell6130.101.08721.09001.0859
12262003.09.02 11:57t/p6130.101.08591.09001.085913.0013623.00
12272003.09.02 12:55buy6140.101.08531.08251.0866
12282003.09.02 13:11t/p6140.101.08661.08251.086613.0013636.00
12292003.09.02 14:56buy6150.101.08431.08151.0856
12302003.09.02 15:02t/p6150.101.08561.08151.085613.0013649.00
12312003.09.02 16:50buy6160.101.08571.08291.0870
12322003.09.02 17:02t/p6160.101.08701.08291.087013.0013662.00
12332003.09.02 17:49buy6170.101.08651.08371.0878
12342003.09.02 19:48s/l6170.101.08371.08371.0878-28.0013634.00
12352003.09.02 22:43buy6180.101.08111.07831.0824
12362003.09.03 02:40s/l6180.101.07831.07831.0824-28.0013606.00
12372003.09.03 03:26buy6190.101.07781.07501.0791
12382003.09.03 04:03t/p6190.101.07911.07501.079113.0013619.00
12392003.09.03 05:36buy6200.101.07901.07621.0803
12402003.09.03 06:00t/p6200.101.08031.07621.080313.0013632.00
12412003.09.03 07:55buy6210.101.07831.07551.0796
12422003.09.03 08:00t/p6210.101.07961.07551.079613.0013645.00
12432003.09.03 08:45buy6220.101.07911.07631.0804
12442003.09.03 10:00t/p6220.101.08041.07631.080413.0013658.00
12452003.09.03 11:50buy6230.101.08021.07741.0815
12462003.09.03 11:59t/p6230.101.08151.07741.081513.0013671.00
12472003.09.03 13:58buy6240.101.07851.07571.0798
12482003.09.03 15:00t/p6240.101.07981.07571.079813.0013684.00
12492003.09.03 16:35buy6250.101.08111.07831.0824
12502003.09.03 16:58t/p6250.101.08241.07831.082413.0013697.00
12512003.09.03 17:41buy6260.101.08241.07961.0837
12522003.09.03 17:59t/p6260.101.08371.07961.083713.0013710.00
12532003.09.03 18:16buy6270.101.08451.08171.0858
12542003.09.03 19:00t/p6270.101.08581.08171.085813.0013723.00
12552003.09.03 19:40buy6280.101.08501.08221.0863
12562003.09.03 19:59t/p6280.101.08631.08221.086313.0013736.00
12572003.09.03 21:23buy6290.101.08401.08121.0853
12582003.09.03 22:00t/p6290.101.08531.08121.085313.0013749.00
12592003.09.03 22:34buy6300.101.08421.08141.0855
12602003.09.03 23:00t/p6300.101.08551.08141.085513.0013762.00
12612003.09.03 23:27buy6310.101.08441.08161.0857
12622003.09.04 00:32s/l6310.101.08161.08161.0857-28.0013734.00
12632003.09.04 01:31buy6320.101.08121.07841.0825
12642003.09.04 02:00t/p6320.101.08251.07841.082513.0013747.00
12652003.09.04 03:13buy6330.101.08301.08021.0843
12662003.09.04 04:00t/p6330.101.08431.08021.084313.0013760.00
12672003.09.04 06:24buy6340.101.08381.08101.0851
12682003.09.04 08:10t/p6340.101.08511.08101.085113.0013773.00
12692003.09.04 08:21buy6350.101.08281.08001.0841
12702003.09.04 08:42t/p6350.101.08411.08001.084113.0013786.00
12712003.09.04 08:59buy6360.101.08311.08031.0844
12722003.09.04 11:06t/p6360.101.08441.08031.084413.0013799.00
12732003.09.04 11:10buy6370.101.08371.08091.0850
12742003.09.04 12:06t/p6370.101.08501.08091.085013.0013812.00
12752003.09.04 12:08buy6380.101.08381.08101.0851
12762003.09.04 13:17s/l6380.101.08101.08101.0851-28.0013784.00
12772003.09.04 13:36sell6390.101.08291.08571.0816
12782003.09.04 14:02s/l6390.101.08571.08571.0816-28.0013756.00
12792003.09.04 14:07buy6400.101.08171.07891.0830
12802003.09.04 14:35t/p6400.101.08301.07891.083013.0013769.00
12812003.09.04 14:41buy6410.101.08161.07881.0829
12822003.09.04 14:58t/p6410.101.08291.07881.082913.0013782.00
12832003.09.04 15:06buy6420.101.08601.08321.0873
12842003.09.04 15:34t/p6420.101.08731.08321.087313.0013795.00
12852003.09.04 15:40buy6430.101.08601.08321.0873
12862003.09.04 15:58t/p6430.101.08731.08321.087313.0013808.00
12872003.09.04 15:59buy6440.101.08601.08321.0873
12882003.09.04 15:59t/p6440.101.08731.08321.087313.0013821.00
12892003.09.04 16:02buy6450.101.08781.08501.0891
12902003.09.04 16:58t/p6450.101.08911.08501.089113.0013834.00
12912003.09.04 20:54sell6460.101.09251.09531.0912
12922003.09.04 22:58s/l6460.101.09531.09531.0912-28.0013806.00
12932003.09.05 00:29sell6470.101.09411.09691.0928
12942003.09.05 02:00t/p6470.101.09281.09691.092813.0013819.00
12952003.09.05 02:21sell6480.101.09371.09651.0924
12962003.09.05 06:42s/l6480.101.09651.09651.0924-28.0013791.00
12972003.09.05 07:14sell6490.101.09641.09921.0951
12982003.09.05 08:00t/p6490.101.09511.09921.095113.0013804.00
12992003.09.05 08:03sell6500.101.09561.09841.0943
13002003.09.05 09:00t/p6500.101.09431.09841.094313.0013817.00
13012003.09.05 09:42sell6510.101.09461.09741.0933
13022003.09.05 11:00t/p6510.101.09331.09741.093313.0013830.00
13032003.09.05 11:09sell6520.101.09481.09761.0935
13042003.09.05 12:00t/p6520.101.09351.09761.093513.0013843.00
13052003.09.05 12:41sell6530.101.09481.09761.0935
13062003.09.05 12:58t/p6530.101.09351.09761.093513.0013856.00
13072003.09.05 13:07sell6540.101.09321.09601.0919
13082003.09.05 14:00t/p6540.101.09191.09601.091913.0013869.00
13092003.09.05 14:02sell6550.101.09381.09661.0925
13102003.09.05 14:12t/p6550.101.09251.09661.092513.0013882.00
13112003.09.05 14:12buy6560.101.09191.08911.0932
13122003.09.05 14:16t/p6560.101.09321.08911.093213.0013895.00
13132003.09.05 14:16buy6570.101.09261.08981.0939
13142003.09.05 14:17t/p6570.101.09391.08981.093913.0013908.00
13152003.09.05 14:28buy6580.101.09271.08991.0940
13162003.09.05 14:29t/p6580.101.09401.08991.094013.0013921.00
13172003.09.05 15:04sell6590.101.10091.10371.0996
13182003.09.05 15:10t/p6590.101.09961.10371.099613.0013934.00
13192003.09.05 15:16sell6600.101.10031.10311.0990
13202003.09.05 15:34s/l6600.101.10311.10311.0990-28.0013906.00
13212003.09.05 16:12sell6610.101.10351.10631.1022
13222003.09.05 16:25t/p6610.101.10221.10631.102213.0013919.00
13232003.09.05 16:28sell6620.101.10361.10641.1023
13242003.09.05 17:55s/l6620.101.10641.10641.1023-28.0013891.00
13252003.09.05 18:26sell6630.101.10741.11021.1061
13262003.09.05 19:54s/l6630.101.11021.11021.1061-28.0013863.00
13272003.09.05 19:54sell6640.101.11001.11281.1087
13282003.09.08 01:03t/p6640.101.10871.11281.108713.0013876.00
13292003.09.08 01:51sell6650.101.10951.11231.1082
13302003.09.08 05:15t/p6650.101.10821.11231.108213.0013889.00
13312003.09.08 05:46sell6660.101.10941.11221.1081
13322003.09.08 06:13t/p6660.101.10811.11221.108113.0013902.00
13332003.09.08 06:45sell6670.101.10881.11161.1075
13342003.09.08 08:10t/p6670.101.10751.11161.107513.0013915.00
13352003.09.08 08:46sell6680.101.10891.11171.1076
13362003.09.08 08:59t/p6680.101.10761.11171.107613.0013928.00
13372003.09.08 10:41sell6690.101.10731.11011.1060
13382003.09.08 12:46s/l6690.101.11011.11011.1060-28.0013900.00
13392003.09.08 13:08sell6700.101.10971.11251.1084
13402003.09.08 14:01t/p6700.101.10841.11251.108413.0013913.00
13412003.09.08 14:35sell6710.101.10851.11131.1072
13422003.09.08 14:59t/p6710.101.10721.11131.107213.0013926.00
13432003.09.08 17:09sell6720.101.11041.11321.1091
13442003.09.08 18:40s/l6720.101.11321.11321.1091-28.0013898.00
13452003.09.08 18:40sell6730.101.11301.11581.1117
13462003.09.08 19:00t/p6730.101.11171.11581.111713.0013911.00
13472003.09.08 19:58sell6740.101.11261.11541.1113
13482003.09.08 19:59t/p6740.101.11131.11541.111313.0013924.00
13492003.09.08 20:28sell6750.101.10981.11261.1085
13502003.09.08 21:00t/p6750.101.10851.11261.108513.0013937.00
13512003.09.08 21:38sell6760.101.10971.11251.1084
13522003.09.08 21:59t/p6760.101.10841.11251.108413.0013950.00
13532003.09.08 22:56sell6770.101.10771.11051.1064
13542003.09.09 02:03t/p6770.101.10641.11051.106413.0013963.00
13552003.09.09 02:10sell6780.101.10691.10971.1056
13562003.09.09 05:16s/l6780.101.10971.10971.1056-28.0013935.00
13572003.09.09 06:45sell6790.101.11001.11281.1087
13582003.09.09 08:43s/l6790.101.11281.11281.1087-28.0013907.00
13592003.09.09 09:11sell6800.101.11091.11371.1096
13602003.09.09 09:59t/p6800.101.10961.11371.109613.0013920.00
13612003.09.09 10:10sell6810.101.10991.11271.1086
13622003.09.09 12:08s/l6810.101.11271.11271.1086-28.0013892.00
13632003.09.09 13:05sell6820.101.11311.11591.1118
13642003.09.09 15:04s/l6820.101.11591.11591.1118-28.0013864.00
13652003.09.09 17:31sell6830.101.11861.12141.1173
13662003.09.09 18:28s/l6830.101.12141.12141.1173-28.0013836.00
13672003.09.09 20:58buy6840.101.12281.12001.1241
13682003.09.09 22:55t/p6840.101.12411.12001.124113.0013849.00
13692003.09.09 22:59buy6850.101.12291.12011.1242
13702003.09.10 10:05s/l6850.101.12011.12011.1242-28.0013821.00
13712003.09.10 10:06sell6860.101.12261.12541.1213
13722003.09.10 10:20t/p6860.101.12131.12541.121313.0013834.00
13732003.09.10 10:24sell6870.101.12261.12541.1213
13742003.09.10 10:58t/p6870.101.12131.12541.121313.0013847.00
13752003.09.10 13:03sell6880.101.12041.12321.1191
13762003.09.10 13:10t/p6880.101.11911.12321.119113.0013860.00
13772003.09.10 13:24sell6890.101.12041.12321.1191
13782003.09.10 13:58t/p6890.101.11911.12321.119113.0013873.00
13792003.09.10 14:14buy6900.101.11661.11381.1179
13802003.09.10 14:22t/p6900.101.11791.11381.117913.0013886.00
13812003.09.10 15:15sell6910.101.12081.12361.1195
13822003.09.10 16:06t/p6910.101.11951.12361.119513.0013899.00
13832003.09.10 16:20sell6920.101.12151.12431.1202
13842003.09.10 17:04t/p6920.101.12021.12431.120213.0013912.00
13852003.09.10 17:26sell6930.101.12101.12381.1197
13862003.09.10 18:00t/p6930.101.11971.12381.119713.0013925.00
13872003.09.10 18:27sell6940.101.11961.12241.1183
13882003.09.10 19:02t/p6940.101.11831.12241.118313.0013938.00
13892003.09.10 20:20sell6950.101.12181.12461.1205
13902003.09.10 23:03t/p6950.101.12051.12461.120513.0013951.00
13912003.09.10 23:22sell6960.101.12151.12431.1202
13922003.09.11 00:01t/p6960.101.12021.12431.120213.0013964.00
13932003.09.11 00:21sell6970.101.12071.12351.1194
13942003.09.11 01:00t/p6970.101.11941.12351.119413.0013977.00
13952003.09.11 01:14sell6980.101.11971.12251.1184
13962003.09.11 02:01t/p6980.101.11841.12251.118413.0013990.00
13972003.09.11 03:19sell6990.101.11971.12251.1184
13982003.09.11 07:13s/l6990.101.12251.12251.1184-28.0013962.00
13992003.09.11 10:09sell7000.101.12581.12861.1245
14002003.09.11 10:34t/p7000.101.12451.12861.124513.0013975.00
14012003.09.11 10:35sell7010.101.12541.12821.1241
14022003.09.11 10:59t/p7010.101.12411.12821.124113.0013988.00
14032003.09.11 11:56sell7020.101.12331.12611.1220
14042003.09.11 12:00t/p7020.101.12201.12611.122013.0014001.00
14052003.09.11 12:06sell7030.101.12291.12571.1216
14062003.09.11 13:00t/p7030.101.12161.12571.121613.0014014.00
14072003.09.11 13:06sell7040.101.12211.12491.1208
14082003.09.11 14:00t/p7040.101.12081.12491.120813.0014027.00
14092003.09.11 14:03sell7050.101.12341.12621.1221
14102003.09.11 14:04t/p7050.101.12211.12621.122113.0014040.00
14112003.09.11 14:04sell7060.101.12271.12551.1214
14122003.09.11 14:24t/p7060.101.12141.12551.121413.0014053.00
14132003.09.11 14:31sell7070.101.12271.12551.1214
14142003.09.11 14:33t/p7070.101.12141.12551.121413.0014066.00
14152003.09.11 14:36sell7080.101.12291.12571.1216
14162003.09.11 14:41t/p7080.101.12161.12571.121613.0014079.00
14172003.09.11 14:50sell7090.101.12281.12561.1215
14182003.09.11 14:53s/l7090.101.12561.12561.1215-28.0014051.00
14192003.09.11 14:53sell7100.101.12551.12831.1242
14202003.09.11 14:55t/p7100.101.12421.12831.124213.0014064.00
14212003.09.11 14:55sell7110.101.12391.12671.1226
14222003.09.11 14:58t/p7110.101.12261.12671.122613.0014077.00
14232003.09.11 15:26buy7120.101.11851.11571.1198
14242003.09.11 15:27s/l7120.101.11571.11571.1198-28.0014049.00
14252003.09.11 15:29sell7130.101.11941.12221.1181
14262003.09.11 15:58t/p7130.101.11811.12221.118113.0014062.00
14272003.09.11 15:58sell7140.101.11921.12201.1179
14282003.09.11 15:59t/p7140.101.11791.12201.117913.0014075.00
14292003.09.11 16:25sell7150.101.11771.12051.1164
14302003.09.11 16:26t/p7150.101.11641.12051.116413.0014088.00
14312003.09.11 16:27sell7160.101.11801.12081.1167
14322003.09.11 21:44s/l7160.101.12081.12081.1167-28.0014060.00
14332003.09.11 21:52buy7170.101.12001.11721.1213
14342003.09.11 23:42t/p7170.101.12131.11721.121313.0014073.00
14352003.09.11 23:42sell7180.101.12131.12411.1200
14362003.09.11 23:50t/p7180.101.12001.12411.120013.0014086.00
14372003.09.12 00:40sell7190.101.12031.12311.1190
14382003.09.12 00:49t/p7190.101.11901.12311.119013.0014099.00
14392003.09.12 01:39sell7200.101.11931.12211.1180
14402003.09.12 06:08t/p7200.101.11801.12211.118013.0014112.00
14412003.09.12 06:34sell7210.101.11911.12191.1178
14422003.09.12 07:07t/p7210.101.11781.12191.117813.0014125.00
14432003.09.12 07:31sell7220.101.11881.12161.1175
14442003.09.12 07:40t/p7220.101.11751.12161.117513.0014138.00
14452003.09.12 08:29sell7230.101.11901.12181.1177
14462003.09.12 08:38t/p7230.101.11771.12181.117713.0014151.00
14472003.09.12 09:35buy7240.101.11741.11461.1187
14482003.09.12 10:06t/p7240.101.11871.11461.118713.0014164.00
14492003.09.12 10:06sell7250.101.11871.12151.1174
14502003.09.12 10:59t/p7250.101.11741.12151.117413.0014177.00
14512003.09.12 11:05sell7260.101.11731.12011.1160
14522003.09.12 11:08t/p7260.101.11601.12011.116013.0014190.00
14532003.09.12 11:10sell7270.101.11741.12021.1161
14542003.09.12 11:16t/p7270.101.11611.12021.116113.0014203.00
14552003.09.12 11:24sell7280.101.11731.12011.1160
14562003.09.12 11:33t/p7280.101.11601.12011.116013.0014216.00
14572003.09.12 12:03sell7290.101.11481.11761.1135
14582003.09.12 13:24s/l7290.101.11761.11761.1135-28.0014188.00
14592003.09.12 14:56buy7300.101.11671.11391.1180
14602003.09.12 14:58t/p7300.101.11801.11391.118013.0014201.00
14612003.09.12 14:58buy7310.101.11671.11391.1180
14622003.09.12 14:58t/p7310.101.11801.11391.118013.0014214.00
14632003.09.12 15:29buy7320.101.12471.12191.1260
14642003.09.12 15:58t/p7320.101.12601.12191.126013.0014227.00
14652003.09.12 15:59buy7330.101.12431.12151.1256
14662003.09.12 15:59t/p7330.101.12561.12151.125613.0014240.00
14672003.09.12 16:03sell7340.101.13111.13391.1298
14682003.09.12 16:28t/p7340.101.12981.13391.129813.0014253.00
14692003.09.12 16:28buy7350.101.12971.12691.1310
14702003.09.12 16:57t/p7350.101.13101.12691.131013.0014266.00
14712003.09.12 16:57sell7360.101.13281.13561.1315
14722003.09.12 16:57t/p7360.101.13151.13561.131513.0014279.00
14732003.09.12 16:57sell7370.101.13091.13371.1296
14742003.09.12 17:26t/p7370.101.12961.13371.129613.0014292.00
14752003.09.12 17:36sell7380.101.13031.13311.1290
14762003.09.12 17:52t/p7380.101.12901.13311.129013.0014305.00
14772003.09.12 17:57sell7390.101.13091.13371.1296
14782003.09.15 00:00t/p7390.101.12961.13371.129613.0014318.00
14792003.09.15 00:53sell7400.101.12661.12941.1253
14802003.09.15 08:39t/p7400.101.12531.12941.125313.0014331.00
14812003.09.15 08:43sell7410.101.12721.13001.1259
14822003.09.15 09:10t/p7410.101.12591.13001.125913.0014344.00
14832003.09.15 09:11buy7420.101.12571.12291.1270
14842003.09.15 09:41t/p7420.101.12701.12291.127013.0014357.00
14852003.09.15 10:40sell7430.101.12871.13151.1274
14862003.09.15 10:58t/p7430.101.12741.13151.127413.0014370.00
14872003.09.15 10:59sell7440.101.12881.13161.1275
14882003.09.15 10:59t/p7440.101.12751.13161.127513.0014383.00
14892003.09.15 11:40sell7450.101.12711.12991.1258
14902003.09.15 15:34s/l7450.101.12991.12991.1258-28.0014355.00
14912003.09.15 16:32sell7460.101.13001.13281.1287
14922003.09.15 21:21t/p7460.101.12871.13281.128713.0014368.00
14932003.09.15 21:25sell7470.101.13041.13321.1291
14942003.09.15 21:59t/p7470.101.12911.13321.129113.0014381.00
14952003.09.16 04:17sell7480.101.13121.13401.1299
14962003.09.16 06:10t/p7480.101.12991.13401.129913.0014394.00
14972003.09.16 06:19sell7490.101.13091.13371.1296
14982003.09.16 08:05t/p7490.101.12961.13371.129613.0014407.00
14992003.09.16 08:12sell7500.101.13071.13351.1294
15002003.09.16 08:59t/p7500.101.12941.13351.129413.0014420.00
15012003.09.16 09:10sell7510.101.12721.13001.1259
15022003.09.16 10:02t/p7510.101.12591.13001.125913.0014433.00
15032003.09.16 10:10sell7520.101.12671.12951.1254
15042003.09.16 10:59t/p7520.101.12541.12951.125413.0014446.00
15052003.09.16 11:07sell7530.101.12541.12821.1241
15062003.09.16 12:03t/p7530.101.12411.12821.124113.0014459.00
15072003.09.16 12:07sell7540.101.12481.12761.1235
15082003.09.16 12:59t/p7540.101.12351.12761.123513.0014472.00
15092003.09.16 15:04sell7550.101.12461.12741.1233
15102003.09.16 16:00t/p7550.101.12331.12741.123313.0014485.00
15112003.09.16 16:06sell7560.101.12431.12711.1230
15122003.09.16 16:10t/p7560.101.12301.12711.123013.0014498.00
15132003.09.16 17:01sell7570.101.11951.12231.1182
15142003.09.16 17:53t/p7570.101.11821.12231.118213.0014511.00
15152003.09.16 18:52buy7580.101.11691.11411.1182
15162003.09.16 20:01t/p7580.101.11821.11411.118213.0014524.00
15172003.09.16 20:05buy7590.101.11701.11421.1183
15182003.09.16 22:00t/p7590.101.11831.11421.118313.0014537.00
15192003.09.16 23:51buy7600.101.11741.11461.1187
15202003.09.17 02:50s/l7600.101.11461.11461.1187-28.0014509.00
15212003.09.17 03:59buy7610.101.11591.11311.1172
15222003.09.17 04:32t/p7610.101.11721.11311.117213.0014522.00
15232003.09.17 04:45buy7620.101.11611.11331.1174
15242003.09.17 09:10t/p7620.101.11741.11331.117413.0014535.00
15252003.09.17 09:41buy7630.101.11551.11271.1168
15262003.09.17 09:58t/p7630.101.11681.11271.116813.0014548.00
15272003.09.17 10:31buy7640.101.11761.11481.1189
15282003.09.17 12:03t/p7640.101.11891.11481.118913.0014561.00
15292003.09.17 12:35buy7650.101.11611.11331.1174
15302003.09.17 12:59t/p7650.101.11741.11331.117413.0014574.00
15312003.09.17 13:45buy7660.101.11951.11671.1208
15322003.09.17 13:58t/p7660.101.12081.11671.120813.0014587.00
15332003.09.17 14:27buy7670.101.12111.11831.1224
15342003.09.17 15:01t/p7670.101.12241.11831.122413.0014600.00
15352003.09.17 16:19buy7680.101.12281.12001.1241
15362003.09.17 17:15t/p7680.101.12411.12001.124113.0014613.00
15372003.09.17 17:23buy7690.101.12351.12071.1248
15382003.09.17 18:14t/p7690.101.12481.12071.124813.0014626.00
15392003.09.17 18:19buy7700.101.12401.12121.1253
15402003.09.17 19:10t/p7700.101.12531.12121.125313.0014639.00
15412003.09.17 19:36buy7710.101.12411.12131.1254
15422003.09.17 19:58t/p7710.101.12541.12131.125413.0014652.00
15432003.09.17 20:25buy7720.101.12751.12471.1288
15442003.09.17 20:58t/p7720.101.12881.12471.128813.0014665.00
15452003.09.18 00:55sell7730.101.12841.13121.1271
15462003.09.18 03:19t/p7730.101.12711.13121.127113.0014678.00
15472003.09.18 09:43sell7740.101.12871.13151.1274
15482003.09.18 09:58t/p7740.101.12741.13151.127413.0014691.00
15492003.09.18 11:41sell7750.101.12831.13111.1270
15502003.09.18 11:58t/p7750.101.12701.13111.127013.0014704.00
15512003.09.18 12:33sell7760.101.12661.12941.1253
15522003.09.18 13:38s/l7760.101.12941.12941.1253-28.0014676.00
15532003.09.18 16:32sell7770.101.13061.13341.1293
15542003.09.18 16:58t/p7770.101.12931.13341.129313.0014689.00
15552003.09.18 17:24sell7780.101.12641.12921.1251
15562003.09.18 17:59t/p7780.101.12511.12921.125113.0014702.00
15572003.09.18 19:22sell7790.101.12621.12901.1249
15582003.09.18 19:59t/p7790.101.12491.12901.124913.0014715.00
15592003.09.18 20:19sell7800.101.12471.12751.1234
15602003.09.19 09:12s/l7800.101.12751.12751.1234-28.0014687.00
15612003.09.19 12:09sell7810.101.13001.13281.1287
15622003.09.19 12:59t/p7810.101.12871.13281.128713.0014700.00
15632003.09.19 14:05sell7820.101.13221.13501.1309
15642003.09.19 15:00t/p7820.101.13091.13501.130913.0014713.00
15652003.09.19 15:29sell7830.101.13131.13411.1300
15662003.09.19 15:31t/p7830.101.13001.13411.130013.0014726.00
15672003.09.19 15:57sell7840.101.13131.13411.1300
15682003.09.19 16:03s/l7840.101.13411.13411.1300-28.0014698.00
15692003.09.19 16:30buy7850.101.13121.12841.1325
15702003.09.19 16:30t/p7850.101.13251.12841.132513.0014711.00
15712003.09.19 16:30buy7860.101.13091.12811.1322
15722003.09.19 16:31t/p7860.101.13221.12811.132213.0014724.00
15732003.09.19 16:31buy7870.101.13141.12861.1327
15742003.09.19 16:50t/p7870.101.13271.12861.132713.0014737.00
15752003.09.19 16:50buy7880.101.13121.12841.1325
15762003.09.19 16:50t/p7880.101.13251.12841.132513.0014750.00
15772003.09.19 16:51buy7890.101.13131.12851.1326
15782003.09.19 16:51t/p7890.101.13261.12851.132613.0014763.00
15792003.09.19 17:02sell7900.101.13521.13801.1339
15802003.09.19 17:28t/p7900.101.13391.13801.133913.0014776.00
15812003.09.19 17:28sell7910.101.13551.13831.1342
15822003.09.19 17:29t/p7910.101.13421.13831.134213.0014789.00
15832003.09.19 17:52sell7920.101.13531.13811.1340
15842003.09.19 19:56s/l7920.101.13811.13811.1340-28.0014761.00
15852003.09.19 19:56sell7930.101.13791.14071.1366
15862003.09.22 00:00s/l7930.101.14071.14071.1366-28.0014733.00
15872003.09.22 00:24sell7940.101.14541.14821.1441
15882003.09.22 00:24t/p7940.101.14411.14821.144113.0014746.00
15892003.09.22 00:51sell7950.101.14611.14891.1448
15902003.09.22 00:57s/l7950.101.14891.14891.1448-28.0014718.00
15912003.09.22 00:57sell7960.101.14871.15151.1474
15922003.09.22 01:15t/p7960.101.14741.15151.147413.0014731.00
15932003.09.22 01:22sell7970.101.14961.15241.1483
15942003.09.22 01:23t/p7970.101.14831.15241.148313.0014744.00
15952003.09.22 01:48sell7980.101.14961.15241.1483
15962003.09.22 01:58t/p7980.101.14831.15241.148313.0014757.00
15972003.09.22 02:52sell7990.101.14601.14881.1447
15982003.09.22 03:00t/p7990.101.14471.14881.144713.0014770.00
15992003.09.22 03:51sell8000.101.14471.14751.1434
16002003.09.22 06:52s/l8000.101.14751.14751.1434-28.0014742.00
16012003.09.22 06:52sell8010.101.14731.15011.1460
16022003.09.22 06:59t/p8010.101.14601.15011.146013.0014755.00
16032003.09.22 07:40sell8020.101.14511.14791.1438
16042003.09.22 08:15t/p8020.101.14381.14791.143813.0014768.00
16052003.09.22 08:39sell8030.101.14631.14911.1450
16062003.09.22 08:58t/p8030.101.14501.14911.145013.0014781.00
16072003.09.22 09:37sell8040.101.14241.14521.1411
16082003.09.22 09:48s/l8040.101.14521.14521.1411-28.0014753.00
16092003.09.22 10:36sell8050.101.14701.14981.1457
16102003.09.22 11:11t/p8050.101.14571.14981.145713.0014766.00
16112003.09.22 11:45sell8060.101.14801.15081.1467
16122003.09.22 11:58t/p8060.101.14671.15081.146713.0014779.00
16132003.09.22 13:31sell8070.101.14791.15071.1466
16142003.09.22 14:00t/p8070.101.14661.15071.146613.0014792.00
16152003.09.22 14:37sell8080.101.14661.14941.1453
16162003.09.22 14:58t/p8080.101.14531.14941.145313.0014805.00
16172003.09.22 15:32sell8090.101.14571.14851.1444
16182003.09.22 16:39s/l8090.101.14851.14851.1444-28.0014777.00
16192003.09.22 17:27sell8100.101.14801.15081.1467
16202003.09.22 19:36s/l8100.101.15081.15081.1467-28.0014749.00
16212003.09.22 19:36sell8110.101.15071.15351.1494
16222003.09.22 19:58t/p8110.101.14941.15351.149413.0014762.00
16232003.09.22 20:29sell8120.101.14861.15141.1473
16242003.09.22 21:02t/p8120.101.14731.15141.147313.0014775.00
16252003.09.22 21:23sell8130.101.14861.15141.1473
16262003.09.22 22:00t/p8130.101.14731.15141.147313.0014788.00
16272003.09.22 22:31sell8140.101.14751.15031.1462
16282003.09.22 22:59t/p8140.101.14621.15031.146213.0014801.00
16292003.09.22 23:30sell8150.101.14671.14951.1454
16302003.09.23 08:03t/p8150.101.14541.14951.145413.0014814.00
16312003.09.23 08:10sell8160.101.14811.15091.1468
16322003.09.23 08:58t/p8160.101.14681.15091.146813.0014827.00
16332003.09.23 08:59sell8170.101.14881.15161.1475
16342003.09.23 08:59t/p8170.101.14751.15161.147513.0014840.00
16352003.09.23 09:04sell8180.101.14591.14871.1446
16362003.09.23 09:17s/l8180.101.14871.14871.1446-28.0014812.00
16372003.09.23 10:03sell8190.101.15041.15321.1491
16382003.09.23 10:17s/l8190.101.15321.15321.1491-28.0014784.00
16392003.09.23 10:59buy8200.101.14941.14661.1507
16402003.09.23 13:00s/l8200.101.14661.14661.1507-28.0014756.00
16412003.09.23 13:03sell8210.101.14851.15131.1472
16422003.09.23 14:00t/p8210.101.14721.15131.147213.0014769.00
16432003.09.23 14:12sell8220.101.14781.15061.1465
16442003.09.23 15:00t/p8220.101.14651.15061.146513.0014782.00
16452003.09.23 15:01sell8230.101.14771.15051.1464
16462003.09.23 16:00t/p8230.101.14641.15051.146413.0014795.00
16472003.09.23 16:08sell8240.101.14841.15121.1471
16482003.09.23 16:09t/p8240.101.14711.15121.147113.0014808.00
16492003.09.23 16:09sell8250.101.14851.15131.1472
16502003.09.23 19:00t/p8250.101.14721.15131.147213.0014821.00
16512003.09.23 19:06sell8260.101.14901.15181.1477
16522003.09.23 19:59t/p8260.101.14771.15181.147713.0014834.00
16532003.09.23 20:04sell8270.101.14741.15021.1461
16542003.09.23 21:00t/p8270.101.14611.15021.146113.0014847.00
16552003.09.23 21:44sell8280.101.14661.14941.1453
16562003.09.23 21:59t/p8280.101.14531.14941.145313.0014860.00
16572003.09.23 22:02sell8290.101.14501.14781.1437
16582003.09.23 23:11t/p8290.101.14371.14781.143713.0014873.00
16592003.09.23 23:12sell8300.101.14441.14721.1431
16602003.09.24 00:03t/p8300.101.14311.14721.143113.0014886.00
16612003.09.24 00:41sell8310.101.14421.14701.1429
16622003.09.24 08:49t/p8310.101.14291.14701.142913.0014899.00
16632003.09.24 10:14buy8320.101.14621.14341.1475
16642003.09.24 10:29t/p8320.101.14751.14341.147513.0014912.00
16652003.09.24 10:36buy8330.101.14631.14351.1476
16662003.09.24 11:00t/p8330.101.14761.14351.147613.0014925.00
16672003.09.24 11:42buy8340.101.14751.14471.1488
16682003.09.24 15:37s/l8340.101.14471.14471.1488-28.0014897.00
16692003.09.24 16:07buy8350.101.14481.14201.1461
16702003.09.24 16:20t/p8350.101.14611.14201.146113.0014910.00
16712003.09.24 16:36buy8360.101.14481.14201.1461
16722003.09.24 16:58t/p8360.101.14611.14201.146113.0014923.00
16732003.09.24 17:34buy8370.101.14711.14431.1484
16742003.09.24 18:17t/p8370.101.14841.14431.148413.0014936.00
16752003.09.24 18:33buy8380.101.14711.14431.1484
16762003.09.24 19:17t/p8380.101.14841.14431.148413.0014949.00
16772003.09.24 19:31buy8390.101.14731.14451.1486
16782003.09.24 20:16t/p8390.101.14861.14451.148613.0014962.00
16792003.09.24 20:59sell8400.101.14851.15131.1472
16802003.09.25 06:21t/p8400.101.14721.15131.147213.0014975.00
16812003.09.25 06:48sell8410.101.14851.15131.1472
16822003.09.25 07:01t/p8410.101.14721.15131.147213.0014988.00
16832003.09.25 07:46sell8420.101.14751.15031.1462
16842003.09.25 08:00s/l8420.101.15031.15031.1462-28.0014960.00
16852003.09.25 09:44sell8430.101.14881.15161.1475
16862003.09.25 10:02t/p8430.101.14751.15161.147513.0014973.00
16872003.09.25 10:43sell8440.101.14781.15061.1465
16882003.09.25 11:43s/l8440.101.15061.15061.1465-28.0014945.00
16892003.09.25 12:40sell8450.101.14931.15211.1480
16902003.09.25 14:08t/p8450.101.14801.15211.148013.0014958.00
16912003.09.25 14:35sell8460.101.15011.15291.1488
16922003.09.25 14:58t/p8460.101.14881.15291.148813.0014971.00
16932003.09.25 14:58buy8470.101.14861.14581.1499
16942003.09.25 15:38t/p8470.101.14991.14581.149913.0014984.00
16952003.09.25 16:04buy8480.101.14931.14651.1506
16962003.09.25 16:35t/p8480.101.15061.14651.150613.0014997.00
16972003.09.25 17:34sell8490.101.15211.15491.1508
16982003.09.25 17:59t/p8490.101.15081.15491.150813.0015010.00
16992003.09.25 19:19sell8500.101.14941.15221.1481
17002003.09.25 23:00t/p8500.101.14811.15221.148113.0015023.00
17012003.09.25 23:51sell8510.101.14941.15221.1481
17022003.09.25 23:59t/p8510.101.14811.15221.148113.0015036.00
17032003.09.26 01:10sell8520.101.14791.15071.1466
17042003.09.26 11:05t/p8520.101.14661.15071.146613.0015049.00
17052003.09.26 11:36sell8530.101.14771.15051.1464
17062003.09.26 14:00t/p8530.101.14641.15051.146413.0015062.00
17072003.09.26 14:05sell8540.101.14931.15211.1480
17082003.09.26 14:58t/p8540.101.14801.15211.148013.0015075.00
17092003.09.26 15:39buy8550.101.14491.14211.1462
17102003.09.26 15:57t/p8550.101.14621.14211.146213.0015088.00
17112003.09.26 16:39buy8560.101.14781.14501.1491
17122003.09.26 17:27t/p8560.101.14911.14501.149113.0015101.00
17132003.09.26 17:55buy8570.101.14721.14441.1485
17142003.09.26 18:02t/p8570.101.14851.14441.148513.0015114.00
17152003.09.26 18:55buy8580.101.14771.14491.1490
17162003.09.29 02:50s/l8580.101.14491.14491.1490-28.0015086.00
17172003.09.29 03:49buy8590.101.14451.14171.1458
17182003.09.29 07:16t/p8590.101.14581.14171.145813.0015099.00
17192003.09.29 07:53buy8600.101.14461.14181.1459
17202003.09.29 08:11t/p8600.101.14591.14181.145913.0015112.00
17212003.09.29 08:43buy8610.101.14551.14271.1468
17222003.09.29 09:41s/l8610.101.14271.14271.1468-28.0015084.00
17232003.09.29 10:39buy8620.101.14031.13751.1416
17242003.09.29 11:10t/p8620.101.14161.13751.141613.0015097.00
17252003.09.29 11:55buy8630.101.14021.13741.1415
17262003.09.29 11:58t/p8630.101.14151.13741.141513.0015110.00
17272003.09.29 13:36buy8640.101.14071.13791.1420
17282003.09.29 14:00t/p8640.101.14201.13791.142013.0015123.00
17292003.09.29 14:35buy8650.101.14151.13871.1428
17302003.09.29 14:59t/p8650.101.14281.13871.142813.0015136.00
17312003.09.29 15:14buy8660.101.14351.14071.1448
17322003.09.29 16:00t/p8660.101.14481.14071.144813.0015149.00
17332003.09.29 16:50buy8670.101.14461.14181.1459
17342003.09.29 16:58t/p8670.101.14591.14181.145913.0015162.00
17352003.09.29 17:41buy8680.101.15331.15051.1546
17362003.09.29 17:58t/p8680.101.15461.15051.154613.0015175.00
17372003.09.29 17:58buy8690.101.15331.15051.1546
17382003.09.29 17:58t/p8690.101.15461.15051.154613.0015188.00
17392003.09.29 18:30buy8700.101.15791.15511.1592
17402003.09.29 18:58t/p8700.101.15921.15511.159213.0015201.00
17412003.09.29 19:56sell8710.101.15811.16091.1568
17422003.09.29 23:51s/l8710.101.16091.16091.1568-28.0015173.00
17432003.09.30 00:50sell8720.101.16231.16511.1610
17442003.09.30 01:01t/p8720.101.16101.16511.161013.0015186.00
17452003.09.30 01:49sell8730.101.16231.16511.1610
17462003.09.30 01:58t/p8730.101.16101.16511.161013.0015199.00
17472003.09.30 04:45sell8740.101.16361.16641.1623
17482003.09.30 05:29t/p8740.101.16231.16641.162313.0015212.00
17492003.09.30 05:53sell8750.101.16291.16571.1616
17502003.09.30 08:53s/l8750.101.16571.16571.1616-28.0015184.00
17512003.09.30 10:38sell8760.101.16681.16961.1655
17522003.09.30 12:56s/l8760.101.16961.16961.1655-28.0015156.00
17532003.09.30 13:34sell8770.101.16881.17161.1675
17542003.09.30 13:58t/p8770.101.16751.17161.167513.0015169.00
17552003.09.30 16:02sell8780.101.16991.17271.1686
17562003.09.30 16:02t/p8780.101.16861.17271.168613.0015182.00
17572003.09.30 16:03sell8790.101.16991.17271.1686
17582003.09.30 16:08t/p8790.101.16861.17271.168613.0015195.00
17592003.09.30 16:29sell8800.101.17051.17331.1692
17602003.09.30 16:29t/p8800.101.16921.17331.169213.0015208.00
17612003.09.30 16:30sell8810.101.17091.17371.1696
17622003.09.30 16:50s/l8810.101.17371.17371.1696-28.0015180.00
17632003.09.30 16:50sell8820.101.17351.17631.1722
17642003.09.30 16:58t/p8820.101.17221.17631.172213.0015193.00
17652003.09.30 16:58sell8830.101.17031.17311.1690
17662003.09.30 16:59s/l8830.101.17311.17311.1690-28.0015165.00
17672003.09.30 16:59sell8840.101.17291.17571.1716
17682003.09.30 16:59t/p8840.101.17161.17571.171613.0015178.00
17692003.09.30 17:28sell8850.101.16481.16761.1635
17702003.09.30 17:54s/l8850.101.16761.16761.1635-28.0015150.00
17712003.09.30 19:25sell8860.101.16671.16951.1654
17722003.09.30 19:26t/p8860.101.16541.16951.165413.0015163.00
17732003.09.30 19:27sell8870.101.16681.16961.1655
17742003.09.30 19:59t/p8870.101.16551.16961.165513.0015176.00
17752003.09.30 20:30sell8880.101.16541.16821.1641
17762003.09.30 21:17t/p8880.101.16411.16821.164113.0015189.00
17772003.09.30 22:21sell8890.101.16671.16951.1654
17782003.09.30 23:13t/p8890.101.16541.16951.165413.0015202.00
17792003.09.30 23:58buy8900.101.16551.16271.1668
17802003.10.01 00:40t/p8900.101.16681.16271.166813.0015215.00
17812003.10.01 01:22sell8910.101.16741.17021.1661
17822003.10.01 09:00t/p8910.101.16611.17021.166113.0015228.00
17832003.10.01 09:26sell8920.101.16741.17021.1661
17842003.10.01 12:30s/l8920.101.17021.17021.1661-28.0015200.00
17852003.10.01 13:06sell8930.101.16881.17161.1675
17862003.10.01 14:00t/p8930.101.16751.17161.167513.0015213.00
17872003.10.01 14:25sell8940.101.16781.17061.1665
17882003.10.01 15:00t/p8940.101.16651.17061.166513.0015226.00
17892003.10.01 16:20sell8950.101.17001.17281.1687
17902003.10.01 18:08t/p8950.101.16871.17281.168713.0015239.00
17912003.10.01 18:21sell8960.101.17111.17391.1698
17922003.10.01 18:59t/p8960.101.16981.17391.169813.0015252.00
17932003.10.01 19:08sell8970.101.16951.17231.1682
17942003.10.01 21:14s/l8970.101.17231.17231.1682-28.0015224.00
17952003.10.01 22:12sell8980.101.17271.17551.1714
17962003.10.01 23:02t/p8980.101.17141.17551.171413.0015237.00
17972003.10.02 00:06sell8990.101.17301.17581.1717
17982003.10.02 00:59t/p8990.101.17171.17581.171713.0015250.00
17992003.10.02 02:47sell9000.101.17251.17531.1712
18002003.10.02 04:08s/l9000.101.17531.17531.1712-28.0015222.00
18012003.10.02 05:12sell9010.101.17651.17931.1752
18022003.10.02 06:00t/p9010.101.17521.17931.175213.0015235.00
18032003.10.02 07:05sell9020.101.17571.17851.1744
18042003.10.02 08:00t/p9020.101.17441.17851.174413.0015248.00
18052003.10.02 08:55sell9030.101.17611.17891.1748
18062003.10.02 08:59t/p9030.101.17481.17891.174813.0015261.00
18072003.10.02 09:07sell9040.101.17341.17621.1721
18082003.10.02 09:07t/p9040.101.17211.17621.172113.0015274.00
18092003.10.02 09:22sell9050.101.17311.17591.1718
18102003.10.02 09:59t/p9050.101.17181.17591.171813.0015287.00
18112003.10.02 10:07buy9060.101.17141.16861.1727
18122003.10.02 10:36t/p9060.101.17271.16861.172713.0015300.00
18132003.10.02 11:05sell9070.101.17391.17671.1726
18142003.10.02 11:05t/p9070.101.17261.17671.172613.0015313.00
18152003.10.02 11:05sell9080.101.17391.17671.1726
18162003.10.02 11:06t/p9080.101.17261.17671.172613.0015326.00
18172003.10.02 11:38sell9090.101.17391.17671.1726
18182003.10.02 11:58t/p9090.101.17261.17671.172613.0015339.00
18192003.10.02 12:02sell9100.101.16961.17241.1683
18202003.10.02 12:03t/p9100.101.16831.17241.168313.0015352.00
18212003.10.02 12:34sell9110.101.16951.17231.1682
18222003.10.02 13:03t/p9110.101.16821.17231.168213.0015365.00
18232003.10.02 13:06sell9120.101.16851.17131.1672
18242003.10.02 14:47s/l9120.101.17131.17131.1672-28.0015337.00
18252003.10.02 15:31sell9130.101.16931.17211.1680
18262003.10.02 16:04t/p9130.101.16801.17211.168013.0015350.00
18272003.10.02 16:06sell9140.101.16931.17211.1680
18282003.10.02 17:43s/l9140.101.17211.17211.1680-28.0015322.00
18292003.10.02 18:08sell9150.101.17181.17461.1705
18302003.10.02 18:59t/p9150.101.17051.17461.170513.0015335.00
18312003.10.02 19:01sell9160.101.16941.17221.1681
18322003.10.02 22:00t/p9160.101.16811.17221.168113.0015348.00
18332003.10.02 22:02sell9170.101.16931.17211.1680
18342003.10.03 00:16t/p9170.101.16801.17211.168013.0015361.00
18352003.10.03 00:34sell9180.101.16911.17191.1678
18362003.10.03 02:14t/p9180.101.16781.17191.167813.0015374.00
18372003.10.03 02:16sell9190.101.16841.17121.1671
18382003.10.03 09:09s/l9190.101.17121.17121.1671-28.0015346.00
18392003.10.03 10:06sell9200.101.17121.17401.1699
18402003.10.03 11:03t/p9200.101.16991.17401.169913.0015359.00
18412003.10.03 11:05sell9210.101.17091.17371.1696
18422003.10.03 12:02t/p9210.101.16961.17371.169613.0015372.00
18432003.10.03 12:06sell9220.101.17051.17331.1692
18442003.10.03 13:00t/p9220.101.16921.17331.169213.0015385.00
18452003.10.03 14:16sell9230.101.16981.17261.1685
18462003.10.03 14:17t/p9230.101.16851.17261.168513.0015398.00
18472003.10.03 14:17sell9240.101.17061.17341.1693
18482003.10.03 14:21t/p9240.101.16931.17341.169313.0015411.00
18492003.10.03 14:22sell9250.101.17021.17301.1689
18502003.10.03 14:22t/p9250.101.16891.17301.168913.0015424.00
18512003.10.03 15:24buy9260.101.16201.15921.1633
18522003.10.03 15:42s/l9260.101.15921.15921.1633-28.0015396.00
18532003.10.03 15:44sell9270.101.16231.16511.1610
18542003.10.03 15:44t/p9270.101.16101.16511.161013.0015409.00
18552003.10.03 15:45sell9280.101.16231.16511.1610
18562003.10.03 16:13s/l9280.101.16511.16511.1610-28.0015381.00
18572003.10.03 16:24buy9290.101.16351.16071.1648
18582003.10.03 17:55s/l9290.101.16071.16071.1648-28.0015353.00
18592003.10.06 01:56buy9300.101.15781.15501.1591
18602003.10.06 01:58t/p9300.101.15911.15501.159113.0015366.00
18612003.10.06 04:48buy9310.101.15551.15271.1568
18622003.10.06 04:58t/p9310.101.15681.15271.156813.0015379.00
18632003.10.06 07:09buy9320.101.15641.15361.1577
18642003.10.06 08:47s/l9320.101.15361.15361.1577-28.0015351.00
18652003.10.06 10:40buy9330.101.15801.15521.1593
18662003.10.06 11:00t/p9330.101.15931.15521.159313.0015364.00
18672003.10.06 13:44buy9340.101.15741.15461.1587
18682003.10.06 14:00t/p9340.101.15871.15461.158713.0015377.00
18692003.10.06 14:41buy9350.101.15791.15511.1592
18702003.10.06 14:58t/p9350.101.15921.15511.159213.0015390.00
18712003.10.06 15:34buy9360.101.16191.15911.1632
18722003.10.06 15:58t/p9360.101.16321.15911.163213.0015403.00
18732003.10.06 15:58buy9370.101.16191.15911.1632
18742003.10.06 15:59t/p9370.101.16321.15911.163213.0015416.00
18752003.10.06 16:32buy9380.101.16321.16041.1645
18762003.10.06 16:58t/p9380.101.16451.16041.164513.0015429.00
18772003.10.06 16:59buy9390.101.16321.16041.1645
18782003.10.06 16:59t/p9390.101.16451.16041.164513.0015442.00
18792003.10.06 17:30buy9400.101.16651.16371.1678
18802003.10.06 17:58t/p9400.101.16781.16371.167813.0015455.00
18812003.10.06 18:30buy9410.101.17051.16771.1718
18822003.10.06 21:00t/p9410.101.17181.16771.171813.0015468.00
18832003.10.06 22:54sell9420.101.17191.17471.1706
18842003.10.06 23:30t/p9420.101.17061.17471.170613.0015481.00
18852003.10.06 23:52sell9430.101.17171.17451.1704
18862003.10.07 00:29t/p9430.101.17041.17451.170413.0015494.00
18872003.10.07 00:52sell9440.101.17151.17431.1702
18882003.10.07 03:23t/p9440.101.17021.17431.170213.0015507.00
18892003.10.07 03:47sell9450.101.17131.17411.1700
18902003.10.07 08:05s/l9450.101.17411.17411.1700-28.0015479.00
18912003.10.07 08:11buy9460.101.17161.16881.1729
18922003.10.07 08:40t/p9460.101.17291.16881.172913.0015492.00
18932003.10.07 09:10buy9470.101.17321.17041.1745
18942003.10.07 09:41t/p9470.101.17451.17041.174513.0015505.00
18952003.10.07 09:41sell9480.101.17451.17731.1732
18962003.10.07 10:43s/l9480.101.17731.17731.1732-28.0015477.00
18972003.10.07 11:38sell9490.101.17911.18191.1778
18982003.10.07 12:06t/p9490.101.17781.18191.177813.0015490.00
18992003.10.07 12:57sell9500.101.17911.18191.1778
19002003.10.07 12:59t/p9500.101.17781.18191.177813.0015503.00
19012003.10.07 13:53sell9510.101.17731.18011.1760
19022003.10.07 15:53s/l9510.101.18011.18011.1760-28.0015475.00
19032003.10.07 16:31sell9520.101.17811.18091.1768
19042003.10.07 17:00t/p9520.101.17681.18091.176813.0015488.00
19052003.10.07 17:32sell9530.101.17731.18011.1760
19062003.10.07 17:53s/l9530.101.18011.18011.1760-28.0015460.00
19072003.10.07 18:26sell9540.101.17831.18111.1770
19082003.10.07 19:02t/p9540.101.17701.18111.177013.0015473.00
19092003.10.07 19:26sell9550.101.17771.18051.1764
19102003.10.07 20:02t/p9550.101.17641.18051.176413.0015486.00
19112003.10.07 20:24sell9560.101.17761.18041.1763
19122003.10.07 21:02t/p9560.101.17631.18041.176313.0015499.00
19132003.10.07 21:23sell9570.101.17741.18021.1761
19142003.10.07 22:05t/p9570.101.17611.18021.176113.0015512.00
19152003.10.07 22:22sell9580.101.17701.17981.1757
19162003.10.08 07:32s/l9580.101.17981.17981.1757-28.0015484.00
19172003.10.08 08:08sell9590.101.18001.18281.1787
19182003.10.08 08:29s/l9590.101.18281.18281.1787-28.0015456.00
19192003.10.08 09:06sell9600.101.18251.18531.1812
19202003.10.08 09:59t/p9600.101.18121.18531.181213.0015469.00
19212003.10.08 10:07sell9610.101.18131.18411.1800
19222003.10.08 11:00t/p9610.101.18001.18411.180013.0015482.00
19232003.10.08 11:03sell9620.101.18131.18411.1800
19242003.10.08 11:59t/p9620.101.18001.18411.180013.0015495.00
19252003.10.08 13:53sell9630.101.17981.18261.1785
19262003.10.08 13:59t/p9630.101.17851.18261.178513.0015508.00
19272003.10.08 16:21sell9640.101.18171.18451.1804
19282003.10.08 17:02t/p9640.101.18041.18451.180413.0015521.00
19292003.10.08 17:04sell9650.101.18121.18401.1799
19302003.10.08 18:00t/p9650.101.17991.18401.179913.0015534.00
19312003.10.08 18:19sell9660.101.18061.18341.1793
19322003.10.08 19:00t/p9660.101.17931.18341.179313.0015547.00
19332003.10.08 20:16sell9670.101.18091.18371.1796
19342003.10.09 01:11s/l9670.101.18371.18371.1796-28.0015519.00
19352003.10.09 03:58buy9680.101.18321.18041.1845
19362003.10.09 04:34t/p9680.101.18451.18041.184513.0015532.00
19372003.10.09 05:34sell9690.101.18501.18781.1837
19382003.10.09 06:00t/p9690.101.18371.18781.183713.0015545.00
19392003.10.09 06:32sell9700.101.18371.18651.1824
19402003.10.09 11:13t/p9700.101.18241.18651.182413.0015558.00
19412003.10.09 11:25sell9710.101.18471.18751.1834
19422003.10.09 11:58t/p9710.101.18341.18751.183413.0015571.00
19432003.10.09 12:20sell9720.101.18231.18511.1810
19442003.10.09 13:10t/p9720.101.18101.18511.181013.0015584.00
19452003.10.09 13:12sell9730.101.18131.18411.1800
19462003.10.09 13:58t/p9730.101.18001.18411.180013.0015597.00
19472003.10.09 14:03sell9740.101.17841.18121.1771
19482003.10.09 14:08t/p9740.101.17711.18121.177113.0015610.00
19492003.10.09 14:11sell9750.101.17831.18111.1770
19502003.10.09 14:58t/p9750.101.17701.18111.177013.0015623.00
19512003.10.09 15:16sell9760.101.17261.17541.1713
19522003.10.09 16:20s/l9760.101.17541.17541.1713-28.0015595.00
19532003.10.09 16:57buy9770.101.17361.17081.1749
19542003.10.09 17:56s/l9770.101.17081.17081.1749-28.0015567.00
19552003.10.09 18:54buy9780.101.16931.16651.1706
19562003.10.09 19:15t/p9780.101.17061.16651.170613.0015580.00
19572003.10.09 19:53buy9790.101.16981.16701.1711
19582003.10.09 20:14t/p9790.101.17111.16701.171113.0015593.00
19592003.10.09 21:51buy9800.101.17441.17161.1757
19602003.10.10 03:43s/l9800.101.17161.17161.1757-28.0015565.00
19612003.10.10 04:49buy9810.101.17161.16881.1729
19622003.10.10 05:03t/p9810.101.17291.16881.172913.0015578.00
19632003.10.10 05:44buy9820.101.17241.16961.1737
19642003.10.10 06:01t/p9820.101.17371.16961.173713.0015591.00
19652003.10.10 08:24sell9830.101.17311.17591.1718
19662003.10.10 08:36t/p9830.101.17181.17591.171813.0015604.00
19672003.10.10 09:35buy9840.101.17261.16981.1739
19682003.10.10 11:11t/p9840.101.17391.16981.173913.0015617.00
19692003.10.10 11:37buy9850.101.17241.16961.1737
19702003.10.10 11:58t/p9850.101.17371.16961.173713.0015630.00
19712003.10.10 12:39buy9860.101.17611.17331.1774
19722003.10.10 12:58t/p9860.101.17741.17331.177413.0015643.00
19732003.10.10 13:30buy9870.101.17821.17541.1795
19742003.10.10 13:59t/p9870.101.17951.17541.179513.0015656.00
19752003.10.10 14:29buy9880.101.17941.17661.1807
19762003.10.10 14:33s/l9880.101.17661.17661.1807-28.0015628.00
19772003.10.10 14:33buy9890.101.17681.17401.1781
19782003.10.10 14:38t/p9890.101.17811.17401.178113.0015641.00
19792003.10.10 14:38buy9900.101.17841.17561.1797
19802003.10.10 14:58t/p9900.101.17971.17561.179713.0015654.00
19812003.10.10 15:26buy9910.101.18271.17991.1840
19822003.10.10 16:26s/l9910.101.17991.17991.1840-28.0015626.00
19832003.10.10 16:58sell9920.101.18171.18451.1804
19842003.10.10 17:25t/p9920.101.18041.18451.180413.0015639.00
19852003.10.10 17:25buy9930.101.18041.17761.1817
19862003.10.13 01:08t/p9930.101.18171.17761.181713.0015652.00
19872003.10.13 02:50sell9940.101.18141.18421.1801
19882003.10.13 04:16t/p9940.101.18011.18421.180113.0015665.00
19892003.10.13 04:49sell9950.101.18031.18311.1790
19902003.10.13 05:19t/p9950.101.17901.18311.179013.0015678.00
19912003.10.13 05:19buy9960.101.17891.17611.1802
19922003.10.13 05:59t/p9960.101.18021.17611.180213.0015691.00
19932003.10.13 09:07buy9970.101.17331.17051.1746
19942003.10.13 10:08s/l9970.101.17051.17051.1746-28.0015663.00
19952003.10.13 11:06buy9980.101.16601.16321.1673
19962003.10.13 11:59t/p9980.101.16731.16321.167313.0015676.00
19972003.10.13 12:06buy9990.101.16801.16521.1693
19982003.10.13 13:00t/p9990.101.16931.16521.169313.0015689.00
19992003.10.13 13:05buy10000.101.16791.16511.1692
20002003.10.13 14:00t/p10000.101.16921.16511.169213.0015702.00
20012003.10.13 15:33sell10010.101.17311.17591.1718
20022003.10.13 15:50t/p10010.101.17181.17591.171813.0015715.00
20032003.10.13 16:32sell10020.101.17121.17401.1699
20042003.10.13 16:49t/p10020.101.16991.17401.169913.0015728.00
20052003.10.13 20:59sell10030.101.16931.17211.1680
20062003.10.13 23:24s/l10030.101.17211.17211.1680-28.0015700.00
20072003.10.13 23:44buy10040.101.17031.16751.1716
20082003.10.14 00:21t/p10040.101.17161.16751.171613.0015713.00
20092003.10.14 02:17sell10050.101.16951.17231.1682
20102003.10.14 02:39t/p10050.101.16821.17231.168213.0015726.00
20112003.10.14 03:15sell10060.101.16431.16711.1630
20122003.10.14 03:38t/p10060.101.16301.16711.163013.0015739.00
20132003.10.14 04:37buy10070.101.16231.15951.1636
20142003.10.14 07:34s/l10070.101.15951.15951.1636-28.0015711.00
20152003.10.14 07:38sell10080.101.16151.16431.1602
20162003.10.14 07:41t/p10080.101.16021.16431.160213.0015724.00
20172003.10.14 08:32buy10090.101.16111.15831.1624
20182003.10.14 08:58t/p10090.101.16241.15831.162413.0015737.00
20192003.10.14 09:30buy10100.101.16171.15891.1630
20202003.10.14 09:58t/p10100.101.16301.15891.163013.0015750.00
20212003.10.14 09:58sell10110.101.16321.16601.1619
20222003.10.14 10:09s/l10110.101.16601.16601.1619-28.0015722.00
20232003.10.14 10:30buy10120.101.16381.16101.1651
20242003.10.14 11:05t/p10120.101.16511.16101.165113.0015735.00
20252003.10.14 11:30buy10130.101.16251.15971.1638
20262003.10.14 11:59t/p10130.101.16381.15971.163813.0015748.00
20272003.10.14 13:25buy10140.101.16501.16221.1663
20282003.10.14 14:44s/l10140.101.16221.16221.1663-28.0015720.00
20292003.10.14 14:59sell10150.101.16421.16701.1629
20302003.10.14 16:00s/l10150.101.16701.16701.1629-28.0015692.00
20312003.10.14 17:41buy10160.101.16961.16681.1709
20322003.10.14 17:58t/p10160.101.17091.16681.170913.0015705.00
20332003.10.14 18:40buy10170.101.17201.16921.1733
20342003.10.14 18:58t/p10170.101.17331.16921.173313.0015718.00
20352003.10.14 19:17buy10180.101.17471.17191.1760
20362003.10.14 20:00s/l10180.101.17191.17191.1760-28.0015690.00
20372003.10.14 20:16buy10190.101.17161.16881.1729
20382003.10.14 20:58t/p10190.101.17291.16881.172913.0015703.00
20392003.10.14 21:11buy10200.101.17311.17031.1744
20402003.10.14 23:02t/p10200.101.17441.17031.174413.0015716.00
20412003.10.15 00:59sell10210.101.17321.17601.1719
20422003.10.15 02:32t/p10210.101.17191.17601.171913.0015729.00
20432003.10.15 05:46sell10220.101.17131.17411.1700
20442003.10.15 08:42s/l10220.101.17411.17411.1700-28.0015701.00
20452003.10.15 09:40sell10230.101.17341.17621.1721
20462003.10.15 09:59t/p10230.101.17211.17621.172113.0015714.00
20472003.10.15 10:39sell10240.101.17171.17451.1704
20482003.10.15 10:58t/p10240.101.17041.17451.170413.0015727.00
20492003.10.15 11:36sell10250.101.16941.17221.1681
20502003.10.15 12:21t/p10250.101.16811.17221.168113.0015740.00
20512003.10.15 12:34sell10260.101.16931.17211.1680
20522003.10.15 13:15t/p10260.101.16801.17211.168013.0015753.00
20532003.10.15 13:15buy10270.101.16801.16521.1693
20542003.10.15 13:35t/p10270.101.16931.16521.169313.0015766.00
20552003.10.15 13:35sell10280.101.16931.17211.1680
20562003.10.15 14:00t/p10280.101.16801.17211.168013.0015779.00
20572003.10.15 14:34sell10290.101.16911.17191.1678
20582003.10.15 14:54t/p10290.101.16781.17191.167813.0015792.00
20592003.10.15 15:31sell10300.101.16051.16331.1592
20602003.10.15 15:32s/l10300.101.16331.16331.1592-28.0015764.00
20612003.10.15 15:55buy10310.101.15981.15701.1611
20622003.10.15 15:58t/p10310.101.16111.15701.161113.0015777.00
20632003.10.15 16:11buy10320.101.16401.16121.1653
20642003.10.15 16:30t/p10320.101.16531.16121.165313.0015790.00
20652003.10.15 16:57buy10330.101.16301.16021.1643
20662003.10.15 17:03t/p10330.101.16431.16021.164313.0015803.00
20672003.10.15 17:11buy10340.101.16331.16051.1646
20682003.10.15 17:29t/p10340.101.16461.16051.164613.0015816.00
20692003.10.15 17:29sell10350.101.16461.16741.1633
20702003.10.15 17:57t/p10350.101.16331.16741.163313.0015829.00
20712003.10.15 17:57buy10360.101.16261.15981.1639
20722003.10.15 17:59t/p10360.101.16391.15981.163913.0015842.00
20732003.10.15 18:27sell10370.101.16541.16821.1641
20742003.10.15 18:55t/p10370.101.16411.16821.164113.0015855.00
20752003.10.15 19:27sell10380.101.16451.16731.1632
20762003.10.15 19:53t/p10380.101.16321.16731.163213.0015868.00
20772003.10.15 20:06buy10390.101.16221.15941.1635
20782003.10.15 20:25t/p10390.101.16351.15941.163513.0015881.00
20792003.10.15 20:52buy10400.101.16191.15911.1632
20802003.10.15 20:58t/p10400.101.16321.15911.163213.0015894.00
20812003.10.15 20:58buy10410.101.16241.15961.1637
20822003.10.15 20:59t/p10410.101.16371.15961.163713.0015907.00
20832003.10.15 21:24sell10420.101.16471.16751.1634
20842003.10.15 21:51t/p10420.101.16341.16751.163413.0015920.00
20852003.10.15 23:22sell10430.101.16361.16641.1623
20862003.10.15 23:48t/p10430.101.16231.16641.162313.0015933.00
20872003.10.16 00:48buy10440.101.16141.15861.1627
20882003.10.16 02:18t/p10440.101.16271.15861.162713.0015946.00
20892003.10.16 02:45buy10450.101.16181.15901.1631
20902003.10.16 03:20t/p10450.101.16311.15901.163113.0015959.00
20912003.10.16 03:50sell10460.101.16261.16541.1613
20922003.10.16 05:15s/l10460.101.16541.16541.1613-28.0015931.00
20932003.10.16 06:43sell10470.101.16501.16781.1637
20942003.10.16 07:38t/p10470.101.16371.16781.163713.0015944.00
20952003.10.16 07:44sell10480.101.16481.16761.1635
20962003.10.16 08:38t/p10480.101.16351.16761.163513.0015957.00
20972003.10.16 08:39sell10490.101.16471.16751.1634
20982003.10.16 08:59t/p10490.101.16341.16751.163413.0015970.00
20992003.10.16 09:02sell10500.101.16311.16591.1618
21002003.10.16 09:35t/p10500.101.16181.16591.161813.0015983.00
21012003.10.16 09:35sell10510.101.16341.16621.1621
21022003.10.16 09:36t/p10510.101.16211.16621.162113.0015996.00
21032003.10.16 09:39sell10520.101.16291.16571.1616
21042003.10.16 09:41t/p10520.101.16161.16571.161613.0016009.00
21052003.10.16 09:44sell10530.101.16291.16571.1616
21062003.10.16 09:46t/p10530.101.16161.16571.161613.0016022.00
21072003.10.16 09:58sell10540.101.16291.16571.1616
21082003.10.16 09:58t/p10540.101.16161.16571.161613.0016035.00
21092003.10.16 10:35buy10550.101.15951.15671.1608
21102003.10.16 11:05t/p10550.101.16081.15671.160813.0016048.00
21112003.10.16 11:34buy10560.101.16031.15751.1616
21122003.10.16 11:58t/p10560.101.16161.15751.161613.0016061.00
21132003.10.16 12:32buy10570.101.16191.15911.1632
21142003.10.16 13:06t/p10570.101.16321.15911.163213.0016074.00
21152003.10.16 13:30buy10580.101.16221.15941.1635
21162003.10.16 14:02t/p10580.101.16351.15941.163513.0016087.00
21172003.10.16 14:29buy10590.101.16211.15931.1634
21182003.10.16 14:30t/p10590.101.16341.15931.163413.0016100.00
21192003.10.16 14:30buy10600.101.16131.15851.1626
21202003.10.16 14:31t/p10600.101.16261.15851.162613.0016113.00
21212003.10.16 14:35buy10610.101.16271.15991.1640
21222003.10.16 15:00t/p10610.101.16401.15991.164013.0016126.00
21232003.10.16 16:26buy10620.101.16791.16511.1692
21242003.10.16 16:59t/p10620.101.16921.16511.169213.0016139.00
21252003.10.16 16:59sell10630.101.16941.17221.1681
21262003.10.16 17:25t/p10630.101.16811.17221.168113.0016152.00
21272003.10.16 19:23buy10640.101.16201.15921.1633
21282003.10.16 19:54t/p10640.101.16331.15921.163313.0016165.00
21292003.10.16 23:18buy10650.101.15861.15581.1599
21302003.10.17 00:00t/p10650.101.15991.15581.159913.0016178.00
21312003.10.17 02:09buy10660.101.15831.15551.1596
21322003.10.17 03:04t/p10660.101.15961.15551.159613.0016191.00
21332003.10.17 03:12buy10670.101.15871.15591.1600
21342003.10.17 05:01t/p10670.101.16001.15591.160013.0016204.00
21352003.10.17 05:10buy10680.101.15931.15651.1606
21362003.10.17 05:59t/p10680.101.16061.15651.160613.0016217.00
21372003.10.17 08:06buy10690.101.15801.15521.1593
21382003.10.17 08:06t/p10690.101.15931.15521.159313.0016230.00
21392003.10.17 08:07buy10700.101.15801.15521.1593
21402003.10.17 08:10t/p10700.101.15931.15521.159313.0016243.00
21412003.10.17 08:10buy10710.101.15911.15631.1604
21422003.10.17 08:39t/p10710.101.16041.15631.160413.0016256.00
21432003.10.17 08:42buy10720.101.15891.15611.1602
21442003.10.17 08:59t/p10720.101.16021.15611.160213.0016269.00
21452003.10.17 08:59buy10730.101.15891.15611.1602
21462003.10.17 08:59t/p10730.101.16021.15611.160213.0016282.00
21472003.10.17 09:37sell10740.101.16171.16451.1604
21482003.10.17 09:40t/p10740.101.16041.16451.160413.0016295.00
21492003.10.17 10:39buy10750.101.15891.15611.1602
21502003.10.17 11:36t/p10750.101.16021.15611.160213.0016308.00
21512003.10.17 12:34sell10760.101.16101.16381.1597
21522003.10.17 12:42t/p10760.101.15971.16381.159713.0016321.00
21532003.10.17 13:33sell10770.101.16051.16331.1592
21542003.10.17 13:38t/p10770.101.15921.16331.159213.0016334.00
21552003.10.17 14:31sell10780.101.15931.16211.1580
21562003.10.17 14:38t/p10780.101.15801.16211.158013.0016347.00
21572003.10.17 14:53sell10790.101.15901.16181.1577
21582003.10.17 14:54t/p10790.101.15771.16181.157713.0016360.00
21592003.10.17 15:05sell10800.101.15701.15981.1557
21602003.10.17 15:21t/p10800.101.15571.15981.155713.0016373.00
21612003.10.17 15:29sell10810.101.15711.15991.1558
21622003.10.17 15:35t/p10810.101.15581.15991.155813.0016386.00
21632003.10.17 15:35buy10820.101.15581.15301.1571
21642003.10.17 15:58t/p10820.101.15711.15301.157113.0016399.00
21652003.10.17 15:58buy10830.101.15631.15351.1576
21662003.10.17 15:59t/p10830.101.15761.15351.157613.0016412.00
21672003.10.17 16:09buy10840.101.15851.15571.1598
21682003.10.17 16:27t/p10840.101.15981.15571.159813.0016425.00
21692003.10.17 16:34buy10850.101.15851.15571.1598
21702003.10.17 16:58t/p10850.101.15981.15571.159813.0016438.00
21712003.10.17 16:59buy10860.101.15791.15511.1592
21722003.10.17 16:59t/p10860.101.15921.15511.159213.0016451.00
21732003.10.17 17:33buy10870.101.16321.16041.1645
21742003.10.17 18:26t/p10870.101.16451.16041.164513.0016464.00
21752003.10.17 18:31buy10880.101.16291.16011.1642
21762003.10.20 00:00t/p10880.101.16421.16011.164213.0016477.00
21772003.10.20 00:23sell10890.101.17151.17431.1702
21782003.10.20 00:27t/p10890.101.17021.17431.170213.0016490.00
21792003.10.20 00:27buy10900.101.17001.16721.1713
21802003.10.20 03:11s/l10900.101.16721.16721.1713-28.0016462.00
21812003.10.20 03:18sell10910.101.16821.17101.1669
21822003.10.20 03:26t/p10910.101.16691.17101.166913.0016475.00
21832003.10.20 03:51sell10920.101.16821.17101.1669
21842003.10.20 03:51t/p10920.101.16691.17101.166913.0016488.00
21852003.10.20 03:53sell10930.101.16821.17101.1669
21862003.10.20 03:58t/p10930.101.16691.17101.166913.0016501.00
21872003.10.20 04:10buy10940.101.16151.15871.1628
21882003.10.20 04:17t/p10940.101.16281.15871.162813.0016514.00
21892003.10.20 04:24buy10950.101.16181.15901.1631
21902003.10.20 04:54t/p10950.101.16311.15901.163113.0016527.00
21912003.10.20 05:53sell10960.101.16361.16641.1623
21922003.10.20 06:09t/p10960.101.16231.16641.162313.0016540.00
21932003.10.20 06:52sell10970.101.16281.16561.1615
21942003.10.20 07:44t/p10970.101.16151.16561.161513.0016553.00
21952003.10.20 07:44buy10980.101.16141.15861.1627
21962003.10.20 07:50t/p10980.101.16271.15861.162713.0016566.00
21972003.10.20 09:19buy10990.101.16551.16271.1668
21982003.10.20 09:48t/p10990.101.16681.16271.166813.0016579.00
21992003.10.20 10:15buy11000.101.16751.16471.1688
22002003.10.20 10:47t/p11000.101.16881.16471.168813.0016592.00
22012003.10.20 10:51buy11010.101.16761.16481.1689
22022003.10.20 13:35s/l11010.101.16481.16481.1689-28.0016564.00
22032003.10.20 13:38sell11020.101.16631.16911.1650
22042003.10.20 14:12t/p11020.101.16501.16911.165013.0016577.00
22052003.10.20 14:39sell11030.101.16511.16791.1638
22062003.10.20 14:59t/p11030.101.16381.16791.163813.0016590.00
22072003.10.20 15:10buy11040.101.16281.16001.1641
22082003.10.20 15:43t/p11040.101.16411.16001.164113.0016603.00
22092003.10.20 17:08buy11050.101.16601.16321.1673
22102003.10.20 17:38t/p11050.101.16731.16321.167313.0016616.00
22112003.10.20 18:07sell11060.101.16721.17001.1659
22122003.10.20 18:09t/p11060.101.16591.17001.165913.0016629.00
22132003.10.20 18:36sell11070.101.16731.17011.1660
22142003.10.20 18:59t/p11070.101.16601.17011.166013.0016642.00
22152003.10.20 19:07buy11080.101.16501.16221.1663
22162003.10.20 19:35t/p11080.101.16631.16221.166313.0016655.00
22172003.10.20 19:39buy11090.101.16521.16241.1665
22182003.10.20 20:34t/p11090.101.16651.16241.166513.0016668.00
22192003.10.20 20:34sell11100.101.16671.16951.1654
22202003.10.20 21:00t/p11100.101.16541.16951.165413.0016681.00
22212003.10.20 21:33sell11110.101.16611.16891.1648
22222003.10.20 21:58t/p11110.101.16481.16891.164813.0016694.00
22232003.10.20 23:32sell11120.101.16401.16681.1627
22242003.10.21 02:19t/p11120.101.16271.16681.162713.0016707.00
22252003.10.21 02:21sell11130.101.16321.16601.1619
22262003.10.21 08:21s/l11130.101.16601.16601.1619-28.0016679.00
22272003.10.21 09:17sell11140.101.16501.16781.1637
22282003.10.21 10:10t/p11140.101.16371.16781.163713.0016692.00
22292003.10.21 10:12sell11150.101.16491.16771.1636
22302003.10.21 12:06t/p11150.101.16361.16771.163613.0016705.00
22312003.10.21 12:13sell11160.101.16561.16841.1643
22322003.10.21 12:59t/p11160.101.16431.16841.164313.0016718.00
22332003.10.21 14:06sell11170.101.16421.16701.1629
22342003.10.21 15:10s/l11170.101.16701.16701.1629-28.0016690.00
22352003.10.21 17:02sell11180.101.16881.17161.1675
22362003.10.21 18:00t/p11180.101.16751.17161.167513.0016703.00
22372003.10.21 18:02sell11190.101.16821.17101.1669
22382003.10.21 19:00t/p11190.101.16691.17101.166913.0016716.00
22392003.10.21 19:05sell11200.101.16781.17061.1665
22402003.10.21 19:05t/p11200.101.16651.17061.166513.0016729.00
22412003.10.21 19:07sell11210.101.16861.17141.1673
22422003.10.21 19:08t/p11210.101.16731.17141.167313.0016742.00
22432003.10.21 19:18sell11220.101.16771.17051.1664
22442003.10.21 19:23t/p11220.101.16641.17051.166413.0016755.00
22452003.10.21 19:56sell11230.101.16781.17061.1665
22462003.10.21 19:58t/p11230.101.16651.17061.166513.0016768.00
22472003.10.21 20:04sell11240.101.16661.16941.1653
22482003.10.21 20:07t/p11240.101.16531.16941.165313.0016781.00
22492003.10.21 20:08sell11250.101.16621.16901.1649
22502003.10.22 07:41s/l11250.101.16901.16901.1649-28.0016753.00
22512003.10.22 08:06buy11260.101.16841.16561.1697
22522003.10.22 08:11t/p11260.101.16971.16561.169713.0016766.00
22532003.10.22 08:17buy11270.101.16831.16551.1696
22542003.10.22 08:38t/p11270.101.16961.16551.169613.0016779.00
22552003.10.22 09:38sell11280.101.17061.17341.1693
22562003.10.22 10:02t/p11280.101.16931.17341.169313.0016792.00
22572003.10.22 10:58sell11290.101.17041.17321.1691
22582003.10.22 10:59t/p11290.101.16911.17321.169113.0016805.00
22592003.10.22 11:07sell11300.101.16911.17191.1678
22602003.10.22 11:14t/p11300.101.16781.17191.167813.0016818.00
22612003.10.22 11:36sell11310.101.16911.17191.1678
22622003.10.22 12:01t/p11310.101.16781.17191.167813.0016831.00
22632003.10.22 12:05sell11320.101.16881.17161.1675
22642003.10.22 12:12t/p11320.101.16751.17161.167513.0016844.00
22652003.10.22 12:34sell11330.101.16891.17171.1676
22662003.10.22 12:59t/p11330.101.16761.17171.167613.0016857.00
22672003.10.22 15:08buy11340.101.17071.16791.1720
22682003.10.22 15:29t/p11340.101.17201.16791.172013.0016870.00
22692003.10.22 16:05buy11350.101.17521.17241.1765
22702003.10.22 16:28t/p11350.101.17651.17241.176513.0016883.00
22712003.10.22 16:28sell11360.101.17651.17931.1752
22722003.10.22 16:50s/l11360.101.17931.17931.1752-28.0016855.00
22732003.10.22 17:28sell11370.101.17921.18201.1779
22742003.10.22 17:58s/l11370.101.18201.18201.1779-28.0016827.00
22752003.10.22 18:27sell11380.101.18091.18371.1796
22762003.10.22 19:02t/p11380.101.17961.18371.179613.0016840.00
22772003.10.22 20:45sell11390.101.18191.18471.1806
22782003.10.22 21:01t/p11390.101.18061.18471.180613.0016853.00
22792003.10.22 22:25sell11400.101.18091.18371.1796
22802003.10.22 23:00t/p11400.101.17961.18371.179613.0016866.00
22812003.10.22 23:50sell11410.101.18081.18361.1795
22822003.10.23 08:39s/l11410.101.18361.18361.1795-28.0016838.00
22832003.10.23 09:07sell11420.101.18351.18631.1822
22842003.10.23 10:01t/p11420.101.18221.18631.182213.0016851.00
22852003.10.23 10:27sell11430.101.18261.18541.1813
22862003.10.23 10:58t/p11430.101.18131.18541.181313.0016864.00
22872003.10.23 11:05sell11440.101.18041.18321.1791
22882003.10.23 12:00t/p11440.101.17911.18321.179113.0016877.00
22892003.10.23 12:34sell11450.101.17991.18271.1786
22902003.10.23 13:00t/p11450.101.17861.18271.178613.0016890.00
22912003.10.23 13:33sell11460.101.17881.18161.1775
22922003.10.23 14:00t/p11460.101.17751.18161.177513.0016903.00
22932003.10.23 15:23sell11470.101.17961.18241.1783
22942003.10.23 15:59t/p11470.101.17831.18241.178313.0016916.00
22952003.10.23 16:19sell11480.101.17691.17971.1756
22962003.10.23 17:27s/l11480.101.17971.17971.1756-28.0016888.00
22972003.10.23 17:27sell11490.101.17991.18271.1786
22982003.10.23 18:00t/p11490.101.17861.18271.178613.0016901.00
22992003.10.23 18:16sell11500.101.17981.18261.1785
23002003.10.23 18:58t/p11500.101.17851.18261.178513.0016914.00
23012003.10.23 19:15sell11510.101.17821.18101.1769
23022003.10.24 00:18s/l11510.101.18101.18101.1769-28.0016886.00
23032003.10.24 02:18sell11520.101.18241.18521.1811
23042003.10.24 03:00t/p11520.101.18111.18521.181113.0016899.00
23052003.10.24 03:16sell11530.101.18181.18461.1805
23062003.10.24 08:04t/p11530.101.18051.18461.180513.0016912.00
23072003.10.24 08:08sell11540.101.18251.18531.1812
23082003.10.24 08:58t/p11540.101.18121.18531.181213.0016925.00
23092003.10.24 08:58sell11550.101.18251.18531.1812
23102003.10.24 08:59t/p11550.101.18121.18531.181213.0016938.00
23112003.10.24 09:07sell11560.101.18041.18321.1791
23122003.10.24 10:01t/p11560.101.17911.18321.179113.0016951.00
23132003.10.24 10:05sell11570.101.17931.18211.1780
23142003.10.24 11:00t/p11570.101.17801.18211.178013.0016964.00
23152003.10.24 11:03sell11580.101.17881.18161.1775
23162003.10.24 12:00t/p11580.101.17751.18161.177513.0016977.00
23172003.10.24 12:07sell11590.101.17821.18101.1769
23182003.10.24 12:59t/p11590.101.17691.18101.176913.0016990.00
23192003.10.24 15:29buy11600.101.18051.17771.1818
23202003.10.24 15:40t/p11600.101.18181.17771.181813.0017003.00
23212003.10.24 15:55buy11610.101.18061.17781.1819
23222003.10.24 16:00t/p11610.101.18191.17781.181913.0017016.00
23232003.10.24 16:25buy11620.101.18121.17841.1825
23242003.10.24 16:39t/p11620.101.18251.17841.182513.0017029.00
23252003.10.24 16:53buy11630.101.18121.17841.1825
23262003.10.24 17:01t/p11630.101.18251.17841.182513.0017042.00
23272003.10.24 17:24buy11640.101.18191.17911.1832
23282003.10.24 17:38t/p11640.101.18321.17911.183213.0017055.00
23292003.10.24 17:51buy11650.101.18191.17911.1832
23302003.10.24 17:58t/p11650.101.18321.17911.183213.0017068.00
23312003.10.24 18:25buy11660.101.18331.18051.1846
23322003.10.24 18:37t/p11660.101.18461.18051.184613.0017081.00
23332003.10.24 18:54buy11670.101.18331.18051.1846
23342003.10.24 18:57t/p11670.101.18461.18051.184613.0017094.00
23352003.10.24 19:19buy11680.101.18381.18101.1851
23362003.10.27 00:00s/l11680.101.18101.18101.1851-28.0017066.00
23372003.10.27 01:35sell11690.101.17811.18091.1768
23382003.10.27 01:48t/p11690.101.17681.18091.176813.0017079.00
23392003.10.27 01:53sell11700.101.17801.18081.1767
23402003.10.27 02:17t/p11700.101.17671.18081.176713.0017092.00
23412003.10.27 02:58buy11710.101.17661.17381.1779
23422003.10.27 04:14s/l11710.101.17381.17381.1779-28.0017064.00
23432003.10.27 04:31sell11720.101.17551.17831.1742
23442003.10.27 04:40t/p11720.101.17421.17831.174213.0017077.00
23452003.10.27 04:50sell11730.101.17561.17841.1743
23462003.10.27 04:54t/p11730.101.17431.17841.174313.0017090.00
23472003.10.27 04:55sell11740.101.17571.17851.1744
23482003.10.27 04:55t/p11740.101.17441.17851.174413.0017103.00
23492003.10.27 05:58buy11750.101.17321.17041.1745
23502003.10.27 06:50t/p11750.101.17451.17041.174513.0017116.00
23512003.10.27 06:57buy11760.101.17361.17081.1749
23522003.10.27 07:06t/p11760.101.17491.17081.174913.0017129.00
23532003.10.27 07:55buy11770.101.17411.17131.1754
23542003.10.27 08:04t/p11770.101.17541.17131.175413.0017142.00
23552003.10.27 08:24sell11780.101.17521.17801.1739
23562003.10.27 08:40t/p11780.101.17391.17801.173913.0017155.00
23572003.10.27 08:45sell11790.101.17541.17821.1741
23582003.10.27 08:50t/p11790.101.17411.17821.174113.0017168.00
23592003.10.27 09:10buy11800.101.17361.17081.1749
23602003.10.27 09:45t/p11800.101.17491.17081.174913.0017181.00
23612003.10.27 09:49buy11810.101.17371.17091.1750
23622003.10.27 10:01t/p11810.101.17501.17091.175013.0017194.00
23632003.10.27 10:06buy11820.101.17441.17161.1757
23642003.10.27 10:43t/p11820.101.17571.17161.175713.0017207.00
23652003.10.27 10:48buy11830.101.17431.17151.1756
23662003.10.27 10:59t/p11830.101.17561.17151.175613.0017220.00
23672003.10.27 11:49buy11840.101.17611.17331.1774
23682003.10.27 12:41t/p11840.101.17741.17331.177413.0017233.00
23692003.10.27 12:45buy11850.101.17671.17391.1780
23702003.10.27 13:47s/l11850.101.17391.17391.1780-28.0017205.00
23712003.10.27 14:45buy11860.101.17331.17051.1746
23722003.10.27 14:59t/p11860.101.17461.17051.174613.0017218.00
23732003.10.27 15:30buy11870.101.17451.17171.1758
23742003.10.27 15:37t/p11870.101.17581.17171.175813.0017231.00
23752003.10.27 15:40buy11880.101.17451.17171.1758
23762003.10.27 16:14t/p11880.101.17581.17171.175813.0017244.00
23772003.10.27 16:29buy11890.101.17461.17181.1759
23782003.10.27 16:33t/p11890.101.17591.17181.175913.0017257.00
23792003.10.27 16:40buy11900.101.17471.17191.1760
23802003.10.27 16:58t/p11900.101.17601.17191.176013.0017270.00
23812003.10.27 16:59buy11910.101.17471.17191.1760
23822003.10.27 16:59t/p11910.101.17601.17191.176013.0017283.00
23832003.10.27 17:40buy11920.101.17711.17431.1784
23842003.10.27 19:40s/l11920.101.17431.17431.1784-28.0017255.00
23852003.10.27 20:36buy11930.101.17471.17191.1760
23862003.10.28 01:33s/l11930.101.17191.17191.1760-28.0017227.00
23872003.10.28 02:18buy11940.101.17111.16831.1724
23882003.10.28 02:22t/p11940.101.17241.16831.172413.0017240.00
23892003.10.28 02:28buy11950.101.17111.16831.1724
23902003.10.28 03:22t/p11950.101.17241.16831.172413.0017253.00
23912003.10.28 03:32buy11960.101.17071.16791.1720
23922003.10.28 03:58t/p11960.101.17201.16791.172013.0017266.00
23932003.10.28 05:28buy11970.101.17131.16851.1726
23942003.10.28 08:16t/p11970.101.17261.16851.172613.0017279.00
23952003.10.28 08:19buy11980.101.17131.16851.1726
23962003.10.28 09:15t/p11980.101.17261.16851.172613.0017292.00
23972003.10.28 10:13sell11990.101.17411.17691.1728
23982003.10.28 10:20t/p11990.101.17281.17691.172813.0017305.00
23992003.10.28 11:12sell12000.101.17281.17561.1715
24002003.10.28 11:17t/p12000.101.17151.17561.171513.0017318.00
24012003.10.28 11:17buy12010.101.17151.16871.1728
24022003.10.28 12:18s/l12010.101.16871.16871.1728-28.0017290.00
24032003.10.28 13:14buy12020.101.16761.16481.1689
24042003.10.28 15:06t/p12020.101.16891.16481.168913.0017303.00
24052003.10.28 15:42buy12030.101.16741.16461.1687
24062003.10.28 15:59t/p12030.101.16871.16461.168713.0017316.00
24072003.10.28 16:14buy12040.101.16901.16621.1703
24082003.10.28 20:00t/p12040.101.17031.16621.170313.0017329.00
24092003.10.28 20:05buy12050.101.16751.16471.1688
24102003.10.28 21:00t/p12050.101.16881.16471.168813.0017342.00
24112003.10.28 21:02buy12060.101.16811.16531.1694
24122003.10.29 02:17t/p12060.101.16941.16531.169413.0017355.00
24132003.10.29 03:29buy12070.101.16861.16581.1699
24142003.10.29 05:08t/p12070.101.16991.16581.169913.0017368.00
24152003.10.29 07:36buy12080.101.16901.16621.1703
24162003.10.29 08:00t/p12080.101.17031.16621.170313.0017381.00
24172003.10.29 08:21buy12090.101.17001.16721.1713
24182003.10.29 08:59t/p12090.101.17131.16721.171313.0017394.00
24192003.10.29 11:30buy12100.101.17031.16751.1716
24202003.10.29 12:04t/p12100.101.17161.16751.171613.0017407.00
24212003.10.29 12:16buy12110.101.17071.16791.1720
24222003.10.29 14:38s/l12110.101.16791.16791.1720-28.0017379.00
24232003.10.29 15:11buy12120.101.16941.16661.1707
24242003.10.29 16:00t/p12120.101.17071.16661.170713.0017392.00
24252003.10.29 16:10buy12130.101.16991.16711.1712
24262003.10.29 17:00t/p12130.101.17121.16711.171213.0017405.00
24272003.10.29 17:03buy12140.101.16901.16621.1703
24282003.10.29 22:16s/l12140.101.16621.16621.1703-28.0017377.00
24292003.10.29 23:26buy12150.101.16591.16311.1672
24302003.10.30 01:10t/p12150.101.16721.16311.167213.0017390.00
24312003.10.30 03:11buy12160.101.16641.16361.1677
24322003.10.30 04:06t/p12160.101.16771.16361.167713.0017403.00
24332003.10.30 08:03buy12170.101.16681.16401.1681
24342003.10.30 11:25t/p12170.101.16811.16401.168113.0017416.00
24352003.10.30 11:39buy12180.101.16741.16461.1687
24362003.10.30 11:58t/p12180.101.16871.16461.168713.0017429.00
24372003.10.30 12:38buy12190.101.17131.16851.1726
24382003.10.30 13:02t/p12190.101.17261.16851.172613.0017442.00
24392003.10.30 13:12buy12200.101.17101.16821.1723
24402003.10.30 13:16t/p12200.101.17231.16821.172313.0017455.00
24412003.10.30 13:40buy12210.101.17101.16821.1723
24422003.10.30 13:57t/p12210.101.17231.16821.172313.0017468.00
24432003.10.30 14:07sell12220.101.17491.17771.1736
24442003.10.30 14:08t/p12220.101.17361.17771.173613.0017481.00
24452003.10.30 14:14sell12230.101.17491.17771.1736
24462003.10.30 14:35t/p12230.101.17361.17771.173613.0017494.00
24472003.10.30 14:55sell12240.101.17491.17771.1736
24482003.10.30 14:58t/p12240.101.17361.17771.173613.0017507.00
24492003.10.30 15:20sell12250.101.17191.17471.1706
24502003.10.30 15:31t/p12250.101.17061.17471.170613.0017520.00
24512003.10.30 15:55sell12260.101.17191.17471.1706
24522003.10.30 15:55t/p12260.101.17061.17471.170613.0017533.00
24532003.10.30 15:57sell12270.101.17191.17471.1706
24542003.10.30 15:58t/p12270.101.17061.17471.170613.0017546.00
24552003.10.30 16:12sell12280.101.17021.17301.1689
24562003.10.30 16:36t/p12280.101.16891.17301.168913.0017559.00
24572003.10.30 16:54sell12290.101.17081.17361.1695
24582003.10.30 16:58t/p12290.101.16951.17361.169513.0017572.00
24592003.10.30 16:58sell12300.101.17081.17361.1695
24602003.10.30 16:58t/p12300.101.16951.17361.169513.0017585.00
24612003.10.30 18:10sell12310.101.16971.17251.1684
24622003.10.30 18:30t/p12310.101.16841.17251.168413.0017598.00
24632003.10.30 18:53sell12320.101.16971.17251.1684
24642003.10.30 18:58t/p12320.101.16841.17251.168413.0017611.00
24652003.10.30 19:49sell12330.101.16351.16631.1622
24662003.10.30 20:58t/p12330.101.16221.16631.162213.0017624.00
24672003.10.30 21:56buy12340.101.16291.16011.1642
24682003.10.31 10:34t/p12340.101.16421.16011.164213.0017637.00
24692003.10.31 11:38buy12350.101.16341.16061.1647
24702003.10.31 12:31t/p12350.101.16471.16061.164713.0017650.00
24712003.10.31 13:29sell12360.101.16391.16671.1626
24722003.10.31 13:38t/p12360.101.16261.16671.162613.0017663.00
24732003.10.31 14:34buy12370.101.16221.15941.1635
24742003.10.31 14:59t/p12370.101.16351.15941.163513.0017676.00
24752003.10.31 15:24sell12380.101.16431.16711.1630
24762003.10.31 15:33t/p12380.101.16301.16711.163013.0017689.00
24772003.10.31 17:30buy12390.101.16231.15951.1636
24782003.10.31 18:29s/l12390.101.15951.15951.1636-28.0017661.00
24792003.11.03 00:29buy12400.101.15781.15501.1591
24802003.11.03 08:11t/p12400.101.15911.15501.159113.0017674.00
24812003.11.03 08:21buy12410.101.15791.15511.1592
24822003.11.03 09:10t/p12410.101.15921.15511.159213.0017687.00
24832003.11.03 10:22buy12420.101.15781.15501.1591
24842003.11.03 11:04t/p12420.101.15911.15501.159113.0017700.00
24852003.11.03 11:17buy12430.101.15841.15561.1597
24862003.11.03 11:58t/p12430.101.15971.15561.159713.0017713.00
24872003.11.03 12:33buy12440.101.16031.15751.1616
24882003.11.03 15:39s/l12440.101.15751.15751.1616-28.0017685.00
24892003.11.03 18:57buy12450.101.14521.14241.1465
24902003.11.03 19:00t/p12450.101.14651.14241.146513.0017698.00
24912003.11.03 19:57buy12460.101.14551.14271.1468
24922003.11.03 20:00t/p12460.101.14681.14271.146813.0017711.00
24932003.11.03 20:48buy12470.101.14551.14271.1468
24942003.11.03 22:20t/p12470.101.14681.14271.146813.0017724.00
24952003.11.03 23:51buy12480.101.14561.14281.1469
24962003.11.04 00:19t/p12480.101.14691.14281.146913.0017737.00
24972003.11.04 04:59sell12490.101.14421.14701.1429
24982003.11.04 11:01s/l12490.101.14701.14701.1429-28.0017709.00
24992003.11.04 11:58buy12500.101.14561.14281.1469
25002003.11.04 11:58t/p12500.101.14691.14281.146913.0017722.00
25012003.11.04 13:12buy12510.101.14641.14361.1477
25022003.11.04 14:00t/p12510.101.14771.14361.147713.0017735.00
25032003.11.04 14:31buy12520.101.14561.14281.1469
25042003.11.04 14:58t/p12520.101.14691.14281.146913.0017748.00
25052003.11.04 15:31buy12530.101.14721.14441.1485
25062003.11.04 16:01t/p12530.101.14851.14441.148513.0017761.00
25072003.11.04 16:29buy12540.101.14761.14481.1489
25082003.11.04 16:58t/p12540.101.14891.14481.148913.0017774.00
25092003.11.04 16:59buy12550.101.14761.14481.1489
25102003.11.04 16:59t/p12550.101.14891.14481.148913.0017787.00
25112003.11.04 18:28buy12560.101.14921.14641.1505
25122003.11.04 19:00t/p12560.101.15051.14641.150513.0017800.00
25132003.11.04 21:27buy12570.101.14941.14661.1507
25142003.11.05 01:36s/l12570.101.14661.14661.1507-28.0017772.00
25152003.11.05 02:29buy12580.101.14681.14401.1481
25162003.11.05 03:10t/p12580.101.14811.14401.148113.0017785.00
25172003.11.05 04:23buy12590.101.14791.14511.1492
25182003.11.05 05:08t/p12590.101.14921.14511.149213.0017798.00
25192003.11.05 06:59sell12600.101.14861.15141.1473
25202003.11.05 08:22t/p12600.101.14731.15141.147313.0017811.00
25212003.11.05 10:06buy12610.101.14441.14161.1457
25222003.11.05 10:59t/p12610.101.14571.14161.145713.0017824.00
25232003.11.05 12:22buy12620.101.14491.14211.1462
25242003.11.05 13:00t/p12620.101.14621.14211.146213.0017837.00
25252003.11.05 14:01buy12630.101.14681.14401.1481
25262003.11.05 15:00s/l12630.101.14401.14401.1481-28.0017809.00
25272003.11.05 15:30sell12640.101.14631.14911.1450
25282003.11.05 15:31t/p12640.101.14501.14911.145013.0017822.00
25292003.11.05 15:31sell12650.101.14631.14911.1450
25302003.11.05 15:40t/p12650.101.14501.14911.145013.0017835.00
25312003.11.05 16:24sell12660.101.14301.14581.1417
25322003.11.05 16:29s/l12660.101.14581.14581.1417-28.0017807.00
25332003.11.05 16:50buy12670.101.14261.13981.1439
25342003.11.05 16:58t/p12670.101.14391.13981.143913.0017820.00
25352003.11.05 16:58buy12680.101.14241.13961.1437
25362003.11.05 16:59t/p12680.101.14371.13961.143713.0017833.00
25372003.11.05 17:22sell12690.101.14901.15181.1477
25382003.11.05 17:57t/p12690.101.14771.15181.147713.0017846.00
25392003.11.05 17:57buy12700.101.14771.14491.1490
25402003.11.05 19:08s/l12700.101.14491.14491.1490-28.0017818.00
25412003.11.05 19:19sell12710.101.14581.14861.1445
25422003.11.05 19:54t/p12710.101.14451.14861.144513.0017831.00
25432003.11.05 19:55sell12720.101.14631.14911.1450
25442003.11.05 20:01t/p12720.101.14501.14911.145013.0017844.00
25452003.11.05 20:20sell12730.101.14601.14881.1447
25462003.11.05 20:53t/p12730.101.14471.14881.144713.0017857.00
25472003.11.05 20:54sell12740.101.14621.14901.1449
25482003.11.05 20:55t/p12740.101.14491.14901.144913.0017870.00
25492003.11.05 20:56sell12750.101.14621.14901.1449
25502003.11.05 20:58t/p12750.101.14491.14901.144913.0017883.00
25512003.11.05 21:24sell12760.101.14471.14751.1434
25522003.11.05 21:53t/p12760.101.14341.14751.143413.0017896.00
25532003.11.05 21:54sell12770.101.14451.14731.1432
25542003.11.05 23:49t/p12770.101.14321.14731.143213.0017909.00
25552003.11.05 23:51sell12780.101.14411.14691.1428
25562003.11.06 00:49t/p12780.101.14281.14691.142813.0017922.00
25572003.11.06 00:51sell12790.101.14391.14671.1426
25582003.11.06 01:02t/p12790.101.14261.14671.142613.0017935.00
25592003.11.06 01:48sell12800.101.14301.14581.1417
25602003.11.06 07:11s/l12800.101.14581.14581.1417-28.0017907.00
25612003.11.06 07:39buy12810.101.14461.14181.1459
25622003.11.06 09:08t/p12810.101.14591.14181.145913.0017920.00
25632003.11.06 09:38buy12820.101.14431.14151.1456
25642003.11.06 09:39t/p12820.101.14561.14151.145613.0017933.00
25652003.11.06 09:48buy12830.101.14441.14161.1457
25662003.11.06 09:59t/p12830.101.14571.14161.145713.0017946.00
25672003.11.06 10:38sell12840.101.14631.14911.1450
25682003.11.06 10:47t/p12840.101.14501.14911.145013.0017959.00
25692003.11.06 12:33buy12850.101.14491.14211.1462
25702003.11.06 13:02t/p12850.101.14621.14211.146213.0017972.00
25712003.11.06 13:25buy12860.101.14541.14261.1467
25722003.11.06 14:23s/l12860.101.14261.14261.1467-28.0017944.00
25732003.11.06 14:23buy12870.101.14251.13971.1438
25742003.11.06 14:31s/l12870.101.13971.13971.1438-28.0017916.00
25752003.11.06 14:32sell12880.101.14421.14701.1429
25762003.11.06 14:34t/p12880.101.14291.14701.142913.0017929.00
25772003.11.06 15:21buy12890.101.13991.13711.1412
25782003.11.06 15:31t/p12890.101.14121.13711.141213.0017942.00
25792003.11.06 15:33buy12900.101.13991.13711.1412
25802003.11.06 15:58t/p12900.101.14121.13711.141213.0017955.00
25812003.11.06 16:28buy12910.101.14241.13961.1437
25822003.11.06 16:29t/p12910.101.14371.13961.143713.0017968.00
25832003.11.06 16:39buy12920.101.14241.13961.1437
25842003.11.06 17:00t/p12920.101.14371.13961.143713.0017981.00
25852003.11.06 17:07buy12930.101.14301.14021.1443
25862003.11.07 14:00s/l12930.101.14021.14021.1443-28.0017953.00
25872003.11.07 14:01sell12940.101.14181.14461.1405
25882003.11.07 14:02t/p12940.101.14051.14461.140513.0017966.00
25892003.11.07 14:02sell12950.101.14291.14571.1416
25902003.11.07 14:06t/p12950.101.14161.14571.141613.0017979.00
25912003.11.07 14:24sell12960.101.14181.14461.1405
25922003.11.07 14:27t/p12960.101.14051.14461.140513.0017992.00
25932003.11.07 15:28buy12970.101.13851.13571.1398
25942003.11.07 15:58t/p12970.101.13981.13571.139813.0018005.00
25952003.11.07 17:56buy12980.101.14731.14451.1486
25962003.11.07 17:56t/p12980.101.14861.14451.148613.0018018.00
25972003.11.07 17:57buy12990.101.14731.14451.1486
25982003.11.07 17:57t/p12990.101.14861.14451.148613.0018031.00
25992003.11.07 18:24buy13000.101.15021.14741.1515
26002003.11.07 18:58t/p13000.101.15151.14741.151513.0018044.00
26012003.11.07 18:58sell13010.101.15151.15431.1502
26022003.11.07 19:54t/p13010.101.15021.15431.150213.0018057.00
26032003.11.07 19:56sell13020.101.15231.15511.1510
26042003.11.10 00:00t/p13020.101.15101.15511.151013.0018070.00
26052003.11.10 00:56sell13030.101.15071.15351.1494
26062003.11.10 07:48s/l13030.101.15351.15351.1494-28.0018042.00
26072003.11.10 08:46sell13040.101.15341.15621.1521
26082003.11.10 08:58t/p13040.101.15211.15621.152113.0018055.00
26092003.11.10 09:45sell13050.101.15131.15411.1500
26102003.11.10 10:09t/p13050.101.15001.15411.150013.0018068.00
26112003.11.10 10:43sell13060.101.15091.15371.1496
26122003.11.10 11:00t/p13060.101.14961.15371.149613.0018081.00
26132003.11.10 11:43sell13070.101.14981.15261.1485
26142003.11.10 12:05t/p13070.101.14851.15261.148513.0018094.00
26152003.11.10 12:40sell13080.101.14871.15151.1474
26162003.11.10 13:05t/p13080.101.14741.15151.147413.0018107.00
26172003.11.10 13:39sell13090.101.14811.15091.1468
26182003.11.10 16:36s/l13090.101.15091.15091.1468-28.0018079.00
26192003.11.10 18:32sell13100.101.15171.15451.1504
26202003.11.10 18:58t/p13100.101.15041.15451.150413.0018092.00
26212003.11.10 18:59sell13110.101.15171.15451.1504
26222003.11.10 18:59t/p13110.101.15041.15451.150413.0018105.00
26232003.11.10 19:30sell13120.101.15011.15291.1488
26242003.11.10 21:25t/p13120.101.14881.15291.148813.0018118.00
26252003.11.10 21:29sell13130.101.14981.15261.1485
26262003.11.10 22:25t/p13130.101.14851.15261.148513.0018131.00
26272003.11.10 22:28sell13140.101.14931.15211.1480
26282003.11.10 23:01t/p13140.101.14801.15211.148013.0018144.00
26292003.11.10 23:25sell13150.101.14821.15101.1469
26302003.11.11 00:00t/p13150.101.14691.15101.146913.0018157.00
26312003.11.11 00:24sell13160.101.14701.14981.1457
26322003.11.11 00:59t/p13160.101.14571.14981.145713.0018170.00
26332003.11.11 01:23sell13170.101.14571.14851.1444
26342003.11.11 06:24s/l13170.101.14851.14851.1444-28.0018142.00
26352003.11.11 07:17sell13180.101.14851.15131.1472
26362003.11.11 08:00t/p13180.101.14721.15131.147213.0018155.00
26372003.11.11 08:14sell13190.101.14791.15071.1466
26382003.11.11 10:14s/l13190.101.15071.15071.1466-28.0018127.00
26392003.11.11 11:10sell13200.101.15041.15321.1491
26402003.11.11 12:07t/p13200.101.14911.15321.149113.0018140.00
26412003.11.11 17:02sell13210.101.15261.15541.1513
26422003.11.11 18:00t/p13210.101.15131.15541.151313.0018153.00
26432003.11.11 18:02sell13220.101.15221.15501.1509
26442003.11.11 19:35t/p13220.101.15091.15501.150913.0018166.00
26452003.11.11 19:35buy13230.101.15051.14771.1518
26462003.11.11 19:55t/p13230.101.15181.14771.151813.0018179.00
26472003.11.11 20:48sell13240.101.15201.15481.1507
26482003.11.11 21:32t/p13240.101.15071.15481.150713.0018192.00
26492003.11.11 21:54sell13250.101.15131.15411.1500
26502003.11.12 03:04s/l13250.101.15411.15411.1500-28.0018164.00
26512003.11.12 03:09buy13260.101.15251.14971.1538
26522003.11.12 03:46t/p13260.101.15381.14971.153813.0018177.00
26532003.11.12 04:24buy13270.101.15571.15291.1570
26542003.11.12 05:01t/p13270.101.15701.15291.157013.0018190.00
26552003.11.12 06:55sell13280.101.15751.16031.1562
26562003.11.12 07:05t/p13280.101.15621.16031.156213.0018203.00
26572003.11.12 07:55sell13290.101.15691.15971.1556
26582003.11.12 11:49s/l13290.101.15971.15971.1556-28.0018175.00
26592003.11.12 14:34sell13300.101.16121.16401.1599
26602003.11.12 14:58t/p13300.101.15991.16401.159913.0018188.00
26612003.11.12 15:22sell13310.101.15981.16261.1585
26622003.11.12 16:43s/l13310.101.16261.16261.1585-28.0018160.00
26632003.11.12 17:42sell13320.101.16421.16701.1629
26642003.11.13 08:33s/l13320.101.16701.16701.1629-28.0018132.00
26652003.11.13 09:08sell13330.101.16791.17071.1666
26662003.11.13 12:55s/l13330.101.17071.17071.1666-28.0018104.00
26672003.11.13 12:55sell13340.101.17051.17331.1692
26682003.11.13 12:59t/p13340.101.16921.17331.169213.0018117.00
26692003.11.13 13:33sell13350.101.16901.17181.1677
26702003.11.13 14:00t/p13350.101.16771.17181.167713.0018130.00
26712003.11.13 14:16sell13360.101.16891.17171.1676
26722003.11.13 14:33s/l13360.101.17171.17171.1676-28.0018102.00
26732003.11.13 15:24sell13370.101.17191.17471.1706
26742003.11.13 16:01t/p13370.101.17061.17471.170613.0018115.00
26752003.11.13 16:22sell13380.101.17301.17581.1717
26762003.11.13 16:59t/p13380.101.17171.17581.171713.0018128.00
26772003.11.13 17:11sell13390.101.17101.17381.1697
26782003.11.13 20:45s/l13390.101.17381.17381.1697-28.0018100.00
26792003.11.13 21:44sell13400.101.17351.17631.1722
26802003.11.14 04:10s/l13400.101.17631.17631.1722-28.0018072.00
26812003.11.14 05:13sell13410.101.17901.18181.1777
26822003.11.14 08:00t/p13410.101.17771.18181.177713.0018085.00
26832003.11.14 08:27sell13420.101.17851.18131.1772
26842003.11.14 13:00t/p13420.101.17721.18131.177213.0018098.00
26852003.11.14 13:07sell13430.101.17911.18191.1778
26862003.11.14 14:00t/p13430.101.17781.18191.177813.0018111.00
26872003.11.14 14:47sell13440.101.17801.18081.1767
26882003.11.14 14:58t/p13440.101.17671.18081.176713.0018124.00
26892003.11.14 15:21sell13450.101.17501.17781.1737
26902003.11.14 15:44s/l13450.101.17781.17781.1737-28.0018096.00
26912003.11.14 16:10sell13460.101.17831.18111.1770
26922003.11.14 17:01t/p13460.101.17701.18111.177013.0018109.00
26932003.11.14 17:18sell13470.101.17711.17991.1758
26942003.11.14 17:58t/p13470.101.17581.17991.175813.0018122.00
26952003.11.14 17:59sell13480.101.17761.18041.1763
26962003.11.14 17:59t/p13480.101.17631.18041.176313.0018135.00
26972003.11.14 18:18sell13490.101.17501.17781.1737
26982003.11.17 00:00s/l13490.101.17781.17781.1737-28.0018107.00
26992003.11.17 01:09sell13500.101.18361.18641.1823
27002003.11.17 02:00t/p13500.101.18231.18641.182313.0018120.00
27012003.11.17 02:11sell13510.101.18271.18551.1814
27022003.11.17 02:59t/p13510.101.18141.18551.181413.0018133.00
27032003.11.17 04:30sell13520.101.18141.18421.1801
27042003.11.17 05:00t/p13520.101.18011.18421.180113.0018146.00
27052003.11.17 05:53sell13530.101.18051.18331.1792
27062003.11.17 06:00t/p13530.101.17921.18331.179213.0018159.00
27072003.11.17 07:25sell13540.101.17951.18231.1782
27082003.11.17 08:03t/p13540.101.17821.18231.178213.0018172.00
27092003.11.17 09:11sell13550.101.18081.18361.1795
27102003.11.17 11:29s/l13550.101.18361.18361.1795-28.0018144.00
27112003.11.17 11:29sell13560.101.18341.18621.1821
27122003.11.17 12:00t/p13560.101.18211.18621.182113.0018157.00
27132003.11.17 12:45sell13570.101.18381.18661.1825
27142003.11.17 12:59t/p13570.101.18251.18661.182513.0018170.00
27152003.11.17 13:06sell13580.101.18131.18411.1800
27162003.11.17 14:02t/p13580.101.18001.18411.180013.0018183.00
27172003.11.17 14:05sell13590.101.18091.18371.1796
27182003.11.17 15:00t/p13590.101.17961.18371.179613.0018196.00
27192003.11.17 15:03sell13600.101.18031.18311.1790
27202003.11.17 16:00t/p13600.101.17901.18311.179013.0018209.00
27212003.11.17 16:19sell13610.101.17951.18231.1782
27222003.11.17 17:00t/p13610.101.17821.18231.178213.0018222.00
27232003.11.17 17:38sell13620.101.17921.18201.1779
27242003.11.17 17:38t/p13620.101.17791.18201.177913.0018235.00
27252003.11.17 17:39sell13630.101.17931.18211.1780
27262003.11.17 17:46t/p13630.101.17801.18211.178013.0018248.00
27272003.11.17 17:51sell13640.101.17901.18181.1777
27282003.11.17 17:58t/p13640.101.17771.18181.177713.0018261.00
27292003.11.17 18:05sell13650.101.17461.17741.1733
27302003.11.17 18:05t/p13650.101.17331.17741.173313.0018274.00
27312003.11.17 18:06sell13660.101.17461.17741.1733
27322003.11.17 20:34s/l13660.101.17741.17741.1733-28.0018246.00
27332003.11.17 21:09sell13670.101.17661.17941.1753
27342003.11.17 22:00t/p13670.101.17531.17941.175313.0018259.00
27352003.11.17 22:32sell13680.101.17551.17831.1742
27362003.11.18 00:00t/p13680.101.17421.17831.174213.0018272.00
27372003.11.18 00:30sell13690.101.17521.17801.1739
27382003.11.18 00:51t/p13690.101.17391.17801.173913.0018285.00
27392003.11.18 04:47buy13700.101.17781.17501.1791
27402003.11.18 05:38t/p13700.101.17911.17501.179113.0018298.00
27412003.11.18 05:46buy13710.101.17761.17481.1789
27422003.11.18 09:19t/p13710.101.17891.17481.178913.0018311.00
27432003.11.18 10:17sell13720.101.17901.18181.1777
27442003.11.18 10:38t/p13720.101.17771.18181.177713.0018324.00
27452003.11.18 11:37buy13730.101.17611.17331.1774
27462003.11.18 13:13t/p13730.101.17741.17331.177413.0018337.00
27472003.11.18 13:35buy13740.101.17391.17111.1752
27482003.11.18 13:58t/p13740.101.17521.17111.175213.0018350.00
27492003.11.18 14:33buy13750.101.17711.17431.1784
27502003.11.18 15:00t/p13750.101.17841.17431.178413.0018363.00
27512003.11.18 15:31buy13760.101.17781.17501.1791
27522003.11.18 15:58t/p13760.101.17911.17501.179113.0018376.00
27532003.11.18 16:30buy13770.101.18071.17791.1820
27542003.11.18 16:58t/p13770.101.18201.17791.182013.0018389.00
27552003.11.18 17:02sell13780.101.18941.19221.1881
27562003.11.18 17:03t/p13780.101.18811.19221.188113.0018402.00
27572003.11.18 17:07sell13790.101.18971.19251.1884
27582003.11.18 17:29t/p13790.101.18841.19251.188413.0018415.00
27592003.11.18 17:29sell13800.101.18941.19221.1881
27602003.11.18 17:30t/p13800.101.18811.19221.188113.0018428.00
27612003.11.18 17:49sell13810.101.18941.19221.1881
27622003.11.18 17:53t/p13810.101.18811.19221.188113.0018441.00
27632003.11.18 17:57sell13820.101.18951.19231.1882
27642003.11.18 18:29t/p13820.101.18821.19231.188213.0018454.00
27652003.11.18 18:31sell13830.101.18951.19231.1882
27662003.11.18 19:06s/l13830.101.19231.19231.1882-28.0018426.00
27672003.11.18 19:26buy13840.101.19001.18721.1913
27682003.11.18 19:54t/p13840.101.19131.18721.191313.0018439.00
27692003.11.18 20:26buy13850.101.19371.19091.1950
27702003.11.18 20:54t/p13850.101.19501.19091.195013.0018452.00
27712003.11.18 21:29sell13860.101.19561.19841.1943
27722003.11.19 04:16t/p13860.101.19431.19841.194313.0018465.00
27732003.11.19 04:45sell13870.101.19541.19821.1941
27742003.11.19 05:14t/p13870.101.19411.19821.194113.0018478.00
27752003.11.19 07:40sell13880.101.19631.19911.1950
27762003.11.19 09:08t/p13880.101.19501.19911.195013.0018491.00
27772003.11.19 09:38sell13890.101.19641.19921.1951
27782003.11.19 09:59t/p13890.101.19511.19921.195113.0018504.00
27792003.11.19 10:37sell13900.101.19431.19711.1930
27802003.11.19 11:00t/p13900.101.19301.19711.193013.0018517.00
27812003.11.19 11:36sell13910.101.19311.19591.1918
27822003.11.19 12:01t/p13910.101.19181.19591.191813.0018530.00
27832003.11.19 12:34sell13920.101.19181.19461.1905
27842003.11.19 12:59t/p13920.101.19051.19461.190513.0018543.00
27852003.11.19 14:31sell13930.101.19281.19561.1915
27862003.11.19 15:04t/p13930.101.19151.19561.191513.0018556.00
27872003.11.19 15:30sell13940.101.19261.19541.1913
27882003.11.19 15:38s/l13940.101.19541.19541.1913-28.0018528.00
27892003.11.19 16:29sell13950.101.19351.19631.1922
27902003.11.19 17:00t/p13950.101.19221.19631.192213.0018541.00
27912003.11.19 17:17sell13960.101.19241.19521.1911
27922003.11.19 17:23t/p13960.101.19111.19521.191113.0018554.00
27932003.11.19 17:27sell13970.101.19241.19521.1911
27942003.11.19 18:00t/p13970.101.19111.19521.191113.0018567.00
27952003.11.19 18:30sell13980.101.19121.19401.1899
27962003.11.19 19:03t/p13980.101.18991.19401.189913.0018580.00
27972003.11.19 19:25sell13990.101.19041.19321.1891
27982003.11.19 20:00t/p13990.101.18911.19321.189113.0018593.00
27992003.11.19 20:09sell14000.101.19001.19281.1887
28002003.11.19 20:20t/p14000.101.18871.19281.188713.0018606.00
28012003.11.19 20:23sell14010.101.19001.19281.1887
28022003.11.19 20:58t/p14010.101.18871.19281.188713.0018619.00
28032003.11.19 21:26sell14020.101.18881.19161.1875
28042003.11.19 23:16t/p14020.101.18751.19161.187513.0018632.00
28052003.11.20 00:17sell14030.101.18931.19211.1880
28062003.11.20 02:23s/l14030.101.19211.19211.1880-28.0018604.00
28072003.11.20 04:18sell14040.101.19161.19441.1903
28082003.11.20 05:08t/p14040.101.19031.19441.190313.0018617.00
28092003.11.20 05:17sell14050.101.19121.19401.1899
28102003.11.20 08:05t/p14050.101.18991.19401.189913.0018630.00
28112003.11.20 08:08sell14060.101.19281.19561.1915
28122003.11.20 09:03t/p14060.101.19151.19561.191513.0018643.00
28132003.11.20 09:07sell14070.101.19271.19551.1914
28142003.11.20 10:01t/p14070.101.19141.19551.191413.0018656.00
28152003.11.20 10:03sell14080.101.19181.19461.1905
28162003.11.20 14:00t/p14080.101.19051.19461.190513.0018669.00
28172003.11.20 14:01sell14090.101.19161.19441.1903
28182003.11.20 14:10s/l14090.101.19441.19441.1903-28.0018641.00
28192003.11.20 15:05sell14100.101.19481.19761.1935
28202003.11.20 15:25t/p14100.101.19351.19761.193513.0018654.00
28212003.11.20 15:25buy14110.101.19331.19051.1946
28222003.11.20 15:30t/p14110.101.19461.19051.194613.0018667.00
28232003.11.20 15:32buy14120.101.19381.19101.1951
28242003.11.20 16:34s/l14120.101.19101.19101.1951-28.0018639.00
28252003.11.20 16:40sell14130.101.19251.19531.1912
28262003.11.20 17:33t/p14130.101.19121.19531.191213.0018652.00
28272003.11.20 17:39sell14140.101.19211.19491.1908
28282003.11.20 17:58t/p14140.101.19081.19491.190813.0018665.00
28292003.11.20 17:59sell14150.101.19211.19491.1908
28302003.11.20 17:59t/p14150.101.19081.19491.190813.0018678.00
28312003.11.20 18:31buy14160.101.18941.18661.1907
28322003.11.20 18:41t/p14160.101.19071.18661.190713.0018691.00
28332003.11.20 18:59buy14170.101.18971.18691.1910
28342003.11.20 19:03t/p14170.101.19101.18691.191013.0018704.00
28352003.11.20 19:21buy14180.101.18921.18641.1905
28362003.11.20 20:01t/p14180.101.19051.18641.190513.0018717.00
28372003.11.20 20:18buy14190.101.19021.18741.1915
28382003.11.20 21:00t/p14190.101.19151.18741.191513.0018730.00
28392003.11.21 06:08buy14200.101.18821.18541.1895
28402003.11.21 07:00t/p14200.101.18951.18541.189513.0018743.00
28412003.11.21 07:04buy14210.101.18871.18591.1900
28422003.11.21 08:00t/p14210.101.19001.18591.190013.0018756.00
28432003.11.21 08:36sell14220.101.19001.19281.1887
28442003.11.21 08:56t/p14220.101.18871.19281.188713.0018769.00
28452003.11.21 09:10buy14230.101.18971.18691.1910
28462003.11.21 09:35t/p14230.101.19101.18691.191013.0018782.00
28472003.11.21 09:35sell14240.101.19101.19381.1897
28482003.11.21 09:39t/p14240.101.18971.19381.189713.0018795.00
28492003.11.21 10:34sell14250.101.18941.19221.1881
28502003.11.21 11:09t/p14250.101.18811.19221.188113.0018808.00
28512003.11.21 11:25sell14260.101.18881.19161.1875
28522003.11.21 11:52t/p14260.101.18751.19161.187513.0018821.00
28532003.11.21 12:19sell14270.101.18761.19041.1863
28542003.11.21 12:51t/p14270.101.18631.19041.186313.0018834.00
28552003.11.21 13:10buy14280.101.18701.18421.1883
28562003.11.21 13:30t/p14280.101.18831.18421.188313.0018847.00
28572003.11.21 13:57buy14290.101.18701.18421.1883
28582003.11.21 13:58t/p14290.101.18831.18421.188313.0018860.00
28592003.11.21 13:59buy14300.101.18701.18421.1883
28602003.11.21 13:59t/p14300.101.18831.18421.188313.0018873.00
28612003.11.21 14:07buy14310.101.18951.18671.1908
28622003.11.21 14:29t/p14310.101.19081.18671.190813.0018886.00
28632003.11.21 14:43buy14320.101.18951.18671.1908
28642003.11.21 14:58t/p14320.101.19081.18671.190813.0018899.00
28652003.11.21 15:27sell14330.101.19191.19471.1906
28662003.11.21 15:54t/p14330.101.19061.19471.190613.0018912.00
28672003.11.21 16:53buy14340.101.19161.18881.1929
28682003.11.21 16:59t/p14340.101.19291.18881.192913.0018925.00
28692003.11.21 17:11sell14350.101.19321.19601.1919
28702003.11.21 17:30t/p14350.101.19191.19601.191913.0018938.00
28712003.11.21 17:58sell14360.101.19321.19601.1919
28722003.11.21 17:58t/p14360.101.19191.19601.191913.0018951.00
28732003.11.21 18:09sell14370.101.19161.19441.1903
28742003.11.21 18:52t/p14370.101.19031.19441.190313.0018964.00
28752003.11.21 18:54sell14380.101.19161.19441.1903
28762003.11.24 00:50t/p14380.101.19031.19441.190313.0018977.00
28772003.11.24 00:54sell14390.101.19131.19411.1900
28782003.11.24 08:40t/p14390.101.19001.19411.190013.0018990.00
28792003.11.24 08:44sell14400.101.19121.19401.1899
28802003.11.24 09:14t/p14400.101.18991.19401.189913.0019003.00
28812003.11.24 09:42sell14410.101.18991.19271.1886
28822003.11.24 09:59t/p14410.101.18861.19271.188613.0019016.00
28832003.11.24 10:43sell14420.101.18781.19061.1865
28842003.11.24 10:57t/p14420.101.18651.19061.186513.0019029.00
28852003.11.24 11:08buy14430.101.18011.17731.1814
28862003.11.24 11:08t/p14430.101.18141.17731.181413.0019042.00
28872003.11.24 11:10buy14440.101.18021.17741.1815
28882003.11.24 12:06t/p14440.101.18151.17741.181513.0019055.00
28892003.11.24 13:21buy14450.101.18021.17741.1815
28902003.11.24 14:00t/p14450.101.18151.17741.181513.0019068.00
28912003.11.24 14:10buy14460.101.18141.17861.1827
28922003.11.24 15:02t/p14460.101.18271.17861.182713.0019081.00
28932003.11.24 15:53buy14470.101.18151.17871.1828
28942003.11.24 16:01t/p14470.101.18281.17871.182813.0019094.00
28952003.11.24 16:34sell14480.101.18271.18551.1814
28962003.11.24 16:51t/p14480.101.18141.18551.181413.0019107.00
28972003.11.24 17:06buy14490.101.17721.17441.1785
28982003.11.25 00:24t/p14490.101.17851.17441.178513.0019120.00
28992003.11.25 06:40buy14500.101.17941.17661.1807
29002003.11.25 09:10t/p14500.101.18071.17661.180713.0019133.00
29012003.11.25 12:27buy14510.101.17621.17341.1775
29022003.11.25 12:59t/p14510.101.17751.17341.177513.0019146.00
29032003.11.25 14:24buy14520.101.17691.17411.1782
29042003.11.25 14:58t/p14520.101.17821.17411.178213.0019159.00
29052003.11.25 14:58buy14530.101.17681.17401.1781
29062003.11.25 14:59t/p14530.101.17811.17401.178113.0019172.00
29072003.11.25 15:23buy14540.101.17971.17691.1810
29082003.11.25 16:01t/p14540.101.18101.17691.181013.0019185.00
29092003.11.25 16:21buy14550.101.17981.17701.1811
29102003.11.25 17:29s/l14550.101.17701.17701.1811-28.0019157.00
29112003.11.25 18:20buy14560.101.17871.17591.1800
29122003.11.25 19:00t/p14560.101.18001.17591.180013.0019170.00
29132003.11.25 19:59sell14570.101.17981.18261.1785
29142003.11.25 20:17t/p14570.101.17851.18261.178513.0019183.00
29152003.11.25 21:17buy14580.101.17801.17521.1793
29162003.11.25 22:02t/p14580.101.17931.17521.179313.0019196.00
29172003.11.25 22:14buy14590.101.17821.17541.1795
29182003.11.25 23:02t/p14590.101.17951.17541.179513.0019209.00
29192003.11.26 02:09buy14600.101.17861.17581.1799
29202003.11.26 03:02t/p14600.101.17991.17581.179913.0019222.00
29212003.11.26 07:16buy14610.101.17991.17711.1812
29222003.11.26 08:00t/p14610.101.18121.17711.181213.0019235.00
29232003.11.26 08:15buy14620.101.18101.17821.1823
29242003.11.26 08:58t/p14620.101.18231.17821.182313.0019248.00
29252003.11.26 09:08buy14630.101.18291.18011.1842
29262003.11.26 14:02s/l14630.101.18011.18011.1842-28.0019220.00
29272003.11.26 14:52sell14640.101.18221.18501.1809
29282003.11.26 15:00t/p14640.101.18091.18501.180913.0019233.00
29292003.11.26 16:08sell14650.101.18671.18951.1854
29302003.11.26 16:15s/l14650.101.18951.18951.1854-28.0019205.00
29312003.11.26 16:23buy14660.101.18591.18311.1872
29322003.11.26 16:26t/p14660.101.18721.18311.187213.0019218.00
29332003.11.26 16:27buy14670.101.18611.18331.1874
29342003.11.26 16:27t/p14670.101.18741.18331.187413.0019231.00
29352003.11.26 17:07sell14680.101.19241.19521.1911
29362003.11.26 18:57s/l14680.101.19521.19521.1911-28.0019203.00
29372003.11.26 20:55sell14690.101.19341.19621.1921
29382003.11.27 03:10t/p14690.101.19211.19621.192113.0019216.00
29392003.11.27 07:25sell14700.101.19351.19631.1922
29402003.11.27 08:01t/p14700.101.19221.19631.192213.0019229.00
29412003.11.27 08:38sell14710.101.19271.19551.1914
29422003.11.27 09:00t/p14710.101.19141.19551.191413.0019242.00
29432003.11.27 09:28sell14720.101.19241.19521.1911
29442003.11.27 10:00t/p14720.101.19111.19521.191113.0019255.00
29452003.11.27 12:58sell14730.101.19161.19441.1903
29462003.11.27 13:00t/p14730.101.19031.19441.190313.0019268.00
29472003.11.27 13:37sell14740.101.19131.19411.1900
29482003.11.27 14:03t/p14740.101.19001.19411.190013.0019281.00
29492003.11.27 14:32sell14750.101.19051.19331.1892
29502003.11.27 15:11t/p14750.101.18921.19331.189213.0019294.00
29512003.11.27 15:43sell14760.101.19021.19301.1889
29522003.11.27 17:07t/p14760.101.18891.19301.188913.0019307.00
29532003.11.27 17:58sell14770.101.19031.19311.1890
29542003.11.27 18:06t/p14770.101.18901.19311.189013.0019320.00
29552003.11.27 18:14sell14780.101.18991.19271.1886
29562003.11.28 06:12s/l14780.101.19271.19271.1886-28.0019292.00
29572003.11.28 07:09sell14790.101.19311.19591.1918
29582003.11.28 09:06t/p14790.101.19181.19591.191813.0019305.00
29592003.11.28 09:07sell14800.101.19301.19581.1917
29602003.11.28 10:06s/l14800.101.19581.19581.1917-28.0019277.00
29612003.11.28 11:04sell14810.101.19881.20161.1975
29622003.11.28 12:01t/p14810.101.19751.20161.197513.0019290.00
29632003.11.28 12:02sell14820.101.19831.20111.1970
29642003.11.28 12:02t/p14820.101.19701.20111.197013.0019303.00
29652003.11.28 12:03sell14830.101.19831.20111.1970
29662003.11.28 13:07s/l14830.101.20111.20111.1970-28.0019275.00
29672003.11.28 14:08sell14840.101.20041.20321.1991
29682003.11.28 16:25t/p14840.101.19911.20321.199113.0019288.00
29692003.11.28 16:48sell14850.101.20081.20361.1995
29702003.11.28 16:58t/p14850.101.19951.20361.199513.0019301.00
29712003.11.28 17:46sell14860.101.19901.20181.1977
29722003.12.01 00:48s/l14860.101.20181.20181.1977-28.0019273.00
29732003.12.01 01:59buy14870.101.20181.19901.2031
29742003.12.01 02:51t/p14870.101.20311.19901.203113.0019286.00
29752003.12.01 02:59buy14880.101.20191.19911.2032
29762003.12.01 03:50t/p14880.101.20321.19911.203213.0019299.00
29772003.12.01 04:47sell14890.101.20321.20601.2019
29782003.12.01 05:15t/p14890.101.20191.20601.201913.0019312.00
29792003.12.01 05:43sell14900.101.20271.20551.2014
29802003.12.01 06:08t/p14900.101.20141.20551.201413.0019325.00
29812003.12.01 06:46sell14910.101.20171.20451.2004
29822003.12.01 07:06t/p14910.101.20041.20451.200413.0019338.00
29832003.12.01 07:38sell14920.101.20111.20391.1998
29842003.12.01 07:59t/p14920.101.19981.20391.199813.0019351.00
29852003.12.01 08:35sell14930.101.19861.20141.1973
29862003.12.01 08:49s/l14930.101.20141.20141.1973-28.0019323.00
29872003.12.01 09:35sell14940.101.20111.20391.1998
29882003.12.01 09:58t/p14940.101.19981.20391.199813.0019336.00
29892003.12.01 13:25sell14950.101.20201.20481.2007
29902003.12.01 14:03t/p14950.101.20071.20481.200713.0019349.00
29912003.12.01 14:29sell14960.101.20141.20421.2001
29922003.12.01 15:01t/p14960.101.20011.20421.200113.0019362.00
29932003.12.01 15:27sell14970.101.20111.20391.1998
29942003.12.01 16:00t/p14970.101.19981.20391.199813.0019375.00
29952003.12.01 16:12sell14980.101.20051.20331.1992
29962003.12.01 16:13t/p14980.101.19921.20331.199213.0019388.00
29972003.12.01 16:16sell14990.101.20051.20331.1992
29982003.12.01 16:58t/p14990.101.19921.20331.199213.0019401.00
29992003.12.01 16:58sell15000.101.20051.20331.1992
30002003.12.01 16:59t/p15000.101.19921.20331.199213.0019414.00
30012003.12.01 17:19sell15010.101.19681.19961.1955
30022003.12.01 18:00t/p15010.101.19551.19961.195513.0019427.00
30032003.12.01 18:25sell15020.101.19611.19891.1948
30042003.12.01 19:26s/l15020.101.19891.19891.1948-28.0019399.00
30052003.12.01 20:06sell15030.101.19871.20151.1974
30062003.12.01 20:59t/p15030.101.19741.20151.197413.0019412.00
30072003.12.01 22:26sell15040.101.19771.20051.1964
30082003.12.02 00:00t/p15040.101.19641.20051.196413.0019425.00
30092003.12.02 00:24sell15050.101.19691.19971.1956
30102003.12.02 11:00t/p15050.101.19561.19971.195613.0019438.00
30112003.12.02 11:03sell15060.101.19671.19951.1954
30122003.12.02 12:00t/p15060.101.19541.19951.195413.0019451.00
30132003.12.02 12:14sell15070.101.19641.19921.1951
30142003.12.02 12:36t/p15070.101.19511.19921.195113.0019464.00
30152003.12.02 13:35buy15080.101.19451.19171.1958
30162003.12.02 13:59t/p15080.101.19581.19171.195813.0019477.00
30172003.12.02 14:35buy15090.101.19671.19391.1980
30182003.12.02 14:59t/p15090.101.19801.19391.198013.0019490.00
30192003.12.02 15:30buy15100.101.19811.19531.1994
30202003.12.02 15:58t/p15100.101.19941.19531.199413.0019503.00
30212003.12.02 16:54buy15110.101.20031.19751.2016
30222003.12.02 16:58t/p15110.101.20161.19751.201613.0019516.00
30232003.12.02 17:28sell15120.101.20861.21141.2073
30242003.12.02 17:54t/p15120.101.20731.21141.207313.0019529.00
30252003.12.02 17:57sell15130.101.20861.21141.2073
30262003.12.02 19:51t/p15130.101.20731.21141.207313.0019542.00
30272003.12.02 19:56sell15140.101.20891.21171.2076
30282003.12.02 20:24t/p15140.101.20761.21171.207613.0019555.00
30292003.12.02 23:21buy15150.101.20801.20521.2093
30302003.12.02 23:54t/p15150.101.20931.20521.209313.0019568.00
30312003.12.03 00:53sell15160.101.21091.21371.2096
30322003.12.03 00:58t/p15160.101.20961.21371.209613.0019581.00
30332003.12.03 01:58buy15170.101.20881.20601.2101
30342003.12.03 10:37t/p15170.101.21011.20601.210113.0019594.00
30352003.12.03 11:44sell15180.101.21091.21371.2096
30362003.12.03 12:03t/p15180.101.20961.21371.209613.0019607.00
30372003.12.03 13:36sell15190.101.21271.21551.2114
30382003.12.03 14:00t/p15190.101.21141.21551.211413.0019620.00
30392003.12.03 14:32sell15200.101.21121.21401.2099
30402003.12.03 14:58t/p15200.101.20991.21401.209913.0019633.00
30412003.12.03 15:30sell15210.101.20911.21191.2078
30422003.12.03 16:00t/p15210.101.20781.21191.207813.0019646.00
30432003.12.03 16:02sell15220.101.20891.21171.2076
30442003.12.03 16:24t/p15220.101.20761.21171.207613.0019659.00
30452003.12.03 16:26sell15230.101.20881.21161.2075
30462003.12.03 16:38s/l15230.101.21161.21161.2075-28.0019631.00
30472003.12.03 17:24sell15240.101.21101.21381.2097
30482003.12.03 17:59t/p15240.101.20971.21381.209713.0019644.00
30492003.12.03 18:24sell15250.101.20941.21221.2081
30502003.12.03 23:30s/l15250.101.21221.21221.2081-28.0019616.00
30512003.12.04 00:27sell15260.101.21221.21501.2109
30522003.12.04 01:13t/p15260.101.21091.21501.210913.0019629.00
30532003.12.04 01:18sell15270.101.21221.21501.2109
30542003.12.04 02:09t/p15270.101.21091.21501.210913.0019642.00
30552003.12.04 03:15sell15280.101.21181.21461.2105
30562003.12.04 03:59t/p15280.101.21051.21461.210513.0019655.00
30572003.12.04 04:13sell15290.101.20931.21211.2080
30582003.12.04 04:58t/p15290.101.20801.21211.208013.0019668.00
30592003.12.04 05:12sell15300.101.20691.20971.2056
30602003.12.04 05:59t/p15300.101.20561.20971.205613.0019681.00
30612003.12.04 07:11sell15310.101.20651.20931.2052
30622003.12.04 08:33s/l15310.101.20931.20931.2052-28.0019653.00
30632003.12.04 09:06sell15320.101.20901.21181.2077
30642003.12.04 09:59t/p15320.101.20771.21181.207713.0019666.00
30652003.12.04 11:03sell15330.101.20721.21001.2059
30662003.12.04 12:00t/p15330.101.20591.21001.205913.0019679.00
30672003.12.04 12:30sell15340.101.20761.21041.2063
30682003.12.04 13:00t/p15340.101.20631.21041.206313.0019692.00
30692003.12.04 13:02sell15350.101.20671.20951.2054
30702003.12.04 14:01s/l15350.101.20951.20951.2054-28.0019664.00
30712003.12.04 14:02buy15360.101.20661.20381.2079
30722003.12.04 14:02t/p15360.101.20791.20381.207913.0019677.00
30732003.12.04 15:47buy15370.101.21151.20871.2128
30742003.12.04 15:51t/p15370.101.21281.20871.212813.0019690.00
30752003.12.04 16:08sell15380.101.21251.21531.2112
30762003.12.04 16:20t/p15380.101.21121.21531.211213.0019703.00
30772003.12.04 16:22sell15390.101.21221.21501.2109
30782003.12.04 16:44t/p15390.101.21091.21501.210913.0019716.00
30792003.12.04 16:50sell15400.101.21211.21491.2108
30802003.12.04 16:50t/p15400.101.21081.21491.210813.0019729.00
30812003.12.04 16:57sell15410.101.21301.21581.2117
30822003.12.04 16:57t/p15410.101.21171.21581.211713.0019742.00
30832003.12.04 16:58sell15420.101.21301.21581.2117
30842003.12.04 16:58t/p15420.101.21171.21581.211713.0019755.00
30852003.12.04 16:58sell15430.101.21211.21491.2108
30862003.12.04 16:58t/p15430.101.21081.21491.210813.0019768.00
30872003.12.04 16:59sell15440.101.21251.21531.2112
30882003.12.04 16:59t/p15440.101.21121.21531.211213.0019781.00
30892003.12.04 17:43buy15450.101.20621.20341.2075
30902003.12.04 17:55t/p15450.101.20751.20341.207513.0019794.00
30912003.12.04 19:42buy15460.101.21111.20831.2124
30922003.12.04 19:53t/p15460.101.21241.20831.212413.0019807.00
30932003.12.04 19:56buy15470.101.21131.20851.2126
30942003.12.04 21:39s/l15470.101.20851.20851.2126-28.0019779.00
30952003.12.04 21:43sell15480.101.21011.21291.2088
30962003.12.04 21:49t/p15480.101.20881.21291.208813.0019792.00
30972003.12.04 21:51sell15490.101.21011.21291.2088
30982003.12.04 21:53t/p15490.101.20881.21291.208813.0019805.00
30992003.12.04 21:55sell15500.101.21021.21301.2089
31002003.12.04 21:58t/p15500.101.20891.21301.208913.0019818.00
31012003.12.04 21:59sell15510.101.21021.21301.2089
31022003.12.04 21:59t/p15510.101.20891.21301.208913.0019831.00
31032003.12.04 22:38buy15520.101.20741.20461.2087
31042003.12.04 22:50t/p15520.101.20871.20461.208713.0019844.00
31052003.12.04 22:53buy15530.101.20741.20461.2087
31062003.12.04 22:55t/p15530.101.20871.20461.208713.0019857.00
31072003.12.05 00:48sell15540.101.20891.21171.2076
31082003.12.05 00:50t/p15540.101.20761.21171.207613.0019870.00
31092003.12.05 00:53sell15550.101.20891.21171.2076
31102003.12.05 01:34t/p15550.101.20761.21171.207613.0019883.00
31112003.12.05 01:34buy15560.101.20751.20471.2088
31122003.12.05 02:12t/p15560.101.20881.20471.208813.0019896.00
31132003.12.05 02:33buy15570.101.20771.20491.2090
31142003.12.05 03:11t/p15570.101.20901.20491.209013.0019909.00
31152003.12.05 03:32buy15580.101.20781.20501.2091
31162003.12.05 03:44t/p15580.101.20911.20501.209113.0019922.00
31172003.12.05 03:46buy15590.101.20781.20501.2091
31182003.12.05 03:49t/p15590.101.20911.20501.209113.0019935.00
31192003.12.05 04:35sell15600.101.20911.21191.2078
31202003.12.05 09:24t/p15600.101.20781.21191.207813.0019948.00
31212003.12.05 09:28sell15610.101.20881.21161.2075
31222003.12.05 09:59t/p15610.101.20751.21161.207513.0019961.00
31232003.12.05 10:05buy15620.101.20691.20411.2082
31242003.12.05 10:16t/p15620.101.20821.20411.208213.0019974.00
31252003.12.05 10:21buy15630.101.20691.20411.2082
31262003.12.05 10:35t/p15630.101.20821.20411.208213.0019987.00
31272003.12.05 10:38buy15640.101.20651.20371.2078
31282003.12.05 10:40t/p15640.101.20781.20371.207813.0020000.00
31292003.12.05 10:43buy15650.101.20691.20411.2082
31302003.12.05 11:00t/p15650.101.20821.20411.208213.0020013.00
31312003.12.05 11:20buy15660.101.20681.20401.2081
31322003.12.05 11:34t/p15660.101.20811.20401.208113.0020026.00
31332003.12.05 11:35buy15670.101.20651.20371.2078
31342003.12.05 11:38t/p15670.101.20781.20371.207813.0020039.00
31352003.12.05 11:41buy15680.101.20681.20401.2081
31362003.12.05 11:59t/p15680.101.20811.20401.208113.0020052.00
31372003.12.05 12:19buy15690.101.20781.20501.2091
31382003.12.05 12:34t/p15690.101.20911.20501.209113.0020065.00
31392003.12.05 12:35buy15700.101.20781.20501.2091
31402003.12.05 14:01t/p15700.101.20911.20501.209113.0020078.00
31412003.12.05 14:18buy15710.101.20741.20461.2087
31422003.12.05 14:29t/p15710.101.20871.20461.208713.0020091.00
31432003.12.05 15:15buy15720.101.21161.20881.2129
31442003.12.05 15:28t/p15720.101.21291.20881.212913.0020104.00
31452003.12.05 15:28sell15730.101.21291.21571.2116
31462003.12.05 15:28t/p15730.101.21161.21571.211613.0020117.00
31472003.12.05 15:29sell15740.101.21321.21601.2119
31482003.12.05 15:30t/p15740.101.21191.21601.211913.0020130.00
31492003.12.05 15:30sell15750.101.21221.21501.2109
31502003.12.05 15:31t/p15750.101.21091.21501.210913.0020143.00
31512003.12.05 15:32sell15760.101.21291.21571.2116
31522003.12.05 15:38t/p15760.101.21161.21571.211613.0020156.00
31532003.12.05 15:44sell15770.101.21221.21501.2109
31542003.12.05 16:28s/l15770.101.21501.21501.2109-28.0020128.00
31552003.12.05 16:29buy15780.101.21131.20851.2126
31562003.12.05 16:29t/p15780.101.21261.20851.212613.0020141.00
31572003.12.05 16:29buy15790.101.21191.20911.2132
31582003.12.05 16:29t/p15790.101.21321.20911.213213.0020154.00
31592003.12.05 16:29buy15800.101.21191.20911.2132
31602003.12.05 16:29t/p15800.101.21321.20911.213213.0020167.00
31612003.12.05 16:30buy15810.101.21131.20851.2126
31622003.12.05 16:31t/p15810.101.21261.20851.212613.0020180.00
31632003.12.05 16:31buy15820.101.21191.20911.2132
31642003.12.05 16:31t/p15820.101.21321.20911.213213.0020193.00
31652003.12.05 16:32buy15830.101.21211.20931.2134
31662003.12.05 16:32t/p15830.101.21341.20931.213413.0020206.00
31672003.12.05 16:35buy15840.101.21181.20901.2131
31682003.12.05 16:57t/p15840.101.21311.20901.213113.0020219.00
31692003.12.05 16:57buy15850.101.21161.20881.2129
31702003.12.05 16:57t/p15850.101.21291.20881.212913.0020232.00
31712003.12.05 16:57buy15860.101.21211.20931.2134
31722003.12.05 16:57t/p15860.101.21341.20931.213413.0020245.00
31732003.12.05 16:57buy15870.101.21211.20931.2134
31742003.12.05 16:58t/p15870.101.21341.20931.213413.0020258.00
31752003.12.05 17:12buy15880.101.21421.21141.2155
31762003.12.05 17:25t/p15880.101.21551.21141.215513.0020271.00
31772003.12.05 17:27buy15890.101.21421.21141.2155
31782003.12.05 17:28t/p15890.101.21551.21141.215513.0020284.00
31792003.12.05 17:29buy15900.101.21401.21121.2153
31802003.12.05 17:30t/p15900.101.21531.21121.215313.0020297.00
31812003.12.05 17:31buy15910.101.21421.21141.2155
31822003.12.05 17:31t/p15910.101.21551.21141.215513.0020310.00
31832003.12.05 17:34buy15920.101.21421.21141.2155
31842003.12.05 17:55t/p15920.101.21551.21141.215513.0020323.00
31852003.12.05 18:26sell15930.101.21591.21871.2146
31862003.12.05 18:26t/p15930.101.21461.21871.214613.0020336.00
31872003.12.05 18:27sell15940.101.21591.21871.2146
31882003.12.05 18:27t/p15940.101.21461.21871.214613.0020349.00
31892003.12.05 18:31sell15950.101.21591.21871.2146
31902003.12.08 09:48s/l15950.101.21871.21871.2146-28.0020321.00
31912003.12.08 11:42sell15960.101.21891.22171.2176
31922003.12.08 12:57s/l15960.101.22171.22171.2176-28.0020293.00
31932003.12.08 13:07sell15970.101.22091.22371.2196
31942003.12.08 13:08t/p15970.101.21961.22371.219613.0020306.00
31952003.12.08 13:10sell15980.101.22061.22341.2193
31962003.12.08 14:55s/l15980.101.22341.22341.2193-28.0020278.00
31972003.12.08 15:02sell15990.101.22301.22581.2217
31982003.12.08 15:02t/p15990.101.22171.22581.221713.0020291.00
31992003.12.08 15:05sell16000.101.22301.22581.2217
32002003.12.08 15:05t/p16000.101.22171.22581.221713.0020304.00
32012003.12.08 15:07sell16010.101.22301.22581.2217
32022003.12.08 15:27t/p16010.101.22171.22581.221713.0020317.00
32032003.12.08 15:35sell16020.101.22301.22581.2217
32042003.12.08 15:59t/p16020.101.22171.22581.221713.0020330.00
32052003.12.08 16:39sell16030.101.22171.22451.2204
32062003.12.08 19:00t/p16030.101.22041.22451.220413.0020343.00
32072003.12.08 19:30sell16040.101.22271.22551.2214
32082003.12.09 09:37s/l16040.101.22551.22551.2214-28.0020315.00
32092003.12.09 11:10sell16050.101.22701.22981.2257
32102003.12.09 12:00t/p16050.101.22571.22981.225713.0020328.00
32112003.12.09 12:10sell16060.101.22621.22901.2249
32122003.12.09 14:00t/p16060.101.22491.22901.224913.0020341.00
32132003.12.09 14:36sell16070.101.22561.22841.2243
32142003.12.09 15:00t/p16070.101.22431.22841.224313.0020354.00
32152003.12.09 15:03sell16080.101.22451.22731.2232
32162003.12.09 16:00t/p16080.101.22321.22731.223213.0020367.00
32172003.12.09 16:52sell16090.101.22451.22731.2232
32182003.12.09 16:58t/p16090.101.22321.22731.223213.0020380.00
32192003.12.09 17:10sell16100.101.22021.22301.2189
32202003.12.09 17:49s/l16100.101.22301.22301.2189-28.0020352.00
32212003.12.09 18:49sell16110.101.22321.22601.2219
32222003.12.09 18:58t/p16110.101.22191.22601.221913.0020365.00
32232003.12.09 19:22sell16120.101.22151.22431.2202
32242003.12.09 20:21s/l16120.101.22431.22431.2202-28.0020337.00
32252003.12.09 20:21sell16130.101.22441.22721.2231
32262003.12.09 20:48s/l16130.101.22721.22721.2231-28.0020309.00
32272003.12.09 21:15sell16140.101.22451.22731.2232
32282003.12.10 02:00t/p16140.101.22321.22731.223213.0020322.00
32292003.12.10 02:38sell16150.101.22381.22661.2225
32302003.12.10 02:58t/p16150.101.22251.22661.222513.0020335.00
32312003.12.10 05:35sell16160.101.22301.22581.2217
32322003.12.10 06:01t/p16160.101.22171.22581.221713.0020348.00
32332003.12.10 06:06sell16170.101.22201.22481.2207
32342003.12.10 07:00t/p16170.101.22071.22481.220713.0020361.00
32352003.12.10 07:05sell16180.101.22111.22391.2198
32362003.12.10 08:00t/p16180.101.21981.22391.219813.0020374.00
32372003.12.10 08:32sell16190.101.22011.22291.2188
32382003.12.10 08:38t/p16190.101.21881.22291.218813.0020387.00
32392003.12.10 09:30sell16200.101.21761.22041.2163
32402003.12.10 09:39t/p16200.101.21631.22041.216313.0020400.00
32412003.12.10 09:46sell16210.101.21751.22031.2162
32422003.12.10 09:57t/p16210.101.21621.22031.216213.0020413.00
32432003.12.10 11:58buy16220.101.22001.21721.2213
32442003.12.10 11:59t/p16220.101.22131.21721.221313.0020426.00
32452003.12.10 13:53buy16230.101.22291.22011.2242
32462003.12.10 14:22t/p16230.101.22421.22011.224213.0020439.00
32472003.12.10 14:32buy16240.101.22361.22081.2249
32482003.12.10 14:38t/p16240.101.22491.22081.224913.0020452.00
32492003.12.10 14:51buy16250.101.22361.22081.2249
32502003.12.10 15:05t/p16250.101.22491.22081.224913.0020465.00
32512003.12.10 16:58sell16260.101.22561.22841.2243
32522003.12.10 16:59t/p16260.101.22431.22841.224313.0020478.00
32532003.12.10 17:28buy16270.101.22371.22091.2250
32542003.12.10 17:48s/l16270.101.22091.22091.2250-28.0020450.00
32552003.12.10 17:53sell16280.101.22411.22691.2228
32562003.12.10 17:58t/p16280.101.22281.22691.222813.0020463.00
32572003.12.10 17:59sell16290.101.22411.22691.2228
32582003.12.10 17:59t/p16290.101.22281.22691.222813.0020476.00
32592003.12.10 18:31sell16300.101.22181.22461.2205
32602003.12.10 18:47t/p16300.101.22051.22461.220513.0020489.00
32612003.12.10 18:54sell16310.101.22181.22461.2205
32622003.12.11 00:20t/p16310.101.22051.22461.220513.0020502.00
32632003.12.11 00:24sell16320.101.22131.22411.2200
32642003.12.11 00:39t/p16320.101.22001.22411.220013.0020515.00
32652003.12.11 00:45sell16330.101.22131.22411.2200
32662003.12.11 00:58t/p16330.101.22001.22411.220013.0020528.00
32672003.12.11 01:19sell16340.101.21891.22171.2176
32682003.12.11 01:38t/p16340.101.21761.22171.217613.0020541.00
32692003.12.11 01:44sell16350.101.21891.22171.2176
32702003.12.11 08:29t/p16350.101.21761.22171.217613.0020554.00
32712003.12.11 08:39sell16360.101.21961.22241.2183
32722003.12.11 08:50t/p16360.101.21831.22241.218313.0020567.00
32732003.12.11 09:07buy16370.101.21781.21501.2191
32742003.12.11 09:27s/l16370.101.21501.21501.2191-28.0020539.00
32752003.12.11 09:36sell16380.101.21811.22091.2168
32762003.12.11 09:39t/p16380.101.21681.22091.216813.0020552.00
32772003.12.11 10:07buy16390.101.21501.21221.2163
32782003.12.11 10:11t/p16390.101.21631.21221.216313.0020565.00
32792003.12.11 10:24buy16400.101.21551.21271.2168
32802003.12.11 10:35t/p16400.101.21681.21271.216813.0020578.00
32812003.12.11 10:35sell16410.101.21691.21971.2156
32822003.12.11 10:40t/p16410.101.21561.21971.215613.0020591.00
32832003.12.11 10:59sell16420.101.21601.21881.2147
32842003.12.11 13:22t/p16420.101.21471.21881.214713.0020604.00
32852003.12.11 13:31sell16430.101.21681.21961.2155
32862003.12.11 13:33t/p16430.101.21551.21961.215513.0020617.00
32872003.12.11 13:34buy16440.101.21541.21261.2167
32882003.12.11 14:07t/p16440.101.21671.21261.216713.0020630.00
32892003.12.11 14:20buy16450.101.21651.21371.2178
32902003.12.11 14:30t/p16450.101.21781.21371.217813.0020643.00
32912003.12.11 14:41buy16460.101.21641.21361.2177
32922003.12.11 15:20s/l16460.101.21361.21361.2177-28.0020615.00
32932003.12.11 15:30sell16470.101.21661.21941.2153
32942003.12.11 15:34t/p16470.101.21531.21941.215313.0020628.00
32952003.12.11 16:21buy16480.101.21321.21041.2145
32962003.12.11 16:24t/p16480.101.21451.21041.214513.0020641.00
32972003.12.11 16:50buy16490.101.21321.21041.2145
32982003.12.11 17:02t/p16490.101.21451.21041.214513.0020654.00
32992003.12.11 18:15buy16500.101.21631.21351.2176
33002003.12.11 20:00t/p16500.101.21761.21351.217613.0020667.00
33012003.12.11 21:24buy16510.101.22171.21891.2230
33022003.12.11 23:20t/p16510.101.22301.21891.223013.0020680.00
33032003.12.11 23:31buy16520.101.22211.21931.2234
33042003.12.12 00:19t/p16520.101.22341.21931.223413.0020693.00
33052003.12.12 00:19sell16530.101.22361.22641.2223
33062003.12.12 00:39t/p16530.101.22231.22641.222313.0020706.00
33072003.12.12 01:30buy16540.101.22201.21921.2233
33082003.12.12 06:09t/p16540.101.22331.21921.223313.0020719.00
33092003.12.12 06:38buy16550.101.22241.21961.2237
33102003.12.12 08:03t/p16550.101.22371.21961.223713.0020732.00
33112003.12.12 08:31buy16560.101.22281.22001.2241
33122003.12.12 08:47t/p16560.101.22411.22001.224113.0020745.00
33132003.12.12 10:44sell16570.101.22541.22821.2241
33142003.12.12 11:22t/p16570.101.22411.22821.224113.0020758.00
33152003.12.12 11:44sell16580.101.22441.22721.2231
33162003.12.12 14:18t/p16580.101.22311.22721.223113.0020771.00
33172003.12.12 14:52sell16590.101.22481.22761.2235
33182003.12.12 14:59t/p16590.101.22351.22761.223513.0020784.00
33192003.12.12 15:29buy16600.101.22231.21951.2236
33202003.12.12 15:35t/p16600.101.22361.21951.223613.0020797.00
33212003.12.12 16:50sell16610.101.22741.23021.2261
33222003.12.12 17:09t/p16610.101.22611.23021.226113.0020810.00
33232003.12.12 17:35sell16620.101.22651.22931.2252
33242003.12.12 18:48s/l16620.101.22931.22931.2252-28.0020782.00
33252003.12.12 18:48sell16630.101.22911.23191.2278
33262003.12.15 00:00t/p16630.101.22781.23191.227813.0020795.00
33272003.12.15 02:31sell16640.101.21961.22241.2183
33282003.12.15 07:44s/l16640.101.22241.22241.2183-28.0020767.00
33292003.12.15 08:24sell16650.101.22351.22631.2222
33302003.12.15 08:59t/p16650.101.22221.22631.222213.0020780.00
33312003.12.15 09:20sell16660.101.22221.22501.2209
33322003.12.15 12:08t/p16660.101.22091.22501.220913.0020793.00
33332003.12.15 12:14sell16670.101.22171.22451.2204
33342003.12.15 13:07t/p16670.101.22041.22451.220413.0020806.00
33352003.12.15 13:10sell16680.101.22071.22351.2194
33362003.12.15 14:11s/l16680.101.22351.22351.2194-28.0020778.00
33372003.12.15 16:09sell16690.101.22921.23201.2279
33382003.12.15 18:31s/l16690.101.23201.23201.2279-28.0020750.00
33392003.12.15 19:29sell16700.101.23151.23431.2302
33402003.12.15 19:36t/p16700.101.23021.23431.230213.0020763.00
33412003.12.15 19:54sell16710.101.23151.23431.2302
33422003.12.15 20:00t/p16710.101.23021.23431.230213.0020776.00
33432003.12.15 20:20sell16720.101.23031.23311.2290
33442003.12.16 05:08s/l16720.101.23311.23311.2290-28.0020748.00
33452003.12.16 05:22buy16730.101.23191.22911.2332
33462003.12.16 05:41t/p16730.101.23321.22911.233213.0020761.00
33472003.12.16 06:31sell16740.101.23421.23701.2329
33482003.12.16 07:21t/p16740.101.23291.23701.232913.0020774.00
33492003.12.16 07:48sell16750.101.23391.23671.2326
33502003.12.16 08:19t/p16750.101.23261.23671.232613.0020787.00
33512003.12.16 08:29sell16760.101.23351.23631.2322
33522003.12.16 09:17t/p16760.101.23221.23631.232213.0020800.00
33532003.12.16 09:17buy16770.101.23221.22941.2335
33542003.12.16 09:18t/p16770.101.23351.22941.233513.0020813.00
33552003.12.16 09:19buy16780.101.23191.22911.2332
33562003.12.16 09:36t/p16780.101.23321.22911.233213.0020826.00
33572003.12.16 10:16buy16790.101.23471.23191.2360
33582003.12.16 10:39t/p16790.101.23601.23191.236013.0020839.00
33592003.12.16 10:39sell16800.101.23601.23881.2347
33602003.12.16 11:15t/p16800.101.23471.23881.234713.0020852.00
33612003.12.16 11:34sell16810.101.23501.23781.2337
33622003.12.16 12:15t/p16810.101.23371.23781.233713.0020865.00
33632003.12.16 12:33sell16820.101.23491.23771.2336
33642003.12.16 13:00t/p16820.101.23361.23771.233613.0020878.00
33652003.12.16 13:31sell16830.101.23361.23641.2323
33662003.12.16 14:12t/p16830.101.23231.23641.232313.0020891.00
33672003.12.16 14:30sell16840.101.23391.23671.2326
33682003.12.16 15:10t/p16840.101.23261.23671.232613.0020904.00
33692003.12.16 15:10buy16850.101.23211.22931.2334
33702003.12.16 15:29t/p16850.101.23341.22931.233413.0020917.00
33712003.12.16 16:28sell16860.101.23411.23691.2328
33722003.12.16 17:08t/p16860.101.23281.23691.232813.0020930.00
33732003.12.16 17:27sell16870.101.23341.23621.2321
33742003.12.16 19:05t/p16870.101.23211.23621.232113.0020943.00
33752003.12.16 19:25sell16880.101.23271.23551.2314
33762003.12.17 08:05t/p16880.101.23141.23551.231413.0020956.00
33772003.12.17 08:08sell16890.101.23231.23511.2310
33782003.12.17 09:03t/p16890.101.23101.23511.231013.0020969.00
33792003.12.17 09:05sell16900.101.23151.23431.2302
33802003.12.17 09:29s/l16900.101.23431.23431.2302-28.0020941.00
33812003.12.17 11:03sell16910.101.23471.23751.2334
33822003.12.17 11:59t/p16910.101.23341.23751.233413.0020954.00
33832003.12.17 12:06sell16920.101.23311.23591.2318
33842003.12.17 13:00t/p16920.101.23181.23591.231813.0020967.00
33852003.12.17 13:05sell16930.101.23221.23501.2309
33862003.12.17 14:04s/l16930.101.23501.23501.2309-28.0020939.00
33872003.12.17 15:16sell16940.101.23791.24071.2366
33882003.12.17 18:19s/l16940.101.24071.24071.2366-28.0020911.00
33892003.12.17 19:03sell16950.101.24141.24421.2401
33902003.12.17 20:00t/p16950.101.24011.24421.240113.0020924.00
33912003.12.17 20:53sell16960.101.24121.24401.2399
33922003.12.17 21:06t/p16960.101.23991.24401.239913.0020937.00
33932003.12.17 23:10sell16970.101.24131.24411.2400
33942003.12.18 00:00t/p16970.101.24001.24411.240013.0020950.00
33952003.12.18 01:05sell16980.101.24021.24301.2389
33962003.12.18 10:38s/l16980.101.24301.24301.2389-28.0020922.00
33972003.12.18 11:33sell16990.101.24291.24571.2416
33982003.12.18 12:10t/p16990.101.24161.24571.241613.0020935.00
33992003.12.18 12:37sell17000.101.24241.24521.2411
34002003.12.18 13:00t/p17000.101.24111.24521.241113.0020948.00
34012003.12.18 13:35sell17010.101.24151.24431.2402
34022003.12.18 14:03t/p17010.101.24021.24431.240213.0020961.00
34032003.12.18 14:26sell17020.101.24071.24351.2394
34042003.12.18 14:27t/p17020.101.23941.24351.239413.0020974.00
34052003.12.18 14:29sell17030.101.24081.24361.2395
34062003.12.18 14:58t/p17030.101.23951.24361.239513.0020987.00
34072003.12.18 15:23sell17040.101.23791.24071.2366
34082003.12.18 15:25t/p17040.101.23661.24071.236613.0021000.00
34092003.12.18 15:28sell17050.101.23851.24131.2372
34102003.12.18 15:59t/p17050.101.23721.24131.237213.0021013.00
34112003.12.18 15:59buy17060.101.23711.23431.2384
34122003.12.18 16:31t/p17060.101.23841.23431.238413.0021026.00
34132003.12.18 17:26sell17070.101.23801.24081.2367
34142003.12.18 18:29s/l17070.101.24081.24081.2367-28.0020998.00
34152003.12.18 19:20sell17080.101.24191.24471.2406
34162003.12.19 01:08t/p17080.101.24061.24471.240613.0021011.00
34172003.12.19 01:15sell17090.101.24251.24531.2412
34182003.12.19 01:59t/p17090.101.24121.24531.241213.0021024.00
34192003.12.19 03:40sell17100.101.24191.24471.2406
34202003.12.19 11:00t/p17100.101.24061.24471.240613.0021037.00
34212003.12.19 11:02sell17110.101.24291.24571.2416
34222003.12.19 11:58t/p17110.101.24161.24571.241613.0021050.00
34232003.12.19 13:32buy17120.101.24061.23781.2419
34242003.12.19 13:35t/p17120.101.24191.23781.241913.0021063.00
34252003.12.19 15:33sell17130.101.24201.24481.2407
34262003.12.19 16:27t/p17130.101.24071.24481.240713.0021076.00
34272003.12.19 16:34sell17140.101.24161.24441.2403
34282003.12.19 16:58t/p17140.101.24031.24441.240313.0021089.00
34292003.12.19 17:26buy17150.101.23511.23231.2364
34302003.12.19 17:30t/p17150.101.23641.23231.236413.0021102.00
34312003.12.19 18:26buy17160.101.23791.23511.2392
34322003.12.19 18:31t/p17160.101.23921.23511.239213.0021115.00
34332003.12.19 18:58buy17170.101.23781.23501.2391
34342003.12.19 18:58t/p17170.101.23911.23501.239113.0021128.00
34352003.12.19 19:25buy17180.101.23881.23601.2401
34362003.12.19 19:31t/p17180.101.24011.23601.240113.0021141.00
34372003.12.19 19:57buy17190.101.23861.23581.2399
34382003.12.22 00:55s/l17190.101.23581.23581.2399-28.0021113.00
34392003.12.22 01:23buy17200.101.23541.23261.2367
34402003.12.22 01:25t/p17200.101.23671.23261.236713.0021126.00
34412003.12.22 01:54buy17210.101.23531.23251.2366
34422003.12.22 01:58t/p17210.101.23661.23251.236613.0021139.00
34432003.12.22 07:14buy17220.101.23901.23621.2403
34442003.12.22 07:21t/p17220.101.24031.23621.240313.0021152.00
34452003.12.22 07:46buy17230.101.23891.23611.2402
34462003.12.22 08:05t/p17230.101.24021.23611.240213.0021165.00
34472003.12.22 08:18sell17240.101.24021.24301.2389
34482003.12.22 08:45t/p17240.101.23891.24301.238913.0021178.00
34492003.12.22 09:11buy17250.101.23891.23611.2402
34502003.12.22 09:15t/p17250.101.24021.23611.240213.0021191.00
34512003.12.22 09:43buy17260.101.23871.23591.2400
34522003.12.22 09:58t/p17260.101.24001.23591.240013.0021204.00
34532003.12.22 10:10buy17270.101.24171.23891.2430
34542003.12.22 10:14t/p17270.101.24301.23891.243013.0021217.00
34552003.12.22 10:43buy17280.101.24161.23881.2429
34562003.12.22 10:59t/p17280.101.24291.23881.242913.0021230.00
34572003.12.22 11:10buy17290.101.24301.24021.2443
34582003.12.22 11:17t/p17290.101.24431.24021.244313.0021243.00
34592003.12.22 11:40buy17300.101.24301.24021.2443
34602003.12.22 16:53t/p17300.101.24431.24021.244313.0021256.00
34612003.12.22 16:53sell17310.101.24431.24711.2430
34622003.12.22 16:59t/p17310.101.24301.24711.243013.0021269.00
34632003.12.22 17:07sell17320.101.24221.24501.2409
34642003.12.22 17:34t/p17320.101.24091.24501.240913.0021282.00
34652003.12.22 17:50sell17330.101.24211.24491.2408
34662003.12.22 18:32t/p17330.101.24081.24491.240813.0021295.00
34672003.12.22 18:34sell17340.101.24151.24431.2402
34682003.12.22 20:29t/p17340.101.24021.24431.240213.0021308.00
34692003.12.22 20:30sell17350.101.24141.24421.2401
34702003.12.22 20:35t/p17350.101.24011.24421.240113.0021321.00
34712003.12.22 20:37sell17360.101.24141.24421.2401
34722003.12.22 21:29t/p17360.101.24011.24421.240113.0021334.00
34732003.12.22 21:29buy17370.101.24011.23731.2414
34742003.12.22 21:44t/p17370.101.24141.23731.241413.0021347.00
34752003.12.22 21:58buy17380.101.24041.23761.2417
34762003.12.23 08:31t/p17380.101.24171.23761.241713.0021360.00
34772003.12.23 09:30sell17390.101.24211.24491.2408
34782003.12.23 10:12t/p17390.101.24081.24491.240813.0021373.00
34792003.12.23 10:12buy17400.101.24081.23801.2421
34802003.12.23 10:29t/p17400.101.24211.23801.242113.0021386.00
34812003.12.23 11:29sell17410.101.24231.24511.2410
34822003.12.23 11:59t/p17410.101.24101.24511.241013.0021399.00
34832003.12.23 13:25sell17420.101.24051.24331.2392
34842003.12.23 14:07t/p17420.101.23921.24331.239213.0021412.00
34852003.12.23 14:24sell17430.101.23991.24271.2386
34862003.12.23 22:01t/p17430.101.23861.24271.238613.0021425.00
34872003.12.24 00:11sell17440.101.24111.24391.2398
34882003.12.24 02:00t/p17440.101.23981.24391.239813.0021438.00
34892003.12.24 02:11sell17450.101.24071.24351.2394
34902003.12.24 15:00s/l17450.101.24351.24351.2394-28.0021410.00
34912003.12.24 15:11buy17460.101.24241.23961.2437
34922003.12.24 16:19t/p17460.101.24371.23961.243713.0021423.00
34932003.12.24 18:45sell17470.101.24641.24921.2451
34942003.12.24 19:01t/p17470.101.24511.24921.245113.0021436.00
34952003.12.24 19:16sell17480.101.24571.24851.2444
34962003.12.24 19:21t/p17480.101.24441.24851.244413.0021449.00
34972003.12.24 19:26sell17490.101.24571.24851.2444
34982003.12.24 19:28t/p17490.101.24441.24851.244413.0021462.00
34992003.12.24 19:55sell17500.101.24581.24861.2445
35002003.12.24 22:08t/p17500.101.24451.24861.244513.0021475.00
35012003.12.24 22:48sell17510.101.24541.24821.2441
35022003.12.25 10:13t/p17510.101.24411.24821.244113.0021488.00
35032003.12.25 10:35sell17520.101.24531.24811.2440
35042003.12.25 21:28t/p17520.101.24401.24811.244013.0021501.00
35052003.12.25 21:37sell17530.101.24591.24871.2446
35062003.12.25 21:47t/p17530.101.24461.24871.244613.0021514.00
35072003.12.25 22:48buy17540.101.24381.24101.2451
35082003.12.25 22:59t/p17540.101.24511.24101.245113.0021527.00
35092003.12.25 23:19sell17550.101.24521.24801.2439
35102003.12.26 11:00t/p17550.101.24391.24801.243913.0021540.00
35112003.12.26 11:03sell17560.101.24511.24791.2438
35122003.12.26 18:02t/p17560.101.24381.24791.243813.0021553.00
35132003.12.26 18:40sell17570.101.24431.24711.2430
35142003.12.26 19:01t/p17570.101.24301.24711.243013.0021566.00
35152003.12.26 19:41sell17580.101.24401.24681.2427
35162003.12.26 19:58t/p17580.101.24271.24681.242713.0021579.00
35172003.12.29 03:54buy17590.101.24311.24031.2444
35182003.12.29 04:00t/p17590.101.24441.24031.244413.0021592.00
35192003.12.29 04:52buy17600.101.24401.24121.2453
35202003.12.29 05:32t/p17600.101.24531.24121.245313.0021605.00
35212003.12.29 08:58sell17610.101.24571.24851.2444
35222003.12.29 11:25s/l17610.101.24851.24851.2444-28.0021577.00
35232003.12.29 12:53sell17620.101.24861.25141.2473
35242003.12.30 15:24s/l17620.101.25141.25141.2473-28.0021549.00
35252003.12.30 17:22sell17630.101.25311.25591.2518
35262003.12.30 18:06t/p17630.101.25181.25591.251813.0021562.00
35272003.12.30 18:21sell17640.101.25281.25561.2515
35282003.12.30 20:19s/l17640.101.25561.25561.2515-28.0021534.00
35292003.12.30 22:54sell17650.101.25571.25851.2544
35302003.12.31 00:00t/p17650.101.25441.25851.254413.0021547.00
35312003.12.31 00:03sell17660.101.25411.25691.2528
35322003.12.31 02:47s/l17660.101.25691.25691.2528-28.0021519.00
35332003.12.31 06:05sell17670.101.25811.26091.2568
35342003.12.31 06:59t/p17670.101.25681.26091.256813.0021532.00
35352003.12.31 06:59buy17680.101.25681.25401.2581
35362003.12.31 08:39t/p17680.101.25811.25401.258113.0021545.00
35372003.12.31 09:46sell17690.101.26181.26461.2605
35382003.12.31 10:00t/p17690.101.26051.26461.260513.0021558.00
35392003.12.31 10:58sell17700.101.26181.26461.2605
35402003.12.31 11:04t/p17700.101.26051.26461.260513.0021571.00
35412003.12.31 11:39sell17710.101.26111.26391.2598
35422003.12.31 14:46s/l17710.101.26391.26391.2598-28.0021543.00
35432003.12.31 15:57sell17720.101.26361.26641.2623
35442003.12.31 16:00t/p17720.101.26231.26641.262313.0021556.00
35452003.12.31 16:33sell17730.101.26221.26501.2609
35462003.12.31 17:09t/p17730.101.26091.26501.260913.0021569.00
35472003.12.31 17:19sell17740.101.26131.26411.2600
35482003.12.31 18:00t/p17740.101.26001.26411.260013.0021582.00
35492003.12.31 18:47sell17750.101.26001.26281.2587
35502003.12.31 18:58t/p17750.101.25871.26281.258713.0021595.00
35512004.01.01 00:35sell17760.101.25991.26271.2586
35522004.01.01 08:15t/p17760.101.25861.26271.258613.0021608.00
35532004.01.01 08:15buy17770.101.25861.25581.2599
35542004.01.01 08:18s/l17770.101.25581.25581.2599-28.0021580.00
35552004.01.01 09:36sell17780.101.26001.26281.2587
35562004.01.01 09:38t/p17780.101.25871.26281.258713.0021593.00
35572004.01.01 09:59sell17790.101.25971.26251.2584
35582004.01.01 10:55t/p17790.101.25841.26251.258413.0021606.00
35592004.01.01 11:56sell17800.101.26001.26281.2587
35602004.01.01 11:59t/p17800.101.25871.26281.258713.0021619.00
35612004.01.01 12:48sell17810.101.26001.26281.2587
35622004.01.01 12:59t/p17810.101.25871.26281.258713.0021632.00
35632004.01.01 13:48sell17820.101.26001.26281.2587
35642004.01.01 13:56t/p17820.101.25871.26281.258713.0021645.00
35652004.01.01 14:42sell17830.101.26001.26281.2587
35662004.01.01 14:55t/p17830.101.25871.26281.258713.0021658.00
35672004.01.01 15:40sell17840.101.26021.26301.2589
35682004.01.01 15:52t/p17840.101.25891.26301.258913.0021671.00
35692004.01.01 15:56sell17850.101.25981.26261.2585
35702004.01.01 15:59t/p17850.101.25851.26261.258513.0021684.00
35712004.01.01 16:32sell17860.101.26001.26281.2587
35722004.01.01 16:46t/p17860.101.25871.26281.258713.0021697.00
35732004.01.01 16:55sell17870.101.25991.26271.2586
35742004.01.01 17:00t/p17870.101.25861.26271.258613.0021710.00
35752004.01.01 17:23buy17880.101.25511.25231.2564
35762004.01.01 17:27t/p17880.101.25641.25231.256413.0021723.00
35772004.01.01 17:41buy17890.101.25511.25231.2564
35782004.01.01 17:46t/p17890.101.25641.25231.256413.0021736.00
35792004.01.01 17:55buy17900.101.25511.25231.2564
35802004.01.01 18:00t/p17900.101.25641.25231.256413.0021749.00
35812004.01.01 18:28sell17910.101.26001.26281.2587
35822004.01.01 18:40t/p17910.101.25871.26281.258713.0021762.00
35832004.01.01 18:48sell17920.101.25991.26271.2586
35842004.01.01 18:52t/p17920.101.25861.26271.258613.0021775.00
35852004.01.01 18:56sell17930.101.26001.26281.2587
35862004.01.01 18:59t/p17930.101.25871.26281.258713.0021788.00
35872004.01.01 19:33sell17940.101.26011.26291.2588
35882004.01.01 19:42t/p17940.101.25881.26291.258813.0021801.00
35892004.01.01 19:45sell17950.101.26001.26281.2587
35902004.01.01 19:51t/p17950.101.25871.26281.258713.0021814.00
35912004.01.01 19:54sell17960.101.26011.26291.2588
35922004.01.01 19:57t/p17960.101.25881.26291.258813.0021827.00
35932004.01.01 20:17sell17970.101.25761.26041.2563
35942004.01.01 20:27t/p17970.101.25631.26041.256313.0021840.00
35952004.01.01 22:14sell17980.101.25571.25851.2544
35962004.01.01 22:57t/p17980.101.25441.25851.254413.0021853.00
35972004.01.02 00:55buy17990.101.25661.25381.2579
35982004.01.02 00:59t/p17990.101.25791.25381.257913.0021866.00
35992004.01.02 01:54buy18000.101.25691.25411.2582
36002004.01.02 01:58t/p18000.101.25821.25411.258213.0021879.00
36012004.01.02 01:58buy18010.101.25801.25521.2593
36022004.01.02 02:37s/l18010.101.25521.25521.2593-28.0021851.00
36032004.01.02 02:40sell18020.101.25721.26001.2559
36042004.01.02 02:40t/p18020.101.25591.26001.255913.0021864.00
36052004.01.02 02:45sell18030.101.25721.26001.2559
36062004.01.02 02:46t/p18030.101.25591.26001.255913.0021877.00
36072004.01.02 02:48sell18040.101.25721.26001.2559
36082004.01.02 02:48t/p18040.101.25591.26001.255913.0021890.00
36092004.01.02 03:25sell18050.101.25571.25851.2544
36102004.01.02 03:36t/p18050.101.25441.25851.254413.0021903.00
36112004.01.02 03:39sell18060.101.25571.25851.2544
36122004.01.02 03:39t/p18060.101.25441.25851.254413.0021916.00
36132004.01.02 03:44sell18070.101.25571.25851.2544
36142004.01.02 03:44t/p18070.101.25441.25851.254413.0021929.00
36152004.01.02 03:46sell18080.101.25571.25851.2544
36162004.01.02 03:49t/p18080.101.25441.25851.254413.0021942.00
36172004.01.02 04:35buy18090.101.25311.25031.2544
36182004.01.02 04:36t/p18090.101.25441.25031.254413.0021955.00
36192004.01.02 04:40buy18100.101.25311.25031.2544
36202004.01.02 04:42t/p18100.101.25441.25031.254413.0021968.00
36212004.01.02 04:44buy18110.101.25311.25031.2544
36222004.01.02 04:45t/p18110.101.25441.25031.254413.0021981.00
36232004.01.02 04:45buy18120.101.25311.25031.2544
36242004.01.02 04:58t/p18120.101.25441.25031.254413.0021994.00
36252004.01.02 05:34buy18130.101.25601.25321.2573
36262004.01.02 06:08t/p18130.101.25731.25321.257313.0022007.00
36272004.01.02 06:32buy18140.101.25641.25361.2577
36282004.01.02 08:06t/p18140.101.25771.25361.257713.0022020.00
36292004.01.02 08:11buy18150.101.25671.25391.2580
36302004.01.02 09:04t/p18150.101.25801.25391.258013.0022033.00
36312004.01.02 09:43buy18160.101.25771.25491.2590
36322004.01.02 09:59t/p18160.101.25901.25491.259013.0022046.00
36332004.01.02 10:10buy18170.101.25921.25641.2605
36342004.01.02 10:58t/p18170.101.26051.25641.260513.0022059.00
36352004.01.02 11:08buy18180.101.26201.25921.2633
36362004.01.02 13:05s/l18180.101.25921.25921.2633-28.0022031.00
36372004.01.02 14:03buy18190.101.25921.25641.2605
36382004.01.02 14:57t/p18190.101.26051.25641.260513.0022044.00
36392004.01.02 14:57sell18200.101.26051.26331.2592
36402004.01.02 16:02t/p18200.101.25921.26331.259213.0022057.00
36412004.01.02 16:54sell18210.101.26201.26481.2607
36422004.01.02 16:55t/p18210.101.26071.26481.260713.0022070.00
36432004.01.02 18:33buy18220.101.25911.25631.2604
36442004.01.02 18:49t/p18220.101.26041.25631.260413.0022083.00
36452004.01.02 19:46sell18230.101.26031.26311.2590
36462004.01.05 00:04s/l18230.101.26311.26311.2590-28.0022055.00
36472004.01.05 01:12buy18240.101.26331.26051.2646
36482004.01.05 01:14t/p18240.101.26461.26051.264613.0022068.00
36492004.01.05 01:19buy18250.101.26331.26051.2646
36502004.01.05 01:20t/p18250.101.26461.26051.264613.0022081.00
36512004.01.05 01:22buy18260.101.26331.26051.2646
36522004.01.05 01:24t/p18260.101.26461.26051.264613.0022094.00
36532004.01.05 01:26buy18270.101.26331.26051.2646
36542004.01.05 01:45t/p18270.101.26461.26051.264613.0022107.00
36552004.01.05 02:44sell18280.101.26611.26891.2648
36562004.01.05 03:11t/p18280.101.26481.26891.264813.0022120.00
36572004.01.05 03:43sell18290.101.26601.26881.2647
36582004.01.05 08:50s/l18290.101.26881.26881.2647-28.0022092.00
36592004.01.05 09:38sell18300.101.26861.27141.2673
36602004.01.05 09:58t/p18300.101.26731.27141.267313.0022105.00
36612004.01.05 12:23buy18310.101.26651.26371.2678
36622004.01.05 12:31t/p18310.101.26781.26371.267813.0022118.00
36632004.01.05 13:32sell18320.101.26861.27141.2673
36642004.01.05 13:59t/p18320.101.26731.27141.267313.0022131.00
36652004.01.05 14:32sell18330.101.26741.27021.2661
36662004.01.05 14:58t/p18330.101.26611.27021.266113.0022144.00
36672004.01.05 15:19buy18340.101.26441.26161.2657
36682004.01.05 15:28t/p18340.101.26571.26161.265713.0022157.00
36692004.01.05 16:22sell18350.101.26691.26971.2656
36702004.01.06 07:07s/l18350.101.26971.26971.2656-28.0022129.00
36712004.01.06 07:07sell18360.101.26971.27251.2684
36722004.01.06 08:23s/l18360.101.27251.27251.2684-28.0022101.00
36732004.01.06 12:17sell18370.101.27531.27811.2740
36742004.01.06 14:50s/l18370.101.27811.27811.2740-28.0022073.00
36752004.01.06 15:10sell18380.101.27951.28231.2782
36762004.01.06 15:10t/p18380.101.27821.28231.278213.0022086.00
36772004.01.06 15:11sell18390.101.27961.28241.2783
36782004.01.06 15:58t/p18390.101.27831.28241.278313.0022099.00
36792004.01.06 16:02sell18400.101.27711.27991.2758
36802004.01.06 16:03t/p18400.101.27581.27991.275813.0022112.00
36812004.01.06 16:04sell18410.101.27721.28001.2759
36822004.01.06 16:04t/p18410.101.27591.28001.275913.0022125.00
36832004.01.06 16:10sell18420.101.27751.28031.2762
36842004.01.06 16:59t/p18420.101.27621.28031.276213.0022138.00
36852004.01.06 18:08sell18430.101.27731.28011.2760
36862004.01.06 19:00t/p18430.101.27601.28011.276013.0022151.00
36872004.01.06 19:15sell18440.101.27691.27971.2756
36882004.01.06 21:00t/p18440.101.27561.27971.275613.0022164.00
36892004.01.06 21:51sell18450.101.27661.27941.2753
36902004.01.06 21:58t/p18450.101.27531.27941.275313.0022177.00
36912004.01.06 22:02sell18460.101.27411.27691.2728
36922004.01.06 23:00t/p18460.101.27281.27691.272813.0022190.00
36932004.01.07 00:48sell18470.101.27321.27601.2719
36942004.01.07 02:00t/p18470.101.27191.27601.271913.0022203.00
36952004.01.07 02:11sell18480.101.27231.27511.2710
36962004.01.07 02:15t/p18480.101.27101.27511.271013.0022216.00
36972004.01.07 02:20sell18490.101.27231.27511.2710
36982004.01.07 02:58t/p18490.101.27101.27511.271013.0022229.00
36992004.01.07 03:11sell18500.101.27071.27351.2694
37002004.01.07 08:33s/l18500.101.27351.27351.2694-28.0022201.00
37012004.01.07 08:33sell18510.101.27341.27621.2721
37022004.01.07 08:59t/p18510.101.27211.27621.272113.0022214.00
37032004.01.07 09:35sell18520.101.27101.27381.2697
37042004.01.07 09:45t/p18520.101.26971.27381.269713.0022227.00
37052004.01.07 10:25sell18530.101.26691.26971.2656
37062004.01.07 11:02t/p18530.101.26561.26971.265613.0022240.00
37072004.01.07 11:08sell18540.101.26701.26981.2657
37082004.01.07 15:23s/l18540.101.26981.26981.2657-28.0022212.00
37092004.01.07 15:23sell18550.101.26961.27241.2683
37102004.01.07 16:02t/p18550.101.26831.27241.268313.0022225.00
37112004.01.07 16:07sell18560.101.26861.27141.2673
37122004.01.07 17:01t/p18560.101.26731.27141.267313.0022238.00
37132004.01.07 17:22sell18570.101.26941.27221.2681
37142004.01.07 17:50t/p18570.101.26811.27221.268113.0022251.00
37152004.01.07 18:21sell18580.101.26721.27001.2659
37162004.01.07 19:01t/p18580.101.26591.27001.265913.0022264.00
37172004.01.07 19:08sell18590.101.26681.26961.2655
37182004.01.07 20:00t/p18590.101.26551.26961.265513.0022277.00
37192004.01.07 20:02sell18600.101.26551.26831.2642
37202004.01.07 20:49t/p18600.101.26421.26831.264213.0022290.00
37212004.01.07 20:51sell18610.101.26551.26831.2642
37222004.01.07 21:58t/p18610.101.26421.26831.264213.0022303.00
37232004.01.07 22:43buy18620.101.26351.26071.2648
37242004.01.08 00:16t/p18620.101.26481.26071.264813.0022316.00
37252004.01.08 01:49sell18630.101.26401.26681.2627
37262004.01.08 01:54t/p18630.101.26271.26681.262713.0022329.00
37272004.01.08 04:50buy18640.101.25871.25591.2600
37282004.01.08 05:10t/p18640.101.26001.25591.260013.0022342.00
37292004.01.08 06:48buy18650.101.25891.25611.2602
37302004.01.08 07:07t/p18650.101.26021.25611.260213.0022355.00
37312004.01.08 07:48buy18660.101.25871.25591.2600
37322004.01.08 07:58t/p18660.101.26001.25591.260013.0022368.00
37332004.01.08 09:29buy18670.101.25951.25671.2608
37342004.01.08 10:49s/l18670.101.25671.25671.2608-28.0022340.00
37352004.01.08 11:26buy18680.101.25761.25481.2589
37362004.01.08 12:02t/p18680.101.25891.25481.258913.0022353.00
37372004.01.08 12:25buy18690.101.25781.25501.2591
37382004.01.08 13:00t/p18690.101.25911.25501.259113.0022366.00
37392004.01.08 13:39buy18700.101.25861.25581.2599
37402004.01.08 13:58t/p18700.101.25991.25581.259913.0022379.00
37412004.01.08 15:06buy18710.101.27361.27081.2749
37422004.01.08 16:42s/l18710.101.27081.27081.2749-28.0022351.00
37432004.01.08 16:42buy18720.101.27101.26821.2723
37442004.01.08 16:58t/p18720.101.27231.26821.272313.0022364.00
37452004.01.08 16:58sell18730.101.27241.27521.2711
37462004.01.08 17:00s/l18730.101.27521.27521.2711-28.0022336.00
37472004.01.08 17:40buy18740.101.27241.26961.2737
37482004.01.08 17:55t/p18740.101.27371.26961.273713.0022349.00
37492004.01.08 18:32buy18750.101.27691.27411.2782
37502004.01.09 00:51t/p18750.101.27821.27411.278213.0022362.00
37512004.01.09 00:58buy18760.101.27721.27441.2785
37522004.01.09 00:59t/p18760.101.27851.27441.278513.0022375.00
37532004.01.09 00:59buy18770.101.27721.27441.2785
37542004.01.09 06:02s/l18770.101.27441.27441.2785-28.0022347.00
37552004.01.09 06:39sell18780.101.27551.27831.2742
37562004.01.09 06:40t/p18780.101.27421.27831.274213.0022360.00
37572004.01.09 06:40sell18790.101.27551.27831.2742
37582004.01.09 06:59t/p18790.101.27421.27831.274213.0022373.00
37592004.01.09 07:39sell18800.101.27381.27661.2725
37602004.01.09 08:22t/p18800.101.27251.27661.272513.0022386.00
37612004.01.09 08:37sell18810.101.27361.27641.2723
37622004.01.09 09:12t/p18810.101.27231.27641.272313.0022399.00
37632004.01.09 09:36sell18820.101.27231.27511.2710
37642004.01.09 11:37s/l18820.101.27511.27511.2710-28.0022371.00
37652004.01.09 13:30sell18830.101.27521.27801.2739
37662004.01.09 13:58t/p18830.101.27391.27801.273913.0022384.00
37672004.01.09 13:58buy18840.101.27381.27101.2751
37682004.01.09 13:59t/p18840.101.27511.27101.275113.0022397.00
37692004.01.09 13:59buy18850.101.27361.27081.2749
37702004.01.09 14:29t/p18850.101.27491.27081.274913.0022410.00
37712004.01.09 15:28sell18860.101.28241.28521.2811
37722004.01.09 16:58s/l18860.101.28521.28521.2811-28.0022382.00
37732004.01.09 17:25sell18870.101.28481.28761.2835
37742004.01.09 19:09t/p18870.101.28351.28761.283513.0022395.00
37752004.01.09 19:23sell18880.101.28471.28751.2834
37762004.01.12 02:06t/p18880.101.28341.28751.283413.0022408.00
37772004.01.12 02:31sell18890.101.28441.28721.2831
37782004.01.12 02:59t/p18890.101.28311.28721.283113.0022421.00
37792004.01.12 10:08sell18900.101.28921.29201.2879
37802004.01.12 11:03t/p18900.101.28791.29201.287913.0022434.00
37812004.01.12 11:08sell18910.101.28871.29151.2874
37822004.01.12 12:01t/p18910.101.28741.29151.287413.0022447.00
37832004.01.12 12:06sell18920.101.28781.29061.2865
37842004.01.12 12:59t/p18920.101.28651.29061.286513.0022460.00
37852004.01.12 13:05sell18930.101.28601.28881.2847
37862004.01.12 13:59t/p18930.101.28471.28881.284713.0022473.00
37872004.01.12 14:53sell18940.101.28311.28591.2818
37882004.01.12 14:58t/p18940.101.28181.28591.281813.0022486.00
37892004.01.12 15:33sell18950.101.27941.28221.2781
37902004.01.12 19:21t/p18950.101.27811.28221.278113.0022499.00
37912004.01.12 19:26sell18960.101.27901.28181.2777
37922004.01.12 19:59t/p18960.101.27771.28181.277713.0022512.00
37932004.01.12 20:23sell18970.101.27591.27871.2746
37942004.01.12 21:15t/p18970.101.27461.27871.274613.0022525.00
37952004.01.12 21:27sell18980.101.27551.27831.2742
37962004.01.12 22:18t/p18980.101.27421.27831.274213.0022538.00
37972004.01.12 23:23sell18990.101.27491.27771.2736
37982004.01.13 01:09t/p18990.101.27361.27771.273613.0022551.00
37992004.01.13 01:22sell19000.101.27431.27711.2730
38002004.01.13 01:57t/p19000.101.27301.27711.273013.0022564.00
38012004.01.13 02:38sell19010.101.27291.27571.2716
38022004.01.13 03:36s/l19010.101.27571.27571.2716-28.0022536.00
38032004.01.13 04:27sell19020.101.27631.27911.2750
38042004.01.13 08:02t/p19020.101.27501.27911.275013.0022549.00
38052004.01.13 08:13sell19030.101.27661.27941.2753
38062004.01.13 08:50t/p19030.101.27531.27941.275313.0022562.00
38072004.01.13 09:47buy19040.101.27441.27161.2757
38082004.01.13 09:58t/p19040.101.27571.27161.275713.0022575.00
38092004.01.13 10:05sell19050.101.27901.28181.2777
38102004.01.13 10:48t/p19050.101.27771.28181.277713.0022588.00
38112004.01.13 10:50sell19060.101.27911.28191.2778
38122004.01.13 10:51t/p19060.101.27781.28191.277813.0022601.00
38132004.01.13 10:57sell19070.101.27911.28191.2778
38142004.01.13 10:58t/p19070.101.27781.28191.277813.0022614.00
38152004.01.13 11:08sell19080.101.27571.27851.2744
38162004.01.13 12:00t/p19080.101.27441.27851.274413.0022627.00
38172004.01.13 12:10sell19090.101.27491.27771.2736
38182004.01.13 12:58t/p19090.101.27361.27771.273613.0022640.00
38192004.01.13 13:44buy19100.101.27291.27011.2742
38202004.01.13 13:59t/p19100.101.27421.27011.274213.0022653.00
38212004.01.13 14:43buy19110.101.27491.27211.2762
38222004.01.13 15:02t/p19110.101.27621.27211.276213.0022666.00
38232004.01.13 15:03buy19120.101.27531.27251.2766
38242004.01.13 15:04t/p19120.101.27661.27251.276613.0022679.00
38252004.01.13 15:40buy19130.101.27541.27261.2767
38262004.01.13 15:59t/p19130.101.27671.27261.276713.0022692.00
38272004.01.13 16:02sell19140.101.27791.28071.2766
38282004.01.13 16:41t/p19140.101.27661.28071.276613.0022705.00
38292004.01.13 16:41buy19150.101.27651.27371.2778
38302004.01.13 16:45t/p19150.101.27781.27371.277813.0022718.00
38312004.01.13 16:54buy19160.101.27651.27371.2778
38322004.01.13 16:58t/p19160.101.27781.27371.277813.0022731.00
38332004.01.13 17:44sell19170.101.27891.28171.2776
38342004.01.13 17:53t/p19170.101.27761.28171.277613.0022744.00
38352004.01.13 17:58sell19180.101.27891.28171.2776
38362004.01.13 17:58t/p19180.101.27761.28171.277613.0022757.00
38372004.01.13 17:58sell19190.101.27891.28171.2776
38382004.01.13 17:58t/p19190.101.27761.28171.277613.0022770.00
38392004.01.13 18:24buy19200.101.27331.27051.2746
38402004.01.13 19:15t/p19200.101.27461.27051.274613.0022783.00
38412004.01.13 21:31buy19210.101.27461.27181.2759
38422004.01.13 21:58t/p19210.101.27591.27181.275913.0022796.00
38432004.01.13 22:30buy19220.101.27641.27361.2777
38442004.01.13 23:13t/p19220.101.27771.27361.277713.0022809.00
38452004.01.14 07:07buy19230.101.27261.26981.2739
38462004.01.14 08:00t/p19230.101.27391.26981.273913.0022822.00
38472004.01.14 08:05buy19240.101.27251.26971.2738
38482004.01.14 09:04s/l19240.101.26971.26971.2738-28.0022794.00
38492004.01.14 10:12buy19250.101.26561.26281.2669
38502004.01.14 11:00t/p19250.101.26691.26281.266913.0022807.00
38512004.01.14 11:56buy19260.101.26671.26391.2680
38522004.01.14 12:00t/p19260.101.26801.26391.268013.0022820.00
38532004.01.14 12:55buy19270.101.26631.26351.2676
38542004.01.14 12:59t/p19270.101.26761.26351.267613.0022833.00
38552004.01.14 13:55buy19280.101.26771.26491.2690
38562004.01.14 14:00t/p19280.101.26901.26491.269013.0022846.00
38572004.01.14 14:05buy19290.101.26821.26541.2695
38582004.01.14 14:52s/l19290.101.26541.26541.2695-28.0022818.00
38592004.01.14 15:53buy19300.101.26421.26141.2655
38602004.01.14 15:58t/p19300.101.26551.26141.265513.0022831.00
38612004.01.14 16:02buy19310.101.26731.26451.2686
38622004.01.14 17:00t/p19310.101.26861.26451.268613.0022844.00
38632004.01.14 17:49buy19320.101.26781.26501.2691
38642004.01.14 17:49t/p19320.101.26911.26501.269113.0022857.00
38652004.01.14 17:50buy19330.101.26771.26491.2690
38662004.01.14 17:58t/p19330.101.26901.26491.269013.0022870.00
38672004.01.14 19:17sell19340.101.27201.27481.2707
38682004.01.14 19:46t/p19340.101.27071.27481.270713.0022883.00
38692004.01.15 00:40buy19350.101.26441.26161.2657
38702004.01.15 01:09t/p19350.101.26571.26161.265713.0022896.00
38712004.01.15 02:39buy19360.101.26411.26131.2654
38722004.01.15 02:58t/p19360.101.26541.26131.265413.0022909.00
38732004.01.15 06:36buy19370.101.26511.26231.2664
38742004.01.15 07:01t/p19370.101.26641.26231.266413.0022922.00
38752004.01.15 07:32buy19380.101.26571.26291.2670
38762004.01.15 09:29s/l19380.101.26291.26291.2670-28.0022894.00
38772004.01.15 10:08buy19390.101.26281.26001.2641
38782004.01.15 10:13t/p19390.101.26411.26001.264113.0022907.00
38792004.01.15 10:20buy19400.101.26281.26001.2641
38802004.01.15 10:58t/p19400.101.26411.26001.264113.0022920.00
38812004.01.15 11:27buy19410.101.26411.26131.2654
38822004.01.15 12:00t/p19410.101.26541.26131.265413.0022933.00
38832004.01.15 13:43buy19420.101.26261.25981.2639
38842004.01.15 13:58t/p19420.101.26391.25981.263913.0022946.00
38852004.01.15 14:03buy19430.101.26381.26101.2651
38862004.01.15 14:12t/p19430.101.26511.26101.265113.0022959.00
38872004.01.15 14:15buy19440.101.26391.26111.2652
38882004.01.15 15:21s/l19440.101.26111.26111.2652-28.0022931.00
38892004.01.15 16:10sell19450.101.26181.26461.2605
38902004.01.15 16:19t/p19450.101.26051.26461.260513.0022944.00
38912004.01.15 17:17buy19460.101.26041.25761.2617
38922004.01.15 18:57s/l19460.101.25761.25761.2617-28.0022916.00
38932004.01.15 18:57buy19470.101.25781.25501.2591
38942004.01.15 18:58t/p19470.101.25911.25501.259113.0022929.00
38952004.01.15 18:59buy19480.101.25831.25551.2596
38962004.01.15 19:00t/p19480.101.25961.25551.259613.0022942.00
38972004.01.15 20:58buy19490.101.25731.25451.2586
38982004.01.15 21:03t/p19490.101.25861.25451.258613.0022955.00
38992004.01.15 22:17buy19500.101.25631.25351.2576
39002004.01.15 22:59t/p19500.101.25761.25351.257613.0022968.00
39012004.01.15 23:12buy19510.101.25791.25511.2592
39022004.01.15 23:58t/p19510.101.25921.25511.259213.0022981.00
39032004.01.16 00:51buy19520.101.25921.25641.2605
39042004.01.16 01:00t/p19520.101.26051.25641.260513.0022994.00
39052004.01.16 01:09buy19530.101.25981.25701.2611
39062004.01.16 08:00s/l19530.101.25701.25701.2611-28.0022966.00
39072004.01.16 08:11sell19540.101.25921.26201.2579
39082004.01.16 08:13t/p19540.101.25791.26201.257913.0022979.00
39092004.01.16 09:20sell19550.101.25431.25711.2530
39102004.01.16 09:29t/p19550.101.25301.25711.253013.0022992.00
39112004.01.16 10:16buy19560.101.25001.24721.2513
39122004.01.16 11:07t/p19560.101.25131.24721.251313.0023005.00
39132004.01.16 11:40buy19570.101.24911.24631.2504
39142004.01.16 11:59t/p19570.101.25041.24631.250413.0023018.00
39152004.01.16 12:26buy19580.101.25051.24771.2518
39162004.01.16 13:40s/l19580.101.24771.24771.2518-28.0022990.00
39172004.01.16 14:24buy19590.101.24901.24621.2503
39182004.01.16 14:59t/p19590.101.25031.24621.250313.0023003.00
39192004.01.16 16:03buy19600.101.24341.24061.2447
39202004.01.16 16:31s/l19600.101.24061.24061.2447-28.0022975.00
39212004.01.16 17:57buy19610.101.23931.23651.2406
39222004.01.16 18:55s/l19610.101.23651.23651.2406-28.0022947.00
39232004.01.19 00:55buy19620.101.23811.23531.2394
39242004.01.19 07:03t/p19620.101.23941.23531.239413.0022960.00
39252004.01.19 07:35buy19630.101.23831.23551.2396
39262004.01.19 07:59t/p19630.101.23961.23551.239613.0022973.00
39272004.01.19 08:12buy19640.101.24111.23831.2424
39282004.01.19 09:19s/l19640.101.23831.23831.2424-28.0022945.00
39292004.01.19 11:40buy19650.101.23581.23301.2371
39302004.01.19 12:00t/p19650.101.23711.23301.237113.0022958.00
39312004.01.19 13:51buy19660.101.23511.23231.2364
39322004.01.19 13:59t/p19660.101.23641.23231.236413.0022971.00
39332004.01.19 14:26buy19670.101.23741.23461.2387
39342004.01.19 14:58t/p19670.101.23871.23461.238713.0022984.00
39352004.01.19 15:27buy19680.101.23951.23671.2408
39362004.01.19 16:41s/l19680.101.23671.23671.2408-28.0022956.00
39372004.01.19 16:41buy19690.101.23691.23411.2382
39382004.01.19 17:00t/p19690.101.23821.23411.238213.0022969.00
39392004.01.19 18:31buy19700.101.23741.23461.2387
39402004.01.19 20:35s/l19700.101.23461.23461.2387-28.0022941.00
39412004.01.19 21:28buy19710.101.23501.23221.2363
39422004.01.19 22:08t/p19710.101.23631.23221.236313.0022954.00
39432004.01.19 22:25buy19720.101.23511.23231.2364
39442004.01.20 01:02t/p19720.101.23641.23231.236413.0022967.00
39452004.01.20 01:22buy19730.101.23511.23231.2364
39462004.01.20 01:59t/p19730.101.23641.23231.236413.0022980.00
39472004.01.20 02:16buy19740.101.23641.23361.2377
39482004.01.20 03:00t/p19740.101.23771.23361.237713.0022993.00
39492004.01.20 04:19buy19750.101.23691.23411.2382
39502004.01.20 05:00t/p19750.101.23821.23411.238213.0023006.00
39512004.01.20 07:15buy19760.101.23861.23581.2399
39522004.01.20 08:00t/p19760.101.23991.23581.239913.0023019.00
39532004.01.20 08:34buy19770.101.23851.23571.2398
39542004.01.20 08:58t/p19770.101.23981.23571.239813.0023032.00
39552004.01.20 09:04buy19780.101.24521.24241.2465
39562004.01.20 09:58t/p19780.101.24651.24241.246513.0023045.00
39572004.01.20 10:02buy19790.101.24831.24551.2496
39582004.01.20 11:09s/l19790.101.24551.24551.2496-28.0023017.00
39592004.01.20 12:27buy19800.101.24391.24111.2452
39602004.01.20 12:32t/p19800.101.24521.24111.245213.0023030.00
39612004.01.20 12:39buy19810.101.24361.24081.2449
39622004.01.20 12:53t/p19810.101.24491.24081.244913.0023043.00
39632004.01.20 13:06buy19820.101.25071.24791.2520
39642004.01.20 13:59t/p19820.101.25201.24791.252013.0023056.00
39652004.01.20 14:05sell19830.101.25381.25661.2525
39662004.01.20 14:06t/p19830.101.25251.25661.252513.0023069.00
39672004.01.20 14:58sell19840.101.25411.25691.2528
39682004.01.20 14:58t/p19840.101.25281.25691.252813.0023082.00
39692004.01.20 15:57sell19850.101.25121.25401.2499
39702004.01.20 15:57s/l19850.101.25401.25401.2499-28.0023054.00
39712004.01.20 16:02buy19860.101.25361.25081.2549
39722004.01.20 16:54t/p19860.101.25491.25081.254913.0023067.00
39732004.01.20 17:02buy19870.101.25661.25381.2579
39742004.01.20 17:54t/p19870.101.25791.25381.257913.0023080.00
39752004.01.20 18:53sell19880.101.25861.26141.2573
39762004.01.20 19:20t/p19880.101.25731.26141.257313.0023093.00
39772004.01.20 19:46sell19890.101.25841.26121.2571
39782004.01.20 20:01t/p19890.101.25711.26121.257113.0023106.00
39792004.01.20 20:44sell19900.101.25751.26031.2562
39802004.01.20 23:52s/l19900.101.26031.26031.2562-28.0023078.00
39812004.01.21 00:46sell19910.101.26001.26281.2587
39822004.01.21 01:00t/p19910.101.25871.26281.258713.0023091.00
39832004.01.21 01:49sell19920.101.25861.26141.2573
39842004.01.21 02:11t/p19920.101.25731.26141.257313.0023104.00
39852004.01.21 02:39sell19930.101.25761.26041.2563
39862004.01.21 05:38s/l19930.101.26041.26041.2563-28.0023076.00
39872004.01.21 06:31sell19940.101.26271.26551.2614
39882004.01.21 06:58t/p19940.101.26141.26551.261413.0023089.00
39892004.01.21 07:30sell19950.101.25911.26191.2578
39902004.01.21 07:31t/p19950.101.25781.26191.257813.0023102.00
39912004.01.21 07:32sell19960.101.25941.26221.2581
39922004.01.21 08:36s/l19960.101.26221.26221.2581-28.0023074.00
39932004.01.21 08:36sell19970.101.26211.26491.2608
39942004.01.21 09:00t/p19970.101.26081.26491.260813.0023087.00
39952004.01.21 09:05sell19980.101.26171.26451.2604
39962004.01.21 09:12t/p19980.101.26041.26451.260413.0023100.00
39972004.01.21 09:22sell19990.101.26171.26451.2604
39982004.01.21 09:30s/l19990.101.26451.26451.2604-28.0023072.00
39992004.01.21 09:30sell20000.101.26431.26711.2630
40002004.01.21 09:47s/l20000.101.26711.26711.2630-28.0023044.00
40012004.01.21 10:05sell20010.101.26611.26891.2648
40022004.01.21 10:11t/p20010.101.26481.26891.264813.0023057.00
40032004.01.21 10:27sell20020.101.26611.26891.2648
40042004.01.21 11:00t/p20020.101.26481.26891.264813.0023070.00
40052004.01.21 11:26sell20030.101.26581.26861.2645
40062004.01.21 11:59t/p20030.101.26451.26861.264513.0023083.00
40072004.01.21 12:21sell20040.101.26291.26571.2616
40082004.01.21 13:06t/p20040.101.26161.26571.261613.0023096.00
40092004.01.21 13:22sell20050.101.26181.26461.2605
40102004.01.21 14:00t/p20050.101.26051.26461.260513.0023109.00
40112004.01.21 14:22sell20060.101.26101.26381.2597
40122004.01.21 15:05t/p20060.101.25971.26381.259713.0023122.00
40132004.01.21 15:19sell20070.101.26211.26491.2608
40142004.01.21 15:58t/p20070.101.26081.26491.260813.0023135.00
40152004.01.21 17:15sell20080.101.26251.26531.2612
40162004.01.21 18:48s/l20080.101.26531.26531.2612-28.0023107.00
40172004.01.21 19:15sell20090.101.26421.26701.2629
40182004.01.21 20:01t/p20090.101.26291.26701.262913.0023120.00
40192004.01.21 20:08sell20100.101.26431.26711.2630
40202004.01.21 21:00t/p20100.101.26301.26711.263013.0023133.00
40212004.01.21 22:16sell20110.101.26341.26621.2621
40222004.01.22 00:29s/l20110.101.26621.26621.2621-28.0023105.00
40232004.01.22 04:04sell20120.101.26691.26971.2656
40242004.01.22 08:02t/p20120.101.26561.26971.265613.0023118.00
40252004.01.22 08:05sell20130.101.26711.26991.2658
40262004.01.22 09:01t/p20130.101.26581.26991.265813.0023131.00
40272004.01.22 09:02sell20140.101.26661.26941.2653
40282004.01.22 09:02t/p20140.101.26531.26941.265313.0023144.00
40292004.01.22 09:03sell20150.101.26661.26941.2653
40302004.01.22 09:59t/p20150.101.26531.26941.265313.0023157.00
40312004.01.22 10:02buy20160.101.26361.26081.2649
40322004.01.22 10:02t/p20160.101.26491.26081.264913.0023170.00
40332004.01.22 11:05sell20170.101.27231.27511.2710
40342004.01.22 11:27s/l20170.101.27511.27511.2710-28.0023142.00
40352004.01.22 12:51sell20180.101.27311.27591.2718
40362004.01.22 12:59t/p20180.101.27181.27591.271813.0023155.00
40372004.01.22 13:03sell20190.101.27131.27411.2700
40382004.01.22 14:00t/p20190.101.27001.27411.270013.0023168.00
40392004.01.22 14:18sell20200.101.27101.27381.2697
40402004.01.22 14:54s/l20200.101.27381.27381.2697-28.0023140.00
40412004.01.22 15:54sell20210.101.27171.27451.2704
40422004.01.22 15:58t/p20210.101.27041.27451.270413.0023153.00
40432004.01.22 16:05sell20220.101.26941.27221.2681
40442004.01.22 16:05t/p20220.101.26811.27221.268113.0023166.00
40452004.01.22 16:07sell20230.101.26941.27221.2681
40462004.01.22 17:50s/l20230.101.27221.27221.2681-28.0023138.00
40472004.01.22 18:06sell20240.101.27191.27471.2706
40482004.01.22 18:09t/p20240.101.27061.27471.270613.0023151.00
40492004.01.22 18:13sell20250.101.27201.27481.2707
40502004.01.22 19:00t/p20250.101.27071.27481.270713.0023164.00
40512004.01.22 23:20buy20260.101.27191.26911.2732
40522004.01.22 23:39t/p20260.101.27321.26911.273213.0023177.00
40532004.01.23 00:06sell20270.101.27311.27591.2718
40542004.01.23 01:00t/p20270.101.27181.27591.271813.0023190.00
40552004.01.23 01:05sell20280.101.27231.27511.2710
40562004.01.23 05:00t/p20280.101.27101.27511.271013.0023203.00
40572004.01.23 05:06sell20290.101.27181.27461.2705
40582004.01.23 05:12t/p20290.101.27051.27461.270513.0023216.00
40592004.01.23 05:35sell20300.101.27181.27461.2705
40602004.01.23 06:11t/p20300.101.27051.27461.270513.0023229.00
40612004.01.23 08:05buy20310.101.27241.26961.2737
40622004.01.23 08:19t/p20310.101.27371.26961.273713.0023242.00
40632004.01.23 09:20sell20320.101.27651.27931.2752
40642004.01.23 10:05t/p20320.101.27521.27931.275213.0023255.00
40652004.01.23 10:22sell20330.101.27681.27961.2755
40662004.01.23 11:03t/p20330.101.27551.27961.275513.0023268.00
40672004.01.23 11:08sell20340.101.27651.27931.2752
40682004.01.23 12:02t/p20340.101.27521.27931.275213.0023281.00
40692004.01.23 12:08sell20350.101.27611.27891.2748
40702004.01.23 12:58t/p20350.101.27481.27891.274813.0023294.00
40712004.01.23 13:05sell20360.101.27391.27671.2726
40722004.01.23 13:58t/p20360.101.27261.27671.272613.0023307.00
40732004.01.23 13:59sell20370.101.27421.27701.2729
40742004.01.23 13:59t/p20370.101.27291.27701.272913.0023320.00
40752004.01.23 14:04sell20380.101.26881.27161.2675
40762004.01.23 15:00t/p20380.101.26751.27161.267513.0023333.00
40772004.01.23 15:22sell20390.101.26801.27081.2667
40782004.01.23 17:00t/p20390.101.26671.27081.266713.0023346.00
40792004.01.23 17:50sell20400.101.26831.27111.2670
40802004.01.23 17:53t/p20400.101.26701.27111.267013.0023359.00
40812004.01.23 18:06sell20410.101.26121.26401.2599
40822004.01.23 19:00t/p20410.101.25991.26401.259913.0023372.00
40832004.01.23 19:10sell20420.101.26131.26411.2600
40842004.01.23 19:57t/p20420.101.26001.26411.260013.0023385.00
40852004.01.26 01:55buy20430.101.25661.25381.2579
40862004.01.26 02:15t/p20430.101.25791.25381.257913.0023398.00
40872004.01.26 03:53buy20440.101.25841.25561.2597
40882004.01.26 08:46s/l20440.101.25561.25561.2597-28.0023370.00
40892004.01.26 11:42buy20450.101.25611.25331.2574
40902004.01.26 11:58t/p20450.101.25741.25331.257413.0023383.00
40912004.01.26 16:35buy20460.101.25831.25551.2596
40922004.01.26 17:34s/l20460.101.25551.25551.2596-28.0023355.00
40932004.01.26 20:27buy20470.101.24831.24551.2496
40942004.01.27 05:46s/l20470.101.24551.24551.2496-28.0023327.00
40952004.01.27 06:58buy20480.101.24631.24351.2476
40962004.01.27 07:07t/p20480.101.24761.24351.247613.0023340.00
40972004.01.27 07:17buy20490.101.24671.24391.2480
40982004.01.27 08:43s/l20490.101.24391.24391.2480-28.0023312.00
40992004.01.27 08:59sell20500.101.24651.24931.2452
41002004.01.27 09:45t/p20500.101.24521.24931.245213.0023325.00
41012004.01.27 09:45buy20510.101.24511.24231.2464
41022004.01.27 09:59t/p20510.101.24641.24231.246413.0023338.00
41032004.01.27 10:08buy20520.101.24701.24421.2483
41042004.01.27 11:00t/p20520.101.24831.24421.248313.0023351.00
41052004.01.27 12:05buy20530.101.24891.24611.2502
41062004.01.27 13:00t/p20530.101.25021.24611.250213.0023364.00
41072004.01.27 13:40buy20540.101.24851.24571.2498
41082004.01.27 13:59t/p20540.101.24981.24571.249813.0023377.00
41092004.01.27 14:35buy20550.101.25241.24961.2537
41102004.01.27 14:58t/p20550.101.25371.24961.253713.0023390.00
41112004.01.27 14:59buy20560.101.25251.24971.2538
41122004.01.27 14:59t/p20560.101.25381.24971.253813.0023403.00
41132004.01.27 16:38buy20570.101.25581.25301.2571
41142004.01.27 16:56t/p20570.101.25711.25301.257113.0023416.00
41152004.01.27 17:17buy20580.101.26111.25831.2624
41162004.01.27 17:58t/p20580.101.26241.25831.262413.0023429.00
41172004.01.27 18:02buy20590.101.26361.26081.2649
41182004.01.27 23:51t/p20590.101.26491.26081.264913.0023442.00
41192004.01.28 00:51sell20600.101.26471.26751.2634
41202004.01.28 01:08t/p20600.101.26341.26751.263413.0023455.00
41212004.01.28 01:48sell20610.101.26361.26641.2623
41222004.01.28 01:59t/p20610.101.26231.26641.262313.0023468.00
41232004.01.28 02:49sell20620.101.26291.26571.2616
41242004.01.28 04:04t/p20620.101.26161.26571.261613.0023481.00
41252004.01.28 04:44sell20630.101.26191.26471.2606
41262004.01.28 04:59t/p20630.101.26061.26471.260613.0023494.00
41272004.01.28 05:43sell20640.101.26041.26321.2591
41282004.01.28 07:14t/p20640.101.25911.26321.259113.0023507.00
41292004.01.28 07:41sell20650.101.26161.26441.2603
41302004.01.28 08:12t/p20650.101.26031.26441.260313.0023520.00
41312004.01.28 08:13buy20660.101.26021.25741.2615
41322004.01.28 08:38t/p20660.101.26151.25741.261513.0023533.00
41332004.01.28 09:39sell20670.101.26391.26671.2626
41342004.01.28 09:59t/p20670.101.26261.26671.262613.0023546.00
41352004.01.28 10:14buy20680.101.25911.25631.2604
41362004.01.28 10:36t/p20680.101.26041.25631.260413.0023559.00
41372004.01.28 11:37sell20690.101.26111.26391.2598
41382004.01.28 13:05t/p20690.101.25981.26391.259813.0023572.00
41392004.01.28 13:33sell20700.101.26101.26381.2597
41402004.01.28 13:58t/p20700.101.25971.26381.259713.0023585.00
41412004.01.28 14:32sell20710.101.25731.26011.2560
41422004.01.28 14:32s/l20710.101.26011.26011.2560-28.0023557.00
41432004.01.28 14:32sell20720.101.25991.26271.2586
41442004.01.28 14:47t/p20720.101.25861.26271.258613.0023570.00
41452004.01.28 15:30sell20730.101.25761.26041.2563
41462004.01.28 16:02t/p20730.101.25631.26041.256313.0023583.00
41472004.01.28 16:29sell20740.101.25891.26171.2576
41482004.01.28 17:06t/p20740.101.25761.26171.257613.0023596.00
41492004.01.28 17:25sell20750.101.25921.26201.2579
41502004.01.28 17:29s/l20750.101.26201.26201.2579-28.0023568.00
41512004.01.28 20:05sell20760.101.26381.26661.2625
41522004.01.28 20:06t/p20760.101.26251.26661.262513.0023581.00
41532004.01.28 20:20sell20770.101.26381.26661.2625
41542004.01.28 20:58t/p20770.101.26251.26661.262513.0023594.00
41552004.01.28 21:03sell20780.101.25141.25421.2501
41562004.01.28 21:06t/p20780.101.25011.25421.250113.0023607.00
41572004.01.28 21:19sell20790.101.25141.25421.2501
41582004.01.28 21:59t/p20790.101.25011.25421.250113.0023620.00
41592004.01.28 22:17sell20800.101.24891.25171.2476
41602004.01.28 22:58t/p20800.101.24761.25171.247613.0023633.00
41612004.01.28 23:15sell20810.101.24711.24991.2458
41622004.01.28 23:58t/p20810.101.24581.24991.245813.0023646.00
41632004.01.29 00:58buy20820.101.24231.23951.2436
41642004.01.29 00:58t/p20820.101.24361.23951.243613.0023659.00
41652004.01.29 01:57buy20830.101.24371.24091.2450
41662004.01.29 01:58t/p20830.101.24501.24091.245013.0023672.00
41672004.01.29 02:56buy20840.101.24681.24401.2481
41682004.01.29 02:58t/p20840.101.24811.24401.248113.0023685.00
41692004.01.29 04:54buy20850.101.24631.24351.2476
41702004.01.29 05:16t/p20850.101.24761.24351.247613.0023698.00
41712004.01.29 05:57sell20860.101.24711.24991.2458
41722004.01.29 06:52t/p20860.101.24581.24991.245813.0023711.00
41732004.01.29 06:52buy20870.101.24581.24301.2471
41742004.01.29 07:07t/p20870.101.24711.24301.247113.0023724.00
41752004.01.29 07:49buy20880.101.24551.24271.2468
41762004.01.29 07:58t/p20880.101.24681.24271.246813.0023737.00
41772004.01.29 08:48buy20890.101.24741.24461.2487
41782004.01.29 08:58t/p20890.101.24871.24461.248713.0023750.00
41792004.01.29 09:08sell20900.101.25171.25451.2504
41802004.01.29 09:47t/p20900.101.25041.25451.250413.0023763.00
41812004.01.29 10:45buy20910.101.24901.24621.2503
41822004.01.29 10:57t/p20910.101.25031.24621.250313.0023776.00
41832004.01.29 11:56sell20920.101.25241.25521.2511
41842004.01.29 11:58t/p20920.101.25111.25521.251113.0023789.00
41852004.01.29 12:43buy20930.101.25021.24741.2515
41862004.01.29 13:41s/l20930.101.24741.24741.2515-28.0023761.00
41872004.01.29 14:36buy20940.101.24601.24321.2473
41882004.01.29 14:36t/p20940.101.24731.24321.247313.0023774.00
41892004.01.29 15:39buy20950.101.24401.24121.2453
41902004.01.29 15:59t/p20950.101.24531.24121.245313.0023787.00
41912004.01.29 16:15buy20960.101.24521.24241.2465
41922004.01.29 16:34s/l20960.101.24241.24241.2465-28.0023759.00
41932004.01.29 16:34sell20970.101.24621.24901.2449
41942004.01.29 16:35t/p20970.101.24491.24901.244913.0023772.00
41952004.01.29 17:15buy20980.101.23701.23421.2383
41962004.01.29 17:58t/p20980.101.23831.23421.238313.0023785.00
41972004.01.29 17:59buy20990.101.23691.23411.2382
41982004.01.29 17:59t/p20990.101.23821.23411.238213.0023798.00
41992004.01.29 18:22buy21000.101.23861.23581.2399
42002004.01.29 19:01t/p21000.101.23991.23581.239913.0023811.00
42012004.01.29 19:21buy21010.101.23851.23571.2398
42022004.01.29 20:00t/p21010.101.23981.23571.239813.0023824.00
42032004.01.29 20:30buy21020.101.23831.23551.2396
42042004.01.29 20:58t/p21020.101.23961.23551.239613.0023837.00
42052004.01.29 21:31buy21030.101.24001.23721.2413
42062004.01.29 21:59t/p21030.101.24131.23721.241313.0023850.00
42072004.01.29 23:29buy21040.101.24061.23781.2419
42082004.01.30 02:07t/p21040.101.24191.23781.241913.0023863.00
42092004.01.30 02:23buy21050.101.24061.23781.2419
42102004.01.30 05:03t/p21050.101.24191.23781.241913.0023876.00
42112004.01.30 05:22buy21060.101.24061.23781.2419
42122004.01.30 06:02t/p21060.101.24191.23781.241913.0023889.00
42132004.01.30 07:15buy21070.101.23921.23641.2405
42142004.01.30 07:59t/p21070.101.24051.23641.240513.0023902.00
42152004.01.30 08:17buy21080.101.24061.23781.2419
42162004.01.30 09:14s/l21080.101.23781.23781.2419-28.0023874.00
42172004.01.30 10:11buy21090.101.23631.23351.2376
42182004.01.30 11:06t/p21090.101.23761.23351.237613.0023887.00
42192004.01.30 11:41buy21100.101.23741.23461.2387
42202004.01.30 11:59t/p21100.101.23871.23461.238713.0023900.00
42212004.01.30 12:09buy21110.101.24021.23741.2415
42222004.01.30 14:00t/p21110.101.24151.23741.241513.0023913.00
42232004.01.30 14:06buy21120.101.23931.23651.2406
42242004.01.30 14:07t/p21120.101.24061.23651.240613.0023926.00
42252004.01.30 14:07buy21130.101.23911.23631.2404
42262004.01.30 14:58t/p21130.101.24041.23631.240413.0023939.00
42272004.01.30 15:05sell21140.101.24511.24791.2438
42282004.01.30 15:05t/p21140.101.24381.24791.243813.0023952.00
42292004.01.30 15:06sell21150.101.24451.24731.2432
42302004.01.30 15:06t/p21150.101.24321.24731.243213.0023965.00
42312004.01.30 16:03buy21160.101.23961.23681.2409
42322004.01.30 16:04t/p21160.101.24091.23681.240913.0023978.00
42332004.01.30 16:05buy21170.101.23951.23671.2408
42342004.01.30 16:29s/l21170.101.23671.23671.2408-28.0023950.00
42352004.01.30 16:59sell21180.101.24201.24481.2407
42362004.01.30 17:00s/l21180.101.24481.24481.2407-28.0023922.00
42372004.01.30 17:03buy21190.101.24161.23881.2429
42382004.01.30 17:03t/p21190.101.24291.23881.242913.0023935.00
42392004.01.30 17:03buy21200.101.24161.23881.2429
42402004.01.30 17:58t/p21200.101.24291.23881.242913.0023948.00
42412004.01.30 17:58buy21210.101.24191.23911.2432
42422004.01.30 17:59t/p21210.101.24321.23911.243213.0023961.00
42432004.01.30 18:05buy21220.101.24531.24251.2466
42442004.01.30 19:00t/p21220.101.24661.24251.246613.0023974.00
42452004.01.30 19:26buy21230.101.24611.24331.2474
42462004.01.30 19:58t/p21230.101.24741.24331.247413.0023987.00
42472004.02.02 00:22buy21240.101.24791.24511.2492
42482004.02.02 05:19s/l21240.101.24511.24511.2492-28.0023959.00
42492004.02.02 07:15buy21250.101.24481.24201.2461
42502004.02.02 08:04t/p21250.101.24611.24201.246113.0023972.00
42512004.02.02 08:12buy21260.101.24541.24261.2467
42522004.02.02 09:02t/p21260.101.24671.24261.246713.0023985.00
42532004.02.02 09:10buy21270.101.24621.24341.2475
42542004.02.02 10:02t/p21270.101.24751.24341.247513.0023998.00
42552004.02.02 10:11buy21280.101.24651.24371.2478
42562004.02.02 13:00t/p21280.101.24781.24371.247813.0024011.00
42572004.02.02 13:07buy21290.101.24471.24191.2460
42582004.02.02 13:59t/p21290.101.24601.24191.246013.0024024.00
42592004.02.02 16:03buy21300.101.24501.24221.2463
42602004.02.02 16:26s/l21300.101.24221.24221.2463-28.0023996.00
42612004.02.02 16:32sell21310.101.24551.24831.2442
42622004.02.02 16:33t/p21310.101.24421.24831.244213.0024009.00
42632004.02.02 16:35sell21320.101.24591.24871.2446
42642004.02.02 16:59t/p21320.101.24461.24871.244613.0024022.00
42652004.02.02 17:36sell21330.101.24451.24731.2432
42662004.02.02 17:58t/p21330.101.24321.24731.243213.0024035.00
42672004.02.02 18:34sell21340.101.24281.24561.2415
42682004.02.02 18:58t/p21340.101.24151.24561.241513.0024048.00
42692004.02.02 20:23sell21350.101.24131.24411.2400
42702004.02.02 23:24s/l21350.101.24411.24411.2400-28.0024020.00
42712004.02.03 00:21sell21360.101.24501.24781.2437
42722004.02.03 00:59t/p21360.101.24371.24781.243713.0024033.00
42732004.02.03 01:20sell21370.101.24341.24621.2421
42742004.02.03 03:21s/l21370.101.24621.24621.2421-28.0024005.00
42752004.02.03 08:06buy21380.101.24911.24631.2504
42762004.02.03 08:11t/p21380.101.25041.24631.250413.0024018.00
42772004.02.03 09:11sell21390.101.25611.25891.2548
42782004.02.03 09:58t/p21390.101.25481.25891.254813.0024031.00
42792004.02.03 09:58sell21400.101.25621.25901.2549
42802004.02.03 09:59t/p21400.101.25491.25901.254913.0024044.00
42812004.02.03 10:22sell21410.101.25501.25781.2537
42822004.02.03 11:55s/l21410.101.25781.25781.2537-28.0024016.00
42832004.02.03 12:03sell21420.101.25821.26101.2569
42842004.02.03 13:00t/p21420.101.25691.26101.256913.0024029.00
42852004.02.03 13:53sell21430.101.25741.26021.2561
42862004.02.03 14:00t/p21430.101.25611.26021.256113.0024042.00
42872004.02.03 14:50sell21440.101.25691.25971.2556
42882004.02.03 14:59t/p21440.101.25561.25971.255613.0024055.00
42892004.02.03 14:59buy21450.101.25511.25231.2564
42902004.02.03 15:51t/p21450.101.25641.25231.256413.0024068.00
42912004.02.03 16:49sell21460.101.25601.25881.2547
42922004.02.03 17:01t/p21460.101.25471.25881.254713.0024081.00
42932004.02.03 17:49sell21470.101.25631.25911.2550
42942004.02.03 18:00t/p21470.101.25501.25911.255013.0024094.00
42952004.02.03 18:03sell21480.101.25621.25901.2549
42962004.02.03 18:29t/p21480.101.25491.25901.254913.0024107.00
42972004.02.03 18:41sell21490.101.25621.25901.2549
42982004.02.03 19:28t/p21490.101.25491.25901.254913.0024120.00
42992004.02.03 19:35sell21500.101.25521.25801.2539
43002004.02.03 19:58t/p21500.101.25391.25801.253913.0024133.00
43012004.02.03 21:43sell21510.101.25451.25731.2532
43022004.02.03 22:24t/p21510.101.25321.25731.253213.0024146.00
43032004.02.03 22:42sell21520.101.25401.25681.2527
43042004.02.04 01:20t/p21520.101.25271.25681.252713.0024159.00
43052004.02.04 01:39sell21530.101.25451.25731.2532
43062004.02.04 01:58t/p21530.101.25321.25731.253213.0024172.00
43072004.02.04 02:35sell21540.101.25221.25501.2509
43082004.02.04 03:19t/p21540.101.25091.25501.250913.0024185.00
43092004.02.04 03:36sell21550.101.25201.25481.2507
43102004.02.04 06:36s/l21550.101.25481.25481.2507-28.0024157.00
43112004.02.04 08:27sell21560.101.25501.25781.2537
43122004.02.04 08:59t/p21560.101.25371.25781.253713.0024170.00
43132004.02.04 09:26sell21570.101.25351.25631.2522
43142004.02.04 11:26s/l21570.101.25631.25631.2522-28.0024142.00
43152004.02.04 11:59buy21580.101.25511.25231.2564
43162004.02.04 14:03s/l21580.101.25231.25231.2564-28.0024114.00
43172004.02.04 14:20sell21590.101.25361.25641.2523
43182004.02.04 15:01t/p21590.101.25231.25641.252313.0024127.00
43192004.02.04 15:15sell21600.101.25281.25561.2515
43202004.02.04 16:00t/p21600.101.25151.25561.251513.0024140.00
43212004.02.04 16:11sell21610.101.25121.25401.2499
43222004.02.04 17:17s/l21610.101.25401.25401.2499-28.0024112.00
43232004.02.04 18:16sell21620.101.25551.25831.2542
43242004.02.04 19:00t/p21620.101.25421.25831.254213.0024125.00
43252004.02.04 20:14sell21630.101.25471.25751.2534
43262004.02.04 21:00t/p21630.101.25341.25751.253413.0024138.00
43272004.02.04 21:13sell21640.101.25381.25661.2525
43282004.02.05 04:00t/p21640.101.25251.25661.252513.0024151.00
43292004.02.05 04:09sell21650.101.25331.25611.2520
43302004.02.05 10:00s/l21650.101.25611.25611.2520-28.0024123.00
43312004.02.05 10:10buy21660.101.25491.25211.2562
43322004.02.05 10:58t/p21660.101.25621.25211.256213.0024136.00
43332004.02.05 11:09buy21670.101.25831.25551.2596
43342004.02.05 13:56t/p21670.101.25961.25551.259613.0024149.00
43352004.02.05 14:34sell21680.101.25861.26141.2573
43362004.02.05 15:54s/l21680.101.26141.26141.2573-28.0024121.00
43372004.02.05 16:52sell21690.101.26221.26501.2609
43382004.02.05 16:58t/p21690.101.26091.26501.260913.0024134.00
43392004.02.05 16:58buy21700.101.26041.25761.2617
43402004.02.05 16:58t/p21700.101.26171.25761.261713.0024147.00
43412004.02.05 16:58buy21710.101.26131.25851.2626
43422004.02.05 18:08s/l21710.101.25851.25851.2626-28.0024119.00
43432004.02.05 18:29sell21720.101.26081.26361.2595
43442004.02.05 18:33t/p21720.101.25951.26361.259513.0024132.00
43452004.02.05 18:49sell21730.101.26081.26361.2595
43462004.02.05 18:59t/p21730.101.25951.26361.259513.0024145.00
43472004.02.05 19:14sell21740.101.25891.26171.2576
43482004.02.05 19:24t/p21740.101.25761.26171.257613.0024158.00
43492004.02.05 19:27sell21750.101.25901.26181.2577
43502004.02.05 19:58t/p21750.101.25771.26181.257713.0024171.00
43512004.02.05 20:47sell21760.101.25641.25921.2551
43522004.02.05 20:58t/p21760.101.25511.25921.255113.0024184.00
43532004.02.05 21:53sell21770.101.25461.25741.2533
43542004.02.06 01:48s/l21770.101.25741.25741.2533-28.0024156.00
43552004.02.06 01:48sell21780.101.25731.26011.2560
43562004.02.06 02:00t/p21780.101.25601.26011.256013.0024169.00
43572004.02.06 02:06sell21790.101.25651.25931.2552
43582004.02.06 02:15t/p21790.101.25521.25931.255213.0024182.00
43592004.02.06 02:18sell21800.101.25651.25931.2552
43602004.02.06 02:58t/p21800.101.25521.25931.255213.0024195.00
43612004.02.06 06:41sell21810.101.25601.25881.2547
43622004.02.06 07:00t/p21810.101.25471.25881.254713.0024208.00
43632004.02.06 07:33sell21820.101.25491.25771.2536
43642004.02.06 10:03t/p21820.101.25361.25771.253613.0024221.00
43652004.02.06 10:08sell21830.101.25491.25771.2536
43662004.02.06 10:13t/p21830.101.25361.25771.253613.0024234.00
43672004.02.06 10:29sell21840.101.25491.25771.2536
43682004.02.06 10:58t/p21840.101.25361.25771.253613.0024247.00
43692004.02.06 12:06sell21850.101.25321.25601.2519
43702004.02.06 13:00t/p21850.101.25191.25601.251913.0024260.00
43712004.02.06 13:05sell21860.101.25261.25541.2513
43722004.02.06 14:02s/l21860.101.25541.25541.2513-28.0024232.00
43732004.02.06 14:54buy21870.101.25311.25031.2544
43742004.02.06 14:54t/p21870.101.25441.25031.254413.0024245.00
43752004.02.06 14:55buy21880.101.25361.25081.2549
43762004.02.06 14:58t/p21880.101.25491.25081.254913.0024258.00
43772004.02.06 15:02sell21890.101.26751.27031.2662
43782004.02.06 15:07t/p21890.101.26621.27031.266213.0024271.00
43792004.02.06 15:20sell21900.101.26681.26961.2655
43802004.02.06 15:23s/l21900.101.26961.26961.2655-28.0024243.00
43812004.02.06 15:53buy21910.101.26551.26271.2668
43822004.02.06 15:54t/p21910.101.26681.26271.266813.0024256.00
43832004.02.06 15:54buy21920.101.26611.26331.2674
43842004.02.06 15:58t/p21920.101.26741.26331.267413.0024269.00
43852004.02.06 16:57sell21930.101.27261.27541.2713
43862004.02.06 16:57t/p21930.101.27131.27541.271313.0024282.00
43872004.02.06 16:58sell21940.101.27261.27541.2713
43882004.02.06 17:00t/p21940.101.27131.27541.271313.0024295.00
43892004.02.06 17:20sell21950.101.27151.27431.2702
43902004.02.06 17:50t/p21950.101.27021.27431.270213.0024308.00
43912004.02.06 17:57sell21960.101.27231.27511.2710
43922004.02.06 17:58t/p21960.101.27101.27511.271013.0024321.00
43932004.02.06 18:21sell21970.101.27011.27291.2688
43942004.02.06 18:49t/p21970.101.26881.27291.268813.0024334.00
43952004.02.06 18:49buy21980.101.26871.26591.2700
43962004.02.06 18:55t/p21980.101.27001.26591.270013.0024347.00
43972004.02.06 18:55sell21990.101.27071.27351.2694
43982004.02.06 19:49t/p21990.101.26941.27351.269413.0024360.00
43992004.02.06 19:54sell22000.101.27131.27411.2700
44002004.02.06 19:58t/p22000.101.27001.27411.270013.0024373.00
44012004.02.09 00:47buy22010.101.26081.25801.2621
44022004.02.09 00:52t/p22010.101.26211.25801.262113.0024386.00
44032004.02.09 02:45buy22020.101.26821.26541.2695
44042004.02.09 02:50t/p22020.101.26951.26541.269513.0024399.00
44052004.02.09 03:43buy22030.101.26901.26621.2703
44062004.02.09 03:49t/p22030.101.27031.26621.270313.0024412.00
44072004.02.09 04:47sell22040.101.27201.27481.2707
44082004.02.09 06:15s/l22040.101.27481.27481.2707-28.0024384.00
44092004.02.09 06:39buy22050.101.27331.27051.2746
44102004.02.09 06:44t/p22050.101.27461.27051.274613.0024397.00
44112004.02.09 07:43sell22060.101.27421.27701.2729
44122004.02.09 08:36t/p22060.101.27291.27701.272913.0024410.00
44132004.02.09 08:41sell22070.101.27451.27731.2732
44142004.02.09 09:35t/p22070.101.27321.27731.273213.0024423.00
44152004.02.09 09:40sell22080.101.27461.27741.2733
44162004.02.09 11:33t/p22080.101.27331.27741.273313.0024436.00
44172004.02.09 11:39sell22090.101.27501.27781.2737
44182004.02.09 12:16t/p22090.101.27371.27781.273713.0024449.00
44192004.02.09 12:37sell22100.101.27401.27681.2727
44202004.02.09 13:13t/p22100.101.27271.27681.272713.0024462.00
44212004.02.09 13:14buy22110.101.27231.26951.2736
44222004.02.09 13:35t/p22110.101.27361.26951.273613.0024475.00
44232004.02.09 13:35sell22120.101.27361.27641.2723
44242004.02.09 13:59t/p22120.101.27231.27641.272313.0024488.00
44252004.02.09 13:59buy22130.101.27171.26891.2730
44262004.02.09 15:34t/p22130.101.27301.26891.273013.0024501.00
44272004.02.09 15:34sell22140.101.27331.27611.2720
44282004.02.09 15:58t/p22140.101.27201.27611.272013.0024514.00
44292004.02.09 16:32sell22150.101.27091.27371.2696
44302004.02.09 16:58t/p22150.101.26961.27371.269613.0024527.00
44312004.02.09 17:30sell22160.101.26801.27081.2667
44322004.02.09 18:06t/p22160.101.26671.27081.266713.0024540.00
44332004.02.09 18:29sell22170.101.26771.27051.2664
44342004.02.09 22:41s/l22170.101.27051.27051.2664-28.0024512.00
44352004.02.09 23:25sell22180.101.27011.27291.2688
44362004.02.10 00:16t/p22180.101.26881.27291.268813.0024525.00
44372004.02.10 00:22sell22190.101.26981.27261.2685
44382004.02.10 03:32s/l22190.101.27261.27261.2685-28.0024497.00
44392004.02.10 06:15sell22200.101.27461.27741.2733
44402004.02.10 08:11s/l22200.101.27741.27741.2733-28.0024469.00
44412004.02.10 09:10sell22210.101.27761.28041.2763
44422004.02.10 11:02t/p22210.101.27631.28041.276313.0024482.00
44432004.02.10 11:07sell22220.101.27781.28061.2765
44442004.02.10 11:59t/p22220.101.27651.28061.276513.0024495.00
44452004.02.10 12:06sell22230.101.27591.27871.2746
44462004.02.10 14:00t/p22230.101.27461.27871.274613.0024508.00
44472004.02.10 14:05sell22240.101.27581.27861.2745
44482004.02.10 15:00t/p22240.101.27451.27861.274513.0024521.00
44492004.02.10 15:02sell22250.101.27571.27851.2744
44502004.02.10 15:59t/p22250.101.27441.27851.274413.0024534.00
44512004.02.10 16:49sell22260.101.27371.27651.2724
44522004.02.10 16:58t/p22260.101.27241.27651.272413.0024547.00
44532004.02.10 17:08buy22270.101.26921.26641.2705
44542004.02.10 17:08t/p22270.101.27051.26641.270513.0024560.00
44552004.02.10 17:09buy22280.101.26921.26641.2705
44562004.02.10 17:10t/p22280.101.27051.26641.270513.0024573.00
44572004.02.10 18:07sell22290.101.27291.27571.2716
44582004.02.10 18:07t/p22290.101.27161.27571.271613.0024586.00
44592004.02.10 18:09sell22300.101.27291.27571.2716
44602004.02.10 18:58t/p22300.101.27161.27571.271613.0024599.00
44612004.02.10 19:11sell22310.101.27031.27311.2690
44622004.02.10 22:01t/p22310.101.26901.27311.269013.0024612.00
44632004.02.10 22:16sell22320.101.27011.27291.2688
44642004.02.10 22:22t/p22320.101.26881.27291.268813.0024625.00
44652004.02.10 22:37sell22330.101.27011.27291.2688
44662004.02.10 22:58t/p22330.101.26881.27291.268813.0024638.00
44672004.02.11 00:39sell22340.101.26861.27141.2673
44682004.02.11 00:50t/p22340.101.26731.27141.267313.0024651.00
44692004.02.11 01:19buy22350.101.26791.26511.2692
44702004.02.11 01:33t/p22350.101.26921.26511.269213.0024664.00
44712004.02.11 01:57buy22360.101.26781.26501.2691
44722004.02.11 01:58t/p22360.101.26911.26501.269113.0024677.00
44732004.02.11 03:30sell22370.101.26981.27261.2685
44742004.02.11 08:08t/p22370.101.26851.27261.268513.0024690.00
44752004.02.11 08:29sell22380.101.27031.27311.2690
44762004.02.11 08:39t/p22380.101.26901.27311.269013.0024703.00
44772004.02.11 09:26sell22390.101.26811.27091.2668
44782004.02.11 09:38t/p22390.101.26681.27091.266813.0024716.00
44792004.02.11 10:26sell22400.101.26661.26941.2653
44802004.02.11 10:45t/p22400.101.26531.26941.265313.0024729.00
44812004.02.11 10:45buy22410.101.26531.26251.2666
44822004.02.11 10:59t/p22410.101.26661.26251.266613.0024742.00
44832004.02.11 11:24sell22420.101.26861.27141.2673
44842004.02.11 11:57t/p22420.101.26731.27141.267313.0024755.00
44852004.02.11 11:57buy22430.101.26731.26451.2686
44862004.02.11 11:58t/p22430.101.26861.26451.268613.0024768.00
44872004.02.11 11:58buy22440.101.26771.26491.2690
44882004.02.11 12:24t/p22440.101.26901.26491.269013.0024781.00
44892004.02.11 12:24sell22450.101.26911.27191.2678
44902004.02.11 12:35t/p22450.101.26781.27191.267813.0024794.00
44912004.02.11 13:34buy22460.101.26651.26371.2678
44922004.02.11 13:58t/p22460.101.26781.26371.267813.0024807.00
44932004.02.11 14:16sell22470.101.26841.27121.2671
44942004.02.11 14:39t/p22470.101.26711.27121.267113.0024820.00
44952004.02.11 16:17sell22480.101.26831.27111.2670
44962004.02.11 16:51t/p22480.101.26701.27111.267013.0024833.00
44972004.02.11 17:50buy22490.101.26751.26471.2688
44982004.02.11 17:51t/p22490.101.26881.26471.268813.0024846.00
44992004.02.11 17:54buy22500.101.26751.26471.2688
45002004.02.11 17:55t/p22500.101.26881.26471.268813.0024859.00
45012004.02.11 18:44sell22510.101.28181.28461.2805
45022004.02.11 18:48t/p22510.101.28051.28461.280513.0024872.00
45032004.02.11 18:51sell22520.101.28181.28461.2805
45042004.02.11 18:52t/p22520.101.28051.28461.280513.0024885.00
45052004.02.11 18:52sell22530.101.28181.28461.2805
45062004.02.11 18:53t/p22530.101.28051.28461.280513.0024898.00
45072004.02.11 19:39sell22540.101.28091.28371.2796
45082004.02.11 19:47t/p22540.101.27961.28371.279613.0024911.00
45092004.02.11 19:57sell22550.101.28151.28431.2802
45102004.02.11 23:10s/l22550.101.28431.28431.2802-28.0024883.00
45112004.02.11 23:29buy22560.101.28301.28021.2843
45122004.02.11 23:52t/p22560.101.28431.28021.284313.0024896.00
45132004.02.12 00:51sell22570.101.28461.28741.2833
45142004.02.12 00:59t/p22570.101.28331.28741.283313.0024909.00
45152004.02.12 01:56sell22580.101.28321.28601.2819
45162004.02.12 02:25t/p22580.101.28191.28601.281913.0024922.00
45172004.02.12 05:50sell22590.101.28421.28701.2829
45182004.02.12 06:21t/p22590.101.28291.28701.282913.0024935.00
45192004.02.12 07:50sell22600.101.28351.28631.2822
45202004.02.12 08:09t/p22600.101.28221.28631.282213.0024948.00
45212004.02.12 08:40sell22610.101.28331.28611.2820
45222004.02.12 08:41t/p22610.101.28201.28611.282013.0024961.00
45232004.02.12 08:41sell22620.101.28351.28631.2822
45242004.02.12 08:59t/p22620.101.28221.28631.282213.0024974.00
45252004.02.12 09:40sell22630.101.28201.28481.2807
45262004.02.12 11:27t/p22630.101.28071.28481.280713.0024987.00
45272004.02.12 11:37sell22640.101.28231.28511.2810
45282004.02.12 13:02t/p22640.101.28101.28511.281013.0025000.00
45292004.02.12 13:34sell22650.101.28221.28501.2809
45302004.02.12 14:00t/p22650.101.28091.28501.280913.0025013.00
45312004.02.12 14:34sell22660.101.28141.28421.2801
45322004.02.12 15:07t/p22660.101.28011.28421.280113.0025026.00
45332004.02.12 15:32sell22670.101.28161.28441.2803
45342004.02.12 16:07t/p22670.101.28031.28441.280313.0025039.00
45352004.02.12 16:31buy22680.101.28051.27771.2818
45362004.02.12 16:31t/p22680.101.28181.27771.281813.0025052.00
45372004.02.12 17:29sell22690.101.28281.28561.2815
45382004.02.12 17:58t/p22690.101.28151.28561.281513.0025065.00
45392004.02.12 18:29sell22700.101.28231.28511.2810
45402004.02.12 19:16t/p22700.101.28101.28511.281013.0025078.00
45412004.02.12 19:26sell22710.101.28261.28541.2813
45422004.02.12 19:59t/p22710.101.28131.28541.281313.0025091.00
45432004.02.12 20:25sell22720.101.28161.28441.2803
45442004.02.12 20:58t/p22720.101.28031.28441.280313.0025104.00
45452004.02.13 00:21sell22730.101.28251.28531.2812
45462004.02.13 01:07t/p22730.101.28121.28531.281213.0025117.00
45472004.02.13 01:24sell22740.101.28181.28461.2805
45482004.02.13 02:06t/p22740.101.28051.28461.280513.0025130.00
45492004.02.13 02:58sell22750.101.28101.28381.2797
45502004.02.13 03:07t/p22750.101.27971.28381.279713.0025143.00
45512004.02.13 08:10sell22760.101.28261.28541.2813
45522004.02.13 08:58t/p22760.101.28131.28541.281313.0025156.00
45532004.02.13 08:58sell22770.101.28251.28531.2812
45542004.02.13 08:59t/p22770.101.28121.28531.281213.0025169.00
45552004.02.13 09:09sell22780.101.28091.28371.2796
45562004.02.13 12:12s/l22780.101.28371.28371.2796-28.0025141.00
45572004.02.13 12:12sell22790.101.28351.28631.2822
45582004.02.13 12:59t/p22790.101.28221.28631.282213.0025154.00
45592004.02.13 16:57sell22800.101.28771.29051.2864
45602004.02.13 16:57t/p22800.101.28641.29051.286413.0025167.00
45612004.02.13 16:58sell22810.101.28771.29051.2864
45622004.02.13 16:58t/p22810.101.28641.29051.286413.0025180.00
45632004.02.13 16:59sell22820.101.28771.29051.2864
45642004.02.13 16:59t/p22820.101.28641.29051.286413.0025193.00
45652004.02.13 17:04sell22830.101.27891.28171.2776
45662004.02.13 17:04t/p22830.101.27761.28171.277613.0025206.00
45672004.02.13 17:05sell22840.101.27891.28171.2776
45682004.02.13 17:24t/p22840.101.27761.28171.277613.0025219.00
45692004.02.13 17:28sell22850.101.27891.28171.2776
45702004.02.13 17:28t/p22850.101.27761.28171.277613.0025232.00
45712004.02.13 17:29sell22860.101.27891.28171.2776
45722004.02.13 17:29t/p22860.101.27761.28171.277613.0025245.00
45732004.02.13 17:30sell22870.101.27891.28171.2776
45742004.02.13 17:30t/p22870.101.27761.28171.277613.0025258.00
45752004.02.13 17:31sell22880.101.27891.28171.2776
45762004.02.13 17:31t/p22880.101.27761.28171.277613.0025271.00
45772004.02.13 17:48sell22890.101.27891.28171.2776
45782004.02.13 17:48t/p22890.101.27761.28171.277613.0025284.00
45792004.02.13 17:48sell22900.101.27891.28171.2776
45802004.02.13 17:48t/p22900.101.27761.28171.277613.0025297.00
45812004.02.13 17:53sell22910.101.27891.28171.2776
45822004.02.13 17:58t/p22910.101.27761.28171.277613.0025310.00
45832004.02.13 18:25buy22920.101.27491.27211.2762
45842004.02.13 18:54t/p22920.101.27621.27211.276213.0025323.00
45852004.02.13 18:54sell22930.101.27631.27911.2750
45862004.02.13 18:57t/p22930.101.27501.27911.275013.0025336.00
45872004.02.13 18:57buy22940.101.27411.27131.2754
45882004.02.13 19:54t/p22940.101.27541.27131.275413.0025349.00
45892004.02.13 19:57buy22950.101.27401.27121.2753
45902004.02.16 09:41t/p22950.101.27531.27121.275313.0025362.00
45912004.02.16 09:44buy22960.101.27371.27091.2750
45922004.02.16 09:59t/p22960.101.27501.27091.275013.0025375.00
45932004.02.16 12:42buy22970.101.27441.27161.2757
45942004.02.16 14:35t/p22970.101.27571.27161.275713.0025388.00
45952004.02.16 14:38buy22980.101.27441.27161.2757
45962004.02.16 14:59t/p22980.101.27571.27161.275713.0025401.00
45972004.02.16 15:39buy22990.101.27571.27291.2770
45982004.02.16 15:59t/p22990.101.27701.27291.277013.0025414.00
45992004.02.16 16:39buy23000.101.27741.27461.2787
46002004.02.16 17:30t/p23000.101.27871.27461.278713.0025427.00
46012004.02.16 18:34buy23010.101.27691.27411.2782
46022004.02.16 22:26t/p23010.101.27821.27411.278213.0025440.00
46032004.02.16 23:27buy23020.101.27661.27381.2779
46042004.02.17 03:19t/p23020.101.27791.27381.277913.0025453.00
46052004.02.17 03:25buy23030.101.27661.27381.2779
46062004.02.17 03:59t/p23030.101.27791.27381.277913.0025466.00
46072004.02.17 04:20buy23040.101.27761.27481.2789
46082004.02.17 08:12t/p23040.101.27891.27481.278913.0025479.00
46092004.02.17 08:15buy23050.101.27661.27381.2779
46102004.02.17 08:58t/p23050.101.27791.27381.277913.0025492.00
46112004.02.17 09:13buy23060.101.28281.28001.2841
46122004.02.17 09:58t/p23060.101.28411.28001.284113.0025505.00
46132004.02.17 09:59buy23070.101.28271.27991.2840
46142004.02.17 09:59t/p23070.101.28401.27991.284013.0025518.00
46152004.02.17 11:11buy23080.101.28371.28091.2850
46162004.02.17 11:57t/p23080.101.28501.28091.285013.0025531.00
46172004.02.17 12:25buy23090.101.28631.28351.2876
46182004.02.17 14:06t/p23090.101.28761.28351.287613.0025544.00
46192004.02.17 14:07buy23100.101.28571.28291.2870
46202004.02.17 14:55t/p23100.101.28701.28291.287013.0025557.00
46212004.02.17 14:55sell23110.101.28731.29011.2860
46222004.02.17 14:58t/p23110.101.28601.29011.286013.0025570.00
46232004.02.17 15:05buy23120.101.28381.28101.2851
46242004.02.17 15:54t/p23120.101.28511.28101.285113.0025583.00
46252004.02.17 15:54sell23130.101.28591.28871.2846
46262004.02.17 15:58t/p23130.101.28461.28871.284613.0025596.00
46272004.02.17 15:58sell23140.101.28441.28721.2831
46282004.02.17 16:05t/p23140.101.28311.28721.283113.0025609.00
46292004.02.17 16:51sell23150.101.28461.28741.2833
46302004.02.17 16:58t/p23150.101.28331.28741.283313.0025622.00
46312004.02.17 17:02buy23160.101.28191.27911.2832
46322004.02.17 17:49t/p23160.101.28321.27911.283213.0025635.00
46332004.02.17 18:02buy23170.101.28491.28211.2862
46342004.02.17 23:46t/p23170.101.28621.28211.286213.0025648.00
46352004.02.18 00:11sell23180.101.28561.28841.2843
46362004.02.18 07:10s/l23180.101.28841.28841.2843-28.0025620.00
46372004.02.18 08:30sell23190.101.29191.29471.2906
46382004.02.18 08:59t/p23190.101.29061.29471.290613.0025633.00
46392004.02.18 09:28sell23200.101.28941.29221.2881
46402004.02.18 12:00t/p23200.101.28811.29221.288113.0025646.00
46412004.02.18 12:53sell23210.101.28891.29171.2876
46422004.02.18 12:58t/p23210.101.28761.29171.287613.0025659.00
46432004.02.18 13:52sell23220.101.28661.28941.2853
46442004.02.18 13:59t/p23220.101.28531.28941.285313.0025672.00
46452004.02.18 14:22sell23230.101.28421.28701.2829
46462004.02.18 15:50s/l23230.101.28701.28701.2829-28.0025644.00
46472004.02.18 15:50sell23240.101.28681.28961.2855
46482004.02.18 16:00t/p23240.101.28551.28961.285513.0025657.00
46492004.02.18 16:20sell23250.101.28581.28861.2845
46502004.02.18 16:58t/p23250.101.28451.28861.284513.0025670.00
46512004.02.18 17:11sell23260.101.28261.28541.2813
46522004.02.18 17:12t/p23260.101.28131.28541.281313.0025683.00
46532004.02.18 17:12sell23270.101.28261.28541.2813
46542004.02.18 17:14t/p23270.101.28131.28541.281313.0025696.00
46552004.02.18 17:19sell23280.101.28311.28591.2818
46562004.02.18 17:59t/p23280.101.28181.28591.281813.0025709.00
46572004.02.18 18:11sell23290.101.28141.28421.2801
46582004.02.18 18:13t/p23290.101.28011.28421.280113.0025722.00
46592004.02.18 18:16sell23300.101.28191.28471.2806
46602004.02.18 18:17t/p23300.101.28061.28471.280613.0025735.00
46612004.02.18 18:18sell23310.101.28191.28471.2806
46622004.02.18 18:58t/p23310.101.28061.28471.280613.0025748.00
46632004.02.18 19:44sell23320.101.27891.28171.2776
46642004.02.18 19:58t/p23320.101.27761.28171.277613.0025761.00
46652004.02.18 20:08sell23330.101.27301.27581.2717
46662004.02.18 20:10t/p23330.101.27171.27581.271713.0025774.00
46672004.02.18 20:15sell23340.101.27341.27621.2721
46682004.02.18 20:58t/p23340.101.27211.27621.272113.0025787.00
46692004.02.18 20:59sell23350.101.27311.27591.2718
46702004.02.18 20:59t/p23350.101.27181.27591.271813.0025800.00
46712004.02.19 00:54buy23360.101.26951.26671.2708
46722004.02.19 00:58t/p23360.101.27081.26671.270813.0025813.00
46732004.02.19 01:53buy23370.101.27231.26951.2736
46742004.02.19 05:32t/p23370.101.27361.26951.273613.0025826.00
46752004.02.19 05:48buy23380.101.27221.26941.2735
46762004.02.19 06:30t/p23380.101.27351.26941.273513.0025839.00
46772004.02.19 11:39buy23390.101.27051.26771.2718
46782004.02.19 13:21t/p23390.101.27181.26771.271813.0025852.00
46792004.02.19 13:35buy23400.101.26961.26681.2709
46802004.02.19 13:58t/p23400.101.27091.26681.270913.0025865.00
46812004.02.19 14:31buy23410.101.27201.26921.2733
46822004.02.19 14:35s/l23410.101.26921.26921.2733-28.0025837.00
46832004.02.19 15:34buy23420.101.26651.26371.2678
46842004.02.19 16:00t/p23420.101.26781.26371.267813.0025850.00
46852004.02.19 16:31buy23430.101.26681.26401.2681
46862004.02.19 17:06t/p23430.101.26811.26401.268113.0025863.00
46872004.02.19 17:36buy23440.101.26761.26481.2689
46882004.02.19 18:08t/p23440.101.26891.26481.268913.0025876.00
46892004.02.19 19:30buy23450.101.27051.26771.2718
46902004.02.19 22:10t/p23450.101.27181.26771.271813.0025889.00
46912004.02.19 22:25buy23460.101.27061.26781.2719
46922004.02.19 23:03t/p23460.101.27191.26781.271913.0025902.00
46932004.02.19 23:25buy23470.101.27151.26871.2728
46942004.02.19 23:58t/p23470.101.27281.26871.272813.0025915.00
46952004.02.20 00:24buy23480.101.27381.27101.2751
46962004.02.20 00:59t/p23480.101.27511.27101.275113.0025928.00
46972004.02.20 01:21buy23490.101.27521.27241.2765
46982004.02.20 03:05t/p23490.101.27651.27241.276513.0025941.00
46992004.02.20 03:18buy23500.101.27401.27121.2753
47002004.02.20 03:59t/p23500.101.27531.27121.275313.0025954.00
47012004.02.20 07:16buy23510.101.27031.26751.2716
47022004.02.20 08:12s/l23510.101.26751.26751.2716-28.0025926.00
47032004.02.20 09:11buy23520.101.26381.26101.2651
47042004.02.20 10:00t/p23520.101.26511.26101.265113.0025939.00
47052004.02.20 10:11buy23530.101.26521.26241.2665
47062004.02.20 11:00t/p23530.101.26651.26241.266513.0025952.00
47072004.02.20 11:12buy23540.101.26471.26191.2660
47082004.02.20 11:59t/p23540.101.26601.26191.266013.0025965.00
47092004.02.20 12:07buy23550.101.26641.26361.2677
47102004.02.20 14:07s/l23550.101.26361.26361.2677-28.0025937.00
47112004.02.20 15:04buy23560.101.26481.26201.2661
47122004.02.20 15:04t/p23560.101.26611.26201.266113.0025950.00
47132004.02.20 15:05buy23570.101.26481.26201.2661
47142004.02.20 16:02s/l23570.101.26201.26201.2661-28.0025922.00
47152004.02.20 17:02buy23580.101.25641.25361.2577
47162004.02.20 18:03s/l23580.101.25361.25361.2577-28.0025894.00
47172004.02.20 18:36sell23590.101.25671.25951.2554
47182004.02.20 18:44t/p23590.101.25541.25951.255413.0025907.00
47192004.02.20 19:49buy23600.101.24971.24691.2510
47202004.02.20 19:58t/p23600.101.25101.24691.251013.0025920.00
47212004.02.23 02:20buy23610.101.24761.24481.2489
47222004.02.23 02:24t/p23610.101.24891.24481.248913.0025933.00
47232004.02.23 02:45buy23620.101.24731.24451.2486
47242004.02.23 02:58t/p23620.101.24861.24451.248613.0025946.00
47252004.02.23 03:20buy23630.101.24911.24631.2504
47262004.02.23 03:30t/p23630.101.25041.24631.250413.0025959.00
47272004.02.23 03:44buy23640.101.24891.24611.2502
47282004.02.23 04:06t/p23640.101.25021.24611.250213.0025972.00
47292004.02.23 04:52buy23650.101.24971.24691.2510
47302004.02.23 05:29t/p23650.101.25101.24691.251013.0025985.00
47312004.02.23 06:37buy23660.101.25031.24751.2516
47322004.02.23 07:01t/p23660.101.25161.24751.251613.0025998.00
47332004.02.23 08:48buy23670.101.25151.24871.2528
47342004.02.23 08:58t/p23670.101.25281.24871.252813.0026011.00
47352004.02.23 09:43buy23680.101.25411.25131.2554
47362004.02.23 10:20t/p23680.101.25541.25131.255413.0026024.00
47372004.02.23 10:35buy23690.101.25481.25201.2561
47382004.02.23 11:20t/p23690.101.25611.25201.256113.0026037.00
47392004.02.23 11:41buy23700.101.25471.25191.2560
47402004.02.23 11:59t/p23700.101.25601.25191.256013.0026050.00
47412004.02.23 12:41buy23710.101.25551.25271.2568
47422004.02.23 13:17t/p23710.101.25681.25271.256813.0026063.00
47432004.02.23 13:41buy23720.101.25551.25271.2568
47442004.02.23 13:59t/p23720.101.25681.25271.256813.0026076.00
47452004.02.23 15:25buy23730.101.25721.25441.2585
47462004.02.23 16:14t/p23730.101.25851.25441.258513.0026089.00
47472004.02.23 17:35buy23740.101.25581.25301.2571
47482004.02.23 17:58t/p23740.101.25711.25301.257113.0026102.00
47492004.02.23 18:31buy23750.101.25671.25391.2580
47502004.02.23 19:16t/p23750.101.25801.25391.258013.0026115.00
47512004.02.23 20:59sell23760.101.25391.25671.2526
47522004.02.23 21:08s/l23760.101.25671.25671.2526-28.0026087.00
47532004.02.23 21:32buy23770.101.25401.25121.2553
47542004.02.23 21:58t/p23770.101.25531.25121.255313.0026100.00
47552004.02.23 22:58sell23780.101.25561.25841.2543
47562004.02.23 23:06s/l23780.101.25841.25841.2543-28.0026072.00
47572004.02.23 23:28buy23790.101.25561.25281.2569
47582004.02.23 23:59t/p23790.101.25691.25281.256913.0026085.00
47592004.02.24 03:10buy23800.101.25401.25121.2553
47602004.02.24 07:00t/p23800.101.25531.25121.255313.0026098.00
47612004.02.24 07:18buy23810.101.25321.25041.2545
47622004.02.24 08:00t/p23810.101.25451.25041.254513.0026111.00
47632004.02.24 08:16buy23820.101.25321.25041.2545
47642004.02.24 08:59t/p23820.101.25451.25041.254513.0026124.00
47652004.02.24 09:15buy23830.101.25561.25281.2569
47662004.02.24 10:00t/p23830.101.25691.25281.256913.0026137.00
47672004.02.24 10:14buy23840.101.25621.25341.2575
47682004.02.24 11:00t/p23840.101.25751.25341.257513.0026150.00
47692004.02.24 11:16buy23850.101.25721.25441.2585
47702004.02.24 11:29t/p23850.101.25851.25441.258513.0026163.00
47712004.02.24 12:11buy23860.101.26001.25721.2613
47722004.02.24 13:01t/p23860.101.26131.25721.261313.0026176.00
47732004.02.24 13:07buy23870.101.25961.25681.2609
47742004.02.24 15:00t/p23870.101.26091.25681.260913.0026189.00
47752004.02.24 15:07buy23880.101.25931.25651.2606
47762004.02.24 15:57t/p23880.101.26061.25651.260613.0026202.00
47772004.02.24 16:06buy23890.101.26111.25831.2624
47782004.02.24 16:58t/p23890.101.26241.25831.262413.0026215.00
47792004.02.24 18:57sell23900.101.26941.27221.2681
47802004.02.24 20:05t/p23900.101.26811.27221.268113.0026228.00
47812004.02.24 20:21sell23910.101.26981.27261.2685
47822004.02.24 21:00t/p23910.101.26851.27261.268513.0026241.00
47832004.02.24 21:22sell23920.101.26871.27151.2674
47842004.02.25 00:00t/p23920.101.26741.27151.267413.0026254.00
47852004.02.25 00:15sell23930.101.26851.27131.2672
47862004.02.25 01:00t/p23930.101.26721.27131.267213.0026267.00
47872004.02.25 02:49sell23940.101.26821.27101.2669
47882004.02.25 08:40s/l23940.101.27101.27101.2669-28.0026239.00
47892004.02.25 08:40sell23950.101.27081.27361.2695
47902004.02.25 08:58t/p23950.101.26951.27361.269513.0026252.00
47912004.02.25 09:16sell23960.101.26871.27151.2674
47922004.02.25 09:22t/p23960.101.26741.27151.267413.0026265.00
47932004.02.25 09:31sell23970.101.26871.27151.2674
47942004.02.25 09:59t/p23970.101.26741.27151.267413.0026278.00
47952004.02.25 11:59buy23980.101.26661.26381.2679
47962004.02.25 12:19s/l23980.101.26381.26381.2679-28.0026250.00
47972004.02.25 12:30sell23990.101.26651.26931.2652
47982004.02.25 12:58t/p23990.101.26521.26931.265213.0026263.00
47992004.02.25 13:27sell24000.101.26461.26741.2633
48002004.02.25 13:58t/p24000.101.26331.26741.263313.0026276.00
48012004.02.25 14:25sell24010.101.26311.26591.2618
48022004.02.25 14:58t/p24010.101.26181.26591.261813.0026289.00
48032004.02.25 14:58sell24020.101.26321.26601.2619
48042004.02.25 14:59t/p24020.101.26191.26601.261913.0026302.00
48052004.02.25 15:24sell24030.101.26161.26441.2603
48062004.02.25 15:31s/l24030.101.26441.26441.2603-28.0026274.00
48072004.02.25 16:08sell24040.101.26301.26581.2617
48082004.02.25 16:10t/p24040.101.26171.26581.261713.0026287.00
48092004.02.25 16:22sell24050.101.26301.26581.2617
48102004.02.25 16:58t/p24050.101.26171.26581.261713.0026300.00
48112004.02.25 17:21sell24060.101.25431.25711.2530
48122004.02.25 17:58t/p24060.101.25301.25711.253013.0026313.00
48132004.02.25 18:20sell24070.101.25041.25321.2491
48142004.02.25 18:57t/p24070.101.24911.25321.249113.0026326.00
48152004.02.25 19:58sell24080.101.25031.25311.2490
48162004.02.25 20:57t/p24080.101.24901.25311.249013.0026339.00
48172004.02.25 21:56buy24090.101.24911.24631.2504
48182004.02.25 22:22t/p24090.101.25041.24631.250413.0026352.00
48192004.02.25 22:53buy24100.101.24941.24661.2507
48202004.02.26 01:23t/p24100.101.25071.24661.250713.0026365.00
48212004.02.26 01:51buy24110.101.24941.24661.2507
48222004.02.26 02:16t/p24110.101.25071.24661.250713.0026378.00
48232004.02.26 02:51buy24120.101.24981.24701.2511
48242004.02.26 04:16t/p24120.101.25111.24701.251113.0026391.00
48252004.02.26 04:47buy24130.101.25011.24731.2514
48262004.02.26 05:13t/p24130.101.25141.24731.251413.0026404.00
48272004.02.26 07:44buy24140.101.24901.24621.2503
48282004.02.26 09:09t/p24140.101.25031.24621.250313.0026417.00
48292004.02.26 09:38buy24150.101.24911.24631.2504
48302004.02.26 09:39s/l24150.101.24631.24631.2504-28.0026389.00
48312004.02.26 10:36buy24160.101.24391.24111.2452
48322004.02.26 10:37t/p24160.101.24521.24111.245213.0026402.00
48332004.02.26 10:38buy24170.101.24391.24111.2452
48342004.02.26 13:04t/p24170.101.24521.24111.245213.0026415.00
48352004.02.26 13:35buy24180.101.24211.23931.2434
48362004.02.26 13:58t/p24180.101.24341.23931.243413.0026428.00
48372004.02.26 14:32buy24190.101.24501.24221.2463
48382004.02.26 14:33s/l24190.101.24221.24221.2463-28.0026400.00
48392004.02.26 15:31buy24200.101.24361.24081.2449
48402004.02.26 15:58t/p24200.101.24491.24081.244913.0026413.00
48412004.02.26 17:28buy24210.101.24201.23921.2433
48422004.02.26 17:58t/p24210.101.24331.23921.243313.0026426.00
48432004.02.26 18:22buy24220.101.24461.24181.2459
48442004.02.27 04:03t/p24220.101.24591.24181.245913.0026439.00
48452004.02.27 04:16buy24230.101.24461.24181.2459
48462004.02.27 08:00t/p24230.101.24591.24181.245913.0026452.00
48472004.02.27 08:34buy24240.101.24351.24071.2448
48482004.02.27 08:59t/p24240.101.24481.24071.244813.0026465.00
48492004.02.27 11:26buy24250.101.23811.23531.2394
48502004.02.27 11:58t/p24250.101.23941.23531.239413.0026478.00
48512004.02.27 13:03buy24260.101.24011.23731.2414
48522004.02.27 14:00t/p24260.101.24141.23731.241413.0026491.00
48532004.02.27 14:28buy24270.101.24041.23761.2417
48542004.02.27 15:00t/p24270.101.24171.23761.241713.0026504.00
48552004.02.27 15:54buy24280.101.24161.23881.2429
48562004.02.27 15:58t/p24280.101.24291.23881.242913.0026517.00
48572004.02.27 16:20sell24290.101.24901.25181.2477
48582004.02.27 16:21t/p24290.101.24771.25181.247713.0026530.00
48592004.02.27 17:19buy24300.101.24301.24021.2443
48602004.02.27 18:00t/p24300.101.24431.24021.244313.0026543.00
48612004.02.27 18:21buy24310.101.24401.24121.2453
48622004.02.27 18:58t/p24310.101.24531.24121.245313.0026556.00
48632004.02.27 19:16buy24320.101.24781.24501.2491
48642004.03.01 00:01t/p24320.101.24911.24501.249113.0026569.00
48652004.03.01 00:47buy24330.101.24801.24521.2493
48662004.03.01 00:58t/p24330.101.24931.24521.249313.0026582.00
48672004.03.01 03:55sell24340.101.25351.25631.2522
48682004.03.01 03:58t/p24340.101.25221.25631.252213.0026595.00
48692004.03.01 05:53sell24350.101.25171.25451.2504
48702004.03.01 05:59t/p24350.101.25041.25451.250413.0026608.00
48712004.03.01 06:52sell24360.101.25041.25321.2491
48722004.03.01 07:54s/l24360.101.25321.25321.2491-28.0026580.00
48732004.03.01 08:49sell24370.101.25321.25601.2519
48742004.03.01 09:03t/p24370.101.25191.25601.251913.0026593.00
48752004.03.01 09:50sell24380.101.25321.25601.2519
48762004.03.01 09:58t/p24380.101.25191.25601.251913.0026606.00
48772004.03.01 09:58sell24390.101.25311.25591.2518
48782004.03.01 09:59t/p24390.101.25181.25591.251813.0026619.00
48792004.03.01 10:47sell24400.101.24971.25251.2484
48802004.03.01 11:01t/p24400.101.24841.25251.248413.0026632.00
48812004.03.01 11:45sell24410.101.24951.25231.2482
48822004.03.01 11:59t/p24410.101.24821.25231.248213.0026645.00
48832004.03.01 12:44sell24420.101.24791.25071.2466
48842004.03.01 14:43s/l24420.101.25071.25071.2466-28.0026617.00
48852004.03.01 15:35sell24430.101.25071.25351.2494
48862004.03.01 16:26t/p24430.101.24941.25351.249413.0026630.00
48872004.03.01 16:27sell24440.101.25011.25291.2488
48882004.03.01 16:27t/p24440.101.24881.25291.248813.0026643.00
48892004.03.01 16:33sell24450.101.25041.25321.2491
48902004.03.01 16:58t/p24450.101.24911.25321.249113.0026656.00
48912004.03.01 16:58sell24460.101.25041.25321.2491
48922004.03.01 16:59t/p24460.101.24911.25321.249113.0026669.00
48932004.03.01 17:32sell24470.101.24491.24771.2436
48942004.03.01 18:00t/p24470.101.24361.24771.243613.0026682.00
48952004.03.01 20:29sell24480.101.24531.24811.2440
48962004.03.02 01:16t/p24480.101.24401.24811.244013.0026695.00
48972004.03.02 01:22sell24490.101.24481.24761.2435
48982004.03.02 03:13t/p24490.101.24351.24761.243513.0026708.00
48992004.03.02 03:20sell24500.101.24411.24691.2428
49002004.03.02 07:08t/p24500.101.24281.24691.242813.0026721.00
49012004.03.02 07:15sell24510.101.24431.24711.2430
49022004.03.02 08:06t/p24510.101.24301.24711.243013.0026734.00
49032004.03.02 08:13sell24520.101.24371.24651.2424
49042004.03.02 08:58t/p24520.101.24241.24651.242413.0026747.00
49052004.03.02 10:10sell24530.101.24231.24511.2410
49062004.03.02 10:58t/p24530.101.24101.24511.241013.0026760.00
49072004.03.02 11:09sell24540.101.24041.24321.2391
49082004.03.02 11:57t/p24540.101.23911.24321.239113.0026773.00
49092004.03.02 12:07sell24550.101.24001.24281.2387
49102004.03.02 13:00t/p24550.101.23871.24281.238713.0026786.00
49112004.03.02 13:06sell24560.101.24031.24311.2390
49122004.03.02 13:53t/p24560.101.23901.24311.239013.0026799.00
49132004.03.02 13:58sell24570.101.24021.24301.2389
49142004.03.02 14:00t/p24570.101.23891.24301.238913.0026812.00
49152004.03.02 14:11sell24580.101.24121.24401.2399
49162004.03.02 14:32t/p24580.101.23991.24401.239913.0026825.00
49172004.03.02 15:52sell24590.101.23991.24271.2386
49182004.03.02 15:55t/p24590.101.23861.24271.238613.0026838.00
49192004.03.02 16:50sell24600.101.23951.24231.2382
49202004.03.02 16:50t/p24600.101.23821.24231.238213.0026851.00
49212004.03.02 16:50sell24610.101.23941.24221.2381
49222004.03.02 16:50t/p24610.101.23811.24221.238113.0026864.00
49232004.03.02 16:51sell24620.101.23951.24231.2382
49242004.03.02 16:53t/p24620.101.23821.24231.238213.0026877.00
49252004.03.02 16:57sell24630.101.23921.24201.2379
49262004.03.02 16:57t/p24630.101.23791.24201.237913.0026890.00
49272004.03.02 16:57sell24640.101.23921.24201.2379
49282004.03.02 16:57t/p24640.101.23791.24201.237913.0026903.00
49292004.03.02 18:47buy24650.101.22121.21841.2225
49302004.03.02 19:05t/p24650.101.22251.21841.222513.0026916.00
49312004.03.02 20:55buy24660.101.22121.21841.2225
49322004.03.02 20:59t/p24660.101.22251.21841.222513.0026929.00
49332004.03.02 22:51buy24670.101.22161.21881.2229
49342004.03.03 01:38s/l24670.101.21881.21881.2229-28.0026901.00
49352004.03.03 01:58sell24680.101.22011.22291.2188
49362004.03.03 03:46t/p24680.101.21881.22291.218813.0026914.00
49372004.03.03 04:45buy24690.101.21841.21561.2197
49382004.03.03 05:44s/l24690.101.21561.21561.2197-28.0026886.00
49392004.03.03 06:59sell24700.101.21801.22081.2167
49402004.03.03 08:00s/l24700.101.22081.22081.2167-28.0026858.00
49412004.03.03 08:40buy24710.101.21931.21651.2206
49422004.03.03 09:05t/p24710.101.22061.21651.220613.0026871.00
49432004.03.03 09:29buy24720.101.21941.21661.2207
49442004.03.03 10:39s/l24720.101.21661.21661.2207-28.0026843.00
49452004.03.03 12:34buy24730.101.21411.21131.2154
49462004.03.03 13:00t/p24730.101.21541.21131.215413.0026856.00
49472004.03.03 13:03buy24740.101.21361.21081.2149
49482004.03.03 13:47s/l24740.101.21081.21081.2149-28.0026828.00
49492004.03.03 13:58sell24750.101.21561.21841.2143
49502004.03.03 14:32t/p24750.101.21431.21841.214313.0026841.00
49512004.03.03 14:58sell24760.101.21571.21851.2144
49522004.03.03 16:29t/p24760.101.21441.21851.214413.0026854.00
49532004.03.03 16:29buy24770.101.21411.21131.2154
49542004.03.03 17:27s/l24770.101.21131.21131.2154-28.0026826.00
49552004.03.03 18:26buy24780.101.20921.20641.2105
49562004.03.03 18:59t/p24780.101.21051.20641.210513.0026839.00
49572004.03.03 19:50buy24790.101.21331.21051.2146
49582004.03.03 19:59t/p24790.101.21461.21051.214613.0026852.00
49592004.03.03 20:50buy24800.101.21511.21231.2164
49602004.03.03 20:59t/p24800.101.21641.21231.216413.0026865.00
49612004.03.03 21:23buy24810.101.21911.21631.2204
49622004.03.03 22:00t/p24810.101.22041.21631.220413.0026878.00
49632004.03.04 04:20buy24820.101.21551.21271.2168
49642004.03.04 04:58t/p24820.101.21681.21271.216813.0026891.00
49652004.03.04 05:18buy24830.101.21681.21401.2181
49662004.03.04 07:00t/p24830.101.21811.21401.218113.0026904.00
49672004.03.04 11:05buy24840.101.21711.21431.2184
49682004.03.04 12:00t/p24840.101.21841.21431.218413.0026917.00
49692004.03.04 14:02buy24850.101.21601.21321.2173
49702004.03.04 15:00t/p24850.101.21731.21321.217313.0026930.00
49712004.03.04 15:26buy24860.101.21571.21291.2170
49722004.03.04 15:53t/p24860.101.21701.21291.217013.0026943.00
49732004.03.04 16:31buy24870.101.21591.21311.2172
49742004.03.04 16:33t/p24870.101.21721.21311.217213.0026956.00
49752004.03.04 17:29buy24880.101.21801.21521.2193
49762004.03.04 17:49t/p24880.101.21931.21521.219313.0026969.00
49772004.03.04 18:48sell24890.101.22391.22671.2226
49782004.03.04 18:51t/p24890.101.22261.22671.222613.0026982.00
49792004.03.04 18:53sell24900.101.22381.22661.2225
49802004.03.04 18:54t/p24900.101.22251.22661.222513.0026995.00
49812004.03.04 19:20buy24910.101.21741.21461.2187
49822004.03.04 19:57t/p24910.101.21871.21461.218713.0027008.00
49832004.03.04 21:45sell24920.101.21961.22241.2183
49842004.03.05 09:08t/p24920.101.21831.22241.218313.0027021.00
49852004.03.05 09:13sell24930.101.21931.22211.2180
49862004.03.05 14:03t/p24930.101.21801.22211.218013.0027034.00
49872004.03.05 16:03sell24940.101.24121.24401.2399
49882004.03.05 17:00t/p24940.101.23991.24401.239913.0027047.00
49892004.03.05 17:58sell24950.101.24261.24541.2413
49902004.03.05 17:58t/p24950.101.24131.24541.241313.0027060.00
49912004.03.05 18:55sell24960.101.24081.24361.2395
49922004.03.05 18:58t/p24960.101.23951.24361.239513.0027073.00
49932004.03.05 19:56sell24970.101.23941.24221.2381
49942004.03.05 19:59t/p24970.101.23811.24221.238113.0027086.00
49952004.03.08 00:59buy24980.101.23641.23361.2377
49962004.03.08 05:47t/p24980.101.23771.23361.237713.0027099.00
49972004.03.08 06:45sell24990.101.23771.24051.2364
49982004.03.08 08:10t/p24990.101.23641.24051.236413.0027112.00
49992004.03.08 08:15sell25000.101.23771.24051.2364
50002004.03.08 08:58t/p25000.101.23641.24051.236413.0027125.00
50012004.03.08 10:12sell25010.101.23661.23941.2353
50022004.03.08 14:03t/p25010.101.23531.23941.235313.0027138.00
50032004.03.08 14:07sell25020.101.23641.23921.2351
50042004.03.08 15:02t/p25020.101.23511.23921.235113.0027151.00
50052004.03.08 15:06sell25030.101.23571.23851.2344
50062004.03.08 15:36s/l25030.101.23851.23851.2344-28.0027123.00
50072004.03.08 16:06sell25040.101.23801.24081.2367
50082004.03.08 16:06t/p25040.101.23671.24081.236713.0027136.00
50092004.03.08 16:07sell25050.101.23791.24071.2366
50102004.03.08 16:07t/p25050.101.23661.24071.236613.0027149.00
50112004.03.08 16:31sell25060.101.23871.24151.2374
50122004.03.08 16:32t/p25060.101.23741.24151.237413.0027162.00
50132004.03.08 16:32sell25070.101.23921.24201.2379
50142004.03.08 16:58t/p25070.101.23791.24201.237913.0027175.00
50152004.03.08 16:59sell25080.101.23811.24091.2368
50162004.03.08 16:59t/p25080.101.23681.24091.236813.0027188.00
50172004.03.08 18:30sell25090.101.23721.24001.2359
50182004.03.08 19:00t/p25090.101.23591.24001.235913.0027201.00
50192004.03.08 19:02sell25100.101.23591.23871.2346
50202004.03.08 19:02t/p25100.101.23461.23871.234613.0027214.00
50212004.03.08 19:03sell25110.101.23581.23861.2345
50222004.03.08 19:03t/p25110.101.23451.23861.234513.0027227.00
50232004.03.08 19:28buy25120.101.23481.23201.2361
50242004.03.08 19:29t/p25120.101.23611.23201.236113.0027240.00
50252004.03.08 20:06sell25130.101.24021.24301.2389
50262004.03.08 21:00t/p25130.101.23891.24301.238913.0027253.00
50272004.03.08 22:27sell25140.101.24131.24411.2400
50282004.03.08 23:00t/p25140.101.24001.24411.240013.0027266.00
50292004.03.08 23:24sell25150.101.24071.24351.2394
50302004.03.09 02:19s/l25150.101.24351.24351.2394-28.0027238.00
50312004.03.09 03:17sell25160.101.24481.24761.2435
50322004.03.09 08:04t/p25160.101.24351.24761.243513.0027251.00
50332004.03.09 08:12sell25170.101.24581.24861.2445
50342004.03.09 08:59t/p25170.101.24451.24861.244513.0027264.00
50352004.03.09 09:10sell25180.101.24351.24631.2422
50362004.03.09 10:00t/p25180.101.24221.24631.242213.0027277.00
50372004.03.09 10:10sell25190.101.24381.24661.2425
50382004.03.09 10:58t/p25190.101.24251.24661.242513.0027290.00
50392004.03.09 11:08sell25200.101.23841.24121.2371
50402004.03.09 12:00t/p25200.101.23711.24121.237113.0027303.00
50412004.03.09 13:06sell25210.101.23821.24101.2369
50422004.03.09 13:59t/p25210.101.23691.24101.236913.0027316.00
50432004.03.09 14:03sell25220.101.23691.23971.2356
50442004.03.09 15:03s/l25220.101.23971.23971.2356-28.0027288.00
50452004.03.09 16:01sell25230.101.24061.24341.2393
50462004.03.09 17:40s/l25230.101.24341.24341.2393-28.0027260.00
50472004.03.09 18:09buy25240.101.24271.23991.2440
50482004.03.09 18:37t/p25240.101.24401.23991.244013.0027273.00
50492004.03.09 19:01buy25250.101.24271.23991.2440
50502004.03.09 19:05s/l25250.101.23991.23991.2440-28.0027245.00
50512004.03.09 19:35sell25260.101.24351.24631.2422
50522004.03.09 19:48t/p25260.101.24221.24631.242213.0027258.00
50532004.03.09 19:48sell25270.101.24321.24601.2419
50542004.03.09 19:49t/p25270.101.24191.24601.241913.0027271.00
50552004.03.09 19:57sell25280.101.24311.24591.2418
50562004.03.09 19:58t/p25280.101.24181.24591.241813.0027284.00
50572004.03.09 19:58sell25290.101.24361.24641.2423
50582004.03.09 19:58t/p25290.101.24231.24641.242313.0027297.00
50592004.03.09 20:36sell25300.101.23831.24111.2370
50602004.03.09 20:46t/p25300.101.23701.24111.237013.0027310.00
50612004.03.09 20:47sell25310.101.23831.24111.2370
50622004.03.09 20:48t/p25310.101.23701.24111.237013.0027323.00
50632004.03.09 20:57sell25320.101.23811.24091.2368
50642004.03.09 20:58t/p25320.101.23681.24091.236813.0027336.00
50652004.03.09 21:29sell25330.101.23461.23741.2333
50662004.03.09 21:45t/p25330.101.23331.23741.233313.0027349.00
50672004.03.09 21:46sell25340.101.23461.23741.2333
50682004.03.09 21:46t/p25340.101.23331.23741.233313.0027362.00
50692004.03.09 21:54sell25350.101.23461.23741.2333
50702004.03.09 21:57t/p25350.101.23331.23741.233313.0027375.00
50712004.03.09 22:57buy25360.101.23131.22851.2326
50722004.03.09 23:25t/p25360.101.23261.22851.232613.0027388.00
50732004.03.09 23:30sell25370.101.23291.23571.2316
50742004.03.09 23:57t/p25370.101.23161.23571.231613.0027401.00
50752004.03.10 00:55buy25380.101.23081.22801.2321
50762004.03.10 01:28t/p25380.101.23211.22801.232113.0027414.00
50772004.03.10 01:53buy25390.101.23141.22861.2327
50782004.03.10 02:27t/p25390.101.23271.22861.232713.0027427.00
50792004.03.10 02:53buy25400.101.23141.22861.2327
50802004.03.10 07:54s/l25400.101.22861.22861.2327-28.0027399.00
50812004.03.10 08:45buy25410.101.22811.22531.2294
50822004.03.10 09:20t/p25410.101.22941.22531.229413.0027412.00
50832004.03.10 09:44buy25420.101.22741.22461.2287
50842004.03.10 10:10t/p25420.101.22871.22461.228713.0027425.00
50852004.03.10 10:46buy25430.101.22841.22561.2297
50862004.03.10 12:17t/p25430.101.22971.22561.229713.0027438.00
50872004.03.10 13:40buy25440.101.22961.22681.2309
50882004.03.10 14:00t/p25440.101.23091.22681.230913.0027451.00
50892004.03.10 14:37buy25450.101.23051.22771.2318
50902004.03.10 14:38s/l25450.101.22771.22771.2318-28.0027423.00
50912004.03.10 16:35buy25460.101.22541.22261.2267
50922004.03.10 16:48s/l25460.101.22261.22261.2267-28.0027395.00
50932004.03.10 17:33buy25470.101.22201.21921.2233
50942004.03.10 18:00t/p25470.101.22331.21921.223313.0027408.00
50952004.03.10 20:58buy25480.101.22191.21911.2232
50962004.03.10 20:59t/p25480.101.22321.21911.223213.0027421.00
50972004.03.10 21:31buy25490.101.22321.22041.2245
50982004.03.10 22:00t/p25490.101.22451.22041.224513.0027434.00
50992004.03.11 00:58buy25500.101.22241.21961.2237
51002004.03.11 03:22s/l25500.101.21961.21961.2237-28.0027406.00
51012004.03.11 05:05buy25510.101.21931.21651.2206
51022004.03.11 06:00t/p25510.101.22061.21651.220613.0027419.00
51032004.03.11 06:42buy25520.101.21921.21641.2205
51042004.03.11 07:00t/p25520.101.22051.21641.220513.0027432.00
51052004.03.11 07:40buy25530.101.22031.21751.2216
51062004.03.11 08:00t/p25530.101.22161.21751.221613.0027445.00
51072004.03.11 10:11buy25540.101.21881.21601.2201
51082004.03.11 11:00t/p25540.101.22011.21601.220113.0027458.00
51092004.03.11 11:13buy25550.101.22001.21721.2213
51102004.03.11 12:02t/p25550.101.22131.21721.221313.0027471.00
51112004.03.11 13:18buy25560.101.22351.22071.2248
51122004.03.11 13:58t/p25560.101.22481.22071.224813.0027484.00
51132004.03.11 14:06buy25570.101.22651.22371.2278
51142004.03.11 14:47s/l25570.101.22371.22371.2278-28.0027456.00
51152004.03.11 15:05buy25580.101.22571.22291.2270
51162004.03.11 16:00t/p25580.101.22701.22291.227013.0027469.00
51172004.03.11 16:04buy25590.101.22591.22311.2272
51182004.03.11 17:00t/p25590.101.22721.22311.227213.0027482.00
51192004.03.11 17:28buy25600.101.22481.22201.2261
51202004.03.11 17:59t/p25600.101.22611.22201.226113.0027495.00
51212004.03.11 18:39buy25610.101.22661.22381.2279
51222004.03.11 19:00t/p25610.101.22791.22381.227913.0027508.00
51232004.03.11 19:30buy25620.101.22761.22481.2289
51242004.03.11 19:58t/p25620.101.22891.22481.228913.0027521.00
51252004.03.11 20:39buy25630.101.22891.22611.2302
51262004.03.11 20:50t/p25630.101.23021.22611.230213.0027534.00
51272004.03.11 21:22buy25640.101.23161.22881.2329
51282004.03.11 21:58t/p25640.101.23291.22881.232913.0027547.00
51292004.03.11 22:23buy25650.101.23371.23091.2350
51302004.03.11 22:48t/p25650.101.23501.23091.235013.0027560.00
51312004.03.11 23:56sell25660.101.23581.23861.2345
51322004.03.12 00:19t/p25660.101.23451.23861.234513.0027573.00
51332004.03.12 01:54sell25670.101.23471.23751.2334
51342004.03.12 02:05t/p25670.101.23341.23751.233413.0027586.00
51352004.03.12 02:53sell25680.101.23371.23651.2324
51362004.03.12 02:59t/p25680.101.23241.23651.232413.0027599.00
51372004.03.12 03:53sell25690.101.23201.23481.2307
51382004.03.12 04:03t/p25690.101.23071.23481.230713.0027612.00
51392004.03.12 04:51sell25700.101.23131.23411.2300
51402004.03.12 04:58t/p25700.101.23001.23411.230013.0027625.00
51412004.03.12 05:49sell25710.101.22811.23091.2268
51422004.03.12 06:25t/p25710.101.22681.23091.226813.0027638.00
51432004.03.12 06:47sell25720.101.22871.23151.2274
51442004.03.12 07:00t/p25720.101.22741.23151.227413.0027651.00
51452004.03.12 07:45sell25730.101.22761.23041.2263
51462004.03.12 08:26t/p25730.101.22631.23041.226313.0027664.00
51472004.03.12 08:43sell25740.101.22801.23081.2267
51482004.03.12 09:07t/p25740.101.22671.23081.226713.0027677.00
51492004.03.12 09:43sell25750.101.22821.23101.2269
51502004.03.12 09:58t/p25750.101.22691.23101.226913.0027690.00
51512004.03.12 10:42sell25760.101.22581.22861.2245
51522004.03.12 12:02t/p25760.101.22451.22861.224513.0027703.00
51532004.03.12 12:42sell25770.101.22591.22871.2246
51542004.03.12 12:55t/p25770.101.22461.22871.224613.0027716.00
51552004.03.12 13:38sell25780.101.22291.22571.2216
51562004.03.12 14:38s/l25780.101.22571.22571.2216-28.0027688.00
51572004.03.12 14:57buy25790.101.22351.22071.2248
51582004.03.12 15:34t/p25790.101.22481.22071.224813.0027701.00
51592004.03.12 15:34sell25800.101.22481.22761.2235
51602004.03.12 15:38s/l25800.101.22761.22761.2235-28.0027673.00
51612004.03.12 15:55buy25810.101.22361.22081.2249
51622004.03.12 16:11s/l25810.101.22081.22081.2249-28.0027645.00
51632004.03.12 16:24sell25820.101.22201.22481.2207
51642004.03.12 16:58t/p25820.101.22071.22481.220713.0027658.00
51652004.03.12 17:23sell25830.101.21931.22211.2180
51662004.03.12 18:34s/l25830.101.22211.22211.2180-28.0027630.00
51672004.03.12 18:52buy25840.101.21911.21631.2204
51682004.03.12 18:59t/p25840.101.22041.21631.220413.0027643.00
51692004.03.12 19:28sell25850.101.22101.22381.2197
51702004.03.12 19:55t/p25850.101.21971.22381.219713.0027656.00
51712004.03.15 00:27sell25860.101.22151.22431.2202
51722004.03.15 06:23s/l25860.101.22431.22431.2202-28.0027628.00
51732004.03.15 06:47buy25870.101.22271.21991.2240
51742004.03.15 07:11t/p25870.101.22401.21991.224013.0027641.00
51752004.03.15 09:04sell25880.101.22671.22951.2254
51762004.03.15 09:20s/l25880.101.22951.22951.2254-28.0027613.00
51772004.03.15 09:43buy25890.101.22651.22371.2278
51782004.03.15 09:58t/p25890.101.22781.22371.227813.0027626.00
51792004.03.15 10:07sell25900.101.22951.23231.2282
51802004.03.15 12:00t/p25900.101.22821.23231.228213.0027639.00
51812004.03.15 12:04sell25910.101.22921.23201.2279
51822004.03.15 13:00t/p25910.101.22791.23201.227913.0027652.00
51832004.03.15 13:12sell25920.101.22851.23131.2272
51842004.03.15 13:38t/p25920.101.22721.23131.227213.0027665.00
51852004.03.15 13:55sell25930.101.22841.23121.2271
51862004.03.15 14:13s/l25930.101.23121.23121.2271-28.0027637.00
51872004.03.15 14:36buy25940.101.22821.22541.2295
51882004.03.15 14:50t/p25940.101.22951.22541.229513.0027650.00
51892004.03.15 14:58buy25950.101.22881.22601.2301
51902004.03.15 15:35s/l25950.101.22601.22601.2301-28.0027622.00
51912004.03.15 15:48sell25960.101.22721.23001.2259
51922004.03.15 15:58t/p25960.101.22591.23001.225913.0027635.00
51932004.03.15 16:29buy25970.101.22391.22111.2252
51942004.03.15 16:36s/l25970.101.22111.22111.2252-28.0027607.00
51952004.03.15 16:49sell25980.101.22441.22721.2231
51962004.03.15 16:59t/p25980.101.22311.22721.223113.0027620.00
51972004.03.15 18:24buy25990.101.22421.22141.2255
51982004.03.15 18:48t/p25990.101.22551.22141.225513.0027633.00
51992004.03.15 18:57buy26000.101.22391.22111.2252
52002004.03.15 18:58t/p26000.101.22521.22111.225213.0027646.00
52012004.03.15 18:58buy26010.101.22421.22141.2255
52022004.03.15 18:59t/p26010.101.22551.22141.225513.0027659.00
52032004.03.15 19:23buy26020.101.22651.22371.2278
52042004.03.15 21:05t/p26020.101.22781.22371.227813.0027672.00
52052004.03.15 22:45sell26030.101.22731.23011.2260
52062004.03.16 01:10t/p26030.101.22601.23011.226013.0027685.00
52072004.03.16 04:19buy26040.101.22621.22341.2275
52082004.03.16 06:00t/p26040.101.22751.22341.227513.0027698.00
52092004.03.16 07:15buy26050.101.22811.22531.2294
52102004.03.16 07:31t/p26050.101.22941.22531.229413.0027711.00
52112004.03.16 09:36buy26060.101.23231.22951.2336
52122004.03.16 11:27t/p26060.101.23361.22951.233613.0027724.00
52132004.03.16 11:34buy26070.101.23201.22921.2333
52142004.03.16 11:55t/p26070.101.23331.22921.233313.0027737.00
52152004.03.16 13:23sell26080.101.23531.23811.2340
52162004.03.16 14:06t/p26080.101.23401.23811.234013.0027750.00
52172004.03.16 14:22sell26090.101.23561.23841.2343
52182004.03.16 14:31t/p26090.101.23431.23841.234313.0027763.00
52192004.03.16 14:35sell26100.101.23561.23841.2343
52202004.03.16 15:00t/p26100.101.23431.23841.234313.0027776.00
52212004.03.16 15:21sell26110.101.23471.23751.2334
52222004.03.16 16:06t/p26110.101.23341.23751.233413.0027789.00
52232004.03.16 16:16sell26120.101.23501.23781.2337
52242004.03.16 17:01t/p26120.101.23371.23781.233713.0027802.00
52252004.03.16 17:18sell26130.101.23461.23741.2333
52262004.03.16 17:27t/p26130.101.23331.23741.233313.0027815.00
52272004.03.16 17:34sell26140.101.23461.23741.2333
52282004.03.16 17:58t/p26140.101.23331.23741.233313.0027828.00
52292004.03.16 18:16sell26150.101.22721.23001.2259
52302004.03.16 20:00t/p26150.101.22591.23001.225913.0027841.00
52312004.03.16 20:16sell26160.101.22841.23121.2271
52322004.03.16 20:22t/p26160.101.22711.23121.227113.0027854.00
52332004.03.16 20:44sell26170.101.22841.23121.2271
52342004.03.16 20:57t/p26170.101.22711.23121.227113.0027867.00
52352004.03.16 21:44sell26180.101.22671.22951.2254
52362004.03.17 00:01t/p26180.101.22541.22951.225413.0027880.00
52372004.03.17 00:40sell26190.101.22721.23001.2259
52382004.03.17 01:00t/p26190.101.22591.23001.225913.0027893.00
52392004.03.17 01:06sell26200.101.22611.22891.2248
52402004.03.17 01:19t/p26200.101.22481.22891.224813.0027906.00
52412004.03.17 01:19sell26210.101.22611.22891.2248
52422004.03.17 04:07s/l26210.101.22891.22891.2248-28.0027878.00
52432004.03.17 05:16sell26220.101.22881.23161.2275
52442004.03.17 06:11t/p26220.101.22751.23161.227513.0027891.00
52452004.03.17 06:14sell26230.101.22761.23041.2263
52462004.03.17 06:58t/p26230.101.22631.23041.226313.0027904.00
52472004.03.17 06:59sell26240.101.22761.23041.2263
52482004.03.17 06:59t/p26240.101.22631.23041.226313.0027917.00
52492004.03.17 07:10buy26250.101.22521.22241.2265
52502004.03.17 07:31t/p26250.101.22651.22241.226513.0027930.00
52512004.03.17 08:29sell26260.101.22721.23001.2259
52522004.03.17 08:58t/p26260.101.22591.23001.225913.0027943.00
52532004.03.17 09:28sell26270.101.22411.22691.2228
52542004.03.17 09:45t/p26270.101.22281.22691.222813.0027956.00
52552004.03.17 10:41buy26280.101.22331.22051.2246
52562004.03.17 10:59t/p26280.101.22461.22051.224613.0027969.00
52572004.03.17 11:26sell26290.101.22641.22921.2251
52582004.03.17 11:58t/p26290.101.22511.22921.225113.0027982.00
52592004.03.17 11:58buy26300.101.22501.22221.2263
52602004.03.17 11:59t/p26300.101.22631.22221.226313.0027995.00
52612004.03.17 12:24sell26310.101.22651.22931.2252
52622004.03.17 13:03t/p26310.101.22521.22931.225213.0028008.00
52632004.03.17 13:53buy26320.101.22521.22241.2265
52642004.03.17 14:01s/l26320.101.22241.22241.2265-28.0027980.00
52652004.03.17 14:19sell26330.101.22571.22851.2244
52662004.03.17 14:51t/p26330.101.22441.22851.224413.0027993.00
52672004.03.17 15:02sell26340.101.22221.22501.2209
52682004.03.17 16:00t/p26340.101.22091.22501.220913.0028006.00
52692004.03.17 16:25sell26350.101.22311.22591.2218
52702004.03.17 16:30t/p26350.101.22181.22591.221813.0028019.00
52712004.03.17 17:49buy26360.101.21881.21601.2201
52722004.03.17 18:03t/p26360.101.22011.21601.220113.0028032.00
52732004.03.17 18:57buy26370.101.21981.21701.2211
52742004.03.17 18:58t/p26370.101.22111.21701.221113.0028045.00
52752004.03.17 19:47buy26380.101.22241.21961.2237
52762004.03.17 19:58t/p26380.101.22371.21961.223713.0028058.00
52772004.03.17 20:45buy26390.101.22481.22201.2261
52782004.03.18 00:50s/l26390.101.22201.22201.2261-28.0028030.00
52792004.03.18 01:50buy26400.101.22241.21961.2237
52802004.03.18 01:58t/p26400.101.22371.21961.223713.0028043.00
52812004.03.18 02:38buy26410.101.22581.22301.2271
52822004.03.18 03:11t/p26410.101.22711.22301.227113.0028056.00
52832004.03.18 04:35buy26420.101.22601.22321.2273
52842004.03.18 04:58t/p26420.101.22731.22321.227313.0028069.00
52852004.03.18 06:17buy26430.101.22731.22451.2286
52862004.03.18 07:04t/p26430.101.22861.22451.228613.0028082.00
52872004.03.18 07:32buy26440.101.22751.22471.2288
52882004.03.18 08:02t/p26440.101.22881.22471.228813.0028095.00
52892004.03.18 08:13buy26450.101.22721.22441.2285
52902004.03.18 09:02t/p26450.101.22851.22441.228513.0028108.00
52912004.03.18 09:10buy26460.101.22771.22491.2290
52922004.03.18 14:23s/l26460.101.22491.22491.2290-28.0028080.00
52932004.03.18 16:29buy26470.101.23301.23021.2343
52942004.03.18 16:32t/p26470.101.23431.23021.234313.0028093.00
52952004.03.18 18:13buy26480.101.23871.23591.2400
52962004.03.18 18:27s/l26480.101.23591.23591.2400-28.0028065.00
52972004.03.18 18:44sell26490.101.23891.24171.2376
52982004.03.18 18:57s/l26490.101.24171.24171.2376-28.0028037.00
52992004.03.18 19:55sell26500.101.23901.24181.2377
53002004.03.18 20:22t/p26500.101.23771.24181.237713.0028050.00
53012004.03.18 20:39sell26510.101.23881.24161.2375
53022004.03.18 21:14t/p26510.101.23751.24161.237513.0028063.00
53032004.03.18 23:50sell26520.101.23931.24211.2380
53042004.03.19 01:20t/p26520.101.23801.24211.238013.0028076.00
53052004.03.19 01:48sell26530.101.23941.24221.2381
53062004.03.19 02:16t/p26530.101.23811.24221.238113.0028089.00
53072004.03.19 02:34sell26540.101.23881.24161.2375
53082004.03.19 08:10t/p26540.101.23751.24161.237513.0028102.00
53092004.03.19 08:13sell26550.101.23911.24191.2378
53102004.03.19 09:05t/p26550.101.23781.24191.237813.0028115.00
53112004.03.19 09:13sell26560.101.23781.24061.2365
53122004.03.19 10:05t/p26560.101.23651.24061.236513.0028128.00
53132004.03.19 10:36sell26570.101.23781.24061.2365
53142004.03.19 10:58t/p26570.101.23651.24061.236513.0028141.00
53152004.03.19 12:16sell26580.101.23661.23941.2353
53162004.03.19 12:59t/p26580.101.23531.23941.235313.0028154.00
53172004.03.19 13:24sell26590.101.23471.23751.2334
53182004.03.19 14:01t/p26590.101.23341.23751.233413.0028167.00
53192004.03.19 14:05sell26600.101.23451.23731.2332
53202004.03.19 15:00t/p26600.101.23321.23731.233213.0028180.00
53212004.03.19 15:04sell26610.101.23461.23741.2333
53222004.03.19 17:00t/p26610.101.23331.23741.233313.0028193.00
53232004.03.19 17:29sell26620.101.23381.23661.2325
53242004.03.19 17:51t/p26620.101.23251.23661.232513.0028206.00
53252004.03.19 18:25sell26630.101.22771.23051.2264
53262004.03.19 18:26t/p26630.101.22641.23051.226413.0028219.00
53272004.03.19 18:26sell26640.101.22771.23051.2264
53282004.03.22 01:02t/p26640.101.22641.23051.226413.0028232.00
53292004.03.22 01:21sell26650.101.22761.23041.2263
53302004.03.22 01:59t/p26650.101.22631.23041.226313.0028245.00
53312004.03.22 03:07sell26660.101.22681.22961.2255
53322004.03.22 03:59t/p26660.101.22551.22961.225513.0028258.00
53332004.03.22 04:18sell26670.101.22341.22621.2221
53342004.03.22 07:14s/l26670.101.22621.22621.2221-28.0028230.00
53352004.03.22 08:13sell26680.101.22771.23051.2264
53362004.03.22 08:54t/p26680.101.22641.23051.226413.0028243.00
53372004.03.22 09:52buy26690.101.22721.22441.2285
53382004.03.22 09:58t/p26690.101.22851.22441.228513.0028256.00
53392004.03.22 10:48buy26700.101.22841.22561.2297
53402004.03.22 11:08t/p26700.101.22971.22561.229713.0028269.00
53412004.03.22 12:10sell26710.101.23561.23841.2343
53422004.03.22 12:48t/p26710.101.23431.23841.234313.0028282.00
53432004.03.22 14:44buy26720.101.23481.23201.2361
53442004.03.22 14:55t/p26720.101.23611.23201.236113.0028295.00
53452004.03.22 14:58buy26730.101.23491.23211.2362
53462004.03.22 15:05t/p26730.101.23621.23211.236213.0028308.00
53472004.03.22 15:41buy26740.101.23451.23171.2358
53482004.03.22 15:54t/p26740.101.23581.23171.235813.0028321.00
53492004.03.22 17:03sell26750.101.23811.24091.2368
53502004.03.22 17:42t/p26750.101.23681.24091.236813.0028334.00
53512004.03.22 17:49sell26760.101.23781.24061.2365
53522004.03.22 18:41t/p26760.101.23651.24061.236513.0028347.00
53532004.03.22 18:48sell26770.101.23781.24061.2365
53542004.03.22 19:32t/p26770.101.23651.24061.236513.0028360.00
53552004.03.22 19:51sell26780.101.23741.24021.2361
53562004.03.22 19:59t/p26780.101.23611.24021.236113.0028373.00
53572004.03.22 20:22buy26790.101.23581.23301.2371
53582004.03.22 20:35s/l26790.101.23301.23301.2371-28.0028345.00
53592004.03.22 22:28buy26800.101.23321.23041.2345
53602004.03.22 23:12t/p26800.101.23451.23041.234513.0028358.00
53612004.03.22 23:28buy26810.101.23241.22961.2337
53622004.03.22 23:58t/p26810.101.23371.22961.233713.0028371.00
53632004.03.23 02:23buy26820.101.23241.22961.2337
53642004.03.23 03:07t/p26820.101.23371.22961.233713.0028384.00
53652004.03.23 04:20buy26830.101.23391.23111.2352
53662004.03.23 05:04t/p26830.101.23521.23111.235213.0028397.00
53672004.03.23 05:25buy26840.101.23451.23171.2358
53682004.03.23 06:02t/p26840.101.23581.23171.235813.0028410.00
53692004.03.23 06:10buy26850.101.23501.23221.2363
53702004.03.23 07:00t/p26850.101.23631.23221.236313.0028423.00
53712004.03.23 08:06buy26860.101.23551.23271.2368
53722004.03.23 09:21s/l26860.101.23271.23271.2368-28.0028395.00
53732004.03.23 10:36sell26870.101.23381.23661.2325
53742004.03.23 11:12t/p26870.101.23251.23661.232513.0028408.00
53752004.03.23 11:38sell26880.101.23411.23691.2328
53762004.03.23 11:59t/p26880.101.23281.23691.232813.0028421.00
53772004.03.23 12:34sell26890.101.23241.23521.2311
53782004.03.23 12:58t/p26890.101.23111.23521.231113.0028434.00
53792004.03.23 13:33sell26900.101.22991.23271.2286
53802004.03.23 13:40t/p26900.101.22861.23271.228613.0028447.00
53812004.03.23 14:07buy26910.101.22731.22451.2286
53822004.03.23 14:31t/p26910.101.22861.22451.228613.0028460.00
53832004.03.23 14:57buy26920.101.22731.22451.2286
53842004.03.23 14:58t/p26920.101.22861.22451.228613.0028473.00
53852004.03.23 15:38buy26930.101.22891.22611.2302
53862004.03.23 16:29t/p26930.101.23021.22611.230213.0028486.00
53872004.03.23 16:29sell26940.101.23041.23321.2291
53882004.03.23 16:37t/p26940.101.22911.23321.229113.0028499.00
53892004.03.23 16:37buy26950.101.22901.22621.2303
53902004.03.23 17:01t/p26950.101.23031.22621.230313.0028512.00
53912004.03.23 17:21sell26960.101.23011.23291.2288
53922004.03.23 17:28s/l26960.101.23291.23291.2288-28.0028484.00
53932004.03.23 17:53buy26970.101.22991.22711.2312
53942004.03.23 17:58t/p26970.101.23121.22711.231213.0028497.00
53952004.03.23 18:03buy26980.101.23091.22811.2322
53962004.03.23 18:20t/p26980.101.23221.22811.232213.0028510.00
53972004.03.23 18:20sell26990.101.23221.23501.2309
53982004.03.23 18:28s/l26990.101.23501.23501.2309-28.0028482.00
53992004.03.23 18:52buy27000.101.23111.22831.2324
54002004.03.23 18:58t/p27000.101.23241.22831.232413.0028495.00
54012004.03.23 19:24sell27010.101.23461.23741.2333
54022004.03.23 20:00t/p27010.101.23331.23741.233313.0028508.00
54032004.03.23 20:20sell27020.101.23371.23651.2324
54042004.03.23 20:59t/p27020.101.23241.23651.232413.0028521.00
54052004.03.23 21:17sell27030.101.23291.23571.2316
54062004.03.24 00:14s/l27030.101.23571.23571.2316-28.0028493.00
54072004.03.24 00:14sell27040.101.23551.23831.2342
54082004.03.24 01:02t/p27040.101.23421.23831.234213.0028506.00
54092004.03.24 02:10sell27050.101.23641.23921.2351
54102004.03.24 02:58t/p27050.101.23511.23921.235113.0028519.00
54112004.03.24 03:16sell27060.101.23421.23701.2329
54122004.03.24 03:41t/p27060.101.23291.23701.232913.0028532.00
54132004.03.24 05:12sell27070.101.23291.23571.2316
54142004.03.24 06:00t/p27070.101.23161.23571.231613.0028545.00
54152004.03.24 06:05sell27080.101.23271.23551.2314
54162004.03.24 06:39t/p27080.101.23141.23551.231413.0028558.00
54172004.03.24 06:39buy27090.101.23121.22841.2325
54182004.03.24 06:45t/p27090.101.23251.22841.232513.0028571.00
54192004.03.24 07:36buy27100.101.23291.23011.2342
54202004.03.24 08:36s/l27100.101.23011.23011.2342-28.0028543.00
54212004.03.24 08:42sell27110.101.23271.23551.2314
54222004.03.24 08:58t/p27110.101.23141.23551.231413.0028556.00
54232004.03.24 09:34buy27120.101.22931.22651.2306
54242004.03.24 09:40t/p27120.101.23061.22651.230613.0028569.00
54252004.03.24 09:40sell27130.101.23071.23351.2294
54262004.03.24 09:58t/p27130.101.22941.23351.229413.0028582.00
54272004.03.24 09:59sell27140.101.23031.23311.2290
54282004.03.24 09:59t/p27140.101.22901.23311.229013.0028595.00
54292004.03.24 10:34buy27150.101.22791.22511.2292
54302004.03.24 10:39t/p27150.101.22921.22511.229213.0028608.00
54312004.03.24 11:04sell27160.101.22941.23221.2281
54322004.03.24 11:10t/p27160.101.22811.23221.228113.0028621.00
54332004.03.24 11:10sell27170.101.22941.23221.2281
54342004.03.24 11:12t/p27170.101.22811.23221.228113.0028634.00
54352004.03.24 11:22sell27180.101.22941.23221.2281
54362004.03.24 11:29t/p27180.101.22811.23221.228113.0028647.00
54372004.03.24 11:48sell27190.101.22951.23231.2282
54382004.03.24 11:49t/p27190.101.22821.23231.228213.0028660.00
54392004.03.24 12:15buy27200.101.22401.22121.2253
54402004.03.24 13:02t/p27200.101.22531.22121.225313.0028673.00
54412004.03.24 13:10buy27210.101.22371.22091.2250
54422004.03.24 13:29s/l27210.101.22091.22091.2250-28.0028645.00
54432004.03.24 13:42sell27220.101.22451.22731.2232
54442004.03.24 13:50t/p27220.101.22321.22731.223213.0028658.00
54452004.03.24 14:17sell27230.101.22001.22281.2187
54462004.03.24 14:26t/p27230.101.21871.22281.218713.0028671.00
54472004.03.24 14:40sell27240.101.22001.22281.2187
54482004.03.24 14:52t/p27240.101.21871.22281.218713.0028684.00
54492004.03.24 15:07buy27250.101.21881.21601.2201
54502004.03.24 16:00t/p27250.101.22011.21601.220113.0028697.00
54512004.03.24 16:56buy27260.101.21911.21631.2204
54522004.03.24 16:58t/p27260.101.22041.21631.220413.0028710.00
54532004.03.24 17:24buy27270.101.22131.21851.2226
54542004.03.24 17:39t/p27270.101.22261.21851.222613.0028723.00
54552004.03.24 17:50buy27280.101.22131.21851.2226
54562004.03.24 18:53s/l27280.101.21851.21851.2226-28.0028695.00
54572004.03.24 19:13sell27290.101.21921.22201.2179
54582004.03.24 19:20t/p27290.101.21791.22201.217913.0028708.00
54592004.03.24 19:36sell27300.101.21921.22201.2179
54602004.03.24 19:39t/p27300.101.21791.22201.217913.0028721.00
54612004.03.24 20:26sell27310.101.21611.21891.2148
54622004.03.24 20:45t/p27310.101.21481.21891.214813.0028734.00
54632004.03.24 21:49buy27320.101.21241.20961.2137
54642004.03.24 22:08t/p27320.101.21371.20961.213713.0028747.00
54652004.03.24 22:18buy27330.101.21281.21001.2141
54662004.03.25 00:07t/p27330.101.21411.21001.214113.0028760.00
54672004.03.25 00:15buy27340.101.21191.20911.2132
54682004.03.25 00:30t/p27340.101.21321.20911.213213.0028773.00
54692004.03.25 00:41buy27350.101.21191.20911.2132
54702004.03.25 00:59t/p27350.101.21321.20911.213213.0028786.00
54712004.03.25 02:58buy27360.101.21241.20961.2137
54722004.03.25 03:02t/p27360.101.21371.20961.213713.0028799.00
54732004.03.25 04:49buy27370.101.21251.20971.2138
54742004.03.25 06:00t/p27370.101.21381.20971.213813.0028812.00
54752004.03.25 07:06buy27380.101.21381.21101.2151
54762004.03.25 07:22t/p27380.101.21511.21101.215113.0028825.00
54772004.03.25 07:32buy27390.101.21381.21101.2151
54782004.03.25 08:45s/l27390.101.21101.21101.2151-28.0028797.00
54792004.03.25 09:28buy27400.101.21191.20911.2132
54802004.03.25 10:16t/p27400.101.21321.20911.213213.0028810.00
54812004.03.25 10:29buy27410.101.21211.20931.2134
54822004.03.25 11:08t/p27410.101.21341.20931.213413.0028823.00
54832004.03.25 11:58buy27420.101.21141.20861.2127
54842004.03.25 11:58t/p27420.101.21271.20861.212713.0028836.00
54852004.03.25 13:30buy27430.101.21241.20961.2137
54862004.03.25 14:12t/p27430.101.21371.20961.213713.0028849.00
54872004.03.25 15:27buy27440.101.21251.20971.2138
54882004.03.25 15:58t/p27440.101.21381.20971.213813.0028862.00
54892004.03.25 17:21buy27450.101.21751.21471.2188
54902004.03.25 18:07t/p27450.101.21881.21471.218813.0028875.00
54912004.03.25 18:20buy27460.101.21701.21421.2183
54922004.03.25 19:04t/p27460.101.21831.21421.218313.0028888.00
54932004.03.25 21:16buy27470.101.21321.21041.2145
54942004.03.26 01:00t/p27470.101.21451.21041.214513.0028901.00
54952004.03.26 01:26buy27480.101.21341.21061.2147
54962004.03.26 04:04t/p27480.101.21471.21061.214713.0028914.00
54972004.03.26 09:32buy27490.101.20731.20451.2086
54982004.03.26 09:59t/p27490.101.20861.20451.208613.0028927.00
54992004.03.26 10:10buy27500.101.21151.20871.2128
55002004.03.26 11:00t/p27500.101.21281.20871.212813.0028940.00
55012004.03.26 11:10buy27510.101.21221.20941.2135
55022004.03.26 11:58t/p27510.101.21351.20941.213513.0028953.00
55032004.03.26 11:59buy27520.101.21221.20941.2135
55042004.03.26 11:59t/p27520.101.21351.20941.213513.0028966.00
55052004.03.26 12:10buy27530.101.21871.21591.2200
55062004.03.26 12:35t/p27530.101.22001.21591.220013.0028979.00
55072004.03.26 12:43buy27540.101.21891.21611.2202
55082004.03.26 14:01t/p27540.101.22021.21611.220213.0028992.00
55092004.03.26 14:05buy27550.101.21771.21491.2190
55102004.03.26 15:00t/p27550.101.21901.21491.219013.0029005.00
55112004.03.26 16:02buy27560.101.21601.21321.2173
55122004.03.26 16:03s/l27560.101.21321.21321.2173-28.0028977.00
55132004.03.26 17:20buy27570.101.20991.20711.2112
55142004.03.26 17:21t/p27570.101.21121.20711.211213.0028990.00
55152004.03.26 17:48buy27580.101.20921.20641.2105
55162004.03.26 17:51t/p27580.101.21051.20641.210513.0029003.00
55172004.03.26 17:59buy27590.101.20971.20691.2110
55182004.03.26 18:50t/p27590.101.21101.20691.211013.0029016.00
55192004.03.26 18:51buy27600.101.20941.20661.2107
55202004.03.26 18:51t/p27600.101.21071.20661.210713.0029029.00
55212004.03.26 18:57buy27610.101.20941.20661.2107
55222004.03.26 18:58t/p27610.101.21071.20661.210713.0029042.00
55232004.03.26 19:26sell27620.101.21351.21631.2122
55242004.03.26 19:45t/p27620.101.21221.21631.212213.0029055.00
55252004.03.26 19:50sell27630.101.21371.21651.2124
55262004.03.26 19:55t/p27630.101.21241.21651.212413.0029068.00
55272004.03.29 00:44buy27640.101.21121.20841.2125
55282004.03.29 00:48t/p27640.101.21251.20841.212513.0029081.00
55292004.03.29 00:55buy27650.101.21131.20851.2126
55302004.03.29 01:23t/p27650.101.21261.20851.212613.0029094.00
55312004.03.29 01:43buy27660.101.21131.20851.2126
55322004.03.29 01:47t/p27660.101.21261.20851.212613.0029107.00
55332004.03.29 01:55buy27670.101.21121.20841.2125
55342004.03.29 03:41s/l27670.101.20841.20841.2125-28.0029079.00
55352004.03.29 03:44sell27680.101.21151.21431.2102
55362004.03.29 03:51t/p27680.101.21021.21431.210213.0029092.00
55372004.03.29 03:54sell27690.101.21151.21431.2102
55382004.03.29 03:58t/p27690.101.21021.21431.210213.0029105.00
55392004.03.29 05:42sell27700.101.20941.21221.2081
55402004.03.29 06:36t/p27700.101.20811.21221.208113.0029118.00
55412004.03.29 06:36buy27710.101.20791.20511.2092
55422004.03.29 06:40t/p27710.101.20921.20511.209213.0029131.00
55432004.03.29 06:47buy27720.101.20831.20551.2096
55442004.03.29 06:58t/p27720.101.20961.20551.209613.0029144.00
55452004.03.29 07:39sell27730.101.20981.21261.2085
55462004.03.29 07:54t/p27730.101.20851.21261.208513.0029157.00
55472004.03.29 08:08sell27740.101.20931.21211.2080
55482004.03.29 08:34t/p27740.101.20801.21211.208013.0029170.00
55492004.03.29 08:38sell27750.101.20941.21221.2081
55502004.03.29 08:45t/p27750.101.20811.21221.208113.0029183.00
55512004.03.29 09:33buy27760.101.20801.20521.2093
55522004.03.29 09:36t/p27760.101.20931.20521.209313.0029196.00
55532004.03.29 09:44buy27770.101.20811.20531.2094
55542004.03.29 10:05t/p27770.101.20941.20531.209413.0029209.00
55552004.03.29 10:31buy27780.101.20801.20521.2093
55562004.03.29 10:35t/p27780.101.20931.20521.209313.0029222.00
55572004.03.29 10:42buy27790.101.20811.20531.2094
55582004.03.29 10:42t/p27790.101.20941.20531.209413.0029235.00
55592004.03.29 10:43buy27800.101.20811.20531.2094
55602004.03.29 10:59t/p27800.101.20941.20531.209413.0029248.00
55612004.03.29 12:33sell27810.101.21371.21651.2124
55622004.03.29 12:48t/p27810.101.21241.21651.212413.0029261.00
55632004.03.29 13:27buy27820.101.21141.20861.2127
55642004.03.29 13:32t/p27820.101.21271.20861.212713.0029274.00
55652004.03.29 13:32sell27830.101.21301.21581.2117
55662004.03.29 13:39t/p27830.101.21171.21581.211713.0029287.00
55672004.03.29 13:40sell27840.101.21221.21501.2109
55682004.03.29 13:47t/p27840.101.21091.21501.210913.0029300.00
55692004.03.29 13:57sell27850.101.21221.21501.2109
55702004.03.29 15:05s/l27850.101.21501.21501.2109-28.0029272.00
55712004.03.29 15:10buy27860.101.21221.20941.2135
55722004.03.29 15:29t/p27860.101.21351.20941.213513.0029285.00
55732004.03.29 15:35buy27870.101.21201.20921.2133
55742004.03.29 15:58t/p27870.101.21331.20921.213313.0029298.00
55752004.03.29 15:58buy27880.101.21211.20931.2134
55762004.03.29 15:58t/p27880.101.21341.20931.213413.0029311.00
55772004.03.29 16:27sell27890.101.21681.21961.2155
55782004.03.29 16:36t/p27890.101.21551.21961.215513.0029324.00
55792004.03.29 16:37sell27900.101.21641.21921.2151
55802004.03.29 16:44t/p27900.101.21511.21921.215113.0029337.00
55812004.03.29 16:54sell27910.101.21641.21921.2151
55822004.03.29 17:12t/p27910.101.21511.21921.215113.0029350.00
55832004.03.29 17:12buy27920.101.21501.21221.2163
55842004.03.29 17:27t/p27920.101.21631.21221.216313.0029363.00
55852004.03.29 17:34buy27930.101.21471.21191.2160
55862004.03.29 22:21t/p27930.101.21601.21191.216013.0029376.00
55872004.03.29 22:35buy27940.101.21431.21151.2156
55882004.03.29 22:59t/p27940.101.21561.21151.215613.0029389.00
55892004.03.30 00:24buy27950.101.21561.21281.2169
55902004.03.30 02:15t/p27950.101.21691.21281.216913.0029402.00
55912004.03.30 03:10buy27960.101.21631.21351.2176
55922004.03.30 03:14t/p27960.101.21761.21351.217613.0029415.00
55932004.03.30 03:29buy27970.101.21641.21361.2177
55942004.03.30 03:44t/p27970.101.21771.21361.217713.0029428.00
55952004.03.30 04:13sell27980.101.21901.22181.2177
55962004.03.30 04:29t/p27980.101.21771.22181.217713.0029441.00
55972004.03.30 04:46sell27990.101.21891.22171.2176
55982004.03.30 07:05t/p27990.101.21761.22171.217613.0029454.00
55992004.03.30 07:08sell28000.101.21841.22121.2171
56002004.03.30 07:24t/p28000.101.21711.22121.217113.0029467.00
56012004.03.30 07:40sell28010.101.21841.22121.2171
56022004.03.30 08:07s/l28010.101.22121.22121.2171-28.0029439.00
56032004.03.30 08:14buy28020.101.21921.21641.2205
56042004.03.30 08:15t/p28020.101.22051.21641.220513.0029452.00
56052004.03.30 08:16buy28030.101.21921.21641.2205
56062004.03.30 08:38t/p28030.101.22051.21641.220513.0029465.00
56072004.03.30 09:06sell28040.101.22011.22291.2188
56082004.03.30 09:14t/p28040.101.21881.22291.218813.0029478.00
56092004.03.30 09:36sell28050.101.22011.22291.2188
56102004.03.30 11:57s/l28050.101.22291.22291.2188-28.0029450.00
56112004.03.30 12:10buy28060.101.22161.21881.2229
56122004.03.30 12:54t/p28060.101.22291.21881.222913.0029463.00
56132004.03.30 13:27sell28070.101.22161.22441.2203
56142004.03.30 14:07t/p28070.101.22031.22441.220313.0029476.00
56152004.03.30 14:10sell28080.101.22091.22371.2196
56162004.03.30 14:15t/p28080.101.21961.22371.219613.0029489.00
56172004.03.30 14:26sell28090.101.22091.22371.2196
56182004.03.30 14:59t/p28090.101.21961.22371.219613.0029502.00
56192004.03.30 15:52sell28100.101.21981.22261.2185
56202004.03.30 16:03t/p28100.101.21851.22261.218513.0029515.00
56212004.03.30 16:43sell28110.101.21931.22211.2180
56222004.03.30 17:02t/p28110.101.21801.22211.218013.0029528.00
56232004.03.30 17:44sell28120.101.21921.22201.2179
56242004.03.30 18:51s/l28120.101.22201.22201.2179-28.0029500.00
56252004.03.30 19:45sell28130.101.22041.22321.2191
56262004.03.30 20:00t/p28130.101.21911.22321.219113.0029513.00
56272004.03.30 20:41sell28140.101.21941.22221.2181
56282004.03.30 21:06t/p28140.101.21811.22221.218113.0029526.00
56292004.03.30 21:16sell28150.101.21891.22171.2176
56302004.03.30 22:00t/p28150.101.21761.22171.217613.0029539.00
56312004.03.30 22:21sell28160.101.21791.22071.2166
56322004.03.30 23:04t/p28160.101.21661.22071.216613.0029552.00
56332004.03.30 23:36sell28170.101.21761.22041.2163
56342004.03.31 03:14s/l28170.101.22041.22041.2163-28.0029524.00
56352004.03.31 03:14sell28180.101.22021.22301.2189
56362004.03.31 03:40s/l28180.101.22301.22301.2189-28.0029496.00
56372004.03.31 04:02sell28190.101.22231.22511.2210
56382004.03.31 04:06t/p28190.101.22101.22511.221013.0029509.00
56392004.03.31 04:07sell28200.101.22251.22531.2212
56402004.03.31 06:33s/l28200.101.22531.22531.2212-28.0029481.00
56412004.03.31 06:33sell28210.101.22511.22791.2238
56422004.03.31 06:58t/p28210.101.22381.22791.223813.0029494.00
56432004.03.31 07:03sell28220.101.22291.22571.2216
56442004.03.31 08:22s/l28220.101.22571.22571.2216-28.0029466.00
56452004.03.31 09:54sell28230.101.22631.22911.2250
56462004.03.31 09:59t/p28230.101.22501.22911.225013.0029479.00
56472004.03.31 10:53sell28240.101.22431.22711.2230
56482004.03.31 10:58t/p28240.101.22301.22711.223013.0029492.00
56492004.03.31 11:29sell28250.101.22321.22601.2219
56502004.03.31 12:00t/p28250.101.22191.22601.221913.0029505.00
56512004.03.31 12:54sell28260.101.22311.22591.2218
56522004.03.31 13:00t/p28260.101.22181.22591.221813.0029518.00
56532004.03.31 13:02sell28270.101.22291.22571.2216
56542004.03.31 14:04t/p28270.101.22161.22571.221613.0029531.00
56552004.03.31 14:47sell28280.101.22281.22561.2215
56562004.03.31 15:03t/p28280.101.22151.22561.221513.0029544.00
56572004.03.31 19:12sell28290.101.22961.23241.2283
56582004.03.31 23:50s/l28290.101.23241.23241.2283-28.0029516.00
56592004.03.31 23:50sell28300.101.23221.23501.2309
56602004.04.01 00:00t/p28300.101.23091.23501.230913.0029529.00
56612004.04.01 00:05sell28310.101.23181.23461.2305
56622004.04.01 01:00t/p28310.101.23051.23461.230513.0029542.00
56632004.04.01 01:55sell28320.101.23121.23401.2299
56642004.04.01 02:00t/p28320.101.22991.23401.229913.0029555.00
56652004.04.01 02:47sell28330.101.23031.23311.2290
56662004.04.01 02:58t/p28330.101.22901.23311.229013.0029568.00
56672004.04.01 03:31sell28340.101.22801.23081.2267
56682004.04.01 07:16t/p28340.101.22671.23081.226713.0029581.00
56692004.04.01 07:24sell28350.101.22801.23081.2267
56702004.04.01 08:10t/p28350.101.22671.23081.226713.0029594.00
56712004.04.01 08:26sell28360.101.22711.22991.2258
56722004.04.01 09:16t/p28360.101.22581.22991.225813.0029607.00
56732004.04.01 09:21sell28370.101.22701.22981.2257
56742004.04.01 10:23s/l28370.101.22981.22981.2257-28.0029579.00
56752004.04.01 11:22sell28380.101.23351.23631.2322
56762004.04.01 12:05t/p28380.101.23221.23631.232213.0029592.00
56772004.04.01 12:20sell28390.101.23301.23581.2317
56782004.04.01 13:09t/p28390.101.23171.23581.231713.0029605.00
56792004.04.01 13:17sell28400.101.23361.23641.2323
56802004.04.01 13:58t/p28400.101.23231.23641.232313.0029618.00
56812004.04.01 13:58buy28410.101.23231.22951.2336
56822004.04.01 13:58t/p28410.101.23361.22951.233613.0029631.00
56832004.04.01 13:59buy28420.101.23231.22951.2336
56842004.04.01 14:16t/p28420.101.23361.22951.233613.0029644.00
56852004.04.01 16:13sell28430.101.23761.24041.2363
56862004.04.01 17:03t/p28430.101.23631.24041.236313.0029657.00
56872004.04.01 17:12sell28440.101.23731.24011.2360
56882004.04.01 17:58t/p28440.101.23601.24011.236013.0029670.00
56892004.04.01 19:09sell28450.101.23591.23871.2346
56902004.04.02 08:00t/p28450.101.23461.23871.234613.0029683.00
56912004.04.02 08:10sell28460.101.23571.23851.2344
56922004.04.02 08:59t/p28460.101.23441.23851.234413.0029696.00
56932004.04.02 09:10sell28470.101.23331.23611.2320
56942004.04.02 11:00t/p28470.101.23201.23611.232013.0029709.00
56952004.04.02 11:11sell28480.101.23261.23541.2313
56962004.04.02 12:00t/p28480.101.23131.23541.231313.0029722.00
56972004.04.02 12:02sell28490.101.23131.23411.2300
56982004.04.02 13:00t/p28490.101.23001.23411.230013.0029735.00
56992004.04.02 13:02sell28500.101.23151.23431.2302
57002004.04.02 15:00t/p28500.101.23021.23431.230213.0029748.00
57012004.04.02 15:29sell28510.101.23271.23551.2314
57022004.04.02 15:29t/p28510.101.23141.23551.231413.0029761.00
57032004.04.02 15:30sell28520.101.23311.23591.2318
57042004.04.02 15:31t/p28520.101.23181.23591.231813.0029774.00
57052004.04.02 16:21sell28530.101.21781.22061.2165
57062004.04.02 16:21t/p28530.101.21651.22061.216513.0029787.00
57072004.04.02 16:23sell28540.101.21821.22101.2169
57082004.04.02 16:58t/p28540.101.21691.22101.216913.0029800.00
57092004.04.02 16:58sell28550.101.21791.22071.2166
57102004.04.02 16:59t/p28550.101.21661.22071.216613.0029813.00
57112004.04.02 17:57buy28560.101.21521.21241.2165
57122004.04.02 18:56s/l28560.101.21241.21241.2165-28.0029785.00
57132004.04.02 19:56buy28570.101.21051.20771.2118
57142004.04.05 00:22t/p28570.101.21181.20771.211813.0029798.00
57152004.04.05 00:55buy28580.101.21091.20811.2122
57162004.04.05 08:45s/l28580.101.20811.20811.2122-28.0029770.00
57172004.04.05 08:45buy28590.101.20831.20551.2096
57182004.04.05 09:05t/p28590.101.20961.20551.209613.0029783.00
57192004.04.05 09:58buy28600.101.20921.20641.2105
57202004.04.05 09:58t/p28600.101.21051.20641.210513.0029796.00
57212004.04.05 10:40buy28610.101.21051.20771.2118
57222004.04.05 10:41t/p28610.101.21181.20771.211813.0029809.00
57232004.04.05 10:42buy28620.101.21041.20761.2117
57242004.04.05 10:58t/p28620.101.21171.20761.211713.0029822.00
57252004.04.05 10:58sell28630.101.21231.21511.2110
57262004.04.05 11:40t/p28630.101.21101.21511.211013.0029835.00
57272004.04.05 12:38buy28640.101.20871.20591.2100
57282004.04.05 13:53s/l28640.101.20591.20591.2100-28.0029807.00
57292004.04.05 14:08buy28650.101.20671.20391.2080
57302004.04.05 14:36s/l28650.101.20391.20391.2080-28.0029779.00
57312004.04.05 15:37buy28660.101.20001.19721.2013
57322004.04.05 15:58t/p28660.101.20131.19721.201313.0029792.00
57332004.04.05 16:33buy28670.101.20131.19851.2026
57342004.04.05 17:56s/l28670.101.19851.19851.2026-28.0029764.00
57352004.04.05 18:29buy28680.101.20081.19801.2021
57362004.04.05 20:00t/p28680.101.20211.19801.202113.0029777.00
57372004.04.05 20:54buy28690.101.20031.19751.2016
57382004.04.05 21:01t/p28690.101.20161.19751.201613.0029790.00
57392004.04.05 21:26buy28700.101.20101.19821.2023
57402004.04.05 22:02t/p28700.101.20231.19821.202313.0029803.00
57412004.04.06 00:30buy28710.101.20021.19741.2015
57422004.04.06 01:01t/p28710.101.20151.19741.201513.0029816.00
57432004.04.06 06:15buy28720.101.19871.19591.2000
57442004.04.06 06:58t/p28720.101.20001.19591.200013.0029829.00
57452004.04.06 07:09buy28730.101.20031.19751.2016
57462004.04.06 08:00t/p28730.101.20161.19751.201613.0029842.00
57472004.04.06 08:37buy28740.101.20021.19741.2015
57482004.04.06 08:59t/p28740.101.20151.19741.201513.0029855.00
57492004.04.06 09:54buy28750.101.20281.20001.2041
57502004.04.06 09:59t/p28750.101.20411.20001.204113.0029868.00
57512004.04.06 10:55buy28760.101.20391.20111.2052
57522004.04.06 11:00t/p28760.101.20521.20111.205213.0029881.00
57532004.04.06 11:34buy28770.101.20501.20221.2063
57542004.04.06 11:59t/p28770.101.20631.20221.206313.0029894.00
57552004.04.06 12:09buy28780.101.20961.20681.2109
57562004.04.06 14:00t/p28780.101.21091.20681.210913.0029907.00
57572004.04.06 15:04sell28790.101.21121.21401.2099
57582004.04.06 15:05t/p28790.101.20991.21401.209913.0029920.00
57592004.04.06 17:24buy28800.101.20561.20281.2069
57602004.04.06 17:58t/p28800.101.20691.20281.206913.0029933.00
57612004.04.06 18:24buy28810.101.20881.20601.2101
57622004.04.06 18:50t/p28810.101.21011.20601.210113.0029946.00
57632004.04.06 19:24buy28820.101.20971.20691.2110
57642004.04.06 19:51t/p28820.101.21101.20691.211013.0029959.00
57652004.04.06 20:52sell28830.101.21051.21331.2092
57662004.04.06 21:20t/p28830.101.20921.21331.209213.0029972.00
57672004.04.06 21:21buy28840.101.20881.20601.2101
57682004.04.06 22:13t/p28840.101.21011.20601.210113.0029985.00
57692004.04.06 22:20buy28850.101.20951.20671.2108
57702004.04.06 22:59t/p28850.101.21081.20671.210813.0029998.00
57712004.04.06 23:16buy28860.101.21191.20911.2132
57722004.04.06 23:59t/p28860.101.21321.20911.213213.0030011.00
57732004.04.07 00:58sell28870.101.21441.21721.2131
57742004.04.07 01:13t/p28870.101.21311.21721.213113.0030024.00
57752004.04.07 01:46sell28880.101.21321.21601.2119
57762004.04.07 02:12t/p28880.101.21191.21601.211913.0030037.00
57772004.04.07 02:44sell28890.101.21251.21531.2112
57782004.04.07 02:58t/p28890.101.21121.21531.211213.0030050.00
57792004.04.07 03:44sell28900.101.20971.21251.2084
57802004.04.07 04:12t/p28900.101.20841.21251.208413.0030063.00
57812004.04.07 05:41sell28910.101.20861.21141.2073
57822004.04.07 07:07t/p28910.101.20731.21141.207313.0030076.00
57832004.04.07 07:38sell28920.101.20891.21171.2076
57842004.04.07 07:59t/p28920.101.20761.21171.207613.0030089.00
57852004.04.07 08:35sell28930.101.20691.20971.2056
57862004.04.07 09:48s/l28930.101.20971.20971.2056-28.0030061.00
57872004.04.07 09:52buy28940.101.20701.20421.2083
57882004.04.07 09:59t/p28940.101.20831.20421.208313.0030074.00
57892004.04.07 10:46sell28950.101.20911.21191.2078
57902004.04.07 11:02t/p28950.101.20781.21191.207813.0030087.00
57912004.04.07 11:33sell28960.101.20881.21161.2075
57922004.04.07 13:41s/l28960.101.21161.21161.2075-28.0030059.00
57932004.04.07 14:23sell28970.101.21191.21471.2106
57942004.04.07 14:58t/p28970.101.21061.21471.210613.0030072.00
57952004.04.07 16:19sell28980.101.21261.21541.2113
57962004.04.07 16:23s/l28980.101.21541.21541.2113-28.0030044.00
57972004.04.07 17:19sell28990.101.21751.22031.2162
57982004.04.08 00:05t/p28990.101.21621.22031.216213.0030057.00
57992004.04.08 00:16sell29000.101.21751.22031.2162
58002004.04.08 01:01t/p29000.101.21621.22031.216213.0030070.00
58012004.04.08 01:16sell29010.101.21681.21961.2155
58022004.04.08 05:43s/l29010.101.21961.21961.2155-28.0030042.00
58032004.04.08 06:06sell29020.101.21961.22241.2183
58042004.04.08 07:58s/l29020.101.22241.22241.2183-28.0030014.00
58052004.04.08 08:42sell29030.101.22151.22431.2202
58062004.04.08 08:58t/p29030.101.22021.22431.220213.0030027.00
58072004.04.08 08:58sell29040.101.22161.22441.2203
58082004.04.08 08:59t/p29040.101.22031.22441.220313.0030040.00
58092004.04.08 09:57sell29050.101.21911.22191.2178
58102004.04.08 09:58t/p29050.101.21781.22191.217813.0030053.00
58112004.04.08 11:14sell29060.101.21721.22001.2159
58122004.04.08 11:24t/p29060.101.21591.22001.215913.0030066.00
58132004.04.08 11:38sell29070.101.21721.22001.2159
58142004.04.08 12:00t/p29070.101.21591.22001.215913.0030079.00
58152004.04.08 12:16sell29080.101.21581.21861.2145
58162004.04.08 12:23t/p29080.101.21451.21861.214513.0030092.00
58172004.04.08 12:37sell29090.101.21581.21861.2145
58182004.04.08 13:01t/p29090.101.21451.21861.214513.0030105.00
58192004.04.08 13:03sell29100.101.21501.21781.2137
58202004.04.08 13:04t/p29100.101.21371.21781.213713.0030118.00
58212004.04.08 13:06sell29110.101.21501.21781.2137
58222004.04.08 13:21t/p29110.101.21371.21781.213713.0030131.00
58232004.04.08 13:27sell29120.101.21501.21781.2137
58242004.04.08 13:58t/p29120.101.21371.21781.213713.0030144.00
58252004.04.08 14:10sell29130.101.20911.21191.2078
58262004.04.08 14:20t/p29130.101.20781.21191.207813.0030157.00
58272004.04.08 14:29sell29140.101.20911.21191.2078
58282004.04.08 14:58t/p29140.101.20781.21191.207813.0030170.00
58292004.04.08 14:59sell29150.101.20931.21211.2080
58302004.04.08 14:59t/p29150.101.20801.21211.208013.0030183.00
58312004.04.08 15:03sell29160.101.20781.21061.2065
58322004.04.08 15:48s/l29160.101.21061.21061.2065-28.0030155.00
58332004.04.08 16:17buy29170.101.20801.20521.2093
58342004.04.08 16:29t/p29170.101.20931.20521.209313.0030168.00
58352004.04.08 16:57buy29180.101.20801.20521.2093
58362004.04.08 16:59t/p29180.101.20931.20521.209313.0030181.00
58372004.04.08 17:25sell29190.101.21061.21341.2093
58382004.04.08 17:56t/p29190.101.20931.21341.209313.0030194.00
58392004.04.08 18:29sell29200.101.20901.21181.2077
58402004.04.08 18:54t/p29200.101.20771.21181.207713.0030207.00
58412004.04.08 19:54buy29210.101.20701.20421.2083
58422004.04.08 20:45t/p29210.101.20831.20421.208313.0030220.00
58432004.04.08 20:45sell29220.101.20841.21121.2071
58442004.04.09 04:03t/p29220.101.20711.21121.207113.0030233.00
58452004.04.09 04:11sell29230.101.20901.21181.2077
58462004.04.09 04:43t/p29230.101.20771.21181.207713.0030246.00
58472004.04.09 05:22sell29240.101.20781.21061.2065
58482004.04.09 06:00t/p29240.101.20651.21061.206513.0030259.00
58492004.04.09 06:40buy29250.101.20651.20371.2078
58502004.04.09 07:07t/p29250.101.20781.20371.207813.0030272.00
58512004.04.09 07:39buy29260.101.20741.20461.2087
58522004.04.09 08:06t/p29260.101.20871.20461.208713.0030285.00
58532004.04.09 11:34buy29270.101.21001.20721.2113
58542004.04.12 01:21s/l29270.101.20721.20721.2113-28.0030257.00
58552004.04.12 02:22buy29280.101.20731.20451.2086
58562004.04.12 02:59t/p29280.101.20861.20451.208613.0030270.00
58572004.04.12 05:18buy29290.101.20641.20361.2077
58582004.04.12 06:06t/p29290.101.20771.20361.207713.0030283.00
58592004.04.12 08:10buy29300.101.20591.20311.2072
58602004.04.12 09:00t/p29300.101.20721.20311.207213.0030296.00
58612004.04.12 09:10buy29310.101.20681.20401.2081
58622004.04.12 10:00t/p29310.101.20811.20401.208113.0030309.00
58632004.04.12 10:08buy29320.101.20751.20471.2088
58642004.04.12 11:00t/p29320.101.20881.20471.208813.0030322.00
58652004.04.12 14:03buy29330.101.20771.20491.2090
58662004.04.13 08:00s/l29330.101.20491.20491.2090-28.0030294.00
58672004.04.13 08:03sell29340.101.20761.21041.2063
58682004.04.13 08:23t/p29340.101.20631.21041.206313.0030307.00
58692004.04.13 08:33sell29350.101.20761.21041.2063
58702004.04.13 08:37t/p29350.101.20631.21041.206313.0030320.00
58712004.04.13 08:48sell29360.101.20761.21041.2063
58722004.04.13 08:49t/p29360.101.20631.21041.206313.0030333.00
58732004.04.13 08:49sell29370.101.20761.21041.2063
58742004.04.13 08:50t/p29370.101.20631.21041.206313.0030346.00
58752004.04.13 09:29sell29380.101.20051.20331.1992
58762004.04.13 09:36t/p29380.101.19921.20331.199213.0030359.00
58772004.04.13 09:45sell29390.101.20061.20341.1993
58782004.04.13 09:50t/p29390.101.19931.20341.199313.0030372.00
58792004.04.13 09:50sell29400.101.20051.20331.1992
58802004.04.13 09:51t/p29400.101.19921.20331.199213.0030385.00
58812004.04.13 09:57sell29410.101.20051.20331.1992
58822004.04.13 10:21t/p29410.101.19921.20331.199213.0030398.00
58832004.04.13 10:22buy29420.101.19901.19621.2003
58842004.04.13 11:00t/p29420.101.20031.19621.200313.0030411.00
58852004.04.13 11:49buy29430.101.20001.19721.2013
58862004.04.13 12:55s/l29430.101.19721.19721.2013-28.0030383.00
58872004.04.13 13:54buy29440.101.19701.19421.1983
58882004.04.13 14:00t/p29440.101.19831.19421.198313.0030396.00
58892004.04.13 15:51buy29450.101.19301.19021.1943
58902004.04.13 21:00t/p29450.101.19431.19021.194313.0030409.00
58912004.04.13 21:52buy29460.101.19371.19091.1950
58922004.04.13 22:00t/p29460.101.19501.19091.195013.0030422.00
58932004.04.14 00:50buy29470.101.19351.19071.1948
58942004.04.14 02:47s/l29470.101.19071.19071.1948-28.0030394.00
58952004.04.14 07:30buy29480.101.19191.18911.1932
58962004.04.14 07:41s/l29480.101.18911.18911.1932-28.0030366.00
58972004.04.14 08:34buy29490.101.19081.18801.1921
58982004.04.14 08:58t/p29490.101.19211.18801.192113.0030379.00
58992004.04.14 08:58buy29500.101.19091.18811.1922
59002004.04.14 08:59t/p29500.101.19221.18811.192213.0030392.00
59012004.04.14 09:28buy29510.101.19471.19191.1960
59022004.04.14 11:25s/l29510.101.19191.19191.1960-28.0030364.00
59032004.04.14 12:32buy29520.101.19021.18741.1915
59042004.04.14 13:00t/p29520.101.19151.18741.191513.0030377.00
59052004.04.14 13:30buy29530.101.19051.18771.1918
59062004.04.14 13:59t/p29530.101.19181.18771.191813.0030390.00
59072004.04.14 14:14buy29540.101.19271.18991.1940
59082004.04.14 14:26s/l29540.101.18991.18991.1940-28.0030362.00
59092004.04.14 15:20buy29550.101.18811.18531.1894
59102004.04.14 15:21t/p29550.101.18941.18531.189413.0030375.00
59112004.04.14 15:22buy29560.101.18791.18511.1892
59122004.04.14 15:59t/p29560.101.18921.18511.189213.0030388.00
59132004.04.14 16:25buy29570.101.18971.18691.1910
59142004.04.14 16:59t/p29570.101.19101.18691.191013.0030401.00
59152004.04.14 17:17buy29580.101.19221.18941.1935
59162004.04.14 17:18t/p29580.101.19351.18941.193513.0030414.00
59172004.04.14 17:19buy29590.101.19171.18891.1930
59182004.04.14 17:58t/p29590.101.19301.18891.193013.0030427.00
59192004.04.14 17:58buy29600.101.19221.18941.1935
59202004.04.14 17:59t/p29600.101.19351.18941.193513.0030440.00
59212004.04.14 19:16buy29610.101.19391.19111.1952
59222004.04.14 20:01t/p29610.101.19521.19111.195213.0030453.00
59232004.04.14 20:14buy29620.101.19421.19141.1955
59242004.04.14 20:59t/p29620.101.19551.19141.195513.0030466.00
59252004.04.14 21:16buy29630.101.19561.19281.1969
59262004.04.14 22:00t/p29630.101.19691.19281.196913.0030479.00
59272004.04.14 22:13buy29640.101.19651.19371.1978
59282004.04.15 00:47s/l29640.101.19371.19371.1978-28.0030451.00
59292004.04.15 02:12buy29650.101.19411.19131.1954
59302004.04.15 02:59t/p29650.101.19541.19131.195413.0030464.00
59312004.04.15 03:06buy29660.101.19581.19301.1971
59322004.04.15 05:03s/l29660.101.19301.19301.1971-28.0030436.00
59332004.04.15 06:04buy29670.101.19271.18991.1940
59342004.04.15 06:59t/p29670.101.19401.18991.194013.0030449.00
59352004.04.15 07:34buy29680.101.19471.19191.1960
59362004.04.15 07:46t/p29680.101.19601.19191.196013.0030462.00
59372004.04.15 07:58buy29690.101.19471.19191.1960
59382004.04.15 08:00t/p29690.101.19601.19191.196013.0030475.00
59392004.04.15 08:36buy29700.101.19411.19131.1954
59402004.04.15 08:44t/p29700.101.19541.19131.195413.0030488.00
59412004.04.15 12:02buy29710.101.19091.18811.1922
59422004.04.15 14:09t/p29710.101.19221.18811.192213.0030501.00
59432004.04.15 14:29buy29720.101.19111.18831.1924
59442004.04.15 14:36t/p29720.101.19241.18831.192413.0030514.00
59452004.04.15 14:56buy29730.101.19121.18841.1925
59462004.04.15 14:59t/p29730.101.19251.18841.192513.0030527.00
59472004.04.15 15:13buy29740.101.19261.18981.1939
59482004.04.15 15:20t/p29740.101.19391.18981.193913.0030540.00
59492004.04.15 15:24buy29750.101.19241.18961.1937
59502004.04.15 15:32t/p29750.101.19371.18961.193713.0030553.00
59512004.04.15 15:54buy29760.101.19231.18951.1936
59522004.04.15 15:55t/p29760.101.19361.18951.193613.0030566.00
59532004.04.15 15:55buy29770.101.19231.18951.1936
59542004.04.15 15:59t/p29770.101.19361.18951.193613.0030579.00
59552004.04.15 16:26buy29780.101.19381.19101.1951
59562004.04.15 16:34t/p29780.101.19511.19101.195113.0030592.00
59572004.04.15 16:34sell29790.101.19511.19791.1938
59582004.04.15 16:59t/p29790.101.19381.19791.193813.0030605.00
59592004.04.15 16:59buy29800.101.19341.19061.1947
59602004.04.15 17:25s/l29800.101.19061.19061.1947-28.0030577.00
59612004.04.15 17:29sell29810.101.19371.19651.1924
59622004.04.15 17:58t/p29810.101.19241.19651.192413.0030590.00
59632004.04.15 18:09buy29820.101.19111.18831.1924
59642004.04.15 18:16t/p29820.101.19241.18831.192413.0030603.00
59652004.04.15 18:17buy29830.101.19061.18781.1919
59662004.04.15 18:17t/p29830.101.19191.18781.191913.0030616.00
59672004.04.15 18:20buy29840.101.19041.18761.1917
59682004.04.15 18:20t/p29840.101.19171.18761.191713.0030629.00
59692004.04.15 18:21buy29850.101.19041.18761.1917
59702004.04.15 18:27t/p29850.101.19171.18761.191713.0030642.00
59712004.04.15 18:51buy29860.101.19071.18791.1920
59722004.04.15 18:55t/p29860.101.19201.18791.192013.0030655.00
59732004.04.15 19:19buy29870.101.19471.19191.1960
59742004.04.15 19:30t/p29870.101.19601.19191.196013.0030668.00
59752004.04.15 20:51buy29880.101.19721.19441.1985
59762004.04.15 21:29t/p29880.101.19851.19441.198513.0030681.00
59772004.04.15 21:29sell29890.101.19861.20141.1973
59782004.04.16 01:16t/p29890.101.19731.20141.197313.0030694.00
59792004.04.16 01:19sell29900.101.19871.20151.1974
59802004.04.16 02:10t/p29900.101.19741.20151.197413.0030707.00
59812004.04.16 02:17sell29910.101.19781.20061.1965
59822004.04.16 02:59t/p29910.101.19651.20061.196513.0030720.00
59832004.04.16 03:06sell29920.101.19691.19971.1956
59842004.04.16 03:12t/p29920.101.19561.19971.195613.0030733.00
59852004.04.16 03:16sell29930.101.19641.19921.1951
59862004.04.16 03:54s/l29930.101.19921.19921.1951-28.0030705.00
59872004.04.16 04:11buy29940.101.19761.19481.1989
59882004.04.16 04:19t/p29940.101.19891.19481.198913.0030718.00
59892004.04.16 04:39buy29950.101.19791.19511.1992
59902004.04.16 04:48t/p29950.101.19921.19511.199213.0030731.00
59912004.04.16 05:19sell29960.101.19881.20161.1975
59922004.04.16 06:47s/l29960.101.20161.20161.1975-28.0030703.00
59932004.04.16 07:10sell29970.101.20171.20451.2004
59942004.04.16 07:59t/p29970.101.20041.20451.200413.0030716.00
59952004.04.16 08:14sell29980.101.19991.20271.1986
59962004.04.16 08:33t/p29980.101.19861.20271.198613.0030729.00
59972004.04.16 08:43sell29990.101.19991.20271.1986
59982004.04.16 09:05t/p29990.101.19861.20271.198613.0030742.00
59992004.04.16 09:09sell30000.101.20011.20291.1988
60002004.04.16 10:00t/p30000.101.19881.20291.198813.0030755.00
60012004.04.16 10:12sell30010.101.19921.20201.1979
60022004.04.16 11:02t/p30010.101.19791.20201.197913.0030768.00
60032004.04.16 11:05sell30020.101.19811.20091.1968
60042004.04.16 11:59t/p30020.101.19681.20091.196813.0030781.00
60052004.04.16 12:05sell30030.101.19641.19921.1951
60062004.04.16 12:59t/p30030.101.19511.19921.195113.0030794.00
60072004.04.16 13:04sell30040.101.19481.19761.1935
60082004.04.16 13:58t/p30040.101.19351.19761.193513.0030807.00
60092004.04.16 14:05sell30050.101.19351.19631.1922
60102004.04.16 15:02s/l30050.101.19631.19631.1922-28.0030779.00
60112004.04.16 15:24buy30060.101.19471.19191.1960
60122004.04.16 15:29t/p30060.101.19601.19191.196013.0030792.00
60132004.04.16 15:31buy30070.101.19451.19171.1958
60142004.04.16 15:33t/p30070.101.19581.19171.195813.0030805.00
60152004.04.16 15:33buy30080.101.19471.19191.1960
60162004.04.16 15:34t/p30080.101.19601.19191.196013.0030818.00
60172004.04.16 16:22buy30090.101.20011.19731.2014
60182004.04.16 16:33t/p30090.101.20141.19731.201413.0030831.00
60192004.04.16 17:31sell30100.101.20341.20621.2021
60202004.04.16 18:12t/p30100.101.20211.20621.202113.0030844.00
60212004.04.16 18:15sell30110.101.20251.20531.2012
60222004.04.16 18:20t/p30110.101.20121.20531.201213.0030857.00
60232004.04.16 18:30sell30120.101.20251.20531.2012
60242004.04.16 18:58t/p30120.101.20121.20531.201213.0030870.00
60252004.04.19 01:41sell30130.101.20251.20531.2012
60262004.04.19 02:02t/p30130.101.20121.20531.201213.0030883.00
60272004.04.19 02:13sell30140.101.20181.20461.2005
60282004.04.19 02:16t/p30140.101.20051.20461.200513.0030896.00
60292004.04.19 02:26sell30150.101.20171.20451.2004
60302004.04.19 08:06s/l30150.101.20451.20451.2004-28.0030868.00
60312004.04.19 08:07buy30160.101.20331.20051.2046
60322004.04.19 08:21t/p30160.101.20461.20051.204613.0030881.00
60332004.04.19 08:21sell30170.101.20471.20751.2034
60342004.04.19 08:40t/p30170.101.20341.20751.203413.0030894.00
60352004.04.19 08:41buy30180.101.20321.20041.2045
60362004.04.19 08:44t/p30180.101.20451.20041.204513.0030907.00
60372004.04.19 09:11sell30190.101.20591.20871.2046
60382004.04.19 10:05t/p30190.101.20461.20871.204613.0030920.00
60392004.04.19 10:15sell30200.101.20501.20781.2037
60402004.04.19 11:55s/l30200.101.20781.20781.2037-28.0030892.00
60412004.04.19 12:14sell30210.101.20711.20991.2058
60422004.04.19 12:59t/p30210.101.20581.20991.205813.0030905.00
60432004.04.19 13:38sell30220.101.20611.20891.2048
60442004.04.19 14:00t/p30220.101.20481.20891.204813.0030918.00
60452004.04.19 14:19sell30230.101.20501.20781.2037
60462004.04.19 15:00t/p30230.101.20371.20781.203713.0030931.00
60472004.04.19 15:22sell30240.101.20451.20731.2032
60482004.04.19 16:00t/p30240.101.20321.20731.203213.0030944.00
60492004.04.19 16:01sell30250.101.20361.20641.2023
60502004.04.19 16:02t/p30250.101.20231.20641.202313.0030957.00
60512004.04.19 16:03sell30260.101.20361.20641.2023
60522004.04.19 16:05t/p30260.101.20231.20641.202313.0030970.00
60532004.04.19 16:06sell30270.101.20361.20641.2023
60542004.04.19 16:07t/p30270.101.20231.20641.202313.0030983.00
60552004.04.19 16:07sell30280.101.20381.20661.2025
60562004.04.19 17:00t/p30280.101.20251.20661.202513.0030996.00
60572004.04.19 17:33sell30290.101.20311.20591.2018
60582004.04.19 18:02t/p30290.101.20181.20591.201813.0031009.00
60592004.04.19 18:03sell30300.101.20211.20491.2008
60602004.04.19 18:04t/p30300.101.20081.20491.200813.0031022.00
60612004.04.19 18:05sell30310.101.20211.20491.2008
60622004.04.19 23:21t/p30310.101.20081.20491.200813.0031035.00
60632004.04.19 23:28sell30320.101.20251.20531.2012
60642004.04.19 23:59t/p30320.101.20121.20531.201213.0031048.00
60652004.04.20 00:23sell30330.101.20081.20361.1995
60662004.04.20 02:17t/p30330.101.19951.20361.199513.0031061.00
60672004.04.20 02:21sell30340.101.20081.20361.1995
60682004.04.20 03:02t/p30340.101.19951.20361.199513.0031074.00
60692004.04.20 03:20sell30350.101.20011.20291.1988
60702004.04.20 03:59t/p30350.101.19881.20291.198813.0031087.00
60712004.04.20 04:19sell30360.101.19741.20021.1961
60722004.04.20 05:14t/p30360.101.19611.20021.196113.0031100.00
60732004.04.20 07:15sell30370.101.19711.19991.1958
60742004.04.20 07:57t/p30370.101.19581.19991.195813.0031113.00
60752004.04.20 08:13sell30380.101.19401.19681.1927
60762004.04.20 11:05t/p30380.101.19271.19681.192713.0031126.00
60772004.04.20 11:10sell30390.101.19461.19741.1933
60782004.04.20 11:50t/p30390.101.19331.19741.193313.0031139.00
60792004.04.20 12:09sell30400.101.19361.19641.1923
60802004.04.20 12:53t/p30400.101.19231.19641.192313.0031152.00
60812004.04.20 13:07sell30410.101.19181.19461.1905
60822004.04.20 13:54t/p30410.101.19051.19461.190513.0031165.00
60832004.04.20 13:59sell30420.101.19191.19471.1906
60842004.04.20 14:02t/p30420.101.19061.19471.190613.0031178.00
60852004.04.20 14:06sell30430.101.19231.19511.1910
60862004.04.20 14:50t/p30430.101.19101.19511.191013.0031191.00
60872004.04.20 15:04sell30440.101.19001.19281.1887
60882004.04.20 15:54t/p30440.101.18871.19281.188713.0031204.00
60892004.04.20 15:58sell30450.101.19011.19291.1888
60902004.04.20 16:57t/p30450.101.18881.19291.188813.0031217.00
60912004.04.20 16:57buy30460.101.18861.18581.1899
60922004.04.20 16:58t/p30460.101.18991.18581.189913.0031230.00
60932004.04.20 18:50buy30470.101.19091.18811.1922
60942004.04.20 19:00t/p30470.101.19221.18811.192213.0031243.00
60952004.04.20 19:41buy30480.101.19151.18871.1928
60962004.04.20 19:59t/p30480.101.19281.18871.192813.0031256.00
60972004.04.20 21:10sell30490.101.19051.19331.1892
60982004.04.20 21:37t/p30490.101.18921.19331.189213.0031269.00
60992004.04.20 22:35buy30500.101.18601.18321.1873
61002004.04.20 23:16t/p30500.101.18731.18321.187313.0031282.00
61012004.04.21 04:59sell30510.101.18331.18611.1820
61022004.04.21 10:43t/p30510.101.18201.18611.182013.0031295.00
61032004.04.21 11:47buy30520.101.18281.18001.1841
61042004.04.21 13:00t/p30520.101.18411.18001.184113.0031308.00
61052004.04.21 13:43buy30530.101.18251.17971.1838
61062004.04.21 13:58t/p30530.101.18381.17971.183813.0031321.00
61072004.04.21 15:56buy30540.101.18321.18041.1845
61082004.04.21 15:59t/p30540.101.18451.18041.184513.0031334.00
61092004.04.21 16:40buy30550.101.18411.18131.1854
61102004.04.21 16:58t/p30550.101.18541.18131.185413.0031347.00
61112004.04.21 16:58buy30560.101.18411.18131.1854
61122004.04.21 16:59t/p30560.101.18541.18131.185413.0031360.00
61132004.04.21 17:06buy30570.101.18721.18441.1885
61142004.04.21 17:34s/l30570.101.18441.18441.1885-28.0031332.00
61152004.04.21 18:13buy30580.101.18531.18251.1866
61162004.04.21 19:03t/p30580.101.18661.18251.186613.0031345.00
61172004.04.21 21:18buy30590.101.18321.18041.1845
61182004.04.21 22:00t/p30590.101.18451.18041.184513.0031358.00
61192004.04.21 22:31buy30600.101.18311.18031.1844
61202004.04.21 23:01t/p30600.101.18441.18031.184413.0031371.00
61212004.04.21 23:09buy30610.101.18391.18111.1852
61222004.04.22 00:16s/l30610.101.18111.18111.1852-28.0031343.00
61232004.04.22 01:15buy30620.101.18001.17721.1813
61242004.04.22 02:00t/p30620.101.18131.17721.181313.0031356.00
61252004.04.22 02:58buy30630.101.17951.17671.1808
61262004.04.22 02:59t/p30630.101.18081.17671.180813.0031369.00
61272004.04.22 03:23buy30640.101.18291.18011.1842
61282004.04.22 04:00t/p30640.101.18421.18011.184213.0031382.00
61292004.04.22 04:11buy30650.101.18391.18111.1852
61302004.04.22 04:59t/p30650.101.18521.18111.185213.0031395.00
61312004.04.22 07:17buy30660.101.18261.17981.1839
61322004.04.22 08:50s/l30660.101.17981.17981.1839-28.0031367.00
61332004.04.22 09:14buy30670.101.18061.17781.1819
61342004.04.22 09:58t/p30670.101.18191.17781.181913.0031380.00
61352004.04.22 10:47buy30680.101.18251.17971.1838
61362004.04.22 11:00t/p30680.101.18381.17971.183813.0031393.00
61372004.04.22 11:46buy30690.101.18261.17981.1839
61382004.04.22 12:00t/p30690.101.18391.17981.183913.0031406.00
61392004.04.22 12:10buy30700.101.18311.18031.1844
61402004.04.22 12:59t/p30700.101.18441.18031.184413.0031419.00
61412004.04.22 13:09buy30710.101.18661.18381.1879
61422004.04.22 14:01t/p30710.101.18791.18381.187913.0031432.00
61432004.04.22 14:07buy30720.101.18751.18471.1888
61442004.04.22 15:00t/p30720.101.18881.18471.188813.0031445.00
61452004.04.22 15:06buy30730.101.18781.18501.1891
61462004.04.22 15:59t/p30730.101.18911.18501.189113.0031458.00
61472004.04.22 16:04buy30740.101.18961.18681.1909
61482004.04.22 16:10s/l30740.101.18681.18681.1909-28.0031430.00
61492004.04.22 17:04buy30750.101.18661.18381.1879
61502004.04.22 18:39s/l30750.101.18381.18381.1879-28.0031402.00
61512004.04.22 18:58sell30760.101.18611.18891.1848
61522004.04.22 20:52s/l30760.101.18891.18891.1848-28.0031374.00
61532004.04.22 22:50sell30770.101.19131.19411.1900
61542004.04.22 23:31t/p30770.101.19001.19411.190013.0031387.00
61552004.04.22 23:49sell30780.101.19091.19371.1896
61562004.04.23 01:19s/l30780.101.19371.19371.1896-28.0031359.00
61572004.04.23 01:28buy30790.101.19221.18941.1935
61582004.04.23 01:44t/p30790.101.19351.18941.193513.0031372.00
61592004.04.23 02:42sell30800.101.19251.19531.1912
61602004.04.23 02:58t/p30800.101.19121.19531.191213.0031385.00
61612004.04.23 03:29sell30810.101.19071.19351.1894
61622004.04.23 03:58t/p30810.101.18941.19351.189413.0031398.00
61632004.04.23 04:27sell30820.101.18931.19211.1880
61642004.04.23 06:41s/l30820.101.19211.19211.1880-28.0031370.00
61652004.04.23 07:41sell30830.101.19271.19551.1914
61662004.04.23 08:20t/p30830.101.19141.19551.191413.0031383.00
61672004.04.23 08:24sell30840.101.19241.19521.1911
61682004.04.23 09:03t/p30840.101.19111.19521.191113.0031396.00
61692004.04.23 09:23sell30850.101.19111.19391.1898
61702004.04.23 09:29t/p30850.101.18981.19391.189813.0031409.00
61712004.04.23 09:33sell30860.101.19111.19391.1898
61722004.04.23 09:59t/p30860.101.18981.19391.189813.0031422.00
61732004.04.23 10:24sell30870.101.18951.19231.1882
61742004.04.23 12:44s/l30870.101.19231.19231.1882-28.0031394.00
61752004.04.23 12:58buy30880.101.19021.18741.1915
61762004.04.23 14:11s/l30880.101.18741.18741.1915-28.0031366.00
61772004.04.23 14:16sell30890.101.18891.19171.1876
61782004.04.23 14:21t/p30890.101.18761.19171.187613.0031379.00
61792004.04.23 14:26sell30900.101.18891.19171.1876
61802004.04.23 14:59t/p30900.101.18761.19171.187613.0031392.00
61812004.04.23 15:16sell30910.101.18371.18651.1824
61822004.04.23 15:21t/p30910.101.18241.18651.182413.0031405.00
61832004.04.23 15:25sell30920.101.18371.18651.1824
61842004.04.23 16:04t/p30920.101.18241.18651.182413.0031418.00
61852004.04.23 16:26sell30930.101.18371.18651.1824
61862004.04.23 17:02t/p30930.101.18241.18651.182413.0031431.00
61872004.04.23 17:24sell30940.101.18291.18571.1816
61882004.04.23 17:58t/p30940.101.18161.18571.181613.0031444.00
61892004.04.23 18:58buy30950.101.18011.17731.1814
61902004.04.23 18:58t/p30950.101.18141.17731.181413.0031457.00
61912004.04.23 19:56buy30960.101.18261.17981.1839
61922004.04.26 00:04s/l30960.101.17981.17981.1839-28.0031429.00
61932004.04.26 00:21sell30970.101.18081.18361.1795
61942004.04.26 01:02t/p30970.101.17951.18361.179513.0031442.00
61952004.04.26 01:26sell30980.101.18001.18281.1787
61962004.04.26 02:01t/p30980.101.17871.18281.178713.0031455.00
61972004.04.26 02:06sell30990.101.17961.18241.1783
61982004.04.26 02:11t/p30990.101.17831.18241.178313.0031468.00
61992004.04.26 02:16sell31000.101.17971.18251.1784
62002004.04.26 02:53t/p31000.101.17841.18251.178413.0031481.00
62012004.04.26 04:57buy31010.101.17791.17511.1792
62022004.04.26 06:23t/p31010.101.17921.17511.179213.0031494.00
62032004.04.26 06:55buy31020.101.17751.17471.1788
62042004.04.26 06:58t/p31020.101.17881.17471.178813.0031507.00
62052004.04.26 08:51buy31030.101.17861.17581.1799
62062004.04.26 08:59t/p31030.101.17991.17581.179913.0031520.00
62072004.04.26 09:09sell31040.101.18051.18331.1792
62082004.04.26 09:45t/p31040.101.17921.18331.179213.0031533.00
62092004.04.26 09:45buy31050.101.17921.17641.1805
62102004.04.26 09:58t/p31050.101.18051.17641.180513.0031546.00
62112004.04.26 10:44buy31060.101.18151.17871.1828
62122004.04.26 11:06t/p31060.101.18281.17871.182813.0031559.00
62132004.04.26 11:45buy31070.101.18191.17911.1832
62142004.04.26 11:59t/p31070.101.18321.17911.183213.0031572.00
62152004.04.26 12:47buy31080.101.18321.18041.1845
62162004.04.26 13:02t/p31080.101.18451.18041.184513.0031585.00
62172004.04.26 13:40buy31090.101.18391.18111.1852
62182004.04.26 14:01t/p31090.101.18521.18111.185213.0031598.00
62192004.04.26 15:37buy31100.101.18691.18411.1882
62202004.04.26 17:40s/l31100.101.18411.18411.1882-28.0031570.00
62212004.04.26 18:40buy31110.101.18511.18231.1864
62222004.04.26 19:10t/p31110.101.18641.18231.186413.0031583.00
62232004.04.26 19:43buy31120.101.18551.18271.1868
62242004.04.26 20:05t/p31120.101.18681.18271.186813.0031596.00
62252004.04.26 20:30buy31130.101.18551.18271.1868
62262004.04.26 20:58t/p31130.101.18681.18271.186813.0031609.00
62272004.04.26 21:52sell31140.101.18811.19091.1868
62282004.04.26 22:29t/p31140.101.18681.19091.186813.0031622.00
62292004.04.26 22:58sell31150.101.18751.19031.1862
62302004.04.26 23:27t/p31150.101.18621.19031.186213.0031635.00
62312004.04.26 23:50sell31160.101.18681.18961.1855
62322004.04.27 00:32t/p31160.101.18551.18961.185513.0031648.00
62332004.04.27 01:21buy31170.101.18581.18301.1871
62342004.04.27 08:01t/p31170.101.18711.18301.187113.0031661.00
62352004.04.27 08:11buy31180.101.18461.18181.1859
62362004.04.27 08:58t/p31180.101.18591.18181.185913.0031674.00
62372004.04.27 09:10buy31190.101.18871.18591.1900
62382004.04.27 10:00t/p31190.101.19001.18591.190013.0031687.00
62392004.04.27 11:15buy31200.101.18711.18431.1884
62402004.04.27 11:33t/p31200.101.18841.18431.188413.0031700.00
62412004.04.27 12:10buy31210.101.18931.18651.1906
62422004.04.27 12:55t/p31210.101.19061.18651.190613.0031713.00
62432004.04.27 12:55sell31220.101.19061.19341.1893
62442004.04.27 12:59t/p31220.101.18931.19341.189313.0031726.00
62452004.04.27 13:05buy31230.101.18781.18501.1891
62462004.04.27 13:58t/p31230.101.18911.18501.189113.0031739.00
62472004.04.27 15:51sell31240.101.18901.19181.1877
62482004.04.27 16:01t/p31240.101.18771.19181.187713.0031752.00
62492004.04.27 16:55sell31250.101.19011.19291.1888
62502004.04.27 16:57t/p31250.101.18881.19291.188813.0031765.00
62512004.04.27 18:22sell31260.101.19301.19581.1917
62522004.04.27 18:58t/p31260.101.19171.19581.191713.0031778.00
62532004.04.27 21:17sell31270.101.19361.19641.1923
62542004.04.27 22:03t/p31270.101.19231.19641.192313.0031791.00
62552004.04.27 22:19sell31280.101.19401.19681.1927
62562004.04.27 22:59t/p31280.101.19271.19681.192713.0031804.00
62572004.04.28 02:39sell31290.101.19311.19591.1918
62582004.04.28 03:00t/p31290.101.19181.19591.191813.0031817.00
62592004.04.28 03:04sell31300.101.19241.19521.1911
62602004.04.28 04:00t/p31300.101.19111.19521.191113.0031830.00
62612004.04.28 04:12sell31310.101.19171.19451.1904
62622004.04.28 06:47s/l31310.101.19451.19451.1904-28.0031802.00
62632004.04.28 07:38sell31320.101.19411.19691.1928
62642004.04.28 07:58t/p31320.101.19281.19691.192813.0031815.00
62652004.04.28 08:44sell31330.101.19001.19281.1887
62662004.04.28 09:00t/p31330.101.18871.19281.188713.0031828.00
62672004.04.28 09:06sell31340.101.18901.19181.1877
62682004.04.28 10:27s/l31340.101.19181.19181.1877-28.0031800.00
62692004.04.28 11:25sell31350.101.19181.19461.1905
62702004.04.28 12:21t/p31350.101.19051.19461.190513.0031813.00
62712004.04.28 12:24sell31360.101.19121.19401.1899
62722004.04.28 12:58t/p31360.101.18991.19401.189913.0031826.00
62732004.04.28 14:07sell31370.101.19041.19321.1891
62742004.04.28 14:15t/p31370.101.18911.19321.189113.0031839.00
62752004.04.28 14:22sell31380.101.19051.19331.1892
62762004.04.28 14:59t/p31380.101.18921.19331.189213.0031852.00
62772004.04.28 15:21sell31390.101.18851.19131.1872
62782004.04.28 16:00t/p31390.101.18721.19131.187213.0031865.00
62792004.04.28 16:19sell31400.101.18741.19021.1861
62802004.04.28 16:58t/p31400.101.18611.19021.186113.0031878.00
62812004.04.28 17:17sell31410.101.18451.18731.1832
62822004.04.28 18:11t/p31410.101.18321.18731.183213.0031891.00
62832004.04.28 18:17sell31420.101.18341.18621.1821
62842004.04.29 02:01t/p31420.101.18211.18621.182113.0031904.00
62852004.04.29 02:07sell31430.101.18271.18551.1814
62862004.04.29 02:49t/p31430.101.18141.18551.181413.0031917.00
62872004.04.29 03:58sell31440.101.18251.18531.1812
62882004.04.29 08:40t/p31440.101.18121.18531.181213.0031930.00
62892004.04.29 09:37buy31450.101.18161.17881.1829
62902004.04.29 09:58t/p31450.101.18291.17881.182913.0031943.00
62912004.04.29 10:59sell31460.101.18301.18581.1817
62922004.04.29 12:46t/p31460.101.18171.18581.181713.0031956.00
62932004.04.29 13:33buy31470.101.18071.17791.1820
62942004.04.29 14:01t/p31470.101.18201.17791.182013.0031969.00
62952004.04.29 14:31buy31480.101.18191.17911.1832
62962004.04.29 14:58t/p31480.101.18321.17911.183213.0031982.00
62972004.04.29 15:32buy31490.101.18801.18521.1893
62982004.04.29 15:58t/p31490.101.18931.18521.189313.0031995.00
62992004.04.29 16:38buy31500.101.19311.19031.1944
63002004.04.29 17:03t/p31500.101.19441.19031.194413.0032008.00
63012004.04.29 17:18buy31510.101.19391.19111.1952
63022004.04.29 20:55t/p31510.101.19521.19111.195213.0032021.00
63032004.04.29 22:51sell31520.101.19831.20111.1970
63042004.04.29 22:58t/p31520.101.19701.20111.197013.0032034.00
63052004.04.30 00:55sell31530.101.19691.19971.1956
63062004.04.30 01:09t/p31530.101.19561.19971.195613.0032047.00
63072004.04.30 01:50sell31540.101.19601.19881.1947
63082004.04.30 02:16t/p31540.101.19471.19881.194713.0032060.00
63092004.04.30 02:48sell31550.101.19571.19851.1944
63102004.04.30 09:06t/p31550.101.19441.19851.194413.0032073.00
63112004.04.30 09:37sell31560.101.19541.19821.1941
63122004.04.30 09:58t/p31560.101.19411.19821.194113.0032086.00
63132004.04.30 09:58sell31570.101.19551.19831.1942
63142004.04.30 09:59t/p31570.101.19421.19831.194213.0032099.00
63152004.04.30 11:35sell31580.101.19581.19861.1945
63162004.04.30 12:04t/p31580.101.19451.19861.194513.0032112.00
63172004.04.30 12:33sell31590.101.19571.19851.1944
63182004.04.30 14:02t/p31590.101.19441.19851.194413.0032125.00
63192004.04.30 14:30sell31600.101.19551.19831.1942
63202004.04.30 15:29s/l31600.101.19831.19831.1942-28.0032097.00
63212004.04.30 16:07sell31610.101.19991.20271.1986
63222004.04.30 16:11t/p31610.101.19861.20271.198613.0032110.00
63232004.04.30 16:27sell31620.101.20021.20301.1989
63242004.04.30 17:09t/p31620.101.19891.20301.198913.0032123.00
63252004.04.30 17:26sell31630.101.19991.20271.1986
63262004.04.30 17:59t/p31630.101.19861.20271.198613.0032136.00
63272004.04.30 17:59buy31640.101.19791.19511.1992
63282004.05.03 00:00t/p31640.101.19921.19511.199213.0032149.00
63292004.05.03 02:21sell31650.101.19911.20191.1978
63302004.05.03 03:00t/p31650.101.19781.20191.197813.0032162.00
63312004.05.03 03:19sell31660.101.19771.20051.1964
63322004.05.03 06:06t/p31660.101.19641.20051.196413.0032175.00
63332004.05.03 06:11sell31670.101.19701.19981.1957
63342004.05.03 06:12t/p31670.101.19571.19981.195713.0032188.00
63352004.05.03 06:14sell31680.101.19711.19991.1958
63362004.05.03 10:00t/p31680.101.19581.19991.195813.0032201.00
63372004.05.03 10:10sell31690.101.19641.19921.1951
63382004.05.03 14:01t/p31690.101.19511.19921.195113.0032214.00
63392004.05.03 14:05sell31700.101.19611.19891.1948
63402004.05.03 15:00t/p31700.101.19481.19891.194813.0032227.00
63412004.05.03 15:02sell31710.101.19541.19821.1941
63422004.05.03 16:00t/p31710.101.19411.19821.194113.0032240.00
63432004.05.03 16:02sell31720.101.19531.19811.1940
63442004.05.03 16:33s/l31720.101.19811.19811.1940-28.0032212.00
63452004.05.03 17:07sell31730.101.19561.19841.1943
63462004.05.03 17:59t/p31730.101.19431.19841.194313.0032225.00
63472004.05.03 18:07sell31740.101.19401.19681.1927
63482004.05.03 18:24t/p31740.101.19271.19681.192713.0032238.00
63492004.05.03 18:30sell31750.101.19451.19731.1932
63502004.05.03 18:56t/p31750.101.19321.19731.193213.0032251.00
63512004.05.03 19:05sell31760.101.19321.19601.1919
63522004.05.04 05:19s/l31760.101.19601.19601.1919-28.0032223.00
63532004.05.04 07:16sell31770.101.19541.19821.1941
63542004.05.04 07:44t/p31770.101.19411.19821.194113.0032236.00
63552004.05.04 08:32buy31780.101.19471.19191.1960
63562004.05.04 09:11t/p31780.101.19601.19191.196013.0032249.00
63572004.05.04 10:35buy31790.101.19671.19391.1980
63582004.05.04 10:58t/p31790.101.19801.19391.198013.0032262.00
63592004.05.04 11:29buy31800.101.20331.20051.2046
63602004.05.04 11:58t/p31800.101.20461.20051.204613.0032275.00
63612004.05.04 12:33buy31810.101.20591.20311.2072
63622004.05.04 12:57t/p31810.101.20721.20311.207213.0032288.00
63632004.05.04 12:59buy31820.101.20581.20301.2071
63642004.05.04 14:05t/p31820.101.20711.20301.207113.0032301.00
63652004.05.04 14:31buy31830.101.20601.20321.2073
63662004.05.04 14:55t/p31830.101.20731.20321.207313.0032314.00
63672004.05.04 15:53sell31840.101.20961.21241.2083
63682004.05.04 16:00t/p31840.101.20831.21241.208313.0032327.00
63692004.05.04 16:05sell31850.101.20901.21181.2077
63702004.05.04 16:27t/p31850.101.20771.21181.207713.0032340.00
63712004.05.04 16:52sell31860.101.20901.21181.2077
63722004.05.04 17:31t/p31860.101.20771.21181.207713.0032353.00
63732004.05.04 17:50sell31870.101.20881.21161.2075
63742004.05.04 18:19t/p31870.101.20751.21161.207513.0032366.00
63752004.05.04 18:49sell31880.101.20781.21061.2065
63762004.05.04 20:16t/p31880.101.20651.21061.206513.0032379.00
63772004.05.04 20:48sell31890.101.20941.21221.2081
63782004.05.04 20:52s/l31890.101.21221.21221.2081-28.0032351.00
63792004.05.04 21:46sell31900.101.20951.21231.2082
63802004.05.05 02:41s/l31900.101.21231.21231.2082-28.0032323.00
63812004.05.05 03:40sell31910.101.21381.21661.2125
63822004.05.05 06:03t/p31910.101.21251.21661.212513.0032336.00
63832004.05.05 06:34sell31920.101.21321.21601.2119
63842004.05.05 06:59t/p31920.101.21191.21601.211913.0032349.00
63852004.05.05 07:34sell31930.101.21181.21461.2105
63862004.05.05 08:52s/l31930.101.21461.21461.2105-28.0032321.00
63872004.05.05 09:30sell31940.101.21411.21691.2128
63882004.05.05 09:58t/p31940.101.21281.21691.212813.0032334.00
63892004.05.05 12:26sell31950.101.21641.21921.2151
63902004.05.05 12:58t/p31950.101.21511.21921.215113.0032347.00
63912004.05.05 12:58sell31960.101.21611.21891.2148
63922004.05.05 12:59t/p31960.101.21481.21891.214813.0032360.00
63932004.05.05 13:25sell31970.101.21471.21751.2134
63942004.05.05 14:00t/p31970.101.21341.21751.213413.0032373.00
63952004.05.05 14:23sell31980.101.21341.21621.2121
63962004.05.05 15:26s/l31980.101.21621.21621.2121-28.0032345.00
63972004.05.05 16:20sell31990.101.21501.21781.2137
63982004.05.05 16:20t/p31990.101.21371.21781.213713.0032358.00
63992004.05.05 16:21sell32000.101.21501.21781.2137
64002004.05.05 16:59t/p32000.101.21371.21781.213713.0032371.00
64012004.05.05 18:22sell32010.101.21701.21981.2157
64022004.05.05 19:01t/p32010.101.21571.21981.215713.0032384.00
64032004.05.05 19:38sell32020.101.21701.21981.2157
64042004.05.05 23:00t/p32020.101.21571.21981.215713.0032397.00
64052004.05.05 23:32sell32030.101.21761.22041.2163
64062004.05.05 23:59t/p32030.101.21631.22041.216313.0032410.00
64072004.05.06 02:08sell32040.101.21621.21901.2149
64082004.05.06 03:05t/p32040.101.21491.21901.214913.0032423.00
64092004.05.06 03:07sell32050.101.21521.21801.2139
64102004.05.06 04:04t/p32050.101.21391.21801.213913.0032436.00
64112004.05.06 04:11sell32060.101.21481.21761.2135
64122004.05.06 07:36s/l32060.101.21761.21761.2135-28.0032408.00
64132004.05.06 08:17sell32070.101.21681.21961.2155
64142004.05.06 09:00t/p32070.101.21551.21961.215513.0032421.00
64152004.05.06 09:40sell32080.101.21691.21971.2156
64162004.05.06 09:58t/p32080.101.21561.21971.215613.0032434.00
64172004.05.06 11:03sell32090.101.21511.21791.2138
64182004.05.06 11:59t/p32090.101.21381.21791.213813.0032447.00
64192004.05.06 13:34sell32100.101.21461.21741.2133
64202004.05.06 13:58t/p32100.101.21331.21741.213313.0032460.00
64212004.05.06 14:10sell32110.101.21251.21531.2112
64222004.05.06 15:00t/p32110.101.21121.21531.211213.0032473.00
64232004.05.06 15:09sell32120.101.21171.21451.2104
64242004.05.06 15:58t/p32120.101.21041.21451.210413.0032486.00
64252004.05.06 16:06sell32130.101.20811.21091.2068
64262004.05.06 23:58t/p32130.101.20681.21091.206813.0032499.00
64272004.05.07 02:45buy32140.101.20681.20401.2081
64282004.05.07 04:43s/l32140.101.20401.20401.2081-28.0032471.00
64292004.05.07 07:39buy32150.101.20511.20231.2064
64302004.05.07 09:10t/p32150.101.20641.20231.206413.0032484.00
64312004.05.07 09:36buy32160.101.20481.20201.2061
64322004.05.07 11:06t/p32160.101.20611.20201.206113.0032497.00
64332004.05.07 13:32buy32170.101.20631.20351.2076
64342004.05.07 14:00t/p32170.101.20761.20351.207613.0032510.00
64352004.05.07 14:01sell32180.101.20751.21031.2062
64362004.05.07 14:02t/p32180.101.20621.21031.206213.0032523.00
64372004.05.07 14:02sell32190.101.20921.21201.2079
64382004.05.07 14:02t/p32190.101.20791.21201.207913.0032536.00
64392004.05.07 14:02sell32200.101.20751.21031.2062
64402004.05.07 14:03t/p32200.101.20621.21031.206213.0032549.00
64412004.05.07 14:25buy32210.101.20681.20401.2081
64422004.05.07 14:25t/p32210.101.20811.20401.208113.0032562.00
64432004.05.07 14:26buy32220.101.20631.20351.2076
64442004.05.07 14:30s/l32220.101.20351.20351.2076-28.0032534.00
64452004.05.07 15:01buy32230.101.19761.19481.1989
64462004.05.07 15:07t/p32230.101.19891.19481.198913.0032547.00
64472004.05.07 15:24buy32240.101.19761.19481.1989
64482004.05.07 15:45s/l32240.101.19481.19481.1989-28.0032519.00
64492004.05.07 16:26buy32250.101.19461.19181.1959
64502004.05.07 16:57s/l32250.101.19181.19181.1959-28.0032491.00
64512004.05.07 18:25buy32260.101.18871.18591.1900
64522004.05.07 19:02t/p32260.101.19001.18591.190013.0032504.00
64532004.05.10 00:23buy32270.101.18791.18511.1892
64542004.05.10 00:59t/p32270.101.18921.18511.189213.0032517.00
64552004.05.10 02:54buy32280.101.18611.18331.1874
64562004.05.10 03:10t/p32280.101.18741.18331.187413.0032530.00
64572004.05.10 03:19buy32290.101.18661.18381.1879
64582004.05.10 04:56s/l32290.101.18381.18381.1879-28.0032502.00
64592004.05.10 06:54buy32300.101.18371.18091.1850
64602004.05.10 08:02t/p32300.101.18501.18091.185013.0032515.00
64612004.05.10 08:11buy32310.101.18461.18181.1859
64622004.05.10 09:50s/l32310.101.18181.18181.1859-28.0032487.00
64632004.05.10 09:59sell32320.101.18401.18681.1827
64642004.05.10 11:40t/p32320.101.18271.18681.182713.0032500.00
64652004.05.10 12:38buy32330.101.18221.17941.1835
64662004.05.10 13:00t/p32330.101.18351.17941.183513.0032513.00
64672004.05.10 13:14buy32340.101.18261.17981.1839
64682004.05.10 14:00t/p32340.101.18391.17981.183913.0032526.00
64692004.05.10 14:36buy32350.101.18331.18051.1846
64702004.05.10 16:00t/p32350.101.18461.18051.184613.0032539.00
64712004.05.10 16:49buy32360.101.18261.17981.1839
64722004.05.10 16:58t/p32360.101.18391.17981.183913.0032552.00
64732004.05.10 17:30buy32370.101.18561.18281.1869
64742004.05.10 17:44s/l32370.101.18281.18281.1869-28.0032524.00
64752004.05.10 18:42buy32380.101.18321.18041.1845
64762004.05.10 18:58t/p32380.101.18451.18041.184513.0032537.00
64772004.05.10 19:28buy32390.101.18451.18171.1858
64782004.05.10 20:00t/p32390.101.18581.18171.185813.0032550.00
64792004.05.10 20:28buy32400.101.18521.18241.1865
64802004.05.10 20:58t/p32400.101.18651.18241.186513.0032563.00
64812004.05.10 20:59buy32410.101.18531.18251.1866
64822004.05.10 20:59t/p32410.101.18661.18251.186613.0032576.00
64832004.05.11 01:22buy32420.101.18451.18171.1858
64842004.05.11 01:58t/p32420.101.18581.18171.185813.0032589.00
64852004.05.11 02:22buy32430.101.18661.18381.1879
64862004.05.11 08:08t/p32430.101.18791.18381.187913.0032602.00
64872004.05.11 08:14buy32440.101.18621.18341.1875
64882004.05.11 08:59t/p32440.101.18751.18341.187513.0032615.00
64892004.05.11 09:10buy32450.101.18731.18451.1886
64902004.05.11 10:13s/l32450.101.18451.18451.1886-28.0032587.00
64912004.05.11 11:08buy32460.101.18341.18061.1847
64922004.05.11 12:03t/p32460.101.18471.18061.184713.0032600.00
64932004.05.11 12:06buy32470.101.18351.18071.1848
64942004.05.11 13:06s/l32470.101.18071.18071.1848-28.0032572.00
64952004.05.11 13:06buy32480.101.18071.17791.1820
64962004.05.11 14:00t/p32480.101.18201.17791.182013.0032585.00
64972004.05.11 14:07buy32490.101.17971.17691.1810
64982004.05.11 14:59t/p32490.101.18101.17691.181013.0032598.00
64992004.05.11 15:05buy32500.101.18261.17981.1839
65002004.05.11 16:19s/l32500.101.17981.17981.1839-28.0032570.00
65012004.05.11 16:19buy32510.101.18001.17721.1813
65022004.05.11 17:00t/p32510.101.18131.17721.181313.0032583.00
65032004.05.11 17:24buy32520.101.18061.17781.1819
65042004.05.11 17:59t/p32520.101.18191.17781.181913.0032596.00
65052004.05.11 18:53buy32530.101.18171.17891.1830
65062004.05.11 18:59t/p32530.101.18301.17891.183013.0032609.00
65072004.05.11 23:06buy32540.101.18681.18401.1881
65082004.05.12 00:41t/p32540.101.18811.18401.188113.0032622.00
65092004.05.12 00:46buy32550.101.18651.18371.1878
65102004.05.12 00:54t/p32550.101.18781.18371.187813.0032635.00
65112004.05.12 02:29sell32560.101.18791.19071.1866
65122004.05.12 02:39t/p32560.101.18661.19071.186613.0032648.00
65132004.05.12 02:39sell32570.101.18821.19101.1869
65142004.05.12 02:40t/p32570.101.18691.19101.186913.0032661.00
65152004.05.12 02:51sell32580.101.18841.19121.1871
65162004.05.12 02:58t/p32580.101.18711.19121.187113.0032674.00
65172004.05.12 02:58sell32590.101.18851.19131.1872
65182004.05.12 02:59t/p32590.101.18721.19131.187213.0032687.00
65192004.05.12 03:28sell32600.101.18501.18781.1837
65202004.05.12 03:42t/p32600.101.18371.18781.183713.0032700.00
65212004.05.12 03:49sell32610.101.18481.18761.1835
65222004.05.12 06:25s/l32610.101.18761.18761.1835-28.0032672.00
65232004.05.12 07:44sell32620.101.18801.19081.1867
65242004.05.12 08:35t/p32620.101.18671.19081.186713.0032685.00
65252004.05.12 08:43sell32630.101.18761.19041.1863
65262004.05.12 08:58t/p32630.101.18631.19041.186313.0032698.00
65272004.05.12 08:59sell32640.101.18751.19031.1862
65282004.05.12 08:59t/p32640.101.18621.19031.186213.0032711.00
65292004.05.12 09:17buy32650.101.18601.18321.1873
65302004.05.12 09:19t/p32650.101.18731.18321.187313.0032724.00
65312004.05.12 09:33buy32660.101.18601.18321.1873
65322004.05.12 09:41t/p32660.101.18731.18321.187313.0032737.00
65332004.05.12 10:33buy32670.101.18661.18381.1879
65342004.05.12 10:40t/p32670.101.18791.18381.187913.0032750.00
65352004.05.12 11:31buy32680.101.18821.18541.1895
65362004.05.12 11:39t/p32680.101.18951.18541.189513.0032763.00
65372004.05.12 11:58buy32690.101.18761.18481.1889
65382004.05.12 11:59t/p32690.101.18891.18481.188913.0032776.00
65392004.05.12 11:59buy32700.101.18761.18481.1889
65402004.05.12 12:30s/l32700.101.18481.18481.1889-28.0032748.00
65412004.05.12 12:38sell32710.101.18751.19031.1862
65422004.05.12 12:59t/p32710.101.18621.19031.186213.0032761.00
65432004.05.12 13:29buy32720.101.18521.18241.1865
65442004.05.12 13:36t/p32720.101.18651.18241.186513.0032774.00
65452004.05.12 14:27buy32730.101.18611.18331.1874
65462004.05.12 14:34t/p32730.101.18741.18331.187413.0032787.00
65472004.05.12 15:25buy32740.101.19251.18971.1938
65482004.05.12 15:34t/p32740.101.19381.18971.193813.0032800.00
65492004.05.12 15:34sell32750.101.19391.19671.1926
65502004.05.12 16:00t/p32750.101.19261.19671.192613.0032813.00
65512004.05.12 16:11sell32760.101.19371.19651.1924
65522004.05.12 16:22t/p32760.101.19241.19651.192413.0032826.00
65532004.05.12 16:34sell32770.101.19371.19651.1924
65542004.05.12 16:58t/p32770.101.19241.19651.192413.0032839.00
65552004.05.12 17:31sell32780.101.19011.19291.1888
65562004.05.12 18:55s/l32780.101.19291.19291.1888-28.0032811.00
65572004.05.12 18:58buy32790.101.19111.18831.1924
65582004.05.12 19:54t/p32790.101.19241.18831.192413.0032824.00
65592004.05.12 20:29sell32800.101.19191.19471.1906
65602004.05.12 21:01t/p32800.101.19061.19471.190613.0032837.00
65612004.05.12 21:12sell32810.101.19111.19391.1898
65622004.05.12 21:19t/p32810.101.18981.19391.189813.0032850.00
65632004.05.12 21:27sell32820.101.19111.19391.1898
65642004.05.12 22:18t/p32820.101.18981.19391.189813.0032863.00
65652004.05.13 00:48sell32830.101.19111.19391.1898
65662004.05.13 01:15t/p32830.101.18981.19391.189813.0032876.00
65672004.05.13 01:22sell32840.101.19081.19361.1895
65682004.05.13 07:03t/p32840.101.18951.19361.189513.0032889.00
65692004.05.13 07:41sell32850.101.19111.19391.1898
65702004.05.13 07:58t/p32850.101.18981.19391.189813.0032902.00
65712004.05.13 08:36sell32860.101.18821.19101.1869
65722004.05.13 09:00t/p32860.101.18691.19101.186913.0032915.00
65732004.05.13 09:38sell32870.101.18691.18971.1856
65742004.05.13 10:03t/p32870.101.18561.18971.185613.0032928.00
65752004.05.13 10:10sell32880.101.18651.18931.1852
65762004.05.13 11:00t/p32880.101.18521.18931.185213.0032941.00
65772004.05.13 11:17sell32890.101.18761.19041.1863
65782004.05.13 11:58t/p32890.101.18631.19041.186313.0032954.00
65792004.05.13 13:32sell32900.101.18361.18641.1823
65802004.05.13 14:00t/p32900.101.18231.18641.182313.0032967.00
65812004.05.13 14:03sell32910.101.18281.18561.1815
65822004.05.13 15:29s/l32910.101.18561.18561.1815-28.0032939.00
65832004.05.13 16:03sell32920.101.18371.18651.1824
65842004.05.13 16:54t/p32920.101.18241.18651.182413.0032952.00
65852004.05.13 16:54buy32930.101.18221.17941.1835
65862004.05.13 16:58t/p32930.101.18351.17941.183513.0032965.00
65872004.05.13 16:58buy32940.101.18311.18031.1844
65882004.05.13 17:00s/l32940.101.18031.18031.1844-28.0032937.00
65892004.05.13 17:26sell32950.101.18401.18681.1827
65902004.05.13 17:47t/p32950.101.18271.18681.182713.0032950.00
65912004.05.13 18:50buy32960.101.17931.17651.1806
65922004.05.13 18:58t/p32960.101.18061.17651.180613.0032963.00
65932004.05.13 18:58sell32970.101.18091.18371.1796
65942004.05.14 01:44t/p32970.101.17961.18371.179613.0032976.00
65952004.05.14 01:44buy32980.101.17961.17681.1809
65962004.05.14 02:06t/p32980.101.18091.17681.180913.0032989.00
65972004.05.14 02:49buy32990.101.18011.17731.1814
65982004.05.14 02:59t/p32990.101.18141.17731.181413.0033002.00
65992004.05.14 03:40buy33000.101.18141.17861.1827
66002004.05.14 07:09t/p33000.101.18271.17861.182713.0033015.00
66012004.05.14 07:43buy33010.101.18131.17851.1826
66022004.05.14 08:00t/p33010.101.18261.17851.182613.0033028.00
66032004.05.14 08:33sell33020.101.18341.18621.1821
66042004.05.14 08:34t/p33020.101.18211.18621.182113.0033041.00
66052004.05.14 09:33buy33030.101.17861.17581.1799
66062004.05.14 09:58t/p33030.101.17991.17581.179913.0033054.00
66072004.05.14 10:27buy33040.101.18081.17801.1821
66082004.05.14 14:00t/p33040.101.18211.17801.182113.0033067.00
66092004.05.14 14:02buy33050.101.18071.17791.1820
66102004.05.14 14:59t/p33050.101.18201.17791.182013.0033080.00
66112004.05.14 15:24buy33060.101.18401.18121.1853
66122004.05.14 15:24t/p33060.101.18531.18121.185313.0033093.00
66132004.05.14 15:25buy33070.101.18271.17991.1840
66142004.05.14 15:58t/p33070.101.18401.17991.184013.0033106.00
66152004.05.14 15:58sell33080.101.18781.19061.1865
66162004.05.14 15:58t/p33080.101.18651.19061.186513.0033119.00
66172004.05.14 15:58sell33090.101.18611.18891.1848
66182004.05.14 15:58t/p33090.101.18481.18891.184813.0033132.00
66192004.05.14 15:59sell33100.101.18931.19211.1880
66202004.05.14 16:20t/p33100.101.18801.19211.188013.0033145.00
66212004.05.14 17:16buy33110.101.18531.18251.1866
66222004.05.14 17:59t/p33110.101.18661.18251.186613.0033158.00
66232004.05.14 18:19buy33120.101.18721.18441.1885
66242004.05.14 19:09t/p33120.101.18851.18441.188513.0033171.00
66252004.05.17 02:25buy33130.101.18821.18541.1895
66262004.05.17 02:59t/p33130.101.18951.18541.189513.0033184.00
66272004.05.17 03:15buy33140.101.19151.18871.1928
66282004.05.17 04:00t/p33140.101.19281.18871.192813.0033197.00
66292004.05.17 06:57sell33150.101.19711.19991.1958
66302004.05.17 07:09t/p33150.101.19581.19991.195813.0033210.00
66312004.05.17 07:56sell33160.101.19661.19941.1953
66322004.05.17 09:53s/l33160.101.19941.19941.1953-28.0033182.00
66332004.05.17 10:50sell33170.101.20521.20801.2039
66342004.05.17 10:59t/p33170.101.20391.20801.203913.0033195.00
66352004.05.17 11:46sell33180.101.20361.20641.2023
66362004.05.17 12:03t/p33180.101.20231.20641.202313.0033208.00
66372004.05.17 12:39sell33190.101.20291.20571.2016
66382004.05.17 13:01t/p33190.101.20161.20571.201613.0033221.00
66392004.05.17 13:38sell33200.101.20191.20471.2006
66402004.05.17 14:00t/p33200.101.20061.20471.200613.0033234.00
66412004.05.17 16:32sell33210.101.20421.20701.2029
66422004.05.17 16:59t/p33210.101.20291.20701.202913.0033247.00
66432004.05.17 17:30sell33220.101.20011.20291.1988
66442004.05.17 18:48s/l33220.101.20291.20291.1988-28.0033219.00
66452004.05.17 19:30sell33230.101.20291.20571.2016
66462004.05.17 19:59t/p33230.101.20161.20571.201613.0033232.00
66472004.05.17 20:45sell33240.101.20141.20421.2001
66482004.05.18 01:41s/l33240.101.20421.20421.2001-28.0033204.00
66492004.05.18 02:21sell33250.101.20371.20651.2024
66502004.05.18 02:59t/p33250.101.20241.20651.202413.0033217.00
66512004.05.18 03:27sell33260.101.20061.20341.1993
66522004.05.18 03:58t/p33260.101.19931.20341.199313.0033230.00
66532004.05.18 04:17sell33270.101.19851.20131.1972
66542004.05.18 06:33s/l33270.101.20131.20131.1972-28.0033202.00
66552004.05.18 06:33sell33280.101.20111.20391.1998
66562004.05.18 06:59t/p33280.101.19981.20391.199813.0033215.00
66572004.05.18 07:13sell33290.101.19891.20171.1976
66582004.05.18 08:04t/p33290.101.19761.20171.197613.0033228.00
66592004.05.18 08:11sell33300.101.19891.20171.1976
66602004.05.18 09:29s/l33300.101.20171.20171.1976-28.0033200.00
66612004.05.18 10:09sell33310.101.20111.20391.1998
66622004.05.18 11:00t/p33310.101.19981.20391.199813.0033213.00
66632004.05.18 11:09sell33320.101.20041.20321.1991
66642004.05.18 11:59t/p33320.101.19911.20321.199113.0033226.00
66652004.05.18 13:05sell33330.101.19861.20141.1973
66662004.05.18 14:02t/p33330.101.19731.20141.197313.0033239.00
66672004.05.18 14:16sell33340.101.19951.20231.1982
66682004.05.18 14:59t/p33340.101.19821.20231.198213.0033252.00
66692004.05.18 15:02sell33350.101.19681.19961.1955
66702004.05.18 16:00t/p33350.101.19551.19961.195513.0033265.00
66712004.05.18 16:20sell33360.101.19801.20081.1967
66722004.05.18 16:58t/p33360.101.19671.20081.196713.0033278.00
66732004.05.18 17:13sell33370.101.19621.19901.1949
66742004.05.18 20:00t/p33370.101.19491.19901.194913.0033291.00
66752004.05.18 20:15sell33380.101.19601.19881.1947
66762004.05.18 21:00t/p33380.101.19471.19881.194713.0033304.00
66772004.05.18 21:11sell33390.101.19501.19781.1937
66782004.05.19 00:00t/p33390.101.19371.19781.193713.0033317.00
66792004.05.19 00:01sell33400.101.19531.19811.1940
66802004.05.19 03:51t/p33400.101.19401.19811.194013.0033330.00
66812004.05.19 03:51buy33410.101.19401.19121.1953
66822004.05.19 03:59t/p33410.101.19531.19121.195313.0033343.00
66832004.05.19 04:50buy33420.101.19541.19261.1967
66842004.05.19 04:58t/p33420.101.19671.19261.196713.0033356.00
66852004.05.19 06:49buy33430.101.19611.19331.1974
66862004.05.19 06:59t/p33430.101.19741.19331.197413.0033369.00
66872004.05.19 07:46buy33440.101.19761.19481.1989
66882004.05.19 08:00t/p33440.101.19891.19481.198913.0033382.00
66892004.05.19 08:46buy33450.101.19861.19581.1999
66902004.05.19 08:58t/p33450.101.19991.19581.199913.0033395.00
66912004.05.19 09:45buy33460.101.20121.19841.2025
66922004.05.19 10:47s/l33460.101.19841.19841.2025-28.0033367.00
66932004.05.19 11:07buy33470.101.20011.19731.2014
66942004.05.19 12:03t/p33470.101.20141.19731.201413.0033380.00
66952004.05.19 12:18buy33480.101.20021.19741.2015
66962004.05.19 14:00t/p33480.101.20151.19741.201513.0033393.00
66972004.05.19 14:01buy33490.101.19861.19581.1999
66982004.05.19 14:01t/p33490.101.19991.19581.199913.0033406.00
66992004.05.19 14:02buy33500.101.19861.19581.1999
67002004.05.19 14:12t/p33500.101.19991.19581.199913.0033419.00
67012004.05.19 14:14buy33510.101.19881.19601.2001
67022004.05.19 14:58t/p33510.101.20011.19601.200113.0033432.00
67032004.05.19 15:31buy33520.101.20121.19841.2025
67042004.05.19 16:01t/p33520.101.20251.19841.202513.0033445.00
67052004.05.19 16:13buy33530.101.20081.19801.2021
67062004.05.19 16:49t/p33530.101.20211.19801.202113.0033458.00
67072004.05.19 16:57buy33540.101.20111.19831.2024
67082004.05.19 16:58t/p33540.101.20241.19831.202413.0033471.00
67092004.05.19 17:11buy33550.101.20271.19991.2040
67102004.05.20 00:25s/l33550.101.19991.19991.2040-28.0033443.00
67112004.05.20 00:50sell33560.101.20201.20481.2007
67122004.05.20 00:59t/p33560.101.20071.20481.200713.0033456.00
67132004.05.20 01:38sell33570.101.20031.20311.1990
67142004.05.20 04:11t/p33570.101.19901.20311.199013.0033469.00
67152004.05.20 04:36sell33580.101.19941.20221.1981
67162004.05.20 06:05t/p33580.101.19811.20221.198113.0033482.00
67172004.05.20 06:31sell33590.101.19901.20181.1977
67182004.05.20 06:59t/p33590.101.19771.20181.197713.0033495.00
67192004.05.20 07:30sell33600.101.19701.19981.1957
67202004.05.20 07:59t/p33600.101.19571.19981.195713.0033508.00
67212004.05.20 08:29sell33610.101.19551.19831.1942
67222004.05.20 08:57t/p33610.101.19421.19831.194213.0033521.00
67232004.05.20 09:30sell33620.101.19231.19511.1910
67242004.05.20 16:19s/l33620.101.19511.19511.1910-28.0033493.00
67252004.05.20 16:49buy33630.101.19321.19041.1945
67262004.05.20 18:26t/p33630.101.19451.19041.194513.0033506.00
67272004.05.20 18:46buy33640.101.19201.18921.1933
67282004.05.20 21:12t/p33640.101.19331.18921.193313.0033519.00
67292004.05.20 21:58buy33650.101.19191.18911.1932
67302004.05.20 21:58t/p33650.101.19321.18911.193213.0033532.00
67312004.05.20 22:43buy33660.101.19361.19081.1949
67322004.05.20 22:58t/p33660.101.19491.19081.194913.0033545.00
67332004.05.21 00:57sell33670.101.19631.19911.1950
67342004.05.21 06:01s/l33670.101.19911.19911.1950-28.0033517.00
67352004.05.21 07:30buy33680.101.19861.19581.1999
67362004.05.21 07:59t/p33680.101.19991.19581.199913.0033530.00
67372004.05.21 08:27buy33690.101.20021.19741.2015
67382004.05.21 09:07t/p33690.101.20151.19741.201513.0033543.00
67392004.05.21 09:22buy33700.101.20101.19821.2023
67402004.05.21 11:02t/p33700.101.20231.19821.202313.0033556.00
67412004.05.21 12:21buy33710.101.20351.20071.2048
67422004.05.21 13:03t/p33710.101.20481.20071.204813.0033569.00
67432004.05.21 13:52sell33720.101.20451.20731.2032
67442004.05.21 14:22t/p33720.101.20321.20731.203213.0033582.00
67452004.05.21 14:22buy33730.101.20311.20031.2044
67462004.05.21 14:55t/p33730.101.20441.20031.204413.0033595.00
67472004.05.21 15:14buy33740.101.20581.20301.2071
67482004.05.21 15:34s/l33740.101.20301.20301.2071-28.0033567.00
67492004.05.21 15:53sell33750.101.20611.20891.2048
67502004.05.21 15:58t/p33750.101.20481.20891.204813.0033580.00
67512004.05.21 16:54sell33760.101.20321.20601.2019
67522004.05.21 17:02t/p33760.101.20191.20601.201913.0033593.00
67532004.05.21 17:52sell33770.101.20221.20501.2009
67542004.05.21 18:11t/p33770.101.20091.20501.200913.0033606.00
67552004.05.21 18:55sell33780.101.20121.20401.1999
67562004.05.24 00:00t/p33780.101.19991.20401.199913.0033619.00
67572004.05.24 01:47sell33790.101.20001.20281.1987
67582004.05.24 02:09t/p33790.101.19871.20281.198713.0033632.00
67592004.05.24 02:45sell33800.101.19921.20201.1979
67602004.05.24 02:59t/p33800.101.19791.20201.197913.0033645.00
67612004.05.24 03:48sell33810.101.19791.20071.1966
67622004.05.24 03:58t/p33810.101.19661.20071.196613.0033658.00
67632004.05.24 05:39sell33820.101.19681.19961.1955
67642004.05.24 06:06t/p33820.101.19551.19961.195513.0033671.00
67652004.05.24 07:35sell33830.101.19711.19991.1958
67662004.05.24 08:02t/p33830.101.19581.19991.195813.0033684.00
67672004.05.24 08:34sell33840.101.19671.19951.1954
67682004.05.24 08:58t/p33840.101.19541.19951.195413.0033697.00
67692004.05.24 09:32sell33850.101.19461.19741.1933
67702004.05.24 13:34s/l33850.101.19741.19741.1933-28.0033669.00
67712004.05.24 14:14sell33860.101.19711.19991.1958
67722004.05.24 14:59t/p33860.101.19581.19991.195813.0033682.00
67732004.05.24 15:13sell33870.101.19571.19851.1944
67742004.05.24 17:26s/l33870.101.19851.19851.1944-28.0033654.00
67752004.05.24 20:08sell33880.101.20171.20451.2004
67762004.05.24 22:00t/p33880.101.20041.20451.200413.0033667.00
67772004.05.24 22:13sell33890.101.20131.20411.2000
67782004.05.24 23:00t/p33890.101.20001.20411.200013.0033680.00
67792004.05.24 23:14sell33900.101.20071.20351.1994
67802004.05.25 00:00t/p33900.101.19941.20351.199413.0033693.00
67812004.05.25 00:18sell33910.101.20051.20331.1992
67822004.05.25 01:00t/p33910.101.19921.20331.199213.0033706.00
67832004.05.25 01:21sell33920.101.19991.20271.1986
67842004.05.25 01:35t/p33920.101.19861.20271.198613.0033719.00
67852004.05.25 02:36buy33930.101.19921.19641.2005
67862004.05.25 02:52t/p33930.101.20051.19641.200513.0033732.00
67872004.05.25 03:36buy33940.101.20011.19731.2014
67882004.05.25 03:51t/p33940.101.20141.19731.201413.0033745.00
67892004.05.25 04:34buy33950.101.20141.19861.2027
67902004.05.25 07:05t/p33950.101.20271.19861.202713.0033758.00
67912004.05.25 07:27buy33960.101.20171.19891.2030
67922004.05.25 07:46t/p33960.101.20301.19891.203013.0033771.00
67932004.05.25 08:29buy33970.101.20371.20091.2050
67942004.05.25 09:00t/p33970.101.20501.20091.205013.0033784.00
67952004.05.25 09:22buy33980.101.20471.20191.2060
67962004.05.25 10:05t/p33980.101.20601.20191.206013.0033797.00
67972004.05.25 10:28buy33990.101.20381.20101.2051
67982004.05.25 10:39t/p33990.101.20511.20101.205113.0033810.00
67992004.05.25 11:20buy34000.101.20661.20381.2079
68002004.05.25 13:04t/p34000.101.20791.20381.207913.0033823.00
68012004.05.25 13:51sell34010.101.20751.21031.2062
68022004.05.25 14:03s/l34010.101.21031.21031.2062-28.0033795.00
68032004.05.25 14:12buy34020.101.20681.20401.2081
68042004.05.25 14:50t/p34020.101.20811.20401.208113.0033808.00
68052004.05.25 15:10buy34030.101.21081.20801.2121
68062004.05.25 15:53t/p34030.101.21211.20801.212113.0033821.00
68072004.05.25 16:50sell34040.101.21221.21501.2109
68082004.05.25 16:59t/p34040.101.21091.21501.210913.0033834.00
68092004.05.25 17:49sell34050.101.21051.21331.2092
68102004.05.26 05:02t/p34050.101.20921.21331.209213.0033847.00
68112004.05.26 05:16sell34060.101.21081.21361.2095
68122004.05.26 05:59t/p34060.101.20951.21361.209513.0033860.00
68132004.05.26 06:22sell34070.101.20941.21221.2081
68142004.05.26 07:41s/l34070.101.21221.21221.2081-28.0033832.00
68152004.05.26 09:05sell34080.101.21301.21581.2117
68162004.05.26 11:00t/p34080.101.21171.21581.211713.0033845.00
68172004.05.26 11:26sell34090.101.21271.21551.2114
68182004.05.26 12:00t/p34090.101.21141.21551.211413.0033858.00
68192004.05.26 12:32sell34100.101.21271.21551.2114
68202004.05.26 13:00t/p34100.101.21141.21551.211413.0033871.00
68212004.05.26 13:05sell34110.101.21151.21431.2102
68222004.05.26 14:00t/p34110.101.21021.21431.210213.0033884.00
68232004.05.26 15:27sell34120.101.21261.21541.2113
68242004.05.26 15:59t/p34120.101.21131.21541.211313.0033897.00
68252004.05.26 16:21sell34130.101.21071.21351.2094
68262004.05.26 16:59t/p34130.101.20941.21351.209413.0033910.00
68272004.05.26 16:59buy34140.101.20941.20661.2107
68282004.05.26 17:26t/p34140.101.21071.20661.210713.0033923.00
68292004.05.26 18:16sell34150.101.21071.21351.2094
68302004.05.27 02:00t/p34150.101.20941.21351.209413.0033936.00
68312004.05.27 02:14sell34160.101.21001.21281.2087
68322004.05.27 03:12s/l34160.101.21281.21281.2087-28.0033908.00
68332004.05.27 04:11sell34170.101.21381.21661.2125
68342004.05.27 08:06s/l34170.101.21661.21661.2125-28.0033880.00
68352004.05.27 09:06sell34180.101.21611.21891.2148
68362004.05.27 09:59t/p34180.101.21481.21891.214813.0033893.00
68372004.05.27 10:04sell34190.101.21531.21811.2140
68382004.05.27 14:00s/l34190.101.21811.21811.2140-28.0033865.00
68392004.05.27 14:07buy34200.101.21591.21311.2172
68402004.05.27 14:21t/p34200.101.21721.21311.217213.0033878.00
68412004.05.27 14:28buy34210.101.21611.21331.2174
68422004.05.27 14:29t/p34210.101.21741.21331.217413.0033891.00
68432004.05.27 14:31buy34220.101.21611.21331.2174
68442004.05.27 14:45t/p34220.101.21741.21331.217413.0033904.00
68452004.05.27 14:46buy34230.101.21611.21331.2174
68462004.05.27 14:47t/p34230.101.21741.21331.217413.0033917.00
68472004.05.27 15:21sell34240.101.22271.22551.2214
68482004.05.27 15:49s/l34240.101.22551.22551.2214-28.0033889.00
68492004.05.27 16:21sell34250.101.22471.22751.2234
68502004.05.27 16:29t/p34250.101.22341.22751.223413.0033902.00
68512004.05.27 16:33sell34260.101.22431.22711.2230
68522004.05.27 17:46s/l34260.101.22711.22711.2230-28.0033874.00
68532004.05.27 18:21sell34270.101.22771.23051.2264
68542004.05.27 18:26t/p34270.101.22641.23051.226413.0033887.00
68552004.05.27 18:46sell34280.101.22771.23051.2264
68562004.05.27 18:58t/p34280.101.22641.23051.226413.0033900.00
68572004.05.27 21:11sell34290.101.22731.23011.2260
68582004.05.27 21:23t/p34290.101.22601.23011.226013.0033913.00
68592004.05.27 21:29sell34300.101.22731.23011.2260
68602004.05.28 03:01t/p34300.101.22601.23011.226013.0033926.00
68612004.05.28 03:44sell34310.101.22721.23001.2259
68622004.05.28 08:40s/l34310.101.23001.23001.2259-28.0033898.00
68632004.05.28 08:40sell34320.101.22981.23261.2285
68642004.05.28 08:59t/p34320.101.22851.23261.228513.0033911.00
68652004.05.28 09:28sell34330.101.22851.23131.2272
68662004.05.28 10:06t/p34330.101.22721.23131.227213.0033924.00
68672004.05.28 10:23sell34340.101.22871.23151.2274
68682004.05.28 11:00t/p34340.101.22741.23151.227413.0033937.00
68692004.05.28 11:33sell34350.101.22731.23011.2260
68702004.05.28 11:59t/p34350.101.22601.23011.226013.0033950.00
68712004.05.28 12:31sell34360.101.22581.22861.2245
68722004.05.28 13:03t/p34360.101.22451.22861.224513.0033963.00
68732004.05.28 13:21sell34370.101.22511.22791.2238
68742004.05.28 14:51s/l34370.101.22791.22791.2238-28.0033935.00
68752004.05.28 15:21sell34380.101.22731.23011.2260
68762004.05.28 15:59t/p34380.101.22601.23011.226013.0033948.00
68772004.05.28 16:49sell34390.101.22521.22801.2239
68782004.05.28 16:59t/p34390.101.22391.22801.223913.0033961.00
68792004.05.28 17:11sell34400.101.22131.22411.2200
68802004.05.31 00:00s/l34400.101.22411.22411.2200-28.0033933.00
68812004.05.31 00:14sell34410.101.22401.22681.2227
68822004.05.31 02:02t/p34410.101.22271.22681.222713.0033946.00
68832004.05.31 02:07sell34420.101.22311.22591.2218
68842004.05.31 02:59t/p34420.101.22181.22591.221813.0033959.00
68852004.05.31 03:08sell34430.101.22131.22411.2200
68862004.05.31 03:59t/p34430.101.22001.22411.220013.0033972.00
68872004.05.31 04:02sell34440.101.21941.22221.2181
68882004.05.31 07:35s/l34440.101.22221.22221.2181-28.0033944.00
68892004.05.31 07:56buy34450.101.22091.21811.2222
68902004.05.31 09:31t/p34450.101.22221.21811.222213.0033957.00
68912004.05.31 11:07sell34460.101.22281.22561.2215
68922004.05.31 12:00t/p34460.101.22151.22561.221513.0033970.00
68932004.05.31 12:06sell34470.101.22151.22431.2202
68942004.05.31 12:59t/p34470.101.22021.22431.220213.0033983.00
68952004.05.31 13:08sell34480.101.22021.22301.2189
68962004.05.31 16:00t/p34480.101.21891.22301.218913.0033996.00
68972004.05.31 16:06sell34490.101.22131.22411.2200
68982004.05.31 16:36t/p34490.101.22001.22411.220013.0034009.00
68992004.05.31 17:33buy34500.101.21841.21561.2197
69002004.05.31 18:03t/p34500.101.21971.21561.219713.0034022.00
69012004.05.31 18:41buy34510.101.21881.21601.2201
69022004.05.31 19:20t/p34510.101.22011.21601.220113.0034035.00
69032004.05.31 19:30buy34520.101.21861.21581.2199
69042004.05.31 20:19t/p34520.101.21991.21581.219913.0034048.00
69052004.05.31 20:29buy34530.101.21891.21611.2202
69062004.06.01 00:12t/p34530.101.22021.21611.220213.0034061.00
69072004.06.01 00:35buy34540.101.21921.21641.2205
69082004.06.01 01:12t/p34540.101.22051.21641.220513.0034074.00
69092004.06.01 01:17buy34550.101.21961.21681.2209
69102004.06.01 02:21s/l34550.101.21681.21681.2209-28.0034046.00
69112004.06.01 03:14buy34560.101.21681.21401.2181
69122004.06.01 04:07t/p34560.101.21811.21401.218113.0034059.00
69132004.06.01 04:58buy34570.101.21781.21501.2191
69142004.06.01 04:59t/p34570.101.21911.21501.219113.0034072.00
69152004.06.01 06:12buy34580.101.21921.21641.2205
69162004.06.01 06:59t/p34580.101.22051.21641.220513.0034085.00
69172004.06.01 07:52buy34590.101.22041.21761.2217
69182004.06.01 07:59t/p34590.101.22171.21761.221713.0034098.00
69192004.06.01 09:08buy34600.101.22431.22151.2256
69202004.06.01 10:00t/p34600.101.22561.22151.225613.0034111.00
69212004.06.01 10:17buy34610.101.22291.22011.2242
69222004.06.01 10:59t/p34610.101.22421.22011.224213.0034124.00
69232004.06.01 11:20buy34620.101.22471.22191.2260
69242004.06.01 11:58t/p34620.101.22601.22191.226013.0034137.00
69252004.06.01 13:54sell34630.101.22401.22681.2227
69262004.06.01 14:45t/p34630.101.22271.22681.222713.0034150.00
69272004.06.01 14:45buy34640.101.22271.21991.2240
69282004.06.01 14:51t/p34640.101.22401.21991.224013.0034163.00
69292004.06.01 15:55sell34650.101.22511.22791.2238
69302004.06.01 15:58t/p34650.101.22381.22791.223813.0034176.00
69312004.06.01 16:03buy34660.101.22091.21811.2222
69322004.06.01 16:54t/p34660.101.22221.21811.222213.0034189.00
69332004.06.01 16:54sell34670.101.22221.22501.2209
69342004.06.01 17:12t/p34670.101.22091.22501.220913.0034202.00
69352004.06.01 17:48sell34680.101.22231.22511.2210
69362004.06.01 18:39t/p34680.101.22101.22511.221013.0034215.00
69372004.06.01 18:39buy34690.101.22091.21811.2222
69382004.06.01 18:45t/p34690.101.22221.21811.222213.0034228.00
69392004.06.01 19:49sell34700.101.22421.22701.2229
69402004.06.01 20:07t/p34700.101.22291.22701.222913.0034241.00
69412004.06.01 20:44sell34710.101.22301.22581.2217
69422004.06.02 04:35s/l34710.101.22581.22581.2217-28.0034213.00
69432004.06.02 06:36sell34720.101.22701.22981.2257
69442004.06.02 16:19s/l34720.101.22981.22981.2257-28.0034185.00
69452004.06.02 16:59buy34730.101.22751.22471.2288
69462004.06.02 17:10s/l34730.101.22471.22471.2288-28.0034157.00
69472004.06.02 17:14sell34740.101.22731.23011.2260
69482004.06.02 17:58t/p34740.101.22601.23011.226013.0034170.00
69492004.06.02 17:58sell34750.101.22771.23051.2264
69502004.06.02 17:59t/p34750.101.22641.23051.226413.0034183.00
69512004.06.02 18:14sell34760.101.22541.22821.2241
69522004.06.02 18:58t/p34760.101.22411.22821.224113.0034196.00
69532004.06.02 19:13sell34770.101.22231.22511.2210
69542004.06.02 20:06t/p34770.101.22101.22511.221013.0034209.00
69552004.06.02 21:11sell34780.101.22251.22531.2212
69562004.06.02 22:03t/p34780.101.22121.22531.221213.0034222.00
69572004.06.02 23:10sell34790.101.22191.22471.2206
69582004.06.03 02:00t/p34790.101.22061.22471.220613.0034235.00
69592004.06.03 02:07sell34800.101.22151.22431.2202
69602004.06.03 03:00t/p34800.101.22021.22431.220213.0034248.00
69612004.06.03 03:34sell34810.101.22091.22371.2196
69622004.06.03 03:49t/p34810.101.21961.22371.219613.0034261.00
69632004.06.03 04:05sell34820.101.21931.22211.2180
69642004.06.03 05:57t/p34820.101.21801.22211.218013.0034274.00
69652004.06.03 05:57buy34830.101.21801.21521.2193
69662004.06.03 07:00t/p34830.101.21931.21521.219313.0034287.00
69672004.06.03 07:58buy34840.101.21821.21541.2195
69682004.06.03 08:00t/p34840.101.21951.21541.219513.0034300.00
69692004.06.03 08:53buy34850.101.21941.21661.2207
69702004.06.03 08:58t/p34850.101.22071.21661.220713.0034313.00
69712004.06.03 09:11sell34860.101.22211.22491.2208
69722004.06.03 09:43t/p34860.101.22081.22491.220813.0034326.00
69732004.06.03 10:51buy34870.101.21891.21611.2202
69742004.06.03 10:58t/p34870.101.22021.21611.220213.0034339.00
69752004.06.03 11:38buy34880.101.22081.21801.2221
69762004.06.03 12:20t/p34880.101.22211.21801.222113.0034352.00
69772004.06.03 13:38buy34890.101.22111.21831.2224
69782004.06.03 14:16t/p34890.101.22241.21831.222413.0034365.00
69792004.06.03 14:35buy34900.101.22231.21951.2236
69802004.06.03 15:00t/p34900.101.22361.21951.223613.0034378.00
69812004.06.03 15:34buy34910.101.22341.22061.2247
69822004.06.03 16:15t/p34910.101.22471.22061.224713.0034391.00
69832004.06.03 16:33buy34920.101.22271.21991.2240
69842004.06.03 16:59t/p34920.101.22401.21991.224013.0034404.00
69852004.06.03 17:32buy34930.101.22401.22121.2253
69862004.06.03 17:43s/l34930.101.22121.22121.2253-28.0034376.00
69872004.06.03 17:48sell34940.101.22431.22711.2230
69882004.06.03 17:49t/p34940.101.22301.22711.223013.0034389.00
69892004.06.03 17:51sell34950.101.22431.22711.2230
69902004.06.03 17:58t/p34950.101.22301.22711.223013.0034402.00
69912004.06.03 19:40buy34960.101.21981.21701.2211
69922004.06.03 19:58t/p34960.101.22111.21701.221113.0034415.00
69932004.06.03 20:29buy34970.101.22171.21891.2230
69942004.06.03 21:11t/p34970.101.22301.21891.223013.0034428.00
69952004.06.03 22:41buy34980.101.22211.21931.2234
69962004.06.04 09:12s/l34980.101.21931.21931.2234-28.0034400.00
69972004.06.04 10:09buy34990.101.21971.21691.2210
69982004.06.04 11:00t/p34990.101.22101.21691.221013.0034413.00
69992004.06.04 11:08buy35000.101.22071.21791.2220
70002004.06.04 12:00t/p35000.101.22201.21791.222013.0034426.00
70012004.06.04 12:06buy35010.101.22141.21861.2227
70022004.06.04 14:00t/p35010.101.22271.21861.222713.0034439.00
70032004.06.04 14:03buy35020.101.22091.21811.2222
70042004.06.04 14:03s/l35020.101.21811.21811.2222-28.0034411.00
70052004.06.04 14:03buy35030.101.21791.21511.2192
70062004.06.04 14:04t/p35030.101.21921.21511.219213.0034424.00
70072004.06.04 14:04buy35040.101.21951.21671.2208
70082004.06.04 14:05s/l35040.101.21671.21671.2208-28.0034396.00
70092004.06.04 14:05buy35050.101.21681.21401.2181
70102004.06.04 14:17s/l35050.101.21401.21401.2181-28.0034368.00
70112004.06.04 14:58sell35060.101.22581.22861.2245
70122004.06.04 14:59t/p35060.101.22451.22861.224513.0034381.00
70132004.06.04 14:59sell35070.101.22311.22591.2218
70142004.06.04 14:59t/p35070.101.22181.22591.221813.0034394.00
70152004.06.04 14:59sell35080.101.22581.22861.2245
70162004.06.04 15:02t/p35080.101.22451.22861.224513.0034407.00
70172004.06.04 16:12buy35090.101.22301.22021.2243
70182004.06.04 16:19t/p35090.101.22431.22021.224313.0034420.00
70192004.06.04 16:19buy35100.101.22351.22071.2248
70202004.06.04 16:20t/p35100.101.22481.22071.224813.0034433.00
70212004.06.04 16:21buy35110.101.22311.22031.2244
70222004.06.04 16:22t/p35110.101.22441.22031.224413.0034446.00
70232004.06.04 18:24sell35120.101.22641.22921.2251
70242004.06.07 00:00s/l35120.101.22921.22921.2251-28.0034418.00
70252004.06.07 00:22sell35130.101.23031.23311.2290
70262004.06.07 01:51s/l35130.101.23311.23311.2290-28.0034390.00
70272004.06.07 02:22sell35140.101.23301.23581.2317
70282004.06.07 08:00t/p35140.101.23171.23581.231713.0034403.00
70292004.06.07 08:03sell35150.101.23261.23541.2313
70302004.06.07 09:00t/p35150.101.23131.23541.231313.0034416.00
70312004.06.07 09:49sell35160.101.23311.23591.2318
70322004.06.07 10:00t/p35160.101.23181.23591.231813.0034429.00
70332004.06.07 10:46sell35170.101.23251.23531.2312
70342004.06.07 14:10t/p35170.101.23121.23531.231213.0034442.00
70352004.06.07 14:11sell35180.101.23251.23531.2312
70362004.06.07 14:28t/p35180.101.23121.23531.231213.0034455.00
70372004.06.07 14:30sell35190.101.23241.23521.2311
70382004.06.07 16:06t/p35190.101.23111.23521.231113.0034468.00
70392004.06.07 16:09sell35200.101.23231.23511.2310
70402004.06.07 16:24t/p35200.101.23101.23511.231013.0034481.00
70412004.06.07 16:31sell35210.101.23231.23511.2310
70422004.06.07 17:03t/p35210.101.23101.23511.231013.0034494.00
70432004.06.07 17:11sell35220.101.23131.23411.2300
70442004.06.08 02:12t/p35220.101.23001.23411.230013.0034507.00
70452004.06.08 02:19sell35230.101.23151.23431.2302
70462004.06.08 02:59t/p35230.101.23021.23431.230213.0034520.00
70472004.06.08 03:19sell35240.101.22951.23231.2282
70482004.06.08 06:23s/l35240.101.23231.23231.2282-28.0034492.00
70492004.06.08 07:20sell35250.101.23291.23571.2316
70502004.06.08 08:25s/l35250.101.23571.23571.2316-28.0034464.00
70512004.06.08 09:10sell35260.101.23381.23661.2325
70522004.06.08 10:03t/p35260.101.23251.23661.232513.0034477.00
70532004.06.08 10:09sell35270.101.23441.23721.2331
70542004.06.08 10:59t/p35270.101.23311.23721.233113.0034490.00
70552004.06.08 11:09sell35280.101.23301.23581.2317
70562004.06.08 13:00t/p35280.101.23171.23581.231713.0034503.00
70572004.06.08 13:54sell35290.101.23241.23521.2311
70582004.06.08 13:59t/p35290.101.23111.23521.231113.0034516.00
70592004.06.08 14:02sell35300.101.22931.23211.2280
70602004.06.08 15:00t/p35300.101.22801.23211.228013.0034529.00
70612004.06.08 15:03sell35310.101.23051.23331.2292
70622004.06.08 15:58t/p35310.101.22921.23331.229213.0034542.00
70632004.06.08 16:09sell35320.101.22681.22961.2255
70642004.06.08 18:00t/p35320.101.22551.22961.225513.0034555.00
70652004.06.08 18:06sell35330.101.22751.23031.2262
70662004.06.08 18:59t/p35330.101.22621.23031.226213.0034568.00
70672004.06.08 22:56buy35340.101.22621.22341.2275
70682004.06.09 01:39t/p35340.101.22751.22341.227513.0034581.00
70692004.06.09 02:35sell35350.101.22681.22961.2255
70702004.06.09 02:46t/p35350.101.22551.22961.225513.0034594.00
70712004.06.09 03:34sell35360.101.22591.22871.2246
70722004.06.09 03:43t/p35360.101.22461.22871.224613.0034607.00
70732004.06.09 04:40buy35370.101.22361.22081.2249
70742004.06.09 08:30t/p35370.101.22491.22081.224913.0034620.00
70752004.06.09 08:44buy35380.101.22381.22101.2251
70762004.06.09 10:41s/l35380.101.22101.22101.2251-28.0034592.00
70772004.06.09 11:38buy35390.101.22201.21921.2233
70782004.06.09 12:34s/l35390.101.21921.21921.2233-28.0034564.00
70792004.06.09 13:21sell35400.101.21871.22151.2174
70802004.06.09 13:31t/p35400.101.21741.22151.217413.0034577.00
70812004.06.09 14:31buy35410.101.21521.21241.2165
70822004.06.09 16:43s/l35410.101.21241.21241.2165-28.0034549.00
70832004.06.09 17:30buy35420.101.20891.20611.2102
70842004.06.09 18:58s/l35420.101.20611.20611.2102-28.0034521.00
70852004.06.09 19:22buy35430.101.20801.20521.2093
70862004.06.09 20:50s/l35430.101.20521.20521.2093-28.0034493.00
70872004.06.09 21:50buy35440.101.20411.20131.2054
70882004.06.09 22:11t/p35440.101.20541.20131.205413.0034506.00
70892004.06.09 22:26buy35450.101.20441.20161.2057
70902004.06.10 04:06t/p35450.101.20571.20161.205713.0034519.00
70912004.06.10 04:45buy35460.101.20381.20101.2051
70922004.06.10 04:59t/p35460.101.20511.20101.205113.0034532.00
70932004.06.10 07:36buy35470.101.20521.20241.2065
70942004.06.10 08:00t/p35470.101.20651.20241.206513.0034545.00
70952004.06.10 08:33buy35480.101.20601.20321.2073
70962004.06.10 11:00t/p35480.101.20731.20321.207313.0034558.00
70972004.06.10 11:32buy35490.101.20661.20381.2079
70982004.06.10 12:44s/l35490.101.20381.20381.2079-28.0034530.00
70992004.06.10 12:59sell35500.101.20641.20921.2051
71002004.06.10 13:29t/p35500.101.20511.20921.205113.0034543.00
71012004.06.10 14:31buy35510.101.20411.20131.2054
71022004.06.10 15:00t/p35510.101.20541.20131.205413.0034556.00
71032004.06.10 15:25buy35520.101.20521.20241.2065
71042004.06.10 16:00t/p35520.101.20651.20241.206513.0034569.00
71052004.06.10 16:29buy35530.101.20571.20291.2070
71062004.06.10 16:58t/p35530.101.20701.20291.207013.0034582.00
71072004.06.10 17:32buy35540.101.20911.20631.2104
71082004.06.10 17:58t/p35540.101.21041.20631.210413.0034595.00
71092004.06.10 18:22buy35550.101.21081.20801.2121
71102004.06.11 02:17s/l35550.101.20801.20801.2121-28.0034567.00
71112004.06.11 03:10buy35560.101.20711.20431.2084
71122004.06.11 03:20s/l35560.101.20431.20431.2084-28.0034539.00
71132004.06.11 05:13buy35570.101.20481.20201.2061
71142004.06.11 06:11s/l35570.101.20201.20201.2061-28.0034511.00
71152004.06.11 07:05buy35580.101.20071.19791.2020
71162004.06.11 08:00t/p35580.101.20201.19791.202013.0034524.00
71172004.06.11 08:08buy35590.101.20081.19801.2021
71182004.06.11 08:57s/l35590.101.19801.19801.2021-28.0034496.00
71192004.06.11 10:57buy35600.101.19871.19591.2000
71202004.06.11 10:58t/p35600.101.20001.19591.200013.0034509.00
71212004.06.11 11:54buy35610.101.20031.19751.2016
71222004.06.11 12:00t/p35610.101.20161.19751.201613.0034522.00
71232004.06.11 12:08buy35620.101.20031.19751.2016
71242004.06.11 13:00t/p35620.101.20161.19751.201613.0034535.00
71252004.06.11 13:58buy35630.101.19951.19671.2008
71262004.06.11 13:58t/p35630.101.20081.19671.200813.0034548.00
71272004.06.11 15:48buy35640.101.20081.19801.2021
71282004.06.11 16:30t/p35640.101.20211.19801.202113.0034561.00
71292004.06.11 16:43buy35650.101.20141.19861.2027
71302004.06.14 00:00s/l35650.101.19861.19861.2027-28.0034533.00
71312004.06.14 00:42buy35660.101.19691.19411.1982
71322004.06.14 02:14t/p35660.101.19821.19411.198213.0034546.00
71332004.06.14 02:39buy35670.101.19791.19511.1992
71342004.06.14 11:11t/p35670.101.19921.19511.199213.0034559.00
71352004.06.14 11:27buy35680.101.19651.19371.1978
71362004.06.14 11:58t/p35680.101.19781.19371.197813.0034572.00
71372004.06.14 13:29buy35690.101.20101.19821.2023
71382004.06.14 14:07t/p35690.101.20231.19821.202313.0034585.00
71392004.06.14 14:20buy35700.101.20061.19781.2019
71402004.06.14 14:58t/p35700.101.20191.19781.201913.0034598.00
71412004.06.14 15:23buy35710.101.20551.20271.2068
71422004.06.14 15:59t/p35710.101.20681.20271.206813.0034611.00
71432004.06.14 16:21buy35720.101.20681.20401.2081
71442004.06.14 16:58t/p35720.101.20811.20401.208113.0034624.00
71452004.06.14 17:56sell35730.101.20851.21131.2072
71462004.06.14 18:20t/p35730.101.20721.21131.207213.0034637.00
71472004.06.14 18:57sell35740.101.20751.21031.2062
71482004.06.14 19:17t/p35740.101.20621.21031.206213.0034650.00
71492004.06.14 19:17buy35750.101.20621.20341.2075
71502004.06.14 21:07t/p35750.101.20751.20341.207513.0034663.00
71512004.06.14 21:32buy35760.101.20631.20351.2076
71522004.06.15 02:00t/p35760.101.20761.20351.207613.0034676.00
71532004.06.15 02:03buy35770.101.20661.20381.2079
71542004.06.15 02:59t/p35770.101.20791.20381.207913.0034689.00
71552004.06.15 03:07buy35780.101.20881.20601.2101
71562004.06.15 08:03s/l35780.101.20601.20601.2101-28.0034661.00
71572004.06.15 08:36sell35790.101.20701.20981.2057
71582004.06.15 09:00t/p35790.101.20571.20981.205713.0034674.00
71592004.06.15 09:35sell35800.101.20621.20901.2049
71602004.06.15 10:01t/p35800.101.20491.20901.204913.0034687.00
71612004.06.15 10:34sell35810.101.20501.20781.2037
71622004.06.15 11:02t/p35810.101.20371.20781.203713.0034700.00
71632004.06.15 11:29sell35820.101.20421.20701.2029
71642004.06.15 14:29s/l35820.101.20701.20701.2029-28.0034672.00
71652004.06.15 15:26sell35830.101.21141.21421.2101
71662004.06.15 16:08t/p35830.101.21011.21421.210113.0034685.00
71672004.06.15 16:09sell35840.101.21061.21341.2093
71682004.06.15 16:09t/p35840.101.20931.21341.209313.0034698.00
71692004.06.15 16:22sell35850.101.21061.21341.2093
71702004.06.15 16:22t/p35850.101.20931.21341.209313.0034711.00
71712004.06.15 16:25sell35860.101.21061.21341.2093
71722004.06.15 16:59t/p35860.101.20931.21341.209313.0034724.00
71732004.06.15 18:24sell35870.101.21451.21731.2132
71742004.06.15 21:58s/l35870.101.21731.21731.2132-28.0034696.00
71752004.06.15 21:58sell35880.101.21711.21991.2158
71762004.06.15 22:01t/p35880.101.21581.21991.215813.0034709.00
71772004.06.16 01:16sell35890.101.21641.21921.2151
71782004.06.16 02:00t/p35890.101.21511.21921.215113.0034722.00
71792004.06.16 02:50sell35900.101.21541.21821.2141
71802004.06.16 04:05t/p35900.101.21411.21821.214113.0034735.00
71812004.06.16 04:11sell35910.101.21521.21801.2139
71822004.06.16 05:02t/p35910.101.21391.21801.213913.0034748.00
71832004.06.16 05:48sell35920.101.21491.21771.2136
71842004.06.16 06:02t/p35920.101.21361.21771.213613.0034761.00
71852004.06.16 06:09sell35930.101.21481.21761.2135
71862004.06.16 10:00t/p35930.101.21351.21761.213513.0034774.00
71872004.06.16 10:42sell35940.101.21441.21721.2131
71882004.06.16 10:58t/p35940.101.21311.21721.213113.0034787.00
71892004.06.16 15:17sell35950.101.20481.20761.2035
71902004.06.16 16:36t/p35950.101.20351.20761.203513.0034800.00
71912004.06.16 17:57sell35960.101.20101.20381.1997
71922004.06.16 20:08t/p35960.101.19971.20381.199713.0034813.00
71932004.06.16 20:42sell35970.101.20051.20331.1992
71942004.06.17 08:21s/l35970.101.20331.20331.1992-28.0034785.00
71952004.06.17 08:40buy35980.101.20191.19911.2032
71962004.06.17 09:11t/p35980.101.20321.19911.203213.0034798.00
71972004.06.17 13:15buy35990.101.20501.20221.2063
71982004.06.17 14:42t/p35990.101.20631.20221.206313.0034811.00
71992004.06.17 14:42sell36000.101.20641.20921.2051
72002004.06.17 14:46t/p36000.101.20511.20921.205113.0034824.00
72012004.06.17 15:30buy36010.101.20421.20141.2055
72022004.06.17 16:03s/l36010.101.20141.20141.2055-28.0034796.00
72032004.06.17 16:59sell36020.101.20281.20561.2015
72042004.06.17 18:21s/l36020.101.20561.20561.2015-28.0034768.00
72052004.06.17 22:59buy36030.101.20561.20281.2069
72062004.06.18 02:40s/l36030.101.20281.20281.2069-28.0034740.00
72072004.06.18 07:52sell36040.101.19851.20131.1972
72082004.06.18 10:35s/l36040.101.20131.20131.1972-28.0034712.00
72092004.06.18 11:29sell36050.101.20161.20441.2003
72102004.06.18 13:19s/l36050.101.20441.20441.2003-28.0034684.00
72112004.06.18 14:30sell36060.101.20551.20831.2042
72122004.06.18 14:33s/l36060.101.20831.20831.2042-28.0034656.00
72132004.06.18 15:16sell36070.101.20891.21171.2076
72142004.06.18 15:46s/l36070.101.21171.21171.2076-28.0034628.00
72152004.06.18 17:34buy36080.101.21221.20941.2135
72162004.06.18 18:28t/p36080.101.21351.20941.213513.0034641.00
72172004.06.18 19:59sell36090.101.21311.21591.2118
72182004.06.21 04:10t/p36090.101.21181.21591.211813.0034654.00
72192004.06.21 07:59sell36100.101.21351.21631.2122
72202004.06.21 08:05t/p36100.101.21221.21631.212213.0034667.00
72212004.06.21 10:36sell36110.101.21011.21291.2088
72222004.06.21 12:43t/p36110.101.20881.21291.208813.0034680.00
72232004.06.21 13:28sell36120.101.20951.21231.2082
72242004.06.21 15:36t/p36120.101.20821.21231.208213.0034693.00
72252004.06.21 16:19buy36130.101.20841.20561.2097
72262004.06.21 17:55t/p36130.101.20971.20561.209713.0034706.00
72272004.06.21 17:55sell36140.101.20981.21261.2085
72282004.06.22 00:59s/l36140.101.21261.21261.2085-28.0034678.00
72292004.06.22 10:16buy36150.101.20861.20581.2099
72302004.06.22 13:38t/p36150.101.20991.20581.209913.0034691.00
72312004.06.22 14:30sell36160.101.21031.21311.2090
72322004.06.22 14:41t/p36160.101.20901.21311.209013.0034704.00
72332004.06.22 15:30sell36170.101.20861.21141.2073
72342004.06.22 23:19s/l36170.101.21141.21141.2073-28.0034676.00
72352004.06.23 02:57sell36180.101.21111.21391.2098
72362004.06.23 04:21s/l36180.101.21391.21391.2098-28.0034648.00
72372004.06.23 10:26buy36190.101.21521.21241.2165
72382004.06.23 10:57s/l36190.101.21241.21241.2165-28.0034620.00
72392004.06.23 13:09sell36200.101.20811.21091.2068
72402004.06.23 16:43t/p36200.101.20681.21091.206813.0034633.00
72412004.06.23 16:49sell36210.101.20851.21131.2072
72422004.06.24 01:40t/p36210.101.20721.21131.207213.0034646.00
72432004.06.24 04:46buy36220.101.20631.20351.2076
72442004.06.24 09:26t/p36220.101.20761.20351.207613.0034659.00
72452004.06.24 14:31sell36230.101.21341.21621.2121
72462004.06.24 14:36s/l36230.101.21621.21621.2121-28.0034631.00
72472004.06.24 16:53sell36240.101.21841.22121.2171
72482004.06.24 17:17t/p36240.101.21711.22121.217113.0034644.00
72492004.06.24 21:58buy36250.101.21681.21401.2181
72502004.06.24 23:49t/p36250.101.21811.21401.218113.0034657.00
72512004.06.25 00:18sell36260.101.21881.22161.2175
72522004.06.25 00:45t/p36260.101.21751.22161.217513.0034670.00
72532004.06.25 04:38sell36270.101.21531.21811.2140
72542004.06.25 09:02t/p36270.101.21401.21811.214013.0034683.00
72552004.06.25 10:11sell36280.101.21241.21521.2111
72562004.06.25 11:43t/p36280.101.21111.21521.211113.0034696.00
72572004.06.25 12:22sell36290.101.21321.21601.2119
72582004.06.25 14:36s/l36290.101.21601.21601.2119-28.0034668.00
72592004.06.25 16:14buy36300.101.21441.21161.2157
72602004.06.28 00:00t/p36300.101.21571.21161.215713.0034681.00
72612004.06.28 10:30sell36310.101.21731.22011.2160
72622004.06.28 10:40t/p36310.101.21601.22011.216013.0034694.00
72632004.06.28 10:50sell36320.101.21731.22011.2160
72642004.06.28 11:02t/p36320.101.21601.22011.216013.0034707.00
72652004.06.28 11:46sell36330.101.21651.21931.2152
72662004.06.28 14:08s/l36330.101.21931.21931.2152-28.0034679.00
72672004.06.28 16:20buy36340.101.22091.21811.2222
72682004.06.28 18:18s/l36340.101.21811.21811.2222-28.0034651.00
72692004.06.28 20:27sell36350.101.21741.22021.2161
72702004.06.29 08:02t/p36350.101.21611.22021.216113.0034664.00
72712004.06.29 08:45sell36360.101.21651.21931.2152
72722004.06.29 09:28t/p36360.101.21521.21931.215213.0034677.00
72732004.06.29 10:24sell36370.101.21471.21751.2134
72742004.06.29 13:48s/l36370.101.21751.21751.2134-28.0034649.00
72752004.06.29 17:10sell36380.101.21221.21501.2109
72762004.06.29 18:15t/p36380.101.21091.21501.210913.0034662.00
72772004.06.30 00:52sell36390.101.20871.21151.2074
72782004.06.30 03:04t/p36390.101.20741.21151.207413.0034675.00
72792004.06.30 03:27sell36400.101.20871.21151.2074
72802004.06.30 08:17t/p36400.101.20741.21151.207413.0034688.00
72812004.06.30 11:37buy36410.101.21241.20961.2137
72822004.06.30 12:00t/p36410.101.21371.20961.213713.0034701.00
72832004.06.30 12:30sell36420.101.21381.21661.2125
72842004.06.30 12:43s/l36420.101.21661.21661.2125-28.0034673.00
72852004.06.30 14:23sell36430.101.21621.21901.2149
72862004.06.30 16:00s/l36430.101.21901.21901.2149-28.0034645.00
72872004.06.30 16:55buy36440.101.21701.21421.2183
72882004.06.30 20:19t/p36440.101.21831.21421.218313.0034658.00
72892004.06.30 20:25buy36450.101.21641.21361.2177
72902004.06.30 20:27t/p36450.101.21771.21361.217713.0034671.00
72912004.06.30 21:28sell36460.101.21941.22221.2181
72922004.07.01 00:32t/p36460.101.21811.22221.218113.0034684.00
72932004.07.01 03:22sell36470.101.21871.22151.2174
72942004.07.01 04:09t/p36470.101.21741.22151.217413.0034697.00
72952004.07.01 06:40sell36480.101.21671.21951.2154
72962004.07.01 09:03t/p36480.101.21541.21951.215413.0034710.00
72972004.07.01 12:20buy36490.101.21771.21491.2190
72982004.07.01 13:32s/l36490.101.21491.21491.2190-28.0034682.00
72992004.07.01 14:31buy36500.101.21641.21361.2177
73002004.07.01 15:08t/p36500.101.21771.21361.217713.0034695.00
73012004.07.01 17:24sell36510.101.21561.21841.2143
73022004.07.02 04:55s/l36510.101.21841.21841.2143-28.0034667.00
73032004.07.02 08:26buy36520.101.21651.21371.2178
73042004.07.02 14:30t/p36520.101.21781.21371.217813.0034680.00
73052004.07.02 16:07sell36530.101.23061.23341.2293
73062004.07.02 16:11t/p36530.101.22931.23341.229313.0034693.00
73072004.07.02 17:48sell36540.101.23051.23331.2292
73082004.07.05 00:18s/l36540.101.23331.23331.2292-28.0034665.00
73092004.07.05 01:28sell36550.101.23261.23541.2313
73102004.07.05 09:13t/p36550.101.23131.23541.231313.0034678.00
73112004.07.06 02:43sell36560.101.23041.23321.2291
73122004.07.06 03:17t/p36560.101.22911.23321.229113.0034691.00
73132004.07.06 12:28sell36570.101.22771.23051.2264
73142004.07.06 13:51s/l36570.101.23051.23051.2264-28.0034663.00
73152004.07.06 14:19sell36580.101.23161.23441.2303
73162004.07.06 15:37t/p36580.101.23031.23441.230313.0034676.00
73172004.07.06 16:01buy36590.101.23131.22851.2326
73182004.07.06 16:19s/l36590.101.22851.22851.2326-28.0034648.00
73192004.07.07 02:27buy36600.101.22921.22641.2305
73202004.07.07 05:15t/p36600.101.23051.22641.230513.0034661.00
73212004.07.07 06:36sell36610.101.23211.23491.2308
73222004.07.07 07:53s/l36610.101.23491.23491.2308-28.0034633.00
73232004.07.07 09:57sell36620.101.23471.23751.2334
73242004.07.07 11:28s/l36620.101.23751.23751.2334-28.0034605.00
73252004.07.07 13:22buy36630.101.23631.23351.2376
73262004.07.07 16:10t/p36630.101.23761.23351.237613.0034618.00
73272004.07.07 16:23buy36640.101.23651.23371.2378
73282004.07.07 17:25t/p36640.101.23781.23371.237813.0034631.00
73292004.07.08 05:59sell36650.101.23571.23851.2344
73302004.07.08 11:42t/p36650.101.23441.23851.234413.0034644.00
73312004.07.08 14:31sell36660.101.23561.23841.2343
73322004.07.08 15:53s/l36660.101.23841.23841.2343-28.0034616.00
73332004.07.09 01:59buy36670.101.23921.23641.2405
73342004.07.09 03:29t/p36670.101.24051.23641.240513.0034629.00
73352004.07.09 07:34sell36680.101.24211.24491.2408
73362004.07.09 07:54t/p36680.101.24081.24491.240813.0034642.00
73372004.07.09 08:52sell36690.101.24141.24421.2401
73382004.07.09 09:09t/p36690.101.24011.24421.240113.0034655.00
73392004.07.09 14:32sell36700.101.23841.24121.2371
73402004.07.12 00:00s/l36700.101.24121.24121.2371-28.0034627.00
73412004.07.12 00:59sell36710.101.24131.24411.2400
73422004.07.12 02:36t/p36710.101.24001.24411.240013.0034640.00
73432004.07.12 04:20buy36720.101.23841.23561.2397
73442004.07.12 06:08t/p36720.101.23971.23561.239713.0034653.00
73452004.07.12 17:42sell36730.101.24091.24371.2396
73462004.07.12 18:26t/p36730.101.23961.24371.239613.0034666.00
73472004.07.12 18:59sell36740.101.24111.24391.2398
73482004.07.12 20:39t/p36740.101.23981.24391.239813.0034679.00
73492004.07.13 07:27buy36750.101.23501.23221.2363
73502004.07.13 07:57t/p36750.101.23631.23221.236313.0034692.00
73512004.07.13 08:35sell36760.101.23641.23921.2351
73522004.07.13 09:01t/p36760.101.23511.23921.235113.0034705.00
73532004.07.13 09:19sell36770.101.23571.23851.2344
73542004.07.13 10:39s/l36770.101.23851.23851.2344-28.0034677.00
73552004.07.13 10:39sell36780.101.23831.24111.2370
73562004.07.13 12:35t/p36780.101.23701.24111.237013.0034690.00
73572004.07.14 00:58buy36790.101.23291.23011.2342
73582004.07.14 03:18t/p36790.101.23421.23011.234213.0034703.00
73592004.07.14 07:53sell36800.101.23341.23621.2321
73602004.07.14 09:23s/l36800.101.23621.23621.2321-28.0034675.00
73612004.07.14 15:22sell36810.101.24091.24371.2396
73622004.07.14 16:46t/p36810.101.23961.24371.239613.0034688.00
73632004.07.15 14:12sell36820.101.23811.24091.2368
73642004.07.15 14:32t/p36820.101.23681.24091.236813.0034701.00
73652004.07.15 14:32buy36830.101.23681.23401.2381
73662004.07.15 18:03s/l36830.101.23401.23401.2381-28.0034673.00
73672004.07.15 20:59buy36840.101.23411.23131.2354
73682004.07.15 22:30t/p36840.101.23541.23131.235413.0034686.00
73692004.07.16 03:05sell36850.101.23391.23671.2326
73702004.07.16 03:39s/l36850.101.23671.23671.2326-28.0034658.00
73712004.07.16 14:29buy36860.101.23501.23221.2363
73722004.07.16 14:30t/p36860.101.23631.23221.236313.0034671.00
73732004.07.16 18:41sell36870.101.24411.24691.2428
73742004.07.19 10:47t/p36870.101.24281.24691.242813.0034684.00
73752004.07.19 12:56buy36880.101.24161.23881.2429
73762004.07.19 17:46t/p36880.101.24291.23881.242913.0034697.00
73772004.07.19 17:46sell36890.101.24301.24581.2417
73782004.07.20 11:41t/p36890.101.24171.24581.241713.0034710.00
73792004.07.20 18:59sell36900.101.23791.24071.2366
73802004.07.20 20:32t/p36900.101.23661.24071.236613.0034723.00
73812004.07.21 08:52sell36910.101.23251.23531.2312
73822004.07.21 11:58t/p36910.101.23121.23531.231213.0034736.00
73832004.07.21 13:26sell36920.101.22901.23181.2277
73842004.07.21 14:54t/p36920.101.22771.23181.227713.0034749.00
73852004.07.21 17:30sell36930.101.22271.22551.2214
73862004.07.21 21:52s/l36930.101.22551.22551.2214-28.0034721.00
73872004.07.22 05:55sell36940.101.22661.22941.2253
73882004.07.22 07:46t/p36940.101.22531.22941.225313.0034734.00
73892004.07.22 14:30buy36950.101.22621.22341.2275
73902004.07.22 15:09t/p36950.101.22751.22341.227513.0034747.00
73912004.07.22 16:54buy36960.101.22691.22411.2282
73922004.07.22 20:54s/l36960.101.22411.22411.2282-28.0034719.00
73932004.07.23 02:57buy36970.101.22531.22251.2266
73942004.07.23 08:19s/l36970.101.22251.22251.2266-28.0034691.00
73952004.07.23 14:24buy36980.101.21811.21531.2194
73962004.07.23 14:59s/l36980.101.21531.21531.2194-28.0034663.00
73972004.07.23 16:18buy36990.101.21711.21431.2184
73982004.07.23 16:55s/l36990.101.21431.21431.2184-28.0034635.00
73992004.07.26 02:31sell37000.101.21081.21361.2095
74002004.07.26 06:09s/l37000.101.21361.21361.2095-28.0034607.00
74012004.07.26 08:51sell37010.101.21361.21641.2123
74022004.07.26 09:47s/l37010.101.21641.21641.2123-28.0034579.00
74032004.07.26 10:53sell37020.101.21651.21931.2152
74042004.07.26 11:23t/p37020.101.21521.21931.215213.0034592.00
74052004.07.26 12:32sell37030.101.21571.21851.2144
74062004.07.26 16:01t/p37030.101.21441.21851.214413.0034605.00
74072004.07.26 16:22sell37040.101.21501.21781.2137
74082004.07.26 17:29t/p37040.101.21371.21781.213713.0034618.00
74092004.07.27 02:15sell37050.101.21391.21671.2126
74102004.07.27 08:17t/p37050.101.21261.21671.212613.0034631.00
74112004.07.27 08:36sell37060.101.21341.21621.2121
74122004.07.27 10:11s/l37060.101.21621.21621.2121-28.0034603.00
74132004.07.27 10:11sell37070.101.21601.21881.2147
74142004.07.27 11:48s/l37070.101.21881.21881.2147-28.0034575.00
74152004.07.27 17:19sell37080.101.20711.20991.2058
74162004.07.27 17:32t/p37080.101.20581.20991.205813.0034588.00
74172004.07.27 18:11sell37090.101.20611.20891.2048
74182004.07.27 19:53t/p37090.101.20481.20891.204813.0034601.00
74192004.07.28 03:25buy37100.101.20551.20271.2068
74202004.07.28 04:53t/p37100.101.20681.20271.206813.0034614.00
74212004.07.28 07:59buy37110.101.20691.20411.2082
74222004.07.28 10:48s/l37110.101.20411.20411.2082-28.0034586.00
74232004.07.28 13:20sell37120.101.20221.20501.2009
74242004.07.28 14:34s/l37120.101.20501.20501.2009-28.0034558.00
74252004.07.28 14:34sell37130.101.20481.20761.2035
74262004.07.28 15:36t/p37130.101.20351.20761.203513.0034571.00
74272004.07.28 17:04sell37140.101.20451.20731.2032
74282004.07.28 17:12t/p37140.101.20321.20731.203213.0034584.00
74292004.07.28 17:59sell37150.101.20431.20711.2030
74302004.07.28 20:01s/l37150.101.20711.20711.2030-28.0034556.00
74312004.07.28 20:46sell37160.101.20681.20961.2055
74322004.07.28 21:07t/p37160.101.20551.20961.205513.0034569.00
74332004.07.28 23:26sell37170.101.20571.20851.2044
74342004.07.29 00:57t/p37170.101.20441.20851.204413.0034582.00
74352004.07.29 01:56sell37180.101.20501.20781.2037
74362004.07.29 08:22s/l37180.101.20781.20781.2037-28.0034554.00
74372004.07.29 11:27buy37190.101.20201.19921.2033
74382004.07.29 12:14t/p37190.101.20331.19921.203313.0034567.00
74392004.07.29 14:34buy37200.101.20281.20001.2041
74402004.07.29 14:50t/p37200.101.20411.20001.204113.0034580.00
74412004.07.29 14:50sell37210.101.20421.20701.2029
74422004.07.29 15:01t/p37210.101.20291.20701.202913.0034593.00
74432004.07.29 15:48sell37220.101.20361.20641.2023
74442004.07.29 16:38s/l37220.101.20641.20641.2023-28.0034565.00
74452004.07.29 17:34buy37230.101.20701.20421.2083
74462004.07.29 19:03s/l37230.101.20421.20421.2083-28.0034537.00
74472004.07.29 23:59buy37240.101.20431.20151.2056
74482004.07.30 10:18t/p37240.101.20561.20151.205613.0034550.00
74492004.07.30 12:32sell37250.101.20591.20871.2046
74502004.07.30 13:34t/p37250.101.20461.20871.204613.0034563.00
74512004.07.30 14:29sell37260.101.20441.20721.2031
74522004.07.30 14:30s/l37260.101.20721.20721.2031-28.0034535.00
74532004.07.30 15:15sell37270.101.21051.21331.2092
74542004.07.30 16:01t/p37270.101.20921.21331.209213.0034548.00
74552004.07.30 16:03sell37280.101.20951.21231.2082
74562004.07.30 16:10t/p37280.101.20821.21231.208213.0034561.00
74572004.07.30 17:38buy37290.101.20371.20091.2050
74582004.07.30 18:53s/l37290.101.20091.20091.2050-28.0034533.00
74592004.08.02 00:05buy37300.101.20631.20351.2076
74602004.08.02 03:00s/l37300.101.20351.20351.2076-28.0034505.00
74612004.08.02 05:45sell37310.101.20651.20931.2052
74622004.08.02 08:04t/p37310.101.20521.20931.205213.0034518.00
74632004.08.02 08:22sell37320.101.20621.20901.2049
74642004.08.02 09:01t/p37320.101.20491.20901.204913.0034531.00
74652004.08.02 09:20sell37330.101.20581.20861.2045
74662004.08.02 11:00s/l37330.101.20861.20861.2045-28.0034503.00
74672004.08.02 11:30buy37340.101.20801.20521.2093
74682004.08.02 14:14s/l37340.101.20521.20521.2093-28.0034475.00
74692004.08.02 14:43sell37350.101.20651.20931.2052
74702004.08.02 15:36t/p37350.101.20521.20931.205213.0034488.00
74712004.08.02 16:04buy37360.101.20481.20201.2061
74722004.08.02 23:17s/l37360.101.20201.20201.2061-28.0034460.00
74732004.08.03 08:17sell37370.101.20151.20431.2002
74742004.08.03 08:36t/p37370.101.20021.20431.200213.0034473.00
74752004.08.03 08:54sell37380.101.20151.20431.2002
74762004.08.03 14:30s/l37380.101.20431.20431.2002-28.0034445.00
74772004.08.03 16:42buy37390.101.20631.20351.2076
74782004.08.04 04:24s/l37390.101.20351.20351.2076-28.0034417.00
74792004.08.04 11:18buy37400.101.20141.19861.2027
74802004.08.04 14:06s/l37400.101.19861.19861.2027-28.0034389.00
74812004.08.04 15:51buy37410.101.19841.19561.1997
74822004.08.04 16:02t/p37410.101.19971.19561.199713.0034402.00
74832004.08.04 16:02sell37420.101.19971.20251.1984
74842004.08.04 16:23s/l37420.101.20251.20251.1984-28.0034374.00
74852004.08.04 17:42sell37430.101.20581.20861.2045
74862004.08.04 18:39t/p37430.101.20451.20861.204513.0034387.00
74872004.08.04 23:59sell37440.101.20521.20801.2039
74882004.08.05 13:33t/p37440.101.20391.20801.203913.0034400.00
74892004.08.05 14:45buy37450.101.20421.20141.2055
74902004.08.05 17:28t/p37450.101.20551.20141.205513.0034413.00
74912004.08.05 22:59buy37460.101.20581.20301.2071
74922004.08.06 06:34t/p37460.101.20711.20301.207113.0034426.00
74932004.08.06 13:59sell37470.101.20571.20851.2044
74942004.08.06 14:31s/l37470.101.20851.20851.2044-28.0034398.00
74952004.08.06 16:16buy37480.101.22401.22121.2253
74962004.08.06 16:20t/p37480.101.22531.22121.225313.0034411.00
74972004.08.06 16:24buy37490.101.22421.22141.2255
74982004.08.06 16:34t/p37490.101.22551.22141.225513.0034424.00
74992004.08.06 18:44sell37500.101.22721.23001.2259
75002004.08.09 09:34t/p37500.101.22591.23001.225913.0034437.00
75012004.08.09 10:36sell37510.101.22681.22961.2255
75022004.08.09 13:01t/p37510.101.22551.22961.225513.0034450.00
75032004.08.09 13:17sell37520.101.22591.22871.2246
75042004.08.09 14:15t/p37520.101.22461.22871.224613.0034463.00
75052004.08.09 14:38sell37530.101.22621.22901.2249
75062004.08.10 15:54s/l37530.101.22901.22901.2249-28.0034435.00
75072004.08.10 21:14buy37540.101.22311.22031.2244
75082004.08.11 08:59t/p37540.101.22441.22031.224413.0034448.00
75092004.08.11 08:59sell37550.101.22451.22731.2232
75102004.08.11 09:45t/p37550.101.22321.22731.223213.0034461.00
75112004.08.11 12:55sell37560.101.22291.22571.2216
75122004.08.11 15:18t/p37560.101.22161.22571.221613.0034474.00
75132004.08.11 16:45sell37570.101.22111.22391.2198
75142004.08.11 16:57t/p37570.101.21981.22391.219813.0034487.00
75152004.08.11 16:57buy37580.101.21981.21701.2211
75162004.08.11 17:29t/p37580.101.22111.21701.221113.0034500.00
75172004.08.11 17:29sell37590.101.22111.22391.2198
75182004.08.12 07:47s/l37590.101.22391.22391.2198-28.0034472.00
75192004.08.12 12:59buy37600.101.22631.22351.2276
75202004.08.12 14:29t/p37600.101.22761.22351.227613.0034485.00
75212004.08.12 14:52buy37610.101.22601.22321.2273
75222004.08.12 15:49s/l37610.101.22321.22321.2273-28.0034457.00
75232004.08.12 16:22sell37620.101.22351.22631.2222
75242004.08.12 16:52t/p37620.101.22221.22631.222213.0034470.00
75252004.08.12 17:59buy37630.101.22271.21991.2240
75262004.08.12 19:02t/p37630.101.22401.21991.224013.0034483.00
75272004.08.12 20:50sell37640.101.22501.22781.2237
75282004.08.13 00:22t/p37640.101.22371.22781.223713.0034496.00
75292004.08.13 02:11sell37650.101.22401.22681.2227
75302004.08.13 06:04t/p37650.101.22271.22681.222713.0034509.00
75312004.08.13 09:29buy37660.101.21921.21641.2205
75322004.08.13 12:25t/p37660.101.22051.21641.220513.0034522.00
75332004.08.13 16:17buy37670.101.23221.22941.2335
75342004.08.13 16:26t/p37670.101.23351.22941.233513.0034535.00
75352004.08.13 17:56sell37680.101.23551.23831.2342
75362004.08.16 10:02t/p37680.101.23421.23831.234213.0034548.00
75372004.08.16 10:45sell37690.101.23481.23761.2335
75382004.08.16 13:49t/p37690.101.23351.23761.233513.0034561.00
75392004.08.16 13:59buy37700.101.23381.23101.2351
75402004.08.16 14:30t/p37700.101.23511.23101.235113.0034574.00
75412004.08.16 16:14sell37710.101.23481.23761.2335
75422004.08.16 16:37t/p37710.101.23351.23761.233513.0034587.00
75432004.08.16 16:46sell37720.101.23471.23751.2334
75442004.08.16 17:11t/p37720.101.23341.23751.233413.0034600.00
75452004.08.16 20:54sell37730.101.23521.23801.2339
75462004.08.17 09:09s/l37730.101.23801.23801.2339-28.0034572.00
75472004.08.17 09:22buy37740.101.23661.23381.2379
75482004.08.17 11:00s/l37740.101.23381.23381.2379-28.0034544.00
75492004.08.17 14:41buy37750.101.23341.23061.2347
75502004.08.17 21:33t/p37750.101.23471.23061.234713.0034557.00
75512004.08.18 08:34buy37760.101.23511.23231.2364
75522004.08.18 09:25s/l37760.101.23231.23231.2364-28.0034529.00
75532004.08.18 10:35sell37770.101.23231.23511.2310
75542004.08.18 14:55t/p37770.101.23101.23511.231013.0034542.00
75552004.08.18 15:22buy37780.101.23071.22791.2320
75562004.08.18 18:27t/p37780.101.23201.22791.232013.0034555.00
75572004.08.18 19:48buy37790.101.23201.22921.2333
75582004.08.18 21:06t/p37790.101.23331.22921.233313.0034568.00
75592004.08.19 10:43sell37800.101.23531.23811.2340
75602004.08.20 06:11s/l37800.101.23811.23811.2340-28.0034540.00
75612004.08.20 09:59sell37810.101.23731.24011.2360
75622004.08.20 11:02t/p37810.101.23601.24011.236013.0034553.00
75632004.08.20 14:50sell37820.101.23021.23301.2289
75642004.08.20 15:48t/p37820.101.22891.23301.228913.0034566.00
75652004.08.23 03:59sell37830.101.23001.23281.2287
75662004.08.23 09:34t/p37830.101.22871.23281.228713.0034579.00
75672004.08.23 19:58buy37840.101.21831.21551.2196
75682004.08.23 20:16s/l37840.101.21551.21551.2196-28.0034551.00
75692004.08.24 07:59sell37850.101.21541.21821.2141
75702004.08.24 08:53t/p37850.101.21411.21821.214113.0034564.00
75712004.08.24 13:22sell37860.101.21371.21651.2124
75722004.08.24 14:26t/p37860.101.21241.21651.212413.0034577.00
75732004.08.24 16:34sell37870.101.21201.21481.2107
75742004.08.24 17:54t/p37870.101.21071.21481.210713.0034590.00
75752004.08.24 19:12sell37880.101.20731.21011.2060
75762004.08.25 02:05t/p37880.101.20601.21011.206013.0034603.00
75772004.08.25 03:39sell37890.101.20661.20941.2053
75782004.08.25 09:51s/l37890.101.20941.20941.2053-28.0034575.00
75792004.08.25 13:33buy37900.101.20871.20591.2100
75802004.08.25 14:30t/p37900.101.21001.20591.210013.0034588.00
75812004.08.25 14:32buy37910.101.20791.20511.2092
75822004.08.25 15:02t/p37910.101.20921.20511.209213.0034601.00
75832004.08.25 15:15buy37920.101.20881.20601.2101
75842004.08.25 15:51t/p37920.101.21011.20601.210113.0034614.00
75852004.08.25 16:13buy37930.101.20961.20681.2109
75862004.08.26 02:29s/l37930.101.20681.20681.2109-28.0034586.00
75872004.08.26 03:59sell37940.101.20781.21061.2065
75882004.08.26 07:02t/p37940.101.20651.21061.206513.0034599.00
75892004.08.26 11:33sell37950.101.20671.20951.2054
75902004.08.26 13:41s/l37950.101.20951.20951.2054-28.0034571.00
75912004.08.26 14:36buy37960.101.21011.20731.2114
75922004.08.26 15:50s/l37960.101.20731.20731.2114-28.0034543.00
75932004.08.26 21:59buy37970.101.21041.20761.2117
75942004.08.27 05:10t/p37970.101.21171.20761.211713.0034556.00
75952004.08.27 08:31buy37980.101.21231.20951.2136
75962004.08.27 10:02s/l37980.101.20951.20951.2136-28.0034528.00
75972004.08.27 14:29sell37990.101.20951.21231.2082
75982004.08.27 14:30t/p37990.101.20821.21231.208213.0034541.00
75992004.08.27 14:34sell38000.101.20931.21211.2080
76002004.08.27 14:53t/p38000.101.20801.21211.208013.0034554.00
76012004.08.27 15:16sell38010.101.20771.21051.2064
76022004.08.27 15:56t/p38010.101.20641.21051.206413.0034567.00
76032004.08.27 15:56buy38020.101.20641.20361.2077
76042004.08.27 16:09s/l38020.101.20361.20361.2077-28.0034539.00
76052004.08.27 17:56buy38030.101.20311.20031.2044
76062004.08.30 02:05s/l38030.101.20031.20031.2044-28.0034511.00
76072004.08.30 07:32sell38040.101.20001.20281.1987
76082004.08.30 09:09s/l38040.101.20281.20281.1987-28.0034483.00
76092004.08.30 14:27sell38050.101.20561.20841.2043
76102004.08.30 14:36t/p38050.101.20431.20841.204313.0034496.00
76112004.08.30 17:45sell38060.101.20441.20721.2031
76122004.08.31 03:39s/l38060.101.20721.20721.2031-28.0034468.00
76132004.08.31 07:40buy38070.101.20791.20511.2092
76142004.08.31 12:04t/p38070.101.20921.20511.209213.0034481.00
76152004.08.31 18:32buy38080.101.21811.21531.2194
76162004.09.01 15:53t/p38080.101.21941.21531.219413.0034494.00
76172004.09.01 16:01buy38090.101.21861.21581.2199
76182004.09.01 16:08s/l38090.101.21581.21581.2199-28.0034466.00
76192004.09.01 17:40buy38100.101.21711.21431.2184
76202004.09.01 18:41t/p38100.101.21841.21431.218413.0034479.00
76212004.09.01 18:41sell38110.101.21841.22121.2171
76222004.09.01 19:09s/l38110.101.22121.22121.2171-28.0034451.00
76232004.09.01 19:40buy38120.101.21891.21611.2202
76242004.09.02 12:22s/l38120.101.21611.21611.2202-28.0034423.00
76252004.09.02 12:40sell38130.101.21721.22001.2159
76262004.09.02 15:00t/p38130.101.21591.22001.215913.0034436.00
76272004.09.02 15:59buy38140.101.21621.21341.2175
76282004.09.02 23:00t/p38140.101.21751.21341.217513.0034449.00
76292004.09.03 15:02sell38150.101.21071.21351.2094
76302004.09.03 15:14t/p38150.101.20941.21351.209413.0034462.00
76312004.09.03 15:14buy38160.101.20941.20661.2107
76322004.09.03 16:00t/p38160.101.21071.20661.210713.0034475.00
76332004.09.03 16:01buy38170.101.20971.20691.2110
76342004.09.03 16:38s/l38170.101.20691.20691.2110-28.0034447.00
76352004.09.03 17:37sell38180.101.20551.20831.2042
76362004.09.03 17:50t/p38180.101.20421.20831.204213.0034460.00
76372004.09.03 17:59sell38190.101.20541.20821.2041
76382004.09.07 08:07s/l38190.101.20821.20821.2041-28.0034432.00
76392004.09.07 18:50sell38200.101.20941.21221.2081
76402004.09.07 19:35t/p38200.101.20811.21221.208113.0034445.00
76412004.09.08 14:45sell38210.101.20381.20661.2025
76422004.09.08 16:34s/l38210.101.20661.20661.2025-28.0034417.00
76432004.09.08 17:14sell38220.101.21331.21611.2120
76442004.09.08 17:25s/l38220.101.21611.21611.2120-28.0034389.00
76452004.09.08 18:17sell38230.101.21681.21961.2155
76462004.09.09 05:45s/l38230.101.21961.21961.2155-28.0034361.00
76472004.09.09 09:20sell38240.101.21901.22181.2177
76482004.09.09 11:15t/p38240.101.21771.22181.217713.0034374.00
76492004.09.09 14:32sell38250.101.21851.22131.2172
76502004.09.09 15:02t/p38250.101.21721.22131.217213.0034387.00
76512004.09.09 15:18sell38260.101.21821.22101.2169
76522004.09.09 15:24t/p38260.101.21691.22101.216913.0034400.00
76532004.09.09 19:48sell38270.101.21861.22141.2173
76542004.09.09 22:59s/l38270.101.22141.22141.2173-28.0034372.00
76552004.09.10 06:51sell38280.101.22501.22781.2237
76562004.09.10 07:19t/p38280.101.22371.22781.223713.0034385.00
76572004.09.10 08:49sell38290.101.22331.22611.2220
76582004.09.10 09:25t/p38290.101.22201.22611.222013.0034398.00
76592004.09.10 12:49sell38300.101.22171.22451.2204
76602004.09.10 14:25s/l38300.101.22451.22451.2204-28.0034370.00
76612004.09.10 14:30buy38310.101.22201.21921.2233
76622004.09.10 14:31t/p38310.101.22331.21921.223313.0034383.00
76632004.09.10 14:33buy38320.101.22221.21941.2235
76642004.09.10 14:44t/p38320.101.22351.21941.223513.0034396.00
76652004.09.10 14:44sell38330.101.22361.22641.2223
76662004.09.10 14:45s/l38330.101.22641.22641.2223-28.0034368.00
76672004.09.10 15:34sell38340.101.22951.23231.2282
76682004.09.10 15:55t/p38340.101.22821.23231.228213.0034381.00
76692004.09.10 16:22sell38350.101.22871.23151.2274
76702004.09.13 00:00t/p38350.101.22741.23151.227413.0034394.00
76712004.09.13 08:25buy38360.101.22641.22361.2277
76722004.09.13 13:08s/l38360.101.22361.22361.2277-28.0034366.00
76732004.09.13 14:34sell38370.101.22361.22641.2223
76742004.09.13 16:15t/p38370.101.22231.22641.222313.0034379.00
76752004.09.13 16:25sell38380.101.22371.22651.2224
76762004.09.13 19:36s/l38380.101.22651.22651.2224-28.0034351.00
76772004.09.14 09:59sell38390.101.22791.23071.2266
76782004.09.14 10:31t/p38390.101.22661.23071.226613.0034364.00
76792004.09.14 13:49sell38400.101.22371.22651.2224
76802004.09.14 14:30s/l38400.101.22651.22651.2224-28.0034336.00
76812004.09.14 17:17sell38410.101.22861.23141.2273
76822004.09.14 17:45t/p38410.101.22731.23141.227313.0034349.00
76832004.09.15 03:24buy38420.101.22431.22151.2256
76842004.09.15 10:34t/p38420.101.22561.22151.225613.0034362.00
76852004.09.15 11:40sell38430.101.22531.22811.2240
76862004.09.15 12:45t/p38430.101.22401.22811.224013.0034375.00
76872004.09.15 13:48sell38440.101.22371.22651.2224
76882004.09.15 14:30t/p38440.101.22241.22651.222413.0034388.00
76892004.09.15 15:13sell38450.101.22031.22311.2190
76902004.09.15 15:34t/p38450.101.21901.22311.219013.0034401.00
76912004.09.15 17:13sell38460.101.21501.21781.2137
76922004.09.15 17:51t/p38460.101.21371.21781.213713.0034414.00
76932004.09.15 17:59sell38470.101.21441.21721.2131
76942004.09.16 15:43t/p38470.101.21311.21721.213113.0034427.00
76952004.09.16 18:23buy38480.101.21551.21271.2168
76962004.09.16 18:34t/p38480.101.21681.21271.216813.0034440.00
76972004.09.16 20:47sell38490.101.21881.22161.2175
76982004.09.17 13:19s/l38490.101.22161.22161.2175-28.0034412.00
76992004.09.17 15:45sell38500.101.22021.22301.2189
77002004.09.17 15:53t/p38500.101.21891.22301.218913.0034425.00
77012004.09.17 17:24sell38510.101.21681.21961.2155
77022004.09.20 03:21t/p38510.101.21551.21961.215513.0034438.00
77032004.09.20 16:35sell38520.101.21431.21711.2130
77042004.09.20 17:52s/l38520.101.21711.21711.2130-28.0034410.00
77052004.09.21 10:14sell38530.101.22051.22331.2192
77062004.09.21 11:47s/l38530.101.22331.22331.2192-28.0034382.00
77072004.09.21 15:59sell38540.101.22641.22921.2251
77082004.09.21 16:40t/p38540.101.22511.22921.225113.0034395.00
77092004.09.21 20:15buy38550.101.22711.22431.2284
77102004.09.21 20:16s/l38550.101.22431.22431.2284-28.0034367.00
77112004.09.21 20:18sell38560.101.22731.23011.2260
77122004.09.21 20:20s/l38560.101.23011.23011.2260-28.0034339.00
77132004.09.22 08:56sell38570.101.23241.23521.2311
77142004.09.22 09:18t/p38570.101.23111.23521.231113.0034352.00
77152004.09.22 10:40sell38580.101.22981.23261.2285
77162004.09.22 12:03t/p38580.101.22851.23261.228513.0034365.00
77172004.09.22 15:37buy38590.101.22321.22041.2245
77182004.09.22 15:57t/p38590.101.22451.22041.224513.0034378.00
77192004.09.22 16:18sell38600.101.22541.22821.2241
77202004.09.22 16:41t/p38600.101.22411.22821.224113.0034391.00
77212004.09.22 19:22sell38610.101.22511.22791.2238
77222004.09.23 09:02s/l38610.101.22791.22791.2238-28.0034363.00
77232004.09.23 09:39buy38620.101.22741.22461.2287
77242004.09.23 10:30t/p38620.101.22871.22461.228713.0034376.00
77252004.09.23 10:31sell38630.101.22891.23171.2276
77262004.09.23 11:42s/l38630.101.23171.23171.2276-28.0034348.00
77272004.09.23 12:02sell38640.101.23161.23441.2303
77282004.09.23 16:01t/p38640.101.23031.23441.230313.0034361.00
77292004.09.23 16:04sell38650.101.23151.23431.2302
77302004.09.23 16:19t/p38650.101.23021.23431.230213.0034374.00
77312004.09.23 16:19buy38660.101.23011.22731.2314
77322004.09.23 18:49t/p38660.101.23141.22731.231413.0034387.00
77332004.09.23 19:42sell38670.101.23261.23541.2313
77342004.09.23 20:02t/p38670.101.23131.23541.231313.0034400.00
77352004.09.23 21:05sell38680.101.22681.22961.2255
77362004.09.24 11:33s/l38680.101.22961.22961.2255-28.0034372.00
77372004.09.24 12:59buy38690.101.22981.22701.2311
77382004.09.24 13:15t/p38690.101.23111.22701.231113.0034385.00
77392004.09.24 14:30buy38700.101.22991.22711.2312
77402004.09.24 14:32t/p38700.101.23121.22711.231213.0034398.00
77412004.09.24 16:03sell38710.101.23091.23371.2296
77422004.09.24 16:14t/p38710.101.22961.23371.229613.0034411.00
77432004.09.27 15:36sell38720.101.22811.23091.2268
77442004.09.27 17:59s/l38720.101.23091.23091.2268-28.0034383.00
77452004.09.27 18:59buy38730.101.23021.22741.2315
77462004.09.28 13:19t/p38730.101.23151.22741.231513.0034396.00
77472004.09.28 15:36buy38740.101.23341.23061.2347
77482004.09.28 16:57s/l38740.101.23061.23061.2347-28.0034368.00
77492004.09.28 17:35sell38750.101.23151.23431.2302
77502004.09.28 17:46t/p38750.101.23021.23431.230213.0034381.00
77512004.09.28 18:34sell38760.101.23061.23341.2293
77522004.09.28 19:28s/l38760.101.23341.23341.2293-28.0034353.00
77532004.09.28 19:57buy38770.101.23151.22871.2328
77542004.09.29 04:59t/p38770.101.23281.22871.232813.0034366.00
77552004.09.29 05:59sell38780.101.23311.23591.2318
77562004.09.29 06:54t/p38780.101.23181.23591.231813.0034379.00
77572004.09.29 14:45sell38790.101.23231.23511.2310
77582004.09.29 17:13t/p38790.101.23101.23511.231013.0034392.00
77592004.09.30 02:56sell38800.101.23381.23661.2325
77602004.09.30 03:41t/p38800.101.23251.23661.232513.0034405.00
77612004.09.30 14:21sell38810.101.24141.24421.2401
77622004.09.30 14:53t/p38810.101.24011.24421.240113.0034418.00
77632004.09.30 15:35sell38820.101.24061.24341.2393
77642004.09.30 16:01t/p38820.101.23931.24341.239313.0034431.00
77652004.09.30 16:02sell38830.101.24031.24311.2390
77662004.09.30 16:42s/l38830.101.24311.24311.2390-28.0034403.00
77672004.09.30 17:23buy38840.101.24201.23921.2433
77682004.09.30 18:20t/p38840.101.24331.23921.243313.0034416.00
77692004.10.01 08:23sell38850.101.24251.24531.2412
77702004.10.01 09:20t/p38850.101.24121.24531.241213.0034429.00
77712004.10.01 10:41sell38860.101.24101.24381.2397
77722004.10.01 11:25t/p38860.101.23971.24381.239713.0034442.00
77732004.10.01 13:32sell38870.101.23971.24251.2384
77742004.10.04 02:14t/p38870.101.23841.24251.238413.0034455.00
77752004.10.04 11:51buy38880.101.23651.23371.2378
77762004.10.04 12:39s/l38880.101.23371.23371.2378-28.0034427.00
77772004.10.04 15:45sell38890.101.22901.23181.2277
77782004.10.04 16:16t/p38890.101.22771.23181.227713.0034440.00
77792004.10.05 07:59buy38900.101.22761.22481.2289
77802004.10.05 09:11t/p38900.101.22891.22481.228913.0034453.00
77812004.10.06 08:59buy38910.101.22811.22531.2294
77822004.10.06 14:59t/p38910.101.22941.22531.229413.0034466.00
77832004.10.06 16:35sell38920.101.22981.23261.2285
77842004.10.06 18:19t/p38920.101.22851.23261.228513.0034479.00
77852004.10.07 06:59sell38930.101.23021.23301.2289
77862004.10.07 08:59t/p38930.101.22891.23301.228913.0034492.00
77872004.10.07 17:59sell38940.101.22951.23231.2282
77882004.10.08 06:00s/l38940.101.23231.23231.2282-28.0034464.00
77892004.10.08 13:59sell38950.101.23971.24251.2384
77902004.10.11 22:00t/p38950.101.23841.24251.238413.0034477.00
77912004.10.12 13:37sell38960.101.23071.23351.2294
77922004.10.13 07:59s/l38960.101.23351.23351.2294-28.0034449.00
77932004.10.13 14:38buy38970.101.22491.22211.2262
77942004.10.13 14:59t/p38970.101.22621.22211.226213.0034462.00
77952004.10.14 05:59buy38980.101.23531.23251.2366
77962004.10.14 10:47t/p38980.101.23661.23251.236613.0034475.00
77972004.10.14 16:44sell38990.101.23931.24211.2380
77982004.10.15 12:59s/l38990.101.24211.24211.2380-28.0034447.00
77992004.10.15 14:41sell39000.101.24811.25091.2468
78002004.10.15 16:59t/p39000.101.24681.25091.246813.0034460.00
78012004.10.18 14:59sell39010.101.25171.25451.2504
78022004.10.18 16:59t/p39010.101.25041.25451.250413.0034473.00
78032004.10.19 11:44sell39020.101.25091.25371.2496
78042004.10.19 14:35t/p39020.101.24961.25371.249613.0034486.00
78052004.10.19 14:59sell39030.101.25181.25461.2505
78062004.10.20 03:55t/p39030.101.25051.25461.250513.0034499.00
78072004.10.20 09:59sell39040.101.25821.26101.2569
78082004.10.20 15:01s/l39040.101.26101.26101.2569-28.0034471.00
78092004.10.21 07:26sell39050.101.25971.26251.2584
78102004.10.21 08:59s/l39050.101.26251.26251.2584-28.0034443.00
78112004.10.21 11:29sell39060.101.26221.26501.2609
78122004.10.21 11:59t/p39060.101.26091.26501.260913.0034456.00
78132004.10.21 14:34buy39070.101.26051.25771.2618
78142004.10.21 15:59t/p39070.101.26181.25771.261813.0034469.00
78152004.10.21 16:12sell39080.101.26211.26491.2608
78162004.10.21 16:54t/p39080.101.26081.26491.260813.0034482.00
78172004.10.21 16:59sell39090.101.26261.26541.2613
78182004.10.21 21:43t/p39090.101.26131.26541.261313.0034495.00
78192004.10.22 08:21sell39100.101.26321.26601.2619
78202004.10.22 09:27t/p39100.101.26191.26601.261913.0034508.00
78212004.10.22 14:09buy39110.101.26141.25861.2627
78222004.10.22 14:59t/p39110.101.26271.25861.262713.0034521.00
78232004.10.22 15:59sell39120.101.26371.26651.2624
78242004.10.22 16:05t/p39120.101.26241.26651.262413.0034534.00
78252004.10.25 01:59buy39130.101.27651.27371.2778
78262004.10.25 03:07t/p39130.101.27781.27371.277813.0034547.00
78272004.10.25 07:40buy39140.101.27561.27281.2769
78282004.10.25 07:59t/p39140.101.27691.27281.276913.0034560.00
78292004.10.25 10:59buy39150.101.28021.27741.2815
78302004.10.25 14:59s/l39150.101.27741.27741.2815-28.0034532.00
78312004.10.25 17:59buy39160.101.28051.27771.2818
78322004.10.26 00:00s/l39160.101.27771.27771.2818-28.0034504.00
78332004.10.26 06:59sell39170.101.28131.28411.2800
78342004.10.26 07:59t/p39170.101.28001.28411.280013.0034517.00
78352004.10.26 08:25sell39180.101.27991.28271.2786
78362004.10.26 09:22t/p39180.101.27861.28271.278613.0034530.00
78372004.10.26 10:18sell39190.101.27971.28251.2784
78382004.10.26 14:12t/p39190.101.27841.28251.278413.0034543.00
78392004.10.26 17:28buy39200.101.27371.27091.2750
78402004.10.26 17:43t/p39200.101.27501.27091.275013.0034556.00
78412004.10.26 21:09sell39210.101.27651.27931.2752
78422004.10.26 21:59t/p39210.101.27521.27931.275213.0034569.00
78432004.10.27 14:30buy39220.101.27821.27541.2795
78442004.10.27 14:37t/p39220.101.27951.27541.279513.0034582.00
78452004.10.27 17:52sell39230.101.27191.27471.2706
78462004.10.27 18:15t/p39230.101.27061.27471.270613.0034595.00
78472004.10.27 18:31sell39240.101.27131.27411.2700
78482004.10.27 21:08t/p39240.101.27001.27411.270013.0034608.00
78492004.10.28 00:59sell39250.101.26991.27271.2686
78502004.10.28 06:59s/l39250.101.27271.27271.2686-28.0034580.00
78512004.10.28 10:58sell39260.101.27231.27511.2710
78522004.10.28 10:59t/p39260.101.27101.27511.271013.0034593.00
78532004.10.28 11:59sell39270.101.26931.27211.2680
78542004.10.28 12:00s/l39270.101.27211.27211.2680-28.0034565.00
78552004.10.28 17:08sell39280.101.27461.27741.2733
78562004.10.28 18:59t/p39280.101.27331.27741.273313.0034578.00
78572004.10.29 00:59buy39290.101.27441.27161.2757
78582004.10.29 06:59t/p39290.101.27571.27161.275713.0034591.00
78592004.10.29 14:30sell39300.101.27351.27631.2722
78602004.10.29 14:59t/p39300.101.27221.27631.272213.0034604.00
78612004.11.01 07:53sell39310.101.27861.28141.2773
78622004.11.01 08:50t/p39310.101.27731.28141.277313.0034617.00
78632004.11.01 08:50buy39320.101.27731.27451.2786
78642004.11.01 10:00s/l39320.101.27451.27451.2786-28.0034589.00
78652004.11.01 11:57buy39330.101.27441.27161.2757
78662004.11.02 06:59s/l39330.101.27161.27161.2757-28.0034561.00
78672004.11.02 22:57sell39340.101.27431.27711.2730
78682004.11.02 22:59t/p39340.101.27301.27711.273013.0034574.00
78692004.11.03 05:53buy39350.101.26751.26471.2688
78702004.11.03 05:59t/p39350.101.26881.26471.268813.0034587.00
78712004.11.03 07:59sell39360.101.27081.27361.2695
78722004.11.03 07:59t/p39360.101.26951.27361.269513.0034600.00
78732004.11.03 09:59buy39370.101.27071.26791.2720
78742004.11.03 11:12t/p39370.101.27201.26791.272013.0034613.00
78752004.11.03 14:50sell39380.101.27901.28181.2777
78762004.11.03 18:59s/l39380.101.28181.28181.2777-28.0034585.00
78772004.11.04 14:56sell39390.101.28791.29071.2866
78782004.11.04 16:06t/p39390.101.28661.29071.286613.0034598.00
78792004.11.04 16:51sell39400.101.28791.29071.2866
78802004.11.04 17:59t/p39400.101.28661.29071.286613.0034611.00
78812004.11.08 06:55sell39410.101.29831.30111.2970
78822004.11.08 06:59t/p39410.101.29701.30111.297013.0034624.00
78832004.11.08 08:32sell39420.101.29721.30001.2959
78842004.11.08 08:54t/p39420.101.29591.30001.295913.0034637.00
78852004.11.08 10:28buy39430.101.29531.29251.2966
78862004.11.08 10:51t/p39430.101.29661.29251.296613.0034650.00
78872004.11.08 10:59buy39440.101.29531.29251.2966
78882004.11.08 13:31s/l39440.101.29251.29251.2966-28.0034622.00
78892004.11.08 13:40sell39450.101.29331.29611.2920
78902004.11.08 18:59t/p39450.101.29201.29611.292013.0034635.00
78912004.11.08 21:42sell39460.101.29221.29501.2909
78922004.11.08 22:59t/p39460.101.29091.29501.290913.0034648.00
78932004.11.09 11:04buy39470.101.28971.28691.2910
78942004.11.09 13:34t/p39470.101.29101.28691.291013.0034661.00
78952004.11.09 13:59sell39480.101.29131.29411.2900
78962004.11.09 17:59t/p39480.101.29001.29411.290013.0034674.00
78972004.11.10 08:59sell39490.101.29221.29501.2909
78982004.11.10 09:59s/l39490.101.29501.29501.2909-28.0034646.00
78992004.11.10 12:41sell39500.101.29671.29951.2954
79002004.11.10 13:59t/p39500.101.29541.29951.295413.0034659.00
79012004.11.10 14:59sell39510.101.29131.29411.2900
79022004.11.10 16:07t/p39510.101.29001.29411.290013.0034672.00
79032004.11.10 17:59sell39520.101.28801.29081.2867
79042004.11.10 18:24s/l39520.101.29081.29081.2867-28.0034644.00
79052004.11.10 18:50buy39530.101.28781.28501.2891
79062004.11.10 19:59t/p39530.101.28911.28501.289113.0034657.00
79072004.11.11 06:59sell39540.101.28901.29181.2877
79082004.11.11 09:59t/p39540.101.28771.29181.287713.0034670.00
79092004.11.11 11:56buy39550.101.28701.28421.2883
79102004.11.11 12:59t/p39550.101.28831.28421.288313.0034683.00
79112004.11.11 14:32sell39560.101.29021.29301.2889
79122004.11.12 06:59s/l39560.101.29301.29301.2889-28.0034655.00
79132004.11.12 06:59sell39570.101.29281.29561.2915
79142004.11.12 12:34t/p39570.101.29151.29561.291513.0034668.00
79152004.11.14 23:19sell39580.101.29891.30171.2976
79162004.11.14 23:59t/p39580.101.29761.30171.297613.0034681.00
79172004.11.15 09:27sell39590.101.29611.29891.2948
79182004.11.15 09:59t/p39590.101.29481.29891.294813.0034694.00
79192004.11.15 11:44buy39600.101.29431.29151.2956
79202004.11.15 12:59t/p39600.101.29561.29151.295613.0034707.00
79212004.11.15 14:43sell39610.101.29611.29891.2948
79222004.11.15 14:59t/p39610.101.29481.29891.294813.0034720.00
79232004.11.15 16:27buy39620.101.29381.29101.2951
79242004.11.16 06:59t/p39620.101.29511.29101.295113.0034733.00
79252004.11.16 10:33sell39630.101.29771.30051.2964
79262004.11.16 11:00t/p39630.101.29641.30051.296413.0034746.00
79272004.11.16 12:33sell39640.101.29721.30001.2959
79282004.11.16 13:59t/p39640.101.29591.30001.295913.0034759.00
79292004.11.16 15:02sell39650.101.29801.30081.2967
79302004.11.16 17:03t/p39650.101.29671.30081.296713.0034772.00
79312004.11.16 17:17sell39660.101.29791.30071.2966
79322004.11.16 19:24t/p39660.101.29661.30071.296613.0034785.00
79332004.11.17 12:46buy39670.101.30261.29981.3039
79342004.11.17 21:24t/p39670.101.30391.29981.303913.0034798.00
79352004.11.18 13:29buy39680.101.30051.29771.3018
79362004.11.18 16:59s/l39680.101.29771.29771.3018-28.0034770.00
79372004.11.19 08:59sell39690.101.29921.30201.2979
79382004.11.19 10:59s/l39690.101.30201.30201.2979-28.0034742.00
79392004.11.19 12:44buy39700.101.30191.29911.3032
79402004.11.19 12:59t/p39700.101.30321.29911.303213.0034755.00
79412004.11.19 14:32sell39710.101.30491.30771.3036
79422004.11.19 16:02t/p39710.101.30361.30771.303613.0034768.00
79432004.11.21 23:29buy39720.101.30171.29891.3030
79442004.11.22 00:02t/p39720.101.30301.29891.303013.0034781.00
79452004.11.22 07:59sell39730.101.30361.30641.3023
79462004.11.22 12:59t/p39730.101.30231.30641.302313.0034794.00
79472004.11.23 14:45buy39740.101.30761.30481.3089
79482004.11.23 16:51t/p39740.101.30891.30481.308913.0034807.00
79492004.11.24 10:49sell39750.101.31561.31841.3143
79502004.11.24 20:59s/l39750.101.31841.31841.3143-28.0034779.00
79512004.11.25 12:21sell39760.101.32221.32501.3209
79522004.11.25 22:00s/l39760.101.32501.32501.3209-28.0034751.00
79532004.11.25 22:54sell39770.101.32691.32971.3256
79542004.11.25 22:59t/p39770.101.32561.32971.325613.0034764.00
79552004.11.26 06:23sell39780.101.32971.33251.3284
79562004.11.26 07:59t/p39780.101.32841.33251.328413.0034777.00
79572004.11.26 09:29buy39790.101.32171.31891.3230
79582004.11.26 09:32t/p39790.101.32301.31891.323013.0034790.00
79592004.11.26 10:58buy39800.101.32231.31951.3236
79602004.11.26 10:59t/p39800.101.32361.31951.323613.0034803.00
79612004.11.26 12:20sell39810.101.32451.32731.3232
79622004.11.26 12:59t/p39810.101.32321.32731.323213.0034816.00
79632004.11.28 23:59buy39820.101.32681.32401.3281
79642004.11.29 12:59s/l39820.101.32401.32401.3281-28.0034788.00
79652004.11.30 08:24buy39830.101.32551.32271.3268
79662004.11.30 10:10t/p39830.101.32681.32271.326813.0034801.00
79672004.11.30 10:10sell39840.101.32681.32961.3255
79682004.11.30 10:59s/l39840.101.32961.32961.3255-28.0034773.00
79692004.11.30 12:46sell39850.101.32921.33201.3279
79702004.11.30 15:59t/p39850.101.32791.33201.327913.0034786.00
79712004.11.30 17:38buy39860.101.32721.32441.3285
79722004.11.30 18:00t/p39860.101.32851.32441.328513.0034799.00
79732004.12.01 06:39sell39870.101.33231.33511.3310
79742004.12.01 07:59t/p39870.101.33101.33511.331013.0034812.00
79752004.12.01 08:59sell39880.101.32961.33241.3283
79762004.12.01 19:29s/l39880.101.33241.33241.3283-28.0034784.00
79772004.12.02 15:59sell39890.101.32751.33031.3262
79782004.12.02 22:59t/p39890.101.32621.33031.326213.0034797.00
79792004.12.03 08:59sell39900.101.32821.33101.3269
79802004.12.03 11:59s/l39900.101.33101.33101.3269-28.0034769.00
79812004.12.03 14:30sell39910.101.33581.33861.3345
79822004.12.03 14:32t/p39910.101.33451.33861.334513.0034782.00
79832004.12.03 14:32buy39920.101.33451.33171.3358
79842004.12.03 14:59t/p39920.101.33581.33171.335813.0034795.00
79852004.12.06 00:59sell39930.101.34461.34741.3433
79862004.12.06 05:59t/p39930.101.34331.34741.343313.0034808.00
79872004.12.06 10:48sell39940.101.34481.34761.3435
79882004.12.06 12:45t/p39940.101.34351.34761.343513.0034821.00
79892004.12.06 12:59buy39950.101.34331.34051.3446
79902004.12.06 19:59s/l39950.101.34051.34051.3446-28.0034793.00
79912004.12.07 00:59sell39960.101.34061.34341.3393
79922004.12.07 05:59s/l39960.101.34341.34341.3393-28.0034765.00
79932004.12.07 18:29buy39970.101.34231.33951.3436
79942004.12.08 03:11s/l39970.101.33951.33951.3436-28.0034737.00
79952004.12.08 05:45buy39980.101.33511.33231.3364
79962004.12.08 05:59t/p39980.101.33641.33231.336413.0034750.00
79972004.12.08 06:14sell39990.101.33661.33941.3353
79982004.12.08 06:38t/p39990.101.33531.33941.335313.0034763.00
79992004.12.08 07:28buy40000.101.33371.33091.3350
80002004.12.08 10:09s/l40000.101.33091.33091.3350-28.0034735.00
80012004.12.08 10:23sell40010.101.33161.33441.3303
80022004.12.08 12:38t/p40010.101.33031.33441.330313.0034748.00
80032004.12.08 15:23sell40020.101.32671.32951.3254
80042004.12.08 15:40t/p40020.101.32541.32951.325413.0034761.00
80052004.12.08 23:30sell40030.101.33501.33781.3337
80062004.12.09 00:44t/p40030.101.33371.33781.333713.0034774.00
80072004.12.09 07:59buy40040.101.33221.32941.3335
80082004.12.09 10:40s/l40040.101.32941.32941.3335-28.0034746.00
80092004.12.09 10:43sell40050.101.33001.33281.3287
80102004.12.09 10:59t/p40050.101.32871.33281.328713.0034759.00
80112004.12.09 12:24buy40060.101.32801.32521.3293
80122004.12.09 12:59t/p40060.101.32931.32521.329313.0034772.00
80132004.12.09 14:09sell40070.101.32981.33261.3285
80142004.12.09 14:28t/p40070.101.32851.33261.328513.0034785.00
80152004.12.09 14:47sell40080.101.32971.33251.3284
80162004.12.09 14:59t/p40080.101.32841.33251.328413.0034798.00
80172004.12.09 16:32buy40090.101.32611.32331.3274
80182004.12.09 16:36t/p40090.101.32741.32331.327413.0034811.00
80192004.12.09 16:57buy40100.101.32611.32331.3274
80202004.12.09 17:31t/p40100.101.32741.32331.327413.0034824.00
80212004.12.09 19:52sell40110.101.33281.33561.3315
80222004.12.09 20:16t/p40110.101.33151.33561.331513.0034837.00
80232004.12.09 20:19sell40120.101.33191.33471.3306
80242004.12.09 22:59t/p40120.101.33061.33471.330613.0034850.00
80252004.12.09 22:59buy40130.101.33051.32771.3318
80262004.12.10 00:59s/l40130.101.32771.32771.3318-28.0034822.00
80272004.12.10 01:59buy40140.101.32711.32431.3284
80282004.12.10 02:59s/l40140.101.32431.32431.3284-28.0034794.00
80292004.12.10 13:43sell40150.101.31941.32221.3181
80302004.12.10 14:59s/l40150.101.32221.32221.3181-28.0034766.00
80312004.12.10 16:30buy40160.101.32201.31921.3233
80322004.12.10 18:28t/p40160.101.32331.31921.323313.0034779.00
80332004.12.12 23:45buy40170.101.32181.31901.3231
80342004.12.12 23:59t/p40170.101.32311.31901.323113.0034792.00
80352004.12.13 04:06sell40180.101.32811.33091.3268
80362004.12.13 04:59t/p40180.101.32681.33091.326813.0034805.00
80372004.12.13 09:47sell40190.101.32961.33241.3283
80382004.12.13 09:59t/p40190.101.32831.33241.328313.0034818.00
80392004.12.13 14:21sell40200.101.32781.33061.3265
80402004.12.13 14:34t/p40200.101.32651.33061.326513.0034831.00
80412004.12.13 14:34buy40210.101.32651.32371.3278
80422004.12.13 14:42t/p40210.101.32781.32371.327813.0034844.00
80432004.12.13 14:47buy40220.101.32731.32451.3286
80442004.12.13 14:59t/p40220.101.32861.32451.328613.0034857.00
80452004.12.14 03:59buy40230.101.32911.32631.3304
80462004.12.14 05:59t/p40230.101.33041.32631.330413.0034870.00
80472004.12.14 06:59sell40240.101.33121.33401.3299
80482004.12.14 07:18t/p40240.101.32991.33401.329913.0034883.00
80492004.12.14 12:31sell40250.101.33201.33481.3307
80502004.12.14 12:59t/p40250.101.33071.33481.330713.0034896.00
80512004.12.14 14:38buy40260.101.33021.32741.3315
80522004.12.14 15:59s/l40260.101.32741.32741.3315-28.0034868.00
80532004.12.14 17:14buy40270.101.32821.32541.3295
80542004.12.14 18:59t/p40270.101.32951.32541.329513.0034881.00
80552004.12.14 20:28sell40280.101.33041.33321.3291
80562004.12.14 23:04t/p40280.101.32911.33321.329113.0034894.00
80572004.12.15 08:04sell40290.101.33201.33481.3307
80582004.12.15 09:59s/l40290.101.33481.33481.3307-28.0034866.00
80592004.12.15 16:59sell40300.101.34221.34501.3409
80602004.12.15 18:59t/p40300.101.34091.34501.340913.0034879.00
80612004.12.16 09:38sell40310.101.34151.34431.3402
80622004.12.16 09:51t/p40310.101.34021.34431.340213.0034892.00
80632004.12.16 19:24buy40320.101.32341.32061.3247
80642004.12.16 21:59t/p40320.101.32471.32061.324713.0034905.00
80652004.12.17 10:21sell40330.101.33011.33291.3288
80662004.12.17 10:42t/p40330.101.32881.33291.328813.0034918.00
80672004.12.17 16:02sell40340.101.32901.33181.3277
80682004.12.17 16:21t/p40340.101.32771.33181.327713.0034931.00
80692004.12.17 16:59sell40350.101.32991.33271.3286
80702004.12.17 17:55t/p40350.101.32861.33271.328613.0034944.00
80712004.12.17 18:35sell40360.101.32881.33161.3275
80722004.12.20 00:19s/l40360.101.33161.33161.3275-28.0034916.00
80732004.12.20 12:37buy40370.101.33761.33481.3389
80742004.12.20 14:29t/p40370.101.33891.33481.338913.0034929.00
80752004.12.21 14:57sell40380.101.33841.34121.3371
80762004.12.21 14:59t/p40380.101.33711.34121.337113.0034942.00
80772004.12.22 00:59sell40390.101.33591.33871.3346
80782004.12.22 08:59s/l40390.101.33871.33871.3346-28.0034914.00
80792004.12.22 14:19buy40400.101.33801.33521.3393
80802004.12.22 18:59t/p40400.101.33931.33521.339313.0034927.00
80812004.12.22 23:59sell40410.101.33941.34221.3381
80822004.12.23 02:59s/l40410.101.34221.34221.3381-28.0034899.00
80832004.12.23 04:48sell40420.101.34371.34651.3424
80842004.12.23 13:05s/l40420.101.34651.34651.3424-28.0034871.00
80852004.12.24 13:28buy40430.101.35281.35001.3541
80862004.12.24 15:59t/p40430.101.35411.35001.354113.0034884.00
80872004.12.28 12:59sell40440.101.36371.36651.3624
80882004.12.28 14:22t/p40440.101.36241.36651.362413.0034897.00
80892004.12.28 17:36sell40450.101.36201.36481.3607
80902004.12.28 17:59t/p40450.101.36071.36481.360713.0034910.00
80912004.12.29 07:54sell40460.101.36311.36591.3618
80922004.12.29 10:00t/p40460.101.36181.36591.361813.0034923.00
80932004.12.29 13:59sell40470.101.35961.36241.3583
80942004.12.29 15:01t/p40470.101.35831.36241.358313.0034936.00
80952004.12.29 15:42sell40480.101.35841.36121.3571
80962004.12.29 15:59t/p40480.101.35711.36121.357113.0034949.00
80972004.12.29 17:44buy40490.101.35711.35431.3584
80982004.12.29 18:59t/p40490.101.35841.35431.358413.0034962.00
80992004.12.30 06:59sell40500.101.36221.36501.3609
81002004.12.30 09:19t/p40500.101.36091.36501.360913.0034975.00
81012004.12.30 11:56buy40510.101.36021.35741.3615
81022004.12.30 14:59t/p40510.101.36151.35741.361513.0034988.00
81032004.12.30 19:51sell40520.101.36491.36771.3636
81042004.12.30 21:21t/p40520.101.36361.36771.363613.0035001.00
81052004.12.31 02:59sell40530.101.36111.36391.3598
81062004.12.31 05:59s/l40530.101.36391.36391.3598-28.0034973.00
81072004.12.31 08:18buy40540.101.36321.36041.3645
81082004.12.31 09:59t/p40540.101.36451.36041.364513.0034986.00
81092004.12.31 11:59sell40550.101.36471.36751.3634
81102004.12.31 12:59t/p40550.101.36341.36751.363413.0034999.00
81112005.01.03 04:40buy40560.101.34391.34111.3452
81122005.01.03 05:59t/p40560.101.34521.34111.345213.0035012.00
81132005.01.03 08:56sell40570.101.35271.35551.3514
81142005.01.03 10:05t/p40570.101.35141.35551.351413.0035025.00
81152005.01.03 10:20sell40580.101.35321.35601.3519
81162005.01.03 10:59t/p40580.101.35191.35601.351913.0035038.00
81172005.01.03 12:53buy40590.101.35151.34871.3528
81182005.01.03 12:59s/l40590.101.34871.34871.3528-28.0035010.00
81192005.01.03 13:59sell40600.101.34881.35161.3475
81202005.01.03 14:47t/p40600.101.34751.35161.347513.0035023.00
81212005.01.03 15:08buy40610.101.34601.34321.3473
81222005.01.03 15:42t/p40610.101.34731.34321.347313.0035036.00
81232005.01.03 16:57buy40620.101.34721.34441.3485
81242005.01.04 02:59t/p40620.101.34851.34441.348513.0035049.00
81252005.01.04 06:59sell40630.101.34681.34961.3455
81262005.01.04 07:59t/p40630.101.34551.34961.345513.0035062.00
81272005.01.04 10:57buy40640.101.33791.33511.3392
81282005.01.04 12:19t/p40640.101.33921.33511.339213.0035075.00
81292005.01.04 23:59buy40650.101.32761.32481.3289
81302005.01.05 09:59s/l40650.101.32481.32481.3289-28.0035047.00
81312005.01.05 11:09buy40660.101.32341.32061.3247
81322005.01.05 11:54t/p40660.101.32471.32061.324713.0035060.00
81332005.01.05 12:48sell40670.101.32411.32691.3228
81342005.01.05 14:13t/p40670.101.32281.32691.322813.0035073.00
81352005.01.05 14:43sell40680.101.32391.32671.3226
81362005.01.05 14:59s/l40680.101.32671.32671.3226-28.0035045.00
81372005.01.06 01:36buy40690.101.32641.32361.3277
81382005.01.06 06:59s/l40690.101.32361.32361.3277-28.0035017.00
81392005.01.06 09:42buy40700.101.31721.31441.3185
81402005.01.06 09:58t/p40700.101.31851.31441.318513.0035030.00
81412005.01.06 11:59sell40710.101.31921.32201.3179
81422005.01.06 14:16t/p40710.101.31791.32201.317913.0035043.00
81432005.01.06 18:47sell40720.101.31771.32051.3164
81442005.01.07 08:59s/l40720.101.32051.32051.3164-28.0035015.00
81452005.01.07 10:48sell40730.101.32311.32591.3218
81462005.01.07 10:59t/p40730.101.32181.32591.321813.0035028.00
81472005.01.07 12:59sell40740.101.32091.32371.3196
81482005.01.07 14:00t/p40740.101.31961.32371.319613.0035041.00
81492005.01.07 14:31sell40750.101.31951.32231.3182
81502005.01.07 14:33t/p40750.101.31821.32231.318213.0035054.00
81512005.01.07 14:59sell40760.101.31951.32231.3182
81522005.01.07 14:59t/p40760.101.31821.32231.318213.0035067.00
81532005.01.07 16:48sell40770.101.30591.30871.3046
81542005.01.07 16:58t/p40770.101.30461.30871.304613.0035080.00
81552005.01.07 18:59buy40780.101.30541.30261.3067
81562005.01.09 23:00t/p40780.101.30671.30261.306713.0035093.00
81572005.01.10 11:43sell40790.101.31091.31371.3096
81582005.01.10 12:26t/p40790.101.30961.31371.309613.0035106.00
81592005.01.10 12:53sell40800.101.31071.31351.3094
81602005.01.10 13:38t/p40800.101.30941.31351.309413.0035119.00
81612005.01.10 14:14sell40810.101.31011.31291.3088
81622005.01.10 16:03t/p40810.101.30881.31291.308813.0035132.00
81632005.01.11 00:59sell40820.101.31191.31471.3106
81642005.01.11 09:59s/l40820.101.31471.31471.3106-28.0035104.00
81652005.01.11 11:09sell40830.101.31651.31931.3152
81662005.01.11 11:59t/p40830.101.31521.31931.315213.0035117.00
81672005.01.11 15:54buy40840.101.31481.31201.3161
81682005.01.11 18:34s/l40840.101.31201.31201.3161-28.0035089.00
81692005.01.11 18:52sell40850.101.31331.31611.3120
81702005.01.11 19:59t/p40850.101.31201.31611.312013.0035102.00
81712005.01.12 09:31buy40860.101.30881.30601.3101
81722005.01.12 10:59t/p40860.101.31011.30601.310113.0035115.00
81732005.01.14 03:45buy40870.101.31251.30971.3138
81742005.01.14 07:04s/l40870.101.30971.30971.3138-28.0035087.00
81752005.01.14 07:26sell40880.101.31201.31481.3107
81762005.01.14 07:34t/p40880.101.31071.31481.310713.0035100.00
81772005.01.14 07:40sell40890.101.31201.31481.3107
81782005.01.14 07:59t/p40890.101.31071.31481.310713.0035113.00
81792005.01.14 14:29sell40900.101.31071.31351.3094
81802005.01.14 14:44t/p40900.101.30941.31351.309413.0035126.00
81812005.01.14 14:44buy40910.101.30941.30661.3107
81822005.01.14 15:43t/p40910.101.31071.30661.310713.0035139.00
81832005.01.14 16:54buy40920.101.30971.30691.3110
81842005.01.17 02:59t/p40920.101.31101.30691.311013.0035152.00
81852005.01.17 08:24sell40930.101.31191.31471.3106
81862005.01.17 08:59t/p40930.101.31061.31471.310613.0035165.00
81872005.01.17 10:59buy40940.101.30971.30691.3110
81882005.01.17 18:05s/l40940.101.30691.30691.3110-28.0035137.00
81892005.01.17 23:51buy40950.101.30431.30151.3056
81902005.01.18 06:59s/l40950.101.30151.30151.3056-28.0035109.00
81912005.01.18 07:59sell40960.101.30281.30561.3015
81922005.01.18 10:59s/l40960.101.30561.30561.3015-28.0035081.00
81932005.01.19 09:39sell40970.101.30901.31181.3077
81942005.01.19 12:12t/p40970.101.30771.31181.307713.0035094.00
81952005.01.19 12:48sell40980.101.30881.31161.3075
81962005.01.19 13:59t/p40980.101.30751.31161.307513.0035107.00
81972005.01.19 18:59sell40990.101.29941.30221.2981
81982005.01.20 09:16t/p40990.101.29811.30221.298113.0035120.00
81992005.01.20 09:32sell41000.101.29821.30101.2969
82002005.01.20 09:59t/p41000.101.29691.30101.296913.0035133.00
82012005.01.20 11:37buy41010.101.29381.29101.2951
82022005.01.20 11:45t/p41010.101.29511.29101.295113.0035146.00
82032005.01.20 11:59sell41020.101.29521.29801.2939
82042005.01.20 12:55t/p41020.101.29391.29801.293913.0035159.00
82052005.01.20 13:44sell41030.101.29491.29771.2936
82062005.01.21 06:59s/l41030.101.29771.29771.2936-28.0035131.00
82072005.01.21 07:59sell41040.101.29871.30151.2974
82082005.01.21 10:59t/p41040.101.29741.30151.297413.0035144.00
82092005.01.24 00:59buy41050.101.30431.30151.3056
82102005.01.24 05:59t/p41050.101.30561.30151.305613.0035157.00
82112005.01.24 06:59sell41060.101.30731.31011.3060
82122005.01.24 11:59t/p41060.101.30601.31011.306013.0035170.00
82132005.01.24 14:38sell41070.101.30691.30971.3056
82142005.01.24 14:59t/p41070.101.30561.30971.305613.0035183.00
82152005.01.25 09:54sell41080.101.30661.30941.3053
82162005.01.25 11:44t/p41080.101.30531.30941.305313.0035196.00
82172005.01.25 13:30buy41090.101.30311.30031.3044
82182005.01.25 14:59s/l41090.101.30031.30031.3044-28.0035168.00
82192005.01.25 15:59buy41100.101.29551.29271.2968
82202005.01.25 16:27t/p41100.101.29681.29271.296813.0035181.00
82212005.01.25 16:37buy41110.101.29511.29231.2964
82222005.01.25 16:49t/p41110.101.29641.29231.296413.0035194.00
82232005.01.26 19:59sell41120.101.30721.31001.3059
82242005.01.27 06:59s/l41120.101.31001.31001.3059-28.0035166.00
82252005.01.27 08:59buy41130.101.30691.30411.3082
82262005.01.27 11:16s/l41130.101.30411.30411.3082-28.0035138.00
82272005.01.27 13:25buy41140.101.30231.29951.3036
82282005.01.27 13:56t/p41140.101.30361.29951.303613.0035151.00
82292005.01.27 14:55buy41150.101.30251.29971.3038
82302005.01.27 14:59t/p41150.101.30381.29971.303813.0035164.00
82312005.01.27 21:59buy41160.101.30411.30131.3054
82322005.01.28 12:59t/p41160.101.30541.30131.305413.0035177.00
82332005.01.28 14:30sell41170.101.30491.30771.3036
82342005.01.28 14:59t/p41170.101.30361.30771.303613.0035190.00
82352005.01.31 03:59sell41180.101.30251.30531.3012
82362005.01.31 07:59t/p41180.101.30121.30531.301213.0035203.00
82372005.01.31 10:21buy41190.101.30001.29721.3013
82382005.01.31 10:59t/p41190.101.30131.29721.301313.0035216.00
82392005.01.31 14:31buy41200.101.30251.29971.3038
82402005.01.31 15:59t/p41200.101.30381.29971.303813.0035229.00
82412005.01.31 20:59buy41210.101.30291.30011.3042
82422005.01.31 21:59t/p41210.101.30421.30011.304213.0035242.00
82432005.02.01 07:59sell41220.101.30311.30591.3018
82442005.02.01 12:59t/p41220.101.30181.30591.301813.0035255.00
82452005.02.01 13:59sell41230.101.30151.30431.3002
82462005.02.01 17:59s/l41230.101.30431.30431.3002-28.0035227.00
82472005.02.02 00:59sell41240.101.30661.30941.3053
82482005.02.02 14:59t/p41240.101.30531.30941.305313.0035240.00
82492005.02.02 20:19sell41250.101.30371.30651.3024
82502005.02.02 23:00t/p41250.101.30241.30651.302413.0035253.00
82512005.02.03 14:49buy41260.101.29561.29281.2969
82522005.02.03 19:59t/p41260.101.29691.29281.296913.0035266.00
82532005.02.04 12:59buy41270.101.29491.29211.2962
82542005.02.04 13:03t/p41270.101.29621.29211.296213.0035279.00
82552005.02.04 13:59sell41280.101.29571.29851.2944
82562005.02.04 14:53t/p41280.101.29441.29851.294413.0035292.00
82572005.02.04 14:55sell41290.101.29591.29871.2946
82582005.02.04 14:57t/p41290.101.29461.29871.294613.0035305.00
82592005.02.04 15:05sell41300.101.29441.29721.2931
82602005.02.04 15:59t/p41300.101.29311.29721.293113.0035318.00
82612005.02.07 06:59sell41310.101.28541.28821.2841
82622005.02.07 07:14t/p41310.101.28411.28821.284113.0035331.00
82632005.02.07 12:54sell41320.101.28591.28871.2846
82642005.02.07 13:00t/p41320.101.28461.28871.284613.0035344.00
82652005.02.07 14:59buy41330.101.28321.28041.2845
82662005.02.07 15:59s/l41330.101.28041.28041.2845-28.0035316.00
82672005.02.07 17:59sell41340.101.27651.27931.2752
82682005.02.07 22:00t/p41340.101.27521.27931.275213.0035329.00
82692005.02.08 05:59buy41350.101.27591.27311.2772
82702005.02.08 08:00t/p41350.101.27721.27311.277213.0035342.00
82712005.02.08 12:59buy41360.101.27591.27311.2772
82722005.02.08 15:59t/p41360.101.27721.27311.277213.0035355.00
82732005.02.08 17:19sell41370.101.27861.28141.2773
82742005.02.08 19:57t/p41370.101.27731.28141.277313.0035368.00
82752005.02.09 09:18buy41380.101.27801.27521.2793
82762005.02.09 12:59s/l41380.101.27521.27521.2793-28.0035340.00
82772005.02.09 16:59buy41390.101.27891.27611.2802
82782005.02.09 17:18t/p41390.101.28021.27611.280213.0035353.00
82792005.02.10 07:45sell41400.101.28161.28441.2803
82802005.02.10 08:00t/p41400.101.28031.28441.280313.0035366.00
82812005.02.10 12:59sell41410.101.27841.28121.2771
82822005.02.10 13:59s/l41410.101.28121.28121.2771-28.0035338.00
82832005.02.11 06:59sell41420.101.28771.29051.2864
82842005.02.11 08:07t/p41420.101.28641.29051.286413.0035351.00
82852005.02.11 11:59buy41430.101.28581.28301.2871
82862005.02.11 13:12t/p41430.101.28711.28301.287113.0035364.00
82872005.02.11 13:12sell41440.101.28721.29001.2859
82882005.02.11 13:53t/p41440.101.28591.29001.285913.0035377.00
82892005.02.11 17:58buy41450.101.28631.28351.2876
82902005.02.11 18:20t/p41450.101.28761.28351.287613.0035390.00
82912005.02.11 18:20sell41460.101.28771.29051.2864
82922005.02.11 19:01t/p41460.101.28641.29051.286413.0035403.00
82932005.02.13 23:26sell41470.101.28901.29181.2877
82942005.02.14 00:59s/l41470.101.29181.29181.2877-28.0035375.00
82952005.02.14 06:59sell41480.101.29411.29691.2928
82962005.02.14 07:59s/l41480.101.29691.29691.2928-28.0035347.00
82972005.02.14 14:59sell41490.101.29651.29931.2952
82982005.02.15 11:00s/l41490.101.29931.29931.2952-28.0035319.00
82992005.02.16 09:57buy41500.101.30131.29851.3026
83002005.02.16 11:59t/p41500.101.30261.29851.302613.0035332.00
83012005.02.16 13:59sell41510.101.30381.30661.3025
83022005.02.16 13:59t/p41510.101.30251.30661.302513.0035345.00
83032005.02.16 16:07buy41520.101.29901.29621.3003
83042005.02.16 16:08t/p41520.101.30031.29621.300313.0035358.00
83052005.02.16 16:20buy41530.101.29901.29621.3003
83062005.02.16 16:59t/p41530.101.30031.29621.300313.0035371.00
83072005.02.17 08:47sell41540.101.30601.30881.3047
83082005.02.17 12:59t/p41540.101.30471.30881.304713.0035384.00
83092005.02.17 14:17buy41550.101.30361.30081.3049
83102005.02.17 14:59t/p41550.101.30491.30081.304913.0035397.00
83112005.02.17 18:01sell41560.101.30801.31081.3067
83122005.02.17 21:03t/p41560.101.30671.31081.306713.0035410.00
83132005.02.18 06:59buy41570.101.30731.30451.3086
83142005.02.18 09:59s/l41570.101.30451.30451.3086-28.0035382.00
83152005.02.18 12:59sell41580.101.30501.30781.3037
83162005.02.22 01:59s/l41580.101.30781.30781.3037-28.0035354.00
83172005.02.22 11:44sell41590.101.32041.32321.3191
83182005.02.22 11:59t/p41590.101.31911.32321.319113.0035367.00
83192005.02.22 14:25sell41600.101.32141.32421.3201
83202005.02.22 14:47t/p41600.101.32011.32421.320113.0035380.00
83212005.02.22 17:43buy41610.101.32311.32031.3244
83222005.02.22 17:59t/p41610.101.32441.32031.324413.0035393.00
83232005.02.22 18:59sell41620.101.32591.32871.3246
83242005.02.23 00:59t/p41620.101.32461.32871.324613.0035406.00
83252005.02.23 08:49buy41630.101.32121.31841.3225
83262005.02.23 12:59t/p41630.101.32251.31841.322513.0035419.00
83272005.02.23 14:30sell41640.101.32111.32391.3198
83282005.02.23 14:59t/p41640.101.31981.32391.319813.0035432.00
83292005.02.23 15:48buy41650.101.31941.31661.3207
83302005.02.23 15:55t/p41650.101.32071.31661.320713.0035445.00
83312005.02.23 22:59buy41660.101.32021.31741.3215
83322005.02.24 00:59t/p41660.101.32151.31741.321513.0035458.00
83332005.02.24 07:53buy41670.101.32281.32001.3241
83342005.02.24 07:59t/p41670.101.32411.32001.324113.0035471.00
83352005.02.24 10:59sell41680.101.32651.32931.3252
83362005.02.24 12:06t/p41680.101.32521.32931.325213.0035484.00
83372005.02.24 15:59sell41690.101.32071.32351.3194
83382005.02.24 22:39t/p41690.101.31941.32351.319413.0035497.00
83392005.02.25 06:59sell41700.101.31981.32261.3185
83402005.02.25 09:59t/p41700.101.31851.32261.318513.0035510.00
83412005.02.25 11:49buy41710.101.31571.31291.3170
83422005.02.25 12:59t/p41710.101.31701.31291.317013.0035523.00
83432005.02.25 14:57buy41720.101.31841.31561.3197
83442005.02.25 15:06t/p41720.101.31971.31561.319713.0035536.00
83452005.02.25 15:36buy41730.101.31881.31601.3201
83462005.02.25 16:59t/p41730.101.32011.31601.320113.0035549.00
83472005.02.27 23:46buy41740.101.32481.32201.3261
83482005.02.27 23:59t/p41740.101.32611.32201.326113.0035562.00
83492005.02.28 06:30sell41750.101.32711.32991.3258
83502005.02.28 06:59t/p41750.101.32581.32991.325813.0035575.00
83512005.02.28 14:32buy41760.101.32441.32161.3257
83522005.02.28 14:45t/p41760.101.32571.32161.325713.0035588.00
83532005.02.28 16:25sell41770.101.32611.32891.3248
83542005.02.28 18:59t/p41770.101.32481.32891.324813.0035601.00
83552005.02.28 19:59sell41780.101.32411.32691.3228
83562005.02.28 20:59t/p41780.101.32281.32691.322813.0035614.00
83572005.03.01 02:59sell41790.101.31931.32211.3180
83582005.03.01 11:59s/l41790.101.32211.32211.3180-28.0035586.00
83592005.03.01 14:59buy41800.101.31861.31581.3199
83602005.03.02 00:59s/l41800.101.31581.31581.3199-28.0035558.00
83612005.03.02 04:07sell41810.101.31661.31941.3153
83622005.03.02 07:59t/p41810.101.31531.31941.315313.0035571.00
83632005.03.02 09:59buy41820.101.31061.30781.3119
83642005.03.02 15:59t/p41820.101.31191.30781.311913.0035584.00
83652005.03.03 06:59buy41830.101.31241.30961.3137
83662005.03.03 07:59t/p41830.101.31371.30961.313713.0035597.00
83672005.03.03 09:59buy41840.101.31471.31191.3160
83682005.03.03 15:09s/l41840.101.31191.31191.3160-28.0035569.00
83692005.03.03 15:43sell41850.101.31291.31571.3116
83702005.03.03 17:59t/p41850.101.31161.31571.311613.0035582.00
83712005.03.04 06:59sell41860.101.31111.31391.3098
83722005.03.04 12:59s/l41860.101.31391.31391.3098-28.0035554.00
83732005.03.08 12:20sell41870.101.32541.32821.3241
83742005.03.08 13:59s/l41870.101.32821.32821.3241-28.0035526.00
83752005.03.08 15:59buy41880.101.33401.33121.3353
83762005.03.09 06:59t/p41880.101.33531.33121.335313.0035539.00
83772005.03.09 09:21sell41890.101.33711.33991.3358
83782005.03.09 11:59t/p41890.101.33581.33991.335813.0035552.00
83792005.03.09 13:59sell41900.101.33511.33791.3338
83802005.03.09 15:59s/l41900.101.33791.33791.3338-28.0035524.00
83812005.03.09 18:46sell41910.101.34121.34401.3399
83822005.03.09 19:59t/p41910.101.33991.34401.339913.0035537.00
83832005.03.10 00:22buy41920.101.33841.33561.3397
83842005.03.10 00:59t/p41920.101.33971.33561.339713.0035550.00
83852005.03.10 08:13sell41930.101.34361.34641.3423
83862005.03.10 09:59t/p41930.101.34231.34641.342313.0035563.00
83872005.03.10 11:17buy41940.101.34131.33851.3426
83882005.03.10 12:35t/p41940.101.34261.33851.342613.0035576.00
83892005.03.10 14:30sell41950.101.34181.34461.3405
83902005.03.10 16:54t/p41950.101.34051.34461.340513.0035589.00
83912005.03.10 16:54buy41960.101.34051.33771.3418
83922005.03.10 17:59t/p41960.101.34181.33771.341813.0035602.00
83932005.03.10 21:59sell41970.101.34201.34481.3407
83942005.03.11 14:34s/l41970.101.34481.34481.3407-28.0035574.00
83952005.03.13 23:06sell41980.101.34741.35021.3461
83962005.03.14 00:59t/p41980.101.34611.35021.346113.0035587.00
83972005.03.14 01:59sell41990.101.34551.34831.3442
83982005.03.14 05:59t/p41990.101.34421.34831.344213.0035600.00
83992005.03.14 09:55sell42000.101.34051.34331.3392
84002005.03.14 11:59t/p42000.101.33921.34331.339213.0035613.00
84012005.03.14 12:59sell42010.101.33931.34211.3380
84022005.03.14 13:38t/p42010.101.33801.34211.338013.0035626.00
84032005.03.14 14:15buy42020.101.33751.33471.3388
84042005.03.14 14:54t/p42020.101.33881.33471.338813.0035639.00
84052005.03.14 14:54sell42030.101.33881.34161.3375
84062005.03.14 14:59t/p42030.101.33751.34161.337513.0035652.00
84072005.03.14 16:59sell42040.101.33511.33791.3338
84082005.03.15 09:59s/l42040.101.33791.33791.3338-28.0035624.00
84092005.03.15 11:59sell42050.101.33851.34131.3372
84102005.03.15 13:59t/p42050.101.33721.34131.337213.0035637.00
84112005.03.15 15:54buy42060.101.33111.32831.3324
84122005.03.16 06:59t/p42060.101.33241.32831.332413.0035650.00
84132005.03.16 12:57sell42070.101.33851.34131.3372
84142005.03.16 12:59s/l42070.101.34131.34131.3372-28.0035622.00
84152005.03.16 14:48sell42080.101.34231.34511.3410
84162005.03.16 18:34t/p42080.101.34101.34511.341013.0035635.00
84172005.03.17 11:29buy42090.101.33801.33521.3393
84182005.03.17 12:59s/l42090.101.33521.33521.3393-28.0035607.00
84192005.03.17 14:34buy42100.101.33591.33311.3372
84202005.03.17 14:59t/p42100.101.33721.33311.337213.0035620.00
84212005.03.17 16:08sell42110.101.33711.33991.3358
84222005.03.17 16:59t/p42110.101.33581.33991.335813.0035633.00
84232005.03.17 16:59buy42120.101.33581.33301.3371
84242005.03.17 18:35t/p42120.101.33711.33301.337113.0035646.00
84252005.03.17 23:59sell42130.101.33841.34121.3371
84262005.03.18 03:59t/p42130.101.33711.34121.337113.0035659.00
84272005.03.18 14:04buy42140.101.32751.32471.3288
84282005.03.18 15:59t/p42140.101.32881.32471.328813.0035672.00
84292005.03.21 02:59buy42150.101.32551.32271.3268
84302005.03.21 06:59s/l42150.101.32271.32271.3268-28.0035644.00
84312005.03.21 09:26buy42160.101.32171.31891.3230
84322005.03.21 12:59s/l42160.101.31891.31891.3230-28.0035616.00
84332005.03.21 14:12buy42170.101.31881.31601.3201
84342005.03.21 16:59s/l42170.101.31601.31601.3201-28.0035588.00
84352005.03.21 17:46buy42180.101.31561.31281.3169
84362005.03.21 18:59t/p42180.101.31691.31281.316913.0035601.00
84372005.03.22 05:59sell42190.101.31661.31941.3153
84382005.03.22 13:59s/l42190.101.31941.31941.3153-28.0035573.00
84392005.03.22 18:27buy42200.101.31971.31691.3210
84402005.03.22 18:59s/l42200.101.31691.31691.3210-28.0035545.00
84412005.03.22 20:58sell42210.101.30861.31141.3073
84422005.03.22 21:05t/p42210.101.30731.31141.307313.0035558.00
84432005.03.22 22:55sell42220.101.30841.31121.3071
84442005.03.23 07:36t/p42220.101.30711.31121.307113.0035571.00
84452005.03.23 07:36buy42230.101.30701.30421.3083
84462005.03.23 08:59s/l42230.101.30421.30421.3083-28.0035543.00
84472005.03.23 10:15buy42240.101.30441.30161.3057
84482005.03.23 14:30s/l42240.101.30161.30161.3057-28.0035515.00
84492005.03.23 14:57sell42250.101.30251.30531.3012
84502005.03.23 15:59t/p42250.101.30121.30531.301213.0035528.00
84512005.03.23 18:40sell42260.101.29811.30091.2968
84522005.03.24 07:41s/l42260.101.30091.30091.2968-28.0035500.00
84532005.03.24 10:59buy42270.101.29821.29541.2995
84542005.03.24 11:00t/p42270.101.29951.29541.299513.0035513.00
84552005.03.24 11:36buy42280.101.29791.29511.2992
84562005.03.24 13:23t/p42280.101.29921.29511.299213.0035526.00
84572005.03.24 13:23sell42290.101.29931.30211.2980
84582005.03.24 14:07t/p42290.101.29801.30211.298013.0035539.00
84592005.03.24 14:39sell42300.101.29911.30191.2978
84602005.03.24 14:59t/p42300.101.29781.30191.297813.0035552.00
84612005.03.24 16:53buy42310.101.29551.29271.2968
84622005.03.24 16:59t/p42310.101.29681.29271.296813.0035565.00
84632005.03.25 09:52sell42320.101.29671.29951.2954
84642005.03.25 09:59t/p42320.101.29541.29951.295413.0035578.00
84652005.03.28 01:59sell42330.101.28981.29261.2885
84662005.03.28 08:59s/l42330.101.29261.29261.2885-28.0035550.00
84672005.03.28 15:54buy42340.101.28671.28391.2880
84682005.03.28 16:04t/p42340.101.28801.28391.288013.0035563.00
84692005.03.28 16:56buy42350.101.28751.28471.2888
84702005.03.28 19:59t/p42350.101.28881.28471.288813.0035576.00
84712005.03.29 04:51sell42360.101.29371.29651.2924
84722005.03.29 04:59t/p42360.101.29241.29651.292413.0035589.00
84732005.03.29 07:59buy42370.101.29231.28951.2936
84742005.03.29 07:59t/p42370.101.29361.28951.293613.0035602.00
84752005.03.29 10:59sell42380.101.29341.29621.2921
84762005.03.29 12:59t/p42380.101.29211.29621.292113.0035615.00
84772005.03.29 18:59buy42390.101.29261.28981.2939
84782005.03.30 00:36t/p42390.101.29391.28981.293913.0035628.00
84792005.03.30 00:36sell42400.101.29401.29681.2927
84802005.03.30 06:59s/l42400.101.29681.29681.2927-28.0035600.00
84812005.03.30 10:59sell42410.101.29481.29761.2935
84822005.03.30 18:16t/p42410.101.29351.29761.293513.0035613.00
84832005.03.30 18:25sell42420.101.29491.29771.2936
84842005.03.30 19:59t/p42420.101.29361.29771.293613.0035626.00
84852005.03.30 22:54buy42430.101.29141.28861.2927
84862005.03.30 23:59t/p42430.101.29271.28861.292713.0035639.00
84872005.03.31 08:59sell42440.101.29561.29841.2943
84882005.03.31 12:59s/l42440.101.29841.29841.2943-28.0035611.00
84892005.03.31 15:31sell42450.101.29751.30031.2962
84902005.03.31 18:59t/p42450.101.29621.30031.296213.0035624.00
84912005.04.01 05:59sell42460.101.29741.30021.2961
84922005.04.01 09:59t/p42460.101.29611.30021.296113.0035637.00
84932005.04.01 16:59sell42470.101.29021.29301.2889
84942005.04.01 17:22t/p42470.101.28891.29301.288913.0035650.00
84952005.04.01 17:59sell42480.101.29101.29381.2897
84962005.04.01 18:26t/p42480.101.28971.29381.289713.0035663.00
84972005.04.03 23:51sell42490.101.28961.29241.2883
84982005.04.03 23:51t/p42490.101.28831.29241.288313.0035676.00
84992005.04.04 02:59sell42500.101.29021.29301.2889
85002005.04.04 06:59t/p42500.101.28891.29301.288913.0035689.00
85012005.04.04 09:41buy42510.101.28891.28611.2902
85022005.04.04 13:59s/l42510.101.28611.28611.2902-28.0035661.00
85032005.04.04 16:18buy42520.101.28341.28061.2847
85042005.04.04 18:59t/p42520.101.28471.28061.284713.0035674.00
85052005.04.05 06:59buy42530.101.28181.27901.2831
85062005.04.05 12:59t/p42530.101.28311.27901.283113.0035687.00
85072005.04.05 13:59buy42540.101.28481.28201.2861
85082005.04.05 18:59t/p42540.101.28611.28201.286113.0035700.00
85092005.04.06 00:59sell42550.101.28521.28801.2839
85102005.04.06 02:59s/l42550.101.28801.28801.2839-28.0035672.00
85112005.04.06 06:59buy42560.101.28761.28481.2889
85122005.04.06 09:59t/p42560.101.28891.28481.288913.0035685.00
85132005.04.06 17:59sell42570.101.28901.29181.2877
85142005.04.06 18:22t/p42570.101.28771.29181.287713.0035698.00
85152005.04.06 21:12buy42580.101.28681.28401.2881
85162005.04.07 02:59t/p42580.101.28811.28401.288113.0035711.00
85172005.04.07 14:40sell42590.101.29231.29511.2910
85182005.04.07 14:59t/p42590.101.29101.29511.291013.0035724.00
85192005.04.07 16:04buy42600.101.29051.28771.2918
85202005.04.07 16:17t/p42600.101.29181.28771.291813.0035737.00
85212005.04.07 16:53buy42610.101.29051.28771.2918
85222005.04.07 17:59s/l42610.101.28771.28771.2918-28.0035709.00
85232005.04.07 19:50buy42620.101.28491.28211.2862
85242005.04.08 00:59s/l42620.101.28211.28211.2862-28.0035681.00
85252005.04.08 11:43sell42630.101.28391.28671.2826
85262005.04.08 11:59t/p42630.101.28261.28671.282613.0035694.00
85272005.04.08 18:10sell42640.101.29271.29551.2914
85282005.04.10 23:32t/p42640.101.29141.29551.291413.0035707.00
85292005.04.10 23:52sell42650.101.29251.29531.2912
85302005.04.11 01:23t/p42650.101.29121.29531.291213.0035720.00
85312005.04.11 01:53sell42660.101.29231.29511.2910
85322005.04.11 08:59s/l42660.101.29511.29511.2910-28.0035692.00
85332005.04.11 10:10sell42670.101.29691.29971.2956
85342005.04.11 13:00t/p42670.101.29561.29971.295613.0035705.00
85352005.04.11 13:12sell42680.101.29671.29951.2954
85362005.04.11 16:59s/l42680.101.29951.29951.2954-28.0035677.00
85372005.04.12 09:24sell42690.101.29941.30221.2981
85382005.04.12 09:59t/p42690.101.29811.30221.298113.0035690.00
85392005.04.12 11:50buy42700.101.29771.29491.2990
85402005.04.12 12:59s/l42700.101.29491.29491.2990-28.0035662.00
85412005.04.12 16:10buy42710.101.28711.28431.2884
85422005.04.12 16:20t/p42710.101.28841.28431.288413.0035675.00
85432005.04.14 08:59buy42720.101.28721.28441.2885
85442005.04.14 10:59s/l42720.101.28441.28441.2885-28.0035647.00
85452005.04.14 12:33buy42730.101.28251.27971.2838
85462005.04.14 13:59s/l42730.101.27971.27971.2838-28.0035619.00
85472005.04.14 15:19buy42740.101.28041.27761.2817
85482005.04.14 16:00t/p42740.101.28171.27761.281713.0035632.00
85492005.04.14 17:27sell42750.101.28171.28451.2804
85502005.04.14 21:59t/p42750.101.28041.28451.280413.0035645.00
85512005.04.14 23:38buy42760.101.27931.27651.2806
85522005.04.14 23:59t/p42760.101.28061.27651.280613.0035658.00
85532005.04.15 11:36buy42770.101.28331.28051.2846
85542005.04.15 11:59t/p42770.101.28461.28051.284613.0035671.00
85552005.04.15 16:22sell42780.101.29291.29571.2916
85562005.04.15 16:28t/p42780.101.29161.29571.291613.0035684.00
85572005.04.15 16:46sell42790.101.29291.29571.2916
85582005.04.15 17:59t/p42790.101.29161.29571.291613.0035697.00
85592005.04.15 19:36buy42800.101.29081.28801.2921
85602005.04.18 03:08s/l42800.101.28801.28801.2921-28.0035669.00
85612005.04.18 09:59sell42810.101.29881.30161.2975
85622005.04.18 11:15t/p42810.101.29751.30161.297513.0035682.00
85632005.04.18 12:59sell42820.101.29761.30041.2963
85642005.04.18 14:59s/l42820.101.30041.30041.2963-28.0035654.00
85652005.04.18 17:42sell42830.101.30311.30591.3018
85662005.04.18 19:59t/p42830.101.30181.30591.301813.0035667.00
85672005.04.18 21:59sell42840.101.30281.30561.3015
85682005.04.18 22:07t/p42840.101.30151.30561.301513.0035680.00
85692005.04.19 00:56buy42850.101.30131.29851.3026
85702005.04.19 00:59t/p42850.101.30261.29851.302613.0035693.00
85712005.04.19 04:42buy42860.101.30201.29921.3033
85722005.04.19 07:59t/p42860.101.30331.29921.303313.0035706.00
85732005.04.19 10:38buy42870.101.30031.29751.3016
85742005.04.19 12:10t/p42870.101.30161.29751.301613.0035719.00
85752005.04.19 12:33buy42880.101.30011.29731.3014
85762005.04.19 14:51t/p42880.101.30141.29731.301413.0035732.00
85772005.04.19 15:59buy42890.101.30341.30061.3047
85782005.04.19 19:59t/p42890.101.30471.30061.304713.0035745.00
85792005.04.19 22:34buy42900.101.30571.30291.3070
85802005.04.20 00:59t/p42900.101.30701.30291.307013.0035758.00
85812005.04.20 05:59sell42910.101.30761.31041.3063
85822005.04.20 07:59t/p42910.101.30631.31041.306313.0035771.00
85832005.04.20 09:59sell42920.101.30441.30721.3031
85842005.04.20 12:59t/p42920.101.30311.30721.303113.0035784.00
85852005.04.20 14:59buy42930.101.30371.30091.3050
85862005.04.20 14:59t/p42930.101.30501.30091.305013.0035797.00
85872005.04.20 16:59sell42940.101.30881.31161.3075
85882005.04.21 11:59t/p42940.101.30751.31161.307513.0035810.00
85892005.04.21 13:30buy42950.101.30751.30471.3088
85902005.04.21 14:59t/p42950.101.30881.30471.308813.0035823.00
85912005.04.21 16:17sell42960.101.30931.31211.3080
85922005.04.21 16:59t/p42960.101.30801.31211.308013.0035836.00
85932005.04.21 18:06buy42970.101.30471.30191.3060
85942005.04.21 18:10t/p42970.101.30601.30191.306013.0035849.00
85952005.04.21 18:21buy42980.101.30471.30191.3060
85962005.04.22 07:59t/p42980.101.30601.30191.306013.0035862.00
85972005.04.22 08:59buy42990.101.30601.30321.3073
85982005.04.22 10:05t/p42990.101.30731.30321.307313.0035875.00
85992005.04.22 15:34sell43000.101.30831.31111.3070
86002005.04.22 15:59t/p43000.101.30701.31111.307013.0035888.00
86012005.04.24 23:16buy43010.101.30471.30191.3060
86022005.04.24 23:20t/p43010.101.30601.30191.306013.0035901.00
86032005.04.24 23:20buy43020.101.30491.30211.3062
86042005.04.25 00:59s/l43020.101.30211.30211.3062-28.0035873.00
86052005.04.25 02:39buy43030.101.30071.29791.3020
86062005.04.25 05:59t/p43030.101.30201.29791.302013.0035886.00
86072005.04.25 08:23sell43040.101.30311.30591.3018
86082005.04.25 08:59t/p43040.101.30181.30591.301813.0035899.00
86092005.04.25 14:59sell43050.101.29801.30081.2967
86102005.04.26 03:59s/l43050.101.30081.30081.2967-28.0035871.00
86112005.04.26 14:26sell43060.101.29901.30181.2977
86122005.04.26 14:59t/p43060.101.29771.30181.297713.0035884.00
86132005.04.26 16:14buy43070.101.29611.29331.2974
86142005.04.26 18:59t/p43070.101.29741.29331.297413.0035897.00
86152005.04.27 14:59sell43080.101.29771.30051.2964
86162005.04.27 15:59t/p43080.101.29641.30051.296413.0035910.00
86172005.04.28 07:59sell43090.101.29281.29561.2915
86182005.04.28 11:59t/p43090.101.29151.29561.291513.0035923.00
86192005.04.28 12:26buy43100.101.29101.28821.2923
86202005.04.28 14:35t/p43100.101.29231.28821.292313.0035936.00
86212005.04.28 14:35sell43110.101.29241.29521.2911
86222005.04.28 14:46t/p43110.101.29111.29521.291113.0035949.00
86232005.04.28 14:46buy43120.101.29111.28831.2924
86242005.04.29 05:59t/p43120.101.29241.28831.292413.0035962.00
86252005.04.29 08:25sell43130.101.29661.29941.2953
86262005.04.29 12:57t/p43130.101.29531.29941.295313.0035975.00
86272005.04.29 19:33sell43140.101.28691.28971.2856
86282005.05.01 23:54t/p43140.101.28561.28971.285613.0035988.00
86292005.05.02 14:39sell43150.101.28701.28981.2857
86302005.05.02 14:59t/p43150.101.28571.28981.285713.0036001.00
86312005.05.03 08:59sell43160.101.28641.28921.2851
86322005.05.03 13:59s/l43160.101.28921.28921.2851-28.0035973.00
86332005.05.03 20:17buy43170.101.28891.28611.2902
86342005.05.04 01:59t/p43170.101.29021.28611.290213.0035986.00
86352005.05.04 12:51sell43180.101.29591.29871.2946
86362005.05.04 14:41t/p43180.101.29461.29871.294613.0035999.00
86372005.05.04 15:59sell43190.101.29591.29871.2946
86382005.05.04 15:59t/p43190.101.29461.29871.294613.0036012.00
86392005.05.04 16:59sell43200.101.29381.29661.2925
86402005.05.05 07:59s/l43200.101.29661.29661.2925-28.0035984.00
86412005.05.05 14:59buy43210.101.29441.29161.2957
86422005.05.05 16:22t/p43210.101.29571.29161.295713.0035997.00
86432005.05.05 16:53buy43220.101.29371.29091.2950
86442005.05.05 16:59t/p43220.101.29501.29091.295013.0036010.00
86452005.05.06 15:33sell43230.101.28511.28791.2838
86462005.05.06 15:59t/p43230.101.28381.28791.283813.0036023.00
86472005.05.08 23:55buy43240.101.28131.27851.2826
86482005.05.09 08:59t/p43240.101.28261.27851.282613.0036036.00
86492005.05.09 14:59sell43250.101.28281.28561.2815
86502005.05.09 21:59s/l43250.101.28561.28561.2815-28.0036008.00
86512005.05.09 23:11sell43260.101.28551.28831.2842
86522005.05.10 00:59t/p43260.101.28421.28831.284213.0036021.00
86532005.05.10 08:21buy43270.101.28271.27991.2840
86542005.05.10 08:59t/p43270.101.28401.27991.284013.0036034.00
86552005.05.10 12:59sell43280.101.28641.28921.2851
86562005.05.11 07:59s/l43280.101.28921.28921.2851-28.0036006.00
86572005.05.11 14:52buy43290.101.27991.27711.2812
86582005.05.11 14:59t/p43290.101.28121.27711.281213.0036019.00
86592005.05.11 14:59sell43300.101.28181.28461.2805
86602005.05.11 15:00t/p43300.101.28051.28461.280513.0036032.00
86612005.05.11 17:50buy43310.101.28071.27791.2820
86622005.05.12 06:59s/l43310.101.27791.27791.2820-28.0036004.00
86632005.05.12 07:59sell43320.101.27641.27921.2751
86642005.05.12 12:59t/p43320.101.27511.27921.275113.0036017.00
86652005.05.12 14:30sell43330.101.27131.27411.2700
86662005.05.12 14:53t/p43330.101.27001.27411.270013.0036030.00
86672005.05.12 14:59sell43340.101.27161.27441.2703
86682005.05.12 18:17t/p43340.101.27031.27441.270313.0036043.00
86692005.05.12 20:53sell43350.101.27071.27351.2694
86702005.05.12 21:59t/p43350.101.26941.27351.269413.0036056.00
86712005.05.13 04:59buy43360.101.26721.26441.2685
86722005.05.13 09:59s/l43360.101.26441.26441.2685-28.0036028.00
86732005.05.13 12:48buy43370.101.26281.26001.2641
86742005.05.13 14:59t/p43370.101.26411.26001.264113.0036041.00
86752005.05.13 15:25sell43380.101.26471.26751.2634
86762005.05.13 15:57t/p43380.101.26341.26751.263413.0036054.00
86772005.05.13 16:55sell43390.101.26441.26721.2631
86782005.05.13 16:59t/p43390.101.26311.26721.263113.0036067.00
86792005.05.15 23:58sell43400.101.26051.26331.2592
86802005.05.16 08:10t/p43400.101.25921.26331.259213.0036080.00
86812005.05.16 08:10buy43410.101.25921.25641.2605
86822005.05.16 08:59t/p43410.101.26051.25641.260513.0036093.00
86832005.05.16 12:40buy43420.101.26071.25791.2620
86842005.05.16 13:59t/p43420.101.26201.25791.262013.0036106.00
86852005.05.16 15:02buy43430.101.26251.25971.2638
86862005.05.16 15:42t/p43430.101.26381.25971.263813.0036119.00
86872005.05.16 17:44sell43440.101.26391.26671.2626
86882005.05.16 23:36t/p43440.101.26261.26671.262613.0036132.00
86892005.05.17 03:59buy43450.101.26301.26021.2643
86902005.05.17 08:59t/p43450.101.26431.26021.264313.0036145.00
86912005.05.17 10:55sell43460.101.26491.26771.2636
86922005.05.17 12:56t/p43460.101.26361.26771.263613.0036158.00
86932005.05.17 21:49buy43470.101.26031.25751.2616
86942005.05.18 06:59t/p43470.101.26161.25751.261613.0036171.00
86952005.05.18 07:59sell43480.101.26261.26541.2613
86962005.05.18 10:59t/p43480.101.26131.26541.261313.0036184.00
86972005.05.18 15:18buy43490.101.26341.26061.2647
86982005.05.18 15:59t/p43490.101.26471.26061.264713.0036197.00
86992005.05.18 18:59buy43500.101.26761.26481.2689
87002005.05.19 10:59s/l43500.101.26481.26481.2689-28.0036169.00
87012005.05.19 14:39buy43510.101.26291.26011.2642
87022005.05.19 18:59t/p43510.101.26421.26011.264213.0036182.00
87032005.05.19 18:59sell43520.101.26421.26701.2629
87042005.05.20 00:36t/p43520.101.26291.26701.262913.0036195.00
87052005.05.20 00:59sell43530.101.26381.26661.2625
87062005.05.20 11:59t/p43530.101.26251.26661.262513.0036208.00
87072005.05.20 16:29sell43540.101.25601.25881.2547
87082005.05.20 16:46t/p43540.101.25471.25881.254713.0036221.00
87092005.05.20 16:59buy43550.101.25521.25241.2565
87102005.05.23 03:59t/p43550.101.25651.25241.256513.0036234.00
87112005.05.24 08:54sell43560.101.25951.26231.2582
87122005.05.24 09:59t/p43560.101.25821.26231.258213.0036247.00
87132005.05.24 13:43sell43570.101.26151.26431.2602
87142005.05.24 13:59t/p43570.101.26021.26431.260213.0036260.00
87152005.05.24 17:08buy43580.101.25741.25461.2587
87162005.05.24 17:24t/p43580.101.25871.25461.258713.0036273.00
87172005.05.24 18:59sell43590.101.25881.26161.2575
87182005.05.24 22:59t/p43590.101.25751.26161.257513.0036286.00
87192005.05.25 09:59buy43600.101.25761.25481.2589
87202005.05.25 13:59t/p43600.101.25891.25481.258913.0036299.00
87212005.05.25 16:24buy43610.101.25991.25711.2612
87222005.05.26 00:59t/p43610.101.26121.25711.261213.0036312.00
87232005.05.26 06:59sell43620.101.25601.25881.2547
87242005.05.26 08:14t/p43620.101.25471.25881.254713.0036325.00
87252005.05.26 08:52sell43630.101.25581.25861.2545
87262005.05.26 10:59t/p43630.101.25451.25861.254513.0036338.00
87272005.05.26 13:16buy43640.101.25251.24971.2538
87282005.05.26 15:39t/p43640.101.25381.24971.253813.0036351.00
87292005.05.26 16:22sell43650.101.25171.25451.2504
87302005.05.27 11:59s/l43650.101.25451.25451.2504-28.0036323.00
87312005.05.27 14:43buy43660.101.25351.25071.2548
87322005.05.27 15:59t/p43660.101.25481.25071.254813.0036336.00
87332005.05.27 19:45buy43670.101.25721.25441.2585
87342005.05.29 23:00s/l43670.101.25441.25441.2585-28.0036308.00
87352005.05.30 06:59buy43680.101.25261.24981.2539
87362005.05.30 11:59s/l43680.101.24981.24981.2539-28.0036280.00
87372005.05.30 14:21buy43690.101.24661.24381.2479
87382005.05.30 22:59t/p43690.101.24791.24381.247913.0036293.00
87392005.05.31 03:21buy43700.101.23941.23661.2407
87402005.05.31 09:59s/l43700.101.23661.23661.2407-28.0036265.00
87412005.05.31 11:59sell43710.101.23301.23581.2317
87422005.05.31 17:59t/p43710.101.23171.23581.231713.0036278.00
87432005.05.31 19:46buy43720.101.23061.22781.2319
87442005.06.01 01:59t/p43720.101.23191.22781.231913.0036291.00
87452005.06.01 07:32sell43730.101.23281.23561.2315
87462005.06.01 07:59t/p43730.101.23151.23561.231513.0036304.00
87472005.06.02 03:40sell43740.101.22211.22491.2208
87482005.06.02 04:59t/p43740.101.22081.22491.220813.0036317.00
87492005.06.02 10:16sell43750.101.22681.22961.2255
87502005.06.02 13:59t/p43750.101.22551.22961.225513.0036330.00
87512005.06.02 16:21sell43760.101.22721.23001.2259
87522005.06.03 05:59s/l43760.101.23001.23001.2259-28.0036302.00
87532005.06.03 14:35buy43770.101.22801.22521.2293
87542005.06.03 15:59s/l43770.101.22521.22521.2293-28.0036274.00
87552005.06.03 18:17buy43780.101.22151.21871.2228
87562005.06.03 20:00t/p43780.101.22281.21871.222813.0036287.00
87572005.06.05 23:12sell43790.101.22321.22601.2219
87582005.06.06 03:59s/l43790.101.22601.22601.2219-28.0036259.00
87592005.06.06 06:04sell43800.101.22721.23001.2259
87602005.06.06 06:49t/p43800.101.22591.23001.225913.0036272.00
87612005.06.06 08:05buy43810.101.22581.22301.2271
87622005.06.06 08:59t/p43810.101.22711.22301.227113.0036285.00
87632005.06.06 10:57sell43820.101.22721.23001.2259
87642005.06.06 22:33t/p43820.101.22591.23001.225913.0036298.00
87652005.06.06 23:59sell43830.101.22641.22921.2251
87662005.06.07 01:59t/p43830.101.22511.22921.225113.0036311.00
87672005.06.07 09:59sell43840.101.23121.23401.2299
87682005.06.07 10:25t/p43840.101.22991.23401.229913.0036324.00
87692005.06.07 10:53sell43850.101.23111.23391.2298
87702005.06.07 10:59t/p43850.101.22981.23391.229813.0036337.00
87712005.06.07 11:59buy43860.101.22881.22601.2301
87722005.06.07 15:59s/l43860.101.22601.22601.2301-28.0036309.00
87732005.06.07 15:59sell43870.101.22761.23041.2263
87742005.06.08 03:08s/l43870.101.23041.23041.2263-28.0036281.00
87752005.06.08 07:23sell43880.101.23271.23551.2314
87762005.06.08 08:05t/p43880.101.23141.23551.231413.0036294.00
87772005.06.08 09:16buy43890.101.23141.22861.2327
87782005.06.08 09:59t/p43890.101.23271.22861.232713.0036307.00
87792005.06.08 12:48buy43900.101.23221.22941.2335
87802005.06.08 16:59s/l43900.101.22941.22941.2335-28.0036279.00
87812005.06.08 20:14buy43910.101.22271.21991.2240
87822005.06.08 23:00t/p43910.101.22401.21991.224013.0036292.00
87832005.06.09 08:59buy43920.101.22301.22021.2243
87842005.06.09 10:59t/p43920.101.22431.22021.224313.0036305.00
87852005.06.09 14:04sell43930.101.22371.22651.2224
87862005.06.09 14:59t/p43930.101.22241.22651.222413.0036318.00
87872005.06.09 18:45sell43940.101.22301.22581.2217
87882005.06.10 08:04t/p43940.101.22171.22581.221713.0036331.00
87892005.06.10 12:37sell43950.101.22381.22661.2225
87902005.06.10 12:59t/p43950.101.22251.22661.222513.0036344.00
87912005.06.10 15:59sell43960.101.21261.21541.2113
87922005.06.13 00:01t/p43960.101.21131.21541.211313.0036357.00
87932005.06.13 08:23sell43970.101.20921.21201.2079
87942005.06.13 08:59t/p43970.101.20791.21201.207913.0036370.00
87952005.06.13 10:59buy43980.101.20481.20201.2061
87962005.06.13 11:00t/p43980.101.20611.20201.206113.0036383.00
87972005.06.13 11:26buy43990.101.20451.20171.2058
87982005.06.13 11:59t/p43990.101.20581.20171.205813.0036396.00
87992005.06.13 13:56sell44000.101.20591.20871.2046
88002005.06.13 14:00t/p44000.101.20461.20871.204613.0036409.00
88012005.06.13 18:59sell44010.101.21081.21361.2095
88022005.06.14 00:59s/l44010.101.21361.21361.2095-28.0036381.00
88032005.06.14 02:46sell44020.101.21351.21631.2122
88042005.06.14 04:16t/p44020.101.21221.21631.212213.0036394.00
88052005.06.14 08:58sell44030.101.21381.21661.2125
88062005.06.14 09:59t/p44030.101.21251.21661.212513.0036407.00
88072005.06.14 11:59buy44040.101.21151.20871.2128
88082005.06.14 12:59t/p44040.101.21281.20871.212813.0036420.00
88092005.06.14 15:51buy44050.101.20451.20171.2058
88102005.06.15 07:59t/p44050.101.20581.20171.205813.0036433.00
88112005.06.15 11:51buy44060.101.20431.20151.2056
88122005.06.15 11:59t/p44060.101.20561.20151.205613.0036446.00
88132005.06.15 13:56sell44070.101.20551.20831.2042
88142005.06.15 13:59s/l44070.101.20831.20831.2042-28.0036418.00
88152005.06.15 15:39sell44080.101.21111.21391.2098
88162005.06.15 15:44t/p44080.101.20981.21391.209813.0036431.00
88172005.06.15 15:55sell44090.101.21111.21391.2098
88182005.06.15 16:02t/p44090.101.20981.21391.209813.0036444.00
88192005.06.15 16:53sell44100.101.21051.21331.2092
88202005.06.16 02:59t/p44100.101.20921.21331.209213.0036457.00
88212005.06.16 05:48buy44110.101.20751.20471.2088
88222005.06.16 08:59t/p44110.101.20881.20471.208813.0036470.00
88232005.06.16 12:50buy44120.101.21201.20921.2133
88242005.06.16 12:59t/p44120.101.21331.20921.213313.0036483.00
88252005.06.16 15:54buy44130.101.20851.20571.2098
88262005.06.16 18:00t/p44130.101.20981.20571.209813.0036496.00
88272005.06.16 18:38buy44140.101.20901.20621.2103
88282005.06.16 20:59t/p44140.101.21031.20621.210313.0036509.00
88292005.06.17 09:55sell44150.101.21391.21671.2126
88302005.06.17 10:59s/l44150.101.21671.21671.2126-28.0036481.00
88312005.06.17 12:44sell44160.101.21771.22051.2164
88322005.06.17 14:59s/l44160.101.22051.22051.2164-28.0036453.00
88332005.06.20 07:59sell44170.101.22351.22631.2222
88342005.06.20 08:06t/p44170.101.22221.22631.222213.0036466.00
88352005.06.20 15:59sell44180.101.21401.21681.2127
88362005.06.21 07:59t/p44180.101.21271.21681.212713.0036479.00
88372005.06.21 11:01buy44190.101.20811.20531.2094
88382005.06.21 11:30t/p44190.101.20941.20531.209413.0036492.00
88392005.06.21 11:48buy44200.101.20811.20531.2094
88402005.06.21 12:13t/p44200.101.20941.20531.209413.0036505.00
88412005.06.21 16:50buy44210.101.21341.21061.2147
88422005.06.21 17:13t/p44210.101.21471.21061.214713.0036518.00
88432005.06.22 09:58sell44220.101.21861.22141.2173
88442005.06.22 09:59t/p44220.101.21731.22141.217313.0036531.00
88452005.06.22 14:36sell44230.101.21171.21451.2104
88462005.06.23 07:59t/p44230.101.21041.21451.210413.0036544.00
88472005.06.23 09:37buy44240.101.20861.20581.2099
88482005.06.23 12:59s/l44240.101.20581.20581.2099-28.0036516.00
88492005.06.23 14:34buy44250.101.20451.20171.2058
88502005.06.24 09:34t/p44250.101.20581.20171.205813.0036529.00
88512005.06.24 12:22sell44260.101.20841.21121.2071
88522005.06.24 12:59t/p44260.101.20711.21121.207113.0036542.00
88532005.06.24 16:47buy44270.101.20841.20561.2097
88542005.06.24 19:59t/p44270.101.20971.20561.209713.0036555.00
88552005.06.26 23:20buy44280.101.21081.20801.2121
88562005.06.26 23:59t/p44280.101.21211.20801.212113.0036568.00
88572005.06.27 08:45sell44290.101.21711.21991.2158
88582005.06.27 14:40t/p44290.101.21581.21991.215813.0036581.00
88592005.06.27 23:59sell44300.101.21701.21981.2157
88602005.06.28 05:29t/p44300.101.21571.21981.215713.0036594.00
88612005.06.28 05:39buy44310.101.21531.21251.2166
88622005.06.28 07:59s/l44310.101.21251.21251.2166-28.0036566.00
88632005.06.28 15:10buy44320.101.20761.20481.2089
88642005.06.29 06:59s/l44320.101.20481.20481.2089-28.0036538.00
88652005.06.29 11:17sell44330.101.20621.20901.2049
88662005.06.29 11:59t/p44330.101.20491.20901.204913.0036551.00
88672005.06.29 12:59buy44340.101.20421.20141.2055
88682005.06.29 14:30t/p44340.101.20551.20141.205513.0036564.00
88692005.06.29 17:25sell44350.101.20851.21131.2072
88702005.06.29 19:59t/p44350.101.20721.21131.207213.0036577.00
88712005.06.30 02:45buy44360.101.20801.20521.2093
88722005.06.30 05:59t/p44360.101.20931.20521.209313.0036590.00
88732005.06.30 06:59buy44370.101.20921.20641.2105
88742005.06.30 09:40s/l44370.101.20641.20641.2105-28.0036562.00
88752005.06.30 13:50sell44380.101.20851.21131.2072
88762005.06.30 18:20s/l44380.101.21131.21131.2072-28.0036534.00
88772005.06.30 18:54buy44390.101.20881.20601.2101
88782005.06.30 18:59t/p44390.101.21011.20601.210113.0036547.00
88792005.06.30 18:59sell44400.101.21021.21301.2089
88802005.07.01 00:00t/p44400.101.20891.21301.208913.0036560.00
88812005.07.01 01:59sell44410.101.20911.21191.2078
88822005.07.01 04:59t/p44410.101.20781.21191.207813.0036573.00
88832005.07.01 11:34sell44420.101.20871.21151.2074
88842005.07.01 13:24t/p44420.101.20741.21151.207413.0036586.00
88852005.07.01 14:59sell44430.101.20641.20921.2051
88862005.07.01 14:59t/p44430.101.20511.20921.205113.0036599.00
88872005.07.01 16:59sell44440.101.19581.19861.1945
88882005.07.01 18:07t/p44440.101.19451.19861.194513.0036612.00
88892005.07.01 18:07buy44450.101.19441.19161.1957
88902005.07.01 19:00t/p44450.101.19571.19161.195713.0036625.00
88912005.07.01 19:59buy44460.101.19471.19191.1960
88922005.07.04 02:59s/l44460.101.19191.19191.1960-28.0036597.00
88932005.07.04 08:36sell44470.101.19341.19621.1921
88942005.07.04 09:59t/p44470.101.19211.19621.192113.0036610.00
88952005.07.05 02:59sell44480.101.19161.19441.1903
88962005.07.05 05:29t/p44480.101.19031.19441.190313.0036623.00
88972005.07.05 08:39buy44490.101.18831.18551.1896
88982005.07.05 08:59t/p44490.101.18961.18551.189613.0036636.00
88992005.07.05 15:19buy44500.101.19051.18771.1918
89002005.07.05 16:06t/p44500.101.19181.18771.191813.0036649.00
89012005.07.05 16:06sell44510.101.19181.19461.1905
89022005.07.05 16:56t/p44510.101.19051.19461.190513.0036662.00
89032005.07.05 20:59buy44520.101.19131.18851.1926
89042005.07.05 22:59t/p44520.101.19261.18851.192613.0036675.00
89052005.07.06 06:59buy44530.101.19211.18931.1934
89062005.07.06 07:59t/p44530.101.19341.18931.193413.0036688.00
89072005.07.06 08:28sell44540.101.19421.19701.1929
89082005.07.06 08:53t/p44540.101.19291.19701.192913.0036701.00
89092005.07.06 15:48sell44550.101.19291.19571.1916
89102005.07.06 16:03t/p44550.101.19161.19571.191613.0036714.00
89112005.07.06 16:03buy44560.101.19161.18881.1929
89122005.07.06 16:10t/p44560.101.19291.18881.192913.0036727.00
89132005.07.07 08:45sell44570.101.19401.19681.1927
89142005.07.07 08:55t/p44570.101.19271.19681.192713.0036740.00
89152005.07.07 11:24sell44580.101.19971.20251.1984
89162005.07.07 11:40t/p44580.101.19841.20251.198413.0036753.00
89172005.07.07 11:53sell44590.101.19971.20251.1984
89182005.07.07 11:58t/p44590.101.19841.20251.198413.0036766.00
89192005.07.07 14:39buy44600.101.19411.19131.1954
89202005.07.07 17:26t/p44600.101.19541.19131.195413.0036779.00
89212005.07.07 17:46buy44610.101.19311.19031.1944
89222005.07.07 17:59t/p44610.101.19441.19031.194413.0036792.00
89232005.07.08 05:59sell44620.101.19331.19611.1920
89242005.07.08 06:59t/p44620.101.19201.19611.192013.0036805.00
89252005.07.08 12:59sell44630.101.19231.19511.1910
89262005.07.08 13:59s/l44630.101.19511.19511.1910-28.0036777.00
89272005.07.08 14:59buy44640.101.19361.19081.1949
89282005.07.08 18:59t/p44640.101.19491.19081.194913.0036790.00
89292005.07.10 23:40buy44650.101.19671.19391.1980
89302005.07.11 02:59t/p44650.101.19801.19391.198013.0036803.00
89312005.07.11 11:57buy44660.101.20021.19741.2015
89322005.07.11 14:59t/p44660.101.20151.19741.201513.0036816.00
89332005.07.11 15:59buy44670.101.20671.20391.2080
89342005.07.11 17:21t/p44670.101.20801.20391.208013.0036829.00
89352005.07.11 17:47buy44680.101.20681.20401.2081
89362005.07.12 01:59t/p44680.101.20811.20401.208113.0036842.00
89372005.07.12 06:26sell44690.101.21611.21891.2148
89382005.07.12 09:24s/l44690.101.21891.21891.2148-28.0036814.00
89392005.07.12 09:24sell44700.101.21871.22151.2174
89402005.07.12 09:59t/p44700.101.21741.22151.217413.0036827.00
89412005.07.12 11:56buy44710.101.21661.21381.2179
89422005.07.12 12:26t/p44710.101.21791.21381.217913.0036840.00
89432005.07.12 15:59sell44720.101.21981.22261.2185
89442005.07.12 17:59s/l44720.101.22261.22261.2185-28.0036812.00
89452005.07.12 18:59buy44730.101.22351.22071.2248
89462005.07.13 02:27s/l44730.101.22071.22071.2248-28.0036784.00
89472005.07.13 09:54buy44740.101.21851.21571.2198
89482005.07.13 12:59s/l44740.101.21571.21571.2198-28.0036756.00
89492005.07.13 18:39sell44750.101.20951.21231.2082
89502005.07.13 19:31t/p44750.101.20821.21231.208213.0036769.00
89512005.07.13 19:41sell44760.101.20901.21181.2077
89522005.07.14 00:27t/p44760.101.20771.21181.207713.0036782.00
89532005.07.14 00:54sell44770.101.20791.21071.2066
89542005.07.14 01:59t/p44770.101.20661.21071.206613.0036795.00
89552005.07.14 10:16sell44780.101.20851.21131.2072
89562005.07.14 10:59t/p44780.101.20721.21131.207213.0036808.00
89572005.07.14 12:27sell44790.101.20771.21051.2064
89582005.07.14 12:59s/l44790.101.21051.21051.2064-28.0036780.00
89592005.07.14 15:13sell44800.101.21041.21321.2091
89602005.07.14 17:37t/p44800.101.20911.21321.209113.0036793.00
89612005.07.15 08:27sell44810.101.21321.21601.2119
89622005.07.15 08:59t/p44810.101.21191.21601.211913.0036806.00
89632005.07.15 14:36buy44820.101.20371.20091.2050
89642005.07.15 16:39t/p44820.101.20501.20091.205013.0036819.00
89652005.07.15 18:43sell44830.101.20591.20871.2046
89662005.07.15 18:59t/p44830.101.20461.20871.204613.0036832.00
89672005.07.18 01:59buy44840.101.20481.20201.2061
89682005.07.18 06:59t/p44840.101.20611.20201.206113.0036845.00
89692005.07.18 08:27sell44850.101.20741.21021.2061
89702005.07.18 08:45t/p44850.101.20611.21021.206113.0036858.00
89712005.07.18 08:59sell44860.101.20701.20981.2057
89722005.07.18 10:59t/p44860.101.20571.20981.205713.0036871.00
89732005.07.18 17:11sell44870.101.20711.20991.2058
89742005.07.18 18:59t/p44870.101.20581.20991.205813.0036884.00
89752005.07.19 06:59buy44880.101.20051.19771.2018
89762005.07.19 10:59s/l44880.101.19771.19771.2018-28.0036856.00
89772005.07.19 15:59sell44890.101.20011.20291.1988
89782005.07.19 17:59s/l44890.101.20291.20291.1988-28.0036828.00
89792005.07.20 11:22sell44900.101.20791.21071.2066
89802005.07.20 13:37t/p44900.101.20661.21071.206613.0036841.00
89812005.07.20 13:37buy44910.101.20651.20371.2078
89822005.07.20 14:59s/l44910.101.20371.20371.2078-28.0036813.00
89832005.07.20 20:14sell44920.101.21501.21781.2137
89842005.07.21 00:59s/l44920.101.21781.21781.2137-28.0036785.00
89852005.07.21 02:48sell44930.101.21821.22101.2169
89862005.07.21 02:59t/p44930.101.21691.22101.216913.0036798.00
89872005.07.21 13:27sell44940.101.22001.22281.2187
89882005.07.21 13:41t/p44940.101.21871.22281.218713.0036811.00
89892005.07.21 13:51sell44950.101.22011.22291.2188
89902005.07.21 13:59t/p44950.101.21881.22291.218813.0036824.00
89912005.07.21 16:41buy44960.101.21111.20831.2124
89922005.07.21 16:53t/p44960.101.21241.20831.212413.0036837.00
89932005.07.21 19:10buy44970.101.21691.21411.2182
89942005.07.22 08:16t/p44970.101.21821.21411.218213.0036850.00
89952005.07.22 10:48sell44980.101.21801.22081.2167
89962005.07.22 10:59t/p44980.101.21671.22081.216713.0036863.00
89972005.07.22 15:54buy44990.101.21141.20861.2127
89982005.07.22 15:59s/l44990.101.20861.20861.2127-28.0036835.00
89992005.07.24 23:51buy45000.101.20471.20191.2060
90002005.07.25 08:59t/p45000.101.20601.20191.206013.0036848.00
90012005.07.25 12:59sell45010.101.20731.21011.2060
90022005.07.25 15:59t/p45010.101.20601.21011.206013.0036861.00
90032005.07.26 02:59sell45020.101.20371.20651.2024
90042005.07.26 08:59t/p45020.101.20241.20651.202413.0036874.00
90052005.07.26 10:59sell45030.101.20081.20361.1995
90062005.07.26 12:30t/p45030.101.19951.20361.199513.0036887.00
90072005.07.26 12:56sell45040.101.20051.20331.1992
90082005.07.26 12:59t/p45040.101.19921.20331.199213.0036900.00
90092005.07.26 17:15sell45050.101.20311.20591.2018
90102005.07.26 19:59t/p45050.101.20181.20591.201813.0036913.00
90112005.07.26 21:39buy45060.101.20131.19851.2026
90122005.07.27 07:59s/l45060.101.19851.19851.2026-28.0036885.00
90132005.07.27 15:09buy45070.101.20391.20111.2052
90142005.07.27 16:59t/p45070.101.20521.20111.205213.0036898.00
90152005.07.28 10:41sell45080.101.20581.20861.2045
90162005.07.28 11:59s/l45080.101.20861.20861.2045-28.0036870.00
90172005.07.28 13:15sell45090.101.20911.21191.2078
90182005.07.28 15:59s/l45090.101.21191.21191.2078-28.0036842.00
90192005.07.28 18:10sell45100.101.21381.21661.2125
90202005.07.28 23:52t/p45100.101.21251.21661.212513.0036855.00
90212005.07.29 02:45sell45110.101.21371.21651.2124
90222005.07.29 06:03t/p45110.101.21241.21651.212413.0036868.00
90232005.07.29 10:06buy45120.101.20901.20621.2103
90242005.07.29 12:59t/p45120.101.21031.20621.210313.0036881.00
90252005.07.29 14:45sell45130.101.21331.21611.2120
90262005.07.29 15:57t/p45130.101.21201.21611.212013.0036894.00
90272005.07.29 16:12sell45140.101.21291.21571.2116
90282005.07.31 23:11t/p45140.101.21161.21571.211613.0036907.00
90292005.08.01 06:59sell45150.101.21831.22111.2170
90302005.08.01 08:59s/l45150.101.22111.22111.2170-28.0036879.00
90312005.08.01 14:19sell45160.101.22281.22561.2215
90322005.08.01 14:59t/p45160.101.22151.22561.221513.0036892.00
90332005.08.01 18:11sell45170.101.22071.22351.2194
90342005.08.01 19:59t/p45170.101.21941.22351.219413.0036905.00
90352005.08.02 09:55sell45180.101.22291.22571.2216
90362005.08.02 11:24t/p45180.101.22161.22571.221613.0036918.00
90372005.08.02 14:34sell45190.101.22171.22451.2204
90382005.08.02 16:03t/p45190.101.22041.22451.220413.0036931.00
90392005.08.02 16:06sell45200.101.22091.22371.2196
90402005.08.02 18:26t/p45200.101.21961.22371.219613.0036944.00
90412005.08.03 11:59sell45210.101.23091.23371.2296
90422005.08.03 15:59s/l45210.101.23371.23371.2296-28.0036916.00
90432005.08.03 21:59buy45220.101.23351.23071.2348
90442005.08.04 09:42s/l45220.101.23071.23071.2348-28.0036888.00
90452005.08.04 09:55sell45230.101.23151.23431.2302
90462005.08.04 14:59s/l45230.101.23431.23431.2302-28.0036860.00
90472005.08.04 17:22sell45240.101.23901.24181.2377
90482005.08.04 17:47t/p45240.101.23771.24181.237713.0036873.00
90492005.08.04 23:59sell45250.101.23871.24151.2374
90502005.08.05 03:02t/p45250.101.23741.24151.237413.0036886.00
90512005.08.05 06:59sell45260.101.23771.24051.2364
90522005.08.05 10:59t/p45260.101.23641.24051.236413.0036899.00
90532005.08.05 14:38buy45270.101.23371.23091.2350
90542005.08.05 14:40t/p45270.101.23501.23091.235013.0036912.00
90552005.08.05 15:27sell45280.101.23391.23671.2326
90562005.08.05 15:55t/p45280.101.23261.23671.232613.0036925.00
90572005.08.05 17:10buy45290.101.23251.22971.2338
90582005.08.05 18:59t/p45290.101.23381.22971.233813.0036938.00
90592005.08.07 23:52buy45300.101.23291.23011.2342
90602005.08.08 00:59t/p45300.101.23421.23011.234213.0036951.00
90612005.08.08 13:27sell45310.101.23771.24051.2364
90622005.08.08 15:59t/p45310.101.23641.24051.236413.0036964.00
90632005.08.09 07:54sell45320.101.24081.24361.2395
90642005.08.09 07:59t/p45320.101.23951.24361.239513.0036977.00
90652005.08.09 10:53sell45330.101.23751.24031.2362
90662005.08.09 12:33t/p45330.101.23621.24031.236213.0036990.00
90672005.08.10 01:59sell45340.101.23591.23871.2346
90682005.08.10 07:59s/l45340.101.23871.23871.2346-28.0036962.00
90692005.08.10 12:58buy45350.101.23841.23561.2397
90702005.08.10 15:59s/l45350.101.23561.23561.2397-28.0036934.00
90712005.08.10 17:59sell45360.101.23581.23861.2345
90722005.08.10 21:59s/l45360.101.23861.23861.2345-28.0036906.00
90732005.08.11 04:59sell45370.101.24171.24451.2404
90742005.08.11 05:01t/p45370.101.24041.24451.240413.0036919.00
90752005.08.11 07:34buy45380.101.24051.23771.2418
90762005.08.11 07:59t/p45380.101.24181.23771.241813.0036932.00
90772005.08.11 09:29sell45390.101.24141.24421.2401
90782005.08.11 14:59s/l45390.101.24421.24421.2401-28.0036904.00
90792005.08.11 14:59sell45400.101.24401.24681.2427
90802005.08.11 16:14t/p45400.101.24271.24681.242713.0036917.00
90812005.08.11 16:22sell45410.101.24381.24661.2425
90822005.08.11 19:59s/l45410.101.24661.24661.2425-28.0036889.00
90832005.08.12 08:59buy45420.101.24691.24411.2482
90842005.08.12 12:59s/l45420.101.24411.24411.2482-28.0036861.00
90852005.08.12 13:59sell45430.101.24351.24631.2422
90862005.08.12 14:49t/p45430.101.24221.24631.242213.0036874.00
90872005.08.12 17:59sell45440.101.24361.24641.2423
90882005.08.15 01:59t/p45440.101.24231.24641.242313.0036887.00
90892005.08.15 07:44buy45450.101.23951.23671.2408
90902005.08.15 13:01s/l45450.101.23671.23671.2408-28.0036859.00
90912005.08.15 15:09buy45460.101.23641.23361.2377
90922005.08.16 01:59s/l45460.101.23361.23361.2377-28.0036831.00
90932005.08.16 14:59sell45470.101.23261.23541.2313
90942005.08.16 17:59s/l45470.101.23541.23541.2313-28.0036803.00
90952005.08.17 07:59sell45480.101.22961.23241.2283
90962005.08.17 09:04t/p45480.101.22831.23241.228313.0036816.00
90972005.08.17 12:48sell45490.101.23011.23291.2288
90982005.08.17 14:36t/p45490.101.22881.23291.228813.0036829.00
90992005.08.17 14:49sell45500.101.22981.23261.2285
91002005.08.17 16:05t/p45500.101.22851.23261.228513.0036842.00
91012005.08.17 16:26sell45510.101.22961.23241.2283
91022005.08.17 16:59t/p45510.101.22831.23241.228313.0036855.00
91032005.08.18 01:39buy45520.101.22631.22351.2276
91042005.08.18 02:59t/p45520.101.22761.22351.227613.0036868.00
91052005.08.18 07:44buy45530.101.22701.22421.2283
91062005.08.18 09:59s/l45530.101.22421.22421.2283-28.0036840.00
91072005.08.18 15:59buy45540.101.21731.21451.2186
91082005.08.18 16:59t/p45540.101.21861.21451.218613.0036853.00
91092005.08.18 18:23buy45550.101.21771.21491.2190
91102005.08.19 07:59s/l45550.101.21491.21491.2190-28.0036825.00
91112005.08.19 10:59sell45560.101.21801.22081.2167
91122005.08.19 14:59t/p45560.101.21671.22081.216713.0036838.00
91132005.08.19 15:59sell45570.101.21481.21761.2135
91142005.08.19 16:59s/l45570.101.21761.21761.2135-28.0036810.00
91152005.08.19 18:58sell45580.101.21741.22021.2161
91162005.08.21 23:18t/p45580.101.21611.22021.216113.0036823.00
91172005.08.22 06:59sell45590.101.21841.22121.2171
91182005.08.22 10:59s/l45590.101.22121.22121.2171-28.0036795.00
91192005.08.22 15:59sell45600.101.22331.22611.2220
91202005.08.23 00:59t/p45600.101.22201.22611.222013.0036808.00
91212005.08.23 09:46sell45610.101.22411.22691.2228
91222005.08.23 12:59t/p45610.101.22281.22691.222813.0036821.00
91232005.08.23 14:45buy45620.101.22151.21871.2228
91242005.08.23 16:59t/p45620.101.22281.21871.222813.0036834.00
91252005.08.24 04:20sell45630.101.22121.22401.2199
91262005.08.24 04:59t/p45630.101.21991.22401.219913.0036847.00
91272005.08.24 15:00sell45640.101.22591.22871.2246
91282005.08.24 15:59t/p45640.101.22461.22871.224613.0036860.00
91292005.08.24 18:59buy45650.101.22691.22411.2282
91302005.08.25 00:59t/p45650.101.22821.22411.228213.0036873.00
91312005.08.25 05:42sell45660.101.23091.23371.2296
91322005.08.25 10:31t/p45660.101.22961.23371.229613.0036886.00
91332005.08.25 10:59buy45670.101.22981.22701.2311
91342005.08.25 12:59s/l45670.101.22701.22701.2311-28.0036858.00
91352005.08.25 19:46sell45680.101.23121.23401.2299
91362005.08.25 21:55t/p45680.101.22991.23401.229913.0036871.00
91372005.08.26 08:59buy45690.101.23171.22891.2330
91382005.08.26 14:59t/p45690.101.23301.22891.233013.0036884.00
91392005.08.29 00:59sell45700.101.23421.23701.2329
91402005.08.29 01:03t/p45700.101.23291.23701.232913.0036897.00
91412005.08.30 07:59buy45710.101.22231.21951.2236
91422005.08.30 10:59s/l45710.101.21951.21951.2236-28.0036869.00
91432005.08.31 08:23sell45720.101.22131.22411.2200
91442005.08.31 10:59t/p45720.101.22001.22411.220013.0036882.00
91452005.08.31 12:38buy45730.101.21921.21641.2205
91462005.08.31 12:59t/p45730.101.22051.21641.220513.0036895.00
91472005.08.31 13:59sell45740.101.22261.22541.2213
91482005.08.31 14:59s/l45740.101.22541.22541.2213-28.0036867.00
91492005.08.31 17:59buy45750.101.23321.23041.2345
91502005.08.31 18:35t/p45750.101.23451.23041.234513.0036880.00
91512005.08.31 19:29sell45760.101.23361.23641.2323
91522005.09.01 08:59s/l45760.101.23641.23641.2323-28.0036852.00
91532005.09.01 16:07sell45770.101.24621.24901.2449
91542005.09.01 18:59s/l45770.101.24901.24901.2449-28.0036824.00
91552005.09.01 20:35buy45780.101.24901.24621.2503
91562005.09.01 20:45t/p45780.101.25031.24621.250313.0036837.00
91572005.09.01 22:59buy45790.101.24901.24621.2503
91582005.09.02 06:59t/p45790.101.25031.24621.250313.0036850.00
91592005.09.02 10:50sell45800.101.25671.25951.2554
91602005.09.02 10:59t/p45800.101.25541.25951.255413.0036863.00
91612005.09.02 12:40buy45810.101.25521.25241.2565
91622005.09.02 12:59s/l45810.101.25241.25241.2565-28.0036835.00
91632005.09.02 14:17buy45820.101.25361.25081.2549
91642005.09.02 14:30t/p45820.101.25491.25081.254913.0036848.00
91652005.09.02 14:34buy45830.101.25351.25071.2548
91662005.09.02 16:01t/p45830.101.25481.25071.254813.0036861.00
91672005.09.02 16:02sell45840.101.25511.25791.2538
91682005.09.02 16:12t/p45840.101.25381.25791.253813.0036874.00
91692005.09.02 16:12buy45850.101.25381.25101.2551
91702005.09.05 01:59t/p45850.101.25511.25101.255113.0036887.00
91712005.09.05 06:41buy45860.101.25711.25431.2584
91722005.09.05 07:59s/l45860.101.25431.25431.2584-28.0036859.00
91732005.09.05 10:59buy45870.101.25481.25201.2561
91742005.09.05 14:59s/l45870.101.25201.25201.2561-28.0036831.00
91752005.09.06 04:59sell45880.101.24921.25201.2479
91762005.09.06 06:59t/p45880.101.24791.25201.247913.0036844.00
91772005.09.06 09:26buy45890.101.24601.24321.2473
91782005.09.06 10:59t/p45890.101.24731.24321.247313.0036857.00
91792005.09.06 14:56sell45900.101.25061.25341.2493
91802005.09.06 14:59t/p45900.101.24931.25341.249313.0036870.00
91812005.09.06 15:59sell45910.101.24831.25111.2470
91822005.09.06 20:59t/p45910.101.24701.25111.247013.0036883.00
91832005.09.07 07:59buy45920.101.25231.24951.2536
91842005.09.07 08:13s/l45920.101.24951.24951.2536-28.0036855.00
91852005.09.07 08:59sell45930.101.25211.25491.2508
91862005.09.07 08:59t/p45930.101.25081.25491.250813.0036868.00
91872005.09.08 08:59buy45940.101.24261.23981.2439
91882005.09.08 12:59t/p45940.101.24391.23981.243913.0036881.00
91892005.09.08 14:41sell45950.101.24321.24601.2419
91902005.09.08 14:59t/p45950.101.24191.24601.241913.0036894.00
91912005.09.08 16:31buy45960.101.23991.23711.2412
91922005.09.09 02:59t/p45960.101.24121.23711.241213.0036907.00
91932005.09.09 04:31buy45970.101.24221.23941.2435
91942005.09.09 05:59t/p45970.101.24351.23941.243513.0036920.00
91952005.09.09 05:59sell45980.101.24391.24671.2426
91962005.09.09 06:12t/p45980.101.24261.24671.242613.0036933.00
91972005.09.09 08:59buy45990.101.24151.23871.2428
91982005.09.09 14:55t/p45990.101.24281.23871.242813.0036946.00
91992005.09.09 15:59buy46000.101.24251.23971.2438
92002005.09.11 23:00s/l46000.101.23971.23971.2438-28.0036918.00
92012005.09.12 04:59buy46010.101.23321.23041.2345
92022005.09.12 10:59s/l46010.101.23041.23041.2345-28.0036890.00
92032005.09.12 14:47buy46020.101.22901.22621.2303
92042005.09.13 01:59t/p46020.101.23031.22621.230313.0036903.00
92052005.09.13 11:59buy46030.101.22721.22441.2285
92062005.09.13 11:59t/p46030.101.22851.22441.228513.0036916.00
92072005.09.13 12:59sell46040.101.22971.23251.2284
92082005.09.13 13:00t/p46040.101.22841.23251.228413.0036929.00
92092005.09.13 14:16buy46050.101.22721.22441.2285
92102005.09.13 14:27t/p46050.101.22851.22441.228513.0036942.00
92112005.09.13 14:30buy46060.101.22721.22441.2285
92122005.09.13 14:55t/p46060.101.22851.22441.228513.0036955.00
92132005.09.13 15:19buy46070.101.22731.22451.2286
92142005.09.14 01:57t/p46070.101.22861.22451.228613.0036968.00
92152005.09.14 09:43sell46080.101.22891.23171.2276
92162005.09.14 14:12s/l46080.101.23171.23171.2276-28.0036940.00
92172005.09.14 14:38buy46090.101.23061.22781.2319
92182005.09.14 17:17s/l46090.101.22781.22781.2319-28.0036912.00
92192005.09.15 04:25buy46100.101.22221.21941.2235
92202005.09.15 11:59t/p46100.101.22351.21941.223513.0036925.00
92212005.09.15 14:36buy46110.101.22101.21821.2223
92222005.09.15 22:59t/p46110.101.22231.21821.222313.0036938.00
92232005.09.16 05:59buy46120.101.22931.22651.2306
92242005.09.16 10:49s/l46120.101.22651.22651.2306-28.0036910.00
92252005.09.16 14:59sell46130.101.22171.22451.2204
92262005.09.18 23:00t/p46130.101.22041.22451.220413.0036923.00
92272005.09.19 11:28buy46140.101.21371.21091.2150
92282005.09.19 11:59t/p46140.101.21501.21091.215013.0036936.00
92292005.09.19 12:05sell46150.101.21521.21801.2139
92302005.09.19 12:28t/p46150.101.21391.21801.213913.0036949.00
92312005.09.20 12:58sell46160.101.21621.21901.2149
92322005.09.20 18:59t/p46160.101.21491.21901.214913.0036962.00
92332005.09.21 07:19sell46170.101.22071.22351.2194
92342005.09.21 07:53t/p46170.101.21941.22351.219413.0036975.00
92352005.09.21 11:38buy46180.101.22121.21841.2225
92362005.09.21 11:59t/p46180.101.22251.21841.222513.0036988.00
92372005.09.21 13:54sell46190.101.22291.22571.2216
92382005.09.21 15:18t/p46190.101.22161.22571.221613.0037001.00
92392005.09.22 01:45sell46200.101.22561.22841.2243
92402005.09.22 01:59t/p46200.101.22431.22841.224313.0037014.00
92412005.09.22 04:40sell46210.101.22111.22391.2198
92422005.09.22 04:59t/p46210.101.21981.22391.219813.0037027.00
92432005.09.22 08:48sell46220.101.22281.22561.2215
92442005.09.22 09:59t/p46220.101.22151.22561.221513.0037040.00
92452005.09.22 16:36buy46230.101.21511.21231.2164
92462005.09.23 06:59s/l46230.101.21231.21231.2164-28.0037012.00
92472005.09.23 08:57buy46240.101.21241.20961.2137
92482005.09.23 12:59s/l46240.101.20961.20961.2137-28.0036984.00
92492005.09.23 15:30buy46250.101.20681.20401.2081
92502005.09.25 23:00s/l46250.101.20401.20401.2081-28.0036956.00
92512005.09.26 10:42sell46260.101.20561.20841.2043
92522005.09.26 11:39t/p46260.101.20431.20841.204313.0036969.00
92532005.09.27 10:25sell46270.101.20341.20621.2021
92542005.09.27 10:59t/p46270.101.20211.20621.202113.0036982.00
92552005.09.27 13:37buy46280.101.20101.19821.2023
92562005.09.27 13:59t/p46280.101.20231.19821.202313.0036995.00
92572005.09.27 16:18sell46290.101.20101.20381.1997
92582005.09.27 16:59t/p46290.101.19971.20381.199713.0037008.00
92592005.09.28 06:45sell46300.101.20381.20661.2025
92602005.09.28 07:12t/p46300.101.20251.20661.202513.0037021.00
92612005.09.28 07:59sell46310.101.20351.20631.2022
92622005.09.28 08:59t/p46310.101.20221.20631.202213.0037034.00
92632005.09.28 10:33buy46320.101.20111.19831.2024
92642005.09.28 10:59t/p46320.101.20241.19831.202413.0037047.00
92652005.09.28 11:59sell46330.101.20331.20611.2020
92662005.09.28 12:15t/p46330.101.20201.20611.202013.0037060.00
92672005.09.28 13:32buy46340.101.20211.19931.2034
92682005.09.28 16:59t/p46340.101.20341.19931.203413.0037073.00
92692005.09.28 17:59sell46350.101.20361.20641.2023
92702005.09.29 03:59s/l46350.101.20641.20641.2023-28.0037045.00
92712005.09.29 09:14buy46360.101.20511.20231.2064
92722005.09.29 12:59s/l46360.101.20231.20231.2064-28.0037017.00
92732005.09.29 17:47buy46370.101.20201.19921.2033
92742005.09.29 17:59t/p46370.101.20331.19921.203313.0037030.00
92752005.09.30 12:50sell46380.101.20561.20841.2043
92762005.09.30 12:59t/p46380.101.20431.20841.204313.0037043.00
92772005.09.30 16:38sell46390.101.20591.20871.2046
92782005.09.30 16:59t/p46390.101.20461.20871.204613.0037056.00
92792005.09.30 19:30buy46400.101.20131.19851.2026
92802005.10.02 23:07t/p46400.101.20261.19851.202613.0037069.00
92812005.10.02 23:19buy46410.101.20141.19861.2027
92822005.10.03 00:59s/l46410.101.19861.19861.2027-28.0037041.00
92832005.10.03 03:08sell46420.101.19421.19701.1929
92842005.10.03 08:59t/p46420.101.19291.19701.192913.0037054.00
92852005.10.03 11:24sell46430.101.19341.19621.1921
92862005.10.03 14:59t/p46430.101.19211.19621.192113.0037067.00
92872005.10.04 01:59sell46440.101.19191.19471.1906
92882005.10.05 04:59s/l46440.101.19471.19471.1906-28.0037039.00
92892005.10.05 23:59sell46450.101.20141.20421.2001
92902005.10.06 00:59s/l46450.101.20421.20421.2001-28.0037011.00
92912005.10.06 02:37buy46460.101.20401.20121.2053
92922005.10.06 02:57t/p46460.101.20531.20121.205313.0037024.00
92932005.10.06 08:29sell46470.101.20661.20941.2053
92942005.10.06 08:59t/p46470.101.20531.20941.205313.0037037.00
92952005.10.06 16:08buy46480.101.21331.21051.2146
92962005.10.06 16:59t/p46480.101.21461.21051.214613.0037050.00
92972005.10.07 10:59buy46490.101.21491.21211.2162
92982005.10.07 12:59s/l46490.101.21211.21211.2162-28.0037022.00
92992005.10.07 16:59sell46500.101.21151.21431.2102
93002005.10.10 07:59s/l46500.101.21431.21431.2102-28.0036994.00
93012005.10.10 13:59buy46510.101.20651.20371.2078
93022005.10.11 00:59s/l46510.101.20371.20371.2078-28.0036966.00
93032005.10.11 01:59sell46520.101.20341.20621.2021
93042005.10.11 06:59t/p46520.101.20211.20621.202113.0036979.00
93052005.10.11 10:15sell46530.101.20351.20631.2022
93062005.10.11 12:26t/p46530.101.20221.20631.202213.0036992.00
93072005.10.12 12:59sell46540.101.20201.20481.2007
93082005.10.13 01:59t/p46540.101.20071.20481.200713.0037005.00
93092005.10.13 05:14sell46550.101.19911.20191.1978
93102005.10.13 07:52t/p46550.101.19781.20191.197813.0037018.00
93112005.10.13 09:56buy46560.101.19791.19511.1992
93122005.10.13 12:59s/l46560.101.19511.19511.1992-28.0036990.00
93132005.10.13 14:59sell46570.101.19351.19631.1922
93142005.10.13 16:59s/l46570.101.19631.19631.1922-28.0036962.00
93152005.10.14 05:19sell46580.101.20331.20611.2020
93162005.10.14 05:59t/p46580.101.20201.20611.202013.0036975.00
93172005.10.14 07:58buy46590.101.20161.19881.2029
93182005.10.14 10:59s/l46590.101.19881.19881.2029-28.0036947.00
93192005.10.14 12:47buy46600.101.19931.19651.2006
93202005.10.14 12:59t/p46600.101.20061.19651.200613.0036960.00
93212005.10.14 17:18sell46610.101.20861.21141.2073
93222005.10.14 17:47t/p46610.101.20731.21141.207313.0036973.00
93232005.10.14 19:39sell46620.101.20931.21211.2080
93242005.10.16 23:00t/p46620.101.20801.21211.208013.0036986.00
93252005.10.17 06:59sell46630.101.20891.21171.2076
93262005.10.17 08:35t/p46630.101.20761.21171.207613.0036999.00
93272005.10.17 11:54buy46640.101.20331.20051.2046
93282005.10.17 16:59t/p46640.101.20461.20051.204613.0037012.00
93292005.10.18 01:49buy46650.101.19971.19691.2010
93302005.10.18 07:59s/l46650.101.19691.19691.2010-28.0036984.00
93312005.10.18 12:40sell46660.101.19471.19751.1934
93322005.10.18 14:22t/p46660.101.19341.19751.193413.0036997.00
93332005.10.19 08:39buy46670.101.18971.18691.1910
93342005.10.19 08:59t/p46670.101.19101.18691.191013.0037010.00
93352005.10.19 12:20sell46680.101.19571.19851.1944
93362005.10.19 15:59s/l46680.101.19851.19851.1944-28.0036982.00
93372005.10.19 16:56sell46690.101.19851.20131.1972
93382005.10.19 16:59t/p46690.101.19721.20131.197213.0036995.00
93392005.10.19 18:53buy46700.101.19681.19401.1981
93402005.10.19 18:59t/p46700.101.19811.19401.198113.0037008.00
93412005.10.19 21:35sell46710.101.19981.20261.1985
93422005.10.19 22:59t/p46710.101.19851.20261.198513.0037021.00
93432005.10.20 01:24sell46720.101.19831.20111.1970
93442005.10.20 02:38t/p46720.101.19701.20111.197013.0037034.00
93452005.10.20 06:41sell46730.101.19751.20031.1962
93462005.10.20 09:54t/p46730.101.19621.20031.196213.0037047.00
93472005.10.20 10:34sell46740.101.19741.20021.1961
93482005.10.20 10:59t/p46740.101.19611.20021.196113.0037060.00
93492005.10.20 11:23sell46750.101.19621.19901.1949
93502005.10.20 18:59s/l46750.101.19901.19901.1949-28.0037032.00
93512005.10.21 01:59buy46760.101.20511.20231.2064
93522005.10.21 10:59s/l46760.101.20231.20231.2064-28.0037004.00
93532005.10.21 19:26buy46770.101.19471.19191.1960
93542005.10.24 13:59t/p46770.101.19601.19191.196013.0037017.00
93552005.10.24 16:59buy46780.101.19931.19651.2006
93562005.10.24 17:24s/l46780.101.19651.19651.2006-28.0036989.00
93572005.10.24 17:50sell46790.101.19931.20211.1980
93582005.10.24 17:59t/p46790.101.19801.20211.198013.0037002.00
93592005.10.25 05:20sell46800.101.19691.19971.1956
93602005.10.25 06:59t/p46800.101.19561.19971.195613.0037015.00
93612005.10.25 09:59sell46810.101.20341.20621.2021
93622005.10.25 13:00s/l46810.101.20621.20621.2021-28.0036987.00
93632005.10.25 16:27sell46820.101.21041.21321.2091
93642005.10.26 07:59t/p46820.101.20911.21321.209113.0037000.00
93652005.10.26 11:39buy46830.101.20701.20421.2083
93662005.10.26 13:59t/p46830.101.20831.20421.208313.0037013.00
93672005.10.26 15:45sell46840.101.20831.21111.2070
93682005.10.26 16:49t/p46840.101.20701.21111.207013.0037026.00
93692005.10.26 18:59sell46850.101.20761.21041.2063
93702005.10.26 20:18t/p46850.101.20631.21041.206313.0037039.00
93712005.10.27 06:59sell46860.101.21051.21331.2092
93722005.10.27 10:09s/l46860.101.21331.21331.2092-28.0037011.00
93732005.10.27 10:59buy46870.101.21221.20941.2135
93742005.10.27 12:00t/p46870.101.21351.20941.213513.0037024.00
93752005.10.27 12:09sell46880.101.21371.21651.2124
93762005.10.27 12:51t/p46880.101.21241.21651.212413.0037037.00
93772005.10.27 12:59sell46890.101.21431.21711.2130
93782005.10.28 12:59t/p46890.101.21301.21711.213013.0037050.00
93792005.10.28 14:32sell46900.101.21281.21561.2115
93802005.10.28 14:49t/p46900.101.21151.21561.211513.0037063.00
93812005.10.30 23:05sell46910.101.20651.20931.2052
93822005.10.31 00:00t/p46910.101.20521.20931.205213.0037076.00
93832005.10.31 07:42sell46920.101.20691.20971.2056
93842005.10.31 08:23t/p46920.101.20561.20971.205613.0037089.00
93852005.10.31 09:28sell46930.101.20801.21081.2067
93862005.10.31 10:44t/p46930.101.20671.21081.206713.0037102.00
93872005.10.31 12:08buy46940.101.20371.20091.2050
93882005.10.31 13:59s/l46940.101.20091.20091.2050-28.0037074.00
93892005.10.31 14:52buy46950.101.20051.19771.2018
93902005.10.31 16:40s/l46950.101.19771.19771.2018-28.0037046.00
93912005.10.31 23:57sell46960.101.19841.20121.1971
93922005.11.01 09:39s/l46960.101.20121.20121.1971-28.0037018.00
93932005.11.01 09:58buy46970.101.19921.19641.2005
93942005.11.01 09:59t/p46970.101.20051.19641.200513.0037031.00
93952005.11.01 11:31buy46980.101.20031.19751.2016
93962005.11.01 12:59t/p46980.101.20161.19751.201613.0037044.00
93972005.11.01 13:34sell46990.101.20191.20471.2006
93982005.11.01 13:59t/p46990.101.20061.20471.200613.0037057.00
93992005.11.01 15:48sell47000.101.19921.20201.1979
94002005.11.01 21:59s/l47000.101.20201.20201.1979-28.0037029.00
94012005.11.01 23:54sell47010.101.20361.20641.2023
94022005.11.02 00:23t/p47010.101.20231.20641.202313.0037042.00
94032005.11.02 01:59sell47020.101.20181.20461.2005
94042005.11.02 11:59t/p47020.101.20051.20461.200513.0037055.00
94052005.11.02 12:17buy47030.101.19921.19641.2005
94062005.11.02 13:59t/p47030.101.20051.19641.200513.0037068.00
94072005.11.02 15:09sell47040.101.20361.20641.2023
94082005.11.02 15:59s/l47040.101.20641.20641.2023-28.0037040.00
94092005.11.02 17:59buy47050.101.20631.20351.2076
94102005.11.03 13:59s/l47050.101.20351.20351.2076-28.0037012.00
94112005.11.03 14:50sell47060.101.20141.20421.2001
94122005.11.03 15:02t/p47060.101.20011.20421.200113.0037025.00
94132005.11.03 15:24sell47070.101.20061.20341.1993
94142005.11.03 16:21t/p47070.101.19931.20341.199313.0037038.00
94152005.11.03 17:59buy47080.101.19661.19381.1979
94162005.11.03 20:48s/l47080.101.19381.19381.1979-28.0037010.00
94172005.11.04 16:55buy47090.101.18121.17841.1825
94182005.11.04 16:59t/p47090.101.18251.17841.182513.0037023.00
94192005.11.04 17:15sell47100.101.18291.18571.1816
94202005.11.06 23:00t/p47100.101.18161.18571.181613.0037036.00
94212005.11.07 01:59sell47110.101.18131.18411.1800
94222005.11.07 07:59t/p47110.101.18001.18411.180013.0037049.00
94232005.11.07 10:35buy47120.101.18201.17921.1833
94242005.11.07 13:59s/l47120.101.17921.17921.1833-28.0037021.00
94252005.11.07 14:56buy47130.101.17881.17601.1801
94262005.11.07 16:30t/p47130.101.18011.17601.180113.0037034.00
94272005.11.07 16:30sell47140.101.18021.18301.1789
94282005.11.07 16:51t/p47140.101.17891.18301.178913.0037047.00
94292005.11.07 16:51buy47150.101.17881.17601.1801
94302005.11.07 17:39t/p47150.101.18011.17601.180113.0037060.00
94312005.11.07 17:39sell47160.101.18021.18301.1789
94322005.11.07 17:59t/p47160.101.17891.18301.178913.0037073.00
94332005.11.07 18:26buy47170.101.17851.17571.1798
94342005.11.07 19:59t/p47170.101.17981.17571.179813.0037086.00
94352005.11.08 09:17buy47180.101.17181.16901.1731
94362005.11.08 09:59t/p47180.101.17311.16901.173113.0037099.00
94372005.11.08 10:50sell47190.101.17421.17701.1729
94382005.11.08 11:59t/p47190.101.17291.17701.172913.0037112.00
94392005.11.08 12:29buy47200.101.17251.16971.1738
94402005.11.08 12:59t/p47200.101.17381.16971.173813.0037125.00
94412005.11.08 16:33buy47210.101.17581.17301.1771
94422005.11.08 16:59t/p47210.101.17711.17301.177113.0037138.00
94432005.11.08 19:47sell47220.101.17911.18191.1778
94442005.11.08 20:13t/p47220.101.17781.18191.177813.0037151.00
94452005.11.09 00:59sell47230.101.17701.17981.1757
94462005.11.09 11:51t/p47230.101.17571.17981.175713.0037164.00
94472005.11.09 13:58buy47240.101.17411.17131.1754
94482005.11.09 13:59t/p47240.101.17541.17131.175413.0037177.00
94492005.11.09 15:33buy47250.101.17321.17041.1745
94502005.11.09 16:04t/p47250.101.17451.17041.174513.0037190.00
94512005.11.09 16:15buy47260.101.17321.17041.1745
94522005.11.09 16:59t/p47260.101.17451.17041.174513.0037203.00
94532005.11.10 00:27sell47270.101.17751.18031.1762
94542005.11.10 03:58t/p47270.101.17621.18031.176213.0037216.00
94552005.11.10 07:59sell47280.101.17691.17971.1756
94562005.11.10 13:59t/p47280.101.17561.17971.175613.0037229.00
94572005.11.10 13:59buy47290.101.17511.17231.1764
94582005.11.10 14:07t/p47290.101.17641.17231.176413.0037242.00
94592005.11.10 14:55buy47300.101.17491.17211.1762
94602005.11.10 19:59s/l47300.101.17211.17211.1762-28.0037214.00
94612005.11.10 20:59buy47310.101.16821.16541.1695
94622005.11.11 01:59t/p47310.101.16951.16541.169513.0037227.00
94632005.11.11 10:27buy47320.101.16931.16651.1706
94642005.11.11 15:59t/p47320.101.17061.16651.170613.0037240.00
94652005.11.14 08:40buy47330.101.17431.17151.1756
94662005.11.14 09:00t/p47330.101.17561.17151.175613.0037253.00
94672005.11.14 09:59buy47340.101.17531.17251.1766
94682005.11.14 12:59s/l47340.101.17251.17251.1766-28.0037225.00
94692005.11.14 14:22buy47350.101.17001.16721.1713
94702005.11.14 16:59s/l47350.101.16721.16721.1713-28.0037197.00
94712005.11.15 12:59sell47360.101.16621.16901.1649
94722005.11.15 15:45s/l47360.101.16901.16901.1649-28.0037169.00
94732005.11.15 15:57buy47370.101.16781.16501.1691
94742005.11.15 16:26t/p47370.101.16911.16501.169113.0037182.00
94752005.11.15 16:53buy47380.101.16731.16451.1686
94762005.11.15 16:59t/p47380.101.16861.16451.168613.0037195.00
94772005.11.15 17:12sell47390.101.16961.17241.1683
94782005.11.15 20:59s/l47390.101.17241.17241.1683-28.0037167.00
94792005.11.16 11:57buy47400.101.16801.16521.1693
94802005.11.16 13:59t/p47400.101.16931.16521.169313.0037180.00
94812005.11.16 14:37sell47410.101.16981.17261.1685
94822005.11.16 14:59t/p47410.101.16851.17261.168513.0037193.00
94832005.11.16 15:46buy47420.101.16491.16211.1662
94842005.11.16 15:59t/p47420.101.16621.16211.166213.0037206.00
94852005.11.17 03:55buy47430.101.16641.16361.1677
94862005.11.17 04:31t/p47430.101.16771.16361.167713.0037219.00
94872005.11.17 04:31sell47440.101.16801.17081.1667
94882005.11.17 07:59t/p47440.101.16671.17081.166713.0037232.00
94892005.11.17 08:42buy47450.101.16541.16261.1667
94902005.11.17 08:59t/p47450.101.16671.16261.166713.0037245.00
94912005.11.17 09:51sell47460.101.16891.17171.1676
94922005.11.17 10:55t/p47460.101.16761.17171.167613.0037258.00
94932005.11.17 14:58buy47470.101.16751.16471.1688
94942005.11.17 14:59t/p47470.101.16881.16471.168813.0037271.00
94952005.11.18 07:59buy47480.101.17151.16871.1728
94962005.11.18 08:59s/l47480.101.16871.16871.1728-28.0037243.00
94972005.11.18 15:31sell47490.101.17701.17981.1757
94982005.11.18 15:59t/p47490.101.17571.17981.175713.0037256.00
94992005.11.18 16:20buy47500.101.17071.16791.1720
95002005.11.18 16:59t/p47500.101.17201.16791.172013.0037269.00
95012005.11.18 17:33sell47510.101.17461.17741.1733
95022005.11.20 23:00s/l47510.101.17741.17741.1733-28.0037241.00
95032005.11.21 08:20buy47520.101.17741.17461.1787
95042005.11.21 08:59t/p47520.101.17871.17461.178713.0037254.00
95052005.11.21 10:10sell47530.101.18261.18541.1813
95062005.11.21 13:29t/p47530.101.18131.18541.181313.0037267.00
95072005.11.21 14:59sell47540.101.18321.18601.1819
95082005.11.21 15:23t/p47540.101.18191.18601.181913.0037280.00
95092005.11.21 15:23buy47550.101.18191.17911.1832
95102005.11.21 15:26t/p47550.101.18321.17911.183213.0037293.00
95112005.11.21 15:26sell47560.101.18321.18601.1819
95122005.11.21 15:27t/p47560.101.18191.18601.181913.0037306.00
95132005.11.21 15:29sell47570.101.18241.18521.1811
95142005.11.21 15:59t/p47570.101.18111.18521.181113.0037319.00
95152005.11.21 17:15buy47580.101.17321.17041.1745
95162005.11.22 09:59s/l47580.101.17041.17041.1745-28.0037291.00
95172005.11.22 11:37sell47590.101.17121.17401.1699
95182005.11.22 12:34t/p47590.101.16991.17401.169913.0037304.00
95192005.11.22 12:34buy47600.101.16991.16711.1712
95202005.11.22 15:59t/p47600.101.17121.16711.171213.0037317.00
95212005.11.22 16:59buy47610.101.17161.16881.1729
95222005.11.22 16:59t/p47610.101.17291.16881.172913.0037330.00
95232005.11.22 18:59sell47620.101.17441.17721.1731
95242005.11.22 19:59s/l47620.101.17721.17721.1731-28.0037302.00
95252005.11.22 20:30buy47630.101.18061.17781.1819
95262005.11.22 20:45t/p47630.101.18191.17781.181913.0037315.00
95272005.11.22 20:57buy47640.101.18071.17791.1820
95282005.11.22 22:47t/p47640.101.18201.17791.182013.0037328.00
95292005.11.23 01:31buy47650.101.17901.17621.1803
95302005.11.23 03:07t/p47650.101.18031.17621.180313.0037341.00
95312005.11.23 07:13sell47660.101.18361.18641.1823
95322005.11.23 08:20t/p47660.101.18231.18641.182313.0037354.00
95332005.11.23 08:26sell47670.101.18331.18611.1820
95342005.11.23 08:59t/p47670.101.18201.18611.182013.0037367.00
95352005.11.23 10:30buy47680.101.17951.17671.1808
95362005.11.23 15:22t/p47680.101.18081.17671.180813.0037380.00
95372005.11.23 15:22sell47690.101.18081.18361.1795
95382005.11.23 15:45t/p47690.101.17951.18361.179513.0037393.00
95392005.11.23 15:48sell47700.101.18031.18311.1790
95402005.11.23 16:03t/p47700.101.17901.18311.179013.0037406.00
95412005.11.23 16:03buy47710.101.17881.17601.1801
95422005.11.23 17:09t/p47710.101.18011.17601.180113.0037419.00
95432005.11.23 21:59sell47720.101.18231.18511.1810
95442005.11.24 00:00t/p47720.101.18101.18511.181013.0037432.00
95452005.11.24 01:59sell47730.101.18231.18511.1810
95462005.11.24 06:59t/p47730.101.18101.18511.181013.0037445.00
95472005.11.24 07:57buy47740.101.17961.17681.1809
95482005.11.24 07:59t/p47740.101.18091.17681.180913.0037458.00
95492005.11.24 08:59buy47750.101.18081.17801.1821
95502005.11.24 22:59s/l47750.101.17801.17801.1821-28.0037430.00
95512005.11.25 02:59sell47760.101.17751.18031.1762
95522005.11.25 07:59t/p47760.101.17621.18031.176213.0037443.00
95532005.11.25 08:46buy47770.101.17521.17241.1765
95542005.11.25 13:59t/p47770.101.17651.17241.176513.0037456.00
95552005.11.25 14:57sell47780.101.17701.17981.1757
95562005.11.25 15:59t/p47780.101.17571.17981.175713.0037469.00
95572005.11.25 16:15buy47790.101.17301.17021.1743
95582005.11.28 00:59s/l47790.101.17021.17021.1743-28.0037441.00
95592005.11.28 10:59sell47800.101.17161.17441.1703
95602005.11.28 11:37t/p47800.101.17031.17441.170313.0037454.00
95612005.11.28 17:41sell47810.101.18041.18321.1791
95622005.11.28 18:59s/l47810.101.18321.18321.1791-28.0037426.00
95632005.11.28 19:55buy47820.101.18441.18161.1857
95642005.11.28 19:59t/p47820.101.18571.18161.185713.0037439.00
95652005.11.28 20:09sell47830.101.18741.19021.1861
95662005.11.28 20:59t/p47830.101.18611.19021.186113.0037452.00
95672005.11.29 01:20sell47840.101.18561.18841.1843
95682005.11.29 01:59t/p47840.101.18431.18841.184313.0037465.00
95692005.11.29 02:59buy47850.101.18141.17861.1827
95702005.11.29 06:00t/p47850.101.18271.17861.182713.0037478.00
95712005.11.29 07:47buy47860.101.18231.17951.1836
95722005.11.29 13:59s/l47860.101.17951.17951.1836-28.0037450.00
95732005.11.29 14:50buy47870.101.17571.17291.1770
95742005.11.29 14:59t/p47870.101.17701.17291.177013.0037463.00
95752005.11.29 15:18sell47880.101.17811.18091.1768
95762005.11.29 15:59t/p47880.101.17681.18091.176813.0037476.00
95772005.11.30 07:59sell47890.101.17891.18171.1776
95782005.11.30 09:51t/p47890.101.17761.18171.177613.0037489.00
95792005.11.30 11:59buy47900.101.17761.17481.1789
95802005.11.30 16:34t/p47900.101.17891.17481.178913.0037502.00
95812005.11.30 16:35sell47910.101.17911.18191.1778
95822005.12.01 07:59t/p47910.101.17781.18191.177813.0037515.00
95832005.12.01 12:56buy47920.101.17641.17361.1777
95842005.12.01 13:48s/l47920.101.17361.17361.1777-28.0037487.00
95852005.12.01 13:55sell47930.101.17541.17821.1741
95862005.12.01 13:59t/p47930.101.17411.17821.174113.0037500.00
95872005.12.01 14:51sell47940.101.17291.17571.1716
95882005.12.01 14:59t/p47940.101.17161.17571.171613.0037513.00
95892005.12.01 15:26buy47950.101.17071.16791.1720
95902005.12.01 18:59t/p47950.101.17201.16791.172013.0037526.00
95912005.12.02 08:50buy47960.101.17081.16801.1721
95922005.12.02 13:59t/p47960.101.17211.16801.172113.0037539.00
95932005.12.02 14:50sell47970.101.17291.17571.1716
95942005.12.02 14:59t/p47970.101.17161.17571.171613.0037552.00
95952005.12.02 16:51buy47980.101.16901.16621.1703
95962005.12.02 17:26t/p47980.101.17031.16621.170313.0037565.00
95972005.12.02 17:34buy47990.101.16971.16691.1710
95982005.12.02 17:59t/p47990.101.17101.16691.171013.0037578.00
95992005.12.04 23:51buy48000.101.16961.16681.1709
96002005.12.04 23:59t/p48000.101.17091.16681.170913.0037591.00
96012005.12.05 12:49sell48010.101.17441.17721.1731
96022005.12.05 13:00s/l48010.101.17721.17721.1731-28.0037563.00
96032005.12.05 13:59buy48020.101.17691.17411.1782
96042005.12.05 16:59t/p48020.101.17821.17411.178213.0037576.00
96052005.12.05 18:44sell48030.101.18111.18391.1798
96062005.12.05 19:57t/p48030.101.17981.18391.179813.0037589.00
96072005.12.05 19:57buy48040.101.17961.17681.1809
96082005.12.06 10:14s/l48040.101.17681.17681.1809-28.0037561.00
96092005.12.06 10:55sell48050.101.17771.18051.1764
96102005.12.06 14:59t/p48050.101.17641.18051.176413.0037574.00
96112005.12.06 15:41buy48060.101.17571.17291.1770
96122005.12.06 15:59t/p48060.101.17701.17291.177013.0037587.00
96132005.12.07 00:41sell48070.101.18001.18281.1787
96142005.12.07 01:26t/p48070.101.17871.18281.178713.0037600.00
96152005.12.07 10:57buy48080.101.17251.16971.1738
96162005.12.08 07:59t/p48080.101.17381.16971.173813.0037613.00
96172005.12.08 10:51buy48090.101.17651.17371.1778
96182005.12.08 12:52t/p48090.101.17781.17371.177813.0037626.00
96192005.12.08 14:49sell48100.101.17771.18051.1764
96202005.12.08 15:59s/l48100.101.18051.18051.1764-28.0037598.00
96212005.12.08 16:31buy48110.101.18251.17971.1838
96222005.12.08 17:21t/p48110.101.18381.17971.183813.0037611.00
96232005.12.08 18:59buy48120.101.18271.17991.1840
96242005.12.09 00:59s/l48120.101.17991.17991.1840-28.0037583.00
96252005.12.09 08:42buy48130.101.17831.17551.1796
96262005.12.09 11:59t/p48130.101.17961.17551.179613.0037596.00
96272005.12.09 12:06sell48140.101.18061.18341.1793
96282005.12.09 14:02t/p48140.101.17931.18341.179313.0037609.00
96292005.12.09 14:52sell48150.101.18011.18291.1788
96302005.12.09 15:59s/l48150.101.18291.18291.1788-28.0037581.00
96312005.12.09 16:07sell48160.101.18361.18641.1823
96322005.12.09 16:15t/p48160.101.18231.18641.182313.0037594.00
96332005.12.11 23:27sell48170.101.17951.18231.1782
96342005.12.12 01:59s/l48170.101.18231.18231.1782-28.0037566.00
96352005.12.12 03:56buy48180.101.18251.17971.1838
96362005.12.12 03:59t/p48180.101.18381.17971.183813.0037579.00
96372005.12.12 06:58buy48190.101.18321.18041.1845
96382005.12.12 08:59t/p48190.101.18451.18041.184513.0037592.00
96392005.12.12 10:25buy48200.101.18771.18491.1890
96402005.12.12 12:59t/p48200.101.18901.18491.189013.0037605.00
96412005.12.12 13:59buy48210.101.19101.18821.1923
96422005.12.12 13:59t/p48210.101.19231.18821.192313.0037618.00
96432005.12.12 14:21sell48220.101.19581.19861.1945
96442005.12.12 15:33t/p48220.101.19451.19861.194513.0037631.00
96452005.12.12 18:26sell48230.101.19771.20051.1964
96462005.12.12 18:59t/p48230.101.19641.20051.196413.0037644.00
96472005.12.12 20:56buy48240.101.19481.19201.1961
96482005.12.13 01:59t/p48240.101.19611.19201.196113.0037657.00
96492005.12.13 11:49sell48250.101.19251.19531.1912
96502005.12.13 19:59s/l48250.101.19531.19531.1912-28.0037629.00
96512005.12.13 20:17sell48260.101.19571.19851.1944
96522005.12.13 20:59t/p48260.101.19441.19851.194413.0037642.00
96532005.12.14 03:15sell48270.101.20261.20541.2013
96542005.12.14 03:35t/p48270.101.20131.20541.201313.0037655.00
96552005.12.14 03:43sell48280.101.20261.20541.2013
96562005.12.14 05:12t/p48280.101.20131.20541.201313.0037668.00
96572005.12.14 07:58buy48290.101.19961.19681.2009
96582005.12.14 07:59t/p48290.101.20091.19681.200913.0037681.00
96592005.12.14 09:42sell48300.101.20361.20641.2023
96602005.12.14 10:22t/p48300.101.20231.20641.202313.0037694.00
96612005.12.14 11:34buy48310.101.20181.19901.2031
96622005.12.14 13:59t/p48310.101.20311.19901.203113.0037707.00
96632005.12.14 14:30sell48320.101.20341.20621.2021
96642005.12.14 14:59t/p48320.101.20211.20621.202113.0037720.00
96652005.12.14 17:47sell48330.101.20411.20691.2028
96662005.12.14 17:59t/p48330.101.20281.20691.202813.0037733.00
96672005.12.14 18:31buy48340.101.20151.19871.2028
96682005.12.14 23:21s/l48340.101.19871.19871.2028-28.0037705.00
96692005.12.15 04:47buy48350.101.19741.19461.1987
96702005.12.15 04:59t/p48350.101.19871.19461.198713.0037718.00
96712005.12.15 05:49sell48360.101.19961.20241.1983
96722005.12.15 06:23t/p48360.101.19831.20241.198313.0037731.00
96732005.12.15 09:17buy48370.101.20031.19751.2016
96742005.12.15 09:28t/p48370.101.20161.19751.201613.0037744.00
96752005.12.15 09:57buy48380.101.20031.19751.2016
96762005.12.15 09:59t/p48380.101.20161.19751.201613.0037757.00
96772005.12.15 10:42sell48390.101.20341.20621.2021
96782005.12.15 10:59t/p48390.101.20211.20621.202113.0037770.00
96792005.12.15 11:17buy48400.101.20131.19851.2026
96802005.12.15 14:59s/l48400.101.19851.19851.2026-28.0037742.00
96812005.12.15 17:11sell48410.101.19661.19941.1953
96822005.12.15 18:37t/p48410.101.19531.19941.195313.0037755.00
96832005.12.15 18:37buy48420.101.19531.19251.1966
96842005.12.15 19:59t/p48420.101.19661.19251.196613.0037768.00
96852005.12.16 01:57buy48430.101.19471.19191.1960
96862005.12.16 05:57t/p48430.101.19601.19191.196013.0037781.00
96872005.12.16 06:54sell48440.101.19731.20011.1960
96882005.12.16 08:59s/l48440.101.20011.20011.1960-28.0037753.00
96892005.12.16 11:41sell48450.101.20021.20301.1989
96902005.12.16 12:03t/p48450.101.19891.20301.198913.0037766.00
96912005.12.16 12:38sell48460.101.19891.20171.1976
96922005.12.16 13:59t/p48460.101.19761.20171.197613.0037779.00
96932005.12.16 14:56buy48470.101.19731.19451.1986
96942005.12.16 14:59t/p48470.101.19861.19451.198613.0037792.00
96952005.12.16 16:13sell48480.101.20081.20361.1995
96962005.12.18 23:05s/l48480.101.20361.20361.1995-28.0037764.00
96972005.12.18 23:22buy48490.101.20281.20001.2041
96982005.12.19 12:59s/l48490.101.20001.20001.2041-28.0037736.00
96992005.12.19 16:52sell48500.101.19961.20241.1983
97002005.12.20 04:35t/p48500.101.19831.20241.198313.0037749.00
97012005.12.20 06:36sell48510.101.19931.20211.1980
97022005.12.20 08:22t/p48510.101.19801.20211.198013.0037762.00
97032005.12.20 08:22buy48520.101.19801.19521.1993
97042005.12.20 13:04s/l48520.101.19521.19521.1993-28.0037734.00
97052005.12.20 13:11sell48530.101.19631.19911.1950
97062005.12.20 13:59t/p48530.101.19501.19911.195013.0037747.00
97072005.12.20 14:56buy48540.101.19281.19001.1941
97082005.12.20 15:59s/l48540.101.19001.19001.1941-28.0037719.00
97092005.12.20 16:08buy48550.101.18851.18571.1898
97102005.12.20 16:59s/l48550.101.18571.18571.1898-28.0037691.00
97112005.12.20 17:59buy48560.101.18471.18191.1860
97122005.12.20 18:50t/p48560.101.18601.18191.186013.0037704.00
97132005.12.20 18:50sell48570.101.18611.18891.1848
97142005.12.21 08:27s/l48570.101.18891.18891.1848-28.0037676.00
97152005.12.21 08:27sell48580.101.18871.19151.1874
97162005.12.21 11:59t/p48580.101.18741.19151.187413.0037689.00
97172005.12.21 12:59sell48590.101.18731.19011.1860
97182005.12.21 13:18t/p48590.101.18601.19011.186013.0037702.00
97192005.12.21 13:55sell48600.101.18751.19031.1862
97202005.12.21 13:59t/p48600.101.18621.19031.186213.0037715.00
97212005.12.21 15:45buy48610.101.18081.17801.1821
97222005.12.21 18:59t/p48610.101.18211.17801.182113.0037728.00
97232005.12.22 00:59sell48620.101.18371.18651.1824
97242005.12.22 08:06t/p48620.101.18241.18651.182413.0037741.00
97252005.12.22 08:49sell48630.101.18321.18601.1819
97262005.12.22 13:31t/p48630.101.18191.18601.181913.0037754.00
97272005.12.22 13:59sell48640.101.18371.18651.1824
97282005.12.22 14:59s/l48640.101.18651.18651.1824-28.0037726.00
97292005.12.22 18:36buy48650.101.18661.18381.1879
97302005.12.22 19:59t/p48650.101.18791.18381.187913.0037739.00
97312005.12.23 13:04sell48660.101.18511.18791.1838
97322005.12.23 14:25t/p48660.101.18381.18791.183813.0037752.00
97332005.12.23 14:45buy48670.101.18361.18081.1849
97342005.12.23 14:53t/p48670.101.18491.18081.184913.0037765.00
97352005.12.23 16:31sell48680.101.18691.18971.1856
97362005.12.23 17:36t/p48680.101.18561.18971.185613.0037778.00
97372005.12.23 17:41buy48690.101.18551.18271.1868
97382005.12.23 18:59t/p48690.101.18681.18271.186813.0037791.00
97392005.12.23 19:54sell48700.101.18721.19001.1859
97402005.12.26 23:02t/p48700.101.18591.19001.185913.0037804.00
97412005.12.27 09:53buy48710.101.18621.18341.1875
97422005.12.27 19:59s/l48710.101.18341.18341.1875-28.0037776.00
97432005.12.28 15:34sell48720.101.19241.19521.1911
97442005.12.28 16:04t/p48720.101.19111.19521.191113.0037789.00
97452005.12.28 16:33sell48730.101.19191.19471.1906
97462005.12.28 16:43t/p48730.101.19061.19471.190613.0037802.00
97472005.12.28 18:09buy48740.101.18341.18061.1847
97482005.12.28 23:59t/p48740.101.18471.18061.184713.0037815.00
97492005.12.29 01:49sell48750.101.18541.18821.1841
97502005.12.29 12:24t/p48750.101.18411.18821.184113.0037828.00
97512005.12.29 17:56sell48760.101.18441.18721.1831
97522005.12.30 03:59s/l48760.101.18721.18721.1831-28.0037800.00
97532005.12.30 04:51buy48770.101.18651.18371.1878
97542005.12.30 04:59t/p48770.101.18781.18371.187813.0037813.00
97552005.12.30 05:54sell48780.101.18841.19121.1871
97562005.12.30 06:35t/p48780.101.18711.19121.187113.0037826.00
97572005.12.30 07:38sell48790.101.18851.19131.1872
97582005.12.30 07:59t/p48790.101.18721.19131.187213.0037839.00
97592005.12.30 13:50sell48800.101.18081.18361.1795
97602005.12.30 13:59t/p48800.101.17951.18361.179513.0037852.00
97612005.12.30 14:35buy48810.101.17921.17641.1805
97622005.12.30 16:59t/p48810.101.18051.17641.180513.0037865.00
97632005.12.30 17:49sell48820.101.18431.18711.1830
97642005.12.30 18:02t/p48820.101.18301.18711.183013.0037878.00
97652005.12.30 18:41sell48830.101.18351.18631.1822
97662006.01.02 22:00t/p48830.101.18221.18631.182213.0037891.00
97672006.01.02 23:59buy48840.101.18161.17881.1829
97682006.01.03 00:59t/p48840.101.18291.17881.182913.0037904.00
97692006.01.03 06:09sell48850.101.18951.19231.1882
97702006.01.03 06:59t/p48850.101.18821.19231.188213.0037917.00
97712006.01.03 07:44buy48860.101.18741.18461.1887
97722006.01.03 07:59t/p48860.101.18871.18461.188713.0037930.00
97732006.01.03 08:59buy48870.101.18861.18581.1899
97742006.01.03 14:59t/p48870.101.18991.18581.189913.0037943.00
97752006.01.03 16:51sell48880.101.19791.20071.1966
97762006.01.03 17:08t/p48880.101.19661.20071.196613.0037956.00
97772006.01.03 17:50sell48890.101.19811.20091.1968
97782006.01.03 19:59s/l48890.101.20091.20091.1968-28.0037928.00
97792006.01.03 20:59buy48900.101.20171.19891.2030
97802006.01.03 23:59t/p48900.101.20301.19891.203013.0037941.00
97812006.01.04 01:57buy48910.101.20331.20051.2046
97822006.01.04 02:59t/p48910.101.20461.20051.204613.0037954.00
97832006.01.04 06:49sell48920.101.20701.20981.2057
97842006.01.04 06:59t/p48920.101.20571.20981.205713.0037967.00
97852006.01.04 07:59buy48930.101.20471.20191.2060
97862006.01.04 09:59t/p48930.101.20601.20191.206013.0037980.00
97872006.01.04 10:21sell48940.101.20701.20981.2057
97882006.01.04 13:36s/l48940.101.20981.20981.2057-28.0037952.00
97892006.01.04 13:36sell48950.101.20961.21241.2083
97902006.01.04 14:01t/p48950.101.20831.21241.208313.0037965.00
97912006.01.04 14:39sell48960.101.20951.21231.2082
97922006.01.04 15:04t/p48960.101.20821.21231.208213.0037978.00
97932006.01.04 15:04buy48970.101.20811.20531.2094
97942006.01.04 15:35t/p48970.101.20941.20531.209413.0037991.00
97952006.01.04 15:44buy48980.101.20821.20541.2095
97962006.01.04 17:14t/p48980.101.20951.20541.209513.0038004.00
97972006.01.04 18:59buy48990.101.21271.20991.2140
97982006.01.05 04:40s/l48990.101.20991.20991.2140-28.0037976.00
97992006.01.05 07:28buy49000.101.20971.20691.2110
98002006.01.05 08:06t/p49000.101.21101.20691.211013.0037989.00
98012006.01.05 08:44buy49010.101.20911.20631.2104
98022006.01.05 08:59t/p49010.101.21041.20631.210413.0038002.00
98032006.01.05 09:55sell49020.101.21061.21341.2093
98042006.01.05 10:33t/p49020.101.20931.21341.209313.0038015.00
98052006.01.05 10:37sell49030.101.21001.21281.2087
98062006.01.05 10:59t/p49030.101.20871.21281.208713.0038028.00
98072006.01.05 10:59buy49040.101.20831.20551.2096
98082006.01.05 11:00t/p49040.101.20961.20551.209613.0038041.00
98092006.01.05 11:50buy49050.101.20811.20531.2094
98102006.01.05 12:59t/p49050.101.20941.20531.209413.0038054.00
98112006.01.05 13:50sell49060.101.20961.21241.2083
98122006.01.05 14:37t/p49060.101.20831.21241.208313.0038067.00
98132006.01.05 14:37buy49070.101.20831.20551.2096
98142006.01.05 15:21t/p49070.101.20961.20551.209613.0038080.00
98152006.01.05 17:09sell49080.101.21011.21291.2088
98162006.01.05 17:36t/p49080.101.20881.21291.208813.0038093.00
98172006.01.05 17:49sell49090.101.21011.21291.2088
98182006.01.06 02:00t/p49090.101.20881.21291.208813.0038106.00
98192006.01.06 07:59sell49100.101.20901.21181.2077
98202006.01.06 13:59s/l49100.101.21181.21181.2077-28.0038078.00
98212006.01.06 14:51sell49110.101.21641.21921.2151
98222006.01.06 15:09t/p49110.101.21511.21921.215113.0038091.00
98232006.01.06 15:09buy49120.101.21501.21221.2163
98242006.01.09 07:59s/l49120.101.21221.21221.2163-28.0038063.00
98252006.01.09 08:59buy49130.101.21051.20771.2118
98262006.01.09 10:09s/l49130.101.20771.20771.2118-28.0038035.00
98272006.01.09 10:49sell49140.101.20881.21161.2075
98282006.01.09 11:16t/p49140.101.20751.21161.207513.0038048.00
98292006.01.09 11:48sell49150.101.20881.21161.2075
98302006.01.09 12:06t/p49150.101.20751.21161.207513.0038061.00
98312006.01.09 12:08buy49160.101.20731.20451.2086
98322006.01.09 13:39t/p49160.101.20861.20451.208613.0038074.00
98332006.01.09 13:39sell49170.101.20871.21151.2074
98342006.01.09 15:59t/p49170.101.20741.21151.207413.0038087.00
98352006.01.09 16:25sell49180.101.20771.21051.2064
98362006.01.09 17:20t/p49180.101.20641.21051.206413.0038100.00
98372006.01.09 17:20buy49190.101.20631.20351.2076
98382006.01.09 17:59t/p49190.101.20761.20351.207613.0038113.00
98392006.01.10 02:37sell49200.101.20791.21071.2066
98402006.01.10 02:59t/p49200.101.20661.21071.206613.0038126.00
98412006.01.10 03:31buy49210.101.20561.20281.2069
98422006.01.10 08:59t/p49210.101.20691.20281.206913.0038139.00
98432006.01.10 09:54buy49220.101.20721.20441.2085
98442006.01.10 10:59t/p49220.101.20851.20441.208513.0038152.00
98452006.01.10 14:33buy49230.101.20531.20251.2066
98462006.01.10 15:59t/p49230.101.20661.20251.206613.0038165.00
98472006.01.10 16:05sell49240.101.20741.21021.2061
98482006.01.10 17:53t/p49240.101.20611.21021.206113.0038178.00
98492006.01.11 01:59sell49250.101.20621.20901.2049
98502006.01.11 09:41t/p49250.101.20491.20901.204913.0038191.00
98512006.01.11 09:41buy49260.101.20481.20201.2061
98522006.01.11 10:19t/p49260.101.20611.20201.206113.0038204.00
98532006.01.11 10:31buy49270.101.20511.20231.2064
98542006.01.11 10:59t/p49270.101.20641.20231.206413.0038217.00
98552006.01.11 13:30sell49280.101.20921.21201.2079
98562006.01.11 16:59s/l49280.101.21201.21201.2079-28.0038189.00
98572006.01.11 18:47sell49290.101.21351.21631.2122
98582006.01.11 20:10t/p49290.101.21221.21631.212213.0038202.00
98592006.01.12 07:47sell49300.101.21541.21821.2141
98602006.01.12 08:16t/p49300.101.21411.21821.214113.0038215.00
98612006.01.12 10:22buy49310.101.21481.21201.2161
98622006.01.12 13:59s/l49310.101.21201.21201.2161-28.0038187.00
98632006.01.12 15:28buy49320.101.20261.19981.2039
98642006.01.12 15:59t/p49320.101.20391.19981.203913.0038200.00
98652006.01.12 15:59sell49330.101.20401.20681.2027
98662006.01.12 16:00t/p49330.101.20271.20681.202713.0038213.00
98672006.01.13 00:20sell49340.101.20451.20731.2032
98682006.01.13 07:59s/l49340.101.20731.20731.2032-28.0038185.00
98692006.01.13 10:04sell49350.101.20741.21021.2061
98702006.01.13 11:29t/p49350.101.20611.21021.206113.0038198.00
98712006.01.13 13:59buy49360.101.20401.20121.2053
98722006.01.13 13:59t/p49360.101.20531.20121.205313.0038211.00
98732006.01.13 14:31sell49370.101.20661.20941.2053
98742006.01.13 15:23t/p49370.101.20531.20941.205313.0038224.00
98752006.01.13 15:23buy49380.101.20511.20231.2064
98762006.01.13 15:46t/p49380.101.20641.20231.206413.0038237.00
98772006.01.13 15:50buy49390.101.20521.20241.2065
98782006.01.13 15:59t/p49390.101.20651.20241.206513.0038250.00
98792006.01.13 16:47sell49400.101.20811.21091.2068
98802006.01.13 17:42s/l49400.101.21091.21091.2068-28.0038222.00
98812006.01.13 17:55buy49410.101.21011.20731.2114
98822006.01.13 17:59t/p49410.101.21141.20731.211413.0038235.00
98832006.01.13 18:48sell49420.101.21381.21661.2125
98842006.01.15 23:00s/l49420.101.21661.21661.2125-28.0038207.00
98852006.01.15 23:40buy49430.101.21511.21231.2164
98862006.01.15 23:59t/p49430.101.21641.21231.216413.0038220.00
98872006.01.16 08:46sell49440.101.21471.21751.2134
98882006.01.16 11:59t/p49440.101.21341.21751.213413.0038233.00
98892006.01.16 14:15buy49450.101.21131.20851.2126
98902006.01.16 21:59t/p49450.101.21261.20851.212613.0038246.00
98912006.01.16 23:59sell49460.101.21171.21451.2104
98922006.01.17 00:59t/p49460.101.21041.21451.210413.0038259.00
98932006.01.17 01:57buy49470.101.20841.20561.2097
98942006.01.17 01:59t/p49470.101.20971.20561.209713.0038272.00
98952006.01.17 07:48sell49480.101.21271.21551.2114
98962006.01.17 09:59t/p49480.101.21141.21551.211413.0038285.00
98972006.01.17 10:51buy49490.101.21051.20771.2118
98982006.01.17 11:59s/l49490.101.20771.20771.2118-28.0038257.00
98992006.01.17 12:41buy49500.101.20711.20431.2084
99002006.01.17 12:59t/p49500.101.20841.20431.208413.0038270.00
99012006.01.17 13:38sell49510.101.20881.21161.2075
99022006.01.17 13:59t/p49510.101.20751.21161.207513.0038283.00
99032006.01.18 02:59buy49520.101.20921.20641.2105
99042006.01.18 07:59t/p49520.101.21051.20641.210513.0038296.00
99052006.01.18 09:58sell49530.101.21391.21671.2126
99062006.01.18 09:59t/p49530.101.21261.21671.212613.0038309.00
99072006.01.18 11:59buy49540.101.21201.20921.2133
99082006.01.18 13:59t/p49540.101.21331.20921.213313.0038322.00
99092006.01.18 14:45sell49550.101.21371.21651.2124
99102006.01.18 14:54t/p49550.101.21241.21651.212413.0038335.00
99112006.01.18 15:34sell49560.101.21441.21721.2131
99122006.01.18 15:59t/p49560.101.21311.21721.213113.0038348.00
99132006.01.18 16:17buy49570.101.21001.20721.2113
99142006.01.18 17:45s/l49570.101.20721.20721.2113-28.0038320.00
99152006.01.18 17:46sell49580.101.20841.21121.2071
99162006.01.18 19:59s/l49580.101.21121.21121.2071-28.0038292.00
99172006.01.19 07:25sell49590.101.21061.21341.2093
99182006.01.19 07:59t/p49590.101.20931.21341.209313.0038305.00
99192006.01.19 08:34buy49600.101.20851.20571.2098
99202006.01.19 14:34s/l49600.101.20571.20571.2098-28.0038277.00
99212006.01.19 14:34buy49610.101.20571.20291.2070
99222006.01.19 14:39t/p49610.101.20701.20291.207013.0038290.00
99232006.01.19 14:53buy49620.101.20641.20361.2077
99242006.01.19 15:43t/p49620.101.20771.20361.207713.0038303.00
99252006.01.19 16:41sell49630.101.21141.21421.2101
99262006.01.19 18:59t/p49630.101.21011.21421.210113.0038316.00
99272006.01.19 19:57buy49640.101.20871.20591.2100
99282006.01.19 22:17t/p49640.101.21001.20591.210013.0038329.00
99292006.01.20 00:59sell49650.101.20921.21201.2079
99302006.01.20 02:08t/p49650.101.20791.21201.207913.0038342.00
99312006.01.20 10:01sell49660.101.20841.21121.2071
99322006.01.20 11:00t/p49660.101.20711.21121.207113.0038355.00
99332006.01.20 14:58sell49670.101.20961.21241.2083
99342006.01.20 15:50t/p49670.101.20831.21241.208313.0038368.00
99352006.01.20 15:59sell49680.101.20961.21241.2083
99362006.01.20 18:59s/l49680.101.21241.21241.2083-28.0038340.00
99372006.01.22 22:22sell49690.101.21521.21801.2139
99382006.01.22 22:43t/p49690.101.21391.21801.213913.0038353.00
99392006.01.22 22:55sell49700.101.21531.21811.2140
99402006.01.22 23:19t/p49700.101.21401.21811.214013.0038366.00
99412006.01.23 01:41sell49710.101.22251.22531.2212
99422006.01.23 03:59s/l49710.101.22531.22531.2212-28.0038338.00
99432006.01.23 04:53sell49720.101.22521.22801.2239
99442006.01.23 05:10t/p49720.101.22391.22801.223913.0038351.00
99452006.01.23 05:52sell49730.101.22421.22701.2229
99462006.01.23 08:59t/p49730.101.22291.22701.222913.0038364.00
99472006.01.23 08:59buy49740.101.22281.22001.2241
99482006.01.23 09:00t/p49740.101.22411.22001.224113.0038377.00
99492006.01.23 11:56sell49750.101.22871.23151.2274
99502006.01.23 12:27t/p49750.101.22741.23151.227413.0038390.00
99512006.01.23 13:50sell49760.101.22881.23161.2275
99522006.01.23 14:55t/p49760.101.22751.23161.227513.0038403.00
99532006.01.23 14:55buy49770.101.22751.22471.2288
99542006.01.23 17:59t/p49770.101.22881.22471.228813.0038416.00
99552006.01.23 18:42sell49780.101.22941.23221.2281
99562006.01.24 08:59t/p49780.101.22811.23221.228113.0038429.00
99572006.01.24 09:45buy49790.101.22701.22421.2283
99582006.01.24 16:34t/p49790.101.22831.22421.228313.0038442.00
99592006.01.25 05:59sell49800.101.22721.23001.2259
99602006.01.25 09:59s/l49800.101.23001.23001.2259-28.0038414.00
99612006.01.25 10:54sell49810.101.23201.23481.2307
99622006.01.25 10:59t/p49810.101.23071.23481.230713.0038427.00
99632006.01.25 11:45buy49820.101.22951.22671.2308
99642006.01.25 11:59t/p49820.101.23081.22671.230813.0038440.00
99652006.01.25 13:44sell49830.101.23061.23341.2293
99662006.01.25 13:59t/p49830.101.22931.23341.229313.0038453.00
99672006.01.25 15:51buy49840.101.22571.22291.2270
99682006.01.25 16:07t/p49840.101.22701.22291.227013.0038466.00
99692006.01.25 16:07sell49850.101.22701.22981.2257
99702006.01.25 16:43t/p49850.101.22571.22981.225713.0038479.00
99712006.01.25 16:43buy49860.101.22571.22291.2270
99722006.01.25 18:00t/p49860.101.22701.22291.227013.0038492.00
99732006.01.25 20:49sell49870.101.22581.22861.2245
99742006.01.25 20:59t/p49870.101.22451.22861.224513.0038505.00
99752006.01.26 08:57sell49880.101.22671.22951.2254
99762006.01.26 08:59t/p49880.101.22541.22951.225413.0038518.00
99772006.01.26 09:50buy49890.101.22421.22141.2255
99782006.01.26 09:59t/p49890.101.22551.22141.225513.0038531.00
99792006.01.26 11:59sell49900.101.22471.22751.2234
99802006.01.26 16:59t/p49900.101.22341.22751.223413.0038544.00
99812006.01.26 17:27buy49910.101.22281.22001.2241
99822006.01.27 02:28s/l49910.101.22001.22001.2241-28.0038516.00
99832006.01.27 02:29buy49920.101.22001.21721.2213
99842006.01.27 04:36t/p49920.101.22131.21721.221313.0038529.00
99852006.01.27 06:44buy49930.101.22001.21721.2213
99862006.01.27 08:59t/p49930.101.22131.21721.221313.0038542.00
99872006.01.27 10:29sell49940.101.22131.22411.2200
99882006.01.27 10:59t/p49940.101.22001.22411.220013.0038555.00
99892006.01.27 14:38sell49950.101.22251.22531.2212
99902006.01.27 15:59t/p49950.101.22121.22531.221213.0038568.00
99912006.01.27 16:58sell49960.101.21381.21661.2125
99922006.01.27 17:12t/p49960.101.21251.21661.212513.0038581.00
99932006.01.27 17:21sell49970.101.21311.21591.2118
99942006.01.27 18:26t/p49970.101.21181.21591.211813.0038594.00
99952006.01.27 18:54sell49980.101.21271.21551.2114
99962006.01.27 18:59t/p49980.101.21141.21551.211413.0038607.00
99972006.01.27 19:34buy49990.101.20971.20691.2110
99982006.01.29 22:08t/p49990.101.21101.20691.211013.0038620.00
99992006.01.29 23:54buy50000.101.21011.20731.2114
100002006.01.31 12:59t/p50000.101.21141.20731.211413.0038633.00
100012006.01.31 13:11sell50010.101.21231.21511.2110
100022006.01.31 16:59s/l50010.101.21511.21511.2110-28.0038605.00
100032006.01.31 18:18sell50020.101.21761.22041.2163
100042006.01.31 19:43t/p50020.101.21631.22041.216313.0038618.00
100052006.01.31 20:22buy50030.101.21491.21211.2162
100062006.02.01 05:59t/p50030.101.21621.21211.216213.0038631.00
100072006.02.01 12:29buy50040.101.21011.20731.2114
100082006.02.01 18:34s/l50040.101.20731.20731.2114-28.0038603.00
100092006.02.01 18:51sell50050.101.20821.21101.2069
100102006.02.01 19:59t/p50050.101.20691.21101.206913.0038616.00
100112006.02.01 21:59sell50060.101.20651.20931.2052
100122006.02.02 05:59t/p50060.101.20521.20931.205213.0038629.00
100132006.02.02 06:47buy50070.101.20411.20131.2054
100142006.02.02 06:59t/p50070.101.20541.20131.205413.0038642.00
100152006.02.02 09:41buy50080.101.20501.20221.2063
100162006.02.02 09:59t/p50080.101.20631.20221.206313.0038655.00
100172006.02.02 12:18buy50090.101.20601.20321.2073
100182006.02.02 15:59t/p50090.101.20731.20321.207313.0038668.00
100192006.02.02 17:30sell50100.101.21031.21311.2090
100202006.02.02 22:59t/p50100.101.20901.21311.209013.0038681.00
100212006.02.03 01:59buy50110.101.20971.20691.2110
100222006.02.03 10:26s/l50110.101.20691.20691.2110-28.0038653.00
100232006.02.03 14:57buy50120.101.20071.19791.2020
100242006.02.03 15:26s/l50120.101.19791.19791.2020-28.0038625.00
100252006.02.03 17:31sell50130.101.20221.20501.2009
100262006.02.03 18:47t/p50130.101.20091.20501.200913.0038638.00
100272006.02.06 08:57buy50140.101.19961.19681.2009
100282006.02.06 14:28s/l50140.101.19681.19681.2009-28.0038610.00
100292006.02.06 16:13sell50150.101.19821.20101.1969
100302006.02.06 17:50t/p50150.101.19691.20101.196913.0038623.00
100312006.02.06 18:49sell50160.101.19651.19931.1952
100322006.02.07 08:50s/l50160.101.19931.19931.1952-28.0038595.00
100332006.02.07 08:54buy50170.101.19801.19521.1993
100342006.02.07 09:06t/p50170.101.19931.19521.199313.0038608.00
100352006.02.07 09:25buy50180.101.19871.19591.2000
100362006.02.07 10:32t/p50180.101.20001.19591.200013.0038621.00
100372006.02.07 10:32sell50190.101.20031.20311.1990
100382006.02.07 11:59t/p50190.101.19901.20311.199013.0038634.00
100392006.02.07 14:32sell50200.101.19861.20141.1973
100402006.02.07 15:59t/p50200.101.19731.20141.197313.0038647.00
100412006.02.08 01:59sell50210.101.19771.20051.1964
100422006.02.08 12:59t/p50210.101.19641.20051.196413.0038660.00
100432006.02.08 13:25buy50220.101.19521.19241.1965
100442006.02.08 14:35t/p50220.101.19651.19241.196513.0038673.00
100452006.02.08 14:35sell50230.101.19671.19951.1954
100462006.02.08 16:12t/p50230.101.19541.19951.195413.0038686.00
100472006.02.08 17:05buy50240.101.19351.19071.1948
100482006.02.08 18:51t/p50240.101.19481.19071.194813.0038699.00
100492006.02.09 06:55buy50250.101.19761.19481.1989
100502006.02.09 12:49t/p50250.101.19891.19481.198913.0038712.00
100512006.02.09 12:49sell50260.101.19901.20181.1977
100522006.02.09 12:59t/p50260.101.19771.20181.197713.0038725.00
100532006.02.09 13:52buy50270.101.19741.19461.1987
100542006.02.09 23:59t/p50270.101.19871.19461.198713.0038738.00
100552006.02.10 01:38buy50280.101.19711.19431.1984
100562006.02.10 03:59t/p50280.101.19841.19431.198413.0038751.00
100572006.02.10 12:59sell50290.101.19741.20021.1961
100582006.02.10 13:59s/l50290.101.20021.20021.1961-28.0038723.00
100592006.02.10 14:56sell50300.101.20191.20471.2006
100602006.02.10 15:36t/p50300.101.20061.20471.200613.0038736.00
100612006.02.10 15:48sell50310.101.20191.20471.2006
100622006.02.10 15:59t/p50310.101.20061.20471.200613.0038749.00
100632006.02.10 16:54buy50320.101.19131.18851.1926
100642006.02.10 17:49t/p50320.101.19261.18851.192613.0038762.00
100652006.02.10 17:59buy50330.101.19211.18931.1934
100662006.02.12 22:57s/l50330.101.18931.18931.1934-28.0038734.00
100672006.02.13 16:38sell50340.101.19081.19361.1895
100682006.02.14 01:43t/p50340.101.18951.19361.189513.0038747.00
100692006.02.14 07:16sell50350.101.19181.19461.1905
100702006.02.14 11:35t/p50350.101.19051.19461.190513.0038760.00
100712006.02.14 12:44buy50360.101.18961.18681.1909
100722006.02.14 14:38s/l50360.101.18681.18681.1909-28.0038732.00
100732006.02.14 14:38buy50370.101.18701.18421.1883
100742006.02.14 15:00t/p50370.101.18831.18421.188313.0038745.00
100752006.02.14 15:48sell50380.101.18861.19141.1873
100762006.02.14 19:59s/l50380.101.19141.19141.1873-28.0038717.00
100772006.02.15 15:00sell50390.101.19361.19641.1923
100782006.02.15 15:40t/p50390.101.19231.19641.192313.0038730.00
100792006.02.15 15:59sell50400.101.19321.19601.1919
100802006.02.15 15:59t/p50400.101.19191.19601.191913.0038743.00
100812006.02.15 16:36buy50410.101.18971.18691.1910
100822006.02.16 10:00s/l50410.101.18691.18691.1910-28.0038715.00
100832006.02.16 16:59buy50420.101.18801.18521.1893
100842006.02.16 20:59t/p50420.101.18931.18521.189313.0038728.00
100852006.02.17 00:50sell50430.101.19111.19391.1898
100862006.02.17 01:06t/p50430.101.18981.19391.189813.0038741.00
100872006.02.17 02:45buy50440.101.18841.18561.1897
100882006.02.17 15:59t/p50440.101.18971.18561.189713.0038754.00
100892006.02.17 16:11sell50450.101.19211.19491.1908
100902006.02.17 16:59t/p50450.101.19081.19491.190813.0038767.00
100912006.02.17 17:52buy50460.101.19031.18751.1916
100922006.02.17 18:59t/p50460.101.19161.18751.191613.0038780.00
100932006.02.20 00:59sell50470.101.19521.19801.1939
100942006.02.20 08:59t/p50470.101.19391.19801.193913.0038793.00
100952006.02.20 09:48buy50480.101.19351.19071.1948
100962006.02.21 08:41s/l50480.101.19071.19071.1948-28.0038765.00
100972006.02.22 11:29buy50490.101.18771.18491.1890
100982006.02.22 14:47t/p50490.101.18901.18491.189013.0038778.00
100992006.02.22 14:52sell50500.101.18911.19191.1878
101002006.02.22 16:10t/p50500.101.18781.19191.187813.0038791.00
101012006.02.22 18:40sell50510.101.19141.19421.1901
101022006.02.22 19:59t/p50510.101.19011.19421.190113.0038804.00
101032006.02.23 13:59sell50520.101.19561.19841.1943
101042006.02.23 14:35t/p50520.101.19431.19841.194313.0038817.00
101052006.02.23 17:32sell50530.101.19231.19511.1910
101062006.02.24 08:59t/p50530.101.19101.19511.191013.0038830.00
101072006.02.24 09:13buy50540.101.19001.18721.1913
101082006.02.24 15:59s/l50540.101.18721.18721.1913-28.0038802.00
101092006.02.26 23:19sell50550.101.18661.18941.1853
101102006.02.26 23:51t/p50550.101.18531.18941.185313.0038815.00
101112006.02.27 00:22buy50560.101.18341.18061.1847
101122006.02.27 01:59t/p50560.101.18471.18061.184713.0038828.00
101132006.02.27 05:48sell50570.101.18741.19021.1861
101142006.02.27 06:45t/p50570.101.18611.19021.186113.0038841.00
101152006.02.27 07:59sell50580.101.18571.18851.1844
101162006.02.27 09:17t/p50580.101.18441.18851.184413.0038854.00
101172006.02.27 17:39sell50590.101.18621.18901.1849
101182006.02.27 21:48t/p50590.101.18491.18901.184913.0038867.00
101192006.02.28 11:46sell50600.101.18911.19191.1878
101202006.02.28 13:00t/p50600.101.18781.19191.187813.0038880.00
101212006.02.28 16:25sell50610.101.19251.19531.1912
101222006.03.01 13:59s/l50610.101.19531.19531.1912-28.0038852.00
101232006.03.01 14:32sell50620.101.19631.19911.1950
101242006.03.01 15:50t/p50620.101.19501.19911.195013.0038865.00
101252006.03.01 17:58buy50630.101.18971.18691.1910
101262006.03.01 17:59t/p50630.101.19101.18691.191013.0038878.00
101272006.03.01 18:59sell50640.101.19161.19441.1903
101282006.03.02 10:14s/l50640.101.19441.19441.1903-28.0038850.00
101292006.03.02 14:43sell50650.101.19431.19711.1930
101302006.03.02 15:59s/l50650.101.19711.19711.1930-28.0038822.00
101312006.03.03 01:59buy50660.101.20131.19851.2026
101322006.03.03 05:00t/p50660.101.20261.19851.202613.0038835.00
101332006.03.03 11:59sell50670.101.20171.20451.2004
101342006.03.03 14:59s/l50670.101.20451.20451.2004-28.0038807.00
101352006.03.03 17:25sell50680.101.20291.20571.2016
101362006.03.05 23:17s/l50680.101.20571.20571.2016-28.0038779.00
101372006.03.06 00:30sell50690.101.20851.21131.2072
101382006.03.06 03:29t/p50690.101.20721.21131.207213.0038792.00
101392006.03.06 17:27buy50700.101.19991.19711.2012
101402006.03.06 18:59t/p50700.101.20121.19711.201213.0038805.00
101412006.03.06 23:59sell50710.101.20131.20411.2000
101422006.03.07 00:59t/p50710.101.20001.20411.200013.0038818.00
101432006.03.07 01:46buy50720.101.19861.19581.1999
101442006.03.07 02:00t/p50720.101.19991.19581.199913.0038831.00
101452006.03.07 08:31buy50730.101.19461.19181.1959
101462006.03.07 09:32s/l50730.101.19181.19181.1959-28.0038803.00
101472006.03.07 14:27sell50740.101.19051.19331.1892
101482006.03.07 15:09t/p50740.101.18921.19331.189213.0038816.00
101492006.03.07 15:21sell50750.101.19001.19281.1887
101502006.03.07 15:36t/p50750.101.18871.19281.188713.0038829.00
101512006.03.07 16:32buy50760.101.18831.18551.1896
101522006.03.08 03:25t/p50760.101.18961.18551.189613.0038842.00
101532006.03.08 12:40buy50770.101.19121.18841.1925
101542006.03.08 15:11t/p50770.101.19251.18841.192513.0038855.00
101552006.03.08 19:52buy50780.101.19241.18961.1937
101562006.03.09 00:34t/p50780.101.19371.18961.193713.0038868.00
101572006.03.09 01:26buy50790.101.19321.19041.1945
101582006.03.09 04:59t/p50790.101.19451.19041.194513.0038881.00
101592006.03.09 06:23buy50800.101.19161.18881.1929
101602006.03.09 07:13t/p50800.101.19291.18881.192913.0038894.00
101612006.03.09 11:58buy50810.101.19271.18991.1940
101622006.03.09 22:45s/l50810.101.18991.18991.1940-28.0038866.00
101632006.03.10 13:35sell50820.101.19191.19471.1906
101642006.03.10 13:40t/p50820.101.19061.19471.190613.0038879.00
101652006.03.10 15:29buy50830.101.18731.18451.1886
101662006.03.10 16:02t/p50830.101.18861.18451.188613.0038892.00
101672006.03.13 13:55buy50840.101.19251.18971.1938
101682006.03.13 16:08t/p50840.101.19381.18971.193813.0038905.00
101692006.03.14 09:50buy50850.101.19731.19451.1986
101702006.03.14 11:05s/l50850.101.19451.19451.1986-28.0038877.00
101712006.03.14 16:15sell50860.101.20211.20491.2008
101722006.03.15 14:12s/l50860.101.20491.20491.2008-28.0038849.00
101732006.03.15 15:11buy50870.101.20391.20111.2052
101742006.03.15 15:17t/p50870.101.20521.20111.205213.0038862.00
101752006.03.15 15:37buy50880.101.20411.20131.2054
101762006.03.15 17:21t/p50880.101.20541.20131.205413.0038875.00
101772006.03.16 07:52sell50890.101.20491.20771.2036
101782006.03.16 09:49s/l50890.101.20771.20771.2036-28.0038847.00
101792006.03.16 13:22sell50900.101.20811.21091.2068
101802006.03.16 13:33s/l50900.101.21091.21091.2068-28.0038819.00
101812006.03.16 14:15buy50910.101.21281.21001.2141
101822006.03.16 14:54t/p50910.101.21411.21001.214113.0038832.00
101832006.03.16 16:29buy50920.101.21521.21241.2165
101842006.03.16 17:14t/p50920.101.21651.21241.216513.0038845.00
101852006.03.16 18:42buy50930.101.21721.21441.2185
101862006.03.17 09:49t/p50930.101.21851.21441.218513.0038858.00
101872006.03.17 11:42sell50940.101.21791.22071.2166
101882006.03.17 14:51t/p50940.101.21661.22071.216613.0038871.00
101892006.03.17 15:08sell50950.101.21561.21841.2143
101902006.03.17 16:04s/l50950.101.21841.21841.2143-28.0038843.00
101912006.03.17 17:22buy50960.101.21951.21671.2208
101922006.03.20 04:35s/l50960.101.21671.21671.2208-28.0038815.00
101932006.03.20 09:59buy50970.101.21831.21551.2196
101942006.03.20 14:49s/l50970.101.21551.21551.2196-28.0038787.00
101952006.03.20 15:04sell50980.101.21671.21951.2154
101962006.03.20 17:37t/p50980.101.21541.21951.215413.0038800.00
101972006.03.20 18:19sell50990.101.21591.21871.2146
101982006.03.21 00:27t/p50990.101.21461.21871.214613.0038813.00
101992006.03.21 03:05sell51000.101.21361.21641.2123
102002006.03.21 08:27t/p51000.101.21231.21641.212313.0038826.00
102012006.03.21 08:57sell51010.101.21361.21641.2123
102022006.03.21 09:15t/p51010.101.21231.21641.212313.0038839.00
102032006.03.21 09:58sell51020.101.21361.21641.2123
102042006.03.21 13:33s/l51020.101.21641.21641.2123-28.0038811.00
102052006.03.21 13:42buy51030.101.21461.21181.2159
102062006.03.21 14:05s/l51030.101.21181.21181.2159-28.0038783.00
102072006.03.21 16:42buy51040.101.20891.20611.2102
102082006.03.21 22:56t/p51040.101.21021.20611.210213.0038796.00
102092006.03.21 23:48sell51050.101.21141.21421.2101
102102006.03.22 00:11t/p51050.101.21011.21421.210113.0038809.00
102112006.03.22 04:36sell51060.101.20861.21141.2073
102122006.03.22 10:03t/p51060.101.20731.21141.207313.0038822.00
102132006.03.22 13:23sell51070.101.20821.21101.2069
102142006.03.23 00:56t/p51070.101.20691.21101.206913.0038835.00
102152006.03.23 13:54sell51080.101.20601.20881.2047
102162006.03.23 15:01t/p51080.101.20471.20881.204713.0038848.00
102172006.03.23 16:17sell51090.101.19851.20131.1972
102182006.03.23 18:50t/p51090.101.19721.20131.197213.0038861.00
102192006.03.24 12:25sell51100.101.19691.19971.1956
102202006.03.24 13:51t/p51100.101.19561.19971.195613.0038874.00
102212006.03.24 13:51buy51110.101.19561.19281.1969
102222006.03.24 14:05t/p51110.101.19691.19281.196913.0038887.00
102232006.03.24 16:12buy51120.101.20101.19821.2023
102242006.03.24 16:29t/p51120.101.20231.19821.202313.0038900.00