|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2003.06.30 10:00 - 2006.03.24 19:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ID_BASE=100000; lots=0.1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=13; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
|Bars in test
|16694
|Ticks modelled
|1862837
|Modelling quality
|66.69%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|28900.00
|Gross profit
|54548.00
|Gross loss
|-25648.00
|Profit factor
|2.13
|Expected payoff
|5.65
|Absolute drawdown
|28.00
|Maximal drawdown (%)
|488.00 (1.4%)
|Total trades
|5112
|Short positions (won %)
|2913 (82.49%)
|Long positions (won %)
|2199 (81.54%)
|Profit trades (% of total)
|4196 (82.08%)
|Loss trades (% of total)
|916 (17.92%)
|Largest
|profit trade
|13.00
|loss trade
|-28.00
|Average
|profit trade
|13.00
|loss trade
|-28.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|43 (559.00)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-196.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|559.00 (43)
|consecutive loss (count of losses)
|-196.00 (7)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.06.30 10:04
|buy
|1
|0.10
|1.1451
|1.1423
|1.1464
|2
|2003.06.30 11:02
|s/l
|1
|0.10
|1.1423
|1.1423
|1.1464
|-28.00
|9972.00
|3
|2003.06.30 12:30
|buy
|2
|0.10
|1.1413
|1.1385
|1.1426
|4
|2003.06.30 13:00
|t/p
|2
|0.10
|1.1426
|1.1385
|1.1426
|13.00
|9985.00
|5
|2003.06.30 13:10
|buy
|3
|0.10
|1.1423
|1.1395
|1.1436
|6
|2003.06.30 14:00
|t/p
|3
|0.10
|1.1436
|1.1395
|1.1436
|13.00
|9998.00
|7
|2003.06.30 14:08
|buy
|4
|0.10
|1.1427
|1.1399
|1.1440
|8
|2003.06.30 15:00
|t/p
|4
|0.10
|1.1440
|1.1399
|1.1440
|13.00
|10011.00
|9
|2003.06.30 15:29
|buy
|5
|0.10
|1.1422
|1.1394
|1.1435
|10
|2003.06.30 15:34
|t/p
|5
|0.10
|1.1435
|1.1394
|1.1435
|13.00
|10024.00
|11
|2003.06.30 17:09
|buy
|6
|0.10
|1.1482
|1.1454
|1.1495
|12
|2003.06.30 17:19
|t/p
|6
|0.10
|1.1495
|1.1454
|1.1495
|13.00
|10037.00
|13
|2003.06.30 17:24
|buy
|7
|0.10
|1.1481
|1.1453
|1.1494
|14
|2003.06.30 17:49
|t/p
|7
|0.10
|1.1494
|1.1453
|1.1494
|13.00
|10050.00
|15
|2003.06.30 17:52
|buy
|8
|0.10
|1.1482
|1.1454
|1.1495
|16
|2003.06.30 17:58
|t/p
|8
|0.10
|1.1495
|1.1454
|1.1495
|13.00
|10063.00
|17
|2003.06.30 18:18
|sell
|9
|0.10
|1.1502
|1.1530
|1.1489
|18
|2003.06.30 18:23
|t/p
|9
|0.10
|1.1489
|1.1530
|1.1489
|13.00
|10076.00
|19
|2003.06.30 18:49
|sell
|10
|0.10
|1.1503
|1.1531
|1.1490
|20
|2003.06.30 18:50
|t/p
|10
|0.10
|1.1490
|1.1531
|1.1490
|13.00
|10089.00
|21
|2003.06.30 18:57
|sell
|11
|0.10
|1.1502
|1.1530
|1.1489
|22
|2003.06.30 18:58
|t/p
|11
|0.10
|1.1489
|1.1530
|1.1489
|13.00
|10102.00
|23
|2003.06.30 19:57
|sell
|12
|0.10
|1.1486
|1.1514
|1.1473
|24
|2003.06.30 21:54
|s/l
|12
|0.10
|1.1514
|1.1514
|1.1473
|-28.00
|10074.00
|25
|2003.06.30 22:54
|sell
|13
|0.10
|1.1518
|1.1546
|1.1505
|26
|2003.06.30 23:03
|t/p
|13
|0.10
|1.1505
|1.1546
|1.1505
|13.00
|10087.00
|27
|2003.07.01 00:51
|sell
|14
|0.10
|1.1530
|1.1558
|1.1517
|28
|2003.07.01 01:16
|t/p
|14
|0.10
|1.1517
|1.1558
|1.1517
|13.00
|10100.00
|29
|2003.07.01 01:21
|sell
|15
|0.10
|1.1525
|1.1553
|1.1512
|30
|2003.07.01 05:12
|t/p
|15
|0.10
|1.1512
|1.1553
|1.1512
|13.00
|10113.00
|31
|2003.07.01 05:45
|sell
|16
|0.10
|1.1523
|1.1551
|1.1510
|32
|2003.07.01 08:06
|t/p
|16
|0.10
|1.1510
|1.1551
|1.1510
|13.00
|10126.00
|33
|2003.07.01 08:39
|sell
|17
|0.10
|1.1526
|1.1554
|1.1513
|34
|2003.07.01 09:48
|s/l
|17
|0.10
|1.1554
|1.1554
|1.1513
|-28.00
|10098.00
|35
|2003.07.01 10:38
|sell
|18
|0.10
|1.1543
|1.1571
|1.1530
|36
|2003.07.01 11:01
|t/p
|18
|0.10
|1.1530
|1.1571
|1.1530
|13.00
|10111.00
|37
|2003.07.01 13:33
|sell
|19
|0.10
|1.1559
|1.1587
|1.1546
|38
|2003.07.01 14:00
|t/p
|19
|0.10
|1.1546
|1.1587
|1.1546
|13.00
|10124.00
|39
|2003.07.01 14:05
|sell
|20
|0.10
|1.1547
|1.1575
|1.1534
|40
|2003.07.01 15:00
|t/p
|20
|0.10
|1.1534
|1.1575
|1.1534
|13.00
|10137.00
|41
|2003.07.01 15:31
|sell
|21
|0.10
|1.1540
|1.1568
|1.1527
|42
|2003.07.01 16:03
|s/l
|21
|0.10
|1.1568
|1.1568
|1.1527
|-28.00
|10109.00
|43
|2003.07.01 16:06
|buy
|22
|0.10
|1.1554
|1.1526
|1.1567
|44
|2003.07.01 16:20
|t/p
|22
|0.10
|1.1567
|1.1526
|1.1567
|13.00
|10122.00
|45
|2003.07.01 16:22
|buy
|23
|0.10
|1.1555
|1.1527
|1.1568
|46
|2003.07.01 16:29
|t/p
|23
|0.10
|1.1568
|1.1527
|1.1568
|13.00
|10135.00
|47
|2003.07.01 17:20
|sell
|24
|0.10
|1.1598
|1.1626
|1.1585
|48
|2003.07.01 17:22
|t/p
|24
|0.10
|1.1585
|1.1626
|1.1585
|13.00
|10148.00
|49
|2003.07.01 17:27
|sell
|25
|0.10
|1.1598
|1.1626
|1.1585
|50
|2003.07.01 17:58
|t/p
|25
|0.10
|1.1585
|1.1626
|1.1585
|13.00
|10161.00
|51
|2003.07.01 18:28
|sell
|26
|0.10
|1.1586
|1.1614
|1.1573
|52
|2003.07.01 19:02
|t/p
|26
|0.10
|1.1573
|1.1614
|1.1573
|13.00
|10174.00
|53
|2003.07.01 19:27
|sell
|27
|0.10
|1.1583
|1.1611
|1.1570
|54
|2003.07.01 20:01
|t/p
|27
|0.10
|1.1570
|1.1611
|1.1570
|13.00
|10187.00
|55
|2003.07.01 20:16
|sell
|28
|0.10
|1.1579
|1.1607
|1.1566
|56
|2003.07.01 20:17
|t/p
|28
|0.10
|1.1566
|1.1607
|1.1566
|13.00
|10200.00
|57
|2003.07.01 20:24
|sell
|29
|0.10
|1.1579
|1.1607
|1.1566
|58
|2003.07.01 20:59
|t/p
|29
|0.10
|1.1566
|1.1607
|1.1566
|13.00
|10213.00
|59
|2003.07.01 22:59
|buy
|30
|0.10
|1.1563
|1.1535
|1.1576
|60
|2003.07.02 08:03
|s/l
|30
|0.10
|1.1535
|1.1535
|1.1576
|-28.00
|10185.00
|61
|2003.07.02 08:09
|sell
|31
|0.10
|1.1559
|1.1587
|1.1546
|62
|2003.07.02 08:59
|t/p
|31
|0.10
|1.1546
|1.1587
|1.1546
|13.00
|10198.00
|63
|2003.07.02 09:09
|sell
|32
|0.10
|1.1541
|1.1569
|1.1528
|64
|2003.07.02 15:00
|t/p
|32
|0.10
|1.1528
|1.1569
|1.1528
|13.00
|10211.00
|65
|2003.07.02 15:30
|sell
|33
|0.10
|1.1539
|1.1567
|1.1526
|66
|2003.07.02 16:02
|t/p
|33
|0.10
|1.1526
|1.1567
|1.1526
|13.00
|10224.00
|67
|2003.07.02 16:04
|sell
|34
|0.10
|1.1529
|1.1557
|1.1516
|68
|2003.07.02 16:30
|s/l
|34
|0.10
|1.1557
|1.1557
|1.1516
|-28.00
|10196.00
|69
|2003.07.02 16:58
|buy
|35
|0.10
|1.1522
|1.1494
|1.1535
|70
|2003.07.02 17:28
|t/p
|35
|0.10
|1.1535
|1.1494
|1.1535
|13.00
|10209.00
|71
|2003.07.02 18:01
|sell
|36
|0.10
|1.1527
|1.1555
|1.1514
|72
|2003.07.03 07:41
|t/p
|36
|0.10
|1.1514
|1.1555
|1.1514
|13.00
|10222.00
|73
|2003.07.03 07:41
|buy
|37
|0.10
|1.1514
|1.1486
|1.1527
|74
|2003.07.03 08:08
|t/p
|37
|0.10
|1.1527
|1.1486
|1.1527
|13.00
|10235.00
|75
|2003.07.03 08:39
|buy
|38
|0.10
|1.1518
|1.1490
|1.1531
|76
|2003.07.03 09:38
|s/l
|38
|0.10
|1.1490
|1.1490
|1.1531
|-28.00
|10207.00
|77
|2003.07.03 10:45
|sell
|39
|0.10
|1.1474
|1.1502
|1.1461
|78
|2003.07.03 10:49
|t/p
|39
|0.10
|1.1461
|1.1502
|1.1461
|13.00
|10220.00
|79
|2003.07.03 12:35
|buy
|40
|0.10
|1.1457
|1.1429
|1.1470
|80
|2003.07.03 13:03
|t/p
|40
|0.10
|1.1470
|1.1429
|1.1470
|13.00
|10233.00
|81
|2003.07.03 13:54
|buy
|41
|0.10
|1.1455
|1.1427
|1.1468
|82
|2003.07.03 14:00
|t/p
|41
|0.10
|1.1468
|1.1427
|1.1468
|13.00
|10246.00
|83
|2003.07.03 14:53
|buy
|42
|0.10
|1.1452
|1.1424
|1.1465
|84
|2003.07.03 14:58
|t/p
|42
|0.10
|1.1465
|1.1424
|1.1465
|13.00
|10259.00
|85
|2003.07.03 14:58
|buy
|43
|0.10
|1.1452
|1.1424
|1.1465
|86
|2003.07.03 14:58
|t/p
|43
|0.10
|1.1465
|1.1424
|1.1465
|13.00
|10272.00
|87
|2003.07.03 15:58
|buy
|44
|0.10
|1.1516
|1.1488
|1.1529
|88
|2003.07.03 16:00
|t/p
|44
|0.10
|1.1529
|1.1488
|1.1529
|13.00
|10285.00
|89
|2003.07.03 16:12
|buy
|45
|0.10
|1.1523
|1.1495
|1.1536
|90
|2003.07.03 16:50
|s/l
|45
|0.10
|1.1495
|1.1495
|1.1536
|-28.00
|10257.00
|91
|2003.07.03 16:58
|sell
|46
|0.10
|1.1524
|1.1552
|1.1511
|92
|2003.07.03 17:28
|t/p
|46
|0.10
|1.1511
|1.1552
|1.1511
|13.00
|10270.00
|93
|2003.07.03 20:51
|buy
|47
|0.10
|1.1482
|1.1454
|1.1495
|94
|2003.07.03 21:01
|t/p
|47
|0.10
|1.1495
|1.1454
|1.1495
|13.00
|10283.00
|95
|2003.07.03 21:50
|buy
|48
|0.10
|1.1487
|1.1459
|1.1500
|96
|2003.07.03 22:00
|t/p
|48
|0.10
|1.1500
|1.1459
|1.1500
|13.00
|10296.00
|97
|2003.07.03 22:49
|buy
|49
|0.10
|1.1492
|1.1464
|1.1505
|98
|2003.07.03 23:00
|t/p
|49
|0.10
|1.1505
|1.1464
|1.1505
|13.00
|10309.00
|99
|2003.07.04 04:15
|buy
|50
|0.10
|1.1468
|1.1440
|1.1481
|100
|2003.07.04 09:02
|t/p
|50
|0.10
|1.1481
|1.1440
|1.1481
|13.00
|10322.00
|101
|2003.07.04 09:29
|buy
|51
|0.10
|1.1462
|1.1434
|1.1475
|102
|2003.07.04 09:59
|t/p
|51
|0.10
|1.1475
|1.1434
|1.1475
|13.00
|10335.00
|103
|2003.07.04 10:28
|buy
|52
|0.10
|1.1478
|1.1450
|1.1491
|104
|2003.07.04 14:25
|s/l
|52
|0.10
|1.1450
|1.1450
|1.1491
|-28.00
|10307.00
|105
|2003.07.04 15:21
|buy
|53
|0.10
|1.1459
|1.1431
|1.1472
|106
|2003.07.04 15:59
|t/p
|53
|0.10
|1.1472
|1.1431
|1.1472
|13.00
|10320.00
|107
|2003.07.04 16:22
|buy
|54
|0.10
|1.1472
|1.1444
|1.1485
|108
|2003.07.04 16:59
|t/p
|54
|0.10
|1.1485
|1.1444
|1.1485
|13.00
|10333.00
|109
|2003.07.04 17:59
|sell
|55
|0.10
|1.1487
|1.1515
|1.1474
|110
|2003.07.07 00:16
|t/p
|55
|0.10
|1.1474
|1.1515
|1.1474
|13.00
|10346.00
|111
|2003.07.07 00:16
|buy
|56
|0.10
|1.1474
|1.1446
|1.1487
|112
|2003.07.07 06:12
|s/l
|56
|0.10
|1.1446
|1.1446
|1.1487
|-28.00
|10318.00
|113
|2003.07.07 06:15
|sell
|57
|0.10
|1.1465
|1.1493
|1.1452
|114
|2003.07.07 06:30
|t/p
|57
|0.10
|1.1452
|1.1493
|1.1452
|13.00
|10331.00
|115
|2003.07.07 08:14
|sell
|58
|0.10
|1.1465
|1.1493
|1.1452
|116
|2003.07.07 08:16
|t/p
|58
|0.10
|1.1452
|1.1493
|1.1452
|13.00
|10344.00
|117
|2003.07.07 09:12
|sell
|59
|0.10
|1.1427
|1.1455
|1.1414
|118
|2003.07.07 09:39
|t/p
|59
|0.10
|1.1414
|1.1455
|1.1414
|13.00
|10357.00
|119
|2003.07.07 10:05
|buy
|60
|0.10
|1.1413
|1.1385
|1.1426
|120
|2003.07.07 10:11
|t/p
|60
|0.10
|1.1426
|1.1385
|1.1426
|13.00
|10370.00
|121
|2003.07.07 10:53
|buy
|61
|0.10
|1.1413
|1.1385
|1.1426
|122
|2003.07.07 11:55
|s/l
|61
|0.10
|1.1385
|1.1385
|1.1426
|-28.00
|10342.00
|123
|2003.07.07 12:09
|sell
|62
|0.10
|1.1389
|1.1417
|1.1376
|124
|2003.07.07 12:13
|t/p
|62
|0.10
|1.1376
|1.1417
|1.1376
|13.00
|10355.00
|125
|2003.07.07 13:53
|buy
|63
|0.10
|1.1362
|1.1334
|1.1375
|126
|2003.07.07 14:58
|s/l
|63
|0.10
|1.1334
|1.1334
|1.1375
|-28.00
|10327.00
|127
|2003.07.07 15:51
|buy
|64
|0.10
|1.1342
|1.1314
|1.1355
|128
|2003.07.07 16:01
|t/p
|64
|0.10
|1.1355
|1.1314
|1.1355
|13.00
|10340.00
|129
|2003.07.07 16:50
|buy
|65
|0.10
|1.1346
|1.1318
|1.1359
|130
|2003.07.07 18:54
|s/l
|65
|0.10
|1.1318
|1.1318
|1.1359
|-28.00
|10312.00
|131
|2003.07.07 19:44
|buy
|66
|0.10
|1.1322
|1.1294
|1.1335
|132
|2003.07.07 21:00
|t/p
|66
|0.10
|1.1335
|1.1294
|1.1335
|13.00
|10325.00
|133
|2003.07.07 21:58
|buy
|67
|0.10
|1.1324
|1.1296
|1.1337
|134
|2003.07.08 08:15
|t/p
|67
|0.10
|1.1337
|1.1296
|1.1337
|13.00
|10338.00
|135
|2003.07.08 08:30
|buy
|68
|0.10
|1.1326
|1.1298
|1.1339
|136
|2003.07.08 09:14
|t/p
|68
|0.10
|1.1339
|1.1298
|1.1339
|13.00
|10351.00
|137
|2003.07.08 09:25
|buy
|69
|0.10
|1.1331
|1.1303
|1.1344
|138
|2003.07.08 10:28
|s/l
|69
|0.10
|1.1303
|1.1303
|1.1344
|-28.00
|10323.00
|139
|2003.07.08 11:29
|buy
|70
|0.10
|1.1278
|1.1250
|1.1291
|140
|2003.07.08 12:11
|t/p
|70
|0.10
|1.1291
|1.1250
|1.1291
|13.00
|10336.00
|141
|2003.07.08 12:25
|buy
|71
|0.10
|1.1282
|1.1254
|1.1295
|142
|2003.07.08 13:08
|t/p
|71
|0.10
|1.1295
|1.1254
|1.1295
|13.00
|10349.00
|143
|2003.07.08 14:25
|buy
|72
|0.10
|1.1316
|1.1288
|1.1329
|144
|2003.07.08 14:58
|t/p
|72
|0.10
|1.1329
|1.1288
|1.1329
|13.00
|10362.00
|145
|2003.07.08 15:21
|buy
|73
|0.10
|1.1330
|1.1302
|1.1343
|146
|2003.07.08 16:00
|t/p
|73
|0.10
|1.1343
|1.1302
|1.1343
|13.00
|10375.00
|147
|2003.07.08 16:16
|buy
|74
|0.10
|1.1342
|1.1314
|1.1355
|148
|2003.07.08 16:26
|s/l
|74
|0.10
|1.1314
|1.1314
|1.1355
|-28.00
|10347.00
|149
|2003.07.08 17:18
|buy
|75
|0.10
|1.1297
|1.1269
|1.1310
|150
|2003.07.08 17:30
|s/l
|75
|0.10
|1.1269
|1.1269
|1.1310
|-28.00
|10319.00
|151
|2003.07.08 18:18
|buy
|76
|0.10
|1.1262
|1.1234
|1.1275
|152
|2003.07.08 18:59
|t/p
|76
|0.10
|1.1275
|1.1234
|1.1275
|13.00
|10332.00
|153
|2003.07.08 19:16
|buy
|77
|0.10
|1.1293
|1.1265
|1.1306
|154
|2003.07.08 20:00
|t/p
|77
|0.10
|1.1306
|1.1265
|1.1306
|13.00
|10345.00
|155
|2003.07.08 20:51
|buy
|78
|0.10
|1.1297
|1.1269
|1.1310
|156
|2003.07.08 21:00
|t/p
|78
|0.10
|1.1310
|1.1269
|1.1310
|13.00
|10358.00
|157
|2003.07.08 21:45
|buy
|79
|0.10
|1.1306
|1.1278
|1.1319
|158
|2003.07.08 22:00
|t/p
|79
|0.10
|1.1319
|1.1278
|1.1319
|13.00
|10371.00
|159
|2003.07.08 22:48
|buy
|80
|0.10
|1.1312
|1.1284
|1.1325
|160
|2003.07.08 23:00
|t/p
|80
|0.10
|1.1325
|1.1284
|1.1325
|13.00
|10384.00
|161
|2003.07.08 23:43
|buy
|81
|0.10
|1.1317
|1.1289
|1.1330
|162
|2003.07.09 03:00
|t/p
|81
|0.10
|1.1330
|1.1289
|1.1330
|13.00
|10397.00
|163
|2003.07.09 03:41
|buy
|82
|0.10
|1.1316
|1.1288
|1.1329
|164
|2003.07.09 04:00
|t/p
|82
|0.10
|1.1329
|1.1288
|1.1329
|13.00
|10410.00
|165
|2003.07.09 04:21
|buy
|83
|0.10
|1.1322
|1.1294
|1.1335
|166
|2003.07.09 08:00
|t/p
|83
|0.10
|1.1335
|1.1294
|1.1335
|13.00
|10423.00
|167
|2003.07.09 08:34
|buy
|84
|0.10
|1.1317
|1.1289
|1.1330
|168
|2003.07.09 08:59
|t/p
|84
|0.10
|1.1330
|1.1289
|1.1330
|13.00
|10436.00
|169
|2003.07.09 09:01
|buy
|85
|0.10
|1.1331
|1.1303
|1.1344
|170
|2003.07.09 10:00
|t/p
|85
|0.10
|1.1344
|1.1303
|1.1344
|13.00
|10449.00
|171
|2003.07.09 10:32
|buy
|86
|0.10
|1.1323
|1.1295
|1.1336
|172
|2003.07.09 10:35
|t/p
|86
|0.10
|1.1336
|1.1295
|1.1336
|13.00
|10462.00
|173
|2003.07.09 10:38
|buy
|87
|0.10
|1.1323
|1.1295
|1.1336
|174
|2003.07.09 10:58
|t/p
|87
|0.10
|1.1336
|1.1295
|1.1336
|13.00
|10475.00
|175
|2003.07.09 11:33
|sell
|88
|0.10
|1.1346
|1.1374
|1.1333
|176
|2003.07.09 12:29
|t/p
|88
|0.10
|1.1333
|1.1374
|1.1333
|13.00
|10488.00
|177
|2003.07.09 12:29
|buy
|89
|0.10
|1.1333
|1.1305
|1.1346
|178
|2003.07.09 12:31
|t/p
|89
|0.10
|1.1346
|1.1305
|1.1346
|13.00
|10501.00
|179
|2003.07.09 12:35
|buy
|90
|0.10
|1.1332
|1.1304
|1.1345
|180
|2003.07.09 12:48
|t/p
|90
|0.10
|1.1345
|1.1304
|1.1345
|13.00
|10514.00
|181
|2003.07.09 13:25
|buy
|91
|0.10
|1.1356
|1.1328
|1.1369
|182
|2003.07.09 13:32
|t/p
|91
|0.10
|1.1369
|1.1328
|1.1369
|13.00
|10527.00
|183
|2003.07.09 13:34
|buy
|92
|0.10
|1.1356
|1.1328
|1.1369
|184
|2003.07.09 13:56
|t/p
|92
|0.10
|1.1369
|1.1328
|1.1369
|13.00
|10540.00
|185
|2003.07.09 13:59
|buy
|93
|0.10
|1.1355
|1.1327
|1.1368
|186
|2003.07.09 16:21
|s/l
|93
|0.10
|1.1327
|1.1327
|1.1368
|-28.00
|10512.00
|187
|2003.07.09 16:52
|sell
|94
|0.10
|1.1340
|1.1368
|1.1327
|188
|2003.07.09 16:59
|t/p
|94
|0.10
|1.1327
|1.1368
|1.1327
|13.00
|10525.00
|189
|2003.07.09 17:51
|sell
|95
|0.10
|1.1324
|1.1352
|1.1311
|190
|2003.07.09 18:29
|t/p
|95
|0.10
|1.1311
|1.1352
|1.1311
|13.00
|10538.00
|191
|2003.07.09 18:29
|buy
|96
|0.10
|1.1311
|1.1283
|1.1324
|192
|2003.07.09 18:49
|t/p
|96
|0.10
|1.1324
|1.1283
|1.1324
|13.00
|10551.00
|193
|2003.07.09 19:27
|buy
|97
|0.10
|1.1326
|1.1298
|1.1339
|194
|2003.07.09 19:49
|t/p
|97
|0.10
|1.1339
|1.1298
|1.1339
|13.00
|10564.00
|195
|2003.07.09 20:45
|sell
|98
|0.10
|1.1339
|1.1367
|1.1326
|196
|2003.07.09 23:47
|s/l
|98
|0.10
|1.1367
|1.1367
|1.1326
|-28.00
|10536.00
|197
|2003.07.10 00:17
|sell
|99
|0.10
|1.1352
|1.1380
|1.1339
|198
|2003.07.10 00:21
|t/p
|99
|0.10
|1.1339
|1.1380
|1.1339
|13.00
|10549.00
|199
|2003.07.10 00:40
|sell
|100
|0.10
|1.1352
|1.1380
|1.1339
|200
|2003.07.10 01:02
|t/p
|100
|0.10
|1.1339
|1.1380
|1.1339
|13.00
|10562.00
|201
|2003.07.10 01:19
|buy
|101
|0.10
|1.1336
|1.1308
|1.1349
|202
|2003.07.10 01:44
|t/p
|101
|0.10
|1.1349
|1.1308
|1.1349
|13.00
|10575.00
|203
|2003.07.10 02:14
|sell
|102
|0.10
|1.1337
|1.1365
|1.1324
|204
|2003.07.10 02:17
|t/p
|102
|0.10
|1.1324
|1.1365
|1.1324
|13.00
|10588.00
|205
|2003.07.10 02:30
|sell
|103
|0.10
|1.1337
|1.1365
|1.1324
|206
|2003.07.10 08:34
|s/l
|103
|0.10
|1.1365
|1.1365
|1.1324
|-28.00
|10560.00
|207
|2003.07.10 09:05
|sell
|104
|0.10
|1.1358
|1.1386
|1.1345
|208
|2003.07.10 09:09
|t/p
|104
|0.10
|1.1345
|1.1386
|1.1345
|13.00
|10573.00
|209
|2003.07.10 09:21
|sell
|105
|0.10
|1.1359
|1.1387
|1.1346
|210
|2003.07.10 10:07
|t/p
|105
|0.10
|1.1346
|1.1387
|1.1346
|13.00
|10586.00
|211
|2003.07.10 10:29
|sell
|106
|0.10
|1.1363
|1.1391
|1.1350
|212
|2003.07.10 10:59
|t/p
|106
|0.10
|1.1350
|1.1391
|1.1350
|13.00
|10599.00
|213
|2003.07.10 11:06
|buy
|107
|0.10
|1.1320
|1.1292
|1.1333
|214
|2003.07.10 11:29
|t/p
|107
|0.10
|1.1333
|1.1292
|1.1333
|13.00
|10612.00
|215
|2003.07.10 11:29
|sell
|108
|0.10
|1.1333
|1.1361
|1.1320
|216
|2003.07.10 14:26
|s/l
|108
|0.10
|1.1361
|1.1361
|1.1320
|-28.00
|10584.00
|217
|2003.07.10 14:26
|sell
|109
|0.10
|1.1359
|1.1387
|1.1346
|218
|2003.07.10 14:33
|t/p
|109
|0.10
|1.1346
|1.1387
|1.1346
|13.00
|10597.00
|219
|2003.07.10 14:35
|sell
|110
|0.10
|1.1349
|1.1377
|1.1336
|220
|2003.07.10 15:00
|t/p
|110
|0.10
|1.1336
|1.1377
|1.1336
|13.00
|10610.00
|221
|2003.07.10 15:24
|sell
|111
|0.10
|1.1348
|1.1376
|1.1335
|222
|2003.07.10 16:00
|t/p
|111
|0.10
|1.1335
|1.1376
|1.1335
|13.00
|10623.00
|223
|2003.07.10 18:21
|sell
|112
|0.10
|1.1392
|1.1420
|1.1379
|224
|2003.07.10 18:28
|t/p
|112
|0.10
|1.1379
|1.1420
|1.1379
|13.00
|10636.00
|225
|2003.07.10 18:47
|sell
|113
|0.10
|1.1392
|1.1420
|1.1379
|226
|2003.07.10 19:00
|t/p
|113
|0.10
|1.1379
|1.1420
|1.1379
|13.00
|10649.00
|227
|2003.07.10 19:58
|sell
|114
|0.10
|1.1390
|1.1418
|1.1377
|228
|2003.07.10 22:03
|t/p
|114
|0.10
|1.1377
|1.1418
|1.1377
|13.00
|10662.00
|229
|2003.07.10 22:12
|sell
|115
|0.10
|1.1394
|1.1422
|1.1381
|230
|2003.07.10 23:01
|t/p
|115
|0.10
|1.1381
|1.1422
|1.1381
|13.00
|10675.00
|231
|2003.07.10 23:15
|sell
|116
|0.10
|1.1386
|1.1414
|1.1373
|232
|2003.07.11 00:00
|t/p
|116
|0.10
|1.1373
|1.1414
|1.1373
|13.00
|10688.00
|233
|2003.07.11 00:09
|sell
|117
|0.10
|1.1380
|1.1408
|1.1367
|234
|2003.07.11 00:20
|t/p
|117
|0.10
|1.1367
|1.1408
|1.1367
|13.00
|10701.00
|235
|2003.07.11 00:25
|sell
|118
|0.10
|1.1380
|1.1408
|1.1367
|236
|2003.07.11 00:59
|t/p
|118
|0.10
|1.1367
|1.1408
|1.1367
|13.00
|10714.00
|237
|2003.07.11 01:50
|sell
|119
|0.10
|1.1365
|1.1393
|1.1352
|238
|2003.07.11 02:17
|t/p
|119
|0.10
|1.1352
|1.1393
|1.1352
|13.00
|10727.00
|239
|2003.07.11 02:29
|sell
|120
|0.10
|1.1354
|1.1382
|1.1341
|240
|2003.07.11 02:59
|t/p
|120
|0.10
|1.1341
|1.1382
|1.1341
|13.00
|10740.00
|241
|2003.07.11 03:19
|sell
|121
|0.10
|1.1335
|1.1363
|1.1322
|242
|2003.07.11 03:58
|t/p
|121
|0.10
|1.1322
|1.1363
|1.1322
|13.00
|10753.00
|243
|2003.07.11 04:13
|sell
|122
|0.10
|1.1323
|1.1351
|1.1310
|244
|2003.07.11 04:15
|t/p
|122
|0.10
|1.1310
|1.1351
|1.1310
|13.00
|10766.00
|245
|2003.07.11 04:17
|sell
|123
|0.10
|1.1318
|1.1346
|1.1305
|246
|2003.07.11 10:39
|s/l
|123
|0.10
|1.1346
|1.1346
|1.1305
|-28.00
|10738.00
|247
|2003.07.11 10:50
|buy
|124
|0.10
|1.1333
|1.1305
|1.1346
|248
|2003.07.11 13:03
|s/l
|124
|0.10
|1.1305
|1.1305
|1.1346
|-28.00
|10710.00
|249
|2003.07.11 13:24
|sell
|125
|0.10
|1.1324
|1.1352
|1.1311
|250
|2003.07.11 13:26
|t/p
|125
|0.10
|1.1311
|1.1352
|1.1311
|13.00
|10723.00
|251
|2003.07.11 13:34
|sell
|126
|0.10
|1.1333
|1.1361
|1.1320
|252
|2003.07.11 13:35
|t/p
|126
|0.10
|1.1320
|1.1361
|1.1320
|13.00
|10736.00
|253
|2003.07.11 13:35
|sell
|127
|0.10
|1.1334
|1.1362
|1.1321
|254
|2003.07.11 13:45
|t/p
|127
|0.10
|1.1321
|1.1362
|1.1321
|13.00
|10749.00
|255
|2003.07.11 14:22
|sell
|128
|0.10
|1.1305
|1.1333
|1.1292
|256
|2003.07.11 14:24
|t/p
|128
|0.10
|1.1292
|1.1333
|1.1292
|13.00
|10762.00
|257
|2003.07.11 14:32
|sell
|129
|0.10
|1.1306
|1.1334
|1.1293
|258
|2003.07.11 14:45
|t/p
|129
|0.10
|1.1293
|1.1334
|1.1293
|13.00
|10775.00
|259
|2003.07.11 15:06
|sell
|130
|0.10
|1.1292
|1.1320
|1.1279
|260
|2003.07.11 15:32
|s/l
|130
|0.10
|1.1320
|1.1320
|1.1279
|-28.00
|10747.00
|261
|2003.07.11 15:44
|buy
|131
|0.10
|1.1289
|1.1261
|1.1302
|262
|2003.07.11 15:59
|t/p
|131
|0.10
|1.1302
|1.1261
|1.1302
|13.00
|10760.00
|263
|2003.07.11 16:43
|buy
|132
|0.10
|1.1304
|1.1276
|1.1317
|264
|2003.07.11 18:27
|t/p
|132
|0.10
|1.1317
|1.1276
|1.1317
|13.00
|10773.00
|265
|2003.07.11 18:56
|buy
|133
|0.10
|1.1304
|1.1276
|1.1317
|266
|2003.07.14 00:52
|s/l
|133
|0.10
|1.1276
|1.1276
|1.1317
|-28.00
|10745.00
|267
|2003.07.14 00:52
|buy
|134
|0.10
|1.1278
|1.1250
|1.1291
|268
|2003.07.14 09:48
|s/l
|134
|0.10
|1.1250
|1.1250
|1.1291
|-28.00
|10717.00
|269
|2003.07.14 10:40
|buy
|135
|0.10
|1.1261
|1.1233
|1.1274
|270
|2003.07.14 11:13
|t/p
|135
|0.10
|1.1274
|1.1233
|1.1274
|13.00
|10730.00
|271
|2003.07.14 11:38
|buy
|136
|0.10
|1.1262
|1.1234
|1.1275
|272
|2003.07.14 12:10
|t/p
|136
|0.10
|1.1275
|1.1234
|1.1275
|13.00
|10743.00
|273
|2003.07.14 13:21
|buy
|137
|0.10
|1.1283
|1.1255
|1.1296
|274
|2003.07.14 13:59
|t/p
|137
|0.10
|1.1296
|1.1255
|1.1296
|13.00
|10756.00
|275
|2003.07.14 14:35
|buy
|138
|0.10
|1.1297
|1.1269
|1.1310
|276
|2003.07.14 20:36
|s/l
|138
|0.10
|1.1269
|1.1269
|1.1310
|-28.00
|10728.00
|277
|2003.07.14 21:25
|buy
|139
|0.10
|1.1280
|1.1252
|1.1293
|278
|2003.07.15 04:27
|s/l
|139
|0.10
|1.1252
|1.1252
|1.1293
|-28.00
|10700.00
|279
|2003.07.15 05:26
|buy
|140
|0.10
|1.1257
|1.1229
|1.1270
|280
|2003.07.15 07:02
|t/p
|140
|0.10
|1.1270
|1.1229
|1.1270
|13.00
|10713.00
|281
|2003.07.15 07:21
|buy
|141
|0.10
|1.1262
|1.1234
|1.1275
|282
|2003.07.15 07:59
|t/p
|141
|0.10
|1.1275
|1.1234
|1.1275
|13.00
|10726.00
|283
|2003.07.15 08:12
|buy
|142
|0.10
|1.1283
|1.1255
|1.1296
|284
|2003.07.15 11:01
|t/p
|142
|0.10
|1.1296
|1.1255
|1.1296
|13.00
|10739.00
|285
|2003.07.15 11:08
|buy
|143
|0.10
|1.1282
|1.1254
|1.1295
|286
|2003.07.15 11:58
|t/p
|143
|0.10
|1.1295
|1.1254
|1.1295
|13.00
|10752.00
|287
|2003.07.15 12:16
|buy
|144
|0.10
|1.1316
|1.1288
|1.1329
|288
|2003.07.15 12:59
|t/p
|144
|0.10
|1.1329
|1.1288
|1.1329
|13.00
|10765.00
|289
|2003.07.15 13:04
|buy
|145
|0.10
|1.1328
|1.1300
|1.1341
|290
|2003.07.15 14:14
|s/l
|145
|0.10
|1.1300
|1.1300
|1.1341
|-28.00
|10737.00
|291
|2003.07.15 14:57
|sell
|146
|0.10
|1.1325
|1.1353
|1.1312
|292
|2003.07.15 14:59
|t/p
|146
|0.10
|1.1312
|1.1353
|1.1312
|13.00
|10750.00
|293
|2003.07.15 16:54
|sell
|147
|0.10
|1.1332
|1.1360
|1.1319
|294
|2003.07.15 16:57
|t/p
|147
|0.10
|1.1319
|1.1360
|1.1319
|13.00
|10763.00
|295
|2003.07.15 17:52
|sell
|148
|0.10
|1.1242
|1.1270
|1.1229
|296
|2003.07.15 18:07
|t/p
|148
|0.10
|1.1229
|1.1270
|1.1229
|13.00
|10776.00
|297
|2003.07.15 18:25
|sell
|149
|0.10
|1.1236
|1.1264
|1.1223
|298
|2003.07.15 18:33
|t/p
|149
|0.10
|1.1223
|1.1264
|1.1223
|13.00
|10789.00
|299
|2003.07.15 18:50
|sell
|150
|0.10
|1.1237
|1.1265
|1.1224
|300
|2003.07.15 18:57
|t/p
|150
|0.10
|1.1224
|1.1265
|1.1224
|13.00
|10802.00
|301
|2003.07.15 18:58
|sell
|151
|0.10
|1.1238
|1.1266
|1.1225
|302
|2003.07.15 18:58
|t/p
|151
|0.10
|1.1225
|1.1266
|1.1225
|13.00
|10815.00
|303
|2003.07.15 19:50
|sell
|152
|0.10
|1.1193
|1.1221
|1.1180
|304
|2003.07.15 19:56
|t/p
|152
|0.10
|1.1180
|1.1221
|1.1180
|13.00
|10828.00
|305
|2003.07.15 20:57
|buy
|153
|0.10
|1.1160
|1.1132
|1.1173
|306
|2003.07.15 20:58
|t/p
|153
|0.10
|1.1173
|1.1132
|1.1173
|13.00
|10841.00
|307
|2003.07.15 23:53
|buy
|154
|0.10
|1.1175
|1.1147
|1.1188
|308
|2003.07.16 01:51
|s/l
|154
|0.10
|1.1147
|1.1147
|1.1188
|-28.00
|10813.00
|309
|2003.07.16 02:47
|buy
|155
|0.10
|1.1128
|1.1100
|1.1141
|310
|2003.07.16 02:47
|t/p
|155
|0.10
|1.1141
|1.1100
|1.1141
|13.00
|10826.00
|311
|2003.07.16 02:48
|buy
|156
|0.10
|1.1128
|1.1100
|1.1141
|312
|2003.07.16 02:58
|t/p
|156
|0.10
|1.1141
|1.1100
|1.1141
|13.00
|10839.00
|313
|2003.07.16 02:58
|sell
|157
|0.10
|1.1141
|1.1169
|1.1128
|314
|2003.07.16 08:34
|s/l
|157
|0.10
|1.1169
|1.1169
|1.1128
|-28.00
|10811.00
|315
|2003.07.16 08:41
|buy
|158
|0.10
|1.1150
|1.1122
|1.1163
|316
|2003.07.16 08:59
|t/p
|158
|0.10
|1.1163
|1.1122
|1.1163
|13.00
|10824.00
|317
|2003.07.16 10:39
|buy
|159
|0.10
|1.1127
|1.1099
|1.1140
|318
|2003.07.16 10:58
|t/p
|159
|0.10
|1.1140
|1.1099
|1.1140
|13.00
|10837.00
|319
|2003.07.16 11:39
|buy
|160
|0.10
|1.1144
|1.1116
|1.1157
|320
|2003.07.16 12:29
|t/p
|160
|0.10
|1.1157
|1.1116
|1.1157
|13.00
|10850.00
|321
|2003.07.16 13:36
|buy
|161
|0.10
|1.1140
|1.1112
|1.1153
|322
|2003.07.16 14:26
|t/p
|161
|0.10
|1.1153
|1.1112
|1.1153
|13.00
|10863.00
|323
|2003.07.16 14:32
|buy
|162
|0.10
|1.1135
|1.1107
|1.1148
|324
|2003.07.16 14:58
|t/p
|162
|0.10
|1.1148
|1.1107
|1.1148
|13.00
|10876.00
|325
|2003.07.16 14:58
|buy
|163
|0.10
|1.1134
|1.1106
|1.1147
|326
|2003.07.16 14:59
|t/p
|163
|0.10
|1.1147
|1.1106
|1.1147
|13.00
|10889.00
|327
|2003.07.16 15:48
|buy
|164
|0.10
|1.1154
|1.1126
|1.1167
|328
|2003.07.16 15:58
|t/p
|164
|0.10
|1.1167
|1.1126
|1.1167
|13.00
|10902.00
|329
|2003.07.16 16:31
|buy
|165
|0.10
|1.1194
|1.1166
|1.1207
|330
|2003.07.16 16:59
|t/p
|165
|0.10
|1.1207
|1.1166
|1.1207
|13.00
|10915.00
|331
|2003.07.16 20:36
|buy
|166
|0.10
|1.1192
|1.1164
|1.1205
|332
|2003.07.16 20:59
|t/p
|166
|0.10
|1.1205
|1.1164
|1.1205
|13.00
|10928.00
|333
|2003.07.16 21:26
|buy
|167
|0.10
|1.1209
|1.1181
|1.1222
|334
|2003.07.16 22:17
|t/p
|167
|0.10
|1.1222
|1.1181
|1.1222
|13.00
|10941.00
|335
|2003.07.16 22:25
|buy
|168
|0.10
|1.1209
|1.1181
|1.1222
|336
|2003.07.16 23:15
|t/p
|168
|0.10
|1.1222
|1.1181
|1.1222
|13.00
|10954.00
|337
|2003.07.16 23:23
|buy
|169
|0.10
|1.1215
|1.1187
|1.1228
|338
|2003.07.17 00:13
|t/p
|169
|0.10
|1.1228
|1.1187
|1.1228
|13.00
|10967.00
|339
|2003.07.17 00:24
|buy
|170
|0.10
|1.1221
|1.1193
|1.1234
|340
|2003.07.17 01:13
|t/p
|170
|0.10
|1.1234
|1.1193
|1.1234
|13.00
|10980.00
|341
|2003.07.17 02:19
|buy
|171
|0.10
|1.1217
|1.1189
|1.1230
|342
|2003.07.17 05:08
|t/p
|171
|0.10
|1.1230
|1.1189
|1.1230
|13.00
|10993.00
|343
|2003.07.17 05:17
|buy
|172
|0.10
|1.1217
|1.1189
|1.1230
|344
|2003.07.17 07:05
|t/p
|172
|0.10
|1.1230
|1.1189
|1.1230
|13.00
|11006.00
|345
|2003.07.17 07:12
|buy
|173
|0.10
|1.1220
|1.1192
|1.1233
|346
|2003.07.17 08:05
|t/p
|173
|0.10
|1.1233
|1.1192
|1.1233
|13.00
|11019.00
|347
|2003.07.17 09:08
|buy
|174
|0.10
|1.1219
|1.1191
|1.1232
|348
|2003.07.17 09:59
|t/p
|174
|0.10
|1.1232
|1.1191
|1.1232
|13.00
|11032.00
|349
|2003.07.17 09:59
|sell
|175
|0.10
|1.1235
|1.1263
|1.1222
|350
|2003.07.17 12:15
|t/p
|175
|0.10
|1.1222
|1.1263
|1.1222
|13.00
|11045.00
|351
|2003.07.17 12:15
|buy
|176
|0.10
|1.1221
|1.1193
|1.1234
|352
|2003.07.17 12:59
|t/p
|176
|0.10
|1.1234
|1.1193
|1.1234
|13.00
|11058.00
|353
|2003.07.17 13:05
|buy
|177
|0.10
|1.1233
|1.1205
|1.1246
|354
|2003.07.17 14:00
|t/p
|177
|0.10
|1.1246
|1.1205
|1.1246
|13.00
|11071.00
|355
|2003.07.17 14:02
|sell
|178
|0.10
|1.1246
|1.1274
|1.1233
|356
|2003.07.17 14:02
|t/p
|178
|0.10
|1.1233
|1.1274
|1.1233
|13.00
|11084.00
|357
|2003.07.17 15:57
|sell
|179
|0.10
|1.1182
|1.1210
|1.1169
|358
|2003.07.17 15:59
|t/p
|179
|0.10
|1.1169
|1.1210
|1.1169
|13.00
|11097.00
|359
|2003.07.17 16:57
|buy
|180
|0.10
|1.1161
|1.1133
|1.1174
|360
|2003.07.17 16:57
|t/p
|180
|0.10
|1.1174
|1.1133
|1.1174
|13.00
|11110.00
|361
|2003.07.17 16:58
|buy
|181
|0.10
|1.1161
|1.1133
|1.1174
|362
|2003.07.17 16:58
|t/p
|181
|0.10
|1.1174
|1.1133
|1.1174
|13.00
|11123.00
|363
|2003.07.17 17:50
|sell
|182
|0.10
|1.1186
|1.1214
|1.1173
|364
|2003.07.17 17:57
|t/p
|182
|0.10
|1.1173
|1.1214
|1.1173
|13.00
|11136.00
|365
|2003.07.17 18:25
|sell
|183
|0.10
|1.1167
|1.1195
|1.1154
|366
|2003.07.17 18:35
|s/l
|183
|0.10
|1.1195
|1.1195
|1.1154
|-28.00
|11108.00
|367
|2003.07.17 18:56
|buy
|184
|0.10
|1.1165
|1.1137
|1.1178
|368
|2003.07.17 18:58
|t/p
|184
|0.10
|1.1178
|1.1137
|1.1178
|13.00
|11121.00
|369
|2003.07.17 19:16
|sell
|185
|0.10
|1.1213
|1.1241
|1.1200
|370
|2003.07.17 19:17
|t/p
|185
|0.10
|1.1200
|1.1241
|1.1200
|13.00
|11134.00
|371
|2003.07.17 19:24
|sell
|186
|0.10
|1.1213
|1.1241
|1.1200
|372
|2003.07.17 20:05
|t/p
|186
|0.10
|1.1200
|1.1241
|1.1200
|13.00
|11147.00
|373
|2003.07.17 20:24
|sell
|187
|0.10
|1.1205
|1.1233
|1.1192
|374
|2003.07.18 00:19
|s/l
|187
|0.10
|1.1233
|1.1233
|1.1192
|-28.00
|11119.00
|375
|2003.07.18 01:09
|buy
|188
|0.10
|1.1234
|1.1206
|1.1247
|376
|2003.07.18 01:16
|t/p
|188
|0.10
|1.1247
|1.1206
|1.1247
|13.00
|11132.00
|377
|2003.07.18 02:16
|sell
|189
|0.10
|1.1242
|1.1270
|1.1229
|378
|2003.07.18 03:07
|t/p
|189
|0.10
|1.1229
|1.1270
|1.1229
|13.00
|11145.00
|379
|2003.07.18 03:14
|sell
|190
|0.10
|1.1231
|1.1259
|1.1218
|380
|2003.07.18 10:02
|t/p
|190
|0.10
|1.1218
|1.1259
|1.1218
|13.00
|11158.00
|381
|2003.07.18 10:05
|sell
|191
|0.10
|1.1228
|1.1256
|1.1215
|382
|2003.07.18 10:59
|t/p
|191
|0.10
|1.1215
|1.1256
|1.1215
|13.00
|11171.00
|383
|2003.07.18 11:04
|sell
|192
|0.10
|1.1217
|1.1245
|1.1204
|384
|2003.07.18 12:00
|t/p
|192
|0.10
|1.1204
|1.1245
|1.1204
|13.00
|11184.00
|385
|2003.07.18 12:02
|sell
|193
|0.10
|1.1207
|1.1235
|1.1194
|386
|2003.07.18 13:00
|t/p
|193
|0.10
|1.1194
|1.1235
|1.1194
|13.00
|11197.00
|387
|2003.07.18 13:02
|sell
|194
|0.10
|1.1199
|1.1227
|1.1186
|388
|2003.07.18 15:29
|t/p
|194
|0.10
|1.1186
|1.1227
|1.1186
|13.00
|11210.00
|389
|2003.07.18 15:33
|sell
|195
|0.10
|1.1203
|1.1231
|1.1190
|390
|2003.07.18 16:02
|t/p
|195
|0.10
|1.1190
|1.1231
|1.1190
|13.00
|11223.00
|391
|2003.07.18 16:07
|sell
|196
|0.10
|1.1200
|1.1228
|1.1187
|392
|2003.07.18 16:27
|t/p
|196
|0.10
|1.1187
|1.1228
|1.1187
|13.00
|11236.00
|393
|2003.07.18 16:27
|buy
|197
|0.10
|1.1181
|1.1153
|1.1194
|394
|2003.07.18 16:38
|t/p
|197
|0.10
|1.1194
|1.1153
|1.1194
|13.00
|11249.00
|395
|2003.07.18 16:54
|buy
|198
|0.10
|1.1192
|1.1164
|1.1205
|396
|2003.07.18 16:58
|t/p
|198
|0.10
|1.1205
|1.1164
|1.1205
|13.00
|11262.00
|397
|2003.07.18 16:58
|buy
|199
|0.10
|1.1188
|1.1160
|1.1201
|398
|2003.07.18 16:58
|t/p
|199
|0.10
|1.1201
|1.1160
|1.1201
|13.00
|11275.00
|399
|2003.07.18 17:25
|buy
|200
|0.10
|1.1211
|1.1183
|1.1224
|400
|2003.07.18 17:25
|t/p
|200
|0.10
|1.1224
|1.1183
|1.1224
|13.00
|11288.00
|401
|2003.07.18 17:27
|buy
|201
|0.10
|1.1211
|1.1183
|1.1224
|402
|2003.07.18 17:38
|t/p
|201
|0.10
|1.1224
|1.1183
|1.1224
|13.00
|11301.00
|403
|2003.07.18 18:25
|buy
|202
|0.10
|1.1237
|1.1209
|1.1250
|404
|2003.07.18 18:36
|t/p
|202
|0.10
|1.1250
|1.1209
|1.1250
|13.00
|11314.00
|405
|2003.07.18 19:24
|buy
|203
|0.10
|1.1283
|1.1255
|1.1296
|406
|2003.07.18 19:36
|t/p
|203
|0.10
|1.1296
|1.1255
|1.1296
|13.00
|11327.00
|407
|2003.07.21 00:59
|buy
|204
|0.10
|1.1248
|1.1220
|1.1261
|408
|2003.07.21 01:56
|t/p
|204
|0.10
|1.1261
|1.1220
|1.1261
|13.00
|11340.00
|409
|2003.07.21 02:55
|sell
|205
|0.10
|1.1271
|1.1299
|1.1258
|410
|2003.07.21 03:55
|s/l
|205
|0.10
|1.1299
|1.1299
|1.1258
|-28.00
|11312.00
|411
|2003.07.21 04:52
|sell
|206
|0.10
|1.1290
|1.1318
|1.1277
|412
|2003.07.21 07:13
|t/p
|206
|0.10
|1.1277
|1.1318
|1.1277
|13.00
|11325.00
|413
|2003.07.21 07:27
|sell
|207
|0.10
|1.1288
|1.1316
|1.1275
|414
|2003.07.21 08:12
|t/p
|207
|0.10
|1.1275
|1.1316
|1.1275
|13.00
|11338.00
|415
|2003.07.21 08:46
|sell
|208
|0.10
|1.1283
|1.1311
|1.1270
|416
|2003.07.21 09:10
|t/p
|208
|0.10
|1.1270
|1.1311
|1.1270
|13.00
|11351.00
|417
|2003.07.21 09:23
|sell
|209
|0.10
|1.1274
|1.1302
|1.1261
|418
|2003.07.21 10:10
|t/p
|209
|0.10
|1.1261
|1.1302
|1.1261
|13.00
|11364.00
|419
|2003.07.21 10:21
|sell
|210
|0.10
|1.1269
|1.1297
|1.1256
|420
|2003.07.21 11:43
|s/l
|210
|0.10
|1.1297
|1.1297
|1.1256
|-28.00
|11336.00
|421
|2003.07.21 12:19
|sell
|211
|0.10
|1.1299
|1.1327
|1.1286
|422
|2003.07.21 13:05
|t/p
|211
|0.10
|1.1286
|1.1327
|1.1286
|13.00
|11349.00
|423
|2003.07.21 13:24
|sell
|212
|0.10
|1.1295
|1.1323
|1.1282
|424
|2003.07.21 13:35
|t/p
|212
|0.10
|1.1282
|1.1323
|1.1282
|13.00
|11362.00
|425
|2003.07.21 13:39
|sell
|213
|0.10
|1.1295
|1.1323
|1.1282
|426
|2003.07.21 13:59
|t/p
|213
|0.10
|1.1282
|1.1323
|1.1282
|13.00
|11375.00
|427
|2003.07.21 14:59
|buy
|214
|0.10
|1.1273
|1.1245
|1.1286
|428
|2003.07.21 15:38
|t/p
|214
|0.10
|1.1286
|1.1245
|1.1286
|13.00
|11388.00
|429
|2003.07.21 17:35
|sell
|215
|0.10
|1.1332
|1.1360
|1.1319
|430
|2003.07.21 21:56
|s/l
|215
|0.10
|1.1360
|1.1360
|1.1319
|-28.00
|11360.00
|431
|2003.07.21 21:56
|sell
|216
|0.10
|1.1358
|1.1386
|1.1345
|432
|2003.07.21 23:20
|t/p
|216
|0.10
|1.1345
|1.1386
|1.1345
|13.00
|11373.00
|433
|2003.07.21 23:50
|sell
|217
|0.10
|1.1356
|1.1384
|1.1343
|434
|2003.07.22 00:19
|t/p
|217
|0.10
|1.1343
|1.1384
|1.1343
|13.00
|11386.00
|435
|2003.07.22 00:25
|sell
|218
|0.10
|1.1350
|1.1378
|1.1337
|436
|2003.07.22 01:02
|t/p
|218
|0.10
|1.1337
|1.1378
|1.1337
|13.00
|11399.00
|437
|2003.07.22 02:48
|sell
|219
|0.10
|1.1341
|1.1369
|1.1328
|438
|2003.07.22 03:14
|t/p
|219
|0.10
|1.1328
|1.1369
|1.1328
|13.00
|11412.00
|439
|2003.07.22 03:22
|sell
|220
|0.10
|1.1333
|1.1361
|1.1320
|440
|2003.07.22 03:59
|t/p
|220
|0.10
|1.1320
|1.1361
|1.1320
|13.00
|11425.00
|441
|2003.07.22 08:19
|sell
|221
|0.10
|1.1333
|1.1361
|1.1320
|442
|2003.07.22 10:15
|s/l
|221
|0.10
|1.1361
|1.1361
|1.1320
|-28.00
|11397.00
|443
|2003.07.22 11:13
|sell
|222
|0.10
|1.1367
|1.1395
|1.1354
|444
|2003.07.22 13:02
|t/p
|222
|0.10
|1.1354
|1.1395
|1.1354
|13.00
|11410.00
|445
|2003.07.22 13:11
|sell
|223
|0.10
|1.1366
|1.1394
|1.1353
|446
|2003.07.22 13:59
|t/p
|223
|0.10
|1.1353
|1.1394
|1.1353
|13.00
|11423.00
|447
|2003.07.22 14:09
|sell
|224
|0.10
|1.1352
|1.1380
|1.1339
|448
|2003.07.22 15:00
|t/p
|224
|0.10
|1.1339
|1.1380
|1.1339
|13.00
|11436.00
|449
|2003.07.22 15:06
|sell
|225
|0.10
|1.1355
|1.1383
|1.1342
|450
|2003.07.22 17:00
|t/p
|225
|0.10
|1.1342
|1.1383
|1.1342
|13.00
|11449.00
|451
|2003.07.22 17:33
|sell
|226
|0.10
|1.1354
|1.1382
|1.1341
|452
|2003.07.22 17:58
|t/p
|226
|0.10
|1.1341
|1.1382
|1.1341
|13.00
|11462.00
|453
|2003.07.22 18:02
|sell
|227
|0.10
|1.1329
|1.1357
|1.1316
|454
|2003.07.22 19:00
|t/p
|227
|0.10
|1.1316
|1.1357
|1.1316
|13.00
|11475.00
|455
|2003.07.22 19:48
|sell
|228
|0.10
|1.1337
|1.1365
|1.1324
|456
|2003.07.22 20:00
|t/p
|228
|0.10
|1.1324
|1.1365
|1.1324
|13.00
|11488.00
|457
|2003.07.22 20:24
|sell
|229
|0.10
|1.1328
|1.1356
|1.1315
|458
|2003.07.23 04:15
|s/l
|229
|0.10
|1.1356
|1.1356
|1.1315
|-28.00
|11460.00
|459
|2003.07.23 04:15
|sell
|230
|0.10
|1.1355
|1.1383
|1.1342
|460
|2003.07.23 09:09
|s/l
|230
|0.10
|1.1383
|1.1383
|1.1342
|-28.00
|11432.00
|461
|2003.07.23 10:05
|sell
|231
|0.10
|1.1390
|1.1418
|1.1377
|462
|2003.07.23 10:06
|t/p
|231
|0.10
|1.1377
|1.1418
|1.1377
|13.00
|11445.00
|463
|2003.07.23 10:06
|sell
|232
|0.10
|1.1390
|1.1418
|1.1377
|464
|2003.07.23 13:54
|s/l
|232
|0.10
|1.1418
|1.1418
|1.1377
|-28.00
|11417.00
|465
|2003.07.23 14:57
|sell
|233
|0.10
|1.1417
|1.1445
|1.1404
|466
|2003.07.23 15:00
|t/p
|233
|0.10
|1.1404
|1.1445
|1.1404
|13.00
|11430.00
|467
|2003.07.23 15:24
|sell
|234
|0.10
|1.1412
|1.1440
|1.1399
|468
|2003.07.23 16:50
|s/l
|234
|0.10
|1.1440
|1.1440
|1.1399
|-28.00
|11402.00
|469
|2003.07.23 17:30
|buy
|235
|0.10
|1.1442
|1.1414
|1.1455
|470
|2003.07.23 17:46
|t/p
|235
|0.10
|1.1455
|1.1414
|1.1455
|13.00
|11415.00
|471
|2003.07.23 18:27
|sell
|236
|0.10
|1.1489
|1.1517
|1.1476
|472
|2003.07.23 19:09
|t/p
|236
|0.10
|1.1476
|1.1517
|1.1476
|13.00
|11428.00
|473
|2003.07.23 19:22
|sell
|237
|0.10
|1.1483
|1.1511
|1.1470
|474
|2003.07.23 20:04
|t/p
|237
|0.10
|1.1470
|1.1511
|1.1470
|13.00
|11441.00
|475
|2003.07.23 20:20
|sell
|238
|0.10
|1.1472
|1.1500
|1.1459
|476
|2003.07.24 08:41
|s/l
|238
|0.10
|1.1500
|1.1500
|1.1459
|-28.00
|11413.00
|477
|2003.07.24 10:28
|sell
|239
|0.10
|1.1508
|1.1536
|1.1495
|478
|2003.07.24 10:58
|t/p
|239
|0.10
|1.1495
|1.1536
|1.1495
|13.00
|11426.00
|479
|2003.07.24 11:27
|sell
|240
|0.10
|1.1487
|1.1515
|1.1474
|480
|2003.07.24 13:04
|t/p
|240
|0.10
|1.1474
|1.1515
|1.1474
|13.00
|11439.00
|481
|2003.07.24 13:21
|sell
|241
|0.10
|1.1497
|1.1525
|1.1484
|482
|2003.07.24 13:59
|t/p
|241
|0.10
|1.1484
|1.1525
|1.1484
|13.00
|11452.00
|483
|2003.07.24 14:22
|sell
|242
|0.10
|1.1474
|1.1502
|1.1461
|484
|2003.07.24 14:58
|t/p
|242
|0.10
|1.1461
|1.1502
|1.1461
|13.00
|11465.00
|485
|2003.07.24 14:58
|sell
|243
|0.10
|1.1475
|1.1503
|1.1462
|486
|2003.07.24 14:59
|t/p
|243
|0.10
|1.1462
|1.1503
|1.1462
|13.00
|11478.00
|487
|2003.07.24 15:18
|sell
|244
|0.10
|1.1445
|1.1473
|1.1432
|488
|2003.07.24 16:29
|s/l
|244
|0.10
|1.1473
|1.1473
|1.1432
|-28.00
|11450.00
|489
|2003.07.24 17:19
|sell
|245
|0.10
|1.1489
|1.1517
|1.1476
|490
|2003.07.24 17:58
|t/p
|245
|0.10
|1.1476
|1.1517
|1.1476
|13.00
|11463.00
|491
|2003.07.24 18:11
|sell
|246
|0.10
|1.1444
|1.1472
|1.1431
|492
|2003.07.24 19:47
|s/l
|246
|0.10
|1.1472
|1.1472
|1.1431
|-28.00
|11435.00
|493
|2003.07.24 20:11
|sell
|247
|0.10
|1.1460
|1.1488
|1.1447
|494
|2003.07.25 09:08
|s/l
|247
|0.10
|1.1488
|1.1488
|1.1447
|-28.00
|11407.00
|495
|2003.07.25 10:09
|sell
|248
|0.10
|1.1493
|1.1521
|1.1480
|496
|2003.07.25 12:02
|t/p
|248
|0.10
|1.1480
|1.1521
|1.1480
|13.00
|11420.00
|497
|2003.07.25 12:25
|sell
|249
|0.10
|1.1499
|1.1527
|1.1486
|498
|2003.07.25 12:59
|t/p
|249
|0.10
|1.1486
|1.1527
|1.1486
|13.00
|11433.00
|499
|2003.07.25 13:03
|sell
|250
|0.10
|1.1483
|1.1511
|1.1470
|500
|2003.07.25 14:00
|t/p
|250
|0.10
|1.1470
|1.1511
|1.1470
|13.00
|11446.00
|501
|2003.07.25 14:03
|sell
|251
|0.10
|1.1488
|1.1516
|1.1475
|502
|2003.07.25 14:03
|t/p
|251
|0.10
|1.1475
|1.1516
|1.1475
|13.00
|11459.00
|503
|2003.07.25 14:03
|sell
|252
|0.10
|1.1488
|1.1516
|1.1475
|504
|2003.07.25 14:07
|t/p
|252
|0.10
|1.1475
|1.1516
|1.1475
|13.00
|11472.00
|505
|2003.07.25 14:11
|sell
|253
|0.10
|1.1487
|1.1515
|1.1474
|506
|2003.07.25 14:29
|t/p
|253
|0.10
|1.1474
|1.1515
|1.1474
|13.00
|11485.00
|507
|2003.07.25 14:53
|sell
|254
|0.10
|1.1487
|1.1515
|1.1474
|508
|2003.07.25 15:22
|s/l
|254
|0.10
|1.1515
|1.1515
|1.1474
|-28.00
|11457.00
|509
|2003.07.25 15:28
|buy
|255
|0.10
|1.1485
|1.1457
|1.1498
|510
|2003.07.25 15:30
|t/p
|255
|0.10
|1.1498
|1.1457
|1.1498
|13.00
|11470.00
|511
|2003.07.25 15:31
|buy
|256
|0.10
|1.1485
|1.1457
|1.1498
|512
|2003.07.25 15:38
|t/p
|256
|0.10
|1.1498
|1.1457
|1.1498
|13.00
|11483.00
|513
|2003.07.25 16:27
|buy
|257
|0.10
|1.1483
|1.1455
|1.1496
|514
|2003.07.25 16:29
|t/p
|257
|0.10
|1.1496
|1.1455
|1.1496
|13.00
|11496.00
|515
|2003.07.25 16:31
|buy
|258
|0.10
|1.1482
|1.1454
|1.1495
|516
|2003.07.25 16:33
|t/p
|258
|0.10
|1.1495
|1.1454
|1.1495
|13.00
|11509.00
|517
|2003.07.25 17:18
|sell
|259
|0.10
|1.1542
|1.1570
|1.1529
|518
|2003.07.25 17:25
|t/p
|259
|0.10
|1.1529
|1.1570
|1.1529
|13.00
|11522.00
|519
|2003.07.25 17:50
|sell
|260
|0.10
|1.1542
|1.1570
|1.1529
|520
|2003.07.25 17:58
|t/p
|260
|0.10
|1.1529
|1.1570
|1.1529
|13.00
|11535.00
|521
|2003.07.25 18:26
|sell
|261
|0.10
|1.1514
|1.1542
|1.1501
|522
|2003.07.28 00:00
|t/p
|261
|0.10
|1.1501
|1.1542
|1.1501
|13.00
|11548.00
|523
|2003.07.28 01:24
|sell
|262
|0.10
|1.1500
|1.1528
|1.1487
|524
|2003.07.28 02:19
|t/p
|262
|0.10
|1.1487
|1.1528
|1.1487
|13.00
|11561.00
|525
|2003.07.28 02:44
|sell
|263
|0.10
|1.1493
|1.1521
|1.1480
|526
|2003.07.28 03:05
|t/p
|263
|0.10
|1.1480
|1.1521
|1.1480
|13.00
|11574.00
|527
|2003.07.28 03:43
|sell
|264
|0.10
|1.1484
|1.1512
|1.1471
|528
|2003.07.28 04:16
|t/p
|264
|0.10
|1.1471
|1.1512
|1.1471
|13.00
|11587.00
|529
|2003.07.28 04:50
|sell
|265
|0.10
|1.1479
|1.1507
|1.1466
|530
|2003.07.28 08:11
|t/p
|265
|0.10
|1.1466
|1.1507
|1.1466
|13.00
|11600.00
|531
|2003.07.28 08:37
|sell
|266
|0.10
|1.1478
|1.1506
|1.1465
|532
|2003.07.28 10:41
|s/l
|266
|0.10
|1.1506
|1.1506
|1.1465
|-28.00
|11572.00
|533
|2003.07.28 10:41
|sell
|267
|0.10
|1.1504
|1.1532
|1.1491
|534
|2003.07.28 10:51
|t/p
|267
|0.10
|1.1491
|1.1532
|1.1491
|13.00
|11585.00
|535
|2003.07.28 10:51
|buy
|268
|0.10
|1.1489
|1.1461
|1.1502
|536
|2003.07.28 10:58
|t/p
|268
|0.10
|1.1502
|1.1461
|1.1502
|13.00
|11598.00
|537
|2003.07.28 11:34
|sell
|269
|0.10
|1.1518
|1.1546
|1.1505
|538
|2003.07.28 11:56
|t/p
|269
|0.10
|1.1505
|1.1546
|1.1505
|13.00
|11611.00
|539
|2003.07.28 12:33
|sell
|270
|0.10
|1.1475
|1.1503
|1.1462
|540
|2003.07.28 13:00
|t/p
|270
|0.10
|1.1462
|1.1503
|1.1462
|13.00
|11624.00
|541
|2003.07.28 13:38
|sell
|271
|0.10
|1.1465
|1.1493
|1.1452
|542
|2003.07.28 14:38
|s/l
|271
|0.10
|1.1493
|1.1493
|1.1452
|-28.00
|11596.00
|543
|2003.07.28 15:27
|sell
|272
|0.10
|1.1484
|1.1512
|1.1471
|544
|2003.07.28 18:32
|s/l
|272
|0.10
|1.1512
|1.1512
|1.1471
|-28.00
|11568.00
|545
|2003.07.28 19:59
|buy
|273
|0.10
|1.1503
|1.1475
|1.1516
|546
|2003.07.29 07:16
|t/p
|273
|0.10
|1.1516
|1.1475
|1.1516
|13.00
|11581.00
|547
|2003.07.29 07:35
|buy
|274
|0.10
|1.1500
|1.1472
|1.1513
|548
|2003.07.29 07:59
|t/p
|274
|0.10
|1.1513
|1.1472
|1.1513
|13.00
|11594.00
|549
|2003.07.29 08:05
|sell
|275
|0.10
|1.1521
|1.1549
|1.1508
|550
|2003.07.29 08:34
|t/p
|275
|0.10
|1.1508
|1.1549
|1.1508
|13.00
|11607.00
|551
|2003.07.29 08:34
|buy
|276
|0.10
|1.1503
|1.1475
|1.1516
|552
|2003.07.29 08:37
|t/p
|276
|0.10
|1.1516
|1.1475
|1.1516
|13.00
|11620.00
|553
|2003.07.29 09:12
|sell
|277
|0.10
|1.1526
|1.1554
|1.1513
|554
|2003.07.29 09:33
|t/p
|277
|0.10
|1.1513
|1.1554
|1.1513
|13.00
|11633.00
|555
|2003.07.29 09:36
|sell
|278
|0.10
|1.1526
|1.1554
|1.1513
|556
|2003.07.29 10:00
|t/p
|278
|0.10
|1.1513
|1.1554
|1.1513
|13.00
|11646.00
|557
|2003.07.29 10:03
|sell
|279
|0.10
|1.1515
|1.1543
|1.1502
|558
|2003.07.29 10:32
|t/p
|279
|0.10
|1.1502
|1.1543
|1.1502
|13.00
|11659.00
|559
|2003.07.29 10:37
|sell
|280
|0.10
|1.1514
|1.1542
|1.1501
|560
|2003.07.29 11:30
|t/p
|280
|0.10
|1.1501
|1.1542
|1.1501
|13.00
|11672.00
|561
|2003.07.29 11:34
|sell
|281
|0.10
|1.1516
|1.1544
|1.1503
|562
|2003.07.29 11:58
|t/p
|281
|0.10
|1.1503
|1.1544
|1.1503
|13.00
|11685.00
|563
|2003.07.29 12:34
|sell
|282
|0.10
|1.1495
|1.1523
|1.1482
|564
|2003.07.29 12:59
|t/p
|282
|0.10
|1.1482
|1.1523
|1.1482
|13.00
|11698.00
|565
|2003.07.29 13:26
|sell
|283
|0.10
|1.1479
|1.1507
|1.1466
|566
|2003.07.29 14:21
|t/p
|283
|0.10
|1.1466
|1.1507
|1.1466
|13.00
|11711.00
|567
|2003.07.29 14:24
|sell
|284
|0.10
|1.1474
|1.1502
|1.1461
|568
|2003.07.29 14:26
|t/p
|284
|0.10
|1.1461
|1.1502
|1.1461
|13.00
|11724.00
|569
|2003.07.29 14:33
|sell
|285
|0.10
|1.1474
|1.1502
|1.1461
|570
|2003.07.29 16:03
|s/l
|285
|0.10
|1.1502
|1.1502
|1.1461
|-28.00
|11696.00
|571
|2003.07.29 17:10
|buy
|286
|0.10
|1.1498
|1.1470
|1.1511
|572
|2003.07.29 17:22
|s/l
|286
|0.10
|1.1470
|1.1470
|1.1511
|-28.00
|11668.00
|573
|2003.07.29 17:29
|sell
|287
|0.10
|1.1502
|1.1530
|1.1489
|574
|2003.07.29 17:54
|t/p
|287
|0.10
|1.1489
|1.1530
|1.1489
|13.00
|11681.00
|575
|2003.07.29 18:10
|buy
|288
|0.10
|1.1464
|1.1436
|1.1477
|576
|2003.07.29 18:19
|t/p
|288
|0.10
|1.1477
|1.1436
|1.1477
|13.00
|11694.00
|577
|2003.07.29 18:20
|buy
|289
|0.10
|1.1465
|1.1437
|1.1478
|578
|2003.07.29 18:47
|t/p
|289
|0.10
|1.1478
|1.1437
|1.1478
|13.00
|11707.00
|579
|2003.07.29 18:53
|buy
|290
|0.10
|1.1465
|1.1437
|1.1478
|580
|2003.07.29 18:58
|t/p
|290
|0.10
|1.1478
|1.1437
|1.1478
|13.00
|11720.00
|581
|2003.07.29 19:09
|buy
|291
|0.10
|1.1479
|1.1451
|1.1492
|582
|2003.07.29 22:02
|s/l
|291
|0.10
|1.1451
|1.1451
|1.1492
|-28.00
|11692.00
|583
|2003.07.29 22:15
|sell
|292
|0.10
|1.1461
|1.1489
|1.1448
|584
|2003.07.29 22:15
|t/p
|292
|0.10
|1.1448
|1.1489
|1.1448
|13.00
|11705.00
|585
|2003.07.29 22:41
|sell
|293
|0.10
|1.1459
|1.1487
|1.1446
|586
|2003.07.29 22:47
|t/p
|293
|0.10
|1.1446
|1.1487
|1.1446
|13.00
|11718.00
|587
|2003.07.29 23:40
|sell
|294
|0.10
|1.1446
|1.1474
|1.1433
|588
|2003.07.29 23:53
|t/p
|294
|0.10
|1.1433
|1.1474
|1.1433
|13.00
|11731.00
|589
|2003.07.30 00:51
|buy
|295
|0.10
|1.1439
|1.1411
|1.1452
|590
|2003.07.30 01:10
|t/p
|295
|0.10
|1.1452
|1.1411
|1.1452
|13.00
|11744.00
|591
|2003.07.30 01:56
|buy
|296
|0.10
|1.1443
|1.1415
|1.1456
|592
|2003.07.30 03:36
|t/p
|296
|0.10
|1.1456
|1.1415
|1.1456
|13.00
|11757.00
|593
|2003.07.30 04:52
|buy
|297
|0.10
|1.1443
|1.1415
|1.1456
|594
|2003.07.30 13:54
|s/l
|297
|0.10
|1.1415
|1.1415
|1.1456
|-28.00
|11729.00
|595
|2003.07.30 15:25
|buy
|298
|0.10
|1.1405
|1.1377
|1.1418
|596
|2003.07.30 17:29
|s/l
|298
|0.10
|1.1377
|1.1377
|1.1418
|-28.00
|11701.00
|597
|2003.07.30 18:25
|buy
|299
|0.10
|1.1365
|1.1337
|1.1378
|598
|2003.07.30 19:14
|t/p
|299
|0.10
|1.1378
|1.1337
|1.1378
|13.00
|11714.00
|599
|2003.07.30 19:32
|buy
|300
|0.10
|1.1373
|1.1345
|1.1386
|600
|2003.07.30 21:50
|s/l
|300
|0.10
|1.1345
|1.1345
|1.1386
|-28.00
|11686.00
|601
|2003.07.31 00:29
|buy
|301
|0.10
|1.1354
|1.1326
|1.1367
|602
|2003.07.31 06:43
|s/l
|301
|0.10
|1.1326
|1.1326
|1.1367
|-28.00
|11658.00
|603
|2003.07.31 06:43
|buy
|302
|0.10
|1.1328
|1.1300
|1.1341
|604
|2003.07.31 08:00
|t/p
|302
|0.10
|1.1341
|1.1300
|1.1341
|13.00
|11671.00
|605
|2003.07.31 08:41
|buy
|303
|0.10
|1.1335
|1.1307
|1.1348
|606
|2003.07.31 11:54
|s/l
|303
|0.10
|1.1307
|1.1307
|1.1348
|-28.00
|11643.00
|607
|2003.07.31 13:11
|buy
|304
|0.10
|1.1302
|1.1274
|1.1315
|608
|2003.07.31 14:00
|t/p
|304
|0.10
|1.1315
|1.1274
|1.1315
|13.00
|11656.00
|609
|2003.07.31 14:06
|buy
|305
|0.10
|1.1312
|1.1284
|1.1325
|610
|2003.07.31 14:47
|s/l
|305
|0.10
|1.1284
|1.1284
|1.1325
|-28.00
|11628.00
|611
|2003.07.31 15:07
|buy
|306
|0.10
|1.1285
|1.1257
|1.1298
|612
|2003.07.31 16:46
|s/l
|306
|0.10
|1.1257
|1.1257
|1.1298
|-28.00
|11600.00
|613
|2003.07.31 17:05
|buy
|307
|0.10
|1.1254
|1.1226
|1.1267
|614
|2003.07.31 17:57
|s/l
|307
|0.10
|1.1226
|1.1226
|1.1267
|-28.00
|11572.00
|615
|2003.07.31 18:56
|buy
|308
|0.10
|1.1232
|1.1204
|1.1245
|616
|2003.07.31 21:00
|t/p
|308
|0.10
|1.1245
|1.1204
|1.1245
|13.00
|11585.00
|617
|2003.07.31 21:49
|buy
|309
|0.10
|1.1239
|1.1211
|1.1252
|618
|2003.08.01 07:43
|s/l
|309
|0.10
|1.1211
|1.1211
|1.1252
|-28.00
|11557.00
|619
|2003.08.01 08:08
|buy
|310
|0.10
|1.1213
|1.1185
|1.1226
|620
|2003.08.01 10:12
|s/l
|310
|0.10
|1.1185
|1.1185
|1.1226
|-28.00
|11529.00
|621
|2003.08.01 11:38
|buy
|311
|0.10
|1.1155
|1.1127
|1.1168
|622
|2003.08.01 11:59
|t/p
|311
|0.10
|1.1168
|1.1127
|1.1168
|13.00
|11542.00
|623
|2003.08.01 12:30
|buy
|312
|0.10
|1.1176
|1.1148
|1.1189
|624
|2003.08.01 14:00
|t/p
|312
|0.10
|1.1189
|1.1148
|1.1189
|13.00
|11555.00
|625
|2003.08.01 14:54
|buy
|313
|0.10
|1.1166
|1.1138
|1.1179
|626
|2003.08.01 14:58
|t/p
|313
|0.10
|1.1179
|1.1138
|1.1179
|13.00
|11568.00
|627
|2003.08.01 15:54
|buy
|314
|0.10
|1.1178
|1.1150
|1.1191
|628
|2003.08.01 15:59
|t/p
|314
|0.10
|1.1191
|1.1150
|1.1191
|13.00
|11581.00
|629
|2003.08.01 16:52
|buy
|315
|0.10
|1.1195
|1.1167
|1.1208
|630
|2003.08.01 16:58
|t/p
|315
|0.10
|1.1208
|1.1167
|1.1208
|13.00
|11594.00
|631
|2003.08.01 17:16
|buy
|316
|0.10
|1.1251
|1.1223
|1.1264
|632
|2003.08.04 00:00
|t/p
|316
|0.10
|1.1264
|1.1223
|1.1264
|13.00
|11607.00
|633
|2003.08.04 02:22
|buy
|317
|0.10
|1.1268
|1.1240
|1.1281
|634
|2003.08.04 06:00
|t/p
|317
|0.10
|1.1281
|1.1240
|1.1281
|13.00
|11620.00
|635
|2003.08.04 06:40
|buy
|318
|0.10
|1.1267
|1.1239
|1.1280
|636
|2003.08.04 07:00
|t/p
|318
|0.10
|1.1280
|1.1239
|1.1280
|13.00
|11633.00
|637
|2003.08.04 07:39
|buy
|319
|0.10
|1.1270
|1.1242
|1.1283
|638
|2003.08.04 09:02
|t/p
|319
|0.10
|1.1283
|1.1242
|1.1283
|13.00
|11646.00
|639
|2003.08.04 09:35
|buy
|320
|0.10
|1.1266
|1.1238
|1.1279
|640
|2003.08.04 09:58
|t/p
|320
|0.10
|1.1279
|1.1238
|1.1279
|13.00
|11659.00
|641
|2003.08.04 12:32
|buy
|321
|0.10
|1.1300
|1.1272
|1.1313
|642
|2003.08.04 13:00
|t/p
|321
|0.10
|1.1313
|1.1272
|1.1313
|13.00
|11672.00
|643
|2003.08.04 14:43
|sell
|322
|0.10
|1.1314
|1.1342
|1.1301
|644
|2003.08.04 15:27
|t/p
|322
|0.10
|1.1301
|1.1342
|1.1301
|13.00
|11685.00
|645
|2003.08.04 15:27
|buy
|323
|0.10
|1.1300
|1.1272
|1.1313
|646
|2003.08.04 15:40
|t/p
|323
|0.10
|1.1313
|1.1272
|1.1313
|13.00
|11698.00
|647
|2003.08.04 16:05
|buy
|324
|0.10
|1.1316
|1.1288
|1.1329
|648
|2003.08.04 16:50
|t/p
|324
|0.10
|1.1329
|1.1288
|1.1329
|13.00
|11711.00
|649
|2003.08.04 17:58
|sell
|325
|0.10
|1.1341
|1.1369
|1.1328
|650
|2003.08.04 18:57
|s/l
|325
|0.10
|1.1369
|1.1369
|1.1328
|-28.00
|11683.00
|651
|2003.08.04 19:56
|sell
|326
|0.10
|1.1366
|1.1394
|1.1353
|652
|2003.08.04 20:19
|t/p
|326
|0.10
|1.1353
|1.1394
|1.1353
|13.00
|11696.00
|653
|2003.08.04 20:35
|sell
|327
|0.10
|1.1359
|1.1387
|1.1346
|654
|2003.08.05 01:16
|t/p
|327
|0.10
|1.1346
|1.1387
|1.1346
|13.00
|11709.00
|655
|2003.08.05 01:51
|sell
|328
|0.10
|1.1356
|1.1384
|1.1343
|656
|2003.08.05 09:41
|s/l
|328
|0.10
|1.1384
|1.1384
|1.1343
|-28.00
|11681.00
|657
|2003.08.05 10:15
|sell
|329
|0.10
|1.1375
|1.1403
|1.1362
|658
|2003.08.05 10:59
|t/p
|329
|0.10
|1.1362
|1.1403
|1.1362
|13.00
|11694.00
|659
|2003.08.05 11:10
|sell
|330
|0.10
|1.1354
|1.1382
|1.1341
|660
|2003.08.05 11:59
|t/p
|330
|0.10
|1.1341
|1.1382
|1.1341
|13.00
|11707.00
|661
|2003.08.05 12:16
|sell
|331
|0.10
|1.1335
|1.1363
|1.1322
|662
|2003.08.05 13:00
|t/p
|331
|0.10
|1.1322
|1.1363
|1.1322
|13.00
|11720.00
|663
|2003.08.05 14:34
|sell
|332
|0.10
|1.1339
|1.1367
|1.1326
|664
|2003.08.05 14:59
|t/p
|332
|0.10
|1.1326
|1.1367
|1.1326
|13.00
|11733.00
|665
|2003.08.05 16:08
|sell
|333
|0.10
|1.1333
|1.1361
|1.1320
|666
|2003.08.05 16:51
|s/l
|333
|0.10
|1.1361
|1.1361
|1.1320
|-28.00
|11705.00
|667
|2003.08.05 17:19
|sell
|334
|0.10
|1.1356
|1.1384
|1.1343
|668
|2003.08.05 18:00
|t/p
|334
|0.10
|1.1343
|1.1384
|1.1343
|13.00
|11718.00
|669
|2003.08.05 18:22
|sell
|335
|0.10
|1.1348
|1.1376
|1.1335
|670
|2003.08.05 21:26
|s/l
|335
|0.10
|1.1376
|1.1376
|1.1335
|-28.00
|11690.00
|671
|2003.08.06 02:54
|sell
|336
|0.10
|1.1397
|1.1425
|1.1384
|672
|2003.08.06 09:10
|s/l
|336
|0.10
|1.1425
|1.1425
|1.1384
|-28.00
|11662.00
|673
|2003.08.06 09:10
|sell
|337
|0.10
|1.1423
|1.1451
|1.1410
|674
|2003.08.06 09:59
|t/p
|337
|0.10
|1.1410
|1.1451
|1.1410
|13.00
|11675.00
|675
|2003.08.06 10:59
|buy
|338
|0.10
|1.1401
|1.1373
|1.1414
|676
|2003.08.06 14:00
|s/l
|338
|0.10
|1.1373
|1.1373
|1.1414
|-28.00
|11647.00
|677
|2003.08.06 14:47
|sell
|339
|0.10
|1.1393
|1.1421
|1.1380
|678
|2003.08.06 14:58
|t/p
|339
|0.10
|1.1380
|1.1421
|1.1380
|13.00
|11660.00
|679
|2003.08.06 15:24
|buy
|340
|0.10
|1.1361
|1.1333
|1.1374
|680
|2003.08.06 15:38
|t/p
|340
|0.10
|1.1374
|1.1333
|1.1374
|13.00
|11673.00
|681
|2003.08.06 15:38
|sell
|341
|0.10
|1.1375
|1.1403
|1.1362
|682
|2003.08.06 17:24
|t/p
|341
|0.10
|1.1362
|1.1403
|1.1362
|13.00
|11686.00
|683
|2003.08.06 17:28
|sell
|342
|0.10
|1.1377
|1.1405
|1.1364
|684
|2003.08.06 17:59
|t/p
|342
|0.10
|1.1364
|1.1405
|1.1364
|13.00
|11699.00
|685
|2003.08.06 19:32
|sell
|343
|0.10
|1.1373
|1.1401
|1.1360
|686
|2003.08.06 19:58
|t/p
|343
|0.10
|1.1360
|1.1401
|1.1360
|13.00
|11712.00
|687
|2003.08.06 22:30
|sell
|344
|0.10
|1.1350
|1.1378
|1.1337
|688
|2003.08.06 22:59
|t/p
|344
|0.10
|1.1337
|1.1378
|1.1337
|13.00
|11725.00
|689
|2003.08.07 00:27
|sell
|345
|0.10
|1.1342
|1.1370
|1.1329
|690
|2003.08.07 05:08
|t/p
|345
|0.10
|1.1329
|1.1370
|1.1329
|13.00
|11738.00
|691
|2003.08.07 05:35
|sell
|346
|0.10
|1.1338
|1.1366
|1.1325
|692
|2003.08.07 08:05
|t/p
|346
|0.10
|1.1325
|1.1366
|1.1325
|13.00
|11751.00
|693
|2003.08.07 08:16
|sell
|347
|0.10
|1.1343
|1.1371
|1.1330
|694
|2003.08.07 08:44
|t/p
|347
|0.10
|1.1330
|1.1371
|1.1330
|13.00
|11764.00
|695
|2003.08.07 10:13
|sell
|348
|0.10
|1.1356
|1.1384
|1.1343
|696
|2003.08.07 15:07
|s/l
|348
|0.10
|1.1384
|1.1384
|1.1343
|-28.00
|11736.00
|697
|2003.08.07 15:46
|buy
|349
|0.10
|1.1362
|1.1334
|1.1375
|698
|2003.08.07 15:51
|t/p
|349
|0.10
|1.1375
|1.1334
|1.1375
|13.00
|11749.00
|699
|2003.08.07 16:33
|buy
|350
|0.10
|1.1384
|1.1356
|1.1397
|700
|2003.08.07 16:58
|t/p
|350
|0.10
|1.1397
|1.1356
|1.1397
|13.00
|11762.00
|701
|2003.08.07 17:03
|sell
|351
|0.10
|1.1410
|1.1438
|1.1397
|702
|2003.08.07 17:31
|t/p
|351
|0.10
|1.1397
|1.1438
|1.1397
|13.00
|11775.00
|703
|2003.08.07 17:49
|sell
|352
|0.10
|1.1409
|1.1437
|1.1396
|704
|2003.08.07 18:30
|t/p
|352
|0.10
|1.1396
|1.1437
|1.1396
|13.00
|11788.00
|705
|2003.08.07 18:34
|sell
|353
|0.10
|1.1400
|1.1428
|1.1387
|706
|2003.08.07 18:40
|t/p
|353
|0.10
|1.1387
|1.1428
|1.1387
|13.00
|11801.00
|707
|2003.08.07 18:50
|sell
|354
|0.10
|1.1401
|1.1429
|1.1388
|708
|2003.08.07 18:58
|t/p
|354
|0.10
|1.1388
|1.1429
|1.1388
|13.00
|11814.00
|709
|2003.08.07 19:30
|sell
|355
|0.10
|1.1386
|1.1414
|1.1373
|710
|2003.08.07 19:35
|t/p
|355
|0.10
|1.1373
|1.1414
|1.1373
|13.00
|11827.00
|711
|2003.08.07 19:47
|sell
|356
|0.10
|1.1385
|1.1413
|1.1372
|712
|2003.08.07 19:47
|t/p
|356
|0.10
|1.1372
|1.1413
|1.1372
|13.00
|11840.00
|713
|2003.08.07 19:48
|sell
|357
|0.10
|1.1385
|1.1413
|1.1372
|714
|2003.08.07 19:58
|t/p
|357
|0.10
|1.1372
|1.1413
|1.1372
|13.00
|11853.00
|715
|2003.08.07 20:28
|buy
|358
|0.10
|1.1366
|1.1338
|1.1379
|716
|2003.08.07 23:05
|t/p
|358
|0.10
|1.1379
|1.1338
|1.1379
|13.00
|11866.00
|717
|2003.08.07 23:26
|buy
|359
|0.10
|1.1373
|1.1345
|1.1386
|718
|2003.08.08 00:10
|t/p
|359
|0.10
|1.1386
|1.1345
|1.1386
|13.00
|11879.00
|719
|2003.08.08 00:24
|buy
|360
|0.10
|1.1375
|1.1347
|1.1388
|720
|2003.08.08 09:11
|s/l
|360
|0.10
|1.1347
|1.1347
|1.1388
|-28.00
|11851.00
|721
|2003.08.08 09:39
|sell
|361
|0.10
|1.1379
|1.1407
|1.1366
|722
|2003.08.08 09:41
|t/p
|361
|0.10
|1.1366
|1.1407
|1.1366
|13.00
|11864.00
|723
|2003.08.08 10:37
|sell
|362
|0.10
|1.1341
|1.1369
|1.1328
|724
|2003.08.08 13:12
|t/p
|362
|0.10
|1.1328
|1.1369
|1.1328
|13.00
|11877.00
|725
|2003.08.08 13:33
|sell
|363
|0.10
|1.1346
|1.1374
|1.1333
|726
|2003.08.08 13:55
|t/p
|363
|0.10
|1.1333
|1.1374
|1.1333
|13.00
|11890.00
|727
|2003.08.08 14:30
|sell
|364
|0.10
|1.1335
|1.1363
|1.1322
|728
|2003.08.08 14:53
|t/p
|364
|0.10
|1.1322
|1.1363
|1.1322
|13.00
|11903.00
|729
|2003.08.08 16:28
|sell
|365
|0.10
|1.1343
|1.1371
|1.1330
|730
|2003.08.08 16:51
|t/p
|365
|0.10
|1.1330
|1.1371
|1.1330
|13.00
|11916.00
|731
|2003.08.08 17:27
|sell
|366
|0.10
|1.1332
|1.1360
|1.1319
|732
|2003.08.08 17:55
|t/p
|366
|0.10
|1.1319
|1.1360
|1.1319
|13.00
|11929.00
|733
|2003.08.08 17:55
|buy
|367
|0.10
|1.1318
|1.1290
|1.1331
|734
|2003.08.08 18:27
|t/p
|367
|0.10
|1.1331
|1.1290
|1.1331
|13.00
|11942.00
|735
|2003.08.08 18:27
|sell
|368
|0.10
|1.1331
|1.1359
|1.1318
|736
|2003.08.08 18:41
|t/p
|368
|0.10
|1.1318
|1.1359
|1.1318
|13.00
|11955.00
|737
|2003.08.08 18:47
|sell
|369
|0.10
|1.1324
|1.1352
|1.1311
|738
|2003.08.08 18:48
|t/p
|369
|0.10
|1.1311
|1.1352
|1.1311
|13.00
|11968.00
|739
|2003.08.08 19:53
|buy
|370
|0.10
|1.1302
|1.1274
|1.1315
|740
|2003.08.11 04:47
|s/l
|370
|0.10
|1.1274
|1.1274
|1.1315
|-28.00
|11940.00
|741
|2003.08.11 04:47
|buy
|371
|0.10
|1.1276
|1.1248
|1.1289
|742
|2003.08.11 06:17
|t/p
|371
|0.10
|1.1289
|1.1248
|1.1289
|13.00
|11953.00
|743
|2003.08.11 09:40
|buy
|372
|0.10
|1.1282
|1.1254
|1.1295
|744
|2003.08.11 14:05
|t/p
|372
|0.10
|1.1295
|1.1254
|1.1295
|13.00
|11966.00
|745
|2003.08.11 14:43
|buy
|373
|0.10
|1.1276
|1.1248
|1.1289
|746
|2003.08.11 14:58
|t/p
|373
|0.10
|1.1289
|1.1248
|1.1289
|13.00
|11979.00
|747
|2003.08.11 14:58
|buy
|374
|0.10
|1.1275
|1.1247
|1.1288
|748
|2003.08.11 14:58
|t/p
|374
|0.10
|1.1288
|1.1247
|1.1288
|13.00
|11992.00
|749
|2003.08.11 15:38
|buy
|375
|0.10
|1.1317
|1.1289
|1.1330
|750
|2003.08.11 16:02
|t/p
|375
|0.10
|1.1330
|1.1289
|1.1330
|13.00
|12005.00
|751
|2003.08.11 16:26
|buy
|376
|0.10
|1.1326
|1.1298
|1.1339
|752
|2003.08.11 17:01
|t/p
|376
|0.10
|1.1339
|1.1298
|1.1339
|13.00
|12018.00
|753
|2003.08.11 17:24
|buy
|377
|0.10
|1.1326
|1.1298
|1.1339
|754
|2003.08.11 17:58
|t/p
|377
|0.10
|1.1339
|1.1298
|1.1339
|13.00
|12031.00
|755
|2003.08.11 18:34
|buy
|378
|0.10
|1.1349
|1.1321
|1.1362
|756
|2003.08.11 18:58
|t/p
|378
|0.10
|1.1362
|1.1321
|1.1362
|13.00
|12044.00
|757
|2003.08.11 19:11
|buy
|379
|0.10
|1.1373
|1.1345
|1.1386
|758
|2003.08.11 21:49
|s/l
|379
|0.10
|1.1345
|1.1345
|1.1386
|-28.00
|12016.00
|759
|2003.08.11 21:56
|sell
|380
|0.10
|1.1364
|1.1392
|1.1351
|760
|2003.08.12 10:19
|t/p
|380
|0.10
|1.1351
|1.1392
|1.1351
|13.00
|12029.00
|761
|2003.08.12 10:39
|sell
|381
|0.10
|1.1373
|1.1401
|1.1360
|762
|2003.08.12 10:59
|t/p
|381
|0.10
|1.1360
|1.1401
|1.1360
|13.00
|12042.00
|763
|2003.08.12 11:38
|sell
|382
|0.10
|1.1357
|1.1385
|1.1344
|764
|2003.08.12 11:58
|t/p
|382
|0.10
|1.1344
|1.1385
|1.1344
|13.00
|12055.00
|765
|2003.08.12 12:15
|buy
|383
|0.10
|1.1322
|1.1294
|1.1335
|766
|2003.08.12 12:36
|t/p
|383
|0.10
|1.1335
|1.1294
|1.1335
|13.00
|12068.00
|767
|2003.08.12 12:36
|sell
|384
|0.10
|1.1335
|1.1363
|1.1322
|768
|2003.08.12 13:00
|t/p
|384
|0.10
|1.1322
|1.1363
|1.1322
|13.00
|12081.00
|769
|2003.08.12 13:34
|sell
|385
|0.10
|1.1322
|1.1350
|1.1309
|770
|2003.08.12 14:04
|t/p
|385
|0.10
|1.1309
|1.1350
|1.1309
|13.00
|12094.00
|771
|2003.08.12 14:33
|sell
|386
|0.10
|1.1314
|1.1342
|1.1301
|772
|2003.08.12 14:58
|t/p
|386
|0.10
|1.1301
|1.1342
|1.1301
|13.00
|12107.00
|773
|2003.08.12 16:30
|sell
|387
|0.10
|1.1298
|1.1326
|1.1285
|774
|2003.08.12 17:30
|s/l
|387
|0.10
|1.1326
|1.1326
|1.1285
|-28.00
|12079.00
|775
|2003.08.12 17:55
|buy
|388
|0.10
|1.1295
|1.1267
|1.1308
|776
|2003.08.12 18:00
|t/p
|388
|0.10
|1.1308
|1.1267
|1.1308
|13.00
|12092.00
|777
|2003.08.12 18:25
|sell
|389
|0.10
|1.1309
|1.1337
|1.1296
|778
|2003.08.12 21:05
|t/p
|389
|0.10
|1.1296
|1.1337
|1.1296
|13.00
|12105.00
|779
|2003.08.12 21:21
|sell
|390
|0.10
|1.1314
|1.1342
|1.1301
|780
|2003.08.12 21:50
|t/p
|390
|0.10
|1.1301
|1.1342
|1.1301
|13.00
|12118.00
|781
|2003.08.12 22:21
|sell
|391
|0.10
|1.1287
|1.1315
|1.1274
|782
|2003.08.12 23:15
|t/p
|391
|0.10
|1.1274
|1.1315
|1.1274
|13.00
|12131.00
|783
|2003.08.12 23:20
|sell
|392
|0.10
|1.1285
|1.1313
|1.1272
|784
|2003.08.13 00:15
|t/p
|392
|0.10
|1.1272
|1.1313
|1.1272
|13.00
|12144.00
|785
|2003.08.13 00:22
|sell
|393
|0.10
|1.1282
|1.1310
|1.1269
|786
|2003.08.13 01:12
|t/p
|393
|0.10
|1.1269
|1.1310
|1.1269
|13.00
|12157.00
|787
|2003.08.13 01:57
|buy
|394
|0.10
|1.1273
|1.1245
|1.1286
|788
|2003.08.13 02:19
|t/p
|394
|0.10
|1.1286
|1.1245
|1.1286
|13.00
|12170.00
|789
|2003.08.13 02:19
|sell
|395
|0.10
|1.1286
|1.1314
|1.1273
|790
|2003.08.13 02:55
|t/p
|395
|0.10
|1.1273
|1.1314
|1.1273
|13.00
|12183.00
|791
|2003.08.13 03:12
|sell
|396
|0.10
|1.1266
|1.1294
|1.1253
|792
|2003.08.13 07:05
|t/p
|396
|0.10
|1.1253
|1.1294
|1.1253
|13.00
|12196.00
|793
|2003.08.13 07:07
|sell
|397
|0.10
|1.1265
|1.1293
|1.1252
|794
|2003.08.13 07:53
|t/p
|397
|0.10
|1.1252
|1.1293
|1.1252
|13.00
|12209.00
|795
|2003.08.13 08:06
|sell
|398
|0.10
|1.1250
|1.1278
|1.1237
|796
|2003.08.13 08:51
|t/p
|398
|0.10
|1.1237
|1.1278
|1.1237
|13.00
|12222.00
|797
|2003.08.13 09:50
|buy
|399
|0.10
|1.1225
|1.1197
|1.1238
|798
|2003.08.13 09:58
|t/p
|399
|0.10
|1.1238
|1.1197
|1.1238
|13.00
|12235.00
|799
|2003.08.13 09:58
|buy
|400
|0.10
|1.1225
|1.1197
|1.1238
|800
|2003.08.13 09:59
|t/p
|400
|0.10
|1.1238
|1.1197
|1.1238
|13.00
|12248.00
|801
|2003.08.13 10:57
|buy
|401
|0.10
|1.1242
|1.1214
|1.1255
|802
|2003.08.13 11:10
|t/p
|401
|0.10
|1.1255
|1.1214
|1.1255
|13.00
|12261.00
|803
|2003.08.13 11:58
|sell
|402
|0.10
|1.1252
|1.1280
|1.1239
|804
|2003.08.13 13:01
|s/l
|402
|0.10
|1.1280
|1.1280
|1.1239
|-28.00
|12233.00
|805
|2003.08.13 13:52
|buy
|403
|0.10
|1.1263
|1.1235
|1.1276
|806
|2003.08.13 13:58
|t/p
|403
|0.10
|1.1276
|1.1235
|1.1276
|13.00
|12246.00
|807
|2003.08.13 13:59
|buy
|404
|0.10
|1.1263
|1.1235
|1.1276
|808
|2003.08.13 13:59
|t/p
|404
|0.10
|1.1276
|1.1235
|1.1276
|13.00
|12259.00
|809
|2003.08.13 15:36
|buy
|405
|0.10
|1.1256
|1.1228
|1.1269
|810
|2003.08.13 15:58
|t/p
|405
|0.10
|1.1269
|1.1228
|1.1269
|13.00
|12272.00
|811
|2003.08.13 15:58
|buy
|406
|0.10
|1.1256
|1.1228
|1.1269
|812
|2003.08.13 15:58
|t/p
|406
|0.10
|1.1269
|1.1228
|1.1269
|13.00
|12285.00
|813
|2003.08.13 16:26
|buy
|407
|0.10
|1.1281
|1.1253
|1.1294
|814
|2003.08.13 16:58
|t/p
|407
|0.10
|1.1294
|1.1253
|1.1294
|13.00
|12298.00
|815
|2003.08.13 16:58
|buy
|408
|0.10
|1.1281
|1.1253
|1.1294
|816
|2003.08.13 16:58
|t/p
|408
|0.10
|1.1294
|1.1253
|1.1294
|13.00
|12311.00
|817
|2003.08.13 17:24
|buy
|409
|0.10
|1.1297
|1.1269
|1.1310
|818
|2003.08.13 17:58
|t/p
|409
|0.10
|1.1310
|1.1269
|1.1310
|13.00
|12324.00
|819
|2003.08.13 17:58
|buy
|410
|0.10
|1.1294
|1.1266
|1.1307
|820
|2003.08.13 17:59
|t/p
|410
|0.10
|1.1307
|1.1266
|1.1307
|13.00
|12337.00
|821
|2003.08.13 18:39
|buy
|411
|0.10
|1.1316
|1.1288
|1.1329
|822
|2003.08.13 23:10
|t/p
|411
|0.10
|1.1329
|1.1288
|1.1329
|13.00
|12350.00
|823
|2003.08.14 02:13
|buy
|412
|0.10
|1.1314
|1.1286
|1.1327
|824
|2003.08.14 02:58
|t/p
|412
|0.10
|1.1327
|1.1286
|1.1327
|13.00
|12363.00
|825
|2003.08.14 06:07
|buy
|413
|0.10
|1.1322
|1.1294
|1.1335
|826
|2003.08.14 09:00
|t/p
|413
|0.10
|1.1335
|1.1294
|1.1335
|13.00
|12376.00
|827
|2003.08.14 09:15
|buy
|414
|0.10
|1.1326
|1.1298
|1.1339
|828
|2003.08.14 12:12
|s/l
|414
|0.10
|1.1298
|1.1298
|1.1339
|-28.00
|12348.00
|829
|2003.08.14 12:42
|sell
|415
|0.10
|1.1315
|1.1343
|1.1302
|830
|2003.08.14 12:58
|t/p
|415
|0.10
|1.1302
|1.1343
|1.1302
|13.00
|12361.00
|831
|2003.08.14 12:58
|sell
|416
|0.10
|1.1314
|1.1342
|1.1301
|832
|2003.08.14 12:59
|t/p
|416
|0.10
|1.1301
|1.1342
|1.1301
|13.00
|12374.00
|833
|2003.08.14 14:31
|sell
|417
|0.10
|1.1279
|1.1307
|1.1266
|834
|2003.08.14 14:58
|t/p
|417
|0.10
|1.1266
|1.1307
|1.1266
|13.00
|12387.00
|835
|2003.08.14 15:19
|buy
|418
|0.10
|1.1257
|1.1229
|1.1270
|836
|2003.08.14 15:31
|t/p
|418
|0.10
|1.1270
|1.1229
|1.1270
|13.00
|12400.00
|837
|2003.08.14 16:07
|buy
|419
|0.10
|1.1282
|1.1254
|1.1295
|838
|2003.08.14 16:33
|t/p
|419
|0.10
|1.1295
|1.1254
|1.1295
|13.00
|12413.00
|839
|2003.08.14 16:33
|sell
|420
|0.10
|1.1295
|1.1323
|1.1282
|840
|2003.08.14 16:55
|t/p
|420
|0.10
|1.1282
|1.1323
|1.1282
|13.00
|12426.00
|841
|2003.08.14 17:29
|sell
|421
|0.10
|1.1267
|1.1295
|1.1254
|842
|2003.08.14 17:54
|t/p
|421
|0.10
|1.1254
|1.1295
|1.1254
|13.00
|12439.00
|843
|2003.08.14 18:28
|sell
|422
|0.10
|1.1251
|1.1279
|1.1238
|844
|2003.08.14 18:54
|t/p
|422
|0.10
|1.1238
|1.1279
|1.1238
|13.00
|12452.00
|845
|2003.08.14 19:53
|buy
|423
|0.10
|1.1232
|1.1204
|1.1245
|846
|2003.08.14 19:58
|t/p
|423
|0.10
|1.1245
|1.1204
|1.1245
|13.00
|12465.00
|847
|2003.08.14 20:51
|buy
|424
|0.10
|1.1245
|1.1217
|1.1258
|848
|2003.08.14 22:22
|t/p
|424
|0.10
|1.1258
|1.1217
|1.1258
|13.00
|12478.00
|849
|2003.08.14 22:49
|buy
|425
|0.10
|1.1243
|1.1215
|1.1256
|850
|2003.08.14 22:59
|t/p
|425
|0.10
|1.1256
|1.1215
|1.1256
|13.00
|12491.00
|851
|2003.08.14 23:16
|sell
|426
|0.10
|1.1266
|1.1294
|1.1253
|852
|2003.08.14 23:22
|s/l
|426
|0.10
|1.1294
|1.1294
|1.1253
|-28.00
|12463.00
|853
|2003.08.14 23:48
|buy
|427
|0.10
|1.1262
|1.1234
|1.1275
|854
|2003.08.15 00:15
|t/p
|427
|0.10
|1.1275
|1.1234
|1.1275
|13.00
|12476.00
|855
|2003.08.15 00:15
|sell
|428
|0.10
|1.1275
|1.1303
|1.1262
|856
|2003.08.15 01:07
|t/p
|428
|0.10
|1.1262
|1.1303
|1.1262
|13.00
|12489.00
|857
|2003.08.15 01:15
|sell
|429
|0.10
|1.1275
|1.1303
|1.1262
|858
|2003.08.15 02:06
|t/p
|429
|0.10
|1.1262
|1.1303
|1.1262
|13.00
|12502.00
|859
|2003.08.15 02:12
|sell
|430
|0.10
|1.1272
|1.1300
|1.1259
|860
|2003.08.15 03:05
|t/p
|430
|0.10
|1.1259
|1.1300
|1.1259
|13.00
|12515.00
|861
|2003.08.15 03:11
|sell
|431
|0.10
|1.1265
|1.1293
|1.1252
|862
|2003.08.15 06:01
|t/p
|431
|0.10
|1.1252
|1.1293
|1.1252
|13.00
|12528.00
|863
|2003.08.15 06:08
|sell
|432
|0.10
|1.1269
|1.1297
|1.1256
|864
|2003.08.15 06:44
|t/p
|432
|0.10
|1.1256
|1.1297
|1.1256
|13.00
|12541.00
|865
|2003.08.15 06:51
|sell
|433
|0.10
|1.1269
|1.1297
|1.1256
|866
|2003.08.15 06:58
|t/p
|433
|0.10
|1.1256
|1.1297
|1.1256
|13.00
|12554.00
|867
|2003.08.15 08:05
|sell
|434
|0.10
|1.1255
|1.1283
|1.1242
|868
|2003.08.15 08:41
|t/p
|434
|0.10
|1.1242
|1.1283
|1.1242
|13.00
|12567.00
|869
|2003.08.15 08:41
|buy
|435
|0.10
|1.1241
|1.1213
|1.1254
|870
|2003.08.15 08:58
|t/p
|435
|0.10
|1.1254
|1.1213
|1.1254
|13.00
|12580.00
|871
|2003.08.15 08:58
|buy
|436
|0.10
|1.1250
|1.1222
|1.1263
|872
|2003.08.15 08:59
|t/p
|436
|0.10
|1.1263
|1.1222
|1.1263
|13.00
|12593.00
|873
|2003.08.15 09:40
|buy
|437
|0.10
|1.1260
|1.1232
|1.1273
|874
|2003.08.15 11:01
|t/p
|437
|0.10
|1.1273
|1.1232
|1.1273
|13.00
|12606.00
|875
|2003.08.15 11:38
|buy
|438
|0.10
|1.1262
|1.1234
|1.1275
|876
|2003.08.15 11:58
|t/p
|438
|0.10
|1.1275
|1.1234
|1.1275
|13.00
|12619.00
|877
|2003.08.15 12:32
|buy
|439
|0.10
|1.1276
|1.1248
|1.1289
|878
|2003.08.15 13:36
|s/l
|439
|0.10
|1.1248
|1.1248
|1.1289
|-28.00
|12591.00
|879
|2003.08.15 14:33
|buy
|440
|0.10
|1.1255
|1.1227
|1.1268
|880
|2003.08.15 15:00
|t/p
|440
|0.10
|1.1268
|1.1227
|1.1268
|13.00
|12604.00
|881
|2003.08.15 15:28
|buy
|441
|0.10
|1.1261
|1.1233
|1.1274
|882
|2003.08.15 16:06
|t/p
|441
|0.10
|1.1274
|1.1233
|1.1274
|13.00
|12617.00
|883
|2003.08.15 16:24
|buy
|442
|0.10
|1.1262
|1.1234
|1.1275
|884
|2003.08.18 02:25
|s/l
|442
|0.10
|1.1234
|1.1234
|1.1275
|-28.00
|12589.00
|885
|2003.08.18 04:16
|buy
|443
|0.10
|1.1228
|1.1200
|1.1241
|886
|2003.08.18 05:00
|t/p
|443
|0.10
|1.1241
|1.1200
|1.1241
|13.00
|12602.00
|887
|2003.08.18 05:22
|buy
|444
|0.10
|1.1230
|1.1202
|1.1243
|888
|2003.08.18 06:00
|t/p
|444
|0.10
|1.1243
|1.1202
|1.1243
|13.00
|12615.00
|889
|2003.08.18 06:12
|buy
|445
|0.10
|1.1237
|1.1209
|1.1250
|890
|2003.08.18 12:05
|s/l
|445
|0.10
|1.1209
|1.1209
|1.1250
|-28.00
|12587.00
|891
|2003.08.18 13:06
|buy
|446
|0.10
|1.1185
|1.1157
|1.1198
|892
|2003.08.18 14:57
|s/l
|446
|0.10
|1.1157
|1.1157
|1.1198
|-28.00
|12559.00
|893
|2003.08.18 15:56
|buy
|447
|0.10
|1.1171
|1.1143
|1.1184
|894
|2003.08.18 16:02
|t/p
|447
|0.10
|1.1184
|1.1143
|1.1184
|13.00
|12572.00
|895
|2003.08.18 16:05
|buy
|448
|0.10
|1.1178
|1.1150
|1.1191
|896
|2003.08.18 17:06
|s/l
|448
|0.10
|1.1150
|1.1150
|1.1191
|-28.00
|12544.00
|897
|2003.08.18 17:27
|sell
|449
|0.10
|1.1163
|1.1191
|1.1150
|898
|2003.08.18 17:43
|t/p
|449
|0.10
|1.1150
|1.1191
|1.1150
|13.00
|12557.00
|899
|2003.08.18 18:41
|buy
|450
|0.10
|1.1138
|1.1110
|1.1151
|900
|2003.08.18 19:00
|t/p
|450
|0.10
|1.1151
|1.1110
|1.1151
|13.00
|12570.00
|901
|2003.08.18 19:53
|buy
|451
|0.10
|1.1141
|1.1113
|1.1154
|902
|2003.08.18 19:58
|t/p
|451
|0.10
|1.1154
|1.1113
|1.1154
|13.00
|12583.00
|903
|2003.08.18 21:45
|buy
|452
|0.10
|1.1152
|1.1124
|1.1165
|904
|2003.08.19 03:43
|s/l
|452
|0.10
|1.1124
|1.1124
|1.1165
|-28.00
|12555.00
|905
|2003.08.19 04:39
|buy
|453
|0.10
|1.1121
|1.1093
|1.1134
|906
|2003.08.19 05:04
|t/p
|453
|0.10
|1.1134
|1.1093
|1.1134
|13.00
|12568.00
|907
|2003.08.19 05:41
|buy
|454
|0.10
|1.1133
|1.1105
|1.1146
|908
|2003.08.19 08:34
|s/l
|454
|0.10
|1.1105
|1.1105
|1.1146
|-28.00
|12540.00
|909
|2003.08.19 09:21
|buy
|455
|0.10
|1.1091
|1.1063
|1.1104
|910
|2003.08.19 10:05
|t/p
|455
|0.10
|1.1104
|1.1063
|1.1104
|13.00
|12553.00
|911
|2003.08.19 10:38
|buy
|456
|0.10
|1.1091
|1.1063
|1.1104
|912
|2003.08.19 10:58
|t/p
|456
|0.10
|1.1104
|1.1063
|1.1104
|13.00
|12566.00
|913
|2003.08.19 11:30
|buy
|457
|0.10
|1.1106
|1.1078
|1.1119
|914
|2003.08.19 12:03
|t/p
|457
|0.10
|1.1119
|1.1078
|1.1119
|13.00
|12579.00
|915
|2003.08.19 12:17
|buy
|458
|0.10
|1.1111
|1.1083
|1.1124
|916
|2003.08.19 13:28
|s/l
|458
|0.10
|1.1083
|1.1083
|1.1124
|-28.00
|12551.00
|917
|2003.08.19 14:26
|buy
|459
|0.10
|1.1063
|1.1035
|1.1076
|918
|2003.08.19 15:00
|t/p
|459
|0.10
|1.1076
|1.1035
|1.1076
|13.00
|12564.00
|919
|2003.08.19 15:57
|buy
|460
|0.10
|1.1065
|1.1037
|1.1078
|920
|2003.08.19 16:00
|t/p
|460
|0.10
|1.1078
|1.1037
|1.1078
|13.00
|12577.00
|921
|2003.08.19 17:23
|buy
|461
|0.10
|1.1088
|1.1060
|1.1101
|922
|2003.08.19 17:58
|t/p
|461
|0.10
|1.1101
|1.1060
|1.1101
|13.00
|12590.00
|923
|2003.08.19 17:59
|buy
|462
|0.10
|1.1086
|1.1058
|1.1099
|924
|2003.08.19 17:59
|t/p
|462
|0.10
|1.1099
|1.1058
|1.1099
|13.00
|12603.00
|925
|2003.08.19 18:12
|buy
|463
|0.10
|1.1121
|1.1093
|1.1134
|926
|2003.08.19 19:06
|t/p
|463
|0.10
|1.1134
|1.1093
|1.1134
|13.00
|12616.00
|927
|2003.08.19 19:16
|buy
|464
|0.10
|1.1126
|1.1098
|1.1139
|928
|2003.08.19 20:03
|t/p
|464
|0.10
|1.1139
|1.1098
|1.1139
|13.00
|12629.00
|929
|2003.08.19 20:24
|buy
|465
|0.10
|1.1125
|1.1097
|1.1138
|930
|2003.08.19 20:58
|t/p
|465
|0.10
|1.1138
|1.1097
|1.1138
|13.00
|12642.00
|931
|2003.08.19 23:40
|buy
|466
|0.10
|1.1137
|1.1109
|1.1150
|932
|2003.08.20 00:00
|t/p
|466
|0.10
|1.1150
|1.1109
|1.1150
|13.00
|12655.00
|933
|2003.08.20 00:33
|buy
|467
|0.10
|1.1141
|1.1113
|1.1154
|934
|2003.08.20 02:44
|s/l
|467
|0.10
|1.1113
|1.1113
|1.1154
|-28.00
|12627.00
|935
|2003.08.20 04:15
|buy
|468
|0.10
|1.1100
|1.1072
|1.1113
|936
|2003.08.20 05:03
|t/p
|468
|0.10
|1.1113
|1.1072
|1.1113
|13.00
|12640.00
|937
|2003.08.20 06:25
|buy
|469
|0.10
|1.1101
|1.1073
|1.1114
|938
|2003.08.20 07:00
|t/p
|469
|0.10
|1.1114
|1.1073
|1.1114
|13.00
|12653.00
|939
|2003.08.20 07:07
|buy
|470
|0.10
|1.1108
|1.1080
|1.1121
|940
|2003.08.20 08:00
|t/p
|470
|0.10
|1.1121
|1.1080
|1.1121
|13.00
|12666.00
|941
|2003.08.20 08:35
|buy
|471
|0.10
|1.1107
|1.1079
|1.1120
|942
|2003.08.20 08:59
|t/p
|471
|0.10
|1.1120
|1.1079
|1.1120
|13.00
|12679.00
|943
|2003.08.20 09:03
|buy
|472
|0.10
|1.1122
|1.1094
|1.1135
|944
|2003.08.20 10:00
|t/p
|472
|0.10
|1.1135
|1.1094
|1.1135
|13.00
|12692.00
|945
|2003.08.20 11:25
|buy
|473
|0.10
|1.1120
|1.1092
|1.1133
|946
|2003.08.20 12:24
|s/l
|473
|0.10
|1.1092
|1.1092
|1.1133
|-28.00
|12664.00
|947
|2003.08.20 14:02
|buy
|474
|0.10
|1.1099
|1.1071
|1.1112
|948
|2003.08.20 14:58
|t/p
|474
|0.10
|1.1112
|1.1071
|1.1112
|13.00
|12677.00
|949
|2003.08.20 15:26
|buy
|475
|0.10
|1.1113
|1.1085
|1.1126
|950
|2003.08.20 15:31
|t/p
|475
|0.10
|1.1126
|1.1085
|1.1126
|13.00
|12690.00
|951
|2003.08.20 15:56
|buy
|476
|0.10
|1.1120
|1.1092
|1.1133
|952
|2003.08.20 16:00
|t/p
|476
|0.10
|1.1133
|1.1092
|1.1133
|13.00
|12703.00
|953
|2003.08.20 16:25
|buy
|477
|0.10
|1.1120
|1.1092
|1.1133
|954
|2003.08.20 16:30
|t/p
|477
|0.10
|1.1133
|1.1092
|1.1133
|13.00
|12716.00
|955
|2003.08.20 17:11
|buy
|478
|0.10
|1.1121
|1.1093
|1.1134
|956
|2003.08.21 02:12
|s/l
|478
|0.10
|1.1093
|1.1093
|1.1134
|-28.00
|12688.00
|957
|2003.08.21 02:21
|sell
|479
|0.10
|1.1113
|1.1141
|1.1100
|958
|2003.08.21 02:31
|t/p
|479
|0.10
|1.1100
|1.1141
|1.1100
|13.00
|12701.00
|959
|2003.08.21 03:30
|buy
|480
|0.10
|1.1087
|1.1059
|1.1100
|960
|2003.08.21 04:20
|t/p
|480
|0.10
|1.1100
|1.1059
|1.1100
|13.00
|12714.00
|961
|2003.08.21 04:39
|buy
|481
|0.10
|1.1083
|1.1055
|1.1096
|962
|2003.08.21 05:17
|t/p
|481
|0.10
|1.1096
|1.1055
|1.1096
|13.00
|12727.00
|963
|2003.08.21 05:32
|buy
|482
|0.10
|1.1088
|1.1060
|1.1101
|964
|2003.08.21 08:05
|s/l
|482
|0.10
|1.1060
|1.1060
|1.1101
|-28.00
|12699.00
|965
|2003.08.21 08:05
|sell
|483
|0.10
|1.1069
|1.1097
|1.1056
|966
|2003.08.21 08:05
|t/p
|483
|0.10
|1.1056
|1.1097
|1.1056
|13.00
|12712.00
|967
|2003.08.21 08:10
|sell
|484
|0.10
|1.1070
|1.1098
|1.1057
|968
|2003.08.21 08:34
|t/p
|484
|0.10
|1.1057
|1.1098
|1.1057
|13.00
|12725.00
|969
|2003.08.21 08:35
|sell
|485
|0.10
|1.1069
|1.1097
|1.1056
|970
|2003.08.21 08:36
|t/p
|485
|0.10
|1.1056
|1.1097
|1.1056
|13.00
|12738.00
|971
|2003.08.21 08:36
|sell
|486
|0.10
|1.1069
|1.1097
|1.1056
|972
|2003.08.21 08:58
|t/p
|486
|0.10
|1.1056
|1.1097
|1.1056
|13.00
|12751.00
|973
|2003.08.21 09:04
|sell
|487
|0.10
|1.1029
|1.1057
|1.1016
|974
|2003.08.21 09:05
|t/p
|487
|0.10
|1.1016
|1.1057
|1.1016
|13.00
|12764.00
|975
|2003.08.21 09:08
|sell
|488
|0.10
|1.1030
|1.1058
|1.1017
|976
|2003.08.21 09:57
|t/p
|488
|0.10
|1.1017
|1.1058
|1.1017
|13.00
|12777.00
|977
|2003.08.21 10:32
|buy
|489
|0.10
|1.1005
|1.0977
|1.1018
|978
|2003.08.21 11:10
|t/p
|489
|0.10
|1.1018
|1.0977
|1.1018
|13.00
|12790.00
|979
|2003.08.21 11:10
|sell
|490
|0.10
|1.1019
|1.1047
|1.1006
|980
|2003.08.21 11:30
|t/p
|490
|0.10
|1.1006
|1.1047
|1.1006
|13.00
|12803.00
|981
|2003.08.21 11:31
|sell
|491
|0.10
|1.1009
|1.1037
|1.0996
|982
|2003.08.21 11:55
|t/p
|491
|0.10
|1.0996
|1.1037
|1.0996
|13.00
|12816.00
|983
|2003.08.21 12:54
|buy
|492
|0.10
|1.0980
|1.0952
|1.0993
|984
|2003.08.21 13:01
|t/p
|492
|0.10
|1.0993
|1.0952
|1.0993
|13.00
|12829.00
|985
|2003.08.21 13:54
|buy
|493
|0.10
|1.0991
|1.0963
|1.1004
|986
|2003.08.21 13:59
|t/p
|493
|0.10
|1.1004
|1.0963
|1.1004
|13.00
|12842.00
|987
|2003.08.21 14:51
|buy
|494
|0.10
|1.0994
|1.0966
|1.1007
|988
|2003.08.21 15:01
|t/p
|494
|0.10
|1.1007
|1.0966
|1.1007
|13.00
|12855.00
|989
|2003.08.21 15:50
|buy
|495
|0.10
|1.0995
|1.0967
|1.1008
|990
|2003.08.21 16:50
|s/l
|495
|0.10
|1.0967
|1.0967
|1.1008
|-28.00
|12827.00
|991
|2003.08.21 19:08
|buy
|496
|0.10
|1.0939
|1.0911
|1.0952
|992
|2003.08.21 19:45
|s/l
|496
|0.10
|1.0911
|1.0911
|1.0952
|-28.00
|12799.00
|993
|2003.08.21 20:48
|buy
|497
|0.10
|1.0913
|1.0885
|1.0926
|994
|2003.08.21 20:58
|t/p
|497
|0.10
|1.0926
|1.0885
|1.0926
|13.00
|12812.00
|995
|2003.08.21 22:46
|buy
|498
|0.10
|1.0920
|1.0892
|1.0933
|996
|2003.08.21 23:00
|t/p
|498
|0.10
|1.0933
|1.0892
|1.0933
|13.00
|12825.00
|997
|2003.08.21 23:55
|buy
|499
|0.10
|1.0922
|1.0894
|1.0935
|998
|2003.08.22 01:00
|t/p
|499
|0.10
|1.0935
|1.0894
|1.0935
|13.00
|12838.00
|999
|2003.08.22 01:50
|buy
|500
|0.10
|1.0929
|1.0901
|1.0942
|1000
|2003.08.22 07:02
|t/p
|500
|0.10
|1.0942
|1.0901
|1.0942
|13.00
|12851.00
|1001
|2003.08.22 07:35
|buy
|501
|0.10
|1.0929
|1.0901
|1.0942
|1002
|2003.08.22 08:00
|t/p
|501
|0.10
|1.0942
|1.0901
|1.0942
|13.00
|12864.00
|1003
|2003.08.22 08:03
|buy
|502
|0.10
|1.0930
|1.0902
|1.0943
|1004
|2003.08.22 08:42
|s/l
|502
|0.10
|1.0902
|1.0902
|1.0943
|-28.00
|12836.00
|1005
|2003.08.22 09:29
|buy
|503
|0.10
|1.0932
|1.0904
|1.0945
|1006
|2003.08.22 12:36
|s/l
|503
|0.10
|1.0904
|1.0904
|1.0945
|-28.00
|12808.00
|1007
|2003.08.22 15:19
|buy
|504
|0.10
|1.0880
|1.0852
|1.0893
|1008
|2003.08.22 15:30
|s/l
|504
|0.10
|1.0852
|1.0852
|1.0893
|-28.00
|12780.00
|1009
|2003.08.22 16:57
|buy
|505
|0.10
|1.0837
|1.0809
|1.0850
|1010
|2003.08.22 16:58
|t/p
|505
|0.10
|1.0850
|1.0809
|1.0850
|13.00
|12793.00
|1011
|2003.08.22 16:59
|buy
|506
|0.10
|1.0839
|1.0811
|1.0852
|1012
|2003.08.22 16:59
|t/p
|506
|0.10
|1.0852
|1.0811
|1.0852
|13.00
|12806.00
|1013
|2003.08.22 17:16
|buy
|507
|0.10
|1.0858
|1.0830
|1.0871
|1014
|2003.08.22 17:58
|t/p
|507
|0.10
|1.0871
|1.0830
|1.0871
|13.00
|12819.00
|1015
|2003.08.22 18:16
|buy
|508
|0.10
|1.0870
|1.0842
|1.0883
|1016
|2003.08.22 19:00
|t/p
|508
|0.10
|1.0883
|1.0842
|1.0883
|13.00
|12832.00
|1017
|2003.08.22 19:16
|buy
|509
|0.10
|1.0880
|1.0852
|1.0893
|1018
|2003.08.25 00:53
|s/l
|509
|0.10
|1.0852
|1.0852
|1.0893
|-28.00
|12804.00
|1019
|2003.08.25 01:13
|buy
|510
|0.10
|1.0858
|1.0830
|1.0871
|1020
|2003.08.25 02:00
|t/p
|510
|0.10
|1.0871
|1.0830
|1.0871
|13.00
|12817.00
|1021
|2003.08.25 02:50
|buy
|511
|0.10
|1.0858
|1.0830
|1.0871
|1022
|2003.08.25 02:59
|t/p
|511
|0.10
|1.0871
|1.0830
|1.0871
|13.00
|12830.00
|1023
|2003.08.25 03:22
|buy
|512
|0.10
|1.0872
|1.0844
|1.0885
|1024
|2003.08.25 08:00
|t/p
|512
|0.10
|1.0885
|1.0844
|1.0885
|13.00
|12843.00
|1025
|2003.08.25 08:42
|buy
|513
|0.10
|1.0874
|1.0846
|1.0887
|1026
|2003.08.25 09:00
|t/p
|513
|0.10
|1.0887
|1.0846
|1.0887
|13.00
|12856.00
|1027
|2003.08.25 10:40
|buy
|514
|0.10
|1.0883
|1.0855
|1.0896
|1028
|2003.08.25 10:59
|t/p
|514
|0.10
|1.0896
|1.0855
|1.0896
|13.00
|12869.00
|1029
|2003.08.25 12:37
|buy
|515
|0.10
|1.0905
|1.0877
|1.0918
|1030
|2003.08.25 15:02
|t/p
|515
|0.10
|1.0918
|1.0877
|1.0918
|13.00
|12882.00
|1031
|2003.08.25 15:31
|buy
|516
|0.10
|1.0890
|1.0862
|1.0903
|1032
|2003.08.25 15:59
|t/p
|516
|0.10
|1.0903
|1.0862
|1.0903
|13.00
|12895.00
|1033
|2003.08.25 16:04
|buy
|517
|0.10
|1.0902
|1.0874
|1.0915
|1034
|2003.08.25 18:05
|s/l
|517
|0.10
|1.0874
|1.0874
|1.0915
|-28.00
|12867.00
|1035
|2003.08.25 19:29
|buy
|518
|0.10
|1.0868
|1.0840
|1.0881
|1036
|2003.08.25 19:58
|t/p
|518
|0.10
|1.0881
|1.0840
|1.0881
|13.00
|12880.00
|1037
|2003.08.25 20:03
|buy
|519
|0.10
|1.0887
|1.0859
|1.0900
|1038
|2003.08.25 22:26
|s/l
|519
|0.10
|1.0859
|1.0859
|1.0900
|-28.00
|12852.00
|1039
|2003.08.26 01:19
|buy
|520
|0.10
|1.0828
|1.0800
|1.0841
|1040
|2003.08.26 01:21
|s/l
|520
|0.10
|1.0800
|1.0800
|1.0841
|-28.00
|12824.00
|1041
|2003.08.26 02:19
|buy
|521
|0.10
|1.0832
|1.0804
|1.0845
|1042
|2003.08.26 03:01
|t/p
|521
|0.10
|1.0845
|1.0804
|1.0845
|13.00
|12837.00
|1043
|2003.08.26 03:19
|buy
|522
|0.10
|1.0833
|1.0805
|1.0846
|1044
|2003.08.26 04:00
|t/p
|522
|0.10
|1.0846
|1.0805
|1.0846
|13.00
|12850.00
|1045
|2003.08.26 04:17
|buy
|523
|0.10
|1.0841
|1.0813
|1.0854
|1046
|2003.08.26 07:00
|t/p
|523
|0.10
|1.0854
|1.0813
|1.0854
|13.00
|12863.00
|1047
|2003.08.26 07:14
|buy
|524
|0.10
|1.0841
|1.0813
|1.0854
|1048
|2003.08.26 07:59
|t/p
|524
|0.10
|1.0854
|1.0813
|1.0854
|13.00
|12876.00
|1049
|2003.08.26 08:10
|buy
|525
|0.10
|1.0853
|1.0825
|1.0866
|1050
|2003.08.26 09:00
|t/p
|525
|0.10
|1.0866
|1.0825
|1.0866
|13.00
|12889.00
|1051
|2003.08.26 09:11
|buy
|526
|0.10
|1.0853
|1.0825
|1.0866
|1052
|2003.08.26 10:00
|t/p
|526
|0.10
|1.0866
|1.0825
|1.0866
|13.00
|12902.00
|1053
|2003.08.26 10:05
|buy
|527
|0.10
|1.0854
|1.0826
|1.0867
|1054
|2003.08.26 11:08
|s/l
|527
|0.10
|1.0826
|1.0826
|1.0867
|-28.00
|12874.00
|1055
|2003.08.26 12:06
|buy
|528
|0.10
|1.0829
|1.0801
|1.0842
|1056
|2003.08.26 13:05
|s/l
|528
|0.10
|1.0801
|1.0801
|1.0842
|-28.00
|12846.00
|1057
|2003.08.26 13:05
|buy
|529
|0.10
|1.0803
|1.0775
|1.0816
|1058
|2003.08.26 13:58
|t/p
|529
|0.10
|1.0816
|1.0775
|1.0816
|13.00
|12859.00
|1059
|2003.08.26 13:58
|sell
|530
|0.10
|1.0825
|1.0853
|1.0812
|1060
|2003.08.26 13:58
|t/p
|530
|0.10
|1.0812
|1.0853
|1.0812
|13.00
|12872.00
|1061
|2003.08.26 13:58
|sell
|531
|0.10
|1.0817
|1.0845
|1.0804
|1062
|2003.08.26 13:58
|t/p
|531
|0.10
|1.0804
|1.0845
|1.0804
|13.00
|12885.00
|1063
|2003.08.26 13:59
|sell
|532
|0.10
|1.0825
|1.0853
|1.0812
|1064
|2003.08.26 14:57
|t/p
|532
|0.10
|1.0812
|1.0853
|1.0812
|13.00
|12898.00
|1065
|2003.08.26 14:57
|buy
|533
|0.10
|1.0811
|1.0783
|1.0824
|1066
|2003.08.26 15:00
|t/p
|533
|0.10
|1.0824
|1.0783
|1.0824
|13.00
|12911.00
|1067
|2003.08.26 15:56
|buy
|534
|0.10
|1.0810
|1.0782
|1.0823
|1068
|2003.08.26 16:00
|t/p
|534
|0.10
|1.0823
|1.0782
|1.0823
|13.00
|12924.00
|1069
|2003.08.26 16:54
|buy
|535
|0.10
|1.0818
|1.0790
|1.0831
|1070
|2003.08.26 16:58
|t/p
|535
|0.10
|1.0831
|1.0790
|1.0831
|13.00
|12937.00
|1071
|2003.08.26 16:58
|buy
|536
|0.10
|1.0810
|1.0782
|1.0823
|1072
|2003.08.26 16:58
|t/p
|536
|0.10
|1.0823
|1.0782
|1.0823
|13.00
|12950.00
|1073
|2003.08.26 17:20
|buy
|537
|0.10
|1.0880
|1.0852
|1.0893
|1074
|2003.08.26 17:20
|t/p
|537
|0.10
|1.0893
|1.0852
|1.0893
|13.00
|12963.00
|1075
|2003.08.26 17:24
|buy
|538
|0.10
|1.0882
|1.0854
|1.0895
|1076
|2003.08.26 18:05
|t/p
|538
|0.10
|1.0895
|1.0854
|1.0895
|13.00
|12976.00
|1077
|2003.08.26 18:35
|buy
|539
|0.10
|1.0893
|1.0865
|1.0906
|1078
|2003.08.26 19:02
|t/p
|539
|0.10
|1.0906
|1.0865
|1.0906
|13.00
|12989.00
|1079
|2003.08.26 19:51
|buy
|540
|0.10
|1.0894
|1.0866
|1.0907
|1080
|2003.08.26 19:57
|t/p
|540
|0.10
|1.0907
|1.0866
|1.0907
|13.00
|13002.00
|1081
|2003.08.26 20:33
|buy
|541
|0.10
|1.0893
|1.0865
|1.0906
|1082
|2003.08.26 22:02
|s/l
|541
|0.10
|1.0865
|1.0865
|1.0906
|-28.00
|12974.00
|1083
|2003.08.26 22:14
|sell
|542
|0.10
|1.0879
|1.0907
|1.0866
|1084
|2003.08.26 22:31
|t/p
|542
|0.10
|1.0866
|1.0907
|1.0866
|13.00
|12987.00
|1085
|2003.08.26 22:54
|sell
|543
|0.10
|1.0875
|1.0903
|1.0862
|1086
|2003.08.26 22:58
|t/p
|543
|0.10
|1.0862
|1.0903
|1.0862
|13.00
|13000.00
|1087
|2003.08.26 23:30
|buy
|544
|0.10
|1.0853
|1.0825
|1.0866
|1088
|2003.08.27 00:01
|t/p
|544
|0.10
|1.0866
|1.0825
|1.0866
|13.00
|13013.00
|1089
|2003.08.27 00:29
|buy
|545
|0.10
|1.0862
|1.0834
|1.0875
|1090
|2003.08.27 00:52
|t/p
|545
|0.10
|1.0875
|1.0834
|1.0875
|13.00
|13026.00
|1091
|2003.08.27 02:47
|sell
|546
|0.10
|1.0879
|1.0907
|1.0866
|1092
|2003.08.27 03:00
|t/p
|546
|0.10
|1.0866
|1.0907
|1.0866
|13.00
|13039.00
|1093
|2003.08.27 03:24
|buy
|547
|0.10
|1.0863
|1.0835
|1.0876
|1094
|2003.08.27 06:36
|s/l
|547
|0.10
|1.0835
|1.0835
|1.0876
|-28.00
|13011.00
|1095
|2003.08.27 06:43
|sell
|548
|0.10
|1.0863
|1.0891
|1.0850
|1096
|2003.08.27 06:58
|t/p
|548
|0.10
|1.0850
|1.0891
|1.0850
|13.00
|13024.00
|1097
|2003.08.27 08:40
|sell
|549
|0.10
|1.0870
|1.0898
|1.0857
|1098
|2003.08.27 09:19
|t/p
|549
|0.10
|1.0857
|1.0898
|1.0857
|13.00
|13037.00
|1099
|2003.08.27 09:19
|buy
|550
|0.10
|1.0857
|1.0829
|1.0870
|1100
|2003.08.27 09:41
|t/p
|550
|0.10
|1.0870
|1.0829
|1.0870
|13.00
|13050.00
|1101
|2003.08.27 09:46
|buy
|551
|0.10
|1.0860
|1.0832
|1.0873
|1102
|2003.08.27 10:00
|t/p
|551
|0.10
|1.0873
|1.0832
|1.0873
|13.00
|13063.00
|1103
|2003.08.27 10:31
|buy
|552
|0.10
|1.0862
|1.0834
|1.0875
|1104
|2003.08.27 10:37
|t/p
|552
|0.10
|1.0875
|1.0834
|1.0875
|13.00
|13076.00
|1105
|2003.08.27 11:30
|buy
|553
|0.10
|1.0889
|1.0861
|1.0902
|1106
|2003.08.27 11:38
|t/p
|553
|0.10
|1.0902
|1.0861
|1.0902
|13.00
|13089.00
|1107
|2003.08.27 13:29
|buy
|554
|0.10
|1.0894
|1.0866
|1.0907
|1108
|2003.08.27 13:37
|t/p
|554
|0.10
|1.0907
|1.0866
|1.0907
|13.00
|13102.00
|1109
|2003.08.27 14:34
|sell
|555
|0.10
|1.0914
|1.0942
|1.0901
|1110
|2003.08.27 16:08
|t/p
|555
|0.10
|1.0901
|1.0942
|1.0901
|13.00
|13115.00
|1111
|2003.08.27 16:55
|sell
|556
|0.10
|1.0922
|1.0950
|1.0909
|1112
|2003.08.27 16:58
|t/p
|556
|0.10
|1.0909
|1.0950
|1.0909
|13.00
|13128.00
|1113
|2003.08.27 16:58
|sell
|557
|0.10
|1.0924
|1.0952
|1.0911
|1114
|2003.08.27 16:59
|t/p
|557
|0.10
|1.0911
|1.0952
|1.0911
|13.00
|13141.00
|1115
|2003.08.27 18:27
|sell
|558
|0.10
|1.0909
|1.0937
|1.0896
|1116
|2003.08.27 19:03
|t/p
|558
|0.10
|1.0896
|1.0937
|1.0896
|13.00
|13154.00
|1117
|2003.08.27 19:27
|sell
|559
|0.10
|1.0905
|1.0933
|1.0892
|1118
|2003.08.27 19:43
|t/p
|559
|0.10
|1.0892
|1.0933
|1.0892
|13.00
|13167.00
|1119
|2003.08.27 19:49
|sell
|560
|0.10
|1.0905
|1.0933
|1.0892
|1120
|2003.08.27 19:58
|t/p
|560
|0.10
|1.0892
|1.0933
|1.0892
|13.00
|13180.00
|1121
|2003.08.27 20:25
|sell
|561
|0.10
|1.0885
|1.0913
|1.0872
|1122
|2003.08.27 21:04
|t/p
|561
|0.10
|1.0872
|1.0913
|1.0872
|13.00
|13193.00
|1123
|2003.08.27 21:24
|sell
|562
|0.10
|1.0885
|1.0913
|1.0872
|1124
|2003.08.27 23:16
|t/p
|562
|0.10
|1.0872
|1.0913
|1.0872
|13.00
|13206.00
|1125
|2003.08.27 23:24
|sell
|563
|0.10
|1.0890
|1.0918
|1.0877
|1126
|2003.08.27 23:58
|t/p
|563
|0.10
|1.0877
|1.0918
|1.0877
|13.00
|13219.00
|1127
|2003.08.28 00:20
|sell
|564
|0.10
|1.0876
|1.0904
|1.0863
|1128
|2003.08.28 01:12
|t/p
|564
|0.10
|1.0863
|1.0904
|1.0863
|13.00
|13232.00
|1129
|2003.08.28 01:17
|sell
|565
|0.10
|1.0868
|1.0896
|1.0855
|1130
|2003.08.28 02:10
|t/p
|565
|0.10
|1.0855
|1.0896
|1.0855
|13.00
|13245.00
|1131
|2003.08.28 02:16
|sell
|566
|0.10
|1.0856
|1.0884
|1.0843
|1132
|2003.08.28 04:09
|t/p
|566
|0.10
|1.0843
|1.0884
|1.0843
|13.00
|13258.00
|1133
|2003.08.28 04:16
|sell
|567
|0.10
|1.0863
|1.0891
|1.0850
|1134
|2003.08.28 05:08
|t/p
|567
|0.10
|1.0850
|1.0891
|1.0850
|13.00
|13271.00
|1135
|2003.08.28 05:43
|sell
|568
|0.10
|1.0861
|1.0889
|1.0848
|1136
|2003.08.28 08:02
|t/p
|568
|0.10
|1.0848
|1.0889
|1.0848
|13.00
|13284.00
|1137
|2003.08.28 08:15
|sell
|569
|0.10
|1.0861
|1.0889
|1.0848
|1138
|2003.08.28 12:00
|t/p
|569
|0.10
|1.0848
|1.0889
|1.0848
|13.00
|13297.00
|1139
|2003.08.28 12:30
|sell
|570
|0.10
|1.0858
|1.0886
|1.0845
|1140
|2003.08.28 12:43
|t/p
|570
|0.10
|1.0845
|1.0886
|1.0845
|13.00
|13310.00
|1141
|2003.08.28 13:02
|sell
|571
|0.10
|1.0825
|1.0853
|1.0812
|1142
|2003.08.28 15:00
|s/l
|571
|0.10
|1.0853
|1.0853
|1.0812
|-28.00
|13282.00
|1143
|2003.08.28 15:55
|buy
|572
|0.10
|1.0841
|1.0813
|1.0854
|1144
|2003.08.28 15:56
|t/p
|572
|0.10
|1.0854
|1.0813
|1.0854
|13.00
|13295.00
|1145
|2003.08.28 15:57
|buy
|573
|0.10
|1.0841
|1.0813
|1.0854
|1146
|2003.08.28 15:58
|t/p
|573
|0.10
|1.0854
|1.0813
|1.0854
|13.00
|13308.00
|1147
|2003.08.28 16:06
|buy
|574
|0.10
|1.0878
|1.0850
|1.0891
|1148
|2003.08.28 16:22
|t/p
|574
|0.10
|1.0891
|1.0850
|1.0891
|13.00
|13321.00
|1149
|2003.08.28 16:39
|buy
|575
|0.10
|1.0878
|1.0850
|1.0891
|1150
|2003.08.28 16:58
|t/p
|575
|0.10
|1.0891
|1.0850
|1.0891
|13.00
|13334.00
|1151
|2003.08.28 16:58
|buy
|576
|0.10
|1.0876
|1.0848
|1.0889
|1152
|2003.08.28 16:58
|t/p
|576
|0.10
|1.0889
|1.0848
|1.0889
|13.00
|13347.00
|1153
|2003.08.28 17:21
|sell
|577
|0.10
|1.0911
|1.0939
|1.0898
|1154
|2003.08.28 17:39
|t/p
|577
|0.10
|1.0898
|1.0939
|1.0898
|13.00
|13360.00
|1155
|2003.08.28 18:20
|sell
|578
|0.10
|1.0898
|1.0926
|1.0885
|1156
|2003.08.28 18:52
|t/p
|578
|0.10
|1.0885
|1.0926
|1.0885
|13.00
|13373.00
|1157
|2003.08.28 18:57
|sell
|579
|0.10
|1.0898
|1.0926
|1.0885
|1158
|2003.08.28 19:01
|t/p
|579
|0.10
|1.0885
|1.0926
|1.0885
|13.00
|13386.00
|1159
|2003.08.28 19:19
|sell
|580
|0.10
|1.0890
|1.0918
|1.0877
|1160
|2003.08.28 19:50
|t/p
|580
|0.10
|1.0877
|1.0918
|1.0877
|13.00
|13399.00
|1161
|2003.08.28 19:55
|sell
|581
|0.10
|1.0890
|1.0918
|1.0877
|1162
|2003.08.28 20:01
|t/p
|581
|0.10
|1.0877
|1.0918
|1.0877
|13.00
|13412.00
|1163
|2003.08.28 20:17
|sell
|582
|0.10
|1.0880
|1.0908
|1.0867
|1164
|2003.08.28 20:49
|t/p
|582
|0.10
|1.0867
|1.0908
|1.0867
|13.00
|13425.00
|1165
|2003.08.28 20:54
|sell
|583
|0.10
|1.0881
|1.0909
|1.0868
|1166
|2003.08.29 08:07
|s/l
|583
|0.10
|1.0909
|1.0909
|1.0868
|-28.00
|13397.00
|1167
|2003.08.29 08:27
|buy
|584
|0.10
|1.0878
|1.0850
|1.0891
|1168
|2003.08.29 08:39
|t/p
|584
|0.10
|1.0891
|1.0850
|1.0891
|13.00
|13410.00
|1169
|2003.08.29 09:19
|buy
|585
|0.10
|1.0898
|1.0870
|1.0911
|1170
|2003.08.29 09:38
|t/p
|585
|0.10
|1.0911
|1.0870
|1.0911
|13.00
|13423.00
|1171
|2003.08.29 10:15
|buy
|586
|0.10
|1.0908
|1.0880
|1.0921
|1172
|2003.08.29 10:36
|t/p
|586
|0.10
|1.0921
|1.0880
|1.0921
|13.00
|13436.00
|1173
|2003.08.29 10:41
|buy
|587
|0.10
|1.0908
|1.0880
|1.0921
|1174
|2003.08.29 11:03
|t/p
|587
|0.10
|1.0921
|1.0880
|1.0921
|13.00
|13449.00
|1175
|2003.08.29 11:09
|buy
|588
|0.10
|1.0912
|1.0884
|1.0925
|1176
|2003.08.29 13:01
|t/p
|588
|0.10
|1.0925
|1.0884
|1.0925
|13.00
|13462.00
|1177
|2003.08.29 13:06
|buy
|589
|0.10
|1.0905
|1.0877
|1.0918
|1178
|2003.08.29 13:58
|t/p
|589
|0.10
|1.0918
|1.0877
|1.0918
|13.00
|13475.00
|1179
|2003.08.29 14:27
|buy
|590
|0.10
|1.0925
|1.0897
|1.0938
|1180
|2003.08.29 14:58
|t/p
|590
|0.10
|1.0938
|1.0897
|1.0938
|13.00
|13488.00
|1181
|2003.08.29 16:29
|sell
|591
|0.10
|1.0961
|1.0989
|1.0948
|1182
|2003.08.29 16:58
|s/l
|591
|0.10
|1.0989
|1.0989
|1.0948
|-28.00
|13460.00
|1183
|2003.08.29 18:50
|sell
|592
|0.10
|1.0989
|1.1017
|1.0976
|1184
|2003.08.29 18:59
|t/p
|592
|0.10
|1.0976
|1.1017
|1.0976
|13.00
|13473.00
|1185
|2003.09.01 01:51
|sell
|593
|0.10
|1.0995
|1.1023
|1.0982
|1186
|2003.09.01 02:16
|t/p
|593
|0.10
|1.0982
|1.1023
|1.0982
|13.00
|13486.00
|1187
|2003.09.01 02:23
|sell
|594
|0.10
|1.0994
|1.1022
|1.0981
|1188
|2003.09.01 03:01
|t/p
|594
|0.10
|1.0981
|1.1022
|1.0981
|13.00
|13499.00
|1189
|2003.09.01 03:48
|sell
|595
|0.10
|1.0985
|1.1013
|1.0972
|1190
|2003.09.01 05:55
|s/l
|595
|0.10
|1.1013
|1.1013
|1.0972
|-28.00
|13471.00
|1191
|2003.09.01 06:16
|sell
|596
|0.10
|1.0998
|1.1026
|1.0985
|1192
|2003.09.01 09:08
|t/p
|596
|0.10
|1.0985
|1.1026
|1.0985
|13.00
|13484.00
|1193
|2003.09.01 09:16
|sell
|597
|0.10
|1.0994
|1.1022
|1.0981
|1194
|2003.09.01 09:59
|t/p
|597
|0.10
|1.0981
|1.1022
|1.0981
|13.00
|13497.00
|1195
|2003.09.01 11:38
|sell
|598
|0.10
|1.0988
|1.1016
|1.0975
|1196
|2003.09.01 12:05
|t/p
|598
|0.10
|1.0975
|1.1016
|1.0975
|13.00
|13510.00
|1197
|2003.09.01 12:10
|sell
|599
|0.10
|1.0987
|1.1015
|1.0974
|1198
|2003.09.01 13:02
|t/p
|599
|0.10
|1.0974
|1.1015
|1.0974
|13.00
|13523.00
|1199
|2003.09.01 13:07
|sell
|600
|0.10
|1.0981
|1.1009
|1.0968
|1200
|2003.09.01 13:59
|t/p
|600
|0.10
|1.0968
|1.1009
|1.0968
|13.00
|13536.00
|1201
|2003.09.01 14:06
|sell
|601
|0.10
|1.0966
|1.0994
|1.0953
|1202
|2003.09.01 15:51
|s/l
|601
|0.10
|1.0994
|1.0994
|1.0953
|-28.00
|13508.00
|1203
|2003.09.01 16:34
|sell
|602
|0.10
|1.0979
|1.1007
|1.0966
|1204
|2003.09.01 17:00
|t/p
|602
|0.10
|1.0966
|1.1007
|1.0966
|13.00
|13521.00
|1205
|2003.09.01 17:32
|sell
|603
|0.10
|1.0974
|1.1002
|1.0961
|1206
|2003.09.01 18:07
|t/p
|603
|0.10
|1.0961
|1.1002
|1.0961
|13.00
|13534.00
|1207
|2003.09.01 18:33
|sell
|604
|0.10
|1.0972
|1.1000
|1.0959
|1208
|2003.09.01 23:00
|t/p
|604
|0.10
|1.0959
|1.1000
|1.0959
|13.00
|13547.00
|1209
|2003.09.01 23:19
|sell
|605
|0.10
|1.0969
|1.0997
|1.0956
|1210
|2003.09.02 01:00
|t/p
|605
|0.10
|1.0956
|1.0997
|1.0956
|13.00
|13560.00
|1211
|2003.09.02 01:25
|sell
|606
|0.10
|1.0966
|1.0994
|1.0953
|1212
|2003.09.02 02:08
|t/p
|606
|0.10
|1.0953
|1.0994
|1.0953
|13.00
|13573.00
|1213
|2003.09.02 02:23
|sell
|607
|0.10
|1.0968
|1.0996
|1.0955
|1214
|2003.09.02 02:59
|t/p
|607
|0.10
|1.0955
|1.0996
|1.0955
|13.00
|13586.00
|1215
|2003.09.02 03:16
|sell
|608
|0.10
|1.0949
|1.0977
|1.0936
|1216
|2003.09.02 04:05
|t/p
|608
|0.10
|1.0936
|1.0977
|1.0936
|13.00
|13599.00
|1217
|2003.09.02 04:10
|sell
|609
|0.10
|1.0942
|1.0970
|1.0929
|1218
|2003.09.02 07:02
|t/p
|609
|0.10
|1.0929
|1.0970
|1.0929
|13.00
|13612.00
|1219
|2003.09.02 07:59
|buy
|610
|0.10
|1.0930
|1.0902
|1.0943
|1220
|2003.09.02 08:00
|s/l
|610
|0.10
|1.0902
|1.0902
|1.0943
|-28.00
|13584.00
|1221
|2003.09.02 08:10
|sell
|611
|0.10
|1.0931
|1.0959
|1.0918
|1222
|2003.09.02 08:59
|t/p
|611
|0.10
|1.0918
|1.0959
|1.0918
|13.00
|13597.00
|1223
|2003.09.02 09:27
|sell
|612
|0.10
|1.0913
|1.0941
|1.0900
|1224
|2003.09.02 09:50
|t/p
|612
|0.10
|1.0900
|1.0941
|1.0900
|13.00
|13610.00
|1225
|2003.09.02 10:01
|sell
|613
|0.10
|1.0872
|1.0900
|1.0859
|1226
|2003.09.02 11:57
|t/p
|613
|0.10
|1.0859
|1.0900
|1.0859
|13.00
|13623.00
|1227
|2003.09.02 12:55
|buy
|614
|0.10
|1.0853
|1.0825
|1.0866
|1228
|2003.09.02 13:11
|t/p
|614
|0.10
|1.0866
|1.0825
|1.0866
|13.00
|13636.00
|1229
|2003.09.02 14:56
|buy
|615
|0.10
|1.0843
|1.0815
|1.0856
|1230
|2003.09.02 15:02
|t/p
|615
|0.10
|1.0856
|1.0815
|1.0856
|13.00
|13649.00
|1231
|2003.09.02 16:50
|buy
|616
|0.10
|1.0857
|1.0829
|1.0870
|1232
|2003.09.02 17:02
|t/p
|616
|0.10
|1.0870
|1.0829
|1.0870
|13.00
|13662.00
|1233
|2003.09.02 17:49
|buy
|617
|0.10
|1.0865
|1.0837
|1.0878
|1234
|2003.09.02 19:48
|s/l
|617
|0.10
|1.0837
|1.0837
|1.0878
|-28.00
|13634.00
|1235
|2003.09.02 22:43
|buy
|618
|0.10
|1.0811
|1.0783
|1.0824
|1236
|2003.09.03 02:40
|s/l
|618
|0.10
|1.0783
|1.0783
|1.0824
|-28.00
|13606.00
|1237
|2003.09.03 03:26
|buy
|619
|0.10
|1.0778
|1.0750
|1.0791
|1238
|2003.09.03 04:03
|t/p
|619
|0.10
|1.0791
|1.0750
|1.0791
|13.00
|13619.00
|1239
|2003.09.03 05:36
|buy
|620
|0.10
|1.0790
|1.0762
|1.0803
|1240
|2003.09.03 06:00
|t/p
|620
|0.10
|1.0803
|1.0762
|1.0803
|13.00
|13632.00
|1241
|2003.09.03 07:55
|buy
|621
|0.10
|1.0783
|1.0755
|1.0796
|1242
|2003.09.03 08:00
|t/p
|621
|0.10
|1.0796
|1.0755
|1.0796
|13.00
|13645.00
|1243
|2003.09.03 08:45
|buy
|622
|0.10
|1.0791
|1.0763
|1.0804
|1244
|2003.09.03 10:00
|t/p
|622
|0.10
|1.0804
|1.0763
|1.0804
|13.00
|13658.00
|1245
|2003.09.03 11:50
|buy
|623
|0.10
|1.0802
|1.0774
|1.0815
|1246
|2003.09.03 11:59
|t/p
|623
|0.10
|1.0815
|1.0774
|1.0815
|13.00
|13671.00
|1247
|2003.09.03 13:58
|buy
|624
|0.10
|1.0785
|1.0757
|1.0798
|1248
|2003.09.03 15:00
|t/p
|624
|0.10
|1.0798
|1.0757
|1.0798
|13.00
|13684.00
|1249
|2003.09.03 16:35
|buy
|625
|0.10
|1.0811
|1.0783
|1.0824
|1250
|2003.09.03 16:58
|t/p
|625
|0.10
|1.0824
|1.0783
|1.0824
|13.00
|13697.00
|1251
|2003.09.03 17:41
|buy
|626
|0.10
|1.0824
|1.0796
|1.0837
|1252
|2003.09.03 17:59
|t/p
|626
|0.10
|1.0837
|1.0796
|1.0837
|13.00
|13710.00
|1253
|2003.09.03 18:16
|buy
|627
|0.10
|1.0845
|1.0817
|1.0858
|1254
|2003.09.03 19:00
|t/p
|627
|0.10
|1.0858
|1.0817
|1.0858
|13.00
|13723.00
|1255
|2003.09.03 19:40
|buy
|628
|0.10
|1.0850
|1.0822
|1.0863
|1256
|2003.09.03 19:59
|t/p
|628
|0.10
|1.0863
|1.0822
|1.0863
|13.00
|13736.00
|1257
|2003.09.03 21:23
|buy
|629
|0.10
|1.0840
|1.0812
|1.0853
|1258
|2003.09.03 22:00
|t/p
|629
|0.10
|1.0853
|1.0812
|1.0853
|13.00
|13749.00
|1259
|2003.09.03 22:34
|buy
|630
|0.10
|1.0842
|1.0814
|1.0855
|1260
|2003.09.03 23:00
|t/p
|630
|0.10
|1.0855
|1.0814
|1.0855
|13.00
|13762.00
|1261
|2003.09.03 23:27
|buy
|631
|0.10
|1.0844
|1.0816
|1.0857
|1262
|2003.09.04 00:32
|s/l
|631
|0.10
|1.0816
|1.0816
|1.0857
|-28.00
|13734.00
|1263
|2003.09.04 01:31
|buy
|632
|0.10
|1.0812
|1.0784
|1.0825
|1264
|2003.09.04 02:00
|t/p
|632
|0.10
|1.0825
|1.0784
|1.0825
|13.00
|13747.00
|1265
|2003.09.04 03:13
|buy
|633
|0.10
|1.0830
|1.0802
|1.0843
|1266
|2003.09.04 04:00
|t/p
|633
|0.10
|1.0843
|1.0802
|1.0843
|13.00
|13760.00
|1267
|2003.09.04 06:24
|buy
|634
|0.10
|1.0838
|1.0810
|1.0851
|1268
|2003.09.04 08:10
|t/p
|634
|0.10
|1.0851
|1.0810
|1.0851
|13.00
|13773.00
|1269
|2003.09.04 08:21
|buy
|635
|0.10
|1.0828
|1.0800
|1.0841
|1270
|2003.09.04 08:42
|t/p
|635
|0.10
|1.0841
|1.0800
|1.0841
|13.00
|13786.00
|1271
|2003.09.04 08:59
|buy
|636
|0.10
|1.0831
|1.0803
|1.0844
|1272
|2003.09.04 11:06
|t/p
|636
|0.10
|1.0844
|1.0803
|1.0844
|13.00
|13799.00
|1273
|2003.09.04 11:10
|buy
|637
|0.10
|1.0837
|1.0809
|1.0850
|1274
|2003.09.04 12:06
|t/p
|637
|0.10
|1.0850
|1.0809
|1.0850
|13.00
|13812.00
|1275
|2003.09.04 12:08
|buy
|638
|0.10
|1.0838
|1.0810
|1.0851
|1276
|2003.09.04 13:17
|s/l
|638
|0.10
|1.0810
|1.0810
|1.0851
|-28.00
|13784.00
|1277
|2003.09.04 13:36
|sell
|639
|0.10
|1.0829
|1.0857
|1.0816
|1278
|2003.09.04 14:02
|s/l
|639
|0.10
|1.0857
|1.0857
|1.0816
|-28.00
|13756.00
|1279
|2003.09.04 14:07
|buy
|640
|0.10
|1.0817
|1.0789
|1.0830
|1280
|2003.09.04 14:35
|t/p
|640
|0.10
|1.0830
|1.0789
|1.0830
|13.00
|13769.00
|1281
|2003.09.04 14:41
|buy
|641
|0.10
|1.0816
|1.0788
|1.0829
|1282
|2003.09.04 14:58
|t/p
|641
|0.10
|1.0829
|1.0788
|1.0829
|13.00
|13782.00
|1283
|2003.09.04 15:06
|buy
|642
|0.10
|1.0860
|1.0832
|1.0873
|1284
|2003.09.04 15:34
|t/p
|642
|0.10
|1.0873
|1.0832
|1.0873
|13.00
|13795.00
|1285
|2003.09.04 15:40
|buy
|643
|0.10
|1.0860
|1.0832
|1.0873
|1286
|2003.09.04 15:58
|t/p
|643
|0.10
|1.0873
|1.0832
|1.0873
|13.00
|13808.00
|1287
|2003.09.04 15:59
|buy
|644
|0.10
|1.0860
|1.0832
|1.0873
|1288
|2003.09.04 15:59
|t/p
|644
|0.10
|1.0873
|1.0832
|1.0873
|13.00
|13821.00
|1289
|2003.09.04 16:02
|buy
|645
|0.10
|1.0878
|1.0850
|1.0891
|1290
|2003.09.04 16:58
|t/p
|645
|0.10
|1.0891
|1.0850
|1.0891
|13.00
|13834.00
|1291
|2003.09.04 20:54
|sell
|646
|0.10
|1.0925
|1.0953
|1.0912
|1292
|2003.09.04 22:58
|s/l
|646
|0.10
|1.0953
|1.0953
|1.0912
|-28.00
|13806.00
|1293
|2003.09.05 00:29
|sell
|647
|0.10
|1.0941
|1.0969
|1.0928
|1294
|2003.09.05 02:00
|t/p
|647
|0.10
|1.0928
|1.0969
|1.0928
|13.00
|13819.00
|1295
|2003.09.05 02:21
|sell
|648
|0.10
|1.0937
|1.0965
|1.0924
|1296
|2003.09.05 06:42
|s/l
|648
|0.10
|1.0965
|1.0965
|1.0924
|-28.00
|13791.00
|1297
|2003.09.05 07:14
|sell
|649
|0.10
|1.0964
|1.0992
|1.0951
|1298
|2003.09.05 08:00
|t/p
|649
|0.10
|1.0951
|1.0992
|1.0951
|13.00
|13804.00
|1299
|2003.09.05 08:03
|sell
|650
|0.10
|1.0956
|1.0984
|1.0943
|1300
|2003.09.05 09:00
|t/p
|650
|0.10
|1.0943
|1.0984
|1.0943
|13.00
|13817.00
|1301
|2003.09.05 09:42
|sell
|651
|0.10
|1.0946
|1.0974
|1.0933
|1302
|2003.09.05 11:00
|t/p
|651
|0.10
|1.0933
|1.0974
|1.0933
|13.00
|13830.00
|1303
|2003.09.05 11:09
|sell
|652
|0.10
|1.0948
|1.0976
|1.0935
|1304
|2003.09.05 12:00
|t/p
|652
|0.10
|1.0935
|1.0976
|1.0935
|13.00
|13843.00
|1305
|2003.09.05 12:41
|sell
|653
|0.10
|1.0948
|1.0976
|1.0935
|1306
|2003.09.05 12:58
|t/p
|653
|0.10
|1.0935
|1.0976
|1.0935
|13.00
|13856.00
|1307
|2003.09.05 13:07
|sell
|654
|0.10
|1.0932
|1.0960
|1.0919
|1308
|2003.09.05 14:00
|t/p
|654
|0.10
|1.0919
|1.0960
|1.0919
|13.00
|13869.00
|1309
|2003.09.05 14:02
|sell
|655
|0.10
|1.0938
|1.0966
|1.0925
|1310
|2003.09.05 14:12
|t/p
|655
|0.10
|1.0925
|1.0966
|1.0925
|13.00
|13882.00
|1311
|2003.09.05 14:12
|buy
|656
|0.10
|1.0919
|1.0891
|1.0932
|1312
|2003.09.05 14:16
|t/p
|656
|0.10
|1.0932
|1.0891
|1.0932
|13.00
|13895.00
|1313
|2003.09.05 14:16
|buy
|657
|0.10
|1.0926
|1.0898
|1.0939
|1314
|2003.09.05 14:17
|t/p
|657
|0.10
|1.0939
|1.0898
|1.0939
|13.00
|13908.00
|1315
|2003.09.05 14:28
|buy
|658
|0.10
|1.0927
|1.0899
|1.0940
|1316
|2003.09.05 14:29
|t/p
|658
|0.10
|1.0940
|1.0899
|1.0940
|13.00
|13921.00
|1317
|2003.09.05 15:04
|sell
|659
|0.10
|1.1009
|1.1037
|1.0996
|1318
|2003.09.05 15:10
|t/p
|659
|0.10
|1.0996
|1.1037
|1.0996
|13.00
|13934.00
|1319
|2003.09.05 15:16
|sell
|660
|0.10
|1.1003
|1.1031
|1.0990
|1320
|2003.09.05 15:34
|s/l
|660
|0.10
|1.1031
|1.1031
|1.0990
|-28.00
|13906.00
|1321
|2003.09.05 16:12
|sell
|661
|0.10
|1.1035
|1.1063
|1.1022
|1322
|2003.09.05 16:25
|t/p
|661
|0.10
|1.1022
|1.1063
|1.1022
|13.00
|13919.00
|1323
|2003.09.05 16:28
|sell
|662
|0.10
|1.1036
|1.1064
|1.1023
|1324
|2003.09.05 17:55
|s/l
|662
|0.10
|1.1064
|1.1064
|1.1023
|-28.00
|13891.00
|1325
|2003.09.05 18:26
|sell
|663
|0.10
|1.1074
|1.1102
|1.1061
|1326
|2003.09.05 19:54
|s/l
|663
|0.10
|1.1102
|1.1102
|1.1061
|-28.00
|13863.00
|1327
|2003.09.05 19:54
|sell
|664
|0.10
|1.1100
|1.1128
|1.1087
|1328
|2003.09.08 01:03
|t/p
|664
|0.10
|1.1087
|1.1128
|1.1087
|13.00
|13876.00
|1329
|2003.09.08 01:51
|sell
|665
|0.10
|1.1095
|1.1123
|1.1082
|1330
|2003.09.08 05:15
|t/p
|665
|0.10
|1.1082
|1.1123
|1.1082
|13.00
|13889.00
|1331
|2003.09.08 05:46
|sell
|666
|0.10
|1.1094
|1.1122
|1.1081
|1332
|2003.09.08 06:13
|t/p
|666
|0.10
|1.1081
|1.1122
|1.1081
|13.00
|13902.00
|1333
|2003.09.08 06:45
|sell
|667
|0.10
|1.1088
|1.1116
|1.1075
|1334
|2003.09.08 08:10
|t/p
|667
|0.10
|1.1075
|1.1116
|1.1075
|13.00
|13915.00
|1335
|2003.09.08 08:46
|sell
|668
|0.10
|1.1089
|1.1117
|1.1076
|1336
|2003.09.08 08:59
|t/p
|668
|0.10
|1.1076
|1.1117
|1.1076
|13.00
|13928.00
|1337
|2003.09.08 10:41
|sell
|669
|0.10
|1.1073
|1.1101
|1.1060
|1338
|2003.09.08 12:46
|s/l
|669
|0.10
|1.1101
|1.1101
|1.1060
|-28.00
|13900.00
|1339
|2003.09.08 13:08
|sell
|670
|0.10
|1.1097
|1.1125
|1.1084
|1340
|2003.09.08 14:01
|t/p
|670
|0.10
|1.1084
|1.1125
|1.1084
|13.00
|13913.00
|1341
|2003.09.08 14:35
|sell
|671
|0.10
|1.1085
|1.1113
|1.1072
|1342
|2003.09.08 14:59
|t/p
|671
|0.10
|1.1072
|1.1113
|1.1072
|13.00
|13926.00
|1343
|2003.09.08 17:09
|sell
|672
|0.10
|1.1104
|1.1132
|1.1091
|1344
|2003.09.08 18:40
|s/l
|672
|0.10
|1.1132
|1.1132
|1.1091
|-28.00
|13898.00
|1345
|2003.09.08 18:40
|sell
|673
|0.10
|1.1130
|1.1158
|1.1117
|1346
|2003.09.08 19:00
|t/p
|673
|0.10
|1.1117
|1.1158
|1.1117
|13.00
|13911.00
|1347
|2003.09.08 19:58
|sell
|674
|0.10
|1.1126
|1.1154
|1.1113
|1348
|2003.09.08 19:59
|t/p
|674
|0.10
|1.1113
|1.1154
|1.1113
|13.00
|13924.00
|1349
|2003.09.08 20:28
|sell
|675
|0.10
|1.1098
|1.1126
|1.1085
|1350
|2003.09.08 21:00
|t/p
|675
|0.10
|1.1085
|1.1126
|1.1085
|13.00
|13937.00
|1351
|2003.09.08 21:38
|sell
|676
|0.10
|1.1097
|1.1125
|1.1084
|1352
|2003.09.08 21:59
|t/p
|676
|0.10
|1.1084
|1.1125
|1.1084
|13.00
|13950.00
|1353
|2003.09.08 22:56
|sell
|677
|0.10
|1.1077
|1.1105
|1.1064
|1354
|2003.09.09 02:03
|t/p
|677
|0.10
|1.1064
|1.1105
|1.1064
|13.00
|13963.00
|1355
|2003.09.09 02:10
|sell
|678
|0.10
|1.1069
|1.1097
|1.1056
|1356
|2003.09.09 05:16
|s/l
|678
|0.10
|1.1097
|1.1097
|1.1056
|-28.00
|13935.00
|1357
|2003.09.09 06:45
|sell
|679
|0.10
|1.1100
|1.1128
|1.1087
|1358
|2003.09.09 08:43
|s/l
|679
|0.10
|1.1128
|1.1128
|1.1087
|-28.00
|13907.00
|1359
|2003.09.09 09:11
|sell
|680
|0.10
|1.1109
|1.1137
|1.1096
|1360
|2003.09.09 09:59
|t/p
|680
|0.10
|1.1096
|1.1137
|1.1096
|13.00
|13920.00
|1361
|2003.09.09 10:10
|sell
|681
|0.10
|1.1099
|1.1127
|1.1086
|1362
|2003.09.09 12:08
|s/l
|681
|0.10
|1.1127
|1.1127
|1.1086
|-28.00
|13892.00
|1363
|2003.09.09 13:05
|sell
|682
|0.10
|1.1131
|1.1159
|1.1118
|1364
|2003.09.09 15:04
|s/l
|682
|0.10
|1.1159
|1.1159
|1.1118
|-28.00
|13864.00
|1365
|2003.09.09 17:31
|sell
|683
|0.10
|1.1186
|1.1214
|1.1173
|1366
|2003.09.09 18:28
|s/l
|683
|0.10
|1.1214
|1.1214
|1.1173
|-28.00
|13836.00
|1367
|2003.09.09 20:58
|buy
|684
|0.10
|1.1228
|1.1200
|1.1241
|1368
|2003.09.09 22:55
|t/p
|684
|0.10
|1.1241
|1.1200
|1.1241
|13.00
|13849.00
|1369
|2003.09.09 22:59
|buy
|685
|0.10
|1.1229
|1.1201
|1.1242
|1370
|2003.09.10 10:05
|s/l
|685
|0.10
|1.1201
|1.1201
|1.1242
|-28.00
|13821.00
|1371
|2003.09.10 10:06
|sell
|686
|0.10
|1.1226
|1.1254
|1.1213
|1372
|2003.09.10 10:20
|t/p
|686
|0.10
|1.1213
|1.1254
|1.1213
|13.00
|13834.00
|1373
|2003.09.10 10:24
|sell
|687
|0.10
|1.1226
|1.1254
|1.1213
|1374
|2003.09.10 10:58
|t/p
|687
|0.10
|1.1213
|1.1254
|1.1213
|13.00
|13847.00
|1375
|2003.09.10 13:03
|sell
|688
|0.10
|1.1204
|1.1232
|1.1191
|1376
|2003.09.10 13:10
|t/p
|688
|0.10
|1.1191
|1.1232
|1.1191
|13.00
|13860.00
|1377
|2003.09.10 13:24
|sell
|689
|0.10
|1.1204
|1.1232
|1.1191
|1378
|2003.09.10 13:58
|t/p
|689
|0.10
|1.1191
|1.1232
|1.1191
|13.00
|13873.00
|1379
|2003.09.10 14:14
|buy
|690
|0.10
|1.1166
|1.1138
|1.1179
|1380
|2003.09.10 14:22
|t/p
|690
|0.10
|1.1179
|1.1138
|1.1179
|13.00
|13886.00
|1381
|2003.09.10 15:15
|sell
|691
|0.10
|1.1208
|1.1236
|1.1195
|1382
|2003.09.10 16:06
|t/p
|691
|0.10
|1.1195
|1.1236
|1.1195
|13.00
|13899.00
|1383
|2003.09.10 16:20
|sell
|692
|0.10
|1.1215
|1.1243
|1.1202
|1384
|2003.09.10 17:04
|t/p
|692
|0.10
|1.1202
|1.1243
|1.1202
|13.00
|13912.00
|1385
|2003.09.10 17:26
|sell
|693
|0.10
|1.1210
|1.1238
|1.1197
|1386
|2003.09.10 18:00
|t/p
|693
|0.10
|1.1197
|1.1238
|1.1197
|13.00
|13925.00
|1387
|2003.09.10 18:27
|sell
|694
|0.10
|1.1196
|1.1224
|1.1183
|1388
|2003.09.10 19:02
|t/p
|694
|0.10
|1.1183
|1.1224
|1.1183
|13.00
|13938.00
|1389
|2003.09.10 20:20
|sell
|695
|0.10
|1.1218
|1.1246
|1.1205
|1390
|2003.09.10 23:03
|t/p
|695
|0.10
|1.1205
|1.1246
|1.1205
|13.00
|13951.00
|1391
|2003.09.10 23:22
|sell
|696
|0.10
|1.1215
|1.1243
|1.1202
|1392
|2003.09.11 00:01
|t/p
|696
|0.10
|1.1202
|1.1243
|1.1202
|13.00
|13964.00
|1393
|2003.09.11 00:21
|sell
|697
|0.10
|1.1207
|1.1235
|1.1194
|1394
|2003.09.11 01:00
|t/p
|697
|0.10
|1.1194
|1.1235
|1.1194
|13.00
|13977.00
|1395
|2003.09.11 01:14
|sell
|698
|0.10
|1.1197
|1.1225
|1.1184
|1396
|2003.09.11 02:01
|t/p
|698
|0.10
|1.1184
|1.1225
|1.1184
|13.00
|13990.00
|1397
|2003.09.11 03:19
|sell
|699
|0.10
|1.1197
|1.1225
|1.1184
|1398
|2003.09.11 07:13
|s/l
|699
|0.10
|1.1225
|1.1225
|1.1184
|-28.00
|13962.00
|1399
|2003.09.11 10:09
|sell
|700
|0.10
|1.1258
|1.1286
|1.1245
|1400
|2003.09.11 10:34
|t/p
|700
|0.10
|1.1245
|1.1286
|1.1245
|13.00
|13975.00
|1401
|2003.09.11 10:35
|sell
|701
|0.10
|1.1254
|1.1282
|1.1241
|1402
|2003.09.11 10:59
|t/p
|701
|0.10
|1.1241
|1.1282
|1.1241
|13.00
|13988.00
|1403
|2003.09.11 11:56
|sell
|702
|0.10
|1.1233
|1.1261
|1.1220
|1404
|2003.09.11 12:00
|t/p
|702
|0.10
|1.1220
|1.1261
|1.1220
|13.00
|14001.00
|1405
|2003.09.11 12:06
|sell
|703
|0.10
|1.1229
|1.1257
|1.1216
|1406
|2003.09.11 13:00
|t/p
|703
|0.10
|1.1216
|1.1257
|1.1216
|13.00
|14014.00
|1407
|2003.09.11 13:06
|sell
|704
|0.10
|1.1221
|1.1249
|1.1208
|1408
|2003.09.11 14:00
|t/p
|704
|0.10
|1.1208
|1.1249
|1.1208
|13.00
|14027.00
|1409
|2003.09.11 14:03
|sell
|705
|0.10
|1.1234
|1.1262
|1.1221
|1410
|2003.09.11 14:04
|t/p
|705
|0.10
|1.1221
|1.1262
|1.1221
|13.00
|14040.00
|1411
|2003.09.11 14:04
|sell
|706
|0.10
|1.1227
|1.1255
|1.1214
|1412
|2003.09.11 14:24
|t/p
|706
|0.10
|1.1214
|1.1255
|1.1214
|13.00
|14053.00
|1413
|2003.09.11 14:31
|sell
|707
|0.10
|1.1227
|1.1255
|1.1214
|1414
|2003.09.11 14:33
|t/p
|707
|0.10
|1.1214
|1.1255
|1.1214
|13.00
|14066.00
|1415
|2003.09.11 14:36
|sell
|708
|0.10
|1.1229
|1.1257
|1.1216
|1416
|2003.09.11 14:41
|t/p
|708
|0.10
|1.1216
|1.1257
|1.1216
|13.00
|14079.00
|1417
|2003.09.11 14:50
|sell
|709
|0.10
|1.1228
|1.1256
|1.1215
|1418
|2003.09.11 14:53
|s/l
|709
|0.10
|1.1256
|1.1256
|1.1215
|-28.00
|14051.00
|1419
|2003.09.11 14:53
|sell
|710
|0.10
|1.1255
|1.1283
|1.1242
|1420
|2003.09.11 14:55
|t/p
|710
|0.10
|1.1242
|1.1283
|1.1242
|13.00
|14064.00
|1421
|2003.09.11 14:55
|sell
|711
|0.10
|1.1239
|1.1267
|1.1226
|1422
|2003.09.11 14:58
|t/p
|711
|0.10
|1.1226
|1.1267
|1.1226
|13.00
|14077.00
|1423
|2003.09.11 15:26
|buy
|712
|0.10
|1.1185
|1.1157
|1.1198
|1424
|2003.09.11 15:27
|s/l
|712
|0.10
|1.1157
|1.1157
|1.1198
|-28.00
|14049.00
|1425
|2003.09.11 15:29
|sell
|713
|0.10
|1.1194
|1.1222
|1.1181
|1426
|2003.09.11 15:58
|t/p
|713
|0.10
|1.1181
|1.1222
|1.1181
|13.00
|14062.00
|1427
|2003.09.11 15:58
|sell
|714
|0.10
|1.1192
|1.1220
|1.1179
|1428
|2003.09.11 15:59
|t/p
|714
|0.10
|1.1179
|1.1220
|1.1179
|13.00
|14075.00
|1429
|2003.09.11 16:25
|sell
|715
|0.10
|1.1177
|1.1205
|1.1164
|1430
|2003.09.11 16:26
|t/p
|715
|0.10
|1.1164
|1.1205
|1.1164
|13.00
|14088.00
|1431
|2003.09.11 16:27
|sell
|716
|0.10
|1.1180
|1.1208
|1.1167
|1432
|2003.09.11 21:44
|s/l
|716
|0.10
|1.1208
|1.1208
|1.1167
|-28.00
|14060.00
|1433
|2003.09.11 21:52
|buy
|717
|0.10
|1.1200
|1.1172
|1.1213
|1434
|2003.09.11 23:42
|t/p
|717
|0.10
|1.1213
|1.1172
|1.1213
|13.00
|14073.00
|1435
|2003.09.11 23:42
|sell
|718
|0.10
|1.1213
|1.1241
|1.1200
|1436
|2003.09.11 23:50
|t/p
|718
|0.10
|1.1200
|1.1241
|1.1200
|13.00
|14086.00
|1437
|2003.09.12 00:40
|sell
|719
|0.10
|1.1203
|1.1231
|1.1190
|1438
|2003.09.12 00:49
|t/p
|719
|0.10
|1.1190
|1.1231
|1.1190
|13.00
|14099.00
|1439
|2003.09.12 01:39
|sell
|720
|0.10
|1.1193
|1.1221
|1.1180
|1440
|2003.09.12 06:08
|t/p
|720
|0.10
|1.1180
|1.1221
|1.1180
|13.00
|14112.00
|1441
|2003.09.12 06:34
|sell
|721
|0.10
|1.1191
|1.1219
|1.1178
|1442
|2003.09.12 07:07
|t/p
|721
|0.10
|1.1178
|1.1219
|1.1178
|13.00
|14125.00
|1443
|2003.09.12 07:31
|sell
|722
|0.10
|1.1188
|1.1216
|1.1175
|1444
|2003.09.12 07:40
|t/p
|722
|0.10
|1.1175
|1.1216
|1.1175
|13.00
|14138.00
|1445
|2003.09.12 08:29
|sell
|723
|0.10
|1.1190
|1.1218
|1.1177
|1446
|2003.09.12 08:38
|t/p
|723
|0.10
|1.1177
|1.1218
|1.1177
|13.00
|14151.00
|1447
|2003.09.12 09:35
|buy
|724
|0.10
|1.1174
|1.1146
|1.1187
|1448
|2003.09.12 10:06
|t/p
|724
|0.10
|1.1187
|1.1146
|1.1187
|13.00
|14164.00
|1449
|2003.09.12 10:06
|sell
|725
|0.10
|1.1187
|1.1215
|1.1174
|1450
|2003.09.12 10:59
|t/p
|725
|0.10
|1.1174
|1.1215
|1.1174
|13.00
|14177.00
|1451
|2003.09.12 11:05
|sell
|726
|0.10
|1.1173
|1.1201
|1.1160
|1452
|2003.09.12 11:08
|t/p
|726
|0.10
|1.1160
|1.1201
|1.1160
|13.00
|14190.00
|1453
|2003.09.12 11:10
|sell
|727
|0.10
|1.1174
|1.1202
|1.1161
|1454
|2003.09.12 11:16
|t/p
|727
|0.10
|1.1161
|1.1202
|1.1161
|13.00
|14203.00
|1455
|2003.09.12 11:24
|sell
|728
|0.10
|1.1173
|1.1201
|1.1160
|1456
|2003.09.12 11:33
|t/p
|728
|0.10
|1.1160
|1.1201
|1.1160
|13.00
|14216.00
|1457
|2003.09.12 12:03
|sell
|729
|0.10
|1.1148
|1.1176
|1.1135
|1458
|2003.09.12 13:24
|s/l
|729
|0.10
|1.1176
|1.1176
|1.1135
|-28.00
|14188.00
|1459
|2003.09.12 14:56
|buy
|730
|0.10
|1.1167
|1.1139
|1.1180
|1460
|2003.09.12 14:58
|t/p
|730
|0.10
|1.1180
|1.1139
|1.1180
|13.00
|14201.00
|1461
|2003.09.12 14:58
|buy
|731
|0.10
|1.1167
|1.1139
|1.1180
|1462
|2003.09.12 14:58
|t/p
|731
|0.10
|1.1180
|1.1139
|1.1180
|13.00
|14214.00
|1463
|2003.09.12 15:29
|buy
|732
|0.10
|1.1247
|1.1219
|1.1260
|1464
|2003.09.12 15:58
|t/p
|732
|0.10
|1.1260
|1.1219
|1.1260
|13.00
|14227.00
|1465
|2003.09.12 15:59
|buy
|733
|0.10
|1.1243
|1.1215
|1.1256
|1466
|2003.09.12 15:59
|t/p
|733
|0.10
|1.1256
|1.1215
|1.1256
|13.00
|14240.00
|1467
|2003.09.12 16:03
|sell
|734
|0.10
|1.1311
|1.1339
|1.1298
|1468
|2003.09.12 16:28
|t/p
|734
|0.10
|1.1298
|1.1339
|1.1298
|13.00
|14253.00
|1469
|2003.09.12 16:28
|buy
|735
|0.10
|1.1297
|1.1269
|1.1310
|1470
|2003.09.12 16:57
|t/p
|735
|0.10
|1.1310
|1.1269
|1.1310
|13.00
|14266.00
|1471
|2003.09.12 16:57
|sell
|736
|0.10
|1.1328
|1.1356
|1.1315
|1472
|2003.09.12 16:57
|t/p
|736
|0.10
|1.1315
|1.1356
|1.1315
|13.00
|14279.00
|1473
|2003.09.12 16:57
|sell
|737
|0.10
|1.1309
|1.1337
|1.1296
|1474
|2003.09.12 17:26
|t/p
|737
|0.10
|1.1296
|1.1337
|1.1296
|13.00
|14292.00
|1475
|2003.09.12 17:36
|sell
|738
|0.10
|1.1303
|1.1331
|1.1290
|1476
|2003.09.12 17:52
|t/p
|738
|0.10
|1.1290
|1.1331
|1.1290
|13.00
|14305.00
|1477
|2003.09.12 17:57
|sell
|739
|0.10
|1.1309
|1.1337
|1.1296
|1478
|2003.09.15 00:00
|t/p
|739
|0.10
|1.1296
|1.1337
|1.1296
|13.00
|14318.00
|1479
|2003.09.15 00:53
|sell
|740
|0.10
|1.1266
|1.1294
|1.1253
|1480
|2003.09.15 08:39
|t/p
|740
|0.10
|1.1253
|1.1294
|1.1253
|13.00
|14331.00
|1481
|2003.09.15 08:43
|sell
|741
|0.10
|1.1272
|1.1300
|1.1259
|1482
|2003.09.15 09:10
|t/p
|741
|0.10
|1.1259
|1.1300
|1.1259
|13.00
|14344.00
|1483
|2003.09.15 09:11
|buy
|742
|0.10
|1.1257
|1.1229
|1.1270
|1484
|2003.09.15 09:41
|t/p
|742
|0.10
|1.1270
|1.1229
|1.1270
|13.00
|14357.00
|1485
|2003.09.15 10:40
|sell
|743
|0.10
|1.1287
|1.1315
|1.1274
|1486
|2003.09.15 10:58
|t/p
|743
|0.10
|1.1274
|1.1315
|1.1274
|13.00
|14370.00
|1487
|2003.09.15 10:59
|sell
|744
|0.10
|1.1288
|1.1316
|1.1275
|1488
|2003.09.15 10:59
|t/p
|744
|0.10
|1.1275
|1.1316
|1.1275
|13.00
|14383.00
|1489
|2003.09.15 11:40
|sell
|745
|0.10
|1.1271
|1.1299
|1.1258
|1490
|2003.09.15 15:34
|s/l
|745
|0.10
|1.1299
|1.1299
|1.1258
|-28.00
|14355.00
|1491
|2003.09.15 16:32
|sell
|746
|0.10
|1.1300
|1.1328
|1.1287
|1492
|2003.09.15 21:21
|t/p
|746
|0.10
|1.1287
|1.1328
|1.1287
|13.00
|14368.00
|1493
|2003.09.15 21:25
|sell
|747
|0.10
|1.1304
|1.1332
|1.1291
|1494
|2003.09.15 21:59
|t/p
|747
|0.10
|1.1291
|1.1332
|1.1291
|13.00
|14381.00
|1495
|2003.09.16 04:17
|sell
|748
|0.10
|1.1312
|1.1340
|1.1299
|1496
|2003.09.16 06:10
|t/p
|748
|0.10
|1.1299
|1.1340
|1.1299
|13.00
|14394.00
|1497
|2003.09.16 06:19
|sell
|749
|0.10
|1.1309
|1.1337
|1.1296
|1498
|2003.09.16 08:05
|t/p
|749
|0.10
|1.1296
|1.1337
|1.1296
|13.00
|14407.00
|1499
|2003.09.16 08:12
|sell
|750
|0.10
|1.1307
|1.1335
|1.1294
|1500
|2003.09.16 08:59
|t/p
|750
|0.10
|1.1294
|1.1335
|1.1294
|13.00
|14420.00
|1501
|2003.09.16 09:10
|sell
|751
|0.10
|1.1272
|1.1300
|1.1259
|1502
|2003.09.16 10:02
|t/p
|751
|0.10
|1.1259
|1.1300
|1.1259
|13.00
|14433.00
|1503
|2003.09.16 10:10
|sell
|752
|0.10
|1.1267
|1.1295
|1.1254
|1504
|2003.09.16 10:59
|t/p
|752
|0.10
|1.1254
|1.1295
|1.1254
|13.00
|14446.00
|1505
|2003.09.16 11:07
|sell
|753
|0.10
|1.1254
|1.1282
|1.1241
|1506
|2003.09.16 12:03
|t/p
|753
|0.10
|1.1241
|1.1282
|1.1241
|13.00
|14459.00
|1507
|2003.09.16 12:07
|sell
|754
|0.10
|1.1248
|1.1276
|1.1235
|1508
|2003.09.16 12:59
|t/p
|754
|0.10
|1.1235
|1.1276
|1.1235
|13.00
|14472.00
|1509
|2003.09.16 15:04
|sell
|755
|0.10
|1.1246
|1.1274
|1.1233
|1510
|2003.09.16 16:00
|t/p
|755
|0.10
|1.1233
|1.1274
|1.1233
|13.00
|14485.00
|1511
|2003.09.16 16:06
|sell
|756
|0.10
|1.1243
|1.1271
|1.1230
|1512
|2003.09.16 16:10
|t/p
|756
|0.10
|1.1230
|1.1271
|1.1230
|13.00
|14498.00
|1513
|2003.09.16 17:01
|sell
|757
|0.10
|1.1195
|1.1223
|1.1182
|1514
|2003.09.16 17:53
|t/p
|757
|0.10
|1.1182
|1.1223
|1.1182
|13.00
|14511.00
|1515
|2003.09.16 18:52
|buy
|758
|0.10
|1.1169
|1.1141
|1.1182
|1516
|2003.09.16 20:01
|t/p
|758
|0.10
|1.1182
|1.1141
|1.1182
|13.00
|14524.00
|1517
|2003.09.16 20:05
|buy
|759
|0.10
|1.1170
|1.1142
|1.1183
|1518
|2003.09.16 22:00
|t/p
|759
|0.10
|1.1183
|1.1142
|1.1183
|13.00
|14537.00
|1519
|2003.09.16 23:51
|buy
|760
|0.10
|1.1174
|1.1146
|1.1187
|1520
|2003.09.17 02:50
|s/l
|760
|0.10
|1.1146
|1.1146
|1.1187
|-28.00
|14509.00
|1521
|2003.09.17 03:59
|buy
|761
|0.10
|1.1159
|1.1131
|1.1172
|1522
|2003.09.17 04:32
|t/p
|761
|0.10
|1.1172
|1.1131
|1.1172
|13.00
|14522.00
|1523
|2003.09.17 04:45
|buy
|762
|0.10
|1.1161
|1.1133
|1.1174
|1524
|2003.09.17 09:10
|t/p
|762
|0.10
|1.1174
|1.1133
|1.1174
|13.00
|14535.00
|1525
|2003.09.17 09:41
|buy
|763
|0.10
|1.1155
|1.1127
|1.1168
|1526
|2003.09.17 09:58
|t/p
|763
|0.10
|1.1168
|1.1127
|1.1168
|13.00
|14548.00
|1527
|2003.09.17 10:31
|buy
|764
|0.10
|1.1176
|1.1148
|1.1189
|1528
|2003.09.17 12:03
|t/p
|764
|0.10
|1.1189
|1.1148
|1.1189
|13.00
|14561.00
|1529
|2003.09.17 12:35
|buy
|765
|0.10
|1.1161
|1.1133
|1.1174
|1530
|2003.09.17 12:59
|t/p
|765
|0.10
|1.1174
|1.1133
|1.1174
|13.00
|14574.00
|1531
|2003.09.17 13:45
|buy
|766
|0.10
|1.1195
|1.1167
|1.1208
|1532
|2003.09.17 13:58
|t/p
|766
|0.10
|1.1208
|1.1167
|1.1208
|13.00
|14587.00
|1533
|2003.09.17 14:27
|buy
|767
|0.10
|1.1211
|1.1183
|1.1224
|1534
|2003.09.17 15:01
|t/p
|767
|0.10
|1.1224
|1.1183
|1.1224
|13.00
|14600.00
|1535
|2003.09.17 16:19
|buy
|768
|0.10
|1.1228
|1.1200
|1.1241
|1536
|2003.09.17 17:15
|t/p
|768
|0.10
|1.1241
|1.1200
|1.1241
|13.00
|14613.00
|1537
|2003.09.17 17:23
|buy
|769
|0.10
|1.1235
|1.1207
|1.1248
|1538
|2003.09.17 18:14
|t/p
|769
|0.10
|1.1248
|1.1207
|1.1248
|13.00
|14626.00
|1539
|2003.09.17 18:19
|buy
|770
|0.10
|1.1240
|1.1212
|1.1253
|1540
|2003.09.17 19:10
|t/p
|770
|0.10
|1.1253
|1.1212
|1.1253
|13.00
|14639.00
|1541
|2003.09.17 19:36
|buy
|771
|0.10
|1.1241
|1.1213
|1.1254
|1542
|2003.09.17 19:58
|t/p
|771
|0.10
|1.1254
|1.1213
|1.1254
|13.00
|14652.00
|1543
|2003.09.17 20:25
|buy
|772
|0.10
|1.1275
|1.1247
|1.1288
|1544
|2003.09.17 20:58
|t/p
|772
|0.10
|1.1288
|1.1247
|1.1288
|13.00
|14665.00
|1545
|2003.09.18 00:55
|sell
|773
|0.10
|1.1284
|1.1312
|1.1271
|1546
|2003.09.18 03:19
|t/p
|773
|0.10
|1.1271
|1.1312
|1.1271
|13.00
|14678.00
|1547
|2003.09.18 09:43
|sell
|774
|0.10
|1.1287
|1.1315
|1.1274
|1548
|2003.09.18 09:58
|t/p
|774
|0.10
|1.1274
|1.1315
|1.1274
|13.00
|14691.00
|1549
|2003.09.18 11:41
|sell
|775
|0.10
|1.1283
|1.1311
|1.1270
|1550
|2003.09.18 11:58
|t/p
|775
|0.10
|1.1270
|1.1311
|1.1270
|13.00
|14704.00
|1551
|2003.09.18 12:33
|sell
|776
|0.10
|1.1266
|1.1294
|1.1253
|1552
|2003.09.18 13:38
|s/l
|776
|0.10
|1.1294
|1.1294
|1.1253
|-28.00
|14676.00
|1553
|2003.09.18 16:32
|sell
|777
|0.10
|1.1306
|1.1334
|1.1293
|1554
|2003.09.18 16:58
|t/p
|777
|0.10
|1.1293
|1.1334
|1.1293
|13.00
|14689.00
|1555
|2003.09.18 17:24
|sell
|778
|0.10
|1.1264
|1.1292
|1.1251
|1556
|2003.09.18 17:59
|t/p
|778
|0.10
|1.1251
|1.1292
|1.1251
|13.00
|14702.00
|1557
|2003.09.18 19:22
|sell
|779
|0.10
|1.1262
|1.1290
|1.1249
|1558
|2003.09.18 19:59
|t/p
|779
|0.10
|1.1249
|1.1290
|1.1249
|13.00
|14715.00
|1559
|2003.09.18 20:19
|sell
|780
|0.10
|1.1247
|1.1275
|1.1234
|1560
|2003.09.19 09:12
|s/l
|780
|0.10
|1.1275
|1.1275
|1.1234
|-28.00
|14687.00
|1561
|2003.09.19 12:09
|sell
|781
|0.10
|1.1300
|1.1328
|1.1287
|1562
|2003.09.19 12:59
|t/p
|781
|0.10
|1.1287
|1.1328
|1.1287
|13.00
|14700.00
|1563
|2003.09.19 14:05
|sell
|782
|0.10
|1.1322
|1.1350
|1.1309
|1564
|2003.09.19 15:00
|t/p
|782
|0.10
|1.1309
|1.1350
|1.1309
|13.00
|14713.00
|1565
|2003.09.19 15:29
|sell
|783
|0.10
|1.1313
|1.1341
|1.1300
|1566
|2003.09.19 15:31
|t/p
|783
|0.10
|1.1300
|1.1341
|1.1300
|13.00
|14726.00
|1567
|2003.09.19 15:57
|sell
|784
|0.10
|1.1313
|1.1341
|1.1300
|1568
|2003.09.19 16:03
|s/l
|784
|0.10
|1.1341
|1.1341
|1.1300
|-28.00
|14698.00
|1569
|2003.09.19 16:30
|buy
|785
|0.10
|1.1312
|1.1284
|1.1325
|1570
|2003.09.19 16:30
|t/p
|785
|0.10
|1.1325
|1.1284
|1.1325
|13.00
|14711.00
|1571
|2003.09.19 16:30
|buy
|786
|0.10
|1.1309
|1.1281
|1.1322
|1572
|2003.09.19 16:31
|t/p
|786
|0.10
|1.1322
|1.1281
|1.1322
|13.00
|14724.00
|1573
|2003.09.19 16:31
|buy
|787
|0.10
|1.1314
|1.1286
|1.1327
|1574
|2003.09.19 16:50
|t/p
|787
|0.10
|1.1327
|1.1286
|1.1327
|13.00
|14737.00
|1575
|2003.09.19 16:50
|buy
|788
|0.10
|1.1312
|1.1284
|1.1325
|1576
|2003.09.19 16:50
|t/p
|788
|0.10
|1.1325
|1.1284
|1.1325
|13.00
|14750.00
|1577
|2003.09.19 16:51
|buy
|789
|0.10
|1.1313
|1.1285
|1.1326
|1578
|2003.09.19 16:51
|t/p
|789
|0.10
|1.1326
|1.1285
|1.1326
|13.00
|14763.00
|1579
|2003.09.19 17:02
|sell
|790
|0.10
|1.1352
|1.1380
|1.1339
|1580
|2003.09.19 17:28
|t/p
|790
|0.10
|1.1339
|1.1380
|1.1339
|13.00
|14776.00
|1581
|2003.09.19 17:28
|sell
|791
|0.10
|1.1355
|1.1383
|1.1342
|1582
|2003.09.19 17:29
|t/p
|791
|0.10
|1.1342
|1.1383
|1.1342
|13.00
|14789.00
|1583
|2003.09.19 17:52
|sell
|792
|0.10
|1.1353
|1.1381
|1.1340
|1584
|2003.09.19 19:56
|s/l
|792
|0.10
|1.1381
|1.1381
|1.1340
|-28.00
|14761.00
|1585
|2003.09.19 19:56
|sell
|793
|0.10
|1.1379
|1.1407
|1.1366
|1586
|2003.09.22 00:00
|s/l
|793
|0.10
|1.1407
|1.1407
|1.1366
|-28.00
|14733.00
|1587
|2003.09.22 00:24
|sell
|794
|0.10
|1.1454
|1.1482
|1.1441
|1588
|2003.09.22 00:24
|t/p
|794
|0.10
|1.1441
|1.1482
|1.1441
|13.00
|14746.00
|1589
|2003.09.22 00:51
|sell
|795
|0.10
|1.1461
|1.1489
|1.1448
|1590
|2003.09.22 00:57
|s/l
|795
|0.10
|1.1489
|1.1489
|1.1448
|-28.00
|14718.00
|1591
|2003.09.22 00:57
|sell
|796
|0.10
|1.1487
|1.1515
|1.1474
|1592
|2003.09.22 01:15
|t/p
|796
|0.10
|1.1474
|1.1515
|1.1474
|13.00
|14731.00
|1593
|2003.09.22 01:22
|sell
|797
|0.10
|1.1496
|1.1524
|1.1483
|1594
|2003.09.22 01:23
|t/p
|797
|0.10
|1.1483
|1.1524
|1.1483
|13.00
|14744.00
|1595
|2003.09.22 01:48
|sell
|798
|0.10
|1.1496
|1.1524
|1.1483
|1596
|2003.09.22 01:58
|t/p
|798
|0.10
|1.1483
|1.1524
|1.1483
|13.00
|14757.00
|1597
|2003.09.22 02:52
|sell
|799
|0.10
|1.1460
|1.1488
|1.1447
|1598
|2003.09.22 03:00
|t/p
|799
|0.10
|1.1447
|1.1488
|1.1447
|13.00
|14770.00
|1599
|2003.09.22 03:51
|sell
|800
|0.10
|1.1447
|1.1475
|1.1434
|1600
|2003.09.22 06:52
|s/l
|800
|0.10
|1.1475
|1.1475
|1.1434
|-28.00
|14742.00
|1601
|2003.09.22 06:52
|sell
|801
|0.10
|1.1473
|1.1501
|1.1460
|1602
|2003.09.22 06:59
|t/p
|801
|0.10
|1.1460
|1.1501
|1.1460
|13.00
|14755.00
|1603
|2003.09.22 07:40
|sell
|802
|0.10
|1.1451
|1.1479
|1.1438
|1604
|2003.09.22 08:15
|t/p
|802
|0.10
|1.1438
|1.1479
|1.1438
|13.00
|14768.00
|1605
|2003.09.22 08:39
|sell
|803
|0.10
|1.1463
|1.1491
|1.1450
|1606
|2003.09.22 08:58
|t/p
|803
|0.10
|1.1450
|1.1491
|1.1450
|13.00
|14781.00
|1607
|2003.09.22 09:37
|sell
|804
|0.10
|1.1424
|1.1452
|1.1411
|1608
|2003.09.22 09:48
|s/l
|804
|0.10
|1.1452
|1.1452
|1.1411
|-28.00
|14753.00
|1609
|2003.09.22 10:36
|sell
|805
|0.10
|1.1470
|1.1498
|1.1457
|1610
|2003.09.22 11:11
|t/p
|805
|0.10
|1.1457
|1.1498
|1.1457
|13.00
|14766.00
|1611
|2003.09.22 11:45
|sell
|806
|0.10
|1.1480
|1.1508
|1.1467
|1612
|2003.09.22 11:58
|t/p
|806
|0.10
|1.1467
|1.1508
|1.1467
|13.00
|14779.00
|1613
|2003.09.22 13:31
|sell
|807
|0.10
|1.1479
|1.1507
|1.1466
|1614
|2003.09.22 14:00
|t/p
|807
|0.10
|1.1466
|1.1507
|1.1466
|13.00
|14792.00
|1615
|2003.09.22 14:37
|sell
|808
|0.10
|1.1466
|1.1494
|1.1453
|1616
|2003.09.22 14:58
|t/p
|808
|0.10
|1.1453
|1.1494
|1.1453
|13.00
|14805.00
|1617
|2003.09.22 15:32
|sell
|809
|0.10
|1.1457
|1.1485
|1.1444
|1618
|2003.09.22 16:39
|s/l
|809
|0.10
|1.1485
|1.1485
|1.1444
|-28.00
|14777.00
|1619
|2003.09.22 17:27
|sell
|810
|0.10
|1.1480
|1.1508
|1.1467
|1620
|2003.09.22 19:36
|s/l
|810
|0.10
|1.1508
|1.1508
|1.1467
|-28.00
|14749.00
|1621
|2003.09.22 19:36
|sell
|811
|0.10
|1.1507
|1.1535
|1.1494
|1622
|2003.09.22 19:58
|t/p
|811
|0.10
|1.1494
|1.1535
|1.1494
|13.00
|14762.00
|1623
|2003.09.22 20:29
|sell
|812
|0.10
|1.1486
|1.1514
|1.1473
|1624
|2003.09.22 21:02
|t/p
|812
|0.10
|1.1473
|1.1514
|1.1473
|13.00
|14775.00
|1625
|2003.09.22 21:23
|sell
|813
|0.10
|1.1486
|1.1514
|1.1473
|1626
|2003.09.22 22:00
|t/p
|813
|0.10
|1.1473
|1.1514
|1.1473
|13.00
|14788.00
|1627
|2003.09.22 22:31
|sell
|814
|0.10
|1.1475
|1.1503
|1.1462
|1628
|2003.09.22 22:59
|t/p
|814
|0.10
|1.1462
|1.1503
|1.1462
|13.00
|14801.00
|1629
|2003.09.22 23:30
|sell
|815
|0.10
|1.1467
|1.1495
|1.1454
|1630
|2003.09.23 08:03
|t/p
|815
|0.10
|1.1454
|1.1495
|1.1454
|13.00
|14814.00
|1631
|2003.09.23 08:10
|sell
|816
|0.10
|1.1481
|1.1509
|1.1468
|1632
|2003.09.23 08:58
|t/p
|816
|0.10
|1.1468
|1.1509
|1.1468
|13.00
|14827.00
|1633
|2003.09.23 08:59
|sell
|817
|0.10
|1.1488
|1.1516
|1.1475
|1634
|2003.09.23 08:59
|t/p
|817
|0.10
|1.1475
|1.1516
|1.1475
|13.00
|14840.00
|1635
|2003.09.23 09:04
|sell
|818
|0.10
|1.1459
|1.1487
|1.1446
|1636
|2003.09.23 09:17
|s/l
|818
|0.10
|1.1487
|1.1487
|1.1446
|-28.00
|14812.00
|1637
|2003.09.23 10:03
|sell
|819
|0.10
|1.1504
|1.1532
|1.1491
|1638
|2003.09.23 10:17
|s/l
|819
|0.10
|1.1532
|1.1532
|1.1491
|-28.00
|14784.00
|1639
|2003.09.23 10:59
|buy
|820
|0.10
|1.1494
|1.1466
|1.1507
|1640
|2003.09.23 13:00
|s/l
|820
|0.10
|1.1466
|1.1466
|1.1507
|-28.00
|14756.00
|1641
|2003.09.23 13:03
|sell
|821
|0.10
|1.1485
|1.1513
|1.1472
|1642
|2003.09.23 14:00
|t/p
|821
|0.10
|1.1472
|1.1513
|1.1472
|13.00
|14769.00
|1643
|2003.09.23 14:12
|sell
|822
|0.10
|1.1478
|1.1506
|1.1465
|1644
|2003.09.23 15:00
|t/p
|822
|0.10
|1.1465
|1.1506
|1.1465
|13.00
|14782.00
|1645
|2003.09.23 15:01
|sell
|823
|0.10
|1.1477
|1.1505
|1.1464
|1646
|2003.09.23 16:00
|t/p
|823
|0.10
|1.1464
|1.1505
|1.1464
|13.00
|14795.00
|1647
|2003.09.23 16:08
|sell
|824
|0.10
|1.1484
|1.1512
|1.1471
|1648
|2003.09.23 16:09
|t/p
|824
|0.10
|1.1471
|1.1512
|1.1471
|13.00
|14808.00
|1649
|2003.09.23 16:09
|sell
|825
|0.10
|1.1485
|1.1513
|1.1472
|1650
|2003.09.23 19:00
|t/p
|825
|0.10
|1.1472
|1.1513
|1.1472
|13.00
|14821.00
|1651
|2003.09.23 19:06
|sell
|826
|0.10
|1.1490
|1.1518
|1.1477
|1652
|2003.09.23 19:59
|t/p
|826
|0.10
|1.1477
|1.1518
|1.1477
|13.00
|14834.00
|1653
|2003.09.23 20:04
|sell
|827
|0.10
|1.1474
|1.1502
|1.1461
|1654
|2003.09.23 21:00
|t/p
|827
|0.10
|1.1461
|1.1502
|1.1461
|13.00
|14847.00
|1655
|2003.09.23 21:44
|sell
|828
|0.10
|1.1466
|1.1494
|1.1453
|1656
|2003.09.23 21:59
|t/p
|828
|0.10
|1.1453
|1.1494
|1.1453
|13.00
|14860.00
|1657
|2003.09.23 22:02
|sell
|829
|0.10
|1.1450
|1.1478
|1.1437
|1658
|2003.09.23 23:11
|t/p
|829
|0.10
|1.1437
|1.1478
|1.1437
|13.00
|14873.00
|1659
|2003.09.23 23:12
|sell
|830
|0.10
|1.1444
|1.1472
|1.1431
|1660
|2003.09.24 00:03
|t/p
|830
|0.10
|1.1431
|1.1472
|1.1431
|13.00
|14886.00
|1661
|2003.09.24 00:41
|sell
|831
|0.10
|1.1442
|1.1470
|1.1429
|1662
|2003.09.24 08:49
|t/p
|831
|0.10
|1.1429
|1.1470
|1.1429
|13.00
|14899.00
|1663
|2003.09.24 10:14
|buy
|832
|0.10
|1.1462
|1.1434
|1.1475
|1664
|2003.09.24 10:29
|t/p
|832
|0.10
|1.1475
|1.1434
|1.1475
|13.00
|14912.00
|1665
|2003.09.24 10:36
|buy
|833
|0.10
|1.1463
|1.1435
|1.1476
|1666
|2003.09.24 11:00
|t/p
|833
|0.10
|1.1476
|1.1435
|1.1476
|13.00
|14925.00
|1667
|2003.09.24 11:42
|buy
|834
|0.10
|1.1475
|1.1447
|1.1488
|1668
|2003.09.24 15:37
|s/l
|834
|0.10
|1.1447
|1.1447
|1.1488
|-28.00
|14897.00
|1669
|2003.09.24 16:07
|buy
|835
|0.10
|1.1448
|1.1420
|1.1461
|1670
|2003.09.24 16:20
|t/p
|835
|0.10
|1.1461
|1.1420
|1.1461
|13.00
|14910.00
|1671
|2003.09.24 16:36
|buy
|836
|0.10
|1.1448
|1.1420
|1.1461
|1672
|2003.09.24 16:58
|t/p
|836
|0.10
|1.1461
|1.1420
|1.1461
|13.00
|14923.00
|1673
|2003.09.24 17:34
|buy
|837
|0.10
|1.1471
|1.1443
|1.1484
|1674
|2003.09.24 18:17
|t/p
|837
|0.10
|1.1484
|1.1443
|1.1484
|13.00
|14936.00
|1675
|2003.09.24 18:33
|buy
|838
|0.10
|1.1471
|1.1443
|1.1484
|1676
|2003.09.24 19:17
|t/p
|838
|0.10
|1.1484
|1.1443
|1.1484
|13.00
|14949.00
|1677
|2003.09.24 19:31
|buy
|839
|0.10
|1.1473
|1.1445
|1.1486
|1678
|2003.09.24 20:16
|t/p
|839
|0.10
|1.1486
|1.1445
|1.1486
|13.00
|14962.00
|1679
|2003.09.24 20:59
|sell
|840
|0.10
|1.1485
|1.1513
|1.1472
|1680
|2003.09.25 06:21
|t/p
|840
|0.10
|1.1472
|1.1513
|1.1472
|13.00
|14975.00
|1681
|2003.09.25 06:48
|sell
|841
|0.10
|1.1485
|1.1513
|1.1472
|1682
|2003.09.25 07:01
|t/p
|841
|0.10
|1.1472
|1.1513
|1.1472
|13.00
|14988.00
|1683
|2003.09.25 07:46
|sell
|842
|0.10
|1.1475
|1.1503
|1.1462
|1684
|2003.09.25 08:00
|s/l
|842
|0.10
|1.1503
|1.1503
|1.1462
|-28.00
|14960.00
|1685
|2003.09.25 09:44
|sell
|843
|0.10
|1.1488
|1.1516
|1.1475
|1686
|2003.09.25 10:02
|t/p
|843
|0.10
|1.1475
|1.1516
|1.1475
|13.00
|14973.00
|1687
|2003.09.25 10:43
|sell
|844
|0.10
|1.1478
|1.1506
|1.1465
|1688
|2003.09.25 11:43
|s/l
|844
|0.10
|1.1506
|1.1506
|1.1465
|-28.00
|14945.00
|1689
|2003.09.25 12:40
|sell
|845
|0.10
|1.1493
|1.1521
|1.1480
|1690
|2003.09.25 14:08
|t/p
|845
|0.10
|1.1480
|1.1521
|1.1480
|13.00
|14958.00
|1691
|2003.09.25 14:35
|sell
|846
|0.10
|1.1501
|1.1529
|1.1488
|1692
|2003.09.25 14:58
|t/p
|846
|0.10
|1.1488
|1.1529
|1.1488
|13.00
|14971.00
|1693
|2003.09.25 14:58
|buy
|847
|0.10
|1.1486
|1.1458
|1.1499
|1694
|2003.09.25 15:38
|t/p
|847
|0.10
|1.1499
|1.1458
|1.1499
|13.00
|14984.00
|1695
|2003.09.25 16:04
|buy
|848
|0.10
|1.1493
|1.1465
|1.1506
|1696
|2003.09.25 16:35
|t/p
|848
|0.10
|1.1506
|1.1465
|1.1506
|13.00
|14997.00
|1697
|2003.09.25 17:34
|sell
|849
|0.10
|1.1521
|1.1549
|1.1508
|1698
|2003.09.25 17:59
|t/p
|849
|0.10
|1.1508
|1.1549
|1.1508
|13.00
|15010.00
|1699
|2003.09.25 19:19
|sell
|850
|0.10
|1.1494
|1.1522
|1.1481
|1700
|2003.09.25 23:00
|t/p
|850
|0.10
|1.1481
|1.1522
|1.1481
|13.00
|15023.00
|1701
|2003.09.25 23:51
|sell
|851
|0.10
|1.1494
|1.1522
|1.1481
|1702
|2003.09.25 23:59
|t/p
|851
|0.10
|1.1481
|1.1522
|1.1481
|13.00
|15036.00
|1703
|2003.09.26 01:10
|sell
|852
|0.10
|1.1479
|1.1507
|1.1466
|1704
|2003.09.26 11:05
|t/p
|852
|0.10
|1.1466
|1.1507
|1.1466
|13.00
|15049.00
|1705
|2003.09.26 11:36
|sell
|853
|0.10
|1.1477
|1.1505
|1.1464
|1706
|2003.09.26 14:00
|t/p
|853
|0.10
|1.1464
|1.1505
|1.1464
|13.00
|15062.00
|1707
|2003.09.26 14:05
|sell
|854
|0.10
|1.1493
|1.1521
|1.1480
|1708
|2003.09.26 14:58
|t/p
|854
|0.10
|1.1480
|1.1521
|1.1480
|13.00
|15075.00
|1709
|2003.09.26 15:39
|buy
|855
|0.10
|1.1449
|1.1421
|1.1462
|1710
|2003.09.26 15:57
|t/p
|855
|0.10
|1.1462
|1.1421
|1.1462
|13.00
|15088.00
|1711
|2003.09.26 16:39
|buy
|856
|0.10
|1.1478
|1.1450
|1.1491
|1712
|2003.09.26 17:27
|t/p
|856
|0.10
|1.1491
|1.1450
|1.1491
|13.00
|15101.00
|1713
|2003.09.26 17:55
|buy
|857
|0.10
|1.1472
|1.1444
|1.1485
|1714
|2003.09.26 18:02
|t/p
|857
|0.10
|1.1485
|1.1444
|1.1485
|13.00
|15114.00
|1715
|2003.09.26 18:55
|buy
|858
|0.10
|1.1477
|1.1449
|1.1490
|1716
|2003.09.29 02:50
|s/l
|858
|0.10
|1.1449
|1.1449
|1.1490
|-28.00
|15086.00
|1717
|2003.09.29 03:49
|buy
|859
|0.10
|1.1445
|1.1417
|1.1458
|1718
|2003.09.29 07:16
|t/p
|859
|0.10
|1.1458
|1.1417
|1.1458
|13.00
|15099.00
|1719
|2003.09.29 07:53
|buy
|860
|0.10
|1.1446
|1.1418
|1.1459
|1720
|2003.09.29 08:11
|t/p
|860
|0.10
|1.1459
|1.1418
|1.1459
|13.00
|15112.00
|1721
|2003.09.29 08:43
|buy
|861
|0.10
|1.1455
|1.1427
|1.1468
|1722
|2003.09.29 09:41
|s/l
|861
|0.10
|1.1427
|1.1427
|1.1468
|-28.00
|15084.00
|1723
|2003.09.29 10:39
|buy
|862
|0.10
|1.1403
|1.1375
|1.1416
|1724
|2003.09.29 11:10
|t/p
|862
|0.10
|1.1416
|1.1375
|1.1416
|13.00
|15097.00
|1725
|2003.09.29 11:55
|buy
|863
|0.10
|1.1402
|1.1374
|1.1415
|1726
|2003.09.29 11:58
|t/p
|863
|0.10
|1.1415
|1.1374
|1.1415
|13.00
|15110.00
|1727
|2003.09.29 13:36
|buy
|864
|0.10
|1.1407
|1.1379
|1.1420
|1728
|2003.09.29 14:00
|t/p
|864
|0.10
|1.1420
|1.1379
|1.1420
|13.00
|15123.00
|1729
|2003.09.29 14:35
|buy
|865
|0.10
|1.1415
|1.1387
|1.1428
|1730
|2003.09.29 14:59
|t/p
|865
|0.10
|1.1428
|1.1387
|1.1428
|13.00
|15136.00
|1731
|2003.09.29 15:14
|buy
|866
|0.10
|1.1435
|1.1407
|1.1448
|1732
|2003.09.29 16:00
|t/p
|866
|0.10
|1.1448
|1.1407
|1.1448
|13.00
|15149.00
|1733
|2003.09.29 16:50
|buy
|867
|0.10
|1.1446
|1.1418
|1.1459
|1734
|2003.09.29 16:58
|t/p
|867
|0.10
|1.1459
|1.1418
|1.1459
|13.00
|15162.00
|1735
|2003.09.29 17:41
|buy
|868
|0.10
|1.1533
|1.1505
|1.1546
|1736
|2003.09.29 17:58
|t/p
|868
|0.10
|1.1546
|1.1505
|1.1546
|13.00
|15175.00
|1737
|2003.09.29 17:58
|buy
|869
|0.10
|1.1533
|1.1505
|1.1546
|1738
|2003.09.29 17:58
|t/p
|869
|0.10
|1.1546
|1.1505
|1.1546
|13.00
|15188.00
|1739
|2003.09.29 18:30
|buy
|870
|0.10
|1.1579
|1.1551
|1.1592
|1740
|2003.09.29 18:58
|t/p
|870
|0.10
|1.1592
|1.1551
|1.1592
|13.00
|15201.00
|1741
|2003.09.29 19:56
|sell
|871
|0.10
|1.1581
|1.1609
|1.1568
|1742
|2003.09.29 23:51
|s/l
|871
|0.10
|1.1609
|1.1609
|1.1568
|-28.00
|15173.00
|1743
|2003.09.30 00:50
|sell
|872
|0.10
|1.1623
|1.1651
|1.1610
|1744
|2003.09.30 01:01
|t/p
|872
|0.10
|1.1610
|1.1651
|1.1610
|13.00
|15186.00
|1745
|2003.09.30 01:49
|sell
|873
|0.10
|1.1623
|1.1651
|1.1610
|1746
|2003.09.30 01:58
|t/p
|873
|0.10
|1.1610
|1.1651
|1.1610
|13.00
|15199.00
|1747
|2003.09.30 04:45
|sell
|874
|0.10
|1.1636
|1.1664
|1.1623
|1748
|2003.09.30 05:29
|t/p
|874
|0.10
|1.1623
|1.1664
|1.1623
|13.00
|15212.00
|1749
|2003.09.30 05:53
|sell
|875
|0.10
|1.1629
|1.1657
|1.1616
|1750
|2003.09.30 08:53
|s/l
|875
|0.10
|1.1657
|1.1657
|1.1616
|-28.00
|15184.00
|1751
|2003.09.30 10:38
|sell
|876
|0.10
|1.1668
|1.1696
|1.1655
|1752
|2003.09.30 12:56
|s/l
|876
|0.10
|1.1696
|1.1696
|1.1655
|-28.00
|15156.00
|1753
|2003.09.30 13:34
|sell
|877
|0.10
|1.1688
|1.1716
|1.1675
|1754
|2003.09.30 13:58
|t/p
|877
|0.10
|1.1675
|1.1716
|1.1675
|13.00
|15169.00
|1755
|2003.09.30 16:02
|sell
|878
|0.10
|1.1699
|1.1727
|1.1686
|1756
|2003.09.30 16:02
|t/p
|878
|0.10
|1.1686
|1.1727
|1.1686
|13.00
|15182.00
|1757
|2003.09.30 16:03
|sell
|879
|0.10
|1.1699
|1.1727
|1.1686
|1758
|2003.09.30 16:08
|t/p
|879
|0.10
|1.1686
|1.1727
|1.1686
|13.00
|15195.00
|1759
|2003.09.30 16:29
|sell
|880
|0.10
|1.1705
|1.1733
|1.1692
|1760
|2003.09.30 16:29
|t/p
|880
|0.10
|1.1692
|1.1733
|1.1692
|13.00
|15208.00
|1761
|2003.09.30 16:30
|sell
|881
|0.10
|1.1709
|1.1737
|1.1696
|1762
|2003.09.30 16:50
|s/l
|881
|0.10
|1.1737
|1.1737
|1.1696
|-28.00
|15180.00
|1763
|2003.09.30 16:50
|sell
|882
|0.10
|1.1735
|1.1763
|1.1722
|1764
|2003.09.30 16:58
|t/p
|882
|0.10
|1.1722
|1.1763
|1.1722
|13.00
|15193.00
|1765
|2003.09.30 16:58
|sell
|883
|0.10
|1.1703
|1.1731
|1.1690
|1766
|2003.09.30 16:59
|s/l
|883
|0.10
|1.1731
|1.1731
|1.1690
|-28.00
|15165.00
|1767
|2003.09.30 16:59
|sell
|884
|0.10
|1.1729
|1.1757
|1.1716
|1768
|2003.09.30 16:59
|t/p
|884
|0.10
|1.1716
|1.1757
|1.1716
|13.00
|15178.00
|1769
|2003.09.30 17:28
|sell
|885
|0.10
|1.1648
|1.1676
|1.1635
|1770
|2003.09.30 17:54
|s/l
|885
|0.10
|1.1676
|1.1676
|1.1635
|-28.00
|15150.00
|1771
|2003.09.30 19:25
|sell
|886
|0.10
|1.1667
|1.1695
|1.1654
|1772
|2003.09.30 19:26
|t/p
|886
|0.10
|1.1654
|1.1695
|1.1654
|13.00
|15163.00
|1773
|2003.09.30 19:27
|sell
|887
|0.10
|1.1668
|1.1696
|1.1655
|1774
|2003.09.30 19:59
|t/p
|887
|0.10
|1.1655
|1.1696
|1.1655
|13.00
|15176.00
|1775
|2003.09.30 20:30
|sell
|888
|0.10
|1.1654
|1.1682
|1.1641
|1776
|2003.09.30 21:17
|t/p
|888
|0.10
|1.1641
|1.1682
|1.1641
|13.00
|15189.00
|1777
|2003.09.30 22:21
|sell
|889
|0.10
|1.1667
|1.1695
|1.1654
|1778
|2003.09.30 23:13
|t/p
|889
|0.10
|1.1654
|1.1695
|1.1654
|13.00
|15202.00
|1779
|2003.09.30 23:58
|buy
|890
|0.10
|1.1655
|1.1627
|1.1668
|1780
|2003.10.01 00:40
|t/p
|890
|0.10
|1.1668
|1.1627
|1.1668
|13.00
|15215.00
|1781
|2003.10.01 01:22
|sell
|891
|0.10
|1.1674
|1.1702
|1.1661
|1782
|2003.10.01 09:00
|t/p
|891
|0.10
|1.1661
|1.1702
|1.1661
|13.00
|15228.00
|1783
|2003.10.01 09:26
|sell
|892
|0.10
|1.1674
|1.1702
|1.1661
|1784
|2003.10.01 12:30
|s/l
|892
|0.10
|1.1702
|1.1702
|1.1661
|-28.00
|15200.00
|1785
|2003.10.01 13:06
|sell
|893
|0.10
|1.1688
|1.1716
|1.1675
|1786
|2003.10.01 14:00
|t/p
|893
|0.10
|1.1675
|1.1716
|1.1675
|13.00
|15213.00
|1787
|2003.10.01 14:25
|sell
|894
|0.10
|1.1678
|1.1706
|1.1665
|1788
|2003.10.01 15:00
|t/p
|894
|0.10
|1.1665
|1.1706
|1.1665
|13.00
|15226.00
|1789
|2003.10.01 16:20
|sell
|895
|0.10
|1.1700
|1.1728
|1.1687
|1790
|2003.10.01 18:08
|t/p
|895
|0.10
|1.1687
|1.1728
|1.1687
|13.00
|15239.00
|1791
|2003.10.01 18:21
|sell
|896
|0.10
|1.1711
|1.1739
|1.1698
|1792
|2003.10.01 18:59
|t/p
|896
|0.10
|1.1698
|1.1739
|1.1698
|13.00
|15252.00
|1793
|2003.10.01 19:08
|sell
|897
|0.10
|1.1695
|1.1723
|1.1682
|1794
|2003.10.01 21:14
|s/l
|897
|0.10
|1.1723
|1.1723
|1.1682
|-28.00
|15224.00
|1795
|2003.10.01 22:12
|sell
|898
|0.10
|1.1727
|1.1755
|1.1714
|1796
|2003.10.01 23:02
|t/p
|898
|0.10
|1.1714
|1.1755
|1.1714
|13.00
|15237.00
|1797
|2003.10.02 00:06
|sell
|899
|0.10
|1.1730
|1.1758
|1.1717
|1798
|2003.10.02 00:59
|t/p
|899
|0.10
|1.1717
|1.1758
|1.1717
|13.00
|15250.00
|1799
|2003.10.02 02:47
|sell
|900
|0.10
|1.1725
|1.1753
|1.1712
|1800
|2003.10.02 04:08
|s/l
|900
|0.10
|1.1753
|1.1753
|1.1712
|-28.00
|15222.00
|1801
|2003.10.02 05:12
|sell
|901
|0.10
|1.1765
|1.1793
|1.1752
|1802
|2003.10.02 06:00
|t/p
|901
|0.10
|1.1752
|1.1793
|1.1752
|13.00
|15235.00
|1803
|2003.10.02 07:05
|sell
|902
|0.10
|1.1757
|1.1785
|1.1744
|1804
|2003.10.02 08:00
|t/p
|902
|0.10
|1.1744
|1.1785
|1.1744
|13.00
|15248.00
|1805
|2003.10.02 08:55
|sell
|903
|0.10
|1.1761
|1.1789
|1.1748
|1806
|2003.10.02 08:59
|t/p
|903
|0.10
|1.1748
|1.1789
|1.1748
|13.00
|15261.00
|1807
|2003.10.02 09:07
|sell
|904
|0.10
|1.1734
|1.1762
|1.1721
|1808
|2003.10.02 09:07
|t/p
|904
|0.10
|1.1721
|1.1762
|1.1721
|13.00
|15274.00
|1809
|2003.10.02 09:22
|sell
|905
|0.10
|1.1731
|1.1759
|1.1718
|1810
|2003.10.02 09:59
|t/p
|905
|0.10
|1.1718
|1.1759
|1.1718
|13.00
|15287.00
|1811
|2003.10.02 10:07
|buy
|906
|0.10
|1.1714
|1.1686
|1.1727
|1812
|2003.10.02 10:36
|t/p
|906
|0.10
|1.1727
|1.1686
|1.1727
|13.00
|15300.00
|1813
|2003.10.02 11:05
|sell
|907
|0.10
|1.1739
|1.1767
|1.1726
|1814
|2003.10.02 11:05
|t/p
|907
|0.10
|1.1726
|1.1767
|1.1726
|13.00
|15313.00
|1815
|2003.10.02 11:05
|sell
|908
|0.10
|1.1739
|1.1767
|1.1726
|1816
|2003.10.02 11:06
|t/p
|908
|0.10
|1.1726
|1.1767
|1.1726
|13.00
|15326.00
|1817
|2003.10.02 11:38
|sell
|909
|0.10
|1.1739
|1.1767
|1.1726
|1818
|2003.10.02 11:58
|t/p
|909
|0.10
|1.1726
|1.1767
|1.1726
|13.00
|15339.00
|1819
|2003.10.02 12:02
|sell
|910
|0.10
|1.1696
|1.1724
|1.1683
|1820
|2003.10.02 12:03
|t/p
|910
|0.10
|1.1683
|1.1724
|1.1683
|13.00
|15352.00
|1821
|2003.10.02 12:34
|sell
|911
|0.10
|1.1695
|1.1723
|1.1682
|1822
|2003.10.02 13:03
|t/p
|911
|0.10
|1.1682
|1.1723
|1.1682
|13.00
|15365.00
|1823
|2003.10.02 13:06
|sell
|912
|0.10
|1.1685
|1.1713
|1.1672
|1824
|2003.10.02 14:47
|s/l
|912
|0.10
|1.1713
|1.1713
|1.1672
|-28.00
|15337.00
|1825
|2003.10.02 15:31
|sell
|913
|0.10
|1.1693
|1.1721
|1.1680
|1826
|2003.10.02 16:04
|t/p
|913
|0.10
|1.1680
|1.1721
|1.1680
|13.00
|15350.00
|1827
|2003.10.02 16:06
|sell
|914
|0.10
|1.1693
|1.1721
|1.1680
|1828
|2003.10.02 17:43
|s/l
|914
|0.10
|1.1721
|1.1721
|1.1680
|-28.00
|15322.00
|1829
|2003.10.02 18:08
|sell
|915
|0.10
|1.1718
|1.1746
|1.1705
|1830
|2003.10.02 18:59
|t/p
|915
|0.10
|1.1705
|1.1746
|1.1705
|13.00
|15335.00
|1831
|2003.10.02 19:01
|sell
|916
|0.10
|1.1694
|1.1722
|1.1681
|1832
|2003.10.02 22:00
|t/p
|916
|0.10
|1.1681
|1.1722
|1.1681
|13.00
|15348.00
|1833
|2003.10.02 22:02
|sell
|917
|0.10
|1.1693
|1.1721
|1.1680
|1834
|2003.10.03 00:16
|t/p
|917
|0.10
|1.1680
|1.1721
|1.1680
|13.00
|15361.00
|1835
|2003.10.03 00:34
|sell
|918
|0.10
|1.1691
|1.1719
|1.1678
|1836
|2003.10.03 02:14
|t/p
|918
|0.10
|1.1678
|1.1719
|1.1678
|13.00
|15374.00
|1837
|2003.10.03 02:16
|sell
|919
|0.10
|1.1684
|1.1712
|1.1671
|1838
|2003.10.03 09:09
|s/l
|919
|0.10
|1.1712
|1.1712
|1.1671
|-28.00
|15346.00
|1839
|2003.10.03 10:06
|sell
|920
|0.10
|1.1712
|1.1740
|1.1699
|1840
|2003.10.03 11:03
|t/p
|920
|0.10
|1.1699
|1.1740
|1.1699
|13.00
|15359.00
|1841
|2003.10.03 11:05
|sell
|921
|0.10
|1.1709
|1.1737
|1.1696
|1842
|2003.10.03 12:02
|t/p
|921
|0.10
|1.1696
|1.1737
|1.1696
|13.00
|15372.00
|1843
|2003.10.03 12:06
|sell
|922
|0.10
|1.1705
|1.1733
|1.1692
|1844
|2003.10.03 13:00
|t/p
|922
|0.10
|1.1692
|1.1733
|1.1692
|13.00
|15385.00
|1845
|2003.10.03 14:16
|sell
|923
|0.10
|1.1698
|1.1726
|1.1685
|1846
|2003.10.03 14:17
|t/p
|923
|0.10
|1.1685
|1.1726
|1.1685
|13.00
|15398.00
|1847
|2003.10.03 14:17
|sell
|924
|0.10
|1.1706
|1.1734
|1.1693
|1848
|2003.10.03 14:21
|t/p
|924
|0.10
|1.1693
|1.1734
|1.1693
|13.00
|15411.00
|1849
|2003.10.03 14:22
|sell
|925
|0.10
|1.1702
|1.1730
|1.1689
|1850
|2003.10.03 14:22
|t/p
|925
|0.10
|1.1689
|1.1730
|1.1689
|13.00
|15424.00
|1851
|2003.10.03 15:24
|buy
|926
|0.10
|1.1620
|1.1592
|1.1633
|1852
|2003.10.03 15:42
|s/l
|926
|0.10
|1.1592
|1.1592
|1.1633
|-28.00
|15396.00
|1853
|2003.10.03 15:44
|sell
|927
|0.10
|1.1623
|1.1651
|1.1610
|1854
|2003.10.03 15:44
|t/p
|927
|0.10
|1.1610
|1.1651
|1.1610
|13.00
|15409.00
|1855
|2003.10.03 15:45
|sell
|928
|0.10
|1.1623
|1.1651
|1.1610
|1856
|2003.10.03 16:13
|s/l
|928
|0.10
|1.1651
|1.1651
|1.1610
|-28.00
|15381.00
|1857
|2003.10.03 16:24
|buy
|929
|0.10
|1.1635
|1.1607
|1.1648
|1858
|2003.10.03 17:55
|s/l
|929
|0.10
|1.1607
|1.1607
|1.1648
|-28.00
|15353.00
|1859
|2003.10.06 01:56
|buy
|930
|0.10
|1.1578
|1.1550
|1.1591
|1860
|2003.10.06 01:58
|t/p
|930
|0.10
|1.1591
|1.1550
|1.1591
|13.00
|15366.00
|1861
|2003.10.06 04:48
|buy
|931
|0.10
|1.1555
|1.1527
|1.1568
|1862
|2003.10.06 04:58
|t/p
|931
|0.10
|1.1568
|1.1527
|1.1568
|13.00
|15379.00
|1863
|2003.10.06 07:09
|buy
|932
|0.10
|1.1564
|1.1536
|1.1577
|1864
|2003.10.06 08:47
|s/l
|932
|0.10
|1.1536
|1.1536
|1.1577
|-28.00
|15351.00
|1865
|2003.10.06 10:40
|buy
|933
|0.10
|1.1580
|1.1552
|1.1593
|1866
|2003.10.06 11:00
|t/p
|933
|0.10
|1.1593
|1.1552
|1.1593
|13.00
|15364.00
|1867
|2003.10.06 13:44
|buy
|934
|0.10
|1.1574
|1.1546
|1.1587
|1868
|2003.10.06 14:00
|t/p
|934
|0.10
|1.1587
|1.1546
|1.1587
|13.00
|15377.00
|1869
|2003.10.06 14:41
|buy
|935
|0.10
|1.1579
|1.1551
|1.1592
|1870
|2003.10.06 14:58
|t/p
|935
|0.10
|1.1592
|1.1551
|1.1592
|13.00
|15390.00
|1871
|2003.10.06 15:34
|buy
|936
|0.10
|1.1619
|1.1591
|1.1632
|1872
|2003.10.06 15:58
|t/p
|936
|0.10
|1.1632
|1.1591
|1.1632
|13.00
|15403.00
|1873
|2003.10.06 15:58
|buy
|937
|0.10
|1.1619
|1.1591
|1.1632
|1874
|2003.10.06 15:59
|t/p
|937
|0.10
|1.1632
|1.1591
|1.1632
|13.00
|15416.00
|1875
|2003.10.06 16:32
|buy
|938
|0.10
|1.1632
|1.1604
|1.1645
|1876
|2003.10.06 16:58
|t/p
|938
|0.10
|1.1645
|1.1604
|1.1645
|13.00
|15429.00
|1877
|2003.10.06 16:59
|buy
|939
|0.10
|1.1632
|1.1604
|1.1645
|1878
|2003.10.06 16:59
|t/p
|939
|0.10
|1.1645
|1.1604
|1.1645
|13.00
|15442.00
|1879
|2003.10.06 17:30
|buy
|940
|0.10
|1.1665
|1.1637
|1.1678
|1880
|2003.10.06 17:58
|t/p
|940
|0.10
|1.1678
|1.1637
|1.1678
|13.00
|15455.00
|1881
|2003.10.06 18:30
|buy
|941
|0.10
|1.1705
|1.1677
|1.1718
|1882
|2003.10.06 21:00
|t/p
|941
|0.10
|1.1718
|1.1677
|1.1718
|13.00
|15468.00
|1883
|2003.10.06 22:54
|sell
|942
|0.10
|1.1719
|1.1747
|1.1706
|1884
|2003.10.06 23:30
|t/p
|942
|0.10
|1.1706
|1.1747
|1.1706
|13.00
|15481.00
|1885
|2003.10.06 23:52
|sell
|943
|0.10
|1.1717
|1.1745
|1.1704
|1886
|2003.10.07 00:29
|t/p
|943
|0.10
|1.1704
|1.1745
|1.1704
|13.00
|15494.00
|1887
|2003.10.07 00:52
|sell
|944
|0.10
|1.1715
|1.1743
|1.1702
|1888
|2003.10.07 03:23
|t/p
|944
|0.10
|1.1702
|1.1743
|1.1702
|13.00
|15507.00
|1889
|2003.10.07 03:47
|sell
|945
|0.10
|1.1713
|1.1741
|1.1700
|1890
|2003.10.07 08:05
|s/l
|945
|0.10
|1.1741
|1.1741
|1.1700
|-28.00
|15479.00
|1891
|2003.10.07 08:11
|buy
|946
|0.10
|1.1716
|1.1688
|1.1729
|1892
|2003.10.07 08:40
|t/p
|946
|0.10
|1.1729
|1.1688
|1.1729
|13.00
|15492.00
|1893
|2003.10.07 09:10
|buy
|947
|0.10
|1.1732
|1.1704
|1.1745
|1894
|2003.10.07 09:41
|t/p
|947
|0.10
|1.1745
|1.1704
|1.1745
|13.00
|15505.00
|1895
|2003.10.07 09:41
|sell
|948
|0.10
|1.1745
|1.1773
|1.1732
|1896
|2003.10.07 10:43
|s/l
|948
|0.10
|1.1773
|1.1773
|1.1732
|-28.00
|15477.00
|1897
|2003.10.07 11:38
|sell
|949
|0.10
|1.1791
|1.1819
|1.1778
|1898
|2003.10.07 12:06
|t/p
|949
|0.10
|1.1778
|1.1819
|1.1778
|13.00
|15490.00
|1899
|2003.10.07 12:57
|sell
|950
|0.10
|1.1791
|1.1819
|1.1778
|1900
|2003.10.07 12:59
|t/p
|950
|0.10
|1.1778
|1.1819
|1.1778
|13.00
|15503.00
|1901
|2003.10.07 13:53
|sell
|951
|0.10
|1.1773
|1.1801
|1.1760
|1902
|2003.10.07 15:53
|s/l
|951
|0.10
|1.1801
|1.1801
|1.1760
|-28.00
|15475.00
|1903
|2003.10.07 16:31
|sell
|952
|0.10
|1.1781
|1.1809
|1.1768
|1904
|2003.10.07 17:00
|t/p
|952
|0.10
|1.1768
|1.1809
|1.1768
|13.00
|15488.00
|1905
|2003.10.07 17:32
|sell
|953
|0.10
|1.1773
|1.1801
|1.1760
|1906
|2003.10.07 17:53
|s/l
|953
|0.10
|1.1801
|1.1801
|1.1760
|-28.00
|15460.00
|1907
|2003.10.07 18:26
|sell
|954
|0.10
|1.1783
|1.1811
|1.1770
|1908
|2003.10.07 19:02
|t/p
|954
|0.10
|1.1770
|1.1811
|1.1770
|13.00
|15473.00
|1909
|2003.10.07 19:26
|sell
|955
|0.10
|1.1777
|1.1805
|1.1764
|1910
|2003.10.07 20:02
|t/p
|955
|0.10
|1.1764
|1.1805
|1.1764
|13.00
|15486.00
|1911
|2003.10.07 20:24
|sell
|956
|0.10
|1.1776
|1.1804
|1.1763
|1912
|2003.10.07 21:02
|t/p
|956
|0.10
|1.1763
|1.1804
|1.1763
|13.00
|15499.00
|1913
|2003.10.07 21:23
|sell
|957
|0.10
|1.1774
|1.1802
|1.1761
|1914
|2003.10.07 22:05
|t/p
|957
|0.10
|1.1761
|1.1802
|1.1761
|13.00
|15512.00
|1915
|2003.10.07 22:22
|sell
|958
|0.10
|1.1770
|1.1798
|1.1757
|1916
|2003.10.08 07:32
|s/l
|958
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.1757
|-28.00
|15484.00
|1917
|2003.10.08 08:08
|sell
|959
|0.10
|1.1800
|1.1828
|1.1787
|1918
|2003.10.08 08:29
|s/l
|959
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.1787
|-28.00
|15456.00
|1919
|2003.10.08 09:06
|sell
|960
|0.10
|1.1825
|1.1853
|1.1812
|1920
|2003.10.08 09:59
|t/p
|960
|0.10
|1.1812
|1.1853
|1.1812
|13.00
|15469.00
|1921
|2003.10.08 10:07
|sell
|961
|0.10
|1.1813
|1.1841
|1.1800
|1922
|2003.10.08 11:00
|t/p
|961
|0.10
|1.1800
|1.1841
|1.1800
|13.00
|15482.00
|1923
|2003.10.08 11:03
|sell
|962
|0.10
|1.1813
|1.1841
|1.1800
|1924
|2003.10.08 11:59
|t/p
|962
|0.10
|1.1800
|1.1841
|1.1800
|13.00
|15495.00
|1925
|2003.10.08 13:53
|sell
|963
|0.10
|1.1798
|1.1826
|1.1785
|1926
|2003.10.08 13:59
|t/p
|963
|0.10
|1.1785
|1.1826
|1.1785
|13.00
|15508.00
|1927
|2003.10.08 16:21
|sell
|964
|0.10
|1.1817
|1.1845
|1.1804
|1928
|2003.10.08 17:02
|t/p
|964
|0.10
|1.1804
|1.1845
|1.1804
|13.00
|15521.00
|1929
|2003.10.08 17:04
|sell
|965
|0.10
|1.1812
|1.1840
|1.1799
|1930
|2003.10.08 18:00
|t/p
|965
|0.10
|1.1799
|1.1840
|1.1799
|13.00
|15534.00
|1931
|2003.10.08 18:19
|sell
|966
|0.10
|1.1806
|1.1834
|1.1793
|1932
|2003.10.08 19:00
|t/p
|966
|0.10
|1.1793
|1.1834
|1.1793
|13.00
|15547.00
|1933
|2003.10.08 20:16
|sell
|967
|0.10
|1.1809
|1.1837
|1.1796
|1934
|2003.10.09 01:11
|s/l
|967
|0.10
|1.1837
|1.1837
|1.1796
|-28.00
|15519.00
|1935
|2003.10.09 03:58
|buy
|968
|0.10
|1.1832
|1.1804
|1.1845
|1936
|2003.10.09 04:34
|t/p
|968
|0.10
|1.1845
|1.1804
|1.1845
|13.00
|15532.00
|1937
|2003.10.09 05:34
|sell
|969
|0.10
|1.1850
|1.1878
|1.1837
|1938
|2003.10.09 06:00
|t/p
|969
|0.10
|1.1837
|1.1878
|1.1837
|13.00
|15545.00
|1939
|2003.10.09 06:32
|sell
|970
|0.10
|1.1837
|1.1865
|1.1824
|1940
|2003.10.09 11:13
|t/p
|970
|0.10
|1.1824
|1.1865
|1.1824
|13.00
|15558.00
|1941
|2003.10.09 11:25
|sell
|971
|0.10
|1.1847
|1.1875
|1.1834
|1942
|2003.10.09 11:58
|t/p
|971
|0.10
|1.1834
|1.1875
|1.1834
|13.00
|15571.00
|1943
|2003.10.09 12:20
|sell
|972
|0.10
|1.1823
|1.1851
|1.1810
|1944
|2003.10.09 13:10
|t/p
|972
|0.10
|1.1810
|1.1851
|1.1810
|13.00
|15584.00
|1945
|2003.10.09 13:12
|sell
|973
|0.10
|1.1813
|1.1841
|1.1800
|1946
|2003.10.09 13:58
|t/p
|973
|0.10
|1.1800
|1.1841
|1.1800
|13.00
|15597.00
|1947
|2003.10.09 14:03
|sell
|974
|0.10
|1.1784
|1.1812
|1.1771
|1948
|2003.10.09 14:08
|t/p
|974
|0.10
|1.1771
|1.1812
|1.1771
|13.00
|15610.00
|1949
|2003.10.09 14:11
|sell
|975
|0.10
|1.1783
|1.1811
|1.1770
|1950
|2003.10.09 14:58
|t/p
|975
|0.10
|1.1770
|1.1811
|1.1770
|13.00
|15623.00
|1951
|2003.10.09 15:16
|sell
|976
|0.10
|1.1726
|1.1754
|1.1713
|1952
|2003.10.09 16:20
|s/l
|976
|0.10
|1.1754
|1.1754
|1.1713
|-28.00
|15595.00
|1953
|2003.10.09 16:57
|buy
|977
|0.10
|1.1736
|1.1708
|1.1749
|1954
|2003.10.09 17:56
|s/l
|977
|0.10
|1.1708
|1.1708
|1.1749
|-28.00
|15567.00
|1955
|2003.10.09 18:54
|buy
|978
|0.10
|1.1693
|1.1665
|1.1706
|1956
|2003.10.09 19:15
|t/p
|978
|0.10
|1.1706
|1.1665
|1.1706
|13.00
|15580.00
|1957
|2003.10.09 19:53
|buy
|979
|0.10
|1.1698
|1.1670
|1.1711
|1958
|2003.10.09 20:14
|t/p
|979
|0.10
|1.1711
|1.1670
|1.1711
|13.00
|15593.00
|1959
|2003.10.09 21:51
|buy
|980
|0.10
|1.1744
|1.1716
|1.1757
|1960
|2003.10.10 03:43
|s/l
|980
|0.10
|1.1716
|1.1716
|1.1757
|-28.00
|15565.00
|1961
|2003.10.10 04:49
|buy
|981
|0.10
|1.1716
|1.1688
|1.1729
|1962
|2003.10.10 05:03
|t/p
|981
|0.10
|1.1729
|1.1688
|1.1729
|13.00
|15578.00
|1963
|2003.10.10 05:44
|buy
|982
|0.10
|1.1724
|1.1696
|1.1737
|1964
|2003.10.10 06:01
|t/p
|982
|0.10
|1.1737
|1.1696
|1.1737
|13.00
|15591.00
|1965
|2003.10.10 08:24
|sell
|983
|0.10
|1.1731
|1.1759
|1.1718
|1966
|2003.10.10 08:36
|t/p
|983
|0.10
|1.1718
|1.1759
|1.1718
|13.00
|15604.00
|1967
|2003.10.10 09:35
|buy
|984
|0.10
|1.1726
|1.1698
|1.1739
|1968
|2003.10.10 11:11
|t/p
|984
|0.10
|1.1739
|1.1698
|1.1739
|13.00
|15617.00
|1969
|2003.10.10 11:37
|buy
|985
|0.10
|1.1724
|1.1696
|1.1737
|1970
|2003.10.10 11:58
|t/p
|985
|0.10
|1.1737
|1.1696
|1.1737
|13.00
|15630.00
|1971
|2003.10.10 12:39
|buy
|986
|0.10
|1.1761
|1.1733
|1.1774
|1972
|2003.10.10 12:58
|t/p
|986
|0.10
|1.1774
|1.1733
|1.1774
|13.00
|15643.00
|1973
|2003.10.10 13:30
|buy
|987
|0.10
|1.1782
|1.1754
|1.1795
|1974
|2003.10.10 13:59
|t/p
|987
|0.10
|1.1795
|1.1754
|1.1795
|13.00
|15656.00
|1975
|2003.10.10 14:29
|buy
|988
|0.10
|1.1794
|1.1766
|1.1807
|1976
|2003.10.10 14:33
|s/l
|988
|0.10
|1.1766
|1.1766
|1.1807
|-28.00
|15628.00
|1977
|2003.10.10 14:33
|buy
|989
|0.10
|1.1768
|1.1740
|1.1781
|1978
|2003.10.10 14:38
|t/p
|989
|0.10
|1.1781
|1.1740
|1.1781
|13.00
|15641.00
|1979
|2003.10.10 14:38
|buy
|990
|0.10
|1.1784
|1.1756
|1.1797
|1980
|2003.10.10 14:58
|t/p
|990
|0.10
|1.1797
|1.1756
|1.1797
|13.00
|15654.00
|1981
|2003.10.10 15:26
|buy
|991
|0.10
|1.1827
|1.1799
|1.1840
|1982
|2003.10.10 16:26
|s/l
|991
|0.10
|1.1799
|1.1799
|1.1840
|-28.00
|15626.00
|1983
|2003.10.10 16:58
|sell
|992
|0.10
|1.1817
|1.1845
|1.1804
|1984
|2003.10.10 17:25
|t/p
|992
|0.10
|1.1804
|1.1845
|1.1804
|13.00
|15639.00
|1985
|2003.10.10 17:25
|buy
|993
|0.10
|1.1804
|1.1776
|1.1817
|1986
|2003.10.13 01:08
|t/p
|993
|0.10
|1.1817
|1.1776
|1.1817
|13.00
|15652.00
|1987
|2003.10.13 02:50
|sell
|994
|0.10
|1.1814
|1.1842
|1.1801
|1988
|2003.10.13 04:16
|t/p
|994
|0.10
|1.1801
|1.1842
|1.1801
|13.00
|15665.00
|1989
|2003.10.13 04:49
|sell
|995
|0.10
|1.1803
|1.1831
|1.1790
|1990
|2003.10.13 05:19
|t/p
|995
|0.10
|1.1790
|1.1831
|1.1790
|13.00
|15678.00
|1991
|2003.10.13 05:19
|buy
|996
|0.10
|1.1789
|1.1761
|1.1802
|1992
|2003.10.13 05:59
|t/p
|996
|0.10
|1.1802
|1.1761
|1.1802
|13.00
|15691.00
|1993
|2003.10.13 09:07
|buy
|997
|0.10
|1.1733
|1.1705
|1.1746
|1994
|2003.10.13 10:08
|s/l
|997
|0.10
|1.1705
|1.1705
|1.1746
|-28.00
|15663.00
|1995
|2003.10.13 11:06
|buy
|998
|0.10
|1.1660
|1.1632
|1.1673
|1996
|2003.10.13 11:59
|t/p
|998
|0.10
|1.1673
|1.1632
|1.1673
|13.00
|15676.00
|1997
|2003.10.13 12:06
|buy
|999
|0.10
|1.1680
|1.1652
|1.1693
|1998
|2003.10.13 13:00
|t/p
|999
|0.10
|1.1693
|1.1652
|1.1693
|13.00
|15689.00
|1999
|2003.10.13 13:05
|buy
|1000
|0.10
|1.1679
|1.1651
|1.1692
|2000
|2003.10.13 14:00
|t/p
|1000
|0.10
|1.1692
|1.1651
|1.1692
|13.00
|15702.00
|2001
|2003.10.13 15:33
|sell
|1001
|0.10
|1.1731
|1.1759
|1.1718
|2002
|2003.10.13 15:50
|t/p
|1001
|0.10
|1.1718
|1.1759
|1.1718
|13.00
|15715.00
|2003
|2003.10.13 16:32
|sell
|1002
|0.10
|1.1712
|1.1740
|1.1699
|2004
|2003.10.13 16:49
|t/p
|1002
|0.10
|1.1699
|1.1740
|1.1699
|13.00
|15728.00
|2005
|2003.10.13 20:59
|sell
|1003
|0.10
|1.1693
|1.1721
|1.1680
|2006
|2003.10.13 23:24
|s/l
|1003
|0.10
|1.1721
|1.1721
|1.1680
|-28.00
|15700.00
|2007
|2003.10.13 23:44
|buy
|1004
|0.10
|1.1703
|1.1675
|1.1716
|2008
|2003.10.14 00:21
|t/p
|1004
|0.10
|1.1716
|1.1675
|1.1716
|13.00
|15713.00
|2009
|2003.10.14 02:17
|sell
|1005
|0.10
|1.1695
|1.1723
|1.1682
|2010
|2003.10.14 02:39
|t/p
|1005
|0.10
|1.1682
|1.1723
|1.1682
|13.00
|15726.00
|2011
|2003.10.14 03:15
|sell
|1006
|0.10
|1.1643
|1.1671
|1.1630
|2012
|2003.10.14 03:38
|t/p
|1006
|0.10
|1.1630
|1.1671
|1.1630
|13.00
|15739.00
|2013
|2003.10.14 04:37
|buy
|1007
|0.10
|1.1623
|1.1595
|1.1636
|2014
|2003.10.14 07:34
|s/l
|1007
|0.10
|1.1595
|1.1595
|1.1636
|-28.00
|15711.00
|2015
|2003.10.14 07:38
|sell
|1008
|0.10
|1.1615
|1.1643
|1.1602
|2016
|2003.10.14 07:41
|t/p
|1008
|0.10
|1.1602
|1.1643
|1.1602
|13.00
|15724.00
|2017
|2003.10.14 08:32
|buy
|1009
|0.10
|1.1611
|1.1583
|1.1624
|2018
|2003.10.14 08:58
|t/p
|1009
|0.10
|1.1624
|1.1583
|1.1624
|13.00
|15737.00
|2019
|2003.10.14 09:30
|buy
|1010
|0.10
|1.1617
|1.1589
|1.1630
|2020
|2003.10.14 09:58
|t/p
|1010
|0.10
|1.1630
|1.1589
|1.1630
|13.00
|15750.00
|2021
|2003.10.14 09:58
|sell
|1011
|0.10
|1.1632
|1.1660
|1.1619
|2022
|2003.10.14 10:09
|s/l
|1011
|0.10
|1.1660
|1.1660
|1.1619
|-28.00
|15722.00
|2023
|2003.10.14 10:30
|buy
|1012
|0.10
|1.1638
|1.1610
|1.1651
|2024
|2003.10.14 11:05
|t/p
|1012
|0.10
|1.1651
|1.1610
|1.1651
|13.00
|15735.00
|2025
|2003.10.14 11:30
|buy
|1013
|0.10
|1.1625
|1.1597
|1.1638
|2026
|2003.10.14 11:59
|t/p
|1013
|0.10
|1.1638
|1.1597
|1.1638
|13.00
|15748.00
|2027
|2003.10.14 13:25
|buy
|1014
|0.10
|1.1650
|1.1622
|1.1663
|2028
|2003.10.14 14:44
|s/l
|1014
|0.10
|1.1622
|1.1622
|1.1663
|-28.00
|15720.00
|2029
|2003.10.14 14:59
|sell
|1015
|0.10
|1.1642
|1.1670
|1.1629
|2030
|2003.10.14 16:00
|s/l
|1015
|0.10
|1.1670
|1.1670
|1.1629
|-28.00
|15692.00
|2031
|2003.10.14 17:41
|buy
|1016
|0.10
|1.1696
|1.1668
|1.1709
|2032
|2003.10.14 17:58
|t/p
|1016
|0.10
|1.1709
|1.1668
|1.1709
|13.00
|15705.00
|2033
|2003.10.14 18:40
|buy
|1017
|0.10
|1.1720
|1.1692
|1.1733
|2034
|2003.10.14 18:58
|t/p
|1017
|0.10
|1.1733
|1.1692
|1.1733
|13.00
|15718.00
|2035
|2003.10.14 19:17
|buy
|1018
|0.10
|1.1747
|1.1719
|1.1760
|2036
|2003.10.14 20:00
|s/l
|1018
|0.10
|1.1719
|1.1719
|1.1760
|-28.00
|15690.00
|2037
|2003.10.14 20:16
|buy
|1019
|0.10
|1.1716
|1.1688
|1.1729
|2038
|2003.10.14 20:58
|t/p
|1019
|0.10
|1.1729
|1.1688
|1.1729
|13.00
|15703.00
|2039
|2003.10.14 21:11
|buy
|1020
|0.10
|1.1731
|1.1703
|1.1744
|2040
|2003.10.14 23:02
|t/p
|1020
|0.10
|1.1744
|1.1703
|1.1744
|13.00
|15716.00
|2041
|2003.10.15 00:59
|sell
|1021
|0.10
|1.1732
|1.1760
|1.1719
|2042
|2003.10.15 02:32
|t/p
|1021
|0.10
|1.1719
|1.1760
|1.1719
|13.00
|15729.00
|2043
|2003.10.15 05:46
|sell
|1022
|0.10
|1.1713
|1.1741
|1.1700
|2044
|2003.10.15 08:42
|s/l
|1022
|0.10
|1.1741
|1.1741
|1.1700
|-28.00
|15701.00
|2045
|2003.10.15 09:40
|sell
|1023
|0.10
|1.1734
|1.1762
|1.1721
|2046
|2003.10.15 09:59
|t/p
|1023
|0.10
|1.1721
|1.1762
|1.1721
|13.00
|15714.00
|2047
|2003.10.15 10:39
|sell
|1024
|0.10
|1.1717
|1.1745
|1.1704
|2048
|2003.10.15 10:58
|t/p
|1024
|0.10
|1.1704
|1.1745
|1.1704
|13.00
|15727.00
|2049
|2003.10.15 11:36
|sell
|1025
|0.10
|1.1694
|1.1722
|1.1681
|2050
|2003.10.15 12:21
|t/p
|1025
|0.10
|1.1681
|1.1722
|1.1681
|13.00
|15740.00
|2051
|2003.10.15 12:34
|sell
|1026
|0.10
|1.1693
|1.1721
|1.1680
|2052
|2003.10.15 13:15
|t/p
|1026
|0.10
|1.1680
|1.1721
|1.1680
|13.00
|15753.00
|2053
|2003.10.15 13:15
|buy
|1027
|0.10
|1.1680
|1.1652
|1.1693
|2054
|2003.10.15 13:35
|t/p
|1027
|0.10
|1.1693
|1.1652
|1.1693
|13.00
|15766.00
|2055
|2003.10.15 13:35
|sell
|1028
|0.10
|1.1693
|1.1721
|1.1680
|2056
|2003.10.15 14:00
|t/p
|1028
|0.10
|1.1680
|1.1721
|1.1680
|13.00
|15779.00
|2057
|2003.10.15 14:34
|sell
|1029
|0.10
|1.1691
|1.1719
|1.1678
|2058
|2003.10.15 14:54
|t/p
|1029
|0.10
|1.1678
|1.1719
|1.1678
|13.00
|15792.00
|2059
|2003.10.15 15:31
|sell
|1030
|0.10
|1.1605
|1.1633
|1.1592
|2060
|2003.10.15 15:32
|s/l
|1030
|0.10
|1.1633
|1.1633
|1.1592
|-28.00
|15764.00
|2061
|2003.10.15 15:55
|buy
|1031
|0.10
|1.1598
|1.1570
|1.1611
|2062
|2003.10.15 15:58
|t/p
|1031
|0.10
|1.1611
|1.1570
|1.1611
|13.00
|15777.00
|2063
|2003.10.15 16:11
|buy
|1032
|0.10
|1.1640
|1.1612
|1.1653
|2064
|2003.10.15 16:30
|t/p
|1032
|0.10
|1.1653
|1.1612
|1.1653
|13.00
|15790.00
|2065
|2003.10.15 16:57
|buy
|1033
|0.10
|1.1630
|1.1602
|1.1643
|2066
|2003.10.15 17:03
|t/p
|1033
|0.10
|1.1643
|1.1602
|1.1643
|13.00
|15803.00
|2067
|2003.10.15 17:11
|buy
|1034
|0.10
|1.1633
|1.1605
|1.1646
|2068
|2003.10.15 17:29
|t/p
|1034
|0.10
|1.1646
|1.1605
|1.1646
|13.00
|15816.00
|2069
|2003.10.15 17:29
|sell
|1035
|0.10
|1.1646
|1.1674
|1.1633
|2070
|2003.10.15 17:57
|t/p
|1035
|0.10
|1.1633
|1.1674
|1.1633
|13.00
|15829.00
|2071
|2003.10.15 17:57
|buy
|1036
|0.10
|1.1626
|1.1598
|1.1639
|2072
|2003.10.15 17:59
|t/p
|1036
|0.10
|1.1639
|1.1598
|1.1639
|13.00
|15842.00
|2073
|2003.10.15 18:27
|sell
|1037
|0.10
|1.1654
|1.1682
|1.1641
|2074
|2003.10.15 18:55
|t/p
|1037
|0.10
|1.1641
|1.1682
|1.1641
|13.00
|15855.00
|2075
|2003.10.15 19:27
|sell
|1038
|0.10
|1.1645
|1.1673
|1.1632
|2076
|2003.10.15 19:53
|t/p
|1038
|0.10
|1.1632
|1.1673
|1.1632
|13.00
|15868.00
|2077
|2003.10.15 20:06
|buy
|1039
|0.10
|1.1622
|1.1594
|1.1635
|2078
|2003.10.15 20:25
|t/p
|1039
|0.10
|1.1635
|1.1594
|1.1635
|13.00
|15881.00
|2079
|2003.10.15 20:52
|buy
|1040
|0.10
|1.1619
|1.1591
|1.1632
|2080
|2003.10.15 20:58
|t/p
|1040
|0.10
|1.1632
|1.1591
|1.1632
|13.00
|15894.00
|2081
|2003.10.15 20:58
|buy
|1041
|0.10
|1.1624
|1.1596
|1.1637
|2082
|2003.10.15 20:59
|t/p
|1041
|0.10
|1.1637
|1.1596
|1.1637
|13.00
|15907.00
|2083
|2003.10.15 21:24
|sell
|1042
|0.10
|1.1647
|1.1675
|1.1634
|2084
|2003.10.15 21:51
|t/p
|1042
|0.10
|1.1634
|1.1675
|1.1634
|13.00
|15920.00
|2085
|2003.10.15 23:22
|sell
|1043
|0.10
|1.1636
|1.1664
|1.1623
|2086
|2003.10.15 23:48
|t/p
|1043
|0.10
|1.1623
|1.1664
|1.1623
|13.00
|15933.00
|2087
|2003.10.16 00:48
|buy
|1044
|0.10
|1.1614
|1.1586
|1.1627
|2088
|2003.10.16 02:18
|t/p
|1044
|0.10
|1.1627
|1.1586
|1.1627
|13.00
|15946.00
|2089
|2003.10.16 02:45
|buy
|1045
|0.10
|1.1618
|1.1590
|1.1631
|2090
|2003.10.16 03:20
|t/p
|1045
|0.10
|1.1631
|1.1590
|1.1631
|13.00
|15959.00
|2091
|2003.10.16 03:50
|sell
|1046
|0.10
|1.1626
|1.1654
|1.1613
|2092
|2003.10.16 05:15
|s/l
|1046
|0.10
|1.1654
|1.1654
|1.1613
|-28.00
|15931.00
|2093
|2003.10.16 06:43
|sell
|1047
|0.10
|1.1650
|1.1678
|1.1637
|2094
|2003.10.16 07:38
|t/p
|1047
|0.10
|1.1637
|1.1678
|1.1637
|13.00
|15944.00
|2095
|2003.10.16 07:44
|sell
|1048
|0.10
|1.1648
|1.1676
|1.1635
|2096
|2003.10.16 08:38
|t/p
|1048
|0.10
|1.1635
|1.1676
|1.1635
|13.00
|15957.00
|2097
|2003.10.16 08:39
|sell
|1049
|0.10
|1.1647
|1.1675
|1.1634
|2098
|2003.10.16 08:59
|t/p
|1049
|0.10
|1.1634
|1.1675
|1.1634
|13.00
|15970.00
|2099
|2003.10.16 09:02
|sell
|1050
|0.10
|1.1631
|1.1659
|1.1618
|2100
|2003.10.16 09:35
|t/p
|1050
|0.10
|1.1618
|1.1659
|1.1618
|13.00
|15983.00
|2101
|2003.10.16 09:35
|sell
|1051
|0.10
|1.1634
|1.1662
|1.1621
|2102
|2003.10.16 09:36
|t/p
|1051
|0.10
|1.1621
|1.1662
|1.1621
|13.00
|15996.00
|2103
|2003.10.16 09:39
|sell
|1052
|0.10
|1.1629
|1.1657
|1.1616
|2104
|2003.10.16 09:41
|t/p
|1052
|0.10
|1.1616
|1.1657
|1.1616
|13.00
|16009.00
|2105
|2003.10.16 09:44
|sell
|1053
|0.10
|1.1629
|1.1657
|1.1616
|2106
|2003.10.16 09:46
|t/p
|1053
|0.10
|1.1616
|1.1657
|1.1616
|13.00
|16022.00
|2107
|2003.10.16 09:58
|sell
|1054
|0.10
|1.1629
|1.1657
|1.1616
|2108
|2003.10.16 09:58
|t/p
|1054
|0.10
|1.1616
|1.1657
|1.1616
|13.00
|16035.00
|2109
|2003.10.16 10:35
|buy
|1055
|0.10
|1.1595
|1.1567
|1.1608
|2110
|2003.10.16 11:05
|t/p
|1055
|0.10
|1.1608
|1.1567
|1.1608
|13.00
|16048.00
|2111
|2003.10.16 11:34
|buy
|1056
|0.10
|1.1603
|1.1575
|1.1616
|2112
|2003.10.16 11:58
|t/p
|1056
|0.10
|1.1616
|1.1575
|1.1616
|13.00
|16061.00
|2113
|2003.10.16 12:32
|buy
|1057
|0.10
|1.1619
|1.1591
|1.1632
|2114
|2003.10.16 13:06
|t/p
|1057
|0.10
|1.1632
|1.1591
|1.1632
|13.00
|16074.00
|2115
|2003.10.16 13:30
|buy
|1058
|0.10
|1.1622
|1.1594
|1.1635
|2116
|2003.10.16 14:02
|t/p
|1058
|0.10
|1.1635
|1.1594
|1.1635
|13.00
|16087.00
|2117
|2003.10.16 14:29
|buy
|1059
|0.10
|1.1621
|1.1593
|1.1634
|2118
|2003.10.16 14:30
|t/p
|1059
|0.10
|1.1634
|1.1593
|1.1634
|13.00
|16100.00
|2119
|2003.10.16 14:30
|buy
|1060
|0.10
|1.1613
|1.1585
|1.1626
|2120
|2003.10.16 14:31
|t/p
|1060
|0.10
|1.1626
|1.1585
|1.1626
|13.00
|16113.00
|2121
|2003.10.16 14:35
|buy
|1061
|0.10
|1.1627
|1.1599
|1.1640
|2122
|2003.10.16 15:00
|t/p
|1061
|0.10
|1.1640
|1.1599
|1.1640
|13.00
|16126.00
|2123
|2003.10.16 16:26
|buy
|1062
|0.10
|1.1679
|1.1651
|1.1692
|2124
|2003.10.16 16:59
|t/p
|1062
|0.10
|1.1692
|1.1651
|1.1692
|13.00
|16139.00
|2125
|2003.10.16 16:59
|sell
|1063
|0.10
|1.1694
|1.1722
|1.1681
|2126
|2003.10.16 17:25
|t/p
|1063
|0.10
|1.1681
|1.1722
|1.1681
|13.00
|16152.00
|2127
|2003.10.16 19:23
|buy
|1064
|0.10
|1.1620
|1.1592
|1.1633
|2128
|2003.10.16 19:54
|t/p
|1064
|0.10
|1.1633
|1.1592
|1.1633
|13.00
|16165.00
|2129
|2003.10.16 23:18
|buy
|1065
|0.10
|1.1586
|1.1558
|1.1599
|2130
|2003.10.17 00:00
|t/p
|1065
|0.10
|1.1599
|1.1558
|1.1599
|13.00
|16178.00
|2131
|2003.10.17 02:09
|buy
|1066
|0.10
|1.1583
|1.1555
|1.1596
|2132
|2003.10.17 03:04
|t/p
|1066
|0.10
|1.1596
|1.1555
|1.1596
|13.00
|16191.00
|2133
|2003.10.17 03:12
|buy
|1067
|0.10
|1.1587
|1.1559
|1.1600
|2134
|2003.10.17 05:01
|t/p
|1067
|0.10
|1.1600
|1.1559
|1.1600
|13.00
|16204.00
|2135
|2003.10.17 05:10
|buy
|1068
|0.10
|1.1593
|1.1565
|1.1606
|2136
|2003.10.17 05:59
|t/p
|1068
|0.10
|1.1606
|1.1565
|1.1606
|13.00
|16217.00
|2137
|2003.10.17 08:06
|buy
|1069
|0.10
|1.1580
|1.1552
|1.1593
|2138
|2003.10.17 08:06
|t/p
|1069
|0.10
|1.1593
|1.1552
|1.1593
|13.00
|16230.00
|2139
|2003.10.17 08:07
|buy
|1070
|0.10
|1.1580
|1.1552
|1.1593
|2140
|2003.10.17 08:10
|t/p
|1070
|0.10
|1.1593
|1.1552
|1.1593
|13.00
|16243.00
|2141
|2003.10.17 08:10
|buy
|1071
|0.10
|1.1591
|1.1563
|1.1604
|2142
|2003.10.17 08:39
|t/p
|1071
|0.10
|1.1604
|1.1563
|1.1604
|13.00
|16256.00
|2143
|2003.10.17 08:42
|buy
|1072
|0.10
|1.1589
|1.1561
|1.1602
|2144
|2003.10.17 08:59
|t/p
|1072
|0.10
|1.1602
|1.1561
|1.1602
|13.00
|16269.00
|2145
|2003.10.17 08:59
|buy
|1073
|0.10
|1.1589
|1.1561
|1.1602
|2146
|2003.10.17 08:59
|t/p
|1073
|0.10
|1.1602
|1.1561
|1.1602
|13.00
|16282.00
|2147
|2003.10.17 09:37
|sell
|1074
|0.10
|1.1617
|1.1645
|1.1604
|2148
|2003.10.17 09:40
|t/p
|1074
|0.10
|1.1604
|1.1645
|1.1604
|13.00
|16295.00
|2149
|2003.10.17 10:39
|buy
|1075
|0.10
|1.1589
|1.1561
|1.1602
|2150
|2003.10.17 11:36
|t/p
|1075
|0.10
|1.1602
|1.1561
|1.1602
|13.00
|16308.00
|2151
|2003.10.17 12:34
|sell
|1076
|0.10
|1.1610
|1.1638
|1.1597
|2152
|2003.10.17 12:42
|t/p
|1076
|0.10
|1.1597
|1.1638
|1.1597
|13.00
|16321.00
|2153
|2003.10.17 13:33
|sell
|1077
|0.10
|1.1605
|1.1633
|1.1592
|2154
|2003.10.17 13:38
|t/p
|1077
|0.10
|1.1592
|1.1633
|1.1592
|13.00
|16334.00
|2155
|2003.10.17 14:31
|sell
|1078
|0.10
|1.1593
|1.1621
|1.1580
|2156
|2003.10.17 14:38
|t/p
|1078
|0.10
|1.1580
|1.1621
|1.1580
|13.00
|16347.00
|2157
|2003.10.17 14:53
|sell
|1079
|0.10
|1.1590
|1.1618
|1.1577
|2158
|2003.10.17 14:54
|t/p
|1079
|0.10
|1.1577
|1.1618
|1.1577
|13.00
|16360.00
|2159
|2003.10.17 15:05
|sell
|1080
|0.10
|1.1570
|1.1598
|1.1557
|2160
|2003.10.17 15:21
|t/p
|1080
|0.10
|1.1557
|1.1598
|1.1557
|13.00
|16373.00
|2161
|2003.10.17 15:29
|sell
|1081
|0.10
|1.1571
|1.1599
|1.1558
|2162
|2003.10.17 15:35
|t/p
|1081
|0.10
|1.1558
|1.1599
|1.1558
|13.00
|16386.00
|2163
|2003.10.17 15:35
|buy
|1082
|0.10
|1.1558
|1.1530
|1.1571
|2164
|2003.10.17 15:58
|t/p
|1082
|0.10
|1.1571
|1.1530
|1.1571
|13.00
|16399.00
|2165
|2003.10.17 15:58
|buy
|1083
|0.10
|1.1563
|1.1535
|1.1576
|2166
|2003.10.17 15:59
|t/p
|1083
|0.10
|1.1576
|1.1535
|1.1576
|13.00
|16412.00
|2167
|2003.10.17 16:09
|buy
|1084
|0.10
|1.1585
|1.1557
|1.1598
|2168
|2003.10.17 16:27
|t/p
|1084
|0.10
|1.1598
|1.1557
|1.1598
|13.00
|16425.00
|2169
|2003.10.17 16:34
|buy
|1085
|0.10
|1.1585
|1.1557
|1.1598
|2170
|2003.10.17 16:58
|t/p
|1085
|0.10
|1.1598
|1.1557
|1.1598
|13.00
|16438.00
|2171
|2003.10.17 16:59
|buy
|1086
|0.10
|1.1579
|1.1551
|1.1592
|2172
|2003.10.17 16:59
|t/p
|1086
|0.10
|1.1592
|1.1551
|1.1592
|13.00
|16451.00
|2173
|2003.10.17 17:33
|buy
|1087
|0.10
|1.1632
|1.1604
|1.1645
|2174
|2003.10.17 18:26
|t/p
|1087
|0.10
|1.1645
|1.1604
|1.1645
|13.00
|16464.00
|2175
|2003.10.17 18:31
|buy
|1088
|0.10
|1.1629
|1.1601
|1.1642
|2176
|2003.10.20 00:00
|t/p
|1088
|0.10
|1.1642
|1.1601
|1.1642
|13.00
|16477.00
|2177
|2003.10.20 00:23
|sell
|1089
|0.10
|1.1715
|1.1743
|1.1702
|2178
|2003.10.20 00:27
|t/p
|1089
|0.10
|1.1702
|1.1743
|1.1702
|13.00
|16490.00
|2179
|2003.10.20 00:27
|buy
|1090
|0.10
|1.1700
|1.1672
|1.1713
|2180
|2003.10.20 03:11
|s/l
|1090
|0.10
|1.1672
|1.1672
|1.1713
|-28.00
|16462.00
|2181
|2003.10.20 03:18
|sell
|1091
|0.10
|1.1682
|1.1710
|1.1669
|2182
|2003.10.20 03:26
|t/p
|1091
|0.10
|1.1669
|1.1710
|1.1669
|13.00
|16475.00
|2183
|2003.10.20 03:51
|sell
|1092
|0.10
|1.1682
|1.1710
|1.1669
|2184
|2003.10.20 03:51
|t/p
|1092
|0.10
|1.1669
|1.1710
|1.1669
|13.00
|16488.00
|2185
|2003.10.20 03:53
|sell
|1093
|0.10
|1.1682
|1.1710
|1.1669
|2186
|2003.10.20 03:58
|t/p
|1093
|0.10
|1.1669
|1.1710
|1.1669
|13.00
|16501.00
|2187
|2003.10.20 04:10
|buy
|1094
|0.10
|1.1615
|1.1587
|1.1628
|2188
|2003.10.20 04:17
|t/p
|1094
|0.10
|1.1628
|1.1587
|1.1628
|13.00
|16514.00
|2189
|2003.10.20 04:24
|buy
|1095
|0.10
|1.1618
|1.1590
|1.1631
|2190
|2003.10.20 04:54
|t/p
|1095
|0.10
|1.1631
|1.1590
|1.1631
|13.00
|16527.00
|2191
|2003.10.20 05:53
|sell
|1096
|0.10
|1.1636
|1.1664
|1.1623
|2192
|2003.10.20 06:09
|t/p
|1096
|0.10
|1.1623
|1.1664
|1.1623
|13.00
|16540.00
|2193
|2003.10.20 06:52
|sell
|1097
|0.10
|1.1628
|1.1656
|1.1615
|2194
|2003.10.20 07:44
|t/p
|1097
|0.10
|1.1615
|1.1656
|1.1615
|13.00
|16553.00
|2195
|2003.10.20 07:44
|buy
|1098
|0.10
|1.1614
|1.1586
|1.1627
|2196
|2003.10.20 07:50
|t/p
|1098
|0.10
|1.1627
|1.1586
|1.1627
|13.00
|16566.00
|2197
|2003.10.20 09:19
|buy
|1099
|0.10
|1.1655
|1.1627
|1.1668
|2198
|2003.10.20 09:48
|t/p
|1099
|0.10
|1.1668
|1.1627
|1.1668
|13.00
|16579.00
|2199
|2003.10.20 10:15
|buy
|1100
|0.10
|1.1675
|1.1647
|1.1688
|2200
|2003.10.20 10:47
|t/p
|1100
|0.10
|1.1688
|1.1647
|1.1688
|13.00
|16592.00
|2201
|2003.10.20 10:51
|buy
|1101
|0.10
|1.1676
|1.1648
|1.1689
|2202
|2003.10.20 13:35
|s/l
|1101
|0.10
|1.1648
|1.1648
|1.1689
|-28.00
|16564.00
|2203
|2003.10.20 13:38
|sell
|1102
|0.10
|1.1663
|1.1691
|1.1650
|2204
|2003.10.20 14:12
|t/p
|1102
|0.10
|1.1650
|1.1691
|1.1650
|13.00
|16577.00
|2205
|2003.10.20 14:39
|sell
|1103
|0.10
|1.1651
|1.1679
|1.1638
|2206
|2003.10.20 14:59
|t/p
|1103
|0.10
|1.1638
|1.1679
|1.1638
|13.00
|16590.00
|2207
|2003.10.20 15:10
|buy
|1104
|0.10
|1.1628
|1.1600
|1.1641
|2208
|2003.10.20 15:43
|t/p
|1104
|0.10
|1.1641
|1.1600
|1.1641
|13.00
|16603.00
|2209
|2003.10.20 17:08
|buy
|1105
|0.10
|1.1660
|1.1632
|1.1673
|2210
|2003.10.20 17:38
|t/p
|1105
|0.10
|1.1673
|1.1632
|1.1673
|13.00
|16616.00
|2211
|2003.10.20 18:07
|sell
|1106
|0.10
|1.1672
|1.1700
|1.1659
|2212
|2003.10.20 18:09
|t/p
|1106
|0.10
|1.1659
|1.1700
|1.1659
|13.00
|16629.00
|2213
|2003.10.20 18:36
|sell
|1107
|0.10
|1.1673
|1.1701
|1.1660
|2214
|2003.10.20 18:59
|t/p
|1107
|0.10
|1.1660
|1.1701
|1.1660
|13.00
|16642.00
|2215
|2003.10.20 19:07
|buy
|1108
|0.10
|1.1650
|1.1622
|1.1663
|2216
|2003.10.20 19:35
|t/p
|1108
|0.10
|1.1663
|1.1622
|1.1663
|13.00
|16655.00
|2217
|2003.10.20 19:39
|buy
|1109
|0.10
|1.1652
|1.1624
|1.1665
|2218
|2003.10.20 20:34
|t/p
|1109
|0.10
|1.1665
|1.1624
|1.1665
|13.00
|16668.00
|2219
|2003.10.20 20:34
|sell
|1110
|0.10
|1.1667
|1.1695
|1.1654
|2220
|2003.10.20 21:00
|t/p
|1110
|0.10
|1.1654
|1.1695
|1.1654
|13.00
|16681.00
|2221
|2003.10.20 21:33
|sell
|1111
|0.10
|1.1661
|1.1689
|1.1648
|2222
|2003.10.20 21:58
|t/p
|1111
|0.10
|1.1648
|1.1689
|1.1648
|13.00
|16694.00
|2223
|2003.10.20 23:32
|sell
|1112
|0.10
|1.1640
|1.1668
|1.1627
|2224
|2003.10.21 02:19
|t/p
|1112
|0.10
|1.1627
|1.1668
|1.1627
|13.00
|16707.00
|2225
|2003.10.21 02:21
|sell
|1113
|0.10
|1.1632
|1.1660
|1.1619
|2226
|2003.10.21 08:21
|s/l
|1113
|0.10
|1.1660
|1.1660
|1.1619
|-28.00
|16679.00
|2227
|2003.10.21 09:17
|sell
|1114
|0.10
|1.1650
|1.1678
|1.1637
|2228
|2003.10.21 10:10
|t/p
|1114
|0.10
|1.1637
|1.1678
|1.1637
|13.00
|16692.00
|2229
|2003.10.21 10:12
|sell
|1115
|0.10
|1.1649
|1.1677
|1.1636
|2230
|2003.10.21 12:06
|t/p
|1115
|0.10
|1.1636
|1.1677
|1.1636
|13.00
|16705.00
|2231
|2003.10.21 12:13
|sell
|1116
|0.10
|1.1656
|1.1684
|1.1643
|2232
|2003.10.21 12:59
|t/p
|1116
|0.10
|1.1643
|1.1684
|1.1643
|13.00
|16718.00
|2233
|2003.10.21 14:06
|sell
|1117
|0.10
|1.1642
|1.1670
|1.1629
|2234
|2003.10.21 15:10
|s/l
|1117
|0.10
|1.1670
|1.1670
|1.1629
|-28.00
|16690.00
|2235
|2003.10.21 17:02
|sell
|1118
|0.10
|1.1688
|1.1716
|1.1675
|2236
|2003.10.21 18:00
|t/p
|1118
|0.10
|1.1675
|1.1716
|1.1675
|13.00
|16703.00
|2237
|2003.10.21 18:02
|sell
|1119
|0.10
|1.1682
|1.1710
|1.1669
|2238
|2003.10.21 19:00
|t/p
|1119
|0.10
|1.1669
|1.1710
|1.1669
|13.00
|16716.00
|2239
|2003.10.21 19:05
|sell
|1120
|0.10
|1.1678
|1.1706
|1.1665
|2240
|2003.10.21 19:05
|t/p
|1120
|0.10
|1.1665
|1.1706
|1.1665
|13.00
|16729.00
|2241
|2003.10.21 19:07
|sell
|1121
|0.10
|1.1686
|1.1714
|1.1673
|2242
|2003.10.21 19:08
|t/p
|1121
|0.10
|1.1673
|1.1714
|1.1673
|13.00
|16742.00
|2243
|2003.10.21 19:18
|sell
|1122
|0.10
|1.1677
|1.1705
|1.1664
|2244
|2003.10.21 19:23
|t/p
|1122
|0.10
|1.1664
|1.1705
|1.1664
|13.00
|16755.00
|2245
|2003.10.21 19:56
|sell
|1123
|0.10
|1.1678
|1.1706
|1.1665
|2246
|2003.10.21 19:58
|t/p
|1123
|0.10
|1.1665
|1.1706
|1.1665
|13.00
|16768.00
|2247
|2003.10.21 20:04
|sell
|1124
|0.10
|1.1666
|1.1694
|1.1653
|2248
|2003.10.21 20:07
|t/p
|1124
|0.10
|1.1653
|1.1694
|1.1653
|13.00
|16781.00
|2249
|2003.10.21 20:08
|sell
|1125
|0.10
|1.1662
|1.1690
|1.1649
|2250
|2003.10.22 07:41
|s/l
|1125
|0.10
|1.1690
|1.1690
|1.1649
|-28.00
|16753.00
|2251
|2003.10.22 08:06
|buy
|1126
|0.10
|1.1684
|1.1656
|1.1697
|2252
|2003.10.22 08:11
|t/p
|1126
|0.10
|1.1697
|1.1656
|1.1697
|13.00
|16766.00
|2253
|2003.10.22 08:17
|buy
|1127
|0.10
|1.1683
|1.1655
|1.1696
|2254
|2003.10.22 08:38
|t/p
|1127
|0.10
|1.1696
|1.1655
|1.1696
|13.00
|16779.00
|2255
|2003.10.22 09:38
|sell
|1128
|0.10
|1.1706
|1.1734
|1.1693
|2256
|2003.10.22 10:02
|t/p
|1128
|0.10
|1.1693
|1.1734
|1.1693
|13.00
|16792.00
|2257
|2003.10.22 10:58
|sell
|1129
|0.10
|1.1704
|1.1732
|1.1691
|2258
|2003.10.22 10:59
|t/p
|1129
|0.10
|1.1691
|1.1732
|1.1691
|13.00
|16805.00
|2259
|2003.10.22 11:07
|sell
|1130
|0.10
|1.1691
|1.1719
|1.1678
|2260
|2003.10.22 11:14
|t/p
|1130
|0.10
|1.1678
|1.1719
|1.1678
|13.00
|16818.00
|2261
|2003.10.22 11:36
|sell
|1131
|0.10
|1.1691
|1.1719
|1.1678
|2262
|2003.10.22 12:01
|t/p
|1131
|0.10
|1.1678
|1.1719
|1.1678
|13.00
|16831.00
|2263
|2003.10.22 12:05
|sell
|1132
|0.10
|1.1688
|1.1716
|1.1675
|2264
|2003.10.22 12:12
|t/p
|1132
|0.10
|1.1675
|1.1716
|1.1675
|13.00
|16844.00
|2265
|2003.10.22 12:34
|sell
|1133
|0.10
|1.1689
|1.1717
|1.1676
|2266
|2003.10.22 12:59
|t/p
|1133
|0.10
|1.1676
|1.1717
|1.1676
|13.00
|16857.00
|2267
|2003.10.22 15:08
|buy
|1134
|0.10
|1.1707
|1.1679
|1.1720
|2268
|2003.10.22 15:29
|t/p
|1134
|0.10
|1.1720
|1.1679
|1.1720
|13.00
|16870.00
|2269
|2003.10.22 16:05
|buy
|1135
|0.10
|1.1752
|1.1724
|1.1765
|2270
|2003.10.22 16:28
|t/p
|1135
|0.10
|1.1765
|1.1724
|1.1765
|13.00
|16883.00
|2271
|2003.10.22 16:28
|sell
|1136
|0.10
|1.1765
|1.1793
|1.1752
|2272
|2003.10.22 16:50
|s/l
|1136
|0.10
|1.1793
|1.1793
|1.1752
|-28.00
|16855.00
|2273
|2003.10.22 17:28
|sell
|1137
|0.10
|1.1792
|1.1820
|1.1779
|2274
|2003.10.22 17:58
|s/l
|1137
|0.10
|1.1820
|1.1820
|1.1779
|-28.00
|16827.00
|2275
|2003.10.22 18:27
|sell
|1138
|0.10
|1.1809
|1.1837
|1.1796
|2276
|2003.10.22 19:02
|t/p
|1138
|0.10
|1.1796
|1.1837
|1.1796
|13.00
|16840.00
|2277
|2003.10.22 20:45
|sell
|1139
|0.10
|1.1819
|1.1847
|1.1806
|2278
|2003.10.22 21:01
|t/p
|1139
|0.10
|1.1806
|1.1847
|1.1806
|13.00
|16853.00
|2279
|2003.10.22 22:25
|sell
|1140
|0.10
|1.1809
|1.1837
|1.1796
|2280
|2003.10.22 23:00
|t/p
|1140
|0.10
|1.1796
|1.1837
|1.1796
|13.00
|16866.00
|2281
|2003.10.22 23:50
|sell
|1141
|0.10
|1.1808
|1.1836
|1.1795
|2282
|2003.10.23 08:39
|s/l
|1141
|0.10
|1.1836
|1.1836
|1.1795
|-28.00
|16838.00
|2283
|2003.10.23 09:07
|sell
|1142
|0.10
|1.1835
|1.1863
|1.1822
|2284
|2003.10.23 10:01
|t/p
|1142
|0.10
|1.1822
|1.1863
|1.1822
|13.00
|16851.00
|2285
|2003.10.23 10:27
|sell
|1143
|0.10
|1.1826
|1.1854
|1.1813
|2286
|2003.10.23 10:58
|t/p
|1143
|0.10
|1.1813
|1.1854
|1.1813
|13.00
|16864.00
|2287
|2003.10.23 11:05
|sell
|1144
|0.10
|1.1804
|1.1832
|1.1791
|2288
|2003.10.23 12:00
|t/p
|1144
|0.10
|1.1791
|1.1832
|1.1791
|13.00
|16877.00
|2289
|2003.10.23 12:34
|sell
|1145
|0.10
|1.1799
|1.1827
|1.1786
|2290
|2003.10.23 13:00
|t/p
|1145
|0.10
|1.1786
|1.1827
|1.1786
|13.00
|16890.00
|2291
|2003.10.23 13:33
|sell
|1146
|0.10
|1.1788
|1.1816
|1.1775
|2292
|2003.10.23 14:00
|t/p
|1146
|0.10
|1.1775
|1.1816
|1.1775
|13.00
|16903.00
|2293
|2003.10.23 15:23
|sell
|1147
|0.10
|1.1796
|1.1824
|1.1783
|2294
|2003.10.23 15:59
|t/p
|1147
|0.10
|1.1783
|1.1824
|1.1783
|13.00
|16916.00
|2295
|2003.10.23 16:19
|sell
|1148
|0.10
|1.1769
|1.1797
|1.1756
|2296
|2003.10.23 17:27
|s/l
|1148
|0.10
|1.1797
|1.1797
|1.1756
|-28.00
|16888.00
|2297
|2003.10.23 17:27
|sell
|1149
|0.10
|1.1799
|1.1827
|1.1786
|2298
|2003.10.23 18:00
|t/p
|1149
|0.10
|1.1786
|1.1827
|1.1786
|13.00
|16901.00
|2299
|2003.10.23 18:16
|sell
|1150
|0.10
|1.1798
|1.1826
|1.1785
|2300
|2003.10.23 18:58
|t/p
|1150
|0.10
|1.1785
|1.1826
|1.1785
|13.00
|16914.00
|2301
|2003.10.23 19:15
|sell
|1151
|0.10
|1.1782
|1.1810
|1.1769
|2302
|2003.10.24 00:18
|s/l
|1151
|0.10
|1.1810
|1.1810
|1.1769
|-28.00
|16886.00
|2303
|2003.10.24 02:18
|sell
|1152
|0.10
|1.1824
|1.1852
|1.1811
|2304
|2003.10.24 03:00
|t/p
|1152
|0.10
|1.1811
|1.1852
|1.1811
|13.00
|16899.00
|2305
|2003.10.24 03:16
|sell
|1153
|0.10
|1.1818
|1.1846
|1.1805
|2306
|2003.10.24 08:04
|t/p
|1153
|0.10
|1.1805
|1.1846
|1.1805
|13.00
|16912.00
|2307
|2003.10.24 08:08
|sell
|1154
|0.10
|1.1825
|1.1853
|1.1812
|2308
|2003.10.24 08:58
|t/p
|1154
|0.10
|1.1812
|1.1853
|1.1812
|13.00
|16925.00
|2309
|2003.10.24 08:58
|sell
|1155
|0.10
|1.1825
|1.1853
|1.1812
|2310
|2003.10.24 08:59
|t/p
|1155
|0.10
|1.1812
|1.1853
|1.1812
|13.00
|16938.00
|2311
|2003.10.24 09:07
|sell
|1156
|0.10
|1.1804
|1.1832
|1.1791
|2312
|2003.10.24 10:01
|t/p
|1156
|0.10
|1.1791
|1.1832
|1.1791
|13.00
|16951.00
|2313
|2003.10.24 10:05
|sell
|1157
|0.10
|1.1793
|1.1821
|1.1780
|2314
|2003.10.24 11:00
|t/p
|1157
|0.10
|1.1780
|1.1821
|1.1780
|13.00
|16964.00
|2315
|2003.10.24 11:03
|sell
|1158
|0.10
|1.1788
|1.1816
|1.1775
|2316
|2003.10.24 12:00
|t/p
|1158
|0.10
|1.1775
|1.1816
|1.1775
|13.00
|16977.00
|2317
|2003.10.24 12:07
|sell
|1159
|0.10
|1.1782
|1.1810
|1.1769
|2318
|2003.10.24 12:59
|t/p
|1159
|0.10
|1.1769
|1.1810
|1.1769
|13.00
|16990.00
|2319
|2003.10.24 15:29
|buy
|1160
|0.10
|1.1805
|1.1777
|1.1818
|2320
|2003.10.24 15:40
|t/p
|1160
|0.10
|1.1818
|1.1777
|1.1818
|13.00
|17003.00
|2321
|2003.10.24 15:55
|buy
|1161
|0.10
|1.1806
|1.1778
|1.1819
|2322
|2003.10.24 16:00
|t/p
|1161
|0.10
|1.1819
|1.1778
|1.1819
|13.00
|17016.00
|2323
|2003.10.24 16:25
|buy
|1162
|0.10
|1.1812
|1.1784
|1.1825
|2324
|2003.10.24 16:39
|t/p
|1162
|0.10
|1.1825
|1.1784
|1.1825
|13.00
|17029.00
|2325
|2003.10.24 16:53
|buy
|1163
|0.10
|1.1812
|1.1784
|1.1825
|2326
|2003.10.24 17:01
|t/p
|1163
|0.10
|1.1825
|1.1784
|1.1825
|13.00
|17042.00
|2327
|2003.10.24 17:24
|buy
|1164
|0.10
|1.1819
|1.1791
|1.1832
|2328
|2003.10.24 17:38
|t/p
|1164
|0.10
|1.1832
|1.1791
|1.1832
|13.00
|17055.00
|2329
|2003.10.24 17:51
|buy
|1165
|0.10
|1.1819
|1.1791
|1.1832
|2330
|2003.10.24 17:58
|t/p
|1165
|0.10
|1.1832
|1.1791
|1.1832
|13.00
|17068.00
|2331
|2003.10.24 18:25
|buy
|1166
|0.10
|1.1833
|1.1805
|1.1846
|2332
|2003.10.24 18:37
|t/p
|1166
|0.10
|1.1846
|1.1805
|1.1846
|13.00
|17081.00
|2333
|2003.10.24 18:54
|buy
|1167
|0.10
|1.1833
|1.1805
|1.1846
|2334
|2003.10.24 18:57
|t/p
|1167
|0.10
|1.1846
|1.1805
|1.1846
|13.00
|17094.00
|2335
|2003.10.24 19:19
|buy
|1168
|0.10
|1.1838
|1.1810
|1.1851
|2336
|2003.10.27 00:00
|s/l
|1168
|0.10
|1.1810
|1.1810
|1.1851
|-28.00
|17066.00
|2337
|2003.10.27 01:35
|sell
|1169
|0.10
|1.1781
|1.1809
|1.1768
|2338
|2003.10.27 01:48
|t/p
|1169
|0.10
|1.1768
|1.1809
|1.1768
|13.00
|17079.00
|2339
|2003.10.27 01:53
|sell
|1170
|0.10
|1.1780
|1.1808
|1.1767
|2340
|2003.10.27 02:17
|t/p
|1170
|0.10
|1.1767
|1.1808
|1.1767
|13.00
|17092.00
|2341
|2003.10.27 02:58
|buy
|1171
|0.10
|1.1766
|1.1738
|1.1779
|2342
|2003.10.27 04:14
|s/l
|1171
|0.10
|1.1738
|1.1738
|1.1779
|-28.00
|17064.00
|2343
|2003.10.27 04:31
|sell
|1172
|0.10
|1.1755
|1.1783
|1.1742
|2344
|2003.10.27 04:40
|t/p
|1172
|0.10
|1.1742
|1.1783
|1.1742
|13.00
|17077.00
|2345
|2003.10.27 04:50
|sell
|1173
|0.10
|1.1756
|1.1784
|1.1743
|2346
|2003.10.27 04:54
|t/p
|1173
|0.10
|1.1743
|1.1784
|1.1743
|13.00
|17090.00
|2347
|2003.10.27 04:55
|sell
|1174
|0.10
|1.1757
|1.1785
|1.1744
|2348
|2003.10.27 04:55
|t/p
|1174
|0.10
|1.1744
|1.1785
|1.1744
|13.00
|17103.00
|2349
|2003.10.27 05:58
|buy
|1175
|0.10
|1.1732
|1.1704
|1.1745
|2350
|2003.10.27 06:50
|t/p
|1175
|0.10
|1.1745
|1.1704
|1.1745
|13.00
|17116.00
|2351
|2003.10.27 06:57
|buy
|1176
|0.10
|1.1736
|1.1708
|1.1749
|2352
|2003.10.27 07:06
|t/p
|1176
|0.10
|1.1749
|1.1708
|1.1749
|13.00
|17129.00
|2353
|2003.10.27 07:55
|buy
|1177
|0.10
|1.1741
|1.1713
|1.1754
|2354
|2003.10.27 08:04
|t/p
|1177
|0.10
|1.1754
|1.1713
|1.1754
|13.00
|17142.00
|2355
|2003.10.27 08:24
|sell
|1178
|0.10
|1.1752
|1.1780
|1.1739
|2356
|2003.10.27 08:40
|t/p
|1178
|0.10
|1.1739
|1.1780
|1.1739
|13.00
|17155.00
|2357
|2003.10.27 08:45
|sell
|1179
|0.10
|1.1754
|1.1782
|1.1741
|2358
|2003.10.27 08:50
|t/p
|1179
|0.10
|1.1741
|1.1782
|1.1741
|13.00
|17168.00
|2359
|2003.10.27 09:10
|buy
|1180
|0.10
|1.1736
|1.1708
|1.1749
|2360
|2003.10.27 09:45
|t/p
|1180
|0.10
|1.1749
|1.1708
|1.1749
|13.00
|17181.00
|2361
|2003.10.27 09:49
|buy
|1181
|0.10
|1.1737
|1.1709
|1.1750
|2362
|2003.10.27 10:01
|t/p
|1181
|0.10
|1.1750
|1.1709
|1.1750
|13.00
|17194.00
|2363
|2003.10.27 10:06
|buy
|1182
|0.10
|1.1744
|1.1716
|1.1757
|2364
|2003.10.27 10:43
|t/p
|1182
|0.10
|1.1757
|1.1716
|1.1757
|13.00
|17207.00
|2365
|2003.10.27 10:48
|buy
|1183
|0.10
|1.1743
|1.1715
|1.1756
|2366
|2003.10.27 10:59
|t/p
|1183
|0.10
|1.1756
|1.1715
|1.1756
|13.00
|17220.00
|2367
|2003.10.27 11:49
|buy
|1184
|0.10
|1.1761
|1.1733
|1.1774
|2368
|2003.10.27 12:41
|t/p
|1184
|0.10
|1.1774
|1.1733
|1.1774
|13.00
|17233.00
|2369
|2003.10.27 12:45
|buy
|1185
|0.10
|1.1767
|1.1739
|1.1780
|2370
|2003.10.27 13:47
|s/l
|1185
|0.10
|1.1739
|1.1739
|1.1780
|-28.00
|17205.00
|2371
|2003.10.27 14:45
|buy
|1186
|0.10
|1.1733
|1.1705
|1.1746
|2372
|2003.10.27 14:59
|t/p
|1186
|0.10
|1.1746
|1.1705
|1.1746
|13.00
|17218.00
|2373
|2003.10.27 15:30
|buy
|1187
|0.10
|1.1745
|1.1717
|1.1758
|2374
|2003.10.27 15:37
|t/p
|1187
|0.10
|1.1758
|1.1717
|1.1758
|13.00
|17231.00
|2375
|2003.10.27 15:40
|buy
|1188
|0.10
|1.1745
|1.1717
|1.1758
|2376
|2003.10.27 16:14
|t/p
|1188
|0.10
|1.1758
|1.1717
|1.1758
|13.00
|17244.00
|2377
|2003.10.27 16:29
|buy
|1189
|0.10
|1.1746
|1.1718
|1.1759
|2378
|2003.10.27 16:33
|t/p
|1189
|0.10
|1.1759
|1.1718
|1.1759
|13.00
|17257.00
|2379
|2003.10.27 16:40
|buy
|1190
|0.10
|1.1747
|1.1719
|1.1760
|2380
|2003.10.27 16:58
|t/p
|1190
|0.10
|1.1760
|1.1719
|1.1760
|13.00
|17270.00
|2381
|2003.10.27 16:59
|buy
|1191
|0.10
|1.1747
|1.1719
|1.1760
|2382
|2003.10.27 16:59
|t/p
|1191
|0.10
|1.1760
|1.1719
|1.1760
|13.00
|17283.00
|2383
|2003.10.27 17:40
|buy
|1192
|0.10
|1.1771
|1.1743
|1.1784
|2384
|2003.10.27 19:40
|s/l
|1192
|0.10
|1.1743
|1.1743
|1.1784
|-28.00
|17255.00
|2385
|2003.10.27 20:36
|buy
|1193
|0.10
|1.1747
|1.1719
|1.1760
|2386
|2003.10.28 01:33
|s/l
|1193
|0.10
|1.1719
|1.1719
|1.1760
|-28.00
|17227.00
|2387
|2003.10.28 02:18
|buy
|1194
|0.10
|1.1711
|1.1683
|1.1724
|2388
|2003.10.28 02:22
|t/p
|1194
|0.10
|1.1724
|1.1683
|1.1724
|13.00
|17240.00
|2389
|2003.10.28 02:28
|buy
|1195
|0.10
|1.1711
|1.1683
|1.1724
|2390
|2003.10.28 03:22
|t/p
|1195
|0.10
|1.1724
|1.1683
|1.1724
|13.00
|17253.00
|2391
|2003.10.28 03:32
|buy
|1196
|0.10
|1.1707
|1.1679
|1.1720
|2392
|2003.10.28 03:58
|t/p
|1196
|0.10
|1.1720
|1.1679
|1.1720
|13.00
|17266.00
|2393
|2003.10.28 05:28
|buy
|1197
|0.10
|1.1713
|1.1685
|1.1726
|2394
|2003.10.28 08:16
|t/p
|1197
|0.10
|1.1726
|1.1685
|1.1726
|13.00
|17279.00
|2395
|2003.10.28 08:19
|buy
|1198
|0.10
|1.1713
|1.1685
|1.1726
|2396
|2003.10.28 09:15
|t/p
|1198
|0.10
|1.1726
|1.1685
|1.1726
|13.00
|17292.00
|2397
|2003.10.28 10:13
|sell
|1199
|0.10
|1.1741
|1.1769
|1.1728
|2398
|2003.10.28 10:20
|t/p
|1199
|0.10
|1.1728
|1.1769
|1.1728
|13.00
|17305.00
|2399
|2003.10.28 11:12
|sell
|1200
|0.10
|1.1728
|1.1756
|1.1715
|2400
|2003.10.28 11:17
|t/p
|1200
|0.10
|1.1715
|1.1756
|1.1715
|13.00
|17318.00
|2401
|2003.10.28 11:17
|buy
|1201
|0.10
|1.1715
|1.1687
|1.1728
|2402
|2003.10.28 12:18
|s/l
|1201
|0.10
|1.1687
|1.1687
|1.1728
|-28.00
|17290.00
|2403
|2003.10.28 13:14
|buy
|1202
|0.10
|1.1676
|1.1648
|1.1689
|2404
|2003.10.28 15:06
|t/p
|1202
|0.10
|1.1689
|1.1648
|1.1689
|13.00
|17303.00
|2405
|2003.10.28 15:42
|buy
|1203
|0.10
|1.1674
|1.1646
|1.1687
|2406
|2003.10.28 15:59
|t/p
|1203
|0.10
|1.1687
|1.1646
|1.1687
|13.00
|17316.00
|2407
|2003.10.28 16:14
|buy
|1204
|0.10
|1.1690
|1.1662
|1.1703
|2408
|2003.10.28 20:00
|t/p
|1204
|0.10
|1.1703
|1.1662
|1.1703
|13.00
|17329.00
|2409
|2003.10.28 20:05
|buy
|1205
|0.10
|1.1675
|1.1647
|1.1688
|2410
|2003.10.28 21:00
|t/p
|1205
|0.10
|1.1688
|1.1647
|1.1688
|13.00
|17342.00
|2411
|2003.10.28 21:02
|buy
|1206
|0.10
|1.1681
|1.1653
|1.1694
|2412
|2003.10.29 02:17
|t/p
|1206
|0.10
|1.1694
|1.1653
|1.1694
|13.00
|17355.00
|2413
|2003.10.29 03:29
|buy
|1207
|0.10
|1.1686
|1.1658
|1.1699
|2414
|2003.10.29 05:08
|t/p
|1207
|0.10
|1.1699
|1.1658
|1.1699
|13.00
|17368.00
|2415
|2003.10.29 07:36
|buy
|1208
|0.10
|1.1690
|1.1662
|1.1703
|2416
|2003.10.29 08:00
|t/p
|1208
|0.10
|1.1703
|1.1662
|1.1703
|13.00
|17381.00
|2417
|2003.10.29 08:21
|buy
|1209
|0.10
|1.1700
|1.1672
|1.1713
|2418
|2003.10.29 08:59
|t/p
|1209
|0.10
|1.1713
|1.1672
|1.1713
|13.00
|17394.00
|2419
|2003.10.29 11:30
|buy
|1210
|0.10
|1.1703
|1.1675
|1.1716
|2420
|2003.10.29 12:04
|t/p
|1210
|0.10
|1.1716
|1.1675
|1.1716
|13.00
|17407.00
|2421
|2003.10.29 12:16
|buy
|1211
|0.10
|1.1707
|1.1679
|1.1720
|2422
|2003.10.29 14:38
|s/l
|1211
|0.10
|1.1679
|1.1679
|1.1720
|-28.00
|17379.00
|2423
|2003.10.29 15:11
|buy
|1212
|0.10
|1.1694
|1.1666
|1.1707
|2424
|2003.10.29 16:00
|t/p
|1212
|0.10
|1.1707
|1.1666
|1.1707
|13.00
|17392.00
|2425
|2003.10.29 16:10
|buy
|1213
|0.10
|1.1699
|1.1671
|1.1712
|2426
|2003.10.29 17:00
|t/p
|1213
|0.10
|1.1712
|1.1671
|1.1712
|13.00
|17405.00
|2427
|2003.10.29 17:03
|buy
|1214
|0.10
|1.1690
|1.1662
|1.1703
|2428
|2003.10.29 22:16
|s/l
|1214
|0.10
|1.1662
|1.1662
|1.1703
|-28.00
|17377.00
|2429
|2003.10.29 23:26
|buy
|1215
|0.10
|1.1659
|1.1631
|1.1672
|2430
|2003.10.30 01:10
|t/p
|1215
|0.10
|1.1672
|1.1631
|1.1672
|13.00
|17390.00
|2431
|2003.10.30 03:11
|buy
|1216
|0.10
|1.1664
|1.1636
|1.1677
|2432
|2003.10.30 04:06
|t/p
|1216
|0.10
|1.1677
|1.1636
|1.1677
|13.00
|17403.00
|2433
|2003.10.30 08:03
|buy
|1217
|0.10
|1.1668
|1.1640
|1.1681
|2434
|2003.10.30 11:25
|t/p
|1217
|0.10
|1.1681
|1.1640
|1.1681
|13.00
|17416.00
|2435
|2003.10.30 11:39
|buy
|1218
|0.10
|1.1674
|1.1646
|1.1687
|2436
|2003.10.30 11:58
|t/p
|1218
|0.10
|1.1687
|1.1646
|1.1687
|13.00
|17429.00
|2437
|2003.10.30 12:38
|buy
|1219
|0.10
|1.1713
|1.1685
|1.1726
|2438
|2003.10.30 13:02
|t/p
|1219
|0.10
|1.1726
|1.1685
|1.1726
|13.00
|17442.00
|2439
|2003.10.30 13:12
|buy
|1220
|0.10
|1.1710
|1.1682
|1.1723
|2440
|2003.10.30 13:16
|t/p
|1220
|0.10
|1.1723
|1.1682
|1.1723
|13.00
|17455.00
|2441
|2003.10.30 13:40
|buy
|1221
|0.10
|1.1710
|1.1682
|1.1723
|2442
|2003.10.30 13:57
|t/p
|1221
|0.10
|1.1723
|1.1682
|1.1723
|13.00
|17468.00
|2443
|2003.10.30 14:07
|sell
|1222
|0.10
|1.1749
|1.1777
|1.1736
|2444
|2003.10.30 14:08
|t/p
|1222
|0.10
|1.1736
|1.1777
|1.1736
|13.00
|17481.00
|2445
|2003.10.30 14:14
|sell
|1223
|0.10
|1.1749
|1.1777
|1.1736
|2446
|2003.10.30 14:35
|t/p
|1223
|0.10
|1.1736
|1.1777
|1.1736
|13.00
|17494.00
|2447
|2003.10.30 14:55
|sell
|1224
|0.10
|1.1749
|1.1777
|1.1736
|2448
|2003.10.30 14:58
|t/p
|1224
|0.10
|1.1736
|1.1777
|1.1736
|13.00
|17507.00
|2449
|2003.10.30 15:20
|sell
|1225
|0.10
|1.1719
|1.1747
|1.1706
|2450
|2003.10.30 15:31
|t/p
|1225
|0.10
|1.1706
|1.1747
|1.1706
|13.00
|17520.00
|2451
|2003.10.30 15:55
|sell
|1226
|0.10
|1.1719
|1.1747
|1.1706
|2452
|2003.10.30 15:55
|t/p
|1226
|0.10
|1.1706
|1.1747
|1.1706
|13.00
|17533.00
|2453
|2003.10.30 15:57
|sell
|1227
|0.10
|1.1719
|1.1747
|1.1706
|2454
|2003.10.30 15:58
|t/p
|1227
|0.10
|1.1706
|1.1747
|1.1706
|13.00
|17546.00
|2455
|2003.10.30 16:12
|sell
|1228
|0.10
|1.1702
|1.1730
|1.1689
|2456
|2003.10.30 16:36
|t/p
|1228
|0.10
|1.1689
|1.1730
|1.1689
|13.00
|17559.00
|2457
|2003.10.30 16:54
|sell
|1229
|0.10
|1.1708
|1.1736
|1.1695
|2458
|2003.10.30 16:58
|t/p
|1229
|0.10
|1.1695
|1.1736
|1.1695
|13.00
|17572.00
|2459
|2003.10.30 16:58
|sell
|1230
|0.10
|1.1708
|1.1736
|1.1695
|2460
|2003.10.30 16:58
|t/p
|1230
|0.10
|1.1695
|1.1736
|1.1695
|13.00
|17585.00
|2461
|2003.10.30 18:10
|sell
|1231
|0.10
|1.1697
|1.1725
|1.1684
|2462
|2003.10.30 18:30
|t/p
|1231
|0.10
|1.1684
|1.1725
|1.1684
|13.00
|17598.00
|2463
|2003.10.30 18:53
|sell
|1232
|0.10
|1.1697
|1.1725
|1.1684
|2464
|2003.10.30 18:58
|t/p
|1232
|0.10
|1.1684
|1.1725
|1.1684
|13.00
|17611.00
|2465
|2003.10.30 19:49
|sell
|1233
|0.10
|1.1635
|1.1663
|1.1622
|2466
|2003.10.30 20:58
|t/p
|1233
|0.10
|1.1622
|1.1663
|1.1622
|13.00
|17624.00
|2467
|2003.10.30 21:56
|buy
|1234
|0.10
|1.1629
|1.1601
|1.1642
|2468
|2003.10.31 10:34
|t/p
|1234
|0.10
|1.1642
|1.1601
|1.1642
|13.00
|17637.00
|2469
|2003.10.31 11:38
|buy
|1235
|0.10
|1.1634
|1.1606
|1.1647
|2470
|2003.10.31 12:31
|t/p
|1235
|0.10
|1.1647
|1.1606
|1.1647
|13.00
|17650.00
|2471
|2003.10.31 13:29
|sell
|1236
|0.10
|1.1639
|1.1667
|1.1626
|2472
|2003.10.31 13:38
|t/p
|1236
|0.10
|1.1626
|1.1667
|1.1626
|13.00
|17663.00
|2473
|2003.10.31 14:34
|buy
|1237
|0.10
|1.1622
|1.1594
|1.1635
|2474
|2003.10.31 14:59
|t/p
|1237
|0.10
|1.1635
|1.1594
|1.1635
|13.00
|17676.00
|2475
|2003.10.31 15:24
|sell
|1238
|0.10
|1.1643
|1.1671
|1.1630
|2476
|2003.10.31 15:33
|t/p
|1238
|0.10
|1.1630
|1.1671
|1.1630
|13.00
|17689.00
|2477
|2003.10.31 17:30
|buy
|1239
|0.10
|1.1623
|1.1595
|1.1636
|2478
|2003.10.31 18:29
|s/l
|1239
|0.10
|1.1595
|1.1595
|1.1636
|-28.00
|17661.00
|2479
|2003.11.03 00:29
|buy
|1240
|0.10
|1.1578
|1.1550
|1.1591
|2480
|2003.11.03 08:11
|t/p
|1240
|0.10
|1.1591
|1.1550
|1.1591
|13.00
|17674.00
|2481
|2003.11.03 08:21
|buy
|1241
|0.10
|1.1579
|1.1551
|1.1592
|2482
|2003.11.03 09:10
|t/p
|1241
|0.10
|1.1592
|1.1551
|1.1592
|13.00
|17687.00
|2483
|2003.11.03 10:22
|buy
|1242
|0.10
|1.1578
|1.1550
|1.1591
|2484
|2003.11.03 11:04
|t/p
|1242
|0.10
|1.1591
|1.1550
|1.1591
|13.00
|17700.00
|2485
|2003.11.03 11:17
|buy
|1243
|0.10
|1.1584
|1.1556
|1.1597
|2486
|2003.11.03 11:58
|t/p
|1243
|0.10
|1.1597
|1.1556
|1.1597
|13.00
|17713.00
|2487
|2003.11.03 12:33
|buy
|1244
|0.10
|1.1603
|1.1575
|1.1616
|2488
|2003.11.03 15:39
|s/l
|1244
|0.10
|1.1575
|1.1575
|1.1616
|-28.00
|17685.00
|2489
|2003.11.03 18:57
|buy
|1245
|0.10
|1.1452
|1.1424
|1.1465
|2490
|2003.11.03 19:00
|t/p
|1245
|0.10
|1.1465
|1.1424
|1.1465
|13.00
|17698.00
|2491
|2003.11.03 19:57
|buy
|1246
|0.10
|1.1455
|1.1427
|1.1468
|2492
|2003.11.03 20:00
|t/p
|1246
|0.10
|1.1468
|1.1427
|1.1468
|13.00
|17711.00
|2493
|2003.11.03 20:48
|buy
|1247
|0.10
|1.1455
|1.1427
|1.1468
|2494
|2003.11.03 22:20
|t/p
|1247
|0.10
|1.1468
|1.1427
|1.1468
|13.00
|17724.00
|2495
|2003.11.03 23:51
|buy
|1248
|0.10
|1.1456
|1.1428
|1.1469
|2496
|2003.11.04 00:19
|t/p
|1248
|0.10
|1.1469
|1.1428
|1.1469
|13.00
|17737.00
|2497
|2003.11.04 04:59
|sell
|1249
|0.10
|1.1442
|1.1470
|1.1429
|2498
|2003.11.04 11:01
|s/l
|1249
|0.10
|1.1470
|1.1470
|1.1429
|-28.00
|17709.00
|2499
|2003.11.04 11:58
|buy
|1250
|0.10
|1.1456
|1.1428
|1.1469
|2500
|2003.11.04 11:58
|t/p
|1250
|0.10
|1.1469
|1.1428
|1.1469
|13.00
|17722.00
|2501
|2003.11.04 13:12
|buy
|1251
|0.10
|1.1464
|1.1436
|1.1477
|2502
|2003.11.04 14:00
|t/p
|1251
|0.10
|1.1477
|1.1436
|1.1477
|13.00
|17735.00
|2503
|2003.11.04 14:31
|buy
|1252
|0.10
|1.1456
|1.1428
|1.1469
|2504
|2003.11.04 14:58
|t/p
|1252
|0.10
|1.1469
|1.1428
|1.1469
|13.00
|17748.00
|2505
|2003.11.04 15:31
|buy
|1253
|0.10
|1.1472
|1.1444
|1.1485
|2506
|2003.11.04 16:01
|t/p
|1253
|0.10
|1.1485
|1.1444
|1.1485
|13.00
|17761.00
|2507
|2003.11.04 16:29
|buy
|1254
|0.10
|1.1476
|1.1448
|1.1489
|2508
|2003.11.04 16:58
|t/p
|1254
|0.10
|1.1489
|1.1448
|1.1489
|13.00
|17774.00
|2509
|2003.11.04 16:59
|buy
|1255
|0.10
|1.1476
|1.1448
|1.1489
|2510
|2003.11.04 16:59
|t/p
|1255
|0.10
|1.1489
|1.1448
|1.1489
|13.00
|17787.00
|2511
|2003.11.04 18:28
|buy
|1256
|0.10
|1.1492
|1.1464
|1.1505
|2512
|2003.11.04 19:00
|t/p
|1256
|0.10
|1.1505
|1.1464
|1.1505
|13.00
|17800.00
|2513
|2003.11.04 21:27
|buy
|1257
|0.10
|1.1494
|1.1466
|1.1507
|2514
|2003.11.05 01:36
|s/l
|1257
|0.10
|1.1466
|1.1466
|1.1507
|-28.00
|17772.00
|2515
|2003.11.05 02:29
|buy
|1258
|0.10
|1.1468
|1.1440
|1.1481
|2516
|2003.11.05 03:10
|t/p
|1258
|0.10
|1.1481
|1.1440
|1.1481
|13.00
|17785.00
|2517
|2003.11.05 04:23
|buy
|1259
|0.10
|1.1479
|1.1451
|1.1492
|2518
|2003.11.05 05:08
|t/p
|1259
|0.10
|1.1492
|1.1451
|1.1492
|13.00
|17798.00
|2519
|2003.11.05 06:59
|sell
|1260
|0.10
|1.1486
|1.1514
|1.1473
|2520
|2003.11.05 08:22
|t/p
|1260
|0.10
|1.1473
|1.1514
|1.1473
|13.00
|17811.00
|2521
|2003.11.05 10:06
|buy
|1261
|0.10
|1.1444
|1.1416
|1.1457
|2522
|2003.11.05 10:59
|t/p
|1261
|0.10
|1.1457
|1.1416
|1.1457
|13.00
|17824.00
|2523
|2003.11.05 12:22
|buy
|1262
|0.10
|1.1449
|1.1421
|1.1462
|2524
|2003.11.05 13:00
|t/p
|1262
|0.10
|1.1462
|1.1421
|1.1462
|13.00
|17837.00
|2525
|2003.11.05 14:01
|buy
|1263
|0.10
|1.1468
|1.1440
|1.1481
|2526
|2003.11.05 15:00
|s/l
|1263
|0.10
|1.1440
|1.1440
|1.1481
|-28.00
|17809.00
|2527
|2003.11.05 15:30
|sell
|1264
|0.10
|1.1463
|1.1491
|1.1450
|2528
|2003.11.05 15:31
|t/p
|1264
|0.10
|1.1450
|1.1491
|1.1450
|13.00
|17822.00
|2529
|2003.11.05 15:31
|sell
|1265
|0.10
|1.1463
|1.1491
|1.1450
|2530
|2003.11.05 15:40
|t/p
|1265
|0.10
|1.1450
|1.1491
|1.1450
|13.00
|17835.00
|2531
|2003.11.05 16:24
|sell
|1266
|0.10
|1.1430
|1.1458
|1.1417
|2532
|2003.11.05 16:29
|s/l
|1266
|0.10
|1.1458
|1.1458
|1.1417
|-28.00
|17807.00
|2533
|2003.11.05 16:50
|buy
|1267
|0.10
|1.1426
|1.1398
|1.1439
|2534
|2003.11.05 16:58
|t/p
|1267
|0.10
|1.1439
|1.1398
|1.1439
|13.00
|17820.00
|2535
|2003.11.05 16:58
|buy
|1268
|0.10
|1.1424
|1.1396
|1.1437
|2536
|2003.11.05 16:59
|t/p
|1268
|0.10
|1.1437
|1.1396
|1.1437
|13.00
|17833.00
|2537
|2003.11.05 17:22
|sell
|1269
|0.10
|1.1490
|1.1518
|1.1477
|2538
|2003.11.05 17:57
|t/p
|1269
|0.10
|1.1477
|1.1518
|1.1477
|13.00
|17846.00
|2539
|2003.11.05 17:57
|buy
|1270
|0.10
|1.1477
|1.1449
|1.1490
|2540
|2003.11.05 19:08
|s/l
|1270
|0.10
|1.1449
|1.1449
|1.1490
|-28.00
|17818.00
|2541
|2003.11.05 19:19
|sell
|1271
|0.10
|1.1458
|1.1486
|1.1445
|2542
|2003.11.05 19:54
|t/p
|1271
|0.10
|1.1445
|1.1486
|1.1445
|13.00
|17831.00
|2543
|2003.11.05 19:55
|sell
|1272
|0.10
|1.1463
|1.1491
|1.1450
|2544
|2003.11.05 20:01
|t/p
|1272
|0.10
|1.1450
|1.1491
|1.1450
|13.00
|17844.00
|2545
|2003.11.05 20:20
|sell
|1273
|0.10
|1.1460
|1.1488
|1.1447
|2546
|2003.11.05 20:53
|t/p
|1273
|0.10
|1.1447
|1.1488
|1.1447
|13.00
|17857.00
|2547
|2003.11.05 20:54
|sell
|1274
|0.10
|1.1462
|1.1490
|1.1449
|2548
|2003.11.05 20:55
|t/p
|1274
|0.10
|1.1449
|1.1490
|1.1449
|13.00
|17870.00
|2549
|2003.11.05 20:56
|sell
|1275
|0.10
|1.1462
|1.1490
|1.1449
|2550
|2003.11.05 20:58
|t/p
|1275
|0.10
|1.1449
|1.1490
|1.1449
|13.00
|17883.00
|2551
|2003.11.05 21:24
|sell
|1276
|0.10
|1.1447
|1.1475
|1.1434
|2552
|2003.11.05 21:53
|t/p
|1276
|0.10
|1.1434
|1.1475
|1.1434
|13.00
|17896.00
|2553
|2003.11.05 21:54
|sell
|1277
|0.10
|1.1445
|1.1473
|1.1432
|2554
|2003.11.05 23:49
|t/p
|1277
|0.10
|1.1432
|1.1473
|1.1432
|13.00
|17909.00
|2555
|2003.11.05 23:51
|sell
|1278
|0.10
|1.1441
|1.1469
|1.1428
|2556
|2003.11.06 00:49
|t/p
|1278
|0.10
|1.1428
|1.1469
|1.1428
|13.00
|17922.00
|2557
|2003.11.06 00:51
|sell
|1279
|0.10
|1.1439
|1.1467
|1.1426
|2558
|2003.11.06 01:02
|t/p
|1279
|0.10
|1.1426
|1.1467
|1.1426
|13.00
|17935.00
|2559
|2003.11.06 01:48
|sell
|1280
|0.10
|1.1430
|1.1458
|1.1417
|2560
|2003.11.06 07:11
|s/l
|1280
|0.10
|1.1458
|1.1458
|1.1417
|-28.00
|17907.00
|2561
|2003.11.06 07:39
|buy
|1281
|0.10
|1.1446
|1.1418
|1.1459
|2562
|2003.11.06 09:08
|t/p
|1281
|0.10
|1.1459
|1.1418
|1.1459
|13.00
|17920.00
|2563
|2003.11.06 09:38
|buy
|1282
|0.10
|1.1443
|1.1415
|1.1456
|2564
|2003.11.06 09:39
|t/p
|1282
|0.10
|1.1456
|1.1415
|1.1456
|13.00
|17933.00
|2565
|2003.11.06 09:48
|buy
|1283
|0.10
|1.1444
|1.1416
|1.1457
|2566
|2003.11.06 09:59
|t/p
|1283
|0.10
|1.1457
|1.1416
|1.1457
|13.00
|17946.00
|2567
|2003.11.06 10:38
|sell
|1284
|0.10
|1.1463
|1.1491
|1.1450
|2568
|2003.11.06 10:47
|t/p
|1284
|0.10
|1.1450
|1.1491
|1.1450
|13.00
|17959.00
|2569
|2003.11.06 12:33
|buy
|1285
|0.10
|1.1449
|1.1421
|1.1462
|2570
|2003.11.06 13:02
|t/p
|1285
|0.10
|1.1462
|1.1421
|1.1462
|13.00
|17972.00
|2571
|2003.11.06 13:25
|buy
|1286
|0.10
|1.1454
|1.1426
|1.1467
|2572
|2003.11.06 14:23
|s/l
|1286
|0.10
|1.1426
|1.1426
|1.1467
|-28.00
|17944.00
|2573
|2003.11.06 14:23
|buy
|1287
|0.10
|1.1425
|1.1397
|1.1438
|2574
|2003.11.06 14:31
|s/l
|1287
|0.10
|1.1397
|1.1397
|1.1438
|-28.00
|17916.00
|2575
|2003.11.06 14:32
|sell
|1288
|0.10
|1.1442
|1.1470
|1.1429
|2576
|2003.11.06 14:34
|t/p
|1288
|0.10
|1.1429
|1.1470
|1.1429
|13.00
|17929.00
|2577
|2003.11.06 15:21
|buy
|1289
|0.10
|1.1399
|1.1371
|1.1412
|2578
|2003.11.06 15:31
|t/p
|1289
|0.10
|1.1412
|1.1371
|1.1412
|13.00
|17942.00
|2579
|2003.11.06 15:33
|buy
|1290
|0.10
|1.1399
|1.1371
|1.1412
|2580
|2003.11.06 15:58
|t/p
|1290
|0.10
|1.1412
|1.1371
|1.1412
|13.00
|17955.00
|2581
|2003.11.06 16:28
|buy
|1291
|0.10
|1.1424
|1.1396
|1.1437
|2582
|2003.11.06 16:29
|t/p
|1291
|0.10
|1.1437
|1.1396
|1.1437
|13.00
|17968.00
|2583
|2003.11.06 16:39
|buy
|1292
|0.10
|1.1424
|1.1396
|1.1437
|2584
|2003.11.06 17:00
|t/p
|1292
|0.10
|1.1437
|1.1396
|1.1437
|13.00
|17981.00
|2585
|2003.11.06 17:07
|buy
|1293
|0.10
|1.1430
|1.1402
|1.1443
|2586
|2003.11.07 14:00
|s/l
|1293
|0.10
|1.1402
|1.1402
|1.1443
|-28.00
|17953.00
|2587
|2003.11.07 14:01
|sell
|1294
|0.10
|1.1418
|1.1446
|1.1405
|2588
|2003.11.07 14:02
|t/p
|1294
|0.10
|1.1405
|1.1446
|1.1405
|13.00
|17966.00
|2589
|2003.11.07 14:02
|sell
|1295
|0.10
|1.1429
|1.1457
|1.1416
|2590
|2003.11.07 14:06
|t/p
|1295
|0.10
|1.1416
|1.1457
|1.1416
|13.00
|17979.00
|2591
|2003.11.07 14:24
|sell
|1296
|0.10
|1.1418
|1.1446
|1.1405
|2592
|2003.11.07 14:27
|t/p
|1296
|0.10
|1.1405
|1.1446
|1.1405
|13.00
|17992.00
|2593
|2003.11.07 15:28
|buy
|1297
|0.10
|1.1385
|1.1357
|1.1398
|2594
|2003.11.07 15:58
|t/p
|1297
|0.10
|1.1398
|1.1357
|1.1398
|13.00
|18005.00
|2595
|2003.11.07 17:56
|buy
|1298
|0.10
|1.1473
|1.1445
|1.1486
|2596
|2003.11.07 17:56
|t/p
|1298
|0.10
|1.1486
|1.1445
|1.1486
|13.00
|18018.00
|2597
|2003.11.07 17:57
|buy
|1299
|0.10
|1.1473
|1.1445
|1.1486
|2598
|2003.11.07 17:57
|t/p
|1299
|0.10
|1.1486
|1.1445
|1.1486
|13.00
|18031.00
|2599
|2003.11.07 18:24
|buy
|1300
|0.10
|1.1502
|1.1474
|1.1515
|2600
|2003.11.07 18:58
|t/p
|1300
|0.10
|1.1515
|1.1474
|1.1515
|13.00
|18044.00
|2601
|2003.11.07 18:58
|sell
|1301
|0.10
|1.1515
|1.1543
|1.1502
|2602
|2003.11.07 19:54
|t/p
|1301
|0.10
|1.1502
|1.1543
|1.1502
|13.00
|18057.00
|2603
|2003.11.07 19:56
|sell
|1302
|0.10
|1.1523
|1.1551
|1.1510
|2604
|2003.11.10 00:00
|t/p
|1302
|0.10
|1.1510
|1.1551
|1.1510
|13.00
|18070.00
|2605
|2003.11.10 00:56
|sell
|1303
|0.10
|1.1507
|1.1535
|1.1494
|2606
|2003.11.10 07:48
|s/l
|1303
|0.10
|1.1535
|1.1535
|1.1494
|-28.00
|18042.00
|2607
|2003.11.10 08:46
|sell
|1304
|0.10
|1.1534
|1.1562
|1.1521
|2608
|2003.11.10 08:58
|t/p
|1304
|0.10
|1.1521
|1.1562
|1.1521
|13.00
|18055.00
|2609
|2003.11.10 09:45
|sell
|1305
|0.10
|1.1513
|1.1541
|1.1500
|2610
|2003.11.10 10:09
|t/p
|1305
|0.10
|1.1500
|1.1541
|1.1500
|13.00
|18068.00
|2611
|2003.11.10 10:43
|sell
|1306
|0.10
|1.1509
|1.1537
|1.1496
|2612
|2003.11.10 11:00
|t/p
|1306
|0.10
|1.1496
|1.1537
|1.1496
|13.00
|18081.00
|2613
|2003.11.10 11:43
|sell
|1307
|0.10
|1.1498
|1.1526
|1.1485
|2614
|2003.11.10 12:05
|t/p
|1307
|0.10
|1.1485
|1.1526
|1.1485
|13.00
|18094.00
|2615
|2003.11.10 12:40
|sell
|1308
|0.10
|1.1487
|1.1515
|1.1474
|2616
|2003.11.10 13:05
|t/p
|1308
|0.10
|1.1474
|1.1515
|1.1474
|13.00
|18107.00
|2617
|2003.11.10 13:39
|sell
|1309
|0.10
|1.1481
|1.1509
|1.1468
|2618
|2003.11.10 16:36
|s/l
|1309
|0.10
|1.1509
|1.1509
|1.1468
|-28.00
|18079.00
|2619
|2003.11.10 18:32
|sell
|1310
|0.10
|1.1517
|1.1545
|1.1504
|2620
|2003.11.10 18:58
|t/p
|1310
|0.10
|1.1504
|1.1545
|1.1504
|13.00
|18092.00
|2621
|2003.11.10 18:59
|sell
|1311
|0.10
|1.1517
|1.1545
|1.1504
|2622
|2003.11.10 18:59
|t/p
|1311
|0.10
|1.1504
|1.1545
|1.1504
|13.00
|18105.00
|2623
|2003.11.10 19:30
|sell
|1312
|0.10
|1.1501
|1.1529
|1.1488
|2624
|2003.11.10 21:25
|t/p
|1312
|0.10
|1.1488
|1.1529
|1.1488
|13.00
|18118.00
|2625
|2003.11.10 21:29
|sell
|1313
|0.10
|1.1498
|1.1526
|1.1485
|2626
|2003.11.10 22:25
|t/p
|1313
|0.10
|1.1485
|1.1526
|1.1485
|13.00
|18131.00
|2627
|2003.11.10 22:28
|sell
|1314
|0.10
|1.1493
|1.1521
|1.1480
|2628
|2003.11.10 23:01
|t/p
|1314
|0.10
|1.1480
|1.1521
|1.1480
|13.00
|18144.00
|2629
|2003.11.10 23:25
|sell
|1315
|0.10
|1.1482
|1.1510
|1.1469
|2630
|2003.11.11 00:00
|t/p
|1315
|0.10
|1.1469
|1.1510
|1.1469
|13.00
|18157.00
|2631
|2003.11.11 00:24
|sell
|1316
|0.10
|1.1470
|1.1498
|1.1457
|2632
|2003.11.11 00:59
|t/p
|1316
|0.10
|1.1457
|1.1498
|1.1457
|13.00
|18170.00
|2633
|2003.11.11 01:23
|sell
|1317
|0.10
|1.1457
|1.1485
|1.1444
|2634
|2003.11.11 06:24
|s/l
|1317
|0.10
|1.1485
|1.1485
|1.1444
|-28.00
|18142.00
|2635
|2003.11.11 07:17
|sell
|1318
|0.10
|1.1485
|1.1513
|1.1472
|2636
|2003.11.11 08:00
|t/p
|1318
|0.10
|1.1472
|1.1513
|1.1472
|13.00
|18155.00
|2637
|2003.11.11 08:14
|sell
|1319
|0.10
|1.1479
|1.1507
|1.1466
|2638
|2003.11.11 10:14
|s/l
|1319
|0.10
|1.1507
|1.1507
|1.1466
|-28.00
|18127.00
|2639
|2003.11.11 11:10
|sell
|1320
|0.10
|1.1504
|1.1532
|1.1491
|2640
|2003.11.11 12:07
|t/p
|1320
|0.10
|1.1491
|1.1532
|1.1491
|13.00
|18140.00
|2641
|2003.11.11 17:02
|sell
|1321
|0.10
|1.1526
|1.1554
|1.1513
|2642
|2003.11.11 18:00
|t/p
|1321
|0.10
|1.1513
|1.1554
|1.1513
|13.00
|18153.00
|2643
|2003.11.11 18:02
|sell
|1322
|0.10
|1.1522
|1.1550
|1.1509
|2644
|2003.11.11 19:35
|t/p
|1322
|0.10
|1.1509
|1.1550
|1.1509
|13.00
|18166.00
|2645
|2003.11.11 19:35
|buy
|1323
|0.10
|1.1505
|1.1477
|1.1518
|2646
|2003.11.11 19:55
|t/p
|1323
|0.10
|1.1518
|1.1477
|1.1518
|13.00
|18179.00
|2647
|2003.11.11 20:48
|sell
|1324
|0.10
|1.1520
|1.1548
|1.1507
|2648
|2003.11.11 21:32
|t/p
|1324
|0.10
|1.1507
|1.1548
|1.1507
|13.00
|18192.00
|2649
|2003.11.11 21:54
|sell
|1325
|0.10
|1.1513
|1.1541
|1.1500
|2650
|2003.11.12 03:04
|s/l
|1325
|0.10
|1.1541
|1.1541
|1.1500
|-28.00
|18164.00
|2651
|2003.11.12 03:09
|buy
|1326
|0.10
|1.1525
|1.1497
|1.1538
|2652
|2003.11.12 03:46
|t/p
|1326
|0.10
|1.1538
|1.1497
|1.1538
|13.00
|18177.00
|2653
|2003.11.12 04:24
|buy
|1327
|0.10
|1.1557
|1.1529
|1.1570
|2654
|2003.11.12 05:01
|t/p
|1327
|0.10
|1.1570
|1.1529
|1.1570
|13.00
|18190.00
|2655
|2003.11.12 06:55
|sell
|1328
|0.10
|1.1575
|1.1603
|1.1562
|2656
|2003.11.12 07:05
|t/p
|1328
|0.10
|1.1562
|1.1603
|1.1562
|13.00
|18203.00
|2657
|2003.11.12 07:55
|sell
|1329
|0.10
|1.1569
|1.1597
|1.1556
|2658
|2003.11.12 11:49
|s/l
|1329
|0.10
|1.1597
|1.1597
|1.1556
|-28.00
|18175.00
|2659
|2003.11.12 14:34
|sell
|1330
|0.10
|1.1612
|1.1640
|1.1599
|2660
|2003.11.12 14:58
|t/p
|1330
|0.10
|1.1599
|1.1640
|1.1599
|13.00
|18188.00
|2661
|2003.11.12 15:22
|sell
|1331
|0.10
|1.1598
|1.1626
|1.1585
|2662
|2003.11.12 16:43
|s/l
|1331
|0.10
|1.1626
|1.1626
|1.1585
|-28.00
|18160.00
|2663
|2003.11.12 17:42
|sell
|1332
|0.10
|1.1642
|1.1670
|1.1629
|2664
|2003.11.13 08:33
|s/l
|1332
|0.10
|1.1670
|1.1670
|1.1629
|-28.00
|18132.00
|2665
|2003.11.13 09:08
|sell
|1333
|0.10
|1.1679
|1.1707
|1.1666
|2666
|2003.11.13 12:55
|s/l
|1333
|0.10
|1.1707
|1.1707
|1.1666
|-28.00
|18104.00
|2667
|2003.11.13 12:55
|sell
|1334
|0.10
|1.1705
|1.1733
|1.1692
|2668
|2003.11.13 12:59
|t/p
|1334
|0.10
|1.1692
|1.1733
|1.1692
|13.00
|18117.00
|2669
|2003.11.13 13:33
|sell
|1335
|0.10
|1.1690
|1.1718
|1.1677
|2670
|2003.11.13 14:00
|t/p
|1335
|0.10
|1.1677
|1.1718
|1.1677
|13.00
|18130.00
|2671
|2003.11.13 14:16
|sell
|1336
|0.10
|1.1689
|1.1717
|1.1676
|2672
|2003.11.13 14:33
|s/l
|1336
|0.10
|1.1717
|1.1717
|1.1676
|-28.00
|18102.00
|2673
|2003.11.13 15:24
|sell
|1337
|0.10
|1.1719
|1.1747
|1.1706
|2674
|2003.11.13 16:01
|t/p
|1337
|0.10
|1.1706
|1.1747
|1.1706
|13.00
|18115.00
|2675
|2003.11.13 16:22
|sell
|1338
|0.10
|1.1730
|1.1758
|1.1717
|2676
|2003.11.13 16:59
|t/p
|1338
|0.10
|1.1717
|1.1758
|1.1717
|13.00
|18128.00
|2677
|2003.11.13 17:11
|sell
|1339
|0.10
|1.1710
|1.1738
|1.1697
|2678
|2003.11.13 20:45
|s/l
|1339
|0.10
|1.1738
|1.1738
|1.1697
|-28.00
|18100.00
|2679
|2003.11.13 21:44
|sell
|1340
|0.10
|1.1735
|1.1763
|1.1722
|2680
|2003.11.14 04:10
|s/l
|1340
|0.10
|1.1763
|1.1763
|1.1722
|-28.00
|18072.00
|2681
|2003.11.14 05:13
|sell
|1341
|0.10
|1.1790
|1.1818
|1.1777
|2682
|2003.11.14 08:00
|t/p
|1341
|0.10
|1.1777
|1.1818
|1.1777
|13.00
|18085.00
|2683
|2003.11.14 08:27
|sell
|1342
|0.10
|1.1785
|1.1813
|1.1772
|2684
|2003.11.14 13:00
|t/p
|1342
|0.10
|1.1772
|1.1813
|1.1772
|13.00
|18098.00
|2685
|2003.11.14 13:07
|sell
|1343
|0.10
|1.1791
|1.1819
|1.1778
|2686
|2003.11.14 14:00
|t/p
|1343
|0.10
|1.1778
|1.1819
|1.1778
|13.00
|18111.00
|2687
|2003.11.14 14:47
|sell
|1344
|0.10
|1.1780
|1.1808
|1.1767
|2688
|2003.11.14 14:58
|t/p
|1344
|0.10
|1.1767
|1.1808
|1.1767
|13.00
|18124.00
|2689
|2003.11.14 15:21
|sell
|1345
|0.10
|1.1750
|1.1778
|1.1737
|2690
|2003.11.14 15:44
|s/l
|1345
|0.10
|1.1778
|1.1778
|1.1737
|-28.00
|18096.00
|2691
|2003.11.14 16:10
|sell
|1346
|0.10
|1.1783
|1.1811
|1.1770
|2692
|2003.11.14 17:01
|t/p
|1346
|0.10
|1.1770
|1.1811
|1.1770
|13.00
|18109.00
|2693
|2003.11.14 17:18
|sell
|1347
|0.10
|1.1771
|1.1799
|1.1758
|2694
|2003.11.14 17:58
|t/p
|1347
|0.10
|1.1758
|1.1799
|1.1758
|13.00
|18122.00
|2695
|2003.11.14 17:59
|sell
|1348
|0.10
|1.1776
|1.1804
|1.1763
|2696
|2003.11.14 17:59
|t/p
|1348
|0.10
|1.1763
|1.1804
|1.1763
|13.00
|18135.00
|2697
|2003.11.14 18:18
|sell
|1349
|0.10
|1.1750
|1.1778
|1.1737
|2698
|2003.11.17 00:00
|s/l
|1349
|0.10
|1.1778
|1.1778
|1.1737
|-28.00
|18107.00
|2699
|2003.11.17 01:09
|sell
|1350
|0.10
|1.1836
|1.1864
|1.1823
|2700
|2003.11.17 02:00
|t/p
|1350
|0.10
|1.1823
|1.1864
|1.1823
|13.00
|18120.00
|2701
|2003.11.17 02:11
|sell
|1351
|0.10
|1.1827
|1.1855
|1.1814
|2702
|2003.11.17 02:59
|t/p
|1351
|0.10
|1.1814
|1.1855
|1.1814
|13.00
|18133.00
|2703
|2003.11.17 04:30
|sell
|1352
|0.10
|1.1814
|1.1842
|1.1801
|2704
|2003.11.17 05:00
|t/p
|1352
|0.10
|1.1801
|1.1842
|1.1801
|13.00
|18146.00
|2705
|2003.11.17 05:53
|sell
|1353
|0.10
|1.1805
|1.1833
|1.1792
|2706
|2003.11.17 06:00
|t/p
|1353
|0.10
|1.1792
|1.1833
|1.1792
|13.00
|18159.00
|2707
|2003.11.17 07:25
|sell
|1354
|0.10
|1.1795
|1.1823
|1.1782
|2708
|2003.11.17 08:03
|t/p
|1354
|0.10
|1.1782
|1.1823
|1.1782
|13.00
|18172.00
|2709
|2003.11.17 09:11
|sell
|1355
|0.10
|1.1808
|1.1836
|1.1795
|2710
|2003.11.17 11:29
|s/l
|1355
|0.10
|1.1836
|1.1836
|1.1795
|-28.00
|18144.00
|2711
|2003.11.17 11:29
|sell
|1356
|0.10
|1.1834
|1.1862
|1.1821
|2712
|2003.11.17 12:00
|t/p
|1356
|0.10
|1.1821
|1.1862
|1.1821
|13.00
|18157.00
|2713
|2003.11.17 12:45
|sell
|1357
|0.10
|1.1838
|1.1866
|1.1825
|2714
|2003.11.17 12:59
|t/p
|1357
|0.10
|1.1825
|1.1866
|1.1825
|13.00
|18170.00
|2715
|2003.11.17 13:06
|sell
|1358
|0.10
|1.1813
|1.1841
|1.1800
|2716
|2003.11.17 14:02
|t/p
|1358
|0.10
|1.1800
|1.1841
|1.1800
|13.00
|18183.00
|2717
|2003.11.17 14:05
|sell
|1359
|0.10
|1.1809
|1.1837
|1.1796
|2718
|2003.11.17 15:00
|t/p
|1359
|0.10
|1.1796
|1.1837
|1.1796
|13.00
|18196.00
|2719
|2003.11.17 15:03
|sell
|1360
|0.10
|1.1803
|1.1831
|1.1790
|2720
|2003.11.17 16:00
|t/p
|1360
|0.10
|1.1790
|1.1831
|1.1790
|13.00
|18209.00
|2721
|2003.11.17 16:19
|sell
|1361
|0.10
|1.1795
|1.1823
|1.1782
|2722
|2003.11.17 17:00
|t/p
|1361
|0.10
|1.1782
|1.1823
|1.1782
|13.00
|18222.00
|2723
|2003.11.17 17:38
|sell
|1362
|0.10
|1.1792
|1.1820
|1.1779
|2724
|2003.11.17 17:38
|t/p
|1362
|0.10
|1.1779
|1.1820
|1.1779
|13.00
|18235.00
|2725
|2003.11.17 17:39
|sell
|1363
|0.10
|1.1793
|1.1821
|1.1780
|2726
|2003.11.17 17:46
|t/p
|1363
|0.10
|1.1780
|1.1821
|1.1780
|13.00
|18248.00
|2727
|2003.11.17 17:51
|sell
|1364
|0.10
|1.1790
|1.1818
|1.1777
|2728
|2003.11.17 17:58
|t/p
|1364
|0.10
|1.1777
|1.1818
|1.1777
|13.00
|18261.00
|2729
|2003.11.17 18:05
|sell
|1365
|0.10
|1.1746
|1.1774
|1.1733
|2730
|2003.11.17 18:05
|t/p
|1365
|0.10
|1.1733
|1.1774
|1.1733
|13.00
|18274.00
|2731
|2003.11.17 18:06
|sell
|1366
|0.10
|1.1746
|1.1774
|1.1733
|2732
|2003.11.17 20:34
|s/l
|1366
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1733
|-28.00
|18246.00
|2733
|2003.11.17 21:09
|sell
|1367
|0.10
|1.1766
|1.1794
|1.1753
|2734
|2003.11.17 22:00
|t/p
|1367
|0.10
|1.1753
|1.1794
|1.1753
|13.00
|18259.00
|2735
|2003.11.17 22:32
|sell
|1368
|0.10
|1.1755
|1.1783
|1.1742
|2736
|2003.11.18 00:00
|t/p
|1368
|0.10
|1.1742
|1.1783
|1.1742
|13.00
|18272.00
|2737
|2003.11.18 00:30
|sell
|1369
|0.10
|1.1752
|1.1780
|1.1739
|2738
|2003.11.18 00:51
|t/p
|1369
|0.10
|1.1739
|1.1780
|1.1739
|13.00
|18285.00
|2739
|2003.11.18 04:47
|buy
|1370
|0.10
|1.1778
|1.1750
|1.1791
|2740
|2003.11.18 05:38
|t/p
|1370
|0.10
|1.1791
|1.1750
|1.1791
|13.00
|18298.00
|2741
|2003.11.18 05:46
|buy
|1371
|0.10
|1.1776
|1.1748
|1.1789
|2742
|2003.11.18 09:19
|t/p
|1371
|0.10
|1.1789
|1.1748
|1.1789
|13.00
|18311.00
|2743
|2003.11.18 10:17
|sell
|1372
|0.10
|1.1790
|1.1818
|1.1777
|2744
|2003.11.18 10:38
|t/p
|1372
|0.10
|1.1777
|1.1818
|1.1777
|13.00
|18324.00
|2745
|2003.11.18 11:37
|buy
|1373
|0.10
|1.1761
|1.1733
|1.1774
|2746
|2003.11.18 13:13
|t/p
|1373
|0.10
|1.1774
|1.1733
|1.1774
|13.00
|18337.00
|2747
|2003.11.18 13:35
|buy
|1374
|0.10
|1.1739
|1.1711
|1.1752
|2748
|2003.11.18 13:58
|t/p
|1374
|0.10
|1.1752
|1.1711
|1.1752
|13.00
|18350.00
|2749
|2003.11.18 14:33
|buy
|1375
|0.10
|1.1771
|1.1743
|1.1784
|2750
|2003.11.18 15:00
|t/p
|1375
|0.10
|1.1784
|1.1743
|1.1784
|13.00
|18363.00
|2751
|2003.11.18 15:31
|buy
|1376
|0.10
|1.1778
|1.1750
|1.1791
|2752
|2003.11.18 15:58
|t/p
|1376
|0.10
|1.1791
|1.1750
|1.1791
|13.00
|18376.00
|2753
|2003.11.18 16:30
|buy
|1377
|0.10
|1.1807
|1.1779
|1.1820
|2754
|2003.11.18 16:58
|t/p
|1377
|0.10
|1.1820
|1.1779
|1.1820
|13.00
|18389.00
|2755
|2003.11.18 17:02
|sell
|1378
|0.10
|1.1894
|1.1922
|1.1881
|2756
|2003.11.18 17:03
|t/p
|1378
|0.10
|1.1881
|1.1922
|1.1881
|13.00
|18402.00
|2757
|2003.11.18 17:07
|sell
|1379
|0.10
|1.1897
|1.1925
|1.1884
|2758
|2003.11.18 17:29
|t/p
|1379
|0.10
|1.1884
|1.1925
|1.1884
|13.00
|18415.00
|2759
|2003.11.18 17:29
|sell
|1380
|0.10
|1.1894
|1.1922
|1.1881
|2760
|2003.11.18 17:30
|t/p
|1380
|0.10
|1.1881
|1.1922
|1.1881
|13.00
|18428.00
|2761
|2003.11.18 17:49
|sell
|1381
|0.10
|1.1894
|1.1922
|1.1881
|2762
|2003.11.18 17:53
|t/p
|1381
|0.10
|1.1881
|1.1922
|1.1881
|13.00
|18441.00
|2763
|2003.11.18 17:57
|sell
|1382
|0.10
|1.1895
|1.1923
|1.1882
|2764
|2003.11.18 18:29
|t/p
|1382
|0.10
|1.1882
|1.1923
|1.1882
|13.00
|18454.00
|2765
|2003.11.18 18:31
|sell
|1383
|0.10
|1.1895
|1.1923
|1.1882
|2766
|2003.11.18 19:06
|s/l
|1383
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1882
|-28.00
|18426.00
|2767
|2003.11.18 19:26
|buy
|1384
|0.10
|1.1900
|1.1872
|1.1913
|2768
|2003.11.18 19:54
|t/p
|1384
|0.10
|1.1913
|1.1872
|1.1913
|13.00
|18439.00
|2769
|2003.11.18 20:26
|buy
|1385
|0.10
|1.1937
|1.1909
|1.1950
|2770
|2003.11.18 20:54
|t/p
|1385
|0.10
|1.1950
|1.1909
|1.1950
|13.00
|18452.00
|2771
|2003.11.18 21:29
|sell
|1386
|0.10
|1.1956
|1.1984
|1.1943
|2772
|2003.11.19 04:16
|t/p
|1386
|0.10
|1.1943
|1.1984
|1.1943
|13.00
|18465.00
|2773
|2003.11.19 04:45
|sell
|1387
|0.10
|1.1954
|1.1982
|1.1941
|2774
|2003.11.19 05:14
|t/p
|1387
|0.10
|1.1941
|1.1982
|1.1941
|13.00
|18478.00
|2775
|2003.11.19 07:40
|sell
|1388
|0.10
|1.1963
|1.1991
|1.1950
|2776
|2003.11.19 09:08
|t/p
|1388
|0.10
|1.1950
|1.1991
|1.1950
|13.00
|18491.00
|2777
|2003.11.19 09:38
|sell
|1389
|0.10
|1.1964
|1.1992
|1.1951
|2778
|2003.11.19 09:59
|t/p
|1389
|0.10
|1.1951
|1.1992
|1.1951
|13.00
|18504.00
|2779
|2003.11.19 10:37
|sell
|1390
|0.10
|1.1943
|1.1971
|1.1930
|2780
|2003.11.19 11:00
|t/p
|1390
|0.10
|1.1930
|1.1971
|1.1930
|13.00
|18517.00
|2781
|2003.11.19 11:36
|sell
|1391
|0.10
|1.1931
|1.1959
|1.1918
|2782
|2003.11.19 12:01
|t/p
|1391
|0.10
|1.1918
|1.1959
|1.1918
|13.00
|18530.00
|2783
|2003.11.19 12:34
|sell
|1392
|0.10
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|2784
|2003.11.19 12:59
|t/p
|1392
|0.10
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|13.00
|18543.00
|2785
|2003.11.19 14:31
|sell
|1393
|0.10
|1.1928
|1.1956
|1.1915
|2786
|2003.11.19 15:04
|t/p
|1393
|0.10
|1.1915
|1.1956
|1.1915
|13.00
|18556.00
|2787
|2003.11.19 15:30
|sell
|1394
|0.10
|1.1926
|1.1954
|1.1913
|2788
|2003.11.19 15:38
|s/l
|1394
|0.10
|1.1954
|1.1954
|1.1913
|-28.00
|18528.00
|2789
|2003.11.19 16:29
|sell
|1395
|0.10
|1.1935
|1.1963
|1.1922
|2790
|2003.11.19 17:00
|t/p
|1395
|0.10
|1.1922
|1.1963
|1.1922
|13.00
|18541.00
|2791
|2003.11.19 17:17
|sell
|1396
|0.10
|1.1924
|1.1952
|1.1911
|2792
|2003.11.19 17:23
|t/p
|1396
|0.10
|1.1911
|1.1952
|1.1911
|13.00
|18554.00
|2793
|2003.11.19 17:27
|sell
|1397
|0.10
|1.1924
|1.1952
|1.1911
|2794
|2003.11.19 18:00
|t/p
|1397
|0.10
|1.1911
|1.1952
|1.1911
|13.00
|18567.00
|2795
|2003.11.19 18:30
|sell
|1398
|0.10
|1.1912
|1.1940
|1.1899
|2796
|2003.11.19 19:03
|t/p
|1398
|0.10
|1.1899
|1.1940
|1.1899
|13.00
|18580.00
|2797
|2003.11.19 19:25
|sell
|1399
|0.10
|1.1904
|1.1932
|1.1891
|2798
|2003.11.19 20:00
|t/p
|1399
|0.10
|1.1891
|1.1932
|1.1891
|13.00
|18593.00
|2799
|2003.11.19 20:09
|sell
|1400
|0.10
|1.1900
|1.1928
|1.1887
|2800
|2003.11.19 20:20
|t/p
|1400
|0.10
|1.1887
|1.1928
|1.1887
|13.00
|18606.00
|2801
|2003.11.19 20:23
|sell
|1401
|0.10
|1.1900
|1.1928
|1.1887
|2802
|2003.11.19 20:58
|t/p
|1401
|0.10
|1.1887
|1.1928
|1.1887
|13.00
|18619.00
|2803
|2003.11.19 21:26
|sell
|1402
|0.10
|1.1888
|1.1916
|1.1875
|2804
|2003.11.19 23:16
|t/p
|1402
|0.10
|1.1875
|1.1916
|1.1875
|13.00
|18632.00
|2805
|2003.11.20 00:17
|sell
|1403
|0.10
|1.1893
|1.1921
|1.1880
|2806
|2003.11.20 02:23
|s/l
|1403
|0.10
|1.1921
|1.1921
|1.1880
|-28.00
|18604.00
|2807
|2003.11.20 04:18
|sell
|1404
|0.10
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|2808
|2003.11.20 05:08
|t/p
|1404
|0.10
|1.1903
|1.1944
|1.1903
|13.00
|18617.00
|2809
|2003.11.20 05:17
|sell
|1405
|0.10
|1.1912
|1.1940
|1.1899
|2810
|2003.11.20 08:05
|t/p
|1405
|0.10
|1.1899
|1.1940
|1.1899
|13.00
|18630.00
|2811
|2003.11.20 08:08
|sell
|1406
|0.10
|1.1928
|1.1956
|1.1915
|2812
|2003.11.20 09:03
|t/p
|1406
|0.10
|1.1915
|1.1956
|1.1915
|13.00
|18643.00
|2813
|2003.11.20 09:07
|sell
|1407
|0.10
|1.1927
|1.1955
|1.1914
|2814
|2003.11.20 10:01
|t/p
|1407
|0.10
|1.1914
|1.1955
|1.1914
|13.00
|18656.00
|2815
|2003.11.20 10:03
|sell
|1408
|0.10
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|2816
|2003.11.20 14:00
|t/p
|1408
|0.10
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|13.00
|18669.00
|2817
|2003.11.20 14:01
|sell
|1409
|0.10
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|2818
|2003.11.20 14:10
|s/l
|1409
|0.10
|1.1944
|1.1944
|1.1903
|-28.00
|18641.00
|2819
|2003.11.20 15:05
|sell
|1410
|0.10
|1.1948
|1.1976
|1.1935
|2820
|2003.11.20 15:25
|t/p
|1410
|0.10
|1.1935
|1.1976
|1.1935
|13.00
|18654.00
|2821
|2003.11.20 15:25
|buy
|1411
|0.10
|1.1933
|1.1905
|1.1946
|2822
|2003.11.20 15:30
|t/p
|1411
|0.10
|1.1946
|1.1905
|1.1946
|13.00
|18667.00
|2823
|2003.11.20 15:32
|buy
|1412
|0.10
|1.1938
|1.1910
|1.1951
|2824
|2003.11.20 16:34
|s/l
|1412
|0.10
|1.1910
|1.1910
|1.1951
|-28.00
|18639.00
|2825
|2003.11.20 16:40
|sell
|1413
|0.10
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|2826
|2003.11.20 17:33
|t/p
|1413
|0.10
|1.1912
|1.1953
|1.1912
|13.00
|18652.00
|2827
|2003.11.20 17:39
|sell
|1414
|0.10
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|2828
|2003.11.20 17:58
|t/p
|1414
|0.10
|1.1908
|1.1949
|1.1908
|13.00
|18665.00
|2829
|2003.11.20 17:59
|sell
|1415
|0.10
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|2830
|2003.11.20 17:59
|t/p
|1415
|0.10
|1.1908
|1.1949
|1.1908
|13.00
|18678.00
|2831
|2003.11.20 18:31
|buy
|1416
|0.10
|1.1894
|1.1866
|1.1907
|2832
|2003.11.20 18:41
|t/p
|1416
|0.10
|1.1907
|1.1866
|1.1907
|13.00
|18691.00
|2833
|2003.11.20 18:59
|buy
|1417
|0.10
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|2834
|2003.11.20 19:03
|t/p
|1417
|0.10
|1.1910
|1.1869
|1.1910
|13.00
|18704.00
|2835
|2003.11.20 19:21
|buy
|1418
|0.10
|1.1892
|1.1864
|1.1905
|2836
|2003.11.20 20:01
|t/p
|1418
|0.10
|1.1905
|1.1864
|1.1905
|13.00
|18717.00
|2837
|2003.11.20 20:18
|buy
|1419
|0.10
|1.1902
|1.1874
|1.1915
|2838
|2003.11.20 21:00
|t/p
|1419
|0.10
|1.1915
|1.1874
|1.1915
|13.00
|18730.00
|2839
|2003.11.21 06:08
|buy
|1420
|0.10
|1.1882
|1.1854
|1.1895
|2840
|2003.11.21 07:00
|t/p
|1420
|0.10
|1.1895
|1.1854
|1.1895
|13.00
|18743.00
|2841
|2003.11.21 07:04
|buy
|1421
|0.10
|1.1887
|1.1859
|1.1900
|2842
|2003.11.21 08:00
|t/p
|1421
|0.10
|1.1900
|1.1859
|1.1900
|13.00
|18756.00
|2843
|2003.11.21 08:36
|sell
|1422
|0.10
|1.1900
|1.1928
|1.1887
|2844
|2003.11.21 08:56
|t/p
|1422
|0.10
|1.1887
|1.1928
|1.1887
|13.00
|18769.00
|2845
|2003.11.21 09:10
|buy
|1423
|0.10
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|2846
|2003.11.21 09:35
|t/p
|1423
|0.10
|1.1910
|1.1869
|1.1910
|13.00
|18782.00
|2847
|2003.11.21 09:35
|sell
|1424
|0.10
|1.1910
|1.1938
|1.1897
|2848
|2003.11.21 09:39
|t/p
|1424
|0.10
|1.1897
|1.1938
|1.1897
|13.00
|18795.00
|2849
|2003.11.21 10:34
|sell
|1425
|0.10
|1.1894
|1.1922
|1.1881
|2850
|2003.11.21 11:09
|t/p
|1425
|0.10
|1.1881
|1.1922
|1.1881
|13.00
|18808.00
|2851
|2003.11.21 11:25
|sell
|1426
|0.10
|1.1888
|1.1916
|1.1875
|2852
|2003.11.21 11:52
|t/p
|1426
|0.10
|1.1875
|1.1916
|1.1875
|13.00
|18821.00
|2853
|2003.11.21 12:19
|sell
|1427
|0.10
|1.1876
|1.1904
|1.1863
|2854
|2003.11.21 12:51
|t/p
|1427
|0.10
|1.1863
|1.1904
|1.1863
|13.00
|18834.00
|2855
|2003.11.21 13:10
|buy
|1428
|0.10
|1.1870
|1.1842
|1.1883
|2856
|2003.11.21 13:30
|t/p
|1428
|0.10
|1.1883
|1.1842
|1.1883
|13.00
|18847.00
|2857
|2003.11.21 13:57
|buy
|1429
|0.10
|1.1870
|1.1842
|1.1883
|2858
|2003.11.21 13:58
|t/p
|1429
|0.10
|1.1883
|1.1842
|1.1883
|13.00
|18860.00
|2859
|2003.11.21 13:59
|buy
|1430
|0.10
|1.1870
|1.1842
|1.1883
|2860
|2003.11.21 13:59
|t/p
|1430
|0.10
|1.1883
|1.1842
|1.1883
|13.00
|18873.00
|2861
|2003.11.21 14:07
|buy
|1431
|0.10
|1.1895
|1.1867
|1.1908
|2862
|2003.11.21 14:29
|t/p
|1431
|0.10
|1.1908
|1.1867
|1.1908
|13.00
|18886.00
|2863
|2003.11.21 14:43
|buy
|1432
|0.10
|1.1895
|1.1867
|1.1908
|2864
|2003.11.21 14:58
|t/p
|1432
|0.10
|1.1908
|1.1867
|1.1908
|13.00
|18899.00
|2865
|2003.11.21 15:27
|sell
|1433
|0.10
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|2866
|2003.11.21 15:54
|t/p
|1433
|0.10
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|13.00
|18912.00
|2867
|2003.11.21 16:53
|buy
|1434
|0.10
|1.1916
|1.1888
|1.1929
|2868
|2003.11.21 16:59
|t/p
|1434
|0.10
|1.1929
|1.1888
|1.1929
|13.00
|18925.00
|2869
|2003.11.21 17:11
|sell
|1435
|0.10
|1.1932
|1.1960
|1.1919
|2870
|2003.11.21 17:30
|t/p
|1435
|0.10
|1.1919
|1.1960
|1.1919
|13.00
|18938.00
|2871
|2003.11.21 17:58
|sell
|1436
|0.10
|1.1932
|1.1960
|1.1919
|2872
|2003.11.21 17:58
|t/p
|1436
|0.10
|1.1919
|1.1960
|1.1919
|13.00
|18951.00
|2873
|2003.11.21 18:09
|sell
|1437
|0.10
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|2874
|2003.11.21 18:52
|t/p
|1437
|0.10
|1.1903
|1.1944
|1.1903
|13.00
|18964.00
|2875
|2003.11.21 18:54
|sell
|1438
|0.10
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|2876
|2003.11.24 00:50
|t/p
|1438
|0.10
|1.1903
|1.1944
|1.1903
|13.00
|18977.00
|2877
|2003.11.24 00:54
|sell
|1439
|0.10
|1.1913
|1.1941
|1.1900
|2878
|2003.11.24 08:40
|t/p
|1439
|0.10
|1.1900
|1.1941
|1.1900
|13.00
|18990.00
|2879
|2003.11.24 08:44
|sell
|1440
|0.10
|1.1912
|1.1940
|1.1899
|2880
|2003.11.24 09:14
|t/p
|1440
|0.10
|1.1899
|1.1940
|1.1899
|13.00
|19003.00
|2881
|2003.11.24 09:42
|sell
|1441
|0.10
|1.1899
|1.1927
|1.1886
|2882
|2003.11.24 09:59
|t/p
|1441
|0.10
|1.1886
|1.1927
|1.1886
|13.00
|19016.00
|2883
|2003.11.24 10:43
|sell
|1442
|0.10
|1.1878
|1.1906
|1.1865
|2884
|2003.11.24 10:57
|t/p
|1442
|0.10
|1.1865
|1.1906
|1.1865
|13.00
|19029.00
|2885
|2003.11.24 11:08
|buy
|1443
|0.10
|1.1801
|1.1773
|1.1814
|2886
|2003.11.24 11:08
|t/p
|1443
|0.10
|1.1814
|1.1773
|1.1814
|13.00
|19042.00
|2887
|2003.11.24 11:10
|buy
|1444
|0.10
|1.1802
|1.1774
|1.1815
|2888
|2003.11.24 12:06
|t/p
|1444
|0.10
|1.1815
|1.1774
|1.1815
|13.00
|19055.00
|2889
|2003.11.24 13:21
|buy
|1445
|0.10
|1.1802
|1.1774
|1.1815
|2890
|2003.11.24 14:00
|t/p
|1445
|0.10
|1.1815
|1.1774
|1.1815
|13.00
|19068.00
|2891
|2003.11.24 14:10
|buy
|1446
|0.10
|1.1814
|1.1786
|1.1827
|2892
|2003.11.24 15:02
|t/p
|1446
|0.10
|1.1827
|1.1786
|1.1827
|13.00
|19081.00
|2893
|2003.11.24 15:53
|buy
|1447
|0.10
|1.1815
|1.1787
|1.1828
|2894
|2003.11.24 16:01
|t/p
|1447
|0.10
|1.1828
|1.1787
|1.1828
|13.00
|19094.00
|2895
|2003.11.24 16:34
|sell
|1448
|0.10
|1.1827
|1.1855
|1.1814
|2896
|2003.11.24 16:51
|t/p
|1448
|0.10
|1.1814
|1.1855
|1.1814
|13.00
|19107.00
|2897
|2003.11.24 17:06
|buy
|1449
|0.10
|1.1772
|1.1744
|1.1785
|2898
|2003.11.25 00:24
|t/p
|1449
|0.10
|1.1785
|1.1744
|1.1785
|13.00
|19120.00
|2899
|2003.11.25 06:40
|buy
|1450
|0.10
|1.1794
|1.1766
|1.1807
|2900
|2003.11.25 09:10
|t/p
|1450
|0.10
|1.1807
|1.1766
|1.1807
|13.00
|19133.00
|2901
|2003.11.25 12:27
|buy
|1451
|0.10
|1.1762
|1.1734
|1.1775
|2902
|2003.11.25 12:59
|t/p
|1451
|0.10
|1.1775
|1.1734
|1.1775
|13.00
|19146.00
|2903
|2003.11.25 14:24
|buy
|1452
|0.10
|1.1769
|1.1741
|1.1782
|2904
|2003.11.25 14:58
|t/p
|1452
|0.10
|1.1782
|1.1741
|1.1782
|13.00
|19159.00
|2905
|2003.11.25 14:58
|buy
|1453
|0.10
|1.1768
|1.1740
|1.1781
|2906
|2003.11.25 14:59
|t/p
|1453
|0.10
|1.1781
|1.1740
|1.1781
|13.00
|19172.00
|2907
|2003.11.25 15:23
|buy
|1454
|0.10
|1.1797
|1.1769
|1.1810
|2908
|2003.11.25 16:01
|t/p
|1454
|0.10
|1.1810
|1.1769
|1.1810
|13.00
|19185.00
|2909
|2003.11.25 16:21
|buy
|1455
|0.10
|1.1798
|1.1770
|1.1811
|2910
|2003.11.25 17:29
|s/l
|1455
|0.10
|1.1770
|1.1770
|1.1811
|-28.00
|19157.00
|2911
|2003.11.25 18:20
|buy
|1456
|0.10
|1.1787
|1.1759
|1.1800
|2912
|2003.11.25 19:00
|t/p
|1456
|0.10
|1.1800
|1.1759
|1.1800
|13.00
|19170.00
|2913
|2003.11.25 19:59
|sell
|1457
|0.10
|1.1798
|1.1826
|1.1785
|2914
|2003.11.25 20:17
|t/p
|1457
|0.10
|1.1785
|1.1826
|1.1785
|13.00
|19183.00
|2915
|2003.11.25 21:17
|buy
|1458
|0.10
|1.1780
|1.1752
|1.1793
|2916
|2003.11.25 22:02
|t/p
|1458
|0.10
|1.1793
|1.1752
|1.1793
|13.00
|19196.00
|2917
|2003.11.25 22:14
|buy
|1459
|0.10
|1.1782
|1.1754
|1.1795
|2918
|2003.11.25 23:02
|t/p
|1459
|0.10
|1.1795
|1.1754
|1.1795
|13.00
|19209.00
|2919
|2003.11.26 02:09
|buy
|1460
|0.10
|1.1786
|1.1758
|1.1799
|2920
|2003.11.26 03:02
|t/p
|1460
|0.10
|1.1799
|1.1758
|1.1799
|13.00
|19222.00
|2921
|2003.11.26 07:16
|buy
|1461
|0.10
|1.1799
|1.1771
|1.1812
|2922
|2003.11.26 08:00
|t/p
|1461
|0.10
|1.1812
|1.1771
|1.1812
|13.00
|19235.00
|2923
|2003.11.26 08:15
|buy
|1462
|0.10
|1.1810
|1.1782
|1.1823
|2924
|2003.11.26 08:58
|t/p
|1462
|0.10
|1.1823
|1.1782
|1.1823
|13.00
|19248.00
|2925
|2003.11.26 09:08
|buy
|1463
|0.10
|1.1829
|1.1801
|1.1842
|2926
|2003.11.26 14:02
|s/l
|1463
|0.10
|1.1801
|1.1801
|1.1842
|-28.00
|19220.00
|2927
|2003.11.26 14:52
|sell
|1464
|0.10
|1.1822
|1.1850
|1.1809
|2928
|2003.11.26 15:00
|t/p
|1464
|0.10
|1.1809
|1.1850
|1.1809
|13.00
|19233.00
|2929
|2003.11.26 16:08
|sell
|1465
|0.10
|1.1867
|1.1895
|1.1854
|2930
|2003.11.26 16:15
|s/l
|1465
|0.10
|1.1895
|1.1895
|1.1854
|-28.00
|19205.00
|2931
|2003.11.26 16:23
|buy
|1466
|0.10
|1.1859
|1.1831
|1.1872
|2932
|2003.11.26 16:26
|t/p
|1466
|0.10
|1.1872
|1.1831
|1.1872
|13.00
|19218.00
|2933
|2003.11.26 16:27
|buy
|1467
|0.10
|1.1861
|1.1833
|1.1874
|2934
|2003.11.26 16:27
|t/p
|1467
|0.10
|1.1874
|1.1833
|1.1874
|13.00
|19231.00
|2935
|2003.11.26 17:07
|sell
|1468
|0.10
|1.1924
|1.1952
|1.1911
|2936
|2003.11.26 18:57
|s/l
|1468
|0.10
|1.1952
|1.1952
|1.1911
|-28.00
|19203.00
|2937
|2003.11.26 20:55
|sell
|1469
|0.10
|1.1934
|1.1962
|1.1921
|2938
|2003.11.27 03:10
|t/p
|1469
|0.10
|1.1921
|1.1962
|1.1921
|13.00
|19216.00
|2939
|2003.11.27 07:25
|sell
|1470
|0.10
|1.1935
|1.1963
|1.1922
|2940
|2003.11.27 08:01
|t/p
|1470
|0.10
|1.1922
|1.1963
|1.1922
|13.00
|19229.00
|2941
|2003.11.27 08:38
|sell
|1471
|0.10
|1.1927
|1.1955
|1.1914
|2942
|2003.11.27 09:00
|t/p
|1471
|0.10
|1.1914
|1.1955
|1.1914
|13.00
|19242.00
|2943
|2003.11.27 09:28
|sell
|1472
|0.10
|1.1924
|1.1952
|1.1911
|2944
|2003.11.27 10:00
|t/p
|1472
|0.10
|1.1911
|1.1952
|1.1911
|13.00
|19255.00
|2945
|2003.11.27 12:58
|sell
|1473
|0.10
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|2946
|2003.11.27 13:00
|t/p
|1473
|0.10
|1.1903
|1.1944
|1.1903
|13.00
|19268.00
|2947
|2003.11.27 13:37
|sell
|1474
|0.10
|1.1913
|1.1941
|1.1900
|2948
|2003.11.27 14:03
|t/p
|1474
|0.10
|1.1900
|1.1941
|1.1900
|13.00
|19281.00
|2949
|2003.11.27 14:32
|sell
|1475
|0.10
|1.1905
|1.1933
|1.1892
|2950
|2003.11.27 15:11
|t/p
|1475
|0.10
|1.1892
|1.1933
|1.1892
|13.00
|19294.00
|2951
|2003.11.27 15:43
|sell
|1476
|0.10
|1.1902
|1.1930
|1.1889
|2952
|2003.11.27 17:07
|t/p
|1476
|0.10
|1.1889
|1.1930
|1.1889
|13.00
|19307.00
|2953
|2003.11.27 17:58
|sell
|1477
|0.10
|1.1903
|1.1931
|1.1890
|2954
|2003.11.27 18:06
|t/p
|1477
|0.10
|1.1890
|1.1931
|1.1890
|13.00
|19320.00
|2955
|2003.11.27 18:14
|sell
|1478
|0.10
|1.1899
|1.1927
|1.1886
|2956
|2003.11.28 06:12
|s/l
|1478
|0.10
|1.1927
|1.1927
|1.1886
|-28.00
|19292.00
|2957
|2003.11.28 07:09
|sell
|1479
|0.10
|1.1931
|1.1959
|1.1918
|2958
|2003.11.28 09:06
|t/p
|1479
|0.10
|1.1918
|1.1959
|1.1918
|13.00
|19305.00
|2959
|2003.11.28 09:07
|sell
|1480
|0.10
|1.1930
|1.1958
|1.1917
|2960
|2003.11.28 10:06
|s/l
|1480
|0.10
|1.1958
|1.1958
|1.1917
|-28.00
|19277.00
|2961
|2003.11.28 11:04
|sell
|1481
|0.10
|1.1988
|1.2016
|1.1975
|2962
|2003.11.28 12:01
|t/p
|1481
|0.10
|1.1975
|1.2016
|1.1975
|13.00
|19290.00
|2963
|2003.11.28 12:02
|sell
|1482
|0.10
|1.1983
|1.2011
|1.1970
|2964
|2003.11.28 12:02
|t/p
|1482
|0.10
|1.1970
|1.2011
|1.1970
|13.00
|19303.00
|2965
|2003.11.28 12:03
|sell
|1483
|0.10
|1.1983
|1.2011
|1.1970
|2966
|2003.11.28 13:07
|s/l
|1483
|0.10
|1.2011
|1.2011
|1.1970
|-28.00
|19275.00
|2967
|2003.11.28 14:08
|sell
|1484
|0.10
|1.2004
|1.2032
|1.1991
|2968
|2003.11.28 16:25
|t/p
|1484
|0.10
|1.1991
|1.2032
|1.1991
|13.00
|19288.00
|2969
|2003.11.28 16:48
|sell
|1485
|0.10
|1.2008
|1.2036
|1.1995
|2970
|2003.11.28 16:58
|t/p
|1485
|0.10
|1.1995
|1.2036
|1.1995
|13.00
|19301.00
|2971
|2003.11.28 17:46
|sell
|1486
|0.10
|1.1990
|1.2018
|1.1977
|2972
|2003.12.01 00:48
|s/l
|1486
|0.10
|1.2018
|1.2018
|1.1977
|-28.00
|19273.00
|2973
|2003.12.01 01:59
|buy
|1487
|0.10
|1.2018
|1.1990
|1.2031
|2974
|2003.12.01 02:51
|t/p
|1487
|0.10
|1.2031
|1.1990
|1.2031
|13.00
|19286.00
|2975
|2003.12.01 02:59
|buy
|1488
|0.10
|1.2019
|1.1991
|1.2032
|2976
|2003.12.01 03:50
|t/p
|1488
|0.10
|1.2032
|1.1991
|1.2032
|13.00
|19299.00
|2977
|2003.12.01 04:47
|sell
|1489
|0.10
|1.2032
|1.2060
|1.2019
|2978
|2003.12.01 05:15
|t/p
|1489
|0.10
|1.2019
|1.2060
|1.2019
|13.00
|19312.00
|2979
|2003.12.01 05:43
|sell
|1490
|0.10
|1.2027
|1.2055
|1.2014
|2980
|2003.12.01 06:08
|t/p
|1490
|0.10
|1.2014
|1.2055
|1.2014
|13.00
|19325.00
|2981
|2003.12.01 06:46
|sell
|1491
|0.10
|1.2017
|1.2045
|1.2004
|2982
|2003.12.01 07:06
|t/p
|1491
|0.10
|1.2004
|1.2045
|1.2004
|13.00
|19338.00
|2983
|2003.12.01 07:38
|sell
|1492
|0.10
|1.2011
|1.2039
|1.1998
|2984
|2003.12.01 07:59
|t/p
|1492
|0.10
|1.1998
|1.2039
|1.1998
|13.00
|19351.00
|2985
|2003.12.01 08:35
|sell
|1493
|0.10
|1.1986
|1.2014
|1.1973
|2986
|2003.12.01 08:49
|s/l
|1493
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.1973
|-28.00
|19323.00
|2987
|2003.12.01 09:35
|sell
|1494
|0.10
|1.2011
|1.2039
|1.1998
|2988
|2003.12.01 09:58
|t/p
|1494
|0.10
|1.1998
|1.2039
|1.1998
|13.00
|19336.00
|2989
|2003.12.01 13:25
|sell
|1495
|0.10
|1.2020
|1.2048
|1.2007
|2990
|2003.12.01 14:03
|t/p
|1495
|0.10
|1.2007
|1.2048
|1.2007
|13.00
|19349.00
|2991
|2003.12.01 14:29
|sell
|1496
|0.10
|1.2014
|1.2042
|1.2001
|2992
|2003.12.01 15:01
|t/p
|1496
|0.10
|1.2001
|1.2042
|1.2001
|13.00
|19362.00
|2993
|2003.12.01 15:27
|sell
|1497
|0.10
|1.2011
|1.2039
|1.1998
|2994
|2003.12.01 16:00
|t/p
|1497
|0.10
|1.1998
|1.2039
|1.1998
|13.00
|19375.00
|2995
|2003.12.01 16:12
|sell
|1498
|0.10
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|2996
|2003.12.01 16:13
|t/p
|1498
|0.10
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|13.00
|19388.00
|2997
|2003.12.01 16:16
|sell
|1499
|0.10
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|2998
|2003.12.01 16:58
|t/p
|1499
|0.10
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|13.00
|19401.00
|2999
|2003.12.01 16:58
|sell
|1500
|0.10
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|3000
|2003.12.01 16:59
|t/p
|1500
|0.10
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|13.00
|19414.00
|3001
|2003.12.01 17:19
|sell
|1501
|0.10
|1.1968
|1.1996
|1.1955
|3002
|2003.12.01 18:00
|t/p
|1501
|0.10
|1.1955
|1.1996
|1.1955
|13.00
|19427.00
|3003
|2003.12.01 18:25
|sell
|1502
|0.10
|1.1961
|1.1989
|1.1948
|3004
|2003.12.01 19:26
|s/l
|1502
|0.10
|1.1989
|1.1989
|1.1948
|-28.00
|19399.00
|3005
|2003.12.01 20:06
|sell
|1503
|0.10
|1.1987
|1.2015
|1.1974
|3006
|2003.12.01 20:59
|t/p
|1503
|0.10
|1.1974
|1.2015
|1.1974
|13.00
|19412.00
|3007
|2003.12.01 22:26
|sell
|1504
|0.10
|1.1977
|1.2005
|1.1964
|3008
|2003.12.02 00:00
|t/p
|1504
|0.10
|1.1964
|1.2005
|1.1964
|13.00
|19425.00
|3009
|2003.12.02 00:24
|sell
|1505
|0.10
|1.1969
|1.1997
|1.1956
|3010
|2003.12.02 11:00
|t/p
|1505
|0.10
|1.1956
|1.1997
|1.1956
|13.00
|19438.00
|3011
|2003.12.02 11:03
|sell
|1506
|0.10
|1.1967
|1.1995
|1.1954
|3012
|2003.12.02 12:00
|t/p
|1506
|0.10
|1.1954
|1.1995
|1.1954
|13.00
|19451.00
|3013
|2003.12.02 12:14
|sell
|1507
|0.10
|1.1964
|1.1992
|1.1951
|3014
|2003.12.02 12:36
|t/p
|1507
|0.10
|1.1951
|1.1992
|1.1951
|13.00
|19464.00
|3015
|2003.12.02 13:35
|buy
|1508
|0.10
|1.1945
|1.1917
|1.1958
|3016
|2003.12.02 13:59
|t/p
|1508
|0.10
|1.1958
|1.1917
|1.1958
|13.00
|19477.00
|3017
|2003.12.02 14:35
|buy
|1509
|0.10
|1.1967
|1.1939
|1.1980
|3018
|2003.12.02 14:59
|t/p
|1509
|0.10
|1.1980
|1.1939
|1.1980
|13.00
|19490.00
|3019
|2003.12.02 15:30
|buy
|1510
|0.10
|1.1981
|1.1953
|1.1994
|3020
|2003.12.02 15:58
|t/p
|1510
|0.10
|1.1994
|1.1953
|1.1994
|13.00
|19503.00
|3021
|2003.12.02 16:54
|buy
|1511
|0.10
|1.2003
|1.1975
|1.2016
|3022
|2003.12.02 16:58
|t/p
|1511
|0.10
|1.2016
|1.1975
|1.2016
|13.00
|19516.00
|3023
|2003.12.02 17:28
|sell
|1512
|0.10
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|3024
|2003.12.02 17:54
|t/p
|1512
|0.10
|1.2073
|1.2114
|1.2073
|13.00
|19529.00
|3025
|2003.12.02 17:57
|sell
|1513
|0.10
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|3026
|2003.12.02 19:51
|t/p
|1513
|0.10
|1.2073
|1.2114
|1.2073
|13.00
|19542.00
|3027
|2003.12.02 19:56
|sell
|1514
|0.10
|1.2089
|1.2117
|1.2076
|3028
|2003.12.02 20:24
|t/p
|1514
|0.10
|1.2076
|1.2117
|1.2076
|13.00
|19555.00
|3029
|2003.12.02 23:21
|buy
|1515
|0.10
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|3030
|2003.12.02 23:54
|t/p
|1515
|0.10
|1.2093
|1.2052
|1.2093
|13.00
|19568.00
|3031
|2003.12.03 00:53
|sell
|1516
|0.10
|1.2109
|1.2137
|1.2096
|3032
|2003.12.03 00:58
|t/p
|1516
|0.10
|1.2096
|1.2137
|1.2096
|13.00
|19581.00
|3033
|2003.12.03 01:58
|buy
|1517
|0.10
|1.2088
|1.2060
|1.2101
|3034
|2003.12.03 10:37
|t/p
|1517
|0.10
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|13.00
|19594.00
|3035
|2003.12.03 11:44
|sell
|1518
|0.10
|1.2109
|1.2137
|1.2096
|3036
|2003.12.03 12:03
|t/p
|1518
|0.10
|1.2096
|1.2137
|1.2096
|13.00
|19607.00
|3037
|2003.12.03 13:36
|sell
|1519
|0.10
|1.2127
|1.2155
|1.2114
|3038
|2003.12.03 14:00
|t/p
|1519
|0.10
|1.2114
|1.2155
|1.2114
|13.00
|19620.00
|3039
|2003.12.03 14:32
|sell
|1520
|0.10
|1.2112
|1.2140
|1.2099
|3040
|2003.12.03 14:58
|t/p
|1520
|0.10
|1.2099
|1.2140
|1.2099
|13.00
|19633.00
|3041
|2003.12.03 15:30
|sell
|1521
|0.10
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|3042
|2003.12.03 16:00
|t/p
|1521
|0.10
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|13.00
|19646.00
|3043
|2003.12.03 16:02
|sell
|1522
|0.10
|1.2089
|1.2117
|1.2076
|3044
|2003.12.03 16:24
|t/p
|1522
|0.10
|1.2076
|1.2117
|1.2076
|13.00
|19659.00
|3045
|2003.12.03 16:26
|sell
|1523
|0.10
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|3046
|2003.12.03 16:38
|s/l
|1523
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2075
|-28.00
|19631.00
|3047
|2003.12.03 17:24
|sell
|1524
|0.10
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|3048
|2003.12.03 17:59
|t/p
|1524
|0.10
|1.2097
|1.2138
|1.2097
|13.00
|19644.00
|3049
|2003.12.03 18:24
|sell
|1525
|0.10
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|3050
|2003.12.03 23:30
|s/l
|1525
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2081
|-28.00
|19616.00
|3051
|2003.12.04 00:27
|sell
|1526
|0.10
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|3052
|2003.12.04 01:13
|t/p
|1526
|0.10
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|13.00
|19629.00
|3053
|2003.12.04 01:18
|sell
|1527
|0.10
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|3054
|2003.12.04 02:09
|t/p
|1527
|0.10
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|13.00
|19642.00
|3055
|2003.12.04 03:15
|sell
|1528
|0.10
|1.2118
|1.2146
|1.2105
|3056
|2003.12.04 03:59
|t/p
|1528
|0.10
|1.2105
|1.2146
|1.2105
|13.00
|19655.00
|3057
|2003.12.04 04:13
|sell
|1529
|0.10
|1.2093
|1.2121
|1.2080
|3058
|2003.12.04 04:58
|t/p
|1529
|0.10
|1.2080
|1.2121
|1.2080
|13.00
|19668.00
|3059
|2003.12.04 05:12
|sell
|1530
|0.10
|1.2069
|1.2097
|1.2056
|3060
|2003.12.04 05:59
|t/p
|1530
|0.10
|1.2056
|1.2097
|1.2056
|13.00
|19681.00
|3061
|2003.12.04 07:11
|sell
|1531
|0.10
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|3062
|2003.12.04 08:33
|s/l
|1531
|0.10
|1.2093
|1.2093
|1.2052
|-28.00
|19653.00
|3063
|2003.12.04 09:06
|sell
|1532
|0.10
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|3064
|2003.12.04 09:59
|t/p
|1532
|0.10
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|13.00
|19666.00
|3065
|2003.12.04 11:03
|sell
|1533
|0.10
|1.2072
|1.2100
|1.2059
|3066
|2003.12.04 12:00
|t/p
|1533
|0.10
|1.2059
|1.2100
|1.2059
|13.00
|19679.00
|3067
|2003.12.04 12:30
|sell
|1534
|0.10
|1.2076
|1.2104
|1.2063
|3068
|2003.12.04 13:00
|t/p
|1534
|0.10
|1.2063
|1.2104
|1.2063
|13.00
|19692.00
|3069
|2003.12.04 13:02
|sell
|1535
|0.10
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|3070
|2003.12.04 14:01
|s/l
|1535
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2054
|-28.00
|19664.00
|3071
|2003.12.04 14:02
|buy
|1536
|0.10
|1.2066
|1.2038
|1.2079
|3072
|2003.12.04 14:02
|t/p
|1536
|0.10
|1.2079
|1.2038
|1.2079
|13.00
|19677.00
|3073
|2003.12.04 15:47
|buy
|1537
|0.10
|1.2115
|1.2087
|1.2128
|3074
|2003.12.04 15:51
|t/p
|1537
|0.10
|1.2128
|1.2087
|1.2128
|13.00
|19690.00
|3075
|2003.12.04 16:08
|sell
|1538
|0.10
|1.2125
|1.2153
|1.2112
|3076
|2003.12.04 16:20
|t/p
|1538
|0.10
|1.2112
|1.2153
|1.2112
|13.00
|19703.00
|3077
|2003.12.04 16:22
|sell
|1539
|0.10
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|3078
|2003.12.04 16:44
|t/p
|1539
|0.10
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|13.00
|19716.00
|3079
|2003.12.04 16:50
|sell
|1540
|0.10
|1.2121
|1.2149
|1.2108
|3080
|2003.12.04 16:50
|t/p
|1540
|0.10
|1.2108
|1.2149
|1.2108
|13.00
|19729.00
|3081
|2003.12.04 16:57
|sell
|1541
|0.10
|1.2130
|1.2158
|1.2117
|3082
|2003.12.04 16:57
|t/p
|1541
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.2117
|13.00
|19742.00
|3083
|2003.12.04 16:58
|sell
|1542
|0.10
|1.2130
|1.2158
|1.2117
|3084
|2003.12.04 16:58
|t/p
|1542
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.2117
|13.00
|19755.00
|3085
|2003.12.04 16:58
|sell
|1543
|0.10
|1.2121
|1.2149
|1.2108
|3086
|2003.12.04 16:58
|t/p
|1543
|0.10
|1.2108
|1.2149
|1.2108
|13.00
|19768.00
|3087
|2003.12.04 16:59
|sell
|1544
|0.10
|1.2125
|1.2153
|1.2112
|3088
|2003.12.04 16:59
|t/p
|1544
|0.10
|1.2112
|1.2153
|1.2112
|13.00
|19781.00
|3089
|2003.12.04 17:43
|buy
|1545
|0.10
|1.2062
|1.2034
|1.2075
|3090
|2003.12.04 17:55
|t/p
|1545
|0.10
|1.2075
|1.2034
|1.2075
|13.00
|19794.00
|3091
|2003.12.04 19:42
|buy
|1546
|0.10
|1.2111
|1.2083
|1.2124
|3092
|2003.12.04 19:53
|t/p
|1546
|0.10
|1.2124
|1.2083
|1.2124
|13.00
|19807.00
|3093
|2003.12.04 19:56
|buy
|1547
|0.10
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|3094
|2003.12.04 21:39
|s/l
|1547
|0.10
|1.2085
|1.2085
|1.2126
|-28.00
|19779.00
|3095
|2003.12.04 21:43
|sell
|1548
|0.10
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|3096
|2003.12.04 21:49
|t/p
|1548
|0.10
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|13.00
|19792.00
|3097
|2003.12.04 21:51
|sell
|1549
|0.10
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|3098
|2003.12.04 21:53
|t/p
|1549
|0.10
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|13.00
|19805.00
|3099
|2003.12.04 21:55
|sell
|1550
|0.10
|1.2102
|1.2130
|1.2089
|3100
|2003.12.04 21:58
|t/p
|1550
|0.10
|1.2089
|1.2130
|1.2089
|13.00
|19818.00
|3101
|2003.12.04 21:59
|sell
|1551
|0.10
|1.2102
|1.2130
|1.2089
|3102
|2003.12.04 21:59
|t/p
|1551
|0.10
|1.2089
|1.2130
|1.2089
|13.00
|19831.00
|3103
|2003.12.04 22:38
|buy
|1552
|0.10
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|3104
|2003.12.04 22:50
|t/p
|1552
|0.10
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|13.00
|19844.00
|3105
|2003.12.04 22:53
|buy
|1553
|0.10
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|3106
|2003.12.04 22:55
|t/p
|1553
|0.10
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|13.00
|19857.00
|3107
|2003.12.05 00:48
|sell
|1554
|0.10
|1.2089
|1.2117
|1.2076
|3108
|2003.12.05 00:50
|t/p
|1554
|0.10
|1.2076
|1.2117
|1.2076
|13.00
|19870.00
|3109
|2003.12.05 00:53
|sell
|1555
|0.10
|1.2089
|1.2117
|1.2076
|3110
|2003.12.05 01:34
|t/p
|1555
|0.10
|1.2076
|1.2117
|1.2076
|13.00
|19883.00
|3111
|2003.12.05 01:34
|buy
|1556
|0.10
|1.2075
|1.2047
|1.2088
|3112
|2003.12.05 02:12
|t/p
|1556
|0.10
|1.2088
|1.2047
|1.2088
|13.00
|19896.00
|3113
|2003.12.05 02:33
|buy
|1557
|0.10
|1.2077
|1.2049
|1.2090
|3114
|2003.12.05 03:11
|t/p
|1557
|0.10
|1.2090
|1.2049
|1.2090
|13.00
|19909.00
|3115
|2003.12.05 03:32
|buy
|1558
|0.10
|1.2078
|1.2050
|1.2091
|3116
|2003.12.05 03:44
|t/p
|1558
|0.10
|1.2091
|1.2050
|1.2091
|13.00
|19922.00
|3117
|2003.12.05 03:46
|buy
|1559
|0.10
|1.2078
|1.2050
|1.2091
|3118
|2003.12.05 03:49
|t/p
|1559
|0.10
|1.2091
|1.2050
|1.2091
|13.00
|19935.00
|3119
|2003.12.05 04:35
|sell
|1560
|0.10
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|3120
|2003.12.05 09:24
|t/p
|1560
|0.10
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|13.00
|19948.00
|3121
|2003.12.05 09:28
|sell
|1561
|0.10
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|3122
|2003.12.05 09:59
|t/p
|1561
|0.10
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|13.00
|19961.00
|3123
|2003.12.05 10:05
|buy
|1562
|0.10
|1.2069
|1.2041
|1.2082
|3124
|2003.12.05 10:16
|t/p
|1562
|0.10
|1.2082
|1.2041
|1.2082
|13.00
|19974.00
|3125
|2003.12.05 10:21
|buy
|1563
|0.10
|1.2069
|1.2041
|1.2082
|3126
|2003.12.05 10:35
|t/p
|1563
|0.10
|1.2082
|1.2041
|1.2082
|13.00
|19987.00
|3127
|2003.12.05 10:38
|buy
|1564
|0.10
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|3128
|2003.12.05 10:40
|t/p
|1564
|0.10
|1.2078
|1.2037
|1.2078
|13.00
|20000.00
|3129
|2003.12.05 10:43
|buy
|1565
|0.10
|1.2069
|1.2041
|1.2082
|3130
|2003.12.05 11:00
|t/p
|1565
|0.10
|1.2082
|1.2041
|1.2082
|13.00
|20013.00
|3131
|2003.12.05 11:20
|buy
|1566
|0.10
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|3132
|2003.12.05 11:34
|t/p
|1566
|0.10
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|13.00
|20026.00
|3133
|2003.12.05 11:35
|buy
|1567
|0.10
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|3134
|2003.12.05 11:38
|t/p
|1567
|0.10
|1.2078
|1.2037
|1.2078
|13.00
|20039.00
|3135
|2003.12.05 11:41
|buy
|1568
|0.10
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|3136
|2003.12.05 11:59
|t/p
|1568
|0.10
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|13.00
|20052.00
|3137
|2003.12.05 12:19
|buy
|1569
|0.10
|1.2078
|1.2050
|1.2091
|3138
|2003.12.05 12:34
|t/p
|1569
|0.10
|1.2091
|1.2050
|1.2091
|13.00
|20065.00
|3139
|2003.12.05 12:35
|buy
|1570
|0.10
|1.2078
|1.2050
|1.2091
|3140
|2003.12.05 14:01
|t/p
|1570
|0.10
|1.2091
|1.2050
|1.2091
|13.00
|20078.00
|3141
|2003.12.05 14:18
|buy
|1571
|0.10
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|3142
|2003.12.05 14:29
|t/p
|1571
|0.10
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|13.00
|20091.00
|3143
|2003.12.05 15:15
|buy
|1572
|0.10
|1.2116
|1.2088
|1.2129
|3144
|2003.12.05 15:28
|t/p
|1572
|0.10
|1.2129
|1.2088
|1.2129
|13.00
|20104.00
|3145
|2003.12.05 15:28
|sell
|1573
|0.10
|1.2129
|1.2157
|1.2116
|3146
|2003.12.05 15:28
|t/p
|1573
|0.10
|1.2116
|1.2157
|1.2116
|13.00
|20117.00
|3147
|2003.12.05 15:29
|sell
|1574
|0.10
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|3148
|2003.12.05 15:30
|t/p
|1574
|0.10
|1.2119
|1.2160
|1.2119
|13.00
|20130.00
|3149
|2003.12.05 15:30
|sell
|1575
|0.10
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|3150
|2003.12.05 15:31
|t/p
|1575
|0.10
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|13.00
|20143.00
|3151
|2003.12.05 15:32
|sell
|1576
|0.10
|1.2129
|1.2157
|1.2116
|3152
|2003.12.05 15:38
|t/p
|1576
|0.10
|1.2116
|1.2157
|1.2116
|13.00
|20156.00
|3153
|2003.12.05 15:44
|sell
|1577
|0.10
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|3154
|2003.12.05 16:28
|s/l
|1577
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.2109
|-28.00
|20128.00
|3155
|2003.12.05 16:29
|buy
|1578
|0.10
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|3156
|2003.12.05 16:29
|t/p
|1578
|0.10
|1.2126
|1.2085
|1.2126
|13.00
|20141.00
|3157
|2003.12.05 16:29
|buy
|1579
|0.10
|1.2119
|1.2091
|1.2132
|3158
|2003.12.05 16:29
|t/p
|1579
|0.10
|1.2132
|1.2091
|1.2132
|13.00
|20154.00
|3159
|2003.12.05 16:29
|buy
|1580
|0.10
|1.2119
|1.2091
|1.2132
|3160
|2003.12.05 16:29
|t/p
|1580
|0.10
|1.2132
|1.2091
|1.2132
|13.00
|20167.00
|3161
|2003.12.05 16:30
|buy
|1581
|0.10
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|3162
|2003.12.05 16:31
|t/p
|1581
|0.10
|1.2126
|1.2085
|1.2126
|13.00
|20180.00
|3163
|2003.12.05 16:31
|buy
|1582
|0.10
|1.2119
|1.2091
|1.2132
|3164
|2003.12.05 16:31
|t/p
|1582
|0.10
|1.2132
|1.2091
|1.2132
|13.00
|20193.00
|3165
|2003.12.05 16:32
|buy
|1583
|0.10
|1.2121
|1.2093
|1.2134
|3166
|2003.12.05 16:32
|t/p
|1583
|0.10
|1.2134
|1.2093
|1.2134
|13.00
|20206.00
|3167
|2003.12.05 16:35
|buy
|1584
|0.10
|1.2118
|1.2090
|1.2131
|3168
|2003.12.05 16:57
|t/p
|1584
|0.10
|1.2131
|1.2090
|1.2131
|13.00
|20219.00
|3169
|2003.12.05 16:57
|buy
|1585
|0.10
|1.2116
|1.2088
|1.2129
|3170
|2003.12.05 16:57
|t/p
|1585
|0.10
|1.2129
|1.2088
|1.2129
|13.00
|20232.00
|3171
|2003.12.05 16:57
|buy
|1586
|0.10
|1.2121
|1.2093
|1.2134
|3172
|2003.12.05 16:57
|t/p
|1586
|0.10
|1.2134
|1.2093
|1.2134
|13.00
|20245.00
|3173
|2003.12.05 16:57
|buy
|1587
|0.10
|1.2121
|1.2093
|1.2134
|3174
|2003.12.05 16:58
|t/p
|1587
|0.10
|1.2134
|1.2093
|1.2134
|13.00
|20258.00
|3175
|2003.12.05 17:12
|buy
|1588
|0.10
|1.2142
|1.2114
|1.2155
|3176
|2003.12.05 17:25
|t/p
|1588
|0.10
|1.2155
|1.2114
|1.2155
|13.00
|20271.00
|3177
|2003.12.05 17:27
|buy
|1589
|0.10
|1.2142
|1.2114
|1.2155
|3178
|2003.12.05 17:28
|t/p
|1589
|0.10
|1.2155
|1.2114
|1.2155
|13.00
|20284.00
|3179
|2003.12.05 17:29
|buy
|1590
|0.10
|1.2140
|1.2112
|1.2153
|3180
|2003.12.05 17:30
|t/p
|1590
|0.10
|1.2153
|1.2112
|1.2153
|13.00
|20297.00
|3181
|2003.12.05 17:31
|buy
|1591
|0.10
|1.2142
|1.2114
|1.2155
|3182
|2003.12.05 17:31
|t/p
|1591
|0.10
|1.2155
|1.2114
|1.2155
|13.00
|20310.00
|3183
|2003.12.05 17:34
|buy
|1592
|0.10
|1.2142
|1.2114
|1.2155
|3184
|2003.12.05 17:55
|t/p
|1592
|0.10
|1.2155
|1.2114
|1.2155
|13.00
|20323.00
|3185
|2003.12.05 18:26
|sell
|1593
|0.10
|1.2159
|1.2187
|1.2146
|3186
|2003.12.05 18:26
|t/p
|1593
|0.10
|1.2146
|1.2187
|1.2146
|13.00
|20336.00
|3187
|2003.12.05 18:27
|sell
|1594
|0.10
|1.2159
|1.2187
|1.2146
|3188
|2003.12.05 18:27
|t/p
|1594
|0.10
|1.2146
|1.2187
|1.2146
|13.00
|20349.00
|3189
|2003.12.05 18:31
|sell
|1595
|0.10
|1.2159
|1.2187
|1.2146
|3190
|2003.12.08 09:48
|s/l
|1595
|0.10
|1.2187
|1.2187
|1.2146
|-28.00
|20321.00
|3191
|2003.12.08 11:42
|sell
|1596
|0.10
|1.2189
|1.2217
|1.2176
|3192
|2003.12.08 12:57
|s/l
|1596
|0.10
|1.2217
|1.2217
|1.2176
|-28.00
|20293.00
|3193
|2003.12.08 13:07
|sell
|1597
|0.10
|1.2209
|1.2237
|1.2196
|3194
|2003.12.08 13:08
|t/p
|1597
|0.10
|1.2196
|1.2237
|1.2196
|13.00
|20306.00
|3195
|2003.12.08 13:10
|sell
|1598
|0.10
|1.2206
|1.2234
|1.2193
|3196
|2003.12.08 14:55
|s/l
|1598
|0.10
|1.2234
|1.2234
|1.2193
|-28.00
|20278.00
|3197
|2003.12.08 15:02
|sell
|1599
|0.10
|1.2230
|1.2258
|1.2217
|3198
|2003.12.08 15:02
|t/p
|1599
|0.10
|1.2217
|1.2258
|1.2217
|13.00
|20291.00
|3199
|2003.12.08 15:05
|sell
|1600
|0.10
|1.2230
|1.2258
|1.2217
|3200
|2003.12.08 15:05
|t/p
|1600
|0.10
|1.2217
|1.2258
|1.2217
|13.00
|20304.00
|3201
|2003.12.08 15:07
|sell
|1601
|0.10
|1.2230
|1.2258
|1.2217
|3202
|2003.12.08 15:27
|t/p
|1601
|0.10
|1.2217
|1.2258
|1.2217
|13.00
|20317.00
|3203
|2003.12.08 15:35
|sell
|1602
|0.10
|1.2230
|1.2258
|1.2217
|3204
|2003.12.08 15:59
|t/p
|1602
|0.10
|1.2217
|1.2258
|1.2217
|13.00
|20330.00
|3205
|2003.12.08 16:39
|sell
|1603
|0.10
|1.2217
|1.2245
|1.2204
|3206
|2003.12.08 19:00
|t/p
|1603
|0.10
|1.2204
|1.2245
|1.2204
|13.00
|20343.00
|3207
|2003.12.08 19:30
|sell
|1604
|0.10
|1.2227
|1.2255
|1.2214
|3208
|2003.12.09 09:37
|s/l
|1604
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2214
|-28.00
|20315.00
|3209
|2003.12.09 11:10
|sell
|1605
|0.10
|1.2270
|1.2298
|1.2257
|3210
|2003.12.09 12:00
|t/p
|1605
|0.10
|1.2257
|1.2298
|1.2257
|13.00
|20328.00
|3211
|2003.12.09 12:10
|sell
|1606
|0.10
|1.2262
|1.2290
|1.2249
|3212
|2003.12.09 14:00
|t/p
|1606
|0.10
|1.2249
|1.2290
|1.2249
|13.00
|20341.00
|3213
|2003.12.09 14:36
|sell
|1607
|0.10
|1.2256
|1.2284
|1.2243
|3214
|2003.12.09 15:00
|t/p
|1607
|0.10
|1.2243
|1.2284
|1.2243
|13.00
|20354.00
|3215
|2003.12.09 15:03
|sell
|1608
|0.10
|1.2245
|1.2273
|1.2232
|3216
|2003.12.09 16:00
|t/p
|1608
|0.10
|1.2232
|1.2273
|1.2232
|13.00
|20367.00
|3217
|2003.12.09 16:52
|sell
|1609
|0.10
|1.2245
|1.2273
|1.2232
|3218
|2003.12.09 16:58
|t/p
|1609
|0.10
|1.2232
|1.2273
|1.2232
|13.00
|20380.00
|3219
|2003.12.09 17:10
|sell
|1610
|0.10
|1.2202
|1.2230
|1.2189
|3220
|2003.12.09 17:49
|s/l
|1610
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2189
|-28.00
|20352.00
|3221
|2003.12.09 18:49
|sell
|1611
|0.10
|1.2232
|1.2260
|1.2219
|3222
|2003.12.09 18:58
|t/p
|1611
|0.10
|1.2219
|1.2260
|1.2219
|13.00
|20365.00
|3223
|2003.12.09 19:22
|sell
|1612
|0.10
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|3224
|2003.12.09 20:21
|s/l
|1612
|0.10
|1.2243
|1.2243
|1.2202
|-28.00
|20337.00
|3225
|2003.12.09 20:21
|sell
|1613
|0.10
|1.2244
|1.2272
|1.2231
|3226
|2003.12.09 20:48
|s/l
|1613
|0.10
|1.2272
|1.2272
|1.2231
|-28.00
|20309.00
|3227
|2003.12.09 21:15
|sell
|1614
|0.10
|1.2245
|1.2273
|1.2232
|3228
|2003.12.10 02:00
|t/p
|1614
|0.10
|1.2232
|1.2273
|1.2232
|13.00
|20322.00
|3229
|2003.12.10 02:38
|sell
|1615
|0.10
|1.2238
|1.2266
|1.2225
|3230
|2003.12.10 02:58
|t/p
|1615
|0.10
|1.2225
|1.2266
|1.2225
|13.00
|20335.00
|3231
|2003.12.10 05:35
|sell
|1616
|0.10
|1.2230
|1.2258
|1.2217
|3232
|2003.12.10 06:01
|t/p
|1616
|0.10
|1.2217
|1.2258
|1.2217
|13.00
|20348.00
|3233
|2003.12.10 06:06
|sell
|1617
|0.10
|1.2220
|1.2248
|1.2207
|3234
|2003.12.10 07:00
|t/p
|1617
|0.10
|1.2207
|1.2248
|1.2207
|13.00
|20361.00
|3235
|2003.12.10 07:05
|sell
|1618
|0.10
|1.2211
|1.2239
|1.2198
|3236
|2003.12.10 08:00
|t/p
|1618
|0.10
|1.2198
|1.2239
|1.2198
|13.00
|20374.00
|3237
|2003.12.10 08:32
|sell
|1619
|0.10
|1.2201
|1.2229
|1.2188
|3238
|2003.12.10 08:38
|t/p
|1619
|0.10
|1.2188
|1.2229
|1.2188
|13.00
|20387.00
|3239
|2003.12.10 09:30
|sell
|1620
|0.10
|1.2176
|1.2204
|1.2163
|3240
|2003.12.10 09:39
|t/p
|1620
|0.10
|1.2163
|1.2204
|1.2163
|13.00
|20400.00
|3241
|2003.12.10 09:46
|sell
|1621
|0.10
|1.2175
|1.2203
|1.2162
|3242
|2003.12.10 09:57
|t/p
|1621
|0.10
|1.2162
|1.2203
|1.2162
|13.00
|20413.00
|3243
|2003.12.10 11:58
|buy
|1622
|0.10
|1.2200
|1.2172
|1.2213
|3244
|2003.12.10 11:59
|t/p
|1622
|0.10
|1.2213
|1.2172
|1.2213
|13.00
|20426.00
|3245
|2003.12.10 13:53
|buy
|1623
|0.10
|1.2229
|1.2201
|1.2242
|3246
|2003.12.10 14:22
|t/p
|1623
|0.10
|1.2242
|1.2201
|1.2242
|13.00
|20439.00
|3247
|2003.12.10 14:32
|buy
|1624
|0.10
|1.2236
|1.2208
|1.2249
|3248
|2003.12.10 14:38
|t/p
|1624
|0.10
|1.2249
|1.2208
|1.2249
|13.00
|20452.00
|3249
|2003.12.10 14:51
|buy
|1625
|0.10
|1.2236
|1.2208
|1.2249
|3250
|2003.12.10 15:05
|t/p
|1625
|0.10
|1.2249
|1.2208
|1.2249
|13.00
|20465.00
|3251
|2003.12.10 16:58
|sell
|1626
|0.10
|1.2256
|1.2284
|1.2243
|3252
|2003.12.10 16:59
|t/p
|1626
|0.10
|1.2243
|1.2284
|1.2243
|13.00
|20478.00
|3253
|2003.12.10 17:28
|buy
|1627
|0.10
|1.2237
|1.2209
|1.2250
|3254
|2003.12.10 17:48
|s/l
|1627
|0.10
|1.2209
|1.2209
|1.2250
|-28.00
|20450.00
|3255
|2003.12.10 17:53
|sell
|1628
|0.10
|1.2241
|1.2269
|1.2228
|3256
|2003.12.10 17:58
|t/p
|1628
|0.10
|1.2228
|1.2269
|1.2228
|13.00
|20463.00
|3257
|2003.12.10 17:59
|sell
|1629
|0.10
|1.2241
|1.2269
|1.2228
|3258
|2003.12.10 17:59
|t/p
|1629
|0.10
|1.2228
|1.2269
|1.2228
|13.00
|20476.00
|3259
|2003.12.10 18:31
|sell
|1630
|0.10
|1.2218
|1.2246
|1.2205
|3260
|2003.12.10 18:47
|t/p
|1630
|0.10
|1.2205
|1.2246
|1.2205
|13.00
|20489.00
|3261
|2003.12.10 18:54
|sell
|1631
|0.10
|1.2218
|1.2246
|1.2205
|3262
|2003.12.11 00:20
|t/p
|1631
|0.10
|1.2205
|1.2246
|1.2205
|13.00
|20502.00
|3263
|2003.12.11 00:24
|sell
|1632
|0.10
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|3264
|2003.12.11 00:39
|t/p
|1632
|0.10
|1.2200
|1.2241
|1.2200
|13.00
|20515.00
|3265
|2003.12.11 00:45
|sell
|1633
|0.10
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|3266
|2003.12.11 00:58
|t/p
|1633
|0.10
|1.2200
|1.2241
|1.2200
|13.00
|20528.00
|3267
|2003.12.11 01:19
|sell
|1634
|0.10
|1.2189
|1.2217
|1.2176
|3268
|2003.12.11 01:38
|t/p
|1634
|0.10
|1.2176
|1.2217
|1.2176
|13.00
|20541.00
|3269
|2003.12.11 01:44
|sell
|1635
|0.10
|1.2189
|1.2217
|1.2176
|3270
|2003.12.11 08:29
|t/p
|1635
|0.10
|1.2176
|1.2217
|1.2176
|13.00
|20554.00
|3271
|2003.12.11 08:39
|sell
|1636
|0.10
|1.2196
|1.2224
|1.2183
|3272
|2003.12.11 08:50
|t/p
|1636
|0.10
|1.2183
|1.2224
|1.2183
|13.00
|20567.00
|3273
|2003.12.11 09:07
|buy
|1637
|0.10
|1.2178
|1.2150
|1.2191
|3274
|2003.12.11 09:27
|s/l
|1637
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.2191
|-28.00
|20539.00
|3275
|2003.12.11 09:36
|sell
|1638
|0.10
|1.2181
|1.2209
|1.2168
|3276
|2003.12.11 09:39
|t/p
|1638
|0.10
|1.2168
|1.2209
|1.2168
|13.00
|20552.00
|3277
|2003.12.11 10:07
|buy
|1639
|0.10
|1.2150
|1.2122
|1.2163
|3278
|2003.12.11 10:11
|t/p
|1639
|0.10
|1.2163
|1.2122
|1.2163
|13.00
|20565.00
|3279
|2003.12.11 10:24
|buy
|1640
|0.10
|1.2155
|1.2127
|1.2168
|3280
|2003.12.11 10:35
|t/p
|1640
|0.10
|1.2168
|1.2127
|1.2168
|13.00
|20578.00
|3281
|2003.12.11 10:35
|sell
|1641
|0.10
|1.2169
|1.2197
|1.2156
|3282
|2003.12.11 10:40
|t/p
|1641
|0.10
|1.2156
|1.2197
|1.2156
|13.00
|20591.00
|3283
|2003.12.11 10:59
|sell
|1642
|0.10
|1.2160
|1.2188
|1.2147
|3284
|2003.12.11 13:22
|t/p
|1642
|0.10
|1.2147
|1.2188
|1.2147
|13.00
|20604.00
|3285
|2003.12.11 13:31
|sell
|1643
|0.10
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|3286
|2003.12.11 13:33
|t/p
|1643
|0.10
|1.2155
|1.2196
|1.2155
|13.00
|20617.00
|3287
|2003.12.11 13:34
|buy
|1644
|0.10
|1.2154
|1.2126
|1.2167
|3288
|2003.12.11 14:07
|t/p
|1644
|0.10
|1.2167
|1.2126
|1.2167
|13.00
|20630.00
|3289
|2003.12.11 14:20
|buy
|1645
|0.10
|1.2165
|1.2137
|1.2178
|3290
|2003.12.11 14:30
|t/p
|1645
|0.10
|1.2178
|1.2137
|1.2178
|13.00
|20643.00
|3291
|2003.12.11 14:41
|buy
|1646
|0.10
|1.2164
|1.2136
|1.2177
|3292
|2003.12.11 15:20
|s/l
|1646
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2177
|-28.00
|20615.00
|3293
|2003.12.11 15:30
|sell
|1647
|0.10
|1.2166
|1.2194
|1.2153
|3294
|2003.12.11 15:34
|t/p
|1647
|0.10
|1.2153
|1.2194
|1.2153
|13.00
|20628.00
|3295
|2003.12.11 16:21
|buy
|1648
|0.10
|1.2132
|1.2104
|1.2145
|3296
|2003.12.11 16:24
|t/p
|1648
|0.10
|1.2145
|1.2104
|1.2145
|13.00
|20641.00
|3297
|2003.12.11 16:50
|buy
|1649
|0.10
|1.2132
|1.2104
|1.2145
|3298
|2003.12.11 17:02
|t/p
|1649
|0.10
|1.2145
|1.2104
|1.2145
|13.00
|20654.00
|3299
|2003.12.11 18:15
|buy
|1650
|0.10
|1.2163
|1.2135
|1.2176
|3300
|2003.12.11 20:00
|t/p
|1650
|0.10
|1.2176
|1.2135
|1.2176
|13.00
|20667.00
|3301
|2003.12.11 21:24
|buy
|1651
|0.10
|1.2217
|1.2189
|1.2230
|3302
|2003.12.11 23:20
|t/p
|1651
|0.10
|1.2230
|1.2189
|1.2230
|13.00
|20680.00
|3303
|2003.12.11 23:31
|buy
|1652
|0.10
|1.2221
|1.2193
|1.2234
|3304
|2003.12.12 00:19
|t/p
|1652
|0.10
|1.2234
|1.2193
|1.2234
|13.00
|20693.00
|3305
|2003.12.12 00:19
|sell
|1653
|0.10
|1.2236
|1.2264
|1.2223
|3306
|2003.12.12 00:39
|t/p
|1653
|0.10
|1.2223
|1.2264
|1.2223
|13.00
|20706.00
|3307
|2003.12.12 01:30
|buy
|1654
|0.10
|1.2220
|1.2192
|1.2233
|3308
|2003.12.12 06:09
|t/p
|1654
|0.10
|1.2233
|1.2192
|1.2233
|13.00
|20719.00
|3309
|2003.12.12 06:38
|buy
|1655
|0.10
|1.2224
|1.2196
|1.2237
|3310
|2003.12.12 08:03
|t/p
|1655
|0.10
|1.2237
|1.2196
|1.2237
|13.00
|20732.00
|3311
|2003.12.12 08:31
|buy
|1656
|0.10
|1.2228
|1.2200
|1.2241
|3312
|2003.12.12 08:47
|t/p
|1656
|0.10
|1.2241
|1.2200
|1.2241
|13.00
|20745.00
|3313
|2003.12.12 10:44
|sell
|1657
|0.10
|1.2254
|1.2282
|1.2241
|3314
|2003.12.12 11:22
|t/p
|1657
|0.10
|1.2241
|1.2282
|1.2241
|13.00
|20758.00
|3315
|2003.12.12 11:44
|sell
|1658
|0.10
|1.2244
|1.2272
|1.2231
|3316
|2003.12.12 14:18
|t/p
|1658
|0.10
|1.2231
|1.2272
|1.2231
|13.00
|20771.00
|3317
|2003.12.12 14:52
|sell
|1659
|0.10
|1.2248
|1.2276
|1.2235
|3318
|2003.12.12 14:59
|t/p
|1659
|0.10
|1.2235
|1.2276
|1.2235
|13.00
|20784.00
|3319
|2003.12.12 15:29
|buy
|1660
|0.10
|1.2223
|1.2195
|1.2236
|3320
|2003.12.12 15:35
|t/p
|1660
|0.10
|1.2236
|1.2195
|1.2236
|13.00
|20797.00
|3321
|2003.12.12 16:50
|sell
|1661
|0.10
|1.2274
|1.2302
|1.2261
|3322
|2003.12.12 17:09
|t/p
|1661
|0.10
|1.2261
|1.2302
|1.2261
|13.00
|20810.00
|3323
|2003.12.12 17:35
|sell
|1662
|0.10
|1.2265
|1.2293
|1.2252
|3324
|2003.12.12 18:48
|s/l
|1662
|0.10
|1.2293
|1.2293
|1.2252
|-28.00
|20782.00
|3325
|2003.12.12 18:48
|sell
|1663
|0.10
|1.2291
|1.2319
|1.2278
|3326
|2003.12.15 00:00
|t/p
|1663
|0.10
|1.2278
|1.2319
|1.2278
|13.00
|20795.00
|3327
|2003.12.15 02:31
|sell
|1664
|0.10
|1.2196
|1.2224
|1.2183
|3328
|2003.12.15 07:44
|s/l
|1664
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2183
|-28.00
|20767.00
|3329
|2003.12.15 08:24
|sell
|1665
|0.10
|1.2235
|1.2263
|1.2222
|3330
|2003.12.15 08:59
|t/p
|1665
|0.10
|1.2222
|1.2263
|1.2222
|13.00
|20780.00
|3331
|2003.12.15 09:20
|sell
|1666
|0.10
|1.2222
|1.2250
|1.2209
|3332
|2003.12.15 12:08
|t/p
|1666
|0.10
|1.2209
|1.2250
|1.2209
|13.00
|20793.00
|3333
|2003.12.15 12:14
|sell
|1667
|0.10
|1.2217
|1.2245
|1.2204
|3334
|2003.12.15 13:07
|t/p
|1667
|0.10
|1.2204
|1.2245
|1.2204
|13.00
|20806.00
|3335
|2003.12.15 13:10
|sell
|1668
|0.10
|1.2207
|1.2235
|1.2194
|3336
|2003.12.15 14:11
|s/l
|1668
|0.10
|1.2235
|1.2235
|1.2194
|-28.00
|20778.00
|3337
|2003.12.15 16:09
|sell
|1669
|0.10
|1.2292
|1.2320
|1.2279
|3338
|2003.12.15 18:31
|s/l
|1669
|0.10
|1.2320
|1.2320
|1.2279
|-28.00
|20750.00
|3339
|2003.12.15 19:29
|sell
|1670
|0.10
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|3340
|2003.12.15 19:36
|t/p
|1670
|0.10
|1.2302
|1.2343
|1.2302
|13.00
|20763.00
|3341
|2003.12.15 19:54
|sell
|1671
|0.10
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|3342
|2003.12.15 20:00
|t/p
|1671
|0.10
|1.2302
|1.2343
|1.2302
|13.00
|20776.00
|3343
|2003.12.15 20:20
|sell
|1672
|0.10
|1.2303
|1.2331
|1.2290
|3344
|2003.12.16 05:08
|s/l
|1672
|0.10
|1.2331
|1.2331
|1.2290
|-28.00
|20748.00
|3345
|2003.12.16 05:22
|buy
|1673
|0.10
|1.2319
|1.2291
|1.2332
|3346
|2003.12.16 05:41
|t/p
|1673
|0.10
|1.2332
|1.2291
|1.2332
|13.00
|20761.00
|3347
|2003.12.16 06:31
|sell
|1674
|0.10
|1.2342
|1.2370
|1.2329
|3348
|2003.12.16 07:21
|t/p
|1674
|0.10
|1.2329
|1.2370
|1.2329
|13.00
|20774.00
|3349
|2003.12.16 07:48
|sell
|1675
|0.10
|1.2339
|1.2367
|1.2326
|3350
|2003.12.16 08:19
|t/p
|1675
|0.10
|1.2326
|1.2367
|1.2326
|13.00
|20787.00
|3351
|2003.12.16 08:29
|sell
|1676
|0.10
|1.2335
|1.2363
|1.2322
|3352
|2003.12.16 09:17
|t/p
|1676
|0.10
|1.2322
|1.2363
|1.2322
|13.00
|20800.00
|3353
|2003.12.16 09:17
|buy
|1677
|0.10
|1.2322
|1.2294
|1.2335
|3354
|2003.12.16 09:18
|t/p
|1677
|0.10
|1.2335
|1.2294
|1.2335
|13.00
|20813.00
|3355
|2003.12.16 09:19
|buy
|1678
|0.10
|1.2319
|1.2291
|1.2332
|3356
|2003.12.16 09:36
|t/p
|1678
|0.10
|1.2332
|1.2291
|1.2332
|13.00
|20826.00
|3357
|2003.12.16 10:16
|buy
|1679
|0.10
|1.2347
|1.2319
|1.2360
|3358
|2003.12.16 10:39
|t/p
|1679
|0.10
|1.2360
|1.2319
|1.2360
|13.00
|20839.00
|3359
|2003.12.16 10:39
|sell
|1680
|0.10
|1.2360
|1.2388
|1.2347
|3360
|2003.12.16 11:15
|t/p
|1680
|0.10
|1.2347
|1.2388
|1.2347
|13.00
|20852.00
|3361
|2003.12.16 11:34
|sell
|1681
|0.10
|1.2350
|1.2378
|1.2337
|3362
|2003.12.16 12:15
|t/p
|1681
|0.10
|1.2337
|1.2378
|1.2337
|13.00
|20865.00
|3363
|2003.12.16 12:33
|sell
|1682
|0.10
|1.2349
|1.2377
|1.2336
|3364
|2003.12.16 13:00
|t/p
|1682
|0.10
|1.2336
|1.2377
|1.2336
|13.00
|20878.00
|3365
|2003.12.16 13:31
|sell
|1683
|0.10
|1.2336
|1.2364
|1.2323
|3366
|2003.12.16 14:12
|t/p
|1683
|0.10
|1.2323
|1.2364
|1.2323
|13.00
|20891.00
|3367
|2003.12.16 14:30
|sell
|1684
|0.10
|1.2339
|1.2367
|1.2326
|3368
|2003.12.16 15:10
|t/p
|1684
|0.10
|1.2326
|1.2367
|1.2326
|13.00
|20904.00
|3369
|2003.12.16 15:10
|buy
|1685
|0.10
|1.2321
|1.2293
|1.2334
|3370
|2003.12.16 15:29
|t/p
|1685
|0.10
|1.2334
|1.2293
|1.2334
|13.00
|20917.00
|3371
|2003.12.16 16:28
|sell
|1686
|0.10
|1.2341
|1.2369
|1.2328
|3372
|2003.12.16 17:08
|t/p
|1686
|0.10
|1.2328
|1.2369
|1.2328
|13.00
|20930.00
|3373
|2003.12.16 17:27
|sell
|1687
|0.10
|1.2334
|1.2362
|1.2321
|3374
|2003.12.16 19:05
|t/p
|1687
|0.10
|1.2321
|1.2362
|1.2321
|13.00
|20943.00
|3375
|2003.12.16 19:25
|sell
|1688
|0.10
|1.2327
|1.2355
|1.2314
|3376
|2003.12.17 08:05
|t/p
|1688
|0.10
|1.2314
|1.2355
|1.2314
|13.00
|20956.00
|3377
|2003.12.17 08:08
|sell
|1689
|0.10
|1.2323
|1.2351
|1.2310
|3378
|2003.12.17 09:03
|t/p
|1689
|0.10
|1.2310
|1.2351
|1.2310
|13.00
|20969.00
|3379
|2003.12.17 09:05
|sell
|1690
|0.10
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|3380
|2003.12.17 09:29
|s/l
|1690
|0.10
|1.2343
|1.2343
|1.2302
|-28.00
|20941.00
|3381
|2003.12.17 11:03
|sell
|1691
|0.10
|1.2347
|1.2375
|1.2334
|3382
|2003.12.17 11:59
|t/p
|1691
|0.10
|1.2334
|1.2375
|1.2334
|13.00
|20954.00
|3383
|2003.12.17 12:06
|sell
|1692
|0.10
|1.2331
|1.2359
|1.2318
|3384
|2003.12.17 13:00
|t/p
|1692
|0.10
|1.2318
|1.2359
|1.2318
|13.00
|20967.00
|3385
|2003.12.17 13:05
|sell
|1693
|0.10
|1.2322
|1.2350
|1.2309
|3386
|2003.12.17 14:04
|s/l
|1693
|0.10
|1.2350
|1.2350
|1.2309
|-28.00
|20939.00
|3387
|2003.12.17 15:16
|sell
|1694
|0.10
|1.2379
|1.2407
|1.2366
|3388
|2003.12.17 18:19
|s/l
|1694
|0.10
|1.2407
|1.2407
|1.2366
|-28.00
|20911.00
|3389
|2003.12.17 19:03
|sell
|1695
|0.10
|1.2414
|1.2442
|1.2401
|3390
|2003.12.17 20:00
|t/p
|1695
|0.10
|1.2401
|1.2442
|1.2401
|13.00
|20924.00
|3391
|2003.12.17 20:53
|sell
|1696
|0.10
|1.2412
|1.2440
|1.2399
|3392
|2003.12.17 21:06
|t/p
|1696
|0.10
|1.2399
|1.2440
|1.2399
|13.00
|20937.00
|3393
|2003.12.17 23:10
|sell
|1697
|0.10
|1.2413
|1.2441
|1.2400
|3394
|2003.12.18 00:00
|t/p
|1697
|0.10
|1.2400
|1.2441
|1.2400
|13.00
|20950.00
|3395
|2003.12.18 01:05
|sell
|1698
|0.10
|1.2402
|1.2430
|1.2389
|3396
|2003.12.18 10:38
|s/l
|1698
|0.10
|1.2430
|1.2430
|1.2389
|-28.00
|20922.00
|3397
|2003.12.18 11:33
|sell
|1699
|0.10
|1.2429
|1.2457
|1.2416
|3398
|2003.12.18 12:10
|t/p
|1699
|0.10
|1.2416
|1.2457
|1.2416
|13.00
|20935.00
|3399
|2003.12.18 12:37
|sell
|1700
|0.10
|1.2424
|1.2452
|1.2411
|3400
|2003.12.18 13:00
|t/p
|1700
|0.10
|1.2411
|1.2452
|1.2411
|13.00
|20948.00
|3401
|2003.12.18 13:35
|sell
|1701
|0.10
|1.2415
|1.2443
|1.2402
|3402
|2003.12.18 14:03
|t/p
|1701
|0.10
|1.2402
|1.2443
|1.2402
|13.00
|20961.00
|3403
|2003.12.18 14:26
|sell
|1702
|0.10
|1.2407
|1.2435
|1.2394
|3404
|2003.12.18 14:27
|t/p
|1702
|0.10
|1.2394
|1.2435
|1.2394
|13.00
|20974.00
|3405
|2003.12.18 14:29
|sell
|1703
|0.10
|1.2408
|1.2436
|1.2395
|3406
|2003.12.18 14:58
|t/p
|1703
|0.10
|1.2395
|1.2436
|1.2395
|13.00
|20987.00
|3407
|2003.12.18 15:23
|sell
|1704
|0.10
|1.2379
|1.2407
|1.2366
|3408
|2003.12.18 15:25
|t/p
|1704
|0.10
|1.2366
|1.2407
|1.2366
|13.00
|21000.00
|3409
|2003.12.18 15:28
|sell
|1705
|0.10
|1.2385
|1.2413
|1.2372
|3410
|2003.12.18 15:59
|t/p
|1705
|0.10
|1.2372
|1.2413
|1.2372
|13.00
|21013.00
|3411
|2003.12.18 15:59
|buy
|1706
|0.10
|1.2371
|1.2343
|1.2384
|3412
|2003.12.18 16:31
|t/p
|1706
|0.10
|1.2384
|1.2343
|1.2384
|13.00
|21026.00
|3413
|2003.12.18 17:26
|sell
|1707
|0.10
|1.2380
|1.2408
|1.2367
|3414
|2003.12.18 18:29
|s/l
|1707
|0.10
|1.2408
|1.2408
|1.2367
|-28.00
|20998.00
|3415
|2003.12.18 19:20
|sell
|1708
|0.10
|1.2419
|1.2447
|1.2406
|3416
|2003.12.19 01:08
|t/p
|1708
|0.10
|1.2406
|1.2447
|1.2406
|13.00
|21011.00
|3417
|2003.12.19 01:15
|sell
|1709
|0.10
|1.2425
|1.2453
|1.2412
|3418
|2003.12.19 01:59
|t/p
|1709
|0.10
|1.2412
|1.2453
|1.2412
|13.00
|21024.00
|3419
|2003.12.19 03:40
|sell
|1710
|0.10
|1.2419
|1.2447
|1.2406
|3420
|2003.12.19 11:00
|t/p
|1710
|0.10
|1.2406
|1.2447
|1.2406
|13.00
|21037.00
|3421
|2003.12.19 11:02
|sell
|1711
|0.10
|1.2429
|1.2457
|1.2416
|3422
|2003.12.19 11:58
|t/p
|1711
|0.10
|1.2416
|1.2457
|1.2416
|13.00
|21050.00
|3423
|2003.12.19 13:32
|buy
|1712
|0.10
|1.2406
|1.2378
|1.2419
|3424
|2003.12.19 13:35
|t/p
|1712
|0.10
|1.2419
|1.2378
|1.2419
|13.00
|21063.00
|3425
|2003.12.19 15:33
|sell
|1713
|0.10
|1.2420
|1.2448
|1.2407
|3426
|2003.12.19 16:27
|t/p
|1713
|0.10
|1.2407
|1.2448
|1.2407
|13.00
|21076.00
|3427
|2003.12.19 16:34
|sell
|1714
|0.10
|1.2416
|1.2444
|1.2403
|3428
|2003.12.19 16:58
|t/p
|1714
|0.10
|1.2403
|1.2444
|1.2403
|13.00
|21089.00
|3429
|2003.12.19 17:26
|buy
|1715
|0.10
|1.2351
|1.2323
|1.2364
|3430
|2003.12.19 17:30
|t/p
|1715
|0.10
|1.2364
|1.2323
|1.2364
|13.00
|21102.00
|3431
|2003.12.19 18:26
|buy
|1716
|0.10
|1.2379
|1.2351
|1.2392
|3432
|2003.12.19 18:31
|t/p
|1716
|0.10
|1.2392
|1.2351
|1.2392
|13.00
|21115.00
|3433
|2003.12.19 18:58
|buy
|1717
|0.10
|1.2378
|1.2350
|1.2391
|3434
|2003.12.19 18:58
|t/p
|1717
|0.10
|1.2391
|1.2350
|1.2391
|13.00
|21128.00
|3435
|2003.12.19 19:25
|buy
|1718
|0.10
|1.2388
|1.2360
|1.2401
|3436
|2003.12.19 19:31
|t/p
|1718
|0.10
|1.2401
|1.2360
|1.2401
|13.00
|21141.00
|3437
|2003.12.19 19:57
|buy
|1719
|0.10
|1.2386
|1.2358
|1.2399
|3438
|2003.12.22 00:55
|s/l
|1719
|0.10
|1.2358
|1.2358
|1.2399
|-28.00
|21113.00
|3439
|2003.12.22 01:23
|buy
|1720
|0.10
|1.2354
|1.2326
|1.2367
|3440
|2003.12.22 01:25
|t/p
|1720
|0.10
|1.2367
|1.2326
|1.2367
|13.00
|21126.00
|3441
|2003.12.22 01:54
|buy
|1721
|0.10
|1.2353
|1.2325
|1.2366
|3442
|2003.12.22 01:58
|t/p
|1721
|0.10
|1.2366
|1.2325
|1.2366
|13.00
|21139.00
|3443
|2003.12.22 07:14
|buy
|1722
|0.10
|1.2390
|1.2362
|1.2403
|3444
|2003.12.22 07:21
|t/p
|1722
|0.10
|1.2403
|1.2362
|1.2403
|13.00
|21152.00
|3445
|2003.12.22 07:46
|buy
|1723
|0.10
|1.2389
|1.2361
|1.2402
|3446
|2003.12.22 08:05
|t/p
|1723
|0.10
|1.2402
|1.2361
|1.2402
|13.00
|21165.00
|3447
|2003.12.22 08:18
|sell
|1724
|0.10
|1.2402
|1.2430
|1.2389
|3448
|2003.12.22 08:45
|t/p
|1724
|0.10
|1.2389
|1.2430
|1.2389
|13.00
|21178.00
|3449
|2003.12.22 09:11
|buy
|1725
|0.10
|1.2389
|1.2361
|1.2402
|3450
|2003.12.22 09:15
|t/p
|1725
|0.10
|1.2402
|1.2361
|1.2402
|13.00
|21191.00
|3451
|2003.12.22 09:43
|buy
|1726
|0.10
|1.2387
|1.2359
|1.2400
|3452
|2003.12.22 09:58
|t/p
|1726
|0.10
|1.2400
|1.2359
|1.2400
|13.00
|21204.00
|3453
|2003.12.22 10:10
|buy
|1727
|0.10
|1.2417
|1.2389
|1.2430
|3454
|2003.12.22 10:14
|t/p
|1727
|0.10
|1.2430
|1.2389
|1.2430
|13.00
|21217.00
|3455
|2003.12.22 10:43
|buy
|1728
|0.10
|1.2416
|1.2388
|1.2429
|3456
|2003.12.22 10:59
|t/p
|1728
|0.10
|1.2429
|1.2388
|1.2429
|13.00
|21230.00
|3457
|2003.12.22 11:10
|buy
|1729
|0.10
|1.2430
|1.2402
|1.2443
|3458
|2003.12.22 11:17
|t/p
|1729
|0.10
|1.2443
|1.2402
|1.2443
|13.00
|21243.00
|3459
|2003.12.22 11:40
|buy
|1730
|0.10
|1.2430
|1.2402
|1.2443
|3460
|2003.12.22 16:53
|t/p
|1730
|0.10
|1.2443
|1.2402
|1.2443
|13.00
|21256.00
|3461
|2003.12.22 16:53
|sell
|1731
|0.10
|1.2443
|1.2471
|1.2430
|3462
|2003.12.22 16:59
|t/p
|1731
|0.10
|1.2430
|1.2471
|1.2430
|13.00
|21269.00
|3463
|2003.12.22 17:07
|sell
|1732
|0.10
|1.2422
|1.2450
|1.2409
|3464
|2003.12.22 17:34
|t/p
|1732
|0.10
|1.2409
|1.2450
|1.2409
|13.00
|21282.00
|3465
|2003.12.22 17:50
|sell
|1733
|0.10
|1.2421
|1.2449
|1.2408
|3466
|2003.12.22 18:32
|t/p
|1733
|0.10
|1.2408
|1.2449
|1.2408
|13.00
|21295.00
|3467
|2003.12.22 18:34
|sell
|1734
|0.10
|1.2415
|1.2443
|1.2402
|3468
|2003.12.22 20:29
|t/p
|1734
|0.10
|1.2402
|1.2443
|1.2402
|13.00
|21308.00
|3469
|2003.12.22 20:30
|sell
|1735
|0.10
|1.2414
|1.2442
|1.2401
|3470
|2003.12.22 20:35
|t/p
|1735
|0.10
|1.2401
|1.2442
|1.2401
|13.00
|21321.00
|3471
|2003.12.22 20:37
|sell
|1736
|0.10
|1.2414
|1.2442
|1.2401
|3472
|2003.12.22 21:29
|t/p
|1736
|0.10
|1.2401
|1.2442
|1.2401
|13.00
|21334.00
|3473
|2003.12.22 21:29
|buy
|1737
|0.10
|1.2401
|1.2373
|1.2414
|3474
|2003.12.22 21:44
|t/p
|1737
|0.10
|1.2414
|1.2373
|1.2414
|13.00
|21347.00
|3475
|2003.12.22 21:58
|buy
|1738
|0.10
|1.2404
|1.2376
|1.2417
|3476
|2003.12.23 08:31
|t/p
|1738
|0.10
|1.2417
|1.2376
|1.2417
|13.00
|21360.00
|3477
|2003.12.23 09:30
|sell
|1739
|0.10
|1.2421
|1.2449
|1.2408
|3478
|2003.12.23 10:12
|t/p
|1739
|0.10
|1.2408
|1.2449
|1.2408
|13.00
|21373.00
|3479
|2003.12.23 10:12
|buy
|1740
|0.10
|1.2408
|1.2380
|1.2421
|3480
|2003.12.23 10:29
|t/p
|1740
|0.10
|1.2421
|1.2380
|1.2421
|13.00
|21386.00
|3481
|2003.12.23 11:29
|sell
|1741
|0.10
|1.2423
|1.2451
|1.2410
|3482
|2003.12.23 11:59
|t/p
|1741
|0.10
|1.2410
|1.2451
|1.2410
|13.00
|21399.00
|3483
|2003.12.23 13:25
|sell
|1742
|0.10
|1.2405
|1.2433
|1.2392
|3484
|2003.12.23 14:07
|t/p
|1742
|0.10
|1.2392
|1.2433
|1.2392
|13.00
|21412.00
|3485
|2003.12.23 14:24
|sell
|1743
|0.10
|1.2399
|1.2427
|1.2386
|3486
|2003.12.23 22:01
|t/p
|1743
|0.10
|1.2386
|1.2427
|1.2386
|13.00
|21425.00
|3487
|2003.12.24 00:11
|sell
|1744
|0.10
|1.2411
|1.2439
|1.2398
|3488
|2003.12.24 02:00
|t/p
|1744
|0.10
|1.2398
|1.2439
|1.2398
|13.00
|21438.00
|3489
|2003.12.24 02:11
|sell
|1745
|0.10
|1.2407
|1.2435
|1.2394
|3490
|2003.12.24 15:00
|s/l
|1745
|0.10
|1.2435
|1.2435
|1.2394
|-28.00
|21410.00
|3491
|2003.12.24 15:11
|buy
|1746
|0.10
|1.2424
|1.2396
|1.2437
|3492
|2003.12.24 16:19
|t/p
|1746
|0.10
|1.2437
|1.2396
|1.2437
|13.00
|21423.00
|3493
|2003.12.24 18:45
|sell
|1747
|0.10
|1.2464
|1.2492
|1.2451
|3494
|2003.12.24 19:01
|t/p
|1747
|0.10
|1.2451
|1.2492
|1.2451
|13.00
|21436.00
|3495
|2003.12.24 19:16
|sell
|1748
|0.10
|1.2457
|1.2485
|1.2444
|3496
|2003.12.24 19:21
|t/p
|1748
|0.10
|1.2444
|1.2485
|1.2444
|13.00
|21449.00
|3497
|2003.12.24 19:26
|sell
|1749
|0.10
|1.2457
|1.2485
|1.2444
|3498
|2003.12.24 19:28
|t/p
|1749
|0.10
|1.2444
|1.2485
|1.2444
|13.00
|21462.00
|3499
|2003.12.24 19:55
|sell
|1750
|0.10
|1.2458
|1.2486
|1.2445
|3500
|2003.12.24 22:08
|t/p
|1750
|0.10
|1.2445
|1.2486
|1.2445
|13.00
|21475.00
|3501
|2003.12.24 22:48
|sell
|1751
|0.10
|1.2454
|1.2482
|1.2441
|3502
|2003.12.25 10:13
|t/p
|1751
|0.10
|1.2441
|1.2482
|1.2441
|13.00
|21488.00
|3503
|2003.12.25 10:35
|sell
|1752
|0.10
|1.2453
|1.2481
|1.2440
|3504
|2003.12.25 21:28
|t/p
|1752
|0.10
|1.2440
|1.2481
|1.2440
|13.00
|21501.00
|3505
|2003.12.25 21:37
|sell
|1753
|0.10
|1.2459
|1.2487
|1.2446
|3506
|2003.12.25 21:47
|t/p
|1753
|0.10
|1.2446
|1.2487
|1.2446
|13.00
|21514.00
|3507
|2003.12.25 22:48
|buy
|1754
|0.10
|1.2438
|1.2410
|1.2451
|3508
|2003.12.25 22:59
|t/p
|1754
|0.10
|1.2451
|1.2410
|1.2451
|13.00
|21527.00
|3509
|2003.12.25 23:19
|sell
|1755
|0.10
|1.2452
|1.2480
|1.2439
|3510
|2003.12.26 11:00
|t/p
|1755
|0.10
|1.2439
|1.2480
|1.2439
|13.00
|21540.00
|3511
|2003.12.26 11:03
|sell
|1756
|0.10
|1.2451
|1.2479
|1.2438
|3512
|2003.12.26 18:02
|t/p
|1756
|0.10
|1.2438
|1.2479
|1.2438
|13.00
|21553.00
|3513
|2003.12.26 18:40
|sell
|1757
|0.10
|1.2443
|1.2471
|1.2430
|3514
|2003.12.26 19:01
|t/p
|1757
|0.10
|1.2430
|1.2471
|1.2430
|13.00
|21566.00
|3515
|2003.12.26 19:41
|sell
|1758
|0.10
|1.2440
|1.2468
|1.2427
|3516
|2003.12.26 19:58
|t/p
|1758
|0.10
|1.2427
|1.2468
|1.2427
|13.00
|21579.00
|3517
|2003.12.29 03:54
|buy
|1759
|0.10
|1.2431
|1.2403
|1.2444
|3518
|2003.12.29 04:00
|t/p
|1759
|0.10
|1.2444
|1.2403
|1.2444
|13.00
|21592.00
|3519
|2003.12.29 04:52
|buy
|1760
|0.10
|1.2440
|1.2412
|1.2453
|3520
|2003.12.29 05:32
|t/p
|1760
|0.10
|1.2453
|1.2412
|1.2453
|13.00
|21605.00
|3521
|2003.12.29 08:58
|sell
|1761
|0.10
|1.2457
|1.2485
|1.2444
|3522
|2003.12.29 11:25
|s/l
|1761
|0.10
|1.2485
|1.2485
|1.2444
|-28.00
|21577.00
|3523
|2003.12.29 12:53
|sell
|1762
|0.10
|1.2486
|1.2514
|1.2473
|3524
|2003.12.30 15:24
|s/l
|1762
|0.10
|1.2514
|1.2514
|1.2473
|-28.00
|21549.00
|3525
|2003.12.30 17:22
|sell
|1763
|0.10
|1.2531
|1.2559
|1.2518
|3526
|2003.12.30 18:06
|t/p
|1763
|0.10
|1.2518
|1.2559
|1.2518
|13.00
|21562.00
|3527
|2003.12.30 18:21
|sell
|1764
|0.10
|1.2528
|1.2556
|1.2515
|3528
|2003.12.30 20:19
|s/l
|1764
|0.10
|1.2556
|1.2556
|1.2515
|-28.00
|21534.00
|3529
|2003.12.30 22:54
|sell
|1765
|0.10
|1.2557
|1.2585
|1.2544
|3530
|2003.12.31 00:00
|t/p
|1765
|0.10
|1.2544
|1.2585
|1.2544
|13.00
|21547.00
|3531
|2003.12.31 00:03
|sell
|1766
|0.10
|1.2541
|1.2569
|1.2528
|3532
|2003.12.31 02:47
|s/l
|1766
|0.10
|1.2569
|1.2569
|1.2528
|-28.00
|21519.00
|3533
|2003.12.31 06:05
|sell
|1767
|0.10
|1.2581
|1.2609
|1.2568
|3534
|2003.12.31 06:59
|t/p
|1767
|0.10
|1.2568
|1.2609
|1.2568
|13.00
|21532.00
|3535
|2003.12.31 06:59
|buy
|1768
|0.10
|1.2568
|1.2540
|1.2581
|3536
|2003.12.31 08:39
|t/p
|1768
|0.10
|1.2581
|1.2540
|1.2581
|13.00
|21545.00
|3537
|2003.12.31 09:46
|sell
|1769
|0.10
|1.2618
|1.2646
|1.2605
|3538
|2003.12.31 10:00
|t/p
|1769
|0.10
|1.2605
|1.2646
|1.2605
|13.00
|21558.00
|3539
|2003.12.31 10:58
|sell
|1770
|0.10
|1.2618
|1.2646
|1.2605
|3540
|2003.12.31 11:04
|t/p
|1770
|0.10
|1.2605
|1.2646
|1.2605
|13.00
|21571.00
|3541
|2003.12.31 11:39
|sell
|1771
|0.10
|1.2611
|1.2639
|1.2598
|3542
|2003.12.31 14:46
|s/l
|1771
|0.10
|1.2639
|1.2639
|1.2598
|-28.00
|21543.00
|3543
|2003.12.31 15:57
|sell
|1772
|0.10
|1.2636
|1.2664
|1.2623
|3544
|2003.12.31 16:00
|t/p
|1772
|0.10
|1.2623
|1.2664
|1.2623
|13.00
|21556.00
|3545
|2003.12.31 16:33
|sell
|1773
|0.10
|1.2622
|1.2650
|1.2609
|3546
|2003.12.31 17:09
|t/p
|1773
|0.10
|1.2609
|1.2650
|1.2609
|13.00
|21569.00
|3547
|2003.12.31 17:19
|sell
|1774
|0.10
|1.2613
|1.2641
|1.2600
|3548
|2003.12.31 18:00
|t/p
|1774
|0.10
|1.2600
|1.2641
|1.2600
|13.00
|21582.00
|3549
|2003.12.31 18:47
|sell
|1775
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3550
|2003.12.31 18:58
|t/p
|1775
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21595.00
|3551
|2004.01.01 00:35
|sell
|1776
|0.10
|1.2599
|1.2627
|1.2586
|3552
|2004.01.01 08:15
|t/p
|1776
|0.10
|1.2586
|1.2627
|1.2586
|13.00
|21608.00
|3553
|2004.01.01 08:15
|buy
|1777
|0.10
|1.2586
|1.2558
|1.2599
|3554
|2004.01.01 08:18
|s/l
|1777
|0.10
|1.2558
|1.2558
|1.2599
|-28.00
|21580.00
|3555
|2004.01.01 09:36
|sell
|1778
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3556
|2004.01.01 09:38
|t/p
|1778
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21593.00
|3557
|2004.01.01 09:59
|sell
|1779
|0.10
|1.2597
|1.2625
|1.2584
|3558
|2004.01.01 10:55
|t/p
|1779
|0.10
|1.2584
|1.2625
|1.2584
|13.00
|21606.00
|3559
|2004.01.01 11:56
|sell
|1780
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3560
|2004.01.01 11:59
|t/p
|1780
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21619.00
|3561
|2004.01.01 12:48
|sell
|1781
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3562
|2004.01.01 12:59
|t/p
|1781
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21632.00
|3563
|2004.01.01 13:48
|sell
|1782
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3564
|2004.01.01 13:56
|t/p
|1782
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21645.00
|3565
|2004.01.01 14:42
|sell
|1783
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3566
|2004.01.01 14:55
|t/p
|1783
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21658.00
|3567
|2004.01.01 15:40
|sell
|1784
|0.10
|1.2602
|1.2630
|1.2589
|3568
|2004.01.01 15:52
|t/p
|1784
|0.10
|1.2589
|1.2630
|1.2589
|13.00
|21671.00
|3569
|2004.01.01 15:56
|sell
|1785
|0.10
|1.2598
|1.2626
|1.2585
|3570
|2004.01.01 15:59
|t/p
|1785
|0.10
|1.2585
|1.2626
|1.2585
|13.00
|21684.00
|3571
|2004.01.01 16:32
|sell
|1786
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3572
|2004.01.01 16:46
|t/p
|1786
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21697.00
|3573
|2004.01.01 16:55
|sell
|1787
|0.10
|1.2599
|1.2627
|1.2586
|3574
|2004.01.01 17:00
|t/p
|1787
|0.10
|1.2586
|1.2627
|1.2586
|13.00
|21710.00
|3575
|2004.01.01 17:23
|buy
|1788
|0.10
|1.2551
|1.2523
|1.2564
|3576
|2004.01.01 17:27
|t/p
|1788
|0.10
|1.2564
|1.2523
|1.2564
|13.00
|21723.00
|3577
|2004.01.01 17:41
|buy
|1789
|0.10
|1.2551
|1.2523
|1.2564
|3578
|2004.01.01 17:46
|t/p
|1789
|0.10
|1.2564
|1.2523
|1.2564
|13.00
|21736.00
|3579
|2004.01.01 17:55
|buy
|1790
|0.10
|1.2551
|1.2523
|1.2564
|3580
|2004.01.01 18:00
|t/p
|1790
|0.10
|1.2564
|1.2523
|1.2564
|13.00
|21749.00
|3581
|2004.01.01 18:28
|sell
|1791
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3582
|2004.01.01 18:40
|t/p
|1791
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21762.00
|3583
|2004.01.01 18:48
|sell
|1792
|0.10
|1.2599
|1.2627
|1.2586
|3584
|2004.01.01 18:52
|t/p
|1792
|0.10
|1.2586
|1.2627
|1.2586
|13.00
|21775.00
|3585
|2004.01.01 18:56
|sell
|1793
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3586
|2004.01.01 18:59
|t/p
|1793
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21788.00
|3587
|2004.01.01 19:33
|sell
|1794
|0.10
|1.2601
|1.2629
|1.2588
|3588
|2004.01.01 19:42
|t/p
|1794
|0.10
|1.2588
|1.2629
|1.2588
|13.00
|21801.00
|3589
|2004.01.01 19:45
|sell
|1795
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3590
|2004.01.01 19:51
|t/p
|1795
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|21814.00
|3591
|2004.01.01 19:54
|sell
|1796
|0.10
|1.2601
|1.2629
|1.2588
|3592
|2004.01.01 19:57
|t/p
|1796
|0.10
|1.2588
|1.2629
|1.2588
|13.00
|21827.00
|3593
|2004.01.01 20:17
|sell
|1797
|0.10
|1.2576
|1.2604
|1.2563
|3594
|2004.01.01 20:27
|t/p
|1797
|0.10
|1.2563
|1.2604
|1.2563
|13.00
|21840.00
|3595
|2004.01.01 22:14
|sell
|1798
|0.10
|1.2557
|1.2585
|1.2544
|3596
|2004.01.01 22:57
|t/p
|1798
|0.10
|1.2544
|1.2585
|1.2544
|13.00
|21853.00
|3597
|2004.01.02 00:55
|buy
|1799
|0.10
|1.2566
|1.2538
|1.2579
|3598
|2004.01.02 00:59
|t/p
|1799
|0.10
|1.2579
|1.2538
|1.2579
|13.00
|21866.00
|3599
|2004.01.02 01:54
|buy
|1800
|0.10
|1.2569
|1.2541
|1.2582
|3600
|2004.01.02 01:58
|t/p
|1800
|0.10
|1.2582
|1.2541
|1.2582
|13.00
|21879.00
|3601
|2004.01.02 01:58
|buy
|1801
|0.10
|1.2580
|1.2552
|1.2593
|3602
|2004.01.02 02:37
|s/l
|1801
|0.10
|1.2552
|1.2552
|1.2593
|-28.00
|21851.00
|3603
|2004.01.02 02:40
|sell
|1802
|0.10
|1.2572
|1.2600
|1.2559
|3604
|2004.01.02 02:40
|t/p
|1802
|0.10
|1.2559
|1.2600
|1.2559
|13.00
|21864.00
|3605
|2004.01.02 02:45
|sell
|1803
|0.10
|1.2572
|1.2600
|1.2559
|3606
|2004.01.02 02:46
|t/p
|1803
|0.10
|1.2559
|1.2600
|1.2559
|13.00
|21877.00
|3607
|2004.01.02 02:48
|sell
|1804
|0.10
|1.2572
|1.2600
|1.2559
|3608
|2004.01.02 02:48
|t/p
|1804
|0.10
|1.2559
|1.2600
|1.2559
|13.00
|21890.00
|3609
|2004.01.02 03:25
|sell
|1805
|0.10
|1.2557
|1.2585
|1.2544
|3610
|2004.01.02 03:36
|t/p
|1805
|0.10
|1.2544
|1.2585
|1.2544
|13.00
|21903.00
|3611
|2004.01.02 03:39
|sell
|1806
|0.10
|1.2557
|1.2585
|1.2544
|3612
|2004.01.02 03:39
|t/p
|1806
|0.10
|1.2544
|1.2585
|1.2544
|13.00
|21916.00
|3613
|2004.01.02 03:44
|sell
|1807
|0.10
|1.2557
|1.2585
|1.2544
|3614
|2004.01.02 03:44
|t/p
|1807
|0.10
|1.2544
|1.2585
|1.2544
|13.00
|21929.00
|3615
|2004.01.02 03:46
|sell
|1808
|0.10
|1.2557
|1.2585
|1.2544
|3616
|2004.01.02 03:49
|t/p
|1808
|0.10
|1.2544
|1.2585
|1.2544
|13.00
|21942.00
|3617
|2004.01.02 04:35
|buy
|1809
|0.10
|1.2531
|1.2503
|1.2544
|3618
|2004.01.02 04:36
|t/p
|1809
|0.10
|1.2544
|1.2503
|1.2544
|13.00
|21955.00
|3619
|2004.01.02 04:40
|buy
|1810
|0.10
|1.2531
|1.2503
|1.2544
|3620
|2004.01.02 04:42
|t/p
|1810
|0.10
|1.2544
|1.2503
|1.2544
|13.00
|21968.00
|3621
|2004.01.02 04:44
|buy
|1811
|0.10
|1.2531
|1.2503
|1.2544
|3622
|2004.01.02 04:45
|t/p
|1811
|0.10
|1.2544
|1.2503
|1.2544
|13.00
|21981.00
|3623
|2004.01.02 04:45
|buy
|1812
|0.10
|1.2531
|1.2503
|1.2544
|3624
|2004.01.02 04:58
|t/p
|1812
|0.10
|1.2544
|1.2503
|1.2544
|13.00
|21994.00
|3625
|2004.01.02 05:34
|buy
|1813
|0.10
|1.2560
|1.2532
|1.2573
|3626
|2004.01.02 06:08
|t/p
|1813
|0.10
|1.2573
|1.2532
|1.2573
|13.00
|22007.00
|3627
|2004.01.02 06:32
|buy
|1814
|0.10
|1.2564
|1.2536
|1.2577
|3628
|2004.01.02 08:06
|t/p
|1814
|0.10
|1.2577
|1.2536
|1.2577
|13.00
|22020.00
|3629
|2004.01.02 08:11
|buy
|1815
|0.10
|1.2567
|1.2539
|1.2580
|3630
|2004.01.02 09:04
|t/p
|1815
|0.10
|1.2580
|1.2539
|1.2580
|13.00
|22033.00
|3631
|2004.01.02 09:43
|buy
|1816
|0.10
|1.2577
|1.2549
|1.2590
|3632
|2004.01.02 09:59
|t/p
|1816
|0.10
|1.2590
|1.2549
|1.2590
|13.00
|22046.00
|3633
|2004.01.02 10:10
|buy
|1817
|0.10
|1.2592
|1.2564
|1.2605
|3634
|2004.01.02 10:58
|t/p
|1817
|0.10
|1.2605
|1.2564
|1.2605
|13.00
|22059.00
|3635
|2004.01.02 11:08
|buy
|1818
|0.10
|1.2620
|1.2592
|1.2633
|3636
|2004.01.02 13:05
|s/l
|1818
|0.10
|1.2592
|1.2592
|1.2633
|-28.00
|22031.00
|3637
|2004.01.02 14:03
|buy
|1819
|0.10
|1.2592
|1.2564
|1.2605
|3638
|2004.01.02 14:57
|t/p
|1819
|0.10
|1.2605
|1.2564
|1.2605
|13.00
|22044.00
|3639
|2004.01.02 14:57
|sell
|1820
|0.10
|1.2605
|1.2633
|1.2592
|3640
|2004.01.02 16:02
|t/p
|1820
|0.10
|1.2592
|1.2633
|1.2592
|13.00
|22057.00
|3641
|2004.01.02 16:54
|sell
|1821
|0.10
|1.2620
|1.2648
|1.2607
|3642
|2004.01.02 16:55
|t/p
|1821
|0.10
|1.2607
|1.2648
|1.2607
|13.00
|22070.00
|3643
|2004.01.02 18:33
|buy
|1822
|0.10
|1.2591
|1.2563
|1.2604
|3644
|2004.01.02 18:49
|t/p
|1822
|0.10
|1.2604
|1.2563
|1.2604
|13.00
|22083.00
|3645
|2004.01.02 19:46
|sell
|1823
|0.10
|1.2603
|1.2631
|1.2590
|3646
|2004.01.05 00:04
|s/l
|1823
|0.10
|1.2631
|1.2631
|1.2590
|-28.00
|22055.00
|3647
|2004.01.05 01:12
|buy
|1824
|0.10
|1.2633
|1.2605
|1.2646
|3648
|2004.01.05 01:14
|t/p
|1824
|0.10
|1.2646
|1.2605
|1.2646
|13.00
|22068.00
|3649
|2004.01.05 01:19
|buy
|1825
|0.10
|1.2633
|1.2605
|1.2646
|3650
|2004.01.05 01:20
|t/p
|1825
|0.10
|1.2646
|1.2605
|1.2646
|13.00
|22081.00
|3651
|2004.01.05 01:22
|buy
|1826
|0.10
|1.2633
|1.2605
|1.2646
|3652
|2004.01.05 01:24
|t/p
|1826
|0.10
|1.2646
|1.2605
|1.2646
|13.00
|22094.00
|3653
|2004.01.05 01:26
|buy
|1827
|0.10
|1.2633
|1.2605
|1.2646
|3654
|2004.01.05 01:45
|t/p
|1827
|0.10
|1.2646
|1.2605
|1.2646
|13.00
|22107.00
|3655
|2004.01.05 02:44
|sell
|1828
|0.10
|1.2661
|1.2689
|1.2648
|3656
|2004.01.05 03:11
|t/p
|1828
|0.10
|1.2648
|1.2689
|1.2648
|13.00
|22120.00
|3657
|2004.01.05 03:43
|sell
|1829
|0.10
|1.2660
|1.2688
|1.2647
|3658
|2004.01.05 08:50
|s/l
|1829
|0.10
|1.2688
|1.2688
|1.2647
|-28.00
|22092.00
|3659
|2004.01.05 09:38
|sell
|1830
|0.10
|1.2686
|1.2714
|1.2673
|3660
|2004.01.05 09:58
|t/p
|1830
|0.10
|1.2673
|1.2714
|1.2673
|13.00
|22105.00
|3661
|2004.01.05 12:23
|buy
|1831
|0.10
|1.2665
|1.2637
|1.2678
|3662
|2004.01.05 12:31
|t/p
|1831
|0.10
|1.2678
|1.2637
|1.2678
|13.00
|22118.00
|3663
|2004.01.05 13:32
|sell
|1832
|0.10
|1.2686
|1.2714
|1.2673
|3664
|2004.01.05 13:59
|t/p
|1832
|0.10
|1.2673
|1.2714
|1.2673
|13.00
|22131.00
|3665
|2004.01.05 14:32
|sell
|1833
|0.10
|1.2674
|1.2702
|1.2661
|3666
|2004.01.05 14:58
|t/p
|1833
|0.10
|1.2661
|1.2702
|1.2661
|13.00
|22144.00
|3667
|2004.01.05 15:19
|buy
|1834
|0.10
|1.2644
|1.2616
|1.2657
|3668
|2004.01.05 15:28
|t/p
|1834
|0.10
|1.2657
|1.2616
|1.2657
|13.00
|22157.00
|3669
|2004.01.05 16:22
|sell
|1835
|0.10
|1.2669
|1.2697
|1.2656
|3670
|2004.01.06 07:07
|s/l
|1835
|0.10
|1.2697
|1.2697
|1.2656
|-28.00
|22129.00
|3671
|2004.01.06 07:07
|sell
|1836
|0.10
|1.2697
|1.2725
|1.2684
|3672
|2004.01.06 08:23
|s/l
|1836
|0.10
|1.2725
|1.2725
|1.2684
|-28.00
|22101.00
|3673
|2004.01.06 12:17
|sell
|1837
|0.10
|1.2753
|1.2781
|1.2740
|3674
|2004.01.06 14:50
|s/l
|1837
|0.10
|1.2781
|1.2781
|1.2740
|-28.00
|22073.00
|3675
|2004.01.06 15:10
|sell
|1838
|0.10
|1.2795
|1.2823
|1.2782
|3676
|2004.01.06 15:10
|t/p
|1838
|0.10
|1.2782
|1.2823
|1.2782
|13.00
|22086.00
|3677
|2004.01.06 15:11
|sell
|1839
|0.10
|1.2796
|1.2824
|1.2783
|3678
|2004.01.06 15:58
|t/p
|1839
|0.10
|1.2783
|1.2824
|1.2783
|13.00
|22099.00
|3679
|2004.01.06 16:02
|sell
|1840
|0.10
|1.2771
|1.2799
|1.2758
|3680
|2004.01.06 16:03
|t/p
|1840
|0.10
|1.2758
|1.2799
|1.2758
|13.00
|22112.00
|3681
|2004.01.06 16:04
|sell
|1841
|0.10
|1.2772
|1.2800
|1.2759
|3682
|2004.01.06 16:04
|t/p
|1841
|0.10
|1.2759
|1.2800
|1.2759
|13.00
|22125.00
|3683
|2004.01.06 16:10
|sell
|1842
|0.10
|1.2775
|1.2803
|1.2762
|3684
|2004.01.06 16:59
|t/p
|1842
|0.10
|1.2762
|1.2803
|1.2762
|13.00
|22138.00
|3685
|2004.01.06 18:08
|sell
|1843
|0.10
|1.2773
|1.2801
|1.2760
|3686
|2004.01.06 19:00
|t/p
|1843
|0.10
|1.2760
|1.2801
|1.2760
|13.00
|22151.00
|3687
|2004.01.06 19:15
|sell
|1844
|0.10
|1.2769
|1.2797
|1.2756
|3688
|2004.01.06 21:00
|t/p
|1844
|0.10
|1.2756
|1.2797
|1.2756
|13.00
|22164.00
|3689
|2004.01.06 21:51
|sell
|1845
|0.10
|1.2766
|1.2794
|1.2753
|3690
|2004.01.06 21:58
|t/p
|1845
|0.10
|1.2753
|1.2794
|1.2753
|13.00
|22177.00
|3691
|2004.01.06 22:02
|sell
|1846
|0.10
|1.2741
|1.2769
|1.2728
|3692
|2004.01.06 23:00
|t/p
|1846
|0.10
|1.2728
|1.2769
|1.2728
|13.00
|22190.00
|3693
|2004.01.07 00:48
|sell
|1847
|0.10
|1.2732
|1.2760
|1.2719
|3694
|2004.01.07 02:00
|t/p
|1847
|0.10
|1.2719
|1.2760
|1.2719
|13.00
|22203.00
|3695
|2004.01.07 02:11
|sell
|1848
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2710
|3696
|2004.01.07 02:15
|t/p
|1848
|0.10
|1.2710
|1.2751
|1.2710
|13.00
|22216.00
|3697
|2004.01.07 02:20
|sell
|1849
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2710
|3698
|2004.01.07 02:58
|t/p
|1849
|0.10
|1.2710
|1.2751
|1.2710
|13.00
|22229.00
|3699
|2004.01.07 03:11
|sell
|1850
|0.10
|1.2707
|1.2735
|1.2694
|3700
|2004.01.07 08:33
|s/l
|1850
|0.10
|1.2735
|1.2735
|1.2694
|-28.00
|22201.00
|3701
|2004.01.07 08:33
|sell
|1851
|0.10
|1.2734
|1.2762
|1.2721
|3702
|2004.01.07 08:59
|t/p
|1851
|0.10
|1.2721
|1.2762
|1.2721
|13.00
|22214.00
|3703
|2004.01.07 09:35
|sell
|1852
|0.10
|1.2710
|1.2738
|1.2697
|3704
|2004.01.07 09:45
|t/p
|1852
|0.10
|1.2697
|1.2738
|1.2697
|13.00
|22227.00
|3705
|2004.01.07 10:25
|sell
|1853
|0.10
|1.2669
|1.2697
|1.2656
|3706
|2004.01.07 11:02
|t/p
|1853
|0.10
|1.2656
|1.2697
|1.2656
|13.00
|22240.00
|3707
|2004.01.07 11:08
|sell
|1854
|0.10
|1.2670
|1.2698
|1.2657
|3708
|2004.01.07 15:23
|s/l
|1854
|0.10
|1.2698
|1.2698
|1.2657
|-28.00
|22212.00
|3709
|2004.01.07 15:23
|sell
|1855
|0.10
|1.2696
|1.2724
|1.2683
|3710
|2004.01.07 16:02
|t/p
|1855
|0.10
|1.2683
|1.2724
|1.2683
|13.00
|22225.00
|3711
|2004.01.07 16:07
|sell
|1856
|0.10
|1.2686
|1.2714
|1.2673
|3712
|2004.01.07 17:01
|t/p
|1856
|0.10
|1.2673
|1.2714
|1.2673
|13.00
|22238.00
|3713
|2004.01.07 17:22
|sell
|1857
|0.10
|1.2694
|1.2722
|1.2681
|3714
|2004.01.07 17:50
|t/p
|1857
|0.10
|1.2681
|1.2722
|1.2681
|13.00
|22251.00
|3715
|2004.01.07 18:21
|sell
|1858
|0.10
|1.2672
|1.2700
|1.2659
|3716
|2004.01.07 19:01
|t/p
|1858
|0.10
|1.2659
|1.2700
|1.2659
|13.00
|22264.00
|3717
|2004.01.07 19:08
|sell
|1859
|0.10
|1.2668
|1.2696
|1.2655
|3718
|2004.01.07 20:00
|t/p
|1859
|0.10
|1.2655
|1.2696
|1.2655
|13.00
|22277.00
|3719
|2004.01.07 20:02
|sell
|1860
|0.10
|1.2655
|1.2683
|1.2642
|3720
|2004.01.07 20:49
|t/p
|1860
|0.10
|1.2642
|1.2683
|1.2642
|13.00
|22290.00
|3721
|2004.01.07 20:51
|sell
|1861
|0.10
|1.2655
|1.2683
|1.2642
|3722
|2004.01.07 21:58
|t/p
|1861
|0.10
|1.2642
|1.2683
|1.2642
|13.00
|22303.00
|3723
|2004.01.07 22:43
|buy
|1862
|0.10
|1.2635
|1.2607
|1.2648
|3724
|2004.01.08 00:16
|t/p
|1862
|0.10
|1.2648
|1.2607
|1.2648
|13.00
|22316.00
|3725
|2004.01.08 01:49
|sell
|1863
|0.10
|1.2640
|1.2668
|1.2627
|3726
|2004.01.08 01:54
|t/p
|1863
|0.10
|1.2627
|1.2668
|1.2627
|13.00
|22329.00
|3727
|2004.01.08 04:50
|buy
|1864
|0.10
|1.2587
|1.2559
|1.2600
|3728
|2004.01.08 05:10
|t/p
|1864
|0.10
|1.2600
|1.2559
|1.2600
|13.00
|22342.00
|3729
|2004.01.08 06:48
|buy
|1865
|0.10
|1.2589
|1.2561
|1.2602
|3730
|2004.01.08 07:07
|t/p
|1865
|0.10
|1.2602
|1.2561
|1.2602
|13.00
|22355.00
|3731
|2004.01.08 07:48
|buy
|1866
|0.10
|1.2587
|1.2559
|1.2600
|3732
|2004.01.08 07:58
|t/p
|1866
|0.10
|1.2600
|1.2559
|1.2600
|13.00
|22368.00
|3733
|2004.01.08 09:29
|buy
|1867
|0.10
|1.2595
|1.2567
|1.2608
|3734
|2004.01.08 10:49
|s/l
|1867
|0.10
|1.2567
|1.2567
|1.2608
|-28.00
|22340.00
|3735
|2004.01.08 11:26
|buy
|1868
|0.10
|1.2576
|1.2548
|1.2589
|3736
|2004.01.08 12:02
|t/p
|1868
|0.10
|1.2589
|1.2548
|1.2589
|13.00
|22353.00
|3737
|2004.01.08 12:25
|buy
|1869
|0.10
|1.2578
|1.2550
|1.2591
|3738
|2004.01.08 13:00
|t/p
|1869
|0.10
|1.2591
|1.2550
|1.2591
|13.00
|22366.00
|3739
|2004.01.08 13:39
|buy
|1870
|0.10
|1.2586
|1.2558
|1.2599
|3740
|2004.01.08 13:58
|t/p
|1870
|0.10
|1.2599
|1.2558
|1.2599
|13.00
|22379.00
|3741
|2004.01.08 15:06
|buy
|1871
|0.10
|1.2736
|1.2708
|1.2749
|3742
|2004.01.08 16:42
|s/l
|1871
|0.10
|1.2708
|1.2708
|1.2749
|-28.00
|22351.00
|3743
|2004.01.08 16:42
|buy
|1872
|0.10
|1.2710
|1.2682
|1.2723
|3744
|2004.01.08 16:58
|t/p
|1872
|0.10
|1.2723
|1.2682
|1.2723
|13.00
|22364.00
|3745
|2004.01.08 16:58
|sell
|1873
|0.10
|1.2724
|1.2752
|1.2711
|3746
|2004.01.08 17:00
|s/l
|1873
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2711
|-28.00
|22336.00
|3747
|2004.01.08 17:40
|buy
|1874
|0.10
|1.2724
|1.2696
|1.2737
|3748
|2004.01.08 17:55
|t/p
|1874
|0.10
|1.2737
|1.2696
|1.2737
|13.00
|22349.00
|3749
|2004.01.08 18:32
|buy
|1875
|0.10
|1.2769
|1.2741
|1.2782
|3750
|2004.01.09 00:51
|t/p
|1875
|0.10
|1.2782
|1.2741
|1.2782
|13.00
|22362.00
|3751
|2004.01.09 00:58
|buy
|1876
|0.10
|1.2772
|1.2744
|1.2785
|3752
|2004.01.09 00:59
|t/p
|1876
|0.10
|1.2785
|1.2744
|1.2785
|13.00
|22375.00
|3753
|2004.01.09 00:59
|buy
|1877
|0.10
|1.2772
|1.2744
|1.2785
|3754
|2004.01.09 06:02
|s/l
|1877
|0.10
|1.2744
|1.2744
|1.2785
|-28.00
|22347.00
|3755
|2004.01.09 06:39
|sell
|1878
|0.10
|1.2755
|1.2783
|1.2742
|3756
|2004.01.09 06:40
|t/p
|1878
|0.10
|1.2742
|1.2783
|1.2742
|13.00
|22360.00
|3757
|2004.01.09 06:40
|sell
|1879
|0.10
|1.2755
|1.2783
|1.2742
|3758
|2004.01.09 06:59
|t/p
|1879
|0.10
|1.2742
|1.2783
|1.2742
|13.00
|22373.00
|3759
|2004.01.09 07:39
|sell
|1880
|0.10
|1.2738
|1.2766
|1.2725
|3760
|2004.01.09 08:22
|t/p
|1880
|0.10
|1.2725
|1.2766
|1.2725
|13.00
|22386.00
|3761
|2004.01.09 08:37
|sell
|1881
|0.10
|1.2736
|1.2764
|1.2723
|3762
|2004.01.09 09:12
|t/p
|1881
|0.10
|1.2723
|1.2764
|1.2723
|13.00
|22399.00
|3763
|2004.01.09 09:36
|sell
|1882
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2710
|3764
|2004.01.09 11:37
|s/l
|1882
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2710
|-28.00
|22371.00
|3765
|2004.01.09 13:30
|sell
|1883
|0.10
|1.2752
|1.2780
|1.2739
|3766
|2004.01.09 13:58
|t/p
|1883
|0.10
|1.2739
|1.2780
|1.2739
|13.00
|22384.00
|3767
|2004.01.09 13:58
|buy
|1884
|0.10
|1.2738
|1.2710
|1.2751
|3768
|2004.01.09 13:59
|t/p
|1884
|0.10
|1.2751
|1.2710
|1.2751
|13.00
|22397.00
|3769
|2004.01.09 13:59
|buy
|1885
|0.10
|1.2736
|1.2708
|1.2749
|3770
|2004.01.09 14:29
|t/p
|1885
|0.10
|1.2749
|1.2708
|1.2749
|13.00
|22410.00
|3771
|2004.01.09 15:28
|sell
|1886
|0.10
|1.2824
|1.2852
|1.2811
|3772
|2004.01.09 16:58
|s/l
|1886
|0.10
|1.2852
|1.2852
|1.2811
|-28.00
|22382.00
|3773
|2004.01.09 17:25
|sell
|1887
|0.10
|1.2848
|1.2876
|1.2835
|3774
|2004.01.09 19:09
|t/p
|1887
|0.10
|1.2835
|1.2876
|1.2835
|13.00
|22395.00
|3775
|2004.01.09 19:23
|sell
|1888
|0.10
|1.2847
|1.2875
|1.2834
|3776
|2004.01.12 02:06
|t/p
|1888
|0.10
|1.2834
|1.2875
|1.2834
|13.00
|22408.00
|3777
|2004.01.12 02:31
|sell
|1889
|0.10
|1.2844
|1.2872
|1.2831
|3778
|2004.01.12 02:59
|t/p
|1889
|0.10
|1.2831
|1.2872
|1.2831
|13.00
|22421.00
|3779
|2004.01.12 10:08
|sell
|1890
|0.10
|1.2892
|1.2920
|1.2879
|3780
|2004.01.12 11:03
|t/p
|1890
|0.10
|1.2879
|1.2920
|1.2879
|13.00
|22434.00
|3781
|2004.01.12 11:08
|sell
|1891
|0.10
|1.2887
|1.2915
|1.2874
|3782
|2004.01.12 12:01
|t/p
|1891
|0.10
|1.2874
|1.2915
|1.2874
|13.00
|22447.00
|3783
|2004.01.12 12:06
|sell
|1892
|0.10
|1.2878
|1.2906
|1.2865
|3784
|2004.01.12 12:59
|t/p
|1892
|0.10
|1.2865
|1.2906
|1.2865
|13.00
|22460.00
|3785
|2004.01.12 13:05
|sell
|1893
|0.10
|1.2860
|1.2888
|1.2847
|3786
|2004.01.12 13:59
|t/p
|1893
|0.10
|1.2847
|1.2888
|1.2847
|13.00
|22473.00
|3787
|2004.01.12 14:53
|sell
|1894
|0.10
|1.2831
|1.2859
|1.2818
|3788
|2004.01.12 14:58
|t/p
|1894
|0.10
|1.2818
|1.2859
|1.2818
|13.00
|22486.00
|3789
|2004.01.12 15:33
|sell
|1895
|0.10
|1.2794
|1.2822
|1.2781
|3790
|2004.01.12 19:21
|t/p
|1895
|0.10
|1.2781
|1.2822
|1.2781
|13.00
|22499.00
|3791
|2004.01.12 19:26
|sell
|1896
|0.10
|1.2790
|1.2818
|1.2777
|3792
|2004.01.12 19:59
|t/p
|1896
|0.10
|1.2777
|1.2818
|1.2777
|13.00
|22512.00
|3793
|2004.01.12 20:23
|sell
|1897
|0.10
|1.2759
|1.2787
|1.2746
|3794
|2004.01.12 21:15
|t/p
|1897
|0.10
|1.2746
|1.2787
|1.2746
|13.00
|22525.00
|3795
|2004.01.12 21:27
|sell
|1898
|0.10
|1.2755
|1.2783
|1.2742
|3796
|2004.01.12 22:18
|t/p
|1898
|0.10
|1.2742
|1.2783
|1.2742
|13.00
|22538.00
|3797
|2004.01.12 23:23
|sell
|1899
|0.10
|1.2749
|1.2777
|1.2736
|3798
|2004.01.13 01:09
|t/p
|1899
|0.10
|1.2736
|1.2777
|1.2736
|13.00
|22551.00
|3799
|2004.01.13 01:22
|sell
|1900
|0.10
|1.2743
|1.2771
|1.2730
|3800
|2004.01.13 01:57
|t/p
|1900
|0.10
|1.2730
|1.2771
|1.2730
|13.00
|22564.00
|3801
|2004.01.13 02:38
|sell
|1901
|0.10
|1.2729
|1.2757
|1.2716
|3802
|2004.01.13 03:36
|s/l
|1901
|0.10
|1.2757
|1.2757
|1.2716
|-28.00
|22536.00
|3803
|2004.01.13 04:27
|sell
|1902
|0.10
|1.2763
|1.2791
|1.2750
|3804
|2004.01.13 08:02
|t/p
|1902
|0.10
|1.2750
|1.2791
|1.2750
|13.00
|22549.00
|3805
|2004.01.13 08:13
|sell
|1903
|0.10
|1.2766
|1.2794
|1.2753
|3806
|2004.01.13 08:50
|t/p
|1903
|0.10
|1.2753
|1.2794
|1.2753
|13.00
|22562.00
|3807
|2004.01.13 09:47
|buy
|1904
|0.10
|1.2744
|1.2716
|1.2757
|3808
|2004.01.13 09:58
|t/p
|1904
|0.10
|1.2757
|1.2716
|1.2757
|13.00
|22575.00
|3809
|2004.01.13 10:05
|sell
|1905
|0.10
|1.2790
|1.2818
|1.2777
|3810
|2004.01.13 10:48
|t/p
|1905
|0.10
|1.2777
|1.2818
|1.2777
|13.00
|22588.00
|3811
|2004.01.13 10:50
|sell
|1906
|0.10
|1.2791
|1.2819
|1.2778
|3812
|2004.01.13 10:51
|t/p
|1906
|0.10
|1.2778
|1.2819
|1.2778
|13.00
|22601.00
|3813
|2004.01.13 10:57
|sell
|1907
|0.10
|1.2791
|1.2819
|1.2778
|3814
|2004.01.13 10:58
|t/p
|1907
|0.10
|1.2778
|1.2819
|1.2778
|13.00
|22614.00
|3815
|2004.01.13 11:08
|sell
|1908
|0.10
|1.2757
|1.2785
|1.2744
|3816
|2004.01.13 12:00
|t/p
|1908
|0.10
|1.2744
|1.2785
|1.2744
|13.00
|22627.00
|3817
|2004.01.13 12:10
|sell
|1909
|0.10
|1.2749
|1.2777
|1.2736
|3818
|2004.01.13 12:58
|t/p
|1909
|0.10
|1.2736
|1.2777
|1.2736
|13.00
|22640.00
|3819
|2004.01.13 13:44
|buy
|1910
|0.10
|1.2729
|1.2701
|1.2742
|3820
|2004.01.13 13:59
|t/p
|1910
|0.10
|1.2742
|1.2701
|1.2742
|13.00
|22653.00
|3821
|2004.01.13 14:43
|buy
|1911
|0.10
|1.2749
|1.2721
|1.2762
|3822
|2004.01.13 15:02
|t/p
|1911
|0.10
|1.2762
|1.2721
|1.2762
|13.00
|22666.00
|3823
|2004.01.13 15:03
|buy
|1912
|0.10
|1.2753
|1.2725
|1.2766
|3824
|2004.01.13 15:04
|t/p
|1912
|0.10
|1.2766
|1.2725
|1.2766
|13.00
|22679.00
|3825
|2004.01.13 15:40
|buy
|1913
|0.10
|1.2754
|1.2726
|1.2767
|3826
|2004.01.13 15:59
|t/p
|1913
|0.10
|1.2767
|1.2726
|1.2767
|13.00
|22692.00
|3827
|2004.01.13 16:02
|sell
|1914
|0.10
|1.2779
|1.2807
|1.2766
|3828
|2004.01.13 16:41
|t/p
|1914
|0.10
|1.2766
|1.2807
|1.2766
|13.00
|22705.00
|3829
|2004.01.13 16:41
|buy
|1915
|0.10
|1.2765
|1.2737
|1.2778
|3830
|2004.01.13 16:45
|t/p
|1915
|0.10
|1.2778
|1.2737
|1.2778
|13.00
|22718.00
|3831
|2004.01.13 16:54
|buy
|1916
|0.10
|1.2765
|1.2737
|1.2778
|3832
|2004.01.13 16:58
|t/p
|1916
|0.10
|1.2778
|1.2737
|1.2778
|13.00
|22731.00
|3833
|2004.01.13 17:44
|sell
|1917
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|3834
|2004.01.13 17:53
|t/p
|1917
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|22744.00
|3835
|2004.01.13 17:58
|sell
|1918
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|3836
|2004.01.13 17:58
|t/p
|1918
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|22757.00
|3837
|2004.01.13 17:58
|sell
|1919
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|3838
|2004.01.13 17:58
|t/p
|1919
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|22770.00
|3839
|2004.01.13 18:24
|buy
|1920
|0.10
|1.2733
|1.2705
|1.2746
|3840
|2004.01.13 19:15
|t/p
|1920
|0.10
|1.2746
|1.2705
|1.2746
|13.00
|22783.00
|3841
|2004.01.13 21:31
|buy
|1921
|0.10
|1.2746
|1.2718
|1.2759
|3842
|2004.01.13 21:58
|t/p
|1921
|0.10
|1.2759
|1.2718
|1.2759
|13.00
|22796.00
|3843
|2004.01.13 22:30
|buy
|1922
|0.10
|1.2764
|1.2736
|1.2777
|3844
|2004.01.13 23:13
|t/p
|1922
|0.10
|1.2777
|1.2736
|1.2777
|13.00
|22809.00
|3845
|2004.01.14 07:07
|buy
|1923
|0.10
|1.2726
|1.2698
|1.2739
|3846
|2004.01.14 08:00
|t/p
|1923
|0.10
|1.2739
|1.2698
|1.2739
|13.00
|22822.00
|3847
|2004.01.14 08:05
|buy
|1924
|0.10
|1.2725
|1.2697
|1.2738
|3848
|2004.01.14 09:04
|s/l
|1924
|0.10
|1.2697
|1.2697
|1.2738
|-28.00
|22794.00
|3849
|2004.01.14 10:12
|buy
|1925
|0.10
|1.2656
|1.2628
|1.2669
|3850
|2004.01.14 11:00
|t/p
|1925
|0.10
|1.2669
|1.2628
|1.2669
|13.00
|22807.00
|3851
|2004.01.14 11:56
|buy
|1926
|0.10
|1.2667
|1.2639
|1.2680
|3852
|2004.01.14 12:00
|t/p
|1926
|0.10
|1.2680
|1.2639
|1.2680
|13.00
|22820.00
|3853
|2004.01.14 12:55
|buy
|1927
|0.10
|1.2663
|1.2635
|1.2676
|3854
|2004.01.14 12:59
|t/p
|1927
|0.10
|1.2676
|1.2635
|1.2676
|13.00
|22833.00
|3855
|2004.01.14 13:55
|buy
|1928
|0.10
|1.2677
|1.2649
|1.2690
|3856
|2004.01.14 14:00
|t/p
|1928
|0.10
|1.2690
|1.2649
|1.2690
|13.00
|22846.00
|3857
|2004.01.14 14:05
|buy
|1929
|0.10
|1.2682
|1.2654
|1.2695
|3858
|2004.01.14 14:52
|s/l
|1929
|0.10
|1.2654
|1.2654
|1.2695
|-28.00
|22818.00
|3859
|2004.01.14 15:53
|buy
|1930
|0.10
|1.2642
|1.2614
|1.2655
|3860
|2004.01.14 15:58
|t/p
|1930
|0.10
|1.2655
|1.2614
|1.2655
|13.00
|22831.00
|3861
|2004.01.14 16:02
|buy
|1931
|0.10
|1.2673
|1.2645
|1.2686
|3862
|2004.01.14 17:00
|t/p
|1931
|0.10
|1.2686
|1.2645
|1.2686
|13.00
|22844.00
|3863
|2004.01.14 17:49
|buy
|1932
|0.10
|1.2678
|1.2650
|1.2691
|3864
|2004.01.14 17:49
|t/p
|1932
|0.10
|1.2691
|1.2650
|1.2691
|13.00
|22857.00
|3865
|2004.01.14 17:50
|buy
|1933
|0.10
|1.2677
|1.2649
|1.2690
|3866
|2004.01.14 17:58
|t/p
|1933
|0.10
|1.2690
|1.2649
|1.2690
|13.00
|22870.00
|3867
|2004.01.14 19:17
|sell
|1934
|0.10
|1.2720
|1.2748
|1.2707
|3868
|2004.01.14 19:46
|t/p
|1934
|0.10
|1.2707
|1.2748
|1.2707
|13.00
|22883.00
|3869
|2004.01.15 00:40
|buy
|1935
|0.10
|1.2644
|1.2616
|1.2657
|3870
|2004.01.15 01:09
|t/p
|1935
|0.10
|1.2657
|1.2616
|1.2657
|13.00
|22896.00
|3871
|2004.01.15 02:39
|buy
|1936
|0.10
|1.2641
|1.2613
|1.2654
|3872
|2004.01.15 02:58
|t/p
|1936
|0.10
|1.2654
|1.2613
|1.2654
|13.00
|22909.00
|3873
|2004.01.15 06:36
|buy
|1937
|0.10
|1.2651
|1.2623
|1.2664
|3874
|2004.01.15 07:01
|t/p
|1937
|0.10
|1.2664
|1.2623
|1.2664
|13.00
|22922.00
|3875
|2004.01.15 07:32
|buy
|1938
|0.10
|1.2657
|1.2629
|1.2670
|3876
|2004.01.15 09:29
|s/l
|1938
|0.10
|1.2629
|1.2629
|1.2670
|-28.00
|22894.00
|3877
|2004.01.15 10:08
|buy
|1939
|0.10
|1.2628
|1.2600
|1.2641
|3878
|2004.01.15 10:13
|t/p
|1939
|0.10
|1.2641
|1.2600
|1.2641
|13.00
|22907.00
|3879
|2004.01.15 10:20
|buy
|1940
|0.10
|1.2628
|1.2600
|1.2641
|3880
|2004.01.15 10:58
|t/p
|1940
|0.10
|1.2641
|1.2600
|1.2641
|13.00
|22920.00
|3881
|2004.01.15 11:27
|buy
|1941
|0.10
|1.2641
|1.2613
|1.2654
|3882
|2004.01.15 12:00
|t/p
|1941
|0.10
|1.2654
|1.2613
|1.2654
|13.00
|22933.00
|3883
|2004.01.15 13:43
|buy
|1942
|0.10
|1.2626
|1.2598
|1.2639
|3884
|2004.01.15 13:58
|t/p
|1942
|0.10
|1.2639
|1.2598
|1.2639
|13.00
|22946.00
|3885
|2004.01.15 14:03
|buy
|1943
|0.10
|1.2638
|1.2610
|1.2651
|3886
|2004.01.15 14:12
|t/p
|1943
|0.10
|1.2651
|1.2610
|1.2651
|13.00
|22959.00
|3887
|2004.01.15 14:15
|buy
|1944
|0.10
|1.2639
|1.2611
|1.2652
|3888
|2004.01.15 15:21
|s/l
|1944
|0.10
|1.2611
|1.2611
|1.2652
|-28.00
|22931.00
|3889
|2004.01.15 16:10
|sell
|1945
|0.10
|1.2618
|1.2646
|1.2605
|3890
|2004.01.15 16:19
|t/p
|1945
|0.10
|1.2605
|1.2646
|1.2605
|13.00
|22944.00
|3891
|2004.01.15 17:17
|buy
|1946
|0.10
|1.2604
|1.2576
|1.2617
|3892
|2004.01.15 18:57
|s/l
|1946
|0.10
|1.2576
|1.2576
|1.2617
|-28.00
|22916.00
|3893
|2004.01.15 18:57
|buy
|1947
|0.10
|1.2578
|1.2550
|1.2591
|3894
|2004.01.15 18:58
|t/p
|1947
|0.10
|1.2591
|1.2550
|1.2591
|13.00
|22929.00
|3895
|2004.01.15 18:59
|buy
|1948
|0.10
|1.2583
|1.2555
|1.2596
|3896
|2004.01.15 19:00
|t/p
|1948
|0.10
|1.2596
|1.2555
|1.2596
|13.00
|22942.00
|3897
|2004.01.15 20:58
|buy
|1949
|0.10
|1.2573
|1.2545
|1.2586
|3898
|2004.01.15 21:03
|t/p
|1949
|0.10
|1.2586
|1.2545
|1.2586
|13.00
|22955.00
|3899
|2004.01.15 22:17
|buy
|1950
|0.10
|1.2563
|1.2535
|1.2576
|3900
|2004.01.15 22:59
|t/p
|1950
|0.10
|1.2576
|1.2535
|1.2576
|13.00
|22968.00
|3901
|2004.01.15 23:12
|buy
|1951
|0.10
|1.2579
|1.2551
|1.2592
|3902
|2004.01.15 23:58
|t/p
|1951
|0.10
|1.2592
|1.2551
|1.2592
|13.00
|22981.00
|3903
|2004.01.16 00:51
|buy
|1952
|0.10
|1.2592
|1.2564
|1.2605
|3904
|2004.01.16 01:00
|t/p
|1952
|0.10
|1.2605
|1.2564
|1.2605
|13.00
|22994.00
|3905
|2004.01.16 01:09
|buy
|1953
|0.10
|1.2598
|1.2570
|1.2611
|3906
|2004.01.16 08:00
|s/l
|1953
|0.10
|1.2570
|1.2570
|1.2611
|-28.00
|22966.00
|3907
|2004.01.16 08:11
|sell
|1954
|0.10
|1.2592
|1.2620
|1.2579
|3908
|2004.01.16 08:13
|t/p
|1954
|0.10
|1.2579
|1.2620
|1.2579
|13.00
|22979.00
|3909
|2004.01.16 09:20
|sell
|1955
|0.10
|1.2543
|1.2571
|1.2530
|3910
|2004.01.16 09:29
|t/p
|1955
|0.10
|1.2530
|1.2571
|1.2530
|13.00
|22992.00
|3911
|2004.01.16 10:16
|buy
|1956
|0.10
|1.2500
|1.2472
|1.2513
|3912
|2004.01.16 11:07
|t/p
|1956
|0.10
|1.2513
|1.2472
|1.2513
|13.00
|23005.00
|3913
|2004.01.16 11:40
|buy
|1957
|0.10
|1.2491
|1.2463
|1.2504
|3914
|2004.01.16 11:59
|t/p
|1957
|0.10
|1.2504
|1.2463
|1.2504
|13.00
|23018.00
|3915
|2004.01.16 12:26
|buy
|1958
|0.10
|1.2505
|1.2477
|1.2518
|3916
|2004.01.16 13:40
|s/l
|1958
|0.10
|1.2477
|1.2477
|1.2518
|-28.00
|22990.00
|3917
|2004.01.16 14:24
|buy
|1959
|0.10
|1.2490
|1.2462
|1.2503
|3918
|2004.01.16 14:59
|t/p
|1959
|0.10
|1.2503
|1.2462
|1.2503
|13.00
|23003.00
|3919
|2004.01.16 16:03
|buy
|1960
|0.10
|1.2434
|1.2406
|1.2447
|3920
|2004.01.16 16:31
|s/l
|1960
|0.10
|1.2406
|1.2406
|1.2447
|-28.00
|22975.00
|3921
|2004.01.16 17:57
|buy
|1961
|0.10
|1.2393
|1.2365
|1.2406
|3922
|2004.01.16 18:55
|s/l
|1961
|0.10
|1.2365
|1.2365
|1.2406
|-28.00
|22947.00
|3923
|2004.01.19 00:55
|buy
|1962
|0.10
|1.2381
|1.2353
|1.2394
|3924
|2004.01.19 07:03
|t/p
|1962
|0.10
|1.2394
|1.2353
|1.2394
|13.00
|22960.00
|3925
|2004.01.19 07:35
|buy
|1963
|0.10
|1.2383
|1.2355
|1.2396
|3926
|2004.01.19 07:59
|t/p
|1963
|0.10
|1.2396
|1.2355
|1.2396
|13.00
|22973.00
|3927
|2004.01.19 08:12
|buy
|1964
|0.10
|1.2411
|1.2383
|1.2424
|3928
|2004.01.19 09:19
|s/l
|1964
|0.10
|1.2383
|1.2383
|1.2424
|-28.00
|22945.00
|3929
|2004.01.19 11:40
|buy
|1965
|0.10
|1.2358
|1.2330
|1.2371
|3930
|2004.01.19 12:00
|t/p
|1965
|0.10
|1.2371
|1.2330
|1.2371
|13.00
|22958.00
|3931
|2004.01.19 13:51
|buy
|1966
|0.10
|1.2351
|1.2323
|1.2364
|3932
|2004.01.19 13:59
|t/p
|1966
|0.10
|1.2364
|1.2323
|1.2364
|13.00
|22971.00
|3933
|2004.01.19 14:26
|buy
|1967
|0.10
|1.2374
|1.2346
|1.2387
|3934
|2004.01.19 14:58
|t/p
|1967
|0.10
|1.2387
|1.2346
|1.2387
|13.00
|22984.00
|3935
|2004.01.19 15:27
|buy
|1968
|0.10
|1.2395
|1.2367
|1.2408
|3936
|2004.01.19 16:41
|s/l
|1968
|0.10
|1.2367
|1.2367
|1.2408
|-28.00
|22956.00
|3937
|2004.01.19 16:41
|buy
|1969
|0.10
|1.2369
|1.2341
|1.2382
|3938
|2004.01.19 17:00
|t/p
|1969
|0.10
|1.2382
|1.2341
|1.2382
|13.00
|22969.00
|3939
|2004.01.19 18:31
|buy
|1970
|0.10
|1.2374
|1.2346
|1.2387
|3940
|2004.01.19 20:35
|s/l
|1970
|0.10
|1.2346
|1.2346
|1.2387
|-28.00
|22941.00
|3941
|2004.01.19 21:28
|buy
|1971
|0.10
|1.2350
|1.2322
|1.2363
|3942
|2004.01.19 22:08
|t/p
|1971
|0.10
|1.2363
|1.2322
|1.2363
|13.00
|22954.00
|3943
|2004.01.19 22:25
|buy
|1972
|0.10
|1.2351
|1.2323
|1.2364
|3944
|2004.01.20 01:02
|t/p
|1972
|0.10
|1.2364
|1.2323
|1.2364
|13.00
|22967.00
|3945
|2004.01.20 01:22
|buy
|1973
|0.10
|1.2351
|1.2323
|1.2364
|3946
|2004.01.20 01:59
|t/p
|1973
|0.10
|1.2364
|1.2323
|1.2364
|13.00
|22980.00
|3947
|2004.01.20 02:16
|buy
|1974
|0.10
|1.2364
|1.2336
|1.2377
|3948
|2004.01.20 03:00
|t/p
|1974
|0.10
|1.2377
|1.2336
|1.2377
|13.00
|22993.00
|3949
|2004.01.20 04:19
|buy
|1975
|0.10
|1.2369
|1.2341
|1.2382
|3950
|2004.01.20 05:00
|t/p
|1975
|0.10
|1.2382
|1.2341
|1.2382
|13.00
|23006.00
|3951
|2004.01.20 07:15
|buy
|1976
|0.10
|1.2386
|1.2358
|1.2399
|3952
|2004.01.20 08:00
|t/p
|1976
|0.10
|1.2399
|1.2358
|1.2399
|13.00
|23019.00
|3953
|2004.01.20 08:34
|buy
|1977
|0.10
|1.2385
|1.2357
|1.2398
|3954
|2004.01.20 08:58
|t/p
|1977
|0.10
|1.2398
|1.2357
|1.2398
|13.00
|23032.00
|3955
|2004.01.20 09:04
|buy
|1978
|0.10
|1.2452
|1.2424
|1.2465
|3956
|2004.01.20 09:58
|t/p
|1978
|0.10
|1.2465
|1.2424
|1.2465
|13.00
|23045.00
|3957
|2004.01.20 10:02
|buy
|1979
|0.10
|1.2483
|1.2455
|1.2496
|3958
|2004.01.20 11:09
|s/l
|1979
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.2496
|-28.00
|23017.00
|3959
|2004.01.20 12:27
|buy
|1980
|0.10
|1.2439
|1.2411
|1.2452
|3960
|2004.01.20 12:32
|t/p
|1980
|0.10
|1.2452
|1.2411
|1.2452
|13.00
|23030.00
|3961
|2004.01.20 12:39
|buy
|1981
|0.10
|1.2436
|1.2408
|1.2449
|3962
|2004.01.20 12:53
|t/p
|1981
|0.10
|1.2449
|1.2408
|1.2449
|13.00
|23043.00
|3963
|2004.01.20 13:06
|buy
|1982
|0.10
|1.2507
|1.2479
|1.2520
|3964
|2004.01.20 13:59
|t/p
|1982
|0.10
|1.2520
|1.2479
|1.2520
|13.00
|23056.00
|3965
|2004.01.20 14:05
|sell
|1983
|0.10
|1.2538
|1.2566
|1.2525
|3966
|2004.01.20 14:06
|t/p
|1983
|0.10
|1.2525
|1.2566
|1.2525
|13.00
|23069.00
|3967
|2004.01.20 14:58
|sell
|1984
|0.10
|1.2541
|1.2569
|1.2528
|3968
|2004.01.20 14:58
|t/p
|1984
|0.10
|1.2528
|1.2569
|1.2528
|13.00
|23082.00
|3969
|2004.01.20 15:57
|sell
|1985
|0.10
|1.2512
|1.2540
|1.2499
|3970
|2004.01.20 15:57
|s/l
|1985
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2499
|-28.00
|23054.00
|3971
|2004.01.20 16:02
|buy
|1986
|0.10
|1.2536
|1.2508
|1.2549
|3972
|2004.01.20 16:54
|t/p
|1986
|0.10
|1.2549
|1.2508
|1.2549
|13.00
|23067.00
|3973
|2004.01.20 17:02
|buy
|1987
|0.10
|1.2566
|1.2538
|1.2579
|3974
|2004.01.20 17:54
|t/p
|1987
|0.10
|1.2579
|1.2538
|1.2579
|13.00
|23080.00
|3975
|2004.01.20 18:53
|sell
|1988
|0.10
|1.2586
|1.2614
|1.2573
|3976
|2004.01.20 19:20
|t/p
|1988
|0.10
|1.2573
|1.2614
|1.2573
|13.00
|23093.00
|3977
|2004.01.20 19:46
|sell
|1989
|0.10
|1.2584
|1.2612
|1.2571
|3978
|2004.01.20 20:01
|t/p
|1989
|0.10
|1.2571
|1.2612
|1.2571
|13.00
|23106.00
|3979
|2004.01.20 20:44
|sell
|1990
|0.10
|1.2575
|1.2603
|1.2562
|3980
|2004.01.20 23:52
|s/l
|1990
|0.10
|1.2603
|1.2603
|1.2562
|-28.00
|23078.00
|3981
|2004.01.21 00:46
|sell
|1991
|0.10
|1.2600
|1.2628
|1.2587
|3982
|2004.01.21 01:00
|t/p
|1991
|0.10
|1.2587
|1.2628
|1.2587
|13.00
|23091.00
|3983
|2004.01.21 01:49
|sell
|1992
|0.10
|1.2586
|1.2614
|1.2573
|3984
|2004.01.21 02:11
|t/p
|1992
|0.10
|1.2573
|1.2614
|1.2573
|13.00
|23104.00
|3985
|2004.01.21 02:39
|sell
|1993
|0.10
|1.2576
|1.2604
|1.2563
|3986
|2004.01.21 05:38
|s/l
|1993
|0.10
|1.2604
|1.2604
|1.2563
|-28.00
|23076.00
|3987
|2004.01.21 06:31
|sell
|1994
|0.10
|1.2627
|1.2655
|1.2614
|3988
|2004.01.21 06:58
|t/p
|1994
|0.10
|1.2614
|1.2655
|1.2614
|13.00
|23089.00
|3989
|2004.01.21 07:30
|sell
|1995
|0.10
|1.2591
|1.2619
|1.2578
|3990
|2004.01.21 07:31
|t/p
|1995
|0.10
|1.2578
|1.2619
|1.2578
|13.00
|23102.00
|3991
|2004.01.21 07:32
|sell
|1996
|0.10
|1.2594
|1.2622
|1.2581
|3992
|2004.01.21 08:36
|s/l
|1996
|0.10
|1.2622
|1.2622
|1.2581
|-28.00
|23074.00
|3993
|2004.01.21 08:36
|sell
|1997
|0.10
|1.2621
|1.2649
|1.2608
|3994
|2004.01.21 09:00
|t/p
|1997
|0.10
|1.2608
|1.2649
|1.2608
|13.00
|23087.00
|3995
|2004.01.21 09:05
|sell
|1998
|0.10
|1.2617
|1.2645
|1.2604
|3996
|2004.01.21 09:12
|t/p
|1998
|0.10
|1.2604
|1.2645
|1.2604
|13.00
|23100.00
|3997
|2004.01.21 09:22
|sell
|1999
|0.10
|1.2617
|1.2645
|1.2604
|3998
|2004.01.21 09:30
|s/l
|1999
|0.10
|1.2645
|1.2645
|1.2604
|-28.00
|23072.00
|3999
|2004.01.21 09:30
|sell
|2000
|0.10
|1.2643
|1.2671
|1.2630
|4000
|2004.01.21 09:47
|s/l
|2000
|0.10
|1.2671
|1.2671
|1.2630
|-28.00
|23044.00
|4001
|2004.01.21 10:05
|sell
|2001
|0.10
|1.2661
|1.2689
|1.2648
|4002
|2004.01.21 10:11
|t/p
|2001
|0.10
|1.2648
|1.2689
|1.2648
|13.00
|23057.00
|4003
|2004.01.21 10:27
|sell
|2002
|0.10
|1.2661
|1.2689
|1.2648
|4004
|2004.01.21 11:00
|t/p
|2002
|0.10
|1.2648
|1.2689
|1.2648
|13.00
|23070.00
|4005
|2004.01.21 11:26
|sell
|2003
|0.10
|1.2658
|1.2686
|1.2645
|4006
|2004.01.21 11:59
|t/p
|2003
|0.10
|1.2645
|1.2686
|1.2645
|13.00
|23083.00
|4007
|2004.01.21 12:21
|sell
|2004
|0.10
|1.2629
|1.2657
|1.2616
|4008
|2004.01.21 13:06
|t/p
|2004
|0.10
|1.2616
|1.2657
|1.2616
|13.00
|23096.00
|4009
|2004.01.21 13:22
|sell
|2005
|0.10
|1.2618
|1.2646
|1.2605
|4010
|2004.01.21 14:00
|t/p
|2005
|0.10
|1.2605
|1.2646
|1.2605
|13.00
|23109.00
|4011
|2004.01.21 14:22
|sell
|2006
|0.10
|1.2610
|1.2638
|1.2597
|4012
|2004.01.21 15:05
|t/p
|2006
|0.10
|1.2597
|1.2638
|1.2597
|13.00
|23122.00
|4013
|2004.01.21 15:19
|sell
|2007
|0.10
|1.2621
|1.2649
|1.2608
|4014
|2004.01.21 15:58
|t/p
|2007
|0.10
|1.2608
|1.2649
|1.2608
|13.00
|23135.00
|4015
|2004.01.21 17:15
|sell
|2008
|0.10
|1.2625
|1.2653
|1.2612
|4016
|2004.01.21 18:48
|s/l
|2008
|0.10
|1.2653
|1.2653
|1.2612
|-28.00
|23107.00
|4017
|2004.01.21 19:15
|sell
|2009
|0.10
|1.2642
|1.2670
|1.2629
|4018
|2004.01.21 20:01
|t/p
|2009
|0.10
|1.2629
|1.2670
|1.2629
|13.00
|23120.00
|4019
|2004.01.21 20:08
|sell
|2010
|0.10
|1.2643
|1.2671
|1.2630
|4020
|2004.01.21 21:00
|t/p
|2010
|0.10
|1.2630
|1.2671
|1.2630
|13.00
|23133.00
|4021
|2004.01.21 22:16
|sell
|2011
|0.10
|1.2634
|1.2662
|1.2621
|4022
|2004.01.22 00:29
|s/l
|2011
|0.10
|1.2662
|1.2662
|1.2621
|-28.00
|23105.00
|4023
|2004.01.22 04:04
|sell
|2012
|0.10
|1.2669
|1.2697
|1.2656
|4024
|2004.01.22 08:02
|t/p
|2012
|0.10
|1.2656
|1.2697
|1.2656
|13.00
|23118.00
|4025
|2004.01.22 08:05
|sell
|2013
|0.10
|1.2671
|1.2699
|1.2658
|4026
|2004.01.22 09:01
|t/p
|2013
|0.10
|1.2658
|1.2699
|1.2658
|13.00
|23131.00
|4027
|2004.01.22 09:02
|sell
|2014
|0.10
|1.2666
|1.2694
|1.2653
|4028
|2004.01.22 09:02
|t/p
|2014
|0.10
|1.2653
|1.2694
|1.2653
|13.00
|23144.00
|4029
|2004.01.22 09:03
|sell
|2015
|0.10
|1.2666
|1.2694
|1.2653
|4030
|2004.01.22 09:59
|t/p
|2015
|0.10
|1.2653
|1.2694
|1.2653
|13.00
|23157.00
|4031
|2004.01.22 10:02
|buy
|2016
|0.10
|1.2636
|1.2608
|1.2649
|4032
|2004.01.22 10:02
|t/p
|2016
|0.10
|1.2649
|1.2608
|1.2649
|13.00
|23170.00
|4033
|2004.01.22 11:05
|sell
|2017
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2710
|4034
|2004.01.22 11:27
|s/l
|2017
|0.10
|1.2751
|1.2751
|1.2710
|-28.00
|23142.00
|4035
|2004.01.22 12:51
|sell
|2018
|0.10
|1.2731
|1.2759
|1.2718
|4036
|2004.01.22 12:59
|t/p
|2018
|0.10
|1.2718
|1.2759
|1.2718
|13.00
|23155.00
|4037
|2004.01.22 13:03
|sell
|2019
|0.10
|1.2713
|1.2741
|1.2700
|4038
|2004.01.22 14:00
|t/p
|2019
|0.10
|1.2700
|1.2741
|1.2700
|13.00
|23168.00
|4039
|2004.01.22 14:18
|sell
|2020
|0.10
|1.2710
|1.2738
|1.2697
|4040
|2004.01.22 14:54
|s/l
|2020
|0.10
|1.2738
|1.2738
|1.2697
|-28.00
|23140.00
|4041
|2004.01.22 15:54
|sell
|2021
|0.10
|1.2717
|1.2745
|1.2704
|4042
|2004.01.22 15:58
|t/p
|2021
|0.10
|1.2704
|1.2745
|1.2704
|13.00
|23153.00
|4043
|2004.01.22 16:05
|sell
|2022
|0.10
|1.2694
|1.2722
|1.2681
|4044
|2004.01.22 16:05
|t/p
|2022
|0.10
|1.2681
|1.2722
|1.2681
|13.00
|23166.00
|4045
|2004.01.22 16:07
|sell
|2023
|0.10
|1.2694
|1.2722
|1.2681
|4046
|2004.01.22 17:50
|s/l
|2023
|0.10
|1.2722
|1.2722
|1.2681
|-28.00
|23138.00
|4047
|2004.01.22 18:06
|sell
|2024
|0.10
|1.2719
|1.2747
|1.2706
|4048
|2004.01.22 18:09
|t/p
|2024
|0.10
|1.2706
|1.2747
|1.2706
|13.00
|23151.00
|4049
|2004.01.22 18:13
|sell
|2025
|0.10
|1.2720
|1.2748
|1.2707
|4050
|2004.01.22 19:00
|t/p
|2025
|0.10
|1.2707
|1.2748
|1.2707
|13.00
|23164.00
|4051
|2004.01.22 23:20
|buy
|2026
|0.10
|1.2719
|1.2691
|1.2732
|4052
|2004.01.22 23:39
|t/p
|2026
|0.10
|1.2732
|1.2691
|1.2732
|13.00
|23177.00
|4053
|2004.01.23 00:06
|sell
|2027
|0.10
|1.2731
|1.2759
|1.2718
|4054
|2004.01.23 01:00
|t/p
|2027
|0.10
|1.2718
|1.2759
|1.2718
|13.00
|23190.00
|4055
|2004.01.23 01:05
|sell
|2028
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2710
|4056
|2004.01.23 05:00
|t/p
|2028
|0.10
|1.2710
|1.2751
|1.2710
|13.00
|23203.00
|4057
|2004.01.23 05:06
|sell
|2029
|0.10
|1.2718
|1.2746
|1.2705
|4058
|2004.01.23 05:12
|t/p
|2029
|0.10
|1.2705
|1.2746
|1.2705
|13.00
|23216.00
|4059
|2004.01.23 05:35
|sell
|2030
|0.10
|1.2718
|1.2746
|1.2705
|4060
|2004.01.23 06:11
|t/p
|2030
|0.10
|1.2705
|1.2746
|1.2705
|13.00
|23229.00
|4061
|2004.01.23 08:05
|buy
|2031
|0.10
|1.2724
|1.2696
|1.2737
|4062
|2004.01.23 08:19
|t/p
|2031
|0.10
|1.2737
|1.2696
|1.2737
|13.00
|23242.00
|4063
|2004.01.23 09:20
|sell
|2032
|0.10
|1.2765
|1.2793
|1.2752
|4064
|2004.01.23 10:05
|t/p
|2032
|0.10
|1.2752
|1.2793
|1.2752
|13.00
|23255.00
|4065
|2004.01.23 10:22
|sell
|2033
|0.10
|1.2768
|1.2796
|1.2755
|4066
|2004.01.23 11:03
|t/p
|2033
|0.10
|1.2755
|1.2796
|1.2755
|13.00
|23268.00
|4067
|2004.01.23 11:08
|sell
|2034
|0.10
|1.2765
|1.2793
|1.2752
|4068
|2004.01.23 12:02
|t/p
|2034
|0.10
|1.2752
|1.2793
|1.2752
|13.00
|23281.00
|4069
|2004.01.23 12:08
|sell
|2035
|0.10
|1.2761
|1.2789
|1.2748
|4070
|2004.01.23 12:58
|t/p
|2035
|0.10
|1.2748
|1.2789
|1.2748
|13.00
|23294.00
|4071
|2004.01.23 13:05
|sell
|2036
|0.10
|1.2739
|1.2767
|1.2726
|4072
|2004.01.23 13:58
|t/p
|2036
|0.10
|1.2726
|1.2767
|1.2726
|13.00
|23307.00
|4073
|2004.01.23 13:59
|sell
|2037
|0.10
|1.2742
|1.2770
|1.2729
|4074
|2004.01.23 13:59
|t/p
|2037
|0.10
|1.2729
|1.2770
|1.2729
|13.00
|23320.00
|4075
|2004.01.23 14:04
|sell
|2038
|0.10
|1.2688
|1.2716
|1.2675
|4076
|2004.01.23 15:00
|t/p
|2038
|0.10
|1.2675
|1.2716
|1.2675
|13.00
|23333.00
|4077
|2004.01.23 15:22
|sell
|2039
|0.10
|1.2680
|1.2708
|1.2667
|4078
|2004.01.23 17:00
|t/p
|2039
|0.10
|1.2667
|1.2708
|1.2667
|13.00
|23346.00
|4079
|2004.01.23 17:50
|sell
|2040
|0.10
|1.2683
|1.2711
|1.2670
|4080
|2004.01.23 17:53
|t/p
|2040
|0.10
|1.2670
|1.2711
|1.2670
|13.00
|23359.00
|4081
|2004.01.23 18:06
|sell
|2041
|0.10
|1.2612
|1.2640
|1.2599
|4082
|2004.01.23 19:00
|t/p
|2041
|0.10
|1.2599
|1.2640
|1.2599
|13.00
|23372.00
|4083
|2004.01.23 19:10
|sell
|2042
|0.10
|1.2613
|1.2641
|1.2600
|4084
|2004.01.23 19:57
|t/p
|2042
|0.10
|1.2600
|1.2641
|1.2600
|13.00
|23385.00
|4085
|2004.01.26 01:55
|buy
|2043
|0.10
|1.2566
|1.2538
|1.2579
|4086
|2004.01.26 02:15
|t/p
|2043
|0.10
|1.2579
|1.2538
|1.2579
|13.00
|23398.00
|4087
|2004.01.26 03:53
|buy
|2044
|0.10
|1.2584
|1.2556
|1.2597
|4088
|2004.01.26 08:46
|s/l
|2044
|0.10
|1.2556
|1.2556
|1.2597
|-28.00
|23370.00
|4089
|2004.01.26 11:42
|buy
|2045
|0.10
|1.2561
|1.2533
|1.2574
|4090
|2004.01.26 11:58
|t/p
|2045
|0.10
|1.2574
|1.2533
|1.2574
|13.00
|23383.00
|4091
|2004.01.26 16:35
|buy
|2046
|0.10
|1.2583
|1.2555
|1.2596
|4092
|2004.01.26 17:34
|s/l
|2046
|0.10
|1.2555
|1.2555
|1.2596
|-28.00
|23355.00
|4093
|2004.01.26 20:27
|buy
|2047
|0.10
|1.2483
|1.2455
|1.2496
|4094
|2004.01.27 05:46
|s/l
|2047
|0.10
|1.2455
|1.2455
|1.2496
|-28.00
|23327.00
|4095
|2004.01.27 06:58
|buy
|2048
|0.10
|1.2463
|1.2435
|1.2476
|4096
|2004.01.27 07:07
|t/p
|2048
|0.10
|1.2476
|1.2435
|1.2476
|13.00
|23340.00
|4097
|2004.01.27 07:17
|buy
|2049
|0.10
|1.2467
|1.2439
|1.2480
|4098
|2004.01.27 08:43
|s/l
|2049
|0.10
|1.2439
|1.2439
|1.2480
|-28.00
|23312.00
|4099
|2004.01.27 08:59
|sell
|2050
|0.10
|1.2465
|1.2493
|1.2452
|4100
|2004.01.27 09:45
|t/p
|2050
|0.10
|1.2452
|1.2493
|1.2452
|13.00
|23325.00
|4101
|2004.01.27 09:45
|buy
|2051
|0.10
|1.2451
|1.2423
|1.2464
|4102
|2004.01.27 09:59
|t/p
|2051
|0.10
|1.2464
|1.2423
|1.2464
|13.00
|23338.00
|4103
|2004.01.27 10:08
|buy
|2052
|0.10
|1.2470
|1.2442
|1.2483
|4104
|2004.01.27 11:00
|t/p
|2052
|0.10
|1.2483
|1.2442
|1.2483
|13.00
|23351.00
|4105
|2004.01.27 12:05
|buy
|2053
|0.10
|1.2489
|1.2461
|1.2502
|4106
|2004.01.27 13:00
|t/p
|2053
|0.10
|1.2502
|1.2461
|1.2502
|13.00
|23364.00
|4107
|2004.01.27 13:40
|buy
|2054
|0.10
|1.2485
|1.2457
|1.2498
|4108
|2004.01.27 13:59
|t/p
|2054
|0.10
|1.2498
|1.2457
|1.2498
|13.00
|23377.00
|4109
|2004.01.27 14:35
|buy
|2055
|0.10
|1.2524
|1.2496
|1.2537
|4110
|2004.01.27 14:58
|t/p
|2055
|0.10
|1.2537
|1.2496
|1.2537
|13.00
|23390.00
|4111
|2004.01.27 14:59
|buy
|2056
|0.10
|1.2525
|1.2497
|1.2538
|4112
|2004.01.27 14:59
|t/p
|2056
|0.10
|1.2538
|1.2497
|1.2538
|13.00
|23403.00
|4113
|2004.01.27 16:38
|buy
|2057
|0.10
|1.2558
|1.2530
|1.2571
|4114
|2004.01.27 16:56
|t/p
|2057
|0.10
|1.2571
|1.2530
|1.2571
|13.00
|23416.00
|4115
|2004.01.27 17:17
|buy
|2058
|0.10
|1.2611
|1.2583
|1.2624
|4116
|2004.01.27 17:58
|t/p
|2058
|0.10
|1.2624
|1.2583
|1.2624
|13.00
|23429.00
|4117
|2004.01.27 18:02
|buy
|2059
|0.10
|1.2636
|1.2608
|1.2649
|4118
|2004.01.27 23:51
|t/p
|2059
|0.10
|1.2649
|1.2608
|1.2649
|13.00
|23442.00
|4119
|2004.01.28 00:51
|sell
|2060
|0.10
|1.2647
|1.2675
|1.2634
|4120
|2004.01.28 01:08
|t/p
|2060
|0.10
|1.2634
|1.2675
|1.2634
|13.00
|23455.00
|4121
|2004.01.28 01:48
|sell
|2061
|0.10
|1.2636
|1.2664
|1.2623
|4122
|2004.01.28 01:59
|t/p
|2061
|0.10
|1.2623
|1.2664
|1.2623
|13.00
|23468.00
|4123
|2004.01.28 02:49
|sell
|2062
|0.10
|1.2629
|1.2657
|1.2616
|4124
|2004.01.28 04:04
|t/p
|2062
|0.10
|1.2616
|1.2657
|1.2616
|13.00
|23481.00
|4125
|2004.01.28 04:44
|sell
|2063
|0.10
|1.2619
|1.2647
|1.2606
|4126
|2004.01.28 04:59
|t/p
|2063
|0.10
|1.2606
|1.2647
|1.2606
|13.00
|23494.00
|4127
|2004.01.28 05:43
|sell
|2064
|0.10
|1.2604
|1.2632
|1.2591
|4128
|2004.01.28 07:14
|t/p
|2064
|0.10
|1.2591
|1.2632
|1.2591
|13.00
|23507.00
|4129
|2004.01.28 07:41
|sell
|2065
|0.10
|1.2616
|1.2644
|1.2603
|4130
|2004.01.28 08:12
|t/p
|2065
|0.10
|1.2603
|1.2644
|1.2603
|13.00
|23520.00
|4131
|2004.01.28 08:13
|buy
|2066
|0.10
|1.2602
|1.2574
|1.2615
|4132
|2004.01.28 08:38
|t/p
|2066
|0.10
|1.2615
|1.2574
|1.2615
|13.00
|23533.00
|4133
|2004.01.28 09:39
|sell
|2067
|0.10
|1.2639
|1.2667
|1.2626
|4134
|2004.01.28 09:59
|t/p
|2067
|0.10
|1.2626
|1.2667
|1.2626
|13.00
|23546.00
|4135
|2004.01.28 10:14
|buy
|2068
|0.10
|1.2591
|1.2563
|1.2604
|4136
|2004.01.28 10:36
|t/p
|2068
|0.10
|1.2604
|1.2563
|1.2604
|13.00
|23559.00
|4137
|2004.01.28 11:37
|sell
|2069
|0.10
|1.2611
|1.2639
|1.2598
|4138
|2004.01.28 13:05
|t/p
|2069
|0.10
|1.2598
|1.2639
|1.2598
|13.00
|23572.00
|4139
|2004.01.28 13:33
|sell
|2070
|0.10
|1.2610
|1.2638
|1.2597
|4140
|2004.01.28 13:58
|t/p
|2070
|0.10
|1.2597
|1.2638
|1.2597
|13.00
|23585.00
|4141
|2004.01.28 14:32
|sell
|2071
|0.10
|1.2573
|1.2601
|1.2560
|4142
|2004.01.28 14:32
|s/l
|2071
|0.10
|1.2601
|1.2601
|1.2560
|-28.00
|23557.00
|4143
|2004.01.28 14:32
|sell
|2072
|0.10
|1.2599
|1.2627
|1.2586
|4144
|2004.01.28 14:47
|t/p
|2072
|0.10
|1.2586
|1.2627
|1.2586
|13.00
|23570.00
|4145
|2004.01.28 15:30
|sell
|2073
|0.10
|1.2576
|1.2604
|1.2563
|4146
|2004.01.28 16:02
|t/p
|2073
|0.10
|1.2563
|1.2604
|1.2563
|13.00
|23583.00
|4147
|2004.01.28 16:29
|sell
|2074
|0.10
|1.2589
|1.2617
|1.2576
|4148
|2004.01.28 17:06
|t/p
|2074
|0.10
|1.2576
|1.2617
|1.2576
|13.00
|23596.00
|4149
|2004.01.28 17:25
|sell
|2075
|0.10
|1.2592
|1.2620
|1.2579
|4150
|2004.01.28 17:29
|s/l
|2075
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2579
|-28.00
|23568.00
|4151
|2004.01.28 20:05
|sell
|2076
|0.10
|1.2638
|1.2666
|1.2625
|4152
|2004.01.28 20:06
|t/p
|2076
|0.10
|1.2625
|1.2666
|1.2625
|13.00
|23581.00
|4153
|2004.01.28 20:20
|sell
|2077
|0.10
|1.2638
|1.2666
|1.2625
|4154
|2004.01.28 20:58
|t/p
|2077
|0.10
|1.2625
|1.2666
|1.2625
|13.00
|23594.00
|4155
|2004.01.28 21:03
|sell
|2078
|0.10
|1.2514
|1.2542
|1.2501
|4156
|2004.01.28 21:06
|t/p
|2078
|0.10
|1.2501
|1.2542
|1.2501
|13.00
|23607.00
|4157
|2004.01.28 21:19
|sell
|2079
|0.10
|1.2514
|1.2542
|1.2501
|4158
|2004.01.28 21:59
|t/p
|2079
|0.10
|1.2501
|1.2542
|1.2501
|13.00
|23620.00
|4159
|2004.01.28 22:17
|sell
|2080
|0.10
|1.2489
|1.2517
|1.2476
|4160
|2004.01.28 22:58
|t/p
|2080
|0.10
|1.2476
|1.2517
|1.2476
|13.00
|23633.00
|4161
|2004.01.28 23:15
|sell
|2081
|0.10
|1.2471
|1.2499
|1.2458
|4162
|2004.01.28 23:58
|t/p
|2081
|0.10
|1.2458
|1.2499
|1.2458
|13.00
|23646.00
|4163
|2004.01.29 00:58
|buy
|2082
|0.10
|1.2423
|1.2395
|1.2436
|4164
|2004.01.29 00:58
|t/p
|2082
|0.10
|1.2436
|1.2395
|1.2436
|13.00
|23659.00
|4165
|2004.01.29 01:57
|buy
|2083
|0.10
|1.2437
|1.2409
|1.2450
|4166
|2004.01.29 01:58
|t/p
|2083
|0.10
|1.2450
|1.2409
|1.2450
|13.00
|23672.00
|4167
|2004.01.29 02:56
|buy
|2084
|0.10
|1.2468
|1.2440
|1.2481
|4168
|2004.01.29 02:58
|t/p
|2084
|0.10
|1.2481
|1.2440
|1.2481
|13.00
|23685.00
|4169
|2004.01.29 04:54
|buy
|2085
|0.10
|1.2463
|1.2435
|1.2476
|4170
|2004.01.29 05:16
|t/p
|2085
|0.10
|1.2476
|1.2435
|1.2476
|13.00
|23698.00
|4171
|2004.01.29 05:57
|sell
|2086
|0.10
|1.2471
|1.2499
|1.2458
|4172
|2004.01.29 06:52
|t/p
|2086
|0.10
|1.2458
|1.2499
|1.2458
|13.00
|23711.00
|4173
|2004.01.29 06:52
|buy
|2087
|0.10
|1.2458
|1.2430
|1.2471
|4174
|2004.01.29 07:07
|t/p
|2087
|0.10
|1.2471
|1.2430
|1.2471
|13.00
|23724.00
|4175
|2004.01.29 07:49
|buy
|2088
|0.10
|1.2455
|1.2427
|1.2468
|4176
|2004.01.29 07:58
|t/p
|2088
|0.10
|1.2468
|1.2427
|1.2468
|13.00
|23737.00
|4177
|2004.01.29 08:48
|buy
|2089
|0.10
|1.2474
|1.2446
|1.2487
|4178
|2004.01.29 08:58
|t/p
|2089
|0.10
|1.2487
|1.2446
|1.2487
|13.00
|23750.00
|4179
|2004.01.29 09:08
|sell
|2090
|0.10
|1.2517
|1.2545
|1.2504
|4180
|2004.01.29 09:47
|t/p
|2090
|0.10
|1.2504
|1.2545
|1.2504
|13.00
|23763.00
|4181
|2004.01.29 10:45
|buy
|2091
|0.10
|1.2490
|1.2462
|1.2503
|4182
|2004.01.29 10:57
|t/p
|2091
|0.10
|1.2503
|1.2462
|1.2503
|13.00
|23776.00
|4183
|2004.01.29 11:56
|sell
|2092
|0.10
|1.2524
|1.2552
|1.2511
|4184
|2004.01.29 11:58
|t/p
|2092
|0.10
|1.2511
|1.2552
|1.2511
|13.00
|23789.00
|4185
|2004.01.29 12:43
|buy
|2093
|0.10
|1.2502
|1.2474
|1.2515
|4186
|2004.01.29 13:41
|s/l
|2093
|0.10
|1.2474
|1.2474
|1.2515
|-28.00
|23761.00
|4187
|2004.01.29 14:36
|buy
|2094
|0.10
|1.2460
|1.2432
|1.2473
|4188
|2004.01.29 14:36
|t/p
|2094
|0.10
|1.2473
|1.2432
|1.2473
|13.00
|23774.00
|4189
|2004.01.29 15:39
|buy
|2095
|0.10
|1.2440
|1.2412
|1.2453
|4190
|2004.01.29 15:59
|t/p
|2095
|0.10
|1.2453
|1.2412
|1.2453
|13.00
|23787.00
|4191
|2004.01.29 16:15
|buy
|2096
|0.10
|1.2452
|1.2424
|1.2465
|4192
|2004.01.29 16:34
|s/l
|2096
|0.10
|1.2424
|1.2424
|1.2465
|-28.00
|23759.00
|4193
|2004.01.29 16:34
|sell
|2097
|0.10
|1.2462
|1.2490
|1.2449
|4194
|2004.01.29 16:35
|t/p
|2097
|0.10
|1.2449
|1.2490
|1.2449
|13.00
|23772.00
|4195
|2004.01.29 17:15
|buy
|2098
|0.10
|1.2370
|1.2342
|1.2383
|4196
|2004.01.29 17:58
|t/p
|2098
|0.10
|1.2383
|1.2342
|1.2383
|13.00
|23785.00
|4197
|2004.01.29 17:59
|buy
|2099
|0.10
|1.2369
|1.2341
|1.2382
|4198
|2004.01.29 17:59
|t/p
|2099
|0.10
|1.2382
|1.2341
|1.2382
|13.00
|23798.00
|4199
|2004.01.29 18:22
|buy
|2100
|0.10
|1.2386
|1.2358
|1.2399
|4200
|2004.01.29 19:01
|t/p
|2100
|0.10
|1.2399
|1.2358
|1.2399
|13.00
|23811.00
|4201
|2004.01.29 19:21
|buy
|2101
|0.10
|1.2385
|1.2357
|1.2398
|4202
|2004.01.29 20:00
|t/p
|2101
|0.10
|1.2398
|1.2357
|1.2398
|13.00
|23824.00
|4203
|2004.01.29 20:30
|buy
|2102
|0.10
|1.2383
|1.2355
|1.2396
|4204
|2004.01.29 20:58
|t/p
|2102
|0.10
|1.2396
|1.2355
|1.2396
|13.00
|23837.00
|4205
|2004.01.29 21:31
|buy
|2103
|0.10
|1.2400
|1.2372
|1.2413
|4206
|2004.01.29 21:59
|t/p
|2103
|0.10
|1.2413
|1.2372
|1.2413
|13.00
|23850.00
|4207
|2004.01.29 23:29
|buy
|2104
|0.10
|1.2406
|1.2378
|1.2419
|4208
|2004.01.30 02:07
|t/p
|2104
|0.10
|1.2419
|1.2378
|1.2419
|13.00
|23863.00
|4209
|2004.01.30 02:23
|buy
|2105
|0.10
|1.2406
|1.2378
|1.2419
|4210
|2004.01.30 05:03
|t/p
|2105
|0.10
|1.2419
|1.2378
|1.2419
|13.00
|23876.00
|4211
|2004.01.30 05:22
|buy
|2106
|0.10
|1.2406
|1.2378
|1.2419
|4212
|2004.01.30 06:02
|t/p
|2106
|0.10
|1.2419
|1.2378
|1.2419
|13.00
|23889.00
|4213
|2004.01.30 07:15
|buy
|2107
|0.10
|1.2392
|1.2364
|1.2405
|4214
|2004.01.30 07:59
|t/p
|2107
|0.10
|1.2405
|1.2364
|1.2405
|13.00
|23902.00
|4215
|2004.01.30 08:17
|buy
|2108
|0.10
|1.2406
|1.2378
|1.2419
|4216
|2004.01.30 09:14
|s/l
|2108
|0.10
|1.2378
|1.2378
|1.2419
|-28.00
|23874.00
|4217
|2004.01.30 10:11
|buy
|2109
|0.10
|1.2363
|1.2335
|1.2376
|4218
|2004.01.30 11:06
|t/p
|2109
|0.10
|1.2376
|1.2335
|1.2376
|13.00
|23887.00
|4219
|2004.01.30 11:41
|buy
|2110
|0.10
|1.2374
|1.2346
|1.2387
|4220
|2004.01.30 11:59
|t/p
|2110
|0.10
|1.2387
|1.2346
|1.2387
|13.00
|23900.00
|4221
|2004.01.30 12:09
|buy
|2111
|0.10
|1.2402
|1.2374
|1.2415
|4222
|2004.01.30 14:00
|t/p
|2111
|0.10
|1.2415
|1.2374
|1.2415
|13.00
|23913.00
|4223
|2004.01.30 14:06
|buy
|2112
|0.10
|1.2393
|1.2365
|1.2406
|4224
|2004.01.30 14:07
|t/p
|2112
|0.10
|1.2406
|1.2365
|1.2406
|13.00
|23926.00
|4225
|2004.01.30 14:07
|buy
|2113
|0.10
|1.2391
|1.2363
|1.2404
|4226
|2004.01.30 14:58
|t/p
|2113
|0.10
|1.2404
|1.2363
|1.2404
|13.00
|23939.00
|4227
|2004.01.30 15:05
|sell
|2114
|0.10
|1.2451
|1.2479
|1.2438
|4228
|2004.01.30 15:05
|t/p
|2114
|0.10
|1.2438
|1.2479
|1.2438
|13.00
|23952.00
|4229
|2004.01.30 15:06
|sell
|2115
|0.10
|1.2445
|1.2473
|1.2432
|4230
|2004.01.30 15:06
|t/p
|2115
|0.10
|1.2432
|1.2473
|1.2432
|13.00
|23965.00
|4231
|2004.01.30 16:03
|buy
|2116
|0.10
|1.2396
|1.2368
|1.2409
|4232
|2004.01.30 16:04
|t/p
|2116
|0.10
|1.2409
|1.2368
|1.2409
|13.00
|23978.00
|4233
|2004.01.30 16:05
|buy
|2117
|0.10
|1.2395
|1.2367
|1.2408
|4234
|2004.01.30 16:29
|s/l
|2117
|0.10
|1.2367
|1.2367
|1.2408
|-28.00
|23950.00
|4235
|2004.01.30 16:59
|sell
|2118
|0.10
|1.2420
|1.2448
|1.2407
|4236
|2004.01.30 17:00
|s/l
|2118
|0.10
|1.2448
|1.2448
|1.2407
|-28.00
|23922.00
|4237
|2004.01.30 17:03
|buy
|2119
|0.10
|1.2416
|1.2388
|1.2429
|4238
|2004.01.30 17:03
|t/p
|2119
|0.10
|1.2429
|1.2388
|1.2429
|13.00
|23935.00
|4239
|2004.01.30 17:03
|buy
|2120
|0.10
|1.2416
|1.2388
|1.2429
|4240
|2004.01.30 17:58
|t/p
|2120
|0.10
|1.2429
|1.2388
|1.2429
|13.00
|23948.00
|4241
|2004.01.30 17:58
|buy
|2121
|0.10
|1.2419
|1.2391
|1.2432
|4242
|2004.01.30 17:59
|t/p
|2121
|0.10
|1.2432
|1.2391
|1.2432
|13.00
|23961.00
|4243
|2004.01.30 18:05
|buy
|2122
|0.10
|1.2453
|1.2425
|1.2466
|4244
|2004.01.30 19:00
|t/p
|2122
|0.10
|1.2466
|1.2425
|1.2466
|13.00
|23974.00
|4245
|2004.01.30 19:26
|buy
|2123
|0.10
|1.2461
|1.2433
|1.2474
|4246
|2004.01.30 19:58
|t/p
|2123
|0.10
|1.2474
|1.2433
|1.2474
|13.00
|23987.00
|4247
|2004.02.02 00:22
|buy
|2124
|0.10
|1.2479
|1.2451
|1.2492
|4248
|2004.02.02 05:19
|s/l
|2124
|0.10
|1.2451
|1.2451
|1.2492
|-28.00
|23959.00
|4249
|2004.02.02 07:15
|buy
|2125
|0.10
|1.2448
|1.2420
|1.2461
|4250
|2004.02.02 08:04
|t/p
|2125
|0.10
|1.2461
|1.2420
|1.2461
|13.00
|23972.00
|4251
|2004.02.02 08:12
|buy
|2126
|0.10
|1.2454
|1.2426
|1.2467
|4252
|2004.02.02 09:02
|t/p
|2126
|0.10
|1.2467
|1.2426
|1.2467
|13.00
|23985.00
|4253
|2004.02.02 09:10
|buy
|2127
|0.10
|1.2462
|1.2434
|1.2475
|4254
|2004.02.02 10:02
|t/p
|2127
|0.10
|1.2475
|1.2434
|1.2475
|13.00
|23998.00
|4255
|2004.02.02 10:11
|buy
|2128
|0.10
|1.2465
|1.2437
|1.2478
|4256
|2004.02.02 13:00
|t/p
|2128
|0.10
|1.2478
|1.2437
|1.2478
|13.00
|24011.00
|4257
|2004.02.02 13:07
|buy
|2129
|0.10
|1.2447
|1.2419
|1.2460
|4258
|2004.02.02 13:59
|t/p
|2129
|0.10
|1.2460
|1.2419
|1.2460
|13.00
|24024.00
|4259
|2004.02.02 16:03
|buy
|2130
|0.10
|1.2450
|1.2422
|1.2463
|4260
|2004.02.02 16:26
|s/l
|2130
|0.10
|1.2422
|1.2422
|1.2463
|-28.00
|23996.00
|4261
|2004.02.02 16:32
|sell
|2131
|0.10
|1.2455
|1.2483
|1.2442
|4262
|2004.02.02 16:33
|t/p
|2131
|0.10
|1.2442
|1.2483
|1.2442
|13.00
|24009.00
|4263
|2004.02.02 16:35
|sell
|2132
|0.10
|1.2459
|1.2487
|1.2446
|4264
|2004.02.02 16:59
|t/p
|2132
|0.10
|1.2446
|1.2487
|1.2446
|13.00
|24022.00
|4265
|2004.02.02 17:36
|sell
|2133
|0.10
|1.2445
|1.2473
|1.2432
|4266
|2004.02.02 17:58
|t/p
|2133
|0.10
|1.2432
|1.2473
|1.2432
|13.00
|24035.00
|4267
|2004.02.02 18:34
|sell
|2134
|0.10
|1.2428
|1.2456
|1.2415
|4268
|2004.02.02 18:58
|t/p
|2134
|0.10
|1.2415
|1.2456
|1.2415
|13.00
|24048.00
|4269
|2004.02.02 20:23
|sell
|2135
|0.10
|1.2413
|1.2441
|1.2400
|4270
|2004.02.02 23:24
|s/l
|2135
|0.10
|1.2441
|1.2441
|1.2400
|-28.00
|24020.00
|4271
|2004.02.03 00:21
|sell
|2136
|0.10
|1.2450
|1.2478
|1.2437
|4272
|2004.02.03 00:59
|t/p
|2136
|0.10
|1.2437
|1.2478
|1.2437
|13.00
|24033.00
|4273
|2004.02.03 01:20
|sell
|2137
|0.10
|1.2434
|1.2462
|1.2421
|4274
|2004.02.03 03:21
|s/l
|2137
|0.10
|1.2462
|1.2462
|1.2421
|-28.00
|24005.00
|4275
|2004.02.03 08:06
|buy
|2138
|0.10
|1.2491
|1.2463
|1.2504
|4276
|2004.02.03 08:11
|t/p
|2138
|0.10
|1.2504
|1.2463
|1.2504
|13.00
|24018.00
|4277
|2004.02.03 09:11
|sell
|2139
|0.10
|1.2561
|1.2589
|1.2548
|4278
|2004.02.03 09:58
|t/p
|2139
|0.10
|1.2548
|1.2589
|1.2548
|13.00
|24031.00
|4279
|2004.02.03 09:58
|sell
|2140
|0.10
|1.2562
|1.2590
|1.2549
|4280
|2004.02.03 09:59
|t/p
|2140
|0.10
|1.2549
|1.2590
|1.2549
|13.00
|24044.00
|4281
|2004.02.03 10:22
|sell
|2141
|0.10
|1.2550
|1.2578
|1.2537
|4282
|2004.02.03 11:55
|s/l
|2141
|0.10
|1.2578
|1.2578
|1.2537
|-28.00
|24016.00
|4283
|2004.02.03 12:03
|sell
|2142
|0.10
|1.2582
|1.2610
|1.2569
|4284
|2004.02.03 13:00
|t/p
|2142
|0.10
|1.2569
|1.2610
|1.2569
|13.00
|24029.00
|4285
|2004.02.03 13:53
|sell
|2143
|0.10
|1.2574
|1.2602
|1.2561
|4286
|2004.02.03 14:00
|t/p
|2143
|0.10
|1.2561
|1.2602
|1.2561
|13.00
|24042.00
|4287
|2004.02.03 14:50
|sell
|2144
|0.10
|1.2569
|1.2597
|1.2556
|4288
|2004.02.03 14:59
|t/p
|2144
|0.10
|1.2556
|1.2597
|1.2556
|13.00
|24055.00
|4289
|2004.02.03 14:59
|buy
|2145
|0.10
|1.2551
|1.2523
|1.2564
|4290
|2004.02.03 15:51
|t/p
|2145
|0.10
|1.2564
|1.2523
|1.2564
|13.00
|24068.00
|4291
|2004.02.03 16:49
|sell
|2146
|0.10
|1.2560
|1.2588
|1.2547
|4292
|2004.02.03 17:01
|t/p
|2146
|0.10
|1.2547
|1.2588
|1.2547
|13.00
|24081.00
|4293
|2004.02.03 17:49
|sell
|2147
|0.10
|1.2563
|1.2591
|1.2550
|4294
|2004.02.03 18:00
|t/p
|2147
|0.10
|1.2550
|1.2591
|1.2550
|13.00
|24094.00
|4295
|2004.02.03 18:03
|sell
|2148
|0.10
|1.2562
|1.2590
|1.2549
|4296
|2004.02.03 18:29
|t/p
|2148
|0.10
|1.2549
|1.2590
|1.2549
|13.00
|24107.00
|4297
|2004.02.03 18:41
|sell
|2149
|0.10
|1.2562
|1.2590
|1.2549
|4298
|2004.02.03 19:28
|t/p
|2149
|0.10
|1.2549
|1.2590
|1.2549
|13.00
|24120.00
|4299
|2004.02.03 19:35
|sell
|2150
|0.10
|1.2552
|1.2580
|1.2539
|4300
|2004.02.03 19:58
|t/p
|2150
|0.10
|1.2539
|1.2580
|1.2539
|13.00
|24133.00
|4301
|2004.02.03 21:43
|sell
|2151
|0.10
|1.2545
|1.2573
|1.2532
|4302
|2004.02.03 22:24
|t/p
|2151
|0.10
|1.2532
|1.2573
|1.2532
|13.00
|24146.00
|4303
|2004.02.03 22:42
|sell
|2152
|0.10
|1.2540
|1.2568
|1.2527
|4304
|2004.02.04 01:20
|t/p
|2152
|0.10
|1.2527
|1.2568
|1.2527
|13.00
|24159.00
|4305
|2004.02.04 01:39
|sell
|2153
|0.10
|1.2545
|1.2573
|1.2532
|4306
|2004.02.04 01:58
|t/p
|2153
|0.10
|1.2532
|1.2573
|1.2532
|13.00
|24172.00
|4307
|2004.02.04 02:35
|sell
|2154
|0.10
|1.2522
|1.2550
|1.2509
|4308
|2004.02.04 03:19
|t/p
|2154
|0.10
|1.2509
|1.2550
|1.2509
|13.00
|24185.00
|4309
|2004.02.04 03:36
|sell
|2155
|0.10
|1.2520
|1.2548
|1.2507
|4310
|2004.02.04 06:36
|s/l
|2155
|0.10
|1.2548
|1.2548
|1.2507
|-28.00
|24157.00
|4311
|2004.02.04 08:27
|sell
|2156
|0.10
|1.2550
|1.2578
|1.2537
|4312
|2004.02.04 08:59
|t/p
|2156
|0.10
|1.2537
|1.2578
|1.2537
|13.00
|24170.00
|4313
|2004.02.04 09:26
|sell
|2157
|0.10
|1.2535
|1.2563
|1.2522
|4314
|2004.02.04 11:26
|s/l
|2157
|0.10
|1.2563
|1.2563
|1.2522
|-28.00
|24142.00
|4315
|2004.02.04 11:59
|buy
|2158
|0.10
|1.2551
|1.2523
|1.2564
|4316
|2004.02.04 14:03
|s/l
|2158
|0.10
|1.2523
|1.2523
|1.2564
|-28.00
|24114.00
|4317
|2004.02.04 14:20
|sell
|2159
|0.10
|1.2536
|1.2564
|1.2523
|4318
|2004.02.04 15:01
|t/p
|2159
|0.10
|1.2523
|1.2564
|1.2523
|13.00
|24127.00
|4319
|2004.02.04 15:15
|sell
|2160
|0.10
|1.2528
|1.2556
|1.2515
|4320
|2004.02.04 16:00
|t/p
|2160
|0.10
|1.2515
|1.2556
|1.2515
|13.00
|24140.00
|4321
|2004.02.04 16:11
|sell
|2161
|0.10
|1.2512
|1.2540
|1.2499
|4322
|2004.02.04 17:17
|s/l
|2161
|0.10
|1.2540
|1.2540
|1.2499
|-28.00
|24112.00
|4323
|2004.02.04 18:16
|sell
|2162
|0.10
|1.2555
|1.2583
|1.2542
|4324
|2004.02.04 19:00
|t/p
|2162
|0.10
|1.2542
|1.2583
|1.2542
|13.00
|24125.00
|4325
|2004.02.04 20:14
|sell
|2163
|0.10
|1.2547
|1.2575
|1.2534
|4326
|2004.02.04 21:00
|t/p
|2163
|0.10
|1.2534
|1.2575
|1.2534
|13.00
|24138.00
|4327
|2004.02.04 21:13
|sell
|2164
|0.10
|1.2538
|1.2566
|1.2525
|4328
|2004.02.05 04:00
|t/p
|2164
|0.10
|1.2525
|1.2566
|1.2525
|13.00
|24151.00
|4329
|2004.02.05 04:09
|sell
|2165
|0.10
|1.2533
|1.2561
|1.2520
|4330
|2004.02.05 10:00
|s/l
|2165
|0.10
|1.2561
|1.2561
|1.2520
|-28.00
|24123.00
|4331
|2004.02.05 10:10
|buy
|2166
|0.10
|1.2549
|1.2521
|1.2562
|4332
|2004.02.05 10:58
|t/p
|2166
|0.10
|1.2562
|1.2521
|1.2562
|13.00
|24136.00
|4333
|2004.02.05 11:09
|buy
|2167
|0.10
|1.2583
|1.2555
|1.2596
|4334
|2004.02.05 13:56
|t/p
|2167
|0.10
|1.2596
|1.2555
|1.2596
|13.00
|24149.00
|4335
|2004.02.05 14:34
|sell
|2168
|0.10
|1.2586
|1.2614
|1.2573
|4336
|2004.02.05 15:54
|s/l
|2168
|0.10
|1.2614
|1.2614
|1.2573
|-28.00
|24121.00
|4337
|2004.02.05 16:52
|sell
|2169
|0.10
|1.2622
|1.2650
|1.2609
|4338
|2004.02.05 16:58
|t/p
|2169
|0.10
|1.2609
|1.2650
|1.2609
|13.00
|24134.00
|4339
|2004.02.05 16:58
|buy
|2170
|0.10
|1.2604
|1.2576
|1.2617
|4340
|2004.02.05 16:58
|t/p
|2170
|0.10
|1.2617
|1.2576
|1.2617
|13.00
|24147.00
|4341
|2004.02.05 16:58
|buy
|2171
|0.10
|1.2613
|1.2585
|1.2626
|4342
|2004.02.05 18:08
|s/l
|2171
|0.10
|1.2585
|1.2585
|1.2626
|-28.00
|24119.00
|4343
|2004.02.05 18:29
|sell
|2172
|0.10
|1.2608
|1.2636
|1.2595
|4344
|2004.02.05 18:33
|t/p
|2172
|0.10
|1.2595
|1.2636
|1.2595
|13.00
|24132.00
|4345
|2004.02.05 18:49
|sell
|2173
|0.10
|1.2608
|1.2636
|1.2595
|4346
|2004.02.05 18:59
|t/p
|2173
|0.10
|1.2595
|1.2636
|1.2595
|13.00
|24145.00
|4347
|2004.02.05 19:14
|sell
|2174
|0.10
|1.2589
|1.2617
|1.2576
|4348
|2004.02.05 19:24
|t/p
|2174
|0.10
|1.2576
|1.2617
|1.2576
|13.00
|24158.00
|4349
|2004.02.05 19:27
|sell
|2175
|0.10
|1.2590
|1.2618
|1.2577
|4350
|2004.02.05 19:58
|t/p
|2175
|0.10
|1.2577
|1.2618
|1.2577
|13.00
|24171.00
|4351
|2004.02.05 20:47
|sell
|2176
|0.10
|1.2564
|1.2592
|1.2551
|4352
|2004.02.05 20:58
|t/p
|2176
|0.10
|1.2551
|1.2592
|1.2551
|13.00
|24184.00
|4353
|2004.02.05 21:53
|sell
|2177
|0.10
|1.2546
|1.2574
|1.2533
|4354
|2004.02.06 01:48
|s/l
|2177
|0.10
|1.2574
|1.2574
|1.2533
|-28.00
|24156.00
|4355
|2004.02.06 01:48
|sell
|2178
|0.10
|1.2573
|1.2601
|1.2560
|4356
|2004.02.06 02:00
|t/p
|2178
|0.10
|1.2560
|1.2601
|1.2560
|13.00
|24169.00
|4357
|2004.02.06 02:06
|sell
|2179
|0.10
|1.2565
|1.2593
|1.2552
|4358
|2004.02.06 02:15
|t/p
|2179
|0.10
|1.2552
|1.2593
|1.2552
|13.00
|24182.00
|4359
|2004.02.06 02:18
|sell
|2180
|0.10
|1.2565
|1.2593
|1.2552
|4360
|2004.02.06 02:58
|t/p
|2180
|0.10
|1.2552
|1.2593
|1.2552
|13.00
|24195.00
|4361
|2004.02.06 06:41
|sell
|2181
|0.10
|1.2560
|1.2588
|1.2547
|4362
|2004.02.06 07:00
|t/p
|2181
|0.10
|1.2547
|1.2588
|1.2547
|13.00
|24208.00
|4363
|2004.02.06 07:33
|sell
|2182
|0.10
|1.2549
|1.2577
|1.2536
|4364
|2004.02.06 10:03
|t/p
|2182
|0.10
|1.2536
|1.2577
|1.2536
|13.00
|24221.00
|4365
|2004.02.06 10:08
|sell
|2183
|0.10
|1.2549
|1.2577
|1.2536
|4366
|2004.02.06 10:13
|t/p
|2183
|0.10
|1.2536
|1.2577
|1.2536
|13.00
|24234.00
|4367
|2004.02.06 10:29
|sell
|2184
|0.10
|1.2549
|1.2577
|1.2536
|4368
|2004.02.06 10:58
|t/p
|2184
|0.10
|1.2536
|1.2577
|1.2536
|13.00
|24247.00
|4369
|2004.02.06 12:06
|sell
|2185
|0.10
|1.2532
|1.2560
|1.2519
|4370
|2004.02.06 13:00
|t/p
|2185
|0.10
|1.2519
|1.2560
|1.2519
|13.00
|24260.00
|4371
|2004.02.06 13:05
|sell
|2186
|0.10
|1.2526
|1.2554
|1.2513
|4372
|2004.02.06 14:02
|s/l
|2186
|0.10
|1.2554
|1.2554
|1.2513
|-28.00
|24232.00
|4373
|2004.02.06 14:54
|buy
|2187
|0.10
|1.2531
|1.2503
|1.2544
|4374
|2004.02.06 14:54
|t/p
|2187
|0.10
|1.2544
|1.2503
|1.2544
|13.00
|24245.00
|4375
|2004.02.06 14:55
|buy
|2188
|0.10
|1.2536
|1.2508
|1.2549
|4376
|2004.02.06 14:58
|t/p
|2188
|0.10
|1.2549
|1.2508
|1.2549
|13.00
|24258.00
|4377
|2004.02.06 15:02
|sell
|2189
|0.10
|1.2675
|1.2703
|1.2662
|4378
|2004.02.06 15:07
|t/p
|2189
|0.10
|1.2662
|1.2703
|1.2662
|13.00
|24271.00
|4379
|2004.02.06 15:20
|sell
|2190
|0.10
|1.2668
|1.2696
|1.2655
|4380
|2004.02.06 15:23
|s/l
|2190
|0.10
|1.2696
|1.2696
|1.2655
|-28.00
|24243.00
|4381
|2004.02.06 15:53
|buy
|2191
|0.10
|1.2655
|1.2627
|1.2668
|4382
|2004.02.06 15:54
|t/p
|2191
|0.10
|1.2668
|1.2627
|1.2668
|13.00
|24256.00
|4383
|2004.02.06 15:54
|buy
|2192
|0.10
|1.2661
|1.2633
|1.2674
|4384
|2004.02.06 15:58
|t/p
|2192
|0.10
|1.2674
|1.2633
|1.2674
|13.00
|24269.00
|4385
|2004.02.06 16:57
|sell
|2193
|0.10
|1.2726
|1.2754
|1.2713
|4386
|2004.02.06 16:57
|t/p
|2193
|0.10
|1.2713
|1.2754
|1.2713
|13.00
|24282.00
|4387
|2004.02.06 16:58
|sell
|2194
|0.10
|1.2726
|1.2754
|1.2713
|4388
|2004.02.06 17:00
|t/p
|2194
|0.10
|1.2713
|1.2754
|1.2713
|13.00
|24295.00
|4389
|2004.02.06 17:20
|sell
|2195
|0.10
|1.2715
|1.2743
|1.2702
|4390
|2004.02.06 17:50
|t/p
|2195
|0.10
|1.2702
|1.2743
|1.2702
|13.00
|24308.00
|4391
|2004.02.06 17:57
|sell
|2196
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2710
|4392
|2004.02.06 17:58
|t/p
|2196
|0.10
|1.2710
|1.2751
|1.2710
|13.00
|24321.00
|4393
|2004.02.06 18:21
|sell
|2197
|0.10
|1.2701
|1.2729
|1.2688
|4394
|2004.02.06 18:49
|t/p
|2197
|0.10
|1.2688
|1.2729
|1.2688
|13.00
|24334.00
|4395
|2004.02.06 18:49
|buy
|2198
|0.10
|1.2687
|1.2659
|1.2700
|4396
|2004.02.06 18:55
|t/p
|2198
|0.10
|1.2700
|1.2659
|1.2700
|13.00
|24347.00
|4397
|2004.02.06 18:55
|sell
|2199
|0.10
|1.2707
|1.2735
|1.2694
|4398
|2004.02.06 19:49
|t/p
|2199
|0.10
|1.2694
|1.2735
|1.2694
|13.00
|24360.00
|4399
|2004.02.06 19:54
|sell
|2200
|0.10
|1.2713
|1.2741
|1.2700
|4400
|2004.02.06 19:58
|t/p
|2200
|0.10
|1.2700
|1.2741
|1.2700
|13.00
|24373.00
|4401
|2004.02.09 00:47
|buy
|2201
|0.10
|1.2608
|1.2580
|1.2621
|4402
|2004.02.09 00:52
|t/p
|2201
|0.10
|1.2621
|1.2580
|1.2621
|13.00
|24386.00
|4403
|2004.02.09 02:45
|buy
|2202
|0.10
|1.2682
|1.2654
|1.2695
|4404
|2004.02.09 02:50
|t/p
|2202
|0.10
|1.2695
|1.2654
|1.2695
|13.00
|24399.00
|4405
|2004.02.09 03:43
|buy
|2203
|0.10
|1.2690
|1.2662
|1.2703
|4406
|2004.02.09 03:49
|t/p
|2203
|0.10
|1.2703
|1.2662
|1.2703
|13.00
|24412.00
|4407
|2004.02.09 04:47
|sell
|2204
|0.10
|1.2720
|1.2748
|1.2707
|4408
|2004.02.09 06:15
|s/l
|2204
|0.10
|1.2748
|1.2748
|1.2707
|-28.00
|24384.00
|4409
|2004.02.09 06:39
|buy
|2205
|0.10
|1.2733
|1.2705
|1.2746
|4410
|2004.02.09 06:44
|t/p
|2205
|0.10
|1.2746
|1.2705
|1.2746
|13.00
|24397.00
|4411
|2004.02.09 07:43
|sell
|2206
|0.10
|1.2742
|1.2770
|1.2729
|4412
|2004.02.09 08:36
|t/p
|2206
|0.10
|1.2729
|1.2770
|1.2729
|13.00
|24410.00
|4413
|2004.02.09 08:41
|sell
|2207
|0.10
|1.2745
|1.2773
|1.2732
|4414
|2004.02.09 09:35
|t/p
|2207
|0.10
|1.2732
|1.2773
|1.2732
|13.00
|24423.00
|4415
|2004.02.09 09:40
|sell
|2208
|0.10
|1.2746
|1.2774
|1.2733
|4416
|2004.02.09 11:33
|t/p
|2208
|0.10
|1.2733
|1.2774
|1.2733
|13.00
|24436.00
|4417
|2004.02.09 11:39
|sell
|2209
|0.10
|1.2750
|1.2778
|1.2737
|4418
|2004.02.09 12:16
|t/p
|2209
|0.10
|1.2737
|1.2778
|1.2737
|13.00
|24449.00
|4419
|2004.02.09 12:37
|sell
|2210
|0.10
|1.2740
|1.2768
|1.2727
|4420
|2004.02.09 13:13
|t/p
|2210
|0.10
|1.2727
|1.2768
|1.2727
|13.00
|24462.00
|4421
|2004.02.09 13:14
|buy
|2211
|0.10
|1.2723
|1.2695
|1.2736
|4422
|2004.02.09 13:35
|t/p
|2211
|0.10
|1.2736
|1.2695
|1.2736
|13.00
|24475.00
|4423
|2004.02.09 13:35
|sell
|2212
|0.10
|1.2736
|1.2764
|1.2723
|4424
|2004.02.09 13:59
|t/p
|2212
|0.10
|1.2723
|1.2764
|1.2723
|13.00
|24488.00
|4425
|2004.02.09 13:59
|buy
|2213
|0.10
|1.2717
|1.2689
|1.2730
|4426
|2004.02.09 15:34
|t/p
|2213
|0.10
|1.2730
|1.2689
|1.2730
|13.00
|24501.00
|4427
|2004.02.09 15:34
|sell
|2214
|0.10
|1.2733
|1.2761
|1.2720
|4428
|2004.02.09 15:58
|t/p
|2214
|0.10
|1.2720
|1.2761
|1.2720
|13.00
|24514.00
|4429
|2004.02.09 16:32
|sell
|2215
|0.10
|1.2709
|1.2737
|1.2696
|4430
|2004.02.09 16:58
|t/p
|2215
|0.10
|1.2696
|1.2737
|1.2696
|13.00
|24527.00
|4431
|2004.02.09 17:30
|sell
|2216
|0.10
|1.2680
|1.2708
|1.2667
|4432
|2004.02.09 18:06
|t/p
|2216
|0.10
|1.2667
|1.2708
|1.2667
|13.00
|24540.00
|4433
|2004.02.09 18:29
|sell
|2217
|0.10
|1.2677
|1.2705
|1.2664
|4434
|2004.02.09 22:41
|s/l
|2217
|0.10
|1.2705
|1.2705
|1.2664
|-28.00
|24512.00
|4435
|2004.02.09 23:25
|sell
|2218
|0.10
|1.2701
|1.2729
|1.2688
|4436
|2004.02.10 00:16
|t/p
|2218
|0.10
|1.2688
|1.2729
|1.2688
|13.00
|24525.00
|4437
|2004.02.10 00:22
|sell
|2219
|0.10
|1.2698
|1.2726
|1.2685
|4438
|2004.02.10 03:32
|s/l
|2219
|0.10
|1.2726
|1.2726
|1.2685
|-28.00
|24497.00
|4439
|2004.02.10 06:15
|sell
|2220
|0.10
|1.2746
|1.2774
|1.2733
|4440
|2004.02.10 08:11
|s/l
|2220
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2733
|-28.00
|24469.00
|4441
|2004.02.10 09:10
|sell
|2221
|0.10
|1.2776
|1.2804
|1.2763
|4442
|2004.02.10 11:02
|t/p
|2221
|0.10
|1.2763
|1.2804
|1.2763
|13.00
|24482.00
|4443
|2004.02.10 11:07
|sell
|2222
|0.10
|1.2778
|1.2806
|1.2765
|4444
|2004.02.10 11:59
|t/p
|2222
|0.10
|1.2765
|1.2806
|1.2765
|13.00
|24495.00
|4445
|2004.02.10 12:06
|sell
|2223
|0.10
|1.2759
|1.2787
|1.2746
|4446
|2004.02.10 14:00
|t/p
|2223
|0.10
|1.2746
|1.2787
|1.2746
|13.00
|24508.00
|4447
|2004.02.10 14:05
|sell
|2224
|0.10
|1.2758
|1.2786
|1.2745
|4448
|2004.02.10 15:00
|t/p
|2224
|0.10
|1.2745
|1.2786
|1.2745
|13.00
|24521.00
|4449
|2004.02.10 15:02
|sell
|2225
|0.10
|1.2757
|1.2785
|1.2744
|4450
|2004.02.10 15:59
|t/p
|2225
|0.10
|1.2744
|1.2785
|1.2744
|13.00
|24534.00
|4451
|2004.02.10 16:49
|sell
|2226
|0.10
|1.2737
|1.2765
|1.2724
|4452
|2004.02.10 16:58
|t/p
|2226
|0.10
|1.2724
|1.2765
|1.2724
|13.00
|24547.00
|4453
|2004.02.10 17:08
|buy
|2227
|0.10
|1.2692
|1.2664
|1.2705
|4454
|2004.02.10 17:08
|t/p
|2227
|0.10
|1.2705
|1.2664
|1.2705
|13.00
|24560.00
|4455
|2004.02.10 17:09
|buy
|2228
|0.10
|1.2692
|1.2664
|1.2705
|4456
|2004.02.10 17:10
|t/p
|2228
|0.10
|1.2705
|1.2664
|1.2705
|13.00
|24573.00
|4457
|2004.02.10 18:07
|sell
|2229
|0.10
|1.2729
|1.2757
|1.2716
|4458
|2004.02.10 18:07
|t/p
|2229
|0.10
|1.2716
|1.2757
|1.2716
|13.00
|24586.00
|4459
|2004.02.10 18:09
|sell
|2230
|0.10
|1.2729
|1.2757
|1.2716
|4460
|2004.02.10 18:58
|t/p
|2230
|0.10
|1.2716
|1.2757
|1.2716
|13.00
|24599.00
|4461
|2004.02.10 19:11
|sell
|2231
|0.10
|1.2703
|1.2731
|1.2690
|4462
|2004.02.10 22:01
|t/p
|2231
|0.10
|1.2690
|1.2731
|1.2690
|13.00
|24612.00
|4463
|2004.02.10 22:16
|sell
|2232
|0.10
|1.2701
|1.2729
|1.2688
|4464
|2004.02.10 22:22
|t/p
|2232
|0.10
|1.2688
|1.2729
|1.2688
|13.00
|24625.00
|4465
|2004.02.10 22:37
|sell
|2233
|0.10
|1.2701
|1.2729
|1.2688
|4466
|2004.02.10 22:58
|t/p
|2233
|0.10
|1.2688
|1.2729
|1.2688
|13.00
|24638.00
|4467
|2004.02.11 00:39
|sell
|2234
|0.10
|1.2686
|1.2714
|1.2673
|4468
|2004.02.11 00:50
|t/p
|2234
|0.10
|1.2673
|1.2714
|1.2673
|13.00
|24651.00
|4469
|2004.02.11 01:19
|buy
|2235
|0.10
|1.2679
|1.2651
|1.2692
|4470
|2004.02.11 01:33
|t/p
|2235
|0.10
|1.2692
|1.2651
|1.2692
|13.00
|24664.00
|4471
|2004.02.11 01:57
|buy
|2236
|0.10
|1.2678
|1.2650
|1.2691
|4472
|2004.02.11 01:58
|t/p
|2236
|0.10
|1.2691
|1.2650
|1.2691
|13.00
|24677.00
|4473
|2004.02.11 03:30
|sell
|2237
|0.10
|1.2698
|1.2726
|1.2685
|4474
|2004.02.11 08:08
|t/p
|2237
|0.10
|1.2685
|1.2726
|1.2685
|13.00
|24690.00
|4475
|2004.02.11 08:29
|sell
|2238
|0.10
|1.2703
|1.2731
|1.2690
|4476
|2004.02.11 08:39
|t/p
|2238
|0.10
|1.2690
|1.2731
|1.2690
|13.00
|24703.00
|4477
|2004.02.11 09:26
|sell
|2239
|0.10
|1.2681
|1.2709
|1.2668
|4478
|2004.02.11 09:38
|t/p
|2239
|0.10
|1.2668
|1.2709
|1.2668
|13.00
|24716.00
|4479
|2004.02.11 10:26
|sell
|2240
|0.10
|1.2666
|1.2694
|1.2653
|4480
|2004.02.11 10:45
|t/p
|2240
|0.10
|1.2653
|1.2694
|1.2653
|13.00
|24729.00
|4481
|2004.02.11 10:45
|buy
|2241
|0.10
|1.2653
|1.2625
|1.2666
|4482
|2004.02.11 10:59
|t/p
|2241
|0.10
|1.2666
|1.2625
|1.2666
|13.00
|24742.00
|4483
|2004.02.11 11:24
|sell
|2242
|0.10
|1.2686
|1.2714
|1.2673
|4484
|2004.02.11 11:57
|t/p
|2242
|0.10
|1.2673
|1.2714
|1.2673
|13.00
|24755.00
|4485
|2004.02.11 11:57
|buy
|2243
|0.10
|1.2673
|1.2645
|1.2686
|4486
|2004.02.11 11:58
|t/p
|2243
|0.10
|1.2686
|1.2645
|1.2686
|13.00
|24768.00
|4487
|2004.02.11 11:58
|buy
|2244
|0.10
|1.2677
|1.2649
|1.2690
|4488
|2004.02.11 12:24
|t/p
|2244
|0.10
|1.2690
|1.2649
|1.2690
|13.00
|24781.00
|4489
|2004.02.11 12:24
|sell
|2245
|0.10
|1.2691
|1.2719
|1.2678
|4490
|2004.02.11 12:35
|t/p
|2245
|0.10
|1.2678
|1.2719
|1.2678
|13.00
|24794.00
|4491
|2004.02.11 13:34
|buy
|2246
|0.10
|1.2665
|1.2637
|1.2678
|4492
|2004.02.11 13:58
|t/p
|2246
|0.10
|1.2678
|1.2637
|1.2678
|13.00
|24807.00
|4493
|2004.02.11 14:16
|sell
|2247
|0.10
|1.2684
|1.2712
|1.2671
|4494
|2004.02.11 14:39
|t/p
|2247
|0.10
|1.2671
|1.2712
|1.2671
|13.00
|24820.00
|4495
|2004.02.11 16:17
|sell
|2248
|0.10
|1.2683
|1.2711
|1.2670
|4496
|2004.02.11 16:51
|t/p
|2248
|0.10
|1.2670
|1.2711
|1.2670
|13.00
|24833.00
|4497
|2004.02.11 17:50
|buy
|2249
|0.10
|1.2675
|1.2647
|1.2688
|4498
|2004.02.11 17:51
|t/p
|2249
|0.10
|1.2688
|1.2647
|1.2688
|13.00
|24846.00
|4499
|2004.02.11 17:54
|buy
|2250
|0.10
|1.2675
|1.2647
|1.2688
|4500
|2004.02.11 17:55
|t/p
|2250
|0.10
|1.2688
|1.2647
|1.2688
|13.00
|24859.00
|4501
|2004.02.11 18:44
|sell
|2251
|0.10
|1.2818
|1.2846
|1.2805
|4502
|2004.02.11 18:48
|t/p
|2251
|0.10
|1.2805
|1.2846
|1.2805
|13.00
|24872.00
|4503
|2004.02.11 18:51
|sell
|2252
|0.10
|1.2818
|1.2846
|1.2805
|4504
|2004.02.11 18:52
|t/p
|2252
|0.10
|1.2805
|1.2846
|1.2805
|13.00
|24885.00
|4505
|2004.02.11 18:52
|sell
|2253
|0.10
|1.2818
|1.2846
|1.2805
|4506
|2004.02.11 18:53
|t/p
|2253
|0.10
|1.2805
|1.2846
|1.2805
|13.00
|24898.00
|4507
|2004.02.11 19:39
|sell
|2254
|0.10
|1.2809
|1.2837
|1.2796
|4508
|2004.02.11 19:47
|t/p
|2254
|0.10
|1.2796
|1.2837
|1.2796
|13.00
|24911.00
|4509
|2004.02.11 19:57
|sell
|2255
|0.10
|1.2815
|1.2843
|1.2802
|4510
|2004.02.11 23:10
|s/l
|2255
|0.10
|1.2843
|1.2843
|1.2802
|-28.00
|24883.00
|4511
|2004.02.11 23:29
|buy
|2256
|0.10
|1.2830
|1.2802
|1.2843
|4512
|2004.02.11 23:52
|t/p
|2256
|0.10
|1.2843
|1.2802
|1.2843
|13.00
|24896.00
|4513
|2004.02.12 00:51
|sell
|2257
|0.10
|1.2846
|1.2874
|1.2833
|4514
|2004.02.12 00:59
|t/p
|2257
|0.10
|1.2833
|1.2874
|1.2833
|13.00
|24909.00
|4515
|2004.02.12 01:56
|sell
|2258
|0.10
|1.2832
|1.2860
|1.2819
|4516
|2004.02.12 02:25
|t/p
|2258
|0.10
|1.2819
|1.2860
|1.2819
|13.00
|24922.00
|4517
|2004.02.12 05:50
|sell
|2259
|0.10
|1.2842
|1.2870
|1.2829
|4518
|2004.02.12 06:21
|t/p
|2259
|0.10
|1.2829
|1.2870
|1.2829
|13.00
|24935.00
|4519
|2004.02.12 07:50
|sell
|2260
|0.10
|1.2835
|1.2863
|1.2822
|4520
|2004.02.12 08:09
|t/p
|2260
|0.10
|1.2822
|1.2863
|1.2822
|13.00
|24948.00
|4521
|2004.02.12 08:40
|sell
|2261
|0.10
|1.2833
|1.2861
|1.2820
|4522
|2004.02.12 08:41
|t/p
|2261
|0.10
|1.2820
|1.2861
|1.2820
|13.00
|24961.00
|4523
|2004.02.12 08:41
|sell
|2262
|0.10
|1.2835
|1.2863
|1.2822
|4524
|2004.02.12 08:59
|t/p
|2262
|0.10
|1.2822
|1.2863
|1.2822
|13.00
|24974.00
|4525
|2004.02.12 09:40
|sell
|2263
|0.10
|1.2820
|1.2848
|1.2807
|4526
|2004.02.12 11:27
|t/p
|2263
|0.10
|1.2807
|1.2848
|1.2807
|13.00
|24987.00
|4527
|2004.02.12 11:37
|sell
|2264
|0.10
|1.2823
|1.2851
|1.2810
|4528
|2004.02.12 13:02
|t/p
|2264
|0.10
|1.2810
|1.2851
|1.2810
|13.00
|25000.00
|4529
|2004.02.12 13:34
|sell
|2265
|0.10
|1.2822
|1.2850
|1.2809
|4530
|2004.02.12 14:00
|t/p
|2265
|0.10
|1.2809
|1.2850
|1.2809
|13.00
|25013.00
|4531
|2004.02.12 14:34
|sell
|2266
|0.10
|1.2814
|1.2842
|1.2801
|4532
|2004.02.12 15:07
|t/p
|2266
|0.10
|1.2801
|1.2842
|1.2801
|13.00
|25026.00
|4533
|2004.02.12 15:32
|sell
|2267
|0.10
|1.2816
|1.2844
|1.2803
|4534
|2004.02.12 16:07
|t/p
|2267
|0.10
|1.2803
|1.2844
|1.2803
|13.00
|25039.00
|4535
|2004.02.12 16:31
|buy
|2268
|0.10
|1.2805
|1.2777
|1.2818
|4536
|2004.02.12 16:31
|t/p
|2268
|0.10
|1.2818
|1.2777
|1.2818
|13.00
|25052.00
|4537
|2004.02.12 17:29
|sell
|2269
|0.10
|1.2828
|1.2856
|1.2815
|4538
|2004.02.12 17:58
|t/p
|2269
|0.10
|1.2815
|1.2856
|1.2815
|13.00
|25065.00
|4539
|2004.02.12 18:29
|sell
|2270
|0.10
|1.2823
|1.2851
|1.2810
|4540
|2004.02.12 19:16
|t/p
|2270
|0.10
|1.2810
|1.2851
|1.2810
|13.00
|25078.00
|4541
|2004.02.12 19:26
|sell
|2271
|0.10
|1.2826
|1.2854
|1.2813
|4542
|2004.02.12 19:59
|t/p
|2271
|0.10
|1.2813
|1.2854
|1.2813
|13.00
|25091.00
|4543
|2004.02.12 20:25
|sell
|2272
|0.10
|1.2816
|1.2844
|1.2803
|4544
|2004.02.12 20:58
|t/p
|2272
|0.10
|1.2803
|1.2844
|1.2803
|13.00
|25104.00
|4545
|2004.02.13 00:21
|sell
|2273
|0.10
|1.2825
|1.2853
|1.2812
|4546
|2004.02.13 01:07
|t/p
|2273
|0.10
|1.2812
|1.2853
|1.2812
|13.00
|25117.00
|4547
|2004.02.13 01:24
|sell
|2274
|0.10
|1.2818
|1.2846
|1.2805
|4548
|2004.02.13 02:06
|t/p
|2274
|0.10
|1.2805
|1.2846
|1.2805
|13.00
|25130.00
|4549
|2004.02.13 02:58
|sell
|2275
|0.10
|1.2810
|1.2838
|1.2797
|4550
|2004.02.13 03:07
|t/p
|2275
|0.10
|1.2797
|1.2838
|1.2797
|13.00
|25143.00
|4551
|2004.02.13 08:10
|sell
|2276
|0.10
|1.2826
|1.2854
|1.2813
|4552
|2004.02.13 08:58
|t/p
|2276
|0.10
|1.2813
|1.2854
|1.2813
|13.00
|25156.00
|4553
|2004.02.13 08:58
|sell
|2277
|0.10
|1.2825
|1.2853
|1.2812
|4554
|2004.02.13 08:59
|t/p
|2277
|0.10
|1.2812
|1.2853
|1.2812
|13.00
|25169.00
|4555
|2004.02.13 09:09
|sell
|2278
|0.10
|1.2809
|1.2837
|1.2796
|4556
|2004.02.13 12:12
|s/l
|2278
|0.10
|1.2837
|1.2837
|1.2796
|-28.00
|25141.00
|4557
|2004.02.13 12:12
|sell
|2279
|0.10
|1.2835
|1.2863
|1.2822
|4558
|2004.02.13 12:59
|t/p
|2279
|0.10
|1.2822
|1.2863
|1.2822
|13.00
|25154.00
|4559
|2004.02.13 16:57
|sell
|2280
|0.10
|1.2877
|1.2905
|1.2864
|4560
|2004.02.13 16:57
|t/p
|2280
|0.10
|1.2864
|1.2905
|1.2864
|13.00
|25167.00
|4561
|2004.02.13 16:58
|sell
|2281
|0.10
|1.2877
|1.2905
|1.2864
|4562
|2004.02.13 16:58
|t/p
|2281
|0.10
|1.2864
|1.2905
|1.2864
|13.00
|25180.00
|4563
|2004.02.13 16:59
|sell
|2282
|0.10
|1.2877
|1.2905
|1.2864
|4564
|2004.02.13 16:59
|t/p
|2282
|0.10
|1.2864
|1.2905
|1.2864
|13.00
|25193.00
|4565
|2004.02.13 17:04
|sell
|2283
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4566
|2004.02.13 17:04
|t/p
|2283
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25206.00
|4567
|2004.02.13 17:05
|sell
|2284
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4568
|2004.02.13 17:24
|t/p
|2284
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25219.00
|4569
|2004.02.13 17:28
|sell
|2285
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4570
|2004.02.13 17:28
|t/p
|2285
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25232.00
|4571
|2004.02.13 17:29
|sell
|2286
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4572
|2004.02.13 17:29
|t/p
|2286
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25245.00
|4573
|2004.02.13 17:30
|sell
|2287
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4574
|2004.02.13 17:30
|t/p
|2287
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25258.00
|4575
|2004.02.13 17:31
|sell
|2288
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4576
|2004.02.13 17:31
|t/p
|2288
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25271.00
|4577
|2004.02.13 17:48
|sell
|2289
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4578
|2004.02.13 17:48
|t/p
|2289
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25284.00
|4579
|2004.02.13 17:48
|sell
|2290
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4580
|2004.02.13 17:48
|t/p
|2290
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25297.00
|4581
|2004.02.13 17:53
|sell
|2291
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4582
|2004.02.13 17:58
|t/p
|2291
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25310.00
|4583
|2004.02.13 18:25
|buy
|2292
|0.10
|1.2749
|1.2721
|1.2762
|4584
|2004.02.13 18:54
|t/p
|2292
|0.10
|1.2762
|1.2721
|1.2762
|13.00
|25323.00
|4585
|2004.02.13 18:54
|sell
|2293
|0.10
|1.2763
|1.2791
|1.2750
|4586
|2004.02.13 18:57
|t/p
|2293
|0.10
|1.2750
|1.2791
|1.2750
|13.00
|25336.00
|4587
|2004.02.13 18:57
|buy
|2294
|0.10
|1.2741
|1.2713
|1.2754
|4588
|2004.02.13 19:54
|t/p
|2294
|0.10
|1.2754
|1.2713
|1.2754
|13.00
|25349.00
|4589
|2004.02.13 19:57
|buy
|2295
|0.10
|1.2740
|1.2712
|1.2753
|4590
|2004.02.16 09:41
|t/p
|2295
|0.10
|1.2753
|1.2712
|1.2753
|13.00
|25362.00
|4591
|2004.02.16 09:44
|buy
|2296
|0.10
|1.2737
|1.2709
|1.2750
|4592
|2004.02.16 09:59
|t/p
|2296
|0.10
|1.2750
|1.2709
|1.2750
|13.00
|25375.00
|4593
|2004.02.16 12:42
|buy
|2297
|0.10
|1.2744
|1.2716
|1.2757
|4594
|2004.02.16 14:35
|t/p
|2297
|0.10
|1.2757
|1.2716
|1.2757
|13.00
|25388.00
|4595
|2004.02.16 14:38
|buy
|2298
|0.10
|1.2744
|1.2716
|1.2757
|4596
|2004.02.16 14:59
|t/p
|2298
|0.10
|1.2757
|1.2716
|1.2757
|13.00
|25401.00
|4597
|2004.02.16 15:39
|buy
|2299
|0.10
|1.2757
|1.2729
|1.2770
|4598
|2004.02.16 15:59
|t/p
|2299
|0.10
|1.2770
|1.2729
|1.2770
|13.00
|25414.00
|4599
|2004.02.16 16:39
|buy
|2300
|0.10
|1.2774
|1.2746
|1.2787
|4600
|2004.02.16 17:30
|t/p
|2300
|0.10
|1.2787
|1.2746
|1.2787
|13.00
|25427.00
|4601
|2004.02.16 18:34
|buy
|2301
|0.10
|1.2769
|1.2741
|1.2782
|4602
|2004.02.16 22:26
|t/p
|2301
|0.10
|1.2782
|1.2741
|1.2782
|13.00
|25440.00
|4603
|2004.02.16 23:27
|buy
|2302
|0.10
|1.2766
|1.2738
|1.2779
|4604
|2004.02.17 03:19
|t/p
|2302
|0.10
|1.2779
|1.2738
|1.2779
|13.00
|25453.00
|4605
|2004.02.17 03:25
|buy
|2303
|0.10
|1.2766
|1.2738
|1.2779
|4606
|2004.02.17 03:59
|t/p
|2303
|0.10
|1.2779
|1.2738
|1.2779
|13.00
|25466.00
|4607
|2004.02.17 04:20
|buy
|2304
|0.10
|1.2776
|1.2748
|1.2789
|4608
|2004.02.17 08:12
|t/p
|2304
|0.10
|1.2789
|1.2748
|1.2789
|13.00
|25479.00
|4609
|2004.02.17 08:15
|buy
|2305
|0.10
|1.2766
|1.2738
|1.2779
|4610
|2004.02.17 08:58
|t/p
|2305
|0.10
|1.2779
|1.2738
|1.2779
|13.00
|25492.00
|4611
|2004.02.17 09:13
|buy
|2306
|0.10
|1.2828
|1.2800
|1.2841
|4612
|2004.02.17 09:58
|t/p
|2306
|0.10
|1.2841
|1.2800
|1.2841
|13.00
|25505.00
|4613
|2004.02.17 09:59
|buy
|2307
|0.10
|1.2827
|1.2799
|1.2840
|4614
|2004.02.17 09:59
|t/p
|2307
|0.10
|1.2840
|1.2799
|1.2840
|13.00
|25518.00
|4615
|2004.02.17 11:11
|buy
|2308
|0.10
|1.2837
|1.2809
|1.2850
|4616
|2004.02.17 11:57
|t/p
|2308
|0.10
|1.2850
|1.2809
|1.2850
|13.00
|25531.00
|4617
|2004.02.17 12:25
|buy
|2309
|0.10
|1.2863
|1.2835
|1.2876
|4618
|2004.02.17 14:06
|t/p
|2309
|0.10
|1.2876
|1.2835
|1.2876
|13.00
|25544.00
|4619
|2004.02.17 14:07
|buy
|2310
|0.10
|1.2857
|1.2829
|1.2870
|4620
|2004.02.17 14:55
|t/p
|2310
|0.10
|1.2870
|1.2829
|1.2870
|13.00
|25557.00
|4621
|2004.02.17 14:55
|sell
|2311
|0.10
|1.2873
|1.2901
|1.2860
|4622
|2004.02.17 14:58
|t/p
|2311
|0.10
|1.2860
|1.2901
|1.2860
|13.00
|25570.00
|4623
|2004.02.17 15:05
|buy
|2312
|0.10
|1.2838
|1.2810
|1.2851
|4624
|2004.02.17 15:54
|t/p
|2312
|0.10
|1.2851
|1.2810
|1.2851
|13.00
|25583.00
|4625
|2004.02.17 15:54
|sell
|2313
|0.10
|1.2859
|1.2887
|1.2846
|4626
|2004.02.17 15:58
|t/p
|2313
|0.10
|1.2846
|1.2887
|1.2846
|13.00
|25596.00
|4627
|2004.02.17 15:58
|sell
|2314
|0.10
|1.2844
|1.2872
|1.2831
|4628
|2004.02.17 16:05
|t/p
|2314
|0.10
|1.2831
|1.2872
|1.2831
|13.00
|25609.00
|4629
|2004.02.17 16:51
|sell
|2315
|0.10
|1.2846
|1.2874
|1.2833
|4630
|2004.02.17 16:58
|t/p
|2315
|0.10
|1.2833
|1.2874
|1.2833
|13.00
|25622.00
|4631
|2004.02.17 17:02
|buy
|2316
|0.10
|1.2819
|1.2791
|1.2832
|4632
|2004.02.17 17:49
|t/p
|2316
|0.10
|1.2832
|1.2791
|1.2832
|13.00
|25635.00
|4633
|2004.02.17 18:02
|buy
|2317
|0.10
|1.2849
|1.2821
|1.2862
|4634
|2004.02.17 23:46
|t/p
|2317
|0.10
|1.2862
|1.2821
|1.2862
|13.00
|25648.00
|4635
|2004.02.18 00:11
|sell
|2318
|0.10
|1.2856
|1.2884
|1.2843
|4636
|2004.02.18 07:10
|s/l
|2318
|0.10
|1.2884
|1.2884
|1.2843
|-28.00
|25620.00
|4637
|2004.02.18 08:30
|sell
|2319
|0.10
|1.2919
|1.2947
|1.2906
|4638
|2004.02.18 08:59
|t/p
|2319
|0.10
|1.2906
|1.2947
|1.2906
|13.00
|25633.00
|4639
|2004.02.18 09:28
|sell
|2320
|0.10
|1.2894
|1.2922
|1.2881
|4640
|2004.02.18 12:00
|t/p
|2320
|0.10
|1.2881
|1.2922
|1.2881
|13.00
|25646.00
|4641
|2004.02.18 12:53
|sell
|2321
|0.10
|1.2889
|1.2917
|1.2876
|4642
|2004.02.18 12:58
|t/p
|2321
|0.10
|1.2876
|1.2917
|1.2876
|13.00
|25659.00
|4643
|2004.02.18 13:52
|sell
|2322
|0.10
|1.2866
|1.2894
|1.2853
|4644
|2004.02.18 13:59
|t/p
|2322
|0.10
|1.2853
|1.2894
|1.2853
|13.00
|25672.00
|4645
|2004.02.18 14:22
|sell
|2323
|0.10
|1.2842
|1.2870
|1.2829
|4646
|2004.02.18 15:50
|s/l
|2323
|0.10
|1.2870
|1.2870
|1.2829
|-28.00
|25644.00
|4647
|2004.02.18 15:50
|sell
|2324
|0.10
|1.2868
|1.2896
|1.2855
|4648
|2004.02.18 16:00
|t/p
|2324
|0.10
|1.2855
|1.2896
|1.2855
|13.00
|25657.00
|4649
|2004.02.18 16:20
|sell
|2325
|0.10
|1.2858
|1.2886
|1.2845
|4650
|2004.02.18 16:58
|t/p
|2325
|0.10
|1.2845
|1.2886
|1.2845
|13.00
|25670.00
|4651
|2004.02.18 17:11
|sell
|2326
|0.10
|1.2826
|1.2854
|1.2813
|4652
|2004.02.18 17:12
|t/p
|2326
|0.10
|1.2813
|1.2854
|1.2813
|13.00
|25683.00
|4653
|2004.02.18 17:12
|sell
|2327
|0.10
|1.2826
|1.2854
|1.2813
|4654
|2004.02.18 17:14
|t/p
|2327
|0.10
|1.2813
|1.2854
|1.2813
|13.00
|25696.00
|4655
|2004.02.18 17:19
|sell
|2328
|0.10
|1.2831
|1.2859
|1.2818
|4656
|2004.02.18 17:59
|t/p
|2328
|0.10
|1.2818
|1.2859
|1.2818
|13.00
|25709.00
|4657
|2004.02.18 18:11
|sell
|2329
|0.10
|1.2814
|1.2842
|1.2801
|4658
|2004.02.18 18:13
|t/p
|2329
|0.10
|1.2801
|1.2842
|1.2801
|13.00
|25722.00
|4659
|2004.02.18 18:16
|sell
|2330
|0.10
|1.2819
|1.2847
|1.2806
|4660
|2004.02.18 18:17
|t/p
|2330
|0.10
|1.2806
|1.2847
|1.2806
|13.00
|25735.00
|4661
|2004.02.18 18:18
|sell
|2331
|0.10
|1.2819
|1.2847
|1.2806
|4662
|2004.02.18 18:58
|t/p
|2331
|0.10
|1.2806
|1.2847
|1.2806
|13.00
|25748.00
|4663
|2004.02.18 19:44
|sell
|2332
|0.10
|1.2789
|1.2817
|1.2776
|4664
|2004.02.18 19:58
|t/p
|2332
|0.10
|1.2776
|1.2817
|1.2776
|13.00
|25761.00
|4665
|2004.02.18 20:08
|sell
|2333
|0.10
|1.2730
|1.2758
|1.2717
|4666
|2004.02.18 20:10
|t/p
|2333
|0.10
|1.2717
|1.2758
|1.2717
|13.00
|25774.00
|4667
|2004.02.18 20:15
|sell
|2334
|0.10
|1.2734
|1.2762
|1.2721
|4668
|2004.02.18 20:58
|t/p
|2334
|0.10
|1.2721
|1.2762
|1.2721
|13.00
|25787.00
|4669
|2004.02.18 20:59
|sell
|2335
|0.10
|1.2731
|1.2759
|1.2718
|4670
|2004.02.18 20:59
|t/p
|2335
|0.10
|1.2718
|1.2759
|1.2718
|13.00
|25800.00
|4671
|2004.02.19 00:54
|buy
|2336
|0.10
|1.2695
|1.2667
|1.2708
|4672
|2004.02.19 00:58
|t/p
|2336
|0.10
|1.2708
|1.2667
|1.2708
|13.00
|25813.00
|4673
|2004.02.19 01:53
|buy
|2337
|0.10
|1.2723
|1.2695
|1.2736
|4674
|2004.02.19 05:32
|t/p
|2337
|0.10
|1.2736
|1.2695
|1.2736
|13.00
|25826.00
|4675
|2004.02.19 05:48
|buy
|2338
|0.10
|1.2722
|1.2694
|1.2735
|4676
|2004.02.19 06:30
|t/p
|2338
|0.10
|1.2735
|1.2694
|1.2735
|13.00
|25839.00
|4677
|2004.02.19 11:39
|buy
|2339
|0.10
|1.2705
|1.2677
|1.2718
|4678
|2004.02.19 13:21
|t/p
|2339
|0.10
|1.2718
|1.2677
|1.2718
|13.00
|25852.00
|4679
|2004.02.19 13:35
|buy
|2340
|0.10
|1.2696
|1.2668
|1.2709
|4680
|2004.02.19 13:58
|t/p
|2340
|0.10
|1.2709
|1.2668
|1.2709
|13.00
|25865.00
|4681
|2004.02.19 14:31
|buy
|2341
|0.10
|1.2720
|1.2692
|1.2733
|4682
|2004.02.19 14:35
|s/l
|2341
|0.10
|1.2692
|1.2692
|1.2733
|-28.00
|25837.00
|4683
|2004.02.19 15:34
|buy
|2342
|0.10
|1.2665
|1.2637
|1.2678
|4684
|2004.02.19 16:00
|t/p
|2342
|0.10
|1.2678
|1.2637
|1.2678
|13.00
|25850.00
|4685
|2004.02.19 16:31
|buy
|2343
|0.10
|1.2668
|1.2640
|1.2681
|4686
|2004.02.19 17:06
|t/p
|2343
|0.10
|1.2681
|1.2640
|1.2681
|13.00
|25863.00
|4687
|2004.02.19 17:36
|buy
|2344
|0.10
|1.2676
|1.2648
|1.2689
|4688
|2004.02.19 18:08
|t/p
|2344
|0.10
|1.2689
|1.2648
|1.2689
|13.00
|25876.00
|4689
|2004.02.19 19:30
|buy
|2345
|0.10
|1.2705
|1.2677
|1.2718
|4690
|2004.02.19 22:10
|t/p
|2345
|0.10
|1.2718
|1.2677
|1.2718
|13.00
|25889.00
|4691
|2004.02.19 22:25
|buy
|2346
|0.10
|1.2706
|1.2678
|1.2719
|4692
|2004.02.19 23:03
|t/p
|2346
|0.10
|1.2719
|1.2678
|1.2719
|13.00
|25902.00
|4693
|2004.02.19 23:25
|buy
|2347
|0.10
|1.2715
|1.2687
|1.2728
|4694
|2004.02.19 23:58
|t/p
|2347
|0.10
|1.2728
|1.2687
|1.2728
|13.00
|25915.00
|4695
|2004.02.20 00:24
|buy
|2348
|0.10
|1.2738
|1.2710
|1.2751
|4696
|2004.02.20 00:59
|t/p
|2348
|0.10
|1.2751
|1.2710
|1.2751
|13.00
|25928.00
|4697
|2004.02.20 01:21
|buy
|2349
|0.10
|1.2752
|1.2724
|1.2765
|4698
|2004.02.20 03:05
|t/p
|2349
|0.10
|1.2765
|1.2724
|1.2765
|13.00
|25941.00
|4699
|2004.02.20 03:18
|buy
|2350
|0.10
|1.2740
|1.2712
|1.2753
|4700
|2004.02.20 03:59
|t/p
|2350
|0.10
|1.2753
|1.2712
|1.2753
|13.00
|25954.00
|4701
|2004.02.20 07:16
|buy
|2351
|0.10
|1.2703
|1.2675
|1.2716
|4702
|2004.02.20 08:12
|s/l
|2351
|0.10
|1.2675
|1.2675
|1.2716
|-28.00
|25926.00
|4703
|2004.02.20 09:11
|buy
|2352
|0.10
|1.2638
|1.2610
|1.2651
|4704
|2004.02.20 10:00
|t/p
|2352
|0.10
|1.2651
|1.2610
|1.2651
|13.00
|25939.00
|4705
|2004.02.20 10:11
|buy
|2353
|0.10
|1.2652
|1.2624
|1.2665
|4706
|2004.02.20 11:00
|t/p
|2353
|0.10
|1.2665
|1.2624
|1.2665
|13.00
|25952.00
|4707
|2004.02.20 11:12
|buy
|2354
|0.10
|1.2647
|1.2619
|1.2660
|4708
|2004.02.20 11:59
|t/p
|2354
|0.10
|1.2660
|1.2619
|1.2660
|13.00
|25965.00
|4709
|2004.02.20 12:07
|buy
|2355
|0.10
|1.2664
|1.2636
|1.2677
|4710
|2004.02.20 14:07
|s/l
|2355
|0.10
|1.2636
|1.2636
|1.2677
|-28.00
|25937.00
|4711
|2004.02.20 15:04
|buy
|2356
|0.10
|1.2648
|1.2620
|1.2661
|4712
|2004.02.20 15:04
|t/p
|2356
|0.10
|1.2661
|1.2620
|1.2661
|13.00
|25950.00
|4713
|2004.02.20 15:05
|buy
|2357
|0.10
|1.2648
|1.2620
|1.2661
|4714
|2004.02.20 16:02
|s/l
|2357
|0.10
|1.2620
|1.2620
|1.2661
|-28.00
|25922.00
|4715
|2004.02.20 17:02
|buy
|2358
|0.10
|1.2564
|1.2536
|1.2577
|4716
|2004.02.20 18:03
|s/l
|2358
|0.10
|1.2536
|1.2536
|1.2577
|-28.00
|25894.00
|4717
|2004.02.20 18:36
|sell
|2359
|0.10
|1.2567
|1.2595
|1.2554
|4718
|2004.02.20 18:44
|t/p
|2359
|0.10
|1.2554
|1.2595
|1.2554
|13.00
|25907.00
|4719
|2004.02.20 19:49
|buy
|2360
|0.10
|1.2497
|1.2469
|1.2510
|4720
|2004.02.20 19:58
|t/p
|2360
|0.10
|1.2510
|1.2469
|1.2510
|13.00
|25920.00
|4721
|2004.02.23 02:20
|buy
|2361
|0.10
|1.2476
|1.2448
|1.2489
|4722
|2004.02.23 02:24
|t/p
|2361
|0.10
|1.2489
|1.2448
|1.2489
|13.00
|25933.00
|4723
|2004.02.23 02:45
|buy
|2362
|0.10
|1.2473
|1.2445
|1.2486
|4724
|2004.02.23 02:58
|t/p
|2362
|0.10
|1.2486
|1.2445
|1.2486
|13.00
|25946.00
|4725
|2004.02.23 03:20
|buy
|2363
|0.10
|1.2491
|1.2463
|1.2504
|4726
|2004.02.23 03:30
|t/p
|2363
|0.10
|1.2504
|1.2463
|1.2504
|13.00
|25959.00
|4727
|2004.02.23 03:44
|buy
|2364
|0.10
|1.2489
|1.2461
|1.2502
|4728
|2004.02.23 04:06
|t/p
|2364
|0.10
|1.2502
|1.2461
|1.2502
|13.00
|25972.00
|4729
|2004.02.23 04:52
|buy
|2365
|0.10
|1.2497
|1.2469
|1.2510
|4730
|2004.02.23 05:29
|t/p
|2365
|0.10
|1.2510
|1.2469
|1.2510
|13.00
|25985.00
|4731
|2004.02.23 06:37
|buy
|2366
|0.10
|1.2503
|1.2475
|1.2516
|4732
|2004.02.23 07:01
|t/p
|2366
|0.10
|1.2516
|1.2475
|1.2516
|13.00
|25998.00
|4733
|2004.02.23 08:48
|buy
|2367
|0.10
|1.2515
|1.2487
|1.2528
|4734
|2004.02.23 08:58
|t/p
|2367
|0.10
|1.2528
|1.2487
|1.2528
|13.00
|26011.00
|4735
|2004.02.23 09:43
|buy
|2368
|0.10
|1.2541
|1.2513
|1.2554
|4736
|2004.02.23 10:20
|t/p
|2368
|0.10
|1.2554
|1.2513
|1.2554
|13.00
|26024.00
|4737
|2004.02.23 10:35
|buy
|2369
|0.10
|1.2548
|1.2520
|1.2561
|4738
|2004.02.23 11:20
|t/p
|2369
|0.10
|1.2561
|1.2520
|1.2561
|13.00
|26037.00
|4739
|2004.02.23 11:41
|buy
|2370
|0.10
|1.2547
|1.2519
|1.2560
|4740
|2004.02.23 11:59
|t/p
|2370
|0.10
|1.2560
|1.2519
|1.2560
|13.00
|26050.00
|4741
|2004.02.23 12:41
|buy
|2371
|0.10
|1.2555
|1.2527
|1.2568
|4742
|2004.02.23 13:17
|t/p
|2371
|0.10
|1.2568
|1.2527
|1.2568
|13.00
|26063.00
|4743
|2004.02.23 13:41
|buy
|2372
|0.10
|1.2555
|1.2527
|1.2568
|4744
|2004.02.23 13:59
|t/p
|2372
|0.10
|1.2568
|1.2527
|1.2568
|13.00
|26076.00
|4745
|2004.02.23 15:25
|buy
|2373
|0.10
|1.2572
|1.2544
|1.2585
|4746
|2004.02.23 16:14
|t/p
|2373
|0.10
|1.2585
|1.2544
|1.2585
|13.00
|26089.00
|4747
|2004.02.23 17:35
|buy
|2374
|0.10
|1.2558
|1.2530
|1.2571
|4748
|2004.02.23 17:58
|t/p
|2374
|0.10
|1.2571
|1.2530
|1.2571
|13.00
|26102.00
|4749
|2004.02.23 18:31
|buy
|2375
|0.10
|1.2567
|1.2539
|1.2580
|4750
|2004.02.23 19:16
|t/p
|2375
|0.10
|1.2580
|1.2539
|1.2580
|13.00
|26115.00
|4751
|2004.02.23 20:59
|sell
|2376
|0.10
|1.2539
|1.2567
|1.2526
|4752
|2004.02.23 21:08
|s/l
|2376
|0.10
|1.2567
|1.2567
|1.2526
|-28.00
|26087.00
|4753
|2004.02.23 21:32
|buy
|2377
|0.10
|1.2540
|1.2512
|1.2553
|4754
|2004.02.23 21:58
|t/p
|2377
|0.10
|1.2553
|1.2512
|1.2553
|13.00
|26100.00
|4755
|2004.02.23 22:58
|sell
|2378
|0.10
|1.2556
|1.2584
|1.2543
|4756
|2004.02.23 23:06
|s/l
|2378
|0.10
|1.2584
|1.2584
|1.2543
|-28.00
|26072.00
|4757
|2004.02.23 23:28
|buy
|2379
|0.10
|1.2556
|1.2528
|1.2569
|4758
|2004.02.23 23:59
|t/p
|2379
|0.10
|1.2569
|1.2528
|1.2569
|13.00
|26085.00
|4759
|2004.02.24 03:10
|buy
|2380
|0.10
|1.2540
|1.2512
|1.2553
|4760
|2004.02.24 07:00
|t/p
|2380
|0.10
|1.2553
|1.2512
|1.2553
|13.00
|26098.00
|4761
|2004.02.24 07:18
|buy
|2381
|0.10
|1.2532
|1.2504
|1.2545
|4762
|2004.02.24 08:00
|t/p
|2381
|0.10
|1.2545
|1.2504
|1.2545
|13.00
|26111.00
|4763
|2004.02.24 08:16
|buy
|2382
|0.10
|1.2532
|1.2504
|1.2545
|4764
|2004.02.24 08:59
|t/p
|2382
|0.10
|1.2545
|1.2504
|1.2545
|13.00
|26124.00
|4765
|2004.02.24 09:15
|buy
|2383
|0.10
|1.2556
|1.2528
|1.2569
|4766
|2004.02.24 10:00
|t/p
|2383
|0.10
|1.2569
|1.2528
|1.2569
|13.00
|26137.00
|4767
|2004.02.24 10:14
|buy
|2384
|0.10
|1.2562
|1.2534
|1.2575
|4768
|2004.02.24 11:00
|t/p
|2384
|0.10
|1.2575
|1.2534
|1.2575
|13.00
|26150.00
|4769
|2004.02.24 11:16
|buy
|2385
|0.10
|1.2572
|1.2544
|1.2585
|4770
|2004.02.24 11:29
|t/p
|2385
|0.10
|1.2585
|1.2544
|1.2585
|13.00
|26163.00
|4771
|2004.02.24 12:11
|buy
|2386
|0.10
|1.2600
|1.2572
|1.2613
|4772
|2004.02.24 13:01
|t/p
|2386
|0.10
|1.2613
|1.2572
|1.2613
|13.00
|26176.00
|4773
|2004.02.24 13:07
|buy
|2387
|0.10
|1.2596
|1.2568
|1.2609
|4774
|2004.02.24 15:00
|t/p
|2387
|0.10
|1.2609
|1.2568
|1.2609
|13.00
|26189.00
|4775
|2004.02.24 15:07
|buy
|2388
|0.10
|1.2593
|1.2565
|1.2606
|4776
|2004.02.24 15:57
|t/p
|2388
|0.10
|1.2606
|1.2565
|1.2606
|13.00
|26202.00
|4777
|2004.02.24 16:06
|buy
|2389
|0.10
|1.2611
|1.2583
|1.2624
|4778
|2004.02.24 16:58
|t/p
|2389
|0.10
|1.2624
|1.2583
|1.2624
|13.00
|26215.00
|4779
|2004.02.24 18:57
|sell
|2390
|0.10
|1.2694
|1.2722
|1.2681
|4780
|2004.02.24 20:05
|t/p
|2390
|0.10
|1.2681
|1.2722
|1.2681
|13.00
|26228.00
|4781
|2004.02.24 20:21
|sell
|2391
|0.10
|1.2698
|1.2726
|1.2685
|4782
|2004.02.24 21:00
|t/p
|2391
|0.10
|1.2685
|1.2726
|1.2685
|13.00
|26241.00
|4783
|2004.02.24 21:22
|sell
|2392
|0.10
|1.2687
|1.2715
|1.2674
|4784
|2004.02.25 00:00
|t/p
|2392
|0.10
|1.2674
|1.2715
|1.2674
|13.00
|26254.00
|4785
|2004.02.25 00:15
|sell
|2393
|0.10
|1.2685
|1.2713
|1.2672
|4786
|2004.02.25 01:00
|t/p
|2393
|0.10
|1.2672
|1.2713
|1.2672
|13.00
|26267.00
|4787
|2004.02.25 02:49
|sell
|2394
|0.10
|1.2682
|1.2710
|1.2669
|4788
|2004.02.25 08:40
|s/l
|2394
|0.10
|1.2710
|1.2710
|1.2669
|-28.00
|26239.00
|4789
|2004.02.25 08:40
|sell
|2395
|0.10
|1.2708
|1.2736
|1.2695
|4790
|2004.02.25 08:58
|t/p
|2395
|0.10
|1.2695
|1.2736
|1.2695
|13.00
|26252.00
|4791
|2004.02.25 09:16
|sell
|2396
|0.10
|1.2687
|1.2715
|1.2674
|4792
|2004.02.25 09:22
|t/p
|2396
|0.10
|1.2674
|1.2715
|1.2674
|13.00
|26265.00
|4793
|2004.02.25 09:31
|sell
|2397
|0.10
|1.2687
|1.2715
|1.2674
|4794
|2004.02.25 09:59
|t/p
|2397
|0.10
|1.2674
|1.2715
|1.2674
|13.00
|26278.00
|4795
|2004.02.25 11:59
|buy
|2398
|0.10
|1.2666
|1.2638
|1.2679
|4796
|2004.02.25 12:19
|s/l
|2398
|0.10
|1.2638
|1.2638
|1.2679
|-28.00
|26250.00
|4797
|2004.02.25 12:30
|sell
|2399
|0.10
|1.2665
|1.2693
|1.2652
|4798
|2004.02.25 12:58
|t/p
|2399
|0.10
|1.2652
|1.2693
|1.2652
|13.00
|26263.00
|4799
|2004.02.25 13:27
|sell
|2400
|0.10
|1.2646
|1.2674
|1.2633
|4800
|2004.02.25 13:58
|t/p
|2400
|0.10
|1.2633
|1.2674
|1.2633
|13.00
|26276.00
|4801
|2004.02.25 14:25
|sell
|2401
|0.10
|1.2631
|1.2659
|1.2618
|4802
|2004.02.25 14:58
|t/p
|2401
|0.10
|1.2618
|1.2659
|1.2618
|13.00
|26289.00
|4803
|2004.02.25 14:58
|sell
|2402
|0.10
|1.2632
|1.2660
|1.2619
|4804
|2004.02.25 14:59
|t/p
|2402
|0.10
|1.2619
|1.2660
|1.2619
|13.00
|26302.00
|4805
|2004.02.25 15:24
|sell
|2403
|0.10
|1.2616
|1.2644
|1.2603
|4806
|2004.02.25 15:31
|s/l
|2403
|0.10
|1.2644
|1.2644
|1.2603
|-28.00
|26274.00
|4807
|2004.02.25 16:08
|sell
|2404
|0.10
|1.2630
|1.2658
|1.2617
|4808
|2004.02.25 16:10
|t/p
|2404
|0.10
|1.2617
|1.2658
|1.2617
|13.00
|26287.00
|4809
|2004.02.25 16:22
|sell
|2405
|0.10
|1.2630
|1.2658
|1.2617
|4810
|2004.02.25 16:58
|t/p
|2405
|0.10
|1.2617
|1.2658
|1.2617
|13.00
|26300.00
|4811
|2004.02.25 17:21
|sell
|2406
|0.10
|1.2543
|1.2571
|1.2530
|4812
|2004.02.25 17:58
|t/p
|2406
|0.10
|1.2530
|1.2571
|1.2530
|13.00
|26313.00
|4813
|2004.02.25 18:20
|sell
|2407
|0.10
|1.2504
|1.2532
|1.2491
|4814
|2004.02.25 18:57
|t/p
|2407
|0.10
|1.2491
|1.2532
|1.2491
|13.00
|26326.00
|4815
|2004.02.25 19:58
|sell
|2408
|0.10
|1.2503
|1.2531
|1.2490
|4816
|2004.02.25 20:57
|t/p
|2408
|0.10
|1.2490
|1.2531
|1.2490
|13.00
|26339.00
|4817
|2004.02.25 21:56
|buy
|2409
|0.10
|1.2491
|1.2463
|1.2504
|4818
|2004.02.25 22:22
|t/p
|2409
|0.10
|1.2504
|1.2463
|1.2504
|13.00
|26352.00
|4819
|2004.02.25 22:53
|buy
|2410
|0.10
|1.2494
|1.2466
|1.2507
|4820
|2004.02.26 01:23
|t/p
|2410
|0.10
|1.2507
|1.2466
|1.2507
|13.00
|26365.00
|4821
|2004.02.26 01:51
|buy
|2411
|0.10
|1.2494
|1.2466
|1.2507
|4822
|2004.02.26 02:16
|t/p
|2411
|0.10
|1.2507
|1.2466
|1.2507
|13.00
|26378.00
|4823
|2004.02.26 02:51
|buy
|2412
|0.10
|1.2498
|1.2470
|1.2511
|4824
|2004.02.26 04:16
|t/p
|2412
|0.10
|1.2511
|1.2470
|1.2511
|13.00
|26391.00
|4825
|2004.02.26 04:47
|buy
|2413
|0.10
|1.2501
|1.2473
|1.2514
|4826
|2004.02.26 05:13
|t/p
|2413
|0.10
|1.2514
|1.2473
|1.2514
|13.00
|26404.00
|4827
|2004.02.26 07:44
|buy
|2414
|0.10
|1.2490
|1.2462
|1.2503
|4828
|2004.02.26 09:09
|t/p
|2414
|0.10
|1.2503
|1.2462
|1.2503
|13.00
|26417.00
|4829
|2004.02.26 09:38
|buy
|2415
|0.10
|1.2491
|1.2463
|1.2504
|4830
|2004.02.26 09:39
|s/l
|2415
|0.10
|1.2463
|1.2463
|1.2504
|-28.00
|26389.00
|4831
|2004.02.26 10:36
|buy
|2416
|0.10
|1.2439
|1.2411
|1.2452
|4832
|2004.02.26 10:37
|t/p
|2416
|0.10
|1.2452
|1.2411
|1.2452
|13.00
|26402.00
|4833
|2004.02.26 10:38
|buy
|2417
|0.10
|1.2439
|1.2411
|1.2452
|4834
|2004.02.26 13:04
|t/p
|2417
|0.10
|1.2452
|1.2411
|1.2452
|13.00
|26415.00
|4835
|2004.02.26 13:35
|buy
|2418
|0.10
|1.2421
|1.2393
|1.2434
|4836
|2004.02.26 13:58
|t/p
|2418
|0.10
|1.2434
|1.2393
|1.2434
|13.00
|26428.00
|4837
|2004.02.26 14:32
|buy
|2419
|0.10
|1.2450
|1.2422
|1.2463
|4838
|2004.02.26 14:33
|s/l
|2419
|0.10
|1.2422
|1.2422
|1.2463
|-28.00
|26400.00
|4839
|2004.02.26 15:31
|buy
|2420
|0.10
|1.2436
|1.2408
|1.2449
|4840
|2004.02.26 15:58
|t/p
|2420
|0.10
|1.2449
|1.2408
|1.2449
|13.00
|26413.00
|4841
|2004.02.26 17:28
|buy
|2421
|0.10
|1.2420
|1.2392
|1.2433
|4842
|2004.02.26 17:58
|t/p
|2421
|0.10
|1.2433
|1.2392
|1.2433
|13.00
|26426.00
|4843
|2004.02.26 18:22
|buy
|2422
|0.10
|1.2446
|1.2418
|1.2459
|4844
|2004.02.27 04:03
|t/p
|2422
|0.10
|1.2459
|1.2418
|1.2459
|13.00
|26439.00
|4845
|2004.02.27 04:16
|buy
|2423
|0.10
|1.2446
|1.2418
|1.2459
|4846
|2004.02.27 08:00
|t/p
|2423
|0.10
|1.2459
|1.2418
|1.2459
|13.00
|26452.00
|4847
|2004.02.27 08:34
|buy
|2424
|0.10
|1.2435
|1.2407
|1.2448
|4848
|2004.02.27 08:59
|t/p
|2424
|0.10
|1.2448
|1.2407
|1.2448
|13.00
|26465.00
|4849
|2004.02.27 11:26
|buy
|2425
|0.10
|1.2381
|1.2353
|1.2394
|4850
|2004.02.27 11:58
|t/p
|2425
|0.10
|1.2394
|1.2353
|1.2394
|13.00
|26478.00
|4851
|2004.02.27 13:03
|buy
|2426
|0.10
|1.2401
|1.2373
|1.2414
|4852
|2004.02.27 14:00
|t/p
|2426
|0.10
|1.2414
|1.2373
|1.2414
|13.00
|26491.00
|4853
|2004.02.27 14:28
|buy
|2427
|0.10
|1.2404
|1.2376
|1.2417
|4854
|2004.02.27 15:00
|t/p
|2427
|0.10
|1.2417
|1.2376
|1.2417
|13.00
|26504.00
|4855
|2004.02.27 15:54
|buy
|2428
|0.10
|1.2416
|1.2388
|1.2429
|4856
|2004.02.27 15:58
|t/p
|2428
|0.10
|1.2429
|1.2388
|1.2429
|13.00
|26517.00
|4857
|2004.02.27 16:20
|sell
|2429
|0.10
|1.2490
|1.2518
|1.2477
|4858
|2004.02.27 16:21
|t/p
|2429
|0.10
|1.2477
|1.2518
|1.2477
|13.00
|26530.00
|4859
|2004.02.27 17:19
|buy
|2430
|0.10
|1.2430
|1.2402
|1.2443
|4860
|2004.02.27 18:00
|t/p
|2430
|0.10
|1.2443
|1.2402
|1.2443
|13.00
|26543.00
|4861
|2004.02.27 18:21
|buy
|2431
|0.10
|1.2440
|1.2412
|1.2453
|4862
|2004.02.27 18:58
|t/p
|2431
|0.10
|1.2453
|1.2412
|1.2453
|13.00
|26556.00
|4863
|2004.02.27 19:16
|buy
|2432
|0.10
|1.2478
|1.2450
|1.2491
|4864
|2004.03.01 00:01
|t/p
|2432
|0.10
|1.2491
|1.2450
|1.2491
|13.00
|26569.00
|4865
|2004.03.01 00:47
|buy
|2433
|0.10
|1.2480
|1.2452
|1.2493
|4866
|2004.03.01 00:58
|t/p
|2433
|0.10
|1.2493
|1.2452
|1.2493
|13.00
|26582.00
|4867
|2004.03.01 03:55
|sell
|2434
|0.10
|1.2535
|1.2563
|1.2522
|4868
|2004.03.01 03:58
|t/p
|2434
|0.10
|1.2522
|1.2563
|1.2522
|13.00
|26595.00
|4869
|2004.03.01 05:53
|sell
|2435
|0.10
|1.2517
|1.2545
|1.2504
|4870
|2004.03.01 05:59
|t/p
|2435
|0.10
|1.2504
|1.2545
|1.2504
|13.00
|26608.00
|4871
|2004.03.01 06:52
|sell
|2436
|0.10
|1.2504
|1.2532
|1.2491
|4872
|2004.03.01 07:54
|s/l
|2436
|0.10
|1.2532
|1.2532
|1.2491
|-28.00
|26580.00
|4873
|2004.03.01 08:49
|sell
|2437
|0.10
|1.2532
|1.2560
|1.2519
|4874
|2004.03.01 09:03
|t/p
|2437
|0.10
|1.2519
|1.2560
|1.2519
|13.00
|26593.00
|4875
|2004.03.01 09:50
|sell
|2438
|0.10
|1.2532
|1.2560
|1.2519
|4876
|2004.03.01 09:58
|t/p
|2438
|0.10
|1.2519
|1.2560
|1.2519
|13.00
|26606.00
|4877
|2004.03.01 09:58
|sell
|2439
|0.10
|1.2531
|1.2559
|1.2518
|4878
|2004.03.01 09:59
|t/p
|2439
|0.10
|1.2518
|1.2559
|1.2518
|13.00
|26619.00
|4879
|2004.03.01 10:47
|sell
|2440
|0.10
|1.2497
|1.2525
|1.2484
|4880
|2004.03.01 11:01
|t/p
|2440
|0.10
|1.2484
|1.2525
|1.2484
|13.00
|26632.00
|4881
|2004.03.01 11:45
|sell
|2441
|0.10
|1.2495
|1.2523
|1.2482
|4882
|2004.03.01 11:59
|t/p
|2441
|0.10
|1.2482
|1.2523
|1.2482
|13.00
|26645.00
|4883
|2004.03.01 12:44
|sell
|2442
|0.10
|1.2479
|1.2507
|1.2466
|4884
|2004.03.01 14:43
|s/l
|2442
|0.10
|1.2507
|1.2507
|1.2466
|-28.00
|26617.00
|4885
|2004.03.01 15:35
|sell
|2443
|0.10
|1.2507
|1.2535
|1.2494
|4886
|2004.03.01 16:26
|t/p
|2443
|0.10
|1.2494
|1.2535
|1.2494
|13.00
|26630.00
|4887
|2004.03.01 16:27
|sell
|2444
|0.10
|1.2501
|1.2529
|1.2488
|4888
|2004.03.01 16:27
|t/p
|2444
|0.10
|1.2488
|1.2529
|1.2488
|13.00
|26643.00
|4889
|2004.03.01 16:33
|sell
|2445
|0.10
|1.2504
|1.2532
|1.2491
|4890
|2004.03.01 16:58
|t/p
|2445
|0.10
|1.2491
|1.2532
|1.2491
|13.00
|26656.00
|4891
|2004.03.01 16:58
|sell
|2446
|0.10
|1.2504
|1.2532
|1.2491
|4892
|2004.03.01 16:59
|t/p
|2446
|0.10
|1.2491
|1.2532
|1.2491
|13.00
|26669.00
|4893
|2004.03.01 17:32
|sell
|2447
|0.10
|1.2449
|1.2477
|1.2436
|4894
|2004.03.01 18:00
|t/p
|2447
|0.10
|1.2436
|1.2477
|1.2436
|13.00
|26682.00
|4895
|2004.03.01 20:29
|sell
|2448
|0.10
|1.2453
|1.2481
|1.2440
|4896
|2004.03.02 01:16
|t/p
|2448
|0.10
|1.2440
|1.2481
|1.2440
|13.00
|26695.00
|4897
|2004.03.02 01:22
|sell
|2449
|0.10
|1.2448
|1.2476
|1.2435
|4898
|2004.03.02 03:13
|t/p
|2449
|0.10
|1.2435
|1.2476
|1.2435
|13.00
|26708.00
|4899
|2004.03.02 03:20
|sell
|2450
|0.10
|1.2441
|1.2469
|1.2428
|4900
|2004.03.02 07:08
|t/p
|2450
|0.10
|1.2428
|1.2469
|1.2428
|13.00
|26721.00
|4901
|2004.03.02 07:15
|sell
|2451
|0.10
|1.2443
|1.2471
|1.2430
|4902
|2004.03.02 08:06
|t/p
|2451
|0.10
|1.2430
|1.2471
|1.2430
|13.00
|26734.00
|4903
|2004.03.02 08:13
|sell
|2452
|0.10
|1.2437
|1.2465
|1.2424
|4904
|2004.03.02 08:58
|t/p
|2452
|0.10
|1.2424
|1.2465
|1.2424
|13.00
|26747.00
|4905
|2004.03.02 10:10
|sell
|2453
|0.10
|1.2423
|1.2451
|1.2410
|4906
|2004.03.02 10:58
|t/p
|2453
|0.10
|1.2410
|1.2451
|1.2410
|13.00
|26760.00
|4907
|2004.03.02 11:09
|sell
|2454
|0.10
|1.2404
|1.2432
|1.2391
|4908
|2004.03.02 11:57
|t/p
|2454
|0.10
|1.2391
|1.2432
|1.2391
|13.00
|26773.00
|4909
|2004.03.02 12:07
|sell
|2455
|0.10
|1.2400
|1.2428
|1.2387
|4910
|2004.03.02 13:00
|t/p
|2455
|0.10
|1.2387
|1.2428
|1.2387
|13.00
|26786.00
|4911
|2004.03.02 13:06
|sell
|2456
|0.10
|1.2403
|1.2431
|1.2390
|4912
|2004.03.02 13:53
|t/p
|2456
|0.10
|1.2390
|1.2431
|1.2390
|13.00
|26799.00
|4913
|2004.03.02 13:58
|sell
|2457
|0.10
|1.2402
|1.2430
|1.2389
|4914
|2004.03.02 14:00
|t/p
|2457
|0.10
|1.2389
|1.2430
|1.2389
|13.00
|26812.00
|4915
|2004.03.02 14:11
|sell
|2458
|0.10
|1.2412
|1.2440
|1.2399
|4916
|2004.03.02 14:32
|t/p
|2458
|0.10
|1.2399
|1.2440
|1.2399
|13.00
|26825.00
|4917
|2004.03.02 15:52
|sell
|2459
|0.10
|1.2399
|1.2427
|1.2386
|4918
|2004.03.02 15:55
|t/p
|2459
|0.10
|1.2386
|1.2427
|1.2386
|13.00
|26838.00
|4919
|2004.03.02 16:50
|sell
|2460
|0.10
|1.2395
|1.2423
|1.2382
|4920
|2004.03.02 16:50
|t/p
|2460
|0.10
|1.2382
|1.2423
|1.2382
|13.00
|26851.00
|4921
|2004.03.02 16:50
|sell
|2461
|0.10
|1.2394
|1.2422
|1.2381
|4922
|2004.03.02 16:50
|t/p
|2461
|0.10
|1.2381
|1.2422
|1.2381
|13.00
|26864.00
|4923
|2004.03.02 16:51
|sell
|2462
|0.10
|1.2395
|1.2423
|1.2382
|4924
|2004.03.02 16:53
|t/p
|2462
|0.10
|1.2382
|1.2423
|1.2382
|13.00
|26877.00
|4925
|2004.03.02 16:57
|sell
|2463
|0.10
|1.2392
|1.2420
|1.2379
|4926
|2004.03.02 16:57
|t/p
|2463
|0.10
|1.2379
|1.2420
|1.2379
|13.00
|26890.00
|4927
|2004.03.02 16:57
|sell
|2464
|0.10
|1.2392
|1.2420
|1.2379
|4928
|2004.03.02 16:57
|t/p
|2464
|0.10
|1.2379
|1.2420
|1.2379
|13.00
|26903.00
|4929
|2004.03.02 18:47
|buy
|2465
|0.10
|1.2212
|1.2184
|1.2225
|4930
|2004.03.02 19:05
|t/p
|2465
|0.10
|1.2225
|1.2184
|1.2225
|13.00
|26916.00
|4931
|2004.03.02 20:55
|buy
|2466
|0.10
|1.2212
|1.2184
|1.2225
|4932
|2004.03.02 20:59
|t/p
|2466
|0.10
|1.2225
|1.2184
|1.2225
|13.00
|26929.00
|4933
|2004.03.02 22:51
|buy
|2467
|0.10
|1.2216
|1.2188
|1.2229
|4934
|2004.03.03 01:38
|s/l
|2467
|0.10
|1.2188
|1.2188
|1.2229
|-28.00
|26901.00
|4935
|2004.03.03 01:58
|sell
|2468
|0.10
|1.2201
|1.2229
|1.2188
|4936
|2004.03.03 03:46
|t/p
|2468
|0.10
|1.2188
|1.2229
|1.2188
|13.00
|26914.00
|4937
|2004.03.03 04:45
|buy
|2469
|0.10
|1.2184
|1.2156
|1.2197
|4938
|2004.03.03 05:44
|s/l
|2469
|0.10
|1.2156
|1.2156
|1.2197
|-28.00
|26886.00
|4939
|2004.03.03 06:59
|sell
|2470
|0.10
|1.2180
|1.2208
|1.2167
|4940
|2004.03.03 08:00
|s/l
|2470
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2167
|-28.00
|26858.00
|4941
|2004.03.03 08:40
|buy
|2471
|0.10
|1.2193
|1.2165
|1.2206
|4942
|2004.03.03 09:05
|t/p
|2471
|0.10
|1.2206
|1.2165
|1.2206
|13.00
|26871.00
|4943
|2004.03.03 09:29
|buy
|2472
|0.10
|1.2194
|1.2166
|1.2207
|4944
|2004.03.03 10:39
|s/l
|2472
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2207
|-28.00
|26843.00
|4945
|2004.03.03 12:34
|buy
|2473
|0.10
|1.2141
|1.2113
|1.2154
|4946
|2004.03.03 13:00
|t/p
|2473
|0.10
|1.2154
|1.2113
|1.2154
|13.00
|26856.00
|4947
|2004.03.03 13:03
|buy
|2474
|0.10
|1.2136
|1.2108
|1.2149
|4948
|2004.03.03 13:47
|s/l
|2474
|0.10
|1.2108
|1.2108
|1.2149
|-28.00
|26828.00
|4949
|2004.03.03 13:58
|sell
|2475
|0.10
|1.2156
|1.2184
|1.2143
|4950
|2004.03.03 14:32
|t/p
|2475
|0.10
|1.2143
|1.2184
|1.2143
|13.00
|26841.00
|4951
|2004.03.03 14:58
|sell
|2476
|0.10
|1.2157
|1.2185
|1.2144
|4952
|2004.03.03 16:29
|t/p
|2476
|0.10
|1.2144
|1.2185
|1.2144
|13.00
|26854.00
|4953
|2004.03.03 16:29
|buy
|2477
|0.10
|1.2141
|1.2113
|1.2154
|4954
|2004.03.03 17:27
|s/l
|2477
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2154
|-28.00
|26826.00
|4955
|2004.03.03 18:26
|buy
|2478
|0.10
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|4956
|2004.03.03 18:59
|t/p
|2478
|0.10
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|13.00
|26839.00
|4957
|2004.03.03 19:50
|buy
|2479
|0.10
|1.2133
|1.2105
|1.2146
|4958
|2004.03.03 19:59
|t/p
|2479
|0.10
|1.2146
|1.2105
|1.2146
|13.00
|26852.00
|4959
|2004.03.03 20:50
|buy
|2480
|0.10
|1.2151
|1.2123
|1.2164
|4960
|2004.03.03 20:59
|t/p
|2480
|0.10
|1.2164
|1.2123
|1.2164
|13.00
|26865.00
|4961
|2004.03.03 21:23
|buy
|2481
|0.10
|1.2191
|1.2163
|1.2204
|4962
|2004.03.03 22:00
|t/p
|2481
|0.10
|1.2204
|1.2163
|1.2204
|13.00
|26878.00
|4963
|2004.03.04 04:20
|buy
|2482
|0.10
|1.2155
|1.2127
|1.2168
|4964
|2004.03.04 04:58
|t/p
|2482
|0.10
|1.2168
|1.2127
|1.2168
|13.00
|26891.00
|4965
|2004.03.04 05:18
|buy
|2483
|0.10
|1.2168
|1.2140
|1.2181
|4966
|2004.03.04 07:00
|t/p
|2483
|0.10
|1.2181
|1.2140
|1.2181
|13.00
|26904.00
|4967
|2004.03.04 11:05
|buy
|2484
|0.10
|1.2171
|1.2143
|1.2184
|4968
|2004.03.04 12:00
|t/p
|2484
|0.10
|1.2184
|1.2143
|1.2184
|13.00
|26917.00
|4969
|2004.03.04 14:02
|buy
|2485
|0.10
|1.2160
|1.2132
|1.2173
|4970
|2004.03.04 15:00
|t/p
|2485
|0.10
|1.2173
|1.2132
|1.2173
|13.00
|26930.00
|4971
|2004.03.04 15:26
|buy
|2486
|0.10
|1.2157
|1.2129
|1.2170
|4972
|2004.03.04 15:53
|t/p
|2486
|0.10
|1.2170
|1.2129
|1.2170
|13.00
|26943.00
|4973
|2004.03.04 16:31
|buy
|2487
|0.10
|1.2159
|1.2131
|1.2172
|4974
|2004.03.04 16:33
|t/p
|2487
|0.10
|1.2172
|1.2131
|1.2172
|13.00
|26956.00
|4975
|2004.03.04 17:29
|buy
|2488
|0.10
|1.2180
|1.2152
|1.2193
|4976
|2004.03.04 17:49
|t/p
|2488
|0.10
|1.2193
|1.2152
|1.2193
|13.00
|26969.00
|4977
|2004.03.04 18:48
|sell
|2489
|0.10
|1.2239
|1.2267
|1.2226
|4978
|2004.03.04 18:51
|t/p
|2489
|0.10
|1.2226
|1.2267
|1.2226
|13.00
|26982.00
|4979
|2004.03.04 18:53
|sell
|2490
|0.10
|1.2238
|1.2266
|1.2225
|4980
|2004.03.04 18:54
|t/p
|2490
|0.10
|1.2225
|1.2266
|1.2225
|13.00
|26995.00
|4981
|2004.03.04 19:20
|buy
|2491
|0.10
|1.2174
|1.2146
|1.2187
|4982
|2004.03.04 19:57
|t/p
|2491
|0.10
|1.2187
|1.2146
|1.2187
|13.00
|27008.00
|4983
|2004.03.04 21:45
|sell
|2492
|0.10
|1.2196
|1.2224
|1.2183
|4984
|2004.03.05 09:08
|t/p
|2492
|0.10
|1.2183
|1.2224
|1.2183
|13.00
|27021.00
|4985
|2004.03.05 09:13
|sell
|2493
|0.10
|1.2193
|1.2221
|1.2180
|4986
|2004.03.05 14:03
|t/p
|2493
|0.10
|1.2180
|1.2221
|1.2180
|13.00
|27034.00
|4987
|2004.03.05 16:03
|sell
|2494
|0.10
|1.2412
|1.2440
|1.2399
|4988
|2004.03.05 17:00
|t/p
|2494
|0.10
|1.2399
|1.2440
|1.2399
|13.00
|27047.00
|4989
|2004.03.05 17:58
|sell
|2495
|0.10
|1.2426
|1.2454
|1.2413
|4990
|2004.03.05 17:58
|t/p
|2495
|0.10
|1.2413
|1.2454
|1.2413
|13.00
|27060.00
|4991
|2004.03.05 18:55
|sell
|2496
|0.10
|1.2408
|1.2436
|1.2395
|4992
|2004.03.05 18:58
|t/p
|2496
|0.10
|1.2395
|1.2436
|1.2395
|13.00
|27073.00
|4993
|2004.03.05 19:56
|sell
|2497
|0.10
|1.2394
|1.2422
|1.2381
|4994
|2004.03.05 19:59
|t/p
|2497
|0.10
|1.2381
|1.2422
|1.2381
|13.00
|27086.00
|4995
|2004.03.08 00:59
|buy
|2498
|0.10
|1.2364
|1.2336
|1.2377
|4996
|2004.03.08 05:47
|t/p
|2498
|0.10
|1.2377
|1.2336
|1.2377
|13.00
|27099.00
|4997
|2004.03.08 06:45
|sell
|2499
|0.10
|1.2377
|1.2405
|1.2364
|4998
|2004.03.08 08:10
|t/p
|2499
|0.10
|1.2364
|1.2405
|1.2364
|13.00
|27112.00
|4999
|2004.03.08 08:15
|sell
|2500
|0.10
|1.2377
|1.2405
|1.2364
|5000
|2004.03.08 08:58
|t/p
|2500
|0.10
|1.2364
|1.2405
|1.2364
|13.00
|27125.00
|5001
|2004.03.08 10:12
|sell
|2501
|0.10
|1.2366
|1.2394
|1.2353
|5002
|2004.03.08 14:03
|t/p
|2501
|0.10
|1.2353
|1.2394
|1.2353
|13.00
|27138.00
|5003
|2004.03.08 14:07
|sell
|2502
|0.10
|1.2364
|1.2392
|1.2351
|5004
|2004.03.08 15:02
|t/p
|2502
|0.10
|1.2351
|1.2392
|1.2351
|13.00
|27151.00
|5005
|2004.03.08 15:06
|sell
|2503
|0.10
|1.2357
|1.2385
|1.2344
|5006
|2004.03.08 15:36
|s/l
|2503
|0.10
|1.2385
|1.2385
|1.2344
|-28.00
|27123.00
|5007
|2004.03.08 16:06
|sell
|2504
|0.10
|1.2380
|1.2408
|1.2367
|5008
|2004.03.08 16:06
|t/p
|2504
|0.10
|1.2367
|1.2408
|1.2367
|13.00
|27136.00
|5009
|2004.03.08 16:07
|sell
|2505
|0.10
|1.2379
|1.2407
|1.2366
|5010
|2004.03.08 16:07
|t/p
|2505
|0.10
|1.2366
|1.2407
|1.2366
|13.00
|27149.00
|5011
|2004.03.08 16:31
|sell
|2506
|0.10
|1.2387
|1.2415
|1.2374
|5012
|2004.03.08 16:32
|t/p
|2506
|0.10
|1.2374
|1.2415
|1.2374
|13.00
|27162.00
|5013
|2004.03.08 16:32
|sell
|2507
|0.10
|1.2392
|1.2420
|1.2379
|5014
|2004.03.08 16:58
|t/p
|2507
|0.10
|1.2379
|1.2420
|1.2379
|13.00
|27175.00
|5015
|2004.03.08 16:59
|sell
|2508
|0.10
|1.2381
|1.2409
|1.2368
|5016
|2004.03.08 16:59
|t/p
|2508
|0.10
|1.2368
|1.2409
|1.2368
|13.00
|27188.00
|5017
|2004.03.08 18:30
|sell
|2509
|0.10
|1.2372
|1.2400
|1.2359
|5018
|2004.03.08 19:00
|t/p
|2509
|0.10
|1.2359
|1.2400
|1.2359
|13.00
|27201.00
|5019
|2004.03.08 19:02
|sell
|2510
|0.10
|1.2359
|1.2387
|1.2346
|5020
|2004.03.08 19:02
|t/p
|2510
|0.10
|1.2346
|1.2387
|1.2346
|13.00
|27214.00
|5021
|2004.03.08 19:03
|sell
|2511
|0.10
|1.2358
|1.2386
|1.2345
|5022
|2004.03.08 19:03
|t/p
|2511
|0.10
|1.2345
|1.2386
|1.2345
|13.00
|27227.00
|5023
|2004.03.08 19:28
|buy
|2512
|0.10
|1.2348
|1.2320
|1.2361
|5024
|2004.03.08 19:29
|t/p
|2512
|0.10
|1.2361
|1.2320
|1.2361
|13.00
|27240.00
|5025
|2004.03.08 20:06
|sell
|2513
|0.10
|1.2402
|1.2430
|1.2389
|5026
|2004.03.08 21:00
|t/p
|2513
|0.10
|1.2389
|1.2430
|1.2389
|13.00
|27253.00
|5027
|2004.03.08 22:27
|sell
|2514
|0.10
|1.2413
|1.2441
|1.2400
|5028
|2004.03.08 23:00
|t/p
|2514
|0.10
|1.2400
|1.2441
|1.2400
|13.00
|27266.00
|5029
|2004.03.08 23:24
|sell
|2515
|0.10
|1.2407
|1.2435
|1.2394
|5030
|2004.03.09 02:19
|s/l
|2515
|0.10
|1.2435
|1.2435
|1.2394
|-28.00
|27238.00
|5031
|2004.03.09 03:17
|sell
|2516
|0.10
|1.2448
|1.2476
|1.2435
|5032
|2004.03.09 08:04
|t/p
|2516
|0.10
|1.2435
|1.2476
|1.2435
|13.00
|27251.00
|5033
|2004.03.09 08:12
|sell
|2517
|0.10
|1.2458
|1.2486
|1.2445
|5034
|2004.03.09 08:59
|t/p
|2517
|0.10
|1.2445
|1.2486
|1.2445
|13.00
|27264.00
|5035
|2004.03.09 09:10
|sell
|2518
|0.10
|1.2435
|1.2463
|1.2422
|5036
|2004.03.09 10:00
|t/p
|2518
|0.10
|1.2422
|1.2463
|1.2422
|13.00
|27277.00
|5037
|2004.03.09 10:10
|sell
|2519
|0.10
|1.2438
|1.2466
|1.2425
|5038
|2004.03.09 10:58
|t/p
|2519
|0.10
|1.2425
|1.2466
|1.2425
|13.00
|27290.00
|5039
|2004.03.09 11:08
|sell
|2520
|0.10
|1.2384
|1.2412
|1.2371
|5040
|2004.03.09 12:00
|t/p
|2520
|0.10
|1.2371
|1.2412
|1.2371
|13.00
|27303.00
|5041
|2004.03.09 13:06
|sell
|2521
|0.10
|1.2382
|1.2410
|1.2369
|5042
|2004.03.09 13:59
|t/p
|2521
|0.10
|1.2369
|1.2410
|1.2369
|13.00
|27316.00
|5043
|2004.03.09 14:03
|sell
|2522
|0.10
|1.2369
|1.2397
|1.2356
|5044
|2004.03.09 15:03
|s/l
|2522
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2356
|-28.00
|27288.00
|5045
|2004.03.09 16:01
|sell
|2523
|0.10
|1.2406
|1.2434
|1.2393
|5046
|2004.03.09 17:40
|s/l
|2523
|0.10
|1.2434
|1.2434
|1.2393
|-28.00
|27260.00
|5047
|2004.03.09 18:09
|buy
|2524
|0.10
|1.2427
|1.2399
|1.2440
|5048
|2004.03.09 18:37
|t/p
|2524
|0.10
|1.2440
|1.2399
|1.2440
|13.00
|27273.00
|5049
|2004.03.09 19:01
|buy
|2525
|0.10
|1.2427
|1.2399
|1.2440
|5050
|2004.03.09 19:05
|s/l
|2525
|0.10
|1.2399
|1.2399
|1.2440
|-28.00
|27245.00
|5051
|2004.03.09 19:35
|sell
|2526
|0.10
|1.2435
|1.2463
|1.2422
|5052
|2004.03.09 19:48
|t/p
|2526
|0.10
|1.2422
|1.2463
|1.2422
|13.00
|27258.00
|5053
|2004.03.09 19:48
|sell
|2527
|0.10
|1.2432
|1.2460
|1.2419
|5054
|2004.03.09 19:49
|t/p
|2527
|0.10
|1.2419
|1.2460
|1.2419
|13.00
|27271.00
|5055
|2004.03.09 19:57
|sell
|2528
|0.10
|1.2431
|1.2459
|1.2418
|5056
|2004.03.09 19:58
|t/p
|2528
|0.10
|1.2418
|1.2459
|1.2418
|13.00
|27284.00
|5057
|2004.03.09 19:58
|sell
|2529
|0.10
|1.2436
|1.2464
|1.2423
|5058
|2004.03.09 19:58
|t/p
|2529
|0.10
|1.2423
|1.2464
|1.2423
|13.00
|27297.00
|5059
|2004.03.09 20:36
|sell
|2530
|0.10
|1.2383
|1.2411
|1.2370
|5060
|2004.03.09 20:46
|t/p
|2530
|0.10
|1.2370
|1.2411
|1.2370
|13.00
|27310.00
|5061
|2004.03.09 20:47
|sell
|2531
|0.10
|1.2383
|1.2411
|1.2370
|5062
|2004.03.09 20:48
|t/p
|2531
|0.10
|1.2370
|1.2411
|1.2370
|13.00
|27323.00
|5063
|2004.03.09 20:57
|sell
|2532
|0.10
|1.2381
|1.2409
|1.2368
|5064
|2004.03.09 20:58
|t/p
|2532
|0.10
|1.2368
|1.2409
|1.2368
|13.00
|27336.00
|5065
|2004.03.09 21:29
|sell
|2533
|0.10
|1.2346
|1.2374
|1.2333
|5066
|2004.03.09 21:45
|t/p
|2533
|0.10
|1.2333
|1.2374
|1.2333
|13.00
|27349.00
|5067
|2004.03.09 21:46
|sell
|2534
|0.10
|1.2346
|1.2374
|1.2333
|5068
|2004.03.09 21:46
|t/p
|2534
|0.10
|1.2333
|1.2374
|1.2333
|13.00
|27362.00
|5069
|2004.03.09 21:54
|sell
|2535
|0.10
|1.2346
|1.2374
|1.2333
|5070
|2004.03.09 21:57
|t/p
|2535
|0.10
|1.2333
|1.2374
|1.2333
|13.00
|27375.00
|5071
|2004.03.09 22:57
|buy
|2536
|0.10
|1.2313
|1.2285
|1.2326
|5072
|2004.03.09 23:25
|t/p
|2536
|0.10
|1.2326
|1.2285
|1.2326
|13.00
|27388.00
|5073
|2004.03.09 23:30
|sell
|2537
|0.10
|1.2329
|1.2357
|1.2316
|5074
|2004.03.09 23:57
|t/p
|2537
|0.10
|1.2316
|1.2357
|1.2316
|13.00
|27401.00
|5075
|2004.03.10 00:55
|buy
|2538
|0.10
|1.2308
|1.2280
|1.2321
|5076
|2004.03.10 01:28
|t/p
|2538
|0.10
|1.2321
|1.2280
|1.2321
|13.00
|27414.00
|5077
|2004.03.10 01:53
|buy
|2539
|0.10
|1.2314
|1.2286
|1.2327
|5078
|2004.03.10 02:27
|t/p
|2539
|0.10
|1.2327
|1.2286
|1.2327
|13.00
|27427.00
|5079
|2004.03.10 02:53
|buy
|2540
|0.10
|1.2314
|1.2286
|1.2327
|5080
|2004.03.10 07:54
|s/l
|2540
|0.10
|1.2286
|1.2286
|1.2327
|-28.00
|27399.00
|5081
|2004.03.10 08:45
|buy
|2541
|0.10
|1.2281
|1.2253
|1.2294
|5082
|2004.03.10 09:20
|t/p
|2541
|0.10
|1.2294
|1.2253
|1.2294
|13.00
|27412.00
|5083
|2004.03.10 09:44
|buy
|2542
|0.10
|1.2274
|1.2246
|1.2287
|5084
|2004.03.10 10:10
|t/p
|2542
|0.10
|1.2287
|1.2246
|1.2287
|13.00
|27425.00
|5085
|2004.03.10 10:46
|buy
|2543
|0.10
|1.2284
|1.2256
|1.2297
|5086
|2004.03.10 12:17
|t/p
|2543
|0.10
|1.2297
|1.2256
|1.2297
|13.00
|27438.00
|5087
|2004.03.10 13:40
|buy
|2544
|0.10
|1.2296
|1.2268
|1.2309
|5088
|2004.03.10 14:00
|t/p
|2544
|0.10
|1.2309
|1.2268
|1.2309
|13.00
|27451.00
|5089
|2004.03.10 14:37
|buy
|2545
|0.10
|1.2305
|1.2277
|1.2318
|5090
|2004.03.10 14:38
|s/l
|2545
|0.10
|1.2277
|1.2277
|1.2318
|-28.00
|27423.00
|5091
|2004.03.10 16:35
|buy
|2546
|0.10
|1.2254
|1.2226
|1.2267
|5092
|2004.03.10 16:48
|s/l
|2546
|0.10
|1.2226
|1.2226
|1.2267
|-28.00
|27395.00
|5093
|2004.03.10 17:33
|buy
|2547
|0.10
|1.2220
|1.2192
|1.2233
|5094
|2004.03.10 18:00
|t/p
|2547
|0.10
|1.2233
|1.2192
|1.2233
|13.00
|27408.00
|5095
|2004.03.10 20:58
|buy
|2548
|0.10
|1.2219
|1.2191
|1.2232
|5096
|2004.03.10 20:59
|t/p
|2548
|0.10
|1.2232
|1.2191
|1.2232
|13.00
|27421.00
|5097
|2004.03.10 21:31
|buy
|2549
|0.10
|1.2232
|1.2204
|1.2245
|5098
|2004.03.10 22:00
|t/p
|2549
|0.10
|1.2245
|1.2204
|1.2245
|13.00
|27434.00
|5099
|2004.03.11 00:58
|buy
|2550
|0.10
|1.2224
|1.2196
|1.2237
|5100
|2004.03.11 03:22
|s/l
|2550
|0.10
|1.2196
|1.2196
|1.2237
|-28.00
|27406.00
|5101
|2004.03.11 05:05
|buy
|2551
|0.10
|1.2193
|1.2165
|1.2206
|5102
|2004.03.11 06:00
|t/p
|2551
|0.10
|1.2206
|1.2165
|1.2206
|13.00
|27419.00
|5103
|2004.03.11 06:42
|buy
|2552
|0.10
|1.2192
|1.2164
|1.2205
|5104
|2004.03.11 07:00
|t/p
|2552
|0.10
|1.2205
|1.2164
|1.2205
|13.00
|27432.00
|5105
|2004.03.11 07:40
|buy
|2553
|0.10
|1.2203
|1.2175
|1.2216
|5106
|2004.03.11 08:00
|t/p
|2553
|0.10
|1.2216
|1.2175
|1.2216
|13.00
|27445.00
|5107
|2004.03.11 10:11
|buy
|2554
|0.10
|1.2188
|1.2160
|1.2201
|5108
|2004.03.11 11:00
|t/p
|2554
|0.10
|1.2201
|1.2160
|1.2201
|13.00
|27458.00
|5109
|2004.03.11 11:13
|buy
|2555
|0.10
|1.2200
|1.2172
|1.2213
|5110
|2004.03.11 12:02
|t/p
|2555
|0.10
|1.2213
|1.2172
|1.2213
|13.00
|27471.00
|5111
|2004.03.11 13:18
|buy
|2556
|0.10
|1.2235
|1.2207
|1.2248
|5112
|2004.03.11 13:58
|t/p
|2556
|0.10
|1.2248
|1.2207
|1.2248
|13.00
|27484.00
|5113
|2004.03.11 14:06
|buy
|2557
|0.10
|1.2265
|1.2237
|1.2278
|5114
|2004.03.11 14:47
|s/l
|2557
|0.10
|1.2237
|1.2237
|1.2278
|-28.00
|27456.00
|5115
|2004.03.11 15:05
|buy
|2558
|0.10
|1.2257
|1.2229
|1.2270
|5116
|2004.03.11 16:00
|t/p
|2558
|0.10
|1.2270
|1.2229
|1.2270
|13.00
|27469.00
|5117
|2004.03.11 16:04
|buy
|2559
|0.10
|1.2259
|1.2231
|1.2272
|5118
|2004.03.11 17:00
|t/p
|2559
|0.10
|1.2272
|1.2231
|1.2272
|13.00
|27482.00
|5119
|2004.03.11 17:28
|buy
|2560
|0.10
|1.2248
|1.2220
|1.2261
|5120
|2004.03.11 17:59
|t/p
|2560
|0.10
|1.2261
|1.2220
|1.2261
|13.00
|27495.00
|5121
|2004.03.11 18:39
|buy
|2561
|0.10
|1.2266
|1.2238
|1.2279
|5122
|2004.03.11 19:00
|t/p
|2561
|0.10
|1.2279
|1.2238
|1.2279
|13.00
|27508.00
|5123
|2004.03.11 19:30
|buy
|2562
|0.10
|1.2276
|1.2248
|1.2289
|5124
|2004.03.11 19:58
|t/p
|2562
|0.10
|1.2289
|1.2248
|1.2289
|13.00
|27521.00
|5125
|2004.03.11 20:39
|buy
|2563
|0.10
|1.2289
|1.2261
|1.2302
|5126
|2004.03.11 20:50
|t/p
|2563
|0.10
|1.2302
|1.2261
|1.2302
|13.00
|27534.00
|5127
|2004.03.11 21:22
|buy
|2564
|0.10
|1.2316
|1.2288
|1.2329
|5128
|2004.03.11 21:58
|t/p
|2564
|0.10
|1.2329
|1.2288
|1.2329
|13.00
|27547.00
|5129
|2004.03.11 22:23
|buy
|2565
|0.10
|1.2337
|1.2309
|1.2350
|5130
|2004.03.11 22:48
|t/p
|2565
|0.10
|1.2350
|1.2309
|1.2350
|13.00
|27560.00
|5131
|2004.03.11 23:56
|sell
|2566
|0.10
|1.2358
|1.2386
|1.2345
|5132
|2004.03.12 00:19
|t/p
|2566
|0.10
|1.2345
|1.2386
|1.2345
|13.00
|27573.00
|5133
|2004.03.12 01:54
|sell
|2567
|0.10
|1.2347
|1.2375
|1.2334
|5134
|2004.03.12 02:05
|t/p
|2567
|0.10
|1.2334
|1.2375
|1.2334
|13.00
|27586.00
|5135
|2004.03.12 02:53
|sell
|2568
|0.10
|1.2337
|1.2365
|1.2324
|5136
|2004.03.12 02:59
|t/p
|2568
|0.10
|1.2324
|1.2365
|1.2324
|13.00
|27599.00
|5137
|2004.03.12 03:53
|sell
|2569
|0.10
|1.2320
|1.2348
|1.2307
|5138
|2004.03.12 04:03
|t/p
|2569
|0.10
|1.2307
|1.2348
|1.2307
|13.00
|27612.00
|5139
|2004.03.12 04:51
|sell
|2570
|0.10
|1.2313
|1.2341
|1.2300
|5140
|2004.03.12 04:58
|t/p
|2570
|0.10
|1.2300
|1.2341
|1.2300
|13.00
|27625.00
|5141
|2004.03.12 05:49
|sell
|2571
|0.10
|1.2281
|1.2309
|1.2268
|5142
|2004.03.12 06:25
|t/p
|2571
|0.10
|1.2268
|1.2309
|1.2268
|13.00
|27638.00
|5143
|2004.03.12 06:47
|sell
|2572
|0.10
|1.2287
|1.2315
|1.2274
|5144
|2004.03.12 07:00
|t/p
|2572
|0.10
|1.2274
|1.2315
|1.2274
|13.00
|27651.00
|5145
|2004.03.12 07:45
|sell
|2573
|0.10
|1.2276
|1.2304
|1.2263
|5146
|2004.03.12 08:26
|t/p
|2573
|0.10
|1.2263
|1.2304
|1.2263
|13.00
|27664.00
|5147
|2004.03.12 08:43
|sell
|2574
|0.10
|1.2280
|1.2308
|1.2267
|5148
|2004.03.12 09:07
|t/p
|2574
|0.10
|1.2267
|1.2308
|1.2267
|13.00
|27677.00
|5149
|2004.03.12 09:43
|sell
|2575
|0.10
|1.2282
|1.2310
|1.2269
|5150
|2004.03.12 09:58
|t/p
|2575
|0.10
|1.2269
|1.2310
|1.2269
|13.00
|27690.00
|5151
|2004.03.12 10:42
|sell
|2576
|0.10
|1.2258
|1.2286
|1.2245
|5152
|2004.03.12 12:02
|t/p
|2576
|0.10
|1.2245
|1.2286
|1.2245
|13.00
|27703.00
|5153
|2004.03.12 12:42
|sell
|2577
|0.10
|1.2259
|1.2287
|1.2246
|5154
|2004.03.12 12:55
|t/p
|2577
|0.10
|1.2246
|1.2287
|1.2246
|13.00
|27716.00
|5155
|2004.03.12 13:38
|sell
|2578
|0.10
|1.2229
|1.2257
|1.2216
|5156
|2004.03.12 14:38
|s/l
|2578
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2216
|-28.00
|27688.00
|5157
|2004.03.12 14:57
|buy
|2579
|0.10
|1.2235
|1.2207
|1.2248
|5158
|2004.03.12 15:34
|t/p
|2579
|0.10
|1.2248
|1.2207
|1.2248
|13.00
|27701.00
|5159
|2004.03.12 15:34
|sell
|2580
|0.10
|1.2248
|1.2276
|1.2235
|5160
|2004.03.12 15:38
|s/l
|2580
|0.10
|1.2276
|1.2276
|1.2235
|-28.00
|27673.00
|5161
|2004.03.12 15:55
|buy
|2581
|0.10
|1.2236
|1.2208
|1.2249
|5162
|2004.03.12 16:11
|s/l
|2581
|0.10
|1.2208
|1.2208
|1.2249
|-28.00
|27645.00
|5163
|2004.03.12 16:24
|sell
|2582
|0.10
|1.2220
|1.2248
|1.2207
|5164
|2004.03.12 16:58
|t/p
|2582
|0.10
|1.2207
|1.2248
|1.2207
|13.00
|27658.00
|5165
|2004.03.12 17:23
|sell
|2583
|0.10
|1.2193
|1.2221
|1.2180
|5166
|2004.03.12 18:34
|s/l
|2583
|0.10
|1.2221
|1.2221
|1.2180
|-28.00
|27630.00
|5167
|2004.03.12 18:52
|buy
|2584
|0.10
|1.2191
|1.2163
|1.2204
|5168
|2004.03.12 18:59
|t/p
|2584
|0.10
|1.2204
|1.2163
|1.2204
|13.00
|27643.00
|5169
|2004.03.12 19:28
|sell
|2585
|0.10
|1.2210
|1.2238
|1.2197
|5170
|2004.03.12 19:55
|t/p
|2585
|0.10
|1.2197
|1.2238
|1.2197
|13.00
|27656.00
|5171
|2004.03.15 00:27
|sell
|2586
|0.10
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|5172
|2004.03.15 06:23
|s/l
|2586
|0.10
|1.2243
|1.2243
|1.2202
|-28.00
|27628.00
|5173
|2004.03.15 06:47
|buy
|2587
|0.10
|1.2227
|1.2199
|1.2240
|5174
|2004.03.15 07:11
|t/p
|2587
|0.10
|1.2240
|1.2199
|1.2240
|13.00
|27641.00
|5175
|2004.03.15 09:04
|sell
|2588
|0.10
|1.2267
|1.2295
|1.2254
|5176
|2004.03.15 09:20
|s/l
|2588
|0.10
|1.2295
|1.2295
|1.2254
|-28.00
|27613.00
|5177
|2004.03.15 09:43
|buy
|2589
|0.10
|1.2265
|1.2237
|1.2278
|5178
|2004.03.15 09:58
|t/p
|2589
|0.10
|1.2278
|1.2237
|1.2278
|13.00
|27626.00
|5179
|2004.03.15 10:07
|sell
|2590
|0.10
|1.2295
|1.2323
|1.2282
|5180
|2004.03.15 12:00
|t/p
|2590
|0.10
|1.2282
|1.2323
|1.2282
|13.00
|27639.00
|5181
|2004.03.15 12:04
|sell
|2591
|0.10
|1.2292
|1.2320
|1.2279
|5182
|2004.03.15 13:00
|t/p
|2591
|0.10
|1.2279
|1.2320
|1.2279
|13.00
|27652.00
|5183
|2004.03.15 13:12
|sell
|2592
|0.10
|1.2285
|1.2313
|1.2272
|5184
|2004.03.15 13:38
|t/p
|2592
|0.10
|1.2272
|1.2313
|1.2272
|13.00
|27665.00
|5185
|2004.03.15 13:55
|sell
|2593
|0.10
|1.2284
|1.2312
|1.2271
|5186
|2004.03.15 14:13
|s/l
|2593
|0.10
|1.2312
|1.2312
|1.2271
|-28.00
|27637.00
|5187
|2004.03.15 14:36
|buy
|2594
|0.10
|1.2282
|1.2254
|1.2295
|5188
|2004.03.15 14:50
|t/p
|2594
|0.10
|1.2295
|1.2254
|1.2295
|13.00
|27650.00
|5189
|2004.03.15 14:58
|buy
|2595
|0.10
|1.2288
|1.2260
|1.2301
|5190
|2004.03.15 15:35
|s/l
|2595
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2301
|-28.00
|27622.00
|5191
|2004.03.15 15:48
|sell
|2596
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|5192
|2004.03.15 15:58
|t/p
|2596
|0.10
|1.2259
|1.2300
|1.2259
|13.00
|27635.00
|5193
|2004.03.15 16:29
|buy
|2597
|0.10
|1.2239
|1.2211
|1.2252
|5194
|2004.03.15 16:36
|s/l
|2597
|0.10
|1.2211
|1.2211
|1.2252
|-28.00
|27607.00
|5195
|2004.03.15 16:49
|sell
|2598
|0.10
|1.2244
|1.2272
|1.2231
|5196
|2004.03.15 16:59
|t/p
|2598
|0.10
|1.2231
|1.2272
|1.2231
|13.00
|27620.00
|5197
|2004.03.15 18:24
|buy
|2599
|0.10
|1.2242
|1.2214
|1.2255
|5198
|2004.03.15 18:48
|t/p
|2599
|0.10
|1.2255
|1.2214
|1.2255
|13.00
|27633.00
|5199
|2004.03.15 18:57
|buy
|2600
|0.10
|1.2239
|1.2211
|1.2252
|5200
|2004.03.15 18:58
|t/p
|2600
|0.10
|1.2252
|1.2211
|1.2252
|13.00
|27646.00
|5201
|2004.03.15 18:58
|buy
|2601
|0.10
|1.2242
|1.2214
|1.2255
|5202
|2004.03.15 18:59
|t/p
|2601
|0.10
|1.2255
|1.2214
|1.2255
|13.00
|27659.00
|5203
|2004.03.15 19:23
|buy
|2602
|0.10
|1.2265
|1.2237
|1.2278
|5204
|2004.03.15 21:05
|t/p
|2602
|0.10
|1.2278
|1.2237
|1.2278
|13.00
|27672.00
|5205
|2004.03.15 22:45
|sell
|2603
|0.10
|1.2273
|1.2301
|1.2260
|5206
|2004.03.16 01:10
|t/p
|2603
|0.10
|1.2260
|1.2301
|1.2260
|13.00
|27685.00
|5207
|2004.03.16 04:19
|buy
|2604
|0.10
|1.2262
|1.2234
|1.2275
|5208
|2004.03.16 06:00
|t/p
|2604
|0.10
|1.2275
|1.2234
|1.2275
|13.00
|27698.00
|5209
|2004.03.16 07:15
|buy
|2605
|0.10
|1.2281
|1.2253
|1.2294
|5210
|2004.03.16 07:31
|t/p
|2605
|0.10
|1.2294
|1.2253
|1.2294
|13.00
|27711.00
|5211
|2004.03.16 09:36
|buy
|2606
|0.10
|1.2323
|1.2295
|1.2336
|5212
|2004.03.16 11:27
|t/p
|2606
|0.10
|1.2336
|1.2295
|1.2336
|13.00
|27724.00
|5213
|2004.03.16 11:34
|buy
|2607
|0.10
|1.2320
|1.2292
|1.2333
|5214
|2004.03.16 11:55
|t/p
|2607
|0.10
|1.2333
|1.2292
|1.2333
|13.00
|27737.00
|5215
|2004.03.16 13:23
|sell
|2608
|0.10
|1.2353
|1.2381
|1.2340
|5216
|2004.03.16 14:06
|t/p
|2608
|0.10
|1.2340
|1.2381
|1.2340
|13.00
|27750.00
|5217
|2004.03.16 14:22
|sell
|2609
|0.10
|1.2356
|1.2384
|1.2343
|5218
|2004.03.16 14:31
|t/p
|2609
|0.10
|1.2343
|1.2384
|1.2343
|13.00
|27763.00
|5219
|2004.03.16 14:35
|sell
|2610
|0.10
|1.2356
|1.2384
|1.2343
|5220
|2004.03.16 15:00
|t/p
|2610
|0.10
|1.2343
|1.2384
|1.2343
|13.00
|27776.00
|5221
|2004.03.16 15:21
|sell
|2611
|0.10
|1.2347
|1.2375
|1.2334
|5222
|2004.03.16 16:06
|t/p
|2611
|0.10
|1.2334
|1.2375
|1.2334
|13.00
|27789.00
|5223
|2004.03.16 16:16
|sell
|2612
|0.10
|1.2350
|1.2378
|1.2337
|5224
|2004.03.16 17:01
|t/p
|2612
|0.10
|1.2337
|1.2378
|1.2337
|13.00
|27802.00
|5225
|2004.03.16 17:18
|sell
|2613
|0.10
|1.2346
|1.2374
|1.2333
|5226
|2004.03.16 17:27
|t/p
|2613
|0.10
|1.2333
|1.2374
|1.2333
|13.00
|27815.00
|5227
|2004.03.16 17:34
|sell
|2614
|0.10
|1.2346
|1.2374
|1.2333
|5228
|2004.03.16 17:58
|t/p
|2614
|0.10
|1.2333
|1.2374
|1.2333
|13.00
|27828.00
|5229
|2004.03.16 18:16
|sell
|2615
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|5230
|2004.03.16 20:00
|t/p
|2615
|0.10
|1.2259
|1.2300
|1.2259
|13.00
|27841.00
|5231
|2004.03.16 20:16
|sell
|2616
|0.10
|1.2284
|1.2312
|1.2271
|5232
|2004.03.16 20:22
|t/p
|2616
|0.10
|1.2271
|1.2312
|1.2271
|13.00
|27854.00
|5233
|2004.03.16 20:44
|sell
|2617
|0.10
|1.2284
|1.2312
|1.2271
|5234
|2004.03.16 20:57
|t/p
|2617
|0.10
|1.2271
|1.2312
|1.2271
|13.00
|27867.00
|5235
|2004.03.16 21:44
|sell
|2618
|0.10
|1.2267
|1.2295
|1.2254
|5236
|2004.03.17 00:01
|t/p
|2618
|0.10
|1.2254
|1.2295
|1.2254
|13.00
|27880.00
|5237
|2004.03.17 00:40
|sell
|2619
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|5238
|2004.03.17 01:00
|t/p
|2619
|0.10
|1.2259
|1.2300
|1.2259
|13.00
|27893.00
|5239
|2004.03.17 01:06
|sell
|2620
|0.10
|1.2261
|1.2289
|1.2248
|5240
|2004.03.17 01:19
|t/p
|2620
|0.10
|1.2248
|1.2289
|1.2248
|13.00
|27906.00
|5241
|2004.03.17 01:19
|sell
|2621
|0.10
|1.2261
|1.2289
|1.2248
|5242
|2004.03.17 04:07
|s/l
|2621
|0.10
|1.2289
|1.2289
|1.2248
|-28.00
|27878.00
|5243
|2004.03.17 05:16
|sell
|2622
|0.10
|1.2288
|1.2316
|1.2275
|5244
|2004.03.17 06:11
|t/p
|2622
|0.10
|1.2275
|1.2316
|1.2275
|13.00
|27891.00
|5245
|2004.03.17 06:14
|sell
|2623
|0.10
|1.2276
|1.2304
|1.2263
|5246
|2004.03.17 06:58
|t/p
|2623
|0.10
|1.2263
|1.2304
|1.2263
|13.00
|27904.00
|5247
|2004.03.17 06:59
|sell
|2624
|0.10
|1.2276
|1.2304
|1.2263
|5248
|2004.03.17 06:59
|t/p
|2624
|0.10
|1.2263
|1.2304
|1.2263
|13.00
|27917.00
|5249
|2004.03.17 07:10
|buy
|2625
|0.10
|1.2252
|1.2224
|1.2265
|5250
|2004.03.17 07:31
|t/p
|2625
|0.10
|1.2265
|1.2224
|1.2265
|13.00
|27930.00
|5251
|2004.03.17 08:29
|sell
|2626
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|5252
|2004.03.17 08:58
|t/p
|2626
|0.10
|1.2259
|1.2300
|1.2259
|13.00
|27943.00
|5253
|2004.03.17 09:28
|sell
|2627
|0.10
|1.2241
|1.2269
|1.2228
|5254
|2004.03.17 09:45
|t/p
|2627
|0.10
|1.2228
|1.2269
|1.2228
|13.00
|27956.00
|5255
|2004.03.17 10:41
|buy
|2628
|0.10
|1.2233
|1.2205
|1.2246
|5256
|2004.03.17 10:59
|t/p
|2628
|0.10
|1.2246
|1.2205
|1.2246
|13.00
|27969.00
|5257
|2004.03.17 11:26
|sell
|2629
|0.10
|1.2264
|1.2292
|1.2251
|5258
|2004.03.17 11:58
|t/p
|2629
|0.10
|1.2251
|1.2292
|1.2251
|13.00
|27982.00
|5259
|2004.03.17 11:58
|buy
|2630
|0.10
|1.2250
|1.2222
|1.2263
|5260
|2004.03.17 11:59
|t/p
|2630
|0.10
|1.2263
|1.2222
|1.2263
|13.00
|27995.00
|5261
|2004.03.17 12:24
|sell
|2631
|0.10
|1.2265
|1.2293
|1.2252
|5262
|2004.03.17 13:03
|t/p
|2631
|0.10
|1.2252
|1.2293
|1.2252
|13.00
|28008.00
|5263
|2004.03.17 13:53
|buy
|2632
|0.10
|1.2252
|1.2224
|1.2265
|5264
|2004.03.17 14:01
|s/l
|2632
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2265
|-28.00
|27980.00
|5265
|2004.03.17 14:19
|sell
|2633
|0.10
|1.2257
|1.2285
|1.2244
|5266
|2004.03.17 14:51
|t/p
|2633
|0.10
|1.2244
|1.2285
|1.2244
|13.00
|27993.00
|5267
|2004.03.17 15:02
|sell
|2634
|0.10
|1.2222
|1.2250
|1.2209
|5268
|2004.03.17 16:00
|t/p
|2634
|0.10
|1.2209
|1.2250
|1.2209
|13.00
|28006.00
|5269
|2004.03.17 16:25
|sell
|2635
|0.10
|1.2231
|1.2259
|1.2218
|5270
|2004.03.17 16:30
|t/p
|2635
|0.10
|1.2218
|1.2259
|1.2218
|13.00
|28019.00
|5271
|2004.03.17 17:49
|buy
|2636
|0.10
|1.2188
|1.2160
|1.2201
|5272
|2004.03.17 18:03
|t/p
|2636
|0.10
|1.2201
|1.2160
|1.2201
|13.00
|28032.00
|5273
|2004.03.17 18:57
|buy
|2637
|0.10
|1.2198
|1.2170
|1.2211
|5274
|2004.03.17 18:58
|t/p
|2637
|0.10
|1.2211
|1.2170
|1.2211
|13.00
|28045.00
|5275
|2004.03.17 19:47
|buy
|2638
|0.10
|1.2224
|1.2196
|1.2237
|5276
|2004.03.17 19:58
|t/p
|2638
|0.10
|1.2237
|1.2196
|1.2237
|13.00
|28058.00
|5277
|2004.03.17 20:45
|buy
|2639
|0.10
|1.2248
|1.2220
|1.2261
|5278
|2004.03.18 00:50
|s/l
|2639
|0.10
|1.2220
|1.2220
|1.2261
|-28.00
|28030.00
|5279
|2004.03.18 01:50
|buy
|2640
|0.10
|1.2224
|1.2196
|1.2237
|5280
|2004.03.18 01:58
|t/p
|2640
|0.10
|1.2237
|1.2196
|1.2237
|13.00
|28043.00
|5281
|2004.03.18 02:38
|buy
|2641
|0.10
|1.2258
|1.2230
|1.2271
|5282
|2004.03.18 03:11
|t/p
|2641
|0.10
|1.2271
|1.2230
|1.2271
|13.00
|28056.00
|5283
|2004.03.18 04:35
|buy
|2642
|0.10
|1.2260
|1.2232
|1.2273
|5284
|2004.03.18 04:58
|t/p
|2642
|0.10
|1.2273
|1.2232
|1.2273
|13.00
|28069.00
|5285
|2004.03.18 06:17
|buy
|2643
|0.10
|1.2273
|1.2245
|1.2286
|5286
|2004.03.18 07:04
|t/p
|2643
|0.10
|1.2286
|1.2245
|1.2286
|13.00
|28082.00
|5287
|2004.03.18 07:32
|buy
|2644
|0.10
|1.2275
|1.2247
|1.2288
|5288
|2004.03.18 08:02
|t/p
|2644
|0.10
|1.2288
|1.2247
|1.2288
|13.00
|28095.00
|5289
|2004.03.18 08:13
|buy
|2645
|0.10
|1.2272
|1.2244
|1.2285
|5290
|2004.03.18 09:02
|t/p
|2645
|0.10
|1.2285
|1.2244
|1.2285
|13.00
|28108.00
|5291
|2004.03.18 09:10
|buy
|2646
|0.10
|1.2277
|1.2249
|1.2290
|5292
|2004.03.18 14:23
|s/l
|2646
|0.10
|1.2249
|1.2249
|1.2290
|-28.00
|28080.00
|5293
|2004.03.18 16:29
|buy
|2647
|0.10
|1.2330
|1.2302
|1.2343
|5294
|2004.03.18 16:32
|t/p
|2647
|0.10
|1.2343
|1.2302
|1.2343
|13.00
|28093.00
|5295
|2004.03.18 18:13
|buy
|2648
|0.10
|1.2387
|1.2359
|1.2400
|5296
|2004.03.18 18:27
|s/l
|2648
|0.10
|1.2359
|1.2359
|1.2400
|-28.00
|28065.00
|5297
|2004.03.18 18:44
|sell
|2649
|0.10
|1.2389
|1.2417
|1.2376
|5298
|2004.03.18 18:57
|s/l
|2649
|0.10
|1.2417
|1.2417
|1.2376
|-28.00
|28037.00
|5299
|2004.03.18 19:55
|sell
|2650
|0.10
|1.2390
|1.2418
|1.2377
|5300
|2004.03.18 20:22
|t/p
|2650
|0.10
|1.2377
|1.2418
|1.2377
|13.00
|28050.00
|5301
|2004.03.18 20:39
|sell
|2651
|0.10
|1.2388
|1.2416
|1.2375
|5302
|2004.03.18 21:14
|t/p
|2651
|0.10
|1.2375
|1.2416
|1.2375
|13.00
|28063.00
|5303
|2004.03.18 23:50
|sell
|2652
|0.10
|1.2393
|1.2421
|1.2380
|5304
|2004.03.19 01:20
|t/p
|2652
|0.10
|1.2380
|1.2421
|1.2380
|13.00
|28076.00
|5305
|2004.03.19 01:48
|sell
|2653
|0.10
|1.2394
|1.2422
|1.2381
|5306
|2004.03.19 02:16
|t/p
|2653
|0.10
|1.2381
|1.2422
|1.2381
|13.00
|28089.00
|5307
|2004.03.19 02:34
|sell
|2654
|0.10
|1.2388
|1.2416
|1.2375
|5308
|2004.03.19 08:10
|t/p
|2654
|0.10
|1.2375
|1.2416
|1.2375
|13.00
|28102.00
|5309
|2004.03.19 08:13
|sell
|2655
|0.10
|1.2391
|1.2419
|1.2378
|5310
|2004.03.19 09:05
|t/p
|2655
|0.10
|1.2378
|1.2419
|1.2378
|13.00
|28115.00
|5311
|2004.03.19 09:13
|sell
|2656
|0.10
|1.2378
|1.2406
|1.2365
|5312
|2004.03.19 10:05
|t/p
|2656
|0.10
|1.2365
|1.2406
|1.2365
|13.00
|28128.00
|5313
|2004.03.19 10:36
|sell
|2657
|0.10
|1.2378
|1.2406
|1.2365
|5314
|2004.03.19 10:58
|t/p
|2657
|0.10
|1.2365
|1.2406
|1.2365
|13.00
|28141.00
|5315
|2004.03.19 12:16
|sell
|2658
|0.10
|1.2366
|1.2394
|1.2353
|5316
|2004.03.19 12:59
|t/p
|2658
|0.10
|1.2353
|1.2394
|1.2353
|13.00
|28154.00
|5317
|2004.03.19 13:24
|sell
|2659
|0.10
|1.2347
|1.2375
|1.2334
|5318
|2004.03.19 14:01
|t/p
|2659
|0.10
|1.2334
|1.2375
|1.2334
|13.00
|28167.00
|5319
|2004.03.19 14:05
|sell
|2660
|0.10
|1.2345
|1.2373
|1.2332
|5320
|2004.03.19 15:00
|t/p
|2660
|0.10
|1.2332
|1.2373
|1.2332
|13.00
|28180.00
|5321
|2004.03.19 15:04
|sell
|2661
|0.10
|1.2346
|1.2374
|1.2333
|5322
|2004.03.19 17:00
|t/p
|2661
|0.10
|1.2333
|1.2374
|1.2333
|13.00
|28193.00
|5323
|2004.03.19 17:29
|sell
|2662
|0.10
|1.2338
|1.2366
|1.2325
|5324
|2004.03.19 17:51
|t/p
|2662
|0.10
|1.2325
|1.2366
|1.2325
|13.00
|28206.00
|5325
|2004.03.19 18:25
|sell
|2663
|0.10
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|5326
|2004.03.19 18:26
|t/p
|2663
|0.10
|1.2264
|1.2305
|1.2264
|13.00
|28219.00
|5327
|2004.03.19 18:26
|sell
|2664
|0.10
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|5328
|2004.03.22 01:02
|t/p
|2664
|0.10
|1.2264
|1.2305
|1.2264
|13.00
|28232.00
|5329
|2004.03.22 01:21
|sell
|2665
|0.10
|1.2276
|1.2304
|1.2263
|5330
|2004.03.22 01:59
|t/p
|2665
|0.10
|1.2263
|1.2304
|1.2263
|13.00
|28245.00
|5331
|2004.03.22 03:07
|sell
|2666
|0.10
|1.2268
|1.2296
|1.2255
|5332
|2004.03.22 03:59
|t/p
|2666
|0.10
|1.2255
|1.2296
|1.2255
|13.00
|28258.00
|5333
|2004.03.22 04:18
|sell
|2667
|0.10
|1.2234
|1.2262
|1.2221
|5334
|2004.03.22 07:14
|s/l
|2667
|0.10
|1.2262
|1.2262
|1.2221
|-28.00
|28230.00
|5335
|2004.03.22 08:13
|sell
|2668
|0.10
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|5336
|2004.03.22 08:54
|t/p
|2668
|0.10
|1.2264
|1.2305
|1.2264
|13.00
|28243.00
|5337
|2004.03.22 09:52
|buy
|2669
|0.10
|1.2272
|1.2244
|1.2285
|5338
|2004.03.22 09:58
|t/p
|2669
|0.10
|1.2285
|1.2244
|1.2285
|13.00
|28256.00
|5339
|2004.03.22 10:48
|buy
|2670
|0.10
|1.2284
|1.2256
|1.2297
|5340
|2004.03.22 11:08
|t/p
|2670
|0.10
|1.2297
|1.2256
|1.2297
|13.00
|28269.00
|5341
|2004.03.22 12:10
|sell
|2671
|0.10
|1.2356
|1.2384
|1.2343
|5342
|2004.03.22 12:48
|t/p
|2671
|0.10
|1.2343
|1.2384
|1.2343
|13.00
|28282.00
|5343
|2004.03.22 14:44
|buy
|2672
|0.10
|1.2348
|1.2320
|1.2361
|5344
|2004.03.22 14:55
|t/p
|2672
|0.10
|1.2361
|1.2320
|1.2361
|13.00
|28295.00
|5345
|2004.03.22 14:58
|buy
|2673
|0.10
|1.2349
|1.2321
|1.2362
|5346
|2004.03.22 15:05
|t/p
|2673
|0.10
|1.2362
|1.2321
|1.2362
|13.00
|28308.00
|5347
|2004.03.22 15:41
|buy
|2674
|0.10
|1.2345
|1.2317
|1.2358
|5348
|2004.03.22 15:54
|t/p
|2674
|0.10
|1.2358
|1.2317
|1.2358
|13.00
|28321.00
|5349
|2004.03.22 17:03
|sell
|2675
|0.10
|1.2381
|1.2409
|1.2368
|5350
|2004.03.22 17:42
|t/p
|2675
|0.10
|1.2368
|1.2409
|1.2368
|13.00
|28334.00
|5351
|2004.03.22 17:49
|sell
|2676
|0.10
|1.2378
|1.2406
|1.2365
|5352
|2004.03.22 18:41
|t/p
|2676
|0.10
|1.2365
|1.2406
|1.2365
|13.00
|28347.00
|5353
|2004.03.22 18:48
|sell
|2677
|0.10
|1.2378
|1.2406
|1.2365
|5354
|2004.03.22 19:32
|t/p
|2677
|0.10
|1.2365
|1.2406
|1.2365
|13.00
|28360.00
|5355
|2004.03.22 19:51
|sell
|2678
|0.10
|1.2374
|1.2402
|1.2361
|5356
|2004.03.22 19:59
|t/p
|2678
|0.10
|1.2361
|1.2402
|1.2361
|13.00
|28373.00
|5357
|2004.03.22 20:22
|buy
|2679
|0.10
|1.2358
|1.2330
|1.2371
|5358
|2004.03.22 20:35
|s/l
|2679
|0.10
|1.2330
|1.2330
|1.2371
|-28.00
|28345.00
|5359
|2004.03.22 22:28
|buy
|2680
|0.10
|1.2332
|1.2304
|1.2345
|5360
|2004.03.22 23:12
|t/p
|2680
|0.10
|1.2345
|1.2304
|1.2345
|13.00
|28358.00
|5361
|2004.03.22 23:28
|buy
|2681
|0.10
|1.2324
|1.2296
|1.2337
|5362
|2004.03.22 23:58
|t/p
|2681
|0.10
|1.2337
|1.2296
|1.2337
|13.00
|28371.00
|5363
|2004.03.23 02:23
|buy
|2682
|0.10
|1.2324
|1.2296
|1.2337
|5364
|2004.03.23 03:07
|t/p
|2682
|0.10
|1.2337
|1.2296
|1.2337
|13.00
|28384.00
|5365
|2004.03.23 04:20
|buy
|2683
|0.10
|1.2339
|1.2311
|1.2352
|5366
|2004.03.23 05:04
|t/p
|2683
|0.10
|1.2352
|1.2311
|1.2352
|13.00
|28397.00
|5367
|2004.03.23 05:25
|buy
|2684
|0.10
|1.2345
|1.2317
|1.2358
|5368
|2004.03.23 06:02
|t/p
|2684
|0.10
|1.2358
|1.2317
|1.2358
|13.00
|28410.00
|5369
|2004.03.23 06:10
|buy
|2685
|0.10
|1.2350
|1.2322
|1.2363
|5370
|2004.03.23 07:00
|t/p
|2685
|0.10
|1.2363
|1.2322
|1.2363
|13.00
|28423.00
|5371
|2004.03.23 08:06
|buy
|2686
|0.10
|1.2355
|1.2327
|1.2368
|5372
|2004.03.23 09:21
|s/l
|2686
|0.10
|1.2327
|1.2327
|1.2368
|-28.00
|28395.00
|5373
|2004.03.23 10:36
|sell
|2687
|0.10
|1.2338
|1.2366
|1.2325
|5374
|2004.03.23 11:12
|t/p
|2687
|0.10
|1.2325
|1.2366
|1.2325
|13.00
|28408.00
|5375
|2004.03.23 11:38
|sell
|2688
|0.10
|1.2341
|1.2369
|1.2328
|5376
|2004.03.23 11:59
|t/p
|2688
|0.10
|1.2328
|1.2369
|1.2328
|13.00
|28421.00
|5377
|2004.03.23 12:34
|sell
|2689
|0.10
|1.2324
|1.2352
|1.2311
|5378
|2004.03.23 12:58
|t/p
|2689
|0.10
|1.2311
|1.2352
|1.2311
|13.00
|28434.00
|5379
|2004.03.23 13:33
|sell
|2690
|0.10
|1.2299
|1.2327
|1.2286
|5380
|2004.03.23 13:40
|t/p
|2690
|0.10
|1.2286
|1.2327
|1.2286
|13.00
|28447.00
|5381
|2004.03.23 14:07
|buy
|2691
|0.10
|1.2273
|1.2245
|1.2286
|5382
|2004.03.23 14:31
|t/p
|2691
|0.10
|1.2286
|1.2245
|1.2286
|13.00
|28460.00
|5383
|2004.03.23 14:57
|buy
|2692
|0.10
|1.2273
|1.2245
|1.2286
|5384
|2004.03.23 14:58
|t/p
|2692
|0.10
|1.2286
|1.2245
|1.2286
|13.00
|28473.00
|5385
|2004.03.23 15:38
|buy
|2693
|0.10
|1.2289
|1.2261
|1.2302
|5386
|2004.03.23 16:29
|t/p
|2693
|0.10
|1.2302
|1.2261
|1.2302
|13.00
|28486.00
|5387
|2004.03.23 16:29
|sell
|2694
|0.10
|1.2304
|1.2332
|1.2291
|5388
|2004.03.23 16:37
|t/p
|2694
|0.10
|1.2291
|1.2332
|1.2291
|13.00
|28499.00
|5389
|2004.03.23 16:37
|buy
|2695
|0.10
|1.2290
|1.2262
|1.2303
|5390
|2004.03.23 17:01
|t/p
|2695
|0.10
|1.2303
|1.2262
|1.2303
|13.00
|28512.00
|5391
|2004.03.23 17:21
|sell
|2696
|0.10
|1.2301
|1.2329
|1.2288
|5392
|2004.03.23 17:28
|s/l
|2696
|0.10
|1.2329
|1.2329
|1.2288
|-28.00
|28484.00
|5393
|2004.03.23 17:53
|buy
|2697
|0.10
|1.2299
|1.2271
|1.2312
|5394
|2004.03.23 17:58
|t/p
|2697
|0.10
|1.2312
|1.2271
|1.2312
|13.00
|28497.00
|5395
|2004.03.23 18:03
|buy
|2698
|0.10
|1.2309
|1.2281
|1.2322
|5396
|2004.03.23 18:20
|t/p
|2698
|0.10
|1.2322
|1.2281
|1.2322
|13.00
|28510.00
|5397
|2004.03.23 18:20
|sell
|2699
|0.10
|1.2322
|1.2350
|1.2309
|5398
|2004.03.23 18:28
|s/l
|2699
|0.10
|1.2350
|1.2350
|1.2309
|-28.00
|28482.00
|5399
|2004.03.23 18:52
|buy
|2700
|0.10
|1.2311
|1.2283
|1.2324
|5400
|2004.03.23 18:58
|t/p
|2700
|0.10
|1.2324
|1.2283
|1.2324
|13.00
|28495.00
|5401
|2004.03.23 19:24
|sell
|2701
|0.10
|1.2346
|1.2374
|1.2333
|5402
|2004.03.23 20:00
|t/p
|2701
|0.10
|1.2333
|1.2374
|1.2333
|13.00
|28508.00
|5403
|2004.03.23 20:20
|sell
|2702
|0.10
|1.2337
|1.2365
|1.2324
|5404
|2004.03.23 20:59
|t/p
|2702
|0.10
|1.2324
|1.2365
|1.2324
|13.00
|28521.00
|5405
|2004.03.23 21:17
|sell
|2703
|0.10
|1.2329
|1.2357
|1.2316
|5406
|2004.03.24 00:14
|s/l
|2703
|0.10
|1.2357
|1.2357
|1.2316
|-28.00
|28493.00
|5407
|2004.03.24 00:14
|sell
|2704
|0.10
|1.2355
|1.2383
|1.2342
|5408
|2004.03.24 01:02
|t/p
|2704
|0.10
|1.2342
|1.2383
|1.2342
|13.00
|28506.00
|5409
|2004.03.24 02:10
|sell
|2705
|0.10
|1.2364
|1.2392
|1.2351
|5410
|2004.03.24 02:58
|t/p
|2705
|0.10
|1.2351
|1.2392
|1.2351
|13.00
|28519.00
|5411
|2004.03.24 03:16
|sell
|2706
|0.10
|1.2342
|1.2370
|1.2329
|5412
|2004.03.24 03:41
|t/p
|2706
|0.10
|1.2329
|1.2370
|1.2329
|13.00
|28532.00
|5413
|2004.03.24 05:12
|sell
|2707
|0.10
|1.2329
|1.2357
|1.2316
|5414
|2004.03.24 06:00
|t/p
|2707
|0.10
|1.2316
|1.2357
|1.2316
|13.00
|28545.00
|5415
|2004.03.24 06:05
|sell
|2708
|0.10
|1.2327
|1.2355
|1.2314
|5416
|2004.03.24 06:39
|t/p
|2708
|0.10
|1.2314
|1.2355
|1.2314
|13.00
|28558.00
|5417
|2004.03.24 06:39
|buy
|2709
|0.10
|1.2312
|1.2284
|1.2325
|5418
|2004.03.24 06:45
|t/p
|2709
|0.10
|1.2325
|1.2284
|1.2325
|13.00
|28571.00
|5419
|2004.03.24 07:36
|buy
|2710
|0.10
|1.2329
|1.2301
|1.2342
|5420
|2004.03.24 08:36
|s/l
|2710
|0.10
|1.2301
|1.2301
|1.2342
|-28.00
|28543.00
|5421
|2004.03.24 08:42
|sell
|2711
|0.10
|1.2327
|1.2355
|1.2314
|5422
|2004.03.24 08:58
|t/p
|2711
|0.10
|1.2314
|1.2355
|1.2314
|13.00
|28556.00
|5423
|2004.03.24 09:34
|buy
|2712
|0.10
|1.2293
|1.2265
|1.2306
|5424
|2004.03.24 09:40
|t/p
|2712
|0.10
|1.2306
|1.2265
|1.2306
|13.00
|28569.00
|5425
|2004.03.24 09:40
|sell
|2713
|0.10
|1.2307
|1.2335
|1.2294
|5426
|2004.03.24 09:58
|t/p
|2713
|0.10
|1.2294
|1.2335
|1.2294
|13.00
|28582.00
|5427
|2004.03.24 09:59
|sell
|2714
|0.10
|1.2303
|1.2331
|1.2290
|5428
|2004.03.24 09:59
|t/p
|2714
|0.10
|1.2290
|1.2331
|1.2290
|13.00
|28595.00
|5429
|2004.03.24 10:34
|buy
|2715
|0.10
|1.2279
|1.2251
|1.2292
|5430
|2004.03.24 10:39
|t/p
|2715
|0.10
|1.2292
|1.2251
|1.2292
|13.00
|28608.00
|5431
|2004.03.24 11:04
|sell
|2716
|0.10
|1.2294
|1.2322
|1.2281
|5432
|2004.03.24 11:10
|t/p
|2716
|0.10
|1.2281
|1.2322
|1.2281
|13.00
|28621.00
|5433
|2004.03.24 11:10
|sell
|2717
|0.10
|1.2294
|1.2322
|1.2281
|5434
|2004.03.24 11:12
|t/p
|2717
|0.10
|1.2281
|1.2322
|1.2281
|13.00
|28634.00
|5435
|2004.03.24 11:22
|sell
|2718
|0.10
|1.2294
|1.2322
|1.2281
|5436
|2004.03.24 11:29
|t/p
|2718
|0.10
|1.2281
|1.2322
|1.2281
|13.00
|28647.00
|5437
|2004.03.24 11:48
|sell
|2719
|0.10
|1.2295
|1.2323
|1.2282
|5438
|2004.03.24 11:49
|t/p
|2719
|0.10
|1.2282
|1.2323
|1.2282
|13.00
|28660.00
|5439
|2004.03.24 12:15
|buy
|2720
|0.10
|1.2240
|1.2212
|1.2253
|5440
|2004.03.24 13:02
|t/p
|2720
|0.10
|1.2253
|1.2212
|1.2253
|13.00
|28673.00
|5441
|2004.03.24 13:10
|buy
|2721
|0.10
|1.2237
|1.2209
|1.2250
|5442
|2004.03.24 13:29
|s/l
|2721
|0.10
|1.2209
|1.2209
|1.2250
|-28.00
|28645.00
|5443
|2004.03.24 13:42
|sell
|2722
|0.10
|1.2245
|1.2273
|1.2232
|5444
|2004.03.24 13:50
|t/p
|2722
|0.10
|1.2232
|1.2273
|1.2232
|13.00
|28658.00
|5445
|2004.03.24 14:17
|sell
|2723
|0.10
|1.2200
|1.2228
|1.2187
|5446
|2004.03.24 14:26
|t/p
|2723
|0.10
|1.2187
|1.2228
|1.2187
|13.00
|28671.00
|5447
|2004.03.24 14:40
|sell
|2724
|0.10
|1.2200
|1.2228
|1.2187
|5448
|2004.03.24 14:52
|t/p
|2724
|0.10
|1.2187
|1.2228
|1.2187
|13.00
|28684.00
|5449
|2004.03.24 15:07
|buy
|2725
|0.10
|1.2188
|1.2160
|1.2201
|5450
|2004.03.24 16:00
|t/p
|2725
|0.10
|1.2201
|1.2160
|1.2201
|13.00
|28697.00
|5451
|2004.03.24 16:56
|buy
|2726
|0.10
|1.2191
|1.2163
|1.2204
|5452
|2004.03.24 16:58
|t/p
|2726
|0.10
|1.2204
|1.2163
|1.2204
|13.00
|28710.00
|5453
|2004.03.24 17:24
|buy
|2727
|0.10
|1.2213
|1.2185
|1.2226
|5454
|2004.03.24 17:39
|t/p
|2727
|0.10
|1.2226
|1.2185
|1.2226
|13.00
|28723.00
|5455
|2004.03.24 17:50
|buy
|2728
|0.10
|1.2213
|1.2185
|1.2226
|5456
|2004.03.24 18:53
|s/l
|2728
|0.10
|1.2185
|1.2185
|1.2226
|-28.00
|28695.00
|5457
|2004.03.24 19:13
|sell
|2729
|0.10
|1.2192
|1.2220
|1.2179
|5458
|2004.03.24 19:20
|t/p
|2729
|0.10
|1.2179
|1.2220
|1.2179
|13.00
|28708.00
|5459
|2004.03.24 19:36
|sell
|2730
|0.10
|1.2192
|1.2220
|1.2179
|5460
|2004.03.24 19:39
|t/p
|2730
|0.10
|1.2179
|1.2220
|1.2179
|13.00
|28721.00
|5461
|2004.03.24 20:26
|sell
|2731
|0.10
|1.2161
|1.2189
|1.2148
|5462
|2004.03.24 20:45
|t/p
|2731
|0.10
|1.2148
|1.2189
|1.2148
|13.00
|28734.00
|5463
|2004.03.24 21:49
|buy
|2732
|0.10
|1.2124
|1.2096
|1.2137
|5464
|2004.03.24 22:08
|t/p
|2732
|0.10
|1.2137
|1.2096
|1.2137
|13.00
|28747.00
|5465
|2004.03.24 22:18
|buy
|2733
|0.10
|1.2128
|1.2100
|1.2141
|5466
|2004.03.25 00:07
|t/p
|2733
|0.10
|1.2141
|1.2100
|1.2141
|13.00
|28760.00
|5467
|2004.03.25 00:15
|buy
|2734
|0.10
|1.2119
|1.2091
|1.2132
|5468
|2004.03.25 00:30
|t/p
|2734
|0.10
|1.2132
|1.2091
|1.2132
|13.00
|28773.00
|5469
|2004.03.25 00:41
|buy
|2735
|0.10
|1.2119
|1.2091
|1.2132
|5470
|2004.03.25 00:59
|t/p
|2735
|0.10
|1.2132
|1.2091
|1.2132
|13.00
|28786.00
|5471
|2004.03.25 02:58
|buy
|2736
|0.10
|1.2124
|1.2096
|1.2137
|5472
|2004.03.25 03:02
|t/p
|2736
|0.10
|1.2137
|1.2096
|1.2137
|13.00
|28799.00
|5473
|2004.03.25 04:49
|buy
|2737
|0.10
|1.2125
|1.2097
|1.2138
|5474
|2004.03.25 06:00
|t/p
|2737
|0.10
|1.2138
|1.2097
|1.2138
|13.00
|28812.00
|5475
|2004.03.25 07:06
|buy
|2738
|0.10
|1.2138
|1.2110
|1.2151
|5476
|2004.03.25 07:22
|t/p
|2738
|0.10
|1.2151
|1.2110
|1.2151
|13.00
|28825.00
|5477
|2004.03.25 07:32
|buy
|2739
|0.10
|1.2138
|1.2110
|1.2151
|5478
|2004.03.25 08:45
|s/l
|2739
|0.10
|1.2110
|1.2110
|1.2151
|-28.00
|28797.00
|5479
|2004.03.25 09:28
|buy
|2740
|0.10
|1.2119
|1.2091
|1.2132
|5480
|2004.03.25 10:16
|t/p
|2740
|0.10
|1.2132
|1.2091
|1.2132
|13.00
|28810.00
|5481
|2004.03.25 10:29
|buy
|2741
|0.10
|1.2121
|1.2093
|1.2134
|5482
|2004.03.25 11:08
|t/p
|2741
|0.10
|1.2134
|1.2093
|1.2134
|13.00
|28823.00
|5483
|2004.03.25 11:58
|buy
|2742
|0.10
|1.2114
|1.2086
|1.2127
|5484
|2004.03.25 11:58
|t/p
|2742
|0.10
|1.2127
|1.2086
|1.2127
|13.00
|28836.00
|5485
|2004.03.25 13:30
|buy
|2743
|0.10
|1.2124
|1.2096
|1.2137
|5486
|2004.03.25 14:12
|t/p
|2743
|0.10
|1.2137
|1.2096
|1.2137
|13.00
|28849.00
|5487
|2004.03.25 15:27
|buy
|2744
|0.10
|1.2125
|1.2097
|1.2138
|5488
|2004.03.25 15:58
|t/p
|2744
|0.10
|1.2138
|1.2097
|1.2138
|13.00
|28862.00
|5489
|2004.03.25 17:21
|buy
|2745
|0.10
|1.2175
|1.2147
|1.2188
|5490
|2004.03.25 18:07
|t/p
|2745
|0.10
|1.2188
|1.2147
|1.2188
|13.00
|28875.00
|5491
|2004.03.25 18:20
|buy
|2746
|0.10
|1.2170
|1.2142
|1.2183
|5492
|2004.03.25 19:04
|t/p
|2746
|0.10
|1.2183
|1.2142
|1.2183
|13.00
|28888.00
|5493
|2004.03.25 21:16
|buy
|2747
|0.10
|1.2132
|1.2104
|1.2145
|5494
|2004.03.26 01:00
|t/p
|2747
|0.10
|1.2145
|1.2104
|1.2145
|13.00
|28901.00
|5495
|2004.03.26 01:26
|buy
|2748
|0.10
|1.2134
|1.2106
|1.2147
|5496
|2004.03.26 04:04
|t/p
|2748
|0.10
|1.2147
|1.2106
|1.2147
|13.00
|28914.00
|5497
|2004.03.26 09:32
|buy
|2749
|0.10
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|5498
|2004.03.26 09:59
|t/p
|2749
|0.10
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|13.00
|28927.00
|5499
|2004.03.26 10:10
|buy
|2750
|0.10
|1.2115
|1.2087
|1.2128
|5500
|2004.03.26 11:00
|t/p
|2750
|0.10
|1.2128
|1.2087
|1.2128
|13.00
|28940.00
|5501
|2004.03.26 11:10
|buy
|2751
|0.10
|1.2122
|1.2094
|1.2135
|5502
|2004.03.26 11:58
|t/p
|2751
|0.10
|1.2135
|1.2094
|1.2135
|13.00
|28953.00
|5503
|2004.03.26 11:59
|buy
|2752
|0.10
|1.2122
|1.2094
|1.2135
|5504
|2004.03.26 11:59
|t/p
|2752
|0.10
|1.2135
|1.2094
|1.2135
|13.00
|28966.00
|5505
|2004.03.26 12:10
|buy
|2753
|0.10
|1.2187
|1.2159
|1.2200
|5506
|2004.03.26 12:35
|t/p
|2753
|0.10
|1.2200
|1.2159
|1.2200
|13.00
|28979.00
|5507
|2004.03.26 12:43
|buy
|2754
|0.10
|1.2189
|1.2161
|1.2202
|5508
|2004.03.26 14:01
|t/p
|2754
|0.10
|1.2202
|1.2161
|1.2202
|13.00
|28992.00
|5509
|2004.03.26 14:05
|buy
|2755
|0.10
|1.2177
|1.2149
|1.2190
|5510
|2004.03.26 15:00
|t/p
|2755
|0.10
|1.2190
|1.2149
|1.2190
|13.00
|29005.00
|5511
|2004.03.26 16:02
|buy
|2756
|0.10
|1.2160
|1.2132
|1.2173
|5512
|2004.03.26 16:03
|s/l
|2756
|0.10
|1.2132
|1.2132
|1.2173
|-28.00
|28977.00
|5513
|2004.03.26 17:20
|buy
|2757
|0.10
|1.2099
|1.2071
|1.2112
|5514
|2004.03.26 17:21
|t/p
|2757
|0.10
|1.2112
|1.2071
|1.2112
|13.00
|28990.00
|5515
|2004.03.26 17:48
|buy
|2758
|0.10
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|5516
|2004.03.26 17:51
|t/p
|2758
|0.10
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|13.00
|29003.00
|5517
|2004.03.26 17:59
|buy
|2759
|0.10
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|5518
|2004.03.26 18:50
|t/p
|2759
|0.10
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|13.00
|29016.00
|5519
|2004.03.26 18:51
|buy
|2760
|0.10
|1.2094
|1.2066
|1.2107
|5520
|2004.03.26 18:51
|t/p
|2760
|0.10
|1.2107
|1.2066
|1.2107
|13.00
|29029.00
|5521
|2004.03.26 18:57
|buy
|2761
|0.10
|1.2094
|1.2066
|1.2107
|5522
|2004.03.26 18:58
|t/p
|2761
|0.10
|1.2107
|1.2066
|1.2107
|13.00
|29042.00
|5523
|2004.03.26 19:26
|sell
|2762
|0.10
|1.2135
|1.2163
|1.2122
|5524
|2004.03.26 19:45
|t/p
|2762
|0.10
|1.2122
|1.2163
|1.2122
|13.00
|29055.00
|5525
|2004.03.26 19:50
|sell
|2763
|0.10
|1.2137
|1.2165
|1.2124
|5526
|2004.03.26 19:55
|t/p
|2763
|0.10
|1.2124
|1.2165
|1.2124
|13.00
|29068.00
|5527
|2004.03.29 00:44
|buy
|2764
|0.10
|1.2112
|1.2084
|1.2125
|5528
|2004.03.29 00:48
|t/p
|2764
|0.10
|1.2125
|1.2084
|1.2125
|13.00
|29081.00
|5529
|2004.03.29 00:55
|buy
|2765
|0.10
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|5530
|2004.03.29 01:23
|t/p
|2765
|0.10
|1.2126
|1.2085
|1.2126
|13.00
|29094.00
|5531
|2004.03.29 01:43
|buy
|2766
|0.10
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|5532
|2004.03.29 01:47
|t/p
|2766
|0.10
|1.2126
|1.2085
|1.2126
|13.00
|29107.00
|5533
|2004.03.29 01:55
|buy
|2767
|0.10
|1.2112
|1.2084
|1.2125
|5534
|2004.03.29 03:41
|s/l
|2767
|0.10
|1.2084
|1.2084
|1.2125
|-28.00
|29079.00
|5535
|2004.03.29 03:44
|sell
|2768
|0.10
|1.2115
|1.2143
|1.2102
|5536
|2004.03.29 03:51
|t/p
|2768
|0.10
|1.2102
|1.2143
|1.2102
|13.00
|29092.00
|5537
|2004.03.29 03:54
|sell
|2769
|0.10
|1.2115
|1.2143
|1.2102
|5538
|2004.03.29 03:58
|t/p
|2769
|0.10
|1.2102
|1.2143
|1.2102
|13.00
|29105.00
|5539
|2004.03.29 05:42
|sell
|2770
|0.10
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|5540
|2004.03.29 06:36
|t/p
|2770
|0.10
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|13.00
|29118.00
|5541
|2004.03.29 06:36
|buy
|2771
|0.10
|1.2079
|1.2051
|1.2092
|5542
|2004.03.29 06:40
|t/p
|2771
|0.10
|1.2092
|1.2051
|1.2092
|13.00
|29131.00
|5543
|2004.03.29 06:47
|buy
|2772
|0.10
|1.2083
|1.2055
|1.2096
|5544
|2004.03.29 06:58
|t/p
|2772
|0.10
|1.2096
|1.2055
|1.2096
|13.00
|29144.00
|5545
|2004.03.29 07:39
|sell
|2773
|0.10
|1.2098
|1.2126
|1.2085
|5546
|2004.03.29 07:54
|t/p
|2773
|0.10
|1.2085
|1.2126
|1.2085
|13.00
|29157.00
|5547
|2004.03.29 08:08
|sell
|2774
|0.10
|1.2093
|1.2121
|1.2080
|5548
|2004.03.29 08:34
|t/p
|2774
|0.10
|1.2080
|1.2121
|1.2080
|13.00
|29170.00
|5549
|2004.03.29 08:38
|sell
|2775
|0.10
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|5550
|2004.03.29 08:45
|t/p
|2775
|0.10
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|13.00
|29183.00
|5551
|2004.03.29 09:33
|buy
|2776
|0.10
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|5552
|2004.03.29 09:36
|t/p
|2776
|0.10
|1.2093
|1.2052
|1.2093
|13.00
|29196.00
|5553
|2004.03.29 09:44
|buy
|2777
|0.10
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|5554
|2004.03.29 10:05
|t/p
|2777
|0.10
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|13.00
|29209.00
|5555
|2004.03.29 10:31
|buy
|2778
|0.10
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|5556
|2004.03.29 10:35
|t/p
|2778
|0.10
|1.2093
|1.2052
|1.2093
|13.00
|29222.00
|5557
|2004.03.29 10:42
|buy
|2779
|0.10
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|5558
|2004.03.29 10:42
|t/p
|2779
|0.10
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|13.00
|29235.00
|5559
|2004.03.29 10:43
|buy
|2780
|0.10
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|5560
|2004.03.29 10:59
|t/p
|2780
|0.10
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|13.00
|29248.00
|5561
|2004.03.29 12:33
|sell
|2781
|0.10
|1.2137
|1.2165
|1.2124
|5562
|2004.03.29 12:48
|t/p
|2781
|0.10
|1.2124
|1.2165
|1.2124
|13.00
|29261.00
|5563
|2004.03.29 13:27
|buy
|2782
|0.10
|1.2114
|1.2086
|1.2127
|5564
|2004.03.29 13:32
|t/p
|2782
|0.10
|1.2127
|1.2086
|1.2127
|13.00
|29274.00
|5565
|2004.03.29 13:32
|sell
|2783
|0.10
|1.2130
|1.2158
|1.2117
|5566
|2004.03.29 13:39
|t/p
|2783
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.2117
|13.00
|29287.00
|5567
|2004.03.29 13:40
|sell
|2784
|0.10
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|5568
|2004.03.29 13:47
|t/p
|2784
|0.10
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|13.00
|29300.00
|5569
|2004.03.29 13:57
|sell
|2785
|0.10
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|5570
|2004.03.29 15:05
|s/l
|2785
|0.10
|1.2150
|1.2150
|1.2109
|-28.00
|29272.00
|5571
|2004.03.29 15:10
|buy
|2786
|0.10
|1.2122
|1.2094
|1.2135
|5572
|2004.03.29 15:29
|t/p
|2786
|0.10
|1.2135
|1.2094
|1.2135
|13.00
|29285.00
|5573
|2004.03.29 15:35
|buy
|2787
|0.10
|1.2120
|1.2092
|1.2133
|5574
|2004.03.29 15:58
|t/p
|2787
|0.10
|1.2133
|1.2092
|1.2133
|13.00
|29298.00
|5575
|2004.03.29 15:58
|buy
|2788
|0.10
|1.2121
|1.2093
|1.2134
|5576
|2004.03.29 15:58
|t/p
|2788
|0.10
|1.2134
|1.2093
|1.2134
|13.00
|29311.00
|5577
|2004.03.29 16:27
|sell
|2789
|0.10
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|5578
|2004.03.29 16:36
|t/p
|2789
|0.10
|1.2155
|1.2196
|1.2155
|13.00
|29324.00
|5579
|2004.03.29 16:37
|sell
|2790
|0.10
|1.2164
|1.2192
|1.2151
|5580
|2004.03.29 16:44
|t/p
|2790
|0.10
|1.2151
|1.2192
|1.2151
|13.00
|29337.00
|5581
|2004.03.29 16:54
|sell
|2791
|0.10
|1.2164
|1.2192
|1.2151
|5582
|2004.03.29 17:12
|t/p
|2791
|0.10
|1.2151
|1.2192
|1.2151
|13.00
|29350.00
|5583
|2004.03.29 17:12
|buy
|2792
|0.10
|1.2150
|1.2122
|1.2163
|5584
|2004.03.29 17:27
|t/p
|2792
|0.10
|1.2163
|1.2122
|1.2163
|13.00
|29363.00
|5585
|2004.03.29 17:34
|buy
|2793
|0.10
|1.2147
|1.2119
|1.2160
|5586
|2004.03.29 22:21
|t/p
|2793
|0.10
|1.2160
|1.2119
|1.2160
|13.00
|29376.00
|5587
|2004.03.29 22:35
|buy
|2794
|0.10
|1.2143
|1.2115
|1.2156
|5588
|2004.03.29 22:59
|t/p
|2794
|0.10
|1.2156
|1.2115
|1.2156
|13.00
|29389.00
|5589
|2004.03.30 00:24
|buy
|2795
|0.10
|1.2156
|1.2128
|1.2169
|5590
|2004.03.30 02:15
|t/p
|2795
|0.10
|1.2169
|1.2128
|1.2169
|13.00
|29402.00
|5591
|2004.03.30 03:10
|buy
|2796
|0.10
|1.2163
|1.2135
|1.2176
|5592
|2004.03.30 03:14
|t/p
|2796
|0.10
|1.2176
|1.2135
|1.2176
|13.00
|29415.00
|5593
|2004.03.30 03:29
|buy
|2797
|0.10
|1.2164
|1.2136
|1.2177
|5594
|2004.03.30 03:44
|t/p
|2797
|0.10
|1.2177
|1.2136
|1.2177
|13.00
|29428.00
|5595
|2004.03.30 04:13
|sell
|2798
|0.10
|1.2190
|1.2218
|1.2177
|5596
|2004.03.30 04:29
|t/p
|2798
|0.10
|1.2177
|1.2218
|1.2177
|13.00
|29441.00
|5597
|2004.03.30 04:46
|sell
|2799
|0.10
|1.2189
|1.2217
|1.2176
|5598
|2004.03.30 07:05
|t/p
|2799
|0.10
|1.2176
|1.2217
|1.2176
|13.00
|29454.00
|5599
|2004.03.30 07:08
|sell
|2800
|0.10
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|5600
|2004.03.30 07:24
|t/p
|2800
|0.10
|1.2171
|1.2212
|1.2171
|13.00
|29467.00
|5601
|2004.03.30 07:40
|sell
|2801
|0.10
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|5602
|2004.03.30 08:07
|s/l
|2801
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2171
|-28.00
|29439.00
|5603
|2004.03.30 08:14
|buy
|2802
|0.10
|1.2192
|1.2164
|1.2205
|5604
|2004.03.30 08:15
|t/p
|2802
|0.10
|1.2205
|1.2164
|1.2205
|13.00
|29452.00
|5605
|2004.03.30 08:16
|buy
|2803
|0.10
|1.2192
|1.2164
|1.2205
|5606
|2004.03.30 08:38
|t/p
|2803
|0.10
|1.2205
|1.2164
|1.2205
|13.00
|29465.00
|5607
|2004.03.30 09:06
|sell
|2804
|0.10
|1.2201
|1.2229
|1.2188
|5608
|2004.03.30 09:14
|t/p
|2804
|0.10
|1.2188
|1.2229
|1.2188
|13.00
|29478.00
|5609
|2004.03.30 09:36
|sell
|2805
|0.10
|1.2201
|1.2229
|1.2188
|5610
|2004.03.30 11:57
|s/l
|2805
|0.10
|1.2229
|1.2229
|1.2188
|-28.00
|29450.00
|5611
|2004.03.30 12:10
|buy
|2806
|0.10
|1.2216
|1.2188
|1.2229
|5612
|2004.03.30 12:54
|t/p
|2806
|0.10
|1.2229
|1.2188
|1.2229
|13.00
|29463.00
|5613
|2004.03.30 13:27
|sell
|2807
|0.10
|1.2216
|1.2244
|1.2203
|5614
|2004.03.30 14:07
|t/p
|2807
|0.10
|1.2203
|1.2244
|1.2203
|13.00
|29476.00
|5615
|2004.03.30 14:10
|sell
|2808
|0.10
|1.2209
|1.2237
|1.2196
|5616
|2004.03.30 14:15
|t/p
|2808
|0.10
|1.2196
|1.2237
|1.2196
|13.00
|29489.00
|5617
|2004.03.30 14:26
|sell
|2809
|0.10
|1.2209
|1.2237
|1.2196
|5618
|2004.03.30 14:59
|t/p
|2809
|0.10
|1.2196
|1.2237
|1.2196
|13.00
|29502.00
|5619
|2004.03.30 15:52
|sell
|2810
|0.10
|1.2198
|1.2226
|1.2185
|5620
|2004.03.30 16:03
|t/p
|2810
|0.10
|1.2185
|1.2226
|1.2185
|13.00
|29515.00
|5621
|2004.03.30 16:43
|sell
|2811
|0.10
|1.2193
|1.2221
|1.2180
|5622
|2004.03.30 17:02
|t/p
|2811
|0.10
|1.2180
|1.2221
|1.2180
|13.00
|29528.00
|5623
|2004.03.30 17:44
|sell
|2812
|0.10
|1.2192
|1.2220
|1.2179
|5624
|2004.03.30 18:51
|s/l
|2812
|0.10
|1.2220
|1.2220
|1.2179
|-28.00
|29500.00
|5625
|2004.03.30 19:45
|sell
|2813
|0.10
|1.2204
|1.2232
|1.2191
|5626
|2004.03.30 20:00
|t/p
|2813
|0.10
|1.2191
|1.2232
|1.2191
|13.00
|29513.00
|5627
|2004.03.30 20:41
|sell
|2814
|0.10
|1.2194
|1.2222
|1.2181
|5628
|2004.03.30 21:06
|t/p
|2814
|0.10
|1.2181
|1.2222
|1.2181
|13.00
|29526.00
|5629
|2004.03.30 21:16
|sell
|2815
|0.10
|1.2189
|1.2217
|1.2176
|5630
|2004.03.30 22:00
|t/p
|2815
|0.10
|1.2176
|1.2217
|1.2176
|13.00
|29539.00
|5631
|2004.03.30 22:21
|sell
|2816
|0.10
|1.2179
|1.2207
|1.2166
|5632
|2004.03.30 23:04
|t/p
|2816
|0.10
|1.2166
|1.2207
|1.2166
|13.00
|29552.00
|5633
|2004.03.30 23:36
|sell
|2817
|0.10
|1.2176
|1.2204
|1.2163
|5634
|2004.03.31 03:14
|s/l
|2817
|0.10
|1.2204
|1.2204
|1.2163
|-28.00
|29524.00
|5635
|2004.03.31 03:14
|sell
|2818
|0.10
|1.2202
|1.2230
|1.2189
|5636
|2004.03.31 03:40
|s/l
|2818
|0.10
|1.2230
|1.2230
|1.2189
|-28.00
|29496.00
|5637
|2004.03.31 04:02
|sell
|2819
|0.10
|1.2223
|1.2251
|1.2210
|5638
|2004.03.31 04:06
|t/p
|2819
|0.10
|1.2210
|1.2251
|1.2210
|13.00
|29509.00
|5639
|2004.03.31 04:07
|sell
|2820
|0.10
|1.2225
|1.2253
|1.2212
|5640
|2004.03.31 06:33
|s/l
|2820
|0.10
|1.2253
|1.2253
|1.2212
|-28.00
|29481.00
|5641
|2004.03.31 06:33
|sell
|2821
|0.10
|1.2251
|1.2279
|1.2238
|5642
|2004.03.31 06:58
|t/p
|2821
|0.10
|1.2238
|1.2279
|1.2238
|13.00
|29494.00
|5643
|2004.03.31 07:03
|sell
|2822
|0.10
|1.2229
|1.2257
|1.2216
|5644
|2004.03.31 08:22
|s/l
|2822
|0.10
|1.2257
|1.2257
|1.2216
|-28.00
|29466.00
|5645
|2004.03.31 09:54
|sell
|2823
|0.10
|1.2263
|1.2291
|1.2250
|5646
|2004.03.31 09:59
|t/p
|2823
|0.10
|1.2250
|1.2291
|1.2250
|13.00
|29479.00
|5647
|2004.03.31 10:53
|sell
|2824
|0.10
|1.2243
|1.2271
|1.2230
|5648
|2004.03.31 10:58
|t/p
|2824
|0.10
|1.2230
|1.2271
|1.2230
|13.00
|29492.00
|5649
|2004.03.31 11:29
|sell
|2825
|0.10
|1.2232
|1.2260
|1.2219
|5650
|2004.03.31 12:00
|t/p
|2825
|0.10
|1.2219
|1.2260
|1.2219
|13.00
|29505.00
|5651
|2004.03.31 12:54
|sell
|2826
|0.10
|1.2231
|1.2259
|1.2218
|5652
|2004.03.31 13:00
|t/p
|2826
|0.10
|1.2218
|1.2259
|1.2218
|13.00
|29518.00
|5653
|2004.03.31 13:02
|sell
|2827
|0.10
|1.2229
|1.2257
|1.2216
|5654
|2004.03.31 14:04
|t/p
|2827
|0.10
|1.2216
|1.2257
|1.2216
|13.00
|29531.00
|5655
|2004.03.31 14:47
|sell
|2828
|0.10
|1.2228
|1.2256
|1.2215
|5656
|2004.03.31 15:03
|t/p
|2828
|0.10
|1.2215
|1.2256
|1.2215
|13.00
|29544.00
|5657
|2004.03.31 19:12
|sell
|2829
|0.10
|1.2296
|1.2324
|1.2283
|5658
|2004.03.31 23:50
|s/l
|2829
|0.10
|1.2324
|1.2324
|1.2283
|-28.00
|29516.00
|5659
|2004.03.31 23:50
|sell
|2830
|0.10
|1.2322
|1.2350
|1.2309
|5660
|2004.04.01 00:00
|t/p
|2830
|0.10
|1.2309
|1.2350
|1.2309
|13.00
|29529.00
|5661
|2004.04.01 00:05
|sell
|2831
|0.10
|1.2318
|1.2346
|1.2305
|5662
|2004.04.01 01:00
|t/p
|2831
|0.10
|1.2305
|1.2346
|1.2305
|13.00
|29542.00
|5663
|2004.04.01 01:55
|sell
|2832
|0.10
|1.2312
|1.2340
|1.2299
|5664
|2004.04.01 02:00
|t/p
|2832
|0.10
|1.2299
|1.2340
|1.2299
|13.00
|29555.00
|5665
|2004.04.01 02:47
|sell
|2833
|0.10
|1.2303
|1.2331
|1.2290
|5666
|2004.04.01 02:58
|t/p
|2833
|0.10
|1.2290
|1.2331
|1.2290
|13.00
|29568.00
|5667
|2004.04.01 03:31
|sell
|2834
|0.10
|1.2280
|1.2308
|1.2267
|5668
|2004.04.01 07:16
|t/p
|2834
|0.10
|1.2267
|1.2308
|1.2267
|13.00
|29581.00
|5669
|2004.04.01 07:24
|sell
|2835
|0.10
|1.2280
|1.2308
|1.2267
|5670
|2004.04.01 08:10
|t/p
|2835
|0.10
|1.2267
|1.2308
|1.2267
|13.00
|29594.00
|5671
|2004.04.01 08:26
|sell
|2836
|0.10
|1.2271
|1.2299
|1.2258
|5672
|2004.04.01 09:16
|t/p
|2836
|0.10
|1.2258
|1.2299
|1.2258
|13.00
|29607.00
|5673
|2004.04.01 09:21
|sell
|2837
|0.10
|1.2270
|1.2298
|1.2257
|5674
|2004.04.01 10:23
|s/l
|2837
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2257
|-28.00
|29579.00
|5675
|2004.04.01 11:22
|sell
|2838
|0.10
|1.2335
|1.2363
|1.2322
|5676
|2004.04.01 12:05
|t/p
|2838
|0.10
|1.2322
|1.2363
|1.2322
|13.00
|29592.00
|5677
|2004.04.01 12:20
|sell
|2839
|0.10
|1.2330
|1.2358
|1.2317
|5678
|2004.04.01 13:09
|t/p
|2839
|0.10
|1.2317
|1.2358
|1.2317
|13.00
|29605.00
|5679
|2004.04.01 13:17
|sell
|2840
|0.10
|1.2336
|1.2364
|1.2323
|5680
|2004.04.01 13:58
|t/p
|2840
|0.10
|1.2323
|1.2364
|1.2323
|13.00
|29618.00
|5681
|2004.04.01 13:58
|buy
|2841
|0.10
|1.2323
|1.2295
|1.2336
|5682
|2004.04.01 13:58
|t/p
|2841
|0.10
|1.2336
|1.2295
|1.2336
|13.00
|29631.00
|5683
|2004.04.01 13:59
|buy
|2842
|0.10
|1.2323
|1.2295
|1.2336
|5684
|2004.04.01 14:16
|t/p
|2842
|0.10
|1.2336
|1.2295
|1.2336
|13.00
|29644.00
|5685
|2004.04.01 16:13
|sell
|2843
|0.10
|1.2376
|1.2404
|1.2363
|5686
|2004.04.01 17:03
|t/p
|2843
|0.10
|1.2363
|1.2404
|1.2363
|13.00
|29657.00
|5687
|2004.04.01 17:12
|sell
|2844
|0.10
|1.2373
|1.2401
|1.2360
|5688
|2004.04.01 17:58
|t/p
|2844
|0.10
|1.2360
|1.2401
|1.2360
|13.00
|29670.00
|5689
|2004.04.01 19:09
|sell
|2845
|0.10
|1.2359
|1.2387
|1.2346
|5690
|2004.04.02 08:00
|t/p
|2845
|0.10
|1.2346
|1.2387
|1.2346
|13.00
|29683.00
|5691
|2004.04.02 08:10
|sell
|2846
|0.10
|1.2357
|1.2385
|1.2344
|5692
|2004.04.02 08:59
|t/p
|2846
|0.10
|1.2344
|1.2385
|1.2344
|13.00
|29696.00
|5693
|2004.04.02 09:10
|sell
|2847
|0.10
|1.2333
|1.2361
|1.2320
|5694
|2004.04.02 11:00
|t/p
|2847
|0.10
|1.2320
|1.2361
|1.2320
|13.00
|29709.00
|5695
|2004.04.02 11:11
|sell
|2848
|0.10
|1.2326
|1.2354
|1.2313
|5696
|2004.04.02 12:00
|t/p
|2848
|0.10
|1.2313
|1.2354
|1.2313
|13.00
|29722.00
|5697
|2004.04.02 12:02
|sell
|2849
|0.10
|1.2313
|1.2341
|1.2300
|5698
|2004.04.02 13:00
|t/p
|2849
|0.10
|1.2300
|1.2341
|1.2300
|13.00
|29735.00
|5699
|2004.04.02 13:02
|sell
|2850
|0.10
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|5700
|2004.04.02 15:00
|t/p
|2850
|0.10
|1.2302
|1.2343
|1.2302
|13.00
|29748.00
|5701
|2004.04.02 15:29
|sell
|2851
|0.10
|1.2327
|1.2355
|1.2314
|5702
|2004.04.02 15:29
|t/p
|2851
|0.10
|1.2314
|1.2355
|1.2314
|13.00
|29761.00
|5703
|2004.04.02 15:30
|sell
|2852
|0.10
|1.2331
|1.2359
|1.2318
|5704
|2004.04.02 15:31
|t/p
|2852
|0.10
|1.2318
|1.2359
|1.2318
|13.00
|29774.00
|5705
|2004.04.02 16:21
|sell
|2853
|0.10
|1.2178
|1.2206
|1.2165
|5706
|2004.04.02 16:21
|t/p
|2853
|0.10
|1.2165
|1.2206
|1.2165
|13.00
|29787.00
|5707
|2004.04.02 16:23
|sell
|2854
|0.10
|1.2182
|1.2210
|1.2169
|5708
|2004.04.02 16:58
|t/p
|2854
|0.10
|1.2169
|1.2210
|1.2169
|13.00
|29800.00
|5709
|2004.04.02 16:58
|sell
|2855
|0.10
|1.2179
|1.2207
|1.2166
|5710
|2004.04.02 16:59
|t/p
|2855
|0.10
|1.2166
|1.2207
|1.2166
|13.00
|29813.00
|5711
|2004.04.02 17:57
|buy
|2856
|0.10
|1.2152
|1.2124
|1.2165
|5712
|2004.04.02 18:56
|s/l
|2856
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2165
|-28.00
|29785.00
|5713
|2004.04.02 19:56
|buy
|2857
|0.10
|1.2105
|1.2077
|1.2118
|5714
|2004.04.05 00:22
|t/p
|2857
|0.10
|1.2118
|1.2077
|1.2118
|13.00
|29798.00
|5715
|2004.04.05 00:55
|buy
|2858
|0.10
|1.2109
|1.2081
|1.2122
|5716
|2004.04.05 08:45
|s/l
|2858
|0.10
|1.2081
|1.2081
|1.2122
|-28.00
|29770.00
|5717
|2004.04.05 08:45
|buy
|2859
|0.10
|1.2083
|1.2055
|1.2096
|5718
|2004.04.05 09:05
|t/p
|2859
|0.10
|1.2096
|1.2055
|1.2096
|13.00
|29783.00
|5719
|2004.04.05 09:58
|buy
|2860
|0.10
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|5720
|2004.04.05 09:58
|t/p
|2860
|0.10
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|13.00
|29796.00
|5721
|2004.04.05 10:40
|buy
|2861
|0.10
|1.2105
|1.2077
|1.2118
|5722
|2004.04.05 10:41
|t/p
|2861
|0.10
|1.2118
|1.2077
|1.2118
|13.00
|29809.00
|5723
|2004.04.05 10:42
|buy
|2862
|0.10
|1.2104
|1.2076
|1.2117
|5724
|2004.04.05 10:58
|t/p
|2862
|0.10
|1.2117
|1.2076
|1.2117
|13.00
|29822.00
|5725
|2004.04.05 10:58
|sell
|2863
|0.10
|1.2123
|1.2151
|1.2110
|5726
|2004.04.05 11:40
|t/p
|2863
|0.10
|1.2110
|1.2151
|1.2110
|13.00
|29835.00
|5727
|2004.04.05 12:38
|buy
|2864
|0.10
|1.2087
|1.2059
|1.2100
|5728
|2004.04.05 13:53
|s/l
|2864
|0.10
|1.2059
|1.2059
|1.2100
|-28.00
|29807.00
|5729
|2004.04.05 14:08
|buy
|2865
|0.10
|1.2067
|1.2039
|1.2080
|5730
|2004.04.05 14:36
|s/l
|2865
|0.10
|1.2039
|1.2039
|1.2080
|-28.00
|29779.00
|5731
|2004.04.05 15:37
|buy
|2866
|0.10
|1.2000
|1.1972
|1.2013
|5732
|2004.04.05 15:58
|t/p
|2866
|0.10
|1.2013
|1.1972
|1.2013
|13.00
|29792.00
|5733
|2004.04.05 16:33
|buy
|2867
|0.10
|1.2013
|1.1985
|1.2026
|5734
|2004.04.05 17:56
|s/l
|2867
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.2026
|-28.00
|29764.00
|5735
|2004.04.05 18:29
|buy
|2868
|0.10
|1.2008
|1.1980
|1.2021
|5736
|2004.04.05 20:00
|t/p
|2868
|0.10
|1.2021
|1.1980
|1.2021
|13.00
|29777.00
|5737
|2004.04.05 20:54
|buy
|2869
|0.10
|1.2003
|1.1975
|1.2016
|5738
|2004.04.05 21:01
|t/p
|2869
|0.10
|1.2016
|1.1975
|1.2016
|13.00
|29790.00
|5739
|2004.04.05 21:26
|buy
|2870
|0.10
|1.2010
|1.1982
|1.2023
|5740
|2004.04.05 22:02
|t/p
|2870
|0.10
|1.2023
|1.1982
|1.2023
|13.00
|29803.00
|5741
|2004.04.06 00:30
|buy
|2871
|0.10
|1.2002
|1.1974
|1.2015
|5742
|2004.04.06 01:01
|t/p
|2871
|0.10
|1.2015
|1.1974
|1.2015
|13.00
|29816.00
|5743
|2004.04.06 06:15
|buy
|2872
|0.10
|1.1987
|1.1959
|1.2000
|5744
|2004.04.06 06:58
|t/p
|2872
|0.10
|1.2000
|1.1959
|1.2000
|13.00
|29829.00
|5745
|2004.04.06 07:09
|buy
|2873
|0.10
|1.2003
|1.1975
|1.2016
|5746
|2004.04.06 08:00
|t/p
|2873
|0.10
|1.2016
|1.1975
|1.2016
|13.00
|29842.00
|5747
|2004.04.06 08:37
|buy
|2874
|0.10
|1.2002
|1.1974
|1.2015
|5748
|2004.04.06 08:59
|t/p
|2874
|0.10
|1.2015
|1.1974
|1.2015
|13.00
|29855.00
|5749
|2004.04.06 09:54
|buy
|2875
|0.10
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|5750
|2004.04.06 09:59
|t/p
|2875
|0.10
|1.2041
|1.2000
|1.2041
|13.00
|29868.00
|5751
|2004.04.06 10:55
|buy
|2876
|0.10
|1.2039
|1.2011
|1.2052
|5752
|2004.04.06 11:00
|t/p
|2876
|0.10
|1.2052
|1.2011
|1.2052
|13.00
|29881.00
|5753
|2004.04.06 11:34
|buy
|2877
|0.10
|1.2050
|1.2022
|1.2063
|5754
|2004.04.06 11:59
|t/p
|2877
|0.10
|1.2063
|1.2022
|1.2063
|13.00
|29894.00
|5755
|2004.04.06 12:09
|buy
|2878
|0.10
|1.2096
|1.2068
|1.2109
|5756
|2004.04.06 14:00
|t/p
|2878
|0.10
|1.2109
|1.2068
|1.2109
|13.00
|29907.00
|5757
|2004.04.06 15:04
|sell
|2879
|0.10
|1.2112
|1.2140
|1.2099
|5758
|2004.04.06 15:05
|t/p
|2879
|0.10
|1.2099
|1.2140
|1.2099
|13.00
|29920.00
|5759
|2004.04.06 17:24
|buy
|2880
|0.10
|1.2056
|1.2028
|1.2069
|5760
|2004.04.06 17:58
|t/p
|2880
|0.10
|1.2069
|1.2028
|1.2069
|13.00
|29933.00
|5761
|2004.04.06 18:24
|buy
|2881
|0.10
|1.2088
|1.2060
|1.2101
|5762
|2004.04.06 18:50
|t/p
|2881
|0.10
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|13.00
|29946.00
|5763
|2004.04.06 19:24
|buy
|2882
|0.10
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|5764
|2004.04.06 19:51
|t/p
|2882
|0.10
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|13.00
|29959.00
|5765
|2004.04.06 20:52
|sell
|2883
|0.10
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|5766
|2004.04.06 21:20
|t/p
|2883
|0.10
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|13.00
|29972.00
|5767
|2004.04.06 21:21
|buy
|2884
|0.10
|1.2088
|1.2060
|1.2101
|5768
|2004.04.06 22:13
|t/p
|2884
|0.10
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|13.00
|29985.00
|5769
|2004.04.06 22:20
|buy
|2885
|0.10
|1.2095
|1.2067
|1.2108
|5770
|2004.04.06 22:59
|t/p
|2885
|0.10
|1.2108
|1.2067
|1.2108
|13.00
|29998.00
|5771
|2004.04.06 23:16
|buy
|2886
|0.10
|1.2119
|1.2091
|1.2132
|5772
|2004.04.06 23:59
|t/p
|2886
|0.10
|1.2132
|1.2091
|1.2132
|13.00
|30011.00
|5773
|2004.04.07 00:58
|sell
|2887
|0.10
|1.2144
|1.2172
|1.2131
|5774
|2004.04.07 01:13
|t/p
|2887
|0.10
|1.2131
|1.2172
|1.2131
|13.00
|30024.00
|5775
|2004.04.07 01:46
|sell
|2888
|0.10
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|5776
|2004.04.07 02:12
|t/p
|2888
|0.10
|1.2119
|1.2160
|1.2119
|13.00
|30037.00
|5777
|2004.04.07 02:44
|sell
|2889
|0.10
|1.2125
|1.2153
|1.2112
|5778
|2004.04.07 02:58
|t/p
|2889
|0.10
|1.2112
|1.2153
|1.2112
|13.00
|30050.00
|5779
|2004.04.07 03:44
|sell
|2890
|0.10
|1.2097
|1.2125
|1.2084
|5780
|2004.04.07 04:12
|t/p
|2890
|0.10
|1.2084
|1.2125
|1.2084
|13.00
|30063.00
|5781
|2004.04.07 05:41
|sell
|2891
|0.10
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|5782
|2004.04.07 07:07
|t/p
|2891
|0.10
|1.2073
|1.2114
|1.2073
|13.00
|30076.00
|5783
|2004.04.07 07:38
|sell
|2892
|0.10
|1.2089
|1.2117
|1.2076
|5784
|2004.04.07 07:59
|t/p
|2892
|0.10
|1.2076
|1.2117
|1.2076
|13.00
|30089.00
|5785
|2004.04.07 08:35
|sell
|2893
|0.10
|1.2069
|1.2097
|1.2056
|5786
|2004.04.07 09:48
|s/l
|2893
|0.10
|1.2097
|1.2097
|1.2056
|-28.00
|30061.00
|5787
|2004.04.07 09:52
|buy
|2894
|0.10
|1.2070
|1.2042
|1.2083
|5788
|2004.04.07 09:59
|t/p
|2894
|0.10
|1.2083
|1.2042
|1.2083
|13.00
|30074.00
|5789
|2004.04.07 10:46
|sell
|2895
|0.10
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|5790
|2004.04.07 11:02
|t/p
|2895
|0.10
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|13.00
|30087.00
|5791
|2004.04.07 11:33
|sell
|2896
|0.10
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|5792
|2004.04.07 13:41
|s/l
|2896
|0.10
|1.2116
|1.2116
|1.2075
|-28.00
|30059.00
|5793
|2004.04.07 14:23
|sell
|2897
|0.10
|1.2119
|1.2147
|1.2106
|5794
|2004.04.07 14:58
|t/p
|2897
|0.10
|1.2106
|1.2147
|1.2106
|13.00
|30072.00
|5795
|2004.04.07 16:19
|sell
|2898
|0.10
|1.2126
|1.2154
|1.2113
|5796
|2004.04.07 16:23
|s/l
|2898
|0.10
|1.2154
|1.2154
|1.2113
|-28.00
|30044.00
|5797
|2004.04.07 17:19
|sell
|2899
|0.10
|1.2175
|1.2203
|1.2162
|5798
|2004.04.08 00:05
|t/p
|2899
|0.10
|1.2162
|1.2203
|1.2162
|13.00
|30057.00
|5799
|2004.04.08 00:16
|sell
|2900
|0.10
|1.2175
|1.2203
|1.2162
|5800
|2004.04.08 01:01
|t/p
|2900
|0.10
|1.2162
|1.2203
|1.2162
|13.00
|30070.00
|5801
|2004.04.08 01:16
|sell
|2901
|0.10
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|5802
|2004.04.08 05:43
|s/l
|2901
|0.10
|1.2196
|1.2196
|1.2155
|-28.00
|30042.00
|5803
|2004.04.08 06:06
|sell
|2902
|0.10
|1.2196
|1.2224
|1.2183
|5804
|2004.04.08 07:58
|s/l
|2902
|0.10
|1.2224
|1.2224
|1.2183
|-28.00
|30014.00
|5805
|2004.04.08 08:42
|sell
|2903
|0.10
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|5806
|2004.04.08 08:58
|t/p
|2903
|0.10
|1.2202
|1.2243
|1.2202
|13.00
|30027.00
|5807
|2004.04.08 08:58
|sell
|2904
|0.10
|1.2216
|1.2244
|1.2203
|5808
|2004.04.08 08:59
|t/p
|2904
|0.10
|1.2203
|1.2244
|1.2203
|13.00
|30040.00
|5809
|2004.04.08 09:57
|sell
|2905
|0.10
|1.2191
|1.2219
|1.2178
|5810
|2004.04.08 09:58
|t/p
|2905
|0.10
|1.2178
|1.2219
|1.2178
|13.00
|30053.00
|5811
|2004.04.08 11:14
|sell
|2906
|0.10
|1.2172
|1.2200
|1.2159
|5812
|2004.04.08 11:24
|t/p
|2906
|0.10
|1.2159
|1.2200
|1.2159
|13.00
|30066.00
|5813
|2004.04.08 11:38
|sell
|2907
|0.10
|1.2172
|1.2200
|1.2159
|5814
|2004.04.08 12:00
|t/p
|2907
|0.10
|1.2159
|1.2200
|1.2159
|13.00
|30079.00
|5815
|2004.04.08 12:16
|sell
|2908
|0.10
|1.2158
|1.2186
|1.2145
|5816
|2004.04.08 12:23
|t/p
|2908
|0.10
|1.2145
|1.2186
|1.2145
|13.00
|30092.00
|5817
|2004.04.08 12:37
|sell
|2909
|0.10
|1.2158
|1.2186
|1.2145
|5818
|2004.04.08 13:01
|t/p
|2909
|0.10
|1.2145
|1.2186
|1.2145
|13.00
|30105.00
|5819
|2004.04.08 13:03
|sell
|2910
|0.10
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|5820
|2004.04.08 13:04
|t/p
|2910
|0.10
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|13.00
|30118.00
|5821
|2004.04.08 13:06
|sell
|2911
|0.10
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|5822
|2004.04.08 13:21
|t/p
|2911
|0.10
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|13.00
|30131.00
|5823
|2004.04.08 13:27
|sell
|2912
|0.10
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|5824
|2004.04.08 13:58
|t/p
|2912
|0.10
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|13.00
|30144.00
|5825
|2004.04.08 14:10
|sell
|2913
|0.10
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|5826
|2004.04.08 14:20
|t/p
|2913
|0.10
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|13.00
|30157.00
|5827
|2004.04.08 14:29
|sell
|2914
|0.10
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|5828
|2004.04.08 14:58
|t/p
|2914
|0.10
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|13.00
|30170.00
|5829
|2004.04.08 14:59
|sell
|2915
|0.10
|1.2093
|1.2121
|1.2080
|5830
|2004.04.08 14:59
|t/p
|2915
|0.10
|1.2080
|1.2121
|1.2080
|13.00
|30183.00
|5831
|2004.04.08 15:03
|sell
|2916
|0.10
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|5832
|2004.04.08 15:48
|s/l
|2916
|0.10
|1.2106
|1.2106
|1.2065
|-28.00
|30155.00
|5833
|2004.04.08 16:17
|buy
|2917
|0.10
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|5834
|2004.04.08 16:29
|t/p
|2917
|0.10
|1.2093
|1.2052
|1.2093
|13.00
|30168.00
|5835
|2004.04.08 16:57
|buy
|2918
|0.10
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|5836
|2004.04.08 16:59
|t/p
|2918
|0.10
|1.2093
|1.2052
|1.2093
|13.00
|30181.00
|5837
|2004.04.08 17:25
|sell
|2919
|0.10
|1.2106
|1.2134
|1.2093
|5838
|2004.04.08 17:56
|t/p
|2919
|0.10
|1.2093
|1.2134
|1.2093
|13.00
|30194.00
|5839
|2004.04.08 18:29
|sell
|2920
|0.10
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|5840
|2004.04.08 18:54
|t/p
|2920
|0.10
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|13.00
|30207.00
|5841
|2004.04.08 19:54
|buy
|2921
|0.10
|1.2070
|1.2042
|1.2083
|5842
|2004.04.08 20:45
|t/p
|2921
|0.10
|1.2083
|1.2042
|1.2083
|13.00
|30220.00
|5843
|2004.04.08 20:45
|sell
|2922
|0.10
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|5844
|2004.04.09 04:03
|t/p
|2922
|0.10
|1.2071
|1.2112
|1.2071
|13.00
|30233.00
|5845
|2004.04.09 04:11
|sell
|2923
|0.10
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|5846
|2004.04.09 04:43
|t/p
|2923
|0.10
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|13.00
|30246.00
|5847
|2004.04.09 05:22
|sell
|2924
|0.10
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|5848
|2004.04.09 06:00
|t/p
|2924
|0.10
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|13.00
|30259.00
|5849
|2004.04.09 06:40
|buy
|2925
|0.10
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|5850
|2004.04.09 07:07
|t/p
|2925
|0.10
|1.2078
|1.2037
|1.2078
|13.00
|30272.00
|5851
|2004.04.09 07:39
|buy
|2926
|0.10
|1.2074
|1.2046
|1.2087
|5852
|2004.04.09 08:06
|t/p
|2926
|0.10
|1.2087
|1.2046
|1.2087
|13.00
|30285.00
|5853
|2004.04.09 11:34
|buy
|2927
|0.10
|1.2100
|1.2072
|1.2113
|5854
|2004.04.12 01:21
|s/l
|2927
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2113
|-28.00
|30257.00
|5855
|2004.04.12 02:22
|buy
|2928
|0.10
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|5856
|2004.04.12 02:59
|t/p
|2928
|0.10
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|13.00
|30270.00
|5857
|2004.04.12 05:18
|buy
|2929
|0.10
|1.2064
|1.2036
|1.2077
|5858
|2004.04.12 06:06
|t/p
|2929
|0.10
|1.2077
|1.2036
|1.2077
|13.00
|30283.00
|5859
|2004.04.12 08:10
|buy
|2930
|0.10
|1.2059
|1.2031
|1.2072
|5860
|2004.04.12 09:00
|t/p
|2930
|0.10
|1.2072
|1.2031
|1.2072
|13.00
|30296.00
|5861
|2004.04.12 09:10
|buy
|2931
|0.10
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|5862
|2004.04.12 10:00
|t/p
|2931
|0.10
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|13.00
|30309.00
|5863
|2004.04.12 10:08
|buy
|2932
|0.10
|1.2075
|1.2047
|1.2088
|5864
|2004.04.12 11:00
|t/p
|2932
|0.10
|1.2088
|1.2047
|1.2088
|13.00
|30322.00
|5865
|2004.04.12 14:03
|buy
|2933
|0.10
|1.2077
|1.2049
|1.2090
|5866
|2004.04.13 08:00
|s/l
|2933
|0.10
|1.2049
|1.2049
|1.2090
|-28.00
|30294.00
|5867
|2004.04.13 08:03
|sell
|2934
|0.10
|1.2076
|1.2104
|1.2063
|5868
|2004.04.13 08:23
|t/p
|2934
|0.10
|1.2063
|1.2104
|1.2063
|13.00
|30307.00
|5869
|2004.04.13 08:33
|sell
|2935
|0.10
|1.2076
|1.2104
|1.2063
|5870
|2004.04.13 08:37
|t/p
|2935
|0.10
|1.2063
|1.2104
|1.2063
|13.00
|30320.00
|5871
|2004.04.13 08:48
|sell
|2936
|0.10
|1.2076
|1.2104
|1.2063
|5872
|2004.04.13 08:49
|t/p
|2936
|0.10
|1.2063
|1.2104
|1.2063
|13.00
|30333.00
|5873
|2004.04.13 08:49
|sell
|2937
|0.10
|1.2076
|1.2104
|1.2063
|5874
|2004.04.13 08:50
|t/p
|2937
|0.10
|1.2063
|1.2104
|1.2063
|13.00
|30346.00
|5875
|2004.04.13 09:29
|sell
|2938
|0.10
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|5876
|2004.04.13 09:36
|t/p
|2938
|0.10
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|13.00
|30359.00
|5877
|2004.04.13 09:45
|sell
|2939
|0.10
|1.2006
|1.2034
|1.1993
|5878
|2004.04.13 09:50
|t/p
|2939
|0.10
|1.1993
|1.2034
|1.1993
|13.00
|30372.00
|5879
|2004.04.13 09:50
|sell
|2940
|0.10
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|5880
|2004.04.13 09:51
|t/p
|2940
|0.10
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|13.00
|30385.00
|5881
|2004.04.13 09:57
|sell
|2941
|0.10
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|5882
|2004.04.13 10:21
|t/p
|2941
|0.10
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|13.00
|30398.00
|5883
|2004.04.13 10:22
|buy
|2942
|0.10
|1.1990
|1.1962
|1.2003
|5884
|2004.04.13 11:00
|t/p
|2942
|0.10
|1.2003
|1.1962
|1.2003
|13.00
|30411.00
|5885
|2004.04.13 11:49
|buy
|2943
|0.10
|1.2000
|1.1972
|1.2013
|5886
|2004.04.13 12:55
|s/l
|2943
|0.10
|1.1972
|1.1972
|1.2013
|-28.00
|30383.00
|5887
|2004.04.13 13:54
|buy
|2944
|0.10
|1.1970
|1.1942
|1.1983
|5888
|2004.04.13 14:00
|t/p
|2944
|0.10
|1.1983
|1.1942
|1.1983
|13.00
|30396.00
|5889
|2004.04.13 15:51
|buy
|2945
|0.10
|1.1930
|1.1902
|1.1943
|5890
|2004.04.13 21:00
|t/p
|2945
|0.10
|1.1943
|1.1902
|1.1943
|13.00
|30409.00
|5891
|2004.04.13 21:52
|buy
|2946
|0.10
|1.1937
|1.1909
|1.1950
|5892
|2004.04.13 22:00
|t/p
|2946
|0.10
|1.1950
|1.1909
|1.1950
|13.00
|30422.00
|5893
|2004.04.14 00:50
|buy
|2947
|0.10
|1.1935
|1.1907
|1.1948
|5894
|2004.04.14 02:47
|s/l
|2947
|0.10
|1.1907
|1.1907
|1.1948
|-28.00
|30394.00
|5895
|2004.04.14 07:30
|buy
|2948
|0.10
|1.1919
|1.1891
|1.1932
|5896
|2004.04.14 07:41
|s/l
|2948
|0.10
|1.1891
|1.1891
|1.1932
|-28.00
|30366.00
|5897
|2004.04.14 08:34
|buy
|2949
|0.10
|1.1908
|1.1880
|1.1921
|5898
|2004.04.14 08:58
|t/p
|2949
|0.10
|1.1921
|1.1880
|1.1921
|13.00
|30379.00
|5899
|2004.04.14 08:58
|buy
|2950
|0.10
|1.1909
|1.1881
|1.1922
|5900
|2004.04.14 08:59
|t/p
|2950
|0.10
|1.1922
|1.1881
|1.1922
|13.00
|30392.00
|5901
|2004.04.14 09:28
|buy
|2951
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|5902
|2004.04.14 11:25
|s/l
|2951
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.1960
|-28.00
|30364.00
|5903
|2004.04.14 12:32
|buy
|2952
|0.10
|1.1902
|1.1874
|1.1915
|5904
|2004.04.14 13:00
|t/p
|2952
|0.10
|1.1915
|1.1874
|1.1915
|13.00
|30377.00
|5905
|2004.04.14 13:30
|buy
|2953
|0.10
|1.1905
|1.1877
|1.1918
|5906
|2004.04.14 13:59
|t/p
|2953
|0.10
|1.1918
|1.1877
|1.1918
|13.00
|30390.00
|5907
|2004.04.14 14:14
|buy
|2954
|0.10
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|5908
|2004.04.14 14:26
|s/l
|2954
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.1940
|-28.00
|30362.00
|5909
|2004.04.14 15:20
|buy
|2955
|0.10
|1.1881
|1.1853
|1.1894
|5910
|2004.04.14 15:21
|t/p
|2955
|0.10
|1.1894
|1.1853
|1.1894
|13.00
|30375.00
|5911
|2004.04.14 15:22
|buy
|2956
|0.10
|1.1879
|1.1851
|1.1892
|5912
|2004.04.14 15:59
|t/p
|2956
|0.10
|1.1892
|1.1851
|1.1892
|13.00
|30388.00
|5913
|2004.04.14 16:25
|buy
|2957
|0.10
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|5914
|2004.04.14 16:59
|t/p
|2957
|0.10
|1.1910
|1.1869
|1.1910
|13.00
|30401.00
|5915
|2004.04.14 17:17
|buy
|2958
|0.10
|1.1922
|1.1894
|1.1935
|5916
|2004.04.14 17:18
|t/p
|2958
|0.10
|1.1935
|1.1894
|1.1935
|13.00
|30414.00
|5917
|2004.04.14 17:19
|buy
|2959
|0.10
|1.1917
|1.1889
|1.1930
|5918
|2004.04.14 17:58
|t/p
|2959
|0.10
|1.1930
|1.1889
|1.1930
|13.00
|30427.00
|5919
|2004.04.14 17:58
|buy
|2960
|0.10
|1.1922
|1.1894
|1.1935
|5920
|2004.04.14 17:59
|t/p
|2960
|0.10
|1.1935
|1.1894
|1.1935
|13.00
|30440.00
|5921
|2004.04.14 19:16
|buy
|2961
|0.10
|1.1939
|1.1911
|1.1952
|5922
|2004.04.14 20:01
|t/p
|2961
|0.10
|1.1952
|1.1911
|1.1952
|13.00
|30453.00
|5923
|2004.04.14 20:14
|buy
|2962
|0.10
|1.1942
|1.1914
|1.1955
|5924
|2004.04.14 20:59
|t/p
|2962
|0.10
|1.1955
|1.1914
|1.1955
|13.00
|30466.00
|5925
|2004.04.14 21:16
|buy
|2963
|0.10
|1.1956
|1.1928
|1.1969
|5926
|2004.04.14 22:00
|t/p
|2963
|0.10
|1.1969
|1.1928
|1.1969
|13.00
|30479.00
|5927
|2004.04.14 22:13
|buy
|2964
|0.10
|1.1965
|1.1937
|1.1978
|5928
|2004.04.15 00:47
|s/l
|2964
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.1978
|-28.00
|30451.00
|5929
|2004.04.15 02:12
|buy
|2965
|0.10
|1.1941
|1.1913
|1.1954
|5930
|2004.04.15 02:59
|t/p
|2965
|0.10
|1.1954
|1.1913
|1.1954
|13.00
|30464.00
|5931
|2004.04.15 03:06
|buy
|2966
|0.10
|1.1958
|1.1930
|1.1971
|5932
|2004.04.15 05:03
|s/l
|2966
|0.10
|1.1930
|1.1930
|1.1971
|-28.00
|30436.00
|5933
|2004.04.15 06:04
|buy
|2967
|0.10
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|5934
|2004.04.15 06:59
|t/p
|2967
|0.10
|1.1940
|1.1899
|1.1940
|13.00
|30449.00
|5935
|2004.04.15 07:34
|buy
|2968
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|5936
|2004.04.15 07:46
|t/p
|2968
|0.10
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|13.00
|30462.00
|5937
|2004.04.15 07:58
|buy
|2969
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|5938
|2004.04.15 08:00
|t/p
|2969
|0.10
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|13.00
|30475.00
|5939
|2004.04.15 08:36
|buy
|2970
|0.10
|1.1941
|1.1913
|1.1954
|5940
|2004.04.15 08:44
|t/p
|2970
|0.10
|1.1954
|1.1913
|1.1954
|13.00
|30488.00
|5941
|2004.04.15 12:02
|buy
|2971
|0.10
|1.1909
|1.1881
|1.1922
|5942
|2004.04.15 14:09
|t/p
|2971
|0.10
|1.1922
|1.1881
|1.1922
|13.00
|30501.00
|5943
|2004.04.15 14:29
|buy
|2972
|0.10
|1.1911
|1.1883
|1.1924
|5944
|2004.04.15 14:36
|t/p
|2972
|0.10
|1.1924
|1.1883
|1.1924
|13.00
|30514.00
|5945
|2004.04.15 14:56
|buy
|2973
|0.10
|1.1912
|1.1884
|1.1925
|5946
|2004.04.15 14:59
|t/p
|2973
|0.10
|1.1925
|1.1884
|1.1925
|13.00
|30527.00
|5947
|2004.04.15 15:13
|buy
|2974
|0.10
|1.1926
|1.1898
|1.1939
|5948
|2004.04.15 15:20
|t/p
|2974
|0.10
|1.1939
|1.1898
|1.1939
|13.00
|30540.00
|5949
|2004.04.15 15:24
|buy
|2975
|0.10
|1.1924
|1.1896
|1.1937
|5950
|2004.04.15 15:32
|t/p
|2975
|0.10
|1.1937
|1.1896
|1.1937
|13.00
|30553.00
|5951
|2004.04.15 15:54
|buy
|2976
|0.10
|1.1923
|1.1895
|1.1936
|5952
|2004.04.15 15:55
|t/p
|2976
|0.10
|1.1936
|1.1895
|1.1936
|13.00
|30566.00
|5953
|2004.04.15 15:55
|buy
|2977
|0.10
|1.1923
|1.1895
|1.1936
|5954
|2004.04.15 15:59
|t/p
|2977
|0.10
|1.1936
|1.1895
|1.1936
|13.00
|30579.00
|5955
|2004.04.15 16:26
|buy
|2978
|0.10
|1.1938
|1.1910
|1.1951
|5956
|2004.04.15 16:34
|t/p
|2978
|0.10
|1.1951
|1.1910
|1.1951
|13.00
|30592.00
|5957
|2004.04.15 16:34
|sell
|2979
|0.10
|1.1951
|1.1979
|1.1938
|5958
|2004.04.15 16:59
|t/p
|2979
|0.10
|1.1938
|1.1979
|1.1938
|13.00
|30605.00
|5959
|2004.04.15 16:59
|buy
|2980
|0.10
|1.1934
|1.1906
|1.1947
|5960
|2004.04.15 17:25
|s/l
|2980
|0.10
|1.1906
|1.1906
|1.1947
|-28.00
|30577.00
|5961
|2004.04.15 17:29
|sell
|2981
|0.10
|1.1937
|1.1965
|1.1924
|5962
|2004.04.15 17:58
|t/p
|2981
|0.10
|1.1924
|1.1965
|1.1924
|13.00
|30590.00
|5963
|2004.04.15 18:09
|buy
|2982
|0.10
|1.1911
|1.1883
|1.1924
|5964
|2004.04.15 18:16
|t/p
|2982
|0.10
|1.1924
|1.1883
|1.1924
|13.00
|30603.00
|5965
|2004.04.15 18:17
|buy
|2983
|0.10
|1.1906
|1.1878
|1.1919
|5966
|2004.04.15 18:17
|t/p
|2983
|0.10
|1.1919
|1.1878
|1.1919
|13.00
|30616.00
|5967
|2004.04.15 18:20
|buy
|2984
|0.10
|1.1904
|1.1876
|1.1917
|5968
|2004.04.15 18:20
|t/p
|2984
|0.10
|1.1917
|1.1876
|1.1917
|13.00
|30629.00
|5969
|2004.04.15 18:21
|buy
|2985
|0.10
|1.1904
|1.1876
|1.1917
|5970
|2004.04.15 18:27
|t/p
|2985
|0.10
|1.1917
|1.1876
|1.1917
|13.00
|30642.00
|5971
|2004.04.15 18:51
|buy
|2986
|0.10
|1.1907
|1.1879
|1.1920
|5972
|2004.04.15 18:55
|t/p
|2986
|0.10
|1.1920
|1.1879
|1.1920
|13.00
|30655.00
|5973
|2004.04.15 19:19
|buy
|2987
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|5974
|2004.04.15 19:30
|t/p
|2987
|0.10
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|13.00
|30668.00
|5975
|2004.04.15 20:51
|buy
|2988
|0.10
|1.1972
|1.1944
|1.1985
|5976
|2004.04.15 21:29
|t/p
|2988
|0.10
|1.1985
|1.1944
|1.1985
|13.00
|30681.00
|5977
|2004.04.15 21:29
|sell
|2989
|0.10
|1.1986
|1.2014
|1.1973
|5978
|2004.04.16 01:16
|t/p
|2989
|0.10
|1.1973
|1.2014
|1.1973
|13.00
|30694.00
|5979
|2004.04.16 01:19
|sell
|2990
|0.10
|1.1987
|1.2015
|1.1974
|5980
|2004.04.16 02:10
|t/p
|2990
|0.10
|1.1974
|1.2015
|1.1974
|13.00
|30707.00
|5981
|2004.04.16 02:17
|sell
|2991
|0.10
|1.1978
|1.2006
|1.1965
|5982
|2004.04.16 02:59
|t/p
|2991
|0.10
|1.1965
|1.2006
|1.1965
|13.00
|30720.00
|5983
|2004.04.16 03:06
|sell
|2992
|0.10
|1.1969
|1.1997
|1.1956
|5984
|2004.04.16 03:12
|t/p
|2992
|0.10
|1.1956
|1.1997
|1.1956
|13.00
|30733.00
|5985
|2004.04.16 03:16
|sell
|2993
|0.10
|1.1964
|1.1992
|1.1951
|5986
|2004.04.16 03:54
|s/l
|2993
|0.10
|1.1992
|1.1992
|1.1951
|-28.00
|30705.00
|5987
|2004.04.16 04:11
|buy
|2994
|0.10
|1.1976
|1.1948
|1.1989
|5988
|2004.04.16 04:19
|t/p
|2994
|0.10
|1.1989
|1.1948
|1.1989
|13.00
|30718.00
|5989
|2004.04.16 04:39
|buy
|2995
|0.10
|1.1979
|1.1951
|1.1992
|5990
|2004.04.16 04:48
|t/p
|2995
|0.10
|1.1992
|1.1951
|1.1992
|13.00
|30731.00
|5991
|2004.04.16 05:19
|sell
|2996
|0.10
|1.1988
|1.2016
|1.1975
|5992
|2004.04.16 06:47
|s/l
|2996
|0.10
|1.2016
|1.2016
|1.1975
|-28.00
|30703.00
|5993
|2004.04.16 07:10
|sell
|2997
|0.10
|1.2017
|1.2045
|1.2004
|5994
|2004.04.16 07:59
|t/p
|2997
|0.10
|1.2004
|1.2045
|1.2004
|13.00
|30716.00
|5995
|2004.04.16 08:14
|sell
|2998
|0.10
|1.1999
|1.2027
|1.1986
|5996
|2004.04.16 08:33
|t/p
|2998
|0.10
|1.1986
|1.2027
|1.1986
|13.00
|30729.00
|5997
|2004.04.16 08:43
|sell
|2999
|0.10
|1.1999
|1.2027
|1.1986
|5998
|2004.04.16 09:05
|t/p
|2999
|0.10
|1.1986
|1.2027
|1.1986
|13.00
|30742.00
|5999
|2004.04.16 09:09
|sell
|3000
|0.10
|1.2001
|1.2029
|1.1988
|6000
|2004.04.16 10:00
|t/p
|3000
|0.10
|1.1988
|1.2029
|1.1988
|13.00
|30755.00
|6001
|2004.04.16 10:12
|sell
|3001
|0.10
|1.1992
|1.2020
|1.1979
|6002
|2004.04.16 11:02
|t/p
|3001
|0.10
|1.1979
|1.2020
|1.1979
|13.00
|30768.00
|6003
|2004.04.16 11:05
|sell
|3002
|0.10
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|6004
|2004.04.16 11:59
|t/p
|3002
|0.10
|1.1968
|1.2009
|1.1968
|13.00
|30781.00
|6005
|2004.04.16 12:05
|sell
|3003
|0.10
|1.1964
|1.1992
|1.1951
|6006
|2004.04.16 12:59
|t/p
|3003
|0.10
|1.1951
|1.1992
|1.1951
|13.00
|30794.00
|6007
|2004.04.16 13:04
|sell
|3004
|0.10
|1.1948
|1.1976
|1.1935
|6008
|2004.04.16 13:58
|t/p
|3004
|0.10
|1.1935
|1.1976
|1.1935
|13.00
|30807.00
|6009
|2004.04.16 14:05
|sell
|3005
|0.10
|1.1935
|1.1963
|1.1922
|6010
|2004.04.16 15:02
|s/l
|3005
|0.10
|1.1963
|1.1963
|1.1922
|-28.00
|30779.00
|6011
|2004.04.16 15:24
|buy
|3006
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|6012
|2004.04.16 15:29
|t/p
|3006
|0.10
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|13.00
|30792.00
|6013
|2004.04.16 15:31
|buy
|3007
|0.10
|1.1945
|1.1917
|1.1958
|6014
|2004.04.16 15:33
|t/p
|3007
|0.10
|1.1958
|1.1917
|1.1958
|13.00
|30805.00
|6015
|2004.04.16 15:33
|buy
|3008
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|6016
|2004.04.16 15:34
|t/p
|3008
|0.10
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|13.00
|30818.00
|6017
|2004.04.16 16:22
|buy
|3009
|0.10
|1.2001
|1.1973
|1.2014
|6018
|2004.04.16 16:33
|t/p
|3009
|0.10
|1.2014
|1.1973
|1.2014
|13.00
|30831.00
|6019
|2004.04.16 17:31
|sell
|3010
|0.10
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|6020
|2004.04.16 18:12
|t/p
|3010
|0.10
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|13.00
|30844.00
|6021
|2004.04.16 18:15
|sell
|3011
|0.10
|1.2025
|1.2053
|1.2012
|6022
|2004.04.16 18:20
|t/p
|3011
|0.10
|1.2012
|1.2053
|1.2012
|13.00
|30857.00
|6023
|2004.04.16 18:30
|sell
|3012
|0.10
|1.2025
|1.2053
|1.2012
|6024
|2004.04.16 18:58
|t/p
|3012
|0.10
|1.2012
|1.2053
|1.2012
|13.00
|30870.00
|6025
|2004.04.19 01:41
|sell
|3013
|0.10
|1.2025
|1.2053
|1.2012
|6026
|2004.04.19 02:02
|t/p
|3013
|0.10
|1.2012
|1.2053
|1.2012
|13.00
|30883.00
|6027
|2004.04.19 02:13
|sell
|3014
|0.10
|1.2018
|1.2046
|1.2005
|6028
|2004.04.19 02:16
|t/p
|3014
|0.10
|1.2005
|1.2046
|1.2005
|13.00
|30896.00
|6029
|2004.04.19 02:26
|sell
|3015
|0.10
|1.2017
|1.2045
|1.2004
|6030
|2004.04.19 08:06
|s/l
|3015
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2004
|-28.00
|30868.00
|6031
|2004.04.19 08:07
|buy
|3016
|0.10
|1.2033
|1.2005
|1.2046
|6032
|2004.04.19 08:21
|t/p
|3016
|0.10
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|13.00
|30881.00
|6033
|2004.04.19 08:21
|sell
|3017
|0.10
|1.2047
|1.2075
|1.2034
|6034
|2004.04.19 08:40
|t/p
|3017
|0.10
|1.2034
|1.2075
|1.2034
|13.00
|30894.00
|6035
|2004.04.19 08:41
|buy
|3018
|0.10
|1.2032
|1.2004
|1.2045
|6036
|2004.04.19 08:44
|t/p
|3018
|0.10
|1.2045
|1.2004
|1.2045
|13.00
|30907.00
|6037
|2004.04.19 09:11
|sell
|3019
|0.10
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|6038
|2004.04.19 10:05
|t/p
|3019
|0.10
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|13.00
|30920.00
|6039
|2004.04.19 10:15
|sell
|3020
|0.10
|1.2050
|1.2078
|1.2037
|6040
|2004.04.19 11:55
|s/l
|3020
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2037
|-28.00
|30892.00
|6041
|2004.04.19 12:14
|sell
|3021
|0.10
|1.2071
|1.2099
|1.2058
|6042
|2004.04.19 12:59
|t/p
|3021
|0.10
|1.2058
|1.2099
|1.2058
|13.00
|30905.00
|6043
|2004.04.19 13:38
|sell
|3022
|0.10
|1.2061
|1.2089
|1.2048
|6044
|2004.04.19 14:00
|t/p
|3022
|0.10
|1.2048
|1.2089
|1.2048
|13.00
|30918.00
|6045
|2004.04.19 14:19
|sell
|3023
|0.10
|1.2050
|1.2078
|1.2037
|6046
|2004.04.19 15:00
|t/p
|3023
|0.10
|1.2037
|1.2078
|1.2037
|13.00
|30931.00
|6047
|2004.04.19 15:22
|sell
|3024
|0.10
|1.2045
|1.2073
|1.2032
|6048
|2004.04.19 16:00
|t/p
|3024
|0.10
|1.2032
|1.2073
|1.2032
|13.00
|30944.00
|6049
|2004.04.19 16:01
|sell
|3025
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|6050
|2004.04.19 16:02
|t/p
|3025
|0.10
|1.2023
|1.2064
|1.2023
|13.00
|30957.00
|6051
|2004.04.19 16:03
|sell
|3026
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|6052
|2004.04.19 16:05
|t/p
|3026
|0.10
|1.2023
|1.2064
|1.2023
|13.00
|30970.00
|6053
|2004.04.19 16:06
|sell
|3027
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|6054
|2004.04.19 16:07
|t/p
|3027
|0.10
|1.2023
|1.2064
|1.2023
|13.00
|30983.00
|6055
|2004.04.19 16:07
|sell
|3028
|0.10
|1.2038
|1.2066
|1.2025
|6056
|2004.04.19 17:00
|t/p
|3028
|0.10
|1.2025
|1.2066
|1.2025
|13.00
|30996.00
|6057
|2004.04.19 17:33
|sell
|3029
|0.10
|1.2031
|1.2059
|1.2018
|6058
|2004.04.19 18:02
|t/p
|3029
|0.10
|1.2018
|1.2059
|1.2018
|13.00
|31009.00
|6059
|2004.04.19 18:03
|sell
|3030
|0.10
|1.2021
|1.2049
|1.2008
|6060
|2004.04.19 18:04
|t/p
|3030
|0.10
|1.2008
|1.2049
|1.2008
|13.00
|31022.00
|6061
|2004.04.19 18:05
|sell
|3031
|0.10
|1.2021
|1.2049
|1.2008
|6062
|2004.04.19 23:21
|t/p
|3031
|0.10
|1.2008
|1.2049
|1.2008
|13.00
|31035.00
|6063
|2004.04.19 23:28
|sell
|3032
|0.10
|1.2025
|1.2053
|1.2012
|6064
|2004.04.19 23:59
|t/p
|3032
|0.10
|1.2012
|1.2053
|1.2012
|13.00
|31048.00
|6065
|2004.04.20 00:23
|sell
|3033
|0.10
|1.2008
|1.2036
|1.1995
|6066
|2004.04.20 02:17
|t/p
|3033
|0.10
|1.1995
|1.2036
|1.1995
|13.00
|31061.00
|6067
|2004.04.20 02:21
|sell
|3034
|0.10
|1.2008
|1.2036
|1.1995
|6068
|2004.04.20 03:02
|t/p
|3034
|0.10
|1.1995
|1.2036
|1.1995
|13.00
|31074.00
|6069
|2004.04.20 03:20
|sell
|3035
|0.10
|1.2001
|1.2029
|1.1988
|6070
|2004.04.20 03:59
|t/p
|3035
|0.10
|1.1988
|1.2029
|1.1988
|13.00
|31087.00
|6071
|2004.04.20 04:19
|sell
|3036
|0.10
|1.1974
|1.2002
|1.1961
|6072
|2004.04.20 05:14
|t/p
|3036
|0.10
|1.1961
|1.2002
|1.1961
|13.00
|31100.00
|6073
|2004.04.20 07:15
|sell
|3037
|0.10
|1.1971
|1.1999
|1.1958
|6074
|2004.04.20 07:57
|t/p
|3037
|0.10
|1.1958
|1.1999
|1.1958
|13.00
|31113.00
|6075
|2004.04.20 08:13
|sell
|3038
|0.10
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|6076
|2004.04.20 11:05
|t/p
|3038
|0.10
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|13.00
|31126.00
|6077
|2004.04.20 11:10
|sell
|3039
|0.10
|1.1946
|1.1974
|1.1933
|6078
|2004.04.20 11:50
|t/p
|3039
|0.10
|1.1933
|1.1974
|1.1933
|13.00
|31139.00
|6079
|2004.04.20 12:09
|sell
|3040
|0.10
|1.1936
|1.1964
|1.1923
|6080
|2004.04.20 12:53
|t/p
|3040
|0.10
|1.1923
|1.1964
|1.1923
|13.00
|31152.00
|6081
|2004.04.20 13:07
|sell
|3041
|0.10
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|6082
|2004.04.20 13:54
|t/p
|3041
|0.10
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|13.00
|31165.00
|6083
|2004.04.20 13:59
|sell
|3042
|0.10
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|6084
|2004.04.20 14:02
|t/p
|3042
|0.10
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|13.00
|31178.00
|6085
|2004.04.20 14:06
|sell
|3043
|0.10
|1.1923
|1.1951
|1.1910
|6086
|2004.04.20 14:50
|t/p
|3043
|0.10
|1.1910
|1.1951
|1.1910
|13.00
|31191.00
|6087
|2004.04.20 15:04
|sell
|3044
|0.10
|1.1900
|1.1928
|1.1887
|6088
|2004.04.20 15:54
|t/p
|3044
|0.10
|1.1887
|1.1928
|1.1887
|13.00
|31204.00
|6089
|2004.04.20 15:58
|sell
|3045
|0.10
|1.1901
|1.1929
|1.1888
|6090
|2004.04.20 16:57
|t/p
|3045
|0.10
|1.1888
|1.1929
|1.1888
|13.00
|31217.00
|6091
|2004.04.20 16:57
|buy
|3046
|0.10
|1.1886
|1.1858
|1.1899
|6092
|2004.04.20 16:58
|t/p
|3046
|0.10
|1.1899
|1.1858
|1.1899
|13.00
|31230.00
|6093
|2004.04.20 18:50
|buy
|3047
|0.10
|1.1909
|1.1881
|1.1922
|6094
|2004.04.20 19:00
|t/p
|3047
|0.10
|1.1922
|1.1881
|1.1922
|13.00
|31243.00
|6095
|2004.04.20 19:41
|buy
|3048
|0.10
|1.1915
|1.1887
|1.1928
|6096
|2004.04.20 19:59
|t/p
|3048
|0.10
|1.1928
|1.1887
|1.1928
|13.00
|31256.00
|6097
|2004.04.20 21:10
|sell
|3049
|0.10
|1.1905
|1.1933
|1.1892
|6098
|2004.04.20 21:37
|t/p
|3049
|0.10
|1.1892
|1.1933
|1.1892
|13.00
|31269.00
|6099
|2004.04.20 22:35
|buy
|3050
|0.10
|1.1860
|1.1832
|1.1873
|6100
|2004.04.20 23:16
|t/p
|3050
|0.10
|1.1873
|1.1832
|1.1873
|13.00
|31282.00
|6101
|2004.04.21 04:59
|sell
|3051
|0.10
|1.1833
|1.1861
|1.1820
|6102
|2004.04.21 10:43
|t/p
|3051
|0.10
|1.1820
|1.1861
|1.1820
|13.00
|31295.00
|6103
|2004.04.21 11:47
|buy
|3052
|0.10
|1.1828
|1.1800
|1.1841
|6104
|2004.04.21 13:00
|t/p
|3052
|0.10
|1.1841
|1.1800
|1.1841
|13.00
|31308.00
|6105
|2004.04.21 13:43
|buy
|3053
|0.10
|1.1825
|1.1797
|1.1838
|6106
|2004.04.21 13:58
|t/p
|3053
|0.10
|1.1838
|1.1797
|1.1838
|13.00
|31321.00
|6107
|2004.04.21 15:56
|buy
|3054
|0.10
|1.1832
|1.1804
|1.1845
|6108
|2004.04.21 15:59
|t/p
|3054
|0.10
|1.1845
|1.1804
|1.1845
|13.00
|31334.00
|6109
|2004.04.21 16:40
|buy
|3055
|0.10
|1.1841
|1.1813
|1.1854
|6110
|2004.04.21 16:58
|t/p
|3055
|0.10
|1.1854
|1.1813
|1.1854
|13.00
|31347.00
|6111
|2004.04.21 16:58
|buy
|3056
|0.10
|1.1841
|1.1813
|1.1854
|6112
|2004.04.21 16:59
|t/p
|3056
|0.10
|1.1854
|1.1813
|1.1854
|13.00
|31360.00
|6113
|2004.04.21 17:06
|buy
|3057
|0.10
|1.1872
|1.1844
|1.1885
|6114
|2004.04.21 17:34
|s/l
|3057
|0.10
|1.1844
|1.1844
|1.1885
|-28.00
|31332.00
|6115
|2004.04.21 18:13
|buy
|3058
|0.10
|1.1853
|1.1825
|1.1866
|6116
|2004.04.21 19:03
|t/p
|3058
|0.10
|1.1866
|1.1825
|1.1866
|13.00
|31345.00
|6117
|2004.04.21 21:18
|buy
|3059
|0.10
|1.1832
|1.1804
|1.1845
|6118
|2004.04.21 22:00
|t/p
|3059
|0.10
|1.1845
|1.1804
|1.1845
|13.00
|31358.00
|6119
|2004.04.21 22:31
|buy
|3060
|0.10
|1.1831
|1.1803
|1.1844
|6120
|2004.04.21 23:01
|t/p
|3060
|0.10
|1.1844
|1.1803
|1.1844
|13.00
|31371.00
|6121
|2004.04.21 23:09
|buy
|3061
|0.10
|1.1839
|1.1811
|1.1852
|6122
|2004.04.22 00:16
|s/l
|3061
|0.10
|1.1811
|1.1811
|1.1852
|-28.00
|31343.00
|6123
|2004.04.22 01:15
|buy
|3062
|0.10
|1.1800
|1.1772
|1.1813
|6124
|2004.04.22 02:00
|t/p
|3062
|0.10
|1.1813
|1.1772
|1.1813
|13.00
|31356.00
|6125
|2004.04.22 02:58
|buy
|3063
|0.10
|1.1795
|1.1767
|1.1808
|6126
|2004.04.22 02:59
|t/p
|3063
|0.10
|1.1808
|1.1767
|1.1808
|13.00
|31369.00
|6127
|2004.04.22 03:23
|buy
|3064
|0.10
|1.1829
|1.1801
|1.1842
|6128
|2004.04.22 04:00
|t/p
|3064
|0.10
|1.1842
|1.1801
|1.1842
|13.00
|31382.00
|6129
|2004.04.22 04:11
|buy
|3065
|0.10
|1.1839
|1.1811
|1.1852
|6130
|2004.04.22 04:59
|t/p
|3065
|0.10
|1.1852
|1.1811
|1.1852
|13.00
|31395.00
|6131
|2004.04.22 07:17
|buy
|3066
|0.10
|1.1826
|1.1798
|1.1839
|6132
|2004.04.22 08:50
|s/l
|3066
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.1839
|-28.00
|31367.00
|6133
|2004.04.22 09:14
|buy
|3067
|0.10
|1.1806
|1.1778
|1.1819
|6134
|2004.04.22 09:58
|t/p
|3067
|0.10
|1.1819
|1.1778
|1.1819
|13.00
|31380.00
|6135
|2004.04.22 10:47
|buy
|3068
|0.10
|1.1825
|1.1797
|1.1838
|6136
|2004.04.22 11:00
|t/p
|3068
|0.10
|1.1838
|1.1797
|1.1838
|13.00
|31393.00
|6137
|2004.04.22 11:46
|buy
|3069
|0.10
|1.1826
|1.1798
|1.1839
|6138
|2004.04.22 12:00
|t/p
|3069
|0.10
|1.1839
|1.1798
|1.1839
|13.00
|31406.00
|6139
|2004.04.22 12:10
|buy
|3070
|0.10
|1.1831
|1.1803
|1.1844
|6140
|2004.04.22 12:59
|t/p
|3070
|0.10
|1.1844
|1.1803
|1.1844
|13.00
|31419.00
|6141
|2004.04.22 13:09
|buy
|3071
|0.10
|1.1866
|1.1838
|1.1879
|6142
|2004.04.22 14:01
|t/p
|3071
|0.10
|1.1879
|1.1838
|1.1879
|13.00
|31432.00
|6143
|2004.04.22 14:07
|buy
|3072
|0.10
|1.1875
|1.1847
|1.1888
|6144
|2004.04.22 15:00
|t/p
|3072
|0.10
|1.1888
|1.1847
|1.1888
|13.00
|31445.00
|6145
|2004.04.22 15:06
|buy
|3073
|0.10
|1.1878
|1.1850
|1.1891
|6146
|2004.04.22 15:59
|t/p
|3073
|0.10
|1.1891
|1.1850
|1.1891
|13.00
|31458.00
|6147
|2004.04.22 16:04
|buy
|3074
|0.10
|1.1896
|1.1868
|1.1909
|6148
|2004.04.22 16:10
|s/l
|3074
|0.10
|1.1868
|1.1868
|1.1909
|-28.00
|31430.00
|6149
|2004.04.22 17:04
|buy
|3075
|0.10
|1.1866
|1.1838
|1.1879
|6150
|2004.04.22 18:39
|s/l
|3075
|0.10
|1.1838
|1.1838
|1.1879
|-28.00
|31402.00
|6151
|2004.04.22 18:58
|sell
|3076
|0.10
|1.1861
|1.1889
|1.1848
|6152
|2004.04.22 20:52
|s/l
|3076
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1848
|-28.00
|31374.00
|6153
|2004.04.22 22:50
|sell
|3077
|0.10
|1.1913
|1.1941
|1.1900
|6154
|2004.04.22 23:31
|t/p
|3077
|0.10
|1.1900
|1.1941
|1.1900
|13.00
|31387.00
|6155
|2004.04.22 23:49
|sell
|3078
|0.10
|1.1909
|1.1937
|1.1896
|6156
|2004.04.23 01:19
|s/l
|3078
|0.10
|1.1937
|1.1937
|1.1896
|-28.00
|31359.00
|6157
|2004.04.23 01:28
|buy
|3079
|0.10
|1.1922
|1.1894
|1.1935
|6158
|2004.04.23 01:44
|t/p
|3079
|0.10
|1.1935
|1.1894
|1.1935
|13.00
|31372.00
|6159
|2004.04.23 02:42
|sell
|3080
|0.10
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|6160
|2004.04.23 02:58
|t/p
|3080
|0.10
|1.1912
|1.1953
|1.1912
|13.00
|31385.00
|6161
|2004.04.23 03:29
|sell
|3081
|0.10
|1.1907
|1.1935
|1.1894
|6162
|2004.04.23 03:58
|t/p
|3081
|0.10
|1.1894
|1.1935
|1.1894
|13.00
|31398.00
|6163
|2004.04.23 04:27
|sell
|3082
|0.10
|1.1893
|1.1921
|1.1880
|6164
|2004.04.23 06:41
|s/l
|3082
|0.10
|1.1921
|1.1921
|1.1880
|-28.00
|31370.00
|6165
|2004.04.23 07:41
|sell
|3083
|0.10
|1.1927
|1.1955
|1.1914
|6166
|2004.04.23 08:20
|t/p
|3083
|0.10
|1.1914
|1.1955
|1.1914
|13.00
|31383.00
|6167
|2004.04.23 08:24
|sell
|3084
|0.10
|1.1924
|1.1952
|1.1911
|6168
|2004.04.23 09:03
|t/p
|3084
|0.10
|1.1911
|1.1952
|1.1911
|13.00
|31396.00
|6169
|2004.04.23 09:23
|sell
|3085
|0.10
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|6170
|2004.04.23 09:29
|t/p
|3085
|0.10
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|13.00
|31409.00
|6171
|2004.04.23 09:33
|sell
|3086
|0.10
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|6172
|2004.04.23 09:59
|t/p
|3086
|0.10
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|13.00
|31422.00
|6173
|2004.04.23 10:24
|sell
|3087
|0.10
|1.1895
|1.1923
|1.1882
|6174
|2004.04.23 12:44
|s/l
|3087
|0.10
|1.1923
|1.1923
|1.1882
|-28.00
|31394.00
|6175
|2004.04.23 12:58
|buy
|3088
|0.10
|1.1902
|1.1874
|1.1915
|6176
|2004.04.23 14:11
|s/l
|3088
|0.10
|1.1874
|1.1874
|1.1915
|-28.00
|31366.00
|6177
|2004.04.23 14:16
|sell
|3089
|0.10
|1.1889
|1.1917
|1.1876
|6178
|2004.04.23 14:21
|t/p
|3089
|0.10
|1.1876
|1.1917
|1.1876
|13.00
|31379.00
|6179
|2004.04.23 14:26
|sell
|3090
|0.10
|1.1889
|1.1917
|1.1876
|6180
|2004.04.23 14:59
|t/p
|3090
|0.10
|1.1876
|1.1917
|1.1876
|13.00
|31392.00
|6181
|2004.04.23 15:16
|sell
|3091
|0.10
|1.1837
|1.1865
|1.1824
|6182
|2004.04.23 15:21
|t/p
|3091
|0.10
|1.1824
|1.1865
|1.1824
|13.00
|31405.00
|6183
|2004.04.23 15:25
|sell
|3092
|0.10
|1.1837
|1.1865
|1.1824
|6184
|2004.04.23 16:04
|t/p
|3092
|0.10
|1.1824
|1.1865
|1.1824
|13.00
|31418.00
|6185
|2004.04.23 16:26
|sell
|3093
|0.10
|1.1837
|1.1865
|1.1824
|6186
|2004.04.23 17:02
|t/p
|3093
|0.10
|1.1824
|1.1865
|1.1824
|13.00
|31431.00
|6187
|2004.04.23 17:24
|sell
|3094
|0.10
|1.1829
|1.1857
|1.1816
|6188
|2004.04.23 17:58
|t/p
|3094
|0.10
|1.1816
|1.1857
|1.1816
|13.00
|31444.00
|6189
|2004.04.23 18:58
|buy
|3095
|0.10
|1.1801
|1.1773
|1.1814
|6190
|2004.04.23 18:58
|t/p
|3095
|0.10
|1.1814
|1.1773
|1.1814
|13.00
|31457.00
|6191
|2004.04.23 19:56
|buy
|3096
|0.10
|1.1826
|1.1798
|1.1839
|6192
|2004.04.26 00:04
|s/l
|3096
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.1839
|-28.00
|31429.00
|6193
|2004.04.26 00:21
|sell
|3097
|0.10
|1.1808
|1.1836
|1.1795
|6194
|2004.04.26 01:02
|t/p
|3097
|0.10
|1.1795
|1.1836
|1.1795
|13.00
|31442.00
|6195
|2004.04.26 01:26
|sell
|3098
|0.10
|1.1800
|1.1828
|1.1787
|6196
|2004.04.26 02:01
|t/p
|3098
|0.10
|1.1787
|1.1828
|1.1787
|13.00
|31455.00
|6197
|2004.04.26 02:06
|sell
|3099
|0.10
|1.1796
|1.1824
|1.1783
|6198
|2004.04.26 02:11
|t/p
|3099
|0.10
|1.1783
|1.1824
|1.1783
|13.00
|31468.00
|6199
|2004.04.26 02:16
|sell
|3100
|0.10
|1.1797
|1.1825
|1.1784
|6200
|2004.04.26 02:53
|t/p
|3100
|0.10
|1.1784
|1.1825
|1.1784
|13.00
|31481.00
|6201
|2004.04.26 04:57
|buy
|3101
|0.10
|1.1779
|1.1751
|1.1792
|6202
|2004.04.26 06:23
|t/p
|3101
|0.10
|1.1792
|1.1751
|1.1792
|13.00
|31494.00
|6203
|2004.04.26 06:55
|buy
|3102
|0.10
|1.1775
|1.1747
|1.1788
|6204
|2004.04.26 06:58
|t/p
|3102
|0.10
|1.1788
|1.1747
|1.1788
|13.00
|31507.00
|6205
|2004.04.26 08:51
|buy
|3103
|0.10
|1.1786
|1.1758
|1.1799
|6206
|2004.04.26 08:59
|t/p
|3103
|0.10
|1.1799
|1.1758
|1.1799
|13.00
|31520.00
|6207
|2004.04.26 09:09
|sell
|3104
|0.10
|1.1805
|1.1833
|1.1792
|6208
|2004.04.26 09:45
|t/p
|3104
|0.10
|1.1792
|1.1833
|1.1792
|13.00
|31533.00
|6209
|2004.04.26 09:45
|buy
|3105
|0.10
|1.1792
|1.1764
|1.1805
|6210
|2004.04.26 09:58
|t/p
|3105
|0.10
|1.1805
|1.1764
|1.1805
|13.00
|31546.00
|6211
|2004.04.26 10:44
|buy
|3106
|0.10
|1.1815
|1.1787
|1.1828
|6212
|2004.04.26 11:06
|t/p
|3106
|0.10
|1.1828
|1.1787
|1.1828
|13.00
|31559.00
|6213
|2004.04.26 11:45
|buy
|3107
|0.10
|1.1819
|1.1791
|1.1832
|6214
|2004.04.26 11:59
|t/p
|3107
|0.10
|1.1832
|1.1791
|1.1832
|13.00
|31572.00
|6215
|2004.04.26 12:47
|buy
|3108
|0.10
|1.1832
|1.1804
|1.1845
|6216
|2004.04.26 13:02
|t/p
|3108
|0.10
|1.1845
|1.1804
|1.1845
|13.00
|31585.00
|6217
|2004.04.26 13:40
|buy
|3109
|0.10
|1.1839
|1.1811
|1.1852
|6218
|2004.04.26 14:01
|t/p
|3109
|0.10
|1.1852
|1.1811
|1.1852
|13.00
|31598.00
|6219
|2004.04.26 15:37
|buy
|3110
|0.10
|1.1869
|1.1841
|1.1882
|6220
|2004.04.26 17:40
|s/l
|3110
|0.10
|1.1841
|1.1841
|1.1882
|-28.00
|31570.00
|6221
|2004.04.26 18:40
|buy
|3111
|0.10
|1.1851
|1.1823
|1.1864
|6222
|2004.04.26 19:10
|t/p
|3111
|0.10
|1.1864
|1.1823
|1.1864
|13.00
|31583.00
|6223
|2004.04.26 19:43
|buy
|3112
|0.10
|1.1855
|1.1827
|1.1868
|6224
|2004.04.26 20:05
|t/p
|3112
|0.10
|1.1868
|1.1827
|1.1868
|13.00
|31596.00
|6225
|2004.04.26 20:30
|buy
|3113
|0.10
|1.1855
|1.1827
|1.1868
|6226
|2004.04.26 20:58
|t/p
|3113
|0.10
|1.1868
|1.1827
|1.1868
|13.00
|31609.00
|6227
|2004.04.26 21:52
|sell
|3114
|0.10
|1.1881
|1.1909
|1.1868
|6228
|2004.04.26 22:29
|t/p
|3114
|0.10
|1.1868
|1.1909
|1.1868
|13.00
|31622.00
|6229
|2004.04.26 22:58
|sell
|3115
|0.10
|1.1875
|1.1903
|1.1862
|6230
|2004.04.26 23:27
|t/p
|3115
|0.10
|1.1862
|1.1903
|1.1862
|13.00
|31635.00
|6231
|2004.04.26 23:50
|sell
|3116
|0.10
|1.1868
|1.1896
|1.1855
|6232
|2004.04.27 00:32
|t/p
|3116
|0.10
|1.1855
|1.1896
|1.1855
|13.00
|31648.00
|6233
|2004.04.27 01:21
|buy
|3117
|0.10
|1.1858
|1.1830
|1.1871
|6234
|2004.04.27 08:01
|t/p
|3117
|0.10
|1.1871
|1.1830
|1.1871
|13.00
|31661.00
|6235
|2004.04.27 08:11
|buy
|3118
|0.10
|1.1846
|1.1818
|1.1859
|6236
|2004.04.27 08:58
|t/p
|3118
|0.10
|1.1859
|1.1818
|1.1859
|13.00
|31674.00
|6237
|2004.04.27 09:10
|buy
|3119
|0.10
|1.1887
|1.1859
|1.1900
|6238
|2004.04.27 10:00
|t/p
|3119
|0.10
|1.1900
|1.1859
|1.1900
|13.00
|31687.00
|6239
|2004.04.27 11:15
|buy
|3120
|0.10
|1.1871
|1.1843
|1.1884
|6240
|2004.04.27 11:33
|t/p
|3120
|0.10
|1.1884
|1.1843
|1.1884
|13.00
|31700.00
|6241
|2004.04.27 12:10
|buy
|3121
|0.10
|1.1893
|1.1865
|1.1906
|6242
|2004.04.27 12:55
|t/p
|3121
|0.10
|1.1906
|1.1865
|1.1906
|13.00
|31713.00
|6243
|2004.04.27 12:55
|sell
|3122
|0.10
|1.1906
|1.1934
|1.1893
|6244
|2004.04.27 12:59
|t/p
|3122
|0.10
|1.1893
|1.1934
|1.1893
|13.00
|31726.00
|6245
|2004.04.27 13:05
|buy
|3123
|0.10
|1.1878
|1.1850
|1.1891
|6246
|2004.04.27 13:58
|t/p
|3123
|0.10
|1.1891
|1.1850
|1.1891
|13.00
|31739.00
|6247
|2004.04.27 15:51
|sell
|3124
|0.10
|1.1890
|1.1918
|1.1877
|6248
|2004.04.27 16:01
|t/p
|3124
|0.10
|1.1877
|1.1918
|1.1877
|13.00
|31752.00
|6249
|2004.04.27 16:55
|sell
|3125
|0.10
|1.1901
|1.1929
|1.1888
|6250
|2004.04.27 16:57
|t/p
|3125
|0.10
|1.1888
|1.1929
|1.1888
|13.00
|31765.00
|6251
|2004.04.27 18:22
|sell
|3126
|0.10
|1.1930
|1.1958
|1.1917
|6252
|2004.04.27 18:58
|t/p
|3126
|0.10
|1.1917
|1.1958
|1.1917
|13.00
|31778.00
|6253
|2004.04.27 21:17
|sell
|3127
|0.10
|1.1936
|1.1964
|1.1923
|6254
|2004.04.27 22:03
|t/p
|3127
|0.10
|1.1923
|1.1964
|1.1923
|13.00
|31791.00
|6255
|2004.04.27 22:19
|sell
|3128
|0.10
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|6256
|2004.04.27 22:59
|t/p
|3128
|0.10
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|13.00
|31804.00
|6257
|2004.04.28 02:39
|sell
|3129
|0.10
|1.1931
|1.1959
|1.1918
|6258
|2004.04.28 03:00
|t/p
|3129
|0.10
|1.1918
|1.1959
|1.1918
|13.00
|31817.00
|6259
|2004.04.28 03:04
|sell
|3130
|0.10
|1.1924
|1.1952
|1.1911
|6260
|2004.04.28 04:00
|t/p
|3130
|0.10
|1.1911
|1.1952
|1.1911
|13.00
|31830.00
|6261
|2004.04.28 04:12
|sell
|3131
|0.10
|1.1917
|1.1945
|1.1904
|6262
|2004.04.28 06:47
|s/l
|3131
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.1904
|-28.00
|31802.00
|6263
|2004.04.28 07:38
|sell
|3132
|0.10
|1.1941
|1.1969
|1.1928
|6264
|2004.04.28 07:58
|t/p
|3132
|0.10
|1.1928
|1.1969
|1.1928
|13.00
|31815.00
|6265
|2004.04.28 08:44
|sell
|3133
|0.10
|1.1900
|1.1928
|1.1887
|6266
|2004.04.28 09:00
|t/p
|3133
|0.10
|1.1887
|1.1928
|1.1887
|13.00
|31828.00
|6267
|2004.04.28 09:06
|sell
|3134
|0.10
|1.1890
|1.1918
|1.1877
|6268
|2004.04.28 10:27
|s/l
|3134
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.1877
|-28.00
|31800.00
|6269
|2004.04.28 11:25
|sell
|3135
|0.10
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|6270
|2004.04.28 12:21
|t/p
|3135
|0.10
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|13.00
|31813.00
|6271
|2004.04.28 12:24
|sell
|3136
|0.10
|1.1912
|1.1940
|1.1899
|6272
|2004.04.28 12:58
|t/p
|3136
|0.10
|1.1899
|1.1940
|1.1899
|13.00
|31826.00
|6273
|2004.04.28 14:07
|sell
|3137
|0.10
|1.1904
|1.1932
|1.1891
|6274
|2004.04.28 14:15
|t/p
|3137
|0.10
|1.1891
|1.1932
|1.1891
|13.00
|31839.00
|6275
|2004.04.28 14:22
|sell
|3138
|0.10
|1.1905
|1.1933
|1.1892
|6276
|2004.04.28 14:59
|t/p
|3138
|0.10
|1.1892
|1.1933
|1.1892
|13.00
|31852.00
|6277
|2004.04.28 15:21
|sell
|3139
|0.10
|1.1885
|1.1913
|1.1872
|6278
|2004.04.28 16:00
|t/p
|3139
|0.10
|1.1872
|1.1913
|1.1872
|13.00
|31865.00
|6279
|2004.04.28 16:19
|sell
|3140
|0.10
|1.1874
|1.1902
|1.1861
|6280
|2004.04.28 16:58
|t/p
|3140
|0.10
|1.1861
|1.1902
|1.1861
|13.00
|31878.00
|6281
|2004.04.28 17:17
|sell
|3141
|0.10
|1.1845
|1.1873
|1.1832
|6282
|2004.04.28 18:11
|t/p
|3141
|0.10
|1.1832
|1.1873
|1.1832
|13.00
|31891.00
|6283
|2004.04.28 18:17
|sell
|3142
|0.10
|1.1834
|1.1862
|1.1821
|6284
|2004.04.29 02:01
|t/p
|3142
|0.10
|1.1821
|1.1862
|1.1821
|13.00
|31904.00
|6285
|2004.04.29 02:07
|sell
|3143
|0.10
|1.1827
|1.1855
|1.1814
|6286
|2004.04.29 02:49
|t/p
|3143
|0.10
|1.1814
|1.1855
|1.1814
|13.00
|31917.00
|6287
|2004.04.29 03:58
|sell
|3144
|0.10
|1.1825
|1.1853
|1.1812
|6288
|2004.04.29 08:40
|t/p
|3144
|0.10
|1.1812
|1.1853
|1.1812
|13.00
|31930.00
|6289
|2004.04.29 09:37
|buy
|3145
|0.10
|1.1816
|1.1788
|1.1829
|6290
|2004.04.29 09:58
|t/p
|3145
|0.10
|1.1829
|1.1788
|1.1829
|13.00
|31943.00
|6291
|2004.04.29 10:59
|sell
|3146
|0.10
|1.1830
|1.1858
|1.1817
|6292
|2004.04.29 12:46
|t/p
|3146
|0.10
|1.1817
|1.1858
|1.1817
|13.00
|31956.00
|6293
|2004.04.29 13:33
|buy
|3147
|0.10
|1.1807
|1.1779
|1.1820
|6294
|2004.04.29 14:01
|t/p
|3147
|0.10
|1.1820
|1.1779
|1.1820
|13.00
|31969.00
|6295
|2004.04.29 14:31
|buy
|3148
|0.10
|1.1819
|1.1791
|1.1832
|6296
|2004.04.29 14:58
|t/p
|3148
|0.10
|1.1832
|1.1791
|1.1832
|13.00
|31982.00
|6297
|2004.04.29 15:32
|buy
|3149
|0.10
|1.1880
|1.1852
|1.1893
|6298
|2004.04.29 15:58
|t/p
|3149
|0.10
|1.1893
|1.1852
|1.1893
|13.00
|31995.00
|6299
|2004.04.29 16:38
|buy
|3150
|0.10
|1.1931
|1.1903
|1.1944
|6300
|2004.04.29 17:03
|t/p
|3150
|0.10
|1.1944
|1.1903
|1.1944
|13.00
|32008.00
|6301
|2004.04.29 17:18
|buy
|3151
|0.10
|1.1939
|1.1911
|1.1952
|6302
|2004.04.29 20:55
|t/p
|3151
|0.10
|1.1952
|1.1911
|1.1952
|13.00
|32021.00
|6303
|2004.04.29 22:51
|sell
|3152
|0.10
|1.1983
|1.2011
|1.1970
|6304
|2004.04.29 22:58
|t/p
|3152
|0.10
|1.1970
|1.2011
|1.1970
|13.00
|32034.00
|6305
|2004.04.30 00:55
|sell
|3153
|0.10
|1.1969
|1.1997
|1.1956
|6306
|2004.04.30 01:09
|t/p
|3153
|0.10
|1.1956
|1.1997
|1.1956
|13.00
|32047.00
|6307
|2004.04.30 01:50
|sell
|3154
|0.10
|1.1960
|1.1988
|1.1947
|6308
|2004.04.30 02:16
|t/p
|3154
|0.10
|1.1947
|1.1988
|1.1947
|13.00
|32060.00
|6309
|2004.04.30 02:48
|sell
|3155
|0.10
|1.1957
|1.1985
|1.1944
|6310
|2004.04.30 09:06
|t/p
|3155
|0.10
|1.1944
|1.1985
|1.1944
|13.00
|32073.00
|6311
|2004.04.30 09:37
|sell
|3156
|0.10
|1.1954
|1.1982
|1.1941
|6312
|2004.04.30 09:58
|t/p
|3156
|0.10
|1.1941
|1.1982
|1.1941
|13.00
|32086.00
|6313
|2004.04.30 09:58
|sell
|3157
|0.10
|1.1955
|1.1983
|1.1942
|6314
|2004.04.30 09:59
|t/p
|3157
|0.10
|1.1942
|1.1983
|1.1942
|13.00
|32099.00
|6315
|2004.04.30 11:35
|sell
|3158
|0.10
|1.1958
|1.1986
|1.1945
|6316
|2004.04.30 12:04
|t/p
|3158
|0.10
|1.1945
|1.1986
|1.1945
|13.00
|32112.00
|6317
|2004.04.30 12:33
|sell
|3159
|0.10
|1.1957
|1.1985
|1.1944
|6318
|2004.04.30 14:02
|t/p
|3159
|0.10
|1.1944
|1.1985
|1.1944
|13.00
|32125.00
|6319
|2004.04.30 14:30
|sell
|3160
|0.10
|1.1955
|1.1983
|1.1942
|6320
|2004.04.30 15:29
|s/l
|3160
|0.10
|1.1983
|1.1983
|1.1942
|-28.00
|32097.00
|6321
|2004.04.30 16:07
|sell
|3161
|0.10
|1.1999
|1.2027
|1.1986
|6322
|2004.04.30 16:11
|t/p
|3161
|0.10
|1.1986
|1.2027
|1.1986
|13.00
|32110.00
|6323
|2004.04.30 16:27
|sell
|3162
|0.10
|1.2002
|1.2030
|1.1989
|6324
|2004.04.30 17:09
|t/p
|3162
|0.10
|1.1989
|1.2030
|1.1989
|13.00
|32123.00
|6325
|2004.04.30 17:26
|sell
|3163
|0.10
|1.1999
|1.2027
|1.1986
|6326
|2004.04.30 17:59
|t/p
|3163
|0.10
|1.1986
|1.2027
|1.1986
|13.00
|32136.00
|6327
|2004.04.30 17:59
|buy
|3164
|0.10
|1.1979
|1.1951
|1.1992
|6328
|2004.05.03 00:00
|t/p
|3164
|0.10
|1.1992
|1.1951
|1.1992
|13.00
|32149.00
|6329
|2004.05.03 02:21
|sell
|3165
|0.10
|1.1991
|1.2019
|1.1978
|6330
|2004.05.03 03:00
|t/p
|3165
|0.10
|1.1978
|1.2019
|1.1978
|13.00
|32162.00
|6331
|2004.05.03 03:19
|sell
|3166
|0.10
|1.1977
|1.2005
|1.1964
|6332
|2004.05.03 06:06
|t/p
|3166
|0.10
|1.1964
|1.2005
|1.1964
|13.00
|32175.00
|6333
|2004.05.03 06:11
|sell
|3167
|0.10
|1.1970
|1.1998
|1.1957
|6334
|2004.05.03 06:12
|t/p
|3167
|0.10
|1.1957
|1.1998
|1.1957
|13.00
|32188.00
|6335
|2004.05.03 06:14
|sell
|3168
|0.10
|1.1971
|1.1999
|1.1958
|6336
|2004.05.03 10:00
|t/p
|3168
|0.10
|1.1958
|1.1999
|1.1958
|13.00
|32201.00
|6337
|2004.05.03 10:10
|sell
|3169
|0.10
|1.1964
|1.1992
|1.1951
|6338
|2004.05.03 14:01
|t/p
|3169
|0.10
|1.1951
|1.1992
|1.1951
|13.00
|32214.00
|6339
|2004.05.03 14:05
|sell
|3170
|0.10
|1.1961
|1.1989
|1.1948
|6340
|2004.05.03 15:00
|t/p
|3170
|0.10
|1.1948
|1.1989
|1.1948
|13.00
|32227.00
|6341
|2004.05.03 15:02
|sell
|3171
|0.10
|1.1954
|1.1982
|1.1941
|6342
|2004.05.03 16:00
|t/p
|3171
|0.10
|1.1941
|1.1982
|1.1941
|13.00
|32240.00
|6343
|2004.05.03 16:02
|sell
|3172
|0.10
|1.1953
|1.1981
|1.1940
|6344
|2004.05.03 16:33
|s/l
|3172
|0.10
|1.1981
|1.1981
|1.1940
|-28.00
|32212.00
|6345
|2004.05.03 17:07
|sell
|3173
|0.10
|1.1956
|1.1984
|1.1943
|6346
|2004.05.03 17:59
|t/p
|3173
|0.10
|1.1943
|1.1984
|1.1943
|13.00
|32225.00
|6347
|2004.05.03 18:07
|sell
|3174
|0.10
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|6348
|2004.05.03 18:24
|t/p
|3174
|0.10
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|13.00
|32238.00
|6349
|2004.05.03 18:30
|sell
|3175
|0.10
|1.1945
|1.1973
|1.1932
|6350
|2004.05.03 18:56
|t/p
|3175
|0.10
|1.1932
|1.1973
|1.1932
|13.00
|32251.00
|6351
|2004.05.03 19:05
|sell
|3176
|0.10
|1.1932
|1.1960
|1.1919
|6352
|2004.05.04 05:19
|s/l
|3176
|0.10
|1.1960
|1.1960
|1.1919
|-28.00
|32223.00
|6353
|2004.05.04 07:16
|sell
|3177
|0.10
|1.1954
|1.1982
|1.1941
|6354
|2004.05.04 07:44
|t/p
|3177
|0.10
|1.1941
|1.1982
|1.1941
|13.00
|32236.00
|6355
|2004.05.04 08:32
|buy
|3178
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|6356
|2004.05.04 09:11
|t/p
|3178
|0.10
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|13.00
|32249.00
|6357
|2004.05.04 10:35
|buy
|3179
|0.10
|1.1967
|1.1939
|1.1980
|6358
|2004.05.04 10:58
|t/p
|3179
|0.10
|1.1980
|1.1939
|1.1980
|13.00
|32262.00
|6359
|2004.05.04 11:29
|buy
|3180
|0.10
|1.2033
|1.2005
|1.2046
|6360
|2004.05.04 11:58
|t/p
|3180
|0.10
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|13.00
|32275.00
|6361
|2004.05.04 12:33
|buy
|3181
|0.10
|1.2059
|1.2031
|1.2072
|6362
|2004.05.04 12:57
|t/p
|3181
|0.10
|1.2072
|1.2031
|1.2072
|13.00
|32288.00
|6363
|2004.05.04 12:59
|buy
|3182
|0.10
|1.2058
|1.2030
|1.2071
|6364
|2004.05.04 14:05
|t/p
|3182
|0.10
|1.2071
|1.2030
|1.2071
|13.00
|32301.00
|6365
|2004.05.04 14:31
|buy
|3183
|0.10
|1.2060
|1.2032
|1.2073
|6366
|2004.05.04 14:55
|t/p
|3183
|0.10
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|13.00
|32314.00
|6367
|2004.05.04 15:53
|sell
|3184
|0.10
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|6368
|2004.05.04 16:00
|t/p
|3184
|0.10
|1.2083
|1.2124
|1.2083
|13.00
|32327.00
|6369
|2004.05.04 16:05
|sell
|3185
|0.10
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|6370
|2004.05.04 16:27
|t/p
|3185
|0.10
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|13.00
|32340.00
|6371
|2004.05.04 16:52
|sell
|3186
|0.10
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|6372
|2004.05.04 17:31
|t/p
|3186
|0.10
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|13.00
|32353.00
|6373
|2004.05.04 17:50
|sell
|3187
|0.10
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|6374
|2004.05.04 18:19
|t/p
|3187
|0.10
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|13.00
|32366.00
|6375
|2004.05.04 18:49
|sell
|3188
|0.10
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|6376
|2004.05.04 20:16
|t/p
|3188
|0.10
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|13.00
|32379.00
|6377
|2004.05.04 20:48
|sell
|3189
|0.10
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|6378
|2004.05.04 20:52
|s/l
|3189
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2081
|-28.00
|32351.00
|6379
|2004.05.04 21:46
|sell
|3190
|0.10
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|6380
|2004.05.05 02:41
|s/l
|3190
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2082
|-28.00
|32323.00
|6381
|2004.05.05 03:40
|sell
|3191
|0.10
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|6382
|2004.05.05 06:03
|t/p
|3191
|0.10
|1.2125
|1.2166
|1.2125
|13.00
|32336.00
|6383
|2004.05.05 06:34
|sell
|3192
|0.10
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|6384
|2004.05.05 06:59
|t/p
|3192
|0.10
|1.2119
|1.2160
|1.2119
|13.00
|32349.00
|6385
|2004.05.05 07:34
|sell
|3193
|0.10
|1.2118
|1.2146
|1.2105
|6386
|2004.05.05 08:52
|s/l
|3193
|0.10
|1.2146
|1.2146
|1.2105
|-28.00
|32321.00
|6387
|2004.05.05 09:30
|sell
|3194
|0.10
|1.2141
|1.2169
|1.2128
|6388
|2004.05.05 09:58
|t/p
|3194
|0.10
|1.2128
|1.2169
|1.2128
|13.00
|32334.00
|6389
|2004.05.05 12:26
|sell
|3195
|0.10
|1.2164
|1.2192
|1.2151
|6390
|2004.05.05 12:58
|t/p
|3195
|0.10
|1.2151
|1.2192
|1.2151
|13.00
|32347.00
|6391
|2004.05.05 12:58
|sell
|3196
|0.10
|1.2161
|1.2189
|1.2148
|6392
|2004.05.05 12:59
|t/p
|3196
|0.10
|1.2148
|1.2189
|1.2148
|13.00
|32360.00
|6393
|2004.05.05 13:25
|sell
|3197
|0.10
|1.2147
|1.2175
|1.2134
|6394
|2004.05.05 14:00
|t/p
|3197
|0.10
|1.2134
|1.2175
|1.2134
|13.00
|32373.00
|6395
|2004.05.05 14:23
|sell
|3198
|0.10
|1.2134
|1.2162
|1.2121
|6396
|2004.05.05 15:26
|s/l
|3198
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.2121
|-28.00
|32345.00
|6397
|2004.05.05 16:20
|sell
|3199
|0.10
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|6398
|2004.05.05 16:20
|t/p
|3199
|0.10
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|13.00
|32358.00
|6399
|2004.05.05 16:21
|sell
|3200
|0.10
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|6400
|2004.05.05 16:59
|t/p
|3200
|0.10
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|13.00
|32371.00
|6401
|2004.05.05 18:22
|sell
|3201
|0.10
|1.2170
|1.2198
|1.2157
|6402
|2004.05.05 19:01
|t/p
|3201
|0.10
|1.2157
|1.2198
|1.2157
|13.00
|32384.00
|6403
|2004.05.05 19:38
|sell
|3202
|0.10
|1.2170
|1.2198
|1.2157
|6404
|2004.05.05 23:00
|t/p
|3202
|0.10
|1.2157
|1.2198
|1.2157
|13.00
|32397.00
|6405
|2004.05.05 23:32
|sell
|3203
|0.10
|1.2176
|1.2204
|1.2163
|6406
|2004.05.05 23:59
|t/p
|3203
|0.10
|1.2163
|1.2204
|1.2163
|13.00
|32410.00
|6407
|2004.05.06 02:08
|sell
|3204
|0.10
|1.2162
|1.2190
|1.2149
|6408
|2004.05.06 03:05
|t/p
|3204
|0.10
|1.2149
|1.2190
|1.2149
|13.00
|32423.00
|6409
|2004.05.06 03:07
|sell
|3205
|0.10
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|6410
|2004.05.06 04:04
|t/p
|3205
|0.10
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|13.00
|32436.00
|6411
|2004.05.06 04:11
|sell
|3206
|0.10
|1.2148
|1.2176
|1.2135
|6412
|2004.05.06 07:36
|s/l
|3206
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2135
|-28.00
|32408.00
|6413
|2004.05.06 08:17
|sell
|3207
|0.10
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|6414
|2004.05.06 09:00
|t/p
|3207
|0.10
|1.2155
|1.2196
|1.2155
|13.00
|32421.00
|6415
|2004.05.06 09:40
|sell
|3208
|0.10
|1.2169
|1.2197
|1.2156
|6416
|2004.05.06 09:58
|t/p
|3208
|0.10
|1.2156
|1.2197
|1.2156
|13.00
|32434.00
|6417
|2004.05.06 11:03
|sell
|3209
|0.10
|1.2151
|1.2179
|1.2138
|6418
|2004.05.06 11:59
|t/p
|3209
|0.10
|1.2138
|1.2179
|1.2138
|13.00
|32447.00
|6419
|2004.05.06 13:34
|sell
|3210
|0.10
|1.2146
|1.2174
|1.2133
|6420
|2004.05.06 13:58
|t/p
|3210
|0.10
|1.2133
|1.2174
|1.2133
|13.00
|32460.00
|6421
|2004.05.06 14:10
|sell
|3211
|0.10
|1.2125
|1.2153
|1.2112
|6422
|2004.05.06 15:00
|t/p
|3211
|0.10
|1.2112
|1.2153
|1.2112
|13.00
|32473.00
|6423
|2004.05.06 15:09
|sell
|3212
|0.10
|1.2117
|1.2145
|1.2104
|6424
|2004.05.06 15:58
|t/p
|3212
|0.10
|1.2104
|1.2145
|1.2104
|13.00
|32486.00
|6425
|2004.05.06 16:06
|sell
|3213
|0.10
|1.2081
|1.2109
|1.2068
|6426
|2004.05.06 23:58
|t/p
|3213
|0.10
|1.2068
|1.2109
|1.2068
|13.00
|32499.00
|6427
|2004.05.07 02:45
|buy
|3214
|0.10
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|6428
|2004.05.07 04:43
|s/l
|3214
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2081
|-28.00
|32471.00
|6429
|2004.05.07 07:39
|buy
|3215
|0.10
|1.2051
|1.2023
|1.2064
|6430
|2004.05.07 09:10
|t/p
|3215
|0.10
|1.2064
|1.2023
|1.2064
|13.00
|32484.00
|6431
|2004.05.07 09:36
|buy
|3216
|0.10
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|6432
|2004.05.07 11:06
|t/p
|3216
|0.10
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|13.00
|32497.00
|6433
|2004.05.07 13:32
|buy
|3217
|0.10
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|6434
|2004.05.07 14:00
|t/p
|3217
|0.10
|1.2076
|1.2035
|1.2076
|13.00
|32510.00
|6435
|2004.05.07 14:01
|sell
|3218
|0.10
|1.2075
|1.2103
|1.2062
|6436
|2004.05.07 14:02
|t/p
|3218
|0.10
|1.2062
|1.2103
|1.2062
|13.00
|32523.00
|6437
|2004.05.07 14:02
|sell
|3219
|0.10
|1.2092
|1.2120
|1.2079
|6438
|2004.05.07 14:02
|t/p
|3219
|0.10
|1.2079
|1.2120
|1.2079
|13.00
|32536.00
|6439
|2004.05.07 14:02
|sell
|3220
|0.10
|1.2075
|1.2103
|1.2062
|6440
|2004.05.07 14:03
|t/p
|3220
|0.10
|1.2062
|1.2103
|1.2062
|13.00
|32549.00
|6441
|2004.05.07 14:25
|buy
|3221
|0.10
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|6442
|2004.05.07 14:25
|t/p
|3221
|0.10
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|13.00
|32562.00
|6443
|2004.05.07 14:26
|buy
|3222
|0.10
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|6444
|2004.05.07 14:30
|s/l
|3222
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2076
|-28.00
|32534.00
|6445
|2004.05.07 15:01
|buy
|3223
|0.10
|1.1976
|1.1948
|1.1989
|6446
|2004.05.07 15:07
|t/p
|3223
|0.10
|1.1989
|1.1948
|1.1989
|13.00
|32547.00
|6447
|2004.05.07 15:24
|buy
|3224
|0.10
|1.1976
|1.1948
|1.1989
|6448
|2004.05.07 15:45
|s/l
|3224
|0.10
|1.1948
|1.1948
|1.1989
|-28.00
|32519.00
|6449
|2004.05.07 16:26
|buy
|3225
|0.10
|1.1946
|1.1918
|1.1959
|6450
|2004.05.07 16:57
|s/l
|3225
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.1959
|-28.00
|32491.00
|6451
|2004.05.07 18:25
|buy
|3226
|0.10
|1.1887
|1.1859
|1.1900
|6452
|2004.05.07 19:02
|t/p
|3226
|0.10
|1.1900
|1.1859
|1.1900
|13.00
|32504.00
|6453
|2004.05.10 00:23
|buy
|3227
|0.10
|1.1879
|1.1851
|1.1892
|6454
|2004.05.10 00:59
|t/p
|3227
|0.10
|1.1892
|1.1851
|1.1892
|13.00
|32517.00
|6455
|2004.05.10 02:54
|buy
|3228
|0.10
|1.1861
|1.1833
|1.1874
|6456
|2004.05.10 03:10
|t/p
|3228
|0.10
|1.1874
|1.1833
|1.1874
|13.00
|32530.00
|6457
|2004.05.10 03:19
|buy
|3229
|0.10
|1.1866
|1.1838
|1.1879
|6458
|2004.05.10 04:56
|s/l
|3229
|0.10
|1.1838
|1.1838
|1.1879
|-28.00
|32502.00
|6459
|2004.05.10 06:54
|buy
|3230
|0.10
|1.1837
|1.1809
|1.1850
|6460
|2004.05.10 08:02
|t/p
|3230
|0.10
|1.1850
|1.1809
|1.1850
|13.00
|32515.00
|6461
|2004.05.10 08:11
|buy
|3231
|0.10
|1.1846
|1.1818
|1.1859
|6462
|2004.05.10 09:50
|s/l
|3231
|0.10
|1.1818
|1.1818
|1.1859
|-28.00
|32487.00
|6463
|2004.05.10 09:59
|sell
|3232
|0.10
|1.1840
|1.1868
|1.1827
|6464
|2004.05.10 11:40
|t/p
|3232
|0.10
|1.1827
|1.1868
|1.1827
|13.00
|32500.00
|6465
|2004.05.10 12:38
|buy
|3233
|0.10
|1.1822
|1.1794
|1.1835
|6466
|2004.05.10 13:00
|t/p
|3233
|0.10
|1.1835
|1.1794
|1.1835
|13.00
|32513.00
|6467
|2004.05.10 13:14
|buy
|3234
|0.10
|1.1826
|1.1798
|1.1839
|6468
|2004.05.10 14:00
|t/p
|3234
|0.10
|1.1839
|1.1798
|1.1839
|13.00
|32526.00
|6469
|2004.05.10 14:36
|buy
|3235
|0.10
|1.1833
|1.1805
|1.1846
|6470
|2004.05.10 16:00
|t/p
|3235
|0.10
|1.1846
|1.1805
|1.1846
|13.00
|32539.00
|6471
|2004.05.10 16:49
|buy
|3236
|0.10
|1.1826
|1.1798
|1.1839
|6472
|2004.05.10 16:58
|t/p
|3236
|0.10
|1.1839
|1.1798
|1.1839
|13.00
|32552.00
|6473
|2004.05.10 17:30
|buy
|3237
|0.10
|1.1856
|1.1828
|1.1869
|6474
|2004.05.10 17:44
|s/l
|3237
|0.10
|1.1828
|1.1828
|1.1869
|-28.00
|32524.00
|6475
|2004.05.10 18:42
|buy
|3238
|0.10
|1.1832
|1.1804
|1.1845
|6476
|2004.05.10 18:58
|t/p
|3238
|0.10
|1.1845
|1.1804
|1.1845
|13.00
|32537.00
|6477
|2004.05.10 19:28
|buy
|3239
|0.10
|1.1845
|1.1817
|1.1858
|6478
|2004.05.10 20:00
|t/p
|3239
|0.10
|1.1858
|1.1817
|1.1858
|13.00
|32550.00
|6479
|2004.05.10 20:28
|buy
|3240
|0.10
|1.1852
|1.1824
|1.1865
|6480
|2004.05.10 20:58
|t/p
|3240
|0.10
|1.1865
|1.1824
|1.1865
|13.00
|32563.00
|6481
|2004.05.10 20:59
|buy
|3241
|0.10
|1.1853
|1.1825
|1.1866
|6482
|2004.05.10 20:59
|t/p
|3241
|0.10
|1.1866
|1.1825
|1.1866
|13.00
|32576.00
|6483
|2004.05.11 01:22
|buy
|3242
|0.10
|1.1845
|1.1817
|1.1858
|6484
|2004.05.11 01:58
|t/p
|3242
|0.10
|1.1858
|1.1817
|1.1858
|13.00
|32589.00
|6485
|2004.05.11 02:22
|buy
|3243
|0.10
|1.1866
|1.1838
|1.1879
|6486
|2004.05.11 08:08
|t/p
|3243
|0.10
|1.1879
|1.1838
|1.1879
|13.00
|32602.00
|6487
|2004.05.11 08:14
|buy
|3244
|0.10
|1.1862
|1.1834
|1.1875
|6488
|2004.05.11 08:59
|t/p
|3244
|0.10
|1.1875
|1.1834
|1.1875
|13.00
|32615.00
|6489
|2004.05.11 09:10
|buy
|3245
|0.10
|1.1873
|1.1845
|1.1886
|6490
|2004.05.11 10:13
|s/l
|3245
|0.10
|1.1845
|1.1845
|1.1886
|-28.00
|32587.00
|6491
|2004.05.11 11:08
|buy
|3246
|0.10
|1.1834
|1.1806
|1.1847
|6492
|2004.05.11 12:03
|t/p
|3246
|0.10
|1.1847
|1.1806
|1.1847
|13.00
|32600.00
|6493
|2004.05.11 12:06
|buy
|3247
|0.10
|1.1835
|1.1807
|1.1848
|6494
|2004.05.11 13:06
|s/l
|3247
|0.10
|1.1807
|1.1807
|1.1848
|-28.00
|32572.00
|6495
|2004.05.11 13:06
|buy
|3248
|0.10
|1.1807
|1.1779
|1.1820
|6496
|2004.05.11 14:00
|t/p
|3248
|0.10
|1.1820
|1.1779
|1.1820
|13.00
|32585.00
|6497
|2004.05.11 14:07
|buy
|3249
|0.10
|1.1797
|1.1769
|1.1810
|6498
|2004.05.11 14:59
|t/p
|3249
|0.10
|1.1810
|1.1769
|1.1810
|13.00
|32598.00
|6499
|2004.05.11 15:05
|buy
|3250
|0.10
|1.1826
|1.1798
|1.1839
|6500
|2004.05.11 16:19
|s/l
|3250
|0.10
|1.1798
|1.1798
|1.1839
|-28.00
|32570.00
|6501
|2004.05.11 16:19
|buy
|3251
|0.10
|1.1800
|1.1772
|1.1813
|6502
|2004.05.11 17:00
|t/p
|3251
|0.10
|1.1813
|1.1772
|1.1813
|13.00
|32583.00
|6503
|2004.05.11 17:24
|buy
|3252
|0.10
|1.1806
|1.1778
|1.1819
|6504
|2004.05.11 17:59
|t/p
|3252
|0.10
|1.1819
|1.1778
|1.1819
|13.00
|32596.00
|6505
|2004.05.11 18:53
|buy
|3253
|0.10
|1.1817
|1.1789
|1.1830
|6506
|2004.05.11 18:59
|t/p
|3253
|0.10
|1.1830
|1.1789
|1.1830
|13.00
|32609.00
|6507
|2004.05.11 23:06
|buy
|3254
|0.10
|1.1868
|1.1840
|1.1881
|6508
|2004.05.12 00:41
|t/p
|3254
|0.10
|1.1881
|1.1840
|1.1881
|13.00
|32622.00
|6509
|2004.05.12 00:46
|buy
|3255
|0.10
|1.1865
|1.1837
|1.1878
|6510
|2004.05.12 00:54
|t/p
|3255
|0.10
|1.1878
|1.1837
|1.1878
|13.00
|32635.00
|6511
|2004.05.12 02:29
|sell
|3256
|0.10
|1.1879
|1.1907
|1.1866
|6512
|2004.05.12 02:39
|t/p
|3256
|0.10
|1.1866
|1.1907
|1.1866
|13.00
|32648.00
|6513
|2004.05.12 02:39
|sell
|3257
|0.10
|1.1882
|1.1910
|1.1869
|6514
|2004.05.12 02:40
|t/p
|3257
|0.10
|1.1869
|1.1910
|1.1869
|13.00
|32661.00
|6515
|2004.05.12 02:51
|sell
|3258
|0.10
|1.1884
|1.1912
|1.1871
|6516
|2004.05.12 02:58
|t/p
|3258
|0.10
|1.1871
|1.1912
|1.1871
|13.00
|32674.00
|6517
|2004.05.12 02:58
|sell
|3259
|0.10
|1.1885
|1.1913
|1.1872
|6518
|2004.05.12 02:59
|t/p
|3259
|0.10
|1.1872
|1.1913
|1.1872
|13.00
|32687.00
|6519
|2004.05.12 03:28
|sell
|3260
|0.10
|1.1850
|1.1878
|1.1837
|6520
|2004.05.12 03:42
|t/p
|3260
|0.10
|1.1837
|1.1878
|1.1837
|13.00
|32700.00
|6521
|2004.05.12 03:49
|sell
|3261
|0.10
|1.1848
|1.1876
|1.1835
|6522
|2004.05.12 06:25
|s/l
|3261
|0.10
|1.1876
|1.1876
|1.1835
|-28.00
|32672.00
|6523
|2004.05.12 07:44
|sell
|3262
|0.10
|1.1880
|1.1908
|1.1867
|6524
|2004.05.12 08:35
|t/p
|3262
|0.10
|1.1867
|1.1908
|1.1867
|13.00
|32685.00
|6525
|2004.05.12 08:43
|sell
|3263
|0.10
|1.1876
|1.1904
|1.1863
|6526
|2004.05.12 08:58
|t/p
|3263
|0.10
|1.1863
|1.1904
|1.1863
|13.00
|32698.00
|6527
|2004.05.12 08:59
|sell
|3264
|0.10
|1.1875
|1.1903
|1.1862
|6528
|2004.05.12 08:59
|t/p
|3264
|0.10
|1.1862
|1.1903
|1.1862
|13.00
|32711.00
|6529
|2004.05.12 09:17
|buy
|3265
|0.10
|1.1860
|1.1832
|1.1873
|6530
|2004.05.12 09:19
|t/p
|3265
|0.10
|1.1873
|1.1832
|1.1873
|13.00
|32724.00
|6531
|2004.05.12 09:33
|buy
|3266
|0.10
|1.1860
|1.1832
|1.1873
|6532
|2004.05.12 09:41
|t/p
|3266
|0.10
|1.1873
|1.1832
|1.1873
|13.00
|32737.00
|6533
|2004.05.12 10:33
|buy
|3267
|0.10
|1.1866
|1.1838
|1.1879
|6534
|2004.05.12 10:40
|t/p
|3267
|0.10
|1.1879
|1.1838
|1.1879
|13.00
|32750.00
|6535
|2004.05.12 11:31
|buy
|3268
|0.10
|1.1882
|1.1854
|1.1895
|6536
|2004.05.12 11:39
|t/p
|3268
|0.10
|1.1895
|1.1854
|1.1895
|13.00
|32763.00
|6537
|2004.05.12 11:58
|buy
|3269
|0.10
|1.1876
|1.1848
|1.1889
|6538
|2004.05.12 11:59
|t/p
|3269
|0.10
|1.1889
|1.1848
|1.1889
|13.00
|32776.00
|6539
|2004.05.12 11:59
|buy
|3270
|0.10
|1.1876
|1.1848
|1.1889
|6540
|2004.05.12 12:30
|s/l
|3270
|0.10
|1.1848
|1.1848
|1.1889
|-28.00
|32748.00
|6541
|2004.05.12 12:38
|sell
|3271
|0.10
|1.1875
|1.1903
|1.1862
|6542
|2004.05.12 12:59
|t/p
|3271
|0.10
|1.1862
|1.1903
|1.1862
|13.00
|32761.00
|6543
|2004.05.12 13:29
|buy
|3272
|0.10
|1.1852
|1.1824
|1.1865
|6544
|2004.05.12 13:36
|t/p
|3272
|0.10
|1.1865
|1.1824
|1.1865
|13.00
|32774.00
|6545
|2004.05.12 14:27
|buy
|3273
|0.10
|1.1861
|1.1833
|1.1874
|6546
|2004.05.12 14:34
|t/p
|3273
|0.10
|1.1874
|1.1833
|1.1874
|13.00
|32787.00
|6547
|2004.05.12 15:25
|buy
|3274
|0.10
|1.1925
|1.1897
|1.1938
|6548
|2004.05.12 15:34
|t/p
|3274
|0.10
|1.1938
|1.1897
|1.1938
|13.00
|32800.00
|6549
|2004.05.12 15:34
|sell
|3275
|0.10
|1.1939
|1.1967
|1.1926
|6550
|2004.05.12 16:00
|t/p
|3275
|0.10
|1.1926
|1.1967
|1.1926
|13.00
|32813.00
|6551
|2004.05.12 16:11
|sell
|3276
|0.10
|1.1937
|1.1965
|1.1924
|6552
|2004.05.12 16:22
|t/p
|3276
|0.10
|1.1924
|1.1965
|1.1924
|13.00
|32826.00
|6553
|2004.05.12 16:34
|sell
|3277
|0.10
|1.1937
|1.1965
|1.1924
|6554
|2004.05.12 16:58
|t/p
|3277
|0.10
|1.1924
|1.1965
|1.1924
|13.00
|32839.00
|6555
|2004.05.12 17:31
|sell
|3278
|0.10
|1.1901
|1.1929
|1.1888
|6556
|2004.05.12 18:55
|s/l
|3278
|0.10
|1.1929
|1.1929
|1.1888
|-28.00
|32811.00
|6557
|2004.05.12 18:58
|buy
|3279
|0.10
|1.1911
|1.1883
|1.1924
|6558
|2004.05.12 19:54
|t/p
|3279
|0.10
|1.1924
|1.1883
|1.1924
|13.00
|32824.00
|6559
|2004.05.12 20:29
|sell
|3280
|0.10
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|6560
|2004.05.12 21:01
|t/p
|3280
|0.10
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|13.00
|32837.00
|6561
|2004.05.12 21:12
|sell
|3281
|0.10
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|6562
|2004.05.12 21:19
|t/p
|3281
|0.10
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|13.00
|32850.00
|6563
|2004.05.12 21:27
|sell
|3282
|0.10
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|6564
|2004.05.12 22:18
|t/p
|3282
|0.10
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|13.00
|32863.00
|6565
|2004.05.13 00:48
|sell
|3283
|0.10
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|6566
|2004.05.13 01:15
|t/p
|3283
|0.10
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|13.00
|32876.00
|6567
|2004.05.13 01:22
|sell
|3284
|0.10
|1.1908
|1.1936
|1.1895
|6568
|2004.05.13 07:03
|t/p
|3284
|0.10
|1.1895
|1.1936
|1.1895
|13.00
|32889.00
|6569
|2004.05.13 07:41
|sell
|3285
|0.10
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|6570
|2004.05.13 07:58
|t/p
|3285
|0.10
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|13.00
|32902.00
|6571
|2004.05.13 08:36
|sell
|3286
|0.10
|1.1882
|1.1910
|1.1869
|6572
|2004.05.13 09:00
|t/p
|3286
|0.10
|1.1869
|1.1910
|1.1869
|13.00
|32915.00
|6573
|2004.05.13 09:38
|sell
|3287
|0.10
|1.1869
|1.1897
|1.1856
|6574
|2004.05.13 10:03
|t/p
|3287
|0.10
|1.1856
|1.1897
|1.1856
|13.00
|32928.00
|6575
|2004.05.13 10:10
|sell
|3288
|0.10
|1.1865
|1.1893
|1.1852
|6576
|2004.05.13 11:00
|t/p
|3288
|0.10
|1.1852
|1.1893
|1.1852
|13.00
|32941.00
|6577
|2004.05.13 11:17
|sell
|3289
|0.10
|1.1876
|1.1904
|1.1863
|6578
|2004.05.13 11:58
|t/p
|3289
|0.10
|1.1863
|1.1904
|1.1863
|13.00
|32954.00
|6579
|2004.05.13 13:32
|sell
|3290
|0.10
|1.1836
|1.1864
|1.1823
|6580
|2004.05.13 14:00
|t/p
|3290
|0.10
|1.1823
|1.1864
|1.1823
|13.00
|32967.00
|6581
|2004.05.13 14:03
|sell
|3291
|0.10
|1.1828
|1.1856
|1.1815
|6582
|2004.05.13 15:29
|s/l
|3291
|0.10
|1.1856
|1.1856
|1.1815
|-28.00
|32939.00
|6583
|2004.05.13 16:03
|sell
|3292
|0.10
|1.1837
|1.1865
|1.1824
|6584
|2004.05.13 16:54
|t/p
|3292
|0.10
|1.1824
|1.1865
|1.1824
|13.00
|32952.00
|6585
|2004.05.13 16:54
|buy
|3293
|0.10
|1.1822
|1.1794
|1.1835
|6586
|2004.05.13 16:58
|t/p
|3293
|0.10
|1.1835
|1.1794
|1.1835
|13.00
|32965.00
|6587
|2004.05.13 16:58
|buy
|3294
|0.10
|1.1831
|1.1803
|1.1844
|6588
|2004.05.13 17:00
|s/l
|3294
|0.10
|1.1803
|1.1803
|1.1844
|-28.00
|32937.00
|6589
|2004.05.13 17:26
|sell
|3295
|0.10
|1.1840
|1.1868
|1.1827
|6590
|2004.05.13 17:47
|t/p
|3295
|0.10
|1.1827
|1.1868
|1.1827
|13.00
|32950.00
|6591
|2004.05.13 18:50
|buy
|3296
|0.10
|1.1793
|1.1765
|1.1806
|6592
|2004.05.13 18:58
|t/p
|3296
|0.10
|1.1806
|1.1765
|1.1806
|13.00
|32963.00
|6593
|2004.05.13 18:58
|sell
|3297
|0.10
|1.1809
|1.1837
|1.1796
|6594
|2004.05.14 01:44
|t/p
|3297
|0.10
|1.1796
|1.1837
|1.1796
|13.00
|32976.00
|6595
|2004.05.14 01:44
|buy
|3298
|0.10
|1.1796
|1.1768
|1.1809
|6596
|2004.05.14 02:06
|t/p
|3298
|0.10
|1.1809
|1.1768
|1.1809
|13.00
|32989.00
|6597
|2004.05.14 02:49
|buy
|3299
|0.10
|1.1801
|1.1773
|1.1814
|6598
|2004.05.14 02:59
|t/p
|3299
|0.10
|1.1814
|1.1773
|1.1814
|13.00
|33002.00
|6599
|2004.05.14 03:40
|buy
|3300
|0.10
|1.1814
|1.1786
|1.1827
|6600
|2004.05.14 07:09
|t/p
|3300
|0.10
|1.1827
|1.1786
|1.1827
|13.00
|33015.00
|6601
|2004.05.14 07:43
|buy
|3301
|0.10
|1.1813
|1.1785
|1.1826
|6602
|2004.05.14 08:00
|t/p
|3301
|0.10
|1.1826
|1.1785
|1.1826
|13.00
|33028.00
|6603
|2004.05.14 08:33
|sell
|3302
|0.10
|1.1834
|1.1862
|1.1821
|6604
|2004.05.14 08:34
|t/p
|3302
|0.10
|1.1821
|1.1862
|1.1821
|13.00
|33041.00
|6605
|2004.05.14 09:33
|buy
|3303
|0.10
|1.1786
|1.1758
|1.1799
|6606
|2004.05.14 09:58
|t/p
|3303
|0.10
|1.1799
|1.1758
|1.1799
|13.00
|33054.00
|6607
|2004.05.14 10:27
|buy
|3304
|0.10
|1.1808
|1.1780
|1.1821
|6608
|2004.05.14 14:00
|t/p
|3304
|0.10
|1.1821
|1.1780
|1.1821
|13.00
|33067.00
|6609
|2004.05.14 14:02
|buy
|3305
|0.10
|1.1807
|1.1779
|1.1820
|6610
|2004.05.14 14:59
|t/p
|3305
|0.10
|1.1820
|1.1779
|1.1820
|13.00
|33080.00
|6611
|2004.05.14 15:24
|buy
|3306
|0.10
|1.1840
|1.1812
|1.1853
|6612
|2004.05.14 15:24
|t/p
|3306
|0.10
|1.1853
|1.1812
|1.1853
|13.00
|33093.00
|6613
|2004.05.14 15:25
|buy
|3307
|0.10
|1.1827
|1.1799
|1.1840
|6614
|2004.05.14 15:58
|t/p
|3307
|0.10
|1.1840
|1.1799
|1.1840
|13.00
|33106.00
|6615
|2004.05.14 15:58
|sell
|3308
|0.10
|1.1878
|1.1906
|1.1865
|6616
|2004.05.14 15:58
|t/p
|3308
|0.10
|1.1865
|1.1906
|1.1865
|13.00
|33119.00
|6617
|2004.05.14 15:58
|sell
|3309
|0.10
|1.1861
|1.1889
|1.1848
|6618
|2004.05.14 15:58
|t/p
|3309
|0.10
|1.1848
|1.1889
|1.1848
|13.00
|33132.00
|6619
|2004.05.14 15:59
|sell
|3310
|0.10
|1.1893
|1.1921
|1.1880
|6620
|2004.05.14 16:20
|t/p
|3310
|0.10
|1.1880
|1.1921
|1.1880
|13.00
|33145.00
|6621
|2004.05.14 17:16
|buy
|3311
|0.10
|1.1853
|1.1825
|1.1866
|6622
|2004.05.14 17:59
|t/p
|3311
|0.10
|1.1866
|1.1825
|1.1866
|13.00
|33158.00
|6623
|2004.05.14 18:19
|buy
|3312
|0.10
|1.1872
|1.1844
|1.1885
|6624
|2004.05.14 19:09
|t/p
|3312
|0.10
|1.1885
|1.1844
|1.1885
|13.00
|33171.00
|6625
|2004.05.17 02:25
|buy
|3313
|0.10
|1.1882
|1.1854
|1.1895
|6626
|2004.05.17 02:59
|t/p
|3313
|0.10
|1.1895
|1.1854
|1.1895
|13.00
|33184.00
|6627
|2004.05.17 03:15
|buy
|3314
|0.10
|1.1915
|1.1887
|1.1928
|6628
|2004.05.17 04:00
|t/p
|3314
|0.10
|1.1928
|1.1887
|1.1928
|13.00
|33197.00
|6629
|2004.05.17 06:57
|sell
|3315
|0.10
|1.1971
|1.1999
|1.1958
|6630
|2004.05.17 07:09
|t/p
|3315
|0.10
|1.1958
|1.1999
|1.1958
|13.00
|33210.00
|6631
|2004.05.17 07:56
|sell
|3316
|0.10
|1.1966
|1.1994
|1.1953
|6632
|2004.05.17 09:53
|s/l
|3316
|0.10
|1.1994
|1.1994
|1.1953
|-28.00
|33182.00
|6633
|2004.05.17 10:50
|sell
|3317
|0.10
|1.2052
|1.2080
|1.2039
|6634
|2004.05.17 10:59
|t/p
|3317
|0.10
|1.2039
|1.2080
|1.2039
|13.00
|33195.00
|6635
|2004.05.17 11:46
|sell
|3318
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|6636
|2004.05.17 12:03
|t/p
|3318
|0.10
|1.2023
|1.2064
|1.2023
|13.00
|33208.00
|6637
|2004.05.17 12:39
|sell
|3319
|0.10
|1.2029
|1.2057
|1.2016
|6638
|2004.05.17 13:01
|t/p
|3319
|0.10
|1.2016
|1.2057
|1.2016
|13.00
|33221.00
|6639
|2004.05.17 13:38
|sell
|3320
|0.10
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|6640
|2004.05.17 14:00
|t/p
|3320
|0.10
|1.2006
|1.2047
|1.2006
|13.00
|33234.00
|6641
|2004.05.17 16:32
|sell
|3321
|0.10
|1.2042
|1.2070
|1.2029
|6642
|2004.05.17 16:59
|t/p
|3321
|0.10
|1.2029
|1.2070
|1.2029
|13.00
|33247.00
|6643
|2004.05.17 17:30
|sell
|3322
|0.10
|1.2001
|1.2029
|1.1988
|6644
|2004.05.17 18:48
|s/l
|3322
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.1988
|-28.00
|33219.00
|6645
|2004.05.17 19:30
|sell
|3323
|0.10
|1.2029
|1.2057
|1.2016
|6646
|2004.05.17 19:59
|t/p
|3323
|0.10
|1.2016
|1.2057
|1.2016
|13.00
|33232.00
|6647
|2004.05.17 20:45
|sell
|3324
|0.10
|1.2014
|1.2042
|1.2001
|6648
|2004.05.18 01:41
|s/l
|3324
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2001
|-28.00
|33204.00
|6649
|2004.05.18 02:21
|sell
|3325
|0.10
|1.2037
|1.2065
|1.2024
|6650
|2004.05.18 02:59
|t/p
|3325
|0.10
|1.2024
|1.2065
|1.2024
|13.00
|33217.00
|6651
|2004.05.18 03:27
|sell
|3326
|0.10
|1.2006
|1.2034
|1.1993
|6652
|2004.05.18 03:58
|t/p
|3326
|0.10
|1.1993
|1.2034
|1.1993
|13.00
|33230.00
|6653
|2004.05.18 04:17
|sell
|3327
|0.10
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|6654
|2004.05.18 06:33
|s/l
|3327
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.1972
|-28.00
|33202.00
|6655
|2004.05.18 06:33
|sell
|3328
|0.10
|1.2011
|1.2039
|1.1998
|6656
|2004.05.18 06:59
|t/p
|3328
|0.10
|1.1998
|1.2039
|1.1998
|13.00
|33215.00
|6657
|2004.05.18 07:13
|sell
|3329
|0.10
|1.1989
|1.2017
|1.1976
|6658
|2004.05.18 08:04
|t/p
|3329
|0.10
|1.1976
|1.2017
|1.1976
|13.00
|33228.00
|6659
|2004.05.18 08:11
|sell
|3330
|0.10
|1.1989
|1.2017
|1.1976
|6660
|2004.05.18 09:29
|s/l
|3330
|0.10
|1.2017
|1.2017
|1.1976
|-28.00
|33200.00
|6661
|2004.05.18 10:09
|sell
|3331
|0.10
|1.2011
|1.2039
|1.1998
|6662
|2004.05.18 11:00
|t/p
|3331
|0.10
|1.1998
|1.2039
|1.1998
|13.00
|33213.00
|6663
|2004.05.18 11:09
|sell
|3332
|0.10
|1.2004
|1.2032
|1.1991
|6664
|2004.05.18 11:59
|t/p
|3332
|0.10
|1.1991
|1.2032
|1.1991
|13.00
|33226.00
|6665
|2004.05.18 13:05
|sell
|3333
|0.10
|1.1986
|1.2014
|1.1973
|6666
|2004.05.18 14:02
|t/p
|3333
|0.10
|1.1973
|1.2014
|1.1973
|13.00
|33239.00
|6667
|2004.05.18 14:16
|sell
|3334
|0.10
|1.1995
|1.2023
|1.1982
|6668
|2004.05.18 14:59
|t/p
|3334
|0.10
|1.1982
|1.2023
|1.1982
|13.00
|33252.00
|6669
|2004.05.18 15:02
|sell
|3335
|0.10
|1.1968
|1.1996
|1.1955
|6670
|2004.05.18 16:00
|t/p
|3335
|0.10
|1.1955
|1.1996
|1.1955
|13.00
|33265.00
|6671
|2004.05.18 16:20
|sell
|3336
|0.10
|1.1980
|1.2008
|1.1967
|6672
|2004.05.18 16:58
|t/p
|3336
|0.10
|1.1967
|1.2008
|1.1967
|13.00
|33278.00
|6673
|2004.05.18 17:13
|sell
|3337
|0.10
|1.1962
|1.1990
|1.1949
|6674
|2004.05.18 20:00
|t/p
|3337
|0.10
|1.1949
|1.1990
|1.1949
|13.00
|33291.00
|6675
|2004.05.18 20:15
|sell
|3338
|0.10
|1.1960
|1.1988
|1.1947
|6676
|2004.05.18 21:00
|t/p
|3338
|0.10
|1.1947
|1.1988
|1.1947
|13.00
|33304.00
|6677
|2004.05.18 21:11
|sell
|3339
|0.10
|1.1950
|1.1978
|1.1937
|6678
|2004.05.19 00:00
|t/p
|3339
|0.10
|1.1937
|1.1978
|1.1937
|13.00
|33317.00
|6679
|2004.05.19 00:01
|sell
|3340
|0.10
|1.1953
|1.1981
|1.1940
|6680
|2004.05.19 03:51
|t/p
|3340
|0.10
|1.1940
|1.1981
|1.1940
|13.00
|33330.00
|6681
|2004.05.19 03:51
|buy
|3341
|0.10
|1.1940
|1.1912
|1.1953
|6682
|2004.05.19 03:59
|t/p
|3341
|0.10
|1.1953
|1.1912
|1.1953
|13.00
|33343.00
|6683
|2004.05.19 04:50
|buy
|3342
|0.10
|1.1954
|1.1926
|1.1967
|6684
|2004.05.19 04:58
|t/p
|3342
|0.10
|1.1967
|1.1926
|1.1967
|13.00
|33356.00
|6685
|2004.05.19 06:49
|buy
|3343
|0.10
|1.1961
|1.1933
|1.1974
|6686
|2004.05.19 06:59
|t/p
|3343
|0.10
|1.1974
|1.1933
|1.1974
|13.00
|33369.00
|6687
|2004.05.19 07:46
|buy
|3344
|0.10
|1.1976
|1.1948
|1.1989
|6688
|2004.05.19 08:00
|t/p
|3344
|0.10
|1.1989
|1.1948
|1.1989
|13.00
|33382.00
|6689
|2004.05.19 08:46
|buy
|3345
|0.10
|1.1986
|1.1958
|1.1999
|6690
|2004.05.19 08:58
|t/p
|3345
|0.10
|1.1999
|1.1958
|1.1999
|13.00
|33395.00
|6691
|2004.05.19 09:45
|buy
|3346
|0.10
|1.2012
|1.1984
|1.2025
|6692
|2004.05.19 10:47
|s/l
|3346
|0.10
|1.1984
|1.1984
|1.2025
|-28.00
|33367.00
|6693
|2004.05.19 11:07
|buy
|3347
|0.10
|1.2001
|1.1973
|1.2014
|6694
|2004.05.19 12:03
|t/p
|3347
|0.10
|1.2014
|1.1973
|1.2014
|13.00
|33380.00
|6695
|2004.05.19 12:18
|buy
|3348
|0.10
|1.2002
|1.1974
|1.2015
|6696
|2004.05.19 14:00
|t/p
|3348
|0.10
|1.2015
|1.1974
|1.2015
|13.00
|33393.00
|6697
|2004.05.19 14:01
|buy
|3349
|0.10
|1.1986
|1.1958
|1.1999
|6698
|2004.05.19 14:01
|t/p
|3349
|0.10
|1.1999
|1.1958
|1.1999
|13.00
|33406.00
|6699
|2004.05.19 14:02
|buy
|3350
|0.10
|1.1986
|1.1958
|1.1999
|6700
|2004.05.19 14:12
|t/p
|3350
|0.10
|1.1999
|1.1958
|1.1999
|13.00
|33419.00
|6701
|2004.05.19 14:14
|buy
|3351
|0.10
|1.1988
|1.1960
|1.2001
|6702
|2004.05.19 14:58
|t/p
|3351
|0.10
|1.2001
|1.1960
|1.2001
|13.00
|33432.00
|6703
|2004.05.19 15:31
|buy
|3352
|0.10
|1.2012
|1.1984
|1.2025
|6704
|2004.05.19 16:01
|t/p
|3352
|0.10
|1.2025
|1.1984
|1.2025
|13.00
|33445.00
|6705
|2004.05.19 16:13
|buy
|3353
|0.10
|1.2008
|1.1980
|1.2021
|6706
|2004.05.19 16:49
|t/p
|3353
|0.10
|1.2021
|1.1980
|1.2021
|13.00
|33458.00
|6707
|2004.05.19 16:57
|buy
|3354
|0.10
|1.2011
|1.1983
|1.2024
|6708
|2004.05.19 16:58
|t/p
|3354
|0.10
|1.2024
|1.1983
|1.2024
|13.00
|33471.00
|6709
|2004.05.19 17:11
|buy
|3355
|0.10
|1.2027
|1.1999
|1.2040
|6710
|2004.05.20 00:25
|s/l
|3355
|0.10
|1.1999
|1.1999
|1.2040
|-28.00
|33443.00
|6711
|2004.05.20 00:50
|sell
|3356
|0.10
|1.2020
|1.2048
|1.2007
|6712
|2004.05.20 00:59
|t/p
|3356
|0.10
|1.2007
|1.2048
|1.2007
|13.00
|33456.00
|6713
|2004.05.20 01:38
|sell
|3357
|0.10
|1.2003
|1.2031
|1.1990
|6714
|2004.05.20 04:11
|t/p
|3357
|0.10
|1.1990
|1.2031
|1.1990
|13.00
|33469.00
|6715
|2004.05.20 04:36
|sell
|3358
|0.10
|1.1994
|1.2022
|1.1981
|6716
|2004.05.20 06:05
|t/p
|3358
|0.10
|1.1981
|1.2022
|1.1981
|13.00
|33482.00
|6717
|2004.05.20 06:31
|sell
|3359
|0.10
|1.1990
|1.2018
|1.1977
|6718
|2004.05.20 06:59
|t/p
|3359
|0.10
|1.1977
|1.2018
|1.1977
|13.00
|33495.00
|6719
|2004.05.20 07:30
|sell
|3360
|0.10
|1.1970
|1.1998
|1.1957
|6720
|2004.05.20 07:59
|t/p
|3360
|0.10
|1.1957
|1.1998
|1.1957
|13.00
|33508.00
|6721
|2004.05.20 08:29
|sell
|3361
|0.10
|1.1955
|1.1983
|1.1942
|6722
|2004.05.20 08:57
|t/p
|3361
|0.10
|1.1942
|1.1983
|1.1942
|13.00
|33521.00
|6723
|2004.05.20 09:30
|sell
|3362
|0.10
|1.1923
|1.1951
|1.1910
|6724
|2004.05.20 16:19
|s/l
|3362
|0.10
|1.1951
|1.1951
|1.1910
|-28.00
|33493.00
|6725
|2004.05.20 16:49
|buy
|3363
|0.10
|1.1932
|1.1904
|1.1945
|6726
|2004.05.20 18:26
|t/p
|3363
|0.10
|1.1945
|1.1904
|1.1945
|13.00
|33506.00
|6727
|2004.05.20 18:46
|buy
|3364
|0.10
|1.1920
|1.1892
|1.1933
|6728
|2004.05.20 21:12
|t/p
|3364
|0.10
|1.1933
|1.1892
|1.1933
|13.00
|33519.00
|6729
|2004.05.20 21:58
|buy
|3365
|0.10
|1.1919
|1.1891
|1.1932
|6730
|2004.05.20 21:58
|t/p
|3365
|0.10
|1.1932
|1.1891
|1.1932
|13.00
|33532.00
|6731
|2004.05.20 22:43
|buy
|3366
|0.10
|1.1936
|1.1908
|1.1949
|6732
|2004.05.20 22:58
|t/p
|3366
|0.10
|1.1949
|1.1908
|1.1949
|13.00
|33545.00
|6733
|2004.05.21 00:57
|sell
|3367
|0.10
|1.1963
|1.1991
|1.1950
|6734
|2004.05.21 06:01
|s/l
|3367
|0.10
|1.1991
|1.1991
|1.1950
|-28.00
|33517.00
|6735
|2004.05.21 07:30
|buy
|3368
|0.10
|1.1986
|1.1958
|1.1999
|6736
|2004.05.21 07:59
|t/p
|3368
|0.10
|1.1999
|1.1958
|1.1999
|13.00
|33530.00
|6737
|2004.05.21 08:27
|buy
|3369
|0.10
|1.2002
|1.1974
|1.2015
|6738
|2004.05.21 09:07
|t/p
|3369
|0.10
|1.2015
|1.1974
|1.2015
|13.00
|33543.00
|6739
|2004.05.21 09:22
|buy
|3370
|0.10
|1.2010
|1.1982
|1.2023
|6740
|2004.05.21 11:02
|t/p
|3370
|0.10
|1.2023
|1.1982
|1.2023
|13.00
|33556.00
|6741
|2004.05.21 12:21
|buy
|3371
|0.10
|1.2035
|1.2007
|1.2048
|6742
|2004.05.21 13:03
|t/p
|3371
|0.10
|1.2048
|1.2007
|1.2048
|13.00
|33569.00
|6743
|2004.05.21 13:52
|sell
|3372
|0.10
|1.2045
|1.2073
|1.2032
|6744
|2004.05.21 14:22
|t/p
|3372
|0.10
|1.2032
|1.2073
|1.2032
|13.00
|33582.00
|6745
|2004.05.21 14:22
|buy
|3373
|0.10
|1.2031
|1.2003
|1.2044
|6746
|2004.05.21 14:55
|t/p
|3373
|0.10
|1.2044
|1.2003
|1.2044
|13.00
|33595.00
|6747
|2004.05.21 15:14
|buy
|3374
|0.10
|1.2058
|1.2030
|1.2071
|6748
|2004.05.21 15:34
|s/l
|3374
|0.10
|1.2030
|1.2030
|1.2071
|-28.00
|33567.00
|6749
|2004.05.21 15:53
|sell
|3375
|0.10
|1.2061
|1.2089
|1.2048
|6750
|2004.05.21 15:58
|t/p
|3375
|0.10
|1.2048
|1.2089
|1.2048
|13.00
|33580.00
|6751
|2004.05.21 16:54
|sell
|3376
|0.10
|1.2032
|1.2060
|1.2019
|6752
|2004.05.21 17:02
|t/p
|3376
|0.10
|1.2019
|1.2060
|1.2019
|13.00
|33593.00
|6753
|2004.05.21 17:52
|sell
|3377
|0.10
|1.2022
|1.2050
|1.2009
|6754
|2004.05.21 18:11
|t/p
|3377
|0.10
|1.2009
|1.2050
|1.2009
|13.00
|33606.00
|6755
|2004.05.21 18:55
|sell
|3378
|0.10
|1.2012
|1.2040
|1.1999
|6756
|2004.05.24 00:00
|t/p
|3378
|0.10
|1.1999
|1.2040
|1.1999
|13.00
|33619.00
|6757
|2004.05.24 01:47
|sell
|3379
|0.10
|1.2000
|1.2028
|1.1987
|6758
|2004.05.24 02:09
|t/p
|3379
|0.10
|1.1987
|1.2028
|1.1987
|13.00
|33632.00
|6759
|2004.05.24 02:45
|sell
|3380
|0.10
|1.1992
|1.2020
|1.1979
|6760
|2004.05.24 02:59
|t/p
|3380
|0.10
|1.1979
|1.2020
|1.1979
|13.00
|33645.00
|6761
|2004.05.24 03:48
|sell
|3381
|0.10
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|6762
|2004.05.24 03:58
|t/p
|3381
|0.10
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|13.00
|33658.00
|6763
|2004.05.24 05:39
|sell
|3382
|0.10
|1.1968
|1.1996
|1.1955
|6764
|2004.05.24 06:06
|t/p
|3382
|0.10
|1.1955
|1.1996
|1.1955
|13.00
|33671.00
|6765
|2004.05.24 07:35
|sell
|3383
|0.10
|1.1971
|1.1999
|1.1958
|6766
|2004.05.24 08:02
|t/p
|3383
|0.10
|1.1958
|1.1999
|1.1958
|13.00
|33684.00
|6767
|2004.05.24 08:34
|sell
|3384
|0.10
|1.1967
|1.1995
|1.1954
|6768
|2004.05.24 08:58
|t/p
|3384
|0.10
|1.1954
|1.1995
|1.1954
|13.00
|33697.00
|6769
|2004.05.24 09:32
|sell
|3385
|0.10
|1.1946
|1.1974
|1.1933
|6770
|2004.05.24 13:34
|s/l
|3385
|0.10
|1.1974
|1.1974
|1.1933
|-28.00
|33669.00
|6771
|2004.05.24 14:14
|sell
|3386
|0.10
|1.1971
|1.1999
|1.1958
|6772
|2004.05.24 14:59
|t/p
|3386
|0.10
|1.1958
|1.1999
|1.1958
|13.00
|33682.00
|6773
|2004.05.24 15:13
|sell
|3387
|0.10
|1.1957
|1.1985
|1.1944
|6774
|2004.05.24 17:26
|s/l
|3387
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.1944
|-28.00
|33654.00
|6775
|2004.05.24 20:08
|sell
|3388
|0.10
|1.2017
|1.2045
|1.2004
|6776
|2004.05.24 22:00
|t/p
|3388
|0.10
|1.2004
|1.2045
|1.2004
|13.00
|33667.00
|6777
|2004.05.24 22:13
|sell
|3389
|0.10
|1.2013
|1.2041
|1.2000
|6778
|2004.05.24 23:00
|t/p
|3389
|0.10
|1.2000
|1.2041
|1.2000
|13.00
|33680.00
|6779
|2004.05.24 23:14
|sell
|3390
|0.10
|1.2007
|1.2035
|1.1994
|6780
|2004.05.25 00:00
|t/p
|3390
|0.10
|1.1994
|1.2035
|1.1994
|13.00
|33693.00
|6781
|2004.05.25 00:18
|sell
|3391
|0.10
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|6782
|2004.05.25 01:00
|t/p
|3391
|0.10
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|13.00
|33706.00
|6783
|2004.05.25 01:21
|sell
|3392
|0.10
|1.1999
|1.2027
|1.1986
|6784
|2004.05.25 01:35
|t/p
|3392
|0.10
|1.1986
|1.2027
|1.1986
|13.00
|33719.00
|6785
|2004.05.25 02:36
|buy
|3393
|0.10
|1.1992
|1.1964
|1.2005
|6786
|2004.05.25 02:52
|t/p
|3393
|0.10
|1.2005
|1.1964
|1.2005
|13.00
|33732.00
|6787
|2004.05.25 03:36
|buy
|3394
|0.10
|1.2001
|1.1973
|1.2014
|6788
|2004.05.25 03:51
|t/p
|3394
|0.10
|1.2014
|1.1973
|1.2014
|13.00
|33745.00
|6789
|2004.05.25 04:34
|buy
|3395
|0.10
|1.2014
|1.1986
|1.2027
|6790
|2004.05.25 07:05
|t/p
|3395
|0.10
|1.2027
|1.1986
|1.2027
|13.00
|33758.00
|6791
|2004.05.25 07:27
|buy
|3396
|0.10
|1.2017
|1.1989
|1.2030
|6792
|2004.05.25 07:46
|t/p
|3396
|0.10
|1.2030
|1.1989
|1.2030
|13.00
|33771.00
|6793
|2004.05.25 08:29
|buy
|3397
|0.10
|1.2037
|1.2009
|1.2050
|6794
|2004.05.25 09:00
|t/p
|3397
|0.10
|1.2050
|1.2009
|1.2050
|13.00
|33784.00
|6795
|2004.05.25 09:22
|buy
|3398
|0.10
|1.2047
|1.2019
|1.2060
|6796
|2004.05.25 10:05
|t/p
|3398
|0.10
|1.2060
|1.2019
|1.2060
|13.00
|33797.00
|6797
|2004.05.25 10:28
|buy
|3399
|0.10
|1.2038
|1.2010
|1.2051
|6798
|2004.05.25 10:39
|t/p
|3399
|0.10
|1.2051
|1.2010
|1.2051
|13.00
|33810.00
|6799
|2004.05.25 11:20
|buy
|3400
|0.10
|1.2066
|1.2038
|1.2079
|6800
|2004.05.25 13:04
|t/p
|3400
|0.10
|1.2079
|1.2038
|1.2079
|13.00
|33823.00
|6801
|2004.05.25 13:51
|sell
|3401
|0.10
|1.2075
|1.2103
|1.2062
|6802
|2004.05.25 14:03
|s/l
|3401
|0.10
|1.2103
|1.2103
|1.2062
|-28.00
|33795.00
|6803
|2004.05.25 14:12
|buy
|3402
|0.10
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|6804
|2004.05.25 14:50
|t/p
|3402
|0.10
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|13.00
|33808.00
|6805
|2004.05.25 15:10
|buy
|3403
|0.10
|1.2108
|1.2080
|1.2121
|6806
|2004.05.25 15:53
|t/p
|3403
|0.10
|1.2121
|1.2080
|1.2121
|13.00
|33821.00
|6807
|2004.05.25 16:50
|sell
|3404
|0.10
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|6808
|2004.05.25 16:59
|t/p
|3404
|0.10
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|13.00
|33834.00
|6809
|2004.05.25 17:49
|sell
|3405
|0.10
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|6810
|2004.05.26 05:02
|t/p
|3405
|0.10
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|13.00
|33847.00
|6811
|2004.05.26 05:16
|sell
|3406
|0.10
|1.2108
|1.2136
|1.2095
|6812
|2004.05.26 05:59
|t/p
|3406
|0.10
|1.2095
|1.2136
|1.2095
|13.00
|33860.00
|6813
|2004.05.26 06:22
|sell
|3407
|0.10
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|6814
|2004.05.26 07:41
|s/l
|3407
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2081
|-28.00
|33832.00
|6815
|2004.05.26 09:05
|sell
|3408
|0.10
|1.2130
|1.2158
|1.2117
|6816
|2004.05.26 11:00
|t/p
|3408
|0.10
|1.2117
|1.2158
|1.2117
|13.00
|33845.00
|6817
|2004.05.26 11:26
|sell
|3409
|0.10
|1.2127
|1.2155
|1.2114
|6818
|2004.05.26 12:00
|t/p
|3409
|0.10
|1.2114
|1.2155
|1.2114
|13.00
|33858.00
|6819
|2004.05.26 12:32
|sell
|3410
|0.10
|1.2127
|1.2155
|1.2114
|6820
|2004.05.26 13:00
|t/p
|3410
|0.10
|1.2114
|1.2155
|1.2114
|13.00
|33871.00
|6821
|2004.05.26 13:05
|sell
|3411
|0.10
|1.2115
|1.2143
|1.2102
|6822
|2004.05.26 14:00
|t/p
|3411
|0.10
|1.2102
|1.2143
|1.2102
|13.00
|33884.00
|6823
|2004.05.26 15:27
|sell
|3412
|0.10
|1.2126
|1.2154
|1.2113
|6824
|2004.05.26 15:59
|t/p
|3412
|0.10
|1.2113
|1.2154
|1.2113
|13.00
|33897.00
|6825
|2004.05.26 16:21
|sell
|3413
|0.10
|1.2107
|1.2135
|1.2094
|6826
|2004.05.26 16:59
|t/p
|3413
|0.10
|1.2094
|1.2135
|1.2094
|13.00
|33910.00
|6827
|2004.05.26 16:59
|buy
|3414
|0.10
|1.2094
|1.2066
|1.2107
|6828
|2004.05.26 17:26
|t/p
|3414
|0.10
|1.2107
|1.2066
|1.2107
|13.00
|33923.00
|6829
|2004.05.26 18:16
|sell
|3415
|0.10
|1.2107
|1.2135
|1.2094
|6830
|2004.05.27 02:00
|t/p
|3415
|0.10
|1.2094
|1.2135
|1.2094
|13.00
|33936.00
|6831
|2004.05.27 02:14
|sell
|3416
|0.10
|1.2100
|1.2128
|1.2087
|6832
|2004.05.27 03:12
|s/l
|3416
|0.10
|1.2128
|1.2128
|1.2087
|-28.00
|33908.00
|6833
|2004.05.27 04:11
|sell
|3417
|0.10
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|6834
|2004.05.27 08:06
|s/l
|3417
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2125
|-28.00
|33880.00
|6835
|2004.05.27 09:06
|sell
|3418
|0.10
|1.2161
|1.2189
|1.2148
|6836
|2004.05.27 09:59
|t/p
|3418
|0.10
|1.2148
|1.2189
|1.2148
|13.00
|33893.00
|6837
|2004.05.27 10:04
|sell
|3419
|0.10
|1.2153
|1.2181
|1.2140
|6838
|2004.05.27 14:00
|s/l
|3419
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.2140
|-28.00
|33865.00
|6839
|2004.05.27 14:07
|buy
|3420
|0.10
|1.2159
|1.2131
|1.2172
|6840
|2004.05.27 14:21
|t/p
|3420
|0.10
|1.2172
|1.2131
|1.2172
|13.00
|33878.00
|6841
|2004.05.27 14:28
|buy
|3421
|0.10
|1.2161
|1.2133
|1.2174
|6842
|2004.05.27 14:29
|t/p
|3421
|0.10
|1.2174
|1.2133
|1.2174
|13.00
|33891.00
|6843
|2004.05.27 14:31
|buy
|3422
|0.10
|1.2161
|1.2133
|1.2174
|6844
|2004.05.27 14:45
|t/p
|3422
|0.10
|1.2174
|1.2133
|1.2174
|13.00
|33904.00
|6845
|2004.05.27 14:46
|buy
|3423
|0.10
|1.2161
|1.2133
|1.2174
|6846
|2004.05.27 14:47
|t/p
|3423
|0.10
|1.2174
|1.2133
|1.2174
|13.00
|33917.00
|6847
|2004.05.27 15:21
|sell
|3424
|0.10
|1.2227
|1.2255
|1.2214
|6848
|2004.05.27 15:49
|s/l
|3424
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2214
|-28.00
|33889.00
|6849
|2004.05.27 16:21
|sell
|3425
|0.10
|1.2247
|1.2275
|1.2234
|6850
|2004.05.27 16:29
|t/p
|3425
|0.10
|1.2234
|1.2275
|1.2234
|13.00
|33902.00
|6851
|2004.05.27 16:33
|sell
|3426
|0.10
|1.2243
|1.2271
|1.2230
|6852
|2004.05.27 17:46
|s/l
|3426
|0.10
|1.2271
|1.2271
|1.2230
|-28.00
|33874.00
|6853
|2004.05.27 18:21
|sell
|3427
|0.10
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|6854
|2004.05.27 18:26
|t/p
|3427
|0.10
|1.2264
|1.2305
|1.2264
|13.00
|33887.00
|6855
|2004.05.27 18:46
|sell
|3428
|0.10
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|6856
|2004.05.27 18:58
|t/p
|3428
|0.10
|1.2264
|1.2305
|1.2264
|13.00
|33900.00
|6857
|2004.05.27 21:11
|sell
|3429
|0.10
|1.2273
|1.2301
|1.2260
|6858
|2004.05.27 21:23
|t/p
|3429
|0.10
|1.2260
|1.2301
|1.2260
|13.00
|33913.00
|6859
|2004.05.27 21:29
|sell
|3430
|0.10
|1.2273
|1.2301
|1.2260
|6860
|2004.05.28 03:01
|t/p
|3430
|0.10
|1.2260
|1.2301
|1.2260
|13.00
|33926.00
|6861
|2004.05.28 03:44
|sell
|3431
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|6862
|2004.05.28 08:40
|s/l
|3431
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2259
|-28.00
|33898.00
|6863
|2004.05.28 08:40
|sell
|3432
|0.10
|1.2298
|1.2326
|1.2285
|6864
|2004.05.28 08:59
|t/p
|3432
|0.10
|1.2285
|1.2326
|1.2285
|13.00
|33911.00
|6865
|2004.05.28 09:28
|sell
|3433
|0.10
|1.2285
|1.2313
|1.2272
|6866
|2004.05.28 10:06
|t/p
|3433
|0.10
|1.2272
|1.2313
|1.2272
|13.00
|33924.00
|6867
|2004.05.28 10:23
|sell
|3434
|0.10
|1.2287
|1.2315
|1.2274
|6868
|2004.05.28 11:00
|t/p
|3434
|0.10
|1.2274
|1.2315
|1.2274
|13.00
|33937.00
|6869
|2004.05.28 11:33
|sell
|3435
|0.10
|1.2273
|1.2301
|1.2260
|6870
|2004.05.28 11:59
|t/p
|3435
|0.10
|1.2260
|1.2301
|1.2260
|13.00
|33950.00
|6871
|2004.05.28 12:31
|sell
|3436
|0.10
|1.2258
|1.2286
|1.2245
|6872
|2004.05.28 13:03
|t/p
|3436
|0.10
|1.2245
|1.2286
|1.2245
|13.00
|33963.00
|6873
|2004.05.28 13:21
|sell
|3437
|0.10
|1.2251
|1.2279
|1.2238
|6874
|2004.05.28 14:51
|s/l
|3437
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2238
|-28.00
|33935.00
|6875
|2004.05.28 15:21
|sell
|3438
|0.10
|1.2273
|1.2301
|1.2260
|6876
|2004.05.28 15:59
|t/p
|3438
|0.10
|1.2260
|1.2301
|1.2260
|13.00
|33948.00
|6877
|2004.05.28 16:49
|sell
|3439
|0.10
|1.2252
|1.2280
|1.2239
|6878
|2004.05.28 16:59
|t/p
|3439
|0.10
|1.2239
|1.2280
|1.2239
|13.00
|33961.00
|6879
|2004.05.28 17:11
|sell
|3440
|0.10
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|6880
|2004.05.31 00:00
|s/l
|3440
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2200
|-28.00
|33933.00
|6881
|2004.05.31 00:14
|sell
|3441
|0.10
|1.2240
|1.2268
|1.2227
|6882
|2004.05.31 02:02
|t/p
|3441
|0.10
|1.2227
|1.2268
|1.2227
|13.00
|33946.00
|6883
|2004.05.31 02:07
|sell
|3442
|0.10
|1.2231
|1.2259
|1.2218
|6884
|2004.05.31 02:59
|t/p
|3442
|0.10
|1.2218
|1.2259
|1.2218
|13.00
|33959.00
|6885
|2004.05.31 03:08
|sell
|3443
|0.10
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|6886
|2004.05.31 03:59
|t/p
|3443
|0.10
|1.2200
|1.2241
|1.2200
|13.00
|33972.00
|6887
|2004.05.31 04:02
|sell
|3444
|0.10
|1.2194
|1.2222
|1.2181
|6888
|2004.05.31 07:35
|s/l
|3444
|0.10
|1.2222
|1.2222
|1.2181
|-28.00
|33944.00
|6889
|2004.05.31 07:56
|buy
|3445
|0.10
|1.2209
|1.2181
|1.2222
|6890
|2004.05.31 09:31
|t/p
|3445
|0.10
|1.2222
|1.2181
|1.2222
|13.00
|33957.00
|6891
|2004.05.31 11:07
|sell
|3446
|0.10
|1.2228
|1.2256
|1.2215
|6892
|2004.05.31 12:00
|t/p
|3446
|0.10
|1.2215
|1.2256
|1.2215
|13.00
|33970.00
|6893
|2004.05.31 12:06
|sell
|3447
|0.10
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|6894
|2004.05.31 12:59
|t/p
|3447
|0.10
|1.2202
|1.2243
|1.2202
|13.00
|33983.00
|6895
|2004.05.31 13:08
|sell
|3448
|0.10
|1.2202
|1.2230
|1.2189
|6896
|2004.05.31 16:00
|t/p
|3448
|0.10
|1.2189
|1.2230
|1.2189
|13.00
|33996.00
|6897
|2004.05.31 16:06
|sell
|3449
|0.10
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|6898
|2004.05.31 16:36
|t/p
|3449
|0.10
|1.2200
|1.2241
|1.2200
|13.00
|34009.00
|6899
|2004.05.31 17:33
|buy
|3450
|0.10
|1.2184
|1.2156
|1.2197
|6900
|2004.05.31 18:03
|t/p
|3450
|0.10
|1.2197
|1.2156
|1.2197
|13.00
|34022.00
|6901
|2004.05.31 18:41
|buy
|3451
|0.10
|1.2188
|1.2160
|1.2201
|6902
|2004.05.31 19:20
|t/p
|3451
|0.10
|1.2201
|1.2160
|1.2201
|13.00
|34035.00
|6903
|2004.05.31 19:30
|buy
|3452
|0.10
|1.2186
|1.2158
|1.2199
|6904
|2004.05.31 20:19
|t/p
|3452
|0.10
|1.2199
|1.2158
|1.2199
|13.00
|34048.00
|6905
|2004.05.31 20:29
|buy
|3453
|0.10
|1.2189
|1.2161
|1.2202
|6906
|2004.06.01 00:12
|t/p
|3453
|0.10
|1.2202
|1.2161
|1.2202
|13.00
|34061.00
|6907
|2004.06.01 00:35
|buy
|3454
|0.10
|1.2192
|1.2164
|1.2205
|6908
|2004.06.01 01:12
|t/p
|3454
|0.10
|1.2205
|1.2164
|1.2205
|13.00
|34074.00
|6909
|2004.06.01 01:17
|buy
|3455
|0.10
|1.2196
|1.2168
|1.2209
|6910
|2004.06.01 02:21
|s/l
|3455
|0.10
|1.2168
|1.2168
|1.2209
|-28.00
|34046.00
|6911
|2004.06.01 03:14
|buy
|3456
|0.10
|1.2168
|1.2140
|1.2181
|6912
|2004.06.01 04:07
|t/p
|3456
|0.10
|1.2181
|1.2140
|1.2181
|13.00
|34059.00
|6913
|2004.06.01 04:58
|buy
|3457
|0.10
|1.2178
|1.2150
|1.2191
|6914
|2004.06.01 04:59
|t/p
|3457
|0.10
|1.2191
|1.2150
|1.2191
|13.00
|34072.00
|6915
|2004.06.01 06:12
|buy
|3458
|0.10
|1.2192
|1.2164
|1.2205
|6916
|2004.06.01 06:59
|t/p
|3458
|0.10
|1.2205
|1.2164
|1.2205
|13.00
|34085.00
|6917
|2004.06.01 07:52
|buy
|3459
|0.10
|1.2204
|1.2176
|1.2217
|6918
|2004.06.01 07:59
|t/p
|3459
|0.10
|1.2217
|1.2176
|1.2217
|13.00
|34098.00
|6919
|2004.06.01 09:08
|buy
|3460
|0.10
|1.2243
|1.2215
|1.2256
|6920
|2004.06.01 10:00
|t/p
|3460
|0.10
|1.2256
|1.2215
|1.2256
|13.00
|34111.00
|6921
|2004.06.01 10:17
|buy
|3461
|0.10
|1.2229
|1.2201
|1.2242
|6922
|2004.06.01 10:59
|t/p
|3461
|0.10
|1.2242
|1.2201
|1.2242
|13.00
|34124.00
|6923
|2004.06.01 11:20
|buy
|3462
|0.10
|1.2247
|1.2219
|1.2260
|6924
|2004.06.01 11:58
|t/p
|3462
|0.10
|1.2260
|1.2219
|1.2260
|13.00
|34137.00
|6925
|2004.06.01 13:54
|sell
|3463
|0.10
|1.2240
|1.2268
|1.2227
|6926
|2004.06.01 14:45
|t/p
|3463
|0.10
|1.2227
|1.2268
|1.2227
|13.00
|34150.00
|6927
|2004.06.01 14:45
|buy
|3464
|0.10
|1.2227
|1.2199
|1.2240
|6928
|2004.06.01 14:51
|t/p
|3464
|0.10
|1.2240
|1.2199
|1.2240
|13.00
|34163.00
|6929
|2004.06.01 15:55
|sell
|3465
|0.10
|1.2251
|1.2279
|1.2238
|6930
|2004.06.01 15:58
|t/p
|3465
|0.10
|1.2238
|1.2279
|1.2238
|13.00
|34176.00
|6931
|2004.06.01 16:03
|buy
|3466
|0.10
|1.2209
|1.2181
|1.2222
|6932
|2004.06.01 16:54
|t/p
|3466
|0.10
|1.2222
|1.2181
|1.2222
|13.00
|34189.00
|6933
|2004.06.01 16:54
|sell
|3467
|0.10
|1.2222
|1.2250
|1.2209
|6934
|2004.06.01 17:12
|t/p
|3467
|0.10
|1.2209
|1.2250
|1.2209
|13.00
|34202.00
|6935
|2004.06.01 17:48
|sell
|3468
|0.10
|1.2223
|1.2251
|1.2210
|6936
|2004.06.01 18:39
|t/p
|3468
|0.10
|1.2210
|1.2251
|1.2210
|13.00
|34215.00
|6937
|2004.06.01 18:39
|buy
|3469
|0.10
|1.2209
|1.2181
|1.2222
|6938
|2004.06.01 18:45
|t/p
|3469
|0.10
|1.2222
|1.2181
|1.2222
|13.00
|34228.00
|6939
|2004.06.01 19:49
|sell
|3470
|0.10
|1.2242
|1.2270
|1.2229
|6940
|2004.06.01 20:07
|t/p
|3470
|0.10
|1.2229
|1.2270
|1.2229
|13.00
|34241.00
|6941
|2004.06.01 20:44
|sell
|3471
|0.10
|1.2230
|1.2258
|1.2217
|6942
|2004.06.02 04:35
|s/l
|3471
|0.10
|1.2258
|1.2258
|1.2217
|-28.00
|34213.00
|6943
|2004.06.02 06:36
|sell
|3472
|0.10
|1.2270
|1.2298
|1.2257
|6944
|2004.06.02 16:19
|s/l
|3472
|0.10
|1.2298
|1.2298
|1.2257
|-28.00
|34185.00
|6945
|2004.06.02 16:59
|buy
|3473
|0.10
|1.2275
|1.2247
|1.2288
|6946
|2004.06.02 17:10
|s/l
|3473
|0.10
|1.2247
|1.2247
|1.2288
|-28.00
|34157.00
|6947
|2004.06.02 17:14
|sell
|3474
|0.10
|1.2273
|1.2301
|1.2260
|6948
|2004.06.02 17:58
|t/p
|3474
|0.10
|1.2260
|1.2301
|1.2260
|13.00
|34170.00
|6949
|2004.06.02 17:58
|sell
|3475
|0.10
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|6950
|2004.06.02 17:59
|t/p
|3475
|0.10
|1.2264
|1.2305
|1.2264
|13.00
|34183.00
|6951
|2004.06.02 18:14
|sell
|3476
|0.10
|1.2254
|1.2282
|1.2241
|6952
|2004.06.02 18:58
|t/p
|3476
|0.10
|1.2241
|1.2282
|1.2241
|13.00
|34196.00
|6953
|2004.06.02 19:13
|sell
|3477
|0.10
|1.2223
|1.2251
|1.2210
|6954
|2004.06.02 20:06
|t/p
|3477
|0.10
|1.2210
|1.2251
|1.2210
|13.00
|34209.00
|6955
|2004.06.02 21:11
|sell
|3478
|0.10
|1.2225
|1.2253
|1.2212
|6956
|2004.06.02 22:03
|t/p
|3478
|0.10
|1.2212
|1.2253
|1.2212
|13.00
|34222.00
|6957
|2004.06.02 23:10
|sell
|3479
|0.10
|1.2219
|1.2247
|1.2206
|6958
|2004.06.03 02:00
|t/p
|3479
|0.10
|1.2206
|1.2247
|1.2206
|13.00
|34235.00
|6959
|2004.06.03 02:07
|sell
|3480
|0.10
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|6960
|2004.06.03 03:00
|t/p
|3480
|0.10
|1.2202
|1.2243
|1.2202
|13.00
|34248.00
|6961
|2004.06.03 03:34
|sell
|3481
|0.10
|1.2209
|1.2237
|1.2196
|6962
|2004.06.03 03:49
|t/p
|3481
|0.10
|1.2196
|1.2237
|1.2196
|13.00
|34261.00
|6963
|2004.06.03 04:05
|sell
|3482
|0.10
|1.2193
|1.2221
|1.2180
|6964
|2004.06.03 05:57
|t/p
|3482
|0.10
|1.2180
|1.2221
|1.2180
|13.00
|34274.00
|6965
|2004.06.03 05:57
|buy
|3483
|0.10
|1.2180
|1.2152
|1.2193
|6966
|2004.06.03 07:00
|t/p
|3483
|0.10
|1.2193
|1.2152
|1.2193
|13.00
|34287.00
|6967
|2004.06.03 07:58
|buy
|3484
|0.10
|1.2182
|1.2154
|1.2195
|6968
|2004.06.03 08:00
|t/p
|3484
|0.10
|1.2195
|1.2154
|1.2195
|13.00
|34300.00
|6969
|2004.06.03 08:53
|buy
|3485
|0.10
|1.2194
|1.2166
|1.2207
|6970
|2004.06.03 08:58
|t/p
|3485
|0.10
|1.2207
|1.2166
|1.2207
|13.00
|34313.00
|6971
|2004.06.03 09:11
|sell
|3486
|0.10
|1.2221
|1.2249
|1.2208
|6972
|2004.06.03 09:43
|t/p
|3486
|0.10
|1.2208
|1.2249
|1.2208
|13.00
|34326.00
|6973
|2004.06.03 10:51
|buy
|3487
|0.10
|1.2189
|1.2161
|1.2202
|6974
|2004.06.03 10:58
|t/p
|3487
|0.10
|1.2202
|1.2161
|1.2202
|13.00
|34339.00
|6975
|2004.06.03 11:38
|buy
|3488
|0.10
|1.2208
|1.2180
|1.2221
|6976
|2004.06.03 12:20
|t/p
|3488
|0.10
|1.2221
|1.2180
|1.2221
|13.00
|34352.00
|6977
|2004.06.03 13:38
|buy
|3489
|0.10
|1.2211
|1.2183
|1.2224
|6978
|2004.06.03 14:16
|t/p
|3489
|0.10
|1.2224
|1.2183
|1.2224
|13.00
|34365.00
|6979
|2004.06.03 14:35
|buy
|3490
|0.10
|1.2223
|1.2195
|1.2236
|6980
|2004.06.03 15:00
|t/p
|3490
|0.10
|1.2236
|1.2195
|1.2236
|13.00
|34378.00
|6981
|2004.06.03 15:34
|buy
|3491
|0.10
|1.2234
|1.2206
|1.2247
|6982
|2004.06.03 16:15
|t/p
|3491
|0.10
|1.2247
|1.2206
|1.2247
|13.00
|34391.00
|6983
|2004.06.03 16:33
|buy
|3492
|0.10
|1.2227
|1.2199
|1.2240
|6984
|2004.06.03 16:59
|t/p
|3492
|0.10
|1.2240
|1.2199
|1.2240
|13.00
|34404.00
|6985
|2004.06.03 17:32
|buy
|3493
|0.10
|1.2240
|1.2212
|1.2253
|6986
|2004.06.03 17:43
|s/l
|3493
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2253
|-28.00
|34376.00
|6987
|2004.06.03 17:48
|sell
|3494
|0.10
|1.2243
|1.2271
|1.2230
|6988
|2004.06.03 17:49
|t/p
|3494
|0.10
|1.2230
|1.2271
|1.2230
|13.00
|34389.00
|6989
|2004.06.03 17:51
|sell
|3495
|0.10
|1.2243
|1.2271
|1.2230
|6990
|2004.06.03 17:58
|t/p
|3495
|0.10
|1.2230
|1.2271
|1.2230
|13.00
|34402.00
|6991
|2004.06.03 19:40
|buy
|3496
|0.10
|1.2198
|1.2170
|1.2211
|6992
|2004.06.03 19:58
|t/p
|3496
|0.10
|1.2211
|1.2170
|1.2211
|13.00
|34415.00
|6993
|2004.06.03 20:29
|buy
|3497
|0.10
|1.2217
|1.2189
|1.2230
|6994
|2004.06.03 21:11
|t/p
|3497
|0.10
|1.2230
|1.2189
|1.2230
|13.00
|34428.00
|6995
|2004.06.03 22:41
|buy
|3498
|0.10
|1.2221
|1.2193
|1.2234
|6996
|2004.06.04 09:12
|s/l
|3498
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.2234
|-28.00
|34400.00
|6997
|2004.06.04 10:09
|buy
|3499
|0.10
|1.2197
|1.2169
|1.2210
|6998
|2004.06.04 11:00
|t/p
|3499
|0.10
|1.2210
|1.2169
|1.2210
|13.00
|34413.00
|6999
|2004.06.04 11:08
|buy
|3500
|0.10
|1.2207
|1.2179
|1.2220
|7000
|2004.06.04 12:00
|t/p
|3500
|0.10
|1.2220
|1.2179
|1.2220
|13.00
|34426.00
|7001
|2004.06.04 12:06
|buy
|3501
|0.10
|1.2214
|1.2186
|1.2227
|7002
|2004.06.04 14:00
|t/p
|3501
|0.10
|1.2227
|1.2186
|1.2227
|13.00
|34439.00
|7003
|2004.06.04 14:03
|buy
|3502
|0.10
|1.2209
|1.2181
|1.2222
|7004
|2004.06.04 14:03
|s/l
|3502
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.2222
|-28.00
|34411.00
|7005
|2004.06.04 14:03
|buy
|3503
|0.10
|1.2179
|1.2151
|1.2192
|7006
|2004.06.04 14:04
|t/p
|3503
|0.10
|1.2192
|1.2151
|1.2192
|13.00
|34424.00
|7007
|2004.06.04 14:04
|buy
|3504
|0.10
|1.2195
|1.2167
|1.2208
|7008
|2004.06.04 14:05
|s/l
|3504
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2208
|-28.00
|34396.00
|7009
|2004.06.04 14:05
|buy
|3505
|0.10
|1.2168
|1.2140
|1.2181
|7010
|2004.06.04 14:17
|s/l
|3505
|0.10
|1.2140
|1.2140
|1.2181
|-28.00
|34368.00
|7011
|2004.06.04 14:58
|sell
|3506
|0.10
|1.2258
|1.2286
|1.2245
|7012
|2004.06.04 14:59
|t/p
|3506
|0.10
|1.2245
|1.2286
|1.2245
|13.00
|34381.00
|7013
|2004.06.04 14:59
|sell
|3507
|0.10
|1.2231
|1.2259
|1.2218
|7014
|2004.06.04 14:59
|t/p
|3507
|0.10
|1.2218
|1.2259
|1.2218
|13.00
|34394.00
|7015
|2004.06.04 14:59
|sell
|3508
|0.10
|1.2258
|1.2286
|1.2245
|7016
|2004.06.04 15:02
|t/p
|3508
|0.10
|1.2245
|1.2286
|1.2245
|13.00
|34407.00
|7017
|2004.06.04 16:12
|buy
|3509
|0.10
|1.2230
|1.2202
|1.2243
|7018
|2004.06.04 16:19
|t/p
|3509
|0.10
|1.2243
|1.2202
|1.2243
|13.00
|34420.00
|7019
|2004.06.04 16:19
|buy
|3510
|0.10
|1.2235
|1.2207
|1.2248
|7020
|2004.06.04 16:20
|t/p
|3510
|0.10
|1.2248
|1.2207
|1.2248
|13.00
|34433.00
|7021
|2004.06.04 16:21
|buy
|3511
|0.10
|1.2231
|1.2203
|1.2244
|7022
|2004.06.04 16:22
|t/p
|3511
|0.10
|1.2244
|1.2203
|1.2244
|13.00
|34446.00
|7023
|2004.06.04 18:24
|sell
|3512
|0.10
|1.2264
|1.2292
|1.2251
|7024
|2004.06.07 00:00
|s/l
|3512
|0.10
|1.2292
|1.2292
|1.2251
|-28.00
|34418.00
|7025
|2004.06.07 00:22
|sell
|3513
|0.10
|1.2303
|1.2331
|1.2290
|7026
|2004.06.07 01:51
|s/l
|3513
|0.10
|1.2331
|1.2331
|1.2290
|-28.00
|34390.00
|7027
|2004.06.07 02:22
|sell
|3514
|0.10
|1.2330
|1.2358
|1.2317
|7028
|2004.06.07 08:00
|t/p
|3514
|0.10
|1.2317
|1.2358
|1.2317
|13.00
|34403.00
|7029
|2004.06.07 08:03
|sell
|3515
|0.10
|1.2326
|1.2354
|1.2313
|7030
|2004.06.07 09:00
|t/p
|3515
|0.10
|1.2313
|1.2354
|1.2313
|13.00
|34416.00
|7031
|2004.06.07 09:49
|sell
|3516
|0.10
|1.2331
|1.2359
|1.2318
|7032
|2004.06.07 10:00
|t/p
|3516
|0.10
|1.2318
|1.2359
|1.2318
|13.00
|34429.00
|7033
|2004.06.07 10:46
|sell
|3517
|0.10
|1.2325
|1.2353
|1.2312
|7034
|2004.06.07 14:10
|t/p
|3517
|0.10
|1.2312
|1.2353
|1.2312
|13.00
|34442.00
|7035
|2004.06.07 14:11
|sell
|3518
|0.10
|1.2325
|1.2353
|1.2312
|7036
|2004.06.07 14:28
|t/p
|3518
|0.10
|1.2312
|1.2353
|1.2312
|13.00
|34455.00
|7037
|2004.06.07 14:30
|sell
|3519
|0.10
|1.2324
|1.2352
|1.2311
|7038
|2004.06.07 16:06
|t/p
|3519
|0.10
|1.2311
|1.2352
|1.2311
|13.00
|34468.00
|7039
|2004.06.07 16:09
|sell
|3520
|0.10
|1.2323
|1.2351
|1.2310
|7040
|2004.06.07 16:24
|t/p
|3520
|0.10
|1.2310
|1.2351
|1.2310
|13.00
|34481.00
|7041
|2004.06.07 16:31
|sell
|3521
|0.10
|1.2323
|1.2351
|1.2310
|7042
|2004.06.07 17:03
|t/p
|3521
|0.10
|1.2310
|1.2351
|1.2310
|13.00
|34494.00
|7043
|2004.06.07 17:11
|sell
|3522
|0.10
|1.2313
|1.2341
|1.2300
|7044
|2004.06.08 02:12
|t/p
|3522
|0.10
|1.2300
|1.2341
|1.2300
|13.00
|34507.00
|7045
|2004.06.08 02:19
|sell
|3523
|0.10
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|7046
|2004.06.08 02:59
|t/p
|3523
|0.10
|1.2302
|1.2343
|1.2302
|13.00
|34520.00
|7047
|2004.06.08 03:19
|sell
|3524
|0.10
|1.2295
|1.2323
|1.2282
|7048
|2004.06.08 06:23
|s/l
|3524
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2282
|-28.00
|34492.00
|7049
|2004.06.08 07:20
|sell
|3525
|0.10
|1.2329
|1.2357
|1.2316
|7050
|2004.06.08 08:25
|s/l
|3525
|0.10
|1.2357
|1.2357
|1.2316
|-28.00
|34464.00
|7051
|2004.06.08 09:10
|sell
|3526
|0.10
|1.2338
|1.2366
|1.2325
|7052
|2004.06.08 10:03
|t/p
|3526
|0.10
|1.2325
|1.2366
|1.2325
|13.00
|34477.00
|7053
|2004.06.08 10:09
|sell
|3527
|0.10
|1.2344
|1.2372
|1.2331
|7054
|2004.06.08 10:59
|t/p
|3527
|0.10
|1.2331
|1.2372
|1.2331
|13.00
|34490.00
|7055
|2004.06.08 11:09
|sell
|3528
|0.10
|1.2330
|1.2358
|1.2317
|7056
|2004.06.08 13:00
|t/p
|3528
|0.10
|1.2317
|1.2358
|1.2317
|13.00
|34503.00
|7057
|2004.06.08 13:54
|sell
|3529
|0.10
|1.2324
|1.2352
|1.2311
|7058
|2004.06.08 13:59
|t/p
|3529
|0.10
|1.2311
|1.2352
|1.2311
|13.00
|34516.00
|7059
|2004.06.08 14:02
|sell
|3530
|0.10
|1.2293
|1.2321
|1.2280
|7060
|2004.06.08 15:00
|t/p
|3530
|0.10
|1.2280
|1.2321
|1.2280
|13.00
|34529.00
|7061
|2004.06.08 15:03
|sell
|3531
|0.10
|1.2305
|1.2333
|1.2292
|7062
|2004.06.08 15:58
|t/p
|3531
|0.10
|1.2292
|1.2333
|1.2292
|13.00
|34542.00
|7063
|2004.06.08 16:09
|sell
|3532
|0.10
|1.2268
|1.2296
|1.2255
|7064
|2004.06.08 18:00
|t/p
|3532
|0.10
|1.2255
|1.2296
|1.2255
|13.00
|34555.00
|7065
|2004.06.08 18:06
|sell
|3533
|0.10
|1.2275
|1.2303
|1.2262
|7066
|2004.06.08 18:59
|t/p
|3533
|0.10
|1.2262
|1.2303
|1.2262
|13.00
|34568.00
|7067
|2004.06.08 22:56
|buy
|3534
|0.10
|1.2262
|1.2234
|1.2275
|7068
|2004.06.09 01:39
|t/p
|3534
|0.10
|1.2275
|1.2234
|1.2275
|13.00
|34581.00
|7069
|2004.06.09 02:35
|sell
|3535
|0.10
|1.2268
|1.2296
|1.2255
|7070
|2004.06.09 02:46
|t/p
|3535
|0.10
|1.2255
|1.2296
|1.2255
|13.00
|34594.00
|7071
|2004.06.09 03:34
|sell
|3536
|0.10
|1.2259
|1.2287
|1.2246
|7072
|2004.06.09 03:43
|t/p
|3536
|0.10
|1.2246
|1.2287
|1.2246
|13.00
|34607.00
|7073
|2004.06.09 04:40
|buy
|3537
|0.10
|1.2236
|1.2208
|1.2249
|7074
|2004.06.09 08:30
|t/p
|3537
|0.10
|1.2249
|1.2208
|1.2249
|13.00
|34620.00
|7075
|2004.06.09 08:44
|buy
|3538
|0.10
|1.2238
|1.2210
|1.2251
|7076
|2004.06.09 10:41
|s/l
|3538
|0.10
|1.2210
|1.2210
|1.2251
|-28.00
|34592.00
|7077
|2004.06.09 11:38
|buy
|3539
|0.10
|1.2220
|1.2192
|1.2233
|7078
|2004.06.09 12:34
|s/l
|3539
|0.10
|1.2192
|1.2192
|1.2233
|-28.00
|34564.00
|7079
|2004.06.09 13:21
|sell
|3540
|0.10
|1.2187
|1.2215
|1.2174
|7080
|2004.06.09 13:31
|t/p
|3540
|0.10
|1.2174
|1.2215
|1.2174
|13.00
|34577.00
|7081
|2004.06.09 14:31
|buy
|3541
|0.10
|1.2152
|1.2124
|1.2165
|7082
|2004.06.09 16:43
|s/l
|3541
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2165
|-28.00
|34549.00
|7083
|2004.06.09 17:30
|buy
|3542
|0.10
|1.2089
|1.2061
|1.2102
|7084
|2004.06.09 18:58
|s/l
|3542
|0.10
|1.2061
|1.2061
|1.2102
|-28.00
|34521.00
|7085
|2004.06.09 19:22
|buy
|3543
|0.10
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|7086
|2004.06.09 20:50
|s/l
|3543
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2093
|-28.00
|34493.00
|7087
|2004.06.09 21:50
|buy
|3544
|0.10
|1.2041
|1.2013
|1.2054
|7088
|2004.06.09 22:11
|t/p
|3544
|0.10
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|13.00
|34506.00
|7089
|2004.06.09 22:26
|buy
|3545
|0.10
|1.2044
|1.2016
|1.2057
|7090
|2004.06.10 04:06
|t/p
|3545
|0.10
|1.2057
|1.2016
|1.2057
|13.00
|34519.00
|7091
|2004.06.10 04:45
|buy
|3546
|0.10
|1.2038
|1.2010
|1.2051
|7092
|2004.06.10 04:59
|t/p
|3546
|0.10
|1.2051
|1.2010
|1.2051
|13.00
|34532.00
|7093
|2004.06.10 07:36
|buy
|3547
|0.10
|1.2052
|1.2024
|1.2065
|7094
|2004.06.10 08:00
|t/p
|3547
|0.10
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|13.00
|34545.00
|7095
|2004.06.10 08:33
|buy
|3548
|0.10
|1.2060
|1.2032
|1.2073
|7096
|2004.06.10 11:00
|t/p
|3548
|0.10
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|13.00
|34558.00
|7097
|2004.06.10 11:32
|buy
|3549
|0.10
|1.2066
|1.2038
|1.2079
|7098
|2004.06.10 12:44
|s/l
|3549
|0.10
|1.2038
|1.2038
|1.2079
|-28.00
|34530.00
|7099
|2004.06.10 12:59
|sell
|3550
|0.10
|1.2064
|1.2092
|1.2051
|7100
|2004.06.10 13:29
|t/p
|3550
|0.10
|1.2051
|1.2092
|1.2051
|13.00
|34543.00
|7101
|2004.06.10 14:31
|buy
|3551
|0.10
|1.2041
|1.2013
|1.2054
|7102
|2004.06.10 15:00
|t/p
|3551
|0.10
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|13.00
|34556.00
|7103
|2004.06.10 15:25
|buy
|3552
|0.10
|1.2052
|1.2024
|1.2065
|7104
|2004.06.10 16:00
|t/p
|3552
|0.10
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|13.00
|34569.00
|7105
|2004.06.10 16:29
|buy
|3553
|0.10
|1.2057
|1.2029
|1.2070
|7106
|2004.06.10 16:58
|t/p
|3553
|0.10
|1.2070
|1.2029
|1.2070
|13.00
|34582.00
|7107
|2004.06.10 17:32
|buy
|3554
|0.10
|1.2091
|1.2063
|1.2104
|7108
|2004.06.10 17:58
|t/p
|3554
|0.10
|1.2104
|1.2063
|1.2104
|13.00
|34595.00
|7109
|2004.06.10 18:22
|buy
|3555
|0.10
|1.2108
|1.2080
|1.2121
|7110
|2004.06.11 02:17
|s/l
|3555
|0.10
|1.2080
|1.2080
|1.2121
|-28.00
|34567.00
|7111
|2004.06.11 03:10
|buy
|3556
|0.10
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|7112
|2004.06.11 03:20
|s/l
|3556
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.2084
|-28.00
|34539.00
|7113
|2004.06.11 05:13
|buy
|3557
|0.10
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|7114
|2004.06.11 06:11
|s/l
|3557
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.2061
|-28.00
|34511.00
|7115
|2004.06.11 07:05
|buy
|3558
|0.10
|1.2007
|1.1979
|1.2020
|7116
|2004.06.11 08:00
|t/p
|3558
|0.10
|1.2020
|1.1979
|1.2020
|13.00
|34524.00
|7117
|2004.06.11 08:08
|buy
|3559
|0.10
|1.2008
|1.1980
|1.2021
|7118
|2004.06.11 08:57
|s/l
|3559
|0.10
|1.1980
|1.1980
|1.2021
|-28.00
|34496.00
|7119
|2004.06.11 10:57
|buy
|3560
|0.10
|1.1987
|1.1959
|1.2000
|7120
|2004.06.11 10:58
|t/p
|3560
|0.10
|1.2000
|1.1959
|1.2000
|13.00
|34509.00
|7121
|2004.06.11 11:54
|buy
|3561
|0.10
|1.2003
|1.1975
|1.2016
|7122
|2004.06.11 12:00
|t/p
|3561
|0.10
|1.2016
|1.1975
|1.2016
|13.00
|34522.00
|7123
|2004.06.11 12:08
|buy
|3562
|0.10
|1.2003
|1.1975
|1.2016
|7124
|2004.06.11 13:00
|t/p
|3562
|0.10
|1.2016
|1.1975
|1.2016
|13.00
|34535.00
|7125
|2004.06.11 13:58
|buy
|3563
|0.10
|1.1995
|1.1967
|1.2008
|7126
|2004.06.11 13:58
|t/p
|3563
|0.10
|1.2008
|1.1967
|1.2008
|13.00
|34548.00
|7127
|2004.06.11 15:48
|buy
|3564
|0.10
|1.2008
|1.1980
|1.2021
|7128
|2004.06.11 16:30
|t/p
|3564
|0.10
|1.2021
|1.1980
|1.2021
|13.00
|34561.00
|7129
|2004.06.11 16:43
|buy
|3565
|0.10
|1.2014
|1.1986
|1.2027
|7130
|2004.06.14 00:00
|s/l
|3565
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2027
|-28.00
|34533.00
|7131
|2004.06.14 00:42
|buy
|3566
|0.10
|1.1969
|1.1941
|1.1982
|7132
|2004.06.14 02:14
|t/p
|3566
|0.10
|1.1982
|1.1941
|1.1982
|13.00
|34546.00
|7133
|2004.06.14 02:39
|buy
|3567
|0.10
|1.1979
|1.1951
|1.1992
|7134
|2004.06.14 11:11
|t/p
|3567
|0.10
|1.1992
|1.1951
|1.1992
|13.00
|34559.00
|7135
|2004.06.14 11:27
|buy
|3568
|0.10
|1.1965
|1.1937
|1.1978
|7136
|2004.06.14 11:58
|t/p
|3568
|0.10
|1.1978
|1.1937
|1.1978
|13.00
|34572.00
|7137
|2004.06.14 13:29
|buy
|3569
|0.10
|1.2010
|1.1982
|1.2023
|7138
|2004.06.14 14:07
|t/p
|3569
|0.10
|1.2023
|1.1982
|1.2023
|13.00
|34585.00
|7139
|2004.06.14 14:20
|buy
|3570
|0.10
|1.2006
|1.1978
|1.2019
|7140
|2004.06.14 14:58
|t/p
|3570
|0.10
|1.2019
|1.1978
|1.2019
|13.00
|34598.00
|7141
|2004.06.14 15:23
|buy
|3571
|0.10
|1.2055
|1.2027
|1.2068
|7142
|2004.06.14 15:59
|t/p
|3571
|0.10
|1.2068
|1.2027
|1.2068
|13.00
|34611.00
|7143
|2004.06.14 16:21
|buy
|3572
|0.10
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|7144
|2004.06.14 16:58
|t/p
|3572
|0.10
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|13.00
|34624.00
|7145
|2004.06.14 17:56
|sell
|3573
|0.10
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|7146
|2004.06.14 18:20
|t/p
|3573
|0.10
|1.2072
|1.2113
|1.2072
|13.00
|34637.00
|7147
|2004.06.14 18:57
|sell
|3574
|0.10
|1.2075
|1.2103
|1.2062
|7148
|2004.06.14 19:17
|t/p
|3574
|0.10
|1.2062
|1.2103
|1.2062
|13.00
|34650.00
|7149
|2004.06.14 19:17
|buy
|3575
|0.10
|1.2062
|1.2034
|1.2075
|7150
|2004.06.14 21:07
|t/p
|3575
|0.10
|1.2075
|1.2034
|1.2075
|13.00
|34663.00
|7151
|2004.06.14 21:32
|buy
|3576
|0.10
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|7152
|2004.06.15 02:00
|t/p
|3576
|0.10
|1.2076
|1.2035
|1.2076
|13.00
|34676.00
|7153
|2004.06.15 02:03
|buy
|3577
|0.10
|1.2066
|1.2038
|1.2079
|7154
|2004.06.15 02:59
|t/p
|3577
|0.10
|1.2079
|1.2038
|1.2079
|13.00
|34689.00
|7155
|2004.06.15 03:07
|buy
|3578
|0.10
|1.2088
|1.2060
|1.2101
|7156
|2004.06.15 08:03
|s/l
|3578
|0.10
|1.2060
|1.2060
|1.2101
|-28.00
|34661.00
|7157
|2004.06.15 08:36
|sell
|3579
|0.10
|1.2070
|1.2098
|1.2057
|7158
|2004.06.15 09:00
|t/p
|3579
|0.10
|1.2057
|1.2098
|1.2057
|13.00
|34674.00
|7159
|2004.06.15 09:35
|sell
|3580
|0.10
|1.2062
|1.2090
|1.2049
|7160
|2004.06.15 10:01
|t/p
|3580
|0.10
|1.2049
|1.2090
|1.2049
|13.00
|34687.00
|7161
|2004.06.15 10:34
|sell
|3581
|0.10
|1.2050
|1.2078
|1.2037
|7162
|2004.06.15 11:02
|t/p
|3581
|0.10
|1.2037
|1.2078
|1.2037
|13.00
|34700.00
|7163
|2004.06.15 11:29
|sell
|3582
|0.10
|1.2042
|1.2070
|1.2029
|7164
|2004.06.15 14:29
|s/l
|3582
|0.10
|1.2070
|1.2070
|1.2029
|-28.00
|34672.00
|7165
|2004.06.15 15:26
|sell
|3583
|0.10
|1.2114
|1.2142
|1.2101
|7166
|2004.06.15 16:08
|t/p
|3583
|0.10
|1.2101
|1.2142
|1.2101
|13.00
|34685.00
|7167
|2004.06.15 16:09
|sell
|3584
|0.10
|1.2106
|1.2134
|1.2093
|7168
|2004.06.15 16:09
|t/p
|3584
|0.10
|1.2093
|1.2134
|1.2093
|13.00
|34698.00
|7169
|2004.06.15 16:22
|sell
|3585
|0.10
|1.2106
|1.2134
|1.2093
|7170
|2004.06.15 16:22
|t/p
|3585
|0.10
|1.2093
|1.2134
|1.2093
|13.00
|34711.00
|7171
|2004.06.15 16:25
|sell
|3586
|0.10
|1.2106
|1.2134
|1.2093
|7172
|2004.06.15 16:59
|t/p
|3586
|0.10
|1.2093
|1.2134
|1.2093
|13.00
|34724.00
|7173
|2004.06.15 18:24
|sell
|3587
|0.10
|1.2145
|1.2173
|1.2132
|7174
|2004.06.15 21:58
|s/l
|3587
|0.10
|1.2173
|1.2173
|1.2132
|-28.00
|34696.00
|7175
|2004.06.15 21:58
|sell
|3588
|0.10
|1.2171
|1.2199
|1.2158
|7176
|2004.06.15 22:01
|t/p
|3588
|0.10
|1.2158
|1.2199
|1.2158
|13.00
|34709.00
|7177
|2004.06.16 01:16
|sell
|3589
|0.10
|1.2164
|1.2192
|1.2151
|7178
|2004.06.16 02:00
|t/p
|3589
|0.10
|1.2151
|1.2192
|1.2151
|13.00
|34722.00
|7179
|2004.06.16 02:50
|sell
|3590
|0.10
|1.2154
|1.2182
|1.2141
|7180
|2004.06.16 04:05
|t/p
|3590
|0.10
|1.2141
|1.2182
|1.2141
|13.00
|34735.00
|7181
|2004.06.16 04:11
|sell
|3591
|0.10
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|7182
|2004.06.16 05:02
|t/p
|3591
|0.10
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|13.00
|34748.00
|7183
|2004.06.16 05:48
|sell
|3592
|0.10
|1.2149
|1.2177
|1.2136
|7184
|2004.06.16 06:02
|t/p
|3592
|0.10
|1.2136
|1.2177
|1.2136
|13.00
|34761.00
|7185
|2004.06.16 06:09
|sell
|3593
|0.10
|1.2148
|1.2176
|1.2135
|7186
|2004.06.16 10:00
|t/p
|3593
|0.10
|1.2135
|1.2176
|1.2135
|13.00
|34774.00
|7187
|2004.06.16 10:42
|sell
|3594
|0.10
|1.2144
|1.2172
|1.2131
|7188
|2004.06.16 10:58
|t/p
|3594
|0.10
|1.2131
|1.2172
|1.2131
|13.00
|34787.00
|7189
|2004.06.16 15:17
|sell
|3595
|0.10
|1.2048
|1.2076
|1.2035
|7190
|2004.06.16 16:36
|t/p
|3595
|0.10
|1.2035
|1.2076
|1.2035
|13.00
|34800.00
|7191
|2004.06.16 17:57
|sell
|3596
|0.10
|1.2010
|1.2038
|1.1997
|7192
|2004.06.16 20:08
|t/p
|3596
|0.10
|1.1997
|1.2038
|1.1997
|13.00
|34813.00
|7193
|2004.06.16 20:42
|sell
|3597
|0.10
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|7194
|2004.06.17 08:21
|s/l
|3597
|0.10
|1.2033
|1.2033
|1.1992
|-28.00
|34785.00
|7195
|2004.06.17 08:40
|buy
|3598
|0.10
|1.2019
|1.1991
|1.2032
|7196
|2004.06.17 09:11
|t/p
|3598
|0.10
|1.2032
|1.1991
|1.2032
|13.00
|34798.00
|7197
|2004.06.17 13:15
|buy
|3599
|0.10
|1.2050
|1.2022
|1.2063
|7198
|2004.06.17 14:42
|t/p
|3599
|0.10
|1.2063
|1.2022
|1.2063
|13.00
|34811.00
|7199
|2004.06.17 14:42
|sell
|3600
|0.10
|1.2064
|1.2092
|1.2051
|7200
|2004.06.17 14:46
|t/p
|3600
|0.10
|1.2051
|1.2092
|1.2051
|13.00
|34824.00
|7201
|2004.06.17 15:30
|buy
|3601
|0.10
|1.2042
|1.2014
|1.2055
|7202
|2004.06.17 16:03
|s/l
|3601
|0.10
|1.2014
|1.2014
|1.2055
|-28.00
|34796.00
|7203
|2004.06.17 16:59
|sell
|3602
|0.10
|1.2028
|1.2056
|1.2015
|7204
|2004.06.17 18:21
|s/l
|3602
|0.10
|1.2056
|1.2056
|1.2015
|-28.00
|34768.00
|7205
|2004.06.17 22:59
|buy
|3603
|0.10
|1.2056
|1.2028
|1.2069
|7206
|2004.06.18 02:40
|s/l
|3603
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.2069
|-28.00
|34740.00
|7207
|2004.06.18 07:52
|sell
|3604
|0.10
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|7208
|2004.06.18 10:35
|s/l
|3604
|0.10
|1.2013
|1.2013
|1.1972
|-28.00
|34712.00
|7209
|2004.06.18 11:29
|sell
|3605
|0.10
|1.2016
|1.2044
|1.2003
|7210
|2004.06.18 13:19
|s/l
|3605
|0.10
|1.2044
|1.2044
|1.2003
|-28.00
|34684.00
|7211
|2004.06.18 14:30
|sell
|3606
|0.10
|1.2055
|1.2083
|1.2042
|7212
|2004.06.18 14:33
|s/l
|3606
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.2042
|-28.00
|34656.00
|7213
|2004.06.18 15:16
|sell
|3607
|0.10
|1.2089
|1.2117
|1.2076
|7214
|2004.06.18 15:46
|s/l
|3607
|0.10
|1.2117
|1.2117
|1.2076
|-28.00
|34628.00
|7215
|2004.06.18 17:34
|buy
|3608
|0.10
|1.2122
|1.2094
|1.2135
|7216
|2004.06.18 18:28
|t/p
|3608
|0.10
|1.2135
|1.2094
|1.2135
|13.00
|34641.00
|7217
|2004.06.18 19:59
|sell
|3609
|0.10
|1.2131
|1.2159
|1.2118
|7218
|2004.06.21 04:10
|t/p
|3609
|0.10
|1.2118
|1.2159
|1.2118
|13.00
|34654.00
|7219
|2004.06.21 07:59
|sell
|3610
|0.10
|1.2135
|1.2163
|1.2122
|7220
|2004.06.21 08:05
|t/p
|3610
|0.10
|1.2122
|1.2163
|1.2122
|13.00
|34667.00
|7221
|2004.06.21 10:36
|sell
|3611
|0.10
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|7222
|2004.06.21 12:43
|t/p
|3611
|0.10
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|13.00
|34680.00
|7223
|2004.06.21 13:28
|sell
|3612
|0.10
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|7224
|2004.06.21 15:36
|t/p
|3612
|0.10
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|13.00
|34693.00
|7225
|2004.06.21 16:19
|buy
|3613
|0.10
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|7226
|2004.06.21 17:55
|t/p
|3613
|0.10
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|13.00
|34706.00
|7227
|2004.06.21 17:55
|sell
|3614
|0.10
|1.2098
|1.2126
|1.2085
|7228
|2004.06.22 00:59
|s/l
|3614
|0.10
|1.2126
|1.2126
|1.2085
|-28.00
|34678.00
|7229
|2004.06.22 10:16
|buy
|3615
|0.10
|1.2086
|1.2058
|1.2099
|7230
|2004.06.22 13:38
|t/p
|3615
|0.10
|1.2099
|1.2058
|1.2099
|13.00
|34691.00
|7231
|2004.06.22 14:30
|sell
|3616
|0.10
|1.2103
|1.2131
|1.2090
|7232
|2004.06.22 14:41
|t/p
|3616
|0.10
|1.2090
|1.2131
|1.2090
|13.00
|34704.00
|7233
|2004.06.22 15:30
|sell
|3617
|0.10
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|7234
|2004.06.22 23:19
|s/l
|3617
|0.10
|1.2114
|1.2114
|1.2073
|-28.00
|34676.00
|7235
|2004.06.23 02:57
|sell
|3618
|0.10
|1.2111
|1.2139
|1.2098
|7236
|2004.06.23 04:21
|s/l
|3618
|0.10
|1.2139
|1.2139
|1.2098
|-28.00
|34648.00
|7237
|2004.06.23 10:26
|buy
|3619
|0.10
|1.2152
|1.2124
|1.2165
|7238
|2004.06.23 10:57
|s/l
|3619
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2165
|-28.00
|34620.00
|7239
|2004.06.23 13:09
|sell
|3620
|0.10
|1.2081
|1.2109
|1.2068
|7240
|2004.06.23 16:43
|t/p
|3620
|0.10
|1.2068
|1.2109
|1.2068
|13.00
|34633.00
|7241
|2004.06.23 16:49
|sell
|3621
|0.10
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|7242
|2004.06.24 01:40
|t/p
|3621
|0.10
|1.2072
|1.2113
|1.2072
|13.00
|34646.00
|7243
|2004.06.24 04:46
|buy
|3622
|0.10
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|7244
|2004.06.24 09:26
|t/p
|3622
|0.10
|1.2076
|1.2035
|1.2076
|13.00
|34659.00
|7245
|2004.06.24 14:31
|sell
|3623
|0.10
|1.2134
|1.2162
|1.2121
|7246
|2004.06.24 14:36
|s/l
|3623
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.2121
|-28.00
|34631.00
|7247
|2004.06.24 16:53
|sell
|3624
|0.10
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|7248
|2004.06.24 17:17
|t/p
|3624
|0.10
|1.2171
|1.2212
|1.2171
|13.00
|34644.00
|7249
|2004.06.24 21:58
|buy
|3625
|0.10
|1.2168
|1.2140
|1.2181
|7250
|2004.06.24 23:49
|t/p
|3625
|0.10
|1.2181
|1.2140
|1.2181
|13.00
|34657.00
|7251
|2004.06.25 00:18
|sell
|3626
|0.10
|1.2188
|1.2216
|1.2175
|7252
|2004.06.25 00:45
|t/p
|3626
|0.10
|1.2175
|1.2216
|1.2175
|13.00
|34670.00
|7253
|2004.06.25 04:38
|sell
|3627
|0.10
|1.2153
|1.2181
|1.2140
|7254
|2004.06.25 09:02
|t/p
|3627
|0.10
|1.2140
|1.2181
|1.2140
|13.00
|34683.00
|7255
|2004.06.25 10:11
|sell
|3628
|0.10
|1.2124
|1.2152
|1.2111
|7256
|2004.06.25 11:43
|t/p
|3628
|0.10
|1.2111
|1.2152
|1.2111
|13.00
|34696.00
|7257
|2004.06.25 12:22
|sell
|3629
|0.10
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|7258
|2004.06.25 14:36
|s/l
|3629
|0.10
|1.2160
|1.2160
|1.2119
|-28.00
|34668.00
|7259
|2004.06.25 16:14
|buy
|3630
|0.10
|1.2144
|1.2116
|1.2157
|7260
|2004.06.28 00:00
|t/p
|3630
|0.10
|1.2157
|1.2116
|1.2157
|13.00
|34681.00
|7261
|2004.06.28 10:30
|sell
|3631
|0.10
|1.2173
|1.2201
|1.2160
|7262
|2004.06.28 10:40
|t/p
|3631
|0.10
|1.2160
|1.2201
|1.2160
|13.00
|34694.00
|7263
|2004.06.28 10:50
|sell
|3632
|0.10
|1.2173
|1.2201
|1.2160
|7264
|2004.06.28 11:02
|t/p
|3632
|0.10
|1.2160
|1.2201
|1.2160
|13.00
|34707.00
|7265
|2004.06.28 11:46
|sell
|3633
|0.10
|1.2165
|1.2193
|1.2152
|7266
|2004.06.28 14:08
|s/l
|3633
|0.10
|1.2193
|1.2193
|1.2152
|-28.00
|34679.00
|7267
|2004.06.28 16:20
|buy
|3634
|0.10
|1.2209
|1.2181
|1.2222
|7268
|2004.06.28 18:18
|s/l
|3634
|0.10
|1.2181
|1.2181
|1.2222
|-28.00
|34651.00
|7269
|2004.06.28 20:27
|sell
|3635
|0.10
|1.2174
|1.2202
|1.2161
|7270
|2004.06.29 08:02
|t/p
|3635
|0.10
|1.2161
|1.2202
|1.2161
|13.00
|34664.00
|7271
|2004.06.29 08:45
|sell
|3636
|0.10
|1.2165
|1.2193
|1.2152
|7272
|2004.06.29 09:28
|t/p
|3636
|0.10
|1.2152
|1.2193
|1.2152
|13.00
|34677.00
|7273
|2004.06.29 10:24
|sell
|3637
|0.10
|1.2147
|1.2175
|1.2134
|7274
|2004.06.29 13:48
|s/l
|3637
|0.10
|1.2175
|1.2175
|1.2134
|-28.00
|34649.00
|7275
|2004.06.29 17:10
|sell
|3638
|0.10
|1.2122
|1.2150
|1.2109
|7276
|2004.06.29 18:15
|t/p
|3638
|0.10
|1.2109
|1.2150
|1.2109
|13.00
|34662.00
|7277
|2004.06.30 00:52
|sell
|3639
|0.10
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|7278
|2004.06.30 03:04
|t/p
|3639
|0.10
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|13.00
|34675.00
|7279
|2004.06.30 03:27
|sell
|3640
|0.10
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|7280
|2004.06.30 08:17
|t/p
|3640
|0.10
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|13.00
|34688.00
|7281
|2004.06.30 11:37
|buy
|3641
|0.10
|1.2124
|1.2096
|1.2137
|7282
|2004.06.30 12:00
|t/p
|3641
|0.10
|1.2137
|1.2096
|1.2137
|13.00
|34701.00
|7283
|2004.06.30 12:30
|sell
|3642
|0.10
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|7284
|2004.06.30 12:43
|s/l
|3642
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2125
|-28.00
|34673.00
|7285
|2004.06.30 14:23
|sell
|3643
|0.10
|1.2162
|1.2190
|1.2149
|7286
|2004.06.30 16:00
|s/l
|3643
|0.10
|1.2190
|1.2190
|1.2149
|-28.00
|34645.00
|7287
|2004.06.30 16:55
|buy
|3644
|0.10
|1.2170
|1.2142
|1.2183
|7288
|2004.06.30 20:19
|t/p
|3644
|0.10
|1.2183
|1.2142
|1.2183
|13.00
|34658.00
|7289
|2004.06.30 20:25
|buy
|3645
|0.10
|1.2164
|1.2136
|1.2177
|7290
|2004.06.30 20:27
|t/p
|3645
|0.10
|1.2177
|1.2136
|1.2177
|13.00
|34671.00
|7291
|2004.06.30 21:28
|sell
|3646
|0.10
|1.2194
|1.2222
|1.2181
|7292
|2004.07.01 00:32
|t/p
|3646
|0.10
|1.2181
|1.2222
|1.2181
|13.00
|34684.00
|7293
|2004.07.01 03:22
|sell
|3647
|0.10
|1.2187
|1.2215
|1.2174
|7294
|2004.07.01 04:09
|t/p
|3647
|0.10
|1.2174
|1.2215
|1.2174
|13.00
|34697.00
|7295
|2004.07.01 06:40
|sell
|3648
|0.10
|1.2167
|1.2195
|1.2154
|7296
|2004.07.01 09:03
|t/p
|3648
|0.10
|1.2154
|1.2195
|1.2154
|13.00
|34710.00
|7297
|2004.07.01 12:20
|buy
|3649
|0.10
|1.2177
|1.2149
|1.2190
|7298
|2004.07.01 13:32
|s/l
|3649
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2190
|-28.00
|34682.00
|7299
|2004.07.01 14:31
|buy
|3650
|0.10
|1.2164
|1.2136
|1.2177
|7300
|2004.07.01 15:08
|t/p
|3650
|0.10
|1.2177
|1.2136
|1.2177
|13.00
|34695.00
|7301
|2004.07.01 17:24
|sell
|3651
|0.10
|1.2156
|1.2184
|1.2143
|7302
|2004.07.02 04:55
|s/l
|3651
|0.10
|1.2184
|1.2184
|1.2143
|-28.00
|34667.00
|7303
|2004.07.02 08:26
|buy
|3652
|0.10
|1.2165
|1.2137
|1.2178
|7304
|2004.07.02 14:30
|t/p
|3652
|0.10
|1.2178
|1.2137
|1.2178
|13.00
|34680.00
|7305
|2004.07.02 16:07
|sell
|3653
|0.10
|1.2306
|1.2334
|1.2293
|7306
|2004.07.02 16:11
|t/p
|3653
|0.10
|1.2293
|1.2334
|1.2293
|13.00
|34693.00
|7307
|2004.07.02 17:48
|sell
|3654
|0.10
|1.2305
|1.2333
|1.2292
|7308
|2004.07.05 00:18
|s/l
|3654
|0.10
|1.2333
|1.2333
|1.2292
|-28.00
|34665.00
|7309
|2004.07.05 01:28
|sell
|3655
|0.10
|1.2326
|1.2354
|1.2313
|7310
|2004.07.05 09:13
|t/p
|3655
|0.10
|1.2313
|1.2354
|1.2313
|13.00
|34678.00
|7311
|2004.07.06 02:43
|sell
|3656
|0.10
|1.2304
|1.2332
|1.2291
|7312
|2004.07.06 03:17
|t/p
|3656
|0.10
|1.2291
|1.2332
|1.2291
|13.00
|34691.00
|7313
|2004.07.06 12:28
|sell
|3657
|0.10
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|7314
|2004.07.06 13:51
|s/l
|3657
|0.10
|1.2305
|1.2305
|1.2264
|-28.00
|34663.00
|7315
|2004.07.06 14:19
|sell
|3658
|0.10
|1.2316
|1.2344
|1.2303
|7316
|2004.07.06 15:37
|t/p
|3658
|0.10
|1.2303
|1.2344
|1.2303
|13.00
|34676.00
|7317
|2004.07.06 16:01
|buy
|3659
|0.10
|1.2313
|1.2285
|1.2326
|7318
|2004.07.06 16:19
|s/l
|3659
|0.10
|1.2285
|1.2285
|1.2326
|-28.00
|34648.00
|7319
|2004.07.07 02:27
|buy
|3660
|0.10
|1.2292
|1.2264
|1.2305
|7320
|2004.07.07 05:15
|t/p
|3660
|0.10
|1.2305
|1.2264
|1.2305
|13.00
|34661.00
|7321
|2004.07.07 06:36
|sell
|3661
|0.10
|1.2321
|1.2349
|1.2308
|7322
|2004.07.07 07:53
|s/l
|3661
|0.10
|1.2349
|1.2349
|1.2308
|-28.00
|34633.00
|7323
|2004.07.07 09:57
|sell
|3662
|0.10
|1.2347
|1.2375
|1.2334
|7324
|2004.07.07 11:28
|s/l
|3662
|0.10
|1.2375
|1.2375
|1.2334
|-28.00
|34605.00
|7325
|2004.07.07 13:22
|buy
|3663
|0.10
|1.2363
|1.2335
|1.2376
|7326
|2004.07.07 16:10
|t/p
|3663
|0.10
|1.2376
|1.2335
|1.2376
|13.00
|34618.00
|7327
|2004.07.07 16:23
|buy
|3664
|0.10
|1.2365
|1.2337
|1.2378
|7328
|2004.07.07 17:25
|t/p
|3664
|0.10
|1.2378
|1.2337
|1.2378
|13.00
|34631.00
|7329
|2004.07.08 05:59
|sell
|3665
|0.10
|1.2357
|1.2385
|1.2344
|7330
|2004.07.08 11:42
|t/p
|3665
|0.10
|1.2344
|1.2385
|1.2344
|13.00
|34644.00
|7331
|2004.07.08 14:31
|sell
|3666
|0.10
|1.2356
|1.2384
|1.2343
|7332
|2004.07.08 15:53
|s/l
|3666
|0.10
|1.2384
|1.2384
|1.2343
|-28.00
|34616.00
|7333
|2004.07.09 01:59
|buy
|3667
|0.10
|1.2392
|1.2364
|1.2405
|7334
|2004.07.09 03:29
|t/p
|3667
|0.10
|1.2405
|1.2364
|1.2405
|13.00
|34629.00
|7335
|2004.07.09 07:34
|sell
|3668
|0.10
|1.2421
|1.2449
|1.2408
|7336
|2004.07.09 07:54
|t/p
|3668
|0.10
|1.2408
|1.2449
|1.2408
|13.00
|34642.00
|7337
|2004.07.09 08:52
|sell
|3669
|0.10
|1.2414
|1.2442
|1.2401
|7338
|2004.07.09 09:09
|t/p
|3669
|0.10
|1.2401
|1.2442
|1.2401
|13.00
|34655.00
|7339
|2004.07.09 14:32
|sell
|3670
|0.10
|1.2384
|1.2412
|1.2371
|7340
|2004.07.12 00:00
|s/l
|3670
|0.10
|1.2412
|1.2412
|1.2371
|-28.00
|34627.00
|7341
|2004.07.12 00:59
|sell
|3671
|0.10
|1.2413
|1.2441
|1.2400
|7342
|2004.07.12 02:36
|t/p
|3671
|0.10
|1.2400
|1.2441
|1.2400
|13.00
|34640.00
|7343
|2004.07.12 04:20
|buy
|3672
|0.10
|1.2384
|1.2356
|1.2397
|7344
|2004.07.12 06:08
|t/p
|3672
|0.10
|1.2397
|1.2356
|1.2397
|13.00
|34653.00
|7345
|2004.07.12 17:42
|sell
|3673
|0.10
|1.2409
|1.2437
|1.2396
|7346
|2004.07.12 18:26
|t/p
|3673
|0.10
|1.2396
|1.2437
|1.2396
|13.00
|34666.00
|7347
|2004.07.12 18:59
|sell
|3674
|0.10
|1.2411
|1.2439
|1.2398
|7348
|2004.07.12 20:39
|t/p
|3674
|0.10
|1.2398
|1.2439
|1.2398
|13.00
|34679.00
|7349
|2004.07.13 07:27
|buy
|3675
|0.10
|1.2350
|1.2322
|1.2363
|7350
|2004.07.13 07:57
|t/p
|3675
|0.10
|1.2363
|1.2322
|1.2363
|13.00
|34692.00
|7351
|2004.07.13 08:35
|sell
|3676
|0.10
|1.2364
|1.2392
|1.2351
|7352
|2004.07.13 09:01
|t/p
|3676
|0.10
|1.2351
|1.2392
|1.2351
|13.00
|34705.00
|7353
|2004.07.13 09:19
|sell
|3677
|0.10
|1.2357
|1.2385
|1.2344
|7354
|2004.07.13 10:39
|s/l
|3677
|0.10
|1.2385
|1.2385
|1.2344
|-28.00
|34677.00
|7355
|2004.07.13 10:39
|sell
|3678
|0.10
|1.2383
|1.2411
|1.2370
|7356
|2004.07.13 12:35
|t/p
|3678
|0.10
|1.2370
|1.2411
|1.2370
|13.00
|34690.00
|7357
|2004.07.14 00:58
|buy
|3679
|0.10
|1.2329
|1.2301
|1.2342
|7358
|2004.07.14 03:18
|t/p
|3679
|0.10
|1.2342
|1.2301
|1.2342
|13.00
|34703.00
|7359
|2004.07.14 07:53
|sell
|3680
|0.10
|1.2334
|1.2362
|1.2321
|7360
|2004.07.14 09:23
|s/l
|3680
|0.10
|1.2362
|1.2362
|1.2321
|-28.00
|34675.00
|7361
|2004.07.14 15:22
|sell
|3681
|0.10
|1.2409
|1.2437
|1.2396
|7362
|2004.07.14 16:46
|t/p
|3681
|0.10
|1.2396
|1.2437
|1.2396
|13.00
|34688.00
|7363
|2004.07.15 14:12
|sell
|3682
|0.10
|1.2381
|1.2409
|1.2368
|7364
|2004.07.15 14:32
|t/p
|3682
|0.10
|1.2368
|1.2409
|1.2368
|13.00
|34701.00
|7365
|2004.07.15 14:32
|buy
|3683
|0.10
|1.2368
|1.2340
|1.2381
|7366
|2004.07.15 18:03
|s/l
|3683
|0.10
|1.2340
|1.2340
|1.2381
|-28.00
|34673.00
|7367
|2004.07.15 20:59
|buy
|3684
|0.10
|1.2341
|1.2313
|1.2354
|7368
|2004.07.15 22:30
|t/p
|3684
|0.10
|1.2354
|1.2313
|1.2354
|13.00
|34686.00
|7369
|2004.07.16 03:05
|sell
|3685
|0.10
|1.2339
|1.2367
|1.2326
|7370
|2004.07.16 03:39
|s/l
|3685
|0.10
|1.2367
|1.2367
|1.2326
|-28.00
|34658.00
|7371
|2004.07.16 14:29
|buy
|3686
|0.10
|1.2350
|1.2322
|1.2363
|7372
|2004.07.16 14:30
|t/p
|3686
|0.10
|1.2363
|1.2322
|1.2363
|13.00
|34671.00
|7373
|2004.07.16 18:41
|sell
|3687
|0.10
|1.2441
|1.2469
|1.2428
|7374
|2004.07.19 10:47
|t/p
|3687
|0.10
|1.2428
|1.2469
|1.2428
|13.00
|34684.00
|7375
|2004.07.19 12:56
|buy
|3688
|0.10
|1.2416
|1.2388
|1.2429
|7376
|2004.07.19 17:46
|t/p
|3688
|0.10
|1.2429
|1.2388
|1.2429
|13.00
|34697.00
|7377
|2004.07.19 17:46
|sell
|3689
|0.10
|1.2430
|1.2458
|1.2417
|7378
|2004.07.20 11:41
|t/p
|3689
|0.10
|1.2417
|1.2458
|1.2417
|13.00
|34710.00
|7379
|2004.07.20 18:59
|sell
|3690
|0.10
|1.2379
|1.2407
|1.2366
|7380
|2004.07.20 20:32
|t/p
|3690
|0.10
|1.2366
|1.2407
|1.2366
|13.00
|34723.00
|7381
|2004.07.21 08:52
|sell
|3691
|0.10
|1.2325
|1.2353
|1.2312
|7382
|2004.07.21 11:58
|t/p
|3691
|0.10
|1.2312
|1.2353
|1.2312
|13.00
|34736.00
|7383
|2004.07.21 13:26
|sell
|3692
|0.10
|1.2290
|1.2318
|1.2277
|7384
|2004.07.21 14:54
|t/p
|3692
|0.10
|1.2277
|1.2318
|1.2277
|13.00
|34749.00
|7385
|2004.07.21 17:30
|sell
|3693
|0.10
|1.2227
|1.2255
|1.2214
|7386
|2004.07.21 21:52
|s/l
|3693
|0.10
|1.2255
|1.2255
|1.2214
|-28.00
|34721.00
|7387
|2004.07.22 05:55
|sell
|3694
|0.10
|1.2266
|1.2294
|1.2253
|7388
|2004.07.22 07:46
|t/p
|3694
|0.10
|1.2253
|1.2294
|1.2253
|13.00
|34734.00
|7389
|2004.07.22 14:30
|buy
|3695
|0.10
|1.2262
|1.2234
|1.2275
|7390
|2004.07.22 15:09
|t/p
|3695
|0.10
|1.2275
|1.2234
|1.2275
|13.00
|34747.00
|7391
|2004.07.22 16:54
|buy
|3696
|0.10
|1.2269
|1.2241
|1.2282
|7392
|2004.07.22 20:54
|s/l
|3696
|0.10
|1.2241
|1.2241
|1.2282
|-28.00
|34719.00
|7393
|2004.07.23 02:57
|buy
|3697
|0.10
|1.2253
|1.2225
|1.2266
|7394
|2004.07.23 08:19
|s/l
|3697
|0.10
|1.2225
|1.2225
|1.2266
|-28.00
|34691.00
|7395
|2004.07.23 14:24
|buy
|3698
|0.10
|1.2181
|1.2153
|1.2194
|7396
|2004.07.23 14:59
|s/l
|3698
|0.10
|1.2153
|1.2153
|1.2194
|-28.00
|34663.00
|7397
|2004.07.23 16:18
|buy
|3699
|0.10
|1.2171
|1.2143
|1.2184
|7398
|2004.07.23 16:55
|s/l
|3699
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2184
|-28.00
|34635.00
|7399
|2004.07.26 02:31
|sell
|3700
|0.10
|1.2108
|1.2136
|1.2095
|7400
|2004.07.26 06:09
|s/l
|3700
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2095
|-28.00
|34607.00
|7401
|2004.07.26 08:51
|sell
|3701
|0.10
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|7402
|2004.07.26 09:47
|s/l
|3701
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2123
|-28.00
|34579.00
|7403
|2004.07.26 10:53
|sell
|3702
|0.10
|1.2165
|1.2193
|1.2152
|7404
|2004.07.26 11:23
|t/p
|3702
|0.10
|1.2152
|1.2193
|1.2152
|13.00
|34592.00
|7405
|2004.07.26 12:32
|sell
|3703
|0.10
|1.2157
|1.2185
|1.2144
|7406
|2004.07.26 16:01
|t/p
|3703
|0.10
|1.2144
|1.2185
|1.2144
|13.00
|34605.00
|7407
|2004.07.26 16:22
|sell
|3704
|0.10
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|7408
|2004.07.26 17:29
|t/p
|3704
|0.10
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|13.00
|34618.00
|7409
|2004.07.27 02:15
|sell
|3705
|0.10
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|7410
|2004.07.27 08:17
|t/p
|3705
|0.10
|1.2126
|1.2167
|1.2126
|13.00
|34631.00
|7411
|2004.07.27 08:36
|sell
|3706
|0.10
|1.2134
|1.2162
|1.2121
|7412
|2004.07.27 10:11
|s/l
|3706
|0.10
|1.2162
|1.2162
|1.2121
|-28.00
|34603.00
|7413
|2004.07.27 10:11
|sell
|3707
|0.10
|1.2160
|1.2188
|1.2147
|7414
|2004.07.27 11:48
|s/l
|3707
|0.10
|1.2188
|1.2188
|1.2147
|-28.00
|34575.00
|7415
|2004.07.27 17:19
|sell
|3708
|0.10
|1.2071
|1.2099
|1.2058
|7416
|2004.07.27 17:32
|t/p
|3708
|0.10
|1.2058
|1.2099
|1.2058
|13.00
|34588.00
|7417
|2004.07.27 18:11
|sell
|3709
|0.10
|1.2061
|1.2089
|1.2048
|7418
|2004.07.27 19:53
|t/p
|3709
|0.10
|1.2048
|1.2089
|1.2048
|13.00
|34601.00
|7419
|2004.07.28 03:25
|buy
|3710
|0.10
|1.2055
|1.2027
|1.2068
|7420
|2004.07.28 04:53
|t/p
|3710
|0.10
|1.2068
|1.2027
|1.2068
|13.00
|34614.00
|7421
|2004.07.28 07:59
|buy
|3711
|0.10
|1.2069
|1.2041
|1.2082
|7422
|2004.07.28 10:48
|s/l
|3711
|0.10
|1.2041
|1.2041
|1.2082
|-28.00
|34586.00
|7423
|2004.07.28 13:20
|sell
|3712
|0.10
|1.2022
|1.2050
|1.2009
|7424
|2004.07.28 14:34
|s/l
|3712
|0.10
|1.2050
|1.2050
|1.2009
|-28.00
|34558.00
|7425
|2004.07.28 14:34
|sell
|3713
|0.10
|1.2048
|1.2076
|1.2035
|7426
|2004.07.28 15:36
|t/p
|3713
|0.10
|1.2035
|1.2076
|1.2035
|13.00
|34571.00
|7427
|2004.07.28 17:04
|sell
|3714
|0.10
|1.2045
|1.2073
|1.2032
|7428
|2004.07.28 17:12
|t/p
|3714
|0.10
|1.2032
|1.2073
|1.2032
|13.00
|34584.00
|7429
|2004.07.28 17:59
|sell
|3715
|0.10
|1.2043
|1.2071
|1.2030
|7430
|2004.07.28 20:01
|s/l
|3715
|0.10
|1.2071
|1.2071
|1.2030
|-28.00
|34556.00
|7431
|2004.07.28 20:46
|sell
|3716
|0.10
|1.2068
|1.2096
|1.2055
|7432
|2004.07.28 21:07
|t/p
|3716
|0.10
|1.2055
|1.2096
|1.2055
|13.00
|34569.00
|7433
|2004.07.28 23:26
|sell
|3717
|0.10
|1.2057
|1.2085
|1.2044
|7434
|2004.07.29 00:57
|t/p
|3717
|0.10
|1.2044
|1.2085
|1.2044
|13.00
|34582.00
|7435
|2004.07.29 01:56
|sell
|3718
|0.10
|1.2050
|1.2078
|1.2037
|7436
|2004.07.29 08:22
|s/l
|3718
|0.10
|1.2078
|1.2078
|1.2037
|-28.00
|34554.00
|7437
|2004.07.29 11:27
|buy
|3719
|0.10
|1.2020
|1.1992
|1.2033
|7438
|2004.07.29 12:14
|t/p
|3719
|0.10
|1.2033
|1.1992
|1.2033
|13.00
|34567.00
|7439
|2004.07.29 14:34
|buy
|3720
|0.10
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|7440
|2004.07.29 14:50
|t/p
|3720
|0.10
|1.2041
|1.2000
|1.2041
|13.00
|34580.00
|7441
|2004.07.29 14:50
|sell
|3721
|0.10
|1.2042
|1.2070
|1.2029
|7442
|2004.07.29 15:01
|t/p
|3721
|0.10
|1.2029
|1.2070
|1.2029
|13.00
|34593.00
|7443
|2004.07.29 15:48
|sell
|3722
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|7444
|2004.07.29 16:38
|s/l
|3722
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2023
|-28.00
|34565.00
|7445
|2004.07.29 17:34
|buy
|3723
|0.10
|1.2070
|1.2042
|1.2083
|7446
|2004.07.29 19:03
|s/l
|3723
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2083
|-28.00
|34537.00
|7447
|2004.07.29 23:59
|buy
|3724
|0.10
|1.2043
|1.2015
|1.2056
|7448
|2004.07.30 10:18
|t/p
|3724
|0.10
|1.2056
|1.2015
|1.2056
|13.00
|34550.00
|7449
|2004.07.30 12:32
|sell
|3725
|0.10
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|7450
|2004.07.30 13:34
|t/p
|3725
|0.10
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|13.00
|34563.00
|7451
|2004.07.30 14:29
|sell
|3726
|0.10
|1.2044
|1.2072
|1.2031
|7452
|2004.07.30 14:30
|s/l
|3726
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2031
|-28.00
|34535.00
|7453
|2004.07.30 15:15
|sell
|3727
|0.10
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|7454
|2004.07.30 16:01
|t/p
|3727
|0.10
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|13.00
|34548.00
|7455
|2004.07.30 16:03
|sell
|3728
|0.10
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|7456
|2004.07.30 16:10
|t/p
|3728
|0.10
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|13.00
|34561.00
|7457
|2004.07.30 17:38
|buy
|3729
|0.10
|1.2037
|1.2009
|1.2050
|7458
|2004.07.30 18:53
|s/l
|3729
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2050
|-28.00
|34533.00
|7459
|2004.08.02 00:05
|buy
|3730
|0.10
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|7460
|2004.08.02 03:00
|s/l
|3730
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2076
|-28.00
|34505.00
|7461
|2004.08.02 05:45
|sell
|3731
|0.10
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|7462
|2004.08.02 08:04
|t/p
|3731
|0.10
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|13.00
|34518.00
|7463
|2004.08.02 08:22
|sell
|3732
|0.10
|1.2062
|1.2090
|1.2049
|7464
|2004.08.02 09:01
|t/p
|3732
|0.10
|1.2049
|1.2090
|1.2049
|13.00
|34531.00
|7465
|2004.08.02 09:20
|sell
|3733
|0.10
|1.2058
|1.2086
|1.2045
|7466
|2004.08.02 11:00
|s/l
|3733
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2045
|-28.00
|34503.00
|7467
|2004.08.02 11:30
|buy
|3734
|0.10
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|7468
|2004.08.02 14:14
|s/l
|3734
|0.10
|1.2052
|1.2052
|1.2093
|-28.00
|34475.00
|7469
|2004.08.02 14:43
|sell
|3735
|0.10
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|7470
|2004.08.02 15:36
|t/p
|3735
|0.10
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|13.00
|34488.00
|7471
|2004.08.02 16:04
|buy
|3736
|0.10
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|7472
|2004.08.02 23:17
|s/l
|3736
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.2061
|-28.00
|34460.00
|7473
|2004.08.03 08:17
|sell
|3737
|0.10
|1.2015
|1.2043
|1.2002
|7474
|2004.08.03 08:36
|t/p
|3737
|0.10
|1.2002
|1.2043
|1.2002
|13.00
|34473.00
|7475
|2004.08.03 08:54
|sell
|3738
|0.10
|1.2015
|1.2043
|1.2002
|7476
|2004.08.03 14:30
|s/l
|3738
|0.10
|1.2043
|1.2043
|1.2002
|-28.00
|34445.00
|7477
|2004.08.03 16:42
|buy
|3739
|0.10
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|7478
|2004.08.04 04:24
|s/l
|3739
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2076
|-28.00
|34417.00
|7479
|2004.08.04 11:18
|buy
|3740
|0.10
|1.2014
|1.1986
|1.2027
|7480
|2004.08.04 14:06
|s/l
|3740
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2027
|-28.00
|34389.00
|7481
|2004.08.04 15:51
|buy
|3741
|0.10
|1.1984
|1.1956
|1.1997
|7482
|2004.08.04 16:02
|t/p
|3741
|0.10
|1.1997
|1.1956
|1.1997
|13.00
|34402.00
|7483
|2004.08.04 16:02
|sell
|3742
|0.10
|1.1997
|1.2025
|1.1984
|7484
|2004.08.04 16:23
|s/l
|3742
|0.10
|1.2025
|1.2025
|1.1984
|-28.00
|34374.00
|7485
|2004.08.04 17:42
|sell
|3743
|0.10
|1.2058
|1.2086
|1.2045
|7486
|2004.08.04 18:39
|t/p
|3743
|0.10
|1.2045
|1.2086
|1.2045
|13.00
|34387.00
|7487
|2004.08.04 23:59
|sell
|3744
|0.10
|1.2052
|1.2080
|1.2039
|7488
|2004.08.05 13:33
|t/p
|3744
|0.10
|1.2039
|1.2080
|1.2039
|13.00
|34400.00
|7489
|2004.08.05 14:45
|buy
|3745
|0.10
|1.2042
|1.2014
|1.2055
|7490
|2004.08.05 17:28
|t/p
|3745
|0.10
|1.2055
|1.2014
|1.2055
|13.00
|34413.00
|7491
|2004.08.05 22:59
|buy
|3746
|0.10
|1.2058
|1.2030
|1.2071
|7492
|2004.08.06 06:34
|t/p
|3746
|0.10
|1.2071
|1.2030
|1.2071
|13.00
|34426.00
|7493
|2004.08.06 13:59
|sell
|3747
|0.10
|1.2057
|1.2085
|1.2044
|7494
|2004.08.06 14:31
|s/l
|3747
|0.10
|1.2085
|1.2085
|1.2044
|-28.00
|34398.00
|7495
|2004.08.06 16:16
|buy
|3748
|0.10
|1.2240
|1.2212
|1.2253
|7496
|2004.08.06 16:20
|t/p
|3748
|0.10
|1.2253
|1.2212
|1.2253
|13.00
|34411.00
|7497
|2004.08.06 16:24
|buy
|3749
|0.10
|1.2242
|1.2214
|1.2255
|7498
|2004.08.06 16:34
|t/p
|3749
|0.10
|1.2255
|1.2214
|1.2255
|13.00
|34424.00
|7499
|2004.08.06 18:44
|sell
|3750
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|7500
|2004.08.09 09:34
|t/p
|3750
|0.10
|1.2259
|1.2300
|1.2259
|13.00
|34437.00
|7501
|2004.08.09 10:36
|sell
|3751
|0.10
|1.2268
|1.2296
|1.2255
|7502
|2004.08.09 13:01
|t/p
|3751
|0.10
|1.2255
|1.2296
|1.2255
|13.00
|34450.00
|7503
|2004.08.09 13:17
|sell
|3752
|0.10
|1.2259
|1.2287
|1.2246
|7504
|2004.08.09 14:15
|t/p
|3752
|0.10
|1.2246
|1.2287
|1.2246
|13.00
|34463.00
|7505
|2004.08.09 14:38
|sell
|3753
|0.10
|1.2262
|1.2290
|1.2249
|7506
|2004.08.10 15:54
|s/l
|3753
|0.10
|1.2290
|1.2290
|1.2249
|-28.00
|34435.00
|7507
|2004.08.10 21:14
|buy
|3754
|0.10
|1.2231
|1.2203
|1.2244
|7508
|2004.08.11 08:59
|t/p
|3754
|0.10
|1.2244
|1.2203
|1.2244
|13.00
|34448.00
|7509
|2004.08.11 08:59
|sell
|3755
|0.10
|1.2245
|1.2273
|1.2232
|7510
|2004.08.11 09:45
|t/p
|3755
|0.10
|1.2232
|1.2273
|1.2232
|13.00
|34461.00
|7511
|2004.08.11 12:55
|sell
|3756
|0.10
|1.2229
|1.2257
|1.2216
|7512
|2004.08.11 15:18
|t/p
|3756
|0.10
|1.2216
|1.2257
|1.2216
|13.00
|34474.00
|7513
|2004.08.11 16:45
|sell
|3757
|0.10
|1.2211
|1.2239
|1.2198
|7514
|2004.08.11 16:57
|t/p
|3757
|0.10
|1.2198
|1.2239
|1.2198
|13.00
|34487.00
|7515
|2004.08.11 16:57
|buy
|3758
|0.10
|1.2198
|1.2170
|1.2211
|7516
|2004.08.11 17:29
|t/p
|3758
|0.10
|1.2211
|1.2170
|1.2211
|13.00
|34500.00
|7517
|2004.08.11 17:29
|sell
|3759
|0.10
|1.2211
|1.2239
|1.2198
|7518
|2004.08.12 07:47
|s/l
|3759
|0.10
|1.2239
|1.2239
|1.2198
|-28.00
|34472.00
|7519
|2004.08.12 12:59
|buy
|3760
|0.10
|1.2263
|1.2235
|1.2276
|7520
|2004.08.12 14:29
|t/p
|3760
|0.10
|1.2276
|1.2235
|1.2276
|13.00
|34485.00
|7521
|2004.08.12 14:52
|buy
|3761
|0.10
|1.2260
|1.2232
|1.2273
|7522
|2004.08.12 15:49
|s/l
|3761
|0.10
|1.2232
|1.2232
|1.2273
|-28.00
|34457.00
|7523
|2004.08.12 16:22
|sell
|3762
|0.10
|1.2235
|1.2263
|1.2222
|7524
|2004.08.12 16:52
|t/p
|3762
|0.10
|1.2222
|1.2263
|1.2222
|13.00
|34470.00
|7525
|2004.08.12 17:59
|buy
|3763
|0.10
|1.2227
|1.2199
|1.2240
|7526
|2004.08.12 19:02
|t/p
|3763
|0.10
|1.2240
|1.2199
|1.2240
|13.00
|34483.00
|7527
|2004.08.12 20:50
|sell
|3764
|0.10
|1.2250
|1.2278
|1.2237
|7528
|2004.08.13 00:22
|t/p
|3764
|0.10
|1.2237
|1.2278
|1.2237
|13.00
|34496.00
|7529
|2004.08.13 02:11
|sell
|3765
|0.10
|1.2240
|1.2268
|1.2227
|7530
|2004.08.13 06:04
|t/p
|3765
|0.10
|1.2227
|1.2268
|1.2227
|13.00
|34509.00
|7531
|2004.08.13 09:29
|buy
|3766
|0.10
|1.2192
|1.2164
|1.2205
|7532
|2004.08.13 12:25
|t/p
|3766
|0.10
|1.2205
|1.2164
|1.2205
|13.00
|34522.00
|7533
|2004.08.13 16:17
|buy
|3767
|0.10
|1.2322
|1.2294
|1.2335
|7534
|2004.08.13 16:26
|t/p
|3767
|0.10
|1.2335
|1.2294
|1.2335
|13.00
|34535.00
|7535
|2004.08.13 17:56
|sell
|3768
|0.10
|1.2355
|1.2383
|1.2342
|7536
|2004.08.16 10:02
|t/p
|3768
|0.10
|1.2342
|1.2383
|1.2342
|13.00
|34548.00
|7537
|2004.08.16 10:45
|sell
|3769
|0.10
|1.2348
|1.2376
|1.2335
|7538
|2004.08.16 13:49
|t/p
|3769
|0.10
|1.2335
|1.2376
|1.2335
|13.00
|34561.00
|7539
|2004.08.16 13:59
|buy
|3770
|0.10
|1.2338
|1.2310
|1.2351
|7540
|2004.08.16 14:30
|t/p
|3770
|0.10
|1.2351
|1.2310
|1.2351
|13.00
|34574.00
|7541
|2004.08.16 16:14
|sell
|3771
|0.10
|1.2348
|1.2376
|1.2335
|7542
|2004.08.16 16:37
|t/p
|3771
|0.10
|1.2335
|1.2376
|1.2335
|13.00
|34587.00
|7543
|2004.08.16 16:46
|sell
|3772
|0.10
|1.2347
|1.2375
|1.2334
|7544
|2004.08.16 17:11
|t/p
|3772
|0.10
|1.2334
|1.2375
|1.2334
|13.00
|34600.00
|7545
|2004.08.16 20:54
|sell
|3773
|0.10
|1.2352
|1.2380
|1.2339
|7546
|2004.08.17 09:09
|s/l
|3773
|0.10
|1.2380
|1.2380
|1.2339
|-28.00
|34572.00
|7547
|2004.08.17 09:22
|buy
|3774
|0.10
|1.2366
|1.2338
|1.2379
|7548
|2004.08.17 11:00
|s/l
|3774
|0.10
|1.2338
|1.2338
|1.2379
|-28.00
|34544.00
|7549
|2004.08.17 14:41
|buy
|3775
|0.10
|1.2334
|1.2306
|1.2347
|7550
|2004.08.17 21:33
|t/p
|3775
|0.10
|1.2347
|1.2306
|1.2347
|13.00
|34557.00
|7551
|2004.08.18 08:34
|buy
|3776
|0.10
|1.2351
|1.2323
|1.2364
|7552
|2004.08.18 09:25
|s/l
|3776
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2364
|-28.00
|34529.00
|7553
|2004.08.18 10:35
|sell
|3777
|0.10
|1.2323
|1.2351
|1.2310
|7554
|2004.08.18 14:55
|t/p
|3777
|0.10
|1.2310
|1.2351
|1.2310
|13.00
|34542.00
|7555
|2004.08.18 15:22
|buy
|3778
|0.10
|1.2307
|1.2279
|1.2320
|7556
|2004.08.18 18:27
|t/p
|3778
|0.10
|1.2320
|1.2279
|1.2320
|13.00
|34555.00
|7557
|2004.08.18 19:48
|buy
|3779
|0.10
|1.2320
|1.2292
|1.2333
|7558
|2004.08.18 21:06
|t/p
|3779
|0.10
|1.2333
|1.2292
|1.2333
|13.00
|34568.00
|7559
|2004.08.19 10:43
|sell
|3780
|0.10
|1.2353
|1.2381
|1.2340
|7560
|2004.08.20 06:11
|s/l
|3780
|0.10
|1.2381
|1.2381
|1.2340
|-28.00
|34540.00
|7561
|2004.08.20 09:59
|sell
|3781
|0.10
|1.2373
|1.2401
|1.2360
|7562
|2004.08.20 11:02
|t/p
|3781
|0.10
|1.2360
|1.2401
|1.2360
|13.00
|34553.00
|7563
|2004.08.20 14:50
|sell
|3782
|0.10
|1.2302
|1.2330
|1.2289
|7564
|2004.08.20 15:48
|t/p
|3782
|0.10
|1.2289
|1.2330
|1.2289
|13.00
|34566.00
|7565
|2004.08.23 03:59
|sell
|3783
|0.10
|1.2300
|1.2328
|1.2287
|7566
|2004.08.23 09:34
|t/p
|3783
|0.10
|1.2287
|1.2328
|1.2287
|13.00
|34579.00
|7567
|2004.08.23 19:58
|buy
|3784
|0.10
|1.2183
|1.2155
|1.2196
|7568
|2004.08.23 20:16
|s/l
|3784
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.2196
|-28.00
|34551.00
|7569
|2004.08.24 07:59
|sell
|3785
|0.10
|1.2154
|1.2182
|1.2141
|7570
|2004.08.24 08:53
|t/p
|3785
|0.10
|1.2141
|1.2182
|1.2141
|13.00
|34564.00
|7571
|2004.08.24 13:22
|sell
|3786
|0.10
|1.2137
|1.2165
|1.2124
|7572
|2004.08.24 14:26
|t/p
|3786
|0.10
|1.2124
|1.2165
|1.2124
|13.00
|34577.00
|7573
|2004.08.24 16:34
|sell
|3787
|0.10
|1.2120
|1.2148
|1.2107
|7574
|2004.08.24 17:54
|t/p
|3787
|0.10
|1.2107
|1.2148
|1.2107
|13.00
|34590.00
|7575
|2004.08.24 19:12
|sell
|3788
|0.10
|1.2073
|1.2101
|1.2060
|7576
|2004.08.25 02:05
|t/p
|3788
|0.10
|1.2060
|1.2101
|1.2060
|13.00
|34603.00
|7577
|2004.08.25 03:39
|sell
|3789
|0.10
|1.2066
|1.2094
|1.2053
|7578
|2004.08.25 09:51
|s/l
|3789
|0.10
|1.2094
|1.2094
|1.2053
|-28.00
|34575.00
|7579
|2004.08.25 13:33
|buy
|3790
|0.10
|1.2087
|1.2059
|1.2100
|7580
|2004.08.25 14:30
|t/p
|3790
|0.10
|1.2100
|1.2059
|1.2100
|13.00
|34588.00
|7581
|2004.08.25 14:32
|buy
|3791
|0.10
|1.2079
|1.2051
|1.2092
|7582
|2004.08.25 15:02
|t/p
|3791
|0.10
|1.2092
|1.2051
|1.2092
|13.00
|34601.00
|7583
|2004.08.25 15:15
|buy
|3792
|0.10
|1.2088
|1.2060
|1.2101
|7584
|2004.08.25 15:51
|t/p
|3792
|0.10
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|13.00
|34614.00
|7585
|2004.08.25 16:13
|buy
|3793
|0.10
|1.2096
|1.2068
|1.2109
|7586
|2004.08.26 02:29
|s/l
|3793
|0.10
|1.2068
|1.2068
|1.2109
|-28.00
|34586.00
|7587
|2004.08.26 03:59
|sell
|3794
|0.10
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|7588
|2004.08.26 07:02
|t/p
|3794
|0.10
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|13.00
|34599.00
|7589
|2004.08.26 11:33
|sell
|3795
|0.10
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|7590
|2004.08.26 13:41
|s/l
|3795
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2054
|-28.00
|34571.00
|7591
|2004.08.26 14:36
|buy
|3796
|0.10
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|7592
|2004.08.26 15:50
|s/l
|3796
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2114
|-28.00
|34543.00
|7593
|2004.08.26 21:59
|buy
|3797
|0.10
|1.2104
|1.2076
|1.2117
|7594
|2004.08.27 05:10
|t/p
|3797
|0.10
|1.2117
|1.2076
|1.2117
|13.00
|34556.00
|7595
|2004.08.27 08:31
|buy
|3798
|0.10
|1.2123
|1.2095
|1.2136
|7596
|2004.08.27 10:02
|s/l
|3798
|0.10
|1.2095
|1.2095
|1.2136
|-28.00
|34528.00
|7597
|2004.08.27 14:29
|sell
|3799
|0.10
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|7598
|2004.08.27 14:30
|t/p
|3799
|0.10
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|13.00
|34541.00
|7599
|2004.08.27 14:34
|sell
|3800
|0.10
|1.2093
|1.2121
|1.2080
|7600
|2004.08.27 14:53
|t/p
|3800
|0.10
|1.2080
|1.2121
|1.2080
|13.00
|34554.00
|7601
|2004.08.27 15:16
|sell
|3801
|0.10
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|7602
|2004.08.27 15:56
|t/p
|3801
|0.10
|1.2064
|1.2105
|1.2064
|13.00
|34567.00
|7603
|2004.08.27 15:56
|buy
|3802
|0.10
|1.2064
|1.2036
|1.2077
|7604
|2004.08.27 16:09
|s/l
|3802
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.2077
|-28.00
|34539.00
|7605
|2004.08.27 17:56
|buy
|3803
|0.10
|1.2031
|1.2003
|1.2044
|7606
|2004.08.30 02:05
|s/l
|3803
|0.10
|1.2003
|1.2003
|1.2044
|-28.00
|34511.00
|7607
|2004.08.30 07:32
|sell
|3804
|0.10
|1.2000
|1.2028
|1.1987
|7608
|2004.08.30 09:09
|s/l
|3804
|0.10
|1.2028
|1.2028
|1.1987
|-28.00
|34483.00
|7609
|2004.08.30 14:27
|sell
|3805
|0.10
|1.2056
|1.2084
|1.2043
|7610
|2004.08.30 14:36
|t/p
|3805
|0.10
|1.2043
|1.2084
|1.2043
|13.00
|34496.00
|7611
|2004.08.30 17:45
|sell
|3806
|0.10
|1.2044
|1.2072
|1.2031
|7612
|2004.08.31 03:39
|s/l
|3806
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2031
|-28.00
|34468.00
|7613
|2004.08.31 07:40
|buy
|3807
|0.10
|1.2079
|1.2051
|1.2092
|7614
|2004.08.31 12:04
|t/p
|3807
|0.10
|1.2092
|1.2051
|1.2092
|13.00
|34481.00
|7615
|2004.08.31 18:32
|buy
|3808
|0.10
|1.2181
|1.2153
|1.2194
|7616
|2004.09.01 15:53
|t/p
|3808
|0.10
|1.2194
|1.2153
|1.2194
|13.00
|34494.00
|7617
|2004.09.01 16:01
|buy
|3809
|0.10
|1.2186
|1.2158
|1.2199
|7618
|2004.09.01 16:08
|s/l
|3809
|0.10
|1.2158
|1.2158
|1.2199
|-28.00
|34466.00
|7619
|2004.09.01 17:40
|buy
|3810
|0.10
|1.2171
|1.2143
|1.2184
|7620
|2004.09.01 18:41
|t/p
|3810
|0.10
|1.2184
|1.2143
|1.2184
|13.00
|34479.00
|7621
|2004.09.01 18:41
|sell
|3811
|0.10
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|7622
|2004.09.01 19:09
|s/l
|3811
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2171
|-28.00
|34451.00
|7623
|2004.09.01 19:40
|buy
|3812
|0.10
|1.2189
|1.2161
|1.2202
|7624
|2004.09.02 12:22
|s/l
|3812
|0.10
|1.2161
|1.2161
|1.2202
|-28.00
|34423.00
|7625
|2004.09.02 12:40
|sell
|3813
|0.10
|1.2172
|1.2200
|1.2159
|7626
|2004.09.02 15:00
|t/p
|3813
|0.10
|1.2159
|1.2200
|1.2159
|13.00
|34436.00
|7627
|2004.09.02 15:59
|buy
|3814
|0.10
|1.2162
|1.2134
|1.2175
|7628
|2004.09.02 23:00
|t/p
|3814
|0.10
|1.2175
|1.2134
|1.2175
|13.00
|34449.00
|7629
|2004.09.03 15:02
|sell
|3815
|0.10
|1.2107
|1.2135
|1.2094
|7630
|2004.09.03 15:14
|t/p
|3815
|0.10
|1.2094
|1.2135
|1.2094
|13.00
|34462.00
|7631
|2004.09.03 15:14
|buy
|3816
|0.10
|1.2094
|1.2066
|1.2107
|7632
|2004.09.03 16:00
|t/p
|3816
|0.10
|1.2107
|1.2066
|1.2107
|13.00
|34475.00
|7633
|2004.09.03 16:01
|buy
|3817
|0.10
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|7634
|2004.09.03 16:38
|s/l
|3817
|0.10
|1.2069
|1.2069
|1.2110
|-28.00
|34447.00
|7635
|2004.09.03 17:37
|sell
|3818
|0.10
|1.2055
|1.2083
|1.2042
|7636
|2004.09.03 17:50
|t/p
|3818
|0.10
|1.2042
|1.2083
|1.2042
|13.00
|34460.00
|7637
|2004.09.03 17:59
|sell
|3819
|0.10
|1.2054
|1.2082
|1.2041
|7638
|2004.09.07 08:07
|s/l
|3819
|0.10
|1.2082
|1.2082
|1.2041
|-28.00
|34432.00
|7639
|2004.09.07 18:50
|sell
|3820
|0.10
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|7640
|2004.09.07 19:35
|t/p
|3820
|0.10
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|13.00
|34445.00
|7641
|2004.09.08 14:45
|sell
|3821
|0.10
|1.2038
|1.2066
|1.2025
|7642
|2004.09.08 16:34
|s/l
|3821
|0.10
|1.2066
|1.2066
|1.2025
|-28.00
|34417.00
|7643
|2004.09.08 17:14
|sell
|3822
|0.10
|1.2133
|1.2161
|1.2120
|7644
|2004.09.08 17:25
|s/l
|3822
|0.10
|1.2161
|1.2161
|1.2120
|-28.00
|34389.00
|7645
|2004.09.08 18:17
|sell
|3823
|0.10
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|7646
|2004.09.09 05:45
|s/l
|3823
|0.10
|1.2196
|1.2196
|1.2155
|-28.00
|34361.00
|7647
|2004.09.09 09:20
|sell
|3824
|0.10
|1.2190
|1.2218
|1.2177
|7648
|2004.09.09 11:15
|t/p
|3824
|0.10
|1.2177
|1.2218
|1.2177
|13.00
|34374.00
|7649
|2004.09.09 14:32
|sell
|3825
|0.10
|1.2185
|1.2213
|1.2172
|7650
|2004.09.09 15:02
|t/p
|3825
|0.10
|1.2172
|1.2213
|1.2172
|13.00
|34387.00
|7651
|2004.09.09 15:18
|sell
|3826
|0.10
|1.2182
|1.2210
|1.2169
|7652
|2004.09.09 15:24
|t/p
|3826
|0.10
|1.2169
|1.2210
|1.2169
|13.00
|34400.00
|7653
|2004.09.09 19:48
|sell
|3827
|0.10
|1.2186
|1.2214
|1.2173
|7654
|2004.09.09 22:59
|s/l
|3827
|0.10
|1.2214
|1.2214
|1.2173
|-28.00
|34372.00
|7655
|2004.09.10 06:51
|sell
|3828
|0.10
|1.2250
|1.2278
|1.2237
|7656
|2004.09.10 07:19
|t/p
|3828
|0.10
|1.2237
|1.2278
|1.2237
|13.00
|34385.00
|7657
|2004.09.10 08:49
|sell
|3829
|0.10
|1.2233
|1.2261
|1.2220
|7658
|2004.09.10 09:25
|t/p
|3829
|0.10
|1.2220
|1.2261
|1.2220
|13.00
|34398.00
|7659
|2004.09.10 12:49
|sell
|3830
|0.10
|1.2217
|1.2245
|1.2204
|7660
|2004.09.10 14:25
|s/l
|3830
|0.10
|1.2245
|1.2245
|1.2204
|-28.00
|34370.00
|7661
|2004.09.10 14:30
|buy
|3831
|0.10
|1.2220
|1.2192
|1.2233
|7662
|2004.09.10 14:31
|t/p
|3831
|0.10
|1.2233
|1.2192
|1.2233
|13.00
|34383.00
|7663
|2004.09.10 14:33
|buy
|3832
|0.10
|1.2222
|1.2194
|1.2235
|7664
|2004.09.10 14:44
|t/p
|3832
|0.10
|1.2235
|1.2194
|1.2235
|13.00
|34396.00
|7665
|2004.09.10 14:44
|sell
|3833
|0.10
|1.2236
|1.2264
|1.2223
|7666
|2004.09.10 14:45
|s/l
|3833
|0.10
|1.2264
|1.2264
|1.2223
|-28.00
|34368.00
|7667
|2004.09.10 15:34
|sell
|3834
|0.10
|1.2295
|1.2323
|1.2282
|7668
|2004.09.10 15:55
|t/p
|3834
|0.10
|1.2282
|1.2323
|1.2282
|13.00
|34381.00
|7669
|2004.09.10 16:22
|sell
|3835
|0.10
|1.2287
|1.2315
|1.2274
|7670
|2004.09.13 00:00
|t/p
|3835
|0.10
|1.2274
|1.2315
|1.2274
|13.00
|34394.00
|7671
|2004.09.13 08:25
|buy
|3836
|0.10
|1.2264
|1.2236
|1.2277
|7672
|2004.09.13 13:08
|s/l
|3836
|0.10
|1.2236
|1.2236
|1.2277
|-28.00
|34366.00
|7673
|2004.09.13 14:34
|sell
|3837
|0.10
|1.2236
|1.2264
|1.2223
|7674
|2004.09.13 16:15
|t/p
|3837
|0.10
|1.2223
|1.2264
|1.2223
|13.00
|34379.00
|7675
|2004.09.13 16:25
|sell
|3838
|0.10
|1.2237
|1.2265
|1.2224
|7676
|2004.09.13 19:36
|s/l
|3838
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2224
|-28.00
|34351.00
|7677
|2004.09.14 09:59
|sell
|3839
|0.10
|1.2279
|1.2307
|1.2266
|7678
|2004.09.14 10:31
|t/p
|3839
|0.10
|1.2266
|1.2307
|1.2266
|13.00
|34364.00
|7679
|2004.09.14 13:49
|sell
|3840
|0.10
|1.2237
|1.2265
|1.2224
|7680
|2004.09.14 14:30
|s/l
|3840
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2224
|-28.00
|34336.00
|7681
|2004.09.14 17:17
|sell
|3841
|0.10
|1.2286
|1.2314
|1.2273
|7682
|2004.09.14 17:45
|t/p
|3841
|0.10
|1.2273
|1.2314
|1.2273
|13.00
|34349.00
|7683
|2004.09.15 03:24
|buy
|3842
|0.10
|1.2243
|1.2215
|1.2256
|7684
|2004.09.15 10:34
|t/p
|3842
|0.10
|1.2256
|1.2215
|1.2256
|13.00
|34362.00
|7685
|2004.09.15 11:40
|sell
|3843
|0.10
|1.2253
|1.2281
|1.2240
|7686
|2004.09.15 12:45
|t/p
|3843
|0.10
|1.2240
|1.2281
|1.2240
|13.00
|34375.00
|7687
|2004.09.15 13:48
|sell
|3844
|0.10
|1.2237
|1.2265
|1.2224
|7688
|2004.09.15 14:30
|t/p
|3844
|0.10
|1.2224
|1.2265
|1.2224
|13.00
|34388.00
|7689
|2004.09.15 15:13
|sell
|3845
|0.10
|1.2203
|1.2231
|1.2190
|7690
|2004.09.15 15:34
|t/p
|3845
|0.10
|1.2190
|1.2231
|1.2190
|13.00
|34401.00
|7691
|2004.09.15 17:13
|sell
|3846
|0.10
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|7692
|2004.09.15 17:51
|t/p
|3846
|0.10
|1.2137
|1.2178
|1.2137
|13.00
|34414.00
|7693
|2004.09.15 17:59
|sell
|3847
|0.10
|1.2144
|1.2172
|1.2131
|7694
|2004.09.16 15:43
|t/p
|3847
|0.10
|1.2131
|1.2172
|1.2131
|13.00
|34427.00
|7695
|2004.09.16 18:23
|buy
|3848
|0.10
|1.2155
|1.2127
|1.2168
|7696
|2004.09.16 18:34
|t/p
|3848
|0.10
|1.2168
|1.2127
|1.2168
|13.00
|34440.00
|7697
|2004.09.16 20:47
|sell
|3849
|0.10
|1.2188
|1.2216
|1.2175
|7698
|2004.09.17 13:19
|s/l
|3849
|0.10
|1.2216
|1.2216
|1.2175
|-28.00
|34412.00
|7699
|2004.09.17 15:45
|sell
|3850
|0.10
|1.2202
|1.2230
|1.2189
|7700
|2004.09.17 15:53
|t/p
|3850
|0.10
|1.2189
|1.2230
|1.2189
|13.00
|34425.00
|7701
|2004.09.17 17:24
|sell
|3851
|0.10
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|7702
|2004.09.20 03:21
|t/p
|3851
|0.10
|1.2155
|1.2196
|1.2155
|13.00
|34438.00
|7703
|2004.09.20 16:35
|sell
|3852
|0.10
|1.2143
|1.2171
|1.2130
|7704
|2004.09.20 17:52
|s/l
|3852
|0.10
|1.2171
|1.2171
|1.2130
|-28.00
|34410.00
|7705
|2004.09.21 10:14
|sell
|3853
|0.10
|1.2205
|1.2233
|1.2192
|7706
|2004.09.21 11:47
|s/l
|3853
|0.10
|1.2233
|1.2233
|1.2192
|-28.00
|34382.00
|7707
|2004.09.21 15:59
|sell
|3854
|0.10
|1.2264
|1.2292
|1.2251
|7708
|2004.09.21 16:40
|t/p
|3854
|0.10
|1.2251
|1.2292
|1.2251
|13.00
|34395.00
|7709
|2004.09.21 20:15
|buy
|3855
|0.10
|1.2271
|1.2243
|1.2284
|7710
|2004.09.21 20:16
|s/l
|3855
|0.10
|1.2243
|1.2243
|1.2284
|-28.00
|34367.00
|7711
|2004.09.21 20:18
|sell
|3856
|0.10
|1.2273
|1.2301
|1.2260
|7712
|2004.09.21 20:20
|s/l
|3856
|0.10
|1.2301
|1.2301
|1.2260
|-28.00
|34339.00
|7713
|2004.09.22 08:56
|sell
|3857
|0.10
|1.2324
|1.2352
|1.2311
|7714
|2004.09.22 09:18
|t/p
|3857
|0.10
|1.2311
|1.2352
|1.2311
|13.00
|34352.00
|7715
|2004.09.22 10:40
|sell
|3858
|0.10
|1.2298
|1.2326
|1.2285
|7716
|2004.09.22 12:03
|t/p
|3858
|0.10
|1.2285
|1.2326
|1.2285
|13.00
|34365.00
|7717
|2004.09.22 15:37
|buy
|3859
|0.10
|1.2232
|1.2204
|1.2245
|7718
|2004.09.22 15:57
|t/p
|3859
|0.10
|1.2245
|1.2204
|1.2245
|13.00
|34378.00
|7719
|2004.09.22 16:18
|sell
|3860
|0.10
|1.2254
|1.2282
|1.2241
|7720
|2004.09.22 16:41
|t/p
|3860
|0.10
|1.2241
|1.2282
|1.2241
|13.00
|34391.00
|7721
|2004.09.22 19:22
|sell
|3861
|0.10
|1.2251
|1.2279
|1.2238
|7722
|2004.09.23 09:02
|s/l
|3861
|0.10
|1.2279
|1.2279
|1.2238
|-28.00
|34363.00
|7723
|2004.09.23 09:39
|buy
|3862
|0.10
|1.2274
|1.2246
|1.2287
|7724
|2004.09.23 10:30
|t/p
|3862
|0.10
|1.2287
|1.2246
|1.2287
|13.00
|34376.00
|7725
|2004.09.23 10:31
|sell
|3863
|0.10
|1.2289
|1.2317
|1.2276
|7726
|2004.09.23 11:42
|s/l
|3863
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2276
|-28.00
|34348.00
|7727
|2004.09.23 12:02
|sell
|3864
|0.10
|1.2316
|1.2344
|1.2303
|7728
|2004.09.23 16:01
|t/p
|3864
|0.10
|1.2303
|1.2344
|1.2303
|13.00
|34361.00
|7729
|2004.09.23 16:04
|sell
|3865
|0.10
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|7730
|2004.09.23 16:19
|t/p
|3865
|0.10
|1.2302
|1.2343
|1.2302
|13.00
|34374.00
|7731
|2004.09.23 16:19
|buy
|3866
|0.10
|1.2301
|1.2273
|1.2314
|7732
|2004.09.23 18:49
|t/p
|3866
|0.10
|1.2314
|1.2273
|1.2314
|13.00
|34387.00
|7733
|2004.09.23 19:42
|sell
|3867
|0.10
|1.2326
|1.2354
|1.2313
|7734
|2004.09.23 20:02
|t/p
|3867
|0.10
|1.2313
|1.2354
|1.2313
|13.00
|34400.00
|7735
|2004.09.23 21:05
|sell
|3868
|0.10
|1.2268
|1.2296
|1.2255
|7736
|2004.09.24 11:33
|s/l
|3868
|0.10
|1.2296
|1.2296
|1.2255
|-28.00
|34372.00
|7737
|2004.09.24 12:59
|buy
|3869
|0.10
|1.2298
|1.2270
|1.2311
|7738
|2004.09.24 13:15
|t/p
|3869
|0.10
|1.2311
|1.2270
|1.2311
|13.00
|34385.00
|7739
|2004.09.24 14:30
|buy
|3870
|0.10
|1.2299
|1.2271
|1.2312
|7740
|2004.09.24 14:32
|t/p
|3870
|0.10
|1.2312
|1.2271
|1.2312
|13.00
|34398.00
|7741
|2004.09.24 16:03
|sell
|3871
|0.10
|1.2309
|1.2337
|1.2296
|7742
|2004.09.24 16:14
|t/p
|3871
|0.10
|1.2296
|1.2337
|1.2296
|13.00
|34411.00
|7743
|2004.09.27 15:36
|sell
|3872
|0.10
|1.2281
|1.2309
|1.2268
|7744
|2004.09.27 17:59
|s/l
|3872
|0.10
|1.2309
|1.2309
|1.2268
|-28.00
|34383.00
|7745
|2004.09.27 18:59
|buy
|3873
|0.10
|1.2302
|1.2274
|1.2315
|7746
|2004.09.28 13:19
|t/p
|3873
|0.10
|1.2315
|1.2274
|1.2315
|13.00
|34396.00
|7747
|2004.09.28 15:36
|buy
|3874
|0.10
|1.2334
|1.2306
|1.2347
|7748
|2004.09.28 16:57
|s/l
|3874
|0.10
|1.2306
|1.2306
|1.2347
|-28.00
|34368.00
|7749
|2004.09.28 17:35
|sell
|3875
|0.10
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|7750
|2004.09.28 17:46
|t/p
|3875
|0.10
|1.2302
|1.2343
|1.2302
|13.00
|34381.00
|7751
|2004.09.28 18:34
|sell
|3876
|0.10
|1.2306
|1.2334
|1.2293
|7752
|2004.09.28 19:28
|s/l
|3876
|0.10
|1.2334
|1.2334
|1.2293
|-28.00
|34353.00
|7753
|2004.09.28 19:57
|buy
|3877
|0.10
|1.2315
|1.2287
|1.2328
|7754
|2004.09.29 04:59
|t/p
|3877
|0.10
|1.2328
|1.2287
|1.2328
|13.00
|34366.00
|7755
|2004.09.29 05:59
|sell
|3878
|0.10
|1.2331
|1.2359
|1.2318
|7756
|2004.09.29 06:54
|t/p
|3878
|0.10
|1.2318
|1.2359
|1.2318
|13.00
|34379.00
|7757
|2004.09.29 14:45
|sell
|3879
|0.10
|1.2323
|1.2351
|1.2310
|7758
|2004.09.29 17:13
|t/p
|3879
|0.10
|1.2310
|1.2351
|1.2310
|13.00
|34392.00
|7759
|2004.09.30 02:56
|sell
|3880
|0.10
|1.2338
|1.2366
|1.2325
|7760
|2004.09.30 03:41
|t/p
|3880
|0.10
|1.2325
|1.2366
|1.2325
|13.00
|34405.00
|7761
|2004.09.30 14:21
|sell
|3881
|0.10
|1.2414
|1.2442
|1.2401
|7762
|2004.09.30 14:53
|t/p
|3881
|0.10
|1.2401
|1.2442
|1.2401
|13.00
|34418.00
|7763
|2004.09.30 15:35
|sell
|3882
|0.10
|1.2406
|1.2434
|1.2393
|7764
|2004.09.30 16:01
|t/p
|3882
|0.10
|1.2393
|1.2434
|1.2393
|13.00
|34431.00
|7765
|2004.09.30 16:02
|sell
|3883
|0.10
|1.2403
|1.2431
|1.2390
|7766
|2004.09.30 16:42
|s/l
|3883
|0.10
|1.2431
|1.2431
|1.2390
|-28.00
|34403.00
|7767
|2004.09.30 17:23
|buy
|3884
|0.10
|1.2420
|1.2392
|1.2433
|7768
|2004.09.30 18:20
|t/p
|3884
|0.10
|1.2433
|1.2392
|1.2433
|13.00
|34416.00
|7769
|2004.10.01 08:23
|sell
|3885
|0.10
|1.2425
|1.2453
|1.2412
|7770
|2004.10.01 09:20
|t/p
|3885
|0.10
|1.2412
|1.2453
|1.2412
|13.00
|34429.00
|7771
|2004.10.01 10:41
|sell
|3886
|0.10
|1.2410
|1.2438
|1.2397
|7772
|2004.10.01 11:25
|t/p
|3886
|0.10
|1.2397
|1.2438
|1.2397
|13.00
|34442.00
|7773
|2004.10.01 13:32
|sell
|3887
|0.10
|1.2397
|1.2425
|1.2384
|7774
|2004.10.04 02:14
|t/p
|3887
|0.10
|1.2384
|1.2425
|1.2384
|13.00
|34455.00
|7775
|2004.10.04 11:51
|buy
|3888
|0.10
|1.2365
|1.2337
|1.2378
|7776
|2004.10.04 12:39
|s/l
|3888
|0.10
|1.2337
|1.2337
|1.2378
|-28.00
|34427.00
|7777
|2004.10.04 15:45
|sell
|3889
|0.10
|1.2290
|1.2318
|1.2277
|7778
|2004.10.04 16:16
|t/p
|3889
|0.10
|1.2277
|1.2318
|1.2277
|13.00
|34440.00
|7779
|2004.10.05 07:59
|buy
|3890
|0.10
|1.2276
|1.2248
|1.2289
|7780
|2004.10.05 09:11
|t/p
|3890
|0.10
|1.2289
|1.2248
|1.2289
|13.00
|34453.00
|7781
|2004.10.06 08:59
|buy
|3891
|0.10
|1.2281
|1.2253
|1.2294
|7782
|2004.10.06 14:59
|t/p
|3891
|0.10
|1.2294
|1.2253
|1.2294
|13.00
|34466.00
|7783
|2004.10.06 16:35
|sell
|3892
|0.10
|1.2298
|1.2326
|1.2285
|7784
|2004.10.06 18:19
|t/p
|3892
|0.10
|1.2285
|1.2326
|1.2285
|13.00
|34479.00
|7785
|2004.10.07 06:59
|sell
|3893
|0.10
|1.2302
|1.2330
|1.2289
|7786
|2004.10.07 08:59
|t/p
|3893
|0.10
|1.2289
|1.2330
|1.2289
|13.00
|34492.00
|7787
|2004.10.07 17:59
|sell
|3894
|0.10
|1.2295
|1.2323
|1.2282
|7788
|2004.10.08 06:00
|s/l
|3894
|0.10
|1.2323
|1.2323
|1.2282
|-28.00
|34464.00
|7789
|2004.10.08 13:59
|sell
|3895
|0.10
|1.2397
|1.2425
|1.2384
|7790
|2004.10.11 22:00
|t/p
|3895
|0.10
|1.2384
|1.2425
|1.2384
|13.00
|34477.00
|7791
|2004.10.12 13:37
|sell
|3896
|0.10
|1.2307
|1.2335
|1.2294
|7792
|2004.10.13 07:59
|s/l
|3896
|0.10
|1.2335
|1.2335
|1.2294
|-28.00
|34449.00
|7793
|2004.10.13 14:38
|buy
|3897
|0.10
|1.2249
|1.2221
|1.2262
|7794
|2004.10.13 14:59
|t/p
|3897
|0.10
|1.2262
|1.2221
|1.2262
|13.00
|34462.00
|7795
|2004.10.14 05:59
|buy
|3898
|0.10
|1.2353
|1.2325
|1.2366
|7796
|2004.10.14 10:47
|t/p
|3898
|0.10
|1.2366
|1.2325
|1.2366
|13.00
|34475.00
|7797
|2004.10.14 16:44
|sell
|3899
|0.10
|1.2393
|1.2421
|1.2380
|7798
|2004.10.15 12:59
|s/l
|3899
|0.10
|1.2421
|1.2421
|1.2380
|-28.00
|34447.00
|7799
|2004.10.15 14:41
|sell
|3900
|0.10
|1.2481
|1.2509
|1.2468
|7800
|2004.10.15 16:59
|t/p
|3900
|0.10
|1.2468
|1.2509
|1.2468
|13.00
|34460.00
|7801
|2004.10.18 14:59
|sell
|3901
|0.10
|1.2517
|1.2545
|1.2504
|7802
|2004.10.18 16:59
|t/p
|3901
|0.10
|1.2504
|1.2545
|1.2504
|13.00
|34473.00
|7803
|2004.10.19 11:44
|sell
|3902
|0.10
|1.2509
|1.2537
|1.2496
|7804
|2004.10.19 14:35
|t/p
|3902
|0.10
|1.2496
|1.2537
|1.2496
|13.00
|34486.00
|7805
|2004.10.19 14:59
|sell
|3903
|0.10
|1.2518
|1.2546
|1.2505
|7806
|2004.10.20 03:55
|t/p
|3903
|0.10
|1.2505
|1.2546
|1.2505
|13.00
|34499.00
|7807
|2004.10.20 09:59
|sell
|3904
|0.10
|1.2582
|1.2610
|1.2569
|7808
|2004.10.20 15:01
|s/l
|3904
|0.10
|1.2610
|1.2610
|1.2569
|-28.00
|34471.00
|7809
|2004.10.21 07:26
|sell
|3905
|0.10
|1.2597
|1.2625
|1.2584
|7810
|2004.10.21 08:59
|s/l
|3905
|0.10
|1.2625
|1.2625
|1.2584
|-28.00
|34443.00
|7811
|2004.10.21 11:29
|sell
|3906
|0.10
|1.2622
|1.2650
|1.2609
|7812
|2004.10.21 11:59
|t/p
|3906
|0.10
|1.2609
|1.2650
|1.2609
|13.00
|34456.00
|7813
|2004.10.21 14:34
|buy
|3907
|0.10
|1.2605
|1.2577
|1.2618
|7814
|2004.10.21 15:59
|t/p
|3907
|0.10
|1.2618
|1.2577
|1.2618
|13.00
|34469.00
|7815
|2004.10.21 16:12
|sell
|3908
|0.10
|1.2621
|1.2649
|1.2608
|7816
|2004.10.21 16:54
|t/p
|3908
|0.10
|1.2608
|1.2649
|1.2608
|13.00
|34482.00
|7817
|2004.10.21 16:59
|sell
|3909
|0.10
|1.2626
|1.2654
|1.2613
|7818
|2004.10.21 21:43
|t/p
|3909
|0.10
|1.2613
|1.2654
|1.2613
|13.00
|34495.00
|7819
|2004.10.22 08:21
|sell
|3910
|0.10
|1.2632
|1.2660
|1.2619
|7820
|2004.10.22 09:27
|t/p
|3910
|0.10
|1.2619
|1.2660
|1.2619
|13.00
|34508.00
|7821
|2004.10.22 14:09
|buy
|3911
|0.10
|1.2614
|1.2586
|1.2627
|7822
|2004.10.22 14:59
|t/p
|3911
|0.10
|1.2627
|1.2586
|1.2627
|13.00
|34521.00
|7823
|2004.10.22 15:59
|sell
|3912
|0.10
|1.2637
|1.2665
|1.2624
|7824
|2004.10.22 16:05
|t/p
|3912
|0.10
|1.2624
|1.2665
|1.2624
|13.00
|34534.00
|7825
|2004.10.25 01:59
|buy
|3913
|0.10
|1.2765
|1.2737
|1.2778
|7826
|2004.10.25 03:07
|t/p
|3913
|0.10
|1.2778
|1.2737
|1.2778
|13.00
|34547.00
|7827
|2004.10.25 07:40
|buy
|3914
|0.10
|1.2756
|1.2728
|1.2769
|7828
|2004.10.25 07:59
|t/p
|3914
|0.10
|1.2769
|1.2728
|1.2769
|13.00
|34560.00
|7829
|2004.10.25 10:59
|buy
|3915
|0.10
|1.2802
|1.2774
|1.2815
|7830
|2004.10.25 14:59
|s/l
|3915
|0.10
|1.2774
|1.2774
|1.2815
|-28.00
|34532.00
|7831
|2004.10.25 17:59
|buy
|3916
|0.10
|1.2805
|1.2777
|1.2818
|7832
|2004.10.26 00:00
|s/l
|3916
|0.10
|1.2777
|1.2777
|1.2818
|-28.00
|34504.00
|7833
|2004.10.26 06:59
|sell
|3917
|0.10
|1.2813
|1.2841
|1.2800
|7834
|2004.10.26 07:59
|t/p
|3917
|0.10
|1.2800
|1.2841
|1.2800
|13.00
|34517.00
|7835
|2004.10.26 08:25
|sell
|3918
|0.10
|1.2799
|1.2827
|1.2786
|7836
|2004.10.26 09:22
|t/p
|3918
|0.10
|1.2786
|1.2827
|1.2786
|13.00
|34530.00
|7837
|2004.10.26 10:18
|sell
|3919
|0.10
|1.2797
|1.2825
|1.2784
|7838
|2004.10.26 14:12
|t/p
|3919
|0.10
|1.2784
|1.2825
|1.2784
|13.00
|34543.00
|7839
|2004.10.26 17:28
|buy
|3920
|0.10
|1.2737
|1.2709
|1.2750
|7840
|2004.10.26 17:43
|t/p
|3920
|0.10
|1.2750
|1.2709
|1.2750
|13.00
|34556.00
|7841
|2004.10.26 21:09
|sell
|3921
|0.10
|1.2765
|1.2793
|1.2752
|7842
|2004.10.26 21:59
|t/p
|3921
|0.10
|1.2752
|1.2793
|1.2752
|13.00
|34569.00
|7843
|2004.10.27 14:30
|buy
|3922
|0.10
|1.2782
|1.2754
|1.2795
|7844
|2004.10.27 14:37
|t/p
|3922
|0.10
|1.2795
|1.2754
|1.2795
|13.00
|34582.00
|7845
|2004.10.27 17:52
|sell
|3923
|0.10
|1.2719
|1.2747
|1.2706
|7846
|2004.10.27 18:15
|t/p
|3923
|0.10
|1.2706
|1.2747
|1.2706
|13.00
|34595.00
|7847
|2004.10.27 18:31
|sell
|3924
|0.10
|1.2713
|1.2741
|1.2700
|7848
|2004.10.27 21:08
|t/p
|3924
|0.10
|1.2700
|1.2741
|1.2700
|13.00
|34608.00
|7849
|2004.10.28 00:59
|sell
|3925
|0.10
|1.2699
|1.2727
|1.2686
|7850
|2004.10.28 06:59
|s/l
|3925
|0.10
|1.2727
|1.2727
|1.2686
|-28.00
|34580.00
|7851
|2004.10.28 10:58
|sell
|3926
|0.10
|1.2723
|1.2751
|1.2710
|7852
|2004.10.28 10:59
|t/p
|3926
|0.10
|1.2710
|1.2751
|1.2710
|13.00
|34593.00
|7853
|2004.10.28 11:59
|sell
|3927
|0.10
|1.2693
|1.2721
|1.2680
|7854
|2004.10.28 12:00
|s/l
|3927
|0.10
|1.2721
|1.2721
|1.2680
|-28.00
|34565.00
|7855
|2004.10.28 17:08
|sell
|3928
|0.10
|1.2746
|1.2774
|1.2733
|7856
|2004.10.28 18:59
|t/p
|3928
|0.10
|1.2733
|1.2774
|1.2733
|13.00
|34578.00
|7857
|2004.10.29 00:59
|buy
|3929
|0.10
|1.2744
|1.2716
|1.2757
|7858
|2004.10.29 06:59
|t/p
|3929
|0.10
|1.2757
|1.2716
|1.2757
|13.00
|34591.00
|7859
|2004.10.29 14:30
|sell
|3930
|0.10
|1.2735
|1.2763
|1.2722
|7860
|2004.10.29 14:59
|t/p
|3930
|0.10
|1.2722
|1.2763
|1.2722
|13.00
|34604.00
|7861
|2004.11.01 07:53
|sell
|3931
|0.10
|1.2786
|1.2814
|1.2773
|7862
|2004.11.01 08:50
|t/p
|3931
|0.10
|1.2773
|1.2814
|1.2773
|13.00
|34617.00
|7863
|2004.11.01 08:50
|buy
|3932
|0.10
|1.2773
|1.2745
|1.2786
|7864
|2004.11.01 10:00
|s/l
|3932
|0.10
|1.2745
|1.2745
|1.2786
|-28.00
|34589.00
|7865
|2004.11.01 11:57
|buy
|3933
|0.10
|1.2744
|1.2716
|1.2757
|7866
|2004.11.02 06:59
|s/l
|3933
|0.10
|1.2716
|1.2716
|1.2757
|-28.00
|34561.00
|7867
|2004.11.02 22:57
|sell
|3934
|0.10
|1.2743
|1.2771
|1.2730
|7868
|2004.11.02 22:59
|t/p
|3934
|0.10
|1.2730
|1.2771
|1.2730
|13.00
|34574.00
|7869
|2004.11.03 05:53
|buy
|3935
|0.10
|1.2675
|1.2647
|1.2688
|7870
|2004.11.03 05:59
|t/p
|3935
|0.10
|1.2688
|1.2647
|1.2688
|13.00
|34587.00
|7871
|2004.11.03 07:59
|sell
|3936
|0.10
|1.2708
|1.2736
|1.2695
|7872
|2004.11.03 07:59
|t/p
|3936
|0.10
|1.2695
|1.2736
|1.2695
|13.00
|34600.00
|7873
|2004.11.03 09:59
|buy
|3937
|0.10
|1.2707
|1.2679
|1.2720
|7874
|2004.11.03 11:12
|t/p
|3937
|0.10
|1.2720
|1.2679
|1.2720
|13.00
|34613.00
|7875
|2004.11.03 14:50
|sell
|3938
|0.10
|1.2790
|1.2818
|1.2777
|7876
|2004.11.03 18:59
|s/l
|3938
|0.10
|1.2818
|1.2818
|1.2777
|-28.00
|34585.00
|7877
|2004.11.04 14:56
|sell
|3939
|0.10
|1.2879
|1.2907
|1.2866
|7878
|2004.11.04 16:06
|t/p
|3939
|0.10
|1.2866
|1.2907
|1.2866
|13.00
|34598.00
|7879
|2004.11.04 16:51
|sell
|3940
|0.10
|1.2879
|1.2907
|1.2866
|7880
|2004.11.04 17:59
|t/p
|3940
|0.10
|1.2866
|1.2907
|1.2866
|13.00
|34611.00
|7881
|2004.11.08 06:55
|sell
|3941
|0.10
|1.2983
|1.3011
|1.2970
|7882
|2004.11.08 06:59
|t/p
|3941
|0.10
|1.2970
|1.3011
|1.2970
|13.00
|34624.00
|7883
|2004.11.08 08:32
|sell
|3942
|0.10
|1.2972
|1.3000
|1.2959
|7884
|2004.11.08 08:54
|t/p
|3942
|0.10
|1.2959
|1.3000
|1.2959
|13.00
|34637.00
|7885
|2004.11.08 10:28
|buy
|3943
|0.10
|1.2953
|1.2925
|1.2966
|7886
|2004.11.08 10:51
|t/p
|3943
|0.10
|1.2966
|1.2925
|1.2966
|13.00
|34650.00
|7887
|2004.11.08 10:59
|buy
|3944
|0.10
|1.2953
|1.2925
|1.2966
|7888
|2004.11.08 13:31
|s/l
|3944
|0.10
|1.2925
|1.2925
|1.2966
|-28.00
|34622.00
|7889
|2004.11.08 13:40
|sell
|3945
|0.10
|1.2933
|1.2961
|1.2920
|7890
|2004.11.08 18:59
|t/p
|3945
|0.10
|1.2920
|1.2961
|1.2920
|13.00
|34635.00
|7891
|2004.11.08 21:42
|sell
|3946
|0.10
|1.2922
|1.2950
|1.2909
|7892
|2004.11.08 22:59
|t/p
|3946
|0.10
|1.2909
|1.2950
|1.2909
|13.00
|34648.00
|7893
|2004.11.09 11:04
|buy
|3947
|0.10
|1.2897
|1.2869
|1.2910
|7894
|2004.11.09 13:34
|t/p
|3947
|0.10
|1.2910
|1.2869
|1.2910
|13.00
|34661.00
|7895
|2004.11.09 13:59
|sell
|3948
|0.10
|1.2913
|1.2941
|1.2900
|7896
|2004.11.09 17:59
|t/p
|3948
|0.10
|1.2900
|1.2941
|1.2900
|13.00
|34674.00
|7897
|2004.11.10 08:59
|sell
|3949
|0.10
|1.2922
|1.2950
|1.2909
|7898
|2004.11.10 09:59
|s/l
|3949
|0.10
|1.2950
|1.2950
|1.2909
|-28.00
|34646.00
|7899
|2004.11.10 12:41
|sell
|3950
|0.10
|1.2967
|1.2995
|1.2954
|7900
|2004.11.10 13:59
|t/p
|3950
|0.10
|1.2954
|1.2995
|1.2954
|13.00
|34659.00
|7901
|2004.11.10 14:59
|sell
|3951
|0.10
|1.2913
|1.2941
|1.2900
|7902
|2004.11.10 16:07
|t/p
|3951
|0.10
|1.2900
|1.2941
|1.2900
|13.00
|34672.00
|7903
|2004.11.10 17:59
|sell
|3952
|0.10
|1.2880
|1.2908
|1.2867
|7904
|2004.11.10 18:24
|s/l
|3952
|0.10
|1.2908
|1.2908
|1.2867
|-28.00
|34644.00
|7905
|2004.11.10 18:50
|buy
|3953
|0.10
|1.2878
|1.2850
|1.2891
|7906
|2004.11.10 19:59
|t/p
|3953
|0.10
|1.2891
|1.2850
|1.2891
|13.00
|34657.00
|7907
|2004.11.11 06:59
|sell
|3954
|0.10
|1.2890
|1.2918
|1.2877
|7908
|2004.11.11 09:59
|t/p
|3954
|0.10
|1.2877
|1.2918
|1.2877
|13.00
|34670.00
|7909
|2004.11.11 11:56
|buy
|3955
|0.10
|1.2870
|1.2842
|1.2883
|7910
|2004.11.11 12:59
|t/p
|3955
|0.10
|1.2883
|1.2842
|1.2883
|13.00
|34683.00
|7911
|2004.11.11 14:32
|sell
|3956
|0.10
|1.2902
|1.2930
|1.2889
|7912
|2004.11.12 06:59
|s/l
|3956
|0.10
|1.2930
|1.2930
|1.2889
|-28.00
|34655.00
|7913
|2004.11.12 06:59
|sell
|3957
|0.10
|1.2928
|1.2956
|1.2915
|7914
|2004.11.12 12:34
|t/p
|3957
|0.10
|1.2915
|1.2956
|1.2915
|13.00
|34668.00
|7915
|2004.11.14 23:19
|sell
|3958
|0.10
|1.2989
|1.3017
|1.2976
|7916
|2004.11.14 23:59
|t/p
|3958
|0.10
|1.2976
|1.3017
|1.2976
|13.00
|34681.00
|7917
|2004.11.15 09:27
|sell
|3959
|0.10
|1.2961
|1.2989
|1.2948
|7918
|2004.11.15 09:59
|t/p
|3959
|0.10
|1.2948
|1.2989
|1.2948
|13.00
|34694.00
|7919
|2004.11.15 11:44
|buy
|3960
|0.10
|1.2943
|1.2915
|1.2956
|7920
|2004.11.15 12:59
|t/p
|3960
|0.10
|1.2956
|1.2915
|1.2956
|13.00
|34707.00
|7921
|2004.11.15 14:43
|sell
|3961
|0.10
|1.2961
|1.2989
|1.2948
|7922
|2004.11.15 14:59
|t/p
|3961
|0.10
|1.2948
|1.2989
|1.2948
|13.00
|34720.00
|7923
|2004.11.15 16:27
|buy
|3962
|0.10
|1.2938
|1.2910
|1.2951
|7924
|2004.11.16 06:59
|t/p
|3962
|0.10
|1.2951
|1.2910
|1.2951
|13.00
|34733.00
|7925
|2004.11.16 10:33
|sell
|3963
|0.10
|1.2977
|1.3005
|1.2964
|7926
|2004.11.16 11:00
|t/p
|3963
|0.10
|1.2964
|1.3005
|1.2964
|13.00
|34746.00
|7927
|2004.11.16 12:33
|sell
|3964
|0.10
|1.2972
|1.3000
|1.2959
|7928
|2004.11.16 13:59
|t/p
|3964
|0.10
|1.2959
|1.3000
|1.2959
|13.00
|34759.00
|7929
|2004.11.16 15:02
|sell
|3965
|0.10
|1.2980
|1.3008
|1.2967
|7930
|2004.11.16 17:03
|t/p
|3965
|0.10
|1.2967
|1.3008
|1.2967
|13.00
|34772.00
|7931
|2004.11.16 17:17
|sell
|3966
|0.10
|1.2979
|1.3007
|1.2966
|7932
|2004.11.16 19:24
|t/p
|3966
|0.10
|1.2966
|1.3007
|1.2966
|13.00
|34785.00
|7933
|2004.11.17 12:46
|buy
|3967
|0.10
|1.3026
|1.2998
|1.3039
|7934
|2004.11.17 21:24
|t/p
|3967
|0.10
|1.3039
|1.2998
|1.3039
|13.00
|34798.00
|7935
|2004.11.18 13:29
|buy
|3968
|0.10
|1.3005
|1.2977
|1.3018
|7936
|2004.11.18 16:59
|s/l
|3968
|0.10
|1.2977
|1.2977
|1.3018
|-28.00
|34770.00
|7937
|2004.11.19 08:59
|sell
|3969
|0.10
|1.2992
|1.3020
|1.2979
|7938
|2004.11.19 10:59
|s/l
|3969
|0.10
|1.3020
|1.3020
|1.2979
|-28.00
|34742.00
|7939
|2004.11.19 12:44
|buy
|3970
|0.10
|1.3019
|1.2991
|1.3032
|7940
|2004.11.19 12:59
|t/p
|3970
|0.10
|1.3032
|1.2991
|1.3032
|13.00
|34755.00
|7941
|2004.11.19 14:32
|sell
|3971
|0.10
|1.3049
|1.3077
|1.3036
|7942
|2004.11.19 16:02
|t/p
|3971
|0.10
|1.3036
|1.3077
|1.3036
|13.00
|34768.00
|7943
|2004.11.21 23:29
|buy
|3972
|0.10
|1.3017
|1.2989
|1.3030
|7944
|2004.11.22 00:02
|t/p
|3972
|0.10
|1.3030
|1.2989
|1.3030
|13.00
|34781.00
|7945
|2004.11.22 07:59
|sell
|3973
|0.10
|1.3036
|1.3064
|1.3023
|7946
|2004.11.22 12:59
|t/p
|3973
|0.10
|1.3023
|1.3064
|1.3023
|13.00
|34794.00
|7947
|2004.11.23 14:45
|buy
|3974
|0.10
|1.3076
|1.3048
|1.3089
|7948
|2004.11.23 16:51
|t/p
|3974
|0.10
|1.3089
|1.3048
|1.3089
|13.00
|34807.00
|7949
|2004.11.24 10:49
|sell
|3975
|0.10
|1.3156
|1.3184
|1.3143
|7950
|2004.11.24 20:59
|s/l
|3975
|0.10
|1.3184
|1.3184
|1.3143
|-28.00
|34779.00
|7951
|2004.11.25 12:21
|sell
|3976
|0.10
|1.3222
|1.3250
|1.3209
|7952
|2004.11.25 22:00
|s/l
|3976
|0.10
|1.3250
|1.3250
|1.3209
|-28.00
|34751.00
|7953
|2004.11.25 22:54
|sell
|3977
|0.10
|1.3269
|1.3297
|1.3256
|7954
|2004.11.25 22:59
|t/p
|3977
|0.10
|1.3256
|1.3297
|1.3256
|13.00
|34764.00
|7955
|2004.11.26 06:23
|sell
|3978
|0.10
|1.3297
|1.3325
|1.3284
|7956
|2004.11.26 07:59
|t/p
|3978
|0.10
|1.3284
|1.3325
|1.3284
|13.00
|34777.00
|7957
|2004.11.26 09:29
|buy
|3979
|0.10
|1.3217
|1.3189
|1.3230
|7958
|2004.11.26 09:32
|t/p
|3979
|0.10
|1.3230
|1.3189
|1.3230
|13.00
|34790.00
|7959
|2004.11.26 10:58
|buy
|3980
|0.10
|1.3223
|1.3195
|1.3236
|7960
|2004.11.26 10:59
|t/p
|3980
|0.10
|1.3236
|1.3195
|1.3236
|13.00
|34803.00
|7961
|2004.11.26 12:20
|sell
|3981
|0.10
|1.3245
|1.3273
|1.3232
|7962
|2004.11.26 12:59
|t/p
|3981
|0.10
|1.3232
|1.3273
|1.3232
|13.00
|34816.00
|7963
|2004.11.28 23:59
|buy
|3982
|0.10
|1.3268
|1.3240
|1.3281
|7964
|2004.11.29 12:59
|s/l
|3982
|0.10
|1.3240
|1.3240
|1.3281
|-28.00
|34788.00
|7965
|2004.11.30 08:24
|buy
|3983
|0.10
|1.3255
|1.3227
|1.3268
|7966
|2004.11.30 10:10
|t/p
|3983
|0.10
|1.3268
|1.3227
|1.3268
|13.00
|34801.00
|7967
|2004.11.30 10:10
|sell
|3984
|0.10
|1.3268
|1.3296
|1.3255
|7968
|2004.11.30 10:59
|s/l
|3984
|0.10
|1.3296
|1.3296
|1.3255
|-28.00
|34773.00
|7969
|2004.11.30 12:46
|sell
|3985
|0.10
|1.3292
|1.3320
|1.3279
|7970
|2004.11.30 15:59
|t/p
|3985
|0.10
|1.3279
|1.3320
|1.3279
|13.00
|34786.00
|7971
|2004.11.30 17:38
|buy
|3986
|0.10
|1.3272
|1.3244
|1.3285
|7972
|2004.11.30 18:00
|t/p
|3986
|0.10
|1.3285
|1.3244
|1.3285
|13.00
|34799.00
|7973
|2004.12.01 06:39
|sell
|3987
|0.10
|1.3323
|1.3351
|1.3310
|7974
|2004.12.01 07:59
|t/p
|3987
|0.10
|1.3310
|1.3351
|1.3310
|13.00
|34812.00
|7975
|2004.12.01 08:59
|sell
|3988
|0.10
|1.3296
|1.3324
|1.3283
|7976
|2004.12.01 19:29
|s/l
|3988
|0.10
|1.3324
|1.3324
|1.3283
|-28.00
|34784.00
|7977
|2004.12.02 15:59
|sell
|3989
|0.10
|1.3275
|1.3303
|1.3262
|7978
|2004.12.02 22:59
|t/p
|3989
|0.10
|1.3262
|1.3303
|1.3262
|13.00
|34797.00
|7979
|2004.12.03 08:59
|sell
|3990
|0.10
|1.3282
|1.3310
|1.3269
|7980
|2004.12.03 11:59
|s/l
|3990
|0.10
|1.3310
|1.3310
|1.3269
|-28.00
|34769.00
|7981
|2004.12.03 14:30
|sell
|3991
|0.10
|1.3358
|1.3386
|1.3345
|7982
|2004.12.03 14:32
|t/p
|3991
|0.10
|1.3345
|1.3386
|1.3345
|13.00
|34782.00
|7983
|2004.12.03 14:32
|buy
|3992
|0.10
|1.3345
|1.3317
|1.3358
|7984
|2004.12.03 14:59
|t/p
|3992
|0.10
|1.3358
|1.3317
|1.3358
|13.00
|34795.00
|7985
|2004.12.06 00:59
|sell
|3993
|0.10
|1.3446
|1.3474
|1.3433
|7986
|2004.12.06 05:59
|t/p
|3993
|0.10
|1.3433
|1.3474
|1.3433
|13.00
|34808.00
|7987
|2004.12.06 10:48
|sell
|3994
|0.10
|1.3448
|1.3476
|1.3435
|7988
|2004.12.06 12:45
|t/p
|3994
|0.10
|1.3435
|1.3476
|1.3435
|13.00
|34821.00
|7989
|2004.12.06 12:59
|buy
|3995
|0.10
|1.3433
|1.3405
|1.3446
|7990
|2004.12.06 19:59
|s/l
|3995
|0.10
|1.3405
|1.3405
|1.3446
|-28.00
|34793.00
|7991
|2004.12.07 00:59
|sell
|3996
|0.10
|1.3406
|1.3434
|1.3393
|7992
|2004.12.07 05:59
|s/l
|3996
|0.10
|1.3434
|1.3434
|1.3393
|-28.00
|34765.00
|7993
|2004.12.07 18:29
|buy
|3997
|0.10
|1.3423
|1.3395
|1.3436
|7994
|2004.12.08 03:11
|s/l
|3997
|0.10
|1.3395
|1.3395
|1.3436
|-28.00
|34737.00
|7995
|2004.12.08 05:45
|buy
|3998
|0.10
|1.3351
|1.3323
|1.3364
|7996
|2004.12.08 05:59
|t/p
|3998
|0.10
|1.3364
|1.3323
|1.3364
|13.00
|34750.00
|7997
|2004.12.08 06:14
|sell
|3999
|0.10
|1.3366
|1.3394
|1.3353
|7998
|2004.12.08 06:38
|t/p
|3999
|0.10
|1.3353
|1.3394
|1.3353
|13.00
|34763.00
|7999
|2004.12.08 07:28
|buy
|4000
|0.10
|1.3337
|1.3309
|1.3350
|8000
|2004.12.08 10:09
|s/l
|4000
|0.10
|1.3309
|1.3309
|1.3350
|-28.00
|34735.00
|8001
|2004.12.08 10:23
|sell
|4001
|0.10
|1.3316
|1.3344
|1.3303
|8002
|2004.12.08 12:38
|t/p
|4001
|0.10
|1.3303
|1.3344
|1.3303
|13.00
|34748.00
|8003
|2004.12.08 15:23
|sell
|4002
|0.10
|1.3267
|1.3295
|1.3254
|8004
|2004.12.08 15:40
|t/p
|4002
|0.10
|1.3254
|1.3295
|1.3254
|13.00
|34761.00
|8005
|2004.12.08 23:30
|sell
|4003
|0.10
|1.3350
|1.3378
|1.3337
|8006
|2004.12.09 00:44
|t/p
|4003
|0.10
|1.3337
|1.3378
|1.3337
|13.00
|34774.00
|8007
|2004.12.09 07:59
|buy
|4004
|0.10
|1.3322
|1.3294
|1.3335
|8008
|2004.12.09 10:40
|s/l
|4004
|0.10
|1.3294
|1.3294
|1.3335
|-28.00
|34746.00
|8009
|2004.12.09 10:43
|sell
|4005
|0.10
|1.3300
|1.3328
|1.3287
|8010
|2004.12.09 10:59
|t/p
|4005
|0.10
|1.3287
|1.3328
|1.3287
|13.00
|34759.00
|8011
|2004.12.09 12:24
|buy
|4006
|0.10
|1.3280
|1.3252
|1.3293
|8012
|2004.12.09 12:59
|t/p
|4006
|0.10
|1.3293
|1.3252
|1.3293
|13.00
|34772.00
|8013
|2004.12.09 14:09
|sell
|4007
|0.10
|1.3298
|1.3326
|1.3285
|8014
|2004.12.09 14:28
|t/p
|4007
|0.10
|1.3285
|1.3326
|1.3285
|13.00
|34785.00
|8015
|2004.12.09 14:47
|sell
|4008
|0.10
|1.3297
|1.3325
|1.3284
|8016
|2004.12.09 14:59
|t/p
|4008
|0.10
|1.3284
|1.3325
|1.3284
|13.00
|34798.00
|8017
|2004.12.09 16:32
|buy
|4009
|0.10
|1.3261
|1.3233
|1.3274
|8018
|2004.12.09 16:36
|t/p
|4009
|0.10
|1.3274
|1.3233
|1.3274
|13.00
|34811.00
|8019
|2004.12.09 16:57
|buy
|4010
|0.10
|1.3261
|1.3233
|1.3274
|8020
|2004.12.09 17:31
|t/p
|4010
|0.10
|1.3274
|1.3233
|1.3274
|13.00
|34824.00
|8021
|2004.12.09 19:52
|sell
|4011
|0.10
|1.3328
|1.3356
|1.3315
|8022
|2004.12.09 20:16
|t/p
|4011
|0.10
|1.3315
|1.3356
|1.3315
|13.00
|34837.00
|8023
|2004.12.09 20:19
|sell
|4012
|0.10
|1.3319
|1.3347
|1.3306
|8024
|2004.12.09 22:59
|t/p
|4012
|0.10
|1.3306
|1.3347
|1.3306
|13.00
|34850.00
|8025
|2004.12.09 22:59
|buy
|4013
|0.10
|1.3305
|1.3277
|1.3318
|8026
|2004.12.10 00:59
|s/l
|4013
|0.10
|1.3277
|1.3277
|1.3318
|-28.00
|34822.00
|8027
|2004.12.10 01:59
|buy
|4014
|0.10
|1.3271
|1.3243
|1.3284
|8028
|2004.12.10 02:59
|s/l
|4014
|0.10
|1.3243
|1.3243
|1.3284
|-28.00
|34794.00
|8029
|2004.12.10 13:43
|sell
|4015
|0.10
|1.3194
|1.3222
|1.3181
|8030
|2004.12.10 14:59
|s/l
|4015
|0.10
|1.3222
|1.3222
|1.3181
|-28.00
|34766.00
|8031
|2004.12.10 16:30
|buy
|4016
|0.10
|1.3220
|1.3192
|1.3233
|8032
|2004.12.10 18:28
|t/p
|4016
|0.10
|1.3233
|1.3192
|1.3233
|13.00
|34779.00
|8033
|2004.12.12 23:45
|buy
|4017
|0.10
|1.3218
|1.3190
|1.3231
|8034
|2004.12.12 23:59
|t/p
|4017
|0.10
|1.3231
|1.3190
|1.3231
|13.00
|34792.00
|8035
|2004.12.13 04:06
|sell
|4018
|0.10
|1.3281
|1.3309
|1.3268
|8036
|2004.12.13 04:59
|t/p
|4018
|0.10
|1.3268
|1.3309
|1.3268
|13.00
|34805.00
|8037
|2004.12.13 09:47
|sell
|4019
|0.10
|1.3296
|1.3324
|1.3283
|8038
|2004.12.13 09:59
|t/p
|4019
|0.10
|1.3283
|1.3324
|1.3283
|13.00
|34818.00
|8039
|2004.12.13 14:21
|sell
|4020
|0.10
|1.3278
|1.3306
|1.3265
|8040
|2004.12.13 14:34
|t/p
|4020
|0.10
|1.3265
|1.3306
|1.3265
|13.00
|34831.00
|8041
|2004.12.13 14:34
|buy
|4021
|0.10
|1.3265
|1.3237
|1.3278
|8042
|2004.12.13 14:42
|t/p
|4021
|0.10
|1.3278
|1.3237
|1.3278
|13.00
|34844.00
|8043
|2004.12.13 14:47
|buy
|4022
|0.10
|1.3273
|1.3245
|1.3286
|8044
|2004.12.13 14:59
|t/p
|4022
|0.10
|1.3286
|1.3245
|1.3286
|13.00
|34857.00
|8045
|2004.12.14 03:59
|buy
|4023
|0.10
|1.3291
|1.3263
|1.3304
|8046
|2004.12.14 05:59
|t/p
|4023
|0.10
|1.3304
|1.3263
|1.3304
|13.00
|34870.00
|8047
|2004.12.14 06:59
|sell
|4024
|0.10
|1.3312
|1.3340
|1.3299
|8048
|2004.12.14 07:18
|t/p
|4024
|0.10
|1.3299
|1.3340
|1.3299
|13.00
|34883.00
|8049
|2004.12.14 12:31
|sell
|4025
|0.10
|1.3320
|1.3348
|1.3307
|8050
|2004.12.14 12:59
|t/p
|4025
|0.10
|1.3307
|1.3348
|1.3307
|13.00
|34896.00
|8051
|2004.12.14 14:38
|buy
|4026
|0.10
|1.3302
|1.3274
|1.3315
|8052
|2004.12.14 15:59
|s/l
|4026
|0.10
|1.3274
|1.3274
|1.3315
|-28.00
|34868.00
|8053
|2004.12.14 17:14
|buy
|4027
|0.10
|1.3282
|1.3254
|1.3295
|8054
|2004.12.14 18:59
|t/p
|4027
|0.10
|1.3295
|1.3254
|1.3295
|13.00
|34881.00
|8055
|2004.12.14 20:28
|sell
|4028
|0.10
|1.3304
|1.3332
|1.3291
|8056
|2004.12.14 23:04
|t/p
|4028
|0.10
|1.3291
|1.3332
|1.3291
|13.00
|34894.00
|8057
|2004.12.15 08:04
|sell
|4029
|0.10
|1.3320
|1.3348
|1.3307
|8058
|2004.12.15 09:59
|s/l
|4029
|0.10
|1.3348
|1.3348
|1.3307
|-28.00
|34866.00
|8059
|2004.12.15 16:59
|sell
|4030
|0.10
|1.3422
|1.3450
|1.3409
|8060
|2004.12.15 18:59
|t/p
|4030
|0.10
|1.3409
|1.3450
|1.3409
|13.00
|34879.00
|8061
|2004.12.16 09:38
|sell
|4031
|0.10
|1.3415
|1.3443
|1.3402
|8062
|2004.12.16 09:51
|t/p
|4031
|0.10
|1.3402
|1.3443
|1.3402
|13.00
|34892.00
|8063
|2004.12.16 19:24
|buy
|4032
|0.10
|1.3234
|1.3206
|1.3247
|8064
|2004.12.16 21:59
|t/p
|4032
|0.10
|1.3247
|1.3206
|1.3247
|13.00
|34905.00
|8065
|2004.12.17 10:21
|sell
|4033
|0.10
|1.3301
|1.3329
|1.3288
|8066
|2004.12.17 10:42
|t/p
|4033
|0.10
|1.3288
|1.3329
|1.3288
|13.00
|34918.00
|8067
|2004.12.17 16:02
|sell
|4034
|0.10
|1.3290
|1.3318
|1.3277
|8068
|2004.12.17 16:21
|t/p
|4034
|0.10
|1.3277
|1.3318
|1.3277
|13.00
|34931.00
|8069
|2004.12.17 16:59
|sell
|4035
|0.10
|1.3299
|1.3327
|1.3286
|8070
|2004.12.17 17:55
|t/p
|4035
|0.10
|1.3286
|1.3327
|1.3286
|13.00
|34944.00
|8071
|2004.12.17 18:35
|sell
|4036
|0.10
|1.3288
|1.3316
|1.3275
|8072
|2004.12.20 00:19
|s/l
|4036
|0.10
|1.3316
|1.3316
|1.3275
|-28.00
|34916.00
|8073
|2004.12.20 12:37
|buy
|4037
|0.10
|1.3376
|1.3348
|1.3389
|8074
|2004.12.20 14:29
|t/p
|4037
|0.10
|1.3389
|1.3348
|1.3389
|13.00
|34929.00
|8075
|2004.12.21 14:57
|sell
|4038
|0.10
|1.3384
|1.3412
|1.3371
|8076
|2004.12.21 14:59
|t/p
|4038
|0.10
|1.3371
|1.3412
|1.3371
|13.00
|34942.00
|8077
|2004.12.22 00:59
|sell
|4039
|0.10
|1.3359
|1.3387
|1.3346
|8078
|2004.12.22 08:59
|s/l
|4039
|0.10
|1.3387
|1.3387
|1.3346
|-28.00
|34914.00
|8079
|2004.12.22 14:19
|buy
|4040
|0.10
|1.3380
|1.3352
|1.3393
|8080
|2004.12.22 18:59
|t/p
|4040
|0.10
|1.3393
|1.3352
|1.3393
|13.00
|34927.00
|8081
|2004.12.22 23:59
|sell
|4041
|0.10
|1.3394
|1.3422
|1.3381
|8082
|2004.12.23 02:59
|s/l
|4041
|0.10
|1.3422
|1.3422
|1.3381
|-28.00
|34899.00
|8083
|2004.12.23 04:48
|sell
|4042
|0.10
|1.3437
|1.3465
|1.3424
|8084
|2004.12.23 13:05
|s/l
|4042
|0.10
|1.3465
|1.3465
|1.3424
|-28.00
|34871.00
|8085
|2004.12.24 13:28
|buy
|4043
|0.10
|1.3528
|1.3500
|1.3541
|8086
|2004.12.24 15:59
|t/p
|4043
|0.10
|1.3541
|1.3500
|1.3541
|13.00
|34884.00
|8087
|2004.12.28 12:59
|sell
|4044
|0.10
|1.3637
|1.3665
|1.3624
|8088
|2004.12.28 14:22
|t/p
|4044
|0.10
|1.3624
|1.3665
|1.3624
|13.00
|34897.00
|8089
|2004.12.28 17:36
|sell
|4045
|0.10
|1.3620
|1.3648
|1.3607
|8090
|2004.12.28 17:59
|t/p
|4045
|0.10
|1.3607
|1.3648
|1.3607
|13.00
|34910.00
|8091
|2004.12.29 07:54
|sell
|4046
|0.10
|1.3631
|1.3659
|1.3618
|8092
|2004.12.29 10:00
|t/p
|4046
|0.10
|1.3618
|1.3659
|1.3618
|13.00
|34923.00
|8093
|2004.12.29 13:59
|sell
|4047
|0.10
|1.3596
|1.3624
|1.3583
|8094
|2004.12.29 15:01
|t/p
|4047
|0.10
|1.3583
|1.3624
|1.3583
|13.00
|34936.00
|8095
|2004.12.29 15:42
|sell
|4048
|0.10
|1.3584
|1.3612
|1.3571
|8096
|2004.12.29 15:59
|t/p
|4048
|0.10
|1.3571
|1.3612
|1.3571
|13.00
|34949.00
|8097
|2004.12.29 17:44
|buy
|4049
|0.10
|1.3571
|1.3543
|1.3584
|8098
|2004.12.29 18:59
|t/p
|4049
|0.10
|1.3584
|1.3543
|1.3584
|13.00
|34962.00
|8099
|2004.12.30 06:59
|sell
|4050
|0.10
|1.3622
|1.3650
|1.3609
|8100
|2004.12.30 09:19
|t/p
|4050
|0.10
|1.3609
|1.3650
|1.3609
|13.00
|34975.00
|8101
|2004.12.30 11:56
|buy
|4051
|0.10
|1.3602
|1.3574
|1.3615
|8102
|2004.12.30 14:59
|t/p
|4051
|0.10
|1.3615
|1.3574
|1.3615
|13.00
|34988.00
|8103
|2004.12.30 19:51
|sell
|4052
|0.10
|1.3649
|1.3677
|1.3636
|8104
|2004.12.30 21:21
|t/p
|4052
|0.10
|1.3636
|1.3677
|1.3636
|13.00
|35001.00
|8105
|2004.12.31 02:59
|sell
|4053
|0.10
|1.3611
|1.3639
|1.3598
|8106
|2004.12.31 05:59
|s/l
|4053
|0.10
|1.3639
|1.3639
|1.3598
|-28.00
|34973.00
|8107
|2004.12.31 08:18
|buy
|4054
|0.10
|1.3632
|1.3604
|1.3645
|8108
|2004.12.31 09:59
|t/p
|4054
|0.10
|1.3645
|1.3604
|1.3645
|13.00
|34986.00
|8109
|2004.12.31 11:59
|sell
|4055
|0.10
|1.3647
|1.3675
|1.3634
|8110
|2004.12.31 12:59
|t/p
|4055
|0.10
|1.3634
|1.3675
|1.3634
|13.00
|34999.00
|8111
|2005.01.03 04:40
|buy
|4056
|0.10
|1.3439
|1.3411
|1.3452
|8112
|2005.01.03 05:59
|t/p
|4056
|0.10
|1.3452
|1.3411
|1.3452
|13.00
|35012.00
|8113
|2005.01.03 08:56
|sell
|4057
|0.10
|1.3527
|1.3555
|1.3514
|8114
|2005.01.03 10:05
|t/p
|4057
|0.10
|1.3514
|1.3555
|1.3514
|13.00
|35025.00
|8115
|2005.01.03 10:20
|sell
|4058
|0.10
|1.3532
|1.3560
|1.3519
|8116
|2005.01.03 10:59
|t/p
|4058
|0.10
|1.3519
|1.3560
|1.3519
|13.00
|35038.00
|8117
|2005.01.03 12:53
|buy
|4059
|0.10
|1.3515
|1.3487
|1.3528
|8118
|2005.01.03 12:59
|s/l
|4059
|0.10
|1.3487
|1.3487
|1.3528
|-28.00
|35010.00
|8119
|2005.01.03 13:59
|sell
|4060
|0.10
|1.3488
|1.3516
|1.3475
|8120
|2005.01.03 14:47
|t/p
|4060
|0.10
|1.3475
|1.3516
|1.3475
|13.00
|35023.00
|8121
|2005.01.03 15:08
|buy
|4061
|0.10
|1.3460
|1.3432
|1.3473
|8122
|2005.01.03 15:42
|t/p
|4061
|0.10
|1.3473
|1.3432
|1.3473
|13.00
|35036.00
|8123
|2005.01.03 16:57
|buy
|4062
|0.10
|1.3472
|1.3444
|1.3485
|8124
|2005.01.04 02:59
|t/p
|4062
|0.10
|1.3485
|1.3444
|1.3485
|13.00
|35049.00
|8125
|2005.01.04 06:59
|sell
|4063
|0.10
|1.3468
|1.3496
|1.3455
|8126
|2005.01.04 07:59
|t/p
|4063
|0.10
|1.3455
|1.3496
|1.3455
|13.00
|35062.00
|8127
|2005.01.04 10:57
|buy
|4064
|0.10
|1.3379
|1.3351
|1.3392
|8128
|2005.01.04 12:19
|t/p
|4064
|0.10
|1.3392
|1.3351
|1.3392
|13.00
|35075.00
|8129
|2005.01.04 23:59
|buy
|4065
|0.10
|1.3276
|1.3248
|1.3289
|8130
|2005.01.05 09:59
|s/l
|4065
|0.10
|1.3248
|1.3248
|1.3289
|-28.00
|35047.00
|8131
|2005.01.05 11:09
|buy
|4066
|0.10
|1.3234
|1.3206
|1.3247
|8132
|2005.01.05 11:54
|t/p
|4066
|0.10
|1.3247
|1.3206
|1.3247
|13.00
|35060.00
|8133
|2005.01.05 12:48
|sell
|4067
|0.10
|1.3241
|1.3269
|1.3228
|8134
|2005.01.05 14:13
|t/p
|4067
|0.10
|1.3228
|1.3269
|1.3228
|13.00
|35073.00
|8135
|2005.01.05 14:43
|sell
|4068
|0.10
|1.3239
|1.3267
|1.3226
|8136
|2005.01.05 14:59
|s/l
|4068
|0.10
|1.3267
|1.3267
|1.3226
|-28.00
|35045.00
|8137
|2005.01.06 01:36
|buy
|4069
|0.10
|1.3264
|1.3236
|1.3277
|8138
|2005.01.06 06:59
|s/l
|4069
|0.10
|1.3236
|1.3236
|1.3277
|-28.00
|35017.00
|8139
|2005.01.06 09:42
|buy
|4070
|0.10
|1.3172
|1.3144
|1.3185
|8140
|2005.01.06 09:58
|t/p
|4070
|0.10
|1.3185
|1.3144
|1.3185
|13.00
|35030.00
|8141
|2005.01.06 11:59
|sell
|4071
|0.10
|1.3192
|1.3220
|1.3179
|8142
|2005.01.06 14:16
|t/p
|4071
|0.10
|1.3179
|1.3220
|1.3179
|13.00
|35043.00
|8143
|2005.01.06 18:47
|sell
|4072
|0.10
|1.3177
|1.3205
|1.3164
|8144
|2005.01.07 08:59
|s/l
|4072
|0.10
|1.3205
|1.3205
|1.3164
|-28.00
|35015.00
|8145
|2005.01.07 10:48
|sell
|4073
|0.10
|1.3231
|1.3259
|1.3218
|8146
|2005.01.07 10:59
|t/p
|4073
|0.10
|1.3218
|1.3259
|1.3218
|13.00
|35028.00
|8147
|2005.01.07 12:59
|sell
|4074
|0.10
|1.3209
|1.3237
|1.3196
|8148
|2005.01.07 14:00
|t/p
|4074
|0.10
|1.3196
|1.3237
|1.3196
|13.00
|35041.00
|8149
|2005.01.07 14:31
|sell
|4075
|0.10
|1.3195
|1.3223
|1.3182
|8150
|2005.01.07 14:33
|t/p
|4075
|0.10
|1.3182
|1.3223
|1.3182
|13.00
|35054.00
|8151
|2005.01.07 14:59
|sell
|4076
|0.10
|1.3195
|1.3223
|1.3182
|8152
|2005.01.07 14:59
|t/p
|4076
|0.10
|1.3182
|1.3223
|1.3182
|13.00
|35067.00
|8153
|2005.01.07 16:48
|sell
|4077
|0.10
|1.3059
|1.3087
|1.3046
|8154
|2005.01.07 16:58
|t/p
|4077
|0.10
|1.3046
|1.3087
|1.3046
|13.00
|35080.00
|8155
|2005.01.07 18:59
|buy
|4078
|0.10
|1.3054
|1.3026
|1.3067
|8156
|2005.01.09 23:00
|t/p
|4078
|0.10
|1.3067
|1.3026
|1.3067
|13.00
|35093.00
|8157
|2005.01.10 11:43
|sell
|4079
|0.10
|1.3109
|1.3137
|1.3096
|8158
|2005.01.10 12:26
|t/p
|4079
|0.10
|1.3096
|1.3137
|1.3096
|13.00
|35106.00
|8159
|2005.01.10 12:53
|sell
|4080
|0.10
|1.3107
|1.3135
|1.3094
|8160
|2005.01.10 13:38
|t/p
|4080
|0.10
|1.3094
|1.3135
|1.3094
|13.00
|35119.00
|8161
|2005.01.10 14:14
|sell
|4081
|0.10
|1.3101
|1.3129
|1.3088
|8162
|2005.01.10 16:03
|t/p
|4081
|0.10
|1.3088
|1.3129
|1.3088
|13.00
|35132.00
|8163
|2005.01.11 00:59
|sell
|4082
|0.10
|1.3119
|1.3147
|1.3106
|8164
|2005.01.11 09:59
|s/l
|4082
|0.10
|1.3147
|1.3147
|1.3106
|-28.00
|35104.00
|8165
|2005.01.11 11:09
|sell
|4083
|0.10
|1.3165
|1.3193
|1.3152
|8166
|2005.01.11 11:59
|t/p
|4083
|0.10
|1.3152
|1.3193
|1.3152
|13.00
|35117.00
|8167
|2005.01.11 15:54
|buy
|4084
|0.10
|1.3148
|1.3120
|1.3161
|8168
|2005.01.11 18:34
|s/l
|4084
|0.10
|1.3120
|1.3120
|1.3161
|-28.00
|35089.00
|8169
|2005.01.11 18:52
|sell
|4085
|0.10
|1.3133
|1.3161
|1.3120
|8170
|2005.01.11 19:59
|t/p
|4085
|0.10
|1.3120
|1.3161
|1.3120
|13.00
|35102.00
|8171
|2005.01.12 09:31
|buy
|4086
|0.10
|1.3088
|1.3060
|1.3101
|8172
|2005.01.12 10:59
|t/p
|4086
|0.10
|1.3101
|1.3060
|1.3101
|13.00
|35115.00
|8173
|2005.01.14 03:45
|buy
|4087
|0.10
|1.3125
|1.3097
|1.3138
|8174
|2005.01.14 07:04
|s/l
|4087
|0.10
|1.3097
|1.3097
|1.3138
|-28.00
|35087.00
|8175
|2005.01.14 07:26
|sell
|4088
|0.10
|1.3120
|1.3148
|1.3107
|8176
|2005.01.14 07:34
|t/p
|4088
|0.10
|1.3107
|1.3148
|1.3107
|13.00
|35100.00
|8177
|2005.01.14 07:40
|sell
|4089
|0.10
|1.3120
|1.3148
|1.3107
|8178
|2005.01.14 07:59
|t/p
|4089
|0.10
|1.3107
|1.3148
|1.3107
|13.00
|35113.00
|8179
|2005.01.14 14:29
|sell
|4090
|0.10
|1.3107
|1.3135
|1.3094
|8180
|2005.01.14 14:44
|t/p
|4090
|0.10
|1.3094
|1.3135
|1.3094
|13.00
|35126.00
|8181
|2005.01.14 14:44
|buy
|4091
|0.10
|1.3094
|1.3066
|1.3107
|8182
|2005.01.14 15:43
|t/p
|4091
|0.10
|1.3107
|1.3066
|1.3107
|13.00
|35139.00
|8183
|2005.01.14 16:54
|buy
|4092
|0.10
|1.3097
|1.3069
|1.3110
|8184
|2005.01.17 02:59
|t/p
|4092
|0.10
|1.3110
|1.3069
|1.3110
|13.00
|35152.00
|8185
|2005.01.17 08:24
|sell
|4093
|0.10
|1.3119
|1.3147
|1.3106
|8186
|2005.01.17 08:59
|t/p
|4093
|0.10
|1.3106
|1.3147
|1.3106
|13.00
|35165.00
|8187
|2005.01.17 10:59
|buy
|4094
|0.10
|1.3097
|1.3069
|1.3110
|8188
|2005.01.17 18:05
|s/l
|4094
|0.10
|1.3069
|1.3069
|1.3110
|-28.00
|35137.00
|8189
|2005.01.17 23:51
|buy
|4095
|0.10
|1.3043
|1.3015
|1.3056
|8190
|2005.01.18 06:59
|s/l
|4095
|0.10
|1.3015
|1.3015
|1.3056
|-28.00
|35109.00
|8191
|2005.01.18 07:59
|sell
|4096
|0.10
|1.3028
|1.3056
|1.3015
|8192
|2005.01.18 10:59
|s/l
|4096
|0.10
|1.3056
|1.3056
|1.3015
|-28.00
|35081.00
|8193
|2005.01.19 09:39
|sell
|4097
|0.10
|1.3090
|1.3118
|1.3077
|8194
|2005.01.19 12:12
|t/p
|4097
|0.10
|1.3077
|1.3118
|1.3077
|13.00
|35094.00
|8195
|2005.01.19 12:48
|sell
|4098
|0.10
|1.3088
|1.3116
|1.3075
|8196
|2005.01.19 13:59
|t/p
|4098
|0.10
|1.3075
|1.3116
|1.3075
|13.00
|35107.00
|8197
|2005.01.19 18:59
|sell
|4099
|0.10
|1.2994
|1.3022
|1.2981
|8198
|2005.01.20 09:16
|t/p
|4099
|0.10
|1.2981
|1.3022
|1.2981
|13.00
|35120.00
|8199
|2005.01.20 09:32
|sell
|4100
|0.10
|1.2982
|1.3010
|1.2969
|8200
|2005.01.20 09:59
|t/p
|4100
|0.10
|1.2969
|1.3010
|1.2969
|13.00
|35133.00
|8201
|2005.01.20 11:37
|buy
|4101
|0.10
|1.2938
|1.2910
|1.2951
|8202
|2005.01.20 11:45
|t/p
|4101
|0.10
|1.2951
|1.2910
|1.2951
|13.00
|35146.00
|8203
|2005.01.20 11:59
|sell
|4102
|0.10
|1.2952
|1.2980
|1.2939
|8204
|2005.01.20 12:55
|t/p
|4102
|0.10
|1.2939
|1.2980
|1.2939
|13.00
|35159.00
|8205
|2005.01.20 13:44
|sell
|4103
|0.10
|1.2949
|1.2977
|1.2936
|8206
|2005.01.21 06:59
|s/l
|4103
|0.10
|1.2977
|1.2977
|1.2936
|-28.00
|35131.00
|8207
|2005.01.21 07:59
|sell
|4104
|0.10
|1.2987
|1.3015
|1.2974
|8208
|2005.01.21 10:59
|t/p
|4104
|0.10
|1.2974
|1.3015
|1.2974
|13.00
|35144.00
|8209
|2005.01.24 00:59
|buy
|4105
|0.10
|1.3043
|1.3015
|1.3056
|8210
|2005.01.24 05:59
|t/p
|4105
|0.10
|1.3056
|1.3015
|1.3056
|13.00
|35157.00
|8211
|2005.01.24 06:59
|sell
|4106
|0.10
|1.3073
|1.3101
|1.3060
|8212
|2005.01.24 11:59
|t/p
|4106
|0.10
|1.3060
|1.3101
|1.3060
|13.00
|35170.00
|8213
|2005.01.24 14:38
|sell
|4107
|0.10
|1.3069
|1.3097
|1.3056
|8214
|2005.01.24 14:59
|t/p
|4107
|0.10
|1.3056
|1.3097
|1.3056
|13.00
|35183.00
|8215
|2005.01.25 09:54
|sell
|4108
|0.10
|1.3066
|1.3094
|1.3053
|8216
|2005.01.25 11:44
|t/p
|4108
|0.10
|1.3053
|1.3094
|1.3053
|13.00
|35196.00
|8217
|2005.01.25 13:30
|buy
|4109
|0.10
|1.3031
|1.3003
|1.3044
|8218
|2005.01.25 14:59
|s/l
|4109
|0.10
|1.3003
|1.3003
|1.3044
|-28.00
|35168.00
|8219
|2005.01.25 15:59
|buy
|4110
|0.10
|1.2955
|1.2927
|1.2968
|8220
|2005.01.25 16:27
|t/p
|4110
|0.10
|1.2968
|1.2927
|1.2968
|13.00
|35181.00
|8221
|2005.01.25 16:37
|buy
|4111
|0.10
|1.2951
|1.2923
|1.2964
|8222
|2005.01.25 16:49
|t/p
|4111
|0.10
|1.2964
|1.2923
|1.2964
|13.00
|35194.00
|8223
|2005.01.26 19:59
|sell
|4112
|0.10
|1.3072
|1.3100
|1.3059
|8224
|2005.01.27 06:59
|s/l
|4112
|0.10
|1.3100
|1.3100
|1.3059
|-28.00
|35166.00
|8225
|2005.01.27 08:59
|buy
|4113
|0.10
|1.3069
|1.3041
|1.3082
|8226
|2005.01.27 11:16
|s/l
|4113
|0.10
|1.3041
|1.3041
|1.3082
|-28.00
|35138.00
|8227
|2005.01.27 13:25
|buy
|4114
|0.10
|1.3023
|1.2995
|1.3036
|8228
|2005.01.27 13:56
|t/p
|4114
|0.10
|1.3036
|1.2995
|1.3036
|13.00
|35151.00
|8229
|2005.01.27 14:55
|buy
|4115
|0.10
|1.3025
|1.2997
|1.3038
|8230
|2005.01.27 14:59
|t/p
|4115
|0.10
|1.3038
|1.2997
|1.3038
|13.00
|35164.00
|8231
|2005.01.27 21:59
|buy
|4116
|0.10
|1.3041
|1.3013
|1.3054
|8232
|2005.01.28 12:59
|t/p
|4116
|0.10
|1.3054
|1.3013
|1.3054
|13.00
|35177.00
|8233
|2005.01.28 14:30
|sell
|4117
|0.10
|1.3049
|1.3077
|1.3036
|8234
|2005.01.28 14:59
|t/p
|4117
|0.10
|1.3036
|1.3077
|1.3036
|13.00
|35190.00
|8235
|2005.01.31 03:59
|sell
|4118
|0.10
|1.3025
|1.3053
|1.3012
|8236
|2005.01.31 07:59
|t/p
|4118
|0.10
|1.3012
|1.3053
|1.3012
|13.00
|35203.00
|8237
|2005.01.31 10:21
|buy
|4119
|0.10
|1.3000
|1.2972
|1.3013
|8238
|2005.01.31 10:59
|t/p
|4119
|0.10
|1.3013
|1.2972
|1.3013
|13.00
|35216.00
|8239
|2005.01.31 14:31
|buy
|4120
|0.10
|1.3025
|1.2997
|1.3038
|8240
|2005.01.31 15:59
|t/p
|4120
|0.10
|1.3038
|1.2997
|1.3038
|13.00
|35229.00
|8241
|2005.01.31 20:59
|buy
|4121
|0.10
|1.3029
|1.3001
|1.3042
|8242
|2005.01.31 21:59
|t/p
|4121
|0.10
|1.3042
|1.3001
|1.3042
|13.00
|35242.00
|8243
|2005.02.01 07:59
|sell
|4122
|0.10
|1.3031
|1.3059
|1.3018
|8244
|2005.02.01 12:59
|t/p
|4122
|0.10
|1.3018
|1.3059
|1.3018
|13.00
|35255.00
|8245
|2005.02.01 13:59
|sell
|4123
|0.10
|1.3015
|1.3043
|1.3002
|8246
|2005.02.01 17:59
|s/l
|4123
|0.10
|1.3043
|1.3043
|1.3002
|-28.00
|35227.00
|8247
|2005.02.02 00:59
|sell
|4124
|0.10
|1.3066
|1.3094
|1.3053
|8248
|2005.02.02 14:59
|t/p
|4124
|0.10
|1.3053
|1.3094
|1.3053
|13.00
|35240.00
|8249
|2005.02.02 20:19
|sell
|4125
|0.10
|1.3037
|1.3065
|1.3024
|8250
|2005.02.02 23:00
|t/p
|4125
|0.10
|1.3024
|1.3065
|1.3024
|13.00
|35253.00
|8251
|2005.02.03 14:49
|buy
|4126
|0.10
|1.2956
|1.2928
|1.2969
|8252
|2005.02.03 19:59
|t/p
|4126
|0.10
|1.2969
|1.2928
|1.2969
|13.00
|35266.00
|8253
|2005.02.04 12:59
|buy
|4127
|0.10
|1.2949
|1.2921
|1.2962
|8254
|2005.02.04 13:03
|t/p
|4127
|0.10
|1.2962
|1.2921
|1.2962
|13.00
|35279.00
|8255
|2005.02.04 13:59
|sell
|4128
|0.10
|1.2957
|1.2985
|1.2944
|8256
|2005.02.04 14:53
|t/p
|4128
|0.10
|1.2944
|1.2985
|1.2944
|13.00
|35292.00
|8257
|2005.02.04 14:55
|sell
|4129
|0.10
|1.2959
|1.2987
|1.2946
|8258
|2005.02.04 14:57
|t/p
|4129
|0.10
|1.2946
|1.2987
|1.2946
|13.00
|35305.00
|8259
|2005.02.04 15:05
|sell
|4130
|0.10
|1.2944
|1.2972
|1.2931
|8260
|2005.02.04 15:59
|t/p
|4130
|0.10
|1.2931
|1.2972
|1.2931
|13.00
|35318.00
|8261
|2005.02.07 06:59
|sell
|4131
|0.10
|1.2854
|1.2882
|1.2841
|8262
|2005.02.07 07:14
|t/p
|4131
|0.10
|1.2841
|1.2882
|1.2841
|13.00
|35331.00
|8263
|2005.02.07 12:54
|sell
|4132
|0.10
|1.2859
|1.2887
|1.2846
|8264
|2005.02.07 13:00
|t/p
|4132
|0.10
|1.2846
|1.2887
|1.2846
|13.00
|35344.00
|8265
|2005.02.07 14:59
|buy
|4133
|0.10
|1.2832
|1.2804
|1.2845
|8266
|2005.02.07 15:59
|s/l
|4133
|0.10
|1.2804
|1.2804
|1.2845
|-28.00
|35316.00
|8267
|2005.02.07 17:59
|sell
|4134
|0.10
|1.2765
|1.2793
|1.2752
|8268
|2005.02.07 22:00
|t/p
|4134
|0.10
|1.2752
|1.2793
|1.2752
|13.00
|35329.00
|8269
|2005.02.08 05:59
|buy
|4135
|0.10
|1.2759
|1.2731
|1.2772
|8270
|2005.02.08 08:00
|t/p
|4135
|0.10
|1.2772
|1.2731
|1.2772
|13.00
|35342.00
|8271
|2005.02.08 12:59
|buy
|4136
|0.10
|1.2759
|1.2731
|1.2772
|8272
|2005.02.08 15:59
|t/p
|4136
|0.10
|1.2772
|1.2731
|1.2772
|13.00
|35355.00
|8273
|2005.02.08 17:19
|sell
|4137
|0.10
|1.2786
|1.2814
|1.2773
|8274
|2005.02.08 19:57
|t/p
|4137
|0.10
|1.2773
|1.2814
|1.2773
|13.00
|35368.00
|8275
|2005.02.09 09:18
|buy
|4138
|0.10
|1.2780
|1.2752
|1.2793
|8276
|2005.02.09 12:59
|s/l
|4138
|0.10
|1.2752
|1.2752
|1.2793
|-28.00
|35340.00
|8277
|2005.02.09 16:59
|buy
|4139
|0.10
|1.2789
|1.2761
|1.2802
|8278
|2005.02.09 17:18
|t/p
|4139
|0.10
|1.2802
|1.2761
|1.2802
|13.00
|35353.00
|8279
|2005.02.10 07:45
|sell
|4140
|0.10
|1.2816
|1.2844
|1.2803
|8280
|2005.02.10 08:00
|t/p
|4140
|0.10
|1.2803
|1.2844
|1.2803
|13.00
|35366.00
|8281
|2005.02.10 12:59
|sell
|4141
|0.10
|1.2784
|1.2812
|1.2771
|8282
|2005.02.10 13:59
|s/l
|4141
|0.10
|1.2812
|1.2812
|1.2771
|-28.00
|35338.00
|8283
|2005.02.11 06:59
|sell
|4142
|0.10
|1.2877
|1.2905
|1.2864
|8284
|2005.02.11 08:07
|t/p
|4142
|0.10
|1.2864
|1.2905
|1.2864
|13.00
|35351.00
|8285
|2005.02.11 11:59
|buy
|4143
|0.10
|1.2858
|1.2830
|1.2871
|8286
|2005.02.11 13:12
|t/p
|4143
|0.10
|1.2871
|1.2830
|1.2871
|13.00
|35364.00
|8287
|2005.02.11 13:12
|sell
|4144
|0.10
|1.2872
|1.2900
|1.2859
|8288
|2005.02.11 13:53
|t/p
|4144
|0.10
|1.2859
|1.2900
|1.2859
|13.00
|35377.00
|8289
|2005.02.11 17:58
|buy
|4145
|0.10
|1.2863
|1.2835
|1.2876
|8290
|2005.02.11 18:20
|t/p
|4145
|0.10
|1.2876
|1.2835
|1.2876
|13.00
|35390.00
|8291
|2005.02.11 18:20
|sell
|4146
|0.10
|1.2877
|1.2905
|1.2864
|8292
|2005.02.11 19:01
|t/p
|4146
|0.10
|1.2864
|1.2905
|1.2864
|13.00
|35403.00
|8293
|2005.02.13 23:26
|sell
|4147
|0.10
|1.2890
|1.2918
|1.2877
|8294
|2005.02.14 00:59
|s/l
|4147
|0.10
|1.2918
|1.2918
|1.2877
|-28.00
|35375.00
|8295
|2005.02.14 06:59
|sell
|4148
|0.10
|1.2941
|1.2969
|1.2928
|8296
|2005.02.14 07:59
|s/l
|4148
|0.10
|1.2969
|1.2969
|1.2928
|-28.00
|35347.00
|8297
|2005.02.14 14:59
|sell
|4149
|0.10
|1.2965
|1.2993
|1.2952
|8298
|2005.02.15 11:00
|s/l
|4149
|0.10
|1.2993
|1.2993
|1.2952
|-28.00
|35319.00
|8299
|2005.02.16 09:57
|buy
|4150
|0.10
|1.3013
|1.2985
|1.3026
|8300
|2005.02.16 11:59
|t/p
|4150
|0.10
|1.3026
|1.2985
|1.3026
|13.00
|35332.00
|8301
|2005.02.16 13:59
|sell
|4151
|0.10
|1.3038
|1.3066
|1.3025
|8302
|2005.02.16 13:59
|t/p
|4151
|0.10
|1.3025
|1.3066
|1.3025
|13.00
|35345.00
|8303
|2005.02.16 16:07
|buy
|4152
|0.10
|1.2990
|1.2962
|1.3003
|8304
|2005.02.16 16:08
|t/p
|4152
|0.10
|1.3003
|1.2962
|1.3003
|13.00
|35358.00
|8305
|2005.02.16 16:20
|buy
|4153
|0.10
|1.2990
|1.2962
|1.3003
|8306
|2005.02.16 16:59
|t/p
|4153
|0.10
|1.3003
|1.2962
|1.3003
|13.00
|35371.00
|8307
|2005.02.17 08:47
|sell
|4154
|0.10
|1.3060
|1.3088
|1.3047
|8308
|2005.02.17 12:59
|t/p
|4154
|0.10
|1.3047
|1.3088
|1.3047
|13.00
|35384.00
|8309
|2005.02.17 14:17
|buy
|4155
|0.10
|1.3036
|1.3008
|1.3049
|8310
|2005.02.17 14:59
|t/p
|4155
|0.10
|1.3049
|1.3008
|1.3049
|13.00
|35397.00
|8311
|2005.02.17 18:01
|sell
|4156
|0.10
|1.3080
|1.3108
|1.3067
|8312
|2005.02.17 21:03
|t/p
|4156
|0.10
|1.3067
|1.3108
|1.3067
|13.00
|35410.00
|8313
|2005.02.18 06:59
|buy
|4157
|0.10
|1.3073
|1.3045
|1.3086
|8314
|2005.02.18 09:59
|s/l
|4157
|0.10
|1.3045
|1.3045
|1.3086
|-28.00
|35382.00
|8315
|2005.02.18 12:59
|sell
|4158
|0.10
|1.3050
|1.3078
|1.3037
|8316
|2005.02.22 01:59
|s/l
|4158
|0.10
|1.3078
|1.3078
|1.3037
|-28.00
|35354.00
|8317
|2005.02.22 11:44
|sell
|4159
|0.10
|1.3204
|1.3232
|1.3191
|8318
|2005.02.22 11:59
|t/p
|4159
|0.10
|1.3191
|1.3232
|1.3191
|13.00
|35367.00
|8319
|2005.02.22 14:25
|sell
|4160
|0.10
|1.3214
|1.3242
|1.3201
|8320
|2005.02.22 14:47
|t/p
|4160
|0.10
|1.3201
|1.3242
|1.3201
|13.00
|35380.00
|8321
|2005.02.22 17:43
|buy
|4161
|0.10
|1.3231
|1.3203
|1.3244
|8322
|2005.02.22 17:59
|t/p
|4161
|0.10
|1.3244
|1.3203
|1.3244
|13.00
|35393.00
|8323
|2005.02.22 18:59
|sell
|4162
|0.10
|1.3259
|1.3287
|1.3246
|8324
|2005.02.23 00:59
|t/p
|4162
|0.10
|1.3246
|1.3287
|1.3246
|13.00
|35406.00
|8325
|2005.02.23 08:49
|buy
|4163
|0.10
|1.3212
|1.3184
|1.3225
|8326
|2005.02.23 12:59
|t/p
|4163
|0.10
|1.3225
|1.3184
|1.3225
|13.00
|35419.00
|8327
|2005.02.23 14:30
|sell
|4164
|0.10
|1.3211
|1.3239
|1.3198
|8328
|2005.02.23 14:59
|t/p
|4164
|0.10
|1.3198
|1.3239
|1.3198
|13.00
|35432.00
|8329
|2005.02.23 15:48
|buy
|4165
|0.10
|1.3194
|1.3166
|1.3207
|8330
|2005.02.23 15:55
|t/p
|4165
|0.10
|1.3207
|1.3166
|1.3207
|13.00
|35445.00
|8331
|2005.02.23 22:59
|buy
|4166
|0.10
|1.3202
|1.3174
|1.3215
|8332
|2005.02.24 00:59
|t/p
|4166
|0.10
|1.3215
|1.3174
|1.3215
|13.00
|35458.00
|8333
|2005.02.24 07:53
|buy
|4167
|0.10
|1.3228
|1.3200
|1.3241
|8334
|2005.02.24 07:59
|t/p
|4167
|0.10
|1.3241
|1.3200
|1.3241
|13.00
|35471.00
|8335
|2005.02.24 10:59
|sell
|4168
|0.10
|1.3265
|1.3293
|1.3252
|8336
|2005.02.24 12:06
|t/p
|4168
|0.10
|1.3252
|1.3293
|1.3252
|13.00
|35484.00
|8337
|2005.02.24 15:59
|sell
|4169
|0.10
|1.3207
|1.3235
|1.3194
|8338
|2005.02.24 22:39
|t/p
|4169
|0.10
|1.3194
|1.3235
|1.3194
|13.00
|35497.00
|8339
|2005.02.25 06:59
|sell
|4170
|0.10
|1.3198
|1.3226
|1.3185
|8340
|2005.02.25 09:59
|t/p
|4170
|0.10
|1.3185
|1.3226
|1.3185
|13.00
|35510.00
|8341
|2005.02.25 11:49
|buy
|4171
|0.10
|1.3157
|1.3129
|1.3170
|8342
|2005.02.25 12:59
|t/p
|4171
|0.10
|1.3170
|1.3129
|1.3170
|13.00
|35523.00
|8343
|2005.02.25 14:57
|buy
|4172
|0.10
|1.3184
|1.3156
|1.3197
|8344
|2005.02.25 15:06
|t/p
|4172
|0.10
|1.3197
|1.3156
|1.3197
|13.00
|35536.00
|8345
|2005.02.25 15:36
|buy
|4173
|0.10
|1.3188
|1.3160
|1.3201
|8346
|2005.02.25 16:59
|t/p
|4173
|0.10
|1.3201
|1.3160
|1.3201
|13.00
|35549.00
|8347
|2005.02.27 23:46
|buy
|4174
|0.10
|1.3248
|1.3220
|1.3261
|8348
|2005.02.27 23:59
|t/p
|4174
|0.10
|1.3261
|1.3220
|1.3261
|13.00
|35562.00
|8349
|2005.02.28 06:30
|sell
|4175
|0.10
|1.3271
|1.3299
|1.3258
|8350
|2005.02.28 06:59
|t/p
|4175
|0.10
|1.3258
|1.3299
|1.3258
|13.00
|35575.00
|8351
|2005.02.28 14:32
|buy
|4176
|0.10
|1.3244
|1.3216
|1.3257
|8352
|2005.02.28 14:45
|t/p
|4176
|0.10
|1.3257
|1.3216
|1.3257
|13.00
|35588.00
|8353
|2005.02.28 16:25
|sell
|4177
|0.10
|1.3261
|1.3289
|1.3248
|8354
|2005.02.28 18:59
|t/p
|4177
|0.10
|1.3248
|1.3289
|1.3248
|13.00
|35601.00
|8355
|2005.02.28 19:59
|sell
|4178
|0.10
|1.3241
|1.3269
|1.3228
|8356
|2005.02.28 20:59
|t/p
|4178
|0.10
|1.3228
|1.3269
|1.3228
|13.00
|35614.00
|8357
|2005.03.01 02:59
|sell
|4179
|0.10
|1.3193
|1.3221
|1.3180
|8358
|2005.03.01 11:59
|s/l
|4179
|0.10
|1.3221
|1.3221
|1.3180
|-28.00
|35586.00
|8359
|2005.03.01 14:59
|buy
|4180
|0.10
|1.3186
|1.3158
|1.3199
|8360
|2005.03.02 00:59
|s/l
|4180
|0.10
|1.3158
|1.3158
|1.3199
|-28.00
|35558.00
|8361
|2005.03.02 04:07
|sell
|4181
|0.10
|1.3166
|1.3194
|1.3153
|8362
|2005.03.02 07:59
|t/p
|4181
|0.10
|1.3153
|1.3194
|1.3153
|13.00
|35571.00
|8363
|2005.03.02 09:59
|buy
|4182
|0.10
|1.3106
|1.3078
|1.3119
|8364
|2005.03.02 15:59
|t/p
|4182
|0.10
|1.3119
|1.3078
|1.3119
|13.00
|35584.00
|8365
|2005.03.03 06:59
|buy
|4183
|0.10
|1.3124
|1.3096
|1.3137
|8366
|2005.03.03 07:59
|t/p
|4183
|0.10
|1.3137
|1.3096
|1.3137
|13.00
|35597.00
|8367
|2005.03.03 09:59
|buy
|4184
|0.10
|1.3147
|1.3119
|1.3160
|8368
|2005.03.03 15:09
|s/l
|4184
|0.10
|1.3119
|1.3119
|1.3160
|-28.00
|35569.00
|8369
|2005.03.03 15:43
|sell
|4185
|0.10
|1.3129
|1.3157
|1.3116
|8370
|2005.03.03 17:59
|t/p
|4185
|0.10
|1.3116
|1.3157
|1.3116
|13.00
|35582.00
|8371
|2005.03.04 06:59
|sell
|4186
|0.10
|1.3111
|1.3139
|1.3098
|8372
|2005.03.04 12:59
|s/l
|4186
|0.10
|1.3139
|1.3139
|1.3098
|-28.00
|35554.00
|8373
|2005.03.08 12:20
|sell
|4187
|0.10
|1.3254
|1.3282
|1.3241
|8374
|2005.03.08 13:59
|s/l
|4187
|0.10
|1.3282
|1.3282
|1.3241
|-28.00
|35526.00
|8375
|2005.03.08 15:59
|buy
|4188
|0.10
|1.3340
|1.3312
|1.3353
|8376
|2005.03.09 06:59
|t/p
|4188
|0.10
|1.3353
|1.3312
|1.3353
|13.00
|35539.00
|8377
|2005.03.09 09:21
|sell
|4189
|0.10
|1.3371
|1.3399
|1.3358
|8378
|2005.03.09 11:59
|t/p
|4189
|0.10
|1.3358
|1.3399
|1.3358
|13.00
|35552.00
|8379
|2005.03.09 13:59
|sell
|4190
|0.10
|1.3351
|1.3379
|1.3338
|8380
|2005.03.09 15:59
|s/l
|4190
|0.10
|1.3379
|1.3379
|1.3338
|-28.00
|35524.00
|8381
|2005.03.09 18:46
|sell
|4191
|0.10
|1.3412
|1.3440
|1.3399
|8382
|2005.03.09 19:59
|t/p
|4191
|0.10
|1.3399
|1.3440
|1.3399
|13.00
|35537.00
|8383
|2005.03.10 00:22
|buy
|4192
|0.10
|1.3384
|1.3356
|1.3397
|8384
|2005.03.10 00:59
|t/p
|4192
|0.10
|1.3397
|1.3356
|1.3397
|13.00
|35550.00
|8385
|2005.03.10 08:13
|sell
|4193
|0.10
|1.3436
|1.3464
|1.3423
|8386
|2005.03.10 09:59
|t/p
|4193
|0.10
|1.3423
|1.3464
|1.3423
|13.00
|35563.00
|8387
|2005.03.10 11:17
|buy
|4194
|0.10
|1.3413
|1.3385
|1.3426
|8388
|2005.03.10 12:35
|t/p
|4194
|0.10
|1.3426
|1.3385
|1.3426
|13.00
|35576.00
|8389
|2005.03.10 14:30
|sell
|4195
|0.10
|1.3418
|1.3446
|1.3405
|8390
|2005.03.10 16:54
|t/p
|4195
|0.10
|1.3405
|1.3446
|1.3405
|13.00
|35589.00
|8391
|2005.03.10 16:54
|buy
|4196
|0.10
|1.3405
|1.3377
|1.3418
|8392
|2005.03.10 17:59
|t/p
|4196
|0.10
|1.3418
|1.3377
|1.3418
|13.00
|35602.00
|8393
|2005.03.10 21:59
|sell
|4197
|0.10
|1.3420
|1.3448
|1.3407
|8394
|2005.03.11 14:34
|s/l
|4197
|0.10
|1.3448
|1.3448
|1.3407
|-28.00
|35574.00
|8395
|2005.03.13 23:06
|sell
|4198
|0.10
|1.3474
|1.3502
|1.3461
|8396
|2005.03.14 00:59
|t/p
|4198
|0.10
|1.3461
|1.3502
|1.3461
|13.00
|35587.00
|8397
|2005.03.14 01:59
|sell
|4199
|0.10
|1.3455
|1.3483
|1.3442
|8398
|2005.03.14 05:59
|t/p
|4199
|0.10
|1.3442
|1.3483
|1.3442
|13.00
|35600.00
|8399
|2005.03.14 09:55
|sell
|4200
|0.10
|1.3405
|1.3433
|1.3392
|8400
|2005.03.14 11:59
|t/p
|4200
|0.10
|1.3392
|1.3433
|1.3392
|13.00
|35613.00
|8401
|2005.03.14 12:59
|sell
|4201
|0.10
|1.3393
|1.3421
|1.3380
|8402
|2005.03.14 13:38
|t/p
|4201
|0.10
|1.3380
|1.3421
|1.3380
|13.00
|35626.00
|8403
|2005.03.14 14:15
|buy
|4202
|0.10
|1.3375
|1.3347
|1.3388
|8404
|2005.03.14 14:54
|t/p
|4202
|0.10
|1.3388
|1.3347
|1.3388
|13.00
|35639.00
|8405
|2005.03.14 14:54
|sell
|4203
|0.10
|1.3388
|1.3416
|1.3375
|8406
|2005.03.14 14:59
|t/p
|4203
|0.10
|1.3375
|1.3416
|1.3375
|13.00
|35652.00
|8407
|2005.03.14 16:59
|sell
|4204
|0.10
|1.3351
|1.3379
|1.3338
|8408
|2005.03.15 09:59
|s/l
|4204
|0.10
|1.3379
|1.3379
|1.3338
|-28.00
|35624.00
|8409
|2005.03.15 11:59
|sell
|4205
|0.10
|1.3385
|1.3413
|1.3372
|8410
|2005.03.15 13:59
|t/p
|4205
|0.10
|1.3372
|1.3413
|1.3372
|13.00
|35637.00
|8411
|2005.03.15 15:54
|buy
|4206
|0.10
|1.3311
|1.3283
|1.3324
|8412
|2005.03.16 06:59
|t/p
|4206
|0.10
|1.3324
|1.3283
|1.3324
|13.00
|35650.00
|8413
|2005.03.16 12:57
|sell
|4207
|0.10
|1.3385
|1.3413
|1.3372
|8414
|2005.03.16 12:59
|s/l
|4207
|0.10
|1.3413
|1.3413
|1.3372
|-28.00
|35622.00
|8415
|2005.03.16 14:48
|sell
|4208
|0.10
|1.3423
|1.3451
|1.3410
|8416
|2005.03.16 18:34
|t/p
|4208
|0.10
|1.3410
|1.3451
|1.3410
|13.00
|35635.00
|8417
|2005.03.17 11:29
|buy
|4209
|0.10
|1.3380
|1.3352
|1.3393
|8418
|2005.03.17 12:59
|s/l
|4209
|0.10
|1.3352
|1.3352
|1.3393
|-28.00
|35607.00
|8419
|2005.03.17 14:34
|buy
|4210
|0.10
|1.3359
|1.3331
|1.3372
|8420
|2005.03.17 14:59
|t/p
|4210
|0.10
|1.3372
|1.3331
|1.3372
|13.00
|35620.00
|8421
|2005.03.17 16:08
|sell
|4211
|0.10
|1.3371
|1.3399
|1.3358
|8422
|2005.03.17 16:59
|t/p
|4211
|0.10
|1.3358
|1.3399
|1.3358
|13.00
|35633.00
|8423
|2005.03.17 16:59
|buy
|4212
|0.10
|1.3358
|1.3330
|1.3371
|8424
|2005.03.17 18:35
|t/p
|4212
|0.10
|1.3371
|1.3330
|1.3371
|13.00
|35646.00
|8425
|2005.03.17 23:59
|sell
|4213
|0.10
|1.3384
|1.3412
|1.3371
|8426
|2005.03.18 03:59
|t/p
|4213
|0.10
|1.3371
|1.3412
|1.3371
|13.00
|35659.00
|8427
|2005.03.18 14:04
|buy
|4214
|0.10
|1.3275
|1.3247
|1.3288
|8428
|2005.03.18 15:59
|t/p
|4214
|0.10
|1.3288
|1.3247
|1.3288
|13.00
|35672.00
|8429
|2005.03.21 02:59
|buy
|4215
|0.10
|1.3255
|1.3227
|1.3268
|8430
|2005.03.21 06:59
|s/l
|4215
|0.10
|1.3227
|1.3227
|1.3268
|-28.00
|35644.00
|8431
|2005.03.21 09:26
|buy
|4216
|0.10
|1.3217
|1.3189
|1.3230
|8432
|2005.03.21 12:59
|s/l
|4216
|0.10
|1.3189
|1.3189
|1.3230
|-28.00
|35616.00
|8433
|2005.03.21 14:12
|buy
|4217
|0.10
|1.3188
|1.3160
|1.3201
|8434
|2005.03.21 16:59
|s/l
|4217
|0.10
|1.3160
|1.3160
|1.3201
|-28.00
|35588.00
|8435
|2005.03.21 17:46
|buy
|4218
|0.10
|1.3156
|1.3128
|1.3169
|8436
|2005.03.21 18:59
|t/p
|4218
|0.10
|1.3169
|1.3128
|1.3169
|13.00
|35601.00
|8437
|2005.03.22 05:59
|sell
|4219
|0.10
|1.3166
|1.3194
|1.3153
|8438
|2005.03.22 13:59
|s/l
|4219
|0.10
|1.3194
|1.3194
|1.3153
|-28.00
|35573.00
|8439
|2005.03.22 18:27
|buy
|4220
|0.10
|1.3197
|1.3169
|1.3210
|8440
|2005.03.22 18:59
|s/l
|4220
|0.10
|1.3169
|1.3169
|1.3210
|-28.00
|35545.00
|8441
|2005.03.22 20:58
|sell
|4221
|0.10
|1.3086
|1.3114
|1.3073
|8442
|2005.03.22 21:05
|t/p
|4221
|0.10
|1.3073
|1.3114
|1.3073
|13.00
|35558.00
|8443
|2005.03.22 22:55
|sell
|4222
|0.10
|1.3084
|1.3112
|1.3071
|8444
|2005.03.23 07:36
|t/p
|4222
|0.10
|1.3071
|1.3112
|1.3071
|13.00
|35571.00
|8445
|2005.03.23 07:36
|buy
|4223
|0.10
|1.3070
|1.3042
|1.3083
|8446
|2005.03.23 08:59
|s/l
|4223
|0.10
|1.3042
|1.3042
|1.3083
|-28.00
|35543.00
|8447
|2005.03.23 10:15
|buy
|4224
|0.10
|1.3044
|1.3016
|1.3057
|8448
|2005.03.23 14:30
|s/l
|4224
|0.10
|1.3016
|1.3016
|1.3057
|-28.00
|35515.00
|8449
|2005.03.23 14:57
|sell
|4225
|0.10
|1.3025
|1.3053
|1.3012
|8450
|2005.03.23 15:59
|t/p
|4225
|0.10
|1.3012
|1.3053
|1.3012
|13.00
|35528.00
|8451
|2005.03.23 18:40
|sell
|4226
|0.10
|1.2981
|1.3009
|1.2968
|8452
|2005.03.24 07:41
|s/l
|4226
|0.10
|1.3009
|1.3009
|1.2968
|-28.00
|35500.00
|8453
|2005.03.24 10:59
|buy
|4227
|0.10
|1.2982
|1.2954
|1.2995
|8454
|2005.03.24 11:00
|t/p
|4227
|0.10
|1.2995
|1.2954
|1.2995
|13.00
|35513.00
|8455
|2005.03.24 11:36
|buy
|4228
|0.10
|1.2979
|1.2951
|1.2992
|8456
|2005.03.24 13:23
|t/p
|4228
|0.10
|1.2992
|1.2951
|1.2992
|13.00
|35526.00
|8457
|2005.03.24 13:23
|sell
|4229
|0.10
|1.2993
|1.3021
|1.2980
|8458
|2005.03.24 14:07
|t/p
|4229
|0.10
|1.2980
|1.3021
|1.2980
|13.00
|35539.00
|8459
|2005.03.24 14:39
|sell
|4230
|0.10
|1.2991
|1.3019
|1.2978
|8460
|2005.03.24 14:59
|t/p
|4230
|0.10
|1.2978
|1.3019
|1.2978
|13.00
|35552.00
|8461
|2005.03.24 16:53
|buy
|4231
|0.10
|1.2955
|1.2927
|1.2968
|8462
|2005.03.24 16:59
|t/p
|4231
|0.10
|1.2968
|1.2927
|1.2968
|13.00
|35565.00
|8463
|2005.03.25 09:52
|sell
|4232
|0.10
|1.2967
|1.2995
|1.2954
|8464
|2005.03.25 09:59
|t/p
|4232
|0.10
|1.2954
|1.2995
|1.2954
|13.00
|35578.00
|8465
|2005.03.28 01:59
|sell
|4233
|0.10
|1.2898
|1.2926
|1.2885
|8466
|2005.03.28 08:59
|s/l
|4233
|0.10
|1.2926
|1.2926
|1.2885
|-28.00
|35550.00
|8467
|2005.03.28 15:54
|buy
|4234
|0.10
|1.2867
|1.2839
|1.2880
|8468
|2005.03.28 16:04
|t/p
|4234
|0.10
|1.2880
|1.2839
|1.2880
|13.00
|35563.00
|8469
|2005.03.28 16:56
|buy
|4235
|0.10
|1.2875
|1.2847
|1.2888
|8470
|2005.03.28 19:59
|t/p
|4235
|0.10
|1.2888
|1.2847
|1.2888
|13.00
|35576.00
|8471
|2005.03.29 04:51
|sell
|4236
|0.10
|1.2937
|1.2965
|1.2924
|8472
|2005.03.29 04:59
|t/p
|4236
|0.10
|1.2924
|1.2965
|1.2924
|13.00
|35589.00
|8473
|2005.03.29 07:59
|buy
|4237
|0.10
|1.2923
|1.2895
|1.2936
|8474
|2005.03.29 07:59
|t/p
|4237
|0.10
|1.2936
|1.2895
|1.2936
|13.00
|35602.00
|8475
|2005.03.29 10:59
|sell
|4238
|0.10
|1.2934
|1.2962
|1.2921
|8476
|2005.03.29 12:59
|t/p
|4238
|0.10
|1.2921
|1.2962
|1.2921
|13.00
|35615.00
|8477
|2005.03.29 18:59
|buy
|4239
|0.10
|1.2926
|1.2898
|1.2939
|8478
|2005.03.30 00:36
|t/p
|4239
|0.10
|1.2939
|1.2898
|1.2939
|13.00
|35628.00
|8479
|2005.03.30 00:36
|sell
|4240
|0.10
|1.2940
|1.2968
|1.2927
|8480
|2005.03.30 06:59
|s/l
|4240
|0.10
|1.2968
|1.2968
|1.2927
|-28.00
|35600.00
|8481
|2005.03.30 10:59
|sell
|4241
|0.10
|1.2948
|1.2976
|1.2935
|8482
|2005.03.30 18:16
|t/p
|4241
|0.10
|1.2935
|1.2976
|1.2935
|13.00
|35613.00
|8483
|2005.03.30 18:25
|sell
|4242
|0.10
|1.2949
|1.2977
|1.2936
|8484
|2005.03.30 19:59
|t/p
|4242
|0.10
|1.2936
|1.2977
|1.2936
|13.00
|35626.00
|8485
|2005.03.30 22:54
|buy
|4243
|0.10
|1.2914
|1.2886
|1.2927
|8486
|2005.03.30 23:59
|t/p
|4243
|0.10
|1.2927
|1.2886
|1.2927
|13.00
|35639.00
|8487
|2005.03.31 08:59
|sell
|4244
|0.10
|1.2956
|1.2984
|1.2943
|8488
|2005.03.31 12:59
|s/l
|4244
|0.10
|1.2984
|1.2984
|1.2943
|-28.00
|35611.00
|8489
|2005.03.31 15:31
|sell
|4245
|0.10
|1.2975
|1.3003
|1.2962
|8490
|2005.03.31 18:59
|t/p
|4245
|0.10
|1.2962
|1.3003
|1.2962
|13.00
|35624.00
|8491
|2005.04.01 05:59
|sell
|4246
|0.10
|1.2974
|1.3002
|1.2961
|8492
|2005.04.01 09:59
|t/p
|4246
|0.10
|1.2961
|1.3002
|1.2961
|13.00
|35637.00
|8493
|2005.04.01 16:59
|sell
|4247
|0.10
|1.2902
|1.2930
|1.2889
|8494
|2005.04.01 17:22
|t/p
|4247
|0.10
|1.2889
|1.2930
|1.2889
|13.00
|35650.00
|8495
|2005.04.01 17:59
|sell
|4248
|0.10
|1.2910
|1.2938
|1.2897
|8496
|2005.04.01 18:26
|t/p
|4248
|0.10
|1.2897
|1.2938
|1.2897
|13.00
|35663.00
|8497
|2005.04.03 23:51
|sell
|4249
|0.10
|1.2896
|1.2924
|1.2883
|8498
|2005.04.03 23:51
|t/p
|4249
|0.10
|1.2883
|1.2924
|1.2883
|13.00
|35676.00
|8499
|2005.04.04 02:59
|sell
|4250
|0.10
|1.2902
|1.2930
|1.2889
|8500
|2005.04.04 06:59
|t/p
|4250
|0.10
|1.2889
|1.2930
|1.2889
|13.00
|35689.00
|8501
|2005.04.04 09:41
|buy
|4251
|0.10
|1.2889
|1.2861
|1.2902
|8502
|2005.04.04 13:59
|s/l
|4251
|0.10
|1.2861
|1.2861
|1.2902
|-28.00
|35661.00
|8503
|2005.04.04 16:18
|buy
|4252
|0.10
|1.2834
|1.2806
|1.2847
|8504
|2005.04.04 18:59
|t/p
|4252
|0.10
|1.2847
|1.2806
|1.2847
|13.00
|35674.00
|8505
|2005.04.05 06:59
|buy
|4253
|0.10
|1.2818
|1.2790
|1.2831
|8506
|2005.04.05 12:59
|t/p
|4253
|0.10
|1.2831
|1.2790
|1.2831
|13.00
|35687.00
|8507
|2005.04.05 13:59
|buy
|4254
|0.10
|1.2848
|1.2820
|1.2861
|8508
|2005.04.05 18:59
|t/p
|4254
|0.10
|1.2861
|1.2820
|1.2861
|13.00
|35700.00
|8509
|2005.04.06 00:59
|sell
|4255
|0.10
|1.2852
|1.2880
|1.2839
|8510
|2005.04.06 02:59
|s/l
|4255
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2839
|-28.00
|35672.00
|8511
|2005.04.06 06:59
|buy
|4256
|0.10
|1.2876
|1.2848
|1.2889
|8512
|2005.04.06 09:59
|t/p
|4256
|0.10
|1.2889
|1.2848
|1.2889
|13.00
|35685.00
|8513
|2005.04.06 17:59
|sell
|4257
|0.10
|1.2890
|1.2918
|1.2877
|8514
|2005.04.06 18:22
|t/p
|4257
|0.10
|1.2877
|1.2918
|1.2877
|13.00
|35698.00
|8515
|2005.04.06 21:12
|buy
|4258
|0.10
|1.2868
|1.2840
|1.2881
|8516
|2005.04.07 02:59
|t/p
|4258
|0.10
|1.2881
|1.2840
|1.2881
|13.00
|35711.00
|8517
|2005.04.07 14:40
|sell
|4259
|0.10
|1.2923
|1.2951
|1.2910
|8518
|2005.04.07 14:59
|t/p
|4259
|0.10
|1.2910
|1.2951
|1.2910
|13.00
|35724.00
|8519
|2005.04.07 16:04
|buy
|4260
|0.10
|1.2905
|1.2877
|1.2918
|8520
|2005.04.07 16:17
|t/p
|4260
|0.10
|1.2918
|1.2877
|1.2918
|13.00
|35737.00
|8521
|2005.04.07 16:53
|buy
|4261
|0.10
|1.2905
|1.2877
|1.2918
|8522
|2005.04.07 17:59
|s/l
|4261
|0.10
|1.2877
|1.2877
|1.2918
|-28.00
|35709.00
|8523
|2005.04.07 19:50
|buy
|4262
|0.10
|1.2849
|1.2821
|1.2862
|8524
|2005.04.08 00:59
|s/l
|4262
|0.10
|1.2821
|1.2821
|1.2862
|-28.00
|35681.00
|8525
|2005.04.08 11:43
|sell
|4263
|0.10
|1.2839
|1.2867
|1.2826
|8526
|2005.04.08 11:59
|t/p
|4263
|0.10
|1.2826
|1.2867
|1.2826
|13.00
|35694.00
|8527
|2005.04.08 18:10
|sell
|4264
|0.10
|1.2927
|1.2955
|1.2914
|8528
|2005.04.10 23:32
|t/p
|4264
|0.10
|1.2914
|1.2955
|1.2914
|13.00
|35707.00
|8529
|2005.04.10 23:52
|sell
|4265
|0.10
|1.2925
|1.2953
|1.2912
|8530
|2005.04.11 01:23
|t/p
|4265
|0.10
|1.2912
|1.2953
|1.2912
|13.00
|35720.00
|8531
|2005.04.11 01:53
|sell
|4266
|0.10
|1.2923
|1.2951
|1.2910
|8532
|2005.04.11 08:59
|s/l
|4266
|0.10
|1.2951
|1.2951
|1.2910
|-28.00
|35692.00
|8533
|2005.04.11 10:10
|sell
|4267
|0.10
|1.2969
|1.2997
|1.2956
|8534
|2005.04.11 13:00
|t/p
|4267
|0.10
|1.2956
|1.2997
|1.2956
|13.00
|35705.00
|8535
|2005.04.11 13:12
|sell
|4268
|0.10
|1.2967
|1.2995
|1.2954
|8536
|2005.04.11 16:59
|s/l
|4268
|0.10
|1.2995
|1.2995
|1.2954
|-28.00
|35677.00
|8537
|2005.04.12 09:24
|sell
|4269
|0.10
|1.2994
|1.3022
|1.2981
|8538
|2005.04.12 09:59
|t/p
|4269
|0.10
|1.2981
|1.3022
|1.2981
|13.00
|35690.00
|8539
|2005.04.12 11:50
|buy
|4270
|0.10
|1.2977
|1.2949
|1.2990
|8540
|2005.04.12 12:59
|s/l
|4270
|0.10
|1.2949
|1.2949
|1.2990
|-28.00
|35662.00
|8541
|2005.04.12 16:10
|buy
|4271
|0.10
|1.2871
|1.2843
|1.2884
|8542
|2005.04.12 16:20
|t/p
|4271
|0.10
|1.2884
|1.2843
|1.2884
|13.00
|35675.00
|8543
|2005.04.14 08:59
|buy
|4272
|0.10
|1.2872
|1.2844
|1.2885
|8544
|2005.04.14 10:59
|s/l
|4272
|0.10
|1.2844
|1.2844
|1.2885
|-28.00
|35647.00
|8545
|2005.04.14 12:33
|buy
|4273
|0.10
|1.2825
|1.2797
|1.2838
|8546
|2005.04.14 13:59
|s/l
|4273
|0.10
|1.2797
|1.2797
|1.2838
|-28.00
|35619.00
|8547
|2005.04.14 15:19
|buy
|4274
|0.10
|1.2804
|1.2776
|1.2817
|8548
|2005.04.14 16:00
|t/p
|4274
|0.10
|1.2817
|1.2776
|1.2817
|13.00
|35632.00
|8549
|2005.04.14 17:27
|sell
|4275
|0.10
|1.2817
|1.2845
|1.2804
|8550
|2005.04.14 21:59
|t/p
|4275
|0.10
|1.2804
|1.2845
|1.2804
|13.00
|35645.00
|8551
|2005.04.14 23:38
|buy
|4276
|0.10
|1.2793
|1.2765
|1.2806
|8552
|2005.04.14 23:59
|t/p
|4276
|0.10
|1.2806
|1.2765
|1.2806
|13.00
|35658.00
|8553
|2005.04.15 11:36
|buy
|4277
|0.10
|1.2833
|1.2805
|1.2846
|8554
|2005.04.15 11:59
|t/p
|4277
|0.10
|1.2846
|1.2805
|1.2846
|13.00
|35671.00
|8555
|2005.04.15 16:22
|sell
|4278
|0.10
|1.2929
|1.2957
|1.2916
|8556
|2005.04.15 16:28
|t/p
|4278
|0.10
|1.2916
|1.2957
|1.2916
|13.00
|35684.00
|8557
|2005.04.15 16:46
|sell
|4279
|0.10
|1.2929
|1.2957
|1.2916
|8558
|2005.04.15 17:59
|t/p
|4279
|0.10
|1.2916
|1.2957
|1.2916
|13.00
|35697.00
|8559
|2005.04.15 19:36
|buy
|4280
|0.10
|1.2908
|1.2880
|1.2921
|8560
|2005.04.18 03:08
|s/l
|4280
|0.10
|1.2880
|1.2880
|1.2921
|-28.00
|35669.00
|8561
|2005.04.18 09:59
|sell
|4281
|0.10
|1.2988
|1.3016
|1.2975
|8562
|2005.04.18 11:15
|t/p
|4281
|0.10
|1.2975
|1.3016
|1.2975
|13.00
|35682.00
|8563
|2005.04.18 12:59
|sell
|4282
|0.10
|1.2976
|1.3004
|1.2963
|8564
|2005.04.18 14:59
|s/l
|4282
|0.10
|1.3004
|1.3004
|1.2963
|-28.00
|35654.00
|8565
|2005.04.18 17:42
|sell
|4283
|0.10
|1.3031
|1.3059
|1.3018
|8566
|2005.04.18 19:59
|t/p
|4283
|0.10
|1.3018
|1.3059
|1.3018
|13.00
|35667.00
|8567
|2005.04.18 21:59
|sell
|4284
|0.10
|1.3028
|1.3056
|1.3015
|8568
|2005.04.18 22:07
|t/p
|4284
|0.10
|1.3015
|1.3056
|1.3015
|13.00
|35680.00
|8569
|2005.04.19 00:56
|buy
|4285
|0.10
|1.3013
|1.2985
|1.3026
|8570
|2005.04.19 00:59
|t/p
|4285
|0.10
|1.3026
|1.2985
|1.3026
|13.00
|35693.00
|8571
|2005.04.19 04:42
|buy
|4286
|0.10
|1.3020
|1.2992
|1.3033
|8572
|2005.04.19 07:59
|t/p
|4286
|0.10
|1.3033
|1.2992
|1.3033
|13.00
|35706.00
|8573
|2005.04.19 10:38
|buy
|4287
|0.10
|1.3003
|1.2975
|1.3016
|8574
|2005.04.19 12:10
|t/p
|4287
|0.10
|1.3016
|1.2975
|1.3016
|13.00
|35719.00
|8575
|2005.04.19 12:33
|buy
|4288
|0.10
|1.3001
|1.2973
|1.3014
|8576
|2005.04.19 14:51
|t/p
|4288
|0.10
|1.3014
|1.2973
|1.3014
|13.00
|35732.00
|8577
|2005.04.19 15:59
|buy
|4289
|0.10
|1.3034
|1.3006
|1.3047
|8578
|2005.04.19 19:59
|t/p
|4289
|0.10
|1.3047
|1.3006
|1.3047
|13.00
|35745.00
|8579
|2005.04.19 22:34
|buy
|4290
|0.10
|1.3057
|1.3029
|1.3070
|8580
|2005.04.20 00:59
|t/p
|4290
|0.10
|1.3070
|1.3029
|1.3070
|13.00
|35758.00
|8581
|2005.04.20 05:59
|sell
|4291
|0.10
|1.3076
|1.3104
|1.3063
|8582
|2005.04.20 07:59
|t/p
|4291
|0.10
|1.3063
|1.3104
|1.3063
|13.00
|35771.00
|8583
|2005.04.20 09:59
|sell
|4292
|0.10
|1.3044
|1.3072
|1.3031
|8584
|2005.04.20 12:59
|t/p
|4292
|0.10
|1.3031
|1.3072
|1.3031
|13.00
|35784.00
|8585
|2005.04.20 14:59
|buy
|4293
|0.10
|1.3037
|1.3009
|1.3050
|8586
|2005.04.20 14:59
|t/p
|4293
|0.10
|1.3050
|1.3009
|1.3050
|13.00
|35797.00
|8587
|2005.04.20 16:59
|sell
|4294
|0.10
|1.3088
|1.3116
|1.3075
|8588
|2005.04.21 11:59
|t/p
|4294
|0.10
|1.3075
|1.3116
|1.3075
|13.00
|35810.00
|8589
|2005.04.21 13:30
|buy
|4295
|0.10
|1.3075
|1.3047
|1.3088
|8590
|2005.04.21 14:59
|t/p
|4295
|0.10
|1.3088
|1.3047
|1.3088
|13.00
|35823.00
|8591
|2005.04.21 16:17
|sell
|4296
|0.10
|1.3093
|1.3121
|1.3080
|8592
|2005.04.21 16:59
|t/p
|4296
|0.10
|1.3080
|1.3121
|1.3080
|13.00
|35836.00
|8593
|2005.04.21 18:06
|buy
|4297
|0.10
|1.3047
|1.3019
|1.3060
|8594
|2005.04.21 18:10
|t/p
|4297
|0.10
|1.3060
|1.3019
|1.3060
|13.00
|35849.00
|8595
|2005.04.21 18:21
|buy
|4298
|0.10
|1.3047
|1.3019
|1.3060
|8596
|2005.04.22 07:59
|t/p
|4298
|0.10
|1.3060
|1.3019
|1.3060
|13.00
|35862.00
|8597
|2005.04.22 08:59
|buy
|4299
|0.10
|1.3060
|1.3032
|1.3073
|8598
|2005.04.22 10:05
|t/p
|4299
|0.10
|1.3073
|1.3032
|1.3073
|13.00
|35875.00
|8599
|2005.04.22 15:34
|sell
|4300
|0.10
|1.3083
|1.3111
|1.3070
|8600
|2005.04.22 15:59
|t/p
|4300
|0.10
|1.3070
|1.3111
|1.3070
|13.00
|35888.00
|8601
|2005.04.24 23:16
|buy
|4301
|0.10
|1.3047
|1.3019
|1.3060
|8602
|2005.04.24 23:20
|t/p
|4301
|0.10
|1.3060
|1.3019
|1.3060
|13.00
|35901.00
|8603
|2005.04.24 23:20
|buy
|4302
|0.10
|1.3049
|1.3021
|1.3062
|8604
|2005.04.25 00:59
|s/l
|4302
|0.10
|1.3021
|1.3021
|1.3062
|-28.00
|35873.00
|8605
|2005.04.25 02:39
|buy
|4303
|0.10
|1.3007
|1.2979
|1.3020
|8606
|2005.04.25 05:59
|t/p
|4303
|0.10
|1.3020
|1.2979
|1.3020
|13.00
|35886.00
|8607
|2005.04.25 08:23
|sell
|4304
|0.10
|1.3031
|1.3059
|1.3018
|8608
|2005.04.25 08:59
|t/p
|4304
|0.10
|1.3018
|1.3059
|1.3018
|13.00
|35899.00
|8609
|2005.04.25 14:59
|sell
|4305
|0.10
|1.2980
|1.3008
|1.2967
|8610
|2005.04.26 03:59
|s/l
|4305
|0.10
|1.3008
|1.3008
|1.2967
|-28.00
|35871.00
|8611
|2005.04.26 14:26
|sell
|4306
|0.10
|1.2990
|1.3018
|1.2977
|8612
|2005.04.26 14:59
|t/p
|4306
|0.10
|1.2977
|1.3018
|1.2977
|13.00
|35884.00
|8613
|2005.04.26 16:14
|buy
|4307
|0.10
|1.2961
|1.2933
|1.2974
|8614
|2005.04.26 18:59
|t/p
|4307
|0.10
|1.2974
|1.2933
|1.2974
|13.00
|35897.00
|8615
|2005.04.27 14:59
|sell
|4308
|0.10
|1.2977
|1.3005
|1.2964
|8616
|2005.04.27 15:59
|t/p
|4308
|0.10
|1.2964
|1.3005
|1.2964
|13.00
|35910.00
|8617
|2005.04.28 07:59
|sell
|4309
|0.10
|1.2928
|1.2956
|1.2915
|8618
|2005.04.28 11:59
|t/p
|4309
|0.10
|1.2915
|1.2956
|1.2915
|13.00
|35923.00
|8619
|2005.04.28 12:26
|buy
|4310
|0.10
|1.2910
|1.2882
|1.2923
|8620
|2005.04.28 14:35
|t/p
|4310
|0.10
|1.2923
|1.2882
|1.2923
|13.00
|35936.00
|8621
|2005.04.28 14:35
|sell
|4311
|0.10
|1.2924
|1.2952
|1.2911
|8622
|2005.04.28 14:46
|t/p
|4311
|0.10
|1.2911
|1.2952
|1.2911
|13.00
|35949.00
|8623
|2005.04.28 14:46
|buy
|4312
|0.10
|1.2911
|1.2883
|1.2924
|8624
|2005.04.29 05:59
|t/p
|4312
|0.10
|1.2924
|1.2883
|1.2924
|13.00
|35962.00
|8625
|2005.04.29 08:25
|sell
|4313
|0.10
|1.2966
|1.2994
|1.2953
|8626
|2005.04.29 12:57
|t/p
|4313
|0.10
|1.2953
|1.2994
|1.2953
|13.00
|35975.00
|8627
|2005.04.29 19:33
|sell
|4314
|0.10
|1.2869
|1.2897
|1.2856
|8628
|2005.05.01 23:54
|t/p
|4314
|0.10
|1.2856
|1.2897
|1.2856
|13.00
|35988.00
|8629
|2005.05.02 14:39
|sell
|4315
|0.10
|1.2870
|1.2898
|1.2857
|8630
|2005.05.02 14:59
|t/p
|4315
|0.10
|1.2857
|1.2898
|1.2857
|13.00
|36001.00
|8631
|2005.05.03 08:59
|sell
|4316
|0.10
|1.2864
|1.2892
|1.2851
|8632
|2005.05.03 13:59
|s/l
|4316
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2851
|-28.00
|35973.00
|8633
|2005.05.03 20:17
|buy
|4317
|0.10
|1.2889
|1.2861
|1.2902
|8634
|2005.05.04 01:59
|t/p
|4317
|0.10
|1.2902
|1.2861
|1.2902
|13.00
|35986.00
|8635
|2005.05.04 12:51
|sell
|4318
|0.10
|1.2959
|1.2987
|1.2946
|8636
|2005.05.04 14:41
|t/p
|4318
|0.10
|1.2946
|1.2987
|1.2946
|13.00
|35999.00
|8637
|2005.05.04 15:59
|sell
|4319
|0.10
|1.2959
|1.2987
|1.2946
|8638
|2005.05.04 15:59
|t/p
|4319
|0.10
|1.2946
|1.2987
|1.2946
|13.00
|36012.00
|8639
|2005.05.04 16:59
|sell
|4320
|0.10
|1.2938
|1.2966
|1.2925
|8640
|2005.05.05 07:59
|s/l
|4320
|0.10
|1.2966
|1.2966
|1.2925
|-28.00
|35984.00
|8641
|2005.05.05 14:59
|buy
|4321
|0.10
|1.2944
|1.2916
|1.2957
|8642
|2005.05.05 16:22
|t/p
|4321
|0.10
|1.2957
|1.2916
|1.2957
|13.00
|35997.00
|8643
|2005.05.05 16:53
|buy
|4322
|0.10
|1.2937
|1.2909
|1.2950
|8644
|2005.05.05 16:59
|t/p
|4322
|0.10
|1.2950
|1.2909
|1.2950
|13.00
|36010.00
|8645
|2005.05.06 15:33
|sell
|4323
|0.10
|1.2851
|1.2879
|1.2838
|8646
|2005.05.06 15:59
|t/p
|4323
|0.10
|1.2838
|1.2879
|1.2838
|13.00
|36023.00
|8647
|2005.05.08 23:55
|buy
|4324
|0.10
|1.2813
|1.2785
|1.2826
|8648
|2005.05.09 08:59
|t/p
|4324
|0.10
|1.2826
|1.2785
|1.2826
|13.00
|36036.00
|8649
|2005.05.09 14:59
|sell
|4325
|0.10
|1.2828
|1.2856
|1.2815
|8650
|2005.05.09 21:59
|s/l
|4325
|0.10
|1.2856
|1.2856
|1.2815
|-28.00
|36008.00
|8651
|2005.05.09 23:11
|sell
|4326
|0.10
|1.2855
|1.2883
|1.2842
|8652
|2005.05.10 00:59
|t/p
|4326
|0.10
|1.2842
|1.2883
|1.2842
|13.00
|36021.00
|8653
|2005.05.10 08:21
|buy
|4327
|0.10
|1.2827
|1.2799
|1.2840
|8654
|2005.05.10 08:59
|t/p
|4327
|0.10
|1.2840
|1.2799
|1.2840
|13.00
|36034.00
|8655
|2005.05.10 12:59
|sell
|4328
|0.10
|1.2864
|1.2892
|1.2851
|8656
|2005.05.11 07:59
|s/l
|4328
|0.10
|1.2892
|1.2892
|1.2851
|-28.00
|36006.00
|8657
|2005.05.11 14:52
|buy
|4329
|0.10
|1.2799
|1.2771
|1.2812
|8658
|2005.05.11 14:59
|t/p
|4329
|0.10
|1.2812
|1.2771
|1.2812
|13.00
|36019.00
|8659
|2005.05.11 14:59
|sell
|4330
|0.10
|1.2818
|1.2846
|1.2805
|8660
|2005.05.11 15:00
|t/p
|4330
|0.10
|1.2805
|1.2846
|1.2805
|13.00
|36032.00
|8661
|2005.05.11 17:50
|buy
|4331
|0.10
|1.2807
|1.2779
|1.2820
|8662
|2005.05.12 06:59
|s/l
|4331
|0.10
|1.2779
|1.2779
|1.2820
|-28.00
|36004.00
|8663
|2005.05.12 07:59
|sell
|4332
|0.10
|1.2764
|1.2792
|1.2751
|8664
|2005.05.12 12:59
|t/p
|4332
|0.10
|1.2751
|1.2792
|1.2751
|13.00
|36017.00
|8665
|2005.05.12 14:30
|sell
|4333
|0.10
|1.2713
|1.2741
|1.2700
|8666
|2005.05.12 14:53
|t/p
|4333
|0.10
|1.2700
|1.2741
|1.2700
|13.00
|36030.00
|8667
|2005.05.12 14:59
|sell
|4334
|0.10
|1.2716
|1.2744
|1.2703
|8668
|2005.05.12 18:17
|t/p
|4334
|0.10
|1.2703
|1.2744
|1.2703
|13.00
|36043.00
|8669
|2005.05.12 20:53
|sell
|4335
|0.10
|1.2707
|1.2735
|1.2694
|8670
|2005.05.12 21:59
|t/p
|4335
|0.10
|1.2694
|1.2735
|1.2694
|13.00
|36056.00
|8671
|2005.05.13 04:59
|buy
|4336
|0.10
|1.2672
|1.2644
|1.2685
|8672
|2005.05.13 09:59
|s/l
|4336
|0.10
|1.2644
|1.2644
|1.2685
|-28.00
|36028.00
|8673
|2005.05.13 12:48
|buy
|4337
|0.10
|1.2628
|1.2600
|1.2641
|8674
|2005.05.13 14:59
|t/p
|4337
|0.10
|1.2641
|1.2600
|1.2641
|13.00
|36041.00
|8675
|2005.05.13 15:25
|sell
|4338
|0.10
|1.2647
|1.2675
|1.2634
|8676
|2005.05.13 15:57
|t/p
|4338
|0.10
|1.2634
|1.2675
|1.2634
|13.00
|36054.00
|8677
|2005.05.13 16:55
|sell
|4339
|0.10
|1.2644
|1.2672
|1.2631
|8678
|2005.05.13 16:59
|t/p
|4339
|0.10
|1.2631
|1.2672
|1.2631
|13.00
|36067.00
|8679
|2005.05.15 23:58
|sell
|4340
|0.10
|1.2605
|1.2633
|1.2592
|8680
|2005.05.16 08:10
|t/p
|4340
|0.10
|1.2592
|1.2633
|1.2592
|13.00
|36080.00
|8681
|2005.05.16 08:10
|buy
|4341
|0.10
|1.2592
|1.2564
|1.2605
|8682
|2005.05.16 08:59
|t/p
|4341
|0.10
|1.2605
|1.2564
|1.2605
|13.00
|36093.00
|8683
|2005.05.16 12:40
|buy
|4342
|0.10
|1.2607
|1.2579
|1.2620
|8684
|2005.05.16 13:59
|t/p
|4342
|0.10
|1.2620
|1.2579
|1.2620
|13.00
|36106.00
|8685
|2005.05.16 15:02
|buy
|4343
|0.10
|1.2625
|1.2597
|1.2638
|8686
|2005.05.16 15:42
|t/p
|4343
|0.10
|1.2638
|1.2597
|1.2638
|13.00
|36119.00
|8687
|2005.05.16 17:44
|sell
|4344
|0.10
|1.2639
|1.2667
|1.2626
|8688
|2005.05.16 23:36
|t/p
|4344
|0.10
|1.2626
|1.2667
|1.2626
|13.00
|36132.00
|8689
|2005.05.17 03:59
|buy
|4345
|0.10
|1.2630
|1.2602
|1.2643
|8690
|2005.05.17 08:59
|t/p
|4345
|0.10
|1.2643
|1.2602
|1.2643
|13.00
|36145.00
|8691
|2005.05.17 10:55
|sell
|4346
|0.10
|1.2649
|1.2677
|1.2636
|8692
|2005.05.17 12:56
|t/p
|4346
|0.10
|1.2636
|1.2677
|1.2636
|13.00
|36158.00
|8693
|2005.05.17 21:49
|buy
|4347
|0.10
|1.2603
|1.2575
|1.2616
|8694
|2005.05.18 06:59
|t/p
|4347
|0.10
|1.2616
|1.2575
|1.2616
|13.00
|36171.00
|8695
|2005.05.18 07:59
|sell
|4348
|0.10
|1.2626
|1.2654
|1.2613
|8696
|2005.05.18 10:59
|t/p
|4348
|0.10
|1.2613
|1.2654
|1.2613
|13.00
|36184.00
|8697
|2005.05.18 15:18
|buy
|4349
|0.10
|1.2634
|1.2606
|1.2647
|8698
|2005.05.18 15:59
|t/p
|4349
|0.10
|1.2647
|1.2606
|1.2647
|13.00
|36197.00
|8699
|2005.05.18 18:59
|buy
|4350
|0.10
|1.2676
|1.2648
|1.2689
|8700
|2005.05.19 10:59
|s/l
|4350
|0.10
|1.2648
|1.2648
|1.2689
|-28.00
|36169.00
|8701
|2005.05.19 14:39
|buy
|4351
|0.10
|1.2629
|1.2601
|1.2642
|8702
|2005.05.19 18:59
|t/p
|4351
|0.10
|1.2642
|1.2601
|1.2642
|13.00
|36182.00
|8703
|2005.05.19 18:59
|sell
|4352
|0.10
|1.2642
|1.2670
|1.2629
|8704
|2005.05.20 00:36
|t/p
|4352
|0.10
|1.2629
|1.2670
|1.2629
|13.00
|36195.00
|8705
|2005.05.20 00:59
|sell
|4353
|0.10
|1.2638
|1.2666
|1.2625
|8706
|2005.05.20 11:59
|t/p
|4353
|0.10
|1.2625
|1.2666
|1.2625
|13.00
|36208.00
|8707
|2005.05.20 16:29
|sell
|4354
|0.10
|1.2560
|1.2588
|1.2547
|8708
|2005.05.20 16:46
|t/p
|4354
|0.10
|1.2547
|1.2588
|1.2547
|13.00
|36221.00
|8709
|2005.05.20 16:59
|buy
|4355
|0.10
|1.2552
|1.2524
|1.2565
|8710
|2005.05.23 03:59
|t/p
|4355
|0.10
|1.2565
|1.2524
|1.2565
|13.00
|36234.00
|8711
|2005.05.24 08:54
|sell
|4356
|0.10
|1.2595
|1.2623
|1.2582
|8712
|2005.05.24 09:59
|t/p
|4356
|0.10
|1.2582
|1.2623
|1.2582
|13.00
|36247.00
|8713
|2005.05.24 13:43
|sell
|4357
|0.10
|1.2615
|1.2643
|1.2602
|8714
|2005.05.24 13:59
|t/p
|4357
|0.10
|1.2602
|1.2643
|1.2602
|13.00
|36260.00
|8715
|2005.05.24 17:08
|buy
|4358
|0.10
|1.2574
|1.2546
|1.2587
|8716
|2005.05.24 17:24
|t/p
|4358
|0.10
|1.2587
|1.2546
|1.2587
|13.00
|36273.00
|8717
|2005.05.24 18:59
|sell
|4359
|0.10
|1.2588
|1.2616
|1.2575
|8718
|2005.05.24 22:59
|t/p
|4359
|0.10
|1.2575
|1.2616
|1.2575
|13.00
|36286.00
|8719
|2005.05.25 09:59
|buy
|4360
|0.10
|1.2576
|1.2548
|1.2589
|8720
|2005.05.25 13:59
|t/p
|4360
|0.10
|1.2589
|1.2548
|1.2589
|13.00
|36299.00
|8721
|2005.05.25 16:24
|buy
|4361
|0.10
|1.2599
|1.2571
|1.2612
|8722
|2005.05.26 00:59
|t/p
|4361
|0.10
|1.2612
|1.2571
|1.2612
|13.00
|36312.00
|8723
|2005.05.26 06:59
|sell
|4362
|0.10
|1.2560
|1.2588
|1.2547
|8724
|2005.05.26 08:14
|t/p
|4362
|0.10
|1.2547
|1.2588
|1.2547
|13.00
|36325.00
|8725
|2005.05.26 08:52
|sell
|4363
|0.10
|1.2558
|1.2586
|1.2545
|8726
|2005.05.26 10:59
|t/p
|4363
|0.10
|1.2545
|1.2586
|1.2545
|13.00
|36338.00
|8727
|2005.05.26 13:16
|buy
|4364
|0.10
|1.2525
|1.2497
|1.2538
|8728
|2005.05.26 15:39
|t/p
|4364
|0.10
|1.2538
|1.2497
|1.2538
|13.00
|36351.00
|8729
|2005.05.26 16:22
|sell
|4365
|0.10
|1.2517
|1.2545
|1.2504
|8730
|2005.05.27 11:59
|s/l
|4365
|0.10
|1.2545
|1.2545
|1.2504
|-28.00
|36323.00
|8731
|2005.05.27 14:43
|buy
|4366
|0.10
|1.2535
|1.2507
|1.2548
|8732
|2005.05.27 15:59
|t/p
|4366
|0.10
|1.2548
|1.2507
|1.2548
|13.00
|36336.00
|8733
|2005.05.27 19:45
|buy
|4367
|0.10
|1.2572
|1.2544
|1.2585
|8734
|2005.05.29 23:00
|s/l
|4367
|0.10
|1.2544
|1.2544
|1.2585
|-28.00
|36308.00
|8735
|2005.05.30 06:59
|buy
|4368
|0.10
|1.2526
|1.2498
|1.2539
|8736
|2005.05.30 11:59
|s/l
|4368
|0.10
|1.2498
|1.2498
|1.2539
|-28.00
|36280.00
|8737
|2005.05.30 14:21
|buy
|4369
|0.10
|1.2466
|1.2438
|1.2479
|8738
|2005.05.30 22:59
|t/p
|4369
|0.10
|1.2479
|1.2438
|1.2479
|13.00
|36293.00
|8739
|2005.05.31 03:21
|buy
|4370
|0.10
|1.2394
|1.2366
|1.2407
|8740
|2005.05.31 09:59
|s/l
|4370
|0.10
|1.2366
|1.2366
|1.2407
|-28.00
|36265.00
|8741
|2005.05.31 11:59
|sell
|4371
|0.10
|1.2330
|1.2358
|1.2317
|8742
|2005.05.31 17:59
|t/p
|4371
|0.10
|1.2317
|1.2358
|1.2317
|13.00
|36278.00
|8743
|2005.05.31 19:46
|buy
|4372
|0.10
|1.2306
|1.2278
|1.2319
|8744
|2005.06.01 01:59
|t/p
|4372
|0.10
|1.2319
|1.2278
|1.2319
|13.00
|36291.00
|8745
|2005.06.01 07:32
|sell
|4373
|0.10
|1.2328
|1.2356
|1.2315
|8746
|2005.06.01 07:59
|t/p
|4373
|0.10
|1.2315
|1.2356
|1.2315
|13.00
|36304.00
|8747
|2005.06.02 03:40
|sell
|4374
|0.10
|1.2221
|1.2249
|1.2208
|8748
|2005.06.02 04:59
|t/p
|4374
|0.10
|1.2208
|1.2249
|1.2208
|13.00
|36317.00
|8749
|2005.06.02 10:16
|sell
|4375
|0.10
|1.2268
|1.2296
|1.2255
|8750
|2005.06.02 13:59
|t/p
|4375
|0.10
|1.2255
|1.2296
|1.2255
|13.00
|36330.00
|8751
|2005.06.02 16:21
|sell
|4376
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|8752
|2005.06.03 05:59
|s/l
|4376
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2259
|-28.00
|36302.00
|8753
|2005.06.03 14:35
|buy
|4377
|0.10
|1.2280
|1.2252
|1.2293
|8754
|2005.06.03 15:59
|s/l
|4377
|0.10
|1.2252
|1.2252
|1.2293
|-28.00
|36274.00
|8755
|2005.06.03 18:17
|buy
|4378
|0.10
|1.2215
|1.2187
|1.2228
|8756
|2005.06.03 20:00
|t/p
|4378
|0.10
|1.2228
|1.2187
|1.2228
|13.00
|36287.00
|8757
|2005.06.05 23:12
|sell
|4379
|0.10
|1.2232
|1.2260
|1.2219
|8758
|2005.06.06 03:59
|s/l
|4379
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2219
|-28.00
|36259.00
|8759
|2005.06.06 06:04
|sell
|4380
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|8760
|2005.06.06 06:49
|t/p
|4380
|0.10
|1.2259
|1.2300
|1.2259
|13.00
|36272.00
|8761
|2005.06.06 08:05
|buy
|4381
|0.10
|1.2258
|1.2230
|1.2271
|8762
|2005.06.06 08:59
|t/p
|4381
|0.10
|1.2271
|1.2230
|1.2271
|13.00
|36285.00
|8763
|2005.06.06 10:57
|sell
|4382
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|8764
|2005.06.06 22:33
|t/p
|4382
|0.10
|1.2259
|1.2300
|1.2259
|13.00
|36298.00
|8765
|2005.06.06 23:59
|sell
|4383
|0.10
|1.2264
|1.2292
|1.2251
|8766
|2005.06.07 01:59
|t/p
|4383
|0.10
|1.2251
|1.2292
|1.2251
|13.00
|36311.00
|8767
|2005.06.07 09:59
|sell
|4384
|0.10
|1.2312
|1.2340
|1.2299
|8768
|2005.06.07 10:25
|t/p
|4384
|0.10
|1.2299
|1.2340
|1.2299
|13.00
|36324.00
|8769
|2005.06.07 10:53
|sell
|4385
|0.10
|1.2311
|1.2339
|1.2298
|8770
|2005.06.07 10:59
|t/p
|4385
|0.10
|1.2298
|1.2339
|1.2298
|13.00
|36337.00
|8771
|2005.06.07 11:59
|buy
|4386
|0.10
|1.2288
|1.2260
|1.2301
|8772
|2005.06.07 15:59
|s/l
|4386
|0.10
|1.2260
|1.2260
|1.2301
|-28.00
|36309.00
|8773
|2005.06.07 15:59
|sell
|4387
|0.10
|1.2276
|1.2304
|1.2263
|8774
|2005.06.08 03:08
|s/l
|4387
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2263
|-28.00
|36281.00
|8775
|2005.06.08 07:23
|sell
|4388
|0.10
|1.2327
|1.2355
|1.2314
|8776
|2005.06.08 08:05
|t/p
|4388
|0.10
|1.2314
|1.2355
|1.2314
|13.00
|36294.00
|8777
|2005.06.08 09:16
|buy
|4389
|0.10
|1.2314
|1.2286
|1.2327
|8778
|2005.06.08 09:59
|t/p
|4389
|0.10
|1.2327
|1.2286
|1.2327
|13.00
|36307.00
|8779
|2005.06.08 12:48
|buy
|4390
|0.10
|1.2322
|1.2294
|1.2335
|8780
|2005.06.08 16:59
|s/l
|4390
|0.10
|1.2294
|1.2294
|1.2335
|-28.00
|36279.00
|8781
|2005.06.08 20:14
|buy
|4391
|0.10
|1.2227
|1.2199
|1.2240
|8782
|2005.06.08 23:00
|t/p
|4391
|0.10
|1.2240
|1.2199
|1.2240
|13.00
|36292.00
|8783
|2005.06.09 08:59
|buy
|4392
|0.10
|1.2230
|1.2202
|1.2243
|8784
|2005.06.09 10:59
|t/p
|4392
|0.10
|1.2243
|1.2202
|1.2243
|13.00
|36305.00
|8785
|2005.06.09 14:04
|sell
|4393
|0.10
|1.2237
|1.2265
|1.2224
|8786
|2005.06.09 14:59
|t/p
|4393
|0.10
|1.2224
|1.2265
|1.2224
|13.00
|36318.00
|8787
|2005.06.09 18:45
|sell
|4394
|0.10
|1.2230
|1.2258
|1.2217
|8788
|2005.06.10 08:04
|t/p
|4394
|0.10
|1.2217
|1.2258
|1.2217
|13.00
|36331.00
|8789
|2005.06.10 12:37
|sell
|4395
|0.10
|1.2238
|1.2266
|1.2225
|8790
|2005.06.10 12:59
|t/p
|4395
|0.10
|1.2225
|1.2266
|1.2225
|13.00
|36344.00
|8791
|2005.06.10 15:59
|sell
|4396
|0.10
|1.2126
|1.2154
|1.2113
|8792
|2005.06.13 00:01
|t/p
|4396
|0.10
|1.2113
|1.2154
|1.2113
|13.00
|36357.00
|8793
|2005.06.13 08:23
|sell
|4397
|0.10
|1.2092
|1.2120
|1.2079
|8794
|2005.06.13 08:59
|t/p
|4397
|0.10
|1.2079
|1.2120
|1.2079
|13.00
|36370.00
|8795
|2005.06.13 10:59
|buy
|4398
|0.10
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|8796
|2005.06.13 11:00
|t/p
|4398
|0.10
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|13.00
|36383.00
|8797
|2005.06.13 11:26
|buy
|4399
|0.10
|1.2045
|1.2017
|1.2058
|8798
|2005.06.13 11:59
|t/p
|4399
|0.10
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|13.00
|36396.00
|8799
|2005.06.13 13:56
|sell
|4400
|0.10
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|8800
|2005.06.13 14:00
|t/p
|4400
|0.10
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|13.00
|36409.00
|8801
|2005.06.13 18:59
|sell
|4401
|0.10
|1.2108
|1.2136
|1.2095
|8802
|2005.06.14 00:59
|s/l
|4401
|0.10
|1.2136
|1.2136
|1.2095
|-28.00
|36381.00
|8803
|2005.06.14 02:46
|sell
|4402
|0.10
|1.2135
|1.2163
|1.2122
|8804
|2005.06.14 04:16
|t/p
|4402
|0.10
|1.2122
|1.2163
|1.2122
|13.00
|36394.00
|8805
|2005.06.14 08:58
|sell
|4403
|0.10
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|8806
|2005.06.14 09:59
|t/p
|4403
|0.10
|1.2125
|1.2166
|1.2125
|13.00
|36407.00
|8807
|2005.06.14 11:59
|buy
|4404
|0.10
|1.2115
|1.2087
|1.2128
|8808
|2005.06.14 12:59
|t/p
|4404
|0.10
|1.2128
|1.2087
|1.2128
|13.00
|36420.00
|8809
|2005.06.14 15:51
|buy
|4405
|0.10
|1.2045
|1.2017
|1.2058
|8810
|2005.06.15 07:59
|t/p
|4405
|0.10
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|13.00
|36433.00
|8811
|2005.06.15 11:51
|buy
|4406
|0.10
|1.2043
|1.2015
|1.2056
|8812
|2005.06.15 11:59
|t/p
|4406
|0.10
|1.2056
|1.2015
|1.2056
|13.00
|36446.00
|8813
|2005.06.15 13:56
|sell
|4407
|0.10
|1.2055
|1.2083
|1.2042
|8814
|2005.06.15 13:59
|s/l
|4407
|0.10
|1.2083
|1.2083
|1.2042
|-28.00
|36418.00
|8815
|2005.06.15 15:39
|sell
|4408
|0.10
|1.2111
|1.2139
|1.2098
|8816
|2005.06.15 15:44
|t/p
|4408
|0.10
|1.2098
|1.2139
|1.2098
|13.00
|36431.00
|8817
|2005.06.15 15:55
|sell
|4409
|0.10
|1.2111
|1.2139
|1.2098
|8818
|2005.06.15 16:02
|t/p
|4409
|0.10
|1.2098
|1.2139
|1.2098
|13.00
|36444.00
|8819
|2005.06.15 16:53
|sell
|4410
|0.10
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|8820
|2005.06.16 02:59
|t/p
|4410
|0.10
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|13.00
|36457.00
|8821
|2005.06.16 05:48
|buy
|4411
|0.10
|1.2075
|1.2047
|1.2088
|8822
|2005.06.16 08:59
|t/p
|4411
|0.10
|1.2088
|1.2047
|1.2088
|13.00
|36470.00
|8823
|2005.06.16 12:50
|buy
|4412
|0.10
|1.2120
|1.2092
|1.2133
|8824
|2005.06.16 12:59
|t/p
|4412
|0.10
|1.2133
|1.2092
|1.2133
|13.00
|36483.00
|8825
|2005.06.16 15:54
|buy
|4413
|0.10
|1.2085
|1.2057
|1.2098
|8826
|2005.06.16 18:00
|t/p
|4413
|0.10
|1.2098
|1.2057
|1.2098
|13.00
|36496.00
|8827
|2005.06.16 18:38
|buy
|4414
|0.10
|1.2090
|1.2062
|1.2103
|8828
|2005.06.16 20:59
|t/p
|4414
|0.10
|1.2103
|1.2062
|1.2103
|13.00
|36509.00
|8829
|2005.06.17 09:55
|sell
|4415
|0.10
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|8830
|2005.06.17 10:59
|s/l
|4415
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2126
|-28.00
|36481.00
|8831
|2005.06.17 12:44
|sell
|4416
|0.10
|1.2177
|1.2205
|1.2164
|8832
|2005.06.17 14:59
|s/l
|4416
|0.10
|1.2205
|1.2205
|1.2164
|-28.00
|36453.00
|8833
|2005.06.20 07:59
|sell
|4417
|0.10
|1.2235
|1.2263
|1.2222
|8834
|2005.06.20 08:06
|t/p
|4417
|0.10
|1.2222
|1.2263
|1.2222
|13.00
|36466.00
|8835
|2005.06.20 15:59
|sell
|4418
|0.10
|1.2140
|1.2168
|1.2127
|8836
|2005.06.21 07:59
|t/p
|4418
|0.10
|1.2127
|1.2168
|1.2127
|13.00
|36479.00
|8837
|2005.06.21 11:01
|buy
|4419
|0.10
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|8838
|2005.06.21 11:30
|t/p
|4419
|0.10
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|13.00
|36492.00
|8839
|2005.06.21 11:48
|buy
|4420
|0.10
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|8840
|2005.06.21 12:13
|t/p
|4420
|0.10
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|13.00
|36505.00
|8841
|2005.06.21 16:50
|buy
|4421
|0.10
|1.2134
|1.2106
|1.2147
|8842
|2005.06.21 17:13
|t/p
|4421
|0.10
|1.2147
|1.2106
|1.2147
|13.00
|36518.00
|8843
|2005.06.22 09:58
|sell
|4422
|0.10
|1.2186
|1.2214
|1.2173
|8844
|2005.06.22 09:59
|t/p
|4422
|0.10
|1.2173
|1.2214
|1.2173
|13.00
|36531.00
|8845
|2005.06.22 14:36
|sell
|4423
|0.10
|1.2117
|1.2145
|1.2104
|8846
|2005.06.23 07:59
|t/p
|4423
|0.10
|1.2104
|1.2145
|1.2104
|13.00
|36544.00
|8847
|2005.06.23 09:37
|buy
|4424
|0.10
|1.2086
|1.2058
|1.2099
|8848
|2005.06.23 12:59
|s/l
|4424
|0.10
|1.2058
|1.2058
|1.2099
|-28.00
|36516.00
|8849
|2005.06.23 14:34
|buy
|4425
|0.10
|1.2045
|1.2017
|1.2058
|8850
|2005.06.24 09:34
|t/p
|4425
|0.10
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|13.00
|36529.00
|8851
|2005.06.24 12:22
|sell
|4426
|0.10
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|8852
|2005.06.24 12:59
|t/p
|4426
|0.10
|1.2071
|1.2112
|1.2071
|13.00
|36542.00
|8853
|2005.06.24 16:47
|buy
|4427
|0.10
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|8854
|2005.06.24 19:59
|t/p
|4427
|0.10
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|13.00
|36555.00
|8855
|2005.06.26 23:20
|buy
|4428
|0.10
|1.2108
|1.2080
|1.2121
|8856
|2005.06.26 23:59
|t/p
|4428
|0.10
|1.2121
|1.2080
|1.2121
|13.00
|36568.00
|8857
|2005.06.27 08:45
|sell
|4429
|0.10
|1.2171
|1.2199
|1.2158
|8858
|2005.06.27 14:40
|t/p
|4429
|0.10
|1.2158
|1.2199
|1.2158
|13.00
|36581.00
|8859
|2005.06.27 23:59
|sell
|4430
|0.10
|1.2170
|1.2198
|1.2157
|8860
|2005.06.28 05:29
|t/p
|4430
|0.10
|1.2157
|1.2198
|1.2157
|13.00
|36594.00
|8861
|2005.06.28 05:39
|buy
|4431
|0.10
|1.2153
|1.2125
|1.2166
|8862
|2005.06.28 07:59
|s/l
|4431
|0.10
|1.2125
|1.2125
|1.2166
|-28.00
|36566.00
|8863
|2005.06.28 15:10
|buy
|4432
|0.10
|1.2076
|1.2048
|1.2089
|8864
|2005.06.29 06:59
|s/l
|4432
|0.10
|1.2048
|1.2048
|1.2089
|-28.00
|36538.00
|8865
|2005.06.29 11:17
|sell
|4433
|0.10
|1.2062
|1.2090
|1.2049
|8866
|2005.06.29 11:59
|t/p
|4433
|0.10
|1.2049
|1.2090
|1.2049
|13.00
|36551.00
|8867
|2005.06.29 12:59
|buy
|4434
|0.10
|1.2042
|1.2014
|1.2055
|8868
|2005.06.29 14:30
|t/p
|4434
|0.10
|1.2055
|1.2014
|1.2055
|13.00
|36564.00
|8869
|2005.06.29 17:25
|sell
|4435
|0.10
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|8870
|2005.06.29 19:59
|t/p
|4435
|0.10
|1.2072
|1.2113
|1.2072
|13.00
|36577.00
|8871
|2005.06.30 02:45
|buy
|4436
|0.10
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|8872
|2005.06.30 05:59
|t/p
|4436
|0.10
|1.2093
|1.2052
|1.2093
|13.00
|36590.00
|8873
|2005.06.30 06:59
|buy
|4437
|0.10
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|8874
|2005.06.30 09:40
|s/l
|4437
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2105
|-28.00
|36562.00
|8875
|2005.06.30 13:50
|sell
|4438
|0.10
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|8876
|2005.06.30 18:20
|s/l
|4438
|0.10
|1.2113
|1.2113
|1.2072
|-28.00
|36534.00
|8877
|2005.06.30 18:54
|buy
|4439
|0.10
|1.2088
|1.2060
|1.2101
|8878
|2005.06.30 18:59
|t/p
|4439
|0.10
|1.2101
|1.2060
|1.2101
|13.00
|36547.00
|8879
|2005.06.30 18:59
|sell
|4440
|0.10
|1.2102
|1.2130
|1.2089
|8880
|2005.07.01 00:00
|t/p
|4440
|0.10
|1.2089
|1.2130
|1.2089
|13.00
|36560.00
|8881
|2005.07.01 01:59
|sell
|4441
|0.10
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|8882
|2005.07.01 04:59
|t/p
|4441
|0.10
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|13.00
|36573.00
|8883
|2005.07.01 11:34
|sell
|4442
|0.10
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|8884
|2005.07.01 13:24
|t/p
|4442
|0.10
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|13.00
|36586.00
|8885
|2005.07.01 14:59
|sell
|4443
|0.10
|1.2064
|1.2092
|1.2051
|8886
|2005.07.01 14:59
|t/p
|4443
|0.10
|1.2051
|1.2092
|1.2051
|13.00
|36599.00
|8887
|2005.07.01 16:59
|sell
|4444
|0.10
|1.1958
|1.1986
|1.1945
|8888
|2005.07.01 18:07
|t/p
|4444
|0.10
|1.1945
|1.1986
|1.1945
|13.00
|36612.00
|8889
|2005.07.01 18:07
|buy
|4445
|0.10
|1.1944
|1.1916
|1.1957
|8890
|2005.07.01 19:00
|t/p
|4445
|0.10
|1.1957
|1.1916
|1.1957
|13.00
|36625.00
|8891
|2005.07.01 19:59
|buy
|4446
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|8892
|2005.07.04 02:59
|s/l
|4446
|0.10
|1.1919
|1.1919
|1.1960
|-28.00
|36597.00
|8893
|2005.07.04 08:36
|sell
|4447
|0.10
|1.1934
|1.1962
|1.1921
|8894
|2005.07.04 09:59
|t/p
|4447
|0.10
|1.1921
|1.1962
|1.1921
|13.00
|36610.00
|8895
|2005.07.05 02:59
|sell
|4448
|0.10
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|8896
|2005.07.05 05:29
|t/p
|4448
|0.10
|1.1903
|1.1944
|1.1903
|13.00
|36623.00
|8897
|2005.07.05 08:39
|buy
|4449
|0.10
|1.1883
|1.1855
|1.1896
|8898
|2005.07.05 08:59
|t/p
|4449
|0.10
|1.1896
|1.1855
|1.1896
|13.00
|36636.00
|8899
|2005.07.05 15:19
|buy
|4450
|0.10
|1.1905
|1.1877
|1.1918
|8900
|2005.07.05 16:06
|t/p
|4450
|0.10
|1.1918
|1.1877
|1.1918
|13.00
|36649.00
|8901
|2005.07.05 16:06
|sell
|4451
|0.10
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|8902
|2005.07.05 16:56
|t/p
|4451
|0.10
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|13.00
|36662.00
|8903
|2005.07.05 20:59
|buy
|4452
|0.10
|1.1913
|1.1885
|1.1926
|8904
|2005.07.05 22:59
|t/p
|4452
|0.10
|1.1926
|1.1885
|1.1926
|13.00
|36675.00
|8905
|2005.07.06 06:59
|buy
|4453
|0.10
|1.1921
|1.1893
|1.1934
|8906
|2005.07.06 07:59
|t/p
|4453
|0.10
|1.1934
|1.1893
|1.1934
|13.00
|36688.00
|8907
|2005.07.06 08:28
|sell
|4454
|0.10
|1.1942
|1.1970
|1.1929
|8908
|2005.07.06 08:53
|t/p
|4454
|0.10
|1.1929
|1.1970
|1.1929
|13.00
|36701.00
|8909
|2005.07.06 15:48
|sell
|4455
|0.10
|1.1929
|1.1957
|1.1916
|8910
|2005.07.06 16:03
|t/p
|4455
|0.10
|1.1916
|1.1957
|1.1916
|13.00
|36714.00
|8911
|2005.07.06 16:03
|buy
|4456
|0.10
|1.1916
|1.1888
|1.1929
|8912
|2005.07.06 16:10
|t/p
|4456
|0.10
|1.1929
|1.1888
|1.1929
|13.00
|36727.00
|8913
|2005.07.07 08:45
|sell
|4457
|0.10
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|8914
|2005.07.07 08:55
|t/p
|4457
|0.10
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|13.00
|36740.00
|8915
|2005.07.07 11:24
|sell
|4458
|0.10
|1.1997
|1.2025
|1.1984
|8916
|2005.07.07 11:40
|t/p
|4458
|0.10
|1.1984
|1.2025
|1.1984
|13.00
|36753.00
|8917
|2005.07.07 11:53
|sell
|4459
|0.10
|1.1997
|1.2025
|1.1984
|8918
|2005.07.07 11:58
|t/p
|4459
|0.10
|1.1984
|1.2025
|1.1984
|13.00
|36766.00
|8919
|2005.07.07 14:39
|buy
|4460
|0.10
|1.1941
|1.1913
|1.1954
|8920
|2005.07.07 17:26
|t/p
|4460
|0.10
|1.1954
|1.1913
|1.1954
|13.00
|36779.00
|8921
|2005.07.07 17:46
|buy
|4461
|0.10
|1.1931
|1.1903
|1.1944
|8922
|2005.07.07 17:59
|t/p
|4461
|0.10
|1.1944
|1.1903
|1.1944
|13.00
|36792.00
|8923
|2005.07.08 05:59
|sell
|4462
|0.10
|1.1933
|1.1961
|1.1920
|8924
|2005.07.08 06:59
|t/p
|4462
|0.10
|1.1920
|1.1961
|1.1920
|13.00
|36805.00
|8925
|2005.07.08 12:59
|sell
|4463
|0.10
|1.1923
|1.1951
|1.1910
|8926
|2005.07.08 13:59
|s/l
|4463
|0.10
|1.1951
|1.1951
|1.1910
|-28.00
|36777.00
|8927
|2005.07.08 14:59
|buy
|4464
|0.10
|1.1936
|1.1908
|1.1949
|8928
|2005.07.08 18:59
|t/p
|4464
|0.10
|1.1949
|1.1908
|1.1949
|13.00
|36790.00
|8929
|2005.07.10 23:40
|buy
|4465
|0.10
|1.1967
|1.1939
|1.1980
|8930
|2005.07.11 02:59
|t/p
|4465
|0.10
|1.1980
|1.1939
|1.1980
|13.00
|36803.00
|8931
|2005.07.11 11:57
|buy
|4466
|0.10
|1.2002
|1.1974
|1.2015
|8932
|2005.07.11 14:59
|t/p
|4466
|0.10
|1.2015
|1.1974
|1.2015
|13.00
|36816.00
|8933
|2005.07.11 15:59
|buy
|4467
|0.10
|1.2067
|1.2039
|1.2080
|8934
|2005.07.11 17:21
|t/p
|4467
|0.10
|1.2080
|1.2039
|1.2080
|13.00
|36829.00
|8935
|2005.07.11 17:47
|buy
|4468
|0.10
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|8936
|2005.07.12 01:59
|t/p
|4468
|0.10
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|13.00
|36842.00
|8937
|2005.07.12 06:26
|sell
|4469
|0.10
|1.2161
|1.2189
|1.2148
|8938
|2005.07.12 09:24
|s/l
|4469
|0.10
|1.2189
|1.2189
|1.2148
|-28.00
|36814.00
|8939
|2005.07.12 09:24
|sell
|4470
|0.10
|1.2187
|1.2215
|1.2174
|8940
|2005.07.12 09:59
|t/p
|4470
|0.10
|1.2174
|1.2215
|1.2174
|13.00
|36827.00
|8941
|2005.07.12 11:56
|buy
|4471
|0.10
|1.2166
|1.2138
|1.2179
|8942
|2005.07.12 12:26
|t/p
|4471
|0.10
|1.2179
|1.2138
|1.2179
|13.00
|36840.00
|8943
|2005.07.12 15:59
|sell
|4472
|0.10
|1.2198
|1.2226
|1.2185
|8944
|2005.07.12 17:59
|s/l
|4472
|0.10
|1.2226
|1.2226
|1.2185
|-28.00
|36812.00
|8945
|2005.07.12 18:59
|buy
|4473
|0.10
|1.2235
|1.2207
|1.2248
|8946
|2005.07.13 02:27
|s/l
|4473
|0.10
|1.2207
|1.2207
|1.2248
|-28.00
|36784.00
|8947
|2005.07.13 09:54
|buy
|4474
|0.10
|1.2185
|1.2157
|1.2198
|8948
|2005.07.13 12:59
|s/l
|4474
|0.10
|1.2157
|1.2157
|1.2198
|-28.00
|36756.00
|8949
|2005.07.13 18:39
|sell
|4475
|0.10
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|8950
|2005.07.13 19:31
|t/p
|4475
|0.10
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|13.00
|36769.00
|8951
|2005.07.13 19:41
|sell
|4476
|0.10
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|8952
|2005.07.14 00:27
|t/p
|4476
|0.10
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|13.00
|36782.00
|8953
|2005.07.14 00:54
|sell
|4477
|0.10
|1.2079
|1.2107
|1.2066
|8954
|2005.07.14 01:59
|t/p
|4477
|0.10
|1.2066
|1.2107
|1.2066
|13.00
|36795.00
|8955
|2005.07.14 10:16
|sell
|4478
|0.10
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|8956
|2005.07.14 10:59
|t/p
|4478
|0.10
|1.2072
|1.2113
|1.2072
|13.00
|36808.00
|8957
|2005.07.14 12:27
|sell
|4479
|0.10
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|8958
|2005.07.14 12:59
|s/l
|4479
|0.10
|1.2105
|1.2105
|1.2064
|-28.00
|36780.00
|8959
|2005.07.14 15:13
|sell
|4480
|0.10
|1.2104
|1.2132
|1.2091
|8960
|2005.07.14 17:37
|t/p
|4480
|0.10
|1.2091
|1.2132
|1.2091
|13.00
|36793.00
|8961
|2005.07.15 08:27
|sell
|4481
|0.10
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|8962
|2005.07.15 08:59
|t/p
|4481
|0.10
|1.2119
|1.2160
|1.2119
|13.00
|36806.00
|8963
|2005.07.15 14:36
|buy
|4482
|0.10
|1.2037
|1.2009
|1.2050
|8964
|2005.07.15 16:39
|t/p
|4482
|0.10
|1.2050
|1.2009
|1.2050
|13.00
|36819.00
|8965
|2005.07.15 18:43
|sell
|4483
|0.10
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|8966
|2005.07.15 18:59
|t/p
|4483
|0.10
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|13.00
|36832.00
|8967
|2005.07.18 01:59
|buy
|4484
|0.10
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|8968
|2005.07.18 06:59
|t/p
|4484
|0.10
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|13.00
|36845.00
|8969
|2005.07.18 08:27
|sell
|4485
|0.10
|1.2074
|1.2102
|1.2061
|8970
|2005.07.18 08:45
|t/p
|4485
|0.10
|1.2061
|1.2102
|1.2061
|13.00
|36858.00
|8971
|2005.07.18 08:59
|sell
|4486
|0.10
|1.2070
|1.2098
|1.2057
|8972
|2005.07.18 10:59
|t/p
|4486
|0.10
|1.2057
|1.2098
|1.2057
|13.00
|36871.00
|8973
|2005.07.18 17:11
|sell
|4487
|0.10
|1.2071
|1.2099
|1.2058
|8974
|2005.07.18 18:59
|t/p
|4487
|0.10
|1.2058
|1.2099
|1.2058
|13.00
|36884.00
|8975
|2005.07.19 06:59
|buy
|4488
|0.10
|1.2005
|1.1977
|1.2018
|8976
|2005.07.19 10:59
|s/l
|4488
|0.10
|1.1977
|1.1977
|1.2018
|-28.00
|36856.00
|8977
|2005.07.19 15:59
|sell
|4489
|0.10
|1.2001
|1.2029
|1.1988
|8978
|2005.07.19 17:59
|s/l
|4489
|0.10
|1.2029
|1.2029
|1.1988
|-28.00
|36828.00
|8979
|2005.07.20 11:22
|sell
|4490
|0.10
|1.2079
|1.2107
|1.2066
|8980
|2005.07.20 13:37
|t/p
|4490
|0.10
|1.2066
|1.2107
|1.2066
|13.00
|36841.00
|8981
|2005.07.20 13:37
|buy
|4491
|0.10
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|8982
|2005.07.20 14:59
|s/l
|4491
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.2078
|-28.00
|36813.00
|8983
|2005.07.20 20:14
|sell
|4492
|0.10
|1.2150
|1.2178
|1.2137
|8984
|2005.07.21 00:59
|s/l
|4492
|0.10
|1.2178
|1.2178
|1.2137
|-28.00
|36785.00
|8985
|2005.07.21 02:48
|sell
|4493
|0.10
|1.2182
|1.2210
|1.2169
|8986
|2005.07.21 02:59
|t/p
|4493
|0.10
|1.2169
|1.2210
|1.2169
|13.00
|36798.00
|8987
|2005.07.21 13:27
|sell
|4494
|0.10
|1.2200
|1.2228
|1.2187
|8988
|2005.07.21 13:41
|t/p
|4494
|0.10
|1.2187
|1.2228
|1.2187
|13.00
|36811.00
|8989
|2005.07.21 13:51
|sell
|4495
|0.10
|1.2201
|1.2229
|1.2188
|8990
|2005.07.21 13:59
|t/p
|4495
|0.10
|1.2188
|1.2229
|1.2188
|13.00
|36824.00
|8991
|2005.07.21 16:41
|buy
|4496
|0.10
|1.2111
|1.2083
|1.2124
|8992
|2005.07.21 16:53
|t/p
|4496
|0.10
|1.2124
|1.2083
|1.2124
|13.00
|36837.00
|8993
|2005.07.21 19:10
|buy
|4497
|0.10
|1.2169
|1.2141
|1.2182
|8994
|2005.07.22 08:16
|t/p
|4497
|0.10
|1.2182
|1.2141
|1.2182
|13.00
|36850.00
|8995
|2005.07.22 10:48
|sell
|4498
|0.10
|1.2180
|1.2208
|1.2167
|8996
|2005.07.22 10:59
|t/p
|4498
|0.10
|1.2167
|1.2208
|1.2167
|13.00
|36863.00
|8997
|2005.07.22 15:54
|buy
|4499
|0.10
|1.2114
|1.2086
|1.2127
|8998
|2005.07.22 15:59
|s/l
|4499
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2127
|-28.00
|36835.00
|8999
|2005.07.24 23:51
|buy
|4500
|0.10
|1.2047
|1.2019
|1.2060
|9000
|2005.07.25 08:59
|t/p
|4500
|0.10
|1.2060
|1.2019
|1.2060
|13.00
|36848.00
|9001
|2005.07.25 12:59
|sell
|4501
|0.10
|1.2073
|1.2101
|1.2060
|9002
|2005.07.25 15:59
|t/p
|4501
|0.10
|1.2060
|1.2101
|1.2060
|13.00
|36861.00
|9003
|2005.07.26 02:59
|sell
|4502
|0.10
|1.2037
|1.2065
|1.2024
|9004
|2005.07.26 08:59
|t/p
|4502
|0.10
|1.2024
|1.2065
|1.2024
|13.00
|36874.00
|9005
|2005.07.26 10:59
|sell
|4503
|0.10
|1.2008
|1.2036
|1.1995
|9006
|2005.07.26 12:30
|t/p
|4503
|0.10
|1.1995
|1.2036
|1.1995
|13.00
|36887.00
|9007
|2005.07.26 12:56
|sell
|4504
|0.10
|1.2005
|1.2033
|1.1992
|9008
|2005.07.26 12:59
|t/p
|4504
|0.10
|1.1992
|1.2033
|1.1992
|13.00
|36900.00
|9009
|2005.07.26 17:15
|sell
|4505
|0.10
|1.2031
|1.2059
|1.2018
|9010
|2005.07.26 19:59
|t/p
|4505
|0.10
|1.2018
|1.2059
|1.2018
|13.00
|36913.00
|9011
|2005.07.26 21:39
|buy
|4506
|0.10
|1.2013
|1.1985
|1.2026
|9012
|2005.07.27 07:59
|s/l
|4506
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.2026
|-28.00
|36885.00
|9013
|2005.07.27 15:09
|buy
|4507
|0.10
|1.2039
|1.2011
|1.2052
|9014
|2005.07.27 16:59
|t/p
|4507
|0.10
|1.2052
|1.2011
|1.2052
|13.00
|36898.00
|9015
|2005.07.28 10:41
|sell
|4508
|0.10
|1.2058
|1.2086
|1.2045
|9016
|2005.07.28 11:59
|s/l
|4508
|0.10
|1.2086
|1.2086
|1.2045
|-28.00
|36870.00
|9017
|2005.07.28 13:15
|sell
|4509
|0.10
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|9018
|2005.07.28 15:59
|s/l
|4509
|0.10
|1.2119
|1.2119
|1.2078
|-28.00
|36842.00
|9019
|2005.07.28 18:10
|sell
|4510
|0.10
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|9020
|2005.07.28 23:52
|t/p
|4510
|0.10
|1.2125
|1.2166
|1.2125
|13.00
|36855.00
|9021
|2005.07.29 02:45
|sell
|4511
|0.10
|1.2137
|1.2165
|1.2124
|9022
|2005.07.29 06:03
|t/p
|4511
|0.10
|1.2124
|1.2165
|1.2124
|13.00
|36868.00
|9023
|2005.07.29 10:06
|buy
|4512
|0.10
|1.2090
|1.2062
|1.2103
|9024
|2005.07.29 12:59
|t/p
|4512
|0.10
|1.2103
|1.2062
|1.2103
|13.00
|36881.00
|9025
|2005.07.29 14:45
|sell
|4513
|0.10
|1.2133
|1.2161
|1.2120
|9026
|2005.07.29 15:57
|t/p
|4513
|0.10
|1.2120
|1.2161
|1.2120
|13.00
|36894.00
|9027
|2005.07.29 16:12
|sell
|4514
|0.10
|1.2129
|1.2157
|1.2116
|9028
|2005.07.31 23:11
|t/p
|4514
|0.10
|1.2116
|1.2157
|1.2116
|13.00
|36907.00
|9029
|2005.08.01 06:59
|sell
|4515
|0.10
|1.2183
|1.2211
|1.2170
|9030
|2005.08.01 08:59
|s/l
|4515
|0.10
|1.2211
|1.2211
|1.2170
|-28.00
|36879.00
|9031
|2005.08.01 14:19
|sell
|4516
|0.10
|1.2228
|1.2256
|1.2215
|9032
|2005.08.01 14:59
|t/p
|4516
|0.10
|1.2215
|1.2256
|1.2215
|13.00
|36892.00
|9033
|2005.08.01 18:11
|sell
|4517
|0.10
|1.2207
|1.2235
|1.2194
|9034
|2005.08.01 19:59
|t/p
|4517
|0.10
|1.2194
|1.2235
|1.2194
|13.00
|36905.00
|9035
|2005.08.02 09:55
|sell
|4518
|0.10
|1.2229
|1.2257
|1.2216
|9036
|2005.08.02 11:24
|t/p
|4518
|0.10
|1.2216
|1.2257
|1.2216
|13.00
|36918.00
|9037
|2005.08.02 14:34
|sell
|4519
|0.10
|1.2217
|1.2245
|1.2204
|9038
|2005.08.02 16:03
|t/p
|4519
|0.10
|1.2204
|1.2245
|1.2204
|13.00
|36931.00
|9039
|2005.08.02 16:06
|sell
|4520
|0.10
|1.2209
|1.2237
|1.2196
|9040
|2005.08.02 18:26
|t/p
|4520
|0.10
|1.2196
|1.2237
|1.2196
|13.00
|36944.00
|9041
|2005.08.03 11:59
|sell
|4521
|0.10
|1.2309
|1.2337
|1.2296
|9042
|2005.08.03 15:59
|s/l
|4521
|0.10
|1.2337
|1.2337
|1.2296
|-28.00
|36916.00
|9043
|2005.08.03 21:59
|buy
|4522
|0.10
|1.2335
|1.2307
|1.2348
|9044
|2005.08.04 09:42
|s/l
|4522
|0.10
|1.2307
|1.2307
|1.2348
|-28.00
|36888.00
|9045
|2005.08.04 09:55
|sell
|4523
|0.10
|1.2315
|1.2343
|1.2302
|9046
|2005.08.04 14:59
|s/l
|4523
|0.10
|1.2343
|1.2343
|1.2302
|-28.00
|36860.00
|9047
|2005.08.04 17:22
|sell
|4524
|0.10
|1.2390
|1.2418
|1.2377
|9048
|2005.08.04 17:47
|t/p
|4524
|0.10
|1.2377
|1.2418
|1.2377
|13.00
|36873.00
|9049
|2005.08.04 23:59
|sell
|4525
|0.10
|1.2387
|1.2415
|1.2374
|9050
|2005.08.05 03:02
|t/p
|4525
|0.10
|1.2374
|1.2415
|1.2374
|13.00
|36886.00
|9051
|2005.08.05 06:59
|sell
|4526
|0.10
|1.2377
|1.2405
|1.2364
|9052
|2005.08.05 10:59
|t/p
|4526
|0.10
|1.2364
|1.2405
|1.2364
|13.00
|36899.00
|9053
|2005.08.05 14:38
|buy
|4527
|0.10
|1.2337
|1.2309
|1.2350
|9054
|2005.08.05 14:40
|t/p
|4527
|0.10
|1.2350
|1.2309
|1.2350
|13.00
|36912.00
|9055
|2005.08.05 15:27
|sell
|4528
|0.10
|1.2339
|1.2367
|1.2326
|9056
|2005.08.05 15:55
|t/p
|4528
|0.10
|1.2326
|1.2367
|1.2326
|13.00
|36925.00
|9057
|2005.08.05 17:10
|buy
|4529
|0.10
|1.2325
|1.2297
|1.2338
|9058
|2005.08.05 18:59
|t/p
|4529
|0.10
|1.2338
|1.2297
|1.2338
|13.00
|36938.00
|9059
|2005.08.07 23:52
|buy
|4530
|0.10
|1.2329
|1.2301
|1.2342
|9060
|2005.08.08 00:59
|t/p
|4530
|0.10
|1.2342
|1.2301
|1.2342
|13.00
|36951.00
|9061
|2005.08.08 13:27
|sell
|4531
|0.10
|1.2377
|1.2405
|1.2364
|9062
|2005.08.08 15:59
|t/p
|4531
|0.10
|1.2364
|1.2405
|1.2364
|13.00
|36964.00
|9063
|2005.08.09 07:54
|sell
|4532
|0.10
|1.2408
|1.2436
|1.2395
|9064
|2005.08.09 07:59
|t/p
|4532
|0.10
|1.2395
|1.2436
|1.2395
|13.00
|36977.00
|9065
|2005.08.09 10:53
|sell
|4533
|0.10
|1.2375
|1.2403
|1.2362
|9066
|2005.08.09 12:33
|t/p
|4533
|0.10
|1.2362
|1.2403
|1.2362
|13.00
|36990.00
|9067
|2005.08.10 01:59
|sell
|4534
|0.10
|1.2359
|1.2387
|1.2346
|9068
|2005.08.10 07:59
|s/l
|4534
|0.10
|1.2387
|1.2387
|1.2346
|-28.00
|36962.00
|9069
|2005.08.10 12:58
|buy
|4535
|0.10
|1.2384
|1.2356
|1.2397
|9070
|2005.08.10 15:59
|s/l
|4535
|0.10
|1.2356
|1.2356
|1.2397
|-28.00
|36934.00
|9071
|2005.08.10 17:59
|sell
|4536
|0.10
|1.2358
|1.2386
|1.2345
|9072
|2005.08.10 21:59
|s/l
|4536
|0.10
|1.2386
|1.2386
|1.2345
|-28.00
|36906.00
|9073
|2005.08.11 04:59
|sell
|4537
|0.10
|1.2417
|1.2445
|1.2404
|9074
|2005.08.11 05:01
|t/p
|4537
|0.10
|1.2404
|1.2445
|1.2404
|13.00
|36919.00
|9075
|2005.08.11 07:34
|buy
|4538
|0.10
|1.2405
|1.2377
|1.2418
|9076
|2005.08.11 07:59
|t/p
|4538
|0.10
|1.2418
|1.2377
|1.2418
|13.00
|36932.00
|9077
|2005.08.11 09:29
|sell
|4539
|0.10
|1.2414
|1.2442
|1.2401
|9078
|2005.08.11 14:59
|s/l
|4539
|0.10
|1.2442
|1.2442
|1.2401
|-28.00
|36904.00
|9079
|2005.08.11 14:59
|sell
|4540
|0.10
|1.2440
|1.2468
|1.2427
|9080
|2005.08.11 16:14
|t/p
|4540
|0.10
|1.2427
|1.2468
|1.2427
|13.00
|36917.00
|9081
|2005.08.11 16:22
|sell
|4541
|0.10
|1.2438
|1.2466
|1.2425
|9082
|2005.08.11 19:59
|s/l
|4541
|0.10
|1.2466
|1.2466
|1.2425
|-28.00
|36889.00
|9083
|2005.08.12 08:59
|buy
|4542
|0.10
|1.2469
|1.2441
|1.2482
|9084
|2005.08.12 12:59
|s/l
|4542
|0.10
|1.2441
|1.2441
|1.2482
|-28.00
|36861.00
|9085
|2005.08.12 13:59
|sell
|4543
|0.10
|1.2435
|1.2463
|1.2422
|9086
|2005.08.12 14:49
|t/p
|4543
|0.10
|1.2422
|1.2463
|1.2422
|13.00
|36874.00
|9087
|2005.08.12 17:59
|sell
|4544
|0.10
|1.2436
|1.2464
|1.2423
|9088
|2005.08.15 01:59
|t/p
|4544
|0.10
|1.2423
|1.2464
|1.2423
|13.00
|36887.00
|9089
|2005.08.15 07:44
|buy
|4545
|0.10
|1.2395
|1.2367
|1.2408
|9090
|2005.08.15 13:01
|s/l
|4545
|0.10
|1.2367
|1.2367
|1.2408
|-28.00
|36859.00
|9091
|2005.08.15 15:09
|buy
|4546
|0.10
|1.2364
|1.2336
|1.2377
|9092
|2005.08.16 01:59
|s/l
|4546
|0.10
|1.2336
|1.2336
|1.2377
|-28.00
|36831.00
|9093
|2005.08.16 14:59
|sell
|4547
|0.10
|1.2326
|1.2354
|1.2313
|9094
|2005.08.16 17:59
|s/l
|4547
|0.10
|1.2354
|1.2354
|1.2313
|-28.00
|36803.00
|9095
|2005.08.17 07:59
|sell
|4548
|0.10
|1.2296
|1.2324
|1.2283
|9096
|2005.08.17 09:04
|t/p
|4548
|0.10
|1.2283
|1.2324
|1.2283
|13.00
|36816.00
|9097
|2005.08.17 12:48
|sell
|4549
|0.10
|1.2301
|1.2329
|1.2288
|9098
|2005.08.17 14:36
|t/p
|4549
|0.10
|1.2288
|1.2329
|1.2288
|13.00
|36829.00
|9099
|2005.08.17 14:49
|sell
|4550
|0.10
|1.2298
|1.2326
|1.2285
|9100
|2005.08.17 16:05
|t/p
|4550
|0.10
|1.2285
|1.2326
|1.2285
|13.00
|36842.00
|9101
|2005.08.17 16:26
|sell
|4551
|0.10
|1.2296
|1.2324
|1.2283
|9102
|2005.08.17 16:59
|t/p
|4551
|0.10
|1.2283
|1.2324
|1.2283
|13.00
|36855.00
|9103
|2005.08.18 01:39
|buy
|4552
|0.10
|1.2263
|1.2235
|1.2276
|9104
|2005.08.18 02:59
|t/p
|4552
|0.10
|1.2276
|1.2235
|1.2276
|13.00
|36868.00
|9105
|2005.08.18 07:44
|buy
|4553
|0.10
|1.2270
|1.2242
|1.2283
|9106
|2005.08.18 09:59
|s/l
|4553
|0.10
|1.2242
|1.2242
|1.2283
|-28.00
|36840.00
|9107
|2005.08.18 15:59
|buy
|4554
|0.10
|1.2173
|1.2145
|1.2186
|9108
|2005.08.18 16:59
|t/p
|4554
|0.10
|1.2186
|1.2145
|1.2186
|13.00
|36853.00
|9109
|2005.08.18 18:23
|buy
|4555
|0.10
|1.2177
|1.2149
|1.2190
|9110
|2005.08.19 07:59
|s/l
|4555
|0.10
|1.2149
|1.2149
|1.2190
|-28.00
|36825.00
|9111
|2005.08.19 10:59
|sell
|4556
|0.10
|1.2180
|1.2208
|1.2167
|9112
|2005.08.19 14:59
|t/p
|4556
|0.10
|1.2167
|1.2208
|1.2167
|13.00
|36838.00
|9113
|2005.08.19 15:59
|sell
|4557
|0.10
|1.2148
|1.2176
|1.2135
|9114
|2005.08.19 16:59
|s/l
|4557
|0.10
|1.2176
|1.2176
|1.2135
|-28.00
|36810.00
|9115
|2005.08.19 18:58
|sell
|4558
|0.10
|1.2174
|1.2202
|1.2161
|9116
|2005.08.21 23:18
|t/p
|4558
|0.10
|1.2161
|1.2202
|1.2161
|13.00
|36823.00
|9117
|2005.08.22 06:59
|sell
|4559
|0.10
|1.2184
|1.2212
|1.2171
|9118
|2005.08.22 10:59
|s/l
|4559
|0.10
|1.2212
|1.2212
|1.2171
|-28.00
|36795.00
|9119
|2005.08.22 15:59
|sell
|4560
|0.10
|1.2233
|1.2261
|1.2220
|9120
|2005.08.23 00:59
|t/p
|4560
|0.10
|1.2220
|1.2261
|1.2220
|13.00
|36808.00
|9121
|2005.08.23 09:46
|sell
|4561
|0.10
|1.2241
|1.2269
|1.2228
|9122
|2005.08.23 12:59
|t/p
|4561
|0.10
|1.2228
|1.2269
|1.2228
|13.00
|36821.00
|9123
|2005.08.23 14:45
|buy
|4562
|0.10
|1.2215
|1.2187
|1.2228
|9124
|2005.08.23 16:59
|t/p
|4562
|0.10
|1.2228
|1.2187
|1.2228
|13.00
|36834.00
|9125
|2005.08.24 04:20
|sell
|4563
|0.10
|1.2212
|1.2240
|1.2199
|9126
|2005.08.24 04:59
|t/p
|4563
|0.10
|1.2199
|1.2240
|1.2199
|13.00
|36847.00
|9127
|2005.08.24 15:00
|sell
|4564
|0.10
|1.2259
|1.2287
|1.2246
|9128
|2005.08.24 15:59
|t/p
|4564
|0.10
|1.2246
|1.2287
|1.2246
|13.00
|36860.00
|9129
|2005.08.24 18:59
|buy
|4565
|0.10
|1.2269
|1.2241
|1.2282
|9130
|2005.08.25 00:59
|t/p
|4565
|0.10
|1.2282
|1.2241
|1.2282
|13.00
|36873.00
|9131
|2005.08.25 05:42
|sell
|4566
|0.10
|1.2309
|1.2337
|1.2296
|9132
|2005.08.25 10:31
|t/p
|4566
|0.10
|1.2296
|1.2337
|1.2296
|13.00
|36886.00
|9133
|2005.08.25 10:59
|buy
|4567
|0.10
|1.2298
|1.2270
|1.2311
|9134
|2005.08.25 12:59
|s/l
|4567
|0.10
|1.2270
|1.2270
|1.2311
|-28.00
|36858.00
|9135
|2005.08.25 19:46
|sell
|4568
|0.10
|1.2312
|1.2340
|1.2299
|9136
|2005.08.25 21:55
|t/p
|4568
|0.10
|1.2299
|1.2340
|1.2299
|13.00
|36871.00
|9137
|2005.08.26 08:59
|buy
|4569
|0.10
|1.2317
|1.2289
|1.2330
|9138
|2005.08.26 14:59
|t/p
|4569
|0.10
|1.2330
|1.2289
|1.2330
|13.00
|36884.00
|9139
|2005.08.29 00:59
|sell
|4570
|0.10
|1.2342
|1.2370
|1.2329
|9140
|2005.08.29 01:03
|t/p
|4570
|0.10
|1.2329
|1.2370
|1.2329
|13.00
|36897.00
|9141
|2005.08.30 07:59
|buy
|4571
|0.10
|1.2223
|1.2195
|1.2236
|9142
|2005.08.30 10:59
|s/l
|4571
|0.10
|1.2195
|1.2195
|1.2236
|-28.00
|36869.00
|9143
|2005.08.31 08:23
|sell
|4572
|0.10
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|9144
|2005.08.31 10:59
|t/p
|4572
|0.10
|1.2200
|1.2241
|1.2200
|13.00
|36882.00
|9145
|2005.08.31 12:38
|buy
|4573
|0.10
|1.2192
|1.2164
|1.2205
|9146
|2005.08.31 12:59
|t/p
|4573
|0.10
|1.2205
|1.2164
|1.2205
|13.00
|36895.00
|9147
|2005.08.31 13:59
|sell
|4574
|0.10
|1.2226
|1.2254
|1.2213
|9148
|2005.08.31 14:59
|s/l
|4574
|0.10
|1.2254
|1.2254
|1.2213
|-28.00
|36867.00
|9149
|2005.08.31 17:59
|buy
|4575
|0.10
|1.2332
|1.2304
|1.2345
|9150
|2005.08.31 18:35
|t/p
|4575
|0.10
|1.2345
|1.2304
|1.2345
|13.00
|36880.00
|9151
|2005.08.31 19:29
|sell
|4576
|0.10
|1.2336
|1.2364
|1.2323
|9152
|2005.09.01 08:59
|s/l
|4576
|0.10
|1.2364
|1.2364
|1.2323
|-28.00
|36852.00
|9153
|2005.09.01 16:07
|sell
|4577
|0.10
|1.2462
|1.2490
|1.2449
|9154
|2005.09.01 18:59
|s/l
|4577
|0.10
|1.2490
|1.2490
|1.2449
|-28.00
|36824.00
|9155
|2005.09.01 20:35
|buy
|4578
|0.10
|1.2490
|1.2462
|1.2503
|9156
|2005.09.01 20:45
|t/p
|4578
|0.10
|1.2503
|1.2462
|1.2503
|13.00
|36837.00
|9157
|2005.09.01 22:59
|buy
|4579
|0.10
|1.2490
|1.2462
|1.2503
|9158
|2005.09.02 06:59
|t/p
|4579
|0.10
|1.2503
|1.2462
|1.2503
|13.00
|36850.00
|9159
|2005.09.02 10:50
|sell
|4580
|0.10
|1.2567
|1.2595
|1.2554
|9160
|2005.09.02 10:59
|t/p
|4580
|0.10
|1.2554
|1.2595
|1.2554
|13.00
|36863.00
|9161
|2005.09.02 12:40
|buy
|4581
|0.10
|1.2552
|1.2524
|1.2565
|9162
|2005.09.02 12:59
|s/l
|4581
|0.10
|1.2524
|1.2524
|1.2565
|-28.00
|36835.00
|9163
|2005.09.02 14:17
|buy
|4582
|0.10
|1.2536
|1.2508
|1.2549
|9164
|2005.09.02 14:30
|t/p
|4582
|0.10
|1.2549
|1.2508
|1.2549
|13.00
|36848.00
|9165
|2005.09.02 14:34
|buy
|4583
|0.10
|1.2535
|1.2507
|1.2548
|9166
|2005.09.02 16:01
|t/p
|4583
|0.10
|1.2548
|1.2507
|1.2548
|13.00
|36861.00
|9167
|2005.09.02 16:02
|sell
|4584
|0.10
|1.2551
|1.2579
|1.2538
|9168
|2005.09.02 16:12
|t/p
|4584
|0.10
|1.2538
|1.2579
|1.2538
|13.00
|36874.00
|9169
|2005.09.02 16:12
|buy
|4585
|0.10
|1.2538
|1.2510
|1.2551
|9170
|2005.09.05 01:59
|t/p
|4585
|0.10
|1.2551
|1.2510
|1.2551
|13.00
|36887.00
|9171
|2005.09.05 06:41
|buy
|4586
|0.10
|1.2571
|1.2543
|1.2584
|9172
|2005.09.05 07:59
|s/l
|4586
|0.10
|1.2543
|1.2543
|1.2584
|-28.00
|36859.00
|9173
|2005.09.05 10:59
|buy
|4587
|0.10
|1.2548
|1.2520
|1.2561
|9174
|2005.09.05 14:59
|s/l
|4587
|0.10
|1.2520
|1.2520
|1.2561
|-28.00
|36831.00
|9175
|2005.09.06 04:59
|sell
|4588
|0.10
|1.2492
|1.2520
|1.2479
|9176
|2005.09.06 06:59
|t/p
|4588
|0.10
|1.2479
|1.2520
|1.2479
|13.00
|36844.00
|9177
|2005.09.06 09:26
|buy
|4589
|0.10
|1.2460
|1.2432
|1.2473
|9178
|2005.09.06 10:59
|t/p
|4589
|0.10
|1.2473
|1.2432
|1.2473
|13.00
|36857.00
|9179
|2005.09.06 14:56
|sell
|4590
|0.10
|1.2506
|1.2534
|1.2493
|9180
|2005.09.06 14:59
|t/p
|4590
|0.10
|1.2493
|1.2534
|1.2493
|13.00
|36870.00
|9181
|2005.09.06 15:59
|sell
|4591
|0.10
|1.2483
|1.2511
|1.2470
|9182
|2005.09.06 20:59
|t/p
|4591
|0.10
|1.2470
|1.2511
|1.2470
|13.00
|36883.00
|9183
|2005.09.07 07:59
|buy
|4592
|0.10
|1.2523
|1.2495
|1.2536
|9184
|2005.09.07 08:13
|s/l
|4592
|0.10
|1.2495
|1.2495
|1.2536
|-28.00
|36855.00
|9185
|2005.09.07 08:59
|sell
|4593
|0.10
|1.2521
|1.2549
|1.2508
|9186
|2005.09.07 08:59
|t/p
|4593
|0.10
|1.2508
|1.2549
|1.2508
|13.00
|36868.00
|9187
|2005.09.08 08:59
|buy
|4594
|0.10
|1.2426
|1.2398
|1.2439
|9188
|2005.09.08 12:59
|t/p
|4594
|0.10
|1.2439
|1.2398
|1.2439
|13.00
|36881.00
|9189
|2005.09.08 14:41
|sell
|4595
|0.10
|1.2432
|1.2460
|1.2419
|9190
|2005.09.08 14:59
|t/p
|4595
|0.10
|1.2419
|1.2460
|1.2419
|13.00
|36894.00
|9191
|2005.09.08 16:31
|buy
|4596
|0.10
|1.2399
|1.2371
|1.2412
|9192
|2005.09.09 02:59
|t/p
|4596
|0.10
|1.2412
|1.2371
|1.2412
|13.00
|36907.00
|9193
|2005.09.09 04:31
|buy
|4597
|0.10
|1.2422
|1.2394
|1.2435
|9194
|2005.09.09 05:59
|t/p
|4597
|0.10
|1.2435
|1.2394
|1.2435
|13.00
|36920.00
|9195
|2005.09.09 05:59
|sell
|4598
|0.10
|1.2439
|1.2467
|1.2426
|9196
|2005.09.09 06:12
|t/p
|4598
|0.10
|1.2426
|1.2467
|1.2426
|13.00
|36933.00
|9197
|2005.09.09 08:59
|buy
|4599
|0.10
|1.2415
|1.2387
|1.2428
|9198
|2005.09.09 14:55
|t/p
|4599
|0.10
|1.2428
|1.2387
|1.2428
|13.00
|36946.00
|9199
|2005.09.09 15:59
|buy
|4600
|0.10
|1.2425
|1.2397
|1.2438
|9200
|2005.09.11 23:00
|s/l
|4600
|0.10
|1.2397
|1.2397
|1.2438
|-28.00
|36918.00
|9201
|2005.09.12 04:59
|buy
|4601
|0.10
|1.2332
|1.2304
|1.2345
|9202
|2005.09.12 10:59
|s/l
|4601
|0.10
|1.2304
|1.2304
|1.2345
|-28.00
|36890.00
|9203
|2005.09.12 14:47
|buy
|4602
|0.10
|1.2290
|1.2262
|1.2303
|9204
|2005.09.13 01:59
|t/p
|4602
|0.10
|1.2303
|1.2262
|1.2303
|13.00
|36903.00
|9205
|2005.09.13 11:59
|buy
|4603
|0.10
|1.2272
|1.2244
|1.2285
|9206
|2005.09.13 11:59
|t/p
|4603
|0.10
|1.2285
|1.2244
|1.2285
|13.00
|36916.00
|9207
|2005.09.13 12:59
|sell
|4604
|0.10
|1.2297
|1.2325
|1.2284
|9208
|2005.09.13 13:00
|t/p
|4604
|0.10
|1.2284
|1.2325
|1.2284
|13.00
|36929.00
|9209
|2005.09.13 14:16
|buy
|4605
|0.10
|1.2272
|1.2244
|1.2285
|9210
|2005.09.13 14:27
|t/p
|4605
|0.10
|1.2285
|1.2244
|1.2285
|13.00
|36942.00
|9211
|2005.09.13 14:30
|buy
|4606
|0.10
|1.2272
|1.2244
|1.2285
|9212
|2005.09.13 14:55
|t/p
|4606
|0.10
|1.2285
|1.2244
|1.2285
|13.00
|36955.00
|9213
|2005.09.13 15:19
|buy
|4607
|0.10
|1.2273
|1.2245
|1.2286
|9214
|2005.09.14 01:57
|t/p
|4607
|0.10
|1.2286
|1.2245
|1.2286
|13.00
|36968.00
|9215
|2005.09.14 09:43
|sell
|4608
|0.10
|1.2289
|1.2317
|1.2276
|9216
|2005.09.14 14:12
|s/l
|4608
|0.10
|1.2317
|1.2317
|1.2276
|-28.00
|36940.00
|9217
|2005.09.14 14:38
|buy
|4609
|0.10
|1.2306
|1.2278
|1.2319
|9218
|2005.09.14 17:17
|s/l
|4609
|0.10
|1.2278
|1.2278
|1.2319
|-28.00
|36912.00
|9219
|2005.09.15 04:25
|buy
|4610
|0.10
|1.2222
|1.2194
|1.2235
|9220
|2005.09.15 11:59
|t/p
|4610
|0.10
|1.2235
|1.2194
|1.2235
|13.00
|36925.00
|9221
|2005.09.15 14:36
|buy
|4611
|0.10
|1.2210
|1.2182
|1.2223
|9222
|2005.09.15 22:59
|t/p
|4611
|0.10
|1.2223
|1.2182
|1.2223
|13.00
|36938.00
|9223
|2005.09.16 05:59
|buy
|4612
|0.10
|1.2293
|1.2265
|1.2306
|9224
|2005.09.16 10:49
|s/l
|4612
|0.10
|1.2265
|1.2265
|1.2306
|-28.00
|36910.00
|9225
|2005.09.16 14:59
|sell
|4613
|0.10
|1.2217
|1.2245
|1.2204
|9226
|2005.09.18 23:00
|t/p
|4613
|0.10
|1.2204
|1.2245
|1.2204
|13.00
|36923.00
|9227
|2005.09.19 11:28
|buy
|4614
|0.10
|1.2137
|1.2109
|1.2150
|9228
|2005.09.19 11:59
|t/p
|4614
|0.10
|1.2150
|1.2109
|1.2150
|13.00
|36936.00
|9229
|2005.09.19 12:05
|sell
|4615
|0.10
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|9230
|2005.09.19 12:28
|t/p
|4615
|0.10
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|13.00
|36949.00
|9231
|2005.09.20 12:58
|sell
|4616
|0.10
|1.2162
|1.2190
|1.2149
|9232
|2005.09.20 18:59
|t/p
|4616
|0.10
|1.2149
|1.2190
|1.2149
|13.00
|36962.00
|9233
|2005.09.21 07:19
|sell
|4617
|0.10
|1.2207
|1.2235
|1.2194
|9234
|2005.09.21 07:53
|t/p
|4617
|0.10
|1.2194
|1.2235
|1.2194
|13.00
|36975.00
|9235
|2005.09.21 11:38
|buy
|4618
|0.10
|1.2212
|1.2184
|1.2225
|9236
|2005.09.21 11:59
|t/p
|4618
|0.10
|1.2225
|1.2184
|1.2225
|13.00
|36988.00
|9237
|2005.09.21 13:54
|sell
|4619
|0.10
|1.2229
|1.2257
|1.2216
|9238
|2005.09.21 15:18
|t/p
|4619
|0.10
|1.2216
|1.2257
|1.2216
|13.00
|37001.00
|9239
|2005.09.22 01:45
|sell
|4620
|0.10
|1.2256
|1.2284
|1.2243
|9240
|2005.09.22 01:59
|t/p
|4620
|0.10
|1.2243
|1.2284
|1.2243
|13.00
|37014.00
|9241
|2005.09.22 04:40
|sell
|4621
|0.10
|1.2211
|1.2239
|1.2198
|9242
|2005.09.22 04:59
|t/p
|4621
|0.10
|1.2198
|1.2239
|1.2198
|13.00
|37027.00
|9243
|2005.09.22 08:48
|sell
|4622
|0.10
|1.2228
|1.2256
|1.2215
|9244
|2005.09.22 09:59
|t/p
|4622
|0.10
|1.2215
|1.2256
|1.2215
|13.00
|37040.00
|9245
|2005.09.22 16:36
|buy
|4623
|0.10
|1.2151
|1.2123
|1.2164
|9246
|2005.09.23 06:59
|s/l
|4623
|0.10
|1.2123
|1.2123
|1.2164
|-28.00
|37012.00
|9247
|2005.09.23 08:57
|buy
|4624
|0.10
|1.2124
|1.2096
|1.2137
|9248
|2005.09.23 12:59
|s/l
|4624
|0.10
|1.2096
|1.2096
|1.2137
|-28.00
|36984.00
|9249
|2005.09.23 15:30
|buy
|4625
|0.10
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|9250
|2005.09.25 23:00
|s/l
|4625
|0.10
|1.2040
|1.2040
|1.2081
|-28.00
|36956.00
|9251
|2005.09.26 10:42
|sell
|4626
|0.10
|1.2056
|1.2084
|1.2043
|9252
|2005.09.26 11:39
|t/p
|4626
|0.10
|1.2043
|1.2084
|1.2043
|13.00
|36969.00
|9253
|2005.09.27 10:25
|sell
|4627
|0.10
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|9254
|2005.09.27 10:59
|t/p
|4627
|0.10
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|13.00
|36982.00
|9255
|2005.09.27 13:37
|buy
|4628
|0.10
|1.2010
|1.1982
|1.2023
|9256
|2005.09.27 13:59
|t/p
|4628
|0.10
|1.2023
|1.1982
|1.2023
|13.00
|36995.00
|9257
|2005.09.27 16:18
|sell
|4629
|0.10
|1.2010
|1.2038
|1.1997
|9258
|2005.09.27 16:59
|t/p
|4629
|0.10
|1.1997
|1.2038
|1.1997
|13.00
|37008.00
|9259
|2005.09.28 06:45
|sell
|4630
|0.10
|1.2038
|1.2066
|1.2025
|9260
|2005.09.28 07:12
|t/p
|4630
|0.10
|1.2025
|1.2066
|1.2025
|13.00
|37021.00
|9261
|2005.09.28 07:59
|sell
|4631
|0.10
|1.2035
|1.2063
|1.2022
|9262
|2005.09.28 08:59
|t/p
|4631
|0.10
|1.2022
|1.2063
|1.2022
|13.00
|37034.00
|9263
|2005.09.28 10:33
|buy
|4632
|0.10
|1.2011
|1.1983
|1.2024
|9264
|2005.09.28 10:59
|t/p
|4632
|0.10
|1.2024
|1.1983
|1.2024
|13.00
|37047.00
|9265
|2005.09.28 11:59
|sell
|4633
|0.10
|1.2033
|1.2061
|1.2020
|9266
|2005.09.28 12:15
|t/p
|4633
|0.10
|1.2020
|1.2061
|1.2020
|13.00
|37060.00
|9267
|2005.09.28 13:32
|buy
|4634
|0.10
|1.2021
|1.1993
|1.2034
|9268
|2005.09.28 16:59
|t/p
|4634
|0.10
|1.2034
|1.1993
|1.2034
|13.00
|37073.00
|9269
|2005.09.28 17:59
|sell
|4635
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|9270
|2005.09.29 03:59
|s/l
|4635
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2023
|-28.00
|37045.00
|9271
|2005.09.29 09:14
|buy
|4636
|0.10
|1.2051
|1.2023
|1.2064
|9272
|2005.09.29 12:59
|s/l
|4636
|0.10
|1.2023
|1.2023
|1.2064
|-28.00
|37017.00
|9273
|2005.09.29 17:47
|buy
|4637
|0.10
|1.2020
|1.1992
|1.2033
|9274
|2005.09.29 17:59
|t/p
|4637
|0.10
|1.2033
|1.1992
|1.2033
|13.00
|37030.00
|9275
|2005.09.30 12:50
|sell
|4638
|0.10
|1.2056
|1.2084
|1.2043
|9276
|2005.09.30 12:59
|t/p
|4638
|0.10
|1.2043
|1.2084
|1.2043
|13.00
|37043.00
|9277
|2005.09.30 16:38
|sell
|4639
|0.10
|1.2059
|1.2087
|1.2046
|9278
|2005.09.30 16:59
|t/p
|4639
|0.10
|1.2046
|1.2087
|1.2046
|13.00
|37056.00
|9279
|2005.09.30 19:30
|buy
|4640
|0.10
|1.2013
|1.1985
|1.2026
|9280
|2005.10.02 23:07
|t/p
|4640
|0.10
|1.2026
|1.1985
|1.2026
|13.00
|37069.00
|9281
|2005.10.02 23:19
|buy
|4641
|0.10
|1.2014
|1.1986
|1.2027
|9282
|2005.10.03 00:59
|s/l
|4641
|0.10
|1.1986
|1.1986
|1.2027
|-28.00
|37041.00
|9283
|2005.10.03 03:08
|sell
|4642
|0.10
|1.1942
|1.1970
|1.1929
|9284
|2005.10.03 08:59
|t/p
|4642
|0.10
|1.1929
|1.1970
|1.1929
|13.00
|37054.00
|9285
|2005.10.03 11:24
|sell
|4643
|0.10
|1.1934
|1.1962
|1.1921
|9286
|2005.10.03 14:59
|t/p
|4643
|0.10
|1.1921
|1.1962
|1.1921
|13.00
|37067.00
|9287
|2005.10.04 01:59
|sell
|4644
|0.10
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|9288
|2005.10.05 04:59
|s/l
|4644
|0.10
|1.1947
|1.1947
|1.1906
|-28.00
|37039.00
|9289
|2005.10.05 23:59
|sell
|4645
|0.10
|1.2014
|1.2042
|1.2001
|9290
|2005.10.06 00:59
|s/l
|4645
|0.10
|1.2042
|1.2042
|1.2001
|-28.00
|37011.00
|9291
|2005.10.06 02:37
|buy
|4646
|0.10
|1.2040
|1.2012
|1.2053
|9292
|2005.10.06 02:57
|t/p
|4646
|0.10
|1.2053
|1.2012
|1.2053
|13.00
|37024.00
|9293
|2005.10.06 08:29
|sell
|4647
|0.10
|1.2066
|1.2094
|1.2053
|9294
|2005.10.06 08:59
|t/p
|4647
|0.10
|1.2053
|1.2094
|1.2053
|13.00
|37037.00
|9295
|2005.10.06 16:08
|buy
|4648
|0.10
|1.2133
|1.2105
|1.2146
|9296
|2005.10.06 16:59
|t/p
|4648
|0.10
|1.2146
|1.2105
|1.2146
|13.00
|37050.00
|9297
|2005.10.07 10:59
|buy
|4649
|0.10
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|9298
|2005.10.07 12:59
|s/l
|4649
|0.10
|1.2121
|1.2121
|1.2162
|-28.00
|37022.00
|9299
|2005.10.07 16:59
|sell
|4650
|0.10
|1.2115
|1.2143
|1.2102
|9300
|2005.10.10 07:59
|s/l
|4650
|0.10
|1.2143
|1.2143
|1.2102
|-28.00
|36994.00
|9301
|2005.10.10 13:59
|buy
|4651
|0.10
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|9302
|2005.10.11 00:59
|s/l
|4651
|0.10
|1.2037
|1.2037
|1.2078
|-28.00
|36966.00
|9303
|2005.10.11 01:59
|sell
|4652
|0.10
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|9304
|2005.10.11 06:59
|t/p
|4652
|0.10
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|13.00
|36979.00
|9305
|2005.10.11 10:15
|sell
|4653
|0.10
|1.2035
|1.2063
|1.2022
|9306
|2005.10.11 12:26
|t/p
|4653
|0.10
|1.2022
|1.2063
|1.2022
|13.00
|36992.00
|9307
|2005.10.12 12:59
|sell
|4654
|0.10
|1.2020
|1.2048
|1.2007
|9308
|2005.10.13 01:59
|t/p
|4654
|0.10
|1.2007
|1.2048
|1.2007
|13.00
|37005.00
|9309
|2005.10.13 05:14
|sell
|4655
|0.10
|1.1991
|1.2019
|1.1978
|9310
|2005.10.13 07:52
|t/p
|4655
|0.10
|1.1978
|1.2019
|1.1978
|13.00
|37018.00
|9311
|2005.10.13 09:56
|buy
|4656
|0.10
|1.1979
|1.1951
|1.1992
|9312
|2005.10.13 12:59
|s/l
|4656
|0.10
|1.1951
|1.1951
|1.1992
|-28.00
|36990.00
|9313
|2005.10.13 14:59
|sell
|4657
|0.10
|1.1935
|1.1963
|1.1922
|9314
|2005.10.13 16:59
|s/l
|4657
|0.10
|1.1963
|1.1963
|1.1922
|-28.00
|36962.00
|9315
|2005.10.14 05:19
|sell
|4658
|0.10
|1.2033
|1.2061
|1.2020
|9316
|2005.10.14 05:59
|t/p
|4658
|0.10
|1.2020
|1.2061
|1.2020
|13.00
|36975.00
|9317
|2005.10.14 07:58
|buy
|4659
|0.10
|1.2016
|1.1988
|1.2029
|9318
|2005.10.14 10:59
|s/l
|4659
|0.10
|1.1988
|1.1988
|1.2029
|-28.00
|36947.00
|9319
|2005.10.14 12:47
|buy
|4660
|0.10
|1.1993
|1.1965
|1.2006
|9320
|2005.10.14 12:59
|t/p
|4660
|0.10
|1.2006
|1.1965
|1.2006
|13.00
|36960.00
|9321
|2005.10.14 17:18
|sell
|4661
|0.10
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|9322
|2005.10.14 17:47
|t/p
|4661
|0.10
|1.2073
|1.2114
|1.2073
|13.00
|36973.00
|9323
|2005.10.14 19:39
|sell
|4662
|0.10
|1.2093
|1.2121
|1.2080
|9324
|2005.10.16 23:00
|t/p
|4662
|0.10
|1.2080
|1.2121
|1.2080
|13.00
|36986.00
|9325
|2005.10.17 06:59
|sell
|4663
|0.10
|1.2089
|1.2117
|1.2076
|9326
|2005.10.17 08:35
|t/p
|4663
|0.10
|1.2076
|1.2117
|1.2076
|13.00
|36999.00
|9327
|2005.10.17 11:54
|buy
|4664
|0.10
|1.2033
|1.2005
|1.2046
|9328
|2005.10.17 16:59
|t/p
|4664
|0.10
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|13.00
|37012.00
|9329
|2005.10.18 01:49
|buy
|4665
|0.10
|1.1997
|1.1969
|1.2010
|9330
|2005.10.18 07:59
|s/l
|4665
|0.10
|1.1969
|1.1969
|1.2010
|-28.00
|36984.00
|9331
|2005.10.18 12:40
|sell
|4666
|0.10
|1.1947
|1.1975
|1.1934
|9332
|2005.10.18 14:22
|t/p
|4666
|0.10
|1.1934
|1.1975
|1.1934
|13.00
|36997.00
|9333
|2005.10.19 08:39
|buy
|4667
|0.10
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|9334
|2005.10.19 08:59
|t/p
|4667
|0.10
|1.1910
|1.1869
|1.1910
|13.00
|37010.00
|9335
|2005.10.19 12:20
|sell
|4668
|0.10
|1.1957
|1.1985
|1.1944
|9336
|2005.10.19 15:59
|s/l
|4668
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.1944
|-28.00
|36982.00
|9337
|2005.10.19 16:56
|sell
|4669
|0.10
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|9338
|2005.10.19 16:59
|t/p
|4669
|0.10
|1.1972
|1.2013
|1.1972
|13.00
|36995.00
|9339
|2005.10.19 18:53
|buy
|4670
|0.10
|1.1968
|1.1940
|1.1981
|9340
|2005.10.19 18:59
|t/p
|4670
|0.10
|1.1981
|1.1940
|1.1981
|13.00
|37008.00
|9341
|2005.10.19 21:35
|sell
|4671
|0.10
|1.1998
|1.2026
|1.1985
|9342
|2005.10.19 22:59
|t/p
|4671
|0.10
|1.1985
|1.2026
|1.1985
|13.00
|37021.00
|9343
|2005.10.20 01:24
|sell
|4672
|0.10
|1.1983
|1.2011
|1.1970
|9344
|2005.10.20 02:38
|t/p
|4672
|0.10
|1.1970
|1.2011
|1.1970
|13.00
|37034.00
|9345
|2005.10.20 06:41
|sell
|4673
|0.10
|1.1975
|1.2003
|1.1962
|9346
|2005.10.20 09:54
|t/p
|4673
|0.10
|1.1962
|1.2003
|1.1962
|13.00
|37047.00
|9347
|2005.10.20 10:34
|sell
|4674
|0.10
|1.1974
|1.2002
|1.1961
|9348
|2005.10.20 10:59
|t/p
|4674
|0.10
|1.1961
|1.2002
|1.1961
|13.00
|37060.00
|9349
|2005.10.20 11:23
|sell
|4675
|0.10
|1.1962
|1.1990
|1.1949
|9350
|2005.10.20 18:59
|s/l
|4675
|0.10
|1.1990
|1.1990
|1.1949
|-28.00
|37032.00
|9351
|2005.10.21 01:59
|buy
|4676
|0.10
|1.2051
|1.2023
|1.2064
|9352
|2005.10.21 10:59
|s/l
|4676
|0.10
|1.2023
|1.2023
|1.2064
|-28.00
|37004.00
|9353
|2005.10.21 19:26
|buy
|4677
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|9354
|2005.10.24 13:59
|t/p
|4677
|0.10
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|13.00
|37017.00
|9355
|2005.10.24 16:59
|buy
|4678
|0.10
|1.1993
|1.1965
|1.2006
|9356
|2005.10.24 17:24
|s/l
|4678
|0.10
|1.1965
|1.1965
|1.2006
|-28.00
|36989.00
|9357
|2005.10.24 17:50
|sell
|4679
|0.10
|1.1993
|1.2021
|1.1980
|9358
|2005.10.24 17:59
|t/p
|4679
|0.10
|1.1980
|1.2021
|1.1980
|13.00
|37002.00
|9359
|2005.10.25 05:20
|sell
|4680
|0.10
|1.1969
|1.1997
|1.1956
|9360
|2005.10.25 06:59
|t/p
|4680
|0.10
|1.1956
|1.1997
|1.1956
|13.00
|37015.00
|9361
|2005.10.25 09:59
|sell
|4681
|0.10
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|9362
|2005.10.25 13:00
|s/l
|4681
|0.10
|1.2062
|1.2062
|1.2021
|-28.00
|36987.00
|9363
|2005.10.25 16:27
|sell
|4682
|0.10
|1.2104
|1.2132
|1.2091
|9364
|2005.10.26 07:59
|t/p
|4682
|0.10
|1.2091
|1.2132
|1.2091
|13.00
|37000.00
|9365
|2005.10.26 11:39
|buy
|4683
|0.10
|1.2070
|1.2042
|1.2083
|9366
|2005.10.26 13:59
|t/p
|4683
|0.10
|1.2083
|1.2042
|1.2083
|13.00
|37013.00
|9367
|2005.10.26 15:45
|sell
|4684
|0.10
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|9368
|2005.10.26 16:49
|t/p
|4684
|0.10
|1.2070
|1.2111
|1.2070
|13.00
|37026.00
|9369
|2005.10.26 18:59
|sell
|4685
|0.10
|1.2076
|1.2104
|1.2063
|9370
|2005.10.26 20:18
|t/p
|4685
|0.10
|1.2063
|1.2104
|1.2063
|13.00
|37039.00
|9371
|2005.10.27 06:59
|sell
|4686
|0.10
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|9372
|2005.10.27 10:09
|s/l
|4686
|0.10
|1.2133
|1.2133
|1.2092
|-28.00
|37011.00
|9373
|2005.10.27 10:59
|buy
|4687
|0.10
|1.2122
|1.2094
|1.2135
|9374
|2005.10.27 12:00
|t/p
|4687
|0.10
|1.2135
|1.2094
|1.2135
|13.00
|37024.00
|9375
|2005.10.27 12:09
|sell
|4688
|0.10
|1.2137
|1.2165
|1.2124
|9376
|2005.10.27 12:51
|t/p
|4688
|0.10
|1.2124
|1.2165
|1.2124
|13.00
|37037.00
|9377
|2005.10.27 12:59
|sell
|4689
|0.10
|1.2143
|1.2171
|1.2130
|9378
|2005.10.28 12:59
|t/p
|4689
|0.10
|1.2130
|1.2171
|1.2130
|13.00
|37050.00
|9379
|2005.10.28 14:32
|sell
|4690
|0.10
|1.2128
|1.2156
|1.2115
|9380
|2005.10.28 14:49
|t/p
|4690
|0.10
|1.2115
|1.2156
|1.2115
|13.00
|37063.00
|9381
|2005.10.30 23:05
|sell
|4691
|0.10
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|9382
|2005.10.31 00:00
|t/p
|4691
|0.10
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|13.00
|37076.00
|9383
|2005.10.31 07:42
|sell
|4692
|0.10
|1.2069
|1.2097
|1.2056
|9384
|2005.10.31 08:23
|t/p
|4692
|0.10
|1.2056
|1.2097
|1.2056
|13.00
|37089.00
|9385
|2005.10.31 09:28
|sell
|4693
|0.10
|1.2080
|1.2108
|1.2067
|9386
|2005.10.31 10:44
|t/p
|4693
|0.10
|1.2067
|1.2108
|1.2067
|13.00
|37102.00
|9387
|2005.10.31 12:08
|buy
|4694
|0.10
|1.2037
|1.2009
|1.2050
|9388
|2005.10.31 13:59
|s/l
|4694
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.2050
|-28.00
|37074.00
|9389
|2005.10.31 14:52
|buy
|4695
|0.10
|1.2005
|1.1977
|1.2018
|9390
|2005.10.31 16:40
|s/l
|4695
|0.10
|1.1977
|1.1977
|1.2018
|-28.00
|37046.00
|9391
|2005.10.31 23:57
|sell
|4696
|0.10
|1.1984
|1.2012
|1.1971
|9392
|2005.11.01 09:39
|s/l
|4696
|0.10
|1.2012
|1.2012
|1.1971
|-28.00
|37018.00
|9393
|2005.11.01 09:58
|buy
|4697
|0.10
|1.1992
|1.1964
|1.2005
|9394
|2005.11.01 09:59
|t/p
|4697
|0.10
|1.2005
|1.1964
|1.2005
|13.00
|37031.00
|9395
|2005.11.01 11:31
|buy
|4698
|0.10
|1.2003
|1.1975
|1.2016
|9396
|2005.11.01 12:59
|t/p
|4698
|0.10
|1.2016
|1.1975
|1.2016
|13.00
|37044.00
|9397
|2005.11.01 13:34
|sell
|4699
|0.10
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|9398
|2005.11.01 13:59
|t/p
|4699
|0.10
|1.2006
|1.2047
|1.2006
|13.00
|37057.00
|9399
|2005.11.01 15:48
|sell
|4700
|0.10
|1.1992
|1.2020
|1.1979
|9400
|2005.11.01 21:59
|s/l
|4700
|0.10
|1.2020
|1.2020
|1.1979
|-28.00
|37029.00
|9401
|2005.11.01 23:54
|sell
|4701
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|9402
|2005.11.02 00:23
|t/p
|4701
|0.10
|1.2023
|1.2064
|1.2023
|13.00
|37042.00
|9403
|2005.11.02 01:59
|sell
|4702
|0.10
|1.2018
|1.2046
|1.2005
|9404
|2005.11.02 11:59
|t/p
|4702
|0.10
|1.2005
|1.2046
|1.2005
|13.00
|37055.00
|9405
|2005.11.02 12:17
|buy
|4703
|0.10
|1.1992
|1.1964
|1.2005
|9406
|2005.11.02 13:59
|t/p
|4703
|0.10
|1.2005
|1.1964
|1.2005
|13.00
|37068.00
|9407
|2005.11.02 15:09
|sell
|4704
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|9408
|2005.11.02 15:59
|s/l
|4704
|0.10
|1.2064
|1.2064
|1.2023
|-28.00
|37040.00
|9409
|2005.11.02 17:59
|buy
|4705
|0.10
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|9410
|2005.11.03 13:59
|s/l
|4705
|0.10
|1.2035
|1.2035
|1.2076
|-28.00
|37012.00
|9411
|2005.11.03 14:50
|sell
|4706
|0.10
|1.2014
|1.2042
|1.2001
|9412
|2005.11.03 15:02
|t/p
|4706
|0.10
|1.2001
|1.2042
|1.2001
|13.00
|37025.00
|9413
|2005.11.03 15:24
|sell
|4707
|0.10
|1.2006
|1.2034
|1.1993
|9414
|2005.11.03 16:21
|t/p
|4707
|0.10
|1.1993
|1.2034
|1.1993
|13.00
|37038.00
|9415
|2005.11.03 17:59
|buy
|4708
|0.10
|1.1966
|1.1938
|1.1979
|9416
|2005.11.03 20:48
|s/l
|4708
|0.10
|1.1938
|1.1938
|1.1979
|-28.00
|37010.00
|9417
|2005.11.04 16:55
|buy
|4709
|0.10
|1.1812
|1.1784
|1.1825
|9418
|2005.11.04 16:59
|t/p
|4709
|0.10
|1.1825
|1.1784
|1.1825
|13.00
|37023.00
|9419
|2005.11.04 17:15
|sell
|4710
|0.10
|1.1829
|1.1857
|1.1816
|9420
|2005.11.06 23:00
|t/p
|4710
|0.10
|1.1816
|1.1857
|1.1816
|13.00
|37036.00
|9421
|2005.11.07 01:59
|sell
|4711
|0.10
|1.1813
|1.1841
|1.1800
|9422
|2005.11.07 07:59
|t/p
|4711
|0.10
|1.1800
|1.1841
|1.1800
|13.00
|37049.00
|9423
|2005.11.07 10:35
|buy
|4712
|0.10
|1.1820
|1.1792
|1.1833
|9424
|2005.11.07 13:59
|s/l
|4712
|0.10
|1.1792
|1.1792
|1.1833
|-28.00
|37021.00
|9425
|2005.11.07 14:56
|buy
|4713
|0.10
|1.1788
|1.1760
|1.1801
|9426
|2005.11.07 16:30
|t/p
|4713
|0.10
|1.1801
|1.1760
|1.1801
|13.00
|37034.00
|9427
|2005.11.07 16:30
|sell
|4714
|0.10
|1.1802
|1.1830
|1.1789
|9428
|2005.11.07 16:51
|t/p
|4714
|0.10
|1.1789
|1.1830
|1.1789
|13.00
|37047.00
|9429
|2005.11.07 16:51
|buy
|4715
|0.10
|1.1788
|1.1760
|1.1801
|9430
|2005.11.07 17:39
|t/p
|4715
|0.10
|1.1801
|1.1760
|1.1801
|13.00
|37060.00
|9431
|2005.11.07 17:39
|sell
|4716
|0.10
|1.1802
|1.1830
|1.1789
|9432
|2005.11.07 17:59
|t/p
|4716
|0.10
|1.1789
|1.1830
|1.1789
|13.00
|37073.00
|9433
|2005.11.07 18:26
|buy
|4717
|0.10
|1.1785
|1.1757
|1.1798
|9434
|2005.11.07 19:59
|t/p
|4717
|0.10
|1.1798
|1.1757
|1.1798
|13.00
|37086.00
|9435
|2005.11.08 09:17
|buy
|4718
|0.10
|1.1718
|1.1690
|1.1731
|9436
|2005.11.08 09:59
|t/p
|4718
|0.10
|1.1731
|1.1690
|1.1731
|13.00
|37099.00
|9437
|2005.11.08 10:50
|sell
|4719
|0.10
|1.1742
|1.1770
|1.1729
|9438
|2005.11.08 11:59
|t/p
|4719
|0.10
|1.1729
|1.1770
|1.1729
|13.00
|37112.00
|9439
|2005.11.08 12:29
|buy
|4720
|0.10
|1.1725
|1.1697
|1.1738
|9440
|2005.11.08 12:59
|t/p
|4720
|0.10
|1.1738
|1.1697
|1.1738
|13.00
|37125.00
|9441
|2005.11.08 16:33
|buy
|4721
|0.10
|1.1758
|1.1730
|1.1771
|9442
|2005.11.08 16:59
|t/p
|4721
|0.10
|1.1771
|1.1730
|1.1771
|13.00
|37138.00
|9443
|2005.11.08 19:47
|sell
|4722
|0.10
|1.1791
|1.1819
|1.1778
|9444
|2005.11.08 20:13
|t/p
|4722
|0.10
|1.1778
|1.1819
|1.1778
|13.00
|37151.00
|9445
|2005.11.09 00:59
|sell
|4723
|0.10
|1.1770
|1.1798
|1.1757
|9446
|2005.11.09 11:51
|t/p
|4723
|0.10
|1.1757
|1.1798
|1.1757
|13.00
|37164.00
|9447
|2005.11.09 13:58
|buy
|4724
|0.10
|1.1741
|1.1713
|1.1754
|9448
|2005.11.09 13:59
|t/p
|4724
|0.10
|1.1754
|1.1713
|1.1754
|13.00
|37177.00
|9449
|2005.11.09 15:33
|buy
|4725
|0.10
|1.1732
|1.1704
|1.1745
|9450
|2005.11.09 16:04
|t/p
|4725
|0.10
|1.1745
|1.1704
|1.1745
|13.00
|37190.00
|9451
|2005.11.09 16:15
|buy
|4726
|0.10
|1.1732
|1.1704
|1.1745
|9452
|2005.11.09 16:59
|t/p
|4726
|0.10
|1.1745
|1.1704
|1.1745
|13.00
|37203.00
|9453
|2005.11.10 00:27
|sell
|4727
|0.10
|1.1775
|1.1803
|1.1762
|9454
|2005.11.10 03:58
|t/p
|4727
|0.10
|1.1762
|1.1803
|1.1762
|13.00
|37216.00
|9455
|2005.11.10 07:59
|sell
|4728
|0.10
|1.1769
|1.1797
|1.1756
|9456
|2005.11.10 13:59
|t/p
|4728
|0.10
|1.1756
|1.1797
|1.1756
|13.00
|37229.00
|9457
|2005.11.10 13:59
|buy
|4729
|0.10
|1.1751
|1.1723
|1.1764
|9458
|2005.11.10 14:07
|t/p
|4729
|0.10
|1.1764
|1.1723
|1.1764
|13.00
|37242.00
|9459
|2005.11.10 14:55
|buy
|4730
|0.10
|1.1749
|1.1721
|1.1762
|9460
|2005.11.10 19:59
|s/l
|4730
|0.10
|1.1721
|1.1721
|1.1762
|-28.00
|37214.00
|9461
|2005.11.10 20:59
|buy
|4731
|0.10
|1.1682
|1.1654
|1.1695
|9462
|2005.11.11 01:59
|t/p
|4731
|0.10
|1.1695
|1.1654
|1.1695
|13.00
|37227.00
|9463
|2005.11.11 10:27
|buy
|4732
|0.10
|1.1693
|1.1665
|1.1706
|9464
|2005.11.11 15:59
|t/p
|4732
|0.10
|1.1706
|1.1665
|1.1706
|13.00
|37240.00
|9465
|2005.11.14 08:40
|buy
|4733
|0.10
|1.1743
|1.1715
|1.1756
|9466
|2005.11.14 09:00
|t/p
|4733
|0.10
|1.1756
|1.1715
|1.1756
|13.00
|37253.00
|9467
|2005.11.14 09:59
|buy
|4734
|0.10
|1.1753
|1.1725
|1.1766
|9468
|2005.11.14 12:59
|s/l
|4734
|0.10
|1.1725
|1.1725
|1.1766
|-28.00
|37225.00
|9469
|2005.11.14 14:22
|buy
|4735
|0.10
|1.1700
|1.1672
|1.1713
|9470
|2005.11.14 16:59
|s/l
|4735
|0.10
|1.1672
|1.1672
|1.1713
|-28.00
|37197.00
|9471
|2005.11.15 12:59
|sell
|4736
|0.10
|1.1662
|1.1690
|1.1649
|9472
|2005.11.15 15:45
|s/l
|4736
|0.10
|1.1690
|1.1690
|1.1649
|-28.00
|37169.00
|9473
|2005.11.15 15:57
|buy
|4737
|0.10
|1.1678
|1.1650
|1.1691
|9474
|2005.11.15 16:26
|t/p
|4737
|0.10
|1.1691
|1.1650
|1.1691
|13.00
|37182.00
|9475
|2005.11.15 16:53
|buy
|4738
|0.10
|1.1673
|1.1645
|1.1686
|9476
|2005.11.15 16:59
|t/p
|4738
|0.10
|1.1686
|1.1645
|1.1686
|13.00
|37195.00
|9477
|2005.11.15 17:12
|sell
|4739
|0.10
|1.1696
|1.1724
|1.1683
|9478
|2005.11.15 20:59
|s/l
|4739
|0.10
|1.1724
|1.1724
|1.1683
|-28.00
|37167.00
|9479
|2005.11.16 11:57
|buy
|4740
|0.10
|1.1680
|1.1652
|1.1693
|9480
|2005.11.16 13:59
|t/p
|4740
|0.10
|1.1693
|1.1652
|1.1693
|13.00
|37180.00
|9481
|2005.11.16 14:37
|sell
|4741
|0.10
|1.1698
|1.1726
|1.1685
|9482
|2005.11.16 14:59
|t/p
|4741
|0.10
|1.1685
|1.1726
|1.1685
|13.00
|37193.00
|9483
|2005.11.16 15:46
|buy
|4742
|0.10
|1.1649
|1.1621
|1.1662
|9484
|2005.11.16 15:59
|t/p
|4742
|0.10
|1.1662
|1.1621
|1.1662
|13.00
|37206.00
|9485
|2005.11.17 03:55
|buy
|4743
|0.10
|1.1664
|1.1636
|1.1677
|9486
|2005.11.17 04:31
|t/p
|4743
|0.10
|1.1677
|1.1636
|1.1677
|13.00
|37219.00
|9487
|2005.11.17 04:31
|sell
|4744
|0.10
|1.1680
|1.1708
|1.1667
|9488
|2005.11.17 07:59
|t/p
|4744
|0.10
|1.1667
|1.1708
|1.1667
|13.00
|37232.00
|9489
|2005.11.17 08:42
|buy
|4745
|0.10
|1.1654
|1.1626
|1.1667
|9490
|2005.11.17 08:59
|t/p
|4745
|0.10
|1.1667
|1.1626
|1.1667
|13.00
|37245.00
|9491
|2005.11.17 09:51
|sell
|4746
|0.10
|1.1689
|1.1717
|1.1676
|9492
|2005.11.17 10:55
|t/p
|4746
|0.10
|1.1676
|1.1717
|1.1676
|13.00
|37258.00
|9493
|2005.11.17 14:58
|buy
|4747
|0.10
|1.1675
|1.1647
|1.1688
|9494
|2005.11.17 14:59
|t/p
|4747
|0.10
|1.1688
|1.1647
|1.1688
|13.00
|37271.00
|9495
|2005.11.18 07:59
|buy
|4748
|0.10
|1.1715
|1.1687
|1.1728
|9496
|2005.11.18 08:59
|s/l
|4748
|0.10
|1.1687
|1.1687
|1.1728
|-28.00
|37243.00
|9497
|2005.11.18 15:31
|sell
|4749
|0.10
|1.1770
|1.1798
|1.1757
|9498
|2005.11.18 15:59
|t/p
|4749
|0.10
|1.1757
|1.1798
|1.1757
|13.00
|37256.00
|9499
|2005.11.18 16:20
|buy
|4750
|0.10
|1.1707
|1.1679
|1.1720
|9500
|2005.11.18 16:59
|t/p
|4750
|0.10
|1.1720
|1.1679
|1.1720
|13.00
|37269.00
|9501
|2005.11.18 17:33
|sell
|4751
|0.10
|1.1746
|1.1774
|1.1733
|9502
|2005.11.20 23:00
|s/l
|4751
|0.10
|1.1774
|1.1774
|1.1733
|-28.00
|37241.00
|9503
|2005.11.21 08:20
|buy
|4752
|0.10
|1.1774
|1.1746
|1.1787
|9504
|2005.11.21 08:59
|t/p
|4752
|0.10
|1.1787
|1.1746
|1.1787
|13.00
|37254.00
|9505
|2005.11.21 10:10
|sell
|4753
|0.10
|1.1826
|1.1854
|1.1813
|9506
|2005.11.21 13:29
|t/p
|4753
|0.10
|1.1813
|1.1854
|1.1813
|13.00
|37267.00
|9507
|2005.11.21 14:59
|sell
|4754
|0.10
|1.1832
|1.1860
|1.1819
|9508
|2005.11.21 15:23
|t/p
|4754
|0.10
|1.1819
|1.1860
|1.1819
|13.00
|37280.00
|9509
|2005.11.21 15:23
|buy
|4755
|0.10
|1.1819
|1.1791
|1.1832
|9510
|2005.11.21 15:26
|t/p
|4755
|0.10
|1.1832
|1.1791
|1.1832
|13.00
|37293.00
|9511
|2005.11.21 15:26
|sell
|4756
|0.10
|1.1832
|1.1860
|1.1819
|9512
|2005.11.21 15:27
|t/p
|4756
|0.10
|1.1819
|1.1860
|1.1819
|13.00
|37306.00
|9513
|2005.11.21 15:29
|sell
|4757
|0.10
|1.1824
|1.1852
|1.1811
|9514
|2005.11.21 15:59
|t/p
|4757
|0.10
|1.1811
|1.1852
|1.1811
|13.00
|37319.00
|9515
|2005.11.21 17:15
|buy
|4758
|0.10
|1.1732
|1.1704
|1.1745
|9516
|2005.11.22 09:59
|s/l
|4758
|0.10
|1.1704
|1.1704
|1.1745
|-28.00
|37291.00
|9517
|2005.11.22 11:37
|sell
|4759
|0.10
|1.1712
|1.1740
|1.1699
|9518
|2005.11.22 12:34
|t/p
|4759
|0.10
|1.1699
|1.1740
|1.1699
|13.00
|37304.00
|9519
|2005.11.22 12:34
|buy
|4760
|0.10
|1.1699
|1.1671
|1.1712
|9520
|2005.11.22 15:59
|t/p
|4760
|0.10
|1.1712
|1.1671
|1.1712
|13.00
|37317.00
|9521
|2005.11.22 16:59
|buy
|4761
|0.10
|1.1716
|1.1688
|1.1729
|9522
|2005.11.22 16:59
|t/p
|4761
|0.10
|1.1729
|1.1688
|1.1729
|13.00
|37330.00
|9523
|2005.11.22 18:59
|sell
|4762
|0.10
|1.1744
|1.1772
|1.1731
|9524
|2005.11.22 19:59
|s/l
|4762
|0.10
|1.1772
|1.1772
|1.1731
|-28.00
|37302.00
|9525
|2005.11.22 20:30
|buy
|4763
|0.10
|1.1806
|1.1778
|1.1819
|9526
|2005.11.22 20:45
|t/p
|4763
|0.10
|1.1819
|1.1778
|1.1819
|13.00
|37315.00
|9527
|2005.11.22 20:57
|buy
|4764
|0.10
|1.1807
|1.1779
|1.1820
|9528
|2005.11.22 22:47
|t/p
|4764
|0.10
|1.1820
|1.1779
|1.1820
|13.00
|37328.00
|9529
|2005.11.23 01:31
|buy
|4765
|0.10
|1.1790
|1.1762
|1.1803
|9530
|2005.11.23 03:07
|t/p
|4765
|0.10
|1.1803
|1.1762
|1.1803
|13.00
|37341.00
|9531
|2005.11.23 07:13
|sell
|4766
|0.10
|1.1836
|1.1864
|1.1823
|9532
|2005.11.23 08:20
|t/p
|4766
|0.10
|1.1823
|1.1864
|1.1823
|13.00
|37354.00
|9533
|2005.11.23 08:26
|sell
|4767
|0.10
|1.1833
|1.1861
|1.1820
|9534
|2005.11.23 08:59
|t/p
|4767
|0.10
|1.1820
|1.1861
|1.1820
|13.00
|37367.00
|9535
|2005.11.23 10:30
|buy
|4768
|0.10
|1.1795
|1.1767
|1.1808
|9536
|2005.11.23 15:22
|t/p
|4768
|0.10
|1.1808
|1.1767
|1.1808
|13.00
|37380.00
|9537
|2005.11.23 15:22
|sell
|4769
|0.10
|1.1808
|1.1836
|1.1795
|9538
|2005.11.23 15:45
|t/p
|4769
|0.10
|1.1795
|1.1836
|1.1795
|13.00
|37393.00
|9539
|2005.11.23 15:48
|sell
|4770
|0.10
|1.1803
|1.1831
|1.1790
|9540
|2005.11.23 16:03
|t/p
|4770
|0.10
|1.1790
|1.1831
|1.1790
|13.00
|37406.00
|9541
|2005.11.23 16:03
|buy
|4771
|0.10
|1.1788
|1.1760
|1.1801
|9542
|2005.11.23 17:09
|t/p
|4771
|0.10
|1.1801
|1.1760
|1.1801
|13.00
|37419.00
|9543
|2005.11.23 21:59
|sell
|4772
|0.10
|1.1823
|1.1851
|1.1810
|9544
|2005.11.24 00:00
|t/p
|4772
|0.10
|1.1810
|1.1851
|1.1810
|13.00
|37432.00
|9545
|2005.11.24 01:59
|sell
|4773
|0.10
|1.1823
|1.1851
|1.1810
|9546
|2005.11.24 06:59
|t/p
|4773
|0.10
|1.1810
|1.1851
|1.1810
|13.00
|37445.00
|9547
|2005.11.24 07:57
|buy
|4774
|0.10
|1.1796
|1.1768
|1.1809
|9548
|2005.11.24 07:59
|t/p
|4774
|0.10
|1.1809
|1.1768
|1.1809
|13.00
|37458.00
|9549
|2005.11.24 08:59
|buy
|4775
|0.10
|1.1808
|1.1780
|1.1821
|9550
|2005.11.24 22:59
|s/l
|4775
|0.10
|1.1780
|1.1780
|1.1821
|-28.00
|37430.00
|9551
|2005.11.25 02:59
|sell
|4776
|0.10
|1.1775
|1.1803
|1.1762
|9552
|2005.11.25 07:59
|t/p
|4776
|0.10
|1.1762
|1.1803
|1.1762
|13.00
|37443.00
|9553
|2005.11.25 08:46
|buy
|4777
|0.10
|1.1752
|1.1724
|1.1765
|9554
|2005.11.25 13:59
|t/p
|4777
|0.10
|1.1765
|1.1724
|1.1765
|13.00
|37456.00
|9555
|2005.11.25 14:57
|sell
|4778
|0.10
|1.1770
|1.1798
|1.1757
|9556
|2005.11.25 15:59
|t/p
|4778
|0.10
|1.1757
|1.1798
|1.1757
|13.00
|37469.00
|9557
|2005.11.25 16:15
|buy
|4779
|0.10
|1.1730
|1.1702
|1.1743
|9558
|2005.11.28 00:59
|s/l
|4779
|0.10
|1.1702
|1.1702
|1.1743
|-28.00
|37441.00
|9559
|2005.11.28 10:59
|sell
|4780
|0.10
|1.1716
|1.1744
|1.1703
|9560
|2005.11.28 11:37
|t/p
|4780
|0.10
|1.1703
|1.1744
|1.1703
|13.00
|37454.00
|9561
|2005.11.28 17:41
|sell
|4781
|0.10
|1.1804
|1.1832
|1.1791
|9562
|2005.11.28 18:59
|s/l
|4781
|0.10
|1.1832
|1.1832
|1.1791
|-28.00
|37426.00
|9563
|2005.11.28 19:55
|buy
|4782
|0.10
|1.1844
|1.1816
|1.1857
|9564
|2005.11.28 19:59
|t/p
|4782
|0.10
|1.1857
|1.1816
|1.1857
|13.00
|37439.00
|9565
|2005.11.28 20:09
|sell
|4783
|0.10
|1.1874
|1.1902
|1.1861
|9566
|2005.11.28 20:59
|t/p
|4783
|0.10
|1.1861
|1.1902
|1.1861
|13.00
|37452.00
|9567
|2005.11.29 01:20
|sell
|4784
|0.10
|1.1856
|1.1884
|1.1843
|9568
|2005.11.29 01:59
|t/p
|4784
|0.10
|1.1843
|1.1884
|1.1843
|13.00
|37465.00
|9569
|2005.11.29 02:59
|buy
|4785
|0.10
|1.1814
|1.1786
|1.1827
|9570
|2005.11.29 06:00
|t/p
|4785
|0.10
|1.1827
|1.1786
|1.1827
|13.00
|37478.00
|9571
|2005.11.29 07:47
|buy
|4786
|0.10
|1.1823
|1.1795
|1.1836
|9572
|2005.11.29 13:59
|s/l
|4786
|0.10
|1.1795
|1.1795
|1.1836
|-28.00
|37450.00
|9573
|2005.11.29 14:50
|buy
|4787
|0.10
|1.1757
|1.1729
|1.1770
|9574
|2005.11.29 14:59
|t/p
|4787
|0.10
|1.1770
|1.1729
|1.1770
|13.00
|37463.00
|9575
|2005.11.29 15:18
|sell
|4788
|0.10
|1.1781
|1.1809
|1.1768
|9576
|2005.11.29 15:59
|t/p
|4788
|0.10
|1.1768
|1.1809
|1.1768
|13.00
|37476.00
|9577
|2005.11.30 07:59
|sell
|4789
|0.10
|1.1789
|1.1817
|1.1776
|9578
|2005.11.30 09:51
|t/p
|4789
|0.10
|1.1776
|1.1817
|1.1776
|13.00
|37489.00
|9579
|2005.11.30 11:59
|buy
|4790
|0.10
|1.1776
|1.1748
|1.1789
|9580
|2005.11.30 16:34
|t/p
|4790
|0.10
|1.1789
|1.1748
|1.1789
|13.00
|37502.00
|9581
|2005.11.30 16:35
|sell
|4791
|0.10
|1.1791
|1.1819
|1.1778
|9582
|2005.12.01 07:59
|t/p
|4791
|0.10
|1.1778
|1.1819
|1.1778
|13.00
|37515.00
|9583
|2005.12.01 12:56
|buy
|4792
|0.10
|1.1764
|1.1736
|1.1777
|9584
|2005.12.01 13:48
|s/l
|4792
|0.10
|1.1736
|1.1736
|1.1777
|-28.00
|37487.00
|9585
|2005.12.01 13:55
|sell
|4793
|0.10
|1.1754
|1.1782
|1.1741
|9586
|2005.12.01 13:59
|t/p
|4793
|0.10
|1.1741
|1.1782
|1.1741
|13.00
|37500.00
|9587
|2005.12.01 14:51
|sell
|4794
|0.10
|1.1729
|1.1757
|1.1716
|9588
|2005.12.01 14:59
|t/p
|4794
|0.10
|1.1716
|1.1757
|1.1716
|13.00
|37513.00
|9589
|2005.12.01 15:26
|buy
|4795
|0.10
|1.1707
|1.1679
|1.1720
|9590
|2005.12.01 18:59
|t/p
|4795
|0.10
|1.1720
|1.1679
|1.1720
|13.00
|37526.00
|9591
|2005.12.02 08:50
|buy
|4796
|0.10
|1.1708
|1.1680
|1.1721
|9592
|2005.12.02 13:59
|t/p
|4796
|0.10
|1.1721
|1.1680
|1.1721
|13.00
|37539.00
|9593
|2005.12.02 14:50
|sell
|4797
|0.10
|1.1729
|1.1757
|1.1716
|9594
|2005.12.02 14:59
|t/p
|4797
|0.10
|1.1716
|1.1757
|1.1716
|13.00
|37552.00
|9595
|2005.12.02 16:51
|buy
|4798
|0.10
|1.1690
|1.1662
|1.1703
|9596
|2005.12.02 17:26
|t/p
|4798
|0.10
|1.1703
|1.1662
|1.1703
|13.00
|37565.00
|9597
|2005.12.02 17:34
|buy
|4799
|0.10
|1.1697
|1.1669
|1.1710
|9598
|2005.12.02 17:59
|t/p
|4799
|0.10
|1.1710
|1.1669
|1.1710
|13.00
|37578.00
|9599
|2005.12.04 23:51
|buy
|4800
|0.10
|1.1696
|1.1668
|1.1709
|9600
|2005.12.04 23:59
|t/p
|4800
|0.10
|1.1709
|1.1668
|1.1709
|13.00
|37591.00
|9601
|2005.12.05 12:49
|sell
|4801
|0.10
|1.1744
|1.1772
|1.1731
|9602
|2005.12.05 13:00
|s/l
|4801
|0.10
|1.1772
|1.1772
|1.1731
|-28.00
|37563.00
|9603
|2005.12.05 13:59
|buy
|4802
|0.10
|1.1769
|1.1741
|1.1782
|9604
|2005.12.05 16:59
|t/p
|4802
|0.10
|1.1782
|1.1741
|1.1782
|13.00
|37576.00
|9605
|2005.12.05 18:44
|sell
|4803
|0.10
|1.1811
|1.1839
|1.1798
|9606
|2005.12.05 19:57
|t/p
|4803
|0.10
|1.1798
|1.1839
|1.1798
|13.00
|37589.00
|9607
|2005.12.05 19:57
|buy
|4804
|0.10
|1.1796
|1.1768
|1.1809
|9608
|2005.12.06 10:14
|s/l
|4804
|0.10
|1.1768
|1.1768
|1.1809
|-28.00
|37561.00
|9609
|2005.12.06 10:55
|sell
|4805
|0.10
|1.1777
|1.1805
|1.1764
|9610
|2005.12.06 14:59
|t/p
|4805
|0.10
|1.1764
|1.1805
|1.1764
|13.00
|37574.00
|9611
|2005.12.06 15:41
|buy
|4806
|0.10
|1.1757
|1.1729
|1.1770
|9612
|2005.12.06 15:59
|t/p
|4806
|0.10
|1.1770
|1.1729
|1.1770
|13.00
|37587.00
|9613
|2005.12.07 00:41
|sell
|4807
|0.10
|1.1800
|1.1828
|1.1787
|9614
|2005.12.07 01:26
|t/p
|4807
|0.10
|1.1787
|1.1828
|1.1787
|13.00
|37600.00
|9615
|2005.12.07 10:57
|buy
|4808
|0.10
|1.1725
|1.1697
|1.1738
|9616
|2005.12.08 07:59
|t/p
|4808
|0.10
|1.1738
|1.1697
|1.1738
|13.00
|37613.00
|9617
|2005.12.08 10:51
|buy
|4809
|0.10
|1.1765
|1.1737
|1.1778
|9618
|2005.12.08 12:52
|t/p
|4809
|0.10
|1.1778
|1.1737
|1.1778
|13.00
|37626.00
|9619
|2005.12.08 14:49
|sell
|4810
|0.10
|1.1777
|1.1805
|1.1764
|9620
|2005.12.08 15:59
|s/l
|4810
|0.10
|1.1805
|1.1805
|1.1764
|-28.00
|37598.00
|9621
|2005.12.08 16:31
|buy
|4811
|0.10
|1.1825
|1.1797
|1.1838
|9622
|2005.12.08 17:21
|t/p
|4811
|0.10
|1.1838
|1.1797
|1.1838
|13.00
|37611.00
|9623
|2005.12.08 18:59
|buy
|4812
|0.10
|1.1827
|1.1799
|1.1840
|9624
|2005.12.09 00:59
|s/l
|4812
|0.10
|1.1799
|1.1799
|1.1840
|-28.00
|37583.00
|9625
|2005.12.09 08:42
|buy
|4813
|0.10
|1.1783
|1.1755
|1.1796
|9626
|2005.12.09 11:59
|t/p
|4813
|0.10
|1.1796
|1.1755
|1.1796
|13.00
|37596.00
|9627
|2005.12.09 12:06
|sell
|4814
|0.10
|1.1806
|1.1834
|1.1793
|9628
|2005.12.09 14:02
|t/p
|4814
|0.10
|1.1793
|1.1834
|1.1793
|13.00
|37609.00
|9629
|2005.12.09 14:52
|sell
|4815
|0.10
|1.1801
|1.1829
|1.1788
|9630
|2005.12.09 15:59
|s/l
|4815
|0.10
|1.1829
|1.1829
|1.1788
|-28.00
|37581.00
|9631
|2005.12.09 16:07
|sell
|4816
|0.10
|1.1836
|1.1864
|1.1823
|9632
|2005.12.09 16:15
|t/p
|4816
|0.10
|1.1823
|1.1864
|1.1823
|13.00
|37594.00
|9633
|2005.12.11 23:27
|sell
|4817
|0.10
|1.1795
|1.1823
|1.1782
|9634
|2005.12.12 01:59
|s/l
|4817
|0.10
|1.1823
|1.1823
|1.1782
|-28.00
|37566.00
|9635
|2005.12.12 03:56
|buy
|4818
|0.10
|1.1825
|1.1797
|1.1838
|9636
|2005.12.12 03:59
|t/p
|4818
|0.10
|1.1838
|1.1797
|1.1838
|13.00
|37579.00
|9637
|2005.12.12 06:58
|buy
|4819
|0.10
|1.1832
|1.1804
|1.1845
|9638
|2005.12.12 08:59
|t/p
|4819
|0.10
|1.1845
|1.1804
|1.1845
|13.00
|37592.00
|9639
|2005.12.12 10:25
|buy
|4820
|0.10
|1.1877
|1.1849
|1.1890
|9640
|2005.12.12 12:59
|t/p
|4820
|0.10
|1.1890
|1.1849
|1.1890
|13.00
|37605.00
|9641
|2005.12.12 13:59
|buy
|4821
|0.10
|1.1910
|1.1882
|1.1923
|9642
|2005.12.12 13:59
|t/p
|4821
|0.10
|1.1923
|1.1882
|1.1923
|13.00
|37618.00
|9643
|2005.12.12 14:21
|sell
|4822
|0.10
|1.1958
|1.1986
|1.1945
|9644
|2005.12.12 15:33
|t/p
|4822
|0.10
|1.1945
|1.1986
|1.1945
|13.00
|37631.00
|9645
|2005.12.12 18:26
|sell
|4823
|0.10
|1.1977
|1.2005
|1.1964
|9646
|2005.12.12 18:59
|t/p
|4823
|0.10
|1.1964
|1.2005
|1.1964
|13.00
|37644.00
|9647
|2005.12.12 20:56
|buy
|4824
|0.10
|1.1948
|1.1920
|1.1961
|9648
|2005.12.13 01:59
|t/p
|4824
|0.10
|1.1961
|1.1920
|1.1961
|13.00
|37657.00
|9649
|2005.12.13 11:49
|sell
|4825
|0.10
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|9650
|2005.12.13 19:59
|s/l
|4825
|0.10
|1.1953
|1.1953
|1.1912
|-28.00
|37629.00
|9651
|2005.12.13 20:17
|sell
|4826
|0.10
|1.1957
|1.1985
|1.1944
|9652
|2005.12.13 20:59
|t/p
|4826
|0.10
|1.1944
|1.1985
|1.1944
|13.00
|37642.00
|9653
|2005.12.14 03:15
|sell
|4827
|0.10
|1.2026
|1.2054
|1.2013
|9654
|2005.12.14 03:35
|t/p
|4827
|0.10
|1.2013
|1.2054
|1.2013
|13.00
|37655.00
|9655
|2005.12.14 03:43
|sell
|4828
|0.10
|1.2026
|1.2054
|1.2013
|9656
|2005.12.14 05:12
|t/p
|4828
|0.10
|1.2013
|1.2054
|1.2013
|13.00
|37668.00
|9657
|2005.12.14 07:58
|buy
|4829
|0.10
|1.1996
|1.1968
|1.2009
|9658
|2005.12.14 07:59
|t/p
|4829
|0.10
|1.2009
|1.1968
|1.2009
|13.00
|37681.00
|9659
|2005.12.14 09:42
|sell
|4830
|0.10
|1.2036
|1.2064
|1.2023
|9660
|2005.12.14 10:22
|t/p
|4830
|0.10
|1.2023
|1.2064
|1.2023
|13.00
|37694.00
|9661
|2005.12.14 11:34
|buy
|4831
|0.10
|1.2018
|1.1990
|1.2031
|9662
|2005.12.14 13:59
|t/p
|4831
|0.10
|1.2031
|1.1990
|1.2031
|13.00
|37707.00
|9663
|2005.12.14 14:30
|sell
|4832
|0.10
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|9664
|2005.12.14 14:59
|t/p
|4832
|0.10
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|13.00
|37720.00
|9665
|2005.12.14 17:47
|sell
|4833
|0.10
|1.2041
|1.2069
|1.2028
|9666
|2005.12.14 17:59
|t/p
|4833
|0.10
|1.2028
|1.2069
|1.2028
|13.00
|37733.00
|9667
|2005.12.14 18:31
|buy
|4834
|0.10
|1.2015
|1.1987
|1.2028
|9668
|2005.12.14 23:21
|s/l
|4834
|0.10
|1.1987
|1.1987
|1.2028
|-28.00
|37705.00
|9669
|2005.12.15 04:47
|buy
|4835
|0.10
|1.1974
|1.1946
|1.1987
|9670
|2005.12.15 04:59
|t/p
|4835
|0.10
|1.1987
|1.1946
|1.1987
|13.00
|37718.00
|9671
|2005.12.15 05:49
|sell
|4836
|0.10
|1.1996
|1.2024
|1.1983
|9672
|2005.12.15 06:23
|t/p
|4836
|0.10
|1.1983
|1.2024
|1.1983
|13.00
|37731.00
|9673
|2005.12.15 09:17
|buy
|4837
|0.10
|1.2003
|1.1975
|1.2016
|9674
|2005.12.15 09:28
|t/p
|4837
|0.10
|1.2016
|1.1975
|1.2016
|13.00
|37744.00
|9675
|2005.12.15 09:57
|buy
|4838
|0.10
|1.2003
|1.1975
|1.2016
|9676
|2005.12.15 09:59
|t/p
|4838
|0.10
|1.2016
|1.1975
|1.2016
|13.00
|37757.00
|9677
|2005.12.15 10:42
|sell
|4839
|0.10
|1.2034
|1.2062
|1.2021
|9678
|2005.12.15 10:59
|t/p
|4839
|0.10
|1.2021
|1.2062
|1.2021
|13.00
|37770.00
|9679
|2005.12.15 11:17
|buy
|4840
|0.10
|1.2013
|1.1985
|1.2026
|9680
|2005.12.15 14:59
|s/l
|4840
|0.10
|1.1985
|1.1985
|1.2026
|-28.00
|37742.00
|9681
|2005.12.15 17:11
|sell
|4841
|0.10
|1.1966
|1.1994
|1.1953
|9682
|2005.12.15 18:37
|t/p
|4841
|0.10
|1.1953
|1.1994
|1.1953
|13.00
|37755.00
|9683
|2005.12.15 18:37
|buy
|4842
|0.10
|1.1953
|1.1925
|1.1966
|9684
|2005.12.15 19:59
|t/p
|4842
|0.10
|1.1966
|1.1925
|1.1966
|13.00
|37768.00
|9685
|2005.12.16 01:57
|buy
|4843
|0.10
|1.1947
|1.1919
|1.1960
|9686
|2005.12.16 05:57
|t/p
|4843
|0.10
|1.1960
|1.1919
|1.1960
|13.00
|37781.00
|9687
|2005.12.16 06:54
|sell
|4844
|0.10
|1.1973
|1.2001
|1.1960
|9688
|2005.12.16 08:59
|s/l
|4844
|0.10
|1.2001
|1.2001
|1.1960
|-28.00
|37753.00
|9689
|2005.12.16 11:41
|sell
|4845
|0.10
|1.2002
|1.2030
|1.1989
|9690
|2005.12.16 12:03
|t/p
|4845
|0.10
|1.1989
|1.2030
|1.1989
|13.00
|37766.00
|9691
|2005.12.16 12:38
|sell
|4846
|0.10
|1.1989
|1.2017
|1.1976
|9692
|2005.12.16 13:59
|t/p
|4846
|0.10
|1.1976
|1.2017
|1.1976
|13.00
|37779.00
|9693
|2005.12.16 14:56
|buy
|4847
|0.10
|1.1973
|1.1945
|1.1986
|9694
|2005.12.16 14:59
|t/p
|4847
|0.10
|1.1986
|1.1945
|1.1986
|13.00
|37792.00
|9695
|2005.12.16 16:13
|sell
|4848
|0.10
|1.2008
|1.2036
|1.1995
|9696
|2005.12.18 23:05
|s/l
|4848
|0.10
|1.2036
|1.2036
|1.1995
|-28.00
|37764.00
|9697
|2005.12.18 23:22
|buy
|4849
|0.10
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|9698
|2005.12.19 12:59
|s/l
|4849
|0.10
|1.2000
|1.2000
|1.2041
|-28.00
|37736.00
|9699
|2005.12.19 16:52
|sell
|4850
|0.10
|1.1996
|1.2024
|1.1983
|9700
|2005.12.20 04:35
|t/p
|4850
|0.10
|1.1983
|1.2024
|1.1983
|13.00
|37749.00
|9701
|2005.12.20 06:36
|sell
|4851
|0.10
|1.1993
|1.2021
|1.1980
|9702
|2005.12.20 08:22
|t/p
|4851
|0.10
|1.1980
|1.2021
|1.1980
|13.00
|37762.00
|9703
|2005.12.20 08:22
|buy
|4852
|0.10
|1.1980
|1.1952
|1.1993
|9704
|2005.12.20 13:04
|s/l
|4852
|0.10
|1.1952
|1.1952
|1.1993
|-28.00
|37734.00
|9705
|2005.12.20 13:11
|sell
|4853
|0.10
|1.1963
|1.1991
|1.1950
|9706
|2005.12.20 13:59
|t/p
|4853
|0.10
|1.1950
|1.1991
|1.1950
|13.00
|37747.00
|9707
|2005.12.20 14:56
|buy
|4854
|0.10
|1.1928
|1.1900
|1.1941
|9708
|2005.12.20 15:59
|s/l
|4854
|0.10
|1.1900
|1.1900
|1.1941
|-28.00
|37719.00
|9709
|2005.12.20 16:08
|buy
|4855
|0.10
|1.1885
|1.1857
|1.1898
|9710
|2005.12.20 16:59
|s/l
|4855
|0.10
|1.1857
|1.1857
|1.1898
|-28.00
|37691.00
|9711
|2005.12.20 17:59
|buy
|4856
|0.10
|1.1847
|1.1819
|1.1860
|9712
|2005.12.20 18:50
|t/p
|4856
|0.10
|1.1860
|1.1819
|1.1860
|13.00
|37704.00
|9713
|2005.12.20 18:50
|sell
|4857
|0.10
|1.1861
|1.1889
|1.1848
|9714
|2005.12.21 08:27
|s/l
|4857
|0.10
|1.1889
|1.1889
|1.1848
|-28.00
|37676.00
|9715
|2005.12.21 08:27
|sell
|4858
|0.10
|1.1887
|1.1915
|1.1874
|9716
|2005.12.21 11:59
|t/p
|4858
|0.10
|1.1874
|1.1915
|1.1874
|13.00
|37689.00
|9717
|2005.12.21 12:59
|sell
|4859
|0.10
|1.1873
|1.1901
|1.1860
|9718
|2005.12.21 13:18
|t/p
|4859
|0.10
|1.1860
|1.1901
|1.1860
|13.00
|37702.00
|9719
|2005.12.21 13:55
|sell
|4860
|0.10
|1.1875
|1.1903
|1.1862
|9720
|2005.12.21 13:59
|t/p
|4860
|0.10
|1.1862
|1.1903
|1.1862
|13.00
|37715.00
|9721
|2005.12.21 15:45
|buy
|4861
|0.10
|1.1808
|1.1780
|1.1821
|9722
|2005.12.21 18:59
|t/p
|4861
|0.10
|1.1821
|1.1780
|1.1821
|13.00
|37728.00
|9723
|2005.12.22 00:59
|sell
|4862
|0.10
|1.1837
|1.1865
|1.1824
|9724
|2005.12.22 08:06
|t/p
|4862
|0.10
|1.1824
|1.1865
|1.1824
|13.00
|37741.00
|9725
|2005.12.22 08:49
|sell
|4863
|0.10
|1.1832
|1.1860
|1.1819
|9726
|2005.12.22 13:31
|t/p
|4863
|0.10
|1.1819
|1.1860
|1.1819
|13.00
|37754.00
|9727
|2005.12.22 13:59
|sell
|4864
|0.10
|1.1837
|1.1865
|1.1824
|9728
|2005.12.22 14:59
|s/l
|4864
|0.10
|1.1865
|1.1865
|1.1824
|-28.00
|37726.00
|9729
|2005.12.22 18:36
|buy
|4865
|0.10
|1.1866
|1.1838
|1.1879
|9730
|2005.12.22 19:59
|t/p
|4865
|0.10
|1.1879
|1.1838
|1.1879
|13.00
|37739.00
|9731
|2005.12.23 13:04
|sell
|4866
|0.10
|1.1851
|1.1879
|1.1838
|9732
|2005.12.23 14:25
|t/p
|4866
|0.10
|1.1838
|1.1879
|1.1838
|13.00
|37752.00
|9733
|2005.12.23 14:45
|buy
|4867
|0.10
|1.1836
|1.1808
|1.1849
|9734
|2005.12.23 14:53
|t/p
|4867
|0.10
|1.1849
|1.1808
|1.1849
|13.00
|37765.00
|9735
|2005.12.23 16:31
|sell
|4868
|0.10
|1.1869
|1.1897
|1.1856
|9736
|2005.12.23 17:36
|t/p
|4868
|0.10
|1.1856
|1.1897
|1.1856
|13.00
|37778.00
|9737
|2005.12.23 17:41
|buy
|4869
|0.10
|1.1855
|1.1827
|1.1868
|9738
|2005.12.23 18:59
|t/p
|4869
|0.10
|1.1868
|1.1827
|1.1868
|13.00
|37791.00
|9739
|2005.12.23 19:54
|sell
|4870
|0.10
|1.1872
|1.1900
|1.1859
|9740
|2005.12.26 23:02
|t/p
|4870
|0.10
|1.1859
|1.1900
|1.1859
|13.00
|37804.00
|9741
|2005.12.27 09:53
|buy
|4871
|0.10
|1.1862
|1.1834
|1.1875
|9742
|2005.12.27 19:59
|s/l
|4871
|0.10
|1.1834
|1.1834
|1.1875
|-28.00
|37776.00
|9743
|2005.12.28 15:34
|sell
|4872
|0.10
|1.1924
|1.1952
|1.1911
|9744
|2005.12.28 16:04
|t/p
|4872
|0.10
|1.1911
|1.1952
|1.1911
|13.00
|37789.00
|9745
|2005.12.28 16:33
|sell
|4873
|0.10
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|9746
|2005.12.28 16:43
|t/p
|4873
|0.10
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|13.00
|37802.00
|9747
|2005.12.28 18:09
|buy
|4874
|0.10
|1.1834
|1.1806
|1.1847
|9748
|2005.12.28 23:59
|t/p
|4874
|0.10
|1.1847
|1.1806
|1.1847
|13.00
|37815.00
|9749
|2005.12.29 01:49
|sell
|4875
|0.10
|1.1854
|1.1882
|1.1841
|9750
|2005.12.29 12:24
|t/p
|4875
|0.10
|1.1841
|1.1882
|1.1841
|13.00
|37828.00
|9751
|2005.12.29 17:56
|sell
|4876
|0.10
|1.1844
|1.1872
|1.1831
|9752
|2005.12.30 03:59
|s/l
|4876
|0.10
|1.1872
|1.1872
|1.1831
|-28.00
|37800.00
|9753
|2005.12.30 04:51
|buy
|4877
|0.10
|1.1865
|1.1837
|1.1878
|9754
|2005.12.30 04:59
|t/p
|4877
|0.10
|1.1878
|1.1837
|1.1878
|13.00
|37813.00
|9755
|2005.12.30 05:54
|sell
|4878
|0.10
|1.1884
|1.1912
|1.1871
|9756
|2005.12.30 06:35
|t/p
|4878
|0.10
|1.1871
|1.1912
|1.1871
|13.00
|37826.00
|9757
|2005.12.30 07:38
|sell
|4879
|0.10
|1.1885
|1.1913
|1.1872
|9758
|2005.12.30 07:59
|t/p
|4879
|0.10
|1.1872
|1.1913
|1.1872
|13.00
|37839.00
|9759
|2005.12.30 13:50
|sell
|4880
|0.10
|1.1808
|1.1836
|1.1795
|9760
|2005.12.30 13:59
|t/p
|4880
|0.10
|1.1795
|1.1836
|1.1795
|13.00
|37852.00
|9761
|2005.12.30 14:35
|buy
|4881
|0.10
|1.1792
|1.1764
|1.1805
|9762
|2005.12.30 16:59
|t/p
|4881
|0.10
|1.1805
|1.1764
|1.1805
|13.00
|37865.00
|9763
|2005.12.30 17:49
|sell
|4882
|0.10
|1.1843
|1.1871
|1.1830
|9764
|2005.12.30 18:02
|t/p
|4882
|0.10
|1.1830
|1.1871
|1.1830
|13.00
|37878.00
|9765
|2005.12.30 18:41
|sell
|4883
|0.10
|1.1835
|1.1863
|1.1822
|9766
|2006.01.02 22:00
|t/p
|4883
|0.10
|1.1822
|1.1863
|1.1822
|13.00
|37891.00
|9767
|2006.01.02 23:59
|buy
|4884
|0.10
|1.1816
|1.1788
|1.1829
|9768
|2006.01.03 00:59
|t/p
|4884
|0.10
|1.1829
|1.1788
|1.1829
|13.00
|37904.00
|9769
|2006.01.03 06:09
|sell
|4885
|0.10
|1.1895
|1.1923
|1.1882
|9770
|2006.01.03 06:59
|t/p
|4885
|0.10
|1.1882
|1.1923
|1.1882
|13.00
|37917.00
|9771
|2006.01.03 07:44
|buy
|4886
|0.10
|1.1874
|1.1846
|1.1887
|9772
|2006.01.03 07:59
|t/p
|4886
|0.10
|1.1887
|1.1846
|1.1887
|13.00
|37930.00
|9773
|2006.01.03 08:59
|buy
|4887
|0.10
|1.1886
|1.1858
|1.1899
|9774
|2006.01.03 14:59
|t/p
|4887
|0.10
|1.1899
|1.1858
|1.1899
|13.00
|37943.00
|9775
|2006.01.03 16:51
|sell
|4888
|0.10
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|9776
|2006.01.03 17:08
|t/p
|4888
|0.10
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|13.00
|37956.00
|9777
|2006.01.03 17:50
|sell
|4889
|0.10
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|9778
|2006.01.03 19:59
|s/l
|4889
|0.10
|1.2009
|1.2009
|1.1968
|-28.00
|37928.00
|9779
|2006.01.03 20:59
|buy
|4890
|0.10
|1.2017
|1.1989
|1.2030
|9780
|2006.01.03 23:59
|t/p
|4890
|0.10
|1.2030
|1.1989
|1.2030
|13.00
|37941.00
|9781
|2006.01.04 01:57
|buy
|4891
|0.10
|1.2033
|1.2005
|1.2046
|9782
|2006.01.04 02:59
|t/p
|4891
|0.10
|1.2046
|1.2005
|1.2046
|13.00
|37954.00
|9783
|2006.01.04 06:49
|sell
|4892
|0.10
|1.2070
|1.2098
|1.2057
|9784
|2006.01.04 06:59
|t/p
|4892
|0.10
|1.2057
|1.2098
|1.2057
|13.00
|37967.00
|9785
|2006.01.04 07:59
|buy
|4893
|0.10
|1.2047
|1.2019
|1.2060
|9786
|2006.01.04 09:59
|t/p
|4893
|0.10
|1.2060
|1.2019
|1.2060
|13.00
|37980.00
|9787
|2006.01.04 10:21
|sell
|4894
|0.10
|1.2070
|1.2098
|1.2057
|9788
|2006.01.04 13:36
|s/l
|4894
|0.10
|1.2098
|1.2098
|1.2057
|-28.00
|37952.00
|9789
|2006.01.04 13:36
|sell
|4895
|0.10
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|9790
|2006.01.04 14:01
|t/p
|4895
|0.10
|1.2083
|1.2124
|1.2083
|13.00
|37965.00
|9791
|2006.01.04 14:39
|sell
|4896
|0.10
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|9792
|2006.01.04 15:04
|t/p
|4896
|0.10
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|13.00
|37978.00
|9793
|2006.01.04 15:04
|buy
|4897
|0.10
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|9794
|2006.01.04 15:35
|t/p
|4897
|0.10
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|13.00
|37991.00
|9795
|2006.01.04 15:44
|buy
|4898
|0.10
|1.2082
|1.2054
|1.2095
|9796
|2006.01.04 17:14
|t/p
|4898
|0.10
|1.2095
|1.2054
|1.2095
|13.00
|38004.00
|9797
|2006.01.04 18:59
|buy
|4899
|0.10
|1.2127
|1.2099
|1.2140
|9798
|2006.01.05 04:40
|s/l
|4899
|0.10
|1.2099
|1.2099
|1.2140
|-28.00
|37976.00
|9799
|2006.01.05 07:28
|buy
|4900
|0.10
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|9800
|2006.01.05 08:06
|t/p
|4900
|0.10
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|13.00
|37989.00
|9801
|2006.01.05 08:44
|buy
|4901
|0.10
|1.2091
|1.2063
|1.2104
|9802
|2006.01.05 08:59
|t/p
|4901
|0.10
|1.2104
|1.2063
|1.2104
|13.00
|38002.00
|9803
|2006.01.05 09:55
|sell
|4902
|0.10
|1.2106
|1.2134
|1.2093
|9804
|2006.01.05 10:33
|t/p
|4902
|0.10
|1.2093
|1.2134
|1.2093
|13.00
|38015.00
|9805
|2006.01.05 10:37
|sell
|4903
|0.10
|1.2100
|1.2128
|1.2087
|9806
|2006.01.05 10:59
|t/p
|4903
|0.10
|1.2087
|1.2128
|1.2087
|13.00
|38028.00
|9807
|2006.01.05 10:59
|buy
|4904
|0.10
|1.2083
|1.2055
|1.2096
|9808
|2006.01.05 11:00
|t/p
|4904
|0.10
|1.2096
|1.2055
|1.2096
|13.00
|38041.00
|9809
|2006.01.05 11:50
|buy
|4905
|0.10
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|9810
|2006.01.05 12:59
|t/p
|4905
|0.10
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|13.00
|38054.00
|9811
|2006.01.05 13:50
|sell
|4906
|0.10
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|9812
|2006.01.05 14:37
|t/p
|4906
|0.10
|1.2083
|1.2124
|1.2083
|13.00
|38067.00
|9813
|2006.01.05 14:37
|buy
|4907
|0.10
|1.2083
|1.2055
|1.2096
|9814
|2006.01.05 15:21
|t/p
|4907
|0.10
|1.2096
|1.2055
|1.2096
|13.00
|38080.00
|9815
|2006.01.05 17:09
|sell
|4908
|0.10
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|9816
|2006.01.05 17:36
|t/p
|4908
|0.10
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|13.00
|38093.00
|9817
|2006.01.05 17:49
|sell
|4909
|0.10
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|9818
|2006.01.06 02:00
|t/p
|4909
|0.10
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|13.00
|38106.00
|9819
|2006.01.06 07:59
|sell
|4910
|0.10
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|9820
|2006.01.06 13:59
|s/l
|4910
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2077
|-28.00
|38078.00
|9821
|2006.01.06 14:51
|sell
|4911
|0.10
|1.2164
|1.2192
|1.2151
|9822
|2006.01.06 15:09
|t/p
|4911
|0.10
|1.2151
|1.2192
|1.2151
|13.00
|38091.00
|9823
|2006.01.06 15:09
|buy
|4912
|0.10
|1.2150
|1.2122
|1.2163
|9824
|2006.01.09 07:59
|s/l
|4912
|0.10
|1.2122
|1.2122
|1.2163
|-28.00
|38063.00
|9825
|2006.01.09 08:59
|buy
|4913
|0.10
|1.2105
|1.2077
|1.2118
|9826
|2006.01.09 10:09
|s/l
|4913
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.2118
|-28.00
|38035.00
|9827
|2006.01.09 10:49
|sell
|4914
|0.10
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|9828
|2006.01.09 11:16
|t/p
|4914
|0.10
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|13.00
|38048.00
|9829
|2006.01.09 11:48
|sell
|4915
|0.10
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|9830
|2006.01.09 12:06
|t/p
|4915
|0.10
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|13.00
|38061.00
|9831
|2006.01.09 12:08
|buy
|4916
|0.10
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|9832
|2006.01.09 13:39
|t/p
|4916
|0.10
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|13.00
|38074.00
|9833
|2006.01.09 13:39
|sell
|4917
|0.10
|1.2087
|1.2115
|1.2074
|9834
|2006.01.09 15:59
|t/p
|4917
|0.10
|1.2074
|1.2115
|1.2074
|13.00
|38087.00
|9835
|2006.01.09 16:25
|sell
|4918
|0.10
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|9836
|2006.01.09 17:20
|t/p
|4918
|0.10
|1.2064
|1.2105
|1.2064
|13.00
|38100.00
|9837
|2006.01.09 17:20
|buy
|4919
|0.10
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|9838
|2006.01.09 17:59
|t/p
|4919
|0.10
|1.2076
|1.2035
|1.2076
|13.00
|38113.00
|9839
|2006.01.10 02:37
|sell
|4920
|0.10
|1.2079
|1.2107
|1.2066
|9840
|2006.01.10 02:59
|t/p
|4920
|0.10
|1.2066
|1.2107
|1.2066
|13.00
|38126.00
|9841
|2006.01.10 03:31
|buy
|4921
|0.10
|1.2056
|1.2028
|1.2069
|9842
|2006.01.10 08:59
|t/p
|4921
|0.10
|1.2069
|1.2028
|1.2069
|13.00
|38139.00
|9843
|2006.01.10 09:54
|buy
|4922
|0.10
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|9844
|2006.01.10 10:59
|t/p
|4922
|0.10
|1.2085
|1.2044
|1.2085
|13.00
|38152.00
|9845
|2006.01.10 14:33
|buy
|4923
|0.10
|1.2053
|1.2025
|1.2066
|9846
|2006.01.10 15:59
|t/p
|4923
|0.10
|1.2066
|1.2025
|1.2066
|13.00
|38165.00
|9847
|2006.01.10 16:05
|sell
|4924
|0.10
|1.2074
|1.2102
|1.2061
|9848
|2006.01.10 17:53
|t/p
|4924
|0.10
|1.2061
|1.2102
|1.2061
|13.00
|38178.00
|9849
|2006.01.11 01:59
|sell
|4925
|0.10
|1.2062
|1.2090
|1.2049
|9850
|2006.01.11 09:41
|t/p
|4925
|0.10
|1.2049
|1.2090
|1.2049
|13.00
|38191.00
|9851
|2006.01.11 09:41
|buy
|4926
|0.10
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|9852
|2006.01.11 10:19
|t/p
|4926
|0.10
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|13.00
|38204.00
|9853
|2006.01.11 10:31
|buy
|4927
|0.10
|1.2051
|1.2023
|1.2064
|9854
|2006.01.11 10:59
|t/p
|4927
|0.10
|1.2064
|1.2023
|1.2064
|13.00
|38217.00
|9855
|2006.01.11 13:30
|sell
|4928
|0.10
|1.2092
|1.2120
|1.2079
|9856
|2006.01.11 16:59
|s/l
|4928
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2079
|-28.00
|38189.00
|9857
|2006.01.11 18:47
|sell
|4929
|0.10
|1.2135
|1.2163
|1.2122
|9858
|2006.01.11 20:10
|t/p
|4929
|0.10
|1.2122
|1.2163
|1.2122
|13.00
|38202.00
|9859
|2006.01.12 07:47
|sell
|4930
|0.10
|1.2154
|1.2182
|1.2141
|9860
|2006.01.12 08:16
|t/p
|4930
|0.10
|1.2141
|1.2182
|1.2141
|13.00
|38215.00
|9861
|2006.01.12 10:22
|buy
|4931
|0.10
|1.2148
|1.2120
|1.2161
|9862
|2006.01.12 13:59
|s/l
|4931
|0.10
|1.2120
|1.2120
|1.2161
|-28.00
|38187.00
|9863
|2006.01.12 15:28
|buy
|4932
|0.10
|1.2026
|1.1998
|1.2039
|9864
|2006.01.12 15:59
|t/p
|4932
|0.10
|1.2039
|1.1998
|1.2039
|13.00
|38200.00
|9865
|2006.01.12 15:59
|sell
|4933
|0.10
|1.2040
|1.2068
|1.2027
|9866
|2006.01.12 16:00
|t/p
|4933
|0.10
|1.2027
|1.2068
|1.2027
|13.00
|38213.00
|9867
|2006.01.13 00:20
|sell
|4934
|0.10
|1.2045
|1.2073
|1.2032
|9868
|2006.01.13 07:59
|s/l
|4934
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2032
|-28.00
|38185.00
|9869
|2006.01.13 10:04
|sell
|4935
|0.10
|1.2074
|1.2102
|1.2061
|9870
|2006.01.13 11:29
|t/p
|4935
|0.10
|1.2061
|1.2102
|1.2061
|13.00
|38198.00
|9871
|2006.01.13 13:59
|buy
|4936
|0.10
|1.2040
|1.2012
|1.2053
|9872
|2006.01.13 13:59
|t/p
|4936
|0.10
|1.2053
|1.2012
|1.2053
|13.00
|38211.00
|9873
|2006.01.13 14:31
|sell
|4937
|0.10
|1.2066
|1.2094
|1.2053
|9874
|2006.01.13 15:23
|t/p
|4937
|0.10
|1.2053
|1.2094
|1.2053
|13.00
|38224.00
|9875
|2006.01.13 15:23
|buy
|4938
|0.10
|1.2051
|1.2023
|1.2064
|9876
|2006.01.13 15:46
|t/p
|4938
|0.10
|1.2064
|1.2023
|1.2064
|13.00
|38237.00
|9877
|2006.01.13 15:50
|buy
|4939
|0.10
|1.2052
|1.2024
|1.2065
|9878
|2006.01.13 15:59
|t/p
|4939
|0.10
|1.2065
|1.2024
|1.2065
|13.00
|38250.00
|9879
|2006.01.13 16:47
|sell
|4940
|0.10
|1.2081
|1.2109
|1.2068
|9880
|2006.01.13 17:42
|s/l
|4940
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.2068
|-28.00
|38222.00
|9881
|2006.01.13 17:55
|buy
|4941
|0.10
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|9882
|2006.01.13 17:59
|t/p
|4941
|0.10
|1.2114
|1.2073
|1.2114
|13.00
|38235.00
|9883
|2006.01.13 18:48
|sell
|4942
|0.10
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|9884
|2006.01.15 23:00
|s/l
|4942
|0.10
|1.2166
|1.2166
|1.2125
|-28.00
|38207.00
|9885
|2006.01.15 23:40
|buy
|4943
|0.10
|1.2151
|1.2123
|1.2164
|9886
|2006.01.15 23:59
|t/p
|4943
|0.10
|1.2164
|1.2123
|1.2164
|13.00
|38220.00
|9887
|2006.01.16 08:46
|sell
|4944
|0.10
|1.2147
|1.2175
|1.2134
|9888
|2006.01.16 11:59
|t/p
|4944
|0.10
|1.2134
|1.2175
|1.2134
|13.00
|38233.00
|9889
|2006.01.16 14:15
|buy
|4945
|0.10
|1.2113
|1.2085
|1.2126
|9890
|2006.01.16 21:59
|t/p
|4945
|0.10
|1.2126
|1.2085
|1.2126
|13.00
|38246.00
|9891
|2006.01.16 23:59
|sell
|4946
|0.10
|1.2117
|1.2145
|1.2104
|9892
|2006.01.17 00:59
|t/p
|4946
|0.10
|1.2104
|1.2145
|1.2104
|13.00
|38259.00
|9893
|2006.01.17 01:57
|buy
|4947
|0.10
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|9894
|2006.01.17 01:59
|t/p
|4947
|0.10
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|13.00
|38272.00
|9895
|2006.01.17 07:48
|sell
|4948
|0.10
|1.2127
|1.2155
|1.2114
|9896
|2006.01.17 09:59
|t/p
|4948
|0.10
|1.2114
|1.2155
|1.2114
|13.00
|38285.00
|9897
|2006.01.17 10:51
|buy
|4949
|0.10
|1.2105
|1.2077
|1.2118
|9898
|2006.01.17 11:59
|s/l
|4949
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.2118
|-28.00
|38257.00
|9899
|2006.01.17 12:41
|buy
|4950
|0.10
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|9900
|2006.01.17 12:59
|t/p
|4950
|0.10
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|13.00
|38270.00
|9901
|2006.01.17 13:38
|sell
|4951
|0.10
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|9902
|2006.01.17 13:59
|t/p
|4951
|0.10
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|13.00
|38283.00
|9903
|2006.01.18 02:59
|buy
|4952
|0.10
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|9904
|2006.01.18 07:59
|t/p
|4952
|0.10
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|13.00
|38296.00
|9905
|2006.01.18 09:58
|sell
|4953
|0.10
|1.2139
|1.2167
|1.2126
|9906
|2006.01.18 09:59
|t/p
|4953
|0.10
|1.2126
|1.2167
|1.2126
|13.00
|38309.00
|9907
|2006.01.18 11:59
|buy
|4954
|0.10
|1.2120
|1.2092
|1.2133
|9908
|2006.01.18 13:59
|t/p
|4954
|0.10
|1.2133
|1.2092
|1.2133
|13.00
|38322.00
|9909
|2006.01.18 14:45
|sell
|4955
|0.10
|1.2137
|1.2165
|1.2124
|9910
|2006.01.18 14:54
|t/p
|4955
|0.10
|1.2124
|1.2165
|1.2124
|13.00
|38335.00
|9911
|2006.01.18 15:34
|sell
|4956
|0.10
|1.2144
|1.2172
|1.2131
|9912
|2006.01.18 15:59
|t/p
|4956
|0.10
|1.2131
|1.2172
|1.2131
|13.00
|38348.00
|9913
|2006.01.18 16:17
|buy
|4957
|0.10
|1.2100
|1.2072
|1.2113
|9914
|2006.01.18 17:45
|s/l
|4957
|0.10
|1.2072
|1.2072
|1.2113
|-28.00
|38320.00
|9915
|2006.01.18 17:46
|sell
|4958
|0.10
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|9916
|2006.01.18 19:59
|s/l
|4958
|0.10
|1.2112
|1.2112
|1.2071
|-28.00
|38292.00
|9917
|2006.01.19 07:25
|sell
|4959
|0.10
|1.2106
|1.2134
|1.2093
|9918
|2006.01.19 07:59
|t/p
|4959
|0.10
|1.2093
|1.2134
|1.2093
|13.00
|38305.00
|9919
|2006.01.19 08:34
|buy
|4960
|0.10
|1.2085
|1.2057
|1.2098
|9920
|2006.01.19 14:34
|s/l
|4960
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.2098
|-28.00
|38277.00
|9921
|2006.01.19 14:34
|buy
|4961
|0.10
|1.2057
|1.2029
|1.2070
|9922
|2006.01.19 14:39
|t/p
|4961
|0.10
|1.2070
|1.2029
|1.2070
|13.00
|38290.00
|9923
|2006.01.19 14:53
|buy
|4962
|0.10
|1.2064
|1.2036
|1.2077
|9924
|2006.01.19 15:43
|t/p
|4962
|0.10
|1.2077
|1.2036
|1.2077
|13.00
|38303.00
|9925
|2006.01.19 16:41
|sell
|4963
|0.10
|1.2114
|1.2142
|1.2101
|9926
|2006.01.19 18:59
|t/p
|4963
|0.10
|1.2101
|1.2142
|1.2101
|13.00
|38316.00
|9927
|2006.01.19 19:57
|buy
|4964
|0.10
|1.2087
|1.2059
|1.2100
|9928
|2006.01.19 22:17
|t/p
|4964
|0.10
|1.2100
|1.2059
|1.2100
|13.00
|38329.00
|9929
|2006.01.20 00:59
|sell
|4965
|0.10
|1.2092
|1.2120
|1.2079
|9930
|2006.01.20 02:08
|t/p
|4965
|0.10
|1.2079
|1.2120
|1.2079
|13.00
|38342.00
|9931
|2006.01.20 10:01
|sell
|4966
|0.10
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|9932
|2006.01.20 11:00
|t/p
|4966
|0.10
|1.2071
|1.2112
|1.2071
|13.00
|38355.00
|9933
|2006.01.20 14:58
|sell
|4967
|0.10
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|9934
|2006.01.20 15:50
|t/p
|4967
|0.10
|1.2083
|1.2124
|1.2083
|13.00
|38368.00
|9935
|2006.01.20 15:59
|sell
|4968
|0.10
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|9936
|2006.01.20 18:59
|s/l
|4968
|0.10
|1.2124
|1.2124
|1.2083
|-28.00
|38340.00
|9937
|2006.01.22 22:22
|sell
|4969
|0.10
|1.2152
|1.2180
|1.2139
|9938
|2006.01.22 22:43
|t/p
|4969
|0.10
|1.2139
|1.2180
|1.2139
|13.00
|38353.00
|9939
|2006.01.22 22:55
|sell
|4970
|0.10
|1.2153
|1.2181
|1.2140
|9940
|2006.01.22 23:19
|t/p
|4970
|0.10
|1.2140
|1.2181
|1.2140
|13.00
|38366.00
|9941
|2006.01.23 01:41
|sell
|4971
|0.10
|1.2225
|1.2253
|1.2212
|9942
|2006.01.23 03:59
|s/l
|4971
|0.10
|1.2253
|1.2253
|1.2212
|-28.00
|38338.00
|9943
|2006.01.23 04:53
|sell
|4972
|0.10
|1.2252
|1.2280
|1.2239
|9944
|2006.01.23 05:10
|t/p
|4972
|0.10
|1.2239
|1.2280
|1.2239
|13.00
|38351.00
|9945
|2006.01.23 05:52
|sell
|4973
|0.10
|1.2242
|1.2270
|1.2229
|9946
|2006.01.23 08:59
|t/p
|4973
|0.10
|1.2229
|1.2270
|1.2229
|13.00
|38364.00
|9947
|2006.01.23 08:59
|buy
|4974
|0.10
|1.2228
|1.2200
|1.2241
|9948
|2006.01.23 09:00
|t/p
|4974
|0.10
|1.2241
|1.2200
|1.2241
|13.00
|38377.00
|9949
|2006.01.23 11:56
|sell
|4975
|0.10
|1.2287
|1.2315
|1.2274
|9950
|2006.01.23 12:27
|t/p
|4975
|0.10
|1.2274
|1.2315
|1.2274
|13.00
|38390.00
|9951
|2006.01.23 13:50
|sell
|4976
|0.10
|1.2288
|1.2316
|1.2275
|9952
|2006.01.23 14:55
|t/p
|4976
|0.10
|1.2275
|1.2316
|1.2275
|13.00
|38403.00
|9953
|2006.01.23 14:55
|buy
|4977
|0.10
|1.2275
|1.2247
|1.2288
|9954
|2006.01.23 17:59
|t/p
|4977
|0.10
|1.2288
|1.2247
|1.2288
|13.00
|38416.00
|9955
|2006.01.23 18:42
|sell
|4978
|0.10
|1.2294
|1.2322
|1.2281
|9956
|2006.01.24 08:59
|t/p
|4978
|0.10
|1.2281
|1.2322
|1.2281
|13.00
|38429.00
|9957
|2006.01.24 09:45
|buy
|4979
|0.10
|1.2270
|1.2242
|1.2283
|9958
|2006.01.24 16:34
|t/p
|4979
|0.10
|1.2283
|1.2242
|1.2283
|13.00
|38442.00
|9959
|2006.01.25 05:59
|sell
|4980
|0.10
|1.2272
|1.2300
|1.2259
|9960
|2006.01.25 09:59
|s/l
|4980
|0.10
|1.2300
|1.2300
|1.2259
|-28.00
|38414.00
|9961
|2006.01.25 10:54
|sell
|4981
|0.10
|1.2320
|1.2348
|1.2307
|9962
|2006.01.25 10:59
|t/p
|4981
|0.10
|1.2307
|1.2348
|1.2307
|13.00
|38427.00
|9963
|2006.01.25 11:45
|buy
|4982
|0.10
|1.2295
|1.2267
|1.2308
|9964
|2006.01.25 11:59
|t/p
|4982
|0.10
|1.2308
|1.2267
|1.2308
|13.00
|38440.00
|9965
|2006.01.25 13:44
|sell
|4983
|0.10
|1.2306
|1.2334
|1.2293
|9966
|2006.01.25 13:59
|t/p
|4983
|0.10
|1.2293
|1.2334
|1.2293
|13.00
|38453.00
|9967
|2006.01.25 15:51
|buy
|4984
|0.10
|1.2257
|1.2229
|1.2270
|9968
|2006.01.25 16:07
|t/p
|4984
|0.10
|1.2270
|1.2229
|1.2270
|13.00
|38466.00
|9969
|2006.01.25 16:07
|sell
|4985
|0.10
|1.2270
|1.2298
|1.2257
|9970
|2006.01.25 16:43
|t/p
|4985
|0.10
|1.2257
|1.2298
|1.2257
|13.00
|38479.00
|9971
|2006.01.25 16:43
|buy
|4986
|0.10
|1.2257
|1.2229
|1.2270
|9972
|2006.01.25 18:00
|t/p
|4986
|0.10
|1.2270
|1.2229
|1.2270
|13.00
|38492.00
|9973
|2006.01.25 20:49
|sell
|4987
|0.10
|1.2258
|1.2286
|1.2245
|9974
|2006.01.25 20:59
|t/p
|4987
|0.10
|1.2245
|1.2286
|1.2245
|13.00
|38505.00
|9975
|2006.01.26 08:57
|sell
|4988
|0.10
|1.2267
|1.2295
|1.2254
|9976
|2006.01.26 08:59
|t/p
|4988
|0.10
|1.2254
|1.2295
|1.2254
|13.00
|38518.00
|9977
|2006.01.26 09:50
|buy
|4989
|0.10
|1.2242
|1.2214
|1.2255
|9978
|2006.01.26 09:59
|t/p
|4989
|0.10
|1.2255
|1.2214
|1.2255
|13.00
|38531.00
|9979
|2006.01.26 11:59
|sell
|4990
|0.10
|1.2247
|1.2275
|1.2234
|9980
|2006.01.26 16:59
|t/p
|4990
|0.10
|1.2234
|1.2275
|1.2234
|13.00
|38544.00
|9981
|2006.01.26 17:27
|buy
|4991
|0.10
|1.2228
|1.2200
|1.2241
|9982
|2006.01.27 02:28
|s/l
|4991
|0.10
|1.2200
|1.2200
|1.2241
|-28.00
|38516.00
|9983
|2006.01.27 02:29
|buy
|4992
|0.10
|1.2200
|1.2172
|1.2213
|9984
|2006.01.27 04:36
|t/p
|4992
|0.10
|1.2213
|1.2172
|1.2213
|13.00
|38529.00
|9985
|2006.01.27 06:44
|buy
|4993
|0.10
|1.2200
|1.2172
|1.2213
|9986
|2006.01.27 08:59
|t/p
|4993
|0.10
|1.2213
|1.2172
|1.2213
|13.00
|38542.00
|9987
|2006.01.27 10:29
|sell
|4994
|0.10
|1.2213
|1.2241
|1.2200
|9988
|2006.01.27 10:59
|t/p
|4994
|0.10
|1.2200
|1.2241
|1.2200
|13.00
|38555.00
|9989
|2006.01.27 14:38
|sell
|4995
|0.10
|1.2225
|1.2253
|1.2212
|9990
|2006.01.27 15:59
|t/p
|4995
|0.10
|1.2212
|1.2253
|1.2212
|13.00
|38568.00
|9991
|2006.01.27 16:58
|sell
|4996
|0.10
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|9992
|2006.01.27 17:12
|t/p
|4996
|0.10
|1.2125
|1.2166
|1.2125
|13.00
|38581.00
|9993
|2006.01.27 17:21
|sell
|4997
|0.10
|1.2131
|1.2159
|1.2118
|9994
|2006.01.27 18:26
|t/p
|4997
|0.10
|1.2118
|1.2159
|1.2118
|13.00
|38594.00
|9995
|2006.01.27 18:54
|sell
|4998
|0.10
|1.2127
|1.2155
|1.2114
|9996
|2006.01.27 18:59
|t/p
|4998
|0.10
|1.2114
|1.2155
|1.2114
|13.00
|38607.00
|9997
|2006.01.27 19:34
|buy
|4999
|0.10
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|9998
|2006.01.29 22:08
|t/p
|4999
|0.10
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|13.00
|38620.00
|9999
|2006.01.29 23:54
|buy
|5000
|0.10
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|10000
|2006.01.31 12:59
|t/p
|5000
|0.10
|1.2114
|1.2073
|1.2114
|13.00
|38633.00
|10001
|2006.01.31 13:11
|sell
|5001
|0.10
|1.2123
|1.2151
|1.2110
|10002
|2006.01.31 16:59
|s/l
|5001
|0.10
|1.2151
|1.2151
|1.2110
|-28.00
|38605.00
|10003
|2006.01.31 18:18
|sell
|5002
|0.10
|1.2176
|1.2204
|1.2163
|10004
|2006.01.31 19:43
|t/p
|5002
|0.10
|1.2163
|1.2204
|1.2163
|13.00
|38618.00
|10005
|2006.01.31 20:22
|buy
|5003
|0.10
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|10006
|2006.02.01 05:59
|t/p
|5003
|0.10
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|13.00
|38631.00
|10007
|2006.02.01 12:29
|buy
|5004
|0.10
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|10008
|2006.02.01 18:34
|s/l
|5004
|0.10
|1.2073
|1.2073
|1.2114
|-28.00
|38603.00
|10009
|2006.02.01 18:51
|sell
|5005
|0.10
|1.2082
|1.2110
|1.2069
|10010
|2006.02.01 19:59
|t/p
|5005
|0.10
|1.2069
|1.2110
|1.2069
|13.00
|38616.00
|10011
|2006.02.01 21:59
|sell
|5006
|0.10
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|10012
|2006.02.02 05:59
|t/p
|5006
|0.10
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|13.00
|38629.00
|10013
|2006.02.02 06:47
|buy
|5007
|0.10
|1.2041
|1.2013
|1.2054
|10014
|2006.02.02 06:59
|t/p
|5007
|0.10
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|13.00
|38642.00
|10015
|2006.02.02 09:41
|buy
|5008
|0.10
|1.2050
|1.2022
|1.2063
|10016
|2006.02.02 09:59
|t/p
|5008
|0.10
|1.2063
|1.2022
|1.2063
|13.00
|38655.00
|10017
|2006.02.02 12:18
|buy
|5009
|0.10
|1.2060
|1.2032
|1.2073
|10018
|2006.02.02 15:59
|t/p
|5009
|0.10
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|13.00
|38668.00
|10019
|2006.02.02 17:30
|sell
|5010
|0.10
|1.2103
|1.2131
|1.2090
|10020
|2006.02.02 22:59
|t/p
|5010
|0.10
|1.2090
|1.2131
|1.2090
|13.00
|38681.00
|10021
|2006.02.03 01:59
|buy
|5011
|0.10
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|10022
|2006.02.03 10:26
|s/l
|5011
|0.10
|1.2069
|1.2069
|1.2110
|-28.00
|38653.00
|10023
|2006.02.03 14:57
|buy
|5012
|0.10
|1.2007
|1.1979
|1.2020
|10024
|2006.02.03 15:26
|s/l
|5012
|0.10
|1.1979
|1.1979
|1.2020
|-28.00
|38625.00
|10025
|2006.02.03 17:31
|sell
|5013
|0.10
|1.2022
|1.2050
|1.2009
|10026
|2006.02.03 18:47
|t/p
|5013
|0.10
|1.2009
|1.2050
|1.2009
|13.00
|38638.00
|10027
|2006.02.06 08:57
|buy
|5014
|0.10
|1.1996
|1.1968
|1.2009
|10028
|2006.02.06 14:28
|s/l
|5014
|0.10
|1.1968
|1.1968
|1.2009
|-28.00
|38610.00
|10029
|2006.02.06 16:13
|sell
|5015
|0.10
|1.1982
|1.2010
|1.1969
|10030
|2006.02.06 17:50
|t/p
|5015
|0.10
|1.1969
|1.2010
|1.1969
|13.00
|38623.00
|10031
|2006.02.06 18:49
|sell
|5016
|0.10
|1.1965
|1.1993
|1.1952
|10032
|2006.02.07 08:50
|s/l
|5016
|0.10
|1.1993
|1.1993
|1.1952
|-28.00
|38595.00
|10033
|2006.02.07 08:54
|buy
|5017
|0.10
|1.1980
|1.1952
|1.1993
|10034
|2006.02.07 09:06
|t/p
|5017
|0.10
|1.1993
|1.1952
|1.1993
|13.00
|38608.00
|10035
|2006.02.07 09:25
|buy
|5018
|0.10
|1.1987
|1.1959
|1.2000
|10036
|2006.02.07 10:32
|t/p
|5018
|0.10
|1.2000
|1.1959
|1.2000
|13.00
|38621.00
|10037
|2006.02.07 10:32
|sell
|5019
|0.10
|1.2003
|1.2031
|1.1990
|10038
|2006.02.07 11:59
|t/p
|5019
|0.10
|1.1990
|1.2031
|1.1990
|13.00
|38634.00
|10039
|2006.02.07 14:32
|sell
|5020
|0.10
|1.1986
|1.2014
|1.1973
|10040
|2006.02.07 15:59
|t/p
|5020
|0.10
|1.1973
|1.2014
|1.1973
|13.00
|38647.00
|10041
|2006.02.08 01:59
|sell
|5021
|0.10
|1.1977
|1.2005
|1.1964
|10042
|2006.02.08 12:59
|t/p
|5021
|0.10
|1.1964
|1.2005
|1.1964
|13.00
|38660.00
|10043
|2006.02.08 13:25
|buy
|5022
|0.10
|1.1952
|1.1924
|1.1965
|10044
|2006.02.08 14:35
|t/p
|5022
|0.10
|1.1965
|1.1924
|1.1965
|13.00
|38673.00
|10045
|2006.02.08 14:35
|sell
|5023
|0.10
|1.1967
|1.1995
|1.1954
|10046
|2006.02.08 16:12
|t/p
|5023
|0.10
|1.1954
|1.1995
|1.1954
|13.00
|38686.00
|10047
|2006.02.08 17:05
|buy
|5024
|0.10
|1.1935
|1.1907
|1.1948
|10048
|2006.02.08 18:51
|t/p
|5024
|0.10
|1.1948
|1.1907
|1.1948
|13.00
|38699.00
|10049
|2006.02.09 06:55
|buy
|5025
|0.10
|1.1976
|1.1948
|1.1989
|10050
|2006.02.09 12:49
|t/p
|5025
|0.10
|1.1989
|1.1948
|1.1989
|13.00
|38712.00
|10051
|2006.02.09 12:49
|sell
|5026
|0.10
|1.1990
|1.2018
|1.1977
|10052
|2006.02.09 12:59
|t/p
|5026
|0.10
|1.1977
|1.2018
|1.1977
|13.00
|38725.00
|10053
|2006.02.09 13:52
|buy
|5027
|0.10
|1.1974
|1.1946
|1.1987
|10054
|2006.02.09 23:59
|t/p
|5027
|0.10
|1.1987
|1.1946
|1.1987
|13.00
|38738.00
|10055
|2006.02.10 01:38
|buy
|5028
|0.10
|1.1971
|1.1943
|1.1984
|10056
|2006.02.10 03:59
|t/p
|5028
|0.10
|1.1984
|1.1943
|1.1984
|13.00
|38751.00
|10057
|2006.02.10 12:59
|sell
|5029
|0.10
|1.1974
|1.2002
|1.1961
|10058
|2006.02.10 13:59
|s/l
|5029
|0.10
|1.2002
|1.2002
|1.1961
|-28.00
|38723.00
|10059
|2006.02.10 14:56
|sell
|5030
|0.10
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|10060
|2006.02.10 15:36
|t/p
|5030
|0.10
|1.2006
|1.2047
|1.2006
|13.00
|38736.00
|10061
|2006.02.10 15:48
|sell
|5031
|0.10
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|10062
|2006.02.10 15:59
|t/p
|5031
|0.10
|1.2006
|1.2047
|1.2006
|13.00
|38749.00
|10063
|2006.02.10 16:54
|buy
|5032
|0.10
|1.1913
|1.1885
|1.1926
|10064
|2006.02.10 17:49
|t/p
|5032
|0.10
|1.1926
|1.1885
|1.1926
|13.00
|38762.00
|10065
|2006.02.10 17:59
|buy
|5033
|0.10
|1.1921
|1.1893
|1.1934
|10066
|2006.02.12 22:57
|s/l
|5033
|0.10
|1.1893
|1.1893
|1.1934
|-28.00
|38734.00
|10067
|2006.02.13 16:38
|sell
|5034
|0.10
|1.1908
|1.1936
|1.1895
|10068
|2006.02.14 01:43
|t/p
|5034
|0.10
|1.1895
|1.1936
|1.1895
|13.00
|38747.00
|10069
|2006.02.14 07:16
|sell
|5035
|0.10
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|10070
|2006.02.14 11:35
|t/p
|5035
|0.10
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|13.00
|38760.00
|10071
|2006.02.14 12:44
|buy
|5036
|0.10
|1.1896
|1.1868
|1.1909
|10072
|2006.02.14 14:38
|s/l
|5036
|0.10
|1.1868
|1.1868
|1.1909
|-28.00
|38732.00
|10073
|2006.02.14 14:38
|buy
|5037
|0.10
|1.1870
|1.1842
|1.1883
|10074
|2006.02.14 15:00
|t/p
|5037
|0.10
|1.1883
|1.1842
|1.1883
|13.00
|38745.00
|10075
|2006.02.14 15:48
|sell
|5038
|0.10
|1.1886
|1.1914
|1.1873
|10076
|2006.02.14 19:59
|s/l
|5038
|0.10
|1.1914
|1.1914
|1.1873
|-28.00
|38717.00
|10077
|2006.02.15 15:00
|sell
|5039
|0.10
|1.1936
|1.1964
|1.1923
|10078
|2006.02.15 15:40
|t/p
|5039
|0.10
|1.1923
|1.1964
|1.1923
|13.00
|38730.00
|10079
|2006.02.15 15:59
|sell
|5040
|0.10
|1.1932
|1.1960
|1.1919
|10080
|2006.02.15 15:59
|t/p
|5040
|0.10
|1.1919
|1.1960
|1.1919
|13.00
|38743.00
|10081
|2006.02.15 16:36
|buy
|5041
|0.10
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|10082
|2006.02.16 10:00
|s/l
|5041
|0.10
|1.1869
|1.1869
|1.1910
|-28.00
|38715.00
|10083
|2006.02.16 16:59
|buy
|5042
|0.10
|1.1880
|1.1852
|1.1893
|10084
|2006.02.16 20:59
|t/p
|5042
|0.10
|1.1893
|1.1852
|1.1893
|13.00
|38728.00
|10085
|2006.02.17 00:50
|sell
|5043
|0.10
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|10086
|2006.02.17 01:06
|t/p
|5043
|0.10
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|13.00
|38741.00
|10087
|2006.02.17 02:45
|buy
|5044
|0.10
|1.1884
|1.1856
|1.1897
|10088
|2006.02.17 15:59
|t/p
|5044
|0.10
|1.1897
|1.1856
|1.1897
|13.00
|38754.00
|10089
|2006.02.17 16:11
|sell
|5045
|0.10
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|10090
|2006.02.17 16:59
|t/p
|5045
|0.10
|1.1908
|1.1949
|1.1908
|13.00
|38767.00
|10091
|2006.02.17 17:52
|buy
|5046
|0.10
|1.1903
|1.1875
|1.1916
|10092
|2006.02.17 18:59
|t/p
|5046
|0.10
|1.1916
|1.1875
|1.1916
|13.00
|38780.00
|10093
|2006.02.20 00:59
|sell
|5047
|0.10
|1.1952
|1.1980
|1.1939
|10094
|2006.02.20 08:59
|t/p
|5047
|0.10
|1.1939
|1.1980
|1.1939
|13.00
|38793.00
|10095
|2006.02.20 09:48
|buy
|5048
|0.10
|1.1935
|1.1907
|1.1948
|10096
|2006.02.21 08:41
|s/l
|5048
|0.10
|1.1907
|1.1907
|1.1948
|-28.00
|38765.00
|10097
|2006.02.22 11:29
|buy
|5049
|0.10
|1.1877
|1.1849
|1.1890
|10098
|2006.02.22 14:47
|t/p
|5049
|0.10
|1.1890
|1.1849
|1.1890
|13.00
|38778.00
|10099
|2006.02.22 14:52
|sell
|5050
|0.10
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|10100
|2006.02.22 16:10
|t/p
|5050
|0.10
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|13.00
|38791.00
|10101
|2006.02.22 18:40
|sell
|5051
|0.10
|1.1914
|1.1942
|1.1901
|10102
|2006.02.22 19:59
|t/p
|5051
|0.10
|1.1901
|1.1942
|1.1901
|13.00
|38804.00
|10103
|2006.02.23 13:59
|sell
|5052
|0.10
|1.1956
|1.1984
|1.1943
|10104
|2006.02.23 14:35
|t/p
|5052
|0.10
|1.1943
|1.1984
|1.1943
|13.00
|38817.00
|10105
|2006.02.23 17:32
|sell
|5053
|0.10
|1.1923
|1.1951
|1.1910
|10106
|2006.02.24 08:59
|t/p
|5053
|0.10
|1.1910
|1.1951
|1.1910
|13.00
|38830.00
|10107
|2006.02.24 09:13
|buy
|5054
|0.10
|1.1900
|1.1872
|1.1913
|10108
|2006.02.24 15:59
|s/l
|5054
|0.10
|1.1872
|1.1872
|1.1913
|-28.00
|38802.00
|10109
|2006.02.26 23:19
|sell
|5055
|0.10
|1.1866
|1.1894
|1.1853
|10110
|2006.02.26 23:51
|t/p
|5055
|0.10
|1.1853
|1.1894
|1.1853
|13.00
|38815.00
|10111
|2006.02.27 00:22
|buy
|5056
|0.10
|1.1834
|1.1806
|1.1847
|10112
|2006.02.27 01:59
|t/p
|5056
|0.10
|1.1847
|1.1806
|1.1847
|13.00
|38828.00
|10113
|2006.02.27 05:48
|sell
|5057
|0.10
|1.1874
|1.1902
|1.1861
|10114
|2006.02.27 06:45
|t/p
|5057
|0.10
|1.1861
|1.1902
|1.1861
|13.00
|38841.00
|10115
|2006.02.27 07:59
|sell
|5058
|0.10
|1.1857
|1.1885
|1.1844
|10116
|2006.02.27 09:17
|t/p
|5058
|0.10
|1.1844
|1.1885
|1.1844
|13.00
|38854.00
|10117
|2006.02.27 17:39
|sell
|5059
|0.10
|1.1862
|1.1890
|1.1849
|10118
|2006.02.27 21:48
|t/p
|5059
|0.10
|1.1849
|1.1890
|1.1849
|13.00
|38867.00
|10119
|2006.02.28 11:46
|sell
|5060
|0.10
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|10120
|2006.02.28 13:00
|t/p
|5060
|0.10
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|13.00
|38880.00
|10121
|2006.02.28 16:25
|sell
|5061
|0.10
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|10122
|2006.03.01 13:59
|s/l
|5061
|0.10
|1.1953
|1.1953
|1.1912
|-28.00
|38852.00
|10123
|2006.03.01 14:32
|sell
|5062
|0.10
|1.1963
|1.1991
|1.1950
|10124
|2006.03.01 15:50
|t/p
|5062
|0.10
|1.1950
|1.1991
|1.1950
|13.00
|38865.00
|10125
|2006.03.01 17:58
|buy
|5063
|0.10
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|10126
|2006.03.01 17:59
|t/p
|5063
|0.10
|1.1910
|1.1869
|1.1910
|13.00
|38878.00
|10127
|2006.03.01 18:59
|sell
|5064
|0.10
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|10128
|2006.03.02 10:14
|s/l
|5064
|0.10
|1.1944
|1.1944
|1.1903
|-28.00
|38850.00
|10129
|2006.03.02 14:43
|sell
|5065
|0.10
|1.1943
|1.1971
|1.1930
|10130
|2006.03.02 15:59
|s/l
|5065
|0.10
|1.1971
|1.1971
|1.1930
|-28.00
|38822.00
|10131
|2006.03.03 01:59
|buy
|5066
|0.10
|1.2013
|1.1985
|1.2026
|10132
|2006.03.03 05:00
|t/p
|5066
|0.10
|1.2026
|1.1985
|1.2026
|13.00
|38835.00
|10133
|2006.03.03 11:59
|sell
|5067
|0.10
|1.2017
|1.2045
|1.2004
|10134
|2006.03.03 14:59
|s/l
|5067
|0.10
|1.2045
|1.2045
|1.2004
|-28.00
|38807.00
|10135
|2006.03.03 17:25
|sell
|5068
|0.10
|1.2029
|1.2057
|1.2016
|10136
|2006.03.05 23:17
|s/l
|5068
|0.10
|1.2057
|1.2057
|1.2016
|-28.00
|38779.00
|10137
|2006.03.06 00:30
|sell
|5069
|0.10
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|10138
|2006.03.06 03:29
|t/p
|5069
|0.10
|1.2072
|1.2113
|1.2072
|13.00
|38792.00
|10139
|2006.03.06 17:27
|buy
|5070
|0.10
|1.1999
|1.1971
|1.2012
|10140
|2006.03.06 18:59
|t/p
|5070
|0.10
|1.2012
|1.1971
|1.2012
|13.00
|38805.00
|10141
|2006.03.06 23:59
|sell
|5071
|0.10
|1.2013
|1.2041
|1.2000
|10142
|2006.03.07 00:59
|t/p
|5071
|0.10
|1.2000
|1.2041
|1.2000
|13.00
|38818.00
|10143
|2006.03.07 01:46
|buy
|5072
|0.10
|1.1986
|1.1958
|1.1999
|10144
|2006.03.07 02:00
|t/p
|5072
|0.10
|1.1999
|1.1958
|1.1999
|13.00
|38831.00
|10145
|2006.03.07 08:31
|buy
|5073
|0.10
|1.1946
|1.1918
|1.1959
|10146
|2006.03.07 09:32
|s/l
|5073
|0.10
|1.1918
|1.1918
|1.1959
|-28.00
|38803.00
|10147
|2006.03.07 14:27
|sell
|5074
|0.10
|1.1905
|1.1933
|1.1892
|10148
|2006.03.07 15:09
|t/p
|5074
|0.10
|1.1892
|1.1933
|1.1892
|13.00
|38816.00
|10149
|2006.03.07 15:21
|sell
|5075
|0.10
|1.1900
|1.1928
|1.1887
|10150
|2006.03.07 15:36
|t/p
|5075
|0.10
|1.1887
|1.1928
|1.1887
|13.00
|38829.00
|10151
|2006.03.07 16:32
|buy
|5076
|0.10
|1.1883
|1.1855
|1.1896
|10152
|2006.03.08 03:25
|t/p
|5076
|0.10
|1.1896
|1.1855
|1.1896
|13.00
|38842.00
|10153
|2006.03.08 12:40
|buy
|5077
|0.10
|1.1912
|1.1884
|1.1925
|10154
|2006.03.08 15:11
|t/p
|5077
|0.10
|1.1925
|1.1884
|1.1925
|13.00
|38855.00
|10155
|2006.03.08 19:52
|buy
|5078
|0.10
|1.1924
|1.1896
|1.1937
|10156
|2006.03.09 00:34
|t/p
|5078
|0.10
|1.1937
|1.1896
|1.1937
|13.00
|38868.00
|10157
|2006.03.09 01:26
|buy
|5079
|0.10
|1.1932
|1.1904
|1.1945
|10158
|2006.03.09 04:59
|t/p
|5079
|0.10
|1.1945
|1.1904
|1.1945
|13.00
|38881.00
|10159
|2006.03.09 06:23
|buy
|5080
|0.10
|1.1916
|1.1888
|1.1929
|10160
|2006.03.09 07:13
|t/p
|5080
|0.10
|1.1929
|1.1888
|1.1929
|13.00
|38894.00
|10161
|2006.03.09 11:58
|buy
|5081
|0.10
|1.1927
|1.1899
|1.1940
|10162
|2006.03.09 22:45
|s/l
|5081
|0.10
|1.1899
|1.1899
|1.1940
|-28.00
|38866.00
|10163
|2006.03.10 13:35
|sell
|5082
|0.10
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|10164
|2006.03.10 13:40
|t/p
|5082
|0.10
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|13.00
|38879.00
|10165
|2006.03.10 15:29
|buy
|5083
|0.10
|1.1873
|1.1845
|1.1886
|10166
|2006.03.10 16:02
|t/p
|5083
|0.10
|1.1886
|1.1845
|1.1886
|13.00
|38892.00
|10167
|2006.03.13 13:55
|buy
|5084
|0.10
|1.1925
|1.1897
|1.1938
|10168
|2006.03.13 16:08
|t/p
|5084
|0.10
|1.1938
|1.1897
|1.1938
|13.00
|38905.00
|10169
|2006.03.14 09:50
|buy
|5085
|0.10
|1.1973
|1.1945
|1.1986
|10170
|2006.03.14 11:05
|s/l
|5085
|0.10
|1.1945
|1.1945
|1.1986
|-28.00
|38877.00
|10171
|2006.03.14 16:15
|sell
|5086
|0.10
|1.2021
|1.2049
|1.2008
|10172
|2006.03.15 14:12
|s/l
|5086
|0.10
|1.2049
|1.2049
|1.2008
|-28.00
|38849.00
|10173
|2006.03.15 15:11
|buy
|5087
|0.10
|1.2039
|1.2011
|1.2052
|10174
|2006.03.15 15:17
|t/p
|5087
|0.10
|1.2052
|1.2011
|1.2052
|13.00
|38862.00
|10175
|2006.03.15 15:37
|buy
|5088
|0.10
|1.2041
|1.2013
|1.2054
|10176
|2006.03.15 17:21
|t/p
|5088
|0.10
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|13.00
|38875.00
|10177
|2006.03.16 07:52
|sell
|5089
|0.10
|1.2049
|1.2077
|1.2036
|10178
|2006.03.16 09:49
|s/l
|5089
|0.10
|1.2077
|1.2077
|1.2036
|-28.00
|38847.00
|10179
|2006.03.16 13:22
|sell
|5090
|0.10
|1.2081
|1.2109
|1.2068
|10180
|2006.03.16 13:33
|s/l
|5090
|0.10
|1.2109
|1.2109
|1.2068
|-28.00
|38819.00
|10181
|2006.03.16 14:15
|buy
|5091
|0.10
|1.2128
|1.2100
|1.2141
|10182
|2006.03.16 14:54
|t/p
|5091
|0.10
|1.2141
|1.2100
|1.2141
|13.00
|38832.00
|10183
|2006.03.16 16:29
|buy
|5092
|0.10
|1.2152
|1.2124
|1.2165
|10184
|2006.03.16 17:14
|t/p
|5092
|0.10
|1.2165
|1.2124
|1.2165
|13.00
|38845.00
|10185
|2006.03.16 18:42
|buy
|5093
|0.10
|1.2172
|1.2144
|1.2185
|10186
|2006.03.17 09:49
|t/p
|5093
|0.10
|1.2185
|1.2144
|1.2185
|13.00
|38858.00
|10187
|2006.03.17 11:42
|sell
|5094
|0.10
|1.2179
|1.2207
|1.2166
|10188
|2006.03.17 14:51
|t/p
|5094
|0.10
|1.2166
|1.2207
|1.2166
|13.00
|38871.00
|10189
|2006.03.17 15:08
|sell
|5095
|0.10
|1.2156
|1.2184
|1.2143
|10190
|2006.03.17 16:04
|s/l
|5095
|0.10
|1.2184
|1.2184
|1.2143
|-28.00
|38843.00
|10191
|2006.03.17 17:22
|buy
|5096
|0.10
|1.2195
|1.2167
|1.2208
|10192
|2006.03.20 04:35
|s/l
|5096
|0.10
|1.2167
|1.2167
|1.2208
|-28.00
|38815.00
|10193
|2006.03.20 09:59
|buy
|5097
|0.10
|1.2183
|1.2155
|1.2196
|10194
|2006.03.20 14:49
|s/l
|5097
|0.10
|1.2155
|1.2155
|1.2196
|-28.00
|38787.00
|10195
|2006.03.20 15:04
|sell
|5098
|0.10
|1.2167
|1.2195
|1.2154
|10196
|2006.03.20 17:37
|t/p
|5098
|0.10
|1.2154
|1.2195
|1.2154
|13.00
|38800.00
|10197
|2006.03.20 18:19
|sell
|5099
|0.10
|1.2159
|1.2187
|1.2146
|10198
|2006.03.21 00:27
|t/p
|5099
|0.10
|1.2146
|1.2187
|1.2146
|13.00
|38813.00
|10199
|2006.03.21 03:05
|sell
|5100
|0.10
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|10200
|2006.03.21 08:27
|t/p
|5100
|0.10
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|13.00
|38826.00
|10201
|2006.03.21 08:57
|sell
|5101
|0.10
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|10202
|2006.03.21 09:15
|t/p
|5101
|0.10
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|13.00
|38839.00
|10203
|2006.03.21 09:58
|sell
|5102
|0.10
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|10204
|2006.03.21 13:33
|s/l
|5102
|0.10
|1.2164
|1.2164
|1.2123
|-28.00
|38811.00
|10205
|2006.03.21 13:42
|buy
|5103
|0.10
|1.2146
|1.2118
|1.2159
|10206
|2006.03.21 14:05
|s/l
|5103
|0.10
|1.2118
|1.2118
|1.2159
|-28.00
|38783.00
|10207
|2006.03.21 16:42
|buy
|5104
|0.10
|1.2089
|1.2061
|1.2102
|10208
|2006.03.21 22:56
|t/p
|5104
|0.10
|1.2102
|1.2061
|1.2102
|13.00
|38796.00
|10209
|2006.03.21 23:48
|sell
|5105
|0.10
|1.2114
|1.2142
|1.2101
|10210
|2006.03.22 00:11
|t/p
|5105
|0.10
|1.2101
|1.2142
|1.2101
|13.00
|38809.00
|10211
|2006.03.22 04:36
|sell
|5106
|0.10
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|10212
|2006.03.22 10:03
|t/p
|5106
|0.10
|1.2073
|1.2114
|1.2073
|13.00
|38822.00
|10213
|2006.03.22 13:23
|sell
|5107
|0.10
|1.2082
|1.2110
|1.2069
|10214
|2006.03.23 00:56
|t/p
|5107
|0.10
|1.2069
|1.2110
|1.2069
|13.00
|38835.00
|10215
|2006.03.23 13:54
|sell
|5108
|0.10
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|10216
|2006.03.23 15:01
|t/p
|5108
|0.10
|1.2047
|1.2088
|1.2047
|13.00
|38848.00
|10217
|2006.03.23 16:17
|sell
|5109
|0.10
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|10218
|2006.03.23 18:50
|t/p
|5109
|0.10
|1.1972
|1.2013
|1.1972
|13.00
|38861.00
|10219
|2006.03.24 12:25
|sell
|5110
|0.10
|1.1969
|1.1997
|1.1956
|10220
|2006.03.24 13:51
|t/p
|5110
|0.10
|1.1956
|1.1997
|1.1956
|13.00
|38874.00
|10221
|2006.03.24 13:51
|buy
|5111
|0.10
|1.1956
|1.1928
|1.1969
|10222
|2006.03.24 14:05
|t/p
|5111
|0.10
|1.1969
|1.1928
|1.1969
|13.00
|38887.00
|10223
|2006.03.24 16:12
|buy
|5112
|0.10
|1.2010
|1.1982
|1.2023
|10224
|2006.03.24 16:29
|t/p
|5112
|0.10
|1.2023
|1.1982
|1.2023
|13.00
|38900.00