Interbank FX, LLC

Account: 1008230 Name: Petrus Currency: USD 2006 April 3, 18:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
2268782006.04.02 17:24balanceDeposit3 000.00
2271532006.04.02 22:00sell0.20eurgbpm0.69750.00000.69352006.04.03 03:430.69660.000.000.003.12
2271912006.04.02 22:00buy0.20eurjpym142.710.00143.112006.04.02 23:07142.630.000.000.00-1.36
2272382006.04.02 22:00sell0.10usdchfm1.30340.00001.29932006.04.03 14:401.30660.000.000.00-2.45
2272442006.04.02 22:00sell0.20usdcadm1.16780.00001.16382006.04.03 00:331.16850.000.000.00-1.20
2272472006.04.02 22:00buy0.20usdjpym117.770.00118.172006.04.02 23:50117.780.000.000.000.17
2272612006.04.02 22:01buy0.10eurusdm1.21190.00001.21592006.04.03 14:201.20830.000.000.00-3.60
2272672006.04.02 22:01buy0.20gbpusdm1.73710.00001.74112006.04.03 03:461.73380.000.000.00-6.60
2279382006.04.02 22:42buy0.40eurjpym142.550.00142.952006.04.02 23:07142.640.000.000.003.06
2283602006.04.02 23:07buy0.20eurjpym142.660.00143.062006.04.02 23:50142.580.000.000.00-1.36
2289292006.04.02 23:32buy0.40eurjpym142.510.00142.912006.04.02 23:50142.610.000.000.003.40
2292692006.04.02 23:49buy0.40usdjpym117.640.00118.012006.04.02 23:50117.760.000.000.004.08
2293562006.04.02 23:50buy0.20usdjpym117.810.00118.222006.04.02 23:52117.940.000.000.002.20
2294322006.04.02 23:50buy0.20eurjpym142.630.00143.032006.04.02 23:51142.730.000.000.001.70
2297452006.04.02 23:51buy0.20eurjpym142.770.00143.172006.04.03 00:17142.580.000.000.00-3.23
2298542006.04.02 23:52buy0.20usdjpym117.980.00118.382006.04.03 00:00117.910.000.000.00-1.19
2302802006.04.02 23:55buy0.40usdjpym117.830.00118.232006.04.03 00:00117.910.000.000.002.71
2306352006.04.03 00:00buy0.20usdjpym117.950.00118.352006.04.03 00:20117.760.000.000.00-3.23
2307482006.04.03 00:00sell0.40usdcadm1.16930.00001.16542006.04.03 00:331.16850.000.000.002.74
2308722006.04.03 00:01buy0.40usdjpym117.800.00118.202006.04.03 00:19117.750.000.000.00-1.70
2309062006.04.03 00:01buy0.40eurjpym142.620.00143.022006.04.03 00:17142.580.000.000.00-1.36
2311892006.04.03 00:03buy0.80usdjpym117.650.00118.042006.04.03 00:19117.760.000.000.007.47
2315122006.04.03 00:10buy0.80eurjpym142.480.00142.872006.04.03 00:16142.580.000.000.006.80
2318522006.04.03 00:17sell0.20eurjpym142.570.00142.172006.04.03 01:33142.750.000.000.00-3.05
2319812006.04.03 00:20buy0.20usdjpym117.800.00118.202006.04.03 00:26117.900.000.000.001.70
2321222006.04.03 00:22sell0.40eurjpym142.710.00142.322006.04.03 01:33142.760.000.000.00-1.69
2323542006.04.03 00:26buy0.20usdjpym117.930.00118.342006.04.03 00:29118.040.000.000.001.86
2324212006.04.03 00:26sell0.80eurjpym142.850.00142.462006.04.03 01:33142.740.000.000.007.45
2328272006.04.03 00:29buy0.20usdjpym118.100.00118.492006.04.03 00:33118.200.000.000.001.69
2330382006.04.03 00:30sell0.20usdchfm1.30490.00001.30092006.04.03 14:391.30660.000.000.00-2.60
2330602006.04.03 00:30buy0.20eurusdm1.21040.00001.21442006.04.03 14:201.20820.000.000.00-4.40
2331882006.04.03 00:31buy0.40gbpusdm1.73550.00001.73962006.04.03 03:461.73390.000.000.00-6.40
2336492006.04.03 00:33sell0.20usdcadm1.16790.00001.16392006.04.03 01:321.16860.000.000.00-1.20
2337302006.04.03 00:33buy0.20usdjpym118.230.00118.632006.04.03 00:57118.200.000.000.00-0.51
2345032006.04.03 00:42buy0.40usdjpym118.090.00118.482006.04.03 00:57118.190.000.000.003.38
2352982006.04.03 00:54sell0.40usdcadm1.16950.00001.16542006.04.03 01:321.16880.000.000.002.40
2354862006.04.03 00:57buy0.20usdjpym118.230.00118.632006.04.03 01:47118.040.000.000.00-3.22
2357812006.04.03 01:00buy0.40usdjpym118.090.00118.482006.04.03 01:47118.030.000.000.00-2.03
2366762006.04.03 01:32sell0.20usdcadm1.16820.00001.16422006.04.03 16:031.17120.000.000.00-5.12
2367352006.04.03 01:33sell0.20eurjpym142.720.00142.312006.04.03 03:01142.600.000.000.002.03
2371782006.04.03 01:41buy0.80usdjpym117.950.00118.342006.04.03 01:46118.040.000.000.006.10
2375602006.04.03 01:47buy0.20usdjpym118.080.00118.482006.04.03 03:05118.180.000.000.001.69
2385522006.04.03 02:27sell0.40usdchfm1.30640.00001.30242006.04.03 14:391.30650.000.000.00-0.31
2390412006.04.03 02:44buy0.80gbpusdm1.73410.00001.73802006.04.03 03:461.73380.000.000.00-2.40
2391092006.04.03 02:45buy0.40eurusdm1.20880.00001.21282006.04.03 14:201.20830.000.000.00-2.00
2405232006.04.03 03:01sell0.80usdchfm1.30810.00001.30392006.04.03 14:391.30660.000.000.009.18
2405452006.04.03 03:01buy0.80eurusdm1.20710.00001.21112006.04.03 14:201.20840.000.000.0010.40
2405732006.04.03 03:01sell0.20eurjpym142.520.00142.132006.04.03 04:45142.710.000.000.00-3.20
2408612006.04.03 03:02buy1.60gbpusdm1.73250.00001.73662006.04.03 03:451.73370.000.000.0019.20
2414892006.04.03 03:05buy0.20usdjpym118.190.00118.602006.04.03 04:25118.300.000.000.001.86
2439322006.04.03 03:45sell0.40eurjpym142.680.00142.282006.04.03 04:45142.710.000.000.00-1.01
2439872006.04.03 03:46buy0.20gbpusdm1.73410.00001.73812006.04.03 14:201.73020.000.000.00-7.80
2455302006.04.03 04:25buy0.20usdjpym118.330.00118.742006.04.03 04:38118.430.000.000.001.69
2458532006.04.03 04:27sell0.80eurjpym142.830.00142.432006.04.03 04:45142.720.000.000.007.42
2466532006.04.03 04:34buy0.40gbpusdm1.73250.00001.73652006.04.03 14:201.73030.000.000.00-8.80
2473442006.04.03 04:38buy0.20usdjpym118.450.00118.852006.04.03 04:43118.550.000.000.001.69
2487112006.04.03 04:43buy0.80gbpusdm1.73060.00001.73492006.04.03 14:201.73030.000.000.00-2.40
2487922006.04.03 04:43buy0.20usdjpym118.580.00118.982006.04.03 07:02118.680.000.000.001.69
2494972006.04.03 04:44sell0.40usdcadm1.16970.00001.16572006.04.03 16:031.17110.000.000.00-4.78
2498912006.04.03 04:45sell0.20eurjpym142.680.00142.272006.04.03 05:45142.750.000.000.00-1.18
2509752006.04.03 04:52sell0.40eurjpym142.830.00142.432006.04.03 05:44142.750.000.000.002.70
2516972006.04.03 04:58sell0.80usdcadm1.17120.00001.16722006.04.03 16:031.17110.000.000.000.68
2538142006.04.03 05:45sell0.20eurjpym142.720.00142.322006.04.03 08:10142.790.000.000.00-1.18
2549562006.04.03 06:13sell0.40eurjpym142.870.00142.472006.04.03 08:10142.790.000.000.002.70
2549652006.04.03 06:13sell1.60usdcadm1.17260.00001.16872006.04.03 16:031.17130.000.000.0017.76
2557402006.04.03 06:39buy1.60gbpusdm1.72900.00001.73302006.04.03 14:201.73040.000.000.0022.40
2578212006.04.03 07:02buy0.20usdjpym118.700.00119.102006.04.03 08:30118.650.000.000.00-0.84
2601092006.04.03 07:50buy0.40usdjpym118.560.00118.952006.04.03 08:30118.650.000.000.003.03
2613602006.04.03 08:10sell0.20eurjpym142.740.00142.352006.04.03 09:55142.830.000.000.00-1.52
2622452006.04.03 08:30sell0.40eurjpym142.900.00142.502006.04.03 09:55142.820.000.000.002.70
2623172006.04.03 08:30sell0.20usdjpym118.650.00118.242006.04.03 08:42118.550.000.000.001.69
2627352006.04.03 08:42sell0.20usdjpym118.530.00118.132006.04.03 09:57118.410.000.000.002.03
2665512006.04.03 09:55sell0.20eurjpym142.790.00142.392006.04.03 10:12142.680.000.000.001.86
2667262006.04.03 09:57sell0.20usdjpym118.370.00117.992006.04.03 10:15118.270.000.000.001.69
2679782006.04.03 10:12sell0.20eurjpym142.640.00142.232006.04.03 13:57142.700.000.000.00-1.01
2682052006.04.03 10:15sell0.20usdjpym118.250.00117.852006.04.03 13:52118.300.000.000.00-0.85
2694722006.04.03 10:48sell0.40eurjpym142.800.00142.402006.04.03 13:57142.700.000.000.003.38
2695102006.04.03 10:48sell0.40usdjpym118.400.00118.002006.04.03 13:52118.310.000.000.003.04
2759772006.04.03 13:52sell0.20usdjpym118.280.00117.882006.04.03 14:01118.150.000.000.002.20
2765732006.04.03 13:57sell0.20eurjpym142.670.00142.272006.04.03 15:57142.860.000.000.00-3.22
2771942006.04.03 14:01sell0.20usdjpym118.090.00117.712006.04.03 14:41118.000.000.000.001.53
2804642006.04.03 14:20buy0.10eurusdm1.20840.00001.21242006.04.03 14:411.21050.000.000.002.10
2804712006.04.03 14:20buy0.20gbpusdm1.73070.00001.73462006.04.03 14:401.73190.000.000.002.40
2826732006.04.03 14:40sell0.40eurjpym142.810.00142.422006.04.03 15:56142.850.000.000.00-1.35
2827112006.04.03 14:40sell0.10usdchfm1.30610.00001.30212006.04.03 15:171.30340.000.000.002.07
2829262006.04.03 14:40buy0.20gbpusdm1.73210.00001.73622006.04.03 14:431.73340.000.000.002.60
2833152006.04.03 14:41buy0.10eurusdm1.21060.00001.21462006.04.03 15:151.21310.000.000.002.50
2834372006.04.03 14:41sell0.20usdjpym117.960.00117.562006.04.03 15:16117.810.000.000.002.55
2839622006.04.03 14:43buy0.20gbpusdm1.73370.00001.73782006.04.03 14:531.73480.000.000.002.20
2854972006.04.03 14:53buy0.20gbpusdm1.73550.00001.73932006.04.03 14:561.73690.000.000.002.80
2862712006.04.03 14:56buy0.20gbpusdm1.73710.00001.74122006.04.03 15:161.73870.000.000.003.20
2890022006.04.03 15:16sell0.20usdjpym117.790.00117.392006.04.03 15:28117.700.000.000.001.53
2890832006.04.03 15:16buy0.20gbpusdm1.73890.00001.74302006.04.03 15:201.73990.000.000.002.00
2891142006.04.03 15:16buy0.10eurusdm1.21350.00001.21742006.04.03 16:121.21320.000.000.00-0.30
2893472006.04.03 15:18sell0.10usdchfm1.30310.00001.29912006.04.03 15:441.30350.000.000.00-0.31
2899092006.04.03 15:20buy0.20gbpusdm1.74030.00001.74432006.04.03 16:501.73970.000.000.00-1.20
2911202006.04.03 15:28sell0.20usdjpym117.670.00117.272006.04.03 17:17117.760.000.000.00-1.53
2915372006.04.03 15:32sell0.40usdjpym117.840.00117.432006.04.03 17:17117.750.000.000.003.06
2916202006.04.03 15:32sell0.80eurjpym142.950.00142.562006.04.03 15:56142.840.000.000.007.46
2916682006.04.03 15:32sell0.20usdchfm1.30470.00001.30072006.04.03 15:441.30350.000.000.001.84
2917782006.04.03 15:33buy0.40gbpusdm1.73890.00001.74282006.04.03 16:501.73970.000.000.003.20
2925662006.04.03 15:44sell0.10usdchfm1.30320.00001.29912006.04.03 17:531.30490.000.000.00-1.30
2934592006.04.03 15:56sell0.20usdchfm1.30460.00001.30072006.04.03 17:521.30500.000.000.00-0.61
2935352006.04.03 15:56buy0.20eurusdm1.21200.00001.21592006.04.03 16:121.21340.000.000.002.80
2945662006.04.03 16:12buy0.10eurusdm1.21340.00001.21742006.04.03 16:511.21310.000.000.00-0.30
2953242006.04.03 16:37buy0.20eurusdm1.21180.00001.21592006.04.03 16:511.21320.000.000.002.80
2960302006.04.03 16:51buy0.20gbpusdm1.74010.00001.74412006.04.03 17:481.73960.000.000.00-1.00
2971702006.04.03 17:12buy0.40gbpusdm1.73860.00001.74262006.04.03 17:481.73960.000.000.004.00
2972592006.04.03 17:14sell0.40usdchfm1.30610.00001.30212006.04.03 17:521.30490.000.000.003.68
2991272006.04.03 17:48sell0.20gbpusdm1.73970.00001.73572006.04.03 17:581.73870.000.000.002.00
  0.00 0.00 0.00 137.16
Closed P/L: 137.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
2437142006.04.03 03:43sell0.20eurgbpm0.69630.00000.6923 0.69810.000.000.00-6.26
2622562006.04.03 08:30sell0.40eurgbpm0.69790.00000.6939 0.69810.000.000.00-1.39
2936082006.04.03 15:57sell0.20eurjpym142.820.00142.41 142.900.000.000.00-1.36
2961452006.04.03 16:51buy0.10eurusdm1.21320.00001.2172 1.21420.000.000.001.00
2940712006.04.03 16:03sell0.20usdcadm1.17060.00001.1666 1.17190.000.000.00-2.22
2964382006.04.03 16:56sell0.40usdcadm1.17220.00001.1682 1.17190.000.000.001.02
2977012006.04.03 17:17sell0.20usdjpym117.720.00117.32 117.700.000.000.000.34
2991852006.04.03 17:53buy0.10usdchfm1.30500.00001.3090 1.30440.000.000.00-0.46
2993612006.04.03 17:58sell0.20gbpusdm1.73840.00001.7344 1.73990.000.000.00-3.00
  0.00 0.00 0.00 -12.33
 Floating P/L: -12.33
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 137.16 Floating P/L: -12.33 Margin: 100.00
Balance: 3 137.16 Equity: 3 124.83 Free Margin: 3 024.83
 
Details:
Graph
Gross Profit: 245.06 Gross Loss: 107.90 Total Net Profit: 137.16
Profit Factor: 2.27 Expected Payoff: 1.26  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 29.00 (0.9%)  
 
Total Trades: 109 Short Positions (won %): 50 (56.00%) Long Positions (won %): 59 (59.32%)
Profit Trades (% of total): 63 (57.80%) Loss trades (% of total): 46 (42.20%)
Largest profit trade: 22.40 loss trade: -8.80
Average profit trade: 3.89 loss trade: -2.35
Maximum consecutive wins ($): 13 (29.32) consecutive losses ($): 6 (-29.00)
Maximal consecutive profit (count): 35.00 (3) consecutive loss (count): -29.00 (6)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 2