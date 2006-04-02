|Account: 1008230
|Name: Petrus
|Currency: USD
|2006 April 3, 18:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|226878
|2006.04.02 17:24
|balance
|Deposit
|3 000.00
|227153
|2006.04.02 22:00
|sell
|0.20
|eurgbpm
|0.6975
|0.0000
|0.6935
|2006.04.03 03:43
|0.6966
|0.00
|0.00
|0.00
|3.12
|227191
|2006.04.02 22:00
|buy
|0.20
|eurjpym
|142.71
|0.00
|143.11
|2006.04.02 23:07
|142.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|227238
|2006.04.02 22:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.3034
|0.0000
|1.2993
|2006.04.03 14:40
|1.3066
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.45
|227244
|2006.04.02 22:00
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1678
|0.0000
|1.1638
|2006.04.03 00:33
|1.1685
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|227247
|2006.04.02 22:00
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.77
|0.00
|118.17
|2006.04.02 23:50
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|227261
|2006.04.02 22:01
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2119
|0.0000
|1.2159
|2006.04.03 14:20
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|227267
|2006.04.02 22:01
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7371
|0.0000
|1.7411
|2006.04.03 03:46
|1.7338
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|227938
|2006.04.02 22:42
|buy
|0.40
|eurjpym
|142.55
|0.00
|142.95
|2006.04.02 23:07
|142.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|228360
|2006.04.02 23:07
|buy
|0.20
|eurjpym
|142.66
|0.00
|143.06
|2006.04.02 23:50
|142.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|228929
|2006.04.02 23:32
|buy
|0.40
|eurjpym
|142.51
|0.00
|142.91
|2006.04.02 23:50
|142.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|229269
|2006.04.02 23:49
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.64
|0.00
|118.01
|2006.04.02 23:50
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|4.08
|229356
|2006.04.02 23:50
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.81
|0.00
|118.22
|2006.04.02 23:52
|117.94
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|229432
|2006.04.02 23:50
|buy
|0.20
|eurjpym
|142.63
|0.00
|143.03
|2006.04.02 23:51
|142.73
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|229745
|2006.04.02 23:51
|buy
|0.20
|eurjpym
|142.77
|0.00
|143.17
|2006.04.03 00:17
|142.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|229854
|2006.04.02 23:52
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.98
|0.00
|118.38
|2006.04.03 00:00
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|230280
|2006.04.02 23:55
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.83
|0.00
|118.23
|2006.04.03 00:00
|117.91
|0.00
|0.00
|0.00
|2.71
|230635
|2006.04.03 00:00
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.95
|0.00
|118.35
|2006.04.03 00:20
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.23
|230748
|2006.04.03 00:00
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1693
|0.0000
|1.1654
|2006.04.03 00:33
|1.1685
|0.00
|0.00
|0.00
|2.74
|230872
|2006.04.03 00:01
|buy
|0.40
|usdjpym
|117.80
|0.00
|118.20
|2006.04.03 00:19
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.70
|230906
|2006.04.03 00:01
|buy
|0.40
|eurjpym
|142.62
|0.00
|143.02
|2006.04.03 00:17
|142.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|231189
|2006.04.03 00:03
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.65
|0.00
|118.04
|2006.04.03 00:19
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|231512
|2006.04.03 00:10
|buy
|0.80
|eurjpym
|142.48
|0.00
|142.87
|2006.04.03 00:16
|142.58
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|231852
|2006.04.03 00:17
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.57
|0.00
|142.17
|2006.04.03 01:33
|142.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|231981
|2006.04.03 00:20
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.80
|0.00
|118.20
|2006.04.03 00:26
|117.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|232122
|2006.04.03 00:22
|sell
|0.40
|eurjpym
|142.71
|0.00
|142.32
|2006.04.03 01:33
|142.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|232354
|2006.04.03 00:26
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.93
|0.00
|118.34
|2006.04.03 00:29
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|232421
|2006.04.03 00:26
|sell
|0.80
|eurjpym
|142.85
|0.00
|142.46
|2006.04.03 01:33
|142.74
|0.00
|0.00
|0.00
|7.45
|232827
|2006.04.03 00:29
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.10
|0.00
|118.49
|2006.04.03 00:33
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|233038
|2006.04.03 00:30
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.3049
|0.0000
|1.3009
|2006.04.03 14:39
|1.3066
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|233060
|2006.04.03 00:30
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2104
|0.0000
|1.2144
|2006.04.03 14:20
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|233188
|2006.04.03 00:31
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.7355
|0.0000
|1.7396
|2006.04.03 03:46
|1.7339
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|233649
|2006.04.03 00:33
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1679
|0.0000
|1.1639
|2006.04.03 01:32
|1.1686
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|233730
|2006.04.03 00:33
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.23
|0.00
|118.63
|2006.04.03 00:57
|118.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.51
|234503
|2006.04.03 00:42
|buy
|0.40
|usdjpym
|118.09
|0.00
|118.48
|2006.04.03 00:57
|118.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|235298
|2006.04.03 00:54
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1695
|0.0000
|1.1654
|2006.04.03 01:32
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|235486
|2006.04.03 00:57
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.23
|0.00
|118.63
|2006.04.03 01:47
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|235781
|2006.04.03 01:00
|buy
|0.40
|usdjpym
|118.09
|0.00
|118.48
|2006.04.03 01:47
|118.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.03
|236676
|2006.04.03 01:32
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1682
|0.0000
|1.1642
|2006.04.03 16:03
|1.1712
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.12
|236735
|2006.04.03 01:33
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.72
|0.00
|142.31
|2006.04.03 03:01
|142.60
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|237178
|2006.04.03 01:41
|buy
|0.80
|usdjpym
|117.95
|0.00
|118.34
|2006.04.03 01:46
|118.04
|0.00
|0.00
|0.00
|6.10
|237560
|2006.04.03 01:47
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.08
|0.00
|118.48
|2006.04.03 03:05
|118.18
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|238552
|2006.04.03 02:27
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.3064
|0.0000
|1.3024
|2006.04.03 14:39
|1.3065
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|239041
|2006.04.03 02:44
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.7341
|0.0000
|1.7380
|2006.04.03 03:46
|1.7338
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|239109
|2006.04.03 02:45
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.2088
|0.0000
|1.2128
|2006.04.03 14:20
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|240523
|2006.04.03 03:01
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.3081
|0.0000
|1.3039
|2006.04.03 14:39
|1.3066
|0.00
|0.00
|0.00
|9.18
|240545
|2006.04.03 03:01
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.2071
|0.0000
|1.2111
|2006.04.03 14:20
|1.2084
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|240573
|2006.04.03 03:01
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.52
|0.00
|142.13
|2006.04.03 04:45
|142.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|240861
|2006.04.03 03:02
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.7325
|0.0000
|1.7366
|2006.04.03 03:45
|1.7337
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|241489
|2006.04.03 03:05
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.19
|0.00
|118.60
|2006.04.03 04:25
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|243932
|2006.04.03 03:45
|sell
|0.40
|eurjpym
|142.68
|0.00
|142.28
|2006.04.03 04:45
|142.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|243987
|2006.04.03 03:46
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7341
|0.0000
|1.7381
|2006.04.03 14:20
|1.7302
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|245530
|2006.04.03 04:25
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.33
|0.00
|118.74
|2006.04.03 04:38
|118.43
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|245853
|2006.04.03 04:27
|sell
|0.80
|eurjpym
|142.83
|0.00
|142.43
|2006.04.03 04:45
|142.72
|0.00
|0.00
|0.00
|7.42
|246653
|2006.04.03 04:34
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.7325
|0.0000
|1.7365
|2006.04.03 14:20
|1.7303
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|247344
|2006.04.03 04:38
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.45
|0.00
|118.85
|2006.04.03 04:43
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|248711
|2006.04.03 04:43
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.7306
|0.0000
|1.7349
|2006.04.03 14:20
|1.7303
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|248792
|2006.04.03 04:43
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.58
|0.00
|118.98
|2006.04.03 07:02
|118.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|249497
|2006.04.03 04:44
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1697
|0.0000
|1.1657
|2006.04.03 16:03
|1.1711
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.78
|249891
|2006.04.03 04:45
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.68
|0.00
|142.27
|2006.04.03 05:45
|142.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|250975
|2006.04.03 04:52
|sell
|0.40
|eurjpym
|142.83
|0.00
|142.43
|2006.04.03 05:44
|142.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|251697
|2006.04.03 04:58
|sell
|0.80
|usdcadm
|1.1712
|0.0000
|1.1672
|2006.04.03 16:03
|1.1711
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|253814
|2006.04.03 05:45
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.72
|0.00
|142.32
|2006.04.03 08:10
|142.79
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|254956
|2006.04.03 06:13
|sell
|0.40
|eurjpym
|142.87
|0.00
|142.47
|2006.04.03 08:10
|142.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|254965
|2006.04.03 06:13
|sell
|1.60
|usdcadm
|1.1726
|0.0000
|1.1687
|2006.04.03 16:03
|1.1713
|0.00
|0.00
|0.00
|17.76
|255740
|2006.04.03 06:39
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.7290
|0.0000
|1.7330
|2006.04.03 14:20
|1.7304
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|257821
|2006.04.03 07:02
|buy
|0.20
|usdjpym
|118.70
|0.00
|119.10
|2006.04.03 08:30
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|260109
|2006.04.03 07:50
|buy
|0.40
|usdjpym
|118.56
|0.00
|118.95
|2006.04.03 08:30
|118.65
|0.00
|0.00
|0.00
|3.03
|261360
|2006.04.03 08:10
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.74
|0.00
|142.35
|2006.04.03 09:55
|142.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|262245
|2006.04.03 08:30
|sell
|0.40
|eurjpym
|142.90
|0.00
|142.50
|2006.04.03 09:55
|142.82
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|262317
|2006.04.03 08:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.65
|0.00
|118.24
|2006.04.03 08:42
|118.55
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|262735
|2006.04.03 08:42
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.53
|0.00
|118.13
|2006.04.03 09:57
|118.41
|0.00
|0.00
|0.00
|2.03
|266551
|2006.04.03 09:55
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.79
|0.00
|142.39
|2006.04.03 10:12
|142.68
|0.00
|0.00
|0.00
|1.86
|266726
|2006.04.03 09:57
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.37
|0.00
|117.99
|2006.04.03 10:15
|118.27
|0.00
|0.00
|0.00
|1.69
|267978
|2006.04.03 10:12
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.64
|0.00
|142.23
|2006.04.03 13:57
|142.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|268205
|2006.04.03 10:15
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.25
|0.00
|117.85
|2006.04.03 13:52
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.85
|269472
|2006.04.03 10:48
|sell
|0.40
|eurjpym
|142.80
|0.00
|142.40
|2006.04.03 13:57
|142.70
|0.00
|0.00
|0.00
|3.38
|269510
|2006.04.03 10:48
|sell
|0.40
|usdjpym
|118.40
|0.00
|118.00
|2006.04.03 13:52
|118.31
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|275977
|2006.04.03 13:52
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.28
|0.00
|117.88
|2006.04.03 14:01
|118.15
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|276573
|2006.04.03 13:57
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.67
|0.00
|142.27
|2006.04.03 15:57
|142.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|277194
|2006.04.03 14:01
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.09
|0.00
|117.71
|2006.04.03 14:41
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|280464
|2006.04.03 14:20
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2084
|0.0000
|1.2124
|2006.04.03 14:41
|1.2105
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|280471
|2006.04.03 14:20
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7307
|0.0000
|1.7346
|2006.04.03 14:40
|1.7319
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|282673
|2006.04.03 14:40
|sell
|0.40
|eurjpym
|142.81
|0.00
|142.42
|2006.04.03 15:56
|142.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.35
|282711
|2006.04.03 14:40
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.3061
|0.0000
|1.3021
|2006.04.03 15:17
|1.3034
|0.00
|0.00
|0.00
|2.07
|282926
|2006.04.03 14:40
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7321
|0.0000
|1.7362
|2006.04.03 14:43
|1.7334
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|283315
|2006.04.03 14:41
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2106
|0.0000
|1.2146
|2006.04.03 15:15
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|283437
|2006.04.03 14:41
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.96
|0.00
|117.56
|2006.04.03 15:16
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|283962
|2006.04.03 14:43
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7337
|0.0000
|1.7378
|2006.04.03 14:53
|1.7348
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|285497
|2006.04.03 14:53
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7355
|0.0000
|1.7393
|2006.04.03 14:56
|1.7369
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|286271
|2006.04.03 14:56
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7371
|0.0000
|1.7412
|2006.04.03 15:16
|1.7387
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|289002
|2006.04.03 15:16
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.79
|0.00
|117.39
|2006.04.03 15:28
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|1.53
|289083
|2006.04.03 15:16
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7389
|0.0000
|1.7430
|2006.04.03 15:20
|1.7399
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|289114
|2006.04.03 15:16
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2135
|0.0000
|1.2174
|2006.04.03 16:12
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|289347
|2006.04.03 15:18
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.3031
|0.0000
|1.2991
|2006.04.03 15:44
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.31
|289909
|2006.04.03 15:20
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7403
|0.0000
|1.7443
|2006.04.03 16:50
|1.7397
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|291120
|2006.04.03 15:28
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.67
|0.00
|117.27
|2006.04.03 17:17
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.53
|291537
|2006.04.03 15:32
|sell
|0.40
|usdjpym
|117.84
|0.00
|117.43
|2006.04.03 17:17
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|3.06
|291620
|2006.04.03 15:32
|sell
|0.80
|eurjpym
|142.95
|0.00
|142.56
|2006.04.03 15:56
|142.84
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|291668
|2006.04.03 15:32
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.3047
|0.0000
|1.3007
|2006.04.03 15:44
|1.3035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.84
|291778
|2006.04.03 15:33
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.7389
|0.0000
|1.7428
|2006.04.03 16:50
|1.7397
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|292566
|2006.04.03 15:44
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.3032
|0.0000
|1.2991
|2006.04.03 17:53
|1.3049
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|293459
|2006.04.03 15:56
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.3046
|0.0000
|1.3007
|2006.04.03 17:52
|1.3050
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|293535
|2006.04.03 15:56
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2120
|0.0000
|1.2159
|2006.04.03 16:12
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|294566
|2006.04.03 16:12
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2134
|0.0000
|1.2174
|2006.04.03 16:51
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|295324
|2006.04.03 16:37
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.2118
|0.0000
|1.2159
|2006.04.03 16:51
|1.2132
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|296030
|2006.04.03 16:51
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.7401
|0.0000
|1.7441
|2006.04.03 17:48
|1.7396
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|297170
|2006.04.03 17:12
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.7386
|0.0000
|1.7426
|2006.04.03 17:48
|1.7396
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|297259
|2006.04.03 17:14
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.3061
|0.0000
|1.3021
|2006.04.03 17:52
|1.3049
|0.00
|0.00
|0.00
|3.68
|299127
|2006.04.03 17:48
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.7397
|0.0000
|1.7357
|2006.04.03 17:58
|1.7387
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|0.00
|137.16
|Closed P/L:
|137.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|243714
|2006.04.03 03:43
|sell
|0.20
|eurgbpm
|0.6963
|0.0000
|0.6923
|0.6981
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.26
|262256
|2006.04.03 08:30
|sell
|0.40
|eurgbpm
|0.6979
|0.0000
|0.6939
|0.6981
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.39
|293608
|2006.04.03 15:57
|sell
|0.20
|eurjpym
|142.82
|0.00
|142.41
|142.90
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|296145
|2006.04.03 16:51
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2132
|0.0000
|1.2172
|1.2142
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|294071
|2006.04.03 16:03
|sell
|0.20
|usdcadm
|1.1706
|0.0000
|1.1666
|1.1719
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|296438
|2006.04.03 16:56
|sell
|0.40
|usdcadm
|1.1722
|0.0000
|1.1682
|1.1719
|0.00
|0.00
|0.00
|1.02
|297701
|2006.04.03 17:17
|sell
|0.20
|usdjpym
|117.72
|0.00
|117.32
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|299185
|2006.04.03 17:53
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.3050
|0.0000
|1.3090
|1.3044
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|299361
|2006.04.03 17:58
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.7384
|0.0000
|1.7344
|1.7399
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.33
|Floating P/L:
|-12.33
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|137.16
|Floating P/L:
|-12.33
|Margin:
|100.00
|Balance:
|3 137.16
|Equity:
|3 124.83
|Free Margin:
|3 024.83
|Details:
|Gross Profit:
|245.06
|Gross Loss:
|107.90
|Total Net Profit:
|137.16
|Profit Factor:
|2.27
|Expected Payoff:
|1.26
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|29.00 (0.9%)
|Total Trades:
|109
|Short Positions (won %):
|50 (56.00%)
|Long Positions (won %):
|59 (59.32%)
|Profit Trades (% of total):
|63 (57.80%)
|Loss trades (% of total):
|46 (42.20%)
|Largest
|profit trade:
|22.40
|loss trade:
|-8.80
|Average
|profit trade:
|3.89
|loss trade:
|-2.35
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (29.32)
|consecutive losses ($):
|6 (-29.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|35.00 (3)
|consecutive loss (count):
|-29.00 (6)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|2