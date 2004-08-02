Strategy Tester Report
MoneyMaker

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.08.02 00:00 - 2006.02.25 00:00 (2004.08.01 - 2006.02.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=50; StopLoss=5; TrailingStop=5; slippage=3; Lots=1; Level=5; Step=5; Size=5; Expiration=86400; CurBar=0;
Bars in test16384Ticks modelled850021Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1347.00Gross profit4682.00Gross loss-3335.00
Profit factor1.40Expected payoff1.52
Absolute drawdown778.00Maximal drawdown (%)778.00 (7.8%)
Total trades888Short positions (won %)376 (23.94%)Long positions (won %)512 (25.59%)
Profit trades (% of total)221 (24.89%)Loss trades (% of total)667 (75.11%)
Largestprofit trade50.00loss trade-5.00
Averageprofit trade21.19loss trade-5.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (145.00)consecutive losses (loss in money)60 (-300.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)250.00 (5)consecutive loss (count of losses)-300.00 (60)
Averageconsecutive wins2consecutive losses7
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.08.02 02:00buy stop11.001.20711.20661.2121
22004.08.02 02:00buy stop21.001.20761.20711.2126
32004.08.02 02:00buy stop31.001.20811.20761.2131
42004.08.02 02:00buy stop41.001.20861.20811.2136
52004.08.02 02:00buy stop51.001.20911.20861.2141
62004.08.02 04:18buy11.001.20711.20661.2121
72004.08.02 04:18s/l11.001.20661.20661.2121-5.009995.00
82004.08.02 08:23buy21.001.20761.20711.2126
92004.08.02 08:23s/l21.001.20711.20711.2126-5.009990.00
102004.08.02 09:57buy31.001.20811.20761.2131
112004.08.02 09:57s/l31.001.20761.20761.2131-5.009985.00
122004.08.02 10:40buy41.001.20861.20811.2136
132004.08.02 10:40s/l41.001.20811.20811.2136-5.009980.00
142004.08.02 10:48buy51.001.20911.20861.2141
152004.08.02 10:48s/l51.001.20861.20861.2141-5.009975.00
162004.08.02 16:00sell stop61.001.20431.20481.1993
172004.08.02 16:00sell stop71.001.20381.20431.1988
182004.08.02 16:00sell stop81.001.20331.20381.1983
192004.08.02 16:00sell stop91.001.20281.20331.1978
202004.08.02 16:00sell stop101.001.20231.20281.1973
212004.08.02 16:04sell61.001.20431.20481.1993
222004.08.02 16:04s/l61.001.20481.20481.1993-5.009970.00
232004.08.02 16:04sell71.001.20381.20431.1988
242004.08.02 16:04s/l71.001.20431.20431.1988-5.009965.00
252004.08.02 16:04sell81.001.20331.20381.1983
262004.08.02 16:04s/l81.001.20381.20381.1983-5.009960.00
272004.08.02 16:16sell91.001.20281.20331.1978
282004.08.02 16:17s/l91.001.20331.20331.1978-5.009955.00
292004.08.02 23:01sell101.001.20231.20281.1973
302004.08.02 23:01s/l101.001.20281.20281.1973-5.009950.00
312004.08.03 15:07buy stop111.001.20501.20451.2100
322004.08.03 15:07buy stop121.001.20551.20501.2105
332004.08.03 15:07buy stop131.001.20601.20551.2110
342004.08.03 15:07buy stop141.001.20651.20601.2115
352004.08.03 15:07buy stop151.001.20701.20651.2120
362004.08.03 15:29buy111.001.20501.20451.2100
372004.08.03 15:29s/l111.001.20451.20451.2100-5.009945.00
382004.08.03 15:29buy121.001.20551.20501.2105
392004.08.03 15:29s/l121.001.20501.20501.2105-5.009940.00
402004.08.03 15:29buy131.001.20601.20551.2110
412004.08.03 15:29s/l131.001.20551.20551.2110-5.009935.00
422004.08.03 15:52buy141.001.20651.20601.2115
432004.08.03 15:52s/l141.001.20601.20601.2115-5.009930.00
442004.08.03 15:55buy151.001.20701.20651.2120
452004.08.03 15:55s/l151.001.20651.20651.2120-5.009925.00
462004.08.03 15:55buy stop161.001.20761.20711.2126
472004.08.03 15:55buy stop171.001.20811.20761.2131
482004.08.03 15:55buy stop181.001.20861.20811.2136
492004.08.03 15:55buy stop191.001.20911.20861.2141
502004.08.03 15:55buy stop201.001.20961.20911.2146
512004.08.03 15:58buy161.001.20761.20711.2126
522004.08.03 15:58s/l161.001.20711.20711.2126-5.009920.00
532004.08.03 16:08buy171.001.20811.20761.2131
542004.08.03 16:08s/l171.001.20761.20761.2131-5.009915.00
552004.08.04 15:55expiration181.001.20861.20811.2136
562004.08.04 15:55expiration191.001.20911.20861.2141
572004.08.04 15:55expiration201.001.20961.20911.2146
582004.08.04 17:00buy stop211.001.20711.20661.2121
592004.08.04 17:00buy stop221.001.20761.20711.2126
602004.08.04 17:00buy stop231.001.20811.20761.2131
612004.08.04 17:00buy stop241.001.20861.20811.2136
622004.08.04 17:00buy stop251.001.20911.20861.2141
632004.08.04 17:01buy211.001.20711.20661.2121
642004.08.04 17:01s/l211.001.20661.20661.2121-5.009910.00
652004.08.05 08:27buy221.001.20761.20711.2126
662004.08.05 08:27s/l221.001.20711.20711.2126-5.009905.00
672004.08.05 09:04buy231.001.20811.20761.2131
682004.08.05 09:04s/l231.001.20761.20761.2131-5.009900.00
692004.08.05 17:00expiration241.001.20861.20811.2136
702004.08.05 17:00expiration251.001.20911.20861.2141
712004.08.05 17:28buy stop261.001.20691.20641.2119
722004.08.05 17:28buy stop271.001.20741.20691.2124
732004.08.05 17:28buy stop281.001.20791.20741.2129
742004.08.05 17:28buy stop291.001.20841.20791.2134
752004.08.05 17:28buy stop301.001.20891.20841.2139
762004.08.05 19:23buy261.001.20691.20641.2119
772004.08.05 19:23s/l261.001.20641.20641.2119-5.009895.00
782004.08.05 19:42buy271.001.20741.20691.2124
792004.08.05 19:42s/l271.001.20691.20691.2124-5.009890.00
802004.08.06 06:32buy281.001.20791.20741.2129
812004.08.06 06:32s/l281.001.20741.20741.2129-5.009885.00
822004.08.06 07:20buy291.001.20841.20791.2134
832004.08.06 07:20s/l291.001.20791.20791.2134-5.009880.00
842004.08.06 07:20buy301.001.20891.20841.2139
852004.08.06 07:20s/l301.001.20841.20841.2139-5.009875.00
862004.08.06 12:00sell stop311.001.20511.20561.2001
872004.08.06 12:00sell stop321.001.20461.20511.1996
882004.08.06 12:00sell stop331.001.20411.20461.1991
892004.08.06 12:00sell stop341.001.20361.20411.1986
902004.08.06 12:00sell stop351.001.20311.20361.1981
912004.08.06 12:35sell311.001.20511.20561.2001
922004.08.06 12:35s/l311.001.20561.20561.2001-5.009870.00
932004.08.06 13:16sell321.001.20461.20511.1996
942004.08.06 13:16s/l321.001.20511.20511.1996-5.009865.00
952004.08.09 00:00expiration331.001.20411.20461.1991
962004.08.09 00:00expiration341.001.20361.20411.1986
972004.08.09 00:00expiration351.001.20311.20361.1981
982004.08.10 20:51sell stop361.001.22371.22421.2187
992004.08.10 20:51sell stop371.001.22321.22371.2182
1002004.08.10 20:51sell stop381.001.22271.22321.2177
1012004.08.10 20:51sell stop391.001.22221.22271.2172
1022004.08.10 20:51sell stop401.001.22171.22221.2167
1032004.08.10 20:57sell361.001.22371.22421.2187
1042004.08.10 20:57s/l361.001.22421.22421.2187-5.009860.00
1052004.08.10 20:58sell371.001.22321.22371.2182
1062004.08.10 20:58s/l371.001.22371.22371.2182-5.009855.00
1072004.08.10 22:27sell381.001.22271.22321.2177
1082004.08.10 22:27s/l381.001.22321.22321.2177-5.009850.00
1092004.08.10 23:28sell391.001.22221.22271.2172
1102004.08.10 23:28s/l391.001.22271.22271.2172-5.009845.00
1112004.08.11 10:43sell401.001.22171.22221.2167
1122004.08.11 10:43s/l401.001.22221.22221.2167-5.009840.00
1132004.08.12 04:00buy stop411.001.22521.22471.2302
1142004.08.12 04:00buy stop421.001.22571.22521.2307
1152004.08.12 04:00buy stop431.001.22621.22571.2312
1162004.08.12 04:00buy stop441.001.22671.22621.2317
1172004.08.12 09:01buy411.001.22521.22471.2302
1182004.08.12 09:01s/l411.001.22471.22471.2302-5.009835.00
1192004.08.12 09:01buy421.001.22571.22521.2307
1202004.08.12 09:01s/l421.001.22521.22521.2307-5.009830.00
1212004.08.12 09:04buy431.001.22621.22571.2312
1222004.08.12 09:04s/l431.001.22571.22571.2312-5.009825.00
1232004.08.12 10:30buy441.001.22671.22621.2317
1242004.08.12 10:30s/l441.001.22621.22621.2317-5.009820.00
1252004.08.12 16:02sell stop451.001.22231.22281.2173
1262004.08.12 16:02sell stop461.001.22181.22231.2168
1272004.08.12 16:02sell stop471.001.22131.22181.2163
1282004.08.12 16:02sell stop481.001.22081.22131.2158
1292004.08.12 16:02sell stop491.001.22031.22081.2153
1302004.08.12 16:04sell451.001.22231.22281.2173
1312004.08.12 16:04s/l451.001.22281.22281.2173-5.009815.00
1322004.08.12 16:08sell461.001.22181.22231.2168
1332004.08.12 16:08s/l461.001.22231.22231.2168-5.009810.00
1342004.08.13 08:10sell471.001.22131.22181.2163
1352004.08.13 08:10s/l471.001.22181.22181.2163-5.009805.00
1362004.08.13 08:16sell481.001.22081.22131.2158
1372004.08.13 08:16s/l481.001.22131.22131.2158-5.009800.00
1382004.08.13 08:27sell491.001.22031.22081.2153
1392004.08.13 08:28s/l491.001.22081.22081.2153-5.009795.00
1402004.08.13 14:30buy stop501.001.22781.22731.2328
1412004.08.13 14:30buy stop511.001.22831.22781.2333
1422004.08.13 14:30buy stop521.001.22881.22831.2338
1432004.08.13 14:30buy stop531.001.22931.22881.2343
1442004.08.13 14:30buy stop541.001.22981.22931.2348
1452004.08.13 14:30buy501.001.22781.22731.2328
1462004.08.13 14:31buy511.001.22831.22781.2333
1472004.08.13 14:31s/l511.001.22781.22781.2333-5.009790.00
1482004.08.13 14:31buy521.001.22881.22831.2338
1492004.08.13 14:31s/l521.001.22831.22831.2338-5.009785.00
1502004.08.13 14:31modify501.001.22781.22791.2328
1512004.08.13 14:31buy531.001.22931.22881.2343
1522004.08.13 14:31modify501.001.22781.22801.2328
1532004.08.13 14:31s/l531.001.22881.22881.2343-5.009780.00
1542004.08.13 14:31modify501.001.22781.22811.2328
1552004.08.13 14:31modify501.001.22781.22821.2328
1562004.08.13 14:31buy541.001.22981.22931.2348
1572004.08.13 14:31s/l541.001.22931.22931.2348-5.009775.00
1582004.08.13 14:31modify501.001.22781.22831.2328
1592004.08.13 14:32s/l501.001.22831.22831.23285.009780.00
1602004.08.13 14:32buy stop551.001.22971.22921.2347
1612004.08.13 14:32buy stop561.001.23021.22971.2352
1622004.08.13 14:32buy stop571.001.23071.23021.2357
1632004.08.13 14:32buy stop581.001.23121.23071.2362
1642004.08.13 14:32buy stop591.001.23171.23121.2367
1652004.08.13 14:36buy551.001.22971.22921.2347
1662004.08.13 14:36s/l551.001.22921.22921.2347-5.009775.00
1672004.08.13 14:36buy561.001.23021.22971.2352
1682004.08.13 14:36s/l561.001.22971.22971.2352-5.009770.00
1692004.08.13 14:37buy571.001.23071.23021.2357
1702004.08.13 14:37s/l571.001.23021.23021.2357-5.009765.00
1712004.08.13 14:46buy581.001.23121.23071.2362
1722004.08.13 14:46s/l581.001.23071.23071.2362-5.009760.00
1732004.08.13 14:46buy591.001.23171.23121.2367
1742004.08.13 14:46s/l591.001.23121.23121.2367-5.009755.00
1752004.08.13 14:46buy stop601.001.23291.23241.2379
1762004.08.13 14:46buy stop611.001.23341.23291.2384
1772004.08.13 14:46buy stop621.001.23391.23341.2389
1782004.08.13 14:46buy stop631.001.23441.23391.2394
1792004.08.13 14:49buy601.001.23291.23241.2379
1802004.08.13 14:49s/l601.001.23241.23241.2379-5.009750.00
1812004.08.13 15:13buy611.001.23341.23291.2384
1822004.08.13 15:13s/l611.001.23291.23291.2384-5.009745.00
1832004.08.13 15:13buy621.001.23391.23341.2389
1842004.08.13 15:13s/l621.001.23341.23341.2389-5.009740.00
1852004.08.13 15:15buy631.001.23441.23391.2394
1862004.08.13 15:15s/l631.001.23391.23391.2394-5.009735.00
1872004.08.17 11:00sell stop641.001.23341.23391.2284
1882004.08.17 11:00sell stop651.001.23191.23241.2269
1892004.08.17 12:20sell641.001.23341.23391.2284
1902004.08.17 12:20s/l641.001.23391.23391.2284-5.009730.00
1912004.08.17 15:22sell651.001.23191.23241.2269
1922004.08.17 15:22s/l651.001.23241.23241.2269-5.009725.00
1932004.08.17 21:35buy stop661.001.23681.23631.2418
1942004.08.17 21:35buy stop671.001.23781.23731.2428
1952004.08.17 21:35buy stop681.001.23831.23781.2433
1962004.08.18 08:14buy661.001.23681.23631.2418
1972004.08.18 08:14s/l661.001.23631.23631.2418-5.009720.00
1982004.08.18 21:35expiration671.001.23781.23731.2428
1992004.08.18 21:35expiration681.001.23831.23781.2433
2002004.08.18 22:00buy stop691.001.23511.23461.2401
2012004.08.18 22:00buy stop701.001.23561.23511.2406
2022004.08.18 22:00buy stop711.001.23611.23561.2411
2032004.08.18 22:00buy stop721.001.23661.23611.2416
2042004.08.18 22:00buy stop731.001.23711.23661.2421
2052004.08.19 02:24buy691.001.23511.23461.2401
2062004.08.19 02:25s/l691.001.23461.23461.2401-5.009715.00
2072004.08.19 02:55buy701.001.23561.23511.2406
2082004.08.19 02:55s/l701.001.23511.23511.2406-5.009710.00
2092004.08.19 09:17buy711.001.23611.23561.2411
2102004.08.19 09:17s/l711.001.23561.23561.2411-5.009705.00
2112004.08.19 11:26buy721.001.23661.23611.2416
2122004.08.19 11:26s/l721.001.23611.23611.2416-5.009700.00
2132004.08.19 11:29buy731.001.23711.23661.2421
2142004.08.19 11:29s/l731.001.23661.23661.2421-5.009695.00
2152004.08.20 11:15sell stop741.001.23441.23491.2294
2162004.08.20 11:15sell stop751.001.23391.23441.2289
2172004.08.20 11:15sell stop761.001.23341.23391.2284
2182004.08.20 11:15sell stop771.001.23291.23341.2279
2192004.08.20 11:45sell741.001.23441.23491.2294
2202004.08.20 11:46s/l741.001.23491.23491.2294-5.009690.00
2212004.08.20 11:54sell751.001.23391.23441.2289
2222004.08.20 11:55s/l751.001.23441.23441.2289-5.009685.00
2232004.08.20 12:05sell761.001.23341.23391.2284
2242004.08.20 12:05s/l761.001.23391.23391.2284-5.009680.00
2252004.08.20 12:51sell771.001.23291.23341.2279
2262004.08.20 12:51s/l771.001.23341.23341.2279-5.009675.00
2272004.08.25 16:00buy stop781.001.21181.21131.2168
2282004.08.25 16:00buy stop791.001.21231.21181.2173
2292004.08.25 16:00buy stop801.001.21281.21231.2178
2302004.08.25 16:00buy stop811.001.21331.21281.2183
2312004.08.25 16:00buy stop821.001.21381.21331.2188
2322004.08.25 16:05buy781.001.21181.21131.2168
2332004.08.25 16:05s/l781.001.21131.21131.2168-5.009670.00
2342004.08.25 16:06buy791.001.21231.21181.2173
2352004.08.25 16:06s/l791.001.21181.21181.2173-5.009665.00
2362004.08.26 16:00expiration801.001.21281.21231.2178
2372004.08.26 16:00expiration811.001.21331.21281.2183
2382004.08.26 16:00expiration821.001.21381.21331.2188
2392004.08.26 16:47buy stop831.001.21071.21021.2157
2402004.08.26 16:47buy stop841.001.21121.21071.2162
2412004.08.26 16:47buy stop851.001.21171.21121.2167
2422004.08.26 16:47buy stop861.001.21221.21171.2172
2432004.08.26 19:07buy831.001.21071.21021.2157
2442004.08.26 19:07s/l831.001.21021.21021.2157-5.009660.00
2452004.08.26 19:11buy841.001.21121.21071.2162
2462004.08.26 19:11s/l841.001.21071.21071.2162-5.009655.00
2472004.08.26 20:22buy851.001.21171.21121.2167
2482004.08.26 20:22s/l851.001.21121.21121.2167-5.009650.00
2492004.08.27 03:59buy861.001.21221.21171.2172
2502004.08.27 04:00s/l861.001.21171.21171.2172-5.009645.00
2512004.08.27 10:07sell stop871.001.20721.20771.2022
2522004.08.27 10:07sell stop881.001.20571.20621.2007
2532004.08.27 14:55sell871.001.20721.20771.2022
2542004.08.27 14:55s/l871.001.20771.20771.2022-5.009640.00
2552004.08.27 15:57sell881.001.20571.20621.2007
2562004.08.27 15:57s/l881.001.20621.20621.2007-5.009635.00
2572004.08.30 12:00buy stop891.001.20671.20621.2117
2582004.08.30 12:00buy stop901.001.20721.20671.2122
2592004.08.30 12:00buy stop911.001.20771.20721.2127
2602004.08.30 12:00buy stop921.001.20821.20771.2132
2612004.08.30 14:27buy891.001.20671.20621.2117
2622004.08.30 14:27s/l891.001.20621.20621.2117-5.009630.00
2632004.08.30 18:40buy901.001.20721.20671.2122
2642004.08.30 18:40s/l901.001.20671.20671.2122-5.009625.00
2652004.08.31 03:36buy911.001.20771.20721.2127
2662004.08.31 03:37s/l911.001.20721.20721.2127-5.009620.00
2672004.08.31 03:41buy921.001.20821.20771.2132
2682004.08.31 03:41s/l921.001.20771.20771.2132-5.009615.00
2692004.09.02 08:00sell stop931.001.21661.21711.2116
2702004.09.02 08:00sell stop941.001.21611.21661.2111
2712004.09.02 08:00sell stop951.001.21561.21611.2106
2722004.09.02 08:00sell stop961.001.21511.21561.2101
2732004.09.02 11:55sell931.001.21661.21711.2116
2742004.09.02 11:55s/l931.001.21711.21711.2116-5.009610.00
2752004.09.02 12:22sell941.001.21611.21661.2111
2762004.09.02 12:22s/l941.001.21661.21661.2111-5.009605.00
2772004.09.02 16:03sell951.001.21561.21611.2106
2782004.09.02 16:03s/l951.001.21611.21611.2106-5.009600.00
2792004.09.02 16:15sell961.001.21511.21561.2101
2802004.09.02 16:15s/l961.001.21561.21561.2101-5.009595.00
2812004.09.03 06:00buy stop971.001.21911.21861.2241
2822004.09.03 06:00buy stop981.001.21961.21911.2246
2832004.09.03 06:00buy stop991.001.22011.21961.2251
2842004.09.03 06:00buy stop1001.001.22061.22011.2256
2852004.09.03 14:28buy971.001.21911.21861.2241
2862004.09.03 14:28buy981.001.21961.21911.2246
2872004.09.03 14:28s/l981.001.21911.21911.2246-5.009590.00
2882004.09.03 14:29s/l971.001.21861.21861.2241-5.009585.00
2892004.09.03 14:30buy991.001.22011.21961.2251
2902004.09.03 14:30s/l991.001.21961.21961.2251-5.009580.00
2912004.09.06 00:00expiration1001.001.22061.22011.2256
2922004.09.07 08:00buy stop1011.001.20911.20861.2141
2932004.09.07 08:00buy stop1021.001.20961.20911.2146
2942004.09.07 08:00buy stop1031.001.21011.20961.2151
2952004.09.07 08:00buy stop1041.001.21061.21011.2156
2962004.09.07 08:00buy stop1051.001.21111.21061.2161
2972004.09.07 08:08buy1011.001.20911.20861.2141
2982004.09.07 08:08s/l1011.001.20861.20861.2141-5.009575.00
2992004.09.07 08:24buy1021.001.20961.20911.2146
3002004.09.07 08:24s/l1021.001.20911.20911.2146-5.009570.00
3012004.09.07 10:22buy1031.001.21011.20961.2151
3022004.09.07 10:22s/l1031.001.20961.20961.2151-5.009565.00
3032004.09.07 10:42buy1041.001.21061.21011.2156
3042004.09.07 10:42s/l1041.001.21011.21011.2156-5.009560.00
3052004.09.07 10:56buy1051.001.21111.21061.2161
3062004.09.07 10:56s/l1051.001.21061.21061.2161-5.009555.00
3072004.09.07 15:05sell stop1061.001.20631.20681.2013
3082004.09.07 15:05sell stop1071.001.20581.20631.2008
3092004.09.07 15:05sell stop1081.001.20531.20581.2003
3102004.09.07 15:05sell stop1091.001.20481.20531.1998
3112004.09.07 15:05sell stop1101.001.20431.20481.1993
3122004.09.07 15:36sell1061.001.20631.20681.2013
3132004.09.07 15:36s/l1061.001.20681.20681.2013-5.009550.00
3142004.09.08 12:15sell1071.001.20581.20631.2008
3152004.09.08 12:16s/l1071.001.20631.20631.2008-5.009545.00
3162004.09.08 12:16sell1081.001.20531.20581.2003
3172004.09.08 12:16s/l1081.001.20581.20581.2003-5.009540.00
3182004.09.08 12:37sell1091.001.20481.20531.1998
3192004.09.08 12:37s/l1091.001.20531.20531.1998-5.009535.00
3202004.09.08 13:24sell1101.001.20431.20481.1993
3212004.09.08 14:27modify1101.001.20431.20421.1993
3222004.09.08 14:28modify1101.001.20431.20421.1993
3232004.09.08 14:28modify1101.001.20431.20411.1993
3242004.09.08 14:28modify1101.001.20431.20401.1993
3252004.09.08 14:32s/l1101.001.20401.20401.19933.009538.00
3262004.09.08 16:50buy stop1111.001.21401.21351.2190
3272004.09.08 16:50buy stop1121.001.21451.21401.2195
3282004.09.08 16:50buy stop1131.001.21501.21451.2200
3292004.09.08 16:50buy stop1141.001.21551.21501.2205
3302004.09.08 16:50buy stop1151.001.21601.21551.2210
3312004.09.08 16:59buy1111.001.21401.21351.2190
3322004.09.08 16:59s/l1111.001.21351.21351.2190-5.009533.00
3332004.09.08 17:20buy1121.001.21451.21401.2195
3342004.09.08 17:20s/l1121.001.21401.21401.2195-5.009528.00
3352004.09.08 17:22buy1131.001.21501.21451.2200
3362004.09.08 17:22s/l1131.001.21451.21451.2200-5.009523.00
3372004.09.08 17:23buy1141.001.21551.21501.2205
3382004.09.08 17:23s/l1141.001.21501.21501.2205-5.009518.00
3392004.09.08 17:24buy1151.001.21601.21551.2210
3402004.09.08 17:24s/l1151.001.21551.21551.2210-5.009513.00
3412004.09.10 14:35sell stop1161.001.21891.21941.2139
3422004.09.10 14:35sell stop1171.001.21791.21841.2129
3432004.09.10 14:35sell stop1181.001.21741.21791.2124
3442004.09.13 00:00expiration1161.001.21891.21941.2139
3452004.09.13 00:00expiration1171.001.21791.21841.2129
3462004.09.13 00:00expiration1181.001.21741.21791.2124
3472004.09.13 11:00sell stop1191.001.22471.22521.2197
3482004.09.13 11:00sell stop1201.001.22421.22471.2192
3492004.09.13 11:00sell stop1211.001.22371.22421.2187
3502004.09.13 11:00sell stop1221.001.22321.22371.2182
3512004.09.13 11:00sell stop1231.001.22271.22321.2177
3522004.09.13 11:26sell1191.001.22471.22521.2197
3532004.09.13 11:26s/l1191.001.22521.22521.2197-5.009508.00
3542004.09.13 13:07sell1201.001.22421.22471.2192
3552004.09.13 13:08s/l1201.001.22471.22471.2192-5.009503.00
3562004.09.13 13:08sell1211.001.22371.22421.2187
3572004.09.13 13:08s/l1211.001.22421.22421.2187-5.009498.00
3582004.09.13 13:25sell1221.001.22321.22371.2182
3592004.09.13 13:25s/l1221.001.22371.22371.2182-5.009493.00
3602004.09.13 14:22sell1231.001.22271.22321.2177
3612004.09.13 14:22s/l1231.001.22321.22321.2177-5.009488.00
3622004.09.13 18:45buy stop1241.001.22761.22711.2326
3632004.09.13 18:45buy stop1251.001.22811.22761.2331
3642004.09.13 18:45buy stop1261.001.22861.22811.2336
3652004.09.13 18:45buy stop1271.001.22911.22861.2341
3662004.09.13 18:45buy stop1281.001.22961.22911.2346
3672004.09.14 02:08buy1241.001.22761.22711.2326
3682004.09.14 02:08s/l1241.001.22711.22711.2326-5.009483.00
3692004.09.14 05:47buy1251.001.22811.22761.2331
3702004.09.14 05:47s/l1251.001.22761.22761.2331-5.009478.00
3712004.09.14 08:31buy1261.001.22861.22811.2336
3722004.09.14 08:31s/l1261.001.22811.22811.2336-5.009473.00
3732004.09.14 14:45buy1271.001.22911.22861.2341
3742004.09.14 14:45s/l1271.001.22861.22861.2341-5.009468.00
3752004.09.14 14:45buy1281.001.22961.22911.2346
3762004.09.14 14:45s/l1281.001.22911.22911.2346-5.009463.00
3772004.09.14 14:45buy stop1291.001.23091.23041.2359
3782004.09.14 14:45buy stop1301.001.23141.23091.2364
3792004.09.14 14:45buy stop1311.001.23191.23141.2369
3802004.09.14 14:45buy stop1321.001.23241.23191.2374
3812004.09.15 14:45expiration1291.001.23091.23041.2359
3822004.09.15 14:45expiration1301.001.23141.23091.2364
3832004.09.15 14:45expiration1311.001.23191.23141.2369
3842004.09.15 14:45expiration1321.001.23241.23191.2374
3852004.09.16 18:00buy stop1331.001.22001.21951.2250
3862004.09.16 18:00buy stop1341.001.22051.22001.2255
3872004.09.16 18:00buy stop1351.001.22101.22051.2260
3882004.09.16 18:00buy stop1361.001.22151.22101.2265
3892004.09.16 18:00buy stop1371.001.22201.22151.2270
3902004.09.16 19:23buy1331.001.22001.21951.2250
3912004.09.16 19:23s/l1331.001.21951.21951.2250-5.009458.00
3922004.09.17 08:27buy1341.001.22051.22001.2255
3932004.09.17 08:27s/l1341.001.22001.22001.2255-5.009453.00
3942004.09.17 09:41buy1351.001.22101.22051.2260
3952004.09.17 09:41s/l1351.001.22051.22051.2260-5.009448.00
3962004.09.17 09:47buy1361.001.22151.22101.2265
3972004.09.17 09:47s/l1361.001.22101.22101.2265-5.009443.00
3982004.09.17 10:15buy1371.001.22201.22151.2270
3992004.09.17 10:15s/l1371.001.22151.22151.2270-5.009438.00
4002004.09.17 16:09sell stop1381.001.21661.21711.2116
4012004.09.17 16:09sell stop1391.001.21611.21661.2111
4022004.09.17 16:09sell stop1401.001.21561.21611.2106
4032004.09.17 16:09sell stop1411.001.21511.21561.2101
4042004.09.17 16:09sell stop1421.001.21461.21511.2096
4052004.09.17 16:32sell1381.001.21661.21711.2116
4062004.09.17 16:32s/l1381.001.21711.21711.2116-5.009433.00
4072004.09.17 16:51sell1391.001.21611.21661.2111
4082004.09.17 16:51s/l1391.001.21661.21661.2111-5.009428.00
4092004.09.17 17:06sell1401.001.21561.21611.2106
4102004.09.17 17:06s/l1401.001.21611.21611.2106-5.009423.00
4112004.09.20 00:00expiration1411.001.21511.21561.2101
4122004.09.20 00:00expiration1421.001.21461.21511.2096
4132004.09.20 18:00buy stop1431.001.21911.21861.2241
4142004.09.20 18:00buy stop1441.001.21961.21911.2246
4152004.09.20 18:00buy stop1451.001.22011.21961.2251
4162004.09.20 18:00buy stop1461.001.22061.22011.2256
4172004.09.21 08:51buy1431.001.21911.21861.2241
4182004.09.21 08:51s/l1431.001.21861.21861.2241-5.009418.00
4192004.09.21 09:37buy1441.001.21961.21911.2246
4202004.09.21 09:37s/l1441.001.21911.21911.2246-5.009413.00
4212004.09.21 09:46buy1451.001.22011.21961.2251
4222004.09.21 09:47s/l1451.001.21961.21961.2251-5.009408.00
4232004.09.21 09:47buy1461.001.22061.22011.2256
4242004.09.21 09:47s/l1461.001.22011.22011.2256-5.009403.00
4252004.09.22 12:40sell stop1471.001.22491.22541.2199
4262004.09.22 12:40sell stop1481.001.22391.22441.2189
4272004.09.22 12:40sell stop1491.001.22341.22391.2184
4282004.09.22 13:23sell1471.001.22491.22541.2199
4292004.09.22 13:23s/l1471.001.22541.22541.2199-5.009398.00
4302004.09.22 13:28sell1481.001.22391.22441.2189
4312004.09.22 13:28s/l1481.001.22441.22441.2189-5.009393.00
4322004.09.22 13:32sell1491.001.22341.22391.2184
4332004.09.22 13:32s/l1491.001.22391.22391.2184-5.009388.00
4342004.09.23 05:00buy stop1501.001.22921.22871.2342
4352004.09.23 05:00buy stop1511.001.22971.22921.2347
4362004.09.23 05:00buy stop1521.001.23021.22971.2352
4372004.09.23 05:00buy stop1531.001.23071.23021.2357
4382004.09.23 09:03buy1501.001.22921.22871.2342
4392004.09.23 09:03s/l1501.001.22871.22871.2342-5.009383.00
4402004.09.23 10:31buy1511.001.22971.22921.2347
4412004.09.23 10:31s/l1511.001.22921.22921.2347-5.009378.00
4422004.09.23 10:33buy1521.001.23021.22971.2352
4432004.09.23 10:33s/l1521.001.22971.22971.2352-5.009373.00
4442004.09.23 10:45buy1531.001.23071.23021.2357
4452004.09.23 10:45s/l1531.001.23021.23021.2357-5.009368.00
4462004.09.23 21:00sell stop1541.001.22571.22621.2207
4472004.09.23 21:00sell stop1551.001.22421.22471.2192
4482004.09.23 21:01sell1541.001.22571.22621.2207
4492004.09.23 21:01s/l1541.001.22621.22621.2207-5.009363.00
4502004.09.24 17:34sell1551.001.22421.22471.2192
4512004.09.24 17:35s/l1551.001.22471.22471.2192-5.009358.00
4522004.09.24 17:35sell stop1561.001.22301.22351.2180
4532004.09.24 17:35sell stop1571.001.22201.22251.2170
4542004.09.24 17:35sell stop1581.001.22151.22201.2165
4552004.09.27 00:00expiration1561.001.22301.22351.2180
4562004.09.27 00:00expiration1571.001.22201.22251.2170
4572004.09.27 00:00expiration1581.001.22151.22201.2165
4582004.09.27 03:48buy stop1591.001.23031.22981.2353
4592004.09.27 03:48buy stop1601.001.23081.23031.2358
4602004.09.27 03:48buy stop1611.001.23131.23081.2363
4612004.09.27 03:48buy stop1621.001.23181.23131.2368
4622004.09.27 03:48buy stop1631.001.23231.23181.2373
4632004.09.27 16:24buy1591.001.23031.22981.2353
4642004.09.27 16:24s/l1591.001.22981.22981.2353-5.009353.00
4652004.09.27 16:42buy1601.001.23081.23031.2358
4662004.09.27 16:42s/l1601.001.23031.23031.2358-5.009348.00
4672004.09.27 16:43buy1611.001.23131.23081.2363
4682004.09.27 16:43s/l1611.001.23081.23081.2363-5.009343.00
4692004.09.27 18:17buy1621.001.23181.23131.2368
4702004.09.27 18:17s/l1621.001.23131.23131.2368-5.009338.00
4712004.09.28 03:49expiration1631.001.23231.23181.2373
4722004.09.28 07:11sell stop1641.001.22741.22791.2224
4732004.09.28 07:11sell stop1651.001.22591.22641.2209
4742004.09.29 07:11expiration1641.001.22741.22791.2224
4752004.09.29 07:11expiration1651.001.22591.22641.2209
4762004.09.29 12:24sell stop1661.001.23071.23121.2257
4772004.09.29 12:24sell stop1671.001.23021.23071.2252
4782004.09.29 12:24sell stop1681.001.22971.23021.2247
4792004.09.29 12:24sell stop1691.001.22921.22971.2242
4802004.09.29 12:24sell stop1701.001.22871.22921.2237
4812004.09.29 12:29sell1661.001.23071.23121.2257
4822004.09.29 12:29s/l1661.001.23121.23121.2257-5.009333.00
4832004.09.29 12:51sell1671.001.23021.23071.2252
4842004.09.29 12:51s/l1671.001.23071.23071.2252-5.009328.00
4852004.09.29 17:21sell1681.001.22971.23021.2247
4862004.09.29 17:21s/l1681.001.23021.23021.2247-5.009323.00
4872004.09.29 17:24sell1691.001.22921.22971.2242
4882004.09.29 17:24s/l1691.001.22971.22971.2242-5.009318.00
4892004.09.30 12:24expiration1701.001.22871.22921.2237
4902004.10.01 12:07sell stop1711.001.23871.23921.2337
4912004.10.01 12:07sell stop1721.001.23821.23871.2332
4922004.10.01 12:07sell stop1731.001.23771.23821.2327
4932004.10.01 12:07sell stop1741.001.23721.23771.2322
4942004.10.01 13:02sell1711.001.23871.23921.2337
4952004.10.01 13:02s/l1711.001.23921.23921.2337-5.009313.00
4962004.10.04 00:00expiration1721.001.23821.23871.2332
4972004.10.04 00:00expiration1731.001.23771.23821.2327
4982004.10.04 00:00expiration1741.001.23721.23771.2322
4992004.10.05 13:00buy stop1751.001.23281.23231.2378
5002004.10.05 13:00buy stop1761.001.23381.23331.2388
5012004.10.05 13:00buy stop1771.001.23431.23381.2393
5022004.10.05 17:59buy1751.001.23281.23231.2378
5032004.10.05 18:00s/l1751.001.23231.23231.2378-5.009308.00
5042004.10.06 13:00expiration1761.001.23381.23331.2388
5052004.10.06 13:00expiration1771.001.23431.23381.2393
5062004.10.07 05:59buy stop1781.001.23141.23091.2364
5072004.10.07 05:59buy stop1791.001.23191.23141.2369
5082004.10.07 05:59buy stop1801.001.23241.23191.2374
5092004.10.07 05:59buy stop1811.001.23291.23241.2379
5102004.10.07 05:59buy stop1821.001.23341.23291.2384
5112004.10.08 03:59buy1781.001.23141.23091.2364
5122004.10.08 04:00buy1791.001.23191.23141.2369
5132004.10.08 04:59s/l1791.001.23141.23141.2369-5.009303.00
5142004.10.08 05:55s/l1781.001.23091.23091.2364-5.009298.00
5152004.10.08 05:59expiration1801.001.23241.23191.2374
5162004.10.08 05:59expiration1811.001.23291.23241.2379
5172004.10.08 05:59expiration1821.001.23341.23291.2384
5182004.10.11 23:00sell stop1831.001.23711.23761.2321
5192004.10.11 23:00sell stop1841.001.23611.23661.2311
5202004.10.11 23:00sell stop1851.001.23561.23611.2306
5212004.10.12 00:59sell1831.001.23711.23761.2321
5222004.10.12 00:59sell1841.001.23611.23661.2311
5232004.10.12 01:00s/l1841.001.23661.23661.2311-5.009293.00
5242004.10.12 02:17s/l1831.001.23761.23761.2321-5.009288.00
5252004.10.12 05:59sell1851.001.23561.23611.2306
5262004.10.12 06:00s/l1851.001.23611.23611.2306-5.009283.00
5272004.10.13 07:59buy stop1861.001.23531.23481.2403
5282004.10.13 07:59buy stop1871.001.23581.23531.2408
5292004.10.13 07:59buy stop1881.001.23631.23581.2413
5302004.10.13 07:59buy stop1891.001.23681.23631.2418
5312004.10.13 19:54buy1861.001.23531.23481.2403
5322004.10.13 19:54s/l1861.001.23481.23481.2403-5.009278.00
5332004.10.14 03:59buy1871.001.23581.23531.2408
5342004.10.14 04:00s/l1871.001.23531.23531.2408-5.009273.00
5352004.10.14 04:59buy1881.001.23631.23581.2413
5362004.10.14 05:00s/l1881.001.23581.23581.2413-5.009268.00
5372004.10.14 06:28buy1891.001.23681.23631.2418
5382004.10.14 06:28s/l1891.001.23631.23631.2418-5.009263.00
5392004.10.19 00:59sell stop1901.001.24681.24731.2418
5402004.10.19 00:59sell stop1911.001.24631.24681.2413
5412004.10.19 00:59sell stop1921.001.24581.24631.2408
5422004.10.19 00:59sell stop1931.001.24531.24581.2403
5432004.10.19 00:59sell stop1941.001.24481.24531.2398
5442004.10.19 01:59sell1901.001.24681.24731.2418
5452004.10.19 01:59sell1911.001.24631.24681.2413
5462004.10.19 02:00s/l1911.001.24681.24681.2413-5.009258.00
5472004.10.19 02:43s/l1901.001.24731.24731.2418-5.009253.00
5482004.10.19 03:20sell1921.001.24581.24631.2408
5492004.10.19 03:20s/l1921.001.24631.24631.2408-5.009248.00
5502004.10.20 00:59expiration1931.001.24531.24581.2403
5512004.10.20 00:59expiration1941.001.24481.24531.2398
5522004.10.20 06:00sell stop1951.001.24911.24961.2441
5532004.10.20 06:00sell stop1961.001.24811.24861.2431
5542004.10.20 06:00sell stop1971.001.24761.24811.2426
5552004.10.21 06:00expiration1951.001.24911.24961.2441
5562004.10.21 06:00expiration1961.001.24811.24861.2431
5572004.10.21 06:00expiration1971.001.24761.24811.2426
5582004.10.22 13:00sell stop1981.001.25951.26001.2545
5592004.10.22 13:00sell stop1991.001.25851.25901.2535
5602004.10.22 13:00sell stop2001.001.25801.25851.2530
5612004.10.24 23:00expiration1981.001.25951.26001.2545
5622004.10.24 23:00expiration1991.001.25851.25901.2535
5632004.10.24 23:00expiration2001.001.25801.25851.2530
5642004.10.26 14:09sell stop2011.001.27781.27831.2728
5652004.10.26 14:09sell stop2021.001.27731.27781.2723
5662004.10.26 14:09sell stop2031.001.27681.27731.2718
5672004.10.26 14:09sell stop2041.001.27631.27681.2713
5682004.10.26 14:09sell stop2051.001.27581.27631.2708
5692004.10.26 14:18sell2011.001.27781.27831.2728
5702004.10.26 14:19s/l2011.001.27831.27831.2728-5.009243.00
5712004.10.26 15:59sell2021.001.27731.27781.2723
5722004.10.26 15:59sell2031.001.27681.27731.2718
5732004.10.26 15:59sell2041.001.27631.27681.2713
5742004.10.26 15:59sell2051.001.27581.27631.2708
5752004.10.26 15:59modify2021.001.27731.27701.2723
5762004.10.26 16:00s/l2051.001.27631.27631.2708-5.009238.00
5772004.10.26 16:00modify2021.001.27731.27691.2723
5782004.10.26 16:59modify2021.001.27731.27511.2723
5792004.10.26 17:00modify2031.001.27681.27521.2718
5802004.10.26 17:06modify2041.001.27631.27521.2713
5812004.10.26 17:07s/l2021.001.27511.27511.272322.009260.00
5822004.10.26 17:07s/l2031.001.27521.27521.271816.009276.00
5832004.10.26 17:07s/l2041.001.27521.27521.271311.009287.00
5842004.10.27 10:59buy stop2061.001.27991.27941.2849
5852004.10.27 10:59buy stop2071.001.28041.27991.2854
5862004.10.27 10:59buy stop2081.001.28091.28041.2859
5872004.10.27 10:59buy stop2091.001.28141.28091.2864
5882004.10.27 10:59buy stop2101.001.28191.28141.2869
5892004.10.27 12:00buy2061.001.27991.27941.2849
5902004.10.27 12:24s/l2061.001.27941.27941.2849-5.009282.00
5912004.10.27 12:59buy2071.001.28041.27991.2854
5922004.10.27 12:59buy2081.001.28091.28041.2859
5932004.10.27 12:59buy2091.001.28141.28091.2864
5942004.10.27 13:00s/l2091.001.28091.28091.2864-5.009277.00
5952004.10.27 13:00s/l2071.001.27991.27991.2854-5.009272.00
5962004.10.27 13:00s/l2081.001.28041.28041.2859-5.009267.00
5972004.10.28 10:59expiration2101.001.28191.28141.2869
5982004.10.28 14:00buy stop2111.001.27641.27591.2814
5992004.10.28 14:00buy stop2121.001.27691.27641.2819
6002004.10.28 14:00buy stop2131.001.27741.27691.2824
6012004.10.28 14:00buy stop2141.001.27791.27741.2829
6022004.10.28 14:00buy stop2151.001.27841.27791.2834
6032004.10.28 15:19buy2111.001.27641.27591.2814
6042004.10.28 15:19s/l2111.001.27591.27591.2814-5.009262.00
6052004.10.29 06:59buy2121.001.27691.27641.2819
6062004.10.29 07:00s/l2121.001.27641.27641.2819-5.009257.00
6072004.10.29 14:00expiration2131.001.27741.27691.2824
6082004.10.29 14:00expiration2141.001.27791.27741.2829
6092004.10.29 14:00expiration2151.001.27841.27791.2834
6102004.10.29 14:00sell stop2161.001.27271.27321.2677
6112004.10.29 14:00sell stop2171.001.27221.27271.2672
6122004.10.29 14:00sell stop2181.001.27171.27221.2667
6132004.10.29 14:00sell stop2191.001.27121.27171.2662
6142004.10.29 14:27sell2161.001.27271.27321.2677
6152004.10.29 14:28s/l2161.001.27321.27321.2677-5.009252.00
6162004.10.29 14:29sell2171.001.27221.27271.2672
6172004.10.29 14:29s/l2171.001.27271.27271.2672-5.009247.00
6182004.10.29 14:59sell2181.001.27171.27221.2667
6192004.10.29 15:00s/l2181.001.27221.27221.2667-5.009242.00
6202004.10.31 23:00expiration2191.001.27121.27171.2662
6212004.11.01 09:59sell stop2201.001.27361.27411.2686
6222004.11.01 09:59sell stop2211.001.27261.27311.2676
6232004.11.01 09:59sell stop2221.001.27211.27261.2671
6242004.11.01 14:38sell2201.001.27361.27411.2686
6252004.11.01 14:38s/l2201.001.27411.27411.2686-5.009237.00
6262004.11.02 05:59sell2211.001.27261.27311.2676
6272004.11.02 06:00s/l2211.001.27311.27311.2676-5.009232.00
6282004.11.02 06:59sell2221.001.27211.27261.2671
6292004.11.02 07:52s/l2221.001.27261.27261.2671-5.009227.00
6302004.11.02 20:59buy stop2231.001.27561.27511.2806
6312004.11.02 20:59buy stop2241.001.27611.27561.2811
6322004.11.02 20:59buy stop2251.001.27661.27611.2816
6332004.11.02 20:59buy stop2261.001.27711.27661.2821
6342004.11.02 20:59buy stop2271.001.27761.27711.2826
6352004.11.03 11:59buy2231.001.27561.27511.2806
6362004.11.03 12:00s/l2231.001.27511.27511.2806-5.009222.00
6372004.11.03 12:59buy2241.001.27611.27561.2811
6382004.11.03 12:59buy2251.001.27661.27611.2816
6392004.11.03 12:59buy2261.001.27711.27661.2821
6402004.11.03 12:59buy2271.001.27761.27711.2826
6412004.11.03 13:00modify2241.001.27611.27871.2811
6422004.11.03 13:59modify2251.001.27661.27871.2816
6432004.11.03 13:59modify2261.001.27711.27851.2821
6442004.11.03 14:00modify2271.001.27761.27841.2826
6452004.11.03 14:24s/l2241.001.27871.27871.281126.009248.00
6462004.11.03 14:24s/l2251.001.27871.27871.281621.009269.00
6472004.11.03 14:24s/l2261.001.27851.27851.282114.009283.00
6482004.11.03 14:24s/l2271.001.27841.27841.28268.009291.00
6492004.11.05 09:00sell stop2281.001.28411.28461.2791
6502004.11.05 09:00sell stop2291.001.28261.28311.2776
6512004.11.05 12:59sell2281.001.28411.28461.2791
6522004.11.05 13:00s/l2281.001.28461.28461.2791-5.009286.00
6532004.11.07 23:00expiration2291.001.28261.28311.2776
6542004.11.08 13:00sell stop2301.001.29211.29261.2871
6552004.11.08 13:00sell stop2311.001.29061.29111.2856
6562004.11.08 13:31sell2301.001.29211.29261.2871
6572004.11.08 13:31s/l2301.001.29261.29261.2871-5.009281.00
6582004.11.08 22:59sell2311.001.29061.29111.2856
6592004.11.08 23:00s/l2311.001.29111.29111.2856-5.009276.00
6602004.11.09 07:59buy stop2321.001.29421.29371.2992
6612004.11.09 07:59buy stop2331.001.29471.29421.2997
6622004.11.09 07:59buy stop2341.001.29521.29471.3002
6632004.11.09 07:59buy stop2351.001.29571.29521.3007
6642004.11.09 07:59buy stop2361.001.29621.29571.3012
6652004.11.10 07:59expiration2321.001.29421.29371.2992
6662004.11.10 07:59expiration2331.001.29471.29421.2997
6672004.11.10 07:59expiration2341.001.29521.29471.3002
6682004.11.10 07:59expiration2351.001.29571.29521.3007
6692004.11.10 07:59expiration2361.001.29621.29571.3012
6702004.11.10 08:00buy stop2371.001.29361.29311.2986
6712004.11.10 08:00buy stop2381.001.29411.29361.2991
6722004.11.10 08:00buy stop2391.001.29461.29411.2996
6732004.11.10 08:00buy stop2401.001.29511.29461.3001
6742004.11.10 09:59buy2371.001.29361.29311.2986
6752004.11.10 09:59buy2381.001.29411.29361.2991
6762004.11.10 09:59buy2391.001.29461.29411.2996
6772004.11.10 09:59buy2401.001.29511.29461.3001
6782004.11.10 09:59modify2371.001.29361.29541.2986
6792004.11.10 10:00modify2371.001.29361.29551.2986
6802004.11.10 10:59modify2381.001.29411.29551.2991
6812004.11.10 10:59modify2391.001.29461.29551.2996
6822004.11.10 11:00modify2401.001.29511.29541.3001
6832004.11.10 11:57modify2401.001.29511.29551.3001
6842004.11.10 11:57modify2371.001.29361.29561.2986
6852004.11.10 11:57modify2371.001.29361.29571.2986
6862004.11.10 11:57modify2371.001.29361.29581.2986
6872004.11.10 11:57modify2381.001.29411.29571.2991
6882004.11.10 11:57modify2391.001.29461.29561.2996
6892004.11.10 11:57modify2401.001.29511.29561.3001
6902004.11.10 11:57modify2401.001.29511.29561.3001
6912004.11.10 11:57modify2391.001.29461.29571.2996
6922004.11.10 11:57modify2381.001.29411.29581.2991
6932004.11.10 11:57modify2371.001.29361.29591.2986
6942004.11.10 11:57modify2371.001.29361.29601.2986
6952004.11.10 11:57modify2371.001.29361.29611.2986
6962004.11.10 11:57modify2371.001.29361.29621.2986
6972004.11.10 11:58modify2381.001.29411.29611.2991
6982004.11.10 11:58modify2391.001.29461.29601.2996
6992004.11.10 11:58modify2401.001.29511.29581.3001
7002004.11.10 11:58s/l2371.001.29621.29621.298626.009302.00
7012004.11.10 11:58s/l2381.001.29611.29611.299120.009322.00
7022004.11.10 11:59s/l2391.001.29601.29601.299614.009336.00
7032004.11.10 12:00modify2401.001.29511.29591.3001
7042004.11.10 12:01s/l2401.001.29591.29591.30018.009344.00
7052004.11.10 15:53sell stop2411.001.28941.28991.2844
7062004.11.10 15:53sell stop2421.001.28841.28891.2834
7072004.11.10 15:53sell stop2431.001.28791.28841.2829
7082004.11.10 16:07sell2411.001.28941.28991.2844
7092004.11.10 16:07s/l2411.001.28991.28991.2844-5.009339.00
7102004.11.10 16:16sell2421.001.28841.28891.2834
7112004.11.10 16:16s/l2421.001.28891.28891.2834-5.009334.00
7122004.11.10 16:17sell2431.001.28791.28841.2829
7132004.11.10 16:17s/l2431.001.28841.28841.2829-5.009329.00
7142004.11.10 16:17sell stop2441.001.28681.28731.2818
7152004.11.10 16:17sell stop2451.001.28631.28681.2813
7162004.11.10 16:17sell stop2461.001.28581.28631.2808
7172004.11.10 16:17sell stop2471.001.28531.28581.2803
7182004.11.10 16:23sell2441.001.28681.28731.2818
7192004.11.10 16:24s/l2441.001.28731.28731.2818-5.009324.00
7202004.11.11 16:17expiration2451.001.28631.28681.2813
7212004.11.11 16:17expiration2461.001.28581.28631.2808
7222004.11.11 16:17expiration2471.001.28531.28581.2803
7232004.11.12 13:00sell stop2481.001.28931.28981.2843
7242004.11.12 13:00sell stop2491.001.28881.28931.2838
7252004.11.12 13:00sell stop2501.001.28831.28881.2833
7262004.11.12 13:00sell stop2511.001.28781.28831.2828
7272004.11.14 23:00expiration2481.001.28931.28981.2843
7282004.11.14 23:00expiration2491.001.28881.28931.2838
7292004.11.14 23:00expiration2501.001.28831.28881.2833
7302004.11.14 23:00expiration2511.001.28781.28831.2828
7312004.11.15 10:00sell stop2521.001.29341.29391.2884
7322004.11.15 10:00sell stop2531.001.29241.29291.2874
7332004.11.15 10:00sell stop2541.001.29191.29241.2869
7342004.11.15 16:49sell2521.001.29341.29391.2884
7352004.11.15 16:49s/l2521.001.29391.29391.2884-5.009319.00
7362004.11.15 16:59sell2531.001.29241.29291.2874
7372004.11.15 17:00sell2541.001.29191.29241.2869
7382004.11.15 17:02s/l2541.001.29241.29241.2869-5.009314.00
7392004.11.15 17:03s/l2531.001.29291.29291.2874-5.009309.00
7402004.11.16 06:59buy stop2551.001.29661.29611.3016
7412004.11.16 06:59buy stop2561.001.29711.29661.3021
7422004.11.16 06:59buy stop2571.001.29761.29711.3026
7432004.11.16 06:59buy stop2581.001.29811.29761.3031
7442004.11.16 06:59buy stop2591.001.29861.29811.3036
7452004.11.16 07:59buy2551.001.29661.29611.3016
7462004.11.16 07:59buy2561.001.29711.29661.3021
7472004.11.16 08:00s/l2561.001.29661.29661.3021-5.009304.00
7482004.11.16 08:59buy2571.001.29761.29711.3026
7492004.11.16 08:59buy2581.001.29811.29761.3031
7502004.11.16 09:00s/l2581.001.29761.29761.3031-5.009299.00
7512004.11.16 10:00s/l2571.001.29711.29711.3026-5.009294.00
7522004.11.16 10:11modify2551.001.29661.29671.3016
7532004.11.16 10:14modify2551.001.29661.29681.3016
7542004.11.16 10:15modify2551.001.29661.29701.3016
7552004.11.16 10:33buy2591.001.29861.29811.3036
7562004.11.16 10:33s/l2591.001.29811.29811.3036-5.009289.00
7572004.11.16 10:37s/l2551.001.29701.29701.30164.009293.00
7582004.11.16 21:00sell stop2601.001.29501.29551.2900
7592004.11.16 21:00sell stop2611.001.29451.29501.2895
7602004.11.16 21:00sell stop2621.001.29401.29451.2890
7612004.11.16 21:00sell stop2631.001.29351.29401.2885
7622004.11.16 21:00sell stop2641.001.29301.29351.2880
7632004.11.17 21:00expiration2601.001.29501.29551.2900
7642004.11.17 21:00expiration2611.001.29451.29501.2895
7652004.11.17 21:00expiration2621.001.29401.29451.2890
7662004.11.17 21:00expiration2631.001.29351.29401.2885
7672004.11.17 21:00expiration2641.001.29301.29351.2880
7682004.11.18 12:00sell stop2651.001.30121.30171.2962
7692004.11.18 12:00sell stop2661.001.30071.30121.2957
7702004.11.18 12:00sell stop2671.001.30021.30071.2952
7712004.11.18 12:00sell stop2681.001.29971.30021.2947
7722004.11.18 12:00sell stop2691.001.29921.29971.2942
7732004.11.18 12:59sell2651.001.30121.30171.2962
7742004.11.18 13:18s/l2651.001.30171.30171.2962-5.009288.00
7752004.11.18 13:29sell2661.001.30071.30121.2957
7762004.11.18 13:29s/l2661.001.30121.30121.2957-5.009283.00
7772004.11.18 13:29sell2671.001.30021.30071.2952
7782004.11.18 13:29s/l2671.001.30071.30071.2952-5.009278.00
7792004.11.18 14:59sell2681.001.29971.30021.2947
7802004.11.18 14:59sell2691.001.29921.29971.2942
7812004.11.18 15:56s/l2691.001.29971.29971.2942-5.009273.00
7822004.11.18 15:56s/l2681.001.30021.30021.2947-5.009268.00
7832004.11.19 08:00buy stop2701.001.30021.29971.3052
7842004.11.19 08:00buy stop2711.001.30071.30021.3057
7852004.11.19 08:00buy stop2721.001.30121.30071.3062
7862004.11.19 08:00buy stop2731.001.30171.30121.3067
7872004.11.19 08:00buy stop2741.001.30221.30171.3072
7882004.11.19 09:59buy2701.001.30021.29971.3052
7892004.11.19 09:59buy2711.001.30071.30021.3057
7902004.11.19 09:59buy2721.001.30121.30071.3062
7912004.11.19 09:59buy2731.001.30171.30121.3067
7922004.11.19 09:59buy2741.001.30221.30171.3072
7932004.11.19 09:59modify2701.001.30021.30091.3052
7942004.11.19 10:00s/l2741.001.30171.30171.3072-5.009263.00
7952004.11.19 10:59modify2701.001.30021.30191.3052
7962004.11.19 11:00modify2711.001.30071.30181.3057
7972004.11.19 11:39modify2721.001.30121.30181.3062
7982004.11.19 11:39s/l2701.001.30191.30191.305217.009280.00
7992004.11.19 11:39s/l2711.001.30181.30181.305711.009291.00
8002004.11.19 11:39s/l2721.001.30181.30181.30626.009297.00
8012004.11.19 11:39s/l2731.001.30121.30121.3067-5.009292.00
8022004.11.22 13:00sell stop2751.001.30111.30161.2961
8032004.11.22 13:00sell stop2761.001.30061.30111.2956
8042004.11.22 13:00sell stop2771.001.30011.30061.2951
8052004.11.22 13:00sell stop2781.001.29961.30011.2946
8062004.11.23 01:00sell2751.001.30111.30161.2961
8072004.11.23 01:50s/l2751.001.30161.30161.2961-5.009287.00
8082004.11.23 01:59sell2761.001.30061.30111.2956
8092004.11.23 01:59sell2771.001.30011.30061.2951
8102004.11.23 01:59sell2781.001.29961.30011.2946
8112004.11.23 02:59s/l2771.001.30061.30061.2951-5.009282.00
8122004.11.23 02:59s/l2781.001.30011.30011.2946-5.009277.00
8132004.11.23 03:32modify2761.001.30061.30051.2956
8142004.11.23 04:35s/l2761.001.30051.30051.29561.009278.00
8152004.11.23 09:59buy stop2791.001.30651.30601.3115
8162004.11.23 09:59buy stop2801.001.30701.30651.3120
8172004.11.23 09:59buy stop2811.001.30751.30701.3125
8182004.11.23 09:59buy stop2821.001.30801.30751.3130
8192004.11.23 09:59buy stop2831.001.30851.30801.3135
8202004.11.23 10:59buy2791.001.30651.30601.3115
8212004.11.23 11:00buy2801.001.30701.30651.3120
8222004.11.23 11:59s/l2801.001.30651.30651.3120-5.009273.00
8232004.11.23 11:59buy2811.001.30751.30701.3125
8242004.11.23 11:59buy2821.001.30801.30751.3130
8252004.11.23 11:59buy2831.001.30851.30801.3135
8262004.11.23 11:59modify2791.001.30651.30781.3115
8272004.11.23 12:00modify2811.001.30751.30771.3125
8282004.11.23 12:00s/l2831.001.30801.30801.3135-5.009268.00
8292004.11.23 12:00s/l2791.001.30781.30781.311513.009281.00
8302004.11.23 12:00s/l2811.001.30771.30771.31252.009283.00
8312004.11.23 12:00s/l2821.001.30751.30751.3130-5.009278.00
8322004.11.26 09:30sell stop2841.001.32001.32051.3150
8332004.11.26 09:30sell stop2851.001.31901.31951.3140
8342004.11.26 09:30sell stop2861.001.31851.31901.3135
8352004.11.28 23:00expiration2841.001.32001.32051.3150
8362004.11.28 23:00expiration2851.001.31901.31951.3140
8372004.11.28 23:00expiration2861.001.31851.31901.3135
8382004.11.29 07:00sell stop2871.001.32381.32431.3188
8392004.11.29 07:00sell stop2881.001.32281.32331.3178
8402004.11.29 07:00sell stop2891.001.32231.32281.3173
8412004.11.29 12:59sell2871.001.32381.32431.3188
8422004.11.29 13:00s/l2871.001.32431.32431.3188-5.009273.00
8432004.11.30 07:00expiration2881.001.32281.32331.3178
8442004.11.30 07:00expiration2891.001.32231.32281.3173
8452004.11.30 10:00buy stop2901.001.32781.32731.3328
8462004.11.30 10:00buy stop2911.001.32831.32781.3333
8472004.11.30 10:00buy stop2921.001.32881.32831.3338
8482004.11.30 10:00buy stop2931.001.32931.32881.3343
8492004.11.30 10:00buy stop2941.001.32981.32931.3348
8502004.11.30 10:59buy2901.001.32781.32731.3328
8512004.11.30 10:59buy2911.001.32831.32781.3333
8522004.11.30 10:59buy2921.001.32881.32831.3338
8532004.11.30 10:59buy2931.001.32931.32881.3343
8542004.11.30 10:59buy2941.001.32981.32931.3348
8552004.11.30 11:00modify2901.001.32781.32971.3328
8562004.11.30 11:59modify2911.001.32831.32971.3333
8572004.11.30 11:59s/l2901.001.32971.32971.332819.009292.00
8582004.11.30 11:59s/l2911.001.32971.32971.333314.009306.00
8592004.11.30 11:59s/l2941.001.32931.32931.3348-5.009301.00
8602004.11.30 12:11s/l2931.001.32881.32881.3343-5.009296.00
8612004.11.30 12:11s/l2921.001.32831.32831.3338-5.009291.00
8622004.12.02 09:59sell stop2951.001.32971.33021.3247
8632004.12.02 09:59sell stop2961.001.32871.32921.3237
8642004.12.02 09:59sell stop2971.001.32821.32871.3232
8652004.12.02 14:59sell2951.001.32971.33021.3247
8662004.12.02 14:59sell2961.001.32871.32921.3237
8672004.12.02 14:59sell2971.001.32821.32871.3232
8682004.12.02 16:34modify2951.001.32971.32911.3247
8692004.12.02 16:34s/l2971.001.32871.32871.3232-5.009286.00
8702004.12.02 16:34s/l2951.001.32911.32911.32476.009292.00
8712004.12.02 16:34s/l2961.001.32921.32921.3237-5.009287.00
8722004.12.03 11:59buy stop2981.001.33261.33211.3376
8732004.12.03 11:59buy stop2991.001.33311.33261.3381
8742004.12.03 11:59buy stop3001.001.33361.33311.3386
8752004.12.03 11:59buy stop3011.001.33411.33361.3391
8762004.12.03 11:59buy stop3021.001.33461.33411.3396
8772004.12.03 12:59buy2981.001.33261.33211.3376
8782004.12.03 12:59buy2991.001.33311.33261.3381
8792004.12.03 12:59buy3001.001.33361.33311.3386
8802004.12.03 12:59buy3011.001.33411.33361.3391
8812004.12.03 12:59buy3021.001.33461.33411.3396
8822004.12.03 13:00s/l3011.001.33361.33361.3391-5.009282.00
8832004.12.03 13:00s/l3021.001.33411.33411.3396-5.009277.00
8842004.12.03 13:00modify2981.001.33261.33311.3376
8852004.12.03 13:59modify2981.001.33261.33511.3376
8862004.12.03 14:00modify2991.001.33311.33501.3381
8872004.12.03 14:29modify3001.001.33361.33501.3386
8882004.12.03 14:29s/l2981.001.33511.33511.337625.009302.00
8892004.12.03 14:29s/l2991.001.33501.33501.338119.009321.00
8902004.12.03 14:29s/l3001.001.33501.33501.338614.009335.00
8912004.12.06 19:59sell stop3031.001.33941.33991.3344
8922004.12.06 19:59sell stop3041.001.33891.33941.3339
8932004.12.06 19:59sell stop3051.001.33841.33891.3334
8942004.12.06 19:59sell stop3061.001.33791.33841.3329
8952004.12.06 19:59sell stop3071.001.33741.33791.3324
8962004.12.06 22:59sell3031.001.33941.33991.3344
8972004.12.06 23:00s/l3031.001.33991.33991.3344-5.009330.00
8982004.12.07 19:59expiration3041.001.33891.33941.3339
8992004.12.07 19:59expiration3051.001.33841.33891.3334
9002004.12.07 19:59expiration3061.001.33791.33841.3329
9012004.12.07 19:59expiration3071.001.33741.33791.3324
9022004.12.08 21:59buy stop3081.001.33671.33621.3417
9032004.12.08 21:59buy stop3091.001.33721.33671.3422
9042004.12.08 21:59buy stop3101.001.33771.33721.3427
9052004.12.08 21:59buy stop3111.001.33821.33771.3432
9062004.12.08 21:59buy stop3121.001.33871.33821.3437
9072004.12.08 23:30buy3081.001.33671.33621.3417
9082004.12.08 23:30s/l3081.001.33621.33621.3417-5.009325.00
9092004.12.09 21:59expiration3091.001.33721.33671.3422
9102004.12.09 21:59expiration3101.001.33771.33721.3427
9112004.12.09 21:59expiration3111.001.33821.33771.3432
9122004.12.09 21:59expiration3121.001.33871.33821.3437
9132004.12.09 23:00sell stop3131.001.32921.32971.3242
9142004.12.09 23:00sell stop3141.001.32871.32921.3237
9152004.12.09 23:00sell stop3151.001.32821.32871.3232
9162004.12.09 23:00sell stop3161.001.32771.32821.3227
9172004.12.09 23:59sell3131.001.32921.32971.3242
9182004.12.09 23:59sell3141.001.32871.32921.3237
9192004.12.09 23:59sell3151.001.32821.32871.3232
9202004.12.10 00:00s/l3151.001.32871.32871.3232-5.009320.00
9212004.12.10 00:59sell3161.001.32771.32821.3227
9222004.12.10 01:19s/l3161.001.32821.32821.3227-5.009315.00
9232004.12.10 01:19s/l3141.001.32921.32921.3237-5.009310.00
9242004.12.10 01:35modify3131.001.32921.32911.3242
9252004.12.10 01:39s/l3131.001.32911.32911.32421.009311.00
9262004.12.13 00:00buy stop3171.001.32601.32551.3310
9272004.12.13 00:00buy stop3181.001.32651.32601.3315
9282004.12.13 00:00buy stop3191.001.32701.32651.3320
9292004.12.13 00:00buy stop3201.001.32751.32701.3325
9302004.12.13 00:59buy3171.001.32601.32551.3310
9312004.12.13 00:59buy3181.001.32651.32601.3315
9322004.12.13 01:00s/l3181.001.32601.32601.3315-5.009306.00
9332004.12.13 01:59buy3191.001.32701.32651.3320
9342004.12.13 01:59buy3201.001.32751.32701.3325
9352004.12.13 01:59modify3171.001.32601.32611.3310
9362004.12.13 02:00s/l3191.001.32651.32651.3320-5.009301.00
9372004.12.13 02:00s/l3201.001.32701.32701.3325-5.009296.00
9382004.12.13 02:29modify3171.001.32601.32621.3310
9392004.12.13 02:29modify3171.001.32601.32631.3310
9402004.12.13 02:29modify3171.001.32601.32641.3310
9412004.12.13 04:00modify3171.001.32601.32701.3310
9422004.12.13 04:00s/l3171.001.32701.32701.331010.009306.00
9432004.12.14 04:13sell stop3211.001.32731.32781.3223
9442004.12.14 04:13sell stop3221.001.32681.32731.3218
9452004.12.14 04:13sell stop3231.001.32631.32681.3213
9462004.12.14 04:13sell stop3241.001.32581.32631.3208
9472004.12.14 15:59sell3211.001.32731.32781.3223
9482004.12.14 15:59sell3221.001.32681.32731.3218
9492004.12.14 16:00s/l3221.001.32731.32731.3218-5.009301.00
9502004.12.14 16:46s/l3211.001.32781.32781.3223-5.009296.00
9512004.12.15 04:59expiration3231.001.32631.32681.3213
9522004.12.15 04:59expiration3241.001.32581.32631.3208
9532004.12.16 12:25sell stop3251.001.33741.33791.3324
9542004.12.16 12:25sell stop3261.001.33691.33741.3319
9552004.12.16 12:25sell stop3271.001.33641.33691.3314
9562004.12.16 12:25sell stop3281.001.33591.33641.3309
9572004.12.16 12:25sell stop3291.001.33541.33591.3304
9582004.12.16 12:26sell3251.001.33741.33791.3324
9592004.12.16 12:28s/l3251.001.33791.33791.3324-5.009291.00
9602004.12.16 13:59sell3261.001.33691.33741.3319
9612004.12.16 13:59sell3271.001.33641.33691.3314
9622004.12.16 13:59sell3281.001.33591.33641.3309
9632004.12.16 13:59sell3291.001.33541.33591.3304
9642004.12.16 14:00t/p3261.001.33191.33741.331950.009341.00
9652004.12.16 14:59t/p3271.001.33141.33691.331450.009391.00
9662004.12.16 14:59t/p3281.001.33091.33641.330950.009441.00
9672004.12.16 14:59t/p3291.001.33041.33591.330450.009491.00
9682004.12.17 10:00buy stop3301.001.33191.33141.3369
9692004.12.17 10:00buy stop3311.001.33241.33191.3374
9702004.12.17 10:00buy stop3321.001.33291.33241.3379
9712004.12.17 10:00buy stop3331.001.33341.33291.3384
9722004.12.19 23:00expiration3301.001.33191.33141.3369
9732004.12.19 23:00expiration3311.001.33241.33191.3374
9742004.12.19 23:00expiration3321.001.33291.33241.3379
9752004.12.19 23:00expiration3331.001.33341.33291.3384
9762004.12.21 08:00sell stop3341.001.33551.33601.3305
9772004.12.21 08:00sell stop3351.001.33501.33551.3300
9782004.12.21 08:00sell stop3361.001.33451.33501.3295
9792004.12.21 08:00sell stop3371.001.33401.33451.3290
9802004.12.21 08:00sell stop3381.001.33351.33401.3285
9812004.12.21 23:59sell3341.001.33551.33601.3305
9822004.12.22 00:00s/l3341.001.33601.33601.3305-5.009486.00
9832004.12.22 05:00sell3351.001.33501.33551.3300
9842004.12.22 05:00s/l3351.001.33551.33551.3300-5.009481.00
9852004.12.22 08:40expiration3361.001.33451.33501.3295
9862004.12.22 08:40expiration3371.001.33401.33451.3290
9872004.12.22 08:40expiration3381.001.33351.33401.3285
9882004.12.22 08:42buy stop3391.001.33851.33801.3435
9892004.12.22 08:42buy stop3401.001.33901.33851.3440
9902004.12.22 08:42buy stop3411.001.33951.33901.3445
9912004.12.22 08:42buy stop3421.001.34001.33951.3450
9922004.12.22 08:42buy stop3431.001.34051.34001.3455
9932004.12.22 08:59buy3391.001.33851.33801.3435
9942004.12.22 08:59s/l3391.001.33801.33801.3435-5.009476.00
9952004.12.22 08:59buy3401.001.33901.33851.3440
9962004.12.22 08:59buy3411.001.33951.33901.3445
9972004.12.22 09:00buy3421.001.34001.33951.3450
9982004.12.22 09:59s/l3421.001.33951.33951.3450-5.009471.00
9992004.12.22 10:02s/l3401.001.33851.33851.3440-5.009466.00
10002004.12.22 10:02s/l3411.001.33901.33901.3445-5.009461.00
10012004.12.23 02:00buy3431.001.34051.34001.3455
10022004.12.23 02:00s/l3431.001.34001.34001.3455-5.009456.00
10032004.12.28 18:00sell stop3441.001.35971.36021.3547
10042004.12.28 18:00sell stop3451.001.35921.35971.3542
10052004.12.28 18:00sell stop3461.001.35871.35921.3537
10062004.12.28 18:00sell stop3471.001.35821.35871.3532
10072004.12.28 18:00sell stop3481.001.35771.35821.3527
10082004.12.28 22:59sell3441.001.35971.36021.3547
10092004.12.28 23:00sell3451.001.35921.35971.3542
10102004.12.28 23:59s/l3451.001.35971.35971.3542-5.009451.00
10112004.12.28 23:59sell3461.001.35871.35921.3537
10122004.12.28 23:59sell3471.001.35821.35871.3532
10132004.12.28 23:59sell3481.001.35771.35821.3527
10142004.12.29 00:59s/l3461.001.35921.35921.3537-5.009446.00
10152004.12.29 00:59s/l3471.001.35871.35871.3532-5.009441.00
10162004.12.29 00:59s/l3481.001.35821.35821.3527-5.009436.00
10172004.12.29 02:42modify3441.001.35971.35961.3547
10182004.12.29 02:42modify3441.001.35971.35951.3547
10192004.12.29 02:42modify3441.001.35971.35941.3547
10202004.12.29 02:42modify3441.001.35971.35931.3547
10212004.12.29 02:44modify3441.001.35971.35921.3547
10222004.12.29 02:45modify3441.001.35971.35921.3547
10232004.12.29 02:50s/l3441.001.35921.35921.35475.009441.00
10242004.12.29 04:59buy stop3491.001.36411.36361.3691
10252004.12.29 04:59buy stop3501.001.36461.36411.3696
10262004.12.29 04:59buy stop3511.001.36511.36461.3701
10272004.12.29 04:59buy stop3521.001.36561.36511.3706
10282004.12.29 05:59buy3491.001.36411.36361.3691
10292004.12.29 06:00s/l3491.001.36361.36361.3691-5.009436.00
10302004.12.30 04:59expiration3501.001.36461.36411.3696
10312004.12.30 04:59expiration3511.001.36511.36461.3701
10322004.12.30 04:59expiration3521.001.36561.36511.3706
10332004.12.30 11:00sell stop3531.001.35981.36031.3548
10342004.12.30 11:00sell stop3541.001.35931.35981.3543
10352004.12.30 11:00sell stop3551.001.35881.35931.3538
10362004.12.30 11:00sell stop3561.001.35831.35881.3533
10372004.12.30 11:00sell stop3571.001.35781.35831.3528
10382004.12.30 12:04sell3531.001.35981.36031.3548
10392004.12.30 12:04s/l3531.001.36031.36031.3548-5.009431.00
10402004.12.30 12:16sell3541.001.35931.35981.3543
10412004.12.30 12:16s/l3541.001.35981.35981.3543-5.009426.00
10422004.12.31 11:05expiration3551.001.35881.35931.3538
10432004.12.31 11:05expiration3561.001.35831.35881.3533
10442004.12.31 11:05expiration3571.001.35781.35831.3528
10452004.12.31 14:14sell stop3581.001.36141.36191.3564
10462004.12.31 14:14sell stop3591.001.36091.36141.3559
10472004.12.31 14:14sell stop3601.001.36041.36091.3554
10482004.12.31 14:14sell stop3611.001.35991.36041.3549
10492004.12.31 14:14sell stop3621.001.35941.35991.3544
10502004.12.31 14:59sell3581.001.36141.36191.3564
10512004.12.31 14:59sell3591.001.36091.36141.3559
10522004.12.31 14:59sell3601.001.36041.36091.3554
10532004.12.31 14:59sell3611.001.35991.36041.3549
10542004.12.31 14:59sell3621.001.35941.35991.3544
10552004.12.31 15:59s/l3621.001.35991.35991.3544-5.009421.00
10562005.01.03 02:00t/p3581.001.35641.36191.356450.009471.00
10572005.01.03 02:00t/p3591.001.35591.36141.355950.009521.00
10582005.01.03 02:00t/p3601.001.35541.36091.355450.009571.00
10592005.01.03 02:00t/p3611.001.35491.36041.354950.009621.00
10602005.01.07 08:00buy stop3631.001.32201.32151.3270
10612005.01.07 08:00buy stop3641.001.32251.32201.3275
10622005.01.07 08:00buy stop3651.001.32301.32251.3280
10632005.01.07 08:00buy stop3661.001.32351.32301.3285
10642005.01.07 08:59buy3631.001.32201.32151.3270
10652005.01.07 08:59buy3641.001.32251.32201.3275
10662005.01.07 08:59buy3651.001.32301.32251.3280
10672005.01.07 08:59buy3661.001.32351.32301.3285
10682005.01.07 08:59modify3631.001.32201.32261.3270
10692005.01.07 09:00s/l3661.001.32301.32301.3285-5.009616.00
10702005.01.07 09:59modify3631.001.32201.32271.3270
10712005.01.07 10:00s/l3631.001.32271.32271.32707.009623.00
10722005.01.07 10:00s/l3651.001.32251.32251.3280-5.009618.00
10732005.01.07 10:00s/l3641.001.32201.32201.3275-5.009613.00
10742005.01.07 14:00sell stop3671.001.31841.31891.3134
10752005.01.07 14:00sell stop3681.001.31691.31741.3119
10762005.01.07 14:20sell3671.001.31841.31891.3134
10772005.01.07 14:20s/l3671.001.31891.31891.3134-5.009608.00
10782005.01.07 14:29sell3681.001.31691.31741.3119
10792005.01.07 14:29s/l3681.001.31741.31741.3119-5.009603.00
10802005.01.07 14:29sell stop3691.001.31551.31601.3105
10812005.01.07 14:29sell stop3701.001.31501.31551.3100
10822005.01.07 14:29sell stop3711.001.31451.31501.3095
10832005.01.07 14:29sell stop3721.001.31401.31451.3090
10842005.01.07 14:59sell3691.001.31551.31601.3105
10852005.01.07 14:59sell3701.001.31501.31551.3100
10862005.01.07 14:59sell3711.001.31451.31501.3095
10872005.01.07 14:59sell3721.001.31401.31451.3090
10882005.01.07 15:00t/p3691.001.31051.31601.310550.009653.00
10892005.01.07 15:00t/p3701.001.31001.31551.310050.009703.00
10902005.01.07 15:00t/p3711.001.30951.31501.309550.009753.00
10912005.01.07 15:00t/p3721.001.30901.31451.309050.009803.00
10922005.01.10 12:00buy stop3731.001.31231.31181.3173
10932005.01.10 12:00buy stop3741.001.31281.31231.3178
10942005.01.10 12:00buy stop3751.001.31331.31281.3183
10952005.01.10 12:00buy stop3761.001.31381.31331.3188
10962005.01.10 12:00buy stop3771.001.31431.31381.3193
10972005.01.10 15:44buy3731.001.31231.31181.3173
10982005.01.10 15:44s/l3731.001.31181.31181.3173-5.009798.00
10992005.01.10 23:59buy3741.001.31281.31231.3178
11002005.01.11 00:00s/l3741.001.31231.31231.3178-5.009793.00
11012005.01.11 01:30buy3751.001.31331.31281.3183
11022005.01.11 01:30s/l3751.001.31281.31281.3183-5.009788.00
11032005.01.11 03:13buy3761.001.31381.31331.3188
11042005.01.11 03:13s/l3761.001.31331.31331.3188-5.009783.00
11052005.01.11 05:53buy3771.001.31431.31381.3193
11062005.01.11 05:54s/l3771.001.31381.31381.3193-5.009778.00
11072005.01.11 19:00sell stop3781.001.31141.31191.3064
11082005.01.11 19:00sell stop3791.001.31091.31141.3059
11092005.01.11 19:00sell stop3801.001.31041.31091.3054
11102005.01.11 19:00sell stop3811.001.30991.31041.3049
11112005.01.11 19:00sell stop3821.001.30941.30991.3044
11122005.01.11 19:59sell3781.001.31141.31191.3064
11132005.01.11 20:59sell3791.001.31091.31141.3059
11142005.01.11 21:00s/l3781.001.31191.31191.3064-5.009773.00
11152005.01.11 21:00s/l3791.001.31141.31141.3059-5.009768.00
11162005.01.11 21:03sell3801.001.31041.31091.3054
11172005.01.11 21:03s/l3801.001.31091.31091.3054-5.009763.00
11182005.01.12 07:59sell3811.001.30991.31041.3049
11192005.01.12 07:59sell3821.001.30941.30991.3044
11202005.01.12 08:00s/l3821.001.30991.30991.3044-5.009758.00
11212005.01.12 09:24s/l3811.001.31041.31041.3049-5.009753.00
11222005.01.12 11:59buy stop3831.001.31651.31601.3215
11232005.01.12 11:59buy stop3841.001.31701.31651.3220
11242005.01.12 11:59buy stop3851.001.31751.31701.3225
11252005.01.12 11:59buy stop3861.001.31801.31751.3230
11262005.01.12 11:59buy stop3871.001.31851.31801.3235
11272005.01.14 01:00expiration3831.001.31651.31601.3215
11282005.01.14 01:00expiration3841.001.31701.31651.3220
11292005.01.14 01:00expiration3851.001.31751.31701.3225
11302005.01.14 01:00expiration3861.001.31801.31751.3230
11312005.01.14 01:00expiration3871.001.31851.31801.3235
11322005.01.14 04:00sell stop3881.001.31031.31081.3053
11332005.01.14 04:00sell stop3891.001.30881.30931.3038
11342005.01.14 05:36sell3881.001.31031.31081.3053
11352005.01.14 05:36s/l3881.001.31081.31081.3053-5.009748.00
11362005.01.14 07:59sell3891.001.30881.30931.3038
11372005.01.14 08:00s/l3891.001.30931.30931.3038-5.009743.00
11382005.01.17 02:00buy stop3901.001.31231.31181.3173
11392005.01.17 02:00buy stop3911.001.31281.31231.3178
11402005.01.17 02:00buy stop3921.001.31331.31281.3183
11412005.01.17 02:00buy stop3931.001.31381.31331.3188
11422005.01.17 02:00buy stop3941.001.31431.31381.3193
11432005.01.17 02:59buy3901.001.31231.31181.3173
11442005.01.17 03:00s/l3901.001.31181.31181.3173-5.009738.00
11452005.01.17 08:24buy3911.001.31281.31231.3178
11462005.01.17 08:24s/l3911.001.31231.31231.3178-5.009733.00
11472005.01.18 02:00expiration3921.001.31331.31281.3183
11482005.01.18 02:00expiration3931.001.31381.31331.3188
11492005.01.18 02:00expiration3941.001.31431.31381.3193
11502005.01.18 12:00buy stop3951.001.30791.30741.3129
11512005.01.18 12:00buy stop3961.001.30841.30791.3134
11522005.01.18 12:00buy stop3971.001.30891.30841.3139
11532005.01.18 12:00buy stop3981.001.30941.30891.3144
11542005.01.19 07:59buy3951.001.30791.30741.3129
11552005.01.19 07:59buy3961.001.30841.30791.3134
11562005.01.19 07:59buy3971.001.30891.30841.3139
11572005.01.19 07:59buy3981.001.30941.30891.3144
11582005.01.19 07:59modify3951.001.30791.30891.3129
11592005.01.19 08:59modify3961.001.30841.30851.3134
11602005.01.19 09:00s/l3951.001.30891.30891.312910.009743.00
11612005.01.19 09:00s/l3981.001.30891.30891.3144-5.009738.00
11622005.01.19 09:36s/l3961.001.30851.30851.31341.009739.00
11632005.01.19 09:36s/l3971.001.30841.30841.3139-5.009734.00
11642005.01.19 15:00sell stop3991.001.30221.30271.2972
11652005.01.19 15:00sell stop4001.001.30071.30121.2957
11662005.01.19 16:59sell3991.001.30221.30271.2972
11672005.01.19 17:59sell4001.001.30071.30121.2957
11682005.01.19 18:59modify3991.001.30221.30081.2972
11692005.01.19 19:00s/l3991.001.30081.30081.297214.009748.00
11702005.01.19 19:00s/l4001.001.30121.30121.2957-5.009743.00
11712005.01.21 07:00buy stop4011.001.29991.29941.3049
11722005.01.21 07:00buy stop4021.001.30041.29991.3054
11732005.01.21 07:00buy stop4031.001.30091.30041.3059
11742005.01.21 07:00buy stop4041.001.30141.30091.3064
11752005.01.21 07:00buy stop4051.001.30191.30141.3069
11762005.01.21 08:59buy4011.001.29991.29941.3049
11772005.01.21 08:59buy4021.001.30041.29991.3054
11782005.01.21 09:00s/l4021.001.29991.29991.3054-5.009738.00
11792005.01.21 09:00s/l4011.001.29941.29941.3049-5.009733.00
11802005.01.21 15:49buy4031.001.30091.30041.3059
11812005.01.21 15:49s/l4031.001.30041.30041.3059-5.009728.00
11822005.01.21 15:59buy4041.001.30141.30091.3064
11832005.01.21 15:59buy4051.001.30191.30141.3069
11842005.01.21 16:59modify4041.001.30141.30471.3064
11852005.01.21 17:00modify4041.001.30141.30491.3064
11862005.01.21 17:48modify4051.001.30191.30491.3069
11872005.01.21 17:48s/l4041.001.30491.30491.306435.009763.00
11882005.01.21 17:48s/l4051.001.30491.30491.306930.009793.00
11892005.01.24 16:00sell stop4061.001.30321.30371.2982
11902005.01.24 16:00sell stop4071.001.30271.30321.2977
11912005.01.24 16:00sell stop4081.001.30221.30271.2972
11922005.01.24 16:00sell stop4091.001.30171.30221.2967
11932005.01.24 16:00sell stop4101.001.30121.30171.2962
11942005.01.24 17:13sell4061.001.30321.30371.2982
11952005.01.24 17:13s/l4061.001.30371.30371.2982-5.009788.00
11962005.01.25 00:59sell4071.001.30271.30321.2977
11972005.01.25 00:59sell4081.001.30221.30271.2972
11982005.01.25 00:59sell4091.001.30171.30221.2967
11992005.01.25 00:59sell4101.001.30121.30171.2962
12002005.01.25 01:00s/l4071.001.30321.30321.2977-5.009783.00
12012005.01.25 01:00s/l4081.001.30271.30271.2972-5.009778.00
12022005.01.25 01:00s/l4091.001.30221.30221.2967-5.009773.00
12032005.01.25 01:00s/l4101.001.30171.30171.2962-5.009768.00
12042005.01.25 07:01buy stop4111.001.30611.30561.3111
12052005.01.25 07:01buy stop4121.001.30661.30611.3116
12062005.01.25 07:01buy stop4131.001.30711.30661.3121
12072005.01.25 07:01buy stop4141.001.30761.30711.3126
12082005.01.25 07:01buy stop4151.001.30811.30761.3131
12092005.01.25 07:59buy4111.001.30611.30561.3111
12102005.01.25 07:59buy4121.001.30661.30611.3116
12112005.01.25 07:59buy4131.001.30711.30661.3121
12122005.01.25 07:59buy4141.001.30761.30711.3126
12132005.01.25 07:59modify4111.001.30611.30661.3111
12142005.01.25 08:00modify4111.001.30611.30671.3111
12152005.01.25 08:59modify4121.001.30661.30671.3116
12162005.01.25 08:59s/l4111.001.30671.30671.31116.009774.00
12172005.01.25 08:59s/l4121.001.30671.30671.31161.009775.00
12182005.01.25 08:59s/l4131.001.30661.30661.3121-5.009770.00
12192005.01.25 08:59s/l4141.001.30711.30711.3126-5.009765.00
12202005.01.26 07:01expiration4151.001.30811.30761.3131
12212005.01.26 08:59buy stop4161.001.30261.30211.3076
12222005.01.26 08:59buy stop4171.001.30311.30261.3081
12232005.01.26 08:59buy stop4181.001.30361.30311.3086
12242005.01.26 08:59buy stop4191.001.30411.30361.3091
12252005.01.26 08:59buy stop4201.001.30461.30411.3096
12262005.01.26 11:06buy4161.001.30261.30211.3076
12272005.01.26 11:06s/l4161.001.30211.30211.3076-5.009760.00
12282005.01.26 12:59buy4171.001.30311.30261.3081
12292005.01.26 12:59buy4181.001.30361.30311.3086
12302005.01.26 12:59buy4191.001.30411.30361.3091
12312005.01.26 12:59buy4201.001.30461.30411.3096
12322005.01.26 13:00s/l4201.001.30411.30411.3096-5.009755.00
12332005.01.26 13:59modify4171.001.30311.30431.3081
12342005.01.26 14:00modify4181.001.30361.30421.3086
12352005.01.26 14:59modify4191.001.30411.30421.3091
12362005.01.26 14:59modify4171.001.30311.30651.3081
12372005.01.26 15:00modify4171.001.30311.30661.3081
12382005.01.26 15:59modify4181.001.30361.30661.3086
12392005.01.26 16:40modify4171.001.30311.30691.3081
12402005.01.26 16:40modify4181.001.30361.30681.3086
12412005.01.26 16:40modify4191.001.30411.30671.3091
12422005.01.26 16:40s/l4171.001.30691.30691.308138.009793.00
12432005.01.26 16:41s/l4181.001.30681.30681.308632.009825.00
12442005.01.26 16:41s/l4191.001.30671.30671.309126.009851.00
12452005.01.27 10:00sell stop4211.001.30341.30391.2984
12462005.01.27 10:00sell stop4221.001.30291.30341.2979
12472005.01.27 10:00sell stop4231.001.30241.30291.2974
12482005.01.27 10:00sell stop4241.001.30191.30241.2969
12492005.01.27 11:43sell4211.001.30341.30391.2984
12502005.01.27 11:43s/l4211.001.30391.30391.2984-5.009846.00
12512005.01.27 12:59sell4221.001.30291.30341.2979
12522005.01.27 12:59sell4231.001.30241.30291.2974
12532005.01.27 13:00s/l4231.001.30291.30291.2974-5.009841.00
12542005.01.27 13:13s/l4221.001.30341.30341.2979-5.009836.00
12552005.01.27 14:56sell4241.001.30191.30241.2969
12562005.01.27 14:56s/l4241.001.30241.30241.2969-5.009831.00
12572005.01.28 06:00buy stop4251.001.30591.30541.3109
12582005.01.28 06:00buy stop4261.001.30641.30591.3114
12592005.01.28 06:00buy stop4271.001.30691.30641.3119
12602005.01.28 06:00buy stop4281.001.30741.30691.3124
12612005.01.28 06:00buy stop4291.001.30791.30741.3129
12622005.01.28 12:59buy4251.001.30591.30541.3109
12632005.01.28 12:59buy4261.001.30641.30591.3114
12642005.01.28 12:59buy4271.001.30691.30641.3119
12652005.01.28 12:59buy4281.001.30741.30691.3124
12662005.01.28 12:59buy4291.001.30791.30741.3129
12672005.01.28 12:59modify4251.001.30591.30681.3109
12682005.01.28 13:27s/l4251.001.30681.30681.31099.009840.00
12692005.01.28 13:27s/l4261.001.30591.30591.3114-5.009835.00
12702005.01.28 13:27s/l4271.001.30641.30641.3119-5.009830.00
12712005.01.28 13:27s/l4281.001.30691.30691.3124-5.009825.00
12722005.01.28 13:27s/l4291.001.30741.30741.3129-5.009820.00
12732005.01.28 14:28sell stop4301.001.30151.30201.2965
12742005.01.28 14:28sell stop4311.001.30051.30101.2955
12752005.01.28 14:28sell stop4321.001.30001.30051.2950
12762005.01.28 14:59sell4301.001.30151.30201.2965
12772005.01.28 15:59s/l4301.001.30201.30201.2965-5.009815.00
12782005.01.30 23:00expiration4311.001.30051.30101.2955
12792005.01.30 23:00expiration4321.001.30001.30051.2950
12802005.01.31 12:44buy stop4331.001.30451.30401.3095
12812005.01.31 12:44buy stop4341.001.30501.30451.3100
12822005.01.31 12:44buy stop4351.001.30551.30501.3105
12832005.01.31 12:44buy stop4361.001.30601.30551.3110
12842005.01.31 12:44buy stop4371.001.30651.30601.3115
12852005.01.31 13:03buy4331.001.30451.30401.3095
12862005.01.31 13:04s/l4331.001.30401.30401.3095-5.009810.00
12872005.01.31 15:59buy4341.001.30501.30451.3100
12882005.01.31 15:59buy4351.001.30551.30501.3105
12892005.01.31 16:00buy4361.001.30601.30551.3110
12902005.01.31 16:41s/l4361.001.30551.30551.3110-5.009805.00
12912005.01.31 16:41s/l4351.001.30501.30501.3105-5.009800.00
12922005.01.31 16:41s/l4341.001.30451.30451.3100-5.009795.00
12932005.02.01 06:51buy4371.001.30651.30601.3115
12942005.02.01 06:51s/l4371.001.30601.30601.3115-5.009790.00
12952005.02.01 07:00sell stop4381.001.30171.30221.2967
12962005.02.01 07:00sell stop4391.001.30071.30121.2957
12972005.02.01 07:00sell stop4401.001.30021.30071.2952
12982005.02.01 12:59sell4381.001.30171.30221.2967
12992005.02.01 13:00s/l4381.001.30221.30221.2967-5.009785.00
13002005.02.01 14:59sell4391.001.30071.30121.2957
13012005.02.01 15:00s/l4391.001.30121.30121.2957-5.009780.00
13022005.02.01 15:04sell4401.001.30021.30071.2952
13032005.02.01 15:04s/l4401.001.30071.30071.2952-5.009775.00
13042005.02.01 18:00buy stop4411.001.30571.30521.3107
13052005.02.01 18:00buy stop4421.001.30621.30571.3112
13062005.02.01 18:00buy stop4431.001.30671.30621.3117
13072005.02.01 18:00buy stop4441.001.30721.30671.3122
13082005.02.01 18:00buy stop4451.001.30771.30721.3127
13092005.02.01 18:59buy4411.001.30571.30521.3107
13102005.02.01 19:00s/l4411.001.30521.30521.3107-5.009770.00
13112005.02.01 23:59buy4421.001.30621.30571.3112
13122005.02.01 23:59buy4431.001.30671.30621.3117
13132005.02.02 00:00s/l4431.001.30621.30621.3117-5.009765.00
13142005.02.02 00:59buy4441.001.30721.30671.3122
13152005.02.02 01:00s/l4441.001.30671.30671.3122-5.009760.00
13162005.02.02 01:59buy4451.001.30771.30721.3127
13172005.02.02 03:20modify4421.001.30621.30751.3112
13182005.02.02 03:20modify4421.001.30621.30761.3112
13192005.02.02 03:21modify4421.001.30621.30771.3112
13202005.02.02 03:22s/l4421.001.30771.30771.311215.009775.00
13212005.02.02 04:09modify4451.001.30771.30781.3127
13222005.02.02 04:09modify4451.001.30771.30801.3127
13232005.02.02 04:35s/l4451.001.30801.30801.31273.009778.00
13242005.02.02 14:00sell stop4461.001.30431.30481.2993
13252005.02.02 14:00sell stop4471.001.30281.30331.2978
13262005.02.02 14:59sell4461.001.30431.30481.2993
13272005.02.02 15:59sell4471.001.30281.30331.2978
13282005.02.02 16:59modify4461.001.30431.30341.2993
13292005.02.02 17:01s/l4471.001.30331.30331.2978-5.009773.00
13302005.02.02 17:01s/l4461.001.30341.30341.29939.009782.00
13312005.02.08 17:00buy stop4481.001.27981.27931.2848
13322005.02.08 17:00buy stop4491.001.28031.27981.2853
13332005.02.08 17:00buy stop4501.001.28081.28031.2858
13342005.02.08 17:00buy stop4511.001.28131.28081.2863
13352005.02.08 17:00buy stop4521.001.28181.28131.2868
13362005.02.09 06:59buy4481.001.27981.27931.2848
13372005.02.09 07:00s/l4481.001.27931.27931.2848-5.009777.00
13382005.02.09 15:59buy4491.001.28031.27981.2853
13392005.02.09 16:00s/l4491.001.27981.27981.2853-5.009772.00
13402005.02.09 17:00expiration4501.001.28081.28031.2858
13412005.02.09 17:00expiration4511.001.28131.28081.2863
13422005.02.09 17:00expiration4521.001.28181.28131.2868
13432005.02.10 09:59sell stop4531.001.27781.27831.2728
13442005.02.10 09:59sell stop4541.001.27631.27681.2713
13452005.02.11 09:59expiration4531.001.27781.27831.2728
13462005.02.11 09:59expiration4541.001.27631.27681.2713
13472005.02.11 12:00sell stop4551.001.28491.28541.2799
13482005.02.11 12:00sell stop4561.001.28441.28491.2794
13492005.02.11 12:00sell stop4571.001.28391.28441.2789
13502005.02.11 12:00sell stop4581.001.28341.28391.2784
13512005.02.11 12:00sell stop4591.001.28291.28341.2779
13522005.02.13 23:00expiration4551.001.28491.28541.2799
13532005.02.13 23:00expiration4561.001.28441.28491.2794
13542005.02.13 23:00expiration4571.001.28391.28441.2789
13552005.02.13 23:00expiration4581.001.28341.28391.2784
13562005.02.13 23:00expiration4591.001.28291.28341.2779
13572005.02.16 15:00sell stop4601.001.29741.29791.2924
13582005.02.16 15:00sell stop4611.001.29641.29691.2914
13592005.02.16 15:00sell stop4621.001.29591.29641.2909
13602005.02.17 15:59expiration4601.001.29741.29791.2924
13612005.02.17 15:59expiration4611.001.29641.29691.2914
13622005.02.17 15:59expiration4621.001.29591.29641.2909
13632005.02.18 09:12sell stop4631.001.30491.30541.2999
13642005.02.18 09:12sell stop4641.001.30441.30491.2994
13652005.02.18 09:12sell stop4651.001.30391.30441.2989
13662005.02.18 09:12sell stop4661.001.30341.30391.2984
13672005.02.18 09:12sell stop4671.001.30291.30341.2979
13682005.02.18 09:59sell4631.001.30491.30541.2999
13692005.02.18 09:59sell4641.001.30441.30491.2994
13702005.02.18 10:00s/l4641.001.30491.30491.2994-5.009767.00
13712005.02.18 10:59sell4651.001.30391.30441.2989
13722005.02.18 10:59sell4661.001.30341.30391.2984
13732005.02.18 10:59sell4671.001.30291.30341.2979
13742005.02.18 11:00s/l4671.001.30341.30341.2979-5.009762.00
13752005.02.18 11:46s/l4661.001.30391.30391.2984-5.009757.00
13762005.02.18 11:46s/l4651.001.30441.30441.2989-5.009752.00
13772005.02.18 12:02s/l4631.001.30541.30541.2999-5.009747.00
13782005.02.18 14:00buy stop4681.001.30821.30771.3132
13792005.02.18 14:00buy stop4691.001.30871.30821.3137
13802005.02.18 14:00buy stop4701.001.30921.30871.3142
13812005.02.18 14:00buy stop4711.001.30971.30921.3147
13822005.02.18 14:00buy stop4721.001.31021.30971.3152
13832005.02.18 15:54buy4681.001.30821.30771.3132
13842005.02.18 15:54s/l4681.001.30771.30771.3132-5.009742.00
13852005.02.20 23:00expiration4691.001.30871.30821.3137
13862005.02.20 23:00expiration4701.001.30921.30871.3142
13872005.02.20 23:00expiration4711.001.30971.30921.3147
13882005.02.20 23:00expiration4721.001.31021.30971.3152
13892005.02.21 00:02sell stop4731.001.30491.30541.2999
13902005.02.21 00:02sell stop4741.001.30441.30491.2994
13912005.02.21 00:02sell stop4751.001.30391.30441.2989
13922005.02.21 00:02sell stop4761.001.30341.30391.2984
13932005.02.21 00:02sell stop4771.001.30291.30341.2979
13942005.02.21 00:59sell4731.001.30491.30541.2999
13952005.02.21 01:00s/l4731.001.30541.30541.2999-5.009737.00
13962005.02.21 02:49sell4741.001.30441.30491.2994
13972005.02.21 02:50s/l4741.001.30491.30491.2994-5.009732.00
13982005.02.22 00:02expiration4751.001.30391.30441.2989
13992005.02.22 00:02expiration4761.001.30341.30391.2984
14002005.02.22 00:02expiration4771.001.30291.30341.2979
14012005.02.22 00:59buy stop4781.001.30811.30761.3131
14022005.02.22 00:59buy stop4791.001.30861.30811.3136
14032005.02.22 00:59buy stop4801.001.30911.30861.3141
14042005.02.22 00:59buy stop4811.001.30961.30911.3146
14052005.02.22 00:59buy stop4821.001.31011.30961.3151
14062005.02.22 01:59buy4781.001.30811.30761.3131
14072005.02.22 01:59buy4791.001.30861.30811.3136
14082005.02.22 01:59buy4801.001.30911.30861.3141
14092005.02.22 01:59buy4811.001.30961.30911.3146
14102005.02.22 01:59buy4821.001.31011.30961.3151
14112005.02.22 01:59modify4781.001.30811.30991.3131
14122005.02.22 02:00modify4781.001.30811.31011.3131
14132005.02.22 02:59modify4791.001.30861.31011.3136
14142005.02.22 02:59t/p4781.001.31311.31011.313150.009782.00
14152005.02.22 02:59t/p4791.001.31361.31011.313650.009832.00
14162005.02.22 03:00modify4801.001.30911.31301.3141
14172005.02.22 03:59modify4811.001.30961.31301.3146
14182005.02.22 03:59t/p4801.001.31411.31301.314150.009882.00
14192005.02.22 03:59t/p4811.001.31461.31301.314650.009932.00
14202005.02.22 03:59modify4821.001.31011.31441.3151
14212005.02.22 04:23modify4821.001.31011.31451.3151
14222005.02.22 04:23t/p4821.001.31511.31451.315150.009982.00
14232005.02.23 09:20sell stop4831.001.32021.32071.3152
14242005.02.23 09:20sell stop4841.001.31871.31921.3137
14252005.02.23 11:59sell4831.001.32021.32071.3152
14262005.02.23 12:00s/l4831.001.32071.32071.3152-5.009977.00
14272005.02.23 15:49sell4841.001.31871.31921.3137
14282005.02.23 15:49s/l4841.001.31921.31921.3137-5.009972.00
14292005.02.23 18:00buy stop4851.001.32371.32321.3287
14302005.02.23 18:00buy stop4861.001.32421.32371.3292
14312005.02.23 18:00buy stop4871.001.32471.32421.3297
14322005.02.23 18:00buy stop4881.001.32521.32471.3302
14332005.02.23 18:59buy4851.001.32371.32321.3287
14342005.02.23 19:00s/l4851.001.32321.32321.3287-5.009967.00
14352005.02.24 01:59buy4861.001.32421.32371.3292
14362005.02.24 02:00s/l4861.001.32371.32371.3292-5.009962.00
14372005.02.24 02:59buy4871.001.32471.32421.3297
14382005.02.24 03:00s/l4871.001.32421.32421.3297-5.009957.00
14392005.02.24 07:13buy4881.001.32521.32471.3302
14402005.02.24 07:13s/l4881.001.32471.32471.3302-5.009952.00
14412005.02.24 14:00sell stop4891.001.32141.32191.3164
14422005.02.24 14:00sell stop4901.001.32091.32141.3159
14432005.02.24 14:00sell stop4911.001.32041.32091.3154
14442005.02.24 14:00sell stop4921.001.31991.32041.3149
14452005.02.24 14:00sell stop4931.001.31941.31991.3144
14462005.02.24 14:59sell4891.001.32141.32191.3164
14472005.02.24 14:59sell4901.001.32091.32141.3159
14482005.02.24 14:59sell4911.001.32041.32091.3154
14492005.02.24 15:00s/l4911.001.32091.32091.3154-5.009947.00
14502005.02.24 15:43s/l4901.001.32141.32141.3159-5.009942.00
14512005.02.24 15:43s/l4891.001.32191.32191.3164-5.009937.00
14522005.02.24 17:05sell4921.001.31991.32041.3149
14532005.02.24 17:05s/l4921.001.32041.32041.3149-5.009932.00
14542005.02.24 20:22sell4931.001.31941.31991.3144
14552005.02.24 20:22s/l4931.001.31991.31991.3144-5.009927.00
14562005.02.25 16:59buy stop4941.001.32401.32351.3290
14572005.02.25 16:59buy stop4951.001.32451.32401.3295
14582005.02.25 16:59buy stop4961.001.32501.32451.3300
14592005.02.25 16:59buy stop4971.001.32551.32501.3305
14602005.02.25 16:59buy stop4981.001.32601.32551.3310
14612005.02.25 18:30buy4941.001.32401.32351.3290
14622005.02.25 18:30s/l4941.001.32351.32351.3290-5.009922.00
14632005.02.25 18:59buy4951.001.32451.32401.3295
14642005.02.25 19:00buy4961.001.32501.32451.3300
14652005.02.25 19:57s/l4961.001.32451.32451.3300-5.009917.00
14662005.02.27 23:00expiration4971.001.32551.32501.3305
14672005.02.27 23:00expiration4981.001.32601.32551.3310
14682005.02.27 23:05modify4951.001.32451.32461.3295
14692005.02.27 23:05modify4951.001.32451.32481.3295
14702005.02.27 23:06modify4951.001.32451.32501.3295
14712005.02.27 23:08modify4951.001.32451.32511.3295
14722005.02.27 23:12modify4951.001.32451.32571.3295
14732005.02.27 23:13modify4951.001.32451.32581.3295
14742005.02.27 23:13modify4951.001.32451.32591.3295
14752005.02.27 23:13s/l4951.001.32591.32591.329514.009931.00
14762005.02.28 19:00sell stop4991.001.32341.32391.3184
14772005.02.28 19:00sell stop5001.001.32291.32341.3179
14782005.02.28 19:00sell stop5011.001.32241.32291.3174
14792005.02.28 19:00sell stop5021.001.32191.32241.3169
14802005.02.28 19:00sell stop5031.001.32141.32191.3164
14812005.02.28 20:59sell4991.001.32341.32391.3184
14822005.02.28 20:59sell5001.001.32291.32341.3179
14832005.02.28 21:00s/l5001.001.32341.32341.3179-5.009926.00
14842005.02.28 21:16s/l4991.001.32391.32391.3184-5.009921.00
14852005.02.28 21:59sell5011.001.32241.32291.3174
14862005.02.28 21:59sell5021.001.32191.32241.3169
14872005.02.28 21:59sell5031.001.32141.32191.3164
14882005.02.28 22:00s/l5031.001.32191.32191.3164-5.009916.00
14892005.02.28 22:59s/l5021.001.32241.32241.3169-5.009911.00
14902005.02.28 23:44s/l5011.001.32291.32291.3174-5.009906.00
14912005.03.03 08:59buy stop5041.001.31621.31571.3212
14922005.03.03 08:59buy stop5051.001.31671.31621.3217
14932005.03.03 08:59buy stop5061.001.31721.31671.3222
14942005.03.03 08:59buy stop5071.001.31771.31721.3227
14952005.03.03 08:59buy stop5081.001.31821.31771.3232
14962005.03.03 10:28buy5041.001.31621.31571.3212
14972005.03.03 10:28s/l5041.001.31571.31571.3212-5.009901.00
14982005.03.04 08:59expiration5051.001.31671.31621.3217
14992005.03.04 08:59expiration5061.001.31721.31671.3222
15002005.03.04 08:59expiration5071.001.31771.31721.3227
15012005.03.04 08:59expiration5081.001.31821.31771.3232
15022005.03.04 09:00buy stop5091.001.31391.31341.3189
15032005.03.04 09:00buy stop5101.001.31441.31391.3194
15042005.03.04 09:00buy stop5111.001.31491.31441.3199
15052005.03.04 09:00buy stop5121.001.31541.31491.3204
15062005.03.04 09:00buy stop5131.001.31591.31541.3209
15072005.03.04 12:59buy5091.001.31391.31341.3189
15082005.03.04 12:59buy5101.001.31441.31391.3194
15092005.03.04 12:59buy5111.001.31491.31441.3199
15102005.03.04 12:59buy5121.001.31541.31491.3204
15112005.03.04 12:59modify5091.001.31391.31431.3189
15122005.03.04 13:00s/l5121.001.31491.31491.3204-5.009896.00
15132005.03.04 13:00modify5091.001.31391.31441.3189
15142005.03.04 13:59t/p5091.001.31891.31441.318950.009946.00
15152005.03.04 13:59t/p5101.001.31941.31391.319450.009996.00
15162005.03.04 13:59t/p5111.001.31991.31441.319950.0010046.00
15172005.03.04 13:59buy5131.001.31591.31541.3209
15182005.03.04 14:00t/p5131.001.32091.31541.320950.0010096.00
15192005.03.07 12:00sell stop5141.001.31851.31901.3135
15202005.03.07 12:00sell stop5151.001.31701.31751.3120
15212005.03.07 14:32sell5141.001.31851.31901.3135
15222005.03.07 14:32s/l5141.001.31901.31901.3135-5.0010091.00
15232005.03.08 12:00expiration5151.001.31701.31751.3120
15242005.03.11 08:00sell stop5161.001.34051.34101.3355
15252005.03.11 08:00sell stop5171.001.33901.33951.3340
15262005.03.13 23:00expiration5161.001.34051.34101.3355
15272005.03.13 23:00expiration5171.001.33901.33951.3340
15282005.03.14 05:59sell stop5181.001.34191.34241.3369
15292005.03.14 05:59sell stop5191.001.34091.34141.3359
15302005.03.14 05:59sell stop5201.001.34041.34091.3354
15312005.03.14 07:59sell5181.001.34191.34241.3369
15322005.03.14 07:59sell5191.001.34091.34141.3359
15332005.03.14 07:59sell5201.001.34041.34091.3354
15342005.03.14 08:00s/l5201.001.34091.34091.3354-5.0010086.00
15352005.03.14 08:37s/l5191.001.34141.34141.3359-5.0010081.00
15362005.03.14 08:58s/l5181.001.34241.34241.3369-5.0010076.00
15372005.03.15 11:00buy stop5211.001.34001.33951.3450
15382005.03.15 11:00buy stop5221.001.34051.34001.3455
15392005.03.15 11:00buy stop5231.001.34101.34051.3460
15402005.03.15 11:00buy stop5241.001.34151.34101.3465
15412005.03.15 12:36buy5211.001.34001.33951.3450
15422005.03.15 12:36s/l5211.001.33951.33951.3450-5.0010071.00
15432005.03.15 12:59buy5221.001.34051.34001.3455
15442005.03.15 12:59buy5231.001.34101.34051.3460
15452005.03.15 12:59buy5241.001.34151.34101.3465
15462005.03.15 13:00s/l5241.001.34101.34101.3465-5.0010066.00
15472005.03.15 13:00s/l5221.001.34001.34001.3455-5.0010061.00
15482005.03.15 13:00s/l5231.001.34051.34051.3460-5.0010056.00
15492005.03.15 13:59sell stop5251.001.33121.33171.3262
15502005.03.15 13:59sell stop5261.001.33071.33121.3257
15512005.03.15 13:59sell stop5271.001.33021.33071.3252
15522005.03.15 13:59sell stop5281.001.32971.33021.3247
15532005.03.15 15:00sell5251.001.33121.33171.3262
15542005.03.15 15:37s/l5251.001.33171.33171.3262-5.0010051.00
15552005.03.15 15:59sell5261.001.33071.33121.3257
15562005.03.15 16:00s/l5261.001.33121.33121.3257-5.0010046.00
15572005.03.16 00:59sell5271.001.33021.33071.3252
15582005.03.16 01:00s/l5271.001.33071.33071.3252-5.0010041.00
15592005.03.16 01:59sell5281.001.32971.33021.3247
15602005.03.16 02:00s/l5281.001.33021.33021.3247-5.0010036.00
15612005.03.16 07:00buy stop5291.001.33611.33561.3411
15622005.03.16 07:00buy stop5301.001.33661.33611.3416
15632005.03.16 07:00buy stop5311.001.33711.33661.3421
15642005.03.16 07:00buy stop5321.001.33761.33711.3426
15652005.03.16 07:00buy stop5331.001.33811.33761.3431
15662005.03.16 07:59buy5291.001.33611.33561.3411
15672005.03.16 07:59buy5301.001.33661.33611.3416
15682005.03.16 07:59buy5311.001.33711.33661.3421
15692005.03.16 08:00s/l5311.001.33661.33661.3421-5.0010031.00
15702005.03.16 08:42s/l5301.001.33611.33611.3416-5.0010026.00
15712005.03.16 08:42s/l5291.001.33561.33561.3411-5.0010021.00
15722005.03.16 10:59buy5321.001.33761.33711.3426
15732005.03.16 10:59buy5331.001.33811.33761.3431
15742005.03.16 12:55s/l5331.001.33761.33761.3431-5.0010016.00
15752005.03.16 12:56modify5321.001.33761.33771.3426
15762005.03.16 12:57modify5321.001.33761.33781.3426
15772005.03.16 12:57modify5321.001.33761.33791.3426
15782005.03.16 12:57modify5321.001.33761.33801.3426
15792005.03.16 12:57modify5321.001.33761.33811.3426
15802005.03.16 12:57modify5321.001.33761.33821.3426
15812005.03.16 12:59s/l5321.001.33821.33821.34266.0010022.00
15822005.03.17 09:59sell stop5341.001.33591.33641.3309
15832005.03.17 09:59sell stop5351.001.33491.33541.3299
15842005.03.17 09:59sell stop5361.001.33441.33491.3294
15852005.03.17 12:59sell5341.001.33591.33641.3309
15862005.03.17 13:59s/l5341.001.33641.33641.3309-5.0010017.00
15872005.03.18 07:59sell5351.001.33491.33541.3299
15882005.03.18 07:59sell5361.001.33441.33491.3294
15892005.03.18 07:59modify5351.001.33491.33311.3299
15902005.03.18 08:00modify5361.001.33441.33311.3294
15912005.03.18 09:52s/l5351.001.33311.33311.329918.0010035.00
15922005.03.18 09:52s/l5361.001.33311.33311.329413.0010048.00
15932005.03.22 13:59buy stop5371.001.32171.32121.3267
15942005.03.22 13:59buy stop5381.001.32221.32171.3272
15952005.03.22 13:59buy stop5391.001.32271.32221.3277
15962005.03.22 13:59buy stop5401.001.32321.32271.3282
15972005.03.22 16:27buy5371.001.32171.32121.3267
15982005.03.22 16:27s/l5371.001.32121.32121.3267-5.0010043.00
15992005.03.23 13:59expiration5381.001.32221.32171.3272
16002005.03.23 13:59expiration5391.001.32271.32221.3277
16012005.03.23 13:59expiration5401.001.32321.32271.3282
16022005.03.25 08:00buy stop5411.001.29801.29751.3030
16032005.03.25 08:00buy stop5421.001.29851.29801.3035
16042005.03.25 08:00buy stop5431.001.29901.29851.3040
16052005.03.25 08:00buy stop5441.001.29951.29901.3045
16062005.03.25 08:00buy stop5451.001.30001.29951.3050
16072005.03.27 23:00expiration5411.001.29801.29751.3030
16082005.03.27 23:00expiration5421.001.29851.29801.3035
16092005.03.27 23:00expiration5431.001.29901.29851.3040
16102005.03.27 23:00expiration5441.001.29951.29901.3045
16112005.03.27 23:00expiration5451.001.30001.29951.3050
16122005.03.29 00:00buy stop5461.001.29331.29281.2983
16132005.03.29 00:00buy stop5471.001.29431.29381.2993
16142005.03.29 00:00buy stop5481.001.29481.29431.2998
16152005.03.29 01:59buy5461.001.29331.29281.2983
16162005.03.29 01:59buy5471.001.29431.29381.2993
16172005.03.29 02:00s/l5471.001.29381.29381.2993-5.0010038.00
16182005.03.29 04:00s/l5461.001.29281.29281.2983-5.0010033.00
16192005.03.29 05:06buy5481.001.29481.29431.2998
16202005.03.29 05:06s/l5481.001.29431.29431.2998-5.0010028.00
16212005.03.29 13:00sell stop5491.001.29021.29071.2852
16222005.03.29 13:00sell stop5501.001.28871.28921.2837
16232005.03.30 13:59expiration5491.001.29021.29071.2852
16242005.03.30 13:59expiration5501.001.28871.28921.2837
16252005.03.30 18:16sell stop5511.001.29231.29281.2873
16262005.03.30 18:16sell stop5521.001.29081.29131.2858
16272005.03.30 19:59sell5511.001.29231.29281.2873
16282005.03.30 22:02s/l5511.001.29281.29281.2873-5.0010023.00
16292005.03.31 18:59expiration5521.001.29081.29131.2858
16302005.04.01 02:02sell stop5531.001.29491.29541.2899
16312005.04.01 02:02sell stop5541.001.29441.29491.2894
16322005.04.01 02:02sell stop5551.001.29391.29441.2889
16332005.04.01 02:02sell stop5561.001.29341.29391.2884
16342005.04.01 02:02sell stop5571.001.29291.29341.2879
16352005.04.01 14:59sell5531.001.29491.29541.2899
16362005.04.01 14:59sell5541.001.29441.29491.2894
16372005.04.01 14:59sell5551.001.29391.29441.2889
16382005.04.01 14:59sell5561.001.29341.29391.2884
16392005.04.01 14:59sell5571.001.29291.29341.2879
16402005.04.01 15:00t/p5531.001.28991.29541.289950.0010073.00
16412005.04.01 15:00t/p5541.001.28941.29491.289450.0010123.00
16422005.04.01 15:59modify5551.001.29391.29081.2889
16432005.04.01 16:00modify5561.001.29341.29081.2884
16442005.04.01 16:59modify5571.001.29291.29081.2879
16452005.04.01 16:59s/l5551.001.29081.29081.288931.0010154.00
16462005.04.01 16:59s/l5561.001.29081.29081.288426.0010180.00
16472005.04.01 16:59s/l5571.001.29081.29081.287921.0010201.00
16482005.04.05 14:38buy stop5581.001.28591.28541.2909
16492005.04.05 14:38buy stop5591.001.28641.28591.2914
16502005.04.05 14:38buy stop5601.001.28691.28641.2919
16512005.04.05 14:38buy stop5611.001.28741.28691.2924
16522005.04.05 14:38buy stop5621.001.28791.28741.2929
16532005.04.05 18:53buy5581.001.28591.28541.2909
16542005.04.05 18:53s/l5581.001.28541.28541.2909-5.0010196.00
16552005.04.05 18:59buy5591.001.28641.28591.2914
16562005.04.05 18:59buy5601.001.28691.28641.2919
16572005.04.05 18:59buy5611.001.28741.28691.2924
16582005.04.05 19:00s/l5611.001.28691.28691.2924-5.0010191.00
16592005.04.05 20:52s/l5601.001.28641.28641.2919-5.0010186.00
16602005.04.05 20:56modify5591.001.28641.28651.2914
16612005.04.05 20:56buy5621.001.28791.28741.2929
16622005.04.05 20:56modify5591.001.28641.28661.2914
16632005.04.05 20:57s/l5621.001.28741.28741.2929-5.0010181.00
16642005.04.05 20:57modify5591.001.28641.28671.2914
16652005.04.05 20:57modify5591.001.28641.28681.2914
16662005.04.05 20:59s/l5591.001.28681.28681.29144.0010185.00
16672005.04.06 13:00sell stop5631.001.28481.28531.2798
16682005.04.06 13:00sell stop5641.001.28431.28481.2793
16692005.04.06 13:00sell stop5651.001.28381.28431.2788
16702005.04.06 13:00sell stop5661.001.28331.28381.2783
16712005.04.06 13:00sell stop5671.001.28281.28331.2778
16722005.04.06 14:22sell5631.001.28481.28531.2798
16732005.04.06 14:22s/l5631.001.28531.28531.2798-5.0010180.00
16742005.04.06 14:47sell5641.001.28431.28481.2793
16752005.04.06 14:47s/l5641.001.28481.28481.2793-5.0010175.00
16762005.04.07 13:21expiration5651.001.28381.28431.2788
16772005.04.07 13:21expiration5661.001.28331.28381.2783
16782005.04.07 13:21expiration5671.001.28281.28331.2778
16792005.04.07 17:59sell stop5681.001.28521.28571.2802
16802005.04.07 17:59sell stop5691.001.28471.28521.2797
16812005.04.07 17:59sell stop5701.001.28421.28471.2792
16822005.04.07 17:59sell stop5711.001.28371.28421.2787
16832005.04.07 17:59sell stop5721.001.28321.28371.2782
16842005.04.07 18:59sell5681.001.28521.28571.2802
16852005.04.07 19:00s/l5681.001.28571.28571.2802-5.0010170.00
16862005.04.07 19:50sell5691.001.28471.28521.2797
16872005.04.07 19:50s/l5691.001.28521.28521.2797-5.0010165.00
16882005.04.07 23:59sell5701.001.28421.28471.2792
16892005.04.07 23:59sell5711.001.28371.28421.2787
16902005.04.08 00:00s/l5711.001.28421.28421.2787-5.0010160.00
16912005.04.08 00:59sell5721.001.28321.28371.2782
16922005.04.08 00:59modify5701.001.28421.28301.2792
16932005.04.08 01:00modify5721.001.28321.28301.2782
16942005.04.08 02:00s/l5701.001.28301.28301.279212.0010172.00
16952005.04.08 02:00s/l5721.001.28301.28301.27822.0010174.00
16962005.04.08 15:59buy stop5731.001.29211.29161.2971
16972005.04.08 15:59buy stop5741.001.29261.29211.2976
16982005.04.08 15:59buy stop5751.001.29311.29261.2981
16992005.04.08 15:59buy stop5761.001.29361.29311.2986
17002005.04.08 15:59buy stop5771.001.29411.29361.2991
17012005.04.08 16:59buy5731.001.29211.29161.2971
17022005.04.08 16:59buy5741.001.29261.29211.2976
17032005.04.08 17:55s/l5741.001.29211.29211.2976-5.0010169.00
17042005.04.08 17:55s/l5731.001.29161.29161.2971-5.0010164.00
17052005.04.08 18:00buy5751.001.29311.29261.2981
17062005.04.08 18:00s/l5751.001.29261.29261.2981-5.0010159.00
17072005.04.10 23:00expiration5761.001.29361.29311.2986
17082005.04.10 23:00expiration5771.001.29411.29361.2991
17092005.04.12 12:59sell stop5781.001.29141.29191.2864
17102005.04.12 12:59sell stop5791.001.29041.29091.2854
17112005.04.12 12:59sell stop5801.001.28991.29041.2849
17122005.04.12 13:59sell5781.001.29141.29191.2864
17132005.04.12 13:59sell5791.001.29041.29091.2854
17142005.04.12 13:59sell5801.001.28991.29041.2849
17152005.04.12 13:59modify5781.001.29141.29081.2864
17162005.04.12 15:23modify5781.001.29141.28981.2864
17172005.04.12 15:30modify5791.001.29041.28981.2854
17182005.04.12 15:31modify5781.001.29141.28931.2864
17192005.04.12 15:31modify5781.001.29141.28911.2864
17202005.04.12 15:31modify5791.001.29041.28921.2854
17212005.04.12 15:31modify5801.001.28991.28931.2849
17222005.04.12 15:32s/l5781.001.28911.28911.286423.0010182.00
17232005.04.12 15:32s/l5791.001.28921.28921.285412.0010194.00
17242005.04.12 15:32s/l5801.001.28931.28931.28496.0010200.00
17252005.04.13 07:00buy stop5811.001.29451.29401.2995
17262005.04.13 07:00buy stop5821.001.29501.29451.3000
17272005.04.13 07:00buy stop5831.001.29551.29501.3005
17282005.04.13 07:00buy stop5841.001.29601.29551.3010
17292005.04.13 07:00buy stop5851.001.29651.29601.3015
17302005.04.13 07:59buy5811.001.29451.29401.2995
17312005.04.13 07:59buy5821.001.29501.29451.3000
17322005.04.13 08:00s/l5821.001.29451.29451.3000-5.0010195.00
17332005.04.13 08:19s/l5811.001.29401.29401.2995-5.0010190.00
17342005.04.14 07:03expiration5831.001.29551.29501.3005
17352005.04.14 07:03expiration5841.001.29601.29551.3010
17362005.04.14 07:03expiration5851.001.29651.29601.3015
17372005.04.15 08:59buy stop5861.001.28601.28551.2910
17382005.04.15 08:59buy stop5871.001.28651.28601.2915
17392005.04.15 08:59buy stop5881.001.28701.28651.2920
17402005.04.15 08:59buy stop5891.001.28751.28701.2925
17412005.04.15 08:59buy stop5901.001.28801.28751.2930
17422005.04.15 11:59buy5861.001.28601.28551.2910
17432005.04.15 11:59buy5871.001.28651.28601.2915
17442005.04.15 11:59buy5881.001.28701.28651.2920
17452005.04.15 11:59buy5891.001.28751.28701.2925
17462005.04.15 11:59modify5861.001.28601.28661.2910
17472005.04.15 12:00modify5871.001.28651.28661.2915
17482005.04.15 12:59buy5901.001.28801.28751.2930
17492005.04.15 12:59modify5861.001.28601.28751.2910
17502005.04.15 13:00modify5871.001.28651.28751.2915
17512005.04.15 13:25modify5881.001.28701.28751.2920
17522005.04.15 13:26s/l5861.001.28751.28751.291015.0010205.00
17532005.04.15 13:26s/l5871.001.28751.28751.291510.0010215.00
17542005.04.15 13:26s/l5881.001.28751.28751.29205.0010220.00
17552005.04.15 13:26s/l5891.001.28701.28701.2925-5.0010215.00
17562005.04.15 13:26s/l5901.001.28751.28751.2930-5.0010210.00
17572005.04.19 11:00sell stop5911.001.29791.29841.2929
17582005.04.19 11:00sell stop5921.001.29641.29691.2914
17592005.04.20 11:00expiration5911.001.29791.29841.2929
17602005.04.20 11:00expiration5921.001.29641.29691.2914
17612005.04.20 11:01sell stop5931.001.30321.30371.2982
17622005.04.20 11:01sell stop5941.001.30271.30321.2977
17632005.04.20 11:01sell stop5951.001.30221.30271.2972
17642005.04.20 11:01sell stop5961.001.30171.30221.2967
17652005.04.20 11:01sell stop5971.001.30121.30171.2962
17662005.04.20 12:59sell5931.001.30321.30371.2982
17672005.04.20 12:59sell5941.001.30271.30321.2977
17682005.04.20 12:59sell5951.001.30221.30271.2972
17692005.04.20 12:59sell5961.001.30171.30221.2967
17702005.04.20 12:59sell5971.001.30121.30171.2962
17712005.04.20 13:00s/l5971.001.30171.30171.2962-5.0010205.00
17722005.04.20 13:07s/l5931.001.30371.30371.2982-5.0010200.00
17732005.04.20 13:07s/l5941.001.30321.30321.2977-5.0010195.00
17742005.04.20 13:07s/l5951.001.30271.30271.2972-5.0010190.00
17752005.04.20 13:07s/l5961.001.30221.30221.2967-5.0010185.00
17762005.04.20 14:59buy stop5981.001.30781.30731.3128
17772005.04.20 14:59buy stop5991.001.30831.30781.3133
17782005.04.20 14:59buy stop6001.001.30881.30831.3138
17792005.04.20 14:59buy stop6011.001.30931.30881.3143
17802005.04.20 14:59buy stop6021.001.30981.30931.3148
17812005.04.20 15:59buy5981.001.30781.30731.3128
17822005.04.20 15:59buy5991.001.30831.30781.3133
17832005.04.20 15:59buy6001.001.30881.30831.3138
17842005.04.20 16:00s/l6001.001.30831.30831.3138-5.0010180.00
17852005.04.20 16:36s/l5991.001.30781.30781.3133-5.0010175.00
17862005.04.20 16:36s/l5981.001.30731.30731.3128-5.0010170.00
17872005.04.20 16:59buy6011.001.30931.30881.3143
17882005.04.20 17:00s/l6011.001.30881.30881.3143-5.0010165.00
17892005.04.20 17:20buy6021.001.30981.30931.3148
17902005.04.20 17:20s/l6021.001.30931.30931.3148-5.0010160.00
17912005.04.21 11:59sell stop6031.001.30511.30561.3001
17922005.04.21 11:59sell stop6041.001.30461.30511.2996
17932005.04.21 11:59sell stop6051.001.30411.30461.2991
17942005.04.21 11:59sell stop6061.001.30361.30411.2986
17952005.04.21 11:59sell stop6071.001.30311.30361.2981
17962005.04.21 16:59sell6031.001.30511.30561.3001
17972005.04.21 16:59sell6041.001.30461.30511.2996
17982005.04.21 16:59sell6051.001.30411.30461.2991
17992005.04.21 17:00s/l6051.001.30461.30461.2991-5.0010155.00
18002005.04.21 17:59s/l6041.001.30511.30511.2996-5.0010150.00
18012005.04.21 18:03s/l6031.001.30561.30561.3001-5.0010145.00
18022005.04.21 23:59sell6061.001.30361.30411.2986
18032005.04.22 00:00s/l6061.001.30411.30411.2986-5.0010140.00
18042005.04.22 00:59sell6071.001.30311.30361.2981
18052005.04.22 01:59s/l6071.001.30361.30361.2981-5.0010135.00
18062005.04.22 09:00buy stop6081.001.30761.30711.3126
18072005.04.22 09:00buy stop6091.001.30811.30761.3131
18082005.04.22 09:00buy stop6101.001.30861.30811.3136
18092005.04.22 09:00buy stop6111.001.30911.30861.3141
18102005.04.22 09:59buy6081.001.30761.30711.3126
18112005.04.22 10:00s/l6081.001.30711.30711.3126-5.0010130.00
18122005.04.22 10:06buy6091.001.30811.30761.3131
18132005.04.22 10:06s/l6091.001.30761.30761.3131-5.0010125.00
18142005.04.22 12:59buy6101.001.30861.30811.3136
18152005.04.22 12:59buy6111.001.30911.30861.3141
18162005.04.22 13:07s/l6111.001.30861.30861.3141-5.0010120.00
18172005.04.22 13:07s/l6101.001.30811.30811.3136-5.0010115.00
18182005.04.22 17:59sell stop6121.001.30381.30431.2988
18192005.04.22 17:59sell stop6131.001.30281.30331.2978
18202005.04.22 17:59sell stop6141.001.30231.30281.2973
18212005.04.24 23:00expiration6121.001.30381.30431.2988
18222005.04.24 23:00expiration6131.001.30281.30331.2978
18232005.04.24 23:00expiration6141.001.30231.30281.2973
18242005.04.24 23:00sell stop6151.001.30381.30431.2988
18252005.04.24 23:00sell stop6161.001.30281.30331.2978
18262005.04.24 23:00sell stop6171.001.30231.30281.2973
18272005.04.24 23:23sell6151.001.30381.30431.2988
18282005.04.24 23:23s/l6151.001.30431.30431.2988-5.0010110.00
18292005.04.25 00:59sell6161.001.30281.30331.2978
18302005.04.25 00:59sell6171.001.30231.30281.2973
18312005.04.25 02:22modify6161.001.30281.30251.2978
18322005.04.25 02:39modify6161.001.30281.30181.2978
18332005.04.25 02:39modify6171.001.30231.30191.2973
18342005.04.25 02:40modify6171.001.30231.30181.2973
18352005.04.25 02:42modify6161.001.30281.30151.2978
18362005.04.25 02:45s/l6161.001.30151.30151.297813.0010123.00
18372005.04.25 02:50s/l6171.001.30181.30181.29735.0010128.00
18382005.04.26 04:00buy stop6181.001.30221.30171.3072
18392005.04.26 04:00buy stop6191.001.30271.30221.3077
18402005.04.26 04:00buy stop6201.001.30321.30271.3082
18412005.04.26 04:00buy stop6211.001.30371.30321.3087
18422005.04.26 04:00buy stop6221.001.30421.30371.3092
18432005.04.27 04:00expiration6181.001.30221.30171.3072
18442005.04.27 04:00expiration6191.001.30271.30221.3077
18452005.04.27 04:00expiration6201.001.30321.30271.3082
18462005.04.27 04:00expiration6211.001.30371.30321.3087
18472005.04.27 04:00expiration6221.001.30421.30371.3092
18482005.04.27 14:00buy stop6231.001.29931.29881.3043
18492005.04.27 14:00buy stop6241.001.30031.29981.3053
18502005.04.27 14:00buy stop6251.001.30081.30031.3058
18512005.04.28 14:00expiration6231.001.29931.29881.3043
18522005.04.28 14:00expiration6241.001.30031.29981.3053
18532005.04.28 14:00expiration6251.001.30081.30031.3058
18542005.04.29 02:59buy stop6261.001.29371.29321.2987
18552005.04.29 02:59buy stop6271.001.29421.29371.2992
18562005.04.29 02:59buy stop6281.001.29471.29421.2997
18572005.04.29 02:59buy stop6291.001.29521.29471.3002
18582005.04.29 05:59buy6261.001.29371.29321.2987
18592005.04.29 05:59buy6271.001.29421.29371.2992
18602005.04.29 05:59buy6281.001.29471.29421.2997
18612005.04.29 06:00s/l6281.001.29421.29421.2997-5.0010123.00
18622005.04.29 06:43buy6291.001.29521.29471.3002
18632005.04.29 06:43modify6261.001.29371.29401.2987
18642005.04.29 06:43s/l6291.001.29471.29471.3002-5.0010118.00
18652005.04.29 06:43modify6261.001.29371.29411.2987
18662005.04.29 06:43modify6261.001.29371.29431.2987
18672005.04.29 06:43modify6261.001.29371.29441.2987
18682005.04.29 06:43modify6261.001.29371.29461.2987
18692005.04.29 06:43modify6261.001.29371.29471.2987
18702005.04.29 06:43modify6261.001.29371.29481.2987
18712005.04.29 06:43modify6271.001.29421.29471.2992
18722005.04.29 06:44s/l6261.001.29481.29481.298711.0010129.00
18732005.04.29 06:44s/l6271.001.29471.29471.29925.0010134.00
18742005.04.29 15:00sell stop6301.001.29091.29141.2859
18752005.04.29 15:00sell stop6311.001.29041.29091.2854
18762005.04.29 15:00sell stop6321.001.28991.29041.2849
18772005.04.29 15:00sell stop6331.001.28941.28991.2844
18782005.04.29 15:00sell stop6341.001.28891.28941.2839
18792005.04.29 16:42sell6301.001.29091.29141.2859
18802005.04.29 16:42s/l6301.001.29141.29141.2859-5.0010129.00
18812005.04.29 17:03sell6311.001.29041.29091.2854
18822005.04.29 17:03s/l6311.001.29091.29091.2854-5.0010124.00
18832005.04.29 17:59sell6321.001.28991.29041.2849
18842005.04.29 17:59sell6331.001.28941.28991.2844
18852005.04.29 17:59sell6341.001.28891.28941.2839
18862005.04.29 19:27modify6321.001.28991.28751.2849
18872005.04.29 19:27modify6331.001.28941.28761.2844
18882005.04.29 19:29modify6321.001.28991.28741.2849
18892005.04.29 19:30modify6331.001.28941.28751.2844
18902005.04.29 19:32modify6341.001.28891.28781.2839
18912005.04.29 19:33s/l6321.001.28741.28741.284925.0010149.00
18922005.04.29 19:33s/l6331.001.28751.28751.284419.0010168.00
18932005.04.29 19:34s/l6341.001.28781.28781.283911.0010179.00
18942005.05.03 08:59buy stop6351.001.28761.28711.2926
18952005.05.03 08:59buy stop6361.001.28811.28761.2931
18962005.05.03 08:59buy stop6371.001.28861.28811.2936
18972005.05.03 08:59buy stop6381.001.28911.28861.2941
18982005.05.03 08:59buy stop6391.001.28961.28911.2946
18992005.05.03 09:59buy6351.001.28761.28711.2926
19002005.05.03 10:00s/l6351.001.28711.28711.2926-5.0010174.00
19012005.05.03 13:59buy6361.001.28811.28761.2931
19022005.05.03 13:59buy6371.001.28861.28811.2936
19032005.05.03 13:59buy6381.001.28911.28861.2941
19042005.05.03 13:59buy6391.001.28961.28911.2946
19052005.05.03 14:59s/l6381.001.28861.28861.2941-5.0010169.00
19062005.05.03 14:59s/l6391.001.28911.28911.2946-5.0010164.00
19072005.05.03 15:23modify6361.001.28811.28821.2931
19082005.05.03 15:24modify6361.001.28811.28831.2931
19092005.05.03 15:24modify6361.001.28811.28841.2931
19102005.05.03 15:27modify6361.001.28811.28841.2931
19112005.05.03 15:28modify6361.001.28811.28851.2931
19122005.05.03 15:28modify6361.001.28811.28861.2931
19132005.05.03 15:29s/l6361.001.28861.28861.29315.0010169.00
19142005.05.03 15:33modify6371.001.28861.28871.2936
19152005.05.03 15:36s/l6371.001.28871.28871.29361.0010170.00
19162005.05.05 03:00sell stop6401.001.29231.29281.2873
19172005.05.05 03:00sell stop6411.001.29081.29131.2858
19182005.05.06 03:02expiration6401.001.29231.29281.2873
19192005.05.06 03:02expiration6411.001.29081.29131.2858
19202005.05.06 08:00buy stop6421.001.29641.29591.3014
19212005.05.06 08:00buy stop6431.001.29691.29641.3019
19222005.05.06 08:00buy stop6441.001.29741.29691.3024
19232005.05.06 08:00buy stop6451.001.29791.29741.3029
19242005.05.06 08:00buy stop6461.001.29841.29791.3034
19252005.05.06 10:59buy6421.001.29641.29591.3014
19262005.05.06 11:00s/l6421.001.29591.29591.3014-5.0010165.00
19272005.05.08 23:00expiration6431.001.29691.29641.3019
19282005.05.08 23:00expiration6441.001.29741.29691.3024
19292005.05.08 23:00expiration6451.001.29791.29741.3029
19302005.05.08 23:00expiration6461.001.29841.29791.3034
19312005.05.09 20:00buy stop6471.001.28561.28511.2906
19322005.05.09 20:00buy stop6481.001.28611.28561.2911
19332005.05.09 20:00buy stop6491.001.28661.28611.2916
19342005.05.09 20:00buy stop6501.001.28711.28661.2921
19352005.05.09 20:00buy stop6511.001.28761.28711.2926
19362005.05.09 21:59buy6471.001.28561.28511.2906
19372005.05.09 21:59buy6481.001.28611.28561.2911
19382005.05.09 21:59buy6491.001.28661.28611.2916
19392005.05.09 22:00s/l6491.001.28611.28611.2916-5.0010160.00
19402005.05.09 22:37s/l6481.001.28561.28561.2911-5.0010155.00
19412005.05.09 22:39s/l6471.001.28511.28511.2906-5.0010150.00
19422005.05.10 12:59buy6501.001.28711.28661.2921
19432005.05.10 13:00s/l6501.001.28661.28661.2921-5.0010145.00
19442005.05.10 14:59buy6511.001.28761.28711.2926
19452005.05.10 15:21s/l6511.001.28711.28711.2926-5.0010140.00
19462005.05.11 12:59sell stop6521.001.27911.27961.2741
19472005.05.11 12:59sell stop6531.001.27861.27911.2736
19482005.05.11 12:59sell stop6541.001.27811.27861.2731
19492005.05.11 12:59sell stop6551.001.27761.27811.2726
19502005.05.11 14:57sell6521.001.27911.27961.2741
19512005.05.11 14:57s/l6521.001.27961.27961.2741-5.0010135.00
19522005.05.12 06:59sell6531.001.27861.27911.2736
19532005.05.12 06:59sell6541.001.27811.27861.2731
19542005.05.12 06:59sell6551.001.27761.27811.2726
19552005.05.12 06:59modify6531.001.27861.27691.2736
19562005.05.12 07:00modify6541.001.27811.27701.2731
19572005.05.12 07:59modify6551.001.27761.27701.2726
19582005.05.12 07:59s/l6531.001.27691.27691.273617.0010152.00
19592005.05.12 07:59s/l6541.001.27701.27701.273111.0010163.00
19602005.05.12 07:59s/l6551.001.27701.27701.27266.0010169.00
19612005.05.16 14:00buy stop6561.001.26541.26491.2704
19622005.05.16 14:00buy stop6571.001.26591.26541.2709
19632005.05.16 14:00buy stop6581.001.26641.26591.2714
19642005.05.16 14:00buy stop6591.001.26691.26641.2719
19652005.05.17 08:59buy6561.001.26541.26491.2704
19662005.05.17 08:59buy6571.001.26591.26541.2709
19672005.05.17 08:59buy6581.001.26641.26591.2714
19682005.05.17 09:00s/l6581.001.26591.26591.2714-5.0010164.00
19692005.05.17 09:59s/l6561.001.26491.26491.2704-5.0010159.00
19702005.05.17 09:59s/l6571.001.26541.26541.2709-5.0010154.00
19712005.05.17 14:00expiration6591.001.26691.26641.2719
19722005.05.17 14:00buy stop6601.001.26461.26411.2696
19732005.05.17 14:00buy stop6611.001.26511.26461.2701
19742005.05.17 14:00buy stop6621.001.26561.26511.2706
19752005.05.17 14:00buy stop6631.001.26611.26561.2711
19762005.05.17 14:00buy stop6641.001.26661.26611.2716
19772005.05.17 14:23buy6601.001.26461.26411.2696
19782005.05.17 14:23s/l6601.001.26411.26411.2696-5.0010149.00
19792005.05.17 16:59buy6611.001.26511.26461.2701
19802005.05.17 17:00s/l6611.001.26461.26461.2701-5.0010144.00
19812005.05.18 14:00expiration6621.001.26561.26511.2706
19822005.05.18 14:00expiration6631.001.26611.26561.2711
19832005.05.18 14:00expiration6641.001.26661.26611.2716
19842005.05.19 09:59sell stop6651.001.26411.26461.2591
19852005.05.19 09:59sell stop6661.001.26261.26311.2576
19862005.05.19 11:44sell6651.001.26411.26461.2591
19872005.05.19 11:44s/l6651.001.26461.26461.2591-5.0010139.00
19882005.05.19 13:59sell6661.001.26261.26311.2576
19892005.05.19 14:00s/l6661.001.26311.26311.2576-5.0010134.00
19902005.05.20 04:08buy stop6671.001.26601.26551.2710
19912005.05.20 04:08buy stop6681.001.26651.26601.2715
19922005.05.20 04:08buy stop6691.001.26701.26651.2720
19932005.05.20 04:08buy stop6701.001.26751.26701.2725
19942005.05.20 04:08buy stop6711.001.26801.26751.2730
19952005.05.22 23:00expiration6671.001.26601.26551.2710
19962005.05.22 23:00expiration6681.001.26651.26601.2715
19972005.05.22 23:00expiration6691.001.26701.26651.2720
19982005.05.22 23:00expiration6701.001.26751.26701.2725
19992005.05.22 23:00expiration6711.001.26801.26751.2730
20002005.05.23 14:59buy stop6721.001.25941.25891.2644
20012005.05.23 14:59buy stop6731.001.25991.25941.2649
20022005.05.23 14:59buy stop6741.001.26041.25991.2654
20032005.05.23 14:59buy stop6751.001.26091.26041.2659
20042005.05.23 14:59buy stop6761.001.26141.26091.2664
20052005.05.24 06:59buy6721.001.25941.25891.2644
20062005.05.24 06:59buy6731.001.25991.25941.2649
20072005.05.24 07:00buy6741.001.26041.25991.2654
20082005.05.24 07:59s/l6741.001.25991.25991.2654-5.0010129.00
20092005.05.24 08:00s/l6731.001.25941.25941.2649-5.0010124.00
20102005.05.24 08:02s/l6721.001.25891.25891.2644-5.0010119.00
20112005.05.24 11:00buy6751.001.26091.26041.2659
20122005.05.24 11:59s/l6751.001.26041.26041.2659-5.0010114.00
20132005.05.24 11:59buy6761.001.26141.26091.2664
20142005.05.24 11:59modify6761.001.26141.26201.2664
20152005.05.24 12:00modify6761.001.26141.26221.2664
20162005.05.24 12:59s/l6761.001.26221.26221.26648.0010122.00
20172005.05.24 17:00sell stop6771.001.25661.25711.2516
20182005.05.24 17:00sell stop6781.001.25611.25661.2511
20192005.05.24 17:00sell stop6791.001.25561.25611.2506
20202005.05.24 17:00sell stop6801.001.25511.25561.2501
20212005.05.24 22:59sell6771.001.25661.25711.2516
20222005.05.24 23:00s/l6771.001.25711.25711.2516-5.0010117.00
20232005.05.24 23:59sell6781.001.25611.25661.2511
20242005.05.25 00:00s/l6781.001.25661.25661.2511-5.0010112.00
20252005.05.25 10:59sell6791.001.25561.25611.2506
20262005.05.25 11:00s/l6791.001.25611.25611.2506-5.0010107.00
20272005.05.25 17:01expiration6801.001.25511.25561.2501
20282005.05.26 04:59sell stop6811.001.25551.25601.2505
20292005.05.26 04:59sell stop6821.001.25451.25501.2495
20302005.05.26 04:59sell stop6831.001.25401.25451.2490
20312005.05.26 05:59sell6811.001.25551.25601.2505
20322005.05.26 06:00s/l6811.001.25601.25601.2505-5.0010102.00
20332005.05.26 08:14sell6821.001.25451.25501.2495
20342005.05.26 08:15s/l6821.001.25501.25501.2495-5.0010097.00
20352005.05.26 11:59sell6831.001.25401.25451.2490
20362005.05.26 13:01s/l6831.001.25451.25451.2490-5.0010092.00
20372005.05.27 09:00buy stop6841.001.25521.25471.2602
20382005.05.27 09:00buy stop6851.001.25571.25521.2607
20392005.05.27 09:00buy stop6861.001.25621.25571.2612
20402005.05.27 09:00buy stop6871.001.25671.25621.2617
20412005.05.27 13:31buy6841.001.25521.25471.2602
20422005.05.27 13:31s/l6841.001.25471.25471.2602-5.0010087.00
20432005.05.27 15:59buy6851.001.25571.25521.2607
20442005.05.27 15:59buy6861.001.25621.25571.2612
20452005.05.27 15:59buy6871.001.25671.25621.2617
20462005.05.27 15:59modify6851.001.25571.25621.2607
20472005.05.27 16:00modify6851.001.25571.25631.2607
20482005.05.27 16:59modify6861.001.25621.25631.2612
20492005.05.27 16:59modify6851.001.25571.25801.2607
20502005.05.27 17:00modify6851.001.25571.25811.2607
20512005.05.27 17:42modify6861.001.25621.25811.2612
20522005.05.27 17:43s/l6851.001.25811.25811.260724.0010111.00
20532005.05.27 17:43s/l6861.001.25811.25811.261219.0010130.00
20542005.05.27 17:43modify6871.001.25671.25731.2617
20552005.05.27 17:43s/l6871.001.25731.25731.26176.0010136.00
20562005.05.30 00:00sell stop6881.001.25071.25121.2457
20572005.05.30 00:00sell stop6891.001.25021.25071.2452
20582005.05.30 00:00sell stop6901.001.24971.25021.2447
20592005.05.30 00:00sell stop6911.001.24921.24971.2442
20602005.05.30 10:59sell6881.001.25071.25121.2457
20612005.05.30 10:59sell6891.001.25021.25071.2452
20622005.05.30 11:00s/l6891.001.25071.25071.2452-5.0010131.00
20632005.05.30 11:59sell6901.001.24971.25021.2447
20642005.05.30 11:59sell6911.001.24921.24971.2442
20652005.05.30 12:59modify6881.001.25071.24881.2457
20662005.05.30 13:00modify6901.001.24971.24891.2447
20672005.05.30 13:07modify6911.001.24921.24891.2442
20682005.05.30 13:07modify6901.001.24971.24881.2447
20692005.05.30 13:29modify6911.001.24921.24881.2442
20702005.05.30 13:30modify6901.001.24971.24881.2447
20712005.05.30 13:30modify6881.001.25071.24871.2457
20722005.05.30 13:30modify6881.001.25071.24861.2457
20732005.05.30 13:30modify6881.001.25071.24851.2457
20742005.05.30 13:30modify6881.001.25071.24841.2457
20752005.05.30 13:31modify6901.001.24971.24841.2447
20762005.05.30 13:31modify6911.001.24921.24851.2442
20772005.05.30 13:31modify6911.001.24921.24841.2442
20782005.05.30 13:34s/l6881.001.24841.24841.245723.0010154.00
20792005.05.30 13:34s/l6901.001.24841.24841.244713.0010167.00
20802005.05.30 13:34s/l6911.001.24841.24841.24428.0010175.00
20812005.06.02 08:00buy stop6921.001.22781.22731.2328
20822005.06.02 08:00buy stop6931.001.22831.22781.2333
20832005.06.02 08:00buy stop6941.001.22881.22831.2338
20842005.06.02 08:00buy stop6951.001.22931.22881.2343
20852005.06.02 08:00buy stop6961.001.22981.22931.2348
20862005.06.02 08:59buy6921.001.22781.22731.2328
20872005.06.02 08:59buy6931.001.22831.22781.2333
20882005.06.02 08:59buy6941.001.22881.22831.2338
20892005.06.02 08:59modify6921.001.22781.22791.2328
20902005.06.02 09:00s/l6941.001.22831.22831.2338-5.0010170.00
20912005.06.02 09:38s/l6921.001.22791.22791.23281.0010171.00
20922005.06.02 09:38s/l6931.001.22781.22781.2333-5.0010166.00
20932005.06.02 15:00buy6951.001.22931.22881.2343
20942005.06.02 15:00s/l6951.001.22881.22881.2343-5.0010161.00
20952005.06.03 01:59buy6961.001.22981.22931.2348
20962005.06.03 02:00s/l6961.001.22931.22931.2348-5.0010156.00
20972005.06.03 15:24sell stop6971.001.22581.22631.2208
20982005.06.03 15:59sell6971.001.22581.22631.2208
20992005.06.03 17:42modify6971.001.22581.22301.2208
21002005.06.03 17:43s/l6971.001.22301.22301.220828.0010184.00
21012005.06.06 04:00buy stop6981.001.22751.22701.2325
21022005.06.06 04:00buy stop6991.001.22801.22751.2330
21032005.06.06 04:00buy stop7001.001.22851.22801.2335
21042005.06.06 04:00buy stop7011.001.22901.22851.2340
21052005.06.06 04:00buy stop7021.001.22951.22901.2345
21062005.06.06 06:03buy6981.001.22751.22701.2325
21072005.06.06 06:03s/l6981.001.22701.22701.2325-5.0010179.00
21082005.06.06 08:59buy6991.001.22801.22751.2330
21092005.06.06 08:59buy7001.001.22851.22801.2335
21102005.06.06 08:59buy7011.001.22901.22851.2340
21112005.06.06 09:00s/l7011.001.22851.22851.2340-5.0010174.00
21122005.06.06 09:05s/l6991.001.22751.22751.2330-5.0010169.00
21132005.06.06 09:05s/l7001.001.22801.22801.2335-5.0010164.00
21142005.06.07 04:08expiration7021.001.22951.22901.2345
21152005.06.07 05:00buy stop7031.001.22821.22771.2332
21162005.06.07 05:00buy stop7041.001.22871.22821.2337
21172005.06.07 05:00buy stop7051.001.22921.22871.2342
21182005.06.07 05:00buy stop7061.001.22971.22921.2347
21192005.06.07 05:00buy stop7071.001.23021.22971.2352
21202005.06.07 05:59buy7031.001.22821.22771.2332
21212005.06.07 06:00s/l7031.001.22771.22771.2332-5.0010159.00
21222005.06.07 06:59buy7041.001.22871.22821.2337
21232005.06.07 06:59buy7051.001.22921.22871.2342
21242005.06.07 06:59buy7061.001.22971.22921.2347
21252005.06.07 07:00s/l7061.001.22921.22921.2347-5.0010154.00
21262005.06.07 07:41s/l7041.001.22821.22821.2337-5.0010149.00
21272005.06.07 07:41s/l7051.001.22871.22871.2342-5.0010144.00
21282005.06.07 08:20buy7071.001.23021.22971.2352
21292005.06.07 08:20s/l7071.001.22971.22971.2352-5.0010139.00
21302005.06.07 14:00sell stop7081.001.22511.22561.2201
21312005.06.07 14:00sell stop7091.001.22411.22461.2191
21322005.06.07 14:00sell stop7101.001.22361.22411.2186
21332005.06.08 14:00expiration7081.001.22511.22561.2201
21342005.06.08 14:00expiration7091.001.22411.22461.2191
21352005.06.08 14:00expiration7101.001.22361.22411.2186
21362005.06.08 16:59sell stop7111.001.22701.22751.2220
21372005.06.08 16:59sell stop7121.001.22601.22651.2210
21382005.06.08 16:59sell stop7131.001.22551.22601.2205
21392005.06.08 17:59sell7111.001.22701.22751.2220
21402005.06.08 17:59sell7121.001.22601.22651.2210
21412005.06.08 17:59sell7131.001.22551.22601.2205
21422005.06.08 19:30modify7111.001.22701.22491.2220
21432005.06.08 19:30modify7111.001.22701.22471.2220
21442005.06.08 19:37modify7121.001.22601.22481.2210
21452005.06.08 19:38modify7121.001.22601.22471.2210
21462005.06.08 19:38modify7111.001.22701.22461.2220
21472005.06.08 19:38modify7111.001.22701.22451.2220
21482005.06.08 19:38modify7111.001.22701.22441.2220
21492005.06.08 19:38modify7111.001.22701.22431.2220
21502005.06.08 19:38modify7111.001.22701.22421.2220
21512005.06.08 19:38modify7121.001.22601.22431.2210
21522005.06.08 19:38modify7131.001.22551.22441.2205
21532005.06.08 19:38s/l7111.001.22421.22421.222028.0010167.00
21542005.06.08 19:39s/l7121.001.22431.22431.221017.0010184.00
21552005.06.08 19:40s/l7131.001.22441.22441.220511.0010195.00
21562005.06.10 03:00buy stop7141.001.22501.22451.2300
21572005.06.10 03:00buy stop7151.001.22551.22501.2305
21582005.06.10 03:00buy stop7161.001.22601.22551.2310
21592005.06.10 03:00buy stop7171.001.22651.22601.2315
21602005.06.10 03:00buy stop7181.001.22701.22651.2320
21612005.06.12 23:00expiration7141.001.22501.22451.2300
21622005.06.12 23:00expiration7151.001.22551.22501.2305
21632005.06.12 23:00expiration7161.001.22601.22551.2310
21642005.06.12 23:00expiration7171.001.22651.22601.2315
21652005.06.12 23:00expiration7181.001.22701.22651.2320
21662005.06.13 19:59buy stop7191.001.21271.21221.2177
21672005.06.13 19:59buy stop7201.001.21371.21321.2187
21682005.06.13 19:59buy stop7211.001.21421.21371.2192
21692005.06.14 00:59buy7191.001.21271.21221.2177
21702005.06.14 00:59buy7201.001.21371.21321.2187
21712005.06.14 00:59buy7211.001.21421.21371.2192
21722005.06.14 00:59modify7191.001.21271.21401.2177
21732005.06.14 01:00modify7201.001.21371.21391.2187
21742005.06.14 01:59s/l7191.001.21401.21401.217713.0010208.00
21752005.06.14 01:59s/l7201.001.21391.21391.21872.0010210.00
21762005.06.14 01:59s/l7211.001.21371.21371.2192-5.0010205.00
21772005.06.14 12:00sell stop7221.001.21051.21101.2055
21782005.06.14 12:00sell stop7231.001.21001.21051.2050
21792005.06.14 12:00sell stop7241.001.20951.21001.2045
21802005.06.14 12:00sell stop7251.001.20901.20951.2040
21812005.06.14 12:00sell stop7261.001.20851.20901.2035
21822005.06.14 13:59sell7221.001.21051.21101.2055
21832005.06.14 13:59sell7231.001.21001.21051.2050
21842005.06.14 13:59sell7241.001.20951.21001.2045
21852005.06.14 13:59sell7251.001.20901.20951.2040
21862005.06.14 13:59sell7261.001.20851.20901.2035
21872005.06.14 14:00t/p7221.001.20551.21101.205550.0010255.00
21882005.06.14 14:00t/p7231.001.20501.21051.205050.0010305.00
21892005.06.14 15:14modify7241.001.20951.20621.2045
21902005.06.14 15:14modify7251.001.20901.20651.2040
21912005.06.14 15:14s/l7241.001.20621.20621.204533.0010338.00
21922005.06.14 15:14modify7261.001.20851.20691.2035
21932005.06.14 15:29s/l7251.001.20651.20651.204025.0010363.00
21942005.06.14 15:35modify7261.001.20851.20661.2035
21952005.06.14 15:35modify7261.001.20851.20651.2035
21962005.06.14 15:35modify7261.001.20851.20641.2035
21972005.06.14 15:37modify7261.001.20851.20631.2035
21982005.06.14 15:38s/l7261.001.20631.20631.203522.0010385.00
21992005.06.15 08:00buy stop7271.001.20911.20861.2141
22002005.06.15 08:00buy stop7281.001.20961.20911.2146
22012005.06.15 08:00buy stop7291.001.21011.20961.2151
22022005.06.15 08:00buy stop7301.001.21061.21011.2156
22032005.06.15 13:59buy7271.001.20911.20861.2141
22042005.06.15 13:59buy7281.001.20961.20911.2146
22052005.06.15 13:59buy7291.001.21011.20961.2151
22062005.06.15 13:59buy7301.001.21061.21011.2156
22072005.06.15 15:33modify7271.001.20911.21001.2141
22082005.06.15 15:33modify7281.001.20961.20991.2146
22092005.06.15 15:33s/l7271.001.21001.21001.21419.0010394.00
22102005.06.15 15:33s/l7301.001.21011.21011.2156-5.0010389.00
22112005.06.15 15:33s/l7281.001.20991.20991.21463.0010392.00
22122005.06.15 15:33s/l7291.001.20961.20961.2151-5.0010387.00
22132005.06.16 03:59sell stop7311.001.20631.20681.2013
22142005.06.16 03:59sell stop7321.001.20581.20631.2008
22152005.06.16 03:59sell stop7331.001.20531.20581.2003
22162005.06.16 03:59sell stop7341.001.20481.20531.1998
22172005.06.16 03:59sell stop7351.001.20431.20481.1993
22182005.06.17 03:59expiration7311.001.20631.20681.2013
22192005.06.17 03:59expiration7321.001.20581.20631.2008
22202005.06.17 03:59expiration7331.001.20531.20581.2003
22212005.06.17 03:59expiration7341.001.20481.20531.1998
22222005.06.17 03:59expiration7351.001.20431.20481.1993
22232005.06.20 12:59sell stop7361.001.21671.21721.2117
22242005.06.20 12:59sell stop7371.001.21621.21671.2112
22252005.06.20 12:59sell stop7381.001.21571.21621.2107
22262005.06.20 12:59sell stop7391.001.21521.21571.2102
22272005.06.20 13:59sell7361.001.21671.21721.2117
22282005.06.20 13:59sell7371.001.21621.21671.2112
22292005.06.20 13:59sell7381.001.21571.21621.2107
22302005.06.20 13:59sell7391.001.21521.21571.2102
22312005.06.20 13:59modify7361.001.21671.21631.2117
22322005.06.20 14:00s/l7391.001.21571.21571.2102-5.0010382.00
22332005.06.20 14:00modify7361.001.21671.21621.2117
22342005.06.20 15:50modify7361.001.21671.21481.2117
22352005.06.20 15:52s/l7361.001.21481.21481.211719.0010401.00
22362005.06.20 15:52modify7371.001.21621.21551.2112
22372005.06.20 15:54modify7371.001.21621.21481.2112
22382005.06.20 15:54modify7381.001.21571.21491.2107
22392005.06.20 15:56s/l7371.001.21481.21481.211214.0010415.00
22402005.06.20 15:56s/l7381.001.21491.21491.21078.0010423.00
22412005.06.21 17:00buy stop7401.001.21581.21531.2208
22422005.06.21 17:00buy stop7411.001.21631.21581.2213
22432005.06.21 17:00buy stop7421.001.21681.21631.2218
22442005.06.21 17:00buy stop7431.001.21731.21681.2223
22452005.06.21 17:00buy stop7441.001.21781.21731.2228
22462005.06.21 17:13buy7401.001.21581.21531.2208
22472005.06.21 17:13s/l7401.001.21531.21531.2208-5.0010418.00
22482005.06.21 18:33buy7411.001.21631.21581.2213
22492005.06.21 18:33s/l7411.001.21581.21581.2213-5.0010413.00
22502005.06.21 18:59buy7421.001.21681.21631.2218
22512005.06.21 18:59buy7431.001.21731.21681.2223
22522005.06.21 18:59buy7441.001.21781.21731.2228
22532005.06.21 18:59modify7421.001.21681.21691.2218
22542005.06.21 19:00s/l7441.001.21731.21731.2228-5.0010408.00
22552005.06.21 19:59modify7421.001.21681.21721.2218
22562005.06.21 20:30modify7421.001.21681.21731.2218
22572005.06.21 20:59modify7421.001.21681.21751.2218
22582005.06.21 21:00modify7431.001.21731.21751.2223
22592005.06.21 21:01s/l7421.001.21751.21751.22187.0010415.00
22602005.06.21 21:01s/l7431.001.21751.21751.22232.0010417.00
22612005.06.22 10:00sell stop7451.001.21321.21371.2082
22622005.06.22 10:00sell stop7461.001.21221.21271.2072
22632005.06.22 10:00sell stop7471.001.21171.21221.2067
22642005.06.22 10:59sell7451.001.21321.21371.2082
22652005.06.22 10:59sell7461.001.21221.21271.2072
22662005.06.22 11:00s/l7461.001.21271.21271.2072-5.0010412.00
22672005.06.22 11:59sell7471.001.21171.21221.2067
22682005.06.22 11:59modify7451.001.21321.21271.2082
22692005.06.22 12:00s/l7471.001.21221.21221.2067-5.0010407.00
22702005.06.22 12:41s/l7451.001.21271.21271.20825.0010412.00
22712005.06.24 09:00buy stop7481.001.20711.20661.2121
22722005.06.24 09:00buy stop7491.001.20761.20711.2126
22732005.06.24 09:00buy stop7501.001.20811.20761.2131
22742005.06.24 09:00buy stop7511.001.20861.20811.2136
22752005.06.24 09:00buy stop7521.001.20911.20861.2141
22762005.06.24 09:35buy7481.001.20711.20661.2121
22772005.06.24 09:35s/l7481.001.20661.20661.2121-5.0010407.00
22782005.06.24 09:59buy7491.001.20761.20711.2126
22792005.06.24 10:00s/l7491.001.20711.20711.2126-5.0010402.00
22802005.06.24 10:25buy7501.001.20811.20761.2131
22812005.06.24 10:25s/l7501.001.20761.20761.2131-5.0010397.00
22822005.06.24 11:59buy7511.001.20861.20811.2136
22832005.06.24 12:00s/l7511.001.20811.20811.2136-5.0010392.00
22842005.06.24 12:22buy7521.001.20911.20861.2141
22852005.06.24 12:22s/l7521.001.20861.20861.2141-5.0010387.00
22862005.06.28 06:59sell stop7531.001.21231.21281.2073
22872005.06.28 06:59sell stop7541.001.21181.21231.2068
22882005.06.28 06:59sell stop7551.001.21131.21181.2063
22892005.06.28 06:59sell stop7561.001.21081.21131.2058
22902005.06.28 06:59sell stop7571.001.21031.21081.2053
22912005.06.28 07:59sell7531.001.21231.21281.2073
22922005.06.28 07:59sell7541.001.21181.21231.2068
22932005.06.28 08:00sell7551.001.21131.21181.2063
22942005.06.28 08:49s/l7551.001.21181.21181.2063-5.0010382.00
22952005.06.28 08:49s/l7541.001.21231.21231.2068-5.0010377.00
22962005.06.28 08:49s/l7531.001.21281.21281.2073-5.0010372.00
22972005.06.28 08:59sell7561.001.21081.21131.2058
22982005.06.28 09:59sell7571.001.21031.21081.2053
22992005.06.28 10:00s/l7561.001.21131.21131.2058-5.0010367.00
23002005.06.28 10:00s/l7571.001.21081.21081.2053-5.0010362.00
23012005.06.29 15:59buy stop7581.001.21081.21031.2158
23022005.06.29 15:59buy stop7591.001.21131.21081.2163
23032005.06.29 15:59buy stop7601.001.21181.21131.2168
23042005.06.29 15:59buy stop7611.001.21231.21181.2173
23052005.06.29 15:59buy stop7621.001.21281.21231.2178
23062005.06.30 14:39buy7581.001.21081.21031.2158
23072005.06.30 14:39s/l7581.001.21031.21031.2158-5.0010357.00
23082005.06.30 14:59buy7591.001.21131.21081.2163
23092005.06.30 15:01s/l7591.001.21081.21081.2163-5.0010352.00
23102005.06.30 15:59expiration7601.001.21181.21131.2168
23112005.06.30 15:59expiration7611.001.21231.21181.2173
23122005.06.30 15:59expiration7621.001.21281.21231.2178
23132005.07.01 03:01sell stop7631.001.20721.20771.2022
23142005.07.01 03:01sell stop7641.001.20571.20621.2007
23152005.07.01 04:59sell7631.001.20721.20771.2022
23162005.07.01 05:00s/l7631.001.20771.20771.2022-5.0010347.00
23172005.07.01 05:59sell7641.001.20571.20621.2007
23182005.07.01 07:04s/l7641.001.20621.20621.2007-5.0010342.00
23192005.07.01 10:00buy stop7651.001.21071.21021.2157
23202005.07.01 10:00buy stop7661.001.21121.21071.2162
23212005.07.01 10:00buy stop7671.001.21171.21121.2167
23222005.07.01 10:00buy stop7681.001.21221.21171.2172
23232005.07.01 10:00buy stop7691.001.21271.21221.2177
23242005.07.03 23:00expiration7651.001.21071.21021.2157
23252005.07.03 23:00expiration7661.001.21121.21071.2162
23262005.07.03 23:00expiration7671.001.21171.21121.2167
23272005.07.03 23:00expiration7681.001.21221.21171.2172
23282005.07.03 23:00expiration7691.001.21271.21221.2177
23292005.07.05 09:00buy stop7701.001.19491.19441.1999
23302005.07.05 09:00buy stop7711.001.19541.19491.2004
23312005.07.05 09:00buy stop7721.001.19591.19541.2009
23322005.07.05 09:00buy stop7731.001.19641.19591.2014
23332005.07.06 08:28buy7701.001.19491.19441.1999
23342005.07.06 08:28s/l7701.001.19441.19441.1999-5.0010337.00
23352005.07.06 09:00expiration7711.001.19541.19491.2004
23362005.07.06 09:00expiration7721.001.19591.19541.2009
23372005.07.06 09:00expiration7731.001.19641.19591.2014
23382005.07.06 10:00sell stop7741.001.19011.19061.1851
23392005.07.06 10:00sell stop7751.001.18961.19011.1846
23402005.07.06 10:00sell stop7761.001.18911.18961.1841
23412005.07.06 10:00sell stop7771.001.18861.18911.1836
23422005.07.06 10:00sell stop7781.001.18811.18861.1831
23432005.07.06 11:25sell7741.001.19011.19061.1851
23442005.07.06 11:25s/l7741.001.19061.19061.1851-5.0010332.00
23452005.07.07 10:59expiration7751.001.18961.19011.1846
23462005.07.07 10:59expiration7761.001.18911.18961.1841
23472005.07.07 10:59expiration7771.001.18861.18911.1836
23482005.07.07 10:59expiration7781.001.18811.18861.1831
23492005.07.07 16:00sell stop7791.001.19221.19271.1872
23502005.07.07 16:00sell stop7801.001.19171.19221.1867
23512005.07.07 16:00sell stop7811.001.19121.19171.1862
23522005.07.07 16:00sell stop7821.001.19071.19121.1857
23532005.07.07 16:00sell stop7831.001.19021.19071.1852
23542005.07.08 06:59sell7791.001.19221.19271.1872
23552005.07.08 06:59sell7801.001.19171.19221.1867
23562005.07.08 07:00s/l7801.001.19221.19221.1867-5.0010327.00
23572005.07.08 08:48sell7811.001.19121.19171.1862
23582005.07.08 08:48s/l7811.001.19171.19171.1862-5.0010322.00
23592005.07.08 08:59sell7821.001.19071.19121.1857
23602005.07.08 09:00s/l7821.001.19121.19121.1857-5.0010317.00
23612005.07.08 09:11modify7791.001.19221.19201.1872
23622005.07.08 09:11modify7791.001.19221.19191.1872
23632005.07.08 09:13sell7831.001.19021.19071.1852
23642005.07.08 09:14s/l7831.001.19071.19071.1852-5.0010312.00
23652005.07.08 09:17modify7791.001.19221.19181.1872
23662005.07.08 09:22modify7791.001.19221.19181.1872
23672005.07.08 09:23s/l7791.001.19181.19181.18724.0010316.00
23682005.07.08 13:59buy stop7841.001.19691.19641.2019
23692005.07.08 13:59buy stop7851.001.19741.19691.2024
23702005.07.08 13:59buy stop7861.001.19791.19741.2029
23712005.07.08 13:59buy stop7871.001.19841.19791.2034
23722005.07.08 13:59buy stop7881.001.19891.19841.2039
23732005.07.10 23:00expiration7841.001.19691.19641.2019
23742005.07.10 23:00expiration7851.001.19741.19691.2024
23752005.07.10 23:00expiration7861.001.19791.19741.2029
23762005.07.10 23:00expiration7871.001.19841.19791.2034
23772005.07.10 23:00expiration7881.001.19891.19841.2039
23782005.07.13 08:00sell stop7891.001.21721.21771.2122
23792005.07.13 08:00sell stop7901.001.21621.21671.2112
23802005.07.13 08:00sell stop7911.001.21571.21621.2107
23812005.07.13 12:59sell7891.001.21721.21771.2122
23822005.07.13 12:59sell7901.001.21621.21671.2112
23832005.07.13 12:59sell7911.001.21571.21621.2107
23842005.07.13 12:59modify7891.001.21721.21671.2122
23852005.07.13 13:00s/l7911.001.21621.21621.2107-5.0010311.00
23862005.07.13 14:59t/p7891.001.21221.21671.212250.0010361.00
23872005.07.13 14:59t/p7901.001.21121.21671.211250.0010411.00
23882005.07.14 13:00buy stop7921.001.21281.21231.2178
23892005.07.14 13:00buy stop7931.001.21331.21281.2183
23902005.07.14 13:00buy stop7941.001.21381.21331.2188
23912005.07.14 13:00buy stop7951.001.21431.21381.2193
23922005.07.14 13:00buy stop7961.001.21481.21431.2198
23932005.07.15 06:59buy7921.001.21281.21231.2178
23942005.07.15 06:59buy7931.001.21331.21281.2183
23952005.07.15 06:59buy7941.001.21381.21331.2188
23962005.07.15 06:59buy7951.001.21431.21381.2193
23972005.07.15 06:59modify7921.001.21281.21291.2178
23982005.07.15 07:00s/l7951.001.21381.21381.2193-5.0010406.00
23992005.07.15 07:59s/l7941.001.21331.21331.2188-5.0010401.00
24002005.07.15 08:00s/l7921.001.21291.21291.21781.0010402.00
24012005.07.15 08:00s/l7931.001.21281.21281.2183-5.0010397.00
24022005.07.15 13:59expiration7961.001.21481.21431.2198
24032005.07.18 07:00buy stop7971.001.20911.20861.2141
24042005.07.18 07:00buy stop7981.001.20961.20911.2146
24052005.07.18 07:00buy stop7991.001.21011.20961.2151
24062005.07.18 07:00buy stop8001.001.21061.21011.2156
24072005.07.19 07:30expiration7971.001.20911.20861.2141
24082005.07.19 07:30expiration7981.001.20961.20911.2146
24092005.07.19 07:30expiration7991.001.21011.20961.2151
24102005.07.19 07:30expiration8001.001.21061.21011.2156
24112005.07.19 17:59buy stop8011.001.20531.20481.2103
24122005.07.19 17:59buy stop8021.001.20581.20531.2108
24132005.07.19 17:59buy stop8031.001.20631.20581.2113
24142005.07.19 17:59buy stop8041.001.20681.20631.2118
24152005.07.19 17:59buy stop8051.001.20731.20681.2123
24162005.07.20 00:59buy8011.001.20531.20481.2103
24172005.07.20 00:59buy8021.001.20581.20531.2108
24182005.07.20 00:59buy8031.001.20631.20581.2113
24192005.07.20 01:00s/l8031.001.20581.20581.2113-5.0010392.00
24202005.07.20 01:59buy8041.001.20681.20631.2118
24212005.07.20 01:59buy8051.001.20731.20681.2123
24222005.07.20 01:59modify8011.001.20531.20781.2103
24232005.07.20 02:00modify8021.001.20581.20781.2108
24242005.07.20 02:59modify8041.001.20681.20781.2118
24252005.07.20 02:59s/l8011.001.20781.20781.210325.0010417.00
24262005.07.20 02:59s/l8021.001.20781.20781.210820.0010437.00
24272005.07.20 02:59s/l8041.001.20781.20781.211810.0010447.00
24282005.07.20 03:08modify8051.001.20731.20741.2123
24292005.07.20 03:08modify8051.001.20731.20751.2123
24302005.07.20 03:08modify8051.001.20731.20761.2123
24312005.07.20 03:08modify8051.001.20731.20771.2123
24322005.07.20 03:08modify8051.001.20731.20781.2123
24332005.07.20 03:08modify8051.001.20731.20791.2123
24342005.07.20 03:09s/l8051.001.20791.20791.21236.0010453.00
24352005.07.20 14:59sell stop8061.001.20031.20081.1953
24362005.07.20 14:59sell stop8071.001.19981.20031.1948
24372005.07.20 14:59sell stop8081.001.19931.19981.1943
24382005.07.20 14:59sell stop8091.001.19881.19931.1938
24392005.07.21 14:59expiration8061.001.20031.20081.1953
24402005.07.21 14:59expiration8071.001.19981.20031.1948
24412005.07.21 14:59expiration8081.001.19931.19981.1943
24422005.07.21 14:59expiration8091.001.19881.19931.1938
24432005.07.21 15:00sell stop8101.001.21071.21121.2057
24442005.07.21 15:00sell stop8111.001.20971.21021.2047
24452005.07.21 15:00sell stop8121.001.20921.20971.2042
24462005.07.22 15:47expiration8101.001.21071.21121.2057
24472005.07.22 15:47expiration8111.001.20971.21021.2047
24482005.07.22 15:47expiration8121.001.20921.20971.2042
24492005.07.27 13:59buy stop8131.001.20381.20331.2088
24502005.07.27 13:59buy stop8141.001.20431.20381.2093
24512005.07.27 13:59buy stop8151.001.20481.20431.2098
24522005.07.27 13:59buy stop8161.001.20531.20481.2103
24532005.07.27 13:59buy stop8171.001.20581.20531.2108
24542005.07.27 14:54buy8131.001.20381.20331.2088
24552005.07.27 14:54s/l8131.001.20331.20331.2088-5.0010448.00
24562005.07.27 14:59buy8141.001.20431.20381.2093
24572005.07.27 15:03s/l8141.001.20381.20381.2093-5.0010443.00
24582005.07.27 15:03buy8151.001.20481.20431.2098
24592005.07.27 15:03s/l8151.001.20431.20431.2098-5.0010438.00
24602005.07.27 15:05buy8161.001.20531.20481.2103
24612005.07.27 15:05s/l8161.001.20481.20481.2103-5.0010433.00
24622005.07.27 16:43buy8171.001.20581.20531.2108
24632005.07.27 16:43s/l8171.001.20531.20531.2108-5.0010428.00
24642005.07.28 10:03sell stop8181.001.20391.20441.1989
24652005.07.28 10:03sell stop8191.001.20341.20391.1984
24662005.07.28 10:03sell stop8201.001.20291.20341.1979
24672005.07.28 10:03sell stop8211.001.20241.20291.1974
24682005.07.28 10:03sell stop8221.001.20191.20241.1969
24692005.07.29 10:03expiration8181.001.20391.20441.1989
24702005.07.29 10:03expiration8191.001.20341.20391.1984
24712005.07.29 10:03expiration8201.001.20291.20341.1979
24722005.07.29 10:03expiration8211.001.20241.20291.1974
24732005.07.29 10:03expiration8221.001.20191.20241.1969
24742005.07.29 12:59buy stop8231.001.21491.21441.2199
24752005.07.29 12:59buy stop8241.001.21541.21491.2204
24762005.07.29 12:59buy stop8251.001.21591.21541.2209
24772005.07.29 12:59buy stop8261.001.21641.21591.2214
24782005.07.29 14:59buy8231.001.21491.21441.2199
24792005.07.29 15:00s/l8231.001.21441.21441.2199-5.0010423.00
24802005.07.31 23:00expiration8241.001.21541.21491.2204
24812005.07.31 23:00expiration8251.001.21591.21541.2209
24822005.07.31 23:00expiration8261.001.21641.21591.2214
24832005.08.01 22:00sell stop8271.001.21671.21721.2117
24842005.08.01 22:00sell stop8281.001.21621.21671.2112
24852005.08.01 22:00sell stop8291.001.21571.21621.2107
24862005.08.01 22:00sell stop8301.001.21521.21571.2102
24872005.08.01 22:00sell stop8311.001.21471.21521.2097
24882005.08.02 22:02expiration8271.001.21671.21721.2117
24892005.08.02 22:02expiration8281.001.21621.21671.2112
24902005.08.02 22:02expiration8291.001.21571.21621.2107
24912005.08.02 22:02expiration8301.001.21521.21571.2102
24922005.08.02 22:02expiration8311.001.21471.21521.2097
24932005.08.03 07:00buy stop8321.001.22161.22111.2266
24942005.08.03 07:00buy stop8331.001.22211.22161.2271
24952005.08.03 07:00buy stop8341.001.22261.22211.2276
24962005.08.03 07:00buy stop8351.001.22311.22261.2281
24972005.08.03 07:00buy stop8361.001.22361.22311.2286
24982005.08.03 07:59buy8321.001.22161.22111.2266
24992005.08.03 08:00s/l8321.001.22111.22111.2266-5.0010418.00
25002005.08.03 08:59buy8331.001.22211.22161.2271
25012005.08.03 08:59buy8341.001.22261.22211.2276
25022005.08.03 08:59buy8351.001.22311.22261.2281
25032005.08.03 08:59buy8361.001.22361.22311.2286
25042005.08.03 08:59modify8331.001.22211.22381.2271
25052005.08.03 09:00modify8341.001.22261.22381.2276
25062005.08.03 09:59modify8351.001.22311.22381.2281
25072005.08.03 09:59t/p8331.001.22711.22381.227150.0010468.00
25082005.08.03 09:59t/p8341.001.22761.22381.227650.0010518.00
25092005.08.03 09:59t/p8351.001.22811.22381.228150.0010568.00
25102005.08.03 09:59t/p8361.001.22861.22311.228650.0010618.00
25112005.08.05 12:59sell stop8371.001.23361.23411.2286
25122005.08.05 12:59sell stop8381.001.23211.23261.2271
25132005.08.05 14:38sell8371.001.23361.23411.2286
25142005.08.05 14:38s/l8371.001.23411.23411.2286-5.0010613.00
25152005.08.05 15:07sell8381.001.23211.23261.2271
25162005.08.05 15:07s/l8381.001.23261.23261.2271-5.0010608.00
25172005.08.08 07:59buy stop8391.001.23881.23831.2438
25182005.08.08 07:59buy stop8401.001.23981.23931.2448
25192005.08.08 07:59buy stop8411.001.24031.23981.2453
25202005.08.08 09:59buy8391.001.23881.23831.2438
25212005.08.08 10:00s/l8391.001.23831.23831.2438-5.0010603.00
25222005.08.09 01:59buy8401.001.23981.23931.2448
25232005.08.09 01:59buy8411.001.24031.23981.2453
25242005.08.09 02:00s/l8411.001.23981.23981.2453-5.0010598.00
25252005.08.09 02:29s/l8401.001.23931.23931.2448-5.0010593.00
25262005.08.09 11:00sell stop8421.001.23511.23561.2301
25272005.08.09 11:00sell stop8431.001.23411.23461.2291
25282005.08.09 11:00sell stop8441.001.23361.23411.2286
25292005.08.09 12:59sell8421.001.23511.23561.2301
25302005.08.09 13:59sell8431.001.23411.23461.2291
25312005.08.09 13:59sell8441.001.23361.23411.2286
25322005.08.09 14:00s/l8441.001.23411.23411.2286-5.0010588.00
25332005.08.09 14:49s/l8431.001.23461.23461.2291-5.0010583.00
25342005.08.09 14:50s/l8421.001.23561.23561.2301-5.0010578.00
25352005.08.09 20:00buy stop8451.001.23821.23771.2432
25362005.08.09 20:00buy stop8461.001.23871.23821.2437
25372005.08.09 20:00buy stop8471.001.23921.23871.2442
25382005.08.09 20:00buy stop8481.001.23971.23921.2447
25392005.08.09 20:00buy stop8491.001.24021.23971.2452
25402005.08.09 21:17buy8451.001.23821.23771.2432
25412005.08.09 21:17s/l8451.001.23771.23771.2432-5.0010573.00
25422005.08.10 06:59buy8461.001.23871.23821.2437
25432005.08.10 07:22s/l8461.001.23821.23821.2437-5.0010568.00
25442005.08.10 07:59buy8471.001.23921.23871.2442
25452005.08.10 08:00s/l8471.001.23871.23871.2442-5.0010563.00
25462005.08.10 09:08buy8481.001.23971.23921.2447
25472005.08.10 09:08s/l8481.001.23921.23921.2447-5.0010558.00
25482005.08.10 09:59buy8491.001.24021.23971.2452
25492005.08.10 10:00s/l8491.001.23971.23971.2452-5.0010553.00
25502005.08.10 15:59sell stop8501.001.23371.23421.2287
25512005.08.10 15:59sell stop8511.001.23221.23271.2272
25522005.08.11 15:59expiration8501.001.23371.23421.2287
25532005.08.11 15:59expiration8511.001.23221.23271.2272
25542005.08.12 12:59sell stop8521.001.24061.24111.2356
25552005.08.12 12:59sell stop8531.001.24011.24061.2351
25562005.08.12 12:59sell stop8541.001.23961.24011.2346
25572005.08.12 12:59sell stop8551.001.23911.23961.2341
25582005.08.12 12:59sell stop8561.001.23861.23911.2336
25592005.08.14 23:00expiration8521.001.24061.24111.2356
25602005.08.14 23:00expiration8531.001.24011.24061.2351
25612005.08.14 23:00expiration8541.001.23961.24011.2346
25622005.08.14 23:00expiration8551.001.23911.23961.2341
25632005.08.14 23:00expiration8561.001.23861.23911.2336
25642005.08.14 23:04buy stop8571.001.24701.24651.2520
25652005.08.14 23:04buy stop8581.001.24751.24701.2525
25662005.08.14 23:04buy stop8591.001.24801.24751.2530
25672005.08.14 23:04buy stop8601.001.24851.24801.2535
25682005.08.15 23:07expiration8571.001.24701.24651.2520
25692005.08.15 23:07expiration8581.001.24751.24701.2525
25702005.08.15 23:07expiration8591.001.24801.24751.2530
25712005.08.15 23:07expiration8601.001.24851.24801.2535
25722005.08.16 18:00buy stop8611.001.23711.23661.2421
25732005.08.16 18:00buy stop8621.001.23761.23711.2426
25742005.08.16 18:00buy stop8631.001.23811.23761.2431
25752005.08.16 18:00buy stop8641.001.23861.23811.2436
25762005.08.16 18:00buy stop8651.001.23911.23861.2441
25772005.08.16 20:59buy8611.001.23711.23661.2421
25782005.08.16 21:00s/l8611.001.23661.23661.2421-5.0010548.00
25792005.08.17 18:29expiration8621.001.23761.23711.2426
25802005.08.17 18:29expiration8631.001.23811.23761.2431
25812005.08.17 18:29expiration8641.001.23861.23811.2436
25822005.08.17 18:29expiration8651.001.23911.23861.2441
25832005.08.22 02:59buy stop8661.001.21971.21921.2247
25842005.08.22 02:59buy stop8671.001.22021.21971.2252
25852005.08.22 02:59buy stop8681.001.22071.22021.2257
25862005.08.22 02:59buy stop8691.001.22121.22071.2262
25872005.08.22 02:59buy stop8701.001.22171.22121.2267
25882005.08.22 06:49buy8661.001.21971.21921.2247
25892005.08.22 06:49s/l8661.001.21921.21921.2247-5.0010543.00
25902005.08.22 10:59buy8671.001.22021.21971.2252
25912005.08.22 10:59buy8681.001.22071.22021.2257
25922005.08.22 10:59buy8691.001.22121.22071.2262
25932005.08.22 10:59buy8701.001.22171.22121.2267
25942005.08.22 10:59modify8671.001.22021.22161.2252
25952005.08.22 11:00modify8681.001.22071.22151.2257
25962005.08.22 11:59modify8691.001.22121.22151.2262
25972005.08.22 13:00modify8671.001.22021.22201.2252
25982005.08.22 13:00s/l8671.001.22201.22201.225218.0010561.00
25992005.08.22 13:20modify8681.001.22071.22161.2257
26002005.08.22 13:21modify8691.001.22121.22161.2262
26012005.08.22 13:28modify8681.001.22071.22171.2257
26022005.08.22 13:46modify8681.001.22071.22171.2257
26032005.08.22 13:47modify8681.001.22071.22181.2257
26042005.08.22 13:47modify8691.001.22121.22181.2262
26052005.08.22 13:51modify8681.001.22071.22181.2257
26062005.08.22 13:52modify8691.001.22121.22181.2262
26072005.08.22 13:52modify8681.001.22071.22191.2257
26082005.08.22 13:52modify8681.001.22071.22201.2257
26092005.08.22 13:52modify8691.001.22121.22191.2262
26102005.08.22 13:52modify8701.001.22171.22191.2267
26112005.08.22 13:53modify8681.001.22071.22211.2257
26122005.08.22 13:53modify8691.001.22121.22201.2262
26132005.08.22 13:54modify8681.001.22071.22221.2257
26142005.08.22 13:54modify8701.001.22171.22201.2267
26152005.08.22 13:55modify8691.001.22121.22211.2262
26162005.08.22 13:55modify8701.001.22171.22201.2267
26172005.08.22 13:58modify8691.001.22121.22221.2262
26182005.08.22 13:58modify8701.001.22171.22211.2267
26192005.08.22 13:59modify8701.001.22171.22211.2267
26202005.08.22 13:59modify8681.001.22071.22221.2257
26212005.08.22 13:59s/l8681.001.22221.22221.225715.0010576.00
26222005.08.22 13:59s/l8691.001.22221.22221.226210.0010586.00
26232005.08.22 13:59s/l8701.001.22211.22211.22674.0010590.00
26242005.08.23 03:00sell stop8711.001.21961.22011.2146
26252005.08.23 03:00sell stop8721.001.21811.21861.2131
26262005.08.24 03:59expiration8711.001.21961.22011.2146
26272005.08.24 03:59expiration8721.001.21811.21861.2131
26282005.08.24 12:00buy stop8731.001.22321.22271.2282
26292005.08.24 12:00buy stop8741.001.22371.22321.2287
26302005.08.24 12:00buy stop8751.001.22421.22371.2292
26312005.08.24 12:00buy stop8761.001.22471.22421.2297
26322005.08.24 12:59buy8731.001.22321.22271.2282
26332005.08.24 12:59buy8741.001.22371.22321.2287
26342005.08.24 12:59buy8751.001.22421.22371.2292
26352005.08.24 12:59buy8761.001.22471.22421.2297
26362005.08.24 12:59modify8731.001.22321.22401.2282
26372005.08.24 13:00modify8731.001.22321.22411.2282
26382005.08.24 13:59modify8741.001.22371.22411.2287
26392005.08.24 13:59modify8731.001.22321.22691.2282
26402005.08.24 14:00modify8741.001.22371.22691.2287
26412005.08.24 14:59modify8751.001.22421.22691.2292
26422005.08.24 14:59s/l8731.001.22691.22691.228237.0010627.00
26432005.08.24 14:59s/l8741.001.22691.22691.228732.0010659.00
26442005.08.24 14:59s/l8751.001.22691.22691.229227.0010686.00
26452005.08.24 14:59modify8761.001.22471.22481.2297
26462005.08.24 15:00modify8761.001.22471.22491.2297
26472005.08.24 15:00s/l8761.001.22491.22491.22972.0010688.00
26482005.08.26 01:17sell stop8771.001.22761.22811.2226
26492005.08.26 01:17sell stop8781.001.22611.22661.2211
26502005.08.28 23:00expiration8771.001.22761.22811.2226
26512005.08.28 23:00expiration8781.001.22611.22661.2211
26522005.08.28 23:10buy stop8791.001.23421.23371.2392
26532005.08.28 23:10buy stop8801.001.23471.23421.2397
26542005.08.28 23:10buy stop8811.001.23521.23471.2402
26552005.08.28 23:10buy stop8821.001.23571.23521.2407
26562005.08.28 23:10buy stop8831.001.23621.23571.2412
26572005.08.28 23:50buy8791.001.23421.23371.2392
26582005.08.28 23:50s/l8791.001.23371.23371.2392-5.0010683.00
26592005.08.28 23:50buy8801.001.23471.23421.2397
26602005.08.28 23:50s/l8801.001.23421.23421.2397-5.0010678.00
26612005.08.29 23:10expiration8811.001.23521.23471.2402
26622005.08.29 23:10expiration8821.001.23571.23521.2407
26632005.08.29 23:10expiration8831.001.23621.23571.2412
26642005.08.30 21:14buy stop8841.001.22341.22291.2284
26652005.08.30 21:14buy stop8851.001.22391.22341.2289
26662005.08.30 21:14buy stop8861.001.22441.22391.2294
26672005.08.30 21:14buy stop8871.001.22491.22441.2299
26682005.08.30 21:14buy stop8881.001.22541.22491.2304
26692005.08.31 02:17buy8841.001.22341.22291.2284
26702005.08.31 02:17s/l8841.001.22291.22291.2284-5.0010673.00
26712005.08.31 14:59buy8851.001.22391.22341.2289
26722005.08.31 14:59buy8861.001.22441.22391.2294
26732005.08.31 14:59buy8871.001.22491.22441.2299
26742005.08.31 14:59buy8881.001.22541.22491.2304
26752005.08.31 14:59modify8851.001.22391.22931.2289
26762005.08.31 15:00t/p8851.001.22891.22931.228950.0010723.00
26772005.08.31 15:00t/p8861.001.22941.22391.229450.0010773.00
26782005.08.31 15:00modify8871.001.22491.22931.2299
26792005.08.31 15:59modify8881.001.22541.22931.2304
26802005.08.31 15:59t/p8871.001.22991.22931.229950.0010823.00
26812005.08.31 15:59t/p8881.001.23041.22931.230450.0010873.00
26822005.09.05 14:05sell stop8891.001.25271.25321.2477
26832005.09.05 14:05sell stop8901.001.25221.25271.2472
26842005.09.05 14:05sell stop8911.001.25171.25221.2467
26852005.09.05 14:05sell stop8921.001.25121.25171.2462
26862005.09.05 14:05sell stop8931.001.25071.25121.2457
26872005.09.05 14:59sell8891.001.25271.25321.2477
26882005.09.05 14:59sell8901.001.25221.25271.2472
26892005.09.05 14:59sell8911.001.25171.25221.2467
26902005.09.05 15:00s/l8911.001.25221.25221.2467-5.0010868.00
26912005.09.05 15:19s/l8891.001.25321.25321.2477-5.0010863.00
26922005.09.05 15:19s/l8901.001.25271.25271.2472-5.0010858.00
26932005.09.05 23:59sell8921.001.25121.25171.2462
26942005.09.05 23:59sell8931.001.25071.25121.2457
26952005.09.06 00:00s/l8931.001.25121.25121.2457-5.0010853.00
26962005.09.06 02:00modify8921.001.25121.25101.2462
26972005.09.06 02:17s/l8921.001.25101.25101.24622.0010855.00
26982005.09.07 05:00buy stop8941.001.25001.24951.2550
26992005.09.07 05:00buy stop8951.001.25051.25001.2555
27002005.09.07 05:00buy stop8961.001.25101.25051.2560
27012005.09.07 05:00buy stop8971.001.25151.25101.2565
27022005.09.07 05:00buy stop8981.001.25201.25151.2570
27032005.09.07 06:59buy8941.001.25001.24951.2550
27042005.09.07 06:59buy8951.001.25051.25001.2555
27052005.09.07 06:59buy8961.001.25101.25051.2560
27062005.09.07 06:59buy8971.001.25151.25101.2565
27072005.09.07 06:59buy8981.001.25201.25151.2570
27082005.09.07 06:59modify8941.001.25001.25181.2550
27092005.09.07 07:00modify8951.001.25051.25181.2555
27102005.09.07 07:59modify8961.001.25101.25181.2560
27112005.09.07 08:13s/l8941.001.25181.25181.255018.0010873.00
27122005.09.07 08:13s/l8951.001.25181.25181.255513.0010886.00
27132005.09.07 08:13s/l8961.001.25181.25181.25608.0010894.00
27142005.09.07 08:13s/l8971.001.25101.25101.2565-5.0010889.00
27152005.09.07 08:13s/l8981.001.25151.25151.2570-5.0010884.00
27162005.09.07 10:00sell stop8991.001.24681.24731.2418
27172005.09.07 10:00sell stop9001.001.24631.24681.2413
27182005.09.07 10:00sell stop9011.001.24581.24631.2408
27192005.09.07 10:00sell stop9021.001.24531.24581.2403
27202005.09.07 10:00sell stop9031.001.24481.24531.2398
27212005.09.07 10:59sell8991.001.24681.24731.2418
27222005.09.07 10:59sell9001.001.24631.24681.2413
27232005.09.07 11:00s/l9001.001.24681.24681.2413-5.0010879.00
27242005.09.07 11:55s/l8991.001.24731.24731.2418-5.0010874.00
27252005.09.07 11:59sell9011.001.24581.24631.2408
27262005.09.07 11:59sell9021.001.24531.24581.2403
27272005.09.07 11:59sell9031.001.24481.24531.2398
27282005.09.07 12:00s/l9031.001.24531.24531.2398-5.0010869.00
27292005.09.07 12:00s/l9011.001.24631.24631.2408-5.0010864.00
27302005.09.07 12:00s/l9021.001.24581.24581.2403-5.0010859.00
27312005.09.08 13:00buy stop9041.001.24561.24511.2506
27322005.09.08 13:00buy stop9051.001.24611.24561.2511
27332005.09.08 13:00buy stop9061.001.24661.24611.2516
27342005.09.08 13:00buy stop9071.001.24711.24661.2521
27352005.09.08 13:00buy stop9081.001.24761.24711.2526
27362005.09.09 13:59expiration9041.001.24561.24511.2506
27372005.09.09 13:59expiration9051.001.24611.24561.2511
27382005.09.09 13:59expiration9061.001.24661.24611.2516
27392005.09.09 13:59expiration9071.001.24711.24661.2521
27402005.09.09 13:59expiration9081.001.24761.24711.2526
27412005.09.09 13:59buy stop9091.001.24361.24311.2486
27422005.09.09 13:59buy stop9101.001.24411.24361.2491
27432005.09.09 13:59buy stop9111.001.24461.24411.2496
27442005.09.09 13:59buy stop9121.001.24511.24461.2501
27452005.09.09 13:59buy stop9131.001.24561.24511.2506
27462005.09.09 14:55buy9091.001.24361.24311.2486
27472005.09.09 14:55s/l9091.001.24311.24311.2486-5.0010854.00
27482005.09.11 23:00expiration9101.001.24411.24361.2491
27492005.09.11 23:00expiration9111.001.24461.24411.2496
27502005.09.11 23:00expiration9121.001.24511.24461.2501
27512005.09.11 23:00expiration9131.001.24561.24511.2506
27522005.09.14 01:57buy stop9141.001.23011.22961.2351
27532005.09.14 01:57buy stop9151.001.23061.23011.2356
27542005.09.14 01:57buy stop9161.001.23111.23061.2361
27552005.09.14 01:57buy stop9171.001.23161.23111.2366
27562005.09.14 01:57buy stop9181.001.23211.23161.2371
27572005.09.14 01:59buy9141.001.23011.22961.2351
27582005.09.14 01:59buy9151.001.23061.23011.2356
27592005.09.14 02:00s/l9151.001.23011.23011.2356-5.0010849.00
27602005.09.14 02:59s/l9141.001.22961.22961.2351-5.0010844.00
27612005.09.14 11:59buy9161.001.23111.23061.2361
27622005.09.14 11:59buy9171.001.23161.23111.2366
27632005.09.14 12:00s/l9171.001.23111.23111.2366-5.0010839.00
27642005.09.14 12:59buy9181.001.23211.23161.2371
27652005.09.14 13:00s/l9181.001.23161.23161.2371-5.0010834.00
27662005.09.14 13:32s/l9161.001.23061.23061.2361-5.0010829.00
27672005.09.14 17:00sell stop9191.001.22741.22791.2224
27682005.09.14 17:00sell stop9201.001.22591.22641.2209
27692005.09.14 19:00sell9191.001.22741.22791.2224
27702005.09.14 19:00s/l9191.001.22791.22791.2224-5.0010824.00
27712005.09.15 01:59sell9201.001.22591.22641.2209
27722005.09.15 04:07modify9201.001.22591.22421.2209
27732005.09.15 04:24modify9201.001.22591.22341.2209
27742005.09.15 05:59s/l9201.001.22341.22341.220925.0010849.00
27752005.09.16 02:00buy stop9211.001.22511.22461.2301
27762005.09.16 02:00buy stop9221.001.22561.22511.2306
27772005.09.16 02:00buy stop9231.001.22611.22561.2311
27782005.09.16 02:00buy stop9241.001.22661.22611.2316
27792005.09.16 02:00buy stop9251.001.22711.22661.2321
27802005.09.16 02:59buy9211.001.22511.22461.2301
27812005.09.16 02:59buy9221.001.22561.22511.2306
27822005.09.16 02:59buy9231.001.22611.22561.2311
27832005.09.16 03:00s/l9231.001.22561.22561.2311-5.0010844.00
27842005.09.16 03:59buy9241.001.22661.22611.2316
27852005.09.16 03:59modify9211.001.22511.22521.2301
27862005.09.16 04:00s/l9241.001.22611.22611.2316-5.0010839.00
27872005.09.16 04:59buy9251.001.22711.22661.2321
27882005.09.16 04:59modify9211.001.22511.22901.2301
27892005.09.16 05:00modify9221.001.22561.22901.2306
27902005.09.16 05:59modify9251.001.22711.22901.2321
27912005.09.16 05:59s/l9211.001.22901.22901.230139.0010878.00
27922005.09.16 05:59s/l9221.001.22901.22901.230634.0010912.00
27932005.09.16 05:59s/l9251.001.22901.22901.232119.0010931.00
27942005.09.16 12:59sell stop9261.001.22231.22281.2173
27952005.09.16 12:59sell stop9271.001.22181.22231.2168
27962005.09.16 12:59sell stop9281.001.22131.22181.2163
27972005.09.16 12:59sell stop9291.001.22081.22131.2158
27982005.09.16 13:59sell9261.001.22231.22281.2173
27992005.09.16 13:59sell9271.001.22181.22231.2168
28002005.09.16 14:00s/l9271.001.22231.22231.2168-5.0010926.00
28012005.09.16 15:00s/l9261.001.22281.22281.2173-5.0010921.00
28022005.09.16 15:01sell9281.001.22131.22181.2163
28032005.09.16 15:01s/l9281.001.22181.22181.2163-5.0010916.00
28042005.09.16 15:01sell9291.001.22081.22131.2158
28052005.09.16 15:01s/l9291.001.22131.22131.2158-5.0010911.00
28062005.09.20 02:59buy stop9301.001.21881.21831.2238
28072005.09.20 02:59buy stop9311.001.21931.21881.2243
28082005.09.20 02:59buy stop9321.001.21981.21931.2248
28092005.09.20 02:59buy stop9331.001.22031.21981.2253
28102005.09.21 02:59expiration9301.001.21881.21831.2238
28112005.09.21 02:59expiration9311.001.21931.21881.2243
28122005.09.21 02:59expiration9321.001.21981.21931.2248
28132005.09.21 02:59expiration9331.001.22031.21981.2253
28142005.09.21 03:59buy stop9341.001.21771.21721.2227
28152005.09.21 03:59buy stop9351.001.21821.21771.2232
28162005.09.21 03:59buy stop9361.001.21871.21821.2237
28172005.09.21 03:59buy stop9371.001.21921.21871.2242
28182005.09.21 03:59buy stop9381.001.21971.21921.2247
28192005.09.21 04:59buy9341.001.21771.21721.2227
28202005.09.21 04:59buy9351.001.21821.21771.2232
28212005.09.21 04:59buy9361.001.21871.21821.2237
28222005.09.21 04:59buy9371.001.21921.21871.2242
28232005.09.21 04:59modify9341.001.21771.21801.2227
28242005.09.21 05:00s/l9371.001.21871.21871.2242-5.0010906.00
28252005.09.21 05:59buy9381.001.21971.21921.2247
28262005.09.21 06:00s/l9381.001.21921.21921.2247-5.0010901.00
28272005.09.21 06:36modify9341.001.21771.21821.2227
28282005.09.21 06:40modify9341.001.21771.21881.2227
28292005.09.21 06:40modify9341.001.21771.21901.2227
28302005.09.21 06:40modify9341.001.21771.21911.2227
28312005.09.21 06:40modify9351.001.21821.21901.2232
28322005.09.21 06:40modify9361.001.21871.21891.2237
28332005.09.21 06:41s/l9341.001.21911.21911.222714.0010915.00
28342005.09.21 06:41s/l9351.001.21901.21901.22328.0010923.00
28352005.09.21 06:41s/l9361.001.21891.21891.22372.0010925.00
28362005.09.22 04:11sell stop9391.001.21851.21901.2135
28372005.09.22 04:11sell stop9401.001.21801.21851.2130
28382005.09.22 04:11sell stop9411.001.21751.21801.2125
28392005.09.22 04:11sell stop9421.001.21701.21751.2120
28402005.09.22 14:59sell9391.001.21851.21901.2135
28412005.09.22 14:59sell9401.001.21801.21851.2130
28422005.09.22 14:59sell9411.001.21751.21801.2125
28432005.09.22 14:59sell9421.001.21701.21751.2120
28442005.09.22 15:59modify9391.001.21851.21651.2135
28452005.09.22 16:00modify9401.001.21801.21651.2130
28462005.09.22 16:06modify9411.001.21751.21651.2125
28472005.09.22 16:07s/l9391.001.21651.21651.213520.0010945.00
28482005.09.22 16:07s/l9401.001.21651.21651.213015.0010960.00
28492005.09.22 16:07s/l9411.001.21651.21651.212510.0010970.00
28502005.09.22 16:29modify9421.001.21701.21671.2120
28512005.09.22 16:29modify9421.001.21701.21651.2120
28522005.09.22 16:30modify9421.001.21701.21641.2120
28532005.09.22 16:33modify9421.001.21701.21641.2120
28542005.09.22 16:36modify9421.001.21701.21631.2120
28552005.09.22 16:37modify9421.001.21701.21621.2120
28562005.09.22 16:37modify9421.001.21701.21571.2120
28572005.09.22 16:59s/l9421.001.21571.21571.212013.0010983.00
28582005.09.26 18:59buy stop9431.001.20861.20811.2136
28592005.09.26 18:59buy stop9441.001.20961.20911.2146
28602005.09.26 18:59buy stop9451.001.21011.20961.2151
28612005.09.27 18:59expiration9431.001.20861.20811.2136
28622005.09.27 18:59expiration9441.001.20961.20911.2146
28632005.09.27 18:59expiration9451.001.21011.20961.2151
28642005.09.28 02:16buy stop9461.001.20381.20331.2088
28652005.09.28 02:16buy stop9471.001.20431.20381.2093
28662005.09.28 02:16buy stop9481.001.20481.20431.2098
28672005.09.28 02:16buy stop9491.001.20531.20481.2103
28682005.09.28 02:16buy stop9501.001.20581.20531.2108
28692005.09.28 04:59buy9461.001.20381.20331.2088
28702005.09.28 04:59buy9471.001.20431.20381.2093
28712005.09.28 05:00s/l9471.001.20381.20381.2093-5.0010978.00
28722005.09.28 05:00s/l9461.001.20331.20331.2088-5.0010973.00
28732005.09.28 06:45buy9481.001.20481.20431.2098
28742005.09.28 06:45s/l9481.001.20431.20431.2098-5.0010968.00
28752005.09.28 22:59buy9491.001.20531.20481.2103
28762005.09.28 22:59buy9501.001.20581.20531.2108
28772005.09.28 22:59modify9491.001.20531.20551.2103
28782005.09.29 00:00s/l9491.001.20551.20551.21032.0010970.00
28792005.09.29 00:00s/l9501.001.20531.20531.2108-5.0010965.00
28802005.09.29 12:59sell stop9511.001.20061.20111.1956
28812005.09.29 12:59sell stop9521.001.20011.20061.1951
28822005.09.29 12:59sell stop9531.001.19961.20011.1946
28832005.09.29 12:59sell stop9541.001.19911.19961.1941
28842005.09.30 12:59expiration9511.001.20061.20111.1956
28852005.09.30 12:59expiration9521.001.20011.20061.1951
28862005.09.30 12:59expiration9531.001.19961.20011.1946
28872005.09.30 12:59expiration9541.001.19911.19961.1941
28882005.09.30 13:00sell stop9551.001.20241.20291.1974
28892005.09.30 13:00sell stop9561.001.20191.20241.1969
28902005.09.30 13:00sell stop9571.001.20141.20191.1964
28912005.09.30 13:00sell stop9581.001.20091.20141.1959
28922005.09.30 13:00sell stop9591.001.20041.20091.1954
28932005.09.30 17:59sell9551.001.20241.20291.1974
28942005.09.30 18:00s/l9551.001.20291.20291.1974-5.0010960.00
28952005.09.30 18:59sell9561.001.20191.20241.1969
28962005.09.30 18:59sell9571.001.20141.20191.1964
28972005.09.30 19:00s/l9571.001.20191.20191.1964-5.0010955.00
28982005.09.30 19:00s/l9561.001.20241.20241.1969-5.0010950.00
28992005.10.02 23:00expiration9581.001.20091.20141.1959
29002005.10.02 23:00expiration9591.001.20041.20091.1954
29012005.10.04 10:00buy stop9601.001.19501.19451.2000
29022005.10.04 10:00buy stop9611.001.19551.19501.2005
29032005.10.04 10:00buy stop9621.001.19601.19551.2010
29042005.10.04 10:00buy stop9631.001.19651.19601.2015
29052005.10.04 10:00buy stop9641.001.19701.19651.2020
29062005.10.05 03:51buy9601.001.19501.19451.2000
29072005.10.05 03:51s/l9601.001.19451.19451.2000-5.0010945.00
29082005.10.05 04:59buy9611.001.19551.19501.2005
29092005.10.05 04:59buy9621.001.19601.19551.2010
29102005.10.05 05:00s/l9621.001.19551.19551.2010-5.0010940.00
29112005.10.05 05:15s/l9611.001.19501.19501.2005-5.0010935.00
29122005.10.05 07:02buy9631.001.19651.19601.2015
29132005.10.05 07:02s/l9631.001.19601.19601.2015-5.0010930.00
29142005.10.05 07:59buy9641.001.19701.19651.2020
29152005.10.05 08:00s/l9641.001.19651.19651.2020-5.0010925.00
29162005.10.05 14:00sell stop9651.001.19261.19311.1876
29172005.10.05 14:00sell stop9661.001.19161.19211.1866
29182005.10.05 14:00sell stop9671.001.19111.19161.1861
29192005.10.06 14:59expiration9651.001.19261.19311.1876
29202005.10.06 14:59expiration9661.001.19161.19211.1866
29212005.10.06 14:59expiration9671.001.19111.19161.1861
29222005.10.07 12:59sell stop9681.001.21031.21081.2053
29232005.10.07 12:59sell stop9691.001.20981.21031.2048
29242005.10.07 12:59sell stop9701.001.20931.20981.2043
29252005.10.07 12:59sell stop9711.001.20881.20931.2038
29262005.10.07 12:59sell stop9721.001.20831.20881.2033
29272005.10.09 23:00expiration9681.001.21031.21081.2053
29282005.10.09 23:00expiration9691.001.20981.21031.2048
29292005.10.09 23:00expiration9701.001.20931.20981.2043
29302005.10.09 23:00expiration9711.001.20881.20931.2038
29312005.10.09 23:00expiration9721.001.20831.20881.2033
29322005.10.10 07:00buy stop9731.001.21511.21461.2201
29332005.10.10 07:00buy stop9741.001.21561.21511.2206
29342005.10.10 07:00buy stop9751.001.21611.21561.2211
29352005.10.10 07:00buy stop9761.001.21661.21611.2216
29362005.10.10 07:59buy9731.001.21511.21461.2201
29372005.10.10 07:59buy9741.001.21561.21511.2206
29382005.10.10 07:59buy9751.001.21611.21561.2211
29392005.10.10 08:00s/l9741.001.21511.21511.2206-5.0010920.00
29402005.10.10 08:00s/l9751.001.21561.21561.2211-5.0010915.00
29412005.10.10 08:33s/l9731.001.21461.21461.2201-5.0010910.00
29422005.10.11 07:04expiration9761.001.21661.21611.2216
29432005.10.12 11:59buy stop9771.001.20301.20251.2080
29442005.10.12 11:59buy stop9781.001.20351.20301.2085
29452005.10.12 11:59buy stop9791.001.20401.20351.2090
29462005.10.12 11:59buy stop9801.001.20451.20401.2095
29472005.10.12 11:59buy stop9811.001.20501.20451.2100
29482005.10.12 13:59buy9771.001.20301.20251.2080
29492005.10.12 14:00s/l9771.001.20251.20251.2080-5.0010905.00
29502005.10.12 14:59buy9781.001.20351.20301.2085
29512005.10.12 15:00s/l9781.001.20301.20301.2085-5.0010900.00
29522005.10.12 15:14buy9791.001.20401.20351.2090
29532005.10.12 15:14s/l9791.001.20351.20351.2090-5.0010895.00
29542005.10.12 15:17buy9801.001.20451.20401.2095
29552005.10.12 15:17s/l9801.001.20401.20401.2095-5.0010890.00
29562005.10.12 15:41buy9811.001.20501.20451.2100
29572005.10.12 15:41s/l9811.001.20451.20451.2100-5.0010885.00
29582005.10.13 01:59sell stop9821.001.19751.19801.1925
29592005.10.13 01:59sell stop9831.001.19601.19651.1910
29602005.10.13 02:59sell9821.001.19751.19801.1925
29612005.10.13 03:00s/l9821.001.19801.19801.1925-5.0010880.00
29622005.10.13 12:59sell9831.001.19601.19651.1910
29632005.10.13 13:59modify9831.001.19601.19401.1910
29642005.10.13 14:52s/l9831.001.19401.19401.191020.0010900.00
29652005.10.13 18:59buy stop9841.001.20331.20281.2083
29662005.10.13 18:59buy stop9851.001.20381.20331.2088
29672005.10.13 18:59buy stop9861.001.20431.20381.2093
29682005.10.13 18:59buy stop9871.001.20481.20431.2098
29692005.10.13 18:59buy stop9881.001.20531.20481.2103
29702005.10.13 19:59buy9841.001.20331.20281.2083
29712005.10.13 19:59buy9851.001.20381.20331.2088
29722005.10.13 20:00s/l9851.001.20331.20331.2088-5.0010895.00
29732005.10.13 20:59s/l9841.001.20281.20281.2083-5.0010890.00
29742005.10.14 03:59buy9861.001.20431.20381.2093
29752005.10.14 04:00s/l9861.001.20381.20381.2093-5.0010885.00
29762005.10.14 14:42buy9871.001.20481.20431.2098
29772005.10.14 14:42buy9881.001.20531.20481.2103
29782005.10.14 14:42modify9871.001.20481.20511.2098
29792005.10.14 14:43modify9871.001.20481.20521.2098
29802005.10.14 14:43modify9871.001.20481.20531.2098
29812005.10.14 14:43modify9871.001.20481.20541.2098
29822005.10.14 14:45s/l9871.001.20541.20541.20986.0010891.00
29832005.10.14 14:47s/l9881.001.20481.20481.2103-5.0010886.00
29842005.10.17 09:59sell stop9891.001.20251.20301.1975
29852005.10.17 09:59sell stop9901.001.20201.20251.1970
29862005.10.17 09:59sell stop9911.001.20151.20201.1965
29872005.10.17 09:59sell stop9921.001.20101.20151.1960
29882005.10.17 09:59sell stop9931.001.20051.20101.1955
29892005.10.17 12:12sell9891.001.20251.20301.1975
29902005.10.17 12:12s/l9891.001.20301.20301.1975-5.0010881.00
29912005.10.17 14:14sell9901.001.20201.20251.1970
29922005.10.17 14:14s/l9901.001.20251.20251.1970-5.0010876.00
29932005.10.17 14:30sell9911.001.20151.20201.1965
29942005.10.17 14:30s/l9911.001.20201.20201.1965-5.0010871.00
29952005.10.17 22:59sell9921.001.20101.20151.1960
29962005.10.17 23:00s/l9921.001.20151.20151.1960-5.0010866.00
29972005.10.17 23:59sell9931.001.20051.20101.1955
29982005.10.18 00:00s/l9931.001.20101.20101.1955-5.0010861.00
29992005.10.19 11:00buy stop9941.001.19851.19801.2035
30002005.10.19 11:00buy stop9951.001.19951.19901.2045
30012005.10.19 11:00buy stop9961.001.20001.19951.2050
30022005.10.19 14:59buy9941.001.19851.19801.2035
30032005.10.19 16:23s/l9941.001.19801.19801.2035-5.0010856.00
30042005.10.19 16:56buy9951.001.19951.19901.2045
30052005.10.19 16:56s/l9951.001.19901.19901.2045-5.0010851.00
30062005.10.19 19:59buy9961.001.20001.19951.2050
30072005.10.19 20:59s/l9961.001.19951.19951.2050-5.0010846.00
30082005.10.20 04:00sell stop9971.001.19481.19531.1898
30092005.10.20 04:00sell stop9981.001.19381.19431.1888
30102005.10.20 04:00sell stop9991.001.19331.19381.1883
30112005.10.21 04:14expiration9971.001.19481.19531.1898
30122005.10.21 04:14expiration9981.001.19381.19431.1888
30132005.10.21 04:14expiration9991.001.19331.19381.1883
30142005.10.21 12:00sell stop10001.001.19951.20001.1945
30152005.10.21 12:00sell stop10011.001.19801.19851.1930
30162005.10.21 15:59sell10001.001.19951.20001.1945
30172005.10.21 15:59sell10011.001.19801.19851.1930
30182005.10.21 17:47modify10001.001.19951.19711.1945
30192005.10.21 17:56modify10001.001.19951.19651.1945
30202005.10.21 17:57modify10011.001.19801.19651.1930
30212005.10.21 17:59s/l10001.001.19651.19651.194530.0010876.00
30222005.10.21 17:59s/l10011.001.19651.19651.193015.0010891.00
30232005.10.24 14:59buy stop10021.001.19931.19881.2043
30242005.10.24 14:59buy stop10031.001.19981.19931.2048
30252005.10.24 14:59buy stop10041.001.20031.19981.2053
30262005.10.24 14:59buy stop10051.001.20081.20031.2058
30272005.10.24 14:59buy stop10061.001.20131.20081.2063
30282005.10.24 15:59buy10021.001.19931.19881.2043
30292005.10.24 15:59buy10031.001.19981.19931.2048
30302005.10.24 15:59buy10041.001.20031.19981.2053
30312005.10.24 16:00s/l10041.001.19981.19981.2053-5.0010886.00
30322005.10.24 16:59s/l10031.001.19931.19931.2048-5.0010881.00
30332005.10.24 17:00s/l10021.001.19881.19881.2043-5.0010876.00
30342005.10.25 08:59buy10051.001.20081.20031.2058
30352005.10.25 08:59buy10061.001.20131.20081.2063
30362005.10.25 08:59modify10051.001.20081.20181.2058
30372005.10.25 09:00modify10051.001.20081.20191.2058
30382005.10.25 09:59modify10061.001.20131.20191.2063
30392005.10.25 09:59modify10051.001.20081.20281.2058
30402005.10.25 10:00modify10051.001.20081.20291.2058
30412005.10.25 10:34modify10061.001.20131.20291.2063
30422005.10.25 10:34s/l10051.001.20291.20291.205821.0010897.00
30432005.10.25 10:34s/l10061.001.20291.20291.206316.0010913.00
30442005.10.26 10:00sell stop10071.001.20561.20611.2006
30452005.10.26 10:00sell stop10081.001.20411.20461.1991
30462005.10.26 21:59sell10071.001.20561.20611.2006
30472005.10.26 22:00s/l10071.001.20611.20611.2006-5.0010908.00
30482005.10.27 10:00expiration10081.001.20411.20461.1991
30492005.10.28 12:59sell stop10091.001.20941.20991.2044
30502005.10.28 12:59sell stop10101.001.20791.20841.2029
30512005.10.28 15:59sell10091.001.20941.20991.2044
30522005.10.28 16:59sell10101.001.20791.20841.2029
30532005.10.28 18:59modify10091.001.20941.20771.2044
30542005.10.28 19:10modify10101.001.20791.20781.2029
30552005.10.30 23:00modify10091.001.20941.20641.2044
30562005.10.30 23:00modify10101.001.20791.20661.2029
30572005.10.30 23:01modify10101.001.20791.20641.2029
30582005.10.30 23:03modify10091.001.20941.20611.2044
30592005.10.30 23:04s/l10091.001.20611.20611.204433.0010941.00
30602005.10.30 23:04s/l10101.001.20641.20641.202915.0010956.00
30612005.11.01 11:00buy stop10111.001.20201.20151.2070
30622005.11.01 11:00buy stop10121.001.20251.20201.2075
30632005.11.01 11:00buy stop10131.001.20301.20251.2080
30642005.11.01 11:00buy stop10141.001.20351.20301.2085
30652005.11.01 11:00buy stop10151.001.20401.20351.2090
30662005.11.01 11:02buy10111.001.20201.20151.2070
30672005.11.01 11:02s/l10111.001.20151.20151.2070-5.0010951.00
30682005.11.01 12:59buy10121.001.20251.20201.2075
30692005.11.01 13:00s/l10121.001.20201.20201.2075-5.0010946.00
30702005.11.01 22:45buy10131.001.20301.20251.2080
30712005.11.01 22:45s/l10131.001.20251.20251.2080-5.0010941.00
30722005.11.01 22:59buy10141.001.20351.20301.2085
30732005.11.01 22:59buy10151.001.20401.20351.2090
30742005.11.01 23:00s/l10151.001.20351.20351.2090-5.0010936.00
30752005.11.01 23:05s/l10141.001.20301.20301.2085-5.0010931.00
30762005.11.02 11:00sell stop10161.001.20041.20091.1954
30772005.11.02 11:00sell stop10171.001.19991.20041.1949
30782005.11.02 11:00sell stop10181.001.19941.19991.1944
30792005.11.02 11:00sell stop10191.001.19891.19941.1939
30802005.11.02 11:59sell10161.001.20041.20091.1954
30812005.11.02 11:59sell10171.001.19991.20041.1949
30822005.11.02 11:59sell10181.001.19941.19991.1944
30832005.11.02 12:00s/l10181.001.19991.19991.1944-5.0010926.00
30842005.11.02 12:03s/l10171.001.20041.20041.1949-5.0010921.00
30852005.11.02 12:03s/l10161.001.20091.20091.1954-5.0010916.00
30862005.11.02 12:17sell10191.001.19891.19941.1939
30872005.11.02 12:17s/l10191.001.19941.19941.1939-5.0010911.00
30882005.11.02 14:00buy stop10201.001.20401.20351.2090
30892005.11.02 14:00buy stop10211.001.20451.20401.2095
30902005.11.02 14:00buy stop10221.001.20501.20451.2100
30912005.11.02 14:00buy stop10231.001.20551.20501.2105
30922005.11.02 14:00buy stop10241.001.20601.20551.2110
30932005.11.02 14:59buy10201.001.20401.20351.2090
30942005.11.02 15:00s/l10201.001.20351.20351.2090-5.0010906.00
30952005.11.02 15:09buy10211.001.20451.20401.2095
30962005.11.02 15:09s/l10211.001.20401.20401.2095-5.0010901.00
30972005.11.02 15:46buy10221.001.20501.20451.2100
30982005.11.02 15:47s/l10221.001.20451.20451.2100-5.0010896.00
30992005.11.02 15:59buy10231.001.20551.20501.2105
31002005.11.02 15:59buy10241.001.20601.20551.2110
31012005.11.02 15:59modify10231.001.20551.20571.2105
31022005.11.02 16:46modify10231.001.20551.20581.2105
31032005.11.02 16:46modify10231.001.20551.20591.2105
31042005.11.02 16:47modify10231.001.20551.20601.2105
31052005.11.02 16:47modify10231.001.20551.20611.2105
31062005.11.02 16:48modify10241.001.20601.20611.2110
31072005.11.02 16:59s/l10231.001.20611.20611.21056.0010902.00
31082005.11.02 16:59s/l10241.001.20611.20611.21101.0010903.00
31092005.11.03 12:01sell stop10251.001.20441.20491.1994
31102005.11.03 12:01sell stop10261.001.20391.20441.1989
31112005.11.03 12:01sell stop10271.001.20341.20391.1984
31122005.11.03 12:01sell stop10281.001.20291.20341.1979
31132005.11.03 12:01sell stop10291.001.20241.20291.1974
31142005.11.03 13:54sell10251.001.20441.20491.1994
31152005.11.03 13:54s/l10251.001.20491.20491.1994-5.0010898.00
31162005.11.03 13:59sell10261.001.20391.20441.1989
31172005.11.03 13:59sell10271.001.20341.20391.1984
31182005.11.03 13:59sell10281.001.20291.20341.1979
31192005.11.03 13:59sell10291.001.20241.20291.1974
31202005.11.03 13:59modify10261.001.20391.20251.1989
31212005.11.03 14:00modify10271.001.20341.20261.1984
31222005.11.03 14:35modify10281.001.20291.20261.1979
31232005.11.03 14:35s/l10261.001.20251.20251.198914.0010912.00
31242005.11.03 14:35s/l10271.001.20261.20261.19848.0010920.00
31252005.11.03 14:35s/l10281.001.20261.20261.19793.0010923.00
31262005.11.03 14:37modify10291.001.20241.20231.1974
31272005.11.03 14:37modify10291.001.20241.20221.1974
31282005.11.03 14:37modify10291.001.20241.20191.1974
31292005.11.03 14:39s/l10291.001.20191.20191.19745.0010928.00
31302005.11.04 14:00buy stop10301.001.19901.19851.2040
31312005.11.04 14:00buy stop10311.001.19951.19901.2045
31322005.11.04 14:00buy stop10321.001.20001.19951.2050
31332005.11.04 14:00buy stop10331.001.20051.20001.2055
31342005.11.04 14:00buy stop10341.001.20101.20051.2060
31352005.11.06 23:00expiration10301.001.19901.19851.2040
31362005.11.06 23:00expiration10311.001.19951.19901.2045
31372005.11.06 23:00expiration10321.001.20001.19951.2050
31382005.11.06 23:00expiration10331.001.20051.20001.2055
31392005.11.06 23:00expiration10341.001.20101.20051.2060
31402005.11.08 16:19buy stop10351.001.17861.17811.1836
31412005.11.08 16:19buy stop10361.001.17911.17861.1841
31422005.11.08 16:19buy stop10371.001.17961.17911.1846
31432005.11.08 16:19buy stop10381.001.18011.17961.1851
31442005.11.08 16:19buy stop10391.001.18061.18011.1856
31452005.11.08 18:14buy10351.001.17861.17811.1836
31462005.11.08 18:14s/l10351.001.17811.17811.1836-5.0010923.00
31472005.11.08 18:16buy10361.001.17911.17861.1841
31482005.11.08 18:16s/l10361.001.17861.17861.1841-5.0010918.00
31492005.11.08 18:59buy10371.001.17961.17911.1846
31502005.11.08 19:00s/l10371.001.17911.17911.1846-5.0010913.00
31512005.11.09 16:19expiration10381.001.18011.17961.1851
31522005.11.09 16:19expiration10391.001.18061.18011.1856
31532005.11.09 19:32buy stop10401.001.17881.17831.1838
31542005.11.09 19:32buy stop10411.001.17931.17881.1843
31552005.11.09 19:32buy stop10421.001.17981.17931.1848
31562005.11.09 19:32buy stop10431.001.18031.17981.1853
31572005.11.10 10:53buy10401.001.17881.17831.1838
31582005.11.10 10:53s/l10401.001.17831.17831.1838-5.0010908.00
31592005.11.10 11:28buy10411.001.17931.17881.1843
31602005.11.10 11:28s/l10411.001.17881.17881.1843-5.0010903.00
31612005.11.10 19:32expiration10421.001.17981.17931.1848
31622005.11.10 19:32expiration10431.001.18031.17981.1853
31632005.11.11 20:59buy stop10441.001.17441.17391.1794
31642005.11.11 20:59buy stop10451.001.17491.17441.1799
31652005.11.11 20:59buy stop10461.001.17541.17491.1804
31662005.11.11 20:59buy stop10471.001.17591.17541.1809
31672005.11.11 20:59buy stop10481.001.17641.17591.1814
31682005.11.14 00:00expiration10441.001.17441.17391.1794
31692005.11.14 00:00expiration10451.001.17491.17441.1799
31702005.11.14 00:00expiration10461.001.17541.17491.1804
31712005.11.14 00:00expiration10471.001.17591.17541.1809
31722005.11.14 00:00expiration10481.001.17641.17591.1814
31732005.11.14 12:59sell stop10491.001.17011.17061.1651
31742005.11.14 12:59sell stop10501.001.16961.17011.1646
31752005.11.14 12:59sell stop10511.001.16911.16961.1641
31762005.11.14 12:59sell stop10521.001.16861.16911.1636
31772005.11.14 14:20sell10491.001.17011.17061.1651
31782005.11.14 14:20s/l10491.001.17061.17061.1651-5.0010898.00
31792005.11.14 14:22sell10501.001.16961.17011.1646
31802005.11.14 14:24s/l10501.001.17011.17011.1646-5.0010893.00
31812005.11.14 16:29sell10511.001.16911.16961.1641
31822005.11.14 16:29s/l10511.001.16961.16961.1641-5.0010888.00
31832005.11.14 16:59sell10521.001.16861.16911.1636
31842005.11.14 16:59modify10521.001.16861.16801.1636
31852005.11.14 17:00modify10521.001.16861.16781.1636
31862005.11.14 17:13s/l10521.001.16781.16781.16368.0010896.00
31872005.11.15 09:23buy stop10531.001.17261.17211.1776
31882005.11.15 09:23buy stop10541.001.17311.17261.1781
31892005.11.15 09:23buy stop10551.001.17361.17311.1786
31902005.11.15 09:23buy stop10561.001.17411.17361.1791
31912005.11.15 20:59buy10531.001.17261.17211.1776
31922005.11.15 20:59buy10541.001.17311.17261.1781
31932005.11.15 21:00s/l10541.001.17261.17261.1781-5.0010891.00
31942005.11.15 21:08s/l10531.001.17211.17211.1776-5.0010886.00
31952005.11.15 23:59buy10551.001.17361.17311.1786
31962005.11.16 00:00s/l10551.001.17311.17311.1786-5.0010881.00
31972005.11.16 09:23expiration10561.001.17411.17361.1791
31982005.11.16 10:59sell stop10571.001.16711.16761.1621
31992005.11.16 10:59sell stop10581.001.16561.16611.1606
32002005.11.16 14:59sell10571.001.16711.16761.1621
32012005.11.16 14:59sell10581.001.16561.16611.1606
32022005.11.16 14:59modify10571.001.16711.16611.1621
32032005.11.16 15:00s/l10571.001.16611.16611.162110.0010891.00
32042005.11.16 15:00s/l10581.001.16611.16611.1606-5.0010886.00
32052005.11.17 09:51buy stop10591.001.17051.17001.1755
32062005.11.17 09:51buy stop10601.001.17101.17051.1760
32072005.11.17 09:51buy stop10611.001.17151.17101.1765
32082005.11.17 09:51buy stop10621.001.17201.17151.1770
32092005.11.17 09:51buy stop10631.001.17251.17201.1775
32102005.11.17 14:59buy10591.001.17051.17001.1755
32112005.11.17 14:59buy10601.001.17101.17051.1760
32122005.11.17 15:00buy10611.001.17151.17101.1765
32132005.11.17 15:54s/l10611.001.17101.17101.1765-5.0010881.00
32142005.11.17 15:56buy10621.001.17201.17151.1770
32152005.11.17 15:56modify10591.001.17051.17061.1755
32162005.11.17 15:56s/l10621.001.17151.17151.1770-5.0010876.00
32172005.11.17 15:56s/l10591.001.17061.17061.17551.0010877.00
32182005.11.17 15:59buy10631.001.17251.17201.1775
32192005.11.17 16:00modify10601.001.17101.17161.1760
32202005.11.17 16:00s/l10631.001.17201.17201.1775-5.0010872.00
32212005.11.17 16:00s/l10601.001.17161.17161.17606.0010878.00
32222005.11.18 07:59sell stop10641.001.17021.17071.1652
32232005.11.18 07:59sell stop10651.001.16971.17021.1647
32242005.11.18 07:59sell stop10661.001.16921.16971.1642
32252005.11.18 07:59sell stop10671.001.16871.16921.1637
32262005.11.18 08:59sell10641.001.17021.17071.1652
32272005.11.18 08:59sell10651.001.16971.17021.1647
32282005.11.18 08:59sell10661.001.16921.16971.1642
32292005.11.18 08:59sell10671.001.16871.16921.1637
32302005.11.18 09:26s/l10671.001.16921.16921.1637-5.0010873.00
32312005.11.18 09:26modify10641.001.17021.16991.1652
32322005.11.18 09:26modify10641.001.17021.16981.1652
32332005.11.18 09:38modify10641.001.17021.16881.1652
32342005.11.18 09:38modify10651.001.16971.16901.1647
32352005.11.18 09:39modify10661.001.16921.16911.1642
32362005.11.18 09:44modify10651.001.16971.16881.1647
32372005.11.18 09:45modify10661.001.16921.16891.1642
32382005.11.18 09:47s/l10641.001.16881.16881.165214.0010887.00
32392005.11.18 09:47s/l10651.001.16881.16881.16479.0010896.00
32402005.11.18 09:47s/l10661.001.16891.16891.16423.0010899.00
32412005.11.18 14:59buy stop10681.001.17861.17811.1836
32422005.11.18 14:59buy stop10691.001.17911.17861.1841
32432005.11.18 14:59buy stop10701.001.17961.17911.1846
32442005.11.18 14:59buy stop10711.001.18011.17961.1851
32452005.11.20 23:00expiration10681.001.17861.17811.1836
32462005.11.20 23:00expiration10691.001.17911.17861.1841
32472005.11.20 23:00expiration10701.001.17961.17911.1846
32482005.11.20 23:00expiration10711.001.18011.17961.1851
32492005.11.21 16:00sell stop10721.001.17271.17321.1677
32502005.11.21 16:00sell stop10731.001.17171.17221.1667
32512005.11.21 16:00sell stop10741.001.17121.17171.1662
32522005.11.21 17:16sell10721.001.17271.17321.1677
32532005.11.21 17:16s/l10721.001.17321.17321.1677-5.0010894.00
32542005.11.22 08:59sell10731.001.17171.17221.1667
32552005.11.22 08:59sell10741.001.17121.17171.1662
32562005.11.22 09:00s/l10741.001.17171.17171.1662-5.0010889.00
32572005.11.22 09:40s/l10731.001.17221.17221.1667-5.0010884.00
32582005.11.22 17:00buy stop10751.001.17501.17451.1800
32592005.11.22 17:00buy stop10761.001.17551.17501.1805
32602005.11.22 17:00buy stop10771.001.17601.17551.1810
32612005.11.22 17:00buy stop10781.001.17651.17601.1815
32622005.11.22 17:00buy stop10791.001.17701.17651.1820
32632005.11.22 18:02buy10751.001.17501.17451.1800
32642005.11.22 18:02s/l10751.001.17451.17451.1800-5.0010879.00
32652005.11.22 19:59buy10761.001.17551.17501.1805
32662005.11.22 19:59buy10771.001.17601.17551.1810
32672005.11.22 19:59buy10781.001.17651.17601.1815
32682005.11.22 19:59buy10791.001.17701.17651.1820
32692005.11.22 20:00t/p10761.001.18051.17501.180550.0010929.00
32702005.11.22 20:20modify10771.001.17601.17991.1810
32712005.11.22 20:20t/p10771.001.18101.17991.181050.0010979.00
32722005.11.22 20:20modify10781.001.17651.18061.1815
32732005.11.22 20:20modify10791.001.17701.18051.1820
32742005.11.22 20:21modify10791.001.17701.18061.1820
32752005.11.22 20:21modify10781.001.17651.18071.1815
32762005.11.22 20:21modify10781.001.17651.18091.1815
32772005.11.22 20:21t/p10781.001.18151.18091.181550.0011029.00
32782005.11.22 20:21modify10791.001.17701.18111.1820
32792005.11.22 20:21modify10791.001.17701.18121.1820
32802005.11.22 20:21modify10791.001.17701.18131.1820
32812005.11.22 20:22s/l10791.001.18131.18131.182043.0011072.00
32822005.11.23 12:00sell stop10801.001.17641.17691.1714
32832005.11.23 12:00sell stop10811.001.17591.17641.1709
32842005.11.23 12:00sell stop10821.001.17541.17591.1704
32852005.11.23 12:00sell stop10831.001.17491.17541.1699
32862005.11.23 12:00sell stop10841.001.17441.17491.1694
32872005.11.24 12:00expiration10801.001.17641.17691.1714
32882005.11.24 12:00expiration10811.001.17591.17641.1709
32892005.11.24 12:00expiration10821.001.17541.17591.1704
32902005.11.24 12:00expiration10831.001.17491.17541.1699
32912005.11.24 12:00expiration10841.001.17441.17491.1694
32922005.11.28 15:00buy stop10851.001.17361.17311.1786
32932005.11.28 15:00buy stop10861.001.17411.17361.1791
32942005.11.28 15:00buy stop10871.001.17461.17411.1796
32952005.11.28 15:00buy stop10881.001.17511.17461.1801
32962005.11.28 15:00buy stop10891.001.17561.17511.1806
32972005.11.28 15:25buy10851.001.17361.17311.1786
32982005.11.28 15:25s/l10851.001.17311.17311.1786-5.0011067.00
32992005.11.28 15:59buy10861.001.17411.17361.1791
33002005.11.28 15:59buy10871.001.17461.17411.1796
33012005.11.28 15:59buy10881.001.17511.17461.1801
33022005.11.28 15:59buy10891.001.17561.17511.1806
33032005.11.28 15:59modify10861.001.17411.17871.1791
33042005.11.28 16:00t/p10861.001.17911.17871.179150.0011117.00
33052005.11.28 16:00modify10871.001.17461.17861.1796
33062005.11.28 16:47modify10881.001.17511.17861.1801
33072005.11.28 16:48modify10891.001.17561.17851.1806
33082005.11.28 16:48s/l10871.001.17861.17861.179640.0011157.00
33092005.11.28 16:48s/l10881.001.17861.17861.180135.0011192.00
33102005.11.28 16:48s/l10891.001.17851.17851.180629.0011221.00
33112005.11.29 13:59sell stop10901.001.17481.17531.1698
33122005.11.29 13:59sell stop10911.001.17381.17431.1688
33132005.11.29 13:59sell stop10921.001.17331.17381.1683
33142005.11.30 13:59expiration10901.001.17481.17531.1698
33152005.11.30 13:59expiration10911.001.17381.17431.1688
33162005.11.30 13:59expiration10921.001.17331.17381.1683
33172005.11.30 16:34buy stop10931.001.18091.18041.1859
33182005.11.30 16:34buy stop10941.001.18141.18091.1864
33192005.11.30 16:34buy stop10951.001.18191.18141.1869
33202005.11.30 16:34buy stop10961.001.18241.18191.1874
33212005.12.01 16:34expiration10931.001.18091.18041.1859
33222005.12.01 16:34expiration10941.001.18141.18091.1864
33232005.12.01 16:34expiration10951.001.18191.18141.1869
33242005.12.01 16:34expiration10961.001.18241.18191.1874
33252005.12.05 11:59buy stop10971.001.17561.17511.1806
33262005.12.05 11:59buy stop10981.001.17611.17561.1811
33272005.12.05 11:59buy stop10991.001.17661.17611.1816
33282005.12.05 11:59buy stop11001.001.17711.17661.1821
33292005.12.05 11:59buy stop11011.001.17761.17711.1826
33302005.12.05 12:59buy10971.001.17561.17511.1806
33312005.12.05 12:59buy10981.001.17611.17561.1811
33322005.12.05 12:59buy10991.001.17661.17611.1816
33332005.12.05 12:59buy11001.001.17711.17661.1821
33342005.12.05 12:59buy11011.001.17761.17711.1826
33352005.12.05 13:00s/l11011.001.17711.17711.1826-5.0011216.00
33362005.12.05 13:00modify10971.001.17561.17651.1806
33372005.12.05 13:54modify10981.001.17611.17651.1811
33382005.12.05 13:55s/l11001.001.17661.17661.1821-5.0011211.00
33392005.12.05 13:56s/l10971.001.17651.17651.18069.0011220.00
33402005.12.05 13:56s/l10981.001.17651.17651.18114.0011224.00
33412005.12.05 15:01s/l10991.001.17611.17611.1816-5.0011219.00
33422005.12.06 14:59sell stop11021.001.17451.17501.1695
33432005.12.06 14:59sell stop11031.001.17351.17401.1685
33442005.12.06 14:59sell stop11041.001.17301.17351.1680
33452005.12.07 09:59sell11021.001.17451.17501.1695
33462005.12.07 09:59sell11031.001.17351.17401.1685
33472005.12.07 09:59sell11041.001.17301.17351.1680
33482005.12.07 09:59modify11021.001.17451.17401.1695
33492005.12.07 10:00s/l11041.001.17351.17351.1680-5.0011214.00
33502005.12.07 10:51s/l11021.001.17401.17401.16955.0011219.00
33512005.12.07 10:51s/l11031.001.17401.17401.1685-5.0011214.00
33522005.12.08 08:00buy stop11051.001.17541.17491.1804
33532005.12.08 08:00buy stop11061.001.17591.17541.1809
33542005.12.08 08:00buy stop11071.001.17641.17591.1814
33552005.12.08 08:00buy stop11081.001.17691.17641.1819
33562005.12.08 08:00buy stop11091.001.17741.17691.1824
33572005.12.08 08:59buy11051.001.17541.17491.1804
33582005.12.08 08:59buy11061.001.17591.17541.1809
33592005.12.08 08:59buy11071.001.17641.17591.1814
33602005.12.08 08:59buy11081.001.17691.17641.1819
33612005.12.08 08:59modify11051.001.17541.17591.1804
33622005.12.08 09:00s/l11081.001.17641.17641.1819-5.0011209.00
33632005.12.08 09:26buy11091.001.17741.17691.1824
33642005.12.08 09:26s/l11091.001.17691.17691.1824-5.0011204.00
33652005.12.08 09:26modify11051.001.17541.17651.1804
33662005.12.08 09:26modify11051.001.17541.17661.1804
33672005.12.08 09:26modify11061.001.17591.17651.1809
33682005.12.08 09:31modify11071.001.17641.17651.1814
33692005.12.08 09:32modify11051.001.17541.17661.1804
33702005.12.08 09:32modify11051.001.17541.17671.1804
33712005.12.08 09:32modify11051.001.17541.17681.1804
33722005.12.08 09:32modify11061.001.17591.17671.1809
33732005.12.08 09:32modify11071.001.17641.17671.1814
33742005.12.08 09:33modify11071.001.17641.17671.1814
33752005.12.08 09:33modify11051.001.17541.17681.1804
33762005.12.08 09:33modify11051.001.17541.17701.1804
33772005.12.08 09:33modify11051.001.17541.17721.1804
33782005.12.08 09:33modify11061.001.17591.17711.1809
33792005.12.08 09:34modify11071.001.17641.17711.1814
33802005.12.08 09:34modify11061.001.17591.17721.1809
33812005.12.08 09:34modify11071.001.17641.17721.1814
33822005.12.08 09:36s/l11051.001.17721.17721.180418.0011222.00
33832005.12.08 09:36s/l11061.001.17721.17721.180913.0011235.00
33842005.12.08 09:36s/l11071.001.17721.17721.18148.0011243.00
33852005.12.09 08:00sell stop11101.001.17731.17781.1723
33862005.12.09 08:00sell stop11111.001.17581.17631.1708
33872005.12.09 09:00sell11101.001.17731.17781.1723
33882005.12.09 09:00s/l11101.001.17781.17781.1723-5.0011238.00
33892005.12.11 23:00expiration11111.001.17581.17631.1708
33902005.12.12 00:00sell stop11121.001.17801.17851.1730
33912005.12.12 00:00sell stop11131.001.17751.17801.1725
33922005.12.12 00:00sell stop11141.001.17701.17751.1720
33932005.12.12 00:00sell stop11151.001.17651.17701.1715
33942005.12.13 00:00expiration11121.001.17801.17851.1730
33952005.12.13 00:00expiration11131.001.17751.17801.1725
33962005.12.13 00:00expiration11141.001.17701.17751.1720
33972005.12.13 00:00expiration11151.001.17651.17701.1715
33982005.12.13 10:00sell stop11161.001.19121.19171.1862
33992005.12.13 10:00sell stop11171.001.18971.19021.1847
34002005.12.13 10:26sell11161.001.19121.19171.1862
34012005.12.13 10:26s/l11161.001.19171.19171.1862-5.0011233.00
34022005.12.14 10:00expiration11171.001.18971.19021.1847
34032005.12.14 22:59sell stop11181.001.19811.19861.1931
34042005.12.14 22:59sell stop11191.001.19761.19811.1926
34052005.12.14 22:59sell stop11201.001.19711.19761.1921
34062005.12.14 22:59sell stop11211.001.19661.19711.1916
34072005.12.14 23:59sell11181.001.19811.19861.1931
34082005.12.14 23:59sell11191.001.19761.19811.1926
34092005.12.15 00:00sell11201.001.19711.19761.1921
34102005.12.15 00:00s/l11191.001.19811.19811.1926-5.0011228.00
34112005.12.15 00:00s/l11201.001.19761.19761.1921-5.0011223.00
34122005.12.15 00:00s/l11181.001.19861.19861.1931-5.0011218.00
34132005.12.15 15:59sell11211.001.19661.19711.1916
34142005.12.15 15:59modify11211.001.19661.19621.1916
34152005.12.15 16:00s/l11211.001.19621.19621.19164.0011222.00
34162005.12.16 08:00buy stop11221.001.19931.19881.2043
34172005.12.16 08:00buy stop11231.001.19981.19931.2048
34182005.12.16 08:00buy stop11241.001.20031.19981.2053
34192005.12.16 08:00buy stop11251.001.20081.20031.2058
34202005.12.16 08:00buy stop11261.001.20131.20081.2063
34212005.12.16 08:59buy11221.001.19931.19881.2043
34222005.12.16 08:59buy11231.001.19981.19931.2048
34232005.12.16 08:59buy11241.001.20031.19981.2053
34242005.12.16 08:59buy11251.001.20081.20031.2058
34252005.12.16 08:59buy11261.001.20131.20081.2063
34262005.12.16 08:59modify11221.001.19931.20011.2043
34272005.12.16 09:00s/l11261.001.20081.20081.2063-5.0011217.00
34282005.12.16 09:07modify11231.001.19981.20011.2048
34292005.12.16 09:07s/l11251.001.20031.20031.2058-5.0011212.00
34302005.12.16 09:07s/l11221.001.20011.20011.20438.0011220.00
34312005.12.16 09:07s/l11231.001.20011.20011.20483.0011223.00
34322005.12.16 09:07s/l11241.001.19981.19981.2053-5.0011218.00
34332005.12.16 14:55sell stop11271.001.19621.19671.1912
34342005.12.16 14:55sell stop11281.001.19571.19621.1907
34352005.12.16 14:55sell stop11291.001.19521.19571.1902
34362005.12.16 14:55sell stop11301.001.19471.19521.1897
34372005.12.18 23:00expiration11271.001.19621.19671.1912
34382005.12.18 23:00expiration11281.001.19571.19621.1907
34392005.12.18 23:00expiration11291.001.19521.19571.1902
34402005.12.18 23:00expiration11301.001.19471.19521.1897
34412005.12.19 12:59sell stop11311.001.19751.19801.1925
34422005.12.19 12:59sell stop11321.001.19601.19651.1910
34432005.12.20 08:22sell11311.001.19751.19801.1925
34442005.12.20 08:22s/l11311.001.19801.19801.1925-5.0011213.00
34452005.12.20 12:59expiration11321.001.19601.19651.1910
34462005.12.22 14:59buy stop11331.001.18851.18801.1935
34472005.12.22 14:59buy stop11341.001.18951.18901.1945
34482005.12.22 14:59buy stop11351.001.19001.18951.1950
34492005.12.22 16:10buy11331.001.18851.18801.1935
34502005.12.22 16:11s/l11331.001.18801.18801.1935-5.0011208.00
34512005.12.23 14:59expiration11341.001.18951.18901.1945
34522005.12.23 14:59expiration11351.001.19001.18951.1950
34532005.12.23 16:34buy stop11361.001.18861.18811.1936
34542005.12.23 16:34buy stop11371.001.18911.18861.1941
34552005.12.23 16:34buy stop11381.001.18961.18911.1946
34562005.12.23 16:34buy stop11391.001.19011.18961.1951
34572005.12.23 16:34buy stop11401.001.19061.19011.1956
34582005.12.26 22:00expiration11361.001.18861.18811.1936
34592005.12.26 22:00expiration11371.001.18911.18861.1941
34602005.12.26 22:00expiration11381.001.18961.18911.1946
34612005.12.26 22:00expiration11391.001.19011.18961.1951
34622005.12.26 22:00expiration11401.001.19061.19011.1956
34632005.12.26 23:07sell stop11411.001.18421.18471.1792
34642005.12.26 23:07sell stop11421.001.18371.18421.1787
34652005.12.26 23:07sell stop11431.001.18321.18371.1782
34662005.12.26 23:07sell stop11441.001.18271.18321.1777
34672005.12.26 23:07sell stop11451.001.18221.18271.1772
34682005.12.26 23:59sell11411.001.18421.18471.1792
34692005.12.26 23:59sell11421.001.18371.18421.1787
34702005.12.27 00:00s/l11421.001.18421.18421.1787-5.0011203.00
34712005.12.27 01:59s/l11411.001.18471.18471.1792-5.0011198.00
34722005.12.27 19:59sell11431.001.18321.18371.1782
34732005.12.27 20:00s/l11431.001.18371.18371.1782-5.0011193.00
34742005.12.27 21:59sell11441.001.18271.18321.1777
34752005.12.27 22:00s/l11441.001.18321.18321.1777-5.0011188.00
34762005.12.27 23:09expiration11451.001.18221.18271.1772
34772005.12.28 01:00buy stop11461.001.18681.18631.1918
34782005.12.28 01:00buy stop11471.001.18731.18681.1923
34792005.12.28 01:00buy stop11481.001.18781.18731.1928
34802005.12.28 01:00buy stop11491.001.18831.18781.1933
34812005.12.28 01:00buy stop11501.001.18881.18831.1938
34822005.12.28 06:59buy11461.001.18681.18631.1918
34832005.12.28 06:59buy11471.001.18731.18681.1923
34842005.12.28 06:59buy11481.001.18781.18731.1928
34852005.12.28 07:00s/l11481.001.18731.18731.1928-5.0011183.00
34862005.12.28 07:59t/p11461.001.19181.18631.191850.0011233.00
34872005.12.28 07:59buy11491.001.18831.18781.1933
34882005.12.28 07:59buy11501.001.18881.18831.1938
34892005.12.28 07:59modify11471.001.18731.19171.1923
34902005.12.28 08:00t/p11471.001.19231.19171.192350.0011283.00
34912005.12.28 08:00modify11491.001.18831.19181.1933
34922005.12.28 08:11modify11501.001.18881.19181.1938
34932005.12.28 08:12s/l11491.001.19181.19181.193335.0011318.00
34942005.12.28 08:12s/l11501.001.19181.19181.193830.0011348.00
34952005.12.28 17:59sell stop11511.001.18251.18301.1775
34962005.12.28 17:59sell stop11521.001.18151.18201.1765
34972005.12.28 17:59sell stop11531.001.18101.18151.1760
34982005.12.29 13:28sell11511.001.18251.18301.1775
34992005.12.29 13:28s/l11511.001.18301.18301.1775-5.0011343.00
35002005.12.29 17:59expiration11521.001.18151.18201.1765
35012005.12.29 17:59expiration11531.001.18101.18151.1760
35022005.12.30 02:59buy stop11541.001.18771.18721.1927
35032005.12.30 02:59buy stop11551.001.18821.18771.1932
35042005.12.30 02:59buy stop11561.001.18871.18821.1937
35052005.12.30 02:59buy stop11571.001.18921.18871.1942
35062005.12.30 02:59buy stop11581.001.18971.18921.1947
35072005.12.30 03:59buy11541.001.18771.18721.1927
35082005.12.30 04:00s/l11541.001.18721.18721.1927-5.0011338.00
35092005.12.30 04:23buy11551.001.18821.18771.1932
35102005.12.30 04:23s/l11551.001.18771.18771.1932-5.0011333.00
35112005.12.30 04:59buy11561.001.18871.18821.1937
35122005.12.30 05:00s/l11561.001.18821.18821.1937-5.0011328.00
35132005.12.30 07:32buy11571.001.18921.18871.1942
35142005.12.30 07:32s/l11571.001.18871.18871.1942-5.0011323.00
35152006.01.02 22:00expiration11581.001.18971.18921.1947
35162006.01.03 01:20buy stop11591.001.18561.18511.1906
35172006.01.03 01:20buy stop11601.001.18611.18561.1911
35182006.01.03 01:20buy stop11611.001.18661.18611.1916
35192006.01.03 01:20buy stop11621.001.18711.18661.1921
35202006.01.03 01:20buy stop11631.001.18761.18711.1926
35212006.01.03 01:59buy11591.001.18561.18511.1906
35222006.01.03 01:59buy11601.001.18611.18561.1911
35232006.01.03 01:59buy11611.001.18661.18611.1916
35242006.01.03 02:00s/l11611.001.18611.18611.1916-5.0011318.00
35252006.01.03 02:59modify11591.001.18561.18571.1906
35262006.01.03 02:59buy11621.001.18711.18661.1921
35272006.01.03 02:59buy11631.001.18761.18711.1926
35282006.01.03 02:59modify11591.001.18561.18651.1906
35292006.01.03 03:00s/l11631.001.18711.18711.1926-5.0011313.00
35302006.01.03 03:00modify11601.001.18611.18651.1911
35312006.01.03 03:05modify11591.001.18561.18661.1906
35322006.01.03 03:05modify11591.001.18561.18671.1906
35332006.01.03 03:05modify11591.001.18561.18681.1906
35342006.01.03 03:05modify11601.001.18611.18671.1911
35352006.01.03 03:06modify11601.001.18611.18681.1911
35362006.01.03 03:19s/l11591.001.18681.18681.190612.0011325.00
35372006.01.03 03:19s/l11601.001.18681.18681.19117.0011332.00
35382006.01.03 05:21modify11621.001.18711.18721.1921
35392006.01.03 05:24modify11621.001.18711.18741.1921
35402006.01.03 05:59modify11621.001.18711.18871.1921
35412006.01.03 06:01s/l11621.001.18871.18871.192116.0011348.00
35422006.01.05 11:00sell stop11641.001.20711.20761.2021
35432006.01.05 11:00sell stop11651.001.20611.20661.2011
35442006.01.05 11:00sell stop11661.001.20561.20611.2006
35452006.01.06 11:02expiration11641.001.20711.20761.2021
35462006.01.06 11:02expiration11651.001.20611.20661.2011
35472006.01.06 11:02expiration11661.001.20561.20611.2006
35482006.01.06 12:59buy stop11671.001.21131.21081.2163
35492006.01.06 12:59buy stop11681.001.21181.21131.2168
35502006.01.06 12:59buy stop11691.001.21231.21181.2173
35512006.01.06 12:59buy stop11701.001.21281.21231.2178
35522006.01.06 12:59buy stop11711.001.21331.21281.2183
35532006.01.06 13:59buy11671.001.21131.21081.2163
35542006.01.06 13:59buy11681.001.21181.21131.2168
35552006.01.06 13:59buy11691.001.21231.21181.2173
35562006.01.06 13:59buy11701.001.21281.21231.2178
35572006.01.06 13:59buy11711.001.21331.21281.2183
35582006.01.06 13:59modify11671.001.21131.21561.2163
35592006.01.06 14:00modify11671.001.21131.21571.2163
35602006.01.06 14:29modify11681.001.21181.21571.2168
35612006.01.06 14:30modify11691.001.21231.21531.2173
35622006.01.06 14:30s/l11671.001.21571.21571.216344.0011392.00
35632006.01.06 14:30s/l11681.001.21571.21571.216839.0011431.00
35642006.01.06 14:30s/l11691.001.21531.21531.217330.0011461.00
35652006.01.06 14:30modify11701.001.21281.21481.2178
35662006.01.06 14:30s/l11701.001.21481.21481.217820.0011481.00
35672006.01.06 14:30modify11711.001.21331.21401.2183
35682006.01.06 14:30s/l11711.001.21401.21401.21837.0011488.00
35692006.01.09 07:59sell stop11721.001.20961.21011.2046
35702006.01.09 07:59sell stop11731.001.20811.20861.2031
35712006.01.09 08:59sell11721.001.20961.21011.2046
35722006.01.09 10:08sell11731.001.20811.20861.2031
35732006.01.09 10:08s/l11731.001.20861.20861.2031-5.0011483.00
35742006.01.09 10:10modify11721.001.20961.20931.2046
35752006.01.09 10:11modify11721.001.20961.20921.2046
35762006.01.09 10:34modify11721.001.20961.20911.2046
35772006.01.09 10:39s/l11721.001.20911.20911.20465.0011488.00
35782006.01.10 10:59buy stop11741.001.21261.21211.2176
35792006.01.10 10:59buy stop11751.001.21361.21311.2186
35802006.01.10 10:59buy stop11761.001.21411.21361.2191
35812006.01.11 10:59expiration11741.001.21261.21211.2176
35822006.01.11 10:59expiration11751.001.21361.21311.2186
35832006.01.11 10:59expiration11761.001.21411.21361.2191
35842006.01.11 11:59buy stop11771.001.20911.20861.2141
35852006.01.11 11:59buy stop11781.001.20961.20911.2146
35862006.01.11 11:59buy stop11791.001.21011.20961.2151
35872006.01.11 11:59buy stop11801.001.21061.21011.2156
35882006.01.11 11:59buy stop11811.001.21111.21061.2161
35892006.01.11 12:59buy11771.001.20911.20861.2141
35902006.01.11 13:00s/l11771.001.20861.20861.2141-5.0011483.00
35912006.01.11 13:25buy11781.001.20961.20911.2146
35922006.01.11 13:25s/l11781.001.20911.20911.2146-5.0011478.00
35932006.01.11 13:30buy11791.001.21011.20961.2151
35942006.01.11 13:30s/l11791.001.20961.20961.2151-5.0011473.00
35952006.01.11 14:59buy11801.001.21061.21011.2156
35962006.01.11 14:59buy11811.001.21111.21061.2161
35972006.01.11 15:00modify11801.001.21061.21081.2156
35982006.01.11 15:08s/l11801.001.21081.21081.21562.0011475.00
35992006.01.11 15:08s/l11811.001.21061.21061.2161-5.0011470.00
36002006.01.12 13:59sell stop11821.001.20731.20781.2023
36012006.01.12 13:59sell stop11831.001.20581.20631.2008
36022006.01.12 14:59sell11821.001.20731.20781.2023
36032006.01.12 14:59sell11831.001.20581.20631.2008
36042006.01.12 14:59modify11821.001.20731.20451.2023
36052006.01.12 15:00modify11821.001.20731.20441.2023
36062006.01.12 15:26modify11831.001.20581.20441.2008
36072006.01.12 15:27s/l11821.001.20441.20441.202329.0011499.00
36082006.01.12 15:27s/l11831.001.20441.20441.200814.0011513.00
36092006.01.13 08:00buy stop11841.001.20871.20821.2137
36102006.01.13 08:00buy stop11851.001.20921.20871.2142
36112006.01.13 08:00buy stop11861.001.20971.20921.2147
36122006.01.13 08:00buy stop11871.001.21021.20971.2152
36132006.01.13 08:00buy stop11881.001.21071.21021.2157
36142006.01.13 16:44buy11841.001.20871.20821.2137
36152006.01.13 16:44s/l11841.001.20821.20821.2137-5.0011508.00
36162006.01.13 16:47buy11851.001.20921.20871.2142
36172006.01.13 16:47s/l11851.001.20871.20871.2142-5.0011503.00
36182006.01.13 16:47buy11861.001.20971.20921.2147
36192006.01.13 16:47s/l11861.001.20921.20921.2147-5.0011498.00
36202006.01.13 16:59buy11871.001.21021.20971.2152
36212006.01.13 16:59buy11881.001.21071.21021.2157
36222006.01.13 17:00s/l11881.001.21021.21021.2157-5.0011493.00
36232006.01.13 17:29s/l11871.001.20971.20971.2152-5.0011488.00
36242006.01.16 14:00sell stop11891.001.21051.21101.2055
36252006.01.16 14:00sell stop11901.001.21001.21051.2050
36262006.01.16 14:00sell stop11911.001.20951.21001.2045
36272006.01.16 14:00sell stop11921.001.20901.20951.2040
36282006.01.17 00:59sell11891.001.21051.21101.2055
36292006.01.17 00:59sell11901.001.21001.21051.2050
36302006.01.17 00:59sell11911.001.20951.21001.2045
36312006.01.17 00:59sell11921.001.20901.20951.2040
36322006.01.17 01:54s/l11911.001.21001.21001.2045-5.0011483.00
36332006.01.17 01:54s/l11921.001.20951.20951.2040-5.0011478.00
36342006.01.17 01:54s/l11901.001.21051.21051.2050-5.0011473.00
36352006.01.17 01:55s/l11891.001.21101.21101.2055-5.0011468.00
36362006.01.17 07:00buy stop11931.001.21341.21291.2184
36372006.01.17 07:00buy stop11941.001.21391.21341.2189
36382006.01.17 07:00buy stop11951.001.21441.21391.2194
36392006.01.17 07:00buy stop11961.001.21491.21441.2199
36402006.01.17 07:00buy stop11971.001.21541.21491.2204
36412006.01.17 07:47buy11931.001.21341.21291.2184
36422006.01.17 07:48s/l11931.001.21291.21291.2184-5.0011463.00
36432006.01.17 07:52buy11941.001.21391.21341.2189
36442006.01.17 07:52s/l11941.001.21341.21341.2189-5.0011458.00
36452006.01.17 08:21buy11951.001.21441.21391.2194
36462006.01.17 08:22s/l11951.001.21391.21391.2194-5.0011453.00
36472006.01.18 07:00expiration11961.001.21491.21441.2199
36482006.01.18 07:00expiration11971.001.21541.21491.2204
36492006.01.18 07:59buy stop11981.001.21331.21281.2183
36502006.01.18 07:59buy stop11991.001.21381.21331.2188
36512006.01.18 07:59buy stop12001.001.21431.21381.2193
36522006.01.18 07:59buy stop12011.001.21481.21431.2198
36532006.01.18 07:59buy stop12021.001.21531.21481.2203
36542006.01.18 08:59buy11981.001.21331.21281.2183
36552006.01.18 08:59buy11991.001.21381.21331.2188
36562006.01.18 08:59buy12001.001.21431.21381.2193
36572006.01.18 09:00s/l12001.001.21381.21381.2193-5.0011448.00
36582006.01.18 09:00s/l11981.001.21281.21281.2183-5.0011443.00
36592006.01.18 09:00s/l11991.001.21331.21331.2188-5.0011438.00
36602006.01.18 14:45buy12011.001.21481.21431.2198
36612006.01.18 14:45s/l12011.001.21431.21431.2198-5.0011433.00
36622006.01.18 14:45buy12021.001.21531.21481.2203
36632006.01.18 14:45s/l12021.001.21481.21481.2203-5.0011428.00
36642006.01.18 16:18sell stop12031.001.20861.20911.2036
36652006.01.18 16:18sell stop12041.001.20811.20861.2031
36662006.01.18 16:18sell stop12051.001.20761.20811.2026
36672006.01.18 16:18sell stop12061.001.20711.20761.2021
36682006.01.18 16:18sell stop12071.001.20661.20711.2016
36692006.01.18 16:59sell12031.001.20861.20911.2036
36702006.01.18 17:41s/l12031.001.20911.20911.2036-5.0011423.00
36712006.01.18 17:42sell12041.001.20811.20861.2031
36722006.01.18 17:42s/l12041.001.20861.20861.2031-5.0011418.00
36732006.01.18 17:44sell12051.001.20761.20811.2026
36742006.01.18 17:44s/l12051.001.20811.20811.2026-5.0011413.00
36752006.01.18 17:45sell12061.001.20711.20761.2021
36762006.01.18 17:45s/l12061.001.20761.20761.2021-5.0011408.00
36772006.01.19 13:37sell12071.001.20661.20711.2016
36782006.01.19 13:37s/l12071.001.20711.20711.2016-5.0011403.00
36792006.01.19 16:00buy stop12081.001.21311.21261.2181
36802006.01.19 16:00buy stop12091.001.21361.21311.2186
36812006.01.19 16:00buy stop12101.001.21411.21361.2191
36822006.01.19 16:00buy stop12111.001.21461.21411.2196
36832006.01.20 16:00expiration12081.001.21311.21261.2181
36842006.01.20 16:00expiration12091.001.21361.21311.2186
36852006.01.20 16:00expiration12101.001.21411.21361.2191
36862006.01.20 16:00expiration12111.001.21461.21411.2196
36872006.01.24 12:15sell stop12121.001.22641.22691.2214
36882006.01.24 12:15sell stop12131.001.22591.22641.2209
36892006.01.24 12:15sell stop12141.001.22541.22591.2204
36902006.01.24 12:15sell stop12151.001.22491.22541.2199
36912006.01.24 12:15sell stop12161.001.22441.22491.2194
36922006.01.24 13:59sell12121.001.22641.22691.2214
36932006.01.24 14:00s/l12121.001.22691.22691.2214-5.0011398.00
36942006.01.25 03:58sell12131.001.22591.22641.2209
36952006.01.25 03:58s/l12131.001.22641.22641.2209-5.0011393.00
36962006.01.25 12:16expiration12141.001.22541.22591.2204
36972006.01.25 12:16expiration12151.001.22491.22541.2199
36982006.01.25 12:16expiration12161.001.22441.22491.2194
36992006.01.25 14:00sell stop12171.001.22571.22621.2207
37002006.01.25 14:00sell stop12181.001.22421.22471.2192
37012006.01.25 15:51sell12171.001.22571.22621.2207
37022006.01.25 15:51s/l12171.001.22621.22621.2207-5.0011388.00
37032006.01.25 21:00sell12181.001.22421.22471.2192
37042006.01.25 21:14s/l12181.001.22471.22471.2192-5.0011383.00
37052006.01.26 08:58buy stop12191.001.22791.22741.2329
37062006.01.26 08:58buy stop12201.001.22841.22791.2334
37072006.01.26 08:58buy stop12211.001.22891.22841.2339
37082006.01.26 08:58buy stop12221.001.22941.22891.2344
37092006.01.26 08:58buy stop12231.001.22991.22941.2349
37102006.01.27 08:58expiration12191.001.22791.22741.2329
37112006.01.27 08:58expiration12201.001.22841.22791.2334
37122006.01.27 08:58expiration12211.001.22891.22841.2339
37132006.01.27 08:58expiration12221.001.22941.22891.2344
37142006.01.27 08:58expiration12231.001.22991.22941.2349
37152006.01.27 15:00buy stop12241.001.22371.22321.2287
37162006.01.27 15:00buy stop12251.001.22421.22371.2292
37172006.01.27 15:00buy stop12261.001.22471.22421.2297
37182006.01.27 15:00buy stop12271.001.22521.22471.2302
37192006.01.27 15:00buy stop12281.001.22571.22521.2307
37202006.01.29 23:00expiration12241.001.22371.22321.2287
37212006.01.29 23:00expiration12251.001.22421.22371.2292
37222006.01.29 23:00expiration12261.001.22471.22421.2297
37232006.01.29 23:00expiration12271.001.22521.22471.2302
37242006.01.29 23:00expiration12281.001.22571.22521.2307
37252006.01.31 04:00buy stop12291.001.21161.21111.2166
37262006.01.31 04:00buy stop12301.001.21211.21161.2171
37272006.01.31 04:00buy stop12311.001.21261.21211.2176
37282006.01.31 04:00buy stop12321.001.21311.21261.2181
37292006.01.31 04:00buy stop12331.001.21361.21311.2186
37302006.01.31 07:59buy12291.001.21161.21111.2166
37312006.01.31 08:00s/l12291.001.21111.21111.2166-5.0011378.00
37322006.01.31 12:59buy12301.001.21211.21161.2171
37332006.01.31 12:59buy12311.001.21261.21211.2176
37342006.01.31 13:00s/l12311.001.21211.21211.2176-5.0011373.00
37352006.01.31 13:00s/l12301.001.21161.21161.2171-5.0011368.00
37362006.01.31 14:59buy12321.001.21311.21261.2181
37372006.01.31 15:00s/l12321.001.21261.21261.2181-5.0011363.00
37382006.01.31 15:59buy12331.001.21361.21311.2186
37392006.01.31 15:59modify12331.001.21361.21381.2186
37402006.01.31 16:17s/l12331.001.21381.21381.21862.0011365.00
37412006.02.01 09:59sell stop12341.001.21151.21201.2065
37422006.02.01 09:59sell stop12351.001.21001.21051.2050
37432006.02.01 10:48sell12341.001.21151.21201.2065
37442006.02.01 10:48s/l12341.001.21201.21201.2065-5.0011360.00
37452006.02.01 11:59sell12351.001.21001.21051.2050
37462006.02.01 12:00s/l12351.001.21051.21051.2050-5.0011355.00
37472006.02.02 16:00buy stop12361.001.21001.20951.2150
37482006.02.02 16:00buy stop12371.001.21051.21001.2155
37492006.02.02 16:00buy stop12381.001.21101.21051.2160
37502006.02.02 16:00buy stop12391.001.21151.21101.2165
37512006.02.02 16:00buy stop12401.001.21201.21151.2170
37522006.02.02 16:23buy12361.001.21001.20951.2150
37532006.02.02 16:23s/l12361.001.20951.20951.2150-5.0011350.00
37542006.02.02 16:29buy12371.001.21051.21001.2155
37552006.02.02 16:29s/l12371.001.21001.21001.2155-5.0011345.00
37562006.02.02 17:28buy12381.001.21101.21051.2160
37572006.02.02 17:28s/l12381.001.21051.21051.2160-5.0011340.00
37582006.02.03 16:05expiration12391.001.21151.21101.2165
37592006.02.03 16:05expiration12401.001.21201.21151.2170
37602006.02.07 08:50buy stop12411.001.19971.19921.2047
37612006.02.07 08:50buy stop12421.001.20021.19971.2052
37622006.02.07 08:50buy stop12431.001.20071.20021.2057
37632006.02.07 08:50buy stop12441.001.20121.20071.2062
37642006.02.07 08:50buy stop12451.001.20171.20121.2067
37652006.02.07 08:50buy12411.001.19971.19921.2047
37662006.02.07 08:50s/l12411.001.19921.19921.2047-5.0011335.00
37672006.02.07 09:06buy12421.001.20021.19971.2052
37682006.02.07 09:06s/l12421.001.19971.19971.2052-5.0011330.00
37692006.02.07 09:12buy12431.001.20071.20021.2057
37702006.02.07 09:12s/l12431.001.20021.20021.2057-5.0011325.00
37712006.02.08 08:50expiration12441.001.20121.20071.2062
37722006.02.08 08:50expiration12451.001.20171.20121.2067
37732006.02.09 00:59buy stop12461.001.20051.20001.2055
37742006.02.09 00:59buy stop12471.001.20151.20101.2065
37752006.02.09 00:59buy stop12481.001.20201.20151.2070
37762006.02.10 00:59expiration12461.001.20051.20001.2055
37772006.02.10 00:59expiration12471.001.20151.20101.2065
37782006.02.10 00:59expiration12481.001.20201.20151.2070
37792006.02.10 08:15sell stop12491.001.19651.19701.1915
37802006.02.10 08:15sell stop12501.001.19601.19651.1910
37812006.02.10 08:15sell stop12511.001.19551.19601.1905
37822006.02.10 08:15sell stop12521.001.19501.19551.1900
37832006.02.10 08:15sell stop12531.001.19451.19501.1895
37842006.02.10 13:42sell12491.001.19651.19701.1915
37852006.02.10 13:43s/l12491.001.19701.19701.1915-5.0011320.00
37862006.02.10 15:59sell12501.001.19601.19651.1910
37872006.02.10 15:59sell12511.001.19551.19601.1905
37882006.02.10 15:59sell12521.001.19501.19551.1900
37892006.02.10 15:59sell12531.001.19451.19501.1895
37902006.02.10 16:53modify12501.001.19601.19411.1910
37912006.02.10 16:54modify12501.001.19601.19271.1910
37922006.02.10 16:54modify12501.001.19601.19251.1910
37932006.02.10 16:54modify12501.001.19601.19241.1910
37942006.02.10 16:54modify12501.001.19601.19221.1910
37952006.02.10 16:54modify12501.001.19601.19201.1910
37962006.02.10 16:54modify12511.001.19551.19201.1905
37972006.02.10 16:54modify12521.001.19501.19211.1900
37982006.02.10 16:54modify12531.001.19451.19221.1895
37992006.02.10 16:55modify12531.001.19451.19211.1895
38002006.02.10 16:55modify12521.001.19501.19201.1900
38012006.02.10 16:56s/l12501.001.19201.19201.191040.0011360.00
38022006.02.10 16:56s/l12511.001.19201.19201.190535.0011395.00
38032006.02.10 16:56s/l12521.001.19201.19201.190030.0011425.00
38042006.02.10 16:56modify12531.001.19451.19201.1895
38052006.02.10 16:56modify12531.001.19451.19181.1895
38062006.02.10 16:59s/l12531.001.19181.19181.189527.0011452.00
38072006.02.13 20:25buy stop12541.001.19241.19191.1974
38082006.02.13 20:25buy stop12551.001.19291.19241.1979
38092006.02.13 20:25buy stop12561.001.19341.19291.1984
38102006.02.13 20:25buy stop12571.001.19391.19341.1989
38112006.02.13 20:25buy stop12581.001.19441.19391.1994
38122006.02.14 06:59buy12541.001.19241.19191.1974
38132006.02.14 07:00s/l12541.001.19191.19191.1974-5.0011447.00
38142006.02.14 20:37expiration12551.001.19291.19241.1979
38152006.02.14 20:37expiration12561.001.19341.19291.1984
38162006.02.14 20:37expiration12571.001.19391.19341.1989
38172006.02.14 20:37expiration12581.001.19441.19391.1994
38182006.02.15 10:00sell stop12591.001.19031.19081.1853
38192006.02.15 10:00sell stop12601.001.18981.19031.1848
38202006.02.15 10:00sell stop12611.001.18931.18981.1843
38212006.02.15 10:00sell stop12621.001.18881.18931.1838
38222006.02.15 10:00sell stop12631.001.18831.18881.1833
38232006.02.15 13:24sell12591.001.19031.19081.1853
38242006.02.15 13:24s/l12591.001.19081.19081.1853-5.0011442.00
38252006.02.15 15:59sell12601.001.18981.19031.1848
38262006.02.15 16:00s/l12601.001.19031.19031.1848-5.0011437.00
38272006.02.15 16:36sell12611.001.18931.18981.1843
38282006.02.15 16:36s/l12611.001.18981.18981.1843-5.0011432.00
38292006.02.15 16:36sell12621.001.18881.18931.1838
38302006.02.15 16:36s/l12621.001.18931.18931.1838-5.0011427.00
38312006.02.15 16:45sell12631.001.18831.18881.1833
38322006.02.15 16:46s/l12631.001.18881.18881.1833-5.0011422.00
38332006.02.16 20:00buy stop12641.001.19051.19001.1955
38342006.02.16 20:00buy stop12651.001.19151.19101.1965
38352006.02.16 20:00buy stop12661.001.19201.19151.1970
38362006.02.16 21:55buy12641.001.19051.19001.1955
38372006.02.16 21:56s/l12641.001.19001.19001.1955-5.0011417.00
38382006.02.17 00:48buy12651.001.19151.19101.1965
38392006.02.17 00:48s/l12651.001.19101.19101.1965-5.0011412.00
38402006.02.17 15:59buy12661.001.19201.19151.1970
38412006.02.17 16:03s/l12661.001.19151.19151.1970-5.0011407.00
38422006.02.20 23:00sell stop12671.001.19251.19301.1875
38432006.02.20 23:00sell stop12681.001.19201.19251.1870
38442006.02.20 23:00sell stop12691.001.19151.19201.1865
38452006.02.20 23:00sell stop12701.001.19101.19151.1860
38462006.02.21 00:18sell12671.001.19251.19301.1875
38472006.02.21 00:18s/l12671.001.19301.19301.1875-5.0011402.00
38482006.02.21 02:59sell12681.001.19201.19251.1870
38492006.02.21 03:00s/l12681.001.19251.19251.1870-5.0011397.00
38502006.02.21 03:39sell12691.001.19151.19201.1865
38512006.02.21 03:39s/l12691.001.19201.19201.1865-5.0011392.00
38522006.02.21 08:27sell12701.001.19101.19151.1860
38532006.02.21 08:28s/l12701.001.19151.19151.1860-5.0011387.00
38542006.02.22 02:00buy stop12711.001.19331.19281.1983
38552006.02.22 02:00buy stop12721.001.19381.19331.1988
38562006.02.22 02:00buy stop12731.001.19431.19381.1993
38572006.02.22 02:00buy stop12741.001.19481.19431.1998
38582006.02.22 02:00buy stop12751.001.19531.19481.2003
38592006.02.22 02:59buy12711.001.19331.19281.1983
38602006.02.22 02:59buy12721.001.19381.19331.1988
38612006.02.22 03:00s/l12721.001.19331.19331.1988-5.0011382.00
38622006.02.22 03:02s/l12711.001.19281.19281.1983-5.0011377.00
38632006.02.23 02:00expiration12731.001.19431.19381.1993
38642006.02.23 02:00expiration12741.001.19481.19431.1998
38652006.02.23 02:00expiration12751.001.19531.19481.2003
38662006.02.23 02:20sell stop12761.001.18921.18971.1842
38672006.02.23 02:20sell stop12771.001.18771.18821.1827
38682006.02.23 03:59sell12761.001.18921.18971.1842
38692006.02.23 04:00s/l12761.001.18971.18971.1842-5.0011372.00
38702006.02.24 02:20expiration12771.001.18771.18821.1827
38712006.02.24 02:22sell stop12781.001.19151.19201.1865
38722006.02.24 02:22sell stop12791.001.19101.19151.1860
38732006.02.24 02:22sell stop12801.001.19051.19101.1855
38742006.02.24 02:22sell stop12811.001.19001.19051.1850
38752006.02.24 02:22sell stop12821.001.18951.19001.1845
38762006.02.24 08:00sell12781.001.19151.19201.1865
38772006.02.24 08:45s/l12781.001.19201.19201.1865-5.0011367.00
38782006.02.24 08:59sell12791.001.19101.19151.1860
38792006.02.24 08:59sell12801.001.19051.19101.1855
38802006.02.24 08:59sell12811.001.19001.19051.1850
38812006.02.24 09:00s/l12811.001.19051.19051.1850-5.0011362.00
38822006.02.24 09:01s/l12801.001.19101.19101.1855-5.0011357.00
38832006.02.24 09:01s/l12791.001.19151.19151.1860-5.0011352.00
38842006.02.24 09:14sell12821.001.18951.19001.1845
38852006.02.24 09:14s/l12821.001.19001.19001.1845-5.0011347.00