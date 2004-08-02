|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.08.02 00:00 - 2006.02.25 00:00 (2004.08.01 - 2006.02.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=50; StopLoss=5; TrailingStop=5; slippage=3; Lots=1; Level=5; Step=5; Size=5; Expiration=86400; CurBar=0;
|Bars in test
|16384
|Ticks modelled
|850021
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1347.00
|Gross profit
|4682.00
|Gross loss
|-3335.00
|Profit factor
|1.40
|Expected payoff
|1.52
|Absolute drawdown
|778.00
|Maximal drawdown (%)
|778.00 (7.8%)
|Total trades
|888
|Short positions (won %)
|376 (23.94%)
|Long positions (won %)
|512 (25.59%)
|Profit trades (% of total)
|221 (24.89%)
|Loss trades (% of total)
|667 (75.11%)
|Largest
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-5.00
|Average
|profit trade
|21.19
|loss trade
|-5.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (145.00)
|consecutive losses (loss in money)
|60 (-300.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|250.00 (5)
|consecutive loss (count of losses)
|-300.00 (60)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|7
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.08.02 02:00
|buy stop
|1
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|2
|2004.08.02 02:00
|buy stop
|2
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|3
|2004.08.02 02:00
|buy stop
|3
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|4
|2004.08.02 02:00
|buy stop
|4
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|5
|2004.08.02 02:00
|buy stop
|5
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|6
|2004.08.02 04:18
|buy
|1
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|7
|2004.08.02 04:18
|s/l
|1
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2121
|-5.00
|9995.00
|8
|2004.08.02 08:23
|buy
|2
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|9
|2004.08.02 08:23
|s/l
|2
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2126
|-5.00
|9990.00
|10
|2004.08.02 09:57
|buy
|3
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|11
|2004.08.02 09:57
|s/l
|3
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2131
|-5.00
|9985.00
|12
|2004.08.02 10:40
|buy
|4
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|13
|2004.08.02 10:40
|s/l
|4
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2136
|-5.00
|9980.00
|14
|2004.08.02 10:48
|buy
|5
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|15
|2004.08.02 10:48
|s/l
|5
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2141
|-5.00
|9975.00
|16
|2004.08.02 16:00
|sell stop
|6
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|17
|2004.08.02 16:00
|sell stop
|7
|1.00
|1.2038
|1.2043
|1.1988
|18
|2004.08.02 16:00
|sell stop
|8
|1.00
|1.2033
|1.2038
|1.1983
|19
|2004.08.02 16:00
|sell stop
|9
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.1978
|20
|2004.08.02 16:00
|sell stop
|10
|1.00
|1.2023
|1.2028
|1.1973
|21
|2004.08.02 16:04
|sell
|6
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|22
|2004.08.02 16:04
|s/l
|6
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.1993
|-5.00
|9970.00
|23
|2004.08.02 16:04
|sell
|7
|1.00
|1.2038
|1.2043
|1.1988
|24
|2004.08.02 16:04
|s/l
|7
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1988
|-5.00
|9965.00
|25
|2004.08.02 16:04
|sell
|8
|1.00
|1.2033
|1.2038
|1.1983
|26
|2004.08.02 16:04
|s/l
|8
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.1983
|-5.00
|9960.00
|27
|2004.08.02 16:16
|sell
|9
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.1978
|28
|2004.08.02 16:17
|s/l
|9
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.1978
|-5.00
|9955.00
|29
|2004.08.02 23:01
|sell
|10
|1.00
|1.2023
|1.2028
|1.1973
|30
|2004.08.02 23:01
|s/l
|10
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.1973
|-5.00
|9950.00
|31
|2004.08.03 15:07
|buy stop
|11
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|32
|2004.08.03 15:07
|buy stop
|12
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|33
|2004.08.03 15:07
|buy stop
|13
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|34
|2004.08.03 15:07
|buy stop
|14
|1.00
|1.2065
|1.2060
|1.2115
|35
|2004.08.03 15:07
|buy stop
|15
|1.00
|1.2070
|1.2065
|1.2120
|36
|2004.08.03 15:29
|buy
|11
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|37
|2004.08.03 15:29
|s/l
|11
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2100
|-5.00
|9945.00
|38
|2004.08.03 15:29
|buy
|12
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|39
|2004.08.03 15:29
|s/l
|12
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.2105
|-5.00
|9940.00
|40
|2004.08.03 15:29
|buy
|13
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|41
|2004.08.03 15:29
|s/l
|13
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2110
|-5.00
|9935.00
|42
|2004.08.03 15:52
|buy
|14
|1.00
|1.2065
|1.2060
|1.2115
|43
|2004.08.03 15:52
|s/l
|14
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2115
|-5.00
|9930.00
|44
|2004.08.03 15:55
|buy
|15
|1.00
|1.2070
|1.2065
|1.2120
|45
|2004.08.03 15:55
|s/l
|15
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2120
|-5.00
|9925.00
|46
|2004.08.03 15:55
|buy stop
|16
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|47
|2004.08.03 15:55
|buy stop
|17
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|48
|2004.08.03 15:55
|buy stop
|18
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|49
|2004.08.03 15:55
|buy stop
|19
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|50
|2004.08.03 15:55
|buy stop
|20
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|51
|2004.08.03 15:58
|buy
|16
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|52
|2004.08.03 15:58
|s/l
|16
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2126
|-5.00
|9920.00
|53
|2004.08.03 16:08
|buy
|17
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|54
|2004.08.03 16:08
|s/l
|17
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2131
|-5.00
|9915.00
|55
|2004.08.04 15:55
|expiration
|18
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|56
|2004.08.04 15:55
|expiration
|19
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|57
|2004.08.04 15:55
|expiration
|20
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|58
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|21
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|59
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|22
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|60
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|23
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|61
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|24
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|62
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|25
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|63
|2004.08.04 17:01
|buy
|21
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|64
|2004.08.04 17:01
|s/l
|21
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2121
|-5.00
|9910.00
|65
|2004.08.05 08:27
|buy
|22
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|66
|2004.08.05 08:27
|s/l
|22
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2126
|-5.00
|9905.00
|67
|2004.08.05 09:04
|buy
|23
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|68
|2004.08.05 09:04
|s/l
|23
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2131
|-5.00
|9900.00
|69
|2004.08.05 17:00
|expiration
|24
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|70
|2004.08.05 17:00
|expiration
|25
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|71
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|26
|1.00
|1.2069
|1.2064
|1.2119
|72
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|27
|1.00
|1.2074
|1.2069
|1.2124
|73
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|28
|1.00
|1.2079
|1.2074
|1.2129
|74
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|29
|1.00
|1.2084
|1.2079
|1.2134
|75
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|30
|1.00
|1.2089
|1.2084
|1.2139
|76
|2004.08.05 19:23
|buy
|26
|1.00
|1.2069
|1.2064
|1.2119
|77
|2004.08.05 19:23
|s/l
|26
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2119
|-5.00
|9895.00
|78
|2004.08.05 19:42
|buy
|27
|1.00
|1.2074
|1.2069
|1.2124
|79
|2004.08.05 19:42
|s/l
|27
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2124
|-5.00
|9890.00
|80
|2004.08.06 06:32
|buy
|28
|1.00
|1.2079
|1.2074
|1.2129
|81
|2004.08.06 06:32
|s/l
|28
|1.00
|1.2074
|1.2074
|1.2129
|-5.00
|9885.00
|82
|2004.08.06 07:20
|buy
|29
|1.00
|1.2084
|1.2079
|1.2134
|83
|2004.08.06 07:20
|s/l
|29
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2134
|-5.00
|9880.00
|84
|2004.08.06 07:20
|buy
|30
|1.00
|1.2089
|1.2084
|1.2139
|85
|2004.08.06 07:20
|s/l
|30
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2139
|-5.00
|9875.00
|86
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|31
|1.00
|1.2051
|1.2056
|1.2001
|87
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.2046
|1.2051
|1.1996
|88
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|33
|1.00
|1.2041
|1.2046
|1.1991
|89
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.2036
|1.2041
|1.1986
|90
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|35
|1.00
|1.2031
|1.2036
|1.1981
|91
|2004.08.06 12:35
|sell
|31
|1.00
|1.2051
|1.2056
|1.2001
|92
|2004.08.06 12:35
|s/l
|31
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2001
|-5.00
|9870.00
|93
|2004.08.06 13:16
|sell
|32
|1.00
|1.2046
|1.2051
|1.1996
|94
|2004.08.06 13:16
|s/l
|32
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.1996
|-5.00
|9865.00
|95
|2004.08.09 00:00
|expiration
|33
|1.00
|1.2041
|1.2046
|1.1991
|96
|2004.08.09 00:00
|expiration
|34
|1.00
|1.2036
|1.2041
|1.1986
|97
|2004.08.09 00:00
|expiration
|35
|1.00
|1.2031
|1.2036
|1.1981
|98
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|36
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2187
|99
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|37
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2182
|100
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|38
|1.00
|1.2227
|1.2232
|1.2177
|101
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|39
|1.00
|1.2222
|1.2227
|1.2172
|102
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|40
|1.00
|1.2217
|1.2222
|1.2167
|103
|2004.08.10 20:57
|sell
|36
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2187
|104
|2004.08.10 20:57
|s/l
|36
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2187
|-5.00
|9860.00
|105
|2004.08.10 20:58
|sell
|37
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2182
|106
|2004.08.10 20:58
|s/l
|37
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2182
|-5.00
|9855.00
|107
|2004.08.10 22:27
|sell
|38
|1.00
|1.2227
|1.2232
|1.2177
|108
|2004.08.10 22:27
|s/l
|38
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2177
|-5.00
|9850.00
|109
|2004.08.10 23:28
|sell
|39
|1.00
|1.2222
|1.2227
|1.2172
|110
|2004.08.10 23:28
|s/l
|39
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2172
|-5.00
|9845.00
|111
|2004.08.11 10:43
|sell
|40
|1.00
|1.2217
|1.2222
|1.2167
|112
|2004.08.11 10:43
|s/l
|40
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2167
|-5.00
|9840.00
|113
|2004.08.12 04:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.2252
|1.2247
|1.2302
|114
|2004.08.12 04:00
|buy stop
|42
|1.00
|1.2257
|1.2252
|1.2307
|115
|2004.08.12 04:00
|buy stop
|43
|1.00
|1.2262
|1.2257
|1.2312
|116
|2004.08.12 04:00
|buy stop
|44
|1.00
|1.2267
|1.2262
|1.2317
|117
|2004.08.12 09:01
|buy
|41
|1.00
|1.2252
|1.2247
|1.2302
|118
|2004.08.12 09:01
|s/l
|41
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2302
|-5.00
|9835.00
|119
|2004.08.12 09:01
|buy
|42
|1.00
|1.2257
|1.2252
|1.2307
|120
|2004.08.12 09:01
|s/l
|42
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2307
|-5.00
|9830.00
|121
|2004.08.12 09:04
|buy
|43
|1.00
|1.2262
|1.2257
|1.2312
|122
|2004.08.12 09:04
|s/l
|43
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.2312
|-5.00
|9825.00
|123
|2004.08.12 10:30
|buy
|44
|1.00
|1.2267
|1.2262
|1.2317
|124
|2004.08.12 10:30
|s/l
|44
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2317
|-5.00
|9820.00
|125
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|45
|1.00
|1.2223
|1.2228
|1.2173
|126
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|46
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|127
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|47
|1.00
|1.2213
|1.2218
|1.2163
|128
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|48
|1.00
|1.2208
|1.2213
|1.2158
|129
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|49
|1.00
|1.2203
|1.2208
|1.2153
|130
|2004.08.12 16:04
|sell
|45
|1.00
|1.2223
|1.2228
|1.2173
|131
|2004.08.12 16:04
|s/l
|45
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2173
|-5.00
|9815.00
|132
|2004.08.12 16:08
|sell
|46
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|133
|2004.08.12 16:08
|s/l
|46
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2168
|-5.00
|9810.00
|134
|2004.08.13 08:10
|sell
|47
|1.00
|1.2213
|1.2218
|1.2163
|135
|2004.08.13 08:10
|s/l
|47
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2163
|-5.00
|9805.00
|136
|2004.08.13 08:16
|sell
|48
|1.00
|1.2208
|1.2213
|1.2158
|137
|2004.08.13 08:16
|s/l
|48
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2158
|-5.00
|9800.00
|138
|2004.08.13 08:27
|sell
|49
|1.00
|1.2203
|1.2208
|1.2153
|139
|2004.08.13 08:28
|s/l
|49
|1.00
|1.2208
|1.2208
|1.2153
|-5.00
|9795.00
|140
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|50
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|141
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|51
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|142
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|52
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|143
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|53
|1.00
|1.2293
|1.2288
|1.2343
|144
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|54
|1.00
|1.2298
|1.2293
|1.2348
|145
|2004.08.13 14:30
|buy
|50
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|146
|2004.08.13 14:31
|buy
|51
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|147
|2004.08.13 14:31
|s/l
|51
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2333
|-5.00
|9790.00
|148
|2004.08.13 14:31
|buy
|52
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|149
|2004.08.13 14:31
|s/l
|52
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2338
|-5.00
|9785.00
|150
|2004.08.13 14:31
|modify
|50
|1.00
|1.2278
|1.2279
|1.2328
|151
|2004.08.13 14:31
|buy
|53
|1.00
|1.2293
|1.2288
|1.2343
|152
|2004.08.13 14:31
|modify
|50
|1.00
|1.2278
|1.2280
|1.2328
|153
|2004.08.13 14:31
|s/l
|53
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2343
|-5.00
|9780.00
|154
|2004.08.13 14:31
|modify
|50
|1.00
|1.2278
|1.2281
|1.2328
|155
|2004.08.13 14:31
|modify
|50
|1.00
|1.2278
|1.2282
|1.2328
|156
|2004.08.13 14:31
|buy
|54
|1.00
|1.2298
|1.2293
|1.2348
|157
|2004.08.13 14:31
|s/l
|54
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2348
|-5.00
|9775.00
|158
|2004.08.13 14:31
|modify
|50
|1.00
|1.2278
|1.2283
|1.2328
|159
|2004.08.13 14:32
|s/l
|50
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2328
|5.00
|9780.00
|160
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|55
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|161
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|56
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|162
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|57
|1.00
|1.2307
|1.2302
|1.2357
|163
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|58
|1.00
|1.2312
|1.2307
|1.2362
|164
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|59
|1.00
|1.2317
|1.2312
|1.2367
|165
|2004.08.13 14:36
|buy
|55
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|166
|2004.08.13 14:36
|s/l
|55
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2347
|-5.00
|9775.00
|167
|2004.08.13 14:36
|buy
|56
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|168
|2004.08.13 14:36
|s/l
|56
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2352
|-5.00
|9770.00
|169
|2004.08.13 14:37
|buy
|57
|1.00
|1.2307
|1.2302
|1.2357
|170
|2004.08.13 14:37
|s/l
|57
|1.00
|1.2302
|1.2302
|1.2357
|-5.00
|9765.00
|171
|2004.08.13 14:46
|buy
|58
|1.00
|1.2312
|1.2307
|1.2362
|172
|2004.08.13 14:46
|s/l
|58
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2362
|-5.00
|9760.00
|173
|2004.08.13 14:46
|buy
|59
|1.00
|1.2317
|1.2312
|1.2367
|174
|2004.08.13 14:46
|s/l
|59
|1.00
|1.2312
|1.2312
|1.2367
|-5.00
|9755.00
|175
|2004.08.13 14:46
|buy stop
|60
|1.00
|1.2329
|1.2324
|1.2379
|176
|2004.08.13 14:46
|buy stop
|61
|1.00
|1.2334
|1.2329
|1.2384
|177
|2004.08.13 14:46
|buy stop
|62
|1.00
|1.2339
|1.2334
|1.2389
|178
|2004.08.13 14:46
|buy stop
|63
|1.00
|1.2344
|1.2339
|1.2394
|179
|2004.08.13 14:49
|buy
|60
|1.00
|1.2329
|1.2324
|1.2379
|180
|2004.08.13 14:49
|s/l
|60
|1.00
|1.2324
|1.2324
|1.2379
|-5.00
|9750.00
|181
|2004.08.13 15:13
|buy
|61
|1.00
|1.2334
|1.2329
|1.2384
|182
|2004.08.13 15:13
|s/l
|61
|1.00
|1.2329
|1.2329
|1.2384
|-5.00
|9745.00
|183
|2004.08.13 15:13
|buy
|62
|1.00
|1.2339
|1.2334
|1.2389
|184
|2004.08.13 15:13
|s/l
|62
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2389
|-5.00
|9740.00
|185
|2004.08.13 15:15
|buy
|63
|1.00
|1.2344
|1.2339
|1.2394
|186
|2004.08.13 15:15
|s/l
|63
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2394
|-5.00
|9735.00
|187
|2004.08.17 11:00
|sell stop
|64
|1.00
|1.2334
|1.2339
|1.2284
|188
|2004.08.17 11:00
|sell stop
|65
|1.00
|1.2319
|1.2324
|1.2269
|189
|2004.08.17 12:20
|sell
|64
|1.00
|1.2334
|1.2339
|1.2284
|190
|2004.08.17 12:20
|s/l
|64
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2284
|-5.00
|9730.00
|191
|2004.08.17 15:22
|sell
|65
|1.00
|1.2319
|1.2324
|1.2269
|192
|2004.08.17 15:22
|s/l
|65
|1.00
|1.2324
|1.2324
|1.2269
|-5.00
|9725.00
|193
|2004.08.17 21:35
|buy stop
|66
|1.00
|1.2368
|1.2363
|1.2418
|194
|2004.08.17 21:35
|buy stop
|67
|1.00
|1.2378
|1.2373
|1.2428
|195
|2004.08.17 21:35
|buy stop
|68
|1.00
|1.2383
|1.2378
|1.2433
|196
|2004.08.18 08:14
|buy
|66
|1.00
|1.2368
|1.2363
|1.2418
|197
|2004.08.18 08:14
|s/l
|66
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2418
|-5.00
|9720.00
|198
|2004.08.18 21:35
|expiration
|67
|1.00
|1.2378
|1.2373
|1.2428
|199
|2004.08.18 21:35
|expiration
|68
|1.00
|1.2383
|1.2378
|1.2433
|200
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|69
|1.00
|1.2351
|1.2346
|1.2401
|201
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|70
|1.00
|1.2356
|1.2351
|1.2406
|202
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|71
|1.00
|1.2361
|1.2356
|1.2411
|203
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|72
|1.00
|1.2366
|1.2361
|1.2416
|204
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|73
|1.00
|1.2371
|1.2366
|1.2421
|205
|2004.08.19 02:24
|buy
|69
|1.00
|1.2351
|1.2346
|1.2401
|206
|2004.08.19 02:25
|s/l
|69
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2401
|-5.00
|9715.00
|207
|2004.08.19 02:55
|buy
|70
|1.00
|1.2356
|1.2351
|1.2406
|208
|2004.08.19 02:55
|s/l
|70
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2406
|-5.00
|9710.00
|209
|2004.08.19 09:17
|buy
|71
|1.00
|1.2361
|1.2356
|1.2411
|210
|2004.08.19 09:17
|s/l
|71
|1.00
|1.2356
|1.2356
|1.2411
|-5.00
|9705.00
|211
|2004.08.19 11:26
|buy
|72
|1.00
|1.2366
|1.2361
|1.2416
|212
|2004.08.19 11:26
|s/l
|72
|1.00
|1.2361
|1.2361
|1.2416
|-5.00
|9700.00
|213
|2004.08.19 11:29
|buy
|73
|1.00
|1.2371
|1.2366
|1.2421
|214
|2004.08.19 11:29
|s/l
|73
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2421
|-5.00
|9695.00
|215
|2004.08.20 11:15
|sell stop
|74
|1.00
|1.2344
|1.2349
|1.2294
|216
|2004.08.20 11:15
|sell stop
|75
|1.00
|1.2339
|1.2344
|1.2289
|217
|2004.08.20 11:15
|sell stop
|76
|1.00
|1.2334
|1.2339
|1.2284
|218
|2004.08.20 11:15
|sell stop
|77
|1.00
|1.2329
|1.2334
|1.2279
|219
|2004.08.20 11:45
|sell
|74
|1.00
|1.2344
|1.2349
|1.2294
|220
|2004.08.20 11:46
|s/l
|74
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2294
|-5.00
|9690.00
|221
|2004.08.20 11:54
|sell
|75
|1.00
|1.2339
|1.2344
|1.2289
|222
|2004.08.20 11:55
|s/l
|75
|1.00
|1.2344
|1.2344
|1.2289
|-5.00
|9685.00
|223
|2004.08.20 12:05
|sell
|76
|1.00
|1.2334
|1.2339
|1.2284
|224
|2004.08.20 12:05
|s/l
|76
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2284
|-5.00
|9680.00
|225
|2004.08.20 12:51
|sell
|77
|1.00
|1.2329
|1.2334
|1.2279
|226
|2004.08.20 12:51
|s/l
|77
|1.00
|1.2334
|1.2334
|1.2279
|-5.00
|9675.00
|227
|2004.08.25 16:00
|buy stop
|78
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|228
|2004.08.25 16:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|229
|2004.08.25 16:00
|buy stop
|80
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|230
|2004.08.25 16:00
|buy stop
|81
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|231
|2004.08.25 16:00
|buy stop
|82
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|232
|2004.08.25 16:05
|buy
|78
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|233
|2004.08.25 16:05
|s/l
|78
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2168
|-5.00
|9670.00
|234
|2004.08.25 16:06
|buy
|79
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|235
|2004.08.25 16:06
|s/l
|79
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2173
|-5.00
|9665.00
|236
|2004.08.26 16:00
|expiration
|80
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|237
|2004.08.26 16:00
|expiration
|81
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|238
|2004.08.26 16:00
|expiration
|82
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|239
|2004.08.26 16:47
|buy stop
|83
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|240
|2004.08.26 16:47
|buy stop
|84
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|241
|2004.08.26 16:47
|buy stop
|85
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|242
|2004.08.26 16:47
|buy stop
|86
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|243
|2004.08.26 19:07
|buy
|83
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|244
|2004.08.26 19:07
|s/l
|83
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2157
|-5.00
|9660.00
|245
|2004.08.26 19:11
|buy
|84
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|246
|2004.08.26 19:11
|s/l
|84
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2162
|-5.00
|9655.00
|247
|2004.08.26 20:22
|buy
|85
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|248
|2004.08.26 20:22
|s/l
|85
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2167
|-5.00
|9650.00
|249
|2004.08.27 03:59
|buy
|86
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|250
|2004.08.27 04:00
|s/l
|86
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2172
|-5.00
|9645.00
|251
|2004.08.27 10:07
|sell stop
|87
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|252
|2004.08.27 10:07
|sell stop
|88
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|253
|2004.08.27 14:55
|sell
|87
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|254
|2004.08.27 14:55
|s/l
|87
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2022
|-5.00
|9640.00
|255
|2004.08.27 15:57
|sell
|88
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|256
|2004.08.27 15:57
|s/l
|88
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2007
|-5.00
|9635.00
|257
|2004.08.30 12:00
|buy stop
|89
|1.00
|1.2067
|1.2062
|1.2117
|258
|2004.08.30 12:00
|buy stop
|90
|1.00
|1.2072
|1.2067
|1.2122
|259
|2004.08.30 12:00
|buy stop
|91
|1.00
|1.2077
|1.2072
|1.2127
|260
|2004.08.30 12:00
|buy stop
|92
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|261
|2004.08.30 14:27
|buy
|89
|1.00
|1.2067
|1.2062
|1.2117
|262
|2004.08.30 14:27
|s/l
|89
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2117
|-5.00
|9630.00
|263
|2004.08.30 18:40
|buy
|90
|1.00
|1.2072
|1.2067
|1.2122
|264
|2004.08.30 18:40
|s/l
|90
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2122
|-5.00
|9625.00
|265
|2004.08.31 03:36
|buy
|91
|1.00
|1.2077
|1.2072
|1.2127
|266
|2004.08.31 03:37
|s/l
|91
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.2127
|-5.00
|9620.00
|267
|2004.08.31 03:41
|buy
|92
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|268
|2004.08.31 03:41
|s/l
|92
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2132
|-5.00
|9615.00
|269
|2004.09.02 08:00
|sell stop
|93
|1.00
|1.2166
|1.2171
|1.2116
|270
|2004.09.02 08:00
|sell stop
|94
|1.00
|1.2161
|1.2166
|1.2111
|271
|2004.09.02 08:00
|sell stop
|95
|1.00
|1.2156
|1.2161
|1.2106
|272
|2004.09.02 08:00
|sell stop
|96
|1.00
|1.2151
|1.2156
|1.2101
|273
|2004.09.02 11:55
|sell
|93
|1.00
|1.2166
|1.2171
|1.2116
|274
|2004.09.02 11:55
|s/l
|93
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2116
|-5.00
|9610.00
|275
|2004.09.02 12:22
|sell
|94
|1.00
|1.2161
|1.2166
|1.2111
|276
|2004.09.02 12:22
|s/l
|94
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2111
|-5.00
|9605.00
|277
|2004.09.02 16:03
|sell
|95
|1.00
|1.2156
|1.2161
|1.2106
|278
|2004.09.02 16:03
|s/l
|95
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2106
|-5.00
|9600.00
|279
|2004.09.02 16:15
|sell
|96
|1.00
|1.2151
|1.2156
|1.2101
|280
|2004.09.02 16:15
|s/l
|96
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2101
|-5.00
|9595.00
|281
|2004.09.03 06:00
|buy stop
|97
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|282
|2004.09.03 06:00
|buy stop
|98
|1.00
|1.2196
|1.2191
|1.2246
|283
|2004.09.03 06:00
|buy stop
|99
|1.00
|1.2201
|1.2196
|1.2251
|284
|2004.09.03 06:00
|buy stop
|100
|1.00
|1.2206
|1.2201
|1.2256
|285
|2004.09.03 14:28
|buy
|97
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|286
|2004.09.03 14:28
|buy
|98
|1.00
|1.2196
|1.2191
|1.2246
|287
|2004.09.03 14:28
|s/l
|98
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2246
|-5.00
|9590.00
|288
|2004.09.03 14:29
|s/l
|97
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2241
|-5.00
|9585.00
|289
|2004.09.03 14:30
|buy
|99
|1.00
|1.2201
|1.2196
|1.2251
|290
|2004.09.03 14:30
|s/l
|99
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2251
|-5.00
|9580.00
|291
|2004.09.06 00:00
|expiration
|100
|1.00
|1.2206
|1.2201
|1.2256
|292
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|101
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|293
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|102
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|294
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|103
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|295
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|104
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|296
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|105
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|297
|2004.09.07 08:08
|buy
|101
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|298
|2004.09.07 08:08
|s/l
|101
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2141
|-5.00
|9575.00
|299
|2004.09.07 08:24
|buy
|102
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|300
|2004.09.07 08:24
|s/l
|102
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2146
|-5.00
|9570.00
|301
|2004.09.07 10:22
|buy
|103
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|302
|2004.09.07 10:22
|s/l
|103
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2151
|-5.00
|9565.00
|303
|2004.09.07 10:42
|buy
|104
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|304
|2004.09.07 10:42
|s/l
|104
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2156
|-5.00
|9560.00
|305
|2004.09.07 10:56
|buy
|105
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|306
|2004.09.07 10:56
|s/l
|105
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2161
|-5.00
|9555.00
|307
|2004.09.07 15:05
|sell stop
|106
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|308
|2004.09.07 15:05
|sell stop
|107
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|309
|2004.09.07 15:05
|sell stop
|108
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|310
|2004.09.07 15:05
|sell stop
|109
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|311
|2004.09.07 15:05
|sell stop
|110
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|312
|2004.09.07 15:36
|sell
|106
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|313
|2004.09.07 15:36
|s/l
|106
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2013
|-5.00
|9550.00
|314
|2004.09.08 12:15
|sell
|107
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|315
|2004.09.08 12:16
|s/l
|107
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2008
|-5.00
|9545.00
|316
|2004.09.08 12:16
|sell
|108
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|317
|2004.09.08 12:16
|s/l
|108
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2003
|-5.00
|9540.00
|318
|2004.09.08 12:37
|sell
|109
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|319
|2004.09.08 12:37
|s/l
|109
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.1998
|-5.00
|9535.00
|320
|2004.09.08 13:24
|sell
|110
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|321
|2004.09.08 14:27
|modify
|110
|1.00
|1.2043
|1.2042
|1.1993
|322
|2004.09.08 14:28
|modify
|110
|1.00
|1.2043
|1.2042
|1.1993
|323
|2004.09.08 14:28
|modify
|110
|1.00
|1.2043
|1.2041
|1.1993
|324
|2004.09.08 14:28
|modify
|110
|1.00
|1.2043
|1.2040
|1.1993
|325
|2004.09.08 14:32
|s/l
|110
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.1993
|3.00
|9538.00
|326
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|111
|1.00
|1.2140
|1.2135
|1.2190
|327
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|112
|1.00
|1.2145
|1.2140
|1.2195
|328
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|113
|1.00
|1.2150
|1.2145
|1.2200
|329
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|114
|1.00
|1.2155
|1.2150
|1.2205
|330
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|115
|1.00
|1.2160
|1.2155
|1.2210
|331
|2004.09.08 16:59
|buy
|111
|1.00
|1.2140
|1.2135
|1.2190
|332
|2004.09.08 16:59
|s/l
|111
|1.00
|1.2135
|1.2135
|1.2190
|-5.00
|9533.00
|333
|2004.09.08 17:20
|buy
|112
|1.00
|1.2145
|1.2140
|1.2195
|334
|2004.09.08 17:20
|s/l
|112
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2195
|-5.00
|9528.00
|335
|2004.09.08 17:22
|buy
|113
|1.00
|1.2150
|1.2145
|1.2200
|336
|2004.09.08 17:22
|s/l
|113
|1.00
|1.2145
|1.2145
|1.2200
|-5.00
|9523.00
|337
|2004.09.08 17:23
|buy
|114
|1.00
|1.2155
|1.2150
|1.2205
|338
|2004.09.08 17:23
|s/l
|114
|1.00
|1.2150
|1.2150
|1.2205
|-5.00
|9518.00
|339
|2004.09.08 17:24
|buy
|115
|1.00
|1.2160
|1.2155
|1.2210
|340
|2004.09.08 17:24
|s/l
|115
|1.00
|1.2155
|1.2155
|1.2210
|-5.00
|9513.00
|341
|2004.09.10 14:35
|sell stop
|116
|1.00
|1.2189
|1.2194
|1.2139
|342
|2004.09.10 14:35
|sell stop
|117
|1.00
|1.2179
|1.2184
|1.2129
|343
|2004.09.10 14:35
|sell stop
|118
|1.00
|1.2174
|1.2179
|1.2124
|344
|2004.09.13 00:00
|expiration
|116
|1.00
|1.2189
|1.2194
|1.2139
|345
|2004.09.13 00:00
|expiration
|117
|1.00
|1.2179
|1.2184
|1.2129
|346
|2004.09.13 00:00
|expiration
|118
|1.00
|1.2174
|1.2179
|1.2124
|347
|2004.09.13 11:00
|sell stop
|119
|1.00
|1.2247
|1.2252
|1.2197
|348
|2004.09.13 11:00
|sell stop
|120
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|349
|2004.09.13 11:00
|sell stop
|121
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2187
|350
|2004.09.13 11:00
|sell stop
|122
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2182
|351
|2004.09.13 11:00
|sell stop
|123
|1.00
|1.2227
|1.2232
|1.2177
|352
|2004.09.13 11:26
|sell
|119
|1.00
|1.2247
|1.2252
|1.2197
|353
|2004.09.13 11:26
|s/l
|119
|1.00
|1.2252
|1.2252
|1.2197
|-5.00
|9508.00
|354
|2004.09.13 13:07
|sell
|120
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|355
|2004.09.13 13:08
|s/l
|120
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2192
|-5.00
|9503.00
|356
|2004.09.13 13:08
|sell
|121
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2187
|357
|2004.09.13 13:08
|s/l
|121
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2187
|-5.00
|9498.00
|358
|2004.09.13 13:25
|sell
|122
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2182
|359
|2004.09.13 13:25
|s/l
|122
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2182
|-5.00
|9493.00
|360
|2004.09.13 14:22
|sell
|123
|1.00
|1.2227
|1.2232
|1.2177
|361
|2004.09.13 14:22
|s/l
|123
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2177
|-5.00
|9488.00
|362
|2004.09.13 18:45
|buy stop
|124
|1.00
|1.2276
|1.2271
|1.2326
|363
|2004.09.13 18:45
|buy stop
|125
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2331
|364
|2004.09.13 18:45
|buy stop
|126
|1.00
|1.2286
|1.2281
|1.2336
|365
|2004.09.13 18:45
|buy stop
|127
|1.00
|1.2291
|1.2286
|1.2341
|366
|2004.09.13 18:45
|buy stop
|128
|1.00
|1.2296
|1.2291
|1.2346
|367
|2004.09.14 02:08
|buy
|124
|1.00
|1.2276
|1.2271
|1.2326
|368
|2004.09.14 02:08
|s/l
|124
|1.00
|1.2271
|1.2271
|1.2326
|-5.00
|9483.00
|369
|2004.09.14 05:47
|buy
|125
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2331
|370
|2004.09.14 05:47
|s/l
|125
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2331
|-5.00
|9478.00
|371
|2004.09.14 08:31
|buy
|126
|1.00
|1.2286
|1.2281
|1.2336
|372
|2004.09.14 08:31
|s/l
|126
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2336
|-5.00
|9473.00
|373
|2004.09.14 14:45
|buy
|127
|1.00
|1.2291
|1.2286
|1.2341
|374
|2004.09.14 14:45
|s/l
|127
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2341
|-5.00
|9468.00
|375
|2004.09.14 14:45
|buy
|128
|1.00
|1.2296
|1.2291
|1.2346
|376
|2004.09.14 14:45
|s/l
|128
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2346
|-5.00
|9463.00
|377
|2004.09.14 14:45
|buy stop
|129
|1.00
|1.2309
|1.2304
|1.2359
|378
|2004.09.14 14:45
|buy stop
|130
|1.00
|1.2314
|1.2309
|1.2364
|379
|2004.09.14 14:45
|buy stop
|131
|1.00
|1.2319
|1.2314
|1.2369
|380
|2004.09.14 14:45
|buy stop
|132
|1.00
|1.2324
|1.2319
|1.2374
|381
|2004.09.15 14:45
|expiration
|129
|1.00
|1.2309
|1.2304
|1.2359
|382
|2004.09.15 14:45
|expiration
|130
|1.00
|1.2314
|1.2309
|1.2364
|383
|2004.09.15 14:45
|expiration
|131
|1.00
|1.2319
|1.2314
|1.2369
|384
|2004.09.15 14:45
|expiration
|132
|1.00
|1.2324
|1.2319
|1.2374
|385
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|133
|1.00
|1.2200
|1.2195
|1.2250
|386
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|134
|1.00
|1.2205
|1.2200
|1.2255
|387
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|135
|1.00
|1.2210
|1.2205
|1.2260
|388
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|136
|1.00
|1.2215
|1.2210
|1.2265
|389
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|137
|1.00
|1.2220
|1.2215
|1.2270
|390
|2004.09.16 19:23
|buy
|133
|1.00
|1.2200
|1.2195
|1.2250
|391
|2004.09.16 19:23
|s/l
|133
|1.00
|1.2195
|1.2195
|1.2250
|-5.00
|9458.00
|392
|2004.09.17 08:27
|buy
|134
|1.00
|1.2205
|1.2200
|1.2255
|393
|2004.09.17 08:27
|s/l
|134
|1.00
|1.2200
|1.2200
|1.2255
|-5.00
|9453.00
|394
|2004.09.17 09:41
|buy
|135
|1.00
|1.2210
|1.2205
|1.2260
|395
|2004.09.17 09:41
|s/l
|135
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2260
|-5.00
|9448.00
|396
|2004.09.17 09:47
|buy
|136
|1.00
|1.2215
|1.2210
|1.2265
|397
|2004.09.17 09:47
|s/l
|136
|1.00
|1.2210
|1.2210
|1.2265
|-5.00
|9443.00
|398
|2004.09.17 10:15
|buy
|137
|1.00
|1.2220
|1.2215
|1.2270
|399
|2004.09.17 10:15
|s/l
|137
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2270
|-5.00
|9438.00
|400
|2004.09.17 16:09
|sell stop
|138
|1.00
|1.2166
|1.2171
|1.2116
|401
|2004.09.17 16:09
|sell stop
|139
|1.00
|1.2161
|1.2166
|1.2111
|402
|2004.09.17 16:09
|sell stop
|140
|1.00
|1.2156
|1.2161
|1.2106
|403
|2004.09.17 16:09
|sell stop
|141
|1.00
|1.2151
|1.2156
|1.2101
|404
|2004.09.17 16:09
|sell stop
|142
|1.00
|1.2146
|1.2151
|1.2096
|405
|2004.09.17 16:32
|sell
|138
|1.00
|1.2166
|1.2171
|1.2116
|406
|2004.09.17 16:32
|s/l
|138
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2116
|-5.00
|9433.00
|407
|2004.09.17 16:51
|sell
|139
|1.00
|1.2161
|1.2166
|1.2111
|408
|2004.09.17 16:51
|s/l
|139
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2111
|-5.00
|9428.00
|409
|2004.09.17 17:06
|sell
|140
|1.00
|1.2156
|1.2161
|1.2106
|410
|2004.09.17 17:06
|s/l
|140
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2106
|-5.00
|9423.00
|411
|2004.09.20 00:00
|expiration
|141
|1.00
|1.2151
|1.2156
|1.2101
|412
|2004.09.20 00:00
|expiration
|142
|1.00
|1.2146
|1.2151
|1.2096
|413
|2004.09.20 18:00
|buy stop
|143
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|414
|2004.09.20 18:00
|buy stop
|144
|1.00
|1.2196
|1.2191
|1.2246
|415
|2004.09.20 18:00
|buy stop
|145
|1.00
|1.2201
|1.2196
|1.2251
|416
|2004.09.20 18:00
|buy stop
|146
|1.00
|1.2206
|1.2201
|1.2256
|417
|2004.09.21 08:51
|buy
|143
|1.00
|1.2191
|1.2186
|1.2241
|418
|2004.09.21 08:51
|s/l
|143
|1.00
|1.2186
|1.2186
|1.2241
|-5.00
|9418.00
|419
|2004.09.21 09:37
|buy
|144
|1.00
|1.2196
|1.2191
|1.2246
|420
|2004.09.21 09:37
|s/l
|144
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2246
|-5.00
|9413.00
|421
|2004.09.21 09:46
|buy
|145
|1.00
|1.2201
|1.2196
|1.2251
|422
|2004.09.21 09:47
|s/l
|145
|1.00
|1.2196
|1.2196
|1.2251
|-5.00
|9408.00
|423
|2004.09.21 09:47
|buy
|146
|1.00
|1.2206
|1.2201
|1.2256
|424
|2004.09.21 09:47
|s/l
|146
|1.00
|1.2201
|1.2201
|1.2256
|-5.00
|9403.00
|425
|2004.09.22 12:40
|sell stop
|147
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|426
|2004.09.22 12:40
|sell stop
|148
|1.00
|1.2239
|1.2244
|1.2189
|427
|2004.09.22 12:40
|sell stop
|149
|1.00
|1.2234
|1.2239
|1.2184
|428
|2004.09.22 13:23
|sell
|147
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|429
|2004.09.22 13:23
|s/l
|147
|1.00
|1.2254
|1.2254
|1.2199
|-5.00
|9398.00
|430
|2004.09.22 13:28
|sell
|148
|1.00
|1.2239
|1.2244
|1.2189
|431
|2004.09.22 13:28
|s/l
|148
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2189
|-5.00
|9393.00
|432
|2004.09.22 13:32
|sell
|149
|1.00
|1.2234
|1.2239
|1.2184
|433
|2004.09.22 13:32
|s/l
|149
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2184
|-5.00
|9388.00
|434
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|150
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|435
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|151
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|436
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|152
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|437
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|153
|1.00
|1.2307
|1.2302
|1.2357
|438
|2004.09.23 09:03
|buy
|150
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|439
|2004.09.23 09:03
|s/l
|150
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2342
|-5.00
|9383.00
|440
|2004.09.23 10:31
|buy
|151
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|441
|2004.09.23 10:31
|s/l
|151
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2347
|-5.00
|9378.00
|442
|2004.09.23 10:33
|buy
|152
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|443
|2004.09.23 10:33
|s/l
|152
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2352
|-5.00
|9373.00
|444
|2004.09.23 10:45
|buy
|153
|1.00
|1.2307
|1.2302
|1.2357
|445
|2004.09.23 10:45
|s/l
|153
|1.00
|1.2302
|1.2302
|1.2357
|-5.00
|9368.00
|446
|2004.09.23 21:00
|sell stop
|154
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|447
|2004.09.23 21:00
|sell stop
|155
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|448
|2004.09.23 21:01
|sell
|154
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|449
|2004.09.23 21:01
|s/l
|154
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2207
|-5.00
|9363.00
|450
|2004.09.24 17:34
|sell
|155
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|451
|2004.09.24 17:35
|s/l
|155
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2192
|-5.00
|9358.00
|452
|2004.09.24 17:35
|sell stop
|156
|1.00
|1.2230
|1.2235
|1.2180
|453
|2004.09.24 17:35
|sell stop
|157
|1.00
|1.2220
|1.2225
|1.2170
|454
|2004.09.24 17:35
|sell stop
|158
|1.00
|1.2215
|1.2220
|1.2165
|455
|2004.09.27 00:00
|expiration
|156
|1.00
|1.2230
|1.2235
|1.2180
|456
|2004.09.27 00:00
|expiration
|157
|1.00
|1.2220
|1.2225
|1.2170
|457
|2004.09.27 00:00
|expiration
|158
|1.00
|1.2215
|1.2220
|1.2165
|458
|2004.09.27 03:48
|buy stop
|159
|1.00
|1.2303
|1.2298
|1.2353
|459
|2004.09.27 03:48
|buy stop
|160
|1.00
|1.2308
|1.2303
|1.2358
|460
|2004.09.27 03:48
|buy stop
|161
|1.00
|1.2313
|1.2308
|1.2363
|461
|2004.09.27 03:48
|buy stop
|162
|1.00
|1.2318
|1.2313
|1.2368
|462
|2004.09.27 03:48
|buy stop
|163
|1.00
|1.2323
|1.2318
|1.2373
|463
|2004.09.27 16:24
|buy
|159
|1.00
|1.2303
|1.2298
|1.2353
|464
|2004.09.27 16:24
|s/l
|159
|1.00
|1.2298
|1.2298
|1.2353
|-5.00
|9353.00
|465
|2004.09.27 16:42
|buy
|160
|1.00
|1.2308
|1.2303
|1.2358
|466
|2004.09.27 16:42
|s/l
|160
|1.00
|1.2303
|1.2303
|1.2358
|-5.00
|9348.00
|467
|2004.09.27 16:43
|buy
|161
|1.00
|1.2313
|1.2308
|1.2363
|468
|2004.09.27 16:43
|s/l
|161
|1.00
|1.2308
|1.2308
|1.2363
|-5.00
|9343.00
|469
|2004.09.27 18:17
|buy
|162
|1.00
|1.2318
|1.2313
|1.2368
|470
|2004.09.27 18:17
|s/l
|162
|1.00
|1.2313
|1.2313
|1.2368
|-5.00
|9338.00
|471
|2004.09.28 03:49
|expiration
|163
|1.00
|1.2323
|1.2318
|1.2373
|472
|2004.09.28 07:11
|sell stop
|164
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|473
|2004.09.28 07:11
|sell stop
|165
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|474
|2004.09.29 07:11
|expiration
|164
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|475
|2004.09.29 07:11
|expiration
|165
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|476
|2004.09.29 12:24
|sell stop
|166
|1.00
|1.2307
|1.2312
|1.2257
|477
|2004.09.29 12:24
|sell stop
|167
|1.00
|1.2302
|1.2307
|1.2252
|478
|2004.09.29 12:24
|sell stop
|168
|1.00
|1.2297
|1.2302
|1.2247
|479
|2004.09.29 12:24
|sell stop
|169
|1.00
|1.2292
|1.2297
|1.2242
|480
|2004.09.29 12:24
|sell stop
|170
|1.00
|1.2287
|1.2292
|1.2237
|481
|2004.09.29 12:29
|sell
|166
|1.00
|1.2307
|1.2312
|1.2257
|482
|2004.09.29 12:29
|s/l
|166
|1.00
|1.2312
|1.2312
|1.2257
|-5.00
|9333.00
|483
|2004.09.29 12:51
|sell
|167
|1.00
|1.2302
|1.2307
|1.2252
|484
|2004.09.29 12:51
|s/l
|167
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2252
|-5.00
|9328.00
|485
|2004.09.29 17:21
|sell
|168
|1.00
|1.2297
|1.2302
|1.2247
|486
|2004.09.29 17:21
|s/l
|168
|1.00
|1.2302
|1.2302
|1.2247
|-5.00
|9323.00
|487
|2004.09.29 17:24
|sell
|169
|1.00
|1.2292
|1.2297
|1.2242
|488
|2004.09.29 17:24
|s/l
|169
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2242
|-5.00
|9318.00
|489
|2004.09.30 12:24
|expiration
|170
|1.00
|1.2287
|1.2292
|1.2237
|490
|2004.10.01 12:07
|sell stop
|171
|1.00
|1.2387
|1.2392
|1.2337
|491
|2004.10.01 12:07
|sell stop
|172
|1.00
|1.2382
|1.2387
|1.2332
|492
|2004.10.01 12:07
|sell stop
|173
|1.00
|1.2377
|1.2382
|1.2327
|493
|2004.10.01 12:07
|sell stop
|174
|1.00
|1.2372
|1.2377
|1.2322
|494
|2004.10.01 13:02
|sell
|171
|1.00
|1.2387
|1.2392
|1.2337
|495
|2004.10.01 13:02
|s/l
|171
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2337
|-5.00
|9313.00
|496
|2004.10.04 00:00
|expiration
|172
|1.00
|1.2382
|1.2387
|1.2332
|497
|2004.10.04 00:00
|expiration
|173
|1.00
|1.2377
|1.2382
|1.2327
|498
|2004.10.04 00:00
|expiration
|174
|1.00
|1.2372
|1.2377
|1.2322
|499
|2004.10.05 13:00
|buy stop
|175
|1.00
|1.2328
|1.2323
|1.2378
|500
|2004.10.05 13:00
|buy stop
|176
|1.00
|1.2338
|1.2333
|1.2388
|501
|2004.10.05 13:00
|buy stop
|177
|1.00
|1.2343
|1.2338
|1.2393
|502
|2004.10.05 17:59
|buy
|175
|1.00
|1.2328
|1.2323
|1.2378
|503
|2004.10.05 18:00
|s/l
|175
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.2378
|-5.00
|9308.00
|504
|2004.10.06 13:00
|expiration
|176
|1.00
|1.2338
|1.2333
|1.2388
|505
|2004.10.06 13:00
|expiration
|177
|1.00
|1.2343
|1.2338
|1.2393
|506
|2004.10.07 05:59
|buy stop
|178
|1.00
|1.2314
|1.2309
|1.2364
|507
|2004.10.07 05:59
|buy stop
|179
|1.00
|1.2319
|1.2314
|1.2369
|508
|2004.10.07 05:59
|buy stop
|180
|1.00
|1.2324
|1.2319
|1.2374
|509
|2004.10.07 05:59
|buy stop
|181
|1.00
|1.2329
|1.2324
|1.2379
|510
|2004.10.07 05:59
|buy stop
|182
|1.00
|1.2334
|1.2329
|1.2384
|511
|2004.10.08 03:59
|buy
|178
|1.00
|1.2314
|1.2309
|1.2364
|512
|2004.10.08 04:00
|buy
|179
|1.00
|1.2319
|1.2314
|1.2369
|513
|2004.10.08 04:59
|s/l
|179
|1.00
|1.2314
|1.2314
|1.2369
|-5.00
|9303.00
|514
|2004.10.08 05:55
|s/l
|178
|1.00
|1.2309
|1.2309
|1.2364
|-5.00
|9298.00
|515
|2004.10.08 05:59
|expiration
|180
|1.00
|1.2324
|1.2319
|1.2374
|516
|2004.10.08 05:59
|expiration
|181
|1.00
|1.2329
|1.2324
|1.2379
|517
|2004.10.08 05:59
|expiration
|182
|1.00
|1.2334
|1.2329
|1.2384
|518
|2004.10.11 23:00
|sell stop
|183
|1.00
|1.2371
|1.2376
|1.2321
|519
|2004.10.11 23:00
|sell stop
|184
|1.00
|1.2361
|1.2366
|1.2311
|520
|2004.10.11 23:00
|sell stop
|185
|1.00
|1.2356
|1.2361
|1.2306
|521
|2004.10.12 00:59
|sell
|183
|1.00
|1.2371
|1.2376
|1.2321
|522
|2004.10.12 00:59
|sell
|184
|1.00
|1.2361
|1.2366
|1.2311
|523
|2004.10.12 01:00
|s/l
|184
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2311
|-5.00
|9293.00
|524
|2004.10.12 02:17
|s/l
|183
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2321
|-5.00
|9288.00
|525
|2004.10.12 05:59
|sell
|185
|1.00
|1.2356
|1.2361
|1.2306
|526
|2004.10.12 06:00
|s/l
|185
|1.00
|1.2361
|1.2361
|1.2306
|-5.00
|9283.00
|527
|2004.10.13 07:59
|buy stop
|186
|1.00
|1.2353
|1.2348
|1.2403
|528
|2004.10.13 07:59
|buy stop
|187
|1.00
|1.2358
|1.2353
|1.2408
|529
|2004.10.13 07:59
|buy stop
|188
|1.00
|1.2363
|1.2358
|1.2413
|530
|2004.10.13 07:59
|buy stop
|189
|1.00
|1.2368
|1.2363
|1.2418
|531
|2004.10.13 19:54
|buy
|186
|1.00
|1.2353
|1.2348
|1.2403
|532
|2004.10.13 19:54
|s/l
|186
|1.00
|1.2348
|1.2348
|1.2403
|-5.00
|9278.00
|533
|2004.10.14 03:59
|buy
|187
|1.00
|1.2358
|1.2353
|1.2408
|534
|2004.10.14 04:00
|s/l
|187
|1.00
|1.2353
|1.2353
|1.2408
|-5.00
|9273.00
|535
|2004.10.14 04:59
|buy
|188
|1.00
|1.2363
|1.2358
|1.2413
|536
|2004.10.14 05:00
|s/l
|188
|1.00
|1.2358
|1.2358
|1.2413
|-5.00
|9268.00
|537
|2004.10.14 06:28
|buy
|189
|1.00
|1.2368
|1.2363
|1.2418
|538
|2004.10.14 06:28
|s/l
|189
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2418
|-5.00
|9263.00
|539
|2004.10.19 00:59
|sell stop
|190
|1.00
|1.2468
|1.2473
|1.2418
|540
|2004.10.19 00:59
|sell stop
|191
|1.00
|1.2463
|1.2468
|1.2413
|541
|2004.10.19 00:59
|sell stop
|192
|1.00
|1.2458
|1.2463
|1.2408
|542
|2004.10.19 00:59
|sell stop
|193
|1.00
|1.2453
|1.2458
|1.2403
|543
|2004.10.19 00:59
|sell stop
|194
|1.00
|1.2448
|1.2453
|1.2398
|544
|2004.10.19 01:59
|sell
|190
|1.00
|1.2468
|1.2473
|1.2418
|545
|2004.10.19 01:59
|sell
|191
|1.00
|1.2463
|1.2468
|1.2413
|546
|2004.10.19 02:00
|s/l
|191
|1.00
|1.2468
|1.2468
|1.2413
|-5.00
|9258.00
|547
|2004.10.19 02:43
|s/l
|190
|1.00
|1.2473
|1.2473
|1.2418
|-5.00
|9253.00
|548
|2004.10.19 03:20
|sell
|192
|1.00
|1.2458
|1.2463
|1.2408
|549
|2004.10.19 03:20
|s/l
|192
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2408
|-5.00
|9248.00
|550
|2004.10.20 00:59
|expiration
|193
|1.00
|1.2453
|1.2458
|1.2403
|551
|2004.10.20 00:59
|expiration
|194
|1.00
|1.2448
|1.2453
|1.2398
|552
|2004.10.20 06:00
|sell stop
|195
|1.00
|1.2491
|1.2496
|1.2441
|553
|2004.10.20 06:00
|sell stop
|196
|1.00
|1.2481
|1.2486
|1.2431
|554
|2004.10.20 06:00
|sell stop
|197
|1.00
|1.2476
|1.2481
|1.2426
|555
|2004.10.21 06:00
|expiration
|195
|1.00
|1.2491
|1.2496
|1.2441
|556
|2004.10.21 06:00
|expiration
|196
|1.00
|1.2481
|1.2486
|1.2431
|557
|2004.10.21 06:00
|expiration
|197
|1.00
|1.2476
|1.2481
|1.2426
|558
|2004.10.22 13:00
|sell stop
|198
|1.00
|1.2595
|1.2600
|1.2545
|559
|2004.10.22 13:00
|sell stop
|199
|1.00
|1.2585
|1.2590
|1.2535
|560
|2004.10.22 13:00
|sell stop
|200
|1.00
|1.2580
|1.2585
|1.2530
|561
|2004.10.24 23:00
|expiration
|198
|1.00
|1.2595
|1.2600
|1.2545
|562
|2004.10.24 23:00
|expiration
|199
|1.00
|1.2585
|1.2590
|1.2535
|563
|2004.10.24 23:00
|expiration
|200
|1.00
|1.2580
|1.2585
|1.2530
|564
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|201
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|565
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|202
|1.00
|1.2773
|1.2778
|1.2723
|566
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|203
|1.00
|1.2768
|1.2773
|1.2718
|567
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|204
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|568
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|205
|1.00
|1.2758
|1.2763
|1.2708
|569
|2004.10.26 14:18
|sell
|201
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|570
|2004.10.26 14:19
|s/l
|201
|1.00
|1.2783
|1.2783
|1.2728
|-5.00
|9243.00
|571
|2004.10.26 15:59
|sell
|202
|1.00
|1.2773
|1.2778
|1.2723
|572
|2004.10.26 15:59
|sell
|203
|1.00
|1.2768
|1.2773
|1.2718
|573
|2004.10.26 15:59
|sell
|204
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|574
|2004.10.26 15:59
|sell
|205
|1.00
|1.2758
|1.2763
|1.2708
|575
|2004.10.26 15:59
|modify
|202
|1.00
|1.2773
|1.2770
|1.2723
|576
|2004.10.26 16:00
|s/l
|205
|1.00
|1.2763
|1.2763
|1.2708
|-5.00
|9238.00
|577
|2004.10.26 16:00
|modify
|202
|1.00
|1.2773
|1.2769
|1.2723
|578
|2004.10.26 16:59
|modify
|202
|1.00
|1.2773
|1.2751
|1.2723
|579
|2004.10.26 17:00
|modify
|203
|1.00
|1.2768
|1.2752
|1.2718
|580
|2004.10.26 17:06
|modify
|204
|1.00
|1.2763
|1.2752
|1.2713
|581
|2004.10.26 17:07
|s/l
|202
|1.00
|1.2751
|1.2751
|1.2723
|22.00
|9260.00
|582
|2004.10.26 17:07
|s/l
|203
|1.00
|1.2752
|1.2752
|1.2718
|16.00
|9276.00
|583
|2004.10.26 17:07
|s/l
|204
|1.00
|1.2752
|1.2752
|1.2713
|11.00
|9287.00
|584
|2004.10.27 10:59
|buy stop
|206
|1.00
|1.2799
|1.2794
|1.2849
|585
|2004.10.27 10:59
|buy stop
|207
|1.00
|1.2804
|1.2799
|1.2854
|586
|2004.10.27 10:59
|buy stop
|208
|1.00
|1.2809
|1.2804
|1.2859
|587
|2004.10.27 10:59
|buy stop
|209
|1.00
|1.2814
|1.2809
|1.2864
|588
|2004.10.27 10:59
|buy stop
|210
|1.00
|1.2819
|1.2814
|1.2869
|589
|2004.10.27 12:00
|buy
|206
|1.00
|1.2799
|1.2794
|1.2849
|590
|2004.10.27 12:24
|s/l
|206
|1.00
|1.2794
|1.2794
|1.2849
|-5.00
|9282.00
|591
|2004.10.27 12:59
|buy
|207
|1.00
|1.2804
|1.2799
|1.2854
|592
|2004.10.27 12:59
|buy
|208
|1.00
|1.2809
|1.2804
|1.2859
|593
|2004.10.27 12:59
|buy
|209
|1.00
|1.2814
|1.2809
|1.2864
|594
|2004.10.27 13:00
|s/l
|209
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2864
|-5.00
|9277.00
|595
|2004.10.27 13:00
|s/l
|207
|1.00
|1.2799
|1.2799
|1.2854
|-5.00
|9272.00
|596
|2004.10.27 13:00
|s/l
|208
|1.00
|1.2804
|1.2804
|1.2859
|-5.00
|9267.00
|597
|2004.10.28 10:59
|expiration
|210
|1.00
|1.2819
|1.2814
|1.2869
|598
|2004.10.28 14:00
|buy stop
|211
|1.00
|1.2764
|1.2759
|1.2814
|599
|2004.10.28 14:00
|buy stop
|212
|1.00
|1.2769
|1.2764
|1.2819
|600
|2004.10.28 14:00
|buy stop
|213
|1.00
|1.2774
|1.2769
|1.2824
|601
|2004.10.28 14:00
|buy stop
|214
|1.00
|1.2779
|1.2774
|1.2829
|602
|2004.10.28 14:00
|buy stop
|215
|1.00
|1.2784
|1.2779
|1.2834
|603
|2004.10.28 15:19
|buy
|211
|1.00
|1.2764
|1.2759
|1.2814
|604
|2004.10.28 15:19
|s/l
|211
|1.00
|1.2759
|1.2759
|1.2814
|-5.00
|9262.00
|605
|2004.10.29 06:59
|buy
|212
|1.00
|1.2769
|1.2764
|1.2819
|606
|2004.10.29 07:00
|s/l
|212
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.2819
|-5.00
|9257.00
|607
|2004.10.29 14:00
|expiration
|213
|1.00
|1.2774
|1.2769
|1.2824
|608
|2004.10.29 14:00
|expiration
|214
|1.00
|1.2779
|1.2774
|1.2829
|609
|2004.10.29 14:00
|expiration
|215
|1.00
|1.2784
|1.2779
|1.2834
|610
|2004.10.29 14:00
|sell stop
|216
|1.00
|1.2727
|1.2732
|1.2677
|611
|2004.10.29 14:00
|sell stop
|217
|1.00
|1.2722
|1.2727
|1.2672
|612
|2004.10.29 14:00
|sell stop
|218
|1.00
|1.2717
|1.2722
|1.2667
|613
|2004.10.29 14:00
|sell stop
|219
|1.00
|1.2712
|1.2717
|1.2662
|614
|2004.10.29 14:27
|sell
|216
|1.00
|1.2727
|1.2732
|1.2677
|615
|2004.10.29 14:28
|s/l
|216
|1.00
|1.2732
|1.2732
|1.2677
|-5.00
|9252.00
|616
|2004.10.29 14:29
|sell
|217
|1.00
|1.2722
|1.2727
|1.2672
|617
|2004.10.29 14:29
|s/l
|217
|1.00
|1.2727
|1.2727
|1.2672
|-5.00
|9247.00
|618
|2004.10.29 14:59
|sell
|218
|1.00
|1.2717
|1.2722
|1.2667
|619
|2004.10.29 15:00
|s/l
|218
|1.00
|1.2722
|1.2722
|1.2667
|-5.00
|9242.00
|620
|2004.10.31 23:00
|expiration
|219
|1.00
|1.2712
|1.2717
|1.2662
|621
|2004.11.01 09:59
|sell stop
|220
|1.00
|1.2736
|1.2741
|1.2686
|622
|2004.11.01 09:59
|sell stop
|221
|1.00
|1.2726
|1.2731
|1.2676
|623
|2004.11.01 09:59
|sell stop
|222
|1.00
|1.2721
|1.2726
|1.2671
|624
|2004.11.01 14:38
|sell
|220
|1.00
|1.2736
|1.2741
|1.2686
|625
|2004.11.01 14:38
|s/l
|220
|1.00
|1.2741
|1.2741
|1.2686
|-5.00
|9237.00
|626
|2004.11.02 05:59
|sell
|221
|1.00
|1.2726
|1.2731
|1.2676
|627
|2004.11.02 06:00
|s/l
|221
|1.00
|1.2731
|1.2731
|1.2676
|-5.00
|9232.00
|628
|2004.11.02 06:59
|sell
|222
|1.00
|1.2721
|1.2726
|1.2671
|629
|2004.11.02 07:52
|s/l
|222
|1.00
|1.2726
|1.2726
|1.2671
|-5.00
|9227.00
|630
|2004.11.02 20:59
|buy stop
|223
|1.00
|1.2756
|1.2751
|1.2806
|631
|2004.11.02 20:59
|buy stop
|224
|1.00
|1.2761
|1.2756
|1.2811
|632
|2004.11.02 20:59
|buy stop
|225
|1.00
|1.2766
|1.2761
|1.2816
|633
|2004.11.02 20:59
|buy stop
|226
|1.00
|1.2771
|1.2766
|1.2821
|634
|2004.11.02 20:59
|buy stop
|227
|1.00
|1.2776
|1.2771
|1.2826
|635
|2004.11.03 11:59
|buy
|223
|1.00
|1.2756
|1.2751
|1.2806
|636
|2004.11.03 12:00
|s/l
|223
|1.00
|1.2751
|1.2751
|1.2806
|-5.00
|9222.00
|637
|2004.11.03 12:59
|buy
|224
|1.00
|1.2761
|1.2756
|1.2811
|638
|2004.11.03 12:59
|buy
|225
|1.00
|1.2766
|1.2761
|1.2816
|639
|2004.11.03 12:59
|buy
|226
|1.00
|1.2771
|1.2766
|1.2821
|640
|2004.11.03 12:59
|buy
|227
|1.00
|1.2776
|1.2771
|1.2826
|641
|2004.11.03 13:00
|modify
|224
|1.00
|1.2761
|1.2787
|1.2811
|642
|2004.11.03 13:59
|modify
|225
|1.00
|1.2766
|1.2787
|1.2816
|643
|2004.11.03 13:59
|modify
|226
|1.00
|1.2771
|1.2785
|1.2821
|644
|2004.11.03 14:00
|modify
|227
|1.00
|1.2776
|1.2784
|1.2826
|645
|2004.11.03 14:24
|s/l
|224
|1.00
|1.2787
|1.2787
|1.2811
|26.00
|9248.00
|646
|2004.11.03 14:24
|s/l
|225
|1.00
|1.2787
|1.2787
|1.2816
|21.00
|9269.00
|647
|2004.11.03 14:24
|s/l
|226
|1.00
|1.2785
|1.2785
|1.2821
|14.00
|9283.00
|648
|2004.11.03 14:24
|s/l
|227
|1.00
|1.2784
|1.2784
|1.2826
|8.00
|9291.00
|649
|2004.11.05 09:00
|sell stop
|228
|1.00
|1.2841
|1.2846
|1.2791
|650
|2004.11.05 09:00
|sell stop
|229
|1.00
|1.2826
|1.2831
|1.2776
|651
|2004.11.05 12:59
|sell
|228
|1.00
|1.2841
|1.2846
|1.2791
|652
|2004.11.05 13:00
|s/l
|228
|1.00
|1.2846
|1.2846
|1.2791
|-5.00
|9286.00
|653
|2004.11.07 23:00
|expiration
|229
|1.00
|1.2826
|1.2831
|1.2776
|654
|2004.11.08 13:00
|sell stop
|230
|1.00
|1.2921
|1.2926
|1.2871
|655
|2004.11.08 13:00
|sell stop
|231
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|656
|2004.11.08 13:31
|sell
|230
|1.00
|1.2921
|1.2926
|1.2871
|657
|2004.11.08 13:31
|s/l
|230
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.2871
|-5.00
|9281.00
|658
|2004.11.08 22:59
|sell
|231
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|659
|2004.11.08 23:00
|s/l
|231
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.2856
|-5.00
|9276.00
|660
|2004.11.09 07:59
|buy stop
|232
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|661
|2004.11.09 07:59
|buy stop
|233
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|662
|2004.11.09 07:59
|buy stop
|234
|1.00
|1.2952
|1.2947
|1.3002
|663
|2004.11.09 07:59
|buy stop
|235
|1.00
|1.2957
|1.2952
|1.3007
|664
|2004.11.09 07:59
|buy stop
|236
|1.00
|1.2962
|1.2957
|1.3012
|665
|2004.11.10 07:59
|expiration
|232
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|666
|2004.11.10 07:59
|expiration
|233
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|667
|2004.11.10 07:59
|expiration
|234
|1.00
|1.2952
|1.2947
|1.3002
|668
|2004.11.10 07:59
|expiration
|235
|1.00
|1.2957
|1.2952
|1.3007
|669
|2004.11.10 07:59
|expiration
|236
|1.00
|1.2962
|1.2957
|1.3012
|670
|2004.11.10 08:00
|buy stop
|237
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|671
|2004.11.10 08:00
|buy stop
|238
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|672
|2004.11.10 08:00
|buy stop
|239
|1.00
|1.2946
|1.2941
|1.2996
|673
|2004.11.10 08:00
|buy stop
|240
|1.00
|1.2951
|1.2946
|1.3001
|674
|2004.11.10 09:59
|buy
|237
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|675
|2004.11.10 09:59
|buy
|238
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|676
|2004.11.10 09:59
|buy
|239
|1.00
|1.2946
|1.2941
|1.2996
|677
|2004.11.10 09:59
|buy
|240
|1.00
|1.2951
|1.2946
|1.3001
|678
|2004.11.10 09:59
|modify
|237
|1.00
|1.2936
|1.2954
|1.2986
|679
|2004.11.10 10:00
|modify
|237
|1.00
|1.2936
|1.2955
|1.2986
|680
|2004.11.10 10:59
|modify
|238
|1.00
|1.2941
|1.2955
|1.2991
|681
|2004.11.10 10:59
|modify
|239
|1.00
|1.2946
|1.2955
|1.2996
|682
|2004.11.10 11:00
|modify
|240
|1.00
|1.2951
|1.2954
|1.3001
|683
|2004.11.10 11:57
|modify
|240
|1.00
|1.2951
|1.2955
|1.3001
|684
|2004.11.10 11:57
|modify
|237
|1.00
|1.2936
|1.2956
|1.2986
|685
|2004.11.10 11:57
|modify
|237
|1.00
|1.2936
|1.2957
|1.2986
|686
|2004.11.10 11:57
|modify
|237
|1.00
|1.2936
|1.2958
|1.2986
|687
|2004.11.10 11:57
|modify
|238
|1.00
|1.2941
|1.2957
|1.2991
|688
|2004.11.10 11:57
|modify
|239
|1.00
|1.2946
|1.2956
|1.2996
|689
|2004.11.10 11:57
|modify
|240
|1.00
|1.2951
|1.2956
|1.3001
|690
|2004.11.10 11:57
|modify
|240
|1.00
|1.2951
|1.2956
|1.3001
|691
|2004.11.10 11:57
|modify
|239
|1.00
|1.2946
|1.2957
|1.2996
|692
|2004.11.10 11:57
|modify
|238
|1.00
|1.2941
|1.2958
|1.2991
|693
|2004.11.10 11:57
|modify
|237
|1.00
|1.2936
|1.2959
|1.2986
|694
|2004.11.10 11:57
|modify
|237
|1.00
|1.2936
|1.2960
|1.2986
|695
|2004.11.10 11:57
|modify
|237
|1.00
|1.2936
|1.2961
|1.2986
|696
|2004.11.10 11:57
|modify
|237
|1.00
|1.2936
|1.2962
|1.2986
|697
|2004.11.10 11:58
|modify
|238
|1.00
|1.2941
|1.2961
|1.2991
|698
|2004.11.10 11:58
|modify
|239
|1.00
|1.2946
|1.2960
|1.2996
|699
|2004.11.10 11:58
|modify
|240
|1.00
|1.2951
|1.2958
|1.3001
|700
|2004.11.10 11:58
|s/l
|237
|1.00
|1.2962
|1.2962
|1.2986
|26.00
|9302.00
|701
|2004.11.10 11:58
|s/l
|238
|1.00
|1.2961
|1.2961
|1.2991
|20.00
|9322.00
|702
|2004.11.10 11:59
|s/l
|239
|1.00
|1.2960
|1.2960
|1.2996
|14.00
|9336.00
|703
|2004.11.10 12:00
|modify
|240
|1.00
|1.2951
|1.2959
|1.3001
|704
|2004.11.10 12:01
|s/l
|240
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.3001
|8.00
|9344.00
|705
|2004.11.10 15:53
|sell stop
|241
|1.00
|1.2894
|1.2899
|1.2844
|706
|2004.11.10 15:53
|sell stop
|242
|1.00
|1.2884
|1.2889
|1.2834
|707
|2004.11.10 15:53
|sell stop
|243
|1.00
|1.2879
|1.2884
|1.2829
|708
|2004.11.10 16:07
|sell
|241
|1.00
|1.2894
|1.2899
|1.2844
|709
|2004.11.10 16:07
|s/l
|241
|1.00
|1.2899
|1.2899
|1.2844
|-5.00
|9339.00
|710
|2004.11.10 16:16
|sell
|242
|1.00
|1.2884
|1.2889
|1.2834
|711
|2004.11.10 16:16
|s/l
|242
|1.00
|1.2889
|1.2889
|1.2834
|-5.00
|9334.00
|712
|2004.11.10 16:17
|sell
|243
|1.00
|1.2879
|1.2884
|1.2829
|713
|2004.11.10 16:17
|s/l
|243
|1.00
|1.2884
|1.2884
|1.2829
|-5.00
|9329.00
|714
|2004.11.10 16:17
|sell stop
|244
|1.00
|1.2868
|1.2873
|1.2818
|715
|2004.11.10 16:17
|sell stop
|245
|1.00
|1.2863
|1.2868
|1.2813
|716
|2004.11.10 16:17
|sell stop
|246
|1.00
|1.2858
|1.2863
|1.2808
|717
|2004.11.10 16:17
|sell stop
|247
|1.00
|1.2853
|1.2858
|1.2803
|718
|2004.11.10 16:23
|sell
|244
|1.00
|1.2868
|1.2873
|1.2818
|719
|2004.11.10 16:24
|s/l
|244
|1.00
|1.2873
|1.2873
|1.2818
|-5.00
|9324.00
|720
|2004.11.11 16:17
|expiration
|245
|1.00
|1.2863
|1.2868
|1.2813
|721
|2004.11.11 16:17
|expiration
|246
|1.00
|1.2858
|1.2863
|1.2808
|722
|2004.11.11 16:17
|expiration
|247
|1.00
|1.2853
|1.2858
|1.2803
|723
|2004.11.12 13:00
|sell stop
|248
|1.00
|1.2893
|1.2898
|1.2843
|724
|2004.11.12 13:00
|sell stop
|249
|1.00
|1.2888
|1.2893
|1.2838
|725
|2004.11.12 13:00
|sell stop
|250
|1.00
|1.2883
|1.2888
|1.2833
|726
|2004.11.12 13:00
|sell stop
|251
|1.00
|1.2878
|1.2883
|1.2828
|727
|2004.11.14 23:00
|expiration
|248
|1.00
|1.2893
|1.2898
|1.2843
|728
|2004.11.14 23:00
|expiration
|249
|1.00
|1.2888
|1.2893
|1.2838
|729
|2004.11.14 23:00
|expiration
|250
|1.00
|1.2883
|1.2888
|1.2833
|730
|2004.11.14 23:00
|expiration
|251
|1.00
|1.2878
|1.2883
|1.2828
|731
|2004.11.15 10:00
|sell stop
|252
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|732
|2004.11.15 10:00
|sell stop
|253
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|733
|2004.11.15 10:00
|sell stop
|254
|1.00
|1.2919
|1.2924
|1.2869
|734
|2004.11.15 16:49
|sell
|252
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|735
|2004.11.15 16:49
|s/l
|252
|1.00
|1.2939
|1.2939
|1.2884
|-5.00
|9319.00
|736
|2004.11.15 16:59
|sell
|253
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|737
|2004.11.15 17:00
|sell
|254
|1.00
|1.2919
|1.2924
|1.2869
|738
|2004.11.15 17:02
|s/l
|254
|1.00
|1.2924
|1.2924
|1.2869
|-5.00
|9314.00
|739
|2004.11.15 17:03
|s/l
|253
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2874
|-5.00
|9309.00
|740
|2004.11.16 06:59
|buy stop
|255
|1.00
|1.2966
|1.2961
|1.3016
|741
|2004.11.16 06:59
|buy stop
|256
|1.00
|1.2971
|1.2966
|1.3021
|742
|2004.11.16 06:59
|buy stop
|257
|1.00
|1.2976
|1.2971
|1.3026
|743
|2004.11.16 06:59
|buy stop
|258
|1.00
|1.2981
|1.2976
|1.3031
|744
|2004.11.16 06:59
|buy stop
|259
|1.00
|1.2986
|1.2981
|1.3036
|745
|2004.11.16 07:59
|buy
|255
|1.00
|1.2966
|1.2961
|1.3016
|746
|2004.11.16 07:59
|buy
|256
|1.00
|1.2971
|1.2966
|1.3021
|747
|2004.11.16 08:00
|s/l
|256
|1.00
|1.2966
|1.2966
|1.3021
|-5.00
|9304.00
|748
|2004.11.16 08:59
|buy
|257
|1.00
|1.2976
|1.2971
|1.3026
|749
|2004.11.16 08:59
|buy
|258
|1.00
|1.2981
|1.2976
|1.3031
|750
|2004.11.16 09:00
|s/l
|258
|1.00
|1.2976
|1.2976
|1.3031
|-5.00
|9299.00
|751
|2004.11.16 10:00
|s/l
|257
|1.00
|1.2971
|1.2971
|1.3026
|-5.00
|9294.00
|752
|2004.11.16 10:11
|modify
|255
|1.00
|1.2966
|1.2967
|1.3016
|753
|2004.11.16 10:14
|modify
|255
|1.00
|1.2966
|1.2968
|1.3016
|754
|2004.11.16 10:15
|modify
|255
|1.00
|1.2966
|1.2970
|1.3016
|755
|2004.11.16 10:33
|buy
|259
|1.00
|1.2986
|1.2981
|1.3036
|756
|2004.11.16 10:33
|s/l
|259
|1.00
|1.2981
|1.2981
|1.3036
|-5.00
|9289.00
|757
|2004.11.16 10:37
|s/l
|255
|1.00
|1.2970
|1.2970
|1.3016
|4.00
|9293.00
|758
|2004.11.16 21:00
|sell stop
|260
|1.00
|1.2950
|1.2955
|1.2900
|759
|2004.11.16 21:00
|sell stop
|261
|1.00
|1.2945
|1.2950
|1.2895
|760
|2004.11.16 21:00
|sell stop
|262
|1.00
|1.2940
|1.2945
|1.2890
|761
|2004.11.16 21:00
|sell stop
|263
|1.00
|1.2935
|1.2940
|1.2885
|762
|2004.11.16 21:00
|sell stop
|264
|1.00
|1.2930
|1.2935
|1.2880
|763
|2004.11.17 21:00
|expiration
|260
|1.00
|1.2950
|1.2955
|1.2900
|764
|2004.11.17 21:00
|expiration
|261
|1.00
|1.2945
|1.2950
|1.2895
|765
|2004.11.17 21:00
|expiration
|262
|1.00
|1.2940
|1.2945
|1.2890
|766
|2004.11.17 21:00
|expiration
|263
|1.00
|1.2935
|1.2940
|1.2885
|767
|2004.11.17 21:00
|expiration
|264
|1.00
|1.2930
|1.2935
|1.2880
|768
|2004.11.18 12:00
|sell stop
|265
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|769
|2004.11.18 12:00
|sell stop
|266
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|770
|2004.11.18 12:00
|sell stop
|267
|1.00
|1.3002
|1.3007
|1.2952
|771
|2004.11.18 12:00
|sell stop
|268
|1.00
|1.2997
|1.3002
|1.2947
|772
|2004.11.18 12:00
|sell stop
|269
|1.00
|1.2992
|1.2997
|1.2942
|773
|2004.11.18 12:59
|sell
|265
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|774
|2004.11.18 13:18
|s/l
|265
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.2962
|-5.00
|9288.00
|775
|2004.11.18 13:29
|sell
|266
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|776
|2004.11.18 13:29
|s/l
|266
|1.00
|1.3012
|1.3012
|1.2957
|-5.00
|9283.00
|777
|2004.11.18 13:29
|sell
|267
|1.00
|1.3002
|1.3007
|1.2952
|778
|2004.11.18 13:29
|s/l
|267
|1.00
|1.3007
|1.3007
|1.2952
|-5.00
|9278.00
|779
|2004.11.18 14:59
|sell
|268
|1.00
|1.2997
|1.3002
|1.2947
|780
|2004.11.18 14:59
|sell
|269
|1.00
|1.2992
|1.2997
|1.2942
|781
|2004.11.18 15:56
|s/l
|269
|1.00
|1.2997
|1.2997
|1.2942
|-5.00
|9273.00
|782
|2004.11.18 15:56
|s/l
|268
|1.00
|1.3002
|1.3002
|1.2947
|-5.00
|9268.00
|783
|2004.11.19 08:00
|buy stop
|270
|1.00
|1.3002
|1.2997
|1.3052
|784
|2004.11.19 08:00
|buy stop
|271
|1.00
|1.3007
|1.3002
|1.3057
|785
|2004.11.19 08:00
|buy stop
|272
|1.00
|1.3012
|1.3007
|1.3062
|786
|2004.11.19 08:00
|buy stop
|273
|1.00
|1.3017
|1.3012
|1.3067
|787
|2004.11.19 08:00
|buy stop
|274
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|788
|2004.11.19 09:59
|buy
|270
|1.00
|1.3002
|1.2997
|1.3052
|789
|2004.11.19 09:59
|buy
|271
|1.00
|1.3007
|1.3002
|1.3057
|790
|2004.11.19 09:59
|buy
|272
|1.00
|1.3012
|1.3007
|1.3062
|791
|2004.11.19 09:59
|buy
|273
|1.00
|1.3017
|1.3012
|1.3067
|792
|2004.11.19 09:59
|buy
|274
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|793
|2004.11.19 09:59
|modify
|270
|1.00
|1.3002
|1.3009
|1.3052
|794
|2004.11.19 10:00
|s/l
|274
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.3072
|-5.00
|9263.00
|795
|2004.11.19 10:59
|modify
|270
|1.00
|1.3002
|1.3019
|1.3052
|796
|2004.11.19 11:00
|modify
|271
|1.00
|1.3007
|1.3018
|1.3057
|797
|2004.11.19 11:39
|modify
|272
|1.00
|1.3012
|1.3018
|1.3062
|798
|2004.11.19 11:39
|s/l
|270
|1.00
|1.3019
|1.3019
|1.3052
|17.00
|9280.00
|799
|2004.11.19 11:39
|s/l
|271
|1.00
|1.3018
|1.3018
|1.3057
|11.00
|9291.00
|800
|2004.11.19 11:39
|s/l
|272
|1.00
|1.3018
|1.3018
|1.3062
|6.00
|9297.00
|801
|2004.11.19 11:39
|s/l
|273
|1.00
|1.3012
|1.3012
|1.3067
|-5.00
|9292.00
|802
|2004.11.22 13:00
|sell stop
|275
|1.00
|1.3011
|1.3016
|1.2961
|803
|2004.11.22 13:00
|sell stop
|276
|1.00
|1.3006
|1.3011
|1.2956
|804
|2004.11.22 13:00
|sell stop
|277
|1.00
|1.3001
|1.3006
|1.2951
|805
|2004.11.22 13:00
|sell stop
|278
|1.00
|1.2996
|1.3001
|1.2946
|806
|2004.11.23 01:00
|sell
|275
|1.00
|1.3011
|1.3016
|1.2961
|807
|2004.11.23 01:50
|s/l
|275
|1.00
|1.3016
|1.3016
|1.2961
|-5.00
|9287.00
|808
|2004.11.23 01:59
|sell
|276
|1.00
|1.3006
|1.3011
|1.2956
|809
|2004.11.23 01:59
|sell
|277
|1.00
|1.3001
|1.3006
|1.2951
|810
|2004.11.23 01:59
|sell
|278
|1.00
|1.2996
|1.3001
|1.2946
|811
|2004.11.23 02:59
|s/l
|277
|1.00
|1.3006
|1.3006
|1.2951
|-5.00
|9282.00
|812
|2004.11.23 02:59
|s/l
|278
|1.00
|1.3001
|1.3001
|1.2946
|-5.00
|9277.00
|813
|2004.11.23 03:32
|modify
|276
|1.00
|1.3006
|1.3005
|1.2956
|814
|2004.11.23 04:35
|s/l
|276
|1.00
|1.3005
|1.3005
|1.2956
|1.00
|9278.00
|815
|2004.11.23 09:59
|buy stop
|279
|1.00
|1.3065
|1.3060
|1.3115
|816
|2004.11.23 09:59
|buy stop
|280
|1.00
|1.3070
|1.3065
|1.3120
|817
|2004.11.23 09:59
|buy stop
|281
|1.00
|1.3075
|1.3070
|1.3125
|818
|2004.11.23 09:59
|buy stop
|282
|1.00
|1.3080
|1.3075
|1.3130
|819
|2004.11.23 09:59
|buy stop
|283
|1.00
|1.3085
|1.3080
|1.3135
|820
|2004.11.23 10:59
|buy
|279
|1.00
|1.3065
|1.3060
|1.3115
|821
|2004.11.23 11:00
|buy
|280
|1.00
|1.3070
|1.3065
|1.3120
|822
|2004.11.23 11:59
|s/l
|280
|1.00
|1.3065
|1.3065
|1.3120
|-5.00
|9273.00
|823
|2004.11.23 11:59
|buy
|281
|1.00
|1.3075
|1.3070
|1.3125
|824
|2004.11.23 11:59
|buy
|282
|1.00
|1.3080
|1.3075
|1.3130
|825
|2004.11.23 11:59
|buy
|283
|1.00
|1.3085
|1.3080
|1.3135
|826
|2004.11.23 11:59
|modify
|279
|1.00
|1.3065
|1.3078
|1.3115
|827
|2004.11.23 12:00
|modify
|281
|1.00
|1.3075
|1.3077
|1.3125
|828
|2004.11.23 12:00
|s/l
|283
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3135
|-5.00
|9268.00
|829
|2004.11.23 12:00
|s/l
|279
|1.00
|1.3078
|1.3078
|1.3115
|13.00
|9281.00
|830
|2004.11.23 12:00
|s/l
|281
|1.00
|1.3077
|1.3077
|1.3125
|2.00
|9283.00
|831
|2004.11.23 12:00
|s/l
|282
|1.00
|1.3075
|1.3075
|1.3130
|-5.00
|9278.00
|832
|2004.11.26 09:30
|sell stop
|284
|1.00
|1.3200
|1.3205
|1.3150
|833
|2004.11.26 09:30
|sell stop
|285
|1.00
|1.3190
|1.3195
|1.3140
|834
|2004.11.26 09:30
|sell stop
|286
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|835
|2004.11.28 23:00
|expiration
|284
|1.00
|1.3200
|1.3205
|1.3150
|836
|2004.11.28 23:00
|expiration
|285
|1.00
|1.3190
|1.3195
|1.3140
|837
|2004.11.28 23:00
|expiration
|286
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|838
|2004.11.29 07:00
|sell stop
|287
|1.00
|1.3238
|1.3243
|1.3188
|839
|2004.11.29 07:00
|sell stop
|288
|1.00
|1.3228
|1.3233
|1.3178
|840
|2004.11.29 07:00
|sell stop
|289
|1.00
|1.3223
|1.3228
|1.3173
|841
|2004.11.29 12:59
|sell
|287
|1.00
|1.3238
|1.3243
|1.3188
|842
|2004.11.29 13:00
|s/l
|287
|1.00
|1.3243
|1.3243
|1.3188
|-5.00
|9273.00
|843
|2004.11.30 07:00
|expiration
|288
|1.00
|1.3228
|1.3233
|1.3178
|844
|2004.11.30 07:00
|expiration
|289
|1.00
|1.3223
|1.3228
|1.3173
|845
|2004.11.30 10:00
|buy stop
|290
|1.00
|1.3278
|1.3273
|1.3328
|846
|2004.11.30 10:00
|buy stop
|291
|1.00
|1.3283
|1.3278
|1.3333
|847
|2004.11.30 10:00
|buy stop
|292
|1.00
|1.3288
|1.3283
|1.3338
|848
|2004.11.30 10:00
|buy stop
|293
|1.00
|1.3293
|1.3288
|1.3343
|849
|2004.11.30 10:00
|buy stop
|294
|1.00
|1.3298
|1.3293
|1.3348
|850
|2004.11.30 10:59
|buy
|290
|1.00
|1.3278
|1.3273
|1.3328
|851
|2004.11.30 10:59
|buy
|291
|1.00
|1.3283
|1.3278
|1.3333
|852
|2004.11.30 10:59
|buy
|292
|1.00
|1.3288
|1.3283
|1.3338
|853
|2004.11.30 10:59
|buy
|293
|1.00
|1.3293
|1.3288
|1.3343
|854
|2004.11.30 10:59
|buy
|294
|1.00
|1.3298
|1.3293
|1.3348
|855
|2004.11.30 11:00
|modify
|290
|1.00
|1.3278
|1.3297
|1.3328
|856
|2004.11.30 11:59
|modify
|291
|1.00
|1.3283
|1.3297
|1.3333
|857
|2004.11.30 11:59
|s/l
|290
|1.00
|1.3297
|1.3297
|1.3328
|19.00
|9292.00
|858
|2004.11.30 11:59
|s/l
|291
|1.00
|1.3297
|1.3297
|1.3333
|14.00
|9306.00
|859
|2004.11.30 11:59
|s/l
|294
|1.00
|1.3293
|1.3293
|1.3348
|-5.00
|9301.00
|860
|2004.11.30 12:11
|s/l
|293
|1.00
|1.3288
|1.3288
|1.3343
|-5.00
|9296.00
|861
|2004.11.30 12:11
|s/l
|292
|1.00
|1.3283
|1.3283
|1.3338
|-5.00
|9291.00
|862
|2004.12.02 09:59
|sell stop
|295
|1.00
|1.3297
|1.3302
|1.3247
|863
|2004.12.02 09:59
|sell stop
|296
|1.00
|1.3287
|1.3292
|1.3237
|864
|2004.12.02 09:59
|sell stop
|297
|1.00
|1.3282
|1.3287
|1.3232
|865
|2004.12.02 14:59
|sell
|295
|1.00
|1.3297
|1.3302
|1.3247
|866
|2004.12.02 14:59
|sell
|296
|1.00
|1.3287
|1.3292
|1.3237
|867
|2004.12.02 14:59
|sell
|297
|1.00
|1.3282
|1.3287
|1.3232
|868
|2004.12.02 16:34
|modify
|295
|1.00
|1.3297
|1.3291
|1.3247
|869
|2004.12.02 16:34
|s/l
|297
|1.00
|1.3287
|1.3287
|1.3232
|-5.00
|9286.00
|870
|2004.12.02 16:34
|s/l
|295
|1.00
|1.3291
|1.3291
|1.3247
|6.00
|9292.00
|871
|2004.12.02 16:34
|s/l
|296
|1.00
|1.3292
|1.3292
|1.3237
|-5.00
|9287.00
|872
|2004.12.03 11:59
|buy stop
|298
|1.00
|1.3326
|1.3321
|1.3376
|873
|2004.12.03 11:59
|buy stop
|299
|1.00
|1.3331
|1.3326
|1.3381
|874
|2004.12.03 11:59
|buy stop
|300
|1.00
|1.3336
|1.3331
|1.3386
|875
|2004.12.03 11:59
|buy stop
|301
|1.00
|1.3341
|1.3336
|1.3391
|876
|2004.12.03 11:59
|buy stop
|302
|1.00
|1.3346
|1.3341
|1.3396
|877
|2004.12.03 12:59
|buy
|298
|1.00
|1.3326
|1.3321
|1.3376
|878
|2004.12.03 12:59
|buy
|299
|1.00
|1.3331
|1.3326
|1.3381
|879
|2004.12.03 12:59
|buy
|300
|1.00
|1.3336
|1.3331
|1.3386
|880
|2004.12.03 12:59
|buy
|301
|1.00
|1.3341
|1.3336
|1.3391
|881
|2004.12.03 12:59
|buy
|302
|1.00
|1.3346
|1.3341
|1.3396
|882
|2004.12.03 13:00
|s/l
|301
|1.00
|1.3336
|1.3336
|1.3391
|-5.00
|9282.00
|883
|2004.12.03 13:00
|s/l
|302
|1.00
|1.3341
|1.3341
|1.3396
|-5.00
|9277.00
|884
|2004.12.03 13:00
|modify
|298
|1.00
|1.3326
|1.3331
|1.3376
|885
|2004.12.03 13:59
|modify
|298
|1.00
|1.3326
|1.3351
|1.3376
|886
|2004.12.03 14:00
|modify
|299
|1.00
|1.3331
|1.3350
|1.3381
|887
|2004.12.03 14:29
|modify
|300
|1.00
|1.3336
|1.3350
|1.3386
|888
|2004.12.03 14:29
|s/l
|298
|1.00
|1.3351
|1.3351
|1.3376
|25.00
|9302.00
|889
|2004.12.03 14:29
|s/l
|299
|1.00
|1.3350
|1.3350
|1.3381
|19.00
|9321.00
|890
|2004.12.03 14:29
|s/l
|300
|1.00
|1.3350
|1.3350
|1.3386
|14.00
|9335.00
|891
|2004.12.06 19:59
|sell stop
|303
|1.00
|1.3394
|1.3399
|1.3344
|892
|2004.12.06 19:59
|sell stop
|304
|1.00
|1.3389
|1.3394
|1.3339
|893
|2004.12.06 19:59
|sell stop
|305
|1.00
|1.3384
|1.3389
|1.3334
|894
|2004.12.06 19:59
|sell stop
|306
|1.00
|1.3379
|1.3384
|1.3329
|895
|2004.12.06 19:59
|sell stop
|307
|1.00
|1.3374
|1.3379
|1.3324
|896
|2004.12.06 22:59
|sell
|303
|1.00
|1.3394
|1.3399
|1.3344
|897
|2004.12.06 23:00
|s/l
|303
|1.00
|1.3399
|1.3399
|1.3344
|-5.00
|9330.00
|898
|2004.12.07 19:59
|expiration
|304
|1.00
|1.3389
|1.3394
|1.3339
|899
|2004.12.07 19:59
|expiration
|305
|1.00
|1.3384
|1.3389
|1.3334
|900
|2004.12.07 19:59
|expiration
|306
|1.00
|1.3379
|1.3384
|1.3329
|901
|2004.12.07 19:59
|expiration
|307
|1.00
|1.3374
|1.3379
|1.3324
|902
|2004.12.08 21:59
|buy stop
|308
|1.00
|1.3367
|1.3362
|1.3417
|903
|2004.12.08 21:59
|buy stop
|309
|1.00
|1.3372
|1.3367
|1.3422
|904
|2004.12.08 21:59
|buy stop
|310
|1.00
|1.3377
|1.3372
|1.3427
|905
|2004.12.08 21:59
|buy stop
|311
|1.00
|1.3382
|1.3377
|1.3432
|906
|2004.12.08 21:59
|buy stop
|312
|1.00
|1.3387
|1.3382
|1.3437
|907
|2004.12.08 23:30
|buy
|308
|1.00
|1.3367
|1.3362
|1.3417
|908
|2004.12.08 23:30
|s/l
|308
|1.00
|1.3362
|1.3362
|1.3417
|-5.00
|9325.00
|909
|2004.12.09 21:59
|expiration
|309
|1.00
|1.3372
|1.3367
|1.3422
|910
|2004.12.09 21:59
|expiration
|310
|1.00
|1.3377
|1.3372
|1.3427
|911
|2004.12.09 21:59
|expiration
|311
|1.00
|1.3382
|1.3377
|1.3432
|912
|2004.12.09 21:59
|expiration
|312
|1.00
|1.3387
|1.3382
|1.3437
|913
|2004.12.09 23:00
|sell stop
|313
|1.00
|1.3292
|1.3297
|1.3242
|914
|2004.12.09 23:00
|sell stop
|314
|1.00
|1.3287
|1.3292
|1.3237
|915
|2004.12.09 23:00
|sell stop
|315
|1.00
|1.3282
|1.3287
|1.3232
|916
|2004.12.09 23:00
|sell stop
|316
|1.00
|1.3277
|1.3282
|1.3227
|917
|2004.12.09 23:59
|sell
|313
|1.00
|1.3292
|1.3297
|1.3242
|918
|2004.12.09 23:59
|sell
|314
|1.00
|1.3287
|1.3292
|1.3237
|919
|2004.12.09 23:59
|sell
|315
|1.00
|1.3282
|1.3287
|1.3232
|920
|2004.12.10 00:00
|s/l
|315
|1.00
|1.3287
|1.3287
|1.3232
|-5.00
|9320.00
|921
|2004.12.10 00:59
|sell
|316
|1.00
|1.3277
|1.3282
|1.3227
|922
|2004.12.10 01:19
|s/l
|316
|1.00
|1.3282
|1.3282
|1.3227
|-5.00
|9315.00
|923
|2004.12.10 01:19
|s/l
|314
|1.00
|1.3292
|1.3292
|1.3237
|-5.00
|9310.00
|924
|2004.12.10 01:35
|modify
|313
|1.00
|1.3292
|1.3291
|1.3242
|925
|2004.12.10 01:39
|s/l
|313
|1.00
|1.3291
|1.3291
|1.3242
|1.00
|9311.00
|926
|2004.12.13 00:00
|buy stop
|317
|1.00
|1.3260
|1.3255
|1.3310
|927
|2004.12.13 00:00
|buy stop
|318
|1.00
|1.3265
|1.3260
|1.3315
|928
|2004.12.13 00:00
|buy stop
|319
|1.00
|1.3270
|1.3265
|1.3320
|929
|2004.12.13 00:00
|buy stop
|320
|1.00
|1.3275
|1.3270
|1.3325
|930
|2004.12.13 00:59
|buy
|317
|1.00
|1.3260
|1.3255
|1.3310
|931
|2004.12.13 00:59
|buy
|318
|1.00
|1.3265
|1.3260
|1.3315
|932
|2004.12.13 01:00
|s/l
|318
|1.00
|1.3260
|1.3260
|1.3315
|-5.00
|9306.00
|933
|2004.12.13 01:59
|buy
|319
|1.00
|1.3270
|1.3265
|1.3320
|934
|2004.12.13 01:59
|buy
|320
|1.00
|1.3275
|1.3270
|1.3325
|935
|2004.12.13 01:59
|modify
|317
|1.00
|1.3260
|1.3261
|1.3310
|936
|2004.12.13 02:00
|s/l
|319
|1.00
|1.3265
|1.3265
|1.3320
|-5.00
|9301.00
|937
|2004.12.13 02:00
|s/l
|320
|1.00
|1.3270
|1.3270
|1.3325
|-5.00
|9296.00
|938
|2004.12.13 02:29
|modify
|317
|1.00
|1.3260
|1.3262
|1.3310
|939
|2004.12.13 02:29
|modify
|317
|1.00
|1.3260
|1.3263
|1.3310
|940
|2004.12.13 02:29
|modify
|317
|1.00
|1.3260
|1.3264
|1.3310
|941
|2004.12.13 04:00
|modify
|317
|1.00
|1.3260
|1.3270
|1.3310
|942
|2004.12.13 04:00
|s/l
|317
|1.00
|1.3270
|1.3270
|1.3310
|10.00
|9306.00
|943
|2004.12.14 04:13
|sell stop
|321
|1.00
|1.3273
|1.3278
|1.3223
|944
|2004.12.14 04:13
|sell stop
|322
|1.00
|1.3268
|1.3273
|1.3218
|945
|2004.12.14 04:13
|sell stop
|323
|1.00
|1.3263
|1.3268
|1.3213
|946
|2004.12.14 04:13
|sell stop
|324
|1.00
|1.3258
|1.3263
|1.3208
|947
|2004.12.14 15:59
|sell
|321
|1.00
|1.3273
|1.3278
|1.3223
|948
|2004.12.14 15:59
|sell
|322
|1.00
|1.3268
|1.3273
|1.3218
|949
|2004.12.14 16:00
|s/l
|322
|1.00
|1.3273
|1.3273
|1.3218
|-5.00
|9301.00
|950
|2004.12.14 16:46
|s/l
|321
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.3223
|-5.00
|9296.00
|951
|2004.12.15 04:59
|expiration
|323
|1.00
|1.3263
|1.3268
|1.3213
|952
|2004.12.15 04:59
|expiration
|324
|1.00
|1.3258
|1.3263
|1.3208
|953
|2004.12.16 12:25
|sell stop
|325
|1.00
|1.3374
|1.3379
|1.3324
|954
|2004.12.16 12:25
|sell stop
|326
|1.00
|1.3369
|1.3374
|1.3319
|955
|2004.12.16 12:25
|sell stop
|327
|1.00
|1.3364
|1.3369
|1.3314
|956
|2004.12.16 12:25
|sell stop
|328
|1.00
|1.3359
|1.3364
|1.3309
|957
|2004.12.16 12:25
|sell stop
|329
|1.00
|1.3354
|1.3359
|1.3304
|958
|2004.12.16 12:26
|sell
|325
|1.00
|1.3374
|1.3379
|1.3324
|959
|2004.12.16 12:28
|s/l
|325
|1.00
|1.3379
|1.3379
|1.3324
|-5.00
|9291.00
|960
|2004.12.16 13:59
|sell
|326
|1.00
|1.3369
|1.3374
|1.3319
|961
|2004.12.16 13:59
|sell
|327
|1.00
|1.3364
|1.3369
|1.3314
|962
|2004.12.16 13:59
|sell
|328
|1.00
|1.3359
|1.3364
|1.3309
|963
|2004.12.16 13:59
|sell
|329
|1.00
|1.3354
|1.3359
|1.3304
|964
|2004.12.16 14:00
|t/p
|326
|1.00
|1.3319
|1.3374
|1.3319
|50.00
|9341.00
|965
|2004.12.16 14:59
|t/p
|327
|1.00
|1.3314
|1.3369
|1.3314
|50.00
|9391.00
|966
|2004.12.16 14:59
|t/p
|328
|1.00
|1.3309
|1.3364
|1.3309
|50.00
|9441.00
|967
|2004.12.16 14:59
|t/p
|329
|1.00
|1.3304
|1.3359
|1.3304
|50.00
|9491.00
|968
|2004.12.17 10:00
|buy stop
|330
|1.00
|1.3319
|1.3314
|1.3369
|969
|2004.12.17 10:00
|buy stop
|331
|1.00
|1.3324
|1.3319
|1.3374
|970
|2004.12.17 10:00
|buy stop
|332
|1.00
|1.3329
|1.3324
|1.3379
|971
|2004.12.17 10:00
|buy stop
|333
|1.00
|1.3334
|1.3329
|1.3384
|972
|2004.12.19 23:00
|expiration
|330
|1.00
|1.3319
|1.3314
|1.3369
|973
|2004.12.19 23:00
|expiration
|331
|1.00
|1.3324
|1.3319
|1.3374
|974
|2004.12.19 23:00
|expiration
|332
|1.00
|1.3329
|1.3324
|1.3379
|975
|2004.12.19 23:00
|expiration
|333
|1.00
|1.3334
|1.3329
|1.3384
|976
|2004.12.21 08:00
|sell stop
|334
|1.00
|1.3355
|1.3360
|1.3305
|977
|2004.12.21 08:00
|sell stop
|335
|1.00
|1.3350
|1.3355
|1.3300
|978
|2004.12.21 08:00
|sell stop
|336
|1.00
|1.3345
|1.3350
|1.3295
|979
|2004.12.21 08:00
|sell stop
|337
|1.00
|1.3340
|1.3345
|1.3290
|980
|2004.12.21 08:00
|sell stop
|338
|1.00
|1.3335
|1.3340
|1.3285
|981
|2004.12.21 23:59
|sell
|334
|1.00
|1.3355
|1.3360
|1.3305
|982
|2004.12.22 00:00
|s/l
|334
|1.00
|1.3360
|1.3360
|1.3305
|-5.00
|9486.00
|983
|2004.12.22 05:00
|sell
|335
|1.00
|1.3350
|1.3355
|1.3300
|984
|2004.12.22 05:00
|s/l
|335
|1.00
|1.3355
|1.3355
|1.3300
|-5.00
|9481.00
|985
|2004.12.22 08:40
|expiration
|336
|1.00
|1.3345
|1.3350
|1.3295
|986
|2004.12.22 08:40
|expiration
|337
|1.00
|1.3340
|1.3345
|1.3290
|987
|2004.12.22 08:40
|expiration
|338
|1.00
|1.3335
|1.3340
|1.3285
|988
|2004.12.22 08:42
|buy stop
|339
|1.00
|1.3385
|1.3380
|1.3435
|989
|2004.12.22 08:42
|buy stop
|340
|1.00
|1.3390
|1.3385
|1.3440
|990
|2004.12.22 08:42
|buy stop
|341
|1.00
|1.3395
|1.3390
|1.3445
|991
|2004.12.22 08:42
|buy stop
|342
|1.00
|1.3400
|1.3395
|1.3450
|992
|2004.12.22 08:42
|buy stop
|343
|1.00
|1.3405
|1.3400
|1.3455
|993
|2004.12.22 08:59
|buy
|339
|1.00
|1.3385
|1.3380
|1.3435
|994
|2004.12.22 08:59
|s/l
|339
|1.00
|1.3380
|1.3380
|1.3435
|-5.00
|9476.00
|995
|2004.12.22 08:59
|buy
|340
|1.00
|1.3390
|1.3385
|1.3440
|996
|2004.12.22 08:59
|buy
|341
|1.00
|1.3395
|1.3390
|1.3445
|997
|2004.12.22 09:00
|buy
|342
|1.00
|1.3400
|1.3395
|1.3450
|998
|2004.12.22 09:59
|s/l
|342
|1.00
|1.3395
|1.3395
|1.3450
|-5.00
|9471.00
|999
|2004.12.22 10:02
|s/l
|340
|1.00
|1.3385
|1.3385
|1.3440
|-5.00
|9466.00
|1000
|2004.12.22 10:02
|s/l
|341
|1.00
|1.3390
|1.3390
|1.3445
|-5.00
|9461.00
|1001
|2004.12.23 02:00
|buy
|343
|1.00
|1.3405
|1.3400
|1.3455
|1002
|2004.12.23 02:00
|s/l
|343
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3455
|-5.00
|9456.00
|1003
|2004.12.28 18:00
|sell stop
|344
|1.00
|1.3597
|1.3602
|1.3547
|1004
|2004.12.28 18:00
|sell stop
|345
|1.00
|1.3592
|1.3597
|1.3542
|1005
|2004.12.28 18:00
|sell stop
|346
|1.00
|1.3587
|1.3592
|1.3537
|1006
|2004.12.28 18:00
|sell stop
|347
|1.00
|1.3582
|1.3587
|1.3532
|1007
|2004.12.28 18:00
|sell stop
|348
|1.00
|1.3577
|1.3582
|1.3527
|1008
|2004.12.28 22:59
|sell
|344
|1.00
|1.3597
|1.3602
|1.3547
|1009
|2004.12.28 23:00
|sell
|345
|1.00
|1.3592
|1.3597
|1.3542
|1010
|2004.12.28 23:59
|s/l
|345
|1.00
|1.3597
|1.3597
|1.3542
|-5.00
|9451.00
|1011
|2004.12.28 23:59
|sell
|346
|1.00
|1.3587
|1.3592
|1.3537
|1012
|2004.12.28 23:59
|sell
|347
|1.00
|1.3582
|1.3587
|1.3532
|1013
|2004.12.28 23:59
|sell
|348
|1.00
|1.3577
|1.3582
|1.3527
|1014
|2004.12.29 00:59
|s/l
|346
|1.00
|1.3592
|1.3592
|1.3537
|-5.00
|9446.00
|1015
|2004.12.29 00:59
|s/l
|347
|1.00
|1.3587
|1.3587
|1.3532
|-5.00
|9441.00
|1016
|2004.12.29 00:59
|s/l
|348
|1.00
|1.3582
|1.3582
|1.3527
|-5.00
|9436.00
|1017
|2004.12.29 02:42
|modify
|344
|1.00
|1.3597
|1.3596
|1.3547
|1018
|2004.12.29 02:42
|modify
|344
|1.00
|1.3597
|1.3595
|1.3547
|1019
|2004.12.29 02:42
|modify
|344
|1.00
|1.3597
|1.3594
|1.3547
|1020
|2004.12.29 02:42
|modify
|344
|1.00
|1.3597
|1.3593
|1.3547
|1021
|2004.12.29 02:44
|modify
|344
|1.00
|1.3597
|1.3592
|1.3547
|1022
|2004.12.29 02:45
|modify
|344
|1.00
|1.3597
|1.3592
|1.3547
|1023
|2004.12.29 02:50
|s/l
|344
|1.00
|1.3592
|1.3592
|1.3547
|5.00
|9441.00
|1024
|2004.12.29 04:59
|buy stop
|349
|1.00
|1.3641
|1.3636
|1.3691
|1025
|2004.12.29 04:59
|buy stop
|350
|1.00
|1.3646
|1.3641
|1.3696
|1026
|2004.12.29 04:59
|buy stop
|351
|1.00
|1.3651
|1.3646
|1.3701
|1027
|2004.12.29 04:59
|buy stop
|352
|1.00
|1.3656
|1.3651
|1.3706
|1028
|2004.12.29 05:59
|buy
|349
|1.00
|1.3641
|1.3636
|1.3691
|1029
|2004.12.29 06:00
|s/l
|349
|1.00
|1.3636
|1.3636
|1.3691
|-5.00
|9436.00
|1030
|2004.12.30 04:59
|expiration
|350
|1.00
|1.3646
|1.3641
|1.3696
|1031
|2004.12.30 04:59
|expiration
|351
|1.00
|1.3651
|1.3646
|1.3701
|1032
|2004.12.30 04:59
|expiration
|352
|1.00
|1.3656
|1.3651
|1.3706
|1033
|2004.12.30 11:00
|sell stop
|353
|1.00
|1.3598
|1.3603
|1.3548
|1034
|2004.12.30 11:00
|sell stop
|354
|1.00
|1.3593
|1.3598
|1.3543
|1035
|2004.12.30 11:00
|sell stop
|355
|1.00
|1.3588
|1.3593
|1.3538
|1036
|2004.12.30 11:00
|sell stop
|356
|1.00
|1.3583
|1.3588
|1.3533
|1037
|2004.12.30 11:00
|sell stop
|357
|1.00
|1.3578
|1.3583
|1.3528
|1038
|2004.12.30 12:04
|sell
|353
|1.00
|1.3598
|1.3603
|1.3548
|1039
|2004.12.30 12:04
|s/l
|353
|1.00
|1.3603
|1.3603
|1.3548
|-5.00
|9431.00
|1040
|2004.12.30 12:16
|sell
|354
|1.00
|1.3593
|1.3598
|1.3543
|1041
|2004.12.30 12:16
|s/l
|354
|1.00
|1.3598
|1.3598
|1.3543
|-5.00
|9426.00
|1042
|2004.12.31 11:05
|expiration
|355
|1.00
|1.3588
|1.3593
|1.3538
|1043
|2004.12.31 11:05
|expiration
|356
|1.00
|1.3583
|1.3588
|1.3533
|1044
|2004.12.31 11:05
|expiration
|357
|1.00
|1.3578
|1.3583
|1.3528
|1045
|2004.12.31 14:14
|sell stop
|358
|1.00
|1.3614
|1.3619
|1.3564
|1046
|2004.12.31 14:14
|sell stop
|359
|1.00
|1.3609
|1.3614
|1.3559
|1047
|2004.12.31 14:14
|sell stop
|360
|1.00
|1.3604
|1.3609
|1.3554
|1048
|2004.12.31 14:14
|sell stop
|361
|1.00
|1.3599
|1.3604
|1.3549
|1049
|2004.12.31 14:14
|sell stop
|362
|1.00
|1.3594
|1.3599
|1.3544
|1050
|2004.12.31 14:59
|sell
|358
|1.00
|1.3614
|1.3619
|1.3564
|1051
|2004.12.31 14:59
|sell
|359
|1.00
|1.3609
|1.3614
|1.3559
|1052
|2004.12.31 14:59
|sell
|360
|1.00
|1.3604
|1.3609
|1.3554
|1053
|2004.12.31 14:59
|sell
|361
|1.00
|1.3599
|1.3604
|1.3549
|1054
|2004.12.31 14:59
|sell
|362
|1.00
|1.3594
|1.3599
|1.3544
|1055
|2004.12.31 15:59
|s/l
|362
|1.00
|1.3599
|1.3599
|1.3544
|-5.00
|9421.00
|1056
|2005.01.03 02:00
|t/p
|358
|1.00
|1.3564
|1.3619
|1.3564
|50.00
|9471.00
|1057
|2005.01.03 02:00
|t/p
|359
|1.00
|1.3559
|1.3614
|1.3559
|50.00
|9521.00
|1058
|2005.01.03 02:00
|t/p
|360
|1.00
|1.3554
|1.3609
|1.3554
|50.00
|9571.00
|1059
|2005.01.03 02:00
|t/p
|361
|1.00
|1.3549
|1.3604
|1.3549
|50.00
|9621.00
|1060
|2005.01.07 08:00
|buy stop
|363
|1.00
|1.3220
|1.3215
|1.3270
|1061
|2005.01.07 08:00
|buy stop
|364
|1.00
|1.3225
|1.3220
|1.3275
|1062
|2005.01.07 08:00
|buy stop
|365
|1.00
|1.3230
|1.3225
|1.3280
|1063
|2005.01.07 08:00
|buy stop
|366
|1.00
|1.3235
|1.3230
|1.3285
|1064
|2005.01.07 08:59
|buy
|363
|1.00
|1.3220
|1.3215
|1.3270
|1065
|2005.01.07 08:59
|buy
|364
|1.00
|1.3225
|1.3220
|1.3275
|1066
|2005.01.07 08:59
|buy
|365
|1.00
|1.3230
|1.3225
|1.3280
|1067
|2005.01.07 08:59
|buy
|366
|1.00
|1.3235
|1.3230
|1.3285
|1068
|2005.01.07 08:59
|modify
|363
|1.00
|1.3220
|1.3226
|1.3270
|1069
|2005.01.07 09:00
|s/l
|366
|1.00
|1.3230
|1.3230
|1.3285
|-5.00
|9616.00
|1070
|2005.01.07 09:59
|modify
|363
|1.00
|1.3220
|1.3227
|1.3270
|1071
|2005.01.07 10:00
|s/l
|363
|1.00
|1.3227
|1.3227
|1.3270
|7.00
|9623.00
|1072
|2005.01.07 10:00
|s/l
|365
|1.00
|1.3225
|1.3225
|1.3280
|-5.00
|9618.00
|1073
|2005.01.07 10:00
|s/l
|364
|1.00
|1.3220
|1.3220
|1.3275
|-5.00
|9613.00
|1074
|2005.01.07 14:00
|sell stop
|367
|1.00
|1.3184
|1.3189
|1.3134
|1075
|2005.01.07 14:00
|sell stop
|368
|1.00
|1.3169
|1.3174
|1.3119
|1076
|2005.01.07 14:20
|sell
|367
|1.00
|1.3184
|1.3189
|1.3134
|1077
|2005.01.07 14:20
|s/l
|367
|1.00
|1.3189
|1.3189
|1.3134
|-5.00
|9608.00
|1078
|2005.01.07 14:29
|sell
|368
|1.00
|1.3169
|1.3174
|1.3119
|1079
|2005.01.07 14:29
|s/l
|368
|1.00
|1.3174
|1.3174
|1.3119
|-5.00
|9603.00
|1080
|2005.01.07 14:29
|sell stop
|369
|1.00
|1.3155
|1.3160
|1.3105
|1081
|2005.01.07 14:29
|sell stop
|370
|1.00
|1.3150
|1.3155
|1.3100
|1082
|2005.01.07 14:29
|sell stop
|371
|1.00
|1.3145
|1.3150
|1.3095
|1083
|2005.01.07 14:29
|sell stop
|372
|1.00
|1.3140
|1.3145
|1.3090
|1084
|2005.01.07 14:59
|sell
|369
|1.00
|1.3155
|1.3160
|1.3105
|1085
|2005.01.07 14:59
|sell
|370
|1.00
|1.3150
|1.3155
|1.3100
|1086
|2005.01.07 14:59
|sell
|371
|1.00
|1.3145
|1.3150
|1.3095
|1087
|2005.01.07 14:59
|sell
|372
|1.00
|1.3140
|1.3145
|1.3090
|1088
|2005.01.07 15:00
|t/p
|369
|1.00
|1.3105
|1.3160
|1.3105
|50.00
|9653.00
|1089
|2005.01.07 15:00
|t/p
|370
|1.00
|1.3100
|1.3155
|1.3100
|50.00
|9703.00
|1090
|2005.01.07 15:00
|t/p
|371
|1.00
|1.3095
|1.3150
|1.3095
|50.00
|9753.00
|1091
|2005.01.07 15:00
|t/p
|372
|1.00
|1.3090
|1.3145
|1.3090
|50.00
|9803.00
|1092
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|373
|1.00
|1.3123
|1.3118
|1.3173
|1093
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|374
|1.00
|1.3128
|1.3123
|1.3178
|1094
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|375
|1.00
|1.3133
|1.3128
|1.3183
|1095
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|376
|1.00
|1.3138
|1.3133
|1.3188
|1096
|2005.01.10 12:00
|buy stop
|377
|1.00
|1.3143
|1.3138
|1.3193
|1097
|2005.01.10 15:44
|buy
|373
|1.00
|1.3123
|1.3118
|1.3173
|1098
|2005.01.10 15:44
|s/l
|373
|1.00
|1.3118
|1.3118
|1.3173
|-5.00
|9798.00
|1099
|2005.01.10 23:59
|buy
|374
|1.00
|1.3128
|1.3123
|1.3178
|1100
|2005.01.11 00:00
|s/l
|374
|1.00
|1.3123
|1.3123
|1.3178
|-5.00
|9793.00
|1101
|2005.01.11 01:30
|buy
|375
|1.00
|1.3133
|1.3128
|1.3183
|1102
|2005.01.11 01:30
|s/l
|375
|1.00
|1.3128
|1.3128
|1.3183
|-5.00
|9788.00
|1103
|2005.01.11 03:13
|buy
|376
|1.00
|1.3138
|1.3133
|1.3188
|1104
|2005.01.11 03:13
|s/l
|376
|1.00
|1.3133
|1.3133
|1.3188
|-5.00
|9783.00
|1105
|2005.01.11 05:53
|buy
|377
|1.00
|1.3143
|1.3138
|1.3193
|1106
|2005.01.11 05:54
|s/l
|377
|1.00
|1.3138
|1.3138
|1.3193
|-5.00
|9778.00
|1107
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|378
|1.00
|1.3114
|1.3119
|1.3064
|1108
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|379
|1.00
|1.3109
|1.3114
|1.3059
|1109
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|380
|1.00
|1.3104
|1.3109
|1.3054
|1110
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|381
|1.00
|1.3099
|1.3104
|1.3049
|1111
|2005.01.11 19:00
|sell stop
|382
|1.00
|1.3094
|1.3099
|1.3044
|1112
|2005.01.11 19:59
|sell
|378
|1.00
|1.3114
|1.3119
|1.3064
|1113
|2005.01.11 20:59
|sell
|379
|1.00
|1.3109
|1.3114
|1.3059
|1114
|2005.01.11 21:00
|s/l
|378
|1.00
|1.3119
|1.3119
|1.3064
|-5.00
|9773.00
|1115
|2005.01.11 21:00
|s/l
|379
|1.00
|1.3114
|1.3114
|1.3059
|-5.00
|9768.00
|1116
|2005.01.11 21:03
|sell
|380
|1.00
|1.3104
|1.3109
|1.3054
|1117
|2005.01.11 21:03
|s/l
|380
|1.00
|1.3109
|1.3109
|1.3054
|-5.00
|9763.00
|1118
|2005.01.12 07:59
|sell
|381
|1.00
|1.3099
|1.3104
|1.3049
|1119
|2005.01.12 07:59
|sell
|382
|1.00
|1.3094
|1.3099
|1.3044
|1120
|2005.01.12 08:00
|s/l
|382
|1.00
|1.3099
|1.3099
|1.3044
|-5.00
|9758.00
|1121
|2005.01.12 09:24
|s/l
|381
|1.00
|1.3104
|1.3104
|1.3049
|-5.00
|9753.00
|1122
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|383
|1.00
|1.3165
|1.3160
|1.3215
|1123
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|384
|1.00
|1.3170
|1.3165
|1.3220
|1124
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|385
|1.00
|1.3175
|1.3170
|1.3225
|1125
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|386
|1.00
|1.3180
|1.3175
|1.3230
|1126
|2005.01.12 11:59
|buy stop
|387
|1.00
|1.3185
|1.3180
|1.3235
|1127
|2005.01.14 01:00
|expiration
|383
|1.00
|1.3165
|1.3160
|1.3215
|1128
|2005.01.14 01:00
|expiration
|384
|1.00
|1.3170
|1.3165
|1.3220
|1129
|2005.01.14 01:00
|expiration
|385
|1.00
|1.3175
|1.3170
|1.3225
|1130
|2005.01.14 01:00
|expiration
|386
|1.00
|1.3180
|1.3175
|1.3230
|1131
|2005.01.14 01:00
|expiration
|387
|1.00
|1.3185
|1.3180
|1.3235
|1132
|2005.01.14 04:00
|sell stop
|388
|1.00
|1.3103
|1.3108
|1.3053
|1133
|2005.01.14 04:00
|sell stop
|389
|1.00
|1.3088
|1.3093
|1.3038
|1134
|2005.01.14 05:36
|sell
|388
|1.00
|1.3103
|1.3108
|1.3053
|1135
|2005.01.14 05:36
|s/l
|388
|1.00
|1.3108
|1.3108
|1.3053
|-5.00
|9748.00
|1136
|2005.01.14 07:59
|sell
|389
|1.00
|1.3088
|1.3093
|1.3038
|1137
|2005.01.14 08:00
|s/l
|389
|1.00
|1.3093
|1.3093
|1.3038
|-5.00
|9743.00
|1138
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|390
|1.00
|1.3123
|1.3118
|1.3173
|1139
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|391
|1.00
|1.3128
|1.3123
|1.3178
|1140
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|392
|1.00
|1.3133
|1.3128
|1.3183
|1141
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|393
|1.00
|1.3138
|1.3133
|1.3188
|1142
|2005.01.17 02:00
|buy stop
|394
|1.00
|1.3143
|1.3138
|1.3193
|1143
|2005.01.17 02:59
|buy
|390
|1.00
|1.3123
|1.3118
|1.3173
|1144
|2005.01.17 03:00
|s/l
|390
|1.00
|1.3118
|1.3118
|1.3173
|-5.00
|9738.00
|1145
|2005.01.17 08:24
|buy
|391
|1.00
|1.3128
|1.3123
|1.3178
|1146
|2005.01.17 08:24
|s/l
|391
|1.00
|1.3123
|1.3123
|1.3178
|-5.00
|9733.00
|1147
|2005.01.18 02:00
|expiration
|392
|1.00
|1.3133
|1.3128
|1.3183
|1148
|2005.01.18 02:00
|expiration
|393
|1.00
|1.3138
|1.3133
|1.3188
|1149
|2005.01.18 02:00
|expiration
|394
|1.00
|1.3143
|1.3138
|1.3193
|1150
|2005.01.18 12:00
|buy stop
|395
|1.00
|1.3079
|1.3074
|1.3129
|1151
|2005.01.18 12:00
|buy stop
|396
|1.00
|1.3084
|1.3079
|1.3134
|1152
|2005.01.18 12:00
|buy stop
|397
|1.00
|1.3089
|1.3084
|1.3139
|1153
|2005.01.18 12:00
|buy stop
|398
|1.00
|1.3094
|1.3089
|1.3144
|1154
|2005.01.19 07:59
|buy
|395
|1.00
|1.3079
|1.3074
|1.3129
|1155
|2005.01.19 07:59
|buy
|396
|1.00
|1.3084
|1.3079
|1.3134
|1156
|2005.01.19 07:59
|buy
|397
|1.00
|1.3089
|1.3084
|1.3139
|1157
|2005.01.19 07:59
|buy
|398
|1.00
|1.3094
|1.3089
|1.3144
|1158
|2005.01.19 07:59
|modify
|395
|1.00
|1.3079
|1.3089
|1.3129
|1159
|2005.01.19 08:59
|modify
|396
|1.00
|1.3084
|1.3085
|1.3134
|1160
|2005.01.19 09:00
|s/l
|395
|1.00
|1.3089
|1.3089
|1.3129
|10.00
|9743.00
|1161
|2005.01.19 09:00
|s/l
|398
|1.00
|1.3089
|1.3089
|1.3144
|-5.00
|9738.00
|1162
|2005.01.19 09:36
|s/l
|396
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.3134
|1.00
|9739.00
|1163
|2005.01.19 09:36
|s/l
|397
|1.00
|1.3084
|1.3084
|1.3139
|-5.00
|9734.00
|1164
|2005.01.19 15:00
|sell stop
|399
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|1165
|2005.01.19 15:00
|sell stop
|400
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|1166
|2005.01.19 16:59
|sell
|399
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|1167
|2005.01.19 17:59
|sell
|400
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|1168
|2005.01.19 18:59
|modify
|399
|1.00
|1.3022
|1.3008
|1.2972
|1169
|2005.01.19 19:00
|s/l
|399
|1.00
|1.3008
|1.3008
|1.2972
|14.00
|9748.00
|1170
|2005.01.19 19:00
|s/l
|400
|1.00
|1.3012
|1.3012
|1.2957
|-5.00
|9743.00
|1171
|2005.01.21 07:00
|buy stop
|401
|1.00
|1.2999
|1.2994
|1.3049
|1172
|2005.01.21 07:00
|buy stop
|402
|1.00
|1.3004
|1.2999
|1.3054
|1173
|2005.01.21 07:00
|buy stop
|403
|1.00
|1.3009
|1.3004
|1.3059
|1174
|2005.01.21 07:00
|buy stop
|404
|1.00
|1.3014
|1.3009
|1.3064
|1175
|2005.01.21 07:00
|buy stop
|405
|1.00
|1.3019
|1.3014
|1.3069
|1176
|2005.01.21 08:59
|buy
|401
|1.00
|1.2999
|1.2994
|1.3049
|1177
|2005.01.21 08:59
|buy
|402
|1.00
|1.3004
|1.2999
|1.3054
|1178
|2005.01.21 09:00
|s/l
|402
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.3054
|-5.00
|9738.00
|1179
|2005.01.21 09:00
|s/l
|401
|1.00
|1.2994
|1.2994
|1.3049
|-5.00
|9733.00
|1180
|2005.01.21 15:49
|buy
|403
|1.00
|1.3009
|1.3004
|1.3059
|1181
|2005.01.21 15:49
|s/l
|403
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.3059
|-5.00
|9728.00
|1182
|2005.01.21 15:59
|buy
|404
|1.00
|1.3014
|1.3009
|1.3064
|1183
|2005.01.21 15:59
|buy
|405
|1.00
|1.3019
|1.3014
|1.3069
|1184
|2005.01.21 16:59
|modify
|404
|1.00
|1.3014
|1.3047
|1.3064
|1185
|2005.01.21 17:00
|modify
|404
|1.00
|1.3014
|1.3049
|1.3064
|1186
|2005.01.21 17:48
|modify
|405
|1.00
|1.3019
|1.3049
|1.3069
|1187
|2005.01.21 17:48
|s/l
|404
|1.00
|1.3049
|1.3049
|1.3064
|35.00
|9763.00
|1188
|2005.01.21 17:48
|s/l
|405
|1.00
|1.3049
|1.3049
|1.3069
|30.00
|9793.00
|1189
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|406
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|1190
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|407
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|1191
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|408
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|1192
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|409
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|1193
|2005.01.24 16:00
|sell stop
|410
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|1194
|2005.01.24 17:13
|sell
|406
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|1195
|2005.01.24 17:13
|s/l
|406
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.2982
|-5.00
|9788.00
|1196
|2005.01.25 00:59
|sell
|407
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|1197
|2005.01.25 00:59
|sell
|408
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|1198
|2005.01.25 00:59
|sell
|409
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|1199
|2005.01.25 00:59
|sell
|410
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|1200
|2005.01.25 01:00
|s/l
|407
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.2977
|-5.00
|9783.00
|1201
|2005.01.25 01:00
|s/l
|408
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.2972
|-5.00
|9778.00
|1202
|2005.01.25 01:00
|s/l
|409
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2967
|-5.00
|9773.00
|1203
|2005.01.25 01:00
|s/l
|410
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.2962
|-5.00
|9768.00
|1204
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|411
|1.00
|1.3061
|1.3056
|1.3111
|1205
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|412
|1.00
|1.3066
|1.3061
|1.3116
|1206
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|413
|1.00
|1.3071
|1.3066
|1.3121
|1207
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|414
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|1208
|2005.01.25 07:01
|buy stop
|415
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|1209
|2005.01.25 07:59
|buy
|411
|1.00
|1.3061
|1.3056
|1.3111
|1210
|2005.01.25 07:59
|buy
|412
|1.00
|1.3066
|1.3061
|1.3116
|1211
|2005.01.25 07:59
|buy
|413
|1.00
|1.3071
|1.3066
|1.3121
|1212
|2005.01.25 07:59
|buy
|414
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|1213
|2005.01.25 07:59
|modify
|411
|1.00
|1.3061
|1.3066
|1.3111
|1214
|2005.01.25 08:00
|modify
|411
|1.00
|1.3061
|1.3067
|1.3111
|1215
|2005.01.25 08:59
|modify
|412
|1.00
|1.3066
|1.3067
|1.3116
|1216
|2005.01.25 08:59
|s/l
|411
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3111
|6.00
|9774.00
|1217
|2005.01.25 08:59
|s/l
|412
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3116
|1.00
|9775.00
|1218
|2005.01.25 08:59
|s/l
|413
|1.00
|1.3066
|1.3066
|1.3121
|-5.00
|9770.00
|1219
|2005.01.25 08:59
|s/l
|414
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3126
|-5.00
|9765.00
|1220
|2005.01.26 07:01
|expiration
|415
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|1221
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|416
|1.00
|1.3026
|1.3021
|1.3076
|1222
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|417
|1.00
|1.3031
|1.3026
|1.3081
|1223
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|418
|1.00
|1.3036
|1.3031
|1.3086
|1224
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|419
|1.00
|1.3041
|1.3036
|1.3091
|1225
|2005.01.26 08:59
|buy stop
|420
|1.00
|1.3046
|1.3041
|1.3096
|1226
|2005.01.26 11:06
|buy
|416
|1.00
|1.3026
|1.3021
|1.3076
|1227
|2005.01.26 11:06
|s/l
|416
|1.00
|1.3021
|1.3021
|1.3076
|-5.00
|9760.00
|1228
|2005.01.26 12:59
|buy
|417
|1.00
|1.3031
|1.3026
|1.3081
|1229
|2005.01.26 12:59
|buy
|418
|1.00
|1.3036
|1.3031
|1.3086
|1230
|2005.01.26 12:59
|buy
|419
|1.00
|1.3041
|1.3036
|1.3091
|1231
|2005.01.26 12:59
|buy
|420
|1.00
|1.3046
|1.3041
|1.3096
|1232
|2005.01.26 13:00
|s/l
|420
|1.00
|1.3041
|1.3041
|1.3096
|-5.00
|9755.00
|1233
|2005.01.26 13:59
|modify
|417
|1.00
|1.3031
|1.3043
|1.3081
|1234
|2005.01.26 14:00
|modify
|418
|1.00
|1.3036
|1.3042
|1.3086
|1235
|2005.01.26 14:59
|modify
|419
|1.00
|1.3041
|1.3042
|1.3091
|1236
|2005.01.26 14:59
|modify
|417
|1.00
|1.3031
|1.3065
|1.3081
|1237
|2005.01.26 15:00
|modify
|417
|1.00
|1.3031
|1.3066
|1.3081
|1238
|2005.01.26 15:59
|modify
|418
|1.00
|1.3036
|1.3066
|1.3086
|1239
|2005.01.26 16:40
|modify
|417
|1.00
|1.3031
|1.3069
|1.3081
|1240
|2005.01.26 16:40
|modify
|418
|1.00
|1.3036
|1.3068
|1.3086
|1241
|2005.01.26 16:40
|modify
|419
|1.00
|1.3041
|1.3067
|1.3091
|1242
|2005.01.26 16:40
|s/l
|417
|1.00
|1.3069
|1.3069
|1.3081
|38.00
|9793.00
|1243
|2005.01.26 16:41
|s/l
|418
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.3086
|32.00
|9825.00
|1244
|2005.01.26 16:41
|s/l
|419
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3091
|26.00
|9851.00
|1245
|2005.01.27 10:00
|sell stop
|421
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|1246
|2005.01.27 10:00
|sell stop
|422
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|1247
|2005.01.27 10:00
|sell stop
|423
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|1248
|2005.01.27 10:00
|sell stop
|424
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|1249
|2005.01.27 11:43
|sell
|421
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|1250
|2005.01.27 11:43
|s/l
|421
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2984
|-5.00
|9846.00
|1251
|2005.01.27 12:59
|sell
|422
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|1252
|2005.01.27 12:59
|sell
|423
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|1253
|2005.01.27 13:00
|s/l
|423
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.2974
|-5.00
|9841.00
|1254
|2005.01.27 13:13
|s/l
|422
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2979
|-5.00
|9836.00
|1255
|2005.01.27 14:56
|sell
|424
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|1256
|2005.01.27 14:56
|s/l
|424
|1.00
|1.3024
|1.3024
|1.2969
|-5.00
|9831.00
|1257
|2005.01.28 06:00
|buy stop
|425
|1.00
|1.3059
|1.3054
|1.3109
|1258
|2005.01.28 06:00
|buy stop
|426
|1.00
|1.3064
|1.3059
|1.3114
|1259
|2005.01.28 06:00
|buy stop
|427
|1.00
|1.3069
|1.3064
|1.3119
|1260
|2005.01.28 06:00
|buy stop
|428
|1.00
|1.3074
|1.3069
|1.3124
|1261
|2005.01.28 06:00
|buy stop
|429
|1.00
|1.3079
|1.3074
|1.3129
|1262
|2005.01.28 12:59
|buy
|425
|1.00
|1.3059
|1.3054
|1.3109
|1263
|2005.01.28 12:59
|buy
|426
|1.00
|1.3064
|1.3059
|1.3114
|1264
|2005.01.28 12:59
|buy
|427
|1.00
|1.3069
|1.3064
|1.3119
|1265
|2005.01.28 12:59
|buy
|428
|1.00
|1.3074
|1.3069
|1.3124
|1266
|2005.01.28 12:59
|buy
|429
|1.00
|1.3079
|1.3074
|1.3129
|1267
|2005.01.28 12:59
|modify
|425
|1.00
|1.3059
|1.3068
|1.3109
|1268
|2005.01.28 13:27
|s/l
|425
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.3109
|9.00
|9840.00
|1269
|2005.01.28 13:27
|s/l
|426
|1.00
|1.3059
|1.3059
|1.3114
|-5.00
|9835.00
|1270
|2005.01.28 13:27
|s/l
|427
|1.00
|1.3064
|1.3064
|1.3119
|-5.00
|9830.00
|1271
|2005.01.28 13:27
|s/l
|428
|1.00
|1.3069
|1.3069
|1.3124
|-5.00
|9825.00
|1272
|2005.01.28 13:27
|s/l
|429
|1.00
|1.3074
|1.3074
|1.3129
|-5.00
|9820.00
|1273
|2005.01.28 14:28
|sell stop
|430
|1.00
|1.3015
|1.3020
|1.2965
|1274
|2005.01.28 14:28
|sell stop
|431
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|1275
|2005.01.28 14:28
|sell stop
|432
|1.00
|1.3000
|1.3005
|1.2950
|1276
|2005.01.28 14:59
|sell
|430
|1.00
|1.3015
|1.3020
|1.2965
|1277
|2005.01.28 15:59
|s/l
|430
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2965
|-5.00
|9815.00
|1278
|2005.01.30 23:00
|expiration
|431
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|1279
|2005.01.30 23:00
|expiration
|432
|1.00
|1.3000
|1.3005
|1.2950
|1280
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|433
|1.00
|1.3045
|1.3040
|1.3095
|1281
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|434
|1.00
|1.3050
|1.3045
|1.3100
|1282
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|435
|1.00
|1.3055
|1.3050
|1.3105
|1283
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|436
|1.00
|1.3060
|1.3055
|1.3110
|1284
|2005.01.31 12:44
|buy stop
|437
|1.00
|1.3065
|1.3060
|1.3115
|1285
|2005.01.31 13:03
|buy
|433
|1.00
|1.3045
|1.3040
|1.3095
|1286
|2005.01.31 13:04
|s/l
|433
|1.00
|1.3040
|1.3040
|1.3095
|-5.00
|9810.00
|1287
|2005.01.31 15:59
|buy
|434
|1.00
|1.3050
|1.3045
|1.3100
|1288
|2005.01.31 15:59
|buy
|435
|1.00
|1.3055
|1.3050
|1.3105
|1289
|2005.01.31 16:00
|buy
|436
|1.00
|1.3060
|1.3055
|1.3110
|1290
|2005.01.31 16:41
|s/l
|436
|1.00
|1.3055
|1.3055
|1.3110
|-5.00
|9805.00
|1291
|2005.01.31 16:41
|s/l
|435
|1.00
|1.3050
|1.3050
|1.3105
|-5.00
|9800.00
|1292
|2005.01.31 16:41
|s/l
|434
|1.00
|1.3045
|1.3045
|1.3100
|-5.00
|9795.00
|1293
|2005.02.01 06:51
|buy
|437
|1.00
|1.3065
|1.3060
|1.3115
|1294
|2005.02.01 06:51
|s/l
|437
|1.00
|1.3060
|1.3060
|1.3115
|-5.00
|9790.00
|1295
|2005.02.01 07:00
|sell stop
|438
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|1296
|2005.02.01 07:00
|sell stop
|439
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|1297
|2005.02.01 07:00
|sell stop
|440
|1.00
|1.3002
|1.3007
|1.2952
|1298
|2005.02.01 12:59
|sell
|438
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|1299
|2005.02.01 13:00
|s/l
|438
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2967
|-5.00
|9785.00
|1300
|2005.02.01 14:59
|sell
|439
|1.00
|1.3007
|1.3012
|1.2957
|1301
|2005.02.01 15:00
|s/l
|439
|1.00
|1.3012
|1.3012
|1.2957
|-5.00
|9780.00
|1302
|2005.02.01 15:04
|sell
|440
|1.00
|1.3002
|1.3007
|1.2952
|1303
|2005.02.01 15:04
|s/l
|440
|1.00
|1.3007
|1.3007
|1.2952
|-5.00
|9775.00
|1304
|2005.02.01 18:00
|buy stop
|441
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|1305
|2005.02.01 18:00
|buy stop
|442
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|1306
|2005.02.01 18:00
|buy stop
|443
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|1307
|2005.02.01 18:00
|buy stop
|444
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|1308
|2005.02.01 18:00
|buy stop
|445
|1.00
|1.3077
|1.3072
|1.3127
|1309
|2005.02.01 18:59
|buy
|441
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|1310
|2005.02.01 19:00
|s/l
|441
|1.00
|1.3052
|1.3052
|1.3107
|-5.00
|9770.00
|1311
|2005.02.01 23:59
|buy
|442
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|1312
|2005.02.01 23:59
|buy
|443
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|1313
|2005.02.02 00:00
|s/l
|443
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.3117
|-5.00
|9765.00
|1314
|2005.02.02 00:59
|buy
|444
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|1315
|2005.02.02 01:00
|s/l
|444
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3122
|-5.00
|9760.00
|1316
|2005.02.02 01:59
|buy
|445
|1.00
|1.3077
|1.3072
|1.3127
|1317
|2005.02.02 03:20
|modify
|442
|1.00
|1.3062
|1.3075
|1.3112
|1318
|2005.02.02 03:20
|modify
|442
|1.00
|1.3062
|1.3076
|1.3112
|1319
|2005.02.02 03:21
|modify
|442
|1.00
|1.3062
|1.3077
|1.3112
|1320
|2005.02.02 03:22
|s/l
|442
|1.00
|1.3077
|1.3077
|1.3112
|15.00
|9775.00
|1321
|2005.02.02 04:09
|modify
|445
|1.00
|1.3077
|1.3078
|1.3127
|1322
|2005.02.02 04:09
|modify
|445
|1.00
|1.3077
|1.3080
|1.3127
|1323
|2005.02.02 04:35
|s/l
|445
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3127
|3.00
|9778.00
|1324
|2005.02.02 14:00
|sell stop
|446
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|1325
|2005.02.02 14:00
|sell stop
|447
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|1326
|2005.02.02 14:59
|sell
|446
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|1327
|2005.02.02 15:59
|sell
|447
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|1328
|2005.02.02 16:59
|modify
|446
|1.00
|1.3043
|1.3034
|1.2993
|1329
|2005.02.02 17:01
|s/l
|447
|1.00
|1.3033
|1.3033
|1.2978
|-5.00
|9773.00
|1330
|2005.02.02 17:01
|s/l
|446
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2993
|9.00
|9782.00
|1331
|2005.02.08 17:00
|buy stop
|448
|1.00
|1.2798
|1.2793
|1.2848
|1332
|2005.02.08 17:00
|buy stop
|449
|1.00
|1.2803
|1.2798
|1.2853
|1333
|2005.02.08 17:00
|buy stop
|450
|1.00
|1.2808
|1.2803
|1.2858
|1334
|2005.02.08 17:00
|buy stop
|451
|1.00
|1.2813
|1.2808
|1.2863
|1335
|2005.02.08 17:00
|buy stop
|452
|1.00
|1.2818
|1.2813
|1.2868
|1336
|2005.02.09 06:59
|buy
|448
|1.00
|1.2798
|1.2793
|1.2848
|1337
|2005.02.09 07:00
|s/l
|448
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.2848
|-5.00
|9777.00
|1338
|2005.02.09 15:59
|buy
|449
|1.00
|1.2803
|1.2798
|1.2853
|1339
|2005.02.09 16:00
|s/l
|449
|1.00
|1.2798
|1.2798
|1.2853
|-5.00
|9772.00
|1340
|2005.02.09 17:00
|expiration
|450
|1.00
|1.2808
|1.2803
|1.2858
|1341
|2005.02.09 17:00
|expiration
|451
|1.00
|1.2813
|1.2808
|1.2863
|1342
|2005.02.09 17:00
|expiration
|452
|1.00
|1.2818
|1.2813
|1.2868
|1343
|2005.02.10 09:59
|sell stop
|453
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|1344
|2005.02.10 09:59
|sell stop
|454
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|1345
|2005.02.11 09:59
|expiration
|453
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|1346
|2005.02.11 09:59
|expiration
|454
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|1347
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|455
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|1348
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|456
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|1349
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|457
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|1350
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|458
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|1351
|2005.02.11 12:00
|sell stop
|459
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|1352
|2005.02.13 23:00
|expiration
|455
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|1353
|2005.02.13 23:00
|expiration
|456
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|1354
|2005.02.13 23:00
|expiration
|457
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|1355
|2005.02.13 23:00
|expiration
|458
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|1356
|2005.02.13 23:00
|expiration
|459
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|1357
|2005.02.16 15:00
|sell stop
|460
|1.00
|1.2974
|1.2979
|1.2924
|1358
|2005.02.16 15:00
|sell stop
|461
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|1359
|2005.02.16 15:00
|sell stop
|462
|1.00
|1.2959
|1.2964
|1.2909
|1360
|2005.02.17 15:59
|expiration
|460
|1.00
|1.2974
|1.2979
|1.2924
|1361
|2005.02.17 15:59
|expiration
|461
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|1362
|2005.02.17 15:59
|expiration
|462
|1.00
|1.2959
|1.2964
|1.2909
|1363
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|463
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|1364
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|464
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|1365
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|465
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|1366
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|466
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|1367
|2005.02.18 09:12
|sell stop
|467
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|1368
|2005.02.18 09:59
|sell
|463
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|1369
|2005.02.18 09:59
|sell
|464
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|1370
|2005.02.18 10:00
|s/l
|464
|1.00
|1.3049
|1.3049
|1.2994
|-5.00
|9767.00
|1371
|2005.02.18 10:59
|sell
|465
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|1372
|2005.02.18 10:59
|sell
|466
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|1373
|2005.02.18 10:59
|sell
|467
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|1374
|2005.02.18 11:00
|s/l
|467
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2979
|-5.00
|9762.00
|1375
|2005.02.18 11:46
|s/l
|466
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2984
|-5.00
|9757.00
|1376
|2005.02.18 11:46
|s/l
|465
|1.00
|1.3044
|1.3044
|1.2989
|-5.00
|9752.00
|1377
|2005.02.18 12:02
|s/l
|463
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2999
|-5.00
|9747.00
|1378
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|468
|1.00
|1.3082
|1.3077
|1.3132
|1379
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|469
|1.00
|1.3087
|1.3082
|1.3137
|1380
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|470
|1.00
|1.3092
|1.3087
|1.3142
|1381
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|471
|1.00
|1.3097
|1.3092
|1.3147
|1382
|2005.02.18 14:00
|buy stop
|472
|1.00
|1.3102
|1.3097
|1.3152
|1383
|2005.02.18 15:54
|buy
|468
|1.00
|1.3082
|1.3077
|1.3132
|1384
|2005.02.18 15:54
|s/l
|468
|1.00
|1.3077
|1.3077
|1.3132
|-5.00
|9742.00
|1385
|2005.02.20 23:00
|expiration
|469
|1.00
|1.3087
|1.3082
|1.3137
|1386
|2005.02.20 23:00
|expiration
|470
|1.00
|1.3092
|1.3087
|1.3142
|1387
|2005.02.20 23:00
|expiration
|471
|1.00
|1.3097
|1.3092
|1.3147
|1388
|2005.02.20 23:00
|expiration
|472
|1.00
|1.3102
|1.3097
|1.3152
|1389
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|473
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|1390
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|474
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|1391
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|475
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|1392
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|476
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|1393
|2005.02.21 00:02
|sell stop
|477
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|1394
|2005.02.21 00:59
|sell
|473
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|1395
|2005.02.21 01:00
|s/l
|473
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2999
|-5.00
|9737.00
|1396
|2005.02.21 02:49
|sell
|474
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|1397
|2005.02.21 02:50
|s/l
|474
|1.00
|1.3049
|1.3049
|1.2994
|-5.00
|9732.00
|1398
|2005.02.22 00:02
|expiration
|475
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|1399
|2005.02.22 00:02
|expiration
|476
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|1400
|2005.02.22 00:02
|expiration
|477
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|1401
|2005.02.22 00:59
|buy stop
|478
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|1402
|2005.02.22 00:59
|buy stop
|479
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|1403
|2005.02.22 00:59
|buy stop
|480
|1.00
|1.3091
|1.3086
|1.3141
|1404
|2005.02.22 00:59
|buy stop
|481
|1.00
|1.3096
|1.3091
|1.3146
|1405
|2005.02.22 00:59
|buy stop
|482
|1.00
|1.3101
|1.3096
|1.3151
|1406
|2005.02.22 01:59
|buy
|478
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|1407
|2005.02.22 01:59
|buy
|479
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|1408
|2005.02.22 01:59
|buy
|480
|1.00
|1.3091
|1.3086
|1.3141
|1409
|2005.02.22 01:59
|buy
|481
|1.00
|1.3096
|1.3091
|1.3146
|1410
|2005.02.22 01:59
|buy
|482
|1.00
|1.3101
|1.3096
|1.3151
|1411
|2005.02.22 01:59
|modify
|478
|1.00
|1.3081
|1.3099
|1.3131
|1412
|2005.02.22 02:00
|modify
|478
|1.00
|1.3081
|1.3101
|1.3131
|1413
|2005.02.22 02:59
|modify
|479
|1.00
|1.3086
|1.3101
|1.3136
|1414
|2005.02.22 02:59
|t/p
|478
|1.00
|1.3131
|1.3101
|1.3131
|50.00
|9782.00
|1415
|2005.02.22 02:59
|t/p
|479
|1.00
|1.3136
|1.3101
|1.3136
|50.00
|9832.00
|1416
|2005.02.22 03:00
|modify
|480
|1.00
|1.3091
|1.3130
|1.3141
|1417
|2005.02.22 03:59
|modify
|481
|1.00
|1.3096
|1.3130
|1.3146
|1418
|2005.02.22 03:59
|t/p
|480
|1.00
|1.3141
|1.3130
|1.3141
|50.00
|9882.00
|1419
|2005.02.22 03:59
|t/p
|481
|1.00
|1.3146
|1.3130
|1.3146
|50.00
|9932.00
|1420
|2005.02.22 03:59
|modify
|482
|1.00
|1.3101
|1.3144
|1.3151
|1421
|2005.02.22 04:23
|modify
|482
|1.00
|1.3101
|1.3145
|1.3151
|1422
|2005.02.22 04:23
|t/p
|482
|1.00
|1.3151
|1.3145
|1.3151
|50.00
|9982.00
|1423
|2005.02.23 09:20
|sell stop
|483
|1.00
|1.3202
|1.3207
|1.3152
|1424
|2005.02.23 09:20
|sell stop
|484
|1.00
|1.3187
|1.3192
|1.3137
|1425
|2005.02.23 11:59
|sell
|483
|1.00
|1.3202
|1.3207
|1.3152
|1426
|2005.02.23 12:00
|s/l
|483
|1.00
|1.3207
|1.3207
|1.3152
|-5.00
|9977.00
|1427
|2005.02.23 15:49
|sell
|484
|1.00
|1.3187
|1.3192
|1.3137
|1428
|2005.02.23 15:49
|s/l
|484
|1.00
|1.3192
|1.3192
|1.3137
|-5.00
|9972.00
|1429
|2005.02.23 18:00
|buy stop
|485
|1.00
|1.3237
|1.3232
|1.3287
|1430
|2005.02.23 18:00
|buy stop
|486
|1.00
|1.3242
|1.3237
|1.3292
|1431
|2005.02.23 18:00
|buy stop
|487
|1.00
|1.3247
|1.3242
|1.3297
|1432
|2005.02.23 18:00
|buy stop
|488
|1.00
|1.3252
|1.3247
|1.3302
|1433
|2005.02.23 18:59
|buy
|485
|1.00
|1.3237
|1.3232
|1.3287
|1434
|2005.02.23 19:00
|s/l
|485
|1.00
|1.3232
|1.3232
|1.3287
|-5.00
|9967.00
|1435
|2005.02.24 01:59
|buy
|486
|1.00
|1.3242
|1.3237
|1.3292
|1436
|2005.02.24 02:00
|s/l
|486
|1.00
|1.3237
|1.3237
|1.3292
|-5.00
|9962.00
|1437
|2005.02.24 02:59
|buy
|487
|1.00
|1.3247
|1.3242
|1.3297
|1438
|2005.02.24 03:00
|s/l
|487
|1.00
|1.3242
|1.3242
|1.3297
|-5.00
|9957.00
|1439
|2005.02.24 07:13
|buy
|488
|1.00
|1.3252
|1.3247
|1.3302
|1440
|2005.02.24 07:13
|s/l
|488
|1.00
|1.3247
|1.3247
|1.3302
|-5.00
|9952.00
|1441
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|489
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|1442
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|490
|1.00
|1.3209
|1.3214
|1.3159
|1443
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|491
|1.00
|1.3204
|1.3209
|1.3154
|1444
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|492
|1.00
|1.3199
|1.3204
|1.3149
|1445
|2005.02.24 14:00
|sell stop
|493
|1.00
|1.3194
|1.3199
|1.3144
|1446
|2005.02.24 14:59
|sell
|489
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|1447
|2005.02.24 14:59
|sell
|490
|1.00
|1.3209
|1.3214
|1.3159
|1448
|2005.02.24 14:59
|sell
|491
|1.00
|1.3204
|1.3209
|1.3154
|1449
|2005.02.24 15:00
|s/l
|491
|1.00
|1.3209
|1.3209
|1.3154
|-5.00
|9947.00
|1450
|2005.02.24 15:43
|s/l
|490
|1.00
|1.3214
|1.3214
|1.3159
|-5.00
|9942.00
|1451
|2005.02.24 15:43
|s/l
|489
|1.00
|1.3219
|1.3219
|1.3164
|-5.00
|9937.00
|1452
|2005.02.24 17:05
|sell
|492
|1.00
|1.3199
|1.3204
|1.3149
|1453
|2005.02.24 17:05
|s/l
|492
|1.00
|1.3204
|1.3204
|1.3149
|-5.00
|9932.00
|1454
|2005.02.24 20:22
|sell
|493
|1.00
|1.3194
|1.3199
|1.3144
|1455
|2005.02.24 20:22
|s/l
|493
|1.00
|1.3199
|1.3199
|1.3144
|-5.00
|9927.00
|1456
|2005.02.25 16:59
|buy stop
|494
|1.00
|1.3240
|1.3235
|1.3290
|1457
|2005.02.25 16:59
|buy stop
|495
|1.00
|1.3245
|1.3240
|1.3295
|1458
|2005.02.25 16:59
|buy stop
|496
|1.00
|1.3250
|1.3245
|1.3300
|1459
|2005.02.25 16:59
|buy stop
|497
|1.00
|1.3255
|1.3250
|1.3305
|1460
|2005.02.25 16:59
|buy stop
|498
|1.00
|1.3260
|1.3255
|1.3310
|1461
|2005.02.25 18:30
|buy
|494
|1.00
|1.3240
|1.3235
|1.3290
|1462
|2005.02.25 18:30
|s/l
|494
|1.00
|1.3235
|1.3235
|1.3290
|-5.00
|9922.00
|1463
|2005.02.25 18:59
|buy
|495
|1.00
|1.3245
|1.3240
|1.3295
|1464
|2005.02.25 19:00
|buy
|496
|1.00
|1.3250
|1.3245
|1.3300
|1465
|2005.02.25 19:57
|s/l
|496
|1.00
|1.3245
|1.3245
|1.3300
|-5.00
|9917.00
|1466
|2005.02.27 23:00
|expiration
|497
|1.00
|1.3255
|1.3250
|1.3305
|1467
|2005.02.27 23:00
|expiration
|498
|1.00
|1.3260
|1.3255
|1.3310
|1468
|2005.02.27 23:05
|modify
|495
|1.00
|1.3245
|1.3246
|1.3295
|1469
|2005.02.27 23:05
|modify
|495
|1.00
|1.3245
|1.3248
|1.3295
|1470
|2005.02.27 23:06
|modify
|495
|1.00
|1.3245
|1.3250
|1.3295
|1471
|2005.02.27 23:08
|modify
|495
|1.00
|1.3245
|1.3251
|1.3295
|1472
|2005.02.27 23:12
|modify
|495
|1.00
|1.3245
|1.3257
|1.3295
|1473
|2005.02.27 23:13
|modify
|495
|1.00
|1.3245
|1.3258
|1.3295
|1474
|2005.02.27 23:13
|modify
|495
|1.00
|1.3245
|1.3259
|1.3295
|1475
|2005.02.27 23:13
|s/l
|495
|1.00
|1.3259
|1.3259
|1.3295
|14.00
|9931.00
|1476
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|499
|1.00
|1.3234
|1.3239
|1.3184
|1477
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|500
|1.00
|1.3229
|1.3234
|1.3179
|1478
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|501
|1.00
|1.3224
|1.3229
|1.3174
|1479
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|502
|1.00
|1.3219
|1.3224
|1.3169
|1480
|2005.02.28 19:00
|sell stop
|503
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|1481
|2005.02.28 20:59
|sell
|499
|1.00
|1.3234
|1.3239
|1.3184
|1482
|2005.02.28 20:59
|sell
|500
|1.00
|1.3229
|1.3234
|1.3179
|1483
|2005.02.28 21:00
|s/l
|500
|1.00
|1.3234
|1.3234
|1.3179
|-5.00
|9926.00
|1484
|2005.02.28 21:16
|s/l
|499
|1.00
|1.3239
|1.3239
|1.3184
|-5.00
|9921.00
|1485
|2005.02.28 21:59
|sell
|501
|1.00
|1.3224
|1.3229
|1.3174
|1486
|2005.02.28 21:59
|sell
|502
|1.00
|1.3219
|1.3224
|1.3169
|1487
|2005.02.28 21:59
|sell
|503
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|1488
|2005.02.28 22:00
|s/l
|503
|1.00
|1.3219
|1.3219
|1.3164
|-5.00
|9916.00
|1489
|2005.02.28 22:59
|s/l
|502
|1.00
|1.3224
|1.3224
|1.3169
|-5.00
|9911.00
|1490
|2005.02.28 23:44
|s/l
|501
|1.00
|1.3229
|1.3229
|1.3174
|-5.00
|9906.00
|1491
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|504
|1.00
|1.3162
|1.3157
|1.3212
|1492
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|505
|1.00
|1.3167
|1.3162
|1.3217
|1493
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|506
|1.00
|1.3172
|1.3167
|1.3222
|1494
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|507
|1.00
|1.3177
|1.3172
|1.3227
|1495
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|508
|1.00
|1.3182
|1.3177
|1.3232
|1496
|2005.03.03 10:28
|buy
|504
|1.00
|1.3162
|1.3157
|1.3212
|1497
|2005.03.03 10:28
|s/l
|504
|1.00
|1.3157
|1.3157
|1.3212
|-5.00
|9901.00
|1498
|2005.03.04 08:59
|expiration
|505
|1.00
|1.3167
|1.3162
|1.3217
|1499
|2005.03.04 08:59
|expiration
|506
|1.00
|1.3172
|1.3167
|1.3222
|1500
|2005.03.04 08:59
|expiration
|507
|1.00
|1.3177
|1.3172
|1.3227
|1501
|2005.03.04 08:59
|expiration
|508
|1.00
|1.3182
|1.3177
|1.3232
|1502
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|509
|1.00
|1.3139
|1.3134
|1.3189
|1503
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|510
|1.00
|1.3144
|1.3139
|1.3194
|1504
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|511
|1.00
|1.3149
|1.3144
|1.3199
|1505
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|512
|1.00
|1.3154
|1.3149
|1.3204
|1506
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|513
|1.00
|1.3159
|1.3154
|1.3209
|1507
|2005.03.04 12:59
|buy
|509
|1.00
|1.3139
|1.3134
|1.3189
|1508
|2005.03.04 12:59
|buy
|510
|1.00
|1.3144
|1.3139
|1.3194
|1509
|2005.03.04 12:59
|buy
|511
|1.00
|1.3149
|1.3144
|1.3199
|1510
|2005.03.04 12:59
|buy
|512
|1.00
|1.3154
|1.3149
|1.3204
|1511
|2005.03.04 12:59
|modify
|509
|1.00
|1.3139
|1.3143
|1.3189
|1512
|2005.03.04 13:00
|s/l
|512
|1.00
|1.3149
|1.3149
|1.3204
|-5.00
|9896.00
|1513
|2005.03.04 13:00
|modify
|509
|1.00
|1.3139
|1.3144
|1.3189
|1514
|2005.03.04 13:59
|t/p
|509
|1.00
|1.3189
|1.3144
|1.3189
|50.00
|9946.00
|1515
|2005.03.04 13:59
|t/p
|510
|1.00
|1.3194
|1.3139
|1.3194
|50.00
|9996.00
|1516
|2005.03.04 13:59
|t/p
|511
|1.00
|1.3199
|1.3144
|1.3199
|50.00
|10046.00
|1517
|2005.03.04 13:59
|buy
|513
|1.00
|1.3159
|1.3154
|1.3209
|1518
|2005.03.04 14:00
|t/p
|513
|1.00
|1.3209
|1.3154
|1.3209
|50.00
|10096.00
|1519
|2005.03.07 12:00
|sell stop
|514
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|1520
|2005.03.07 12:00
|sell stop
|515
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|1521
|2005.03.07 14:32
|sell
|514
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|1522
|2005.03.07 14:32
|s/l
|514
|1.00
|1.3190
|1.3190
|1.3135
|-5.00
|10091.00
|1523
|2005.03.08 12:00
|expiration
|515
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|1524
|2005.03.11 08:00
|sell stop
|516
|1.00
|1.3405
|1.3410
|1.3355
|1525
|2005.03.11 08:00
|sell stop
|517
|1.00
|1.3390
|1.3395
|1.3340
|1526
|2005.03.13 23:00
|expiration
|516
|1.00
|1.3405
|1.3410
|1.3355
|1527
|2005.03.13 23:00
|expiration
|517
|1.00
|1.3390
|1.3395
|1.3340
|1528
|2005.03.14 05:59
|sell stop
|518
|1.00
|1.3419
|1.3424
|1.3369
|1529
|2005.03.14 05:59
|sell stop
|519
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|1530
|2005.03.14 05:59
|sell stop
|520
|1.00
|1.3404
|1.3409
|1.3354
|1531
|2005.03.14 07:59
|sell
|518
|1.00
|1.3419
|1.3424
|1.3369
|1532
|2005.03.14 07:59
|sell
|519
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|1533
|2005.03.14 07:59
|sell
|520
|1.00
|1.3404
|1.3409
|1.3354
|1534
|2005.03.14 08:00
|s/l
|520
|1.00
|1.3409
|1.3409
|1.3354
|-5.00
|10086.00
|1535
|2005.03.14 08:37
|s/l
|519
|1.00
|1.3414
|1.3414
|1.3359
|-5.00
|10081.00
|1536
|2005.03.14 08:58
|s/l
|518
|1.00
|1.3424
|1.3424
|1.3369
|-5.00
|10076.00
|1537
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|521
|1.00
|1.3400
|1.3395
|1.3450
|1538
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|522
|1.00
|1.3405
|1.3400
|1.3455
|1539
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|523
|1.00
|1.3410
|1.3405
|1.3460
|1540
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|524
|1.00
|1.3415
|1.3410
|1.3465
|1541
|2005.03.15 12:36
|buy
|521
|1.00
|1.3400
|1.3395
|1.3450
|1542
|2005.03.15 12:36
|s/l
|521
|1.00
|1.3395
|1.3395
|1.3450
|-5.00
|10071.00
|1543
|2005.03.15 12:59
|buy
|522
|1.00
|1.3405
|1.3400
|1.3455
|1544
|2005.03.15 12:59
|buy
|523
|1.00
|1.3410
|1.3405
|1.3460
|1545
|2005.03.15 12:59
|buy
|524
|1.00
|1.3415
|1.3410
|1.3465
|1546
|2005.03.15 13:00
|s/l
|524
|1.00
|1.3410
|1.3410
|1.3465
|-5.00
|10066.00
|1547
|2005.03.15 13:00
|s/l
|522
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3455
|-5.00
|10061.00
|1548
|2005.03.15 13:00
|s/l
|523
|1.00
|1.3405
|1.3405
|1.3460
|-5.00
|10056.00
|1549
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|525
|1.00
|1.3312
|1.3317
|1.3262
|1550
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|526
|1.00
|1.3307
|1.3312
|1.3257
|1551
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|527
|1.00
|1.3302
|1.3307
|1.3252
|1552
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|528
|1.00
|1.3297
|1.3302
|1.3247
|1553
|2005.03.15 15:00
|sell
|525
|1.00
|1.3312
|1.3317
|1.3262
|1554
|2005.03.15 15:37
|s/l
|525
|1.00
|1.3317
|1.3317
|1.3262
|-5.00
|10051.00
|1555
|2005.03.15 15:59
|sell
|526
|1.00
|1.3307
|1.3312
|1.3257
|1556
|2005.03.15 16:00
|s/l
|526
|1.00
|1.3312
|1.3312
|1.3257
|-5.00
|10046.00
|1557
|2005.03.16 00:59
|sell
|527
|1.00
|1.3302
|1.3307
|1.3252
|1558
|2005.03.16 01:00
|s/l
|527
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3252
|-5.00
|10041.00
|1559
|2005.03.16 01:59
|sell
|528
|1.00
|1.3297
|1.3302
|1.3247
|1560
|2005.03.16 02:00
|s/l
|528
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3247
|-5.00
|10036.00
|1561
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|529
|1.00
|1.3361
|1.3356
|1.3411
|1562
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|530
|1.00
|1.3366
|1.3361
|1.3416
|1563
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|531
|1.00
|1.3371
|1.3366
|1.3421
|1564
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|532
|1.00
|1.3376
|1.3371
|1.3426
|1565
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|533
|1.00
|1.3381
|1.3376
|1.3431
|1566
|2005.03.16 07:59
|buy
|529
|1.00
|1.3361
|1.3356
|1.3411
|1567
|2005.03.16 07:59
|buy
|530
|1.00
|1.3366
|1.3361
|1.3416
|1568
|2005.03.16 07:59
|buy
|531
|1.00
|1.3371
|1.3366
|1.3421
|1569
|2005.03.16 08:00
|s/l
|531
|1.00
|1.3366
|1.3366
|1.3421
|-5.00
|10031.00
|1570
|2005.03.16 08:42
|s/l
|530
|1.00
|1.3361
|1.3361
|1.3416
|-5.00
|10026.00
|1571
|2005.03.16 08:42
|s/l
|529
|1.00
|1.3356
|1.3356
|1.3411
|-5.00
|10021.00
|1572
|2005.03.16 10:59
|buy
|532
|1.00
|1.3376
|1.3371
|1.3426
|1573
|2005.03.16 10:59
|buy
|533
|1.00
|1.3381
|1.3376
|1.3431
|1574
|2005.03.16 12:55
|s/l
|533
|1.00
|1.3376
|1.3376
|1.3431
|-5.00
|10016.00
|1575
|2005.03.16 12:56
|modify
|532
|1.00
|1.3376
|1.3377
|1.3426
|1576
|2005.03.16 12:57
|modify
|532
|1.00
|1.3376
|1.3378
|1.3426
|1577
|2005.03.16 12:57
|modify
|532
|1.00
|1.3376
|1.3379
|1.3426
|1578
|2005.03.16 12:57
|modify
|532
|1.00
|1.3376
|1.3380
|1.3426
|1579
|2005.03.16 12:57
|modify
|532
|1.00
|1.3376
|1.3381
|1.3426
|1580
|2005.03.16 12:57
|modify
|532
|1.00
|1.3376
|1.3382
|1.3426
|1581
|2005.03.16 12:59
|s/l
|532
|1.00
|1.3382
|1.3382
|1.3426
|6.00
|10022.00
|1582
|2005.03.17 09:59
|sell stop
|534
|1.00
|1.3359
|1.3364
|1.3309
|1583
|2005.03.17 09:59
|sell stop
|535
|1.00
|1.3349
|1.3354
|1.3299
|1584
|2005.03.17 09:59
|sell stop
|536
|1.00
|1.3344
|1.3349
|1.3294
|1585
|2005.03.17 12:59
|sell
|534
|1.00
|1.3359
|1.3364
|1.3309
|1586
|2005.03.17 13:59
|s/l
|534
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3309
|-5.00
|10017.00
|1587
|2005.03.18 07:59
|sell
|535
|1.00
|1.3349
|1.3354
|1.3299
|1588
|2005.03.18 07:59
|sell
|536
|1.00
|1.3344
|1.3349
|1.3294
|1589
|2005.03.18 07:59
|modify
|535
|1.00
|1.3349
|1.3331
|1.3299
|1590
|2005.03.18 08:00
|modify
|536
|1.00
|1.3344
|1.3331
|1.3294
|1591
|2005.03.18 09:52
|s/l
|535
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3299
|18.00
|10035.00
|1592
|2005.03.18 09:52
|s/l
|536
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3294
|13.00
|10048.00
|1593
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|537
|1.00
|1.3217
|1.3212
|1.3267
|1594
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|538
|1.00
|1.3222
|1.3217
|1.3272
|1595
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|539
|1.00
|1.3227
|1.3222
|1.3277
|1596
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|540
|1.00
|1.3232
|1.3227
|1.3282
|1597
|2005.03.22 16:27
|buy
|537
|1.00
|1.3217
|1.3212
|1.3267
|1598
|2005.03.22 16:27
|s/l
|537
|1.00
|1.3212
|1.3212
|1.3267
|-5.00
|10043.00
|1599
|2005.03.23 13:59
|expiration
|538
|1.00
|1.3222
|1.3217
|1.3272
|1600
|2005.03.23 13:59
|expiration
|539
|1.00
|1.3227
|1.3222
|1.3277
|1601
|2005.03.23 13:59
|expiration
|540
|1.00
|1.3232
|1.3227
|1.3282
|1602
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|541
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|1603
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|542
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|1604
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|543
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|1605
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|544
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|1606
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|545
|1.00
|1.3000
|1.2995
|1.3050
|1607
|2005.03.27 23:00
|expiration
|541
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|1608
|2005.03.27 23:00
|expiration
|542
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|1609
|2005.03.27 23:00
|expiration
|543
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|1610
|2005.03.27 23:00
|expiration
|544
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|1611
|2005.03.27 23:00
|expiration
|545
|1.00
|1.3000
|1.2995
|1.3050
|1612
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|546
|1.00
|1.2933
|1.2928
|1.2983
|1613
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|547
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|1614
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|548
|1.00
|1.2948
|1.2943
|1.2998
|1615
|2005.03.29 01:59
|buy
|546
|1.00
|1.2933
|1.2928
|1.2983
|1616
|2005.03.29 01:59
|buy
|547
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|1617
|2005.03.29 02:00
|s/l
|547
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2993
|-5.00
|10038.00
|1618
|2005.03.29 04:00
|s/l
|546
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.2983
|-5.00
|10033.00
|1619
|2005.03.29 05:06
|buy
|548
|1.00
|1.2948
|1.2943
|1.2998
|1620
|2005.03.29 05:06
|s/l
|548
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.2998
|-5.00
|10028.00
|1621
|2005.03.29 13:00
|sell stop
|549
|1.00
|1.2902
|1.2907
|1.2852
|1622
|2005.03.29 13:00
|sell stop
|550
|1.00
|1.2887
|1.2892
|1.2837
|1623
|2005.03.30 13:59
|expiration
|549
|1.00
|1.2902
|1.2907
|1.2852
|1624
|2005.03.30 13:59
|expiration
|550
|1.00
|1.2887
|1.2892
|1.2837
|1625
|2005.03.30 18:16
|sell stop
|551
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|1626
|2005.03.30 18:16
|sell stop
|552
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|1627
|2005.03.30 19:59
|sell
|551
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|1628
|2005.03.30 22:02
|s/l
|551
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.2873
|-5.00
|10023.00
|1629
|2005.03.31 18:59
|expiration
|552
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|1630
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|553
|1.00
|1.2949
|1.2954
|1.2899
|1631
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|554
|1.00
|1.2944
|1.2949
|1.2894
|1632
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|555
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|1633
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|556
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|1634
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|557
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|1635
|2005.04.01 14:59
|sell
|553
|1.00
|1.2949
|1.2954
|1.2899
|1636
|2005.04.01 14:59
|sell
|554
|1.00
|1.2944
|1.2949
|1.2894
|1637
|2005.04.01 14:59
|sell
|555
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|1638
|2005.04.01 14:59
|sell
|556
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|1639
|2005.04.01 14:59
|sell
|557
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|1640
|2005.04.01 15:00
|t/p
|553
|1.00
|1.2899
|1.2954
|1.2899
|50.00
|10073.00
|1641
|2005.04.01 15:00
|t/p
|554
|1.00
|1.2894
|1.2949
|1.2894
|50.00
|10123.00
|1642
|2005.04.01 15:59
|modify
|555
|1.00
|1.2939
|1.2908
|1.2889
|1643
|2005.04.01 16:00
|modify
|556
|1.00
|1.2934
|1.2908
|1.2884
|1644
|2005.04.01 16:59
|modify
|557
|1.00
|1.2929
|1.2908
|1.2879
|1645
|2005.04.01 16:59
|s/l
|555
|1.00
|1.2908
|1.2908
|1.2889
|31.00
|10154.00
|1646
|2005.04.01 16:59
|s/l
|556
|1.00
|1.2908
|1.2908
|1.2884
|26.00
|10180.00
|1647
|2005.04.01 16:59
|s/l
|557
|1.00
|1.2908
|1.2908
|1.2879
|21.00
|10201.00
|1648
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|558
|1.00
|1.2859
|1.2854
|1.2909
|1649
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|559
|1.00
|1.2864
|1.2859
|1.2914
|1650
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|560
|1.00
|1.2869
|1.2864
|1.2919
|1651
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|561
|1.00
|1.2874
|1.2869
|1.2924
|1652
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|562
|1.00
|1.2879
|1.2874
|1.2929
|1653
|2005.04.05 18:53
|buy
|558
|1.00
|1.2859
|1.2854
|1.2909
|1654
|2005.04.05 18:53
|s/l
|558
|1.00
|1.2854
|1.2854
|1.2909
|-5.00
|10196.00
|1655
|2005.04.05 18:59
|buy
|559
|1.00
|1.2864
|1.2859
|1.2914
|1656
|2005.04.05 18:59
|buy
|560
|1.00
|1.2869
|1.2864
|1.2919
|1657
|2005.04.05 18:59
|buy
|561
|1.00
|1.2874
|1.2869
|1.2924
|1658
|2005.04.05 19:00
|s/l
|561
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2924
|-5.00
|10191.00
|1659
|2005.04.05 20:52
|s/l
|560
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2919
|-5.00
|10186.00
|1660
|2005.04.05 20:56
|modify
|559
|1.00
|1.2864
|1.2865
|1.2914
|1661
|2005.04.05 20:56
|buy
|562
|1.00
|1.2879
|1.2874
|1.2929
|1662
|2005.04.05 20:56
|modify
|559
|1.00
|1.2864
|1.2866
|1.2914
|1663
|2005.04.05 20:57
|s/l
|562
|1.00
|1.2874
|1.2874
|1.2929
|-5.00
|10181.00
|1664
|2005.04.05 20:57
|modify
|559
|1.00
|1.2864
|1.2867
|1.2914
|1665
|2005.04.05 20:57
|modify
|559
|1.00
|1.2864
|1.2868
|1.2914
|1666
|2005.04.05 20:59
|s/l
|559
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2914
|4.00
|10185.00
|1667
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|563
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|1668
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|564
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|1669
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|565
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|1670
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|566
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|1671
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|567
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|1672
|2005.04.06 14:22
|sell
|563
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|1673
|2005.04.06 14:22
|s/l
|563
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.2798
|-5.00
|10180.00
|1674
|2005.04.06 14:47
|sell
|564
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|1675
|2005.04.06 14:47
|s/l
|564
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.2793
|-5.00
|10175.00
|1676
|2005.04.07 13:21
|expiration
|565
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|1677
|2005.04.07 13:21
|expiration
|566
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|1678
|2005.04.07 13:21
|expiration
|567
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|1679
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|568
|1.00
|1.2852
|1.2857
|1.2802
|1680
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|569
|1.00
|1.2847
|1.2852
|1.2797
|1681
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|570
|1.00
|1.2842
|1.2847
|1.2792
|1682
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|571
|1.00
|1.2837
|1.2842
|1.2787
|1683
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|572
|1.00
|1.2832
|1.2837
|1.2782
|1684
|2005.04.07 18:59
|sell
|568
|1.00
|1.2852
|1.2857
|1.2802
|1685
|2005.04.07 19:00
|s/l
|568
|1.00
|1.2857
|1.2857
|1.2802
|-5.00
|10170.00
|1686
|2005.04.07 19:50
|sell
|569
|1.00
|1.2847
|1.2852
|1.2797
|1687
|2005.04.07 19:50
|s/l
|569
|1.00
|1.2852
|1.2852
|1.2797
|-5.00
|10165.00
|1688
|2005.04.07 23:59
|sell
|570
|1.00
|1.2842
|1.2847
|1.2792
|1689
|2005.04.07 23:59
|sell
|571
|1.00
|1.2837
|1.2842
|1.2787
|1690
|2005.04.08 00:00
|s/l
|571
|1.00
|1.2842
|1.2842
|1.2787
|-5.00
|10160.00
|1691
|2005.04.08 00:59
|sell
|572
|1.00
|1.2832
|1.2837
|1.2782
|1692
|2005.04.08 00:59
|modify
|570
|1.00
|1.2842
|1.2830
|1.2792
|1693
|2005.04.08 01:00
|modify
|572
|1.00
|1.2832
|1.2830
|1.2782
|1694
|2005.04.08 02:00
|s/l
|570
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2792
|12.00
|10172.00
|1695
|2005.04.08 02:00
|s/l
|572
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2782
|2.00
|10174.00
|1696
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|573
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2971
|1697
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|574
|1.00
|1.2926
|1.2921
|1.2976
|1698
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|575
|1.00
|1.2931
|1.2926
|1.2981
|1699
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|576
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|1700
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|577
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|1701
|2005.04.08 16:59
|buy
|573
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2971
|1702
|2005.04.08 16:59
|buy
|574
|1.00
|1.2926
|1.2921
|1.2976
|1703
|2005.04.08 17:55
|s/l
|574
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2976
|-5.00
|10169.00
|1704
|2005.04.08 17:55
|s/l
|573
|1.00
|1.2916
|1.2916
|1.2971
|-5.00
|10164.00
|1705
|2005.04.08 18:00
|buy
|575
|1.00
|1.2931
|1.2926
|1.2981
|1706
|2005.04.08 18:00
|s/l
|575
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.2981
|-5.00
|10159.00
|1707
|2005.04.10 23:00
|expiration
|576
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|1708
|2005.04.10 23:00
|expiration
|577
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|1709
|2005.04.12 12:59
|sell stop
|578
|1.00
|1.2914
|1.2919
|1.2864
|1710
|2005.04.12 12:59
|sell stop
|579
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|1711
|2005.04.12 12:59
|sell stop
|580
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|1712
|2005.04.12 13:59
|sell
|578
|1.00
|1.2914
|1.2919
|1.2864
|1713
|2005.04.12 13:59
|sell
|579
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|1714
|2005.04.12 13:59
|sell
|580
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|1715
|2005.04.12 13:59
|modify
|578
|1.00
|1.2914
|1.2908
|1.2864
|1716
|2005.04.12 15:23
|modify
|578
|1.00
|1.2914
|1.2898
|1.2864
|1717
|2005.04.12 15:30
|modify
|579
|1.00
|1.2904
|1.2898
|1.2854
|1718
|2005.04.12 15:31
|modify
|578
|1.00
|1.2914
|1.2893
|1.2864
|1719
|2005.04.12 15:31
|modify
|578
|1.00
|1.2914
|1.2891
|1.2864
|1720
|2005.04.12 15:31
|modify
|579
|1.00
|1.2904
|1.2892
|1.2854
|1721
|2005.04.12 15:31
|modify
|580
|1.00
|1.2899
|1.2893
|1.2849
|1722
|2005.04.12 15:32
|s/l
|578
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2864
|23.00
|10182.00
|1723
|2005.04.12 15:32
|s/l
|579
|1.00
|1.2892
|1.2892
|1.2854
|12.00
|10194.00
|1724
|2005.04.12 15:32
|s/l
|580
|1.00
|1.2893
|1.2893
|1.2849
|6.00
|10200.00
|1725
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|581
|1.00
|1.2945
|1.2940
|1.2995
|1726
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|582
|1.00
|1.2950
|1.2945
|1.3000
|1727
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|583
|1.00
|1.2955
|1.2950
|1.3005
|1728
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|584
|1.00
|1.2960
|1.2955
|1.3010
|1729
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|585
|1.00
|1.2965
|1.2960
|1.3015
|1730
|2005.04.13 07:59
|buy
|581
|1.00
|1.2945
|1.2940
|1.2995
|1731
|2005.04.13 07:59
|buy
|582
|1.00
|1.2950
|1.2945
|1.3000
|1732
|2005.04.13 08:00
|s/l
|582
|1.00
|1.2945
|1.2945
|1.3000
|-5.00
|10195.00
|1733
|2005.04.13 08:19
|s/l
|581
|1.00
|1.2940
|1.2940
|1.2995
|-5.00
|10190.00
|1734
|2005.04.14 07:03
|expiration
|583
|1.00
|1.2955
|1.2950
|1.3005
|1735
|2005.04.14 07:03
|expiration
|584
|1.00
|1.2960
|1.2955
|1.3010
|1736
|2005.04.14 07:03
|expiration
|585
|1.00
|1.2965
|1.2960
|1.3015
|1737
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|586
|1.00
|1.2860
|1.2855
|1.2910
|1738
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|587
|1.00
|1.2865
|1.2860
|1.2915
|1739
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|588
|1.00
|1.2870
|1.2865
|1.2920
|1740
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|589
|1.00
|1.2875
|1.2870
|1.2925
|1741
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|590
|1.00
|1.2880
|1.2875
|1.2930
|1742
|2005.04.15 11:59
|buy
|586
|1.00
|1.2860
|1.2855
|1.2910
|1743
|2005.04.15 11:59
|buy
|587
|1.00
|1.2865
|1.2860
|1.2915
|1744
|2005.04.15 11:59
|buy
|588
|1.00
|1.2870
|1.2865
|1.2920
|1745
|2005.04.15 11:59
|buy
|589
|1.00
|1.2875
|1.2870
|1.2925
|1746
|2005.04.15 11:59
|modify
|586
|1.00
|1.2860
|1.2866
|1.2910
|1747
|2005.04.15 12:00
|modify
|587
|1.00
|1.2865
|1.2866
|1.2915
|1748
|2005.04.15 12:59
|buy
|590
|1.00
|1.2880
|1.2875
|1.2930
|1749
|2005.04.15 12:59
|modify
|586
|1.00
|1.2860
|1.2875
|1.2910
|1750
|2005.04.15 13:00
|modify
|587
|1.00
|1.2865
|1.2875
|1.2915
|1751
|2005.04.15 13:25
|modify
|588
|1.00
|1.2870
|1.2875
|1.2920
|1752
|2005.04.15 13:26
|s/l
|586
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2910
|15.00
|10205.00
|1753
|2005.04.15 13:26
|s/l
|587
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2915
|10.00
|10215.00
|1754
|2005.04.15 13:26
|s/l
|588
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2920
|5.00
|10220.00
|1755
|2005.04.15 13:26
|s/l
|589
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.2925
|-5.00
|10215.00
|1756
|2005.04.15 13:26
|s/l
|590
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2930
|-5.00
|10210.00
|1757
|2005.04.19 11:00
|sell stop
|591
|1.00
|1.2979
|1.2984
|1.2929
|1758
|2005.04.19 11:00
|sell stop
|592
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|1759
|2005.04.20 11:00
|expiration
|591
|1.00
|1.2979
|1.2984
|1.2929
|1760
|2005.04.20 11:00
|expiration
|592
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|1761
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|593
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|1762
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|594
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|1763
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|595
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|1764
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|596
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|1765
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|597
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|1766
|2005.04.20 12:59
|sell
|593
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|1767
|2005.04.20 12:59
|sell
|594
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|1768
|2005.04.20 12:59
|sell
|595
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|1769
|2005.04.20 12:59
|sell
|596
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|1770
|2005.04.20 12:59
|sell
|597
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|1771
|2005.04.20 13:00
|s/l
|597
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.2962
|-5.00
|10205.00
|1772
|2005.04.20 13:07
|s/l
|593
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.2982
|-5.00
|10200.00
|1773
|2005.04.20 13:07
|s/l
|594
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.2977
|-5.00
|10195.00
|1774
|2005.04.20 13:07
|s/l
|595
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.2972
|-5.00
|10190.00
|1775
|2005.04.20 13:07
|s/l
|596
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2967
|-5.00
|10185.00
|1776
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|598
|1.00
|1.3078
|1.3073
|1.3128
|1777
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|599
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|1778
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|600
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|1779
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|601
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|1780
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|602
|1.00
|1.3098
|1.3093
|1.3148
|1781
|2005.04.20 15:59
|buy
|598
|1.00
|1.3078
|1.3073
|1.3128
|1782
|2005.04.20 15:59
|buy
|599
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|1783
|2005.04.20 15:59
|buy
|600
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|1784
|2005.04.20 16:00
|s/l
|600
|1.00
|1.3083
|1.3083
|1.3138
|-5.00
|10180.00
|1785
|2005.04.20 16:36
|s/l
|599
|1.00
|1.3078
|1.3078
|1.3133
|-5.00
|10175.00
|1786
|2005.04.20 16:36
|s/l
|598
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3128
|-5.00
|10170.00
|1787
|2005.04.20 16:59
|buy
|601
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|1788
|2005.04.20 17:00
|s/l
|601
|1.00
|1.3088
|1.3088
|1.3143
|-5.00
|10165.00
|1789
|2005.04.20 17:20
|buy
|602
|1.00
|1.3098
|1.3093
|1.3148
|1790
|2005.04.20 17:20
|s/l
|602
|1.00
|1.3093
|1.3093
|1.3148
|-5.00
|10160.00
|1791
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|603
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|1792
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|604
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|1793
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|605
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|1794
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|606
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|1795
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|607
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|1796
|2005.04.21 16:59
|sell
|603
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|1797
|2005.04.21 16:59
|sell
|604
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|1798
|2005.04.21 16:59
|sell
|605
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|1799
|2005.04.21 17:00
|s/l
|605
|1.00
|1.3046
|1.3046
|1.2991
|-5.00
|10155.00
|1800
|2005.04.21 17:59
|s/l
|604
|1.00
|1.3051
|1.3051
|1.2996
|-5.00
|10150.00
|1801
|2005.04.21 18:03
|s/l
|603
|1.00
|1.3056
|1.3056
|1.3001
|-5.00
|10145.00
|1802
|2005.04.21 23:59
|sell
|606
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|1803
|2005.04.22 00:00
|s/l
|606
|1.00
|1.3041
|1.3041
|1.2986
|-5.00
|10140.00
|1804
|2005.04.22 00:59
|sell
|607
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|1805
|2005.04.22 01:59
|s/l
|607
|1.00
|1.3036
|1.3036
|1.2981
|-5.00
|10135.00
|1806
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|608
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|1807
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|609
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|1808
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|610
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|1809
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|611
|1.00
|1.3091
|1.3086
|1.3141
|1810
|2005.04.22 09:59
|buy
|608
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|1811
|2005.04.22 10:00
|s/l
|608
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3126
|-5.00
|10130.00
|1812
|2005.04.22 10:06
|buy
|609
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|1813
|2005.04.22 10:06
|s/l
|609
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3131
|-5.00
|10125.00
|1814
|2005.04.22 12:59
|buy
|610
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|1815
|2005.04.22 12:59
|buy
|611
|1.00
|1.3091
|1.3086
|1.3141
|1816
|2005.04.22 13:07
|s/l
|611
|1.00
|1.3086
|1.3086
|1.3141
|-5.00
|10120.00
|1817
|2005.04.22 13:07
|s/l
|610
|1.00
|1.3081
|1.3081
|1.3136
|-5.00
|10115.00
|1818
|2005.04.22 17:59
|sell stop
|612
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|1819
|2005.04.22 17:59
|sell stop
|613
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|1820
|2005.04.22 17:59
|sell stop
|614
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|1821
|2005.04.24 23:00
|expiration
|612
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|1822
|2005.04.24 23:00
|expiration
|613
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|1823
|2005.04.24 23:00
|expiration
|614
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|1824
|2005.04.24 23:00
|sell stop
|615
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|1825
|2005.04.24 23:00
|sell stop
|616
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|1826
|2005.04.24 23:00
|sell stop
|617
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|1827
|2005.04.24 23:23
|sell
|615
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|1828
|2005.04.24 23:23
|s/l
|615
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.2988
|-5.00
|10110.00
|1829
|2005.04.25 00:59
|sell
|616
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|1830
|2005.04.25 00:59
|sell
|617
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|1831
|2005.04.25 02:22
|modify
|616
|1.00
|1.3028
|1.3025
|1.2978
|1832
|2005.04.25 02:39
|modify
|616
|1.00
|1.3028
|1.3018
|1.2978
|1833
|2005.04.25 02:39
|modify
|617
|1.00
|1.3023
|1.3019
|1.2973
|1834
|2005.04.25 02:40
|modify
|617
|1.00
|1.3023
|1.3018
|1.2973
|1835
|2005.04.25 02:42
|modify
|616
|1.00
|1.3028
|1.3015
|1.2978
|1836
|2005.04.25 02:45
|s/l
|616
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.2978
|13.00
|10123.00
|1837
|2005.04.25 02:50
|s/l
|617
|1.00
|1.3018
|1.3018
|1.2973
|5.00
|10128.00
|1838
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|618
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|1839
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|619
|1.00
|1.3027
|1.3022
|1.3077
|1840
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|620
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|1841
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|621
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|1842
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|622
|1.00
|1.3042
|1.3037
|1.3092
|1843
|2005.04.27 04:00
|expiration
|618
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|1844
|2005.04.27 04:00
|expiration
|619
|1.00
|1.3027
|1.3022
|1.3077
|1845
|2005.04.27 04:00
|expiration
|620
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|1846
|2005.04.27 04:00
|expiration
|621
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|1847
|2005.04.27 04:00
|expiration
|622
|1.00
|1.3042
|1.3037
|1.3092
|1848
|2005.04.27 14:00
|buy stop
|623
|1.00
|1.2993
|1.2988
|1.3043
|1849
|2005.04.27 14:00
|buy stop
|624
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|1850
|2005.04.27 14:00
|buy stop
|625
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|1851
|2005.04.28 14:00
|expiration
|623
|1.00
|1.2993
|1.2988
|1.3043
|1852
|2005.04.28 14:00
|expiration
|624
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|1853
|2005.04.28 14:00
|expiration
|625
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|1854
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|626
|1.00
|1.2937
|1.2932
|1.2987
|1855
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|627
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|1856
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|628
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|1857
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|629
|1.00
|1.2952
|1.2947
|1.3002
|1858
|2005.04.29 05:59
|buy
|626
|1.00
|1.2937
|1.2932
|1.2987
|1859
|2005.04.29 05:59
|buy
|627
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|1860
|2005.04.29 05:59
|buy
|628
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|1861
|2005.04.29 06:00
|s/l
|628
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.2997
|-5.00
|10123.00
|1862
|2005.04.29 06:43
|buy
|629
|1.00
|1.2952
|1.2947
|1.3002
|1863
|2005.04.29 06:43
|modify
|626
|1.00
|1.2937
|1.2940
|1.2987
|1864
|2005.04.29 06:43
|s/l
|629
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.3002
|-5.00
|10118.00
|1865
|2005.04.29 06:43
|modify
|626
|1.00
|1.2937
|1.2941
|1.2987
|1866
|2005.04.29 06:43
|modify
|626
|1.00
|1.2937
|1.2943
|1.2987
|1867
|2005.04.29 06:43
|modify
|626
|1.00
|1.2937
|1.2944
|1.2987
|1868
|2005.04.29 06:43
|modify
|626
|1.00
|1.2937
|1.2946
|1.2987
|1869
|2005.04.29 06:43
|modify
|626
|1.00
|1.2937
|1.2947
|1.2987
|1870
|2005.04.29 06:43
|modify
|626
|1.00
|1.2937
|1.2948
|1.2987
|1871
|2005.04.29 06:43
|modify
|627
|1.00
|1.2942
|1.2947
|1.2992
|1872
|2005.04.29 06:44
|s/l
|626
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2987
|11.00
|10129.00
|1873
|2005.04.29 06:44
|s/l
|627
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.2992
|5.00
|10134.00
|1874
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|630
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|1875
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|631
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|1876
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|632
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|1877
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|633
|1.00
|1.2894
|1.2899
|1.2844
|1878
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|634
|1.00
|1.2889
|1.2894
|1.2839
|1879
|2005.04.29 16:42
|sell
|630
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|1880
|2005.04.29 16:42
|s/l
|630
|1.00
|1.2914
|1.2914
|1.2859
|-5.00
|10129.00
|1881
|2005.04.29 17:03
|sell
|631
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|1882
|2005.04.29 17:03
|s/l
|631
|1.00
|1.2909
|1.2909
|1.2854
|-5.00
|10124.00
|1883
|2005.04.29 17:59
|sell
|632
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|1884
|2005.04.29 17:59
|sell
|633
|1.00
|1.2894
|1.2899
|1.2844
|1885
|2005.04.29 17:59
|sell
|634
|1.00
|1.2889
|1.2894
|1.2839
|1886
|2005.04.29 19:27
|modify
|632
|1.00
|1.2899
|1.2875
|1.2849
|1887
|2005.04.29 19:27
|modify
|633
|1.00
|1.2894
|1.2876
|1.2844
|1888
|2005.04.29 19:29
|modify
|632
|1.00
|1.2899
|1.2874
|1.2849
|1889
|2005.04.29 19:30
|modify
|633
|1.00
|1.2894
|1.2875
|1.2844
|1890
|2005.04.29 19:32
|modify
|634
|1.00
|1.2889
|1.2878
|1.2839
|1891
|2005.04.29 19:33
|s/l
|632
|1.00
|1.2874
|1.2874
|1.2849
|25.00
|10149.00
|1892
|2005.04.29 19:33
|s/l
|633
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2844
|19.00
|10168.00
|1893
|2005.04.29 19:34
|s/l
|634
|1.00
|1.2878
|1.2878
|1.2839
|11.00
|10179.00
|1894
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|635
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|1895
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|636
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|1896
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|637
|1.00
|1.2886
|1.2881
|1.2936
|1897
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|638
|1.00
|1.2891
|1.2886
|1.2941
|1898
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|639
|1.00
|1.2896
|1.2891
|1.2946
|1899
|2005.05.03 09:59
|buy
|635
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|1900
|2005.05.03 10:00
|s/l
|635
|1.00
|1.2871
|1.2871
|1.2926
|-5.00
|10174.00
|1901
|2005.05.03 13:59
|buy
|636
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|1902
|2005.05.03 13:59
|buy
|637
|1.00
|1.2886
|1.2881
|1.2936
|1903
|2005.05.03 13:59
|buy
|638
|1.00
|1.2891
|1.2886
|1.2941
|1904
|2005.05.03 13:59
|buy
|639
|1.00
|1.2896
|1.2891
|1.2946
|1905
|2005.05.03 14:59
|s/l
|638
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2941
|-5.00
|10169.00
|1906
|2005.05.03 14:59
|s/l
|639
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2946
|-5.00
|10164.00
|1907
|2005.05.03 15:23
|modify
|636
|1.00
|1.2881
|1.2882
|1.2931
|1908
|2005.05.03 15:24
|modify
|636
|1.00
|1.2881
|1.2883
|1.2931
|1909
|2005.05.03 15:24
|modify
|636
|1.00
|1.2881
|1.2884
|1.2931
|1910
|2005.05.03 15:27
|modify
|636
|1.00
|1.2881
|1.2884
|1.2931
|1911
|2005.05.03 15:28
|modify
|636
|1.00
|1.2881
|1.2885
|1.2931
|1912
|2005.05.03 15:28
|modify
|636
|1.00
|1.2881
|1.2886
|1.2931
|1913
|2005.05.03 15:29
|s/l
|636
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2931
|5.00
|10169.00
|1914
|2005.05.03 15:33
|modify
|637
|1.00
|1.2886
|1.2887
|1.2936
|1915
|2005.05.03 15:36
|s/l
|637
|1.00
|1.2887
|1.2887
|1.2936
|1.00
|10170.00
|1916
|2005.05.05 03:00
|sell stop
|640
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|1917
|2005.05.05 03:00
|sell stop
|641
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|1918
|2005.05.06 03:02
|expiration
|640
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|1919
|2005.05.06 03:02
|expiration
|641
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|1920
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|642
|1.00
|1.2964
|1.2959
|1.3014
|1921
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|643
|1.00
|1.2969
|1.2964
|1.3019
|1922
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|644
|1.00
|1.2974
|1.2969
|1.3024
|1923
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|645
|1.00
|1.2979
|1.2974
|1.3029
|1924
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|646
|1.00
|1.2984
|1.2979
|1.3034
|1925
|2005.05.06 10:59
|buy
|642
|1.00
|1.2964
|1.2959
|1.3014
|1926
|2005.05.06 11:00
|s/l
|642
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.3014
|-5.00
|10165.00
|1927
|2005.05.08 23:00
|expiration
|643
|1.00
|1.2969
|1.2964
|1.3019
|1928
|2005.05.08 23:00
|expiration
|644
|1.00
|1.2974
|1.2969
|1.3024
|1929
|2005.05.08 23:00
|expiration
|645
|1.00
|1.2979
|1.2974
|1.3029
|1930
|2005.05.08 23:00
|expiration
|646
|1.00
|1.2984
|1.2979
|1.3034
|1931
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|647
|1.00
|1.2856
|1.2851
|1.2906
|1932
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|648
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|1933
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|649
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|1934
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|650
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|1935
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|651
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|1936
|2005.05.09 21:59
|buy
|647
|1.00
|1.2856
|1.2851
|1.2906
|1937
|2005.05.09 21:59
|buy
|648
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|1938
|2005.05.09 21:59
|buy
|649
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|1939
|2005.05.09 22:00
|s/l
|649
|1.00
|1.2861
|1.2861
|1.2916
|-5.00
|10160.00
|1940
|2005.05.09 22:37
|s/l
|648
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.2911
|-5.00
|10155.00
|1941
|2005.05.09 22:39
|s/l
|647
|1.00
|1.2851
|1.2851
|1.2906
|-5.00
|10150.00
|1942
|2005.05.10 12:59
|buy
|650
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|1943
|2005.05.10 13:00
|s/l
|650
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.2921
|-5.00
|10145.00
|1944
|2005.05.10 14:59
|buy
|651
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|1945
|2005.05.10 15:21
|s/l
|651
|1.00
|1.2871
|1.2871
|1.2926
|-5.00
|10140.00
|1946
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|652
|1.00
|1.2791
|1.2796
|1.2741
|1947
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|653
|1.00
|1.2786
|1.2791
|1.2736
|1948
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|654
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|1949
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|655
|1.00
|1.2776
|1.2781
|1.2726
|1950
|2005.05.11 14:57
|sell
|652
|1.00
|1.2791
|1.2796
|1.2741
|1951
|2005.05.11 14:57
|s/l
|652
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2741
|-5.00
|10135.00
|1952
|2005.05.12 06:59
|sell
|653
|1.00
|1.2786
|1.2791
|1.2736
|1953
|2005.05.12 06:59
|sell
|654
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|1954
|2005.05.12 06:59
|sell
|655
|1.00
|1.2776
|1.2781
|1.2726
|1955
|2005.05.12 06:59
|modify
|653
|1.00
|1.2786
|1.2769
|1.2736
|1956
|2005.05.12 07:00
|modify
|654
|1.00
|1.2781
|1.2770
|1.2731
|1957
|2005.05.12 07:59
|modify
|655
|1.00
|1.2776
|1.2770
|1.2726
|1958
|2005.05.12 07:59
|s/l
|653
|1.00
|1.2769
|1.2769
|1.2736
|17.00
|10152.00
|1959
|2005.05.12 07:59
|s/l
|654
|1.00
|1.2770
|1.2770
|1.2731
|11.00
|10163.00
|1960
|2005.05.12 07:59
|s/l
|655
|1.00
|1.2770
|1.2770
|1.2726
|6.00
|10169.00
|1961
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|656
|1.00
|1.2654
|1.2649
|1.2704
|1962
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|657
|1.00
|1.2659
|1.2654
|1.2709
|1963
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|658
|1.00
|1.2664
|1.2659
|1.2714
|1964
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|659
|1.00
|1.2669
|1.2664
|1.2719
|1965
|2005.05.17 08:59
|buy
|656
|1.00
|1.2654
|1.2649
|1.2704
|1966
|2005.05.17 08:59
|buy
|657
|1.00
|1.2659
|1.2654
|1.2709
|1967
|2005.05.17 08:59
|buy
|658
|1.00
|1.2664
|1.2659
|1.2714
|1968
|2005.05.17 09:00
|s/l
|658
|1.00
|1.2659
|1.2659
|1.2714
|-5.00
|10164.00
|1969
|2005.05.17 09:59
|s/l
|656
|1.00
|1.2649
|1.2649
|1.2704
|-5.00
|10159.00
|1970
|2005.05.17 09:59
|s/l
|657
|1.00
|1.2654
|1.2654
|1.2709
|-5.00
|10154.00
|1971
|2005.05.17 14:00
|expiration
|659
|1.00
|1.2669
|1.2664
|1.2719
|1972
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|660
|1.00
|1.2646
|1.2641
|1.2696
|1973
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|661
|1.00
|1.2651
|1.2646
|1.2701
|1974
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|662
|1.00
|1.2656
|1.2651
|1.2706
|1975
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|663
|1.00
|1.2661
|1.2656
|1.2711
|1976
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|664
|1.00
|1.2666
|1.2661
|1.2716
|1977
|2005.05.17 14:23
|buy
|660
|1.00
|1.2646
|1.2641
|1.2696
|1978
|2005.05.17 14:23
|s/l
|660
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.2696
|-5.00
|10149.00
|1979
|2005.05.17 16:59
|buy
|661
|1.00
|1.2651
|1.2646
|1.2701
|1980
|2005.05.17 17:00
|s/l
|661
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2701
|-5.00
|10144.00
|1981
|2005.05.18 14:00
|expiration
|662
|1.00
|1.2656
|1.2651
|1.2706
|1982
|2005.05.18 14:00
|expiration
|663
|1.00
|1.2661
|1.2656
|1.2711
|1983
|2005.05.18 14:00
|expiration
|664
|1.00
|1.2666
|1.2661
|1.2716
|1984
|2005.05.19 09:59
|sell stop
|665
|1.00
|1.2641
|1.2646
|1.2591
|1985
|2005.05.19 09:59
|sell stop
|666
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|1986
|2005.05.19 11:44
|sell
|665
|1.00
|1.2641
|1.2646
|1.2591
|1987
|2005.05.19 11:44
|s/l
|665
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2591
|-5.00
|10139.00
|1988
|2005.05.19 13:59
|sell
|666
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|1989
|2005.05.19 14:00
|s/l
|666
|1.00
|1.2631
|1.2631
|1.2576
|-5.00
|10134.00
|1990
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|667
|1.00
|1.2660
|1.2655
|1.2710
|1991
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|668
|1.00
|1.2665
|1.2660
|1.2715
|1992
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|669
|1.00
|1.2670
|1.2665
|1.2720
|1993
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|670
|1.00
|1.2675
|1.2670
|1.2725
|1994
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|671
|1.00
|1.2680
|1.2675
|1.2730
|1995
|2005.05.22 23:00
|expiration
|667
|1.00
|1.2660
|1.2655
|1.2710
|1996
|2005.05.22 23:00
|expiration
|668
|1.00
|1.2665
|1.2660
|1.2715
|1997
|2005.05.22 23:00
|expiration
|669
|1.00
|1.2670
|1.2665
|1.2720
|1998
|2005.05.22 23:00
|expiration
|670
|1.00
|1.2675
|1.2670
|1.2725
|1999
|2005.05.22 23:00
|expiration
|671
|1.00
|1.2680
|1.2675
|1.2730
|2000
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|672
|1.00
|1.2594
|1.2589
|1.2644
|2001
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|673
|1.00
|1.2599
|1.2594
|1.2649
|2002
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|674
|1.00
|1.2604
|1.2599
|1.2654
|2003
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|675
|1.00
|1.2609
|1.2604
|1.2659
|2004
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|676
|1.00
|1.2614
|1.2609
|1.2664
|2005
|2005.05.24 06:59
|buy
|672
|1.00
|1.2594
|1.2589
|1.2644
|2006
|2005.05.24 06:59
|buy
|673
|1.00
|1.2599
|1.2594
|1.2649
|2007
|2005.05.24 07:00
|buy
|674
|1.00
|1.2604
|1.2599
|1.2654
|2008
|2005.05.24 07:59
|s/l
|674
|1.00
|1.2599
|1.2599
|1.2654
|-5.00
|10129.00
|2009
|2005.05.24 08:00
|s/l
|673
|1.00
|1.2594
|1.2594
|1.2649
|-5.00
|10124.00
|2010
|2005.05.24 08:02
|s/l
|672
|1.00
|1.2589
|1.2589
|1.2644
|-5.00
|10119.00
|2011
|2005.05.24 11:00
|buy
|675
|1.00
|1.2609
|1.2604
|1.2659
|2012
|2005.05.24 11:59
|s/l
|675
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.2659
|-5.00
|10114.00
|2013
|2005.05.24 11:59
|buy
|676
|1.00
|1.2614
|1.2609
|1.2664
|2014
|2005.05.24 11:59
|modify
|676
|1.00
|1.2614
|1.2620
|1.2664
|2015
|2005.05.24 12:00
|modify
|676
|1.00
|1.2614
|1.2622
|1.2664
|2016
|2005.05.24 12:59
|s/l
|676
|1.00
|1.2622
|1.2622
|1.2664
|8.00
|10122.00
|2017
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|677
|1.00
|1.2566
|1.2571
|1.2516
|2018
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|678
|1.00
|1.2561
|1.2566
|1.2511
|2019
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|679
|1.00
|1.2556
|1.2561
|1.2506
|2020
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|680
|1.00
|1.2551
|1.2556
|1.2501
|2021
|2005.05.24 22:59
|sell
|677
|1.00
|1.2566
|1.2571
|1.2516
|2022
|2005.05.24 23:00
|s/l
|677
|1.00
|1.2571
|1.2571
|1.2516
|-5.00
|10117.00
|2023
|2005.05.24 23:59
|sell
|678
|1.00
|1.2561
|1.2566
|1.2511
|2024
|2005.05.25 00:00
|s/l
|678
|1.00
|1.2566
|1.2566
|1.2511
|-5.00
|10112.00
|2025
|2005.05.25 10:59
|sell
|679
|1.00
|1.2556
|1.2561
|1.2506
|2026
|2005.05.25 11:00
|s/l
|679
|1.00
|1.2561
|1.2561
|1.2506
|-5.00
|10107.00
|2027
|2005.05.25 17:01
|expiration
|680
|1.00
|1.2551
|1.2556
|1.2501
|2028
|2005.05.26 04:59
|sell stop
|681
|1.00
|1.2555
|1.2560
|1.2505
|2029
|2005.05.26 04:59
|sell stop
|682
|1.00
|1.2545
|1.2550
|1.2495
|2030
|2005.05.26 04:59
|sell stop
|683
|1.00
|1.2540
|1.2545
|1.2490
|2031
|2005.05.26 05:59
|sell
|681
|1.00
|1.2555
|1.2560
|1.2505
|2032
|2005.05.26 06:00
|s/l
|681
|1.00
|1.2560
|1.2560
|1.2505
|-5.00
|10102.00
|2033
|2005.05.26 08:14
|sell
|682
|1.00
|1.2545
|1.2550
|1.2495
|2034
|2005.05.26 08:15
|s/l
|682
|1.00
|1.2550
|1.2550
|1.2495
|-5.00
|10097.00
|2035
|2005.05.26 11:59
|sell
|683
|1.00
|1.2540
|1.2545
|1.2490
|2036
|2005.05.26 13:01
|s/l
|683
|1.00
|1.2545
|1.2545
|1.2490
|-5.00
|10092.00
|2037
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|684
|1.00
|1.2552
|1.2547
|1.2602
|2038
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|685
|1.00
|1.2557
|1.2552
|1.2607
|2039
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|686
|1.00
|1.2562
|1.2557
|1.2612
|2040
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|687
|1.00
|1.2567
|1.2562
|1.2617
|2041
|2005.05.27 13:31
|buy
|684
|1.00
|1.2552
|1.2547
|1.2602
|2042
|2005.05.27 13:31
|s/l
|684
|1.00
|1.2547
|1.2547
|1.2602
|-5.00
|10087.00
|2043
|2005.05.27 15:59
|buy
|685
|1.00
|1.2557
|1.2552
|1.2607
|2044
|2005.05.27 15:59
|buy
|686
|1.00
|1.2562
|1.2557
|1.2612
|2045
|2005.05.27 15:59
|buy
|687
|1.00
|1.2567
|1.2562
|1.2617
|2046
|2005.05.27 15:59
|modify
|685
|1.00
|1.2557
|1.2562
|1.2607
|2047
|2005.05.27 16:00
|modify
|685
|1.00
|1.2557
|1.2563
|1.2607
|2048
|2005.05.27 16:59
|modify
|686
|1.00
|1.2562
|1.2563
|1.2612
|2049
|2005.05.27 16:59
|modify
|685
|1.00
|1.2557
|1.2580
|1.2607
|2050
|2005.05.27 17:00
|modify
|685
|1.00
|1.2557
|1.2581
|1.2607
|2051
|2005.05.27 17:42
|modify
|686
|1.00
|1.2562
|1.2581
|1.2612
|2052
|2005.05.27 17:43
|s/l
|685
|1.00
|1.2581
|1.2581
|1.2607
|24.00
|10111.00
|2053
|2005.05.27 17:43
|s/l
|686
|1.00
|1.2581
|1.2581
|1.2612
|19.00
|10130.00
|2054
|2005.05.27 17:43
|modify
|687
|1.00
|1.2567
|1.2573
|1.2617
|2055
|2005.05.27 17:43
|s/l
|687
|1.00
|1.2573
|1.2573
|1.2617
|6.00
|10136.00
|2056
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|688
|1.00
|1.2507
|1.2512
|1.2457
|2057
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|689
|1.00
|1.2502
|1.2507
|1.2452
|2058
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|690
|1.00
|1.2497
|1.2502
|1.2447
|2059
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|691
|1.00
|1.2492
|1.2497
|1.2442
|2060
|2005.05.30 10:59
|sell
|688
|1.00
|1.2507
|1.2512
|1.2457
|2061
|2005.05.30 10:59
|sell
|689
|1.00
|1.2502
|1.2507
|1.2452
|2062
|2005.05.30 11:00
|s/l
|689
|1.00
|1.2507
|1.2507
|1.2452
|-5.00
|10131.00
|2063
|2005.05.30 11:59
|sell
|690
|1.00
|1.2497
|1.2502
|1.2447
|2064
|2005.05.30 11:59
|sell
|691
|1.00
|1.2492
|1.2497
|1.2442
|2065
|2005.05.30 12:59
|modify
|688
|1.00
|1.2507
|1.2488
|1.2457
|2066
|2005.05.30 13:00
|modify
|690
|1.00
|1.2497
|1.2489
|1.2447
|2067
|2005.05.30 13:07
|modify
|691
|1.00
|1.2492
|1.2489
|1.2442
|2068
|2005.05.30 13:07
|modify
|690
|1.00
|1.2497
|1.2488
|1.2447
|2069
|2005.05.30 13:29
|modify
|691
|1.00
|1.2492
|1.2488
|1.2442
|2070
|2005.05.30 13:30
|modify
|690
|1.00
|1.2497
|1.2488
|1.2447
|2071
|2005.05.30 13:30
|modify
|688
|1.00
|1.2507
|1.2487
|1.2457
|2072
|2005.05.30 13:30
|modify
|688
|1.00
|1.2507
|1.2486
|1.2457
|2073
|2005.05.30 13:30
|modify
|688
|1.00
|1.2507
|1.2485
|1.2457
|2074
|2005.05.30 13:30
|modify
|688
|1.00
|1.2507
|1.2484
|1.2457
|2075
|2005.05.30 13:31
|modify
|690
|1.00
|1.2497
|1.2484
|1.2447
|2076
|2005.05.30 13:31
|modify
|691
|1.00
|1.2492
|1.2485
|1.2442
|2077
|2005.05.30 13:31
|modify
|691
|1.00
|1.2492
|1.2484
|1.2442
|2078
|2005.05.30 13:34
|s/l
|688
|1.00
|1.2484
|1.2484
|1.2457
|23.00
|10154.00
|2079
|2005.05.30 13:34
|s/l
|690
|1.00
|1.2484
|1.2484
|1.2447
|13.00
|10167.00
|2080
|2005.05.30 13:34
|s/l
|691
|1.00
|1.2484
|1.2484
|1.2442
|8.00
|10175.00
|2081
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|692
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|2082
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|693
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|2083
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|694
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|2084
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|695
|1.00
|1.2293
|1.2288
|1.2343
|2085
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|696
|1.00
|1.2298
|1.2293
|1.2348
|2086
|2005.06.02 08:59
|buy
|692
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|2087
|2005.06.02 08:59
|buy
|693
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|2088
|2005.06.02 08:59
|buy
|694
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|2089
|2005.06.02 08:59
|modify
|692
|1.00
|1.2278
|1.2279
|1.2328
|2090
|2005.06.02 09:00
|s/l
|694
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2338
|-5.00
|10170.00
|2091
|2005.06.02 09:38
|s/l
|692
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2328
|1.00
|10171.00
|2092
|2005.06.02 09:38
|s/l
|693
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2333
|-5.00
|10166.00
|2093
|2005.06.02 15:00
|buy
|695
|1.00
|1.2293
|1.2288
|1.2343
|2094
|2005.06.02 15:00
|s/l
|695
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2343
|-5.00
|10161.00
|2095
|2005.06.03 01:59
|buy
|696
|1.00
|1.2298
|1.2293
|1.2348
|2096
|2005.06.03 02:00
|s/l
|696
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2348
|-5.00
|10156.00
|2097
|2005.06.03 15:24
|sell stop
|697
|1.00
|1.2258
|1.2263
|1.2208
|2098
|2005.06.03 15:59
|sell
|697
|1.00
|1.2258
|1.2263
|1.2208
|2099
|2005.06.03 17:42
|modify
|697
|1.00
|1.2258
|1.2230
|1.2208
|2100
|2005.06.03 17:43
|s/l
|697
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2208
|28.00
|10184.00
|2101
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|698
|1.00
|1.2275
|1.2270
|1.2325
|2102
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|699
|1.00
|1.2280
|1.2275
|1.2330
|2103
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|700
|1.00
|1.2285
|1.2280
|1.2335
|2104
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|701
|1.00
|1.2290
|1.2285
|1.2340
|2105
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|702
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|2106
|2005.06.06 06:03
|buy
|698
|1.00
|1.2275
|1.2270
|1.2325
|2107
|2005.06.06 06:03
|s/l
|698
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2325
|-5.00
|10179.00
|2108
|2005.06.06 08:59
|buy
|699
|1.00
|1.2280
|1.2275
|1.2330
|2109
|2005.06.06 08:59
|buy
|700
|1.00
|1.2285
|1.2280
|1.2335
|2110
|2005.06.06 08:59
|buy
|701
|1.00
|1.2290
|1.2285
|1.2340
|2111
|2005.06.06 09:00
|s/l
|701
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2340
|-5.00
|10174.00
|2112
|2005.06.06 09:05
|s/l
|699
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.2330
|-5.00
|10169.00
|2113
|2005.06.06 09:05
|s/l
|700
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2335
|-5.00
|10164.00
|2114
|2005.06.07 04:08
|expiration
|702
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|2115
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|703
|1.00
|1.2282
|1.2277
|1.2332
|2116
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|704
|1.00
|1.2287
|1.2282
|1.2337
|2117
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|705
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|2118
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|706
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|2119
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|707
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|2120
|2005.06.07 05:59
|buy
|703
|1.00
|1.2282
|1.2277
|1.2332
|2121
|2005.06.07 06:00
|s/l
|703
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2332
|-5.00
|10159.00
|2122
|2005.06.07 06:59
|buy
|704
|1.00
|1.2287
|1.2282
|1.2337
|2123
|2005.06.07 06:59
|buy
|705
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|2124
|2005.06.07 06:59
|buy
|706
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|2125
|2005.06.07 07:00
|s/l
|706
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2347
|-5.00
|10154.00
|2126
|2005.06.07 07:41
|s/l
|704
|1.00
|1.2282
|1.2282
|1.2337
|-5.00
|10149.00
|2127
|2005.06.07 07:41
|s/l
|705
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2342
|-5.00
|10144.00
|2128
|2005.06.07 08:20
|buy
|707
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|2129
|2005.06.07 08:20
|s/l
|707
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2352
|-5.00
|10139.00
|2130
|2005.06.07 14:00
|sell stop
|708
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|2131
|2005.06.07 14:00
|sell stop
|709
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|2132
|2005.06.07 14:00
|sell stop
|710
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|2133
|2005.06.08 14:00
|expiration
|708
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|2134
|2005.06.08 14:00
|expiration
|709
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|2135
|2005.06.08 14:00
|expiration
|710
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|2136
|2005.06.08 16:59
|sell stop
|711
|1.00
|1.2270
|1.2275
|1.2220
|2137
|2005.06.08 16:59
|sell stop
|712
|1.00
|1.2260
|1.2265
|1.2210
|2138
|2005.06.08 16:59
|sell stop
|713
|1.00
|1.2255
|1.2260
|1.2205
|2139
|2005.06.08 17:59
|sell
|711
|1.00
|1.2270
|1.2275
|1.2220
|2140
|2005.06.08 17:59
|sell
|712
|1.00
|1.2260
|1.2265
|1.2210
|2141
|2005.06.08 17:59
|sell
|713
|1.00
|1.2255
|1.2260
|1.2205
|2142
|2005.06.08 19:30
|modify
|711
|1.00
|1.2270
|1.2249
|1.2220
|2143
|2005.06.08 19:30
|modify
|711
|1.00
|1.2270
|1.2247
|1.2220
|2144
|2005.06.08 19:37
|modify
|712
|1.00
|1.2260
|1.2248
|1.2210
|2145
|2005.06.08 19:38
|modify
|712
|1.00
|1.2260
|1.2247
|1.2210
|2146
|2005.06.08 19:38
|modify
|711
|1.00
|1.2270
|1.2246
|1.2220
|2147
|2005.06.08 19:38
|modify
|711
|1.00
|1.2270
|1.2245
|1.2220
|2148
|2005.06.08 19:38
|modify
|711
|1.00
|1.2270
|1.2244
|1.2220
|2149
|2005.06.08 19:38
|modify
|711
|1.00
|1.2270
|1.2243
|1.2220
|2150
|2005.06.08 19:38
|modify
|711
|1.00
|1.2270
|1.2242
|1.2220
|2151
|2005.06.08 19:38
|modify
|712
|1.00
|1.2260
|1.2243
|1.2210
|2152
|2005.06.08 19:38
|modify
|713
|1.00
|1.2255
|1.2244
|1.2205
|2153
|2005.06.08 19:38
|s/l
|711
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2220
|28.00
|10167.00
|2154
|2005.06.08 19:39
|s/l
|712
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2210
|17.00
|10184.00
|2155
|2005.06.08 19:40
|s/l
|713
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2205
|11.00
|10195.00
|2156
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|714
|1.00
|1.2250
|1.2245
|1.2300
|2157
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|715
|1.00
|1.2255
|1.2250
|1.2305
|2158
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|716
|1.00
|1.2260
|1.2255
|1.2310
|2159
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|717
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2315
|2160
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|718
|1.00
|1.2270
|1.2265
|1.2320
|2161
|2005.06.12 23:00
|expiration
|714
|1.00
|1.2250
|1.2245
|1.2300
|2162
|2005.06.12 23:00
|expiration
|715
|1.00
|1.2255
|1.2250
|1.2305
|2163
|2005.06.12 23:00
|expiration
|716
|1.00
|1.2260
|1.2255
|1.2310
|2164
|2005.06.12 23:00
|expiration
|717
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2315
|2165
|2005.06.12 23:00
|expiration
|718
|1.00
|1.2270
|1.2265
|1.2320
|2166
|2005.06.13 19:59
|buy stop
|719
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|2167
|2005.06.13 19:59
|buy stop
|720
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|2168
|2005.06.13 19:59
|buy stop
|721
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|2169
|2005.06.14 00:59
|buy
|719
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|2170
|2005.06.14 00:59
|buy
|720
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|2171
|2005.06.14 00:59
|buy
|721
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|2172
|2005.06.14 00:59
|modify
|719
|1.00
|1.2127
|1.2140
|1.2177
|2173
|2005.06.14 01:00
|modify
|720
|1.00
|1.2137
|1.2139
|1.2187
|2174
|2005.06.14 01:59
|s/l
|719
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2177
|13.00
|10208.00
|2175
|2005.06.14 01:59
|s/l
|720
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2187
|2.00
|10210.00
|2176
|2005.06.14 01:59
|s/l
|721
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2192
|-5.00
|10205.00
|2177
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|722
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|2178
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|723
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|2179
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|724
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|2180
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|725
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|2181
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|726
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|2182
|2005.06.14 13:59
|sell
|722
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|2183
|2005.06.14 13:59
|sell
|723
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|2184
|2005.06.14 13:59
|sell
|724
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|2185
|2005.06.14 13:59
|sell
|725
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|2186
|2005.06.14 13:59
|sell
|726
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|2187
|2005.06.14 14:00
|t/p
|722
|1.00
|1.2055
|1.2110
|1.2055
|50.00
|10255.00
|2188
|2005.06.14 14:00
|t/p
|723
|1.00
|1.2050
|1.2105
|1.2050
|50.00
|10305.00
|2189
|2005.06.14 15:14
|modify
|724
|1.00
|1.2095
|1.2062
|1.2045
|2190
|2005.06.14 15:14
|modify
|725
|1.00
|1.2090
|1.2065
|1.2040
|2191
|2005.06.14 15:14
|s/l
|724
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2045
|33.00
|10338.00
|2192
|2005.06.14 15:14
|modify
|726
|1.00
|1.2085
|1.2069
|1.2035
|2193
|2005.06.14 15:29
|s/l
|725
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2040
|25.00
|10363.00
|2194
|2005.06.14 15:35
|modify
|726
|1.00
|1.2085
|1.2066
|1.2035
|2195
|2005.06.14 15:35
|modify
|726
|1.00
|1.2085
|1.2065
|1.2035
|2196
|2005.06.14 15:35
|modify
|726
|1.00
|1.2085
|1.2064
|1.2035
|2197
|2005.06.14 15:37
|modify
|726
|1.00
|1.2085
|1.2063
|1.2035
|2198
|2005.06.14 15:38
|s/l
|726
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2035
|22.00
|10385.00
|2199
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|727
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|2200
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|728
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2201
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|729
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2202
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|730
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|2203
|2005.06.15 13:59
|buy
|727
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|2204
|2005.06.15 13:59
|buy
|728
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2205
|2005.06.15 13:59
|buy
|729
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2206
|2005.06.15 13:59
|buy
|730
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|2207
|2005.06.15 15:33
|modify
|727
|1.00
|1.2091
|1.2100
|1.2141
|2208
|2005.06.15 15:33
|modify
|728
|1.00
|1.2096
|1.2099
|1.2146
|2209
|2005.06.15 15:33
|s/l
|727
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2141
|9.00
|10394.00
|2210
|2005.06.15 15:33
|s/l
|730
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2156
|-5.00
|10389.00
|2211
|2005.06.15 15:33
|s/l
|728
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2146
|3.00
|10392.00
|2212
|2005.06.15 15:33
|s/l
|729
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2151
|-5.00
|10387.00
|2213
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|731
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|2214
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|732
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|2215
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|733
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|2216
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|734
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|2217
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|735
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|2218
|2005.06.17 03:59
|expiration
|731
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|2219
|2005.06.17 03:59
|expiration
|732
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|2220
|2005.06.17 03:59
|expiration
|733
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|2221
|2005.06.17 03:59
|expiration
|734
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|2222
|2005.06.17 03:59
|expiration
|735
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|2223
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|736
|1.00
|1.2167
|1.2172
|1.2117
|2224
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|737
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|2225
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|738
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|2226
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|739
|1.00
|1.2152
|1.2157
|1.2102
|2227
|2005.06.20 13:59
|sell
|736
|1.00
|1.2167
|1.2172
|1.2117
|2228
|2005.06.20 13:59
|sell
|737
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|2229
|2005.06.20 13:59
|sell
|738
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|2230
|2005.06.20 13:59
|sell
|739
|1.00
|1.2152
|1.2157
|1.2102
|2231
|2005.06.20 13:59
|modify
|736
|1.00
|1.2167
|1.2163
|1.2117
|2232
|2005.06.20 14:00
|s/l
|739
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2102
|-5.00
|10382.00
|2233
|2005.06.20 14:00
|modify
|736
|1.00
|1.2167
|1.2162
|1.2117
|2234
|2005.06.20 15:50
|modify
|736
|1.00
|1.2167
|1.2148
|1.2117
|2235
|2005.06.20 15:52
|s/l
|736
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2117
|19.00
|10401.00
|2236
|2005.06.20 15:52
|modify
|737
|1.00
|1.2162
|1.2155
|1.2112
|2237
|2005.06.20 15:54
|modify
|737
|1.00
|1.2162
|1.2148
|1.2112
|2238
|2005.06.20 15:54
|modify
|738
|1.00
|1.2157
|1.2149
|1.2107
|2239
|2005.06.20 15:56
|s/l
|737
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2112
|14.00
|10415.00
|2240
|2005.06.20 15:56
|s/l
|738
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2107
|8.00
|10423.00
|2241
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|740
|1.00
|1.2158
|1.2153
|1.2208
|2242
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|741
|1.00
|1.2163
|1.2158
|1.2213
|2243
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|742
|1.00
|1.2168
|1.2163
|1.2218
|2244
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|743
|1.00
|1.2173
|1.2168
|1.2223
|2245
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|744
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2228
|2246
|2005.06.21 17:13
|buy
|740
|1.00
|1.2158
|1.2153
|1.2208
|2247
|2005.06.21 17:13
|s/l
|740
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2208
|-5.00
|10418.00
|2248
|2005.06.21 18:33
|buy
|741
|1.00
|1.2163
|1.2158
|1.2213
|2249
|2005.06.21 18:33
|s/l
|741
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2213
|-5.00
|10413.00
|2250
|2005.06.21 18:59
|buy
|742
|1.00
|1.2168
|1.2163
|1.2218
|2251
|2005.06.21 18:59
|buy
|743
|1.00
|1.2173
|1.2168
|1.2223
|2252
|2005.06.21 18:59
|buy
|744
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2228
|2253
|2005.06.21 18:59
|modify
|742
|1.00
|1.2168
|1.2169
|1.2218
|2254
|2005.06.21 19:00
|s/l
|744
|1.00
|1.2173
|1.2173
|1.2228
|-5.00
|10408.00
|2255
|2005.06.21 19:59
|modify
|742
|1.00
|1.2168
|1.2172
|1.2218
|2256
|2005.06.21 20:30
|modify
|742
|1.00
|1.2168
|1.2173
|1.2218
|2257
|2005.06.21 20:59
|modify
|742
|1.00
|1.2168
|1.2175
|1.2218
|2258
|2005.06.21 21:00
|modify
|743
|1.00
|1.2173
|1.2175
|1.2223
|2259
|2005.06.21 21:01
|s/l
|742
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2218
|7.00
|10415.00
|2260
|2005.06.21 21:01
|s/l
|743
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2223
|2.00
|10417.00
|2261
|2005.06.22 10:00
|sell stop
|745
|1.00
|1.2132
|1.2137
|1.2082
|2262
|2005.06.22 10:00
|sell stop
|746
|1.00
|1.2122
|1.2127
|1.2072
|2263
|2005.06.22 10:00
|sell stop
|747
|1.00
|1.2117
|1.2122
|1.2067
|2264
|2005.06.22 10:59
|sell
|745
|1.00
|1.2132
|1.2137
|1.2082
|2265
|2005.06.22 10:59
|sell
|746
|1.00
|1.2122
|1.2127
|1.2072
|2266
|2005.06.22 11:00
|s/l
|746
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2072
|-5.00
|10412.00
|2267
|2005.06.22 11:59
|sell
|747
|1.00
|1.2117
|1.2122
|1.2067
|2268
|2005.06.22 11:59
|modify
|745
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2082
|2269
|2005.06.22 12:00
|s/l
|747
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2067
|-5.00
|10407.00
|2270
|2005.06.22 12:41
|s/l
|745
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2082
|5.00
|10412.00
|2271
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|748
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|2272
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|749
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|2273
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|750
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|2274
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|751
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|2275
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|752
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|2276
|2005.06.24 09:35
|buy
|748
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|2277
|2005.06.24 09:35
|s/l
|748
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2121
|-5.00
|10407.00
|2278
|2005.06.24 09:59
|buy
|749
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|2279
|2005.06.24 10:00
|s/l
|749
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2126
|-5.00
|10402.00
|2280
|2005.06.24 10:25
|buy
|750
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|2281
|2005.06.24 10:25
|s/l
|750
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2131
|-5.00
|10397.00
|2282
|2005.06.24 11:59
|buy
|751
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|2283
|2005.06.24 12:00
|s/l
|751
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2136
|-5.00
|10392.00
|2284
|2005.06.24 12:22
|buy
|752
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|2285
|2005.06.24 12:22
|s/l
|752
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2141
|-5.00
|10387.00
|2286
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|753
|1.00
|1.2123
|1.2128
|1.2073
|2287
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|754
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|2288
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|755
|1.00
|1.2113
|1.2118
|1.2063
|2289
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|756
|1.00
|1.2108
|1.2113
|1.2058
|2290
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|757
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|2291
|2005.06.28 07:59
|sell
|753
|1.00
|1.2123
|1.2128
|1.2073
|2292
|2005.06.28 07:59
|sell
|754
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|2293
|2005.06.28 08:00
|sell
|755
|1.00
|1.2113
|1.2118
|1.2063
|2294
|2005.06.28 08:49
|s/l
|755
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2063
|-5.00
|10382.00
|2295
|2005.06.28 08:49
|s/l
|754
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2068
|-5.00
|10377.00
|2296
|2005.06.28 08:49
|s/l
|753
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2073
|-5.00
|10372.00
|2297
|2005.06.28 08:59
|sell
|756
|1.00
|1.2108
|1.2113
|1.2058
|2298
|2005.06.28 09:59
|sell
|757
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|2299
|2005.06.28 10:00
|s/l
|756
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2058
|-5.00
|10367.00
|2300
|2005.06.28 10:00
|s/l
|757
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2053
|-5.00
|10362.00
|2301
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|758
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|2302
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|759
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|2303
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|760
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|2304
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|761
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|2305
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|762
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|2306
|2005.06.30 14:39
|buy
|758
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|2307
|2005.06.30 14:39
|s/l
|758
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2158
|-5.00
|10357.00
|2308
|2005.06.30 14:59
|buy
|759
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|2309
|2005.06.30 15:01
|s/l
|759
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2163
|-5.00
|10352.00
|2310
|2005.06.30 15:59
|expiration
|760
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|2311
|2005.06.30 15:59
|expiration
|761
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|2312
|2005.06.30 15:59
|expiration
|762
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|2313
|2005.07.01 03:01
|sell stop
|763
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|2314
|2005.07.01 03:01
|sell stop
|764
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|2315
|2005.07.01 04:59
|sell
|763
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|2316
|2005.07.01 05:00
|s/l
|763
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2022
|-5.00
|10347.00
|2317
|2005.07.01 05:59
|sell
|764
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|2318
|2005.07.01 07:04
|s/l
|764
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2007
|-5.00
|10342.00
|2319
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|765
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|2320
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|766
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|2321
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|767
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|2322
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|768
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|2323
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|769
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|2324
|2005.07.03 23:00
|expiration
|765
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|2325
|2005.07.03 23:00
|expiration
|766
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|2326
|2005.07.03 23:00
|expiration
|767
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|2327
|2005.07.03 23:00
|expiration
|768
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|2328
|2005.07.03 23:00
|expiration
|769
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|2329
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|770
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|2330
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|771
|1.00
|1.1954
|1.1949
|1.2004
|2331
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|772
|1.00
|1.1959
|1.1954
|1.2009
|2332
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|773
|1.00
|1.1964
|1.1959
|1.2014
|2333
|2005.07.06 08:28
|buy
|770
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|2334
|2005.07.06 08:28
|s/l
|770
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1999
|-5.00
|10337.00
|2335
|2005.07.06 09:00
|expiration
|771
|1.00
|1.1954
|1.1949
|1.2004
|2336
|2005.07.06 09:00
|expiration
|772
|1.00
|1.1959
|1.1954
|1.2009
|2337
|2005.07.06 09:00
|expiration
|773
|1.00
|1.1964
|1.1959
|1.2014
|2338
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|774
|1.00
|1.1901
|1.1906
|1.1851
|2339
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|775
|1.00
|1.1896
|1.1901
|1.1846
|2340
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|776
|1.00
|1.1891
|1.1896
|1.1841
|2341
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|777
|1.00
|1.1886
|1.1891
|1.1836
|2342
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|778
|1.00
|1.1881
|1.1886
|1.1831
|2343
|2005.07.06 11:25
|sell
|774
|1.00
|1.1901
|1.1906
|1.1851
|2344
|2005.07.06 11:25
|s/l
|774
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1851
|-5.00
|10332.00
|2345
|2005.07.07 10:59
|expiration
|775
|1.00
|1.1896
|1.1901
|1.1846
|2346
|2005.07.07 10:59
|expiration
|776
|1.00
|1.1891
|1.1896
|1.1841
|2347
|2005.07.07 10:59
|expiration
|777
|1.00
|1.1886
|1.1891
|1.1836
|2348
|2005.07.07 10:59
|expiration
|778
|1.00
|1.1881
|1.1886
|1.1831
|2349
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|779
|1.00
|1.1922
|1.1927
|1.1872
|2350
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|780
|1.00
|1.1917
|1.1922
|1.1867
|2351
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|781
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|2352
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|782
|1.00
|1.1907
|1.1912
|1.1857
|2353
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|783
|1.00
|1.1902
|1.1907
|1.1852
|2354
|2005.07.08 06:59
|sell
|779
|1.00
|1.1922
|1.1927
|1.1872
|2355
|2005.07.08 06:59
|sell
|780
|1.00
|1.1917
|1.1922
|1.1867
|2356
|2005.07.08 07:00
|s/l
|780
|1.00
|1.1922
|1.1922
|1.1867
|-5.00
|10327.00
|2357
|2005.07.08 08:48
|sell
|781
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|2358
|2005.07.08 08:48
|s/l
|781
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1862
|-5.00
|10322.00
|2359
|2005.07.08 08:59
|sell
|782
|1.00
|1.1907
|1.1912
|1.1857
|2360
|2005.07.08 09:00
|s/l
|782
|1.00
|1.1912
|1.1912
|1.1857
|-5.00
|10317.00
|2361
|2005.07.08 09:11
|modify
|779
|1.00
|1.1922
|1.1920
|1.1872
|2362
|2005.07.08 09:11
|modify
|779
|1.00
|1.1922
|1.1919
|1.1872
|2363
|2005.07.08 09:13
|sell
|783
|1.00
|1.1902
|1.1907
|1.1852
|2364
|2005.07.08 09:14
|s/l
|783
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1852
|-5.00
|10312.00
|2365
|2005.07.08 09:17
|modify
|779
|1.00
|1.1922
|1.1918
|1.1872
|2366
|2005.07.08 09:22
|modify
|779
|1.00
|1.1922
|1.1918
|1.1872
|2367
|2005.07.08 09:23
|s/l
|779
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1872
|4.00
|10316.00
|2368
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|784
|1.00
|1.1969
|1.1964
|1.2019
|2369
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|785
|1.00
|1.1974
|1.1969
|1.2024
|2370
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|786
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|2371
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|787
|1.00
|1.1984
|1.1979
|1.2034
|2372
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|788
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|2373
|2005.07.10 23:00
|expiration
|784
|1.00
|1.1969
|1.1964
|1.2019
|2374
|2005.07.10 23:00
|expiration
|785
|1.00
|1.1974
|1.1969
|1.2024
|2375
|2005.07.10 23:00
|expiration
|786
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|2376
|2005.07.10 23:00
|expiration
|787
|1.00
|1.1984
|1.1979
|1.2034
|2377
|2005.07.10 23:00
|expiration
|788
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|2378
|2005.07.13 08:00
|sell stop
|789
|1.00
|1.2172
|1.2177
|1.2122
|2379
|2005.07.13 08:00
|sell stop
|790
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|2380
|2005.07.13 08:00
|sell stop
|791
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|2381
|2005.07.13 12:59
|sell
|789
|1.00
|1.2172
|1.2177
|1.2122
|2382
|2005.07.13 12:59
|sell
|790
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|2383
|2005.07.13 12:59
|sell
|791
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|2384
|2005.07.13 12:59
|modify
|789
|1.00
|1.2172
|1.2167
|1.2122
|2385
|2005.07.13 13:00
|s/l
|791
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2107
|-5.00
|10311.00
|2386
|2005.07.13 14:59
|t/p
|789
|1.00
|1.2122
|1.2167
|1.2122
|50.00
|10361.00
|2387
|2005.07.13 14:59
|t/p
|790
|1.00
|1.2112
|1.2167
|1.2112
|50.00
|10411.00
|2388
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|792
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|2389
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|793
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|2390
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|794
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|2391
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|795
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|2392
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|796
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|2393
|2005.07.15 06:59
|buy
|792
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|2394
|2005.07.15 06:59
|buy
|793
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|2395
|2005.07.15 06:59
|buy
|794
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|2396
|2005.07.15 06:59
|buy
|795
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|2397
|2005.07.15 06:59
|modify
|792
|1.00
|1.2128
|1.2129
|1.2178
|2398
|2005.07.15 07:00
|s/l
|795
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2193
|-5.00
|10406.00
|2399
|2005.07.15 07:59
|s/l
|794
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2188
|-5.00
|10401.00
|2400
|2005.07.15 08:00
|s/l
|792
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2178
|1.00
|10402.00
|2401
|2005.07.15 08:00
|s/l
|793
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2183
|-5.00
|10397.00
|2402
|2005.07.15 13:59
|expiration
|796
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|2403
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|797
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|2404
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|798
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2405
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|799
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2406
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|800
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|2407
|2005.07.19 07:30
|expiration
|797
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|2408
|2005.07.19 07:30
|expiration
|798
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2409
|2005.07.19 07:30
|expiration
|799
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2410
|2005.07.19 07:30
|expiration
|800
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|2411
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|801
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|2412
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|802
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|2413
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|803
|1.00
|1.2063
|1.2058
|1.2113
|2414
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|804
|1.00
|1.2068
|1.2063
|1.2118
|2415
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|805
|1.00
|1.2073
|1.2068
|1.2123
|2416
|2005.07.20 00:59
|buy
|801
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|2417
|2005.07.20 00:59
|buy
|802
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|2418
|2005.07.20 00:59
|buy
|803
|1.00
|1.2063
|1.2058
|1.2113
|2419
|2005.07.20 01:00
|s/l
|803
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2113
|-5.00
|10392.00
|2420
|2005.07.20 01:59
|buy
|804
|1.00
|1.2068
|1.2063
|1.2118
|2421
|2005.07.20 01:59
|buy
|805
|1.00
|1.2073
|1.2068
|1.2123
|2422
|2005.07.20 01:59
|modify
|801
|1.00
|1.2053
|1.2078
|1.2103
|2423
|2005.07.20 02:00
|modify
|802
|1.00
|1.2058
|1.2078
|1.2108
|2424
|2005.07.20 02:59
|modify
|804
|1.00
|1.2068
|1.2078
|1.2118
|2425
|2005.07.20 02:59
|s/l
|801
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2103
|25.00
|10417.00
|2426
|2005.07.20 02:59
|s/l
|802
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2108
|20.00
|10437.00
|2427
|2005.07.20 02:59
|s/l
|804
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2118
|10.00
|10447.00
|2428
|2005.07.20 03:08
|modify
|805
|1.00
|1.2073
|1.2074
|1.2123
|2429
|2005.07.20 03:08
|modify
|805
|1.00
|1.2073
|1.2075
|1.2123
|2430
|2005.07.20 03:08
|modify
|805
|1.00
|1.2073
|1.2076
|1.2123
|2431
|2005.07.20 03:08
|modify
|805
|1.00
|1.2073
|1.2077
|1.2123
|2432
|2005.07.20 03:08
|modify
|805
|1.00
|1.2073
|1.2078
|1.2123
|2433
|2005.07.20 03:08
|modify
|805
|1.00
|1.2073
|1.2079
|1.2123
|2434
|2005.07.20 03:09
|s/l
|805
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2123
|6.00
|10453.00
|2435
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|806
|1.00
|1.2003
|1.2008
|1.1953
|2436
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|807
|1.00
|1.1998
|1.2003
|1.1948
|2437
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|808
|1.00
|1.1993
|1.1998
|1.1943
|2438
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|809
|1.00
|1.1988
|1.1993
|1.1938
|2439
|2005.07.21 14:59
|expiration
|806
|1.00
|1.2003
|1.2008
|1.1953
|2440
|2005.07.21 14:59
|expiration
|807
|1.00
|1.1998
|1.2003
|1.1948
|2441
|2005.07.21 14:59
|expiration
|808
|1.00
|1.1993
|1.1998
|1.1943
|2442
|2005.07.21 14:59
|expiration
|809
|1.00
|1.1988
|1.1993
|1.1938
|2443
|2005.07.21 15:00
|sell stop
|810
|1.00
|1.2107
|1.2112
|1.2057
|2444
|2005.07.21 15:00
|sell stop
|811
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|2445
|2005.07.21 15:00
|sell stop
|812
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|2446
|2005.07.22 15:47
|expiration
|810
|1.00
|1.2107
|1.2112
|1.2057
|2447
|2005.07.22 15:47
|expiration
|811
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|2448
|2005.07.22 15:47
|expiration
|812
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|2449
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|813
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|2450
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|814
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|2451
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|815
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|2452
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|816
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|2453
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|817
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|2454
|2005.07.27 14:54
|buy
|813
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|2455
|2005.07.27 14:54
|s/l
|813
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2088
|-5.00
|10448.00
|2456
|2005.07.27 14:59
|buy
|814
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|2457
|2005.07.27 15:03
|s/l
|814
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2093
|-5.00
|10443.00
|2458
|2005.07.27 15:03
|buy
|815
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|2459
|2005.07.27 15:03
|s/l
|815
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2098
|-5.00
|10438.00
|2460
|2005.07.27 15:05
|buy
|816
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|2461
|2005.07.27 15:05
|s/l
|816
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2103
|-5.00
|10433.00
|2462
|2005.07.27 16:43
|buy
|817
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|2463
|2005.07.27 16:43
|s/l
|817
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2108
|-5.00
|10428.00
|2464
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|818
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|2465
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|819
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|2466
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|820
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|2467
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|821
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|2468
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|822
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|2469
|2005.07.29 10:03
|expiration
|818
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|2470
|2005.07.29 10:03
|expiration
|819
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|2471
|2005.07.29 10:03
|expiration
|820
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|2472
|2005.07.29 10:03
|expiration
|821
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|2473
|2005.07.29 10:03
|expiration
|822
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|2474
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|823
|1.00
|1.2149
|1.2144
|1.2199
|2475
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|824
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|2476
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|825
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|2477
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|826
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|2478
|2005.07.29 14:59
|buy
|823
|1.00
|1.2149
|1.2144
|1.2199
|2479
|2005.07.29 15:00
|s/l
|823
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2199
|-5.00
|10423.00
|2480
|2005.07.31 23:00
|expiration
|824
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|2481
|2005.07.31 23:00
|expiration
|825
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|2482
|2005.07.31 23:00
|expiration
|826
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|2483
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|827
|1.00
|1.2167
|1.2172
|1.2117
|2484
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|828
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|2485
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|829
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|2486
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|830
|1.00
|1.2152
|1.2157
|1.2102
|2487
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|831
|1.00
|1.2147
|1.2152
|1.2097
|2488
|2005.08.02 22:02
|expiration
|827
|1.00
|1.2167
|1.2172
|1.2117
|2489
|2005.08.02 22:02
|expiration
|828
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|2490
|2005.08.02 22:02
|expiration
|829
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|2491
|2005.08.02 22:02
|expiration
|830
|1.00
|1.2152
|1.2157
|1.2102
|2492
|2005.08.02 22:02
|expiration
|831
|1.00
|1.2147
|1.2152
|1.2097
|2493
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|832
|1.00
|1.2216
|1.2211
|1.2266
|2494
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|833
|1.00
|1.2221
|1.2216
|1.2271
|2495
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|834
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|2496
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|835
|1.00
|1.2231
|1.2226
|1.2281
|2497
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|836
|1.00
|1.2236
|1.2231
|1.2286
|2498
|2005.08.03 07:59
|buy
|832
|1.00
|1.2216
|1.2211
|1.2266
|2499
|2005.08.03 08:00
|s/l
|832
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2266
|-5.00
|10418.00
|2500
|2005.08.03 08:59
|buy
|833
|1.00
|1.2221
|1.2216
|1.2271
|2501
|2005.08.03 08:59
|buy
|834
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|2502
|2005.08.03 08:59
|buy
|835
|1.00
|1.2231
|1.2226
|1.2281
|2503
|2005.08.03 08:59
|buy
|836
|1.00
|1.2236
|1.2231
|1.2286
|2504
|2005.08.03 08:59
|modify
|833
|1.00
|1.2221
|1.2238
|1.2271
|2505
|2005.08.03 09:00
|modify
|834
|1.00
|1.2226
|1.2238
|1.2276
|2506
|2005.08.03 09:59
|modify
|835
|1.00
|1.2231
|1.2238
|1.2281
|2507
|2005.08.03 09:59
|t/p
|833
|1.00
|1.2271
|1.2238
|1.2271
|50.00
|10468.00
|2508
|2005.08.03 09:59
|t/p
|834
|1.00
|1.2276
|1.2238
|1.2276
|50.00
|10518.00
|2509
|2005.08.03 09:59
|t/p
|835
|1.00
|1.2281
|1.2238
|1.2281
|50.00
|10568.00
|2510
|2005.08.03 09:59
|t/p
|836
|1.00
|1.2286
|1.2231
|1.2286
|50.00
|10618.00
|2511
|2005.08.05 12:59
|sell stop
|837
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|2512
|2005.08.05 12:59
|sell stop
|838
|1.00
|1.2321
|1.2326
|1.2271
|2513
|2005.08.05 14:38
|sell
|837
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|2514
|2005.08.05 14:38
|s/l
|837
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2286
|-5.00
|10613.00
|2515
|2005.08.05 15:07
|sell
|838
|1.00
|1.2321
|1.2326
|1.2271
|2516
|2005.08.05 15:07
|s/l
|838
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2271
|-5.00
|10608.00
|2517
|2005.08.08 07:59
|buy stop
|839
|1.00
|1.2388
|1.2383
|1.2438
|2518
|2005.08.08 07:59
|buy stop
|840
|1.00
|1.2398
|1.2393
|1.2448
|2519
|2005.08.08 07:59
|buy stop
|841
|1.00
|1.2403
|1.2398
|1.2453
|2520
|2005.08.08 09:59
|buy
|839
|1.00
|1.2388
|1.2383
|1.2438
|2521
|2005.08.08 10:00
|s/l
|839
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.2438
|-5.00
|10603.00
|2522
|2005.08.09 01:59
|buy
|840
|1.00
|1.2398
|1.2393
|1.2448
|2523
|2005.08.09 01:59
|buy
|841
|1.00
|1.2403
|1.2398
|1.2453
|2524
|2005.08.09 02:00
|s/l
|841
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2453
|-5.00
|10598.00
|2525
|2005.08.09 02:29
|s/l
|840
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2448
|-5.00
|10593.00
|2526
|2005.08.09 11:00
|sell stop
|842
|1.00
|1.2351
|1.2356
|1.2301
|2527
|2005.08.09 11:00
|sell stop
|843
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2291
|2528
|2005.08.09 11:00
|sell stop
|844
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|2529
|2005.08.09 12:59
|sell
|842
|1.00
|1.2351
|1.2356
|1.2301
|2530
|2005.08.09 13:59
|sell
|843
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2291
|2531
|2005.08.09 13:59
|sell
|844
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|2532
|2005.08.09 14:00
|s/l
|844
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2286
|-5.00
|10588.00
|2533
|2005.08.09 14:49
|s/l
|843
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2291
|-5.00
|10583.00
|2534
|2005.08.09 14:50
|s/l
|842
|1.00
|1.2356
|1.2356
|1.2301
|-5.00
|10578.00
|2535
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|845
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|2536
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|846
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|2537
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|847
|1.00
|1.2392
|1.2387
|1.2442
|2538
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|848
|1.00
|1.2397
|1.2392
|1.2447
|2539
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|849
|1.00
|1.2402
|1.2397
|1.2452
|2540
|2005.08.09 21:17
|buy
|845
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|2541
|2005.08.09 21:17
|s/l
|845
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2432
|-5.00
|10573.00
|2542
|2005.08.10 06:59
|buy
|846
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|2543
|2005.08.10 07:22
|s/l
|846
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2437
|-5.00
|10568.00
|2544
|2005.08.10 07:59
|buy
|847
|1.00
|1.2392
|1.2387
|1.2442
|2545
|2005.08.10 08:00
|s/l
|847
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2442
|-5.00
|10563.00
|2546
|2005.08.10 09:08
|buy
|848
|1.00
|1.2397
|1.2392
|1.2447
|2547
|2005.08.10 09:08
|s/l
|848
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2447
|-5.00
|10558.00
|2548
|2005.08.10 09:59
|buy
|849
|1.00
|1.2402
|1.2397
|1.2452
|2549
|2005.08.10 10:00
|s/l
|849
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2452
|-5.00
|10553.00
|2550
|2005.08.10 15:59
|sell stop
|850
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|2551
|2005.08.10 15:59
|sell stop
|851
|1.00
|1.2322
|1.2327
|1.2272
|2552
|2005.08.11 15:59
|expiration
|850
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|2553
|2005.08.11 15:59
|expiration
|851
|1.00
|1.2322
|1.2327
|1.2272
|2554
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|852
|1.00
|1.2406
|1.2411
|1.2356
|2555
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|853
|1.00
|1.2401
|1.2406
|1.2351
|2556
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|854
|1.00
|1.2396
|1.2401
|1.2346
|2557
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|855
|1.00
|1.2391
|1.2396
|1.2341
|2558
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|856
|1.00
|1.2386
|1.2391
|1.2336
|2559
|2005.08.14 23:00
|expiration
|852
|1.00
|1.2406
|1.2411
|1.2356
|2560
|2005.08.14 23:00
|expiration
|853
|1.00
|1.2401
|1.2406
|1.2351
|2561
|2005.08.14 23:00
|expiration
|854
|1.00
|1.2396
|1.2401
|1.2346
|2562
|2005.08.14 23:00
|expiration
|855
|1.00
|1.2391
|1.2396
|1.2341
|2563
|2005.08.14 23:00
|expiration
|856
|1.00
|1.2386
|1.2391
|1.2336
|2564
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|857
|1.00
|1.2470
|1.2465
|1.2520
|2565
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|858
|1.00
|1.2475
|1.2470
|1.2525
|2566
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|859
|1.00
|1.2480
|1.2475
|1.2530
|2567
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|860
|1.00
|1.2485
|1.2480
|1.2535
|2568
|2005.08.15 23:07
|expiration
|857
|1.00
|1.2470
|1.2465
|1.2520
|2569
|2005.08.15 23:07
|expiration
|858
|1.00
|1.2475
|1.2470
|1.2525
|2570
|2005.08.15 23:07
|expiration
|859
|1.00
|1.2480
|1.2475
|1.2530
|2571
|2005.08.15 23:07
|expiration
|860
|1.00
|1.2485
|1.2480
|1.2535
|2572
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|861
|1.00
|1.2371
|1.2366
|1.2421
|2573
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|862
|1.00
|1.2376
|1.2371
|1.2426
|2574
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|863
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|2575
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|864
|1.00
|1.2386
|1.2381
|1.2436
|2576
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|865
|1.00
|1.2391
|1.2386
|1.2441
|2577
|2005.08.16 20:59
|buy
|861
|1.00
|1.2371
|1.2366
|1.2421
|2578
|2005.08.16 21:00
|s/l
|861
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2421
|-5.00
|10548.00
|2579
|2005.08.17 18:29
|expiration
|862
|1.00
|1.2376
|1.2371
|1.2426
|2580
|2005.08.17 18:29
|expiration
|863
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|2581
|2005.08.17 18:29
|expiration
|864
|1.00
|1.2386
|1.2381
|1.2436
|2582
|2005.08.17 18:29
|expiration
|865
|1.00
|1.2391
|1.2386
|1.2441
|2583
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|866
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|2584
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|867
|1.00
|1.2202
|1.2197
|1.2252
|2585
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|868
|1.00
|1.2207
|1.2202
|1.2257
|2586
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|869
|1.00
|1.2212
|1.2207
|1.2262
|2587
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|870
|1.00
|1.2217
|1.2212
|1.2267
|2588
|2005.08.22 06:49
|buy
|866
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|2589
|2005.08.22 06:49
|s/l
|866
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2247
|-5.00
|10543.00
|2590
|2005.08.22 10:59
|buy
|867
|1.00
|1.2202
|1.2197
|1.2252
|2591
|2005.08.22 10:59
|buy
|868
|1.00
|1.2207
|1.2202
|1.2257
|2592
|2005.08.22 10:59
|buy
|869
|1.00
|1.2212
|1.2207
|1.2262
|2593
|2005.08.22 10:59
|buy
|870
|1.00
|1.2217
|1.2212
|1.2267
|2594
|2005.08.22 10:59
|modify
|867
|1.00
|1.2202
|1.2216
|1.2252
|2595
|2005.08.22 11:00
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2215
|1.2257
|2596
|2005.08.22 11:59
|modify
|869
|1.00
|1.2212
|1.2215
|1.2262
|2597
|2005.08.22 13:00
|modify
|867
|1.00
|1.2202
|1.2220
|1.2252
|2598
|2005.08.22 13:00
|s/l
|867
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2252
|18.00
|10561.00
|2599
|2005.08.22 13:20
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2216
|1.2257
|2600
|2005.08.22 13:21
|modify
|869
|1.00
|1.2212
|1.2216
|1.2262
|2601
|2005.08.22 13:28
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2217
|1.2257
|2602
|2005.08.22 13:46
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2217
|1.2257
|2603
|2005.08.22 13:47
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2218
|1.2257
|2604
|2005.08.22 13:47
|modify
|869
|1.00
|1.2212
|1.2218
|1.2262
|2605
|2005.08.22 13:51
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2218
|1.2257
|2606
|2005.08.22 13:52
|modify
|869
|1.00
|1.2212
|1.2218
|1.2262
|2607
|2005.08.22 13:52
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2219
|1.2257
|2608
|2005.08.22 13:52
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2220
|1.2257
|2609
|2005.08.22 13:52
|modify
|869
|1.00
|1.2212
|1.2219
|1.2262
|2610
|2005.08.22 13:52
|modify
|870
|1.00
|1.2217
|1.2219
|1.2267
|2611
|2005.08.22 13:53
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2221
|1.2257
|2612
|2005.08.22 13:53
|modify
|869
|1.00
|1.2212
|1.2220
|1.2262
|2613
|2005.08.22 13:54
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2222
|1.2257
|2614
|2005.08.22 13:54
|modify
|870
|1.00
|1.2217
|1.2220
|1.2267
|2615
|2005.08.22 13:55
|modify
|869
|1.00
|1.2212
|1.2221
|1.2262
|2616
|2005.08.22 13:55
|modify
|870
|1.00
|1.2217
|1.2220
|1.2267
|2617
|2005.08.22 13:58
|modify
|869
|1.00
|1.2212
|1.2222
|1.2262
|2618
|2005.08.22 13:58
|modify
|870
|1.00
|1.2217
|1.2221
|1.2267
|2619
|2005.08.22 13:59
|modify
|870
|1.00
|1.2217
|1.2221
|1.2267
|2620
|2005.08.22 13:59
|modify
|868
|1.00
|1.2207
|1.2222
|1.2257
|2621
|2005.08.22 13:59
|s/l
|868
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2257
|15.00
|10576.00
|2622
|2005.08.22 13:59
|s/l
|869
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2262
|10.00
|10586.00
|2623
|2005.08.22 13:59
|s/l
|870
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2267
|4.00
|10590.00
|2624
|2005.08.23 03:00
|sell stop
|871
|1.00
|1.2196
|1.2201
|1.2146
|2625
|2005.08.23 03:00
|sell stop
|872
|1.00
|1.2181
|1.2186
|1.2131
|2626
|2005.08.24 03:59
|expiration
|871
|1.00
|1.2196
|1.2201
|1.2146
|2627
|2005.08.24 03:59
|expiration
|872
|1.00
|1.2181
|1.2186
|1.2131
|2628
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|873
|1.00
|1.2232
|1.2227
|1.2282
|2629
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|874
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|2630
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|875
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|2631
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|876
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|2632
|2005.08.24 12:59
|buy
|873
|1.00
|1.2232
|1.2227
|1.2282
|2633
|2005.08.24 12:59
|buy
|874
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|2634
|2005.08.24 12:59
|buy
|875
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|2635
|2005.08.24 12:59
|buy
|876
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|2636
|2005.08.24 12:59
|modify
|873
|1.00
|1.2232
|1.2240
|1.2282
|2637
|2005.08.24 13:00
|modify
|873
|1.00
|1.2232
|1.2241
|1.2282
|2638
|2005.08.24 13:59
|modify
|874
|1.00
|1.2237
|1.2241
|1.2287
|2639
|2005.08.24 13:59
|modify
|873
|1.00
|1.2232
|1.2269
|1.2282
|2640
|2005.08.24 14:00
|modify
|874
|1.00
|1.2237
|1.2269
|1.2287
|2641
|2005.08.24 14:59
|modify
|875
|1.00
|1.2242
|1.2269
|1.2292
|2642
|2005.08.24 14:59
|s/l
|873
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2282
|37.00
|10627.00
|2643
|2005.08.24 14:59
|s/l
|874
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2287
|32.00
|10659.00
|2644
|2005.08.24 14:59
|s/l
|875
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2292
|27.00
|10686.00
|2645
|2005.08.24 14:59
|modify
|876
|1.00
|1.2247
|1.2248
|1.2297
|2646
|2005.08.24 15:00
|modify
|876
|1.00
|1.2247
|1.2249
|1.2297
|2647
|2005.08.24 15:00
|s/l
|876
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2297
|2.00
|10688.00
|2648
|2005.08.26 01:17
|sell stop
|877
|1.00
|1.2276
|1.2281
|1.2226
|2649
|2005.08.26 01:17
|sell stop
|878
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|2650
|2005.08.28 23:00
|expiration
|877
|1.00
|1.2276
|1.2281
|1.2226
|2651
|2005.08.28 23:00
|expiration
|878
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|2652
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|879
|1.00
|1.2342
|1.2337
|1.2392
|2653
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|880
|1.00
|1.2347
|1.2342
|1.2397
|2654
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|881
|1.00
|1.2352
|1.2347
|1.2402
|2655
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|882
|1.00
|1.2357
|1.2352
|1.2407
|2656
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|883
|1.00
|1.2362
|1.2357
|1.2412
|2657
|2005.08.28 23:50
|buy
|879
|1.00
|1.2342
|1.2337
|1.2392
|2658
|2005.08.28 23:50
|s/l
|879
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2392
|-5.00
|10683.00
|2659
|2005.08.28 23:50
|buy
|880
|1.00
|1.2347
|1.2342
|1.2397
|2660
|2005.08.28 23:50
|s/l
|880
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2397
|-5.00
|10678.00
|2661
|2005.08.29 23:10
|expiration
|881
|1.00
|1.2352
|1.2347
|1.2402
|2662
|2005.08.29 23:10
|expiration
|882
|1.00
|1.2357
|1.2352
|1.2407
|2663
|2005.08.29 23:10
|expiration
|883
|1.00
|1.2362
|1.2357
|1.2412
|2664
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|884
|1.00
|1.2234
|1.2229
|1.2284
|2665
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|885
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|2666
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|886
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|2667
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|887
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|2668
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|888
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|2669
|2005.08.31 02:17
|buy
|884
|1.00
|1.2234
|1.2229
|1.2284
|2670
|2005.08.31 02:17
|s/l
|884
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2284
|-5.00
|10673.00
|2671
|2005.08.31 14:59
|buy
|885
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|2672
|2005.08.31 14:59
|buy
|886
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|2673
|2005.08.31 14:59
|buy
|887
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|2674
|2005.08.31 14:59
|buy
|888
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|2675
|2005.08.31 14:59
|modify
|885
|1.00
|1.2239
|1.2293
|1.2289
|2676
|2005.08.31 15:00
|t/p
|885
|1.00
|1.2289
|1.2293
|1.2289
|50.00
|10723.00
|2677
|2005.08.31 15:00
|t/p
|886
|1.00
|1.2294
|1.2239
|1.2294
|50.00
|10773.00
|2678
|2005.08.31 15:00
|modify
|887
|1.00
|1.2249
|1.2293
|1.2299
|2679
|2005.08.31 15:59
|modify
|888
|1.00
|1.2254
|1.2293
|1.2304
|2680
|2005.08.31 15:59
|t/p
|887
|1.00
|1.2299
|1.2293
|1.2299
|50.00
|10823.00
|2681
|2005.08.31 15:59
|t/p
|888
|1.00
|1.2304
|1.2293
|1.2304
|50.00
|10873.00
|2682
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|889
|1.00
|1.2527
|1.2532
|1.2477
|2683
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|890
|1.00
|1.2522
|1.2527
|1.2472
|2684
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|891
|1.00
|1.2517
|1.2522
|1.2467
|2685
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|892
|1.00
|1.2512
|1.2517
|1.2462
|2686
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|893
|1.00
|1.2507
|1.2512
|1.2457
|2687
|2005.09.05 14:59
|sell
|889
|1.00
|1.2527
|1.2532
|1.2477
|2688
|2005.09.05 14:59
|sell
|890
|1.00
|1.2522
|1.2527
|1.2472
|2689
|2005.09.05 14:59
|sell
|891
|1.00
|1.2517
|1.2522
|1.2467
|2690
|2005.09.05 15:00
|s/l
|891
|1.00
|1.2522
|1.2522
|1.2467
|-5.00
|10868.00
|2691
|2005.09.05 15:19
|s/l
|889
|1.00
|1.2532
|1.2532
|1.2477
|-5.00
|10863.00
|2692
|2005.09.05 15:19
|s/l
|890
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2472
|-5.00
|10858.00
|2693
|2005.09.05 23:59
|sell
|892
|1.00
|1.2512
|1.2517
|1.2462
|2694
|2005.09.05 23:59
|sell
|893
|1.00
|1.2507
|1.2512
|1.2457
|2695
|2005.09.06 00:00
|s/l
|893
|1.00
|1.2512
|1.2512
|1.2457
|-5.00
|10853.00
|2696
|2005.09.06 02:00
|modify
|892
|1.00
|1.2512
|1.2510
|1.2462
|2697
|2005.09.06 02:17
|s/l
|892
|1.00
|1.2510
|1.2510
|1.2462
|2.00
|10855.00
|2698
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|894
|1.00
|1.2500
|1.2495
|1.2550
|2699
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|895
|1.00
|1.2505
|1.2500
|1.2555
|2700
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|896
|1.00
|1.2510
|1.2505
|1.2560
|2701
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|897
|1.00
|1.2515
|1.2510
|1.2565
|2702
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|898
|1.00
|1.2520
|1.2515
|1.2570
|2703
|2005.09.07 06:59
|buy
|894
|1.00
|1.2500
|1.2495
|1.2550
|2704
|2005.09.07 06:59
|buy
|895
|1.00
|1.2505
|1.2500
|1.2555
|2705
|2005.09.07 06:59
|buy
|896
|1.00
|1.2510
|1.2505
|1.2560
|2706
|2005.09.07 06:59
|buy
|897
|1.00
|1.2515
|1.2510
|1.2565
|2707
|2005.09.07 06:59
|buy
|898
|1.00
|1.2520
|1.2515
|1.2570
|2708
|2005.09.07 06:59
|modify
|894
|1.00
|1.2500
|1.2518
|1.2550
|2709
|2005.09.07 07:00
|modify
|895
|1.00
|1.2505
|1.2518
|1.2555
|2710
|2005.09.07 07:59
|modify
|896
|1.00
|1.2510
|1.2518
|1.2560
|2711
|2005.09.07 08:13
|s/l
|894
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2550
|18.00
|10873.00
|2712
|2005.09.07 08:13
|s/l
|895
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2555
|13.00
|10886.00
|2713
|2005.09.07 08:13
|s/l
|896
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2560
|8.00
|10894.00
|2714
|2005.09.07 08:13
|s/l
|897
|1.00
|1.2510
|1.2510
|1.2565
|-5.00
|10889.00
|2715
|2005.09.07 08:13
|s/l
|898
|1.00
|1.2515
|1.2515
|1.2570
|-5.00
|10884.00
|2716
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|899
|1.00
|1.2468
|1.2473
|1.2418
|2717
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|900
|1.00
|1.2463
|1.2468
|1.2413
|2718
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|901
|1.00
|1.2458
|1.2463
|1.2408
|2719
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|902
|1.00
|1.2453
|1.2458
|1.2403
|2720
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|903
|1.00
|1.2448
|1.2453
|1.2398
|2721
|2005.09.07 10:59
|sell
|899
|1.00
|1.2468
|1.2473
|1.2418
|2722
|2005.09.07 10:59
|sell
|900
|1.00
|1.2463
|1.2468
|1.2413
|2723
|2005.09.07 11:00
|s/l
|900
|1.00
|1.2468
|1.2468
|1.2413
|-5.00
|10879.00
|2724
|2005.09.07 11:55
|s/l
|899
|1.00
|1.2473
|1.2473
|1.2418
|-5.00
|10874.00
|2725
|2005.09.07 11:59
|sell
|901
|1.00
|1.2458
|1.2463
|1.2408
|2726
|2005.09.07 11:59
|sell
|902
|1.00
|1.2453
|1.2458
|1.2403
|2727
|2005.09.07 11:59
|sell
|903
|1.00
|1.2448
|1.2453
|1.2398
|2728
|2005.09.07 12:00
|s/l
|903
|1.00
|1.2453
|1.2453
|1.2398
|-5.00
|10869.00
|2729
|2005.09.07 12:00
|s/l
|901
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2408
|-5.00
|10864.00
|2730
|2005.09.07 12:00
|s/l
|902
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2403
|-5.00
|10859.00
|2731
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|904
|1.00
|1.2456
|1.2451
|1.2506
|2732
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|905
|1.00
|1.2461
|1.2456
|1.2511
|2733
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|906
|1.00
|1.2466
|1.2461
|1.2516
|2734
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|907
|1.00
|1.2471
|1.2466
|1.2521
|2735
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|908
|1.00
|1.2476
|1.2471
|1.2526
|2736
|2005.09.09 13:59
|expiration
|904
|1.00
|1.2456
|1.2451
|1.2506
|2737
|2005.09.09 13:59
|expiration
|905
|1.00
|1.2461
|1.2456
|1.2511
|2738
|2005.09.09 13:59
|expiration
|906
|1.00
|1.2466
|1.2461
|1.2516
|2739
|2005.09.09 13:59
|expiration
|907
|1.00
|1.2471
|1.2466
|1.2521
|2740
|2005.09.09 13:59
|expiration
|908
|1.00
|1.2476
|1.2471
|1.2526
|2741
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|909
|1.00
|1.2436
|1.2431
|1.2486
|2742
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|910
|1.00
|1.2441
|1.2436
|1.2491
|2743
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|911
|1.00
|1.2446
|1.2441
|1.2496
|2744
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|912
|1.00
|1.2451
|1.2446
|1.2501
|2745
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|913
|1.00
|1.2456
|1.2451
|1.2506
|2746
|2005.09.09 14:55
|buy
|909
|1.00
|1.2436
|1.2431
|1.2486
|2747
|2005.09.09 14:55
|s/l
|909
|1.00
|1.2431
|1.2431
|1.2486
|-5.00
|10854.00
|2748
|2005.09.11 23:00
|expiration
|910
|1.00
|1.2441
|1.2436
|1.2491
|2749
|2005.09.11 23:00
|expiration
|911
|1.00
|1.2446
|1.2441
|1.2496
|2750
|2005.09.11 23:00
|expiration
|912
|1.00
|1.2451
|1.2446
|1.2501
|2751
|2005.09.11 23:00
|expiration
|913
|1.00
|1.2456
|1.2451
|1.2506
|2752
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|914
|1.00
|1.2301
|1.2296
|1.2351
|2753
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|915
|1.00
|1.2306
|1.2301
|1.2356
|2754
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|916
|1.00
|1.2311
|1.2306
|1.2361
|2755
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|917
|1.00
|1.2316
|1.2311
|1.2366
|2756
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|918
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2371
|2757
|2005.09.14 01:59
|buy
|914
|1.00
|1.2301
|1.2296
|1.2351
|2758
|2005.09.14 01:59
|buy
|915
|1.00
|1.2306
|1.2301
|1.2356
|2759
|2005.09.14 02:00
|s/l
|915
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2356
|-5.00
|10849.00
|2760
|2005.09.14 02:59
|s/l
|914
|1.00
|1.2296
|1.2296
|1.2351
|-5.00
|10844.00
|2761
|2005.09.14 11:59
|buy
|916
|1.00
|1.2311
|1.2306
|1.2361
|2762
|2005.09.14 11:59
|buy
|917
|1.00
|1.2316
|1.2311
|1.2366
|2763
|2005.09.14 12:00
|s/l
|917
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2366
|-5.00
|10839.00
|2764
|2005.09.14 12:59
|buy
|918
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2371
|2765
|2005.09.14 13:00
|s/l
|918
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2371
|-5.00
|10834.00
|2766
|2005.09.14 13:32
|s/l
|916
|1.00
|1.2306
|1.2306
|1.2361
|-5.00
|10829.00
|2767
|2005.09.14 17:00
|sell stop
|919
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|2768
|2005.09.14 17:00
|sell stop
|920
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2769
|2005.09.14 19:00
|sell
|919
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|2770
|2005.09.14 19:00
|s/l
|919
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2224
|-5.00
|10824.00
|2771
|2005.09.15 01:59
|sell
|920
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2772
|2005.09.15 04:07
|modify
|920
|1.00
|1.2259
|1.2242
|1.2209
|2773
|2005.09.15 04:24
|modify
|920
|1.00
|1.2259
|1.2234
|1.2209
|2774
|2005.09.15 05:59
|s/l
|920
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.2209
|25.00
|10849.00
|2775
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|921
|1.00
|1.2251
|1.2246
|1.2301
|2776
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|922
|1.00
|1.2256
|1.2251
|1.2306
|2777
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|923
|1.00
|1.2261
|1.2256
|1.2311
|2778
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|924
|1.00
|1.2266
|1.2261
|1.2316
|2779
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|925
|1.00
|1.2271
|1.2266
|1.2321
|2780
|2005.09.16 02:59
|buy
|921
|1.00
|1.2251
|1.2246
|1.2301
|2781
|2005.09.16 02:59
|buy
|922
|1.00
|1.2256
|1.2251
|1.2306
|2782
|2005.09.16 02:59
|buy
|923
|1.00
|1.2261
|1.2256
|1.2311
|2783
|2005.09.16 03:00
|s/l
|923
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2311
|-5.00
|10844.00
|2784
|2005.09.16 03:59
|buy
|924
|1.00
|1.2266
|1.2261
|1.2316
|2785
|2005.09.16 03:59
|modify
|921
|1.00
|1.2251
|1.2252
|1.2301
|2786
|2005.09.16 04:00
|s/l
|924
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.2316
|-5.00
|10839.00
|2787
|2005.09.16 04:59
|buy
|925
|1.00
|1.2271
|1.2266
|1.2321
|2788
|2005.09.16 04:59
|modify
|921
|1.00
|1.2251
|1.2290
|1.2301
|2789
|2005.09.16 05:00
|modify
|922
|1.00
|1.2256
|1.2290
|1.2306
|2790
|2005.09.16 05:59
|modify
|925
|1.00
|1.2271
|1.2290
|1.2321
|2791
|2005.09.16 05:59
|s/l
|921
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2301
|39.00
|10878.00
|2792
|2005.09.16 05:59
|s/l
|922
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2306
|34.00
|10912.00
|2793
|2005.09.16 05:59
|s/l
|925
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2321
|19.00
|10931.00
|2794
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|926
|1.00
|1.2223
|1.2228
|1.2173
|2795
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|927
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|2796
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|928
|1.00
|1.2213
|1.2218
|1.2163
|2797
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|929
|1.00
|1.2208
|1.2213
|1.2158
|2798
|2005.09.16 13:59
|sell
|926
|1.00
|1.2223
|1.2228
|1.2173
|2799
|2005.09.16 13:59
|sell
|927
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|2800
|2005.09.16 14:00
|s/l
|927
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2168
|-5.00
|10926.00
|2801
|2005.09.16 15:00
|s/l
|926
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2173
|-5.00
|10921.00
|2802
|2005.09.16 15:01
|sell
|928
|1.00
|1.2213
|1.2218
|1.2163
|2803
|2005.09.16 15:01
|s/l
|928
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2163
|-5.00
|10916.00
|2804
|2005.09.16 15:01
|sell
|929
|1.00
|1.2208
|1.2213
|1.2158
|2805
|2005.09.16 15:01
|s/l
|929
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2158
|-5.00
|10911.00
|2806
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|930
|1.00
|1.2188
|1.2183
|1.2238
|2807
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|931
|1.00
|1.2193
|1.2188
|1.2243
|2808
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|932
|1.00
|1.2198
|1.2193
|1.2248
|2809
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|933
|1.00
|1.2203
|1.2198
|1.2253
|2810
|2005.09.21 02:59
|expiration
|930
|1.00
|1.2188
|1.2183
|1.2238
|2811
|2005.09.21 02:59
|expiration
|931
|1.00
|1.2193
|1.2188
|1.2243
|2812
|2005.09.21 02:59
|expiration
|932
|1.00
|1.2198
|1.2193
|1.2248
|2813
|2005.09.21 02:59
|expiration
|933
|1.00
|1.2203
|1.2198
|1.2253
|2814
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|934
|1.00
|1.2177
|1.2172
|1.2227
|2815
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|935
|1.00
|1.2182
|1.2177
|1.2232
|2816
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|936
|1.00
|1.2187
|1.2182
|1.2237
|2817
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|937
|1.00
|1.2192
|1.2187
|1.2242
|2818
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|938
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|2819
|2005.09.21 04:59
|buy
|934
|1.00
|1.2177
|1.2172
|1.2227
|2820
|2005.09.21 04:59
|buy
|935
|1.00
|1.2182
|1.2177
|1.2232
|2821
|2005.09.21 04:59
|buy
|936
|1.00
|1.2187
|1.2182
|1.2237
|2822
|2005.09.21 04:59
|buy
|937
|1.00
|1.2192
|1.2187
|1.2242
|2823
|2005.09.21 04:59
|modify
|934
|1.00
|1.2177
|1.2180
|1.2227
|2824
|2005.09.21 05:00
|s/l
|937
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2242
|-5.00
|10906.00
|2825
|2005.09.21 05:59
|buy
|938
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|2826
|2005.09.21 06:00
|s/l
|938
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2247
|-5.00
|10901.00
|2827
|2005.09.21 06:36
|modify
|934
|1.00
|1.2177
|1.2182
|1.2227
|2828
|2005.09.21 06:40
|modify
|934
|1.00
|1.2177
|1.2188
|1.2227
|2829
|2005.09.21 06:40
|modify
|934
|1.00
|1.2177
|1.2190
|1.2227
|2830
|2005.09.21 06:40
|modify
|934
|1.00
|1.2177
|1.2191
|1.2227
|2831
|2005.09.21 06:40
|modify
|935
|1.00
|1.2182
|1.2190
|1.2232
|2832
|2005.09.21 06:40
|modify
|936
|1.00
|1.2187
|1.2189
|1.2237
|2833
|2005.09.21 06:41
|s/l
|934
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2227
|14.00
|10915.00
|2834
|2005.09.21 06:41
|s/l
|935
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2232
|8.00
|10923.00
|2835
|2005.09.21 06:41
|s/l
|936
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2237
|2.00
|10925.00
|2836
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|939
|1.00
|1.2185
|1.2190
|1.2135
|2837
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|940
|1.00
|1.2180
|1.2185
|1.2130
|2838
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|941
|1.00
|1.2175
|1.2180
|1.2125
|2839
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|942
|1.00
|1.2170
|1.2175
|1.2120
|2840
|2005.09.22 14:59
|sell
|939
|1.00
|1.2185
|1.2190
|1.2135
|2841
|2005.09.22 14:59
|sell
|940
|1.00
|1.2180
|1.2185
|1.2130
|2842
|2005.09.22 14:59
|sell
|941
|1.00
|1.2175
|1.2180
|1.2125
|2843
|2005.09.22 14:59
|sell
|942
|1.00
|1.2170
|1.2175
|1.2120
|2844
|2005.09.22 15:59
|modify
|939
|1.00
|1.2185
|1.2165
|1.2135
|2845
|2005.09.22 16:00
|modify
|940
|1.00
|1.2180
|1.2165
|1.2130
|2846
|2005.09.22 16:06
|modify
|941
|1.00
|1.2175
|1.2165
|1.2125
|2847
|2005.09.22 16:07
|s/l
|939
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2135
|20.00
|10945.00
|2848
|2005.09.22 16:07
|s/l
|940
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2130
|15.00
|10960.00
|2849
|2005.09.22 16:07
|s/l
|941
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2125
|10.00
|10970.00
|2850
|2005.09.22 16:29
|modify
|942
|1.00
|1.2170
|1.2167
|1.2120
|2851
|2005.09.22 16:29
|modify
|942
|1.00
|1.2170
|1.2165
|1.2120
|2852
|2005.09.22 16:30
|modify
|942
|1.00
|1.2170
|1.2164
|1.2120
|2853
|2005.09.22 16:33
|modify
|942
|1.00
|1.2170
|1.2164
|1.2120
|2854
|2005.09.22 16:36
|modify
|942
|1.00
|1.2170
|1.2163
|1.2120
|2855
|2005.09.22 16:37
|modify
|942
|1.00
|1.2170
|1.2162
|1.2120
|2856
|2005.09.22 16:37
|modify
|942
|1.00
|1.2170
|1.2157
|1.2120
|2857
|2005.09.22 16:59
|s/l
|942
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2120
|13.00
|10983.00
|2858
|2005.09.26 18:59
|buy stop
|943
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|2859
|2005.09.26 18:59
|buy stop
|944
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2860
|2005.09.26 18:59
|buy stop
|945
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2861
|2005.09.27 18:59
|expiration
|943
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|2862
|2005.09.27 18:59
|expiration
|944
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2863
|2005.09.27 18:59
|expiration
|945
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2864
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|946
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|2865
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|947
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|2866
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|948
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|2867
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|949
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|2868
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|950
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|2869
|2005.09.28 04:59
|buy
|946
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|2870
|2005.09.28 04:59
|buy
|947
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|2871
|2005.09.28 05:00
|s/l
|947
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2093
|-5.00
|10978.00
|2872
|2005.09.28 05:00
|s/l
|946
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2088
|-5.00
|10973.00
|2873
|2005.09.28 06:45
|buy
|948
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|2874
|2005.09.28 06:45
|s/l
|948
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2098
|-5.00
|10968.00
|2875
|2005.09.28 22:59
|buy
|949
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|2876
|2005.09.28 22:59
|buy
|950
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|2877
|2005.09.28 22:59
|modify
|949
|1.00
|1.2053
|1.2055
|1.2103
|2878
|2005.09.29 00:00
|s/l
|949
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2103
|2.00
|10970.00
|2879
|2005.09.29 00:00
|s/l
|950
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2108
|-5.00
|10965.00
|2880
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|951
|1.00
|1.2006
|1.2011
|1.1956
|2881
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|952
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.1951
|2882
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|953
|1.00
|1.1996
|1.2001
|1.1946
|2883
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|954
|1.00
|1.1991
|1.1996
|1.1941
|2884
|2005.09.30 12:59
|expiration
|951
|1.00
|1.2006
|1.2011
|1.1956
|2885
|2005.09.30 12:59
|expiration
|952
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.1951
|2886
|2005.09.30 12:59
|expiration
|953
|1.00
|1.1996
|1.2001
|1.1946
|2887
|2005.09.30 12:59
|expiration
|954
|1.00
|1.1991
|1.1996
|1.1941
|2888
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|955
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|2889
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|956
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|2890
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|957
|1.00
|1.2014
|1.2019
|1.1964
|2891
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|958
|1.00
|1.2009
|1.2014
|1.1959
|2892
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|959
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|2893
|2005.09.30 17:59
|sell
|955
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|2894
|2005.09.30 18:00
|s/l
|955
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1974
|-5.00
|10960.00
|2895
|2005.09.30 18:59
|sell
|956
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|2896
|2005.09.30 18:59
|sell
|957
|1.00
|1.2014
|1.2019
|1.1964
|2897
|2005.09.30 19:00
|s/l
|957
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1964
|-5.00
|10955.00
|2898
|2005.09.30 19:00
|s/l
|956
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1969
|-5.00
|10950.00
|2899
|2005.10.02 23:00
|expiration
|958
|1.00
|1.2009
|1.2014
|1.1959
|2900
|2005.10.02 23:00
|expiration
|959
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|2901
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|960
|1.00
|1.1950
|1.1945
|1.2000
|2902
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|961
|1.00
|1.1955
|1.1950
|1.2005
|2903
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|962
|1.00
|1.1960
|1.1955
|1.2010
|2904
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|963
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.2015
|2905
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|964
|1.00
|1.1970
|1.1965
|1.2020
|2906
|2005.10.05 03:51
|buy
|960
|1.00
|1.1950
|1.1945
|1.2000
|2907
|2005.10.05 03:51
|s/l
|960
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2000
|-5.00
|10945.00
|2908
|2005.10.05 04:59
|buy
|961
|1.00
|1.1955
|1.1950
|1.2005
|2909
|2005.10.05 04:59
|buy
|962
|1.00
|1.1960
|1.1955
|1.2010
|2910
|2005.10.05 05:00
|s/l
|962
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.2010
|-5.00
|10940.00
|2911
|2005.10.05 05:15
|s/l
|961
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2005
|-5.00
|10935.00
|2912
|2005.10.05 07:02
|buy
|963
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.2015
|2913
|2005.10.05 07:02
|s/l
|963
|1.00
|1.1960
|1.1960
|1.2015
|-5.00
|10930.00
|2914
|2005.10.05 07:59
|buy
|964
|1.00
|1.1970
|1.1965
|1.2020
|2915
|2005.10.05 08:00
|s/l
|964
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.2020
|-5.00
|10925.00
|2916
|2005.10.05 14:00
|sell stop
|965
|1.00
|1.1926
|1.1931
|1.1876
|2917
|2005.10.05 14:00
|sell stop
|966
|1.00
|1.1916
|1.1921
|1.1866
|2918
|2005.10.05 14:00
|sell stop
|967
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|2919
|2005.10.06 14:59
|expiration
|965
|1.00
|1.1926
|1.1931
|1.1876
|2920
|2005.10.06 14:59
|expiration
|966
|1.00
|1.1916
|1.1921
|1.1866
|2921
|2005.10.06 14:59
|expiration
|967
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|2922
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|968
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|2923
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|969
|1.00
|1.2098
|1.2103
|1.2048
|2924
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|970
|1.00
|1.2093
|1.2098
|1.2043
|2925
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|971
|1.00
|1.2088
|1.2093
|1.2038
|2926
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|972
|1.00
|1.2083
|1.2088
|1.2033
|2927
|2005.10.09 23:00
|expiration
|968
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|2928
|2005.10.09 23:00
|expiration
|969
|1.00
|1.2098
|1.2103
|1.2048
|2929
|2005.10.09 23:00
|expiration
|970
|1.00
|1.2093
|1.2098
|1.2043
|2930
|2005.10.09 23:00
|expiration
|971
|1.00
|1.2088
|1.2093
|1.2038
|2931
|2005.10.09 23:00
|expiration
|972
|1.00
|1.2083
|1.2088
|1.2033
|2932
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|973
|1.00
|1.2151
|1.2146
|1.2201
|2933
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|974
|1.00
|1.2156
|1.2151
|1.2206
|2934
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|975
|1.00
|1.2161
|1.2156
|1.2211
|2935
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|976
|1.00
|1.2166
|1.2161
|1.2216
|2936
|2005.10.10 07:59
|buy
|973
|1.00
|1.2151
|1.2146
|1.2201
|2937
|2005.10.10 07:59
|buy
|974
|1.00
|1.2156
|1.2151
|1.2206
|2938
|2005.10.10 07:59
|buy
|975
|1.00
|1.2161
|1.2156
|1.2211
|2939
|2005.10.10 08:00
|s/l
|974
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2206
|-5.00
|10920.00
|2940
|2005.10.10 08:00
|s/l
|975
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2211
|-5.00
|10915.00
|2941
|2005.10.10 08:33
|s/l
|973
|1.00
|1.2146
|1.2146
|1.2201
|-5.00
|10910.00
|2942
|2005.10.11 07:04
|expiration
|976
|1.00
|1.2166
|1.2161
|1.2216
|2943
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|977
|1.00
|1.2030
|1.2025
|1.2080
|2944
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|978
|1.00
|1.2035
|1.2030
|1.2085
|2945
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|979
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|2946
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|980
|1.00
|1.2045
|1.2040
|1.2095
|2947
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|981
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|2948
|2005.10.12 13:59
|buy
|977
|1.00
|1.2030
|1.2025
|1.2080
|2949
|2005.10.12 14:00
|s/l
|977
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2080
|-5.00
|10905.00
|2950
|2005.10.12 14:59
|buy
|978
|1.00
|1.2035
|1.2030
|1.2085
|2951
|2005.10.12 15:00
|s/l
|978
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2085
|-5.00
|10900.00
|2952
|2005.10.12 15:14
|buy
|979
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|2953
|2005.10.12 15:14
|s/l
|979
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2090
|-5.00
|10895.00
|2954
|2005.10.12 15:17
|buy
|980
|1.00
|1.2045
|1.2040
|1.2095
|2955
|2005.10.12 15:17
|s/l
|980
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2095
|-5.00
|10890.00
|2956
|2005.10.12 15:41
|buy
|981
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|2957
|2005.10.12 15:41
|s/l
|981
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2100
|-5.00
|10885.00
|2958
|2005.10.13 01:59
|sell stop
|982
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|2959
|2005.10.13 01:59
|sell stop
|983
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|2960
|2005.10.13 02:59
|sell
|982
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|2961
|2005.10.13 03:00
|s/l
|982
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.1925
|-5.00
|10880.00
|2962
|2005.10.13 12:59
|sell
|983
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|2963
|2005.10.13 13:59
|modify
|983
|1.00
|1.1960
|1.1940
|1.1910
|2964
|2005.10.13 14:52
|s/l
|983
|1.00
|1.1940
|1.1940
|1.1910
|20.00
|10900.00
|2965
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|984
|1.00
|1.2033
|1.2028
|1.2083
|2966
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|985
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|2967
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|986
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|2968
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|987
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|2969
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|988
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|2970
|2005.10.13 19:59
|buy
|984
|1.00
|1.2033
|1.2028
|1.2083
|2971
|2005.10.13 19:59
|buy
|985
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|2972
|2005.10.13 20:00
|s/l
|985
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2088
|-5.00
|10895.00
|2973
|2005.10.13 20:59
|s/l
|984
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2083
|-5.00
|10890.00
|2974
|2005.10.14 03:59
|buy
|986
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|2975
|2005.10.14 04:00
|s/l
|986
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2093
|-5.00
|10885.00
|2976
|2005.10.14 14:42
|buy
|987
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|2977
|2005.10.14 14:42
|buy
|988
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|2978
|2005.10.14 14:42
|modify
|987
|1.00
|1.2048
|1.2051
|1.2098
|2979
|2005.10.14 14:43
|modify
|987
|1.00
|1.2048
|1.2052
|1.2098
|2980
|2005.10.14 14:43
|modify
|987
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.2098
|2981
|2005.10.14 14:43
|modify
|987
|1.00
|1.2048
|1.2054
|1.2098
|2982
|2005.10.14 14:45
|s/l
|987
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2098
|6.00
|10891.00
|2983
|2005.10.14 14:47
|s/l
|988
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2103
|-5.00
|10886.00
|2984
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|989
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|2985
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|990
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|2986
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|991
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|2987
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|992
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|2988
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|993
|1.00
|1.2005
|1.2010
|1.1955
|2989
|2005.10.17 12:12
|sell
|989
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|2990
|2005.10.17 12:12
|s/l
|989
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1975
|-5.00
|10881.00
|2991
|2005.10.17 14:14
|sell
|990
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|2992
|2005.10.17 14:14
|s/l
|990
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1970
|-5.00
|10876.00
|2993
|2005.10.17 14:30
|sell
|991
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|2994
|2005.10.17 14:30
|s/l
|991
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1965
|-5.00
|10871.00
|2995
|2005.10.17 22:59
|sell
|992
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|2996
|2005.10.17 23:00
|s/l
|992
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1960
|-5.00
|10866.00
|2997
|2005.10.17 23:59
|sell
|993
|1.00
|1.2005
|1.2010
|1.1955
|2998
|2005.10.18 00:00
|s/l
|993
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1955
|-5.00
|10861.00
|2999
|2005.10.19 11:00
|buy stop
|994
|1.00
|1.1985
|1.1980
|1.2035
|3000
|2005.10.19 11:00
|buy stop
|995
|1.00
|1.1995
|1.1990
|1.2045
|3001
|2005.10.19 11:00
|buy stop
|996
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|3002
|2005.10.19 14:59
|buy
|994
|1.00
|1.1985
|1.1980
|1.2035
|3003
|2005.10.19 16:23
|s/l
|994
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.2035
|-5.00
|10856.00
|3004
|2005.10.19 16:56
|buy
|995
|1.00
|1.1995
|1.1990
|1.2045
|3005
|2005.10.19 16:56
|s/l
|995
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.2045
|-5.00
|10851.00
|3006
|2005.10.19 19:59
|buy
|996
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|3007
|2005.10.19 20:59
|s/l
|996
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2050
|-5.00
|10846.00
|3008
|2005.10.20 04:00
|sell stop
|997
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|3009
|2005.10.20 04:00
|sell stop
|998
|1.00
|1.1938
|1.1943
|1.1888
|3010
|2005.10.20 04:00
|sell stop
|999
|1.00
|1.1933
|1.1938
|1.1883
|3011
|2005.10.21 04:14
|expiration
|997
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|3012
|2005.10.21 04:14
|expiration
|998
|1.00
|1.1938
|1.1943
|1.1888
|3013
|2005.10.21 04:14
|expiration
|999
|1.00
|1.1933
|1.1938
|1.1883
|3014
|2005.10.21 12:00
|sell stop
|1000
|1.00
|1.1995
|1.2000
|1.1945
|3015
|2005.10.21 12:00
|sell stop
|1001
|1.00
|1.1980
|1.1985
|1.1930
|3016
|2005.10.21 15:59
|sell
|1000
|1.00
|1.1995
|1.2000
|1.1945
|3017
|2005.10.21 15:59
|sell
|1001
|1.00
|1.1980
|1.1985
|1.1930
|3018
|2005.10.21 17:47
|modify
|1000
|1.00
|1.1995
|1.1971
|1.1945
|3019
|2005.10.21 17:56
|modify
|1000
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.1945
|3020
|2005.10.21 17:57
|modify
|1001
|1.00
|1.1980
|1.1965
|1.1930
|3021
|2005.10.21 17:59
|s/l
|1000
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1945
|30.00
|10876.00
|3022
|2005.10.21 17:59
|s/l
|1001
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1930
|15.00
|10891.00
|3023
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|1002
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|3024
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|1003
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|3025
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|1004
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|3026
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|1005
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|3027
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|1006
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|3028
|2005.10.24 15:59
|buy
|1002
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|3029
|2005.10.24 15:59
|buy
|1003
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|3030
|2005.10.24 15:59
|buy
|1004
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|3031
|2005.10.24 16:00
|s/l
|1004
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2053
|-5.00
|10886.00
|3032
|2005.10.24 16:59
|s/l
|1003
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2048
|-5.00
|10881.00
|3033
|2005.10.24 17:00
|s/l
|1002
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2043
|-5.00
|10876.00
|3034
|2005.10.25 08:59
|buy
|1005
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|3035
|2005.10.25 08:59
|buy
|1006
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|3036
|2005.10.25 08:59
|modify
|1005
|1.00
|1.2008
|1.2018
|1.2058
|3037
|2005.10.25 09:00
|modify
|1005
|1.00
|1.2008
|1.2019
|1.2058
|3038
|2005.10.25 09:59
|modify
|1006
|1.00
|1.2013
|1.2019
|1.2063
|3039
|2005.10.25 09:59
|modify
|1005
|1.00
|1.2008
|1.2028
|1.2058
|3040
|2005.10.25 10:00
|modify
|1005
|1.00
|1.2008
|1.2029
|1.2058
|3041
|2005.10.25 10:34
|modify
|1006
|1.00
|1.2013
|1.2029
|1.2063
|3042
|2005.10.25 10:34
|s/l
|1005
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2058
|21.00
|10897.00
|3043
|2005.10.25 10:34
|s/l
|1006
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2063
|16.00
|10913.00
|3044
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|1007
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|3045
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|1008
|1.00
|1.2041
|1.2046
|1.1991
|3046
|2005.10.26 21:59
|sell
|1007
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|3047
|2005.10.26 22:00
|s/l
|1007
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2006
|-5.00
|10908.00
|3048
|2005.10.27 10:00
|expiration
|1008
|1.00
|1.2041
|1.2046
|1.1991
|3049
|2005.10.28 12:59
|sell stop
|1009
|1.00
|1.2094
|1.2099
|1.2044
|3050
|2005.10.28 12:59
|sell stop
|1010
|1.00
|1.2079
|1.2084
|1.2029
|3051
|2005.10.28 15:59
|sell
|1009
|1.00
|1.2094
|1.2099
|1.2044
|3052
|2005.10.28 16:59
|sell
|1010
|1.00
|1.2079
|1.2084
|1.2029
|3053
|2005.10.28 18:59
|modify
|1009
|1.00
|1.2094
|1.2077
|1.2044
|3054
|2005.10.28 19:10
|modify
|1010
|1.00
|1.2079
|1.2078
|1.2029
|3055
|2005.10.30 23:00
|modify
|1009
|1.00
|1.2094
|1.2064
|1.2044
|3056
|2005.10.30 23:00
|modify
|1010
|1.00
|1.2079
|1.2066
|1.2029
|3057
|2005.10.30 23:01
|modify
|1010
|1.00
|1.2079
|1.2064
|1.2029
|3058
|2005.10.30 23:03
|modify
|1009
|1.00
|1.2094
|1.2061
|1.2044
|3059
|2005.10.30 23:04
|s/l
|1009
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2044
|33.00
|10941.00
|3060
|2005.10.30 23:04
|s/l
|1010
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2029
|15.00
|10956.00
|3061
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|1011
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.2070
|3062
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|1012
|1.00
|1.2025
|1.2020
|1.2075
|3063
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|1013
|1.00
|1.2030
|1.2025
|1.2080
|3064
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|1014
|1.00
|1.2035
|1.2030
|1.2085
|3065
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|1015
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|3066
|2005.11.01 11:02
|buy
|1011
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.2070
|3067
|2005.11.01 11:02
|s/l
|1011
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2070
|-5.00
|10951.00
|3068
|2005.11.01 12:59
|buy
|1012
|1.00
|1.2025
|1.2020
|1.2075
|3069
|2005.11.01 13:00
|s/l
|1012
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2075
|-5.00
|10946.00
|3070
|2005.11.01 22:45
|buy
|1013
|1.00
|1.2030
|1.2025
|1.2080
|3071
|2005.11.01 22:45
|s/l
|1013
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2080
|-5.00
|10941.00
|3072
|2005.11.01 22:59
|buy
|1014
|1.00
|1.2035
|1.2030
|1.2085
|3073
|2005.11.01 22:59
|buy
|1015
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|3074
|2005.11.01 23:00
|s/l
|1015
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2090
|-5.00
|10936.00
|3075
|2005.11.01 23:05
|s/l
|1014
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2085
|-5.00
|10931.00
|3076
|2005.11.02 11:00
|sell stop
|1016
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|3077
|2005.11.02 11:00
|sell stop
|1017
|1.00
|1.1999
|1.2004
|1.1949
|3078
|2005.11.02 11:00
|sell stop
|1018
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|3079
|2005.11.02 11:00
|sell stop
|1019
|1.00
|1.1989
|1.1994
|1.1939
|3080
|2005.11.02 11:59
|sell
|1016
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|3081
|2005.11.02 11:59
|sell
|1017
|1.00
|1.1999
|1.2004
|1.1949
|3082
|2005.11.02 11:59
|sell
|1018
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|3083
|2005.11.02 12:00
|s/l
|1018
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.1944
|-5.00
|10926.00
|3084
|2005.11.02 12:03
|s/l
|1017
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1949
|-5.00
|10921.00
|3085
|2005.11.02 12:03
|s/l
|1016
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1954
|-5.00
|10916.00
|3086
|2005.11.02 12:17
|sell
|1019
|1.00
|1.1989
|1.1994
|1.1939
|3087
|2005.11.02 12:17
|s/l
|1019
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.1939
|-5.00
|10911.00
|3088
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|1020
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|3089
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|1021
|1.00
|1.2045
|1.2040
|1.2095
|3090
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|1022
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|3091
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|1023
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|3092
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|1024
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|3093
|2005.11.02 14:59
|buy
|1020
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|3094
|2005.11.02 15:00
|s/l
|1020
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2090
|-5.00
|10906.00
|3095
|2005.11.02 15:09
|buy
|1021
|1.00
|1.2045
|1.2040
|1.2095
|3096
|2005.11.02 15:09
|s/l
|1021
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2095
|-5.00
|10901.00
|3097
|2005.11.02 15:46
|buy
|1022
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|3098
|2005.11.02 15:47
|s/l
|1022
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2100
|-5.00
|10896.00
|3099
|2005.11.02 15:59
|buy
|1023
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|3100
|2005.11.02 15:59
|buy
|1024
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|3101
|2005.11.02 15:59
|modify
|1023
|1.00
|1.2055
|1.2057
|1.2105
|3102
|2005.11.02 16:46
|modify
|1023
|1.00
|1.2055
|1.2058
|1.2105
|3103
|2005.11.02 16:46
|modify
|1023
|1.00
|1.2055
|1.2059
|1.2105
|3104
|2005.11.02 16:47
|modify
|1023
|1.00
|1.2055
|1.2060
|1.2105
|3105
|2005.11.02 16:47
|modify
|1023
|1.00
|1.2055
|1.2061
|1.2105
|3106
|2005.11.02 16:48
|modify
|1024
|1.00
|1.2060
|1.2061
|1.2110
|3107
|2005.11.02 16:59
|s/l
|1023
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2105
|6.00
|10902.00
|3108
|2005.11.02 16:59
|s/l
|1024
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2110
|1.00
|10903.00
|3109
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|1025
|1.00
|1.2044
|1.2049
|1.1994
|3110
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|1026
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|3111
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|1027
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|3112
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|1028
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|3113
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|1029
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|3114
|2005.11.03 13:54
|sell
|1025
|1.00
|1.2044
|1.2049
|1.1994
|3115
|2005.11.03 13:54
|s/l
|1025
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1994
|-5.00
|10898.00
|3116
|2005.11.03 13:59
|sell
|1026
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|3117
|2005.11.03 13:59
|sell
|1027
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|3118
|2005.11.03 13:59
|sell
|1028
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|3119
|2005.11.03 13:59
|sell
|1029
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|3120
|2005.11.03 13:59
|modify
|1026
|1.00
|1.2039
|1.2025
|1.1989
|3121
|2005.11.03 14:00
|modify
|1027
|1.00
|1.2034
|1.2026
|1.1984
|3122
|2005.11.03 14:35
|modify
|1028
|1.00
|1.2029
|1.2026
|1.1979
|3123
|2005.11.03 14:35
|s/l
|1026
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1989
|14.00
|10912.00
|3124
|2005.11.03 14:35
|s/l
|1027
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1984
|8.00
|10920.00
|3125
|2005.11.03 14:35
|s/l
|1028
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1979
|3.00
|10923.00
|3126
|2005.11.03 14:37
|modify
|1029
|1.00
|1.2024
|1.2023
|1.1974
|3127
|2005.11.03 14:37
|modify
|1029
|1.00
|1.2024
|1.2022
|1.1974
|3128
|2005.11.03 14:37
|modify
|1029
|1.00
|1.2024
|1.2019
|1.1974
|3129
|2005.11.03 14:39
|s/l
|1029
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1974
|5.00
|10928.00
|3130
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|1030
|1.00
|1.1990
|1.1985
|1.2040
|3131
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|1031
|1.00
|1.1995
|1.1990
|1.2045
|3132
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|1032
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|3133
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|1033
|1.00
|1.2005
|1.2000
|1.2055
|3134
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|1034
|1.00
|1.2010
|1.2005
|1.2060
|3135
|2005.11.06 23:00
|expiration
|1030
|1.00
|1.1990
|1.1985
|1.2040
|3136
|2005.11.06 23:00
|expiration
|1031
|1.00
|1.1995
|1.1990
|1.2045
|3137
|2005.11.06 23:00
|expiration
|1032
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|3138
|2005.11.06 23:00
|expiration
|1033
|1.00
|1.2005
|1.2000
|1.2055
|3139
|2005.11.06 23:00
|expiration
|1034
|1.00
|1.2010
|1.2005
|1.2060
|3140
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|1035
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1836
|3141
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|1036
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|3142
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|1037
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|3143
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|1038
|1.00
|1.1801
|1.1796
|1.1851
|3144
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|1039
|1.00
|1.1806
|1.1801
|1.1856
|3145
|2005.11.08 18:14
|buy
|1035
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1836
|3146
|2005.11.08 18:14
|s/l
|1035
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.1836
|-5.00
|10923.00
|3147
|2005.11.08 18:16
|buy
|1036
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|3148
|2005.11.08 18:16
|s/l
|1036
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1841
|-5.00
|10918.00
|3149
|2005.11.08 18:59
|buy
|1037
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|3150
|2005.11.08 19:00
|s/l
|1037
|1.00
|1.1791
|1.1791
|1.1846
|-5.00
|10913.00
|3151
|2005.11.09 16:19
|expiration
|1038
|1.00
|1.1801
|1.1796
|1.1851
|3152
|2005.11.09 16:19
|expiration
|1039
|1.00
|1.1806
|1.1801
|1.1856
|3153
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|1040
|1.00
|1.1788
|1.1783
|1.1838
|3154
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|1041
|1.00
|1.1793
|1.1788
|1.1843
|3155
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|1042
|1.00
|1.1798
|1.1793
|1.1848
|3156
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|1043
|1.00
|1.1803
|1.1798
|1.1853
|3157
|2005.11.10 10:53
|buy
|1040
|1.00
|1.1788
|1.1783
|1.1838
|3158
|2005.11.10 10:53
|s/l
|1040
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1838
|-5.00
|10908.00
|3159
|2005.11.10 11:28
|buy
|1041
|1.00
|1.1793
|1.1788
|1.1843
|3160
|2005.11.10 11:28
|s/l
|1041
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1843
|-5.00
|10903.00
|3161
|2005.11.10 19:32
|expiration
|1042
|1.00
|1.1798
|1.1793
|1.1848
|3162
|2005.11.10 19:32
|expiration
|1043
|1.00
|1.1803
|1.1798
|1.1853
|3163
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|1044
|1.00
|1.1744
|1.1739
|1.1794
|3164
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|1045
|1.00
|1.1749
|1.1744
|1.1799
|3165
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|1046
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|3166
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|1047
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|3167
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|1048
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|3168
|2005.11.14 00:00
|expiration
|1044
|1.00
|1.1744
|1.1739
|1.1794
|3169
|2005.11.14 00:00
|expiration
|1045
|1.00
|1.1749
|1.1744
|1.1799
|3170
|2005.11.14 00:00
|expiration
|1046
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|3171
|2005.11.14 00:00
|expiration
|1047
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|3172
|2005.11.14 00:00
|expiration
|1048
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|3173
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|1049
|1.00
|1.1701
|1.1706
|1.1651
|3174
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|1050
|1.00
|1.1696
|1.1701
|1.1646
|3175
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|1051
|1.00
|1.1691
|1.1696
|1.1641
|3176
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|1052
|1.00
|1.1686
|1.1691
|1.1636
|3177
|2005.11.14 14:20
|sell
|1049
|1.00
|1.1701
|1.1706
|1.1651
|3178
|2005.11.14 14:20
|s/l
|1049
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.1651
|-5.00
|10898.00
|3179
|2005.11.14 14:22
|sell
|1050
|1.00
|1.1696
|1.1701
|1.1646
|3180
|2005.11.14 14:24
|s/l
|1050
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1646
|-5.00
|10893.00
|3181
|2005.11.14 16:29
|sell
|1051
|1.00
|1.1691
|1.1696
|1.1641
|3182
|2005.11.14 16:29
|s/l
|1051
|1.00
|1.1696
|1.1696
|1.1641
|-5.00
|10888.00
|3183
|2005.11.14 16:59
|sell
|1052
|1.00
|1.1686
|1.1691
|1.1636
|3184
|2005.11.14 16:59
|modify
|1052
|1.00
|1.1686
|1.1680
|1.1636
|3185
|2005.11.14 17:00
|modify
|1052
|1.00
|1.1686
|1.1678
|1.1636
|3186
|2005.11.14 17:13
|s/l
|1052
|1.00
|1.1678
|1.1678
|1.1636
|8.00
|10896.00
|3187
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|1053
|1.00
|1.1726
|1.1721
|1.1776
|3188
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|1054
|1.00
|1.1731
|1.1726
|1.1781
|3189
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|1055
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|3190
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|1056
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|3191
|2005.11.15 20:59
|buy
|1053
|1.00
|1.1726
|1.1721
|1.1776
|3192
|2005.11.15 20:59
|buy
|1054
|1.00
|1.1731
|1.1726
|1.1781
|3193
|2005.11.15 21:00
|s/l
|1054
|1.00
|1.1726
|1.1726
|1.1781
|-5.00
|10891.00
|3194
|2005.11.15 21:08
|s/l
|1053
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1776
|-5.00
|10886.00
|3195
|2005.11.15 23:59
|buy
|1055
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|3196
|2005.11.16 00:00
|s/l
|1055
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1786
|-5.00
|10881.00
|3197
|2005.11.16 09:23
|expiration
|1056
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|3198
|2005.11.16 10:59
|sell stop
|1057
|1.00
|1.1671
|1.1676
|1.1621
|3199
|2005.11.16 10:59
|sell stop
|1058
|1.00
|1.1656
|1.1661
|1.1606
|3200
|2005.11.16 14:59
|sell
|1057
|1.00
|1.1671
|1.1676
|1.1621
|3201
|2005.11.16 14:59
|sell
|1058
|1.00
|1.1656
|1.1661
|1.1606
|3202
|2005.11.16 14:59
|modify
|1057
|1.00
|1.1671
|1.1661
|1.1621
|3203
|2005.11.16 15:00
|s/l
|1057
|1.00
|1.1661
|1.1661
|1.1621
|10.00
|10891.00
|3204
|2005.11.16 15:00
|s/l
|1058
|1.00
|1.1661
|1.1661
|1.1606
|-5.00
|10886.00
|3205
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|1059
|1.00
|1.1705
|1.1700
|1.1755
|3206
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|1060
|1.00
|1.1710
|1.1705
|1.1760
|3207
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|1061
|1.00
|1.1715
|1.1710
|1.1765
|3208
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|1062
|1.00
|1.1720
|1.1715
|1.1770
|3209
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|1063
|1.00
|1.1725
|1.1720
|1.1775
|3210
|2005.11.17 14:59
|buy
|1059
|1.00
|1.1705
|1.1700
|1.1755
|3211
|2005.11.17 14:59
|buy
|1060
|1.00
|1.1710
|1.1705
|1.1760
|3212
|2005.11.17 15:00
|buy
|1061
|1.00
|1.1715
|1.1710
|1.1765
|3213
|2005.11.17 15:54
|s/l
|1061
|1.00
|1.1710
|1.1710
|1.1765
|-5.00
|10881.00
|3214
|2005.11.17 15:56
|buy
|1062
|1.00
|1.1720
|1.1715
|1.1770
|3215
|2005.11.17 15:56
|modify
|1059
|1.00
|1.1705
|1.1706
|1.1755
|3216
|2005.11.17 15:56
|s/l
|1062
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1770
|-5.00
|10876.00
|3217
|2005.11.17 15:56
|s/l
|1059
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.1755
|1.00
|10877.00
|3218
|2005.11.17 15:59
|buy
|1063
|1.00
|1.1725
|1.1720
|1.1775
|3219
|2005.11.17 16:00
|modify
|1060
|1.00
|1.1710
|1.1716
|1.1760
|3220
|2005.11.17 16:00
|s/l
|1063
|1.00
|1.1720
|1.1720
|1.1775
|-5.00
|10872.00
|3221
|2005.11.17 16:00
|s/l
|1060
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1760
|6.00
|10878.00
|3222
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|1064
|1.00
|1.1702
|1.1707
|1.1652
|3223
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|1065
|1.00
|1.1697
|1.1702
|1.1647
|3224
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|1066
|1.00
|1.1692
|1.1697
|1.1642
|3225
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|1067
|1.00
|1.1687
|1.1692
|1.1637
|3226
|2005.11.18 08:59
|sell
|1064
|1.00
|1.1702
|1.1707
|1.1652
|3227
|2005.11.18 08:59
|sell
|1065
|1.00
|1.1697
|1.1702
|1.1647
|3228
|2005.11.18 08:59
|sell
|1066
|1.00
|1.1692
|1.1697
|1.1642
|3229
|2005.11.18 08:59
|sell
|1067
|1.00
|1.1687
|1.1692
|1.1637
|3230
|2005.11.18 09:26
|s/l
|1067
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1637
|-5.00
|10873.00
|3231
|2005.11.18 09:26
|modify
|1064
|1.00
|1.1702
|1.1699
|1.1652
|3232
|2005.11.18 09:26
|modify
|1064
|1.00
|1.1702
|1.1698
|1.1652
|3233
|2005.11.18 09:38
|modify
|1064
|1.00
|1.1702
|1.1688
|1.1652
|3234
|2005.11.18 09:38
|modify
|1065
|1.00
|1.1697
|1.1690
|1.1647
|3235
|2005.11.18 09:39
|modify
|1066
|1.00
|1.1692
|1.1691
|1.1642
|3236
|2005.11.18 09:44
|modify
|1065
|1.00
|1.1697
|1.1688
|1.1647
|3237
|2005.11.18 09:45
|modify
|1066
|1.00
|1.1692
|1.1689
|1.1642
|3238
|2005.11.18 09:47
|s/l
|1064
|1.00
|1.1688
|1.1688
|1.1652
|14.00
|10887.00
|3239
|2005.11.18 09:47
|s/l
|1065
|1.00
|1.1688
|1.1688
|1.1647
|9.00
|10896.00
|3240
|2005.11.18 09:47
|s/l
|1066
|1.00
|1.1689
|1.1689
|1.1642
|3.00
|10899.00
|3241
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|1068
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1836
|3242
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|1069
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|3243
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|1070
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|3244
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|1071
|1.00
|1.1801
|1.1796
|1.1851
|3245
|2005.11.20 23:00
|expiration
|1068
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1836
|3246
|2005.11.20 23:00
|expiration
|1069
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|3247
|2005.11.20 23:00
|expiration
|1070
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|3248
|2005.11.20 23:00
|expiration
|1071
|1.00
|1.1801
|1.1796
|1.1851
|3249
|2005.11.21 16:00
|sell stop
|1072
|1.00
|1.1727
|1.1732
|1.1677
|3250
|2005.11.21 16:00
|sell stop
|1073
|1.00
|1.1717
|1.1722
|1.1667
|3251
|2005.11.21 16:00
|sell stop
|1074
|1.00
|1.1712
|1.1717
|1.1662
|3252
|2005.11.21 17:16
|sell
|1072
|1.00
|1.1727
|1.1732
|1.1677
|3253
|2005.11.21 17:16
|s/l
|1072
|1.00
|1.1732
|1.1732
|1.1677
|-5.00
|10894.00
|3254
|2005.11.22 08:59
|sell
|1073
|1.00
|1.1717
|1.1722
|1.1667
|3255
|2005.11.22 08:59
|sell
|1074
|1.00
|1.1712
|1.1717
|1.1662
|3256
|2005.11.22 09:00
|s/l
|1074
|1.00
|1.1717
|1.1717
|1.1662
|-5.00
|10889.00
|3257
|2005.11.22 09:40
|s/l
|1073
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1667
|-5.00
|10884.00
|3258
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|1075
|1.00
|1.1750
|1.1745
|1.1800
|3259
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|1076
|1.00
|1.1755
|1.1750
|1.1805
|3260
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|1077
|1.00
|1.1760
|1.1755
|1.1810
|3261
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|1078
|1.00
|1.1765
|1.1760
|1.1815
|3262
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|1079
|1.00
|1.1770
|1.1765
|1.1820
|3263
|2005.11.22 18:02
|buy
|1075
|1.00
|1.1750
|1.1745
|1.1800
|3264
|2005.11.22 18:02
|s/l
|1075
|1.00
|1.1745
|1.1745
|1.1800
|-5.00
|10879.00
|3265
|2005.11.22 19:59
|buy
|1076
|1.00
|1.1755
|1.1750
|1.1805
|3266
|2005.11.22 19:59
|buy
|1077
|1.00
|1.1760
|1.1755
|1.1810
|3267
|2005.11.22 19:59
|buy
|1078
|1.00
|1.1765
|1.1760
|1.1815
|3268
|2005.11.22 19:59
|buy
|1079
|1.00
|1.1770
|1.1765
|1.1820
|3269
|2005.11.22 20:00
|t/p
|1076
|1.00
|1.1805
|1.1750
|1.1805
|50.00
|10929.00
|3270
|2005.11.22 20:20
|modify
|1077
|1.00
|1.1760
|1.1799
|1.1810
|3271
|2005.11.22 20:20
|t/p
|1077
|1.00
|1.1810
|1.1799
|1.1810
|50.00
|10979.00
|3272
|2005.11.22 20:20
|modify
|1078
|1.00
|1.1765
|1.1806
|1.1815
|3273
|2005.11.22 20:20
|modify
|1079
|1.00
|1.1770
|1.1805
|1.1820
|3274
|2005.11.22 20:21
|modify
|1079
|1.00
|1.1770
|1.1806
|1.1820
|3275
|2005.11.22 20:21
|modify
|1078
|1.00
|1.1765
|1.1807
|1.1815
|3276
|2005.11.22 20:21
|modify
|1078
|1.00
|1.1765
|1.1809
|1.1815
|3277
|2005.11.22 20:21
|t/p
|1078
|1.00
|1.1815
|1.1809
|1.1815
|50.00
|11029.00
|3278
|2005.11.22 20:21
|modify
|1079
|1.00
|1.1770
|1.1811
|1.1820
|3279
|2005.11.22 20:21
|modify
|1079
|1.00
|1.1770
|1.1812
|1.1820
|3280
|2005.11.22 20:21
|modify
|1079
|1.00
|1.1770
|1.1813
|1.1820
|3281
|2005.11.22 20:22
|s/l
|1079
|1.00
|1.1813
|1.1813
|1.1820
|43.00
|11072.00
|3282
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|1080
|1.00
|1.1764
|1.1769
|1.1714
|3283
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|1081
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.1709
|3284
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|1082
|1.00
|1.1754
|1.1759
|1.1704
|3285
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|1083
|1.00
|1.1749
|1.1754
|1.1699
|3286
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|1084
|1.00
|1.1744
|1.1749
|1.1694
|3287
|2005.11.24 12:00
|expiration
|1080
|1.00
|1.1764
|1.1769
|1.1714
|3288
|2005.11.24 12:00
|expiration
|1081
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.1709
|3289
|2005.11.24 12:00
|expiration
|1082
|1.00
|1.1754
|1.1759
|1.1704
|3290
|2005.11.24 12:00
|expiration
|1083
|1.00
|1.1749
|1.1754
|1.1699
|3291
|2005.11.24 12:00
|expiration
|1084
|1.00
|1.1744
|1.1749
|1.1694
|3292
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|1085
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|3293
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|1086
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|3294
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|1087
|1.00
|1.1746
|1.1741
|1.1796
|3295
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|1088
|1.00
|1.1751
|1.1746
|1.1801
|3296
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|1089
|1.00
|1.1756
|1.1751
|1.1806
|3297
|2005.11.28 15:25
|buy
|1085
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|3298
|2005.11.28 15:25
|s/l
|1085
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1786
|-5.00
|11067.00
|3299
|2005.11.28 15:59
|buy
|1086
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|3300
|2005.11.28 15:59
|buy
|1087
|1.00
|1.1746
|1.1741
|1.1796
|3301
|2005.11.28 15:59
|buy
|1088
|1.00
|1.1751
|1.1746
|1.1801
|3302
|2005.11.28 15:59
|buy
|1089
|1.00
|1.1756
|1.1751
|1.1806
|3303
|2005.11.28 15:59
|modify
|1086
|1.00
|1.1741
|1.1787
|1.1791
|3304
|2005.11.28 16:00
|t/p
|1086
|1.00
|1.1791
|1.1787
|1.1791
|50.00
|11117.00
|3305
|2005.11.28 16:00
|modify
|1087
|1.00
|1.1746
|1.1786
|1.1796
|3306
|2005.11.28 16:47
|modify
|1088
|1.00
|1.1751
|1.1786
|1.1801
|3307
|2005.11.28 16:48
|modify
|1089
|1.00
|1.1756
|1.1785
|1.1806
|3308
|2005.11.28 16:48
|s/l
|1087
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1796
|40.00
|11157.00
|3309
|2005.11.28 16:48
|s/l
|1088
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1801
|35.00
|11192.00
|3310
|2005.11.28 16:48
|s/l
|1089
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.1806
|29.00
|11221.00
|3311
|2005.11.29 13:59
|sell stop
|1090
|1.00
|1.1748
|1.1753
|1.1698
|3312
|2005.11.29 13:59
|sell stop
|1091
|1.00
|1.1738
|1.1743
|1.1688
|3313
|2005.11.29 13:59
|sell stop
|1092
|1.00
|1.1733
|1.1738
|1.1683
|3314
|2005.11.30 13:59
|expiration
|1090
|1.00
|1.1748
|1.1753
|1.1698
|3315
|2005.11.30 13:59
|expiration
|1091
|1.00
|1.1738
|1.1743
|1.1688
|3316
|2005.11.30 13:59
|expiration
|1092
|1.00
|1.1733
|1.1738
|1.1683
|3317
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|1093
|1.00
|1.1809
|1.1804
|1.1859
|3318
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|1094
|1.00
|1.1814
|1.1809
|1.1864
|3319
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|1095
|1.00
|1.1819
|1.1814
|1.1869
|3320
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|1096
|1.00
|1.1824
|1.1819
|1.1874
|3321
|2005.12.01 16:34
|expiration
|1093
|1.00
|1.1809
|1.1804
|1.1859
|3322
|2005.12.01 16:34
|expiration
|1094
|1.00
|1.1814
|1.1809
|1.1864
|3323
|2005.12.01 16:34
|expiration
|1095
|1.00
|1.1819
|1.1814
|1.1869
|3324
|2005.12.01 16:34
|expiration
|1096
|1.00
|1.1824
|1.1819
|1.1874
|3325
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|1097
|1.00
|1.1756
|1.1751
|1.1806
|3326
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|1098
|1.00
|1.1761
|1.1756
|1.1811
|3327
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|1099
|1.00
|1.1766
|1.1761
|1.1816
|3328
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|1100
|1.00
|1.1771
|1.1766
|1.1821
|3329
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|1101
|1.00
|1.1776
|1.1771
|1.1826
|3330
|2005.12.05 12:59
|buy
|1097
|1.00
|1.1756
|1.1751
|1.1806
|3331
|2005.12.05 12:59
|buy
|1098
|1.00
|1.1761
|1.1756
|1.1811
|3332
|2005.12.05 12:59
|buy
|1099
|1.00
|1.1766
|1.1761
|1.1816
|3333
|2005.12.05 12:59
|buy
|1100
|1.00
|1.1771
|1.1766
|1.1821
|3334
|2005.12.05 12:59
|buy
|1101
|1.00
|1.1776
|1.1771
|1.1826
|3335
|2005.12.05 13:00
|s/l
|1101
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1826
|-5.00
|11216.00
|3336
|2005.12.05 13:00
|modify
|1097
|1.00
|1.1756
|1.1765
|1.1806
|3337
|2005.12.05 13:54
|modify
|1098
|1.00
|1.1761
|1.1765
|1.1811
|3338
|2005.12.05 13:55
|s/l
|1100
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1821
|-5.00
|11211.00
|3339
|2005.12.05 13:56
|s/l
|1097
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1806
|9.00
|11220.00
|3340
|2005.12.05 13:56
|s/l
|1098
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1811
|4.00
|11224.00
|3341
|2005.12.05 15:01
|s/l
|1099
|1.00
|1.1761
|1.1761
|1.1816
|-5.00
|11219.00
|3342
|2005.12.06 14:59
|sell stop
|1102
|1.00
|1.1745
|1.1750
|1.1695
|3343
|2005.12.06 14:59
|sell stop
|1103
|1.00
|1.1735
|1.1740
|1.1685
|3344
|2005.12.06 14:59
|sell stop
|1104
|1.00
|1.1730
|1.1735
|1.1680
|3345
|2005.12.07 09:59
|sell
|1102
|1.00
|1.1745
|1.1750
|1.1695
|3346
|2005.12.07 09:59
|sell
|1103
|1.00
|1.1735
|1.1740
|1.1685
|3347
|2005.12.07 09:59
|sell
|1104
|1.00
|1.1730
|1.1735
|1.1680
|3348
|2005.12.07 09:59
|modify
|1102
|1.00
|1.1745
|1.1740
|1.1695
|3349
|2005.12.07 10:00
|s/l
|1104
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1680
|-5.00
|11214.00
|3350
|2005.12.07 10:51
|s/l
|1102
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1695
|5.00
|11219.00
|3351
|2005.12.07 10:51
|s/l
|1103
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1685
|-5.00
|11214.00
|3352
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|3353
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|1106
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|3354
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|1107
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|3355
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|1108
|1.00
|1.1769
|1.1764
|1.1819
|3356
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|1109
|1.00
|1.1774
|1.1769
|1.1824
|3357
|2005.12.08 08:59
|buy
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|3358
|2005.12.08 08:59
|buy
|1106
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|3359
|2005.12.08 08:59
|buy
|1107
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|3360
|2005.12.08 08:59
|buy
|1108
|1.00
|1.1769
|1.1764
|1.1819
|3361
|2005.12.08 08:59
|modify
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1759
|1.1804
|3362
|2005.12.08 09:00
|s/l
|1108
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1819
|-5.00
|11209.00
|3363
|2005.12.08 09:26
|buy
|1109
|1.00
|1.1774
|1.1769
|1.1824
|3364
|2005.12.08 09:26
|s/l
|1109
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.1824
|-5.00
|11204.00
|3365
|2005.12.08 09:26
|modify
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1765
|1.1804
|3366
|2005.12.08 09:26
|modify
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1766
|1.1804
|3367
|2005.12.08 09:26
|modify
|1106
|1.00
|1.1759
|1.1765
|1.1809
|3368
|2005.12.08 09:31
|modify
|1107
|1.00
|1.1764
|1.1765
|1.1814
|3369
|2005.12.08 09:32
|modify
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1766
|1.1804
|3370
|2005.12.08 09:32
|modify
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1767
|1.1804
|3371
|2005.12.08 09:32
|modify
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1768
|1.1804
|3372
|2005.12.08 09:32
|modify
|1106
|1.00
|1.1759
|1.1767
|1.1809
|3373
|2005.12.08 09:32
|modify
|1107
|1.00
|1.1764
|1.1767
|1.1814
|3374
|2005.12.08 09:33
|modify
|1107
|1.00
|1.1764
|1.1767
|1.1814
|3375
|2005.12.08 09:33
|modify
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1768
|1.1804
|3376
|2005.12.08 09:33
|modify
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1770
|1.1804
|3377
|2005.12.08 09:33
|modify
|1105
|1.00
|1.1754
|1.1772
|1.1804
|3378
|2005.12.08 09:33
|modify
|1106
|1.00
|1.1759
|1.1771
|1.1809
|3379
|2005.12.08 09:34
|modify
|1107
|1.00
|1.1764
|1.1771
|1.1814
|3380
|2005.12.08 09:34
|modify
|1106
|1.00
|1.1759
|1.1772
|1.1809
|3381
|2005.12.08 09:34
|modify
|1107
|1.00
|1.1764
|1.1772
|1.1814
|3382
|2005.12.08 09:36
|s/l
|1105
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1804
|18.00
|11222.00
|3383
|2005.12.08 09:36
|s/l
|1106
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1809
|13.00
|11235.00
|3384
|2005.12.08 09:36
|s/l
|1107
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1814
|8.00
|11243.00
|3385
|2005.12.09 08:00
|sell stop
|1110
|1.00
|1.1773
|1.1778
|1.1723
|3386
|2005.12.09 08:00
|sell stop
|1111
|1.00
|1.1758
|1.1763
|1.1708
|3387
|2005.12.09 09:00
|sell
|1110
|1.00
|1.1773
|1.1778
|1.1723
|3388
|2005.12.09 09:00
|s/l
|1110
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1723
|-5.00
|11238.00
|3389
|2005.12.11 23:00
|expiration
|1111
|1.00
|1.1758
|1.1763
|1.1708
|3390
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|1112
|1.00
|1.1780
|1.1785
|1.1730
|3391
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|1113
|1.00
|1.1775
|1.1780
|1.1725
|3392
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|1114
|1.00
|1.1770
|1.1775
|1.1720
|3393
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|1115
|1.00
|1.1765
|1.1770
|1.1715
|3394
|2005.12.13 00:00
|expiration
|1112
|1.00
|1.1780
|1.1785
|1.1730
|3395
|2005.12.13 00:00
|expiration
|1113
|1.00
|1.1775
|1.1780
|1.1725
|3396
|2005.12.13 00:00
|expiration
|1114
|1.00
|1.1770
|1.1775
|1.1720
|3397
|2005.12.13 00:00
|expiration
|1115
|1.00
|1.1765
|1.1770
|1.1715
|3398
|2005.12.13 10:00
|sell stop
|1116
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|3399
|2005.12.13 10:00
|sell stop
|1117
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|3400
|2005.12.13 10:26
|sell
|1116
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|3401
|2005.12.13 10:26
|s/l
|1116
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1862
|-5.00
|11233.00
|3402
|2005.12.14 10:00
|expiration
|1117
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|3403
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|1118
|1.00
|1.1981
|1.1986
|1.1931
|3404
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|1119
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|3405
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|1120
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.1921
|3406
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|1121
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|3407
|2005.12.14 23:59
|sell
|1118
|1.00
|1.1981
|1.1986
|1.1931
|3408
|2005.12.14 23:59
|sell
|1119
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|3409
|2005.12.15 00:00
|sell
|1120
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.1921
|3410
|2005.12.15 00:00
|s/l
|1119
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1926
|-5.00
|11228.00
|3411
|2005.12.15 00:00
|s/l
|1120
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.1921
|-5.00
|11223.00
|3412
|2005.12.15 00:00
|s/l
|1118
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.1931
|-5.00
|11218.00
|3413
|2005.12.15 15:59
|sell
|1121
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|3414
|2005.12.15 15:59
|modify
|1121
|1.00
|1.1966
|1.1962
|1.1916
|3415
|2005.12.15 16:00
|s/l
|1121
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.1916
|4.00
|11222.00
|3416
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|1122
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|3417
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|1123
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|3418
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|1124
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|3419
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|1125
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|3420
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|1126
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|3421
|2005.12.16 08:59
|buy
|1122
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|3422
|2005.12.16 08:59
|buy
|1123
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|3423
|2005.12.16 08:59
|buy
|1124
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|3424
|2005.12.16 08:59
|buy
|1125
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|3425
|2005.12.16 08:59
|buy
|1126
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|3426
|2005.12.16 08:59
|modify
|1122
|1.00
|1.1993
|1.2001
|1.2043
|3427
|2005.12.16 09:00
|s/l
|1126
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2063
|-5.00
|11217.00
|3428
|2005.12.16 09:07
|modify
|1123
|1.00
|1.1998
|1.2001
|1.2048
|3429
|2005.12.16 09:07
|s/l
|1125
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.2058
|-5.00
|11212.00
|3430
|2005.12.16 09:07
|s/l
|1122
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.2043
|8.00
|11220.00
|3431
|2005.12.16 09:07
|s/l
|1123
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.2048
|3.00
|11223.00
|3432
|2005.12.16 09:07
|s/l
|1124
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2053
|-5.00
|11218.00
|3433
|2005.12.16 14:55
|sell stop
|1127
|1.00
|1.1962
|1.1967
|1.1912
|3434
|2005.12.16 14:55
|sell stop
|1128
|1.00
|1.1957
|1.1962
|1.1907
|3435
|2005.12.16 14:55
|sell stop
|1129
|1.00
|1.1952
|1.1957
|1.1902
|3436
|2005.12.16 14:55
|sell stop
|1130
|1.00
|1.1947
|1.1952
|1.1897
|3437
|2005.12.18 23:00
|expiration
|1127
|1.00
|1.1962
|1.1967
|1.1912
|3438
|2005.12.18 23:00
|expiration
|1128
|1.00
|1.1957
|1.1962
|1.1907
|3439
|2005.12.18 23:00
|expiration
|1129
|1.00
|1.1952
|1.1957
|1.1902
|3440
|2005.12.18 23:00
|expiration
|1130
|1.00
|1.1947
|1.1952
|1.1897
|3441
|2005.12.19 12:59
|sell stop
|1131
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|3442
|2005.12.19 12:59
|sell stop
|1132
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|3443
|2005.12.20 08:22
|sell
|1131
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|3444
|2005.12.20 08:22
|s/l
|1131
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.1925
|-5.00
|11213.00
|3445
|2005.12.20 12:59
|expiration
|1132
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|3446
|2005.12.22 14:59
|buy stop
|1133
|1.00
|1.1885
|1.1880
|1.1935
|3447
|2005.12.22 14:59
|buy stop
|1134
|1.00
|1.1895
|1.1890
|1.1945
|3448
|2005.12.22 14:59
|buy stop
|1135
|1.00
|1.1900
|1.1895
|1.1950
|3449
|2005.12.22 16:10
|buy
|1133
|1.00
|1.1885
|1.1880
|1.1935
|3450
|2005.12.22 16:11
|s/l
|1133
|1.00
|1.1880
|1.1880
|1.1935
|-5.00
|11208.00
|3451
|2005.12.23 14:59
|expiration
|1134
|1.00
|1.1895
|1.1890
|1.1945
|3452
|2005.12.23 14:59
|expiration
|1135
|1.00
|1.1900
|1.1895
|1.1950
|3453
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|1136
|1.00
|1.1886
|1.1881
|1.1936
|3454
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|1137
|1.00
|1.1891
|1.1886
|1.1941
|3455
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|1138
|1.00
|1.1896
|1.1891
|1.1946
|3456
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|1139
|1.00
|1.1901
|1.1896
|1.1951
|3457
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|1140
|1.00
|1.1906
|1.1901
|1.1956
|3458
|2005.12.26 22:00
|expiration
|1136
|1.00
|1.1886
|1.1881
|1.1936
|3459
|2005.12.26 22:00
|expiration
|1137
|1.00
|1.1891
|1.1886
|1.1941
|3460
|2005.12.26 22:00
|expiration
|1138
|1.00
|1.1896
|1.1891
|1.1946
|3461
|2005.12.26 22:00
|expiration
|1139
|1.00
|1.1901
|1.1896
|1.1951
|3462
|2005.12.26 22:00
|expiration
|1140
|1.00
|1.1906
|1.1901
|1.1956
|3463
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|1141
|1.00
|1.1842
|1.1847
|1.1792
|3464
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|1142
|1.00
|1.1837
|1.1842
|1.1787
|3465
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|1143
|1.00
|1.1832
|1.1837
|1.1782
|3466
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|1144
|1.00
|1.1827
|1.1832
|1.1777
|3467
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|1145
|1.00
|1.1822
|1.1827
|1.1772
|3468
|2005.12.26 23:59
|sell
|1141
|1.00
|1.1842
|1.1847
|1.1792
|3469
|2005.12.26 23:59
|sell
|1142
|1.00
|1.1837
|1.1842
|1.1787
|3470
|2005.12.27 00:00
|s/l
|1142
|1.00
|1.1842
|1.1842
|1.1787
|-5.00
|11203.00
|3471
|2005.12.27 01:59
|s/l
|1141
|1.00
|1.1847
|1.1847
|1.1792
|-5.00
|11198.00
|3472
|2005.12.27 19:59
|sell
|1143
|1.00
|1.1832
|1.1837
|1.1782
|3473
|2005.12.27 20:00
|s/l
|1143
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1782
|-5.00
|11193.00
|3474
|2005.12.27 21:59
|sell
|1144
|1.00
|1.1827
|1.1832
|1.1777
|3475
|2005.12.27 22:00
|s/l
|1144
|1.00
|1.1832
|1.1832
|1.1777
|-5.00
|11188.00
|3476
|2005.12.27 23:09
|expiration
|1145
|1.00
|1.1822
|1.1827
|1.1772
|3477
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|1146
|1.00
|1.1868
|1.1863
|1.1918
|3478
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|1147
|1.00
|1.1873
|1.1868
|1.1923
|3479
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|1148
|1.00
|1.1878
|1.1873
|1.1928
|3480
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|1149
|1.00
|1.1883
|1.1878
|1.1933
|3481
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|1150
|1.00
|1.1888
|1.1883
|1.1938
|3482
|2005.12.28 06:59
|buy
|1146
|1.00
|1.1868
|1.1863
|1.1918
|3483
|2005.12.28 06:59
|buy
|1147
|1.00
|1.1873
|1.1868
|1.1923
|3484
|2005.12.28 06:59
|buy
|1148
|1.00
|1.1878
|1.1873
|1.1928
|3485
|2005.12.28 07:00
|s/l
|1148
|1.00
|1.1873
|1.1873
|1.1928
|-5.00
|11183.00
|3486
|2005.12.28 07:59
|t/p
|1146
|1.00
|1.1918
|1.1863
|1.1918
|50.00
|11233.00
|3487
|2005.12.28 07:59
|buy
|1149
|1.00
|1.1883
|1.1878
|1.1933
|3488
|2005.12.28 07:59
|buy
|1150
|1.00
|1.1888
|1.1883
|1.1938
|3489
|2005.12.28 07:59
|modify
|1147
|1.00
|1.1873
|1.1917
|1.1923
|3490
|2005.12.28 08:00
|t/p
|1147
|1.00
|1.1923
|1.1917
|1.1923
|50.00
|11283.00
|3491
|2005.12.28 08:00
|modify
|1149
|1.00
|1.1883
|1.1918
|1.1933
|3492
|2005.12.28 08:11
|modify
|1150
|1.00
|1.1888
|1.1918
|1.1938
|3493
|2005.12.28 08:12
|s/l
|1149
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1933
|35.00
|11318.00
|3494
|2005.12.28 08:12
|s/l
|1150
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1938
|30.00
|11348.00
|3495
|2005.12.28 17:59
|sell stop
|1151
|1.00
|1.1825
|1.1830
|1.1775
|3496
|2005.12.28 17:59
|sell stop
|1152
|1.00
|1.1815
|1.1820
|1.1765
|3497
|2005.12.28 17:59
|sell stop
|1153
|1.00
|1.1810
|1.1815
|1.1760
|3498
|2005.12.29 13:28
|sell
|1151
|1.00
|1.1825
|1.1830
|1.1775
|3499
|2005.12.29 13:28
|s/l
|1151
|1.00
|1.1830
|1.1830
|1.1775
|-5.00
|11343.00
|3500
|2005.12.29 17:59
|expiration
|1152
|1.00
|1.1815
|1.1820
|1.1765
|3501
|2005.12.29 17:59
|expiration
|1153
|1.00
|1.1810
|1.1815
|1.1760
|3502
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|1154
|1.00
|1.1877
|1.1872
|1.1927
|3503
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|1155
|1.00
|1.1882
|1.1877
|1.1932
|3504
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|1156
|1.00
|1.1887
|1.1882
|1.1937
|3505
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|1157
|1.00
|1.1892
|1.1887
|1.1942
|3506
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|1158
|1.00
|1.1897
|1.1892
|1.1947
|3507
|2005.12.30 03:59
|buy
|1154
|1.00
|1.1877
|1.1872
|1.1927
|3508
|2005.12.30 04:00
|s/l
|1154
|1.00
|1.1872
|1.1872
|1.1927
|-5.00
|11338.00
|3509
|2005.12.30 04:23
|buy
|1155
|1.00
|1.1882
|1.1877
|1.1932
|3510
|2005.12.30 04:23
|s/l
|1155
|1.00
|1.1877
|1.1877
|1.1932
|-5.00
|11333.00
|3511
|2005.12.30 04:59
|buy
|1156
|1.00
|1.1887
|1.1882
|1.1937
|3512
|2005.12.30 05:00
|s/l
|1156
|1.00
|1.1882
|1.1882
|1.1937
|-5.00
|11328.00
|3513
|2005.12.30 07:32
|buy
|1157
|1.00
|1.1892
|1.1887
|1.1942
|3514
|2005.12.30 07:32
|s/l
|1157
|1.00
|1.1887
|1.1887
|1.1942
|-5.00
|11323.00
|3515
|2006.01.02 22:00
|expiration
|1158
|1.00
|1.1897
|1.1892
|1.1947
|3516
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|1159
|1.00
|1.1856
|1.1851
|1.1906
|3517
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|1160
|1.00
|1.1861
|1.1856
|1.1911
|3518
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|1161
|1.00
|1.1866
|1.1861
|1.1916
|3519
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|1162
|1.00
|1.1871
|1.1866
|1.1921
|3520
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|1163
|1.00
|1.1876
|1.1871
|1.1926
|3521
|2006.01.03 01:59
|buy
|1159
|1.00
|1.1856
|1.1851
|1.1906
|3522
|2006.01.03 01:59
|buy
|1160
|1.00
|1.1861
|1.1856
|1.1911
|3523
|2006.01.03 01:59
|buy
|1161
|1.00
|1.1866
|1.1861
|1.1916
|3524
|2006.01.03 02:00
|s/l
|1161
|1.00
|1.1861
|1.1861
|1.1916
|-5.00
|11318.00
|3525
|2006.01.03 02:59
|modify
|1159
|1.00
|1.1856
|1.1857
|1.1906
|3526
|2006.01.03 02:59
|buy
|1162
|1.00
|1.1871
|1.1866
|1.1921
|3527
|2006.01.03 02:59
|buy
|1163
|1.00
|1.1876
|1.1871
|1.1926
|3528
|2006.01.03 02:59
|modify
|1159
|1.00
|1.1856
|1.1865
|1.1906
|3529
|2006.01.03 03:00
|s/l
|1163
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1926
|-5.00
|11313.00
|3530
|2006.01.03 03:00
|modify
|1160
|1.00
|1.1861
|1.1865
|1.1911
|3531
|2006.01.03 03:05
|modify
|1159
|1.00
|1.1856
|1.1866
|1.1906
|3532
|2006.01.03 03:05
|modify
|1159
|1.00
|1.1856
|1.1867
|1.1906
|3533
|2006.01.03 03:05
|modify
|1159
|1.00
|1.1856
|1.1868
|1.1906
|3534
|2006.01.03 03:05
|modify
|1160
|1.00
|1.1861
|1.1867
|1.1911
|3535
|2006.01.03 03:06
|modify
|1160
|1.00
|1.1861
|1.1868
|1.1911
|3536
|2006.01.03 03:19
|s/l
|1159
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1906
|12.00
|11325.00
|3537
|2006.01.03 03:19
|s/l
|1160
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1911
|7.00
|11332.00
|3538
|2006.01.03 05:21
|modify
|1162
|1.00
|1.1871
|1.1872
|1.1921
|3539
|2006.01.03 05:24
|modify
|1162
|1.00
|1.1871
|1.1874
|1.1921
|3540
|2006.01.03 05:59
|modify
|1162
|1.00
|1.1871
|1.1887
|1.1921
|3541
|2006.01.03 06:01
|s/l
|1162
|1.00
|1.1887
|1.1887
|1.1921
|16.00
|11348.00
|3542
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|1164
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|3543
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|1165
|1.00
|1.2061
|1.2066
|1.2011
|3544
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|1166
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|3545
|2006.01.06 11:02
|expiration
|1164
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|3546
|2006.01.06 11:02
|expiration
|1165
|1.00
|1.2061
|1.2066
|1.2011
|3547
|2006.01.06 11:02
|expiration
|1166
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|3548
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|1167
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|3549
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|1168
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|3550
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|1169
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|3551
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|1170
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|3552
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|1171
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|3553
|2006.01.06 13:59
|buy
|1167
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|3554
|2006.01.06 13:59
|buy
|1168
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|3555
|2006.01.06 13:59
|buy
|1169
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|3556
|2006.01.06 13:59
|buy
|1170
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|3557
|2006.01.06 13:59
|buy
|1171
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|3558
|2006.01.06 13:59
|modify
|1167
|1.00
|1.2113
|1.2156
|1.2163
|3559
|2006.01.06 14:00
|modify
|1167
|1.00
|1.2113
|1.2157
|1.2163
|3560
|2006.01.06 14:29
|modify
|1168
|1.00
|1.2118
|1.2157
|1.2168
|3561
|2006.01.06 14:30
|modify
|1169
|1.00
|1.2123
|1.2153
|1.2173
|3562
|2006.01.06 14:30
|s/l
|1167
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2163
|44.00
|11392.00
|3563
|2006.01.06 14:30
|s/l
|1168
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2168
|39.00
|11431.00
|3564
|2006.01.06 14:30
|s/l
|1169
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2173
|30.00
|11461.00
|3565
|2006.01.06 14:30
|modify
|1170
|1.00
|1.2128
|1.2148
|1.2178
|3566
|2006.01.06 14:30
|s/l
|1170
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2178
|20.00
|11481.00
|3567
|2006.01.06 14:30
|modify
|1171
|1.00
|1.2133
|1.2140
|1.2183
|3568
|2006.01.06 14:30
|s/l
|1171
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2183
|7.00
|11488.00
|3569
|2006.01.09 07:59
|sell stop
|1172
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|3570
|2006.01.09 07:59
|sell stop
|1173
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|3571
|2006.01.09 08:59
|sell
|1172
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|3572
|2006.01.09 10:08
|sell
|1173
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|3573
|2006.01.09 10:08
|s/l
|1173
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2031
|-5.00
|11483.00
|3574
|2006.01.09 10:10
|modify
|1172
|1.00
|1.2096
|1.2093
|1.2046
|3575
|2006.01.09 10:11
|modify
|1172
|1.00
|1.2096
|1.2092
|1.2046
|3576
|2006.01.09 10:34
|modify
|1172
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2046
|3577
|2006.01.09 10:39
|s/l
|1172
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2046
|5.00
|11488.00
|3578
|2006.01.10 10:59
|buy stop
|1174
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|3579
|2006.01.10 10:59
|buy stop
|1175
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|3580
|2006.01.10 10:59
|buy stop
|1176
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|3581
|2006.01.11 10:59
|expiration
|1174
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|3582
|2006.01.11 10:59
|expiration
|1175
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|3583
|2006.01.11 10:59
|expiration
|1176
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|3584
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|1177
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|3585
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|1178
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|3586
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|1179
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|3587
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|1180
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|3588
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|1181
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|3589
|2006.01.11 12:59
|buy
|1177
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|3590
|2006.01.11 13:00
|s/l
|1177
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2141
|-5.00
|11483.00
|3591
|2006.01.11 13:25
|buy
|1178
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|3592
|2006.01.11 13:25
|s/l
|1178
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2146
|-5.00
|11478.00
|3593
|2006.01.11 13:30
|buy
|1179
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|3594
|2006.01.11 13:30
|s/l
|1179
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2151
|-5.00
|11473.00
|3595
|2006.01.11 14:59
|buy
|1180
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|3596
|2006.01.11 14:59
|buy
|1181
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|3597
|2006.01.11 15:00
|modify
|1180
|1.00
|1.2106
|1.2108
|1.2156
|3598
|2006.01.11 15:08
|s/l
|1180
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2156
|2.00
|11475.00
|3599
|2006.01.11 15:08
|s/l
|1181
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2161
|-5.00
|11470.00
|3600
|2006.01.12 13:59
|sell stop
|1182
|1.00
|1.2073
|1.2078
|1.2023
|3601
|2006.01.12 13:59
|sell stop
|1183
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|3602
|2006.01.12 14:59
|sell
|1182
|1.00
|1.2073
|1.2078
|1.2023
|3603
|2006.01.12 14:59
|sell
|1183
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|3604
|2006.01.12 14:59
|modify
|1182
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2023
|3605
|2006.01.12 15:00
|modify
|1182
|1.00
|1.2073
|1.2044
|1.2023
|3606
|2006.01.12 15:26
|modify
|1183
|1.00
|1.2058
|1.2044
|1.2008
|3607
|2006.01.12 15:27
|s/l
|1182
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2023
|29.00
|11499.00
|3608
|2006.01.12 15:27
|s/l
|1183
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2008
|14.00
|11513.00
|3609
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|1184
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|3610
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|1185
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|3611
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|1186
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|3612
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|1187
|1.00
|1.2102
|1.2097
|1.2152
|3613
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|1188
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|3614
|2006.01.13 16:44
|buy
|1184
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|3615
|2006.01.13 16:44
|s/l
|1184
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2137
|-5.00
|11508.00
|3616
|2006.01.13 16:47
|buy
|1185
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|3617
|2006.01.13 16:47
|s/l
|1185
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2142
|-5.00
|11503.00
|3618
|2006.01.13 16:47
|buy
|1186
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|3619
|2006.01.13 16:47
|s/l
|1186
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2147
|-5.00
|11498.00
|3620
|2006.01.13 16:59
|buy
|1187
|1.00
|1.2102
|1.2097
|1.2152
|3621
|2006.01.13 16:59
|buy
|1188
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|3622
|2006.01.13 17:00
|s/l
|1188
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2157
|-5.00
|11493.00
|3623
|2006.01.13 17:29
|s/l
|1187
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2152
|-5.00
|11488.00
|3624
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|1189
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|3625
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|1190
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|3626
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|1191
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|3627
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|1192
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|3628
|2006.01.17 00:59
|sell
|1189
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|3629
|2006.01.17 00:59
|sell
|1190
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|3630
|2006.01.17 00:59
|sell
|1191
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|3631
|2006.01.17 00:59
|sell
|1192
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|3632
|2006.01.17 01:54
|s/l
|1191
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2045
|-5.00
|11483.00
|3633
|2006.01.17 01:54
|s/l
|1192
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2040
|-5.00
|11478.00
|3634
|2006.01.17 01:54
|s/l
|1190
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2050
|-5.00
|11473.00
|3635
|2006.01.17 01:55
|s/l
|1189
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2055
|-5.00
|11468.00
|3636
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|1193
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|3637
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|1194
|1.00
|1.2139
|1.2134
|1.2189
|3638
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|1195
|1.00
|1.2144
|1.2139
|1.2194
|3639
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|1196
|1.00
|1.2149
|1.2144
|1.2199
|3640
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|1197
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|3641
|2006.01.17 07:47
|buy
|1193
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|3642
|2006.01.17 07:48
|s/l
|1193
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2184
|-5.00
|11463.00
|3643
|2006.01.17 07:52
|buy
|1194
|1.00
|1.2139
|1.2134
|1.2189
|3644
|2006.01.17 07:52
|s/l
|1194
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2189
|-5.00
|11458.00
|3645
|2006.01.17 08:21
|buy
|1195
|1.00
|1.2144
|1.2139
|1.2194
|3646
|2006.01.17 08:22
|s/l
|1195
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2194
|-5.00
|11453.00
|3647
|2006.01.18 07:00
|expiration
|1196
|1.00
|1.2149
|1.2144
|1.2199
|3648
|2006.01.18 07:00
|expiration
|1197
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|3649
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|1198
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|3650
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|1199
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|3651
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|1200
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|3652
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|1201
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|3653
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|1202
|1.00
|1.2153
|1.2148
|1.2203
|3654
|2006.01.18 08:59
|buy
|1198
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|3655
|2006.01.18 08:59
|buy
|1199
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|3656
|2006.01.18 08:59
|buy
|1200
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|3657
|2006.01.18 09:00
|s/l
|1200
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2193
|-5.00
|11448.00
|3658
|2006.01.18 09:00
|s/l
|1198
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2183
|-5.00
|11443.00
|3659
|2006.01.18 09:00
|s/l
|1199
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2188
|-5.00
|11438.00
|3660
|2006.01.18 14:45
|buy
|1201
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|3661
|2006.01.18 14:45
|s/l
|1201
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2198
|-5.00
|11433.00
|3662
|2006.01.18 14:45
|buy
|1202
|1.00
|1.2153
|1.2148
|1.2203
|3663
|2006.01.18 14:45
|s/l
|1202
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2203
|-5.00
|11428.00
|3664
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|1203
|1.00
|1.2086
|1.2091
|1.2036
|3665
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|1204
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|3666
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|1205
|1.00
|1.2076
|1.2081
|1.2026
|3667
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|1206
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|3668
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|1207
|1.00
|1.2066
|1.2071
|1.2016
|3669
|2006.01.18 16:59
|sell
|1203
|1.00
|1.2086
|1.2091
|1.2036
|3670
|2006.01.18 17:41
|s/l
|1203
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2036
|-5.00
|11423.00
|3671
|2006.01.18 17:42
|sell
|1204
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|3672
|2006.01.18 17:42
|s/l
|1204
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2031
|-5.00
|11418.00
|3673
|2006.01.18 17:44
|sell
|1205
|1.00
|1.2076
|1.2081
|1.2026
|3674
|2006.01.18 17:44
|s/l
|1205
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2026
|-5.00
|11413.00
|3675
|2006.01.18 17:45
|sell
|1206
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|3676
|2006.01.18 17:45
|s/l
|1206
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2021
|-5.00
|11408.00
|3677
|2006.01.19 13:37
|sell
|1207
|1.00
|1.2066
|1.2071
|1.2016
|3678
|2006.01.19 13:37
|s/l
|1207
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2016
|-5.00
|11403.00
|3679
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|1208
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|3680
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|1209
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|3681
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|1210
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|3682
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|1211
|1.00
|1.2146
|1.2141
|1.2196
|3683
|2006.01.20 16:00
|expiration
|1208
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|3684
|2006.01.20 16:00
|expiration
|1209
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|3685
|2006.01.20 16:00
|expiration
|1210
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|3686
|2006.01.20 16:00
|expiration
|1211
|1.00
|1.2146
|1.2141
|1.2196
|3687
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|1212
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|3688
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|1213
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|3689
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|1214
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|3690
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|1215
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|3691
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|1216
|1.00
|1.2244
|1.2249
|1.2194
|3692
|2006.01.24 13:59
|sell
|1212
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|3693
|2006.01.24 14:00
|s/l
|1212
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2214
|-5.00
|11398.00
|3694
|2006.01.25 03:58
|sell
|1213
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|3695
|2006.01.25 03:58
|s/l
|1213
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2209
|-5.00
|11393.00
|3696
|2006.01.25 12:16
|expiration
|1214
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|3697
|2006.01.25 12:16
|expiration
|1215
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|3698
|2006.01.25 12:16
|expiration
|1216
|1.00
|1.2244
|1.2249
|1.2194
|3699
|2006.01.25 14:00
|sell stop
|1217
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|3700
|2006.01.25 14:00
|sell stop
|1218
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|3701
|2006.01.25 15:51
|sell
|1217
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|3702
|2006.01.25 15:51
|s/l
|1217
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2207
|-5.00
|11388.00
|3703
|2006.01.25 21:00
|sell
|1218
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|3704
|2006.01.25 21:14
|s/l
|1218
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2192
|-5.00
|11383.00
|3705
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|1219
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|3706
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|1220
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|3707
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|1221
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|3708
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|1222
|1.00
|1.2294
|1.2289
|1.2344
|3709
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|1223
|1.00
|1.2299
|1.2294
|1.2349
|3710
|2006.01.27 08:58
|expiration
|1219
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|3711
|2006.01.27 08:58
|expiration
|1220
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|3712
|2006.01.27 08:58
|expiration
|1221
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|3713
|2006.01.27 08:58
|expiration
|1222
|1.00
|1.2294
|1.2289
|1.2344
|3714
|2006.01.27 08:58
|expiration
|1223
|1.00
|1.2299
|1.2294
|1.2349
|3715
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|1224
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|3716
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|1225
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|3717
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|1226
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|3718
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|1227
|1.00
|1.2252
|1.2247
|1.2302
|3719
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|1228
|1.00
|1.2257
|1.2252
|1.2307
|3720
|2006.01.29 23:00
|expiration
|1224
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|3721
|2006.01.29 23:00
|expiration
|1225
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|3722
|2006.01.29 23:00
|expiration
|1226
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|3723
|2006.01.29 23:00
|expiration
|1227
|1.00
|1.2252
|1.2247
|1.2302
|3724
|2006.01.29 23:00
|expiration
|1228
|1.00
|1.2257
|1.2252
|1.2307
|3725
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|1229
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|3726
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|1230
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|3727
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|1231
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|3728
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|1232
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|3729
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|1233
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|3730
|2006.01.31 07:59
|buy
|1229
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|3731
|2006.01.31 08:00
|s/l
|1229
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2166
|-5.00
|11378.00
|3732
|2006.01.31 12:59
|buy
|1230
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|3733
|2006.01.31 12:59
|buy
|1231
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|3734
|2006.01.31 13:00
|s/l
|1231
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2176
|-5.00
|11373.00
|3735
|2006.01.31 13:00
|s/l
|1230
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2171
|-5.00
|11368.00
|3736
|2006.01.31 14:59
|buy
|1232
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|3737
|2006.01.31 15:00
|s/l
|1232
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2181
|-5.00
|11363.00
|3738
|2006.01.31 15:59
|buy
|1233
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|3739
|2006.01.31 15:59
|modify
|1233
|1.00
|1.2136
|1.2138
|1.2186
|3740
|2006.01.31 16:17
|s/l
|1233
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2186
|2.00
|11365.00
|3741
|2006.02.01 09:59
|sell stop
|1234
|1.00
|1.2115
|1.2120
|1.2065
|3742
|2006.02.01 09:59
|sell stop
|1235
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|3743
|2006.02.01 10:48
|sell
|1234
|1.00
|1.2115
|1.2120
|1.2065
|3744
|2006.02.01 10:48
|s/l
|1234
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2065
|-5.00
|11360.00
|3745
|2006.02.01 11:59
|sell
|1235
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|3746
|2006.02.01 12:00
|s/l
|1235
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2050
|-5.00
|11355.00
|3747
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|1236
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|3748
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|1237
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.2155
|3749
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|1238
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.2160
|3750
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|1239
|1.00
|1.2115
|1.2110
|1.2165
|3751
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|1240
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|3752
|2006.02.02 16:23
|buy
|1236
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|3753
|2006.02.02 16:23
|s/l
|1236
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2150
|-5.00
|11350.00
|3754
|2006.02.02 16:29
|buy
|1237
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.2155
|3755
|2006.02.02 16:29
|s/l
|1237
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2155
|-5.00
|11345.00
|3756
|2006.02.02 17:28
|buy
|1238
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.2160
|3757
|2006.02.02 17:28
|s/l
|1238
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2160
|-5.00
|11340.00
|3758
|2006.02.03 16:05
|expiration
|1239
|1.00
|1.2115
|1.2110
|1.2165
|3759
|2006.02.03 16:05
|expiration
|1240
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|3760
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|1241
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|3761
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|1242
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|3762
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|1243
|1.00
|1.2007
|1.2002
|1.2057
|3763
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|1244
|1.00
|1.2012
|1.2007
|1.2062
|3764
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|1245
|1.00
|1.2017
|1.2012
|1.2067
|3765
|2006.02.07 08:50
|buy
|1241
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|3766
|2006.02.07 08:50
|s/l
|1241
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.2047
|-5.00
|11335.00
|3767
|2006.02.07 09:06
|buy
|1242
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|3768
|2006.02.07 09:06
|s/l
|1242
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2052
|-5.00
|11330.00
|3769
|2006.02.07 09:12
|buy
|1243
|1.00
|1.2007
|1.2002
|1.2057
|3770
|2006.02.07 09:12
|s/l
|1243
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2057
|-5.00
|11325.00
|3771
|2006.02.08 08:50
|expiration
|1244
|1.00
|1.2012
|1.2007
|1.2062
|3772
|2006.02.08 08:50
|expiration
|1245
|1.00
|1.2017
|1.2012
|1.2067
|3773
|2006.02.09 00:59
|buy stop
|1246
|1.00
|1.2005
|1.2000
|1.2055
|3774
|2006.02.09 00:59
|buy stop
|1247
|1.00
|1.2015
|1.2010
|1.2065
|3775
|2006.02.09 00:59
|buy stop
|1248
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.2070
|3776
|2006.02.10 00:59
|expiration
|1246
|1.00
|1.2005
|1.2000
|1.2055
|3777
|2006.02.10 00:59
|expiration
|1247
|1.00
|1.2015
|1.2010
|1.2065
|3778
|2006.02.10 00:59
|expiration
|1248
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.2070
|3779
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|1249
|1.00
|1.1965
|1.1970
|1.1915
|3780
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|1250
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|3781
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|1251
|1.00
|1.1955
|1.1960
|1.1905
|3782
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|1252
|1.00
|1.1950
|1.1955
|1.1900
|3783
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|1253
|1.00
|1.1945
|1.1950
|1.1895
|3784
|2006.02.10 13:42
|sell
|1249
|1.00
|1.1965
|1.1970
|1.1915
|3785
|2006.02.10 13:43
|s/l
|1249
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.1915
|-5.00
|11320.00
|3786
|2006.02.10 15:59
|sell
|1250
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|3787
|2006.02.10 15:59
|sell
|1251
|1.00
|1.1955
|1.1960
|1.1905
|3788
|2006.02.10 15:59
|sell
|1252
|1.00
|1.1950
|1.1955
|1.1900
|3789
|2006.02.10 15:59
|sell
|1253
|1.00
|1.1945
|1.1950
|1.1895
|3790
|2006.02.10 16:53
|modify
|1250
|1.00
|1.1960
|1.1941
|1.1910
|3791
|2006.02.10 16:54
|modify
|1250
|1.00
|1.1960
|1.1927
|1.1910
|3792
|2006.02.10 16:54
|modify
|1250
|1.00
|1.1960
|1.1925
|1.1910
|3793
|2006.02.10 16:54
|modify
|1250
|1.00
|1.1960
|1.1924
|1.1910
|3794
|2006.02.10 16:54
|modify
|1250
|1.00
|1.1960
|1.1922
|1.1910
|3795
|2006.02.10 16:54
|modify
|1250
|1.00
|1.1960
|1.1920
|1.1910
|3796
|2006.02.10 16:54
|modify
|1251
|1.00
|1.1955
|1.1920
|1.1905
|3797
|2006.02.10 16:54
|modify
|1252
|1.00
|1.1950
|1.1921
|1.1900
|3798
|2006.02.10 16:54
|modify
|1253
|1.00
|1.1945
|1.1922
|1.1895
|3799
|2006.02.10 16:55
|modify
|1253
|1.00
|1.1945
|1.1921
|1.1895
|3800
|2006.02.10 16:55
|modify
|1252
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.1900
|3801
|2006.02.10 16:56
|s/l
|1250
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1910
|40.00
|11360.00
|3802
|2006.02.10 16:56
|s/l
|1251
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1905
|35.00
|11395.00
|3803
|2006.02.10 16:56
|s/l
|1252
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1900
|30.00
|11425.00
|3804
|2006.02.10 16:56
|modify
|1253
|1.00
|1.1945
|1.1920
|1.1895
|3805
|2006.02.10 16:56
|modify
|1253
|1.00
|1.1945
|1.1918
|1.1895
|3806
|2006.02.10 16:59
|s/l
|1253
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1895
|27.00
|11452.00
|3807
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|1254
|1.00
|1.1924
|1.1919
|1.1974
|3808
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|1255
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|3809
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|1256
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|3810
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|1257
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|3811
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|1258
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|3812
|2006.02.14 06:59
|buy
|1254
|1.00
|1.1924
|1.1919
|1.1974
|3813
|2006.02.14 07:00
|s/l
|1254
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1974
|-5.00
|11447.00
|3814
|2006.02.14 20:37
|expiration
|1255
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|3815
|2006.02.14 20:37
|expiration
|1256
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|3816
|2006.02.14 20:37
|expiration
|1257
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|3817
|2006.02.14 20:37
|expiration
|1258
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|3818
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|1259
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|3819
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|1260
|1.00
|1.1898
|1.1903
|1.1848
|3820
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|1261
|1.00
|1.1893
|1.1898
|1.1843
|3821
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|1262
|1.00
|1.1888
|1.1893
|1.1838
|3822
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|1263
|1.00
|1.1883
|1.1888
|1.1833
|3823
|2006.02.15 13:24
|sell
|1259
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|3824
|2006.02.15 13:24
|s/l
|1259
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1853
|-5.00
|11442.00
|3825
|2006.02.15 15:59
|sell
|1260
|1.00
|1.1898
|1.1903
|1.1848
|3826
|2006.02.15 16:00
|s/l
|1260
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.1848
|-5.00
|11437.00
|3827
|2006.02.15 16:36
|sell
|1261
|1.00
|1.1893
|1.1898
|1.1843
|3828
|2006.02.15 16:36
|s/l
|1261
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1843
|-5.00
|11432.00
|3829
|2006.02.15 16:36
|sell
|1262
|1.00
|1.1888
|1.1893
|1.1838
|3830
|2006.02.15 16:36
|s/l
|1262
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1838
|-5.00
|11427.00
|3831
|2006.02.15 16:45
|sell
|1263
|1.00
|1.1883
|1.1888
|1.1833
|3832
|2006.02.15 16:46
|s/l
|1263
|1.00
|1.1888
|1.1888
|1.1833
|-5.00
|11422.00
|3833
|2006.02.16 20:00
|buy stop
|1264
|1.00
|1.1905
|1.1900
|1.1955
|3834
|2006.02.16 20:00
|buy stop
|1265
|1.00
|1.1915
|1.1910
|1.1965
|3835
|2006.02.16 20:00
|buy stop
|1266
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1970
|3836
|2006.02.16 21:55
|buy
|1264
|1.00
|1.1905
|1.1900
|1.1955
|3837
|2006.02.16 21:56
|s/l
|1264
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1955
|-5.00
|11417.00
|3838
|2006.02.17 00:48
|buy
|1265
|1.00
|1.1915
|1.1910
|1.1965
|3839
|2006.02.17 00:48
|s/l
|1265
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1965
|-5.00
|11412.00
|3840
|2006.02.17 15:59
|buy
|1266
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1970
|3841
|2006.02.17 16:03
|s/l
|1266
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1970
|-5.00
|11407.00
|3842
|2006.02.20 23:00
|sell stop
|1267
|1.00
|1.1925
|1.1930
|1.1875
|3843
|2006.02.20 23:00
|sell stop
|1268
|1.00
|1.1920
|1.1925
|1.1870
|3844
|2006.02.20 23:00
|sell stop
|1269
|1.00
|1.1915
|1.1920
|1.1865
|3845
|2006.02.20 23:00
|sell stop
|1270
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|3846
|2006.02.21 00:18
|sell
|1267
|1.00
|1.1925
|1.1930
|1.1875
|3847
|2006.02.21 00:18
|s/l
|1267
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1875
|-5.00
|11402.00
|3848
|2006.02.21 02:59
|sell
|1268
|1.00
|1.1920
|1.1925
|1.1870
|3849
|2006.02.21 03:00
|s/l
|1268
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1870
|-5.00
|11397.00
|3850
|2006.02.21 03:39
|sell
|1269
|1.00
|1.1915
|1.1920
|1.1865
|3851
|2006.02.21 03:39
|s/l
|1269
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1865
|-5.00
|11392.00
|3852
|2006.02.21 08:27
|sell
|1270
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|3853
|2006.02.21 08:28
|s/l
|1270
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1860
|-5.00
|11387.00
|3854
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|1271
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|3855
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|1272
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|3856
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|1273
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|3857
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|1274
|1.00
|1.1948
|1.1943
|1.1998
|3858
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|1275
|1.00
|1.1953
|1.1948
|1.2003
|3859
|2006.02.22 02:59
|buy
|1271
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|3860
|2006.02.22 02:59
|buy
|1272
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|3861
|2006.02.22 03:00
|s/l
|1272
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.1988
|-5.00
|11382.00
|3862
|2006.02.22 03:02
|s/l
|1271
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1983
|-5.00
|11377.00
|3863
|2006.02.23 02:00
|expiration
|1273
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|3864
|2006.02.23 02:00
|expiration
|1274
|1.00
|1.1948
|1.1943
|1.1998
|3865
|2006.02.23 02:00
|expiration
|1275
|1.00
|1.1953
|1.1948
|1.2003
|3866
|2006.02.23 02:20
|sell stop
|1276
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|3867
|2006.02.23 02:20
|sell stop
|1277
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|3868
|2006.02.23 03:59
|sell
|1276
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|3869
|2006.02.23 04:00
|s/l
|1276
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.1842
|-5.00
|11372.00
|3870
|2006.02.24 02:20
|expiration
|1277
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|3871
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|1278
|1.00
|1.1915
|1.1920
|1.1865
|3872
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|1279
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|3873
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|1280
|1.00
|1.1905
|1.1910
|1.1855
|3874
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|1281
|1.00
|1.1900
|1.1905
|1.1850
|3875
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|1282
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|3876
|2006.02.24 08:00
|sell
|1278
|1.00
|1.1915
|1.1920
|1.1865
|3877
|2006.02.24 08:45
|s/l
|1278
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1865
|-5.00
|11367.00
|3878
|2006.02.24 08:59
|sell
|1279
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|3879
|2006.02.24 08:59
|sell
|1280
|1.00
|1.1905
|1.1910
|1.1855
|3880
|2006.02.24 08:59
|sell
|1281
|1.00
|1.1900
|1.1905
|1.1850
|3881
|2006.02.24 09:00
|s/l
|1281
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1850
|-5.00
|11362.00
|3882
|2006.02.24 09:01
|s/l
|1280
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1855
|-5.00
|11357.00
|3883
|2006.02.24 09:01
|s/l
|1279
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1860
|-5.00
|11352.00
|3884
|2006.02.24 09:14
|sell
|1282
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|3885
|2006.02.24 09:14
|s/l
|1282
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1845
|-5.00
|11347.00