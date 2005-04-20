|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2005.02.01 00:00 - 2006.02.25 00:00 (2005.03.01 - 2006.02.25)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=50; StopLoss=5; TrailingStop=5; slippage=3; Lots=1; Level=5; Step=5; Size=5; Expiration=86400; CurBar=0;
|Bars in test
|16384
|Ticks modelled
|511028
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|1441.00
|Gross profit
|3221.00
|Gross loss
|-1780.00
|Profit factor
|1.81
|Expected payoff
|2.80
|Absolute drawdown
|10.00
|Maximal drawdown (%)
|193.00 (1.7%)
|Total trades
|515
|Short positions (won %)
|209 (32.54%)
|Long positions (won %)
|306 (29.74%)
|Profit trades (% of total)
|159 (30.87%)
|Loss trades (% of total)
|356 (69.13%)
|Largest
|profit trade
|50.00
|loss trade
|-5.00
|Average
|profit trade
|20.26
|loss trade
|-5.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|8 (145.00)
|consecutive losses (loss in money)
|30 (-150.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|200.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-150.00 (30)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|6
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|1
|1.00
|1.3162
|1.3157
|1.3212
|2
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|2
|1.00
|1.3167
|1.3162
|1.3217
|3
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|3
|1.00
|1.3172
|1.3167
|1.3222
|4
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|4
|1.00
|1.3177
|1.3172
|1.3227
|5
|2005.03.03 08:59
|buy stop
|5
|1.00
|1.3182
|1.3177
|1.3232
|6
|2005.03.03 10:28
|buy
|1
|1.00
|1.3162
|1.3157
|1.3212
|7
|2005.03.03 10:28
|s/l
|1
|1.00
|1.3157
|1.3157
|1.3212
|-5.00
|9995.00
|8
|2005.03.04 08:59
|expiration
|2
|1.00
|1.3167
|1.3162
|1.3217
|9
|2005.03.04 08:59
|expiration
|3
|1.00
|1.3172
|1.3167
|1.3222
|10
|2005.03.04 08:59
|expiration
|4
|1.00
|1.3177
|1.3172
|1.3227
|11
|2005.03.04 08:59
|expiration
|5
|1.00
|1.3182
|1.3177
|1.3232
|12
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|6
|1.00
|1.3139
|1.3134
|1.3189
|13
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|7
|1.00
|1.3144
|1.3139
|1.3194
|14
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|8
|1.00
|1.3149
|1.3144
|1.3199
|15
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|9
|1.00
|1.3154
|1.3149
|1.3204
|16
|2005.03.04 09:00
|buy stop
|10
|1.00
|1.3159
|1.3154
|1.3209
|17
|2005.03.04 12:59
|buy
|6
|1.00
|1.3139
|1.3134
|1.3189
|18
|2005.03.04 12:59
|buy
|7
|1.00
|1.3144
|1.3139
|1.3194
|19
|2005.03.04 12:59
|buy
|8
|1.00
|1.3149
|1.3144
|1.3199
|20
|2005.03.04 12:59
|buy
|9
|1.00
|1.3154
|1.3149
|1.3204
|21
|2005.03.04 12:59
|modify
|6
|1.00
|1.3139
|1.3143
|1.3189
|22
|2005.03.04 13:00
|s/l
|9
|1.00
|1.3149
|1.3149
|1.3204
|-5.00
|9990.00
|23
|2005.03.04 13:00
|modify
|6
|1.00
|1.3139
|1.3144
|1.3189
|24
|2005.03.04 13:59
|t/p
|6
|1.00
|1.3189
|1.3144
|1.3189
|50.00
|10040.00
|25
|2005.03.04 13:59
|t/p
|7
|1.00
|1.3194
|1.3139
|1.3194
|50.00
|10090.00
|26
|2005.03.04 13:59
|t/p
|8
|1.00
|1.3199
|1.3144
|1.3199
|50.00
|10140.00
|27
|2005.03.04 13:59
|buy
|10
|1.00
|1.3159
|1.3154
|1.3209
|28
|2005.03.04 14:00
|t/p
|10
|1.00
|1.3209
|1.3154
|1.3209
|50.00
|10190.00
|29
|2005.03.07 12:00
|sell stop
|11
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|30
|2005.03.07 12:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|31
|2005.03.07 14:32
|sell
|11
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|32
|2005.03.07 14:32
|s/l
|11
|1.00
|1.3190
|1.3190
|1.3135
|-5.00
|10185.00
|33
|2005.03.08 12:00
|expiration
|12
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|34
|2005.03.11 08:00
|sell stop
|13
|1.00
|1.3405
|1.3410
|1.3355
|35
|2005.03.11 08:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.3390
|1.3395
|1.3340
|36
|2005.03.13 23:00
|expiration
|13
|1.00
|1.3405
|1.3410
|1.3355
|37
|2005.03.13 23:00
|expiration
|14
|1.00
|1.3390
|1.3395
|1.3340
|38
|2005.03.14 05:59
|sell stop
|15
|1.00
|1.3419
|1.3424
|1.3369
|39
|2005.03.14 05:59
|sell stop
|16
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|40
|2005.03.14 05:59
|sell stop
|17
|1.00
|1.3404
|1.3409
|1.3354
|41
|2005.03.14 07:59
|sell
|15
|1.00
|1.3419
|1.3424
|1.3369
|42
|2005.03.14 07:59
|sell
|16
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|43
|2005.03.14 07:59
|sell
|17
|1.00
|1.3404
|1.3409
|1.3354
|44
|2005.03.14 08:00
|s/l
|17
|1.00
|1.3409
|1.3409
|1.3354
|-5.00
|10180.00
|45
|2005.03.14 08:37
|s/l
|16
|1.00
|1.3414
|1.3414
|1.3359
|-5.00
|10175.00
|46
|2005.03.14 08:58
|s/l
|15
|1.00
|1.3424
|1.3424
|1.3369
|-5.00
|10170.00
|47
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|18
|1.00
|1.3400
|1.3395
|1.3450
|48
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|19
|1.00
|1.3405
|1.3400
|1.3455
|49
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|20
|1.00
|1.3410
|1.3405
|1.3460
|50
|2005.03.15 11:00
|buy stop
|21
|1.00
|1.3415
|1.3410
|1.3465
|51
|2005.03.15 12:36
|buy
|18
|1.00
|1.3400
|1.3395
|1.3450
|52
|2005.03.15 12:36
|s/l
|18
|1.00
|1.3395
|1.3395
|1.3450
|-5.00
|10165.00
|53
|2005.03.15 12:59
|buy
|19
|1.00
|1.3405
|1.3400
|1.3455
|54
|2005.03.15 12:59
|buy
|20
|1.00
|1.3410
|1.3405
|1.3460
|55
|2005.03.15 12:59
|buy
|21
|1.00
|1.3415
|1.3410
|1.3465
|56
|2005.03.15 13:00
|s/l
|21
|1.00
|1.3410
|1.3410
|1.3465
|-5.00
|10160.00
|57
|2005.03.15 13:00
|s/l
|19
|1.00
|1.3400
|1.3400
|1.3455
|-5.00
|10155.00
|58
|2005.03.15 13:00
|s/l
|20
|1.00
|1.3405
|1.3405
|1.3460
|-5.00
|10150.00
|59
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|22
|1.00
|1.3312
|1.3317
|1.3262
|60
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|23
|1.00
|1.3307
|1.3312
|1.3257
|61
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|24
|1.00
|1.3302
|1.3307
|1.3252
|62
|2005.03.15 13:59
|sell stop
|25
|1.00
|1.3297
|1.3302
|1.3247
|63
|2005.03.15 15:00
|sell
|22
|1.00
|1.3312
|1.3317
|1.3262
|64
|2005.03.15 15:37
|s/l
|22
|1.00
|1.3317
|1.3317
|1.3262
|-5.00
|10145.00
|65
|2005.03.15 15:59
|sell
|23
|1.00
|1.3307
|1.3312
|1.3257
|66
|2005.03.15 16:00
|s/l
|23
|1.00
|1.3312
|1.3312
|1.3257
|-5.00
|10140.00
|67
|2005.03.16 00:59
|sell
|24
|1.00
|1.3302
|1.3307
|1.3252
|68
|2005.03.16 01:00
|s/l
|24
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3252
|-5.00
|10135.00
|69
|2005.03.16 01:59
|sell
|25
|1.00
|1.3297
|1.3302
|1.3247
|70
|2005.03.16 02:00
|s/l
|25
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3247
|-5.00
|10130.00
|71
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|26
|1.00
|1.3361
|1.3356
|1.3411
|72
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|27
|1.00
|1.3366
|1.3361
|1.3416
|73
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|28
|1.00
|1.3371
|1.3366
|1.3421
|74
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|29
|1.00
|1.3376
|1.3371
|1.3426
|75
|2005.03.16 07:00
|buy stop
|30
|1.00
|1.3381
|1.3376
|1.3431
|76
|2005.03.16 07:59
|buy
|26
|1.00
|1.3361
|1.3356
|1.3411
|77
|2005.03.16 07:59
|buy
|27
|1.00
|1.3366
|1.3361
|1.3416
|78
|2005.03.16 07:59
|buy
|28
|1.00
|1.3371
|1.3366
|1.3421
|79
|2005.03.16 08:00
|s/l
|28
|1.00
|1.3366
|1.3366
|1.3421
|-5.00
|10125.00
|80
|2005.03.16 08:42
|s/l
|27
|1.00
|1.3361
|1.3361
|1.3416
|-5.00
|10120.00
|81
|2005.03.16 08:42
|s/l
|26
|1.00
|1.3356
|1.3356
|1.3411
|-5.00
|10115.00
|82
|2005.03.16 10:59
|buy
|29
|1.00
|1.3376
|1.3371
|1.3426
|83
|2005.03.16 10:59
|buy
|30
|1.00
|1.3381
|1.3376
|1.3431
|84
|2005.03.16 12:55
|s/l
|30
|1.00
|1.3376
|1.3376
|1.3431
|-5.00
|10110.00
|85
|2005.03.16 12:56
|modify
|29
|1.00
|1.3376
|1.3377
|1.3426
|86
|2005.03.16 12:57
|modify
|29
|1.00
|1.3376
|1.3378
|1.3426
|87
|2005.03.16 12:57
|modify
|29
|1.00
|1.3376
|1.3379
|1.3426
|88
|2005.03.16 12:57
|modify
|29
|1.00
|1.3376
|1.3380
|1.3426
|89
|2005.03.16 12:57
|modify
|29
|1.00
|1.3376
|1.3381
|1.3426
|90
|2005.03.16 12:57
|modify
|29
|1.00
|1.3376
|1.3382
|1.3426
|91
|2005.03.16 12:59
|s/l
|29
|1.00
|1.3382
|1.3382
|1.3426
|6.00
|10116.00
|92
|2005.03.17 09:59
|sell stop
|31
|1.00
|1.3359
|1.3364
|1.3309
|93
|2005.03.17 09:59
|sell stop
|32
|1.00
|1.3349
|1.3354
|1.3299
|94
|2005.03.17 09:59
|sell stop
|33
|1.00
|1.3344
|1.3349
|1.3294
|95
|2005.03.17 12:59
|sell
|31
|1.00
|1.3359
|1.3364
|1.3309
|96
|2005.03.17 13:59
|s/l
|31
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3309
|-5.00
|10111.00
|97
|2005.03.18 07:59
|sell
|32
|1.00
|1.3349
|1.3354
|1.3299
|98
|2005.03.18 07:59
|sell
|33
|1.00
|1.3344
|1.3349
|1.3294
|99
|2005.03.18 07:59
|modify
|32
|1.00
|1.3349
|1.3331
|1.3299
|100
|2005.03.18 08:00
|modify
|33
|1.00
|1.3344
|1.3331
|1.3294
|101
|2005.03.18 09:52
|s/l
|32
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3299
|18.00
|10129.00
|102
|2005.03.18 09:52
|s/l
|33
|1.00
|1.3331
|1.3331
|1.3294
|13.00
|10142.00
|103
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|34
|1.00
|1.3217
|1.3212
|1.3267
|104
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|35
|1.00
|1.3222
|1.3217
|1.3272
|105
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|36
|1.00
|1.3227
|1.3222
|1.3277
|106
|2005.03.22 13:59
|buy stop
|37
|1.00
|1.3232
|1.3227
|1.3282
|107
|2005.03.22 16:27
|buy
|34
|1.00
|1.3217
|1.3212
|1.3267
|108
|2005.03.22 16:27
|s/l
|34
|1.00
|1.3212
|1.3212
|1.3267
|-5.00
|10137.00
|109
|2005.03.23 13:59
|expiration
|35
|1.00
|1.3222
|1.3217
|1.3272
|110
|2005.03.23 13:59
|expiration
|36
|1.00
|1.3227
|1.3222
|1.3277
|111
|2005.03.23 13:59
|expiration
|37
|1.00
|1.3232
|1.3227
|1.3282
|112
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|38
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|113
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|39
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|114
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|40
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|115
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|41
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|116
|2005.03.25 08:00
|buy stop
|42
|1.00
|1.3000
|1.2995
|1.3050
|117
|2005.03.27 23:00
|expiration
|38
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|118
|2005.03.27 23:00
|expiration
|39
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|119
|2005.03.27 23:00
|expiration
|40
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|120
|2005.03.27 23:00
|expiration
|41
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|121
|2005.03.27 23:00
|expiration
|42
|1.00
|1.3000
|1.2995
|1.3050
|122
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|43
|1.00
|1.2933
|1.2928
|1.2983
|123
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|44
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|124
|2005.03.29 00:00
|buy stop
|45
|1.00
|1.2948
|1.2943
|1.2998
|125
|2005.03.29 01:59
|buy
|43
|1.00
|1.2933
|1.2928
|1.2983
|126
|2005.03.29 01:59
|buy
|44
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|127
|2005.03.29 02:00
|s/l
|44
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2993
|-5.00
|10132.00
|128
|2005.03.29 04:00
|s/l
|43
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.2983
|-5.00
|10127.00
|129
|2005.03.29 05:06
|buy
|45
|1.00
|1.2948
|1.2943
|1.2998
|130
|2005.03.29 05:06
|s/l
|45
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.2998
|-5.00
|10122.00
|131
|2005.03.29 13:00
|sell stop
|46
|1.00
|1.2902
|1.2907
|1.2852
|132
|2005.03.29 13:00
|sell stop
|47
|1.00
|1.2887
|1.2892
|1.2837
|133
|2005.03.30 13:59
|expiration
|46
|1.00
|1.2902
|1.2907
|1.2852
|134
|2005.03.30 13:59
|expiration
|47
|1.00
|1.2887
|1.2892
|1.2837
|135
|2005.03.30 18:16
|sell stop
|48
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|136
|2005.03.30 18:16
|sell stop
|49
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|137
|2005.03.30 19:59
|sell
|48
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|138
|2005.03.30 22:02
|s/l
|48
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.2873
|-5.00
|10117.00
|139
|2005.03.31 18:59
|expiration
|49
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|140
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|50
|1.00
|1.2949
|1.2954
|1.2899
|141
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|51
|1.00
|1.2944
|1.2949
|1.2894
|142
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|52
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|143
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|53
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|144
|2005.04.01 02:02
|sell stop
|54
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|145
|2005.04.01 14:59
|sell
|50
|1.00
|1.2949
|1.2954
|1.2899
|146
|2005.04.01 14:59
|sell
|51
|1.00
|1.2944
|1.2949
|1.2894
|147
|2005.04.01 14:59
|sell
|52
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|148
|2005.04.01 14:59
|sell
|53
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|149
|2005.04.01 14:59
|sell
|54
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|150
|2005.04.01 15:00
|t/p
|50
|1.00
|1.2899
|1.2954
|1.2899
|50.00
|10167.00
|151
|2005.04.01 15:00
|t/p
|51
|1.00
|1.2894
|1.2949
|1.2894
|50.00
|10217.00
|152
|2005.04.01 15:59
|modify
|52
|1.00
|1.2939
|1.2908
|1.2889
|153
|2005.04.01 16:00
|modify
|53
|1.00
|1.2934
|1.2908
|1.2884
|154
|2005.04.01 16:59
|modify
|54
|1.00
|1.2929
|1.2908
|1.2879
|155
|2005.04.01 16:59
|s/l
|52
|1.00
|1.2908
|1.2908
|1.2889
|31.00
|10248.00
|156
|2005.04.01 16:59
|s/l
|53
|1.00
|1.2908
|1.2908
|1.2884
|26.00
|10274.00
|157
|2005.04.01 16:59
|s/l
|54
|1.00
|1.2908
|1.2908
|1.2879
|21.00
|10295.00
|158
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|55
|1.00
|1.2859
|1.2854
|1.2909
|159
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|56
|1.00
|1.2864
|1.2859
|1.2914
|160
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|57
|1.00
|1.2869
|1.2864
|1.2919
|161
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|58
|1.00
|1.2874
|1.2869
|1.2924
|162
|2005.04.05 14:38
|buy stop
|59
|1.00
|1.2879
|1.2874
|1.2929
|163
|2005.04.05 18:53
|buy
|55
|1.00
|1.2859
|1.2854
|1.2909
|164
|2005.04.05 18:53
|s/l
|55
|1.00
|1.2854
|1.2854
|1.2909
|-5.00
|10290.00
|165
|2005.04.05 18:59
|buy
|56
|1.00
|1.2864
|1.2859
|1.2914
|166
|2005.04.05 18:59
|buy
|57
|1.00
|1.2869
|1.2864
|1.2919
|167
|2005.04.05 18:59
|buy
|58
|1.00
|1.2874
|1.2869
|1.2924
|168
|2005.04.05 19:00
|s/l
|58
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2924
|-5.00
|10285.00
|169
|2005.04.05 20:52
|s/l
|57
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2919
|-5.00
|10280.00
|170
|2005.04.05 20:56
|modify
|56
|1.00
|1.2864
|1.2865
|1.2914
|171
|2005.04.05 20:56
|buy
|59
|1.00
|1.2879
|1.2874
|1.2929
|172
|2005.04.05 20:56
|modify
|56
|1.00
|1.2864
|1.2866
|1.2914
|173
|2005.04.05 20:57
|s/l
|59
|1.00
|1.2874
|1.2874
|1.2929
|-5.00
|10275.00
|174
|2005.04.05 20:57
|modify
|56
|1.00
|1.2864
|1.2867
|1.2914
|175
|2005.04.05 20:57
|modify
|56
|1.00
|1.2864
|1.2868
|1.2914
|176
|2005.04.05 20:59
|s/l
|56
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2914
|4.00
|10279.00
|177
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|60
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|178
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|61
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|179
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|62
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|180
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|63
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|181
|2005.04.06 13:00
|sell stop
|64
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|182
|2005.04.06 14:22
|sell
|60
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|183
|2005.04.06 14:22
|s/l
|60
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.2798
|-5.00
|10274.00
|184
|2005.04.06 14:47
|sell
|61
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|185
|2005.04.06 14:47
|s/l
|61
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.2793
|-5.00
|10269.00
|186
|2005.04.07 13:21
|expiration
|62
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|187
|2005.04.07 13:21
|expiration
|63
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|188
|2005.04.07 13:21
|expiration
|64
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|189
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|65
|1.00
|1.2852
|1.2857
|1.2802
|190
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|66
|1.00
|1.2847
|1.2852
|1.2797
|191
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|67
|1.00
|1.2842
|1.2847
|1.2792
|192
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|68
|1.00
|1.2837
|1.2842
|1.2787
|193
|2005.04.07 17:59
|sell stop
|69
|1.00
|1.2832
|1.2837
|1.2782
|194
|2005.04.07 18:59
|sell
|65
|1.00
|1.2852
|1.2857
|1.2802
|195
|2005.04.07 19:00
|s/l
|65
|1.00
|1.2857
|1.2857
|1.2802
|-5.00
|10264.00
|196
|2005.04.07 19:50
|sell
|66
|1.00
|1.2847
|1.2852
|1.2797
|197
|2005.04.07 19:50
|s/l
|66
|1.00
|1.2852
|1.2852
|1.2797
|-5.00
|10259.00
|198
|2005.04.07 23:59
|sell
|67
|1.00
|1.2842
|1.2847
|1.2792
|199
|2005.04.07 23:59
|sell
|68
|1.00
|1.2837
|1.2842
|1.2787
|200
|2005.04.08 00:00
|s/l
|68
|1.00
|1.2842
|1.2842
|1.2787
|-5.00
|10254.00
|201
|2005.04.08 00:59
|sell
|69
|1.00
|1.2832
|1.2837
|1.2782
|202
|2005.04.08 00:59
|modify
|67
|1.00
|1.2842
|1.2830
|1.2792
|203
|2005.04.08 01:00
|modify
|69
|1.00
|1.2832
|1.2830
|1.2782
|204
|2005.04.08 02:00
|s/l
|67
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2792
|12.00
|10266.00
|205
|2005.04.08 02:00
|s/l
|69
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2782
|2.00
|10268.00
|206
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|70
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2971
|207
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|71
|1.00
|1.2926
|1.2921
|1.2976
|208
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|72
|1.00
|1.2931
|1.2926
|1.2981
|209
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|73
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|210
|2005.04.08 15:59
|buy stop
|74
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|211
|2005.04.08 16:59
|buy
|70
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2971
|212
|2005.04.08 16:59
|buy
|71
|1.00
|1.2926
|1.2921
|1.2976
|213
|2005.04.08 17:55
|s/l
|71
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2976
|-5.00
|10263.00
|214
|2005.04.08 17:55
|s/l
|70
|1.00
|1.2916
|1.2916
|1.2971
|-5.00
|10258.00
|215
|2005.04.08 18:00
|buy
|72
|1.00
|1.2931
|1.2926
|1.2981
|216
|2005.04.08 18:00
|s/l
|72
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.2981
|-5.00
|10253.00
|217
|2005.04.10 23:00
|expiration
|73
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|218
|2005.04.10 23:00
|expiration
|74
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|219
|2005.04.12 12:59
|sell stop
|75
|1.00
|1.2914
|1.2919
|1.2864
|220
|2005.04.12 12:59
|sell stop
|76
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|221
|2005.04.12 12:59
|sell stop
|77
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|222
|2005.04.12 13:59
|sell
|75
|1.00
|1.2914
|1.2919
|1.2864
|223
|2005.04.12 13:59
|sell
|76
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|224
|2005.04.12 13:59
|sell
|77
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|225
|2005.04.12 13:59
|modify
|75
|1.00
|1.2914
|1.2908
|1.2864
|226
|2005.04.12 15:23
|modify
|75
|1.00
|1.2914
|1.2898
|1.2864
|227
|2005.04.12 15:30
|modify
|76
|1.00
|1.2904
|1.2898
|1.2854
|228
|2005.04.12 15:31
|modify
|75
|1.00
|1.2914
|1.2893
|1.2864
|229
|2005.04.12 15:31
|modify
|75
|1.00
|1.2914
|1.2891
|1.2864
|230
|2005.04.12 15:31
|modify
|76
|1.00
|1.2904
|1.2892
|1.2854
|231
|2005.04.12 15:31
|modify
|77
|1.00
|1.2899
|1.2893
|1.2849
|232
|2005.04.12 15:32
|s/l
|75
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2864
|23.00
|10276.00
|233
|2005.04.12 15:32
|s/l
|76
|1.00
|1.2892
|1.2892
|1.2854
|12.00
|10288.00
|234
|2005.04.12 15:32
|s/l
|77
|1.00
|1.2893
|1.2893
|1.2849
|6.00
|10294.00
|235
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|78
|1.00
|1.2945
|1.2940
|1.2995
|236
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|79
|1.00
|1.2950
|1.2945
|1.3000
|237
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|80
|1.00
|1.2955
|1.2950
|1.3005
|238
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|81
|1.00
|1.2960
|1.2955
|1.3010
|239
|2005.04.13 07:00
|buy stop
|82
|1.00
|1.2965
|1.2960
|1.3015
|240
|2005.04.13 07:59
|buy
|78
|1.00
|1.2945
|1.2940
|1.2995
|241
|2005.04.13 07:59
|buy
|79
|1.00
|1.2950
|1.2945
|1.3000
|242
|2005.04.13 08:00
|s/l
|79
|1.00
|1.2945
|1.2945
|1.3000
|-5.00
|10289.00
|243
|2005.04.13 08:19
|s/l
|78
|1.00
|1.2940
|1.2940
|1.2995
|-5.00
|10284.00
|244
|2005.04.14 07:03
|expiration
|80
|1.00
|1.2955
|1.2950
|1.3005
|245
|2005.04.14 07:03
|expiration
|81
|1.00
|1.2960
|1.2955
|1.3010
|246
|2005.04.14 07:03
|expiration
|82
|1.00
|1.2965
|1.2960
|1.3015
|247
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|83
|1.00
|1.2860
|1.2855
|1.2910
|248
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|84
|1.00
|1.2865
|1.2860
|1.2915
|249
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|85
|1.00
|1.2870
|1.2865
|1.2920
|250
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|86
|1.00
|1.2875
|1.2870
|1.2925
|251
|2005.04.15 08:59
|buy stop
|87
|1.00
|1.2880
|1.2875
|1.2930
|252
|2005.04.15 11:59
|buy
|83
|1.00
|1.2860
|1.2855
|1.2910
|253
|2005.04.15 11:59
|buy
|84
|1.00
|1.2865
|1.2860
|1.2915
|254
|2005.04.15 11:59
|buy
|85
|1.00
|1.2870
|1.2865
|1.2920
|255
|2005.04.15 11:59
|buy
|86
|1.00
|1.2875
|1.2870
|1.2925
|256
|2005.04.15 11:59
|modify
|83
|1.00
|1.2860
|1.2866
|1.2910
|257
|2005.04.15 12:00
|modify
|84
|1.00
|1.2865
|1.2866
|1.2915
|258
|2005.04.15 12:59
|buy
|87
|1.00
|1.2880
|1.2875
|1.2930
|259
|2005.04.15 12:59
|modify
|83
|1.00
|1.2860
|1.2875
|1.2910
|260
|2005.04.15 13:00
|modify
|84
|1.00
|1.2865
|1.2875
|1.2915
|261
|2005.04.15 13:25
|modify
|85
|1.00
|1.2870
|1.2875
|1.2920
|262
|2005.04.15 13:26
|s/l
|83
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2910
|15.00
|10299.00
|263
|2005.04.15 13:26
|s/l
|84
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2915
|10.00
|10309.00
|264
|2005.04.15 13:26
|s/l
|85
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2920
|5.00
|10314.00
|265
|2005.04.15 13:26
|s/l
|86
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.2925
|-5.00
|10309.00
|266
|2005.04.15 13:26
|s/l
|87
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2930
|-5.00
|10304.00
|267
|2005.04.19 11:00
|sell stop
|88
|1.00
|1.2979
|1.2984
|1.2929
|268
|2005.04.19 11:00
|sell stop
|89
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|269
|2005.04.20 11:00
|expiration
|88
|1.00
|1.2979
|1.2984
|1.2929
|270
|2005.04.20 11:00
|expiration
|89
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|271
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|90
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|272
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|91
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|273
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|92
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|274
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|93
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|275
|2005.04.20 11:01
|sell stop
|94
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|276
|2005.04.20 12:59
|sell
|90
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|277
|2005.04.20 12:59
|sell
|91
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|278
|2005.04.20 12:59
|sell
|92
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|279
|2005.04.20 12:59
|sell
|93
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|280
|2005.04.20 12:59
|sell
|94
|1.00
|1.3012
|1.3017
|1.2962
|281
|2005.04.20 13:00
|s/l
|94
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.2962
|-5.00
|10299.00
|282
|2005.04.20 13:07
|s/l
|90
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.2982
|-5.00
|10294.00
|283
|2005.04.20 13:07
|s/l
|91
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.2977
|-5.00
|10289.00
|284
|2005.04.20 13:07
|s/l
|92
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.2972
|-5.00
|10284.00
|285
|2005.04.20 13:07
|s/l
|93
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2967
|-5.00
|10279.00
|286
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|95
|1.00
|1.3078
|1.3073
|1.3128
|287
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|96
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|288
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|97
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|289
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|98
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|290
|2005.04.20 14:59
|buy stop
|99
|1.00
|1.3098
|1.3093
|1.3148
|291
|2005.04.20 15:59
|buy
|95
|1.00
|1.3078
|1.3073
|1.3128
|292
|2005.04.20 15:59
|buy
|96
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|293
|2005.04.20 15:59
|buy
|97
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|294
|2005.04.20 16:00
|s/l
|97
|1.00
|1.3083
|1.3083
|1.3138
|-5.00
|10274.00
|295
|2005.04.20 16:36
|s/l
|96
|1.00
|1.3078
|1.3078
|1.3133
|-5.00
|10269.00
|296
|2005.04.20 16:36
|s/l
|95
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3128
|-5.00
|10264.00
|297
|2005.04.20 16:59
|buy
|98
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|298
|2005.04.20 17:00
|s/l
|98
|1.00
|1.3088
|1.3088
|1.3143
|-5.00
|10259.00
|299
|2005.04.20 17:20
|buy
|99
|1.00
|1.3098
|1.3093
|1.3148
|300
|2005.04.20 17:20
|s/l
|99
|1.00
|1.3093
|1.3093
|1.3148
|-5.00
|10254.00
|301
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|100
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|302
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|101
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|303
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|102
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|304
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|103
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|305
|2005.04.21 11:59
|sell stop
|104
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|306
|2005.04.21 16:59
|sell
|100
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|307
|2005.04.21 16:59
|sell
|101
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|308
|2005.04.21 16:59
|sell
|102
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|309
|2005.04.21 17:00
|s/l
|102
|1.00
|1.3046
|1.3046
|1.2991
|-5.00
|10249.00
|310
|2005.04.21 17:59
|s/l
|101
|1.00
|1.3051
|1.3051
|1.2996
|-5.00
|10244.00
|311
|2005.04.21 18:03
|s/l
|100
|1.00
|1.3056
|1.3056
|1.3001
|-5.00
|10239.00
|312
|2005.04.21 23:59
|sell
|103
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|313
|2005.04.22 00:00
|s/l
|103
|1.00
|1.3041
|1.3041
|1.2986
|-5.00
|10234.00
|314
|2005.04.22 00:59
|sell
|104
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|315
|2005.04.22 01:59
|s/l
|104
|1.00
|1.3036
|1.3036
|1.2981
|-5.00
|10229.00
|316
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|105
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|317
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|106
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|318
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|107
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|319
|2005.04.22 09:00
|buy stop
|108
|1.00
|1.3091
|1.3086
|1.3141
|320
|2005.04.22 09:59
|buy
|105
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|321
|2005.04.22 10:00
|s/l
|105
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3126
|-5.00
|10224.00
|322
|2005.04.22 10:06
|buy
|106
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|323
|2005.04.22 10:06
|s/l
|106
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3131
|-5.00
|10219.00
|324
|2005.04.22 12:59
|buy
|107
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|325
|2005.04.22 12:59
|buy
|108
|1.00
|1.3091
|1.3086
|1.3141
|326
|2005.04.22 13:07
|s/l
|108
|1.00
|1.3086
|1.3086
|1.3141
|-5.00
|10214.00
|327
|2005.04.22 13:07
|s/l
|107
|1.00
|1.3081
|1.3081
|1.3136
|-5.00
|10209.00
|328
|2005.04.22 17:59
|sell stop
|109
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|329
|2005.04.22 17:59
|sell stop
|110
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|330
|2005.04.22 17:59
|sell stop
|111
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|331
|2005.04.24 23:00
|expiration
|109
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|332
|2005.04.24 23:00
|expiration
|110
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|333
|2005.04.24 23:00
|expiration
|111
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|334
|2005.04.24 23:00
|sell stop
|112
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|335
|2005.04.24 23:00
|sell stop
|113
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|336
|2005.04.24 23:00
|sell stop
|114
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|337
|2005.04.24 23:23
|sell
|112
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|338
|2005.04.24 23:23
|s/l
|112
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.2988
|-5.00
|10204.00
|339
|2005.04.25 00:59
|sell
|113
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|340
|2005.04.25 00:59
|sell
|114
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|341
|2005.04.25 02:22
|modify
|113
|1.00
|1.3028
|1.3025
|1.2978
|342
|2005.04.25 02:39
|modify
|113
|1.00
|1.3028
|1.3018
|1.2978
|343
|2005.04.25 02:39
|modify
|114
|1.00
|1.3023
|1.3019
|1.2973
|344
|2005.04.25 02:40
|modify
|114
|1.00
|1.3023
|1.3018
|1.2973
|345
|2005.04.25 02:42
|modify
|113
|1.00
|1.3028
|1.3015
|1.2978
|346
|2005.04.25 02:45
|s/l
|113
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.2978
|13.00
|10217.00
|347
|2005.04.25 02:50
|s/l
|114
|1.00
|1.3018
|1.3018
|1.2973
|5.00
|10222.00
|348
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|115
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|349
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|116
|1.00
|1.3027
|1.3022
|1.3077
|350
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|351
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|118
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|352
|2005.04.26 04:00
|buy stop
|119
|1.00
|1.3042
|1.3037
|1.3092
|353
|2005.04.27 04:00
|expiration
|115
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|354
|2005.04.27 04:00
|expiration
|116
|1.00
|1.3027
|1.3022
|1.3077
|355
|2005.04.27 04:00
|expiration
|117
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|356
|2005.04.27 04:00
|expiration
|118
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|357
|2005.04.27 04:00
|expiration
|119
|1.00
|1.3042
|1.3037
|1.3092
|358
|2005.04.27 14:00
|buy stop
|120
|1.00
|1.2993
|1.2988
|1.3043
|359
|2005.04.27 14:00
|buy stop
|121
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|360
|2005.04.27 14:00
|buy stop
|122
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|361
|2005.04.28 14:00
|expiration
|120
|1.00
|1.2993
|1.2988
|1.3043
|362
|2005.04.28 14:00
|expiration
|121
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|363
|2005.04.28 14:00
|expiration
|122
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|364
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|123
|1.00
|1.2937
|1.2932
|1.2987
|365
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|124
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|366
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|125
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|367
|2005.04.29 02:59
|buy stop
|126
|1.00
|1.2952
|1.2947
|1.3002
|368
|2005.04.29 05:59
|buy
|123
|1.00
|1.2937
|1.2932
|1.2987
|369
|2005.04.29 05:59
|buy
|124
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|370
|2005.04.29 05:59
|buy
|125
|1.00
|1.2947
|1.2942
|1.2997
|371
|2005.04.29 06:00
|s/l
|125
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.2997
|-5.00
|10217.00
|372
|2005.04.29 06:43
|buy
|126
|1.00
|1.2952
|1.2947
|1.3002
|373
|2005.04.29 06:43
|modify
|123
|1.00
|1.2937
|1.2940
|1.2987
|374
|2005.04.29 06:43
|s/l
|126
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.3002
|-5.00
|10212.00
|375
|2005.04.29 06:43
|modify
|123
|1.00
|1.2937
|1.2941
|1.2987
|376
|2005.04.29 06:43
|modify
|123
|1.00
|1.2937
|1.2943
|1.2987
|377
|2005.04.29 06:43
|modify
|123
|1.00
|1.2937
|1.2944
|1.2987
|378
|2005.04.29 06:43
|modify
|123
|1.00
|1.2937
|1.2946
|1.2987
|379
|2005.04.29 06:43
|modify
|123
|1.00
|1.2937
|1.2947
|1.2987
|380
|2005.04.29 06:43
|modify
|123
|1.00
|1.2937
|1.2948
|1.2987
|381
|2005.04.29 06:43
|modify
|124
|1.00
|1.2942
|1.2947
|1.2992
|382
|2005.04.29 06:44
|s/l
|123
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2987
|11.00
|10223.00
|383
|2005.04.29 06:44
|s/l
|124
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.2992
|5.00
|10228.00
|384
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|127
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|385
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|128
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|386
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|129
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|387
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|130
|1.00
|1.2894
|1.2899
|1.2844
|388
|2005.04.29 15:00
|sell stop
|131
|1.00
|1.2889
|1.2894
|1.2839
|389
|2005.04.29 16:42
|sell
|127
|1.00
|1.2909
|1.2914
|1.2859
|390
|2005.04.29 16:42
|s/l
|127
|1.00
|1.2914
|1.2914
|1.2859
|-5.00
|10223.00
|391
|2005.04.29 17:03
|sell
|128
|1.00
|1.2904
|1.2909
|1.2854
|392
|2005.04.29 17:03
|s/l
|128
|1.00
|1.2909
|1.2909
|1.2854
|-5.00
|10218.00
|393
|2005.04.29 17:59
|sell
|129
|1.00
|1.2899
|1.2904
|1.2849
|394
|2005.04.29 17:59
|sell
|130
|1.00
|1.2894
|1.2899
|1.2844
|395
|2005.04.29 17:59
|sell
|131
|1.00
|1.2889
|1.2894
|1.2839
|396
|2005.04.29 19:27
|modify
|129
|1.00
|1.2899
|1.2875
|1.2849
|397
|2005.04.29 19:27
|modify
|130
|1.00
|1.2894
|1.2876
|1.2844
|398
|2005.04.29 19:29
|modify
|129
|1.00
|1.2899
|1.2874
|1.2849
|399
|2005.04.29 19:30
|modify
|130
|1.00
|1.2894
|1.2875
|1.2844
|400
|2005.04.29 19:32
|modify
|131
|1.00
|1.2889
|1.2878
|1.2839
|401
|2005.04.29 19:33
|s/l
|129
|1.00
|1.2874
|1.2874
|1.2849
|25.00
|10243.00
|402
|2005.04.29 19:33
|s/l
|130
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2844
|19.00
|10262.00
|403
|2005.04.29 19:34
|s/l
|131
|1.00
|1.2878
|1.2878
|1.2839
|11.00
|10273.00
|404
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|132
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|405
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|133
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|406
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|134
|1.00
|1.2886
|1.2881
|1.2936
|407
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|135
|1.00
|1.2891
|1.2886
|1.2941
|408
|2005.05.03 08:59
|buy stop
|136
|1.00
|1.2896
|1.2891
|1.2946
|409
|2005.05.03 09:59
|buy
|132
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|410
|2005.05.03 10:00
|s/l
|132
|1.00
|1.2871
|1.2871
|1.2926
|-5.00
|10268.00
|411
|2005.05.03 13:59
|buy
|133
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|412
|2005.05.03 13:59
|buy
|134
|1.00
|1.2886
|1.2881
|1.2936
|413
|2005.05.03 13:59
|buy
|135
|1.00
|1.2891
|1.2886
|1.2941
|414
|2005.05.03 13:59
|buy
|136
|1.00
|1.2896
|1.2891
|1.2946
|415
|2005.05.03 14:59
|s/l
|135
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2941
|-5.00
|10263.00
|416
|2005.05.03 14:59
|s/l
|136
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2946
|-5.00
|10258.00
|417
|2005.05.03 15:23
|modify
|133
|1.00
|1.2881
|1.2882
|1.2931
|418
|2005.05.03 15:24
|modify
|133
|1.00
|1.2881
|1.2883
|1.2931
|419
|2005.05.03 15:24
|modify
|133
|1.00
|1.2881
|1.2884
|1.2931
|420
|2005.05.03 15:27
|modify
|133
|1.00
|1.2881
|1.2884
|1.2931
|421
|2005.05.03 15:28
|modify
|133
|1.00
|1.2881
|1.2885
|1.2931
|422
|2005.05.03 15:28
|modify
|133
|1.00
|1.2881
|1.2886
|1.2931
|423
|2005.05.03 15:29
|s/l
|133
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2931
|5.00
|10263.00
|424
|2005.05.03 15:33
|modify
|134
|1.00
|1.2886
|1.2887
|1.2936
|425
|2005.05.03 15:36
|s/l
|134
|1.00
|1.2887
|1.2887
|1.2936
|1.00
|10264.00
|426
|2005.05.05 03:00
|sell stop
|137
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|427
|2005.05.05 03:00
|sell stop
|138
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|428
|2005.05.06 03:02
|expiration
|137
|1.00
|1.2923
|1.2928
|1.2873
|429
|2005.05.06 03:02
|expiration
|138
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|430
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|139
|1.00
|1.2964
|1.2959
|1.3014
|431
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|140
|1.00
|1.2969
|1.2964
|1.3019
|432
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|141
|1.00
|1.2974
|1.2969
|1.3024
|433
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|142
|1.00
|1.2979
|1.2974
|1.3029
|434
|2005.05.06 08:00
|buy stop
|143
|1.00
|1.2984
|1.2979
|1.3034
|435
|2005.05.06 10:59
|buy
|139
|1.00
|1.2964
|1.2959
|1.3014
|436
|2005.05.06 11:00
|s/l
|139
|1.00
|1.2959
|1.2959
|1.3014
|-5.00
|10259.00
|437
|2005.05.08 23:00
|expiration
|140
|1.00
|1.2969
|1.2964
|1.3019
|438
|2005.05.08 23:00
|expiration
|141
|1.00
|1.2974
|1.2969
|1.3024
|439
|2005.05.08 23:00
|expiration
|142
|1.00
|1.2979
|1.2974
|1.3029
|440
|2005.05.08 23:00
|expiration
|143
|1.00
|1.2984
|1.2979
|1.3034
|441
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|144
|1.00
|1.2856
|1.2851
|1.2906
|442
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|145
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|443
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|146
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|444
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|147
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|445
|2005.05.09 20:00
|buy stop
|148
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|446
|2005.05.09 21:59
|buy
|144
|1.00
|1.2856
|1.2851
|1.2906
|447
|2005.05.09 21:59
|buy
|145
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|448
|2005.05.09 21:59
|buy
|146
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|449
|2005.05.09 22:00
|s/l
|146
|1.00
|1.2861
|1.2861
|1.2916
|-5.00
|10254.00
|450
|2005.05.09 22:37
|s/l
|145
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.2911
|-5.00
|10249.00
|451
|2005.05.09 22:39
|s/l
|144
|1.00
|1.2851
|1.2851
|1.2906
|-5.00
|10244.00
|452
|2005.05.10 12:59
|buy
|147
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|453
|2005.05.10 13:00
|s/l
|147
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.2921
|-5.00
|10239.00
|454
|2005.05.10 14:59
|buy
|148
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|455
|2005.05.10 15:21
|s/l
|148
|1.00
|1.2871
|1.2871
|1.2926
|-5.00
|10234.00
|456
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|149
|1.00
|1.2791
|1.2796
|1.2741
|457
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|150
|1.00
|1.2786
|1.2791
|1.2736
|458
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|151
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|459
|2005.05.11 12:59
|sell stop
|152
|1.00
|1.2776
|1.2781
|1.2726
|460
|2005.05.11 14:57
|sell
|149
|1.00
|1.2791
|1.2796
|1.2741
|461
|2005.05.11 14:57
|s/l
|149
|1.00
|1.2796
|1.2796
|1.2741
|-5.00
|10229.00
|462
|2005.05.12 06:59
|sell
|150
|1.00
|1.2786
|1.2791
|1.2736
|463
|2005.05.12 06:59
|sell
|151
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|464
|2005.05.12 06:59
|sell
|152
|1.00
|1.2776
|1.2781
|1.2726
|465
|2005.05.12 06:59
|modify
|150
|1.00
|1.2786
|1.2769
|1.2736
|466
|2005.05.12 07:00
|modify
|151
|1.00
|1.2781
|1.2770
|1.2731
|467
|2005.05.12 07:59
|modify
|152
|1.00
|1.2776
|1.2770
|1.2726
|468
|2005.05.12 07:59
|s/l
|150
|1.00
|1.2769
|1.2769
|1.2736
|17.00
|10246.00
|469
|2005.05.12 07:59
|s/l
|151
|1.00
|1.2770
|1.2770
|1.2731
|11.00
|10257.00
|470
|2005.05.12 07:59
|s/l
|152
|1.00
|1.2770
|1.2770
|1.2726
|6.00
|10263.00
|471
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|153
|1.00
|1.2654
|1.2649
|1.2704
|472
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|154
|1.00
|1.2659
|1.2654
|1.2709
|473
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|155
|1.00
|1.2664
|1.2659
|1.2714
|474
|2005.05.16 14:00
|buy stop
|156
|1.00
|1.2669
|1.2664
|1.2719
|475
|2005.05.17 08:59
|buy
|153
|1.00
|1.2654
|1.2649
|1.2704
|476
|2005.05.17 08:59
|buy
|154
|1.00
|1.2659
|1.2654
|1.2709
|477
|2005.05.17 08:59
|buy
|155
|1.00
|1.2664
|1.2659
|1.2714
|478
|2005.05.17 09:00
|s/l
|155
|1.00
|1.2659
|1.2659
|1.2714
|-5.00
|10258.00
|479
|2005.05.17 09:59
|s/l
|153
|1.00
|1.2649
|1.2649
|1.2704
|-5.00
|10253.00
|480
|2005.05.17 09:59
|s/l
|154
|1.00
|1.2654
|1.2654
|1.2709
|-5.00
|10248.00
|481
|2005.05.17 14:00
|expiration
|156
|1.00
|1.2669
|1.2664
|1.2719
|482
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|157
|1.00
|1.2646
|1.2641
|1.2696
|483
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|158
|1.00
|1.2651
|1.2646
|1.2701
|484
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|159
|1.00
|1.2656
|1.2651
|1.2706
|485
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|160
|1.00
|1.2661
|1.2656
|1.2711
|486
|2005.05.17 14:00
|buy stop
|161
|1.00
|1.2666
|1.2661
|1.2716
|487
|2005.05.17 14:23
|buy
|157
|1.00
|1.2646
|1.2641
|1.2696
|488
|2005.05.17 14:23
|s/l
|157
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.2696
|-5.00
|10243.00
|489
|2005.05.17 16:59
|buy
|158
|1.00
|1.2651
|1.2646
|1.2701
|490
|2005.05.17 17:00
|s/l
|158
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2701
|-5.00
|10238.00
|491
|2005.05.18 14:00
|expiration
|159
|1.00
|1.2656
|1.2651
|1.2706
|492
|2005.05.18 14:00
|expiration
|160
|1.00
|1.2661
|1.2656
|1.2711
|493
|2005.05.18 14:00
|expiration
|161
|1.00
|1.2666
|1.2661
|1.2716
|494
|2005.05.19 09:59
|sell stop
|162
|1.00
|1.2641
|1.2646
|1.2591
|495
|2005.05.19 09:59
|sell stop
|163
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|496
|2005.05.19 11:44
|sell
|162
|1.00
|1.2641
|1.2646
|1.2591
|497
|2005.05.19 11:44
|s/l
|162
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2591
|-5.00
|10233.00
|498
|2005.05.19 13:59
|sell
|163
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|499
|2005.05.19 14:00
|s/l
|163
|1.00
|1.2631
|1.2631
|1.2576
|-5.00
|10228.00
|500
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|164
|1.00
|1.2660
|1.2655
|1.2710
|501
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|165
|1.00
|1.2665
|1.2660
|1.2715
|502
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|166
|1.00
|1.2670
|1.2665
|1.2720
|503
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|167
|1.00
|1.2675
|1.2670
|1.2725
|504
|2005.05.20 04:08
|buy stop
|168
|1.00
|1.2680
|1.2675
|1.2730
|505
|2005.05.22 23:00
|expiration
|164
|1.00
|1.2660
|1.2655
|1.2710
|506
|2005.05.22 23:00
|expiration
|165
|1.00
|1.2665
|1.2660
|1.2715
|507
|2005.05.22 23:00
|expiration
|166
|1.00
|1.2670
|1.2665
|1.2720
|508
|2005.05.22 23:00
|expiration
|167
|1.00
|1.2675
|1.2670
|1.2725
|509
|2005.05.22 23:00
|expiration
|168
|1.00
|1.2680
|1.2675
|1.2730
|510
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|169
|1.00
|1.2594
|1.2589
|1.2644
|511
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|170
|1.00
|1.2599
|1.2594
|1.2649
|512
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|171
|1.00
|1.2604
|1.2599
|1.2654
|513
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|172
|1.00
|1.2609
|1.2604
|1.2659
|514
|2005.05.23 14:59
|buy stop
|173
|1.00
|1.2614
|1.2609
|1.2664
|515
|2005.05.24 06:59
|buy
|169
|1.00
|1.2594
|1.2589
|1.2644
|516
|2005.05.24 06:59
|buy
|170
|1.00
|1.2599
|1.2594
|1.2649
|517
|2005.05.24 07:00
|buy
|171
|1.00
|1.2604
|1.2599
|1.2654
|518
|2005.05.24 07:59
|s/l
|171
|1.00
|1.2599
|1.2599
|1.2654
|-5.00
|10223.00
|519
|2005.05.24 08:00
|s/l
|170
|1.00
|1.2594
|1.2594
|1.2649
|-5.00
|10218.00
|520
|2005.05.24 08:02
|s/l
|169
|1.00
|1.2589
|1.2589
|1.2644
|-5.00
|10213.00
|521
|2005.05.24 11:00
|buy
|172
|1.00
|1.2609
|1.2604
|1.2659
|522
|2005.05.24 11:59
|s/l
|172
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.2659
|-5.00
|10208.00
|523
|2005.05.24 11:59
|buy
|173
|1.00
|1.2614
|1.2609
|1.2664
|524
|2005.05.24 11:59
|modify
|173
|1.00
|1.2614
|1.2620
|1.2664
|525
|2005.05.24 12:00
|modify
|173
|1.00
|1.2614
|1.2622
|1.2664
|526
|2005.05.24 12:59
|s/l
|173
|1.00
|1.2622
|1.2622
|1.2664
|8.00
|10216.00
|527
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.2566
|1.2571
|1.2516
|528
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|175
|1.00
|1.2561
|1.2566
|1.2511
|529
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|176
|1.00
|1.2556
|1.2561
|1.2506
|530
|2005.05.24 17:00
|sell stop
|177
|1.00
|1.2551
|1.2556
|1.2501
|531
|2005.05.24 22:59
|sell
|174
|1.00
|1.2566
|1.2571
|1.2516
|532
|2005.05.24 23:00
|s/l
|174
|1.00
|1.2571
|1.2571
|1.2516
|-5.00
|10211.00
|533
|2005.05.24 23:59
|sell
|175
|1.00
|1.2561
|1.2566
|1.2511
|534
|2005.05.25 00:00
|s/l
|175
|1.00
|1.2566
|1.2566
|1.2511
|-5.00
|10206.00
|535
|2005.05.25 10:59
|sell
|176
|1.00
|1.2556
|1.2561
|1.2506
|536
|2005.05.25 11:00
|s/l
|176
|1.00
|1.2561
|1.2561
|1.2506
|-5.00
|10201.00
|537
|2005.05.25 17:01
|expiration
|177
|1.00
|1.2551
|1.2556
|1.2501
|538
|2005.05.26 04:59
|sell stop
|178
|1.00
|1.2555
|1.2560
|1.2505
|539
|2005.05.26 04:59
|sell stop
|179
|1.00
|1.2545
|1.2550
|1.2495
|540
|2005.05.26 04:59
|sell stop
|180
|1.00
|1.2540
|1.2545
|1.2490
|541
|2005.05.26 05:59
|sell
|178
|1.00
|1.2555
|1.2560
|1.2505
|542
|2005.05.26 06:00
|s/l
|178
|1.00
|1.2560
|1.2560
|1.2505
|-5.00
|10196.00
|543
|2005.05.26 08:14
|sell
|179
|1.00
|1.2545
|1.2550
|1.2495
|544
|2005.05.26 08:15
|s/l
|179
|1.00
|1.2550
|1.2550
|1.2495
|-5.00
|10191.00
|545
|2005.05.26 11:59
|sell
|180
|1.00
|1.2540
|1.2545
|1.2490
|546
|2005.05.26 13:01
|s/l
|180
|1.00
|1.2545
|1.2545
|1.2490
|-5.00
|10186.00
|547
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|181
|1.00
|1.2552
|1.2547
|1.2602
|548
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|182
|1.00
|1.2557
|1.2552
|1.2607
|549
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|183
|1.00
|1.2562
|1.2557
|1.2612
|550
|2005.05.27 09:00
|buy stop
|184
|1.00
|1.2567
|1.2562
|1.2617
|551
|2005.05.27 13:31
|buy
|181
|1.00
|1.2552
|1.2547
|1.2602
|552
|2005.05.27 13:31
|s/l
|181
|1.00
|1.2547
|1.2547
|1.2602
|-5.00
|10181.00
|553
|2005.05.27 15:59
|buy
|182
|1.00
|1.2557
|1.2552
|1.2607
|554
|2005.05.27 15:59
|buy
|183
|1.00
|1.2562
|1.2557
|1.2612
|555
|2005.05.27 15:59
|buy
|184
|1.00
|1.2567
|1.2562
|1.2617
|556
|2005.05.27 15:59
|modify
|182
|1.00
|1.2557
|1.2562
|1.2607
|557
|2005.05.27 16:00
|modify
|182
|1.00
|1.2557
|1.2563
|1.2607
|558
|2005.05.27 16:59
|modify
|183
|1.00
|1.2562
|1.2563
|1.2612
|559
|2005.05.27 16:59
|modify
|182
|1.00
|1.2557
|1.2580
|1.2607
|560
|2005.05.27 17:00
|modify
|182
|1.00
|1.2557
|1.2581
|1.2607
|561
|2005.05.27 17:42
|modify
|183
|1.00
|1.2562
|1.2581
|1.2612
|562
|2005.05.27 17:43
|s/l
|182
|1.00
|1.2581
|1.2581
|1.2607
|24.00
|10205.00
|563
|2005.05.27 17:43
|s/l
|183
|1.00
|1.2581
|1.2581
|1.2612
|19.00
|10224.00
|564
|2005.05.27 17:43
|modify
|184
|1.00
|1.2567
|1.2573
|1.2617
|565
|2005.05.27 17:43
|s/l
|184
|1.00
|1.2573
|1.2573
|1.2617
|6.00
|10230.00
|566
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|185
|1.00
|1.2507
|1.2512
|1.2457
|567
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|186
|1.00
|1.2502
|1.2507
|1.2452
|568
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|187
|1.00
|1.2497
|1.2502
|1.2447
|569
|2005.05.30 00:00
|sell stop
|188
|1.00
|1.2492
|1.2497
|1.2442
|570
|2005.05.30 10:59
|sell
|185
|1.00
|1.2507
|1.2512
|1.2457
|571
|2005.05.30 10:59
|sell
|186
|1.00
|1.2502
|1.2507
|1.2452
|572
|2005.05.30 11:00
|s/l
|186
|1.00
|1.2507
|1.2507
|1.2452
|-5.00
|10225.00
|573
|2005.05.30 11:59
|sell
|187
|1.00
|1.2497
|1.2502
|1.2447
|574
|2005.05.30 11:59
|sell
|188
|1.00
|1.2492
|1.2497
|1.2442
|575
|2005.05.30 12:59
|modify
|185
|1.00
|1.2507
|1.2488
|1.2457
|576
|2005.05.30 13:00
|modify
|187
|1.00
|1.2497
|1.2489
|1.2447
|577
|2005.05.30 13:07
|modify
|188
|1.00
|1.2492
|1.2489
|1.2442
|578
|2005.05.30 13:07
|modify
|187
|1.00
|1.2497
|1.2488
|1.2447
|579
|2005.05.30 13:29
|modify
|188
|1.00
|1.2492
|1.2488
|1.2442
|580
|2005.05.30 13:30
|modify
|187
|1.00
|1.2497
|1.2488
|1.2447
|581
|2005.05.30 13:30
|modify
|185
|1.00
|1.2507
|1.2487
|1.2457
|582
|2005.05.30 13:30
|modify
|185
|1.00
|1.2507
|1.2486
|1.2457
|583
|2005.05.30 13:30
|modify
|185
|1.00
|1.2507
|1.2485
|1.2457
|584
|2005.05.30 13:30
|modify
|185
|1.00
|1.2507
|1.2484
|1.2457
|585
|2005.05.30 13:31
|modify
|187
|1.00
|1.2497
|1.2484
|1.2447
|586
|2005.05.30 13:31
|modify
|188
|1.00
|1.2492
|1.2485
|1.2442
|587
|2005.05.30 13:31
|modify
|188
|1.00
|1.2492
|1.2484
|1.2442
|588
|2005.05.30 13:34
|s/l
|185
|1.00
|1.2484
|1.2484
|1.2457
|23.00
|10248.00
|589
|2005.05.30 13:34
|s/l
|187
|1.00
|1.2484
|1.2484
|1.2447
|13.00
|10261.00
|590
|2005.05.30 13:34
|s/l
|188
|1.00
|1.2484
|1.2484
|1.2442
|8.00
|10269.00
|591
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|189
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|592
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|190
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|593
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|191
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|594
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|192
|1.00
|1.2293
|1.2288
|1.2343
|595
|2005.06.02 08:00
|buy stop
|193
|1.00
|1.2298
|1.2293
|1.2348
|596
|2005.06.02 08:59
|buy
|189
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|597
|2005.06.02 08:59
|buy
|190
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|598
|2005.06.02 08:59
|buy
|191
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|599
|2005.06.02 08:59
|modify
|189
|1.00
|1.2278
|1.2279
|1.2328
|600
|2005.06.02 09:00
|s/l
|191
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2338
|-5.00
|10264.00
|601
|2005.06.02 09:38
|s/l
|189
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2328
|1.00
|10265.00
|602
|2005.06.02 09:38
|s/l
|190
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2333
|-5.00
|10260.00
|603
|2005.06.02 15:00
|buy
|192
|1.00
|1.2293
|1.2288
|1.2343
|604
|2005.06.02 15:00
|s/l
|192
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2343
|-5.00
|10255.00
|605
|2005.06.03 01:59
|buy
|193
|1.00
|1.2298
|1.2293
|1.2348
|606
|2005.06.03 02:00
|s/l
|193
|1.00
|1.2293
|1.2293
|1.2348
|-5.00
|10250.00
|607
|2005.06.03 15:24
|sell stop
|194
|1.00
|1.2258
|1.2263
|1.2208
|608
|2005.06.03 15:59
|sell
|194
|1.00
|1.2258
|1.2263
|1.2208
|609
|2005.06.03 17:42
|modify
|194
|1.00
|1.2258
|1.2230
|1.2208
|610
|2005.06.03 17:43
|s/l
|194
|1.00
|1.2230
|1.2230
|1.2208
|28.00
|10278.00
|611
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|195
|1.00
|1.2275
|1.2270
|1.2325
|612
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|196
|1.00
|1.2280
|1.2275
|1.2330
|613
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|197
|1.00
|1.2285
|1.2280
|1.2335
|614
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|198
|1.00
|1.2290
|1.2285
|1.2340
|615
|2005.06.06 04:00
|buy stop
|199
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|616
|2005.06.06 06:03
|buy
|195
|1.00
|1.2275
|1.2270
|1.2325
|617
|2005.06.06 06:03
|s/l
|195
|1.00
|1.2270
|1.2270
|1.2325
|-5.00
|10273.00
|618
|2005.06.06 08:59
|buy
|196
|1.00
|1.2280
|1.2275
|1.2330
|619
|2005.06.06 08:59
|buy
|197
|1.00
|1.2285
|1.2280
|1.2335
|620
|2005.06.06 08:59
|buy
|198
|1.00
|1.2290
|1.2285
|1.2340
|621
|2005.06.06 09:00
|s/l
|198
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2340
|-5.00
|10268.00
|622
|2005.06.06 09:05
|s/l
|196
|1.00
|1.2275
|1.2275
|1.2330
|-5.00
|10263.00
|623
|2005.06.06 09:05
|s/l
|197
|1.00
|1.2280
|1.2280
|1.2335
|-5.00
|10258.00
|624
|2005.06.07 04:08
|expiration
|199
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|625
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|200
|1.00
|1.2282
|1.2277
|1.2332
|626
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|201
|1.00
|1.2287
|1.2282
|1.2337
|627
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|202
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|628
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|203
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|629
|2005.06.07 05:00
|buy stop
|204
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|630
|2005.06.07 05:59
|buy
|200
|1.00
|1.2282
|1.2277
|1.2332
|631
|2005.06.07 06:00
|s/l
|200
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2332
|-5.00
|10253.00
|632
|2005.06.07 06:59
|buy
|201
|1.00
|1.2287
|1.2282
|1.2337
|633
|2005.06.07 06:59
|buy
|202
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|634
|2005.06.07 06:59
|buy
|203
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|635
|2005.06.07 07:00
|s/l
|203
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2347
|-5.00
|10248.00
|636
|2005.06.07 07:41
|s/l
|201
|1.00
|1.2282
|1.2282
|1.2337
|-5.00
|10243.00
|637
|2005.06.07 07:41
|s/l
|202
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2342
|-5.00
|10238.00
|638
|2005.06.07 08:20
|buy
|204
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|639
|2005.06.07 08:20
|s/l
|204
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2352
|-5.00
|10233.00
|640
|2005.06.07 14:00
|sell stop
|205
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|641
|2005.06.07 14:00
|sell stop
|206
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|642
|2005.06.07 14:00
|sell stop
|207
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|643
|2005.06.08 14:00
|expiration
|205
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|644
|2005.06.08 14:00
|expiration
|206
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|645
|2005.06.08 14:00
|expiration
|207
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|646
|2005.06.08 16:59
|sell stop
|208
|1.00
|1.2270
|1.2275
|1.2220
|647
|2005.06.08 16:59
|sell stop
|209
|1.00
|1.2260
|1.2265
|1.2210
|648
|2005.06.08 16:59
|sell stop
|210
|1.00
|1.2255
|1.2260
|1.2205
|649
|2005.06.08 17:59
|sell
|208
|1.00
|1.2270
|1.2275
|1.2220
|650
|2005.06.08 17:59
|sell
|209
|1.00
|1.2260
|1.2265
|1.2210
|651
|2005.06.08 17:59
|sell
|210
|1.00
|1.2255
|1.2260
|1.2205
|652
|2005.06.08 19:30
|modify
|208
|1.00
|1.2270
|1.2249
|1.2220
|653
|2005.06.08 19:30
|modify
|208
|1.00
|1.2270
|1.2247
|1.2220
|654
|2005.06.08 19:37
|modify
|209
|1.00
|1.2260
|1.2248
|1.2210
|655
|2005.06.08 19:38
|modify
|209
|1.00
|1.2260
|1.2247
|1.2210
|656
|2005.06.08 19:38
|modify
|208
|1.00
|1.2270
|1.2246
|1.2220
|657
|2005.06.08 19:38
|modify
|208
|1.00
|1.2270
|1.2245
|1.2220
|658
|2005.06.08 19:38
|modify
|208
|1.00
|1.2270
|1.2244
|1.2220
|659
|2005.06.08 19:38
|modify
|208
|1.00
|1.2270
|1.2243
|1.2220
|660
|2005.06.08 19:38
|modify
|208
|1.00
|1.2270
|1.2242
|1.2220
|661
|2005.06.08 19:38
|modify
|209
|1.00
|1.2260
|1.2243
|1.2210
|662
|2005.06.08 19:38
|modify
|210
|1.00
|1.2255
|1.2244
|1.2205
|663
|2005.06.08 19:38
|s/l
|208
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2220
|28.00
|10261.00
|664
|2005.06.08 19:39
|s/l
|209
|1.00
|1.2243
|1.2243
|1.2210
|17.00
|10278.00
|665
|2005.06.08 19:40
|s/l
|210
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2205
|11.00
|10289.00
|666
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|211
|1.00
|1.2250
|1.2245
|1.2300
|667
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|212
|1.00
|1.2255
|1.2250
|1.2305
|668
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|213
|1.00
|1.2260
|1.2255
|1.2310
|669
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|214
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2315
|670
|2005.06.10 03:00
|buy stop
|215
|1.00
|1.2270
|1.2265
|1.2320
|671
|2005.06.12 23:00
|expiration
|211
|1.00
|1.2250
|1.2245
|1.2300
|672
|2005.06.12 23:00
|expiration
|212
|1.00
|1.2255
|1.2250
|1.2305
|673
|2005.06.12 23:00
|expiration
|213
|1.00
|1.2260
|1.2255
|1.2310
|674
|2005.06.12 23:00
|expiration
|214
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2315
|675
|2005.06.12 23:00
|expiration
|215
|1.00
|1.2270
|1.2265
|1.2320
|676
|2005.06.13 19:59
|buy stop
|216
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|677
|2005.06.13 19:59
|buy stop
|217
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|678
|2005.06.13 19:59
|buy stop
|218
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|679
|2005.06.14 00:59
|buy
|216
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|680
|2005.06.14 00:59
|buy
|217
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|681
|2005.06.14 00:59
|buy
|218
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|682
|2005.06.14 00:59
|modify
|216
|1.00
|1.2127
|1.2140
|1.2177
|683
|2005.06.14 01:00
|modify
|217
|1.00
|1.2137
|1.2139
|1.2187
|684
|2005.06.14 01:59
|s/l
|216
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2177
|13.00
|10302.00
|685
|2005.06.14 01:59
|s/l
|217
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2187
|2.00
|10304.00
|686
|2005.06.14 01:59
|s/l
|218
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2192
|-5.00
|10299.00
|687
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|219
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|688
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|220
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|689
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|221
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|690
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|222
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|691
|2005.06.14 12:00
|sell stop
|223
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|692
|2005.06.14 13:59
|sell
|219
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|693
|2005.06.14 13:59
|sell
|220
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|694
|2005.06.14 13:59
|sell
|221
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|695
|2005.06.14 13:59
|sell
|222
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|696
|2005.06.14 13:59
|sell
|223
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|697
|2005.06.14 14:00
|t/p
|219
|1.00
|1.2055
|1.2110
|1.2055
|50.00
|10349.00
|698
|2005.06.14 14:00
|t/p
|220
|1.00
|1.2050
|1.2105
|1.2050
|50.00
|10399.00
|699
|2005.06.14 15:14
|modify
|221
|1.00
|1.2095
|1.2062
|1.2045
|700
|2005.06.14 15:14
|modify
|222
|1.00
|1.2090
|1.2065
|1.2040
|701
|2005.06.14 15:14
|s/l
|221
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2045
|33.00
|10432.00
|702
|2005.06.14 15:14
|modify
|223
|1.00
|1.2085
|1.2069
|1.2035
|703
|2005.06.14 15:29
|s/l
|222
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2040
|25.00
|10457.00
|704
|2005.06.14 15:35
|modify
|223
|1.00
|1.2085
|1.2066
|1.2035
|705
|2005.06.14 15:35
|modify
|223
|1.00
|1.2085
|1.2065
|1.2035
|706
|2005.06.14 15:35
|modify
|223
|1.00
|1.2085
|1.2064
|1.2035
|707
|2005.06.14 15:37
|modify
|223
|1.00
|1.2085
|1.2063
|1.2035
|708
|2005.06.14 15:38
|s/l
|223
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2035
|22.00
|10479.00
|709
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|224
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|710
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|225
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|711
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|226
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|712
|2005.06.15 08:00
|buy stop
|227
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|713
|2005.06.15 13:59
|buy
|224
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|714
|2005.06.15 13:59
|buy
|225
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|715
|2005.06.15 13:59
|buy
|226
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|716
|2005.06.15 13:59
|buy
|227
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|717
|2005.06.15 15:33
|modify
|224
|1.00
|1.2091
|1.2100
|1.2141
|718
|2005.06.15 15:33
|modify
|225
|1.00
|1.2096
|1.2099
|1.2146
|719
|2005.06.15 15:33
|s/l
|224
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2141
|9.00
|10488.00
|720
|2005.06.15 15:33
|s/l
|227
|1.00
|1.2101
|1.2101
|1.2156
|-5.00
|10483.00
|721
|2005.06.15 15:33
|s/l
|225
|1.00
|1.2099
|1.2099
|1.2146
|3.00
|10486.00
|722
|2005.06.15 15:33
|s/l
|226
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2151
|-5.00
|10481.00
|723
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|228
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|724
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|229
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|725
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|230
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|726
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|231
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|727
|2005.06.16 03:59
|sell stop
|232
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|728
|2005.06.17 03:59
|expiration
|228
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|729
|2005.06.17 03:59
|expiration
|229
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|730
|2005.06.17 03:59
|expiration
|230
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|731
|2005.06.17 03:59
|expiration
|231
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|732
|2005.06.17 03:59
|expiration
|232
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|733
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|233
|1.00
|1.2167
|1.2172
|1.2117
|734
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|234
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|735
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|235
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|736
|2005.06.20 12:59
|sell stop
|236
|1.00
|1.2152
|1.2157
|1.2102
|737
|2005.06.20 13:59
|sell
|233
|1.00
|1.2167
|1.2172
|1.2117
|738
|2005.06.20 13:59
|sell
|234
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|739
|2005.06.20 13:59
|sell
|235
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|740
|2005.06.20 13:59
|sell
|236
|1.00
|1.2152
|1.2157
|1.2102
|741
|2005.06.20 13:59
|modify
|233
|1.00
|1.2167
|1.2163
|1.2117
|742
|2005.06.20 14:00
|s/l
|236
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2102
|-5.00
|10476.00
|743
|2005.06.20 14:00
|modify
|233
|1.00
|1.2167
|1.2162
|1.2117
|744
|2005.06.20 15:50
|modify
|233
|1.00
|1.2167
|1.2148
|1.2117
|745
|2005.06.20 15:52
|s/l
|233
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2117
|19.00
|10495.00
|746
|2005.06.20 15:52
|modify
|234
|1.00
|1.2162
|1.2155
|1.2112
|747
|2005.06.20 15:54
|modify
|234
|1.00
|1.2162
|1.2148
|1.2112
|748
|2005.06.20 15:54
|modify
|235
|1.00
|1.2157
|1.2149
|1.2107
|749
|2005.06.20 15:56
|s/l
|234
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2112
|14.00
|10509.00
|750
|2005.06.20 15:56
|s/l
|235
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2107
|8.00
|10517.00
|751
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|237
|1.00
|1.2158
|1.2153
|1.2208
|752
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|238
|1.00
|1.2163
|1.2158
|1.2213
|753
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|239
|1.00
|1.2168
|1.2163
|1.2218
|754
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|240
|1.00
|1.2173
|1.2168
|1.2223
|755
|2005.06.21 17:00
|buy stop
|241
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2228
|756
|2005.06.21 17:13
|buy
|237
|1.00
|1.2158
|1.2153
|1.2208
|757
|2005.06.21 17:13
|s/l
|237
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2208
|-5.00
|10512.00
|758
|2005.06.21 18:33
|buy
|238
|1.00
|1.2163
|1.2158
|1.2213
|759
|2005.06.21 18:33
|s/l
|238
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2213
|-5.00
|10507.00
|760
|2005.06.21 18:59
|buy
|239
|1.00
|1.2168
|1.2163
|1.2218
|761
|2005.06.21 18:59
|buy
|240
|1.00
|1.2173
|1.2168
|1.2223
|762
|2005.06.21 18:59
|buy
|241
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2228
|763
|2005.06.21 18:59
|modify
|239
|1.00
|1.2168
|1.2169
|1.2218
|764
|2005.06.21 19:00
|s/l
|241
|1.00
|1.2173
|1.2173
|1.2228
|-5.00
|10502.00
|765
|2005.06.21 19:59
|modify
|239
|1.00
|1.2168
|1.2172
|1.2218
|766
|2005.06.21 20:30
|modify
|239
|1.00
|1.2168
|1.2173
|1.2218
|767
|2005.06.21 20:59
|modify
|239
|1.00
|1.2168
|1.2175
|1.2218
|768
|2005.06.21 21:00
|modify
|240
|1.00
|1.2173
|1.2175
|1.2223
|769
|2005.06.21 21:01
|s/l
|239
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2218
|7.00
|10509.00
|770
|2005.06.21 21:01
|s/l
|240
|1.00
|1.2175
|1.2175
|1.2223
|2.00
|10511.00
|771
|2005.06.22 10:00
|sell stop
|242
|1.00
|1.2132
|1.2137
|1.2082
|772
|2005.06.22 10:00
|sell stop
|243
|1.00
|1.2122
|1.2127
|1.2072
|773
|2005.06.22 10:00
|sell stop
|244
|1.00
|1.2117
|1.2122
|1.2067
|774
|2005.06.22 10:59
|sell
|242
|1.00
|1.2132
|1.2137
|1.2082
|775
|2005.06.22 10:59
|sell
|243
|1.00
|1.2122
|1.2127
|1.2072
|776
|2005.06.22 11:00
|s/l
|243
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2072
|-5.00
|10506.00
|777
|2005.06.22 11:59
|sell
|244
|1.00
|1.2117
|1.2122
|1.2067
|778
|2005.06.22 11:59
|modify
|242
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2082
|779
|2005.06.22 12:00
|s/l
|244
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2067
|-5.00
|10501.00
|780
|2005.06.22 12:41
|s/l
|242
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2082
|5.00
|10506.00
|781
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|245
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|782
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|246
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|783
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|247
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|784
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|248
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|785
|2005.06.24 09:00
|buy stop
|249
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|786
|2005.06.24 09:35
|buy
|245
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|787
|2005.06.24 09:35
|s/l
|245
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2121
|-5.00
|10501.00
|788
|2005.06.24 09:59
|buy
|246
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|789
|2005.06.24 10:00
|s/l
|246
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2126
|-5.00
|10496.00
|790
|2005.06.24 10:25
|buy
|247
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|791
|2005.06.24 10:25
|s/l
|247
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2131
|-5.00
|10491.00
|792
|2005.06.24 11:59
|buy
|248
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|793
|2005.06.24 12:00
|s/l
|248
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2136
|-5.00
|10486.00
|794
|2005.06.24 12:22
|buy
|249
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|795
|2005.06.24 12:22
|s/l
|249
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2141
|-5.00
|10481.00
|796
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|250
|1.00
|1.2123
|1.2128
|1.2073
|797
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|251
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|798
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|252
|1.00
|1.2113
|1.2118
|1.2063
|799
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|253
|1.00
|1.2108
|1.2113
|1.2058
|800
|2005.06.28 06:59
|sell stop
|254
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|801
|2005.06.28 07:59
|sell
|250
|1.00
|1.2123
|1.2128
|1.2073
|802
|2005.06.28 07:59
|sell
|251
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|803
|2005.06.28 08:00
|sell
|252
|1.00
|1.2113
|1.2118
|1.2063
|804
|2005.06.28 08:49
|s/l
|252
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2063
|-5.00
|10476.00
|805
|2005.06.28 08:49
|s/l
|251
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2068
|-5.00
|10471.00
|806
|2005.06.28 08:49
|s/l
|250
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2073
|-5.00
|10466.00
|807
|2005.06.28 08:59
|sell
|253
|1.00
|1.2108
|1.2113
|1.2058
|808
|2005.06.28 09:59
|sell
|254
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|809
|2005.06.28 10:00
|s/l
|253
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2058
|-5.00
|10461.00
|810
|2005.06.28 10:00
|s/l
|254
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2053
|-5.00
|10456.00
|811
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|255
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|812
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|256
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|813
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|257
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|814
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|258
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|815
|2005.06.29 15:59
|buy stop
|259
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|816
|2005.06.30 14:39
|buy
|255
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|817
|2005.06.30 14:39
|s/l
|255
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2158
|-5.00
|10451.00
|818
|2005.06.30 14:59
|buy
|256
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|819
|2005.06.30 15:01
|s/l
|256
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2163
|-5.00
|10446.00
|820
|2005.06.30 15:59
|expiration
|257
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|821
|2005.06.30 15:59
|expiration
|258
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|822
|2005.06.30 15:59
|expiration
|259
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|823
|2005.07.01 03:01
|sell stop
|260
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|824
|2005.07.01 03:01
|sell stop
|261
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|825
|2005.07.01 04:59
|sell
|260
|1.00
|1.2072
|1.2077
|1.2022
|826
|2005.07.01 05:00
|s/l
|260
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2022
|-5.00
|10441.00
|827
|2005.07.01 05:59
|sell
|261
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|828
|2005.07.01 07:04
|s/l
|261
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2007
|-5.00
|10436.00
|829
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|262
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|830
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|263
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|831
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|264
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|832
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|265
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|833
|2005.07.01 10:00
|buy stop
|266
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|834
|2005.07.03 23:00
|expiration
|262
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|835
|2005.07.03 23:00
|expiration
|263
|1.00
|1.2112
|1.2107
|1.2162
|836
|2005.07.03 23:00
|expiration
|264
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.2167
|837
|2005.07.03 23:00
|expiration
|265
|1.00
|1.2122
|1.2117
|1.2172
|838
|2005.07.03 23:00
|expiration
|266
|1.00
|1.2127
|1.2122
|1.2177
|839
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|267
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|840
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|268
|1.00
|1.1954
|1.1949
|1.2004
|841
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|269
|1.00
|1.1959
|1.1954
|1.2009
|842
|2005.07.05 09:00
|buy stop
|270
|1.00
|1.1964
|1.1959
|1.2014
|843
|2005.07.06 08:28
|buy
|267
|1.00
|1.1949
|1.1944
|1.1999
|844
|2005.07.06 08:28
|s/l
|267
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1999
|-5.00
|10431.00
|845
|2005.07.06 09:00
|expiration
|268
|1.00
|1.1954
|1.1949
|1.2004
|846
|2005.07.06 09:00
|expiration
|269
|1.00
|1.1959
|1.1954
|1.2009
|847
|2005.07.06 09:00
|expiration
|270
|1.00
|1.1964
|1.1959
|1.2014
|848
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|271
|1.00
|1.1901
|1.1906
|1.1851
|849
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|272
|1.00
|1.1896
|1.1901
|1.1846
|850
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|273
|1.00
|1.1891
|1.1896
|1.1841
|851
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|274
|1.00
|1.1886
|1.1891
|1.1836
|852
|2005.07.06 10:00
|sell stop
|275
|1.00
|1.1881
|1.1886
|1.1831
|853
|2005.07.06 11:25
|sell
|271
|1.00
|1.1901
|1.1906
|1.1851
|854
|2005.07.06 11:25
|s/l
|271
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1851
|-5.00
|10426.00
|855
|2005.07.07 10:59
|expiration
|272
|1.00
|1.1896
|1.1901
|1.1846
|856
|2005.07.07 10:59
|expiration
|273
|1.00
|1.1891
|1.1896
|1.1841
|857
|2005.07.07 10:59
|expiration
|274
|1.00
|1.1886
|1.1891
|1.1836
|858
|2005.07.07 10:59
|expiration
|275
|1.00
|1.1881
|1.1886
|1.1831
|859
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|276
|1.00
|1.1922
|1.1927
|1.1872
|860
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|277
|1.00
|1.1917
|1.1922
|1.1867
|861
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|278
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|862
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|279
|1.00
|1.1907
|1.1912
|1.1857
|863
|2005.07.07 16:00
|sell stop
|280
|1.00
|1.1902
|1.1907
|1.1852
|864
|2005.07.08 06:59
|sell
|276
|1.00
|1.1922
|1.1927
|1.1872
|865
|2005.07.08 06:59
|sell
|277
|1.00
|1.1917
|1.1922
|1.1867
|866
|2005.07.08 07:00
|s/l
|277
|1.00
|1.1922
|1.1922
|1.1867
|-5.00
|10421.00
|867
|2005.07.08 08:48
|sell
|278
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|868
|2005.07.08 08:48
|s/l
|278
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1862
|-5.00
|10416.00
|869
|2005.07.08 08:59
|sell
|279
|1.00
|1.1907
|1.1912
|1.1857
|870
|2005.07.08 09:00
|s/l
|279
|1.00
|1.1912
|1.1912
|1.1857
|-5.00
|10411.00
|871
|2005.07.08 09:11
|modify
|276
|1.00
|1.1922
|1.1920
|1.1872
|872
|2005.07.08 09:11
|modify
|276
|1.00
|1.1922
|1.1919
|1.1872
|873
|2005.07.08 09:13
|sell
|280
|1.00
|1.1902
|1.1907
|1.1852
|874
|2005.07.08 09:14
|s/l
|280
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1852
|-5.00
|10406.00
|875
|2005.07.08 09:17
|modify
|276
|1.00
|1.1922
|1.1918
|1.1872
|876
|2005.07.08 09:22
|modify
|276
|1.00
|1.1922
|1.1918
|1.1872
|877
|2005.07.08 09:23
|s/l
|276
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1872
|4.00
|10410.00
|878
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|281
|1.00
|1.1969
|1.1964
|1.2019
|879
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|282
|1.00
|1.1974
|1.1969
|1.2024
|880
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|283
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|881
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|284
|1.00
|1.1984
|1.1979
|1.2034
|882
|2005.07.08 13:59
|buy stop
|285
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|883
|2005.07.10 23:00
|expiration
|281
|1.00
|1.1969
|1.1964
|1.2019
|884
|2005.07.10 23:00
|expiration
|282
|1.00
|1.1974
|1.1969
|1.2024
|885
|2005.07.10 23:00
|expiration
|283
|1.00
|1.1979
|1.1974
|1.2029
|886
|2005.07.10 23:00
|expiration
|284
|1.00
|1.1984
|1.1979
|1.2034
|887
|2005.07.10 23:00
|expiration
|285
|1.00
|1.1989
|1.1984
|1.2039
|888
|2005.07.13 08:00
|sell stop
|286
|1.00
|1.2172
|1.2177
|1.2122
|889
|2005.07.13 08:00
|sell stop
|287
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|890
|2005.07.13 08:00
|sell stop
|288
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|891
|2005.07.13 12:59
|sell
|286
|1.00
|1.2172
|1.2177
|1.2122
|892
|2005.07.13 12:59
|sell
|287
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|893
|2005.07.13 12:59
|sell
|288
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|894
|2005.07.13 12:59
|modify
|286
|1.00
|1.2172
|1.2167
|1.2122
|895
|2005.07.13 13:00
|s/l
|288
|1.00
|1.2162
|1.2162
|1.2107
|-5.00
|10405.00
|896
|2005.07.13 14:59
|t/p
|286
|1.00
|1.2122
|1.2167
|1.2122
|50.00
|10455.00
|897
|2005.07.13 14:59
|t/p
|287
|1.00
|1.2112
|1.2167
|1.2112
|50.00
|10505.00
|898
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|289
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|899
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|290
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|900
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|291
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|901
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|292
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|902
|2005.07.14 13:00
|buy stop
|293
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|903
|2005.07.15 06:59
|buy
|289
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|904
|2005.07.15 06:59
|buy
|290
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|905
|2005.07.15 06:59
|buy
|291
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|906
|2005.07.15 06:59
|buy
|292
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|907
|2005.07.15 06:59
|modify
|289
|1.00
|1.2128
|1.2129
|1.2178
|908
|2005.07.15 07:00
|s/l
|292
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2193
|-5.00
|10500.00
|909
|2005.07.15 07:59
|s/l
|291
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2188
|-5.00
|10495.00
|910
|2005.07.15 08:00
|s/l
|289
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2178
|1.00
|10496.00
|911
|2005.07.15 08:00
|s/l
|290
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2183
|-5.00
|10491.00
|912
|2005.07.15 13:59
|expiration
|293
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|913
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|294
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|914
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|295
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|915
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|296
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|916
|2005.07.18 07:00
|buy stop
|297
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|917
|2005.07.19 07:30
|expiration
|294
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|918
|2005.07.19 07:30
|expiration
|295
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|919
|2005.07.19 07:30
|expiration
|296
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|920
|2005.07.19 07:30
|expiration
|297
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|921
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|298
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|922
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|299
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|923
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|300
|1.00
|1.2063
|1.2058
|1.2113
|924
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|301
|1.00
|1.2068
|1.2063
|1.2118
|925
|2005.07.19 17:59
|buy stop
|302
|1.00
|1.2073
|1.2068
|1.2123
|926
|2005.07.20 00:59
|buy
|298
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|927
|2005.07.20 00:59
|buy
|299
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|928
|2005.07.20 00:59
|buy
|300
|1.00
|1.2063
|1.2058
|1.2113
|929
|2005.07.20 01:00
|s/l
|300
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2113
|-5.00
|10486.00
|930
|2005.07.20 01:59
|buy
|301
|1.00
|1.2068
|1.2063
|1.2118
|931
|2005.07.20 01:59
|buy
|302
|1.00
|1.2073
|1.2068
|1.2123
|932
|2005.07.20 01:59
|modify
|298
|1.00
|1.2053
|1.2078
|1.2103
|933
|2005.07.20 02:00
|modify
|299
|1.00
|1.2058
|1.2078
|1.2108
|934
|2005.07.20 02:59
|modify
|301
|1.00
|1.2068
|1.2078
|1.2118
|935
|2005.07.20 02:59
|s/l
|298
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2103
|25.00
|10511.00
|936
|2005.07.20 02:59
|s/l
|299
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2108
|20.00
|10531.00
|937
|2005.07.20 02:59
|s/l
|301
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.2118
|10.00
|10541.00
|938
|2005.07.20 03:08
|modify
|302
|1.00
|1.2073
|1.2074
|1.2123
|939
|2005.07.20 03:08
|modify
|302
|1.00
|1.2073
|1.2075
|1.2123
|940
|2005.07.20 03:08
|modify
|302
|1.00
|1.2073
|1.2076
|1.2123
|941
|2005.07.20 03:08
|modify
|302
|1.00
|1.2073
|1.2077
|1.2123
|942
|2005.07.20 03:08
|modify
|302
|1.00
|1.2073
|1.2078
|1.2123
|943
|2005.07.20 03:08
|modify
|302
|1.00
|1.2073
|1.2079
|1.2123
|944
|2005.07.20 03:09
|s/l
|302
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2123
|6.00
|10547.00
|945
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|303
|1.00
|1.2003
|1.2008
|1.1953
|946
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|304
|1.00
|1.1998
|1.2003
|1.1948
|947
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|305
|1.00
|1.1993
|1.1998
|1.1943
|948
|2005.07.20 14:59
|sell stop
|306
|1.00
|1.1988
|1.1993
|1.1938
|949
|2005.07.21 14:59
|expiration
|303
|1.00
|1.2003
|1.2008
|1.1953
|950
|2005.07.21 14:59
|expiration
|304
|1.00
|1.1998
|1.2003
|1.1948
|951
|2005.07.21 14:59
|expiration
|305
|1.00
|1.1993
|1.1998
|1.1943
|952
|2005.07.21 14:59
|expiration
|306
|1.00
|1.1988
|1.1993
|1.1938
|953
|2005.07.21 15:00
|sell stop
|307
|1.00
|1.2107
|1.2112
|1.2057
|954
|2005.07.21 15:00
|sell stop
|308
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|955
|2005.07.21 15:00
|sell stop
|309
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|956
|2005.07.22 15:47
|expiration
|307
|1.00
|1.2107
|1.2112
|1.2057
|957
|2005.07.22 15:47
|expiration
|308
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|958
|2005.07.22 15:47
|expiration
|309
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|959
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|310
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|960
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|311
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|961
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|312
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|962
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|313
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|963
|2005.07.27 13:59
|buy stop
|314
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|964
|2005.07.27 14:54
|buy
|310
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|965
|2005.07.27 14:54
|s/l
|310
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2088
|-5.00
|10542.00
|966
|2005.07.27 14:59
|buy
|311
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|967
|2005.07.27 15:03
|s/l
|311
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2093
|-5.00
|10537.00
|968
|2005.07.27 15:03
|buy
|312
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|969
|2005.07.27 15:03
|s/l
|312
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2098
|-5.00
|10532.00
|970
|2005.07.27 15:05
|buy
|313
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|971
|2005.07.27 15:05
|s/l
|313
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2103
|-5.00
|10527.00
|972
|2005.07.27 16:43
|buy
|314
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|973
|2005.07.27 16:43
|s/l
|314
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2108
|-5.00
|10522.00
|974
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|315
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|975
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|316
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|976
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|317
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|977
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|318
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|978
|2005.07.28 10:03
|sell stop
|319
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|979
|2005.07.29 10:03
|expiration
|315
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|980
|2005.07.29 10:03
|expiration
|316
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|981
|2005.07.29 10:03
|expiration
|317
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|982
|2005.07.29 10:03
|expiration
|318
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|983
|2005.07.29 10:03
|expiration
|319
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|984
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|320
|1.00
|1.2149
|1.2144
|1.2199
|985
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|321
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|986
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|322
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|987
|2005.07.29 12:59
|buy stop
|323
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|988
|2005.07.29 14:59
|buy
|320
|1.00
|1.2149
|1.2144
|1.2199
|989
|2005.07.29 15:00
|s/l
|320
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2199
|-5.00
|10517.00
|990
|2005.07.31 23:00
|expiration
|321
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|991
|2005.07.31 23:00
|expiration
|322
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|992
|2005.07.31 23:00
|expiration
|323
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|993
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|324
|1.00
|1.2167
|1.2172
|1.2117
|994
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|325
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|995
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|326
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|996
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|327
|1.00
|1.2152
|1.2157
|1.2102
|997
|2005.08.01 22:00
|sell stop
|328
|1.00
|1.2147
|1.2152
|1.2097
|998
|2005.08.02 22:02
|expiration
|324
|1.00
|1.2167
|1.2172
|1.2117
|999
|2005.08.02 22:02
|expiration
|325
|1.00
|1.2162
|1.2167
|1.2112
|1000
|2005.08.02 22:02
|expiration
|326
|1.00
|1.2157
|1.2162
|1.2107
|1001
|2005.08.02 22:02
|expiration
|327
|1.00
|1.2152
|1.2157
|1.2102
|1002
|2005.08.02 22:02
|expiration
|328
|1.00
|1.2147
|1.2152
|1.2097
|1003
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|329
|1.00
|1.2216
|1.2211
|1.2266
|1004
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|330
|1.00
|1.2221
|1.2216
|1.2271
|1005
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|331
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|1006
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|332
|1.00
|1.2231
|1.2226
|1.2281
|1007
|2005.08.03 07:00
|buy stop
|333
|1.00
|1.2236
|1.2231
|1.2286
|1008
|2005.08.03 07:59
|buy
|329
|1.00
|1.2216
|1.2211
|1.2266
|1009
|2005.08.03 08:00
|s/l
|329
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2266
|-5.00
|10512.00
|1010
|2005.08.03 08:59
|buy
|330
|1.00
|1.2221
|1.2216
|1.2271
|1011
|2005.08.03 08:59
|buy
|331
|1.00
|1.2226
|1.2221
|1.2276
|1012
|2005.08.03 08:59
|buy
|332
|1.00
|1.2231
|1.2226
|1.2281
|1013
|2005.08.03 08:59
|buy
|333
|1.00
|1.2236
|1.2231
|1.2286
|1014
|2005.08.03 08:59
|modify
|330
|1.00
|1.2221
|1.2238
|1.2271
|1015
|2005.08.03 09:00
|modify
|331
|1.00
|1.2226
|1.2238
|1.2276
|1016
|2005.08.03 09:59
|modify
|332
|1.00
|1.2231
|1.2238
|1.2281
|1017
|2005.08.03 09:59
|t/p
|330
|1.00
|1.2271
|1.2238
|1.2271
|50.00
|10562.00
|1018
|2005.08.03 09:59
|t/p
|331
|1.00
|1.2276
|1.2238
|1.2276
|50.00
|10612.00
|1019
|2005.08.03 09:59
|t/p
|332
|1.00
|1.2281
|1.2238
|1.2281
|50.00
|10662.00
|1020
|2005.08.03 09:59
|t/p
|333
|1.00
|1.2286
|1.2231
|1.2286
|50.00
|10712.00
|1021
|2005.08.05 12:59
|sell stop
|334
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|1022
|2005.08.05 12:59
|sell stop
|335
|1.00
|1.2321
|1.2326
|1.2271
|1023
|2005.08.05 14:38
|sell
|334
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|1024
|2005.08.05 14:38
|s/l
|334
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2286
|-5.00
|10707.00
|1025
|2005.08.05 15:07
|sell
|335
|1.00
|1.2321
|1.2326
|1.2271
|1026
|2005.08.05 15:07
|s/l
|335
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2271
|-5.00
|10702.00
|1027
|2005.08.08 07:59
|buy stop
|336
|1.00
|1.2388
|1.2383
|1.2438
|1028
|2005.08.08 07:59
|buy stop
|337
|1.00
|1.2398
|1.2393
|1.2448
|1029
|2005.08.08 07:59
|buy stop
|338
|1.00
|1.2403
|1.2398
|1.2453
|1030
|2005.08.08 09:59
|buy
|336
|1.00
|1.2388
|1.2383
|1.2438
|1031
|2005.08.08 10:00
|s/l
|336
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.2438
|-5.00
|10697.00
|1032
|2005.08.09 01:59
|buy
|337
|1.00
|1.2398
|1.2393
|1.2448
|1033
|2005.08.09 01:59
|buy
|338
|1.00
|1.2403
|1.2398
|1.2453
|1034
|2005.08.09 02:00
|s/l
|338
|1.00
|1.2398
|1.2398
|1.2453
|-5.00
|10692.00
|1035
|2005.08.09 02:29
|s/l
|337
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2448
|-5.00
|10687.00
|1036
|2005.08.09 11:00
|sell stop
|339
|1.00
|1.2351
|1.2356
|1.2301
|1037
|2005.08.09 11:00
|sell stop
|340
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2291
|1038
|2005.08.09 11:00
|sell stop
|341
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|1039
|2005.08.09 12:59
|sell
|339
|1.00
|1.2351
|1.2356
|1.2301
|1040
|2005.08.09 13:59
|sell
|340
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2291
|1041
|2005.08.09 13:59
|sell
|341
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|1042
|2005.08.09 14:00
|s/l
|341
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2286
|-5.00
|10682.00
|1043
|2005.08.09 14:49
|s/l
|340
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2291
|-5.00
|10677.00
|1044
|2005.08.09 14:50
|s/l
|339
|1.00
|1.2356
|1.2356
|1.2301
|-5.00
|10672.00
|1045
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|342
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|1046
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|343
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|1047
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|344
|1.00
|1.2392
|1.2387
|1.2442
|1048
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|345
|1.00
|1.2397
|1.2392
|1.2447
|1049
|2005.08.09 20:00
|buy stop
|346
|1.00
|1.2402
|1.2397
|1.2452
|1050
|2005.08.09 21:17
|buy
|342
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|1051
|2005.08.09 21:17
|s/l
|342
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2432
|-5.00
|10667.00
|1052
|2005.08.10 06:59
|buy
|343
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|1053
|2005.08.10 07:22
|s/l
|343
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2437
|-5.00
|10662.00
|1054
|2005.08.10 07:59
|buy
|344
|1.00
|1.2392
|1.2387
|1.2442
|1055
|2005.08.10 08:00
|s/l
|344
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2442
|-5.00
|10657.00
|1056
|2005.08.10 09:08
|buy
|345
|1.00
|1.2397
|1.2392
|1.2447
|1057
|2005.08.10 09:08
|s/l
|345
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2447
|-5.00
|10652.00
|1058
|2005.08.10 09:59
|buy
|346
|1.00
|1.2402
|1.2397
|1.2452
|1059
|2005.08.10 10:00
|s/l
|346
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2452
|-5.00
|10647.00
|1060
|2005.08.10 15:59
|sell stop
|347
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|1061
|2005.08.10 15:59
|sell stop
|348
|1.00
|1.2322
|1.2327
|1.2272
|1062
|2005.08.11 15:59
|expiration
|347
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|1063
|2005.08.11 15:59
|expiration
|348
|1.00
|1.2322
|1.2327
|1.2272
|1064
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|349
|1.00
|1.2406
|1.2411
|1.2356
|1065
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|350
|1.00
|1.2401
|1.2406
|1.2351
|1066
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|351
|1.00
|1.2396
|1.2401
|1.2346
|1067
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|352
|1.00
|1.2391
|1.2396
|1.2341
|1068
|2005.08.12 12:59
|sell stop
|353
|1.00
|1.2386
|1.2391
|1.2336
|1069
|2005.08.14 23:00
|expiration
|349
|1.00
|1.2406
|1.2411
|1.2356
|1070
|2005.08.14 23:00
|expiration
|350
|1.00
|1.2401
|1.2406
|1.2351
|1071
|2005.08.14 23:00
|expiration
|351
|1.00
|1.2396
|1.2401
|1.2346
|1072
|2005.08.14 23:00
|expiration
|352
|1.00
|1.2391
|1.2396
|1.2341
|1073
|2005.08.14 23:00
|expiration
|353
|1.00
|1.2386
|1.2391
|1.2336
|1074
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|354
|1.00
|1.2470
|1.2465
|1.2520
|1075
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|355
|1.00
|1.2475
|1.2470
|1.2525
|1076
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|356
|1.00
|1.2480
|1.2475
|1.2530
|1077
|2005.08.14 23:04
|buy stop
|357
|1.00
|1.2485
|1.2480
|1.2535
|1078
|2005.08.15 23:07
|expiration
|354
|1.00
|1.2470
|1.2465
|1.2520
|1079
|2005.08.15 23:07
|expiration
|355
|1.00
|1.2475
|1.2470
|1.2525
|1080
|2005.08.15 23:07
|expiration
|356
|1.00
|1.2480
|1.2475
|1.2530
|1081
|2005.08.15 23:07
|expiration
|357
|1.00
|1.2485
|1.2480
|1.2535
|1082
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|358
|1.00
|1.2371
|1.2366
|1.2421
|1083
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|359
|1.00
|1.2376
|1.2371
|1.2426
|1084
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|360
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|1085
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|361
|1.00
|1.2386
|1.2381
|1.2436
|1086
|2005.08.16 18:00
|buy stop
|362
|1.00
|1.2391
|1.2386
|1.2441
|1087
|2005.08.16 20:59
|buy
|358
|1.00
|1.2371
|1.2366
|1.2421
|1088
|2005.08.16 21:00
|s/l
|358
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2421
|-5.00
|10642.00
|1089
|2005.08.17 18:29
|expiration
|359
|1.00
|1.2376
|1.2371
|1.2426
|1090
|2005.08.17 18:29
|expiration
|360
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|1091
|2005.08.17 18:29
|expiration
|361
|1.00
|1.2386
|1.2381
|1.2436
|1092
|2005.08.17 18:29
|expiration
|362
|1.00
|1.2391
|1.2386
|1.2441
|1093
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|363
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|1094
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|364
|1.00
|1.2202
|1.2197
|1.2252
|1095
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|365
|1.00
|1.2207
|1.2202
|1.2257
|1096
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|366
|1.00
|1.2212
|1.2207
|1.2262
|1097
|2005.08.22 02:59
|buy stop
|367
|1.00
|1.2217
|1.2212
|1.2267
|1098
|2005.08.22 06:49
|buy
|363
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|1099
|2005.08.22 06:49
|s/l
|363
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2247
|-5.00
|10637.00
|1100
|2005.08.22 10:59
|buy
|364
|1.00
|1.2202
|1.2197
|1.2252
|1101
|2005.08.22 10:59
|buy
|365
|1.00
|1.2207
|1.2202
|1.2257
|1102
|2005.08.22 10:59
|buy
|366
|1.00
|1.2212
|1.2207
|1.2262
|1103
|2005.08.22 10:59
|buy
|367
|1.00
|1.2217
|1.2212
|1.2267
|1104
|2005.08.22 10:59
|modify
|364
|1.00
|1.2202
|1.2216
|1.2252
|1105
|2005.08.22 11:00
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2215
|1.2257
|1106
|2005.08.22 11:59
|modify
|366
|1.00
|1.2212
|1.2215
|1.2262
|1107
|2005.08.22 13:00
|modify
|364
|1.00
|1.2202
|1.2220
|1.2252
|1108
|2005.08.22 13:00
|s/l
|364
|1.00
|1.2220
|1.2220
|1.2252
|18.00
|10655.00
|1109
|2005.08.22 13:20
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2216
|1.2257
|1110
|2005.08.22 13:21
|modify
|366
|1.00
|1.2212
|1.2216
|1.2262
|1111
|2005.08.22 13:28
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2217
|1.2257
|1112
|2005.08.22 13:46
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2217
|1.2257
|1113
|2005.08.22 13:47
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2218
|1.2257
|1114
|2005.08.22 13:47
|modify
|366
|1.00
|1.2212
|1.2218
|1.2262
|1115
|2005.08.22 13:51
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2218
|1.2257
|1116
|2005.08.22 13:52
|modify
|366
|1.00
|1.2212
|1.2218
|1.2262
|1117
|2005.08.22 13:52
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2219
|1.2257
|1118
|2005.08.22 13:52
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2220
|1.2257
|1119
|2005.08.22 13:52
|modify
|366
|1.00
|1.2212
|1.2219
|1.2262
|1120
|2005.08.22 13:52
|modify
|367
|1.00
|1.2217
|1.2219
|1.2267
|1121
|2005.08.22 13:53
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2221
|1.2257
|1122
|2005.08.22 13:53
|modify
|366
|1.00
|1.2212
|1.2220
|1.2262
|1123
|2005.08.22 13:54
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2222
|1.2257
|1124
|2005.08.22 13:54
|modify
|367
|1.00
|1.2217
|1.2220
|1.2267
|1125
|2005.08.22 13:55
|modify
|366
|1.00
|1.2212
|1.2221
|1.2262
|1126
|2005.08.22 13:55
|modify
|367
|1.00
|1.2217
|1.2220
|1.2267
|1127
|2005.08.22 13:58
|modify
|366
|1.00
|1.2212
|1.2222
|1.2262
|1128
|2005.08.22 13:58
|modify
|367
|1.00
|1.2217
|1.2221
|1.2267
|1129
|2005.08.22 13:59
|modify
|367
|1.00
|1.2217
|1.2221
|1.2267
|1130
|2005.08.22 13:59
|modify
|365
|1.00
|1.2207
|1.2222
|1.2257
|1131
|2005.08.22 13:59
|s/l
|365
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2257
|15.00
|10670.00
|1132
|2005.08.22 13:59
|s/l
|366
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2262
|10.00
|10680.00
|1133
|2005.08.22 13:59
|s/l
|367
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2267
|4.00
|10684.00
|1134
|2005.08.23 03:00
|sell stop
|368
|1.00
|1.2196
|1.2201
|1.2146
|1135
|2005.08.23 03:00
|sell stop
|369
|1.00
|1.2181
|1.2186
|1.2131
|1136
|2005.08.24 03:59
|expiration
|368
|1.00
|1.2196
|1.2201
|1.2146
|1137
|2005.08.24 03:59
|expiration
|369
|1.00
|1.2181
|1.2186
|1.2131
|1138
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|370
|1.00
|1.2232
|1.2227
|1.2282
|1139
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|371
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|1140
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|372
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|1141
|2005.08.24 12:00
|buy stop
|373
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|1142
|2005.08.24 12:59
|buy
|370
|1.00
|1.2232
|1.2227
|1.2282
|1143
|2005.08.24 12:59
|buy
|371
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|1144
|2005.08.24 12:59
|buy
|372
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|1145
|2005.08.24 12:59
|buy
|373
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|1146
|2005.08.24 12:59
|modify
|370
|1.00
|1.2232
|1.2240
|1.2282
|1147
|2005.08.24 13:00
|modify
|370
|1.00
|1.2232
|1.2241
|1.2282
|1148
|2005.08.24 13:59
|modify
|371
|1.00
|1.2237
|1.2241
|1.2287
|1149
|2005.08.24 13:59
|modify
|370
|1.00
|1.2232
|1.2269
|1.2282
|1150
|2005.08.24 14:00
|modify
|371
|1.00
|1.2237
|1.2269
|1.2287
|1151
|2005.08.24 14:59
|modify
|372
|1.00
|1.2242
|1.2269
|1.2292
|1152
|2005.08.24 14:59
|s/l
|370
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2282
|37.00
|10721.00
|1153
|2005.08.24 14:59
|s/l
|371
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2287
|32.00
|10753.00
|1154
|2005.08.24 14:59
|s/l
|372
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2292
|27.00
|10780.00
|1155
|2005.08.24 14:59
|modify
|373
|1.00
|1.2247
|1.2248
|1.2297
|1156
|2005.08.24 15:00
|modify
|373
|1.00
|1.2247
|1.2249
|1.2297
|1157
|2005.08.24 15:00
|s/l
|373
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2297
|2.00
|10782.00
|1158
|2005.08.26 01:17
|sell stop
|374
|1.00
|1.2276
|1.2281
|1.2226
|1159
|2005.08.26 01:17
|sell stop
|375
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|1160
|2005.08.28 23:00
|expiration
|374
|1.00
|1.2276
|1.2281
|1.2226
|1161
|2005.08.28 23:00
|expiration
|375
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|1162
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|376
|1.00
|1.2342
|1.2337
|1.2392
|1163
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|377
|1.00
|1.2347
|1.2342
|1.2397
|1164
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|378
|1.00
|1.2352
|1.2347
|1.2402
|1165
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|379
|1.00
|1.2357
|1.2352
|1.2407
|1166
|2005.08.28 23:10
|buy stop
|380
|1.00
|1.2362
|1.2357
|1.2412
|1167
|2005.08.28 23:50
|buy
|376
|1.00
|1.2342
|1.2337
|1.2392
|1168
|2005.08.28 23:50
|s/l
|376
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2392
|-5.00
|10777.00
|1169
|2005.08.28 23:50
|buy
|377
|1.00
|1.2347
|1.2342
|1.2397
|1170
|2005.08.28 23:50
|s/l
|377
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2397
|-5.00
|10772.00
|1171
|2005.08.29 23:10
|expiration
|378
|1.00
|1.2352
|1.2347
|1.2402
|1172
|2005.08.29 23:10
|expiration
|379
|1.00
|1.2357
|1.2352
|1.2407
|1173
|2005.08.29 23:10
|expiration
|380
|1.00
|1.2362
|1.2357
|1.2412
|1174
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|381
|1.00
|1.2234
|1.2229
|1.2284
|1175
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|382
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|1176
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|383
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|1177
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|384
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|1178
|2005.08.30 21:14
|buy stop
|385
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|1179
|2005.08.31 02:17
|buy
|381
|1.00
|1.2234
|1.2229
|1.2284
|1180
|2005.08.31 02:17
|s/l
|381
|1.00
|1.2229
|1.2229
|1.2284
|-5.00
|10767.00
|1181
|2005.08.31 14:59
|buy
|382
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|1182
|2005.08.31 14:59
|buy
|383
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|1183
|2005.08.31 14:59
|buy
|384
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|1184
|2005.08.31 14:59
|buy
|385
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|1185
|2005.08.31 14:59
|modify
|382
|1.00
|1.2239
|1.2293
|1.2289
|1186
|2005.08.31 15:00
|t/p
|382
|1.00
|1.2289
|1.2293
|1.2289
|50.00
|10817.00
|1187
|2005.08.31 15:00
|t/p
|383
|1.00
|1.2294
|1.2239
|1.2294
|50.00
|10867.00
|1188
|2005.08.31 15:00
|modify
|384
|1.00
|1.2249
|1.2293
|1.2299
|1189
|2005.08.31 15:59
|modify
|385
|1.00
|1.2254
|1.2293
|1.2304
|1190
|2005.08.31 15:59
|t/p
|384
|1.00
|1.2299
|1.2293
|1.2299
|50.00
|10917.00
|1191
|2005.08.31 15:59
|t/p
|385
|1.00
|1.2304
|1.2293
|1.2304
|50.00
|10967.00
|1192
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|386
|1.00
|1.2527
|1.2532
|1.2477
|1193
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|387
|1.00
|1.2522
|1.2527
|1.2472
|1194
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|388
|1.00
|1.2517
|1.2522
|1.2467
|1195
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|389
|1.00
|1.2512
|1.2517
|1.2462
|1196
|2005.09.05 14:05
|sell stop
|390
|1.00
|1.2507
|1.2512
|1.2457
|1197
|2005.09.05 14:59
|sell
|386
|1.00
|1.2527
|1.2532
|1.2477
|1198
|2005.09.05 14:59
|sell
|387
|1.00
|1.2522
|1.2527
|1.2472
|1199
|2005.09.05 14:59
|sell
|388
|1.00
|1.2517
|1.2522
|1.2467
|1200
|2005.09.05 15:00
|s/l
|388
|1.00
|1.2522
|1.2522
|1.2467
|-5.00
|10962.00
|1201
|2005.09.05 15:19
|s/l
|386
|1.00
|1.2532
|1.2532
|1.2477
|-5.00
|10957.00
|1202
|2005.09.05 15:19
|s/l
|387
|1.00
|1.2527
|1.2527
|1.2472
|-5.00
|10952.00
|1203
|2005.09.05 23:59
|sell
|389
|1.00
|1.2512
|1.2517
|1.2462
|1204
|2005.09.05 23:59
|sell
|390
|1.00
|1.2507
|1.2512
|1.2457
|1205
|2005.09.06 00:00
|s/l
|390
|1.00
|1.2512
|1.2512
|1.2457
|-5.00
|10947.00
|1206
|2005.09.06 02:00
|modify
|389
|1.00
|1.2512
|1.2510
|1.2462
|1207
|2005.09.06 02:17
|s/l
|389
|1.00
|1.2510
|1.2510
|1.2462
|2.00
|10949.00
|1208
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|391
|1.00
|1.2500
|1.2495
|1.2550
|1209
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|392
|1.00
|1.2505
|1.2500
|1.2555
|1210
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|393
|1.00
|1.2510
|1.2505
|1.2560
|1211
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|394
|1.00
|1.2515
|1.2510
|1.2565
|1212
|2005.09.07 05:00
|buy stop
|395
|1.00
|1.2520
|1.2515
|1.2570
|1213
|2005.09.07 06:59
|buy
|391
|1.00
|1.2500
|1.2495
|1.2550
|1214
|2005.09.07 06:59
|buy
|392
|1.00
|1.2505
|1.2500
|1.2555
|1215
|2005.09.07 06:59
|buy
|393
|1.00
|1.2510
|1.2505
|1.2560
|1216
|2005.09.07 06:59
|buy
|394
|1.00
|1.2515
|1.2510
|1.2565
|1217
|2005.09.07 06:59
|buy
|395
|1.00
|1.2520
|1.2515
|1.2570
|1218
|2005.09.07 06:59
|modify
|391
|1.00
|1.2500
|1.2518
|1.2550
|1219
|2005.09.07 07:00
|modify
|392
|1.00
|1.2505
|1.2518
|1.2555
|1220
|2005.09.07 07:59
|modify
|393
|1.00
|1.2510
|1.2518
|1.2560
|1221
|2005.09.07 08:13
|s/l
|391
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2550
|18.00
|10967.00
|1222
|2005.09.07 08:13
|s/l
|392
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2555
|13.00
|10980.00
|1223
|2005.09.07 08:13
|s/l
|393
|1.00
|1.2518
|1.2518
|1.2560
|8.00
|10988.00
|1224
|2005.09.07 08:13
|s/l
|394
|1.00
|1.2510
|1.2510
|1.2565
|-5.00
|10983.00
|1225
|2005.09.07 08:13
|s/l
|395
|1.00
|1.2515
|1.2515
|1.2570
|-5.00
|10978.00
|1226
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|396
|1.00
|1.2468
|1.2473
|1.2418
|1227
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|397
|1.00
|1.2463
|1.2468
|1.2413
|1228
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|398
|1.00
|1.2458
|1.2463
|1.2408
|1229
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|399
|1.00
|1.2453
|1.2458
|1.2403
|1230
|2005.09.07 10:00
|sell stop
|400
|1.00
|1.2448
|1.2453
|1.2398
|1231
|2005.09.07 10:59
|sell
|396
|1.00
|1.2468
|1.2473
|1.2418
|1232
|2005.09.07 10:59
|sell
|397
|1.00
|1.2463
|1.2468
|1.2413
|1233
|2005.09.07 11:00
|s/l
|397
|1.00
|1.2468
|1.2468
|1.2413
|-5.00
|10973.00
|1234
|2005.09.07 11:55
|s/l
|396
|1.00
|1.2473
|1.2473
|1.2418
|-5.00
|10968.00
|1235
|2005.09.07 11:59
|sell
|398
|1.00
|1.2458
|1.2463
|1.2408
|1236
|2005.09.07 11:59
|sell
|399
|1.00
|1.2453
|1.2458
|1.2403
|1237
|2005.09.07 11:59
|sell
|400
|1.00
|1.2448
|1.2453
|1.2398
|1238
|2005.09.07 12:00
|s/l
|400
|1.00
|1.2453
|1.2453
|1.2398
|-5.00
|10963.00
|1239
|2005.09.07 12:00
|s/l
|398
|1.00
|1.2463
|1.2463
|1.2408
|-5.00
|10958.00
|1240
|2005.09.07 12:00
|s/l
|399
|1.00
|1.2458
|1.2458
|1.2403
|-5.00
|10953.00
|1241
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|401
|1.00
|1.2456
|1.2451
|1.2506
|1242
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|402
|1.00
|1.2461
|1.2456
|1.2511
|1243
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|403
|1.00
|1.2466
|1.2461
|1.2516
|1244
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|404
|1.00
|1.2471
|1.2466
|1.2521
|1245
|2005.09.08 13:00
|buy stop
|405
|1.00
|1.2476
|1.2471
|1.2526
|1246
|2005.09.09 13:59
|expiration
|401
|1.00
|1.2456
|1.2451
|1.2506
|1247
|2005.09.09 13:59
|expiration
|402
|1.00
|1.2461
|1.2456
|1.2511
|1248
|2005.09.09 13:59
|expiration
|403
|1.00
|1.2466
|1.2461
|1.2516
|1249
|2005.09.09 13:59
|expiration
|404
|1.00
|1.2471
|1.2466
|1.2521
|1250
|2005.09.09 13:59
|expiration
|405
|1.00
|1.2476
|1.2471
|1.2526
|1251
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|406
|1.00
|1.2436
|1.2431
|1.2486
|1252
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|407
|1.00
|1.2441
|1.2436
|1.2491
|1253
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|408
|1.00
|1.2446
|1.2441
|1.2496
|1254
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|409
|1.00
|1.2451
|1.2446
|1.2501
|1255
|2005.09.09 13:59
|buy stop
|410
|1.00
|1.2456
|1.2451
|1.2506
|1256
|2005.09.09 14:55
|buy
|406
|1.00
|1.2436
|1.2431
|1.2486
|1257
|2005.09.09 14:55
|s/l
|406
|1.00
|1.2431
|1.2431
|1.2486
|-5.00
|10948.00
|1258
|2005.09.11 23:00
|expiration
|407
|1.00
|1.2441
|1.2436
|1.2491
|1259
|2005.09.11 23:00
|expiration
|408
|1.00
|1.2446
|1.2441
|1.2496
|1260
|2005.09.11 23:00
|expiration
|409
|1.00
|1.2451
|1.2446
|1.2501
|1261
|2005.09.11 23:00
|expiration
|410
|1.00
|1.2456
|1.2451
|1.2506
|1262
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|411
|1.00
|1.2301
|1.2296
|1.2351
|1263
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|412
|1.00
|1.2306
|1.2301
|1.2356
|1264
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|413
|1.00
|1.2311
|1.2306
|1.2361
|1265
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|414
|1.00
|1.2316
|1.2311
|1.2366
|1266
|2005.09.14 01:57
|buy stop
|415
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2371
|1267
|2005.09.14 01:59
|buy
|411
|1.00
|1.2301
|1.2296
|1.2351
|1268
|2005.09.14 01:59
|buy
|412
|1.00
|1.2306
|1.2301
|1.2356
|1269
|2005.09.14 02:00
|s/l
|412
|1.00
|1.2301
|1.2301
|1.2356
|-5.00
|10943.00
|1270
|2005.09.14 02:59
|s/l
|411
|1.00
|1.2296
|1.2296
|1.2351
|-5.00
|10938.00
|1271
|2005.09.14 11:59
|buy
|413
|1.00
|1.2311
|1.2306
|1.2361
|1272
|2005.09.14 11:59
|buy
|414
|1.00
|1.2316
|1.2311
|1.2366
|1273
|2005.09.14 12:00
|s/l
|414
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2366
|-5.00
|10933.00
|1274
|2005.09.14 12:59
|buy
|415
|1.00
|1.2321
|1.2316
|1.2371
|1275
|2005.09.14 13:00
|s/l
|415
|1.00
|1.2316
|1.2316
|1.2371
|-5.00
|10928.00
|1276
|2005.09.14 13:32
|s/l
|413
|1.00
|1.2306
|1.2306
|1.2361
|-5.00
|10923.00
|1277
|2005.09.14 17:00
|sell stop
|416
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|1278
|2005.09.14 17:00
|sell stop
|417
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|1279
|2005.09.14 19:00
|sell
|416
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|1280
|2005.09.14 19:00
|s/l
|416
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2224
|-5.00
|10918.00
|1281
|2005.09.15 01:59
|sell
|417
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|1282
|2005.09.15 04:07
|modify
|417
|1.00
|1.2259
|1.2242
|1.2209
|1283
|2005.09.15 04:24
|modify
|417
|1.00
|1.2259
|1.2234
|1.2209
|1284
|2005.09.15 05:59
|s/l
|417
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.2209
|25.00
|10943.00
|1285
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|418
|1.00
|1.2251
|1.2246
|1.2301
|1286
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|419
|1.00
|1.2256
|1.2251
|1.2306
|1287
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|420
|1.00
|1.2261
|1.2256
|1.2311
|1288
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|421
|1.00
|1.2266
|1.2261
|1.2316
|1289
|2005.09.16 02:00
|buy stop
|422
|1.00
|1.2271
|1.2266
|1.2321
|1290
|2005.09.16 02:59
|buy
|418
|1.00
|1.2251
|1.2246
|1.2301
|1291
|2005.09.16 02:59
|buy
|419
|1.00
|1.2256
|1.2251
|1.2306
|1292
|2005.09.16 02:59
|buy
|420
|1.00
|1.2261
|1.2256
|1.2311
|1293
|2005.09.16 03:00
|s/l
|420
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2311
|-5.00
|10938.00
|1294
|2005.09.16 03:59
|buy
|421
|1.00
|1.2266
|1.2261
|1.2316
|1295
|2005.09.16 03:59
|modify
|418
|1.00
|1.2251
|1.2252
|1.2301
|1296
|2005.09.16 04:00
|s/l
|421
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.2316
|-5.00
|10933.00
|1297
|2005.09.16 04:59
|buy
|422
|1.00
|1.2271
|1.2266
|1.2321
|1298
|2005.09.16 04:59
|modify
|418
|1.00
|1.2251
|1.2290
|1.2301
|1299
|2005.09.16 05:00
|modify
|419
|1.00
|1.2256
|1.2290
|1.2306
|1300
|2005.09.16 05:59
|modify
|422
|1.00
|1.2271
|1.2290
|1.2321
|1301
|2005.09.16 05:59
|s/l
|418
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2301
|39.00
|10972.00
|1302
|2005.09.16 05:59
|s/l
|419
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2306
|34.00
|11006.00
|1303
|2005.09.16 05:59
|s/l
|422
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2321
|19.00
|11025.00
|1304
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|423
|1.00
|1.2223
|1.2228
|1.2173
|1305
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|424
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|1306
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|425
|1.00
|1.2213
|1.2218
|1.2163
|1307
|2005.09.16 12:59
|sell stop
|426
|1.00
|1.2208
|1.2213
|1.2158
|1308
|2005.09.16 13:59
|sell
|423
|1.00
|1.2223
|1.2228
|1.2173
|1309
|2005.09.16 13:59
|sell
|424
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|1310
|2005.09.16 14:00
|s/l
|424
|1.00
|1.2223
|1.2223
|1.2168
|-5.00
|11020.00
|1311
|2005.09.16 15:00
|s/l
|423
|1.00
|1.2228
|1.2228
|1.2173
|-5.00
|11015.00
|1312
|2005.09.16 15:01
|sell
|425
|1.00
|1.2213
|1.2218
|1.2163
|1313
|2005.09.16 15:01
|s/l
|425
|1.00
|1.2218
|1.2218
|1.2163
|-5.00
|11010.00
|1314
|2005.09.16 15:01
|sell
|426
|1.00
|1.2208
|1.2213
|1.2158
|1315
|2005.09.16 15:01
|s/l
|426
|1.00
|1.2213
|1.2213
|1.2158
|-5.00
|11005.00
|1316
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|427
|1.00
|1.2188
|1.2183
|1.2238
|1317
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|428
|1.00
|1.2193
|1.2188
|1.2243
|1318
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|429
|1.00
|1.2198
|1.2193
|1.2248
|1319
|2005.09.20 02:59
|buy stop
|430
|1.00
|1.2203
|1.2198
|1.2253
|1320
|2005.09.21 02:59
|expiration
|427
|1.00
|1.2188
|1.2183
|1.2238
|1321
|2005.09.21 02:59
|expiration
|428
|1.00
|1.2193
|1.2188
|1.2243
|1322
|2005.09.21 02:59
|expiration
|429
|1.00
|1.2198
|1.2193
|1.2248
|1323
|2005.09.21 02:59
|expiration
|430
|1.00
|1.2203
|1.2198
|1.2253
|1324
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|431
|1.00
|1.2177
|1.2172
|1.2227
|1325
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|432
|1.00
|1.2182
|1.2177
|1.2232
|1326
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|433
|1.00
|1.2187
|1.2182
|1.2237
|1327
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|434
|1.00
|1.2192
|1.2187
|1.2242
|1328
|2005.09.21 03:59
|buy stop
|435
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|1329
|2005.09.21 04:59
|buy
|431
|1.00
|1.2177
|1.2172
|1.2227
|1330
|2005.09.21 04:59
|buy
|432
|1.00
|1.2182
|1.2177
|1.2232
|1331
|2005.09.21 04:59
|buy
|433
|1.00
|1.2187
|1.2182
|1.2237
|1332
|2005.09.21 04:59
|buy
|434
|1.00
|1.2192
|1.2187
|1.2242
|1333
|2005.09.21 04:59
|modify
|431
|1.00
|1.2177
|1.2180
|1.2227
|1334
|2005.09.21 05:00
|s/l
|434
|1.00
|1.2187
|1.2187
|1.2242
|-5.00
|11000.00
|1335
|2005.09.21 05:59
|buy
|435
|1.00
|1.2197
|1.2192
|1.2247
|1336
|2005.09.21 06:00
|s/l
|435
|1.00
|1.2192
|1.2192
|1.2247
|-5.00
|10995.00
|1337
|2005.09.21 06:36
|modify
|431
|1.00
|1.2177
|1.2182
|1.2227
|1338
|2005.09.21 06:40
|modify
|431
|1.00
|1.2177
|1.2188
|1.2227
|1339
|2005.09.21 06:40
|modify
|431
|1.00
|1.2177
|1.2190
|1.2227
|1340
|2005.09.21 06:40
|modify
|431
|1.00
|1.2177
|1.2191
|1.2227
|1341
|2005.09.21 06:40
|modify
|432
|1.00
|1.2182
|1.2190
|1.2232
|1342
|2005.09.21 06:40
|modify
|433
|1.00
|1.2187
|1.2189
|1.2237
|1343
|2005.09.21 06:41
|s/l
|431
|1.00
|1.2191
|1.2191
|1.2227
|14.00
|11009.00
|1344
|2005.09.21 06:41
|s/l
|432
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2232
|8.00
|11017.00
|1345
|2005.09.21 06:41
|s/l
|433
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2237
|2.00
|11019.00
|1346
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|436
|1.00
|1.2185
|1.2190
|1.2135
|1347
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|437
|1.00
|1.2180
|1.2185
|1.2130
|1348
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|438
|1.00
|1.2175
|1.2180
|1.2125
|1349
|2005.09.22 04:11
|sell stop
|439
|1.00
|1.2170
|1.2175
|1.2120
|1350
|2005.09.22 14:59
|sell
|436
|1.00
|1.2185
|1.2190
|1.2135
|1351
|2005.09.22 14:59
|sell
|437
|1.00
|1.2180
|1.2185
|1.2130
|1352
|2005.09.22 14:59
|sell
|438
|1.00
|1.2175
|1.2180
|1.2125
|1353
|2005.09.22 14:59
|sell
|439
|1.00
|1.2170
|1.2175
|1.2120
|1354
|2005.09.22 15:59
|modify
|436
|1.00
|1.2185
|1.2165
|1.2135
|1355
|2005.09.22 16:00
|modify
|437
|1.00
|1.2180
|1.2165
|1.2130
|1356
|2005.09.22 16:06
|modify
|438
|1.00
|1.2175
|1.2165
|1.2125
|1357
|2005.09.22 16:07
|s/l
|436
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2135
|20.00
|11039.00
|1358
|2005.09.22 16:07
|s/l
|437
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2130
|15.00
|11054.00
|1359
|2005.09.22 16:07
|s/l
|438
|1.00
|1.2165
|1.2165
|1.2125
|10.00
|11064.00
|1360
|2005.09.22 16:29
|modify
|439
|1.00
|1.2170
|1.2167
|1.2120
|1361
|2005.09.22 16:29
|modify
|439
|1.00
|1.2170
|1.2165
|1.2120
|1362
|2005.09.22 16:30
|modify
|439
|1.00
|1.2170
|1.2164
|1.2120
|1363
|2005.09.22 16:33
|modify
|439
|1.00
|1.2170
|1.2164
|1.2120
|1364
|2005.09.22 16:36
|modify
|439
|1.00
|1.2170
|1.2163
|1.2120
|1365
|2005.09.22 16:37
|modify
|439
|1.00
|1.2170
|1.2162
|1.2120
|1366
|2005.09.22 16:37
|modify
|439
|1.00
|1.2170
|1.2157
|1.2120
|1367
|2005.09.22 16:59
|s/l
|439
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2120
|13.00
|11077.00
|1368
|2005.09.26 18:59
|buy stop
|440
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|1369
|2005.09.26 18:59
|buy stop
|441
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|1370
|2005.09.26 18:59
|buy stop
|442
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|1371
|2005.09.27 18:59
|expiration
|440
|1.00
|1.2086
|1.2081
|1.2136
|1372
|2005.09.27 18:59
|expiration
|441
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|1373
|2005.09.27 18:59
|expiration
|442
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|1374
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|443
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|1375
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|444
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|1376
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|445
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|1377
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|446
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|1378
|2005.09.28 02:16
|buy stop
|447
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|1379
|2005.09.28 04:59
|buy
|443
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|1380
|2005.09.28 04:59
|buy
|444
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|1381
|2005.09.28 05:00
|s/l
|444
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2093
|-5.00
|11072.00
|1382
|2005.09.28 05:00
|s/l
|443
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2088
|-5.00
|11067.00
|1383
|2005.09.28 06:45
|buy
|445
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|1384
|2005.09.28 06:45
|s/l
|445
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.2098
|-5.00
|11062.00
|1385
|2005.09.28 22:59
|buy
|446
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|1386
|2005.09.28 22:59
|buy
|447
|1.00
|1.2058
|1.2053
|1.2108
|1387
|2005.09.28 22:59
|modify
|446
|1.00
|1.2053
|1.2055
|1.2103
|1388
|2005.09.29 00:00
|s/l
|446
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2103
|2.00
|11064.00
|1389
|2005.09.29 00:00
|s/l
|447
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.2108
|-5.00
|11059.00
|1390
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|448
|1.00
|1.2006
|1.2011
|1.1956
|1391
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|449
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.1951
|1392
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|450
|1.00
|1.1996
|1.2001
|1.1946
|1393
|2005.09.29 12:59
|sell stop
|451
|1.00
|1.1991
|1.1996
|1.1941
|1394
|2005.09.30 12:59
|expiration
|448
|1.00
|1.2006
|1.2011
|1.1956
|1395
|2005.09.30 12:59
|expiration
|449
|1.00
|1.2001
|1.2006
|1.1951
|1396
|2005.09.30 12:59
|expiration
|450
|1.00
|1.1996
|1.2001
|1.1946
|1397
|2005.09.30 12:59
|expiration
|451
|1.00
|1.1991
|1.1996
|1.1941
|1398
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|452
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|1399
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|453
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|1400
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|454
|1.00
|1.2014
|1.2019
|1.1964
|1401
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|455
|1.00
|1.2009
|1.2014
|1.1959
|1402
|2005.09.30 13:00
|sell stop
|456
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|1403
|2005.09.30 17:59
|sell
|452
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|1404
|2005.09.30 18:00
|s/l
|452
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1974
|-5.00
|11054.00
|1405
|2005.09.30 18:59
|sell
|453
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|1406
|2005.09.30 18:59
|sell
|454
|1.00
|1.2014
|1.2019
|1.1964
|1407
|2005.09.30 19:00
|s/l
|454
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1964
|-5.00
|11049.00
|1408
|2005.09.30 19:00
|s/l
|453
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1969
|-5.00
|11044.00
|1409
|2005.10.02 23:00
|expiration
|455
|1.00
|1.2009
|1.2014
|1.1959
|1410
|2005.10.02 23:00
|expiration
|456
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|1411
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|457
|1.00
|1.1950
|1.1945
|1.2000
|1412
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|458
|1.00
|1.1955
|1.1950
|1.2005
|1413
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|459
|1.00
|1.1960
|1.1955
|1.2010
|1414
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|460
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.2015
|1415
|2005.10.04 10:00
|buy stop
|461
|1.00
|1.1970
|1.1965
|1.2020
|1416
|2005.10.05 03:51
|buy
|457
|1.00
|1.1950
|1.1945
|1.2000
|1417
|2005.10.05 03:51
|s/l
|457
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2000
|-5.00
|11039.00
|1418
|2005.10.05 04:59
|buy
|458
|1.00
|1.1955
|1.1950
|1.2005
|1419
|2005.10.05 04:59
|buy
|459
|1.00
|1.1960
|1.1955
|1.2010
|1420
|2005.10.05 05:00
|s/l
|459
|1.00
|1.1955
|1.1955
|1.2010
|-5.00
|11034.00
|1421
|2005.10.05 05:15
|s/l
|458
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.2005
|-5.00
|11029.00
|1422
|2005.10.05 07:02
|buy
|460
|1.00
|1.1965
|1.1960
|1.2015
|1423
|2005.10.05 07:02
|s/l
|460
|1.00
|1.1960
|1.1960
|1.2015
|-5.00
|11024.00
|1424
|2005.10.05 07:59
|buy
|461
|1.00
|1.1970
|1.1965
|1.2020
|1425
|2005.10.05 08:00
|s/l
|461
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.2020
|-5.00
|11019.00
|1426
|2005.10.05 14:00
|sell stop
|462
|1.00
|1.1926
|1.1931
|1.1876
|1427
|2005.10.05 14:00
|sell stop
|463
|1.00
|1.1916
|1.1921
|1.1866
|1428
|2005.10.05 14:00
|sell stop
|464
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|1429
|2005.10.06 14:59
|expiration
|462
|1.00
|1.1926
|1.1931
|1.1876
|1430
|2005.10.06 14:59
|expiration
|463
|1.00
|1.1916
|1.1921
|1.1866
|1431
|2005.10.06 14:59
|expiration
|464
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|1432
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|465
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|1433
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|466
|1.00
|1.2098
|1.2103
|1.2048
|1434
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|467
|1.00
|1.2093
|1.2098
|1.2043
|1435
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|468
|1.00
|1.2088
|1.2093
|1.2038
|1436
|2005.10.07 12:59
|sell stop
|469
|1.00
|1.2083
|1.2088
|1.2033
|1437
|2005.10.09 23:00
|expiration
|465
|1.00
|1.2103
|1.2108
|1.2053
|1438
|2005.10.09 23:00
|expiration
|466
|1.00
|1.2098
|1.2103
|1.2048
|1439
|2005.10.09 23:00
|expiration
|467
|1.00
|1.2093
|1.2098
|1.2043
|1440
|2005.10.09 23:00
|expiration
|468
|1.00
|1.2088
|1.2093
|1.2038
|1441
|2005.10.09 23:00
|expiration
|469
|1.00
|1.2083
|1.2088
|1.2033
|1442
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|470
|1.00
|1.2151
|1.2146
|1.2201
|1443
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|471
|1.00
|1.2156
|1.2151
|1.2206
|1444
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|472
|1.00
|1.2161
|1.2156
|1.2211
|1445
|2005.10.10 07:00
|buy stop
|473
|1.00
|1.2166
|1.2161
|1.2216
|1446
|2005.10.10 07:59
|buy
|470
|1.00
|1.2151
|1.2146
|1.2201
|1447
|2005.10.10 07:59
|buy
|471
|1.00
|1.2156
|1.2151
|1.2206
|1448
|2005.10.10 07:59
|buy
|472
|1.00
|1.2161
|1.2156
|1.2211
|1449
|2005.10.10 08:00
|s/l
|471
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2206
|-5.00
|11014.00
|1450
|2005.10.10 08:00
|s/l
|472
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2211
|-5.00
|11009.00
|1451
|2005.10.10 08:33
|s/l
|470
|1.00
|1.2146
|1.2146
|1.2201
|-5.00
|11004.00
|1452
|2005.10.11 07:04
|expiration
|473
|1.00
|1.2166
|1.2161
|1.2216
|1453
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|474
|1.00
|1.2030
|1.2025
|1.2080
|1454
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|475
|1.00
|1.2035
|1.2030
|1.2085
|1455
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|476
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|1456
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|477
|1.00
|1.2045
|1.2040
|1.2095
|1457
|2005.10.12 11:59
|buy stop
|478
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|1458
|2005.10.12 13:59
|buy
|474
|1.00
|1.2030
|1.2025
|1.2080
|1459
|2005.10.12 14:00
|s/l
|474
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2080
|-5.00
|10999.00
|1460
|2005.10.12 14:59
|buy
|475
|1.00
|1.2035
|1.2030
|1.2085
|1461
|2005.10.12 15:00
|s/l
|475
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2085
|-5.00
|10994.00
|1462
|2005.10.12 15:14
|buy
|476
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|1463
|2005.10.12 15:14
|s/l
|476
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2090
|-5.00
|10989.00
|1464
|2005.10.12 15:17
|buy
|477
|1.00
|1.2045
|1.2040
|1.2095
|1465
|2005.10.12 15:17
|s/l
|477
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2095
|-5.00
|10984.00
|1466
|2005.10.12 15:41
|buy
|478
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|1467
|2005.10.12 15:41
|s/l
|478
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2100
|-5.00
|10979.00
|1468
|2005.10.13 01:59
|sell stop
|479
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|1469
|2005.10.13 01:59
|sell stop
|480
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|1470
|2005.10.13 02:59
|sell
|479
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|1471
|2005.10.13 03:00
|s/l
|479
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.1925
|-5.00
|10974.00
|1472
|2005.10.13 12:59
|sell
|480
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|1473
|2005.10.13 13:59
|modify
|480
|1.00
|1.1960
|1.1940
|1.1910
|1474
|2005.10.13 14:52
|s/l
|480
|1.00
|1.1940
|1.1940
|1.1910
|20.00
|10994.00
|1475
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|481
|1.00
|1.2033
|1.2028
|1.2083
|1476
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|482
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|1477
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|483
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|1478
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|484
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|1479
|2005.10.13 18:59
|buy stop
|485
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|1480
|2005.10.13 19:59
|buy
|481
|1.00
|1.2033
|1.2028
|1.2083
|1481
|2005.10.13 19:59
|buy
|482
|1.00
|1.2038
|1.2033
|1.2088
|1482
|2005.10.13 20:00
|s/l
|482
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2088
|-5.00
|10989.00
|1483
|2005.10.13 20:59
|s/l
|481
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2083
|-5.00
|10984.00
|1484
|2005.10.14 03:59
|buy
|483
|1.00
|1.2043
|1.2038
|1.2093
|1485
|2005.10.14 04:00
|s/l
|483
|1.00
|1.2038
|1.2038
|1.2093
|-5.00
|10979.00
|1486
|2005.10.14 14:42
|buy
|484
|1.00
|1.2048
|1.2043
|1.2098
|1487
|2005.10.14 14:42
|buy
|485
|1.00
|1.2053
|1.2048
|1.2103
|1488
|2005.10.14 14:42
|modify
|484
|1.00
|1.2048
|1.2051
|1.2098
|1489
|2005.10.14 14:43
|modify
|484
|1.00
|1.2048
|1.2052
|1.2098
|1490
|2005.10.14 14:43
|modify
|484
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.2098
|1491
|2005.10.14 14:43
|modify
|484
|1.00
|1.2048
|1.2054
|1.2098
|1492
|2005.10.14 14:45
|s/l
|484
|1.00
|1.2054
|1.2054
|1.2098
|6.00
|10985.00
|1493
|2005.10.14 14:47
|s/l
|485
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2103
|-5.00
|10980.00
|1494
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|486
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|1495
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|487
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|1496
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|488
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|1497
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|489
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|1498
|2005.10.17 09:59
|sell stop
|490
|1.00
|1.2005
|1.2010
|1.1955
|1499
|2005.10.17 12:12
|sell
|486
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|1500
|2005.10.17 12:12
|s/l
|486
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1975
|-5.00
|10975.00
|1501
|2005.10.17 14:14
|sell
|487
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|1502
|2005.10.17 14:14
|s/l
|487
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1970
|-5.00
|10970.00
|1503
|2005.10.17 14:30
|sell
|488
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|1504
|2005.10.17 14:30
|s/l
|488
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.1965
|-5.00
|10965.00
|1505
|2005.10.17 22:59
|sell
|489
|1.00
|1.2010
|1.2015
|1.1960
|1506
|2005.10.17 23:00
|s/l
|489
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.1960
|-5.00
|10960.00
|1507
|2005.10.17 23:59
|sell
|490
|1.00
|1.2005
|1.2010
|1.1955
|1508
|2005.10.18 00:00
|s/l
|490
|1.00
|1.2010
|1.2010
|1.1955
|-5.00
|10955.00
|1509
|2005.10.19 11:00
|buy stop
|491
|1.00
|1.1985
|1.1980
|1.2035
|1510
|2005.10.19 11:00
|buy stop
|492
|1.00
|1.1995
|1.1990
|1.2045
|1511
|2005.10.19 11:00
|buy stop
|493
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|1512
|2005.10.19 14:59
|buy
|491
|1.00
|1.1985
|1.1980
|1.2035
|1513
|2005.10.19 16:23
|s/l
|491
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.2035
|-5.00
|10950.00
|1514
|2005.10.19 16:56
|buy
|492
|1.00
|1.1995
|1.1990
|1.2045
|1515
|2005.10.19 16:56
|s/l
|492
|1.00
|1.1990
|1.1990
|1.2045
|-5.00
|10945.00
|1516
|2005.10.19 19:59
|buy
|493
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|1517
|2005.10.19 20:59
|s/l
|493
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2050
|-5.00
|10940.00
|1518
|2005.10.20 04:00
|sell stop
|494
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|1519
|2005.10.20 04:00
|sell stop
|495
|1.00
|1.1938
|1.1943
|1.1888
|1520
|2005.10.20 04:00
|sell stop
|496
|1.00
|1.1933
|1.1938
|1.1883
|1521
|2005.10.21 04:14
|expiration
|494
|1.00
|1.1948
|1.1953
|1.1898
|1522
|2005.10.21 04:14
|expiration
|495
|1.00
|1.1938
|1.1943
|1.1888
|1523
|2005.10.21 04:14
|expiration
|496
|1.00
|1.1933
|1.1938
|1.1883
|1524
|2005.10.21 12:00
|sell stop
|497
|1.00
|1.1995
|1.2000
|1.1945
|1525
|2005.10.21 12:00
|sell stop
|498
|1.00
|1.1980
|1.1985
|1.1930
|1526
|2005.10.21 15:59
|sell
|497
|1.00
|1.1995
|1.2000
|1.1945
|1527
|2005.10.21 15:59
|sell
|498
|1.00
|1.1980
|1.1985
|1.1930
|1528
|2005.10.21 17:47
|modify
|497
|1.00
|1.1995
|1.1971
|1.1945
|1529
|2005.10.21 17:56
|modify
|497
|1.00
|1.1995
|1.1965
|1.1945
|1530
|2005.10.21 17:57
|modify
|498
|1.00
|1.1980
|1.1965
|1.1930
|1531
|2005.10.21 17:59
|s/l
|497
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1945
|30.00
|10970.00
|1532
|2005.10.21 17:59
|s/l
|498
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1930
|15.00
|10985.00
|1533
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|499
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|1534
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|500
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|1535
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|501
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|1536
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|502
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|1537
|2005.10.24 14:59
|buy stop
|503
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|1538
|2005.10.24 15:59
|buy
|499
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|1539
|2005.10.24 15:59
|buy
|500
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|1540
|2005.10.24 15:59
|buy
|501
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|1541
|2005.10.24 16:00
|s/l
|501
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2053
|-5.00
|10980.00
|1542
|2005.10.24 16:59
|s/l
|500
|1.00
|1.1993
|1.1993
|1.2048
|-5.00
|10975.00
|1543
|2005.10.24 17:00
|s/l
|499
|1.00
|1.1988
|1.1988
|1.2043
|-5.00
|10970.00
|1544
|2005.10.25 08:59
|buy
|502
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|1545
|2005.10.25 08:59
|buy
|503
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|1546
|2005.10.25 08:59
|modify
|502
|1.00
|1.2008
|1.2018
|1.2058
|1547
|2005.10.25 09:00
|modify
|502
|1.00
|1.2008
|1.2019
|1.2058
|1548
|2005.10.25 09:59
|modify
|503
|1.00
|1.2013
|1.2019
|1.2063
|1549
|2005.10.25 09:59
|modify
|502
|1.00
|1.2008
|1.2028
|1.2058
|1550
|2005.10.25 10:00
|modify
|502
|1.00
|1.2008
|1.2029
|1.2058
|1551
|2005.10.25 10:34
|modify
|503
|1.00
|1.2013
|1.2029
|1.2063
|1552
|2005.10.25 10:34
|s/l
|502
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2058
|21.00
|10991.00
|1553
|2005.10.25 10:34
|s/l
|503
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.2063
|16.00
|11007.00
|1554
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|504
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|1555
|2005.10.26 10:00
|sell stop
|505
|1.00
|1.2041
|1.2046
|1.1991
|1556
|2005.10.26 21:59
|sell
|504
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|1557
|2005.10.26 22:00
|s/l
|504
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2006
|-5.00
|11002.00
|1558
|2005.10.27 10:00
|expiration
|505
|1.00
|1.2041
|1.2046
|1.1991
|1559
|2005.10.28 12:59
|sell stop
|506
|1.00
|1.2094
|1.2099
|1.2044
|1560
|2005.10.28 12:59
|sell stop
|507
|1.00
|1.2079
|1.2084
|1.2029
|1561
|2005.10.28 15:59
|sell
|506
|1.00
|1.2094
|1.2099
|1.2044
|1562
|2005.10.28 16:59
|sell
|507
|1.00
|1.2079
|1.2084
|1.2029
|1563
|2005.10.28 18:59
|modify
|506
|1.00
|1.2094
|1.2077
|1.2044
|1564
|2005.10.28 19:10
|modify
|507
|1.00
|1.2079
|1.2078
|1.2029
|1565
|2005.10.30 23:00
|modify
|506
|1.00
|1.2094
|1.2064
|1.2044
|1566
|2005.10.30 23:00
|modify
|507
|1.00
|1.2079
|1.2066
|1.2029
|1567
|2005.10.30 23:01
|modify
|507
|1.00
|1.2079
|1.2064
|1.2029
|1568
|2005.10.30 23:03
|modify
|506
|1.00
|1.2094
|1.2061
|1.2044
|1569
|2005.10.30 23:04
|s/l
|506
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2044
|33.00
|11035.00
|1570
|2005.10.30 23:04
|s/l
|507
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2029
|15.00
|11050.00
|1571
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|508
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.2070
|1572
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|509
|1.00
|1.2025
|1.2020
|1.2075
|1573
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|510
|1.00
|1.2030
|1.2025
|1.2080
|1574
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|511
|1.00
|1.2035
|1.2030
|1.2085
|1575
|2005.11.01 11:00
|buy stop
|512
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|1576
|2005.11.01 11:02
|buy
|508
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.2070
|1577
|2005.11.01 11:02
|s/l
|508
|1.00
|1.2015
|1.2015
|1.2070
|-5.00
|11045.00
|1578
|2005.11.01 12:59
|buy
|509
|1.00
|1.2025
|1.2020
|1.2075
|1579
|2005.11.01 13:00
|s/l
|509
|1.00
|1.2020
|1.2020
|1.2075
|-5.00
|11040.00
|1580
|2005.11.01 22:45
|buy
|510
|1.00
|1.2030
|1.2025
|1.2080
|1581
|2005.11.01 22:45
|s/l
|510
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2080
|-5.00
|11035.00
|1582
|2005.11.01 22:59
|buy
|511
|1.00
|1.2035
|1.2030
|1.2085
|1583
|2005.11.01 22:59
|buy
|512
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|1584
|2005.11.01 23:00
|s/l
|512
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2090
|-5.00
|11030.00
|1585
|2005.11.01 23:05
|s/l
|511
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.2085
|-5.00
|11025.00
|1586
|2005.11.02 11:00
|sell stop
|513
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|1587
|2005.11.02 11:00
|sell stop
|514
|1.00
|1.1999
|1.2004
|1.1949
|1588
|2005.11.02 11:00
|sell stop
|515
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|1589
|2005.11.02 11:00
|sell stop
|516
|1.00
|1.1989
|1.1994
|1.1939
|1590
|2005.11.02 11:59
|sell
|513
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|1591
|2005.11.02 11:59
|sell
|514
|1.00
|1.1999
|1.2004
|1.1949
|1592
|2005.11.02 11:59
|sell
|515
|1.00
|1.1994
|1.1999
|1.1944
|1593
|2005.11.02 12:00
|s/l
|515
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.1944
|-5.00
|11020.00
|1594
|2005.11.02 12:03
|s/l
|514
|1.00
|1.2004
|1.2004
|1.1949
|-5.00
|11015.00
|1595
|2005.11.02 12:03
|s/l
|513
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1954
|-5.00
|11010.00
|1596
|2005.11.02 12:17
|sell
|516
|1.00
|1.1989
|1.1994
|1.1939
|1597
|2005.11.02 12:17
|s/l
|516
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.1939
|-5.00
|11005.00
|1598
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|517
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|1599
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|518
|1.00
|1.2045
|1.2040
|1.2095
|1600
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|519
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|1601
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|520
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|1602
|2005.11.02 14:00
|buy stop
|521
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|1603
|2005.11.02 14:59
|buy
|517
|1.00
|1.2040
|1.2035
|1.2090
|1604
|2005.11.02 15:00
|s/l
|517
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2090
|-5.00
|11000.00
|1605
|2005.11.02 15:09
|buy
|518
|1.00
|1.2045
|1.2040
|1.2095
|1606
|2005.11.02 15:09
|s/l
|518
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2095
|-5.00
|10995.00
|1607
|2005.11.02 15:46
|buy
|519
|1.00
|1.2050
|1.2045
|1.2100
|1608
|2005.11.02 15:47
|s/l
|519
|1.00
|1.2045
|1.2045
|1.2100
|-5.00
|10990.00
|1609
|2005.11.02 15:59
|buy
|520
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|1610
|2005.11.02 15:59
|buy
|521
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|1611
|2005.11.02 15:59
|modify
|520
|1.00
|1.2055
|1.2057
|1.2105
|1612
|2005.11.02 16:46
|modify
|520
|1.00
|1.2055
|1.2058
|1.2105
|1613
|2005.11.02 16:46
|modify
|520
|1.00
|1.2055
|1.2059
|1.2105
|1614
|2005.11.02 16:47
|modify
|520
|1.00
|1.2055
|1.2060
|1.2105
|1615
|2005.11.02 16:47
|modify
|520
|1.00
|1.2055
|1.2061
|1.2105
|1616
|2005.11.02 16:48
|modify
|521
|1.00
|1.2060
|1.2061
|1.2110
|1617
|2005.11.02 16:59
|s/l
|520
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2105
|6.00
|10996.00
|1618
|2005.11.02 16:59
|s/l
|521
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2110
|1.00
|10997.00
|1619
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|522
|1.00
|1.2044
|1.2049
|1.1994
|1620
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|523
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|1621
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|524
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|1622
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|525
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|1623
|2005.11.03 12:01
|sell stop
|526
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|1624
|2005.11.03 13:54
|sell
|522
|1.00
|1.2044
|1.2049
|1.1994
|1625
|2005.11.03 13:54
|s/l
|522
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.1994
|-5.00
|10992.00
|1626
|2005.11.03 13:59
|sell
|523
|1.00
|1.2039
|1.2044
|1.1989
|1627
|2005.11.03 13:59
|sell
|524
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.1984
|1628
|2005.11.03 13:59
|sell
|525
|1.00
|1.2029
|1.2034
|1.1979
|1629
|2005.11.03 13:59
|sell
|526
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|1630
|2005.11.03 13:59
|modify
|523
|1.00
|1.2039
|1.2025
|1.1989
|1631
|2005.11.03 14:00
|modify
|524
|1.00
|1.2034
|1.2026
|1.1984
|1632
|2005.11.03 14:35
|modify
|525
|1.00
|1.2029
|1.2026
|1.1979
|1633
|2005.11.03 14:35
|s/l
|523
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1989
|14.00
|11006.00
|1634
|2005.11.03 14:35
|s/l
|524
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1984
|8.00
|11014.00
|1635
|2005.11.03 14:35
|s/l
|525
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.1979
|3.00
|11017.00
|1636
|2005.11.03 14:37
|modify
|526
|1.00
|1.2024
|1.2023
|1.1974
|1637
|2005.11.03 14:37
|modify
|526
|1.00
|1.2024
|1.2022
|1.1974
|1638
|2005.11.03 14:37
|modify
|526
|1.00
|1.2024
|1.2019
|1.1974
|1639
|2005.11.03 14:39
|s/l
|526
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1974
|5.00
|11022.00
|1640
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|527
|1.00
|1.1990
|1.1985
|1.2040
|1641
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|528
|1.00
|1.1995
|1.1990
|1.2045
|1642
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|529
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|1643
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|530
|1.00
|1.2005
|1.2000
|1.2055
|1644
|2005.11.04 14:00
|buy stop
|531
|1.00
|1.2010
|1.2005
|1.2060
|1645
|2005.11.06 23:00
|expiration
|527
|1.00
|1.1990
|1.1985
|1.2040
|1646
|2005.11.06 23:00
|expiration
|528
|1.00
|1.1995
|1.1990
|1.2045
|1647
|2005.11.06 23:00
|expiration
|529
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.2050
|1648
|2005.11.06 23:00
|expiration
|530
|1.00
|1.2005
|1.2000
|1.2055
|1649
|2005.11.06 23:00
|expiration
|531
|1.00
|1.2010
|1.2005
|1.2060
|1650
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|532
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1836
|1651
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|533
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|1652
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|534
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|1653
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|535
|1.00
|1.1801
|1.1796
|1.1851
|1654
|2005.11.08 16:19
|buy stop
|536
|1.00
|1.1806
|1.1801
|1.1856
|1655
|2005.11.08 18:14
|buy
|532
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1836
|1656
|2005.11.08 18:14
|s/l
|532
|1.00
|1.1781
|1.1781
|1.1836
|-5.00
|11017.00
|1657
|2005.11.08 18:16
|buy
|533
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|1658
|2005.11.08 18:16
|s/l
|533
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1841
|-5.00
|11012.00
|1659
|2005.11.08 18:59
|buy
|534
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|1660
|2005.11.08 19:00
|s/l
|534
|1.00
|1.1791
|1.1791
|1.1846
|-5.00
|11007.00
|1661
|2005.11.09 16:19
|expiration
|535
|1.00
|1.1801
|1.1796
|1.1851
|1662
|2005.11.09 16:19
|expiration
|536
|1.00
|1.1806
|1.1801
|1.1856
|1663
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|537
|1.00
|1.1788
|1.1783
|1.1838
|1664
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|538
|1.00
|1.1793
|1.1788
|1.1843
|1665
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|539
|1.00
|1.1798
|1.1793
|1.1848
|1666
|2005.11.09 19:32
|buy stop
|540
|1.00
|1.1803
|1.1798
|1.1853
|1667
|2005.11.10 10:53
|buy
|537
|1.00
|1.1788
|1.1783
|1.1838
|1668
|2005.11.10 10:53
|s/l
|537
|1.00
|1.1783
|1.1783
|1.1838
|-5.00
|11002.00
|1669
|2005.11.10 11:28
|buy
|538
|1.00
|1.1793
|1.1788
|1.1843
|1670
|2005.11.10 11:28
|s/l
|538
|1.00
|1.1788
|1.1788
|1.1843
|-5.00
|10997.00
|1671
|2005.11.10 19:32
|expiration
|539
|1.00
|1.1798
|1.1793
|1.1848
|1672
|2005.11.10 19:32
|expiration
|540
|1.00
|1.1803
|1.1798
|1.1853
|1673
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|541
|1.00
|1.1744
|1.1739
|1.1794
|1674
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|542
|1.00
|1.1749
|1.1744
|1.1799
|1675
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|543
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|1676
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|544
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|1677
|2005.11.11 20:59
|buy stop
|545
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|1678
|2005.11.14 00:00
|expiration
|541
|1.00
|1.1744
|1.1739
|1.1794
|1679
|2005.11.14 00:00
|expiration
|542
|1.00
|1.1749
|1.1744
|1.1799
|1680
|2005.11.14 00:00
|expiration
|543
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|1681
|2005.11.14 00:00
|expiration
|544
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|1682
|2005.11.14 00:00
|expiration
|545
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|1683
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|546
|1.00
|1.1701
|1.1706
|1.1651
|1684
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|547
|1.00
|1.1696
|1.1701
|1.1646
|1685
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|548
|1.00
|1.1691
|1.1696
|1.1641
|1686
|2005.11.14 12:59
|sell stop
|549
|1.00
|1.1686
|1.1691
|1.1636
|1687
|2005.11.14 14:20
|sell
|546
|1.00
|1.1701
|1.1706
|1.1651
|1688
|2005.11.14 14:20
|s/l
|546
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.1651
|-5.00
|10992.00
|1689
|2005.11.14 14:22
|sell
|547
|1.00
|1.1696
|1.1701
|1.1646
|1690
|2005.11.14 14:24
|s/l
|547
|1.00
|1.1701
|1.1701
|1.1646
|-5.00
|10987.00
|1691
|2005.11.14 16:29
|sell
|548
|1.00
|1.1691
|1.1696
|1.1641
|1692
|2005.11.14 16:29
|s/l
|548
|1.00
|1.1696
|1.1696
|1.1641
|-5.00
|10982.00
|1693
|2005.11.14 16:59
|sell
|549
|1.00
|1.1686
|1.1691
|1.1636
|1694
|2005.11.14 16:59
|modify
|549
|1.00
|1.1686
|1.1680
|1.1636
|1695
|2005.11.14 17:00
|modify
|549
|1.00
|1.1686
|1.1678
|1.1636
|1696
|2005.11.14 17:13
|s/l
|549
|1.00
|1.1678
|1.1678
|1.1636
|8.00
|10990.00
|1697
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|550
|1.00
|1.1726
|1.1721
|1.1776
|1698
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|551
|1.00
|1.1731
|1.1726
|1.1781
|1699
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|552
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|1700
|2005.11.15 09:23
|buy stop
|553
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|1701
|2005.11.15 20:59
|buy
|550
|1.00
|1.1726
|1.1721
|1.1776
|1702
|2005.11.15 20:59
|buy
|551
|1.00
|1.1731
|1.1726
|1.1781
|1703
|2005.11.15 21:00
|s/l
|551
|1.00
|1.1726
|1.1726
|1.1781
|-5.00
|10985.00
|1704
|2005.11.15 21:08
|s/l
|550
|1.00
|1.1721
|1.1721
|1.1776
|-5.00
|10980.00
|1705
|2005.11.15 23:59
|buy
|552
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|1706
|2005.11.16 00:00
|s/l
|552
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1786
|-5.00
|10975.00
|1707
|2005.11.16 09:23
|expiration
|553
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|1708
|2005.11.16 10:59
|sell stop
|554
|1.00
|1.1671
|1.1676
|1.1621
|1709
|2005.11.16 10:59
|sell stop
|555
|1.00
|1.1656
|1.1661
|1.1606
|1710
|2005.11.16 14:59
|sell
|554
|1.00
|1.1671
|1.1676
|1.1621
|1711
|2005.11.16 14:59
|sell
|555
|1.00
|1.1656
|1.1661
|1.1606
|1712
|2005.11.16 14:59
|modify
|554
|1.00
|1.1671
|1.1661
|1.1621
|1713
|2005.11.16 15:00
|s/l
|554
|1.00
|1.1661
|1.1661
|1.1621
|10.00
|10985.00
|1714
|2005.11.16 15:00
|s/l
|555
|1.00
|1.1661
|1.1661
|1.1606
|-5.00
|10980.00
|1715
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|556
|1.00
|1.1705
|1.1700
|1.1755
|1716
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|557
|1.00
|1.1710
|1.1705
|1.1760
|1717
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|558
|1.00
|1.1715
|1.1710
|1.1765
|1718
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|559
|1.00
|1.1720
|1.1715
|1.1770
|1719
|2005.11.17 09:51
|buy stop
|560
|1.00
|1.1725
|1.1720
|1.1775
|1720
|2005.11.17 14:59
|buy
|556
|1.00
|1.1705
|1.1700
|1.1755
|1721
|2005.11.17 14:59
|buy
|557
|1.00
|1.1710
|1.1705
|1.1760
|1722
|2005.11.17 15:00
|buy
|558
|1.00
|1.1715
|1.1710
|1.1765
|1723
|2005.11.17 15:54
|s/l
|558
|1.00
|1.1710
|1.1710
|1.1765
|-5.00
|10975.00
|1724
|2005.11.17 15:56
|buy
|559
|1.00
|1.1720
|1.1715
|1.1770
|1725
|2005.11.17 15:56
|modify
|556
|1.00
|1.1705
|1.1706
|1.1755
|1726
|2005.11.17 15:56
|s/l
|559
|1.00
|1.1715
|1.1715
|1.1770
|-5.00
|10970.00
|1727
|2005.11.17 15:56
|s/l
|556
|1.00
|1.1706
|1.1706
|1.1755
|1.00
|10971.00
|1728
|2005.11.17 15:59
|buy
|560
|1.00
|1.1725
|1.1720
|1.1775
|1729
|2005.11.17 16:00
|modify
|557
|1.00
|1.1710
|1.1716
|1.1760
|1730
|2005.11.17 16:00
|s/l
|560
|1.00
|1.1720
|1.1720
|1.1775
|-5.00
|10966.00
|1731
|2005.11.17 16:00
|s/l
|557
|1.00
|1.1716
|1.1716
|1.1760
|6.00
|10972.00
|1732
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|561
|1.00
|1.1702
|1.1707
|1.1652
|1733
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|562
|1.00
|1.1697
|1.1702
|1.1647
|1734
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|563
|1.00
|1.1692
|1.1697
|1.1642
|1735
|2005.11.18 07:59
|sell stop
|564
|1.00
|1.1687
|1.1692
|1.1637
|1736
|2005.11.18 08:59
|sell
|561
|1.00
|1.1702
|1.1707
|1.1652
|1737
|2005.11.18 08:59
|sell
|562
|1.00
|1.1697
|1.1702
|1.1647
|1738
|2005.11.18 08:59
|sell
|563
|1.00
|1.1692
|1.1697
|1.1642
|1739
|2005.11.18 08:59
|sell
|564
|1.00
|1.1687
|1.1692
|1.1637
|1740
|2005.11.18 09:26
|s/l
|564
|1.00
|1.1692
|1.1692
|1.1637
|-5.00
|10967.00
|1741
|2005.11.18 09:26
|modify
|561
|1.00
|1.1702
|1.1699
|1.1652
|1742
|2005.11.18 09:26
|modify
|561
|1.00
|1.1702
|1.1698
|1.1652
|1743
|2005.11.18 09:38
|modify
|561
|1.00
|1.1702
|1.1688
|1.1652
|1744
|2005.11.18 09:38
|modify
|562
|1.00
|1.1697
|1.1690
|1.1647
|1745
|2005.11.18 09:39
|modify
|563
|1.00
|1.1692
|1.1691
|1.1642
|1746
|2005.11.18 09:44
|modify
|562
|1.00
|1.1697
|1.1688
|1.1647
|1747
|2005.11.18 09:45
|modify
|563
|1.00
|1.1692
|1.1689
|1.1642
|1748
|2005.11.18 09:47
|s/l
|561
|1.00
|1.1688
|1.1688
|1.1652
|14.00
|10981.00
|1749
|2005.11.18 09:47
|s/l
|562
|1.00
|1.1688
|1.1688
|1.1647
|9.00
|10990.00
|1750
|2005.11.18 09:47
|s/l
|563
|1.00
|1.1689
|1.1689
|1.1642
|3.00
|10993.00
|1751
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|565
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1836
|1752
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|566
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|1753
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|567
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|1754
|2005.11.18 14:59
|buy stop
|568
|1.00
|1.1801
|1.1796
|1.1851
|1755
|2005.11.20 23:00
|expiration
|565
|1.00
|1.1786
|1.1781
|1.1836
|1756
|2005.11.20 23:00
|expiration
|566
|1.00
|1.1791
|1.1786
|1.1841
|1757
|2005.11.20 23:00
|expiration
|567
|1.00
|1.1796
|1.1791
|1.1846
|1758
|2005.11.20 23:00
|expiration
|568
|1.00
|1.1801
|1.1796
|1.1851
|1759
|2005.11.21 16:00
|sell stop
|569
|1.00
|1.1727
|1.1732
|1.1677
|1760
|2005.11.21 16:00
|sell stop
|570
|1.00
|1.1717
|1.1722
|1.1667
|1761
|2005.11.21 16:00
|sell stop
|571
|1.00
|1.1712
|1.1717
|1.1662
|1762
|2005.11.21 17:16
|sell
|569
|1.00
|1.1727
|1.1732
|1.1677
|1763
|2005.11.21 17:16
|s/l
|569
|1.00
|1.1732
|1.1732
|1.1677
|-5.00
|10988.00
|1764
|2005.11.22 08:59
|sell
|570
|1.00
|1.1717
|1.1722
|1.1667
|1765
|2005.11.22 08:59
|sell
|571
|1.00
|1.1712
|1.1717
|1.1662
|1766
|2005.11.22 09:00
|s/l
|571
|1.00
|1.1717
|1.1717
|1.1662
|-5.00
|10983.00
|1767
|2005.11.22 09:40
|s/l
|570
|1.00
|1.1722
|1.1722
|1.1667
|-5.00
|10978.00
|1768
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|572
|1.00
|1.1750
|1.1745
|1.1800
|1769
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|573
|1.00
|1.1755
|1.1750
|1.1805
|1770
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|574
|1.00
|1.1760
|1.1755
|1.1810
|1771
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|575
|1.00
|1.1765
|1.1760
|1.1815
|1772
|2005.11.22 17:00
|buy stop
|576
|1.00
|1.1770
|1.1765
|1.1820
|1773
|2005.11.22 18:02
|buy
|572
|1.00
|1.1750
|1.1745
|1.1800
|1774
|2005.11.22 18:02
|s/l
|572
|1.00
|1.1745
|1.1745
|1.1800
|-5.00
|10973.00
|1775
|2005.11.22 19:59
|buy
|573
|1.00
|1.1755
|1.1750
|1.1805
|1776
|2005.11.22 19:59
|buy
|574
|1.00
|1.1760
|1.1755
|1.1810
|1777
|2005.11.22 19:59
|buy
|575
|1.00
|1.1765
|1.1760
|1.1815
|1778
|2005.11.22 19:59
|buy
|576
|1.00
|1.1770
|1.1765
|1.1820
|1779
|2005.11.22 20:00
|t/p
|573
|1.00
|1.1805
|1.1750
|1.1805
|50.00
|11023.00
|1780
|2005.11.22 20:20
|modify
|574
|1.00
|1.1760
|1.1799
|1.1810
|1781
|2005.11.22 20:20
|t/p
|574
|1.00
|1.1810
|1.1799
|1.1810
|50.00
|11073.00
|1782
|2005.11.22 20:20
|modify
|575
|1.00
|1.1765
|1.1806
|1.1815
|1783
|2005.11.22 20:20
|modify
|576
|1.00
|1.1770
|1.1805
|1.1820
|1784
|2005.11.22 20:21
|modify
|576
|1.00
|1.1770
|1.1806
|1.1820
|1785
|2005.11.22 20:21
|modify
|575
|1.00
|1.1765
|1.1807
|1.1815
|1786
|2005.11.22 20:21
|modify
|575
|1.00
|1.1765
|1.1809
|1.1815
|1787
|2005.11.22 20:21
|t/p
|575
|1.00
|1.1815
|1.1809
|1.1815
|50.00
|11123.00
|1788
|2005.11.22 20:21
|modify
|576
|1.00
|1.1770
|1.1811
|1.1820
|1789
|2005.11.22 20:21
|modify
|576
|1.00
|1.1770
|1.1812
|1.1820
|1790
|2005.11.22 20:21
|modify
|576
|1.00
|1.1770
|1.1813
|1.1820
|1791
|2005.11.22 20:22
|s/l
|576
|1.00
|1.1813
|1.1813
|1.1820
|43.00
|11166.00
|1792
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|577
|1.00
|1.1764
|1.1769
|1.1714
|1793
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|578
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.1709
|1794
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|579
|1.00
|1.1754
|1.1759
|1.1704
|1795
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|580
|1.00
|1.1749
|1.1754
|1.1699
|1796
|2005.11.23 12:00
|sell stop
|581
|1.00
|1.1744
|1.1749
|1.1694
|1797
|2005.11.24 12:00
|expiration
|577
|1.00
|1.1764
|1.1769
|1.1714
|1798
|2005.11.24 12:00
|expiration
|578
|1.00
|1.1759
|1.1764
|1.1709
|1799
|2005.11.24 12:00
|expiration
|579
|1.00
|1.1754
|1.1759
|1.1704
|1800
|2005.11.24 12:00
|expiration
|580
|1.00
|1.1749
|1.1754
|1.1699
|1801
|2005.11.24 12:00
|expiration
|581
|1.00
|1.1744
|1.1749
|1.1694
|1802
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|582
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|1803
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|583
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|1804
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|584
|1.00
|1.1746
|1.1741
|1.1796
|1805
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|585
|1.00
|1.1751
|1.1746
|1.1801
|1806
|2005.11.28 15:00
|buy stop
|586
|1.00
|1.1756
|1.1751
|1.1806
|1807
|2005.11.28 15:25
|buy
|582
|1.00
|1.1736
|1.1731
|1.1786
|1808
|2005.11.28 15:25
|s/l
|582
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1786
|-5.00
|11161.00
|1809
|2005.11.28 15:59
|buy
|583
|1.00
|1.1741
|1.1736
|1.1791
|1810
|2005.11.28 15:59
|buy
|584
|1.00
|1.1746
|1.1741
|1.1796
|1811
|2005.11.28 15:59
|buy
|585
|1.00
|1.1751
|1.1746
|1.1801
|1812
|2005.11.28 15:59
|buy
|586
|1.00
|1.1756
|1.1751
|1.1806
|1813
|2005.11.28 15:59
|modify
|583
|1.00
|1.1741
|1.1787
|1.1791
|1814
|2005.11.28 16:00
|t/p
|583
|1.00
|1.1791
|1.1787
|1.1791
|50.00
|11211.00
|1815
|2005.11.28 16:00
|modify
|584
|1.00
|1.1746
|1.1786
|1.1796
|1816
|2005.11.28 16:47
|modify
|585
|1.00
|1.1751
|1.1786
|1.1801
|1817
|2005.11.28 16:48
|modify
|586
|1.00
|1.1756
|1.1785
|1.1806
|1818
|2005.11.28 16:48
|s/l
|584
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1796
|40.00
|11251.00
|1819
|2005.11.28 16:48
|s/l
|585
|1.00
|1.1786
|1.1786
|1.1801
|35.00
|11286.00
|1820
|2005.11.28 16:48
|s/l
|586
|1.00
|1.1785
|1.1785
|1.1806
|29.00
|11315.00
|1821
|2005.11.29 13:59
|sell stop
|587
|1.00
|1.1748
|1.1753
|1.1698
|1822
|2005.11.29 13:59
|sell stop
|588
|1.00
|1.1738
|1.1743
|1.1688
|1823
|2005.11.29 13:59
|sell stop
|589
|1.00
|1.1733
|1.1738
|1.1683
|1824
|2005.11.30 13:59
|expiration
|587
|1.00
|1.1748
|1.1753
|1.1698
|1825
|2005.11.30 13:59
|expiration
|588
|1.00
|1.1738
|1.1743
|1.1688
|1826
|2005.11.30 13:59
|expiration
|589
|1.00
|1.1733
|1.1738
|1.1683
|1827
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|590
|1.00
|1.1809
|1.1804
|1.1859
|1828
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|591
|1.00
|1.1814
|1.1809
|1.1864
|1829
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|592
|1.00
|1.1819
|1.1814
|1.1869
|1830
|2005.11.30 16:34
|buy stop
|593
|1.00
|1.1824
|1.1819
|1.1874
|1831
|2005.12.01 16:34
|expiration
|590
|1.00
|1.1809
|1.1804
|1.1859
|1832
|2005.12.01 16:34
|expiration
|591
|1.00
|1.1814
|1.1809
|1.1864
|1833
|2005.12.01 16:34
|expiration
|592
|1.00
|1.1819
|1.1814
|1.1869
|1834
|2005.12.01 16:34
|expiration
|593
|1.00
|1.1824
|1.1819
|1.1874
|1835
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|594
|1.00
|1.1756
|1.1751
|1.1806
|1836
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|595
|1.00
|1.1761
|1.1756
|1.1811
|1837
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|596
|1.00
|1.1766
|1.1761
|1.1816
|1838
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|597
|1.00
|1.1771
|1.1766
|1.1821
|1839
|2005.12.05 11:59
|buy stop
|598
|1.00
|1.1776
|1.1771
|1.1826
|1840
|2005.12.05 12:59
|buy
|594
|1.00
|1.1756
|1.1751
|1.1806
|1841
|2005.12.05 12:59
|buy
|595
|1.00
|1.1761
|1.1756
|1.1811
|1842
|2005.12.05 12:59
|buy
|596
|1.00
|1.1766
|1.1761
|1.1816
|1843
|2005.12.05 12:59
|buy
|597
|1.00
|1.1771
|1.1766
|1.1821
|1844
|2005.12.05 12:59
|buy
|598
|1.00
|1.1776
|1.1771
|1.1826
|1845
|2005.12.05 13:00
|s/l
|598
|1.00
|1.1771
|1.1771
|1.1826
|-5.00
|11310.00
|1846
|2005.12.05 13:00
|modify
|594
|1.00
|1.1756
|1.1765
|1.1806
|1847
|2005.12.05 13:54
|modify
|595
|1.00
|1.1761
|1.1765
|1.1811
|1848
|2005.12.05 13:55
|s/l
|597
|1.00
|1.1766
|1.1766
|1.1821
|-5.00
|11305.00
|1849
|2005.12.05 13:56
|s/l
|594
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1806
|9.00
|11314.00
|1850
|2005.12.05 13:56
|s/l
|595
|1.00
|1.1765
|1.1765
|1.1811
|4.00
|11318.00
|1851
|2005.12.05 15:01
|s/l
|596
|1.00
|1.1761
|1.1761
|1.1816
|-5.00
|11313.00
|1852
|2005.12.06 14:59
|sell stop
|599
|1.00
|1.1745
|1.1750
|1.1695
|1853
|2005.12.06 14:59
|sell stop
|600
|1.00
|1.1735
|1.1740
|1.1685
|1854
|2005.12.06 14:59
|sell stop
|601
|1.00
|1.1730
|1.1735
|1.1680
|1855
|2005.12.07 09:59
|sell
|599
|1.00
|1.1745
|1.1750
|1.1695
|1856
|2005.12.07 09:59
|sell
|600
|1.00
|1.1735
|1.1740
|1.1685
|1857
|2005.12.07 09:59
|sell
|601
|1.00
|1.1730
|1.1735
|1.1680
|1858
|2005.12.07 09:59
|modify
|599
|1.00
|1.1745
|1.1740
|1.1695
|1859
|2005.12.07 10:00
|s/l
|601
|1.00
|1.1735
|1.1735
|1.1680
|-5.00
|11308.00
|1860
|2005.12.07 10:51
|s/l
|599
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1695
|5.00
|11313.00
|1861
|2005.12.07 10:51
|s/l
|600
|1.00
|1.1740
|1.1740
|1.1685
|-5.00
|11308.00
|1862
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|602
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|1863
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|603
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|1864
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|604
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|1865
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|605
|1.00
|1.1769
|1.1764
|1.1819
|1866
|2005.12.08 08:00
|buy stop
|606
|1.00
|1.1774
|1.1769
|1.1824
|1867
|2005.12.08 08:59
|buy
|602
|1.00
|1.1754
|1.1749
|1.1804
|1868
|2005.12.08 08:59
|buy
|603
|1.00
|1.1759
|1.1754
|1.1809
|1869
|2005.12.08 08:59
|buy
|604
|1.00
|1.1764
|1.1759
|1.1814
|1870
|2005.12.08 08:59
|buy
|605
|1.00
|1.1769
|1.1764
|1.1819
|1871
|2005.12.08 08:59
|modify
|602
|1.00
|1.1754
|1.1759
|1.1804
|1872
|2005.12.08 09:00
|s/l
|605
|1.00
|1.1764
|1.1764
|1.1819
|-5.00
|11303.00
|1873
|2005.12.08 09:26
|buy
|606
|1.00
|1.1774
|1.1769
|1.1824
|1874
|2005.12.08 09:26
|s/l
|606
|1.00
|1.1769
|1.1769
|1.1824
|-5.00
|11298.00
|1875
|2005.12.08 09:26
|modify
|602
|1.00
|1.1754
|1.1765
|1.1804
|1876
|2005.12.08 09:26
|modify
|602
|1.00
|1.1754
|1.1766
|1.1804
|1877
|2005.12.08 09:26
|modify
|603
|1.00
|1.1759
|1.1765
|1.1809
|1878
|2005.12.08 09:31
|modify
|604
|1.00
|1.1764
|1.1765
|1.1814
|1879
|2005.12.08 09:32
|modify
|602
|1.00
|1.1754
|1.1766
|1.1804
|1880
|2005.12.08 09:32
|modify
|602
|1.00
|1.1754
|1.1767
|1.1804
|1881
|2005.12.08 09:32
|modify
|602
|1.00
|1.1754
|1.1768
|1.1804
|1882
|2005.12.08 09:32
|modify
|603
|1.00
|1.1759
|1.1767
|1.1809
|1883
|2005.12.08 09:32
|modify
|604
|1.00
|1.1764
|1.1767
|1.1814
|1884
|2005.12.08 09:33
|modify
|604
|1.00
|1.1764
|1.1767
|1.1814
|1885
|2005.12.08 09:33
|modify
|602
|1.00
|1.1754
|1.1768
|1.1804
|1886
|2005.12.08 09:33
|modify
|602
|1.00
|1.1754
|1.1770
|1.1804
|1887
|2005.12.08 09:33
|modify
|602
|1.00
|1.1754
|1.1772
|1.1804
|1888
|2005.12.08 09:33
|modify
|603
|1.00
|1.1759
|1.1771
|1.1809
|1889
|2005.12.08 09:34
|modify
|604
|1.00
|1.1764
|1.1771
|1.1814
|1890
|2005.12.08 09:34
|modify
|603
|1.00
|1.1759
|1.1772
|1.1809
|1891
|2005.12.08 09:34
|modify
|604
|1.00
|1.1764
|1.1772
|1.1814
|1892
|2005.12.08 09:36
|s/l
|602
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1804
|18.00
|11316.00
|1893
|2005.12.08 09:36
|s/l
|603
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1809
|13.00
|11329.00
|1894
|2005.12.08 09:36
|s/l
|604
|1.00
|1.1772
|1.1772
|1.1814
|8.00
|11337.00
|1895
|2005.12.09 08:00
|sell stop
|607
|1.00
|1.1773
|1.1778
|1.1723
|1896
|2005.12.09 08:00
|sell stop
|608
|1.00
|1.1758
|1.1763
|1.1708
|1897
|2005.12.09 09:00
|sell
|607
|1.00
|1.1773
|1.1778
|1.1723
|1898
|2005.12.09 09:00
|s/l
|607
|1.00
|1.1778
|1.1778
|1.1723
|-5.00
|11332.00
|1899
|2005.12.11 23:00
|expiration
|608
|1.00
|1.1758
|1.1763
|1.1708
|1900
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|609
|1.00
|1.1780
|1.1785
|1.1730
|1901
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|610
|1.00
|1.1775
|1.1780
|1.1725
|1902
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|611
|1.00
|1.1770
|1.1775
|1.1720
|1903
|2005.12.12 00:00
|sell stop
|612
|1.00
|1.1765
|1.1770
|1.1715
|1904
|2005.12.13 00:00
|expiration
|609
|1.00
|1.1780
|1.1785
|1.1730
|1905
|2005.12.13 00:00
|expiration
|610
|1.00
|1.1775
|1.1780
|1.1725
|1906
|2005.12.13 00:00
|expiration
|611
|1.00
|1.1770
|1.1775
|1.1720
|1907
|2005.12.13 00:00
|expiration
|612
|1.00
|1.1765
|1.1770
|1.1715
|1908
|2005.12.13 10:00
|sell stop
|613
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|1909
|2005.12.13 10:00
|sell stop
|614
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|1910
|2005.12.13 10:26
|sell
|613
|1.00
|1.1912
|1.1917
|1.1862
|1911
|2005.12.13 10:26
|s/l
|613
|1.00
|1.1917
|1.1917
|1.1862
|-5.00
|11327.00
|1912
|2005.12.14 10:00
|expiration
|614
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|1913
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|615
|1.00
|1.1981
|1.1986
|1.1931
|1914
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|616
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|1915
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|617
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.1921
|1916
|2005.12.14 22:59
|sell stop
|618
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|1917
|2005.12.14 23:59
|sell
|615
|1.00
|1.1981
|1.1986
|1.1931
|1918
|2005.12.14 23:59
|sell
|616
|1.00
|1.1976
|1.1981
|1.1926
|1919
|2005.12.15 00:00
|sell
|617
|1.00
|1.1971
|1.1976
|1.1921
|1920
|2005.12.15 00:00
|s/l
|616
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.1926
|-5.00
|11322.00
|1921
|2005.12.15 00:00
|s/l
|617
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.1921
|-5.00
|11317.00
|1922
|2005.12.15 00:00
|s/l
|615
|1.00
|1.1986
|1.1986
|1.1931
|-5.00
|11312.00
|1923
|2005.12.15 15:59
|sell
|618
|1.00
|1.1966
|1.1971
|1.1916
|1924
|2005.12.15 15:59
|modify
|618
|1.00
|1.1966
|1.1962
|1.1916
|1925
|2005.12.15 16:00
|s/l
|618
|1.00
|1.1962
|1.1962
|1.1916
|4.00
|11316.00
|1926
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|619
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|1927
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|620
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|1928
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|621
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|1929
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|622
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|1930
|2005.12.16 08:00
|buy stop
|623
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|1931
|2005.12.16 08:59
|buy
|619
|1.00
|1.1993
|1.1988
|1.2043
|1932
|2005.12.16 08:59
|buy
|620
|1.00
|1.1998
|1.1993
|1.2048
|1933
|2005.12.16 08:59
|buy
|621
|1.00
|1.2003
|1.1998
|1.2053
|1934
|2005.12.16 08:59
|buy
|622
|1.00
|1.2008
|1.2003
|1.2058
|1935
|2005.12.16 08:59
|buy
|623
|1.00
|1.2013
|1.2008
|1.2063
|1936
|2005.12.16 08:59
|modify
|619
|1.00
|1.1993
|1.2001
|1.2043
|1937
|2005.12.16 09:00
|s/l
|623
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.2063
|-5.00
|11311.00
|1938
|2005.12.16 09:07
|modify
|620
|1.00
|1.1998
|1.2001
|1.2048
|1939
|2005.12.16 09:07
|s/l
|622
|1.00
|1.2003
|1.2003
|1.2058
|-5.00
|11306.00
|1940
|2005.12.16 09:07
|s/l
|619
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.2043
|8.00
|11314.00
|1941
|2005.12.16 09:07
|s/l
|620
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.2048
|3.00
|11317.00
|1942
|2005.12.16 09:07
|s/l
|621
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2053
|-5.00
|11312.00
|1943
|2005.12.16 14:55
|sell stop
|624
|1.00
|1.1962
|1.1967
|1.1912
|1944
|2005.12.16 14:55
|sell stop
|625
|1.00
|1.1957
|1.1962
|1.1907
|1945
|2005.12.16 14:55
|sell stop
|626
|1.00
|1.1952
|1.1957
|1.1902
|1946
|2005.12.16 14:55
|sell stop
|627
|1.00
|1.1947
|1.1952
|1.1897
|1947
|2005.12.18 23:00
|expiration
|624
|1.00
|1.1962
|1.1967
|1.1912
|1948
|2005.12.18 23:00
|expiration
|625
|1.00
|1.1957
|1.1962
|1.1907
|1949
|2005.12.18 23:00
|expiration
|626
|1.00
|1.1952
|1.1957
|1.1902
|1950
|2005.12.18 23:00
|expiration
|627
|1.00
|1.1947
|1.1952
|1.1897
|1951
|2005.12.19 12:59
|sell stop
|628
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|1952
|2005.12.19 12:59
|sell stop
|629
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|1953
|2005.12.20 08:22
|sell
|628
|1.00
|1.1975
|1.1980
|1.1925
|1954
|2005.12.20 08:22
|s/l
|628
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.1925
|-5.00
|11307.00
|1955
|2005.12.20 12:59
|expiration
|629
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|1956
|2005.12.22 14:59
|buy stop
|630
|1.00
|1.1885
|1.1880
|1.1935
|1957
|2005.12.22 14:59
|buy stop
|631
|1.00
|1.1895
|1.1890
|1.1945
|1958
|2005.12.22 14:59
|buy stop
|632
|1.00
|1.1900
|1.1895
|1.1950
|1959
|2005.12.22 16:10
|buy
|630
|1.00
|1.1885
|1.1880
|1.1935
|1960
|2005.12.22 16:11
|s/l
|630
|1.00
|1.1880
|1.1880
|1.1935
|-5.00
|11302.00
|1961
|2005.12.23 14:59
|expiration
|631
|1.00
|1.1895
|1.1890
|1.1945
|1962
|2005.12.23 14:59
|expiration
|632
|1.00
|1.1900
|1.1895
|1.1950
|1963
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|633
|1.00
|1.1886
|1.1881
|1.1936
|1964
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|634
|1.00
|1.1891
|1.1886
|1.1941
|1965
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|635
|1.00
|1.1896
|1.1891
|1.1946
|1966
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|636
|1.00
|1.1901
|1.1896
|1.1951
|1967
|2005.12.23 16:34
|buy stop
|637
|1.00
|1.1906
|1.1901
|1.1956
|1968
|2005.12.26 22:00
|expiration
|633
|1.00
|1.1886
|1.1881
|1.1936
|1969
|2005.12.26 22:00
|expiration
|634
|1.00
|1.1891
|1.1886
|1.1941
|1970
|2005.12.26 22:00
|expiration
|635
|1.00
|1.1896
|1.1891
|1.1946
|1971
|2005.12.26 22:00
|expiration
|636
|1.00
|1.1901
|1.1896
|1.1951
|1972
|2005.12.26 22:00
|expiration
|637
|1.00
|1.1906
|1.1901
|1.1956
|1973
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|638
|1.00
|1.1842
|1.1847
|1.1792
|1974
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|639
|1.00
|1.1837
|1.1842
|1.1787
|1975
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|640
|1.00
|1.1832
|1.1837
|1.1782
|1976
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|641
|1.00
|1.1827
|1.1832
|1.1777
|1977
|2005.12.26 23:07
|sell stop
|642
|1.00
|1.1822
|1.1827
|1.1772
|1978
|2005.12.26 23:59
|sell
|638
|1.00
|1.1842
|1.1847
|1.1792
|1979
|2005.12.26 23:59
|sell
|639
|1.00
|1.1837
|1.1842
|1.1787
|1980
|2005.12.27 00:00
|s/l
|639
|1.00
|1.1842
|1.1842
|1.1787
|-5.00
|11297.00
|1981
|2005.12.27 01:59
|s/l
|638
|1.00
|1.1847
|1.1847
|1.1792
|-5.00
|11292.00
|1982
|2005.12.27 19:59
|sell
|640
|1.00
|1.1832
|1.1837
|1.1782
|1983
|2005.12.27 20:00
|s/l
|640
|1.00
|1.1837
|1.1837
|1.1782
|-5.00
|11287.00
|1984
|2005.12.27 21:59
|sell
|641
|1.00
|1.1827
|1.1832
|1.1777
|1985
|2005.12.27 22:00
|s/l
|641
|1.00
|1.1832
|1.1832
|1.1777
|-5.00
|11282.00
|1986
|2005.12.27 23:09
|expiration
|642
|1.00
|1.1822
|1.1827
|1.1772
|1987
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|643
|1.00
|1.1868
|1.1863
|1.1918
|1988
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|644
|1.00
|1.1873
|1.1868
|1.1923
|1989
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|645
|1.00
|1.1878
|1.1873
|1.1928
|1990
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|646
|1.00
|1.1883
|1.1878
|1.1933
|1991
|2005.12.28 01:00
|buy stop
|647
|1.00
|1.1888
|1.1883
|1.1938
|1992
|2005.12.28 06:59
|buy
|643
|1.00
|1.1868
|1.1863
|1.1918
|1993
|2005.12.28 06:59
|buy
|644
|1.00
|1.1873
|1.1868
|1.1923
|1994
|2005.12.28 06:59
|buy
|645
|1.00
|1.1878
|1.1873
|1.1928
|1995
|2005.12.28 07:00
|s/l
|645
|1.00
|1.1873
|1.1873
|1.1928
|-5.00
|11277.00
|1996
|2005.12.28 07:59
|t/p
|643
|1.00
|1.1918
|1.1863
|1.1918
|50.00
|11327.00
|1997
|2005.12.28 07:59
|buy
|646
|1.00
|1.1883
|1.1878
|1.1933
|1998
|2005.12.28 07:59
|buy
|647
|1.00
|1.1888
|1.1883
|1.1938
|1999
|2005.12.28 07:59
|modify
|644
|1.00
|1.1873
|1.1917
|1.1923
|2000
|2005.12.28 08:00
|t/p
|644
|1.00
|1.1923
|1.1917
|1.1923
|50.00
|11377.00
|2001
|2005.12.28 08:00
|modify
|646
|1.00
|1.1883
|1.1918
|1.1933
|2002
|2005.12.28 08:11
|modify
|647
|1.00
|1.1888
|1.1918
|1.1938
|2003
|2005.12.28 08:12
|s/l
|646
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1933
|35.00
|11412.00
|2004
|2005.12.28 08:12
|s/l
|647
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1938
|30.00
|11442.00
|2005
|2005.12.28 17:59
|sell stop
|648
|1.00
|1.1825
|1.1830
|1.1775
|2006
|2005.12.28 17:59
|sell stop
|649
|1.00
|1.1815
|1.1820
|1.1765
|2007
|2005.12.28 17:59
|sell stop
|650
|1.00
|1.1810
|1.1815
|1.1760
|2008
|2005.12.29 13:28
|sell
|648
|1.00
|1.1825
|1.1830
|1.1775
|2009
|2005.12.29 13:28
|s/l
|648
|1.00
|1.1830
|1.1830
|1.1775
|-5.00
|11437.00
|2010
|2005.12.29 17:59
|expiration
|649
|1.00
|1.1815
|1.1820
|1.1765
|2011
|2005.12.29 17:59
|expiration
|650
|1.00
|1.1810
|1.1815
|1.1760
|2012
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|651
|1.00
|1.1877
|1.1872
|1.1927
|2013
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|652
|1.00
|1.1882
|1.1877
|1.1932
|2014
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|653
|1.00
|1.1887
|1.1882
|1.1937
|2015
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|654
|1.00
|1.1892
|1.1887
|1.1942
|2016
|2005.12.30 02:59
|buy stop
|655
|1.00
|1.1897
|1.1892
|1.1947
|2017
|2005.12.30 03:59
|buy
|651
|1.00
|1.1877
|1.1872
|1.1927
|2018
|2005.12.30 04:00
|s/l
|651
|1.00
|1.1872
|1.1872
|1.1927
|-5.00
|11432.00
|2019
|2005.12.30 04:23
|buy
|652
|1.00
|1.1882
|1.1877
|1.1932
|2020
|2005.12.30 04:23
|s/l
|652
|1.00
|1.1877
|1.1877
|1.1932
|-5.00
|11427.00
|2021
|2005.12.30 04:59
|buy
|653
|1.00
|1.1887
|1.1882
|1.1937
|2022
|2005.12.30 05:00
|s/l
|653
|1.00
|1.1882
|1.1882
|1.1937
|-5.00
|11422.00
|2023
|2005.12.30 07:32
|buy
|654
|1.00
|1.1892
|1.1887
|1.1942
|2024
|2005.12.30 07:32
|s/l
|654
|1.00
|1.1887
|1.1887
|1.1942
|-5.00
|11417.00
|2025
|2006.01.02 22:00
|expiration
|655
|1.00
|1.1897
|1.1892
|1.1947
|2026
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|656
|1.00
|1.1856
|1.1851
|1.1906
|2027
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|657
|1.00
|1.1861
|1.1856
|1.1911
|2028
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|658
|1.00
|1.1866
|1.1861
|1.1916
|2029
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|659
|1.00
|1.1871
|1.1866
|1.1921
|2030
|2006.01.03 01:20
|buy stop
|660
|1.00
|1.1876
|1.1871
|1.1926
|2031
|2006.01.03 01:59
|buy
|656
|1.00
|1.1856
|1.1851
|1.1906
|2032
|2006.01.03 01:59
|buy
|657
|1.00
|1.1861
|1.1856
|1.1911
|2033
|2006.01.03 01:59
|buy
|658
|1.00
|1.1866
|1.1861
|1.1916
|2034
|2006.01.03 02:00
|s/l
|658
|1.00
|1.1861
|1.1861
|1.1916
|-5.00
|11412.00
|2035
|2006.01.03 02:59
|modify
|656
|1.00
|1.1856
|1.1857
|1.1906
|2036
|2006.01.03 02:59
|buy
|659
|1.00
|1.1871
|1.1866
|1.1921
|2037
|2006.01.03 02:59
|buy
|660
|1.00
|1.1876
|1.1871
|1.1926
|2038
|2006.01.03 02:59
|modify
|656
|1.00
|1.1856
|1.1865
|1.1906
|2039
|2006.01.03 03:00
|s/l
|660
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1926
|-5.00
|11407.00
|2040
|2006.01.03 03:00
|modify
|657
|1.00
|1.1861
|1.1865
|1.1911
|2041
|2006.01.03 03:05
|modify
|656
|1.00
|1.1856
|1.1866
|1.1906
|2042
|2006.01.03 03:05
|modify
|656
|1.00
|1.1856
|1.1867
|1.1906
|2043
|2006.01.03 03:05
|modify
|656
|1.00
|1.1856
|1.1868
|1.1906
|2044
|2006.01.03 03:05
|modify
|657
|1.00
|1.1861
|1.1867
|1.1911
|2045
|2006.01.03 03:06
|modify
|657
|1.00
|1.1861
|1.1868
|1.1911
|2046
|2006.01.03 03:19
|s/l
|656
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1906
|12.00
|11419.00
|2047
|2006.01.03 03:19
|s/l
|657
|1.00
|1.1868
|1.1868
|1.1911
|7.00
|11426.00
|2048
|2006.01.03 05:21
|modify
|659
|1.00
|1.1871
|1.1872
|1.1921
|2049
|2006.01.03 05:24
|modify
|659
|1.00
|1.1871
|1.1874
|1.1921
|2050
|2006.01.03 05:59
|modify
|659
|1.00
|1.1871
|1.1887
|1.1921
|2051
|2006.01.03 06:01
|s/l
|659
|1.00
|1.1887
|1.1887
|1.1921
|16.00
|11442.00
|2052
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|661
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|2053
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|662
|1.00
|1.2061
|1.2066
|1.2011
|2054
|2006.01.05 11:00
|sell stop
|663
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|2055
|2006.01.06 11:02
|expiration
|661
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|2056
|2006.01.06 11:02
|expiration
|662
|1.00
|1.2061
|1.2066
|1.2011
|2057
|2006.01.06 11:02
|expiration
|663
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|2058
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|664
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|2059
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|665
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|2060
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|666
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|2061
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|667
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|2062
|2006.01.06 12:59
|buy stop
|668
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|2063
|2006.01.06 13:59
|buy
|664
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|2064
|2006.01.06 13:59
|buy
|665
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|2065
|2006.01.06 13:59
|buy
|666
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|2066
|2006.01.06 13:59
|buy
|667
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|2067
|2006.01.06 13:59
|buy
|668
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|2068
|2006.01.06 13:59
|modify
|664
|1.00
|1.2113
|1.2156
|1.2163
|2069
|2006.01.06 14:00
|modify
|664
|1.00
|1.2113
|1.2157
|1.2163
|2070
|2006.01.06 14:29
|modify
|665
|1.00
|1.2118
|1.2157
|1.2168
|2071
|2006.01.06 14:30
|modify
|666
|1.00
|1.2123
|1.2153
|1.2173
|2072
|2006.01.06 14:30
|s/l
|664
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2163
|44.00
|11486.00
|2073
|2006.01.06 14:30
|s/l
|665
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2168
|39.00
|11525.00
|2074
|2006.01.06 14:30
|s/l
|666
|1.00
|1.2153
|1.2153
|1.2173
|30.00
|11555.00
|2075
|2006.01.06 14:30
|modify
|667
|1.00
|1.2128
|1.2148
|1.2178
|2076
|2006.01.06 14:30
|s/l
|667
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2178
|20.00
|11575.00
|2077
|2006.01.06 14:30
|modify
|668
|1.00
|1.2133
|1.2140
|1.2183
|2078
|2006.01.06 14:30
|s/l
|668
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2183
|7.00
|11582.00
|2079
|2006.01.09 07:59
|sell stop
|669
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|2080
|2006.01.09 07:59
|sell stop
|670
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|2081
|2006.01.09 08:59
|sell
|669
|1.00
|1.2096
|1.2101
|1.2046
|2082
|2006.01.09 10:08
|sell
|670
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|2083
|2006.01.09 10:08
|s/l
|670
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2031
|-5.00
|11577.00
|2084
|2006.01.09 10:10
|modify
|669
|1.00
|1.2096
|1.2093
|1.2046
|2085
|2006.01.09 10:11
|modify
|669
|1.00
|1.2096
|1.2092
|1.2046
|2086
|2006.01.09 10:34
|modify
|669
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2046
|2087
|2006.01.09 10:39
|s/l
|669
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2046
|5.00
|11582.00
|2088
|2006.01.10 10:59
|buy stop
|671
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|2089
|2006.01.10 10:59
|buy stop
|672
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|2090
|2006.01.10 10:59
|buy stop
|673
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|2091
|2006.01.11 10:59
|expiration
|671
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|2092
|2006.01.11 10:59
|expiration
|672
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|2093
|2006.01.11 10:59
|expiration
|673
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|2094
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|674
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|2095
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|675
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2096
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|676
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2097
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|677
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|2098
|2006.01.11 11:59
|buy stop
|678
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|2099
|2006.01.11 12:59
|buy
|674
|1.00
|1.2091
|1.2086
|1.2141
|2100
|2006.01.11 13:00
|s/l
|674
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2141
|-5.00
|11577.00
|2101
|2006.01.11 13:25
|buy
|675
|1.00
|1.2096
|1.2091
|1.2146
|2102
|2006.01.11 13:25
|s/l
|675
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2146
|-5.00
|11572.00
|2103
|2006.01.11 13:30
|buy
|676
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|2104
|2006.01.11 13:30
|s/l
|676
|1.00
|1.2096
|1.2096
|1.2151
|-5.00
|11567.00
|2105
|2006.01.11 14:59
|buy
|677
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|2106
|2006.01.11 14:59
|buy
|678
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|2107
|2006.01.11 15:00
|modify
|677
|1.00
|1.2106
|1.2108
|1.2156
|2108
|2006.01.11 15:08
|s/l
|677
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2156
|2.00
|11569.00
|2109
|2006.01.11 15:08
|s/l
|678
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2161
|-5.00
|11564.00
|2110
|2006.01.12 13:59
|sell stop
|679
|1.00
|1.2073
|1.2078
|1.2023
|2111
|2006.01.12 13:59
|sell stop
|680
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|2112
|2006.01.12 14:59
|sell
|679
|1.00
|1.2073
|1.2078
|1.2023
|2113
|2006.01.12 14:59
|sell
|680
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|2114
|2006.01.12 14:59
|modify
|679
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2023
|2115
|2006.01.12 15:00
|modify
|679
|1.00
|1.2073
|1.2044
|1.2023
|2116
|2006.01.12 15:26
|modify
|680
|1.00
|1.2058
|1.2044
|1.2008
|2117
|2006.01.12 15:27
|s/l
|679
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2023
|29.00
|11593.00
|2118
|2006.01.12 15:27
|s/l
|680
|1.00
|1.2044
|1.2044
|1.2008
|14.00
|11607.00
|2119
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|681
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|2120
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|682
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|2121
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|683
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|2122
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|684
|1.00
|1.2102
|1.2097
|1.2152
|2123
|2006.01.13 08:00
|buy stop
|685
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|2124
|2006.01.13 16:44
|buy
|681
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|2125
|2006.01.13 16:44
|s/l
|681
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2137
|-5.00
|11602.00
|2126
|2006.01.13 16:47
|buy
|682
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|2127
|2006.01.13 16:47
|s/l
|682
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2142
|-5.00
|11597.00
|2128
|2006.01.13 16:47
|buy
|683
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|2129
|2006.01.13 16:47
|s/l
|683
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2147
|-5.00
|11592.00
|2130
|2006.01.13 16:59
|buy
|684
|1.00
|1.2102
|1.2097
|1.2152
|2131
|2006.01.13 16:59
|buy
|685
|1.00
|1.2107
|1.2102
|1.2157
|2132
|2006.01.13 17:00
|s/l
|685
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2157
|-5.00
|11587.00
|2133
|2006.01.13 17:29
|s/l
|684
|1.00
|1.2097
|1.2097
|1.2152
|-5.00
|11582.00
|2134
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|686
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|2135
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|687
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|2136
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|688
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|2137
|2006.01.16 14:00
|sell stop
|689
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|2138
|2006.01.17 00:59
|sell
|686
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|2139
|2006.01.17 00:59
|sell
|687
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|2140
|2006.01.17 00:59
|sell
|688
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|2141
|2006.01.17 00:59
|sell
|689
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|2142
|2006.01.17 01:54
|s/l
|688
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2045
|-5.00
|11577.00
|2143
|2006.01.17 01:54
|s/l
|689
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2040
|-5.00
|11572.00
|2144
|2006.01.17 01:54
|s/l
|687
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2050
|-5.00
|11567.00
|2145
|2006.01.17 01:55
|s/l
|686
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2055
|-5.00
|11562.00
|2146
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|690
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|2147
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|691
|1.00
|1.2139
|1.2134
|1.2189
|2148
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|692
|1.00
|1.2144
|1.2139
|1.2194
|2149
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|693
|1.00
|1.2149
|1.2144
|1.2199
|2150
|2006.01.17 07:00
|buy stop
|694
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|2151
|2006.01.17 07:47
|buy
|690
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|2152
|2006.01.17 07:48
|s/l
|690
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2184
|-5.00
|11557.00
|2153
|2006.01.17 07:52
|buy
|691
|1.00
|1.2139
|1.2134
|1.2189
|2154
|2006.01.17 07:52
|s/l
|691
|1.00
|1.2134
|1.2134
|1.2189
|-5.00
|11552.00
|2155
|2006.01.17 08:21
|buy
|692
|1.00
|1.2144
|1.2139
|1.2194
|2156
|2006.01.17 08:22
|s/l
|692
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2194
|-5.00
|11547.00
|2157
|2006.01.18 07:00
|expiration
|693
|1.00
|1.2149
|1.2144
|1.2199
|2158
|2006.01.18 07:00
|expiration
|694
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|2159
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|695
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|2160
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|696
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|2161
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|697
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|2162
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|698
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|2163
|2006.01.18 07:59
|buy stop
|699
|1.00
|1.2153
|1.2148
|1.2203
|2164
|2006.01.18 08:59
|buy
|695
|1.00
|1.2133
|1.2128
|1.2183
|2165
|2006.01.18 08:59
|buy
|696
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2188
|2166
|2006.01.18 08:59
|buy
|697
|1.00
|1.2143
|1.2138
|1.2193
|2167
|2006.01.18 09:00
|s/l
|697
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2193
|-5.00
|11542.00
|2168
|2006.01.18 09:00
|s/l
|695
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2183
|-5.00
|11537.00
|2169
|2006.01.18 09:00
|s/l
|696
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2188
|-5.00
|11532.00
|2170
|2006.01.18 14:45
|buy
|698
|1.00
|1.2148
|1.2143
|1.2198
|2171
|2006.01.18 14:45
|s/l
|698
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2198
|-5.00
|11527.00
|2172
|2006.01.18 14:45
|buy
|699
|1.00
|1.2153
|1.2148
|1.2203
|2173
|2006.01.18 14:45
|s/l
|699
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2203
|-5.00
|11522.00
|2174
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|700
|1.00
|1.2086
|1.2091
|1.2036
|2175
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|701
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|2176
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|702
|1.00
|1.2076
|1.2081
|1.2026
|2177
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|703
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|2178
|2006.01.18 16:18
|sell stop
|704
|1.00
|1.2066
|1.2071
|1.2016
|2179
|2006.01.18 16:59
|sell
|700
|1.00
|1.2086
|1.2091
|1.2036
|2180
|2006.01.18 17:41
|s/l
|700
|1.00
|1.2091
|1.2091
|1.2036
|-5.00
|11517.00
|2181
|2006.01.18 17:42
|sell
|701
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2031
|2182
|2006.01.18 17:42
|s/l
|701
|1.00
|1.2086
|1.2086
|1.2031
|-5.00
|11512.00
|2183
|2006.01.18 17:44
|sell
|702
|1.00
|1.2076
|1.2081
|1.2026
|2184
|2006.01.18 17:44
|s/l
|702
|1.00
|1.2081
|1.2081
|1.2026
|-5.00
|11507.00
|2185
|2006.01.18 17:45
|sell
|703
|1.00
|1.2071
|1.2076
|1.2021
|2186
|2006.01.18 17:45
|s/l
|703
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2021
|-5.00
|11502.00
|2187
|2006.01.19 13:37
|sell
|704
|1.00
|1.2066
|1.2071
|1.2016
|2188
|2006.01.19 13:37
|s/l
|704
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2016
|-5.00
|11497.00
|2189
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|705
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|2190
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|706
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|2191
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|707
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|2192
|2006.01.19 16:00
|buy stop
|708
|1.00
|1.2146
|1.2141
|1.2196
|2193
|2006.01.20 16:00
|expiration
|705
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|2194
|2006.01.20 16:00
|expiration
|706
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|2195
|2006.01.20 16:00
|expiration
|707
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|2196
|2006.01.20 16:00
|expiration
|708
|1.00
|1.2146
|1.2141
|1.2196
|2197
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|709
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|2198
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|710
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2199
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|711
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|2200
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|712
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|2201
|2006.01.24 12:15
|sell stop
|713
|1.00
|1.2244
|1.2249
|1.2194
|2202
|2006.01.24 13:59
|sell
|709
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|2203
|2006.01.24 14:00
|s/l
|709
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2214
|-5.00
|11492.00
|2204
|2006.01.25 03:58
|sell
|710
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|2205
|2006.01.25 03:58
|s/l
|710
|1.00
|1.2264
|1.2264
|1.2209
|-5.00
|11487.00
|2206
|2006.01.25 12:16
|expiration
|711
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|2207
|2006.01.25 12:16
|expiration
|712
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2199
|2208
|2006.01.25 12:16
|expiration
|713
|1.00
|1.2244
|1.2249
|1.2194
|2209
|2006.01.25 14:00
|sell stop
|714
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|2210
|2006.01.25 14:00
|sell stop
|715
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|2211
|2006.01.25 15:51
|sell
|714
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|2212
|2006.01.25 15:51
|s/l
|714
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2207
|-5.00
|11482.00
|2213
|2006.01.25 21:00
|sell
|715
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|2214
|2006.01.25 21:14
|s/l
|715
|1.00
|1.2247
|1.2247
|1.2192
|-5.00
|11477.00
|2215
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|716
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|2216
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|717
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|2217
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|718
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|2218
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|719
|1.00
|1.2294
|1.2289
|1.2344
|2219
|2006.01.26 08:58
|buy stop
|720
|1.00
|1.2299
|1.2294
|1.2349
|2220
|2006.01.27 08:58
|expiration
|716
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|2221
|2006.01.27 08:58
|expiration
|717
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|2222
|2006.01.27 08:58
|expiration
|718
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|2223
|2006.01.27 08:58
|expiration
|719
|1.00
|1.2294
|1.2289
|1.2344
|2224
|2006.01.27 08:58
|expiration
|720
|1.00
|1.2299
|1.2294
|1.2349
|2225
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|721
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|2226
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|722
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|2227
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|723
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|2228
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|724
|1.00
|1.2252
|1.2247
|1.2302
|2229
|2006.01.27 15:00
|buy stop
|725
|1.00
|1.2257
|1.2252
|1.2307
|2230
|2006.01.29 23:00
|expiration
|721
|1.00
|1.2237
|1.2232
|1.2287
|2231
|2006.01.29 23:00
|expiration
|722
|1.00
|1.2242
|1.2237
|1.2292
|2232
|2006.01.29 23:00
|expiration
|723
|1.00
|1.2247
|1.2242
|1.2297
|2233
|2006.01.29 23:00
|expiration
|724
|1.00
|1.2252
|1.2247
|1.2302
|2234
|2006.01.29 23:00
|expiration
|725
|1.00
|1.2257
|1.2252
|1.2307
|2235
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|726
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|2236
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|727
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|2237
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|728
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|2238
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|729
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|2239
|2006.01.31 04:00
|buy stop
|730
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|2240
|2006.01.31 07:59
|buy
|726
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|2241
|2006.01.31 08:00
|s/l
|726
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2166
|-5.00
|11472.00
|2242
|2006.01.31 12:59
|buy
|727
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|2243
|2006.01.31 12:59
|buy
|728
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|2244
|2006.01.31 13:00
|s/l
|728
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2176
|-5.00
|11467.00
|2245
|2006.01.31 13:00
|s/l
|727
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2171
|-5.00
|11462.00
|2246
|2006.01.31 14:59
|buy
|729
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|2247
|2006.01.31 15:00
|s/l
|729
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2181
|-5.00
|11457.00
|2248
|2006.01.31 15:59
|buy
|730
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|2249
|2006.01.31 15:59
|modify
|730
|1.00
|1.2136
|1.2138
|1.2186
|2250
|2006.01.31 16:17
|s/l
|730
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2186
|2.00
|11459.00
|2251
|2006.02.01 09:59
|sell stop
|731
|1.00
|1.2115
|1.2120
|1.2065
|2252
|2006.02.01 09:59
|sell stop
|732
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|2253
|2006.02.01 10:48
|sell
|731
|1.00
|1.2115
|1.2120
|1.2065
|2254
|2006.02.01 10:48
|s/l
|731
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2065
|-5.00
|11454.00
|2255
|2006.02.01 11:59
|sell
|732
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2050
|2256
|2006.02.01 12:00
|s/l
|732
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2050
|-5.00
|11449.00
|2257
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|733
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|2258
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|734
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.2155
|2259
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|735
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.2160
|2260
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|736
|1.00
|1.2115
|1.2110
|1.2165
|2261
|2006.02.02 16:00
|buy stop
|737
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|2262
|2006.02.02 16:23
|buy
|733
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|2263
|2006.02.02 16:23
|s/l
|733
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2150
|-5.00
|11444.00
|2264
|2006.02.02 16:29
|buy
|734
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.2155
|2265
|2006.02.02 16:29
|s/l
|734
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2155
|-5.00
|11439.00
|2266
|2006.02.02 17:28
|buy
|735
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.2160
|2267
|2006.02.02 17:28
|s/l
|735
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2160
|-5.00
|11434.00
|2268
|2006.02.03 16:05
|expiration
|736
|1.00
|1.2115
|1.2110
|1.2165
|2269
|2006.02.03 16:05
|expiration
|737
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|2270
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|738
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|2271
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|739
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|2272
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|740
|1.00
|1.2007
|1.2002
|1.2057
|2273
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|741
|1.00
|1.2012
|1.2007
|1.2062
|2274
|2006.02.07 08:50
|buy stop
|742
|1.00
|1.2017
|1.2012
|1.2067
|2275
|2006.02.07 08:50
|buy
|738
|1.00
|1.1997
|1.1992
|1.2047
|2276
|2006.02.07 08:50
|s/l
|738
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.2047
|-5.00
|11429.00
|2277
|2006.02.07 09:06
|buy
|739
|1.00
|1.2002
|1.1997
|1.2052
|2278
|2006.02.07 09:06
|s/l
|739
|1.00
|1.1997
|1.1997
|1.2052
|-5.00
|11424.00
|2279
|2006.02.07 09:12
|buy
|740
|1.00
|1.2007
|1.2002
|1.2057
|2280
|2006.02.07 09:12
|s/l
|740
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.2057
|-5.00
|11419.00
|2281
|2006.02.08 08:50
|expiration
|741
|1.00
|1.2012
|1.2007
|1.2062
|2282
|2006.02.08 08:50
|expiration
|742
|1.00
|1.2017
|1.2012
|1.2067
|2283
|2006.02.09 00:59
|buy stop
|743
|1.00
|1.2005
|1.2000
|1.2055
|2284
|2006.02.09 00:59
|buy stop
|744
|1.00
|1.2015
|1.2010
|1.2065
|2285
|2006.02.09 00:59
|buy stop
|745
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.2070
|2286
|2006.02.10 00:59
|expiration
|743
|1.00
|1.2005
|1.2000
|1.2055
|2287
|2006.02.10 00:59
|expiration
|744
|1.00
|1.2015
|1.2010
|1.2065
|2288
|2006.02.10 00:59
|expiration
|745
|1.00
|1.2020
|1.2015
|1.2070
|2289
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|746
|1.00
|1.1965
|1.1970
|1.1915
|2290
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|747
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|2291
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|748
|1.00
|1.1955
|1.1960
|1.1905
|2292
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|749
|1.00
|1.1950
|1.1955
|1.1900
|2293
|2006.02.10 08:15
|sell stop
|750
|1.00
|1.1945
|1.1950
|1.1895
|2294
|2006.02.10 13:42
|sell
|746
|1.00
|1.1965
|1.1970
|1.1915
|2295
|2006.02.10 13:43
|s/l
|746
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.1915
|-5.00
|11414.00
|2296
|2006.02.10 15:59
|sell
|747
|1.00
|1.1960
|1.1965
|1.1910
|2297
|2006.02.10 15:59
|sell
|748
|1.00
|1.1955
|1.1960
|1.1905
|2298
|2006.02.10 15:59
|sell
|749
|1.00
|1.1950
|1.1955
|1.1900
|2299
|2006.02.10 15:59
|sell
|750
|1.00
|1.1945
|1.1950
|1.1895
|2300
|2006.02.10 16:53
|modify
|747
|1.00
|1.1960
|1.1941
|1.1910
|2301
|2006.02.10 16:54
|modify
|747
|1.00
|1.1960
|1.1927
|1.1910
|2302
|2006.02.10 16:54
|modify
|747
|1.00
|1.1960
|1.1925
|1.1910
|2303
|2006.02.10 16:54
|modify
|747
|1.00
|1.1960
|1.1924
|1.1910
|2304
|2006.02.10 16:54
|modify
|747
|1.00
|1.1960
|1.1922
|1.1910
|2305
|2006.02.10 16:54
|modify
|747
|1.00
|1.1960
|1.1920
|1.1910
|2306
|2006.02.10 16:54
|modify
|748
|1.00
|1.1955
|1.1920
|1.1905
|2307
|2006.02.10 16:54
|modify
|749
|1.00
|1.1950
|1.1921
|1.1900
|2308
|2006.02.10 16:54
|modify
|750
|1.00
|1.1945
|1.1922
|1.1895
|2309
|2006.02.10 16:55
|modify
|750
|1.00
|1.1945
|1.1921
|1.1895
|2310
|2006.02.10 16:55
|modify
|749
|1.00
|1.1950
|1.1920
|1.1900
|2311
|2006.02.10 16:56
|s/l
|747
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1910
|40.00
|11454.00
|2312
|2006.02.10 16:56
|s/l
|748
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1905
|35.00
|11489.00
|2313
|2006.02.10 16:56
|s/l
|749
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1900
|30.00
|11519.00
|2314
|2006.02.10 16:56
|modify
|750
|1.00
|1.1945
|1.1920
|1.1895
|2315
|2006.02.10 16:56
|modify
|750
|1.00
|1.1945
|1.1918
|1.1895
|2316
|2006.02.10 16:59
|s/l
|750
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1895
|27.00
|11546.00
|2317
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|751
|1.00
|1.1924
|1.1919
|1.1974
|2318
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|752
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|2319
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|753
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|2320
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|754
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|2321
|2006.02.13 20:25
|buy stop
|755
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|2322
|2006.02.14 06:59
|buy
|751
|1.00
|1.1924
|1.1919
|1.1974
|2323
|2006.02.14 07:00
|s/l
|751
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1974
|-5.00
|11541.00
|2324
|2006.02.14 20:37
|expiration
|752
|1.00
|1.1929
|1.1924
|1.1979
|2325
|2006.02.14 20:37
|expiration
|753
|1.00
|1.1934
|1.1929
|1.1984
|2326
|2006.02.14 20:37
|expiration
|754
|1.00
|1.1939
|1.1934
|1.1989
|2327
|2006.02.14 20:37
|expiration
|755
|1.00
|1.1944
|1.1939
|1.1994
|2328
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|756
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|2329
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|757
|1.00
|1.1898
|1.1903
|1.1848
|2330
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|758
|1.00
|1.1893
|1.1898
|1.1843
|2331
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|759
|1.00
|1.1888
|1.1893
|1.1838
|2332
|2006.02.15 10:00
|sell stop
|760
|1.00
|1.1883
|1.1888
|1.1833
|2333
|2006.02.15 13:24
|sell
|756
|1.00
|1.1903
|1.1908
|1.1853
|2334
|2006.02.15 13:24
|s/l
|756
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1853
|-5.00
|11536.00
|2335
|2006.02.15 15:59
|sell
|757
|1.00
|1.1898
|1.1903
|1.1848
|2336
|2006.02.15 16:00
|s/l
|757
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.1848
|-5.00
|11531.00
|2337
|2006.02.15 16:36
|sell
|758
|1.00
|1.1893
|1.1898
|1.1843
|2338
|2006.02.15 16:36
|s/l
|758
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1843
|-5.00
|11526.00
|2339
|2006.02.15 16:36
|sell
|759
|1.00
|1.1888
|1.1893
|1.1838
|2340
|2006.02.15 16:36
|s/l
|759
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1838
|-5.00
|11521.00
|2341
|2006.02.15 16:45
|sell
|760
|1.00
|1.1883
|1.1888
|1.1833
|2342
|2006.02.15 16:46
|s/l
|760
|1.00
|1.1888
|1.1888
|1.1833
|-5.00
|11516.00
|2343
|2006.02.16 20:00
|buy stop
|761
|1.00
|1.1905
|1.1900
|1.1955
|2344
|2006.02.16 20:00
|buy stop
|762
|1.00
|1.1915
|1.1910
|1.1965
|2345
|2006.02.16 20:00
|buy stop
|763
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1970
|2346
|2006.02.16 21:55
|buy
|761
|1.00
|1.1905
|1.1900
|1.1955
|2347
|2006.02.16 21:56
|s/l
|761
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1955
|-5.00
|11511.00
|2348
|2006.02.17 00:48
|buy
|762
|1.00
|1.1915
|1.1910
|1.1965
|2349
|2006.02.17 00:48
|s/l
|762
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1965
|-5.00
|11506.00
|2350
|2006.02.17 15:59
|buy
|763
|1.00
|1.1920
|1.1915
|1.1970
|2351
|2006.02.17 16:03
|s/l
|763
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1970
|-5.00
|11501.00
|2352
|2006.02.20 23:00
|sell stop
|764
|1.00
|1.1925
|1.1930
|1.1875
|2353
|2006.02.20 23:00
|sell stop
|765
|1.00
|1.1920
|1.1925
|1.1870
|2354
|2006.02.20 23:00
|sell stop
|766
|1.00
|1.1915
|1.1920
|1.1865
|2355
|2006.02.20 23:00
|sell stop
|767
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|2356
|2006.02.21 00:18
|sell
|764
|1.00
|1.1925
|1.1930
|1.1875
|2357
|2006.02.21 00:18
|s/l
|764
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1875
|-5.00
|11496.00
|2358
|2006.02.21 02:59
|sell
|765
|1.00
|1.1920
|1.1925
|1.1870
|2359
|2006.02.21 03:00
|s/l
|765
|1.00
|1.1925
|1.1925
|1.1870
|-5.00
|11491.00
|2360
|2006.02.21 03:39
|sell
|766
|1.00
|1.1915
|1.1920
|1.1865
|2361
|2006.02.21 03:39
|s/l
|766
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1865
|-5.00
|11486.00
|2362
|2006.02.21 08:27
|sell
|767
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|2363
|2006.02.21 08:28
|s/l
|767
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1860
|-5.00
|11481.00
|2364
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|768
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2365
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|769
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|2366
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|770
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|2367
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|771
|1.00
|1.1948
|1.1943
|1.1998
|2368
|2006.02.22 02:00
|buy stop
|772
|1.00
|1.1953
|1.1948
|1.2003
|2369
|2006.02.22 02:59
|buy
|768
|1.00
|1.1933
|1.1928
|1.1983
|2370
|2006.02.22 02:59
|buy
|769
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|2371
|2006.02.22 03:00
|s/l
|769
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.1988
|-5.00
|11476.00
|2372
|2006.02.22 03:02
|s/l
|768
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1983
|-5.00
|11471.00
|2373
|2006.02.23 02:00
|expiration
|770
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|2374
|2006.02.23 02:00
|expiration
|771
|1.00
|1.1948
|1.1943
|1.1998
|2375
|2006.02.23 02:00
|expiration
|772
|1.00
|1.1953
|1.1948
|1.2003
|2376
|2006.02.23 02:20
|sell stop
|773
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|2377
|2006.02.23 02:20
|sell stop
|774
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|2378
|2006.02.23 03:59
|sell
|773
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|2379
|2006.02.23 04:00
|s/l
|773
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.1842
|-5.00
|11466.00
|2380
|2006.02.24 02:20
|expiration
|774
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|2381
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|775
|1.00
|1.1915
|1.1920
|1.1865
|2382
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|776
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|2383
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|777
|1.00
|1.1905
|1.1910
|1.1855
|2384
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|778
|1.00
|1.1900
|1.1905
|1.1850
|2385
|2006.02.24 02:22
|sell stop
|779
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|2386
|2006.02.24 08:00
|sell
|775
|1.00
|1.1915
|1.1920
|1.1865
|2387
|2006.02.24 08:45
|s/l
|775
|1.00
|1.1920
|1.1920
|1.1865
|-5.00
|11461.00
|2388
|2006.02.24 08:59
|sell
|776
|1.00
|1.1910
|1.1915
|1.1860
|2389
|2006.02.24 08:59
|sell
|777
|1.00
|1.1905
|1.1910
|1.1855
|2390
|2006.02.24 08:59
|sell
|778
|1.00
|1.1900
|1.1905
|1.1850
|2391
|2006.02.24 09:00
|s/l
|778
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1850
|-5.00
|11456.00
|2392
|2006.02.24 09:01
|s/l
|777
|1.00
|1.1910
|1.1910
|1.1855
|-5.00
|11451.00
|2393
|2006.02.24 09:01
|s/l
|776
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1860
|-5.00
|11446.00
|2394
|2006.02.24 09:14
|sell
|779
|1.00
|1.1895
|1.1900
|1.1845
|2395
|2006.02.24 09:14
|s/l
|779
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.1845
|-5.00
|11441.00