Strategy Tester Report
MoneyMaker

SymbolEURUSDm (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2005.02.01 00:00 - 2006.02.25 00:00 (2005.03.01 - 2006.02.25)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=50; StopLoss=5; TrailingStop=5; slippage=3; Lots=1; Level=5; Step=5; Size=5; Expiration=86400; CurBar=0;
Bars in test16384Ticks modelled511028Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit1441.00Gross profit3221.00Gross loss-1780.00
Profit factor1.81Expected payoff2.80
Absolute drawdown10.00Maximal drawdown (%)193.00 (1.7%)
Total trades515Short positions (won %)209 (32.54%)Long positions (won %)306 (29.74%)
Profit trades (% of total)159 (30.87%)Loss trades (% of total)356 (69.13%)
Largestprofit trade50.00loss trade-5.00
Averageprofit trade20.26loss trade-5.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (145.00)consecutive losses (loss in money)30 (-150.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)200.00 (4)consecutive loss (count of losses)-150.00 (30)
Averageconsecutive wins3consecutive losses6
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.03.03 08:59buy stop11.001.31621.31571.3212
22005.03.03 08:59buy stop21.001.31671.31621.3217
32005.03.03 08:59buy stop31.001.31721.31671.3222
42005.03.03 08:59buy stop41.001.31771.31721.3227
52005.03.03 08:59buy stop51.001.31821.31771.3232
62005.03.03 10:28buy11.001.31621.31571.3212
72005.03.03 10:28s/l11.001.31571.31571.3212-5.009995.00
82005.03.04 08:59expiration21.001.31671.31621.3217
92005.03.04 08:59expiration31.001.31721.31671.3222
102005.03.04 08:59expiration41.001.31771.31721.3227
112005.03.04 08:59expiration51.001.31821.31771.3232
122005.03.04 09:00buy stop61.001.31391.31341.3189
132005.03.04 09:00buy stop71.001.31441.31391.3194
142005.03.04 09:00buy stop81.001.31491.31441.3199
152005.03.04 09:00buy stop91.001.31541.31491.3204
162005.03.04 09:00buy stop101.001.31591.31541.3209
172005.03.04 12:59buy61.001.31391.31341.3189
182005.03.04 12:59buy71.001.31441.31391.3194
192005.03.04 12:59buy81.001.31491.31441.3199
202005.03.04 12:59buy91.001.31541.31491.3204
212005.03.04 12:59modify61.001.31391.31431.3189
222005.03.04 13:00s/l91.001.31491.31491.3204-5.009990.00
232005.03.04 13:00modify61.001.31391.31441.3189
242005.03.04 13:59t/p61.001.31891.31441.318950.0010040.00
252005.03.04 13:59t/p71.001.31941.31391.319450.0010090.00
262005.03.04 13:59t/p81.001.31991.31441.319950.0010140.00
272005.03.04 13:59buy101.001.31591.31541.3209
282005.03.04 14:00t/p101.001.32091.31541.320950.0010190.00
292005.03.07 12:00sell stop111.001.31851.31901.3135
302005.03.07 12:00sell stop121.001.31701.31751.3120
312005.03.07 14:32sell111.001.31851.31901.3135
322005.03.07 14:32s/l111.001.31901.31901.3135-5.0010185.00
332005.03.08 12:00expiration121.001.31701.31751.3120
342005.03.11 08:00sell stop131.001.34051.34101.3355
352005.03.11 08:00sell stop141.001.33901.33951.3340
362005.03.13 23:00expiration131.001.34051.34101.3355
372005.03.13 23:00expiration141.001.33901.33951.3340
382005.03.14 05:59sell stop151.001.34191.34241.3369
392005.03.14 05:59sell stop161.001.34091.34141.3359
402005.03.14 05:59sell stop171.001.34041.34091.3354
412005.03.14 07:59sell151.001.34191.34241.3369
422005.03.14 07:59sell161.001.34091.34141.3359
432005.03.14 07:59sell171.001.34041.34091.3354
442005.03.14 08:00s/l171.001.34091.34091.3354-5.0010180.00
452005.03.14 08:37s/l161.001.34141.34141.3359-5.0010175.00
462005.03.14 08:58s/l151.001.34241.34241.3369-5.0010170.00
472005.03.15 11:00buy stop181.001.34001.33951.3450
482005.03.15 11:00buy stop191.001.34051.34001.3455
492005.03.15 11:00buy stop201.001.34101.34051.3460
502005.03.15 11:00buy stop211.001.34151.34101.3465
512005.03.15 12:36buy181.001.34001.33951.3450
522005.03.15 12:36s/l181.001.33951.33951.3450-5.0010165.00
532005.03.15 12:59buy191.001.34051.34001.3455
542005.03.15 12:59buy201.001.34101.34051.3460
552005.03.15 12:59buy211.001.34151.34101.3465
562005.03.15 13:00s/l211.001.34101.34101.3465-5.0010160.00
572005.03.15 13:00s/l191.001.34001.34001.3455-5.0010155.00
582005.03.15 13:00s/l201.001.34051.34051.3460-5.0010150.00
592005.03.15 13:59sell stop221.001.33121.33171.3262
602005.03.15 13:59sell stop231.001.33071.33121.3257
612005.03.15 13:59sell stop241.001.33021.33071.3252
622005.03.15 13:59sell stop251.001.32971.33021.3247
632005.03.15 15:00sell221.001.33121.33171.3262
642005.03.15 15:37s/l221.001.33171.33171.3262-5.0010145.00
652005.03.15 15:59sell231.001.33071.33121.3257
662005.03.15 16:00s/l231.001.33121.33121.3257-5.0010140.00
672005.03.16 00:59sell241.001.33021.33071.3252
682005.03.16 01:00s/l241.001.33071.33071.3252-5.0010135.00
692005.03.16 01:59sell251.001.32971.33021.3247
702005.03.16 02:00s/l251.001.33021.33021.3247-5.0010130.00
712005.03.16 07:00buy stop261.001.33611.33561.3411
722005.03.16 07:00buy stop271.001.33661.33611.3416
732005.03.16 07:00buy stop281.001.33711.33661.3421
742005.03.16 07:00buy stop291.001.33761.33711.3426
752005.03.16 07:00buy stop301.001.33811.33761.3431
762005.03.16 07:59buy261.001.33611.33561.3411
772005.03.16 07:59buy271.001.33661.33611.3416
782005.03.16 07:59buy281.001.33711.33661.3421
792005.03.16 08:00s/l281.001.33661.33661.3421-5.0010125.00
802005.03.16 08:42s/l271.001.33611.33611.3416-5.0010120.00
812005.03.16 08:42s/l261.001.33561.33561.3411-5.0010115.00
822005.03.16 10:59buy291.001.33761.33711.3426
832005.03.16 10:59buy301.001.33811.33761.3431
842005.03.16 12:55s/l301.001.33761.33761.3431-5.0010110.00
852005.03.16 12:56modify291.001.33761.33771.3426
862005.03.16 12:57modify291.001.33761.33781.3426
872005.03.16 12:57modify291.001.33761.33791.3426
882005.03.16 12:57modify291.001.33761.33801.3426
892005.03.16 12:57modify291.001.33761.33811.3426
902005.03.16 12:57modify291.001.33761.33821.3426
912005.03.16 12:59s/l291.001.33821.33821.34266.0010116.00
922005.03.17 09:59sell stop311.001.33591.33641.3309
932005.03.17 09:59sell stop321.001.33491.33541.3299
942005.03.17 09:59sell stop331.001.33441.33491.3294
952005.03.17 12:59sell311.001.33591.33641.3309
962005.03.17 13:59s/l311.001.33641.33641.3309-5.0010111.00
972005.03.18 07:59sell321.001.33491.33541.3299
982005.03.18 07:59sell331.001.33441.33491.3294
992005.03.18 07:59modify321.001.33491.33311.3299
1002005.03.18 08:00modify331.001.33441.33311.3294
1012005.03.18 09:52s/l321.001.33311.33311.329918.0010129.00
1022005.03.18 09:52s/l331.001.33311.33311.329413.0010142.00
1032005.03.22 13:59buy stop341.001.32171.32121.3267
1042005.03.22 13:59buy stop351.001.32221.32171.3272
1052005.03.22 13:59buy stop361.001.32271.32221.3277
1062005.03.22 13:59buy stop371.001.32321.32271.3282
1072005.03.22 16:27buy341.001.32171.32121.3267
1082005.03.22 16:27s/l341.001.32121.32121.3267-5.0010137.00
1092005.03.23 13:59expiration351.001.32221.32171.3272
1102005.03.23 13:59expiration361.001.32271.32221.3277
1112005.03.23 13:59expiration371.001.32321.32271.3282
1122005.03.25 08:00buy stop381.001.29801.29751.3030
1132005.03.25 08:00buy stop391.001.29851.29801.3035
1142005.03.25 08:00buy stop401.001.29901.29851.3040
1152005.03.25 08:00buy stop411.001.29951.29901.3045
1162005.03.25 08:00buy stop421.001.30001.29951.3050
1172005.03.27 23:00expiration381.001.29801.29751.3030
1182005.03.27 23:00expiration391.001.29851.29801.3035
1192005.03.27 23:00expiration401.001.29901.29851.3040
1202005.03.27 23:00expiration411.001.29951.29901.3045
1212005.03.27 23:00expiration421.001.30001.29951.3050
1222005.03.29 00:00buy stop431.001.29331.29281.2983
1232005.03.29 00:00buy stop441.001.29431.29381.2993
1242005.03.29 00:00buy stop451.001.29481.29431.2998
1252005.03.29 01:59buy431.001.29331.29281.2983
1262005.03.29 01:59buy441.001.29431.29381.2993
1272005.03.29 02:00s/l441.001.29381.29381.2993-5.0010132.00
1282005.03.29 04:00s/l431.001.29281.29281.2983-5.0010127.00
1292005.03.29 05:06buy451.001.29481.29431.2998
1302005.03.29 05:06s/l451.001.29431.29431.2998-5.0010122.00
1312005.03.29 13:00sell stop461.001.29021.29071.2852
1322005.03.29 13:00sell stop471.001.28871.28921.2837
1332005.03.30 13:59expiration461.001.29021.29071.2852
1342005.03.30 13:59expiration471.001.28871.28921.2837
1352005.03.30 18:16sell stop481.001.29231.29281.2873
1362005.03.30 18:16sell stop491.001.29081.29131.2858
1372005.03.30 19:59sell481.001.29231.29281.2873
1382005.03.30 22:02s/l481.001.29281.29281.2873-5.0010117.00
1392005.03.31 18:59expiration491.001.29081.29131.2858
1402005.04.01 02:02sell stop501.001.29491.29541.2899
1412005.04.01 02:02sell stop511.001.29441.29491.2894
1422005.04.01 02:02sell stop521.001.29391.29441.2889
1432005.04.01 02:02sell stop531.001.29341.29391.2884
1442005.04.01 02:02sell stop541.001.29291.29341.2879
1452005.04.01 14:59sell501.001.29491.29541.2899
1462005.04.01 14:59sell511.001.29441.29491.2894
1472005.04.01 14:59sell521.001.29391.29441.2889
1482005.04.01 14:59sell531.001.29341.29391.2884
1492005.04.01 14:59sell541.001.29291.29341.2879
1502005.04.01 15:00t/p501.001.28991.29541.289950.0010167.00
1512005.04.01 15:00t/p511.001.28941.29491.289450.0010217.00
1522005.04.01 15:59modify521.001.29391.29081.2889
1532005.04.01 16:00modify531.001.29341.29081.2884
1542005.04.01 16:59modify541.001.29291.29081.2879
1552005.04.01 16:59s/l521.001.29081.29081.288931.0010248.00
1562005.04.01 16:59s/l531.001.29081.29081.288426.0010274.00
1572005.04.01 16:59s/l541.001.29081.29081.287921.0010295.00
1582005.04.05 14:38buy stop551.001.28591.28541.2909
1592005.04.05 14:38buy stop561.001.28641.28591.2914
1602005.04.05 14:38buy stop571.001.28691.28641.2919
1612005.04.05 14:38buy stop581.001.28741.28691.2924
1622005.04.05 14:38buy stop591.001.28791.28741.2929
1632005.04.05 18:53buy551.001.28591.28541.2909
1642005.04.05 18:53s/l551.001.28541.28541.2909-5.0010290.00
1652005.04.05 18:59buy561.001.28641.28591.2914
1662005.04.05 18:59buy571.001.28691.28641.2919
1672005.04.05 18:59buy581.001.28741.28691.2924
1682005.04.05 19:00s/l581.001.28691.28691.2924-5.0010285.00
1692005.04.05 20:52s/l571.001.28641.28641.2919-5.0010280.00
1702005.04.05 20:56modify561.001.28641.28651.2914
1712005.04.05 20:56buy591.001.28791.28741.2929
1722005.04.05 20:56modify561.001.28641.28661.2914
1732005.04.05 20:57s/l591.001.28741.28741.2929-5.0010275.00
1742005.04.05 20:57modify561.001.28641.28671.2914
1752005.04.05 20:57modify561.001.28641.28681.2914
1762005.04.05 20:59s/l561.001.28681.28681.29144.0010279.00
1772005.04.06 13:00sell stop601.001.28481.28531.2798
1782005.04.06 13:00sell stop611.001.28431.28481.2793
1792005.04.06 13:00sell stop621.001.28381.28431.2788
1802005.04.06 13:00sell stop631.001.28331.28381.2783
1812005.04.06 13:00sell stop641.001.28281.28331.2778
1822005.04.06 14:22sell601.001.28481.28531.2798
1832005.04.06 14:22s/l601.001.28531.28531.2798-5.0010274.00
1842005.04.06 14:47sell611.001.28431.28481.2793
1852005.04.06 14:47s/l611.001.28481.28481.2793-5.0010269.00
1862005.04.07 13:21expiration621.001.28381.28431.2788
1872005.04.07 13:21expiration631.001.28331.28381.2783
1882005.04.07 13:21expiration641.001.28281.28331.2778
1892005.04.07 17:59sell stop651.001.28521.28571.2802
1902005.04.07 17:59sell stop661.001.28471.28521.2797
1912005.04.07 17:59sell stop671.001.28421.28471.2792
1922005.04.07 17:59sell stop681.001.28371.28421.2787
1932005.04.07 17:59sell stop691.001.28321.28371.2782
1942005.04.07 18:59sell651.001.28521.28571.2802
1952005.04.07 19:00s/l651.001.28571.28571.2802-5.0010264.00
1962005.04.07 19:50sell661.001.28471.28521.2797
1972005.04.07 19:50s/l661.001.28521.28521.2797-5.0010259.00
1982005.04.07 23:59sell671.001.28421.28471.2792
1992005.04.07 23:59sell681.001.28371.28421.2787
2002005.04.08 00:00s/l681.001.28421.28421.2787-5.0010254.00
2012005.04.08 00:59sell691.001.28321.28371.2782
2022005.04.08 00:59modify671.001.28421.28301.2792
2032005.04.08 01:00modify691.001.28321.28301.2782
2042005.04.08 02:00s/l671.001.28301.28301.279212.0010266.00
2052005.04.08 02:00s/l691.001.28301.28301.27822.0010268.00
2062005.04.08 15:59buy stop701.001.29211.29161.2971
2072005.04.08 15:59buy stop711.001.29261.29211.2976
2082005.04.08 15:59buy stop721.001.29311.29261.2981
2092005.04.08 15:59buy stop731.001.29361.29311.2986
2102005.04.08 15:59buy stop741.001.29411.29361.2991
2112005.04.08 16:59buy701.001.29211.29161.2971
2122005.04.08 16:59buy711.001.29261.29211.2976
2132005.04.08 17:55s/l711.001.29211.29211.2976-5.0010263.00
2142005.04.08 17:55s/l701.001.29161.29161.2971-5.0010258.00
2152005.04.08 18:00buy721.001.29311.29261.2981
2162005.04.08 18:00s/l721.001.29261.29261.2981-5.0010253.00
2172005.04.10 23:00expiration731.001.29361.29311.2986
2182005.04.10 23:00expiration741.001.29411.29361.2991
2192005.04.12 12:59sell stop751.001.29141.29191.2864
2202005.04.12 12:59sell stop761.001.29041.29091.2854
2212005.04.12 12:59sell stop771.001.28991.29041.2849
2222005.04.12 13:59sell751.001.29141.29191.2864
2232005.04.12 13:59sell761.001.29041.29091.2854
2242005.04.12 13:59sell771.001.28991.29041.2849
2252005.04.12 13:59modify751.001.29141.29081.2864
2262005.04.12 15:23modify751.001.29141.28981.2864
2272005.04.12 15:30modify761.001.29041.28981.2854
2282005.04.12 15:31modify751.001.29141.28931.2864
2292005.04.12 15:31modify751.001.29141.28911.2864
2302005.04.12 15:31modify761.001.29041.28921.2854
2312005.04.12 15:31modify771.001.28991.28931.2849
2322005.04.12 15:32s/l751.001.28911.28911.286423.0010276.00
2332005.04.12 15:32s/l761.001.28921.28921.285412.0010288.00
2342005.04.12 15:32s/l771.001.28931.28931.28496.0010294.00
2352005.04.13 07:00buy stop781.001.29451.29401.2995
2362005.04.13 07:00buy stop791.001.29501.29451.3000
2372005.04.13 07:00buy stop801.001.29551.29501.3005
2382005.04.13 07:00buy stop811.001.29601.29551.3010
2392005.04.13 07:00buy stop821.001.29651.29601.3015
2402005.04.13 07:59buy781.001.29451.29401.2995
2412005.04.13 07:59buy791.001.29501.29451.3000
2422005.04.13 08:00s/l791.001.29451.29451.3000-5.0010289.00
2432005.04.13 08:19s/l781.001.29401.29401.2995-5.0010284.00
2442005.04.14 07:03expiration801.001.29551.29501.3005
2452005.04.14 07:03expiration811.001.29601.29551.3010
2462005.04.14 07:03expiration821.001.29651.29601.3015
2472005.04.15 08:59buy stop831.001.28601.28551.2910
2482005.04.15 08:59buy stop841.001.28651.28601.2915
2492005.04.15 08:59buy stop851.001.28701.28651.2920
2502005.04.15 08:59buy stop861.001.28751.28701.2925
2512005.04.15 08:59buy stop871.001.28801.28751.2930
2522005.04.15 11:59buy831.001.28601.28551.2910
2532005.04.15 11:59buy841.001.28651.28601.2915
2542005.04.15 11:59buy851.001.28701.28651.2920
2552005.04.15 11:59buy861.001.28751.28701.2925
2562005.04.15 11:59modify831.001.28601.28661.2910
2572005.04.15 12:00modify841.001.28651.28661.2915
2582005.04.15 12:59buy871.001.28801.28751.2930
2592005.04.15 12:59modify831.001.28601.28751.2910
2602005.04.15 13:00modify841.001.28651.28751.2915
2612005.04.15 13:25modify851.001.28701.28751.2920
2622005.04.15 13:26s/l831.001.28751.28751.291015.0010299.00
2632005.04.15 13:26s/l841.001.28751.28751.291510.0010309.00
2642005.04.15 13:26s/l851.001.28751.28751.29205.0010314.00
2652005.04.15 13:26s/l861.001.28701.28701.2925-5.0010309.00
2662005.04.15 13:26s/l871.001.28751.28751.2930-5.0010304.00
2672005.04.19 11:00sell stop881.001.29791.29841.2929
2682005.04.19 11:00sell stop891.001.29641.29691.2914
2692005.04.20 11:00expiration881.001.29791.29841.2929
2702005.04.20 11:00expiration891.001.29641.29691.2914
2712005.04.20 11:01sell stop901.001.30321.30371.2982
2722005.04.20 11:01sell stop911.001.30271.30321.2977
2732005.04.20 11:01sell stop921.001.30221.30271.2972
2742005.04.20 11:01sell stop931.001.30171.30221.2967
2752005.04.20 11:01sell stop941.001.30121.30171.2962
2762005.04.20 12:59sell901.001.30321.30371.2982
2772005.04.20 12:59sell911.001.30271.30321.2977
2782005.04.20 12:59sell921.001.30221.30271.2972
2792005.04.20 12:59sell931.001.30171.30221.2967
2802005.04.20 12:59sell941.001.30121.30171.2962
2812005.04.20 13:00s/l941.001.30171.30171.2962-5.0010299.00
2822005.04.20 13:07s/l901.001.30371.30371.2982-5.0010294.00
2832005.04.20 13:07s/l911.001.30321.30321.2977-5.0010289.00
2842005.04.20 13:07s/l921.001.30271.30271.2972-5.0010284.00
2852005.04.20 13:07s/l931.001.30221.30221.2967-5.0010279.00
2862005.04.20 14:59buy stop951.001.30781.30731.3128
2872005.04.20 14:59buy stop961.001.30831.30781.3133
2882005.04.20 14:59buy stop971.001.30881.30831.3138
2892005.04.20 14:59buy stop981.001.30931.30881.3143
2902005.04.20 14:59buy stop991.001.30981.30931.3148
2912005.04.20 15:59buy951.001.30781.30731.3128
2922005.04.20 15:59buy961.001.30831.30781.3133
2932005.04.20 15:59buy971.001.30881.30831.3138
2942005.04.20 16:00s/l971.001.30831.30831.3138-5.0010274.00
2952005.04.20 16:36s/l961.001.30781.30781.3133-5.0010269.00
2962005.04.20 16:36s/l951.001.30731.30731.3128-5.0010264.00
2972005.04.20 16:59buy981.001.30931.30881.3143
2982005.04.20 17:00s/l981.001.30881.30881.3143-5.0010259.00
2992005.04.20 17:20buy991.001.30981.30931.3148
3002005.04.20 17:20s/l991.001.30931.30931.3148-5.0010254.00
3012005.04.21 11:59sell stop1001.001.30511.30561.3001
3022005.04.21 11:59sell stop1011.001.30461.30511.2996
3032005.04.21 11:59sell stop1021.001.30411.30461.2991
3042005.04.21 11:59sell stop1031.001.30361.30411.2986
3052005.04.21 11:59sell stop1041.001.30311.30361.2981
3062005.04.21 16:59sell1001.001.30511.30561.3001
3072005.04.21 16:59sell1011.001.30461.30511.2996
3082005.04.21 16:59sell1021.001.30411.30461.2991
3092005.04.21 17:00s/l1021.001.30461.30461.2991-5.0010249.00
3102005.04.21 17:59s/l1011.001.30511.30511.2996-5.0010244.00
3112005.04.21 18:03s/l1001.001.30561.30561.3001-5.0010239.00
3122005.04.21 23:59sell1031.001.30361.30411.2986
3132005.04.22 00:00s/l1031.001.30411.30411.2986-5.0010234.00
3142005.04.22 00:59sell1041.001.30311.30361.2981
3152005.04.22 01:59s/l1041.001.30361.30361.2981-5.0010229.00
3162005.04.22 09:00buy stop1051.001.30761.30711.3126
3172005.04.22 09:00buy stop1061.001.30811.30761.3131
3182005.04.22 09:00buy stop1071.001.30861.30811.3136
3192005.04.22 09:00buy stop1081.001.30911.30861.3141
3202005.04.22 09:59buy1051.001.30761.30711.3126
3212005.04.22 10:00s/l1051.001.30711.30711.3126-5.0010224.00
3222005.04.22 10:06buy1061.001.30811.30761.3131
3232005.04.22 10:06s/l1061.001.30761.30761.3131-5.0010219.00
3242005.04.22 12:59buy1071.001.30861.30811.3136
3252005.04.22 12:59buy1081.001.30911.30861.3141
3262005.04.22 13:07s/l1081.001.30861.30861.3141-5.0010214.00
3272005.04.22 13:07s/l1071.001.30811.30811.3136-5.0010209.00
3282005.04.22 17:59sell stop1091.001.30381.30431.2988
3292005.04.22 17:59sell stop1101.001.30281.30331.2978
3302005.04.22 17:59sell stop1111.001.30231.30281.2973
3312005.04.24 23:00expiration1091.001.30381.30431.2988
3322005.04.24 23:00expiration1101.001.30281.30331.2978
3332005.04.24 23:00expiration1111.001.30231.30281.2973
3342005.04.24 23:00sell stop1121.001.30381.30431.2988
3352005.04.24 23:00sell stop1131.001.30281.30331.2978
3362005.04.24 23:00sell stop1141.001.30231.30281.2973
3372005.04.24 23:23sell1121.001.30381.30431.2988
3382005.04.24 23:23s/l1121.001.30431.30431.2988-5.0010204.00
3392005.04.25 00:59sell1131.001.30281.30331.2978
3402005.04.25 00:59sell1141.001.30231.30281.2973
3412005.04.25 02:22modify1131.001.30281.30251.2978
3422005.04.25 02:39modify1131.001.30281.30181.2978
3432005.04.25 02:39modify1141.001.30231.30191.2973
3442005.04.25 02:40modify1141.001.30231.30181.2973
3452005.04.25 02:42modify1131.001.30281.30151.2978
3462005.04.25 02:45s/l1131.001.30151.30151.297813.0010217.00
3472005.04.25 02:50s/l1141.001.30181.30181.29735.0010222.00
3482005.04.26 04:00buy stop1151.001.30221.30171.3072
3492005.04.26 04:00buy stop1161.001.30271.30221.3077
3502005.04.26 04:00buy stop1171.001.30321.30271.3082
3512005.04.26 04:00buy stop1181.001.30371.30321.3087
3522005.04.26 04:00buy stop1191.001.30421.30371.3092
3532005.04.27 04:00expiration1151.001.30221.30171.3072
3542005.04.27 04:00expiration1161.001.30271.30221.3077
3552005.04.27 04:00expiration1171.001.30321.30271.3082
3562005.04.27 04:00expiration1181.001.30371.30321.3087
3572005.04.27 04:00expiration1191.001.30421.30371.3092
3582005.04.27 14:00buy stop1201.001.29931.29881.3043
3592005.04.27 14:00buy stop1211.001.30031.29981.3053
3602005.04.27 14:00buy stop1221.001.30081.30031.3058
3612005.04.28 14:00expiration1201.001.29931.29881.3043
3622005.04.28 14:00expiration1211.001.30031.29981.3053
3632005.04.28 14:00expiration1221.001.30081.30031.3058
3642005.04.29 02:59buy stop1231.001.29371.29321.2987
3652005.04.29 02:59buy stop1241.001.29421.29371.2992
3662005.04.29 02:59buy stop1251.001.29471.29421.2997
3672005.04.29 02:59buy stop1261.001.29521.29471.3002
3682005.04.29 05:59buy1231.001.29371.29321.2987
3692005.04.29 05:59buy1241.001.29421.29371.2992
3702005.04.29 05:59buy1251.001.29471.29421.2997
3712005.04.29 06:00s/l1251.001.29421.29421.2997-5.0010217.00
3722005.04.29 06:43buy1261.001.29521.29471.3002
3732005.04.29 06:43modify1231.001.29371.29401.2987
3742005.04.29 06:43s/l1261.001.29471.29471.3002-5.0010212.00
3752005.04.29 06:43modify1231.001.29371.29411.2987
3762005.04.29 06:43modify1231.001.29371.29431.2987
3772005.04.29 06:43modify1231.001.29371.29441.2987
3782005.04.29 06:43modify1231.001.29371.29461.2987
3792005.04.29 06:43modify1231.001.29371.29471.2987
3802005.04.29 06:43modify1231.001.29371.29481.2987
3812005.04.29 06:43modify1241.001.29421.29471.2992
3822005.04.29 06:44s/l1231.001.29481.29481.298711.0010223.00
3832005.04.29 06:44s/l1241.001.29471.29471.29925.0010228.00
3842005.04.29 15:00sell stop1271.001.29091.29141.2859
3852005.04.29 15:00sell stop1281.001.29041.29091.2854
3862005.04.29 15:00sell stop1291.001.28991.29041.2849
3872005.04.29 15:00sell stop1301.001.28941.28991.2844
3882005.04.29 15:00sell stop1311.001.28891.28941.2839
3892005.04.29 16:42sell1271.001.29091.29141.2859
3902005.04.29 16:42s/l1271.001.29141.29141.2859-5.0010223.00
3912005.04.29 17:03sell1281.001.29041.29091.2854
3922005.04.29 17:03s/l1281.001.29091.29091.2854-5.0010218.00
3932005.04.29 17:59sell1291.001.28991.29041.2849
3942005.04.29 17:59sell1301.001.28941.28991.2844
3952005.04.29 17:59sell1311.001.28891.28941.2839
3962005.04.29 19:27modify1291.001.28991.28751.2849
3972005.04.29 19:27modify1301.001.28941.28761.2844
3982005.04.29 19:29modify1291.001.28991.28741.2849
3992005.04.29 19:30modify1301.001.28941.28751.2844
4002005.04.29 19:32modify1311.001.28891.28781.2839
4012005.04.29 19:33s/l1291.001.28741.28741.284925.0010243.00
4022005.04.29 19:33s/l1301.001.28751.28751.284419.0010262.00
4032005.04.29 19:34s/l1311.001.28781.28781.283911.0010273.00
4042005.05.03 08:59buy stop1321.001.28761.28711.2926
4052005.05.03 08:59buy stop1331.001.28811.28761.2931
4062005.05.03 08:59buy stop1341.001.28861.28811.2936
4072005.05.03 08:59buy stop1351.001.28911.28861.2941
4082005.05.03 08:59buy stop1361.001.28961.28911.2946
4092005.05.03 09:59buy1321.001.28761.28711.2926
4102005.05.03 10:00s/l1321.001.28711.28711.2926-5.0010268.00
4112005.05.03 13:59buy1331.001.28811.28761.2931
4122005.05.03 13:59buy1341.001.28861.28811.2936
4132005.05.03 13:59buy1351.001.28911.28861.2941
4142005.05.03 13:59buy1361.001.28961.28911.2946
4152005.05.03 14:59s/l1351.001.28861.28861.2941-5.0010263.00
4162005.05.03 14:59s/l1361.001.28911.28911.2946-5.0010258.00
4172005.05.03 15:23modify1331.001.28811.28821.2931
4182005.05.03 15:24modify1331.001.28811.28831.2931
4192005.05.03 15:24modify1331.001.28811.28841.2931
4202005.05.03 15:27modify1331.001.28811.28841.2931
4212005.05.03 15:28modify1331.001.28811.28851.2931
4222005.05.03 15:28modify1331.001.28811.28861.2931
4232005.05.03 15:29s/l1331.001.28861.28861.29315.0010263.00
4242005.05.03 15:33modify1341.001.28861.28871.2936
4252005.05.03 15:36s/l1341.001.28871.28871.29361.0010264.00
4262005.05.05 03:00sell stop1371.001.29231.29281.2873
4272005.05.05 03:00sell stop1381.001.29081.29131.2858
4282005.05.06 03:02expiration1371.001.29231.29281.2873
4292005.05.06 03:02expiration1381.001.29081.29131.2858
4302005.05.06 08:00buy stop1391.001.29641.29591.3014
4312005.05.06 08:00buy stop1401.001.29691.29641.3019
4322005.05.06 08:00buy stop1411.001.29741.29691.3024
4332005.05.06 08:00buy stop1421.001.29791.29741.3029
4342005.05.06 08:00buy stop1431.001.29841.29791.3034
4352005.05.06 10:59buy1391.001.29641.29591.3014
4362005.05.06 11:00s/l1391.001.29591.29591.3014-5.0010259.00
4372005.05.08 23:00expiration1401.001.29691.29641.3019
4382005.05.08 23:00expiration1411.001.29741.29691.3024
4392005.05.08 23:00expiration1421.001.29791.29741.3029
4402005.05.08 23:00expiration1431.001.29841.29791.3034
4412005.05.09 20:00buy stop1441.001.28561.28511.2906
4422005.05.09 20:00buy stop1451.001.28611.28561.2911
4432005.05.09 20:00buy stop1461.001.28661.28611.2916
4442005.05.09 20:00buy stop1471.001.28711.28661.2921
4452005.05.09 20:00buy stop1481.001.28761.28711.2926
4462005.05.09 21:59buy1441.001.28561.28511.2906
4472005.05.09 21:59buy1451.001.28611.28561.2911
4482005.05.09 21:59buy1461.001.28661.28611.2916
4492005.05.09 22:00s/l1461.001.28611.28611.2916-5.0010254.00
4502005.05.09 22:37s/l1451.001.28561.28561.2911-5.0010249.00
4512005.05.09 22:39s/l1441.001.28511.28511.2906-5.0010244.00
4522005.05.10 12:59buy1471.001.28711.28661.2921
4532005.05.10 13:00s/l1471.001.28661.28661.2921-5.0010239.00
4542005.05.10 14:59buy1481.001.28761.28711.2926
4552005.05.10 15:21s/l1481.001.28711.28711.2926-5.0010234.00
4562005.05.11 12:59sell stop1491.001.27911.27961.2741
4572005.05.11 12:59sell stop1501.001.27861.27911.2736
4582005.05.11 12:59sell stop1511.001.27811.27861.2731
4592005.05.11 12:59sell stop1521.001.27761.27811.2726
4602005.05.11 14:57sell1491.001.27911.27961.2741
4612005.05.11 14:57s/l1491.001.27961.27961.2741-5.0010229.00
4622005.05.12 06:59sell1501.001.27861.27911.2736
4632005.05.12 06:59sell1511.001.27811.27861.2731
4642005.05.12 06:59sell1521.001.27761.27811.2726
4652005.05.12 06:59modify1501.001.27861.27691.2736
4662005.05.12 07:00modify1511.001.27811.27701.2731
4672005.05.12 07:59modify1521.001.27761.27701.2726
4682005.05.12 07:59s/l1501.001.27691.27691.273617.0010246.00
4692005.05.12 07:59s/l1511.001.27701.27701.273111.0010257.00
4702005.05.12 07:59s/l1521.001.27701.27701.27266.0010263.00
4712005.05.16 14:00buy stop1531.001.26541.26491.2704
4722005.05.16 14:00buy stop1541.001.26591.26541.2709
4732005.05.16 14:00buy stop1551.001.26641.26591.2714
4742005.05.16 14:00buy stop1561.001.26691.26641.2719
4752005.05.17 08:59buy1531.001.26541.26491.2704
4762005.05.17 08:59buy1541.001.26591.26541.2709
4772005.05.17 08:59buy1551.001.26641.26591.2714
4782005.05.17 09:00s/l1551.001.26591.26591.2714-5.0010258.00
4792005.05.17 09:59s/l1531.001.26491.26491.2704-5.0010253.00
4802005.05.17 09:59s/l1541.001.26541.26541.2709-5.0010248.00
4812005.05.17 14:00expiration1561.001.26691.26641.2719
4822005.05.17 14:00buy stop1571.001.26461.26411.2696
4832005.05.17 14:00buy stop1581.001.26511.26461.2701
4842005.05.17 14:00buy stop1591.001.26561.26511.2706
4852005.05.17 14:00buy stop1601.001.26611.26561.2711
4862005.05.17 14:00buy stop1611.001.26661.26611.2716
4872005.05.17 14:23buy1571.001.26461.26411.2696
4882005.05.17 14:23s/l1571.001.26411.26411.2696-5.0010243.00
4892005.05.17 16:59buy1581.001.26511.26461.2701
4902005.05.17 17:00s/l1581.001.26461.26461.2701-5.0010238.00
4912005.05.18 14:00expiration1591.001.26561.26511.2706
4922005.05.18 14:00expiration1601.001.26611.26561.2711
4932005.05.18 14:00expiration1611.001.26661.26611.2716
4942005.05.19 09:59sell stop1621.001.26411.26461.2591
4952005.05.19 09:59sell stop1631.001.26261.26311.2576
4962005.05.19 11:44sell1621.001.26411.26461.2591
4972005.05.19 11:44s/l1621.001.26461.26461.2591-5.0010233.00
4982005.05.19 13:59sell1631.001.26261.26311.2576
4992005.05.19 14:00s/l1631.001.26311.26311.2576-5.0010228.00
5002005.05.20 04:08buy stop1641.001.26601.26551.2710
5012005.05.20 04:08buy stop1651.001.26651.26601.2715
5022005.05.20 04:08buy stop1661.001.26701.26651.2720
5032005.05.20 04:08buy stop1671.001.26751.26701.2725
5042005.05.20 04:08buy stop1681.001.26801.26751.2730
5052005.05.22 23:00expiration1641.001.26601.26551.2710
5062005.05.22 23:00expiration1651.001.26651.26601.2715
5072005.05.22 23:00expiration1661.001.26701.26651.2720
5082005.05.22 23:00expiration1671.001.26751.26701.2725
5092005.05.22 23:00expiration1681.001.26801.26751.2730
5102005.05.23 14:59buy stop1691.001.25941.25891.2644
5112005.05.23 14:59buy stop1701.001.25991.25941.2649
5122005.05.23 14:59buy stop1711.001.26041.25991.2654
5132005.05.23 14:59buy stop1721.001.26091.26041.2659
5142005.05.23 14:59buy stop1731.001.26141.26091.2664
5152005.05.24 06:59buy1691.001.25941.25891.2644
5162005.05.24 06:59buy1701.001.25991.25941.2649
5172005.05.24 07:00buy1711.001.26041.25991.2654
5182005.05.24 07:59s/l1711.001.25991.25991.2654-5.0010223.00
5192005.05.24 08:00s/l1701.001.25941.25941.2649-5.0010218.00
5202005.05.24 08:02s/l1691.001.25891.25891.2644-5.0010213.00
5212005.05.24 11:00buy1721.001.26091.26041.2659
5222005.05.24 11:59s/l1721.001.26041.26041.2659-5.0010208.00
5232005.05.24 11:59buy1731.001.26141.26091.2664
5242005.05.24 11:59modify1731.001.26141.26201.2664
5252005.05.24 12:00modify1731.001.26141.26221.2664
5262005.05.24 12:59s/l1731.001.26221.26221.26648.0010216.00
5272005.05.24 17:00sell stop1741.001.25661.25711.2516
5282005.05.24 17:00sell stop1751.001.25611.25661.2511
5292005.05.24 17:00sell stop1761.001.25561.25611.2506
5302005.05.24 17:00sell stop1771.001.25511.25561.2501
5312005.05.24 22:59sell1741.001.25661.25711.2516
5322005.05.24 23:00s/l1741.001.25711.25711.2516-5.0010211.00
5332005.05.24 23:59sell1751.001.25611.25661.2511
5342005.05.25 00:00s/l1751.001.25661.25661.2511-5.0010206.00
5352005.05.25 10:59sell1761.001.25561.25611.2506
5362005.05.25 11:00s/l1761.001.25611.25611.2506-5.0010201.00
5372005.05.25 17:01expiration1771.001.25511.25561.2501
5382005.05.26 04:59sell stop1781.001.25551.25601.2505
5392005.05.26 04:59sell stop1791.001.25451.25501.2495
5402005.05.26 04:59sell stop1801.001.25401.25451.2490
5412005.05.26 05:59sell1781.001.25551.25601.2505
5422005.05.26 06:00s/l1781.001.25601.25601.2505-5.0010196.00
5432005.05.26 08:14sell1791.001.25451.25501.2495
5442005.05.26 08:15s/l1791.001.25501.25501.2495-5.0010191.00
5452005.05.26 11:59sell1801.001.25401.25451.2490
5462005.05.26 13:01s/l1801.001.25451.25451.2490-5.0010186.00
5472005.05.27 09:00buy stop1811.001.25521.25471.2602
5482005.05.27 09:00buy stop1821.001.25571.25521.2607
5492005.05.27 09:00buy stop1831.001.25621.25571.2612
5502005.05.27 09:00buy stop1841.001.25671.25621.2617
5512005.05.27 13:31buy1811.001.25521.25471.2602
5522005.05.27 13:31s/l1811.001.25471.25471.2602-5.0010181.00
5532005.05.27 15:59buy1821.001.25571.25521.2607
5542005.05.27 15:59buy1831.001.25621.25571.2612
5552005.05.27 15:59buy1841.001.25671.25621.2617
5562005.05.27 15:59modify1821.001.25571.25621.2607
5572005.05.27 16:00modify1821.001.25571.25631.2607
5582005.05.27 16:59modify1831.001.25621.25631.2612
5592005.05.27 16:59modify1821.001.25571.25801.2607
5602005.05.27 17:00modify1821.001.25571.25811.2607
5612005.05.27 17:42modify1831.001.25621.25811.2612
5622005.05.27 17:43s/l1821.001.25811.25811.260724.0010205.00
5632005.05.27 17:43s/l1831.001.25811.25811.261219.0010224.00
5642005.05.27 17:43modify1841.001.25671.25731.2617
5652005.05.27 17:43s/l1841.001.25731.25731.26176.0010230.00
5662005.05.30 00:00sell stop1851.001.25071.25121.2457
5672005.05.30 00:00sell stop1861.001.25021.25071.2452
5682005.05.30 00:00sell stop1871.001.24971.25021.2447
5692005.05.30 00:00sell stop1881.001.24921.24971.2442
5702005.05.30 10:59sell1851.001.25071.25121.2457
5712005.05.30 10:59sell1861.001.25021.25071.2452
5722005.05.30 11:00s/l1861.001.25071.25071.2452-5.0010225.00
5732005.05.30 11:59sell1871.001.24971.25021.2447
5742005.05.30 11:59sell1881.001.24921.24971.2442
5752005.05.30 12:59modify1851.001.25071.24881.2457
5762005.05.30 13:00modify1871.001.24971.24891.2447
5772005.05.30 13:07modify1881.001.24921.24891.2442
5782005.05.30 13:07modify1871.001.24971.24881.2447
5792005.05.30 13:29modify1881.001.24921.24881.2442
5802005.05.30 13:30modify1871.001.24971.24881.2447
5812005.05.30 13:30modify1851.001.25071.24871.2457
5822005.05.30 13:30modify1851.001.25071.24861.2457
5832005.05.30 13:30modify1851.001.25071.24851.2457
5842005.05.30 13:30modify1851.001.25071.24841.2457
5852005.05.30 13:31modify1871.001.24971.24841.2447
5862005.05.30 13:31modify1881.001.24921.24851.2442
5872005.05.30 13:31modify1881.001.24921.24841.2442
5882005.05.30 13:34s/l1851.001.24841.24841.245723.0010248.00
5892005.05.30 13:34s/l1871.001.24841.24841.244713.0010261.00
5902005.05.30 13:34s/l1881.001.24841.24841.24428.0010269.00
5912005.06.02 08:00buy stop1891.001.22781.22731.2328
5922005.06.02 08:00buy stop1901.001.22831.22781.2333
5932005.06.02 08:00buy stop1911.001.22881.22831.2338
5942005.06.02 08:00buy stop1921.001.22931.22881.2343
5952005.06.02 08:00buy stop1931.001.22981.22931.2348
5962005.06.02 08:59buy1891.001.22781.22731.2328
5972005.06.02 08:59buy1901.001.22831.22781.2333
5982005.06.02 08:59buy1911.001.22881.22831.2338
5992005.06.02 08:59modify1891.001.22781.22791.2328
6002005.06.02 09:00s/l1911.001.22831.22831.2338-5.0010264.00
6012005.06.02 09:38s/l1891.001.22791.22791.23281.0010265.00
6022005.06.02 09:38s/l1901.001.22781.22781.2333-5.0010260.00
6032005.06.02 15:00buy1921.001.22931.22881.2343
6042005.06.02 15:00s/l1921.001.22881.22881.2343-5.0010255.00
6052005.06.03 01:59buy1931.001.22981.22931.2348
6062005.06.03 02:00s/l1931.001.22931.22931.2348-5.0010250.00
6072005.06.03 15:24sell stop1941.001.22581.22631.2208
6082005.06.03 15:59sell1941.001.22581.22631.2208
6092005.06.03 17:42modify1941.001.22581.22301.2208
6102005.06.03 17:43s/l1941.001.22301.22301.220828.0010278.00
6112005.06.06 04:00buy stop1951.001.22751.22701.2325
6122005.06.06 04:00buy stop1961.001.22801.22751.2330
6132005.06.06 04:00buy stop1971.001.22851.22801.2335
6142005.06.06 04:00buy stop1981.001.22901.22851.2340
6152005.06.06 04:00buy stop1991.001.22951.22901.2345
6162005.06.06 06:03buy1951.001.22751.22701.2325
6172005.06.06 06:03s/l1951.001.22701.22701.2325-5.0010273.00
6182005.06.06 08:59buy1961.001.22801.22751.2330
6192005.06.06 08:59buy1971.001.22851.22801.2335
6202005.06.06 08:59buy1981.001.22901.22851.2340
6212005.06.06 09:00s/l1981.001.22851.22851.2340-5.0010268.00
6222005.06.06 09:05s/l1961.001.22751.22751.2330-5.0010263.00
6232005.06.06 09:05s/l1971.001.22801.22801.2335-5.0010258.00
6242005.06.07 04:08expiration1991.001.22951.22901.2345
6252005.06.07 05:00buy stop2001.001.22821.22771.2332
6262005.06.07 05:00buy stop2011.001.22871.22821.2337
6272005.06.07 05:00buy stop2021.001.22921.22871.2342
6282005.06.07 05:00buy stop2031.001.22971.22921.2347
6292005.06.07 05:00buy stop2041.001.23021.22971.2352
6302005.06.07 05:59buy2001.001.22821.22771.2332
6312005.06.07 06:00s/l2001.001.22771.22771.2332-5.0010253.00
6322005.06.07 06:59buy2011.001.22871.22821.2337
6332005.06.07 06:59buy2021.001.22921.22871.2342
6342005.06.07 06:59buy2031.001.22971.22921.2347
6352005.06.07 07:00s/l2031.001.22921.22921.2347-5.0010248.00
6362005.06.07 07:41s/l2011.001.22821.22821.2337-5.0010243.00
6372005.06.07 07:41s/l2021.001.22871.22871.2342-5.0010238.00
6382005.06.07 08:20buy2041.001.23021.22971.2352
6392005.06.07 08:20s/l2041.001.22971.22971.2352-5.0010233.00
6402005.06.07 14:00sell stop2051.001.22511.22561.2201
6412005.06.07 14:00sell stop2061.001.22411.22461.2191
6422005.06.07 14:00sell stop2071.001.22361.22411.2186
6432005.06.08 14:00expiration2051.001.22511.22561.2201
6442005.06.08 14:00expiration2061.001.22411.22461.2191
6452005.06.08 14:00expiration2071.001.22361.22411.2186
6462005.06.08 16:59sell stop2081.001.22701.22751.2220
6472005.06.08 16:59sell stop2091.001.22601.22651.2210
6482005.06.08 16:59sell stop2101.001.22551.22601.2205
6492005.06.08 17:59sell2081.001.22701.22751.2220
6502005.06.08 17:59sell2091.001.22601.22651.2210
6512005.06.08 17:59sell2101.001.22551.22601.2205
6522005.06.08 19:30modify2081.001.22701.22491.2220
6532005.06.08 19:30modify2081.001.22701.22471.2220
6542005.06.08 19:37modify2091.001.22601.22481.2210
6552005.06.08 19:38modify2091.001.22601.22471.2210
6562005.06.08 19:38modify2081.001.22701.22461.2220
6572005.06.08 19:38modify2081.001.22701.22451.2220
6582005.06.08 19:38modify2081.001.22701.22441.2220
6592005.06.08 19:38modify2081.001.22701.22431.2220
6602005.06.08 19:38modify2081.001.22701.22421.2220
6612005.06.08 19:38modify2091.001.22601.22431.2210
6622005.06.08 19:38modify2101.001.22551.22441.2205
6632005.06.08 19:38s/l2081.001.22421.22421.222028.0010261.00
6642005.06.08 19:39s/l2091.001.22431.22431.221017.0010278.00
6652005.06.08 19:40s/l2101.001.22441.22441.220511.0010289.00
6662005.06.10 03:00buy stop2111.001.22501.22451.2300
6672005.06.10 03:00buy stop2121.001.22551.22501.2305
6682005.06.10 03:00buy stop2131.001.22601.22551.2310
6692005.06.10 03:00buy stop2141.001.22651.22601.2315
6702005.06.10 03:00buy stop2151.001.22701.22651.2320
6712005.06.12 23:00expiration2111.001.22501.22451.2300
6722005.06.12 23:00expiration2121.001.22551.22501.2305
6732005.06.12 23:00expiration2131.001.22601.22551.2310
6742005.06.12 23:00expiration2141.001.22651.22601.2315
6752005.06.12 23:00expiration2151.001.22701.22651.2320
6762005.06.13 19:59buy stop2161.001.21271.21221.2177
6772005.06.13 19:59buy stop2171.001.21371.21321.2187
6782005.06.13 19:59buy stop2181.001.21421.21371.2192
6792005.06.14 00:59buy2161.001.21271.21221.2177
6802005.06.14 00:59buy2171.001.21371.21321.2187
6812005.06.14 00:59buy2181.001.21421.21371.2192
6822005.06.14 00:59modify2161.001.21271.21401.2177
6832005.06.14 01:00modify2171.001.21371.21391.2187
6842005.06.14 01:59s/l2161.001.21401.21401.217713.0010302.00
6852005.06.14 01:59s/l2171.001.21391.21391.21872.0010304.00
6862005.06.14 01:59s/l2181.001.21371.21371.2192-5.0010299.00
6872005.06.14 12:00sell stop2191.001.21051.21101.2055
6882005.06.14 12:00sell stop2201.001.21001.21051.2050
6892005.06.14 12:00sell stop2211.001.20951.21001.2045
6902005.06.14 12:00sell stop2221.001.20901.20951.2040
6912005.06.14 12:00sell stop2231.001.20851.20901.2035
6922005.06.14 13:59sell2191.001.21051.21101.2055
6932005.06.14 13:59sell2201.001.21001.21051.2050
6942005.06.14 13:59sell2211.001.20951.21001.2045
6952005.06.14 13:59sell2221.001.20901.20951.2040
6962005.06.14 13:59sell2231.001.20851.20901.2035
6972005.06.14 14:00t/p2191.001.20551.21101.205550.0010349.00
6982005.06.14 14:00t/p2201.001.20501.21051.205050.0010399.00
6992005.06.14 15:14modify2211.001.20951.20621.2045
7002005.06.14 15:14modify2221.001.20901.20651.2040
7012005.06.14 15:14s/l2211.001.20621.20621.204533.0010432.00
7022005.06.14 15:14modify2231.001.20851.20691.2035
7032005.06.14 15:29s/l2221.001.20651.20651.204025.0010457.00
7042005.06.14 15:35modify2231.001.20851.20661.2035
7052005.06.14 15:35modify2231.001.20851.20651.2035
7062005.06.14 15:35modify2231.001.20851.20641.2035
7072005.06.14 15:37modify2231.001.20851.20631.2035
7082005.06.14 15:38s/l2231.001.20631.20631.203522.0010479.00
7092005.06.15 08:00buy stop2241.001.20911.20861.2141
7102005.06.15 08:00buy stop2251.001.20961.20911.2146
7112005.06.15 08:00buy stop2261.001.21011.20961.2151
7122005.06.15 08:00buy stop2271.001.21061.21011.2156
7132005.06.15 13:59buy2241.001.20911.20861.2141
7142005.06.15 13:59buy2251.001.20961.20911.2146
7152005.06.15 13:59buy2261.001.21011.20961.2151
7162005.06.15 13:59buy2271.001.21061.21011.2156
7172005.06.15 15:33modify2241.001.20911.21001.2141
7182005.06.15 15:33modify2251.001.20961.20991.2146
7192005.06.15 15:33s/l2241.001.21001.21001.21419.0010488.00
7202005.06.15 15:33s/l2271.001.21011.21011.2156-5.0010483.00
7212005.06.15 15:33s/l2251.001.20991.20991.21463.0010486.00
7222005.06.15 15:33s/l2261.001.20961.20961.2151-5.0010481.00
7232005.06.16 03:59sell stop2281.001.20631.20681.2013
7242005.06.16 03:59sell stop2291.001.20581.20631.2008
7252005.06.16 03:59sell stop2301.001.20531.20581.2003
7262005.06.16 03:59sell stop2311.001.20481.20531.1998
7272005.06.16 03:59sell stop2321.001.20431.20481.1993
7282005.06.17 03:59expiration2281.001.20631.20681.2013
7292005.06.17 03:59expiration2291.001.20581.20631.2008
7302005.06.17 03:59expiration2301.001.20531.20581.2003
7312005.06.17 03:59expiration2311.001.20481.20531.1998
7322005.06.17 03:59expiration2321.001.20431.20481.1993
7332005.06.20 12:59sell stop2331.001.21671.21721.2117
7342005.06.20 12:59sell stop2341.001.21621.21671.2112
7352005.06.20 12:59sell stop2351.001.21571.21621.2107
7362005.06.20 12:59sell stop2361.001.21521.21571.2102
7372005.06.20 13:59sell2331.001.21671.21721.2117
7382005.06.20 13:59sell2341.001.21621.21671.2112
7392005.06.20 13:59sell2351.001.21571.21621.2107
7402005.06.20 13:59sell2361.001.21521.21571.2102
7412005.06.20 13:59modify2331.001.21671.21631.2117
7422005.06.20 14:00s/l2361.001.21571.21571.2102-5.0010476.00
7432005.06.20 14:00modify2331.001.21671.21621.2117
7442005.06.20 15:50modify2331.001.21671.21481.2117
7452005.06.20 15:52s/l2331.001.21481.21481.211719.0010495.00
7462005.06.20 15:52modify2341.001.21621.21551.2112
7472005.06.20 15:54modify2341.001.21621.21481.2112
7482005.06.20 15:54modify2351.001.21571.21491.2107
7492005.06.20 15:56s/l2341.001.21481.21481.211214.0010509.00
7502005.06.20 15:56s/l2351.001.21491.21491.21078.0010517.00
7512005.06.21 17:00buy stop2371.001.21581.21531.2208
7522005.06.21 17:00buy stop2381.001.21631.21581.2213
7532005.06.21 17:00buy stop2391.001.21681.21631.2218
7542005.06.21 17:00buy stop2401.001.21731.21681.2223
7552005.06.21 17:00buy stop2411.001.21781.21731.2228
7562005.06.21 17:13buy2371.001.21581.21531.2208
7572005.06.21 17:13s/l2371.001.21531.21531.2208-5.0010512.00
7582005.06.21 18:33buy2381.001.21631.21581.2213
7592005.06.21 18:33s/l2381.001.21581.21581.2213-5.0010507.00
7602005.06.21 18:59buy2391.001.21681.21631.2218
7612005.06.21 18:59buy2401.001.21731.21681.2223
7622005.06.21 18:59buy2411.001.21781.21731.2228
7632005.06.21 18:59modify2391.001.21681.21691.2218
7642005.06.21 19:00s/l2411.001.21731.21731.2228-5.0010502.00
7652005.06.21 19:59modify2391.001.21681.21721.2218
7662005.06.21 20:30modify2391.001.21681.21731.2218
7672005.06.21 20:59modify2391.001.21681.21751.2218
7682005.06.21 21:00modify2401.001.21731.21751.2223
7692005.06.21 21:01s/l2391.001.21751.21751.22187.0010509.00
7702005.06.21 21:01s/l2401.001.21751.21751.22232.0010511.00
7712005.06.22 10:00sell stop2421.001.21321.21371.2082
7722005.06.22 10:00sell stop2431.001.21221.21271.2072
7732005.06.22 10:00sell stop2441.001.21171.21221.2067
7742005.06.22 10:59sell2421.001.21321.21371.2082
7752005.06.22 10:59sell2431.001.21221.21271.2072
7762005.06.22 11:00s/l2431.001.21271.21271.2072-5.0010506.00
7772005.06.22 11:59sell2441.001.21171.21221.2067
7782005.06.22 11:59modify2421.001.21321.21271.2082
7792005.06.22 12:00s/l2441.001.21221.21221.2067-5.0010501.00
7802005.06.22 12:41s/l2421.001.21271.21271.20825.0010506.00
7812005.06.24 09:00buy stop2451.001.20711.20661.2121
7822005.06.24 09:00buy stop2461.001.20761.20711.2126
7832005.06.24 09:00buy stop2471.001.20811.20761.2131
7842005.06.24 09:00buy stop2481.001.20861.20811.2136
7852005.06.24 09:00buy stop2491.001.20911.20861.2141
7862005.06.24 09:35buy2451.001.20711.20661.2121
7872005.06.24 09:35s/l2451.001.20661.20661.2121-5.0010501.00
7882005.06.24 09:59buy2461.001.20761.20711.2126
7892005.06.24 10:00s/l2461.001.20711.20711.2126-5.0010496.00
7902005.06.24 10:25buy2471.001.20811.20761.2131
7912005.06.24 10:25s/l2471.001.20761.20761.2131-5.0010491.00
7922005.06.24 11:59buy2481.001.20861.20811.2136
7932005.06.24 12:00s/l2481.001.20811.20811.2136-5.0010486.00
7942005.06.24 12:22buy2491.001.20911.20861.2141
7952005.06.24 12:22s/l2491.001.20861.20861.2141-5.0010481.00
7962005.06.28 06:59sell stop2501.001.21231.21281.2073
7972005.06.28 06:59sell stop2511.001.21181.21231.2068
7982005.06.28 06:59sell stop2521.001.21131.21181.2063
7992005.06.28 06:59sell stop2531.001.21081.21131.2058
8002005.06.28 06:59sell stop2541.001.21031.21081.2053
8012005.06.28 07:59sell2501.001.21231.21281.2073
8022005.06.28 07:59sell2511.001.21181.21231.2068
8032005.06.28 08:00sell2521.001.21131.21181.2063
8042005.06.28 08:49s/l2521.001.21181.21181.2063-5.0010476.00
8052005.06.28 08:49s/l2511.001.21231.21231.2068-5.0010471.00
8062005.06.28 08:49s/l2501.001.21281.21281.2073-5.0010466.00
8072005.06.28 08:59sell2531.001.21081.21131.2058
8082005.06.28 09:59sell2541.001.21031.21081.2053
8092005.06.28 10:00s/l2531.001.21131.21131.2058-5.0010461.00
8102005.06.28 10:00s/l2541.001.21081.21081.2053-5.0010456.00
8112005.06.29 15:59buy stop2551.001.21081.21031.2158
8122005.06.29 15:59buy stop2561.001.21131.21081.2163
8132005.06.29 15:59buy stop2571.001.21181.21131.2168
8142005.06.29 15:59buy stop2581.001.21231.21181.2173
8152005.06.29 15:59buy stop2591.001.21281.21231.2178
8162005.06.30 14:39buy2551.001.21081.21031.2158
8172005.06.30 14:39s/l2551.001.21031.21031.2158-5.0010451.00
8182005.06.30 14:59buy2561.001.21131.21081.2163
8192005.06.30 15:01s/l2561.001.21081.21081.2163-5.0010446.00
8202005.06.30 15:59expiration2571.001.21181.21131.2168
8212005.06.30 15:59expiration2581.001.21231.21181.2173
8222005.06.30 15:59expiration2591.001.21281.21231.2178
8232005.07.01 03:01sell stop2601.001.20721.20771.2022
8242005.07.01 03:01sell stop2611.001.20571.20621.2007
8252005.07.01 04:59sell2601.001.20721.20771.2022
8262005.07.01 05:00s/l2601.001.20771.20771.2022-5.0010441.00
8272005.07.01 05:59sell2611.001.20571.20621.2007
8282005.07.01 07:04s/l2611.001.20621.20621.2007-5.0010436.00
8292005.07.01 10:00buy stop2621.001.21071.21021.2157
8302005.07.01 10:00buy stop2631.001.21121.21071.2162
8312005.07.01 10:00buy stop2641.001.21171.21121.2167
8322005.07.01 10:00buy stop2651.001.21221.21171.2172
8332005.07.01 10:00buy stop2661.001.21271.21221.2177
8342005.07.03 23:00expiration2621.001.21071.21021.2157
8352005.07.03 23:00expiration2631.001.21121.21071.2162
8362005.07.03 23:00expiration2641.001.21171.21121.2167
8372005.07.03 23:00expiration2651.001.21221.21171.2172
8382005.07.03 23:00expiration2661.001.21271.21221.2177
8392005.07.05 09:00buy stop2671.001.19491.19441.1999
8402005.07.05 09:00buy stop2681.001.19541.19491.2004
8412005.07.05 09:00buy stop2691.001.19591.19541.2009
8422005.07.05 09:00buy stop2701.001.19641.19591.2014
8432005.07.06 08:28buy2671.001.19491.19441.1999
8442005.07.06 08:28s/l2671.001.19441.19441.1999-5.0010431.00
8452005.07.06 09:00expiration2681.001.19541.19491.2004
8462005.07.06 09:00expiration2691.001.19591.19541.2009
8472005.07.06 09:00expiration2701.001.19641.19591.2014
8482005.07.06 10:00sell stop2711.001.19011.19061.1851
8492005.07.06 10:00sell stop2721.001.18961.19011.1846
8502005.07.06 10:00sell stop2731.001.18911.18961.1841
8512005.07.06 10:00sell stop2741.001.18861.18911.1836
8522005.07.06 10:00sell stop2751.001.18811.18861.1831
8532005.07.06 11:25sell2711.001.19011.19061.1851
8542005.07.06 11:25s/l2711.001.19061.19061.1851-5.0010426.00
8552005.07.07 10:59expiration2721.001.18961.19011.1846
8562005.07.07 10:59expiration2731.001.18911.18961.1841
8572005.07.07 10:59expiration2741.001.18861.18911.1836
8582005.07.07 10:59expiration2751.001.18811.18861.1831
8592005.07.07 16:00sell stop2761.001.19221.19271.1872
8602005.07.07 16:00sell stop2771.001.19171.19221.1867
8612005.07.07 16:00sell stop2781.001.19121.19171.1862
8622005.07.07 16:00sell stop2791.001.19071.19121.1857
8632005.07.07 16:00sell stop2801.001.19021.19071.1852
8642005.07.08 06:59sell2761.001.19221.19271.1872
8652005.07.08 06:59sell2771.001.19171.19221.1867
8662005.07.08 07:00s/l2771.001.19221.19221.1867-5.0010421.00
8672005.07.08 08:48sell2781.001.19121.19171.1862
8682005.07.08 08:48s/l2781.001.19171.19171.1862-5.0010416.00
8692005.07.08 08:59sell2791.001.19071.19121.1857
8702005.07.08 09:00s/l2791.001.19121.19121.1857-5.0010411.00
8712005.07.08 09:11modify2761.001.19221.19201.1872
8722005.07.08 09:11modify2761.001.19221.19191.1872
8732005.07.08 09:13sell2801.001.19021.19071.1852
8742005.07.08 09:14s/l2801.001.19071.19071.1852-5.0010406.00
8752005.07.08 09:17modify2761.001.19221.19181.1872
8762005.07.08 09:22modify2761.001.19221.19181.1872
8772005.07.08 09:23s/l2761.001.19181.19181.18724.0010410.00
8782005.07.08 13:59buy stop2811.001.19691.19641.2019
8792005.07.08 13:59buy stop2821.001.19741.19691.2024
8802005.07.08 13:59buy stop2831.001.19791.19741.2029
8812005.07.08 13:59buy stop2841.001.19841.19791.2034
8822005.07.08 13:59buy stop2851.001.19891.19841.2039
8832005.07.10 23:00expiration2811.001.19691.19641.2019
8842005.07.10 23:00expiration2821.001.19741.19691.2024
8852005.07.10 23:00expiration2831.001.19791.19741.2029
8862005.07.10 23:00expiration2841.001.19841.19791.2034
8872005.07.10 23:00expiration2851.001.19891.19841.2039
8882005.07.13 08:00sell stop2861.001.21721.21771.2122
8892005.07.13 08:00sell stop2871.001.21621.21671.2112
8902005.07.13 08:00sell stop2881.001.21571.21621.2107
8912005.07.13 12:59sell2861.001.21721.21771.2122
8922005.07.13 12:59sell2871.001.21621.21671.2112
8932005.07.13 12:59sell2881.001.21571.21621.2107
8942005.07.13 12:59modify2861.001.21721.21671.2122
8952005.07.13 13:00s/l2881.001.21621.21621.2107-5.0010405.00
8962005.07.13 14:59t/p2861.001.21221.21671.212250.0010455.00
8972005.07.13 14:59t/p2871.001.21121.21671.211250.0010505.00
8982005.07.14 13:00buy stop2891.001.21281.21231.2178
8992005.07.14 13:00buy stop2901.001.21331.21281.2183
9002005.07.14 13:00buy stop2911.001.21381.21331.2188
9012005.07.14 13:00buy stop2921.001.21431.21381.2193
9022005.07.14 13:00buy stop2931.001.21481.21431.2198
9032005.07.15 06:59buy2891.001.21281.21231.2178
9042005.07.15 06:59buy2901.001.21331.21281.2183
9052005.07.15 06:59buy2911.001.21381.21331.2188
9062005.07.15 06:59buy2921.001.21431.21381.2193
9072005.07.15 06:59modify2891.001.21281.21291.2178
9082005.07.15 07:00s/l2921.001.21381.21381.2193-5.0010500.00
9092005.07.15 07:59s/l2911.001.21331.21331.2188-5.0010495.00
9102005.07.15 08:00s/l2891.001.21291.21291.21781.0010496.00
9112005.07.15 08:00s/l2901.001.21281.21281.2183-5.0010491.00
9122005.07.15 13:59expiration2931.001.21481.21431.2198
9132005.07.18 07:00buy stop2941.001.20911.20861.2141
9142005.07.18 07:00buy stop2951.001.20961.20911.2146
9152005.07.18 07:00buy stop2961.001.21011.20961.2151
9162005.07.18 07:00buy stop2971.001.21061.21011.2156
9172005.07.19 07:30expiration2941.001.20911.20861.2141
9182005.07.19 07:30expiration2951.001.20961.20911.2146
9192005.07.19 07:30expiration2961.001.21011.20961.2151
9202005.07.19 07:30expiration2971.001.21061.21011.2156
9212005.07.19 17:59buy stop2981.001.20531.20481.2103
9222005.07.19 17:59buy stop2991.001.20581.20531.2108
9232005.07.19 17:59buy stop3001.001.20631.20581.2113
9242005.07.19 17:59buy stop3011.001.20681.20631.2118
9252005.07.19 17:59buy stop3021.001.20731.20681.2123
9262005.07.20 00:59buy2981.001.20531.20481.2103
9272005.07.20 00:59buy2991.001.20581.20531.2108
9282005.07.20 00:59buy3001.001.20631.20581.2113
9292005.07.20 01:00s/l3001.001.20581.20581.2113-5.0010486.00
9302005.07.20 01:59buy3011.001.20681.20631.2118
9312005.07.20 01:59buy3021.001.20731.20681.2123
9322005.07.20 01:59modify2981.001.20531.20781.2103
9332005.07.20 02:00modify2991.001.20581.20781.2108
9342005.07.20 02:59modify3011.001.20681.20781.2118
9352005.07.20 02:59s/l2981.001.20781.20781.210325.0010511.00
9362005.07.20 02:59s/l2991.001.20781.20781.210820.0010531.00
9372005.07.20 02:59s/l3011.001.20781.20781.211810.0010541.00
9382005.07.20 03:08modify3021.001.20731.20741.2123
9392005.07.20 03:08modify3021.001.20731.20751.2123
9402005.07.20 03:08modify3021.001.20731.20761.2123
9412005.07.20 03:08modify3021.001.20731.20771.2123
9422005.07.20 03:08modify3021.001.20731.20781.2123
9432005.07.20 03:08modify3021.001.20731.20791.2123
9442005.07.20 03:09s/l3021.001.20791.20791.21236.0010547.00
9452005.07.20 14:59sell stop3031.001.20031.20081.1953
9462005.07.20 14:59sell stop3041.001.19981.20031.1948
9472005.07.20 14:59sell stop3051.001.19931.19981.1943
9482005.07.20 14:59sell stop3061.001.19881.19931.1938
9492005.07.21 14:59expiration3031.001.20031.20081.1953
9502005.07.21 14:59expiration3041.001.19981.20031.1948
9512005.07.21 14:59expiration3051.001.19931.19981.1943
9522005.07.21 14:59expiration3061.001.19881.19931.1938
9532005.07.21 15:00sell stop3071.001.21071.21121.2057
9542005.07.21 15:00sell stop3081.001.20971.21021.2047
9552005.07.21 15:00sell stop3091.001.20921.20971.2042
9562005.07.22 15:47expiration3071.001.21071.21121.2057
9572005.07.22 15:47expiration3081.001.20971.21021.2047
9582005.07.22 15:47expiration3091.001.20921.20971.2042
9592005.07.27 13:59buy stop3101.001.20381.20331.2088
9602005.07.27 13:59buy stop3111.001.20431.20381.2093
9612005.07.27 13:59buy stop3121.001.20481.20431.2098
9622005.07.27 13:59buy stop3131.001.20531.20481.2103
9632005.07.27 13:59buy stop3141.001.20581.20531.2108
9642005.07.27 14:54buy3101.001.20381.20331.2088
9652005.07.27 14:54s/l3101.001.20331.20331.2088-5.0010542.00
9662005.07.27 14:59buy3111.001.20431.20381.2093
9672005.07.27 15:03s/l3111.001.20381.20381.2093-5.0010537.00
9682005.07.27 15:03buy3121.001.20481.20431.2098
9692005.07.27 15:03s/l3121.001.20431.20431.2098-5.0010532.00
9702005.07.27 15:05buy3131.001.20531.20481.2103
9712005.07.27 15:05s/l3131.001.20481.20481.2103-5.0010527.00
9722005.07.27 16:43buy3141.001.20581.20531.2108
9732005.07.27 16:43s/l3141.001.20531.20531.2108-5.0010522.00
9742005.07.28 10:03sell stop3151.001.20391.20441.1989
9752005.07.28 10:03sell stop3161.001.20341.20391.1984
9762005.07.28 10:03sell stop3171.001.20291.20341.1979
9772005.07.28 10:03sell stop3181.001.20241.20291.1974
9782005.07.28 10:03sell stop3191.001.20191.20241.1969
9792005.07.29 10:03expiration3151.001.20391.20441.1989
9802005.07.29 10:03expiration3161.001.20341.20391.1984
9812005.07.29 10:03expiration3171.001.20291.20341.1979
9822005.07.29 10:03expiration3181.001.20241.20291.1974
9832005.07.29 10:03expiration3191.001.20191.20241.1969
9842005.07.29 12:59buy stop3201.001.21491.21441.2199
9852005.07.29 12:59buy stop3211.001.21541.21491.2204
9862005.07.29 12:59buy stop3221.001.21591.21541.2209
9872005.07.29 12:59buy stop3231.001.21641.21591.2214
9882005.07.29 14:59buy3201.001.21491.21441.2199
9892005.07.29 15:00s/l3201.001.21441.21441.2199-5.0010517.00
9902005.07.31 23:00expiration3211.001.21541.21491.2204
9912005.07.31 23:00expiration3221.001.21591.21541.2209
9922005.07.31 23:00expiration3231.001.21641.21591.2214
9932005.08.01 22:00sell stop3241.001.21671.21721.2117
9942005.08.01 22:00sell stop3251.001.21621.21671.2112
9952005.08.01 22:00sell stop3261.001.21571.21621.2107
9962005.08.01 22:00sell stop3271.001.21521.21571.2102
9972005.08.01 22:00sell stop3281.001.21471.21521.2097
9982005.08.02 22:02expiration3241.001.21671.21721.2117
9992005.08.02 22:02expiration3251.001.21621.21671.2112
10002005.08.02 22:02expiration3261.001.21571.21621.2107
10012005.08.02 22:02expiration3271.001.21521.21571.2102
10022005.08.02 22:02expiration3281.001.21471.21521.2097
10032005.08.03 07:00buy stop3291.001.22161.22111.2266
10042005.08.03 07:00buy stop3301.001.22211.22161.2271
10052005.08.03 07:00buy stop3311.001.22261.22211.2276
10062005.08.03 07:00buy stop3321.001.22311.22261.2281
10072005.08.03 07:00buy stop3331.001.22361.22311.2286
10082005.08.03 07:59buy3291.001.22161.22111.2266
10092005.08.03 08:00s/l3291.001.22111.22111.2266-5.0010512.00
10102005.08.03 08:59buy3301.001.22211.22161.2271
10112005.08.03 08:59buy3311.001.22261.22211.2276
10122005.08.03 08:59buy3321.001.22311.22261.2281
10132005.08.03 08:59buy3331.001.22361.22311.2286
10142005.08.03 08:59modify3301.001.22211.22381.2271
10152005.08.03 09:00modify3311.001.22261.22381.2276
10162005.08.03 09:59modify3321.001.22311.22381.2281
10172005.08.03 09:59t/p3301.001.22711.22381.227150.0010562.00
10182005.08.03 09:59t/p3311.001.22761.22381.227650.0010612.00
10192005.08.03 09:59t/p3321.001.22811.22381.228150.0010662.00
10202005.08.03 09:59t/p3331.001.22861.22311.228650.0010712.00
10212005.08.05 12:59sell stop3341.001.23361.23411.2286
10222005.08.05 12:59sell stop3351.001.23211.23261.2271
10232005.08.05 14:38sell3341.001.23361.23411.2286
10242005.08.05 14:38s/l3341.001.23411.23411.2286-5.0010707.00
10252005.08.05 15:07sell3351.001.23211.23261.2271
10262005.08.05 15:07s/l3351.001.23261.23261.2271-5.0010702.00
10272005.08.08 07:59buy stop3361.001.23881.23831.2438
10282005.08.08 07:59buy stop3371.001.23981.23931.2448
10292005.08.08 07:59buy stop3381.001.24031.23981.2453
10302005.08.08 09:59buy3361.001.23881.23831.2438
10312005.08.08 10:00s/l3361.001.23831.23831.2438-5.0010697.00
10322005.08.09 01:59buy3371.001.23981.23931.2448
10332005.08.09 01:59buy3381.001.24031.23981.2453
10342005.08.09 02:00s/l3381.001.23981.23981.2453-5.0010692.00
10352005.08.09 02:29s/l3371.001.23931.23931.2448-5.0010687.00
10362005.08.09 11:00sell stop3391.001.23511.23561.2301
10372005.08.09 11:00sell stop3401.001.23411.23461.2291
10382005.08.09 11:00sell stop3411.001.23361.23411.2286
10392005.08.09 12:59sell3391.001.23511.23561.2301
10402005.08.09 13:59sell3401.001.23411.23461.2291
10412005.08.09 13:59sell3411.001.23361.23411.2286
10422005.08.09 14:00s/l3411.001.23411.23411.2286-5.0010682.00
10432005.08.09 14:49s/l3401.001.23461.23461.2291-5.0010677.00
10442005.08.09 14:50s/l3391.001.23561.23561.2301-5.0010672.00
10452005.08.09 20:00buy stop3421.001.23821.23771.2432
10462005.08.09 20:00buy stop3431.001.23871.23821.2437
10472005.08.09 20:00buy stop3441.001.23921.23871.2442
10482005.08.09 20:00buy stop3451.001.23971.23921.2447
10492005.08.09 20:00buy stop3461.001.24021.23971.2452
10502005.08.09 21:17buy3421.001.23821.23771.2432
10512005.08.09 21:17s/l3421.001.23771.23771.2432-5.0010667.00
10522005.08.10 06:59buy3431.001.23871.23821.2437
10532005.08.10 07:22s/l3431.001.23821.23821.2437-5.0010662.00
10542005.08.10 07:59buy3441.001.23921.23871.2442
10552005.08.10 08:00s/l3441.001.23871.23871.2442-5.0010657.00
10562005.08.10 09:08buy3451.001.23971.23921.2447
10572005.08.10 09:08s/l3451.001.23921.23921.2447-5.0010652.00
10582005.08.10 09:59buy3461.001.24021.23971.2452
10592005.08.10 10:00s/l3461.001.23971.23971.2452-5.0010647.00
10602005.08.10 15:59sell stop3471.001.23371.23421.2287
10612005.08.10 15:59sell stop3481.001.23221.23271.2272
10622005.08.11 15:59expiration3471.001.23371.23421.2287
10632005.08.11 15:59expiration3481.001.23221.23271.2272
10642005.08.12 12:59sell stop3491.001.24061.24111.2356
10652005.08.12 12:59sell stop3501.001.24011.24061.2351
10662005.08.12 12:59sell stop3511.001.23961.24011.2346
10672005.08.12 12:59sell stop3521.001.23911.23961.2341
10682005.08.12 12:59sell stop3531.001.23861.23911.2336
10692005.08.14 23:00expiration3491.001.24061.24111.2356
10702005.08.14 23:00expiration3501.001.24011.24061.2351
10712005.08.14 23:00expiration3511.001.23961.24011.2346
10722005.08.14 23:00expiration3521.001.23911.23961.2341
10732005.08.14 23:00expiration3531.001.23861.23911.2336
10742005.08.14 23:04buy stop3541.001.24701.24651.2520
10752005.08.14 23:04buy stop3551.001.24751.24701.2525
10762005.08.14 23:04buy stop3561.001.24801.24751.2530
10772005.08.14 23:04buy stop3571.001.24851.24801.2535
10782005.08.15 23:07expiration3541.001.24701.24651.2520
10792005.08.15 23:07expiration3551.001.24751.24701.2525
10802005.08.15 23:07expiration3561.001.24801.24751.2530
10812005.08.15 23:07expiration3571.001.24851.24801.2535
10822005.08.16 18:00buy stop3581.001.23711.23661.2421
10832005.08.16 18:00buy stop3591.001.23761.23711.2426
10842005.08.16 18:00buy stop3601.001.23811.23761.2431
10852005.08.16 18:00buy stop3611.001.23861.23811.2436
10862005.08.16 18:00buy stop3621.001.23911.23861.2441
10872005.08.16 20:59buy3581.001.23711.23661.2421
10882005.08.16 21:00s/l3581.001.23661.23661.2421-5.0010642.00
10892005.08.17 18:29expiration3591.001.23761.23711.2426
10902005.08.17 18:29expiration3601.001.23811.23761.2431
10912005.08.17 18:29expiration3611.001.23861.23811.2436
10922005.08.17 18:29expiration3621.001.23911.23861.2441
10932005.08.22 02:59buy stop3631.001.21971.21921.2247
10942005.08.22 02:59buy stop3641.001.22021.21971.2252
10952005.08.22 02:59buy stop3651.001.22071.22021.2257
10962005.08.22 02:59buy stop3661.001.22121.22071.2262
10972005.08.22 02:59buy stop3671.001.22171.22121.2267
10982005.08.22 06:49buy3631.001.21971.21921.2247
10992005.08.22 06:49s/l3631.001.21921.21921.2247-5.0010637.00
11002005.08.22 10:59buy3641.001.22021.21971.2252
11012005.08.22 10:59buy3651.001.22071.22021.2257
11022005.08.22 10:59buy3661.001.22121.22071.2262
11032005.08.22 10:59buy3671.001.22171.22121.2267
11042005.08.22 10:59modify3641.001.22021.22161.2252
11052005.08.22 11:00modify3651.001.22071.22151.2257
11062005.08.22 11:59modify3661.001.22121.22151.2262
11072005.08.22 13:00modify3641.001.22021.22201.2252
11082005.08.22 13:00s/l3641.001.22201.22201.225218.0010655.00
11092005.08.22 13:20modify3651.001.22071.22161.2257
11102005.08.22 13:21modify3661.001.22121.22161.2262
11112005.08.22 13:28modify3651.001.22071.22171.2257
11122005.08.22 13:46modify3651.001.22071.22171.2257
11132005.08.22 13:47modify3651.001.22071.22181.2257
11142005.08.22 13:47modify3661.001.22121.22181.2262
11152005.08.22 13:51modify3651.001.22071.22181.2257
11162005.08.22 13:52modify3661.001.22121.22181.2262
11172005.08.22 13:52modify3651.001.22071.22191.2257
11182005.08.22 13:52modify3651.001.22071.22201.2257
11192005.08.22 13:52modify3661.001.22121.22191.2262
11202005.08.22 13:52modify3671.001.22171.22191.2267
11212005.08.22 13:53modify3651.001.22071.22211.2257
11222005.08.22 13:53modify3661.001.22121.22201.2262
11232005.08.22 13:54modify3651.001.22071.22221.2257
11242005.08.22 13:54modify3671.001.22171.22201.2267
11252005.08.22 13:55modify3661.001.22121.22211.2262
11262005.08.22 13:55modify3671.001.22171.22201.2267
11272005.08.22 13:58modify3661.001.22121.22221.2262
11282005.08.22 13:58modify3671.001.22171.22211.2267
11292005.08.22 13:59modify3671.001.22171.22211.2267
11302005.08.22 13:59modify3651.001.22071.22221.2257
11312005.08.22 13:59s/l3651.001.22221.22221.225715.0010670.00
11322005.08.22 13:59s/l3661.001.22221.22221.226210.0010680.00
11332005.08.22 13:59s/l3671.001.22211.22211.22674.0010684.00
11342005.08.23 03:00sell stop3681.001.21961.22011.2146
11352005.08.23 03:00sell stop3691.001.21811.21861.2131
11362005.08.24 03:59expiration3681.001.21961.22011.2146
11372005.08.24 03:59expiration3691.001.21811.21861.2131
11382005.08.24 12:00buy stop3701.001.22321.22271.2282
11392005.08.24 12:00buy stop3711.001.22371.22321.2287
11402005.08.24 12:00buy stop3721.001.22421.22371.2292
11412005.08.24 12:00buy stop3731.001.22471.22421.2297
11422005.08.24 12:59buy3701.001.22321.22271.2282
11432005.08.24 12:59buy3711.001.22371.22321.2287
11442005.08.24 12:59buy3721.001.22421.22371.2292
11452005.08.24 12:59buy3731.001.22471.22421.2297
11462005.08.24 12:59modify3701.001.22321.22401.2282
11472005.08.24 13:00modify3701.001.22321.22411.2282
11482005.08.24 13:59modify3711.001.22371.22411.2287
11492005.08.24 13:59modify3701.001.22321.22691.2282
11502005.08.24 14:00modify3711.001.22371.22691.2287
11512005.08.24 14:59modify3721.001.22421.22691.2292
11522005.08.24 14:59s/l3701.001.22691.22691.228237.0010721.00
11532005.08.24 14:59s/l3711.001.22691.22691.228732.0010753.00
11542005.08.24 14:59s/l3721.001.22691.22691.229227.0010780.00
11552005.08.24 14:59modify3731.001.22471.22481.2297
11562005.08.24 15:00modify3731.001.22471.22491.2297
11572005.08.24 15:00s/l3731.001.22491.22491.22972.0010782.00
11582005.08.26 01:17sell stop3741.001.22761.22811.2226
11592005.08.26 01:17sell stop3751.001.22611.22661.2211
11602005.08.28 23:00expiration3741.001.22761.22811.2226
11612005.08.28 23:00expiration3751.001.22611.22661.2211
11622005.08.28 23:10buy stop3761.001.23421.23371.2392
11632005.08.28 23:10buy stop3771.001.23471.23421.2397
11642005.08.28 23:10buy stop3781.001.23521.23471.2402
11652005.08.28 23:10buy stop3791.001.23571.23521.2407
11662005.08.28 23:10buy stop3801.001.23621.23571.2412
11672005.08.28 23:50buy3761.001.23421.23371.2392
11682005.08.28 23:50s/l3761.001.23371.23371.2392-5.0010777.00
11692005.08.28 23:50buy3771.001.23471.23421.2397
11702005.08.28 23:50s/l3771.001.23421.23421.2397-5.0010772.00
11712005.08.29 23:10expiration3781.001.23521.23471.2402
11722005.08.29 23:10expiration3791.001.23571.23521.2407
11732005.08.29 23:10expiration3801.001.23621.23571.2412
11742005.08.30 21:14buy stop3811.001.22341.22291.2284
11752005.08.30 21:14buy stop3821.001.22391.22341.2289
11762005.08.30 21:14buy stop3831.001.22441.22391.2294
11772005.08.30 21:14buy stop3841.001.22491.22441.2299
11782005.08.30 21:14buy stop3851.001.22541.22491.2304
11792005.08.31 02:17buy3811.001.22341.22291.2284
11802005.08.31 02:17s/l3811.001.22291.22291.2284-5.0010767.00
11812005.08.31 14:59buy3821.001.22391.22341.2289
11822005.08.31 14:59buy3831.001.22441.22391.2294
11832005.08.31 14:59buy3841.001.22491.22441.2299
11842005.08.31 14:59buy3851.001.22541.22491.2304
11852005.08.31 14:59modify3821.001.22391.22931.2289
11862005.08.31 15:00t/p3821.001.22891.22931.228950.0010817.00
11872005.08.31 15:00t/p3831.001.22941.22391.229450.0010867.00
11882005.08.31 15:00modify3841.001.22491.22931.2299
11892005.08.31 15:59modify3851.001.22541.22931.2304
11902005.08.31 15:59t/p3841.001.22991.22931.229950.0010917.00
11912005.08.31 15:59t/p3851.001.23041.22931.230450.0010967.00
11922005.09.05 14:05sell stop3861.001.25271.25321.2477
11932005.09.05 14:05sell stop3871.001.25221.25271.2472
11942005.09.05 14:05sell stop3881.001.25171.25221.2467
11952005.09.05 14:05sell stop3891.001.25121.25171.2462
11962005.09.05 14:05sell stop3901.001.25071.25121.2457
11972005.09.05 14:59sell3861.001.25271.25321.2477
11982005.09.05 14:59sell3871.001.25221.25271.2472
11992005.09.05 14:59sell3881.001.25171.25221.2467
12002005.09.05 15:00s/l3881.001.25221.25221.2467-5.0010962.00
12012005.09.05 15:19s/l3861.001.25321.25321.2477-5.0010957.00
12022005.09.05 15:19s/l3871.001.25271.25271.2472-5.0010952.00
12032005.09.05 23:59sell3891.001.25121.25171.2462
12042005.09.05 23:59sell3901.001.25071.25121.2457
12052005.09.06 00:00s/l3901.001.25121.25121.2457-5.0010947.00
12062005.09.06 02:00modify3891.001.25121.25101.2462
12072005.09.06 02:17s/l3891.001.25101.25101.24622.0010949.00
12082005.09.07 05:00buy stop3911.001.25001.24951.2550
12092005.09.07 05:00buy stop3921.001.25051.25001.2555
12102005.09.07 05:00buy stop3931.001.25101.25051.2560
12112005.09.07 05:00buy stop3941.001.25151.25101.2565
12122005.09.07 05:00buy stop3951.001.25201.25151.2570
12132005.09.07 06:59buy3911.001.25001.24951.2550
12142005.09.07 06:59buy3921.001.25051.25001.2555
12152005.09.07 06:59buy3931.001.25101.25051.2560
12162005.09.07 06:59buy3941.001.25151.25101.2565
12172005.09.07 06:59buy3951.001.25201.25151.2570
12182005.09.07 06:59modify3911.001.25001.25181.2550
12192005.09.07 07:00modify3921.001.25051.25181.2555
12202005.09.07 07:59modify3931.001.25101.25181.2560
12212005.09.07 08:13s/l3911.001.25181.25181.255018.0010967.00
12222005.09.07 08:13s/l3921.001.25181.25181.255513.0010980.00
12232005.09.07 08:13s/l3931.001.25181.25181.25608.0010988.00
12242005.09.07 08:13s/l3941.001.25101.25101.2565-5.0010983.00
12252005.09.07 08:13s/l3951.001.25151.25151.2570-5.0010978.00
12262005.09.07 10:00sell stop3961.001.24681.24731.2418
12272005.09.07 10:00sell stop3971.001.24631.24681.2413
12282005.09.07 10:00sell stop3981.001.24581.24631.2408
12292005.09.07 10:00sell stop3991.001.24531.24581.2403
12302005.09.07 10:00sell stop4001.001.24481.24531.2398
12312005.09.07 10:59sell3961.001.24681.24731.2418
12322005.09.07 10:59sell3971.001.24631.24681.2413
12332005.09.07 11:00s/l3971.001.24681.24681.2413-5.0010973.00
12342005.09.07 11:55s/l3961.001.24731.24731.2418-5.0010968.00
12352005.09.07 11:59sell3981.001.24581.24631.2408
12362005.09.07 11:59sell3991.001.24531.24581.2403
12372005.09.07 11:59sell4001.001.24481.24531.2398
12382005.09.07 12:00s/l4001.001.24531.24531.2398-5.0010963.00
12392005.09.07 12:00s/l3981.001.24631.24631.2408-5.0010958.00
12402005.09.07 12:00s/l3991.001.24581.24581.2403-5.0010953.00
12412005.09.08 13:00buy stop4011.001.24561.24511.2506
12422005.09.08 13:00buy stop4021.001.24611.24561.2511
12432005.09.08 13:00buy stop4031.001.24661.24611.2516
12442005.09.08 13:00buy stop4041.001.24711.24661.2521
12452005.09.08 13:00buy stop4051.001.24761.24711.2526
12462005.09.09 13:59expiration4011.001.24561.24511.2506
12472005.09.09 13:59expiration4021.001.24611.24561.2511
12482005.09.09 13:59expiration4031.001.24661.24611.2516
12492005.09.09 13:59expiration4041.001.24711.24661.2521
12502005.09.09 13:59expiration4051.001.24761.24711.2526
12512005.09.09 13:59buy stop4061.001.24361.24311.2486
12522005.09.09 13:59buy stop4071.001.24411.24361.2491
12532005.09.09 13:59buy stop4081.001.24461.24411.2496
12542005.09.09 13:59buy stop4091.001.24511.24461.2501
12552005.09.09 13:59buy stop4101.001.24561.24511.2506
12562005.09.09 14:55buy4061.001.24361.24311.2486
12572005.09.09 14:55s/l4061.001.24311.24311.2486-5.0010948.00
12582005.09.11 23:00expiration4071.001.24411.24361.2491
12592005.09.11 23:00expiration4081.001.24461.24411.2496
12602005.09.11 23:00expiration4091.001.24511.24461.2501
12612005.09.11 23:00expiration4101.001.24561.24511.2506
12622005.09.14 01:57buy stop4111.001.23011.22961.2351
12632005.09.14 01:57buy stop4121.001.23061.23011.2356
12642005.09.14 01:57buy stop4131.001.23111.23061.2361
12652005.09.14 01:57buy stop4141.001.23161.23111.2366
12662005.09.14 01:57buy stop4151.001.23211.23161.2371
12672005.09.14 01:59buy4111.001.23011.22961.2351
12682005.09.14 01:59buy4121.001.23061.23011.2356
12692005.09.14 02:00s/l4121.001.23011.23011.2356-5.0010943.00
12702005.09.14 02:59s/l4111.001.22961.22961.2351-5.0010938.00
12712005.09.14 11:59buy4131.001.23111.23061.2361
12722005.09.14 11:59buy4141.001.23161.23111.2366
12732005.09.14 12:00s/l4141.001.23111.23111.2366-5.0010933.00
12742005.09.14 12:59buy4151.001.23211.23161.2371
12752005.09.14 13:00s/l4151.001.23161.23161.2371-5.0010928.00
12762005.09.14 13:32s/l4131.001.23061.23061.2361-5.0010923.00
12772005.09.14 17:00sell stop4161.001.22741.22791.2224
12782005.09.14 17:00sell stop4171.001.22591.22641.2209
12792005.09.14 19:00sell4161.001.22741.22791.2224
12802005.09.14 19:00s/l4161.001.22791.22791.2224-5.0010918.00
12812005.09.15 01:59sell4171.001.22591.22641.2209
12822005.09.15 04:07modify4171.001.22591.22421.2209
12832005.09.15 04:24modify4171.001.22591.22341.2209
12842005.09.15 05:59s/l4171.001.22341.22341.220925.0010943.00
12852005.09.16 02:00buy stop4181.001.22511.22461.2301
12862005.09.16 02:00buy stop4191.001.22561.22511.2306
12872005.09.16 02:00buy stop4201.001.22611.22561.2311
12882005.09.16 02:00buy stop4211.001.22661.22611.2316
12892005.09.16 02:00buy stop4221.001.22711.22661.2321
12902005.09.16 02:59buy4181.001.22511.22461.2301
12912005.09.16 02:59buy4191.001.22561.22511.2306
12922005.09.16 02:59buy4201.001.22611.22561.2311
12932005.09.16 03:00s/l4201.001.22561.22561.2311-5.0010938.00
12942005.09.16 03:59buy4211.001.22661.22611.2316
12952005.09.16 03:59modify4181.001.22511.22521.2301
12962005.09.16 04:00s/l4211.001.22611.22611.2316-5.0010933.00
12972005.09.16 04:59buy4221.001.22711.22661.2321
12982005.09.16 04:59modify4181.001.22511.22901.2301
12992005.09.16 05:00modify4191.001.22561.22901.2306
13002005.09.16 05:59modify4221.001.22711.22901.2321
13012005.09.16 05:59s/l4181.001.22901.22901.230139.0010972.00
13022005.09.16 05:59s/l4191.001.22901.22901.230634.0011006.00
13032005.09.16 05:59s/l4221.001.22901.22901.232119.0011025.00
13042005.09.16 12:59sell stop4231.001.22231.22281.2173
13052005.09.16 12:59sell stop4241.001.22181.22231.2168
13062005.09.16 12:59sell stop4251.001.22131.22181.2163
13072005.09.16 12:59sell stop4261.001.22081.22131.2158
13082005.09.16 13:59sell4231.001.22231.22281.2173
13092005.09.16 13:59sell4241.001.22181.22231.2168
13102005.09.16 14:00s/l4241.001.22231.22231.2168-5.0011020.00
13112005.09.16 15:00s/l4231.001.22281.22281.2173-5.0011015.00
13122005.09.16 15:01sell4251.001.22131.22181.2163
13132005.09.16 15:01s/l4251.001.22181.22181.2163-5.0011010.00
13142005.09.16 15:01sell4261.001.22081.22131.2158
13152005.09.16 15:01s/l4261.001.22131.22131.2158-5.0011005.00
13162005.09.20 02:59buy stop4271.001.21881.21831.2238
13172005.09.20 02:59buy stop4281.001.21931.21881.2243
13182005.09.20 02:59buy stop4291.001.21981.21931.2248
13192005.09.20 02:59buy stop4301.001.22031.21981.2253
13202005.09.21 02:59expiration4271.001.21881.21831.2238
13212005.09.21 02:59expiration4281.001.21931.21881.2243
13222005.09.21 02:59expiration4291.001.21981.21931.2248
13232005.09.21 02:59expiration4301.001.22031.21981.2253
13242005.09.21 03:59buy stop4311.001.21771.21721.2227
13252005.09.21 03:59buy stop4321.001.21821.21771.2232
13262005.09.21 03:59buy stop4331.001.21871.21821.2237
13272005.09.21 03:59buy stop4341.001.21921.21871.2242
13282005.09.21 03:59buy stop4351.001.21971.21921.2247
13292005.09.21 04:59buy4311.001.21771.21721.2227
13302005.09.21 04:59buy4321.001.21821.21771.2232
13312005.09.21 04:59buy4331.001.21871.21821.2237
13322005.09.21 04:59buy4341.001.21921.21871.2242
13332005.09.21 04:59modify4311.001.21771.21801.2227
13342005.09.21 05:00s/l4341.001.21871.21871.2242-5.0011000.00
13352005.09.21 05:59buy4351.001.21971.21921.2247
13362005.09.21 06:00s/l4351.001.21921.21921.2247-5.0010995.00
13372005.09.21 06:36modify4311.001.21771.21821.2227
13382005.09.21 06:40modify4311.001.21771.21881.2227
13392005.09.21 06:40modify4311.001.21771.21901.2227
13402005.09.21 06:40modify4311.001.21771.21911.2227
13412005.09.21 06:40modify4321.001.21821.21901.2232
13422005.09.21 06:40modify4331.001.21871.21891.2237
13432005.09.21 06:41s/l4311.001.21911.21911.222714.0011009.00
13442005.09.21 06:41s/l4321.001.21901.21901.22328.0011017.00
13452005.09.21 06:41s/l4331.001.21891.21891.22372.0011019.00
13462005.09.22 04:11sell stop4361.001.21851.21901.2135
13472005.09.22 04:11sell stop4371.001.21801.21851.2130
13482005.09.22 04:11sell stop4381.001.21751.21801.2125
13492005.09.22 04:11sell stop4391.001.21701.21751.2120
13502005.09.22 14:59sell4361.001.21851.21901.2135
13512005.09.22 14:59sell4371.001.21801.21851.2130
13522005.09.22 14:59sell4381.001.21751.21801.2125
13532005.09.22 14:59sell4391.001.21701.21751.2120
13542005.09.22 15:59modify4361.001.21851.21651.2135
13552005.09.22 16:00modify4371.001.21801.21651.2130
13562005.09.22 16:06modify4381.001.21751.21651.2125
13572005.09.22 16:07s/l4361.001.21651.21651.213520.0011039.00
13582005.09.22 16:07s/l4371.001.21651.21651.213015.0011054.00
13592005.09.22 16:07s/l4381.001.21651.21651.212510.0011064.00
13602005.09.22 16:29modify4391.001.21701.21671.2120
13612005.09.22 16:29modify4391.001.21701.21651.2120
13622005.09.22 16:30modify4391.001.21701.21641.2120
13632005.09.22 16:33modify4391.001.21701.21641.2120
13642005.09.22 16:36modify4391.001.21701.21631.2120
13652005.09.22 16:37modify4391.001.21701.21621.2120
13662005.09.22 16:37modify4391.001.21701.21571.2120
13672005.09.22 16:59s/l4391.001.21571.21571.212013.0011077.00
13682005.09.26 18:59buy stop4401.001.20861.20811.2136
13692005.09.26 18:59buy stop4411.001.20961.20911.2146
13702005.09.26 18:59buy stop4421.001.21011.20961.2151
13712005.09.27 18:59expiration4401.001.20861.20811.2136
13722005.09.27 18:59expiration4411.001.20961.20911.2146
13732005.09.27 18:59expiration4421.001.21011.20961.2151
13742005.09.28 02:16buy stop4431.001.20381.20331.2088
13752005.09.28 02:16buy stop4441.001.20431.20381.2093
13762005.09.28 02:16buy stop4451.001.20481.20431.2098
13772005.09.28 02:16buy stop4461.001.20531.20481.2103
13782005.09.28 02:16buy stop4471.001.20581.20531.2108
13792005.09.28 04:59buy4431.001.20381.20331.2088
13802005.09.28 04:59buy4441.001.20431.20381.2093
13812005.09.28 05:00s/l4441.001.20381.20381.2093-5.0011072.00
13822005.09.28 05:00s/l4431.001.20331.20331.2088-5.0011067.00
13832005.09.28 06:45buy4451.001.20481.20431.2098
13842005.09.28 06:45s/l4451.001.20431.20431.2098-5.0011062.00
13852005.09.28 22:59buy4461.001.20531.20481.2103
13862005.09.28 22:59buy4471.001.20581.20531.2108
13872005.09.28 22:59modify4461.001.20531.20551.2103
13882005.09.29 00:00s/l4461.001.20551.20551.21032.0011064.00
13892005.09.29 00:00s/l4471.001.20531.20531.2108-5.0011059.00
13902005.09.29 12:59sell stop4481.001.20061.20111.1956
13912005.09.29 12:59sell stop4491.001.20011.20061.1951
13922005.09.29 12:59sell stop4501.001.19961.20011.1946
13932005.09.29 12:59sell stop4511.001.19911.19961.1941
13942005.09.30 12:59expiration4481.001.20061.20111.1956
13952005.09.30 12:59expiration4491.001.20011.20061.1951
13962005.09.30 12:59expiration4501.001.19961.20011.1946
13972005.09.30 12:59expiration4511.001.19911.19961.1941
13982005.09.30 13:00sell stop4521.001.20241.20291.1974
13992005.09.30 13:00sell stop4531.001.20191.20241.1969
14002005.09.30 13:00sell stop4541.001.20141.20191.1964
14012005.09.30 13:00sell stop4551.001.20091.20141.1959
14022005.09.30 13:00sell stop4561.001.20041.20091.1954
14032005.09.30 17:59sell4521.001.20241.20291.1974
14042005.09.30 18:00s/l4521.001.20291.20291.1974-5.0011054.00
14052005.09.30 18:59sell4531.001.20191.20241.1969
14062005.09.30 18:59sell4541.001.20141.20191.1964
14072005.09.30 19:00s/l4541.001.20191.20191.1964-5.0011049.00
14082005.09.30 19:00s/l4531.001.20241.20241.1969-5.0011044.00
14092005.10.02 23:00expiration4551.001.20091.20141.1959
14102005.10.02 23:00expiration4561.001.20041.20091.1954
14112005.10.04 10:00buy stop4571.001.19501.19451.2000
14122005.10.04 10:00buy stop4581.001.19551.19501.2005
14132005.10.04 10:00buy stop4591.001.19601.19551.2010
14142005.10.04 10:00buy stop4601.001.19651.19601.2015
14152005.10.04 10:00buy stop4611.001.19701.19651.2020
14162005.10.05 03:51buy4571.001.19501.19451.2000
14172005.10.05 03:51s/l4571.001.19451.19451.2000-5.0011039.00
14182005.10.05 04:59buy4581.001.19551.19501.2005
14192005.10.05 04:59buy4591.001.19601.19551.2010
14202005.10.05 05:00s/l4591.001.19551.19551.2010-5.0011034.00
14212005.10.05 05:15s/l4581.001.19501.19501.2005-5.0011029.00
14222005.10.05 07:02buy4601.001.19651.19601.2015
14232005.10.05 07:02s/l4601.001.19601.19601.2015-5.0011024.00
14242005.10.05 07:59buy4611.001.19701.19651.2020
14252005.10.05 08:00s/l4611.001.19651.19651.2020-5.0011019.00
14262005.10.05 14:00sell stop4621.001.19261.19311.1876
14272005.10.05 14:00sell stop4631.001.19161.19211.1866
14282005.10.05 14:00sell stop4641.001.19111.19161.1861
14292005.10.06 14:59expiration4621.001.19261.19311.1876
14302005.10.06 14:59expiration4631.001.19161.19211.1866
14312005.10.06 14:59expiration4641.001.19111.19161.1861
14322005.10.07 12:59sell stop4651.001.21031.21081.2053
14332005.10.07 12:59sell stop4661.001.20981.21031.2048
14342005.10.07 12:59sell stop4671.001.20931.20981.2043
14352005.10.07 12:59sell stop4681.001.20881.20931.2038
14362005.10.07 12:59sell stop4691.001.20831.20881.2033
14372005.10.09 23:00expiration4651.001.21031.21081.2053
14382005.10.09 23:00expiration4661.001.20981.21031.2048
14392005.10.09 23:00expiration4671.001.20931.20981.2043
14402005.10.09 23:00expiration4681.001.20881.20931.2038
14412005.10.09 23:00expiration4691.001.20831.20881.2033
14422005.10.10 07:00buy stop4701.001.21511.21461.2201
14432005.10.10 07:00buy stop4711.001.21561.21511.2206
14442005.10.10 07:00buy stop4721.001.21611.21561.2211
14452005.10.10 07:00buy stop4731.001.21661.21611.2216
14462005.10.10 07:59buy4701.001.21511.21461.2201
14472005.10.10 07:59buy4711.001.21561.21511.2206
14482005.10.10 07:59buy4721.001.21611.21561.2211
14492005.10.10 08:00s/l4711.001.21511.21511.2206-5.0011014.00
14502005.10.10 08:00s/l4721.001.21561.21561.2211-5.0011009.00
14512005.10.10 08:33s/l4701.001.21461.21461.2201-5.0011004.00
14522005.10.11 07:04expiration4731.001.21661.21611.2216
14532005.10.12 11:59buy stop4741.001.20301.20251.2080
14542005.10.12 11:59buy stop4751.001.20351.20301.2085
14552005.10.12 11:59buy stop4761.001.20401.20351.2090
14562005.10.12 11:59buy stop4771.001.20451.20401.2095
14572005.10.12 11:59buy stop4781.001.20501.20451.2100
14582005.10.12 13:59buy4741.001.20301.20251.2080
14592005.10.12 14:00s/l4741.001.20251.20251.2080-5.0010999.00
14602005.10.12 14:59buy4751.001.20351.20301.2085
14612005.10.12 15:00s/l4751.001.20301.20301.2085-5.0010994.00
14622005.10.12 15:14buy4761.001.20401.20351.2090
14632005.10.12 15:14s/l4761.001.20351.20351.2090-5.0010989.00
14642005.10.12 15:17buy4771.001.20451.20401.2095
14652005.10.12 15:17s/l4771.001.20401.20401.2095-5.0010984.00
14662005.10.12 15:41buy4781.001.20501.20451.2100
14672005.10.12 15:41s/l4781.001.20451.20451.2100-5.0010979.00
14682005.10.13 01:59sell stop4791.001.19751.19801.1925
14692005.10.13 01:59sell stop4801.001.19601.19651.1910
14702005.10.13 02:59sell4791.001.19751.19801.1925
14712005.10.13 03:00s/l4791.001.19801.19801.1925-5.0010974.00
14722005.10.13 12:59sell4801.001.19601.19651.1910
14732005.10.13 13:59modify4801.001.19601.19401.1910
14742005.10.13 14:52s/l4801.001.19401.19401.191020.0010994.00
14752005.10.13 18:59buy stop4811.001.20331.20281.2083
14762005.10.13 18:59buy stop4821.001.20381.20331.2088
14772005.10.13 18:59buy stop4831.001.20431.20381.2093
14782005.10.13 18:59buy stop4841.001.20481.20431.2098
14792005.10.13 18:59buy stop4851.001.20531.20481.2103
14802005.10.13 19:59buy4811.001.20331.20281.2083
14812005.10.13 19:59buy4821.001.20381.20331.2088
14822005.10.13 20:00s/l4821.001.20331.20331.2088-5.0010989.00
14832005.10.13 20:59s/l4811.001.20281.20281.2083-5.0010984.00
14842005.10.14 03:59buy4831.001.20431.20381.2093
14852005.10.14 04:00s/l4831.001.20381.20381.2093-5.0010979.00
14862005.10.14 14:42buy4841.001.20481.20431.2098
14872005.10.14 14:42buy4851.001.20531.20481.2103
14882005.10.14 14:42modify4841.001.20481.20511.2098
14892005.10.14 14:43modify4841.001.20481.20521.2098
14902005.10.14 14:43modify4841.001.20481.20531.2098
14912005.10.14 14:43modify4841.001.20481.20541.2098
14922005.10.14 14:45s/l4841.001.20541.20541.20986.0010985.00
14932005.10.14 14:47s/l4851.001.20481.20481.2103-5.0010980.00
14942005.10.17 09:59sell stop4861.001.20251.20301.1975
14952005.10.17 09:59sell stop4871.001.20201.20251.1970
14962005.10.17 09:59sell stop4881.001.20151.20201.1965
14972005.10.17 09:59sell stop4891.001.20101.20151.1960
14982005.10.17 09:59sell stop4901.001.20051.20101.1955
14992005.10.17 12:12sell4861.001.20251.20301.1975
15002005.10.17 12:12s/l4861.001.20301.20301.1975-5.0010975.00
15012005.10.17 14:14sell4871.001.20201.20251.1970
15022005.10.17 14:14s/l4871.001.20251.20251.1970-5.0010970.00
15032005.10.17 14:30sell4881.001.20151.20201.1965
15042005.10.17 14:30s/l4881.001.20201.20201.1965-5.0010965.00
15052005.10.17 22:59sell4891.001.20101.20151.1960
15062005.10.17 23:00s/l4891.001.20151.20151.1960-5.0010960.00
15072005.10.17 23:59sell4901.001.20051.20101.1955
15082005.10.18 00:00s/l4901.001.20101.20101.1955-5.0010955.00
15092005.10.19 11:00buy stop4911.001.19851.19801.2035
15102005.10.19 11:00buy stop4921.001.19951.19901.2045
15112005.10.19 11:00buy stop4931.001.20001.19951.2050
15122005.10.19 14:59buy4911.001.19851.19801.2035
15132005.10.19 16:23s/l4911.001.19801.19801.2035-5.0010950.00
15142005.10.19 16:56buy4921.001.19951.19901.2045
15152005.10.19 16:56s/l4921.001.19901.19901.2045-5.0010945.00
15162005.10.19 19:59buy4931.001.20001.19951.2050
15172005.10.19 20:59s/l4931.001.19951.19951.2050-5.0010940.00
15182005.10.20 04:00sell stop4941.001.19481.19531.1898
15192005.10.20 04:00sell stop4951.001.19381.19431.1888
15202005.10.20 04:00sell stop4961.001.19331.19381.1883
15212005.10.21 04:14expiration4941.001.19481.19531.1898
15222005.10.21 04:14expiration4951.001.19381.19431.1888
15232005.10.21 04:14expiration4961.001.19331.19381.1883
15242005.10.21 12:00sell stop4971.001.19951.20001.1945
15252005.10.21 12:00sell stop4981.001.19801.19851.1930
15262005.10.21 15:59sell4971.001.19951.20001.1945
15272005.10.21 15:59sell4981.001.19801.19851.1930
15282005.10.21 17:47modify4971.001.19951.19711.1945
15292005.10.21 17:56modify4971.001.19951.19651.1945
15302005.10.21 17:57modify4981.001.19801.19651.1930
15312005.10.21 17:59s/l4971.001.19651.19651.194530.0010970.00
15322005.10.21 17:59s/l4981.001.19651.19651.193015.0010985.00
15332005.10.24 14:59buy stop4991.001.19931.19881.2043
15342005.10.24 14:59buy stop5001.001.19981.19931.2048
15352005.10.24 14:59buy stop5011.001.20031.19981.2053
15362005.10.24 14:59buy stop5021.001.20081.20031.2058
15372005.10.24 14:59buy stop5031.001.20131.20081.2063
15382005.10.24 15:59buy4991.001.19931.19881.2043
15392005.10.24 15:59buy5001.001.19981.19931.2048
15402005.10.24 15:59buy5011.001.20031.19981.2053
15412005.10.24 16:00s/l5011.001.19981.19981.2053-5.0010980.00
15422005.10.24 16:59s/l5001.001.19931.19931.2048-5.0010975.00
15432005.10.24 17:00s/l4991.001.19881.19881.2043-5.0010970.00
15442005.10.25 08:59buy5021.001.20081.20031.2058
15452005.10.25 08:59buy5031.001.20131.20081.2063
15462005.10.25 08:59modify5021.001.20081.20181.2058
15472005.10.25 09:00modify5021.001.20081.20191.2058
15482005.10.25 09:59modify5031.001.20131.20191.2063
15492005.10.25 09:59modify5021.001.20081.20281.2058
15502005.10.25 10:00modify5021.001.20081.20291.2058
15512005.10.25 10:34modify5031.001.20131.20291.2063
15522005.10.25 10:34s/l5021.001.20291.20291.205821.0010991.00
15532005.10.25 10:34s/l5031.001.20291.20291.206316.0011007.00
15542005.10.26 10:00sell stop5041.001.20561.20611.2006
15552005.10.26 10:00sell stop5051.001.20411.20461.1991
15562005.10.26 21:59sell5041.001.20561.20611.2006
15572005.10.26 22:00s/l5041.001.20611.20611.2006-5.0011002.00
15582005.10.27 10:00expiration5051.001.20411.20461.1991
15592005.10.28 12:59sell stop5061.001.20941.20991.2044
15602005.10.28 12:59sell stop5071.001.20791.20841.2029
15612005.10.28 15:59sell5061.001.20941.20991.2044
15622005.10.28 16:59sell5071.001.20791.20841.2029
15632005.10.28 18:59modify5061.001.20941.20771.2044
15642005.10.28 19:10modify5071.001.20791.20781.2029
15652005.10.30 23:00modify5061.001.20941.20641.2044
15662005.10.30 23:00modify5071.001.20791.20661.2029
15672005.10.30 23:01modify5071.001.20791.20641.2029
15682005.10.30 23:03modify5061.001.20941.20611.2044
15692005.10.30 23:04s/l5061.001.20611.20611.204433.0011035.00
15702005.10.30 23:04s/l5071.001.20641.20641.202915.0011050.00
15712005.11.01 11:00buy stop5081.001.20201.20151.2070
15722005.11.01 11:00buy stop5091.001.20251.20201.2075
15732005.11.01 11:00buy stop5101.001.20301.20251.2080
15742005.11.01 11:00buy stop5111.001.20351.20301.2085
15752005.11.01 11:00buy stop5121.001.20401.20351.2090
15762005.11.01 11:02buy5081.001.20201.20151.2070
15772005.11.01 11:02s/l5081.001.20151.20151.2070-5.0011045.00
15782005.11.01 12:59buy5091.001.20251.20201.2075
15792005.11.01 13:00s/l5091.001.20201.20201.2075-5.0011040.00
15802005.11.01 22:45buy5101.001.20301.20251.2080
15812005.11.01 22:45s/l5101.001.20251.20251.2080-5.0011035.00
15822005.11.01 22:59buy5111.001.20351.20301.2085
15832005.11.01 22:59buy5121.001.20401.20351.2090
15842005.11.01 23:00s/l5121.001.20351.20351.2090-5.0011030.00
15852005.11.01 23:05s/l5111.001.20301.20301.2085-5.0011025.00
15862005.11.02 11:00sell stop5131.001.20041.20091.1954
15872005.11.02 11:00sell stop5141.001.19991.20041.1949
15882005.11.02 11:00sell stop5151.001.19941.19991.1944
15892005.11.02 11:00sell stop5161.001.19891.19941.1939
15902005.11.02 11:59sell5131.001.20041.20091.1954
15912005.11.02 11:59sell5141.001.19991.20041.1949
15922005.11.02 11:59sell5151.001.19941.19991.1944
15932005.11.02 12:00s/l5151.001.19991.19991.1944-5.0011020.00
15942005.11.02 12:03s/l5141.001.20041.20041.1949-5.0011015.00
15952005.11.02 12:03s/l5131.001.20091.20091.1954-5.0011010.00
15962005.11.02 12:17sell5161.001.19891.19941.1939
15972005.11.02 12:17s/l5161.001.19941.19941.1939-5.0011005.00
15982005.11.02 14:00buy stop5171.001.20401.20351.2090
15992005.11.02 14:00buy stop5181.001.20451.20401.2095
16002005.11.02 14:00buy stop5191.001.20501.20451.2100
16012005.11.02 14:00buy stop5201.001.20551.20501.2105
16022005.11.02 14:00buy stop5211.001.20601.20551.2110
16032005.11.02 14:59buy5171.001.20401.20351.2090
16042005.11.02 15:00s/l5171.001.20351.20351.2090-5.0011000.00
16052005.11.02 15:09buy5181.001.20451.20401.2095
16062005.11.02 15:09s/l5181.001.20401.20401.2095-5.0010995.00
16072005.11.02 15:46buy5191.001.20501.20451.2100
16082005.11.02 15:47s/l5191.001.20451.20451.2100-5.0010990.00
16092005.11.02 15:59buy5201.001.20551.20501.2105
16102005.11.02 15:59buy5211.001.20601.20551.2110
16112005.11.02 15:59modify5201.001.20551.20571.2105
16122005.11.02 16:46modify5201.001.20551.20581.2105
16132005.11.02 16:46modify5201.001.20551.20591.2105
16142005.11.02 16:47modify5201.001.20551.20601.2105
16152005.11.02 16:47modify5201.001.20551.20611.2105
16162005.11.02 16:48modify5211.001.20601.20611.2110
16172005.11.02 16:59s/l5201.001.20611.20611.21056.0010996.00
16182005.11.02 16:59s/l5211.001.20611.20611.21101.0010997.00
16192005.11.03 12:01sell stop5221.001.20441.20491.1994
16202005.11.03 12:01sell stop5231.001.20391.20441.1989
16212005.11.03 12:01sell stop5241.001.20341.20391.1984
16222005.11.03 12:01sell stop5251.001.20291.20341.1979
16232005.11.03 12:01sell stop5261.001.20241.20291.1974
16242005.11.03 13:54sell5221.001.20441.20491.1994
16252005.11.03 13:54s/l5221.001.20491.20491.1994-5.0010992.00
16262005.11.03 13:59sell5231.001.20391.20441.1989
16272005.11.03 13:59sell5241.001.20341.20391.1984
16282005.11.03 13:59sell5251.001.20291.20341.1979
16292005.11.03 13:59sell5261.001.20241.20291.1974
16302005.11.03 13:59modify5231.001.20391.20251.1989
16312005.11.03 14:00modify5241.001.20341.20261.1984
16322005.11.03 14:35modify5251.001.20291.20261.1979
16332005.11.03 14:35s/l5231.001.20251.20251.198914.0011006.00
16342005.11.03 14:35s/l5241.001.20261.20261.19848.0011014.00
16352005.11.03 14:35s/l5251.001.20261.20261.19793.0011017.00
16362005.11.03 14:37modify5261.001.20241.20231.1974
16372005.11.03 14:37modify5261.001.20241.20221.1974
16382005.11.03 14:37modify5261.001.20241.20191.1974
16392005.11.03 14:39s/l5261.001.20191.20191.19745.0011022.00
16402005.11.04 14:00buy stop5271.001.19901.19851.2040
16412005.11.04 14:00buy stop5281.001.19951.19901.2045
16422005.11.04 14:00buy stop5291.001.20001.19951.2050
16432005.11.04 14:00buy stop5301.001.20051.20001.2055
16442005.11.04 14:00buy stop5311.001.20101.20051.2060
16452005.11.06 23:00expiration5271.001.19901.19851.2040
16462005.11.06 23:00expiration5281.001.19951.19901.2045
16472005.11.06 23:00expiration5291.001.20001.19951.2050
16482005.11.06 23:00expiration5301.001.20051.20001.2055
16492005.11.06 23:00expiration5311.001.20101.20051.2060
16502005.11.08 16:19buy stop5321.001.17861.17811.1836
16512005.11.08 16:19buy stop5331.001.17911.17861.1841
16522005.11.08 16:19buy stop5341.001.17961.17911.1846
16532005.11.08 16:19buy stop5351.001.18011.17961.1851
16542005.11.08 16:19buy stop5361.001.18061.18011.1856
16552005.11.08 18:14buy5321.001.17861.17811.1836
16562005.11.08 18:14s/l5321.001.17811.17811.1836-5.0011017.00
16572005.11.08 18:16buy5331.001.17911.17861.1841
16582005.11.08 18:16s/l5331.001.17861.17861.1841-5.0011012.00
16592005.11.08 18:59buy5341.001.17961.17911.1846
16602005.11.08 19:00s/l5341.001.17911.17911.1846-5.0011007.00
16612005.11.09 16:19expiration5351.001.18011.17961.1851
16622005.11.09 16:19expiration5361.001.18061.18011.1856
16632005.11.09 19:32buy stop5371.001.17881.17831.1838
16642005.11.09 19:32buy stop5381.001.17931.17881.1843
16652005.11.09 19:32buy stop5391.001.17981.17931.1848
16662005.11.09 19:32buy stop5401.001.18031.17981.1853
16672005.11.10 10:53buy5371.001.17881.17831.1838
16682005.11.10 10:53s/l5371.001.17831.17831.1838-5.0011002.00
16692005.11.10 11:28buy5381.001.17931.17881.1843
16702005.11.10 11:28s/l5381.001.17881.17881.1843-5.0010997.00
16712005.11.10 19:32expiration5391.001.17981.17931.1848
16722005.11.10 19:32expiration5401.001.18031.17981.1853
16732005.11.11 20:59buy stop5411.001.17441.17391.1794
16742005.11.11 20:59buy stop5421.001.17491.17441.1799
16752005.11.11 20:59buy stop5431.001.17541.17491.1804
16762005.11.11 20:59buy stop5441.001.17591.17541.1809
16772005.11.11 20:59buy stop5451.001.17641.17591.1814
16782005.11.14 00:00expiration5411.001.17441.17391.1794
16792005.11.14 00:00expiration5421.001.17491.17441.1799
16802005.11.14 00:00expiration5431.001.17541.17491.1804
16812005.11.14 00:00expiration5441.001.17591.17541.1809
16822005.11.14 00:00expiration5451.001.17641.17591.1814
16832005.11.14 12:59sell stop5461.001.17011.17061.1651
16842005.11.14 12:59sell stop5471.001.16961.17011.1646
16852005.11.14 12:59sell stop5481.001.16911.16961.1641
16862005.11.14 12:59sell stop5491.001.16861.16911.1636
16872005.11.14 14:20sell5461.001.17011.17061.1651
16882005.11.14 14:20s/l5461.001.17061.17061.1651-5.0010992.00
16892005.11.14 14:22sell5471.001.16961.17011.1646
16902005.11.14 14:24s/l5471.001.17011.17011.1646-5.0010987.00
16912005.11.14 16:29sell5481.001.16911.16961.1641
16922005.11.14 16:29s/l5481.001.16961.16961.1641-5.0010982.00
16932005.11.14 16:59sell5491.001.16861.16911.1636
16942005.11.14 16:59modify5491.001.16861.16801.1636
16952005.11.14 17:00modify5491.001.16861.16781.1636
16962005.11.14 17:13s/l5491.001.16781.16781.16368.0010990.00
16972005.11.15 09:23buy stop5501.001.17261.17211.1776
16982005.11.15 09:23buy stop5511.001.17311.17261.1781
16992005.11.15 09:23buy stop5521.001.17361.17311.1786
17002005.11.15 09:23buy stop5531.001.17411.17361.1791
17012005.11.15 20:59buy5501.001.17261.17211.1776
17022005.11.15 20:59buy5511.001.17311.17261.1781
17032005.11.15 21:00s/l5511.001.17261.17261.1781-5.0010985.00
17042005.11.15 21:08s/l5501.001.17211.17211.1776-5.0010980.00
17052005.11.15 23:59buy5521.001.17361.17311.1786
17062005.11.16 00:00s/l5521.001.17311.17311.1786-5.0010975.00
17072005.11.16 09:23expiration5531.001.17411.17361.1791
17082005.11.16 10:59sell stop5541.001.16711.16761.1621
17092005.11.16 10:59sell stop5551.001.16561.16611.1606
17102005.11.16 14:59sell5541.001.16711.16761.1621
17112005.11.16 14:59sell5551.001.16561.16611.1606
17122005.11.16 14:59modify5541.001.16711.16611.1621
17132005.11.16 15:00s/l5541.001.16611.16611.162110.0010985.00
17142005.11.16 15:00s/l5551.001.16611.16611.1606-5.0010980.00
17152005.11.17 09:51buy stop5561.001.17051.17001.1755
17162005.11.17 09:51buy stop5571.001.17101.17051.1760
17172005.11.17 09:51buy stop5581.001.17151.17101.1765
17182005.11.17 09:51buy stop5591.001.17201.17151.1770
17192005.11.17 09:51buy stop5601.001.17251.17201.1775
17202005.11.17 14:59buy5561.001.17051.17001.1755
17212005.11.17 14:59buy5571.001.17101.17051.1760
17222005.11.17 15:00buy5581.001.17151.17101.1765
17232005.11.17 15:54s/l5581.001.17101.17101.1765-5.0010975.00
17242005.11.17 15:56buy5591.001.17201.17151.1770
17252005.11.17 15:56modify5561.001.17051.17061.1755
17262005.11.17 15:56s/l5591.001.17151.17151.1770-5.0010970.00
17272005.11.17 15:56s/l5561.001.17061.17061.17551.0010971.00
17282005.11.17 15:59buy5601.001.17251.17201.1775
17292005.11.17 16:00modify5571.001.17101.17161.1760
17302005.11.17 16:00s/l5601.001.17201.17201.1775-5.0010966.00
17312005.11.17 16:00s/l5571.001.17161.17161.17606.0010972.00
17322005.11.18 07:59sell stop5611.001.17021.17071.1652
17332005.11.18 07:59sell stop5621.001.16971.17021.1647
17342005.11.18 07:59sell stop5631.001.16921.16971.1642
17352005.11.18 07:59sell stop5641.001.16871.16921.1637
17362005.11.18 08:59sell5611.001.17021.17071.1652
17372005.11.18 08:59sell5621.001.16971.17021.1647
17382005.11.18 08:59sell5631.001.16921.16971.1642
17392005.11.18 08:59sell5641.001.16871.16921.1637
17402005.11.18 09:26s/l5641.001.16921.16921.1637-5.0010967.00
17412005.11.18 09:26modify5611.001.17021.16991.1652
17422005.11.18 09:26modify5611.001.17021.16981.1652
17432005.11.18 09:38modify5611.001.17021.16881.1652
17442005.11.18 09:38modify5621.001.16971.16901.1647
17452005.11.18 09:39modify5631.001.16921.16911.1642
17462005.11.18 09:44modify5621.001.16971.16881.1647
17472005.11.18 09:45modify5631.001.16921.16891.1642
17482005.11.18 09:47s/l5611.001.16881.16881.165214.0010981.00
17492005.11.18 09:47s/l5621.001.16881.16881.16479.0010990.00
17502005.11.18 09:47s/l5631.001.16891.16891.16423.0010993.00
17512005.11.18 14:59buy stop5651.001.17861.17811.1836
17522005.11.18 14:59buy stop5661.001.17911.17861.1841
17532005.11.18 14:59buy stop5671.001.17961.17911.1846
17542005.11.18 14:59buy stop5681.001.18011.17961.1851
17552005.11.20 23:00expiration5651.001.17861.17811.1836
17562005.11.20 23:00expiration5661.001.17911.17861.1841
17572005.11.20 23:00expiration5671.001.17961.17911.1846
17582005.11.20 23:00expiration5681.001.18011.17961.1851
17592005.11.21 16:00sell stop5691.001.17271.17321.1677
17602005.11.21 16:00sell stop5701.001.17171.17221.1667
17612005.11.21 16:00sell stop5711.001.17121.17171.1662
17622005.11.21 17:16sell5691.001.17271.17321.1677
17632005.11.21 17:16s/l5691.001.17321.17321.1677-5.0010988.00
17642005.11.22 08:59sell5701.001.17171.17221.1667
17652005.11.22 08:59sell5711.001.17121.17171.1662
17662005.11.22 09:00s/l5711.001.17171.17171.1662-5.0010983.00
17672005.11.22 09:40s/l5701.001.17221.17221.1667-5.0010978.00
17682005.11.22 17:00buy stop5721.001.17501.17451.1800
17692005.11.22 17:00buy stop5731.001.17551.17501.1805
17702005.11.22 17:00buy stop5741.001.17601.17551.1810
17712005.11.22 17:00buy stop5751.001.17651.17601.1815
17722005.11.22 17:00buy stop5761.001.17701.17651.1820
17732005.11.22 18:02buy5721.001.17501.17451.1800
17742005.11.22 18:02s/l5721.001.17451.17451.1800-5.0010973.00
17752005.11.22 19:59buy5731.001.17551.17501.1805
17762005.11.22 19:59buy5741.001.17601.17551.1810
17772005.11.22 19:59buy5751.001.17651.17601.1815
17782005.11.22 19:59buy5761.001.17701.17651.1820
17792005.11.22 20:00t/p5731.001.18051.17501.180550.0011023.00
17802005.11.22 20:20modify5741.001.17601.17991.1810
17812005.11.22 20:20t/p5741.001.18101.17991.181050.0011073.00
17822005.11.22 20:20modify5751.001.17651.18061.1815
17832005.11.22 20:20modify5761.001.17701.18051.1820
17842005.11.22 20:21modify5761.001.17701.18061.1820
17852005.11.22 20:21modify5751.001.17651.18071.1815
17862005.11.22 20:21modify5751.001.17651.18091.1815
17872005.11.22 20:21t/p5751.001.18151.18091.181550.0011123.00
17882005.11.22 20:21modify5761.001.17701.18111.1820
17892005.11.22 20:21modify5761.001.17701.18121.1820
17902005.11.22 20:21modify5761.001.17701.18131.1820
17912005.11.22 20:22s/l5761.001.18131.18131.182043.0011166.00
17922005.11.23 12:00sell stop5771.001.17641.17691.1714
17932005.11.23 12:00sell stop5781.001.17591.17641.1709
17942005.11.23 12:00sell stop5791.001.17541.17591.1704
17952005.11.23 12:00sell stop5801.001.17491.17541.1699
17962005.11.23 12:00sell stop5811.001.17441.17491.1694
17972005.11.24 12:00expiration5771.001.17641.17691.1714
17982005.11.24 12:00expiration5781.001.17591.17641.1709
17992005.11.24 12:00expiration5791.001.17541.17591.1704
18002005.11.24 12:00expiration5801.001.17491.17541.1699
18012005.11.24 12:00expiration5811.001.17441.17491.1694
18022005.11.28 15:00buy stop5821.001.17361.17311.1786
18032005.11.28 15:00buy stop5831.001.17411.17361.1791
18042005.11.28 15:00buy stop5841.001.17461.17411.1796
18052005.11.28 15:00buy stop5851.001.17511.17461.1801
18062005.11.28 15:00buy stop5861.001.17561.17511.1806
18072005.11.28 15:25buy5821.001.17361.17311.1786
18082005.11.28 15:25s/l5821.001.17311.17311.1786-5.0011161.00
18092005.11.28 15:59buy5831.001.17411.17361.1791
18102005.11.28 15:59buy5841.001.17461.17411.1796
18112005.11.28 15:59buy5851.001.17511.17461.1801
18122005.11.28 15:59buy5861.001.17561.17511.1806
18132005.11.28 15:59modify5831.001.17411.17871.1791
18142005.11.28 16:00t/p5831.001.17911.17871.179150.0011211.00
18152005.11.28 16:00modify5841.001.17461.17861.1796
18162005.11.28 16:47modify5851.001.17511.17861.1801
18172005.11.28 16:48modify5861.001.17561.17851.1806
18182005.11.28 16:48s/l5841.001.17861.17861.179640.0011251.00
18192005.11.28 16:48s/l5851.001.17861.17861.180135.0011286.00
18202005.11.28 16:48s/l5861.001.17851.17851.180629.0011315.00
18212005.11.29 13:59sell stop5871.001.17481.17531.1698
18222005.11.29 13:59sell stop5881.001.17381.17431.1688
18232005.11.29 13:59sell stop5891.001.17331.17381.1683
18242005.11.30 13:59expiration5871.001.17481.17531.1698
18252005.11.30 13:59expiration5881.001.17381.17431.1688
18262005.11.30 13:59expiration5891.001.17331.17381.1683
18272005.11.30 16:34buy stop5901.001.18091.18041.1859
18282005.11.30 16:34buy stop5911.001.18141.18091.1864
18292005.11.30 16:34buy stop5921.001.18191.18141.1869
18302005.11.30 16:34buy stop5931.001.18241.18191.1874
18312005.12.01 16:34expiration5901.001.18091.18041.1859
18322005.12.01 16:34expiration5911.001.18141.18091.1864
18332005.12.01 16:34expiration5921.001.18191.18141.1869
18342005.12.01 16:34expiration5931.001.18241.18191.1874
18352005.12.05 11:59buy stop5941.001.17561.17511.1806
18362005.12.05 11:59buy stop5951.001.17611.17561.1811
18372005.12.05 11:59buy stop5961.001.17661.17611.1816
18382005.12.05 11:59buy stop5971.001.17711.17661.1821
18392005.12.05 11:59buy stop5981.001.17761.17711.1826
18402005.12.05 12:59buy5941.001.17561.17511.1806
18412005.12.05 12:59buy5951.001.17611.17561.1811
18422005.12.05 12:59buy5961.001.17661.17611.1816
18432005.12.05 12:59buy5971.001.17711.17661.1821
18442005.12.05 12:59buy5981.001.17761.17711.1826
18452005.12.05 13:00s/l5981.001.17711.17711.1826-5.0011310.00
18462005.12.05 13:00modify5941.001.17561.17651.1806
18472005.12.05 13:54modify5951.001.17611.17651.1811
18482005.12.05 13:55s/l5971.001.17661.17661.1821-5.0011305.00
18492005.12.05 13:56s/l5941.001.17651.17651.18069.0011314.00
18502005.12.05 13:56s/l5951.001.17651.17651.18114.0011318.00
18512005.12.05 15:01s/l5961.001.17611.17611.1816-5.0011313.00
18522005.12.06 14:59sell stop5991.001.17451.17501.1695
18532005.12.06 14:59sell stop6001.001.17351.17401.1685
18542005.12.06 14:59sell stop6011.001.17301.17351.1680
18552005.12.07 09:59sell5991.001.17451.17501.1695
18562005.12.07 09:59sell6001.001.17351.17401.1685
18572005.12.07 09:59sell6011.001.17301.17351.1680
18582005.12.07 09:59modify5991.001.17451.17401.1695
18592005.12.07 10:00s/l6011.001.17351.17351.1680-5.0011308.00
18602005.12.07 10:51s/l5991.001.17401.17401.16955.0011313.00
18612005.12.07 10:51s/l6001.001.17401.17401.1685-5.0011308.00
18622005.12.08 08:00buy stop6021.001.17541.17491.1804
18632005.12.08 08:00buy stop6031.001.17591.17541.1809
18642005.12.08 08:00buy stop6041.001.17641.17591.1814
18652005.12.08 08:00buy stop6051.001.17691.17641.1819
18662005.12.08 08:00buy stop6061.001.17741.17691.1824
18672005.12.08 08:59buy6021.001.17541.17491.1804
18682005.12.08 08:59buy6031.001.17591.17541.1809
18692005.12.08 08:59buy6041.001.17641.17591.1814
18702005.12.08 08:59buy6051.001.17691.17641.1819
18712005.12.08 08:59modify6021.001.17541.17591.1804
18722005.12.08 09:00s/l6051.001.17641.17641.1819-5.0011303.00
18732005.12.08 09:26buy6061.001.17741.17691.1824
18742005.12.08 09:26s/l6061.001.17691.17691.1824-5.0011298.00
18752005.12.08 09:26modify6021.001.17541.17651.1804
18762005.12.08 09:26modify6021.001.17541.17661.1804
18772005.12.08 09:26modify6031.001.17591.17651.1809
18782005.12.08 09:31modify6041.001.17641.17651.1814
18792005.12.08 09:32modify6021.001.17541.17661.1804
18802005.12.08 09:32modify6021.001.17541.17671.1804
18812005.12.08 09:32modify6021.001.17541.17681.1804
18822005.12.08 09:32modify6031.001.17591.17671.1809
18832005.12.08 09:32modify6041.001.17641.17671.1814
18842005.12.08 09:33modify6041.001.17641.17671.1814
18852005.12.08 09:33modify6021.001.17541.17681.1804
18862005.12.08 09:33modify6021.001.17541.17701.1804
18872005.12.08 09:33modify6021.001.17541.17721.1804
18882005.12.08 09:33modify6031.001.17591.17711.1809
18892005.12.08 09:34modify6041.001.17641.17711.1814
18902005.12.08 09:34modify6031.001.17591.17721.1809
18912005.12.08 09:34modify6041.001.17641.17721.1814
18922005.12.08 09:36s/l6021.001.17721.17721.180418.0011316.00
18932005.12.08 09:36s/l6031.001.17721.17721.180913.0011329.00
18942005.12.08 09:36s/l6041.001.17721.17721.18148.0011337.00
18952005.12.09 08:00sell stop6071.001.17731.17781.1723
18962005.12.09 08:00sell stop6081.001.17581.17631.1708
18972005.12.09 09:00sell6071.001.17731.17781.1723
18982005.12.09 09:00s/l6071.001.17781.17781.1723-5.0011332.00
18992005.12.11 23:00expiration6081.001.17581.17631.1708
19002005.12.12 00:00sell stop6091.001.17801.17851.1730
19012005.12.12 00:00sell stop6101.001.17751.17801.1725
19022005.12.12 00:00sell stop6111.001.17701.17751.1720
19032005.12.12 00:00sell stop6121.001.17651.17701.1715
19042005.12.13 00:00expiration6091.001.17801.17851.1730
19052005.12.13 00:00expiration6101.001.17751.17801.1725
19062005.12.13 00:00expiration6111.001.17701.17751.1720
19072005.12.13 00:00expiration6121.001.17651.17701.1715
19082005.12.13 10:00sell stop6131.001.19121.19171.1862
19092005.12.13 10:00sell stop6141.001.18971.19021.1847
19102005.12.13 10:26sell6131.001.19121.19171.1862
19112005.12.13 10:26s/l6131.001.19171.19171.1862-5.0011327.00
19122005.12.14 10:00expiration6141.001.18971.19021.1847
19132005.12.14 22:59sell stop6151.001.19811.19861.1931
19142005.12.14 22:59sell stop6161.001.19761.19811.1926
19152005.12.14 22:59sell stop6171.001.19711.19761.1921
19162005.12.14 22:59sell stop6181.001.19661.19711.1916
19172005.12.14 23:59sell6151.001.19811.19861.1931
19182005.12.14 23:59sell6161.001.19761.19811.1926
19192005.12.15 00:00sell6171.001.19711.19761.1921
19202005.12.15 00:00s/l6161.001.19811.19811.1926-5.0011322.00
19212005.12.15 00:00s/l6171.001.19761.19761.1921-5.0011317.00
19222005.12.15 00:00s/l6151.001.19861.19861.1931-5.0011312.00
19232005.12.15 15:59sell6181.001.19661.19711.1916
19242005.12.15 15:59modify6181.001.19661.19621.1916
19252005.12.15 16:00s/l6181.001.19621.19621.19164.0011316.00
19262005.12.16 08:00buy stop6191.001.19931.19881.2043
19272005.12.16 08:00buy stop6201.001.19981.19931.2048
19282005.12.16 08:00buy stop6211.001.20031.19981.2053
19292005.12.16 08:00buy stop6221.001.20081.20031.2058
19302005.12.16 08:00buy stop6231.001.20131.20081.2063
19312005.12.16 08:59buy6191.001.19931.19881.2043
19322005.12.16 08:59buy6201.001.19981.19931.2048
19332005.12.16 08:59buy6211.001.20031.19981.2053
19342005.12.16 08:59buy6221.001.20081.20031.2058
19352005.12.16 08:59buy6231.001.20131.20081.2063
19362005.12.16 08:59modify6191.001.19931.20011.2043
19372005.12.16 09:00s/l6231.001.20081.20081.2063-5.0011311.00
19382005.12.16 09:07modify6201.001.19981.20011.2048
19392005.12.16 09:07s/l6221.001.20031.20031.2058-5.0011306.00
19402005.12.16 09:07s/l6191.001.20011.20011.20438.0011314.00
19412005.12.16 09:07s/l6201.001.20011.20011.20483.0011317.00
19422005.12.16 09:07s/l6211.001.19981.19981.2053-5.0011312.00
19432005.12.16 14:55sell stop6241.001.19621.19671.1912
19442005.12.16 14:55sell stop6251.001.19571.19621.1907
19452005.12.16 14:55sell stop6261.001.19521.19571.1902
19462005.12.16 14:55sell stop6271.001.19471.19521.1897
19472005.12.18 23:00expiration6241.001.19621.19671.1912
19482005.12.18 23:00expiration6251.001.19571.19621.1907
19492005.12.18 23:00expiration6261.001.19521.19571.1902
19502005.12.18 23:00expiration6271.001.19471.19521.1897
19512005.12.19 12:59sell stop6281.001.19751.19801.1925
19522005.12.19 12:59sell stop6291.001.19601.19651.1910
19532005.12.20 08:22sell6281.001.19751.19801.1925
19542005.12.20 08:22s/l6281.001.19801.19801.1925-5.0011307.00
19552005.12.20 12:59expiration6291.001.19601.19651.1910
19562005.12.22 14:59buy stop6301.001.18851.18801.1935
19572005.12.22 14:59buy stop6311.001.18951.18901.1945
19582005.12.22 14:59buy stop6321.001.19001.18951.1950
19592005.12.22 16:10buy6301.001.18851.18801.1935
19602005.12.22 16:11s/l6301.001.18801.18801.1935-5.0011302.00
19612005.12.23 14:59expiration6311.001.18951.18901.1945
19622005.12.23 14:59expiration6321.001.19001.18951.1950
19632005.12.23 16:34buy stop6331.001.18861.18811.1936
19642005.12.23 16:34buy stop6341.001.18911.18861.1941
19652005.12.23 16:34buy stop6351.001.18961.18911.1946
19662005.12.23 16:34buy stop6361.001.19011.18961.1951
19672005.12.23 16:34buy stop6371.001.19061.19011.1956
19682005.12.26 22:00expiration6331.001.18861.18811.1936
19692005.12.26 22:00expiration6341.001.18911.18861.1941
19702005.12.26 22:00expiration6351.001.18961.18911.1946
19712005.12.26 22:00expiration6361.001.19011.18961.1951
19722005.12.26 22:00expiration6371.001.19061.19011.1956
19732005.12.26 23:07sell stop6381.001.18421.18471.1792
19742005.12.26 23:07sell stop6391.001.18371.18421.1787
19752005.12.26 23:07sell stop6401.001.18321.18371.1782
19762005.12.26 23:07sell stop6411.001.18271.18321.1777
19772005.12.26 23:07sell stop6421.001.18221.18271.1772
19782005.12.26 23:59sell6381.001.18421.18471.1792
19792005.12.26 23:59sell6391.001.18371.18421.1787
19802005.12.27 00:00s/l6391.001.18421.18421.1787-5.0011297.00
19812005.12.27 01:59s/l6381.001.18471.18471.1792-5.0011292.00
19822005.12.27 19:59sell6401.001.18321.18371.1782
19832005.12.27 20:00s/l6401.001.18371.18371.1782-5.0011287.00
19842005.12.27 21:59sell6411.001.18271.18321.1777
19852005.12.27 22:00s/l6411.001.18321.18321.1777-5.0011282.00
19862005.12.27 23:09expiration6421.001.18221.18271.1772
19872005.12.28 01:00buy stop6431.001.18681.18631.1918
19882005.12.28 01:00buy stop6441.001.18731.18681.1923
19892005.12.28 01:00buy stop6451.001.18781.18731.1928
19902005.12.28 01:00buy stop6461.001.18831.18781.1933
19912005.12.28 01:00buy stop6471.001.18881.18831.1938
19922005.12.28 06:59buy6431.001.18681.18631.1918
19932005.12.28 06:59buy6441.001.18731.18681.1923
19942005.12.28 06:59buy6451.001.18781.18731.1928
19952005.12.28 07:00s/l6451.001.18731.18731.1928-5.0011277.00
19962005.12.28 07:59t/p6431.001.19181.18631.191850.0011327.00
19972005.12.28 07:59buy6461.001.18831.18781.1933
19982005.12.28 07:59buy6471.001.18881.18831.1938
19992005.12.28 07:59modify6441.001.18731.19171.1923
20002005.12.28 08:00t/p6441.001.19231.19171.192350.0011377.00
20012005.12.28 08:00modify6461.001.18831.19181.1933
20022005.12.28 08:11modify6471.001.18881.19181.1938
20032005.12.28 08:12s/l6461.001.19181.19181.193335.0011412.00
20042005.12.28 08:12s/l6471.001.19181.19181.193830.0011442.00
20052005.12.28 17:59sell stop6481.001.18251.18301.1775
20062005.12.28 17:59sell stop6491.001.18151.18201.1765
20072005.12.28 17:59sell stop6501.001.18101.18151.1760
20082005.12.29 13:28sell6481.001.18251.18301.1775
20092005.12.29 13:28s/l6481.001.18301.18301.1775-5.0011437.00
20102005.12.29 17:59expiration6491.001.18151.18201.1765
20112005.12.29 17:59expiration6501.001.18101.18151.1760
20122005.12.30 02:59buy stop6511.001.18771.18721.1927
20132005.12.30 02:59buy stop6521.001.18821.18771.1932
20142005.12.30 02:59buy stop6531.001.18871.18821.1937
20152005.12.30 02:59buy stop6541.001.18921.18871.1942
20162005.12.30 02:59buy stop6551.001.18971.18921.1947
20172005.12.30 03:59buy6511.001.18771.18721.1927
20182005.12.30 04:00s/l6511.001.18721.18721.1927-5.0011432.00
20192005.12.30 04:23buy6521.001.18821.18771.1932
20202005.12.30 04:23s/l6521.001.18771.18771.1932-5.0011427.00
20212005.12.30 04:59buy6531.001.18871.18821.1937
20222005.12.30 05:00s/l6531.001.18821.18821.1937-5.0011422.00
20232005.12.30 07:32buy6541.001.18921.18871.1942
20242005.12.30 07:32s/l6541.001.18871.18871.1942-5.0011417.00
20252006.01.02 22:00expiration6551.001.18971.18921.1947
20262006.01.03 01:20buy stop6561.001.18561.18511.1906
20272006.01.03 01:20buy stop6571.001.18611.18561.1911
20282006.01.03 01:20buy stop6581.001.18661.18611.1916
20292006.01.03 01:20buy stop6591.001.18711.18661.1921
20302006.01.03 01:20buy stop6601.001.18761.18711.1926
20312006.01.03 01:59buy6561.001.18561.18511.1906
20322006.01.03 01:59buy6571.001.18611.18561.1911
20332006.01.03 01:59buy6581.001.18661.18611.1916
20342006.01.03 02:00s/l6581.001.18611.18611.1916-5.0011412.00
20352006.01.03 02:59modify6561.001.18561.18571.1906
20362006.01.03 02:59buy6591.001.18711.18661.1921
20372006.01.03 02:59buy6601.001.18761.18711.1926
20382006.01.03 02:59modify6561.001.18561.18651.1906
20392006.01.03 03:00s/l6601.001.18711.18711.1926-5.0011407.00
20402006.01.03 03:00modify6571.001.18611.18651.1911
20412006.01.03 03:05modify6561.001.18561.18661.1906
20422006.01.03 03:05modify6561.001.18561.18671.1906
20432006.01.03 03:05modify6561.001.18561.18681.1906
20442006.01.03 03:05modify6571.001.18611.18671.1911
20452006.01.03 03:06modify6571.001.18611.18681.1911
20462006.01.03 03:19s/l6561.001.18681.18681.190612.0011419.00
20472006.01.03 03:19s/l6571.001.18681.18681.19117.0011426.00
20482006.01.03 05:21modify6591.001.18711.18721.1921
20492006.01.03 05:24modify6591.001.18711.18741.1921
20502006.01.03 05:59modify6591.001.18711.18871.1921
20512006.01.03 06:01s/l6591.001.18871.18871.192116.0011442.00
20522006.01.05 11:00sell stop6611.001.20711.20761.2021
20532006.01.05 11:00sell stop6621.001.20611.20661.2011
20542006.01.05 11:00sell stop6631.001.20561.20611.2006
20552006.01.06 11:02expiration6611.001.20711.20761.2021
20562006.01.06 11:02expiration6621.001.20611.20661.2011
20572006.01.06 11:02expiration6631.001.20561.20611.2006
20582006.01.06 12:59buy stop6641.001.21131.21081.2163
20592006.01.06 12:59buy stop6651.001.21181.21131.2168
20602006.01.06 12:59buy stop6661.001.21231.21181.2173
20612006.01.06 12:59buy stop6671.001.21281.21231.2178
20622006.01.06 12:59buy stop6681.001.21331.21281.2183
20632006.01.06 13:59buy6641.001.21131.21081.2163
20642006.01.06 13:59buy6651.001.21181.21131.2168
20652006.01.06 13:59buy6661.001.21231.21181.2173
20662006.01.06 13:59buy6671.001.21281.21231.2178
20672006.01.06 13:59buy6681.001.21331.21281.2183
20682006.01.06 13:59modify6641.001.21131.21561.2163
20692006.01.06 14:00modify6641.001.21131.21571.2163
20702006.01.06 14:29modify6651.001.21181.21571.2168
20712006.01.06 14:30modify6661.001.21231.21531.2173
20722006.01.06 14:30s/l6641.001.21571.21571.216344.0011486.00
20732006.01.06 14:30s/l6651.001.21571.21571.216839.0011525.00
20742006.01.06 14:30s/l6661.001.21531.21531.217330.0011555.00
20752006.01.06 14:30modify6671.001.21281.21481.2178
20762006.01.06 14:30s/l6671.001.21481.21481.217820.0011575.00
20772006.01.06 14:30modify6681.001.21331.21401.2183
20782006.01.06 14:30s/l6681.001.21401.21401.21837.0011582.00
20792006.01.09 07:59sell stop6691.001.20961.21011.2046
20802006.01.09 07:59sell stop6701.001.20811.20861.2031
20812006.01.09 08:59sell6691.001.20961.21011.2046
20822006.01.09 10:08sell6701.001.20811.20861.2031
20832006.01.09 10:08s/l6701.001.20861.20861.2031-5.0011577.00
20842006.01.09 10:10modify6691.001.20961.20931.2046
20852006.01.09 10:11modify6691.001.20961.20921.2046
20862006.01.09 10:34modify6691.001.20961.20911.2046
20872006.01.09 10:39s/l6691.001.20911.20911.20465.0011582.00
20882006.01.10 10:59buy stop6711.001.21261.21211.2176
20892006.01.10 10:59buy stop6721.001.21361.21311.2186
20902006.01.10 10:59buy stop6731.001.21411.21361.2191
20912006.01.11 10:59expiration6711.001.21261.21211.2176
20922006.01.11 10:59expiration6721.001.21361.21311.2186
20932006.01.11 10:59expiration6731.001.21411.21361.2191
20942006.01.11 11:59buy stop6741.001.20911.20861.2141
20952006.01.11 11:59buy stop6751.001.20961.20911.2146
20962006.01.11 11:59buy stop6761.001.21011.20961.2151
20972006.01.11 11:59buy stop6771.001.21061.21011.2156
20982006.01.11 11:59buy stop6781.001.21111.21061.2161
20992006.01.11 12:59buy6741.001.20911.20861.2141
21002006.01.11 13:00s/l6741.001.20861.20861.2141-5.0011577.00
21012006.01.11 13:25buy6751.001.20961.20911.2146
21022006.01.11 13:25s/l6751.001.20911.20911.2146-5.0011572.00
21032006.01.11 13:30buy6761.001.21011.20961.2151
21042006.01.11 13:30s/l6761.001.20961.20961.2151-5.0011567.00
21052006.01.11 14:59buy6771.001.21061.21011.2156
21062006.01.11 14:59buy6781.001.21111.21061.2161
21072006.01.11 15:00modify6771.001.21061.21081.2156
21082006.01.11 15:08s/l6771.001.21081.21081.21562.0011569.00
21092006.01.11 15:08s/l6781.001.21061.21061.2161-5.0011564.00
21102006.01.12 13:59sell stop6791.001.20731.20781.2023
21112006.01.12 13:59sell stop6801.001.20581.20631.2008
21122006.01.12 14:59sell6791.001.20731.20781.2023
21132006.01.12 14:59sell6801.001.20581.20631.2008
21142006.01.12 14:59modify6791.001.20731.20451.2023
21152006.01.12 15:00modify6791.001.20731.20441.2023
21162006.01.12 15:26modify6801.001.20581.20441.2008
21172006.01.12 15:27s/l6791.001.20441.20441.202329.0011593.00
21182006.01.12 15:27s/l6801.001.20441.20441.200814.0011607.00
21192006.01.13 08:00buy stop6811.001.20871.20821.2137
21202006.01.13 08:00buy stop6821.001.20921.20871.2142
21212006.01.13 08:00buy stop6831.001.20971.20921.2147
21222006.01.13 08:00buy stop6841.001.21021.20971.2152
21232006.01.13 08:00buy stop6851.001.21071.21021.2157
21242006.01.13 16:44buy6811.001.20871.20821.2137
21252006.01.13 16:44s/l6811.001.20821.20821.2137-5.0011602.00
21262006.01.13 16:47buy6821.001.20921.20871.2142
21272006.01.13 16:47s/l6821.001.20871.20871.2142-5.0011597.00
21282006.01.13 16:47buy6831.001.20971.20921.2147
21292006.01.13 16:47s/l6831.001.20921.20921.2147-5.0011592.00
21302006.01.13 16:59buy6841.001.21021.20971.2152
21312006.01.13 16:59buy6851.001.21071.21021.2157
21322006.01.13 17:00s/l6851.001.21021.21021.2157-5.0011587.00
21332006.01.13 17:29s/l6841.001.20971.20971.2152-5.0011582.00
21342006.01.16 14:00sell stop6861.001.21051.21101.2055
21352006.01.16 14:00sell stop6871.001.21001.21051.2050
21362006.01.16 14:00sell stop6881.001.20951.21001.2045
21372006.01.16 14:00sell stop6891.001.20901.20951.2040
21382006.01.17 00:59sell6861.001.21051.21101.2055
21392006.01.17 00:59sell6871.001.21001.21051.2050
21402006.01.17 00:59sell6881.001.20951.21001.2045
21412006.01.17 00:59sell6891.001.20901.20951.2040
21422006.01.17 01:54s/l6881.001.21001.21001.2045-5.0011577.00
21432006.01.17 01:54s/l6891.001.20951.20951.2040-5.0011572.00
21442006.01.17 01:54s/l6871.001.21051.21051.2050-5.0011567.00
21452006.01.17 01:55s/l6861.001.21101.21101.2055-5.0011562.00
21462006.01.17 07:00buy stop6901.001.21341.21291.2184
21472006.01.17 07:00buy stop6911.001.21391.21341.2189
21482006.01.17 07:00buy stop6921.001.21441.21391.2194
21492006.01.17 07:00buy stop6931.001.21491.21441.2199
21502006.01.17 07:00buy stop6941.001.21541.21491.2204
21512006.01.17 07:47buy6901.001.21341.21291.2184
21522006.01.17 07:48s/l6901.001.21291.21291.2184-5.0011557.00
21532006.01.17 07:52buy6911.001.21391.21341.2189
21542006.01.17 07:52s/l6911.001.21341.21341.2189-5.0011552.00
21552006.01.17 08:21buy6921.001.21441.21391.2194
21562006.01.17 08:22s/l6921.001.21391.21391.2194-5.0011547.00
21572006.01.18 07:00expiration6931.001.21491.21441.2199
21582006.01.18 07:00expiration6941.001.21541.21491.2204
21592006.01.18 07:59buy stop6951.001.21331.21281.2183
21602006.01.18 07:59buy stop6961.001.21381.21331.2188
21612006.01.18 07:59buy stop6971.001.21431.21381.2193
21622006.01.18 07:59buy stop6981.001.21481.21431.2198
21632006.01.18 07:59buy stop6991.001.21531.21481.2203
21642006.01.18 08:59buy6951.001.21331.21281.2183
21652006.01.18 08:59buy6961.001.21381.21331.2188
21662006.01.18 08:59buy6971.001.21431.21381.2193
21672006.01.18 09:00s/l6971.001.21381.21381.2193-5.0011542.00
21682006.01.18 09:00s/l6951.001.21281.21281.2183-5.0011537.00
21692006.01.18 09:00s/l6961.001.21331.21331.2188-5.0011532.00
21702006.01.18 14:45buy6981.001.21481.21431.2198
21712006.01.18 14:45s/l6981.001.21431.21431.2198-5.0011527.00
21722006.01.18 14:45buy6991.001.21531.21481.2203
21732006.01.18 14:45s/l6991.001.21481.21481.2203-5.0011522.00
21742006.01.18 16:18sell stop7001.001.20861.20911.2036
21752006.01.18 16:18sell stop7011.001.20811.20861.2031
21762006.01.18 16:18sell stop7021.001.20761.20811.2026
21772006.01.18 16:18sell stop7031.001.20711.20761.2021
21782006.01.18 16:18sell stop7041.001.20661.20711.2016
21792006.01.18 16:59sell7001.001.20861.20911.2036
21802006.01.18 17:41s/l7001.001.20911.20911.2036-5.0011517.00
21812006.01.18 17:42sell7011.001.20811.20861.2031
21822006.01.18 17:42s/l7011.001.20861.20861.2031-5.0011512.00
21832006.01.18 17:44sell7021.001.20761.20811.2026
21842006.01.18 17:44s/l7021.001.20811.20811.2026-5.0011507.00
21852006.01.18 17:45sell7031.001.20711.20761.2021
21862006.01.18 17:45s/l7031.001.20761.20761.2021-5.0011502.00
21872006.01.19 13:37sell7041.001.20661.20711.2016
21882006.01.19 13:37s/l7041.001.20711.20711.2016-5.0011497.00
21892006.01.19 16:00buy stop7051.001.21311.21261.2181
21902006.01.19 16:00buy stop7061.001.21361.21311.2186
21912006.01.19 16:00buy stop7071.001.21411.21361.2191
21922006.01.19 16:00buy stop7081.001.21461.21411.2196
21932006.01.20 16:00expiration7051.001.21311.21261.2181
21942006.01.20 16:00expiration7061.001.21361.21311.2186
21952006.01.20 16:00expiration7071.001.21411.21361.2191
21962006.01.20 16:00expiration7081.001.21461.21411.2196
21972006.01.24 12:15sell stop7091.001.22641.22691.2214
21982006.01.24 12:15sell stop7101.001.22591.22641.2209
21992006.01.24 12:15sell stop7111.001.22541.22591.2204
22002006.01.24 12:15sell stop7121.001.22491.22541.2199
22012006.01.24 12:15sell stop7131.001.22441.22491.2194
22022006.01.24 13:59sell7091.001.22641.22691.2214
22032006.01.24 14:00s/l7091.001.22691.22691.2214-5.0011492.00
22042006.01.25 03:58sell7101.001.22591.22641.2209
22052006.01.25 03:58s/l7101.001.22641.22641.2209-5.0011487.00
22062006.01.25 12:16expiration7111.001.22541.22591.2204
22072006.01.25 12:16expiration7121.001.22491.22541.2199
22082006.01.25 12:16expiration7131.001.22441.22491.2194
22092006.01.25 14:00sell stop7141.001.22571.22621.2207
22102006.01.25 14:00sell stop7151.001.22421.22471.2192
22112006.01.25 15:51sell7141.001.22571.22621.2207
22122006.01.25 15:51s/l7141.001.22621.22621.2207-5.0011482.00
22132006.01.25 21:00sell7151.001.22421.22471.2192
22142006.01.25 21:14s/l7151.001.22471.22471.2192-5.0011477.00
22152006.01.26 08:58buy stop7161.001.22791.22741.2329
22162006.01.26 08:58buy stop7171.001.22841.22791.2334
22172006.01.26 08:58buy stop7181.001.22891.22841.2339
22182006.01.26 08:58buy stop7191.001.22941.22891.2344
22192006.01.26 08:58buy stop7201.001.22991.22941.2349
22202006.01.27 08:58expiration7161.001.22791.22741.2329
22212006.01.27 08:58expiration7171.001.22841.22791.2334
22222006.01.27 08:58expiration7181.001.22891.22841.2339
22232006.01.27 08:58expiration7191.001.22941.22891.2344
22242006.01.27 08:58expiration7201.001.22991.22941.2349
22252006.01.27 15:00buy stop7211.001.22371.22321.2287
22262006.01.27 15:00buy stop7221.001.22421.22371.2292
22272006.01.27 15:00buy stop7231.001.22471.22421.2297
22282006.01.27 15:00buy stop7241.001.22521.22471.2302
22292006.01.27 15:00buy stop7251.001.22571.22521.2307
22302006.01.29 23:00expiration7211.001.22371.22321.2287
22312006.01.29 23:00expiration7221.001.22421.22371.2292
22322006.01.29 23:00expiration7231.001.22471.22421.2297
22332006.01.29 23:00expiration7241.001.22521.22471.2302
22342006.01.29 23:00expiration7251.001.22571.22521.2307
22352006.01.31 04:00buy stop7261.001.21161.21111.2166
22362006.01.31 04:00buy stop7271.001.21211.21161.2171
22372006.01.31 04:00buy stop7281.001.21261.21211.2176
22382006.01.31 04:00buy stop7291.001.21311.21261.2181
22392006.01.31 04:00buy stop7301.001.21361.21311.2186
22402006.01.31 07:59buy7261.001.21161.21111.2166
22412006.01.31 08:00s/l7261.001.21111.21111.2166-5.0011472.00
22422006.01.31 12:59buy7271.001.21211.21161.2171
22432006.01.31 12:59buy7281.001.21261.21211.2176
22442006.01.31 13:00s/l7281.001.21211.21211.2176-5.0011467.00
22452006.01.31 13:00s/l7271.001.21161.21161.2171-5.0011462.00
22462006.01.31 14:59buy7291.001.21311.21261.2181
22472006.01.31 15:00s/l7291.001.21261.21261.2181-5.0011457.00
22482006.01.31 15:59buy7301.001.21361.21311.2186
22492006.01.31 15:59modify7301.001.21361.21381.2186
22502006.01.31 16:17s/l7301.001.21381.21381.21862.0011459.00
22512006.02.01 09:59sell stop7311.001.21151.21201.2065
22522006.02.01 09:59sell stop7321.001.21001.21051.2050
22532006.02.01 10:48sell7311.001.21151.21201.2065
22542006.02.01 10:48s/l7311.001.21201.21201.2065-5.0011454.00
22552006.02.01 11:59sell7321.001.21001.21051.2050
22562006.02.01 12:00s/l7321.001.21051.21051.2050-5.0011449.00
22572006.02.02 16:00buy stop7331.001.21001.20951.2150
22582006.02.02 16:00buy stop7341.001.21051.21001.2155
22592006.02.02 16:00buy stop7351.001.21101.21051.2160
22602006.02.02 16:00buy stop7361.001.21151.21101.2165
22612006.02.02 16:00buy stop7371.001.21201.21151.2170
22622006.02.02 16:23buy7331.001.21001.20951.2150
22632006.02.02 16:23s/l7331.001.20951.20951.2150-5.0011444.00
22642006.02.02 16:29buy7341.001.21051.21001.2155
22652006.02.02 16:29s/l7341.001.21001.21001.2155-5.0011439.00
22662006.02.02 17:28buy7351.001.21101.21051.2160
22672006.02.02 17:28s/l7351.001.21051.21051.2160-5.0011434.00
22682006.02.03 16:05expiration7361.001.21151.21101.2165
22692006.02.03 16:05expiration7371.001.21201.21151.2170
22702006.02.07 08:50buy stop7381.001.19971.19921.2047
22712006.02.07 08:50buy stop7391.001.20021.19971.2052
22722006.02.07 08:50buy stop7401.001.20071.20021.2057
22732006.02.07 08:50buy stop7411.001.20121.20071.2062
22742006.02.07 08:50buy stop7421.001.20171.20121.2067
22752006.02.07 08:50buy7381.001.19971.19921.2047
22762006.02.07 08:50s/l7381.001.19921.19921.2047-5.0011429.00
22772006.02.07 09:06buy7391.001.20021.19971.2052
22782006.02.07 09:06s/l7391.001.19971.19971.2052-5.0011424.00
22792006.02.07 09:12buy7401.001.20071.20021.2057
22802006.02.07 09:12s/l7401.001.20021.20021.2057-5.0011419.00
22812006.02.08 08:50expiration7411.001.20121.20071.2062
22822006.02.08 08:50expiration7421.001.20171.20121.2067
22832006.02.09 00:59buy stop7431.001.20051.20001.2055
22842006.02.09 00:59buy stop7441.001.20151.20101.2065
22852006.02.09 00:59buy stop7451.001.20201.20151.2070
22862006.02.10 00:59expiration7431.001.20051.20001.2055
22872006.02.10 00:59expiration7441.001.20151.20101.2065
22882006.02.10 00:59expiration7451.001.20201.20151.2070
22892006.02.10 08:15sell stop7461.001.19651.19701.1915
22902006.02.10 08:15sell stop7471.001.19601.19651.1910
22912006.02.10 08:15sell stop7481.001.19551.19601.1905
22922006.02.10 08:15sell stop7491.001.19501.19551.1900
22932006.02.10 08:15sell stop7501.001.19451.19501.1895
22942006.02.10 13:42sell7461.001.19651.19701.1915
22952006.02.10 13:43s/l7461.001.19701.19701.1915-5.0011414.00
22962006.02.10 15:59sell7471.001.19601.19651.1910
22972006.02.10 15:59sell7481.001.19551.19601.1905
22982006.02.10 15:59sell7491.001.19501.19551.1900
22992006.02.10 15:59sell7501.001.19451.19501.1895
23002006.02.10 16:53modify7471.001.19601.19411.1910
23012006.02.10 16:54modify7471.001.19601.19271.1910
23022006.02.10 16:54modify7471.001.19601.19251.1910
23032006.02.10 16:54modify7471.001.19601.19241.1910
23042006.02.10 16:54modify7471.001.19601.19221.1910
23052006.02.10 16:54modify7471.001.19601.19201.1910
23062006.02.10 16:54modify7481.001.19551.19201.1905
23072006.02.10 16:54modify7491.001.19501.19211.1900
23082006.02.10 16:54modify7501.001.19451.19221.1895
23092006.02.10 16:55modify7501.001.19451.19211.1895
23102006.02.10 16:55modify7491.001.19501.19201.1900
23112006.02.10 16:56s/l7471.001.19201.19201.191040.0011454.00
23122006.02.10 16:56s/l7481.001.19201.19201.190535.0011489.00
23132006.02.10 16:56s/l7491.001.19201.19201.190030.0011519.00
23142006.02.10 16:56modify7501.001.19451.19201.1895
23152006.02.10 16:56modify7501.001.19451.19181.1895
23162006.02.10 16:59s/l7501.001.19181.19181.189527.0011546.00
23172006.02.13 20:25buy stop7511.001.19241.19191.1974
23182006.02.13 20:25buy stop7521.001.19291.19241.1979
23192006.02.13 20:25buy stop7531.001.19341.19291.1984
23202006.02.13 20:25buy stop7541.001.19391.19341.1989
23212006.02.13 20:25buy stop7551.001.19441.19391.1994
23222006.02.14 06:59buy7511.001.19241.19191.1974
23232006.02.14 07:00s/l7511.001.19191.19191.1974-5.0011541.00
23242006.02.14 20:37expiration7521.001.19291.19241.1979
23252006.02.14 20:37expiration7531.001.19341.19291.1984
23262006.02.14 20:37expiration7541.001.19391.19341.1989
23272006.02.14 20:37expiration7551.001.19441.19391.1994
23282006.02.15 10:00sell stop7561.001.19031.19081.1853
23292006.02.15 10:00sell stop7571.001.18981.19031.1848
23302006.02.15 10:00sell stop7581.001.18931.18981.1843
23312006.02.15 10:00sell stop7591.001.18881.18931.1838
23322006.02.15 10:00sell stop7601.001.18831.18881.1833
23332006.02.15 13:24sell7561.001.19031.19081.1853
23342006.02.15 13:24s/l7561.001.19081.19081.1853-5.0011536.00
23352006.02.15 15:59sell7571.001.18981.19031.1848
23362006.02.15 16:00s/l7571.001.19031.19031.1848-5.0011531.00
23372006.02.15 16:36sell7581.001.18931.18981.1843
23382006.02.15 16:36s/l7581.001.18981.18981.1843-5.0011526.00
23392006.02.15 16:36sell7591.001.18881.18931.1838
23402006.02.15 16:36s/l7591.001.18931.18931.1838-5.0011521.00
23412006.02.15 16:45sell7601.001.18831.18881.1833
23422006.02.15 16:46s/l7601.001.18881.18881.1833-5.0011516.00
23432006.02.16 20:00buy stop7611.001.19051.19001.1955
23442006.02.16 20:00buy stop7621.001.19151.19101.1965
23452006.02.16 20:00buy stop7631.001.19201.19151.1970
23462006.02.16 21:55buy7611.001.19051.19001.1955
23472006.02.16 21:56s/l7611.001.19001.19001.1955-5.0011511.00
23482006.02.17 00:48buy7621.001.19151.19101.1965
23492006.02.17 00:48s/l7621.001.19101.19101.1965-5.0011506.00
23502006.02.17 15:59buy7631.001.19201.19151.1970
23512006.02.17 16:03s/l7631.001.19151.19151.1970-5.0011501.00
23522006.02.20 23:00sell stop7641.001.19251.19301.1875
23532006.02.20 23:00sell stop7651.001.19201.19251.1870
23542006.02.20 23:00sell stop7661.001.19151.19201.1865
23552006.02.20 23:00sell stop7671.001.19101.19151.1860
23562006.02.21 00:18sell7641.001.19251.19301.1875
23572006.02.21 00:18s/l7641.001.19301.19301.1875-5.0011496.00
23582006.02.21 02:59sell7651.001.19201.19251.1870
23592006.02.21 03:00s/l7651.001.19251.19251.1870-5.0011491.00
23602006.02.21 03:39sell7661.001.19151.19201.1865
23612006.02.21 03:39s/l7661.001.19201.19201.1865-5.0011486.00
23622006.02.21 08:27sell7671.001.19101.19151.1860
23632006.02.21 08:28s/l7671.001.19151.19151.1860-5.0011481.00
23642006.02.22 02:00buy stop7681.001.19331.19281.1983
23652006.02.22 02:00buy stop7691.001.19381.19331.1988
23662006.02.22 02:00buy stop7701.001.19431.19381.1993
23672006.02.22 02:00buy stop7711.001.19481.19431.1998
23682006.02.22 02:00buy stop7721.001.19531.19481.2003
23692006.02.22 02:59buy7681.001.19331.19281.1983
23702006.02.22 02:59buy7691.001.19381.19331.1988
23712006.02.22 03:00s/l7691.001.19331.19331.1988-5.0011476.00
23722006.02.22 03:02s/l7681.001.19281.19281.1983-5.0011471.00
23732006.02.23 02:00expiration7701.001.19431.19381.1993
23742006.02.23 02:00expiration7711.001.19481.19431.1998
23752006.02.23 02:00expiration7721.001.19531.19481.2003
23762006.02.23 02:20sell stop7731.001.18921.18971.1842
23772006.02.23 02:20sell stop7741.001.18771.18821.1827
23782006.02.23 03:59sell7731.001.18921.18971.1842
23792006.02.23 04:00s/l7731.001.18971.18971.1842-5.0011466.00
23802006.02.24 02:20expiration7741.001.18771.18821.1827
23812006.02.24 02:22sell stop7751.001.19151.19201.1865
23822006.02.24 02:22sell stop7761.001.19101.19151.1860
23832006.02.24 02:22sell stop7771.001.19051.19101.1855
23842006.02.24 02:22sell stop7781.001.19001.19051.1850
23852006.02.24 02:22sell stop7791.001.18951.19001.1845
23862006.02.24 08:00sell7751.001.19151.19201.1865
23872006.02.24 08:45s/l7751.001.19201.19201.1865-5.0011461.00
23882006.02.24 08:59sell7761.001.19101.19151.1860
23892006.02.24 08:59sell7771.001.19051.19101.1855
23902006.02.24 08:59sell7781.001.19001.19051.1850
23912006.02.24 09:00s/l7781.001.19051.19051.1850-5.0011456.00
23922006.02.24 09:01s/l7771.001.19101.19101.1855-5.0011451.00
23932006.02.24 09:01s/l7761.001.19151.19151.1860-5.0011446.00
23942006.02.24 09:14sell7791.001.18951.19001.1845
23952006.02.24 09:14s/l7791.001.19001.19001.1845-5.0011441.00