|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.03.30 07:00
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=50; StopLoss=5; TrailingStop=5; slippage=3; Lots=1; Level=5; Step=5; Size=5; Expiration=86400; CurBar=0;
|Bars in test
|11086
|Ticks modelled
|1683620
|Modelling quality
|89.19%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-9606.57
|Gross profit
|27575.85
|Gross loss
|-37182.42
|Profit factor
|0.74
|Expected payoff
|-8.86
|Absolute drawdown
|9626.57
|Maximal drawdown (%)
|9876.58 (96.4%)
|Total trades
|1084
|Short positions (won %)
|598 (33.78%)
|Long positions (won %)
|486 (28.40%)
|Profit trades (% of total)
|340 (31.37%)
|Loss trades (% of total)
|744 (68.63%)
|Largest
|profit trade
|500.00
|loss trade
|-58.40
|Average
|profit trade
|81.11
|loss trade
|-49.98
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (1040.00)
|consecutive losses (loss in money)
|26 (-1300.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2000.00 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-1300.00 (26)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2004.06.22 21:44
|buy stop
|1
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|2
|2004.06.22 21:44
|buy stop
|2
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|3
|2004.06.22 21:44
|buy stop
|3
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|4
|2004.06.22 21:44
|buy stop
|4
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|5
|2004.06.22 21:44
|buy stop
|5
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|6
|2004.06.22 23:01
|buy
|1
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|7
|2004.06.22 23:08
|s/l
|1
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2161
|-50.00
|9950.00
|8
|2004.06.22 23:23
|buy
|2
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|9
|2004.06.22 23:24
|buy
|3
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|10
|2004.06.22 23:25
|s/l
|3
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2171
|-50.00
|9900.00
|11
|2004.06.22 23:30
|s/l
|2
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2166
|-50.00
|9850.00
|12
|2004.06.23 01:02
|buy
|4
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|13
|2004.06.23 01:05
|s/l
|4
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2176
|-50.00
|9800.00
|14
|2004.06.23 03:47
|buy
|5
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|15
|2004.06.23 03:48
|s/l
|5
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2181
|-50.00
|9750.00
|16
|2004.06.23 12:50
|sell stop
|6
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|17
|2004.06.23 12:50
|sell stop
|7
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|18
|2004.06.23 12:50
|sell stop
|8
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|19
|2004.06.23 12:50
|sell stop
|9
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2030
|20
|2004.06.23 12:50
|sell stop
|10
|1.00
|1.2075
|1.2080
|1.2025
|21
|2004.06.23 12:53
|sell
|6
|1.00
|1.2095
|1.2100
|1.2045
|22
|2004.06.23 12:53
|sell
|7
|1.00
|1.2090
|1.2095
|1.2040
|23
|2004.06.23 12:54
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2094
|1.2045
|24
|2004.06.23 12:54
|sell
|8
|1.00
|1.2085
|1.2090
|1.2035
|25
|2004.06.23 12:54
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2093
|1.2045
|26
|2004.06.23 12:54
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2092
|1.2045
|27
|2004.06.23 12:55
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2091
|1.2045
|28
|2004.06.23 12:57
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2045
|29
|2004.06.23 12:58
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2089
|1.2045
|30
|2004.06.23 12:58
|sell
|9
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2030
|31
|2004.06.23 12:58
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2088
|1.2045
|32
|2004.06.23 12:58
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2087
|1.2045
|33
|2004.06.23 12:58
|modify
|7
|1.00
|1.2090
|1.2088
|1.2040
|34
|2004.06.23 12:58
|modify
|7
|1.00
|1.2090
|1.2088
|1.2040
|35
|2004.06.23 12:59
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2087
|1.2045
|36
|2004.06.23 12:59
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2086
|1.2045
|37
|2004.06.23 13:00
|modify
|7
|1.00
|1.2090
|1.2087
|1.2040
|38
|2004.06.23 13:00
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2086
|1.2045
|39
|2004.06.23 13:00
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2085
|1.2045
|40
|2004.06.23 13:00
|modify
|7
|1.00
|1.2090
|1.2086
|1.2040
|41
|2004.06.23 13:01
|modify
|7
|1.00
|1.2090
|1.2085
|1.2040
|42
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2084
|1.2045
|43
|2004.06.23 13:01
|sell
|10
|1.00
|1.2075
|1.2080
|1.2025
|44
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2083
|1.2045
|45
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2082
|1.2045
|46
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2081
|1.2045
|47
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2080
|1.2045
|48
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2079
|1.2045
|49
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2078
|1.2045
|50
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2077
|1.2045
|51
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2076
|1.2045
|52
|2004.06.23 13:01
|modify
|6
|1.00
|1.2095
|1.2075
|1.2045
|53
|2004.06.23 13:01
|modify
|7
|1.00
|1.2090
|1.2076
|1.2040
|54
|2004.06.23 13:01
|modify
|8
|1.00
|1.2085
|1.2077
|1.2035
|55
|2004.06.23 13:01
|modify
|9
|1.00
|1.2080
|1.2078
|1.2030
|56
|2004.06.23 13:01
|s/l
|6
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2045
|200.00
|9950.00
|57
|2004.06.23 13:02
|s/l
|7
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.2040
|140.00
|10090.00
|58
|2004.06.23 13:02
|modify
|9
|1.00
|1.2080
|1.2077
|1.2030
|59
|2004.06.23 13:03
|s/l
|8
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2035
|80.00
|10170.00
|60
|2004.06.23 13:03
|s/l
|9
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2030
|30.00
|10200.00
|61
|2004.06.23 13:08
|s/l
|10
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2025
|-50.00
|10150.00
|62
|2004.06.24 10:00
|buy stop
|11
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|63
|2004.06.24 10:00
|buy stop
|12
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|64
|2004.06.24 10:00
|buy stop
|13
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|65
|2004.06.24 10:00
|buy stop
|14
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|66
|2004.06.24 10:00
|buy stop
|15
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|67
|2004.06.24 10:01
|buy
|11
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|68
|2004.06.24 10:05
|buy
|12
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|69
|2004.06.24 10:05
|s/l
|12
|1.00
|1.2108
|1.2108
|1.2163
|-50.00
|10100.00
|70
|2004.06.24 10:10
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2109
|1.2158
|71
|2004.06.24 10:10
|buy
|13
|1.00
|1.2118
|1.2113
|1.2168
|72
|2004.06.24 10:10
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2110
|1.2158
|73
|2004.06.24 10:10
|s/l
|13
|1.00
|1.2113
|1.2113
|1.2168
|-50.00
|10050.00
|74
|2004.06.24 10:11
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2111
|1.2158
|75
|2004.06.24 10:13
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2112
|1.2158
|76
|2004.06.24 10:15
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2113
|1.2158
|77
|2004.06.24 10:21
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2114
|1.2158
|78
|2004.06.24 10:21
|buy
|14
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2173
|79
|2004.06.24 10:21
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2115
|1.2158
|80
|2004.06.24 10:21
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2116
|1.2158
|81
|2004.06.24 10:21
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2117
|1.2158
|82
|2004.06.24 10:21
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2118
|1.2158
|83
|2004.06.24 10:23
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2119
|1.2158
|84
|2004.06.24 10:23
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2120
|1.2158
|85
|2004.06.24 10:23
|buy
|15
|1.00
|1.2128
|1.2123
|1.2178
|86
|2004.06.24 10:23
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2121
|1.2158
|87
|2004.06.24 10:24
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2122
|1.2158
|88
|2004.06.24 10:25
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2122
|1.2158
|89
|2004.06.24 10:26
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2123
|1.2158
|90
|2004.06.24 10:26
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2124
|1.2158
|91
|2004.06.24 10:26
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2125
|1.2158
|92
|2004.06.24 10:26
|modify
|11
|1.00
|1.2108
|1.2126
|1.2158
|93
|2004.06.24 10:26
|modify
|14
|1.00
|1.2123
|1.2125
|1.2173
|94
|2004.06.24 10:26
|modify
|14
|1.00
|1.2123
|1.2125
|1.2173
|95
|2004.06.24 10:27
|s/l
|11
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2158
|180.00
|10230.00
|96
|2004.06.24 10:28
|s/l
|14
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2173
|20.01
|10250.01
|97
|2004.06.24 10:28
|s/l
|15
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2178
|-50.00
|10200.01
|98
|2004.06.24 10:28
|buy stop
|16
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|99
|2004.06.24 10:28
|buy stop
|17
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|100
|2004.06.24 10:28
|buy stop
|18
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|101
|2004.06.24 10:28
|buy stop
|19
|1.00
|1.2146
|1.2141
|1.2196
|102
|2004.06.24 10:28
|buy stop
|20
|1.00
|1.2151
|1.2146
|1.2201
|103
|2004.06.24 13:54
|buy
|16
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|104
|2004.06.24 13:55
|buy
|17
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|105
|2004.06.24 13:55
|modify
|16
|1.00
|1.2131
|1.2132
|1.2181
|106
|2004.06.24 13:55
|buy
|18
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|107
|2004.06.24 13:55
|modify
|16
|1.00
|1.2131
|1.2133
|1.2181
|108
|2004.06.24 13:56
|s/l
|18
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2191
|-50.01
|10150.00
|109
|2004.06.24 13:57
|s/l
|16
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2181
|20.00
|10170.00
|110
|2004.06.24 14:05
|s/l
|17
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2186
|-50.01
|10119.99
|111
|2004.06.24 14:31
|buy
|19
|1.00
|1.2146
|1.2141
|1.2196
|112
|2004.06.24 14:31
|buy
|20
|1.00
|1.2151
|1.2146
|1.2201
|113
|2004.06.24 14:32
|s/l
|20
|1.00
|1.2146
|1.2146
|1.2201
|-50.01
|10069.98
|114
|2004.06.24 14:34
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2146
|1.2196
|115
|2004.06.24 14:34
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2147
|1.2196
|116
|2004.06.24 14:34
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2148
|1.2196
|117
|2004.06.24 14:34
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2149
|1.2196
|118
|2004.06.24 14:34
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2150
|1.2196
|119
|2004.06.24 14:34
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2151
|1.2196
|120
|2004.06.24 14:34
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2152
|1.2196
|121
|2004.06.24 14:34
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2153
|1.2196
|122
|2004.06.24 14:36
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2154
|1.2196
|123
|2004.06.24 14:36
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2155
|1.2196
|124
|2004.06.24 14:36
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2156
|1.2196
|125
|2004.06.24 14:36
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2157
|1.2196
|126
|2004.06.24 14:36
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2158
|1.2196
|127
|2004.06.24 14:36
|modify
|19
|1.00
|1.2146
|1.2159
|1.2196
|128
|2004.06.24 14:37
|s/l
|19
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2196
|130.00
|10199.98
|129
|2004.06.25 09:03
|sell stop
|21
|1.00
|1.2125
|1.2130
|1.2075
|130
|2004.06.25 09:03
|sell stop
|22
|1.00
|1.2120
|1.2125
|1.2070
|131
|2004.06.25 09:03
|sell stop
|23
|1.00
|1.2115
|1.2120
|1.2065
|132
|2004.06.25 09:03
|sell stop
|24
|1.00
|1.2110
|1.2115
|1.2060
|133
|2004.06.25 09:03
|sell stop
|25
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|134
|2004.06.25 09:06
|sell
|21
|1.00
|1.2125
|1.2130
|1.2075
|135
|2004.06.25 09:07
|sell
|22
|1.00
|1.2120
|1.2125
|1.2070
|136
|2004.06.25 09:08
|modify
|21
|1.00
|1.2125
|1.2124
|1.2075
|137
|2004.06.25 09:08
|modify
|21
|1.00
|1.2125
|1.2123
|1.2075
|138
|2004.06.25 09:10
|sell
|23
|1.00
|1.2115
|1.2120
|1.2065
|139
|2004.06.25 09:10
|modify
|21
|1.00
|1.2125
|1.2123
|1.2075
|140
|2004.06.25 09:10
|modify
|21
|1.00
|1.2125
|1.2122
|1.2075
|141
|2004.06.25 09:11
|s/l
|23
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2065
|-50.00
|10149.98
|142
|2004.06.25 09:11
|s/l
|21
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2075
|30.00
|10179.98
|143
|2004.06.25 09:11
|s/l
|22
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2070
|-50.00
|10129.98
|144
|2004.06.25 09:24
|sell
|24
|1.00
|1.2110
|1.2115
|1.2060
|145
|2004.06.25 09:31
|s/l
|24
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2060
|-50.00
|10079.98
|146
|2004.06.28 00:00
|expiration
|25
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2055
|147
|2004.06.28 07:22
|sell stop
|26
|1.00
|1.2137
|1.2142
|1.2087
|148
|2004.06.28 07:22
|sell stop
|27
|1.00
|1.2132
|1.2137
|1.2082
|149
|2004.06.28 07:22
|sell stop
|28
|1.00
|1.2127
|1.2132
|1.2077
|150
|2004.06.28 07:22
|sell stop
|29
|1.00
|1.2122
|1.2127
|1.2072
|151
|2004.06.28 07:22
|sell stop
|30
|1.00
|1.2117
|1.2122
|1.2067
|152
|2004.06.28 07:51
|sell
|26
|1.00
|1.2137
|1.2142
|1.2087
|153
|2004.06.28 07:56
|s/l
|26
|1.00
|1.2142
|1.2142
|1.2087
|-50.00
|10029.98
|154
|2004.06.28 08:07
|sell
|27
|1.00
|1.2132
|1.2137
|1.2082
|155
|2004.06.28 08:07
|s/l
|27
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2082
|-50.00
|9979.98
|156
|2004.06.28 08:09
|sell
|28
|1.00
|1.2127
|1.2132
|1.2077
|157
|2004.06.28 08:10
|sell
|29
|1.00
|1.2122
|1.2127
|1.2072
|158
|2004.06.28 08:13
|s/l
|29
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2072
|-50.00
|9929.98
|159
|2004.06.28 08:15
|s/l
|28
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2077
|-50.00
|9879.98
|160
|2004.06.29 07:22
|expiration
|30
|1.00
|1.2117
|1.2122
|1.2067
|161
|2004.06.29 07:43
|sell stop
|31
|1.00
|1.2163
|1.2168
|1.2113
|162
|2004.06.29 07:43
|sell stop
|32
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|163
|2004.06.29 07:43
|sell stop
|33
|1.00
|1.2153
|1.2158
|1.2103
|164
|2004.06.29 07:43
|sell stop
|34
|1.00
|1.2148
|1.2153
|1.2098
|165
|2004.06.29 07:43
|sell stop
|35
|1.00
|1.2143
|1.2148
|1.2093
|166
|2004.06.29 07:59
|sell
|31
|1.00
|1.2163
|1.2168
|1.2113
|167
|2004.06.29 08:04
|sell
|32
|1.00
|1.2158
|1.2163
|1.2108
|168
|2004.06.29 08:05
|s/l
|32
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2108
|-50.00
|9829.98
|169
|2004.06.29 08:19
|modify
|31
|1.00
|1.2163
|1.2162
|1.2113
|170
|2004.06.29 08:19
|sell
|33
|1.00
|1.2153
|1.2158
|1.2103
|171
|2004.06.29 08:19
|modify
|31
|1.00
|1.2163
|1.2161
|1.2113
|172
|2004.06.29 08:19
|modify
|31
|1.00
|1.2163
|1.2160
|1.2113
|173
|2004.06.29 08:19
|modify
|31
|1.00
|1.2163
|1.2159
|1.2113
|174
|2004.06.29 08:20
|modify
|31
|1.00
|1.2163
|1.2158
|1.2113
|175
|2004.06.29 08:21
|modify
|31
|1.00
|1.2163
|1.2157
|1.2113
|176
|2004.06.29 08:21
|modify
|31
|1.00
|1.2163
|1.2156
|1.2113
|177
|2004.06.29 08:23
|s/l
|31
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2113
|70.00
|9899.98
|178
|2004.06.29 08:23
|s/l
|33
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2103
|-50.00
|9849.98
|179
|2004.06.29 09:30
|sell
|34
|1.00
|1.2148
|1.2153
|1.2098
|180
|2004.06.29 09:32
|sell
|35
|1.00
|1.2143
|1.2148
|1.2093
|181
|2004.06.29 09:33
|modify
|34
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2098
|182
|2004.06.29 09:33
|modify
|34
|1.00
|1.2148
|1.2147
|1.2098
|183
|2004.06.29 09:38
|modify
|34
|1.00
|1.2148
|1.2146
|1.2098
|184
|2004.06.29 09:38
|modify
|34
|1.00
|1.2148
|1.2145
|1.2098
|185
|2004.06.29 09:38
|modify
|34
|1.00
|1.2148
|1.2144
|1.2098
|186
|2004.06.29 09:39
|modify
|34
|1.00
|1.2148
|1.2142
|1.2098
|187
|2004.06.29 09:39
|modify
|34
|1.00
|1.2148
|1.2141
|1.2098
|188
|2004.06.29 09:39
|modify
|34
|1.00
|1.2148
|1.2140
|1.2098
|189
|2004.06.29 09:39
|modify
|34
|1.00
|1.2148
|1.2139
|1.2098
|190
|2004.06.29 09:39
|modify
|35
|1.00
|1.2143
|1.2140
|1.2093
|191
|2004.06.29 09:39
|s/l
|34
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2098
|90.00
|9939.98
|192
|2004.06.29 09:39
|s/l
|35
|1.00
|1.2140
|1.2140
|1.2093
|30.00
|9969.98
|193
|2004.06.29 14:32
|buy stop
|36
|1.00
|1.2185
|1.2180
|1.2235
|194
|2004.06.29 14:32
|buy stop
|37
|1.00
|1.2190
|1.2185
|1.2240
|195
|2004.06.29 14:32
|buy stop
|38
|1.00
|1.2195
|1.2190
|1.2245
|196
|2004.06.29 14:32
|buy stop
|39
|1.00
|1.2200
|1.2195
|1.2250
|197
|2004.06.29 14:32
|buy stop
|40
|1.00
|1.2205
|1.2200
|1.2255
|198
|2004.06.30 14:32
|expiration
|36
|1.00
|1.2185
|1.2180
|1.2235
|199
|2004.06.30 14:32
|expiration
|37
|1.00
|1.2190
|1.2185
|1.2240
|200
|2004.06.30 14:32
|expiration
|38
|1.00
|1.2195
|1.2190
|1.2245
|201
|2004.06.30 14:32
|expiration
|39
|1.00
|1.2200
|1.2195
|1.2250
|202
|2004.06.30 14:32
|expiration
|40
|1.00
|1.2205
|1.2200
|1.2255
|203
|2004.07.01 09:02
|sell stop
|41
|1.00
|1.2149
|1.2154
|1.2099
|204
|2004.07.01 09:02
|sell stop
|42
|1.00
|1.2144
|1.2149
|1.2094
|205
|2004.07.01 09:02
|sell stop
|43
|1.00
|1.2139
|1.2144
|1.2089
|206
|2004.07.01 09:02
|sell stop
|44
|1.00
|1.2134
|1.2139
|1.2084
|207
|2004.07.01 09:02
|sell stop
|45
|1.00
|1.2129
|1.2134
|1.2079
|208
|2004.07.01 09:03
|sell
|41
|1.00
|1.2149
|1.2154
|1.2099
|209
|2004.07.01 09:03
|sell
|42
|1.00
|1.2144
|1.2149
|1.2094
|210
|2004.07.01 09:04
|modify
|41
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2099
|211
|2004.07.01 09:05
|modify
|41
|1.00
|1.2149
|1.2148
|1.2099
|212
|2004.07.01 09:06
|s/l
|41
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2099
|10.00
|9979.98
|213
|2004.07.01 09:12
|sell
|43
|1.00
|1.2139
|1.2144
|1.2089
|214
|2004.07.01 09:12
|s/l
|43
|1.00
|1.2144
|1.2144
|1.2089
|-50.00
|9929.98
|215
|2004.07.01 09:27
|s/l
|42
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2094
|-50.00
|9879.98
|216
|2004.07.01 10:12
|sell
|44
|1.00
|1.2134
|1.2139
|1.2084
|217
|2004.07.01 10:13
|s/l
|44
|1.00
|1.2139
|1.2139
|1.2084
|-50.00
|9829.98
|218
|2004.07.02 09:02
|expiration
|45
|1.00
|1.2129
|1.2134
|1.2079
|219
|2004.07.02 09:22
|sell stop
|46
|1.00
|1.2151
|1.2156
|1.2101
|220
|2004.07.02 09:22
|sell stop
|47
|1.00
|1.2146
|1.2151
|1.2096
|221
|2004.07.02 09:22
|sell stop
|48
|1.00
|1.2141
|1.2146
|1.2091
|222
|2004.07.02 09:22
|sell stop
|49
|1.00
|1.2136
|1.2141
|1.2086
|223
|2004.07.02 09:22
|sell stop
|50
|1.00
|1.2131
|1.2136
|1.2081
|224
|2004.07.02 10:27
|sell
|46
|1.00
|1.2151
|1.2156
|1.2101
|225
|2004.07.02 10:27
|sell
|47
|1.00
|1.2146
|1.2151
|1.2096
|226
|2004.07.02 10:27
|s/l
|47
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2096
|-50.00
|9779.98
|227
|2004.07.02 10:42
|s/l
|46
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2101
|-50.00
|9729.98
|228
|2004.07.05 00:00
|expiration
|48
|1.00
|1.2141
|1.2146
|1.2091
|229
|2004.07.05 00:00
|expiration
|49
|1.00
|1.2136
|1.2141
|1.2086
|230
|2004.07.05 00:00
|expiration
|50
|1.00
|1.2131
|1.2136
|1.2081
|231
|2004.07.05 14:01
|sell stop
|51
|1.00
|1.2273
|1.2278
|1.2223
|232
|2004.07.05 14:01
|sell stop
|52
|1.00
|1.2268
|1.2273
|1.2218
|233
|2004.07.05 14:01
|sell stop
|53
|1.00
|1.2263
|1.2268
|1.2213
|234
|2004.07.05 14:01
|sell stop
|54
|1.00
|1.2258
|1.2263
|1.2208
|235
|2004.07.05 14:01
|sell stop
|55
|1.00
|1.2253
|1.2258
|1.2203
|236
|2004.07.05 16:50
|sell
|51
|1.00
|1.2273
|1.2278
|1.2223
|237
|2004.07.05 16:50
|s/l
|51
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2223
|-50.00
|9679.98
|238
|2004.07.06 12:02
|sell
|52
|1.00
|1.2268
|1.2273
|1.2218
|239
|2004.07.06 12:03
|s/l
|52
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2218
|-50.00
|9629.98
|240
|2004.07.06 14:01
|expiration
|53
|1.00
|1.2263
|1.2268
|1.2213
|241
|2004.07.06 14:01
|expiration
|54
|1.00
|1.2258
|1.2263
|1.2208
|242
|2004.07.06 14:01
|expiration
|55
|1.00
|1.2253
|1.2258
|1.2203
|243
|2004.07.06 16:39
|sell stop
|56
|1.00
|1.2267
|1.2272
|1.2217
|244
|2004.07.06 16:39
|sell stop
|57
|1.00
|1.2262
|1.2267
|1.2212
|245
|2004.07.06 16:39
|sell stop
|58
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|246
|2004.07.06 16:39
|sell stop
|59
|1.00
|1.2252
|1.2257
|1.2202
|247
|2004.07.06 16:39
|sell stop
|60
|1.00
|1.2247
|1.2252
|1.2197
|248
|2004.07.06 16:50
|sell
|56
|1.00
|1.2267
|1.2272
|1.2217
|249
|2004.07.06 16:50
|s/l
|56
|1.00
|1.2272
|1.2272
|1.2217
|-50.00
|9579.98
|250
|2004.07.07 16:39
|expiration
|57
|1.00
|1.2262
|1.2267
|1.2212
|251
|2004.07.07 16:39
|expiration
|58
|1.00
|1.2257
|1.2262
|1.2207
|252
|2004.07.07 16:39
|expiration
|59
|1.00
|1.2252
|1.2257
|1.2202
|253
|2004.07.07 16:39
|expiration
|60
|1.00
|1.2247
|1.2252
|1.2197
|254
|2004.07.08 09:10
|sell stop
|61
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2291
|255
|2004.07.08 09:10
|sell stop
|62
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|256
|2004.07.08 09:10
|sell stop
|63
|1.00
|1.2331
|1.2336
|1.2281
|257
|2004.07.08 09:10
|sell stop
|64
|1.00
|1.2326
|1.2331
|1.2276
|258
|2004.07.08 09:10
|sell stop
|65
|1.00
|1.2321
|1.2326
|1.2271
|259
|2004.07.08 11:42
|sell
|61
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2291
|260
|2004.07.08 11:42
|s/l
|61
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2291
|-50.00
|9529.98
|261
|2004.07.09 09:10
|expiration
|62
|1.00
|1.2336
|1.2341
|1.2286
|262
|2004.07.09 09:10
|expiration
|63
|1.00
|1.2331
|1.2336
|1.2281
|263
|2004.07.09 09:10
|expiration
|64
|1.00
|1.2326
|1.2331
|1.2276
|264
|2004.07.09 09:10
|expiration
|65
|1.00
|1.2321
|1.2326
|1.2271
|265
|2004.07.09 11:54
|sell stop
|66
|1.00
|1.2375
|1.2380
|1.2325
|266
|2004.07.09 11:54
|sell stop
|67
|1.00
|1.2370
|1.2375
|1.2320
|267
|2004.07.09 11:54
|sell stop
|68
|1.00
|1.2365
|1.2370
|1.2315
|268
|2004.07.09 11:54
|sell stop
|69
|1.00
|1.2360
|1.2365
|1.2310
|269
|2004.07.09 11:54
|sell stop
|70
|1.00
|1.2355
|1.2360
|1.2305
|270
|2004.07.09 14:04
|sell
|66
|1.00
|1.2375
|1.2380
|1.2325
|271
|2004.07.09 14:04
|sell
|67
|1.00
|1.2370
|1.2375
|1.2320
|272
|2004.07.09 14:04
|s/l
|67
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.2320
|-50.00
|9479.98
|273
|2004.07.09 14:26
|s/l
|66
|1.00
|1.2380
|1.2380
|1.2325
|-50.00
|9429.98
|274
|2004.07.12 00:00
|expiration
|68
|1.00
|1.2365
|1.2370
|1.2315
|275
|2004.07.12 00:00
|expiration
|69
|1.00
|1.2360
|1.2365
|1.2310
|276
|2004.07.12 00:00
|expiration
|70
|1.00
|1.2355
|1.2360
|1.2305
|277
|2004.07.12 04:00
|sell stop
|71
|1.00
|1.2380
|1.2385
|1.2330
|278
|2004.07.12 04:00
|sell stop
|72
|1.00
|1.2375
|1.2380
|1.2325
|279
|2004.07.12 04:00
|sell stop
|73
|1.00
|1.2370
|1.2375
|1.2320
|280
|2004.07.12 04:00
|sell stop
|74
|1.00
|1.2365
|1.2370
|1.2315
|281
|2004.07.12 04:00
|sell stop
|75
|1.00
|1.2360
|1.2365
|1.2310
|282
|2004.07.13 02:57
|sell
|71
|1.00
|1.2380
|1.2385
|1.2330
|283
|2004.07.13 02:57
|sell
|72
|1.00
|1.2375
|1.2380
|1.2325
|284
|2004.07.13 02:58
|modify
|71
|1.00
|1.2380
|1.2379
|1.2330
|285
|2004.07.13 02:58
|sell
|73
|1.00
|1.2370
|1.2375
|1.2320
|286
|2004.07.13 02:58
|modify
|71
|1.00
|1.2380
|1.2378
|1.2330
|287
|2004.07.13 02:58
|modify
|71
|1.00
|1.2380
|1.2377
|1.2330
|288
|2004.07.13 02:58
|modify
|71
|1.00
|1.2380
|1.2376
|1.2330
|289
|2004.07.13 02:58
|modify
|71
|1.00
|1.2380
|1.2375
|1.2330
|290
|2004.07.13 02:58
|modify
|71
|1.00
|1.2380
|1.2374
|1.2330
|291
|2004.07.13 02:58
|sell
|74
|1.00
|1.2365
|1.2370
|1.2315
|292
|2004.07.13 02:58
|modify
|71
|1.00
|1.2380
|1.2373
|1.2330
|293
|2004.07.13 02:58
|modify
|71
|1.00
|1.2380
|1.2372
|1.2330
|294
|2004.07.13 02:58
|modify
|72
|1.00
|1.2375
|1.2373
|1.2325
|295
|2004.07.13 02:58
|s/l
|74
|1.00
|1.2370
|1.2370
|1.2315
|-50.00
|9379.98
|296
|2004.07.13 03:02
|s/l
|71
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2330
|80.00
|9459.98
|297
|2004.07.13 03:02
|s/l
|72
|1.00
|1.2373
|1.2373
|1.2325
|20.00
|9479.98
|298
|2004.07.13 03:02
|s/l
|73
|1.00
|1.2375
|1.2375
|1.2320
|-50.00
|9429.98
|299
|2004.07.13 04:00
|expiration
|75
|1.00
|1.2360
|1.2365
|1.2310
|300
|2004.07.14 09:09
|buy stop
|76
|1.00
|1.2354
|1.2349
|1.2404
|301
|2004.07.14 09:09
|buy stop
|77
|1.00
|1.2359
|1.2354
|1.2409
|302
|2004.07.14 09:09
|buy stop
|78
|1.00
|1.2364
|1.2359
|1.2414
|303
|2004.07.14 09:09
|buy stop
|79
|1.00
|1.2369
|1.2364
|1.2419
|304
|2004.07.14 09:09
|buy stop
|80
|1.00
|1.2374
|1.2369
|1.2424
|305
|2004.07.14 09:15
|buy
|76
|1.00
|1.2354
|1.2349
|1.2404
|306
|2004.07.14 09:16
|s/l
|76
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2404
|-50.00
|9379.98
|307
|2004.07.14 09:22
|buy
|77
|1.00
|1.2359
|1.2354
|1.2409
|308
|2004.07.14 09:23
|buy
|78
|1.00
|1.2364
|1.2359
|1.2414
|309
|2004.07.14 09:24
|s/l
|78
|1.00
|1.2359
|1.2359
|1.2414
|-50.00
|9329.98
|310
|2004.07.14 09:32
|modify
|77
|1.00
|1.2359
|1.2360
|1.2409
|311
|2004.07.14 09:33
|modify
|77
|1.00
|1.2359
|1.2361
|1.2409
|312
|2004.07.14 09:33
|buy
|79
|1.00
|1.2369
|1.2364
|1.2419
|313
|2004.07.14 09:33
|modify
|77
|1.00
|1.2359
|1.2362
|1.2409
|314
|2004.07.14 09:37
|s/l
|79
|1.00
|1.2364
|1.2364
|1.2419
|-50.00
|9279.98
|315
|2004.07.14 09:38
|s/l
|77
|1.00
|1.2362
|1.2362
|1.2409
|30.00
|9309.98
|316
|2004.07.14 09:46
|buy
|80
|1.00
|1.2374
|1.2369
|1.2424
|317
|2004.07.14 09:48
|s/l
|80
|1.00
|1.2369
|1.2369
|1.2424
|-50.00
|9259.98
|318
|2004.07.14 09:48
|buy stop
|81
|1.00
|1.2376
|1.2371
|1.2426
|319
|2004.07.14 09:48
|buy stop
|82
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|320
|2004.07.14 09:48
|buy stop
|83
|1.00
|1.2386
|1.2381
|1.2436
|321
|2004.07.14 09:48
|buy stop
|84
|1.00
|1.2391
|1.2386
|1.2441
|322
|2004.07.14 09:48
|buy stop
|85
|1.00
|1.2396
|1.2391
|1.2446
|323
|2004.07.14 10:15
|buy
|81
|1.00
|1.2376
|1.2371
|1.2426
|324
|2004.07.14 10:28
|buy
|82
|1.00
|1.2381
|1.2376
|1.2431
|325
|2004.07.14 10:28
|s/l
|82
|1.00
|1.2376
|1.2376
|1.2431
|-50.00
|9209.98
|326
|2004.07.14 10:36
|s/l
|81
|1.00
|1.2371
|1.2371
|1.2426
|-50.00
|9159.98
|327
|2004.07.14 13:41
|buy
|83
|1.00
|1.2386
|1.2381
|1.2436
|328
|2004.07.14 13:53
|s/l
|83
|1.00
|1.2381
|1.2381
|1.2436
|-50.00
|9109.98
|329
|2004.07.14 14:05
|buy
|84
|1.00
|1.2391
|1.2386
|1.2441
|330
|2004.07.14 14:06
|s/l
|84
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2441
|-50.00
|9059.98
|331
|2004.07.14 14:30
|buy
|85
|1.00
|1.2396
|1.2391
|1.2446
|332
|2004.07.14 14:30
|modify
|85
|1.00
|1.2396
|1.2398
|1.2446
|333
|2004.07.14 14:30
|modify
|85
|1.00
|1.2396
|1.2400
|1.2446
|334
|2004.07.14 14:30
|modify
|85
|1.00
|1.2396
|1.2403
|1.2446
|335
|2004.07.14 14:31
|modify
|85
|1.00
|1.2396
|1.2404
|1.2446
|336
|2004.07.14 14:31
|modify
|85
|1.00
|1.2396
|1.2405
|1.2446
|337
|2004.07.14 14:31
|modify
|85
|1.00
|1.2396
|1.2406
|1.2446
|338
|2004.07.14 14:31
|s/l
|85
|1.00
|1.2406
|1.2406
|1.2446
|100.00
|9159.98
|339
|2004.07.15 06:11
|sell stop
|86
|1.00
|1.2366
|1.2371
|1.2316
|340
|2004.07.15 06:11
|sell stop
|87
|1.00
|1.2361
|1.2366
|1.2311
|341
|2004.07.15 06:11
|sell stop
|88
|1.00
|1.2356
|1.2361
|1.2306
|342
|2004.07.15 06:11
|sell stop
|89
|1.00
|1.2351
|1.2356
|1.2301
|343
|2004.07.15 06:11
|sell stop
|90
|1.00
|1.2346
|1.2351
|1.2296
|344
|2004.07.15 06:40
|sell
|86
|1.00
|1.2366
|1.2371
|1.2316
|345
|2004.07.15 06:42
|sell
|87
|1.00
|1.2361
|1.2366
|1.2311
|346
|2004.07.15 06:51
|s/l
|87
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2311
|-50.00
|9109.98
|347
|2004.07.15 08:12
|modify
|86
|1.00
|1.2366
|1.2365
|1.2316
|348
|2004.07.15 08:12
|sell
|88
|1.00
|1.2356
|1.2361
|1.2306
|349
|2004.07.15 08:12
|modify
|86
|1.00
|1.2366
|1.2364
|1.2316
|350
|2004.07.15 08:12
|modify
|86
|1.00
|1.2366
|1.2363
|1.2316
|351
|2004.07.15 08:13
|s/l
|88
|1.00
|1.2361
|1.2361
|1.2306
|-50.00
|9059.98
|352
|2004.07.15 08:18
|s/l
|86
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2316
|30.00
|9089.98
|353
|2004.07.15 08:43
|sell
|89
|1.00
|1.2351
|1.2356
|1.2301
|354
|2004.07.15 08:43
|sell
|90
|1.00
|1.2346
|1.2351
|1.2296
|355
|2004.07.15 08:43
|s/l
|90
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2296
|-50.00
|9039.98
|356
|2004.07.15 08:57
|s/l
|89
|1.00
|1.2356
|1.2356
|1.2301
|-50.00
|8989.98
|357
|2004.07.15 14:00
|buy stop
|91
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|358
|2004.07.15 14:00
|buy stop
|92
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|359
|2004.07.15 14:00
|buy stop
|93
|1.00
|1.2392
|1.2387
|1.2442
|360
|2004.07.15 14:00
|buy stop
|94
|1.00
|1.2397
|1.2392
|1.2447
|361
|2004.07.15 14:00
|buy stop
|95
|1.00
|1.2402
|1.2397
|1.2452
|362
|2004.07.15 14:12
|buy
|91
|1.00
|1.2382
|1.2377
|1.2432
|363
|2004.07.15 14:13
|s/l
|91
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2432
|-49.99
|8939.99
|364
|2004.07.15 14:29
|buy
|92
|1.00
|1.2387
|1.2382
|1.2437
|365
|2004.07.15 14:30
|s/l
|92
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2437
|-49.99
|8890.00
|366
|2004.07.16 14:00
|expiration
|93
|1.00
|1.2392
|1.2387
|1.2442
|367
|2004.07.16 14:00
|expiration
|94
|1.00
|1.2397
|1.2392
|1.2447
|368
|2004.07.16 14:00
|expiration
|95
|1.00
|1.2402
|1.2397
|1.2452
|369
|2004.07.16 14:31
|buy stop
|96
|1.00
|1.2378
|1.2373
|1.2428
|370
|2004.07.16 14:31
|buy stop
|97
|1.00
|1.2383
|1.2378
|1.2433
|371
|2004.07.16 14:31
|buy stop
|98
|1.00
|1.2388
|1.2383
|1.2438
|372
|2004.07.16 14:31
|buy stop
|99
|1.00
|1.2393
|1.2388
|1.2443
|373
|2004.07.16 14:31
|buy stop
|100
|1.00
|1.2398
|1.2393
|1.2448
|374
|2004.07.16 14:46
|buy
|96
|1.00
|1.2378
|1.2373
|1.2428
|375
|2004.07.16 14:46
|buy
|97
|1.00
|1.2383
|1.2378
|1.2433
|376
|2004.07.16 14:46
|modify
|96
|1.00
|1.2378
|1.2380
|1.2428
|377
|2004.07.16 14:47
|buy
|98
|1.00
|1.2388
|1.2383
|1.2438
|378
|2004.07.16 14:47
|modify
|96
|1.00
|1.2378
|1.2380
|1.2428
|379
|2004.07.16 14:47
|modify
|96
|1.00
|1.2378
|1.2381
|1.2428
|380
|2004.07.16 14:47
|modify
|96
|1.00
|1.2378
|1.2382
|1.2428
|381
|2004.07.16 14:47
|modify
|96
|1.00
|1.2378
|1.2383
|1.2428
|382
|2004.07.16 14:48
|modify
|96
|1.00
|1.2378
|1.2384
|1.2428
|383
|2004.07.16 14:48
|buy
|99
|1.00
|1.2393
|1.2388
|1.2443
|384
|2004.07.16 14:48
|modify
|96
|1.00
|1.2378
|1.2385
|1.2428
|385
|2004.07.16 14:48
|modify
|96
|1.00
|1.2378
|1.2386
|1.2428
|386
|2004.07.16 14:48
|modify
|96
|1.00
|1.2378
|1.2387
|1.2428
|387
|2004.07.16 14:48
|modify
|97
|1.00
|1.2383
|1.2386
|1.2433
|388
|2004.07.16 14:49
|s/l
|99
|1.00
|1.2388
|1.2388
|1.2443
|-50.00
|8840.00
|389
|2004.07.16 14:49
|s/l
|96
|1.00
|1.2387
|1.2387
|1.2428
|90.00
|8930.00
|390
|2004.07.16 14:49
|s/l
|97
|1.00
|1.2386
|1.2386
|1.2433
|30.00
|8960.00
|391
|2004.07.16 14:50
|s/l
|98
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.2438
|-50.00
|8910.00
|392
|2004.07.16 15:00
|buy
|100
|1.00
|1.2398
|1.2393
|1.2448
|393
|2004.07.16 15:01
|s/l
|100
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2448
|-50.00
|8860.00
|394
|2004.07.19 11:50
|sell stop
|101
|1.00
|1.2405
|1.2410
|1.2355
|395
|2004.07.19 11:50
|sell stop
|102
|1.00
|1.2400
|1.2405
|1.2350
|396
|2004.07.19 11:50
|sell stop
|103
|1.00
|1.2395
|1.2400
|1.2345
|397
|2004.07.19 11:50
|sell stop
|104
|1.00
|1.2390
|1.2395
|1.2340
|398
|2004.07.19 11:50
|sell stop
|105
|1.00
|1.2385
|1.2390
|1.2335
|399
|2004.07.19 13:00
|sell
|101
|1.00
|1.2405
|1.2410
|1.2355
|400
|2004.07.19 13:00
|s/l
|101
|1.00
|1.2410
|1.2410
|1.2355
|-50.00
|8810.00
|401
|2004.07.19 14:20
|sell
|102
|1.00
|1.2400
|1.2405
|1.2350
|402
|2004.07.19 14:25
|s/l
|102
|1.00
|1.2405
|1.2405
|1.2350
|-50.00
|8760.00
|403
|2004.07.20 11:50
|expiration
|103
|1.00
|1.2395
|1.2400
|1.2345
|404
|2004.07.20 11:50
|expiration
|104
|1.00
|1.2390
|1.2395
|1.2340
|405
|2004.07.20 11:50
|expiration
|105
|1.00
|1.2385
|1.2390
|1.2335
|406
|2004.07.20 11:50
|sell stop
|106
|1.00
|1.2413
|1.2418
|1.2363
|407
|2004.07.20 11:50
|sell stop
|107
|1.00
|1.2408
|1.2413
|1.2358
|408
|2004.07.20 11:50
|sell stop
|108
|1.00
|1.2403
|1.2408
|1.2353
|409
|2004.07.20 11:50
|sell stop
|109
|1.00
|1.2398
|1.2403
|1.2348
|410
|2004.07.20 11:50
|sell stop
|110
|1.00
|1.2393
|1.2398
|1.2343
|411
|2004.07.20 11:56
|sell
|106
|1.00
|1.2413
|1.2418
|1.2363
|412
|2004.07.20 12:11
|sell
|107
|1.00
|1.2408
|1.2413
|1.2358
|413
|2004.07.20 12:12
|s/l
|107
|1.00
|1.2413
|1.2413
|1.2358
|-50.00
|8710.00
|414
|2004.07.20 12:24
|modify
|106
|1.00
|1.2413
|1.2413
|1.2363
|415
|2004.07.20 12:24
|modify
|106
|1.00
|1.2413
|1.2412
|1.2363
|416
|2004.07.20 12:38
|modify
|106
|1.00
|1.2413
|1.2411
|1.2363
|417
|2004.07.20 12:41
|sell
|108
|1.00
|1.2403
|1.2408
|1.2353
|418
|2004.07.20 12:41
|modify
|106
|1.00
|1.2413
|1.2410
|1.2363
|419
|2004.07.20 12:41
|modify
|106
|1.00
|1.2413
|1.2409
|1.2363
|420
|2004.07.20 12:41
|modify
|106
|1.00
|1.2413
|1.2408
|1.2363
|421
|2004.07.20 12:47
|s/l
|108
|1.00
|1.2408
|1.2408
|1.2353
|-50.00
|8660.00
|422
|2004.07.20 12:47
|s/l
|106
|1.00
|1.2408
|1.2408
|1.2363
|50.00
|8710.00
|423
|2004.07.20 13:00
|sell
|109
|1.00
|1.2398
|1.2403
|1.2348
|424
|2004.07.20 13:02
|s/l
|109
|1.00
|1.2403
|1.2403
|1.2348
|-50.00
|8660.00
|425
|2004.07.20 13:03
|sell
|110
|1.00
|1.2393
|1.2398
|1.2343
|426
|2004.07.20 13:07
|modify
|110
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2343
|427
|2004.07.20 13:08
|s/l
|110
|1.00
|1.2393
|1.2393
|1.2343
|0.00
|8660.00
|428
|2004.07.22 15:10
|buy stop
|111
|1.00
|1.2286
|1.2281
|1.2336
|429
|2004.07.22 15:10
|buy stop
|112
|1.00
|1.2291
|1.2286
|1.2341
|430
|2004.07.22 15:10
|buy stop
|113
|1.00
|1.2296
|1.2291
|1.2346
|431
|2004.07.22 15:10
|buy stop
|114
|1.00
|1.2301
|1.2296
|1.2351
|432
|2004.07.22 15:10
|buy stop
|115
|1.00
|1.2306
|1.2301
|1.2356
|433
|2004.07.22 15:10
|buy
|111
|1.00
|1.2286
|1.2281
|1.2336
|434
|2004.07.22 15:10
|s/l
|111
|1.00
|1.2281
|1.2281
|1.2336
|-50.00
|8610.00
|435
|2004.07.22 16:06
|buy
|112
|1.00
|1.2291
|1.2286
|1.2341
|436
|2004.07.22 16:08
|s/l
|112
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2341
|-50.00
|8560.00
|437
|2004.07.23 15:10
|expiration
|113
|1.00
|1.2296
|1.2291
|1.2346
|438
|2004.07.23 15:10
|expiration
|114
|1.00
|1.2301
|1.2296
|1.2351
|439
|2004.07.23 15:10
|expiration
|115
|1.00
|1.2306
|1.2301
|1.2356
|440
|2004.07.26 10:00
|buy stop
|116
|1.00
|1.2169
|1.2164
|1.2219
|441
|2004.07.26 10:00
|buy stop
|117
|1.00
|1.2174
|1.2169
|1.2224
|442
|2004.07.26 10:00
|buy stop
|118
|1.00
|1.2179
|1.2174
|1.2229
|443
|2004.07.26 10:00
|buy stop
|119
|1.00
|1.2184
|1.2179
|1.2234
|444
|2004.07.26 10:00
|buy stop
|120
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2239
|445
|2004.07.26 11:00
|buy
|116
|1.00
|1.2169
|1.2164
|1.2219
|446
|2004.07.26 11:02
|s/l
|116
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2219
|-50.00
|8510.00
|447
|2004.07.27 10:00
|expiration
|117
|1.00
|1.2174
|1.2169
|1.2224
|448
|2004.07.27 10:00
|expiration
|118
|1.00
|1.2179
|1.2174
|1.2229
|449
|2004.07.27 10:00
|expiration
|119
|1.00
|1.2184
|1.2179
|1.2234
|450
|2004.07.27 10:00
|expiration
|120
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2239
|451
|2004.07.27 10:00
|buy stop
|121
|1.00
|1.2156
|1.2151
|1.2206
|452
|2004.07.27 10:00
|buy stop
|122
|1.00
|1.2161
|1.2156
|1.2211
|453
|2004.07.27 10:00
|buy stop
|123
|1.00
|1.2166
|1.2161
|1.2216
|454
|2004.07.27 10:00
|buy stop
|124
|1.00
|1.2171
|1.2166
|1.2221
|455
|2004.07.27 10:00
|buy stop
|125
|1.00
|1.2176
|1.2171
|1.2226
|456
|2004.07.27 10:08
|buy
|121
|1.00
|1.2156
|1.2151
|1.2206
|457
|2004.07.27 10:08
|s/l
|121
|1.00
|1.2151
|1.2151
|1.2206
|-50.00
|8460.00
|458
|2004.07.27 10:10
|buy
|122
|1.00
|1.2161
|1.2156
|1.2211
|459
|2004.07.27 10:12
|s/l
|122
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2211
|-50.00
|8410.00
|460
|2004.07.27 10:17
|buy
|123
|1.00
|1.2166
|1.2161
|1.2216
|461
|2004.07.27 10:19
|s/l
|123
|1.00
|1.2161
|1.2161
|1.2216
|-50.00
|8360.00
|462
|2004.07.27 10:30
|buy
|124
|1.00
|1.2171
|1.2166
|1.2221
|463
|2004.07.27 10:31
|s/l
|124
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2221
|-50.00
|8310.00
|464
|2004.07.27 10:31
|buy
|125
|1.00
|1.2176
|1.2171
|1.2226
|465
|2004.07.27 10:32
|s/l
|125
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2226
|-50.00
|8260.00
|466
|2004.07.27 10:32
|buy stop
|126
|1.00
|1.2179
|1.2174
|1.2229
|467
|2004.07.27 10:32
|buy stop
|127
|1.00
|1.2184
|1.2179
|1.2234
|468
|2004.07.27 10:32
|buy stop
|128
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2239
|469
|2004.07.27 10:32
|buy stop
|129
|1.00
|1.2194
|1.2189
|1.2244
|470
|2004.07.27 10:32
|buy stop
|130
|1.00
|1.2199
|1.2194
|1.2249
|471
|2004.07.27 10:38
|buy
|126
|1.00
|1.2179
|1.2174
|1.2229
|472
|2004.07.27 10:38
|s/l
|126
|1.00
|1.2174
|1.2174
|1.2229
|-50.00
|8210.00
|473
|2004.07.27 11:46
|buy
|127
|1.00
|1.2184
|1.2179
|1.2234
|474
|2004.07.27 11:48
|buy
|128
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2239
|475
|2004.07.27 11:49
|s/l
|128
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2239
|-50.00
|8160.00
|476
|2004.07.27 12:03
|s/l
|127
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2234
|-50.00
|8110.00
|477
|2004.07.28 10:32
|expiration
|129
|1.00
|1.2194
|1.2189
|1.2244
|478
|2004.07.28 10:32
|expiration
|130
|1.00
|1.2199
|1.2194
|1.2249
|479
|2004.07.28 20:01
|buy stop
|131
|1.00
|1.2077
|1.2072
|1.2127
|480
|2004.07.28 20:01
|buy stop
|132
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|481
|2004.07.28 20:01
|buy stop
|133
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|482
|2004.07.28 20:01
|buy stop
|134
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|483
|2004.07.28 20:01
|buy stop
|135
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|484
|2004.07.29 08:19
|buy
|131
|1.00
|1.2077
|1.2072
|1.2127
|485
|2004.07.29 08:22
|buy
|132
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|486
|2004.07.29 08:22
|modify
|131
|1.00
|1.2077
|1.2078
|1.2127
|487
|2004.07.29 08:22
|modify
|131
|1.00
|1.2077
|1.2079
|1.2127
|488
|2004.07.29 08:23
|s/l
|131
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2127
|20.00
|8130.00
|489
|2004.07.29 08:30
|s/l
|132
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2132
|-50.00
|8080.00
|490
|2004.07.29 16:43
|buy
|133
|1.00
|1.2087
|1.2082
|1.2137
|491
|2004.07.29 16:43
|buy
|134
|1.00
|1.2092
|1.2087
|1.2142
|492
|2004.07.29 16:43
|s/l
|134
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2142
|-50.00
|8030.00
|493
|2004.07.29 16:43
|s/l
|133
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2137
|-50.00
|7980.00
|494
|2004.07.29 17:09
|buy
|135
|1.00
|1.2097
|1.2092
|1.2147
|495
|2004.07.29 17:09
|s/l
|135
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2147
|-50.00
|7930.00
|496
|2004.07.29 17:09
|buy stop
|136
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|497
|2004.07.29 17:09
|buy stop
|137
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.2155
|498
|2004.07.29 17:09
|buy stop
|138
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.2160
|499
|2004.07.29 17:09
|buy stop
|139
|1.00
|1.2115
|1.2110
|1.2165
|500
|2004.07.29 17:09
|buy stop
|140
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|501
|2004.07.30 14:43
|buy
|136
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|502
|2004.07.30 14:43
|buy
|137
|1.00
|1.2105
|1.2100
|1.2155
|503
|2004.07.30 14:43
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2101
|1.2150
|504
|2004.07.30 14:43
|buy
|138
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.2160
|505
|2004.07.30 14:43
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2102
|1.2150
|506
|2004.07.30 14:43
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2103
|1.2150
|507
|2004.07.30 14:44
|s/l
|138
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2160
|-50.00
|7880.00
|508
|2004.07.30 14:44
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2104
|1.2150
|509
|2004.07.30 14:44
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2105
|1.2150
|510
|2004.07.30 14:44
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2106
|1.2150
|511
|2004.07.30 14:44
|buy
|139
|1.00
|1.2115
|1.2110
|1.2165
|512
|2004.07.30 14:44
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2107
|1.2150
|513
|2004.07.30 14:44
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2108
|1.2150
|514
|2004.07.30 14:44
|modify
|137
|1.00
|1.2105
|1.2107
|1.2155
|515
|2004.07.30 14:45
|modify
|137
|1.00
|1.2105
|1.2108
|1.2155
|516
|2004.07.30 14:45
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2109
|1.2150
|517
|2004.07.30 14:45
|modify
|136
|1.00
|1.2100
|1.2110
|1.2150
|518
|2004.07.30 14:45
|modify
|137
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2155
|519
|2004.07.30 14:46
|modify
|137
|1.00
|1.2105
|1.2110
|1.2155
|520
|2004.07.30 14:46
|s/l
|136
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2150
|100.00
|7980.00
|521
|2004.07.30 14:46
|s/l
|137
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2155
|50.00
|8030.00
|522
|2004.07.30 14:46
|s/l
|139
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2165
|-50.00
|7980.00
|523
|2004.07.30 14:52
|buy
|140
|1.00
|1.2120
|1.2115
|1.2170
|524
|2004.07.30 14:52
|s/l
|140
|1.00
|1.2115
|1.2115
|1.2170
|-50.00
|7930.00
|525
|2004.07.30 17:38
|sell stop
|141
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|526
|2004.07.30 17:38
|sell stop
|142
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|527
|2004.07.30 17:38
|sell stop
|143
|1.00
|1.2014
|1.2019
|1.1964
|528
|2004.07.30 17:38
|sell stop
|144
|1.00
|1.2009
|1.2014
|1.1959
|529
|2004.07.30 17:38
|sell stop
|145
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|530
|2004.07.30 18:00
|sell
|141
|1.00
|1.2024
|1.2029
|1.1974
|531
|2004.07.30 18:05
|sell
|142
|1.00
|1.2019
|1.2024
|1.1969
|532
|2004.07.30 18:06
|s/l
|142
|1.00
|1.2024
|1.2024
|1.1969
|-50.01
|7879.99
|533
|2004.07.30 18:17
|s/l
|141
|1.00
|1.2029
|1.2029
|1.1974
|-50.01
|7829.98
|534
|2004.07.30 18:41
|sell
|143
|1.00
|1.2014
|1.2019
|1.1964
|535
|2004.07.30 18:43
|s/l
|143
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1964
|-50.01
|7779.97
|536
|2004.07.30 18:53
|sell
|144
|1.00
|1.2009
|1.2014
|1.1959
|537
|2004.07.30 18:58
|sell
|145
|1.00
|1.2004
|1.2009
|1.1954
|538
|2004.07.30 18:59
|modify
|144
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1959
|539
|2004.07.30 19:00
|modify
|144
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1959
|540
|2004.07.30 19:00
|modify
|144
|1.00
|1.2009
|1.2008
|1.1959
|541
|2004.07.30 19:04
|s/l
|144
|1.00
|1.2008
|1.2008
|1.1959
|10.00
|7789.97
|542
|2004.07.30 19:04
|s/l
|145
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1954
|-50.01
|7739.96
|543
|2004.08.02 00:03
|buy stop
|146
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.2130
|544
|2004.08.02 00:03
|buy stop
|147
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|545
|2004.08.02 00:03
|buy stop
|148
|1.00
|1.2090
|1.2085
|1.2140
|546
|2004.08.02 00:03
|buy stop
|149
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|547
|2004.08.02 00:03
|buy stop
|150
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|548
|2004.08.02 10:40
|buy
|146
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.2130
|549
|2004.08.02 10:43
|buy
|147
|1.00
|1.2085
|1.2080
|1.2135
|550
|2004.08.02 10:43
|s/l
|147
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2135
|-50.00
|7689.96
|551
|2004.08.02 10:52
|s/l
|146
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2130
|-50.00
|7639.96
|552
|2004.08.02 11:01
|buy
|148
|1.00
|1.2090
|1.2085
|1.2140
|553
|2004.08.02 11:02
|s/l
|148
|1.00
|1.2085
|1.2085
|1.2140
|-50.00
|7589.96
|554
|2004.08.03 00:03
|expiration
|149
|1.00
|1.2095
|1.2090
|1.2145
|555
|2004.08.03 00:03
|expiration
|150
|1.00
|1.2100
|1.2095
|1.2150
|556
|2004.08.03 14:30
|buy stop
|151
|1.00
|1.2051
|1.2046
|1.2101
|557
|2004.08.03 14:30
|buy stop
|152
|1.00
|1.2056
|1.2051
|1.2106
|558
|2004.08.03 14:30
|buy stop
|153
|1.00
|1.2061
|1.2056
|1.2111
|559
|2004.08.03 14:30
|buy stop
|154
|1.00
|1.2066
|1.2061
|1.2116
|560
|2004.08.03 14:30
|buy stop
|155
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|561
|2004.08.03 15:29
|buy
|151
|1.00
|1.2051
|1.2046
|1.2101
|562
|2004.08.03 15:29
|s/l
|151
|1.00
|1.2046
|1.2046
|1.2101
|-50.00
|7539.96
|563
|2004.08.03 15:31
|buy
|152
|1.00
|1.2056
|1.2051
|1.2106
|564
|2004.08.03 15:31
|s/l
|152
|1.00
|1.2051
|1.2051
|1.2106
|-50.00
|7489.96
|565
|2004.08.03 15:52
|buy
|153
|1.00
|1.2061
|1.2056
|1.2111
|566
|2004.08.03 15:53
|s/l
|153
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2111
|-50.00
|7439.96
|567
|2004.08.03 15:56
|buy
|154
|1.00
|1.2066
|1.2061
|1.2116
|568
|2004.08.03 15:58
|buy
|155
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|569
|2004.08.03 15:58
|s/l
|155
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2121
|-50.00
|7389.96
|570
|2004.08.03 15:59
|s/l
|154
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2116
|-50.00
|7339.96
|571
|2004.08.03 15:59
|buy stop
|156
|1.00
|1.2069
|1.2064
|1.2119
|572
|2004.08.03 15:59
|buy stop
|157
|1.00
|1.2074
|1.2069
|1.2124
|573
|2004.08.03 15:59
|buy stop
|158
|1.00
|1.2079
|1.2074
|1.2129
|574
|2004.08.03 15:59
|buy stop
|159
|1.00
|1.2084
|1.2079
|1.2134
|575
|2004.08.03 15:59
|buy stop
|160
|1.00
|1.2089
|1.2084
|1.2139
|576
|2004.08.03 16:08
|buy
|156
|1.00
|1.2069
|1.2064
|1.2119
|577
|2004.08.03 16:08
|buy
|157
|1.00
|1.2074
|1.2069
|1.2124
|578
|2004.08.03 16:10
|s/l
|157
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2124
|-50.00
|7289.96
|579
|2004.08.03 16:11
|s/l
|156
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2119
|-50.00
|7239.96
|580
|2004.08.04 15:59
|expiration
|158
|1.00
|1.2079
|1.2074
|1.2129
|581
|2004.08.04 15:59
|expiration
|159
|1.00
|1.2084
|1.2079
|1.2134
|582
|2004.08.04 15:59
|expiration
|160
|1.00
|1.2089
|1.2084
|1.2139
|583
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|161
|1.00
|1.2062
|1.2057
|1.2112
|584
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|162
|1.00
|1.2067
|1.2062
|1.2117
|585
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|163
|1.00
|1.2072
|1.2067
|1.2122
|586
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|164
|1.00
|1.2077
|1.2072
|1.2127
|587
|2004.08.04 17:00
|buy stop
|165
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|588
|2004.08.04 17:01
|buy
|161
|1.00
|1.2062
|1.2057
|1.2112
|589
|2004.08.04 17:02
|s/l
|161
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2112
|-50.00
|7189.96
|590
|2004.08.04 17:46
|buy
|162
|1.00
|1.2067
|1.2062
|1.2117
|591
|2004.08.04 17:48
|s/l
|162
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2117
|-50.00
|7139.96
|592
|2004.08.05 08:33
|buy
|163
|1.00
|1.2072
|1.2067
|1.2122
|593
|2004.08.05 08:34
|s/l
|163
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2122
|-50.00
|7089.96
|594
|2004.08.05 17:00
|expiration
|164
|1.00
|1.2077
|1.2072
|1.2127
|595
|2004.08.05 17:00
|expiration
|165
|1.00
|1.2082
|1.2077
|1.2132
|596
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|166
|1.00
|1.2061
|1.2056
|1.2111
|597
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|167
|1.00
|1.2066
|1.2061
|1.2116
|598
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|168
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|599
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|169
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|600
|2004.08.05 17:28
|buy stop
|170
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|601
|2004.08.05 18:48
|buy
|166
|1.00
|1.2061
|1.2056
|1.2111
|602
|2004.08.05 18:49
|s/l
|166
|1.00
|1.2056
|1.2056
|1.2111
|-50.00
|7039.96
|603
|2004.08.05 19:30
|buy
|167
|1.00
|1.2066
|1.2061
|1.2116
|604
|2004.08.05 19:44
|buy
|168
|1.00
|1.2071
|1.2066
|1.2121
|605
|2004.08.05 19:44
|s/l
|168
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2121
|-50.00
|6989.96
|606
|2004.08.05 19:53
|s/l
|167
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2116
|-50.00
|6939.96
|607
|2004.08.06 07:20
|buy
|169
|1.00
|1.2076
|1.2071
|1.2126
|608
|2004.08.06 07:20
|buy
|170
|1.00
|1.2081
|1.2076
|1.2131
|609
|2004.08.06 07:20
|modify
|169
|1.00
|1.2076
|1.2077
|1.2126
|610
|2004.08.06 07:24
|modify
|169
|1.00
|1.2076
|1.2078
|1.2126
|611
|2004.08.06 07:25
|modify
|169
|1.00
|1.2076
|1.2080
|1.2126
|612
|2004.08.06 07:26
|s/l
|169
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.2126
|40.00
|6979.96
|613
|2004.08.06 07:31
|modify
|170
|1.00
|1.2081
|1.2082
|1.2131
|614
|2004.08.06 07:34
|s/l
|170
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2131
|10.00
|6989.96
|615
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|171
|1.00
|1.2050
|1.2055
|1.2000
|616
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|172
|1.00
|1.2045
|1.2050
|1.1995
|617
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|173
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.1990
|618
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|174
|1.00
|1.2035
|1.2040
|1.1985
|619
|2004.08.06 12:00
|sell stop
|175
|1.00
|1.2030
|1.2035
|1.1980
|620
|2004.08.06 12:40
|sell
|171
|1.00
|1.2050
|1.2055
|1.2000
|621
|2004.08.06 12:45
|s/l
|171
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2000
|-49.99
|6939.97
|622
|2004.08.06 13:16
|sell
|172
|1.00
|1.2045
|1.2050
|1.1995
|623
|2004.08.06 13:18
|s/l
|172
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1995
|-49.99
|6889.98
|624
|2004.08.09 00:00
|expiration
|173
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.1990
|625
|2004.08.09 00:00
|expiration
|174
|1.00
|1.2035
|1.2040
|1.1985
|626
|2004.08.09 00:00
|expiration
|175
|1.00
|1.2030
|1.2035
|1.1980
|627
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|176
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2187
|628
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|177
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2182
|629
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|178
|1.00
|1.2227
|1.2232
|1.2177
|630
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|179
|1.00
|1.2222
|1.2227
|1.2172
|631
|2004.08.10 20:51
|sell stop
|180
|1.00
|1.2217
|1.2222
|1.2167
|632
|2004.08.10 20:57
|sell
|176
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2187
|633
|2004.08.10 20:58
|sell
|177
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2182
|634
|2004.08.10 20:59
|modify
|176
|1.00
|1.2237
|1.2236
|1.2187
|635
|2004.08.10 21:00
|s/l
|176
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.2187
|10.00
|6899.98
|636
|2004.08.10 21:00
|s/l
|177
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2182
|-50.00
|6849.98
|637
|2004.08.10 22:27
|sell
|178
|1.00
|1.2227
|1.2232
|1.2177
|638
|2004.08.10 22:29
|s/l
|178
|1.00
|1.2232
|1.2232
|1.2177
|-50.00
|6799.98
|639
|2004.08.10 23:28
|sell
|179
|1.00
|1.2222
|1.2227
|1.2172
|640
|2004.08.10 23:40
|s/l
|179
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2172
|-50.00
|6749.98
|641
|2004.08.11 10:43
|sell
|180
|1.00
|1.2217
|1.2222
|1.2167
|642
|2004.08.11 11:13
|s/l
|180
|1.00
|1.2222
|1.2222
|1.2167
|-50.00
|6699.98
|643
|2004.08.12 04:00
|buy stop
|181
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|644
|2004.08.12 04:00
|buy stop
|182
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|645
|2004.08.12 04:00
|buy stop
|183
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|646
|2004.08.12 04:00
|buy stop
|184
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|647
|2004.08.12 04:00
|buy stop
|185
|1.00
|1.2259
|1.2254
|1.2309
|648
|2004.08.12 06:12
|buy
|181
|1.00
|1.2239
|1.2234
|1.2289
|649
|2004.08.12 06:12
|s/l
|181
|1.00
|1.2234
|1.2234
|1.2289
|-50.01
|6649.97
|650
|2004.08.12 08:12
|buy
|182
|1.00
|1.2244
|1.2239
|1.2294
|651
|2004.08.12 08:14
|s/l
|182
|1.00
|1.2239
|1.2239
|1.2294
|-50.01
|6599.96
|652
|2004.08.12 09:01
|buy
|183
|1.00
|1.2249
|1.2244
|1.2299
|653
|2004.08.12 09:02
|buy
|184
|1.00
|1.2254
|1.2249
|1.2304
|654
|2004.08.12 09:02
|s/l
|184
|1.00
|1.2249
|1.2249
|1.2304
|-50.01
|6549.95
|655
|2004.08.12 10:10
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2250
|1.2299
|656
|2004.08.12 10:13
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2250
|1.2299
|657
|2004.08.12 10:23
|buy
|185
|1.00
|1.2259
|1.2254
|1.2309
|658
|2004.08.12 10:23
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2251
|1.2299
|659
|2004.08.12 10:23
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2252
|1.2299
|660
|2004.08.12 10:30
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2253
|1.2299
|661
|2004.08.12 10:30
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2254
|1.2299
|662
|2004.08.12 10:30
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2255
|1.2299
|663
|2004.08.12 10:32
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2256
|1.2299
|664
|2004.08.12 10:32
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2257
|1.2299
|665
|2004.08.12 10:33
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2258
|1.2299
|666
|2004.08.12 10:33
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2259
|1.2299
|667
|2004.08.12 10:34
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2260
|1.2299
|668
|2004.08.12 10:34
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2261
|1.2299
|669
|2004.08.12 10:34
|modify
|183
|1.00
|1.2249
|1.2262
|1.2299
|670
|2004.08.12 10:34
|modify
|185
|1.00
|1.2259
|1.2261
|1.2309
|671
|2004.08.12 10:35
|modify
|185
|1.00
|1.2259
|1.2261
|1.2309
|672
|2004.08.12 10:37
|s/l
|183
|1.00
|1.2262
|1.2262
|1.2299
|130.00
|6679.95
|673
|2004.08.12 10:43
|modify
|185
|1.00
|1.2259
|1.2262
|1.2309
|674
|2004.08.12 10:44
|modify
|185
|1.00
|1.2259
|1.2263
|1.2309
|675
|2004.08.12 10:44
|modify
|185
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2309
|676
|2004.08.12 10:45
|modify
|185
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2309
|677
|2004.08.12 10:50
|modify
|185
|1.00
|1.2259
|1.2265
|1.2309
|678
|2004.08.12 10:52
|modify
|185
|1.00
|1.2259
|1.2266
|1.2309
|679
|2004.08.12 11:00
|s/l
|185
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2309
|70.00
|6749.95
|680
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|186
|1.00
|1.2221
|1.2226
|1.2171
|681
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|187
|1.00
|1.2216
|1.2221
|1.2166
|682
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|188
|1.00
|1.2211
|1.2216
|1.2161
|683
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|189
|1.00
|1.2206
|1.2211
|1.2156
|684
|2004.08.12 16:02
|sell stop
|190
|1.00
|1.2201
|1.2206
|1.2151
|685
|2004.08.12 16:08
|sell
|186
|1.00
|1.2221
|1.2226
|1.2171
|686
|2004.08.12 16:09
|s/l
|186
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2171
|-50.00
|6699.95
|687
|2004.08.13 08:02
|sell
|187
|1.00
|1.2216
|1.2221
|1.2166
|688
|2004.08.13 08:10
|sell
|188
|1.00
|1.2211
|1.2216
|1.2161
|689
|2004.08.13 08:10
|s/l
|188
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.2161
|-50.00
|6649.95
|690
|2004.08.13 08:16
|modify
|187
|1.00
|1.2216
|1.2215
|1.2166
|691
|2004.08.13 08:17
|modify
|187
|1.00
|1.2216
|1.2215
|1.2166
|692
|2004.08.13 08:18
|sell
|189
|1.00
|1.2206
|1.2211
|1.2156
|693
|2004.08.13 08:18
|modify
|187
|1.00
|1.2216
|1.2214
|1.2166
|694
|2004.08.13 08:18
|modify
|187
|1.00
|1.2216
|1.2213
|1.2166
|695
|2004.08.13 08:18
|modify
|187
|1.00
|1.2216
|1.2212
|1.2166
|696
|2004.08.13 08:20
|s/l
|189
|1.00
|1.2211
|1.2211
|1.2156
|-50.00
|6599.95
|697
|2004.08.13 08:21
|s/l
|187
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2166
|40.00
|6639.95
|698
|2004.08.13 08:29
|sell
|190
|1.00
|1.2201
|1.2206
|1.2151
|699
|2004.08.13 08:32
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2199
|1.2151
|700
|2004.08.13 08:33
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2198
|1.2151
|701
|2004.08.13 08:33
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2197
|1.2151
|702
|2004.08.13 08:33
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2196
|1.2151
|703
|2004.08.13 08:33
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2196
|1.2151
|704
|2004.08.13 08:33
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2195
|1.2151
|705
|2004.08.13 08:33
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2194
|1.2151
|706
|2004.08.13 08:33
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2193
|1.2151
|707
|2004.08.13 08:33
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2192
|1.2151
|708
|2004.08.13 08:34
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2191
|1.2151
|709
|2004.08.13 08:34
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2190
|1.2151
|710
|2004.08.13 08:34
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2189
|1.2151
|711
|2004.08.13 08:34
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2187
|1.2151
|712
|2004.08.13 08:34
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2186
|1.2151
|713
|2004.08.13 08:35
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2185
|1.2151
|714
|2004.08.13 08:35
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2184
|1.2151
|715
|2004.08.13 08:35
|modify
|190
|1.00
|1.2201
|1.2183
|1.2151
|716
|2004.08.13 08:35
|s/l
|190
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2151
|180.00
|6819.95
|717
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|191
|1.00
|1.2267
|1.2262
|1.2317
|718
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|192
|1.00
|1.2272
|1.2267
|1.2322
|719
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|193
|1.00
|1.2277
|1.2272
|1.2327
|720
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|194
|1.00
|1.2282
|1.2277
|1.2332
|721
|2004.08.13 14:30
|buy stop
|195
|1.00
|1.2287
|1.2282
|1.2337
|722
|2004.08.13 14:30
|buy
|191
|1.00
|1.2267
|1.2262
|1.2317
|723
|2004.08.13 14:30
|buy
|192
|1.00
|1.2272
|1.2267
|1.2322
|724
|2004.08.13 14:31
|buy
|193
|1.00
|1.2277
|1.2272
|1.2327
|725
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2269
|1.2317
|726
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2270
|1.2317
|727
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2271
|1.2317
|728
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2272
|1.2317
|729
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2273
|1.2317
|730
|2004.08.13 14:31
|buy
|194
|1.00
|1.2282
|1.2277
|1.2332
|731
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2274
|1.2317
|732
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2275
|1.2317
|733
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2277
|1.2317
|734
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2278
|1.2317
|735
|2004.08.13 14:31
|buy
|195
|1.00
|1.2287
|1.2282
|1.2337
|736
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2279
|1.2317
|737
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2280
|1.2317
|738
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2281
|1.2317
|739
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2282
|1.2317
|740
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2284
|1.2317
|741
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2285
|1.2317
|742
|2004.08.13 14:31
|modify
|191
|1.00
|1.2267
|1.2286
|1.2317
|743
|2004.08.13 14:31
|modify
|192
|1.00
|1.2272
|1.2285
|1.2322
|744
|2004.08.13 14:31
|modify
|193
|1.00
|1.2277
|1.2284
|1.2327
|745
|2004.08.13 14:31
|modify
|194
|1.00
|1.2282
|1.2283
|1.2332
|746
|2004.08.13 14:31
|s/l
|191
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2317
|190.00
|7009.95
|747
|2004.08.13 14:31
|s/l
|192
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2322
|130.00
|7139.95
|748
|2004.08.13 14:32
|s/l
|193
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2327
|70.00
|7209.95
|749
|2004.08.13 14:32
|s/l
|194
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2332
|10.00
|7219.95
|750
|2004.08.13 14:32
|s/l
|195
|1.00
|1.2282
|1.2282
|1.2337
|-50.00
|7169.95
|751
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|196
|1.00
|1.2290
|1.2285
|1.2340
|752
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|197
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|753
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|198
|1.00
|1.2300
|1.2295
|1.2350
|754
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|199
|1.00
|1.2305
|1.2300
|1.2355
|755
|2004.08.13 14:32
|buy stop
|200
|1.00
|1.2310
|1.2305
|1.2360
|756
|2004.08.13 14:36
|buy
|196
|1.00
|1.2290
|1.2285
|1.2340
|757
|2004.08.13 14:36
|buy
|197
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|758
|2004.08.13 14:36
|modify
|196
|1.00
|1.2290
|1.2291
|1.2340
|759
|2004.08.13 14:37
|s/l
|196
|1.00
|1.2291
|1.2291
|1.2340
|10.00
|7179.95
|760
|2004.08.13 14:37
|buy
|198
|1.00
|1.2300
|1.2295
|1.2350
|761
|2004.08.13 14:38
|modify
|197
|1.00
|1.2295
|1.2296
|1.2345
|762
|2004.08.13 14:38
|buy
|199
|1.00
|1.2305
|1.2300
|1.2355
|763
|2004.08.13 14:38
|modify
|197
|1.00
|1.2295
|1.2297
|1.2345
|764
|2004.08.13 14:38
|s/l
|199
|1.00
|1.2300
|1.2300
|1.2355
|-50.00
|7129.95
|765
|2004.08.13 14:38
|s/l
|197
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2345
|20.00
|7149.95
|766
|2004.08.13 14:38
|s/l
|198
|1.00
|1.2295
|1.2295
|1.2350
|-50.00
|7099.95
|767
|2004.08.13 14:46
|buy
|200
|1.00
|1.2310
|1.2305
|1.2360
|768
|2004.08.13 14:48
|modify
|200
|1.00
|1.2310
|1.2311
|1.2360
|769
|2004.08.13 14:48
|modify
|200
|1.00
|1.2310
|1.2312
|1.2360
|770
|2004.08.13 14:48
|modify
|200
|1.00
|1.2310
|1.2313
|1.2360
|771
|2004.08.13 14:48
|modify
|200
|1.00
|1.2310
|1.2314
|1.2360
|772
|2004.08.13 14:48
|modify
|200
|1.00
|1.2310
|1.2315
|1.2360
|773
|2004.08.13 14:49
|modify
|200
|1.00
|1.2310
|1.2315
|1.2360
|774
|2004.08.13 14:49
|modify
|200
|1.00
|1.2310
|1.2316
|1.2360
|775
|2004.08.13 14:49
|modify
|200
|1.00
|1.2310
|1.2317
|1.2360
|776
|2004.08.13 14:49
|modify
|200
|1.00
|1.2310
|1.2318
|1.2360
|777
|2004.08.13 14:49
|s/l
|200
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2360
|80.00
|7179.95
|778
|2004.08.13 14:49
|buy stop
|201
|1.00
|1.2326
|1.2321
|1.2376
|779
|2004.08.13 14:49
|buy stop
|202
|1.00
|1.2331
|1.2326
|1.2381
|780
|2004.08.13 14:49
|buy stop
|203
|1.00
|1.2336
|1.2331
|1.2386
|781
|2004.08.13 14:49
|buy stop
|204
|1.00
|1.2341
|1.2336
|1.2391
|782
|2004.08.13 14:49
|buy stop
|205
|1.00
|1.2346
|1.2341
|1.2396
|783
|2004.08.13 15:13
|buy
|201
|1.00
|1.2326
|1.2321
|1.2376
|784
|2004.08.13 15:13
|buy
|202
|1.00
|1.2331
|1.2326
|1.2381
|785
|2004.08.13 15:13
|modify
|201
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2376
|786
|2004.08.13 15:13
|modify
|201
|1.00
|1.2326
|1.2327
|1.2376
|787
|2004.08.13 15:14
|buy
|203
|1.00
|1.2336
|1.2331
|1.2386
|788
|2004.08.13 15:14
|modify
|201
|1.00
|1.2326
|1.2328
|1.2376
|789
|2004.08.13 15:15
|modify
|201
|1.00
|1.2326
|1.2329
|1.2376
|790
|2004.08.13 15:15
|modify
|201
|1.00
|1.2326
|1.2330
|1.2376
|791
|2004.08.13 15:15
|modify
|201
|1.00
|1.2326
|1.2331
|1.2376
|792
|2004.08.13 15:16
|modify
|201
|1.00
|1.2326
|1.2332
|1.2376
|793
|2004.08.13 15:17
|s/l
|201
|1.00
|1.2332
|1.2332
|1.2376
|60.00
|7239.95
|794
|2004.08.13 15:19
|s/l
|203
|1.00
|1.2331
|1.2331
|1.2386
|-50.00
|7189.95
|795
|2004.08.13 15:23
|s/l
|202
|1.00
|1.2326
|1.2326
|1.2381
|-50.00
|7139.95
|796
|2004.08.13 15:47
|buy
|204
|1.00
|1.2341
|1.2336
|1.2391
|797
|2004.08.13 15:47
|s/l
|204
|1.00
|1.2336
|1.2336
|1.2391
|-50.00
|7089.95
|798
|2004.08.13 16:36
|buy
|205
|1.00
|1.2346
|1.2341
|1.2396
|799
|2004.08.13 16:37
|s/l
|205
|1.00
|1.2341
|1.2341
|1.2396
|-50.00
|7039.95
|800
|2004.08.16 17:29
|sell stop
|206
|1.00
|1.2318
|1.2323
|1.2268
|801
|2004.08.16 17:29
|sell stop
|207
|1.00
|1.2313
|1.2318
|1.2263
|802
|2004.08.16 17:29
|sell stop
|208
|1.00
|1.2308
|1.2313
|1.2258
|803
|2004.08.16 17:29
|sell stop
|209
|1.00
|1.2303
|1.2308
|1.2253
|804
|2004.08.16 17:29
|sell stop
|210
|1.00
|1.2298
|1.2303
|1.2248
|805
|2004.08.16 17:34
|sell
|206
|1.00
|1.2318
|1.2323
|1.2268
|806
|2004.08.16 17:36
|s/l
|206
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.2268
|-50.00
|6989.95
|807
|2004.08.17 15:40
|sell
|207
|1.00
|1.2313
|1.2318
|1.2263
|808
|2004.08.17 15:41
|sell
|208
|1.00
|1.2308
|1.2313
|1.2258
|809
|2004.08.17 15:41
|s/l
|208
|1.00
|1.2313
|1.2313
|1.2258
|-50.00
|6939.95
|810
|2004.08.17 15:43
|s/l
|207
|1.00
|1.2318
|1.2318
|1.2263
|-50.00
|6889.95
|811
|2004.08.17 17:29
|expiration
|209
|1.00
|1.2303
|1.2308
|1.2253
|812
|2004.08.17 17:29
|expiration
|210
|1.00
|1.2298
|1.2303
|1.2248
|813
|2004.08.17 21:32
|buy stop
|211
|1.00
|1.2355
|1.2350
|1.2405
|814
|2004.08.17 21:32
|buy stop
|212
|1.00
|1.2360
|1.2355
|1.2410
|815
|2004.08.17 21:32
|buy stop
|213
|1.00
|1.2365
|1.2360
|1.2415
|816
|2004.08.17 21:32
|buy stop
|214
|1.00
|1.2370
|1.2365
|1.2420
|817
|2004.08.17 21:32
|buy stop
|215
|1.00
|1.2375
|1.2370
|1.2425
|818
|2004.08.17 21:35
|buy
|211
|1.00
|1.2355
|1.2350
|1.2405
|819
|2004.08.17 21:37
|s/l
|211
|1.00
|1.2350
|1.2350
|1.2405
|-50.00
|6839.95
|820
|2004.08.18 08:13
|buy
|212
|1.00
|1.2360
|1.2355
|1.2410
|821
|2004.08.18 08:15
|buy
|213
|1.00
|1.2365
|1.2360
|1.2415
|822
|2004.08.18 08:19
|s/l
|213
|1.00
|1.2360
|1.2360
|1.2415
|-50.00
|6789.95
|823
|2004.08.18 08:31
|s/l
|212
|1.00
|1.2355
|1.2355
|1.2410
|-50.00
|6739.95
|824
|2004.08.18 21:32
|expiration
|214
|1.00
|1.2370
|1.2365
|1.2420
|825
|2004.08.18 21:32
|expiration
|215
|1.00
|1.2375
|1.2370
|1.2425
|826
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|216
|1.00
|1.2343
|1.2338
|1.2393
|827
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|217
|1.00
|1.2348
|1.2343
|1.2398
|828
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|218
|1.00
|1.2353
|1.2348
|1.2403
|829
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|219
|1.00
|1.2358
|1.2353
|1.2408
|830
|2004.08.18 22:00
|buy stop
|220
|1.00
|1.2363
|1.2358
|1.2413
|831
|2004.08.18 22:23
|buy
|216
|1.00
|1.2343
|1.2338
|1.2393
|832
|2004.08.18 22:23
|s/l
|216
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2393
|-50.00
|6689.95
|833
|2004.08.19 02:41
|buy
|217
|1.00
|1.2348
|1.2343
|1.2398
|834
|2004.08.19 02:55
|s/l
|217
|1.00
|1.2343
|1.2343
|1.2398
|-50.00
|6639.95
|835
|2004.08.19 09:08
|buy
|218
|1.00
|1.2353
|1.2348
|1.2403
|836
|2004.08.19 09:11
|s/l
|218
|1.00
|1.2348
|1.2348
|1.2403
|-50.00
|6589.95
|837
|2004.08.19 09:46
|buy
|219
|1.00
|1.2358
|1.2353
|1.2408
|838
|2004.08.19 09:47
|s/l
|219
|1.00
|1.2353
|1.2353
|1.2408
|-50.00
|6539.95
|839
|2004.08.19 11:28
|buy
|220
|1.00
|1.2363
|1.2358
|1.2413
|840
|2004.08.19 11:32
|modify
|220
|1.00
|1.2363
|1.2364
|1.2413
|841
|2004.08.19 11:32
|modify
|220
|1.00
|1.2363
|1.2365
|1.2413
|842
|2004.08.19 11:34
|s/l
|220
|1.00
|1.2365
|1.2365
|1.2413
|20.00
|6559.95
|843
|2004.08.20 11:21
|sell stop
|221
|1.00
|1.2347
|1.2352
|1.2297
|844
|2004.08.20 11:21
|sell stop
|222
|1.00
|1.2342
|1.2347
|1.2292
|845
|2004.08.20 11:21
|sell stop
|223
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|846
|2004.08.20 11:21
|sell stop
|224
|1.00
|1.2332
|1.2337
|1.2282
|847
|2004.08.20 11:21
|sell stop
|225
|1.00
|1.2327
|1.2332
|1.2277
|848
|2004.08.20 11:43
|sell
|221
|1.00
|1.2347
|1.2352
|1.2297
|849
|2004.08.20 11:53
|sell
|222
|1.00
|1.2342
|1.2347
|1.2292
|850
|2004.08.20 11:56
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2346
|1.2297
|851
|2004.08.20 11:56
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2346
|1.2297
|852
|2004.08.20 11:56
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2345
|1.2297
|853
|2004.08.20 11:57
|sell
|223
|1.00
|1.2337
|1.2342
|1.2287
|854
|2004.08.20 11:57
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2345
|1.2297
|855
|2004.08.20 11:57
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2344
|1.2297
|856
|2004.08.20 11:57
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2343
|1.2297
|857
|2004.08.20 11:58
|s/l
|223
|1.00
|1.2342
|1.2342
|1.2287
|-50.00
|6509.95
|858
|2004.08.20 12:05
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2342
|1.2297
|859
|2004.08.20 12:05
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2341
|1.2297
|860
|2004.08.20 12:05
|sell
|224
|1.00
|1.2332
|1.2337
|1.2282
|861
|2004.08.20 12:05
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2340
|1.2297
|862
|2004.08.20 12:05
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2339
|1.2297
|863
|2004.08.20 12:05
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2338
|1.2297
|864
|2004.08.20 12:05
|modify
|221
|1.00
|1.2347
|1.2337
|1.2297
|865
|2004.08.20 12:05
|modify
|222
|1.00
|1.2342
|1.2338
|1.2292
|866
|2004.08.20 12:06
|s/l
|224
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2282
|-50.00
|6459.95
|867
|2004.08.20 12:07
|s/l
|221
|1.00
|1.2337
|1.2337
|1.2297
|100.00
|6559.95
|868
|2004.08.20 12:07
|s/l
|222
|1.00
|1.2338
|1.2338
|1.2292
|40.00
|6599.95
|869
|2004.08.20 12:51
|sell
|225
|1.00
|1.2327
|1.2332
|1.2277
|870
|2004.08.20 12:52
|modify
|225
|1.00
|1.2327
|1.2326
|1.2277
|871
|2004.08.20 12:52
|modify
|225
|1.00
|1.2327
|1.2325
|1.2277
|872
|2004.08.20 12:53
|modify
|225
|1.00
|1.2327
|1.2324
|1.2277
|873
|2004.08.20 12:54
|modify
|225
|1.00
|1.2327
|1.2324
|1.2277
|874
|2004.08.20 12:54
|modify
|225
|1.00
|1.2327
|1.2323
|1.2277
|875
|2004.08.20 12:55
|s/l
|225
|1.00
|1.2323
|1.2323
|1.2277
|40.00
|6639.95
|876
|2004.08.25 14:30
|buy stop
|226
|1.00
|1.2119
|1.2114
|1.2169
|877
|2004.08.25 14:30
|buy stop
|227
|1.00
|1.2124
|1.2119
|1.2174
|878
|2004.08.25 14:30
|buy stop
|228
|1.00
|1.2129
|1.2124
|1.2179
|879
|2004.08.25 14:30
|buy stop
|229
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|880
|2004.08.25 14:30
|buy stop
|230
|1.00
|1.2139
|1.2134
|1.2189
|881
|2004.08.26 14:30
|expiration
|226
|1.00
|1.2119
|1.2114
|1.2169
|882
|2004.08.26 14:30
|expiration
|227
|1.00
|1.2124
|1.2119
|1.2174
|883
|2004.08.26 14:30
|expiration
|228
|1.00
|1.2129
|1.2124
|1.2179
|884
|2004.08.26 14:30
|expiration
|229
|1.00
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|885
|2004.08.26 14:30
|expiration
|230
|1.00
|1.2139
|1.2134
|1.2189
|886
|2004.08.26 15:50
|sell stop
|231
|1.00
|1.2068
|1.2073
|1.2018
|887
|2004.08.26 15:50
|sell stop
|232
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|888
|2004.08.26 15:50
|sell stop
|233
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|889
|2004.08.26 15:50
|sell stop
|234
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|890
|2004.08.26 15:50
|sell stop
|235
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|891
|2004.08.26 15:56
|sell
|231
|1.00
|1.2068
|1.2073
|1.2018
|892
|2004.08.26 15:56
|sell
|232
|1.00
|1.2063
|1.2068
|1.2013
|893
|2004.08.26 15:59
|modify
|231
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2018
|894
|2004.08.26 16:00
|s/l
|231
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2018
|0.00
|6639.95
|895
|2004.08.26 16:00
|s/l
|232
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2013
|-50.00
|6589.95
|896
|2004.08.27 15:50
|expiration
|233
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|897
|2004.08.27 15:50
|expiration
|234
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|898
|2004.08.27 15:50
|expiration
|235
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|899
|2004.08.30 11:37
|buy stop
|236
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|900
|2004.08.30 11:37
|buy stop
|237
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|901
|2004.08.30 11:37
|buy stop
|238
|1.00
|1.2065
|1.2060
|1.2115
|902
|2004.08.30 11:37
|buy stop
|239
|1.00
|1.2070
|1.2065
|1.2120
|903
|2004.08.30 11:37
|buy stop
|240
|1.00
|1.2075
|1.2070
|1.2125
|904
|2004.08.30 14:27
|buy
|236
|1.00
|1.2055
|1.2050
|1.2105
|905
|2004.08.30 14:27
|buy
|237
|1.00
|1.2060
|1.2055
|1.2110
|906
|2004.08.30 14:31
|s/l
|237
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2110
|-50.00
|6539.95
|907
|2004.08.30 14:32
|s/l
|236
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.2105
|-50.00
|6489.95
|908
|2004.08.30 18:39
|buy
|238
|1.00
|1.2065
|1.2060
|1.2115
|909
|2004.08.30 18:39
|s/l
|238
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2115
|-50.00
|6439.95
|910
|2004.08.30 18:41
|buy
|239
|1.00
|1.2070
|1.2065
|1.2120
|911
|2004.08.30 18:41
|s/l
|239
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2120
|-50.00
|6389.95
|912
|2004.08.31 03:41
|buy
|240
|1.00
|1.2075
|1.2070
|1.2125
|913
|2004.08.31 03:55
|s/l
|240
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2125
|-50.00
|6339.95
|914
|2004.09.02 08:00
|sell stop
|241
|1.00
|1.2169
|1.2174
|1.2119
|915
|2004.09.02 08:00
|sell stop
|242
|1.00
|1.2164
|1.2169
|1.2114
|916
|2004.09.02 08:00
|sell stop
|243
|1.00
|1.2159
|1.2164
|1.2109
|917
|2004.09.02 08:00
|sell stop
|244
|1.00
|1.2154
|1.2159
|1.2104
|918
|2004.09.02 08:00
|sell stop
|245
|1.00
|1.2149
|1.2154
|1.2099
|919
|2004.09.02 11:54
|sell
|241
|1.00
|1.2169
|1.2174
|1.2119
|920
|2004.09.02 12:03
|sell
|242
|1.00
|1.2164
|1.2169
|1.2114
|921
|2004.09.02 12:03
|s/l
|242
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2114
|-50.00
|6289.95
|922
|2004.09.02 12:22
|modify
|241
|1.00
|1.2169
|1.2168
|1.2119
|923
|2004.09.02 12:22
|sell
|243
|1.00
|1.2159
|1.2164
|1.2109
|924
|2004.09.02 12:22
|modify
|241
|1.00
|1.2169
|1.2167
|1.2119
|925
|2004.09.02 12:23
|modify
|241
|1.00
|1.2169
|1.2166
|1.2119
|926
|2004.09.02 12:25
|s/l
|241
|1.00
|1.2166
|1.2166
|1.2119
|30.00
|6319.95
|927
|2004.09.02 12:25
|s/l
|243
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2109
|-50.00
|6269.95
|928
|2004.09.02 16:03
|sell
|244
|1.00
|1.2154
|1.2159
|1.2104
|929
|2004.09.02 16:04
|s/l
|244
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2104
|-50.00
|6219.95
|930
|2004.09.02 16:27
|sell
|245
|1.00
|1.2149
|1.2154
|1.2099
|931
|2004.09.02 16:28
|s/l
|245
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2099
|-50.00
|6169.95
|932
|2004.09.03 00:14
|buy stop
|246
|1.00
|1.2184
|1.2179
|1.2234
|933
|2004.09.03 00:14
|buy stop
|247
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2239
|934
|2004.09.03 00:14
|buy stop
|248
|1.00
|1.2194
|1.2189
|1.2244
|935
|2004.09.03 00:14
|buy stop
|249
|1.00
|1.2199
|1.2194
|1.2249
|936
|2004.09.03 00:14
|buy stop
|250
|1.00
|1.2204
|1.2199
|1.2254
|937
|2004.09.03 14:28
|buy
|246
|1.00
|1.2184
|1.2179
|1.2234
|938
|2004.09.03 14:28
|buy
|247
|1.00
|1.2189
|1.2184
|1.2239
|939
|2004.09.03 14:28
|modify
|246
|1.00
|1.2184
|1.2185
|1.2234
|940
|2004.09.03 14:29
|s/l
|246
|1.00
|1.2185
|1.2185
|1.2234
|10.00
|6179.95
|941
|2004.09.03 14:29
|s/l
|247
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2239
|-49.99
|6129.96
|942
|2004.09.03 14:30
|buy
|248
|1.00
|1.2194
|1.2189
|1.2244
|943
|2004.09.03 14:30
|s/l
|248
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2244
|-49.99
|6079.97
|944
|2004.09.06 00:00
|expiration
|249
|1.00
|1.2199
|1.2194
|1.2249
|945
|2004.09.06 00:00
|expiration
|250
|1.00
|1.2204
|1.2199
|1.2254
|946
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|251
|1.00
|1.2083
|1.2078
|1.2133
|947
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|252
|1.00
|1.2088
|1.2083
|1.2138
|948
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|253
|1.00
|1.2093
|1.2088
|1.2143
|949
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|254
|1.00
|1.2098
|1.2093
|1.2148
|950
|2004.09.07 08:00
|buy stop
|255
|1.00
|1.2103
|1.2098
|1.2153
|951
|2004.09.07 08:07
|buy
|251
|1.00
|1.2083
|1.2078
|1.2133
|952
|2004.09.07 08:11
|buy
|252
|1.00
|1.2088
|1.2083
|1.2138
|953
|2004.09.07 08:12
|s/l
|252
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2138
|-50.00
|6029.97
|954
|2004.09.07 08:30
|modify
|251
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2133
|955
|2004.09.07 08:33
|modify
|251
|1.00
|1.2083
|1.2083
|1.2133
|956
|2004.09.07 08:34
|modify
|251
|1.00
|1.2083
|1.2084
|1.2133
|957
|2004.09.07 08:42
|s/l
|251
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2133
|10.00
|6039.97
|958
|2004.09.07 10:20
|buy
|253
|1.00
|1.2093
|1.2088
|1.2143
|959
|2004.09.07 10:30
|s/l
|253
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2143
|-50.00
|5989.97
|960
|2004.09.07 10:33
|buy
|254
|1.00
|1.2098
|1.2093
|1.2148
|961
|2004.09.07 10:55
|buy
|255
|1.00
|1.2103
|1.2098
|1.2153
|962
|2004.09.07 11:00
|s/l
|255
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2153
|-50.00
|5939.97
|963
|2004.09.07 11:16
|modify
|254
|1.00
|1.2098
|1.2100
|1.2148
|964
|2004.09.07 11:16
|modify
|254
|1.00
|1.2098
|1.2101
|1.2148
|965
|2004.09.07 11:16
|modify
|254
|1.00
|1.2098
|1.2102
|1.2148
|966
|2004.09.07 11:19
|s/l
|254
|1.00
|1.2102
|1.2102
|1.2148
|40.00
|5979.97
|967
|2004.09.07 15:10
|sell stop
|256
|1.00
|1.2060
|1.2065
|1.2010
|968
|2004.09.07 15:10
|sell stop
|257
|1.00
|1.2055
|1.2060
|1.2005
|969
|2004.09.07 15:10
|sell stop
|258
|1.00
|1.2050
|1.2055
|1.2000
|970
|2004.09.07 15:10
|sell stop
|259
|1.00
|1.2045
|1.2050
|1.1995
|971
|2004.09.07 15:10
|sell stop
|260
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.1990
|972
|2004.09.07 15:36
|sell
|256
|1.00
|1.2060
|1.2065
|1.2010
|973
|2004.09.07 15:40
|s/l
|256
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2010
|-50.01
|5929.96
|974
|2004.09.08 12:16
|sell
|257
|1.00
|1.2055
|1.2060
|1.2005
|975
|2004.09.08 12:18
|s/l
|257
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2005
|-50.01
|5879.95
|976
|2004.09.08 12:30
|sell
|258
|1.00
|1.2050
|1.2055
|1.2000
|977
|2004.09.08 12:32
|s/l
|258
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2000
|-50.01
|5829.94
|978
|2004.09.08 12:37
|sell
|259
|1.00
|1.2045
|1.2050
|1.1995
|979
|2004.09.08 12:40
|s/l
|259
|1.00
|1.2050
|1.2050
|1.1995
|-50.01
|5779.93
|980
|2004.09.08 13:24
|sell
|260
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.1990
|981
|2004.09.08 13:27
|modify
|260
|1.00
|1.2040
|1.2039
|1.1990
|982
|2004.09.08 13:29
|s/l
|260
|1.00
|1.2039
|1.2039
|1.1990
|10.00
|5789.93
|983
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|261
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2182
|984
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|262
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|985
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|263
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|986
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|264
|1.00
|1.2147
|1.2142
|1.2197
|987
|2004.09.08 16:50
|buy stop
|265
|1.00
|1.2152
|1.2147
|1.2202
|988
|2004.09.08 16:59
|buy
|261
|1.00
|1.2132
|1.2127
|1.2182
|989
|2004.09.08 16:59
|s/l
|261
|1.00
|1.2127
|1.2127
|1.2182
|-50.00
|5739.93
|990
|2004.09.08 17:14
|buy
|262
|1.00
|1.2137
|1.2132
|1.2187
|991
|2004.09.08 17:14
|s/l
|262
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2187
|-50.00
|5689.93
|992
|2004.09.08 17:22
|buy
|263
|1.00
|1.2142
|1.2137
|1.2192
|993
|2004.09.08 17:22
|buy
|264
|1.00
|1.2147
|1.2142
|1.2197
|994
|2004.09.08 17:23
|modify
|263
|1.00
|1.2142
|1.2143
|1.2192
|995
|2004.09.08 17:24
|buy
|265
|1.00
|1.2152
|1.2147
|1.2202
|996
|2004.09.08 17:24
|modify
|263
|1.00
|1.2142
|1.2146
|1.2192
|997
|2004.09.08 17:24
|modify
|263
|1.00
|1.2142
|1.2148
|1.2192
|998
|2004.09.08 17:24
|modify
|263
|1.00
|1.2142
|1.2150
|1.2192
|999
|2004.09.08 17:24
|modify
|264
|1.00
|1.2147
|1.2150
|1.2197
|1000
|2004.09.08 17:25
|modify
|264
|1.00
|1.2147
|1.2150
|1.2197
|1001
|2004.09.08 17:25
|modify
|263
|1.00
|1.2142
|1.2152
|1.2192
|1002
|2004.09.08 17:25
|modify
|263
|1.00
|1.2142
|1.2154
|1.2192
|1003
|2004.09.08 17:25
|modify
|263
|1.00
|1.2142
|1.2156
|1.2192
|1004
|2004.09.08 17:25
|modify
|263
|1.00
|1.2142
|1.2158
|1.2192
|1005
|2004.09.08 17:25
|modify
|264
|1.00
|1.2147
|1.2157
|1.2197
|1006
|2004.09.08 17:25
|modify
|265
|1.00
|1.2152
|1.2156
|1.2202
|1007
|2004.09.08 17:27
|s/l
|263
|1.00
|1.2158
|1.2158
|1.2192
|160.00
|5849.93
|1008
|2004.09.08 17:27
|s/l
|264
|1.00
|1.2157
|1.2157
|1.2197
|100.00
|5949.93
|1009
|2004.09.08 17:27
|s/l
|265
|1.00
|1.2156
|1.2156
|1.2202
|40.00
|5989.93
|1010
|2004.09.10 14:35
|sell stop
|266
|1.00
|1.2194
|1.2199
|1.2144
|1011
|2004.09.10 14:35
|sell stop
|267
|1.00
|1.2189
|1.2194
|1.2139
|1012
|2004.09.10 14:35
|sell stop
|268
|1.00
|1.2184
|1.2189
|1.2134
|1013
|2004.09.10 14:35
|sell stop
|269
|1.00
|1.2179
|1.2184
|1.2129
|1014
|2004.09.10 14:35
|sell stop
|270
|1.00
|1.2174
|1.2179
|1.2124
|1015
|2004.09.13 00:00
|expiration
|266
|1.00
|1.2194
|1.2199
|1.2144
|1016
|2004.09.13 00:00
|expiration
|267
|1.00
|1.2189
|1.2194
|1.2139
|1017
|2004.09.13 00:00
|expiration
|268
|1.00
|1.2184
|1.2189
|1.2134
|1018
|2004.09.13 00:00
|expiration
|269
|1.00
|1.2179
|1.2184
|1.2129
|1019
|2004.09.13 00:00
|expiration
|270
|1.00
|1.2174
|1.2179
|1.2124
|1020
|2004.09.13 09:31
|sell stop
|271
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|1021
|2004.09.13 09:31
|sell stop
|272
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|1022
|2004.09.13 09:31
|sell stop
|273
|1.00
|1.2231
|1.2236
|1.2181
|1023
|2004.09.13 09:31
|sell stop
|274
|1.00
|1.2226
|1.2231
|1.2176
|1024
|2004.09.13 09:31
|sell stop
|275
|1.00
|1.2221
|1.2226
|1.2171
|1025
|2004.09.13 13:08
|sell
|271
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|1026
|2004.09.13 13:08
|sell
|272
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|1027
|2004.09.13 13:09
|s/l
|272
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2186
|-50.00
|5939.93
|1028
|2004.09.13 13:17
|s/l
|271
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2191
|-50.00
|5889.93
|1029
|2004.09.13 13:51
|sell
|273
|1.00
|1.2231
|1.2236
|1.2181
|1030
|2004.09.13 13:51
|s/l
|273
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.2181
|-50.00
|5839.93
|1031
|2004.09.13 14:22
|sell
|274
|1.00
|1.2226
|1.2231
|1.2176
|1032
|2004.09.13 14:26
|s/l
|274
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.2176
|-50.00
|5789.93
|1033
|2004.09.13 16:15
|sell
|275
|1.00
|1.2221
|1.2226
|1.2171
|1034
|2004.09.13 16:16
|s/l
|275
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2171
|-50.00
|5739.93
|1035
|2004.09.13 19:00
|buy stop
|276
|1.00
|1.2268
|1.2263
|1.2318
|1036
|2004.09.13 19:00
|buy stop
|277
|1.00
|1.2273
|1.2268
|1.2323
|1037
|2004.09.13 19:00
|buy stop
|278
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|1038
|2004.09.13 19:00
|buy stop
|279
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|1039
|2004.09.13 19:00
|buy stop
|280
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|1040
|2004.09.13 19:40
|buy
|276
|1.00
|1.2268
|1.2263
|1.2318
|1041
|2004.09.13 19:47
|s/l
|276
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2318
|-50.00
|5689.93
|1042
|2004.09.14 05:47
|buy
|277
|1.00
|1.2273
|1.2268
|1.2323
|1043
|2004.09.14 05:51
|s/l
|277
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2323
|-50.00
|5639.93
|1044
|2004.09.14 08:21
|buy
|278
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|1045
|2004.09.14 08:21
|s/l
|278
|1.00
|1.2273
|1.2273
|1.2328
|-50.00
|5589.93
|1046
|2004.09.14 08:33
|buy
|279
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|1047
|2004.09.14 08:34
|s/l
|279
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2333
|-50.00
|5539.93
|1048
|2004.09.14 14:45
|buy
|280
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|1049
|2004.09.14 14:49
|s/l
|280
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2338
|-50.00
|5489.93
|1050
|2004.09.14 14:49
|buy stop
|281
|1.00
|1.2290
|1.2285
|1.2340
|1051
|2004.09.14 14:49
|buy stop
|282
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|1052
|2004.09.14 14:49
|buy stop
|283
|1.00
|1.2300
|1.2295
|1.2350
|1053
|2004.09.14 14:49
|buy stop
|284
|1.00
|1.2305
|1.2300
|1.2355
|1054
|2004.09.14 14:49
|buy stop
|285
|1.00
|1.2310
|1.2305
|1.2360
|1055
|2004.09.14 16:56
|buy
|281
|1.00
|1.2290
|1.2285
|1.2340
|1056
|2004.09.14 16:57
|s/l
|281
|1.00
|1.2285
|1.2285
|1.2340
|-50.00
|5439.93
|1057
|2004.09.14 17:24
|buy
|282
|1.00
|1.2295
|1.2290
|1.2345
|1058
|2004.09.14 17:24
|s/l
|282
|1.00
|1.2290
|1.2290
|1.2345
|-50.00
|5389.93
|1059
|2004.09.15 14:49
|expiration
|283
|1.00
|1.2300
|1.2295
|1.2350
|1060
|2004.09.15 14:49
|expiration
|284
|1.00
|1.2305
|1.2300
|1.2355
|1061
|2004.09.15 14:49
|expiration
|285
|1.00
|1.2310
|1.2305
|1.2360
|1062
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|286
|1.00
|1.2194
|1.2189
|1.2244
|1063
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|287
|1.00
|1.2199
|1.2194
|1.2249
|1064
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|288
|1.00
|1.2204
|1.2199
|1.2254
|1065
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|289
|1.00
|1.2209
|1.2204
|1.2259
|1066
|2004.09.16 18:00
|buy stop
|290
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2264
|1067
|2004.09.16 19:23
|buy
|286
|1.00
|1.2194
|1.2189
|1.2244
|1068
|2004.09.16 19:25
|s/l
|286
|1.00
|1.2189
|1.2189
|1.2244
|-50.00
|5339.93
|1069
|2004.09.17 08:27
|buy
|287
|1.00
|1.2199
|1.2194
|1.2249
|1070
|2004.09.17 08:31
|s/l
|287
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2249
|-50.00
|5289.93
|1071
|2004.09.17 09:39
|buy
|288
|1.00
|1.2204
|1.2199
|1.2254
|1072
|2004.09.17 09:39
|s/l
|288
|1.00
|1.2199
|1.2199
|1.2254
|-50.00
|5239.93
|1073
|2004.09.17 09:47
|buy
|289
|1.00
|1.2209
|1.2204
|1.2259
|1074
|2004.09.17 09:47
|s/l
|289
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2259
|-50.00
|5189.93
|1075
|2004.09.17 10:15
|buy
|290
|1.00
|1.2214
|1.2209
|1.2264
|1076
|2004.09.17 10:20
|s/l
|290
|1.00
|1.2209
|1.2209
|1.2264
|-50.00
|5139.93
|1077
|2004.09.17 16:29
|sell stop
|291
|1.00
|1.2164
|1.2169
|1.2114
|1078
|2004.09.17 16:29
|sell stop
|292
|1.00
|1.2159
|1.2164
|1.2109
|1079
|2004.09.17 16:29
|sell stop
|293
|1.00
|1.2154
|1.2159
|1.2104
|1080
|2004.09.17 16:29
|sell stop
|294
|1.00
|1.2149
|1.2154
|1.2099
|1081
|2004.09.17 16:29
|sell stop
|295
|1.00
|1.2144
|1.2149
|1.2094
|1082
|2004.09.17 16:50
|sell
|291
|1.00
|1.2164
|1.2169
|1.2114
|1083
|2004.09.17 16:54
|s/l
|291
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2114
|-50.00
|5089.93
|1084
|2004.09.17 16:59
|sell
|292
|1.00
|1.2159
|1.2164
|1.2109
|1085
|2004.09.17 17:00
|s/l
|292
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2109
|-50.00
|5039.93
|1086
|2004.09.20 00:00
|expiration
|293
|1.00
|1.2154
|1.2159
|1.2104
|1087
|2004.09.20 00:00
|expiration
|294
|1.00
|1.2149
|1.2154
|1.2099
|1088
|2004.09.20 00:00
|expiration
|295
|1.00
|1.2144
|1.2149
|1.2094
|1089
|2004.09.20 18:00
|buy stop
|296
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2228
|1090
|2004.09.20 18:00
|buy stop
|297
|1.00
|1.2183
|1.2178
|1.2233
|1091
|2004.09.20 18:00
|buy stop
|298
|1.00
|1.2188
|1.2183
|1.2238
|1092
|2004.09.20 18:00
|buy stop
|299
|1.00
|1.2193
|1.2188
|1.2243
|1093
|2004.09.20 18:00
|buy stop
|300
|1.00
|1.2198
|1.2193
|1.2248
|1094
|2004.09.20 19:37
|buy
|296
|1.00
|1.2178
|1.2173
|1.2228
|1095
|2004.09.20 19:49
|s/l
|296
|1.00
|1.2173
|1.2173
|1.2228
|-50.00
|4989.93
|1096
|2004.09.21 08:47
|buy
|297
|1.00
|1.2183
|1.2178
|1.2233
|1097
|2004.09.21 08:47
|s/l
|297
|1.00
|1.2178
|1.2178
|1.2233
|-50.00
|4939.93
|1098
|2004.09.21 09:31
|buy
|298
|1.00
|1.2188
|1.2183
|1.2238
|1099
|2004.09.21 09:32
|s/l
|298
|1.00
|1.2183
|1.2183
|1.2238
|-50.00
|4889.93
|1100
|2004.09.21 09:39
|buy
|299
|1.00
|1.2193
|1.2188
|1.2243
|1101
|2004.09.21 09:42
|s/l
|299
|1.00
|1.2188
|1.2188
|1.2243
|-50.00
|4839.93
|1102
|2004.09.21 09:47
|buy
|300
|1.00
|1.2198
|1.2193
|1.2248
|1103
|2004.09.21 09:51
|s/l
|300
|1.00
|1.2193
|1.2193
|1.2248
|-50.00
|4789.93
|1104
|2004.09.22 12:40
|sell stop
|301
|1.00
|1.2252
|1.2257
|1.2202
|1105
|2004.09.22 12:40
|sell stop
|302
|1.00
|1.2247
|1.2252
|1.2197
|1106
|2004.09.22 12:40
|sell stop
|303
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|1107
|2004.09.22 12:40
|sell stop
|304
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2187
|1108
|2004.09.22 12:40
|sell stop
|305
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2182
|1109
|2004.09.22 13:07
|sell
|301
|1.00
|1.2252
|1.2257
|1.2202
|1110
|2004.09.22 13:08
|s/l
|301
|1.00
|1.2257
|1.2257
|1.2202
|-50.00
|4739.93
|1111
|2004.09.22 13:28
|sell
|302
|1.00
|1.2247
|1.2252
|1.2197
|1112
|2004.09.22 13:28
|sell
|303
|1.00
|1.2242
|1.2247
|1.2192
|1113
|2004.09.22 13:28
|modify
|302
|1.00
|1.2247
|1.2245
|1.2197
|1114
|2004.09.22 13:29
|sell
|304
|1.00
|1.2237
|1.2242
|1.2187
|1115
|2004.09.22 13:29
|modify
|302
|1.00
|1.2247
|1.2245
|1.2197
|1116
|2004.09.22 13:29
|modify
|302
|1.00
|1.2247
|1.2244
|1.2197
|1117
|2004.09.22 13:29
|s/l
|304
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2187
|-50.00
|4689.93
|1118
|2004.09.22 13:29
|s/l
|302
|1.00
|1.2244
|1.2244
|1.2197
|30.00
|4719.93
|1119
|2004.09.22 13:32
|modify
|303
|1.00
|1.2242
|1.2241
|1.2192
|1120
|2004.09.22 13:33
|sell
|305
|1.00
|1.2232
|1.2237
|1.2182
|1121
|2004.09.22 13:33
|modify
|303
|1.00
|1.2242
|1.2239
|1.2192
|1122
|2004.09.22 13:34
|modify
|303
|1.00
|1.2242
|1.2238
|1.2192
|1123
|2004.09.22 13:36
|s/l
|305
|1.00
|1.2237
|1.2237
|1.2182
|-50.00
|4669.93
|1124
|2004.09.22 13:36
|s/l
|303
|1.00
|1.2238
|1.2238
|1.2192
|40.00
|4709.93
|1125
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|306
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|1126
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|307
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|1127
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|308
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|1128
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|309
|1.00
|1.2294
|1.2289
|1.2344
|1129
|2004.09.23 05:00
|buy stop
|310
|1.00
|1.2299
|1.2294
|1.2349
|1130
|2004.09.23 08:53
|buy
|306
|1.00
|1.2279
|1.2274
|1.2329
|1131
|2004.09.23 09:00
|s/l
|306
|1.00
|1.2274
|1.2274
|1.2329
|-50.00
|4659.93
|1132
|2004.09.23 09:02
|buy
|307
|1.00
|1.2284
|1.2279
|1.2334
|1133
|2004.09.23 09:03
|s/l
|307
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2334
|-50.00
|4609.93
|1134
|2004.09.23 09:15
|buy
|308
|1.00
|1.2289
|1.2284
|1.2339
|1135
|2004.09.23 09:22
|s/l
|308
|1.00
|1.2284
|1.2284
|1.2339
|-50.00
|4559.93
|1136
|2004.09.23 10:31
|buy
|309
|1.00
|1.2294
|1.2289
|1.2344
|1137
|2004.09.23 10:38
|buy
|310
|1.00
|1.2299
|1.2294
|1.2349
|1138
|2004.09.23 10:41
|s/l
|310
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.2349
|-50.00
|4509.93
|1139
|2004.09.23 10:50
|modify
|309
|1.00
|1.2294
|1.2295
|1.2344
|1140
|2004.09.23 10:51
|modify
|309
|1.00
|1.2294
|1.2296
|1.2344
|1141
|2004.09.23 10:51
|modify
|309
|1.00
|1.2294
|1.2297
|1.2344
|1142
|2004.09.23 10:54
|s/l
|309
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2344
|30.00
|4539.93
|1143
|2004.09.23 21:00
|sell stop
|311
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|1144
|2004.09.23 21:00
|sell stop
|312
|1.00
|1.2256
|1.2261
|1.2206
|1145
|2004.09.23 21:00
|sell stop
|313
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|1146
|2004.09.23 21:00
|sell stop
|314
|1.00
|1.2246
|1.2251
|1.2196
|1147
|2004.09.23 21:00
|sell stop
|315
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|1148
|2004.09.23 21:01
|sell
|311
|1.00
|1.2261
|1.2266
|1.2211
|1149
|2004.09.23 21:01
|sell
|312
|1.00
|1.2256
|1.2261
|1.2206
|1150
|2004.09.23 21:01
|modify
|311
|1.00
|1.2261
|1.2260
|1.2211
|1151
|2004.09.23 21:03
|s/l
|311
|1.00
|1.2260
|1.2260
|1.2211
|9.99
|4549.92
|1152
|2004.09.23 21:03
|s/l
|312
|1.00
|1.2261
|1.2261
|1.2206
|-49.99
|4499.93
|1153
|2004.09.24 17:14
|sell
|313
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|1154
|2004.09.24 17:15
|sell
|314
|1.00
|1.2246
|1.2251
|1.2196
|1155
|2004.09.24 17:15
|s/l
|314
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2196
|-49.99
|4449.94
|1156
|2004.09.24 17:15
|s/l
|313
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2201
|-49.99
|4399.95
|1157
|2004.09.24 17:34
|sell
|315
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|1158
|2004.09.24 17:36
|s/l
|315
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2191
|-49.99
|4349.96
|1159
|2004.09.24 17:36
|sell stop
|316
|1.00
|1.2238
|1.2243
|1.2188
|1160
|2004.09.24 17:36
|sell stop
|317
|1.00
|1.2233
|1.2238
|1.2183
|1161
|2004.09.24 17:36
|sell stop
|318
|1.00
|1.2228
|1.2233
|1.2178
|1162
|2004.09.24 17:36
|sell stop
|319
|1.00
|1.2223
|1.2228
|1.2173
|1163
|2004.09.24 17:36
|sell stop
|320
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|1164
|2004.09.27 00:00
|expiration
|316
|1.00
|1.2238
|1.2243
|1.2188
|1165
|2004.09.27 00:00
|expiration
|317
|1.00
|1.2233
|1.2238
|1.2183
|1166
|2004.09.27 00:00
|expiration
|318
|1.00
|1.2228
|1.2233
|1.2178
|1167
|2004.09.27 00:00
|expiration
|319
|1.00
|1.2223
|1.2228
|1.2173
|1168
|2004.09.27 00:00
|expiration
|320
|1.00
|1.2218
|1.2223
|1.2168
|1169
|2004.09.27 02:13
|buy stop
|321
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|1170
|2004.09.27 02:13
|buy stop
|322
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|1171
|2004.09.27 02:13
|buy stop
|323
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|1172
|2004.09.27 02:13
|buy stop
|324
|1.00
|1.2307
|1.2302
|1.2357
|1173
|2004.09.27 02:13
|buy stop
|325
|1.00
|1.2312
|1.2307
|1.2362
|1174
|2004.09.27 02:32
|buy
|321
|1.00
|1.2292
|1.2287
|1.2342
|1175
|2004.09.27 02:34
|s/l
|321
|1.00
|1.2287
|1.2287
|1.2342
|-50.00
|4299.96
|1176
|2004.09.27 16:24
|buy
|322
|1.00
|1.2297
|1.2292
|1.2347
|1177
|2004.09.27 16:25
|s/l
|322
|1.00
|1.2292
|1.2292
|1.2347
|-50.00
|4249.96
|1178
|2004.09.27 16:42
|buy
|323
|1.00
|1.2302
|1.2297
|1.2352
|1179
|2004.09.27 16:42
|buy
|324
|1.00
|1.2307
|1.2302
|1.2357
|1180
|2004.09.27 16:47
|s/l
|324
|1.00
|1.2302
|1.2302
|1.2357
|-50.00
|4199.96
|1181
|2004.09.27 16:50
|s/l
|323
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2352
|-50.00
|4149.96
|1182
|2004.09.27 18:17
|buy
|325
|1.00
|1.2312
|1.2307
|1.2362
|1183
|2004.09.27 18:18
|s/l
|325
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2362
|-50.00
|4099.96
|1184
|2004.09.28 08:04
|sell stop
|326
|1.00
|1.2279
|1.2284
|1.2229
|1185
|2004.09.28 08:04
|sell stop
|327
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|1186
|2004.09.28 08:04
|sell stop
|328
|1.00
|1.2269
|1.2274
|1.2219
|1187
|2004.09.28 08:04
|sell stop
|329
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|1188
|2004.09.28 08:04
|sell stop
|330
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|1189
|2004.09.29 08:04
|expiration
|326
|1.00
|1.2279
|1.2284
|1.2229
|1190
|2004.09.29 08:04
|expiration
|327
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|1191
|2004.09.29 08:04
|expiration
|328
|1.00
|1.2269
|1.2274
|1.2219
|1192
|2004.09.29 08:04
|expiration
|329
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|1193
|2004.09.29 08:04
|expiration
|330
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|1194
|2004.09.29 12:29
|sell stop
|331
|1.00
|1.2302
|1.2307
|1.2252
|1195
|2004.09.29 12:29
|sell stop
|332
|1.00
|1.2297
|1.2302
|1.2247
|1196
|2004.09.29 12:29
|sell stop
|333
|1.00
|1.2292
|1.2297
|1.2242
|1197
|2004.09.29 12:29
|sell stop
|334
|1.00
|1.2287
|1.2292
|1.2237
|1198
|2004.09.29 12:29
|sell stop
|335
|1.00
|1.2282
|1.2287
|1.2232
|1199
|2004.09.29 12:51
|sell
|331
|1.00
|1.2302
|1.2307
|1.2252
|1200
|2004.09.29 12:53
|s/l
|331
|1.00
|1.2307
|1.2307
|1.2252
|-50.00
|4049.96
|1201
|2004.09.29 17:21
|sell
|332
|1.00
|1.2297
|1.2302
|1.2247
|1202
|2004.09.29 17:22
|s/l
|332
|1.00
|1.2302
|1.2302
|1.2247
|-50.00
|3999.96
|1203
|2004.09.29 17:24
|sell
|333
|1.00
|1.2292
|1.2297
|1.2242
|1204
|2004.09.29 17:25
|s/l
|333
|1.00
|1.2297
|1.2297
|1.2242
|-50.00
|3949.96
|1205
|2004.09.30 12:29
|expiration
|334
|1.00
|1.2287
|1.2292
|1.2237
|1206
|2004.09.30 12:29
|expiration
|335
|1.00
|1.2282
|1.2287
|1.2232
|1207
|2004.10.01 12:00
|sell stop
|336
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2342
|1208
|2004.10.01 12:00
|sell stop
|337
|1.00
|1.2387
|1.2392
|1.2337
|1209
|2004.10.01 12:00
|sell stop
|338
|1.00
|1.2382
|1.2387
|1.2332
|1210
|2004.10.01 12:00
|sell stop
|339
|1.00
|1.2377
|1.2382
|1.2327
|1211
|2004.10.01 12:00
|sell stop
|340
|1.00
|1.2372
|1.2377
|1.2322
|1212
|2004.10.01 12:14
|sell
|336
|1.00
|1.2392
|1.2397
|1.2342
|1213
|2004.10.01 12:15
|s/l
|336
|1.00
|1.2397
|1.2397
|1.2342
|-50.00
|3899.96
|1214
|2004.10.01 13:02
|sell
|337
|1.00
|1.2387
|1.2392
|1.2337
|1215
|2004.10.01 13:02
|s/l
|337
|1.00
|1.2392
|1.2392
|1.2337
|-50.00
|3849.96
|1216
|2004.10.04 00:00
|expiration
|338
|1.00
|1.2382
|1.2387
|1.2332
|1217
|2004.10.04 00:00
|expiration
|339
|1.00
|1.2377
|1.2382
|1.2327
|1218
|2004.10.04 00:00
|expiration
|340
|1.00
|1.2372
|1.2377
|1.2322
|1219
|2004.10.04 00:00
|sell stop
|341
|1.00
|1.2389
|1.2394
|1.2339
|1220
|2004.10.04 00:00
|sell stop
|342
|1.00
|1.2384
|1.2389
|1.2334
|1221
|2004.10.04 00:00
|sell stop
|343
|1.00
|1.2379
|1.2384
|1.2329
|1222
|2004.10.04 00:00
|sell stop
|344
|1.00
|1.2374
|1.2379
|1.2324
|1223
|2004.10.04 00:00
|sell stop
|345
|1.00
|1.2369
|1.2374
|1.2319
|1224
|2004.10.04 01:20
|sell
|341
|1.00
|1.2389
|1.2394
|1.2339
|1225
|2004.10.04 01:22
|s/l
|341
|1.00
|1.2394
|1.2394
|1.2339
|-50.00
|3799.96
|1226
|2004.10.04 02:00
|sell
|342
|1.00
|1.2384
|1.2389
|1.2334
|1227
|2004.10.04 02:01
|s/l
|342
|1.00
|1.2389
|1.2389
|1.2334
|-50.00
|3749.96
|1228
|2004.10.04 02:39
|sell
|343
|1.00
|1.2379
|1.2384
|1.2329
|1229
|2004.10.04 02:48
|sell
|344
|1.00
|1.2374
|1.2379
|1.2324
|1230
|2004.10.04 02:48
|modify
|343
|1.00
|1.2379
|1.2378
|1.2329
|1231
|2004.10.04 02:49
|modify
|343
|1.00
|1.2379
|1.2378
|1.2329
|1232
|2004.10.04 02:51
|sell
|345
|1.00
|1.2369
|1.2374
|1.2319
|1233
|2004.10.04 02:51
|modify
|343
|1.00
|1.2379
|1.2377
|1.2329
|1234
|2004.10.04 02:52
|modify
|343
|1.00
|1.2379
|1.2377
|1.2329
|1235
|2004.10.04 03:00
|s/l
|345
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2319
|-50.00
|3699.96
|1236
|2004.10.04 03:04
|modify
|343
|1.00
|1.2379
|1.2376
|1.2329
|1237
|2004.10.04 03:05
|modify
|343
|1.00
|1.2379
|1.2374
|1.2329
|1238
|2004.10.04 03:05
|modify
|343
|1.00
|1.2379
|1.2373
|1.2329
|1239
|2004.10.04 03:05
|modify
|343
|1.00
|1.2379
|1.2372
|1.2329
|1240
|2004.10.04 03:05
|modify
|344
|1.00
|1.2374
|1.2373
|1.2324
|1241
|2004.10.04 03:07
|s/l
|343
|1.00
|1.2372
|1.2372
|1.2329
|70.00
|3769.96
|1242
|2004.10.04 03:08
|s/l
|344
|1.00
|1.2373
|1.2373
|1.2324
|10.00
|3779.96
|1243
|2004.10.05 14:13
|buy stop
|346
|1.00
|1.2314
|1.2309
|1.2364
|1244
|2004.10.05 14:13
|buy stop
|347
|1.00
|1.2319
|1.2314
|1.2369
|1245
|2004.10.05 14:13
|buy stop
|348
|1.00
|1.2324
|1.2319
|1.2374
|1246
|2004.10.05 14:13
|buy stop
|349
|1.00
|1.2329
|1.2324
|1.2379
|1247
|2004.10.05 14:13
|buy stop
|350
|1.00
|1.2334
|1.2329
|1.2384
|1248
|2004.10.05 14:41
|buy
|346
|1.00
|1.2314
|1.2309
|1.2364
|1249
|2004.10.05 14:47
|s/l
|346
|1.00
|1.2309
|1.2309
|1.2364
|-50.00
|3729.96
|1250
|2004.10.05 16:06
|buy
|347
|1.00
|1.2319
|1.2314
|1.2369
|1251
|2004.10.05 16:09
|s/l
|347
|1.00
|1.2314
|1.2314
|1.2369
|-50.00
|3679.96
|1252
|2004.10.05 18:19
|buy
|348
|1.00
|1.2324
|1.2319
|1.2374
|1253
|2004.10.05 18:20
|s/l
|348
|1.00
|1.2319
|1.2319
|1.2374
|-50.00
|3629.96
|1254
|2004.10.05 20:28
|buy
|349
|1.00
|1.2329
|1.2324
|1.2379
|1255
|2004.10.05 20:38
|s/l
|349
|1.00
|1.2324
|1.2324
|1.2379
|-50.00
|3579.96
|1256
|2004.10.06 14:13
|expiration
|350
|1.00
|1.2334
|1.2329
|1.2384
|1257
|2004.10.07 07:14
|buy stop
|351
|1.00
|1.2299
|1.2294
|1.2349
|1258
|2004.10.07 07:14
|buy stop
|352
|1.00
|1.2304
|1.2299
|1.2354
|1259
|2004.10.07 07:14
|buy stop
|353
|1.00
|1.2309
|1.2304
|1.2359
|1260
|2004.10.07 07:14
|buy stop
|354
|1.00
|1.2314
|1.2309
|1.2364
|1261
|2004.10.07 07:14
|buy stop
|355
|1.00
|1.2319
|1.2314
|1.2369
|1262
|2004.10.07 07:27
|buy
|351
|1.00
|1.2299
|1.2294
|1.2349
|1263
|2004.10.07 08:01
|buy
|352
|1.00
|1.2304
|1.2299
|1.2354
|1264
|2004.10.07 08:05
|s/l
|352
|1.00
|1.2299
|1.2299
|1.2354
|-50.00
|3529.96
|1265
|2004.10.07 08:18
|s/l
|351
|1.00
|1.2294
|1.2294
|1.2349
|-50.00
|3479.96
|1266
|2004.10.07 09:09
|buy
|353
|1.00
|1.2309
|1.2304
|1.2359
|1267
|2004.10.07 09:11
|s/l
|353
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2359
|-50.00
|3429.96
|1268
|2004.10.07 09:32
|buy
|354
|1.00
|1.2314
|1.2309
|1.2364
|1269
|2004.10.07 09:35
|s/l
|354
|1.00
|1.2309
|1.2309
|1.2364
|-50.00
|3379.96
|1270
|2004.10.08 06:41
|buy
|355
|1.00
|1.2319
|1.2314
|1.2369
|1271
|2004.10.08 06:49
|s/l
|355
|1.00
|1.2314
|1.2314
|1.2369
|-50.00
|3329.96
|1272
|2004.10.08 14:28
|sell stop
|356
|1.00
|1.2279
|1.2284
|1.2229
|1273
|2004.10.08 14:28
|sell stop
|357
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|1274
|2004.10.08 14:28
|sell stop
|358
|1.00
|1.2269
|1.2274
|1.2219
|1275
|2004.10.08 14:28
|sell stop
|359
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|1276
|2004.10.08 14:28
|sell stop
|360
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|1277
|2004.10.11 00:00
|expiration
|356
|1.00
|1.2279
|1.2284
|1.2229
|1278
|2004.10.11 00:00
|expiration
|357
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|1279
|2004.10.11 00:00
|expiration
|358
|1.00
|1.2269
|1.2274
|1.2219
|1280
|2004.10.11 00:00
|expiration
|359
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|1281
|2004.10.11 00:00
|expiration
|360
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|1282
|2004.10.11 16:58
|sell stop
|361
|1.00
|1.2377
|1.2382
|1.2327
|1283
|2004.10.11 16:58
|sell stop
|362
|1.00
|1.2372
|1.2377
|1.2322
|1284
|2004.10.11 16:58
|sell stop
|363
|1.00
|1.2367
|1.2372
|1.2317
|1285
|2004.10.11 16:58
|sell stop
|364
|1.00
|1.2362
|1.2367
|1.2312
|1286
|2004.10.11 16:58
|sell stop
|365
|1.00
|1.2357
|1.2362
|1.2307
|1287
|2004.10.11 16:59
|sell
|361
|1.00
|1.2377
|1.2382
|1.2327
|1288
|2004.10.11 17:00
|s/l
|361
|1.00
|1.2382
|1.2382
|1.2327
|-50.00
|3279.96
|1289
|2004.10.11 19:05
|sell
|362
|1.00
|1.2372
|1.2377
|1.2322
|1290
|2004.10.11 19:06
|s/l
|362
|1.00
|1.2377
|1.2377
|1.2322
|-50.00
|3229.96
|1291
|2004.10.12 02:48
|sell
|363
|1.00
|1.2367
|1.2372
|1.2317
|1292
|2004.10.12 02:54
|sell
|364
|1.00
|1.2362
|1.2367
|1.2312
|1293
|2004.10.12 03:00
|modify
|363
|1.00
|1.2367
|1.2367
|1.2317
|1294
|2004.10.12 03:00
|modify
|363
|1.00
|1.2367
|1.2366
|1.2317
|1295
|2004.10.12 03:00
|sell
|365
|1.00
|1.2357
|1.2362
|1.2307
|1296
|2004.10.12 03:00
|modify
|363
|1.00
|1.2367
|1.2364
|1.2317
|1297
|2004.10.12 03:01
|s/l
|365
|1.00
|1.2362
|1.2362
|1.2307
|-50.00
|3179.96
|1298
|2004.10.12 03:04
|modify
|363
|1.00
|1.2367
|1.2363
|1.2317
|1299
|2004.10.12 03:07
|s/l
|363
|1.00
|1.2363
|1.2363
|1.2317
|40.00
|3219.96
|1300
|2004.10.12 04:05
|s/l
|364
|1.00
|1.2367
|1.2367
|1.2312
|-50.00
|3169.96
|1301
|2004.10.13 09:36
|buy stop
|366
|1.00
|1.2341
|1.2336
|1.2391
|1302
|2004.10.13 09:36
|buy stop
|367
|1.00
|1.2346
|1.2341
|1.2396
|1303
|2004.10.13 09:36
|buy stop
|368
|1.00
|1.2351
|1.2346
|1.2401
|1304
|2004.10.13 09:36
|buy stop
|369
|1.00
|1.2356
|1.2351
|1.2406
|1305
|2004.10.13 09:36
|buy stop
|370
|1.00
|1.2361
|1.2356
|1.2411
|1306
|2004.10.13 19:53
|buy
|366
|1.00
|1.2341
|1.2336
|1.2391
|1307
|2004.10.13 19:54
|buy
|367
|1.00
|1.2346
|1.2341
|1.2396
|1308
|2004.10.13 19:54
|modify
|366
|1.00
|1.2341
|1.2342
|1.2391
|1309
|2004.10.13 19:54
|buy
|368
|1.00
|1.2351
|1.2346
|1.2401
|1310
|2004.10.13 19:54
|modify
|366
|1.00
|1.2341
|1.2344
|1.2391
|1311
|2004.10.13 19:54
|modify
|366
|1.00
|1.2341
|1.2346
|1.2391
|1312
|2004.10.13 19:54
|buy
|369
|1.00
|1.2356
|1.2351
|1.2406
|1313
|2004.10.13 19:54
|modify
|366
|1.00
|1.2341
|1.2348
|1.2391
|1314
|2004.10.13 19:54
|modify
|366
|1.00
|1.2341
|1.2350
|1.2391
|1315
|2004.10.13 19:54
|modify
|367
|1.00
|1.2346
|1.2349
|1.2396
|1316
|2004.10.13 19:55
|s/l
|369
|1.00
|1.2351
|1.2351
|1.2406
|-50.00
|3119.96
|1317
|2004.10.13 19:55
|s/l
|366
|1.00
|1.2350
|1.2350
|1.2391
|90.00
|3209.96
|1318
|2004.10.13 19:55
|s/l
|367
|1.00
|1.2349
|1.2349
|1.2396
|30.00
|3239.96
|1319
|2004.10.13 19:55
|s/l
|368
|1.00
|1.2346
|1.2346
|1.2401
|-50.00
|3189.96
|1320
|2004.10.14 06:28
|buy
|370
|1.00
|1.2361
|1.2356
|1.2411
|1321
|2004.10.14 06:44
|s/l
|370
|1.00
|1.2356
|1.2356
|1.2411
|-50.00
|3139.96
|1322
|2004.10.19 02:00
|sell stop
|371
|1.00
|1.2474
|1.2479
|1.2424
|1323
|2004.10.19 02:00
|sell stop
|372
|1.00
|1.2469
|1.2474
|1.2419
|1324
|2004.10.19 02:00
|sell stop
|373
|1.00
|1.2464
|1.2469
|1.2414
|1325
|2004.10.19 02:00
|sell stop
|374
|1.00
|1.2459
|1.2464
|1.2409
|1326
|2004.10.19 02:00
|sell stop
|375
|1.00
|1.2454
|1.2459
|1.2404
|1327
|2004.10.19 02:28
|sell
|371
|1.00
|1.2474
|1.2479
|1.2424
|1328
|2004.10.19 02:34
|sell
|372
|1.00
|1.2469
|1.2474
|1.2419
|1329
|2004.10.19 02:36
|s/l
|372
|1.00
|1.2474
|1.2474
|1.2419
|-50.00
|3089.96
|1330
|2004.10.19 02:44
|modify
|371
|1.00
|1.2474
|1.2474
|1.2424
|1331
|2004.10.19 02:44
|modify
|371
|1.00
|1.2474
|1.2473
|1.2424
|1332
|2004.10.19 02:44
|sell
|373
|1.00
|1.2464
|1.2469
|1.2414
|1333
|2004.10.19 02:44
|modify
|371
|1.00
|1.2474
|1.2472
|1.2424
|1334
|2004.10.19 02:45
|s/l
|373
|1.00
|1.2469
|1.2469
|1.2414
|-50.00
|3039.96
|1335
|2004.10.19 02:47
|s/l
|371
|1.00
|1.2472
|1.2472
|1.2424
|20.00
|3059.96
|1336
|2004.10.19 03:15
|sell
|374
|1.00
|1.2459
|1.2464
|1.2409
|1337
|2004.10.19 03:16
|s/l
|374
|1.00
|1.2464
|1.2464
|1.2409
|-50.00
|3009.96
|1338
|2004.10.19 03:24
|sell
|375
|1.00
|1.2454
|1.2459
|1.2404
|1339
|2004.10.19 03:27
|s/l
|375
|1.00
|1.2459
|1.2459
|1.2404
|-50.00
|2959.96
|1340
|2004.10.19 11:01
|buy stop
|376
|1.00
|1.2493
|1.2488
|1.2543
|1341
|2004.10.19 11:01
|buy stop
|377
|1.00
|1.2498
|1.2493
|1.2548
|1342
|2004.10.19 11:01
|buy stop
|378
|1.00
|1.2503
|1.2498
|1.2553
|1343
|2004.10.19 11:01
|buy stop
|379
|1.00
|1.2508
|1.2503
|1.2558
|1344
|2004.10.19 11:01
|buy stop
|380
|1.00
|1.2513
|1.2508
|1.2563
|1345
|2004.10.19 11:10
|buy
|376
|1.00
|1.2493
|1.2488
|1.2543
|1346
|2004.10.19 11:18
|buy
|377
|1.00
|1.2498
|1.2493
|1.2548
|1347
|2004.10.19 11:23
|modify
|376
|1.00
|1.2493
|1.2494
|1.2543
|1348
|2004.10.19 11:24
|s/l
|376
|1.00
|1.2494
|1.2494
|1.2543
|10.00
|2969.96
|1349
|2004.10.19 11:26
|s/l
|377
|1.00
|1.2493
|1.2493
|1.2548
|-50.00
|2919.96
|1350
|2004.10.19 11:36
|buy
|378
|1.00
|1.2503
|1.2498
|1.2553
|1351
|2004.10.19 11:39
|s/l
|378
|1.00
|1.2498
|1.2498
|1.2553
|-50.00
|2869.96
|1352
|2004.10.19 11:43
|buy
|379
|1.00
|1.2508
|1.2503
|1.2558
|1353
|2004.10.19 11:44
|buy
|380
|1.00
|1.2513
|1.2508
|1.2563
|1354
|2004.10.19 11:44
|modify
|379
|1.00
|1.2508
|1.2508
|1.2558
|1355
|2004.10.19 11:45
|modify
|379
|1.00
|1.2508
|1.2509
|1.2558
|1356
|2004.10.19 11:45
|modify
|379
|1.00
|1.2508
|1.2510
|1.2558
|1357
|2004.10.19 11:46
|modify
|379
|1.00
|1.2508
|1.2511
|1.2558
|1358
|2004.10.19 11:48
|s/l
|379
|1.00
|1.2511
|1.2511
|1.2558
|30.00
|2899.96
|1359
|2004.10.19 12:01
|s/l
|380
|1.00
|1.2508
|1.2508
|1.2563
|-50.00
|2849.96
|1360
|2004.10.20 06:01
|sell stop
|381
|1.00
|1.2491
|1.2496
|1.2441
|1361
|2004.10.20 06:01
|sell stop
|382
|1.00
|1.2486
|1.2491
|1.2436
|1362
|2004.10.20 06:01
|sell stop
|383
|1.00
|1.2481
|1.2486
|1.2431
|1363
|2004.10.20 06:01
|sell stop
|384
|1.00
|1.2476
|1.2481
|1.2426
|1364
|2004.10.20 06:01
|sell stop
|385
|1.00
|1.2471
|1.2476
|1.2421
|1365
|2004.10.21 06:08
|expiration
|381
|1.00
|1.2491
|1.2496
|1.2441
|1366
|2004.10.21 06:08
|expiration
|382
|1.00
|1.2486
|1.2491
|1.2436
|1367
|2004.10.21 06:08
|expiration
|383
|1.00
|1.2481
|1.2486
|1.2431
|1368
|2004.10.21 06:08
|expiration
|384
|1.00
|1.2476
|1.2481
|1.2426
|1369
|2004.10.21 06:08
|expiration
|385
|1.00
|1.2471
|1.2476
|1.2421
|1370
|2004.10.22 15:00
|sell stop
|386
|1.00
|1.2598
|1.2603
|1.2548
|1371
|2004.10.22 15:00
|sell stop
|387
|1.00
|1.2593
|1.2598
|1.2543
|1372
|2004.10.22 15:00
|sell stop
|388
|1.00
|1.2588
|1.2593
|1.2538
|1373
|2004.10.22 15:00
|sell stop
|389
|1.00
|1.2583
|1.2588
|1.2533
|1374
|2004.10.22 15:00
|sell stop
|390
|1.00
|1.2578
|1.2583
|1.2528
|1375
|2004.10.25 00:00
|expiration
|386
|1.00
|1.2598
|1.2603
|1.2548
|1376
|2004.10.25 00:00
|expiration
|387
|1.00
|1.2593
|1.2598
|1.2543
|1377
|2004.10.25 00:00
|expiration
|388
|1.00
|1.2588
|1.2593
|1.2538
|1378
|2004.10.25 00:00
|expiration
|389
|1.00
|1.2583
|1.2588
|1.2533
|1379
|2004.10.25 00:00
|expiration
|390
|1.00
|1.2578
|1.2583
|1.2528
|1380
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|391
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|1381
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|392
|1.00
|1.2773
|1.2778
|1.2723
|1382
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|393
|1.00
|1.2768
|1.2773
|1.2718
|1383
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|394
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|1384
|2004.10.26 14:09
|sell stop
|395
|1.00
|1.2758
|1.2763
|1.2708
|1385
|2004.10.26 14:18
|sell
|391
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|1386
|2004.10.26 14:24
|s/l
|391
|1.00
|1.2783
|1.2783
|1.2728
|-50.00
|2799.96
|1387
|2004.10.26 16:10
|sell
|392
|1.00
|1.2773
|1.2778
|1.2723
|1388
|2004.10.26 16:10
|s/l
|392
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2723
|-50.00
|2749.96
|1389
|2004.10.26 16:14
|sell
|393
|1.00
|1.2768
|1.2773
|1.2718
|1390
|2004.10.26 16:14
|s/l
|393
|1.00
|1.2773
|1.2773
|1.2718
|-50.00
|2699.96
|1391
|2004.10.26 17:04
|sell
|394
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|1392
|2004.10.26 17:05
|s/l
|394
|1.00
|1.2768
|1.2768
|1.2713
|-50.00
|2649.96
|1393
|2004.10.26 17:07
|sell
|395
|1.00
|1.2758
|1.2763
|1.2708
|1394
|2004.10.26 17:08
|modify
|395
|1.00
|1.2758
|1.2758
|1.2708
|1395
|2004.10.26 17:08
|modify
|395
|1.00
|1.2758
|1.2757
|1.2708
|1396
|2004.10.26 17:08
|s/l
|395
|1.00
|1.2757
|1.2757
|1.2708
|10.00
|2659.96
|1397
|2004.10.27 12:24
|buy stop
|396
|1.00
|1.2777
|1.2772
|1.2827
|1398
|2004.10.27 12:24
|buy stop
|397
|1.00
|1.2782
|1.2777
|1.2832
|1399
|2004.10.27 12:24
|buy stop
|398
|1.00
|1.2787
|1.2782
|1.2837
|1400
|2004.10.27 12:24
|buy stop
|399
|1.00
|1.2792
|1.2787
|1.2842
|1401
|2004.10.27 12:24
|buy stop
|400
|1.00
|1.2797
|1.2792
|1.2847
|1402
|2004.10.27 12:24
|buy
|396
|1.00
|1.2777
|1.2772
|1.2827
|1403
|2004.10.27 12:26
|buy
|397
|1.00
|1.2782
|1.2777
|1.2832
|1404
|2004.10.27 12:27
|modify
|396
|1.00
|1.2777
|1.2778
|1.2827
|1405
|2004.10.27 12:27
|buy
|398
|1.00
|1.2787
|1.2782
|1.2837
|1406
|2004.10.27 12:27
|modify
|396
|1.00
|1.2777
|1.2779
|1.2827
|1407
|2004.10.27 12:27
|s/l
|398
|1.00
|1.2782
|1.2782
|1.2837
|-50.00
|2609.96
|1408
|2004.10.27 12:29
|s/l
|396
|1.00
|1.2779
|1.2779
|1.2827
|20.00
|2629.96
|1409
|2004.10.27 12:30
|s/l
|397
|1.00
|1.2777
|1.2777
|1.2832
|-50.00
|2579.96
|1410
|2004.10.27 13:01
|buy
|399
|1.00
|1.2792
|1.2787
|1.2842
|1411
|2004.10.27 13:09
|buy
|400
|1.00
|1.2797
|1.2792
|1.2847
|1412
|2004.10.27 13:10
|s/l
|400
|1.00
|1.2792
|1.2792
|1.2847
|-50.00
|2529.96
|1413
|2004.10.27 13:25
|s/l
|399
|1.00
|1.2787
|1.2787
|1.2842
|-50.00
|2479.96
|1414
|2004.10.27 17:03
|sell stop
|401
|1.00
|1.2740
|1.2745
|1.2690
|1415
|2004.10.27 17:03
|sell stop
|402
|1.00
|1.2735
|1.2740
|1.2685
|1416
|2004.10.27 17:03
|sell stop
|403
|1.00
|1.2730
|1.2735
|1.2680
|1417
|2004.10.27 17:03
|sell stop
|404
|1.00
|1.2725
|1.2730
|1.2675
|1418
|2004.10.27 17:03
|sell stop
|405
|1.00
|1.2720
|1.2725
|1.2670
|1419
|2004.10.27 17:05
|sell
|401
|1.00
|1.2740
|1.2745
|1.2690
|1420
|2004.10.27 17:06
|s/l
|401
|1.00
|1.2745
|1.2745
|1.2690
|-50.00
|2429.96
|1421
|2004.10.27 17:10
|sell
|402
|1.00
|1.2735
|1.2740
|1.2685
|1422
|2004.10.27 17:10
|s/l
|402
|1.00
|1.2740
|1.2740
|1.2685
|-50.00
|2379.96
|1423
|2004.10.27 17:15
|sell
|403
|1.00
|1.2730
|1.2735
|1.2680
|1424
|2004.10.27 17:15
|s/l
|403
|1.00
|1.2735
|1.2735
|1.2680
|-50.00
|2329.96
|1425
|2004.10.27 17:18
|sell
|404
|1.00
|1.2725
|1.2730
|1.2675
|1426
|2004.10.27 17:19
|sell
|405
|1.00
|1.2720
|1.2725
|1.2670
|1427
|2004.10.27 17:19
|s/l
|405
|1.00
|1.2725
|1.2725
|1.2670
|-50.00
|2279.96
|1428
|2004.10.27 17:20
|s/l
|404
|1.00
|1.2730
|1.2730
|1.2675
|-50.00
|2229.96
|1429
|2004.10.27 17:20
|sell stop
|406
|1.00
|1.2722
|1.2727
|1.2672
|1430
|2004.10.27 17:20
|sell stop
|407
|1.00
|1.2717
|1.2722
|1.2667
|1431
|2004.10.27 17:20
|sell stop
|408
|1.00
|1.2712
|1.2717
|1.2662
|1432
|2004.10.27 17:20
|sell stop
|409
|1.00
|1.2707
|1.2712
|1.2657
|1433
|2004.10.27 17:20
|sell stop
|410
|1.00
|1.2702
|1.2707
|1.2652
|1434
|2004.10.27 17:21
|sell
|406
|1.00
|1.2722
|1.2727
|1.2672
|1435
|2004.10.27 17:21
|sell
|407
|1.00
|1.2717
|1.2722
|1.2667
|1436
|2004.10.27 17:21
|modify
|406
|1.00
|1.2722
|1.2721
|1.2672
|1437
|2004.10.27 17:23
|s/l
|406
|1.00
|1.2721
|1.2721
|1.2672
|10.00
|2239.96
|1438
|2004.10.27 17:23
|s/l
|407
|1.00
|1.2722
|1.2722
|1.2667
|-50.00
|2189.96
|1439
|2004.10.27 17:40
|sell
|408
|1.00
|1.2712
|1.2717
|1.2662
|1440
|2004.10.27 17:40
|s/l
|408
|1.00
|1.2717
|1.2717
|1.2662
|-50.00
|2139.96
|1441
|2004.10.27 17:41
|sell
|409
|1.00
|1.2707
|1.2712
|1.2657
|1442
|2004.10.27 17:42
|s/l
|409
|1.00
|1.2712
|1.2712
|1.2657
|-50.00
|2089.96
|1443
|2004.10.27 18:17
|sell
|410
|1.00
|1.2702
|1.2707
|1.2652
|1444
|2004.10.27 18:21
|s/l
|410
|1.00
|1.2707
|1.2707
|1.2652
|-50.00
|2039.96
|1445
|2004.10.28 09:03
|buy stop
|411
|1.00
|1.2745
|1.2740
|1.2795
|1446
|2004.10.28 09:03
|buy stop
|412
|1.00
|1.2750
|1.2745
|1.2800
|1447
|2004.10.28 09:03
|buy stop
|413
|1.00
|1.2755
|1.2750
|1.2805
|1448
|2004.10.28 09:03
|buy stop
|414
|1.00
|1.2760
|1.2755
|1.2810
|1449
|2004.10.28 09:03
|buy stop
|415
|1.00
|1.2765
|1.2760
|1.2815
|1450
|2004.10.28 09:04
|buy
|411
|1.00
|1.2745
|1.2740
|1.2795
|1451
|2004.10.28 09:14
|s/l
|411
|1.00
|1.2740
|1.2740
|1.2795
|-50.00
|1989.96
|1452
|2004.10.28 15:15
|buy
|412
|1.00
|1.2750
|1.2745
|1.2800
|1453
|2004.10.28 15:16
|s/l
|412
|1.00
|1.2745
|1.2745
|1.2800
|-50.00
|1939.96
|1454
|2004.10.28 15:19
|buy
|413
|1.00
|1.2755
|1.2750
|1.2805
|1455
|2004.10.28 15:19
|buy
|414
|1.00
|1.2760
|1.2755
|1.2810
|1456
|2004.10.28 15:20
|s/l
|414
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2810
|-50.00
|1889.96
|1457
|2004.10.28 15:24
|s/l
|413
|1.00
|1.2750
|1.2750
|1.2805
|-50.00
|1839.96
|1458
|2004.10.28 17:55
|buy
|415
|1.00
|1.2765
|1.2760
|1.2815
|1459
|2004.10.28 17:55
|s/l
|415
|1.00
|1.2760
|1.2760
|1.2815
|-50.00
|1789.96
|1460
|2004.10.29 14:02
|sell stop
|416
|1.00
|1.2726
|1.2731
|1.2676
|1461
|2004.10.29 14:02
|sell stop
|417
|1.00
|1.2721
|1.2726
|1.2671
|1462
|2004.10.29 14:02
|sell stop
|418
|1.00
|1.2716
|1.2721
|1.2666
|1463
|2004.10.29 14:02
|sell stop
|419
|1.00
|1.2711
|1.2716
|1.2661
|1464
|2004.10.29 14:02
|sell stop
|420
|1.00
|1.2706
|1.2711
|1.2656
|1465
|2004.10.29 14:28
|sell
|416
|1.00
|1.2726
|1.2731
|1.2676
|1466
|2004.10.29 14:29
|s/l
|416
|1.00
|1.2731
|1.2731
|1.2676
|-50.00
|1739.96
|1467
|2004.10.29 15:57
|sell
|417
|1.00
|1.2721
|1.2726
|1.2671
|1468
|2004.10.29 15:57
|s/l
|417
|1.00
|1.2726
|1.2726
|1.2671
|-50.00
|1689.96
|1469
|2004.10.29 16:06
|sell
|418
|1.00
|1.2716
|1.2721
|1.2666
|1470
|2004.10.29 16:07
|sell
|419
|1.00
|1.2711
|1.2716
|1.2661
|1471
|2004.10.29 16:07
|modify
|418
|1.00
|1.2716
|1.2716
|1.2666
|1472
|2004.10.29 16:07
|modify
|418
|1.00
|1.2716
|1.2715
|1.2666
|1473
|2004.10.29 16:07
|sell
|420
|1.00
|1.2706
|1.2711
|1.2656
|1474
|2004.10.29 16:07
|modify
|418
|1.00
|1.2716
|1.2714
|1.2666
|1475
|2004.10.29 16:07
|modify
|418
|1.00
|1.2716
|1.2713
|1.2666
|1476
|2004.10.29 16:07
|s/l
|420
|1.00
|1.2711
|1.2711
|1.2656
|-50.00
|1639.96
|1477
|2004.10.29 16:08
|s/l
|418
|1.00
|1.2713
|1.2713
|1.2666
|30.00
|1669.96
|1478
|2004.10.29 16:08
|s/l
|419
|1.00
|1.2716
|1.2716
|1.2661
|-50.00
|1619.96
|1479
|2004.10.29 16:08
|sell stop
|421
|1.00
|1.2709
|1.2714
|1.2659
|1480
|2004.10.29 16:08
|sell stop
|422
|1.00
|1.2704
|1.2709
|1.2654
|1481
|2004.10.29 16:08
|sell stop
|423
|1.00
|1.2699
|1.2704
|1.2649
|1482
|2004.10.29 16:08
|sell stop
|424
|1.00
|1.2694
|1.2699
|1.2644
|1483
|2004.10.29 16:08
|sell stop
|425
|1.00
|1.2689
|1.2694
|1.2639
|1484
|2004.10.29 16:11
|sell
|421
|1.00
|1.2709
|1.2714
|1.2659
|1485
|2004.10.29 16:11
|s/l
|421
|1.00
|1.2714
|1.2714
|1.2659
|-50.00
|1569.96
|1486
|2004.11.01 00:00
|expiration
|422
|1.00
|1.2704
|1.2709
|1.2654
|1487
|2004.11.01 00:00
|expiration
|423
|1.00
|1.2699
|1.2704
|1.2649
|1488
|2004.11.01 00:00
|expiration
|424
|1.00
|1.2694
|1.2699
|1.2644
|1489
|2004.11.01 00:00
|expiration
|425
|1.00
|1.2689
|1.2694
|1.2639
|1490
|2004.11.01 10:18
|sell stop
|426
|1.00
|1.2755
|1.2760
|1.2705
|1491
|2004.11.01 10:18
|sell stop
|427
|1.00
|1.2750
|1.2755
|1.2700
|1492
|2004.11.01 10:18
|sell stop
|428
|1.00
|1.2745
|1.2750
|1.2695
|1493
|2004.11.01 10:18
|sell stop
|429
|1.00
|1.2740
|1.2745
|1.2690
|1494
|2004.11.01 10:18
|sell stop
|430
|1.00
|1.2735
|1.2740
|1.2685
|1495
|2004.11.01 10:20
|sell
|426
|1.00
|1.2755
|1.2760
|1.2705
|1496
|2004.11.01 10:20
|sell
|427
|1.00
|1.2750
|1.2755
|1.2700
|1497
|2004.11.01 10:20
|modify
|426
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2705
|1498
|2004.11.01 10:22
|s/l
|426
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2705
|0.00
|1569.96
|1499
|2004.11.01 10:22
|s/l
|427
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2700
|-50.00
|1519.96
|1500
|2004.11.01 10:26
|sell
|428
|1.00
|1.2745
|1.2750
|1.2695
|1501
|2004.11.01 10:26
|sell
|429
|1.00
|1.2740
|1.2745
|1.2690
|1502
|2004.11.01 10:28
|s/l
|429
|1.00
|1.2745
|1.2745
|1.2690
|-50.00
|1469.96
|1503
|2004.11.01 10:30
|sell
|430
|1.00
|1.2735
|1.2740
|1.2685
|1504
|2004.11.01 10:30
|modify
|428
|1.00
|1.2745
|1.2743
|1.2695
|1505
|2004.11.01 10:30
|modify
|428
|1.00
|1.2745
|1.2742
|1.2695
|1506
|2004.11.01 10:30
|modify
|428
|1.00
|1.2745
|1.2741
|1.2695
|1507
|2004.11.01 10:31
|modify
|428
|1.00
|1.2745
|1.2740
|1.2695
|1508
|2004.11.01 10:31
|modify
|428
|1.00
|1.2745
|1.2739
|1.2695
|1509
|2004.11.01 10:32
|s/l
|428
|1.00
|1.2739
|1.2739
|1.2695
|60.00
|1529.96
|1510
|2004.11.01 10:33
|s/l
|430
|1.00
|1.2740
|1.2740
|1.2685
|-50.00
|1479.96
|1511
|2004.11.01 10:33
|sell stop
|431
|1.00
|1.2732
|1.2737
|1.2682
|1512
|2004.11.01 10:33
|sell stop
|432
|1.00
|1.2727
|1.2732
|1.2677
|1513
|2004.11.01 10:33
|sell stop
|433
|1.00
|1.2722
|1.2727
|1.2672
|1514
|2004.11.01 10:33
|sell stop
|434
|1.00
|1.2717
|1.2722
|1.2667
|1515
|2004.11.01 10:33
|sell stop
|435
|1.00
|1.2712
|1.2717
|1.2662
|1516
|2004.11.01 17:10
|sell
|431
|1.00
|1.2732
|1.2737
|1.2682
|1517
|2004.11.01 17:11
|s/l
|431
|1.00
|1.2737
|1.2737
|1.2682
|-50.00
|1429.96
|1518
|2004.11.01 17:13
|sell
|432
|1.00
|1.2727
|1.2732
|1.2677
|1519
|2004.11.01 17:13
|s/l
|432
|1.00
|1.2732
|1.2732
|1.2677
|-50.00
|1379.96
|1520
|2004.11.01 17:18
|sell
|433
|1.00
|1.2722
|1.2727
|1.2672
|1521
|2004.11.01 17:18
|s/l
|433
|1.00
|1.2727
|1.2727
|1.2672
|-50.00
|1329.96
|1522
|2004.11.01 17:36
|sell
|434
|1.00
|1.2717
|1.2722
|1.2667
|1523
|2004.11.01 17:37
|s/l
|434
|1.00
|1.2722
|1.2722
|1.2667
|-50.00
|1279.96
|1524
|2004.11.02 08:08
|sell
|435
|1.00
|1.2712
|1.2717
|1.2662
|1525
|2004.11.02 08:09
|s/l
|435
|1.00
|1.2717
|1.2717
|1.2662
|-50.00
|1229.96
|1526
|2004.11.02 22:48
|buy stop
|436
|1.00
|1.2741
|1.2736
|1.2791
|1527
|2004.11.02 22:48
|buy stop
|437
|1.00
|1.2746
|1.2741
|1.2796
|1528
|2004.11.02 22:48
|buy stop
|438
|1.00
|1.2751
|1.2746
|1.2801
|1529
|2004.11.02 22:48
|buy stop
|439
|1.00
|1.2756
|1.2751
|1.2806
|1530
|2004.11.02 22:48
|buy stop
|440
|1.00
|1.2761
|1.2756
|1.2811
|1531
|2004.11.02 22:48
|buy
|436
|1.00
|1.2741
|1.2736
|1.2791
|1532
|2004.11.02 22:49
|s/l
|436
|1.00
|1.2736
|1.2736
|1.2791
|-50.00
|1179.96
|1533
|2004.11.02 22:58
|buy
|437
|1.00
|1.2746
|1.2741
|1.2796
|1534
|2004.11.02 22:59
|s/l
|437
|1.00
|1.2741
|1.2741
|1.2796
|-50.00
|1129.96
|1535
|2004.11.03 13:26
|buy
|438
|1.00
|1.2751
|1.2746
|1.2801
|1536
|2004.11.03 13:28
|buy
|439
|1.00
|1.2756
|1.2751
|1.2806
|1537
|2004.11.03 13:28
|modify
|438
|1.00
|1.2751
|1.2751
|1.2801
|1538
|2004.11.03 13:28
|modify
|438
|1.00
|1.2751
|1.2752
|1.2801
|1539
|2004.11.03 13:30
|buy
|440
|1.00
|1.2761
|1.2756
|1.2811
|1540
|2004.11.03 13:30
|modify
|438
|1.00
|1.2751
|1.2753
|1.2801
|1541
|2004.11.03 13:30
|modify
|438
|1.00
|1.2751
|1.2754
|1.2801
|1542
|2004.11.03 13:30
|modify
|438
|1.00
|1.2751
|1.2755
|1.2801
|1543
|2004.11.03 13:30
|s/l
|440
|1.00
|1.2756
|1.2756
|1.2811
|-50.00
|1079.96
|1544
|2004.11.03 13:30
|s/l
|438
|1.00
|1.2755
|1.2755
|1.2801
|40.00
|1119.96
|1545
|2004.11.03 13:34
|s/l
|439
|1.00
|1.2751
|1.2751
|1.2806
|-50.00
|1069.96
|1546
|2004.11.03 13:34
|buy stop
|441
|1.00
|1.2759
|1.2754
|1.2809
|1547
|2004.11.03 13:34
|buy stop
|442
|1.00
|1.2764
|1.2759
|1.2814
|1548
|2004.11.03 13:34
|buy stop
|443
|1.00
|1.2769
|1.2764
|1.2819
|1549
|2004.11.03 13:34
|buy stop
|444
|1.00
|1.2774
|1.2769
|1.2824
|1550
|2004.11.03 13:34
|buy stop
|445
|1.00
|1.2779
|1.2774
|1.2829
|1551
|2004.11.03 13:39
|buy
|441
|1.00
|1.2759
|1.2754
|1.2809
|1552
|2004.11.03 13:40
|buy
|442
|1.00
|1.2764
|1.2759
|1.2814
|1553
|2004.11.03 13:41
|s/l
|442
|1.00
|1.2759
|1.2759
|1.2814
|-50.00
|1019.96
|1554
|2004.11.03 13:45
|s/l
|441
|1.00
|1.2754
|1.2754
|1.2809
|-50.00
|969.96
|1555
|2004.11.03 14:19
|buy
|443
|1.00
|1.2769
|1.2764
|1.2819
|1556
|2004.11.03 14:20
|s/l
|443
|1.00
|1.2764
|1.2764
|1.2819
|-50.00
|919.96
|1557
|2004.11.03 14:24
|buy
|444
|1.00
|1.2774
|1.2769
|1.2824
|1558
|2004.11.03 14:24
|buy
|445
|1.00
|1.2779
|1.2774
|1.2829
|1559
|2004.11.03 14:26
|modify
|444
|1.00
|1.2774
|1.2775
|1.2824
|1560
|2004.11.03 14:26
|modify
|444
|1.00
|1.2774
|1.2777
|1.2824
|1561
|2004.11.03 14:28
|modify
|444
|1.00
|1.2774
|1.2778
|1.2824
|1562
|2004.11.03 14:29
|modify
|444
|1.00
|1.2774
|1.2780
|1.2824
|1563
|2004.11.03 14:29
|s/l
|444
|1.00
|1.2780
|1.2780
|1.2824
|60.00
|979.96
|1564
|2004.11.03 14:30
|s/l
|445
|1.00
|1.2774
|1.2774
|1.2829
|-50.00
|929.96
|1565
|2004.11.05 11:00
|sell stop
|446
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|1566
|2004.11.05 11:00
|sell stop
|447
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|1567
|2004.11.05 11:00
|sell stop
|448
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|1568
|2004.11.05 11:00
|sell stop
|449
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|1569
|2004.11.05 11:00
|sell stop
|450
|1.00
|1.2824
|1.2829
|1.2774
|1570
|2004.11.05 11:19
|sell
|446
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|1571
|2004.11.05 11:20
|s/l
|446
|1.00
|1.2849
|1.2849
|1.2794
|-50.00
|879.96
|1572
|2004.11.05 14:30
|sell
|447
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|1573
|2004.11.05 14:30
|sell
|448
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|1574
|2004.11.05 14:30
|sell
|449
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|1575
|2004.11.05 14:30
|sell
|450
|1.00
|1.2824
|1.2829
|1.2774
|1576
|2004.11.05 14:30
|modify
|447
|1.00
|1.2839
|1.2819
|1.2789
|1577
|2004.11.05 14:30
|modify
|447
|1.00
|1.2839
|1.2797
|1.2789
|1578
|2004.11.05 14:30
|t/p
|447
|1.00
|1.2789
|1.2797
|1.2789
|500.00
|1379.96
|1579
|2004.11.05 14:30
|t/p
|448
|1.00
|1.2784
|1.2839
|1.2784
|500.00
|1879.96
|1580
|2004.11.05 14:30
|t/p
|449
|1.00
|1.2779
|1.2834
|1.2779
|500.00
|2379.96
|1581
|2004.11.05 14:30
|modify
|450
|1.00
|1.2824
|1.2779
|1.2774
|1582
|2004.11.05 14:30
|s/l
|450
|1.00
|1.2779
|1.2779
|1.2774
|450.00
|2829.96
|1583
|2004.11.05 14:30
|sell stop
|451
|1.00
|1.2773
|1.2778
|1.2723
|1584
|2004.11.05 14:30
|sell stop
|452
|1.00
|1.2768
|1.2773
|1.2718
|1585
|2004.11.05 14:30
|sell stop
|453
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|1586
|2004.11.05 14:30
|sell stop
|454
|1.00
|1.2758
|1.2763
|1.2708
|1587
|2004.11.05 14:30
|sell stop
|455
|1.00
|1.2753
|1.2758
|1.2703
|1588
|2004.11.05 14:31
|sell
|451
|1.00
|1.2773
|1.2778
|1.2723
|1589
|2004.11.05 14:31
|s/l
|451
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2723
|-50.00
|2779.96
|1590
|2004.11.08 00:00
|expiration
|452
|1.00
|1.2768
|1.2773
|1.2718
|1591
|2004.11.08 00:00
|expiration
|453
|1.00
|1.2763
|1.2768
|1.2713
|1592
|2004.11.08 00:00
|expiration
|454
|1.00
|1.2758
|1.2763
|1.2708
|1593
|2004.11.08 00:00
|expiration
|455
|1.00
|1.2753
|1.2758
|1.2703
|1594
|2004.11.08 14:10
|sell stop
|456
|1.00
|1.2917
|1.2922
|1.2867
|1595
|2004.11.08 14:10
|sell stop
|457
|1.00
|1.2912
|1.2917
|1.2862
|1596
|2004.11.08 14:10
|sell stop
|458
|1.00
|1.2907
|1.2912
|1.2857
|1597
|2004.11.08 14:10
|sell stop
|459
|1.00
|1.2902
|1.2907
|1.2852
|1598
|2004.11.08 14:10
|sell stop
|460
|1.00
|1.2897
|1.2902
|1.2847
|1599
|2004.11.08 14:11
|sell
|456
|1.00
|1.2917
|1.2922
|1.2867
|1600
|2004.11.08 14:16
|sell
|457
|1.00
|1.2912
|1.2917
|1.2862
|1601
|2004.11.08 14:17
|modify
|456
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.2867
|1602
|2004.11.08 14:17
|modify
|456
|1.00
|1.2917
|1.2916
|1.2867
|1603
|2004.11.08 14:18
|sell
|458
|1.00
|1.2907
|1.2912
|1.2857
|1604
|2004.11.08 14:18
|modify
|456
|1.00
|1.2917
|1.2915
|1.2867
|1605
|2004.11.08 14:18
|modify
|456
|1.00
|1.2917
|1.2914
|1.2867
|1606
|2004.11.08 14:19
|modify
|456
|1.00
|1.2917
|1.2913
|1.2867
|1607
|2004.11.08 14:19
|modify
|456
|1.00
|1.2917
|1.2912
|1.2867
|1608
|2004.11.08 14:20
|s/l
|458
|1.00
|1.2912
|1.2912
|1.2857
|-50.00
|2729.96
|1609
|2004.11.08 14:20
|s/l
|456
|1.00
|1.2912
|1.2912
|1.2867
|50.00
|2779.96
|1610
|2004.11.08 14:22
|s/l
|457
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.2862
|-50.00
|2729.96
|1611
|2004.11.09 01:00
|sell
|459
|1.00
|1.2902
|1.2907
|1.2852
|1612
|2004.11.09 01:00
|s/l
|459
|1.00
|1.2907
|1.2907
|1.2852
|-50.00
|2679.96
|1613
|2004.11.09 02:12
|sell
|460
|1.00
|1.2897
|1.2902
|1.2847
|1614
|2004.11.09 02:15
|s/l
|460
|1.00
|1.2902
|1.2902
|1.2847
|-50.00
|2629.96
|1615
|2004.11.09 08:24
|buy stop
|461
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|1616
|2004.11.09 08:24
|buy stop
|462
|1.00
|1.2948
|1.2943
|1.2998
|1617
|2004.11.09 08:24
|buy stop
|463
|1.00
|1.2953
|1.2948
|1.3003
|1618
|2004.11.09 08:24
|buy stop
|464
|1.00
|1.2958
|1.2953
|1.3008
|1619
|2004.11.09 08:24
|buy stop
|465
|1.00
|1.2963
|1.2958
|1.3013
|1620
|2004.11.10 08:24
|expiration
|461
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|1621
|2004.11.10 08:24
|expiration
|462
|1.00
|1.2948
|1.2943
|1.2998
|1622
|2004.11.10 08:24
|expiration
|463
|1.00
|1.2953
|1.2948
|1.3003
|1623
|2004.11.10 08:24
|expiration
|464
|1.00
|1.2958
|1.2953
|1.3008
|1624
|2004.11.10 08:24
|expiration
|465
|1.00
|1.2963
|1.2958
|1.3013
|1625
|2004.11.10 09:55
|buy stop
|466
|1.00
|1.2926
|1.2921
|1.2976
|1626
|2004.11.10 09:55
|buy stop
|467
|1.00
|1.2931
|1.2926
|1.2981
|1627
|2004.11.10 09:55
|buy stop
|468
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|1628
|2004.11.10 09:55
|buy stop
|469
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|1629
|2004.11.10 09:55
|buy stop
|470
|1.00
|1.2946
|1.2941
|1.2996
|1630
|2004.11.10 10:59
|buy
|466
|1.00
|1.2926
|1.2921
|1.2976
|1631
|2004.11.10 11:00
|s/l
|466
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2976
|-50.00
|2579.96
|1632
|2004.11.10 11:10
|buy
|467
|1.00
|1.2931
|1.2926
|1.2981
|1633
|2004.11.10 11:10
|buy
|468
|1.00
|1.2936
|1.2931
|1.2986
|1634
|2004.11.10 11:10
|modify
|467
|1.00
|1.2931
|1.2931
|1.2981
|1635
|2004.11.10 11:12
|buy
|469
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2991
|1636
|2004.11.10 11:12
|modify
|467
|1.00
|1.2931
|1.2933
|1.2981
|1637
|2004.11.10 11:12
|modify
|467
|1.00
|1.2931
|1.2935
|1.2981
|1638
|2004.11.10 11:12
|modify
|467
|1.00
|1.2931
|1.2937
|1.2981
|1639
|2004.11.10 11:12
|buy
|470
|1.00
|1.2946
|1.2941
|1.2996
|1640
|2004.11.10 11:12
|modify
|467
|1.00
|1.2931
|1.2939
|1.2981
|1641
|2004.11.10 11:12
|modify
|468
|1.00
|1.2936
|1.2939
|1.2986
|1642
|2004.11.10 11:13
|modify
|467
|1.00
|1.2931
|1.2940
|1.2981
|1643
|2004.11.10 11:13
|modify
|467
|1.00
|1.2931
|1.2941
|1.2981
|1644
|2004.11.10 11:13
|modify
|467
|1.00
|1.2931
|1.2942
|1.2981
|1645
|2004.11.10 11:13
|modify
|468
|1.00
|1.2936
|1.2941
|1.2986
|1646
|2004.11.10 11:13
|s/l
|467
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.2981
|110.00
|2689.96
|1647
|2004.11.10 11:14
|s/l
|468
|1.00
|1.2941
|1.2941
|1.2986
|50.00
|2739.96
|1648
|2004.11.10 11:14
|s/l
|470
|1.00
|1.2941
|1.2941
|1.2996
|-50.00
|2689.96
|1649
|2004.11.10 11:17
|s/l
|469
|1.00
|1.2936
|1.2936
|1.2991
|-50.00
|2639.96
|1650
|2004.11.10 16:13
|sell stop
|471
|1.00
|1.2882
|1.2887
|1.2832
|1651
|2004.11.10 16:13
|sell stop
|472
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|1652
|2004.11.10 16:13
|sell stop
|473
|1.00
|1.2872
|1.2877
|1.2822
|1653
|2004.11.10 16:13
|sell stop
|474
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|1654
|2004.11.10 16:13
|sell stop
|475
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|1655
|2004.11.10 16:16
|sell
|471
|1.00
|1.2882
|1.2887
|1.2832
|1656
|2004.11.10 16:17
|sell
|472
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|1657
|2004.11.10 16:17
|modify
|471
|1.00
|1.2882
|1.2881
|1.2832
|1658
|2004.11.10 16:17
|sell
|473
|1.00
|1.2872
|1.2877
|1.2822
|1659
|2004.11.10 16:17
|modify
|471
|1.00
|1.2882
|1.2877
|1.2832
|1660
|2004.11.10 16:17
|sell
|474
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|1661
|2004.11.10 16:17
|modify
|471
|1.00
|1.2882
|1.2874
|1.2832
|1662
|2004.11.10 16:17
|modify
|471
|1.00
|1.2882
|1.2871
|1.2832
|1663
|2004.11.10 16:17
|sell
|475
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|1664
|2004.11.10 16:17
|modify
|471
|1.00
|1.2882
|1.2868
|1.2832
|1665
|2004.11.10 16:17
|modify
|471
|1.00
|1.2882
|1.2864
|1.2832
|1666
|2004.11.10 16:17
|modify
|471
|1.00
|1.2882
|1.2862
|1.2832
|1667
|2004.11.10 16:17
|modify
|472
|1.00
|1.2877
|1.2863
|1.2827
|1668
|2004.11.10 16:17
|modify
|473
|1.00
|1.2872
|1.2864
|1.2822
|1669
|2004.11.10 16:17
|modify
|474
|1.00
|1.2867
|1.2865
|1.2817
|1670
|2004.11.10 16:18
|s/l
|471
|1.00
|1.2862
|1.2862
|1.2832
|200.00
|2839.96
|1671
|2004.11.10 16:18
|s/l
|472
|1.00
|1.2863
|1.2863
|1.2827
|140.00
|2979.96
|1672
|2004.11.10 16:18
|s/l
|473
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2822
|80.00
|3059.96
|1673
|2004.11.10 16:18
|s/l
|474
|1.00
|1.2865
|1.2865
|1.2817
|20.00
|3079.96
|1674
|2004.11.10 16:18
|s/l
|475
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2812
|-50.00
|3029.96
|1675
|2004.11.10 16:18
|sell stop
|476
|1.00
|1.2859
|1.2864
|1.2809
|1676
|2004.11.10 16:18
|sell stop
|477
|1.00
|1.2854
|1.2859
|1.2804
|1677
|2004.11.10 16:18
|sell stop
|478
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|1678
|2004.11.10 16:18
|sell stop
|479
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|1679
|2004.11.10 16:18
|sell stop
|480
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|1680
|2004.11.10 16:21
|sell
|476
|1.00
|1.2859
|1.2864
|1.2809
|1681
|2004.11.10 16:21
|sell
|477
|1.00
|1.2854
|1.2859
|1.2804
|1682
|2004.11.10 16:21
|modify
|476
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2809
|1683
|2004.11.10 16:21
|sell
|478
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|1684
|2004.11.10 16:21
|modify
|476
|1.00
|1.2859
|1.2857
|1.2809
|1685
|2004.11.10 16:21
|modify
|476
|1.00
|1.2859
|1.2855
|1.2809
|1686
|2004.11.10 16:22
|s/l
|478
|1.00
|1.2854
|1.2854
|1.2799
|-50.00
|2979.96
|1687
|2004.11.10 16:22
|s/l
|476
|1.00
|1.2855
|1.2855
|1.2809
|40.00
|3019.96
|1688
|2004.11.10 16:23
|s/l
|477
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2804
|-50.00
|2969.96
|1689
|2004.11.11 16:18
|expiration
|479
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|1690
|2004.11.11 16:18
|expiration
|480
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|1691
|2004.11.12 15:00
|sell stop
|481
|1.00
|1.2895
|1.2900
|1.2845
|1692
|2004.11.12 15:00
|sell stop
|482
|1.00
|1.2890
|1.2895
|1.2840
|1693
|2004.11.12 15:00
|sell stop
|483
|1.00
|1.2885
|1.2890
|1.2835
|1694
|2004.11.12 15:00
|sell stop
|484
|1.00
|1.2880
|1.2885
|1.2830
|1695
|2004.11.12 15:00
|sell stop
|485
|1.00
|1.2875
|1.2880
|1.2825
|1696
|2004.11.12 15:05
|sell
|481
|1.00
|1.2895
|1.2900
|1.2845
|1697
|2004.11.12 15:05
|sell
|482
|1.00
|1.2890
|1.2895
|1.2840
|1698
|2004.11.12 15:06
|s/l
|482
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2840
|-50.00
|2919.96
|1699
|2004.11.12 15:07
|modify
|481
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2845
|1700
|2004.11.12 15:09
|s/l
|481
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2845
|0.00
|2919.96
|1701
|2004.11.12 15:11
|sell
|483
|1.00
|1.2885
|1.2890
|1.2835
|1702
|2004.11.12 15:12
|s/l
|483
|1.00
|1.2890
|1.2890
|1.2835
|-50.00
|2869.96
|1703
|2004.11.12 15:47
|sell
|484
|1.00
|1.2880
|1.2885
|1.2830
|1704
|2004.11.12 15:47
|sell
|485
|1.00
|1.2875
|1.2880
|1.2825
|1705
|2004.11.12 15:47
|s/l
|485
|1.00
|1.2880
|1.2880
|1.2825
|-50.00
|2819.96
|1706
|2004.11.12 15:48
|s/l
|484
|1.00
|1.2885
|1.2885
|1.2830
|-50.00
|2769.96
|1707
|2004.11.12 15:48
|sell stop
|486
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|1708
|2004.11.12 15:48
|sell stop
|487
|1.00
|1.2872
|1.2877
|1.2822
|1709
|2004.11.12 15:48
|sell stop
|488
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|1710
|2004.11.12 15:48
|sell stop
|489
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|1711
|2004.11.12 15:48
|sell stop
|490
|1.00
|1.2857
|1.2862
|1.2807
|1712
|2004.11.15 00:00
|expiration
|486
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|1713
|2004.11.15 00:00
|expiration
|487
|1.00
|1.2872
|1.2877
|1.2822
|1714
|2004.11.15 00:00
|expiration
|488
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|1715
|2004.11.15 00:00
|expiration
|489
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|1716
|2004.11.15 00:00
|expiration
|490
|1.00
|1.2857
|1.2862
|1.2807
|1717
|2004.11.15 12:00
|sell stop
|491
|1.00
|1.2937
|1.2942
|1.2887
|1718
|2004.11.15 12:00
|sell stop
|492
|1.00
|1.2932
|1.2937
|1.2882
|1719
|2004.11.15 12:00
|sell stop
|493
|1.00
|1.2927
|1.2932
|1.2877
|1720
|2004.11.15 12:00
|sell stop
|494
|1.00
|1.2922
|1.2927
|1.2872
|1721
|2004.11.15 12:00
|sell stop
|495
|1.00
|1.2917
|1.2922
|1.2867
|1722
|2004.11.15 12:02
|sell
|491
|1.00
|1.2937
|1.2942
|1.2887
|1723
|2004.11.15 12:03
|s/l
|491
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.2887
|-49.99
|2719.97
|1724
|2004.11.15 18:25
|sell
|492
|1.00
|1.2932
|1.2937
|1.2882
|1725
|2004.11.15 18:25
|s/l
|492
|1.00
|1.2937
|1.2937
|1.2882
|-49.99
|2669.98
|1726
|2004.11.15 18:56
|sell
|493
|1.00
|1.2927
|1.2932
|1.2877
|1727
|2004.11.15 18:58
|sell
|494
|1.00
|1.2922
|1.2927
|1.2872
|1728
|2004.11.15 18:58
|modify
|493
|1.00
|1.2927
|1.2926
|1.2877
|1729
|2004.11.15 18:59
|sell
|495
|1.00
|1.2917
|1.2922
|1.2867
|1730
|2004.11.15 18:59
|modify
|493
|1.00
|1.2927
|1.2925
|1.2877
|1731
|2004.11.15 18:59
|modify
|493
|1.00
|1.2927
|1.2924
|1.2877
|1732
|2004.11.15 18:59
|modify
|493
|1.00
|1.2927
|1.2923
|1.2877
|1733
|2004.11.15 19:01
|modify
|493
|1.00
|1.2927
|1.2922
|1.2877
|1734
|2004.11.15 19:03
|s/l
|493
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.2877
|50.00
|2719.98
|1735
|2004.11.15 19:03
|s/l
|495
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.2867
|-49.99
|2669.99
|1736
|2004.11.15 19:09
|s/l
|494
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2872
|-49.99
|2620.00
|1737
|2004.11.16 08:49
|buy stop
|496
|1.00
|1.2957
|1.2952
|1.3007
|1738
|2004.11.16 08:49
|buy stop
|497
|1.00
|1.2962
|1.2957
|1.3012
|1739
|2004.11.16 08:49
|buy stop
|498
|1.00
|1.2967
|1.2962
|1.3017
|1740
|2004.11.16 08:49
|buy stop
|499
|1.00
|1.2972
|1.2967
|1.3022
|1741
|2004.11.16 08:49
|buy stop
|500
|1.00
|1.2977
|1.2972
|1.3027
|1742
|2004.11.16 08:50
|buy
|496
|1.00
|1.2957
|1.2952
|1.3007
|1743
|2004.11.16 08:50
|s/l
|496
|1.00
|1.2952
|1.2952
|1.3007
|-50.00
|2570.00
|1744
|2004.11.16 09:00
|buy
|497
|1.00
|1.2962
|1.2957
|1.3012
|1745
|2004.11.16 09:03
|s/l
|497
|1.00
|1.2957
|1.2957
|1.3012
|-50.00
|2520.00
|1746
|2004.11.16 09:21
|buy
|498
|1.00
|1.2967
|1.2962
|1.3017
|1747
|2004.11.16 09:23
|s/l
|498
|1.00
|1.2962
|1.2962
|1.3017
|-50.00
|2470.00
|1748
|2004.11.16 10:05
|buy
|499
|1.00
|1.2972
|1.2967
|1.3022
|1749
|2004.11.16 10:15
|buy
|500
|1.00
|1.2977
|1.2972
|1.3027
|1750
|2004.11.16 10:21
|s/l
|500
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.3027
|-50.00
|2420.00
|1751
|2004.11.16 10:33
|modify
|499
|1.00
|1.2972
|1.2972
|1.3022
|1752
|2004.11.16 10:33
|modify
|499
|1.00
|1.2972
|1.2974
|1.3022
|1753
|2004.11.16 10:34
|s/l
|499
|1.00
|1.2974
|1.2974
|1.3022
|20.00
|2440.00
|1754
|2004.11.16 22:23
|sell stop
|501
|1.00
|1.2945
|1.2950
|1.2895
|1755
|2004.11.16 22:23
|sell stop
|502
|1.00
|1.2940
|1.2945
|1.2890
|1756
|2004.11.16 22:23
|sell stop
|503
|1.00
|1.2935
|1.2940
|1.2885
|1757
|2004.11.16 22:23
|sell stop
|504
|1.00
|1.2930
|1.2935
|1.2880
|1758
|2004.11.16 22:23
|sell stop
|505
|1.00
|1.2925
|1.2930
|1.2875
|1759
|2004.11.17 22:23
|expiration
|501
|1.00
|1.2945
|1.2950
|1.2895
|1760
|2004.11.17 22:23
|expiration
|502
|1.00
|1.2940
|1.2945
|1.2890
|1761
|2004.11.17 22:23
|expiration
|503
|1.00
|1.2935
|1.2940
|1.2885
|1762
|2004.11.17 22:23
|expiration
|504
|1.00
|1.2930
|1.2935
|1.2880
|1763
|2004.11.17 22:23
|expiration
|505
|1.00
|1.2925
|1.2930
|1.2875
|1764
|2004.11.18 13:27
|sell stop
|506
|1.00
|1.3008
|1.3013
|1.2958
|1765
|2004.11.18 13:27
|sell stop
|507
|1.00
|1.3003
|1.3008
|1.2953
|1766
|2004.11.18 13:27
|sell stop
|508
|1.00
|1.2998
|1.3003
|1.2948
|1767
|2004.11.18 13:27
|sell stop
|509
|1.00
|1.2993
|1.2998
|1.2943
|1768
|2004.11.18 13:27
|sell stop
|510
|1.00
|1.2988
|1.2993
|1.2938
|1769
|2004.11.18 13:29
|sell
|506
|1.00
|1.3008
|1.3013
|1.2958
|1770
|2004.11.18 13:29
|sell
|507
|1.00
|1.3003
|1.3008
|1.2953
|1771
|2004.11.18 13:30
|s/l
|507
|1.00
|1.3008
|1.3008
|1.2953
|-50.00
|2390.00
|1772
|2004.11.18 13:34
|modify
|506
|1.00
|1.3008
|1.3007
|1.2958
|1773
|2004.11.18 13:34
|sell
|508
|1.00
|1.2998
|1.3003
|1.2948
|1774
|2004.11.18 13:34
|modify
|506
|1.00
|1.3008
|1.3006
|1.2958
|1775
|2004.11.18 13:34
|s/l
|508
|1.00
|1.3003
|1.3003
|1.2948
|-50.00
|2340.00
|1776
|2004.11.18 13:36
|s/l
|506
|1.00
|1.3006
|1.3006
|1.2958
|20.00
|2360.00
|1777
|2004.11.18 15:58
|sell
|509
|1.00
|1.2993
|1.2998
|1.2943
|1778
|2004.11.18 15:59
|s/l
|509
|1.00
|1.2998
|1.2998
|1.2943
|-50.00
|2310.00
|1779
|2004.11.18 16:22
|sell
|510
|1.00
|1.2988
|1.2993
|1.2938
|1780
|2004.11.18 16:24
|s/l
|510
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.2938
|-50.00
|2260.00
|1781
|2004.11.19 10:00
|buy stop
|511
|1.00
|1.2998
|1.2993
|1.3048
|1782
|2004.11.19 10:00
|buy stop
|512
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|1783
|2004.11.19 10:00
|buy stop
|513
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|1784
|2004.11.19 10:00
|buy stop
|514
|1.00
|1.3013
|1.3008
|1.3063
|1785
|2004.11.19 10:00
|buy stop
|515
|1.00
|1.3018
|1.3013
|1.3068
|1786
|2004.11.19 10:16
|buy
|511
|1.00
|1.2998
|1.2993
|1.3048
|1787
|2004.11.19 10:16
|s/l
|511
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.3048
|-50.00
|2210.00
|1788
|2004.11.19 11:31
|buy
|512
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|1789
|2004.11.19 11:34
|buy
|513
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|1790
|2004.11.19 11:34
|modify
|512
|1.00
|1.3003
|1.3004
|1.3053
|1791
|2004.11.19 11:37
|s/l
|512
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.3053
|10.00
|2220.00
|1792
|2004.11.19 11:37
|s/l
|513
|1.00
|1.3003
|1.3003
|1.3058
|-50.00
|2170.00
|1793
|2004.11.19 11:40
|buy
|514
|1.00
|1.3013
|1.3008
|1.3063
|1794
|2004.11.19 11:40
|buy
|515
|1.00
|1.3018
|1.3013
|1.3068
|1795
|2004.11.19 11:40
|s/l
|515
|1.00
|1.3013
|1.3013
|1.3068
|-50.00
|2120.00
|1796
|2004.11.19 12:04
|modify
|514
|1.00
|1.3013
|1.3013
|1.3063
|1797
|2004.11.19 12:04
|modify
|514
|1.00
|1.3013
|1.3014
|1.3063
|1798
|2004.11.19 12:04
|modify
|514
|1.00
|1.3013
|1.3016
|1.3063
|1799
|2004.11.19 12:04
|modify
|514
|1.00
|1.3013
|1.3017
|1.3063
|1800
|2004.11.19 12:05
|modify
|514
|1.00
|1.3013
|1.3018
|1.3063
|1801
|2004.11.19 12:05
|modify
|514
|1.00
|1.3013
|1.3019
|1.3063
|1802
|2004.11.19 12:05
|modify
|514
|1.00
|1.3013
|1.3021
|1.3063
|1803
|2004.11.19 12:05
|modify
|514
|1.00
|1.3013
|1.3022
|1.3063
|1804
|2004.11.19 12:05
|modify
|514
|1.00
|1.3013
|1.3023
|1.3063
|1805
|2004.11.19 12:07
|s/l
|514
|1.00
|1.3023
|1.3023
|1.3063
|100.00
|2220.00
|1806
|2004.11.22 15:00
|sell stop
|516
|1.00
|1.3013
|1.3018
|1.2963
|1807
|2004.11.22 15:00
|sell stop
|517
|1.00
|1.3008
|1.3013
|1.2958
|1808
|2004.11.22 15:00
|sell stop
|518
|1.00
|1.3003
|1.3008
|1.2953
|1809
|2004.11.22 15:00
|sell stop
|519
|1.00
|1.2998
|1.3003
|1.2948
|1810
|2004.11.22 15:00
|sell stop
|520
|1.00
|1.2993
|1.2998
|1.2943
|1811
|2004.11.23 01:55
|sell
|516
|1.00
|1.3013
|1.3018
|1.2963
|1812
|2004.11.23 01:57
|sell
|517
|1.00
|1.3008
|1.3013
|1.2958
|1813
|2004.11.23 01:59
|s/l
|517
|1.00
|1.3013
|1.3013
|1.2958
|-50.00
|2170.00
|1814
|2004.11.23 03:21
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3012
|1.2963
|1815
|2004.11.23 03:24
|sell
|518
|1.00
|1.3003
|1.3008
|1.2953
|1816
|2004.11.23 03:24
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3010
|1.2963
|1817
|2004.11.23 03:25
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3009
|1.2963
|1818
|2004.11.23 03:26
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3008
|1.2963
|1819
|2004.11.23 03:32
|sell
|519
|1.00
|1.2998
|1.3003
|1.2948
|1820
|2004.11.23 03:32
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3006
|1.2963
|1821
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3005
|1.2963
|1822
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3004
|1.2963
|1823
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3003
|1.2963
|1824
|2004.11.23 03:33
|sell
|520
|1.00
|1.2993
|1.2998
|1.2943
|1825
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3001
|1.2963
|1826
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.3000
|1.2963
|1827
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.2998
|1.2963
|1828
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.2997
|1.2963
|1829
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.2996
|1.2963
|1830
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.2994
|1.2963
|1831
|2004.11.23 03:33
|modify
|516
|1.00
|1.3013
|1.2993
|1.2963
|1832
|2004.11.23 03:33
|modify
|518
|1.00
|1.3003
|1.2994
|1.2953
|1833
|2004.11.23 03:33
|modify
|519
|1.00
|1.2998
|1.2995
|1.2948
|1834
|2004.11.23 03:34
|s/l
|516
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.2963
|200.00
|2370.00
|1835
|2004.11.23 03:35
|modify
|519
|1.00
|1.2998
|1.2994
|1.2948
|1836
|2004.11.23 03:35
|modify
|518
|1.00
|1.3003
|1.2993
|1.2953
|1837
|2004.11.23 03:35
|s/l
|518
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.2953
|100.00
|2470.00
|1838
|2004.11.23 03:35
|s/l
|519
|1.00
|1.2994
|1.2994
|1.2948
|40.00
|2510.00
|1839
|2004.11.23 03:43
|modify
|520
|1.00
|1.2993
|1.2992
|1.2943
|1840
|2004.11.23 03:45
|modify
|520
|1.00
|1.2993
|1.2991
|1.2943
|1841
|2004.11.23 03:45
|modify
|520
|1.00
|1.2993
|1.2989
|1.2943
|1842
|2004.11.23 03:49
|s/l
|520
|1.00
|1.2989
|1.2989
|1.2943
|40.00
|2550.00
|1843
|2004.11.23 11:40
|buy stop
|521
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|1844
|2004.11.23 11:40
|buy stop
|522
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|1845
|2004.11.23 11:40
|buy stop
|523
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|1846
|2004.11.23 11:40
|buy stop
|524
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|1847
|2004.11.23 11:40
|buy stop
|525
|1.00
|1.3077
|1.3072
|1.3127
|1848
|2004.11.23 12:00
|buy
|521
|1.00
|1.3057
|1.3052
|1.3107
|1849
|2004.11.23 12:00
|buy
|522
|1.00
|1.3062
|1.3057
|1.3112
|1850
|2004.11.23 12:00
|buy
|523
|1.00
|1.3067
|1.3062
|1.3117
|1851
|2004.11.23 12:00
|modify
|521
|1.00
|1.3057
|1.3059
|1.3107
|1852
|2004.11.23 12:00
|modify
|521
|1.00
|1.3057
|1.3061
|1.3107
|1853
|2004.11.23 12:01
|modify
|521
|1.00
|1.3057
|1.3062
|1.3107
|1854
|2004.11.23 12:01
|buy
|524
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3122
|1855
|2004.11.23 12:01
|modify
|521
|1.00
|1.3057
|1.3064
|1.3107
|1856
|2004.11.23 12:01
|modify
|521
|1.00
|1.3057
|1.3065
|1.3107
|1857
|2004.11.23 12:01
|modify
|521
|1.00
|1.3057
|1.3067
|1.3107
|1858
|2004.11.23 12:01
|modify
|522
|1.00
|1.3062
|1.3066
|1.3112
|1859
|2004.11.23 12:02
|s/l
|521
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3107
|100.00
|2650.00
|1860
|2004.11.23 12:02
|s/l
|524
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3122
|-50.00
|2600.00
|1861
|2004.11.23 12:02
|s/l
|522
|1.00
|1.3066
|1.3066
|1.3112
|40.00
|2640.00
|1862
|2004.11.23 12:06
|s/l
|523
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.3117
|-50.00
|2590.00
|1863
|2004.11.23 13:29
|buy
|525
|1.00
|1.3077
|1.3072
|1.3127
|1864
|2004.11.23 13:30
|modify
|525
|1.00
|1.3077
|1.3078
|1.3127
|1865
|2004.11.23 13:32
|modify
|525
|1.00
|1.3077
|1.3079
|1.3127
|1866
|2004.11.23 13:32
|modify
|525
|1.00
|1.3077
|1.3080
|1.3127
|1867
|2004.11.23 13:32
|modify
|525
|1.00
|1.3077
|1.3081
|1.3127
|1868
|2004.11.23 13:32
|modify
|525
|1.00
|1.3077
|1.3082
|1.3127
|1869
|2004.11.23 13:36
|s/l
|525
|1.00
|1.3082
|1.3082
|1.3127
|50.00
|2640.00
|1870
|2004.11.26 10:05
|sell stop
|526
|1.00
|1.3205
|1.3210
|1.3155
|1871
|2004.11.26 10:05
|sell stop
|527
|1.00
|1.3200
|1.3205
|1.3150
|1872
|2004.11.26 10:05
|sell stop
|528
|1.00
|1.3195
|1.3200
|1.3145
|1873
|2004.11.26 10:05
|sell stop
|529
|1.00
|1.3190
|1.3195
|1.3140
|1874
|2004.11.26 10:05
|sell stop
|530
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|1875
|2004.11.26 10:13
|sell
|526
|1.00
|1.3205
|1.3210
|1.3155
|1876
|2004.11.26 10:14
|sell
|527
|1.00
|1.3200
|1.3205
|1.3150
|1877
|2004.11.26 10:14
|s/l
|527
|1.00
|1.3205
|1.3205
|1.3150
|-50.00
|2590.00
|1878
|2004.11.26 10:15
|s/l
|526
|1.00
|1.3210
|1.3210
|1.3155
|-50.00
|2540.00
|1879
|2004.11.26 10:21
|sell
|528
|1.00
|1.3195
|1.3200
|1.3145
|1880
|2004.11.26 10:22
|s/l
|528
|1.00
|1.3200
|1.3200
|1.3145
|-50.00
|2490.00
|1881
|2004.11.26 10:22
|sell
|529
|1.00
|1.3190
|1.3195
|1.3140
|1882
|2004.11.26 10:23
|sell
|530
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|1883
|2004.11.26 10:24
|s/l
|530
|1.00
|1.3190
|1.3190
|1.3135
|-50.00
|2440.00
|1884
|2004.11.26 10:24
|s/l
|529
|1.00
|1.3195
|1.3195
|1.3140
|-50.00
|2390.00
|1885
|2004.11.26 10:24
|sell stop
|531
|1.00
|1.3188
|1.3193
|1.3138
|1886
|2004.11.26 10:24
|sell stop
|532
|1.00
|1.3183
|1.3188
|1.3133
|1887
|2004.11.26 10:24
|sell stop
|533
|1.00
|1.3178
|1.3183
|1.3128
|1888
|2004.11.26 10:24
|sell stop
|534
|1.00
|1.3173
|1.3178
|1.3123
|1889
|2004.11.26 10:24
|sell stop
|535
|1.00
|1.3168
|1.3173
|1.3118
|1890
|2004.11.29 00:00
|expiration
|531
|1.00
|1.3188
|1.3193
|1.3138
|1891
|2004.11.29 00:00
|expiration
|532
|1.00
|1.3183
|1.3188
|1.3133
|1892
|2004.11.29 00:00
|expiration
|533
|1.00
|1.3178
|1.3183
|1.3128
|1893
|2004.11.29 00:00
|expiration
|534
|1.00
|1.3173
|1.3178
|1.3123
|1894
|2004.11.29 00:00
|expiration
|535
|1.00
|1.3168
|1.3173
|1.3118
|1895
|2004.11.29 02:16
|sell stop
|536
|1.00
|1.3238
|1.3243
|1.3188
|1896
|2004.11.29 02:16
|sell stop
|537
|1.00
|1.3233
|1.3238
|1.3183
|1897
|2004.11.29 02:16
|sell stop
|538
|1.00
|1.3228
|1.3233
|1.3178
|1898
|2004.11.29 02:16
|sell stop
|539
|1.00
|1.3223
|1.3228
|1.3173
|1899
|2004.11.29 02:16
|sell stop
|540
|1.00
|1.3218
|1.3223
|1.3168
|1900
|2004.11.29 02:24
|sell
|536
|1.00
|1.3238
|1.3243
|1.3188
|1901
|2004.11.29 02:26
|sell
|537
|1.00
|1.3233
|1.3238
|1.3183
|1902
|2004.11.29 02:28
|s/l
|537
|1.00
|1.3238
|1.3238
|1.3183
|-50.00
|2340.00
|1903
|2004.11.29 02:30
|s/l
|536
|1.00
|1.3243
|1.3243
|1.3188
|-50.00
|2290.00
|1904
|2004.11.29 14:54
|sell
|538
|1.00
|1.3228
|1.3233
|1.3178
|1905
|2004.11.29 14:55
|s/l
|538
|1.00
|1.3233
|1.3233
|1.3178
|-50.00
|2240.00
|1906
|2004.11.30 02:16
|expiration
|539
|1.00
|1.3223
|1.3228
|1.3173
|1907
|2004.11.30 02:16
|expiration
|540
|1.00
|1.3218
|1.3223
|1.3168
|1908
|2004.11.30 06:00
|buy stop
|541
|1.00
|1.3279
|1.3274
|1.3329
|1909
|2004.11.30 06:00
|buy stop
|542
|1.00
|1.3284
|1.3279
|1.3334
|1910
|2004.11.30 06:00
|buy stop
|543
|1.00
|1.3289
|1.3284
|1.3339
|1911
|2004.11.30 06:00
|buy stop
|544
|1.00
|1.3294
|1.3289
|1.3344
|1912
|2004.11.30 06:00
|buy stop
|545
|1.00
|1.3299
|1.3294
|1.3349
|1913
|2004.11.30 11:25
|buy
|541
|1.00
|1.3279
|1.3274
|1.3329
|1914
|2004.11.30 11:26
|s/l
|541
|1.00
|1.3274
|1.3274
|1.3329
|-50.00
|2190.00
|1915
|2004.11.30 12:39
|buy
|542
|1.00
|1.3284
|1.3279
|1.3334
|1916
|2004.11.30 12:42
|s/l
|542
|1.00
|1.3279
|1.3279
|1.3334
|-50.00
|2140.00
|1917
|2004.11.30 12:45
|buy
|543
|1.00
|1.3289
|1.3284
|1.3339
|1918
|2004.11.30 12:46
|buy
|544
|1.00
|1.3294
|1.3289
|1.3344
|1919
|2004.11.30 12:47
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3290
|1.3339
|1920
|2004.11.30 12:48
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3291
|1.3339
|1921
|2004.11.30 12:49
|buy
|545
|1.00
|1.3299
|1.3294
|1.3349
|1922
|2004.11.30 12:49
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3292
|1.3339
|1923
|2004.11.30 12:49
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3293
|1.3339
|1924
|2004.11.30 12:49
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3294
|1.3339
|1925
|2004.11.30 12:49
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3295
|1.3339
|1926
|2004.11.30 12:49
|modify
|544
|1.00
|1.3294
|1.3294
|1.3344
|1927
|2004.11.30 12:50
|modify
|544
|1.00
|1.3294
|1.3295
|1.3344
|1928
|2004.11.30 12:50
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3296
|1.3339
|1929
|2004.11.30 12:50
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3297
|1.3339
|1930
|2004.11.30 12:50
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3298
|1.3339
|1931
|2004.11.30 12:50
|modify
|543
|1.00
|1.3289
|1.3299
|1.3339
|1932
|2004.11.30 12:50
|modify
|544
|1.00
|1.3294
|1.3298
|1.3344
|1933
|2004.11.30 12:51
|s/l
|543
|1.00
|1.3299
|1.3299
|1.3339
|100.00
|2240.00
|1934
|2004.11.30 12:51
|s/l
|544
|1.00
|1.3298
|1.3298
|1.3344
|40.00
|2280.00
|1935
|2004.11.30 12:54
|modify
|545
|1.00
|1.3299
|1.3300
|1.3349
|1936
|2004.11.30 12:55
|s/l
|545
|1.00
|1.3300
|1.3300
|1.3349
|10.00
|2290.00
|1937
|2004.11.30 12:55
|buy stop
|546
|1.00
|1.3308
|1.3303
|1.3358
|1938
|2004.11.30 12:55
|buy stop
|547
|1.00
|1.3313
|1.3308
|1.3363
|1939
|2004.11.30 12:55
|buy stop
|548
|1.00
|1.3318
|1.3313
|1.3368
|1940
|2004.11.30 12:55
|buy stop
|549
|1.00
|1.3323
|1.3318
|1.3373
|1941
|2004.11.30 12:55
|buy stop
|550
|1.00
|1.3328
|1.3323
|1.3378
|1942
|2004.11.30 14:05
|buy
|546
|1.00
|1.3308
|1.3303
|1.3358
|1943
|2004.11.30 14:06
|buy
|547
|1.00
|1.3313
|1.3308
|1.3363
|1944
|2004.11.30 14:07
|modify
|546
|1.00
|1.3308
|1.3309
|1.3358
|1945
|2004.11.30 14:07
|modify
|546
|1.00
|1.3308
|1.3310
|1.3358
|1946
|2004.11.30 14:07
|buy
|548
|1.00
|1.3318
|1.3313
|1.3368
|1947
|2004.11.30 14:07
|modify
|546
|1.00
|1.3308
|1.3311
|1.3358
|1948
|2004.11.30 14:08
|s/l
|548
|1.00
|1.3313
|1.3313
|1.3368
|-50.00
|2240.00
|1949
|2004.11.30 14:08
|s/l
|546
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3358
|30.00
|2270.00
|1950
|2004.11.30 14:09
|s/l
|547
|1.00
|1.3308
|1.3308
|1.3363
|-50.00
|2220.00
|1951
|2004.11.30 15:38
|buy
|549
|1.00
|1.3323
|1.3318
|1.3373
|1952
|2004.11.30 15:39
|s/l
|549
|1.00
|1.3318
|1.3318
|1.3373
|-50.00
|2170.00
|1953
|2004.11.30 15:54
|buy
|550
|1.00
|1.3328
|1.3323
|1.3378
|1954
|2004.11.30 15:56
|s/l
|550
|1.00
|1.3323
|1.3323
|1.3378
|-50.00
|2120.00
|1955
|2004.11.30 18:00
|sell stop
|551
|1.00
|1.3250
|1.3255
|1.3200
|1956
|2004.11.30 18:00
|sell stop
|552
|1.00
|1.3245
|1.3250
|1.3195
|1957
|2004.11.30 18:00
|sell stop
|553
|1.00
|1.3240
|1.3245
|1.3190
|1958
|2004.11.30 18:00
|sell stop
|554
|1.00
|1.3235
|1.3240
|1.3185
|1959
|2004.11.30 18:00
|sell stop
|555
|1.00
|1.3230
|1.3235
|1.3180
|1960
|2004.11.30 18:01
|sell
|551
|1.00
|1.3250
|1.3255
|1.3200
|1961
|2004.11.30 18:02
|s/l
|551
|1.00
|1.3255
|1.3255
|1.3200
|-50.00
|2070.00
|1962
|2004.12.01 18:00
|expiration
|552
|1.00
|1.3245
|1.3250
|1.3195
|1963
|2004.12.01 18:00
|expiration
|553
|1.00
|1.3240
|1.3245
|1.3190
|1964
|2004.12.01 18:00
|expiration
|554
|1.00
|1.3235
|1.3240
|1.3185
|1965
|2004.12.01 18:00
|expiration
|555
|1.00
|1.3230
|1.3235
|1.3180
|1966
|2004.12.02 11:35
|sell stop
|556
|1.00
|1.3306
|1.3311
|1.3256
|1967
|2004.12.02 11:35
|sell stop
|557
|1.00
|1.3301
|1.3306
|1.3251
|1968
|2004.12.02 11:35
|sell stop
|558
|1.00
|1.3296
|1.3301
|1.3246
|1969
|2004.12.02 11:35
|sell stop
|559
|1.00
|1.3291
|1.3296
|1.3241
|1970
|2004.12.02 11:35
|sell stop
|560
|1.00
|1.3286
|1.3291
|1.3236
|1971
|2004.12.02 11:57
|sell
|556
|1.00
|1.3306
|1.3311
|1.3256
|1972
|2004.12.02 11:58
|s/l
|556
|1.00
|1.3311
|1.3311
|1.3256
|-50.00
|2020.00
|1973
|2004.12.02 16:35
|sell
|557
|1.00
|1.3301
|1.3306
|1.3251
|1974
|2004.12.02 16:35
|sell
|558
|1.00
|1.3296
|1.3301
|1.3246
|1975
|2004.12.02 16:35
|s/l
|558
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.3246
|-50.00
|1970.00
|1976
|2004.12.02 16:36
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.3251
|1977
|2004.12.02 16:36
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3300
|1.3251
|1978
|2004.12.02 16:36
|sell
|559
|1.00
|1.3291
|1.3296
|1.3241
|1979
|2004.12.02 16:36
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3299
|1.3251
|1980
|2004.12.02 16:36
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3297
|1.3251
|1981
|2004.12.02 16:36
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3296
|1.3251
|1982
|2004.12.02 16:36
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3295
|1.3251
|1983
|2004.12.02 16:37
|sell
|560
|1.00
|1.3286
|1.3291
|1.3236
|1984
|2004.12.02 16:37
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3294
|1.3251
|1985
|2004.12.02 16:37
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3293
|1.3251
|1986
|2004.12.02 16:37
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3292
|1.3251
|1987
|2004.12.02 16:38
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3292
|1.3251
|1988
|2004.12.02 16:38
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3291
|1.3251
|1989
|2004.12.02 16:38
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3290
|1.3251
|1990
|2004.12.02 16:38
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3288
|1.3251
|1991
|2004.12.02 16:38
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3287
|1.3251
|1992
|2004.12.02 16:38
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3286
|1.3251
|1993
|2004.12.02 16:39
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3284
|1.3251
|1994
|2004.12.02 16:39
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3283
|1.3251
|1995
|2004.12.02 16:39
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3282
|1.3251
|1996
|2004.12.02 16:39
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3281
|1.3251
|1997
|2004.12.02 16:39
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3280
|1.3251
|1998
|2004.12.02 16:39
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3279
|1.3251
|1999
|2004.12.02 16:39
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3278
|1.3251
|2000
|2004.12.02 16:39
|modify
|557
|1.00
|1.3301
|1.3277
|1.3251
|2001
|2004.12.02 16:39
|modify
|559
|1.00
|1.3291
|1.3278
|1.3241
|2002
|2004.12.02 16:39
|modify
|560
|1.00
|1.3286
|1.3279
|1.3236
|2003
|2004.12.02 16:39
|s/l
|557
|1.00
|1.3277
|1.3277
|1.3251
|240.00
|2210.00
|2004
|2004.12.02 16:40
|s/l
|559
|1.00
|1.3278
|1.3278
|1.3241
|130.00
|2340.00
|2005
|2004.12.02 16:40
|s/l
|560
|1.00
|1.3279
|1.3279
|1.3236
|70.00
|2410.00
|2006
|2004.12.02 16:40
|sell stop
|561
|1.00
|1.3271
|1.3276
|1.3221
|2007
|2004.12.02 16:40
|sell stop
|562
|1.00
|1.3266
|1.3271
|1.3216
|2008
|2004.12.02 16:40
|sell stop
|563
|1.00
|1.3261
|1.3266
|1.3211
|2009
|2004.12.02 16:40
|sell stop
|564
|1.00
|1.3256
|1.3261
|1.3206
|2010
|2004.12.02 16:40
|sell stop
|565
|1.00
|1.3251
|1.3256
|1.3201
|2011
|2004.12.02 16:59
|sell
|561
|1.00
|1.3271
|1.3276
|1.3221
|2012
|2004.12.02 17:00
|sell
|562
|1.00
|1.3266
|1.3271
|1.3216
|2013
|2004.12.02 17:00
|modify
|561
|1.00
|1.3271
|1.3270
|1.3221
|2014
|2004.12.02 17:00
|sell
|563
|1.00
|1.3261
|1.3266
|1.3211
|2015
|2004.12.02 17:00
|modify
|561
|1.00
|1.3271
|1.3269
|1.3221
|2016
|2004.12.02 17:00
|s/l
|563
|1.00
|1.3266
|1.3266
|1.3211
|-50.00
|2360.00
|2017
|2004.12.02 17:01
|s/l
|561
|1.00
|1.3269
|1.3269
|1.3221
|20.00
|2380.00
|2018
|2004.12.02 17:01
|s/l
|562
|1.00
|1.3271
|1.3271
|1.3216
|-50.00
|2330.00
|2019
|2004.12.02 17:02
|sell
|564
|1.00
|1.3256
|1.3261
|1.3206
|2020
|2004.12.02 17:02
|sell
|565
|1.00
|1.3251
|1.3256
|1.3201
|2021
|2004.12.02 17:02
|modify
|564
|1.00
|1.3256
|1.3255
|1.3206
|2022
|2004.12.02 17:02
|modify
|564
|1.00
|1.3256
|1.3254
|1.3206
|2023
|2004.12.02 17:02
|modify
|564
|1.00
|1.3256
|1.3252
|1.3206
|2024
|2004.12.02 17:02
|modify
|564
|1.00
|1.3256
|1.3251
|1.3206
|2025
|2004.12.02 17:02
|s/l
|564
|1.00
|1.3251
|1.3251
|1.3206
|49.99
|2379.99
|2026
|2004.12.02 17:04
|s/l
|565
|1.00
|1.3256
|1.3256
|1.3201
|-50.00
|2329.99
|2027
|2004.12.03 13:20
|buy stop
|566
|1.00
|1.3304
|1.3299
|1.3354
|2028
|2004.12.03 13:20
|buy stop
|567
|1.00
|1.3309
|1.3304
|1.3359
|2029
|2004.12.03 13:20
|buy stop
|568
|1.00
|1.3314
|1.3309
|1.3364
|2030
|2004.12.03 13:20
|buy stop
|569
|1.00
|1.3319
|1.3314
|1.3369
|2031
|2004.12.03 13:20
|buy stop
|570
|1.00
|1.3324
|1.3319
|1.3374
|2032
|2004.12.03 13:23
|buy
|566
|1.00
|1.3304
|1.3299
|1.3354
|2033
|2004.12.03 13:23
|s/l
|566
|1.00
|1.3299
|1.3299
|1.3354
|-50.00
|2279.99
|2034
|2004.12.03 13:27
|buy
|567
|1.00
|1.3309
|1.3304
|1.3359
|2035
|2004.12.03 13:27
|s/l
|567
|1.00
|1.3304
|1.3304
|1.3359
|-50.00
|2229.99
|2036
|2004.12.03 13:52
|buy
|568
|1.00
|1.3314
|1.3309
|1.3364
|2037
|2004.12.03 13:56
|s/l
|568
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3364
|-50.00
|2179.99
|2038
|2004.12.03 14:30
|buy
|569
|1.00
|1.3319
|1.3314
|1.3369
|2039
|2004.12.03 14:30
|buy
|570
|1.00
|1.3324
|1.3319
|1.3374
|2040
|2004.12.03 14:30
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3320
|1.3369
|2041
|2004.12.03 14:30
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3326
|1.3369
|2042
|2004.12.03 14:30
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3333
|1.3369
|2043
|2004.12.03 14:30
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3339
|1.3369
|2044
|2004.12.03 14:30
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3345
|1.3369
|2045
|2004.12.03 14:30
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3351
|1.3369
|2046
|2004.12.03 14:30
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3358
|1.3369
|2047
|2004.12.03 14:31
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3359
|1.3369
|2048
|2004.12.03 14:31
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3360
|1.3369
|2049
|2004.12.03 14:31
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3361
|1.3369
|2050
|2004.12.03 14:31
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3362
|1.3369
|2051
|2004.12.03 14:31
|modify
|569
|1.00
|1.3319
|1.3363
|1.3369
|2052
|2004.12.03 14:31
|t/p
|569
|1.00
|1.3369
|1.3363
|1.3369
|500.00
|2679.99
|2053
|2004.12.03 14:31
|modify
|570
|1.00
|1.3324
|1.3364
|1.3374
|2054
|2004.12.03 14:31
|modify
|570
|1.00
|1.3324
|1.3365
|1.3374
|2055
|2004.12.03 14:31
|modify
|570
|1.00
|1.3324
|1.3366
|1.3374
|2056
|2004.12.03 14:31
|modify
|570
|1.00
|1.3324
|1.3367
|1.3374
|2057
|2004.12.03 14:31
|modify
|570
|1.00
|1.3324
|1.3368
|1.3374
|2058
|2004.12.03 14:31
|s/l
|570
|1.00
|1.3368
|1.3368
|1.3374
|440.00
|3119.99
|2059
|2004.12.06 21:24
|sell stop
|571
|1.00
|1.3401
|1.3406
|1.3351
|2060
|2004.12.06 21:24
|sell stop
|572
|1.00
|1.3396
|1.3401
|1.3346
|2061
|2004.12.06 21:24
|sell stop
|573
|1.00
|1.3391
|1.3396
|1.3341
|2062
|2004.12.06 21:24
|sell stop
|574
|1.00
|1.3386
|1.3391
|1.3336
|2063
|2004.12.06 21:24
|sell stop
|575
|1.00
|1.3381
|1.3386
|1.3331
|2064
|2004.12.06 21:28
|sell
|571
|1.00
|1.3401
|1.3406
|1.3351
|2065
|2004.12.06 21:32
|sell
|572
|1.00
|1.3396
|1.3401
|1.3346
|2066
|2004.12.06 21:32
|modify
|571
|1.00
|1.3401
|1.3401
|1.3351
|2067
|2004.12.06 21:32
|modify
|571
|1.00
|1.3401
|1.3400
|1.3351
|2068
|2004.12.06 21:32
|sell
|573
|1.00
|1.3391
|1.3396
|1.3341
|2069
|2004.12.06 21:32
|modify
|571
|1.00
|1.3401
|1.3399
|1.3351
|2070
|2004.12.06 21:32
|modify
|571
|1.00
|1.3401
|1.3398
|1.3351
|2071
|2004.12.06 21:32
|s/l
|573
|1.00
|1.3396
|1.3396
|1.3341
|-50.00
|3069.99
|2072
|2004.12.06 21:33
|s/l
|571
|1.00
|1.3398
|1.3398
|1.3351
|30.00
|3099.99
|2073
|2004.12.06 21:39
|s/l
|572
|1.00
|1.3401
|1.3401
|1.3346
|-50.00
|3049.99
|2074
|2004.12.07 21:24
|expiration
|574
|1.00
|1.3386
|1.3391
|1.3336
|2075
|2004.12.07 21:24
|expiration
|575
|1.00
|1.3381
|1.3386
|1.3331
|2076
|2004.12.08 23:30
|buy stop
|576
|1.00
|1.3361
|1.3356
|1.3411
|2077
|2004.12.08 23:30
|buy stop
|577
|1.00
|1.3366
|1.3361
|1.3416
|2078
|2004.12.08 23:30
|buy stop
|578
|1.00
|1.3371
|1.3366
|1.3421
|2079
|2004.12.08 23:30
|buy stop
|579
|1.00
|1.3376
|1.3371
|1.3426
|2080
|2004.12.08 23:30
|buy stop
|580
|1.00
|1.3381
|1.3376
|1.3431
|2081
|2004.12.08 23:30
|buy
|576
|1.00
|1.3361
|1.3356
|1.3411
|2082
|2004.12.08 23:31
|s/l
|576
|1.00
|1.3356
|1.3356
|1.3411
|-50.00
|2999.99
|2083
|2004.12.09 23:30
|expiration
|577
|1.00
|1.3366
|1.3361
|1.3416
|2084
|2004.12.09 23:30
|expiration
|578
|1.00
|1.3371
|1.3366
|1.3421
|2085
|2004.12.09 23:30
|expiration
|579
|1.00
|1.3376
|1.3371
|1.3426
|2086
|2004.12.09 23:30
|expiration
|580
|1.00
|1.3381
|1.3376
|1.3431
|2087
|2004.12.10 00:55
|sell stop
|581
|1.00
|1.3296
|1.3301
|1.3246
|2088
|2004.12.10 00:55
|sell stop
|582
|1.00
|1.3291
|1.3296
|1.3241
|2089
|2004.12.10 00:55
|sell stop
|583
|1.00
|1.3286
|1.3291
|1.3236
|2090
|2004.12.10 00:55
|sell stop
|584
|1.00
|1.3281
|1.3286
|1.3231
|2091
|2004.12.10 00:55
|sell stop
|585
|1.00
|1.3276
|1.3281
|1.3226
|2092
|2004.12.10 01:04
|sell
|581
|1.00
|1.3296
|1.3301
|1.3246
|2093
|2004.12.10 01:05
|s/l
|581
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.3246
|-50.00
|2949.99
|2094
|2004.12.10 01:09
|sell
|582
|1.00
|1.3291
|1.3296
|1.3241
|2095
|2004.12.10 01:15
|s/l
|582
|1.00
|1.3296
|1.3296
|1.3241
|-50.00
|2899.99
|2096
|2004.12.10 01:19
|sell
|583
|1.00
|1.3286
|1.3291
|1.3236
|2097
|2004.12.10 01:27
|sell
|584
|1.00
|1.3281
|1.3286
|1.3231
|2098
|2004.12.10 01:35
|modify
|583
|1.00
|1.3286
|1.3285
|1.3236
|2099
|2004.12.10 01:35
|modify
|583
|1.00
|1.3286
|1.3284
|1.3236
|2100
|2004.12.10 01:39
|s/l
|583
|1.00
|1.3284
|1.3284
|1.3236
|20.00
|2919.99
|2101
|2004.12.10 01:39
|s/l
|584
|1.00
|1.3286
|1.3286
|1.3231
|-50.00
|2869.99
|2102
|2004.12.10 01:51
|sell
|585
|1.00
|1.3276
|1.3281
|1.3226
|2103
|2004.12.10 01:52
|s/l
|585
|1.00
|1.3281
|1.3281
|1.3226
|-50.00
|2819.99
|2104
|2004.12.13 02:00
|buy stop
|586
|1.00
|1.3248
|1.3243
|1.3298
|2105
|2004.12.13 02:00
|buy stop
|587
|1.00
|1.3253
|1.3248
|1.3303
|2106
|2004.12.13 02:00
|buy stop
|588
|1.00
|1.3258
|1.3253
|1.3308
|2107
|2004.12.13 02:00
|buy stop
|589
|1.00
|1.3263
|1.3258
|1.3313
|2108
|2004.12.13 02:00
|buy stop
|590
|1.00
|1.3268
|1.3263
|1.3318
|2109
|2004.12.13 02:18
|buy
|586
|1.00
|1.3248
|1.3243
|1.3298
|2110
|2004.12.13 02:21
|s/l
|586
|1.00
|1.3243
|1.3243
|1.3298
|-50.00
|2769.99
|2111
|2004.12.13 02:27
|buy
|587
|1.00
|1.3253
|1.3248
|1.3303
|2112
|2004.12.13 02:29
|buy
|588
|1.00
|1.3258
|1.3253
|1.3308
|2113
|2004.12.13 02:29
|modify
|587
|1.00
|1.3253
|1.3253
|1.3303
|2114
|2004.12.13 02:29
|buy
|589
|1.00
|1.3263
|1.3258
|1.3313
|2115
|2004.12.13 02:29
|modify
|587
|1.00
|1.3253
|1.3255
|1.3303
|2116
|2004.12.13 02:29
|modify
|587
|1.00
|1.3253
|1.3257
|1.3303
|2117
|2004.12.13 02:29
|modify
|587
|1.00
|1.3253
|1.3258
|1.3303
|2118
|2004.12.13 02:29
|buy
|590
|1.00
|1.3268
|1.3263
|1.3318
|2119
|2004.12.13 02:29
|modify
|587
|1.00
|1.3253
|1.3260
|1.3303
|2120
|2004.12.13 02:29
|modify
|587
|1.00
|1.3253
|1.3261
|1.3303
|2121
|2004.12.13 02:29
|modify
|587
|1.00
|1.3253
|1.3263
|1.3303
|2122
|2004.12.13 02:29
|modify
|587
|1.00
|1.3253
|1.3264
|1.3303
|2123
|2004.12.13 02:29
|modify
|588
|1.00
|1.3258
|1.3263
|1.3308
|2124
|2004.12.13 02:30
|s/l
|587
|1.00
|1.3264
|1.3264
|1.3303
|110.00
|2879.99
|2125
|2004.12.13 02:30
|s/l
|588
|1.00
|1.3263
|1.3263
|1.3308
|50.00
|2929.99
|2126
|2004.12.13 02:30
|s/l
|590
|1.00
|1.3263
|1.3263
|1.3318
|-50.00
|2879.99
|2127
|2004.12.13 02:34
|s/l
|589
|1.00
|1.3258
|1.3258
|1.3313
|-50.00
|2829.99
|2128
|2004.12.13 02:34
|buy stop
|591
|1.00
|1.3266
|1.3261
|1.3316
|2129
|2004.12.13 02:34
|buy stop
|592
|1.00
|1.3271
|1.3266
|1.3321
|2130
|2004.12.13 02:34
|buy stop
|593
|1.00
|1.3276
|1.3271
|1.3326
|2131
|2004.12.13 02:34
|buy stop
|594
|1.00
|1.3281
|1.3276
|1.3331
|2132
|2004.12.13 02:34
|buy stop
|595
|1.00
|1.3286
|1.3281
|1.3336
|2133
|2004.12.13 02:36
|buy
|591
|1.00
|1.3266
|1.3261
|1.3316
|2134
|2004.12.13 02:37
|s/l
|591
|1.00
|1.3261
|1.3261
|1.3316
|-50.00
|2779.99
|2135
|2004.12.13 04:00
|buy
|592
|1.00
|1.3271
|1.3266
|1.3321
|2136
|2004.12.13 04:03
|buy
|593
|1.00
|1.3276
|1.3271
|1.3326
|2137
|2004.12.13 04:03
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3272
|1.3321
|2138
|2004.12.13 04:03
|buy
|594
|1.00
|1.3281
|1.3276
|1.3331
|2139
|2004.12.13 04:03
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3273
|1.3321
|2140
|2004.12.13 04:03
|s/l
|594
|1.00
|1.3276
|1.3276
|1.3331
|-50.00
|2729.99
|2141
|2004.12.13 04:04
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3274
|1.3321
|2142
|2004.12.13 04:06
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3275
|1.3321
|2143
|2004.12.13 04:06
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3276
|1.3321
|2144
|2004.12.13 04:06
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3277
|1.3321
|2145
|2004.12.13 04:06
|modify
|593
|1.00
|1.3276
|1.3276
|1.3326
|2146
|2004.12.13 04:08
|modify
|593
|1.00
|1.3276
|1.3277
|1.3326
|2147
|2004.12.13 04:08
|buy
|595
|1.00
|1.3286
|1.3281
|1.3336
|2148
|2004.12.13 04:08
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3278
|1.3321
|2149
|2004.12.13 04:08
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3279
|1.3321
|2150
|2004.12.13 04:08
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3280
|1.3321
|2151
|2004.12.13 04:08
|modify
|593
|1.00
|1.3276
|1.3279
|1.3326
|2152
|2004.12.13 04:10
|s/l
|595
|1.00
|1.3281
|1.3281
|1.3336
|-50.00
|2679.99
|2153
|2004.12.13 04:11
|modify
|593
|1.00
|1.3276
|1.3280
|1.3326
|2154
|2004.12.13 04:11
|modify
|592
|1.00
|1.3271
|1.3281
|1.3321
|2155
|2004.12.13 04:11
|modify
|593
|1.00
|1.3276
|1.3281
|1.3326
|2156
|2004.12.13 04:12
|modify
|593
|1.00
|1.3276
|1.3281
|1.3326
|2157
|2004.12.13 04:14
|s/l
|592
|1.00
|1.3281
|1.3281
|1.3321
|100.00
|2779.99
|2158
|2004.12.13 04:14
|s/l
|593
|1.00
|1.3281
|1.3281
|1.3326
|50.00
|2829.99
|2159
|2004.12.14 06:14
|sell stop
|596
|1.00
|1.3277
|1.3282
|1.3227
|2160
|2004.12.14 06:14
|sell stop
|597
|1.00
|1.3272
|1.3277
|1.3222
|2161
|2004.12.14 06:14
|sell stop
|598
|1.00
|1.3267
|1.3272
|1.3217
|2162
|2004.12.14 06:14
|sell stop
|599
|1.00
|1.3262
|1.3267
|1.3212
|2163
|2004.12.14 06:14
|sell stop
|600
|1.00
|1.3257
|1.3262
|1.3207
|2164
|2004.12.14 16:52
|sell
|596
|1.00
|1.3277
|1.3282
|1.3227
|2165
|2004.12.14 16:52
|s/l
|596
|1.00
|1.3282
|1.3282
|1.3227
|-50.00
|2779.99
|2166
|2004.12.14 17:16
|sell
|597
|1.00
|1.3272
|1.3277
|1.3222
|2167
|2004.12.14 17:16
|sell
|598
|1.00
|1.3267
|1.3272
|1.3217
|2168
|2004.12.14 17:16
|s/l
|598
|1.00
|1.3272
|1.3272
|1.3217
|-50.00
|2729.99
|2169
|2004.12.14 17:20
|s/l
|597
|1.00
|1.3277
|1.3277
|1.3222
|-50.00
|2679.99
|2170
|2004.12.14 17:57
|sell
|599
|1.00
|1.3262
|1.3267
|1.3212
|2171
|2004.12.14 17:58
|s/l
|599
|1.00
|1.3267
|1.3267
|1.3212
|-50.00
|2629.99
|2172
|2004.12.15 06:14
|expiration
|600
|1.00
|1.3257
|1.3262
|1.3207
|2173
|2004.12.16 12:26
|sell stop
|601
|1.00
|1.3366
|1.3371
|1.3316
|2174
|2004.12.16 12:26
|sell stop
|602
|1.00
|1.3361
|1.3366
|1.3311
|2175
|2004.12.16 12:26
|sell stop
|603
|1.00
|1.3356
|1.3361
|1.3306
|2176
|2004.12.16 12:26
|sell stop
|604
|1.00
|1.3351
|1.3356
|1.3301
|2177
|2004.12.16 12:26
|sell stop
|605
|1.00
|1.3346
|1.3351
|1.3296
|2178
|2004.12.16 15:04
|sell
|601
|1.00
|1.3366
|1.3371
|1.3316
|2179
|2004.12.16 15:04
|sell
|602
|1.00
|1.3361
|1.3366
|1.3311
|2180
|2004.12.16 15:05
|s/l
|602
|1.00
|1.3366
|1.3366
|1.3311
|-50.00
|2579.99
|2181
|2004.12.16 15:08
|modify
|601
|1.00
|1.3366
|1.3365
|1.3316
|2182
|2004.12.16 15:08
|sell
|603
|1.00
|1.3356
|1.3361
|1.3306
|2183
|2004.12.16 15:08
|modify
|601
|1.00
|1.3366
|1.3364
|1.3316
|2184
|2004.12.16 15:08
|modify
|601
|1.00
|1.3366
|1.3363
|1.3316
|2185
|2004.12.16 15:08
|modify
|601
|1.00
|1.3366
|1.3362
|1.3316
|2186
|2004.12.16 15:08
|modify
|601
|1.00
|1.3366
|1.3361
|1.3316
|2187
|2004.12.16 15:08
|modify
|601
|1.00
|1.3366
|1.3360
|1.3316
|2188
|2004.12.16 15:09
|s/l
|601
|1.00
|1.3360
|1.3360
|1.3316
|60.00
|2639.99
|2189
|2004.12.16 15:09
|s/l
|603
|1.00
|1.3361
|1.3361
|1.3306
|-50.00
|2589.99
|2190
|2004.12.16 15:10
|sell
|604
|1.00
|1.3351
|1.3356
|1.3301
|2191
|2004.12.16 15:10
|sell
|605
|1.00
|1.3346
|1.3351
|1.3296
|2192
|2004.12.16 15:10
|modify
|604
|1.00
|1.3351
|1.3350
|1.3301
|2193
|2004.12.16 15:10
|modify
|604
|1.00
|1.3351
|1.3349
|1.3301
|2194
|2004.12.16 15:12
|modify
|604
|1.00
|1.3351
|1.3349
|1.3301
|2195
|2004.12.16 15:12
|modify
|604
|1.00
|1.3351
|1.3348
|1.3301
|2196
|2004.12.16 15:12
|modify
|604
|1.00
|1.3351
|1.3347
|1.3301
|2197
|2004.12.16 15:12
|modify
|604
|1.00
|1.3351
|1.3346
|1.3301
|2198
|2004.12.16 15:12
|modify
|604
|1.00
|1.3351
|1.3345
|1.3301
|2199
|2004.12.16 15:12
|modify
|604
|1.00
|1.3351
|1.3344
|1.3301
|2200
|2004.12.16 15:12
|modify
|605
|1.00
|1.3346
|1.3345
|1.3296
|2201
|2004.12.16 15:13
|s/l
|604
|1.00
|1.3344
|1.3344
|1.3301
|70.00
|2659.99
|2202
|2004.12.16 15:13
|s/l
|605
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3296
|10.00
|2669.99
|2203
|2004.12.16 15:13
|sell stop
|606
|1.00
|1.3337
|1.3342
|1.3287
|2204
|2004.12.16 15:13
|sell stop
|607
|1.00
|1.3332
|1.3337
|1.3282
|2205
|2004.12.16 15:13
|sell stop
|608
|1.00
|1.3327
|1.3332
|1.3277
|2206
|2004.12.16 15:13
|sell stop
|609
|1.00
|1.3322
|1.3327
|1.3272
|2207
|2004.12.16 15:13
|sell stop
|610
|1.00
|1.3317
|1.3322
|1.3267
|2208
|2004.12.16 15:15
|sell
|606
|1.00
|1.3337
|1.3342
|1.3287
|2209
|2004.12.16 15:16
|s/l
|606
|1.00
|1.3342
|1.3342
|1.3287
|-50.00
|2619.99
|2210
|2004.12.16 15:18
|sell
|607
|1.00
|1.3332
|1.3337
|1.3282
|2211
|2004.12.16 15:19
|sell
|608
|1.00
|1.3327
|1.3332
|1.3277
|2212
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3331
|1.3282
|2213
|2004.12.16 15:19
|sell
|609
|1.00
|1.3322
|1.3327
|1.3272
|2214
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3330
|1.3282
|2215
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3329
|1.3282
|2216
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3327
|1.3282
|2217
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3326
|1.3282
|2218
|2004.12.16 15:19
|sell
|610
|1.00
|1.3317
|1.3322
|1.3267
|2219
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3325
|1.3282
|2220
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3323
|1.3282
|2221
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3322
|1.3282
|2222
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3320
|1.3282
|2223
|2004.12.16 15:19
|modify
|607
|1.00
|1.3332
|1.3319
|1.3282
|2224
|2004.12.16 15:19
|modify
|608
|1.00
|1.3327
|1.3320
|1.3277
|2225
|2004.12.16 15:19
|modify
|609
|1.00
|1.3322
|1.3321
|1.3272
|2226
|2004.12.16 15:20
|s/l
|607
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3282
|130.00
|2749.99
|2227
|2004.12.16 15:20
|s/l
|608
|1.00
|1.3320
|1.3320
|1.3277
|70.00
|2819.99
|2228
|2004.12.16 15:20
|s/l
|609
|1.00
|1.3321
|1.3321
|1.3272
|10.00
|2829.99
|2229
|2004.12.16 15:20
|s/l
|610
|1.00
|1.3322
|1.3322
|1.3267
|-50.00
|2779.99
|2230
|2004.12.16 15:20
|sell stop
|611
|1.00
|1.3314
|1.3319
|1.3264
|2231
|2004.12.16 15:20
|sell stop
|612
|1.00
|1.3309
|1.3314
|1.3259
|2232
|2004.12.16 15:20
|sell stop
|613
|1.00
|1.3304
|1.3309
|1.3254
|2233
|2004.12.16 15:20
|sell stop
|614
|1.00
|1.3299
|1.3304
|1.3249
|2234
|2004.12.16 15:20
|sell stop
|615
|1.00
|1.3294
|1.3299
|1.3244
|2235
|2004.12.16 15:22
|sell
|611
|1.00
|1.3314
|1.3319
|1.3264
|2236
|2004.12.16 15:22
|sell
|612
|1.00
|1.3309
|1.3314
|1.3259
|2237
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3313
|1.3264
|2238
|2004.12.16 15:23
|sell
|613
|1.00
|1.3304
|1.3309
|1.3254
|2239
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3312
|1.3264
|2240
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3310
|1.3264
|2241
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3309
|1.3264
|2242
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3308
|1.3264
|2243
|2004.12.16 15:23
|sell
|614
|1.00
|1.3299
|1.3304
|1.3249
|2244
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3307
|1.3264
|2245
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3305
|1.3264
|2246
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3304
|1.3264
|2247
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3303
|1.3264
|2248
|2004.12.16 15:23
|sell
|615
|1.00
|1.3294
|1.3299
|1.3244
|2249
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3302
|1.3264
|2250
|2004.12.16 15:23
|modify
|611
|1.00
|1.3314
|1.3300
|1.3264
|2251
|2004.12.16 15:23
|modify
|612
|1.00
|1.3309
|1.3302
|1.3259
|2252
|2004.12.16 15:23
|modify
|613
|1.00
|1.3304
|1.3303
|1.3254
|2253
|2004.12.16 15:23
|s/l
|611
|1.00
|1.3300
|1.3300
|1.3264
|140.00
|2919.99
|2254
|2004.12.16 15:23
|s/l
|615
|1.00
|1.3299
|1.3299
|1.3244
|-50.00
|2869.99
|2255
|2004.12.16 15:23
|s/l
|612
|1.00
|1.3302
|1.3302
|1.3259
|70.00
|2939.99
|2256
|2004.12.16 15:23
|s/l
|613
|1.00
|1.3303
|1.3303
|1.3254
|10.00
|2949.99
|2257
|2004.12.16 15:23
|s/l
|614
|1.00
|1.3304
|1.3304
|1.3249
|-50.00
|2899.99
|2258
|2004.12.16 15:23
|sell stop
|616
|1.00
|1.3296
|1.3301
|1.3246
|2259
|2004.12.16 15:23
|sell stop
|617
|1.00
|1.3291
|1.3296
|1.3241
|2260
|2004.12.16 15:23
|sell stop
|618
|1.00
|1.3286
|1.3291
|1.3236
|2261
|2004.12.16 15:23
|sell stop
|619
|1.00
|1.3281
|1.3286
|1.3231
|2262
|2004.12.16 15:23
|sell stop
|620
|1.00
|1.3276
|1.3281
|1.3226
|2263
|2004.12.16 15:24
|sell
|616
|1.00
|1.3296
|1.3301
|1.3246
|2264
|2004.12.16 15:24
|sell
|617
|1.00
|1.3291
|1.3296
|1.3241
|2265
|2004.12.16 15:24
|s/l
|617
|1.00
|1.3296
|1.3296
|1.3241
|-50.00
|2849.99
|2266
|2004.12.16 15:26
|s/l
|616
|1.00
|1.3301
|1.3301
|1.3246
|-50.00
|2799.99
|2267
|2004.12.16 16:23
|sell
|618
|1.00
|1.3286
|1.3291
|1.3236
|2268
|2004.12.16 16:23
|sell
|619
|1.00
|1.3281
|1.3286
|1.3231
|2269
|2004.12.16 16:23
|s/l
|619
|1.00
|1.3286
|1.3286
|1.3231
|-50.00
|2749.99
|2270
|2004.12.16 16:26
|s/l
|618
|1.00
|1.3291
|1.3291
|1.3236
|-50.00
|2699.99
|2271
|2004.12.16 18:00
|sell
|620
|1.00
|1.3276
|1.3281
|1.3226
|2272
|2004.12.16 18:01
|s/l
|620
|1.00
|1.3281
|1.3281
|1.3226
|-50.00
|2649.99
|2273
|2004.12.17 11:21
|buy stop
|621
|1.00
|1.3309
|1.3304
|1.3359
|2274
|2004.12.17 11:21
|buy stop
|622
|1.00
|1.3314
|1.3309
|1.3364
|2275
|2004.12.17 11:21
|buy stop
|623
|1.00
|1.3319
|1.3314
|1.3369
|2276
|2004.12.17 11:21
|buy stop
|624
|1.00
|1.3324
|1.3319
|1.3374
|2277
|2004.12.17 11:21
|buy stop
|625
|1.00
|1.3329
|1.3324
|1.3379
|2278
|2004.12.17 19:33
|buy
|621
|1.00
|1.3309
|1.3304
|1.3359
|2279
|2004.12.17 19:34
|s/l
|621
|1.00
|1.3304
|1.3304
|1.3359
|-50.00
|2599.99
|2280
|2004.12.17 22:29
|buy
|622
|1.00
|1.3314
|1.3309
|1.3364
|2281
|2004.12.17 22:32
|s/l
|622
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3364
|-50.00
|2549.99
|2282
|2004.12.20 00:00
|expiration
|623
|1.00
|1.3319
|1.3314
|1.3369
|2283
|2004.12.20 00:00
|expiration
|624
|1.00
|1.3324
|1.3319
|1.3374
|2284
|2004.12.20 00:00
|expiration
|625
|1.00
|1.3329
|1.3324
|1.3379
|2285
|2004.12.21 09:03
|sell stop
|626
|1.00
|1.3355
|1.3360
|1.3305
|2286
|2004.12.21 09:03
|sell stop
|627
|1.00
|1.3350
|1.3355
|1.3300
|2287
|2004.12.21 09:03
|sell stop
|628
|1.00
|1.3345
|1.3350
|1.3295
|2288
|2004.12.21 09:03
|sell stop
|629
|1.00
|1.3340
|1.3345
|1.3290
|2289
|2004.12.21 09:03
|sell stop
|630
|1.00
|1.3335
|1.3340
|1.3285
|2290
|2004.12.21 09:21
|sell
|626
|1.00
|1.3355
|1.3360
|1.3305
|2291
|2004.12.21 09:23
|s/l
|626
|1.00
|1.3360
|1.3360
|1.3305
|-50.00
|2499.99
|2292
|2004.12.22 01:57
|sell
|627
|1.00
|1.3350
|1.3355
|1.3300
|2293
|2004.12.22 01:58
|s/l
|627
|1.00
|1.3355
|1.3355
|1.3300
|-50.00
|2449.99
|2294
|2004.12.22 02:13
|sell
|628
|1.00
|1.3345
|1.3350
|1.3295
|2295
|2004.12.22 02:17
|s/l
|628
|1.00
|1.3350
|1.3350
|1.3295
|-50.00
|2399.99
|2296
|2004.12.22 09:03
|expiration
|629
|1.00
|1.3340
|1.3345
|1.3290
|2297
|2004.12.22 09:03
|expiration
|630
|1.00
|1.3335
|1.3340
|1.3285
|2298
|2004.12.22 09:03
|buy stop
|631
|1.00
|1.3384
|1.3379
|1.3434
|2299
|2004.12.22 09:03
|buy stop
|632
|1.00
|1.3389
|1.3384
|1.3439
|2300
|2004.12.22 09:03
|buy stop
|633
|1.00
|1.3394
|1.3389
|1.3444
|2301
|2004.12.22 09:03
|buy stop
|634
|1.00
|1.3399
|1.3394
|1.3449
|2302
|2004.12.22 09:03
|buy stop
|635
|1.00
|1.3404
|1.3399
|1.3454
|2303
|2004.12.22 10:38
|buy
|631
|1.00
|1.3384
|1.3379
|1.3434
|2304
|2004.12.22 10:40
|buy
|632
|1.00
|1.3389
|1.3384
|1.3439
|2305
|2004.12.22 10:42
|s/l
|632
|1.00
|1.3384
|1.3384
|1.3439
|-50.00
|2349.99
|2306
|2004.12.22 10:54
|modify
|631
|1.00
|1.3384
|1.3385
|1.3434
|2307
|2004.12.22 10:54
|buy
|633
|1.00
|1.3394
|1.3389
|1.3444
|2308
|2004.12.22 10:54
|modify
|631
|1.00
|1.3384
|1.3386
|1.3434
|2309
|2004.12.22 10:58
|modify
|631
|1.00
|1.3384
|1.3386
|1.3434
|2310
|2004.12.22 10:59
|s/l
|633
|1.00
|1.3389
|1.3389
|1.3444
|-50.00
|2299.99
|2311
|2004.12.22 11:03
|modify
|631
|1.00
|1.3384
|1.3387
|1.3434
|2312
|2004.12.22 11:03
|modify
|631
|1.00
|1.3384
|1.3388
|1.3434
|2313
|2004.12.22 11:03
|modify
|631
|1.00
|1.3384
|1.3389
|1.3434
|2314
|2004.12.22 11:06
|s/l
|631
|1.00
|1.3389
|1.3389
|1.3434
|50.00
|2349.99
|2315
|2004.12.22 11:09
|buy
|634
|1.00
|1.3399
|1.3394
|1.3449
|2316
|2004.12.22 11:09
|buy
|635
|1.00
|1.3404
|1.3399
|1.3454
|2317
|2004.12.22 11:09
|s/l
|635
|1.00
|1.3399
|1.3399
|1.3454
|-50.00
|2299.99
|2318
|2004.12.22 11:17
|s/l
|634
|1.00
|1.3394
|1.3394
|1.3449
|-50.00
|2249.99
|2319
|2004.12.22 13:00
|sell stop
|636
|1.00
|1.3348
|1.3353
|1.3298
|2320
|2004.12.22 13:00
|sell stop
|637
|1.00
|1.3343
|1.3348
|1.3293
|2321
|2004.12.22 13:00
|sell stop
|638
|1.00
|1.3338
|1.3343
|1.3288
|2322
|2004.12.22 13:00
|sell stop
|639
|1.00
|1.3333
|1.3338
|1.3283
|2323
|2004.12.22 13:00
|sell stop
|640
|1.00
|1.3328
|1.3333
|1.3278
|2324
|2004.12.22 13:03
|sell
|636
|1.00
|1.3348
|1.3353
|1.3298
|2325
|2004.12.22 13:06
|s/l
|636
|1.00
|1.3353
|1.3353
|1.3298
|-50.00
|2199.99
|2326
|2004.12.23 13:00
|expiration
|637
|1.00
|1.3343
|1.3348
|1.3293
|2327
|2004.12.23 13:00
|expiration
|638
|1.00
|1.3338
|1.3343
|1.3288
|2328
|2004.12.23 13:00
|expiration
|639
|1.00
|1.3333
|1.3338
|1.3283
|2329
|2004.12.23 13:00
|expiration
|640
|1.00
|1.3328
|1.3333
|1.3278
|2330
|2004.12.28 20:00
|sell stop
|641
|1.00
|1.3593
|1.3598
|1.3543
|2331
|2004.12.28 20:00
|sell stop
|642
|1.00
|1.3588
|1.3593
|1.3538
|2332
|2004.12.28 20:00
|sell stop
|643
|1.00
|1.3583
|1.3588
|1.3533
|2333
|2004.12.28 20:00
|sell stop
|644
|1.00
|1.3578
|1.3583
|1.3528
|2334
|2004.12.28 20:00
|sell stop
|645
|1.00
|1.3573
|1.3578
|1.3523
|2335
|2004.12.29 00:44
|sell
|641
|1.00
|1.3593
|1.3598
|1.3543
|2336
|2004.12.29 00:48
|s/l
|641
|1.00
|1.3598
|1.3598
|1.3543
|-50.00
|2149.99
|2337
|2004.12.29 01:05
|sell
|642
|1.00
|1.3588
|1.3593
|1.3538
|2338
|2004.12.29 01:08
|sell
|643
|1.00
|1.3583
|1.3588
|1.3533
|2339
|2004.12.29 01:12
|modify
|642
|1.00
|1.3588
|1.3587
|1.3538
|2340
|2004.12.29 01:13
|modify
|642
|1.00
|1.3588
|1.3586
|1.3538
|2341
|2004.12.29 01:16
|sell
|644
|1.00
|1.3578
|1.3583
|1.3528
|2342
|2004.12.29 01:16
|modify
|642
|1.00
|1.3588
|1.3586
|1.3538
|2343
|2004.12.29 01:16
|modify
|642
|1.00
|1.3588
|1.3585
|1.3538
|2344
|2004.12.29 01:16
|s/l
|644
|1.00
|1.3583
|1.3583
|1.3528
|-50.00
|2099.99
|2345
|2004.12.29 01:19
|s/l
|642
|1.00
|1.3585
|1.3585
|1.3538
|30.00
|2129.99
|2346
|2004.12.29 01:33
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3583
|1.3533
|2347
|2004.12.29 01:33
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3581
|1.3533
|2348
|2004.12.29 01:34
|sell
|645
|1.00
|1.3573
|1.3578
|1.3523
|2349
|2004.12.29 01:34
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3581
|1.3533
|2350
|2004.12.29 01:34
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3580
|1.3533
|2351
|2004.12.29 01:34
|s/l
|645
|1.00
|1.3578
|1.3578
|1.3523
|-50.00
|2079.99
|2352
|2004.12.29 01:42
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3580
|1.3533
|2353
|2004.12.29 01:42
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3579
|1.3533
|2354
|2004.12.29 01:43
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3579
|1.3533
|2355
|2004.12.29 01:43
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3578
|1.3533
|2356
|2004.12.29 01:55
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3576
|1.3533
|2357
|2004.12.29 01:55
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3575
|1.3533
|2358
|2004.12.29 01:55
|modify
|643
|1.00
|1.3583
|1.3574
|1.3533
|2359
|2004.12.29 01:58
|s/l
|643
|1.00
|1.3574
|1.3574
|1.3533
|90.00
|2169.99
|2360
|2004.12.29 06:09
|buy stop
|646
|1.00
|1.3618
|1.3613
|1.3668
|2361
|2004.12.29 06:09
|buy stop
|647
|1.00
|1.3623
|1.3618
|1.3673
|2362
|2004.12.29 06:09
|buy stop
|648
|1.00
|1.3628
|1.3623
|1.3678
|2363
|2004.12.29 06:09
|buy stop
|649
|1.00
|1.3633
|1.3628
|1.3683
|2364
|2004.12.29 06:09
|buy stop
|650
|1.00
|1.3638
|1.3633
|1.3688
|2365
|2004.12.29 06:10
|buy
|646
|1.00
|1.3618
|1.3613
|1.3668
|2366
|2004.12.29 06:13
|s/l
|646
|1.00
|1.3613
|1.3613
|1.3668
|-50.00
|2119.99
|2367
|2004.12.29 06:32
|buy
|647
|1.00
|1.3623
|1.3618
|1.3673
|2368
|2004.12.29 06:35
|buy
|648
|1.00
|1.3628
|1.3623
|1.3678
|2369
|2004.12.29 06:48
|modify
|647
|1.00
|1.3623
|1.3624
|1.3673
|2370
|2004.12.29 06:53
|s/l
|647
|1.00
|1.3624
|1.3624
|1.3673
|10.00
|2129.99
|2371
|2004.12.29 06:54
|s/l
|648
|1.00
|1.3623
|1.3623
|1.3678
|-50.00
|2079.99
|2372
|2004.12.29 07:52
|buy
|649
|1.00
|1.3633
|1.3628
|1.3683
|2373
|2004.12.29 07:56
|buy
|650
|1.00
|1.3638
|1.3633
|1.3688
|2374
|2004.12.29 07:56
|s/l
|650
|1.00
|1.3633
|1.3633
|1.3688
|-50.00
|2029.99
|2375
|2004.12.29 08:23
|s/l
|649
|1.00
|1.3628
|1.3628
|1.3683
|-50.00
|1979.99
|2376
|2004.12.29 14:32
|sell stop
|651
|1.00
|1.3595
|1.3600
|1.3545
|2377
|2004.12.29 14:32
|sell stop
|652
|1.00
|1.3590
|1.3595
|1.3540
|2378
|2004.12.29 14:32
|sell stop
|653
|1.00
|1.3585
|1.3590
|1.3535
|2379
|2004.12.29 14:32
|sell stop
|654
|1.00
|1.3580
|1.3585
|1.3530
|2380
|2004.12.29 14:32
|sell stop
|655
|1.00
|1.3575
|1.3580
|1.3525
|2381
|2004.12.29 14:33
|sell
|651
|1.00
|1.3595
|1.3600
|1.3545
|2382
|2004.12.29 14:36
|s/l
|651
|1.00
|1.3600
|1.3600
|1.3545
|-50.00
|1929.99
|2383
|2004.12.29 14:55
|sell
|652
|1.00
|1.3590
|1.3595
|1.3540
|2384
|2004.12.29 14:59
|sell
|653
|1.00
|1.3585
|1.3590
|1.3535
|2385
|2004.12.29 14:59
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3590
|1.3540
|2386
|2004.12.29 15:01
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3589
|1.3540
|2387
|2004.12.29 15:01
|sell
|654
|1.00
|1.3580
|1.3585
|1.3530
|2388
|2004.12.29 15:01
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3588
|1.3540
|2389
|2004.12.29 15:01
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3587
|1.3540
|2390
|2004.12.29 15:01
|s/l
|654
|1.00
|1.3585
|1.3585
|1.3530
|-50.00
|1879.99
|2391
|2004.12.29 15:05
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3586
|1.3540
|2392
|2004.12.29 15:05
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3585
|1.3540
|2393
|2004.12.29 15:05
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3584
|1.3540
|2394
|2004.12.29 15:05
|sell
|655
|1.00
|1.3575
|1.3580
|1.3525
|2395
|2004.12.29 15:05
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3583
|1.3540
|2396
|2004.12.29 15:05
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3582
|1.3540
|2397
|2004.12.29 15:05
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3581
|1.3540
|2398
|2004.12.29 15:05
|modify
|653
|1.00
|1.3585
|1.3581
|1.3535
|2399
|2004.12.29 15:06
|modify
|653
|1.00
|1.3585
|1.3581
|1.3535
|2400
|2004.12.29 15:08
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3580
|1.3540
|2401
|2004.12.29 15:08
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3578
|1.3540
|2402
|2004.12.29 15:08
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3577
|1.3540
|2403
|2004.12.29 15:08
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3575
|1.3540
|2404
|2004.12.29 15:08
|modify
|653
|1.00
|1.3585
|1.3576
|1.3535
|2405
|2004.12.29 15:08
|modify
|653
|1.00
|1.3585
|1.3576
|1.3535
|2406
|2004.12.29 15:09
|modify
|653
|1.00
|1.3585
|1.3575
|1.3535
|2407
|2004.12.29 15:09
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3574
|1.3540
|2408
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3574
|1.3540
|2409
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3573
|1.3540
|2410
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3572
|1.3540
|2411
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3571
|1.3540
|2412
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3570
|1.3540
|2413
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3569
|1.3540
|2414
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3568
|1.3540
|2415
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3567
|1.3540
|2416
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3566
|1.3540
|2417
|2004.12.29 15:10
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3565
|1.3540
|2418
|2004.12.29 15:10
|modify
|653
|1.00
|1.3585
|1.3566
|1.3535
|2419
|2004.12.29 15:10
|modify
|655
|1.00
|1.3575
|1.3567
|1.3525
|2420
|2004.12.29 15:11
|modify
|655
|1.00
|1.3575
|1.3566
|1.3525
|2421
|2004.12.29 15:11
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3565
|1.3540
|2422
|2004.12.29 15:11
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3564
|1.3540
|2423
|2004.12.29 15:11
|modify
|652
|1.00
|1.3590
|1.3563
|1.3540
|2424
|2004.12.29 15:11
|modify
|653
|1.00
|1.3585
|1.3564
|1.3535
|2425
|2004.12.29 15:11
|modify
|655
|1.00
|1.3575
|1.3565
|1.3525
|2426
|2004.12.29 15:12
|s/l
|652
|1.00
|1.3563
|1.3563
|1.3540
|270.00
|2149.99
|2427
|2004.12.29 15:12
|s/l
|653
|1.00
|1.3564
|1.3564
|1.3535
|210.00
|2359.99
|2428
|2004.12.29 15:12
|s/l
|655
|1.00
|1.3565
|1.3565
|1.3525
|100.00
|2459.99
|2429
|2004.12.29 23:00
|buy stop
|656
|1.00
|1.3612
|1.3607
|1.3662
|2430
|2004.12.29 23:00
|buy stop
|657
|1.00
|1.3617
|1.3612
|1.3667
|2431
|2004.12.29 23:00
|buy stop
|658
|1.00
|1.3622
|1.3617
|1.3672
|2432
|2004.12.29 23:00
|buy stop
|659
|1.00
|1.3627
|1.3622
|1.3677
|2433
|2004.12.29 23:00
|buy stop
|660
|1.00
|1.3632
|1.3627
|1.3682
|2434
|2004.12.30 00:16
|buy
|656
|1.00
|1.3612
|1.3607
|1.3662
|2435
|2004.12.30 00:19
|s/l
|656
|1.00
|1.3607
|1.3607
|1.3662
|-50.00
|2409.99
|2436
|2004.12.30 04:25
|buy
|657
|1.00
|1.3617
|1.3612
|1.3667
|2437
|2004.12.30 04:26
|s/l
|657
|1.00
|1.3612
|1.3612
|1.3667
|-50.00
|2359.99
|2438
|2004.12.30 05:02
|buy
|658
|1.00
|1.3622
|1.3617
|1.3672
|2439
|2004.12.30 05:03
|buy
|659
|1.00
|1.3627
|1.3622
|1.3677
|2440
|2004.12.30 05:05
|s/l
|659
|1.00
|1.3622
|1.3622
|1.3677
|-50.00
|2309.99
|2441
|2004.12.30 05:53
|modify
|658
|1.00
|1.3622
|1.3623
|1.3672
|2442
|2004.12.30 05:53
|buy
|660
|1.00
|1.3632
|1.3627
|1.3682
|2443
|2004.12.30 05:53
|modify
|658
|1.00
|1.3622
|1.3624
|1.3672
|2444
|2004.12.30 05:55
|modify
|658
|1.00
|1.3622
|1.3624
|1.3672
|2445
|2004.12.30 05:58
|s/l
|660
|1.00
|1.3627
|1.3627
|1.3682
|-50.00
|2259.99
|2446
|2004.12.30 06:10
|s/l
|658
|1.00
|1.3624
|1.3624
|1.3672
|20.00
|2279.99
|2447
|2004.12.30 12:16
|sell stop
|661
|1.00
|1.3588
|1.3593
|1.3538
|2448
|2004.12.30 12:16
|sell stop
|662
|1.00
|1.3583
|1.3588
|1.3533
|2449
|2004.12.30 12:16
|sell stop
|663
|1.00
|1.3578
|1.3583
|1.3528
|2450
|2004.12.30 12:16
|sell stop
|664
|1.00
|1.3573
|1.3578
|1.3523
|2451
|2004.12.30 12:16
|sell stop
|665
|1.00
|1.3568
|1.3573
|1.3518
|2452
|2004.12.30 14:32
|sell
|661
|1.00
|1.3588
|1.3593
|1.3538
|2453
|2004.12.30 14:33
|sell
|662
|1.00
|1.3583
|1.3588
|1.3533
|2454
|2004.12.30 14:35
|sell
|663
|1.00
|1.3578
|1.3583
|1.3528
|2455
|2004.12.30 14:35
|modify
|661
|1.00
|1.3588
|1.3586
|1.3538
|2456
|2004.12.30 14:35
|modify
|661
|1.00
|1.3588
|1.3585
|1.3538
|2457
|2004.12.30 14:35
|modify
|661
|1.00
|1.3588
|1.3583
|1.3538
|2458
|2004.12.30 14:35
|modify
|661
|1.00
|1.3588
|1.3582
|1.3538
|2459
|2004.12.30 14:35
|sell
|664
|1.00
|1.3573
|1.3578
|1.3523
|2460
|2004.12.30 14:35
|modify
|661
|1.00
|1.3588
|1.3581
|1.3538
|2461
|2004.12.30 14:35
|modify
|661
|1.00
|1.3588
|1.3579
|1.3538
|2462
|2004.12.30 14:35
|modify
|662
|1.00
|1.3583
|1.3580
|1.3533
|2463
|2004.12.30 14:36
|s/l
|664
|1.00
|1.3578
|1.3578
|1.3523
|-50.00
|2229.99
|2464
|2004.12.30 14:36
|s/l
|661
|1.00
|1.3579
|1.3579
|1.3538
|90.00
|2319.99
|2465
|2004.12.30 14:36
|s/l
|662
|1.00
|1.3580
|1.3580
|1.3533
|30.00
|2349.99
|2466
|2004.12.30 14:36
|s/l
|663
|1.00
|1.3583
|1.3583
|1.3528
|-50.00
|2299.99
|2467
|2004.12.31 12:16
|expiration
|665
|1.00
|1.3568
|1.3573
|1.3518
|2468
|2004.12.31 16:05
|sell stop
|666
|1.00
|1.3611
|1.3616
|1.3561
|2469
|2004.12.31 16:05
|sell stop
|667
|1.00
|1.3606
|1.3611
|1.3556
|2470
|2004.12.31 16:05
|sell stop
|668
|1.00
|1.3601
|1.3606
|1.3551
|2471
|2004.12.31 16:05
|sell stop
|669
|1.00
|1.3596
|1.3601
|1.3546
|2472
|2004.12.31 16:05
|sell stop
|670
|1.00
|1.3591
|1.3596
|1.3541
|2473
|2004.12.31 16:15
|sell
|666
|1.00
|1.3611
|1.3616
|1.3561
|2474
|2004.12.31 16:22
|sell
|667
|1.00
|1.3606
|1.3611
|1.3556
|2475
|2004.12.31 16:25
|s/l
|667
|1.00
|1.3611
|1.3611
|1.3556
|-50.00
|2249.99
|2476
|2004.12.31 16:31
|modify
|666
|1.00
|1.3611
|1.3610
|1.3561
|2477
|2004.12.31 16:33
|modify
|666
|1.00
|1.3611
|1.3610
|1.3561
|2478
|2004.12.31 16:33
|sell
|668
|1.00
|1.3601
|1.3606
|1.3551
|2479
|2004.12.31 16:33
|modify
|666
|1.00
|1.3611
|1.3608
|1.3561
|2480
|2004.12.31 16:33
|modify
|666
|1.00
|1.3611
|1.3607
|1.3561
|2481
|2004.12.31 16:40
|s/l
|666
|1.00
|1.3607
|1.3607
|1.3561
|40.00
|2289.99
|2482
|2004.12.31 16:40
|s/l
|668
|1.00
|1.3606
|1.3606
|1.3551
|-50.00
|2239.99
|2483
|2004.12.31 16:58
|sell
|669
|1.00
|1.3596
|1.3601
|1.3546
|2484
|2004.12.31 16:59
|sell
|670
|1.00
|1.3591
|1.3596
|1.3541
|2485
|2004.12.31 16:59
|modify
|669
|1.00
|1.3596
|1.3595
|1.3546
|2486
|2004.12.31 16:59
|modify
|669
|1.00
|1.3596
|1.3593
|1.3546
|2487
|2004.12.31 16:59
|modify
|669
|1.00
|1.3596
|1.3592
|1.3546
|2488
|2004.12.31 17:00
|s/l
|669
|1.00
|1.3592
|1.3592
|1.3546
|40.00
|2279.99
|2489
|2004.12.31 17:00
|s/l
|670
|1.00
|1.3596
|1.3596
|1.3541
|-50.00
|2229.99
|2490
|2005.01.07 10:00
|buy stop
|671
|1.00
|1.3209
|1.3204
|1.3259
|2491
|2005.01.07 10:00
|buy stop
|672
|1.00
|1.3214
|1.3209
|1.3264
|2492
|2005.01.07 10:00
|buy stop
|673
|1.00
|1.3219
|1.3214
|1.3269
|2493
|2005.01.07 10:00
|buy stop
|674
|1.00
|1.3224
|1.3219
|1.3274
|2494
|2005.01.07 10:00
|buy stop
|675
|1.00
|1.3229
|1.3224
|1.3279
|2495
|2005.01.07 10:01
|buy
|671
|1.00
|1.3209
|1.3204
|1.3259
|2496
|2005.01.07 10:02
|buy
|672
|1.00
|1.3214
|1.3209
|1.3264
|2497
|2005.01.07 10:02
|s/l
|672
|1.00
|1.3209
|1.3209
|1.3264
|-49.99
|2180.00
|2498
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3210
|1.3259
|2499
|2005.01.07 10:05
|buy
|673
|1.00
|1.3219
|1.3214
|1.3269
|2500
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3211
|1.3259
|2501
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3212
|1.3259
|2502
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3213
|1.3259
|2503
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3214
|1.3259
|2504
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3215
|1.3259
|2505
|2005.01.07 10:05
|buy
|674
|1.00
|1.3224
|1.3219
|1.3274
|2506
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3216
|1.3259
|2507
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3217
|1.3259
|2508
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3218
|1.3259
|2509
|2005.01.07 10:05
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3219
|1.3259
|2510
|2005.01.07 10:06
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3219
|1.3259
|2511
|2005.01.07 10:06
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3220
|1.3259
|2512
|2005.01.07 10:06
|buy
|675
|1.00
|1.3229
|1.3224
|1.3279
|2513
|2005.01.07 10:06
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3221
|1.3259
|2514
|2005.01.07 10:06
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3222
|1.3259
|2515
|2005.01.07 10:06
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3223
|1.3259
|2516
|2005.01.07 10:07
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3224
|1.3259
|2517
|2005.01.07 10:07
|modify
|671
|1.00
|1.3209
|1.3225
|1.3259
|2518
|2005.01.07 10:07
|modify
|673
|1.00
|1.3219
|1.3224
|1.3269
|2519
|2005.01.07 10:08
|s/l
|671
|1.00
|1.3225
|1.3225
|1.3259
|160.00
|2340.00
|2520
|2005.01.07 10:08
|s/l
|673
|1.00
|1.3224
|1.3224
|1.3269
|50.00
|2390.00
|2521
|2005.01.07 10:08
|s/l
|675
|1.00
|1.3224
|1.3224
|1.3279
|-49.99
|2340.01
|2522
|2005.01.07 10:19
|s/l
|674
|1.00
|1.3219
|1.3219
|1.3274
|-49.99
|2290.02
|2523
|2005.01.07 10:19
|buy stop
|676
|1.00
|1.3227
|1.3222
|1.3277
|2524
|2005.01.07 10:19
|buy stop
|677
|1.00
|1.3232
|1.3227
|1.3282
|2525
|2005.01.07 10:19
|buy stop
|678
|1.00
|1.3237
|1.3232
|1.3287
|2526
|2005.01.07 10:19
|buy stop
|679
|1.00
|1.3242
|1.3237
|1.3292
|2527
|2005.01.07 10:19
|buy stop
|680
|1.00
|1.3247
|1.3242
|1.3297
|2528
|2005.01.07 10:28
|buy
|676
|1.00
|1.3227
|1.3222
|1.3277
|2529
|2005.01.07 10:29
|s/l
|676
|1.00
|1.3222
|1.3222
|1.3277
|-50.00
|2240.02
|2530
|2005.01.07 10:48
|buy
|677
|1.00
|1.3232
|1.3227
|1.3282
|2531
|2005.01.07 10:48
|buy
|678
|1.00
|1.3237
|1.3232
|1.3287
|2532
|2005.01.07 10:52
|s/l
|678
|1.00
|1.3232
|1.3232
|1.3287
|-50.00
|2190.02
|2533
|2005.01.07 10:53
|modify
|677
|1.00
|1.3232
|1.3232
|1.3282
|2534
|2005.01.07 10:53
|modify
|677
|1.00
|1.3232
|1.3233
|1.3282
|2535
|2005.01.07 10:53
|s/l
|677
|1.00
|1.3233
|1.3233
|1.3282
|10.00
|2200.02
|2536
|2005.01.07 11:16
|buy
|679
|1.00
|1.3242
|1.3237
|1.3292
|2537
|2005.01.07 11:17
|s/l
|679
|1.00
|1.3237
|1.3237
|1.3292
|-50.00
|2150.02
|2538
|2005.01.07 11:19
|buy
|680
|1.00
|1.3247
|1.3242
|1.3297
|2539
|2005.01.07 11:25
|s/l
|680
|1.00
|1.3242
|1.3242
|1.3297
|-50.00
|2100.02
|2540
|2005.01.07 14:20
|sell stop
|681
|1.00
|1.3180
|1.3185
|1.3130
|2541
|2005.01.07 14:20
|sell stop
|682
|1.00
|1.3175
|1.3180
|1.3125
|2542
|2005.01.07 14:20
|sell stop
|683
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|2543
|2005.01.07 14:20
|sell stop
|684
|1.00
|1.3165
|1.3170
|1.3115
|2544
|2005.01.07 14:20
|sell stop
|685
|1.00
|1.3160
|1.3165
|1.3110
|2545
|2005.01.07 14:29
|sell
|681
|1.00
|1.3180
|1.3185
|1.3130
|2546
|2005.01.07 14:29
|sell
|682
|1.00
|1.3175
|1.3180
|1.3125
|2547
|2005.01.07 14:29
|sell
|683
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|2548
|2005.01.07 14:29
|modify
|681
|1.00
|1.3180
|1.3177
|1.3130
|2549
|2005.01.07 14:29
|modify
|681
|1.00
|1.3180
|1.3174
|1.3130
|2550
|2005.01.07 14:29
|sell
|684
|1.00
|1.3165
|1.3170
|1.3115
|2551
|2005.01.07 14:29
|modify
|681
|1.00
|1.3180
|1.3172
|1.3130
|2552
|2005.01.07 14:29
|modify
|682
|1.00
|1.3175
|1.3173
|1.3125
|2553
|2005.01.07 14:29
|s/l
|684
|1.00
|1.3170
|1.3170
|1.3115
|-50.00
|2050.02
|2554
|2005.01.07 14:29
|s/l
|681
|1.00
|1.3172
|1.3172
|1.3130
|80.00
|2130.02
|2555
|2005.01.07 14:29
|s/l
|682
|1.00
|1.3173
|1.3173
|1.3125
|20.00
|2150.02
|2556
|2005.01.07 14:29
|s/l
|683
|1.00
|1.3175
|1.3175
|1.3120
|-50.00
|2100.02
|2557
|2005.01.07 16:07
|sell
|685
|1.00
|1.3160
|1.3165
|1.3110
|2558
|2005.01.07 16:07
|modify
|685
|1.00
|1.3160
|1.3159
|1.3110
|2559
|2005.01.07 16:07
|modify
|685
|1.00
|1.3160
|1.3157
|1.3110
|2560
|2005.01.07 16:07
|modify
|685
|1.00
|1.3160
|1.3155
|1.3110
|2561
|2005.01.07 16:07
|modify
|685
|1.00
|1.3160
|1.3153
|1.3110
|2562
|2005.01.07 16:07
|modify
|685
|1.00
|1.3160
|1.3151
|1.3110
|2563
|2005.01.07 16:08
|s/l
|685
|1.00
|1.3151
|1.3151
|1.3110
|90.00
|2190.02
|2564
|2005.01.07 16:08
|sell stop
|686
|1.00
|1.3143
|1.3148
|1.3093
|2565
|2005.01.07 16:08
|sell stop
|687
|1.00
|1.3138
|1.3143
|1.3088
|2566
|2005.01.07 16:08
|sell stop
|688
|1.00
|1.3133
|1.3138
|1.3083
|2567
|2005.01.07 16:08
|sell stop
|689
|1.00
|1.3128
|1.3133
|1.3078
|2568
|2005.01.07 16:08
|sell stop
|690
|1.00
|1.3123
|1.3128
|1.3073
|2569
|2005.01.07 16:20
|sell
|686
|1.00
|1.3143
|1.3148
|1.3093
|2570
|2005.01.07 16:20
|sell
|687
|1.00
|1.3138
|1.3143
|1.3088
|2571
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3142
|1.3093
|2572
|2005.01.07 16:21
|sell
|688
|1.00
|1.3133
|1.3138
|1.3083
|2573
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3141
|1.3093
|2574
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3140
|1.3093
|2575
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3139
|1.3093
|2576
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3137
|1.3093
|2577
|2005.01.07 16:21
|sell
|689
|1.00
|1.3128
|1.3133
|1.3078
|2578
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3136
|1.3093
|2579
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3134
|1.3093
|2580
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3133
|1.3093
|2581
|2005.01.07 16:21
|sell
|690
|1.00
|1.3123
|1.3128
|1.3073
|2582
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3131
|1.3093
|2583
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3130
|1.3093
|2584
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3129
|1.3093
|2585
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3127
|1.3093
|2586
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3126
|1.3093
|2587
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3124
|1.3093
|2588
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3123
|1.3093
|2589
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3121
|1.3093
|2590
|2005.01.07 16:21
|modify
|686
|1.00
|1.3143
|1.3120
|1.3093
|2591
|2005.01.07 16:21
|modify
|687
|1.00
|1.3138
|1.3121
|1.3088
|2592
|2005.01.07 16:21
|modify
|688
|1.00
|1.3133
|1.3122
|1.3083
|2593
|2005.01.07 16:21
|modify
|689
|1.00
|1.3128
|1.3123
|1.3078
|2594
|2005.01.07 16:21
|s/l
|686
|1.00
|1.3120
|1.3120
|1.3093
|230.00
|2420.02
|2595
|2005.01.07 16:22
|s/l
|687
|1.00
|1.3121
|1.3121
|1.3088
|170.00
|2590.02
|2596
|2005.01.07 16:22
|s/l
|688
|1.00
|1.3122
|1.3122
|1.3083
|110.00
|2700.02
|2597
|2005.01.07 16:22
|modify
|689
|1.00
|1.3128
|1.3122
|1.3078
|2598
|2005.01.07 16:22
|modify
|689
|1.00
|1.3128
|1.3121
|1.3078
|2599
|2005.01.07 16:22
|modify
|689
|1.00
|1.3128
|1.3120
|1.3078
|2600
|2005.01.07 16:22
|modify
|689
|1.00
|1.3128
|1.3119
|1.3078
|2601
|2005.01.07 16:22
|modify
|689
|1.00
|1.3128
|1.3118
|1.3078
|2602
|2005.01.07 16:22
|modify
|690
|1.00
|1.3123
|1.3119
|1.3073
|2603
|2005.01.07 16:23
|s/l
|689
|1.00
|1.3118
|1.3118
|1.3078
|100.00
|2800.02
|2604
|2005.01.07 16:23
|s/l
|690
|1.00
|1.3119
|1.3119
|1.3073
|40.00
|2840.02
|2605
|2005.01.07 16:23
|sell stop
|691
|1.00
|1.3111
|1.3116
|1.3061
|2606
|2005.01.07 16:23
|sell stop
|692
|1.00
|1.3106
|1.3111
|1.3056
|2607
|2005.01.07 16:23
|sell stop
|693
|1.00
|1.3101
|1.3106
|1.3051
|2608
|2005.01.07 16:23
|sell stop
|694
|1.00
|1.3096
|1.3101
|1.3046
|2609
|2005.01.07 16:23
|sell stop
|695
|1.00
|1.3091
|1.3096
|1.3041
|2610
|2005.01.07 16:24
|sell
|691
|1.00
|1.3111
|1.3116
|1.3061
|2611
|2005.01.07 16:24
|sell
|692
|1.00
|1.3106
|1.3111
|1.3056
|2612
|2005.01.07 16:24
|modify
|691
|1.00
|1.3111
|1.3110
|1.3061
|2613
|2005.01.07 16:24
|sell
|693
|1.00
|1.3101
|1.3106
|1.3051
|2614
|2005.01.07 16:24
|modify
|691
|1.00
|1.3111
|1.3109
|1.3061
|2615
|2005.01.07 16:24
|modify
|691
|1.00
|1.3111
|1.3107
|1.3061
|2616
|2005.01.07 16:24
|modify
|691
|1.00
|1.3111
|1.3105
|1.3061
|2617
|2005.01.07 16:24
|sell
|694
|1.00
|1.3096
|1.3101
|1.3046
|2618
|2005.01.07 16:24
|modify
|691
|1.00
|1.3111
|1.3104
|1.3061
|2619
|2005.01.07 16:24
|modify
|691
|1.00
|1.3111
|1.3102
|1.3061
|2620
|2005.01.07 16:24
|modify
|692
|1.00
|1.3106
|1.3103
|1.3056
|2621
|2005.01.07 16:24
|s/l
|694
|1.00
|1.3101
|1.3101
|1.3046
|-50.00
|2790.02
|2622
|2005.01.07 16:24
|s/l
|691
|1.00
|1.3102
|1.3102
|1.3061
|90.00
|2880.02
|2623
|2005.01.07 16:25
|s/l
|692
|1.00
|1.3103
|1.3103
|1.3056
|30.00
|2910.02
|2624
|2005.01.07 16:25
|s/l
|693
|1.00
|1.3106
|1.3106
|1.3051
|-50.00
|2860.02
|2625
|2005.01.07 16:25
|sell
|695
|1.00
|1.3091
|1.3096
|1.3041
|2626
|2005.01.07 16:26
|modify
|695
|1.00
|1.3091
|1.3090
|1.3041
|2627
|2005.01.07 16:26
|modify
|695
|1.00
|1.3091
|1.3089
|1.3041
|2628
|2005.01.07 16:26
|modify
|695
|1.00
|1.3091
|1.3088
|1.3041
|2629
|2005.01.07 16:27
|modify
|695
|1.00
|1.3091
|1.3087
|1.3041
|2630
|2005.01.07 16:27
|modify
|695
|1.00
|1.3091
|1.3086
|1.3041
|2631
|2005.01.07 16:27
|modify
|695
|1.00
|1.3091
|1.3085
|1.3041
|2632
|2005.01.07 16:27
|modify
|695
|1.00
|1.3091
|1.3084
|1.3041
|2633
|2005.01.07 16:27
|modify
|695
|1.00
|1.3091
|1.3083
|1.3041
|2634
|2005.01.07 16:27
|s/l
|695
|1.00
|1.3083
|1.3083
|1.3041
|80.00
|2940.02
|2635
|2005.01.07 16:27
|sell stop
|696
|1.00
|1.3076
|1.3081
|1.3026
|2636
|2005.01.07 16:27
|sell stop
|697
|1.00
|1.3071
|1.3076
|1.3021
|2637
|2005.01.07 16:27
|sell stop
|698
|1.00
|1.3066
|1.3071
|1.3016
|2638
|2005.01.07 16:27
|sell stop
|699
|1.00
|1.3061
|1.3066
|1.3011
|2639
|2005.01.07 16:27
|sell stop
|700
|1.00
|1.3056
|1.3061
|1.3006
|2640
|2005.01.07 16:37
|sell
|696
|1.00
|1.3076
|1.3081
|1.3026
|2641
|2005.01.07 16:38
|sell
|697
|1.00
|1.3071
|1.3076
|1.3021
|2642
|2005.01.07 16:39
|s/l
|697
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3021
|-50.00
|2890.02
|2643
|2005.01.07 16:40
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3026
|2644
|2005.01.07 16:40
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3075
|1.3026
|2645
|2005.01.07 16:40
|sell
|698
|1.00
|1.3066
|1.3071
|1.3016
|2646
|2005.01.07 16:40
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3074
|1.3026
|2647
|2005.01.07 16:40
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3073
|1.3026
|2648
|2005.01.07 16:40
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3072
|1.3026
|2649
|2005.01.07 16:40
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3026
|2650
|2005.01.07 16:40
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3070
|1.3026
|2651
|2005.01.07 16:40
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3069
|1.3026
|2652
|2005.01.07 16:41
|sell
|699
|1.00
|1.3061
|1.3066
|1.3011
|2653
|2005.01.07 16:41
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3069
|1.3026
|2654
|2005.01.07 16:41
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3068
|1.3026
|2655
|2005.01.07 16:41
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3067
|1.3026
|2656
|2005.01.07 16:41
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3066
|1.3026
|2657
|2005.01.07 16:41
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3065
|1.3026
|2658
|2005.01.07 16:41
|modify
|696
|1.00
|1.3076
|1.3064
|1.3026
|2659
|2005.01.07 16:41
|modify
|698
|1.00
|1.3066
|1.3065
|1.3016
|2660
|2005.01.07 16:42
|s/l
|696
|1.00
|1.3064
|1.3064
|1.3026
|120.00
|3010.02
|2661
|2005.01.07 16:42
|s/l
|698
|1.00
|1.3065
|1.3065
|1.3016
|10.00
|3020.02
|2662
|2005.01.07 16:42
|s/l
|699
|1.00
|1.3066
|1.3066
|1.3011
|-50.00
|2970.02
|2663
|2005.01.07 16:43
|sell
|700
|1.00
|1.3056
|1.3061
|1.3006
|2664
|2005.01.07 16:44
|modify
|700
|1.00
|1.3056
|1.3056
|1.3006
|2665
|2005.01.07 16:44
|s/l
|700
|1.00
|1.3056
|1.3056
|1.3006
|0.00
|2970.02
|2666
|2005.01.07 16:44
|sell stop
|701
|1.00
|1.3048
|1.3053
|1.2998
|2667
|2005.01.07 16:44
|sell stop
|702
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|2668
|2005.01.07 16:44
|sell stop
|703
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|2669
|2005.01.07 16:44
|sell stop
|704
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|2670
|2005.01.07 16:44
|sell stop
|705
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|2671
|2005.01.07 16:45
|sell
|701
|1.00
|1.3048
|1.3053
|1.2998
|2672
|2005.01.07 16:45
|sell
|702
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|2673
|2005.01.07 16:45
|s/l
|702
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2993
|-50.00
|2920.02
|2674
|2005.01.07 16:45
|s/l
|701
|1.00
|1.3053
|1.3053
|1.2998
|-50.00
|2870.02
|2675
|2005.01.07 18:27
|sell
|703
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|2676
|2005.01.07 18:27
|sell
|704
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|2677
|2005.01.07 18:28
|modify
|703
|1.00
|1.3038
|1.3038
|1.2988
|2678
|2005.01.07 18:28
|modify
|703
|1.00
|1.3038
|1.3037
|1.2988
|2679
|2005.01.07 18:28
|modify
|703
|1.00
|1.3038
|1.3036
|1.2988
|2680
|2005.01.07 18:28
|s/l
|703
|1.00
|1.3036
|1.3036
|1.2988
|19.99
|2890.01
|2681
|2005.01.07 18:34
|sell
|705
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|2682
|2005.01.07 18:34
|s/l
|705
|1.00
|1.3033
|1.3033
|1.2978
|-50.00
|2840.01
|2683
|2005.01.07 18:36
|s/l
|704
|1.00
|1.3038
|1.3038
|1.2983
|-50.00
|2790.01
|2684
|2005.01.10 13:04
|buy stop
|706
|1.00
|1.3116
|1.3111
|1.3166
|2685
|2005.01.10 13:04
|buy stop
|707
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|2686
|2005.01.10 13:04
|buy stop
|708
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|2687
|2005.01.10 13:04
|buy stop
|709
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|2688
|2005.01.10 13:04
|buy stop
|710
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|2689
|2005.01.10 14:55
|buy
|706
|1.00
|1.3116
|1.3111
|1.3166
|2690
|2005.01.10 14:56
|buy
|707
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|2691
|2005.01.10 14:58
|s/l
|707
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.3171
|-50.00
|2740.01
|2692
|2005.01.10 14:59
|s/l
|706
|1.00
|1.3111
|1.3111
|1.3166
|-50.00
|2690.01
|2693
|2005.01.11 01:30
|buy
|708
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|2694
|2005.01.11 01:30
|s/l
|708
|1.00
|1.3121
|1.3121
|1.3176
|-50.00
|2640.01
|2695
|2005.01.11 03:13
|buy
|709
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|2696
|2005.01.11 03:16
|s/l
|709
|1.00
|1.3126
|1.3126
|1.3181
|-50.00
|2590.01
|2697
|2005.01.11 05:54
|buy
|710
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|2698
|2005.01.11 06:00
|s/l
|710
|1.00
|1.3131
|1.3131
|1.3186
|-50.00
|2540.01
|2699
|2005.01.11 20:41
|sell stop
|711
|1.00
|1.3111
|1.3116
|1.3061
|2700
|2005.01.11 20:41
|sell stop
|712
|1.00
|1.3106
|1.3111
|1.3056
|2701
|2005.01.11 20:41
|sell stop
|713
|1.00
|1.3101
|1.3106
|1.3051
|2702
|2005.01.11 20:41
|sell stop
|714
|1.00
|1.3096
|1.3101
|1.3046
|2703
|2005.01.11 20:41
|sell stop
|715
|1.00
|1.3091
|1.3096
|1.3041
|2704
|2005.01.11 21:02
|sell
|711
|1.00
|1.3111
|1.3116
|1.3061
|2705
|2005.01.11 21:03
|sell
|712
|1.00
|1.3106
|1.3111
|1.3056
|2706
|2005.01.11 21:04
|s/l
|712
|1.00
|1.3111
|1.3111
|1.3056
|-50.00
|2490.01
|2707
|2005.01.11 23:05
|modify
|711
|1.00
|1.3111
|1.3110
|1.3061
|2708
|2005.01.11 23:05
|sell
|713
|1.00
|1.3101
|1.3106
|1.3051
|2709
|2005.01.11 23:05
|modify
|711
|1.00
|1.3111
|1.3109
|1.3061
|2710
|2005.01.11 23:06
|modify
|711
|1.00
|1.3111
|1.3109
|1.3061
|2711
|2005.01.11 23:07
|modify
|711
|1.00
|1.3111
|1.3108
|1.3061
|2712
|2005.01.11 23:09
|modify
|711
|1.00
|1.3111
|1.3107
|1.3061
|2713
|2005.01.11 23:12
|s/l
|713
|1.00
|1.3106
|1.3106
|1.3051
|-50.00
|2440.01
|2714
|2005.01.11 23:13
|s/l
|711
|1.00
|1.3107
|1.3107
|1.3061
|40.00
|2480.01
|2715
|2005.01.12 09:25
|sell
|714
|1.00
|1.3096
|1.3101
|1.3046
|2716
|2005.01.12 09:28
|s/l
|714
|1.00
|1.3101
|1.3101
|1.3046
|-50.00
|2430.01
|2717
|2005.01.12 09:29
|sell
|715
|1.00
|1.3091
|1.3096
|1.3041
|2718
|2005.01.12 09:54
|modify
|715
|1.00
|1.3091
|1.3090
|1.3041
|2719
|2005.01.12 09:59
|s/l
|715
|1.00
|1.3090
|1.3090
|1.3041
|10.00
|2440.01
|2720
|2005.01.12 13:00
|buy stop
|716
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|2721
|2005.01.12 13:00
|buy stop
|717
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|2722
|2005.01.12 13:00
|buy stop
|718
|1.00
|1.3141
|1.3136
|1.3191
|2723
|2005.01.12 13:00
|buy stop
|719
|1.00
|1.3146
|1.3141
|1.3196
|2724
|2005.01.12 13:00
|buy stop
|720
|1.00
|1.3151
|1.3146
|1.3201
|2725
|2005.01.12 13:00
|buy
|716
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|2726
|2005.01.12 13:01
|s/l
|716
|1.00
|1.3126
|1.3126
|1.3181
|-50.00
|2390.01
|2727
|2005.01.12 13:05
|buy
|717
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|2728
|2005.01.12 13:05
|buy
|718
|1.00
|1.3141
|1.3136
|1.3191
|2729
|2005.01.12 13:06
|modify
|717
|1.00
|1.3136
|1.3137
|1.3186
|2730
|2005.01.12 13:06
|s/l
|717
|1.00
|1.3137
|1.3137
|1.3186
|10.00
|2400.01
|2731
|2005.01.12 13:06
|s/l
|718
|1.00
|1.3136
|1.3136
|1.3191
|-50.00
|2350.01
|2732
|2005.01.12 13:51
|buy
|719
|1.00
|1.3146
|1.3141
|1.3196
|2733
|2005.01.12 13:51
|buy
|720
|1.00
|1.3151
|1.3146
|1.3201
|2734
|2005.01.12 13:51
|modify
|719
|1.00
|1.3146
|1.3148
|1.3196
|2735
|2005.01.12 13:52
|modify
|719
|1.00
|1.3146
|1.3148
|1.3196
|2736
|2005.01.12 13:53
|modify
|719
|1.00
|1.3146
|1.3149
|1.3196
|2737
|2005.01.12 13:54
|s/l
|719
|1.00
|1.3149
|1.3149
|1.3196
|30.00
|2380.01
|2738
|2005.01.12 13:57
|s/l
|720
|1.00
|1.3146
|1.3146
|1.3201
|-50.00
|2330.01
|2739
|2005.01.12 13:57
|buy stop
|721
|1.00
|1.3154
|1.3149
|1.3204
|2740
|2005.01.12 13:57
|buy stop
|722
|1.00
|1.3159
|1.3154
|1.3209
|2741
|2005.01.12 13:57
|buy stop
|723
|1.00
|1.3164
|1.3159
|1.3214
|2742
|2005.01.12 13:57
|buy stop
|724
|1.00
|1.3169
|1.3164
|1.3219
|2743
|2005.01.12 13:57
|buy stop
|725
|1.00
|1.3174
|1.3169
|1.3224
|2744
|2005.01.12 13:59
|buy
|721
|1.00
|1.3154
|1.3149
|1.3204
|2745
|2005.01.12 14:02
|s/l
|721
|1.00
|1.3149
|1.3149
|1.3204
|-50.00
|2280.01
|2746
|2005.01.12 14:30
|buy
|722
|1.00
|1.3159
|1.3154
|1.3209
|2747
|2005.01.12 14:30
|buy
|723
|1.00
|1.3164
|1.3159
|1.3214
|2748
|2005.01.12 14:30
|buy
|724
|1.00
|1.3169
|1.3164
|1.3219
|2749
|2005.01.12 14:30
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3163
|1.3209
|2750
|2005.01.12 14:30
|buy
|725
|1.00
|1.3174
|1.3169
|1.3224
|2751
|2005.01.12 14:30
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3170
|1.3209
|2752
|2005.01.12 14:30
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3178
|1.3209
|2753
|2005.01.12 14:30
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3185
|1.3209
|2754
|2005.01.12 14:30
|modify
|723
|1.00
|1.3164
|1.3184
|1.3214
|2755
|2005.01.12 14:30
|modify
|724
|1.00
|1.3169
|1.3183
|1.3219
|2756
|2005.01.12 14:30
|modify
|725
|1.00
|1.3174
|1.3183
|1.3224
|2757
|2005.01.12 14:31
|modify
|725
|1.00
|1.3174
|1.3183
|1.3224
|2758
|2005.01.12 14:31
|modify
|723
|1.00
|1.3164
|1.3185
|1.3214
|2759
|2005.01.12 14:31
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3188
|1.3209
|2760
|2005.01.12 14:31
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3190
|1.3209
|2761
|2005.01.12 14:31
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3192
|1.3209
|2762
|2005.01.12 14:31
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3194
|1.3209
|2763
|2005.01.12 14:31
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3197
|1.3209
|2764
|2005.01.12 14:31
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3199
|1.3209
|2765
|2005.01.12 14:31
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3201
|1.3209
|2766
|2005.01.12 14:31
|modify
|723
|1.00
|1.3164
|1.3200
|1.3214
|2767
|2005.01.12 14:31
|modify
|724
|1.00
|1.3169
|1.3199
|1.3219
|2768
|2005.01.12 14:31
|modify
|725
|1.00
|1.3174
|1.3198
|1.3224
|2769
|2005.01.12 14:32
|modify
|725
|1.00
|1.3174
|1.3199
|1.3224
|2770
|2005.01.12 14:32
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3201
|1.3209
|2771
|2005.01.12 14:32
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3202
|1.3209
|2772
|2005.01.12 14:32
|modify
|722
|1.00
|1.3159
|1.3203
|1.3209
|2773
|2005.01.12 14:32
|t/p
|722
|1.00
|1.3209
|1.3203
|1.3209
|500.00
|2780.01
|2774
|2005.01.12 14:32
|modify
|723
|1.00
|1.3164
|1.3205
|1.3214
|2775
|2005.01.12 14:32
|modify
|723
|1.00
|1.3164
|1.3206
|1.3214
|2776
|2005.01.12 14:32
|modify
|723
|1.00
|1.3164
|1.3207
|1.3214
|2777
|2005.01.12 14:33
|t/p
|723
|1.00
|1.3214
|1.3207
|1.3214
|500.00
|3280.01
|2778
|2005.01.12 14:33
|modify
|724
|1.00
|1.3169
|1.3209
|1.3219
|2779
|2005.01.12 14:33
|modify
|724
|1.00
|1.3169
|1.3210
|1.3219
|2780
|2005.01.12 14:33
|modify
|724
|1.00
|1.3169
|1.3211
|1.3219
|2781
|2005.01.12 14:33
|modify
|724
|1.00
|1.3169
|1.3212
|1.3219
|2782
|2005.01.12 14:33
|t/p
|724
|1.00
|1.3219
|1.3212
|1.3219
|500.00
|3780.01
|2783
|2005.01.12 14:33
|modify
|725
|1.00
|1.3174
|1.3214
|1.3224
|2784
|2005.01.12 14:33
|modify
|725
|1.00
|1.3174
|1.3216
|1.3224
|2785
|2005.01.12 14:33
|modify
|725
|1.00
|1.3174
|1.3218
|1.3224
|2786
|2005.01.12 14:33
|t/p
|725
|1.00
|1.3224
|1.3218
|1.3224
|500.00
|4280.01
|2787
|2005.01.13 14:25
|sell stop
|726
|1.00
|1.3213
|1.3218
|1.3163
|2788
|2005.01.13 14:25
|sell stop
|727
|1.00
|1.3208
|1.3213
|1.3158
|2789
|2005.01.13 14:25
|sell stop
|728
|1.00
|1.3203
|1.3208
|1.3153
|2790
|2005.01.13 14:25
|sell stop
|729
|1.00
|1.3198
|1.3203
|1.3148
|2791
|2005.01.13 14:25
|sell stop
|730
|1.00
|1.3193
|1.3198
|1.3143
|2792
|2005.01.13 15:17
|sell
|726
|1.00
|1.3213
|1.3218
|1.3163
|2793
|2005.01.13 15:17
|sell
|727
|1.00
|1.3208
|1.3213
|1.3158
|2794
|2005.01.13 15:18
|s/l
|727
|1.00
|1.3213
|1.3213
|1.3158
|-50.00
|4230.01
|2795
|2005.01.13 15:19
|s/l
|726
|1.00
|1.3218
|1.3218
|1.3163
|-50.00
|4180.01
|2796
|2005.01.13 15:27
|sell
|728
|1.00
|1.3203
|1.3208
|1.3153
|2797
|2005.01.13 15:30
|s/l
|728
|1.00
|1.3208
|1.3208
|1.3153
|-50.00
|4130.01
|2798
|2005.01.13 15:35
|sell
|729
|1.00
|1.3198
|1.3203
|1.3148
|2799
|2005.01.13 15:36
|s/l
|729
|1.00
|1.3203
|1.3203
|1.3148
|-50.00
|4080.01
|2800
|2005.01.13 17:34
|sell
|730
|1.00
|1.3193
|1.3198
|1.3143
|2801
|2005.01.13 17:35
|s/l
|730
|1.00
|1.3198
|1.3198
|1.3143
|-50.00
|4030.01
|2802
|2005.01.17 09:07
|buy stop
|731
|1.00
|1.3130
|1.3125
|1.3180
|2803
|2005.01.17 09:07
|buy stop
|732
|1.00
|1.3135
|1.3130
|1.3185
|2804
|2005.01.17 09:07
|buy stop
|733
|1.00
|1.3140
|1.3135
|1.3190
|2805
|2005.01.17 09:07
|buy stop
|734
|1.00
|1.3145
|1.3140
|1.3195
|2806
|2005.01.17 09:07
|buy stop
|735
|1.00
|1.3150
|1.3145
|1.3200
|2807
|2005.01.18 09:07
|expiration
|731
|1.00
|1.3130
|1.3125
|1.3180
|2808
|2005.01.18 09:07
|expiration
|732
|1.00
|1.3135
|1.3130
|1.3185
|2809
|2005.01.18 09:07
|expiration
|733
|1.00
|1.3140
|1.3135
|1.3190
|2810
|2005.01.18 09:07
|expiration
|734
|1.00
|1.3145
|1.3140
|1.3195
|2811
|2005.01.18 09:07
|expiration
|735
|1.00
|1.3150
|1.3145
|1.3200
|2812
|2005.01.18 14:00
|buy stop
|736
|1.00
|1.3070
|1.3065
|1.3120
|2813
|2005.01.18 14:00
|buy stop
|737
|1.00
|1.3075
|1.3070
|1.3125
|2814
|2005.01.18 14:00
|buy stop
|738
|1.00
|1.3080
|1.3075
|1.3130
|2815
|2005.01.18 14:00
|buy stop
|739
|1.00
|1.3085
|1.3080
|1.3135
|2816
|2005.01.18 14:00
|buy stop
|740
|1.00
|1.3090
|1.3085
|1.3140
|2817
|2005.01.18 14:18
|buy
|736
|1.00
|1.3070
|1.3065
|1.3120
|2818
|2005.01.18 14:18
|s/l
|736
|1.00
|1.3065
|1.3065
|1.3120
|-50.01
|3980.00
|2819
|2005.01.18 14:30
|buy
|737
|1.00
|1.3075
|1.3070
|1.3125
|2820
|2005.01.18 14:30
|s/l
|737
|1.00
|1.3070
|1.3070
|1.3125
|-50.01
|3929.99
|2821
|2005.01.19 09:37
|buy
|738
|1.00
|1.3080
|1.3075
|1.3130
|2822
|2005.01.19 09:38
|buy
|739
|1.00
|1.3085
|1.3080
|1.3135
|2823
|2005.01.19 09:38
|modify
|738
|1.00
|1.3080
|1.3081
|1.3130
|2824
|2005.01.19 09:38
|buy
|740
|1.00
|1.3090
|1.3085
|1.3140
|2825
|2005.01.19 09:38
|modify
|738
|1.00
|1.3080
|1.3082
|1.3130
|2826
|2005.01.19 09:38
|modify
|738
|1.00
|1.3080
|1.3083
|1.3130
|2827
|2005.01.19 09:39
|s/l
|740
|1.00
|1.3085
|1.3085
|1.3140
|-50.01
|3879.98
|2828
|2005.01.19 09:39
|modify
|738
|1.00
|1.3080
|1.3083
|1.3130
|2829
|2005.01.19 09:39
|modify
|738
|1.00
|1.3080
|1.3084
|1.3130
|2830
|2005.01.19 09:39
|modify
|738
|1.00
|1.3080
|1.3085
|1.3130
|2831
|2005.01.19 09:40
|modify
|738
|1.00
|1.3080
|1.3085
|1.3130
|2832
|2005.01.19 09:40
|modify
|738
|1.00
|1.3080
|1.3087
|1.3130
|2833
|2005.01.19 09:40
|modify
|738
|1.00
|1.3080
|1.3088
|1.3130
|2834
|2005.01.19 09:40
|modify
|739
|1.00
|1.3085
|1.3087
|1.3135
|2835
|2005.01.19 09:40
|s/l
|738
|1.00
|1.3088
|1.3088
|1.3130
|80.00
|3959.98
|2836
|2005.01.19 09:41
|s/l
|739
|1.00
|1.3087
|1.3087
|1.3135
|20.00
|3979.98
|2837
|2005.01.19 09:41
|buy stop
|741
|1.00
|1.3095
|1.3090
|1.3145
|2838
|2005.01.19 09:41
|buy stop
|742
|1.00
|1.3100
|1.3095
|1.3150
|2839
|2005.01.19 09:41
|buy stop
|743
|1.00
|1.3105
|1.3100
|1.3155
|2840
|2005.01.19 09:41
|buy stop
|744
|1.00
|1.3110
|1.3105
|1.3160
|2841
|2005.01.19 09:41
|buy stop
|745
|1.00
|1.3115
|1.3110
|1.3165
|2842
|2005.01.19 09:45
|buy
|741
|1.00
|1.3095
|1.3090
|1.3145
|2843
|2005.01.19 09:46
|buy
|742
|1.00
|1.3100
|1.3095
|1.3150
|2844
|2005.01.19 09:46
|s/l
|742
|1.00
|1.3095
|1.3095
|1.3150
|-50.00
|3929.98
|2845
|2005.01.19 09:50
|s/l
|741
|1.00
|1.3090
|1.3090
|1.3145
|-50.00
|3879.98
|2846
|2005.01.19 10:02
|buy
|743
|1.00
|1.3105
|1.3100
|1.3155
|2847
|2005.01.19 10:02
|s/l
|743
|1.00
|1.3100
|1.3100
|1.3155
|-50.00
|3829.98
|2848
|2005.01.19 14:42
|buy
|744
|1.00
|1.3110
|1.3105
|1.3160
|2849
|2005.01.19 14:42
|s/l
|744
|1.00
|1.3105
|1.3105
|1.3160
|-50.00
|3779.98
|2850
|2005.01.19 14:47
|buy
|745
|1.00
|1.3115
|1.3110
|1.3165
|2851
|2005.01.19 14:49
|s/l
|745
|1.00
|1.3110
|1.3110
|1.3165
|-50.00
|3729.98
|2852
|2005.01.19 17:00
|sell stop
|746
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|2853
|2005.01.19 17:00
|sell stop
|747
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|2854
|2005.01.19 17:00
|sell stop
|748
|1.00
|1.3014
|1.3019
|1.2964
|2855
|2005.01.19 17:00
|sell stop
|749
|1.00
|1.3009
|1.3014
|1.2959
|2856
|2005.01.19 17:00
|sell stop
|750
|1.00
|1.3004
|1.3009
|1.2954
|2857
|2005.01.19 17:05
|sell
|746
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|2858
|2005.01.19 17:11
|sell
|747
|1.00
|1.3019
|1.3024
|1.2969
|2859
|2005.01.19 17:14
|s/l
|747
|1.00
|1.3024
|1.3024
|1.2969
|-50.01
|3679.97
|2860
|2005.01.19 17:24
|s/l
|746
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.2974
|-50.01
|3629.96
|2861
|2005.01.19 18:06
|sell
|748
|1.00
|1.3014
|1.3019
|1.2964
|2862
|2005.01.19 18:16
|sell
|749
|1.00
|1.3009
|1.3014
|1.2959
|2863
|2005.01.19 18:24
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3013
|1.2964
|2864
|2005.01.19 18:25
|sell
|750
|1.00
|1.3004
|1.3009
|1.2954
|2865
|2005.01.19 18:25
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3012
|1.2964
|2866
|2005.01.19 18:25
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3011
|1.2964
|2867
|2005.01.19 18:25
|s/l
|750
|1.00
|1.3009
|1.3009
|1.2954
|-50.01
|3579.95
|2868
|2005.01.19 18:30
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3010
|1.2964
|2869
|2005.01.19 18:30
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3009
|1.2964
|2870
|2005.01.19 18:30
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3008
|1.2964
|2871
|2005.01.19 18:30
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3007
|1.2964
|2872
|2005.01.19 18:30
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3006
|1.2964
|2873
|2005.01.19 18:30
|modify
|749
|1.00
|1.3009
|1.3007
|1.2959
|2874
|2005.01.19 18:31
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3006
|1.2964
|2875
|2005.01.19 18:31
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3005
|1.2964
|2876
|2005.01.19 18:31
|modify
|748
|1.00
|1.3014
|1.3004
|1.2964
|2877
|2005.01.19 18:31
|modify
|749
|1.00
|1.3009
|1.3005
|1.2959
|2878
|2005.01.19 18:36
|s/l
|748
|1.00
|1.3004
|1.3004
|1.2964
|100.00
|3679.95
|2879
|2005.01.19 18:36
|s/l
|749
|1.00
|1.3005
|1.3005
|1.2959
|40.00
|3719.95
|2880
|2005.01.21 08:58
|buy stop
|751
|1.00
|1.2993
|1.2988
|1.3043
|2881
|2005.01.21 08:58
|buy stop
|752
|1.00
|1.2998
|1.2993
|1.3048
|2882
|2005.01.21 08:58
|buy stop
|753
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|2883
|2005.01.21 08:58
|buy stop
|754
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|2884
|2005.01.21 08:58
|buy stop
|755
|1.00
|1.3013
|1.3008
|1.3063
|2885
|2005.01.21 09:56
|buy
|751
|1.00
|1.2993
|1.2988
|1.3043
|2886
|2005.01.21 09:57
|s/l
|751
|1.00
|1.2988
|1.2988
|1.3043
|-50.00
|3669.95
|2887
|2005.01.21 10:05
|buy
|752
|1.00
|1.2998
|1.2993
|1.3048
|2888
|2005.01.21 10:06
|buy
|753
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|2889
|2005.01.21 10:07
|modify
|752
|1.00
|1.2998
|1.2999
|1.3048
|2890
|2005.01.21 10:08
|s/l
|752
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.3048
|10.00
|3679.95
|2891
|2005.01.21 10:08
|s/l
|753
|1.00
|1.2998
|1.2998
|1.3053
|-50.00
|3629.95
|2892
|2005.01.21 11:01
|buy
|754
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|2893
|2005.01.21 11:01
|s/l
|754
|1.00
|1.3003
|1.3003
|1.3058
|-50.00
|3579.95
|2894
|2005.01.21 16:06
|buy
|755
|1.00
|1.3013
|1.3008
|1.3063
|2895
|2005.01.21 16:06
|s/l
|755
|1.00
|1.3008
|1.3008
|1.3063
|-50.00
|3529.95
|2896
|2005.01.24 17:33
|sell stop
|756
|1.00
|1.3020
|1.3025
|1.2970
|2897
|2005.01.24 17:33
|sell stop
|757
|1.00
|1.3015
|1.3020
|1.2965
|2898
|2005.01.24 17:33
|sell stop
|758
|1.00
|1.3010
|1.3015
|1.2960
|2899
|2005.01.24 17:33
|sell stop
|759
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|2900
|2005.01.24 17:33
|sell stop
|760
|1.00
|1.3000
|1.3005
|1.2950
|2901
|2005.01.25 02:44
|sell
|756
|1.00
|1.3020
|1.3025
|1.2970
|2902
|2005.01.25 02:44
|sell
|757
|1.00
|1.3015
|1.3020
|1.2965
|2903
|2005.01.25 02:44
|s/l
|757
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2965
|-50.00
|3479.95
|2904
|2005.01.25 02:46
|modify
|756
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2970
|2905
|2005.01.25 02:46
|modify
|756
|1.00
|1.3020
|1.3019
|1.2970
|2906
|2005.01.25 02:48
|sell
|758
|1.00
|1.3010
|1.3015
|1.2960
|2907
|2005.01.25 02:48
|modify
|756
|1.00
|1.3020
|1.3018
|1.2970
|2908
|2005.01.25 02:48
|s/l
|758
|1.00
|1.3015
|1.3015
|1.2960
|-50.00
|3429.95
|2909
|2005.01.25 02:48
|s/l
|756
|1.00
|1.3018
|1.3018
|1.2970
|20.00
|3449.95
|2910
|2005.01.25 02:58
|sell
|759
|1.00
|1.3005
|1.3010
|1.2955
|2911
|2005.01.25 03:02
|s/l
|759
|1.00
|1.3010
|1.3010
|1.2955
|-50.00
|3399.95
|2912
|2005.01.25 16:07
|sell
|760
|1.00
|1.3000
|1.3005
|1.2950
|2913
|2005.01.25 16:08
|s/l
|760
|1.00
|1.3005
|1.3005
|1.2950
|-50.00
|3349.95
|2914
|2005.01.26 10:33
|buy stop
|761
|1.00
|1.3017
|1.3012
|1.3067
|2915
|2005.01.26 10:33
|buy stop
|762
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|2916
|2005.01.26 10:33
|buy stop
|763
|1.00
|1.3027
|1.3022
|1.3077
|2917
|2005.01.26 10:33
|buy stop
|764
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|2918
|2005.01.26 10:33
|buy stop
|765
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|2919
|2005.01.26 11:02
|buy
|761
|1.00
|1.3017
|1.3012
|1.3067
|2920
|2005.01.26 11:02
|s/l
|761
|1.00
|1.3012
|1.3012
|1.3067
|-50.00
|3299.95
|2921
|2005.01.26 11:06
|buy
|762
|1.00
|1.3022
|1.3017
|1.3072
|2922
|2005.01.26 11:07
|s/l
|762
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.3072
|-50.00
|3249.95
|2923
|2005.01.26 14:35
|buy
|763
|1.00
|1.3027
|1.3022
|1.3077
|2924
|2005.01.26 14:37
|buy
|764
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|2925
|2005.01.26 14:37
|s/l
|764
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.3082
|-50.00
|3199.95
|2926
|2005.01.26 14:45
|modify
|763
|1.00
|1.3027
|1.3028
|1.3077
|2927
|2005.01.26 14:45
|modify
|763
|1.00
|1.3027
|1.3029
|1.3077
|2928
|2005.01.26 14:45
|buy
|765
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|2929
|2005.01.26 14:45
|modify
|763
|1.00
|1.3027
|1.3030
|1.3077
|2930
|2005.01.26 14:46
|s/l
|765
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.3087
|-50.00
|3149.95
|2931
|2005.01.26 14:46
|s/l
|763
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.3077
|29.99
|3179.94
|2932
|2005.01.27 12:00
|sell stop
|766
|1.00
|1.3037
|1.3042
|1.2987
|2933
|2005.01.27 12:00
|sell stop
|767
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|2934
|2005.01.27 12:00
|sell stop
|768
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|2935
|2005.01.27 12:00
|sell stop
|769
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|2936
|2005.01.27 12:00
|sell stop
|770
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|2937
|2005.01.27 13:13
|sell
|766
|1.00
|1.3037
|1.3042
|1.2987
|2938
|2005.01.27 13:18
|sell
|767
|1.00
|1.3032
|1.3037
|1.2982
|2939
|2005.01.27 13:22
|modify
|766
|1.00
|1.3037
|1.3036
|1.2987
|2940
|2005.01.27 13:22
|sell
|768
|1.00
|1.3027
|1.3032
|1.2977
|2941
|2005.01.27 13:22
|modify
|766
|1.00
|1.3037
|1.3035
|1.2987
|2942
|2005.01.27 13:22
|modify
|766
|1.00
|1.3037
|1.3033
|1.2987
|2943
|2005.01.27 13:22
|modify
|766
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.2987
|2944
|2005.01.27 13:24
|modify
|766
|1.00
|1.3037
|1.3031
|1.2987
|2945
|2005.01.27 13:25
|sell
|769
|1.00
|1.3022
|1.3027
|1.2972
|2946
|2005.01.27 13:25
|modify
|766
|1.00
|1.3037
|1.3030
|1.2987
|2947
|2005.01.27 13:25
|modify
|766
|1.00
|1.3037
|1.3029
|1.2987
|2948
|2005.01.27 13:25
|modify
|767
|1.00
|1.3032
|1.3031
|1.2982
|2949
|2005.01.27 13:25
|s/l
|769
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.2972
|-50.01
|3129.93
|2950
|2005.01.27 13:26
|s/l
|766
|1.00
|1.3029
|1.3029
|1.2987
|80.00
|3209.93
|2951
|2005.01.27 13:26
|s/l
|767
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2982
|10.00
|3219.93
|2952
|2005.01.27 13:31
|s/l
|768
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.2977
|-50.01
|3169.92
|2953
|2005.01.27 14:56
|sell
|770
|1.00
|1.3017
|1.3022
|1.2967
|2954
|2005.01.27 14:56
|s/l
|770
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.2967
|-50.01
|3119.91
|2955
|2005.01.27 23:21
|buy stop
|771
|1.00
|1.3066
|1.3061
|1.3116
|2956
|2005.01.27 23:21
|buy stop
|772
|1.00
|1.3071
|1.3066
|1.3121
|2957
|2005.01.27 23:21
|buy stop
|773
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|2958
|2005.01.27 23:21
|buy stop
|774
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|2959
|2005.01.27 23:21
|buy stop
|775
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|2960
|2005.01.27 23:21
|buy
|771
|1.00
|1.3066
|1.3061
|1.3116
|2961
|2005.01.27 23:23
|s/l
|771
|1.00
|1.3061
|1.3061
|1.3116
|-50.00
|3069.91
|2962
|2005.01.27 23:24
|buy
|772
|1.00
|1.3071
|1.3066
|1.3121
|2963
|2005.01.27 23:25
|s/l
|772
|1.00
|1.3066
|1.3066
|1.3121
|-50.00
|3019.91
|2964
|2005.01.28 14:51
|buy
|773
|1.00
|1.3076
|1.3071
|1.3126
|2965
|2005.01.28 14:52
|s/l
|773
|1.00
|1.3071
|1.3071
|1.3126
|-50.00
|2969.91
|2966
|2005.01.31 00:00
|expiration
|774
|1.00
|1.3081
|1.3076
|1.3131
|2967
|2005.01.31 00:00
|expiration
|775
|1.00
|1.3086
|1.3081
|1.3136
|2968
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|776
|1.00
|1.3006
|1.3011
|1.2956
|2969
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|777
|1.00
|1.3001
|1.3006
|1.2951
|2970
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|778
|1.00
|1.2996
|1.3001
|1.2946
|2971
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|779
|1.00
|1.2991
|1.2996
|1.2941
|2972
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|780
|1.00
|1.2986
|1.2991
|1.2936
|2973
|2005.01.31 09:52
|sell
|776
|1.00
|1.3006
|1.3011
|1.2956
|2974
|2005.01.31 09:59
|sell
|777
|1.00
|1.3001
|1.3006
|1.2951
|2975
|2005.01.31 10:01
|s/l
|777
|1.00
|1.3006
|1.3006
|1.2951
|-50.00
|2919.91
|2976
|2005.01.31 10:06
|s/l
|776
|1.00
|1.3011
|1.3011
|1.2956
|-50.00
|2869.91
|2977
|2005.01.31 10:21
|sell
|778
|1.00
|1.2996
|1.3001
|1.2946
|2978
|2005.01.31 10:34
|sell
|779
|1.00
|1.2991
|1.2996
|1.2941
|2979
|2005.01.31 10:37
|s/l
|779
|1.00
|1.2996
|1.2996
|1.2941
|-50.00
|2819.91
|2980
|2005.01.31 10:39
|modify
|778
|1.00
|1.2996
|1.2996
|1.2946
|2981
|2005.01.31 10:39
|modify
|778
|1.00
|1.2996
|1.2995
|1.2946
|2982
|2005.01.31 10:40
|sell
|780
|1.00
|1.2986
|1.2991
|1.2936
|2983
|2005.01.31 10:40
|modify
|778
|1.00
|1.2996
|1.2994
|1.2946
|2984
|2005.01.31 10:40
|modify
|778
|1.00
|1.2996
|1.2993
|1.2946
|2985
|2005.01.31 10:40
|s/l
|780
|1.00
|1.2991
|1.2991
|1.2936
|-50.00
|2769.91
|2986
|2005.01.31 10:41
|s/l
|778
|1.00
|1.2993
|1.2993
|1.2946
|30.00
|2799.91
|2987
|2005.01.31 13:36
|buy stop
|781
|1.00
|1.3048
|1.3043
|1.3098
|2988
|2005.01.31 13:36
|buy stop
|782
|1.00
|1.3053
|1.3048
|1.3103
|2989
|2005.01.31 13:36
|buy stop
|783
|1.00
|1.3058
|1.3053
|1.3108
|2990
|2005.01.31 13:36
|buy stop
|784
|1.00
|1.3063
|1.3058
|1.3113
|2991
|2005.01.31 13:36
|buy stop
|785
|1.00
|1.3068
|1.3063
|1.3118
|2992
|2005.01.31 13:37
|buy
|781
|1.00
|1.3048
|1.3043
|1.3098
|2993
|2005.01.31 13:37
|s/l
|781
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.3098
|-50.00
|2749.91
|2994
|2005.01.31 17:08
|buy
|782
|1.00
|1.3053
|1.3048
|1.3103
|2995
|2005.01.31 17:08
|buy
|783
|1.00
|1.3058
|1.3053
|1.3108
|2996
|2005.01.31 17:09
|s/l
|783
|1.00
|1.3053
|1.3053
|1.3108
|-50.00
|2699.91
|2997
|2005.01.31 17:09
|s/l
|782
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.3103
|-50.00
|2649.91
|2998
|2005.02.01 06:52
|buy
|784
|1.00
|1.3063
|1.3058
|1.3113
|2999
|2005.02.01 06:55
|s/l
|784
|1.00
|1.3058
|1.3058
|1.3113
|-50.00
|2599.91
|3000
|2005.02.01 13:36
|expiration
|785
|1.00
|1.3068
|1.3063
|1.3118
|3001
|2005.02.01 19:38
|buy stop
|786
|1.00
|1.3053
|1.3048
|1.3103
|3002
|2005.02.01 19:38
|buy stop
|787
|1.00
|1.3058
|1.3053
|1.3108
|3003
|2005.02.01 19:38
|buy stop
|788
|1.00
|1.3063
|1.3058
|1.3113
|3004
|2005.02.01 19:38
|buy stop
|789
|1.00
|1.3068
|1.3063
|1.3118
|3005
|2005.02.01 19:38
|buy stop
|790
|1.00
|1.3073
|1.3068
|1.3123
|3006
|2005.02.01 20:57
|buy
|786
|1.00
|1.3053
|1.3048
|1.3103
|3007
|2005.02.01 21:03
|s/l
|786
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.3103
|-50.00
|2549.91
|3008
|2005.02.02 01:44
|buy
|787
|1.00
|1.3058
|1.3053
|1.3108
|3009
|2005.02.02 01:48
|buy
|788
|1.00
|1.3063
|1.3058
|1.3113
|3010
|2005.02.02 01:50
|modify
|787
|1.00
|1.3058
|1.3059
|1.3108
|3011
|2005.02.02 01:50
|buy
|789
|1.00
|1.3068
|1.3063
|1.3118
|3012
|2005.02.02 01:50
|modify
|787
|1.00
|1.3058
|1.3060
|1.3108
|3013
|2005.02.02 01:51
|s/l
|789
|1.00
|1.3063
|1.3063
|1.3118
|-50.00
|2499.91
|3014
|2005.02.02 01:53
|s/l
|787
|1.00
|1.3060
|1.3060
|1.3108
|20.00
|2519.91
|3015
|2005.02.02 01:58
|s/l
|788
|1.00
|1.3058
|1.3058
|1.3113
|-50.00
|2469.91
|3016
|2005.02.02 03:08
|buy
|790
|1.00
|1.3073
|1.3068
|1.3123
|3017
|2005.02.02 03:20
|modify
|790
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3123
|3018
|2005.02.02 03:20
|modify
|790
|1.00
|1.3073
|1.3075
|1.3123
|3019
|2005.02.02 03:20
|modify
|790
|1.00
|1.3073
|1.3076
|1.3123
|3020
|2005.02.02 03:20
|modify
|790
|1.00
|1.3073
|1.3078
|1.3123
|3021
|2005.02.02 03:20
|modify
|790
|1.00
|1.3073
|1.3079
|1.3123
|3022
|2005.02.02 03:20
|s/l
|790
|1.00
|1.3079
|1.3079
|1.3123
|60.00
|2529.91
|3023
|2005.02.02 16:00
|sell stop
|791
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|3024
|2005.02.02 16:00
|sell stop
|792
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|3025
|2005.02.02 16:00
|sell stop
|793
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|3026
|2005.02.02 16:00
|sell stop
|794
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|3027
|2005.02.02 16:00
|sell stop
|795
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|3028
|2005.02.02 16:08
|sell
|791
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|3029
|2005.02.02 16:25
|s/l
|791
|1.00
|1.3049
|1.3049
|1.2994
|-50.01
|2479.90
|3030
|2005.02.02 16:35
|sell
|792
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|3031
|2005.02.02 16:35
|sell
|793
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|3032
|2005.02.02 16:36
|modify
|792
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2989
|3033
|2005.02.02 16:36
|modify
|792
|1.00
|1.3039
|1.3038
|1.2989
|3034
|2005.02.02 16:37
|s/l
|792
|1.00
|1.3038
|1.3038
|1.2989
|10.00
|2489.90
|3035
|2005.02.02 16:43
|sell
|794
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|3036
|2005.02.02 16:52
|s/l
|794
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2979
|-50.01
|2439.89
|3037
|2005.02.02 17:09
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3033
|1.2984
|3038
|2005.02.02 17:10
|sell
|795
|1.00
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|3039
|2005.02.02 17:10
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3032
|1.2984
|3040
|2005.02.02 17:10
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3031
|1.2984
|3041
|2005.02.02 17:10
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3030
|1.2984
|3042
|2005.02.02 17:10
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3029
|1.2984
|3043
|2005.02.02 17:21
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3028
|1.2984
|3044
|2005.02.02 17:21
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3027
|1.2984
|3045
|2005.02.02 17:21
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3026
|1.2984
|3046
|2005.02.02 17:21
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3025
|1.2984
|3047
|2005.02.02 17:21
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3024
|1.2984
|3048
|2005.02.02 17:21
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3023
|1.2984
|3049
|2005.02.02 17:21
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3022
|1.2984
|3050
|2005.02.02 17:21
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3021
|1.2984
|3051
|2005.02.02 17:21
|modify
|795
|1.00
|1.3024
|1.3022
|1.2974
|3052
|2005.02.02 17:22
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3021
|1.2984
|3053
|2005.02.02 17:22
|modify
|793
|1.00
|1.3034
|1.3020
|1.2984
|3054
|2005.02.02 17:22
|modify
|795
|1.00
|1.3024
|1.3021
|1.2974
|3055
|2005.02.02 17:23
|s/l
|793
|1.00
|1.3020
|1.3020
|1.2984
|140.00
|2579.89
|3056
|2005.02.02 17:23
|s/l
|795
|1.00
|1.3021
|1.3021
|1.2974
|30.00
|2609.89
|3057
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|796
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|3058
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|797
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|3059
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|798
|1.00
|1.3013
|1.3008
|1.3063
|3060
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|799
|1.00
|1.3018
|1.3013
|1.3068
|3061
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|800
|1.00
|1.3023
|1.3018
|1.3073
|3062
|2005.02.04 14:30
|buy
|796
|1.00
|1.3003
|1.2998
|1.3053
|3063
|2005.02.04 14:30
|buy
|797
|1.00
|1.3008
|1.3003
|1.3058
|3064
|2005.02.04 14:30
|buy
|798
|1.00
|1.3013
|1.3008
|1.3063
|3065
|2005.02.04 14:30
|buy
|799
|1.00
|1.3018
|1.3013
|1.3068
|3066
|2005.02.04 14:30
|modify
|796
|1.00
|1.3003
|1.3010
|1.3053
|3067
|2005.02.04 14:30
|buy
|800
|1.00
|1.3023
|1.3018
|1.3073
|3068
|2005.02.04 14:30
|modify
|796
|1.00
|1.3003
|1.3017
|1.3053
|3069
|2005.02.04 14:30
|modify
|796
|1.00
|1.3003
|1.3024
|1.3053
|3070
|2005.02.04 14:30
|modify
|796
|1.00
|1.3003
|1.3030
|1.3053
|3071
|2005.02.04 14:30
|modify
|796
|1.00
|1.3003
|1.3035
|1.3053
|3072
|2005.02.04 14:30
|modify
|797
|1.00
|1.3008
|1.3033
|1.3058
|3073
|2005.02.04 14:30
|s/l
|796
|1.00
|1.3035
|1.3035
|1.3053
|320.00
|2929.89
|3074
|2005.02.04 14:30
|modify
|798
|1.00
|1.3013
|1.3030
|1.3063
|3075
|2005.02.04 14:30
|s/l
|797
|1.00
|1.3033
|1.3033
|1.3058
|250.00
|3179.89
|3076
|2005.02.04 14:30
|modify
|799
|1.00
|1.3018
|1.3028
|1.3068
|3077
|2005.02.04 14:30
|modify
|800
|1.00
|1.3023
|1.3026
|1.3073
|3078
|2005.02.04 14:30
|s/l
|798
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.3063
|170.00
|3349.89
|3079
|2005.02.04 14:30
|s/l
|799
|1.00
|1.3028
|1.3028
|1.3068
|100.00
|3449.89
|3080
|2005.02.04 14:30
|s/l
|800
|1.00
|1.3026
|1.3026
|1.3073
|30.00
|3479.89
|3081
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|801
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|3082
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|802
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|3083
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|803
|1.00
|1.3042
|1.3037
|1.3092
|3084
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|804
|1.00
|1.3047
|1.3042
|1.3097
|3085
|2005.02.04 14:30
|buy stop
|805
|1.00
|1.3052
|1.3047
|1.3102
|3086
|2005.02.04 14:33
|buy
|801
|1.00
|1.3032
|1.3027
|1.3082
|3087
|2005.02.04 14:33
|buy
|802
|1.00
|1.3037
|1.3032
|1.3087
|3088
|2005.02.04 14:34
|s/l
|802
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.3087
|-50.00
|3429.89
|3089
|2005.02.04 14:34
|s/l
|801
|1.00
|1.3027
|1.3027
|1.3082
|-50.00
|3379.89
|3090
|2005.02.07 00:00
|expiration
|803
|1.00
|1.3042
|1.3037
|1.3092
|3091
|2005.02.07 00:00
|expiration
|804
|1.00
|1.3047
|1.3042
|1.3097
|3092
|2005.02.07 00:00
|expiration
|805
|1.00
|1.3052
|1.3047
|1.3102
|3093
|2005.02.08 18:04
|buy stop
|806
|1.00
|1.2795
|1.2790
|1.2845
|3094
|2005.02.08 18:04
|buy stop
|807
|1.00
|1.2800
|1.2795
|1.2850
|3095
|2005.02.08 18:04
|buy stop
|808
|1.00
|1.2805
|1.2800
|1.2855
|3096
|2005.02.08 18:04
|buy stop
|809
|1.00
|1.2810
|1.2805
|1.2860
|3097
|2005.02.08 18:04
|buy stop
|810
|1.00
|1.2815
|1.2810
|1.2865
|3098
|2005.02.09 08:40
|buy
|806
|1.00
|1.2795
|1.2790
|1.2845
|3099
|2005.02.09 08:41
|s/l
|806
|1.00
|1.2790
|1.2790
|1.2845
|-50.00
|3329.89
|3100
|2005.02.09 12:50
|buy
|807
|1.00
|1.2800
|1.2795
|1.2850
|3101
|2005.02.09 12:50
|buy
|808
|1.00
|1.2805
|1.2800
|1.2855
|3102
|2005.02.09 12:51
|s/l
|808
|1.00
|1.2800
|1.2800
|1.2855
|-50.00
|3279.89
|3103
|2005.02.09 12:51
|s/l
|807
|1.00
|1.2795
|1.2795
|1.2850
|-50.00
|3229.89
|3104
|2005.02.09 17:18
|buy
|809
|1.00
|1.2810
|1.2805
|1.2860
|3105
|2005.02.09 17:18
|s/l
|809
|1.00
|1.2805
|1.2805
|1.2860
|-50.00
|3179.89
|3106
|2005.02.09 18:04
|expiration
|810
|1.00
|1.2815
|1.2810
|1.2865
|3107
|2005.02.10 11:00
|sell stop
|811
|1.00
|1.2786
|1.2791
|1.2736
|3108
|2005.02.10 11:00
|sell stop
|812
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|3109
|2005.02.10 11:00
|sell stop
|813
|1.00
|1.2776
|1.2781
|1.2726
|3110
|2005.02.10 11:00
|sell stop
|814
|1.00
|1.2771
|1.2776
|1.2721
|3111
|2005.02.10 11:00
|sell stop
|815
|1.00
|1.2766
|1.2771
|1.2716
|3112
|2005.02.10 11:17
|sell
|811
|1.00
|1.2786
|1.2791
|1.2736
|3113
|2005.02.10 11:18
|s/l
|811
|1.00
|1.2791
|1.2791
|1.2736
|-49.99
|3129.90
|3114
|2005.02.10 12:57
|sell
|812
|1.00
|1.2781
|1.2786
|1.2731
|3115
|2005.02.10 12:58
|s/l
|812
|1.00
|1.2786
|1.2786
|1.2731
|-49.99
|3079.91
|3116
|2005.02.10 13:44
|sell
|813
|1.00
|1.2776
|1.2781
|1.2726
|3117
|2005.02.10 13:45
|s/l
|813
|1.00
|1.2781
|1.2781
|1.2726
|-49.99
|3029.92
|3118
|2005.02.10 14:30
|sell
|814
|1.00
|1.2771
|1.2776
|1.2721
|3119
|2005.02.10 14:30
|sell
|815
|1.00
|1.2766
|1.2771
|1.2716
|3120
|2005.02.10 14:30
|modify
|814
|1.00
|1.2771
|1.2769
|1.2721
|3121
|2005.02.10 14:30
|modify
|814
|1.00
|1.2771
|1.2767
|1.2721
|3122
|2005.02.10 14:30
|s/l
|814
|1.00
|1.2767
|1.2767
|1.2721
|40.00
|3069.92
|3123
|2005.02.10 14:30
|s/l
|815
|1.00
|1.2771
|1.2771
|1.2716
|-49.99
|3019.93
|3124
|2005.02.10 15:10
|buy stop
|816
|1.00
|1.2819
|1.2814
|1.2869
|3125
|2005.02.10 15:10
|buy stop
|817
|1.00
|1.2824
|1.2819
|1.2874
|3126
|2005.02.10 15:10
|buy stop
|818
|1.00
|1.2829
|1.2824
|1.2879
|3127
|2005.02.10 15:10
|buy stop
|819
|1.00
|1.2834
|1.2829
|1.2884
|3128
|2005.02.10 15:10
|buy stop
|820
|1.00
|1.2839
|1.2834
|1.2889
|3129
|2005.02.10 15:10
|buy
|816
|1.00
|1.2819
|1.2814
|1.2869
|3130
|2005.02.10 15:11
|s/l
|816
|1.00
|1.2814
|1.2814
|1.2869
|-50.00
|2969.93
|3131
|2005.02.10 15:29
|buy
|817
|1.00
|1.2824
|1.2819
|1.2874
|3132
|2005.02.10 15:29
|s/l
|817
|1.00
|1.2819
|1.2819
|1.2874
|-50.00
|2919.93
|3133
|2005.02.10 15:32
|buy
|818
|1.00
|1.2829
|1.2824
|1.2879
|3134
|2005.02.10 15:32
|buy
|819
|1.00
|1.2834
|1.2829
|1.2884
|3135
|2005.02.10 15:32
|modify
|818
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2879
|3136
|2005.02.10 15:32
|modify
|818
|1.00
|1.2829
|1.2831
|1.2879
|3137
|2005.02.10 15:33
|buy
|820
|1.00
|1.2839
|1.2834
|1.2889
|3138
|2005.02.10 15:33
|modify
|818
|1.00
|1.2829
|1.2831
|1.2879
|3139
|2005.02.10 15:33
|modify
|818
|1.00
|1.2829
|1.2833
|1.2879
|3140
|2005.02.10 15:33
|modify
|818
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2879
|3141
|2005.02.10 15:35
|s/l
|818
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2879
|50.00
|2969.93
|3142
|2005.02.10 15:35
|s/l
|820
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2889
|-50.00
|2919.93
|3143
|2005.02.10 15:42
|s/l
|819
|1.00
|1.2829
|1.2829
|1.2884
|-50.00
|2869.93
|3144
|2005.02.10 15:42
|buy stop
|821
|1.00
|1.2837
|1.2832
|1.2887
|3145
|2005.02.10 15:42
|buy stop
|822
|1.00
|1.2842
|1.2837
|1.2892
|3146
|2005.02.10 15:42
|buy stop
|823
|1.00
|1.2847
|1.2842
|1.2897
|3147
|2005.02.10 15:42
|buy stop
|824
|1.00
|1.2852
|1.2847
|1.2902
|3148
|2005.02.10 15:42
|buy stop
|825
|1.00
|1.2857
|1.2852
|1.2907
|3149
|2005.02.10 15:44
|buy
|821
|1.00
|1.2837
|1.2832
|1.2887
|3150
|2005.02.10 15:44
|s/l
|821
|1.00
|1.2832
|1.2832
|1.2887
|-50.00
|2819.93
|3151
|2005.02.10 15:48
|buy
|822
|1.00
|1.2842
|1.2837
|1.2892
|3152
|2005.02.10 15:49
|buy
|823
|1.00
|1.2847
|1.2842
|1.2897
|3153
|2005.02.10 15:50
|buy
|824
|1.00
|1.2852
|1.2847
|1.2902
|3154
|2005.02.10 15:50
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2844
|1.2892
|3155
|2005.02.10 15:50
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2846
|1.2892
|3156
|2005.02.10 15:50
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2848
|1.2892
|3157
|2005.02.10 15:50
|buy
|825
|1.00
|1.2857
|1.2852
|1.2907
|3158
|2005.02.10 15:50
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2850
|1.2892
|3159
|2005.02.10 15:50
|modify
|823
|1.00
|1.2847
|1.2849
|1.2897
|3160
|2005.02.10 15:51
|modify
|823
|1.00
|1.2847
|1.2850
|1.2897
|3161
|2005.02.10 15:51
|s/l
|825
|1.00
|1.2852
|1.2852
|1.2907
|-50.00
|2769.93
|3162
|2005.02.10 15:52
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2850
|1.2892
|3163
|2005.02.10 15:52
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2852
|1.2892
|3164
|2005.02.10 15:52
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2853
|1.2892
|3165
|2005.02.10 15:52
|modify
|823
|1.00
|1.2847
|1.2852
|1.2897
|3166
|2005.02.10 15:53
|modify
|824
|1.00
|1.2852
|1.2852
|1.2902
|3167
|2005.02.10 15:53
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2853
|1.2892
|3168
|2005.02.10 15:53
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2855
|1.2892
|3169
|2005.02.10 15:53
|modify
|822
|1.00
|1.2842
|1.2856
|1.2892
|3170
|2005.02.10 15:53
|modify
|823
|1.00
|1.2847
|1.2855
|1.2897
|3171
|2005.02.10 15:53
|modify
|824
|1.00
|1.2852
|1.2853
|1.2902
|3172
|2005.02.10 15:53
|s/l
|822
|1.00
|1.2856
|1.2856
|1.2892
|140.00
|2909.93
|3173
|2005.02.10 15:53
|s/l
|823
|1.00
|1.2855
|1.2855
|1.2897
|80.00
|2989.93
|3174
|2005.02.10 15:53
|s/l
|824
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.2902
|10.00
|2999.93
|3175
|2005.02.10 15:53
|buy stop
|826
|1.00
|1.2860
|1.2855
|1.2910
|3176
|2005.02.10 15:53
|buy stop
|827
|1.00
|1.2865
|1.2860
|1.2915
|3177
|2005.02.10 15:53
|buy stop
|828
|1.00
|1.2870
|1.2865
|1.2920
|3178
|2005.02.10 15:53
|buy stop
|829
|1.00
|1.2875
|1.2870
|1.2925
|3179
|2005.02.10 15:53
|buy stop
|830
|1.00
|1.2880
|1.2875
|1.2930
|3180
|2005.02.10 15:56
|buy
|826
|1.00
|1.2860
|1.2855
|1.2910
|3181
|2005.02.10 15:59
|buy
|827
|1.00
|1.2865
|1.2860
|1.2915
|3182
|2005.02.10 16:01
|buy
|828
|1.00
|1.2870
|1.2865
|1.2920
|3183
|2005.02.10 16:01
|modify
|826
|1.00
|1.2860
|1.2862
|1.2910
|3184
|2005.02.10 16:01
|modify
|826
|1.00
|1.2860
|1.2863
|1.2910
|3185
|2005.02.10 16:01
|modify
|826
|1.00
|1.2860
|1.2865
|1.2910
|3186
|2005.02.10 16:01
|modify
|826
|1.00
|1.2860
|1.2867
|1.2910
|3187
|2005.02.10 16:01
|buy
|829
|1.00
|1.2875
|1.2870
|1.2925
|3188
|2005.02.10 16:01
|modify
|826
|1.00
|1.2860
|1.2868
|1.2910
|3189
|2005.02.10 16:01
|modify
|826
|1.00
|1.2860
|1.2870
|1.2910
|3190
|2005.02.10 16:01
|modify
|827
|1.00
|1.2865
|1.2869
|1.2915
|3191
|2005.02.10 16:02
|modify
|826
|1.00
|1.2860
|1.2870
|1.2910
|3192
|2005.02.10 16:02
|modify
|826
|1.00
|1.2860
|1.2871
|1.2910
|3193
|2005.02.10 16:02
|buy
|830
|1.00
|1.2880
|1.2875
|1.2930
|3194
|2005.02.10 16:02
|modify
|826
|1.00
|1.2860
|1.2873
|1.2910
|3195
|2005.02.10 16:02
|modify
|827
|1.00
|1.2865
|1.2872
|1.2915
|3196
|2005.02.10 16:02
|modify
|828
|1.00
|1.2870
|1.2871
|1.2920
|3197
|2005.02.10 16:03
|modify
|828
|1.00
|1.2870
|1.2872
|1.2920
|3198
|2005.02.10 16:03
|s/l
|830
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2930
|-50.00
|2949.93
|3199
|2005.02.10 16:03
|s/l
|826
|1.00
|1.2873
|1.2873
|1.2910
|130.00
|3079.93
|3200
|2005.02.10 16:03
|s/l
|827
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2915
|70.00
|3149.93
|3201
|2005.02.10 16:03
|s/l
|828
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2920
|20.00
|3169.93
|3202
|2005.02.10 16:04
|s/l
|829
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.2925
|-50.00
|3119.93
|3203
|2005.02.11 14:01
|sell stop
|831
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|3204
|2005.02.11 14:01
|sell stop
|832
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|3205
|2005.02.11 14:01
|sell stop
|833
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|3206
|2005.02.11 14:01
|sell stop
|834
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|3207
|2005.02.11 14:01
|sell stop
|835
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|3208
|2005.02.11 14:04
|sell
|831
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|3209
|2005.02.11 14:10
|s/l
|831
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.2798
|-50.00
|3069.93
|3210
|2005.02.14 00:00
|expiration
|832
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|3211
|2005.02.14 00:00
|expiration
|833
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|3212
|2005.02.14 00:00
|expiration
|834
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|3213
|2005.02.14 00:00
|expiration
|835
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|3214
|2005.02.16 16:21
|sell stop
|836
|1.00
|1.2975
|1.2980
|1.2925
|3215
|2005.02.16 16:21
|sell stop
|837
|1.00
|1.2970
|1.2975
|1.2920
|3216
|2005.02.16 16:21
|sell stop
|838
|1.00
|1.2965
|1.2970
|1.2915
|3217
|2005.02.16 16:21
|sell stop
|839
|1.00
|1.2960
|1.2965
|1.2910
|3218
|2005.02.16 16:21
|sell stop
|840
|1.00
|1.2955
|1.2960
|1.2905
|3219
|2005.02.16 16:22
|sell
|836
|1.00
|1.2975
|1.2980
|1.2925
|3220
|2005.02.16 16:24
|s/l
|836
|1.00
|1.2980
|1.2980
|1.2925
|-50.00
|3019.93
|3221
|2005.02.16 16:31
|sell
|837
|1.00
|1.2970
|1.2975
|1.2920
|3222
|2005.02.16 16:33
|sell
|838
|1.00
|1.2965
|1.2970
|1.2915
|3223
|2005.02.16 16:36
|s/l
|838
|1.00
|1.2970
|1.2970
|1.2915
|-50.00
|2969.93
|3224
|2005.02.16 16:36
|modify
|837
|1.00
|1.2970
|1.2969
|1.2920
|3225
|2005.02.16 16:36
|sell
|839
|1.00
|1.2960
|1.2965
|1.2910
|3226
|2005.02.16 16:36
|modify
|837
|1.00
|1.2970
|1.2968
|1.2920
|3227
|2005.02.16 16:36
|s/l
|839
|1.00
|1.2965
|1.2965
|1.2910
|-50.00
|2919.93
|3228
|2005.02.16 16:37
|modify
|837
|1.00
|1.2970
|1.2967
|1.2920
|3229
|2005.02.16 16:37
|modify
|837
|1.00
|1.2970
|1.2966
|1.2920
|3230
|2005.02.16 16:38
|s/l
|837
|1.00
|1.2966
|1.2966
|1.2920
|40.00
|2959.93
|3231
|2005.02.17 16:21
|expiration
|840
|1.00
|1.2955
|1.2960
|1.2905
|3232
|2005.02.18 11:00
|sell stop
|841
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|3233
|2005.02.18 11:00
|sell stop
|842
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|3234
|2005.02.18 11:00
|sell stop
|843
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|3235
|2005.02.18 11:00
|sell stop
|844
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|3236
|2005.02.18 11:00
|sell stop
|845
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|3237
|2005.02.18 11:12
|sell
|841
|1.00
|1.3051
|1.3056
|1.3001
|3238
|2005.02.18 11:15
|s/l
|841
|1.00
|1.3056
|1.3056
|1.3001
|-50.00
|2909.93
|3239
|2005.02.18 11:46
|sell
|842
|1.00
|1.3046
|1.3051
|1.2996
|3240
|2005.02.18 11:47
|sell
|843
|1.00
|1.3041
|1.3046
|1.2991
|3241
|2005.02.18 11:47
|s/l
|843
|1.00
|1.3046
|1.3046
|1.2991
|-50.00
|2859.93
|3242
|2005.02.18 12:23
|modify
|842
|1.00
|1.3046
|1.3046
|1.2996
|3243
|2005.02.18 12:23
|modify
|842
|1.00
|1.3046
|1.3045
|1.2996
|3244
|2005.02.18 12:27
|sell
|844
|1.00
|1.3036
|1.3041
|1.2986
|3245
|2005.02.18 12:27
|modify
|842
|1.00
|1.3046
|1.3043
|1.2996
|3246
|2005.02.18 12:28
|modify
|842
|1.00
|1.3046
|1.3043
|1.2996
|3247
|2005.02.18 12:28
|modify
|842
|1.00
|1.3046
|1.3042
|1.2996
|3248
|2005.02.18 12:30
|s/l
|844
|1.00
|1.3041
|1.3041
|1.2986
|-50.00
|2809.93
|3249
|2005.02.18 12:31
|s/l
|842
|1.00
|1.3042
|1.3042
|1.2996
|40.00
|2849.93
|3250
|2005.02.18 12:39
|sell
|845
|1.00
|1.3031
|1.3036
|1.2981
|3251
|2005.02.18 12:40
|s/l
|845
|1.00
|1.3036
|1.3036
|1.2981
|-50.00
|2799.93
|3252
|2005.02.18 15:54
|buy stop
|846
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|3253
|2005.02.18 15:54
|buy stop
|847
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|3254
|2005.02.18 15:54
|buy stop
|848
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|3255
|2005.02.18 15:54
|buy stop
|849
|1.00
|1.3098
|1.3093
|1.3148
|3256
|2005.02.18 15:54
|buy stop
|850
|1.00
|1.3103
|1.3098
|1.3153
|3257
|2005.02.21 00:00
|expiration
|846
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|3258
|2005.02.21 00:00
|expiration
|847
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|3259
|2005.02.21 00:00
|expiration
|848
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|3260
|2005.02.21 00:00
|expiration
|849
|1.00
|1.3098
|1.3093
|1.3148
|3261
|2005.02.21 00:00
|expiration
|850
|1.00
|1.3103
|1.3098
|1.3153
|3262
|2005.02.21 02:10
|sell stop
|851
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|3263
|2005.02.21 02:10
|sell stop
|852
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|3264
|2005.02.21 02:10
|sell stop
|853
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|3265
|2005.02.21 02:10
|sell stop
|854
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|3266
|2005.02.21 02:10
|sell stop
|855
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|3267
|2005.02.21 02:42
|sell
|851
|1.00
|1.3049
|1.3054
|1.2999
|3268
|2005.02.21 02:49
|sell
|852
|1.00
|1.3044
|1.3049
|1.2994
|3269
|2005.02.21 02:56
|s/l
|852
|1.00
|1.3049
|1.3049
|1.2994
|-50.00
|2749.93
|3270
|2005.02.21 03:08
|s/l
|851
|1.00
|1.3054
|1.3054
|1.2999
|-50.00
|2699.93
|3271
|2005.02.21 04:43
|sell
|853
|1.00
|1.3039
|1.3044
|1.2989
|3272
|2005.02.21 04:44
|sell
|854
|1.00
|1.3034
|1.3039
|1.2984
|3273
|2005.02.21 04:44
|modify
|853
|1.00
|1.3039
|1.3038
|1.2989
|3274
|2005.02.21 04:44
|sell
|855
|1.00
|1.3029
|1.3034
|1.2979
|3275
|2005.02.21 04:44
|modify
|853
|1.00
|1.3039
|1.3037
|1.2989
|3276
|2005.02.21 04:45
|s/l
|855
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.2979
|-50.00
|2649.93
|3277
|2005.02.21 04:47
|s/l
|853
|1.00
|1.3037
|1.3037
|1.2989
|20.00
|2669.93
|3278
|2005.02.21 04:50
|s/l
|854
|1.00
|1.3039
|1.3039
|1.2984
|-50.00
|2619.93
|3279
|2005.02.21 08:02
|buy stop
|856
|1.00
|1.3073
|1.3068
|1.3123
|3280
|2005.02.21 08:02
|buy stop
|857
|1.00
|1.3078
|1.3073
|1.3128
|3281
|2005.02.21 08:02
|buy stop
|858
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|3282
|2005.02.21 08:02
|buy stop
|859
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|3283
|2005.02.21 08:02
|buy stop
|860
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|3284
|2005.02.21 09:24
|buy
|856
|1.00
|1.3073
|1.3068
|1.3123
|3285
|2005.02.21 09:25
|buy
|857
|1.00
|1.3078
|1.3073
|1.3128
|3286
|2005.02.21 09:28
|s/l
|857
|1.00
|1.3073
|1.3073
|1.3128
|-50.00
|2569.93
|3287
|2005.02.21 09:43
|s/l
|856
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.3123
|-50.00
|2519.93
|3288
|2005.02.22 03:45
|buy
|858
|1.00
|1.3083
|1.3078
|1.3133
|3289
|2005.02.22 03:46
|buy
|859
|1.00
|1.3088
|1.3083
|1.3138
|3290
|2005.02.22 03:48
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3084
|1.3133
|3291
|2005.02.22 03:49
|buy
|860
|1.00
|1.3093
|1.3088
|1.3143
|3292
|2005.02.22 03:49
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3085
|1.3133
|3293
|2005.02.22 03:49
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3086
|1.3133
|3294
|2005.02.22 03:51
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3087
|1.3133
|3295
|2005.02.22 03:52
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3088
|1.3133
|3296
|2005.02.22 03:57
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3089
|1.3133
|3297
|2005.02.22 03:58
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3090
|1.3133
|3298
|2005.02.22 03:59
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3091
|1.3133
|3299
|2005.02.22 03:59
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3095
|1.3133
|3300
|2005.02.22 03:59
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3098
|1.3133
|3301
|2005.02.22 03:59
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3102
|1.3133
|3302
|2005.02.22 04:00
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3104
|1.3133
|3303
|2005.02.22 04:00
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3105
|1.3133
|3304
|2005.02.22 04:00
|modify
|859
|1.00
|1.3088
|1.3104
|1.3138
|3305
|2005.02.22 04:01
|modify
|860
|1.00
|1.3093
|1.3102
|1.3143
|3306
|2005.02.22 04:01
|modify
|860
|1.00
|1.3093
|1.3103
|1.3143
|3307
|2005.02.22 04:01
|modify
|860
|1.00
|1.3093
|1.3104
|1.3143
|3308
|2005.02.22 04:02
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3107
|1.3133
|3309
|2005.02.22 04:02
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3110
|1.3133
|3310
|2005.02.22 04:02
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3113
|1.3133
|3311
|2005.02.22 04:03
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3114
|1.3133
|3312
|2005.02.22 04:03
|modify
|858
|1.00
|1.3083
|1.3115
|1.3133
|3313
|2005.02.22 04:03
|modify
|859
|1.00
|1.3088
|1.3114
|1.3138
|3314
|2005.02.22 04:03
|modify
|860
|1.00
|1.3093
|1.3113
|1.3143
|3315
|2005.02.22 04:03
|s/l
|858
|1.00
|1.3115
|1.3115
|1.3133
|320.00
|2839.93
|3316
|2005.02.22 04:09
|s/l
|859
|1.00
|1.3114
|1.3114
|1.3138
|260.00
|3099.93
|3317
|2005.02.22 04:10
|s/l
|860
|1.00
|1.3113
|1.3113
|1.3143
|200.00
|3299.93
|3318
|2005.02.23 10:05
|sell stop
|861
|1.00
|1.3202
|1.3207
|1.3152
|3319
|2005.02.23 10:05
|sell stop
|862
|1.00
|1.3197
|1.3202
|1.3147
|3320
|2005.02.23 10:05
|sell stop
|863
|1.00
|1.3192
|1.3197
|1.3142
|3321
|2005.02.23 10:05
|sell stop
|864
|1.00
|1.3187
|1.3192
|1.3137
|3322
|2005.02.23 10:05
|sell stop
|865
|1.00
|1.3182
|1.3187
|1.3132
|3323
|2005.02.23 12:02
|sell
|861
|1.00
|1.3202
|1.3207
|1.3152
|3324
|2005.02.23 12:22
|s/l
|861
|1.00
|1.3207
|1.3207
|1.3152
|-50.00
|3249.93
|3325
|2005.02.23 13:52
|sell
|862
|1.00
|1.3197
|1.3202
|1.3147
|3326
|2005.02.23 13:52
|s/l
|862
|1.00
|1.3202
|1.3202
|1.3147
|-50.00
|3199.93
|3327
|2005.02.23 15:48
|sell
|863
|1.00
|1.3192
|1.3197
|1.3142
|3328
|2005.02.23 15:49
|sell
|864
|1.00
|1.3187
|1.3192
|1.3137
|3329
|2005.02.23 15:50
|s/l
|864
|1.00
|1.3192
|1.3192
|1.3137
|-50.00
|3149.93
|3330
|2005.02.23 15:53
|s/l
|863
|1.00
|1.3197
|1.3197
|1.3142
|-50.00
|3099.93
|3331
|2005.02.24 10:05
|expiration
|865
|1.00
|1.3182
|1.3187
|1.3132
|3332
|2005.02.24 16:00
|sell stop
|866
|1.00
|1.3212
|1.3217
|1.3162
|3333
|2005.02.24 16:00
|sell stop
|867
|1.00
|1.3207
|1.3212
|1.3157
|3334
|2005.02.24 16:00
|sell stop
|868
|1.00
|1.3202
|1.3207
|1.3152
|3335
|2005.02.24 16:00
|sell stop
|869
|1.00
|1.3197
|1.3202
|1.3147
|3336
|2005.02.24 16:00
|sell stop
|870
|1.00
|1.3192
|1.3197
|1.3142
|3337
|2005.02.24 16:25
|sell
|866
|1.00
|1.3212
|1.3217
|1.3162
|3338
|2005.02.24 16:26
|sell
|867
|1.00
|1.3207
|1.3212
|1.3157
|3339
|2005.02.24 16:29
|sell
|868
|1.00
|1.3202
|1.3207
|1.3152
|3340
|2005.02.24 16:29
|modify
|866
|1.00
|1.3212
|1.3210
|1.3162
|3341
|2005.02.24 16:29
|modify
|866
|1.00
|1.3212
|1.3209
|1.3162
|3342
|2005.02.24 16:31
|modify
|866
|1.00
|1.3212
|1.3208
|1.3162
|3343
|2005.02.24 16:34
|s/l
|866
|1.00
|1.3208
|1.3208
|1.3162
|39.99
|3139.92
|3344
|2005.02.24 16:34
|s/l
|868
|1.00
|1.3207
|1.3207
|1.3152
|-50.01
|3089.91
|3345
|2005.02.24 16:38
|modify
|867
|1.00
|1.3207
|1.3206
|1.3157
|3346
|2005.02.24 16:38
|sell
|869
|1.00
|1.3197
|1.3202
|1.3147
|3347
|2005.02.24 16:38
|modify
|867
|1.00
|1.3207
|1.3205
|1.3157
|3348
|2005.02.24 16:38
|modify
|867
|1.00
|1.3207
|1.3204
|1.3157
|3349
|2005.02.24 16:38
|modify
|867
|1.00
|1.3207
|1.3203
|1.3157
|3350
|2005.02.24 16:38
|modify
|867
|1.00
|1.3207
|1.3202
|1.3157
|3351
|2005.02.24 16:39
|modify
|867
|1.00
|1.3207
|1.3201
|1.3157
|3352
|2005.02.24 16:39
|sell
|870
|1.00
|1.3192
|1.3197
|1.3142
|3353
|2005.02.24 16:39
|modify
|867
|1.00
|1.3207
|1.3200
|1.3157
|3354
|2005.02.24 16:39
|modify
|867
|1.00
|1.3207
|1.3199
|1.3157
|3355
|2005.02.24 16:39
|modify
|867
|1.00
|1.3207
|1.3198
|1.3157
|3356
|2005.02.24 16:40
|s/l
|870
|1.00
|1.3197
|1.3197
|1.3142
|-50.01
|3039.90
|3357
|2005.02.24 16:40
|s/l
|867
|1.00
|1.3198
|1.3198
|1.3157
|90.00
|3129.90
|3358
|2005.02.24 16:42
|modify
|869
|1.00
|1.3197
|1.3197
|1.3147
|3359
|2005.02.24 16:43
|s/l
|869
|1.00
|1.3197
|1.3197
|1.3147
|0.00
|3129.90
|3360
|2005.02.24 16:43
|sell stop
|871
|1.00
|1.3189
|1.3194
|1.3139
|3361
|2005.02.24 16:43
|sell stop
|872
|1.00
|1.3184
|1.3189
|1.3134
|3362
|2005.02.24 16:43
|sell stop
|873
|1.00
|1.3179
|1.3184
|1.3129
|3363
|2005.02.24 16:43
|sell stop
|874
|1.00
|1.3174
|1.3179
|1.3124
|3364
|2005.02.24 16:43
|sell stop
|875
|1.00
|1.3169
|1.3174
|1.3119
|3365
|2005.02.24 16:46
|sell
|871
|1.00
|1.3189
|1.3194
|1.3139
|3366
|2005.02.24 16:47
|s/l
|871
|1.00
|1.3194
|1.3194
|1.3139
|-50.00
|3079.90
|3367
|2005.02.24 17:07
|sell
|872
|1.00
|1.3184
|1.3189
|1.3134
|3368
|2005.02.24 17:07
|sell
|873
|1.00
|1.3179
|1.3184
|1.3129
|3369
|2005.02.24 17:08
|s/l
|873
|1.00
|1.3184
|1.3184
|1.3129
|-50.00
|3029.90
|3370
|2005.02.24 17:08
|s/l
|872
|1.00
|1.3189
|1.3189
|1.3134
|-50.00
|2979.90
|3371
|2005.02.24 17:15
|sell
|874
|1.00
|1.3174
|1.3179
|1.3124
|3372
|2005.02.24 17:16
|s/l
|874
|1.00
|1.3179
|1.3179
|1.3124
|-50.00
|2929.90
|3373
|2005.02.25 11:33
|sell
|875
|1.00
|1.3169
|1.3174
|1.3119
|3374
|2005.02.25 11:33
|s/l
|875
|1.00
|1.3174
|1.3174
|1.3119
|-50.00
|2879.90
|3375
|2005.02.25 18:15
|buy stop
|876
|1.00
|1.3216
|1.3211
|1.3266
|3376
|2005.02.25 18:15
|buy stop
|877
|1.00
|1.3221
|1.3216
|1.3271
|3377
|2005.02.25 18:15
|buy stop
|878
|1.00
|1.3226
|1.3221
|1.3276
|3378
|2005.02.25 18:15
|buy stop
|879
|1.00
|1.3231
|1.3226
|1.3281
|3379
|2005.02.25 18:15
|buy stop
|880
|1.00
|1.3236
|1.3231
|1.3286
|3380
|2005.02.25 18:15
|buy
|876
|1.00
|1.3216
|1.3211
|1.3266
|3381
|2005.02.25 18:16
|s/l
|876
|1.00
|1.3211
|1.3211
|1.3266
|-50.00
|2829.90
|3382
|2005.02.25 18:22
|buy
|877
|1.00
|1.3221
|1.3216
|1.3271
|3383
|2005.02.25 18:25
|buy
|878
|1.00
|1.3226
|1.3221
|1.3276
|3384
|2005.02.25 18:25
|buy
|879
|1.00
|1.3231
|1.3226
|1.3281
|3385
|2005.02.25 18:25
|modify
|877
|1.00
|1.3221
|1.3224
|1.3271
|3386
|2005.02.25 18:26
|s/l
|879
|1.00
|1.3226
|1.3226
|1.3281
|-50.00
|2779.90
|3387
|2005.02.25 18:30
|modify
|877
|1.00
|1.3221
|1.3224
|1.3271
|3388
|2005.02.25 18:30
|modify
|877
|1.00
|1.3221
|1.3225
|1.3271
|3389
|2005.02.25 18:30
|modify
|877
|1.00
|1.3221
|1.3226
|1.3271
|3390
|2005.02.25 18:30
|modify
|877
|1.00
|1.3221
|1.3227
|1.3271
|3391
|2005.02.25 18:30
|modify
|877
|1.00
|1.3221
|1.3228
|1.3271
|3392
|2005.02.25 18:30
|modify
|878
|1.00
|1.3226
|1.3227
|1.3276
|3393
|2005.02.25 18:31
|s/l
|877
|1.00
|1.3228
|1.3228
|1.3271
|70.00
|2849.90
|3394
|2005.02.25 18:31
|s/l
|878
|1.00
|1.3227
|1.3227
|1.3276
|10.00
|2859.90
|3395
|2005.02.25 19:12
|buy
|880
|1.00
|1.3236
|1.3231
|1.3286
|3396
|2005.02.25 19:15
|s/l
|880
|1.00
|1.3231
|1.3231
|1.3286
|-50.00
|2809.90
|3397
|2005.02.28 20:39
|sell stop
|881
|1.00
|1.3234
|1.3239
|1.3184
|3398
|2005.02.28 20:39
|sell stop
|882
|1.00
|1.3229
|1.3234
|1.3179
|3399
|2005.02.28 20:39
|sell stop
|883
|1.00
|1.3224
|1.3229
|1.3174
|3400
|2005.02.28 20:39
|sell stop
|884
|1.00
|1.3219
|1.3224
|1.3169
|3401
|2005.02.28 20:39
|sell stop
|885
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|3402
|2005.02.28 21:10
|sell
|881
|1.00
|1.3234
|1.3239
|1.3184
|3403
|2005.02.28 21:37
|s/l
|881
|1.00
|1.3239
|1.3239
|1.3184
|-50.00
|2759.90
|3404
|2005.02.28 22:35
|sell
|882
|1.00
|1.3229
|1.3234
|1.3179
|3405
|2005.02.28 22:36
|sell
|883
|1.00
|1.3224
|1.3229
|1.3174
|3406
|2005.02.28 22:42
|s/l
|883
|1.00
|1.3229
|1.3229
|1.3174
|-50.00
|2709.90
|3407
|2005.02.28 22:57
|modify
|882
|1.00
|1.3229
|1.3229
|1.3179
|3408
|2005.02.28 22:58
|modify
|882
|1.00
|1.3229
|1.3228
|1.3179
|3409
|2005.02.28 22:58
|modify
|882
|1.00
|1.3229
|1.3228
|1.3179
|3410
|2005.02.28 23:00
|s/l
|882
|1.00
|1.3228
|1.3228
|1.3179
|10.00
|2719.90
|3411
|2005.02.28 23:49
|sell
|884
|1.00
|1.3219
|1.3224
|1.3169
|3412
|2005.02.28 23:55
|sell
|885
|1.00
|1.3214
|1.3219
|1.3164
|3413
|2005.03.01 00:04
|modify
|884
|1.00
|1.3219
|1.3218
|1.3169
|3414
|2005.03.01 00:20
|modify
|884
|1.00
|1.3219
|1.3217
|1.3169
|3415
|2005.03.01 00:23
|modify
|884
|1.00
|1.3219
|1.3216
|1.3169
|3416
|2005.03.01 00:25
|modify
|884
|1.00
|1.3219
|1.3216
|1.3169
|3417
|2005.03.01 00:25
|modify
|884
|1.00
|1.3219
|1.3215
|1.3169
|3418
|2005.03.01 00:29
|s/l
|884
|1.00
|1.3215
|1.3215
|1.3169
|46.00
|2765.90
|3419
|2005.03.01 01:57
|s/l
|885
|1.00
|1.3219
|1.3219
|1.3164
|-44.00
|2721.90
|3420
|2005.03.03 10:24
|buy stop
|886
|1.00
|1.3148
|1.3143
|1.3198
|3421
|2005.03.03 10:24
|buy stop
|887
|1.00
|1.3153
|1.3148
|1.3203
|3422
|2005.03.03 10:24
|buy stop
|888
|1.00
|1.3158
|1.3153
|1.3208
|3423
|2005.03.03 10:24
|buy stop
|889
|1.00
|1.3163
|1.3158
|1.3213
|3424
|2005.03.03 10:24
|buy stop
|890
|1.00
|1.3168
|1.3163
|1.3218
|3425
|2005.03.03 10:24
|buy
|886
|1.00
|1.3148
|1.3143
|1.3198
|3426
|2005.03.03 10:24
|buy
|887
|1.00
|1.3153
|1.3148
|1.3203
|3427
|2005.03.03 10:25
|s/l
|887
|1.00
|1.3148
|1.3148
|1.3203
|-50.00
|2671.90
|3428
|2005.03.03 10:26
|modify
|886
|1.00
|1.3148
|1.3149
|1.3198
|3429
|2005.03.03 10:26
|buy
|888
|1.00
|1.3158
|1.3153
|1.3208
|3430
|2005.03.03 10:26
|modify
|886
|1.00
|1.3148
|1.3151
|1.3198
|3431
|2005.03.03 10:26
|modify
|886
|1.00
|1.3148
|1.3152
|1.3198
|3432
|2005.03.03 10:26
|modify
|886
|1.00
|1.3148
|1.3153
|1.3198
|3433
|2005.03.03 10:28
|s/l
|886
|1.00
|1.3153
|1.3153
|1.3198
|50.00
|2721.90
|3434
|2005.03.03 10:28
|s/l
|888
|1.00
|1.3153
|1.3153
|1.3208
|-50.00
|2671.90
|3435
|2005.03.03 11:31
|buy
|889
|1.00
|1.3163
|1.3158
|1.3213
|3436
|2005.03.03 11:34
|s/l
|889
|1.00
|1.3158
|1.3158
|1.3213
|-50.00
|2621.90
|3437
|2005.03.04 10:24
|expiration
|890
|1.00
|1.3168
|1.3163
|1.3218
|3438
|2005.03.04 11:00
|buy stop
|891
|1.00
|1.3134
|1.3129
|1.3184
|3439
|2005.03.04 11:00
|buy stop
|892
|1.00
|1.3139
|1.3134
|1.3189
|3440
|2005.03.04 11:00
|buy stop
|893
|1.00
|1.3144
|1.3139
|1.3194
|3441
|2005.03.04 11:00
|buy stop
|894
|1.00
|1.3149
|1.3144
|1.3199
|3442
|2005.03.04 11:00
|buy stop
|895
|1.00
|1.3154
|1.3149
|1.3204
|3443
|2005.03.04 14:31
|buy
|891
|1.00
|1.3134
|1.3129
|1.3184
|3444
|2005.03.04 14:31
|buy
|892
|1.00
|1.3139
|1.3134
|1.3189
|3445
|2005.03.04 14:31
|buy
|893
|1.00
|1.3144
|1.3139
|1.3194
|3446
|2005.03.04 14:31
|modify
|891
|1.00
|1.3134
|1.3136
|1.3184
|3447
|2005.03.04 14:31
|buy
|894
|1.00
|1.3149
|1.3144
|1.3199
|3448
|2005.03.04 14:31
|modify
|891
|1.00
|1.3134
|1.3141
|1.3184
|3449
|2005.03.04 14:31
|buy
|895
|1.00
|1.3154
|1.3149
|1.3204
|3450
|2005.03.04 14:31
|modify
|891
|1.00
|1.3134
|1.3146
|1.3184
|3451
|2005.03.04 14:31
|modify
|892
|1.00
|1.3139
|1.3145
|1.3189
|3452
|2005.03.04 14:31
|modify
|893
|1.00
|1.3144
|1.3144
|1.3194
|3453
|2005.03.04 14:32
|modify
|893
|1.00
|1.3144
|1.3145
|1.3194
|3454
|2005.03.04 14:32
|s/l
|895
|1.00
|1.3149
|1.3149
|1.3204
|-50.01
|2571.89
|3455
|2005.03.04 14:32
|s/l
|891
|1.00
|1.3146
|1.3146
|1.3184
|120.00
|2691.89
|3456
|2005.03.04 14:33
|s/l
|892
|1.00
|1.3145
|1.3145
|1.3189
|60.00
|2751.89
|3457
|2005.03.04 14:33
|s/l
|893
|1.00
|1.3145
|1.3145
|1.3194
|10.00
|2761.89
|3458
|2005.03.04 14:33
|s/l
|894
|1.00
|1.3144
|1.3144
|1.3199
|-50.01
|2711.88
|3459
|2005.03.04 14:33
|buy stop
|896
|1.00
|1.3148
|1.3143
|1.3198
|3460
|2005.03.04 14:33
|buy stop
|897
|1.00
|1.3153
|1.3148
|1.3203
|3461
|2005.03.04 14:33
|buy stop
|898
|1.00
|1.3158
|1.3153
|1.3208
|3462
|2005.03.04 14:33
|buy stop
|899
|1.00
|1.3163
|1.3158
|1.3213
|3463
|2005.03.04 14:33
|buy stop
|900
|1.00
|1.3168
|1.3163
|1.3218
|3464
|2005.03.04 14:48
|buy
|896
|1.00
|1.3148
|1.3143
|1.3198
|3465
|2005.03.04 14:49
|s/l
|896
|1.00
|1.3143
|1.3143
|1.3198
|-50.00
|2661.88
|3466
|2005.03.04 14:51
|buy
|897
|1.00
|1.3153
|1.3148
|1.3203
|3467
|2005.03.04 14:51
|s/l
|897
|1.00
|1.3148
|1.3148
|1.3203
|-50.00
|2611.88
|3468
|2005.03.04 15:01
|buy
|898
|1.00
|1.3158
|1.3153
|1.3208
|3469
|2005.03.04 15:01
|buy
|899
|1.00
|1.3163
|1.3158
|1.3213
|3470
|2005.03.04 15:01
|buy
|900
|1.00
|1.3168
|1.3163
|1.3218
|3471
|2005.03.04 15:01
|modify
|898
|1.00
|1.3158
|1.3160
|1.3208
|3472
|2005.03.04 15:01
|modify
|898
|1.00
|1.3158
|1.3163
|1.3208
|3473
|2005.03.04 15:01
|modify
|898
|1.00
|1.3158
|1.3166
|1.3208
|3474
|2005.03.04 15:01
|modify
|899
|1.00
|1.3163
|1.3165
|1.3213
|3475
|2005.03.04 15:02
|s/l
|898
|1.00
|1.3166
|1.3166
|1.3208
|79.99
|2691.87
|3476
|2005.03.04 15:02
|s/l
|899
|1.00
|1.3165
|1.3165
|1.3213
|20.00
|2711.87
|3477
|2005.03.04 15:03
|s/l
|900
|1.00
|1.3163
|1.3163
|1.3218
|-50.00
|2661.87
|3478
|2005.03.07 13:21
|sell stop
|901
|1.00
|1.3190
|1.3195
|1.3140
|3479
|2005.03.07 13:21
|sell stop
|902
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|3480
|2005.03.07 13:21
|sell stop
|903
|1.00
|1.3180
|1.3185
|1.3130
|3481
|2005.03.07 13:21
|sell stop
|904
|1.00
|1.3175
|1.3180
|1.3125
|3482
|2005.03.07 13:21
|sell stop
|905
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|3483
|2005.03.07 14:31
|sell
|901
|1.00
|1.3190
|1.3195
|1.3140
|3484
|2005.03.07 14:32
|sell
|902
|1.00
|1.3185
|1.3190
|1.3135
|3485
|2005.03.07 14:38
|s/l
|902
|1.00
|1.3190
|1.3190
|1.3135
|-50.00
|2611.87
|3486
|2005.03.07 15:04
|sell
|903
|1.00
|1.3180
|1.3185
|1.3130
|3487
|2005.03.07 15:04
|modify
|901
|1.00
|1.3190
|1.3188
|1.3140
|3488
|2005.03.07 15:05
|s/l
|903
|1.00
|1.3185
|1.3185
|1.3130
|-50.00
|2561.87
|3489
|2005.03.07 15:06
|modify
|901
|1.00
|1.3190
|1.3188
|1.3140
|3490
|2005.03.07 15:09
|modify
|901
|1.00
|1.3190
|1.3186
|1.3140
|3491
|2005.03.07 15:09
|modify
|901
|1.00
|1.3190
|1.3185
|1.3140
|3492
|2005.03.07 15:10
|modify
|901
|1.00
|1.3190
|1.3185
|1.3140
|3493
|2005.03.07 15:13
|s/l
|901
|1.00
|1.3185
|1.3185
|1.3140
|50.00
|2611.87
|3494
|2005.03.08 13:21
|expiration
|904
|1.00
|1.3175
|1.3180
|1.3125
|3495
|2005.03.08 13:21
|expiration
|905
|1.00
|1.3170
|1.3175
|1.3120
|3496
|2005.03.11 10:00
|sell stop
|906
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|3497
|2005.03.11 10:00
|sell stop
|907
|1.00
|1.3404
|1.3409
|1.3354
|3498
|2005.03.11 10:00
|sell stop
|908
|1.00
|1.3399
|1.3404
|1.3349
|3499
|2005.03.11 10:00
|sell stop
|909
|1.00
|1.3394
|1.3399
|1.3344
|3500
|2005.03.11 10:00
|sell stop
|910
|1.00
|1.3389
|1.3394
|1.3339
|3501
|2005.03.11 10:11
|sell
|906
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|3502
|2005.03.11 10:12
|sell
|907
|1.00
|1.3404
|1.3409
|1.3354
|3503
|2005.03.11 10:20
|s/l
|907
|1.00
|1.3409
|1.3409
|1.3354
|-50.00
|2561.87
|3504
|2005.03.11 10:45
|s/l
|906
|1.00
|1.3414
|1.3414
|1.3359
|-50.00
|2511.87
|3505
|2005.03.11 14:58
|sell
|908
|1.00
|1.3399
|1.3404
|1.3349
|3506
|2005.03.11 14:58
|sell
|909
|1.00
|1.3394
|1.3399
|1.3344
|3507
|2005.03.11 14:58
|s/l
|909
|1.00
|1.3399
|1.3399
|1.3344
|-50.00
|2461.87
|3508
|2005.03.11 14:58
|s/l
|908
|1.00
|1.3404
|1.3404
|1.3349
|-50.00
|2411.87
|3509
|2005.03.11 14:58
|sell
|910
|1.00
|1.3389
|1.3394
|1.3339
|3510
|2005.03.11 14:59
|s/l
|910
|1.00
|1.3394
|1.3394
|1.3339
|-50.00
|2361.87
|3511
|2005.03.11 15:22
|buy stop
|911
|1.00
|1.3434
|1.3429
|1.3484
|3512
|2005.03.11 15:22
|buy stop
|912
|1.00
|1.3439
|1.3434
|1.3489
|3513
|2005.03.11 15:22
|buy stop
|913
|1.00
|1.3444
|1.3439
|1.3494
|3514
|2005.03.11 15:22
|buy stop
|914
|1.00
|1.3449
|1.3444
|1.3499
|3515
|2005.03.11 15:22
|buy stop
|915
|1.00
|1.3454
|1.3449
|1.3504
|3516
|2005.03.11 15:22
|buy
|911
|1.00
|1.3434
|1.3429
|1.3484
|3517
|2005.03.11 15:23
|buy
|912
|1.00
|1.3439
|1.3434
|1.3489
|3518
|2005.03.11 15:23
|modify
|911
|1.00
|1.3434
|1.3434
|1.3484
|3519
|2005.03.11 15:23
|modify
|911
|1.00
|1.3434
|1.3435
|1.3484
|3520
|2005.03.11 15:24
|s/l
|911
|1.00
|1.3435
|1.3435
|1.3484
|10.00
|2371.87
|3521
|2005.03.11 15:24
|s/l
|912
|1.00
|1.3434
|1.3434
|1.3489
|-50.00
|2321.87
|3522
|2005.03.11 15:35
|buy
|913
|1.00
|1.3444
|1.3439
|1.3494
|3523
|2005.03.11 15:36
|s/l
|913
|1.00
|1.3439
|1.3439
|1.3494
|-50.00
|2271.87
|3524
|2005.03.11 16:05
|buy
|914
|1.00
|1.3449
|1.3444
|1.3499
|3525
|2005.03.11 16:05
|s/l
|914
|1.00
|1.3444
|1.3444
|1.3499
|-50.00
|2221.87
|3526
|2005.03.11 16:12
|buy
|915
|1.00
|1.3454
|1.3449
|1.3504
|3527
|2005.03.11 16:12
|s/l
|915
|1.00
|1.3449
|1.3449
|1.3504
|-50.00
|2171.87
|3528
|2005.03.14 07:03
|sell stop
|916
|1.00
|1.3429
|1.3434
|1.3379
|3529
|2005.03.14 07:03
|sell stop
|917
|1.00
|1.3424
|1.3429
|1.3374
|3530
|2005.03.14 07:03
|sell stop
|918
|1.00
|1.3419
|1.3424
|1.3369
|3531
|2005.03.14 07:03
|sell stop
|919
|1.00
|1.3414
|1.3419
|1.3364
|3532
|2005.03.14 07:03
|sell stop
|920
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|3533
|2005.03.14 07:39
|sell
|916
|1.00
|1.3429
|1.3434
|1.3379
|3534
|2005.03.14 07:53
|s/l
|916
|1.00
|1.3434
|1.3434
|1.3379
|-50.00
|2121.87
|3535
|2005.03.14 08:02
|sell
|917
|1.00
|1.3424
|1.3429
|1.3374
|3536
|2005.03.14 08:13
|s/l
|917
|1.00
|1.3429
|1.3429
|1.3374
|-50.00
|2071.87
|3537
|2005.03.14 08:37
|sell
|918
|1.00
|1.3419
|1.3424
|1.3369
|3538
|2005.03.14 08:40
|s/l
|918
|1.00
|1.3424
|1.3424
|1.3369
|-50.00
|2021.87
|3539
|2005.03.14 09:04
|sell
|919
|1.00
|1.3414
|1.3419
|1.3364
|3540
|2005.03.14 09:18
|s/l
|919
|1.00
|1.3419
|1.3419
|1.3364
|-50.00
|1971.87
|3541
|2005.03.14 09:28
|sell
|920
|1.00
|1.3409
|1.3414
|1.3359
|3542
|2005.03.14 09:51
|modify
|920
|1.00
|1.3409
|1.3408
|1.3359
|3543
|2005.03.14 09:51
|modify
|920
|1.00
|1.3409
|1.3407
|1.3359
|3544
|2005.03.14 09:51
|modify
|920
|1.00
|1.3409
|1.3406
|1.3359
|3545
|2005.03.14 09:51
|modify
|920
|1.00
|1.3409
|1.3405
|1.3359
|3546
|2005.03.14 09:51
|modify
|920
|1.00
|1.3409
|1.3404
|1.3359
|3547
|2005.03.14 09:51
|modify
|920
|1.00
|1.3409
|1.3403
|1.3359
|3548
|2005.03.14 09:52
|s/l
|920
|1.00
|1.3403
|1.3403
|1.3359
|60.00
|2031.87
|3549
|2005.03.15 12:00
|buy stop
|921
|1.00
|1.3391
|1.3386
|1.3441
|3550
|2005.03.15 12:00
|buy stop
|922
|1.00
|1.3396
|1.3391
|1.3446
|3551
|2005.03.15 12:00
|buy stop
|923
|1.00
|1.3401
|1.3396
|1.3451
|3552
|2005.03.15 12:00
|buy stop
|924
|1.00
|1.3406
|1.3401
|1.3456
|3553
|2005.03.15 12:00
|buy stop
|925
|1.00
|1.3411
|1.3406
|1.3461
|3554
|2005.03.15 12:19
|buy
|921
|1.00
|1.3391
|1.3386
|1.3441
|3555
|2005.03.15 12:19
|s/l
|921
|1.00
|1.3386
|1.3386
|1.3441
|-50.00
|1981.87
|3556
|2005.03.15 12:37
|buy
|922
|1.00
|1.3396
|1.3391
|1.3446
|3557
|2005.03.15 12:40
|s/l
|922
|1.00
|1.3391
|1.3391
|1.3446
|-50.00
|1931.87
|3558
|2005.03.15 14:31
|buy
|923
|1.00
|1.3401
|1.3396
|1.3451
|3559
|2005.03.15 14:31
|s/l
|923
|1.00
|1.3396
|1.3396
|1.3451
|-50.00
|1881.87
|3560
|2005.03.15 14:58
|buy
|924
|1.00
|1.3406
|1.3401
|1.3456
|3561
|2005.03.15 14:58
|buy
|925
|1.00
|1.3411
|1.3406
|1.3461
|3562
|2005.03.15 14:59
|s/l
|925
|1.00
|1.3406
|1.3406
|1.3461
|-50.00
|1831.87
|3563
|2005.03.15 14:59
|s/l
|924
|1.00
|1.3401
|1.3401
|1.3456
|-50.00
|1781.87
|3564
|2005.03.15 15:04
|sell stop
|926
|1.00
|1.3350
|1.3355
|1.3300
|3565
|2005.03.15 15:04
|sell stop
|927
|1.00
|1.3345
|1.3350
|1.3295
|3566
|2005.03.15 15:04
|sell stop
|928
|1.00
|1.3340
|1.3345
|1.3290
|3567
|2005.03.15 15:04
|sell stop
|929
|1.00
|1.3335
|1.3340
|1.3285
|3568
|2005.03.15 15:04
|sell stop
|930
|1.00
|1.3330
|1.3335
|1.3280
|3569
|2005.03.15 15:08
|sell
|926
|1.00
|1.3350
|1.3355
|1.3300
|3570
|2005.03.15 15:09
|s/l
|926
|1.00
|1.3355
|1.3355
|1.3300
|-50.00
|1731.87
|3571
|2005.03.15 15:11
|sell
|927
|1.00
|1.3345
|1.3350
|1.3295
|3572
|2005.03.15 15:12
|s/l
|927
|1.00
|1.3350
|1.3350
|1.3295
|-50.00
|1681.87
|3573
|2005.03.15 15:12
|sell
|928
|1.00
|1.3340
|1.3345
|1.3290
|3574
|2005.03.15 15:12
|s/l
|928
|1.00
|1.3345
|1.3345
|1.3290
|-50.00
|1631.87
|3575
|2005.03.15 15:35
|sell
|929
|1.00
|1.3335
|1.3340
|1.3285
|3576
|2005.03.15 15:35
|sell
|930
|1.00
|1.3330
|1.3335
|1.3280
|3577
|2005.03.15 15:35
|modify
|929
|1.00
|1.3335
|1.3334
|1.3285
|3578
|2005.03.15 15:35
|modify
|929
|1.00
|1.3335
|1.3333
|1.3285
|3579
|2005.03.15 15:35
|s/l
|929
|1.00
|1.3333
|1.3333
|1.3285
|20.00
|1651.87
|3580
|2005.03.15 15:35
|s/l
|930
|1.00
|1.3335
|1.3335
|1.3280
|-50.00
|1601.87
|3581
|2005.03.15 15:35
|sell stop
|931
|1.00
|1.3327
|1.3332
|1.3277
|3582
|2005.03.15 15:35
|sell stop
|932
|1.00
|1.3322
|1.3327
|1.3272
|3583
|2005.03.15 15:35
|sell stop
|933
|1.00
|1.3317
|1.3322
|1.3267
|3584
|2005.03.15 15:35
|sell stop
|934
|1.00
|1.3312
|1.3317
|1.3262
|3585
|2005.03.15 15:35
|sell stop
|935
|1.00
|1.3307
|1.3312
|1.3257
|3586
|2005.03.15 15:36
|sell
|931
|1.00
|1.3327
|1.3332
|1.3277
|3587
|2005.03.15 15:36
|s/l
|931
|1.00
|1.3332
|1.3332
|1.3277
|-50.00
|1551.87
|3588
|2005.03.15 15:38
|sell
|932
|1.00
|1.3322
|1.3327
|1.3272
|3589
|2005.03.15 15:40
|sell
|933
|1.00
|1.3317
|1.3322
|1.3267
|3590
|2005.03.15 15:41
|s/l
|933
|1.00
|1.3322
|1.3322
|1.3267
|-50.00
|1501.87
|3591
|2005.03.15 15:46
|modify
|932
|1.00
|1.3322
|1.3322
|1.3272
|3592
|2005.03.15 15:46
|modify
|932
|1.00
|1.3322
|1.3321
|1.3272
|3593
|2005.03.15 15:46
|sell
|934
|1.00
|1.3312
|1.3317
|1.3262
|3594
|2005.03.15 15:46
|modify
|932
|1.00
|1.3322
|1.3320
|1.3272
|3595
|2005.03.15 15:46
|modify
|932
|1.00
|1.3322
|1.3319
|1.3272
|3596
|2005.03.15 15:47
|s/l
|934
|1.00
|1.3317
|1.3317
|1.3262
|-50.00
|1451.87
|3597
|2005.03.15 15:47
|s/l
|932
|1.00
|1.3319
|1.3319
|1.3272
|30.00
|1481.87
|3598
|2005.03.15 17:01
|sell
|935
|1.00
|1.3307
|1.3312
|1.3257
|3599
|2005.03.15 17:02
|s/l
|935
|1.00
|1.3312
|1.3312
|1.3257
|-50.00
|1431.87
|3600
|2005.03.16 08:42
|buy stop
|936
|1.00
|1.3359
|1.3354
|1.3409
|3601
|2005.03.16 08:42
|buy stop
|937
|1.00
|1.3364
|1.3359
|1.3414
|3602
|2005.03.16 08:42
|buy stop
|938
|1.00
|1.3369
|1.3364
|1.3419
|3603
|2005.03.16 08:42
|buy stop
|939
|1.00
|1.3374
|1.3369
|1.3424
|3604
|2005.03.16 08:42
|buy stop
|940
|1.00
|1.3379
|1.3374
|1.3429
|3605
|2005.03.16 09:00
|buy
|936
|1.00
|1.3359
|1.3354
|1.3409
|3606
|2005.03.16 09:00
|s/l
|936
|1.00
|1.3354
|1.3354
|1.3409
|-50.00
|1381.87
|3607
|2005.03.16 09:03
|buy
|937
|1.00
|1.3364
|1.3359
|1.3414
|3608
|2005.03.16 09:05
|s/l
|937
|1.00
|1.3359
|1.3359
|1.3414
|-50.00
|1331.87
|3609
|2005.03.16 09:18
|buy
|938
|1.00
|1.3369
|1.3364
|1.3419
|3610
|2005.03.16 09:19
|s/l
|938
|1.00
|1.3364
|1.3364
|1.3419
|-50.00
|1281.87
|3611
|2005.03.16 12:55
|buy
|939
|1.00
|1.3374
|1.3369
|1.3424
|3612
|2005.03.16 12:55
|buy
|940
|1.00
|1.3379
|1.3374
|1.3429
|3613
|2005.03.16 12:56
|modify
|939
|1.00
|1.3374
|1.3375
|1.3424
|3614
|2005.03.16 12:56
|modify
|939
|1.00
|1.3374
|1.3376
|1.3424
|3615
|2005.03.16 12:56
|modify
|939
|1.00
|1.3374
|1.3377
|1.3424
|3616
|2005.03.16 12:57
|modify
|939
|1.00
|1.3374
|1.3377
|1.3424
|3617
|2005.03.16 12:57
|modify
|939
|1.00
|1.3374
|1.3378
|1.3424
|3618
|2005.03.16 12:57
|modify
|939
|1.00
|1.3374
|1.3379
|1.3424
|3619
|2005.03.16 12:57
|modify
|939
|1.00
|1.3374
|1.3380
|1.3424
|3620
|2005.03.16 12:57
|modify
|939
|1.00
|1.3374
|1.3381
|1.3424
|3621
|2005.03.16 12:57
|modify
|939
|1.00
|1.3374
|1.3382
|1.3424
|3622
|2005.03.16 12:57
|modify
|940
|1.00
|1.3379
|1.3381
|1.3429
|3623
|2005.03.16 12:59
|modify
|940
|1.00
|1.3379
|1.3382
|1.3429
|3624
|2005.03.16 12:59
|s/l
|939
|1.00
|1.3382
|1.3382
|1.3424
|79.99
|1361.86
|3625
|2005.03.16 12:59
|s/l
|940
|1.00
|1.3382
|1.3382
|1.3429
|29.99
|1391.85
|3626
|2005.03.17 10:46
|sell stop
|941
|1.00
|1.3377
|1.3382
|1.3327
|3627
|2005.03.17 10:46
|sell stop
|942
|1.00
|1.3372
|1.3377
|1.3322
|3628
|2005.03.17 10:46
|sell stop
|943
|1.00
|1.3367
|1.3372
|1.3317
|3629
|2005.03.17 10:46
|sell stop
|944
|1.00
|1.3362
|1.3367
|1.3312
|3630
|2005.03.17 10:46
|sell stop
|945
|1.00
|1.3357
|1.3362
|1.3307
|3631
|2005.03.17 11:29
|sell
|941
|1.00
|1.3377
|1.3382
|1.3327
|3632
|2005.03.17 11:50
|sell
|942
|1.00
|1.3372
|1.3377
|1.3322
|3633
|2005.03.17 11:54
|modify
|941
|1.00
|1.3377
|1.3376
|1.3327
|3634
|2005.03.17 11:54
|sell
|943
|1.00
|1.3367
|1.3372
|1.3317
|3635
|2005.03.17 11:54
|modify
|941
|1.00
|1.3377
|1.3375
|1.3327
|3636
|2005.03.17 11:55
|s/l
|943
|1.00
|1.3372
|1.3372
|1.3317
|-50.00
|1341.85
|3637
|2005.03.17 11:57
|modify
|941
|1.00
|1.3377
|1.3374
|1.3327
|3638
|2005.03.17 12:14
|s/l
|941
|1.00
|1.3374
|1.3374
|1.3327
|30.00
|1371.85
|3639
|2005.03.17 12:21
|s/l
|942
|1.00
|1.3377
|1.3377
|1.3322
|-50.00
|1321.85
|3640
|2005.03.17 14:34
|sell
|944
|1.00
|1.3362
|1.3367
|1.3312
|3641
|2005.03.17 14:34
|sell
|945
|1.00
|1.3357
|1.3362
|1.3307
|3642
|2005.03.17 14:35
|modify
|944
|1.00
|1.3362
|1.3361
|1.3312
|3643
|2005.03.17 14:35
|modify
|944
|1.00
|1.3362
|1.3360
|1.3312
|3644
|2005.03.17 14:35
|modify
|944
|1.00
|1.3362
|1.3358
|1.3312
|3645
|2005.03.17 14:35
|modify
|944
|1.00
|1.3362
|1.3356
|1.3312
|3646
|2005.03.17 14:35
|modify
|944
|1.00
|1.3362
|1.3355
|1.3312
|3647
|2005.03.17 14:35
|modify
|944
|1.00
|1.3362
|1.3353
|1.3312
|3648
|2005.03.17 14:35
|modify
|945
|1.00
|1.3357
|1.3354
|1.3307
|3649
|2005.03.17 14:36
|modify
|945
|1.00
|1.3357
|1.3353
|1.3307
|3650
|2005.03.17 14:36
|modify
|944
|1.00
|1.3362
|1.3352
|1.3312
|3651
|2005.03.17 14:37
|s/l
|944
|1.00
|1.3352
|1.3352
|1.3312
|100.00
|1421.85
|3652
|2005.03.17 14:37
|s/l
|945
|1.00
|1.3353
|1.3353
|1.3307
|40.00
|1461.85
|3653
|2005.03.18 01:55
|buy stop
|946
|1.00
|1.3391
|1.3386
|1.3441
|3654
|2005.03.18 01:55
|buy stop
|947
|1.00
|1.3396
|1.3391
|1.3446
|3655
|2005.03.18 01:55
|buy stop
|948
|1.00
|1.3401
|1.3396
|1.3451
|3656
|2005.03.18 01:55
|buy stop
|949
|1.00
|1.3406
|1.3401
|1.3456
|3657
|2005.03.18 01:55
|buy stop
|950
|1.00
|1.3411
|1.3406
|1.3461
|3658
|2005.03.21 00:00
|expiration
|946
|1.00
|1.3391
|1.3386
|1.3441
|3659
|2005.03.21 00:00
|expiration
|947
|1.00
|1.3396
|1.3391
|1.3446
|3660
|2005.03.21 00:00
|expiration
|948
|1.00
|1.3401
|1.3396
|1.3451
|3661
|2005.03.21 00:00
|expiration
|949
|1.00
|1.3406
|1.3401
|1.3456
|3662
|2005.03.21 00:00
|expiration
|950
|1.00
|1.3411
|1.3406
|1.3461
|3663
|2005.03.22 15:12
|buy stop
|951
|1.00
|1.3199
|1.3194
|1.3249
|3664
|2005.03.22 15:12
|buy stop
|952
|1.00
|1.3204
|1.3199
|1.3254
|3665
|2005.03.22 15:12
|buy stop
|953
|1.00
|1.3209
|1.3204
|1.3259
|3666
|2005.03.22 15:12
|buy stop
|954
|1.00
|1.3214
|1.3209
|1.3264
|3667
|2005.03.22 15:12
|buy stop
|955
|1.00
|1.3219
|1.3214
|1.3269
|3668
|2005.03.22 15:44
|buy
|951
|1.00
|1.3199
|1.3194
|1.3249
|3669
|2005.03.22 15:44
|buy
|952
|1.00
|1.3204
|1.3199
|1.3254
|3670
|2005.03.22 15:46
|s/l
|952
|1.00
|1.3199
|1.3199
|1.3254
|-50.00
|1411.85
|3671
|2005.03.22 15:47
|s/l
|951
|1.00
|1.3194
|1.3194
|1.3249
|-50.00
|1361.85
|3672
|2005.03.22 16:01
|buy
|953
|1.00
|1.3209
|1.3204
|1.3259
|3673
|2005.03.22 16:02
|s/l
|953
|1.00
|1.3204
|1.3204
|1.3259
|-50.00
|1311.85
|3674
|2005.03.22 16:27
|buy
|954
|1.00
|1.3214
|1.3209
|1.3264
|3675
|2005.03.22 16:27
|s/l
|954
|1.00
|1.3209
|1.3209
|1.3264
|-50.00
|1261.85
|3676
|2005.03.22 17:22
|buy
|955
|1.00
|1.3219
|1.3214
|1.3269
|3677
|2005.03.22 17:23
|s/l
|955
|1.00
|1.3214
|1.3214
|1.3269
|-50.00
|1211.85
|3678
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|956
|1.00
|1.3167
|1.3172
|1.3117
|3679
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|957
|1.00
|1.3162
|1.3167
|1.3112
|3680
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|958
|1.00
|1.3157
|1.3162
|1.3107
|3681
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|959
|1.00
|1.3152
|1.3157
|1.3102
|3682
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|960
|1.00
|1.3147
|1.3152
|1.3097
|3683
|2005.03.22 20:19
|sell
|956
|1.00
|1.3167
|1.3172
|1.3117
|3684
|2005.03.22 20:20
|sell
|957
|1.00
|1.3162
|1.3167
|1.3112
|3685
|2005.03.22 20:20
|modify
|956
|1.00
|1.3167
|1.3166
|1.3117
|3686
|2005.03.22 20:20
|sell
|958
|1.00
|1.3157
|1.3162
|1.3107
|3687
|2005.03.22 20:20
|modify
|956
|1.00
|1.3167
|1.3165
|1.3117
|3688
|2005.03.22 20:20
|modify
|956
|1.00
|1.3167
|1.3163
|1.3117
|3689
|2005.03.22 20:20
|modify
|956
|1.00
|1.3167
|1.3162
|1.3117
|3690
|2005.03.22 20:20
|s/l
|956
|1.00
|1.3162
|1.3162
|1.3117
|50.00
|1261.85
|3691
|2005.03.22 20:20
|s/l
|958
|1.00
|1.3162
|1.3162
|1.3107
|-50.00
|1211.85
|3692
|2005.03.22 20:21
|s/l
|957
|1.00
|1.3167
|1.3167
|1.3112
|-50.00
|1161.85
|3693
|2005.03.22 20:24
|sell
|959
|1.00
|1.3152
|1.3157
|1.3102
|3694
|2005.03.22 20:24
|sell
|960
|1.00
|1.3147
|1.3152
|1.3097
|3695
|2005.03.22 20:24
|modify
|959
|1.00
|1.3152
|1.3150
|1.3102
|3696
|2005.03.22 20:24
|modify
|959
|1.00
|1.3152
|1.3148
|1.3102
|3697
|2005.03.22 20:24
|modify
|959
|1.00
|1.3152
|1.3145
|1.3102
|3698
|2005.03.22 20:24
|modify
|959
|1.00
|1.3152
|1.3143
|1.3102
|3699
|2005.03.22 20:24
|modify
|959
|1.00
|1.3152
|1.3140
|1.3102
|3700
|2005.03.22 20:24
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3141
|1.3097
|3701
|2005.03.22 20:26
|s/l
|959
|1.00
|1.3140
|1.3140
|1.3102
|120.00
|1281.85
|3702
|2005.03.22 20:26
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3140
|1.3097
|3703
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3139
|1.3097
|3704
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3138
|1.3097
|3705
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3137
|1.3097
|3706
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3136
|1.3097
|3707
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3135
|1.3097
|3708
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3133
|1.3097
|3709
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3132
|1.3097
|3710
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3130
|1.3097
|3711
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3129
|1.3097
|3712
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3127
|1.3097
|3713
|2005.03.22 20:27
|modify
|960
|1.00
|1.3147
|1.3126
|1.3097
|3714
|2005.03.22 20:28
|s/l
|960
|1.00
|1.3126
|1.3126
|1.3097
|210.00
|1491.85
|3715
|2005.03.22 20:28
|sell stop
|961
|1.00
|1.3119
|1.3124
|1.3069
|3716
|2005.03.22 20:28
|sell stop
|962
|1.00
|1.3114
|1.3119
|1.3064
|3717
|2005.03.22 20:28
|sell stop
|963
|1.00
|1.3109
|1.3114
|1.3059
|3718
|2005.03.22 20:28
|sell stop
|964
|1.00
|1.3104
|1.3109
|1.3054
|3719
|2005.03.22 20:28
|sell stop
|965
|1.00
|1.3099
|1.3104
|1.3049
|3720
|2005.03.22 20:44
|sell
|961
|1.00
|1.3119
|1.3124
|1.3069
|3721
|2005.03.22 20:44
|sell
|962
|1.00
|1.3114
|1.3119
|1.3064
|3722
|2005.03.22 20:45
|s/l
|962
|1.00
|1.3119
|1.3119
|1.3064
|-50.00
|1441.85
|3723
|2005.03.22 20:45
|s/l
|961
|1.00
|1.3124
|1.3124
|1.3069
|-50.00
|1391.85
|3724
|2005.03.22 20:49
|sell
|963
|1.00
|1.3109
|1.3114
|1.3059
|3725
|2005.03.22 20:50
|sell
|964
|1.00
|1.3104
|1.3109
|1.3054
|3726
|2005.03.22 20:50
|modify
|963
|1.00
|1.3109
|1.3108
|1.3059
|3727
|2005.03.22 20:51
|sell
|965
|1.00
|1.3099
|1.3104
|1.3049
|3728
|2005.03.22 20:51
|modify
|963
|1.00
|1.3109
|1.3107
|1.3059
|3729
|2005.03.22 20:51
|modify
|963
|1.00
|1.3109
|1.3106
|1.3059
|3730
|2005.03.22 20:51
|modify
|963
|1.00
|1.3109
|1.3105
|1.3059
|3731
|2005.03.22 20:52
|s/l
|965
|1.00
|1.3104
|1.3104
|1.3049
|-50.00
|1341.85
|3732
|2005.03.22 20:52
|s/l
|963
|1.00
|1.3105
|1.3105
|1.3059
|40.00
|1381.85
|3733
|2005.03.22 20:53
|modify
|964
|1.00
|1.3104
|1.3103
|1.3054
|3734
|2005.03.22 20:53
|s/l
|964
|1.00
|1.3103
|1.3103
|1.3054
|10.00
|1391.85
|3735
|2005.03.22 20:53
|sell stop
|966
|1.00
|1.3095
|1.3100
|1.3045
|3736
|2005.03.22 20:53
|sell stop
|967
|1.00
|1.3090
|1.3095
|1.3040
|3737
|2005.03.22 20:53
|sell stop
|968
|1.00
|1.3085
|1.3090
|1.3035
|3738
|2005.03.22 20:53
|sell stop
|969
|1.00
|1.3080
|1.3085
|1.3030
|3739
|2005.03.22 20:53
|sell stop
|970
|1.00
|1.3075
|1.3080
|1.3025
|3740
|2005.03.22 20:55
|sell
|966
|1.00
|1.3095
|1.3100
|1.3045
|3741
|2005.03.22 20:55
|sell
|967
|1.00
|1.3090
|1.3095
|1.3040
|3742
|2005.03.22 20:55
|modify
|966
|1.00
|1.3095
|1.3095
|1.3045
|3743
|2005.03.22 20:56
|s/l
|966
|1.00
|1.3095
|1.3095
|1.3045
|0.00
|1391.85
|3744
|2005.03.22 20:56
|sell
|968
|1.00
|1.3085
|1.3090
|1.3035
|3745
|2005.03.22 20:56
|sell
|969
|1.00
|1.3080
|1.3085
|1.3030
|3746
|2005.03.22 20:56
|modify
|967
|1.00
|1.3090
|1.3087
|1.3040
|3747
|2005.03.22 20:56
|modify
|967
|1.00
|1.3090
|1.3085
|1.3040
|3748
|2005.03.22 20:56
|sell
|970
|1.00
|1.3075
|1.3080
|1.3025
|3749
|2005.03.22 20:56
|modify
|967
|1.00
|1.3090
|1.3082
|1.3040
|3750
|2005.03.22 20:56
|modify
|967
|1.00
|1.3090
|1.3080
|1.3040
|3751
|2005.03.22 20:56
|modify
|967
|1.00
|1.3090
|1.3077
|1.3040
|3752
|2005.03.22 20:56
|modify
|967
|1.00
|1.3090
|1.3075
|1.3040
|3753
|2005.03.22 20:56
|modify
|968
|1.00
|1.3085
|1.3076
|1.3035
|3754
|2005.03.22 20:56
|modify
|969
|1.00
|1.3080
|1.3077
|1.3030
|3755
|2005.03.22 20:57
|s/l
|967
|1.00
|1.3075
|1.3075
|1.3040
|150.00
|1541.85
|3756
|2005.03.22 20:57
|s/l
|968
|1.00
|1.3076
|1.3076
|1.3035
|90.00
|1631.85
|3757
|2005.03.22 20:57
|s/l
|969
|1.00
|1.3077
|1.3077
|1.3030
|30.00
|1661.85
|3758
|2005.03.22 20:57
|s/l
|970
|1.00
|1.3080
|1.3080
|1.3025
|-50.00
|1611.85
|3759
|2005.03.22 20:57
|sell stop
|971
|1.00
|1.3072
|1.3077
|1.3022
|3760
|2005.03.22 20:57
|sell stop
|972
|1.00
|1.3067
|1.3072
|1.3017
|3761
|2005.03.22 20:57
|sell stop
|973
|1.00
|1.3062
|1.3067
|1.3012
|3762
|2005.03.22 20:57
|sell stop
|974
|1.00
|1.3057
|1.3062
|1.3007
|3763
|2005.03.22 20:57
|sell stop
|975
|1.00
|1.3052
|1.3057
|1.3002
|3764
|2005.03.22 21:05
|sell
|971
|1.00
|1.3072
|1.3077
|1.3022
|3765
|2005.03.22 21:05
|sell
|972
|1.00
|1.3067
|1.3072
|1.3017
|3766
|2005.03.22 21:05
|modify
|971
|1.00
|1.3072
|1.3071
|1.3022
|3767
|2005.03.22 21:05
|sell
|973
|1.00
|1.3062
|1.3067
|1.3012
|3768
|2005.03.22 21:05
|modify
|971
|1.00
|1.3072
|1.3069
|1.3022
|3769
|2005.03.22 21:05
|s/l
|973
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3012
|-50.00
|1561.85
|3770
|2005.03.22 21:06
|modify
|971
|1.00
|1.3072
|1.3069
|1.3022
|3771
|2005.03.22 21:06
|modify
|971
|1.00
|1.3072
|1.3067
|1.3022
|3772
|2005.03.22 21:06
|modify
|971
|1.00
|1.3072
|1.3066
|1.3022
|3773
|2005.03.22 21:06
|sell
|974
|1.00
|1.3057
|1.3062
|1.3007
|3774
|2005.03.22 21:06
|modify
|971
|1.00
|1.3072
|1.3064
|1.3022
|3775
|2005.03.22 21:07
|modify
|971
|1.00
|1.3072
|1.3063
|1.3022
|3776
|2005.03.22 21:07
|modify
|971
|1.00
|1.3072
|1.3062
|1.3022
|3777
|2005.03.22 21:07
|modify
|971
|1.00
|1.3072
|1.3061
|1.3022
|3778
|2005.03.22 21:07
|modify
|972
|1.00
|1.3067
|1.3063
|1.3017
|3779
|2005.03.22 21:07
|s/l
|971
|1.00
|1.3061
|1.3061
|1.3022
|110.00
|1671.85
|3780
|2005.03.22 21:08
|s/l
|974
|1.00
|1.3062
|1.3062
|1.3007
|-50.00
|1621.85
|3781
|2005.03.22 21:08
|s/l
|972
|1.00
|1.3063
|1.3063
|1.3017
|40.00
|1661.85
|3782
|2005.03.23 10:08
|sell
|975
|1.00
|1.3052
|1.3057
|1.3002
|3783
|2005.03.23 10:12
|s/l
|975
|1.00
|1.3057
|1.3057
|1.3002
|-50.00
|1611.85
|3784
|2005.03.24 10:06
|buy stop
|976
|1.00
|1.3036
|1.3031
|1.3086
|3785
|2005.03.24 10:06
|buy stop
|977
|1.00
|1.3041
|1.3036
|1.3091
|3786
|2005.03.24 10:06
|buy stop
|978
|1.00
|1.3046
|1.3041
|1.3096
|3787
|2005.03.24 10:06
|buy stop
|979
|1.00
|1.3051
|1.3046
|1.3101
|3788
|2005.03.24 10:06
|buy stop
|980
|1.00
|1.3056
|1.3051
|1.3106
|3789
|2005.03.25 10:06
|expiration
|976
|1.00
|1.3036
|1.3031
|1.3086
|3790
|2005.03.25 10:06
|expiration
|977
|1.00
|1.3041
|1.3036
|1.3091
|3791
|2005.03.25 10:06
|expiration
|978
|1.00
|1.3046
|1.3041
|1.3096
|3792
|2005.03.25 10:06
|expiration
|979
|1.00
|1.3051
|1.3046
|1.3101
|3793
|2005.03.25 10:06
|expiration
|980
|1.00
|1.3056
|1.3051
|1.3106
|3794
|2005.03.25 10:06
|buy stop
|981
|1.00
|1.2975
|1.2970
|1.3025
|3795
|2005.03.25 10:06
|buy stop
|982
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|3796
|2005.03.25 10:06
|buy stop
|983
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|3797
|2005.03.25 10:06
|buy stop
|984
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|3798
|2005.03.25 10:06
|buy stop
|985
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|3799
|2005.03.28 00:00
|expiration
|981
|1.00
|1.2975
|1.2970
|1.3025
|3800
|2005.03.28 00:00
|expiration
|982
|1.00
|1.2980
|1.2975
|1.3030
|3801
|2005.03.28 00:00
|expiration
|983
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|3802
|2005.03.28 00:00
|expiration
|984
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|3803
|2005.03.28 00:00
|expiration
|985
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|3804
|2005.03.28 01:09
|sell stop
|986
|1.00
|1.2946
|1.2951
|1.2896
|3805
|2005.03.28 01:09
|sell stop
|987
|1.00
|1.2941
|1.2946
|1.2891
|3806
|2005.03.28 01:09
|sell stop
|988
|1.00
|1.2936
|1.2941
|1.2886
|3807
|2005.03.28 01:09
|sell stop
|989
|1.00
|1.2931
|1.2936
|1.2881
|3808
|2005.03.28 01:09
|sell stop
|990
|1.00
|1.2926
|1.2931
|1.2876
|3809
|2005.03.28 01:27
|sell
|986
|1.00
|1.2946
|1.2951
|1.2896
|3810
|2005.03.28 01:29
|s/l
|986
|1.00
|1.2951
|1.2951
|1.2896
|-50.00
|1561.85
|3811
|2005.03.28 02:45
|sell
|987
|1.00
|1.2941
|1.2946
|1.2891
|3812
|2005.03.28 02:55
|sell
|988
|1.00
|1.2936
|1.2941
|1.2886
|3813
|2005.03.28 02:55
|sell
|989
|1.00
|1.2931
|1.2936
|1.2881
|3814
|2005.03.28 02:55
|modify
|987
|1.00
|1.2941
|1.2939
|1.2891
|3815
|2005.03.28 02:56
|s/l
|989
|1.00
|1.2936
|1.2936
|1.2881
|-50.00
|1511.85
|3816
|2005.03.28 02:59
|modify
|987
|1.00
|1.2941
|1.2938
|1.2891
|3817
|2005.03.28 02:59
|modify
|987
|1.00
|1.2941
|1.2936
|1.2891
|3818
|2005.03.28 02:59
|modify
|987
|1.00
|1.2941
|1.2935
|1.2891
|3819
|2005.03.28 03:00
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2936
|1.2886
|3820
|2005.03.28 03:00
|modify
|987
|1.00
|1.2941
|1.2935
|1.2891
|3821
|2005.03.28 03:00
|sell
|990
|1.00
|1.2926
|1.2931
|1.2876
|3822
|2005.03.28 03:00
|modify
|987
|1.00
|1.2941
|1.2933
|1.2891
|3823
|2005.03.28 03:00
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2934
|1.2886
|3824
|2005.03.28 03:01
|s/l
|990
|1.00
|1.2931
|1.2931
|1.2876
|-50.00
|1461.85
|3825
|2005.03.28 03:02
|s/l
|987
|1.00
|1.2933
|1.2933
|1.2891
|80.00
|1541.85
|3826
|2005.03.28 03:08
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2933
|1.2886
|3827
|2005.03.28 03:16
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2933
|1.2886
|3828
|2005.03.28 03:16
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2932
|1.2886
|3829
|2005.03.28 03:16
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2929
|1.2886
|3830
|2005.03.28 03:16
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2926
|1.2886
|3831
|2005.03.28 03:16
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2924
|1.2886
|3832
|2005.03.28 03:16
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2921
|1.2886
|3833
|2005.03.28 03:16
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2919
|1.2886
|3834
|2005.03.28 03:17
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2918
|1.2886
|3835
|2005.03.28 03:17
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2916
|1.2886
|3836
|2005.03.28 03:17
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2914
|1.2886
|3837
|2005.03.28 03:17
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2912
|1.2886
|3838
|2005.03.28 03:17
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2911
|1.2886
|3839
|2005.03.28 03:17
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2909
|1.2886
|3840
|2005.03.28 03:18
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2909
|1.2886
|3841
|2005.03.28 03:19
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2908
|1.2886
|3842
|2005.03.28 03:23
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2907
|1.2886
|3843
|2005.03.28 03:24
|modify
|988
|1.00
|1.2936
|1.2906
|1.2886
|3844
|2005.03.28 03:26
|s/l
|988
|1.00
|1.2906
|1.2906
|1.2886
|300.00
|1841.85
|3845
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|991
|1.00
|1.2922
|1.2917
|1.2972
|3846
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|992
|1.00
|1.2927
|1.2922
|1.2977
|3847
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|993
|1.00
|1.2932
|1.2927
|1.2982
|3848
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|994
|1.00
|1.2937
|1.2932
|1.2987
|3849
|2005.03.29 03:00
|buy stop
|995
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|3850
|2005.03.29 03:06
|buy
|991
|1.00
|1.2922
|1.2917
|1.2972
|3851
|2005.03.29 03:13
|buy
|992
|1.00
|1.2927
|1.2922
|1.2977
|3852
|2005.03.29 03:54
|s/l
|992
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.2977
|-50.00
|1791.85
|3853
|2005.03.29 04:03
|s/l
|991
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.2972
|-50.00
|1741.85
|3854
|2005.03.29 04:48
|buy
|993
|1.00
|1.2932
|1.2927
|1.2982
|3855
|2005.03.29 04:50
|buy
|994
|1.00
|1.2937
|1.2932
|1.2987
|3856
|2005.03.29 04:51
|modify
|993
|1.00
|1.2932
|1.2932
|1.2982
|3857
|2005.03.29 04:51
|modify
|993
|1.00
|1.2932
|1.2933
|1.2982
|3858
|2005.03.29 04:51
|buy
|995
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2992
|3859
|2005.03.29 04:51
|modify
|993
|1.00
|1.2932
|1.2934
|1.2982
|3860
|2005.03.29 04:52
|modify
|993
|1.00
|1.2932
|1.2935
|1.2982
|3861
|2005.03.29 04:52
|modify
|993
|1.00
|1.2932
|1.2936
|1.2982
|3862
|2005.03.29 04:59
|s/l
|993
|1.00
|1.2936
|1.2936
|1.2982
|40.00
|1781.85
|3863
|2005.03.29 04:59
|s/l
|995
|1.00
|1.2937
|1.2937
|1.2992
|-50.00
|1731.85
|3864
|2005.03.29 05:08
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2938
|1.2987
|3865
|2005.03.29 05:09
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2939
|1.2987
|3866
|2005.03.29 05:09
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2940
|1.2987
|3867
|2005.03.29 05:09
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2941
|1.2987
|3868
|2005.03.29 05:09
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2942
|1.2987
|3869
|2005.03.29 05:09
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2943
|1.2987
|3870
|2005.03.29 05:09
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2944
|1.2987
|3871
|2005.03.29 05:09
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2945
|1.2987
|3872
|2005.03.29 05:09
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2946
|1.2987
|3873
|2005.03.29 05:09
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2947
|1.2987
|3874
|2005.03.29 05:11
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2947
|1.2987
|3875
|2005.03.29 05:11
|modify
|994
|1.00
|1.2937
|1.2948
|1.2987
|3876
|2005.03.29 05:11
|s/l
|994
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2987
|110.00
|1841.85
|3877
|2005.03.29 16:00
|sell stop
|996
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|3878
|2005.03.29 16:00
|sell stop
|997
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|3879
|2005.03.29 16:00
|sell stop
|998
|1.00
|1.2896
|1.2901
|1.2846
|3880
|2005.03.29 16:00
|sell stop
|999
|1.00
|1.2891
|1.2896
|1.2841
|3881
|2005.03.29 16:00
|sell stop
|1000
|1.00
|1.2886
|1.2891
|1.2836
|3882
|2005.03.29 16:02
|sell
|996
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|3883
|2005.03.29 16:02
|s/l
|996
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.2856
|-50.00
|1791.85
|3884
|2005.03.29 16:33
|sell
|997
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|3885
|2005.03.29 16:33
|s/l
|997
|1.00
|1.2906
|1.2906
|1.2851
|-50.00
|1741.85
|3886
|2005.03.30 16:00
|expiration
|998
|1.00
|1.2896
|1.2901
|1.2846
|3887
|2005.03.30 16:00
|expiration
|999
|1.00
|1.2891
|1.2896
|1.2841
|3888
|2005.03.30 16:00
|expiration
|1000
|1.00
|1.2886
|1.2891
|1.2836
|3889
|2005.03.30 21:17
|sell stop
|1001
|1.00
|1.2927
|1.2932
|1.2877
|3890
|2005.03.30 21:17
|sell stop
|1002
|1.00
|1.2922
|1.2927
|1.2872
|3891
|2005.03.30 21:17
|sell stop
|1003
|1.00
|1.2917
|1.2922
|1.2867
|3892
|2005.03.30 21:17
|sell stop
|1004
|1.00
|1.2912
|1.2917
|1.2862
|3893
|2005.03.30 21:17
|sell stop
|1005
|1.00
|1.2907
|1.2912
|1.2857
|3894
|2005.03.30 22:09
|sell
|1001
|1.00
|1.2927
|1.2932
|1.2877
|3895
|2005.03.30 22:11
|sell
|1002
|1.00
|1.2922
|1.2927
|1.2872
|3896
|2005.03.30 22:11
|s/l
|1002
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2872
|-50.00
|1691.85
|3897
|2005.03.30 22:40
|modify
|1001
|1.00
|1.2927
|1.2926
|1.2877
|3898
|2005.03.30 22:40
|sell
|1003
|1.00
|1.2917
|1.2922
|1.2867
|3899
|2005.03.30 22:40
|modify
|1001
|1.00
|1.2927
|1.2925
|1.2877
|3900
|2005.03.30 22:40
|modify
|1001
|1.00
|1.2927
|1.2924
|1.2877
|3901
|2005.03.30 22:42
|modify
|1001
|1.00
|1.2927
|1.2923
|1.2877
|3902
|2005.03.30 22:42
|modify
|1001
|1.00
|1.2927
|1.2922
|1.2877
|3903
|2005.03.30 22:46
|s/l
|1001
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.2877
|50.00
|1741.85
|3904
|2005.03.30 22:46
|s/l
|1003
|1.00
|1.2922
|1.2922
|1.2867
|-50.00
|1691.85
|3905
|2005.03.30 22:54
|sell
|1004
|1.00
|1.2912
|1.2917
|1.2862
|3906
|2005.03.30 22:55
|s/l
|1004
|1.00
|1.2917
|1.2917
|1.2862
|-50.00
|1641.85
|3907
|2005.03.31 21:17
|expiration
|1005
|1.00
|1.2907
|1.2912
|1.2857
|3908
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|1006
|1.00
|1.2950
|1.2955
|1.2900
|3909
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|1007
|1.00
|1.2945
|1.2950
|1.2895
|3910
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|1008
|1.00
|1.2940
|1.2945
|1.2890
|3911
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|1009
|1.00
|1.2935
|1.2940
|1.2885
|3912
|2005.04.01 05:00
|sell stop
|1010
|1.00
|1.2930
|1.2935
|1.2880
|3913
|2005.04.01 17:00
|sell
|1006
|1.00
|1.2950
|1.2955
|1.2900
|3914
|2005.04.01 17:00
|sell
|1007
|1.00
|1.2945
|1.2950
|1.2895
|3915
|2005.04.01 17:00
|sell
|1008
|1.00
|1.2940
|1.2945
|1.2890
|3916
|2005.04.01 17:00
|modify
|1006
|1.00
|1.2950
|1.2948
|1.2900
|3917
|2005.04.01 17:00
|modify
|1006
|1.00
|1.2950
|1.2944
|1.2900
|3918
|2005.04.01 17:00
|sell
|1009
|1.00
|1.2935
|1.2940
|1.2885
|3919
|2005.04.01 17:00
|modify
|1006
|1.00
|1.2950
|1.2941
|1.2900
|3920
|2005.04.01 17:00
|sell
|1010
|1.00
|1.2930
|1.2935
|1.2880
|3921
|2005.04.01 17:00
|modify
|1006
|1.00
|1.2950
|1.2937
|1.2900
|3922
|2005.04.01 17:00
|modify
|1006
|1.00
|1.2950
|1.2934
|1.2900
|3923
|2005.04.01 17:00
|modify
|1006
|1.00
|1.2950
|1.2930
|1.2900
|3924
|2005.04.01 17:00
|modify
|1006
|1.00
|1.2950
|1.2927
|1.2900
|3925
|2005.04.01 17:00
|modify
|1007
|1.00
|1.2945
|1.2928
|1.2895
|3926
|2005.04.01 17:00
|modify
|1008
|1.00
|1.2940
|1.2929
|1.2890
|3927
|2005.04.01 17:00
|modify
|1009
|1.00
|1.2935
|1.2930
|1.2885
|3928
|2005.04.01 17:01
|s/l
|1006
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2900
|230.00
|1871.85
|3929
|2005.04.01 17:01
|s/l
|1007
|1.00
|1.2928
|1.2928
|1.2895
|170.00
|2041.85
|3930
|2005.04.01 17:01
|s/l
|1008
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2890
|110.00
|2151.85
|3931
|2005.04.01 17:01
|s/l
|1009
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2885
|50.00
|2201.85
|3932
|2005.04.01 17:02
|modify
|1010
|1.00
|1.2930
|1.2929
|1.2880
|3933
|2005.04.01 17:02
|s/l
|1010
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2880
|10.00
|2211.85
|3934
|2005.04.01 17:02
|sell stop
|1011
|1.00
|1.2921
|1.2926
|1.2871
|3935
|2005.04.01 17:02
|sell stop
|1012
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|3936
|2005.04.01 17:02
|sell stop
|1013
|1.00
|1.2911
|1.2916
|1.2861
|3937
|2005.04.01 17:02
|sell stop
|1014
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|3938
|2005.04.01 17:02
|sell stop
|1015
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|3939
|2005.04.01 17:08
|sell
|1011
|1.00
|1.2921
|1.2926
|1.2871
|3940
|2005.04.01 17:08
|sell
|1012
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|3941
|2005.04.01 17:09
|modify
|1011
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2871
|3942
|2005.04.01 17:09
|modify
|1011
|1.00
|1.2921
|1.2920
|1.2871
|3943
|2005.04.01 17:09
|sell
|1013
|1.00
|1.2911
|1.2916
|1.2861
|3944
|2005.04.01 17:09
|modify
|1011
|1.00
|1.2921
|1.2919
|1.2871
|3945
|2005.04.01 17:09
|modify
|1011
|1.00
|1.2921
|1.2918
|1.2871
|3946
|2005.04.01 17:09
|s/l
|1013
|1.00
|1.2916
|1.2916
|1.2861
|-50.00
|2161.85
|3947
|2005.04.01 17:09
|s/l
|1011
|1.00
|1.2918
|1.2918
|1.2871
|30.00
|2191.85
|3948
|2005.04.01 17:09
|s/l
|1012
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2866
|-50.00
|2141.85
|3949
|2005.04.01 17:11
|sell
|1014
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|3950
|2005.04.01 17:12
|s/l
|1014
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.2856
|-50.00
|2091.85
|3951
|2005.04.01 17:13
|sell
|1015
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|3952
|2005.04.01 17:14
|s/l
|1015
|1.00
|1.2906
|1.2906
|1.2851
|-50.00
|2041.85
|3953
|2005.04.01 17:14
|sell stop
|1016
|1.00
|1.2898
|1.2903
|1.2848
|3954
|2005.04.01 17:14
|sell stop
|1017
|1.00
|1.2893
|1.2898
|1.2843
|3955
|2005.04.01 17:14
|sell stop
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2893
|1.2838
|3956
|2005.04.01 17:14
|sell stop
|1019
|1.00
|1.2883
|1.2888
|1.2833
|3957
|2005.04.01 17:14
|sell stop
|1020
|1.00
|1.2878
|1.2883
|1.2828
|3958
|2005.04.01 17:15
|sell
|1016
|1.00
|1.2898
|1.2903
|1.2848
|3959
|2005.04.01 17:16
|sell
|1017
|1.00
|1.2893
|1.2898
|1.2843
|3960
|2005.04.01 17:16
|s/l
|1017
|1.00
|1.2898
|1.2898
|1.2843
|-50.00
|1991.85
|3961
|2005.04.01 17:17
|s/l
|1016
|1.00
|1.2903
|1.2903
|1.2848
|-50.00
|1941.85
|3962
|2005.04.01 17:22
|sell
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2893
|1.2838
|3963
|2005.04.01 17:24
|sell
|1019
|1.00
|1.2883
|1.2888
|1.2833
|3964
|2005.04.01 17:25
|s/l
|1019
|1.00
|1.2888
|1.2888
|1.2833
|-50.00
|1891.85
|3965
|2005.04.01 17:25
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2887
|1.2838
|3966
|2005.04.01 17:25
|sell
|1020
|1.00
|1.2878
|1.2883
|1.2828
|3967
|2005.04.01 17:25
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2886
|1.2838
|3968
|2005.04.01 17:25
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2885
|1.2838
|3969
|2005.04.01 17:25
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2884
|1.2838
|3970
|2005.04.01 17:26
|s/l
|1020
|1.00
|1.2883
|1.2883
|1.2828
|-50.00
|1841.85
|3971
|2005.04.01 17:26
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2884
|1.2838
|3972
|2005.04.01 17:27
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2883
|1.2838
|3973
|2005.04.01 17:27
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2882
|1.2838
|3974
|2005.04.01 17:27
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2881
|1.2838
|3975
|2005.04.01 17:27
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2880
|1.2838
|3976
|2005.04.01 17:27
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2879
|1.2838
|3977
|2005.04.01 17:27
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2878
|1.2838
|3978
|2005.04.01 17:27
|modify
|1018
|1.00
|1.2888
|1.2877
|1.2838
|3979
|2005.04.01 17:28
|s/l
|1018
|1.00
|1.2877
|1.2877
|1.2838
|110.00
|1951.85
|3980
|2005.04.01 17:28
|sell stop
|1021
|1.00
|1.2870
|1.2875
|1.2820
|3981
|2005.04.01 17:28
|sell stop
|1022
|1.00
|1.2865
|1.2870
|1.2815
|3982
|2005.04.01 17:28
|sell stop
|1023
|1.00
|1.2860
|1.2865
|1.2810
|3983
|2005.04.01 17:28
|sell stop
|1024
|1.00
|1.2855
|1.2860
|1.2805
|3984
|2005.04.01 17:28
|sell stop
|1025
|1.00
|1.2850
|1.2855
|1.2800
|3985
|2005.04.01 17:49
|sell
|1021
|1.00
|1.2870
|1.2875
|1.2820
|3986
|2005.04.01 17:49
|s/l
|1021
|1.00
|1.2875
|1.2875
|1.2820
|-50.00
|1901.85
|3987
|2005.04.04 00:00
|expiration
|1022
|1.00
|1.2865
|1.2870
|1.2815
|3988
|2005.04.04 00:00
|expiration
|1023
|1.00
|1.2860
|1.2865
|1.2810
|3989
|2005.04.04 00:00
|expiration
|1024
|1.00
|1.2855
|1.2860
|1.2805
|3990
|2005.04.04 00:00
|expiration
|1025
|1.00
|1.2850
|1.2855
|1.2800
|3991
|2005.04.05 15:26
|buy stop
|1026
|1.00
|1.2863
|1.2858
|1.2913
|3992
|2005.04.05 15:26
|buy stop
|1027
|1.00
|1.2868
|1.2863
|1.2918
|3993
|2005.04.05 15:26
|buy stop
|1028
|1.00
|1.2873
|1.2868
|1.2923
|3994
|2005.04.05 15:26
|buy stop
|1029
|1.00
|1.2878
|1.2873
|1.2928
|3995
|2005.04.05 15:26
|buy stop
|1030
|1.00
|1.2883
|1.2878
|1.2933
|3996
|2005.04.05 15:30
|buy
|1026
|1.00
|1.2863
|1.2858
|1.2913
|3997
|2005.04.05 15:32
|s/l
|1026
|1.00
|1.2858
|1.2858
|1.2913
|-50.00
|1851.85
|3998
|2005.04.05 20:54
|buy
|1027
|1.00
|1.2868
|1.2863
|1.2918
|3999
|2005.04.05 20:56
|buy
|1028
|1.00
|1.2873
|1.2868
|1.2923
|4000
|2005.04.05 20:59
|s/l
|1028
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2923
|-50.00
|1801.85
|4001
|2005.04.05 21:11
|s/l
|1027
|1.00
|1.2863
|1.2863
|1.2918
|-50.00
|1751.85
|4002
|2005.04.05 22:54
|buy
|1029
|1.00
|1.2878
|1.2873
|1.2928
|4003
|2005.04.05 22:56
|s/l
|1029
|1.00
|1.2873
|1.2873
|1.2928
|-50.00
|1701.85
|4004
|2005.04.06 04:55
|buy
|1030
|1.00
|1.2883
|1.2878
|1.2933
|4005
|2005.04.06 05:00
|s/l
|1030
|1.00
|1.2878
|1.2878
|1.2933
|-50.00
|1651.85
|4006
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|1031
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|4007
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|1032
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|4008
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|1033
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|4009
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|1034
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|4010
|2005.04.06 15:00
|sell stop
|1035
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|4011
|2005.04.06 16:35
|sell
|1031
|1.00
|1.2848
|1.2853
|1.2798
|4012
|2005.04.06 16:50
|sell
|1032
|1.00
|1.2843
|1.2848
|1.2793
|4013
|2005.04.06 16:54
|s/l
|1032
|1.00
|1.2848
|1.2848
|1.2793
|-50.00
|1601.85
|4014
|2005.04.06 16:55
|s/l
|1031
|1.00
|1.2853
|1.2853
|1.2798
|-50.00
|1551.85
|4015
|2005.04.07 15:00
|expiration
|1033
|1.00
|1.2838
|1.2843
|1.2788
|4016
|2005.04.07 15:00
|expiration
|1034
|1.00
|1.2833
|1.2838
|1.2783
|4017
|2005.04.07 15:00
|expiration
|1035
|1.00
|1.2828
|1.2833
|1.2778
|4018
|2005.04.07 19:09
|sell stop
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|4019
|2005.04.07 19:09
|sell stop
|1037
|1.00
|1.2872
|1.2877
|1.2822
|4020
|2005.04.07 19:09
|sell stop
|1038
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|4021
|2005.04.07 19:09
|sell stop
|1039
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|4022
|2005.04.07 19:09
|sell stop
|1040
|1.00
|1.2857
|1.2862
|1.2807
|4023
|2005.04.07 19:18
|sell
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|4024
|2005.04.07 19:19
|sell
|1037
|1.00
|1.2872
|1.2877
|1.2822
|4025
|2005.04.07 19:20
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2877
|1.2827
|4026
|2005.04.07 19:20
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2876
|1.2827
|4027
|2005.04.07 19:22
|sell
|1038
|1.00
|1.2867
|1.2872
|1.2817
|4028
|2005.04.07 19:22
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2875
|1.2827
|4029
|2005.04.07 19:22
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2874
|1.2827
|4030
|2005.04.07 19:22
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2873
|1.2827
|4031
|2005.04.07 19:22
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2872
|1.2827
|4032
|2005.04.07 19:22
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2871
|1.2827
|4033
|2005.04.07 19:22
|sell
|1039
|1.00
|1.2862
|1.2867
|1.2812
|4034
|2005.04.07 19:22
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2870
|1.2827
|4035
|2005.04.07 19:22
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2869
|1.2827
|4036
|2005.04.07 19:22
|modify
|1036
|1.00
|1.2877
|1.2868
|1.2827
|4037
|2005.04.07 19:22
|modify
|1037
|1.00
|1.2872
|1.2869
|1.2822
|4038
|2005.04.07 19:22
|s/l
|1039
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2812
|-50.00
|1501.85
|4039
|2005.04.07 19:22
|s/l
|1036
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2827
|90.00
|1591.85
|4040
|2005.04.07 19:22
|s/l
|1037
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2822
|30.00
|1621.85
|4041
|2005.04.07 19:23
|s/l
|1038
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2817
|-50.00
|1571.85
|4042
|2005.04.07 19:30
|sell
|1040
|1.00
|1.2857
|1.2862
|1.2807
|4043
|2005.04.07 19:31
|s/l
|1040
|1.00
|1.2862
|1.2862
|1.2807
|-50.00
|1521.85
|4044
|2005.04.07 19:31
|sell stop
|1041
|1.00
|1.2854
|1.2859
|1.2804
|4045
|2005.04.07 19:31
|sell stop
|1042
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|4046
|2005.04.07 19:31
|sell stop
|1043
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|4047
|2005.04.07 19:31
|sell stop
|1044
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|4048
|2005.04.07 19:31
|sell stop
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|4049
|2005.04.07 19:32
|sell
|1041
|1.00
|1.2854
|1.2859
|1.2804
|4050
|2005.04.07 19:33
|s/l
|1041
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2804
|-50.00
|1471.85
|4051
|2005.04.07 19:40
|sell
|1042
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|4052
|2005.04.07 19:40
|s/l
|1042
|1.00
|1.2854
|1.2854
|1.2799
|-50.00
|1421.85
|4053
|2005.04.08 00:13
|sell
|1043
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|4054
|2005.04.08 00:32
|s/l
|1043
|1.00
|1.2849
|1.2849
|1.2794
|-50.00
|1371.85
|4055
|2005.04.08 01:58
|sell
|1044
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|4056
|2005.04.08 01:58
|sell
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|4057
|2005.04.08 02:00
|modify
|1044
|1.00
|1.2839
|1.2839
|1.2789
|4058
|2005.04.08 02:00
|modify
|1044
|1.00
|1.2839
|1.2838
|1.2789
|4059
|2005.04.08 02:00
|modify
|1044
|1.00
|1.2839
|1.2837
|1.2789
|4060
|2005.04.08 02:00
|modify
|1044
|1.00
|1.2839
|1.2836
|1.2789
|4061
|2005.04.08 02:00
|modify
|1044
|1.00
|1.2839
|1.2835
|1.2789
|4062
|2005.04.08 02:00
|modify
|1044
|1.00
|1.2839
|1.2834
|1.2789
|4063
|2005.04.08 02:02
|s/l
|1044
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2789
|50.00
|1421.85
|4064
|2005.04.08 02:06
|modify
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2784
|4065
|2005.04.08 02:06
|modify
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2833
|1.2784
|4066
|2005.04.08 02:08
|modify
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2833
|1.2784
|4067
|2005.04.08 02:08
|modify
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2832
|1.2784
|4068
|2005.04.08 02:08
|modify
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2831
|1.2784
|4069
|2005.04.08 02:08
|modify
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2830
|1.2784
|4070
|2005.04.08 02:10
|modify
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2829
|1.2784
|4071
|2005.04.08 02:11
|modify
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2827
|1.2784
|4072
|2005.04.08 02:11
|modify
|1045
|1.00
|1.2834
|1.2826
|1.2784
|4073
|2005.04.08 02:15
|s/l
|1045
|1.00
|1.2826
|1.2826
|1.2784
|80.00
|1501.85
|4074
|2005.04.08 17:13
|buy stop
|1046
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|4075
|2005.04.08 17:13
|buy stop
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|4076
|2005.04.08 17:13
|buy stop
|1048
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|4077
|2005.04.08 17:13
|buy stop
|1049
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|4078
|2005.04.08 17:13
|buy stop
|1050
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|4079
|2005.04.08 17:17
|buy
|1046
|1.00
|1.2861
|1.2856
|1.2911
|4080
|2005.04.08 17:18
|buy
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|4081
|2005.04.08 17:19
|modify
|1046
|1.00
|1.2861
|1.2862
|1.2911
|4082
|2005.04.08 17:19
|buy
|1048
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|4083
|2005.04.08 17:19
|modify
|1046
|1.00
|1.2861
|1.2863
|1.2911
|4084
|2005.04.08 17:19
|modify
|1046
|1.00
|1.2861
|1.2864
|1.2911
|4085
|2005.04.08 17:19
|modify
|1046
|1.00
|1.2861
|1.2865
|1.2911
|4086
|2005.04.08 17:19
|modify
|1046
|1.00
|1.2861
|1.2866
|1.2911
|4087
|2005.04.08 17:19
|modify
|1046
|1.00
|1.2861
|1.2867
|1.2911
|4088
|2005.04.08 17:20
|s/l
|1046
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2911
|60.00
|1561.85
|4089
|2005.04.08 17:20
|s/l
|1048
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.2921
|-50.00
|1511.85
|4090
|2005.04.08 17:22
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2867
|1.2916
|4091
|2005.04.08 17:23
|buy
|1049
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|4092
|2005.04.08 17:23
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2868
|1.2916
|4093
|2005.04.08 17:23
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2870
|1.2916
|4094
|2005.04.08 17:23
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2871
|1.2916
|4095
|2005.04.08 17:23
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2872
|1.2916
|4096
|2005.04.08 17:23
|buy
|1050
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|4097
|2005.04.08 17:23
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2873
|1.2916
|4098
|2005.04.08 17:23
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2875
|1.2916
|4099
|2005.04.08 17:23
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2876
|1.2916
|4100
|2005.04.08 17:24
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2877
|1.2916
|4101
|2005.04.08 17:24
|modify
|1049
|1.00
|1.2876
|1.2876
|1.2926
|4102
|2005.04.08 17:25
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2877
|1.2916
|4103
|2005.04.08 17:25
|modify
|1047
|1.00
|1.2866
|1.2878
|1.2916
|4104
|2005.04.08 17:25
|modify
|1049
|1.00
|1.2876
|1.2877
|1.2926
|4105
|2005.04.08 17:26
|s/l
|1047
|1.00
|1.2878
|1.2878
|1.2916
|119.99
|1631.84
|4106
|2005.04.08 17:26
|s/l
|1049
|1.00
|1.2877
|1.2877
|1.2926
|10.00
|1641.84
|4107
|2005.04.08 17:26
|s/l
|1050
|1.00
|1.2876
|1.2876
|1.2931
|-50.00
|1591.84
|4108
|2005.04.08 17:26
|buy stop
|1051
|1.00
|1.2884
|1.2879
|1.2934
|4109
|2005.04.08 17:26
|buy stop
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2884
|1.2939
|4110
|2005.04.08 17:26
|buy stop
|1053
|1.00
|1.2894
|1.2889
|1.2944
|4111
|2005.04.08 17:26
|buy stop
|1054
|1.00
|1.2899
|1.2894
|1.2949
|4112
|2005.04.08 17:26
|buy stop
|1055
|1.00
|1.2904
|1.2899
|1.2954
|4113
|2005.04.08 17:28
|buy
|1051
|1.00
|1.2884
|1.2879
|1.2934
|4114
|2005.04.08 17:29
|s/l
|1051
|1.00
|1.2879
|1.2879
|1.2934
|-50.00
|1541.84
|4115
|2005.04.08 17:38
|buy
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2884
|1.2939
|4116
|2005.04.08 17:40
|buy
|1053
|1.00
|1.2894
|1.2889
|1.2944
|4117
|2005.04.08 17:41
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2889
|1.2939
|4118
|2005.04.08 17:41
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2890
|1.2939
|4119
|2005.04.08 17:41
|buy
|1054
|1.00
|1.2899
|1.2894
|1.2949
|4120
|2005.04.08 17:41
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2891
|1.2939
|4121
|2005.04.08 17:41
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2892
|1.2939
|4122
|2005.04.08 17:41
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2893
|1.2939
|4123
|2005.04.08 17:41
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2894
|1.2939
|4124
|2005.04.08 17:41
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2895
|1.2939
|4125
|2005.04.08 17:41
|buy
|1055
|1.00
|1.2904
|1.2899
|1.2954
|4126
|2005.04.08 17:41
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2896
|1.2939
|4127
|2005.04.08 17:41
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2897
|1.2939
|4128
|2005.04.08 17:41
|modify
|1053
|1.00
|1.2894
|1.2896
|1.2944
|4129
|2005.04.08 17:41
|s/l
|1055
|1.00
|1.2899
|1.2899
|1.2954
|-50.00
|1491.84
|4130
|2005.04.08 17:42
|modify
|1052
|1.00
|1.2889
|1.2897
|1.2939
|4131
|2005.04.08 17:42
|s/l
|1052
|1.00
|1.2897
|1.2897
|1.2939
|80.00
|1571.84
|4132
|2005.04.08 17:43
|s/l
|1053
|1.00
|1.2896
|1.2896
|1.2944
|20.00
|1591.84
|4133
|2005.04.08 17:43
|s/l
|1054
|1.00
|1.2894
|1.2894
|1.2949
|-50.00
|1541.84
|4134
|2005.04.08 17:43
|buy stop
|1056
|1.00
|1.2902
|1.2897
|1.2952
|4135
|2005.04.08 17:43
|buy stop
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2902
|1.2957
|4136
|2005.04.08 17:43
|buy stop
|1058
|1.00
|1.2912
|1.2907
|1.2962
|4137
|2005.04.08 17:43
|buy stop
|1059
|1.00
|1.2917
|1.2912
|1.2967
|4138
|2005.04.08 17:43
|buy stop
|1060
|1.00
|1.2922
|1.2917
|1.2972
|4139
|2005.04.08 17:44
|buy
|1056
|1.00
|1.2902
|1.2897
|1.2952
|4140
|2005.04.08 17:45
|s/l
|1056
|1.00
|1.2897
|1.2897
|1.2952
|-50.00
|1491.84
|4141
|2005.04.08 17:54
|buy
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2902
|1.2957
|4142
|2005.04.08 17:55
|buy
|1058
|1.00
|1.2912
|1.2907
|1.2962
|4143
|2005.04.08 17:55
|s/l
|1058
|1.00
|1.2907
|1.2907
|1.2962
|-50.00
|1441.84
|4144
|2005.04.08 18:00
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2907
|1.2957
|4145
|2005.04.08 18:00
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2908
|1.2957
|4146
|2005.04.08 18:00
|buy
|1059
|1.00
|1.2917
|1.2912
|1.2967
|4147
|2005.04.08 18:00
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2909
|1.2957
|4148
|2005.04.08 18:00
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2910
|1.2957
|4149
|2005.04.08 18:00
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2911
|1.2957
|4150
|2005.04.08 18:00
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2912
|1.2957
|4151
|2005.04.08 18:00
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2913
|1.2957
|4152
|2005.04.08 18:00
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2914
|1.2957
|4153
|2005.04.08 18:01
|buy
|1060
|1.00
|1.2922
|1.2917
|1.2972
|4154
|2005.04.08 18:01
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2914
|1.2957
|4155
|2005.04.08 18:01
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2915
|1.2957
|4156
|2005.04.08 18:02
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2915
|1.2957
|4157
|2005.04.08 18:02
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2916
|1.2957
|4158
|2005.04.08 18:02
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2917
|1.2957
|4159
|2005.04.08 18:02
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2918
|1.2957
|4160
|2005.04.08 18:03
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2919
|1.2957
|4161
|2005.04.08 18:03
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2920
|1.2957
|4162
|2005.04.08 18:03
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2921
|1.2957
|4163
|2005.04.08 18:03
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2922
|1.2957
|4164
|2005.04.08 18:03
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2923
|1.2957
|4165
|2005.04.08 18:04
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2924
|1.2957
|4166
|2005.04.08 18:04
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2925
|1.2957
|4167
|2005.04.08 18:04
|modify
|1057
|1.00
|1.2907
|1.2926
|1.2957
|4168
|2005.04.08 18:04
|modify
|1059
|1.00
|1.2917
|1.2925
|1.2967
|4169
|2005.04.08 18:04
|modify
|1060
|1.00
|1.2922
|1.2924
|1.2972
|4170
|2005.04.08 18:04
|s/l
|1057
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.2957
|190.00
|1631.84
|4171
|2005.04.08 18:04
|s/l
|1059
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2967
|80.00
|1711.84
|4172
|2005.04.08 18:05
|s/l
|1060
|1.00
|1.2924
|1.2924
|1.2972
|20.00
|1731.84
|4173
|2005.04.12 14:33
|sell stop
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2949
|1.2894
|4174
|2005.04.12 14:33
|sell stop
|1062
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|4175
|2005.04.12 14:33
|sell stop
|1063
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|4176
|2005.04.12 14:33
|sell stop
|1064
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|4177
|2005.04.12 14:33
|sell stop
|1065
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|4178
|2005.04.12 14:48
|sell
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2949
|1.2894
|4179
|2005.04.12 14:48
|sell
|1062
|1.00
|1.2939
|1.2944
|1.2889
|4180
|2005.04.12 14:48
|sell
|1063
|1.00
|1.2934
|1.2939
|1.2884
|4181
|2005.04.12 14:48
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2942
|1.2894
|4182
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2941
|1.2894
|4183
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2940
|1.2894
|4184
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2939
|1.2894
|4185
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2938
|1.2894
|4186
|2005.04.12 14:49
|sell
|1064
|1.00
|1.2929
|1.2934
|1.2879
|4187
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2936
|1.2894
|4188
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2934
|1.2894
|4189
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2933
|1.2894
|4190
|2005.04.12 14:49
|sell
|1065
|1.00
|1.2924
|1.2929
|1.2874
|4191
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2931
|1.2894
|4192
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2930
|1.2894
|4193
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2928
|1.2894
|4194
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2927
|1.2894
|4195
|2005.04.12 14:49
|modify
|1061
|1.00
|1.2944
|1.2925
|1.2894
|4196
|2005.04.12 14:49
|modify
|1062
|1.00
|1.2939
|1.2926
|1.2889
|4197
|2005.04.12 14:49
|modify
|1063
|1.00
|1.2934
|1.2927
|1.2884
|4198
|2005.04.12 14:49
|modify
|1064
|1.00
|1.2929
|1.2928
|1.2879
|4199
|2005.04.12 14:49
|s/l
|1061
|1.00
|1.2925
|1.2925
|1.2894
|190.00
|1921.84
|4200
|2005.04.12 14:49
|s/l
|1062
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.2889
|130.00
|2051.84
|4201
|2005.04.12 14:49
|s/l
|1063
|1.00
|1.2927
|1.2927
|1.2884
|70.00
|2121.84
|4202
|2005.04.12 14:50
|modify
|1064
|1.00
|1.2929
|1.2927
|1.2879
|4203
|2005.04.12 14:50
|modify
|1064
|1.00
|1.2929
|1.2926
|1.2879
|4204
|2005.04.12 14:51
|s/l
|1064
|1.00
|1.2926
|1.2926
|1.2879
|30.00
|2151.84
|4205
|2005.04.12 14:51
|s/l
|1065
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2874
|-50.00
|2101.84
|4206
|2005.04.12 14:51
|sell stop
|1066
|1.00
|1.2921
|1.2926
|1.2871
|4207
|2005.04.12 14:51
|sell stop
|1067
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|4208
|2005.04.12 14:51
|sell stop
|1068
|1.00
|1.2911
|1.2916
|1.2861
|4209
|2005.04.12 14:51
|sell stop
|1069
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|4210
|2005.04.12 14:51
|sell stop
|1070
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|4211
|2005.04.12 14:55
|sell
|1066
|1.00
|1.2921
|1.2926
|1.2871
|4212
|2005.04.12 14:55
|sell
|1067
|1.00
|1.2916
|1.2921
|1.2866
|4213
|2005.04.12 14:55
|s/l
|1067
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2866
|-50.00
|2051.84
|4214
|2005.04.12 14:57
|modify
|1066
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2871
|4215
|2005.04.12 14:58
|s/l
|1066
|1.00
|1.2921
|1.2921
|1.2871
|0.00
|2051.84
|4216
|2005.04.12 15:03
|sell
|1068
|1.00
|1.2911
|1.2916
|1.2861
|4217
|2005.04.12 15:03
|sell
|1069
|1.00
|1.2906
|1.2911
|1.2856
|4218
|2005.04.12 15:04
|sell
|1070
|1.00
|1.2901
|1.2906
|1.2851
|4219
|2005.04.12 15:04
|modify
|1068
|1.00
|1.2911
|1.2908
|1.2861
|4220
|2005.04.12 15:04
|modify
|1068
|1.00
|1.2911
|1.2906
|1.2861
|4221
|2005.04.12 15:04
|s/l
|1068
|1.00
|1.2906
|1.2906
|1.2861
|50.00
|2101.84
|4222
|2005.04.12 15:04
|s/l
|1070
|1.00
|1.2906
|1.2906
|1.2851
|-50.00
|2051.84
|4223
|2005.04.12 15:06
|s/l
|1069
|1.00
|1.2911
|1.2911
|1.2856
|-50.00
|2001.84
|4224
|2005.04.13 08:22
|buy stop
|1071
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|4225
|2005.04.13 08:22
|buy stop
|1072
|1.00
|1.2948
|1.2943
|1.2998
|4226
|2005.04.13 08:22
|buy stop
|1073
|1.00
|1.2953
|1.2948
|1.3003
|4227
|2005.04.13 08:22
|buy stop
|1074
|1.00
|1.2958
|1.2953
|1.3008
|4228
|2005.04.13 08:22
|buy stop
|1075
|1.00
|1.2963
|1.2958
|1.3013
|4229
|2005.04.13 09:38
|buy
|1071
|1.00
|1.2943
|1.2938
|1.2993
|4230
|2005.04.13 09:39
|buy
|1072
|1.00
|1.2948
|1.2943
|1.2998
|4231
|2005.04.13 09:41
|s/l
|1072
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.2998
|-50.01
|1951.83
|4232
|2005.04.13 09:48
|s/l
|1071
|1.00
|1.2938
|1.2938
|1.2993
|-50.01
|1901.82
|4233
|2005.04.13 10:00
|buy
|1073
|1.00
|1.2953
|1.2948
|1.3003
|4234
|2005.04.13 10:07
|s/l
|1073
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.3003
|-50.01
|1851.81
|4235
|2005.04.14 08:22
|expiration
|1074
|1.00
|1.2958
|1.2953
|1.3008
|4236
|2005.04.14 08:22
|expiration
|1075
|1.00
|1.2963
|1.2958
|1.3013
|4237
|2005.04.15 10:01
|buy stop
|1076
|1.00
|1.2842
|1.2837
|1.2892
|4238
|2005.04.15 10:01
|buy stop
|1077
|1.00
|1.2847
|1.2842
|1.2897
|4239
|2005.04.15 10:01
|buy stop
|1078
|1.00
|1.2852
|1.2847
|1.2902
|4240
|2005.04.15 10:01
|buy stop
|1079
|1.00
|1.2857
|1.2852
|1.2907
|4241
|2005.04.15 10:01
|buy stop
|1080
|1.00
|1.2862
|1.2857
|1.2912
|4242
|2005.04.15 10:07
|buy
|1076
|1.00
|1.2842
|1.2837
|1.2892
|4243
|2005.04.15 10:12
|buy
|1077
|1.00
|1.2847
|1.2842
|1.2897
|4244
|2005.04.15 10:13
|s/l
|1077
|1.00
|1.2842
|1.2842
|1.2897
|-50.00
|1801.81
|4245
|2005.04.15 10:16
|s/l
|1076
|1.00
|1.2837
|1.2837
|1.2892
|-50.00
|1751.81
|4246
|2005.04.15 10:35
|buy
|1078
|1.00
|1.2852
|1.2847
|1.2902
|4247
|2005.04.15 10:40
|s/l
|1078
|1.00
|1.2847
|1.2847
|1.2902
|-50.00
|1701.81
|4248
|2005.04.15 13:41
|buy
|1079
|1.00
|1.2857
|1.2852
|1.2907
|4249
|2005.04.15 13:41
|buy
|1080
|1.00
|1.2862
|1.2857
|1.2912
|4250
|2005.04.15 13:45
|s/l
|1080
|1.00
|1.2857
|1.2857
|1.2912
|-50.00
|1651.81
|4251
|2005.04.15 13:47
|modify
|1079
|1.00
|1.2857
|1.2858
|1.2907
|4252
|2005.04.15 13:48
|s/l
|1079
|1.00
|1.2858
|1.2858
|1.2907
|9.99
|1661.80
|4253
|2005.04.19 12:56
|sell stop
|1081
|1.00
|1.2979
|1.2984
|1.2929
|4254
|2005.04.19 12:56
|sell stop
|1082
|1.00
|1.2974
|1.2979
|1.2924
|4255
|2005.04.19 12:56
|sell stop
|1083
|1.00
|1.2969
|1.2974
|1.2919
|4256
|2005.04.19 12:56
|sell stop
|1084
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|4257
|2005.04.19 12:56
|sell stop
|1085
|1.00
|1.2959
|1.2964
|1.2909
|4258
|2005.04.20 12:56
|expiration
|1081
|1.00
|1.2979
|1.2984
|1.2929
|4259
|2005.04.20 12:56
|expiration
|1082
|1.00
|1.2974
|1.2979
|1.2924
|4260
|2005.04.20 12:56
|expiration
|1083
|1.00
|1.2969
|1.2974
|1.2919
|4261
|2005.04.20 12:56
|expiration
|1084
|1.00
|1.2964
|1.2969
|1.2914
|4262
|2005.04.20 12:56
|expiration
|1085
|1.00
|1.2959
|1.2964
|1.2909
|4263
|2005.04.20 13:00
|sell stop
|1086
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|4264
|2005.04.20 13:00
|sell stop
|1087
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|4265
|2005.04.20 13:00
|sell stop
|1088
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|4266
|2005.04.20 13:00
|sell stop
|1089
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|4267
|2005.04.20 13:00
|sell stop
|1090
|1.00
|1.3018
|1.3023
|1.2968
|4268
|2005.04.20 13:07
|sell
|1086
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|4269
|2005.04.20 13:15
|s/l
|1086
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.2988
|-50.01
|1611.79
|4270
|2005.04.20 14:30
|sell
|1087
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|4271
|2005.04.20 14:30
|sell
|1088
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|4272
|2005.04.20 14:30
|sell
|1089
|1.00
|1.3023
|1.3028
|1.2973
|4273
|2005.04.20 14:30
|modify
|1087
|1.00
|1.3033
|1.3031
|1.2983
|4274
|2005.04.20 14:31
|s/l
|1089
|1.00
|1.3028
|1.3028
|1.2973
|-50.01
|1561.78
|4275
|2005.04.20 14:31
|s/l
|1087
|1.00
|1.3031
|1.3031
|1.2983
|20.00
|1581.78
|4276
|2005.04.20 14:31
|sell
|1090
|1.00
|1.3018
|1.3023
|1.2968
|4277
|2005.04.20 14:31
|modify
|1088
|1.00
|1.3028
|1.3026
|1.2978
|4278
|2005.04.20 14:31
|modify
|1088
|1.00
|1.3028
|1.3024
|1.2978
|4279
|2005.04.20 14:31
|modify
|1088
|1.00
|1.3028
|1.3021
|1.2978
|4280
|2005.04.20 14:31
|modify
|1088
|1.00
|1.3028
|1.3019
|1.2978
|4281
|2005.04.20 14:33
|modify
|1088
|1.00
|1.3028
|1.3018
|1.2978
|4282
|2005.04.20 14:33
|modify
|1088
|1.00
|1.3028
|1.3017
|1.2978
|4283
|2005.04.20 14:33
|modify
|1088
|1.00
|1.3028
|1.3016
|1.2978
|4284
|2005.04.20 14:33
|modify
|1090
|1.00
|1.3018
|1.3017
|1.2968
|4285
|2005.04.20 14:34
|s/l
|1088
|1.00
|1.3016
|1.3016
|1.2978
|120.00
|1701.78
|4286
|2005.04.20 14:34
|s/l
|1090
|1.00
|1.3017
|1.3017
|1.2968
|10.00
|1711.78
|4287
|2005.04.20 14:34
|sell stop
|1091
|1.00
|1.3009
|1.3014
|1.2959
|4288
|2005.04.20 14:34
|sell stop
|1092
|1.00
|1.3004
|1.3009
|1.2954
|4289
|2005.04.20 14:34
|sell stop
|1093
|1.00
|1.2999
|1.3004
|1.2949
|4290
|2005.04.20 14:34
|sell stop
|1094
|1.00
|1.2994
|1.2999
|1.2944
|4291
|2005.04.20 14:34
|sell stop
|1095
|1.00
|1.2989
|1.2994
|1.2939
|4292
|2005.04.20 14:35
|sell
|1091
|1.00
|1.3009
|1.3014
|1.2959
|4293
|2005.04.20 14:36
|sell
|1092
|1.00
|1.3004
|1.3009
|1.2954
|4294
|2005.04.20 14:36
|s/l
|1092
|1.00
|1.3009
|1.3009
|1.2954
|-50.00
|1661.78
|4295
|2005.04.20 14:37
|s/l
|1091
|1.00
|1.3014
|1.3014
|1.2959
|-50.00
|1611.78
|4296
|2005.04.20 15:12
|sell
|1093
|1.00
|1.2999
|1.3004
|1.2949
|4297
|2005.04.20 15:12
|sell
|1094
|1.00
|1.2994
|1.2999
|1.2944
|4298
|2005.04.20 15:13
|modify
|1093
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.2949
|4299
|2005.04.20 15:15
|s/l
|1093
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.2949
|0.00
|1611.78
|4300
|2005.04.20 15:15
|s/l
|1094
|1.00
|1.2999
|1.2999
|1.2944
|-50.00
|1561.78
|4301
|2005.04.21 14:34
|expiration
|1095
|1.00
|1.2989
|1.2994
|1.2939
|4302
|2005.04.21 16:16
|buy stop
|1096
|1.00
|1.3099
|1.3094
|1.3149
|4303
|2005.04.21 16:16
|buy stop
|1097
|1.00
|1.3104
|1.3099
|1.3154
|4304
|2005.04.21 16:16
|buy stop
|1098
|1.00
|1.3109
|1.3104
|1.3159
|4305
|2005.04.21 16:16
|buy stop
|1099
|1.00
|1.3114
|1.3109
|1.3164
|4306
|2005.04.21 16:16
|buy stop
|1100
|1.00
|1.3119
|1.3114
|1.3169
|4307
|2005.04.21 16:17
|buy
|1096
|1.00
|1.3099
|1.3094
|1.3149
|4308
|2005.04.21 16:18
|buy
|1097
|1.00
|1.3104
|1.3099
|1.3154
|4309
|2005.04.21 16:19
|s/l
|1097
|1.00
|1.3099
|1.3099
|1.3154
|-50.00
|1511.78
|4310
|2005.04.21 16:22
|s/l
|1096
|1.00
|1.3094
|1.3094
|1.3149
|-50.00
|1461.78
|4311
|2005.04.21 16:29
|buy
|1098
|1.00
|1.3109
|1.3104
|1.3159
|4312
|2005.04.21 16:31
|s/l
|1098
|1.00
|1.3104
|1.3104
|1.3159
|-50.00
|1411.78
|4313
|2005.04.21 16:59
|buy
|1099
|1.00
|1.3114
|1.3109
|1.3164
|4314
|2005.04.21 16:59
|buy
|1100
|1.00
|1.3119
|1.3114
|1.3169
|4315
|2005.04.21 16:59
|s/l
|1100
|1.00
|1.3114
|1.3114
|1.3169
|-50.00
|1361.78
|4316
|2005.04.21 16:59
|s/l
|1099
|1.00
|1.3109
|1.3109
|1.3164
|-50.00
|1311.78
|4317
|2005.04.21 16:59
|buy stop
|1101
|1.00
|1.3116
|1.3111
|1.3166
|4318
|2005.04.21 16:59
|buy stop
|1102
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|4319
|2005.04.21 16:59
|buy stop
|1103
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|4320
|2005.04.21 16:59
|buy stop
|1104
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|4321
|2005.04.21 16:59
|buy stop
|1105
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|4322
|2005.04.21 17:04
|buy
|1101
|1.00
|1.3116
|1.3111
|1.3166
|4323
|2005.04.21 17:06
|s/l
|1101
|1.00
|1.3111
|1.3111
|1.3166
|-50.00
|1261.78
|4324
|2005.04.21 17:10
|buy
|1102
|1.00
|1.3121
|1.3116
|1.3171
|4325
|2005.04.21 17:11
|s/l
|1102
|1.00
|1.3116
|1.3116
|1.3171
|-50.00
|1211.78
|4326
|2005.04.22 16:59
|expiration
|1103
|1.00
|1.3126
|1.3121
|1.3176
|4327
|2005.04.22 16:59
|expiration
|1104
|1.00
|1.3131
|1.3126
|1.3181
|4328
|2005.04.22 16:59
|expiration
|1105
|1.00
|1.3136
|1.3131
|1.3186
|4329
|2005.04.22 19:00
|sell stop
|1106
|1.00
|1.3048
|1.3053
|1.2998
|4330
|2005.04.22 19:00
|sell stop
|1107
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|4331
|2005.04.22 19:00
|sell stop
|1108
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|4332
|2005.04.22 19:00
|sell stop
|1109
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|4333
|2005.04.22 19:00
|sell stop
|1110
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|4334
|2005.04.22 19:10
|sell
|1106
|1.00
|1.3048
|1.3053
|1.2998
|4335
|2005.04.22 19:10
|sell
|1107
|1.00
|1.3043
|1.3048
|1.2993
|4336
|2005.04.22 19:12
|s/l
|1107
|1.00
|1.3048
|1.3048
|1.2993
|-50.00
|1161.78
|4337
|2005.04.22 19:14
|modify
|1106
|1.00
|1.3048
|1.3047
|1.2998
|4338
|2005.04.22 19:15
|modify
|1106
|1.00
|1.3048
|1.3047
|1.2998
|4339
|2005.04.22 19:15
|sell
|1108
|1.00
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|4340
|2005.04.22 19:15
|modify
|1106
|1.00
|1.3048
|1.3046
|1.2998
|4341
|2005.04.22 19:15
|modify
|1106
|1.00
|1.3048
|1.3044
|1.2998
|4342
|2005.04.22 19:17
|modify
|1106
|1.00
|1.3048
|1.3044
|1.2998
|4343
|2005.04.22 19:25
|s/l
|1106
|1.00
|1.3044
|1.3044
|1.2998
|40.00
|1201.78
|4344
|2005.04.22 19:25
|s/l
|1108
|1.00
|1.3043
|1.3043
|1.2988
|-50.00
|1151.78
|4345
|2005.04.25 00:00
|expiration
|1109
|1.00
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|4346
|2005.04.25 00:00
|expiration
|1110
|1.00
|1.3028
|1.3033
|1.2978
|4347
|2005.04.25 00:00
|sell stop
|1111
|1.00
|1.3050
|1.3055
|1.3000
|4348
|2005.04.25 00:00
|sell stop
|1112
|1.00
|1.3045
|1.3050
|1.2995
|4349
|2005.04.25 00:00
|sell stop
|1113
|1.00
|1.3040
|1.3045
|1.2990
|4350
|2005.04.25 00:00
|sell stop
|1114
|1.00
|1.3035
|1.3040
|1.2985
|4351
|2005.04.25 00:00
|sell stop
|1115
|1.00
|1.3030
|1.3035
|1.2980
|4352
|2005.04.25 00:45
|sell
|1111
|1.00
|1.3050
|1.3055
|1.3000
|4353
|2005.04.25 00:48
|sell
|1112
|1.00
|1.3045
|1.3050
|1.2995
|4354
|2005.04.25 00:55
|s/l
|1112
|1.00
|1.3050
|1.3050
|1.2995
|-50.00
|1101.78
|4355
|2005.04.25 01:02
|s/l
|1111
|1.00
|1.3055
|1.3055
|1.3000
|-50.00
|1051.78
|4356
|2005.04.25 01:42
|sell
|1113
|1.00
|1.3040
|1.3045
|1.2990
|4357
|2005.04.25 01:47
|s/l
|1113
|1.00
|1.3045
|1.3045
|1.2990
|-50.00
|1001.78
|4358
|2005.04.25 01:51
|sell
|1114
|1.00
|1.3035
|1.3040
|1.2985
|4359
|2005.04.25 01:54
|s/l
|1114
|1.00
|1.3040
|1.3040
|1.2985
|-50.00
|951.78
|4360
|2005.04.25 02:09
|sell
|1115
|1.00
|1.3030
|1.3035
|1.2980
|4361
|2005.04.25 02:12
|modify
|1115
|1.00
|1.3030
|1.3028
|1.2980
|4362
|2005.04.25 02:12
|modify
|1115
|1.00
|1.3030
|1.3027
|1.2980
|4363
|2005.04.25 02:12
|modify
|1115
|1.00
|1.3030
|1.3026
|1.2980
|4364
|2005.04.25 02:14
|s/l
|1115
|1.00
|1.3026
|1.3026
|1.2980
|40.00
|991.78
|4365
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|1116
|1.00
|1.3015
|1.3010
|1.3065
|4366
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|1117
|1.00
|1.3020
|1.3015
|1.3070
|4367
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|1118
|1.00
|1.3025
|1.3020
|1.3075
|4368
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|1119
|1.00
|1.3030
|1.3025
|1.3080
|4369
|2005.04.26 06:00
|buy stop
|1120
|1.00
|1.3035
|1.3030
|1.3085
|4370
|2005.04.27 06:00
|expiration
|1116
|1.00
|1.3015
|1.3010
|1.3065
|4371
|2005.04.27 06:00
|expiration
|1117
|1.00
|1.3020
|1.3015
|1.3070
|4372
|2005.04.27 06:00
|expiration
|1118
|1.00
|1.3025
|1.3020
|1.3075
|4373
|2005.04.27 06:00
|expiration
|1119
|1.00
|1.3030
|1.3025
|1.3080
|4374
|2005.04.27 06:00
|expiration
|1120
|1.00
|1.3035
|1.3030
|1.3085
|4375
|2005.04.27 15:00
|buy stop
|1121
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|4376
|2005.04.27 15:00
|buy stop
|1122
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|4377
|2005.04.27 15:00
|buy stop
|1123
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|4378
|2005.04.27 15:00
|buy stop
|1124
|1.00
|1.3000
|1.2995
|1.3050
|4379
|2005.04.27 15:00
|buy stop
|1125
|1.00
|1.3005
|1.3000
|1.3055
|4380
|2005.04.27 15:08
|buy
|1121
|1.00
|1.2985
|1.2980
|1.3035
|4381
|2005.04.27 15:11
|s/l
|1121
|1.00
|1.2980
|1.2980
|1.3035
|-50.01
|941.77
|4382
|2005.04.28 15:00
|expiration
|1122
|1.00
|1.2990
|1.2985
|1.3040
|4383
|2005.04.28 15:00
|expiration
|1123
|1.00
|1.2995
|1.2990
|1.3045
|4384
|2005.04.28 15:00
|expiration
|1124
|1.00
|1.3000
|1.2995
|1.3050
|4385
|2005.04.28 15:00
|expiration
|1125
|1.00
|1.3005
|1.3000
|1.3055
|4386
|2005.04.29 04:25
|buy stop
|1126
|1.00
|1.2925
|1.2920
|1.2975
|4387
|2005.04.29 04:25
|buy stop
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2925
|1.2980
|4388
|2005.04.29 04:25
|buy stop
|1128
|1.00
|1.2935
|1.2930
|1.2985
|4389
|2005.04.29 04:25
|buy stop
|1129
|1.00
|1.2940
|1.2935
|1.2990
|4390
|2005.04.29 04:25
|buy stop
|1130
|1.00
|1.2945
|1.2940
|1.2995
|4391
|2005.04.29 05:00
|buy
|1126
|1.00
|1.2925
|1.2920
|1.2975
|4392
|2005.04.29 05:01
|s/l
|1126
|1.00
|1.2920
|1.2920
|1.2975
|-50.00
|891.77
|4393
|2005.04.29 06:39
|buy
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2925
|1.2980
|4394
|2005.04.29 06:40
|buy
|1128
|1.00
|1.2935
|1.2930
|1.2985
|4395
|2005.04.29 06:41
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2931
|1.2980
|4396
|2005.04.29 06:42
|buy
|1129
|1.00
|1.2940
|1.2935
|1.2990
|4397
|2005.04.29 06:42
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2934
|1.2980
|4398
|2005.04.29 06:43
|buy
|1130
|1.00
|1.2945
|1.2940
|1.2995
|4399
|2005.04.29 06:43
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2939
|1.2980
|4400
|2005.04.29 06:43
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2940
|1.2980
|4401
|2005.04.29 06:43
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2941
|1.2980
|4402
|2005.04.29 06:43
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2943
|1.2980
|4403
|2005.04.29 06:43
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2944
|1.2980
|4404
|2005.04.29 06:43
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2946
|1.2980
|4405
|2005.04.29 06:43
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2947
|1.2980
|4406
|2005.04.29 06:43
|modify
|1127
|1.00
|1.2930
|1.2948
|1.2980
|4407
|2005.04.29 06:43
|modify
|1128
|1.00
|1.2935
|1.2947
|1.2985
|4408
|2005.04.29 06:43
|modify
|1129
|1.00
|1.2940
|1.2946
|1.2990
|4409
|2005.04.29 06:44
|s/l
|1127
|1.00
|1.2948
|1.2948
|1.2980
|180.00
|1071.77
|4410
|2005.04.29 06:44
|s/l
|1128
|1.00
|1.2947
|1.2947
|1.2985
|120.00
|1191.77
|4411
|2005.04.29 06:44
|s/l
|1129
|1.00
|1.2946
|1.2946
|1.2990
|60.00
|1251.77
|4412
|2005.04.29 06:45
|s/l
|1130
|1.00
|1.2940
|1.2940
|1.2995
|-50.00
|1201.77
|4413
|2005.04.29 16:31
|sell stop
|1131
|1.00
|1.2913
|1.2918
|1.2863
|4414
|2005.04.29 16:31
|sell stop
|1132
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|4415
|2005.04.29 16:31
|sell stop
|1133
|1.00
|1.2903
|1.2908
|1.2853
|4416
|2005.04.29 16:31
|sell stop
|1134
|1.00
|1.2898
|1.2903
|1.2848
|4417
|2005.04.29 16:31
|sell stop
|1135
|1.00
|1.2893
|1.2898
|1.2843
|4418
|2005.04.29 16:35
|sell
|1131
|1.00
|1.2913
|1.2918
|1.2863
|4419
|2005.04.29 16:42
|sell
|1132
|1.00
|1.2908
|1.2913
|1.2858
|4420
|2005.04.29 16:43
|s/l
|1132
|1.00
|1.2913
|1.2913
|1.2858
|-50.00
|1151.77
|4421
|2005.04.29 16:48
|s/l
|1131
|1.00
|1.2918
|1.2918
|1.2863
|-50.00
|1101.77
|4422
|2005.04.29 17:03
|sell
|1133
|1.00
|1.2903
|1.2908
|1.2853
|4423
|2005.04.29 17:04
|s/l
|1133
|1.00
|1.2908
|1.2908
|1.2853
|-50.00
|1051.77
|4424
|2005.04.29 18:37
|sell
|1134
|1.00
|1.2898
|1.2903
|1.2848
|4425
|2005.04.29 18:37
|sell
|1135
|1.00
|1.2893
|1.2898
|1.2843
|4426
|2005.04.29 18:37
|modify
|1134
|1.00
|1.2898
|1.2898
|1.2848
|4427
|2005.04.29 18:37
|modify
|1134
|1.00
|1.2898
|1.2897
|1.2848
|4428
|2005.04.29 18:37
|modify
|1134
|1.00
|1.2898
|1.2895
|1.2848
|4429
|2005.04.29 18:38
|s/l
|1134
|1.00
|1.2895
|1.2895
|1.2848
|30.00
|1081.77
|4430
|2005.04.29 18:39
|s/l
|1135
|1.00
|1.2898
|1.2898
|1.2843
|-50.00
|1031.77
|4431
|2005.05.03 10:00
|buy stop
|1136
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|4432
|2005.05.03 10:00
|buy stop
|1137
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|4433
|2005.05.03 10:00
|buy stop
|1138
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|4434
|2005.05.03 10:00
|buy stop
|1139
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|4435
|2005.05.03 10:00
|buy stop
|1140
|1.00
|1.2886
|1.2881
|1.2936
|4436
|2005.05.03 11:12
|buy
|1136
|1.00
|1.2866
|1.2861
|1.2916
|4437
|2005.05.03 11:13
|buy
|1137
|1.00
|1.2871
|1.2866
|1.2921
|4438
|2005.05.03 11:14
|modify
|1136
|1.00
|1.2866
|1.2867
|1.2916
|4439
|2005.05.03 11:14
|buy
|1138
|1.00
|1.2876
|1.2871
|1.2926
|4440
|2005.05.03 11:14
|modify
|1136
|1.00
|1.2866
|1.2868
|1.2916
|4441
|2005.05.03 11:14
|modify
|1136
|1.00
|1.2866
|1.2869
|1.2916
|4442
|2005.05.03 11:15
|s/l
|1138
|1.00
|1.2871
|1.2871
|1.2926
|-50.00
|981.77
|4443
|2005.05.03 11:17
|s/l
|1136
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2916
|30.00
|1011.77
|4444
|2005.05.03 11:27
|s/l
|1137
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.2921
|-50.00
|961.77
|4445
|2005.05.03 15:23
|buy
|1139
|1.00
|1.2881
|1.2876
|1.2931
|4446
|2005.05.03 15:23
|buy
|1140
|1.00
|1.2886
|1.2881
|1.2936
|4447
|2005.05.03 15:23
|modify
|1139
|1.00
|1.2881
|1.2882
|1.2931
|4448
|2005.05.03 15:24
|modify
|1139
|1.00
|1.2881
|1.2883
|1.2931
|4449
|2005.05.03 15:24
|modify
|1139
|1.00
|1.2881
|1.2884
|1.2931
|4450
|2005.05.03 15:27
|modify
|1139
|1.00
|1.2881
|1.2884
|1.2931
|4451
|2005.05.03 15:28
|modify
|1139
|1.00
|1.2881
|1.2885
|1.2931
|4452
|2005.05.03 15:28
|modify
|1139
|1.00
|1.2881
|1.2886
|1.2931
|4453
|2005.05.03 15:29
|s/l
|1139
|1.00
|1.2886
|1.2886
|1.2931
|50.00
|1011.77
|4454
|2005.05.03 15:33
|modify
|1140
|1.00
|1.2886
|1.2887
|1.2936
|4455
|2005.05.03 15:36
|s/l
|1140
|1.00
|1.2887
|1.2887
|1.2936
|9.99
|1021.76
|4456
|2005.05.05 16:53
|sell stop
|1141
|1.00
|1.2930
|1.2935
|1.2880
|4457
|2005.05.05 16:53
|sell stop
|1142
|1.00
|1.2925
|1.2930
|1.2875
|4458
|2005.05.05 16:53
|sell stop
|1143
|1.00
|1.2920
|1.2925
|1.2870
|4459
|2005.05.05 16:53
|sell stop
|1144
|1.00
|1.2915
|1.2920
|1.2865
|4460
|2005.05.05 16:53
|sell stop
|1145
|1.00
|1.2910
|1.2915
|1.2860
|4461
|2005.05.05 17:36
|sell
|1141
|1.00
|1.2930
|1.2935
|1.2880
|4462
|2005.05.05 17:39
|s/l
|1141
|1.00
|1.2935
|1.2935
|1.2880
|-49.99
|971.77
|4463
|2005.05.05 17:48
|sell
|1142
|1.00
|1.2925
|1.2930
|1.2875
|4464
|2005.05.05 17:51
|s/l
|1142
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2875
|-49.99
|921.78
|4465
|2005.05.06 14:30
|sell
|1143
|1.00
|1.2920
|1.2925
|1.2870
|4466
|2005.05.06 14:30
|sell
|1144
|1.00
|1.2915
|1.2920
|1.2865
|4467
|2005.05.06 14:30
|modify
|1143
|1.00
|1.2920
|1.2919
|1.2870
|4468
|2005.05.06 14:30
|sell
|1145
|1.00
|1.2910
|1.2915
|1.2860
|4469
|2005.05.06 14:30
|modify
|1143
|1.00
|1.2920
|1.2914
|1.2870
|4470
|2005.05.06 14:30
|modify
|1143
|1.00
|1.2920
|1.2908
|1.2870
|4471
|2005.05.06 14:30
|modify
|1143
|1.00
|1.2920
|1.2903
|1.2870
|4472
|2005.05.06 14:30
|modify
|1144
|1.00
|1.2915
|1.2904
|1.2865
|4473
|2005.05.06 14:30
|modify
|1145
|1.00
|1.2910
|1.2905
|1.2860
|4474
|2005.05.06 14:31
|s/l
|1143
|1.00
|1.2903
|1.2903
|1.2870
|170.00
|1091.78
|4475
|2005.05.06 14:31
|s/l
|1144
|1.00
|1.2904
|1.2904
|1.2865
|110.00
|1201.78
|4476
|2005.05.06 14:31
|s/l
|1145
|1.00
|1.2905
|1.2905
|1.2860
|50.00
|1251.78
|4477
|2005.05.06 14:31
|sell stop
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2902
|1.2847
|4478
|2005.05.06 14:31
|sell stop
|1147
|1.00
|1.2892
|1.2897
|1.2842
|4479
|2005.05.06 14:31
|sell stop
|1148
|1.00
|1.2887
|1.2892
|1.2837
|4480
|2005.05.06 14:31
|sell stop
|1149
|1.00
|1.2882
|1.2887
|1.2832
|4481
|2005.05.06 14:31
|sell stop
|1150
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|4482
|2005.05.06 14:32
|sell
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2902
|1.2847
|4483
|2005.05.06 14:33
|sell
|1147
|1.00
|1.2892
|1.2897
|1.2842
|4484
|2005.05.06 14:33
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2897
|1.2847
|4485
|2005.05.06 14:33
|sell
|1148
|1.00
|1.2887
|1.2892
|1.2837
|4486
|2005.05.06 14:33
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2895
|1.2847
|4487
|2005.05.06 14:33
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2893
|1.2847
|4488
|2005.05.06 14:33
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2892
|1.2847
|4489
|2005.05.06 14:33
|sell
|1149
|1.00
|1.2882
|1.2887
|1.2832
|4490
|2005.05.06 14:33
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2890
|1.2847
|4491
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2889
|1.2847
|4492
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2888
|1.2847
|4493
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2887
|1.2847
|4494
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2886
|1.2847
|4495
|2005.05.06 14:34
|sell
|1150
|1.00
|1.2877
|1.2882
|1.2827
|4496
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2885
|1.2847
|4497
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2883
|1.2847
|4498
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2882
|1.2847
|4499
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2881
|1.2847
|4500
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2880
|1.2847
|4501
|2005.05.06 14:34
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2878
|1.2847
|4502
|2005.05.06 14:35
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2877
|1.2847
|4503
|2005.05.06 14:35
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2876
|1.2847
|4504
|2005.05.06 14:35
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2874
|1.2847
|4505
|2005.05.06 14:35
|modify
|1146
|1.00
|1.2897
|1.2873
|1.2847
|4506
|2005.05.06 14:35
|modify
|1147
|1.00
|1.2892
|1.2874
|1.2842
|4507
|2005.05.06 14:35
|modify
|1148
|1.00
|1.2887
|1.2877
|1.2837
|4508
|2005.05.06 14:35
|s/l
|1146
|1.00
|1.2873
|1.2873
|1.2847
|240.00
|1491.78
|4509
|2005.05.06 14:35
|s/l
|1147
|1.00
|1.2874
|1.2874
|1.2842
|180.00
|1671.78
|4510
|2005.05.06 14:35
|modify
|1149
|1.00
|1.2882
|1.2879
|1.2832
|4511
|2005.05.06 14:35
|s/l
|1148
|1.00
|1.2877
|1.2877
|1.2837
|100.00
|1771.78
|4512
|2005.05.06 14:37
|s/l
|1149
|1.00
|1.2879
|1.2879
|1.2832
|30.00
|1801.78
|4513
|2005.05.06 14:38
|s/l
|1150
|1.00
|1.2882
|1.2882
|1.2827
|-50.00
|1751.78
|4514
|2005.05.06 14:38
|sell stop
|1151
|1.00
|1.2874
|1.2879
|1.2824
|4515
|2005.05.06 14:38
|sell stop
|1152
|1.00
|1.2869
|1.2874
|1.2819
|4516
|2005.05.06 14:38
|sell stop
|1153
|1.00
|1.2864
|1.2869
|1.2814
|4517
|2005.05.06 14:38
|sell stop
|1154
|1.00
|1.2859
|1.2864
|1.2809
|4518
|2005.05.06 14:38
|sell stop
|1155
|1.00
|1.2854
|1.2859
|1.2804
|4519
|2005.05.06 14:40
|sell
|1151
|1.00
|1.2874
|1.2879
|1.2824
|4520
|2005.05.06 14:40
|s/l
|1151
|1.00
|1.2879
|1.2879
|1.2824
|-50.00
|1701.78
|4521
|2005.05.06 14:42
|sell
|1152
|1.00
|1.2869
|1.2874
|1.2819
|4522
|2005.05.06 14:43
|s/l
|1152
|1.00
|1.2874
|1.2874
|1.2819
|-50.00
|1651.78
|4523
|2005.05.06 14:45
|sell
|1153
|1.00
|1.2864
|1.2869
|1.2814
|4524
|2005.05.06 14:45
|s/l
|1153
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2814
|-50.00
|1601.78
|4525
|2005.05.06 14:48
|sell
|1154
|1.00
|1.2859
|1.2864
|1.2809
|4526
|2005.05.06 14:49
|s/l
|1154
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2809
|-50.00
|1551.78
|4527
|2005.05.06 15:01
|sell
|1155
|1.00
|1.2854
|1.2859
|1.2804
|4528
|2005.05.06 15:03
|s/l
|1155
|1.00
|1.2859
|1.2859
|1.2804
|-50.00
|1501.78
|4529
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2844
|1.2899
|4530
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|1157
|1.00
|1.2854
|1.2849
|1.2904
|4531
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|1158
|1.00
|1.2859
|1.2854
|1.2909
|4532
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|1159
|1.00
|1.2864
|1.2859
|1.2914
|4533
|2005.05.09 21:38
|buy stop
|1160
|1.00
|1.2869
|1.2864
|1.2919
|4534
|2005.05.09 23:10
|buy
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2844
|1.2899
|4535
|2005.05.09 23:10
|buy
|1157
|1.00
|1.2854
|1.2849
|1.2904
|4536
|2005.05.09 23:11
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2850
|1.2899
|4537
|2005.05.09 23:12
|buy
|1158
|1.00
|1.2859
|1.2854
|1.2909
|4538
|2005.05.09 23:12
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2851
|1.2899
|4539
|2005.05.09 23:13
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2852
|1.2899
|4540
|2005.05.09 23:13
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2853
|1.2899
|4541
|2005.05.09 23:13
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2899
|4542
|2005.05.09 23:13
|buy
|1159
|1.00
|1.2864
|1.2859
|1.2914
|4543
|2005.05.09 23:13
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2857
|1.2899
|4544
|2005.05.09 23:13
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2859
|1.2899
|4545
|2005.05.09 23:13
|buy
|1160
|1.00
|1.2869
|1.2864
|1.2919
|4546
|2005.05.09 23:13
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2862
|1.2899
|4547
|2005.05.09 23:13
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2865
|1.2899
|4548
|2005.05.09 23:14
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2867
|1.2899
|4549
|2005.05.09 23:14
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2868
|1.2899
|4550
|2005.05.09 23:14
|modify
|1156
|1.00
|1.2849
|1.2869
|1.2899
|4551
|2005.05.09 23:14
|modify
|1157
|1.00
|1.2854
|1.2868
|1.2904
|4552
|2005.05.09 23:14
|modify
|1158
|1.00
|1.2859
|1.2867
|1.2909
|4553
|2005.05.09 23:14
|modify
|1159
|1.00
|1.2864
|1.2866
|1.2914
|4554
|2005.05.09 23:14
|s/l
|1156
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.2899
|200.00
|1701.78
|4555
|2005.05.09 23:14
|s/l
|1157
|1.00
|1.2868
|1.2868
|1.2904
|140.00
|1841.78
|4556
|2005.05.09 23:14
|modify
|1159
|1.00
|1.2864
|1.2866
|1.2914
|4557
|2005.05.09 23:15
|s/l
|1158
|1.00
|1.2867
|1.2867
|1.2909
|80.00
|1921.78
|4558
|2005.05.09 23:15
|s/l
|1159
|1.00
|1.2866
|1.2866
|1.2914
|20.01
|1941.79
|4559
|2005.05.09 23:21
|s/l
|1160
|1.00
|1.2864
|1.2864
|1.2919
|-50.01
|1891.78
|4560
|2005.05.10 08:20
|sell stop
|1161
|1.00
|1.2826
|1.2831
|1.2776
|4561
|2005.05.10 08:20
|sell stop
|1162
|1.00
|1.2821
|1.2826
|1.2771
|4562
|2005.05.10 08:20
|sell stop
|1163
|1.00
|1.2816
|1.2821
|1.2766
|4563
|2005.05.10 08:20
|sell stop
|1164
|1.00
|1.2811
|1.2816
|1.2761
|4564
|2005.05.10 08:20
|sell stop
|1165
|1.00
|1.2806
|1.2811
|1.2756
|4565
|2005.05.10 08:21
|sell
|1161
|1.00
|1.2826
|1.2831
|1.2776
|4566
|2005.05.10 08:22
|s/l
|1161
|1.00
|1.2831
|1.2831
|1.2776
|-50.00
|1841.78
|4567
|2005.05.10 09:06
|sell
|1162
|1.00
|1.2821
|1.2826
|1.2771
|4568
|2005.05.10 09:09
|s/l
|1162
|1.00
|1.2826
|1.2826
|1.2771
|-50.00
|1791.78
|4569
|2005.05.10 09:33
|sell
|1163
|1.00
|1.2816
|1.2821
|1.2766
|4570
|2005.05.10 09:35
|s/l
|1163
|1.00
|1.2821
|1.2821
|1.2766
|-50.00
|1741.78
|4571
|2005.05.11 08:20
|expiration
|1164
|1.00
|1.2811
|1.2816
|1.2761
|4572
|2005.05.11 08:20
|expiration
|1165
|1.00
|1.2806
|1.2811
|1.2756
|4573
|2005.05.11 14:30
|sell stop
|1166
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|4574
|2005.05.11 14:30
|sell stop
|1167
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|4575
|2005.05.11 14:30
|sell stop
|1168
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|4576
|2005.05.11 14:30
|sell stop
|1169
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|4577
|2005.05.11 14:30
|sell stop
|1170
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|4578
|2005.05.11 14:30
|sell
|1166
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2799
|4579
|2005.05.11 14:30
|sell
|1167
|1.00
|1.2844
|1.2849
|1.2794
|4580
|2005.05.11 14:30
|sell
|1168
|1.00
|1.2839
|1.2844
|1.2789
|4581
|2005.05.11 14:30
|modify
|1166
|1.00
|1.2849
|1.2847
|1.2799
|4582
|2005.05.11 14:30
|sell
|1169
|1.00
|1.2834
|1.2839
|1.2784
|4583
|2005.05.11 14:30
|modify
|1166
|1.00
|1.2849
|1.2841
|1.2799
|4584
|2005.05.11 14:30
|sell
|1170
|1.00
|1.2829
|1.2834
|1.2779
|4585
|2005.05.11 14:30
|modify
|1166
|1.00
|1.2849
|1.2836
|1.2799
|4586
|2005.05.11 14:30
|modify
|1166
|1.00
|1.2849
|1.2831
|1.2799
|4587
|2005.05.11 14:30
|modify
|1167
|1.00
|1.2844
|1.2832
|1.2794
|4588
|2005.05.11 14:30
|modify
|1168
|1.00
|1.2839
|1.2833
|1.2789
|4589
|2005.05.11 14:30
|modify
|1169
|1.00
|1.2834
|1.2833
|1.2784
|4590
|2005.05.11 14:31
|s/l
|1166
|1.00
|1.2831
|1.2831
|1.2799
|180.00
|1921.78
|4591
|2005.05.11 14:31
|modify
|1169
|1.00
|1.2834
|1.2833
|1.2784
|4592
|2005.05.11 14:31
|modify
|1168
|1.00
|1.2839
|1.2832
|1.2789
|4593
|2005.05.11 14:31
|modify
|1167
|1.00
|1.2844
|1.2831
|1.2794
|4594
|2005.05.11 14:31
|modify
|1167
|1.00
|1.2844
|1.2830
|1.2794
|4595
|2005.05.11 14:31
|modify
|1168
|1.00
|1.2839
|1.2831
|1.2789
|4596
|2005.05.11 14:31
|modify
|1169
|1.00
|1.2834
|1.2832
|1.2784
|4597
|2005.05.11 14:32
|s/l
|1167
|1.00
|1.2830
|1.2830
|1.2794
|140.00
|2061.78
|4598
|2005.05.11 14:32
|s/l
|1168
|1.00
|1.2831
|1.2831
|1.2789
|80.00
|2141.78
|4599
|2005.05.11 14:32
|s/l
|1169
|1.00
|1.2832
|1.2832
|1.2784
|20.00
|2161.78
|4600
|2005.05.11 14:32
|s/l
|1170
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2779
|-50.00
|2111.78
|4601
|2005.05.11 14:32
|sell stop
|1171
|1.00
|1.2826
|1.2831
|1.2776
|4602
|2005.05.11 14:32
|sell stop
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2826
|1.2771
|4603
|2005.05.11 14:32
|sell stop
|1173
|1.00
|1.2816
|1.2821
|1.2766
|4604
|2005.05.11 14:32
|sell stop
|1174
|1.00
|1.2811
|1.2816
|1.2761
|4605
|2005.05.11 14:32
|sell stop
|1175
|1.00
|1.2806
|1.2811
|1.2756
|4606
|2005.05.11 14:34
|sell
|1171
|1.00
|1.2826
|1.2831
|1.2776
|4607
|2005.05.11 14:35
|s/l
|1171
|1.00
|1.2831
|1.2831
|1.2776
|-50.00
|2061.78
|4608
|2005.05.11 14:45
|sell
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2826
|1.2771
|4609
|2005.05.11 14:45
|sell
|1173
|1.00
|1.2816
|1.2821
|1.2766
|4610
|2005.05.11 14:46
|sell
|1174
|1.00
|1.2811
|1.2816
|1.2761
|4611
|2005.05.11 14:46
|modify
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2819
|1.2771
|4612
|2005.05.11 14:46
|modify
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2817
|1.2771
|4613
|2005.05.11 14:48
|modify
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2816
|1.2771
|4614
|2005.05.11 14:48
|modify
|1173
|1.00
|1.2816
|1.2816
|1.2766
|4615
|2005.05.11 14:48
|modify
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2815
|1.2771
|4616
|2005.05.11 14:48
|sell
|1175
|1.00
|1.2806
|1.2811
|1.2756
|4617
|2005.05.11 14:48
|modify
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2813
|1.2771
|4618
|2005.05.11 14:48
|modify
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2812
|1.2771
|4619
|2005.05.11 14:48
|modify
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2811
|1.2771
|4620
|2005.05.11 14:48
|modify
|1173
|1.00
|1.2816
|1.2812
|1.2766
|4621
|2005.05.11 14:49
|modify
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2810
|1.2771
|4622
|2005.05.11 14:49
|modify
|1172
|1.00
|1.2821
|1.2809
|1.2771
|4623
|2005.05.11 14:49
|modify
|1173
|1.00
|1.2816
|1.2811
|1.2766
|4624
|2005.05.11 14:50
|modify
|1173
|1.00
|1.2816
|1.2810
|1.2766
|4625
|2005.05.11 14:51
|s/l
|1172
|1.00
|1.2809
|1.2809
|1.2771
|120.00
|2181.78
|4626
|2005.05.11 14:51
|modify
|1174
|1.00
|1.2811
|1.2810
|1.2761
|4627
|2005.05.11 14:51
|modify
|1173
|1.00
|1.2816
|1.2809
|1.2766
|4628
|2005.05.11 14:51
|modify
|1173
|1.00
|1.2816
|1.2807
|1.2766
|4629
|2005.05.11 14:51
|modify
|1174
|1.00
|1.2811
|1.2808
|1.2761
|4630
|2005.05.11 14:52
|modify
|1174
|1.00
|1.2811
|1.2807
|1.2761
|4631
|2005.05.11 14:52
|modify
|1173
|1.00
|1.2816
|1.2805
|1.2766
|4632
|2005.05.11 14:52
|modify
|1174
|1.00
|1.2811
|1.2806
|1.2761
|4633
|2005.05.11 14:53
|s/l
|1173
|1.00
|1.2805
|1.2805
|1.2766
|110.00
|2291.78
|4634
|2005.05.11 14:53
|s/l
|1174
|1.00
|1.2806
|1.2806
|1.2761
|50.00
|2341.78
|4635
|2005.05.11 14:55
|modify
|1175
|1.00
|1.2806
|1.2805
|1.2756
|4636
|2005.05.11 14:55
|modify
|1175
|1.00
|1.2806
|1.2804
|1.2756
|4637
|2005.05.11 14:55
|modify
|1175
|1.00
|1.2806
|1.2802
|1.2756
|4638
|2005.05.11 14:56
|modify
|1175
|1.00
|1.2806
|1.2801
|1.2756
|4639
|2005.05.11 14:57
|s/l
|1175
|1.00
|1.2801
|1.2801
|1.2756
|50.00
|2391.78
|4640
|2005.05.11 14:57
|sell stop
|1176
|1.00
|1.2793
|1.2798
|1.2743
|4641
|2005.05.11 14:57
|sell stop
|1177
|1.00
|1.2788
|1.2793
|1.2738
|4642
|2005.05.11 14:57
|sell stop
|1178
|1.00
|1.2783
|1.2788
|1.2733
|4643
|2005.05.11 14:57
|sell stop
|1179
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|4644
|2005.05.11 14:57
|sell stop
|1180
|1.00
|1.2773
|1.2778
|1.2723
|4645
|2005.05.11 14:57
|sell
|1176
|1.00
|1.2793
|1.2798
|1.2743
|4646
|2005.05.11 14:57
|s/l
|1176
|1.00
|1.2798
|1.2798
|1.2743
|-50.00
|2341.78
|4647
|2005.05.11 15:11
|sell
|1177
|1.00
|1.2788
|1.2793
|1.2738
|4648
|2005.05.11 15:12
|s/l
|1177
|1.00
|1.2793
|1.2793
|1.2738
|-50.00
|2291.78
|4649
|2005.05.11 15:25
|sell
|1178
|1.00
|1.2783
|1.2788
|1.2733
|4650
|2005.05.11 15:25
|s/l
|1178
|1.00
|1.2788
|1.2788
|1.2733
|-50.00
|2241.78
|4651
|2005.05.11 16:04
|sell
|1179
|1.00
|1.2778
|1.2783
|1.2728
|4652
|2005.05.11 16:05
|s/l
|1179
|1.00
|1.2783
|1.2783
|1.2728
|-50.00
|2191.78
|4653
|2005.05.12 08:34
|sell
|1180
|1.00
|1.2773
|1.2778
|1.2723
|4654
|2005.05.12 08:37
|s/l
|1180
|1.00
|1.2778
|1.2778
|1.2723
|-50.00
|2141.78
|4655
|2005.05.16 16:00
|buy stop
|1181
|1.00
|1.2642
|1.2637
|1.2692
|4656
|2005.05.16 16:00
|buy stop
|1182
|1.00
|1.2647
|1.2642
|1.2697
|4657
|2005.05.16 16:00
|buy stop
|1183
|1.00
|1.2652
|1.2647
|1.2702
|4658
|2005.05.16 16:00
|buy stop
|1184
|1.00
|1.2657
|1.2652
|1.2707
|4659
|2005.05.16 16:00
|buy stop
|1185
|1.00
|1.2662
|1.2657
|1.2712
|4660
|2005.05.16 16:08
|buy
|1181
|1.00
|1.2642
|1.2637
|1.2692
|4661
|2005.05.16 16:08
|buy
|1182
|1.00
|1.2647
|1.2642
|1.2697
|4662
|2005.05.16 16:09
|s/l
|1182
|1.00
|1.2642
|1.2642
|1.2697
|-49.99
|2091.79
|4663
|2005.05.16 16:13
|s/l
|1181
|1.00
|1.2637
|1.2637
|1.2692
|-49.99
|2041.80
|4664
|2005.05.17 10:55
|buy
|1183
|1.00
|1.2652
|1.2647
|1.2702
|4665
|2005.05.17 10:55
|buy
|1184
|1.00
|1.2657
|1.2652
|1.2707
|4666
|2005.05.17 10:57
|buy
|1185
|1.00
|1.2662
|1.2657
|1.2712
|4667
|2005.05.17 10:57
|modify
|1183
|1.00
|1.2652
|1.2654
|1.2702
|4668
|2005.05.17 10:57
|modify
|1183
|1.00
|1.2652
|1.2655
|1.2702
|4669
|2005.05.17 10:57
|modify
|1183
|1.00
|1.2652
|1.2657
|1.2702
|4670
|2005.05.17 10:58
|s/l
|1185
|1.00
|1.2657
|1.2657
|1.2712
|-49.99
|1991.81
|4671
|2005.05.17 10:59
|s/l
|1183
|1.00
|1.2657
|1.2657
|1.2702
|49.99
|2041.80
|4672
|2005.05.17 11:22
|s/l
|1184
|1.00
|1.2652
|1.2652
|1.2707
|-49.99
|1991.81
|4673
|2005.05.17 14:30
|sell stop
|1186
|1.00
|1.2613
|1.2618
|1.2563
|4674
|2005.05.17 14:30
|sell stop
|1187
|1.00
|1.2608
|1.2613
|1.2558
|4675
|2005.05.17 14:30
|sell stop
|1188
|1.00
|1.2603
|1.2608
|1.2553
|4676
|2005.05.17 14:30
|sell stop
|1189
|1.00
|1.2598
|1.2603
|1.2548
|4677
|2005.05.17 14:30
|sell stop
|1190
|1.00
|1.2593
|1.2598
|1.2543
|4678
|2005.05.17 14:31
|sell
|1186
|1.00
|1.2613
|1.2618
|1.2563
|4679
|2005.05.17 14:31
|s/l
|1186
|1.00
|1.2618
|1.2618
|1.2563
|-50.00
|1941.81
|4680
|2005.05.17 21:45
|sell
|1187
|1.00
|1.2608
|1.2613
|1.2558
|4681
|2005.05.17 21:48
|sell
|1188
|1.00
|1.2603
|1.2608
|1.2553
|4682
|2005.05.17 21:49
|modify
|1187
|1.00
|1.2608
|1.2607
|1.2558
|4683
|2005.05.17 21:49
|sell
|1189
|1.00
|1.2598
|1.2603
|1.2548
|4684
|2005.05.17 21:49
|modify
|1187
|1.00
|1.2608
|1.2606
|1.2558
|4685
|2005.05.17 21:49
|modify
|1187
|1.00
|1.2608
|1.2605
|1.2558
|4686
|2005.05.17 21:49
|modify
|1187
|1.00
|1.2608
|1.2604
|1.2558
|4687
|2005.05.17 21:50
|s/l
|1189
|1.00
|1.2603
|1.2603
|1.2548
|-50.00
|1891.81
|4688
|2005.05.17 21:50
|s/l
|1187
|1.00
|1.2604
|1.2604
|1.2558
|40.00
|1931.81
|4689
|2005.05.17 21:53
|modify
|1188
|1.00
|1.2603
|1.2602
|1.2553
|4690
|2005.05.17 21:53
|sell
|1190
|1.00
|1.2593
|1.2598
|1.2543
|4691
|2005.05.17 21:53
|modify
|1188
|1.00
|1.2603
|1.2601
|1.2553
|4692
|2005.05.17 21:54
|modify
|1188
|1.00
|1.2603
|1.2600
|1.2553
|4693
|2005.05.17 21:56
|s/l
|1190
|1.00
|1.2598
|1.2598
|1.2543
|-50.00
|1881.81
|4694
|2005.05.17 21:56
|s/l
|1188
|1.00
|1.2600
|1.2600
|1.2553
|30.00
|1911.81
|4695
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|1191
|1.00
|1.2630
|1.2625
|1.2680
|4696
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|1192
|1.00
|1.2635
|1.2630
|1.2685
|4697
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2635
|1.2690
|4698
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|1194
|1.00
|1.2645
|1.2640
|1.2695
|4699
|2005.05.18 09:00
|buy stop
|1195
|1.00
|1.2650
|1.2645
|1.2700
|4700
|2005.05.18 10:15
|buy
|1191
|1.00
|1.2630
|1.2625
|1.2680
|4701
|2005.05.18 10:16
|s/l
|1191
|1.00
|1.2625
|1.2625
|1.2680
|-49.99
|1861.82
|4702
|2005.05.18 14:30
|buy
|1192
|1.00
|1.2635
|1.2630
|1.2685
|4703
|2005.05.18 14:32
|s/l
|1192
|1.00
|1.2630
|1.2630
|1.2685
|-49.99
|1811.83
|4704
|2005.05.18 14:42
|buy
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2635
|1.2690
|4705
|2005.05.18 14:42
|buy
|1194
|1.00
|1.2645
|1.2640
|1.2695
|4706
|2005.05.18 14:45
|s/l
|1194
|1.00
|1.2640
|1.2640
|1.2695
|-49.99
|1761.84
|4707
|2005.05.18 14:50
|modify
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2641
|1.2690
|4708
|2005.05.18 14:50
|buy
|1195
|1.00
|1.2650
|1.2645
|1.2700
|4709
|2005.05.18 14:50
|modify
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2643
|1.2690
|4710
|2005.05.18 14:50
|modify
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2645
|1.2690
|4711
|2005.05.18 14:50
|modify
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2647
|1.2690
|4712
|2005.05.18 14:51
|modify
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2648
|1.2690
|4713
|2005.05.18 14:51
|modify
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2650
|1.2690
|4714
|2005.05.18 14:51
|modify
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2651
|1.2690
|4715
|2005.05.18 14:51
|modify
|1195
|1.00
|1.2650
|1.2650
|1.2700
|4716
|2005.05.18 14:51
|modify
|1195
|1.00
|1.2650
|1.2651
|1.2700
|4717
|2005.05.18 14:55
|modify
|1193
|1.00
|1.2640
|1.2652
|1.2690
|4718
|2005.05.18 14:56
|modify
|1195
|1.00
|1.2650
|1.2652
|1.2700
|4719
|2005.05.18 14:56
|s/l
|1193
|1.00
|1.2652
|1.2652
|1.2690
|120.00
|1881.84
|4720
|2005.05.18 14:56
|s/l
|1195
|1.00
|1.2652
|1.2652
|1.2700
|20.00
|1901.84
|4721
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|1196
|1.00
|1.2646
|1.2651
|1.2596
|4722
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|1197
|1.00
|1.2641
|1.2646
|1.2591
|4723
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|1198
|1.00
|1.2636
|1.2641
|1.2586
|4724
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|1199
|1.00
|1.2631
|1.2636
|1.2581
|4725
|2005.05.19 11:03
|sell stop
|1200
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|4726
|2005.05.19 11:15
|sell
|1196
|1.00
|1.2646
|1.2651
|1.2596
|4727
|2005.05.19 11:25
|s/l
|1196
|1.00
|1.2651
|1.2651
|1.2596
|-50.00
|1851.84
|4728
|2005.05.19 11:44
|sell
|1197
|1.00
|1.2641
|1.2646
|1.2591
|4729
|2005.05.19 11:46
|s/l
|1197
|1.00
|1.2646
|1.2646
|1.2591
|-50.00
|1801.84
|4730
|2005.05.19 13:26
|sell
|1198
|1.00
|1.2636
|1.2641
|1.2586
|4731
|2005.05.19 13:45
|sell
|1199
|1.00
|1.2631
|1.2636
|1.2581
|4732
|2005.05.19 13:49
|s/l
|1199
|1.00
|1.2636
|1.2636
|1.2581
|-50.00
|1751.84
|4733
|2005.05.19 14:13
|s/l
|1198
|1.00
|1.2641
|1.2641
|1.2586
|-50.00
|1701.84
|4734
|2005.05.19 14:39
|sell
|1200
|1.00
|1.2626
|1.2631
|1.2576
|4735
|2005.05.19 14:40
|s/l
|1200
|1.00
|1.2631
|1.2631
|1.2576
|-50.00
|1651.84
|4736
|2005.05.20 04:16
|buy stop
|1201
|1.00
|1.2655
|1.2650
|1.2705
|4737
|2005.05.20 04:16
|buy stop
|1202
|1.00
|1.2660
|1.2655
|1.2710
|4738
|2005.05.20 04:16
|buy stop
|1203
|1.00
|1.2665
|1.2660
|1.2715
|4739
|2005.05.20 04:16
|buy stop
|1204
|1.00
|1.2670
|1.2665
|1.2720
|4740
|2005.05.20 04:16
|buy stop
|1205
|1.00
|1.2675
|1.2670
|1.2725
|4741
|2005.05.23 00:00
|expiration
|1201
|1.00
|1.2655
|1.2650
|1.2705
|4742
|2005.05.23 00:00
|expiration
|1202
|1.00
|1.2660
|1.2655
|1.2710
|4743
|2005.05.23 00:00
|expiration
|1203
|1.00
|1.2665
|1.2660
|1.2715
|4744
|2005.05.23 00:00
|expiration
|1204
|1.00
|1.2670
|1.2665
|1.2720
|4745
|2005.05.23 00:00
|expiration
|1205
|1.00
|1.2675
|1.2670
|1.2725
|4746
|2005.05.23 16:00
|buy stop
|1206
|1.00
|1.2581
|1.2576
|1.2631
|4747
|2005.05.23 16:00
|buy stop
|1207
|1.00
|1.2586
|1.2581
|1.2636
|4748
|2005.05.23 16:00
|buy stop
|1208
|1.00
|1.2591
|1.2586
|1.2641
|4749
|2005.05.23 16:00
|buy stop
|1209
|1.00
|1.2596
|1.2591
|1.2646
|4750
|2005.05.23 16:00
|buy stop
|1210
|1.00
|1.2601
|1.2596
|1.2651
|4751
|2005.05.23 16:20
|buy
|1206
|1.00
|1.2581
|1.2576
|1.2631
|4752
|2005.05.23 16:21
|s/l
|1206
|1.00
|1.2576
|1.2576
|1.2631
|-50.00
|1601.84
|4753
|2005.05.23 16:22
|buy
|1207
|1.00
|1.2586
|1.2581
|1.2636
|4754
|2005.05.23 16:27
|buy
|1208
|1.00
|1.2591
|1.2586
|1.2641
|4755
|2005.05.23 16:27
|modify
|1207
|1.00
|1.2586
|1.2586
|1.2636
|4756
|2005.05.23 16:29
|modify
|1207
|1.00
|1.2586
|1.2587
|1.2636
|4757
|2005.05.23 16:29
|buy
|1209
|1.00
|1.2596
|1.2591
|1.2646
|4758
|2005.05.23 16:29
|modify
|1207
|1.00
|1.2586
|1.2588
|1.2636
|4759
|2005.05.23 16:29
|s/l
|1209
|1.00
|1.2591
|1.2591
|1.2646
|-50.00
|1551.84
|4760
|2005.05.23 16:30
|s/l
|1207
|1.00
|1.2588
|1.2588
|1.2636
|20.00
|1571.84
|4761
|2005.05.23 16:37
|s/l
|1208
|1.00
|1.2586
|1.2586
|1.2641
|-50.00
|1521.84
|4762
|2005.05.24 12:25
|buy
|1210
|1.00
|1.2601
|1.2596
|1.2651
|4763
|2005.05.24 12:27
|modify
|1210
|1.00
|1.2601
|1.2602
|1.2651
|4764
|2005.05.24 12:28
|s/l
|1210
|1.00
|1.2602
|1.2602
|1.2651
|10.00
|1531.84
|4765
|2005.05.24 19:00
|sell stop
|1211
|1.00
|1.2570
|1.2575
|1.2520
|4766
|2005.05.24 19:00
|sell stop
|1212
|1.00
|1.2565
|1.2570
|1.2515
|4767
|2005.05.24 19:00
|sell stop
|1213
|1.00
|1.2560
|1.2565
|1.2510
|4768
|2005.05.24 19:00
|sell stop
|1214
|1.00
|1.2555
|1.2560
|1.2505
|4769
|2005.05.24 19:00
|sell stop
|1215
|1.00
|1.2550
|1.2555
|1.2500
|4770
|2005.05.24 19:00
|sell
|1211
|1.00
|1.2570
|1.2575
|1.2520
|4771
|2005.05.24 19:01
|s/l
|1211
|1.00
|1.2575
|1.2575
|1.2520
|-49.99
|1481.85
|4772
|2005.05.25 00:33
|sell
|1212
|1.00
|1.2565
|1.2570
|1.2515
|4773
|2005.05.25 00:34
|sell
|1213
|1.00
|1.2560
|1.2565
|1.2510
|4774
|2005.05.25 00:34
|s/l
|1213
|1.00
|1.2565
|1.2565
|1.2510
|-49.99
|1431.86
|4775
|2005.05.25 03:23
|s/l
|1212
|1.00
|1.2570
|1.2570
|1.2515
|-49.99
|1381.87
|4776
|2005.05.25 12:59
|sell
|1214
|1.00
|1.2555
|1.2560
|1.2505
|4777
|2005.05.25 13:13
|s/l
|1214
|1.00
|1.2560
|1.2560
|1.2505
|-49.99
|1331.88
|4778
|2005.05.25 19:00
|expiration
|1215
|1.00
|1.2550
|1.2555
|1.2500
|4779
|2005.05.26 06:27
|sell stop
|1216
|1.00
|1.2578
|1.2583
|1.2528
|4780
|2005.05.26 06:27
|sell stop
|1217
|1.00
|1.2573
|1.2578
|1.2523
|4781
|2005.05.26 06:27
|sell stop
|1218
|1.00
|1.2568
|1.2573
|1.2518
|4782
|2005.05.26 06:27
|sell stop
|1219
|1.00
|1.2563
|1.2568
|1.2513
|4783
|2005.05.26 06:27
|sell stop
|1220
|1.00
|1.2558
|1.2563
|1.2508
|4784
|2005.05.26 06:30
|sell
|1216
|1.00
|1.2578
|1.2583
|1.2528
|4785
|2005.05.26 06:36
|sell
|1217
|1.00
|1.2573
|1.2578
|1.2523
|4786
|2005.05.26 06:36
|modify
|1216
|1.00
|1.2578
|1.2578
|1.2528
|4787
|2005.05.26 06:39
|sell
|1218
|1.00
|1.2568
|1.2573
|1.2518
|4788
|2005.05.26 06:39
|modify
|1216
|1.00
|1.2578
|1.2576
|1.2528
|4789
|2005.05.26 06:39
|modify
|1216
|1.00
|1.2578
|1.2575
|1.2528
|4790
|2005.05.26 06:41
|modify
|1216
|1.00
|1.2578
|1.2572
|1.2528
|4791
|2005.05.26 06:41
|modify
|1217
|1.00
|1.2573
|1.2572
|1.2523
|4792
|2005.05.26 06:42
|modify
|1217
|1.00
|1.2573
|1.2572
|1.2523
|4793
|2005.05.26 06:42
|sell
|1219
|1.00
|1.2563
|1.2568
|1.2513
|4794
|2005.05.26 06:42
|modify
|1216
|1.00
|1.2578
|1.2571
|1.2528
|4795
|2005.05.26 06:42
|modify
|1216
|1.00
|1.2578
|1.2569
|1.2528
|4796
|2005.05.26 06:42
|modify
|1216
|1.00
|1.2578
|1.2568
|1.2528
|4797
|2005.05.26 06:42
|modify
|1217
|1.00
|1.2573
|1.2569
|1.2523
|4798
|2005.05.26 06:44
|s/l
|1216
|1.00
|1.2568
|1.2568
|1.2528
|100.00
|1431.88
|4799
|2005.05.26 06:44
|s/l
|1219
|1.00
|1.2568
|1.2568
|1.2513
|-50.00
|1381.88
|4800
|2005.05.26 06:45
|s/l
|1217
|1.00
|1.2569
|1.2569
|1.2523
|39.99
|1421.87
|4801
|2005.05.26 06:50
|s/l
|1218
|1.00
|1.2573
|1.2573
|1.2518
|-50.00
|1371.87
|4802
|2005.05.26 07:45
|sell
|1220
|1.00
|1.2558
|1.2563
|1.2508
|4803
|2005.05.26 07:45
|s/l
|1220
|1.00
|1.2563
|1.2563
|1.2508
|-50.00
|1321.87
|4804
|2005.05.27 10:00
|buy stop
|1221
|1.00
|1.2543
|1.2538
|1.2593
|4805
|2005.05.27 10:00
|buy stop
|1222
|1.00
|1.2548
|1.2543
|1.2598
|4806
|2005.05.27 10:00
|buy stop
|1223
|1.00
|1.2553
|1.2548
|1.2603
|4807
|2005.05.27 10:00
|buy stop
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2553
|1.2608
|4808
|2005.05.27 10:00
|buy stop
|1225
|1.00
|1.2563
|1.2558
|1.2613
|4809
|2005.05.27 13:29
|buy
|1221
|1.00
|1.2543
|1.2538
|1.2593
|4810
|2005.05.27 13:31
|buy
|1222
|1.00
|1.2548
|1.2543
|1.2598
|4811
|2005.05.27 13:42
|modify
|1221
|1.00
|1.2543
|1.2544
|1.2593
|4812
|2005.05.27 13:42
|modify
|1221
|1.00
|1.2543
|1.2545
|1.2593
|4813
|2005.05.27 13:42
|buy
|1223
|1.00
|1.2553
|1.2548
|1.2603
|4814
|2005.05.27 13:42
|modify
|1221
|1.00
|1.2543
|1.2546
|1.2593
|4815
|2005.05.27 13:45
|s/l
|1223
|1.00
|1.2548
|1.2548
|1.2603
|-50.00
|1271.87
|4816
|2005.05.27 13:46
|s/l
|1221
|1.00
|1.2546
|1.2546
|1.2593
|29.99
|1301.86
|4817
|2005.05.27 13:50
|s/l
|1222
|1.00
|1.2543
|1.2543
|1.2598
|-50.00
|1251.86
|4818
|2005.05.27 17:21
|buy
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2553
|1.2608
|4819
|2005.05.27 17:33
|buy
|1225
|1.00
|1.2563
|1.2558
|1.2613
|4820
|2005.05.27 17:35
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2559
|1.2608
|4821
|2005.05.27 17:35
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2560
|1.2608
|4822
|2005.05.27 17:37
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2562
|1.2608
|4823
|2005.05.27 17:41
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2563
|1.2608
|4824
|2005.05.27 17:42
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2564
|1.2608
|4825
|2005.05.27 17:43
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2565
|1.2608
|4826
|2005.05.27 17:43
|modify
|1225
|1.00
|1.2563
|1.2564
|1.2613
|4827
|2005.05.27 17:45
|modify
|1225
|1.00
|1.2563
|1.2565
|1.2613
|4828
|2005.05.27 17:47
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2566
|1.2608
|4829
|2005.05.27 17:47
|modify
|1225
|1.00
|1.2563
|1.2565
|1.2613
|4830
|2005.05.27 17:48
|modify
|1225
|1.00
|1.2563
|1.2566
|1.2613
|4831
|2005.05.27 17:50
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2567
|1.2608
|4832
|2005.05.27 17:50
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2568
|1.2608
|4833
|2005.05.27 17:50
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2569
|1.2608
|4834
|2005.05.27 17:50
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2570
|1.2608
|4835
|2005.05.27 17:50
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2572
|1.2608
|4836
|2005.05.27 17:50
|modify
|1224
|1.00
|1.2558
|1.2573
|1.2608
|4837
|2005.05.27 17:50
|modify
|1225
|1.00
|1.2563
|1.2572
|1.2613
|4838
|2005.05.27 17:52
|s/l
|1224
|1.00
|1.2573
|1.2573
|1.2608
|150.00
|1401.86
|4839
|2005.05.27 17:52
|s/l
|1225
|1.00
|1.2572
|1.2572
|1.2613
|90.00
|1491.86
|4840
|2005.05.30 01:00
|sell stop
|1226
|1.00
|1.2524
|1.2529
|1.2474
|4841
|2005.05.30 01:00
|sell stop
|1227
|1.00
|1.2519
|1.2524
|1.2469
|4842
|2005.05.30 01:00
|sell stop
|1228
|1.00
|1.2514
|1.2519
|1.2464
|4843
|2005.05.30 01:00
|sell stop
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2514
|1.2459
|4844
|2005.05.30 01:00
|sell stop
|1230
|1.00
|1.2504
|1.2509
|1.2454
|4845
|2005.05.30 01:18
|sell
|1226
|1.00
|1.2524
|1.2529
|1.2474
|4846
|2005.05.30 01:21
|sell
|1227
|1.00
|1.2519
|1.2524
|1.2469
|4847
|2005.05.30 01:25
|modify
|1226
|1.00
|1.2524
|1.2524
|1.2474
|4848
|2005.05.30 01:25
|sell
|1228
|1.00
|1.2514
|1.2519
|1.2464
|4849
|2005.05.30 01:25
|modify
|1226
|1.00
|1.2524
|1.2522
|1.2474
|4850
|2005.05.30 01:26
|s/l
|1228
|1.00
|1.2519
|1.2519
|1.2464
|-50.00
|1441.86
|4851
|2005.05.30 01:29
|s/l
|1226
|1.00
|1.2522
|1.2522
|1.2474
|20.00
|1461.86
|4852
|2005.05.30 01:44
|s/l
|1227
|1.00
|1.2524
|1.2524
|1.2469
|-50.00
|1411.86
|4853
|2005.05.30 12:40
|sell
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2514
|1.2459
|4854
|2005.05.30 12:42
|sell
|1230
|1.00
|1.2504
|1.2509
|1.2454
|4855
|2005.05.30 12:43
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2508
|1.2459
|4856
|2005.05.30 12:43
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2507
|1.2459
|4857
|2005.05.30 12:44
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2507
|1.2459
|4858
|2005.05.30 13:03
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2504
|1.2459
|4859
|2005.05.30 13:03
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2501
|1.2459
|4860
|2005.05.30 13:03
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2498
|1.2459
|4861
|2005.05.30 13:03
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2495
|1.2459
|4862
|2005.05.30 13:04
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2494
|1.2459
|4863
|2005.05.30 13:04
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2493
|1.2459
|4864
|2005.05.30 13:04
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2492
|1.2459
|4865
|2005.05.30 13:04
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2491
|1.2459
|4866
|2005.05.30 13:04
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2490
|1.2459
|4867
|2005.05.30 13:04
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2489
|1.2459
|4868
|2005.05.30 13:04
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2488
|1.2459
|4869
|2005.05.30 13:04
|modify
|1230
|1.00
|1.2504
|1.2489
|1.2454
|4870
|2005.05.30 13:05
|modify
|1230
|1.00
|1.2504
|1.2488
|1.2454
|4871
|2005.05.30 13:06
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2487
|1.2459
|4872
|2005.05.30 13:06
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2485
|1.2459
|4873
|2005.05.30 13:06
|modify
|1229
|1.00
|1.2509
|1.2483
|1.2459
|4874
|2005.05.30 13:06
|modify
|1230
|1.00
|1.2504
|1.2484
|1.2454
|4875
|2005.05.30 13:07
|modify
|1230
|1.00
|1.2504
|1.2483
|1.2454
|4876
|2005.05.30 13:09
|s/l
|1229
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2459
|260.00
|1671.86
|4877
|2005.05.30 13:09
|s/l
|1230
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2454
|210.00
|1881.86
|4878
|2005.06.02 09:19
|buy stop
|1231
|1.00
|1.2271
|1.2266
|1.2321
|4879
|2005.06.02 09:19
|buy stop
|1232
|1.00
|1.2276
|1.2271
|1.2326
|4880
|2005.06.02 09:19
|buy stop
|1233
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2331
|4881
|2005.06.02 09:19
|buy stop
|1234
|1.00
|1.2286
|1.2281
|1.2336
|4882
|2005.06.02 09:19
|buy stop
|1235
|1.00
|1.2291
|1.2286
|1.2341
|4883
|2005.06.02 09:53
|buy
|1231
|1.00
|1.2271
|1.2266
|1.2321
|4884
|2005.06.02 09:56
|s/l
|1231
|1.00
|1.2266
|1.2266
|1.2321
|-50.00
|1831.86
|4885
|2005.06.02 10:17
|buy
|1232
|1.00
|1.2276
|1.2271
|1.2326
|4886
|2005.06.02 10:17
|s/l
|1232
|1.00
|1.2271
|1.2271
|1.2326
|-50.00
|1781.86
|4887
|2005.06.02 10:33
|buy
|1233
|1.00
|1.2281
|1.2276
|1.2331
|4888
|2005.06.02 10:34
|s/l
|1233
|1.00
|1.2276
|1.2276
|1.2331
|-50.00
|1731.86
|4889
|2005.06.02 11:00
|buy
|1234
|1.00
|1.2286
|1.2281
|1.2336
|4890
|2005.06.02 11:03
|buy
|1235
|1.00
|1.2291
|1.2286
|1.2341
|4891
|2005.06.02 11:03
|modify
|1234
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2336
|4892
|2005.06.02 11:05
|modify
|1234
|1.00
|1.2286
|1.2287
|1.2336
|4893
|2005.06.02 11:05
|modify
|1234
|1.00
|1.2286
|1.2288
|1.2336
|4894
|2005.06.02 11:13
|s/l
|1234
|1.00
|1.2288
|1.2288
|1.2336
|19.99
|1751.85
|4895
|2005.06.02 11:13
|s/l
|1235
|1.00
|1.2286
|1.2286
|1.2341
|-50.00
|1701.85
|4896
|2005.06.03 08:09
|sell stop
|1236
|1.00
|1.2231
|1.2236
|1.2181
|4897
|2005.06.03 08:09
|sell stop
|1237
|1.00
|1.2226
|1.2231
|1.2176
|4898
|2005.06.03 08:09
|sell stop
|1238
|1.00
|1.2221
|1.2226
|1.2171
|4899
|2005.06.03 08:09
|sell stop
|1239
|1.00
|1.2216
|1.2221
|1.2166
|4900
|2005.06.03 08:09
|sell stop
|1240
|1.00
|1.2211
|1.2216
|1.2161
|4901
|2005.06.03 08:09
|sell
|1236
|1.00
|1.2231
|1.2236
|1.2181
|4902
|2005.06.03 08:09
|s/l
|1236
|1.00
|1.2236
|1.2236
|1.2181
|-50.00
|1651.85
|4903
|2005.06.03 17:34
|sell
|1237
|1.00
|1.2226
|1.2231
|1.2176
|4904
|2005.06.03 17:35
|s/l
|1237
|1.00
|1.2231
|1.2231
|1.2176
|-50.00
|1601.85
|4905
|2005.06.03 17:42
|sell
|1238
|1.00
|1.2221
|1.2226
|1.2171
|4906
|2005.06.03 17:43
|s/l
|1238
|1.00
|1.2226
|1.2226
|1.2171
|-50.00
|1551.85
|4907
|2005.06.03 18:15
|sell
|1239
|1.00
|1.2216
|1.2221
|1.2166
|4908
|2005.06.03 18:15
|sell
|1240
|1.00
|1.2211
|1.2216
|1.2161
|4909
|2005.06.03 18:16
|s/l
|1240
|1.00
|1.2216
|1.2216
|1.2161
|-50.00
|1501.85
|4910
|2005.06.03 18:23
|modify
|1239
|1.00
|1.2216
|1.2215
|1.2166
|4911
|2005.06.03 18:27
|s/l
|1239
|1.00
|1.2215
|1.2215
|1.2166
|10.00
|1511.85
|4912
|2005.06.06 06:00
|buy stop
|1241
|1.00
|1.2268
|1.2263
|1.2318
|4913
|2005.06.06 06:00
|buy stop
|1242
|1.00
|1.2273
|1.2268
|1.2323
|4914
|2005.06.06 06:00
|buy stop
|1243
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|4915
|2005.06.06 06:00
|buy stop
|1244
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|4916
|2005.06.06 06:00
|buy stop
|1245
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|4917
|2005.06.06 06:03
|buy
|1241
|1.00
|1.2268
|1.2263
|1.2318
|4918
|2005.06.06 06:04
|buy
|1242
|1.00
|1.2273
|1.2268
|1.2323
|4919
|2005.06.06 06:07
|s/l
|1242
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2323
|-50.00
|1461.85
|4920
|2005.06.06 06:13
|s/l
|1241
|1.00
|1.2263
|1.2263
|1.2318
|-50.00
|1411.85
|4921
|2005.06.06 10:58
|buy
|1243
|1.00
|1.2278
|1.2273
|1.2328
|4922
|2005.06.06 10:59
|buy
|1244
|1.00
|1.2283
|1.2278
|1.2333
|4923
|2005.06.06 11:00
|modify
|1243
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2328
|4924
|2005.06.06 11:00
|modify
|1243
|1.00
|1.2278
|1.2279
|1.2328
|4925
|2005.06.06 11:15
|s/l
|1243
|1.00
|1.2279
|1.2279
|1.2328
|10.00
|1421.85
|4926
|2005.06.06 11:15
|s/l
|1244
|1.00
|1.2278
|1.2278
|1.2333
|-50.00
|1371.85
|4927
|2005.06.06 15:50
|buy
|1245
|1.00
|1.2288
|1.2283
|1.2338
|4928
|2005.06.06 15:52
|s/l
|1245
|1.00
|1.2283
|1.2283
|1.2338
|-50.00
|1321.85
|4929
|2005.06.06 22:33
|sell stop
|1246
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|4930
|2005.06.06 22:33
|sell stop
|1247
|1.00
|1.2246
|1.2251
|1.2196
|4931
|2005.06.06 22:33
|sell stop
|1248
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|4932
|2005.06.06 22:33
|sell stop
|1249
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|4933
|2005.06.06 22:33
|sell stop
|1250
|1.00
|1.2231
|1.2236
|1.2181
|4934
|2005.06.07 01:22
|sell
|1246
|1.00
|1.2251
|1.2256
|1.2201
|4935
|2005.06.07 01:33
|s/l
|1246
|1.00
|1.2256
|1.2256
|1.2201
|-50.00
|1271.85
|4936
|2005.06.07 03:32
|sell
|1247
|1.00
|1.2246
|1.2251
|1.2196
|4937
|2005.06.07 03:33
|sell
|1248
|1.00
|1.2241
|1.2246
|1.2191
|4938
|2005.06.07 03:47
|s/l
|1248
|1.00
|1.2246
|1.2246
|1.2191
|-50.00
|1221.85
|4939
|2005.06.07 04:07
|s/l
|1247
|1.00
|1.2251
|1.2251
|1.2196
|-50.00
|1171.85
|4940
|2005.06.07 22:33
|expiration
|1249
|1.00
|1.2236
|1.2241
|1.2186
|4941
|2005.06.07 22:33
|expiration
|1250
|1.00
|1.2231
|1.2236
|1.2181
|4942
|2005.06.08 18:59
|sell stop
|1251
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|4943
|2005.06.08 18:59
|sell stop
|1252
|1.00
|1.2269
|1.2274
|1.2219
|4944
|2005.06.08 18:59
|sell stop
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|4945
|2005.06.08 18:59
|sell stop
|1254
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|4946
|2005.06.08 18:59
|sell stop
|1255
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|4947
|2005.06.08 19:08
|sell
|1251
|1.00
|1.2274
|1.2279
|1.2224
|4948
|2005.06.08 19:09
|sell
|1252
|1.00
|1.2269
|1.2274
|1.2219
|4949
|2005.06.08 19:09
|modify
|1251
|1.00
|1.2274
|1.2273
|1.2224
|4950
|2005.06.08 19:09
|sell
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2269
|1.2214
|4951
|2005.06.08 19:09
|modify
|1251
|1.00
|1.2274
|1.2271
|1.2224
|4952
|2005.06.08 19:10
|modify
|1251
|1.00
|1.2274
|1.2270
|1.2224
|4953
|2005.06.08 19:10
|modify
|1251
|1.00
|1.2274
|1.2269
|1.2224
|4954
|2005.06.08 19:10
|modify
|1252
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2219
|4955
|2005.06.08 19:11
|modify
|1251
|1.00
|1.2274
|1.2268
|1.2224
|4956
|2005.06.08 19:11
|modify
|1252
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2219
|4957
|2005.06.08 19:14
|s/l
|1251
|1.00
|1.2268
|1.2268
|1.2224
|60.00
|1231.85
|4958
|2005.06.08 19:15
|s/l
|1252
|1.00
|1.2269
|1.2269
|1.2219
|0.00
|1231.85
|4959
|2005.06.08 19:20
|sell
|1254
|1.00
|1.2259
|1.2264
|1.2209
|4960
|2005.06.08 19:27
|sell
|1255
|1.00
|1.2254
|1.2259
|1.2204
|4961
|2005.06.08 19:27
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2262
|1.2214
|4962
|2005.06.08 19:27
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2260
|1.2214
|4963
|2005.06.08 19:27
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2258
|1.2214
|4964
|2005.06.08 19:27
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2256
|1.2214
|4965
|2005.06.08 19:27
|modify
|1254
|1.00
|1.2259
|1.2256
|1.2209
|4966
|2005.06.08 19:28
|modify
|1254
|1.00
|1.2259
|1.2256
|1.2209
|4967
|2005.06.08 19:28
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2254
|1.2214
|4968
|2005.06.08 19:28
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2252
|1.2214
|4969
|2005.06.08 19:28
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2250
|1.2214
|4970
|2005.06.08 19:28
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2249
|1.2214
|4971
|2005.06.08 19:28
|modify
|1254
|1.00
|1.2259
|1.2250
|1.2209
|4972
|2005.06.08 19:28
|modify
|1255
|1.00
|1.2254
|1.2251
|1.2204
|4973
|2005.06.08 19:29
|modify
|1255
|1.00
|1.2254
|1.2250
|1.2204
|4974
|2005.06.08 19:29
|modify
|1254
|1.00
|1.2259
|1.2249
|1.2209
|4975
|2005.06.08 19:30
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2248
|1.2214
|4976
|2005.06.08 19:30
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2247
|1.2214
|4977
|2005.06.08 19:30
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2245
|1.2214
|4978
|2005.06.08 19:30
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2244
|1.2214
|4979
|2005.06.08 19:30
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2243
|1.2214
|4980
|2005.06.08 19:30
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2242
|1.2214
|4981
|2005.06.08 19:30
|modify
|1254
|1.00
|1.2259
|1.2243
|1.2209
|4982
|2005.06.08 19:30
|modify
|1255
|1.00
|1.2254
|1.2243
|1.2204
|4983
|2005.06.08 19:31
|modify
|1255
|1.00
|1.2254
|1.2243
|1.2204
|4984
|2005.06.08 19:31
|modify
|1254
|1.00
|1.2259
|1.2242
|1.2209
|4985
|2005.06.08 19:31
|modify
|1253
|1.00
|1.2264
|1.2241
|1.2214
|4986
|2005.06.08 19:31
|modify
|1255
|1.00
|1.2254
|1.2242
|1.2204
|4987
|2005.06.08 19:31
|s/l
|1253
|1.00
|1.2241
|1.2241
|1.2214
|230.00
|1461.85
|4988
|2005.06.08 19:32
|s/l
|1254
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2209
|170.00
|1631.85
|4989
|2005.06.08 19:32
|s/l
|1255
|1.00
|1.2242
|1.2242
|1.2204
|120.00
|1751.85
|4990
|2005.06.10 02:26
|buy stop
|1256
|1.00
|1.2250
|1.2245
|1.2300
|4991
|2005.06.10 02:26
|buy stop
|1257
|1.00
|1.2255
|1.2250
|1.2305
|4992
|2005.06.10 02:26
|buy stop
|1258
|1.00
|1.2260
|1.2255
|1.2310
|4993
|2005.06.10 02:26
|buy stop
|1259
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2315
|4994
|2005.06.10 02:26
|buy stop
|1260
|1.00
|1.2270
|1.2265
|1.2320
|4995
|2005.06.13 00:00
|expiration
|1256
|1.00
|1.2250
|1.2245
|1.2300
|4996
|2005.06.13 00:00
|expiration
|1257
|1.00
|1.2255
|1.2250
|1.2305
|4997
|2005.06.13 00:00
|expiration
|1258
|1.00
|1.2260
|1.2255
|1.2310
|4998
|2005.06.13 00:00
|expiration
|1259
|1.00
|1.2265
|1.2260
|1.2315
|4999
|2005.06.13 00:00
|expiration
|1260
|1.00
|1.2270
|1.2265
|1.2320
|5000
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|1261
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|5001
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|1262
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|5002
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|1263
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|5003
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|5004
|2005.06.13 21:00
|buy stop
|1265
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|5005
|2005.06.13 21:18
|buy
|1261
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|5006
|2005.06.13 23:24
|buy
|1262
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|5007
|2005.06.13 23:30
|s/l
|1262
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2166
|-50.00
|1701.85
|5008
|2005.06.14 01:20
|s/l
|1261
|1.00
|1.2106
|1.2106
|1.2161
|-58.40
|1643.45
|5009
|2005.06.14 02:13
|buy
|1263
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|5010
|2005.06.14 02:20
|buy
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|5011
|2005.06.14 02:21
|modify
|1263
|1.00
|1.2121
|1.2122
|1.2171
|5012
|2005.06.14 02:21
|buy
|1265
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|5013
|2005.06.14 02:21
|modify
|1263
|1.00
|1.2121
|1.2124
|1.2171
|5014
|2005.06.14 02:24
|s/l
|1265
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2181
|-50.00
|1593.45
|5015
|2005.06.14 02:24
|s/l
|1263
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2171
|30.00
|1623.45
|5016
|2005.06.14 02:41
|modify
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2176
|5017
|2005.06.14 02:41
|modify
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2127
|1.2176
|5018
|2005.06.14 02:41
|modify
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2128
|1.2176
|5019
|2005.06.14 02:41
|modify
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2130
|1.2176
|5020
|2005.06.14 02:41
|modify
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2131
|1.2176
|5021
|2005.06.14 02:41
|modify
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2133
|1.2176
|5022
|2005.06.14 02:41
|modify
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2134
|1.2176
|5023
|2005.06.14 02:42
|modify
|1264
|1.00
|1.2126
|1.2136
|1.2176
|5024
|2005.06.14 02:47
|s/l
|1264
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2176
|100.00
|1723.45
|5025
|2005.06.14 14:02
|sell stop
|1266
|1.00
|1.2102
|1.2107
|1.2052
|5026
|2005.06.14 14:02
|sell stop
|1267
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|5027
|2005.06.14 14:02
|sell stop
|1268
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|5028
|2005.06.14 14:02
|sell stop
|1269
|1.00
|1.2087
|1.2092
|1.2037
|5029
|2005.06.14 14:02
|sell stop
|1270
|1.00
|1.2082
|1.2087
|1.2032
|5030
|2005.06.14 14:27
|sell
|1266
|1.00
|1.2102
|1.2107
|1.2052
|5031
|2005.06.14 14:30
|s/l
|1266
|1.00
|1.2107
|1.2107
|1.2052
|-50.00
|1673.45
|5032
|2005.06.14 15:06
|sell
|1267
|1.00
|1.2097
|1.2102
|1.2047
|5033
|2005.06.14 15:06
|sell
|1268
|1.00
|1.2092
|1.2097
|1.2042
|5034
|2005.06.14 15:06
|sell
|1269
|1.00
|1.2087
|1.2092
|1.2037
|5035
|2005.06.14 15:06
|modify
|1267
|1.00
|1.2097
|1.2095
|1.2047
|5036
|2005.06.14 15:07
|s/l
|1269
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2037
|-50.00
|1623.45
|5037
|2005.06.14 15:07
|modify
|1267
|1.00
|1.2097
|1.2094
|1.2047
|5038
|2005.06.14 15:08
|s/l
|1267
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2047
|30.00
|1653.45
|5039
|2005.06.14 15:10
|modify
|1268
|1.00
|1.2092
|1.2092
|1.2042
|5040
|2005.06.14 15:10
|sell
|1270
|1.00
|1.2082
|1.2087
|1.2032
|5041
|2005.06.14 15:10
|modify
|1268
|1.00
|1.2092
|1.2090
|1.2042
|5042
|2005.06.14 15:10
|modify
|1268
|1.00
|1.2092
|1.2089
|1.2042
|5043
|2005.06.14 15:11
|modify
|1268
|1.00
|1.2092
|1.2088
|1.2042
|5044
|2005.06.14 15:11
|s/l
|1268
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2042
|40.00
|1693.45
|5045
|2005.06.14 15:11
|s/l
|1270
|1.00
|1.2087
|1.2087
|1.2032
|-50.00
|1643.45
|5046
|2005.06.14 15:11
|sell stop
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2030
|5047
|2005.06.14 15:11
|sell stop
|1272
|1.00
|1.2075
|1.2080
|1.2025
|5048
|2005.06.14 15:11
|sell stop
|1273
|1.00
|1.2070
|1.2075
|1.2020
|5049
|2005.06.14 15:11
|sell stop
|1274
|1.00
|1.2065
|1.2070
|1.2015
|5050
|2005.06.14 15:11
|sell stop
|1275
|1.00
|1.2060
|1.2065
|1.2010
|5051
|2005.06.14 15:12
|sell
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2085
|1.2030
|5052
|2005.06.14 15:12
|sell
|1272
|1.00
|1.2075
|1.2080
|1.2025
|5053
|2005.06.14 15:13
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2079
|1.2030
|5054
|2005.06.14 15:13
|sell
|1273
|1.00
|1.2070
|1.2075
|1.2020
|5055
|2005.06.14 15:13
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2078
|1.2030
|5056
|2005.06.14 15:13
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2076
|1.2030
|5057
|2005.06.14 15:13
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2075
|1.2030
|5058
|2005.06.14 15:14
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2074
|1.2030
|5059
|2005.06.14 15:14
|sell
|1274
|1.00
|1.2065
|1.2070
|1.2015
|5060
|2005.06.14 15:14
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2072
|1.2030
|5061
|2005.06.14 15:14
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2070
|1.2030
|5062
|2005.06.14 15:14
|sell
|1275
|1.00
|1.2060
|1.2065
|1.2010
|5063
|2005.06.14 15:14
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2068
|1.2030
|5064
|2005.06.14 15:14
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2067
|1.2030
|5065
|2005.06.14 15:14
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2065
|1.2030
|5066
|2005.06.14 15:14
|modify
|1271
|1.00
|1.2080
|1.2064
|1.2030
|5067
|2005.06.14 15:14
|modify
|1272
|1.00
|1.2075
|1.2065
|1.2025
|5068
|2005.06.14 15:14
|modify
|1273
|1.00
|1.2070
|1.2066
|1.2020
|5069
|2005.06.14 15:15
|s/l
|1271
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2030
|160.00
|1803.45
|5070
|2005.06.14 15:15
|s/l
|1272
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2025
|100.00
|1903.45
|5071
|2005.06.14 15:15
|s/l
|1275
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2010
|-50.00
|1853.45
|5072
|2005.06.14 15:16
|s/l
|1273
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2020
|40.00
|1893.45
|5073
|2005.06.14 15:16
|s/l
|1274
|1.00
|1.2070
|1.2070
|1.2015
|-50.00
|1843.45
|5074
|2005.06.14 15:16
|sell stop
|1276
|1.00
|1.2062
|1.2067
|1.2012
|5075
|2005.06.14 15:16
|sell stop
|1277
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|5076
|2005.06.14 15:16
|sell stop
|1278
|1.00
|1.2052
|1.2057
|1.2002
|5077
|2005.06.14 15:16
|sell stop
|1279
|1.00
|1.2047
|1.2052
|1.1997
|5078
|2005.06.14 15:16
|sell stop
|1280
|1.00
|1.2042
|1.2047
|1.1992
|5079
|2005.06.14 15:22
|sell
|1276
|1.00
|1.2062
|1.2067
|1.2012
|5080
|2005.06.14 15:23
|s/l
|1276
|1.00
|1.2067
|1.2067
|1.2012
|-50.00
|1793.45
|5081
|2005.06.14 15:29
|sell
|1277
|1.00
|1.2057
|1.2062
|1.2007
|5082
|2005.06.14 15:33
|s/l
|1277
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2007
|-50.00
|1743.45
|5083
|2005.06.14 15:35
|sell
|1278
|1.00
|1.2052
|1.2057
|1.2002
|5084
|2005.06.14 15:38
|s/l
|1278
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2002
|-50.00
|1693.45
|5085
|2005.06.14 15:51
|sell
|1279
|1.00
|1.2047
|1.2052
|1.1997
|5086
|2005.06.14 15:52
|sell
|1280
|1.00
|1.2042
|1.2047
|1.1992
|5087
|2005.06.14 15:52
|s/l
|1280
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1992
|-50.00
|1643.45
|5088
|2005.06.14 15:55
|modify
|1279
|1.00
|1.2047
|1.2047
|1.1997
|5089
|2005.06.14 15:55
|modify
|1279
|1.00
|1.2047
|1.2046
|1.1997
|5090
|2005.06.14 15:55
|modify
|1279
|1.00
|1.2047
|1.2045
|1.1997
|5091
|2005.06.14 15:57
|modify
|1279
|1.00
|1.2047
|1.2044
|1.1997
|5092
|2005.06.14 15:57
|modify
|1279
|1.00
|1.2047
|1.2043
|1.1997
|5093
|2005.06.14 15:58
|s/l
|1279
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1997
|40.00
|1683.45
|5094
|2005.06.14 15:58
|sell stop
|1281
|1.00
|1.2035
|1.2040
|1.1985
|5095
|2005.06.14 15:58
|sell stop
|1282
|1.00
|1.2030
|1.2035
|1.1980
|5096
|2005.06.14 15:58
|sell stop
|1283
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|5097
|2005.06.14 15:58
|sell stop
|1284
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|5098
|2005.06.14 15:58
|sell stop
|1285
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|5099
|2005.06.14 16:21
|sell
|1281
|1.00
|1.2035
|1.2040
|1.1985
|5100
|2005.06.14 16:23
|s/l
|1281
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.1985
|-50.00
|1633.45
|5101
|2005.06.14 18:04
|sell
|1282
|1.00
|1.2030
|1.2035
|1.1980
|5102
|2005.06.14 18:04
|sell
|1283
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.1975
|5103
|2005.06.14 18:04
|modify
|1282
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1980
|5104
|2005.06.14 18:07
|s/l
|1282
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1980
|0.00
|1633.45
|5105
|2005.06.14 18:07
|s/l
|1283
|1.00
|1.2030
|1.2030
|1.1975
|-50.00
|1583.45
|5106
|2005.06.15 01:17
|sell
|1284
|1.00
|1.2020
|1.2025
|1.1970
|5107
|2005.06.15 01:36
|s/l
|1284
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.1970
|-50.00
|1533.45
|5108
|2005.06.15 15:58
|expiration
|1285
|1.00
|1.2015
|1.2020
|1.1965
|5109
|2005.06.15 15:58
|buy stop
|1286
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|5110
|2005.06.15 15:58
|buy stop
|1287
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|5111
|2005.06.15 15:58
|buy stop
|1288
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|5112
|2005.06.15 15:58
|buy stop
|1289
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|5113
|2005.06.15 15:58
|buy stop
|1290
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|5114
|2005.06.15 19:52
|buy
|1286
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|5115
|2005.06.15 19:53
|buy
|1287
|1.00
|1.2126
|1.2121
|1.2176
|5116
|2005.06.15 19:54
|modify
|1286
|1.00
|1.2121
|1.2122
|1.2171
|5117
|2005.06.15 19:56
|s/l
|1286
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2171
|10.00
|1543.45
|5118
|2005.06.15 20:00
|s/l
|1287
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2176
|-50.00
|1493.45
|5119
|2005.06.15 20:11
|buy
|1288
|1.00
|1.2131
|1.2126
|1.2181
|5120
|2005.06.15 20:12
|s/l
|1288
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2181
|-50.00
|1443.45
|5121
|2005.06.16 14:47
|buy
|1289
|1.00
|1.2136
|1.2131
|1.2186
|5122
|2005.06.16 14:49
|buy
|1290
|1.00
|1.2141
|1.2136
|1.2191
|5123
|2005.06.16 14:49
|modify
|1289
|1.00
|1.2136
|1.2138
|1.2186
|5124
|2005.06.16 14:53
|s/l
|1289
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2186
|19.99
|1463.44
|5125
|2005.06.16 14:54
|s/l
|1290
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2191
|-50.00
|1413.44
|5126
|2005.06.16 16:14
|sell stop
|1291
|1.00
|1.2066
|1.2071
|1.2016
|5127
|2005.06.16 16:14
|sell stop
|1292
|1.00
|1.2061
|1.2066
|1.2011
|5128
|2005.06.16 16:14
|sell stop
|1293
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|5129
|2005.06.16 16:14
|sell stop
|1294
|1.00
|1.2051
|1.2056
|1.2001
|5130
|2005.06.16 16:14
|sell stop
|1295
|1.00
|1.2046
|1.2051
|1.1996
|5131
|2005.06.16 16:23
|sell
|1291
|1.00
|1.2066
|1.2071
|1.2016
|5132
|2005.06.16 16:23
|s/l
|1291
|1.00
|1.2071
|1.2071
|1.2016
|-50.00
|1363.44
|5133
|2005.06.16 16:25
|sell
|1292
|1.00
|1.2061
|1.2066
|1.2011
|5134
|2005.06.16 16:26
|s/l
|1292
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2011
|-50.00
|1313.44
|5135
|2005.06.16 16:29
|sell
|1293
|1.00
|1.2056
|1.2061
|1.2006
|5136
|2005.06.16 16:29
|s/l
|1293
|1.00
|1.2061
|1.2061
|1.2006
|-50.00
|1263.44
|5137
|2005.06.17 16:14
|expiration
|1294
|1.00
|1.2051
|1.2056
|1.2001
|5138
|2005.06.17 16:14
|expiration
|1295
|1.00
|1.2046
|1.2051
|1.1996
|5139
|2005.06.20 14:37
|sell stop
|1296
|1.00
|1.2189
|1.2194
|1.2139
|5140
|2005.06.20 14:37
|sell stop
|1297
|1.00
|1.2184
|1.2189
|1.2134
|5141
|2005.06.20 14:37
|sell stop
|1298
|1.00
|1.2179
|1.2184
|1.2129
|5142
|2005.06.20 14:37
|sell stop
|1299
|1.00
|1.2174
|1.2179
|1.2124
|5143
|2005.06.20 14:37
|sell stop
|1300
|1.00
|1.2169
|1.2174
|1.2119
|5144
|2005.06.20 14:38
|sell
|1296
|1.00
|1.2189
|1.2194
|1.2139
|5145
|2005.06.20 14:40
|s/l
|1296
|1.00
|1.2194
|1.2194
|1.2139
|-50.00
|1213.44
|5146
|2005.06.20 14:44
|sell
|1297
|1.00
|1.2184
|1.2189
|1.2134
|5147
|2005.06.20 14:47
|sell
|1298
|1.00
|1.2179
|1.2184
|1.2129
|5148
|2005.06.20 14:47
|modify
|1297
|1.00
|1.2184
|1.2183
|1.2134
|5149
|2005.06.20 14:47
|sell
|1299
|1.00
|1.2174
|1.2179
|1.2124
|5150
|2005.06.20 14:47
|modify
|1297
|1.00
|1.2184
|1.2182
|1.2134
|5151
|2005.06.20 14:47
|s/l
|1299
|1.00
|1.2179
|1.2179
|1.2124
|-50.00
|1163.44
|5152
|2005.06.20 14:48
|s/l
|1297
|1.00
|1.2182
|1.2182
|1.2134
|20.00
|1183.44
|5153
|2005.06.20 14:54
|s/l
|1298
|1.00
|1.2184
|1.2184
|1.2129
|-50.00
|1133.44
|5154
|2005.06.20 15:00
|sell
|1300
|1.00
|1.2169
|1.2174
|1.2119
|5155
|2005.06.20 15:05
|modify
|1300
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2119
|5156
|2005.06.20 15:05
|modify
|1300
|1.00
|1.2169
|1.2168
|1.2119
|5157
|2005.06.20 15:05
|modify
|1300
|1.00
|1.2169
|1.2167
|1.2119
|5158
|2005.06.20 15:06
|modify
|1300
|1.00
|1.2169
|1.2167
|1.2119
|5159
|2005.06.20 15:08
|s/l
|1300
|1.00
|1.2167
|1.2167
|1.2119
|20.01
|1153.45
|5160
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|1301
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|5161
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|1302
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|5162
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|1303
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|5163
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|1304
|1.00
|1.2169
|1.2164
|1.2219
|5164
|2005.06.21 18:14
|buy stop
|1305
|1.00
|1.2174
|1.2169
|1.2224
|5165
|2005.06.21 18:15
|buy
|1301
|1.00
|1.2154
|1.2149
|1.2204
|5166
|2005.06.21 18:16
|s/l
|1301
|1.00
|1.2149
|1.2149
|1.2204
|-50.00
|1103.45
|5167
|2005.06.21 18:33
|buy
|1302
|1.00
|1.2159
|1.2154
|1.2209
|5168
|2005.06.21 18:33
|s/l
|1302
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2209
|-50.00
|1053.45
|5169
|2005.06.21 19:37
|buy
|1303
|1.00
|1.2164
|1.2159
|1.2214
|5170
|2005.06.21 19:37
|s/l
|1303
|1.00
|1.2159
|1.2159
|1.2214
|-50.00
|1003.45
|5171
|2005.06.21 20:29
|buy
|1304
|1.00
|1.2169
|1.2164
|1.2219
|5172
|2005.06.21 20:30
|buy
|1305
|1.00
|1.2174
|1.2169
|1.2224
|5173
|2005.06.21 20:30
|modify
|1304
|1.00
|1.2169
|1.2171
|1.2219
|5174
|2005.06.21 20:30
|s/l
|1304
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2219
|20.00
|1023.45
|5175
|2005.06.21 20:32
|s/l
|1305
|1.00
|1.2169
|1.2169
|1.2224
|-50.00
|973.45
|5176
|2005.06.22 12:00
|sell stop
|1306
|1.00
|1.2138
|1.2143
|1.2088
|5177
|2005.06.22 12:00
|sell stop
|1307
|1.00
|1.2133
|1.2138
|1.2083
|5178
|2005.06.22 12:00
|sell stop
|1308
|1.00
|1.2128
|1.2133
|1.2078
|5179
|2005.06.22 12:00
|sell stop
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2128
|1.2073
|5180
|2005.06.22 12:00
|sell stop
|1310
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|5181
|2005.06.22 12:28
|sell
|1306
|1.00
|1.2138
|1.2143
|1.2088
|5182
|2005.06.22 12:35
|sell
|1307
|1.00
|1.2133
|1.2138
|1.2083
|5183
|2005.06.22 12:36
|modify
|1306
|1.00
|1.2138
|1.2137
|1.2088
|5184
|2005.06.22 12:39
|modify
|1306
|1.00
|1.2138
|1.2136
|1.2088
|5185
|2005.06.22 12:40
|sell
|1308
|1.00
|1.2128
|1.2133
|1.2078
|5186
|2005.06.22 12:40
|modify
|1306
|1.00
|1.2138
|1.2136
|1.2088
|5187
|2005.06.22 12:40
|modify
|1306
|1.00
|1.2138
|1.2135
|1.2088
|5188
|2005.06.22 12:41
|modify
|1306
|1.00
|1.2138
|1.2133
|1.2088
|5189
|2005.06.22 12:41
|modify
|1306
|1.00
|1.2138
|1.2132
|1.2088
|5190
|2005.06.22 12:41
|modify
|1307
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2083
|5191
|2005.06.22 12:42
|modify
|1306
|1.00
|1.2138
|1.2132
|1.2088
|5192
|2005.06.22 12:43
|modify
|1307
|1.00
|1.2133
|1.2132
|1.2083
|5193
|2005.06.22 12:44
|s/l
|1306
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2088
|60.00
|1033.45
|5194
|2005.06.22 12:44
|s/l
|1307
|1.00
|1.2132
|1.2132
|1.2083
|10.00
|1043.45
|5195
|2005.06.22 12:44
|s/l
|1308
|1.00
|1.2133
|1.2133
|1.2078
|-50.00
|993.45
|5196
|2005.06.22 12:57
|sell
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2128
|1.2073
|5197
|2005.06.22 13:13
|sell
|1310
|1.00
|1.2118
|1.2123
|1.2068
|5198
|2005.06.22 13:13
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2122
|1.2073
|5199
|2005.06.22 13:13
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2121
|1.2073
|5200
|2005.06.22 13:13
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2119
|1.2073
|5201
|2005.06.22 13:14
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2118
|1.2073
|5202
|2005.06.22 13:16
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2117
|1.2073
|5203
|2005.06.22 13:18
|modify
|1310
|1.00
|1.2118
|1.2117
|1.2068
|5204
|2005.06.22 13:18
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2116
|1.2073
|5205
|2005.06.22 13:18
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2115
|1.2073
|5206
|2005.06.22 13:18
|modify
|1310
|1.00
|1.2118
|1.2116
|1.2068
|5207
|2005.06.22 13:19
|modify
|1310
|1.00
|1.2118
|1.2115
|1.2068
|5208
|2005.06.22 13:19
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2114
|1.2073
|5209
|2005.06.22 13:19
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2113
|1.2073
|5210
|2005.06.22 13:19
|modify
|1310
|1.00
|1.2118
|1.2114
|1.2068
|5211
|2005.06.22 13:22
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2113
|1.2073
|5212
|2005.06.22 13:22
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2112
|1.2073
|5213
|2005.06.22 13:22
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2111
|1.2073
|5214
|2005.06.22 13:22
|modify
|1309
|1.00
|1.2123
|1.2109
|1.2073
|5215
|2005.06.22 13:22
|modify
|1310
|1.00
|1.2118
|1.2110
|1.2068
|5216
|2005.06.22 13:25
|s/l
|1309
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2073
|139.99
|1133.44
|5217
|2005.06.22 13:25
|s/l
|1310
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2068
|80.00
|1213.44
|5218
|2005.06.23 03:17
|buy stop
|1311
|1.00
|1.2150
|1.2145
|1.2200
|5219
|2005.06.23 03:17
|buy stop
|1312
|1.00
|1.2155
|1.2150
|1.2205
|5220
|2005.06.23 03:17
|buy stop
|1313
|1.00
|1.2160
|1.2155
|1.2210
|5221
|2005.06.23 03:17
|buy stop
|1314
|1.00
|1.2165
|1.2160
|1.2215
|5222
|2005.06.23 03:17
|buy stop
|1315
|1.00
|1.2170
|1.2165
|1.2220
|5223
|2005.06.24 03:17
|expiration
|1311
|1.00
|1.2150
|1.2145
|1.2200
|5224
|2005.06.24 03:17
|expiration
|1312
|1.00
|1.2155
|1.2150
|1.2205
|5225
|2005.06.24 03:17
|expiration
|1313
|1.00
|1.2160
|1.2155
|1.2210
|5226
|2005.06.24 03:17
|expiration
|1314
|1.00
|1.2165
|1.2160
|1.2215
|5227
|2005.06.24 03:17
|expiration
|1315
|1.00
|1.2170
|1.2165
|1.2220
|5228
|2005.06.24 10:11
|buy stop
|1316
|1.00
|1.2074
|1.2069
|1.2124
|5229
|2005.06.24 10:11
|buy stop
|1317
|1.00
|1.2079
|1.2074
|1.2129
|5230
|2005.06.24 10:11
|buy stop
|1318
|1.00
|1.2084
|1.2079
|1.2134
|5231
|2005.06.24 10:11
|buy stop
|1319
|1.00
|1.2089
|1.2084
|1.2139
|5232
|2005.06.24 10:11
|buy stop
|1320
|1.00
|1.2094
|1.2089
|1.2144
|5233
|2005.06.24 10:25
|buy
|1316
|1.00
|1.2074
|1.2069
|1.2124
|5234
|2005.06.24 10:28
|s/l
|1316
|1.00
|1.2069
|1.2069
|1.2124
|-50.00
|1163.44
|5235
|2005.06.24 12:22
|buy
|1317
|1.00
|1.2079
|1.2074
|1.2129
|5236
|2005.06.24 12:22
|buy
|1318
|1.00
|1.2084
|1.2079
|1.2134
|5237
|2005.06.24 12:22
|modify
|1317
|1.00
|1.2079
|1.2080
|1.2129
|5238
|2005.06.24 12:22
|modify
|1317
|1.00
|1.2079
|1.2081
|1.2129
|5239
|2005.06.24 12:23
|modify
|1317
|1.00
|1.2079
|1.2081
|1.2129
|5240
|2005.06.24 12:23
|buy
|1319
|1.00
|1.2089
|1.2084
|1.2139
|5241
|2005.06.24 12:23
|modify
|1317
|1.00
|1.2079
|1.2082
|1.2129
|5242
|2005.06.24 12:24
|s/l
|1319
|1.00
|1.2084
|1.2084
|1.2139
|-50.00
|1113.44
|5243
|2005.06.24 12:26
|s/l
|1317
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2129
|29.99
|1143.43
|5244
|2005.06.24 12:26
|s/l
|1318
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2134
|-50.00
|1093.43
|5245
|2005.06.24 16:15
|buy
|1320
|1.00
|1.2094
|1.2089
|1.2144
|5246
|2005.06.24 16:16
|s/l
|1320
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2144
|-50.00
|1043.43
|5247
|2005.06.28 08:11
|sell stop
|1321
|1.00
|1.2136
|1.2141
|1.2086
|5248
|2005.06.28 08:11
|sell stop
|1322
|1.00
|1.2131
|1.2136
|1.2081
|5249
|2005.06.28 08:11
|sell stop
|1323
|1.00
|1.2126
|1.2131
|1.2076
|5250
|2005.06.28 08:11
|sell stop
|1324
|1.00
|1.2121
|1.2126
|1.2071
|5251
|2005.06.28 08:11
|sell stop
|1325
|1.00
|1.2116
|1.2121
|1.2066
|5252
|2005.06.28 08:16
|sell
|1321
|1.00
|1.2136
|1.2141
|1.2086
|5253
|2005.06.28 08:20
|sell
|1322
|1.00
|1.2131
|1.2136
|1.2081
|5254
|2005.06.28 08:22
|s/l
|1322
|1.00
|1.2136
|1.2136
|1.2081
|-50.00
|993.43
|5255
|2005.06.28 08:47
|modify
|1321
|1.00
|1.2136
|1.2135
|1.2086
|5256
|2005.06.28 08:48
|sell
|1323
|1.00
|1.2126
|1.2131
|1.2076
|5257
|2005.06.28 08:48
|modify
|1321
|1.00
|1.2136
|1.2134
|1.2086
|5258
|2005.06.28 08:49
|modify
|1321
|1.00
|1.2136
|1.2133
|1.2086
|5259
|2005.06.28 08:50
|modify
|1321
|1.00
|1.2136
|1.2132
|1.2086
|5260
|2005.06.28 08:51
|sell
|1324
|1.00
|1.2121
|1.2126
|1.2071
|5261
|2005.06.28 08:51
|modify
|1321
|1.00
|1.2136
|1.2129
|1.2086
|5262
|2005.06.28 08:51
|modify
|1321
|1.00
|1.2136
|1.2129
|1.2086
|5263
|2005.06.28 08:53
|modify
|1321
|1.00
|1.2136
|1.2128
|1.2086
|5264
|2005.06.28 08:54
|s/l
|1324
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2071
|-50.00
|943.43
|5265
|2005.06.28 08:56
|s/l
|1321
|1.00
|1.2128
|1.2128
|1.2086
|80.00
|1023.43
|5266
|2005.06.28 08:57
|s/l
|1323
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2076
|-50.00
|973.43
|5267
|2005.06.28 09:11
|sell
|1325
|1.00
|1.2116
|1.2121
|1.2066
|5268
|2005.06.28 09:11
|s/l
|1325
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2066
|-50.00
|923.43
|5269
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|1326
|1.00
|1.2093
|1.2088
|1.2143
|5270
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|1327
|1.00
|1.2098
|1.2093
|1.2148
|5271
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|1328
|1.00
|1.2103
|1.2098
|1.2153
|5272
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|1329
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|5273
|2005.06.29 17:03
|buy stop
|1330
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|5274
|2005.06.29 17:04
|buy
|1326
|1.00
|1.2093
|1.2088
|1.2143
|5275
|2005.06.29 17:04
|s/l
|1326
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2143
|-50.00
|873.43
|5276
|2005.06.29 17:46
|buy
|1327
|1.00
|1.2098
|1.2093
|1.2148
|5277
|2005.06.29 17:48
|buy
|1328
|1.00
|1.2103
|1.2098
|1.2153
|5278
|2005.06.29 17:48
|s/l
|1328
|1.00
|1.2098
|1.2098
|1.2153
|-50.00
|823.43
|5279
|2005.06.29 17:50
|modify
|1327
|1.00
|1.2098
|1.2099
|1.2148
|5280
|2005.06.29 17:51
|modify
|1327
|1.00
|1.2098
|1.2100
|1.2148
|5281
|2005.06.29 17:51
|buy
|1329
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.2158
|5282
|2005.06.29 17:51
|modify
|1327
|1.00
|1.2098
|1.2101
|1.2148
|5283
|2005.06.29 17:51
|modify
|1327
|1.00
|1.2098
|1.2102
|1.2148
|5284
|2005.06.29 17:51
|modify
|1327
|1.00
|1.2098
|1.2103
|1.2148
|5285
|2005.06.29 17:52
|modify
|1327
|1.00
|1.2098
|1.2104
|1.2148
|5286
|2005.06.29 17:53
|s/l
|1327
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2148
|60.00
|883.43
|5287
|2005.06.29 17:53
|s/l
|1329
|1.00
|1.2103
|1.2103
|1.2158
|-50.00
|833.43
|5288
|2005.06.30 17:03
|expiration
|1330
|1.00
|1.2113
|1.2108
|1.2163
|5289
|2005.06.30 20:24
|sell stop
|1331
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|5290
|2005.06.30 20:24
|sell stop
|1332
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|5291
|2005.06.30 20:24
|sell stop
|1333
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|5292
|2005.06.30 20:24
|sell stop
|1334
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|5293
|2005.06.30 20:24
|sell stop
|1335
|1.00
|1.2038
|1.2043
|1.1988
|5294
|2005.07.01 07:08
|sell
|1331
|1.00
|1.2058
|1.2063
|1.2008
|5295
|2005.07.01 07:12
|s/l
|1331
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2008
|-50.00
|783.43
|5296
|2005.07.01 07:15
|sell
|1332
|1.00
|1.2053
|1.2058
|1.2003
|5297
|2005.07.01 07:18
|s/l
|1332
|1.00
|1.2058
|1.2058
|1.2003
|-50.00
|733.43
|5298
|2005.07.01 07:31
|sell
|1333
|1.00
|1.2048
|1.2053
|1.1998
|5299
|2005.07.01 07:34
|s/l
|1333
|1.00
|1.2053
|1.2053
|1.1998
|-50.00
|683.43
|5300
|2005.07.01 07:53
|sell
|1334
|1.00
|1.2043
|1.2048
|1.1993
|5301
|2005.07.01 07:54
|sell
|1335
|1.00
|1.2038
|1.2043
|1.1988
|5302
|2005.07.01 07:54
|modify
|1334
|1.00
|1.2043
|1.2042
|1.1993
|5303
|2005.07.01 07:54
|modify
|1334
|1.00
|1.2043
|1.2041
|1.1993
|5304
|2005.07.01 07:55
|s/l
|1334
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.1993
|20.00
|703.43
|5305
|2005.07.01 08:10
|s/l
|1335
|1.00
|1.2043
|1.2043
|1.1988
|-50.00
|653.43
|5306
|2005.07.01 12:00
|buy stop
|1336
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|5307
|2005.07.01 12:00
|buy stop
|1337
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|5308
|2005.07.01 12:00
|buy stop
|1338
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|5309
|2005.07.01 12:00
|buy stop
|1339
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|5310
|2005.07.01 12:00
|buy stop
|1340
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|5311
|2005.07.04 00:00
|expiration
|1336
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.2151
|5312
|2005.07.04 00:00
|expiration
|1337
|1.00
|1.2106
|1.2101
|1.2156
|5313
|2005.07.04 00:00
|expiration
|1338
|1.00
|1.2111
|1.2106
|1.2161
|5314
|2005.07.04 00:00
|expiration
|1339
|1.00
|1.2116
|1.2111
|1.2166
|5315
|2005.07.04 00:00
|expiration
|1340
|1.00
|1.2121
|1.2116
|1.2171
|5316
|2005.07.05 11:00
|buy stop
|1341
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|5317
|2005.07.05 11:00
|buy stop
|1342
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|5318
|2005.07.05 11:00
|buy stop
|1343
|1.00
|1.1948
|1.1943
|1.1998
|5319
|2005.07.05 11:00
|buy stop
|1344
|1.00
|1.1953
|1.1948
|1.2003
|5320
|2005.07.05 11:00
|buy stop
|1345
|1.00
|1.1958
|1.1953
|1.2008
|5321
|2005.07.06 08:28
|buy
|1341
|1.00
|1.1938
|1.1933
|1.1988
|5322
|2005.07.06 08:28
|buy
|1342
|1.00
|1.1943
|1.1938
|1.1993
|5323
|2005.07.06 08:37
|s/l
|1342
|1.00
|1.1938
|1.1938
|1.1993
|-50.00
|603.43
|5324
|2005.07.06 08:46
|s/l
|1341
|1.00
|1.1933
|1.1933
|1.1988
|-50.00
|553.43
|5325
|2005.07.06 10:32
|buy
|1343
|1.00
|1.1948
|1.1943
|1.1998
|5326
|2005.07.06 10:33
|s/l
|1343
|1.00
|1.1943
|1.1943
|1.1998
|-50.00
|503.43
|5327
|2005.07.06 11:00
|expiration
|1344
|1.00
|1.1953
|1.1948
|1.2003
|5328
|2005.07.06 11:00
|expiration
|1345
|1.00
|1.1958
|1.1953
|1.2008
|5329
|2005.07.06 11:22
|sell stop
|1346
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|5330
|2005.07.06 11:22
|sell stop
|1347
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|5331
|2005.07.06 11:22
|sell stop
|1348
|1.00
|1.1887
|1.1892
|1.1837
|5332
|2005.07.06 11:22
|sell stop
|1349
|1.00
|1.1882
|1.1887
|1.1832
|5333
|2005.07.06 11:22
|sell stop
|1350
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|5334
|2005.07.06 11:27
|sell
|1346
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.1847
|5335
|2005.07.06 11:28
|s/l
|1346
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1847
|-50.00
|453.43
|5336
|2005.07.06 11:42
|sell
|1347
|1.00
|1.1892
|1.1897
|1.1842
|5337
|2005.07.06 11:43
|s/l
|1347
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.1842
|-50.00
|403.43
|5338
|2005.07.07 11:22
|expiration
|1348
|1.00
|1.1887
|1.1892
|1.1837
|5339
|2005.07.07 11:22
|expiration
|1349
|1.00
|1.1882
|1.1887
|1.1832
|5340
|2005.07.07 11:22
|expiration
|1350
|1.00
|1.1877
|1.1882
|1.1827
|5341
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|1351
|1.00
|1.1921
|1.1926
|1.1871
|5342
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|1352
|1.00
|1.1916
|1.1921
|1.1866
|5343
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|1353
|1.00
|1.1911
|1.1916
|1.1861
|5344
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|1354
|1.00
|1.1906
|1.1911
|1.1856
|5345
|2005.07.07 18:00
|sell stop
|1355
|1.00
|1.1901
|1.1906
|1.1851
|5346
|2005.07.07 19:11
|sell
|1351
|1.00
|1.1921
|1.1926
|1.1871
|5347
|2005.07.07 19:13
|sell
|1352
|1.00
|1.1916
|1.1921
|1.1866
|5348
|2005.07.07 19:13
|close at stop
|1352
|1.00
|1.1919
|1.1921
|1.1866
|-30.00
|373.43
|5349
|2005.07.07 19:13
|close at stop
|1351
|1.00
|1.1919
|1.1926
|1.1871
|20.00
|393.43