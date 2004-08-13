Strategy Tester Report
MoneyMaker

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.03.30 07:00
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=50; StopLoss=5; TrailingStop=5; slippage=3; Lots=1; Level=5; Step=5; Size=5; Expiration=86400; CurBar=0;
Bars in test11086Ticks modelled1683620Modelling quality89.19%
Initial deposit10000.00
Total net profit-9606.57Gross profit27575.85Gross loss-37182.42
Profit factor0.74Expected payoff-8.86
Absolute drawdown9626.57Maximal drawdown (%)9876.58 (96.4%)
Total trades1084Short positions (won %)598 (33.78%)Long positions (won %)486 (28.40%)
Profit trades (% of total)340 (31.37%)Loss trades (% of total)744 (68.63%)
Largestprofit trade500.00loss trade-58.40
Averageprofit trade81.11loss trade-49.98
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (1040.00)consecutive losses (loss in money)26 (-1300.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2000.00 (4)consecutive loss (count of losses)-1300.00 (26)
Averageconsecutive wins2consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12004.06.22 21:44buy stop11.001.21111.21061.2161
22004.06.22 21:44buy stop21.001.21161.21111.2166
32004.06.22 21:44buy stop31.001.21211.21161.2171
42004.06.22 21:44buy stop41.001.21261.21211.2176
52004.06.22 21:44buy stop51.001.21311.21261.2181
62004.06.22 23:01buy11.001.21111.21061.2161
72004.06.22 23:08s/l11.001.21061.21061.2161-50.009950.00
82004.06.22 23:23buy21.001.21161.21111.2166
92004.06.22 23:24buy31.001.21211.21161.2171
102004.06.22 23:25s/l31.001.21161.21161.2171-50.009900.00
112004.06.22 23:30s/l21.001.21111.21111.2166-50.009850.00
122004.06.23 01:02buy41.001.21261.21211.2176
132004.06.23 01:05s/l41.001.21211.21211.2176-50.009800.00
142004.06.23 03:47buy51.001.21311.21261.2181
152004.06.23 03:48s/l51.001.21261.21261.2181-50.009750.00
162004.06.23 12:50sell stop61.001.20951.21001.2045
172004.06.23 12:50sell stop71.001.20901.20951.2040
182004.06.23 12:50sell stop81.001.20851.20901.2035
192004.06.23 12:50sell stop91.001.20801.20851.2030
202004.06.23 12:50sell stop101.001.20751.20801.2025
212004.06.23 12:53sell61.001.20951.21001.2045
222004.06.23 12:53sell71.001.20901.20951.2040
232004.06.23 12:54modify61.001.20951.20941.2045
242004.06.23 12:54sell81.001.20851.20901.2035
252004.06.23 12:54modify61.001.20951.20931.2045
262004.06.23 12:54modify61.001.20951.20921.2045
272004.06.23 12:55modify61.001.20951.20911.2045
282004.06.23 12:57modify61.001.20951.20901.2045
292004.06.23 12:58modify61.001.20951.20891.2045
302004.06.23 12:58sell91.001.20801.20851.2030
312004.06.23 12:58modify61.001.20951.20881.2045
322004.06.23 12:58modify61.001.20951.20871.2045
332004.06.23 12:58modify71.001.20901.20881.2040
342004.06.23 12:58modify71.001.20901.20881.2040
352004.06.23 12:59modify61.001.20951.20871.2045
362004.06.23 12:59modify61.001.20951.20861.2045
372004.06.23 13:00modify71.001.20901.20871.2040
382004.06.23 13:00modify61.001.20951.20861.2045
392004.06.23 13:00modify61.001.20951.20851.2045
402004.06.23 13:00modify71.001.20901.20861.2040
412004.06.23 13:01modify71.001.20901.20851.2040
422004.06.23 13:01modify61.001.20951.20841.2045
432004.06.23 13:01sell101.001.20751.20801.2025
442004.06.23 13:01modify61.001.20951.20831.2045
452004.06.23 13:01modify61.001.20951.20821.2045
462004.06.23 13:01modify61.001.20951.20811.2045
472004.06.23 13:01modify61.001.20951.20801.2045
482004.06.23 13:01modify61.001.20951.20791.2045
492004.06.23 13:01modify61.001.20951.20781.2045
502004.06.23 13:01modify61.001.20951.20771.2045
512004.06.23 13:01modify61.001.20951.20761.2045
522004.06.23 13:01modify61.001.20951.20751.2045
532004.06.23 13:01modify71.001.20901.20761.2040
542004.06.23 13:01modify81.001.20851.20771.2035
552004.06.23 13:01modify91.001.20801.20781.2030
562004.06.23 13:01s/l61.001.20751.20751.2045200.009950.00
572004.06.23 13:02s/l71.001.20761.20761.2040140.0010090.00
582004.06.23 13:02modify91.001.20801.20771.2030
592004.06.23 13:03s/l81.001.20771.20771.203580.0010170.00
602004.06.23 13:03s/l91.001.20771.20771.203030.0010200.00
612004.06.23 13:08s/l101.001.20801.20801.2025-50.0010150.00
622004.06.24 10:00buy stop111.001.21081.21031.2158
632004.06.24 10:00buy stop121.001.21131.21081.2163
642004.06.24 10:00buy stop131.001.21181.21131.2168
652004.06.24 10:00buy stop141.001.21231.21181.2173
662004.06.24 10:00buy stop151.001.21281.21231.2178
672004.06.24 10:01buy111.001.21081.21031.2158
682004.06.24 10:05buy121.001.21131.21081.2163
692004.06.24 10:05s/l121.001.21081.21081.2163-50.0010100.00
702004.06.24 10:10modify111.001.21081.21091.2158
712004.06.24 10:10buy131.001.21181.21131.2168
722004.06.24 10:10modify111.001.21081.21101.2158
732004.06.24 10:10s/l131.001.21131.21131.2168-50.0010050.00
742004.06.24 10:11modify111.001.21081.21111.2158
752004.06.24 10:13modify111.001.21081.21121.2158
762004.06.24 10:15modify111.001.21081.21131.2158
772004.06.24 10:21modify111.001.21081.21141.2158
782004.06.24 10:21buy141.001.21231.21181.2173
792004.06.24 10:21modify111.001.21081.21151.2158
802004.06.24 10:21modify111.001.21081.21161.2158
812004.06.24 10:21modify111.001.21081.21171.2158
822004.06.24 10:21modify111.001.21081.21181.2158
832004.06.24 10:23modify111.001.21081.21191.2158
842004.06.24 10:23modify111.001.21081.21201.2158
852004.06.24 10:23buy151.001.21281.21231.2178
862004.06.24 10:23modify111.001.21081.21211.2158
872004.06.24 10:24modify111.001.21081.21221.2158
882004.06.24 10:25modify111.001.21081.21221.2158
892004.06.24 10:26modify111.001.21081.21231.2158
902004.06.24 10:26modify111.001.21081.21241.2158
912004.06.24 10:26modify111.001.21081.21251.2158
922004.06.24 10:26modify111.001.21081.21261.2158
932004.06.24 10:26modify141.001.21231.21251.2173
942004.06.24 10:26modify141.001.21231.21251.2173
952004.06.24 10:27s/l111.001.21261.21261.2158180.0010230.00
962004.06.24 10:28s/l141.001.21251.21251.217320.0110250.01
972004.06.24 10:28s/l151.001.21231.21231.2178-50.0010200.01
982004.06.24 10:28buy stop161.001.21311.21261.2181
992004.06.24 10:28buy stop171.001.21361.21311.2186
1002004.06.24 10:28buy stop181.001.21411.21361.2191
1012004.06.24 10:28buy stop191.001.21461.21411.2196
1022004.06.24 10:28buy stop201.001.21511.21461.2201
1032004.06.24 13:54buy161.001.21311.21261.2181
1042004.06.24 13:55buy171.001.21361.21311.2186
1052004.06.24 13:55modify161.001.21311.21321.2181
1062004.06.24 13:55buy181.001.21411.21361.2191
1072004.06.24 13:55modify161.001.21311.21331.2181
1082004.06.24 13:56s/l181.001.21361.21361.2191-50.0110150.00
1092004.06.24 13:57s/l161.001.21331.21331.218120.0010170.00
1102004.06.24 14:05s/l171.001.21311.21311.2186-50.0110119.99
1112004.06.24 14:31buy191.001.21461.21411.2196
1122004.06.24 14:31buy201.001.21511.21461.2201
1132004.06.24 14:32s/l201.001.21461.21461.2201-50.0110069.98
1142004.06.24 14:34modify191.001.21461.21461.2196
1152004.06.24 14:34modify191.001.21461.21471.2196
1162004.06.24 14:34modify191.001.21461.21481.2196
1172004.06.24 14:34modify191.001.21461.21491.2196
1182004.06.24 14:34modify191.001.21461.21501.2196
1192004.06.24 14:34modify191.001.21461.21511.2196
1202004.06.24 14:34modify191.001.21461.21521.2196
1212004.06.24 14:34modify191.001.21461.21531.2196
1222004.06.24 14:36modify191.001.21461.21541.2196
1232004.06.24 14:36modify191.001.21461.21551.2196
1242004.06.24 14:36modify191.001.21461.21561.2196
1252004.06.24 14:36modify191.001.21461.21571.2196
1262004.06.24 14:36modify191.001.21461.21581.2196
1272004.06.24 14:36modify191.001.21461.21591.2196
1282004.06.24 14:37s/l191.001.21591.21591.2196130.0010199.98
1292004.06.25 09:03sell stop211.001.21251.21301.2075
1302004.06.25 09:03sell stop221.001.21201.21251.2070
1312004.06.25 09:03sell stop231.001.21151.21201.2065
1322004.06.25 09:03sell stop241.001.21101.21151.2060
1332004.06.25 09:03sell stop251.001.21051.21101.2055
1342004.06.25 09:06sell211.001.21251.21301.2075
1352004.06.25 09:07sell221.001.21201.21251.2070
1362004.06.25 09:08modify211.001.21251.21241.2075
1372004.06.25 09:08modify211.001.21251.21231.2075
1382004.06.25 09:10sell231.001.21151.21201.2065
1392004.06.25 09:10modify211.001.21251.21231.2075
1402004.06.25 09:10modify211.001.21251.21221.2075
1412004.06.25 09:11s/l231.001.21201.21201.2065-50.0010149.98
1422004.06.25 09:11s/l211.001.21221.21221.207530.0010179.98
1432004.06.25 09:11s/l221.001.21251.21251.2070-50.0010129.98
1442004.06.25 09:24sell241.001.21101.21151.2060
1452004.06.25 09:31s/l241.001.21151.21151.2060-50.0010079.98
1462004.06.28 00:00expiration251.001.21051.21101.2055
1472004.06.28 07:22sell stop261.001.21371.21421.2087
1482004.06.28 07:22sell stop271.001.21321.21371.2082
1492004.06.28 07:22sell stop281.001.21271.21321.2077
1502004.06.28 07:22sell stop291.001.21221.21271.2072
1512004.06.28 07:22sell stop301.001.21171.21221.2067
1522004.06.28 07:51sell261.001.21371.21421.2087
1532004.06.28 07:56s/l261.001.21421.21421.2087-50.0010029.98
1542004.06.28 08:07sell271.001.21321.21371.2082
1552004.06.28 08:07s/l271.001.21371.21371.2082-50.009979.98
1562004.06.28 08:09sell281.001.21271.21321.2077
1572004.06.28 08:10sell291.001.21221.21271.2072
1582004.06.28 08:13s/l291.001.21271.21271.2072-50.009929.98
1592004.06.28 08:15s/l281.001.21321.21321.2077-50.009879.98
1602004.06.29 07:22expiration301.001.21171.21221.2067
1612004.06.29 07:43sell stop311.001.21631.21681.2113
1622004.06.29 07:43sell stop321.001.21581.21631.2108
1632004.06.29 07:43sell stop331.001.21531.21581.2103
1642004.06.29 07:43sell stop341.001.21481.21531.2098
1652004.06.29 07:43sell stop351.001.21431.21481.2093
1662004.06.29 07:59sell311.001.21631.21681.2113
1672004.06.29 08:04sell321.001.21581.21631.2108
1682004.06.29 08:05s/l321.001.21631.21631.2108-50.009829.98
1692004.06.29 08:19modify311.001.21631.21621.2113
1702004.06.29 08:19sell331.001.21531.21581.2103
1712004.06.29 08:19modify311.001.21631.21611.2113
1722004.06.29 08:19modify311.001.21631.21601.2113
1732004.06.29 08:19modify311.001.21631.21591.2113
1742004.06.29 08:20modify311.001.21631.21581.2113
1752004.06.29 08:21modify311.001.21631.21571.2113
1762004.06.29 08:21modify311.001.21631.21561.2113
1772004.06.29 08:23s/l311.001.21561.21561.211370.009899.98
1782004.06.29 08:23s/l331.001.21581.21581.2103-50.009849.98
1792004.06.29 09:30sell341.001.21481.21531.2098
1802004.06.29 09:32sell351.001.21431.21481.2093
1812004.06.29 09:33modify341.001.21481.21481.2098
1822004.06.29 09:33modify341.001.21481.21471.2098
1832004.06.29 09:38modify341.001.21481.21461.2098
1842004.06.29 09:38modify341.001.21481.21451.2098
1852004.06.29 09:38modify341.001.21481.21441.2098
1862004.06.29 09:39modify341.001.21481.21421.2098
1872004.06.29 09:39modify341.001.21481.21411.2098
1882004.06.29 09:39modify341.001.21481.21401.2098
1892004.06.29 09:39modify341.001.21481.21391.2098
1902004.06.29 09:39modify351.001.21431.21401.2093
1912004.06.29 09:39s/l341.001.21391.21391.209890.009939.98
1922004.06.29 09:39s/l351.001.21401.21401.209330.009969.98
1932004.06.29 14:32buy stop361.001.21851.21801.2235
1942004.06.29 14:32buy stop371.001.21901.21851.2240
1952004.06.29 14:32buy stop381.001.21951.21901.2245
1962004.06.29 14:32buy stop391.001.22001.21951.2250
1972004.06.29 14:32buy stop401.001.22051.22001.2255
1982004.06.30 14:32expiration361.001.21851.21801.2235
1992004.06.30 14:32expiration371.001.21901.21851.2240
2002004.06.30 14:32expiration381.001.21951.21901.2245
2012004.06.30 14:32expiration391.001.22001.21951.2250
2022004.06.30 14:32expiration401.001.22051.22001.2255
2032004.07.01 09:02sell stop411.001.21491.21541.2099
2042004.07.01 09:02sell stop421.001.21441.21491.2094
2052004.07.01 09:02sell stop431.001.21391.21441.2089
2062004.07.01 09:02sell stop441.001.21341.21391.2084
2072004.07.01 09:02sell stop451.001.21291.21341.2079
2082004.07.01 09:03sell411.001.21491.21541.2099
2092004.07.01 09:03sell421.001.21441.21491.2094
2102004.07.01 09:04modify411.001.21491.21491.2099
2112004.07.01 09:05modify411.001.21491.21481.2099
2122004.07.01 09:06s/l411.001.21481.21481.209910.009979.98
2132004.07.01 09:12sell431.001.21391.21441.2089
2142004.07.01 09:12s/l431.001.21441.21441.2089-50.009929.98
2152004.07.01 09:27s/l421.001.21491.21491.2094-50.009879.98
2162004.07.01 10:12sell441.001.21341.21391.2084
2172004.07.01 10:13s/l441.001.21391.21391.2084-50.009829.98
2182004.07.02 09:02expiration451.001.21291.21341.2079
2192004.07.02 09:22sell stop461.001.21511.21561.2101
2202004.07.02 09:22sell stop471.001.21461.21511.2096
2212004.07.02 09:22sell stop481.001.21411.21461.2091
2222004.07.02 09:22sell stop491.001.21361.21411.2086
2232004.07.02 09:22sell stop501.001.21311.21361.2081
2242004.07.02 10:27sell461.001.21511.21561.2101
2252004.07.02 10:27sell471.001.21461.21511.2096
2262004.07.02 10:27s/l471.001.21511.21511.2096-50.009779.98
2272004.07.02 10:42s/l461.001.21561.21561.2101-50.009729.98
2282004.07.05 00:00expiration481.001.21411.21461.2091
2292004.07.05 00:00expiration491.001.21361.21411.2086
2302004.07.05 00:00expiration501.001.21311.21361.2081
2312004.07.05 14:01sell stop511.001.22731.22781.2223
2322004.07.05 14:01sell stop521.001.22681.22731.2218
2332004.07.05 14:01sell stop531.001.22631.22681.2213
2342004.07.05 14:01sell stop541.001.22581.22631.2208
2352004.07.05 14:01sell stop551.001.22531.22581.2203
2362004.07.05 16:50sell511.001.22731.22781.2223
2372004.07.05 16:50s/l511.001.22781.22781.2223-50.009679.98
2382004.07.06 12:02sell521.001.22681.22731.2218
2392004.07.06 12:03s/l521.001.22731.22731.2218-50.009629.98
2402004.07.06 14:01expiration531.001.22631.22681.2213
2412004.07.06 14:01expiration541.001.22581.22631.2208
2422004.07.06 14:01expiration551.001.22531.22581.2203
2432004.07.06 16:39sell stop561.001.22671.22721.2217
2442004.07.06 16:39sell stop571.001.22621.22671.2212
2452004.07.06 16:39sell stop581.001.22571.22621.2207
2462004.07.06 16:39sell stop591.001.22521.22571.2202
2472004.07.06 16:39sell stop601.001.22471.22521.2197
2482004.07.06 16:50sell561.001.22671.22721.2217
2492004.07.06 16:50s/l561.001.22721.22721.2217-50.009579.98
2502004.07.07 16:39expiration571.001.22621.22671.2212
2512004.07.07 16:39expiration581.001.22571.22621.2207
2522004.07.07 16:39expiration591.001.22521.22571.2202
2532004.07.07 16:39expiration601.001.22471.22521.2197
2542004.07.08 09:10sell stop611.001.23411.23461.2291
2552004.07.08 09:10sell stop621.001.23361.23411.2286
2562004.07.08 09:10sell stop631.001.23311.23361.2281
2572004.07.08 09:10sell stop641.001.23261.23311.2276
2582004.07.08 09:10sell stop651.001.23211.23261.2271
2592004.07.08 11:42sell611.001.23411.23461.2291
2602004.07.08 11:42s/l611.001.23461.23461.2291-50.009529.98
2612004.07.09 09:10expiration621.001.23361.23411.2286
2622004.07.09 09:10expiration631.001.23311.23361.2281
2632004.07.09 09:10expiration641.001.23261.23311.2276
2642004.07.09 09:10expiration651.001.23211.23261.2271
2652004.07.09 11:54sell stop661.001.23751.23801.2325
2662004.07.09 11:54sell stop671.001.23701.23751.2320
2672004.07.09 11:54sell stop681.001.23651.23701.2315
2682004.07.09 11:54sell stop691.001.23601.23651.2310
2692004.07.09 11:54sell stop701.001.23551.23601.2305
2702004.07.09 14:04sell661.001.23751.23801.2325
2712004.07.09 14:04sell671.001.23701.23751.2320
2722004.07.09 14:04s/l671.001.23751.23751.2320-50.009479.98
2732004.07.09 14:26s/l661.001.23801.23801.2325-50.009429.98
2742004.07.12 00:00expiration681.001.23651.23701.2315
2752004.07.12 00:00expiration691.001.23601.23651.2310
2762004.07.12 00:00expiration701.001.23551.23601.2305
2772004.07.12 04:00sell stop711.001.23801.23851.2330
2782004.07.12 04:00sell stop721.001.23751.23801.2325
2792004.07.12 04:00sell stop731.001.23701.23751.2320
2802004.07.12 04:00sell stop741.001.23651.23701.2315
2812004.07.12 04:00sell stop751.001.23601.23651.2310
2822004.07.13 02:57sell711.001.23801.23851.2330
2832004.07.13 02:57sell721.001.23751.23801.2325
2842004.07.13 02:58modify711.001.23801.23791.2330
2852004.07.13 02:58sell731.001.23701.23751.2320
2862004.07.13 02:58modify711.001.23801.23781.2330
2872004.07.13 02:58modify711.001.23801.23771.2330
2882004.07.13 02:58modify711.001.23801.23761.2330
2892004.07.13 02:58modify711.001.23801.23751.2330
2902004.07.13 02:58modify711.001.23801.23741.2330
2912004.07.13 02:58sell741.001.23651.23701.2315
2922004.07.13 02:58modify711.001.23801.23731.2330
2932004.07.13 02:58modify711.001.23801.23721.2330
2942004.07.13 02:58modify721.001.23751.23731.2325
2952004.07.13 02:58s/l741.001.23701.23701.2315-50.009379.98
2962004.07.13 03:02s/l711.001.23721.23721.233080.009459.98
2972004.07.13 03:02s/l721.001.23731.23731.232520.009479.98
2982004.07.13 03:02s/l731.001.23751.23751.2320-50.009429.98
2992004.07.13 04:00expiration751.001.23601.23651.2310
3002004.07.14 09:09buy stop761.001.23541.23491.2404
3012004.07.14 09:09buy stop771.001.23591.23541.2409
3022004.07.14 09:09buy stop781.001.23641.23591.2414
3032004.07.14 09:09buy stop791.001.23691.23641.2419
3042004.07.14 09:09buy stop801.001.23741.23691.2424
3052004.07.14 09:15buy761.001.23541.23491.2404
3062004.07.14 09:16s/l761.001.23491.23491.2404-50.009379.98
3072004.07.14 09:22buy771.001.23591.23541.2409
3082004.07.14 09:23buy781.001.23641.23591.2414
3092004.07.14 09:24s/l781.001.23591.23591.2414-50.009329.98
3102004.07.14 09:32modify771.001.23591.23601.2409
3112004.07.14 09:33modify771.001.23591.23611.2409
3122004.07.14 09:33buy791.001.23691.23641.2419
3132004.07.14 09:33modify771.001.23591.23621.2409
3142004.07.14 09:37s/l791.001.23641.23641.2419-50.009279.98
3152004.07.14 09:38s/l771.001.23621.23621.240930.009309.98
3162004.07.14 09:46buy801.001.23741.23691.2424
3172004.07.14 09:48s/l801.001.23691.23691.2424-50.009259.98
3182004.07.14 09:48buy stop811.001.23761.23711.2426
3192004.07.14 09:48buy stop821.001.23811.23761.2431
3202004.07.14 09:48buy stop831.001.23861.23811.2436
3212004.07.14 09:48buy stop841.001.23911.23861.2441
3222004.07.14 09:48buy stop851.001.23961.23911.2446
3232004.07.14 10:15buy811.001.23761.23711.2426
3242004.07.14 10:28buy821.001.23811.23761.2431
3252004.07.14 10:28s/l821.001.23761.23761.2431-50.009209.98
3262004.07.14 10:36s/l811.001.23711.23711.2426-50.009159.98
3272004.07.14 13:41buy831.001.23861.23811.2436
3282004.07.14 13:53s/l831.001.23811.23811.2436-50.009109.98
3292004.07.14 14:05buy841.001.23911.23861.2441
3302004.07.14 14:06s/l841.001.23861.23861.2441-50.009059.98
3312004.07.14 14:30buy851.001.23961.23911.2446
3322004.07.14 14:30modify851.001.23961.23981.2446
3332004.07.14 14:30modify851.001.23961.24001.2446
3342004.07.14 14:30modify851.001.23961.24031.2446
3352004.07.14 14:31modify851.001.23961.24041.2446
3362004.07.14 14:31modify851.001.23961.24051.2446
3372004.07.14 14:31modify851.001.23961.24061.2446
3382004.07.14 14:31s/l851.001.24061.24061.2446100.009159.98
3392004.07.15 06:11sell stop861.001.23661.23711.2316
3402004.07.15 06:11sell stop871.001.23611.23661.2311
3412004.07.15 06:11sell stop881.001.23561.23611.2306
3422004.07.15 06:11sell stop891.001.23511.23561.2301
3432004.07.15 06:11sell stop901.001.23461.23511.2296
3442004.07.15 06:40sell861.001.23661.23711.2316
3452004.07.15 06:42sell871.001.23611.23661.2311
3462004.07.15 06:51s/l871.001.23661.23661.2311-50.009109.98
3472004.07.15 08:12modify861.001.23661.23651.2316
3482004.07.15 08:12sell881.001.23561.23611.2306
3492004.07.15 08:12modify861.001.23661.23641.2316
3502004.07.15 08:12modify861.001.23661.23631.2316
3512004.07.15 08:13s/l881.001.23611.23611.2306-50.009059.98
3522004.07.15 08:18s/l861.001.23631.23631.231630.009089.98
3532004.07.15 08:43sell891.001.23511.23561.2301
3542004.07.15 08:43sell901.001.23461.23511.2296
3552004.07.15 08:43s/l901.001.23511.23511.2296-50.009039.98
3562004.07.15 08:57s/l891.001.23561.23561.2301-50.008989.98
3572004.07.15 14:00buy stop911.001.23821.23771.2432
3582004.07.15 14:00buy stop921.001.23871.23821.2437
3592004.07.15 14:00buy stop931.001.23921.23871.2442
3602004.07.15 14:00buy stop941.001.23971.23921.2447
3612004.07.15 14:00buy stop951.001.24021.23971.2452
3622004.07.15 14:12buy911.001.23821.23771.2432
3632004.07.15 14:13s/l911.001.23771.23771.2432-49.998939.99
3642004.07.15 14:29buy921.001.23871.23821.2437
3652004.07.15 14:30s/l921.001.23821.23821.2437-49.998890.00
3662004.07.16 14:00expiration931.001.23921.23871.2442
3672004.07.16 14:00expiration941.001.23971.23921.2447
3682004.07.16 14:00expiration951.001.24021.23971.2452
3692004.07.16 14:31buy stop961.001.23781.23731.2428
3702004.07.16 14:31buy stop971.001.23831.23781.2433
3712004.07.16 14:31buy stop981.001.23881.23831.2438
3722004.07.16 14:31buy stop991.001.23931.23881.2443
3732004.07.16 14:31buy stop1001.001.23981.23931.2448
3742004.07.16 14:46buy961.001.23781.23731.2428
3752004.07.16 14:46buy971.001.23831.23781.2433
3762004.07.16 14:46modify961.001.23781.23801.2428
3772004.07.16 14:47buy981.001.23881.23831.2438
3782004.07.16 14:47modify961.001.23781.23801.2428
3792004.07.16 14:47modify961.001.23781.23811.2428
3802004.07.16 14:47modify961.001.23781.23821.2428
3812004.07.16 14:47modify961.001.23781.23831.2428
3822004.07.16 14:48modify961.001.23781.23841.2428
3832004.07.16 14:48buy991.001.23931.23881.2443
3842004.07.16 14:48modify961.001.23781.23851.2428
3852004.07.16 14:48modify961.001.23781.23861.2428
3862004.07.16 14:48modify961.001.23781.23871.2428
3872004.07.16 14:48modify971.001.23831.23861.2433
3882004.07.16 14:49s/l991.001.23881.23881.2443-50.008840.00
3892004.07.16 14:49s/l961.001.23871.23871.242890.008930.00
3902004.07.16 14:49s/l971.001.23861.23861.243330.008960.00
3912004.07.16 14:50s/l981.001.23831.23831.2438-50.008910.00
3922004.07.16 15:00buy1001.001.23981.23931.2448
3932004.07.16 15:01s/l1001.001.23931.23931.2448-50.008860.00
3942004.07.19 11:50sell stop1011.001.24051.24101.2355
3952004.07.19 11:50sell stop1021.001.24001.24051.2350
3962004.07.19 11:50sell stop1031.001.23951.24001.2345
3972004.07.19 11:50sell stop1041.001.23901.23951.2340
3982004.07.19 11:50sell stop1051.001.23851.23901.2335
3992004.07.19 13:00sell1011.001.24051.24101.2355
4002004.07.19 13:00s/l1011.001.24101.24101.2355-50.008810.00
4012004.07.19 14:20sell1021.001.24001.24051.2350
4022004.07.19 14:25s/l1021.001.24051.24051.2350-50.008760.00
4032004.07.20 11:50expiration1031.001.23951.24001.2345
4042004.07.20 11:50expiration1041.001.23901.23951.2340
4052004.07.20 11:50expiration1051.001.23851.23901.2335
4062004.07.20 11:50sell stop1061.001.24131.24181.2363
4072004.07.20 11:50sell stop1071.001.24081.24131.2358
4082004.07.20 11:50sell stop1081.001.24031.24081.2353
4092004.07.20 11:50sell stop1091.001.23981.24031.2348
4102004.07.20 11:50sell stop1101.001.23931.23981.2343
4112004.07.20 11:56sell1061.001.24131.24181.2363
4122004.07.20 12:11sell1071.001.24081.24131.2358
4132004.07.20 12:12s/l1071.001.24131.24131.2358-50.008710.00
4142004.07.20 12:24modify1061.001.24131.24131.2363
4152004.07.20 12:24modify1061.001.24131.24121.2363
4162004.07.20 12:38modify1061.001.24131.24111.2363
4172004.07.20 12:41sell1081.001.24031.24081.2353
4182004.07.20 12:41modify1061.001.24131.24101.2363
4192004.07.20 12:41modify1061.001.24131.24091.2363
4202004.07.20 12:41modify1061.001.24131.24081.2363
4212004.07.20 12:47s/l1081.001.24081.24081.2353-50.008660.00
4222004.07.20 12:47s/l1061.001.24081.24081.236350.008710.00
4232004.07.20 13:00sell1091.001.23981.24031.2348
4242004.07.20 13:02s/l1091.001.24031.24031.2348-50.008660.00
4252004.07.20 13:03sell1101.001.23931.23981.2343
4262004.07.20 13:07modify1101.001.23931.23931.2343
4272004.07.20 13:08s/l1101.001.23931.23931.23430.008660.00
4282004.07.22 15:10buy stop1111.001.22861.22811.2336
4292004.07.22 15:10buy stop1121.001.22911.22861.2341
4302004.07.22 15:10buy stop1131.001.22961.22911.2346
4312004.07.22 15:10buy stop1141.001.23011.22961.2351
4322004.07.22 15:10buy stop1151.001.23061.23011.2356
4332004.07.22 15:10buy1111.001.22861.22811.2336
4342004.07.22 15:10s/l1111.001.22811.22811.2336-50.008610.00
4352004.07.22 16:06buy1121.001.22911.22861.2341
4362004.07.22 16:08s/l1121.001.22861.22861.2341-50.008560.00
4372004.07.23 15:10expiration1131.001.22961.22911.2346
4382004.07.23 15:10expiration1141.001.23011.22961.2351
4392004.07.23 15:10expiration1151.001.23061.23011.2356
4402004.07.26 10:00buy stop1161.001.21691.21641.2219
4412004.07.26 10:00buy stop1171.001.21741.21691.2224
4422004.07.26 10:00buy stop1181.001.21791.21741.2229
4432004.07.26 10:00buy stop1191.001.21841.21791.2234
4442004.07.26 10:00buy stop1201.001.21891.21841.2239
4452004.07.26 11:00buy1161.001.21691.21641.2219
4462004.07.26 11:02s/l1161.001.21641.21641.2219-50.008510.00
4472004.07.27 10:00expiration1171.001.21741.21691.2224
4482004.07.27 10:00expiration1181.001.21791.21741.2229
4492004.07.27 10:00expiration1191.001.21841.21791.2234
4502004.07.27 10:00expiration1201.001.21891.21841.2239
4512004.07.27 10:00buy stop1211.001.21561.21511.2206
4522004.07.27 10:00buy stop1221.001.21611.21561.2211
4532004.07.27 10:00buy stop1231.001.21661.21611.2216
4542004.07.27 10:00buy stop1241.001.21711.21661.2221
4552004.07.27 10:00buy stop1251.001.21761.21711.2226
4562004.07.27 10:08buy1211.001.21561.21511.2206
4572004.07.27 10:08s/l1211.001.21511.21511.2206-50.008460.00
4582004.07.27 10:10buy1221.001.21611.21561.2211
4592004.07.27 10:12s/l1221.001.21561.21561.2211-50.008410.00
4602004.07.27 10:17buy1231.001.21661.21611.2216
4612004.07.27 10:19s/l1231.001.21611.21611.2216-50.008360.00
4622004.07.27 10:30buy1241.001.21711.21661.2221
4632004.07.27 10:31s/l1241.001.21661.21661.2221-50.008310.00
4642004.07.27 10:31buy1251.001.21761.21711.2226
4652004.07.27 10:32s/l1251.001.21711.21711.2226-50.008260.00
4662004.07.27 10:32buy stop1261.001.21791.21741.2229
4672004.07.27 10:32buy stop1271.001.21841.21791.2234
4682004.07.27 10:32buy stop1281.001.21891.21841.2239
4692004.07.27 10:32buy stop1291.001.21941.21891.2244
4702004.07.27 10:32buy stop1301.001.21991.21941.2249
4712004.07.27 10:38buy1261.001.21791.21741.2229
4722004.07.27 10:38s/l1261.001.21741.21741.2229-50.008210.00
4732004.07.27 11:46buy1271.001.21841.21791.2234
4742004.07.27 11:48buy1281.001.21891.21841.2239
4752004.07.27 11:49s/l1281.001.21841.21841.2239-50.008160.00
4762004.07.27 12:03s/l1271.001.21791.21791.2234-50.008110.00
4772004.07.28 10:32expiration1291.001.21941.21891.2244
4782004.07.28 10:32expiration1301.001.21991.21941.2249
4792004.07.28 20:01buy stop1311.001.20771.20721.2127
4802004.07.28 20:01buy stop1321.001.20821.20771.2132
4812004.07.28 20:01buy stop1331.001.20871.20821.2137
4822004.07.28 20:01buy stop1341.001.20921.20871.2142
4832004.07.28 20:01buy stop1351.001.20971.20921.2147
4842004.07.29 08:19buy1311.001.20771.20721.2127
4852004.07.29 08:22buy1321.001.20821.20771.2132
4862004.07.29 08:22modify1311.001.20771.20781.2127
4872004.07.29 08:22modify1311.001.20771.20791.2127
4882004.07.29 08:23s/l1311.001.20791.20791.212720.008130.00
4892004.07.29 08:30s/l1321.001.20771.20771.2132-50.008080.00
4902004.07.29 16:43buy1331.001.20871.20821.2137
4912004.07.29 16:43buy1341.001.20921.20871.2142
4922004.07.29 16:43s/l1341.001.20871.20871.2142-50.008030.00
4932004.07.29 16:43s/l1331.001.20821.20821.2137-50.007980.00
4942004.07.29 17:09buy1351.001.20971.20921.2147
4952004.07.29 17:09s/l1351.001.20921.20921.2147-50.007930.00
4962004.07.29 17:09buy stop1361.001.21001.20951.2150
4972004.07.29 17:09buy stop1371.001.21051.21001.2155
4982004.07.29 17:09buy stop1381.001.21101.21051.2160
4992004.07.29 17:09buy stop1391.001.21151.21101.2165
5002004.07.29 17:09buy stop1401.001.21201.21151.2170
5012004.07.30 14:43buy1361.001.21001.20951.2150
5022004.07.30 14:43buy1371.001.21051.21001.2155
5032004.07.30 14:43modify1361.001.21001.21011.2150
5042004.07.30 14:43buy1381.001.21101.21051.2160
5052004.07.30 14:43modify1361.001.21001.21021.2150
5062004.07.30 14:43modify1361.001.21001.21031.2150
5072004.07.30 14:44s/l1381.001.21051.21051.2160-50.007880.00
5082004.07.30 14:44modify1361.001.21001.21041.2150
5092004.07.30 14:44modify1361.001.21001.21051.2150
5102004.07.30 14:44modify1361.001.21001.21061.2150
5112004.07.30 14:44buy1391.001.21151.21101.2165
5122004.07.30 14:44modify1361.001.21001.21071.2150
5132004.07.30 14:44modify1361.001.21001.21081.2150
5142004.07.30 14:44modify1371.001.21051.21071.2155
5152004.07.30 14:45modify1371.001.21051.21081.2155
5162004.07.30 14:45modify1361.001.21001.21091.2150
5172004.07.30 14:45modify1361.001.21001.21101.2150
5182004.07.30 14:45modify1371.001.21051.21101.2155
5192004.07.30 14:46modify1371.001.21051.21101.2155
5202004.07.30 14:46s/l1361.001.21101.21101.2150100.007980.00
5212004.07.30 14:46s/l1371.001.21101.21101.215550.008030.00
5222004.07.30 14:46s/l1391.001.21101.21101.2165-50.007980.00
5232004.07.30 14:52buy1401.001.21201.21151.2170
5242004.07.30 14:52s/l1401.001.21151.21151.2170-50.007930.00
5252004.07.30 17:38sell stop1411.001.20241.20291.1974
5262004.07.30 17:38sell stop1421.001.20191.20241.1969
5272004.07.30 17:38sell stop1431.001.20141.20191.1964
5282004.07.30 17:38sell stop1441.001.20091.20141.1959
5292004.07.30 17:38sell stop1451.001.20041.20091.1954
5302004.07.30 18:00sell1411.001.20241.20291.1974
5312004.07.30 18:05sell1421.001.20191.20241.1969
5322004.07.30 18:06s/l1421.001.20241.20241.1969-50.017879.99
5332004.07.30 18:17s/l1411.001.20291.20291.1974-50.017829.98
5342004.07.30 18:41sell1431.001.20141.20191.1964
5352004.07.30 18:43s/l1431.001.20191.20191.1964-50.017779.97
5362004.07.30 18:53sell1441.001.20091.20141.1959
5372004.07.30 18:58sell1451.001.20041.20091.1954
5382004.07.30 18:59modify1441.001.20091.20091.1959
5392004.07.30 19:00modify1441.001.20091.20091.1959
5402004.07.30 19:00modify1441.001.20091.20081.1959
5412004.07.30 19:04s/l1441.001.20081.20081.195910.007789.97
5422004.07.30 19:04s/l1451.001.20091.20091.1954-50.017739.96
5432004.08.02 00:03buy stop1461.001.20801.20751.2130
5442004.08.02 00:03buy stop1471.001.20851.20801.2135
5452004.08.02 00:03buy stop1481.001.20901.20851.2140
5462004.08.02 00:03buy stop1491.001.20951.20901.2145
5472004.08.02 00:03buy stop1501.001.21001.20951.2150
5482004.08.02 10:40buy1461.001.20801.20751.2130
5492004.08.02 10:43buy1471.001.20851.20801.2135
5502004.08.02 10:43s/l1471.001.20801.20801.2135-50.007689.96
5512004.08.02 10:52s/l1461.001.20751.20751.2130-50.007639.96
5522004.08.02 11:01buy1481.001.20901.20851.2140
5532004.08.02 11:02s/l1481.001.20851.20851.2140-50.007589.96
5542004.08.03 00:03expiration1491.001.20951.20901.2145
5552004.08.03 00:03expiration1501.001.21001.20951.2150
5562004.08.03 14:30buy stop1511.001.20511.20461.2101
5572004.08.03 14:30buy stop1521.001.20561.20511.2106
5582004.08.03 14:30buy stop1531.001.20611.20561.2111
5592004.08.03 14:30buy stop1541.001.20661.20611.2116
5602004.08.03 14:30buy stop1551.001.20711.20661.2121
5612004.08.03 15:29buy1511.001.20511.20461.2101
5622004.08.03 15:29s/l1511.001.20461.20461.2101-50.007539.96
5632004.08.03 15:31buy1521.001.20561.20511.2106
5642004.08.03 15:31s/l1521.001.20511.20511.2106-50.007489.96
5652004.08.03 15:52buy1531.001.20611.20561.2111
5662004.08.03 15:53s/l1531.001.20561.20561.2111-50.007439.96
5672004.08.03 15:56buy1541.001.20661.20611.2116
5682004.08.03 15:58buy1551.001.20711.20661.2121
5692004.08.03 15:58s/l1551.001.20661.20661.2121-50.007389.96
5702004.08.03 15:59s/l1541.001.20611.20611.2116-50.007339.96
5712004.08.03 15:59buy stop1561.001.20691.20641.2119
5722004.08.03 15:59buy stop1571.001.20741.20691.2124
5732004.08.03 15:59buy stop1581.001.20791.20741.2129
5742004.08.03 15:59buy stop1591.001.20841.20791.2134
5752004.08.03 15:59buy stop1601.001.20891.20841.2139
5762004.08.03 16:08buy1561.001.20691.20641.2119
5772004.08.03 16:08buy1571.001.20741.20691.2124
5782004.08.03 16:10s/l1571.001.20691.20691.2124-50.007289.96
5792004.08.03 16:11s/l1561.001.20641.20641.2119-50.007239.96
5802004.08.04 15:59expiration1581.001.20791.20741.2129
5812004.08.04 15:59expiration1591.001.20841.20791.2134
5822004.08.04 15:59expiration1601.001.20891.20841.2139
5832004.08.04 17:00buy stop1611.001.20621.20571.2112
5842004.08.04 17:00buy stop1621.001.20671.20621.2117
5852004.08.04 17:00buy stop1631.001.20721.20671.2122
5862004.08.04 17:00buy stop1641.001.20771.20721.2127
5872004.08.04 17:00buy stop1651.001.20821.20771.2132
5882004.08.04 17:01buy1611.001.20621.20571.2112
5892004.08.04 17:02s/l1611.001.20571.20571.2112-50.007189.96
5902004.08.04 17:46buy1621.001.20671.20621.2117
5912004.08.04 17:48s/l1621.001.20621.20621.2117-50.007139.96
5922004.08.05 08:33buy1631.001.20721.20671.2122
5932004.08.05 08:34s/l1631.001.20671.20671.2122-50.007089.96
5942004.08.05 17:00expiration1641.001.20771.20721.2127
5952004.08.05 17:00expiration1651.001.20821.20771.2132
5962004.08.05 17:28buy stop1661.001.20611.20561.2111
5972004.08.05 17:28buy stop1671.001.20661.20611.2116
5982004.08.05 17:28buy stop1681.001.20711.20661.2121
5992004.08.05 17:28buy stop1691.001.20761.20711.2126
6002004.08.05 17:28buy stop1701.001.20811.20761.2131
6012004.08.05 18:48buy1661.001.20611.20561.2111
6022004.08.05 18:49s/l1661.001.20561.20561.2111-50.007039.96
6032004.08.05 19:30buy1671.001.20661.20611.2116
6042004.08.05 19:44buy1681.001.20711.20661.2121
6052004.08.05 19:44s/l1681.001.20661.20661.2121-50.006989.96
6062004.08.05 19:53s/l1671.001.20611.20611.2116-50.006939.96
6072004.08.06 07:20buy1691.001.20761.20711.2126
6082004.08.06 07:20buy1701.001.20811.20761.2131
6092004.08.06 07:20modify1691.001.20761.20771.2126
6102004.08.06 07:24modify1691.001.20761.20781.2126
6112004.08.06 07:25modify1691.001.20761.20801.2126
6122004.08.06 07:26s/l1691.001.20801.20801.212640.006979.96
6132004.08.06 07:31modify1701.001.20811.20821.2131
6142004.08.06 07:34s/l1701.001.20821.20821.213110.006989.96
6152004.08.06 12:00sell stop1711.001.20501.20551.2000
6162004.08.06 12:00sell stop1721.001.20451.20501.1995
6172004.08.06 12:00sell stop1731.001.20401.20451.1990
6182004.08.06 12:00sell stop1741.001.20351.20401.1985
6192004.08.06 12:00sell stop1751.001.20301.20351.1980
6202004.08.06 12:40sell1711.001.20501.20551.2000
6212004.08.06 12:45s/l1711.001.20551.20551.2000-49.996939.97
6222004.08.06 13:16sell1721.001.20451.20501.1995
6232004.08.06 13:18s/l1721.001.20501.20501.1995-49.996889.98
6242004.08.09 00:00expiration1731.001.20401.20451.1990
6252004.08.09 00:00expiration1741.001.20351.20401.1985
6262004.08.09 00:00expiration1751.001.20301.20351.1980
6272004.08.10 20:51sell stop1761.001.22371.22421.2187
6282004.08.10 20:51sell stop1771.001.22321.22371.2182
6292004.08.10 20:51sell stop1781.001.22271.22321.2177
6302004.08.10 20:51sell stop1791.001.22221.22271.2172
6312004.08.10 20:51sell stop1801.001.22171.22221.2167
6322004.08.10 20:57sell1761.001.22371.22421.2187
6332004.08.10 20:58sell1771.001.22321.22371.2182
6342004.08.10 20:59modify1761.001.22371.22361.2187
6352004.08.10 21:00s/l1761.001.22361.22361.218710.006899.98
6362004.08.10 21:00s/l1771.001.22371.22371.2182-50.006849.98
6372004.08.10 22:27sell1781.001.22271.22321.2177
6382004.08.10 22:29s/l1781.001.22321.22321.2177-50.006799.98
6392004.08.10 23:28sell1791.001.22221.22271.2172
6402004.08.10 23:40s/l1791.001.22271.22271.2172-50.006749.98
6412004.08.11 10:43sell1801.001.22171.22221.2167
6422004.08.11 11:13s/l1801.001.22221.22221.2167-50.006699.98
6432004.08.12 04:00buy stop1811.001.22391.22341.2289
6442004.08.12 04:00buy stop1821.001.22441.22391.2294
6452004.08.12 04:00buy stop1831.001.22491.22441.2299
6462004.08.12 04:00buy stop1841.001.22541.22491.2304
6472004.08.12 04:00buy stop1851.001.22591.22541.2309
6482004.08.12 06:12buy1811.001.22391.22341.2289
6492004.08.12 06:12s/l1811.001.22341.22341.2289-50.016649.97
6502004.08.12 08:12buy1821.001.22441.22391.2294
6512004.08.12 08:14s/l1821.001.22391.22391.2294-50.016599.96
6522004.08.12 09:01buy1831.001.22491.22441.2299
6532004.08.12 09:02buy1841.001.22541.22491.2304
6542004.08.12 09:02s/l1841.001.22491.22491.2304-50.016549.95
6552004.08.12 10:10modify1831.001.22491.22501.2299
6562004.08.12 10:13modify1831.001.22491.22501.2299
6572004.08.12 10:23buy1851.001.22591.22541.2309
6582004.08.12 10:23modify1831.001.22491.22511.2299
6592004.08.12 10:23modify1831.001.22491.22521.2299
6602004.08.12 10:30modify1831.001.22491.22531.2299
6612004.08.12 10:30modify1831.001.22491.22541.2299
6622004.08.12 10:30modify1831.001.22491.22551.2299
6632004.08.12 10:32modify1831.001.22491.22561.2299
6642004.08.12 10:32modify1831.001.22491.22571.2299
6652004.08.12 10:33modify1831.001.22491.22581.2299
6662004.08.12 10:33modify1831.001.22491.22591.2299
6672004.08.12 10:34modify1831.001.22491.22601.2299
6682004.08.12 10:34modify1831.001.22491.22611.2299
6692004.08.12 10:34modify1831.001.22491.22621.2299
6702004.08.12 10:34modify1851.001.22591.22611.2309
6712004.08.12 10:35modify1851.001.22591.22611.2309
6722004.08.12 10:37s/l1831.001.22621.22621.2299130.006679.95
6732004.08.12 10:43modify1851.001.22591.22621.2309
6742004.08.12 10:44modify1851.001.22591.22631.2309
6752004.08.12 10:44modify1851.001.22591.22641.2309
6762004.08.12 10:45modify1851.001.22591.22641.2309
6772004.08.12 10:50modify1851.001.22591.22651.2309
6782004.08.12 10:52modify1851.001.22591.22661.2309
6792004.08.12 11:00s/l1851.001.22661.22661.230970.006749.95
6802004.08.12 16:02sell stop1861.001.22211.22261.2171
6812004.08.12 16:02sell stop1871.001.22161.22211.2166
6822004.08.12 16:02sell stop1881.001.22111.22161.2161
6832004.08.12 16:02sell stop1891.001.22061.22111.2156
6842004.08.12 16:02sell stop1901.001.22011.22061.2151
6852004.08.12 16:08sell1861.001.22211.22261.2171
6862004.08.12 16:09s/l1861.001.22261.22261.2171-50.006699.95
6872004.08.13 08:02sell1871.001.22161.22211.2166
6882004.08.13 08:10sell1881.001.22111.22161.2161
6892004.08.13 08:10s/l1881.001.22161.22161.2161-50.006649.95
6902004.08.13 08:16modify1871.001.22161.22151.2166
6912004.08.13 08:17modify1871.001.22161.22151.2166
6922004.08.13 08:18sell1891.001.22061.22111.2156
6932004.08.13 08:18modify1871.001.22161.22141.2166
6942004.08.13 08:18modify1871.001.22161.22131.2166
6952004.08.13 08:18modify1871.001.22161.22121.2166
6962004.08.13 08:20s/l1891.001.22111.22111.2156-50.006599.95
6972004.08.13 08:21s/l1871.001.22121.22121.216640.006639.95
6982004.08.13 08:29sell1901.001.22011.22061.2151
6992004.08.13 08:32modify1901.001.22011.21991.2151
7002004.08.13 08:33modify1901.001.22011.21981.2151
7012004.08.13 08:33modify1901.001.22011.21971.2151
7022004.08.13 08:33modify1901.001.22011.21961.2151
7032004.08.13 08:33modify1901.001.22011.21961.2151
7042004.08.13 08:33modify1901.001.22011.21951.2151
7052004.08.13 08:33modify1901.001.22011.21941.2151
7062004.08.13 08:33modify1901.001.22011.21931.2151
7072004.08.13 08:33modify1901.001.22011.21921.2151
7082004.08.13 08:34modify1901.001.22011.21911.2151
7092004.08.13 08:34modify1901.001.22011.21901.2151
7102004.08.13 08:34modify1901.001.22011.21891.2151
7112004.08.13 08:34modify1901.001.22011.21871.2151
7122004.08.13 08:34modify1901.001.22011.21861.2151
7132004.08.13 08:35modify1901.001.22011.21851.2151
7142004.08.13 08:35modify1901.001.22011.21841.2151
7152004.08.13 08:35modify1901.001.22011.21831.2151
7162004.08.13 08:35s/l1901.001.21831.21831.2151180.006819.95
7172004.08.13 14:30buy stop1911.001.22671.22621.2317
7182004.08.13 14:30buy stop1921.001.22721.22671.2322
7192004.08.13 14:30buy stop1931.001.22771.22721.2327
7202004.08.13 14:30buy stop1941.001.22821.22771.2332
7212004.08.13 14:30buy stop1951.001.22871.22821.2337
7222004.08.13 14:30buy1911.001.22671.22621.2317
7232004.08.13 14:30buy1921.001.22721.22671.2322
7242004.08.13 14:31buy1931.001.22771.22721.2327
7252004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22691.2317
7262004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22701.2317
7272004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22711.2317
7282004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22721.2317
7292004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22731.2317
7302004.08.13 14:31buy1941.001.22821.22771.2332
7312004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22741.2317
7322004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22751.2317
7332004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22771.2317
7342004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22781.2317
7352004.08.13 14:31buy1951.001.22871.22821.2337
7362004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22791.2317
7372004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22801.2317
7382004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22811.2317
7392004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22821.2317
7402004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22841.2317
7412004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22851.2317
7422004.08.13 14:31modify1911.001.22671.22861.2317
7432004.08.13 14:31modify1921.001.22721.22851.2322
7442004.08.13 14:31modify1931.001.22771.22841.2327
7452004.08.13 14:31modify1941.001.22821.22831.2332
7462004.08.13 14:31s/l1911.001.22861.22861.2317190.007009.95
7472004.08.13 14:31s/l1921.001.22851.22851.2322130.007139.95
7482004.08.13 14:32s/l1931.001.22841.22841.232770.007209.95
7492004.08.13 14:32s/l1941.001.22831.22831.233210.007219.95
7502004.08.13 14:32s/l1951.001.22821.22821.2337-50.007169.95
7512004.08.13 14:32buy stop1961.001.22901.22851.2340
7522004.08.13 14:32buy stop1971.001.22951.22901.2345
7532004.08.13 14:32buy stop1981.001.23001.22951.2350
7542004.08.13 14:32buy stop1991.001.23051.23001.2355
7552004.08.13 14:32buy stop2001.001.23101.23051.2360
7562004.08.13 14:36buy1961.001.22901.22851.2340
7572004.08.13 14:36buy1971.001.22951.22901.2345
7582004.08.13 14:36modify1961.001.22901.22911.2340
7592004.08.13 14:37s/l1961.001.22911.22911.234010.007179.95
7602004.08.13 14:37buy1981.001.23001.22951.2350
7612004.08.13 14:38modify1971.001.22951.22961.2345
7622004.08.13 14:38buy1991.001.23051.23001.2355
7632004.08.13 14:38modify1971.001.22951.22971.2345
7642004.08.13 14:38s/l1991.001.23001.23001.2355-50.007129.95
7652004.08.13 14:38s/l1971.001.22971.22971.234520.007149.95
7662004.08.13 14:38s/l1981.001.22951.22951.2350-50.007099.95
7672004.08.13 14:46buy2001.001.23101.23051.2360
7682004.08.13 14:48modify2001.001.23101.23111.2360
7692004.08.13 14:48modify2001.001.23101.23121.2360
7702004.08.13 14:48modify2001.001.23101.23131.2360
7712004.08.13 14:48modify2001.001.23101.23141.2360
7722004.08.13 14:48modify2001.001.23101.23151.2360
7732004.08.13 14:49modify2001.001.23101.23151.2360
7742004.08.13 14:49modify2001.001.23101.23161.2360
7752004.08.13 14:49modify2001.001.23101.23171.2360
7762004.08.13 14:49modify2001.001.23101.23181.2360
7772004.08.13 14:49s/l2001.001.23181.23181.236080.007179.95
7782004.08.13 14:49buy stop2011.001.23261.23211.2376
7792004.08.13 14:49buy stop2021.001.23311.23261.2381
7802004.08.13 14:49buy stop2031.001.23361.23311.2386
7812004.08.13 14:49buy stop2041.001.23411.23361.2391
7822004.08.13 14:49buy stop2051.001.23461.23411.2396
7832004.08.13 15:13buy2011.001.23261.23211.2376
7842004.08.13 15:13buy2021.001.23311.23261.2381
7852004.08.13 15:13modify2011.001.23261.23261.2376
7862004.08.13 15:13modify2011.001.23261.23271.2376
7872004.08.13 15:14buy2031.001.23361.23311.2386
7882004.08.13 15:14modify2011.001.23261.23281.2376
7892004.08.13 15:15modify2011.001.23261.23291.2376
7902004.08.13 15:15modify2011.001.23261.23301.2376
7912004.08.13 15:15modify2011.001.23261.23311.2376
7922004.08.13 15:16modify2011.001.23261.23321.2376
7932004.08.13 15:17s/l2011.001.23321.23321.237660.007239.95
7942004.08.13 15:19s/l2031.001.23311.23311.2386-50.007189.95
7952004.08.13 15:23s/l2021.001.23261.23261.2381-50.007139.95
7962004.08.13 15:47buy2041.001.23411.23361.2391
7972004.08.13 15:47s/l2041.001.23361.23361.2391-50.007089.95
7982004.08.13 16:36buy2051.001.23461.23411.2396
7992004.08.13 16:37s/l2051.001.23411.23411.2396-50.007039.95
8002004.08.16 17:29sell stop2061.001.23181.23231.2268
8012004.08.16 17:29sell stop2071.001.23131.23181.2263
8022004.08.16 17:29sell stop2081.001.23081.23131.2258
8032004.08.16 17:29sell stop2091.001.23031.23081.2253
8042004.08.16 17:29sell stop2101.001.22981.23031.2248
8052004.08.16 17:34sell2061.001.23181.23231.2268
8062004.08.16 17:36s/l2061.001.23231.23231.2268-50.006989.95
8072004.08.17 15:40sell2071.001.23131.23181.2263
8082004.08.17 15:41sell2081.001.23081.23131.2258
8092004.08.17 15:41s/l2081.001.23131.23131.2258-50.006939.95
8102004.08.17 15:43s/l2071.001.23181.23181.2263-50.006889.95
8112004.08.17 17:29expiration2091.001.23031.23081.2253
8122004.08.17 17:29expiration2101.001.22981.23031.2248
8132004.08.17 21:32buy stop2111.001.23551.23501.2405
8142004.08.17 21:32buy stop2121.001.23601.23551.2410
8152004.08.17 21:32buy stop2131.001.23651.23601.2415
8162004.08.17 21:32buy stop2141.001.23701.23651.2420
8172004.08.17 21:32buy stop2151.001.23751.23701.2425
8182004.08.17 21:35buy2111.001.23551.23501.2405
8192004.08.17 21:37s/l2111.001.23501.23501.2405-50.006839.95
8202004.08.18 08:13buy2121.001.23601.23551.2410
8212004.08.18 08:15buy2131.001.23651.23601.2415
8222004.08.18 08:19s/l2131.001.23601.23601.2415-50.006789.95
8232004.08.18 08:31s/l2121.001.23551.23551.2410-50.006739.95
8242004.08.18 21:32expiration2141.001.23701.23651.2420
8252004.08.18 21:32expiration2151.001.23751.23701.2425
8262004.08.18 22:00buy stop2161.001.23431.23381.2393
8272004.08.18 22:00buy stop2171.001.23481.23431.2398
8282004.08.18 22:00buy stop2181.001.23531.23481.2403
8292004.08.18 22:00buy stop2191.001.23581.23531.2408
8302004.08.18 22:00buy stop2201.001.23631.23581.2413
8312004.08.18 22:23buy2161.001.23431.23381.2393
8322004.08.18 22:23s/l2161.001.23381.23381.2393-50.006689.95
8332004.08.19 02:41buy2171.001.23481.23431.2398
8342004.08.19 02:55s/l2171.001.23431.23431.2398-50.006639.95
8352004.08.19 09:08buy2181.001.23531.23481.2403
8362004.08.19 09:11s/l2181.001.23481.23481.2403-50.006589.95
8372004.08.19 09:46buy2191.001.23581.23531.2408
8382004.08.19 09:47s/l2191.001.23531.23531.2408-50.006539.95
8392004.08.19 11:28buy2201.001.23631.23581.2413
8402004.08.19 11:32modify2201.001.23631.23641.2413
8412004.08.19 11:32modify2201.001.23631.23651.2413
8422004.08.19 11:34s/l2201.001.23651.23651.241320.006559.95
8432004.08.20 11:21sell stop2211.001.23471.23521.2297
8442004.08.20 11:21sell stop2221.001.23421.23471.2292
8452004.08.20 11:21sell stop2231.001.23371.23421.2287
8462004.08.20 11:21sell stop2241.001.23321.23371.2282
8472004.08.20 11:21sell stop2251.001.23271.23321.2277
8482004.08.20 11:43sell2211.001.23471.23521.2297
8492004.08.20 11:53sell2221.001.23421.23471.2292
8502004.08.20 11:56modify2211.001.23471.23461.2297
8512004.08.20 11:56modify2211.001.23471.23461.2297
8522004.08.20 11:56modify2211.001.23471.23451.2297
8532004.08.20 11:57sell2231.001.23371.23421.2287
8542004.08.20 11:57modify2211.001.23471.23451.2297
8552004.08.20 11:57modify2211.001.23471.23441.2297
8562004.08.20 11:57modify2211.001.23471.23431.2297
8572004.08.20 11:58s/l2231.001.23421.23421.2287-50.006509.95
8582004.08.20 12:05modify2211.001.23471.23421.2297
8592004.08.20 12:05modify2211.001.23471.23411.2297
8602004.08.20 12:05sell2241.001.23321.23371.2282
8612004.08.20 12:05modify2211.001.23471.23401.2297
8622004.08.20 12:05modify2211.001.23471.23391.2297
8632004.08.20 12:05modify2211.001.23471.23381.2297
8642004.08.20 12:05modify2211.001.23471.23371.2297
8652004.08.20 12:05modify2221.001.23421.23381.2292
8662004.08.20 12:06s/l2241.001.23371.23371.2282-50.006459.95
8672004.08.20 12:07s/l2211.001.23371.23371.2297100.006559.95
8682004.08.20 12:07s/l2221.001.23381.23381.229240.006599.95
8692004.08.20 12:51sell2251.001.23271.23321.2277
8702004.08.20 12:52modify2251.001.23271.23261.2277
8712004.08.20 12:52modify2251.001.23271.23251.2277
8722004.08.20 12:53modify2251.001.23271.23241.2277
8732004.08.20 12:54modify2251.001.23271.23241.2277
8742004.08.20 12:54modify2251.001.23271.23231.2277
8752004.08.20 12:55s/l2251.001.23231.23231.227740.006639.95
8762004.08.25 14:30buy stop2261.001.21191.21141.2169
8772004.08.25 14:30buy stop2271.001.21241.21191.2174
8782004.08.25 14:30buy stop2281.001.21291.21241.2179
8792004.08.25 14:30buy stop2291.001.21341.21291.2184
8802004.08.25 14:30buy stop2301.001.21391.21341.2189
8812004.08.26 14:30expiration2261.001.21191.21141.2169
8822004.08.26 14:30expiration2271.001.21241.21191.2174
8832004.08.26 14:30expiration2281.001.21291.21241.2179
8842004.08.26 14:30expiration2291.001.21341.21291.2184
8852004.08.26 14:30expiration2301.001.21391.21341.2189
8862004.08.26 15:50sell stop2311.001.20681.20731.2018
8872004.08.26 15:50sell stop2321.001.20631.20681.2013
8882004.08.26 15:50sell stop2331.001.20581.20631.2008
8892004.08.26 15:50sell stop2341.001.20531.20581.2003
8902004.08.26 15:50sell stop2351.001.20481.20531.1998
8912004.08.26 15:56sell2311.001.20681.20731.2018
8922004.08.26 15:56sell2321.001.20631.20681.2013
8932004.08.26 15:59modify2311.001.20681.20681.2018
8942004.08.26 16:00s/l2311.001.20681.20681.20180.006639.95
8952004.08.26 16:00s/l2321.001.20681.20681.2013-50.006589.95
8962004.08.27 15:50expiration2331.001.20581.20631.2008
8972004.08.27 15:50expiration2341.001.20531.20581.2003
8982004.08.27 15:50expiration2351.001.20481.20531.1998
8992004.08.30 11:37buy stop2361.001.20551.20501.2105
9002004.08.30 11:37buy stop2371.001.20601.20551.2110
9012004.08.30 11:37buy stop2381.001.20651.20601.2115
9022004.08.30 11:37buy stop2391.001.20701.20651.2120
9032004.08.30 11:37buy stop2401.001.20751.20701.2125
9042004.08.30 14:27buy2361.001.20551.20501.2105
9052004.08.30 14:27buy2371.001.20601.20551.2110
9062004.08.30 14:31s/l2371.001.20551.20551.2110-50.006539.95
9072004.08.30 14:32s/l2361.001.20501.20501.2105-50.006489.95
9082004.08.30 18:39buy2381.001.20651.20601.2115
9092004.08.30 18:39s/l2381.001.20601.20601.2115-50.006439.95
9102004.08.30 18:41buy2391.001.20701.20651.2120
9112004.08.30 18:41s/l2391.001.20651.20651.2120-50.006389.95
9122004.08.31 03:41buy2401.001.20751.20701.2125
9132004.08.31 03:55s/l2401.001.20701.20701.2125-50.006339.95
9142004.09.02 08:00sell stop2411.001.21691.21741.2119
9152004.09.02 08:00sell stop2421.001.21641.21691.2114
9162004.09.02 08:00sell stop2431.001.21591.21641.2109
9172004.09.02 08:00sell stop2441.001.21541.21591.2104
9182004.09.02 08:00sell stop2451.001.21491.21541.2099
9192004.09.02 11:54sell2411.001.21691.21741.2119
9202004.09.02 12:03sell2421.001.21641.21691.2114
9212004.09.02 12:03s/l2421.001.21691.21691.2114-50.006289.95
9222004.09.02 12:22modify2411.001.21691.21681.2119
9232004.09.02 12:22sell2431.001.21591.21641.2109
9242004.09.02 12:22modify2411.001.21691.21671.2119
9252004.09.02 12:23modify2411.001.21691.21661.2119
9262004.09.02 12:25s/l2411.001.21661.21661.211930.006319.95
9272004.09.02 12:25s/l2431.001.21641.21641.2109-50.006269.95
9282004.09.02 16:03sell2441.001.21541.21591.2104
9292004.09.02 16:04s/l2441.001.21591.21591.2104-50.006219.95
9302004.09.02 16:27sell2451.001.21491.21541.2099
9312004.09.02 16:28s/l2451.001.21541.21541.2099-50.006169.95
9322004.09.03 00:14buy stop2461.001.21841.21791.2234
9332004.09.03 00:14buy stop2471.001.21891.21841.2239
9342004.09.03 00:14buy stop2481.001.21941.21891.2244
9352004.09.03 00:14buy stop2491.001.21991.21941.2249
9362004.09.03 00:14buy stop2501.001.22041.21991.2254
9372004.09.03 14:28buy2461.001.21841.21791.2234
9382004.09.03 14:28buy2471.001.21891.21841.2239
9392004.09.03 14:28modify2461.001.21841.21851.2234
9402004.09.03 14:29s/l2461.001.21851.21851.223410.006179.95
9412004.09.03 14:29s/l2471.001.21841.21841.2239-49.996129.96
9422004.09.03 14:30buy2481.001.21941.21891.2244
9432004.09.03 14:30s/l2481.001.21891.21891.2244-49.996079.97
9442004.09.06 00:00expiration2491.001.21991.21941.2249
9452004.09.06 00:00expiration2501.001.22041.21991.2254
9462004.09.07 08:00buy stop2511.001.20831.20781.2133
9472004.09.07 08:00buy stop2521.001.20881.20831.2138
9482004.09.07 08:00buy stop2531.001.20931.20881.2143
9492004.09.07 08:00buy stop2541.001.20981.20931.2148
9502004.09.07 08:00buy stop2551.001.21031.20981.2153
9512004.09.07 08:07buy2511.001.20831.20781.2133
9522004.09.07 08:11buy2521.001.20881.20831.2138
9532004.09.07 08:12s/l2521.001.20831.20831.2138-50.006029.97
9542004.09.07 08:30modify2511.001.20831.20831.2133
9552004.09.07 08:33modify2511.001.20831.20831.2133
9562004.09.07 08:34modify2511.001.20831.20841.2133
9572004.09.07 08:42s/l2511.001.20841.20841.213310.006039.97
9582004.09.07 10:20buy2531.001.20931.20881.2143
9592004.09.07 10:30s/l2531.001.20881.20881.2143-50.005989.97
9602004.09.07 10:33buy2541.001.20981.20931.2148
9612004.09.07 10:55buy2551.001.21031.20981.2153
9622004.09.07 11:00s/l2551.001.20981.20981.2153-50.005939.97
9632004.09.07 11:16modify2541.001.20981.21001.2148
9642004.09.07 11:16modify2541.001.20981.21011.2148
9652004.09.07 11:16modify2541.001.20981.21021.2148
9662004.09.07 11:19s/l2541.001.21021.21021.214840.005979.97
9672004.09.07 15:10sell stop2561.001.20601.20651.2010
9682004.09.07 15:10sell stop2571.001.20551.20601.2005
9692004.09.07 15:10sell stop2581.001.20501.20551.2000
9702004.09.07 15:10sell stop2591.001.20451.20501.1995
9712004.09.07 15:10sell stop2601.001.20401.20451.1990
9722004.09.07 15:36sell2561.001.20601.20651.2010
9732004.09.07 15:40s/l2561.001.20651.20651.2010-50.015929.96
9742004.09.08 12:16sell2571.001.20551.20601.2005
9752004.09.08 12:18s/l2571.001.20601.20601.2005-50.015879.95
9762004.09.08 12:30sell2581.001.20501.20551.2000
9772004.09.08 12:32s/l2581.001.20551.20551.2000-50.015829.94
9782004.09.08 12:37sell2591.001.20451.20501.1995
9792004.09.08 12:40s/l2591.001.20501.20501.1995-50.015779.93
9802004.09.08 13:24sell2601.001.20401.20451.1990
9812004.09.08 13:27modify2601.001.20401.20391.1990
9822004.09.08 13:29s/l2601.001.20391.20391.199010.005789.93
9832004.09.08 16:50buy stop2611.001.21321.21271.2182
9842004.09.08 16:50buy stop2621.001.21371.21321.2187
9852004.09.08 16:50buy stop2631.001.21421.21371.2192
9862004.09.08 16:50buy stop2641.001.21471.21421.2197
9872004.09.08 16:50buy stop2651.001.21521.21471.2202
9882004.09.08 16:59buy2611.001.21321.21271.2182
9892004.09.08 16:59s/l2611.001.21271.21271.2182-50.005739.93
9902004.09.08 17:14buy2621.001.21371.21321.2187
9912004.09.08 17:14s/l2621.001.21321.21321.2187-50.005689.93
9922004.09.08 17:22buy2631.001.21421.21371.2192
9932004.09.08 17:22buy2641.001.21471.21421.2197
9942004.09.08 17:23modify2631.001.21421.21431.2192
9952004.09.08 17:24buy2651.001.21521.21471.2202
9962004.09.08 17:24modify2631.001.21421.21461.2192
9972004.09.08 17:24modify2631.001.21421.21481.2192
9982004.09.08 17:24modify2631.001.21421.21501.2192
9992004.09.08 17:24modify2641.001.21471.21501.2197
10002004.09.08 17:25modify2641.001.21471.21501.2197
10012004.09.08 17:25modify2631.001.21421.21521.2192
10022004.09.08 17:25modify2631.001.21421.21541.2192
10032004.09.08 17:25modify2631.001.21421.21561.2192
10042004.09.08 17:25modify2631.001.21421.21581.2192
10052004.09.08 17:25modify2641.001.21471.21571.2197
10062004.09.08 17:25modify2651.001.21521.21561.2202
10072004.09.08 17:27s/l2631.001.21581.21581.2192160.005849.93
10082004.09.08 17:27s/l2641.001.21571.21571.2197100.005949.93
10092004.09.08 17:27s/l2651.001.21561.21561.220240.005989.93
10102004.09.10 14:35sell stop2661.001.21941.21991.2144
10112004.09.10 14:35sell stop2671.001.21891.21941.2139
10122004.09.10 14:35sell stop2681.001.21841.21891.2134
10132004.09.10 14:35sell stop2691.001.21791.21841.2129
10142004.09.10 14:35sell stop2701.001.21741.21791.2124
10152004.09.13 00:00expiration2661.001.21941.21991.2144
10162004.09.13 00:00expiration2671.001.21891.21941.2139
10172004.09.13 00:00expiration2681.001.21841.21891.2134
10182004.09.13 00:00expiration2691.001.21791.21841.2129
10192004.09.13 00:00expiration2701.001.21741.21791.2124
10202004.09.13 09:31sell stop2711.001.22411.22461.2191
10212004.09.13 09:31sell stop2721.001.22361.22411.2186
10222004.09.13 09:31sell stop2731.001.22311.22361.2181
10232004.09.13 09:31sell stop2741.001.22261.22311.2176
10242004.09.13 09:31sell stop2751.001.22211.22261.2171
10252004.09.13 13:08sell2711.001.22411.22461.2191
10262004.09.13 13:08sell2721.001.22361.22411.2186
10272004.09.13 13:09s/l2721.001.22411.22411.2186-50.005939.93
10282004.09.13 13:17s/l2711.001.22461.22461.2191-50.005889.93
10292004.09.13 13:51sell2731.001.22311.22361.2181
10302004.09.13 13:51s/l2731.001.22361.22361.2181-50.005839.93
10312004.09.13 14:22sell2741.001.22261.22311.2176
10322004.09.13 14:26s/l2741.001.22311.22311.2176-50.005789.93
10332004.09.13 16:15sell2751.001.22211.22261.2171
10342004.09.13 16:16s/l2751.001.22261.22261.2171-50.005739.93
10352004.09.13 19:00buy stop2761.001.22681.22631.2318
10362004.09.13 19:00buy stop2771.001.22731.22681.2323
10372004.09.13 19:00buy stop2781.001.22781.22731.2328
10382004.09.13 19:00buy stop2791.001.22831.22781.2333
10392004.09.13 19:00buy stop2801.001.22881.22831.2338
10402004.09.13 19:40buy2761.001.22681.22631.2318
10412004.09.13 19:47s/l2761.001.22631.22631.2318-50.005689.93
10422004.09.14 05:47buy2771.001.22731.22681.2323
10432004.09.14 05:51s/l2771.001.22681.22681.2323-50.005639.93
10442004.09.14 08:21buy2781.001.22781.22731.2328
10452004.09.14 08:21s/l2781.001.22731.22731.2328-50.005589.93
10462004.09.14 08:33buy2791.001.22831.22781.2333
10472004.09.14 08:34s/l2791.001.22781.22781.2333-50.005539.93
10482004.09.14 14:45buy2801.001.22881.22831.2338
10492004.09.14 14:49s/l2801.001.22831.22831.2338-50.005489.93
10502004.09.14 14:49buy stop2811.001.22901.22851.2340
10512004.09.14 14:49buy stop2821.001.22951.22901.2345
10522004.09.14 14:49buy stop2831.001.23001.22951.2350
10532004.09.14 14:49buy stop2841.001.23051.23001.2355
10542004.09.14 14:49buy stop2851.001.23101.23051.2360
10552004.09.14 16:56buy2811.001.22901.22851.2340
10562004.09.14 16:57s/l2811.001.22851.22851.2340-50.005439.93
10572004.09.14 17:24buy2821.001.22951.22901.2345
10582004.09.14 17:24s/l2821.001.22901.22901.2345-50.005389.93
10592004.09.15 14:49expiration2831.001.23001.22951.2350
10602004.09.15 14:49expiration2841.001.23051.23001.2355
10612004.09.15 14:49expiration2851.001.23101.23051.2360
10622004.09.16 18:00buy stop2861.001.21941.21891.2244
10632004.09.16 18:00buy stop2871.001.21991.21941.2249
10642004.09.16 18:00buy stop2881.001.22041.21991.2254
10652004.09.16 18:00buy stop2891.001.22091.22041.2259
10662004.09.16 18:00buy stop2901.001.22141.22091.2264
10672004.09.16 19:23buy2861.001.21941.21891.2244
10682004.09.16 19:25s/l2861.001.21891.21891.2244-50.005339.93
10692004.09.17 08:27buy2871.001.21991.21941.2249
10702004.09.17 08:31s/l2871.001.21941.21941.2249-50.005289.93
10712004.09.17 09:39buy2881.001.22041.21991.2254
10722004.09.17 09:39s/l2881.001.21991.21991.2254-50.005239.93
10732004.09.17 09:47buy2891.001.22091.22041.2259
10742004.09.17 09:47s/l2891.001.22041.22041.2259-50.005189.93
10752004.09.17 10:15buy2901.001.22141.22091.2264
10762004.09.17 10:20s/l2901.001.22091.22091.2264-50.005139.93
10772004.09.17 16:29sell stop2911.001.21641.21691.2114
10782004.09.17 16:29sell stop2921.001.21591.21641.2109
10792004.09.17 16:29sell stop2931.001.21541.21591.2104
10802004.09.17 16:29sell stop2941.001.21491.21541.2099
10812004.09.17 16:29sell stop2951.001.21441.21491.2094
10822004.09.17 16:50sell2911.001.21641.21691.2114
10832004.09.17 16:54s/l2911.001.21691.21691.2114-50.005089.93
10842004.09.17 16:59sell2921.001.21591.21641.2109
10852004.09.17 17:00s/l2921.001.21641.21641.2109-50.005039.93
10862004.09.20 00:00expiration2931.001.21541.21591.2104
10872004.09.20 00:00expiration2941.001.21491.21541.2099
10882004.09.20 00:00expiration2951.001.21441.21491.2094
10892004.09.20 18:00buy stop2961.001.21781.21731.2228
10902004.09.20 18:00buy stop2971.001.21831.21781.2233
10912004.09.20 18:00buy stop2981.001.21881.21831.2238
10922004.09.20 18:00buy stop2991.001.21931.21881.2243
10932004.09.20 18:00buy stop3001.001.21981.21931.2248
10942004.09.20 19:37buy2961.001.21781.21731.2228
10952004.09.20 19:49s/l2961.001.21731.21731.2228-50.004989.93
10962004.09.21 08:47buy2971.001.21831.21781.2233
10972004.09.21 08:47s/l2971.001.21781.21781.2233-50.004939.93
10982004.09.21 09:31buy2981.001.21881.21831.2238
10992004.09.21 09:32s/l2981.001.21831.21831.2238-50.004889.93
11002004.09.21 09:39buy2991.001.21931.21881.2243
11012004.09.21 09:42s/l2991.001.21881.21881.2243-50.004839.93
11022004.09.21 09:47buy3001.001.21981.21931.2248
11032004.09.21 09:51s/l3001.001.21931.21931.2248-50.004789.93
11042004.09.22 12:40sell stop3011.001.22521.22571.2202
11052004.09.22 12:40sell stop3021.001.22471.22521.2197
11062004.09.22 12:40sell stop3031.001.22421.22471.2192
11072004.09.22 12:40sell stop3041.001.22371.22421.2187
11082004.09.22 12:40sell stop3051.001.22321.22371.2182
11092004.09.22 13:07sell3011.001.22521.22571.2202
11102004.09.22 13:08s/l3011.001.22571.22571.2202-50.004739.93
11112004.09.22 13:28sell3021.001.22471.22521.2197
11122004.09.22 13:28sell3031.001.22421.22471.2192
11132004.09.22 13:28modify3021.001.22471.22451.2197
11142004.09.22 13:29sell3041.001.22371.22421.2187
11152004.09.22 13:29modify3021.001.22471.22451.2197
11162004.09.22 13:29modify3021.001.22471.22441.2197
11172004.09.22 13:29s/l3041.001.22421.22421.2187-50.004689.93
11182004.09.22 13:29s/l3021.001.22441.22441.219730.004719.93
11192004.09.22 13:32modify3031.001.22421.22411.2192
11202004.09.22 13:33sell3051.001.22321.22371.2182
11212004.09.22 13:33modify3031.001.22421.22391.2192
11222004.09.22 13:34modify3031.001.22421.22381.2192
11232004.09.22 13:36s/l3051.001.22371.22371.2182-50.004669.93
11242004.09.22 13:36s/l3031.001.22381.22381.219240.004709.93
11252004.09.23 05:00buy stop3061.001.22791.22741.2329
11262004.09.23 05:00buy stop3071.001.22841.22791.2334
11272004.09.23 05:00buy stop3081.001.22891.22841.2339
11282004.09.23 05:00buy stop3091.001.22941.22891.2344
11292004.09.23 05:00buy stop3101.001.22991.22941.2349
11302004.09.23 08:53buy3061.001.22791.22741.2329
11312004.09.23 09:00s/l3061.001.22741.22741.2329-50.004659.93
11322004.09.23 09:02buy3071.001.22841.22791.2334
11332004.09.23 09:03s/l3071.001.22791.22791.2334-50.004609.93
11342004.09.23 09:15buy3081.001.22891.22841.2339
11352004.09.23 09:22s/l3081.001.22841.22841.2339-50.004559.93
11362004.09.23 10:31buy3091.001.22941.22891.2344
11372004.09.23 10:38buy3101.001.22991.22941.2349
11382004.09.23 10:41s/l3101.001.22941.22941.2349-50.004509.93
11392004.09.23 10:50modify3091.001.22941.22951.2344
11402004.09.23 10:51modify3091.001.22941.22961.2344
11412004.09.23 10:51modify3091.001.22941.22971.2344
11422004.09.23 10:54s/l3091.001.22971.22971.234430.004539.93
11432004.09.23 21:00sell stop3111.001.22611.22661.2211
11442004.09.23 21:00sell stop3121.001.22561.22611.2206
11452004.09.23 21:00sell stop3131.001.22511.22561.2201
11462004.09.23 21:00sell stop3141.001.22461.22511.2196
11472004.09.23 21:00sell stop3151.001.22411.22461.2191
11482004.09.23 21:01sell3111.001.22611.22661.2211
11492004.09.23 21:01sell3121.001.22561.22611.2206
11502004.09.23 21:01modify3111.001.22611.22601.2211
11512004.09.23 21:03s/l3111.001.22601.22601.22119.994549.92
11522004.09.23 21:03s/l3121.001.22611.22611.2206-49.994499.93
11532004.09.24 17:14sell3131.001.22511.22561.2201
11542004.09.24 17:15sell3141.001.22461.22511.2196
11552004.09.24 17:15s/l3141.001.22511.22511.2196-49.994449.94
11562004.09.24 17:15s/l3131.001.22561.22561.2201-49.994399.95
11572004.09.24 17:34sell3151.001.22411.22461.2191
11582004.09.24 17:36s/l3151.001.22461.22461.2191-49.994349.96
11592004.09.24 17:36sell stop3161.001.22381.22431.2188
11602004.09.24 17:36sell stop3171.001.22331.22381.2183
11612004.09.24 17:36sell stop3181.001.22281.22331.2178
11622004.09.24 17:36sell stop3191.001.22231.22281.2173
11632004.09.24 17:36sell stop3201.001.22181.22231.2168
11642004.09.27 00:00expiration3161.001.22381.22431.2188
11652004.09.27 00:00expiration3171.001.22331.22381.2183
11662004.09.27 00:00expiration3181.001.22281.22331.2178
11672004.09.27 00:00expiration3191.001.22231.22281.2173
11682004.09.27 00:00expiration3201.001.22181.22231.2168
11692004.09.27 02:13buy stop3211.001.22921.22871.2342
11702004.09.27 02:13buy stop3221.001.22971.22921.2347
11712004.09.27 02:13buy stop3231.001.23021.22971.2352
11722004.09.27 02:13buy stop3241.001.23071.23021.2357
11732004.09.27 02:13buy stop3251.001.23121.23071.2362
11742004.09.27 02:32buy3211.001.22921.22871.2342
11752004.09.27 02:34s/l3211.001.22871.22871.2342-50.004299.96
11762004.09.27 16:24buy3221.001.22971.22921.2347
11772004.09.27 16:25s/l3221.001.22921.22921.2347-50.004249.96
11782004.09.27 16:42buy3231.001.23021.22971.2352
11792004.09.27 16:42buy3241.001.23071.23021.2357
11802004.09.27 16:47s/l3241.001.23021.23021.2357-50.004199.96
11812004.09.27 16:50s/l3231.001.22971.22971.2352-50.004149.96
11822004.09.27 18:17buy3251.001.23121.23071.2362
11832004.09.27 18:18s/l3251.001.23071.23071.2362-50.004099.96
11842004.09.28 08:04sell stop3261.001.22791.22841.2229
11852004.09.28 08:04sell stop3271.001.22741.22791.2224
11862004.09.28 08:04sell stop3281.001.22691.22741.2219
11872004.09.28 08:04sell stop3291.001.22641.22691.2214
11882004.09.28 08:04sell stop3301.001.22591.22641.2209
11892004.09.29 08:04expiration3261.001.22791.22841.2229
11902004.09.29 08:04expiration3271.001.22741.22791.2224
11912004.09.29 08:04expiration3281.001.22691.22741.2219
11922004.09.29 08:04expiration3291.001.22641.22691.2214
11932004.09.29 08:04expiration3301.001.22591.22641.2209
11942004.09.29 12:29sell stop3311.001.23021.23071.2252
11952004.09.29 12:29sell stop3321.001.22971.23021.2247
11962004.09.29 12:29sell stop3331.001.22921.22971.2242
11972004.09.29 12:29sell stop3341.001.22871.22921.2237
11982004.09.29 12:29sell stop3351.001.22821.22871.2232
11992004.09.29 12:51sell3311.001.23021.23071.2252
12002004.09.29 12:53s/l3311.001.23071.23071.2252-50.004049.96
12012004.09.29 17:21sell3321.001.22971.23021.2247
12022004.09.29 17:22s/l3321.001.23021.23021.2247-50.003999.96
12032004.09.29 17:24sell3331.001.22921.22971.2242
12042004.09.29 17:25s/l3331.001.22971.22971.2242-50.003949.96
12052004.09.30 12:29expiration3341.001.22871.22921.2237
12062004.09.30 12:29expiration3351.001.22821.22871.2232
12072004.10.01 12:00sell stop3361.001.23921.23971.2342
12082004.10.01 12:00sell stop3371.001.23871.23921.2337
12092004.10.01 12:00sell stop3381.001.23821.23871.2332
12102004.10.01 12:00sell stop3391.001.23771.23821.2327
12112004.10.01 12:00sell stop3401.001.23721.23771.2322
12122004.10.01 12:14sell3361.001.23921.23971.2342
12132004.10.01 12:15s/l3361.001.23971.23971.2342-50.003899.96
12142004.10.01 13:02sell3371.001.23871.23921.2337
12152004.10.01 13:02s/l3371.001.23921.23921.2337-50.003849.96
12162004.10.04 00:00expiration3381.001.23821.23871.2332
12172004.10.04 00:00expiration3391.001.23771.23821.2327
12182004.10.04 00:00expiration3401.001.23721.23771.2322
12192004.10.04 00:00sell stop3411.001.23891.23941.2339
12202004.10.04 00:00sell stop3421.001.23841.23891.2334
12212004.10.04 00:00sell stop3431.001.23791.23841.2329
12222004.10.04 00:00sell stop3441.001.23741.23791.2324
12232004.10.04 00:00sell stop3451.001.23691.23741.2319
12242004.10.04 01:20sell3411.001.23891.23941.2339
12252004.10.04 01:22s/l3411.001.23941.23941.2339-50.003799.96
12262004.10.04 02:00sell3421.001.23841.23891.2334
12272004.10.04 02:01s/l3421.001.23891.23891.2334-50.003749.96
12282004.10.04 02:39sell3431.001.23791.23841.2329
12292004.10.04 02:48sell3441.001.23741.23791.2324
12302004.10.04 02:48modify3431.001.23791.23781.2329
12312004.10.04 02:49modify3431.001.23791.23781.2329
12322004.10.04 02:51sell3451.001.23691.23741.2319
12332004.10.04 02:51modify3431.001.23791.23771.2329
12342004.10.04 02:52modify3431.001.23791.23771.2329
12352004.10.04 03:00s/l3451.001.23741.23741.2319-50.003699.96
12362004.10.04 03:04modify3431.001.23791.23761.2329
12372004.10.04 03:05modify3431.001.23791.23741.2329
12382004.10.04 03:05modify3431.001.23791.23731.2329
12392004.10.04 03:05modify3431.001.23791.23721.2329
12402004.10.04 03:05modify3441.001.23741.23731.2324
12412004.10.04 03:07s/l3431.001.23721.23721.232970.003769.96
12422004.10.04 03:08s/l3441.001.23731.23731.232410.003779.96
12432004.10.05 14:13buy stop3461.001.23141.23091.2364
12442004.10.05 14:13buy stop3471.001.23191.23141.2369
12452004.10.05 14:13buy stop3481.001.23241.23191.2374
12462004.10.05 14:13buy stop3491.001.23291.23241.2379
12472004.10.05 14:13buy stop3501.001.23341.23291.2384
12482004.10.05 14:41buy3461.001.23141.23091.2364
12492004.10.05 14:47s/l3461.001.23091.23091.2364-50.003729.96
12502004.10.05 16:06buy3471.001.23191.23141.2369
12512004.10.05 16:09s/l3471.001.23141.23141.2369-50.003679.96
12522004.10.05 18:19buy3481.001.23241.23191.2374
12532004.10.05 18:20s/l3481.001.23191.23191.2374-50.003629.96
12542004.10.05 20:28buy3491.001.23291.23241.2379
12552004.10.05 20:38s/l3491.001.23241.23241.2379-50.003579.96
12562004.10.06 14:13expiration3501.001.23341.23291.2384
12572004.10.07 07:14buy stop3511.001.22991.22941.2349
12582004.10.07 07:14buy stop3521.001.23041.22991.2354
12592004.10.07 07:14buy stop3531.001.23091.23041.2359
12602004.10.07 07:14buy stop3541.001.23141.23091.2364
12612004.10.07 07:14buy stop3551.001.23191.23141.2369
12622004.10.07 07:27buy3511.001.22991.22941.2349
12632004.10.07 08:01buy3521.001.23041.22991.2354
12642004.10.07 08:05s/l3521.001.22991.22991.2354-50.003529.96
12652004.10.07 08:18s/l3511.001.22941.22941.2349-50.003479.96
12662004.10.07 09:09buy3531.001.23091.23041.2359
12672004.10.07 09:11s/l3531.001.23041.23041.2359-50.003429.96
12682004.10.07 09:32buy3541.001.23141.23091.2364
12692004.10.07 09:35s/l3541.001.23091.23091.2364-50.003379.96
12702004.10.08 06:41buy3551.001.23191.23141.2369
12712004.10.08 06:49s/l3551.001.23141.23141.2369-50.003329.96
12722004.10.08 14:28sell stop3561.001.22791.22841.2229
12732004.10.08 14:28sell stop3571.001.22741.22791.2224
12742004.10.08 14:28sell stop3581.001.22691.22741.2219
12752004.10.08 14:28sell stop3591.001.22641.22691.2214
12762004.10.08 14:28sell stop3601.001.22591.22641.2209
12772004.10.11 00:00expiration3561.001.22791.22841.2229
12782004.10.11 00:00expiration3571.001.22741.22791.2224
12792004.10.11 00:00expiration3581.001.22691.22741.2219
12802004.10.11 00:00expiration3591.001.22641.22691.2214
12812004.10.11 00:00expiration3601.001.22591.22641.2209
12822004.10.11 16:58sell stop3611.001.23771.23821.2327
12832004.10.11 16:58sell stop3621.001.23721.23771.2322
12842004.10.11 16:58sell stop3631.001.23671.23721.2317
12852004.10.11 16:58sell stop3641.001.23621.23671.2312
12862004.10.11 16:58sell stop3651.001.23571.23621.2307
12872004.10.11 16:59sell3611.001.23771.23821.2327
12882004.10.11 17:00s/l3611.001.23821.23821.2327-50.003279.96
12892004.10.11 19:05sell3621.001.23721.23771.2322
12902004.10.11 19:06s/l3621.001.23771.23771.2322-50.003229.96
12912004.10.12 02:48sell3631.001.23671.23721.2317
12922004.10.12 02:54sell3641.001.23621.23671.2312
12932004.10.12 03:00modify3631.001.23671.23671.2317
12942004.10.12 03:00modify3631.001.23671.23661.2317
12952004.10.12 03:00sell3651.001.23571.23621.2307
12962004.10.12 03:00modify3631.001.23671.23641.2317
12972004.10.12 03:01s/l3651.001.23621.23621.2307-50.003179.96
12982004.10.12 03:04modify3631.001.23671.23631.2317
12992004.10.12 03:07s/l3631.001.23631.23631.231740.003219.96
13002004.10.12 04:05s/l3641.001.23671.23671.2312-50.003169.96
13012004.10.13 09:36buy stop3661.001.23411.23361.2391
13022004.10.13 09:36buy stop3671.001.23461.23411.2396
13032004.10.13 09:36buy stop3681.001.23511.23461.2401
13042004.10.13 09:36buy stop3691.001.23561.23511.2406
13052004.10.13 09:36buy stop3701.001.23611.23561.2411
13062004.10.13 19:53buy3661.001.23411.23361.2391
13072004.10.13 19:54buy3671.001.23461.23411.2396
13082004.10.13 19:54modify3661.001.23411.23421.2391
13092004.10.13 19:54buy3681.001.23511.23461.2401
13102004.10.13 19:54modify3661.001.23411.23441.2391
13112004.10.13 19:54modify3661.001.23411.23461.2391
13122004.10.13 19:54buy3691.001.23561.23511.2406
13132004.10.13 19:54modify3661.001.23411.23481.2391
13142004.10.13 19:54modify3661.001.23411.23501.2391
13152004.10.13 19:54modify3671.001.23461.23491.2396
13162004.10.13 19:55s/l3691.001.23511.23511.2406-50.003119.96
13172004.10.13 19:55s/l3661.001.23501.23501.239190.003209.96
13182004.10.13 19:55s/l3671.001.23491.23491.239630.003239.96
13192004.10.13 19:55s/l3681.001.23461.23461.2401-50.003189.96
13202004.10.14 06:28buy3701.001.23611.23561.2411
13212004.10.14 06:44s/l3701.001.23561.23561.2411-50.003139.96
13222004.10.19 02:00sell stop3711.001.24741.24791.2424
13232004.10.19 02:00sell stop3721.001.24691.24741.2419
13242004.10.19 02:00sell stop3731.001.24641.24691.2414
13252004.10.19 02:00sell stop3741.001.24591.24641.2409
13262004.10.19 02:00sell stop3751.001.24541.24591.2404
13272004.10.19 02:28sell3711.001.24741.24791.2424
13282004.10.19 02:34sell3721.001.24691.24741.2419
13292004.10.19 02:36s/l3721.001.24741.24741.2419-50.003089.96
13302004.10.19 02:44modify3711.001.24741.24741.2424
13312004.10.19 02:44modify3711.001.24741.24731.2424
13322004.10.19 02:44sell3731.001.24641.24691.2414
13332004.10.19 02:44modify3711.001.24741.24721.2424
13342004.10.19 02:45s/l3731.001.24691.24691.2414-50.003039.96
13352004.10.19 02:47s/l3711.001.24721.24721.242420.003059.96
13362004.10.19 03:15sell3741.001.24591.24641.2409
13372004.10.19 03:16s/l3741.001.24641.24641.2409-50.003009.96
13382004.10.19 03:24sell3751.001.24541.24591.2404
13392004.10.19 03:27s/l3751.001.24591.24591.2404-50.002959.96
13402004.10.19 11:01buy stop3761.001.24931.24881.2543
13412004.10.19 11:01buy stop3771.001.24981.24931.2548
13422004.10.19 11:01buy stop3781.001.25031.24981.2553
13432004.10.19 11:01buy stop3791.001.25081.25031.2558
13442004.10.19 11:01buy stop3801.001.25131.25081.2563
13452004.10.19 11:10buy3761.001.24931.24881.2543
13462004.10.19 11:18buy3771.001.24981.24931.2548
13472004.10.19 11:23modify3761.001.24931.24941.2543
13482004.10.19 11:24s/l3761.001.24941.24941.254310.002969.96
13492004.10.19 11:26s/l3771.001.24931.24931.2548-50.002919.96
13502004.10.19 11:36buy3781.001.25031.24981.2553
13512004.10.19 11:39s/l3781.001.24981.24981.2553-50.002869.96
13522004.10.19 11:43buy3791.001.25081.25031.2558
13532004.10.19 11:44buy3801.001.25131.25081.2563
13542004.10.19 11:44modify3791.001.25081.25081.2558
13552004.10.19 11:45modify3791.001.25081.25091.2558
13562004.10.19 11:45modify3791.001.25081.25101.2558
13572004.10.19 11:46modify3791.001.25081.25111.2558
13582004.10.19 11:48s/l3791.001.25111.25111.255830.002899.96
13592004.10.19 12:01s/l3801.001.25081.25081.2563-50.002849.96
13602004.10.20 06:01sell stop3811.001.24911.24961.2441
13612004.10.20 06:01sell stop3821.001.24861.24911.2436
13622004.10.20 06:01sell stop3831.001.24811.24861.2431
13632004.10.20 06:01sell stop3841.001.24761.24811.2426
13642004.10.20 06:01sell stop3851.001.24711.24761.2421
13652004.10.21 06:08expiration3811.001.24911.24961.2441
13662004.10.21 06:08expiration3821.001.24861.24911.2436
13672004.10.21 06:08expiration3831.001.24811.24861.2431
13682004.10.21 06:08expiration3841.001.24761.24811.2426
13692004.10.21 06:08expiration3851.001.24711.24761.2421
13702004.10.22 15:00sell stop3861.001.25981.26031.2548
13712004.10.22 15:00sell stop3871.001.25931.25981.2543
13722004.10.22 15:00sell stop3881.001.25881.25931.2538
13732004.10.22 15:00sell stop3891.001.25831.25881.2533
13742004.10.22 15:00sell stop3901.001.25781.25831.2528
13752004.10.25 00:00expiration3861.001.25981.26031.2548
13762004.10.25 00:00expiration3871.001.25931.25981.2543
13772004.10.25 00:00expiration3881.001.25881.25931.2538
13782004.10.25 00:00expiration3891.001.25831.25881.2533
13792004.10.25 00:00expiration3901.001.25781.25831.2528
13802004.10.26 14:09sell stop3911.001.27781.27831.2728
13812004.10.26 14:09sell stop3921.001.27731.27781.2723
13822004.10.26 14:09sell stop3931.001.27681.27731.2718
13832004.10.26 14:09sell stop3941.001.27631.27681.2713
13842004.10.26 14:09sell stop3951.001.27581.27631.2708
13852004.10.26 14:18sell3911.001.27781.27831.2728
13862004.10.26 14:24s/l3911.001.27831.27831.2728-50.002799.96
13872004.10.26 16:10sell3921.001.27731.27781.2723
13882004.10.26 16:10s/l3921.001.27781.27781.2723-50.002749.96
13892004.10.26 16:14sell3931.001.27681.27731.2718
13902004.10.26 16:14s/l3931.001.27731.27731.2718-50.002699.96
13912004.10.26 17:04sell3941.001.27631.27681.2713
13922004.10.26 17:05s/l3941.001.27681.27681.2713-50.002649.96
13932004.10.26 17:07sell3951.001.27581.27631.2708
13942004.10.26 17:08modify3951.001.27581.27581.2708
13952004.10.26 17:08modify3951.001.27581.27571.2708
13962004.10.26 17:08s/l3951.001.27571.27571.270810.002659.96
13972004.10.27 12:24buy stop3961.001.27771.27721.2827
13982004.10.27 12:24buy stop3971.001.27821.27771.2832
13992004.10.27 12:24buy stop3981.001.27871.27821.2837
14002004.10.27 12:24buy stop3991.001.27921.27871.2842
14012004.10.27 12:24buy stop4001.001.27971.27921.2847
14022004.10.27 12:24buy3961.001.27771.27721.2827
14032004.10.27 12:26buy3971.001.27821.27771.2832
14042004.10.27 12:27modify3961.001.27771.27781.2827
14052004.10.27 12:27buy3981.001.27871.27821.2837
14062004.10.27 12:27modify3961.001.27771.27791.2827
14072004.10.27 12:27s/l3981.001.27821.27821.2837-50.002609.96
14082004.10.27 12:29s/l3961.001.27791.27791.282720.002629.96
14092004.10.27 12:30s/l3971.001.27771.27771.2832-50.002579.96
14102004.10.27 13:01buy3991.001.27921.27871.2842
14112004.10.27 13:09buy4001.001.27971.27921.2847
14122004.10.27 13:10s/l4001.001.27921.27921.2847-50.002529.96
14132004.10.27 13:25s/l3991.001.27871.27871.2842-50.002479.96
14142004.10.27 17:03sell stop4011.001.27401.27451.2690
14152004.10.27 17:03sell stop4021.001.27351.27401.2685
14162004.10.27 17:03sell stop4031.001.27301.27351.2680
14172004.10.27 17:03sell stop4041.001.27251.27301.2675
14182004.10.27 17:03sell stop4051.001.27201.27251.2670
14192004.10.27 17:05sell4011.001.27401.27451.2690
14202004.10.27 17:06s/l4011.001.27451.27451.2690-50.002429.96
14212004.10.27 17:10sell4021.001.27351.27401.2685
14222004.10.27 17:10s/l4021.001.27401.27401.2685-50.002379.96
14232004.10.27 17:15sell4031.001.27301.27351.2680
14242004.10.27 17:15s/l4031.001.27351.27351.2680-50.002329.96
14252004.10.27 17:18sell4041.001.27251.27301.2675
14262004.10.27 17:19sell4051.001.27201.27251.2670
14272004.10.27 17:19s/l4051.001.27251.27251.2670-50.002279.96
14282004.10.27 17:20s/l4041.001.27301.27301.2675-50.002229.96
14292004.10.27 17:20sell stop4061.001.27221.27271.2672
14302004.10.27 17:20sell stop4071.001.27171.27221.2667
14312004.10.27 17:20sell stop4081.001.27121.27171.2662
14322004.10.27 17:20sell stop4091.001.27071.27121.2657
14332004.10.27 17:20sell stop4101.001.27021.27071.2652
14342004.10.27 17:21sell4061.001.27221.27271.2672
14352004.10.27 17:21sell4071.001.27171.27221.2667
14362004.10.27 17:21modify4061.001.27221.27211.2672
14372004.10.27 17:23s/l4061.001.27211.27211.267210.002239.96
14382004.10.27 17:23s/l4071.001.27221.27221.2667-50.002189.96
14392004.10.27 17:40sell4081.001.27121.27171.2662
14402004.10.27 17:40s/l4081.001.27171.27171.2662-50.002139.96
14412004.10.27 17:41sell4091.001.27071.27121.2657
14422004.10.27 17:42s/l4091.001.27121.27121.2657-50.002089.96
14432004.10.27 18:17sell4101.001.27021.27071.2652
14442004.10.27 18:21s/l4101.001.27071.27071.2652-50.002039.96
14452004.10.28 09:03buy stop4111.001.27451.27401.2795
14462004.10.28 09:03buy stop4121.001.27501.27451.2800
14472004.10.28 09:03buy stop4131.001.27551.27501.2805
14482004.10.28 09:03buy stop4141.001.27601.27551.2810
14492004.10.28 09:03buy stop4151.001.27651.27601.2815
14502004.10.28 09:04buy4111.001.27451.27401.2795
14512004.10.28 09:14s/l4111.001.27401.27401.2795-50.001989.96
14522004.10.28 15:15buy4121.001.27501.27451.2800
14532004.10.28 15:16s/l4121.001.27451.27451.2800-50.001939.96
14542004.10.28 15:19buy4131.001.27551.27501.2805
14552004.10.28 15:19buy4141.001.27601.27551.2810
14562004.10.28 15:20s/l4141.001.27551.27551.2810-50.001889.96
14572004.10.28 15:24s/l4131.001.27501.27501.2805-50.001839.96
14582004.10.28 17:55buy4151.001.27651.27601.2815
14592004.10.28 17:55s/l4151.001.27601.27601.2815-50.001789.96
14602004.10.29 14:02sell stop4161.001.27261.27311.2676
14612004.10.29 14:02sell stop4171.001.27211.27261.2671
14622004.10.29 14:02sell stop4181.001.27161.27211.2666
14632004.10.29 14:02sell stop4191.001.27111.27161.2661
14642004.10.29 14:02sell stop4201.001.27061.27111.2656
14652004.10.29 14:28sell4161.001.27261.27311.2676
14662004.10.29 14:29s/l4161.001.27311.27311.2676-50.001739.96
14672004.10.29 15:57sell4171.001.27211.27261.2671
14682004.10.29 15:57s/l4171.001.27261.27261.2671-50.001689.96
14692004.10.29 16:06sell4181.001.27161.27211.2666
14702004.10.29 16:07sell4191.001.27111.27161.2661
14712004.10.29 16:07modify4181.001.27161.27161.2666
14722004.10.29 16:07modify4181.001.27161.27151.2666
14732004.10.29 16:07sell4201.001.27061.27111.2656
14742004.10.29 16:07modify4181.001.27161.27141.2666
14752004.10.29 16:07modify4181.001.27161.27131.2666
14762004.10.29 16:07s/l4201.001.27111.27111.2656-50.001639.96
14772004.10.29 16:08s/l4181.001.27131.27131.266630.001669.96
14782004.10.29 16:08s/l4191.001.27161.27161.2661-50.001619.96
14792004.10.29 16:08sell stop4211.001.27091.27141.2659
14802004.10.29 16:08sell stop4221.001.27041.27091.2654
14812004.10.29 16:08sell stop4231.001.26991.27041.2649
14822004.10.29 16:08sell stop4241.001.26941.26991.2644
14832004.10.29 16:08sell stop4251.001.26891.26941.2639
14842004.10.29 16:11sell4211.001.27091.27141.2659
14852004.10.29 16:11s/l4211.001.27141.27141.2659-50.001569.96
14862004.11.01 00:00expiration4221.001.27041.27091.2654
14872004.11.01 00:00expiration4231.001.26991.27041.2649
14882004.11.01 00:00expiration4241.001.26941.26991.2644
14892004.11.01 00:00expiration4251.001.26891.26941.2639
14902004.11.01 10:18sell stop4261.001.27551.27601.2705
14912004.11.01 10:18sell stop4271.001.27501.27551.2700
14922004.11.01 10:18sell stop4281.001.27451.27501.2695
14932004.11.01 10:18sell stop4291.001.27401.27451.2690
14942004.11.01 10:18sell stop4301.001.27351.27401.2685
14952004.11.01 10:20sell4261.001.27551.27601.2705
14962004.11.01 10:20sell4271.001.27501.27551.2700
14972004.11.01 10:20modify4261.001.27551.27551.2705
14982004.11.01 10:22s/l4261.001.27551.27551.27050.001569.96
14992004.11.01 10:22s/l4271.001.27551.27551.2700-50.001519.96
15002004.11.01 10:26sell4281.001.27451.27501.2695
15012004.11.01 10:26sell4291.001.27401.27451.2690
15022004.11.01 10:28s/l4291.001.27451.27451.2690-50.001469.96
15032004.11.01 10:30sell4301.001.27351.27401.2685
15042004.11.01 10:30modify4281.001.27451.27431.2695
15052004.11.01 10:30modify4281.001.27451.27421.2695
15062004.11.01 10:30modify4281.001.27451.27411.2695
15072004.11.01 10:31modify4281.001.27451.27401.2695
15082004.11.01 10:31modify4281.001.27451.27391.2695
15092004.11.01 10:32s/l4281.001.27391.27391.269560.001529.96
15102004.11.01 10:33s/l4301.001.27401.27401.2685-50.001479.96
15112004.11.01 10:33sell stop4311.001.27321.27371.2682
15122004.11.01 10:33sell stop4321.001.27271.27321.2677
15132004.11.01 10:33sell stop4331.001.27221.27271.2672
15142004.11.01 10:33sell stop4341.001.27171.27221.2667
15152004.11.01 10:33sell stop4351.001.27121.27171.2662
15162004.11.01 17:10sell4311.001.27321.27371.2682
15172004.11.01 17:11s/l4311.001.27371.27371.2682-50.001429.96
15182004.11.01 17:13sell4321.001.27271.27321.2677
15192004.11.01 17:13s/l4321.001.27321.27321.2677-50.001379.96
15202004.11.01 17:18sell4331.001.27221.27271.2672
15212004.11.01 17:18s/l4331.001.27271.27271.2672-50.001329.96
15222004.11.01 17:36sell4341.001.27171.27221.2667
15232004.11.01 17:37s/l4341.001.27221.27221.2667-50.001279.96
15242004.11.02 08:08sell4351.001.27121.27171.2662
15252004.11.02 08:09s/l4351.001.27171.27171.2662-50.001229.96
15262004.11.02 22:48buy stop4361.001.27411.27361.2791
15272004.11.02 22:48buy stop4371.001.27461.27411.2796
15282004.11.02 22:48buy stop4381.001.27511.27461.2801
15292004.11.02 22:48buy stop4391.001.27561.27511.2806
15302004.11.02 22:48buy stop4401.001.27611.27561.2811
15312004.11.02 22:48buy4361.001.27411.27361.2791
15322004.11.02 22:49s/l4361.001.27361.27361.2791-50.001179.96
15332004.11.02 22:58buy4371.001.27461.27411.2796
15342004.11.02 22:59s/l4371.001.27411.27411.2796-50.001129.96
15352004.11.03 13:26buy4381.001.27511.27461.2801
15362004.11.03 13:28buy4391.001.27561.27511.2806
15372004.11.03 13:28modify4381.001.27511.27511.2801
15382004.11.03 13:28modify4381.001.27511.27521.2801
15392004.11.03 13:30buy4401.001.27611.27561.2811
15402004.11.03 13:30modify4381.001.27511.27531.2801
15412004.11.03 13:30modify4381.001.27511.27541.2801
15422004.11.03 13:30modify4381.001.27511.27551.2801
15432004.11.03 13:30s/l4401.001.27561.27561.2811-50.001079.96
15442004.11.03 13:30s/l4381.001.27551.27551.280140.001119.96
15452004.11.03 13:34s/l4391.001.27511.27511.2806-50.001069.96
15462004.11.03 13:34buy stop4411.001.27591.27541.2809
15472004.11.03 13:34buy stop4421.001.27641.27591.2814
15482004.11.03 13:34buy stop4431.001.27691.27641.2819
15492004.11.03 13:34buy stop4441.001.27741.27691.2824
15502004.11.03 13:34buy stop4451.001.27791.27741.2829
15512004.11.03 13:39buy4411.001.27591.27541.2809
15522004.11.03 13:40buy4421.001.27641.27591.2814
15532004.11.03 13:41s/l4421.001.27591.27591.2814-50.001019.96
15542004.11.03 13:45s/l4411.001.27541.27541.2809-50.00969.96
15552004.11.03 14:19buy4431.001.27691.27641.2819
15562004.11.03 14:20s/l4431.001.27641.27641.2819-50.00919.96
15572004.11.03 14:24buy4441.001.27741.27691.2824
15582004.11.03 14:24buy4451.001.27791.27741.2829
15592004.11.03 14:26modify4441.001.27741.27751.2824
15602004.11.03 14:26modify4441.001.27741.27771.2824
15612004.11.03 14:28modify4441.001.27741.27781.2824
15622004.11.03 14:29modify4441.001.27741.27801.2824
15632004.11.03 14:29s/l4441.001.27801.27801.282460.00979.96
15642004.11.03 14:30s/l4451.001.27741.27741.2829-50.00929.96
15652004.11.05 11:00sell stop4461.001.28441.28491.2794
15662004.11.05 11:00sell stop4471.001.28391.28441.2789
15672004.11.05 11:00sell stop4481.001.28341.28391.2784
15682004.11.05 11:00sell stop4491.001.28291.28341.2779
15692004.11.05 11:00sell stop4501.001.28241.28291.2774
15702004.11.05 11:19sell4461.001.28441.28491.2794
15712004.11.05 11:20s/l4461.001.28491.28491.2794-50.00879.96
15722004.11.05 14:30sell4471.001.28391.28441.2789
15732004.11.05 14:30sell4481.001.28341.28391.2784
15742004.11.05 14:30sell4491.001.28291.28341.2779
15752004.11.05 14:30sell4501.001.28241.28291.2774
15762004.11.05 14:30modify4471.001.28391.28191.2789
15772004.11.05 14:30modify4471.001.28391.27971.2789
15782004.11.05 14:30t/p4471.001.27891.27971.2789500.001379.96
15792004.11.05 14:30t/p4481.001.27841.28391.2784500.001879.96
15802004.11.05 14:30t/p4491.001.27791.28341.2779500.002379.96
15812004.11.05 14:30modify4501.001.28241.27791.2774
15822004.11.05 14:30s/l4501.001.27791.27791.2774450.002829.96
15832004.11.05 14:30sell stop4511.001.27731.27781.2723
15842004.11.05 14:30sell stop4521.001.27681.27731.2718
15852004.11.05 14:30sell stop4531.001.27631.27681.2713
15862004.11.05 14:30sell stop4541.001.27581.27631.2708
15872004.11.05 14:30sell stop4551.001.27531.27581.2703
15882004.11.05 14:31sell4511.001.27731.27781.2723
15892004.11.05 14:31s/l4511.001.27781.27781.2723-50.002779.96
15902004.11.08 00:00expiration4521.001.27681.27731.2718
15912004.11.08 00:00expiration4531.001.27631.27681.2713
15922004.11.08 00:00expiration4541.001.27581.27631.2708
15932004.11.08 00:00expiration4551.001.27531.27581.2703
15942004.11.08 14:10sell stop4561.001.29171.29221.2867
15952004.11.08 14:10sell stop4571.001.29121.29171.2862
15962004.11.08 14:10sell stop4581.001.29071.29121.2857
15972004.11.08 14:10sell stop4591.001.29021.29071.2852
15982004.11.08 14:10sell stop4601.001.28971.29021.2847
15992004.11.08 14:11sell4561.001.29171.29221.2867
16002004.11.08 14:16sell4571.001.29121.29171.2862
16012004.11.08 14:17modify4561.001.29171.29171.2867
16022004.11.08 14:17modify4561.001.29171.29161.2867
16032004.11.08 14:18sell4581.001.29071.29121.2857
16042004.11.08 14:18modify4561.001.29171.29151.2867
16052004.11.08 14:18modify4561.001.29171.29141.2867
16062004.11.08 14:19modify4561.001.29171.29131.2867
16072004.11.08 14:19modify4561.001.29171.29121.2867
16082004.11.08 14:20s/l4581.001.29121.29121.2857-50.002729.96
16092004.11.08 14:20s/l4561.001.29121.29121.286750.002779.96
16102004.11.08 14:22s/l4571.001.29171.29171.2862-50.002729.96
16112004.11.09 01:00sell4591.001.29021.29071.2852
16122004.11.09 01:00s/l4591.001.29071.29071.2852-50.002679.96
16132004.11.09 02:12sell4601.001.28971.29021.2847
16142004.11.09 02:15s/l4601.001.29021.29021.2847-50.002629.96
16152004.11.09 08:24buy stop4611.001.29431.29381.2993
16162004.11.09 08:24buy stop4621.001.29481.29431.2998
16172004.11.09 08:24buy stop4631.001.29531.29481.3003
16182004.11.09 08:24buy stop4641.001.29581.29531.3008
16192004.11.09 08:24buy stop4651.001.29631.29581.3013
16202004.11.10 08:24expiration4611.001.29431.29381.2993
16212004.11.10 08:24expiration4621.001.29481.29431.2998
16222004.11.10 08:24expiration4631.001.29531.29481.3003
16232004.11.10 08:24expiration4641.001.29581.29531.3008
16242004.11.10 08:24expiration4651.001.29631.29581.3013
16252004.11.10 09:55buy stop4661.001.29261.29211.2976
16262004.11.10 09:55buy stop4671.001.29311.29261.2981
16272004.11.10 09:55buy stop4681.001.29361.29311.2986
16282004.11.10 09:55buy stop4691.001.29411.29361.2991
16292004.11.10 09:55buy stop4701.001.29461.29411.2996
16302004.11.10 10:59buy4661.001.29261.29211.2976
16312004.11.10 11:00s/l4661.001.29211.29211.2976-50.002579.96
16322004.11.10 11:10buy4671.001.29311.29261.2981
16332004.11.10 11:10buy4681.001.29361.29311.2986
16342004.11.10 11:10modify4671.001.29311.29311.2981
16352004.11.10 11:12buy4691.001.29411.29361.2991
16362004.11.10 11:12modify4671.001.29311.29331.2981
16372004.11.10 11:12modify4671.001.29311.29351.2981
16382004.11.10 11:12modify4671.001.29311.29371.2981
16392004.11.10 11:12buy4701.001.29461.29411.2996
16402004.11.10 11:12modify4671.001.29311.29391.2981
16412004.11.10 11:12modify4681.001.29361.29391.2986
16422004.11.10 11:13modify4671.001.29311.29401.2981
16432004.11.10 11:13modify4671.001.29311.29411.2981
16442004.11.10 11:13modify4671.001.29311.29421.2981
16452004.11.10 11:13modify4681.001.29361.29411.2986
16462004.11.10 11:13s/l4671.001.29421.29421.2981110.002689.96
16472004.11.10 11:14s/l4681.001.29411.29411.298650.002739.96
16482004.11.10 11:14s/l4701.001.29411.29411.2996-50.002689.96
16492004.11.10 11:17s/l4691.001.29361.29361.2991-50.002639.96
16502004.11.10 16:13sell stop4711.001.28821.28871.2832
16512004.11.10 16:13sell stop4721.001.28771.28821.2827
16522004.11.10 16:13sell stop4731.001.28721.28771.2822
16532004.11.10 16:13sell stop4741.001.28671.28721.2817
16542004.11.10 16:13sell stop4751.001.28621.28671.2812
16552004.11.10 16:16sell4711.001.28821.28871.2832
16562004.11.10 16:17sell4721.001.28771.28821.2827
16572004.11.10 16:17modify4711.001.28821.28811.2832
16582004.11.10 16:17sell4731.001.28721.28771.2822
16592004.11.10 16:17modify4711.001.28821.28771.2832
16602004.11.10 16:17sell4741.001.28671.28721.2817
16612004.11.10 16:17modify4711.001.28821.28741.2832
16622004.11.10 16:17modify4711.001.28821.28711.2832
16632004.11.10 16:17sell4751.001.28621.28671.2812
16642004.11.10 16:17modify4711.001.28821.28681.2832
16652004.11.10 16:17modify4711.001.28821.28641.2832
16662004.11.10 16:17modify4711.001.28821.28621.2832
16672004.11.10 16:17modify4721.001.28771.28631.2827
16682004.11.10 16:17modify4731.001.28721.28641.2822
16692004.11.10 16:17modify4741.001.28671.28651.2817
16702004.11.10 16:18s/l4711.001.28621.28621.2832200.002839.96
16712004.11.10 16:18s/l4721.001.28631.28631.2827140.002979.96
16722004.11.10 16:18s/l4731.001.28641.28641.282280.003059.96
16732004.11.10 16:18s/l4741.001.28651.28651.281720.003079.96
16742004.11.10 16:18s/l4751.001.28671.28671.2812-50.003029.96
16752004.11.10 16:18sell stop4761.001.28591.28641.2809
16762004.11.10 16:18sell stop4771.001.28541.28591.2804
16772004.11.10 16:18sell stop4781.001.28491.28541.2799
16782004.11.10 16:18sell stop4791.001.28441.28491.2794
16792004.11.10 16:18sell stop4801.001.28391.28441.2789
16802004.11.10 16:21sell4761.001.28591.28641.2809
16812004.11.10 16:21sell4771.001.28541.28591.2804
16822004.11.10 16:21modify4761.001.28591.28591.2809
16832004.11.10 16:21sell4781.001.28491.28541.2799
16842004.11.10 16:21modify4761.001.28591.28571.2809
16852004.11.10 16:21modify4761.001.28591.28551.2809
16862004.11.10 16:22s/l4781.001.28541.28541.2799-50.002979.96
16872004.11.10 16:22s/l4761.001.28551.28551.280940.003019.96
16882004.11.10 16:23s/l4771.001.28591.28591.2804-50.002969.96
16892004.11.11 16:18expiration4791.001.28441.28491.2794
16902004.11.11 16:18expiration4801.001.28391.28441.2789
16912004.11.12 15:00sell stop4811.001.28951.29001.2845
16922004.11.12 15:00sell stop4821.001.28901.28951.2840
16932004.11.12 15:00sell stop4831.001.28851.28901.2835
16942004.11.12 15:00sell stop4841.001.28801.28851.2830
16952004.11.12 15:00sell stop4851.001.28751.28801.2825
16962004.11.12 15:05sell4811.001.28951.29001.2845
16972004.11.12 15:05sell4821.001.28901.28951.2840
16982004.11.12 15:06s/l4821.001.28951.28951.2840-50.002919.96
16992004.11.12 15:07modify4811.001.28951.28951.2845
17002004.11.12 15:09s/l4811.001.28951.28951.28450.002919.96
17012004.11.12 15:11sell4831.001.28851.28901.2835
17022004.11.12 15:12s/l4831.001.28901.28901.2835-50.002869.96
17032004.11.12 15:47sell4841.001.28801.28851.2830
17042004.11.12 15:47sell4851.001.28751.28801.2825
17052004.11.12 15:47s/l4851.001.28801.28801.2825-50.002819.96
17062004.11.12 15:48s/l4841.001.28851.28851.2830-50.002769.96
17072004.11.12 15:48sell stop4861.001.28771.28821.2827
17082004.11.12 15:48sell stop4871.001.28721.28771.2822
17092004.11.12 15:48sell stop4881.001.28671.28721.2817
17102004.11.12 15:48sell stop4891.001.28621.28671.2812
17112004.11.12 15:48sell stop4901.001.28571.28621.2807
17122004.11.15 00:00expiration4861.001.28771.28821.2827
17132004.11.15 00:00expiration4871.001.28721.28771.2822
17142004.11.15 00:00expiration4881.001.28671.28721.2817
17152004.11.15 00:00expiration4891.001.28621.28671.2812
17162004.11.15 00:00expiration4901.001.28571.28621.2807
17172004.11.15 12:00sell stop4911.001.29371.29421.2887
17182004.11.15 12:00sell stop4921.001.29321.29371.2882
17192004.11.15 12:00sell stop4931.001.29271.29321.2877
17202004.11.15 12:00sell stop4941.001.29221.29271.2872
17212004.11.15 12:00sell stop4951.001.29171.29221.2867
17222004.11.15 12:02sell4911.001.29371.29421.2887
17232004.11.15 12:03s/l4911.001.29421.29421.2887-49.992719.97
17242004.11.15 18:25sell4921.001.29321.29371.2882
17252004.11.15 18:25s/l4921.001.29371.29371.2882-49.992669.98
17262004.11.15 18:56sell4931.001.29271.29321.2877
17272004.11.15 18:58sell4941.001.29221.29271.2872
17282004.11.15 18:58modify4931.001.29271.29261.2877
17292004.11.15 18:59sell4951.001.29171.29221.2867
17302004.11.15 18:59modify4931.001.29271.29251.2877
17312004.11.15 18:59modify4931.001.29271.29241.2877
17322004.11.15 18:59modify4931.001.29271.29231.2877
17332004.11.15 19:01modify4931.001.29271.29221.2877
17342004.11.15 19:03s/l4931.001.29221.29221.287750.002719.98
17352004.11.15 19:03s/l4951.001.29221.29221.2867-49.992669.99
17362004.11.15 19:09s/l4941.001.29271.29271.2872-49.992620.00
17372004.11.16 08:49buy stop4961.001.29571.29521.3007
17382004.11.16 08:49buy stop4971.001.29621.29571.3012
17392004.11.16 08:49buy stop4981.001.29671.29621.3017
17402004.11.16 08:49buy stop4991.001.29721.29671.3022
17412004.11.16 08:49buy stop5001.001.29771.29721.3027
17422004.11.16 08:50buy4961.001.29571.29521.3007
17432004.11.16 08:50s/l4961.001.29521.29521.3007-50.002570.00
17442004.11.16 09:00buy4971.001.29621.29571.3012
17452004.11.16 09:03s/l4971.001.29571.29571.3012-50.002520.00
17462004.11.16 09:21buy4981.001.29671.29621.3017
17472004.11.16 09:23s/l4981.001.29621.29621.3017-50.002470.00
17482004.11.16 10:05buy4991.001.29721.29671.3022
17492004.11.16 10:15buy5001.001.29771.29721.3027
17502004.11.16 10:21s/l5001.001.29721.29721.3027-50.002420.00
17512004.11.16 10:33modify4991.001.29721.29721.3022
17522004.11.16 10:33modify4991.001.29721.29741.3022
17532004.11.16 10:34s/l4991.001.29741.29741.302220.002440.00
17542004.11.16 22:23sell stop5011.001.29451.29501.2895
17552004.11.16 22:23sell stop5021.001.29401.29451.2890
17562004.11.16 22:23sell stop5031.001.29351.29401.2885
17572004.11.16 22:23sell stop5041.001.29301.29351.2880
17582004.11.16 22:23sell stop5051.001.29251.29301.2875
17592004.11.17 22:23expiration5011.001.29451.29501.2895
17602004.11.17 22:23expiration5021.001.29401.29451.2890
17612004.11.17 22:23expiration5031.001.29351.29401.2885
17622004.11.17 22:23expiration5041.001.29301.29351.2880
17632004.11.17 22:23expiration5051.001.29251.29301.2875
17642004.11.18 13:27sell stop5061.001.30081.30131.2958
17652004.11.18 13:27sell stop5071.001.30031.30081.2953
17662004.11.18 13:27sell stop5081.001.29981.30031.2948
17672004.11.18 13:27sell stop5091.001.29931.29981.2943
17682004.11.18 13:27sell stop5101.001.29881.29931.2938
17692004.11.18 13:29sell5061.001.30081.30131.2958
17702004.11.18 13:29sell5071.001.30031.30081.2953
17712004.11.18 13:30s/l5071.001.30081.30081.2953-50.002390.00
17722004.11.18 13:34modify5061.001.30081.30071.2958
17732004.11.18 13:34sell5081.001.29981.30031.2948
17742004.11.18 13:34modify5061.001.30081.30061.2958
17752004.11.18 13:34s/l5081.001.30031.30031.2948-50.002340.00
17762004.11.18 13:36s/l5061.001.30061.30061.295820.002360.00
17772004.11.18 15:58sell5091.001.29931.29981.2943
17782004.11.18 15:59s/l5091.001.29981.29981.2943-50.002310.00
17792004.11.18 16:22sell5101.001.29881.29931.2938
17802004.11.18 16:24s/l5101.001.29931.29931.2938-50.002260.00
17812004.11.19 10:00buy stop5111.001.29981.29931.3048
17822004.11.19 10:00buy stop5121.001.30031.29981.3053
17832004.11.19 10:00buy stop5131.001.30081.30031.3058
17842004.11.19 10:00buy stop5141.001.30131.30081.3063
17852004.11.19 10:00buy stop5151.001.30181.30131.3068
17862004.11.19 10:16buy5111.001.29981.29931.3048
17872004.11.19 10:16s/l5111.001.29931.29931.3048-50.002210.00
17882004.11.19 11:31buy5121.001.30031.29981.3053
17892004.11.19 11:34buy5131.001.30081.30031.3058
17902004.11.19 11:34modify5121.001.30031.30041.3053
17912004.11.19 11:37s/l5121.001.30041.30041.305310.002220.00
17922004.11.19 11:37s/l5131.001.30031.30031.3058-50.002170.00
17932004.11.19 11:40buy5141.001.30131.30081.3063
17942004.11.19 11:40buy5151.001.30181.30131.3068
17952004.11.19 11:40s/l5151.001.30131.30131.3068-50.002120.00
17962004.11.19 12:04modify5141.001.30131.30131.3063
17972004.11.19 12:04modify5141.001.30131.30141.3063
17982004.11.19 12:04modify5141.001.30131.30161.3063
17992004.11.19 12:04modify5141.001.30131.30171.3063
18002004.11.19 12:05modify5141.001.30131.30181.3063
18012004.11.19 12:05modify5141.001.30131.30191.3063
18022004.11.19 12:05modify5141.001.30131.30211.3063
18032004.11.19 12:05modify5141.001.30131.30221.3063
18042004.11.19 12:05modify5141.001.30131.30231.3063
18052004.11.19 12:07s/l5141.001.30231.30231.3063100.002220.00
18062004.11.22 15:00sell stop5161.001.30131.30181.2963
18072004.11.22 15:00sell stop5171.001.30081.30131.2958
18082004.11.22 15:00sell stop5181.001.30031.30081.2953
18092004.11.22 15:00sell stop5191.001.29981.30031.2948
18102004.11.22 15:00sell stop5201.001.29931.29981.2943
18112004.11.23 01:55sell5161.001.30131.30181.2963
18122004.11.23 01:57sell5171.001.30081.30131.2958
18132004.11.23 01:59s/l5171.001.30131.30131.2958-50.002170.00
18142004.11.23 03:21modify5161.001.30131.30121.2963
18152004.11.23 03:24sell5181.001.30031.30081.2953
18162004.11.23 03:24modify5161.001.30131.30101.2963
18172004.11.23 03:25modify5161.001.30131.30091.2963
18182004.11.23 03:26modify5161.001.30131.30081.2963
18192004.11.23 03:32sell5191.001.29981.30031.2948
18202004.11.23 03:32modify5161.001.30131.30061.2963
18212004.11.23 03:33modify5161.001.30131.30051.2963
18222004.11.23 03:33modify5161.001.30131.30041.2963
18232004.11.23 03:33modify5161.001.30131.30031.2963
18242004.11.23 03:33sell5201.001.29931.29981.2943
18252004.11.23 03:33modify5161.001.30131.30011.2963
18262004.11.23 03:33modify5161.001.30131.30001.2963
18272004.11.23 03:33modify5161.001.30131.29981.2963
18282004.11.23 03:33modify5161.001.30131.29971.2963
18292004.11.23 03:33modify5161.001.30131.29961.2963
18302004.11.23 03:33modify5161.001.30131.29941.2963
18312004.11.23 03:33modify5161.001.30131.29931.2963
18322004.11.23 03:33modify5181.001.30031.29941.2953
18332004.11.23 03:33modify5191.001.29981.29951.2948
18342004.11.23 03:34s/l5161.001.29931.29931.2963200.002370.00
18352004.11.23 03:35modify5191.001.29981.29941.2948
18362004.11.23 03:35modify5181.001.30031.29931.2953
18372004.11.23 03:35s/l5181.001.29931.29931.2953100.002470.00
18382004.11.23 03:35s/l5191.001.29941.29941.294840.002510.00
18392004.11.23 03:43modify5201.001.29931.29921.2943
18402004.11.23 03:45modify5201.001.29931.29911.2943
18412004.11.23 03:45modify5201.001.29931.29891.2943
18422004.11.23 03:49s/l5201.001.29891.29891.294340.002550.00
18432004.11.23 11:40buy stop5211.001.30571.30521.3107
18442004.11.23 11:40buy stop5221.001.30621.30571.3112
18452004.11.23 11:40buy stop5231.001.30671.30621.3117
18462004.11.23 11:40buy stop5241.001.30721.30671.3122
18472004.11.23 11:40buy stop5251.001.30771.30721.3127
18482004.11.23 12:00buy5211.001.30571.30521.3107
18492004.11.23 12:00buy5221.001.30621.30571.3112
18502004.11.23 12:00buy5231.001.30671.30621.3117
18512004.11.23 12:00modify5211.001.30571.30591.3107
18522004.11.23 12:00modify5211.001.30571.30611.3107
18532004.11.23 12:01modify5211.001.30571.30621.3107
18542004.11.23 12:01buy5241.001.30721.30671.3122
18552004.11.23 12:01modify5211.001.30571.30641.3107
18562004.11.23 12:01modify5211.001.30571.30651.3107
18572004.11.23 12:01modify5211.001.30571.30671.3107
18582004.11.23 12:01modify5221.001.30621.30661.3112
18592004.11.23 12:02s/l5211.001.30671.30671.3107100.002650.00
18602004.11.23 12:02s/l5241.001.30671.30671.3122-50.002600.00
18612004.11.23 12:02s/l5221.001.30661.30661.311240.002640.00
18622004.11.23 12:06s/l5231.001.30621.30621.3117-50.002590.00
18632004.11.23 13:29buy5251.001.30771.30721.3127
18642004.11.23 13:30modify5251.001.30771.30781.3127
18652004.11.23 13:32modify5251.001.30771.30791.3127
18662004.11.23 13:32modify5251.001.30771.30801.3127
18672004.11.23 13:32modify5251.001.30771.30811.3127
18682004.11.23 13:32modify5251.001.30771.30821.3127
18692004.11.23 13:36s/l5251.001.30821.30821.312750.002640.00
18702004.11.26 10:05sell stop5261.001.32051.32101.3155
18712004.11.26 10:05sell stop5271.001.32001.32051.3150
18722004.11.26 10:05sell stop5281.001.31951.32001.3145
18732004.11.26 10:05sell stop5291.001.31901.31951.3140
18742004.11.26 10:05sell stop5301.001.31851.31901.3135
18752004.11.26 10:13sell5261.001.32051.32101.3155
18762004.11.26 10:14sell5271.001.32001.32051.3150
18772004.11.26 10:14s/l5271.001.32051.32051.3150-50.002590.00
18782004.11.26 10:15s/l5261.001.32101.32101.3155-50.002540.00
18792004.11.26 10:21sell5281.001.31951.32001.3145
18802004.11.26 10:22s/l5281.001.32001.32001.3145-50.002490.00
18812004.11.26 10:22sell5291.001.31901.31951.3140
18822004.11.26 10:23sell5301.001.31851.31901.3135
18832004.11.26 10:24s/l5301.001.31901.31901.3135-50.002440.00
18842004.11.26 10:24s/l5291.001.31951.31951.3140-50.002390.00
18852004.11.26 10:24sell stop5311.001.31881.31931.3138
18862004.11.26 10:24sell stop5321.001.31831.31881.3133
18872004.11.26 10:24sell stop5331.001.31781.31831.3128
18882004.11.26 10:24sell stop5341.001.31731.31781.3123
18892004.11.26 10:24sell stop5351.001.31681.31731.3118
18902004.11.29 00:00expiration5311.001.31881.31931.3138
18912004.11.29 00:00expiration5321.001.31831.31881.3133
18922004.11.29 00:00expiration5331.001.31781.31831.3128
18932004.11.29 00:00expiration5341.001.31731.31781.3123
18942004.11.29 00:00expiration5351.001.31681.31731.3118
18952004.11.29 02:16sell stop5361.001.32381.32431.3188
18962004.11.29 02:16sell stop5371.001.32331.32381.3183
18972004.11.29 02:16sell stop5381.001.32281.32331.3178
18982004.11.29 02:16sell stop5391.001.32231.32281.3173
18992004.11.29 02:16sell stop5401.001.32181.32231.3168
19002004.11.29 02:24sell5361.001.32381.32431.3188
19012004.11.29 02:26sell5371.001.32331.32381.3183
19022004.11.29 02:28s/l5371.001.32381.32381.3183-50.002340.00
19032004.11.29 02:30s/l5361.001.32431.32431.3188-50.002290.00
19042004.11.29 14:54sell5381.001.32281.32331.3178
19052004.11.29 14:55s/l5381.001.32331.32331.3178-50.002240.00
19062004.11.30 02:16expiration5391.001.32231.32281.3173
19072004.11.30 02:16expiration5401.001.32181.32231.3168
19082004.11.30 06:00buy stop5411.001.32791.32741.3329
19092004.11.30 06:00buy stop5421.001.32841.32791.3334
19102004.11.30 06:00buy stop5431.001.32891.32841.3339
19112004.11.30 06:00buy stop5441.001.32941.32891.3344
19122004.11.30 06:00buy stop5451.001.32991.32941.3349
19132004.11.30 11:25buy5411.001.32791.32741.3329
19142004.11.30 11:26s/l5411.001.32741.32741.3329-50.002190.00
19152004.11.30 12:39buy5421.001.32841.32791.3334
19162004.11.30 12:42s/l5421.001.32791.32791.3334-50.002140.00
19172004.11.30 12:45buy5431.001.32891.32841.3339
19182004.11.30 12:46buy5441.001.32941.32891.3344
19192004.11.30 12:47modify5431.001.32891.32901.3339
19202004.11.30 12:48modify5431.001.32891.32911.3339
19212004.11.30 12:49buy5451.001.32991.32941.3349
19222004.11.30 12:49modify5431.001.32891.32921.3339
19232004.11.30 12:49modify5431.001.32891.32931.3339
19242004.11.30 12:49modify5431.001.32891.32941.3339
19252004.11.30 12:49modify5431.001.32891.32951.3339
19262004.11.30 12:49modify5441.001.32941.32941.3344
19272004.11.30 12:50modify5441.001.32941.32951.3344
19282004.11.30 12:50modify5431.001.32891.32961.3339
19292004.11.30 12:50modify5431.001.32891.32971.3339
19302004.11.30 12:50modify5431.001.32891.32981.3339
19312004.11.30 12:50modify5431.001.32891.32991.3339
19322004.11.30 12:50modify5441.001.32941.32981.3344
19332004.11.30 12:51s/l5431.001.32991.32991.3339100.002240.00
19342004.11.30 12:51s/l5441.001.32981.32981.334440.002280.00
19352004.11.30 12:54modify5451.001.32991.33001.3349
19362004.11.30 12:55s/l5451.001.33001.33001.334910.002290.00
19372004.11.30 12:55buy stop5461.001.33081.33031.3358
19382004.11.30 12:55buy stop5471.001.33131.33081.3363
19392004.11.30 12:55buy stop5481.001.33181.33131.3368
19402004.11.30 12:55buy stop5491.001.33231.33181.3373
19412004.11.30 12:55buy stop5501.001.33281.33231.3378
19422004.11.30 14:05buy5461.001.33081.33031.3358
19432004.11.30 14:06buy5471.001.33131.33081.3363
19442004.11.30 14:07modify5461.001.33081.33091.3358
19452004.11.30 14:07modify5461.001.33081.33101.3358
19462004.11.30 14:07buy5481.001.33181.33131.3368
19472004.11.30 14:07modify5461.001.33081.33111.3358
19482004.11.30 14:08s/l5481.001.33131.33131.3368-50.002240.00
19492004.11.30 14:08s/l5461.001.33111.33111.335830.002270.00
19502004.11.30 14:09s/l5471.001.33081.33081.3363-50.002220.00
19512004.11.30 15:38buy5491.001.33231.33181.3373
19522004.11.30 15:39s/l5491.001.33181.33181.3373-50.002170.00
19532004.11.30 15:54buy5501.001.33281.33231.3378
19542004.11.30 15:56s/l5501.001.33231.33231.3378-50.002120.00
19552004.11.30 18:00sell stop5511.001.32501.32551.3200
19562004.11.30 18:00sell stop5521.001.32451.32501.3195
19572004.11.30 18:00sell stop5531.001.32401.32451.3190
19582004.11.30 18:00sell stop5541.001.32351.32401.3185
19592004.11.30 18:00sell stop5551.001.32301.32351.3180
19602004.11.30 18:01sell5511.001.32501.32551.3200
19612004.11.30 18:02s/l5511.001.32551.32551.3200-50.002070.00
19622004.12.01 18:00expiration5521.001.32451.32501.3195
19632004.12.01 18:00expiration5531.001.32401.32451.3190
19642004.12.01 18:00expiration5541.001.32351.32401.3185
19652004.12.01 18:00expiration5551.001.32301.32351.3180
19662004.12.02 11:35sell stop5561.001.33061.33111.3256
19672004.12.02 11:35sell stop5571.001.33011.33061.3251
19682004.12.02 11:35sell stop5581.001.32961.33011.3246
19692004.12.02 11:35sell stop5591.001.32911.32961.3241
19702004.12.02 11:35sell stop5601.001.32861.32911.3236
19712004.12.02 11:57sell5561.001.33061.33111.3256
19722004.12.02 11:58s/l5561.001.33111.33111.3256-50.002020.00
19732004.12.02 16:35sell5571.001.33011.33061.3251
19742004.12.02 16:35sell5581.001.32961.33011.3246
19752004.12.02 16:35s/l5581.001.33011.33011.3246-50.001970.00
19762004.12.02 16:36modify5571.001.33011.33011.3251
19772004.12.02 16:36modify5571.001.33011.33001.3251
19782004.12.02 16:36sell5591.001.32911.32961.3241
19792004.12.02 16:36modify5571.001.33011.32991.3251
19802004.12.02 16:36modify5571.001.33011.32971.3251
19812004.12.02 16:36modify5571.001.33011.32961.3251
19822004.12.02 16:36modify5571.001.33011.32951.3251
19832004.12.02 16:37sell5601.001.32861.32911.3236
19842004.12.02 16:37modify5571.001.33011.32941.3251
19852004.12.02 16:37modify5571.001.33011.32931.3251
19862004.12.02 16:37modify5571.001.33011.32921.3251
19872004.12.02 16:38modify5571.001.33011.32921.3251
19882004.12.02 16:38modify5571.001.33011.32911.3251
19892004.12.02 16:38modify5571.001.33011.32901.3251
19902004.12.02 16:38modify5571.001.33011.32881.3251
19912004.12.02 16:38modify5571.001.33011.32871.3251
19922004.12.02 16:38modify5571.001.33011.32861.3251
19932004.12.02 16:39modify5571.001.33011.32841.3251
19942004.12.02 16:39modify5571.001.33011.32831.3251
19952004.12.02 16:39modify5571.001.33011.32821.3251
19962004.12.02 16:39modify5571.001.33011.32811.3251
19972004.12.02 16:39modify5571.001.33011.32801.3251
19982004.12.02 16:39modify5571.001.33011.32791.3251
19992004.12.02 16:39modify5571.001.33011.32781.3251
20002004.12.02 16:39modify5571.001.33011.32771.3251
20012004.12.02 16:39modify5591.001.32911.32781.3241
20022004.12.02 16:39modify5601.001.32861.32791.3236
20032004.12.02 16:39s/l5571.001.32771.32771.3251240.002210.00
20042004.12.02 16:40s/l5591.001.32781.32781.3241130.002340.00
20052004.12.02 16:40s/l5601.001.32791.32791.323670.002410.00
20062004.12.02 16:40sell stop5611.001.32711.32761.3221
20072004.12.02 16:40sell stop5621.001.32661.32711.3216
20082004.12.02 16:40sell stop5631.001.32611.32661.3211
20092004.12.02 16:40sell stop5641.001.32561.32611.3206
20102004.12.02 16:40sell stop5651.001.32511.32561.3201
20112004.12.02 16:59sell5611.001.32711.32761.3221
20122004.12.02 17:00sell5621.001.32661.32711.3216
20132004.12.02 17:00modify5611.001.32711.32701.3221
20142004.12.02 17:00sell5631.001.32611.32661.3211
20152004.12.02 17:00modify5611.001.32711.32691.3221
20162004.12.02 17:00s/l5631.001.32661.32661.3211-50.002360.00
20172004.12.02 17:01s/l5611.001.32691.32691.322120.002380.00
20182004.12.02 17:01s/l5621.001.32711.32711.3216-50.002330.00
20192004.12.02 17:02sell5641.001.32561.32611.3206
20202004.12.02 17:02sell5651.001.32511.32561.3201
20212004.12.02 17:02modify5641.001.32561.32551.3206
20222004.12.02 17:02modify5641.001.32561.32541.3206
20232004.12.02 17:02modify5641.001.32561.32521.3206
20242004.12.02 17:02modify5641.001.32561.32511.3206
20252004.12.02 17:02s/l5641.001.32511.32511.320649.992379.99
20262004.12.02 17:04s/l5651.001.32561.32561.3201-50.002329.99
20272004.12.03 13:20buy stop5661.001.33041.32991.3354
20282004.12.03 13:20buy stop5671.001.33091.33041.3359
20292004.12.03 13:20buy stop5681.001.33141.33091.3364
20302004.12.03 13:20buy stop5691.001.33191.33141.3369
20312004.12.03 13:20buy stop5701.001.33241.33191.3374
20322004.12.03 13:23buy5661.001.33041.32991.3354
20332004.12.03 13:23s/l5661.001.32991.32991.3354-50.002279.99
20342004.12.03 13:27buy5671.001.33091.33041.3359
20352004.12.03 13:27s/l5671.001.33041.33041.3359-50.002229.99
20362004.12.03 13:52buy5681.001.33141.33091.3364
20372004.12.03 13:56s/l5681.001.33091.33091.3364-50.002179.99
20382004.12.03 14:30buy5691.001.33191.33141.3369
20392004.12.03 14:30buy5701.001.33241.33191.3374
20402004.12.03 14:30modify5691.001.33191.33201.3369
20412004.12.03 14:30modify5691.001.33191.33261.3369
20422004.12.03 14:30modify5691.001.33191.33331.3369
20432004.12.03 14:30modify5691.001.33191.33391.3369
20442004.12.03 14:30modify5691.001.33191.33451.3369
20452004.12.03 14:30modify5691.001.33191.33511.3369
20462004.12.03 14:30modify5691.001.33191.33581.3369
20472004.12.03 14:31modify5691.001.33191.33591.3369
20482004.12.03 14:31modify5691.001.33191.33601.3369
20492004.12.03 14:31modify5691.001.33191.33611.3369
20502004.12.03 14:31modify5691.001.33191.33621.3369
20512004.12.03 14:31modify5691.001.33191.33631.3369
20522004.12.03 14:31t/p5691.001.33691.33631.3369500.002679.99
20532004.12.03 14:31modify5701.001.33241.33641.3374
20542004.12.03 14:31modify5701.001.33241.33651.3374
20552004.12.03 14:31modify5701.001.33241.33661.3374
20562004.12.03 14:31modify5701.001.33241.33671.3374
20572004.12.03 14:31modify5701.001.33241.33681.3374
20582004.12.03 14:31s/l5701.001.33681.33681.3374440.003119.99
20592004.12.06 21:24sell stop5711.001.34011.34061.3351
20602004.12.06 21:24sell stop5721.001.33961.34011.3346
20612004.12.06 21:24sell stop5731.001.33911.33961.3341
20622004.12.06 21:24sell stop5741.001.33861.33911.3336
20632004.12.06 21:24sell stop5751.001.33811.33861.3331
20642004.12.06 21:28sell5711.001.34011.34061.3351
20652004.12.06 21:32sell5721.001.33961.34011.3346
20662004.12.06 21:32modify5711.001.34011.34011.3351
20672004.12.06 21:32modify5711.001.34011.34001.3351
20682004.12.06 21:32sell5731.001.33911.33961.3341
20692004.12.06 21:32modify5711.001.34011.33991.3351
20702004.12.06 21:32modify5711.001.34011.33981.3351
20712004.12.06 21:32s/l5731.001.33961.33961.3341-50.003069.99
20722004.12.06 21:33s/l5711.001.33981.33981.335130.003099.99
20732004.12.06 21:39s/l5721.001.34011.34011.3346-50.003049.99
20742004.12.07 21:24expiration5741.001.33861.33911.3336
20752004.12.07 21:24expiration5751.001.33811.33861.3331
20762004.12.08 23:30buy stop5761.001.33611.33561.3411
20772004.12.08 23:30buy stop5771.001.33661.33611.3416
20782004.12.08 23:30buy stop5781.001.33711.33661.3421
20792004.12.08 23:30buy stop5791.001.33761.33711.3426
20802004.12.08 23:30buy stop5801.001.33811.33761.3431
20812004.12.08 23:30buy5761.001.33611.33561.3411
20822004.12.08 23:31s/l5761.001.33561.33561.3411-50.002999.99
20832004.12.09 23:30expiration5771.001.33661.33611.3416
20842004.12.09 23:30expiration5781.001.33711.33661.3421
20852004.12.09 23:30expiration5791.001.33761.33711.3426
20862004.12.09 23:30expiration5801.001.33811.33761.3431
20872004.12.10 00:55sell stop5811.001.32961.33011.3246
20882004.12.10 00:55sell stop5821.001.32911.32961.3241
20892004.12.10 00:55sell stop5831.001.32861.32911.3236
20902004.12.10 00:55sell stop5841.001.32811.32861.3231
20912004.12.10 00:55sell stop5851.001.32761.32811.3226
20922004.12.10 01:04sell5811.001.32961.33011.3246
20932004.12.10 01:05s/l5811.001.33011.33011.3246-50.002949.99
20942004.12.10 01:09sell5821.001.32911.32961.3241
20952004.12.10 01:15s/l5821.001.32961.32961.3241-50.002899.99
20962004.12.10 01:19sell5831.001.32861.32911.3236
20972004.12.10 01:27sell5841.001.32811.32861.3231
20982004.12.10 01:35modify5831.001.32861.32851.3236
20992004.12.10 01:35modify5831.001.32861.32841.3236
21002004.12.10 01:39s/l5831.001.32841.32841.323620.002919.99
21012004.12.10 01:39s/l5841.001.32861.32861.3231-50.002869.99
21022004.12.10 01:51sell5851.001.32761.32811.3226
21032004.12.10 01:52s/l5851.001.32811.32811.3226-50.002819.99
21042004.12.13 02:00buy stop5861.001.32481.32431.3298
21052004.12.13 02:00buy stop5871.001.32531.32481.3303
21062004.12.13 02:00buy stop5881.001.32581.32531.3308
21072004.12.13 02:00buy stop5891.001.32631.32581.3313
21082004.12.13 02:00buy stop5901.001.32681.32631.3318
21092004.12.13 02:18buy5861.001.32481.32431.3298
21102004.12.13 02:21s/l5861.001.32431.32431.3298-50.002769.99
21112004.12.13 02:27buy5871.001.32531.32481.3303
21122004.12.13 02:29buy5881.001.32581.32531.3308
21132004.12.13 02:29modify5871.001.32531.32531.3303
21142004.12.13 02:29buy5891.001.32631.32581.3313
21152004.12.13 02:29modify5871.001.32531.32551.3303
21162004.12.13 02:29modify5871.001.32531.32571.3303
21172004.12.13 02:29modify5871.001.32531.32581.3303
21182004.12.13 02:29buy5901.001.32681.32631.3318
21192004.12.13 02:29modify5871.001.32531.32601.3303
21202004.12.13 02:29modify5871.001.32531.32611.3303
21212004.12.13 02:29modify5871.001.32531.32631.3303
21222004.12.13 02:29modify5871.001.32531.32641.3303
21232004.12.13 02:29modify5881.001.32581.32631.3308
21242004.12.13 02:30s/l5871.001.32641.32641.3303110.002879.99
21252004.12.13 02:30s/l5881.001.32631.32631.330850.002929.99
21262004.12.13 02:30s/l5901.001.32631.32631.3318-50.002879.99
21272004.12.13 02:34s/l5891.001.32581.32581.3313-50.002829.99
21282004.12.13 02:34buy stop5911.001.32661.32611.3316
21292004.12.13 02:34buy stop5921.001.32711.32661.3321
21302004.12.13 02:34buy stop5931.001.32761.32711.3326
21312004.12.13 02:34buy stop5941.001.32811.32761.3331
21322004.12.13 02:34buy stop5951.001.32861.32811.3336
21332004.12.13 02:36buy5911.001.32661.32611.3316
21342004.12.13 02:37s/l5911.001.32611.32611.3316-50.002779.99
21352004.12.13 04:00buy5921.001.32711.32661.3321
21362004.12.13 04:03buy5931.001.32761.32711.3326
21372004.12.13 04:03modify5921.001.32711.32721.3321
21382004.12.13 04:03buy5941.001.32811.32761.3331
21392004.12.13 04:03modify5921.001.32711.32731.3321
21402004.12.13 04:03s/l5941.001.32761.32761.3331-50.002729.99
21412004.12.13 04:04modify5921.001.32711.32741.3321
21422004.12.13 04:06modify5921.001.32711.32751.3321
21432004.12.13 04:06modify5921.001.32711.32761.3321
21442004.12.13 04:06modify5921.001.32711.32771.3321
21452004.12.13 04:06modify5931.001.32761.32761.3326
21462004.12.13 04:08modify5931.001.32761.32771.3326
21472004.12.13 04:08buy5951.001.32861.32811.3336
21482004.12.13 04:08modify5921.001.32711.32781.3321
21492004.12.13 04:08modify5921.001.32711.32791.3321
21502004.12.13 04:08modify5921.001.32711.32801.3321
21512004.12.13 04:08modify5931.001.32761.32791.3326
21522004.12.13 04:10s/l5951.001.32811.32811.3336-50.002679.99
21532004.12.13 04:11modify5931.001.32761.32801.3326
21542004.12.13 04:11modify5921.001.32711.32811.3321
21552004.12.13 04:11modify5931.001.32761.32811.3326
21562004.12.13 04:12modify5931.001.32761.32811.3326
21572004.12.13 04:14s/l5921.001.32811.32811.3321100.002779.99
21582004.12.13 04:14s/l5931.001.32811.32811.332650.002829.99
21592004.12.14 06:14sell stop5961.001.32771.32821.3227
21602004.12.14 06:14sell stop5971.001.32721.32771.3222
21612004.12.14 06:14sell stop5981.001.32671.32721.3217
21622004.12.14 06:14sell stop5991.001.32621.32671.3212
21632004.12.14 06:14sell stop6001.001.32571.32621.3207
21642004.12.14 16:52sell5961.001.32771.32821.3227
21652004.12.14 16:52s/l5961.001.32821.32821.3227-50.002779.99
21662004.12.14 17:16sell5971.001.32721.32771.3222
21672004.12.14 17:16sell5981.001.32671.32721.3217
21682004.12.14 17:16s/l5981.001.32721.32721.3217-50.002729.99
21692004.12.14 17:20s/l5971.001.32771.32771.3222-50.002679.99
21702004.12.14 17:57sell5991.001.32621.32671.3212
21712004.12.14 17:58s/l5991.001.32671.32671.3212-50.002629.99
21722004.12.15 06:14expiration6001.001.32571.32621.3207
21732004.12.16 12:26sell stop6011.001.33661.33711.3316
21742004.12.16 12:26sell stop6021.001.33611.33661.3311
21752004.12.16 12:26sell stop6031.001.33561.33611.3306
21762004.12.16 12:26sell stop6041.001.33511.33561.3301
21772004.12.16 12:26sell stop6051.001.33461.33511.3296
21782004.12.16 15:04sell6011.001.33661.33711.3316
21792004.12.16 15:04sell6021.001.33611.33661.3311
21802004.12.16 15:05s/l6021.001.33661.33661.3311-50.002579.99
21812004.12.16 15:08modify6011.001.33661.33651.3316
21822004.12.16 15:08sell6031.001.33561.33611.3306
21832004.12.16 15:08modify6011.001.33661.33641.3316
21842004.12.16 15:08modify6011.001.33661.33631.3316
21852004.12.16 15:08modify6011.001.33661.33621.3316
21862004.12.16 15:08modify6011.001.33661.33611.3316
21872004.12.16 15:08modify6011.001.33661.33601.3316
21882004.12.16 15:09s/l6011.001.33601.33601.331660.002639.99
21892004.12.16 15:09s/l6031.001.33611.33611.3306-50.002589.99
21902004.12.16 15:10sell6041.001.33511.33561.3301
21912004.12.16 15:10sell6051.001.33461.33511.3296
21922004.12.16 15:10modify6041.001.33511.33501.3301
21932004.12.16 15:10modify6041.001.33511.33491.3301
21942004.12.16 15:12modify6041.001.33511.33491.3301
21952004.12.16 15:12modify6041.001.33511.33481.3301
21962004.12.16 15:12modify6041.001.33511.33471.3301
21972004.12.16 15:12modify6041.001.33511.33461.3301
21982004.12.16 15:12modify6041.001.33511.33451.3301
21992004.12.16 15:12modify6041.001.33511.33441.3301
22002004.12.16 15:12modify6051.001.33461.33451.3296
22012004.12.16 15:13s/l6041.001.33441.33441.330170.002659.99
22022004.12.16 15:13s/l6051.001.33451.33451.329610.002669.99
22032004.12.16 15:13sell stop6061.001.33371.33421.3287
22042004.12.16 15:13sell stop6071.001.33321.33371.3282
22052004.12.16 15:13sell stop6081.001.33271.33321.3277
22062004.12.16 15:13sell stop6091.001.33221.33271.3272
22072004.12.16 15:13sell stop6101.001.33171.33221.3267
22082004.12.16 15:15sell6061.001.33371.33421.3287
22092004.12.16 15:16s/l6061.001.33421.33421.3287-50.002619.99
22102004.12.16 15:18sell6071.001.33321.33371.3282
22112004.12.16 15:19sell6081.001.33271.33321.3277
22122004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33311.3282
22132004.12.16 15:19sell6091.001.33221.33271.3272
22142004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33301.3282
22152004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33291.3282
22162004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33271.3282
22172004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33261.3282
22182004.12.16 15:19sell6101.001.33171.33221.3267
22192004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33251.3282
22202004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33231.3282
22212004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33221.3282
22222004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33201.3282
22232004.12.16 15:19modify6071.001.33321.33191.3282
22242004.12.16 15:19modify6081.001.33271.33201.3277
22252004.12.16 15:19modify6091.001.33221.33211.3272
22262004.12.16 15:20s/l6071.001.33191.33191.3282130.002749.99
22272004.12.16 15:20s/l6081.001.33201.33201.327770.002819.99
22282004.12.16 15:20s/l6091.001.33211.33211.327210.002829.99
22292004.12.16 15:20s/l6101.001.33221.33221.3267-50.002779.99
22302004.12.16 15:20sell stop6111.001.33141.33191.3264
22312004.12.16 15:20sell stop6121.001.33091.33141.3259
22322004.12.16 15:20sell stop6131.001.33041.33091.3254
22332004.12.16 15:20sell stop6141.001.32991.33041.3249
22342004.12.16 15:20sell stop6151.001.32941.32991.3244
22352004.12.16 15:22sell6111.001.33141.33191.3264
22362004.12.16 15:22sell6121.001.33091.33141.3259
22372004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33131.3264
22382004.12.16 15:23sell6131.001.33041.33091.3254
22392004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33121.3264
22402004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33101.3264
22412004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33091.3264
22422004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33081.3264
22432004.12.16 15:23sell6141.001.32991.33041.3249
22442004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33071.3264
22452004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33051.3264
22462004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33041.3264
22472004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33031.3264
22482004.12.16 15:23sell6151.001.32941.32991.3244
22492004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33021.3264
22502004.12.16 15:23modify6111.001.33141.33001.3264
22512004.12.16 15:23modify6121.001.33091.33021.3259
22522004.12.16 15:23modify6131.001.33041.33031.3254
22532004.12.16 15:23s/l6111.001.33001.33001.3264140.002919.99
22542004.12.16 15:23s/l6151.001.32991.32991.3244-50.002869.99
22552004.12.16 15:23s/l6121.001.33021.33021.325970.002939.99
22562004.12.16 15:23s/l6131.001.33031.33031.325410.002949.99
22572004.12.16 15:23s/l6141.001.33041.33041.3249-50.002899.99
22582004.12.16 15:23sell stop6161.001.32961.33011.3246
22592004.12.16 15:23sell stop6171.001.32911.32961.3241
22602004.12.16 15:23sell stop6181.001.32861.32911.3236
22612004.12.16 15:23sell stop6191.001.32811.32861.3231
22622004.12.16 15:23sell stop6201.001.32761.32811.3226
22632004.12.16 15:24sell6161.001.32961.33011.3246
22642004.12.16 15:24sell6171.001.32911.32961.3241
22652004.12.16 15:24s/l6171.001.32961.32961.3241-50.002849.99
22662004.12.16 15:26s/l6161.001.33011.33011.3246-50.002799.99
22672004.12.16 16:23sell6181.001.32861.32911.3236
22682004.12.16 16:23sell6191.001.32811.32861.3231
22692004.12.16 16:23s/l6191.001.32861.32861.3231-50.002749.99
22702004.12.16 16:26s/l6181.001.32911.32911.3236-50.002699.99
22712004.12.16 18:00sell6201.001.32761.32811.3226
22722004.12.16 18:01s/l6201.001.32811.32811.3226-50.002649.99
22732004.12.17 11:21buy stop6211.001.33091.33041.3359
22742004.12.17 11:21buy stop6221.001.33141.33091.3364
22752004.12.17 11:21buy stop6231.001.33191.33141.3369
22762004.12.17 11:21buy stop6241.001.33241.33191.3374
22772004.12.17 11:21buy stop6251.001.33291.33241.3379
22782004.12.17 19:33buy6211.001.33091.33041.3359
22792004.12.17 19:34s/l6211.001.33041.33041.3359-50.002599.99
22802004.12.17 22:29buy6221.001.33141.33091.3364
22812004.12.17 22:32s/l6221.001.33091.33091.3364-50.002549.99
22822004.12.20 00:00expiration6231.001.33191.33141.3369
22832004.12.20 00:00expiration6241.001.33241.33191.3374
22842004.12.20 00:00expiration6251.001.33291.33241.3379
22852004.12.21 09:03sell stop6261.001.33551.33601.3305
22862004.12.21 09:03sell stop6271.001.33501.33551.3300
22872004.12.21 09:03sell stop6281.001.33451.33501.3295
22882004.12.21 09:03sell stop6291.001.33401.33451.3290
22892004.12.21 09:03sell stop6301.001.33351.33401.3285
22902004.12.21 09:21sell6261.001.33551.33601.3305
22912004.12.21 09:23s/l6261.001.33601.33601.3305-50.002499.99
22922004.12.22 01:57sell6271.001.33501.33551.3300
22932004.12.22 01:58s/l6271.001.33551.33551.3300-50.002449.99
22942004.12.22 02:13sell6281.001.33451.33501.3295
22952004.12.22 02:17s/l6281.001.33501.33501.3295-50.002399.99
22962004.12.22 09:03expiration6291.001.33401.33451.3290
22972004.12.22 09:03expiration6301.001.33351.33401.3285
22982004.12.22 09:03buy stop6311.001.33841.33791.3434
22992004.12.22 09:03buy stop6321.001.33891.33841.3439
23002004.12.22 09:03buy stop6331.001.33941.33891.3444
23012004.12.22 09:03buy stop6341.001.33991.33941.3449
23022004.12.22 09:03buy stop6351.001.34041.33991.3454
23032004.12.22 10:38buy6311.001.33841.33791.3434
23042004.12.22 10:40buy6321.001.33891.33841.3439
23052004.12.22 10:42s/l6321.001.33841.33841.3439-50.002349.99
23062004.12.22 10:54modify6311.001.33841.33851.3434
23072004.12.22 10:54buy6331.001.33941.33891.3444
23082004.12.22 10:54modify6311.001.33841.33861.3434
23092004.12.22 10:58modify6311.001.33841.33861.3434
23102004.12.22 10:59s/l6331.001.33891.33891.3444-50.002299.99
23112004.12.22 11:03modify6311.001.33841.33871.3434
23122004.12.22 11:03modify6311.001.33841.33881.3434
23132004.12.22 11:03modify6311.001.33841.33891.3434
23142004.12.22 11:06s/l6311.001.33891.33891.343450.002349.99
23152004.12.22 11:09buy6341.001.33991.33941.3449
23162004.12.22 11:09buy6351.001.34041.33991.3454
23172004.12.22 11:09s/l6351.001.33991.33991.3454-50.002299.99
23182004.12.22 11:17s/l6341.001.33941.33941.3449-50.002249.99
23192004.12.22 13:00sell stop6361.001.33481.33531.3298
23202004.12.22 13:00sell stop6371.001.33431.33481.3293
23212004.12.22 13:00sell stop6381.001.33381.33431.3288
23222004.12.22 13:00sell stop6391.001.33331.33381.3283
23232004.12.22 13:00sell stop6401.001.33281.33331.3278
23242004.12.22 13:03sell6361.001.33481.33531.3298
23252004.12.22 13:06s/l6361.001.33531.33531.3298-50.002199.99
23262004.12.23 13:00expiration6371.001.33431.33481.3293
23272004.12.23 13:00expiration6381.001.33381.33431.3288
23282004.12.23 13:00expiration6391.001.33331.33381.3283
23292004.12.23 13:00expiration6401.001.33281.33331.3278
23302004.12.28 20:00sell stop6411.001.35931.35981.3543
23312004.12.28 20:00sell stop6421.001.35881.35931.3538
23322004.12.28 20:00sell stop6431.001.35831.35881.3533
23332004.12.28 20:00sell stop6441.001.35781.35831.3528
23342004.12.28 20:00sell stop6451.001.35731.35781.3523
23352004.12.29 00:44sell6411.001.35931.35981.3543
23362004.12.29 00:48s/l6411.001.35981.35981.3543-50.002149.99
23372004.12.29 01:05sell6421.001.35881.35931.3538
23382004.12.29 01:08sell6431.001.35831.35881.3533
23392004.12.29 01:12modify6421.001.35881.35871.3538
23402004.12.29 01:13modify6421.001.35881.35861.3538
23412004.12.29 01:16sell6441.001.35781.35831.3528
23422004.12.29 01:16modify6421.001.35881.35861.3538
23432004.12.29 01:16modify6421.001.35881.35851.3538
23442004.12.29 01:16s/l6441.001.35831.35831.3528-50.002099.99
23452004.12.29 01:19s/l6421.001.35851.35851.353830.002129.99
23462004.12.29 01:33modify6431.001.35831.35831.3533
23472004.12.29 01:33modify6431.001.35831.35811.3533
23482004.12.29 01:34sell6451.001.35731.35781.3523
23492004.12.29 01:34modify6431.001.35831.35811.3533
23502004.12.29 01:34modify6431.001.35831.35801.3533
23512004.12.29 01:34s/l6451.001.35781.35781.3523-50.002079.99
23522004.12.29 01:42modify6431.001.35831.35801.3533
23532004.12.29 01:42modify6431.001.35831.35791.3533
23542004.12.29 01:43modify6431.001.35831.35791.3533
23552004.12.29 01:43modify6431.001.35831.35781.3533
23562004.12.29 01:55modify6431.001.35831.35761.3533
23572004.12.29 01:55modify6431.001.35831.35751.3533
23582004.12.29 01:55modify6431.001.35831.35741.3533
23592004.12.29 01:58s/l6431.001.35741.35741.353390.002169.99
23602004.12.29 06:09buy stop6461.001.36181.36131.3668
23612004.12.29 06:09buy stop6471.001.36231.36181.3673
23622004.12.29 06:09buy stop6481.001.36281.36231.3678
23632004.12.29 06:09buy stop6491.001.36331.36281.3683
23642004.12.29 06:09buy stop6501.001.36381.36331.3688
23652004.12.29 06:10buy6461.001.36181.36131.3668
23662004.12.29 06:13s/l6461.001.36131.36131.3668-50.002119.99
23672004.12.29 06:32buy6471.001.36231.36181.3673
23682004.12.29 06:35buy6481.001.36281.36231.3678
23692004.12.29 06:48modify6471.001.36231.36241.3673
23702004.12.29 06:53s/l6471.001.36241.36241.367310.002129.99
23712004.12.29 06:54s/l6481.001.36231.36231.3678-50.002079.99
23722004.12.29 07:52buy6491.001.36331.36281.3683
23732004.12.29 07:56buy6501.001.36381.36331.3688
23742004.12.29 07:56s/l6501.001.36331.36331.3688-50.002029.99
23752004.12.29 08:23s/l6491.001.36281.36281.3683-50.001979.99
23762004.12.29 14:32sell stop6511.001.35951.36001.3545
23772004.12.29 14:32sell stop6521.001.35901.35951.3540
23782004.12.29 14:32sell stop6531.001.35851.35901.3535
23792004.12.29 14:32sell stop6541.001.35801.35851.3530
23802004.12.29 14:32sell stop6551.001.35751.35801.3525
23812004.12.29 14:33sell6511.001.35951.36001.3545
23822004.12.29 14:36s/l6511.001.36001.36001.3545-50.001929.99
23832004.12.29 14:55sell6521.001.35901.35951.3540
23842004.12.29 14:59sell6531.001.35851.35901.3535
23852004.12.29 14:59modify6521.001.35901.35901.3540
23862004.12.29 15:01modify6521.001.35901.35891.3540
23872004.12.29 15:01sell6541.001.35801.35851.3530
23882004.12.29 15:01modify6521.001.35901.35881.3540
23892004.12.29 15:01modify6521.001.35901.35871.3540
23902004.12.29 15:01s/l6541.001.35851.35851.3530-50.001879.99
23912004.12.29 15:05modify6521.001.35901.35861.3540
23922004.12.29 15:05modify6521.001.35901.35851.3540
23932004.12.29 15:05modify6521.001.35901.35841.3540
23942004.12.29 15:05sell6551.001.35751.35801.3525
23952004.12.29 15:05modify6521.001.35901.35831.3540
23962004.12.29 15:05modify6521.001.35901.35821.3540
23972004.12.29 15:05modify6521.001.35901.35811.3540
23982004.12.29 15:05modify6531.001.35851.35811.3535
23992004.12.29 15:06modify6531.001.35851.35811.3535
24002004.12.29 15:08modify6521.001.35901.35801.3540
24012004.12.29 15:08modify6521.001.35901.35781.3540
24022004.12.29 15:08modify6521.001.35901.35771.3540
24032004.12.29 15:08modify6521.001.35901.35751.3540
24042004.12.29 15:08modify6531.001.35851.35761.3535
24052004.12.29 15:08modify6531.001.35851.35761.3535
24062004.12.29 15:09modify6531.001.35851.35751.3535
24072004.12.29 15:09modify6521.001.35901.35741.3540
24082004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35741.3540
24092004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35731.3540
24102004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35721.3540
24112004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35711.3540
24122004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35701.3540
24132004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35691.3540
24142004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35681.3540
24152004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35671.3540
24162004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35661.3540
24172004.12.29 15:10modify6521.001.35901.35651.3540
24182004.12.29 15:10modify6531.001.35851.35661.3535
24192004.12.29 15:10modify6551.001.35751.35671.3525
24202004.12.29 15:11modify6551.001.35751.35661.3525
24212004.12.29 15:11modify6521.001.35901.35651.3540
24222004.12.29 15:11modify6521.001.35901.35641.3540
24232004.12.29 15:11modify6521.001.35901.35631.3540
24242004.12.29 15:11modify6531.001.35851.35641.3535
24252004.12.29 15:11modify6551.001.35751.35651.3525
24262004.12.29 15:12s/l6521.001.35631.35631.3540270.002149.99
24272004.12.29 15:12s/l6531.001.35641.35641.3535210.002359.99
24282004.12.29 15:12s/l6551.001.35651.35651.3525100.002459.99
24292004.12.29 23:00buy stop6561.001.36121.36071.3662
24302004.12.29 23:00buy stop6571.001.36171.36121.3667
24312004.12.29 23:00buy stop6581.001.36221.36171.3672
24322004.12.29 23:00buy stop6591.001.36271.36221.3677
24332004.12.29 23:00buy stop6601.001.36321.36271.3682
24342004.12.30 00:16buy6561.001.36121.36071.3662
24352004.12.30 00:19s/l6561.001.36071.36071.3662-50.002409.99
24362004.12.30 04:25buy6571.001.36171.36121.3667
24372004.12.30 04:26s/l6571.001.36121.36121.3667-50.002359.99
24382004.12.30 05:02buy6581.001.36221.36171.3672
24392004.12.30 05:03buy6591.001.36271.36221.3677
24402004.12.30 05:05s/l6591.001.36221.36221.3677-50.002309.99
24412004.12.30 05:53modify6581.001.36221.36231.3672
24422004.12.30 05:53buy6601.001.36321.36271.3682
24432004.12.30 05:53modify6581.001.36221.36241.3672
24442004.12.30 05:55modify6581.001.36221.36241.3672
24452004.12.30 05:58s/l6601.001.36271.36271.3682-50.002259.99
24462004.12.30 06:10s/l6581.001.36241.36241.367220.002279.99
24472004.12.30 12:16sell stop6611.001.35881.35931.3538
24482004.12.30 12:16sell stop6621.001.35831.35881.3533
24492004.12.30 12:16sell stop6631.001.35781.35831.3528
24502004.12.30 12:16sell stop6641.001.35731.35781.3523
24512004.12.30 12:16sell stop6651.001.35681.35731.3518
24522004.12.30 14:32sell6611.001.35881.35931.3538
24532004.12.30 14:33sell6621.001.35831.35881.3533
24542004.12.30 14:35sell6631.001.35781.35831.3528
24552004.12.30 14:35modify6611.001.35881.35861.3538
24562004.12.30 14:35modify6611.001.35881.35851.3538
24572004.12.30 14:35modify6611.001.35881.35831.3538
24582004.12.30 14:35modify6611.001.35881.35821.3538
24592004.12.30 14:35sell6641.001.35731.35781.3523
24602004.12.30 14:35modify6611.001.35881.35811.3538
24612004.12.30 14:35modify6611.001.35881.35791.3538
24622004.12.30 14:35modify6621.001.35831.35801.3533
24632004.12.30 14:36s/l6641.001.35781.35781.3523-50.002229.99
24642004.12.30 14:36s/l6611.001.35791.35791.353890.002319.99
24652004.12.30 14:36s/l6621.001.35801.35801.353330.002349.99
24662004.12.30 14:36s/l6631.001.35831.35831.3528-50.002299.99
24672004.12.31 12:16expiration6651.001.35681.35731.3518
24682004.12.31 16:05sell stop6661.001.36111.36161.3561
24692004.12.31 16:05sell stop6671.001.36061.36111.3556
24702004.12.31 16:05sell stop6681.001.36011.36061.3551
24712004.12.31 16:05sell stop6691.001.35961.36011.3546
24722004.12.31 16:05sell stop6701.001.35911.35961.3541
24732004.12.31 16:15sell6661.001.36111.36161.3561
24742004.12.31 16:22sell6671.001.36061.36111.3556
24752004.12.31 16:25s/l6671.001.36111.36111.3556-50.002249.99
24762004.12.31 16:31modify6661.001.36111.36101.3561
24772004.12.31 16:33modify6661.001.36111.36101.3561
24782004.12.31 16:33sell6681.001.36011.36061.3551
24792004.12.31 16:33modify6661.001.36111.36081.3561
24802004.12.31 16:33modify6661.001.36111.36071.3561
24812004.12.31 16:40s/l6661.001.36071.36071.356140.002289.99
24822004.12.31 16:40s/l6681.001.36061.36061.3551-50.002239.99
24832004.12.31 16:58sell6691.001.35961.36011.3546
24842004.12.31 16:59sell6701.001.35911.35961.3541
24852004.12.31 16:59modify6691.001.35961.35951.3546
24862004.12.31 16:59modify6691.001.35961.35931.3546
24872004.12.31 16:59modify6691.001.35961.35921.3546
24882004.12.31 17:00s/l6691.001.35921.35921.354640.002279.99
24892004.12.31 17:00s/l6701.001.35961.35961.3541-50.002229.99
24902005.01.07 10:00buy stop6711.001.32091.32041.3259
24912005.01.07 10:00buy stop6721.001.32141.32091.3264
24922005.01.07 10:00buy stop6731.001.32191.32141.3269
24932005.01.07 10:00buy stop6741.001.32241.32191.3274
24942005.01.07 10:00buy stop6751.001.32291.32241.3279
24952005.01.07 10:01buy6711.001.32091.32041.3259
24962005.01.07 10:02buy6721.001.32141.32091.3264
24972005.01.07 10:02s/l6721.001.32091.32091.3264-49.992180.00
24982005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32101.3259
24992005.01.07 10:05buy6731.001.32191.32141.3269
25002005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32111.3259
25012005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32121.3259
25022005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32131.3259
25032005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32141.3259
25042005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32151.3259
25052005.01.07 10:05buy6741.001.32241.32191.3274
25062005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32161.3259
25072005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32171.3259
25082005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32181.3259
25092005.01.07 10:05modify6711.001.32091.32191.3259
25102005.01.07 10:06modify6711.001.32091.32191.3259
25112005.01.07 10:06modify6711.001.32091.32201.3259
25122005.01.07 10:06buy6751.001.32291.32241.3279
25132005.01.07 10:06modify6711.001.32091.32211.3259
25142005.01.07 10:06modify6711.001.32091.32221.3259
25152005.01.07 10:06modify6711.001.32091.32231.3259
25162005.01.07 10:07modify6711.001.32091.32241.3259
25172005.01.07 10:07modify6711.001.32091.32251.3259
25182005.01.07 10:07modify6731.001.32191.32241.3269
25192005.01.07 10:08s/l6711.001.32251.32251.3259160.002340.00
25202005.01.07 10:08s/l6731.001.32241.32241.326950.002390.00
25212005.01.07 10:08s/l6751.001.32241.32241.3279-49.992340.01
25222005.01.07 10:19s/l6741.001.32191.32191.3274-49.992290.02
25232005.01.07 10:19buy stop6761.001.32271.32221.3277
25242005.01.07 10:19buy stop6771.001.32321.32271.3282
25252005.01.07 10:19buy stop6781.001.32371.32321.3287
25262005.01.07 10:19buy stop6791.001.32421.32371.3292
25272005.01.07 10:19buy stop6801.001.32471.32421.3297
25282005.01.07 10:28buy6761.001.32271.32221.3277
25292005.01.07 10:29s/l6761.001.32221.32221.3277-50.002240.02
25302005.01.07 10:48buy6771.001.32321.32271.3282
25312005.01.07 10:48buy6781.001.32371.32321.3287
25322005.01.07 10:52s/l6781.001.32321.32321.3287-50.002190.02
25332005.01.07 10:53modify6771.001.32321.32321.3282
25342005.01.07 10:53modify6771.001.32321.32331.3282
25352005.01.07 10:53s/l6771.001.32331.32331.328210.002200.02
25362005.01.07 11:16buy6791.001.32421.32371.3292
25372005.01.07 11:17s/l6791.001.32371.32371.3292-50.002150.02
25382005.01.07 11:19buy6801.001.32471.32421.3297
25392005.01.07 11:25s/l6801.001.32421.32421.3297-50.002100.02
25402005.01.07 14:20sell stop6811.001.31801.31851.3130
25412005.01.07 14:20sell stop6821.001.31751.31801.3125
25422005.01.07 14:20sell stop6831.001.31701.31751.3120
25432005.01.07 14:20sell stop6841.001.31651.31701.3115
25442005.01.07 14:20sell stop6851.001.31601.31651.3110
25452005.01.07 14:29sell6811.001.31801.31851.3130
25462005.01.07 14:29sell6821.001.31751.31801.3125
25472005.01.07 14:29sell6831.001.31701.31751.3120
25482005.01.07 14:29modify6811.001.31801.31771.3130
25492005.01.07 14:29modify6811.001.31801.31741.3130
25502005.01.07 14:29sell6841.001.31651.31701.3115
25512005.01.07 14:29modify6811.001.31801.31721.3130
25522005.01.07 14:29modify6821.001.31751.31731.3125
25532005.01.07 14:29s/l6841.001.31701.31701.3115-50.002050.02
25542005.01.07 14:29s/l6811.001.31721.31721.313080.002130.02
25552005.01.07 14:29s/l6821.001.31731.31731.312520.002150.02
25562005.01.07 14:29s/l6831.001.31751.31751.3120-50.002100.02
25572005.01.07 16:07sell6851.001.31601.31651.3110
25582005.01.07 16:07modify6851.001.31601.31591.3110
25592005.01.07 16:07modify6851.001.31601.31571.3110
25602005.01.07 16:07modify6851.001.31601.31551.3110
25612005.01.07 16:07modify6851.001.31601.31531.3110
25622005.01.07 16:07modify6851.001.31601.31511.3110
25632005.01.07 16:08s/l6851.001.31511.31511.311090.002190.02
25642005.01.07 16:08sell stop6861.001.31431.31481.3093
25652005.01.07 16:08sell stop6871.001.31381.31431.3088
25662005.01.07 16:08sell stop6881.001.31331.31381.3083
25672005.01.07 16:08sell stop6891.001.31281.31331.3078
25682005.01.07 16:08sell stop6901.001.31231.31281.3073
25692005.01.07 16:20sell6861.001.31431.31481.3093
25702005.01.07 16:20sell6871.001.31381.31431.3088
25712005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31421.3093
25722005.01.07 16:21sell6881.001.31331.31381.3083
25732005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31411.3093
25742005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31401.3093
25752005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31391.3093
25762005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31371.3093
25772005.01.07 16:21sell6891.001.31281.31331.3078
25782005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31361.3093
25792005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31341.3093
25802005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31331.3093
25812005.01.07 16:21sell6901.001.31231.31281.3073
25822005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31311.3093
25832005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31301.3093
25842005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31291.3093
25852005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31271.3093
25862005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31261.3093
25872005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31241.3093
25882005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31231.3093
25892005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31211.3093
25902005.01.07 16:21modify6861.001.31431.31201.3093
25912005.01.07 16:21modify6871.001.31381.31211.3088
25922005.01.07 16:21modify6881.001.31331.31221.3083
25932005.01.07 16:21modify6891.001.31281.31231.3078
25942005.01.07 16:21s/l6861.001.31201.31201.3093230.002420.02
25952005.01.07 16:22s/l6871.001.31211.31211.3088170.002590.02
25962005.01.07 16:22s/l6881.001.31221.31221.3083110.002700.02
25972005.01.07 16:22modify6891.001.31281.31221.3078
25982005.01.07 16:22modify6891.001.31281.31211.3078
25992005.01.07 16:22modify6891.001.31281.31201.3078
26002005.01.07 16:22modify6891.001.31281.31191.3078
26012005.01.07 16:22modify6891.001.31281.31181.3078
26022005.01.07 16:22modify6901.001.31231.31191.3073
26032005.01.07 16:23s/l6891.001.31181.31181.3078100.002800.02
26042005.01.07 16:23s/l6901.001.31191.31191.307340.002840.02
26052005.01.07 16:23sell stop6911.001.31111.31161.3061
26062005.01.07 16:23sell stop6921.001.31061.31111.3056
26072005.01.07 16:23sell stop6931.001.31011.31061.3051
26082005.01.07 16:23sell stop6941.001.30961.31011.3046
26092005.01.07 16:23sell stop6951.001.30911.30961.3041
26102005.01.07 16:24sell6911.001.31111.31161.3061
26112005.01.07 16:24sell6921.001.31061.31111.3056
26122005.01.07 16:24modify6911.001.31111.31101.3061
26132005.01.07 16:24sell6931.001.31011.31061.3051
26142005.01.07 16:24modify6911.001.31111.31091.3061
26152005.01.07 16:24modify6911.001.31111.31071.3061
26162005.01.07 16:24modify6911.001.31111.31051.3061
26172005.01.07 16:24sell6941.001.30961.31011.3046
26182005.01.07 16:24modify6911.001.31111.31041.3061
26192005.01.07 16:24modify6911.001.31111.31021.3061
26202005.01.07 16:24modify6921.001.31061.31031.3056
26212005.01.07 16:24s/l6941.001.31011.31011.3046-50.002790.02
26222005.01.07 16:24s/l6911.001.31021.31021.306190.002880.02
26232005.01.07 16:25s/l6921.001.31031.31031.305630.002910.02
26242005.01.07 16:25s/l6931.001.31061.31061.3051-50.002860.02
26252005.01.07 16:25sell6951.001.30911.30961.3041
26262005.01.07 16:26modify6951.001.30911.30901.3041
26272005.01.07 16:26modify6951.001.30911.30891.3041
26282005.01.07 16:26modify6951.001.30911.30881.3041
26292005.01.07 16:27modify6951.001.30911.30871.3041
26302005.01.07 16:27modify6951.001.30911.30861.3041
26312005.01.07 16:27modify6951.001.30911.30851.3041
26322005.01.07 16:27modify6951.001.30911.30841.3041
26332005.01.07 16:27modify6951.001.30911.30831.3041
26342005.01.07 16:27s/l6951.001.30831.30831.304180.002940.02
26352005.01.07 16:27sell stop6961.001.30761.30811.3026
26362005.01.07 16:27sell stop6971.001.30711.30761.3021
26372005.01.07 16:27sell stop6981.001.30661.30711.3016
26382005.01.07 16:27sell stop6991.001.30611.30661.3011
26392005.01.07 16:27sell stop7001.001.30561.30611.3006
26402005.01.07 16:37sell6961.001.30761.30811.3026
26412005.01.07 16:38sell6971.001.30711.30761.3021
26422005.01.07 16:39s/l6971.001.30761.30761.3021-50.002890.02
26432005.01.07 16:40modify6961.001.30761.30761.3026
26442005.01.07 16:40modify6961.001.30761.30751.3026
26452005.01.07 16:40sell6981.001.30661.30711.3016
26462005.01.07 16:40modify6961.001.30761.30741.3026
26472005.01.07 16:40modify6961.001.30761.30731.3026
26482005.01.07 16:40modify6961.001.30761.30721.3026
26492005.01.07 16:40modify6961.001.30761.30711.3026
26502005.01.07 16:40modify6961.001.30761.30701.3026
26512005.01.07 16:40modify6961.001.30761.30691.3026
26522005.01.07 16:41sell6991.001.30611.30661.3011
26532005.01.07 16:41modify6961.001.30761.30691.3026
26542005.01.07 16:41modify6961.001.30761.30681.3026
26552005.01.07 16:41modify6961.001.30761.30671.3026
26562005.01.07 16:41modify6961.001.30761.30661.3026
26572005.01.07 16:41modify6961.001.30761.30651.3026
26582005.01.07 16:41modify6961.001.30761.30641.3026
26592005.01.07 16:41modify6981.001.30661.30651.3016
26602005.01.07 16:42s/l6961.001.30641.30641.3026120.003010.02
26612005.01.07 16:42s/l6981.001.30651.30651.301610.003020.02
26622005.01.07 16:42s/l6991.001.30661.30661.3011-50.002970.02
26632005.01.07 16:43sell7001.001.30561.30611.3006
26642005.01.07 16:44modify7001.001.30561.30561.3006
26652005.01.07 16:44s/l7001.001.30561.30561.30060.002970.02
26662005.01.07 16:44sell stop7011.001.30481.30531.2998
26672005.01.07 16:44sell stop7021.001.30431.30481.2993
26682005.01.07 16:44sell stop7031.001.30381.30431.2988
26692005.01.07 16:44sell stop7041.001.30331.30381.2983
26702005.01.07 16:44sell stop7051.001.30281.30331.2978
26712005.01.07 16:45sell7011.001.30481.30531.2998
26722005.01.07 16:45sell7021.001.30431.30481.2993
26732005.01.07 16:45s/l7021.001.30481.30481.2993-50.002920.02
26742005.01.07 16:45s/l7011.001.30531.30531.2998-50.002870.02
26752005.01.07 18:27sell7031.001.30381.30431.2988
26762005.01.07 18:27sell7041.001.30331.30381.2983
26772005.01.07 18:28modify7031.001.30381.30381.2988
26782005.01.07 18:28modify7031.001.30381.30371.2988
26792005.01.07 18:28modify7031.001.30381.30361.2988
26802005.01.07 18:28s/l7031.001.30361.30361.298819.992890.01
26812005.01.07 18:34sell7051.001.30281.30331.2978
26822005.01.07 18:34s/l7051.001.30331.30331.2978-50.002840.01
26832005.01.07 18:36s/l7041.001.30381.30381.2983-50.002790.01
26842005.01.10 13:04buy stop7061.001.31161.31111.3166
26852005.01.10 13:04buy stop7071.001.31211.31161.3171
26862005.01.10 13:04buy stop7081.001.31261.31211.3176
26872005.01.10 13:04buy stop7091.001.31311.31261.3181
26882005.01.10 13:04buy stop7101.001.31361.31311.3186
26892005.01.10 14:55buy7061.001.31161.31111.3166
26902005.01.10 14:56buy7071.001.31211.31161.3171
26912005.01.10 14:58s/l7071.001.31161.31161.3171-50.002740.01
26922005.01.10 14:59s/l7061.001.31111.31111.3166-50.002690.01
26932005.01.11 01:30buy7081.001.31261.31211.3176
26942005.01.11 01:30s/l7081.001.31211.31211.3176-50.002640.01
26952005.01.11 03:13buy7091.001.31311.31261.3181
26962005.01.11 03:16s/l7091.001.31261.31261.3181-50.002590.01
26972005.01.11 05:54buy7101.001.31361.31311.3186
26982005.01.11 06:00s/l7101.001.31311.31311.3186-50.002540.01
26992005.01.11 20:41sell stop7111.001.31111.31161.3061
27002005.01.11 20:41sell stop7121.001.31061.31111.3056
27012005.01.11 20:41sell stop7131.001.31011.31061.3051
27022005.01.11 20:41sell stop7141.001.30961.31011.3046
27032005.01.11 20:41sell stop7151.001.30911.30961.3041
27042005.01.11 21:02sell7111.001.31111.31161.3061
27052005.01.11 21:03sell7121.001.31061.31111.3056
27062005.01.11 21:04s/l7121.001.31111.31111.3056-50.002490.01
27072005.01.11 23:05modify7111.001.31111.31101.3061
27082005.01.11 23:05sell7131.001.31011.31061.3051
27092005.01.11 23:05modify7111.001.31111.31091.3061
27102005.01.11 23:06modify7111.001.31111.31091.3061
27112005.01.11 23:07modify7111.001.31111.31081.3061
27122005.01.11 23:09modify7111.001.31111.31071.3061
27132005.01.11 23:12s/l7131.001.31061.31061.3051-50.002440.01
27142005.01.11 23:13s/l7111.001.31071.31071.306140.002480.01
27152005.01.12 09:25sell7141.001.30961.31011.3046
27162005.01.12 09:28s/l7141.001.31011.31011.3046-50.002430.01
27172005.01.12 09:29sell7151.001.30911.30961.3041
27182005.01.12 09:54modify7151.001.30911.30901.3041
27192005.01.12 09:59s/l7151.001.30901.30901.304110.002440.01
27202005.01.12 13:00buy stop7161.001.31311.31261.3181
27212005.01.12 13:00buy stop7171.001.31361.31311.3186
27222005.01.12 13:00buy stop7181.001.31411.31361.3191
27232005.01.12 13:00buy stop7191.001.31461.31411.3196
27242005.01.12 13:00buy stop7201.001.31511.31461.3201
27252005.01.12 13:00buy7161.001.31311.31261.3181
27262005.01.12 13:01s/l7161.001.31261.31261.3181-50.002390.01
27272005.01.12 13:05buy7171.001.31361.31311.3186
27282005.01.12 13:05buy7181.001.31411.31361.3191
27292005.01.12 13:06modify7171.001.31361.31371.3186
27302005.01.12 13:06s/l7171.001.31371.31371.318610.002400.01
27312005.01.12 13:06s/l7181.001.31361.31361.3191-50.002350.01
27322005.01.12 13:51buy7191.001.31461.31411.3196
27332005.01.12 13:51buy7201.001.31511.31461.3201
27342005.01.12 13:51modify7191.001.31461.31481.3196
27352005.01.12 13:52modify7191.001.31461.31481.3196
27362005.01.12 13:53modify7191.001.31461.31491.3196
27372005.01.12 13:54s/l7191.001.31491.31491.319630.002380.01
27382005.01.12 13:57s/l7201.001.31461.31461.3201-50.002330.01
27392005.01.12 13:57buy stop7211.001.31541.31491.3204
27402005.01.12 13:57buy stop7221.001.31591.31541.3209
27412005.01.12 13:57buy stop7231.001.31641.31591.3214
27422005.01.12 13:57buy stop7241.001.31691.31641.3219
27432005.01.12 13:57buy stop7251.001.31741.31691.3224
27442005.01.12 13:59buy7211.001.31541.31491.3204
27452005.01.12 14:02s/l7211.001.31491.31491.3204-50.002280.01
27462005.01.12 14:30buy7221.001.31591.31541.3209
27472005.01.12 14:30buy7231.001.31641.31591.3214
27482005.01.12 14:30buy7241.001.31691.31641.3219
27492005.01.12 14:30modify7221.001.31591.31631.3209
27502005.01.12 14:30buy7251.001.31741.31691.3224
27512005.01.12 14:30modify7221.001.31591.31701.3209
27522005.01.12 14:30modify7221.001.31591.31781.3209
27532005.01.12 14:30modify7221.001.31591.31851.3209
27542005.01.12 14:30modify7231.001.31641.31841.3214
27552005.01.12 14:30modify7241.001.31691.31831.3219
27562005.01.12 14:30modify7251.001.31741.31831.3224
27572005.01.12 14:31modify7251.001.31741.31831.3224
27582005.01.12 14:31modify7231.001.31641.31851.3214
27592005.01.12 14:31modify7221.001.31591.31881.3209
27602005.01.12 14:31modify7221.001.31591.31901.3209
27612005.01.12 14:31modify7221.001.31591.31921.3209
27622005.01.12 14:31modify7221.001.31591.31941.3209
27632005.01.12 14:31modify7221.001.31591.31971.3209
27642005.01.12 14:31modify7221.001.31591.31991.3209
27652005.01.12 14:31modify7221.001.31591.32011.3209
27662005.01.12 14:31modify7231.001.31641.32001.3214
27672005.01.12 14:31modify7241.001.31691.31991.3219
27682005.01.12 14:31modify7251.001.31741.31981.3224
27692005.01.12 14:32modify7251.001.31741.31991.3224
27702005.01.12 14:32modify7221.001.31591.32011.3209
27712005.01.12 14:32modify7221.001.31591.32021.3209
27722005.01.12 14:32modify7221.001.31591.32031.3209
27732005.01.12 14:32t/p7221.001.32091.32031.3209500.002780.01
27742005.01.12 14:32modify7231.001.31641.32051.3214
27752005.01.12 14:32modify7231.001.31641.32061.3214
27762005.01.12 14:32modify7231.001.31641.32071.3214
27772005.01.12 14:33t/p7231.001.32141.32071.3214500.003280.01
27782005.01.12 14:33modify7241.001.31691.32091.3219
27792005.01.12 14:33modify7241.001.31691.32101.3219
27802005.01.12 14:33modify7241.001.31691.32111.3219
27812005.01.12 14:33modify7241.001.31691.32121.3219
27822005.01.12 14:33t/p7241.001.32191.32121.3219500.003780.01
27832005.01.12 14:33modify7251.001.31741.32141.3224
27842005.01.12 14:33modify7251.001.31741.32161.3224
27852005.01.12 14:33modify7251.001.31741.32181.3224
27862005.01.12 14:33t/p7251.001.32241.32181.3224500.004280.01
27872005.01.13 14:25sell stop7261.001.32131.32181.3163
27882005.01.13 14:25sell stop7271.001.32081.32131.3158
27892005.01.13 14:25sell stop7281.001.32031.32081.3153
27902005.01.13 14:25sell stop7291.001.31981.32031.3148
27912005.01.13 14:25sell stop7301.001.31931.31981.3143
27922005.01.13 15:17sell7261.001.32131.32181.3163
27932005.01.13 15:17sell7271.001.32081.32131.3158
27942005.01.13 15:18s/l7271.001.32131.32131.3158-50.004230.01
27952005.01.13 15:19s/l7261.001.32181.32181.3163-50.004180.01
27962005.01.13 15:27sell7281.001.32031.32081.3153
27972005.01.13 15:30s/l7281.001.32081.32081.3153-50.004130.01
27982005.01.13 15:35sell7291.001.31981.32031.3148
27992005.01.13 15:36s/l7291.001.32031.32031.3148-50.004080.01
28002005.01.13 17:34sell7301.001.31931.31981.3143
28012005.01.13 17:35s/l7301.001.31981.31981.3143-50.004030.01
28022005.01.17 09:07buy stop7311.001.31301.31251.3180
28032005.01.17 09:07buy stop7321.001.31351.31301.3185
28042005.01.17 09:07buy stop7331.001.31401.31351.3190
28052005.01.17 09:07buy stop7341.001.31451.31401.3195
28062005.01.17 09:07buy stop7351.001.31501.31451.3200
28072005.01.18 09:07expiration7311.001.31301.31251.3180
28082005.01.18 09:07expiration7321.001.31351.31301.3185
28092005.01.18 09:07expiration7331.001.31401.31351.3190
28102005.01.18 09:07expiration7341.001.31451.31401.3195
28112005.01.18 09:07expiration7351.001.31501.31451.3200
28122005.01.18 14:00buy stop7361.001.30701.30651.3120
28132005.01.18 14:00buy stop7371.001.30751.30701.3125
28142005.01.18 14:00buy stop7381.001.30801.30751.3130
28152005.01.18 14:00buy stop7391.001.30851.30801.3135
28162005.01.18 14:00buy stop7401.001.30901.30851.3140
28172005.01.18 14:18buy7361.001.30701.30651.3120
28182005.01.18 14:18s/l7361.001.30651.30651.3120-50.013980.00
28192005.01.18 14:30buy7371.001.30751.30701.3125
28202005.01.18 14:30s/l7371.001.30701.30701.3125-50.013929.99
28212005.01.19 09:37buy7381.001.30801.30751.3130
28222005.01.19 09:38buy7391.001.30851.30801.3135
28232005.01.19 09:38modify7381.001.30801.30811.3130
28242005.01.19 09:38buy7401.001.30901.30851.3140
28252005.01.19 09:38modify7381.001.30801.30821.3130
28262005.01.19 09:38modify7381.001.30801.30831.3130
28272005.01.19 09:39s/l7401.001.30851.30851.3140-50.013879.98
28282005.01.19 09:39modify7381.001.30801.30831.3130
28292005.01.19 09:39modify7381.001.30801.30841.3130
28302005.01.19 09:39modify7381.001.30801.30851.3130
28312005.01.19 09:40modify7381.001.30801.30851.3130
28322005.01.19 09:40modify7381.001.30801.30871.3130
28332005.01.19 09:40modify7381.001.30801.30881.3130
28342005.01.19 09:40modify7391.001.30851.30871.3135
28352005.01.19 09:40s/l7381.001.30881.30881.313080.003959.98
28362005.01.19 09:41s/l7391.001.30871.30871.313520.003979.98
28372005.01.19 09:41buy stop7411.001.30951.30901.3145
28382005.01.19 09:41buy stop7421.001.31001.30951.3150
28392005.01.19 09:41buy stop7431.001.31051.31001.3155
28402005.01.19 09:41buy stop7441.001.31101.31051.3160
28412005.01.19 09:41buy stop7451.001.31151.31101.3165
28422005.01.19 09:45buy7411.001.30951.30901.3145
28432005.01.19 09:46buy7421.001.31001.30951.3150
28442005.01.19 09:46s/l7421.001.30951.30951.3150-50.003929.98
28452005.01.19 09:50s/l7411.001.30901.30901.3145-50.003879.98
28462005.01.19 10:02buy7431.001.31051.31001.3155
28472005.01.19 10:02s/l7431.001.31001.31001.3155-50.003829.98
28482005.01.19 14:42buy7441.001.31101.31051.3160
28492005.01.19 14:42s/l7441.001.31051.31051.3160-50.003779.98
28502005.01.19 14:47buy7451.001.31151.31101.3165
28512005.01.19 14:49s/l7451.001.31101.31101.3165-50.003729.98
28522005.01.19 17:00sell stop7461.001.30241.30291.2974
28532005.01.19 17:00sell stop7471.001.30191.30241.2969
28542005.01.19 17:00sell stop7481.001.30141.30191.2964
28552005.01.19 17:00sell stop7491.001.30091.30141.2959
28562005.01.19 17:00sell stop7501.001.30041.30091.2954
28572005.01.19 17:05sell7461.001.30241.30291.2974
28582005.01.19 17:11sell7471.001.30191.30241.2969
28592005.01.19 17:14s/l7471.001.30241.30241.2969-50.013679.97
28602005.01.19 17:24s/l7461.001.30291.30291.2974-50.013629.96
28612005.01.19 18:06sell7481.001.30141.30191.2964
28622005.01.19 18:16sell7491.001.30091.30141.2959
28632005.01.19 18:24modify7481.001.30141.30131.2964
28642005.01.19 18:25sell7501.001.30041.30091.2954
28652005.01.19 18:25modify7481.001.30141.30121.2964
28662005.01.19 18:25modify7481.001.30141.30111.2964
28672005.01.19 18:25s/l7501.001.30091.30091.2954-50.013579.95
28682005.01.19 18:30modify7481.001.30141.30101.2964
28692005.01.19 18:30modify7481.001.30141.30091.2964
28702005.01.19 18:30modify7481.001.30141.30081.2964
28712005.01.19 18:30modify7481.001.30141.30071.2964
28722005.01.19 18:30modify7481.001.30141.30061.2964
28732005.01.19 18:30modify7491.001.30091.30071.2959
28742005.01.19 18:31modify7481.001.30141.30061.2964
28752005.01.19 18:31modify7481.001.30141.30051.2964
28762005.01.19 18:31modify7481.001.30141.30041.2964
28772005.01.19 18:31modify7491.001.30091.30051.2959
28782005.01.19 18:36s/l7481.001.30041.30041.2964100.003679.95
28792005.01.19 18:36s/l7491.001.30051.30051.295940.003719.95
28802005.01.21 08:58buy stop7511.001.29931.29881.3043
28812005.01.21 08:58buy stop7521.001.29981.29931.3048
28822005.01.21 08:58buy stop7531.001.30031.29981.3053
28832005.01.21 08:58buy stop7541.001.30081.30031.3058
28842005.01.21 08:58buy stop7551.001.30131.30081.3063
28852005.01.21 09:56buy7511.001.29931.29881.3043
28862005.01.21 09:57s/l7511.001.29881.29881.3043-50.003669.95
28872005.01.21 10:05buy7521.001.29981.29931.3048
28882005.01.21 10:06buy7531.001.30031.29981.3053
28892005.01.21 10:07modify7521.001.29981.29991.3048
28902005.01.21 10:08s/l7521.001.29991.29991.304810.003679.95
28912005.01.21 10:08s/l7531.001.29981.29981.3053-50.003629.95
28922005.01.21 11:01buy7541.001.30081.30031.3058
28932005.01.21 11:01s/l7541.001.30031.30031.3058-50.003579.95
28942005.01.21 16:06buy7551.001.30131.30081.3063
28952005.01.21 16:06s/l7551.001.30081.30081.3063-50.003529.95
28962005.01.24 17:33sell stop7561.001.30201.30251.2970
28972005.01.24 17:33sell stop7571.001.30151.30201.2965
28982005.01.24 17:33sell stop7581.001.30101.30151.2960
28992005.01.24 17:33sell stop7591.001.30051.30101.2955
29002005.01.24 17:33sell stop7601.001.30001.30051.2950
29012005.01.25 02:44sell7561.001.30201.30251.2970
29022005.01.25 02:44sell7571.001.30151.30201.2965
29032005.01.25 02:44s/l7571.001.30201.30201.2965-50.003479.95
29042005.01.25 02:46modify7561.001.30201.30201.2970
29052005.01.25 02:46modify7561.001.30201.30191.2970
29062005.01.25 02:48sell7581.001.30101.30151.2960
29072005.01.25 02:48modify7561.001.30201.30181.2970
29082005.01.25 02:48s/l7581.001.30151.30151.2960-50.003429.95
29092005.01.25 02:48s/l7561.001.30181.30181.297020.003449.95
29102005.01.25 02:58sell7591.001.30051.30101.2955
29112005.01.25 03:02s/l7591.001.30101.30101.2955-50.003399.95
29122005.01.25 16:07sell7601.001.30001.30051.2950
29132005.01.25 16:08s/l7601.001.30051.30051.2950-50.003349.95
29142005.01.26 10:33buy stop7611.001.30171.30121.3067
29152005.01.26 10:33buy stop7621.001.30221.30171.3072
29162005.01.26 10:33buy stop7631.001.30271.30221.3077
29172005.01.26 10:33buy stop7641.001.30321.30271.3082
29182005.01.26 10:33buy stop7651.001.30371.30321.3087
29192005.01.26 11:02buy7611.001.30171.30121.3067
29202005.01.26 11:02s/l7611.001.30121.30121.3067-50.003299.95
29212005.01.26 11:06buy7621.001.30221.30171.3072
29222005.01.26 11:07s/l7621.001.30171.30171.3072-50.003249.95
29232005.01.26 14:35buy7631.001.30271.30221.3077
29242005.01.26 14:37buy7641.001.30321.30271.3082
29252005.01.26 14:37s/l7641.001.30271.30271.3082-50.003199.95
29262005.01.26 14:45modify7631.001.30271.30281.3077
29272005.01.26 14:45modify7631.001.30271.30291.3077
29282005.01.26 14:45buy7651.001.30371.30321.3087
29292005.01.26 14:45modify7631.001.30271.30301.3077
29302005.01.26 14:46s/l7651.001.30321.30321.3087-50.003149.95
29312005.01.26 14:46s/l7631.001.30301.30301.307729.993179.94
29322005.01.27 12:00sell stop7661.001.30371.30421.2987
29332005.01.27 12:00sell stop7671.001.30321.30371.2982
29342005.01.27 12:00sell stop7681.001.30271.30321.2977
29352005.01.27 12:00sell stop7691.001.30221.30271.2972
29362005.01.27 12:00sell stop7701.001.30171.30221.2967
29372005.01.27 13:13sell7661.001.30371.30421.2987
29382005.01.27 13:18sell7671.001.30321.30371.2982
29392005.01.27 13:22modify7661.001.30371.30361.2987
29402005.01.27 13:22sell7681.001.30271.30321.2977
29412005.01.27 13:22modify7661.001.30371.30351.2987
29422005.01.27 13:22modify7661.001.30371.30331.2987
29432005.01.27 13:22modify7661.001.30371.30321.2987
29442005.01.27 13:24modify7661.001.30371.30311.2987
29452005.01.27 13:25sell7691.001.30221.30271.2972
29462005.01.27 13:25modify7661.001.30371.30301.2987
29472005.01.27 13:25modify7661.001.30371.30291.2987
29482005.01.27 13:25modify7671.001.30321.30311.2982
29492005.01.27 13:25s/l7691.001.30271.30271.2972-50.013129.93
29502005.01.27 13:26s/l7661.001.30291.30291.298780.003209.93
29512005.01.27 13:26s/l7671.001.30311.30311.298210.003219.93
29522005.01.27 13:31s/l7681.001.30321.30321.2977-50.013169.92
29532005.01.27 14:56sell7701.001.30171.30221.2967
29542005.01.27 14:56s/l7701.001.30221.30221.2967-50.013119.91
29552005.01.27 23:21buy stop7711.001.30661.30611.3116
29562005.01.27 23:21buy stop7721.001.30711.30661.3121
29572005.01.27 23:21buy stop7731.001.30761.30711.3126
29582005.01.27 23:21buy stop7741.001.30811.30761.3131
29592005.01.27 23:21buy stop7751.001.30861.30811.3136
29602005.01.27 23:21buy7711.001.30661.30611.3116
29612005.01.27 23:23s/l7711.001.30611.30611.3116-50.003069.91
29622005.01.27 23:24buy7721.001.30711.30661.3121
29632005.01.27 23:25s/l7721.001.30661.30661.3121-50.003019.91
29642005.01.28 14:51buy7731.001.30761.30711.3126
29652005.01.28 14:52s/l7731.001.30711.30711.3126-50.002969.91
29662005.01.31 00:00expiration7741.001.30811.30761.3131
29672005.01.31 00:00expiration7751.001.30861.30811.3136
29682005.01.31 00:00sell stop7761.001.30061.30111.2956
29692005.01.31 00:00sell stop7771.001.30011.30061.2951
29702005.01.31 00:00sell stop7781.001.29961.30011.2946
29712005.01.31 00:00sell stop7791.001.29911.29961.2941
29722005.01.31 00:00sell stop7801.001.29861.29911.2936
29732005.01.31 09:52sell7761.001.30061.30111.2956
29742005.01.31 09:59sell7771.001.30011.30061.2951
29752005.01.31 10:01s/l7771.001.30061.30061.2951-50.002919.91
29762005.01.31 10:06s/l7761.001.30111.30111.2956-50.002869.91
29772005.01.31 10:21sell7781.001.29961.30011.2946
29782005.01.31 10:34sell7791.001.29911.29961.2941
29792005.01.31 10:37s/l7791.001.29961.29961.2941-50.002819.91
29802005.01.31 10:39modify7781.001.29961.29961.2946
29812005.01.31 10:39modify7781.001.29961.29951.2946
29822005.01.31 10:40sell7801.001.29861.29911.2936
29832005.01.31 10:40modify7781.001.29961.29941.2946
29842005.01.31 10:40modify7781.001.29961.29931.2946
29852005.01.31 10:40s/l7801.001.29911.29911.2936-50.002769.91
29862005.01.31 10:41s/l7781.001.29931.29931.294630.002799.91
29872005.01.31 13:36buy stop7811.001.30481.30431.3098
29882005.01.31 13:36buy stop7821.001.30531.30481.3103
29892005.01.31 13:36buy stop7831.001.30581.30531.3108
29902005.01.31 13:36buy stop7841.001.30631.30581.3113
29912005.01.31 13:36buy stop7851.001.30681.30631.3118
29922005.01.31 13:37buy7811.001.30481.30431.3098
29932005.01.31 13:37s/l7811.001.30431.30431.3098-50.002749.91
29942005.01.31 17:08buy7821.001.30531.30481.3103
29952005.01.31 17:08buy7831.001.30581.30531.3108
29962005.01.31 17:09s/l7831.001.30531.30531.3108-50.002699.91
29972005.01.31 17:09s/l7821.001.30481.30481.3103-50.002649.91
29982005.02.01 06:52buy7841.001.30631.30581.3113
29992005.02.01 06:55s/l7841.001.30581.30581.3113-50.002599.91
30002005.02.01 13:36expiration7851.001.30681.30631.3118
30012005.02.01 19:38buy stop7861.001.30531.30481.3103
30022005.02.01 19:38buy stop7871.001.30581.30531.3108
30032005.02.01 19:38buy stop7881.001.30631.30581.3113
30042005.02.01 19:38buy stop7891.001.30681.30631.3118
30052005.02.01 19:38buy stop7901.001.30731.30681.3123
30062005.02.01 20:57buy7861.001.30531.30481.3103
30072005.02.01 21:03s/l7861.001.30481.30481.3103-50.002549.91
30082005.02.02 01:44buy7871.001.30581.30531.3108
30092005.02.02 01:48buy7881.001.30631.30581.3113
30102005.02.02 01:50modify7871.001.30581.30591.3108
30112005.02.02 01:50buy7891.001.30681.30631.3118
30122005.02.02 01:50modify7871.001.30581.30601.3108
30132005.02.02 01:51s/l7891.001.30631.30631.3118-50.002499.91
30142005.02.02 01:53s/l7871.001.30601.30601.310820.002519.91
30152005.02.02 01:58s/l7881.001.30581.30581.3113-50.002469.91
30162005.02.02 03:08buy7901.001.30731.30681.3123
30172005.02.02 03:20modify7901.001.30731.30731.3123
30182005.02.02 03:20modify7901.001.30731.30751.3123
30192005.02.02 03:20modify7901.001.30731.30761.3123
30202005.02.02 03:20modify7901.001.30731.30781.3123
30212005.02.02 03:20modify7901.001.30731.30791.3123
30222005.02.02 03:20s/l7901.001.30791.30791.312360.002529.91
30232005.02.02 16:00sell stop7911.001.30441.30491.2994
30242005.02.02 16:00sell stop7921.001.30391.30441.2989
30252005.02.02 16:00sell stop7931.001.30341.30391.2984
30262005.02.02 16:00sell stop7941.001.30291.30341.2979
30272005.02.02 16:00sell stop7951.001.30241.30291.2974
30282005.02.02 16:08sell7911.001.30441.30491.2994
30292005.02.02 16:25s/l7911.001.30491.30491.2994-50.012479.90
30302005.02.02 16:35sell7921.001.30391.30441.2989
30312005.02.02 16:35sell7931.001.30341.30391.2984
30322005.02.02 16:36modify7921.001.30391.30391.2989
30332005.02.02 16:36modify7921.001.30391.30381.2989
30342005.02.02 16:37s/l7921.001.30381.30381.298910.002489.90
30352005.02.02 16:43sell7941.001.30291.30341.2979
30362005.02.02 16:52s/l7941.001.30341.30341.2979-50.012439.89
30372005.02.02 17:09modify7931.001.30341.30331.2984
30382005.02.02 17:10sell7951.001.30241.30291.2974
30392005.02.02 17:10modify7931.001.30341.30321.2984
30402005.02.02 17:10modify7931.001.30341.30311.2984
30412005.02.02 17:10modify7931.001.30341.30301.2984
30422005.02.02 17:10modify7931.001.30341.30291.2984
30432005.02.02 17:21modify7931.001.30341.30281.2984
30442005.02.02 17:21modify7931.001.30341.30271.2984
30452005.02.02 17:21modify7931.001.30341.30261.2984
30462005.02.02 17:21modify7931.001.30341.30251.2984
30472005.02.02 17:21modify7931.001.30341.30241.2984
30482005.02.02 17:21modify7931.001.30341.30231.2984
30492005.02.02 17:21modify7931.001.30341.30221.2984
30502005.02.02 17:21modify7931.001.30341.30211.2984
30512005.02.02 17:21modify7951.001.30241.30221.2974
30522005.02.02 17:22modify7931.001.30341.30211.2984
30532005.02.02 17:22modify7931.001.30341.30201.2984
30542005.02.02 17:22modify7951.001.30241.30211.2974
30552005.02.02 17:23s/l7931.001.30201.30201.2984140.002579.89
30562005.02.02 17:23s/l7951.001.30211.30211.297430.002609.89
30572005.02.04 14:30buy stop7961.001.30031.29981.3053
30582005.02.04 14:30buy stop7971.001.30081.30031.3058
30592005.02.04 14:30buy stop7981.001.30131.30081.3063
30602005.02.04 14:30buy stop7991.001.30181.30131.3068
30612005.02.04 14:30buy stop8001.001.30231.30181.3073
30622005.02.04 14:30buy7961.001.30031.29981.3053
30632005.02.04 14:30buy7971.001.30081.30031.3058
30642005.02.04 14:30buy7981.001.30131.30081.3063
30652005.02.04 14:30buy7991.001.30181.30131.3068
30662005.02.04 14:30modify7961.001.30031.30101.3053
30672005.02.04 14:30buy8001.001.30231.30181.3073
30682005.02.04 14:30modify7961.001.30031.30171.3053
30692005.02.04 14:30modify7961.001.30031.30241.3053
30702005.02.04 14:30modify7961.001.30031.30301.3053
30712005.02.04 14:30modify7961.001.30031.30351.3053
30722005.02.04 14:30modify7971.001.30081.30331.3058
30732005.02.04 14:30s/l7961.001.30351.30351.3053320.002929.89
30742005.02.04 14:30modify7981.001.30131.30301.3063
30752005.02.04 14:30s/l7971.001.30331.30331.3058250.003179.89
30762005.02.04 14:30modify7991.001.30181.30281.3068
30772005.02.04 14:30modify8001.001.30231.30261.3073
30782005.02.04 14:30s/l7981.001.30301.30301.3063170.003349.89
30792005.02.04 14:30s/l7991.001.30281.30281.3068100.003449.89
30802005.02.04 14:30s/l8001.001.30261.30261.307330.003479.89
30812005.02.04 14:30buy stop8011.001.30321.30271.3082
30822005.02.04 14:30buy stop8021.001.30371.30321.3087
30832005.02.04 14:30buy stop8031.001.30421.30371.3092
30842005.02.04 14:30buy stop8041.001.30471.30421.3097
30852005.02.04 14:30buy stop8051.001.30521.30471.3102
30862005.02.04 14:33buy8011.001.30321.30271.3082
30872005.02.04 14:33buy8021.001.30371.30321.3087
30882005.02.04 14:34s/l8021.001.30321.30321.3087-50.003429.89
30892005.02.04 14:34s/l8011.001.30271.30271.3082-50.003379.89
30902005.02.07 00:00expiration8031.001.30421.30371.3092
30912005.02.07 00:00expiration8041.001.30471.30421.3097
30922005.02.07 00:00expiration8051.001.30521.30471.3102
30932005.02.08 18:04buy stop8061.001.27951.27901.2845
30942005.02.08 18:04buy stop8071.001.28001.27951.2850
30952005.02.08 18:04buy stop8081.001.28051.28001.2855
30962005.02.08 18:04buy stop8091.001.28101.28051.2860
30972005.02.08 18:04buy stop8101.001.28151.28101.2865
30982005.02.09 08:40buy8061.001.27951.27901.2845
30992005.02.09 08:41s/l8061.001.27901.27901.2845-50.003329.89
31002005.02.09 12:50buy8071.001.28001.27951.2850
31012005.02.09 12:50buy8081.001.28051.28001.2855
31022005.02.09 12:51s/l8081.001.28001.28001.2855-50.003279.89
31032005.02.09 12:51s/l8071.001.27951.27951.2850-50.003229.89
31042005.02.09 17:18buy8091.001.28101.28051.2860
31052005.02.09 17:18s/l8091.001.28051.28051.2860-50.003179.89
31062005.02.09 18:04expiration8101.001.28151.28101.2865
31072005.02.10 11:00sell stop8111.001.27861.27911.2736
31082005.02.10 11:00sell stop8121.001.27811.27861.2731
31092005.02.10 11:00sell stop8131.001.27761.27811.2726
31102005.02.10 11:00sell stop8141.001.27711.27761.2721
31112005.02.10 11:00sell stop8151.001.27661.27711.2716
31122005.02.10 11:17sell8111.001.27861.27911.2736
31132005.02.10 11:18s/l8111.001.27911.27911.2736-49.993129.90
31142005.02.10 12:57sell8121.001.27811.27861.2731
31152005.02.10 12:58s/l8121.001.27861.27861.2731-49.993079.91
31162005.02.10 13:44sell8131.001.27761.27811.2726
31172005.02.10 13:45s/l8131.001.27811.27811.2726-49.993029.92
31182005.02.10 14:30sell8141.001.27711.27761.2721
31192005.02.10 14:30sell8151.001.27661.27711.2716
31202005.02.10 14:30modify8141.001.27711.27691.2721
31212005.02.10 14:30modify8141.001.27711.27671.2721
31222005.02.10 14:30s/l8141.001.27671.27671.272140.003069.92
31232005.02.10 14:30s/l8151.001.27711.27711.2716-49.993019.93
31242005.02.10 15:10buy stop8161.001.28191.28141.2869
31252005.02.10 15:10buy stop8171.001.28241.28191.2874
31262005.02.10 15:10buy stop8181.001.28291.28241.2879
31272005.02.10 15:10buy stop8191.001.28341.28291.2884
31282005.02.10 15:10buy stop8201.001.28391.28341.2889
31292005.02.10 15:10buy8161.001.28191.28141.2869
31302005.02.10 15:11s/l8161.001.28141.28141.2869-50.002969.93
31312005.02.10 15:29buy8171.001.28241.28191.2874
31322005.02.10 15:29s/l8171.001.28191.28191.2874-50.002919.93
31332005.02.10 15:32buy8181.001.28291.28241.2879
31342005.02.10 15:32buy8191.001.28341.28291.2884
31352005.02.10 15:32modify8181.001.28291.28291.2879
31362005.02.10 15:32modify8181.001.28291.28311.2879
31372005.02.10 15:33buy8201.001.28391.28341.2889
31382005.02.10 15:33modify8181.001.28291.28311.2879
31392005.02.10 15:33modify8181.001.28291.28331.2879
31402005.02.10 15:33modify8181.001.28291.28341.2879
31412005.02.10 15:35s/l8181.001.28341.28341.287950.002969.93
31422005.02.10 15:35s/l8201.001.28341.28341.2889-50.002919.93
31432005.02.10 15:42s/l8191.001.28291.28291.2884-50.002869.93
31442005.02.10 15:42buy stop8211.001.28371.28321.2887
31452005.02.10 15:42buy stop8221.001.28421.28371.2892
31462005.02.10 15:42buy stop8231.001.28471.28421.2897
31472005.02.10 15:42buy stop8241.001.28521.28471.2902
31482005.02.10 15:42buy stop8251.001.28571.28521.2907
31492005.02.10 15:44buy8211.001.28371.28321.2887
31502005.02.10 15:44s/l8211.001.28321.28321.2887-50.002819.93
31512005.02.10 15:48buy8221.001.28421.28371.2892
31522005.02.10 15:49buy8231.001.28471.28421.2897
31532005.02.10 15:50buy8241.001.28521.28471.2902
31542005.02.10 15:50modify8221.001.28421.28441.2892
31552005.02.10 15:50modify8221.001.28421.28461.2892
31562005.02.10 15:50modify8221.001.28421.28481.2892
31572005.02.10 15:50buy8251.001.28571.28521.2907
31582005.02.10 15:50modify8221.001.28421.28501.2892
31592005.02.10 15:50modify8231.001.28471.28491.2897
31602005.02.10 15:51modify8231.001.28471.28501.2897
31612005.02.10 15:51s/l8251.001.28521.28521.2907-50.002769.93
31622005.02.10 15:52modify8221.001.28421.28501.2892
31632005.02.10 15:52modify8221.001.28421.28521.2892
31642005.02.10 15:52modify8221.001.28421.28531.2892
31652005.02.10 15:52modify8231.001.28471.28521.2897
31662005.02.10 15:53modify8241.001.28521.28521.2902
31672005.02.10 15:53modify8221.001.28421.28531.2892
31682005.02.10 15:53modify8221.001.28421.28551.2892
31692005.02.10 15:53modify8221.001.28421.28561.2892
31702005.02.10 15:53modify8231.001.28471.28551.2897
31712005.02.10 15:53modify8241.001.28521.28531.2902
31722005.02.10 15:53s/l8221.001.28561.28561.2892140.002909.93
31732005.02.10 15:53s/l8231.001.28551.28551.289780.002989.93
31742005.02.10 15:53s/l8241.001.28531.28531.290210.002999.93
31752005.02.10 15:53buy stop8261.001.28601.28551.2910
31762005.02.10 15:53buy stop8271.001.28651.28601.2915
31772005.02.10 15:53buy stop8281.001.28701.28651.2920
31782005.02.10 15:53buy stop8291.001.28751.28701.2925
31792005.02.10 15:53buy stop8301.001.28801.28751.2930
31802005.02.10 15:56buy8261.001.28601.28551.2910
31812005.02.10 15:59buy8271.001.28651.28601.2915
31822005.02.10 16:01buy8281.001.28701.28651.2920
31832005.02.10 16:01modify8261.001.28601.28621.2910
31842005.02.10 16:01modify8261.001.28601.28631.2910
31852005.02.10 16:01modify8261.001.28601.28651.2910
31862005.02.10 16:01modify8261.001.28601.28671.2910
31872005.02.10 16:01buy8291.001.28751.28701.2925
31882005.02.10 16:01modify8261.001.28601.28681.2910
31892005.02.10 16:01modify8261.001.28601.28701.2910
31902005.02.10 16:01modify8271.001.28651.28691.2915
31912005.02.10 16:02modify8261.001.28601.28701.2910
31922005.02.10 16:02modify8261.001.28601.28711.2910
31932005.02.10 16:02buy8301.001.28801.28751.2930
31942005.02.10 16:02modify8261.001.28601.28731.2910
31952005.02.10 16:02modify8271.001.28651.28721.2915
31962005.02.10 16:02modify8281.001.28701.28711.2920
31972005.02.10 16:03modify8281.001.28701.28721.2920
31982005.02.10 16:03s/l8301.001.28751.28751.2930-50.002949.93
31992005.02.10 16:03s/l8261.001.28731.28731.2910130.003079.93
32002005.02.10 16:03s/l8271.001.28721.28721.291570.003149.93
32012005.02.10 16:03s/l8281.001.28721.28721.292020.003169.93
32022005.02.10 16:04s/l8291.001.28701.28701.2925-50.003119.93
32032005.02.11 14:01sell stop8311.001.28481.28531.2798
32042005.02.11 14:01sell stop8321.001.28431.28481.2793
32052005.02.11 14:01sell stop8331.001.28381.28431.2788
32062005.02.11 14:01sell stop8341.001.28331.28381.2783
32072005.02.11 14:01sell stop8351.001.28281.28331.2778
32082005.02.11 14:04sell8311.001.28481.28531.2798
32092005.02.11 14:10s/l8311.001.28531.28531.2798-50.003069.93
32102005.02.14 00:00expiration8321.001.28431.28481.2793
32112005.02.14 00:00expiration8331.001.28381.28431.2788
32122005.02.14 00:00expiration8341.001.28331.28381.2783
32132005.02.14 00:00expiration8351.001.28281.28331.2778
32142005.02.16 16:21sell stop8361.001.29751.29801.2925
32152005.02.16 16:21sell stop8371.001.29701.29751.2920
32162005.02.16 16:21sell stop8381.001.29651.29701.2915
32172005.02.16 16:21sell stop8391.001.29601.29651.2910
32182005.02.16 16:21sell stop8401.001.29551.29601.2905
32192005.02.16 16:22sell8361.001.29751.29801.2925
32202005.02.16 16:24s/l8361.001.29801.29801.2925-50.003019.93
32212005.02.16 16:31sell8371.001.29701.29751.2920
32222005.02.16 16:33sell8381.001.29651.29701.2915
32232005.02.16 16:36s/l8381.001.29701.29701.2915-50.002969.93
32242005.02.16 16:36modify8371.001.29701.29691.2920
32252005.02.16 16:36sell8391.001.29601.29651.2910
32262005.02.16 16:36modify8371.001.29701.29681.2920
32272005.02.16 16:36s/l8391.001.29651.29651.2910-50.002919.93
32282005.02.16 16:37modify8371.001.29701.29671.2920
32292005.02.16 16:37modify8371.001.29701.29661.2920
32302005.02.16 16:38s/l8371.001.29661.29661.292040.002959.93
32312005.02.17 16:21expiration8401.001.29551.29601.2905
32322005.02.18 11:00sell stop8411.001.30511.30561.3001
32332005.02.18 11:00sell stop8421.001.30461.30511.2996
32342005.02.18 11:00sell stop8431.001.30411.30461.2991
32352005.02.18 11:00sell stop8441.001.30361.30411.2986
32362005.02.18 11:00sell stop8451.001.30311.30361.2981
32372005.02.18 11:12sell8411.001.30511.30561.3001
32382005.02.18 11:15s/l8411.001.30561.30561.3001-50.002909.93
32392005.02.18 11:46sell8421.001.30461.30511.2996
32402005.02.18 11:47sell8431.001.30411.30461.2991
32412005.02.18 11:47s/l8431.001.30461.30461.2991-50.002859.93
32422005.02.18 12:23modify8421.001.30461.30461.2996
32432005.02.18 12:23modify8421.001.30461.30451.2996
32442005.02.18 12:27sell8441.001.30361.30411.2986
32452005.02.18 12:27modify8421.001.30461.30431.2996
32462005.02.18 12:28modify8421.001.30461.30431.2996
32472005.02.18 12:28modify8421.001.30461.30421.2996
32482005.02.18 12:30s/l8441.001.30411.30411.2986-50.002809.93
32492005.02.18 12:31s/l8421.001.30421.30421.299640.002849.93
32502005.02.18 12:39sell8451.001.30311.30361.2981
32512005.02.18 12:40s/l8451.001.30361.30361.2981-50.002799.93
32522005.02.18 15:54buy stop8461.001.30831.30781.3133
32532005.02.18 15:54buy stop8471.001.30881.30831.3138
32542005.02.18 15:54buy stop8481.001.30931.30881.3143
32552005.02.18 15:54buy stop8491.001.30981.30931.3148
32562005.02.18 15:54buy stop8501.001.31031.30981.3153
32572005.02.21 00:00expiration8461.001.30831.30781.3133
32582005.02.21 00:00expiration8471.001.30881.30831.3138
32592005.02.21 00:00expiration8481.001.30931.30881.3143
32602005.02.21 00:00expiration8491.001.30981.30931.3148
32612005.02.21 00:00expiration8501.001.31031.30981.3153
32622005.02.21 02:10sell stop8511.001.30491.30541.2999
32632005.02.21 02:10sell stop8521.001.30441.30491.2994
32642005.02.21 02:10sell stop8531.001.30391.30441.2989
32652005.02.21 02:10sell stop8541.001.30341.30391.2984
32662005.02.21 02:10sell stop8551.001.30291.30341.2979
32672005.02.21 02:42sell8511.001.30491.30541.2999
32682005.02.21 02:49sell8521.001.30441.30491.2994
32692005.02.21 02:56s/l8521.001.30491.30491.2994-50.002749.93
32702005.02.21 03:08s/l8511.001.30541.30541.2999-50.002699.93
32712005.02.21 04:43sell8531.001.30391.30441.2989
32722005.02.21 04:44sell8541.001.30341.30391.2984
32732005.02.21 04:44modify8531.001.30391.30381.2989
32742005.02.21 04:44sell8551.001.30291.30341.2979
32752005.02.21 04:44modify8531.001.30391.30371.2989
32762005.02.21 04:45s/l8551.001.30341.30341.2979-50.002649.93
32772005.02.21 04:47s/l8531.001.30371.30371.298920.002669.93
32782005.02.21 04:50s/l8541.001.30391.30391.2984-50.002619.93
32792005.02.21 08:02buy stop8561.001.30731.30681.3123
32802005.02.21 08:02buy stop8571.001.30781.30731.3128
32812005.02.21 08:02buy stop8581.001.30831.30781.3133
32822005.02.21 08:02buy stop8591.001.30881.30831.3138
32832005.02.21 08:02buy stop8601.001.30931.30881.3143
32842005.02.21 09:24buy8561.001.30731.30681.3123
32852005.02.21 09:25buy8571.001.30781.30731.3128
32862005.02.21 09:28s/l8571.001.30731.30731.3128-50.002569.93
32872005.02.21 09:43s/l8561.001.30681.30681.3123-50.002519.93
32882005.02.22 03:45buy8581.001.30831.30781.3133
32892005.02.22 03:46buy8591.001.30881.30831.3138
32902005.02.22 03:48modify8581.001.30831.30841.3133
32912005.02.22 03:49buy8601.001.30931.30881.3143
32922005.02.22 03:49modify8581.001.30831.30851.3133
32932005.02.22 03:49modify8581.001.30831.30861.3133
32942005.02.22 03:51modify8581.001.30831.30871.3133
32952005.02.22 03:52modify8581.001.30831.30881.3133
32962005.02.22 03:57modify8581.001.30831.30891.3133
32972005.02.22 03:58modify8581.001.30831.30901.3133
32982005.02.22 03:59modify8581.001.30831.30911.3133
32992005.02.22 03:59modify8581.001.30831.30951.3133
33002005.02.22 03:59modify8581.001.30831.30981.3133
33012005.02.22 03:59modify8581.001.30831.31021.3133
33022005.02.22 04:00modify8581.001.30831.31041.3133
33032005.02.22 04:00modify8581.001.30831.31051.3133
33042005.02.22 04:00modify8591.001.30881.31041.3138
33052005.02.22 04:01modify8601.001.30931.31021.3143
33062005.02.22 04:01modify8601.001.30931.31031.3143
33072005.02.22 04:01modify8601.001.30931.31041.3143
33082005.02.22 04:02modify8581.001.30831.31071.3133
33092005.02.22 04:02modify8581.001.30831.31101.3133
33102005.02.22 04:02modify8581.001.30831.31131.3133
33112005.02.22 04:03modify8581.001.30831.31141.3133
33122005.02.22 04:03modify8581.001.30831.31151.3133
33132005.02.22 04:03modify8591.001.30881.31141.3138
33142005.02.22 04:03modify8601.001.30931.31131.3143
33152005.02.22 04:03s/l8581.001.31151.31151.3133320.002839.93
33162005.02.22 04:09s/l8591.001.31141.31141.3138260.003099.93
33172005.02.22 04:10s/l8601.001.31131.31131.3143200.003299.93
33182005.02.23 10:05sell stop8611.001.32021.32071.3152
33192005.02.23 10:05sell stop8621.001.31971.32021.3147
33202005.02.23 10:05sell stop8631.001.31921.31971.3142
33212005.02.23 10:05sell stop8641.001.31871.31921.3137
33222005.02.23 10:05sell stop8651.001.31821.31871.3132
33232005.02.23 12:02sell8611.001.32021.32071.3152
33242005.02.23 12:22s/l8611.001.32071.32071.3152-50.003249.93
33252005.02.23 13:52sell8621.001.31971.32021.3147
33262005.02.23 13:52s/l8621.001.32021.32021.3147-50.003199.93
33272005.02.23 15:48sell8631.001.31921.31971.3142
33282005.02.23 15:49sell8641.001.31871.31921.3137
33292005.02.23 15:50s/l8641.001.31921.31921.3137-50.003149.93
33302005.02.23 15:53s/l8631.001.31971.31971.3142-50.003099.93
33312005.02.24 10:05expiration8651.001.31821.31871.3132
33322005.02.24 16:00sell stop8661.001.32121.32171.3162
33332005.02.24 16:00sell stop8671.001.32071.32121.3157
33342005.02.24 16:00sell stop8681.001.32021.32071.3152
33352005.02.24 16:00sell stop8691.001.31971.32021.3147
33362005.02.24 16:00sell stop8701.001.31921.31971.3142
33372005.02.24 16:25sell8661.001.32121.32171.3162
33382005.02.24 16:26sell8671.001.32071.32121.3157
33392005.02.24 16:29sell8681.001.32021.32071.3152
33402005.02.24 16:29modify8661.001.32121.32101.3162
33412005.02.24 16:29modify8661.001.32121.32091.3162
33422005.02.24 16:31modify8661.001.32121.32081.3162
33432005.02.24 16:34s/l8661.001.32081.32081.316239.993139.92
33442005.02.24 16:34s/l8681.001.32071.32071.3152-50.013089.91
33452005.02.24 16:38modify8671.001.32071.32061.3157
33462005.02.24 16:38sell8691.001.31971.32021.3147
33472005.02.24 16:38modify8671.001.32071.32051.3157
33482005.02.24 16:38modify8671.001.32071.32041.3157
33492005.02.24 16:38modify8671.001.32071.32031.3157
33502005.02.24 16:38modify8671.001.32071.32021.3157
33512005.02.24 16:39modify8671.001.32071.32011.3157
33522005.02.24 16:39sell8701.001.31921.31971.3142
33532005.02.24 16:39modify8671.001.32071.32001.3157
33542005.02.24 16:39modify8671.001.32071.31991.3157
33552005.02.24 16:39modify8671.001.32071.31981.3157
33562005.02.24 16:40s/l8701.001.31971.31971.3142-50.013039.90
33572005.02.24 16:40s/l8671.001.31981.31981.315790.003129.90
33582005.02.24 16:42modify8691.001.31971.31971.3147
33592005.02.24 16:43s/l8691.001.31971.31971.31470.003129.90
33602005.02.24 16:43sell stop8711.001.31891.31941.3139
33612005.02.24 16:43sell stop8721.001.31841.31891.3134
33622005.02.24 16:43sell stop8731.001.31791.31841.3129
33632005.02.24 16:43sell stop8741.001.31741.31791.3124
33642005.02.24 16:43sell stop8751.001.31691.31741.3119
33652005.02.24 16:46sell8711.001.31891.31941.3139
33662005.02.24 16:47s/l8711.001.31941.31941.3139-50.003079.90
33672005.02.24 17:07sell8721.001.31841.31891.3134
33682005.02.24 17:07sell8731.001.31791.31841.3129
33692005.02.24 17:08s/l8731.001.31841.31841.3129-50.003029.90
33702005.02.24 17:08s/l8721.001.31891.31891.3134-50.002979.90
33712005.02.24 17:15sell8741.001.31741.31791.3124
33722005.02.24 17:16s/l8741.001.31791.31791.3124-50.002929.90
33732005.02.25 11:33sell8751.001.31691.31741.3119
33742005.02.25 11:33s/l8751.001.31741.31741.3119-50.002879.90
33752005.02.25 18:15buy stop8761.001.32161.32111.3266
33762005.02.25 18:15buy stop8771.001.32211.32161.3271
33772005.02.25 18:15buy stop8781.001.32261.32211.3276
33782005.02.25 18:15buy stop8791.001.32311.32261.3281
33792005.02.25 18:15buy stop8801.001.32361.32311.3286
33802005.02.25 18:15buy8761.001.32161.32111.3266
33812005.02.25 18:16s/l8761.001.32111.32111.3266-50.002829.90
33822005.02.25 18:22buy8771.001.32211.32161.3271
33832005.02.25 18:25buy8781.001.32261.32211.3276
33842005.02.25 18:25buy8791.001.32311.32261.3281
33852005.02.25 18:25modify8771.001.32211.32241.3271
33862005.02.25 18:26s/l8791.001.32261.32261.3281-50.002779.90
33872005.02.25 18:30modify8771.001.32211.32241.3271
33882005.02.25 18:30modify8771.001.32211.32251.3271
33892005.02.25 18:30modify8771.001.32211.32261.3271
33902005.02.25 18:30modify8771.001.32211.32271.3271
33912005.02.25 18:30modify8771.001.32211.32281.3271
33922005.02.25 18:30modify8781.001.32261.32271.3276
33932005.02.25 18:31s/l8771.001.32281.32281.327170.002849.90
33942005.02.25 18:31s/l8781.001.32271.32271.327610.002859.90
33952005.02.25 19:12buy8801.001.32361.32311.3286
33962005.02.25 19:15s/l8801.001.32311.32311.3286-50.002809.90
33972005.02.28 20:39sell stop8811.001.32341.32391.3184
33982005.02.28 20:39sell stop8821.001.32291.32341.3179
33992005.02.28 20:39sell stop8831.001.32241.32291.3174
34002005.02.28 20:39sell stop8841.001.32191.32241.3169
34012005.02.28 20:39sell stop8851.001.32141.32191.3164
34022005.02.28 21:10sell8811.001.32341.32391.3184
34032005.02.28 21:37s/l8811.001.32391.32391.3184-50.002759.90
34042005.02.28 22:35sell8821.001.32291.32341.3179
34052005.02.28 22:36sell8831.001.32241.32291.3174
34062005.02.28 22:42s/l8831.001.32291.32291.3174-50.002709.90
34072005.02.28 22:57modify8821.001.32291.32291.3179
34082005.02.28 22:58modify8821.001.32291.32281.3179
34092005.02.28 22:58modify8821.001.32291.32281.3179
34102005.02.28 23:00s/l8821.001.32281.32281.317910.002719.90
34112005.02.28 23:49sell8841.001.32191.32241.3169
34122005.02.28 23:55sell8851.001.32141.32191.3164
34132005.03.01 00:04modify8841.001.32191.32181.3169
34142005.03.01 00:20modify8841.001.32191.32171.3169
34152005.03.01 00:23modify8841.001.32191.32161.3169
34162005.03.01 00:25modify8841.001.32191.32161.3169
34172005.03.01 00:25modify8841.001.32191.32151.3169
34182005.03.01 00:29s/l8841.001.32151.32151.316946.002765.90
34192005.03.01 01:57s/l8851.001.32191.32191.3164-44.002721.90
34202005.03.03 10:24buy stop8861.001.31481.31431.3198
34212005.03.03 10:24buy stop8871.001.31531.31481.3203
34222005.03.03 10:24buy stop8881.001.31581.31531.3208
34232005.03.03 10:24buy stop8891.001.31631.31581.3213
34242005.03.03 10:24buy stop8901.001.31681.31631.3218
34252005.03.03 10:24buy8861.001.31481.31431.3198
34262005.03.03 10:24buy8871.001.31531.31481.3203
34272005.03.03 10:25s/l8871.001.31481.31481.3203-50.002671.90
34282005.03.03 10:26modify8861.001.31481.31491.3198
34292005.03.03 10:26buy8881.001.31581.31531.3208
34302005.03.03 10:26modify8861.001.31481.31511.3198
34312005.03.03 10:26modify8861.001.31481.31521.3198
34322005.03.03 10:26modify8861.001.31481.31531.3198
34332005.03.03 10:28s/l8861.001.31531.31531.319850.002721.90
34342005.03.03 10:28s/l8881.001.31531.31531.3208-50.002671.90
34352005.03.03 11:31buy8891.001.31631.31581.3213
34362005.03.03 11:34s/l8891.001.31581.31581.3213-50.002621.90
34372005.03.04 10:24expiration8901.001.31681.31631.3218
34382005.03.04 11:00buy stop8911.001.31341.31291.3184
34392005.03.04 11:00buy stop8921.001.31391.31341.3189
34402005.03.04 11:00buy stop8931.001.31441.31391.3194
34412005.03.04 11:00buy stop8941.001.31491.31441.3199
34422005.03.04 11:00buy stop8951.001.31541.31491.3204
34432005.03.04 14:31buy8911.001.31341.31291.3184
34442005.03.04 14:31buy8921.001.31391.31341.3189
34452005.03.04 14:31buy8931.001.31441.31391.3194
34462005.03.04 14:31modify8911.001.31341.31361.3184
34472005.03.04 14:31buy8941.001.31491.31441.3199
34482005.03.04 14:31modify8911.001.31341.31411.3184
34492005.03.04 14:31buy8951.001.31541.31491.3204
34502005.03.04 14:31modify8911.001.31341.31461.3184
34512005.03.04 14:31modify8921.001.31391.31451.3189
34522005.03.04 14:31modify8931.001.31441.31441.3194
34532005.03.04 14:32modify8931.001.31441.31451.3194
34542005.03.04 14:32s/l8951.001.31491.31491.3204-50.012571.89
34552005.03.04 14:32s/l8911.001.31461.31461.3184120.002691.89
34562005.03.04 14:33s/l8921.001.31451.31451.318960.002751.89
34572005.03.04 14:33s/l8931.001.31451.31451.319410.002761.89
34582005.03.04 14:33s/l8941.001.31441.31441.3199-50.012711.88
34592005.03.04 14:33buy stop8961.001.31481.31431.3198
34602005.03.04 14:33buy stop8971.001.31531.31481.3203
34612005.03.04 14:33buy stop8981.001.31581.31531.3208
34622005.03.04 14:33buy stop8991.001.31631.31581.3213
34632005.03.04 14:33buy stop9001.001.31681.31631.3218
34642005.03.04 14:48buy8961.001.31481.31431.3198
34652005.03.04 14:49s/l8961.001.31431.31431.3198-50.002661.88
34662005.03.04 14:51buy8971.001.31531.31481.3203
34672005.03.04 14:51s/l8971.001.31481.31481.3203-50.002611.88
34682005.03.04 15:01buy8981.001.31581.31531.3208
34692005.03.04 15:01buy8991.001.31631.31581.3213
34702005.03.04 15:01buy9001.001.31681.31631.3218
34712005.03.04 15:01modify8981.001.31581.31601.3208
34722005.03.04 15:01modify8981.001.31581.31631.3208
34732005.03.04 15:01modify8981.001.31581.31661.3208
34742005.03.04 15:01modify8991.001.31631.31651.3213
34752005.03.04 15:02s/l8981.001.31661.31661.320879.992691.87
34762005.03.04 15:02s/l8991.001.31651.31651.321320.002711.87
34772005.03.04 15:03s/l9001.001.31631.31631.3218-50.002661.87
34782005.03.07 13:21sell stop9011.001.31901.31951.3140
34792005.03.07 13:21sell stop9021.001.31851.31901.3135
34802005.03.07 13:21sell stop9031.001.31801.31851.3130
34812005.03.07 13:21sell stop9041.001.31751.31801.3125
34822005.03.07 13:21sell stop9051.001.31701.31751.3120
34832005.03.07 14:31sell9011.001.31901.31951.3140
34842005.03.07 14:32sell9021.001.31851.31901.3135
34852005.03.07 14:38s/l9021.001.31901.31901.3135-50.002611.87
34862005.03.07 15:04sell9031.001.31801.31851.3130
34872005.03.07 15:04modify9011.001.31901.31881.3140
34882005.03.07 15:05s/l9031.001.31851.31851.3130-50.002561.87
34892005.03.07 15:06modify9011.001.31901.31881.3140
34902005.03.07 15:09modify9011.001.31901.31861.3140
34912005.03.07 15:09modify9011.001.31901.31851.3140
34922005.03.07 15:10modify9011.001.31901.31851.3140
34932005.03.07 15:13s/l9011.001.31851.31851.314050.002611.87
34942005.03.08 13:21expiration9041.001.31751.31801.3125
34952005.03.08 13:21expiration9051.001.31701.31751.3120
34962005.03.11 10:00sell stop9061.001.34091.34141.3359
34972005.03.11 10:00sell stop9071.001.34041.34091.3354
34982005.03.11 10:00sell stop9081.001.33991.34041.3349
34992005.03.11 10:00sell stop9091.001.33941.33991.3344
35002005.03.11 10:00sell stop9101.001.33891.33941.3339
35012005.03.11 10:11sell9061.001.34091.34141.3359
35022005.03.11 10:12sell9071.001.34041.34091.3354
35032005.03.11 10:20s/l9071.001.34091.34091.3354-50.002561.87
35042005.03.11 10:45s/l9061.001.34141.34141.3359-50.002511.87
35052005.03.11 14:58sell9081.001.33991.34041.3349
35062005.03.11 14:58sell9091.001.33941.33991.3344
35072005.03.11 14:58s/l9091.001.33991.33991.3344-50.002461.87
35082005.03.11 14:58s/l9081.001.34041.34041.3349-50.002411.87
35092005.03.11 14:58sell9101.001.33891.33941.3339
35102005.03.11 14:59s/l9101.001.33941.33941.3339-50.002361.87
35112005.03.11 15:22buy stop9111.001.34341.34291.3484
35122005.03.11 15:22buy stop9121.001.34391.34341.3489
35132005.03.11 15:22buy stop9131.001.34441.34391.3494
35142005.03.11 15:22buy stop9141.001.34491.34441.3499
35152005.03.11 15:22buy stop9151.001.34541.34491.3504
35162005.03.11 15:22buy9111.001.34341.34291.3484
35172005.03.11 15:23buy9121.001.34391.34341.3489
35182005.03.11 15:23modify9111.001.34341.34341.3484
35192005.03.11 15:23modify9111.001.34341.34351.3484
35202005.03.11 15:24s/l9111.001.34351.34351.348410.002371.87
35212005.03.11 15:24s/l9121.001.34341.34341.3489-50.002321.87
35222005.03.11 15:35buy9131.001.34441.34391.3494
35232005.03.11 15:36s/l9131.001.34391.34391.3494-50.002271.87
35242005.03.11 16:05buy9141.001.34491.34441.3499
35252005.03.11 16:05s/l9141.001.34441.34441.3499-50.002221.87
35262005.03.11 16:12buy9151.001.34541.34491.3504
35272005.03.11 16:12s/l9151.001.34491.34491.3504-50.002171.87
35282005.03.14 07:03sell stop9161.001.34291.34341.3379
35292005.03.14 07:03sell stop9171.001.34241.34291.3374
35302005.03.14 07:03sell stop9181.001.34191.34241.3369
35312005.03.14 07:03sell stop9191.001.34141.34191.3364
35322005.03.14 07:03sell stop9201.001.34091.34141.3359
35332005.03.14 07:39sell9161.001.34291.34341.3379
35342005.03.14 07:53s/l9161.001.34341.34341.3379-50.002121.87
35352005.03.14 08:02sell9171.001.34241.34291.3374
35362005.03.14 08:13s/l9171.001.34291.34291.3374-50.002071.87
35372005.03.14 08:37sell9181.001.34191.34241.3369
35382005.03.14 08:40s/l9181.001.34241.34241.3369-50.002021.87
35392005.03.14 09:04sell9191.001.34141.34191.3364
35402005.03.14 09:18s/l9191.001.34191.34191.3364-50.001971.87
35412005.03.14 09:28sell9201.001.34091.34141.3359
35422005.03.14 09:51modify9201.001.34091.34081.3359
35432005.03.14 09:51modify9201.001.34091.34071.3359
35442005.03.14 09:51modify9201.001.34091.34061.3359
35452005.03.14 09:51modify9201.001.34091.34051.3359
35462005.03.14 09:51modify9201.001.34091.34041.3359
35472005.03.14 09:51modify9201.001.34091.34031.3359
35482005.03.14 09:52s/l9201.001.34031.34031.335960.002031.87
35492005.03.15 12:00buy stop9211.001.33911.33861.3441
35502005.03.15 12:00buy stop9221.001.33961.33911.3446
35512005.03.15 12:00buy stop9231.001.34011.33961.3451
35522005.03.15 12:00buy stop9241.001.34061.34011.3456
35532005.03.15 12:00buy stop9251.001.34111.34061.3461
35542005.03.15 12:19buy9211.001.33911.33861.3441
35552005.03.15 12:19s/l9211.001.33861.33861.3441-50.001981.87
35562005.03.15 12:37buy9221.001.33961.33911.3446
35572005.03.15 12:40s/l9221.001.33911.33911.3446-50.001931.87
35582005.03.15 14:31buy9231.001.34011.33961.3451
35592005.03.15 14:31s/l9231.001.33961.33961.3451-50.001881.87
35602005.03.15 14:58buy9241.001.34061.34011.3456
35612005.03.15 14:58buy9251.001.34111.34061.3461
35622005.03.15 14:59s/l9251.001.34061.34061.3461-50.001831.87
35632005.03.15 14:59s/l9241.001.34011.34011.3456-50.001781.87
35642005.03.15 15:04sell stop9261.001.33501.33551.3300
35652005.03.15 15:04sell stop9271.001.33451.33501.3295
35662005.03.15 15:04sell stop9281.001.33401.33451.3290
35672005.03.15 15:04sell stop9291.001.33351.33401.3285
35682005.03.15 15:04sell stop9301.001.33301.33351.3280
35692005.03.15 15:08sell9261.001.33501.33551.3300
35702005.03.15 15:09s/l9261.001.33551.33551.3300-50.001731.87
35712005.03.15 15:11sell9271.001.33451.33501.3295
35722005.03.15 15:12s/l9271.001.33501.33501.3295-50.001681.87
35732005.03.15 15:12sell9281.001.33401.33451.3290
35742005.03.15 15:12s/l9281.001.33451.33451.3290-50.001631.87
35752005.03.15 15:35sell9291.001.33351.33401.3285
35762005.03.15 15:35sell9301.001.33301.33351.3280
35772005.03.15 15:35modify9291.001.33351.33341.3285
35782005.03.15 15:35modify9291.001.33351.33331.3285
35792005.03.15 15:35s/l9291.001.33331.33331.328520.001651.87
35802005.03.15 15:35s/l9301.001.33351.33351.3280-50.001601.87
35812005.03.15 15:35sell stop9311.001.33271.33321.3277
35822005.03.15 15:35sell stop9321.001.33221.33271.3272
35832005.03.15 15:35sell stop9331.001.33171.33221.3267
35842005.03.15 15:35sell stop9341.001.33121.33171.3262
35852005.03.15 15:35sell stop9351.001.33071.33121.3257
35862005.03.15 15:36sell9311.001.33271.33321.3277
35872005.03.15 15:36s/l9311.001.33321.33321.3277-50.001551.87
35882005.03.15 15:38sell9321.001.33221.33271.3272
35892005.03.15 15:40sell9331.001.33171.33221.3267
35902005.03.15 15:41s/l9331.001.33221.33221.3267-50.001501.87
35912005.03.15 15:46modify9321.001.33221.33221.3272
35922005.03.15 15:46modify9321.001.33221.33211.3272
35932005.03.15 15:46sell9341.001.33121.33171.3262
35942005.03.15 15:46modify9321.001.33221.33201.3272
35952005.03.15 15:46modify9321.001.33221.33191.3272
35962005.03.15 15:47s/l9341.001.33171.33171.3262-50.001451.87
35972005.03.15 15:47s/l9321.001.33191.33191.327230.001481.87
35982005.03.15 17:01sell9351.001.33071.33121.3257
35992005.03.15 17:02s/l9351.001.33121.33121.3257-50.001431.87
36002005.03.16 08:42buy stop9361.001.33591.33541.3409
36012005.03.16 08:42buy stop9371.001.33641.33591.3414
36022005.03.16 08:42buy stop9381.001.33691.33641.3419
36032005.03.16 08:42buy stop9391.001.33741.33691.3424
36042005.03.16 08:42buy stop9401.001.33791.33741.3429
36052005.03.16 09:00buy9361.001.33591.33541.3409
36062005.03.16 09:00s/l9361.001.33541.33541.3409-50.001381.87
36072005.03.16 09:03buy9371.001.33641.33591.3414
36082005.03.16 09:05s/l9371.001.33591.33591.3414-50.001331.87
36092005.03.16 09:18buy9381.001.33691.33641.3419
36102005.03.16 09:19s/l9381.001.33641.33641.3419-50.001281.87
36112005.03.16 12:55buy9391.001.33741.33691.3424
36122005.03.16 12:55buy9401.001.33791.33741.3429
36132005.03.16 12:56modify9391.001.33741.33751.3424
36142005.03.16 12:56modify9391.001.33741.33761.3424
36152005.03.16 12:56modify9391.001.33741.33771.3424
36162005.03.16 12:57modify9391.001.33741.33771.3424
36172005.03.16 12:57modify9391.001.33741.33781.3424
36182005.03.16 12:57modify9391.001.33741.33791.3424
36192005.03.16 12:57modify9391.001.33741.33801.3424
36202005.03.16 12:57modify9391.001.33741.33811.3424
36212005.03.16 12:57modify9391.001.33741.33821.3424
36222005.03.16 12:57modify9401.001.33791.33811.3429
36232005.03.16 12:59modify9401.001.33791.33821.3429
36242005.03.16 12:59s/l9391.001.33821.33821.342479.991361.86
36252005.03.16 12:59s/l9401.001.33821.33821.342929.991391.85
36262005.03.17 10:46sell stop9411.001.33771.33821.3327
36272005.03.17 10:46sell stop9421.001.33721.33771.3322
36282005.03.17 10:46sell stop9431.001.33671.33721.3317
36292005.03.17 10:46sell stop9441.001.33621.33671.3312
36302005.03.17 10:46sell stop9451.001.33571.33621.3307
36312005.03.17 11:29sell9411.001.33771.33821.3327
36322005.03.17 11:50sell9421.001.33721.33771.3322
36332005.03.17 11:54modify9411.001.33771.33761.3327
36342005.03.17 11:54sell9431.001.33671.33721.3317
36352005.03.17 11:54modify9411.001.33771.33751.3327
36362005.03.17 11:55s/l9431.001.33721.33721.3317-50.001341.85
36372005.03.17 11:57modify9411.001.33771.33741.3327
36382005.03.17 12:14s/l9411.001.33741.33741.332730.001371.85
36392005.03.17 12:21s/l9421.001.33771.33771.3322-50.001321.85
36402005.03.17 14:34sell9441.001.33621.33671.3312
36412005.03.17 14:34sell9451.001.33571.33621.3307
36422005.03.17 14:35modify9441.001.33621.33611.3312
36432005.03.17 14:35modify9441.001.33621.33601.3312
36442005.03.17 14:35modify9441.001.33621.33581.3312
36452005.03.17 14:35modify9441.001.33621.33561.3312
36462005.03.17 14:35modify9441.001.33621.33551.3312
36472005.03.17 14:35modify9441.001.33621.33531.3312
36482005.03.17 14:35modify9451.001.33571.33541.3307
36492005.03.17 14:36modify9451.001.33571.33531.3307
36502005.03.17 14:36modify9441.001.33621.33521.3312
36512005.03.17 14:37s/l9441.001.33521.33521.3312100.001421.85
36522005.03.17 14:37s/l9451.001.33531.33531.330740.001461.85
36532005.03.18 01:55buy stop9461.001.33911.33861.3441
36542005.03.18 01:55buy stop9471.001.33961.33911.3446
36552005.03.18 01:55buy stop9481.001.34011.33961.3451
36562005.03.18 01:55buy stop9491.001.34061.34011.3456
36572005.03.18 01:55buy stop9501.001.34111.34061.3461
36582005.03.21 00:00expiration9461.001.33911.33861.3441
36592005.03.21 00:00expiration9471.001.33961.33911.3446
36602005.03.21 00:00expiration9481.001.34011.33961.3451
36612005.03.21 00:00expiration9491.001.34061.34011.3456
36622005.03.21 00:00expiration9501.001.34111.34061.3461
36632005.03.22 15:12buy stop9511.001.31991.31941.3249
36642005.03.22 15:12buy stop9521.001.32041.31991.3254
36652005.03.22 15:12buy stop9531.001.32091.32041.3259
36662005.03.22 15:12buy stop9541.001.32141.32091.3264
36672005.03.22 15:12buy stop9551.001.32191.32141.3269
36682005.03.22 15:44buy9511.001.31991.31941.3249
36692005.03.22 15:44buy9521.001.32041.31991.3254
36702005.03.22 15:46s/l9521.001.31991.31991.3254-50.001411.85
36712005.03.22 15:47s/l9511.001.31941.31941.3249-50.001361.85
36722005.03.22 16:01buy9531.001.32091.32041.3259
36732005.03.22 16:02s/l9531.001.32041.32041.3259-50.001311.85
36742005.03.22 16:27buy9541.001.32141.32091.3264
36752005.03.22 16:27s/l9541.001.32091.32091.3264-50.001261.85
36762005.03.22 17:22buy9551.001.32191.32141.3269
36772005.03.22 17:23s/l9551.001.32141.32141.3269-50.001211.85
36782005.03.22 20:19sell stop9561.001.31671.31721.3117
36792005.03.22 20:19sell stop9571.001.31621.31671.3112
36802005.03.22 20:19sell stop9581.001.31571.31621.3107
36812005.03.22 20:19sell stop9591.001.31521.31571.3102
36822005.03.22 20:19sell stop9601.001.31471.31521.3097
36832005.03.22 20:19sell9561.001.31671.31721.3117
36842005.03.22 20:20sell9571.001.31621.31671.3112
36852005.03.22 20:20modify9561.001.31671.31661.3117
36862005.03.22 20:20sell9581.001.31571.31621.3107
36872005.03.22 20:20modify9561.001.31671.31651.3117
36882005.03.22 20:20modify9561.001.31671.31631.3117
36892005.03.22 20:20modify9561.001.31671.31621.3117
36902005.03.22 20:20s/l9561.001.31621.31621.311750.001261.85
36912005.03.22 20:20s/l9581.001.31621.31621.3107-50.001211.85
36922005.03.22 20:21s/l9571.001.31671.31671.3112-50.001161.85
36932005.03.22 20:24sell9591.001.31521.31571.3102
36942005.03.22 20:24sell9601.001.31471.31521.3097
36952005.03.22 20:24modify9591.001.31521.31501.3102
36962005.03.22 20:24modify9591.001.31521.31481.3102
36972005.03.22 20:24modify9591.001.31521.31451.3102
36982005.03.22 20:24modify9591.001.31521.31431.3102
36992005.03.22 20:24modify9591.001.31521.31401.3102
37002005.03.22 20:24modify9601.001.31471.31411.3097
37012005.03.22 20:26s/l9591.001.31401.31401.3102120.001281.85
37022005.03.22 20:26modify9601.001.31471.31401.3097
37032005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31391.3097
37042005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31381.3097
37052005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31371.3097
37062005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31361.3097
37072005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31351.3097
37082005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31331.3097
37092005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31321.3097
37102005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31301.3097
37112005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31291.3097
37122005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31271.3097
37132005.03.22 20:27modify9601.001.31471.31261.3097
37142005.03.22 20:28s/l9601.001.31261.31261.3097210.001491.85
37152005.03.22 20:28sell stop9611.001.31191.31241.3069
37162005.03.22 20:28sell stop9621.001.31141.31191.3064
37172005.03.22 20:28sell stop9631.001.31091.31141.3059
37182005.03.22 20:28sell stop9641.001.31041.31091.3054
37192005.03.22 20:28sell stop9651.001.30991.31041.3049
37202005.03.22 20:44sell9611.001.31191.31241.3069
37212005.03.22 20:44sell9621.001.31141.31191.3064
37222005.03.22 20:45s/l9621.001.31191.31191.3064-50.001441.85
37232005.03.22 20:45s/l9611.001.31241.31241.3069-50.001391.85
37242005.03.22 20:49sell9631.001.31091.31141.3059
37252005.03.22 20:50sell9641.001.31041.31091.3054
37262005.03.22 20:50modify9631.001.31091.31081.3059
37272005.03.22 20:51sell9651.001.30991.31041.3049
37282005.03.22 20:51modify9631.001.31091.31071.3059
37292005.03.22 20:51modify9631.001.31091.31061.3059
37302005.03.22 20:51modify9631.001.31091.31051.3059
37312005.03.22 20:52s/l9651.001.31041.31041.3049-50.001341.85
37322005.03.22 20:52s/l9631.001.31051.31051.305940.001381.85
37332005.03.22 20:53modify9641.001.31041.31031.3054
37342005.03.22 20:53s/l9641.001.31031.31031.305410.001391.85
37352005.03.22 20:53sell stop9661.001.30951.31001.3045
37362005.03.22 20:53sell stop9671.001.30901.30951.3040
37372005.03.22 20:53sell stop9681.001.30851.30901.3035
37382005.03.22 20:53sell stop9691.001.30801.30851.3030
37392005.03.22 20:53sell stop9701.001.30751.30801.3025
37402005.03.22 20:55sell9661.001.30951.31001.3045
37412005.03.22 20:55sell9671.001.30901.30951.3040
37422005.03.22 20:55modify9661.001.30951.30951.3045
37432005.03.22 20:56s/l9661.001.30951.30951.30450.001391.85
37442005.03.22 20:56sell9681.001.30851.30901.3035
37452005.03.22 20:56sell9691.001.30801.30851.3030
37462005.03.22 20:56modify9671.001.30901.30871.3040
37472005.03.22 20:56modify9671.001.30901.30851.3040
37482005.03.22 20:56sell9701.001.30751.30801.3025
37492005.03.22 20:56modify9671.001.30901.30821.3040
37502005.03.22 20:56modify9671.001.30901.30801.3040
37512005.03.22 20:56modify9671.001.30901.30771.3040
37522005.03.22 20:56modify9671.001.30901.30751.3040
37532005.03.22 20:56modify9681.001.30851.30761.3035
37542005.03.22 20:56modify9691.001.30801.30771.3030
37552005.03.22 20:57s/l9671.001.30751.30751.3040150.001541.85
37562005.03.22 20:57s/l9681.001.30761.30761.303590.001631.85
37572005.03.22 20:57s/l9691.001.30771.30771.303030.001661.85
37582005.03.22 20:57s/l9701.001.30801.30801.3025-50.001611.85
37592005.03.22 20:57sell stop9711.001.30721.30771.3022
37602005.03.22 20:57sell stop9721.001.30671.30721.3017
37612005.03.22 20:57sell stop9731.001.30621.30671.3012
37622005.03.22 20:57sell stop9741.001.30571.30621.3007
37632005.03.22 20:57sell stop9751.001.30521.30571.3002
37642005.03.22 21:05sell9711.001.30721.30771.3022
37652005.03.22 21:05sell9721.001.30671.30721.3017
37662005.03.22 21:05modify9711.001.30721.30711.3022
37672005.03.22 21:05sell9731.001.30621.30671.3012
37682005.03.22 21:05modify9711.001.30721.30691.3022
37692005.03.22 21:05s/l9731.001.30671.30671.3012-50.001561.85
37702005.03.22 21:06modify9711.001.30721.30691.3022
37712005.03.22 21:06modify9711.001.30721.30671.3022
37722005.03.22 21:06modify9711.001.30721.30661.3022
37732005.03.22 21:06sell9741.001.30571.30621.3007
37742005.03.22 21:06modify9711.001.30721.30641.3022
37752005.03.22 21:07modify9711.001.30721.30631.3022
37762005.03.22 21:07modify9711.001.30721.30621.3022
37772005.03.22 21:07modify9711.001.30721.30611.3022
37782005.03.22 21:07modify9721.001.30671.30631.3017
37792005.03.22 21:07s/l9711.001.30611.30611.3022110.001671.85
37802005.03.22 21:08s/l9741.001.30621.30621.3007-50.001621.85
37812005.03.22 21:08s/l9721.001.30631.30631.301740.001661.85
37822005.03.23 10:08sell9751.001.30521.30571.3002
37832005.03.23 10:12s/l9751.001.30571.30571.3002-50.001611.85
37842005.03.24 10:06buy stop9761.001.30361.30311.3086
37852005.03.24 10:06buy stop9771.001.30411.30361.3091
37862005.03.24 10:06buy stop9781.001.30461.30411.3096
37872005.03.24 10:06buy stop9791.001.30511.30461.3101
37882005.03.24 10:06buy stop9801.001.30561.30511.3106
37892005.03.25 10:06expiration9761.001.30361.30311.3086
37902005.03.25 10:06expiration9771.001.30411.30361.3091
37912005.03.25 10:06expiration9781.001.30461.30411.3096
37922005.03.25 10:06expiration9791.001.30511.30461.3101
37932005.03.25 10:06expiration9801.001.30561.30511.3106
37942005.03.25 10:06buy stop9811.001.29751.29701.3025
37952005.03.25 10:06buy stop9821.001.29801.29751.3030
37962005.03.25 10:06buy stop9831.001.29851.29801.3035
37972005.03.25 10:06buy stop9841.001.29901.29851.3040
37982005.03.25 10:06buy stop9851.001.29951.29901.3045
37992005.03.28 00:00expiration9811.001.29751.29701.3025
38002005.03.28 00:00expiration9821.001.29801.29751.3030
38012005.03.28 00:00expiration9831.001.29851.29801.3035
38022005.03.28 00:00expiration9841.001.29901.29851.3040
38032005.03.28 00:00expiration9851.001.29951.29901.3045
38042005.03.28 01:09sell stop9861.001.29461.29511.2896
38052005.03.28 01:09sell stop9871.001.29411.29461.2891
38062005.03.28 01:09sell stop9881.001.29361.29411.2886
38072005.03.28 01:09sell stop9891.001.29311.29361.2881
38082005.03.28 01:09sell stop9901.001.29261.29311.2876
38092005.03.28 01:27sell9861.001.29461.29511.2896
38102005.03.28 01:29s/l9861.001.29511.29511.2896-50.001561.85
38112005.03.28 02:45sell9871.001.29411.29461.2891
38122005.03.28 02:55sell9881.001.29361.29411.2886
38132005.03.28 02:55sell9891.001.29311.29361.2881
38142005.03.28 02:55modify9871.001.29411.29391.2891
38152005.03.28 02:56s/l9891.001.29361.29361.2881-50.001511.85
38162005.03.28 02:59modify9871.001.29411.29381.2891
38172005.03.28 02:59modify9871.001.29411.29361.2891
38182005.03.28 02:59modify9871.001.29411.29351.2891
38192005.03.28 03:00modify9881.001.29361.29361.2886
38202005.03.28 03:00modify9871.001.29411.29351.2891
38212005.03.28 03:00sell9901.001.29261.29311.2876
38222005.03.28 03:00modify9871.001.29411.29331.2891
38232005.03.28 03:00modify9881.001.29361.29341.2886
38242005.03.28 03:01s/l9901.001.29311.29311.2876-50.001461.85
38252005.03.28 03:02s/l9871.001.29331.29331.289180.001541.85
38262005.03.28 03:08modify9881.001.29361.29331.2886
38272005.03.28 03:16modify9881.001.29361.29331.2886
38282005.03.28 03:16modify9881.001.29361.29321.2886
38292005.03.28 03:16modify9881.001.29361.29291.2886
38302005.03.28 03:16modify9881.001.29361.29261.2886
38312005.03.28 03:16modify9881.001.29361.29241.2886
38322005.03.28 03:16modify9881.001.29361.29211.2886
38332005.03.28 03:16modify9881.001.29361.29191.2886
38342005.03.28 03:17modify9881.001.29361.29181.2886
38352005.03.28 03:17modify9881.001.29361.29161.2886
38362005.03.28 03:17modify9881.001.29361.29141.2886
38372005.03.28 03:17modify9881.001.29361.29121.2886
38382005.03.28 03:17modify9881.001.29361.29111.2886
38392005.03.28 03:17modify9881.001.29361.29091.2886
38402005.03.28 03:18modify9881.001.29361.29091.2886
38412005.03.28 03:19modify9881.001.29361.29081.2886
38422005.03.28 03:23modify9881.001.29361.29071.2886
38432005.03.28 03:24modify9881.001.29361.29061.2886
38442005.03.28 03:26s/l9881.001.29061.29061.2886300.001841.85
38452005.03.29 03:00buy stop9911.001.29221.29171.2972
38462005.03.29 03:00buy stop9921.001.29271.29221.2977
38472005.03.29 03:00buy stop9931.001.29321.29271.2982
38482005.03.29 03:00buy stop9941.001.29371.29321.2987
38492005.03.29 03:00buy stop9951.001.29421.29371.2992
38502005.03.29 03:06buy9911.001.29221.29171.2972
38512005.03.29 03:13buy9921.001.29271.29221.2977
38522005.03.29 03:54s/l9921.001.29221.29221.2977-50.001791.85
38532005.03.29 04:03s/l9911.001.29171.29171.2972-50.001741.85
38542005.03.29 04:48buy9931.001.29321.29271.2982
38552005.03.29 04:50buy9941.001.29371.29321.2987
38562005.03.29 04:51modify9931.001.29321.29321.2982
38572005.03.29 04:51modify9931.001.29321.29331.2982
38582005.03.29 04:51buy9951.001.29421.29371.2992
38592005.03.29 04:51modify9931.001.29321.29341.2982
38602005.03.29 04:52modify9931.001.29321.29351.2982
38612005.03.29 04:52modify9931.001.29321.29361.2982
38622005.03.29 04:59s/l9931.001.29361.29361.298240.001781.85
38632005.03.29 04:59s/l9951.001.29371.29371.2992-50.001731.85
38642005.03.29 05:08modify9941.001.29371.29381.2987
38652005.03.29 05:09modify9941.001.29371.29391.2987
38662005.03.29 05:09modify9941.001.29371.29401.2987
38672005.03.29 05:09modify9941.001.29371.29411.2987
38682005.03.29 05:09modify9941.001.29371.29421.2987
38692005.03.29 05:09modify9941.001.29371.29431.2987
38702005.03.29 05:09modify9941.001.29371.29441.2987
38712005.03.29 05:09modify9941.001.29371.29451.2987
38722005.03.29 05:09modify9941.001.29371.29461.2987
38732005.03.29 05:09modify9941.001.29371.29471.2987
38742005.03.29 05:11modify9941.001.29371.29471.2987
38752005.03.29 05:11modify9941.001.29371.29481.2987
38762005.03.29 05:11s/l9941.001.29481.29481.2987110.001841.85
38772005.03.29 16:00sell stop9961.001.29061.29111.2856
38782005.03.29 16:00sell stop9971.001.29011.29061.2851
38792005.03.29 16:00sell stop9981.001.28961.29011.2846
38802005.03.29 16:00sell stop9991.001.28911.28961.2841
38812005.03.29 16:00sell stop10001.001.28861.28911.2836
38822005.03.29 16:02sell9961.001.29061.29111.2856
38832005.03.29 16:02s/l9961.001.29111.29111.2856-50.001791.85
38842005.03.29 16:33sell9971.001.29011.29061.2851
38852005.03.29 16:33s/l9971.001.29061.29061.2851-50.001741.85
38862005.03.30 16:00expiration9981.001.28961.29011.2846
38872005.03.30 16:00expiration9991.001.28911.28961.2841
38882005.03.30 16:00expiration10001.001.28861.28911.2836
38892005.03.30 21:17sell stop10011.001.29271.29321.2877
38902005.03.30 21:17sell stop10021.001.29221.29271.2872
38912005.03.30 21:17sell stop10031.001.29171.29221.2867
38922005.03.30 21:17sell stop10041.001.29121.29171.2862
38932005.03.30 21:17sell stop10051.001.29071.29121.2857
38942005.03.30 22:09sell10011.001.29271.29321.2877
38952005.03.30 22:11sell10021.001.29221.29271.2872
38962005.03.30 22:11s/l10021.001.29271.29271.2872-50.001691.85
38972005.03.30 22:40modify10011.001.29271.29261.2877
38982005.03.30 22:40sell10031.001.29171.29221.2867
38992005.03.30 22:40modify10011.001.29271.29251.2877
39002005.03.30 22:40modify10011.001.29271.29241.2877
39012005.03.30 22:42modify10011.001.29271.29231.2877
39022005.03.30 22:42modify10011.001.29271.29221.2877
39032005.03.30 22:46s/l10011.001.29221.29221.287750.001741.85
39042005.03.30 22:46s/l10031.001.29221.29221.2867-50.001691.85
39052005.03.30 22:54sell10041.001.29121.29171.2862
39062005.03.30 22:55s/l10041.001.29171.29171.2862-50.001641.85
39072005.03.31 21:17expiration10051.001.29071.29121.2857
39082005.04.01 05:00sell stop10061.001.29501.29551.2900
39092005.04.01 05:00sell stop10071.001.29451.29501.2895
39102005.04.01 05:00sell stop10081.001.29401.29451.2890
39112005.04.01 05:00sell stop10091.001.29351.29401.2885
39122005.04.01 05:00sell stop10101.001.29301.29351.2880
39132005.04.01 17:00sell10061.001.29501.29551.2900
39142005.04.01 17:00sell10071.001.29451.29501.2895
39152005.04.01 17:00sell10081.001.29401.29451.2890
39162005.04.01 17:00modify10061.001.29501.29481.2900
39172005.04.01 17:00modify10061.001.29501.29441.2900
39182005.04.01 17:00sell10091.001.29351.29401.2885
39192005.04.01 17:00modify10061.001.29501.29411.2900
39202005.04.01 17:00sell10101.001.29301.29351.2880
39212005.04.01 17:00modify10061.001.29501.29371.2900
39222005.04.01 17:00modify10061.001.29501.29341.2900
39232005.04.01 17:00modify10061.001.29501.29301.2900
39242005.04.01 17:00modify10061.001.29501.29271.2900
39252005.04.01 17:00modify10071.001.29451.29281.2895
39262005.04.01 17:00modify10081.001.29401.29291.2890
39272005.04.01 17:00modify10091.001.29351.29301.2885
39282005.04.01 17:01s/l10061.001.29271.29271.2900230.001871.85
39292005.04.01 17:01s/l10071.001.29281.29281.2895170.002041.85
39302005.04.01 17:01s/l10081.001.29291.29291.2890110.002151.85
39312005.04.01 17:01s/l10091.001.29301.29301.288550.002201.85
39322005.04.01 17:02modify10101.001.29301.29291.2880
39332005.04.01 17:02s/l10101.001.29291.29291.288010.002211.85
39342005.04.01 17:02sell stop10111.001.29211.29261.2871
39352005.04.01 17:02sell stop10121.001.29161.29211.2866
39362005.04.01 17:02sell stop10131.001.29111.29161.2861
39372005.04.01 17:02sell stop10141.001.29061.29111.2856
39382005.04.01 17:02sell stop10151.001.29011.29061.2851
39392005.04.01 17:08sell10111.001.29211.29261.2871
39402005.04.01 17:08sell10121.001.29161.29211.2866
39412005.04.01 17:09modify10111.001.29211.29211.2871
39422005.04.01 17:09modify10111.001.29211.29201.2871
39432005.04.01 17:09sell10131.001.29111.29161.2861
39442005.04.01 17:09modify10111.001.29211.29191.2871
39452005.04.01 17:09modify10111.001.29211.29181.2871
39462005.04.01 17:09s/l10131.001.29161.29161.2861-50.002161.85
39472005.04.01 17:09s/l10111.001.29181.29181.287130.002191.85
39482005.04.01 17:09s/l10121.001.29211.29211.2866-50.002141.85
39492005.04.01 17:11sell10141.001.29061.29111.2856
39502005.04.01 17:12s/l10141.001.29111.29111.2856-50.002091.85
39512005.04.01 17:13sell10151.001.29011.29061.2851
39522005.04.01 17:14s/l10151.001.29061.29061.2851-50.002041.85
39532005.04.01 17:14sell stop10161.001.28981.29031.2848
39542005.04.01 17:14sell stop10171.001.28931.28981.2843
39552005.04.01 17:14sell stop10181.001.28881.28931.2838
39562005.04.01 17:14sell stop10191.001.28831.28881.2833
39572005.04.01 17:14sell stop10201.001.28781.28831.2828
39582005.04.01 17:15sell10161.001.28981.29031.2848
39592005.04.01 17:16sell10171.001.28931.28981.2843
39602005.04.01 17:16s/l10171.001.28981.28981.2843-50.001991.85
39612005.04.01 17:17s/l10161.001.29031.29031.2848-50.001941.85
39622005.04.01 17:22sell10181.001.28881.28931.2838
39632005.04.01 17:24sell10191.001.28831.28881.2833
39642005.04.01 17:25s/l10191.001.28881.28881.2833-50.001891.85
39652005.04.01 17:25modify10181.001.28881.28871.2838
39662005.04.01 17:25sell10201.001.28781.28831.2828
39672005.04.01 17:25modify10181.001.28881.28861.2838
39682005.04.01 17:25modify10181.001.28881.28851.2838
39692005.04.01 17:25modify10181.001.28881.28841.2838
39702005.04.01 17:26s/l10201.001.28831.28831.2828-50.001841.85
39712005.04.01 17:26modify10181.001.28881.28841.2838
39722005.04.01 17:27modify10181.001.28881.28831.2838
39732005.04.01 17:27modify10181.001.28881.28821.2838
39742005.04.01 17:27modify10181.001.28881.28811.2838
39752005.04.01 17:27modify10181.001.28881.28801.2838
39762005.04.01 17:27modify10181.001.28881.28791.2838
39772005.04.01 17:27modify10181.001.28881.28781.2838
39782005.04.01 17:27modify10181.001.28881.28771.2838
39792005.04.01 17:28s/l10181.001.28771.28771.2838110.001951.85
39802005.04.01 17:28sell stop10211.001.28701.28751.2820
39812005.04.01 17:28sell stop10221.001.28651.28701.2815
39822005.04.01 17:28sell stop10231.001.28601.28651.2810
39832005.04.01 17:28sell stop10241.001.28551.28601.2805
39842005.04.01 17:28sell stop10251.001.28501.28551.2800
39852005.04.01 17:49sell10211.001.28701.28751.2820
39862005.04.01 17:49s/l10211.001.28751.28751.2820-50.001901.85
39872005.04.04 00:00expiration10221.001.28651.28701.2815
39882005.04.04 00:00expiration10231.001.28601.28651.2810
39892005.04.04 00:00expiration10241.001.28551.28601.2805
39902005.04.04 00:00expiration10251.001.28501.28551.2800
39912005.04.05 15:26buy stop10261.001.28631.28581.2913
39922005.04.05 15:26buy stop10271.001.28681.28631.2918
39932005.04.05 15:26buy stop10281.001.28731.28681.2923
39942005.04.05 15:26buy stop10291.001.28781.28731.2928
39952005.04.05 15:26buy stop10301.001.28831.28781.2933
39962005.04.05 15:30buy10261.001.28631.28581.2913
39972005.04.05 15:32s/l10261.001.28581.28581.2913-50.001851.85
39982005.04.05 20:54buy10271.001.28681.28631.2918
39992005.04.05 20:56buy10281.001.28731.28681.2923
40002005.04.05 20:59s/l10281.001.28681.28681.2923-50.001801.85
40012005.04.05 21:11s/l10271.001.28631.28631.2918-50.001751.85
40022005.04.05 22:54buy10291.001.28781.28731.2928
40032005.04.05 22:56s/l10291.001.28731.28731.2928-50.001701.85
40042005.04.06 04:55buy10301.001.28831.28781.2933
40052005.04.06 05:00s/l10301.001.28781.28781.2933-50.001651.85
40062005.04.06 15:00sell stop10311.001.28481.28531.2798
40072005.04.06 15:00sell stop10321.001.28431.28481.2793
40082005.04.06 15:00sell stop10331.001.28381.28431.2788
40092005.04.06 15:00sell stop10341.001.28331.28381.2783
40102005.04.06 15:00sell stop10351.001.28281.28331.2778
40112005.04.06 16:35sell10311.001.28481.28531.2798
40122005.04.06 16:50sell10321.001.28431.28481.2793
40132005.04.06 16:54s/l10321.001.28481.28481.2793-50.001601.85
40142005.04.06 16:55s/l10311.001.28531.28531.2798-50.001551.85
40152005.04.07 15:00expiration10331.001.28381.28431.2788
40162005.04.07 15:00expiration10341.001.28331.28381.2783
40172005.04.07 15:00expiration10351.001.28281.28331.2778
40182005.04.07 19:09sell stop10361.001.28771.28821.2827
40192005.04.07 19:09sell stop10371.001.28721.28771.2822
40202005.04.07 19:09sell stop10381.001.28671.28721.2817
40212005.04.07 19:09sell stop10391.001.28621.28671.2812
40222005.04.07 19:09sell stop10401.001.28571.28621.2807
40232005.04.07 19:18sell10361.001.28771.28821.2827
40242005.04.07 19:19sell10371.001.28721.28771.2822
40252005.04.07 19:20modify10361.001.28771.28771.2827
40262005.04.07 19:20modify10361.001.28771.28761.2827
40272005.04.07 19:22sell10381.001.28671.28721.2817
40282005.04.07 19:22modify10361.001.28771.28751.2827
40292005.04.07 19:22modify10361.001.28771.28741.2827
40302005.04.07 19:22modify10361.001.28771.28731.2827
40312005.04.07 19:22modify10361.001.28771.28721.2827
40322005.04.07 19:22modify10361.001.28771.28711.2827
40332005.04.07 19:22sell10391.001.28621.28671.2812
40342005.04.07 19:22modify10361.001.28771.28701.2827
40352005.04.07 19:22modify10361.001.28771.28691.2827
40362005.04.07 19:22modify10361.001.28771.28681.2827
40372005.04.07 19:22modify10371.001.28721.28691.2822
40382005.04.07 19:22s/l10391.001.28671.28671.2812-50.001501.85
40392005.04.07 19:22s/l10361.001.28681.28681.282790.001591.85
40402005.04.07 19:22s/l10371.001.28691.28691.282230.001621.85
40412005.04.07 19:23s/l10381.001.28721.28721.2817-50.001571.85
40422005.04.07 19:30sell10401.001.28571.28621.2807
40432005.04.07 19:31s/l10401.001.28621.28621.2807-50.001521.85
40442005.04.07 19:31sell stop10411.001.28541.28591.2804
40452005.04.07 19:31sell stop10421.001.28491.28541.2799
40462005.04.07 19:31sell stop10431.001.28441.28491.2794
40472005.04.07 19:31sell stop10441.001.28391.28441.2789
40482005.04.07 19:31sell stop10451.001.28341.28391.2784
40492005.04.07 19:32sell10411.001.28541.28591.2804
40502005.04.07 19:33s/l10411.001.28591.28591.2804-50.001471.85
40512005.04.07 19:40sell10421.001.28491.28541.2799
40522005.04.07 19:40s/l10421.001.28541.28541.2799-50.001421.85
40532005.04.08 00:13sell10431.001.28441.28491.2794
40542005.04.08 00:32s/l10431.001.28491.28491.2794-50.001371.85
40552005.04.08 01:58sell10441.001.28391.28441.2789
40562005.04.08 01:58sell10451.001.28341.28391.2784
40572005.04.08 02:00modify10441.001.28391.28391.2789
40582005.04.08 02:00modify10441.001.28391.28381.2789
40592005.04.08 02:00modify10441.001.28391.28371.2789
40602005.04.08 02:00modify10441.001.28391.28361.2789
40612005.04.08 02:00modify10441.001.28391.28351.2789
40622005.04.08 02:00modify10441.001.28391.28341.2789
40632005.04.08 02:02s/l10441.001.28341.28341.278950.001421.85
40642005.04.08 02:06modify10451.001.28341.28341.2784
40652005.04.08 02:06modify10451.001.28341.28331.2784
40662005.04.08 02:08modify10451.001.28341.28331.2784
40672005.04.08 02:08modify10451.001.28341.28321.2784
40682005.04.08 02:08modify10451.001.28341.28311.2784
40692005.04.08 02:08modify10451.001.28341.28301.2784
40702005.04.08 02:10modify10451.001.28341.28291.2784
40712005.04.08 02:11modify10451.001.28341.28271.2784
40722005.04.08 02:11modify10451.001.28341.28261.2784
40732005.04.08 02:15s/l10451.001.28261.28261.278480.001501.85
40742005.04.08 17:13buy stop10461.001.28611.28561.2911
40752005.04.08 17:13buy stop10471.001.28661.28611.2916
40762005.04.08 17:13buy stop10481.001.28711.28661.2921
40772005.04.08 17:13buy stop10491.001.28761.28711.2926
40782005.04.08 17:13buy stop10501.001.28811.28761.2931
40792005.04.08 17:17buy10461.001.28611.28561.2911
40802005.04.08 17:18buy10471.001.28661.28611.2916
40812005.04.08 17:19modify10461.001.28611.28621.2911
40822005.04.08 17:19buy10481.001.28711.28661.2921
40832005.04.08 17:19modify10461.001.28611.28631.2911
40842005.04.08 17:19modify10461.001.28611.28641.2911
40852005.04.08 17:19modify10461.001.28611.28651.2911
40862005.04.08 17:19modify10461.001.28611.28661.2911
40872005.04.08 17:19modify10461.001.28611.28671.2911
40882005.04.08 17:20s/l10461.001.28671.28671.291160.001561.85
40892005.04.08 17:20s/l10481.001.28661.28661.2921-50.001511.85
40902005.04.08 17:22modify10471.001.28661.28671.2916
40912005.04.08 17:23buy10491.001.28761.28711.2926
40922005.04.08 17:23modify10471.001.28661.28681.2916
40932005.04.08 17:23modify10471.001.28661.28701.2916
40942005.04.08 17:23modify10471.001.28661.28711.2916
40952005.04.08 17:23modify10471.001.28661.28721.2916
40962005.04.08 17:23buy10501.001.28811.28761.2931
40972005.04.08 17:23modify10471.001.28661.28731.2916
40982005.04.08 17:23modify10471.001.28661.28751.2916
40992005.04.08 17:23modify10471.001.28661.28761.2916
41002005.04.08 17:24modify10471.001.28661.28771.2916
41012005.04.08 17:24modify10491.001.28761.28761.2926
41022005.04.08 17:25modify10471.001.28661.28771.2916
41032005.04.08 17:25modify10471.001.28661.28781.2916
41042005.04.08 17:25modify10491.001.28761.28771.2926
41052005.04.08 17:26s/l10471.001.28781.28781.2916119.991631.84
41062005.04.08 17:26s/l10491.001.28771.28771.292610.001641.84
41072005.04.08 17:26s/l10501.001.28761.28761.2931-50.001591.84
41082005.04.08 17:26buy stop10511.001.28841.28791.2934
41092005.04.08 17:26buy stop10521.001.28891.28841.2939
41102005.04.08 17:26buy stop10531.001.28941.28891.2944
41112005.04.08 17:26buy stop10541.001.28991.28941.2949
41122005.04.08 17:26buy stop10551.001.29041.28991.2954
41132005.04.08 17:28buy10511.001.28841.28791.2934
41142005.04.08 17:29s/l10511.001.28791.28791.2934-50.001541.84
41152005.04.08 17:38buy10521.001.28891.28841.2939
41162005.04.08 17:40buy10531.001.28941.28891.2944
41172005.04.08 17:41modify10521.001.28891.28891.2939
41182005.04.08 17:41modify10521.001.28891.28901.2939
41192005.04.08 17:41buy10541.001.28991.28941.2949
41202005.04.08 17:41modify10521.001.28891.28911.2939
41212005.04.08 17:41modify10521.001.28891.28921.2939
41222005.04.08 17:41modify10521.001.28891.28931.2939
41232005.04.08 17:41modify10521.001.28891.28941.2939
41242005.04.08 17:41modify10521.001.28891.28951.2939
41252005.04.08 17:41buy10551.001.29041.28991.2954
41262005.04.08 17:41modify10521.001.28891.28961.2939
41272005.04.08 17:41modify10521.001.28891.28971.2939
41282005.04.08 17:41modify10531.001.28941.28961.2944
41292005.04.08 17:41s/l10551.001.28991.28991.2954-50.001491.84
41302005.04.08 17:42modify10521.001.28891.28971.2939
41312005.04.08 17:42s/l10521.001.28971.28971.293980.001571.84
41322005.04.08 17:43s/l10531.001.28961.28961.294420.001591.84
41332005.04.08 17:43s/l10541.001.28941.28941.2949-50.001541.84
41342005.04.08 17:43buy stop10561.001.29021.28971.2952
41352005.04.08 17:43buy stop10571.001.29071.29021.2957
41362005.04.08 17:43buy stop10581.001.29121.29071.2962
41372005.04.08 17:43buy stop10591.001.29171.29121.2967
41382005.04.08 17:43buy stop10601.001.29221.29171.2972
41392005.04.08 17:44buy10561.001.29021.28971.2952
41402005.04.08 17:45s/l10561.001.28971.28971.2952-50.001491.84
41412005.04.08 17:54buy10571.001.29071.29021.2957
41422005.04.08 17:55buy10581.001.29121.29071.2962
41432005.04.08 17:55s/l10581.001.29071.29071.2962-50.001441.84
41442005.04.08 18:00modify10571.001.29071.29071.2957
41452005.04.08 18:00modify10571.001.29071.29081.2957
41462005.04.08 18:00buy10591.001.29171.29121.2967
41472005.04.08 18:00modify10571.001.29071.29091.2957
41482005.04.08 18:00modify10571.001.29071.29101.2957
41492005.04.08 18:00modify10571.001.29071.29111.2957
41502005.04.08 18:00modify10571.001.29071.29121.2957
41512005.04.08 18:00modify10571.001.29071.29131.2957
41522005.04.08 18:00modify10571.001.29071.29141.2957
41532005.04.08 18:01buy10601.001.29221.29171.2972
41542005.04.08 18:01modify10571.001.29071.29141.2957
41552005.04.08 18:01modify10571.001.29071.29151.2957
41562005.04.08 18:02modify10571.001.29071.29151.2957
41572005.04.08 18:02modify10571.001.29071.29161.2957
41582005.04.08 18:02modify10571.001.29071.29171.2957
41592005.04.08 18:02modify10571.001.29071.29181.2957
41602005.04.08 18:03modify10571.001.29071.29191.2957
41612005.04.08 18:03modify10571.001.29071.29201.2957
41622005.04.08 18:03modify10571.001.29071.29211.2957
41632005.04.08 18:03modify10571.001.29071.29221.2957
41642005.04.08 18:03modify10571.001.29071.29231.2957
41652005.04.08 18:04modify10571.001.29071.29241.2957
41662005.04.08 18:04modify10571.001.29071.29251.2957
41672005.04.08 18:04modify10571.001.29071.29261.2957
41682005.04.08 18:04modify10591.001.29171.29251.2967
41692005.04.08 18:04modify10601.001.29221.29241.2972
41702005.04.08 18:04s/l10571.001.29261.29261.2957190.001631.84
41712005.04.08 18:04s/l10591.001.29251.29251.296780.001711.84
41722005.04.08 18:05s/l10601.001.29241.29241.297220.001731.84
41732005.04.12 14:33sell stop10611.001.29441.29491.2894
41742005.04.12 14:33sell stop10621.001.29391.29441.2889
41752005.04.12 14:33sell stop10631.001.29341.29391.2884
41762005.04.12 14:33sell stop10641.001.29291.29341.2879
41772005.04.12 14:33sell stop10651.001.29241.29291.2874
41782005.04.12 14:48sell10611.001.29441.29491.2894
41792005.04.12 14:48sell10621.001.29391.29441.2889
41802005.04.12 14:48sell10631.001.29341.29391.2884
41812005.04.12 14:48modify10611.001.29441.29421.2894
41822005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29411.2894
41832005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29401.2894
41842005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29391.2894
41852005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29381.2894
41862005.04.12 14:49sell10641.001.29291.29341.2879
41872005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29361.2894
41882005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29341.2894
41892005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29331.2894
41902005.04.12 14:49sell10651.001.29241.29291.2874
41912005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29311.2894
41922005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29301.2894
41932005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29281.2894
41942005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29271.2894
41952005.04.12 14:49modify10611.001.29441.29251.2894
41962005.04.12 14:49modify10621.001.29391.29261.2889
41972005.04.12 14:49modify10631.001.29341.29271.2884
41982005.04.12 14:49modify10641.001.29291.29281.2879
41992005.04.12 14:49s/l10611.001.29251.29251.2894190.001921.84
42002005.04.12 14:49s/l10621.001.29261.29261.2889130.002051.84
42012005.04.12 14:49s/l10631.001.29271.29271.288470.002121.84
42022005.04.12 14:50modify10641.001.29291.29271.2879
42032005.04.12 14:50modify10641.001.29291.29261.2879
42042005.04.12 14:51s/l10641.001.29261.29261.287930.002151.84
42052005.04.12 14:51s/l10651.001.29291.29291.2874-50.002101.84
42062005.04.12 14:51sell stop10661.001.29211.29261.2871
42072005.04.12 14:51sell stop10671.001.29161.29211.2866
42082005.04.12 14:51sell stop10681.001.29111.29161.2861
42092005.04.12 14:51sell stop10691.001.29061.29111.2856
42102005.04.12 14:51sell stop10701.001.29011.29061.2851
42112005.04.12 14:55sell10661.001.29211.29261.2871
42122005.04.12 14:55sell10671.001.29161.29211.2866
42132005.04.12 14:55s/l10671.001.29211.29211.2866-50.002051.84
42142005.04.12 14:57modify10661.001.29211.29211.2871
42152005.04.12 14:58s/l10661.001.29211.29211.28710.002051.84
42162005.04.12 15:03sell10681.001.29111.29161.2861
42172005.04.12 15:03sell10691.001.29061.29111.2856
42182005.04.12 15:04sell10701.001.29011.29061.2851
42192005.04.12 15:04modify10681.001.29111.29081.2861
42202005.04.12 15:04modify10681.001.29111.29061.2861
42212005.04.12 15:04s/l10681.001.29061.29061.286150.002101.84
42222005.04.12 15:04s/l10701.001.29061.29061.2851-50.002051.84
42232005.04.12 15:06s/l10691.001.29111.29111.2856-50.002001.84
42242005.04.13 08:22buy stop10711.001.29431.29381.2993
42252005.04.13 08:22buy stop10721.001.29481.29431.2998
42262005.04.13 08:22buy stop10731.001.29531.29481.3003
42272005.04.13 08:22buy stop10741.001.29581.29531.3008
42282005.04.13 08:22buy stop10751.001.29631.29581.3013
42292005.04.13 09:38buy10711.001.29431.29381.2993
42302005.04.13 09:39buy10721.001.29481.29431.2998
42312005.04.13 09:41s/l10721.001.29431.29431.2998-50.011951.83
42322005.04.13 09:48s/l10711.001.29381.29381.2993-50.011901.82
42332005.04.13 10:00buy10731.001.29531.29481.3003
42342005.04.13 10:07s/l10731.001.29481.29481.3003-50.011851.81
42352005.04.14 08:22expiration10741.001.29581.29531.3008
42362005.04.14 08:22expiration10751.001.29631.29581.3013
42372005.04.15 10:01buy stop10761.001.28421.28371.2892
42382005.04.15 10:01buy stop10771.001.28471.28421.2897
42392005.04.15 10:01buy stop10781.001.28521.28471.2902
42402005.04.15 10:01buy stop10791.001.28571.28521.2907
42412005.04.15 10:01buy stop10801.001.28621.28571.2912
42422005.04.15 10:07buy10761.001.28421.28371.2892
42432005.04.15 10:12buy10771.001.28471.28421.2897
42442005.04.15 10:13s/l10771.001.28421.28421.2897-50.001801.81
42452005.04.15 10:16s/l10761.001.28371.28371.2892-50.001751.81
42462005.04.15 10:35buy10781.001.28521.28471.2902
42472005.04.15 10:40s/l10781.001.28471.28471.2902-50.001701.81
42482005.04.15 13:41buy10791.001.28571.28521.2907
42492005.04.15 13:41buy10801.001.28621.28571.2912
42502005.04.15 13:45s/l10801.001.28571.28571.2912-50.001651.81
42512005.04.15 13:47modify10791.001.28571.28581.2907
42522005.04.15 13:48s/l10791.001.28581.28581.29079.991661.80
42532005.04.19 12:56sell stop10811.001.29791.29841.2929
42542005.04.19 12:56sell stop10821.001.29741.29791.2924
42552005.04.19 12:56sell stop10831.001.29691.29741.2919
42562005.04.19 12:56sell stop10841.001.29641.29691.2914
42572005.04.19 12:56sell stop10851.001.29591.29641.2909
42582005.04.20 12:56expiration10811.001.29791.29841.2929
42592005.04.20 12:56expiration10821.001.29741.29791.2924
42602005.04.20 12:56expiration10831.001.29691.29741.2919
42612005.04.20 12:56expiration10841.001.29641.29691.2914
42622005.04.20 12:56expiration10851.001.29591.29641.2909
42632005.04.20 13:00sell stop10861.001.30381.30431.2988
42642005.04.20 13:00sell stop10871.001.30331.30381.2983
42652005.04.20 13:00sell stop10881.001.30281.30331.2978
42662005.04.20 13:00sell stop10891.001.30231.30281.2973
42672005.04.20 13:00sell stop10901.001.30181.30231.2968
42682005.04.20 13:07sell10861.001.30381.30431.2988
42692005.04.20 13:15s/l10861.001.30431.30431.2988-50.011611.79
42702005.04.20 14:30sell10871.001.30331.30381.2983
42712005.04.20 14:30sell10881.001.30281.30331.2978
42722005.04.20 14:30sell10891.001.30231.30281.2973
42732005.04.20 14:30modify10871.001.30331.30311.2983
42742005.04.20 14:31s/l10891.001.30281.30281.2973-50.011561.78
42752005.04.20 14:31s/l10871.001.30311.30311.298320.001581.78
42762005.04.20 14:31sell10901.001.30181.30231.2968
42772005.04.20 14:31modify10881.001.30281.30261.2978
42782005.04.20 14:31modify10881.001.30281.30241.2978
42792005.04.20 14:31modify10881.001.30281.30211.2978
42802005.04.20 14:31modify10881.001.30281.30191.2978
42812005.04.20 14:33modify10881.001.30281.30181.2978
42822005.04.20 14:33modify10881.001.30281.30171.2978
42832005.04.20 14:33modify10881.001.30281.30161.2978
42842005.04.20 14:33modify10901.001.30181.30171.2968
42852005.04.20 14:34s/l10881.001.30161.30161.2978120.001701.78
42862005.04.20 14:34s/l10901.001.30171.30171.296810.001711.78
42872005.04.20 14:34sell stop10911.001.30091.30141.2959
42882005.04.20 14:34sell stop10921.001.30041.30091.2954
42892005.04.20 14:34sell stop10931.001.29991.30041.2949
42902005.04.20 14:34sell stop10941.001.29941.29991.2944
42912005.04.20 14:34sell stop10951.001.29891.29941.2939
42922005.04.20 14:35sell10911.001.30091.30141.2959
42932005.04.20 14:36sell10921.001.30041.30091.2954
42942005.04.20 14:36s/l10921.001.30091.30091.2954-50.001661.78
42952005.04.20 14:37s/l10911.001.30141.30141.2959-50.001611.78
42962005.04.20 15:12sell10931.001.29991.30041.2949
42972005.04.20 15:12sell10941.001.29941.29991.2944
42982005.04.20 15:13modify10931.001.29991.29991.2949
42992005.04.20 15:15s/l10931.001.29991.29991.29490.001611.78
43002005.04.20 15:15s/l10941.001.29991.29991.2944-50.001561.78
43012005.04.21 14:34expiration10951.001.29891.29941.2939
43022005.04.21 16:16buy stop10961.001.30991.30941.3149
43032005.04.21 16:16buy stop10971.001.31041.30991.3154
43042005.04.21 16:16buy stop10981.001.31091.31041.3159
43052005.04.21 16:16buy stop10991.001.31141.31091.3164
43062005.04.21 16:16buy stop11001.001.31191.31141.3169
43072005.04.21 16:17buy10961.001.30991.30941.3149
43082005.04.21 16:18buy10971.001.31041.30991.3154
43092005.04.21 16:19s/l10971.001.30991.30991.3154-50.001511.78
43102005.04.21 16:22s/l10961.001.30941.30941.3149-50.001461.78
43112005.04.21 16:29buy10981.001.31091.31041.3159
43122005.04.21 16:31s/l10981.001.31041.31041.3159-50.001411.78
43132005.04.21 16:59buy10991.001.31141.31091.3164
43142005.04.21 16:59buy11001.001.31191.31141.3169
43152005.04.21 16:59s/l11001.001.31141.31141.3169-50.001361.78
43162005.04.21 16:59s/l10991.001.31091.31091.3164-50.001311.78
43172005.04.21 16:59buy stop11011.001.31161.31111.3166
43182005.04.21 16:59buy stop11021.001.31211.31161.3171
43192005.04.21 16:59buy stop11031.001.31261.31211.3176
43202005.04.21 16:59buy stop11041.001.31311.31261.3181
43212005.04.21 16:59buy stop11051.001.31361.31311.3186
43222005.04.21 17:04buy11011.001.31161.31111.3166
43232005.04.21 17:06s/l11011.001.31111.31111.3166-50.001261.78
43242005.04.21 17:10buy11021.001.31211.31161.3171
43252005.04.21 17:11s/l11021.001.31161.31161.3171-50.001211.78
43262005.04.22 16:59expiration11031.001.31261.31211.3176
43272005.04.22 16:59expiration11041.001.31311.31261.3181
43282005.04.22 16:59expiration11051.001.31361.31311.3186
43292005.04.22 19:00sell stop11061.001.30481.30531.2998
43302005.04.22 19:00sell stop11071.001.30431.30481.2993
43312005.04.22 19:00sell stop11081.001.30381.30431.2988
43322005.04.22 19:00sell stop11091.001.30331.30381.2983
43332005.04.22 19:00sell stop11101.001.30281.30331.2978
43342005.04.22 19:10sell11061.001.30481.30531.2998
43352005.04.22 19:10sell11071.001.30431.30481.2993
43362005.04.22 19:12s/l11071.001.30481.30481.2993-50.001161.78
43372005.04.22 19:14modify11061.001.30481.30471.2998
43382005.04.22 19:15modify11061.001.30481.30471.2998
43392005.04.22 19:15sell11081.001.30381.30431.2988
43402005.04.22 19:15modify11061.001.30481.30461.2998
43412005.04.22 19:15modify11061.001.30481.30441.2998
43422005.04.22 19:17modify11061.001.30481.30441.2998
43432005.04.22 19:25s/l11061.001.30441.30441.299840.001201.78
43442005.04.22 19:25s/l11081.001.30431.30431.2988-50.001151.78
43452005.04.25 00:00expiration11091.001.30331.30381.2983
43462005.04.25 00:00expiration11101.001.30281.30331.2978
43472005.04.25 00:00sell stop11111.001.30501.30551.3000
43482005.04.25 00:00sell stop11121.001.30451.30501.2995
43492005.04.25 00:00sell stop11131.001.30401.30451.2990
43502005.04.25 00:00sell stop11141.001.30351.30401.2985
43512005.04.25 00:00sell stop11151.001.30301.30351.2980
43522005.04.25 00:45sell11111.001.30501.30551.3000
43532005.04.25 00:48sell11121.001.30451.30501.2995
43542005.04.25 00:55s/l11121.001.30501.30501.2995-50.001101.78
43552005.04.25 01:02s/l11111.001.30551.30551.3000-50.001051.78
43562005.04.25 01:42sell11131.001.30401.30451.2990
43572005.04.25 01:47s/l11131.001.30451.30451.2990-50.001001.78
43582005.04.25 01:51sell11141.001.30351.30401.2985
43592005.04.25 01:54s/l11141.001.30401.30401.2985-50.00951.78
43602005.04.25 02:09sell11151.001.30301.30351.2980
43612005.04.25 02:12modify11151.001.30301.30281.2980
43622005.04.25 02:12modify11151.001.30301.30271.2980
43632005.04.25 02:12modify11151.001.30301.30261.2980
43642005.04.25 02:14s/l11151.001.30261.30261.298040.00991.78
43652005.04.26 06:00buy stop11161.001.30151.30101.3065
43662005.04.26 06:00buy stop11171.001.30201.30151.3070
43672005.04.26 06:00buy stop11181.001.30251.30201.3075
43682005.04.26 06:00buy stop11191.001.30301.30251.3080
43692005.04.26 06:00buy stop11201.001.30351.30301.3085
43702005.04.27 06:00expiration11161.001.30151.30101.3065
43712005.04.27 06:00expiration11171.001.30201.30151.3070
43722005.04.27 06:00expiration11181.001.30251.30201.3075
43732005.04.27 06:00expiration11191.001.30301.30251.3080
43742005.04.27 06:00expiration11201.001.30351.30301.3085
43752005.04.27 15:00buy stop11211.001.29851.29801.3035
43762005.04.27 15:00buy stop11221.001.29901.29851.3040
43772005.04.27 15:00buy stop11231.001.29951.29901.3045
43782005.04.27 15:00buy stop11241.001.30001.29951.3050
43792005.04.27 15:00buy stop11251.001.30051.30001.3055
43802005.04.27 15:08buy11211.001.29851.29801.3035
43812005.04.27 15:11s/l11211.001.29801.29801.3035-50.01941.77
43822005.04.28 15:00expiration11221.001.29901.29851.3040
43832005.04.28 15:00expiration11231.001.29951.29901.3045
43842005.04.28 15:00expiration11241.001.30001.29951.3050
43852005.04.28 15:00expiration11251.001.30051.30001.3055
43862005.04.29 04:25buy stop11261.001.29251.29201.2975
43872005.04.29 04:25buy stop11271.001.29301.29251.2980
43882005.04.29 04:25buy stop11281.001.29351.29301.2985
43892005.04.29 04:25buy stop11291.001.29401.29351.2990
43902005.04.29 04:25buy stop11301.001.29451.29401.2995
43912005.04.29 05:00buy11261.001.29251.29201.2975
43922005.04.29 05:01s/l11261.001.29201.29201.2975-50.00891.77
43932005.04.29 06:39buy11271.001.29301.29251.2980
43942005.04.29 06:40buy11281.001.29351.29301.2985
43952005.04.29 06:41modify11271.001.29301.29311.2980
43962005.04.29 06:42buy11291.001.29401.29351.2990
43972005.04.29 06:42modify11271.001.29301.29341.2980
43982005.04.29 06:43buy11301.001.29451.29401.2995
43992005.04.29 06:43modify11271.001.29301.29391.2980
44002005.04.29 06:43modify11271.001.29301.29401.2980
44012005.04.29 06:43modify11271.001.29301.29411.2980
44022005.04.29 06:43modify11271.001.29301.29431.2980
44032005.04.29 06:43modify11271.001.29301.29441.2980
44042005.04.29 06:43modify11271.001.29301.29461.2980
44052005.04.29 06:43modify11271.001.29301.29471.2980
44062005.04.29 06:43modify11271.001.29301.29481.2980
44072005.04.29 06:43modify11281.001.29351.29471.2985
44082005.04.29 06:43modify11291.001.29401.29461.2990
44092005.04.29 06:44s/l11271.001.29481.29481.2980180.001071.77
44102005.04.29 06:44s/l11281.001.29471.29471.2985120.001191.77
44112005.04.29 06:44s/l11291.001.29461.29461.299060.001251.77
44122005.04.29 06:45s/l11301.001.29401.29401.2995-50.001201.77
44132005.04.29 16:31sell stop11311.001.29131.29181.2863
44142005.04.29 16:31sell stop11321.001.29081.29131.2858
44152005.04.29 16:31sell stop11331.001.29031.29081.2853
44162005.04.29 16:31sell stop11341.001.28981.29031.2848
44172005.04.29 16:31sell stop11351.001.28931.28981.2843
44182005.04.29 16:35sell11311.001.29131.29181.2863
44192005.04.29 16:42sell11321.001.29081.29131.2858
44202005.04.29 16:43s/l11321.001.29131.29131.2858-50.001151.77
44212005.04.29 16:48s/l11311.001.29181.29181.2863-50.001101.77
44222005.04.29 17:03sell11331.001.29031.29081.2853
44232005.04.29 17:04s/l11331.001.29081.29081.2853-50.001051.77
44242005.04.29 18:37sell11341.001.28981.29031.2848
44252005.04.29 18:37sell11351.001.28931.28981.2843
44262005.04.29 18:37modify11341.001.28981.28981.2848
44272005.04.29 18:37modify11341.001.28981.28971.2848
44282005.04.29 18:37modify11341.001.28981.28951.2848
44292005.04.29 18:38s/l11341.001.28951.28951.284830.001081.77
44302005.04.29 18:39s/l11351.001.28981.28981.2843-50.001031.77
44312005.05.03 10:00buy stop11361.001.28661.28611.2916
44322005.05.03 10:00buy stop11371.001.28711.28661.2921
44332005.05.03 10:00buy stop11381.001.28761.28711.2926
44342005.05.03 10:00buy stop11391.001.28811.28761.2931
44352005.05.03 10:00buy stop11401.001.28861.28811.2936
44362005.05.03 11:12buy11361.001.28661.28611.2916
44372005.05.03 11:13buy11371.001.28711.28661.2921
44382005.05.03 11:14modify11361.001.28661.28671.2916
44392005.05.03 11:14buy11381.001.28761.28711.2926
44402005.05.03 11:14modify11361.001.28661.28681.2916
44412005.05.03 11:14modify11361.001.28661.28691.2916
44422005.05.03 11:15s/l11381.001.28711.28711.2926-50.00981.77
44432005.05.03 11:17s/l11361.001.28691.28691.291630.001011.77
44442005.05.03 11:27s/l11371.001.28661.28661.2921-50.00961.77
44452005.05.03 15:23buy11391.001.28811.28761.2931
44462005.05.03 15:23buy11401.001.28861.28811.2936
44472005.05.03 15:23modify11391.001.28811.28821.2931
44482005.05.03 15:24modify11391.001.28811.28831.2931
44492005.05.03 15:24modify11391.001.28811.28841.2931
44502005.05.03 15:27modify11391.001.28811.28841.2931
44512005.05.03 15:28modify11391.001.28811.28851.2931
44522005.05.03 15:28modify11391.001.28811.28861.2931
44532005.05.03 15:29s/l11391.001.28861.28861.293150.001011.77
44542005.05.03 15:33modify11401.001.28861.28871.2936
44552005.05.03 15:36s/l11401.001.28871.28871.29369.991021.76
44562005.05.05 16:53sell stop11411.001.29301.29351.2880
44572005.05.05 16:53sell stop11421.001.29251.29301.2875
44582005.05.05 16:53sell stop11431.001.29201.29251.2870
44592005.05.05 16:53sell stop11441.001.29151.29201.2865
44602005.05.05 16:53sell stop11451.001.29101.29151.2860
44612005.05.05 17:36sell11411.001.29301.29351.2880
44622005.05.05 17:39s/l11411.001.29351.29351.2880-49.99971.77
44632005.05.05 17:48sell11421.001.29251.29301.2875
44642005.05.05 17:51s/l11421.001.29301.29301.2875-49.99921.78
44652005.05.06 14:30sell11431.001.29201.29251.2870
44662005.05.06 14:30sell11441.001.29151.29201.2865
44672005.05.06 14:30modify11431.001.29201.29191.2870
44682005.05.06 14:30sell11451.001.29101.29151.2860
44692005.05.06 14:30modify11431.001.29201.29141.2870
44702005.05.06 14:30modify11431.001.29201.29081.2870
44712005.05.06 14:30modify11431.001.29201.29031.2870
44722005.05.06 14:30modify11441.001.29151.29041.2865
44732005.05.06 14:30modify11451.001.29101.29051.2860
44742005.05.06 14:31s/l11431.001.29031.29031.2870170.001091.78
44752005.05.06 14:31s/l11441.001.29041.29041.2865110.001201.78
44762005.05.06 14:31s/l11451.001.29051.29051.286050.001251.78
44772005.05.06 14:31sell stop11461.001.28971.29021.2847
44782005.05.06 14:31sell stop11471.001.28921.28971.2842
44792005.05.06 14:31sell stop11481.001.28871.28921.2837
44802005.05.06 14:31sell stop11491.001.28821.28871.2832
44812005.05.06 14:31sell stop11501.001.28771.28821.2827
44822005.05.06 14:32sell11461.001.28971.29021.2847
44832005.05.06 14:33sell11471.001.28921.28971.2842
44842005.05.06 14:33modify11461.001.28971.28971.2847
44852005.05.06 14:33sell11481.001.28871.28921.2837
44862005.05.06 14:33modify11461.001.28971.28951.2847
44872005.05.06 14:33modify11461.001.28971.28931.2847
44882005.05.06 14:33modify11461.001.28971.28921.2847
44892005.05.06 14:33sell11491.001.28821.28871.2832
44902005.05.06 14:33modify11461.001.28971.28901.2847
44912005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28891.2847
44922005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28881.2847
44932005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28871.2847
44942005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28861.2847
44952005.05.06 14:34sell11501.001.28771.28821.2827
44962005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28851.2847
44972005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28831.2847
44982005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28821.2847
44992005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28811.2847
45002005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28801.2847
45012005.05.06 14:34modify11461.001.28971.28781.2847
45022005.05.06 14:35modify11461.001.28971.28771.2847
45032005.05.06 14:35modify11461.001.28971.28761.2847
45042005.05.06 14:35modify11461.001.28971.28741.2847
45052005.05.06 14:35modify11461.001.28971.28731.2847
45062005.05.06 14:35modify11471.001.28921.28741.2842
45072005.05.06 14:35modify11481.001.28871.28771.2837
45082005.05.06 14:35s/l11461.001.28731.28731.2847240.001491.78
45092005.05.06 14:35s/l11471.001.28741.28741.2842180.001671.78
45102005.05.06 14:35modify11491.001.28821.28791.2832
45112005.05.06 14:35s/l11481.001.28771.28771.2837100.001771.78
45122005.05.06 14:37s/l11491.001.28791.28791.283230.001801.78
45132005.05.06 14:38s/l11501.001.28821.28821.2827-50.001751.78
45142005.05.06 14:38sell stop11511.001.28741.28791.2824
45152005.05.06 14:38sell stop11521.001.28691.28741.2819
45162005.05.06 14:38sell stop11531.001.28641.28691.2814
45172005.05.06 14:38sell stop11541.001.28591.28641.2809
45182005.05.06 14:38sell stop11551.001.28541.28591.2804
45192005.05.06 14:40sell11511.001.28741.28791.2824
45202005.05.06 14:40s/l11511.001.28791.28791.2824-50.001701.78
45212005.05.06 14:42sell11521.001.28691.28741.2819
45222005.05.06 14:43s/l11521.001.28741.28741.2819-50.001651.78
45232005.05.06 14:45sell11531.001.28641.28691.2814
45242005.05.06 14:45s/l11531.001.28691.28691.2814-50.001601.78
45252005.05.06 14:48sell11541.001.28591.28641.2809
45262005.05.06 14:49s/l11541.001.28641.28641.2809-50.001551.78
45272005.05.06 15:01sell11551.001.28541.28591.2804
45282005.05.06 15:03s/l11551.001.28591.28591.2804-50.001501.78
45292005.05.09 21:38buy stop11561.001.28491.28441.2899
45302005.05.09 21:38buy stop11571.001.28541.28491.2904
45312005.05.09 21:38buy stop11581.001.28591.28541.2909
45322005.05.09 21:38buy stop11591.001.28641.28591.2914
45332005.05.09 21:38buy stop11601.001.28691.28641.2919
45342005.05.09 23:10buy11561.001.28491.28441.2899
45352005.05.09 23:10buy11571.001.28541.28491.2904
45362005.05.09 23:11modify11561.001.28491.28501.2899
45372005.05.09 23:12buy11581.001.28591.28541.2909
45382005.05.09 23:12modify11561.001.28491.28511.2899
45392005.05.09 23:13modify11561.001.28491.28521.2899
45402005.05.09 23:13modify11561.001.28491.28531.2899
45412005.05.09 23:13modify11561.001.28491.28541.2899
45422005.05.09 23:13buy11591.001.28641.28591.2914
45432005.05.09 23:13modify11561.001.28491.28571.2899
45442005.05.09 23:13modify11561.001.28491.28591.2899
45452005.05.09 23:13buy11601.001.28691.28641.2919
45462005.05.09 23:13modify11561.001.28491.28621.2899
45472005.05.09 23:13modify11561.001.28491.28651.2899
45482005.05.09 23:14modify11561.001.28491.28671.2899
45492005.05.09 23:14modify11561.001.28491.28681.2899
45502005.05.09 23:14modify11561.001.28491.28691.2899
45512005.05.09 23:14modify11571.001.28541.28681.2904
45522005.05.09 23:14modify11581.001.28591.28671.2909
45532005.05.09 23:14modify11591.001.28641.28661.2914
45542005.05.09 23:14s/l11561.001.28691.28691.2899200.001701.78
45552005.05.09 23:14s/l11571.001.28681.28681.2904140.001841.78
45562005.05.09 23:14modify11591.001.28641.28661.2914
45572005.05.09 23:15s/l11581.001.28671.28671.290980.001921.78
45582005.05.09 23:15s/l11591.001.28661.28661.291420.011941.79
45592005.05.09 23:21s/l11601.001.28641.28641.2919-50.011891.78
45602005.05.10 08:20sell stop11611.001.28261.28311.2776
45612005.05.10 08:20sell stop11621.001.28211.28261.2771
45622005.05.10 08:20sell stop11631.001.28161.28211.2766
45632005.05.10 08:20sell stop11641.001.28111.28161.2761
45642005.05.10 08:20sell stop11651.001.28061.28111.2756
45652005.05.10 08:21sell11611.001.28261.28311.2776
45662005.05.10 08:22s/l11611.001.28311.28311.2776-50.001841.78
45672005.05.10 09:06sell11621.001.28211.28261.2771
45682005.05.10 09:09s/l11621.001.28261.28261.2771-50.001791.78
45692005.05.10 09:33sell11631.001.28161.28211.2766
45702005.05.10 09:35s/l11631.001.28211.28211.2766-50.001741.78
45712005.05.11 08:20expiration11641.001.28111.28161.2761
45722005.05.11 08:20expiration11651.001.28061.28111.2756
45732005.05.11 14:30sell stop11661.001.28491.28541.2799
45742005.05.11 14:30sell stop11671.001.28441.28491.2794
45752005.05.11 14:30sell stop11681.001.28391.28441.2789
45762005.05.11 14:30sell stop11691.001.28341.28391.2784
45772005.05.11 14:30sell stop11701.001.28291.28341.2779
45782005.05.11 14:30sell11661.001.28491.28541.2799
45792005.05.11 14:30sell11671.001.28441.28491.2794
45802005.05.11 14:30sell11681.001.28391.28441.2789
45812005.05.11 14:30modify11661.001.28491.28471.2799
45822005.05.11 14:30sell11691.001.28341.28391.2784
45832005.05.11 14:30modify11661.001.28491.28411.2799
45842005.05.11 14:30sell11701.001.28291.28341.2779
45852005.05.11 14:30modify11661.001.28491.28361.2799
45862005.05.11 14:30modify11661.001.28491.28311.2799
45872005.05.11 14:30modify11671.001.28441.28321.2794
45882005.05.11 14:30modify11681.001.28391.28331.2789
45892005.05.11 14:30modify11691.001.28341.28331.2784
45902005.05.11 14:31s/l11661.001.28311.28311.2799180.001921.78
45912005.05.11 14:31modify11691.001.28341.28331.2784
45922005.05.11 14:31modify11681.001.28391.28321.2789
45932005.05.11 14:31modify11671.001.28441.28311.2794
45942005.05.11 14:31modify11671.001.28441.28301.2794
45952005.05.11 14:31modify11681.001.28391.28311.2789
45962005.05.11 14:31modify11691.001.28341.28321.2784
45972005.05.11 14:32s/l11671.001.28301.28301.2794140.002061.78
45982005.05.11 14:32s/l11681.001.28311.28311.278980.002141.78
45992005.05.11 14:32s/l11691.001.28321.28321.278420.002161.78
46002005.05.11 14:32s/l11701.001.28341.28341.2779-50.002111.78
46012005.05.11 14:32sell stop11711.001.28261.28311.2776
46022005.05.11 14:32sell stop11721.001.28211.28261.2771
46032005.05.11 14:32sell stop11731.001.28161.28211.2766
46042005.05.11 14:32sell stop11741.001.28111.28161.2761
46052005.05.11 14:32sell stop11751.001.28061.28111.2756
46062005.05.11 14:34sell11711.001.28261.28311.2776
46072005.05.11 14:35s/l11711.001.28311.28311.2776-50.002061.78
46082005.05.11 14:45sell11721.001.28211.28261.2771
46092005.05.11 14:45sell11731.001.28161.28211.2766
46102005.05.11 14:46sell11741.001.28111.28161.2761
46112005.05.11 14:46modify11721.001.28211.28191.2771
46122005.05.11 14:46modify11721.001.28211.28171.2771
46132005.05.11 14:48modify11721.001.28211.28161.2771
46142005.05.11 14:48modify11731.001.28161.28161.2766
46152005.05.11 14:48modify11721.001.28211.28151.2771
46162005.05.11 14:48sell11751.001.28061.28111.2756
46172005.05.11 14:48modify11721.001.28211.28131.2771
46182005.05.11 14:48modify11721.001.28211.28121.2771
46192005.05.11 14:48modify11721.001.28211.28111.2771
46202005.05.11 14:48modify11731.001.28161.28121.2766
46212005.05.11 14:49modify11721.001.28211.28101.2771
46222005.05.11 14:49modify11721.001.28211.28091.2771
46232005.05.11 14:49modify11731.001.28161.28111.2766
46242005.05.11 14:50modify11731.001.28161.28101.2766
46252005.05.11 14:51s/l11721.001.28091.28091.2771120.002181.78
46262005.05.11 14:51modify11741.001.28111.28101.2761
46272005.05.11 14:51modify11731.001.28161.28091.2766
46282005.05.11 14:51modify11731.001.28161.28071.2766
46292005.05.11 14:51modify11741.001.28111.28081.2761
46302005.05.11 14:52modify11741.001.28111.28071.2761
46312005.05.11 14:52modify11731.001.28161.28051.2766
46322005.05.11 14:52modify11741.001.28111.28061.2761
46332005.05.11 14:53s/l11731.001.28051.28051.2766110.002291.78
46342005.05.11 14:53s/l11741.001.28061.28061.276150.002341.78
46352005.05.11 14:55modify11751.001.28061.28051.2756
46362005.05.11 14:55modify11751.001.28061.28041.2756
46372005.05.11 14:55modify11751.001.28061.28021.2756
46382005.05.11 14:56modify11751.001.28061.28011.2756
46392005.05.11 14:57s/l11751.001.28011.28011.275650.002391.78
46402005.05.11 14:57sell stop11761.001.27931.27981.2743
46412005.05.11 14:57sell stop11771.001.27881.27931.2738
46422005.05.11 14:57sell stop11781.001.27831.27881.2733
46432005.05.11 14:57sell stop11791.001.27781.27831.2728
46442005.05.11 14:57sell stop11801.001.27731.27781.2723
46452005.05.11 14:57sell11761.001.27931.27981.2743
46462005.05.11 14:57s/l11761.001.27981.27981.2743-50.002341.78
46472005.05.11 15:11sell11771.001.27881.27931.2738
46482005.05.11 15:12s/l11771.001.27931.27931.2738-50.002291.78
46492005.05.11 15:25sell11781.001.27831.27881.2733
46502005.05.11 15:25s/l11781.001.27881.27881.2733-50.002241.78
46512005.05.11 16:04sell11791.001.27781.27831.2728
46522005.05.11 16:05s/l11791.001.27831.27831.2728-50.002191.78
46532005.05.12 08:34sell11801.001.27731.27781.2723
46542005.05.12 08:37s/l11801.001.27781.27781.2723-50.002141.78
46552005.05.16 16:00buy stop11811.001.26421.26371.2692
46562005.05.16 16:00buy stop11821.001.26471.26421.2697
46572005.05.16 16:00buy stop11831.001.26521.26471.2702
46582005.05.16 16:00buy stop11841.001.26571.26521.2707
46592005.05.16 16:00buy stop11851.001.26621.26571.2712
46602005.05.16 16:08buy11811.001.26421.26371.2692
46612005.05.16 16:08buy11821.001.26471.26421.2697
46622005.05.16 16:09s/l11821.001.26421.26421.2697-49.992091.79
46632005.05.16 16:13s/l11811.001.26371.26371.2692-49.992041.80
46642005.05.17 10:55buy11831.001.26521.26471.2702
46652005.05.17 10:55buy11841.001.26571.26521.2707
46662005.05.17 10:57buy11851.001.26621.26571.2712
46672005.05.17 10:57modify11831.001.26521.26541.2702
46682005.05.17 10:57modify11831.001.26521.26551.2702
46692005.05.17 10:57modify11831.001.26521.26571.2702
46702005.05.17 10:58s/l11851.001.26571.26571.2712-49.991991.81
46712005.05.17 10:59s/l11831.001.26571.26571.270249.992041.80
46722005.05.17 11:22s/l11841.001.26521.26521.2707-49.991991.81
46732005.05.17 14:30sell stop11861.001.26131.26181.2563
46742005.05.17 14:30sell stop11871.001.26081.26131.2558
46752005.05.17 14:30sell stop11881.001.26031.26081.2553
46762005.05.17 14:30sell stop11891.001.25981.26031.2548
46772005.05.17 14:30sell stop11901.001.25931.25981.2543
46782005.05.17 14:31sell11861.001.26131.26181.2563
46792005.05.17 14:31s/l11861.001.26181.26181.2563-50.001941.81
46802005.05.17 21:45sell11871.001.26081.26131.2558
46812005.05.17 21:48sell11881.001.26031.26081.2553
46822005.05.17 21:49modify11871.001.26081.26071.2558
46832005.05.17 21:49sell11891.001.25981.26031.2548
46842005.05.17 21:49modify11871.001.26081.26061.2558
46852005.05.17 21:49modify11871.001.26081.26051.2558
46862005.05.17 21:49modify11871.001.26081.26041.2558
46872005.05.17 21:50s/l11891.001.26031.26031.2548-50.001891.81
46882005.05.17 21:50s/l11871.001.26041.26041.255840.001931.81
46892005.05.17 21:53modify11881.001.26031.26021.2553
46902005.05.17 21:53sell11901.001.25931.25981.2543
46912005.05.17 21:53modify11881.001.26031.26011.2553
46922005.05.17 21:54modify11881.001.26031.26001.2553
46932005.05.17 21:56s/l11901.001.25981.25981.2543-50.001881.81
46942005.05.17 21:56s/l11881.001.26001.26001.255330.001911.81
46952005.05.18 09:00buy stop11911.001.26301.26251.2680
46962005.05.18 09:00buy stop11921.001.26351.26301.2685
46972005.05.18 09:00buy stop11931.001.26401.26351.2690
46982005.05.18 09:00buy stop11941.001.26451.26401.2695
46992005.05.18 09:00buy stop11951.001.26501.26451.2700
47002005.05.18 10:15buy11911.001.26301.26251.2680
47012005.05.18 10:16s/l11911.001.26251.26251.2680-49.991861.82
47022005.05.18 14:30buy11921.001.26351.26301.2685
47032005.05.18 14:32s/l11921.001.26301.26301.2685-49.991811.83
47042005.05.18 14:42buy11931.001.26401.26351.2690
47052005.05.18 14:42buy11941.001.26451.26401.2695
47062005.05.18 14:45s/l11941.001.26401.26401.2695-49.991761.84
47072005.05.18 14:50modify11931.001.26401.26411.2690
47082005.05.18 14:50buy11951.001.26501.26451.2700
47092005.05.18 14:50modify11931.001.26401.26431.2690
47102005.05.18 14:50modify11931.001.26401.26451.2690
47112005.05.18 14:50modify11931.001.26401.26471.2690
47122005.05.18 14:51modify11931.001.26401.26481.2690
47132005.05.18 14:51modify11931.001.26401.26501.2690
47142005.05.18 14:51modify11931.001.26401.26511.2690
47152005.05.18 14:51modify11951.001.26501.26501.2700
47162005.05.18 14:51modify11951.001.26501.26511.2700
47172005.05.18 14:55modify11931.001.26401.26521.2690
47182005.05.18 14:56modify11951.001.26501.26521.2700
47192005.05.18 14:56s/l11931.001.26521.26521.2690120.001881.84
47202005.05.18 14:56s/l11951.001.26521.26521.270020.001901.84
47212005.05.19 11:03sell stop11961.001.26461.26511.2596
47222005.05.19 11:03sell stop11971.001.26411.26461.2591
47232005.05.19 11:03sell stop11981.001.26361.26411.2586
47242005.05.19 11:03sell stop11991.001.26311.26361.2581
47252005.05.19 11:03sell stop12001.001.26261.26311.2576
47262005.05.19 11:15sell11961.001.26461.26511.2596
47272005.05.19 11:25s/l11961.001.26511.26511.2596-50.001851.84
47282005.05.19 11:44sell11971.001.26411.26461.2591
47292005.05.19 11:46s/l11971.001.26461.26461.2591-50.001801.84
47302005.05.19 13:26sell11981.001.26361.26411.2586
47312005.05.19 13:45sell11991.001.26311.26361.2581
47322005.05.19 13:49s/l11991.001.26361.26361.2581-50.001751.84
47332005.05.19 14:13s/l11981.001.26411.26411.2586-50.001701.84
47342005.05.19 14:39sell12001.001.26261.26311.2576
47352005.05.19 14:40s/l12001.001.26311.26311.2576-50.001651.84
47362005.05.20 04:16buy stop12011.001.26551.26501.2705
47372005.05.20 04:16buy stop12021.001.26601.26551.2710
47382005.05.20 04:16buy stop12031.001.26651.26601.2715
47392005.05.20 04:16buy stop12041.001.26701.26651.2720
47402005.05.20 04:16buy stop12051.001.26751.26701.2725
47412005.05.23 00:00expiration12011.001.26551.26501.2705
47422005.05.23 00:00expiration12021.001.26601.26551.2710
47432005.05.23 00:00expiration12031.001.26651.26601.2715
47442005.05.23 00:00expiration12041.001.26701.26651.2720
47452005.05.23 00:00expiration12051.001.26751.26701.2725
47462005.05.23 16:00buy stop12061.001.25811.25761.2631
47472005.05.23 16:00buy stop12071.001.25861.25811.2636
47482005.05.23 16:00buy stop12081.001.25911.25861.2641
47492005.05.23 16:00buy stop12091.001.25961.25911.2646
47502005.05.23 16:00buy stop12101.001.26011.25961.2651
47512005.05.23 16:20buy12061.001.25811.25761.2631
47522005.05.23 16:21s/l12061.001.25761.25761.2631-50.001601.84
47532005.05.23 16:22buy12071.001.25861.25811.2636
47542005.05.23 16:27buy12081.001.25911.25861.2641
47552005.05.23 16:27modify12071.001.25861.25861.2636
47562005.05.23 16:29modify12071.001.25861.25871.2636
47572005.05.23 16:29buy12091.001.25961.25911.2646
47582005.05.23 16:29modify12071.001.25861.25881.2636
47592005.05.23 16:29s/l12091.001.25911.25911.2646-50.001551.84
47602005.05.23 16:30s/l12071.001.25881.25881.263620.001571.84
47612005.05.23 16:37s/l12081.001.25861.25861.2641-50.001521.84
47622005.05.24 12:25buy12101.001.26011.25961.2651
47632005.05.24 12:27modify12101.001.26011.26021.2651
47642005.05.24 12:28s/l12101.001.26021.26021.265110.001531.84
47652005.05.24 19:00sell stop12111.001.25701.25751.2520
47662005.05.24 19:00sell stop12121.001.25651.25701.2515
47672005.05.24 19:00sell stop12131.001.25601.25651.2510
47682005.05.24 19:00sell stop12141.001.25551.25601.2505
47692005.05.24 19:00sell stop12151.001.25501.25551.2500
47702005.05.24 19:00sell12111.001.25701.25751.2520
47712005.05.24 19:01s/l12111.001.25751.25751.2520-49.991481.85
47722005.05.25 00:33sell12121.001.25651.25701.2515
47732005.05.25 00:34sell12131.001.25601.25651.2510
47742005.05.25 00:34s/l12131.001.25651.25651.2510-49.991431.86
47752005.05.25 03:23s/l12121.001.25701.25701.2515-49.991381.87
47762005.05.25 12:59sell12141.001.25551.25601.2505
47772005.05.25 13:13s/l12141.001.25601.25601.2505-49.991331.88
47782005.05.25 19:00expiration12151.001.25501.25551.2500
47792005.05.26 06:27sell stop12161.001.25781.25831.2528
47802005.05.26 06:27sell stop12171.001.25731.25781.2523
47812005.05.26 06:27sell stop12181.001.25681.25731.2518
47822005.05.26 06:27sell stop12191.001.25631.25681.2513
47832005.05.26 06:27sell stop12201.001.25581.25631.2508
47842005.05.26 06:30sell12161.001.25781.25831.2528
47852005.05.26 06:36sell12171.001.25731.25781.2523
47862005.05.26 06:36modify12161.001.25781.25781.2528
47872005.05.26 06:39sell12181.001.25681.25731.2518
47882005.05.26 06:39modify12161.001.25781.25761.2528
47892005.05.26 06:39modify12161.001.25781.25751.2528
47902005.05.26 06:41modify12161.001.25781.25721.2528
47912005.05.26 06:41modify12171.001.25731.25721.2523
47922005.05.26 06:42modify12171.001.25731.25721.2523
47932005.05.26 06:42sell12191.001.25631.25681.2513
47942005.05.26 06:42modify12161.001.25781.25711.2528
47952005.05.26 06:42modify12161.001.25781.25691.2528
47962005.05.26 06:42modify12161.001.25781.25681.2528
47972005.05.26 06:42modify12171.001.25731.25691.2523
47982005.05.26 06:44s/l12161.001.25681.25681.2528100.001431.88
47992005.05.26 06:44s/l12191.001.25681.25681.2513-50.001381.88
48002005.05.26 06:45s/l12171.001.25691.25691.252339.991421.87
48012005.05.26 06:50s/l12181.001.25731.25731.2518-50.001371.87
48022005.05.26 07:45sell12201.001.25581.25631.2508
48032005.05.26 07:45s/l12201.001.25631.25631.2508-50.001321.87
48042005.05.27 10:00buy stop12211.001.25431.25381.2593
48052005.05.27 10:00buy stop12221.001.25481.25431.2598
48062005.05.27 10:00buy stop12231.001.25531.25481.2603
48072005.05.27 10:00buy stop12241.001.25581.25531.2608
48082005.05.27 10:00buy stop12251.001.25631.25581.2613
48092005.05.27 13:29buy12211.001.25431.25381.2593
48102005.05.27 13:31buy12221.001.25481.25431.2598
48112005.05.27 13:42modify12211.001.25431.25441.2593
48122005.05.27 13:42modify12211.001.25431.25451.2593
48132005.05.27 13:42buy12231.001.25531.25481.2603
48142005.05.27 13:42modify12211.001.25431.25461.2593
48152005.05.27 13:45s/l12231.001.25481.25481.2603-50.001271.87
48162005.05.27 13:46s/l12211.001.25461.25461.259329.991301.86
48172005.05.27 13:50s/l12221.001.25431.25431.2598-50.001251.86
48182005.05.27 17:21buy12241.001.25581.25531.2608
48192005.05.27 17:33buy12251.001.25631.25581.2613
48202005.05.27 17:35modify12241.001.25581.25591.2608
48212005.05.27 17:35modify12241.001.25581.25601.2608
48222005.05.27 17:37modify12241.001.25581.25621.2608
48232005.05.27 17:41modify12241.001.25581.25631.2608
48242005.05.27 17:42modify12241.001.25581.25641.2608
48252005.05.27 17:43modify12241.001.25581.25651.2608
48262005.05.27 17:43modify12251.001.25631.25641.2613
48272005.05.27 17:45modify12251.001.25631.25651.2613
48282005.05.27 17:47modify12241.001.25581.25661.2608
48292005.05.27 17:47modify12251.001.25631.25651.2613
48302005.05.27 17:48modify12251.001.25631.25661.2613
48312005.05.27 17:50modify12241.001.25581.25671.2608
48322005.05.27 17:50modify12241.001.25581.25681.2608
48332005.05.27 17:50modify12241.001.25581.25691.2608
48342005.05.27 17:50modify12241.001.25581.25701.2608
48352005.05.27 17:50modify12241.001.25581.25721.2608
48362005.05.27 17:50modify12241.001.25581.25731.2608
48372005.05.27 17:50modify12251.001.25631.25721.2613
48382005.05.27 17:52s/l12241.001.25731.25731.2608150.001401.86
48392005.05.27 17:52s/l12251.001.25721.25721.261390.001491.86
48402005.05.30 01:00sell stop12261.001.25241.25291.2474
48412005.05.30 01:00sell stop12271.001.25191.25241.2469
48422005.05.30 01:00sell stop12281.001.25141.25191.2464
48432005.05.30 01:00sell stop12291.001.25091.25141.2459
48442005.05.30 01:00sell stop12301.001.25041.25091.2454
48452005.05.30 01:18sell12261.001.25241.25291.2474
48462005.05.30 01:21sell12271.001.25191.25241.2469
48472005.05.30 01:25modify12261.001.25241.25241.2474
48482005.05.30 01:25sell12281.001.25141.25191.2464
48492005.05.30 01:25modify12261.001.25241.25221.2474
48502005.05.30 01:26s/l12281.001.25191.25191.2464-50.001441.86
48512005.05.30 01:29s/l12261.001.25221.25221.247420.001461.86
48522005.05.30 01:44s/l12271.001.25241.25241.2469-50.001411.86
48532005.05.30 12:40sell12291.001.25091.25141.2459
48542005.05.30 12:42sell12301.001.25041.25091.2454
48552005.05.30 12:43modify12291.001.25091.25081.2459
48562005.05.30 12:43modify12291.001.25091.25071.2459
48572005.05.30 12:44modify12291.001.25091.25071.2459
48582005.05.30 13:03modify12291.001.25091.25041.2459
48592005.05.30 13:03modify12291.001.25091.25011.2459
48602005.05.30 13:03modify12291.001.25091.24981.2459
48612005.05.30 13:03modify12291.001.25091.24951.2459
48622005.05.30 13:04modify12291.001.25091.24941.2459
48632005.05.30 13:04modify12291.001.25091.24931.2459
48642005.05.30 13:04modify12291.001.25091.24921.2459
48652005.05.30 13:04modify12291.001.25091.24911.2459
48662005.05.30 13:04modify12291.001.25091.24901.2459
48672005.05.30 13:04modify12291.001.25091.24891.2459
48682005.05.30 13:04modify12291.001.25091.24881.2459
48692005.05.30 13:04modify12301.001.25041.24891.2454
48702005.05.30 13:05modify12301.001.25041.24881.2454
48712005.05.30 13:06modify12291.001.25091.24871.2459
48722005.05.30 13:06modify12291.001.25091.24851.2459
48732005.05.30 13:06modify12291.001.25091.24831.2459
48742005.05.30 13:06modify12301.001.25041.24841.2454
48752005.05.30 13:07modify12301.001.25041.24831.2454
48762005.05.30 13:09s/l12291.001.24831.24831.2459260.001671.86
48772005.05.30 13:09s/l12301.001.24831.24831.2454210.001881.86
48782005.06.02 09:19buy stop12311.001.22711.22661.2321
48792005.06.02 09:19buy stop12321.001.22761.22711.2326
48802005.06.02 09:19buy stop12331.001.22811.22761.2331
48812005.06.02 09:19buy stop12341.001.22861.22811.2336
48822005.06.02 09:19buy stop12351.001.22911.22861.2341
48832005.06.02 09:53buy12311.001.22711.22661.2321
48842005.06.02 09:56s/l12311.001.22661.22661.2321-50.001831.86
48852005.06.02 10:17buy12321.001.22761.22711.2326
48862005.06.02 10:17s/l12321.001.22711.22711.2326-50.001781.86
48872005.06.02 10:33buy12331.001.22811.22761.2331
48882005.06.02 10:34s/l12331.001.22761.22761.2331-50.001731.86
48892005.06.02 11:00buy12341.001.22861.22811.2336
48902005.06.02 11:03buy12351.001.22911.22861.2341
48912005.06.02 11:03modify12341.001.22861.22861.2336
48922005.06.02 11:05modify12341.001.22861.22871.2336
48932005.06.02 11:05modify12341.001.22861.22881.2336
48942005.06.02 11:13s/l12341.001.22881.22881.233619.991751.85
48952005.06.02 11:13s/l12351.001.22861.22861.2341-50.001701.85
48962005.06.03 08:09sell stop12361.001.22311.22361.2181
48972005.06.03 08:09sell stop12371.001.22261.22311.2176
48982005.06.03 08:09sell stop12381.001.22211.22261.2171
48992005.06.03 08:09sell stop12391.001.22161.22211.2166
49002005.06.03 08:09sell stop12401.001.22111.22161.2161
49012005.06.03 08:09sell12361.001.22311.22361.2181
49022005.06.03 08:09s/l12361.001.22361.22361.2181-50.001651.85
49032005.06.03 17:34sell12371.001.22261.22311.2176
49042005.06.03 17:35s/l12371.001.22311.22311.2176-50.001601.85
49052005.06.03 17:42sell12381.001.22211.22261.2171
49062005.06.03 17:43s/l12381.001.22261.22261.2171-50.001551.85
49072005.06.03 18:15sell12391.001.22161.22211.2166
49082005.06.03 18:15sell12401.001.22111.22161.2161
49092005.06.03 18:16s/l12401.001.22161.22161.2161-50.001501.85
49102005.06.03 18:23modify12391.001.22161.22151.2166
49112005.06.03 18:27s/l12391.001.22151.22151.216610.001511.85
49122005.06.06 06:00buy stop12411.001.22681.22631.2318
49132005.06.06 06:00buy stop12421.001.22731.22681.2323
49142005.06.06 06:00buy stop12431.001.22781.22731.2328
49152005.06.06 06:00buy stop12441.001.22831.22781.2333
49162005.06.06 06:00buy stop12451.001.22881.22831.2338
49172005.06.06 06:03buy12411.001.22681.22631.2318
49182005.06.06 06:04buy12421.001.22731.22681.2323
49192005.06.06 06:07s/l12421.001.22681.22681.2323-50.001461.85
49202005.06.06 06:13s/l12411.001.22631.22631.2318-50.001411.85
49212005.06.06 10:58buy12431.001.22781.22731.2328
49222005.06.06 10:59buy12441.001.22831.22781.2333
49232005.06.06 11:00modify12431.001.22781.22781.2328
49242005.06.06 11:00modify12431.001.22781.22791.2328
49252005.06.06 11:15s/l12431.001.22791.22791.232810.001421.85
49262005.06.06 11:15s/l12441.001.22781.22781.2333-50.001371.85
49272005.06.06 15:50buy12451.001.22881.22831.2338
49282005.06.06 15:52s/l12451.001.22831.22831.2338-50.001321.85
49292005.06.06 22:33sell stop12461.001.22511.22561.2201
49302005.06.06 22:33sell stop12471.001.22461.22511.2196
49312005.06.06 22:33sell stop12481.001.22411.22461.2191
49322005.06.06 22:33sell stop12491.001.22361.22411.2186
49332005.06.06 22:33sell stop12501.001.22311.22361.2181
49342005.06.07 01:22sell12461.001.22511.22561.2201
49352005.06.07 01:33s/l12461.001.22561.22561.2201-50.001271.85
49362005.06.07 03:32sell12471.001.22461.22511.2196
49372005.06.07 03:33sell12481.001.22411.22461.2191
49382005.06.07 03:47s/l12481.001.22461.22461.2191-50.001221.85
49392005.06.07 04:07s/l12471.001.22511.22511.2196-50.001171.85
49402005.06.07 22:33expiration12491.001.22361.22411.2186
49412005.06.07 22:33expiration12501.001.22311.22361.2181
49422005.06.08 18:59sell stop12511.001.22741.22791.2224
49432005.06.08 18:59sell stop12521.001.22691.22741.2219
49442005.06.08 18:59sell stop12531.001.22641.22691.2214
49452005.06.08 18:59sell stop12541.001.22591.22641.2209
49462005.06.08 18:59sell stop12551.001.22541.22591.2204
49472005.06.08 19:08sell12511.001.22741.22791.2224
49482005.06.08 19:09sell12521.001.22691.22741.2219
49492005.06.08 19:09modify12511.001.22741.22731.2224
49502005.06.08 19:09sell12531.001.22641.22691.2214
49512005.06.08 19:09modify12511.001.22741.22711.2224
49522005.06.08 19:10modify12511.001.22741.22701.2224
49532005.06.08 19:10modify12511.001.22741.22691.2224
49542005.06.08 19:10modify12521.001.22691.22691.2219
49552005.06.08 19:11modify12511.001.22741.22681.2224
49562005.06.08 19:11modify12521.001.22691.22691.2219
49572005.06.08 19:14s/l12511.001.22681.22681.222460.001231.85
49582005.06.08 19:15s/l12521.001.22691.22691.22190.001231.85
49592005.06.08 19:20sell12541.001.22591.22641.2209
49602005.06.08 19:27sell12551.001.22541.22591.2204
49612005.06.08 19:27modify12531.001.22641.22621.2214
49622005.06.08 19:27modify12531.001.22641.22601.2214
49632005.06.08 19:27modify12531.001.22641.22581.2214
49642005.06.08 19:27modify12531.001.22641.22561.2214
49652005.06.08 19:27modify12541.001.22591.22561.2209
49662005.06.08 19:28modify12541.001.22591.22561.2209
49672005.06.08 19:28modify12531.001.22641.22541.2214
49682005.06.08 19:28modify12531.001.22641.22521.2214
49692005.06.08 19:28modify12531.001.22641.22501.2214
49702005.06.08 19:28modify12531.001.22641.22491.2214
49712005.06.08 19:28modify12541.001.22591.22501.2209
49722005.06.08 19:28modify12551.001.22541.22511.2204
49732005.06.08 19:29modify12551.001.22541.22501.2204
49742005.06.08 19:29modify12541.001.22591.22491.2209
49752005.06.08 19:30modify12531.001.22641.22481.2214
49762005.06.08 19:30modify12531.001.22641.22471.2214
49772005.06.08 19:30modify12531.001.22641.22451.2214
49782005.06.08 19:30modify12531.001.22641.22441.2214
49792005.06.08 19:30modify12531.001.22641.22431.2214
49802005.06.08 19:30modify12531.001.22641.22421.2214
49812005.06.08 19:30modify12541.001.22591.22431.2209
49822005.06.08 19:30modify12551.001.22541.22431.2204
49832005.06.08 19:31modify12551.001.22541.22431.2204
49842005.06.08 19:31modify12541.001.22591.22421.2209
49852005.06.08 19:31modify12531.001.22641.22411.2214
49862005.06.08 19:31modify12551.001.22541.22421.2204
49872005.06.08 19:31s/l12531.001.22411.22411.2214230.001461.85
49882005.06.08 19:32s/l12541.001.22421.22421.2209170.001631.85
49892005.06.08 19:32s/l12551.001.22421.22421.2204120.001751.85
49902005.06.10 02:26buy stop12561.001.22501.22451.2300
49912005.06.10 02:26buy stop12571.001.22551.22501.2305
49922005.06.10 02:26buy stop12581.001.22601.22551.2310
49932005.06.10 02:26buy stop12591.001.22651.22601.2315
49942005.06.10 02:26buy stop12601.001.22701.22651.2320
49952005.06.13 00:00expiration12561.001.22501.22451.2300
49962005.06.13 00:00expiration12571.001.22551.22501.2305
49972005.06.13 00:00expiration12581.001.22601.22551.2310
49982005.06.13 00:00expiration12591.001.22651.22601.2315
49992005.06.13 00:00expiration12601.001.22701.22651.2320
50002005.06.13 21:00buy stop12611.001.21111.21061.2161
50012005.06.13 21:00buy stop12621.001.21161.21111.2166
50022005.06.13 21:00buy stop12631.001.21211.21161.2171
50032005.06.13 21:00buy stop12641.001.21261.21211.2176
50042005.06.13 21:00buy stop12651.001.21311.21261.2181
50052005.06.13 21:18buy12611.001.21111.21061.2161
50062005.06.13 23:24buy12621.001.21161.21111.2166
50072005.06.13 23:30s/l12621.001.21111.21111.2166-50.001701.85
50082005.06.14 01:20s/l12611.001.21061.21061.2161-58.401643.45
50092005.06.14 02:13buy12631.001.21211.21161.2171
50102005.06.14 02:20buy12641.001.21261.21211.2176
50112005.06.14 02:21modify12631.001.21211.21221.2171
50122005.06.14 02:21buy12651.001.21311.21261.2181
50132005.06.14 02:21modify12631.001.21211.21241.2171
50142005.06.14 02:24s/l12651.001.21261.21261.2181-50.001593.45
50152005.06.14 02:24s/l12631.001.21241.21241.217130.001623.45
50162005.06.14 02:41modify12641.001.21261.21261.2176
50172005.06.14 02:41modify12641.001.21261.21271.2176
50182005.06.14 02:41modify12641.001.21261.21281.2176
50192005.06.14 02:41modify12641.001.21261.21301.2176
50202005.06.14 02:41modify12641.001.21261.21311.2176
50212005.06.14 02:41modify12641.001.21261.21331.2176
50222005.06.14 02:41modify12641.001.21261.21341.2176
50232005.06.14 02:42modify12641.001.21261.21361.2176
50242005.06.14 02:47s/l12641.001.21361.21361.2176100.001723.45
50252005.06.14 14:02sell stop12661.001.21021.21071.2052
50262005.06.14 14:02sell stop12671.001.20971.21021.2047
50272005.06.14 14:02sell stop12681.001.20921.20971.2042
50282005.06.14 14:02sell stop12691.001.20871.20921.2037
50292005.06.14 14:02sell stop12701.001.20821.20871.2032
50302005.06.14 14:27sell12661.001.21021.21071.2052
50312005.06.14 14:30s/l12661.001.21071.21071.2052-50.001673.45
50322005.06.14 15:06sell12671.001.20971.21021.2047
50332005.06.14 15:06sell12681.001.20921.20971.2042
50342005.06.14 15:06sell12691.001.20871.20921.2037
50352005.06.14 15:06modify12671.001.20971.20951.2047
50362005.06.14 15:07s/l12691.001.20921.20921.2037-50.001623.45
50372005.06.14 15:07modify12671.001.20971.20941.2047
50382005.06.14 15:08s/l12671.001.20941.20941.204730.001653.45
50392005.06.14 15:10modify12681.001.20921.20921.2042
50402005.06.14 15:10sell12701.001.20821.20871.2032
50412005.06.14 15:10modify12681.001.20921.20901.2042
50422005.06.14 15:10modify12681.001.20921.20891.2042
50432005.06.14 15:11modify12681.001.20921.20881.2042
50442005.06.14 15:11s/l12681.001.20881.20881.204240.001693.45
50452005.06.14 15:11s/l12701.001.20871.20871.2032-50.001643.45
50462005.06.14 15:11sell stop12711.001.20801.20851.2030
50472005.06.14 15:11sell stop12721.001.20751.20801.2025
50482005.06.14 15:11sell stop12731.001.20701.20751.2020
50492005.06.14 15:11sell stop12741.001.20651.20701.2015
50502005.06.14 15:11sell stop12751.001.20601.20651.2010
50512005.06.14 15:12sell12711.001.20801.20851.2030
50522005.06.14 15:12sell12721.001.20751.20801.2025
50532005.06.14 15:13modify12711.001.20801.20791.2030
50542005.06.14 15:13sell12731.001.20701.20751.2020
50552005.06.14 15:13modify12711.001.20801.20781.2030
50562005.06.14 15:13modify12711.001.20801.20761.2030
50572005.06.14 15:13modify12711.001.20801.20751.2030
50582005.06.14 15:14modify12711.001.20801.20741.2030
50592005.06.14 15:14sell12741.001.20651.20701.2015
50602005.06.14 15:14modify12711.001.20801.20721.2030
50612005.06.14 15:14modify12711.001.20801.20701.2030
50622005.06.14 15:14sell12751.001.20601.20651.2010
50632005.06.14 15:14modify12711.001.20801.20681.2030
50642005.06.14 15:14modify12711.001.20801.20671.2030
50652005.06.14 15:14modify12711.001.20801.20651.2030
50662005.06.14 15:14modify12711.001.20801.20641.2030
50672005.06.14 15:14modify12721.001.20751.20651.2025
50682005.06.14 15:14modify12731.001.20701.20661.2020
50692005.06.14 15:15s/l12711.001.20641.20641.2030160.001803.45
50702005.06.14 15:15s/l12721.001.20651.20651.2025100.001903.45
50712005.06.14 15:15s/l12751.001.20651.20651.2010-50.001853.45
50722005.06.14 15:16s/l12731.001.20661.20661.202040.001893.45
50732005.06.14 15:16s/l12741.001.20701.20701.2015-50.001843.45
50742005.06.14 15:16sell stop12761.001.20621.20671.2012
50752005.06.14 15:16sell stop12771.001.20571.20621.2007
50762005.06.14 15:16sell stop12781.001.20521.20571.2002
50772005.06.14 15:16sell stop12791.001.20471.20521.1997
50782005.06.14 15:16sell stop12801.001.20421.20471.1992
50792005.06.14 15:22sell12761.001.20621.20671.2012
50802005.06.14 15:23s/l12761.001.20671.20671.2012-50.001793.45
50812005.06.14 15:29sell12771.001.20571.20621.2007
50822005.06.14 15:33s/l12771.001.20621.20621.2007-50.001743.45
50832005.06.14 15:35sell12781.001.20521.20571.2002
50842005.06.14 15:38s/l12781.001.20571.20571.2002-50.001693.45
50852005.06.14 15:51sell12791.001.20471.20521.1997
50862005.06.14 15:52sell12801.001.20421.20471.1992
50872005.06.14 15:52s/l12801.001.20471.20471.1992-50.001643.45
50882005.06.14 15:55modify12791.001.20471.20471.1997
50892005.06.14 15:55modify12791.001.20471.20461.1997
50902005.06.14 15:55modify12791.001.20471.20451.1997
50912005.06.14 15:57modify12791.001.20471.20441.1997
50922005.06.14 15:57modify12791.001.20471.20431.1997
50932005.06.14 15:58s/l12791.001.20431.20431.199740.001683.45
50942005.06.14 15:58sell stop12811.001.20351.20401.1985
50952005.06.14 15:58sell stop12821.001.20301.20351.1980
50962005.06.14 15:58sell stop12831.001.20251.20301.1975
50972005.06.14 15:58sell stop12841.001.20201.20251.1970
50982005.06.14 15:58sell stop12851.001.20151.20201.1965
50992005.06.14 16:21sell12811.001.20351.20401.1985
51002005.06.14 16:23s/l12811.001.20401.20401.1985-50.001633.45
51012005.06.14 18:04sell12821.001.20301.20351.1980
51022005.06.14 18:04sell12831.001.20251.20301.1975
51032005.06.14 18:04modify12821.001.20301.20301.1980
51042005.06.14 18:07s/l12821.001.20301.20301.19800.001633.45
51052005.06.14 18:07s/l12831.001.20301.20301.1975-50.001583.45
51062005.06.15 01:17sell12841.001.20201.20251.1970
51072005.06.15 01:36s/l12841.001.20251.20251.1970-50.001533.45
51082005.06.15 15:58expiration12851.001.20151.20201.1965
51092005.06.15 15:58buy stop12861.001.21211.21161.2171
51102005.06.15 15:58buy stop12871.001.21261.21211.2176
51112005.06.15 15:58buy stop12881.001.21311.21261.2181
51122005.06.15 15:58buy stop12891.001.21361.21311.2186
51132005.06.15 15:58buy stop12901.001.21411.21361.2191
51142005.06.15 19:52buy12861.001.21211.21161.2171
51152005.06.15 19:53buy12871.001.21261.21211.2176
51162005.06.15 19:54modify12861.001.21211.21221.2171
51172005.06.15 19:56s/l12861.001.21221.21221.217110.001543.45
51182005.06.15 20:00s/l12871.001.21211.21211.2176-50.001493.45
51192005.06.15 20:11buy12881.001.21311.21261.2181
51202005.06.15 20:12s/l12881.001.21261.21261.2181-50.001443.45
51212005.06.16 14:47buy12891.001.21361.21311.2186
51222005.06.16 14:49buy12901.001.21411.21361.2191
51232005.06.16 14:49modify12891.001.21361.21381.2186
51242005.06.16 14:53s/l12891.001.21381.21381.218619.991463.44
51252005.06.16 14:54s/l12901.001.21361.21361.2191-50.001413.44
51262005.06.16 16:14sell stop12911.001.20661.20711.2016
51272005.06.16 16:14sell stop12921.001.20611.20661.2011
51282005.06.16 16:14sell stop12931.001.20561.20611.2006
51292005.06.16 16:14sell stop12941.001.20511.20561.2001
51302005.06.16 16:14sell stop12951.001.20461.20511.1996
51312005.06.16 16:23sell12911.001.20661.20711.2016
51322005.06.16 16:23s/l12911.001.20711.20711.2016-50.001363.44
51332005.06.16 16:25sell12921.001.20611.20661.2011
51342005.06.16 16:26s/l12921.001.20661.20661.2011-50.001313.44
51352005.06.16 16:29sell12931.001.20561.20611.2006
51362005.06.16 16:29s/l12931.001.20611.20611.2006-50.001263.44
51372005.06.17 16:14expiration12941.001.20511.20561.2001
51382005.06.17 16:14expiration12951.001.20461.20511.1996
51392005.06.20 14:37sell stop12961.001.21891.21941.2139
51402005.06.20 14:37sell stop12971.001.21841.21891.2134
51412005.06.20 14:37sell stop12981.001.21791.21841.2129
51422005.06.20 14:37sell stop12991.001.21741.21791.2124
51432005.06.20 14:37sell stop13001.001.21691.21741.2119
51442005.06.20 14:38sell12961.001.21891.21941.2139
51452005.06.20 14:40s/l12961.001.21941.21941.2139-50.001213.44
51462005.06.20 14:44sell12971.001.21841.21891.2134
51472005.06.20 14:47sell12981.001.21791.21841.2129
51482005.06.20 14:47modify12971.001.21841.21831.2134
51492005.06.20 14:47sell12991.001.21741.21791.2124
51502005.06.20 14:47modify12971.001.21841.21821.2134
51512005.06.20 14:47s/l12991.001.21791.21791.2124-50.001163.44
51522005.06.20 14:48s/l12971.001.21821.21821.213420.001183.44
51532005.06.20 14:54s/l12981.001.21841.21841.2129-50.001133.44
51542005.06.20 15:00sell13001.001.21691.21741.2119
51552005.06.20 15:05modify13001.001.21691.21691.2119
51562005.06.20 15:05modify13001.001.21691.21681.2119
51572005.06.20 15:05modify13001.001.21691.21671.2119
51582005.06.20 15:06modify13001.001.21691.21671.2119
51592005.06.20 15:08s/l13001.001.21671.21671.211920.011153.45
51602005.06.21 18:14buy stop13011.001.21541.21491.2204
51612005.06.21 18:14buy stop13021.001.21591.21541.2209
51622005.06.21 18:14buy stop13031.001.21641.21591.2214
51632005.06.21 18:14buy stop13041.001.21691.21641.2219
51642005.06.21 18:14buy stop13051.001.21741.21691.2224
51652005.06.21 18:15buy13011.001.21541.21491.2204
51662005.06.21 18:16s/l13011.001.21491.21491.2204-50.001103.45
51672005.06.21 18:33buy13021.001.21591.21541.2209
51682005.06.21 18:33s/l13021.001.21541.21541.2209-50.001053.45
51692005.06.21 19:37buy13031.001.21641.21591.2214
51702005.06.21 19:37s/l13031.001.21591.21591.2214-50.001003.45
51712005.06.21 20:29buy13041.001.21691.21641.2219
51722005.06.21 20:30buy13051.001.21741.21691.2224
51732005.06.21 20:30modify13041.001.21691.21711.2219
51742005.06.21 20:30s/l13041.001.21711.21711.221920.001023.45
51752005.06.21 20:32s/l13051.001.21691.21691.2224-50.00973.45
51762005.06.22 12:00sell stop13061.001.21381.21431.2088
51772005.06.22 12:00sell stop13071.001.21331.21381.2083
51782005.06.22 12:00sell stop13081.001.21281.21331.2078
51792005.06.22 12:00sell stop13091.001.21231.21281.2073
51802005.06.22 12:00sell stop13101.001.21181.21231.2068
51812005.06.22 12:28sell13061.001.21381.21431.2088
51822005.06.22 12:35sell13071.001.21331.21381.2083
51832005.06.22 12:36modify13061.001.21381.21371.2088
51842005.06.22 12:39modify13061.001.21381.21361.2088
51852005.06.22 12:40sell13081.001.21281.21331.2078
51862005.06.22 12:40modify13061.001.21381.21361.2088
51872005.06.22 12:40modify13061.001.21381.21351.2088
51882005.06.22 12:41modify13061.001.21381.21331.2088
51892005.06.22 12:41modify13061.001.21381.21321.2088
51902005.06.22 12:41modify13071.001.21331.21331.2083
51912005.06.22 12:42modify13061.001.21381.21321.2088
51922005.06.22 12:43modify13071.001.21331.21321.2083
51932005.06.22 12:44s/l13061.001.21321.21321.208860.001033.45
51942005.06.22 12:44s/l13071.001.21321.21321.208310.001043.45
51952005.06.22 12:44s/l13081.001.21331.21331.2078-50.00993.45
51962005.06.22 12:57sell13091.001.21231.21281.2073
51972005.06.22 13:13sell13101.001.21181.21231.2068
51982005.06.22 13:13modify13091.001.21231.21221.2073
51992005.06.22 13:13modify13091.001.21231.21211.2073
52002005.06.22 13:13modify13091.001.21231.21191.2073
52012005.06.22 13:14modify13091.001.21231.21181.2073
52022005.06.22 13:16modify13091.001.21231.21171.2073
52032005.06.22 13:18modify13101.001.21181.21171.2068
52042005.06.22 13:18modify13091.001.21231.21161.2073
52052005.06.22 13:18modify13091.001.21231.21151.2073
52062005.06.22 13:18modify13101.001.21181.21161.2068
52072005.06.22 13:19modify13101.001.21181.21151.2068
52082005.06.22 13:19modify13091.001.21231.21141.2073
52092005.06.22 13:19modify13091.001.21231.21131.2073
52102005.06.22 13:19modify13101.001.21181.21141.2068
52112005.06.22 13:22modify13091.001.21231.21131.2073
52122005.06.22 13:22modify13091.001.21231.21121.2073
52132005.06.22 13:22modify13091.001.21231.21111.2073
52142005.06.22 13:22modify13091.001.21231.21091.2073
52152005.06.22 13:22modify13101.001.21181.21101.2068
52162005.06.22 13:25s/l13091.001.21091.21091.2073139.991133.44
52172005.06.22 13:25s/l13101.001.21101.21101.206880.001213.44
52182005.06.23 03:17buy stop13111.001.21501.21451.2200
52192005.06.23 03:17buy stop13121.001.21551.21501.2205
52202005.06.23 03:17buy stop13131.001.21601.21551.2210
52212005.06.23 03:17buy stop13141.001.21651.21601.2215
52222005.06.23 03:17buy stop13151.001.21701.21651.2220
52232005.06.24 03:17expiration13111.001.21501.21451.2200
52242005.06.24 03:17expiration13121.001.21551.21501.2205
52252005.06.24 03:17expiration13131.001.21601.21551.2210
52262005.06.24 03:17expiration13141.001.21651.21601.2215
52272005.06.24 03:17expiration13151.001.21701.21651.2220
52282005.06.24 10:11buy stop13161.001.20741.20691.2124
52292005.06.24 10:11buy stop13171.001.20791.20741.2129
52302005.06.24 10:11buy stop13181.001.20841.20791.2134
52312005.06.24 10:11buy stop13191.001.20891.20841.2139
52322005.06.24 10:11buy stop13201.001.20941.20891.2144
52332005.06.24 10:25buy13161.001.20741.20691.2124
52342005.06.24 10:28s/l13161.001.20691.20691.2124-50.001163.44
52352005.06.24 12:22buy13171.001.20791.20741.2129
52362005.06.24 12:22buy13181.001.20841.20791.2134
52372005.06.24 12:22modify13171.001.20791.20801.2129
52382005.06.24 12:22modify13171.001.20791.20811.2129
52392005.06.24 12:23modify13171.001.20791.20811.2129
52402005.06.24 12:23buy13191.001.20891.20841.2139
52412005.06.24 12:23modify13171.001.20791.20821.2129
52422005.06.24 12:24s/l13191.001.20841.20841.2139-50.001113.44
52432005.06.24 12:26s/l13171.001.20821.20821.212929.991143.43
52442005.06.24 12:26s/l13181.001.20791.20791.2134-50.001093.43
52452005.06.24 16:15buy13201.001.20941.20891.2144
52462005.06.24 16:16s/l13201.001.20891.20891.2144-50.001043.43
52472005.06.28 08:11sell stop13211.001.21361.21411.2086
52482005.06.28 08:11sell stop13221.001.21311.21361.2081
52492005.06.28 08:11sell stop13231.001.21261.21311.2076
52502005.06.28 08:11sell stop13241.001.21211.21261.2071
52512005.06.28 08:11sell stop13251.001.21161.21211.2066
52522005.06.28 08:16sell13211.001.21361.21411.2086
52532005.06.28 08:20sell13221.001.21311.21361.2081
52542005.06.28 08:22s/l13221.001.21361.21361.2081-50.00993.43
52552005.06.28 08:47modify13211.001.21361.21351.2086
52562005.06.28 08:48sell13231.001.21261.21311.2076
52572005.06.28 08:48modify13211.001.21361.21341.2086
52582005.06.28 08:49modify13211.001.21361.21331.2086
52592005.06.28 08:50modify13211.001.21361.21321.2086
52602005.06.28 08:51sell13241.001.21211.21261.2071
52612005.06.28 08:51modify13211.001.21361.21291.2086
52622005.06.28 08:51modify13211.001.21361.21291.2086
52632005.06.28 08:53modify13211.001.21361.21281.2086
52642005.06.28 08:54s/l13241.001.21261.21261.2071-50.00943.43
52652005.06.28 08:56s/l13211.001.21281.21281.208680.001023.43
52662005.06.28 08:57s/l13231.001.21311.21311.2076-50.00973.43
52672005.06.28 09:11sell13251.001.21161.21211.2066
52682005.06.28 09:11s/l13251.001.21211.21211.2066-50.00923.43
52692005.06.29 17:03buy stop13261.001.20931.20881.2143
52702005.06.29 17:03buy stop13271.001.20981.20931.2148
52712005.06.29 17:03buy stop13281.001.21031.20981.2153
52722005.06.29 17:03buy stop13291.001.21081.21031.2158
52732005.06.29 17:03buy stop13301.001.21131.21081.2163
52742005.06.29 17:04buy13261.001.20931.20881.2143
52752005.06.29 17:04s/l13261.001.20881.20881.2143-50.00873.43
52762005.06.29 17:46buy13271.001.20981.20931.2148
52772005.06.29 17:48buy13281.001.21031.20981.2153
52782005.06.29 17:48s/l13281.001.20981.20981.2153-50.00823.43
52792005.06.29 17:50modify13271.001.20981.20991.2148
52802005.06.29 17:51modify13271.001.20981.21001.2148
52812005.06.29 17:51buy13291.001.21081.21031.2158
52822005.06.29 17:51modify13271.001.20981.21011.2148
52832005.06.29 17:51modify13271.001.20981.21021.2148
52842005.06.29 17:51modify13271.001.20981.21031.2148
52852005.06.29 17:52modify13271.001.20981.21041.2148
52862005.06.29 17:53s/l13271.001.21041.21041.214860.00883.43
52872005.06.29 17:53s/l13291.001.21031.21031.2158-50.00833.43
52882005.06.30 17:03expiration13301.001.21131.21081.2163
52892005.06.30 20:24sell stop13311.001.20581.20631.2008
52902005.06.30 20:24sell stop13321.001.20531.20581.2003
52912005.06.30 20:24sell stop13331.001.20481.20531.1998
52922005.06.30 20:24sell stop13341.001.20431.20481.1993
52932005.06.30 20:24sell stop13351.001.20381.20431.1988
52942005.07.01 07:08sell13311.001.20581.20631.2008
52952005.07.01 07:12s/l13311.001.20631.20631.2008-50.00783.43
52962005.07.01 07:15sell13321.001.20531.20581.2003
52972005.07.01 07:18s/l13321.001.20581.20581.2003-50.00733.43
52982005.07.01 07:31sell13331.001.20481.20531.1998
52992005.07.01 07:34s/l13331.001.20531.20531.1998-50.00683.43
53002005.07.01 07:53sell13341.001.20431.20481.1993
53012005.07.01 07:54sell13351.001.20381.20431.1988
53022005.07.01 07:54modify13341.001.20431.20421.1993
53032005.07.01 07:54modify13341.001.20431.20411.1993
53042005.07.01 07:55s/l13341.001.20411.20411.199320.00703.43
53052005.07.01 08:10s/l13351.001.20431.20431.1988-50.00653.43
53062005.07.01 12:00buy stop13361.001.21011.20961.2151
53072005.07.01 12:00buy stop13371.001.21061.21011.2156
53082005.07.01 12:00buy stop13381.001.21111.21061.2161
53092005.07.01 12:00buy stop13391.001.21161.21111.2166
53102005.07.01 12:00buy stop13401.001.21211.21161.2171
53112005.07.04 00:00expiration13361.001.21011.20961.2151
53122005.07.04 00:00expiration13371.001.21061.21011.2156
53132005.07.04 00:00expiration13381.001.21111.21061.2161
53142005.07.04 00:00expiration13391.001.21161.21111.2166
53152005.07.04 00:00expiration13401.001.21211.21161.2171
53162005.07.05 11:00buy stop13411.001.19381.19331.1988
53172005.07.05 11:00buy stop13421.001.19431.19381.1993
53182005.07.05 11:00buy stop13431.001.19481.19431.1998
53192005.07.05 11:00buy stop13441.001.19531.19481.2003
53202005.07.05 11:00buy stop13451.001.19581.19531.2008
53212005.07.06 08:28buy13411.001.19381.19331.1988
53222005.07.06 08:28buy13421.001.19431.19381.1993
53232005.07.06 08:37s/l13421.001.19381.19381.1993-50.00603.43
53242005.07.06 08:46s/l13411.001.19331.19331.1988-50.00553.43
53252005.07.06 10:32buy13431.001.19481.19431.1998
53262005.07.06 10:33s/l13431.001.19431.19431.1998-50.00503.43
53272005.07.06 11:00expiration13441.001.19531.19481.2003
53282005.07.06 11:00expiration13451.001.19581.19531.2008
53292005.07.06 11:22sell stop13461.001.18971.19021.1847
53302005.07.06 11:22sell stop13471.001.18921.18971.1842
53312005.07.06 11:22sell stop13481.001.18871.18921.1837
53322005.07.06 11:22sell stop13491.001.18821.18871.1832
53332005.07.06 11:22sell stop13501.001.18771.18821.1827
53342005.07.06 11:27sell13461.001.18971.19021.1847
53352005.07.06 11:28s/l13461.001.19021.19021.1847-50.00453.43
53362005.07.06 11:42sell13471.001.18921.18971.1842
53372005.07.06 11:43s/l13471.001.18971.18971.1842-50.00403.43
53382005.07.07 11:22expiration13481.001.18871.18921.1837
53392005.07.07 11:22expiration13491.001.18821.18871.1832
53402005.07.07 11:22expiration13501.001.18771.18821.1827
53412005.07.07 18:00sell stop13511.001.19211.19261.1871
53422005.07.07 18:00sell stop13521.001.19161.19211.1866
53432005.07.07 18:00sell stop13531.001.19111.19161.1861
53442005.07.07 18:00sell stop13541.001.19061.19111.1856
53452005.07.07 18:00sell stop13551.001.19011.19061.1851
53462005.07.07 19:11sell13511.001.19211.19261.1871
53472005.07.07 19:13sell13521.001.19161.19211.1866
53482005.07.07 19:13close at stop13521.001.19191.19211.1866-30.00373.43
53492005.07.07 19:13close at stop13511.001.19191.19261.187120.00393.43