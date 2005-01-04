Pedro on USDJPY,Daily
OpTimeTypeTicketLotsPriceSL / TPProfitBalance
12005.01.04 11:00buy11.00103.30103.00 / 103.80  
22005.01.04 11:13buy21.00103.35103.05 / 103.85  
32005.01.04 11:26buy31.00103.40103.10 / 103.90  
42005.01.04 12:06modify11.00103.30103.30 / 103.80  
52005.01.04 12:19modify21.00103.35103.35 / 103.85  
62005.01.04 12:33modify31.00103.40103.40 / 103.90  
72005.01.04 13:17t/p11.00103.80103.30 / 103.80481.7010481.70
82005.01.04 13:31t/p21.00103.85103.35 / 103.85481.4610963.16
92005.01.04 13:44t/p31.00103.90103.40 / 103.90481.2311444.39
102005.01.07 11:12sell41.00104.04104.34 / 103.54  
112005.01.07 11:30sell51.00103.99104.29 / 103.49  
122005.01.07 13:21s/l51.00104.29104.29 / 103.49-287.6611156.73
132005.01.07 18:56s/l41.00104.34104.34 / 103.54-287.5210869.21
142005.01.11 11:54sell61.00103.62103.92 / 103.12  
152005.01.11 14:06modify61.00103.62103.62 / 103.12  
162005.01.11 21:32t/p61.00103.12103.62 / 103.12484.8711354.08
172005.01.12 11:26sell71.00102.94103.24 / 102.44  
182005.01.12 11:47sell81.00102.89103.19 / 102.39  
192005.01.12 13:10modify71.00102.94102.94 / 102.44  
202005.01.12 13:31modify81.00102.89102.89 / 102.39  
212005.01.12 15:03t/p71.00102.44102.94 / 102.44488.0911842.17
222005.01.12 15:23t/p81.00102.39102.89 / 102.39488.3312330.50
232005.01.21 11:32buy91.00103.50103.20 / 104.00  
242005.01.21 11:53buy101.00103.55103.25 / 104.05  
252005.01.21 14:41s/l101.00103.25103.25 / 104.05-290.5612039.94
262005.01.21 15:02s/l91.00103.20103.20 / 104.00-290.7011749.25
272005.01.25 11:07buy111.00103.39103.09 / 103.89  
282005.01.25 11:24buy121.00103.44103.14 / 103.94  
292005.01.25 11:41buy131.00103.49103.19 / 103.99  
302005.01.25 12:32modify111.00103.39103.39 / 103.89  
312005.01.25 12:48modify121.00103.44103.44 / 103.94  
322005.01.25 13:05modify131.00103.49103.49 / 103.99  
332005.01.25 14:03t/p111.00103.89103.39 / 103.89481.2812230.53
342005.01.25 14:19t/p121.00103.94103.44 / 103.94481.0512711.57
352005.01.25 14:36t/p131.00103.99103.49 / 103.99480.8213192.39
362005.01.26 11:34sell141.00103.36103.66 / 102.86  
372005.01.26 11:57sell151.00103.31103.61 / 102.81  
382005.01.26 13:29modify141.00103.36103.36 / 102.86  
392005.01.26 13:52modify151.00103.31103.31 / 102.81  
402005.01.26 20:28t/p141.00102.86103.36 / 102.86486.1013678.49
412005.01.26 20:51t/p151.00102.81103.31 / 102.81486.3314164.82
422005.01.28 11:30buy161.00102.98102.68 / 103.48  
432005.01.28 11:48buy171.00103.03102.73 / 103.53  
442005.01.28 13:02modify161.00102.98102.98 / 103.48  
452005.01.28 13:21modify171.00103.03103.03 / 103.53  
462005.01.28 14:42t/p161.00103.48102.98 / 103.48483.1914648.00
472005.01.28 15:00t/p171.00103.53103.03 / 103.53482.9515130.96
482005.02.03 11:47buy181.00104.33104.03 / 104.83  
492005.02.03 13:56modify181.00104.33104.33 / 104.83  
502005.02.04 04:19s/l181.00104.33104.33 / 104.830.0015130.96
512005.02.04 11:30sell191.00103.90104.20 / 103.40  
522005.02.04 11:51sell201.00103.85104.15 / 103.35  
532005.02.04 13:16modify191.00103.90103.90 / 103.40  
542005.02.04 13:37modify201.00103.85103.85 / 103.35  
552005.02.04 15:33s/l201.00103.85103.85 / 103.350.0015130.96
562005.02.04 23:42s/l191.00103.90103.90 / 103.400.0015130.96
572005.02.10 11:00buy211.00106.45106.15 / 106.95  
582005.02.10 11:15buy221.00106.50106.20 / 107.00  
592005.02.10 11:30buy231.00106.55106.25 / 107.05  
602005.02.10 12:15modify211.00106.45106.45 / 106.95  
612005.02.10 13:36s/l211.00106.45106.45 / 106.950.0015130.96
622005.02.10 16:00modify221.00106.50106.50 / 107.00  
632005.02.10 16:15modify231.00106.55106.55 / 107.05  
642005.02.10 18:15s/l231.00106.55106.55 / 107.050.0015130.96
652005.02.10 18:30s/l221.00106.50106.50 / 107.000.0015130.96
662005.02.16 11:39buy241.00105.22104.92 / 105.72  
672005.02.16 13:35modify241.00105.22105.22 / 105.72  
682005.02.16 20:39t/p241.00105.72105.22 / 105.72472.9515603.90
692005.02.22 11:16sell251.00104.73105.03 / 104.23  
702005.02.22 11:34sell261.00104.68104.98 / 104.18  
712005.02.22 11:52sell271.00104.63104.93 / 104.13  
722005.02.22 12:47modify251.00104.73104.73 / 104.23  
732005.02.22 13:05modify261.00104.68104.68 / 104.18  
742005.02.22 13:24modify271.00104.63104.63 / 104.13  
752005.02.22 14:26t/p251.00104.23104.73 / 104.23479.7116083.61
762005.02.22 14:44t/p261.00104.18104.68 / 104.18479.9416563.55
772005.02.22 15:02t/p271.00104.13104.63 / 104.13480.1717043.72
782005.02.23 11:38buy281.00104.62104.32 / 105.12  
792005.02.23 13:38modify281.00104.62104.62 / 105.12  
802005.02.23 20:34t/p281.00105.12104.62 / 105.12475.6517519.37
812005.03.04 11:19sell291.00105.06105.36 / 104.56  
822005.03.04 11:38sell301.00105.01105.31 / 104.51  
832005.03.04 11:58sell311.00104.96105.26 / 104.46  
842005.03.04 12:55modify291.00105.06105.06 / 104.56  
852005.03.04 13:15modify301.00105.01105.01 / 104.51  
862005.03.04 13:34modify311.00104.96104.96 / 104.46  
872005.03.04 14:40t/p291.00104.56105.06 / 104.56478.1917997.56
882005.03.04 14:59t/p301.00104.51105.01 / 104.51478.4218475.98
892005.03.04 15:18t/p311.00104.46104.96 / 104.46478.6518954.64
902005.03.09 11:47sell321.00104.15104.45 / 103.65  
912005.03.09 13:55modify321.00104.15104.15 / 103.65  
922005.03.10 10:00sell331.00103.95104.25 / 103.45  
932005.03.10 10:39sell341.00103.90104.20 / 103.40  
942005.03.10 14:37s/l321.00104.15104.15 / 103.650.0018954.64
952005.03.10 15:16s/l341.00104.20104.20 / 103.40-287.9118666.73
962005.03.10 15:54s/l331.00104.25104.25 / 103.45-287.7718378.96
972005.03.14 11:29buy351.00104.68104.38 / 105.18  
982005.03.14 11:51buy361.00104.73104.43 / 105.23  
992005.03.14 13:19modify351.00104.68104.68 / 105.18  
1002005.03.14 13:40modify361.00104.73104.73 / 105.23  
1012005.03.14 16:40s/l361.00104.73104.73 / 105.230.0018378.96
1022005.03.14 20:07t/p351.00105.18104.68 / 105.18475.3818854.33
1032005.03.15 11:54sell371.00104.40104.70 / 103.90  
1042005.03.15 18:16modify371.00104.40104.40 / 103.90  
1052005.03.15 20:57s/l371.00104.40104.40 / 103.900.0018854.33
1062005.03.31 11:52sell381.00106.84107.14 / 106.34  
1072005.03.31 23:59s/l381.00107.14107.14 / 106.34-280.0118574.33
1082005.04.05 11:51sell391.00108.47108.77 / 107.97  
1092005.04.05 17:50modify391.00108.47108.47 / 107.97  
1102005.04.06 03:28t/p391.00107.97108.47 / 107.97463.0919037.42
1112005.04.14 11:44buy401.00107.91107.61 / 108.41  
1122005.04.14 13:53modify401.00107.91107.91 / 108.41  
1132005.04.14 21:14t/p401.00108.41107.91 / 108.41461.2119498.63
1142005.04.20 11:42buy411.00107.40107.10 / 107.90  
1152005.04.20 19:50s/l411.00107.10107.10 / 107.90-280.1119218.52
1162005.04.22 11:47sell421.00106.26106.56 / 105.76  
1172005.04.22 13:51modify421.00106.26106.26 / 105.76  
1182005.04.25 00:00t/p421.00105.76106.26 / 105.76472.7719691.29
1192005.04.29 11:28sell431.00105.34105.64 / 104.84  
1202005.04.29 11:49sell441.00105.29105.59 / 104.79  
1212005.04.29 13:14modify431.00105.34105.34 / 104.84  
1222005.04.29 13:35modify441.00105.29105.29 / 104.79  
1232005.04.29 15:09t/p431.00104.84105.34 / 104.84476.9220168.20
1242005.04.29 20:36t/p441.00104.79105.29 / 104.79477.1420645.35
1252005.05.12 11:57buy451.00106.39106.09 / 106.89  
1262005.05.12 14:11modify451.00106.39106.39 / 106.89  
1272005.05.12 21:46t/p451.00106.89106.39 / 106.89467.7721113.12
1282005.06.06 11:54sell461.00107.26107.56 / 106.76  
1292005.06.06 14:08modify461.00107.26107.26 / 106.76  
1302005.06.06 21:13t/p461.00106.76107.26 / 106.76468.3421581.46
1312005.06.10 11:57buy471.00107.92107.62 / 108.42  
1322005.06.10 14:06modify471.00107.92107.92 / 108.42  
1332005.06.10 16:25t/p471.00108.42107.92 / 108.42461.1722042.63
1342005.06.13 11:49buy481.00109.00108.70 / 109.50  
1352005.06.13 13:56modify481.00109.00109.00 / 109.50  
1362005.06.13 16:13t/p481.00109.50109.00 / 109.50456.6222499.25
1372005.06.20 11:51buy491.00109.20108.90 / 109.70  
1382005.06.20 14:06modify491.00109.20109.20 / 109.70  
1392005.06.21 05:34s/l491.00109.20109.20 / 109.700.0022499.25
1402005.07.07 11:44sell501.00111.64111.94 / 111.14  
1412005.07.07 23:23s/l501.00111.94111.94 / 111.14-268.0022231.25
1422005.07.13 11:21buy511.00111.69111.39 / 112.19  
1432005.07.13 11:41buy521.00111.74111.44 / 112.24  
1442005.07.13 13:02modify511.00111.69111.69 / 112.19  
1452005.07.13 13:22modify521.00111.74111.74 / 112.24  
1462005.07.13 19:41t/p511.00112.19111.69 / 112.19445.6722676.92
1472005.07.13 20:02t/p521.00112.24111.74 / 112.24445.4723122.40
1482005.07.18 11:54sell531.00111.69111.99 / 111.19  
1492005.07.18 23:59s/l531.00111.99111.99 / 111.19-267.8822854.51
1502005.07.19 11:47buy541.00112.45112.15 / 112.95  
1512005.07.19 13:56modify541.00112.45112.45 / 112.95  
1522005.07.19 20:54t/p541.00112.95112.45 / 112.95442.6723297.19
1532005.07.20 11:16buy551.00113.41113.11 / 113.91  
1542005.07.20 11:34buy561.00113.46113.16 / 113.96  
1552005.07.20 11:52buy571.00113.51113.21 / 114.01  
1562005.07.20 16:26modify551.00113.41113.41 / 113.91  
1572005.07.20 16:45modify561.00113.46113.46 / 113.96  
1582005.07.20 18:31s/l561.00113.46113.46 / 113.960.0023297.19
1592005.07.20 18:49s/l551.00113.41113.41 / 113.910.0023297.19
1602005.07.20 20:02s/l571.00113.21113.21 / 114.01-264.9923032.19
1612005.07.21 10:48sell581.00111.48111.78 / 110.98  
1622005.07.21 10:59sell591.00111.43111.73 / 110.93  
1632005.07.21 11:10sell601.00111.38111.68 / 110.88  
1642005.07.21 11:44modify581.00111.48111.48 / 110.98  
1652005.07.21 11:55modify591.00111.43111.43 / 110.93  
1662005.07.21 12:06modify601.00111.38111.38 / 110.88  
1672005.07.21 12:44t/p581.00110.98111.48 / 110.98450.5323482.73
1682005.07.21 12:55t/p591.00110.93111.43 / 110.93450.7323933.46
1692005.07.21 13:07t/p601.00110.88111.38 / 110.88450.9424384.40
1702005.07.22 11:44buy611.00110.80110.50 / 111.30  
1712005.07.22 13:52modify611.00110.80110.80 / 111.30  
1722005.07.22 16:10t/p611.00111.30110.80 / 111.30449.2424833.63
1732005.07.26 11:54buy621.00111.92111.62 / 112.42  
1742005.07.26 14:04modify621.00111.92111.92 / 112.42  
1752005.07.26 16:24t/p621.00112.42111.92 / 112.42444.7625278.40
1762005.08.01 11:38sell631.00112.08112.38 / 111.58  
1772005.08.01 13:38modify631.00112.08112.08 / 111.58  
1782005.08.01 15:37s/l631.00112.08112.08 / 111.580.0025278.40
1792005.08.02 11:31sell641.00111.67111.97 / 111.17  
1802005.08.02 11:53sell651.00111.62111.92 / 111.12  
1812005.08.02 13:21modify641.00111.67111.67 / 111.17  
1822005.08.02 13:43modify651.00111.62111.62 / 111.12  
1832005.08.02 19:53t/p641.00111.17111.67 / 111.17449.7625728.16
1842005.08.02 20:15t/p651.00111.12111.62 / 111.12449.9626178.12
1852005.08.05 11:57buy661.00111.72111.42 / 112.22  
1862005.08.05 14:20modify661.00111.72111.72 / 112.22  
1872005.08.08 02:12s/l661.00111.72111.72 / 112.220.0026178.12
1882005.08.10 11:22sell671.00111.17111.47 / 110.67  
1892005.08.10 11:42sell681.00111.12111.42 / 110.62  
1902005.08.10 13:01modify671.00111.17111.17 / 110.67  
1912005.08.10 13:21modify681.00111.12111.12 / 110.62  
1922005.08.10 14:48t/p671.00110.67111.17 / 110.67451.7926629.91
1932005.08.10 15:08t/p681.00110.62111.12 / 110.62452.0027081.91
1942005.08.11 11:57sell691.00110.12110.42 / 109.62  
1952005.08.11 14:16modify691.00110.12110.12 / 109.62  
1962005.08.11 21:57t/p691.00109.62110.12 / 109.62456.1227538.03
1972005.08.22 11:45sell701.00109.87110.17 / 109.37  
1982005.08.22 13:47modify701.00109.87109.87 / 109.37  
1992005.08.23 07:15s/l701.00109.87109.87 / 109.370.0027538.03
2002005.08.30 11:40buy711.00111.14110.84 / 111.64  
2012005.08.30 13:43modify711.00111.14111.14 / 111.64  
2022005.08.31 04:15t/p711.00111.64111.14 / 111.64447.8727985.90
2032005.08.31 11:16buy721.00111.40111.10 / 111.90  
2042005.08.31 13:20s/l721.00111.10111.10 / 111.90-270.0327715.87
2052005.09.02 11:51sell731.00109.54109.84 / 109.04  
2062005.09.02 14:10modify731.00109.54109.54 / 109.04  
2072005.09.02 23:37s/l731.00109.54109.54 / 109.040.0027715.87
2082005.09.05 11:51sell741.00109.05109.35 / 108.55  
2092005.09.05 18:22modify741.00109.05109.05 / 108.55  
2102005.09.05 23:22s/l741.00109.05109.05 / 108.550.0027715.87
2112005.09.09 11:32sell751.00110.21110.51 / 109.71  
2122005.09.09 11:55sell761.00110.16110.46 / 109.66  
2132005.09.09 13:26modify751.00110.21110.21 / 109.71  
2142005.09.09 13:48modify761.00110.16110.16 / 109.66  
2152005.09.09 15:28t/p751.00109.71110.21 / 109.71455.7528171.62
2162005.09.09 15:50t/p761.00109.66110.16 / 109.66455.9528627.58
2172005.09.12 11:51buy771.00109.67109.37 / 110.17  
2182005.09.12 14:07modify771.00109.67109.67 / 110.17  
2192005.09.12 16:34t/p771.00110.17109.67 / 110.17453.8429081.42
2202005.09.13 11:49buy781.00110.68110.38 / 111.18  
2212005.09.13 14:03modify781.00110.68110.68 / 111.18  
2222005.09.13 23:59s/l781.00110.68110.68 / 111.180.0029081.42
2232005.09.14 11:44sell791.00110.17110.47 / 109.67  
2242005.09.14 17:47modify791.00110.17110.17 / 109.67  
2252005.09.14 20:30s/l791.00110.17110.17 / 109.670.0029081.42
2262005.09.21 11:54sell801.00111.37111.67 / 110.87  
2272005.09.21 14:08modify801.00111.37111.37 / 110.87  
2282005.09.22 08:09s/l801.00111.37111.37 / 110.870.0029081.42
2292005.09.27 11:45buy811.00112.89112.59 / 113.39  
2302005.09.27 13:49modify811.00112.89112.89 / 113.39  
2312005.09.27 21:21t/p811.00113.39112.89 / 113.39440.9629522.38
2322005.10.06 11:40sell821.00113.57113.87 / 113.07  
2332005.10.06 13:41modify821.00113.57113.57 / 113.07  
2342005.10.06 20:32t/p821.00113.07113.57 / 113.07442.2029964.58
2352005.10.13 11:44buy831.00114.94114.64 / 115.44  
2362005.10.13 23:24s/l831.00114.64114.64 / 115.44-261.6929702.89
2372005.10.14 11:47buy841.00114.64114.34 / 115.14  
2382005.10.14 14:07s/l841.00114.34114.34 / 115.14-262.3829440.52
2392005.10.17 11:40sell851.00114.11114.41 / 113.61  
2402005.10.17 14:27s/l851.00114.41114.41 / 113.61-262.2129178.30
2412005.10.25 11:32sell861.00115.17115.47 / 114.67  
2422005.10.25 11:55sell871.00115.12115.42 / 114.62  
2432005.10.25 13:26modify861.00115.17115.17 / 114.67  
2442005.10.25 13:48modify871.00115.12115.12 / 114.62  
2452005.10.25 19:23t/p861.00114.67115.17 / 114.67436.0329614.34
2462005.10.25 19:46t/p871.00114.62115.12 / 114.62436.2230050.56
2472005.10.27 11:13sell881.00115.53115.83 / 115.03  
2482005.10.27 11:31sell891.00115.48115.78 / 114.98  
2492005.10.27 11:49sell901.00115.43115.73 / 114.93  
2502005.10.27 12:42modify881.00115.53115.53 / 115.03  
2512005.10.27 13:00modify891.00115.48115.48 / 114.98  
2522005.10.27 13:18modify901.00115.43115.43 / 114.93  
2532005.10.27 14:19t/p881.00115.03115.53 / 115.03434.6730485.23
2542005.10.27 18:26t/p891.00114.98115.48 / 114.98434.8630920.09
2552005.10.27 18:44t/p901.00114.93115.43 / 114.93435.0531355.13
2562005.11.21 11:44sell911.00118.90119.20 / 118.40  
2572005.11.21 13:51modify911.00118.90118.90 / 118.40  
2582005.11.21 23:19s/l911.00118.90118.90 / 118.400.0031355.13
2592005.11.28 11:07sell921.00119.23119.53 / 118.73  
2602005.11.28 11:24sell931.00119.18119.48 / 118.68  
2612005.11.28 11:41sell941.00119.13119.43 / 118.63  
2622005.11.28 12:31modify921.00119.23119.23 / 118.73  
2632005.11.28 12:48modify931.00119.18119.18 / 118.68  
2642005.11.28 13:05modify941.00119.13119.13 / 118.63  
2652005.11.28 14:02t/p921.00118.73119.23 / 118.73421.1231776.26
2662005.11.28 14:19t/p931.00118.68119.18 / 118.68421.3032197.56
2672005.11.28 14:36t/p941.00118.63119.13 / 118.63421.4832619.04
2682005.12.02 11:35buy951.00120.97120.67 / 121.47  
2692005.12.02 13:38s/l951.00120.67120.67 / 121.47-248.6132370.43
2702005.12.08 11:45sell961.00120.48120.78 / 119.98  
2712005.12.08 13:50modify961.00120.48120.48 / 119.98  
2722005.12.09 04:58s/l961.00120.48120.48 / 119.980.0032370.43
2732005.12.13 11:54buy971.00120.30120.00 / 120.80  
2742005.12.13 23:59s/l971.00120.00120.00 / 120.80-250.0032120.43
2752005.12.14 10:37sell981.00118.69118.99 / 118.19  
2762005.12.14 10:46sell991.00118.64118.94 / 118.14  
2772005.12.14 10:55sell1001.00118.59118.89 / 118.09  
2782005.12.14 11:21modify981.00118.69118.69 / 118.19  
2792005.12.14 11:30modify991.00118.64118.64 / 118.14  
2802005.12.14 11:39modify1001.00118.59118.59 / 118.09  
2812005.12.14 12:09t/p981.00118.19118.69 / 118.19423.0532543.47
2822005.12.14 12:18t/p991.00118.14118.64 / 118.14423.2332966.70
2832005.12.14 12:27t/p1001.00118.09118.59 / 118.09423.4133390.11
2842005.12.15 11:03sell1011.00116.93117.23 / 116.43  
2852005.12.15 11:18sell1021.00116.88117.18 / 116.38  
2862005.12.15 11:34sell1031.00116.83117.13 / 116.33  
2872005.12.15 12:22modify1011.00116.93116.93 / 116.43  
2882005.12.15 12:37modify1021.00116.88116.88 / 116.38  
2892005.12.15 12:53modify1031.00116.83116.83 / 116.33  
2902005.12.15 13:47t/p1011.00116.43116.93 / 116.43429.4433819.55
2912005.12.15 14:03t/p1021.00116.38116.88 / 116.38429.6334249.18
2922005.12.15 14:18t/p1031.00116.33116.83 / 116.33429.8134678.99
2932005.12.19 11:46buy1041.00116.34116.04 / 116.84  
2942005.12.19 18:30modify1041.00116.34116.34 / 116.84  
2952005.12.19 20:56s/l1041.00116.34116.34 / 116.840.0034678.99
2962005.12.22 11:36sell1051.00117.12117.42 / 116.62  
2972005.12.22 13:34modify1051.00117.12117.12 / 116.62  
2982005.12.22 15:42t/p1051.00116.62117.12 / 116.62428.7435107.73
2992005.12.30 11:17buy1061.00117.56117.26 / 118.06  
3002005.12.30 11:35buy1071.00117.61117.31 / 118.11  
3012005.12.30 13:19s/l1071.00117.31117.31 / 118.11-255.7334852.00
3022005.12.30 16:24modify1061.00117.56117.56 / 118.06  
3032005.12.30 18:04t/p1061.00118.06117.56 / 118.06423.5135275.51
3042006.01.04 11:46sell1081.00115.94116.24 / 115.44  
3052006.01.04 13:57modify1081.00115.94115.94 / 115.44  
3062006.01.04 23:28s/l1081.00115.94115.94 / 115.440.0035275.51
3072006.01.09 11:35sell1091.00114.01114.31 / 113.51  
3082006.01.09 11:57sell1101.00113.96114.26 / 113.46  
3092006.01.09 22:53s/l1101.00114.26114.26 / 113.46-262.5635012.95
3102006.01.09 23:15s/l1091.00114.31114.31 / 113.51-262.4434750.51
3112006.01.12 11:34buy1111.00113.81113.51 / 114.31  
3122006.01.12 11:57buy1121.00113.86113.56 / 114.36  
3132006.01.12 17:14modify1111.00113.81113.81 / 114.31  
3142006.01.12 17:37modify1121.00113.86113.86 / 114.36  
3152006.01.12 19:20t/p1111.00114.31113.81 / 114.31437.4135187.91
3162006.01.12 23:27t/p1121.00114.36113.86 / 114.36437.2235625.13
3172006.01.17 11:17buy1131.00115.15114.85 / 115.65  
3182006.01.17 11:35buy1141.00115.20114.90 / 115.70  
3192006.01.17 11:54buy1151.00115.25114.95 / 115.75  
3202006.01.17 12:49modify1131.00115.15115.15 / 115.65  
3212006.01.17 13:08modify1141.00115.20115.20 / 115.70  
3222006.01.17 13:26modify1151.00115.25115.25 / 115.75  
3232006.01.17 14:29t/p1131.00115.65115.15 / 115.65432.3436057.47
3242006.01.17 14:48t/p1141.00115.70115.20 / 115.70432.1536489.62
3252006.01.17 15:06t/p1151.00115.75115.25 / 115.75431.9736921.59
3262006.01.18 11:51sell1161.00115.37115.67 / 114.87  
3272006.01.18 13:38modify1161.00115.37115.37 / 114.87  
3282006.01.18 19:25t/p1161.00114.87115.37 / 114.87435.2737356.86
3292006.01.23 11:46sell1171.00114.59114.89 / 114.09  
3302006.01.23 13:57modify1171.00114.59114.59 / 114.09  
3312006.01.24 06:31s/l1171.00114.59114.59 / 114.090.0037356.86
3322006.01.25 11:47buy1181.00115.34115.04 / 115.84  
3332006.01.25 13:55modify1181.00115.34115.34 / 115.84  
3342006.01.25 21:31t/p1181.00115.84115.34 / 115.84431.6337788.49
3352006.01.26 11:44sell1191.00115.76116.06 / 115.26  
3362006.01.26 14:19s/l1191.00116.06116.06 / 115.26-258.4937530.00
3372006.01.31 11:41sell1201.00117.09117.39 / 116.59  
3382006.01.31 13:38modify1201.00117.09117.09 / 116.59  
3392006.01.31 23:45s/l1201.00117.09117.09 / 116.590.0037530.00
3402006.02.03 11:32buy1211.00119.00118.70 / 119.50  
3412006.02.03 11:55buy1221.00119.05118.75 / 119.55  
3422006.02.03 13:26modify1211.00119.00119.00 / 119.50  
3432006.02.03 13:48modify1221.00119.05119.05 / 119.55  
3442006.02.03 15:41s/l1221.00119.05119.05 / 119.550.0037530.00
3452006.02.03 23:41s/l1211.00119.00119.00 / 119.500.0037530.00
3462006.02.07 11:20sell1231.00118.39118.69 / 117.89  
3472006.02.07 11:40sell1241.00118.34118.64 / 117.84  
3482006.02.07 12:59modify1231.00118.39118.39 / 117.89  
3492006.02.07 13:18modify1241.00118.34118.34 / 117.84  
3502006.02.07 14:45t/p1231.00117.89118.39 / 117.89424.1237954.13
3512006.02.07 15:04t/p1241.00117.84118.34 / 117.84424.3038378.43
3522006.02.10 10:52sell1251.00117.51117.81 / 117.01  
3532006.02.10 11:05sell1261.00117.46117.76 / 116.96  
3542006.02.10 11:18sell1271.00117.41117.71 / 116.91  
3552006.02.10 11:56modify1251.00117.51117.51 / 117.01  
3562006.02.10 12:08modify1261.00117.46117.46 / 116.96  
3572006.02.10 12:21modify1271.00117.41117.41 / 116.91  
3582006.02.10 14:00s/l1271.00117.41117.41 / 116.910.0038378.43
3592006.02.10 14:13s/l1261.00117.46117.46 / 116.960.0038378.43
3602006.02.10 14:26s/l1251.00117.51117.51 / 117.010.0038378.43
3612006.02.13 11:57buy1281.00118.01117.71 / 118.51  
3622006.02.13 17:50modify1281.00118.01118.01 / 118.51  
3632006.02.13 20:15s/l1281.00118.01118.01 / 118.510.0038378.43
3642006.02.15 11:39sell1291.00117.20117.50 / 116.70  
3652006.02.15 11:58sell1301.00117.15117.45 / 116.65  
3662006.02.15 14:12s/l1301.00117.45117.45 / 116.65-255.4338123.00
3672006.02.15 14:31s/l1291.00117.50117.50 / 116.70-255.3237867.69
3682006.02.17 11:08buy1311.00118.20117.90 / 118.70  
3692006.02.17 11:25buy1321.00118.25117.95 / 118.75  
3702006.02.17 11:41buy1331.00118.30118.00 / 118.80  
3712006.02.17 12:31modify1311.00118.20118.20 / 118.70  
3722006.02.17 12:48modify1321.00118.25118.25 / 118.75  
3732006.02.17 13:04modify1331.00118.30118.30 / 118.80  
3742006.02.17 14:01t/p1311.00118.70118.20 / 118.70421.2338288.92
3752006.02.17 18:17t/p1321.00118.75118.25 / 118.75421.0538709.97
3762006.02.17 18:34t/p1331.00118.80118.30 / 118.80420.8839130.84
3772006.02.23 11:14sell1341.00117.54117.84 / 117.04  
3782006.02.23 11:32sell1351.00117.49117.79 / 116.99  
3792006.02.23 11:50sell1361.00117.44117.74 / 116.94  
3802006.02.23 12:45modify1341.00117.54117.54 / 117.04  
3812006.02.23 13:03modify1351.00117.49117.49 / 116.99  
3822006.02.23 13:21modify1361.00117.44117.44 / 116.94  
3832006.02.23 14:23t/p1341.00117.04117.54 / 117.04427.2039558.05
3842006.02.23 14:41t/p1351.00116.99117.49 / 116.99427.3939985.44
3852006.02.23 19:56t/p1361.00116.94117.44 / 116.94427.5740413.00
3862006.02.27 11:17sell1371.00116.46116.76 / 115.96  
3872006.02.27 11:35sell1381.00116.41116.71 / 115.91  
3882006.02.27 11:54sell1391.00116.36116.66 / 115.86  
3892006.02.27 12:50modify1371.00116.46116.46 / 115.96  
3902006.02.27 13:08modify1381.00116.41116.41 / 115.91  
3912006.02.27 13:27modify1391.00116.36116.36 / 115.86  
3922006.02.27 14:30t/p1371.00115.96116.46 / 115.96431.1840844.19
3932006.02.27 14:49t/p1381.00115.91116.41 / 115.91431.3741275.56
3942006.02.27 19:28t/p1391.00115.86116.36 / 115.86431.5641707.11
3952006.03.03 11:22buy1401.00116.12115.82 / 116.62  
3962006.03.03 11:43buy1411.00116.17115.87 / 116.67  
3972006.03.03 13:06modify1401.00116.12116.12 / 116.62  
3982006.03.03 13:26modify1411.00116.17116.17 / 116.67  
3992006.03.03 14:57t/p1401.00116.62116.12 / 116.62428.7442135.86
4002006.03.03 15:18t/p1411.00116.67116.17 / 116.67428.5642564.41
4012006.03.14 11:25sell1421.00117.94118.24 / 117.44  
4022006.03.14 11:45sell1431.00117.89118.19 / 117.39  
4032006.03.14 13:07modify1421.00117.94117.94 / 117.44  
4042006.03.14 13:28modify1431.00117.89117.89 / 117.39  
4052006.03.14 14:58t/p1421.00117.44117.94 / 117.44425.7542990.16
4062006.03.14 20:14t/p1431.00117.39117.89 / 117.39425.9343416.09
4072006.03.17 11:40sell1441.00116.44116.74 / 115.94  
4082006.03.17 13:42modify1441.00116.44116.44 / 115.94  
4092006.03.17 15:53t/p1441.00115.94116.44 / 115.94431.2643847.35
4102006.03.24 11:31sell1451.00117.97118.27 / 117.47  
4112006.03.24 17:12modify1451.00117.97117.97 / 117.47  
4122006.03.24 23:02t/p1451.00117.47117.97 / 117.47425.6444272.99
4132006.03.27 11:34sell1461.00116.94117.24 / 116.44  
4142006.03.27 11:57sell1471.00116.89117.19 / 116.39  
4152006.03.27 13:29modify1461.00116.94116.94 / 116.44  
4162006.03.27 13:52modify1471.00116.89116.89 / 116.39  
4172006.03.27 20:09t/p1461.00116.44116.94 / 116.44429.4144702.40
4182006.03.28 03:06t/p1471.00116.39116.89 / 116.39429.5945131.99
4192006.03.28 11:10sell1481.00116.76117.06 / 116.26  
4202006.03.28 12:50s/l1481.00117.06117.06 / 116.26-256.2844875.71
Summary:34875.71348.76%
 
Performance report
Initial deposit10000.00Spread2 pointsModel"spread/2 points"
Total net profit34875.71
Gross profit41329.99Gross loss6454.28
 
Total trades148
Winning trades124Losing trades24
Largest winning trade488.33Largest losing trade290.70
 
Max consecutive winners22 (7205.39)Max consecutive losers3 (786.28)
Avg consecutive winners7Avg consecutive losers1
Max consecutive profit7264.30 (17)Max consecutive loss786.28 (3)
 
Absolute drawdown0.00Max drawdown786.28 (2.6%)