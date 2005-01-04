|Op
|Time
|Type
|Ticket
|Lots
|Price
|SL / TP
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.04 11:00
|buy
|1
|1.00
|103.30
|103.00 / 103.80
|
|
|2
|2005.01.04 11:13
|buy
|2
|1.00
|103.35
|103.05 / 103.85
|
|
|3
|2005.01.04 11:26
|buy
|3
|1.00
|103.40
|103.10 / 103.90
|
|
|4
|2005.01.04 12:06
|modify
|1
|1.00
|103.30
|103.30 / 103.80
|
|
|5
|2005.01.04 12:19
|modify
|2
|1.00
|103.35
|103.35 / 103.85
|
|
|6
|2005.01.04 12:33
|modify
|3
|1.00
|103.40
|103.40 / 103.90
|
|
|7
|2005.01.04 13:17
|t/p
|1
|1.00
|103.80
|103.30 / 103.80
|481.70
|10481.70
|8
|2005.01.04 13:31
|t/p
|2
|1.00
|103.85
|103.35 / 103.85
|481.46
|10963.16
|9
|2005.01.04 13:44
|t/p
|3
|1.00
|103.90
|103.40 / 103.90
|481.23
|11444.39
|10
|2005.01.07 11:12
|sell
|4
|1.00
|104.04
|104.34 / 103.54
|
|
|11
|2005.01.07 11:30
|sell
|5
|1.00
|103.99
|104.29 / 103.49
|
|
|12
|2005.01.07 13:21
|s/l
|5
|1.00
|104.29
|104.29 / 103.49
|-287.66
|11156.73
|13
|2005.01.07 18:56
|s/l
|4
|1.00
|104.34
|104.34 / 103.54
|-287.52
|10869.21
|14
|2005.01.11 11:54
|sell
|6
|1.00
|103.62
|103.92 / 103.12
|
|
|15
|2005.01.11 14:06
|modify
|6
|1.00
|103.62
|103.62 / 103.12
|
|
|16
|2005.01.11 21:32
|t/p
|6
|1.00
|103.12
|103.62 / 103.12
|484.87
|11354.08
|17
|2005.01.12 11:26
|sell
|7
|1.00
|102.94
|103.24 / 102.44
|
|
|18
|2005.01.12 11:47
|sell
|8
|1.00
|102.89
|103.19 / 102.39
|
|
|19
|2005.01.12 13:10
|modify
|7
|1.00
|102.94
|102.94 / 102.44
|
|
|20
|2005.01.12 13:31
|modify
|8
|1.00
|102.89
|102.89 / 102.39
|
|
|21
|2005.01.12 15:03
|t/p
|7
|1.00
|102.44
|102.94 / 102.44
|488.09
|11842.17
|22
|2005.01.12 15:23
|t/p
|8
|1.00
|102.39
|102.89 / 102.39
|488.33
|12330.50
|23
|2005.01.21 11:32
|buy
|9
|1.00
|103.50
|103.20 / 104.00
|
|
|24
|2005.01.21 11:53
|buy
|10
|1.00
|103.55
|103.25 / 104.05
|
|
|25
|2005.01.21 14:41
|s/l
|10
|1.00
|103.25
|103.25 / 104.05
|-290.56
|12039.94
|26
|2005.01.21 15:02
|s/l
|9
|1.00
|103.20
|103.20 / 104.00
|-290.70
|11749.25
|27
|2005.01.25 11:07
|buy
|11
|1.00
|103.39
|103.09 / 103.89
|
|
|28
|2005.01.25 11:24
|buy
|12
|1.00
|103.44
|103.14 / 103.94
|
|
|29
|2005.01.25 11:41
|buy
|13
|1.00
|103.49
|103.19 / 103.99
|
|
|30
|2005.01.25 12:32
|modify
|11
|1.00
|103.39
|103.39 / 103.89
|
|
|31
|2005.01.25 12:48
|modify
|12
|1.00
|103.44
|103.44 / 103.94
|
|
|32
|2005.01.25 13:05
|modify
|13
|1.00
|103.49
|103.49 / 103.99
|
|
|33
|2005.01.25 14:03
|t/p
|11
|1.00
|103.89
|103.39 / 103.89
|481.28
|12230.53
|34
|2005.01.25 14:19
|t/p
|12
|1.00
|103.94
|103.44 / 103.94
|481.05
|12711.57
|35
|2005.01.25 14:36
|t/p
|13
|1.00
|103.99
|103.49 / 103.99
|480.82
|13192.39
|36
|2005.01.26 11:34
|sell
|14
|1.00
|103.36
|103.66 / 102.86
|
|
|37
|2005.01.26 11:57
|sell
|15
|1.00
|103.31
|103.61 / 102.81
|
|
|38
|2005.01.26 13:29
|modify
|14
|1.00
|103.36
|103.36 / 102.86
|
|
|39
|2005.01.26 13:52
|modify
|15
|1.00
|103.31
|103.31 / 102.81
|
|
|40
|2005.01.26 20:28
|t/p
|14
|1.00
|102.86
|103.36 / 102.86
|486.10
|13678.49
|41
|2005.01.26 20:51
|t/p
|15
|1.00
|102.81
|103.31 / 102.81
|486.33
|14164.82
|42
|2005.01.28 11:30
|buy
|16
|1.00
|102.98
|102.68 / 103.48
|
|
|43
|2005.01.28 11:48
|buy
|17
|1.00
|103.03
|102.73 / 103.53
|
|
|44
|2005.01.28 13:02
|modify
|16
|1.00
|102.98
|102.98 / 103.48
|
|
|45
|2005.01.28 13:21
|modify
|17
|1.00
|103.03
|103.03 / 103.53
|
|
|46
|2005.01.28 14:42
|t/p
|16
|1.00
|103.48
|102.98 / 103.48
|483.19
|14648.00
|47
|2005.01.28 15:00
|t/p
|17
|1.00
|103.53
|103.03 / 103.53
|482.95
|15130.96
|48
|2005.02.03 11:47
|buy
|18
|1.00
|104.33
|104.03 / 104.83
|
|
|49
|2005.02.03 13:56
|modify
|18
|1.00
|104.33
|104.33 / 104.83
|
|
|50
|2005.02.04 04:19
|s/l
|18
|1.00
|104.33
|104.33 / 104.83
|0.00
|15130.96
|51
|2005.02.04 11:30
|sell
|19
|1.00
|103.90
|104.20 / 103.40
|
|
|52
|2005.02.04 11:51
|sell
|20
|1.00
|103.85
|104.15 / 103.35
|
|
|53
|2005.02.04 13:16
|modify
|19
|1.00
|103.90
|103.90 / 103.40
|
|
|54
|2005.02.04 13:37
|modify
|20
|1.00
|103.85
|103.85 / 103.35
|
|
|55
|2005.02.04 15:33
|s/l
|20
|1.00
|103.85
|103.85 / 103.35
|0.00
|15130.96
|56
|2005.02.04 23:42
|s/l
|19
|1.00
|103.90
|103.90 / 103.40
|0.00
|15130.96
|57
|2005.02.10 11:00
|buy
|21
|1.00
|106.45
|106.15 / 106.95
|
|
|58
|2005.02.10 11:15
|buy
|22
|1.00
|106.50
|106.20 / 107.00
|
|
|59
|2005.02.10 11:30
|buy
|23
|1.00
|106.55
|106.25 / 107.05
|
|
|60
|2005.02.10 12:15
|modify
|21
|1.00
|106.45
|106.45 / 106.95
|
|
|61
|2005.02.10 13:36
|s/l
|21
|1.00
|106.45
|106.45 / 106.95
|0.00
|15130.96
|62
|2005.02.10 16:00
|modify
|22
|1.00
|106.50
|106.50 / 107.00
|
|
|63
|2005.02.10 16:15
|modify
|23
|1.00
|106.55
|106.55 / 107.05
|
|
|64
|2005.02.10 18:15
|s/l
|23
|1.00
|106.55
|106.55 / 107.05
|0.00
|15130.96
|65
|2005.02.10 18:30
|s/l
|22
|1.00
|106.50
|106.50 / 107.00
|0.00
|15130.96
|66
|2005.02.16 11:39
|buy
|24
|1.00
|105.22
|104.92 / 105.72
|
|
|67
|2005.02.16 13:35
|modify
|24
|1.00
|105.22
|105.22 / 105.72
|
|
|68
|2005.02.16 20:39
|t/p
|24
|1.00
|105.72
|105.22 / 105.72
|472.95
|15603.90
|69
|2005.02.22 11:16
|sell
|25
|1.00
|104.73
|105.03 / 104.23
|
|
|70
|2005.02.22 11:34
|sell
|26
|1.00
|104.68
|104.98 / 104.18
|
|
|71
|2005.02.22 11:52
|sell
|27
|1.00
|104.63
|104.93 / 104.13
|
|
|72
|2005.02.22 12:47
|modify
|25
|1.00
|104.73
|104.73 / 104.23
|
|
|73
|2005.02.22 13:05
|modify
|26
|1.00
|104.68
|104.68 / 104.18
|
|
|74
|2005.02.22 13:24
|modify
|27
|1.00
|104.63
|104.63 / 104.13
|
|
|75
|2005.02.22 14:26
|t/p
|25
|1.00
|104.23
|104.73 / 104.23
|479.71
|16083.61
|76
|2005.02.22 14:44
|t/p
|26
|1.00
|104.18
|104.68 / 104.18
|479.94
|16563.55
|77
|2005.02.22 15:02
|t/p
|27
|1.00
|104.13
|104.63 / 104.13
|480.17
|17043.72
|78
|2005.02.23 11:38
|buy
|28
|1.00
|104.62
|104.32 / 105.12
|
|
|79
|2005.02.23 13:38
|modify
|28
|1.00
|104.62
|104.62 / 105.12
|
|
|80
|2005.02.23 20:34
|t/p
|28
|1.00
|105.12
|104.62 / 105.12
|475.65
|17519.37
|81
|2005.03.04 11:19
|sell
|29
|1.00
|105.06
|105.36 / 104.56
|
|
|82
|2005.03.04 11:38
|sell
|30
|1.00
|105.01
|105.31 / 104.51
|
|
|83
|2005.03.04 11:58
|sell
|31
|1.00
|104.96
|105.26 / 104.46
|
|
|84
|2005.03.04 12:55
|modify
|29
|1.00
|105.06
|105.06 / 104.56
|
|
|85
|2005.03.04 13:15
|modify
|30
|1.00
|105.01
|105.01 / 104.51
|
|
|86
|2005.03.04 13:34
|modify
|31
|1.00
|104.96
|104.96 / 104.46
|
|
|87
|2005.03.04 14:40
|t/p
|29
|1.00
|104.56
|105.06 / 104.56
|478.19
|17997.56
|88
|2005.03.04 14:59
|t/p
|30
|1.00
|104.51
|105.01 / 104.51
|478.42
|18475.98
|89
|2005.03.04 15:18
|t/p
|31
|1.00
|104.46
|104.96 / 104.46
|478.65
|18954.64
|90
|2005.03.09 11:47
|sell
|32
|1.00
|104.15
|104.45 / 103.65
|
|
|91
|2005.03.09 13:55
|modify
|32
|1.00
|104.15
|104.15 / 103.65
|
|
|92
|2005.03.10 10:00
|sell
|33
|1.00
|103.95
|104.25 / 103.45
|
|
|93
|2005.03.10 10:39
|sell
|34
|1.00
|103.90
|104.20 / 103.40
|
|
|94
|2005.03.10 14:37
|s/l
|32
|1.00
|104.15
|104.15 / 103.65
|0.00
|18954.64
|95
|2005.03.10 15:16
|s/l
|34
|1.00
|104.20
|104.20 / 103.40
|-287.91
|18666.73
|96
|2005.03.10 15:54
|s/l
|33
|1.00
|104.25
|104.25 / 103.45
|-287.77
|18378.96
|97
|2005.03.14 11:29
|buy
|35
|1.00
|104.68
|104.38 / 105.18
|
|
|98
|2005.03.14 11:51
|buy
|36
|1.00
|104.73
|104.43 / 105.23
|
|
|99
|2005.03.14 13:19
|modify
|35
|1.00
|104.68
|104.68 / 105.18
|
|
|100
|2005.03.14 13:40
|modify
|36
|1.00
|104.73
|104.73 / 105.23
|
|
|101
|2005.03.14 16:40
|s/l
|36
|1.00
|104.73
|104.73 / 105.23
|0.00
|18378.96
|102
|2005.03.14 20:07
|t/p
|35
|1.00
|105.18
|104.68 / 105.18
|475.38
|18854.33
|103
|2005.03.15 11:54
|sell
|37
|1.00
|104.40
|104.70 / 103.90
|
|
|104
|2005.03.15 18:16
|modify
|37
|1.00
|104.40
|104.40 / 103.90
|
|
|105
|2005.03.15 20:57
|s/l
|37
|1.00
|104.40
|104.40 / 103.90
|0.00
|18854.33
|106
|2005.03.31 11:52
|sell
|38
|1.00
|106.84
|107.14 / 106.34
|
|
|107
|2005.03.31 23:59
|s/l
|38
|1.00
|107.14
|107.14 / 106.34
|-280.01
|18574.33
|108
|2005.04.05 11:51
|sell
|39
|1.00
|108.47
|108.77 / 107.97
|
|
|109
|2005.04.05 17:50
|modify
|39
|1.00
|108.47
|108.47 / 107.97
|
|
|110
|2005.04.06 03:28
|t/p
|39
|1.00
|107.97
|108.47 / 107.97
|463.09
|19037.42
|111
|2005.04.14 11:44
|buy
|40
|1.00
|107.91
|107.61 / 108.41
|
|
|112
|2005.04.14 13:53
|modify
|40
|1.00
|107.91
|107.91 / 108.41
|
|
|113
|2005.04.14 21:14
|t/p
|40
|1.00
|108.41
|107.91 / 108.41
|461.21
|19498.63
|114
|2005.04.20 11:42
|buy
|41
|1.00
|107.40
|107.10 / 107.90
|
|
|115
|2005.04.20 19:50
|s/l
|41
|1.00
|107.10
|107.10 / 107.90
|-280.11
|19218.52
|116
|2005.04.22 11:47
|sell
|42
|1.00
|106.26
|106.56 / 105.76
|
|
|117
|2005.04.22 13:51
|modify
|42
|1.00
|106.26
|106.26 / 105.76
|
|
|118
|2005.04.25 00:00
|t/p
|42
|1.00
|105.76
|106.26 / 105.76
|472.77
|19691.29
|119
|2005.04.29 11:28
|sell
|43
|1.00
|105.34
|105.64 / 104.84
|
|
|120
|2005.04.29 11:49
|sell
|44
|1.00
|105.29
|105.59 / 104.79
|
|
|121
|2005.04.29 13:14
|modify
|43
|1.00
|105.34
|105.34 / 104.84
|
|
|122
|2005.04.29 13:35
|modify
|44
|1.00
|105.29
|105.29 / 104.79
|
|
|123
|2005.04.29 15:09
|t/p
|43
|1.00
|104.84
|105.34 / 104.84
|476.92
|20168.20
|124
|2005.04.29 20:36
|t/p
|44
|1.00
|104.79
|105.29 / 104.79
|477.14
|20645.35
|125
|2005.05.12 11:57
|buy
|45
|1.00
|106.39
|106.09 / 106.89
|
|
|126
|2005.05.12 14:11
|modify
|45
|1.00
|106.39
|106.39 / 106.89
|
|
|127
|2005.05.12 21:46
|t/p
|45
|1.00
|106.89
|106.39 / 106.89
|467.77
|21113.12
|128
|2005.06.06 11:54
|sell
|46
|1.00
|107.26
|107.56 / 106.76
|
|
|129
|2005.06.06 14:08
|modify
|46
|1.00
|107.26
|107.26 / 106.76
|
|
|130
|2005.06.06 21:13
|t/p
|46
|1.00
|106.76
|107.26 / 106.76
|468.34
|21581.46
|131
|2005.06.10 11:57
|buy
|47
|1.00
|107.92
|107.62 / 108.42
|
|
|132
|2005.06.10 14:06
|modify
|47
|1.00
|107.92
|107.92 / 108.42
|
|
|133
|2005.06.10 16:25
|t/p
|47
|1.00
|108.42
|107.92 / 108.42
|461.17
|22042.63
|134
|2005.06.13 11:49
|buy
|48
|1.00
|109.00
|108.70 / 109.50
|
|
|135
|2005.06.13 13:56
|modify
|48
|1.00
|109.00
|109.00 / 109.50
|
|
|136
|2005.06.13 16:13
|t/p
|48
|1.00
|109.50
|109.00 / 109.50
|456.62
|22499.25
|137
|2005.06.20 11:51
|buy
|49
|1.00
|109.20
|108.90 / 109.70
|
|
|138
|2005.06.20 14:06
|modify
|49
|1.00
|109.20
|109.20 / 109.70
|
|
|139
|2005.06.21 05:34
|s/l
|49
|1.00
|109.20
|109.20 / 109.70
|0.00
|22499.25
|140
|2005.07.07 11:44
|sell
|50
|1.00
|111.64
|111.94 / 111.14
|
|
|141
|2005.07.07 23:23
|s/l
|50
|1.00
|111.94
|111.94 / 111.14
|-268.00
|22231.25
|142
|2005.07.13 11:21
|buy
|51
|1.00
|111.69
|111.39 / 112.19
|
|
|143
|2005.07.13 11:41
|buy
|52
|1.00
|111.74
|111.44 / 112.24
|
|
|144
|2005.07.13 13:02
|modify
|51
|1.00
|111.69
|111.69 / 112.19
|
|
|145
|2005.07.13 13:22
|modify
|52
|1.00
|111.74
|111.74 / 112.24
|
|
|146
|2005.07.13 19:41
|t/p
|51
|1.00
|112.19
|111.69 / 112.19
|445.67
|22676.92
|147
|2005.07.13 20:02
|t/p
|52
|1.00
|112.24
|111.74 / 112.24
|445.47
|23122.40
|148
|2005.07.18 11:54
|sell
|53
|1.00
|111.69
|111.99 / 111.19
|
|
|149
|2005.07.18 23:59
|s/l
|53
|1.00
|111.99
|111.99 / 111.19
|-267.88
|22854.51
|150
|2005.07.19 11:47
|buy
|54
|1.00
|112.45
|112.15 / 112.95
|
|
|151
|2005.07.19 13:56
|modify
|54
|1.00
|112.45
|112.45 / 112.95
|
|
|152
|2005.07.19 20:54
|t/p
|54
|1.00
|112.95
|112.45 / 112.95
|442.67
|23297.19
|153
|2005.07.20 11:16
|buy
|55
|1.00
|113.41
|113.11 / 113.91
|
|
|154
|2005.07.20 11:34
|buy
|56
|1.00
|113.46
|113.16 / 113.96
|
|
|155
|2005.07.20 11:52
|buy
|57
|1.00
|113.51
|113.21 / 114.01
|
|
|156
|2005.07.20 16:26
|modify
|55
|1.00
|113.41
|113.41 / 113.91
|
|
|157
|2005.07.20 16:45
|modify
|56
|1.00
|113.46
|113.46 / 113.96
|
|
|158
|2005.07.20 18:31
|s/l
|56
|1.00
|113.46
|113.46 / 113.96
|0.00
|23297.19
|159
|2005.07.20 18:49
|s/l
|55
|1.00
|113.41
|113.41 / 113.91
|0.00
|23297.19
|160
|2005.07.20 20:02
|s/l
|57
|1.00
|113.21
|113.21 / 114.01
|-264.99
|23032.19
|161
|2005.07.21 10:48
|sell
|58
|1.00
|111.48
|111.78 / 110.98
|
|
|162
|2005.07.21 10:59
|sell
|59
|1.00
|111.43
|111.73 / 110.93
|
|
|163
|2005.07.21 11:10
|sell
|60
|1.00
|111.38
|111.68 / 110.88
|
|
|164
|2005.07.21 11:44
|modify
|58
|1.00
|111.48
|111.48 / 110.98
|
|
|165
|2005.07.21 11:55
|modify
|59
|1.00
|111.43
|111.43 / 110.93
|
|
|166
|2005.07.21 12:06
|modify
|60
|1.00
|111.38
|111.38 / 110.88
|
|
|167
|2005.07.21 12:44
|t/p
|58
|1.00
|110.98
|111.48 / 110.98
|450.53
|23482.73
|168
|2005.07.21 12:55
|t/p
|59
|1.00
|110.93
|111.43 / 110.93
|450.73
|23933.46
|169
|2005.07.21 13:07
|t/p
|60
|1.00
|110.88
|111.38 / 110.88
|450.94
|24384.40
|170
|2005.07.22 11:44
|buy
|61
|1.00
|110.80
|110.50 / 111.30
|
|
|171
|2005.07.22 13:52
|modify
|61
|1.00
|110.80
|110.80 / 111.30
|
|
|172
|2005.07.22 16:10
|t/p
|61
|1.00
|111.30
|110.80 / 111.30
|449.24
|24833.63
|173
|2005.07.26 11:54
|buy
|62
|1.00
|111.92
|111.62 / 112.42
|
|
|174
|2005.07.26 14:04
|modify
|62
|1.00
|111.92
|111.92 / 112.42
|
|
|175
|2005.07.26 16:24
|t/p
|62
|1.00
|112.42
|111.92 / 112.42
|444.76
|25278.40
|176
|2005.08.01 11:38
|sell
|63
|1.00
|112.08
|112.38 / 111.58
|
|
|177
|2005.08.01 13:38
|modify
|63
|1.00
|112.08
|112.08 / 111.58
|
|
|178
|2005.08.01 15:37
|s/l
|63
|1.00
|112.08
|112.08 / 111.58
|0.00
|25278.40
|179
|2005.08.02 11:31
|sell
|64
|1.00
|111.67
|111.97 / 111.17
|
|
|180
|2005.08.02 11:53
|sell
|65
|1.00
|111.62
|111.92 / 111.12
|
|
|181
|2005.08.02 13:21
|modify
|64
|1.00
|111.67
|111.67 / 111.17
|
|
|182
|2005.08.02 13:43
|modify
|65
|1.00
|111.62
|111.62 / 111.12
|
|
|183
|2005.08.02 19:53
|t/p
|64
|1.00
|111.17
|111.67 / 111.17
|449.76
|25728.16
|184
|2005.08.02 20:15
|t/p
|65
|1.00
|111.12
|111.62 / 111.12
|449.96
|26178.12
|185
|2005.08.05 11:57
|buy
|66
|1.00
|111.72
|111.42 / 112.22
|
|
|186
|2005.08.05 14:20
|modify
|66
|1.00
|111.72
|111.72 / 112.22
|
|
|187
|2005.08.08 02:12
|s/l
|66
|1.00
|111.72
|111.72 / 112.22
|0.00
|26178.12
|188
|2005.08.10 11:22
|sell
|67
|1.00
|111.17
|111.47 / 110.67
|
|
|189
|2005.08.10 11:42
|sell
|68
|1.00
|111.12
|111.42 / 110.62
|
|
|190
|2005.08.10 13:01
|modify
|67
|1.00
|111.17
|111.17 / 110.67
|
|
|191
|2005.08.10 13:21
|modify
|68
|1.00
|111.12
|111.12 / 110.62
|
|
|192
|2005.08.10 14:48
|t/p
|67
|1.00
|110.67
|111.17 / 110.67
|451.79
|26629.91
|193
|2005.08.10 15:08
|t/p
|68
|1.00
|110.62
|111.12 / 110.62
|452.00
|27081.91
|194
|2005.08.11 11:57
|sell
|69
|1.00
|110.12
|110.42 / 109.62
|
|
|195
|2005.08.11 14:16
|modify
|69
|1.00
|110.12
|110.12 / 109.62
|
|
|196
|2005.08.11 21:57
|t/p
|69
|1.00
|109.62
|110.12 / 109.62
|456.12
|27538.03
|197
|2005.08.22 11:45
|sell
|70
|1.00
|109.87
|110.17 / 109.37
|
|
|198
|2005.08.22 13:47
|modify
|70
|1.00
|109.87
|109.87 / 109.37
|
|
|199
|2005.08.23 07:15
|s/l
|70
|1.00
|109.87
|109.87 / 109.37
|0.00
|27538.03
|200
|2005.08.30 11:40
|buy
|71
|1.00
|111.14
|110.84 / 111.64
|
|
|201
|2005.08.30 13:43
|modify
|71
|1.00
|111.14
|111.14 / 111.64
|
|
|202
|2005.08.31 04:15
|t/p
|71
|1.00
|111.64
|111.14 / 111.64
|447.87
|27985.90
|203
|2005.08.31 11:16
|buy
|72
|1.00
|111.40
|111.10 / 111.90
|
|
|204
|2005.08.31 13:20
|s/l
|72
|1.00
|111.10
|111.10 / 111.90
|-270.03
|27715.87
|205
|2005.09.02 11:51
|sell
|73
|1.00
|109.54
|109.84 / 109.04
|
|
|206
|2005.09.02 14:10
|modify
|73
|1.00
|109.54
|109.54 / 109.04
|
|
|207
|2005.09.02 23:37
|s/l
|73
|1.00
|109.54
|109.54 / 109.04
|0.00
|27715.87
|208
|2005.09.05 11:51
|sell
|74
|1.00
|109.05
|109.35 / 108.55
|
|
|209
|2005.09.05 18:22
|modify
|74
|1.00
|109.05
|109.05 / 108.55
|
|
|210
|2005.09.05 23:22
|s/l
|74
|1.00
|109.05
|109.05 / 108.55
|0.00
|27715.87
|211
|2005.09.09 11:32
|sell
|75
|1.00
|110.21
|110.51 / 109.71
|
|
|212
|2005.09.09 11:55
|sell
|76
|1.00
|110.16
|110.46 / 109.66
|
|
|213
|2005.09.09 13:26
|modify
|75
|1.00
|110.21
|110.21 / 109.71
|
|
|214
|2005.09.09 13:48
|modify
|76
|1.00
|110.16
|110.16 / 109.66
|
|
|215
|2005.09.09 15:28
|t/p
|75
|1.00
|109.71
|110.21 / 109.71
|455.75
|28171.62
|216
|2005.09.09 15:50
|t/p
|76
|1.00
|109.66
|110.16 / 109.66
|455.95
|28627.58
|217
|2005.09.12 11:51
|buy
|77
|1.00
|109.67
|109.37 / 110.17
|
|
|218
|2005.09.12 14:07
|modify
|77
|1.00
|109.67
|109.67 / 110.17
|
|
|219
|2005.09.12 16:34
|t/p
|77
|1.00
|110.17
|109.67 / 110.17
|453.84
|29081.42
|220
|2005.09.13 11:49
|buy
|78
|1.00
|110.68
|110.38 / 111.18
|
|
|221
|2005.09.13 14:03
|modify
|78
|1.00
|110.68
|110.68 / 111.18
|
|
|222
|2005.09.13 23:59
|s/l
|78
|1.00
|110.68
|110.68 / 111.18
|0.00
|29081.42
|223
|2005.09.14 11:44
|sell
|79
|1.00
|110.17
|110.47 / 109.67
|
|
|224
|2005.09.14 17:47
|modify
|79
|1.00
|110.17
|110.17 / 109.67
|
|
|225
|2005.09.14 20:30
|s/l
|79
|1.00
|110.17
|110.17 / 109.67
|0.00
|29081.42
|226
|2005.09.21 11:54
|sell
|80
|1.00
|111.37
|111.67 / 110.87
|
|
|227
|2005.09.21 14:08
|modify
|80
|1.00
|111.37
|111.37 / 110.87
|
|
|228
|2005.09.22 08:09
|s/l
|80
|1.00
|111.37
|111.37 / 110.87
|0.00
|29081.42
|229
|2005.09.27 11:45
|buy
|81
|1.00
|112.89
|112.59 / 113.39
|
|
|230
|2005.09.27 13:49
|modify
|81
|1.00
|112.89
|112.89 / 113.39
|
|
|231
|2005.09.27 21:21
|t/p
|81
|1.00
|113.39
|112.89 / 113.39
|440.96
|29522.38
|232
|2005.10.06 11:40
|sell
|82
|1.00
|113.57
|113.87 / 113.07
|
|
|233
|2005.10.06 13:41
|modify
|82
|1.00
|113.57
|113.57 / 113.07
|
|
|234
|2005.10.06 20:32
|t/p
|82
|1.00
|113.07
|113.57 / 113.07
|442.20
|29964.58
|235
|2005.10.13 11:44
|buy
|83
|1.00
|114.94
|114.64 / 115.44
|
|
|236
|2005.10.13 23:24
|s/l
|83
|1.00
|114.64
|114.64 / 115.44
|-261.69
|29702.89
|237
|2005.10.14 11:47
|buy
|84
|1.00
|114.64
|114.34 / 115.14
|
|
|238
|2005.10.14 14:07
|s/l
|84
|1.00
|114.34
|114.34 / 115.14
|-262.38
|29440.52
|239
|2005.10.17 11:40
|sell
|85
|1.00
|114.11
|114.41 / 113.61
|
|
|240
|2005.10.17 14:27
|s/l
|85
|1.00
|114.41
|114.41 / 113.61
|-262.21
|29178.30
|241
|2005.10.25 11:32
|sell
|86
|1.00
|115.17
|115.47 / 114.67
|
|
|242
|2005.10.25 11:55
|sell
|87
|1.00
|115.12
|115.42 / 114.62
|
|
|243
|2005.10.25 13:26
|modify
|86
|1.00
|115.17
|115.17 / 114.67
|
|
|244
|2005.10.25 13:48
|modify
|87
|1.00
|115.12
|115.12 / 114.62
|
|
|245
|2005.10.25 19:23
|t/p
|86
|1.00
|114.67
|115.17 / 114.67
|436.03
|29614.34
|246
|2005.10.25 19:46
|t/p
|87
|1.00
|114.62
|115.12 / 114.62
|436.22
|30050.56
|247
|2005.10.27 11:13
|sell
|88
|1.00
|115.53
|115.83 / 115.03
|
|
|248
|2005.10.27 11:31
|sell
|89
|1.00
|115.48
|115.78 / 114.98
|
|
|249
|2005.10.27 11:49
|sell
|90
|1.00
|115.43
|115.73 / 114.93
|
|
|250
|2005.10.27 12:42
|modify
|88
|1.00
|115.53
|115.53 / 115.03
|
|
|251
|2005.10.27 13:00
|modify
|89
|1.00
|115.48
|115.48 / 114.98
|
|
|252
|2005.10.27 13:18
|modify
|90
|1.00
|115.43
|115.43 / 114.93
|
|
|253
|2005.10.27 14:19
|t/p
|88
|1.00
|115.03
|115.53 / 115.03
|434.67
|30485.23
|254
|2005.10.27 18:26
|t/p
|89
|1.00
|114.98
|115.48 / 114.98
|434.86
|30920.09
|255
|2005.10.27 18:44
|t/p
|90
|1.00
|114.93
|115.43 / 114.93
|435.05
|31355.13
|256
|2005.11.21 11:44
|sell
|91
|1.00
|118.90
|119.20 / 118.40
|
|
|257
|2005.11.21 13:51
|modify
|91
|1.00
|118.90
|118.90 / 118.40
|
|
|258
|2005.11.21 23:19
|s/l
|91
|1.00
|118.90
|118.90 / 118.40
|0.00
|31355.13
|259
|2005.11.28 11:07
|sell
|92
|1.00
|119.23
|119.53 / 118.73
|
|
|260
|2005.11.28 11:24
|sell
|93
|1.00
|119.18
|119.48 / 118.68
|
|
|261
|2005.11.28 11:41
|sell
|94
|1.00
|119.13
|119.43 / 118.63
|
|
|262
|2005.11.28 12:31
|modify
|92
|1.00
|119.23
|119.23 / 118.73
|
|
|263
|2005.11.28 12:48
|modify
|93
|1.00
|119.18
|119.18 / 118.68
|
|
|264
|2005.11.28 13:05
|modify
|94
|1.00
|119.13
|119.13 / 118.63
|
|
|265
|2005.11.28 14:02
|t/p
|92
|1.00
|118.73
|119.23 / 118.73
|421.12
|31776.26
|266
|2005.11.28 14:19
|t/p
|93
|1.00
|118.68
|119.18 / 118.68
|421.30
|32197.56
|267
|2005.11.28 14:36
|t/p
|94
|1.00
|118.63
|119.13 / 118.63
|421.48
|32619.04
|268
|2005.12.02 11:35
|buy
|95
|1.00
|120.97
|120.67 / 121.47
|
|
|269
|2005.12.02 13:38
|s/l
|95
|1.00
|120.67
|120.67 / 121.47
|-248.61
|32370.43
|270
|2005.12.08 11:45
|sell
|96
|1.00
|120.48
|120.78 / 119.98
|
|
|271
|2005.12.08 13:50
|modify
|96
|1.00
|120.48
|120.48 / 119.98
|
|
|272
|2005.12.09 04:58
|s/l
|96
|1.00
|120.48
|120.48 / 119.98
|0.00
|32370.43
|273
|2005.12.13 11:54
|buy
|97
|1.00
|120.30
|120.00 / 120.80
|
|
|274
|2005.12.13 23:59
|s/l
|97
|1.00
|120.00
|120.00 / 120.80
|-250.00
|32120.43
|275
|2005.12.14 10:37
|sell
|98
|1.00
|118.69
|118.99 / 118.19
|
|
|276
|2005.12.14 10:46
|sell
|99
|1.00
|118.64
|118.94 / 118.14
|
|
|277
|2005.12.14 10:55
|sell
|100
|1.00
|118.59
|118.89 / 118.09
|
|
|278
|2005.12.14 11:21
|modify
|98
|1.00
|118.69
|118.69 / 118.19
|
|
|279
|2005.12.14 11:30
|modify
|99
|1.00
|118.64
|118.64 / 118.14
|
|
|280
|2005.12.14 11:39
|modify
|100
|1.00
|118.59
|118.59 / 118.09
|
|
|281
|2005.12.14 12:09
|t/p
|98
|1.00
|118.19
|118.69 / 118.19
|423.05
|32543.47
|282
|2005.12.14 12:18
|t/p
|99
|1.00
|118.14
|118.64 / 118.14
|423.23
|32966.70
|283
|2005.12.14 12:27
|t/p
|100
|1.00
|118.09
|118.59 / 118.09
|423.41
|33390.11
|284
|2005.12.15 11:03
|sell
|101
|1.00
|116.93
|117.23 / 116.43
|
|
|285
|2005.12.15 11:18
|sell
|102
|1.00
|116.88
|117.18 / 116.38
|
|
|286
|2005.12.15 11:34
|sell
|103
|1.00
|116.83
|117.13 / 116.33
|
|
|287
|2005.12.15 12:22
|modify
|101
|1.00
|116.93
|116.93 / 116.43
|
|
|288
|2005.12.15 12:37
|modify
|102
|1.00
|116.88
|116.88 / 116.38
|
|
|289
|2005.12.15 12:53
|modify
|103
|1.00
|116.83
|116.83 / 116.33
|
|
|290
|2005.12.15 13:47
|t/p
|101
|1.00
|116.43
|116.93 / 116.43
|429.44
|33819.55
|291
|2005.12.15 14:03
|t/p
|102
|1.00
|116.38
|116.88 / 116.38
|429.63
|34249.18
|292
|2005.12.15 14:18
|t/p
|103
|1.00
|116.33
|116.83 / 116.33
|429.81
|34678.99
|293
|2005.12.19 11:46
|buy
|104
|1.00
|116.34
|116.04 / 116.84
|
|
|294
|2005.12.19 18:30
|modify
|104
|1.00
|116.34
|116.34 / 116.84
|
|
|295
|2005.12.19 20:56
|s/l
|104
|1.00
|116.34
|116.34 / 116.84
|0.00
|34678.99
|296
|2005.12.22 11:36
|sell
|105
|1.00
|117.12
|117.42 / 116.62
|
|
|297
|2005.12.22 13:34
|modify
|105
|1.00
|117.12
|117.12 / 116.62
|
|
|298
|2005.12.22 15:42
|t/p
|105
|1.00
|116.62
|117.12 / 116.62
|428.74
|35107.73
|299
|2005.12.30 11:17
|buy
|106
|1.00
|117.56
|117.26 / 118.06
|
|
|300
|2005.12.30 11:35
|buy
|107
|1.00
|117.61
|117.31 / 118.11
|
|
|301
|2005.12.30 13:19
|s/l
|107
|1.00
|117.31
|117.31 / 118.11
|-255.73
|34852.00
|302
|2005.12.30 16:24
|modify
|106
|1.00
|117.56
|117.56 / 118.06
|
|
|303
|2005.12.30 18:04
|t/p
|106
|1.00
|118.06
|117.56 / 118.06
|423.51
|35275.51
|304
|2006.01.04 11:46
|sell
|108
|1.00
|115.94
|116.24 / 115.44
|
|
|305
|2006.01.04 13:57
|modify
|108
|1.00
|115.94
|115.94 / 115.44
|
|
|306
|2006.01.04 23:28
|s/l
|108
|1.00
|115.94
|115.94 / 115.44
|0.00
|35275.51
|307
|2006.01.09 11:35
|sell
|109
|1.00
|114.01
|114.31 / 113.51
|
|
|308
|2006.01.09 11:57
|sell
|110
|1.00
|113.96
|114.26 / 113.46
|
|
|309
|2006.01.09 22:53
|s/l
|110
|1.00
|114.26
|114.26 / 113.46
|-262.56
|35012.95
|310
|2006.01.09 23:15
|s/l
|109
|1.00
|114.31
|114.31 / 113.51
|-262.44
|34750.51
|311
|2006.01.12 11:34
|buy
|111
|1.00
|113.81
|113.51 / 114.31
|
|
|312
|2006.01.12 11:57
|buy
|112
|1.00
|113.86
|113.56 / 114.36
|
|
|313
|2006.01.12 17:14
|modify
|111
|1.00
|113.81
|113.81 / 114.31
|
|
|314
|2006.01.12 17:37
|modify
|112
|1.00
|113.86
|113.86 / 114.36
|
|
|315
|2006.01.12 19:20
|t/p
|111
|1.00
|114.31
|113.81 / 114.31
|437.41
|35187.91
|316
|2006.01.12 23:27
|t/p
|112
|1.00
|114.36
|113.86 / 114.36
|437.22
|35625.13
|317
|2006.01.17 11:17
|buy
|113
|1.00
|115.15
|114.85 / 115.65
|
|
|318
|2006.01.17 11:35
|buy
|114
|1.00
|115.20
|114.90 / 115.70
|
|
|319
|2006.01.17 11:54
|buy
|115
|1.00
|115.25
|114.95 / 115.75
|
|
|320
|2006.01.17 12:49
|modify
|113
|1.00
|115.15
|115.15 / 115.65
|
|
|321
|2006.01.17 13:08
|modify
|114
|1.00
|115.20
|115.20 / 115.70
|
|
|322
|2006.01.17 13:26
|modify
|115
|1.00
|115.25
|115.25 / 115.75
|
|
|323
|2006.01.17 14:29
|t/p
|113
|1.00
|115.65
|115.15 / 115.65
|432.34
|36057.47
|324
|2006.01.17 14:48
|t/p
|114
|1.00
|115.70
|115.20 / 115.70
|432.15
|36489.62
|325
|2006.01.17 15:06
|t/p
|115
|1.00
|115.75
|115.25 / 115.75
|431.97
|36921.59
|326
|2006.01.18 11:51
|sell
|116
|1.00
|115.37
|115.67 / 114.87
|
|
|327
|2006.01.18 13:38
|modify
|116
|1.00
|115.37
|115.37 / 114.87
|
|
|328
|2006.01.18 19:25
|t/p
|116
|1.00
|114.87
|115.37 / 114.87
|435.27
|37356.86
|329
|2006.01.23 11:46
|sell
|117
|1.00
|114.59
|114.89 / 114.09
|
|
|330
|2006.01.23 13:57
|modify
|117
|1.00
|114.59
|114.59 / 114.09
|
|
|331
|2006.01.24 06:31
|s/l
|117
|1.00
|114.59
|114.59 / 114.09
|0.00
|37356.86
|332
|2006.01.25 11:47
|buy
|118
|1.00
|115.34
|115.04 / 115.84
|
|
|333
|2006.01.25 13:55
|modify
|118
|1.00
|115.34
|115.34 / 115.84
|
|
|334
|2006.01.25 21:31
|t/p
|118
|1.00
|115.84
|115.34 / 115.84
|431.63
|37788.49
|335
|2006.01.26 11:44
|sell
|119
|1.00
|115.76
|116.06 / 115.26
|
|
|336
|2006.01.26 14:19
|s/l
|119
|1.00
|116.06
|116.06 / 115.26
|-258.49
|37530.00
|337
|2006.01.31 11:41
|sell
|120
|1.00
|117.09
|117.39 / 116.59
|
|
|338
|2006.01.31 13:38
|modify
|120
|1.00
|117.09
|117.09 / 116.59
|
|
|339
|2006.01.31 23:45
|s/l
|120
|1.00
|117.09
|117.09 / 116.59
|0.00
|37530.00
|340
|2006.02.03 11:32
|buy
|121
|1.00
|119.00
|118.70 / 119.50
|
|
|341
|2006.02.03 11:55
|buy
|122
|1.00
|119.05
|118.75 / 119.55
|
|
|342
|2006.02.03 13:26
|modify
|121
|1.00
|119.00
|119.00 / 119.50
|
|
|343
|2006.02.03 13:48
|modify
|122
|1.00
|119.05
|119.05 / 119.55
|
|
|344
|2006.02.03 15:41
|s/l
|122
|1.00
|119.05
|119.05 / 119.55
|0.00
|37530.00
|345
|2006.02.03 23:41
|s/l
|121
|1.00
|119.00
|119.00 / 119.50
|0.00
|37530.00
|346
|2006.02.07 11:20
|sell
|123
|1.00
|118.39
|118.69 / 117.89
|
|
|347
|2006.02.07 11:40
|sell
|124
|1.00
|118.34
|118.64 / 117.84
|
|
|348
|2006.02.07 12:59
|modify
|123
|1.00
|118.39
|118.39 / 117.89
|
|
|349
|2006.02.07 13:18
|modify
|124
|1.00
|118.34
|118.34 / 117.84
|
|
|350
|2006.02.07 14:45
|t/p
|123
|1.00
|117.89
|118.39 / 117.89
|424.12
|37954.13
|351
|2006.02.07 15:04
|t/p
|124
|1.00
|117.84
|118.34 / 117.84
|424.30
|38378.43
|352
|2006.02.10 10:52
|sell
|125
|1.00
|117.51
|117.81 / 117.01
|
|
|353
|2006.02.10 11:05
|sell
|126
|1.00
|117.46
|117.76 / 116.96
|
|
|354
|2006.02.10 11:18
|sell
|127
|1.00
|117.41
|117.71 / 116.91
|
|
|355
|2006.02.10 11:56
|modify
|125
|1.00
|117.51
|117.51 / 117.01
|
|
|356
|2006.02.10 12:08
|modify
|126
|1.00
|117.46
|117.46 / 116.96
|
|
|357
|2006.02.10 12:21
|modify
|127
|1.00
|117.41
|117.41 / 116.91
|
|
|358
|2006.02.10 14:00
|s/l
|127
|1.00
|117.41
|117.41 / 116.91
|0.00
|38378.43
|359
|2006.02.10 14:13
|s/l
|126
|1.00
|117.46
|117.46 / 116.96
|0.00
|38378.43
|360
|2006.02.10 14:26
|s/l
|125
|1.00
|117.51
|117.51 / 117.01
|0.00
|38378.43
|361
|2006.02.13 11:57
|buy
|128
|1.00
|118.01
|117.71 / 118.51
|
|
|362
|2006.02.13 17:50
|modify
|128
|1.00
|118.01
|118.01 / 118.51
|
|
|363
|2006.02.13 20:15
|s/l
|128
|1.00
|118.01
|118.01 / 118.51
|0.00
|38378.43
|364
|2006.02.15 11:39
|sell
|129
|1.00
|117.20
|117.50 / 116.70
|
|
|365
|2006.02.15 11:58
|sell
|130
|1.00
|117.15
|117.45 / 116.65
|
|
|366
|2006.02.15 14:12
|s/l
|130
|1.00
|117.45
|117.45 / 116.65
|-255.43
|38123.00
|367
|2006.02.15 14:31
|s/l
|129
|1.00
|117.50
|117.50 / 116.70
|-255.32
|37867.69
|368
|2006.02.17 11:08
|buy
|131
|1.00
|118.20
|117.90 / 118.70
|
|
|369
|2006.02.17 11:25
|buy
|132
|1.00
|118.25
|117.95 / 118.75
|
|
|370
|2006.02.17 11:41
|buy
|133
|1.00
|118.30
|118.00 / 118.80
|
|
|371
|2006.02.17 12:31
|modify
|131
|1.00
|118.20
|118.20 / 118.70
|
|
|372
|2006.02.17 12:48
|modify
|132
|1.00
|118.25
|118.25 / 118.75
|
|
|373
|2006.02.17 13:04
|modify
|133
|1.00
|118.30
|118.30 / 118.80
|
|
|374
|2006.02.17 14:01
|t/p
|131
|1.00
|118.70
|118.20 / 118.70
|421.23
|38288.92
|375
|2006.02.17 18:17
|t/p
|132
|1.00
|118.75
|118.25 / 118.75
|421.05
|38709.97
|376
|2006.02.17 18:34
|t/p
|133
|1.00
|118.80
|118.30 / 118.80
|420.88
|39130.84
|377
|2006.02.23 11:14
|sell
|134
|1.00
|117.54
|117.84 / 117.04
|
|
|378
|2006.02.23 11:32
|sell
|135
|1.00
|117.49
|117.79 / 116.99
|
|
|379
|2006.02.23 11:50
|sell
|136
|1.00
|117.44
|117.74 / 116.94
|
|
|380
|2006.02.23 12:45
|modify
|134
|1.00
|117.54
|117.54 / 117.04
|
|
|381
|2006.02.23 13:03
|modify
|135
|1.00
|117.49
|117.49 / 116.99
|
|
|382
|2006.02.23 13:21
|modify
|136
|1.00
|117.44
|117.44 / 116.94
|
|
|383
|2006.02.23 14:23
|t/p
|134
|1.00
|117.04
|117.54 / 117.04
|427.20
|39558.05
|384
|2006.02.23 14:41
|t/p
|135
|1.00
|116.99
|117.49 / 116.99
|427.39
|39985.44
|385
|2006.02.23 19:56
|t/p
|136
|1.00
|116.94
|117.44 / 116.94
|427.57
|40413.00
|386
|2006.02.27 11:17
|sell
|137
|1.00
|116.46
|116.76 / 115.96
|
|
|387
|2006.02.27 11:35
|sell
|138
|1.00
|116.41
|116.71 / 115.91
|
|
|388
|2006.02.27 11:54
|sell
|139
|1.00
|116.36
|116.66 / 115.86
|
|
|389
|2006.02.27 12:50
|modify
|137
|1.00
|116.46
|116.46 / 115.96
|
|
|390
|2006.02.27 13:08
|modify
|138
|1.00
|116.41
|116.41 / 115.91
|
|
|391
|2006.02.27 13:27
|modify
|139
|1.00
|116.36
|116.36 / 115.86
|
|
|392
|2006.02.27 14:30
|t/p
|137
|1.00
|115.96
|116.46 / 115.96
|431.18
|40844.19
|393
|2006.02.27 14:49
|t/p
|138
|1.00
|115.91
|116.41 / 115.91
|431.37
|41275.56
|394
|2006.02.27 19:28
|t/p
|139
|1.00
|115.86
|116.36 / 115.86
|431.56
|41707.11
|395
|2006.03.03 11:22
|buy
|140
|1.00
|116.12
|115.82 / 116.62
|
|
|396
|2006.03.03 11:43
|buy
|141
|1.00
|116.17
|115.87 / 116.67
|
|
|397
|2006.03.03 13:06
|modify
|140
|1.00
|116.12
|116.12 / 116.62
|
|
|398
|2006.03.03 13:26
|modify
|141
|1.00
|116.17
|116.17 / 116.67
|
|
|399
|2006.03.03 14:57
|t/p
|140
|1.00
|116.62
|116.12 / 116.62
|428.74
|42135.86
|400
|2006.03.03 15:18
|t/p
|141
|1.00
|116.67
|116.17 / 116.67
|428.56
|42564.41
|401
|2006.03.14 11:25
|sell
|142
|1.00
|117.94
|118.24 / 117.44
|
|
|402
|2006.03.14 11:45
|sell
|143
|1.00
|117.89
|118.19 / 117.39
|
|
|403
|2006.03.14 13:07
|modify
|142
|1.00
|117.94
|117.94 / 117.44
|
|
|404
|2006.03.14 13:28
|modify
|143
|1.00
|117.89
|117.89 / 117.39
|
|
|405
|2006.03.14 14:58
|t/p
|142
|1.00
|117.44
|117.94 / 117.44
|425.75
|42990.16
|406
|2006.03.14 20:14
|t/p
|143
|1.00
|117.39
|117.89 / 117.39
|425.93
|43416.09
|407
|2006.03.17 11:40
|sell
|144
|1.00
|116.44
|116.74 / 115.94
|
|
|408
|2006.03.17 13:42
|modify
|144
|1.00
|116.44
|116.44 / 115.94
|
|
|409
|2006.03.17 15:53
|t/p
|144
|1.00
|115.94
|116.44 / 115.94
|431.26
|43847.35
|410
|2006.03.24 11:31
|sell
|145
|1.00
|117.97
|118.27 / 117.47
|
|
|411
|2006.03.24 17:12
|modify
|145
|1.00
|117.97
|117.97 / 117.47
|
|
|412
|2006.03.24 23:02
|t/p
|145
|1.00
|117.47
|117.97 / 117.47
|425.64
|44272.99
|413
|2006.03.27 11:34
|sell
|146
|1.00
|116.94
|117.24 / 116.44
|
|
|414
|2006.03.27 11:57
|sell
|147
|1.00
|116.89
|117.19 / 116.39
|
|
|415
|2006.03.27 13:29
|modify
|146
|1.00
|116.94
|116.94 / 116.44
|
|
|416
|2006.03.27 13:52
|modify
|147
|1.00
|116.89
|116.89 / 116.39
|
|
|417
|2006.03.27 20:09
|t/p
|146
|1.00
|116.44
|116.94 / 116.44
|429.41
|44702.40
|418
|2006.03.28 03:06
|t/p
|147
|1.00
|116.39
|116.89 / 116.39
|429.59
|45131.99
|419
|2006.03.28 11:10
|sell
|148
|1.00
|116.76
|117.06 / 116.26
|
|
|420
|2006.03.28 12:50
|s/l
|148
|1.00
|117.06
|117.06 / 116.26
|-256.28
|44875.71
|Summary:
|34875.71
|348.76%
|
|Initial deposit
|10000.00
|Spread
|2 points
|Model
|"spread/2 points"
|Total net profit
|34875.71
|Gross profit
|41329.99
|Gross loss
|6454.28
|
|Total trades
|148
|Winning trades
|124
|Losing trades
|24
|Largest winning trade
|488.33
|Largest losing trade
|290.70
|
|Max consecutive winners
|22 (7205.39)
|Max consecutive losers
|3 (786.28)
|Avg consecutive winners
|7
|Avg consecutive losers
|1
|Max consecutive profit
|7264.30 (17)
|Max consecutive loss
|786.28 (3)
|
|Absolute drawdown
|0.00
|Max drawdown
|786.28 (2.6%)