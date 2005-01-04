|Op
|Time
|Type
|Ticket
|Lots
|Price
|SL / TP
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.04 10:46
|buy
|1
|1.00
|1.1547
|1.1517 / 1.1597
|
|
|2
|2005.01.04 11:00
|buy
|2
|1.00
|1.1552
|1.1522 / 1.1602
|
|
|3
|2005.01.04 11:11
|buy
|3
|1.00
|1.1557
|1.1527 / 1.1607
|
|
|4
|2005.01.04 11:45
|modify
|1
|1.00
|1.1547
|1.1547 / 1.1597
|
|
|5
|2005.01.04 11:56
|modify
|2
|1.00
|1.1552
|1.1552 / 1.1602
|
|
|6
|2005.01.04 12:07
|modify
|3
|1.00
|1.1557
|1.1557 / 1.1607
|
|
|7
|2005.01.04 12:48
|t/p
|1
|1.00
|1.1597
|1.1547 / 1.1597
|431.15
|10431.15
|8
|2005.01.04 12:57
|t/p
|2
|1.00
|1.1602
|1.1552 / 1.1602
|430.96
|10862.11
|9
|2005.01.04 13:08
|t/p
|3
|1.00
|1.1607
|1.1557 / 1.1607
|430.77
|11292.88
|10
|2005.01.05 11:15
|buy
|4
|1.00
|1.1719
|1.1689 / 1.1769
|
|
|11
|2005.01.05 11:33
|buy
|5
|1.00
|1.1724
|1.1694 / 1.1774
|
|
|12
|2005.01.05 11:48
|buy
|6
|1.00
|1.1729
|1.1699 / 1.1779
|
|
|13
|2005.01.05 12:48
|modify
|4
|1.00
|1.1719
|1.1719 / 1.1769
|
|
|14
|2005.01.05 13:03
|modify
|5
|1.00
|1.1724
|1.1724 / 1.1774
|
|
|15
|2005.01.05 13:26
|modify
|6
|1.00
|1.1729
|1.1729 / 1.1779
|
|
|16
|2005.01.05 14:48
|s/l
|6
|1.00
|1.1729
|1.1729 / 1.1779
|0.00
|11292.88
|17
|2005.01.05 15:11
|s/l
|5
|1.00
|1.1724
|1.1724 / 1.1774
|0.00
|11292.88
|18
|2005.01.05 20:11
|s/l
|4
|1.00
|1.1719
|1.1719 / 1.1769
|0.00
|11292.88
|19
|2005.01.06 11:34
|buy
|7
|1.00
|1.1717
|1.1687 / 1.1767
|
|
|20
|2005.01.06 11:57
|buy
|8
|1.00
|1.1722
|1.1692 / 1.1772
|
|
|21
|2005.01.06 13:29
|modify
|7
|1.00
|1.1717
|1.1717 / 1.1767
|
|
|22
|2005.01.06 13:47
|modify
|8
|1.00
|1.1722
|1.1722 / 1.1772
|
|
|23
|2005.01.06 15:32
|t/p
|7
|1.00
|1.1767
|1.1717 / 1.1767
|424.92
|11717.80
|24
|2005.01.06 20:34
|t/p
|8
|1.00
|1.1772
|1.1722 / 1.1772
|424.74
|12142.53
|25
|2005.01.07 10:50
|sell
|9
|1.00
|1.1740
|1.1770 / 1.1690
|
|
|26
|2005.01.07 11:02
|sell
|10
|1.00
|1.1735
|1.1765 / 1.1685
|
|
|27
|2005.01.07 11:14
|sell
|11
|1.00
|1.1730
|1.1760 / 1.1680
|
|
|28
|2005.01.07 12:30
|s/l
|11
|1.00
|1.1760
|1.1760 / 1.1680
|-255.10
|11887.43
|29
|2005.01.07 12:42
|s/l
|10
|1.00
|1.1765
|1.1765 / 1.1685
|-254.99
|11632.44
|30
|2005.01.07 12:52
|s/l
|9
|1.00
|1.1770
|1.1770 / 1.1690
|-254.89
|11377.55
|31
|2005.01.11 11:20
|buy
|12
|1.00
|1.1760
|1.1730 / 1.1810
|
|
|32
|2005.01.11 11:40
|buy
|13
|1.00
|1.1765
|1.1735 / 1.1815
|
|
|33
|2005.01.11 11:56
|buy
|14
|1.00
|1.1770
|1.1740 / 1.1820
|
|
|34
|2005.01.11 12:59
|modify
|12
|1.00
|1.1760
|1.1760 / 1.1810
|
|
|35
|2005.01.11 14:51
|s/l
|12
|1.00
|1.1760
|1.1760 / 1.1810
|0.00
|11377.55
|36
|2005.01.11 16:58
|modify
|13
|1.00
|1.1765
|1.1765 / 1.1815
|
|
|37
|2005.01.11 17:22
|modify
|14
|1.00
|1.1770
|1.1770 / 1.1820
|
|
|38
|2005.01.11 18:53
|t/p
|13
|1.00
|1.1815
|1.1765 / 1.1815
|423.19
|11800.74
|39
|2005.01.11 19:13
|t/p
|14
|1.00
|1.1820
|1.1770 / 1.1820
|423.01
|12223.76
|40
|2005.01.12 10:56
|sell
|15
|1.00
|1.1730
|1.1760 / 1.1680
|
|
|41
|2005.01.12 11:13
|sell
|16
|1.00
|1.1724
|1.1754 / 1.1674
|
|
|42
|2005.01.12 11:24
|sell
|17
|1.00
|1.1720
|1.1750 / 1.1670
|
|
|43
|2005.01.12 12:07
|modify
|15
|1.00
|1.1730
|1.1730 / 1.1680
|
|
|44
|2005.01.12 12:23
|modify
|16
|1.00
|1.1724
|1.1724 / 1.1674
|
|
|45
|2005.01.12 12:35
|modify
|17
|1.00
|1.1720
|1.1720 / 1.1670
|
|
|46
|2005.01.12 13:22
|t/p
|15
|1.00
|1.1680
|1.1730 / 1.1680
|428.08
|12651.84
|47
|2005.01.12 13:39
|t/p
|16
|1.00
|1.1674
|1.1724 / 1.1674
|428.30
|13080.14
|48
|2005.01.12 13:53
|t/p
|17
|1.00
|1.1670
|1.1720 / 1.1670
|428.45
|13508.59
|49
|2005.01.14 11:13
|buy
|18
|1.00
|1.1821
|1.1791 / 1.1871
|
|
|50
|2005.01.14 11:31
|buy
|19
|1.00
|1.1827
|1.1797 / 1.1877
|
|
|51
|2005.01.14 11:49
|buy
|20
|1.00
|1.1832
|1.1802 / 1.1882
|
|
|52
|2005.01.14 12:43
|modify
|18
|1.00
|1.1821
|1.1821 / 1.1871
|
|
|53
|2005.01.14 13:01
|modify
|19
|1.00
|1.1827
|1.1827 / 1.1877
|
|
|54
|2005.01.14 13:22
|modify
|20
|1.00
|1.1832
|1.1832 / 1.1882
|
|
|55
|2005.01.14 14:42
|s/l
|20
|1.00
|1.1832
|1.1832 / 1.1882
|0.00
|13508.59
|56
|2005.01.14 15:03
|s/l
|19
|1.00
|1.1827
|1.1827 / 1.1877
|0.00
|13508.59
|57
|2005.01.14 15:21
|s/l
|18
|1.00
|1.1821
|1.1821 / 1.1871
|0.00
|13508.59
|58
|2005.01.18 11:31
|buy
|21
|1.00
|1.1861
|1.1831 / 1.1911
|
|
|59
|2005.01.18 11:53
|buy
|22
|1.00
|1.1867
|1.1837 / 1.1917
|
|
|60
|2005.01.18 13:20
|modify
|21
|1.00
|1.1861
|1.1861 / 1.1911
|
|
|61
|2005.01.18 13:42
|modify
|22
|1.00
|1.1867
|1.1867 / 1.1917
|
|
|62
|2005.01.18 23:51
|s/l
|22
|1.00
|1.1867
|1.1867 / 1.1917
|0.00
|13508.59
|63
|2005.01.18 23:59
|s/l
|21
|1.00
|1.1861
|1.1861 / 1.1911
|0.00
|13508.59
|64
|2005.01.19 10:55
|buy
|23
|1.00
|1.1824
|1.1794 / 1.1874
|
|
|65
|2005.01.19 12:26
|s/l
|23
|1.00
|1.1794
|1.1794 / 1.1874
|-254.37
|13254.22
|66
|2005.01.25 11:09
|buy
|24
|1.00
|1.1877
|1.1847 / 1.1927
|
|
|67
|2005.01.25 11:26
|buy
|25
|1.00
|1.1882
|1.1852 / 1.1932
|
|
|68
|2005.01.25 11:43
|buy
|26
|1.00
|1.1888
|1.1858 / 1.1938
|
|
|69
|2005.01.25 12:33
|modify
|24
|1.00
|1.1877
|1.1877 / 1.1927
|
|
|70
|2005.01.25 12:50
|modify
|25
|1.00
|1.1882
|1.1882 / 1.1932
|
|
|71
|2005.01.25 13:06
|modify
|26
|1.00
|1.1888
|1.1888 / 1.1938
|
|
|72
|2005.01.25 14:03
|t/p
|24
|1.00
|1.1927
|1.1877 / 1.1927
|419.22
|13673.44
|73
|2005.01.25 14:24
|t/p
|25
|1.00
|1.1932
|1.1882 / 1.1932
|419.04
|14092.48
|74
|2005.01.25 14:44
|t/p
|26
|1.00
|1.1938
|1.1888 / 1.1938
|418.83
|14511.31
|75
|2005.01.26 11:25
|sell
|27
|1.00
|1.1865
|1.1895 / 1.1815
|
|
|76
|2005.01.26 11:42
|sell
|28
|1.00
|1.1861
|1.1891 / 1.1811
|
|
|77
|2005.01.26 13:12
|modify
|27
|1.00
|1.1865
|1.1865 / 1.1815
|
|
|78
|2005.01.26 13:29
|modify
|28
|1.00
|1.1861
|1.1861 / 1.1811
|
|
|79
|2005.01.26 20:05
|t/p
|27
|1.00
|1.1815
|1.1865 / 1.1815
|423.19
|14934.50
|80
|2005.01.26 20:26
|t/p
|28
|1.00
|1.1811
|1.1861 / 1.1811
|423.33
|15357.84
|81
|2005.01.27 11:22
|sell
|29
|1.00
|1.1834
|1.1864 / 1.1784
|
|
|82
|2005.01.27 11:42
|sell
|30
|1.00
|1.1829
|1.1859 / 1.1779
|
|
|83
|2005.01.27 13:05
|modify
|29
|1.00
|1.1834
|1.1834 / 1.1784
|
|
|84
|2005.01.27 13:24
|modify
|30
|1.00
|1.1829
|1.1829 / 1.1779
|
|
|85
|2005.01.27 18:08
|t/p
|29
|1.00
|1.1784
|1.1834 / 1.1784
|424.30
|15782.14
|86
|2005.01.27 18:28
|t/p
|30
|1.00
|1.1779
|1.1829 / 1.1779
|424.48
|16206.63
|87
|2005.01.28 11:24
|buy
|31
|1.00
|1.1881
|1.1851 / 1.1931
|
|
|88
|2005.01.28 11:45
|buy
|32
|1.00
|1.1886
|1.1856 / 1.1936
|
|
|89
|2005.01.28 13:08
|modify
|31
|1.00
|1.1881
|1.1881 / 1.1931
|
|
|90
|2005.01.28 13:24
|modify
|32
|1.00
|1.1886
|1.1886 / 1.1936
|
|
|91
|2005.01.28 15:28
|s/l
|32
|1.00
|1.1886
|1.1886 / 1.1936
|0.00
|16206.63
|92
|2005.01.28 20:58
|s/l
|31
|1.00
|1.1881
|1.1881 / 1.1931
|0.00
|16206.63
|93
|2005.02.01 11:44
|buy
|33
|1.00
|1.1934
|1.1904 / 1.1984
|
|
|94
|2005.02.01 17:44
|modify
|33
|1.00
|1.1934
|1.1934 / 1.1984
|
|
|95
|2005.02.01 20:10
|s/l
|33
|1.00
|1.1934
|1.1934 / 1.1984
|0.00
|16206.63
|96
|2005.02.02 11:28
|sell
|34
|1.00
|1.1883
|1.1913 / 1.1833
|
|
|97
|2005.02.02 13:26
|s/l
|34
|1.00
|1.1913
|1.1913 / 1.1833
|-251.83
|15954.80
|98
|2005.02.03 11:29
|buy
|35
|1.00
|1.1988
|1.1958 / 1.2038
|
|
|99
|2005.02.03 11:51
|buy
|36
|1.00
|1.1993
|1.1963 / 1.2043
|
|
|100
|2005.02.03 13:19
|modify
|35
|1.00
|1.1988
|1.1988 / 1.2038
|
|
|101
|2005.02.03 13:46
|modify
|36
|1.00
|1.1993
|1.1993 / 1.2043
|
|
|102
|2005.02.03 20:10
|t/p
|35
|1.00
|1.2038
|1.1988 / 1.2038
|415.35
|16370.15
|103
|2005.02.03 20:32
|t/p
|36
|1.00
|1.2043
|1.1993 / 1.2043
|415.18
|16785.33
|104
|2005.02.04 11:50
|sell
|37
|1.00
|1.2006
|1.2036 / 1.1956
|
|
|105
|2005.02.04 14:48
|s/l
|37
|1.00
|1.2036
|1.2036 / 1.1956
|-249.25
|16536.08
|106
|2005.02.07 11:20
|buy
|38
|1.00
|1.2185
|1.2155 / 1.2235
|
|
|107
|2005.02.07 11:36
|buy
|39
|1.00
|1.2190
|1.2160 / 1.2240
|
|
|108
|2005.02.07 11:56
|buy
|40
|1.00
|1.2195
|1.2165 / 1.2245
|
|
|109
|2005.02.07 12:56
|modify
|38
|1.00
|1.2185
|1.2185 / 1.2235
|
|
|110
|2005.02.07 13:16
|modify
|39
|1.00
|1.2190
|1.2190 / 1.2240
|
|
|111
|2005.02.07 13:40
|modify
|40
|1.00
|1.2195
|1.2195 / 1.2245
|
|
|112
|2005.02.07 14:52
|t/p
|38
|1.00
|1.2235
|1.2185 / 1.2235
|408.66
|16944.74
|113
|2005.02.07 15:12
|t/p
|39
|1.00
|1.2240
|1.2190 / 1.2240
|408.50
|17353.24
|114
|2005.02.07 15:32
|t/p
|40
|1.00
|1.2245
|1.2195 / 1.2245
|408.33
|17761.57
|115
|2005.02.10 10:48
|buy
|41
|1.00
|1.2192
|1.2162 / 1.2242
|
|
|116
|2005.02.10 11:56
|s/l
|41
|1.00
|1.2162
|1.2162 / 1.2242
|-246.67
|17514.90
|117
|2005.02.14 11:42
|sell
|42
|1.00
|1.2018
|1.2048 / 1.1968
|
|
|118
|2005.02.14 13:49
|modify
|42
|1.00
|1.2018
|1.2018 / 1.1968
|
|
|119
|2005.02.14 21:17
|t/p
|42
|1.00
|1.1968
|1.2018 / 1.1968
|417.78
|17932.68
|120
|2005.02.15 11:57
|sell
|43
|1.00
|1.1946
|1.1976 / 1.1896
|
|
|121
|2005.02.15 13:58
|modify
|43
|1.00
|1.1946
|1.1946 / 1.1896
|
|
|122
|2005.02.15 16:09
|t/p
|43
|1.00
|1.1896
|1.1946 / 1.1896
|420.31
|18352.99
|123
|2005.02.17 11:42
|sell
|44
|1.00
|1.1841
|1.1871 / 1.1791
|
|
|124
|2005.02.17 13:48
|modify
|44
|1.00
|1.1841
|1.1841 / 1.1791
|
|
|125
|2005.02.17 23:59
|s/l
|44
|1.00
|1.1841
|1.1841 / 1.1791
|0.00
|18352.99
|126
|2005.02.18 11:57
|sell
|45
|1.00
|1.1857
|1.1887 / 1.1807
|
|
|127
|2005.02.18 18:18
|modify
|45
|1.00
|1.1857
|1.1857 / 1.1807
|
|
|128
|2005.02.21 06:10
|s/l
|45
|1.00
|1.1857
|1.1857 / 1.1807
|0.00
|18352.99
|129
|2005.02.22 10:50
|sell
|46
|1.00
|1.1748
|1.1778 / 1.1698
|
|
|130
|2005.02.22 11:06
|sell
|47
|1.00
|1.1743
|1.1773 / 1.1693
|
|
|131
|2005.02.22 11:16
|sell
|48
|1.00
|1.1738
|1.1768 / 1.1688
|
|
|132
|2005.02.22 11:58
|modify
|46
|1.00
|1.1748
|1.1748 / 1.1698
|
|
|133
|2005.02.22 12:09
|modify
|47
|1.00
|1.1743
|1.1743 / 1.1693
|
|
|134
|2005.02.22 12:22
|modify
|48
|1.00
|1.1738
|1.1738 / 1.1688
|
|
|135
|2005.02.22 13:09
|t/p
|46
|1.00
|1.1698
|1.1748 / 1.1698
|427.42
|18780.41
|136
|2005.02.22 13:22
|t/p
|47
|1.00
|1.1693
|1.1743 / 1.1693
|427.61
|19208.02
|137
|2005.02.22 13:38
|t/p
|48
|1.00
|1.1688
|1.1738 / 1.1688
|427.79
|19635.81
|138
|2005.02.23 11:46
|buy
|49
|1.00
|1.1629
|1.1599 / 1.1679
|
|
|139
|2005.02.23 14:03
|modify
|49
|1.00
|1.1629
|1.1629 / 1.1679
|
|
|140
|2005.02.24 00:24
|s/l
|49
|1.00
|1.1629
|1.1629 / 1.1679
|0.00
|19635.81
|141
|2005.02.25 11:45
|buy
|50
|1.00
|1.1701
|1.1671 / 1.1751
|
|
|142
|2005.02.25 15:21
|s/l
|50
|1.00
|1.1671
|1.1671 / 1.1751
|-257.05
|19378.76
|143
|2005.03.01 11:57
|buy
|51
|1.00
|1.1655
|1.1625 / 1.1705
|
|
|144
|2005.03.01 14:22
|modify
|51
|1.00
|1.1655
|1.1655 / 1.1705
|
|
|145
|2005.03.01 23:59
|s/l
|51
|1.00
|1.1655
|1.1655 / 1.1705
|0.00
|19378.76
|146
|2005.03.02 11:33
|buy
|52
|1.00
|1.1735
|1.1705 / 1.1785
|
|
|147
|2005.03.02 11:55
|buy
|53
|1.00
|1.1740
|1.1710 / 1.1790
|
|
|148
|2005.03.02 13:24
|modify
|52
|1.00
|1.1735
|1.1735 / 1.1785
|
|
|149
|2005.03.02 13:47
|modify
|53
|1.00
|1.1740
|1.1740 / 1.1790
|
|
|150
|2005.03.02 15:43
|s/l
|53
|1.00
|1.1740
|1.1740 / 1.1790
|0.00
|19378.76
|151
|2005.03.02 16:05
|s/l
|52
|1.00
|1.1735
|1.1735 / 1.1785
|0.00
|19378.76
|152
|2005.03.08 11:16
|sell
|54
|1.00
|1.1667
|1.1697 / 1.1617
|
|
|153
|2005.03.08 11:34
|sell
|55
|1.00
|1.1662
|1.1692 / 1.1612
|
|
|154
|2005.03.08 11:52
|sell
|56
|1.00
|1.1657
|1.1687 / 1.1607
|
|
|155
|2005.03.08 12:47
|modify
|54
|1.00
|1.1667
|1.1667 / 1.1617
|
|
|156
|2005.03.08 13:05
|modify
|55
|1.00
|1.1662
|1.1662 / 1.1612
|
|
|157
|2005.03.08 13:24
|modify
|56
|1.00
|1.1657
|1.1657 / 1.1607
|
|
|158
|2005.03.08 14:26
|t/p
|54
|1.00
|1.1617
|1.1667 / 1.1617
|430.40
|19809.16
|159
|2005.03.08 14:44
|t/p
|55
|1.00
|1.1612
|1.1662 / 1.1612
|430.59
|20239.75
|160
|2005.03.08 15:06
|t/p
|56
|1.00
|1.1607
|1.1657 / 1.1607
|430.77
|20670.53
|161
|2005.03.14 11:16
|buy
|57
|1.00
|1.1573
|1.1543 / 1.1623
|
|
|162
|2005.03.14 11:35
|buy
|58
|1.00
|1.1578
|1.1548 / 1.1628
|
|
|163
|2005.03.14 11:54
|buy
|59
|1.00
|1.1583
|1.1553 / 1.1633
|
|
|164
|2005.03.14 12:51
|modify
|57
|1.00
|1.1573
|1.1573 / 1.1623
|
|
|165
|2005.03.14 13:10
|modify
|58
|1.00
|1.1578
|1.1578 / 1.1628
|
|
|166
|2005.03.14 13:25
|modify
|59
|1.00
|1.1583
|1.1583 / 1.1633
|
|
|167
|2005.03.14 19:15
|t/p
|57
|1.00
|1.1623
|1.1573 / 1.1623
|430.18
|21100.71
|168
|2005.03.14 19:34
|t/p
|58
|1.00
|1.1628
|1.1578 / 1.1628
|430.00
|21530.70
|169
|2005.03.14 19:56
|t/p
|59
|1.00
|1.1633
|1.1583 / 1.1633
|429.81
|21960.52
|170
|2005.03.16 11:18
|sell
|60
|1.00
|1.1588
|1.1618 / 1.1538
|
|
|171
|2005.03.16 11:42
|sell
|61
|1.00
|1.1583
|1.1613 / 1.1533
|
|
|172
|2005.03.16 11:58
|sell
|62
|1.00
|1.1579
|1.1609 / 1.1529
|
|
|173
|2005.03.16 13:00
|modify
|60
|1.00
|1.1588
|1.1588 / 1.1538
|
|
|174
|2005.03.16 13:20
|modify
|61
|1.00
|1.1583
|1.1583 / 1.1533
|
|
|175
|2005.03.16 13:36
|modify
|62
|1.00
|1.1579
|1.1579 / 1.1529
|
|
|176
|2005.03.16 14:46
|t/p
|60
|1.00
|1.1538
|1.1588 / 1.1538
|433.35
|22393.87
|177
|2005.03.16 15:06
|t/p
|61
|1.00
|1.1533
|1.1583 / 1.1533
|433.54
|22827.41
|178
|2005.03.16 15:25
|t/p
|62
|1.00
|1.1529
|1.1579 / 1.1529
|433.69
|23261.09
|179
|2005.03.18 11:34
|buy
|63
|1.00
|1.1654
|1.1624 / 1.1704
|
|
|180
|2005.03.18 11:57
|buy
|64
|1.00
|1.1659
|1.1629 / 1.1709
|
|
|181
|2005.03.18 18:05
|modify
|63
|1.00
|1.1654
|1.1654 / 1.1704
|
|
|182
|2005.03.18 18:28
|modify
|64
|1.00
|1.1659
|1.1659 / 1.1709
|
|
|183
|2005.03.18 21:05
|s/l
|64
|1.00
|1.1659
|1.1659 / 1.1709
|0.00
|23261.09
|184
|2005.03.18 23:36
|s/l
|63
|1.00
|1.1654
|1.1654 / 1.1704
|0.00
|23261.09
|185
|2005.03.21 11:19
|buy
|65
|1.00
|1.1731
|1.1701 / 1.1781
|
|
|186
|2005.03.21 11:42
|buy
|66
|1.00
|1.1736
|1.1706 / 1.1786
|
|
|187
|2005.03.21 13:00
|modify
|65
|1.00
|1.1731
|1.1731 / 1.1781
|
|
|188
|2005.03.21 13:19
|modify
|66
|1.00
|1.1736
|1.1736 / 1.1786
|
|
|189
|2005.03.21 14:48
|t/p
|65
|1.00
|1.1781
|1.1731 / 1.1781
|424.41
|23685.51
|190
|2005.03.21 15:04
|t/p
|66
|1.00
|1.1786
|1.1736 / 1.1786
|424.23
|24109.74
|191
|2005.03.22 11:48
|buy
|67
|1.00
|1.1816
|1.1786 / 1.1866
|
|
|192
|2005.03.22 13:01
|modify
|67
|1.00
|1.1816
|1.1816 / 1.1866
|
|
|193
|2005.03.22 14:21
|t/p
|67
|1.00
|1.1866
|1.1816 / 1.1866
|421.37
|24531.11
|194
|2005.03.23 11:42
|buy
|68
|1.00
|1.1944
|1.1914 / 1.1994
|
|
|195
|2005.03.23 13:43
|modify
|68
|1.00
|1.1944
|1.1944 / 1.1994
|
|
|196
|2005.03.24 01:20
|s/l
|68
|1.00
|1.1944
|1.1944 / 1.1994
|0.00
|24531.11
|197
|2005.03.28 11:54
|buy
|69
|1.00
|1.2072
|1.2042 / 1.2122
|
|
|198
|2005.03.28 23:59
|s/l
|69
|1.00
|1.2042
|1.2042 / 1.2122
|-249.13
|24281.98
|199
|2005.03.29 11:57
|sell
|70
|1.00
|1.2004
|1.2034 / 1.1954
|
|
|200
|2005.03.29 18:12
|modify
|70
|1.00
|1.2004
|1.2004 / 1.1954
|
|
|201
|2005.03.29 23:26
|s/l
|70
|1.00
|1.2004
|1.2004 / 1.1954
|0.00
|24281.98
|202
|2005.03.31 11:25
|sell
|71
|1.00
|1.1916
|1.1946 / 1.1866
|
|
|203
|2005.03.31 11:47
|sell
|72
|1.00
|1.1911
|1.1941 / 1.1861
|
|
|204
|2005.03.31 22:55
|s/l
|72
|1.00
|1.1941
|1.1941 / 1.1861
|-251.24
|24030.75
|205
|2005.03.31 23:17
|s/l
|71
|1.00
|1.1946
|1.1946 / 1.1866
|-251.13
|23779.62
|206
|2005.04.01 10:50
|sell
|73
|1.00
|1.1947
|1.1977 / 1.1897
|
|
|207
|2005.04.01 11:00
|sell
|74
|1.00
|1.1942
|1.1972 / 1.1892
|
|
|208
|2005.04.01 11:12
|sell
|75
|1.00
|1.1937
|1.1967 / 1.1887
|
|
|209
|2005.04.01 12:39
|s/l
|75
|1.00
|1.1967
|1.1967 / 1.1887
|-250.69
|23528.93
|210
|2005.04.01 12:49
|s/l
|74
|1.00
|1.1972
|1.1972 / 1.1892
|-250.58
|23278.34
|211
|2005.04.01 13:04
|s/l
|73
|1.00
|1.1977
|1.1977 / 1.1897
|-250.48
|23027.86
|212
|2005.04.04 11:49
|buy
|76
|1.00
|1.2078
|1.2048 / 1.2128
|
|
|213
|2005.04.04 14:02
|modify
|76
|1.00
|1.2078
|1.2078 / 1.2128
|
|
|214
|2005.04.05 02:32
|t/p
|76
|1.00
|1.2128
|1.2078 / 1.2128
|412.27
|23440.13
|215
|2005.04.07 11:23
|buy
|77
|1.00
|1.2019
|1.1989 / 1.2069
|
|
|216
|2005.04.07 11:43
|buy
|78
|1.00
|1.2024
|1.1994 / 1.2074
|
|
|217
|2005.04.07 16:54
|modify
|77
|1.00
|1.2019
|1.2019 / 1.2069
|
|
|218
|2005.04.07 17:10
|modify
|78
|1.00
|1.2024
|1.2024 / 1.2074
|
|
|219
|2005.04.07 18:45
|t/p
|77
|1.00
|1.2069
|1.2019 / 1.2069
|414.28
|23854.42
|220
|2005.04.07 22:58
|t/p
|78
|1.00
|1.2074
|1.2024 / 1.2074
|414.11
|24268.53
|221
|2005.04.08 11:17
|buy
|79
|1.00
|1.2076
|1.2046 / 1.2126
|
|
|222
|2005.04.08 13:16
|s/l
|79
|1.00
|1.2046
|1.2046 / 1.2126
|-249.05
|24019.48
|223
|2005.04.11 11:46
|sell
|80
|1.00
|1.1934
|1.1964 / 1.1884
|
|
|224
|2005.04.11 13:58
|modify
|80
|1.00
|1.1934
|1.1934 / 1.1884
|
|
|225
|2005.04.11 23:59
|s/l
|80
|1.00
|1.1934
|1.1934 / 1.1884
|0.00
|24019.48
|226
|2005.04.12 11:07
|buy
|81
|1.00
|1.1962
|1.1932 / 1.2012
|
|
|227
|2005.04.12 11:23
|buy
|82
|1.00
|1.1968
|1.1938 / 1.2018
|
|
|228
|2005.04.12 11:40
|buy
|83
|1.00
|1.1973
|1.1943 / 1.2023
|
|
|229
|2005.04.12 12:29
|modify
|81
|1.00
|1.1962
|1.1962 / 1.2012
|
|
|230
|2005.04.12 12:46
|modify
|82
|1.00
|1.1968
|1.1968 / 1.2018
|
|
|231
|2005.04.12 13:05
|modify
|83
|1.00
|1.1973
|1.1973 / 1.2023
|
|
|232
|2005.04.12 14:01
|t/p
|81
|1.00
|1.2012
|1.1962 / 1.2012
|416.25
|24435.74
|233
|2005.04.12 14:21
|t/p
|82
|1.00
|1.2018
|1.1968 / 1.2018
|416.04
|24851.78
|234
|2005.04.12 14:37
|t/p
|83
|1.00
|1.2023
|1.1973 / 1.2023
|415.87
|25267.65
|235
|2005.04.13 11:09
|buy
|84
|1.00
|1.2012
|1.1982 / 1.2062
|
|
|236
|2005.04.13 11:29
|buy
|85
|1.00
|1.2017
|1.1987 / 1.2067
|
|
|237
|2005.04.13 11:46
|buy
|86
|1.00
|1.2022
|1.1992 / 1.2072
|
|
|238
|2005.04.13 12:36
|modify
|84
|1.00
|1.2012
|1.2012 / 1.2062
|
|
|239
|2005.04.13 12:53
|modify
|85
|1.00
|1.2017
|1.2017 / 1.2067
|
|
|240
|2005.04.13 13:10
|modify
|86
|1.00
|1.2022
|1.2022 / 1.2072
|
|
|241
|2005.04.13 17:31
|t/p
|84
|1.00
|1.2062
|1.2012 / 1.2062
|414.52
|25682.17
|242
|2005.04.13 17:44
|t/p
|85
|1.00
|1.2067
|1.2017 / 1.2067
|414.35
|26096.53
|243
|2005.04.13 18:05
|t/p
|86
|1.00
|1.2072
|1.2022 / 1.2072
|414.18
|26510.71
|244
|2005.04.14 11:00
|buy
|87
|1.00
|1.2113
|1.2083 / 1.2163
|
|
|245
|2005.04.14 11:17
|buy
|88
|1.00
|1.2118
|1.2088 / 1.2168
|
|
|246
|2005.04.14 11:32
|buy
|89
|1.00
|1.2123
|1.2093 / 1.2173
|
|
|247
|2005.04.14 12:16
|modify
|87
|1.00
|1.2113
|1.2113 / 1.2163
|
|
|248
|2005.04.14 12:30
|modify
|88
|1.00
|1.2118
|1.2118 / 1.2168
|
|
|249
|2005.04.14 12:45
|modify
|89
|1.00
|1.2123
|1.2123 / 1.2173
|
|
|250
|2005.04.14 13:37
|t/p
|87
|1.00
|1.2163
|1.2113 / 1.2163
|411.08
|26921.79
|251
|2005.04.14 13:49
|t/p
|88
|1.00
|1.2168
|1.2118 / 1.2168
|410.91
|27332.70
|252
|2005.04.14 14:07
|t/p
|89
|1.00
|1.2173
|1.2123 / 1.2173
|410.75
|27743.45
|253
|2005.04.18 11:37
|sell
|90
|1.00
|1.1966
|1.1996 / 1.1916
|
|
|254
|2005.04.18 11:49
|sell
|91
|1.00
|1.1961
|1.1991 / 1.1911
|
|
|255
|2005.04.18 12:52
|modify
|90
|1.00
|1.1966
|1.1966 / 1.1916
|
|
|256
|2005.04.18 13:07
|modify
|91
|1.00
|1.1961
|1.1961 / 1.1911
|
|
|257
|2005.04.18 14:13
|t/p
|90
|1.00
|1.1916
|1.1966 / 1.1916
|419.60
|28163.05
|258
|2005.04.18 14:31
|t/p
|91
|1.00
|1.1911
|1.1961 / 1.1911
|419.78
|28582.83
|259
|2005.04.20 11:12
|sell
|92
|1.00
|1.1829
|1.1859 / 1.1779
|
|
|260
|2005.04.20 13:08
|s/l
|92
|1.00
|1.1859
|1.1859 / 1.1779
|-252.97
|28329.86
|261
|2005.04.25 11:36
|buy
|93
|1.00
|1.1891
|1.1861 / 1.1941
|
|
|262
|2005.04.25 18:02
|modify
|93
|1.00
|1.1891
|1.1891 / 1.1941
|
|
|263
|2005.04.25 21:05
|s/l
|93
|1.00
|1.1891
|1.1891 / 1.1941
|0.00
|28329.86
|264
|2005.04.27 11:38
|buy
|94
|1.00
|1.1922
|1.1892 / 1.1972
|
|
|265
|2005.04.27 13:39
|modify
|94
|1.00
|1.1922
|1.1922 / 1.1972
|
|
|266
|2005.04.28 00:11
|s/l
|94
|1.00
|1.1922
|1.1922 / 1.1972
|0.00
|28329.86
|267
|2005.04.29 11:04
|buy
|95
|1.00
|1.1911
|1.1881 / 1.1961
|
|
|268
|2005.04.29 12:42
|s/l
|95
|1.00
|1.1881
|1.1881 / 1.1961
|-252.50
|28077.36
|269
|2005.05.04 11:47
|sell
|96
|1.00
|1.1915
|1.1945 / 1.1865
|
|
|270
|2005.05.04 13:55
|modify
|96
|1.00
|1.1915
|1.1915 / 1.1865
|
|
|271
|2005.05.04 15:53
|s/l
|96
|1.00
|1.1915
|1.1915 / 1.1865
|0.00
|28077.36
|272
|2005.05.05 11:47
|buy
|97
|1.00
|1.1935
|1.1905 / 1.1985
|
|
|273
|2005.05.05 13:56
|modify
|97
|1.00
|1.1935
|1.1935 / 1.1985
|
|
|274
|2005.05.05 23:59
|s/l
|97
|1.00
|1.1935
|1.1935 / 1.1985
|0.00
|28077.36
|275
|2005.05.06 11:26
|buy
|98
|1.00
|1.2009
|1.1979 / 1.2059
|
|
|276
|2005.05.06 11:47
|buy
|99
|1.00
|1.2014
|1.1984 / 1.2064
|
|
|277
|2005.05.06 13:10
|modify
|98
|1.00
|1.2009
|1.2009 / 1.2059
|
|
|278
|2005.05.06 13:35
|modify
|99
|1.00
|1.2014
|1.2014 / 1.2064
|
|
|279
|2005.05.06 15:10
|t/p
|98
|1.00
|1.2059
|1.2009 / 1.2059
|414.63
|28491.98
|280
|2005.05.06 15:31
|t/p
|99
|1.00
|1.2064
|1.2014 / 1.2064
|414.46
|28906.44
|281
|2005.05.12 11:49
|buy
|100
|1.00
|1.2122
|1.2092 / 1.2172
|
|
|282
|2005.05.12 14:01
|modify
|100
|1.00
|1.2122
|1.2122 / 1.2172
|
|
|283
|2005.05.12 21:42
|t/p
|100
|1.00
|1.2172
|1.2122 / 1.2172
|410.78
|29317.22
|284
|2005.05.19 11:35
|buy
|101
|1.00
|1.2211
|1.2181 / 1.2261
|
|
|285
|2005.05.19 13:33
|modify
|101
|1.00
|1.2211
|1.2211 / 1.2261
|
|
|286
|2005.05.20 00:08
|s/l
|101
|1.00
|1.2211
|1.2211 / 1.2261
|0.00
|29317.22
|287
|2005.05.20 11:24
|buy
|102
|1.00
|1.2283
|1.2253 / 1.2333
|
|
|288
|2005.05.20 11:45
|buy
|103
|1.00
|1.2288
|1.2258 / 1.2338
|
|
|289
|2005.05.20 13:08
|modify
|102
|1.00
|1.2283
|1.2283 / 1.2333
|
|
|290
|2005.05.20 13:24
|modify
|103
|1.00
|1.2288
|1.2288 / 1.2338
|
|
|291
|2005.05.20 14:59
|t/p
|102
|1.00
|1.2333
|1.2283 / 1.2333
|405.42
|29722.64
|292
|2005.05.20 15:24
|t/p
|103
|1.00
|1.2338
|1.2288 / 1.2338
|405.25
|30127.89
|293
|2005.05.24 11:57
|sell
|104
|1.00
|1.2268
|1.2298 / 1.2218
|
|
|294
|2005.05.24 18:16
|modify
|104
|1.00
|1.2268
|1.2268 / 1.2218
|
|
|295
|2005.05.24 20:53
|s/l
|104
|1.00
|1.2268
|1.2268 / 1.2218
|0.00
|30127.89
|296
|2005.05.26 11:44
|buy
|105
|1.00
|1.2327
|1.2297 / 1.2377
|
|
|297
|2005.05.26 13:47
|modify
|105
|1.00
|1.2327
|1.2327 / 1.2377
|
|
|298
|2005.05.26 21:31
|t/p
|105
|1.00
|1.2377
|1.2327 / 1.2377
|403.98
|30531.86
|299
|2005.05.31 11:44
|buy
|106
|1.00
|1.2429
|1.2399 / 1.2479
|
|
|300
|2005.05.31 13:45
|modify
|106
|1.00
|1.2429
|1.2429 / 1.2479
|
|
|301
|2005.05.31 16:11
|t/p
|106
|1.00
|1.2479
|1.2429 / 1.2479
|400.67
|30932.54
|302
|2005.06.02 11:44
|sell
|107
|1.00
|1.2504
|1.2534 / 1.2454
|
|
|303
|2005.06.02 18:30
|modify
|107
|1.00
|1.2504
|1.2504 / 1.2454
|
|
|304
|2005.06.02 21:30
|s/l
|107
|1.00
|1.2504
|1.2504 / 1.2454
|0.00
|30932.54
|305
|2005.06.13 11:25
|buy
|108
|1.00
|1.2773
|1.2743 / 1.2823
|
|
|306
|2005.06.13 11:42
|buy
|109
|1.00
|1.2778
|1.2748 / 1.2828
|
|
|307
|2005.06.13 18:40
|s/l
|109
|1.00
|1.2748
|1.2748 / 1.2828
|-235.33
|30697.21
|308
|2005.06.13 19:01
|s/l
|108
|1.00
|1.2743
|1.2743 / 1.2823
|-235.42
|30461.78
|309
|2005.06.15 11:49
|sell
|110
|1.00
|1.2741
|1.2771 / 1.2691
|
|
|310
|2005.06.15 14:08
|modify
|110
|1.00
|1.2741
|1.2741 / 1.2691
|
|
|311
|2005.06.15 21:02
|t/p
|110
|1.00
|1.2691
|1.2741 / 1.2691
|393.98
|30855.76
|312
|2005.06.17 11:23
|sell
|111
|1.00
|1.2673
|1.2703 / 1.2623
|
|
|313
|2005.06.17 11:39
|sell
|112
|1.00
|1.2668
|1.2698 / 1.2618
|
|
|314
|2005.06.17 13:04
|modify
|111
|1.00
|1.2673
|1.2673 / 1.2623
|
|
|315
|2005.06.17 13:24
|modify
|112
|1.00
|1.2668
|1.2668 / 1.2618
|
|
|316
|2005.06.17 14:52
|t/p
|111
|1.00
|1.2623
|1.2673 / 1.2623
|396.10
|31251.86
|317
|2005.06.17 15:13
|t/p
|112
|1.00
|1.2618
|1.2668 / 1.2618
|396.26
|31648.12
|318
|2005.06.20 11:34
|buy
|113
|1.00
|1.2674
|1.2644 / 1.2724
|
|
|319
|2005.06.20 11:57
|buy
|114
|1.00
|1.2679
|1.2649 / 1.2729
|
|
|320
|2005.06.20 13:29
|modify
|113
|1.00
|1.2674
|1.2674 / 1.2724
|
|
|321
|2005.06.20 13:56
|modify
|114
|1.00
|1.2679
|1.2679 / 1.2729
|
|
|322
|2005.06.20 15:41
|t/p
|113
|1.00
|1.2724
|1.2674 / 1.2724
|392.96
|32041.08
|323
|2005.06.20 20:38
|t/p
|114
|1.00
|1.2729
|1.2679 / 1.2729
|392.80
|32433.89
|324
|2005.06.21 11:16
|sell
|115
|1.00
|1.2725
|1.2755 / 1.2675
|
|
|325
|2005.06.21 11:35
|sell
|116
|1.00
|1.2720
|1.2750 / 1.2670
|
|
|326
|2005.06.21 13:39
|s/l
|116
|1.00
|1.2750
|1.2750 / 1.2670
|-235.29
|32198.59
|327
|2005.06.21 16:47
|modify
|115
|1.00
|1.2725
|1.2725 / 1.2675
|
|
|328
|2005.06.21 18:32
|t/p
|115
|1.00
|1.2675
|1.2725 / 1.2675
|394.48
|32593.07
|329
|2005.06.22 11:34
|buy
|117
|1.00
|1.2679
|1.2649 / 1.2729
|
|
|330
|2005.06.22 13:26
|modify
|117
|1.00
|1.2679
|1.2679 / 1.2729
|
|
|331
|2005.06.22 15:26
|t/p
|117
|1.00
|1.2729
|1.2679 / 1.2729
|392.80
|32985.87
|332
|2005.06.24 11:53
|buy
|118
|1.00
|1.2810
|1.2780 / 1.2860
|
|
|333
|2005.06.24 15:06
|s/l
|118
|1.00
|1.2780
|1.2780 / 1.2860
|-234.74
|32751.13
|334
|2005.07.01 11:27
|buy
|119
|1.00
|1.2884
|1.2854 / 1.2934
|
|
|335
|2005.07.01 11:49
|buy
|120
|1.00
|1.2889
|1.2859 / 1.2939
|
|
|336
|2005.07.01 13:14
|modify
|119
|1.00
|1.2884
|1.2884 / 1.2934
|
|
|337
|2005.07.01 13:36
|modify
|120
|1.00
|1.2889
|1.2889 / 1.2939
|
|
|338
|2005.07.01 15:10
|t/p
|119
|1.00
|1.2934
|1.2884 / 1.2934
|386.58
|33137.71
|339
|2005.07.01 15:35
|t/p
|120
|1.00
|1.2939
|1.2889 / 1.2939
|386.43
|33524.14
|340
|2005.07.07 10:45
|sell
|121
|1.00
|1.2904
|1.2934 / 1.2854
|
|
|341
|2005.07.07 10:56
|sell
|122
|1.00
|1.2899
|1.2929 / 1.2849
|
|
|342
|2005.07.07 11:09
|sell
|123
|1.00
|1.2893
|1.2923 / 1.2843
|
|
|343
|2005.07.07 11:40
|modify
|121
|1.00
|1.2904
|1.2904 / 1.2854
|
|
|344
|2005.07.07 11:51
|modify
|122
|1.00
|1.2899
|1.2899 / 1.2849
|
|
|345
|2005.07.07 12:04
|modify
|123
|1.00
|1.2893
|1.2893 / 1.2843
|
|
|346
|2005.07.07 13:20
|s/l
|123
|1.00
|1.2893
|1.2893 / 1.2843
|0.00
|33524.14
|347
|2005.07.07 13:31
|s/l
|122
|1.00
|1.2899
|1.2899 / 1.2849
|0.00
|33524.14
|348
|2005.07.07 13:45
|s/l
|121
|1.00
|1.2904
|1.2904 / 1.2854
|0.00
|33524.14
|349
|2005.07.08 11:19
|buy
|124
|1.00
|1.3048
|1.3018 / 1.3098
|
|
|350
|2005.07.08 11:38
|buy
|125
|1.00
|1.3053
|1.3023 / 1.3103
|
|
|351
|2005.07.08 11:54
|buy
|126
|1.00
|1.3058
|1.3028 / 1.3108
|
|
|352
|2005.07.08 16:35
|modify
|124
|1.00
|1.3048
|1.3048 / 1.3098
|
|
|353
|2005.07.08 16:50
|modify
|125
|1.00
|1.3053
|1.3053 / 1.3103
|
|
|354
|2005.07.08 18:36
|s/l
|125
|1.00
|1.3053
|1.3053 / 1.3103
|0.00
|33524.14
|355
|2005.07.08 18:51
|s/l
|124
|1.00
|1.3048
|1.3048 / 1.3098
|0.00
|33524.14
|356
|2005.07.08 20:09
|s/l
|126
|1.00
|1.3028
|1.3028 / 1.3108
|-230.27
|33293.86
|357
|2005.07.11 11:31
|sell
|127
|1.00
|1.2941
|1.2971 / 1.2891
|
|
|358
|2005.07.11 11:57
|sell
|128
|1.00
|1.2936
|1.2966 / 1.2886
|
|
|359
|2005.07.11 13:25
|modify
|127
|1.00
|1.2941
|1.2941 / 1.2891
|
|
|360
|2005.07.11 13:47
|modify
|128
|1.00
|1.2936
|1.2936 / 1.2886
|
|
|361
|2005.07.11 15:23
|t/p
|127
|1.00
|1.2891
|1.2941 / 1.2891
|387.87
|33681.73
|362
|2005.07.11 15:45
|t/p
|128
|1.00
|1.2886
|1.2936 / 1.2886
|388.02
|34069.75
|363
|2005.07.12 11:30
|sell
|129
|1.00
|1.2817
|1.2847 / 1.2767
|
|
|364
|2005.07.12 11:51
|sell
|130
|1.00
|1.2812
|1.2842 / 1.2762
|
|
|365
|2005.07.12 13:00
|modify
|129
|1.00
|1.2817
|1.2817 / 1.2767
|
|
|366
|2005.07.12 13:17
|modify
|130
|1.00
|1.2812
|1.2812 / 1.2762
|
|
|367
|2005.07.12 14:32
|t/p
|129
|1.00
|1.2767
|1.2817 / 1.2767
|391.63
|34461.38
|368
|2005.07.12 14:50
|t/p
|130
|1.00
|1.2762
|1.2812 / 1.2762
|391.79
|34853.17
|369
|2005.07.13 11:06
|buy
|131
|1.00
|1.2805
|1.2775 / 1.2855
|
|
|370
|2005.07.13 11:22
|buy
|132
|1.00
|1.2810
|1.2780 / 1.2860
|
|
|371
|2005.07.13 11:35
|buy
|133
|1.00
|1.2815
|1.2785 / 1.2865
|
|
|372
|2005.07.13 12:27
|modify
|131
|1.00
|1.2805
|1.2805 / 1.2855
|
|
|373
|2005.07.13 12:40
|modify
|132
|1.00
|1.2810
|1.2810 / 1.2860
|
|
|374
|2005.07.13 12:56
|modify
|133
|1.00
|1.2815
|1.2815 / 1.2865
|
|
|375
|2005.07.13 13:54
|t/p
|131
|1.00
|1.2855
|1.2805 / 1.2855
|388.95
|35242.13
|376
|2005.07.13 14:14
|t/p
|132
|1.00
|1.2860
|1.2810 / 1.2860
|388.80
|35630.93
|377
|2005.07.13 14:30
|t/p
|133
|1.00
|1.2865
|1.2815 / 1.2865
|388.65
|36019.58
|378
|2005.07.15 11:21
|sell
|134
|1.00
|1.2884
|1.2914 / 1.2834
|
|
|379
|2005.07.15 13:18
|s/l
|134
|1.00
|1.2914
|1.2914 / 1.2834
|-232.31
|35787.27
|380
|2005.07.19 11:07
|buy
|135
|1.00
|1.3039
|1.3009 / 1.3089
|
|
|381
|2005.07.19 11:27
|buy
|136
|1.00
|1.3044
|1.3014 / 1.3094
|
|
|382
|2005.07.19 11:43
|buy
|137
|1.00
|1.3049
|1.3019 / 1.3099
|
|
|383
|2005.07.19 12:32
|modify
|135
|1.00
|1.3039
|1.3039 / 1.3089
|
|
|384
|2005.07.19 12:49
|modify
|136
|1.00
|1.3044
|1.3044 / 1.3094
|
|
|385
|2005.07.19 14:01
|s/l
|136
|1.00
|1.3044
|1.3044 / 1.3094
|0.00
|35787.27
|386
|2005.07.19 14:17
|s/l
|135
|1.00
|1.3039
|1.3039 / 1.3089
|0.00
|35787.27
|387
|2005.07.19 17:07
|modify
|137
|1.00
|1.3049
|1.3049 / 1.3099
|
|
|388
|2005.07.19 19:21
|s/l
|137
|1.00
|1.3049
|1.3049 / 1.3099
|0.00
|35787.27
|389
|2005.07.20 10:52
|sell
|138
|1.00
|1.2927
|1.2957 / 1.2877
|
|
|390
|2005.07.20 11:04
|sell
|139
|1.00
|1.2922
|1.2952 / 1.2872
|
|
|391
|2005.07.20 11:19
|sell
|140
|1.00
|1.2917
|1.2947 / 1.2867
|
|
|392
|2005.07.20 11:57
|modify
|138
|1.00
|1.2927
|1.2927 / 1.2877
|
|
|393
|2005.07.20 12:10
|modify
|139
|1.00
|1.2922
|1.2922 / 1.2872
|
|
|394
|2005.07.20 12:22
|modify
|140
|1.00
|1.2917
|1.2917 / 1.2867
|
|
|395
|2005.07.20 13:07
|t/p
|138
|1.00
|1.2877
|1.2927 / 1.2877
|388.29
|36175.56
|396
|2005.07.20 13:17
|t/p
|139
|1.00
|1.2872
|1.2922 / 1.2872
|388.44
|36564.00
|397
|2005.07.20 13:30
|t/p
|140
|1.00
|1.2867
|1.2917 / 1.2867
|388.59
|36952.59
|398
|2005.07.21 10:58
|sell
|141
|1.00
|1.2809
|1.2839 / 1.2759
|
|
|399
|2005.07.21 11:12
|sell
|142
|1.00
|1.2804
|1.2834 / 1.2754
|
|
|400
|2005.07.21 11:27
|sell
|143
|1.00
|1.2799
|1.2829 / 1.2749
|
|
|401
|2005.07.21 12:10
|modify
|141
|1.00
|1.2809
|1.2809 / 1.2759
|
|
|402
|2005.07.21 12:24
|modify
|142
|1.00
|1.2804
|1.2804 / 1.2754
|
|
|403
|2005.07.21 12:38
|modify
|143
|1.00
|1.2799
|1.2799 / 1.2749
|
|
|404
|2005.07.21 14:33
|s/l
|143
|1.00
|1.2799
|1.2799 / 1.2749
|0.00
|36952.59
|405
|2005.07.21 14:50
|s/l
|142
|1.00
|1.2804
|1.2804 / 1.2754
|0.00
|36952.59
|406
|2005.07.21 17:07
|t/p
|141
|1.00
|1.2759
|1.2809 / 1.2759
|391.88
|37344.47
|407
|2005.07.26 11:57
|buy
|144
|1.00
|1.2989
|1.2959 / 1.3039
|
|
|408
|2005.07.26 14:18
|modify
|144
|1.00
|1.2989
|1.2989 / 1.3039
|
|
|409
|2005.07.27 04:58
|t/p
|144
|1.00
|1.3039
|1.2989 / 1.3039
|383.46
|37727.94
|410
|2005.07.28 11:09
|buy
|145
|1.00
|1.2947
|1.2917 / 1.2997
|
|
|411
|2005.07.28 11:27
|buy
|146
|1.00
|1.2952
|1.2922 / 1.3002
|
|
|412
|2005.07.28 11:41
|buy
|147
|1.00
|1.2957
|1.2927 / 1.3007
|
|
|413
|2005.07.28 13:31
|s/l
|147
|1.00
|1.2927
|1.2927 / 1.3007
|-232.07
|37495.87
|414
|2005.07.28 13:48
|s/l
|146
|1.00
|1.2922
|1.2922 / 1.3002
|-232.16
|37263.70
|415
|2005.07.28 14:09
|s/l
|145
|1.00
|1.2917
|1.2917 / 1.2997
|-232.25
|37031.45
|416
|2005.08.01 11:02
|sell
|148
|1.00
|1.2781
|1.2811 / 1.2731
|
|
|417
|2005.08.01 11:20
|sell
|149
|1.00
|1.2775
|1.2805 / 1.2725
|
|
|418
|2005.08.01 11:32
|sell
|150
|1.00
|1.2771
|1.2801 / 1.2721
|
|
|419
|2005.08.01 12:18
|modify
|148
|1.00
|1.2781
|1.2781 / 1.2731
|
|
|420
|2005.08.01 12:36
|modify
|149
|1.00
|1.2775
|1.2775 / 1.2725
|
|
|421
|2005.08.01 12:48
|modify
|150
|1.00
|1.2771
|1.2771 / 1.2721
|
|
|422
|2005.08.01 15:05
|s/l
|150
|1.00
|1.2771
|1.2771 / 1.2721
|0.00
|37031.45
|423
|2005.08.01 15:14
|s/l
|149
|1.00
|1.2775
|1.2775 / 1.2725
|0.00
|37031.45
|424
|2005.08.01 17:55
|t/p
|148
|1.00
|1.2731
|1.2781 / 1.2731
|392.74
|37424.20
|425
|2005.08.02 11:28
|sell
|151
|1.00
|1.2714
|1.2744 / 1.2664
|
|
|426
|2005.08.02 11:46
|sell
|152
|1.00
|1.2710
|1.2740 / 1.2660
|
|
|427
|2005.08.02 19:37
|s/l
|152
|1.00
|1.2740
|1.2740 / 1.2660
|-235.48
|37188.72
|428
|2005.08.02 19:55
|s/l
|151
|1.00
|1.2744
|1.2744 / 1.2664
|-235.40
|36953.31
|429
|2005.08.03 11:00
|buy
|153
|1.00
|1.2756
|1.2726 / 1.2806
|
|
|430
|2005.08.03 11:18
|buy
|154
|1.00
|1.2761
|1.2731 / 1.2811
|
|
|431
|2005.08.03 12:41
|s/l
|154
|1.00
|1.2731
|1.2731 / 1.2811
|-235.65
|36717.67
|432
|2005.08.03 12:53
|s/l
|153
|1.00
|1.2726
|1.2726 / 1.2806
|-235.74
|36481.93
|433
|2005.08.05 11:31
|buy
|155
|1.00
|1.2635
|1.2605 / 1.2685
|
|
|434
|2005.08.05 11:57
|buy
|156
|1.00
|1.2640
|1.2610 / 1.2690
|
|
|435
|2005.08.05 13:25
|modify
|155
|1.00
|1.2635
|1.2635 / 1.2685
|
|
|436
|2005.08.05 13:47
|modify
|156
|1.00
|1.2640
|1.2640 / 1.2690
|
|
|437
|2005.08.05 15:33
|s/l
|156
|1.00
|1.2640
|1.2640 / 1.2690
|0.00
|36481.93
|438
|2005.08.05 23:59
|s/l
|155
|1.00
|1.2635
|1.2635 / 1.2685
|0.00
|36481.93
|439
|2005.08.09 11:47
|sell
|157
|1.00
|1.2571
|1.2601 / 1.2521
|
|
|440
|2005.08.09 17:35
|modify
|157
|1.00
|1.2571
|1.2571 / 1.2521
|
|
|441
|2005.08.09 20:16
|s/l
|157
|1.00
|1.2571
|1.2571 / 1.2521
|0.00
|36481.93
|442
|2005.08.10 11:32
|sell
|158
|1.00
|1.2567
|1.2597 / 1.2517
|
|
|443
|2005.08.10 11:55
|sell
|159
|1.00
|1.2562
|1.2592 / 1.2512
|
|
|444
|2005.08.10 13:26
|modify
|158
|1.00
|1.2567
|1.2567 / 1.2517
|
|
|445
|2005.08.10 13:49
|modify
|159
|1.00
|1.2562
|1.2562 / 1.2512
|
|
|446
|2005.08.10 23:59
|s/l
|159
|1.00
|1.2562
|1.2562 / 1.2512
|0.00
|36481.93
|447
|2005.08.10 23:59
|s/l
|158
|1.00
|1.2567
|1.2567 / 1.2517
|0.00
|36481.93
|448
|2005.08.11 11:49
|sell
|160
|1.00
|1.2516
|1.2546 / 1.2466
|
|
|449
|2005.08.11 14:06
|modify
|160
|1.00
|1.2516
|1.2516 / 1.2466
|
|
|450
|2005.08.11 16:28
|t/p
|160
|1.00
|1.2466
|1.2516 / 1.2466
|401.09
|36883.02
|451
|2005.08.12 11:27
|buy
|161
|1.00
|1.2504
|1.2474 / 1.2554
|
|
|452
|2005.08.12 11:49
|buy
|162
|1.00
|1.2509
|1.2479 / 1.2559
|
|
|453
|2005.08.12 13:15
|modify
|161
|1.00
|1.2504
|1.2504 / 1.2554
|
|
|454
|2005.08.12 14:58
|s/l
|161
|1.00
|1.2504
|1.2504 / 1.2554
|0.00
|36883.02
|455
|2005.08.12 17:07
|modify
|162
|1.00
|1.2509
|1.2509 / 1.2559
|
|
|456
|2005.08.12 19:54
|s/l
|162
|1.00
|1.2509
|1.2509 / 1.2559
|0.00
|36883.02
|457
|2005.08.15 11:49
|buy
|163
|1.00
|1.2513
|1.2483 / 1.2563
|
|
|458
|2005.08.15 14:05
|modify
|163
|1.00
|1.2513
|1.2513 / 1.2563
|
|
|459
|2005.08.15 22:10
|t/p
|163
|1.00
|1.2563
|1.2513 / 1.2563
|397.99
|37281.01
|460
|2005.08.16 11:34
|sell
|164
|1.00
|1.2597
|1.2627 / 1.2547
|
|
|461
|2005.08.16 16:58
|modify
|164
|1.00
|1.2597
|1.2597 / 1.2547
|
|
|462
|2005.08.16 19:03
|t/p
|164
|1.00
|1.2547
|1.2597 / 1.2547
|398.50
|37679.51
|463
|2005.08.18 11:34
|buy
|165
|1.00
|1.2652
|1.2622 / 1.2702
|
|
|464
|2005.08.18 11:49
|buy
|166
|1.00
|1.2657
|1.2627 / 1.2707
|
|
|465
|2005.08.18 13:01
|modify
|165
|1.00
|1.2652
|1.2652 / 1.2702
|
|
|466
|2005.08.18 13:23
|modify
|166
|1.00
|1.2657
|1.2657 / 1.2707
|
|
|467
|2005.08.18 14:47
|t/p
|165
|1.00
|1.2702
|1.2652 / 1.2702
|393.64
|38073.15
|468
|2005.08.18 15:05
|t/p
|166
|1.00
|1.2707
|1.2657 / 1.2707
|393.48
|38466.64
|469
|2005.08.24 11:08
|sell
|167
|1.00
|1.2719
|1.2749 / 1.2669
|
|
|470
|2005.08.24 11:29
|sell
|168
|1.00
|1.2714
|1.2744 / 1.2664
|
|
|471
|2005.08.24 13:11
|s/l
|168
|1.00
|1.2744
|1.2744 / 1.2664
|-235.40
|38231.23
|472
|2005.08.24 13:28
|s/l
|167
|1.00
|1.2749
|1.2749 / 1.2669
|-235.31
|37995.92
|473
|2005.08.25 11:44
|sell
|169
|1.00
|1.2592
|1.2622 / 1.2542
|
|
|474
|2005.08.25 13:53
|modify
|169
|1.00
|1.2592
|1.2592 / 1.2542
|
|
|475
|2005.08.25 21:14
|t/p
|169
|1.00
|1.2542
|1.2592 / 1.2542
|398.66
|38394.58
|476
|2005.08.29 11:02
|sell
|170
|1.00
|1.2573
|1.2603 / 1.2523
|
|
|477
|2005.08.29 11:13
|sell
|171
|1.00
|1.2568
|1.2598 / 1.2518
|
|
|478
|2005.08.29 11:28
|sell
|172
|1.00
|1.2563
|1.2593 / 1.2513
|
|
|479
|2005.08.29 14:03
|s/l
|172
|1.00
|1.2593
|1.2593 / 1.2513
|-238.23
|38156.35
|480
|2005.08.29 14:18
|s/l
|171
|1.00
|1.2598
|1.2598 / 1.2518
|-238.13
|37918.22
|481
|2005.08.29 14:35
|s/l
|170
|1.00
|1.2603
|1.2603 / 1.2523
|-238.04
|37680.18
|482
|2005.08.30 11:49
|buy
|173
|1.00
|1.2725
|1.2695 / 1.2775
|
|
|483
|2005.08.30 23:59
|s/l
|173
|1.00
|1.2695
|1.2695 / 1.2775
|-236.31
|37443.87
|484
|2005.08.31 11:19
|sell
|174
|1.00
|1.2623
|1.2653 / 1.2573
|
|
|485
|2005.08.31 11:38
|sell
|175
|1.00
|1.2618
|1.2648 / 1.2568
|
|
|486
|2005.08.31 12:59
|modify
|174
|1.00
|1.2623
|1.2623 / 1.2573
|
|
|487
|2005.08.31 13:19
|modify
|175
|1.00
|1.2618
|1.2618 / 1.2568
|
|
|488
|2005.08.31 14:47
|t/p
|174
|1.00
|1.2573
|1.2623 / 1.2573
|397.68
|37841.55
|489
|2005.08.31 15:03
|t/p
|175
|1.00
|1.2568
|1.2618 / 1.2568
|397.84
|38239.38
|490
|2005.09.01 10:52
|sell
|176
|1.00
|1.2467
|1.2497 / 1.2417
|
|
|491
|2005.09.01 11:05
|sell
|177
|1.00
|1.2462
|1.2492 / 1.2412
|
|
|492
|2005.09.01 11:18
|sell
|178
|1.00
|1.2457
|1.2487 / 1.2407
|
|
|493
|2005.09.01 11:57
|modify
|176
|1.00
|1.2467
|1.2467 / 1.2417
|
|
|494
|2005.09.01 12:10
|modify
|177
|1.00
|1.2462
|1.2462 / 1.2412
|
|
|495
|2005.09.01 12:25
|modify
|178
|1.00
|1.2457
|1.2457 / 1.2407
|
|
|496
|2005.09.01 13:10
|t/p
|176
|1.00
|1.2417
|1.2467 / 1.2417
|402.67
|38642.06
|497
|2005.09.01 13:25
|t/p
|177
|1.00
|1.2412
|1.2462 / 1.2412
|402.84
|39044.89
|498
|2005.09.01 13:36
|t/p
|178
|1.00
|1.2407
|1.2457 / 1.2407
|403.00
|39447.89
|499
|2005.09.02 11:29
|sell
|179
|1.00
|1.2300
|1.2330 / 1.2250
|
|
|500
|2005.09.02 11:51
|sell
|180
|1.00
|1.2295
|1.2325 / 1.2245
|
|
|501
|2005.09.02 13:17
|modify
|179
|1.00
|1.2300
|1.2300 / 1.2250
|
|
|502
|2005.09.02 13:39
|modify
|180
|1.00
|1.2295
|1.2295 / 1.2245
|
|
|503
|2005.09.02 19:45
|t/p
|179
|1.00
|1.2250
|1.2300 / 1.2250
|408.16
|39856.05
|504
|2005.09.05 05:29
|t/p
|180
|1.00
|1.2245
|1.2295 / 1.2245
|408.33
|40264.38
|505
|2005.09.05 11:29
|sell
|181
|1.00
|1.2271
|1.2301 / 1.2221
|
|
|506
|2005.09.05 11:46
|sell
|182
|1.00
|1.2266
|1.2296 / 1.2216
|
|
|507
|2005.09.05 13:49
|s/l
|182
|1.00
|1.2296
|1.2296 / 1.2216
|-243.98
|40020.40
|508
|2005.09.05 14:16
|s/l
|181
|1.00
|1.2301
|1.2301 / 1.2221
|-243.88
|39776.52
|509
|2005.09.09 11:51
|sell
|183
|1.00
|1.2413
|1.2443 / 1.2363
|
|
|510
|2005.09.09 17:50
|modify
|183
|1.00
|1.2413
|1.2413 / 1.2363
|
|
|511
|2005.09.09 20:20
|s/l
|183
|1.00
|1.2413
|1.2413 / 1.2363
|0.00
|39776.52
|512
|2005.09.12 11:18
|buy
|184
|1.00
|1.2501
|1.2471 / 1.2551
|
|
|513
|2005.09.12 11:37
|buy
|185
|1.00
|1.2506
|1.2476 / 1.2556
|
|
|514
|2005.09.12 11:56
|buy
|186
|1.00
|1.2511
|1.2481 / 1.2561
|
|
|515
|2005.09.12 12:53
|modify
|184
|1.00
|1.2501
|1.2501 / 1.2551
|
|
|516
|2005.09.12 13:12
|modify
|185
|1.00
|1.2506
|1.2506 / 1.2556
|
|
|517
|2005.09.12 13:27
|modify
|186
|1.00
|1.2511
|1.2511 / 1.2561
|
|
|518
|2005.09.12 14:36
|t/p
|184
|1.00
|1.2551
|1.2501 / 1.2551
|398.37
|40174.89
|519
|2005.09.12 14:59
|t/p
|185
|1.00
|1.2556
|1.2506 / 1.2556
|398.22
|40573.11
|520
|2005.09.12 15:18
|t/p
|186
|1.00
|1.2561
|1.2511 / 1.2561
|398.06
|40971.17
|521
|2005.09.14 11:51
|sell
|187
|1.00
|1.2554
|1.2584 / 1.2504
|
|
|522
|2005.09.15 01:24
|s/l
|187
|1.00
|1.2584
|1.2584 / 1.2504
|-238.40
|40732.77
|523
|2005.09.15 11:49
|buy
|188
|1.00
|1.2642
|1.2612 / 1.2692
|
|
|524
|2005.09.15 14:01
|modify
|188
|1.00
|1.2642
|1.2642 / 1.2692
|
|
|525
|2005.09.15 21:42
|t/p
|188
|1.00
|1.2692
|1.2642 / 1.2692
|393.95
|41126.72
|526
|2005.09.19 11:46
|buy
|189
|1.00
|1.2765
|1.2735 / 1.2815
|
|
|527
|2005.09.19 13:58
|modify
|189
|1.00
|1.2765
|1.2765 / 1.2815
|
|
|528
|2005.09.20 01:48
|s/l
|189
|1.00
|1.2765
|1.2765 / 1.2815
|0.00
|41126.72
|529
|2005.09.21 11:29
|sell
|190
|1.00
|1.2742
|1.2772 / 1.2692
|
|
|530
|2005.09.21 11:51
|sell
|191
|1.00
|1.2737
|1.2767 / 1.2687
|
|
|531
|2005.09.21 13:19
|modify
|190
|1.00
|1.2742
|1.2742 / 1.2692
|
|
|532
|2005.09.21 13:40
|modify
|191
|1.00
|1.2737
|1.2737 / 1.2687
|
|
|533
|2005.09.21 20:16
|t/p
|190
|1.00
|1.2692
|1.2742 / 1.2692
|393.95
|41520.67
|534
|2005.09.21 20:38
|t/p
|191
|1.00
|1.2687
|1.2737 / 1.2687
|394.10
|41914.77
|535
|2005.09.23 11:38
|buy
|192
|1.00
|1.2841
|1.2811 / 1.2891
|
|
|536
|2005.09.23 13:36
|modify
|192
|1.00
|1.2841
|1.2841 / 1.2891
|
|
|537
|2005.09.23 15:48
|t/p
|192
|1.00
|1.2891
|1.2841 / 1.2891
|387.87
|42302.64
|538
|2005.09.27 11:38
|buy
|193
|1.00
|1.2951
|1.2921 / 1.3001
|
|
|539
|2005.09.27 11:57
|buy
|194
|1.00
|1.2956
|1.2926 / 1.3006
|
|
|540
|2005.09.27 13:33
|modify
|193
|1.00
|1.2951
|1.2951 / 1.3001
|
|
|541
|2005.09.27 13:57
|modify
|194
|1.00
|1.2956
|1.2956 / 1.3006
|
|
|542
|2005.09.28 07:43
|s/l
|194
|1.00
|1.2956
|1.2956 / 1.3006
|0.00
|42302.64
|543
|2005.09.28 08:19
|s/l
|193
|1.00
|1.2951
|1.2951 / 1.3001
|0.00
|42302.64
|544
|2005.10.03 11:47
|buy
|195
|1.00
|1.2993
|1.2963 / 1.3043
|
|
|545
|2005.10.03 13:50
|modify
|195
|1.00
|1.2993
|1.2993 / 1.3043
|
|
|546
|2005.10.04 05:21
|s/l
|195
|1.00
|1.2993
|1.2993 / 1.3043
|0.00
|42302.64
|547
|2005.10.06 10:52
|sell
|196
|1.00
|1.2804
|1.2834 / 1.2754
|
|
|548
|2005.10.06 11:05
|sell
|197
|1.00
|1.2799
|1.2829 / 1.2749
|
|
|549
|2005.10.06 11:20
|sell
|198
|1.00
|1.2794
|1.2824 / 1.2744
|
|
|550
|2005.10.06 11:58
|modify
|196
|1.00
|1.2804
|1.2804 / 1.2754
|
|
|551
|2005.10.06 12:11
|modify
|197
|1.00
|1.2799
|1.2799 / 1.2749
|
|
|552
|2005.10.06 12:24
|modify
|198
|1.00
|1.2794
|1.2794 / 1.2744
|
|
|553
|2005.10.06 13:10
|t/p
|196
|1.00
|1.2754
|1.2804 / 1.2754
|392.03
|42694.67
|554
|2005.10.06 13:20
|t/p
|197
|1.00
|1.2749
|1.2799 / 1.2749
|392.19
|43086.86
|555
|2005.10.06 13:33
|t/p
|198
|1.00
|1.2744
|1.2794 / 1.2744
|392.34
|43479.20
|556
|2005.10.07 11:23
|buy
|199
|1.00
|1.2780
|1.2750 / 1.2830
|
|
|557
|2005.10.07 11:47
|buy
|200
|1.00
|1.2785
|1.2755 / 1.2835
|
|
|558
|2005.10.07 13:09
|modify
|199
|1.00
|1.2780
|1.2780 / 1.2830
|
|
|559
|2005.10.07 13:29
|modify
|200
|1.00
|1.2785
|1.2785 / 1.2835
|
|
|560
|2005.10.07 16:12
|s/l
|200
|1.00
|1.2785
|1.2785 / 1.2835
|0.00
|43479.20
|561
|2005.10.07 23:59
|s/l
|199
|1.00
|1.2780
|1.2780 / 1.2830
|0.00
|43479.20
|562
|2005.10.13 10:57
|buy
|201
|1.00
|1.2994
|1.2964 / 1.3044
|
|
|563
|2005.10.13 11:08
|buy
|202
|1.00
|1.2999
|1.2969 / 1.3049
|
|
|564
|2005.10.13 11:25
|buy
|203
|1.00
|1.3004
|1.2974 / 1.3054
|
|
|565
|2005.10.13 12:48
|s/l
|203
|1.00
|1.2974
|1.2974 / 1.3054
|-231.23
|43247.97
|566
|2005.10.13 12:59
|s/l
|202
|1.00
|1.2969
|1.2969 / 1.3049
|-231.32
|43016.65
|567
|2005.10.13 13:13
|s/l
|201
|1.00
|1.2964
|1.2964 / 1.3044
|-231.41
|42785.24
|568
|2005.10.14 11:43
|sell
|204
|1.00
|1.2874
|1.2904 / 1.2824
|
|
|569
|2005.10.14 11:55
|sell
|205
|1.00
|1.2869
|1.2899 / 1.2819
|
|
|570
|2005.10.14 12:59
|modify
|204
|1.00
|1.2874
|1.2874 / 1.2824
|
|
|571
|2005.10.14 13:14
|modify
|205
|1.00
|1.2869
|1.2869 / 1.2819
|
|
|572
|2005.10.14 14:20
|t/p
|204
|1.00
|1.2824
|1.2874 / 1.2824
|389.89
|43175.13
|573
|2005.10.14 14:39
|t/p
|205
|1.00
|1.2819
|1.2869 / 1.2819
|390.05
|43565.18
|574
|2005.10.17 11:22
|sell
|206
|1.00
|1.2836
|1.2866 / 1.2786
|
|
|575
|2005.10.17 13:37
|s/l
|206
|1.00
|1.2866
|1.2866 / 1.2786
|-233.17
|43332.01
|576
|2005.10.18 11:14
|buy
|207
|1.00
|1.3037
|1.3007 / 1.3087
|
|
|577
|2005.10.18 11:32
|buy
|208
|1.00
|1.3042
|1.3012 / 1.3092
|
|
|578
|2005.10.18 11:54
|buy
|209
|1.00
|1.3047
|1.3017 / 1.3097
|
|
|579
|2005.10.18 13:50
|s/l
|209
|1.00
|1.3017
|1.3017 / 1.3097
|-230.47
|43101.54
|580
|2005.10.18 14:05
|s/l
|208
|1.00
|1.3012
|1.3012 / 1.3092
|-230.56
|42870.98
|581
|2005.10.18 16:59
|modify
|207
|1.00
|1.3037
|1.3037 / 1.3087
|
|
|582
|2005.10.18 18:51
|s/l
|207
|1.00
|1.3037
|1.3037 / 1.3087
|0.00
|42870.98
|583
|2005.10.19 11:06
|sell
|210
|1.00
|1.3005
|1.3035 / 1.2955
|
|
|584
|2005.10.19 11:22
|sell
|211
|1.00
|1.3000
|1.3030 / 1.2950
|
|
|585
|2005.10.19 12:49
|s/l
|211
|1.00
|1.3030
|1.3030 / 1.2950
|-230.24
|42640.74
|586
|2005.10.19 13:06
|s/l
|210
|1.00
|1.3035
|1.3035 / 1.2955
|-230.15
|42410.59
|587
|2005.10.20 11:36
|buy
|212
|1.00
|1.2959
|1.2929 / 1.3009
|
|
|588
|2005.10.20 13:49
|s/l
|212
|1.00
|1.2929
|1.2929 / 1.3009
|-232.04
|42178.56
|589
|2005.10.21 11:00
|sell
|213
|1.00
|1.2857
|1.2887 / 1.2807
|
|
|590
|2005.10.21 11:18
|sell
|214
|1.00
|1.2852
|1.2882 / 1.2802
|
|
|591
|2005.10.21 11:31
|sell
|215
|1.00
|1.2847
|1.2877 / 1.2797
|
|
|592
|2005.10.21 13:14
|s/l
|215
|1.00
|1.2877
|1.2877 / 1.2797
|-232.97
|41945.58
|593
|2005.10.21 13:32
|s/l
|214
|1.00
|1.2882
|1.2882 / 1.2802
|-232.88
|41712.70
|594
|2005.10.21 13:48
|s/l
|213
|1.00
|1.2887
|1.2887 / 1.2807
|-232.79
|41479.91
|595
|2005.10.24 11:34
|sell
|216
|1.00
|1.2891
|1.2921 / 1.2841
|
|
|596
|2005.10.24 11:57
|sell
|217
|1.00
|1.2886
|1.2916 / 1.2836
|
|
|597
|2005.10.24 13:30
|modify
|216
|1.00
|1.2891
|1.2891 / 1.2841
|
|
|598
|2005.10.24 13:53
|modify
|217
|1.00
|1.2886
|1.2886 / 1.2836
|
|
|599
|2005.10.24 20:13
|t/p
|216
|1.00
|1.2841
|1.2891 / 1.2841
|389.38
|41869.29
|600
|2005.10.24 20:40
|t/p
|217
|1.00
|1.2836
|1.2886 / 1.2836
|389.53
|42258.82
|601
|2005.10.25 10:55
|buy
|218
|1.00
|1.2871
|1.2841 / 1.2921
|
|
|602
|2005.10.25 11:06
|buy
|219
|1.00
|1.2876
|1.2846 / 1.2926
|
|
|603
|2005.10.25 11:20
|buy
|220
|1.00
|1.2881
|1.2851 / 1.2931
|
|
|604
|2005.10.25 13:26
|s/l
|220
|1.00
|1.2851
|1.2851 / 1.2931
|-233.44
|42025.37
|605
|2005.10.25 13:37
|s/l
|219
|1.00
|1.2846
|1.2846 / 1.2926
|-233.54
|41791.83
|606
|2005.10.25 13:51
|s/l
|218
|1.00
|1.2841
|1.2841 / 1.2921
|-233.63
|41558.21
|607
|2005.10.26 11:42
|sell
|221
|1.00
|1.2758
|1.2788 / 1.2708
|
|
|608
|2005.10.26 14:39
|s/l
|221
|1.00
|1.2788
|1.2788 / 1.2708
|-234.59
|41323.61
|609
|2005.10.27 11:12
|sell
|222
|1.00
|1.2777
|1.2807 / 1.2727
|
|
|610
|2005.10.27 11:35
|sell
|223
|1.00
|1.2772
|1.2802 / 1.2722
|
|
|611
|2005.10.27 11:50
|sell
|224
|1.00
|1.2768
|1.2798 / 1.2718
|
|
|612
|2005.10.27 12:51
|modify
|222
|1.00
|1.2777
|1.2777 / 1.2727
|
|
|613
|2005.10.27 13:09
|modify
|223
|1.00
|1.2772
|1.2772 / 1.2722
|
|
|614
|2005.10.27 13:25
|modify
|224
|1.00
|1.2768
|1.2768 / 1.2718
|
|
|615
|2005.10.27 14:33
|t/p
|222
|1.00
|1.2727
|1.2777 / 1.2727
|392.87
|41716.48
|616
|2005.10.27 14:51
|t/p
|223
|1.00
|1.2722
|1.2772 / 1.2722
|393.02
|42109.50
|617
|2005.10.27 15:10
|t/p
|224
|1.00
|1.2718
|1.2768 / 1.2718
|393.14
|42502.64
|618
|2005.10.31 11:18
|buy
|225
|1.00
|1.2847
|1.2817 / 1.2897
|
|
|619
|2005.10.31 11:37
|buy
|226
|1.00
|1.2852
|1.2822 / 1.2902
|
|
|620
|2005.10.31 11:52
|buy
|227
|1.00
|1.2857
|1.2827 / 1.2907
|
|
|621
|2005.10.31 12:52
|modify
|225
|1.00
|1.2847
|1.2847 / 1.2897
|
|
|622
|2005.10.31 13:07
|modify
|226
|1.00
|1.2852
|1.2852 / 1.2902
|
|
|623
|2005.10.31 13:30
|modify
|227
|1.00
|1.2857
|1.2857 / 1.2907
|
|
|624
|2005.10.31 14:34
|t/p
|225
|1.00
|1.2897
|1.2847 / 1.2897
|387.69
|42890.33
|625
|2005.10.31 14:57
|t/p
|226
|1.00
|1.2902
|1.2852 / 1.2902
|387.54
|43277.87
|626
|2005.10.31 15:16
|t/p
|227
|1.00
|1.2907
|1.2857 / 1.2907
|387.39
|43665.25
|627
|2005.11.02 11:36
|sell
|228
|1.00
|1.2824
|1.2854 / 1.2774
|
|
|628
|2005.11.02 13:36
|modify
|228
|1.00
|1.2824
|1.2824 / 1.2774
|
|
|629
|2005.11.02 20:48
|t/p
|228
|1.00
|1.2774
|1.2824 / 1.2774
|391.42
|44056.67
|630
|2005.11.03 11:24
|buy
|229
|1.00
|1.2853
|1.2823 / 1.2903
|
|
|631
|2005.11.03 11:41
|buy
|230
|1.00
|1.2858
|1.2828 / 1.2908
|
|
|632
|2005.11.03 13:04
|modify
|229
|1.00
|1.2853
|1.2853 / 1.2903
|
|
|633
|2005.11.03 13:29
|modify
|230
|1.00
|1.2858
|1.2858 / 1.2908
|
|
|634
|2005.11.03 15:05
|t/p
|229
|1.00
|1.2903
|1.2853 / 1.2903
|387.51
|44444.18
|635
|2005.11.03 15:26
|t/p
|230
|1.00
|1.2908
|1.2858 / 1.2908
|387.36
|44831.54
|636
|2005.11.04 10:53
|sell
|231
|1.00
|1.2923
|1.2953 / 1.2873
|
|
|637
|2005.11.04 12:05
|s/l
|231
|1.00
|1.2953
|1.2953 / 1.2873
|-231.61
|44599.93
|638
|2005.11.08 11:29
|buy
|232
|1.00
|1.3151
|1.3121 / 1.3201
|
|
|639
|2005.11.08 11:51
|buy
|233
|1.00
|1.3156
|1.3126 / 1.3206
|
|
|640
|2005.11.08 23:33
|s/l
|233
|1.00
|1.3126
|1.3126 / 1.3206
|-228.55
|44371.38
|641
|2005.11.08 23:55
|s/l
|232
|1.00
|1.3121
|1.3121 / 1.3201
|-228.64
|44142.73
|642
|2005.11.09 11:44
|buy
|234
|1.00
|1.3150
|1.3120 / 1.3200
|
|
|643
|2005.11.09 23:44
|s/l
|234
|1.00
|1.3120
|1.3120 / 1.3200
|-228.66
|43914.08
|644
|2005.11.10 11:29
|buy
|235
|1.00
|1.3101
|1.3071 / 1.3151
|
|
|645
|2005.11.10 13:49
|s/l
|235
|1.00
|1.3071
|1.3071 / 1.3151
|-229.52
|43684.56
|646
|2005.11.14 11:09
|sell
|236
|1.00
|1.3109
|1.3139 / 1.3059
|
|
|647
|2005.11.14 11:26
|sell
|237
|1.00
|1.3104
|1.3134 / 1.3054
|
|
|648
|2005.11.14 13:24
|s/l
|237
|1.00
|1.3134
|1.3134 / 1.3054
|-228.41
|43456.15
|649
|2005.11.14 13:37
|s/l
|236
|1.00
|1.3139
|1.3139 / 1.3059
|-228.33
|43227.82
|650
|2005.11.15 11:51
|sell
|238
|1.00
|1.3205
|1.3235 / 1.3155
|
|
|651
|2005.11.15 18:04
|modify
|238
|1.00
|1.3205
|1.3205 / 1.3155
|
|
|652
|2005.11.16 01:45
|t/p
|238
|1.00
|1.3155
|1.3205 / 1.3155
|380.08
|43607.90
|653
|2005.11.16 11:29
|buy
|239
|1.00
|1.3219
|1.3189 / 1.3269
|
|
|654
|2005.11.16 11:55
|buy
|240
|1.00
|1.3224
|1.3194 / 1.3274
|
|
|655
|2005.11.16 13:23
|modify
|239
|1.00
|1.3219
|1.3219 / 1.3269
|
|
|656
|2005.11.16 13:45
|modify
|240
|1.00
|1.3224
|1.3224 / 1.3274
|
|
|657
|2005.11.16 15:26
|t/p
|239
|1.00
|1.3269
|1.3219 / 1.3269
|376.82
|43984.72
|658
|2005.11.16 20:20
|t/p
|240
|1.00
|1.3274
|1.3224 / 1.3274
|376.68
|44361.40
|659
|2005.11.18 11:06
|sell
|241
|1.00
|1.3225
|1.3255 / 1.3175
|
|
|660
|2005.11.18 11:22
|sell
|242
|1.00
|1.3220
|1.3250 / 1.3170
|
|
|661
|2005.11.18 11:42
|sell
|243
|1.00
|1.3215
|1.3245 / 1.3165
|
|
|662
|2005.11.18 16:16
|modify
|241
|1.00
|1.3225
|1.3225 / 1.3175
|
|
|663
|2005.11.18 16:35
|modify
|242
|1.00
|1.3220
|1.3220 / 1.3170
|
|
|664
|2005.11.18 16:48
|modify
|243
|1.00
|1.3215
|1.3215 / 1.3165
|
|
|665
|2005.11.18 17:47
|t/p
|241
|1.00
|1.3175
|1.3225 / 1.3175
|379.51
|44740.90
|666
|2005.11.18 18:04
|t/p
|242
|1.00
|1.3170
|1.3220 / 1.3170
|379.65
|45120.55
|667
|2005.11.18 18:20
|t/p
|243
|1.00
|1.3165
|1.3215 / 1.3165
|379.79
|45500.35
|668
|2005.11.22 11:17
|buy
|244
|1.00
|1.3204
|1.3174 / 1.3254
|
|
|669
|2005.11.22 13:16
|s/l
|244
|1.00
|1.3174
|1.3174 / 1.3254
|-227.72
|45272.63
|670
|2005.11.23 11:22
|buy
|245
|1.00
|1.3117
|1.3087 / 1.3167
|
|
|671
|2005.11.23 11:42
|buy
|246
|1.00
|1.3122
|1.3092 / 1.3172
|
|
|672
|2005.11.23 13:01
|modify
|245
|1.00
|1.3117
|1.3117 / 1.3167
|
|
|673
|2005.11.23 13:25
|modify
|246
|1.00
|1.3122
|1.3122 / 1.3172
|
|
|674
|2005.11.23 18:32
|t/p
|245
|1.00
|1.3167
|1.3117 / 1.3167
|379.74
|45652.36
|675
|2005.11.23 23:59
|s/l
|246
|1.00
|1.3122
|1.3122 / 1.3172
|0.00
|45652.36
|676
|2005.11.28 10:46
|sell
|247
|1.00
|1.3144
|1.3174 / 1.3094
|
|
|677
|2005.11.28 11:00
|sell
|248
|1.00
|1.3139
|1.3169 / 1.3089
|
|
|678
|2005.11.28 11:11
|sell
|249
|1.00
|1.3133
|1.3163 / 1.3083
|
|
|679
|2005.11.28 11:43
|modify
|247
|1.00
|1.3144
|1.3144 / 1.3094
|
|
|680
|2005.11.28 11:57
|modify
|248
|1.00
|1.3139
|1.3139 / 1.3089
|
|
|681
|2005.11.28 12:11
|modify
|249
|1.00
|1.3133
|1.3133 / 1.3083
|
|
|682
|2005.11.28 12:48
|t/p
|247
|1.00
|1.3094
|1.3144 / 1.3094
|381.85
|46034.22
|683
|2005.11.28 12:59
|t/p
|248
|1.00
|1.3089
|1.3139 / 1.3089
|382.00
|46416.22
|684
|2005.11.28 13:13
|t/p
|249
|1.00
|1.3083
|1.3133 / 1.3083
|382.18
|46798.39
|685
|2005.11.29 11:17
|buy
|250
|1.00
|1.3128
|1.3098 / 1.3178
|
|
|686
|2005.11.29 11:35
|buy
|251
|1.00
|1.3133
|1.3103 / 1.3183
|
|
|687
|2005.11.29 11:50
|buy
|252
|1.00
|1.3138
|1.3108 / 1.3188
|
|
|688
|2005.11.29 12:50
|modify
|250
|1.00
|1.3128
|1.3128 / 1.3178
|
|
|689
|2005.11.29 13:05
|modify
|251
|1.00
|1.3133
|1.3133 / 1.3183
|
|
|690
|2005.11.29 13:23
|modify
|252
|1.00
|1.3138
|1.3138 / 1.3188
|
|
|691
|2005.11.29 19:06
|t/p
|250
|1.00
|1.3178
|1.3128 / 1.3178
|379.42
|47177.81
|692
|2005.11.29 19:28
|t/p
|251
|1.00
|1.3183
|1.3133 / 1.3183
|379.28
|47557.09
|693
|2005.11.29 19:46
|t/p
|252
|1.00
|1.3188
|1.3138 / 1.3188
|379.13
|47936.22
|694
|2005.12.01 11:36
|buy
|253
|1.00
|1.3178
|1.3148 / 1.3228
|
|
|695
|2005.12.01 13:36
|modify
|253
|1.00
|1.3178
|1.3178 / 1.3228
|
|
|696
|2005.12.01 23:59
|s/l
|253
|1.00
|1.3178
|1.3178 / 1.3228
|0.00
|47936.22
|697
|2005.12.05 11:08
|sell
|254
|1.00
|1.3133
|1.3163 / 1.3083
|
|
|698
|2005.12.05 11:24
|sell
|255
|1.00
|1.3128
|1.3158 / 1.3078
|
|
|699
|2005.12.05 11:41
|sell
|256
|1.00
|1.3123
|1.3153 / 1.3073
|
|
|700
|2005.12.05 12:35
|modify
|254
|1.00
|1.3133
|1.3133 / 1.3083
|
|
|701
|2005.12.05 12:51
|modify
|255
|1.00
|1.3128
|1.3128 / 1.3078
|
|
|702
|2005.12.05 13:08
|modify
|256
|1.00
|1.3123
|1.3123 / 1.3073
|
|
|703
|2005.12.05 14:05
|t/p
|254
|1.00
|1.3083
|1.3133 / 1.3083
|382.18
|48318.40
|704
|2005.12.05 14:25
|t/p
|255
|1.00
|1.3078
|1.3128 / 1.3078
|382.32
|48700.72
|705
|2005.12.05 14:38
|t/p
|256
|1.00
|1.3073
|1.3123 / 1.3073
|382.47
|49083.19
|706
|2005.12.08 11:09
|sell
|257
|1.00
|1.3066
|1.3096 / 1.3016
|
|
|707
|2005.12.08 11:26
|sell
|258
|1.00
|1.3061
|1.3091 / 1.3011
|
|
|708
|2005.12.08 11:46
|sell
|259
|1.00
|1.3056
|1.3086 / 1.3006
|
|
|709
|2005.12.08 12:37
|modify
|257
|1.00
|1.3066
|1.3066 / 1.3016
|
|
|710
|2005.12.08 12:54
|modify
|258
|1.00
|1.3061
|1.3061 / 1.3011
|
|
|711
|2005.12.08 13:10
|modify
|259
|1.00
|1.3056
|1.3056 / 1.3006
|
|
|712
|2005.12.08 14:11
|t/p
|257
|1.00
|1.3016
|1.3066 / 1.3016
|384.14
|49467.33
|713
|2005.12.08 14:25
|t/p
|258
|1.00
|1.3011
|1.3061 / 1.3011
|384.29
|49851.62
|714
|2005.12.08 14:42
|t/p
|259
|1.00
|1.3006
|1.3056 / 1.3006
|384.44
|50236.06
|715
|2005.12.12 11:04
|sell
|260
|1.00
|1.2953
|1.2983 / 1.2903
|
|
|716
|2005.12.12 11:16
|sell
|261
|1.00
|1.2949
|1.2979 / 1.2899
|
|
|717
|2005.12.12 11:32
|sell
|262
|1.00
|1.2944
|1.2974 / 1.2894
|
|
|718
|2005.12.12 12:21
|modify
|260
|1.00
|1.2953
|1.2953 / 1.2903
|
|
|719
|2005.12.12 12:33
|modify
|261
|1.00
|1.2949
|1.2949 / 1.2899
|
|
|720
|2005.12.12 12:49
|modify
|262
|1.00
|1.2944
|1.2944 / 1.2894
|
|
|721
|2005.12.12 13:45
|t/p
|260
|1.00
|1.2903
|1.2953 / 1.2903
|387.51
|50623.56
|722
|2005.12.12 14:00
|t/p
|261
|1.00
|1.2899
|1.2949 / 1.2899
|387.63
|51011.19
|723
|2005.12.12 14:12
|t/p
|262
|1.00
|1.2894
|1.2944 / 1.2894
|387.78
|51398.97
|724
|2005.12.13 11:57
|buy
|263
|1.00
|1.2914
|1.2884 / 1.2964
|
|
|725
|2005.12.13 13:51
|modify
|263
|1.00
|1.2914
|1.2914 / 1.2964
|
|
|726
|2005.12.13 20:16
|t/p
|263
|1.00
|1.2964
|1.2914 / 1.2964
|385.68
|51784.65
|727
|2005.12.14 11:11
|sell
|264
|1.00
|1.2858
|1.2888 / 1.2808
|
|
|728
|2005.12.14 11:33
|sell
|265
|1.00
|1.2852
|1.2882 / 1.2802
|
|
|729
|2005.12.14 11:47
|sell
|266
|1.00
|1.2848
|1.2878 / 1.2798
|
|
|730
|2005.12.14 12:41
|modify
|264
|1.00
|1.2858
|1.2858 / 1.2808
|
|
|731
|2005.12.14 13:02
|modify
|265
|1.00
|1.2852
|1.2852 / 1.2802
|
|
|732
|2005.12.14 13:17
|modify
|266
|1.00
|1.2848
|1.2848 / 1.2798
|
|
|733
|2005.12.14 14:18
|t/p
|264
|1.00
|1.2808
|1.2858 / 1.2808
|390.38
|52175.03
|734
|2005.12.14 14:39
|t/p
|265
|1.00
|1.2802
|1.2852 / 1.2802
|390.56
|52565.60
|735
|2005.12.14 19:45
|t/p
|266
|1.00
|1.2798
|1.2848 / 1.2798
|390.69
|52956.28
|736
|2005.12.15 11:38
|buy
|267
|1.00
|1.2851
|1.2821 / 1.2901
|
|
|737
|2005.12.15 11:57
|buy
|268
|1.00
|1.2856
|1.2826 / 1.2906
|
|
|738
|2005.12.15 13:32
|modify
|267
|1.00
|1.2851
|1.2851 / 1.2901
|
|
|739
|2005.12.15 13:55
|modify
|268
|1.00
|1.2856
|1.2856 / 1.2906
|
|
|740
|2005.12.15 15:48
|t/p
|267
|1.00
|1.2901
|1.2851 / 1.2901
|387.57
|53343.85
|741
|2005.12.15 20:46
|t/p
|268
|1.00
|1.2906
|1.2856 / 1.2906
|387.42
|53731.27
|742
|2005.12.20 11:05
|buy
|269
|1.00
|1.3013
|1.2983 / 1.3063
|
|
|743
|2005.12.20 11:18
|buy
|270
|1.00
|1.3018
|1.2988 / 1.3068
|
|
|744
|2005.12.20 11:38
|buy
|271
|1.00
|1.3023
|1.2993 / 1.3073
|
|
|745
|2005.12.20 12:24
|modify
|269
|1.00
|1.3013
|1.3013 / 1.3063
|
|
|746
|2005.12.20 12:44
|modify
|270
|1.00
|1.3018
|1.3018 / 1.3068
|
|
|747
|2005.12.20 13:00
|modify
|271
|1.00
|1.3023
|1.3023 / 1.3073
|
|
|748
|2005.12.20 13:59
|t/p
|269
|1.00
|1.3063
|1.3013 / 1.3063
|382.76
|54114.03
|749
|2005.12.20 14:16
|t/p
|270
|1.00
|1.3068
|1.3018 / 1.3068
|382.61
|54496.64
|750
|2005.12.20 14:32
|t/p
|271
|1.00
|1.3073
|1.3023 / 1.3073
|382.47
|54879.11
|751
|2005.12.21 11:13
|sell
|272
|1.00
|1.3070
|1.3100 / 1.3020
|
|
|752
|2005.12.21 13:14
|s/l
|272
|1.00
|1.3100
|1.3100 / 1.3020
|-229.01
|54650.10
|753
|2005.12.28 11:01
|sell
|273
|1.00
|1.3065
|1.3095 / 1.3015
|
|
|754
|2005.12.28 12:37
|s/l
|273
|1.00
|1.3095
|1.3095 / 1.3015
|-229.10
|54421.01
|755
|2006.01.03 11:15
|sell
|274
|1.00
|1.3020
|1.3050 / 1.2970
|
|
|756
|2006.01.03 11:33
|sell
|275
|1.00
|1.3015
|1.3045 / 1.2965
|
|
|757
|2006.01.03 11:46
|sell
|276
|1.00
|1.3010
|1.3040 / 1.2960
|
|
|758
|2006.01.03 12:35
|modify
|274
|1.00
|1.3020
|1.3020 / 1.2970
|
|
|759
|2006.01.03 12:51
|modify
|275
|1.00
|1.3015
|1.3015 / 1.2965
|
|
|760
|2006.01.03 13:06
|modify
|276
|1.00
|1.3010
|1.3010 / 1.2960
|
|
|761
|2006.01.03 13:59
|t/p
|274
|1.00
|1.2970
|1.3020 / 1.2970
|385.51
|54806.51
|762
|2006.01.03 14:14
|t/p
|275
|1.00
|1.2965
|1.3015 / 1.2965
|385.65
|55192.16
|763
|2006.01.03 14:33
|t/p
|276
|1.00
|1.2960
|1.3010 / 1.2960
|385.80
|55577.97
|764
|2006.01.04 11:12
|sell
|277
|1.00
|1.2823
|1.2853 / 1.2773
|
|
|765
|2006.01.04 11:29
|sell
|278
|1.00
|1.2819
|1.2849 / 1.2769
|
|
|766
|2006.01.04 11:51
|sell
|279
|1.00
|1.2813
|1.2843 / 1.2763
|
|
|767
|2006.01.04 12:44
|modify
|277
|1.00
|1.2823
|1.2823 / 1.2773
|
|
|768
|2006.01.04 12:58
|modify
|278
|1.00
|1.2819
|1.2819 / 1.2769
|
|
|769
|2006.01.04 13:20
|modify
|279
|1.00
|1.2813
|1.2813 / 1.2763
|
|
|770
|2006.01.04 14:20
|t/p
|277
|1.00
|1.2773
|1.2823 / 1.2773
|391.45
|55969.42
|771
|2006.01.04 14:34
|t/p
|278
|1.00
|1.2769
|1.2819 / 1.2769
|391.57
|56360.99
|772
|2006.01.04 14:56
|t/p
|279
|1.00
|1.2763
|1.2813 / 1.2763
|391.76
|56752.75
|773
|2006.01.05 11:49
|sell
|280
|1.00
|1.2794
|1.2824 / 1.2744
|
|
|774
|2006.01.05 17:49
|modify
|280
|1.00
|1.2794
|1.2794 / 1.2744
|
|
|775
|2006.01.06 04:02
|s/l
|280
|1.00
|1.2794
|1.2794 / 1.2744
|0.00
|56752.75
|776
|2006.01.09 11:38
|buy
|281
|1.00
|1.2755
|1.2725 / 1.2805
|
|
|777
|2006.01.09 13:36
|modify
|281
|1.00
|1.2755
|1.2755 / 1.2805
|
|
|778
|2006.01.10 00:06
|s/l
|281
|1.00
|1.2755
|1.2755 / 1.2805
|0.00
|56752.75
|779
|2006.01.11 11:20
|sell
|282
|1.00
|1.2789
|1.2819 / 1.2739
|
|
|780
|2006.01.11 11:40
|sell
|283
|1.00
|1.2784
|1.2814 / 1.2734
|
|
|781
|2006.01.11 13:02
|modify
|282
|1.00
|1.2789
|1.2789 / 1.2739
|
|
|782
|2006.01.11 13:22
|modify
|283
|1.00
|1.2784
|1.2784 / 1.2734
|
|
|783
|2006.01.11 14:49
|t/p
|282
|1.00
|1.2739
|1.2789 / 1.2739
|392.50
|57145.24
|784
|2006.01.11 15:12
|t/p
|283
|1.00
|1.2734
|1.2784 / 1.2734
|392.65
|57537.89
|785
|2006.01.12 11:07
|buy
|284
|1.00
|1.2796
|1.2766 / 1.2846
|
|
|786
|2006.01.12 11:27
|buy
|285
|1.00
|1.2801
|1.2771 / 1.2851
|
|
|787
|2006.01.12 11:43
|buy
|286
|1.00
|1.2806
|1.2776 / 1.2856
|
|
|788
|2006.01.12 12:32
|modify
|284
|1.00
|1.2796
|1.2796 / 1.2846
|
|
|789
|2006.01.12 12:49
|modify
|285
|1.00
|1.2801
|1.2801 / 1.2851
|
|
|790
|2006.01.12 13:05
|modify
|286
|1.00
|1.2806
|1.2806 / 1.2856
|
|
|791
|2006.01.12 14:04
|t/p
|284
|1.00
|1.2846
|1.2796 / 1.2846
|389.23
|57927.12
|792
|2006.01.12 14:20
|t/p
|285
|1.00
|1.2851
|1.2801 / 1.2851
|389.07
|58316.20
|793
|2006.01.12 14:33
|t/p
|286
|1.00
|1.2856
|1.2806 / 1.2856
|388.92
|58705.12
|794
|2006.01.13 11:57
|sell
|287
|1.00
|1.2817
|1.2847 / 1.2767
|
|
|795
|2006.01.13 14:22
|modify
|287
|1.00
|1.2817
|1.2817 / 1.2767
|
|
|796
|2006.01.13 22:19
|t/p
|287
|1.00
|1.2767
|1.2817 / 1.2767
|391.63
|59096.75
|797
|2006.01.17 11:31
|buy
|288
|1.00
|1.2829
|1.2799 / 1.2879
|
|
|798
|2006.01.17 11:53
|buy
|289
|1.00
|1.2835
|1.2805 / 1.2885
|
|
|799
|2006.01.17 13:22
|modify
|288
|1.00
|1.2829
|1.2829 / 1.2879
|
|
|800
|2006.01.17 15:09
|s/l
|288
|1.00
|1.2829
|1.2829 / 1.2879
|0.00
|59096.75
|801
|2006.01.17 17:27
|modify
|289
|1.00
|1.2835
|1.2835 / 1.2885
|
|
|802
|2006.01.17 19:54
|s/l
|289
|1.00
|1.2835
|1.2835 / 1.2885
|0.00
|59096.75
|803
|2006.01.18 11:13
|sell
|290
|1.00
|1.2778
|1.2808 / 1.2728
|
|
|804
|2006.01.18 11:35
|sell
|291
|1.00
|1.2772
|1.2802 / 1.2722
|
|
|805
|2006.01.18 11:50
|sell
|292
|1.00
|1.2768
|1.2798 / 1.2718
|
|
|806
|2006.01.18 12:46
|modify
|290
|1.00
|1.2778
|1.2778 / 1.2728
|
|
|807
|2006.01.18 13:09
|modify
|291
|1.00
|1.2772
|1.2772 / 1.2722
|
|
|808
|2006.01.18 13:24
|modify
|292
|1.00
|1.2768
|1.2768 / 1.2718
|
|
|809
|2006.01.18 17:51
|t/p
|290
|1.00
|1.2728
|1.2778 / 1.2728
|392.83
|59489.59
|810
|2006.01.18 20:29
|s/l
|292
|1.00
|1.2768
|1.2768 / 1.2718
|0.00
|59489.59
|811
|2006.01.18 22:52
|s/l
|291
|1.00
|1.2772
|1.2772 / 1.2722
|0.00
|59489.59
|812
|2006.01.19 11:38
|buy
|293
|1.00
|1.2856
|1.2826 / 1.2906
|
|
|813
|2006.01.19 13:40
|modify
|293
|1.00
|1.2856
|1.2856 / 1.2906
|
|
|814
|2006.01.19 15:27
|s/l
|293
|1.00
|1.2856
|1.2856 / 1.2906
|0.00
|59489.59
|815
|2006.01.20 11:36
|buy
|294
|1.00
|1.2847
|1.2817 / 1.2897
|
|
|816
|2006.01.20 11:57
|buy
|295
|1.00
|1.2852
|1.2822 / 1.2902
|
|
|817
|2006.01.20 14:50
|s/l
|295
|1.00
|1.2822
|1.2822 / 1.2902
|-233.97
|59255.61
|818
|2006.01.20 15:12
|s/l
|294
|1.00
|1.2817
|1.2817 / 1.2897
|-234.06
|59021.55
|819
|2006.01.23 11:14
|sell
|296
|1.00
|1.2674
|1.2704 / 1.2624
|
|
|820
|2006.01.23 11:29
|sell
|297
|1.00
|1.2669
|1.2699 / 1.2619
|
|
|821
|2006.01.23 11:47
|sell
|298
|1.00
|1.2664
|1.2694 / 1.2614
|
|
|822
|2006.01.23 12:45
|modify
|296
|1.00
|1.2674
|1.2674 / 1.2624
|
|
|823
|2006.01.23 13:03
|modify
|297
|1.00
|1.2669
|1.2669 / 1.2619
|
|
|824
|2006.01.23 13:22
|modify
|298
|1.00
|1.2664
|1.2664 / 1.2614
|
|
|825
|2006.01.23 14:24
|t/p
|296
|1.00
|1.2624
|1.2674 / 1.2624
|396.07
|59417.62
|826
|2006.01.23 14:42
|t/p
|297
|1.00
|1.2619
|1.2669 / 1.2619
|396.23
|59813.85
|827
|2006.01.23 15:04
|t/p
|298
|1.00
|1.2614
|1.2664 / 1.2614
|396.38
|60210.23
|828
|2006.01.27 11:16
|buy
|299
|1.00
|1.2749
|1.2719 / 1.2799
|
|
|829
|2006.01.27 11:35
|buy
|300
|1.00
|1.2755
|1.2725 / 1.2805
|
|
|830
|2006.01.27 11:54
|buy
|301
|1.00
|1.2760
|1.2730 / 1.2810
|
|
|831
|2006.01.27 12:50
|modify
|299
|1.00
|1.2749
|1.2749 / 1.2799
|
|
|832
|2006.01.27 13:09
|modify
|300
|1.00
|1.2755
|1.2755 / 1.2805
|
|
|833
|2006.01.27 13:32
|modify
|301
|1.00
|1.2760
|1.2760 / 1.2810
|
|
|834
|2006.01.27 14:36
|t/p
|299
|1.00
|1.2799
|1.2749 / 1.2799
|390.66
|60600.89
|835
|2006.01.27 14:58
|t/p
|300
|1.00
|1.2805
|1.2755 / 1.2805
|390.47
|60991.36
|836
|2006.01.27 15:17
|t/p
|301
|1.00
|1.2810
|1.2760 / 1.2810
|390.32
|61381.68
|837
|2006.01.31 11:20
|sell
|302
|1.00
|1.2804
|1.2834 / 1.2754
|
|
|838
|2006.01.31 11:40
|sell
|303
|1.00
|1.2799
|1.2829 / 1.2749
|
|
|839
|2006.01.31 12:59
|modify
|302
|1.00
|1.2804
|1.2804 / 1.2754
|
|
|840
|2006.01.31 13:19
|modify
|303
|1.00
|1.2799
|1.2799 / 1.2749
|
|
|841
|2006.01.31 19:19
|t/p
|302
|1.00
|1.2754
|1.2804 / 1.2754
|392.03
|61773.72
|842
|2006.01.31 19:34
|t/p
|303
|1.00
|1.2749
|1.2799 / 1.2749
|392.19
|62165.90
|843
|2006.02.01 11:29
|buy
|304
|1.00
|1.2849
|1.2819 / 1.2899
|
|
|844
|2006.02.01 11:51
|buy
|305
|1.00
|1.2855
|1.2825 / 1.2905
|
|
|845
|2006.02.01 13:19
|modify
|304
|1.00
|1.2849
|1.2849 / 1.2899
|
|
|846
|2006.02.01 13:41
|modify
|305
|1.00
|1.2855
|1.2855 / 1.2905
|
|
|847
|2006.02.01 15:23
|t/p
|304
|1.00
|1.2899
|1.2849 / 1.2899
|387.63
|62553.53
|848
|2006.02.01 20:58
|t/p
|305
|1.00
|1.2905
|1.2855 / 1.2905
|387.45
|62940.98
|849
|2006.02.03 11:12
|buy
|306
|1.00
|1.2918
|1.2888 / 1.2968
|
|
|850
|2006.02.03 11:33
|buy
|307
|1.00
|1.2923
|1.2893 / 1.2973
|
|
|851
|2006.02.03 11:51
|buy
|308
|1.00
|1.2928
|1.2898 / 1.2978
|
|
|852
|2006.02.03 12:44
|modify
|306
|1.00
|1.2918
|1.2918 / 1.2968
|
|
|853
|2006.02.03 13:01
|modify
|307
|1.00
|1.2923
|1.2923 / 1.2973
|
|
|854
|2006.02.03 13:19
|modify
|308
|1.00
|1.2928
|1.2928 / 1.2978
|
|
|855
|2006.02.03 14:23
|t/p
|306
|1.00
|1.2968
|1.2918 / 1.2968
|385.56
|63326.54
|856
|2006.02.03 14:37
|t/p
|307
|1.00
|1.2973
|1.2923 / 1.2973
|385.42
|63711.96
|857
|2006.02.03 14:55
|t/p
|308
|1.00
|1.2978
|1.2928 / 1.2978
|385.27
|64097.23
|858
|2006.02.06 11:34
|buy
|309
|1.00
|1.2979
|1.2949 / 1.3029
|
|
|859
|2006.02.06 13:34
|modify
|309
|1.00
|1.2979
|1.2979 / 1.3029
|
|
|860
|2006.02.06 20:19
|t/p
|309
|1.00
|1.3029
|1.2979 / 1.3029
|383.76
|64480.98
|861
|2006.02.08 11:44
|buy
|310
|1.00
|1.3006
|1.2976 / 1.3056
|
|
|862
|2006.02.08 13:53
|modify
|310
|1.00
|1.3006
|1.3006 / 1.3056
|
|
|863
|2006.02.08 23:28
|s/l
|310
|1.00
|1.3006
|1.3006 / 1.3056
|0.00
|64480.98
|864
|2006.02.17 11:34
|buy
|311
|1.00
|1.3161
|1.3131 / 1.3211
|
|
|865
|2006.02.17 19:46
|s/l
|311
|1.00
|1.3131
|1.3131 / 1.3211
|-228.47
|64252.52
|866
|2006.02.22 11:51
|buy
|312
|1.00
|1.3131
|1.3101 / 1.3181
|
|
|867
|2006.02.22 18:01
|modify
|312
|1.00
|1.3131
|1.3131 / 1.3181
|
|
|868
|2006.02.22 20:04
|s/l
|312
|1.00
|1.3131
|1.3131 / 1.3181
|0.00
|64252.52
|869
|2006.02.23 11:19
|sell
|313
|1.00
|1.3062
|1.3092 / 1.3012
|
|
|870
|2006.02.23 11:42
|sell
|314
|1.00
|1.3056
|1.3086 / 1.3006
|
|
|871
|2006.02.23 11:58
|sell
|315
|1.00
|1.3052
|1.3082 / 1.3002
|
|
|872
|2006.02.23 12:56
|modify
|313
|1.00
|1.3062
|1.3062 / 1.3012
|
|
|873
|2006.02.23 13:19
|modify
|314
|1.00
|1.3056
|1.3056 / 1.3006
|
|
|874
|2006.02.23 14:56
|s/l
|314
|1.00
|1.3056
|1.3056 / 1.3006
|0.00
|64252.52
|875
|2006.02.23 15:16
|s/l
|313
|1.00
|1.3062
|1.3062 / 1.3012
|0.00
|64252.52
|876
|2006.02.23 17:27
|modify
|315
|1.00
|1.3052
|1.3052 / 1.3002
|
|
|877
|2006.02.23 20:03
|s/l
|315
|1.00
|1.3052
|1.3052 / 1.3002
|0.00
|64252.52
|878
|2006.02.28 11:26
|sell
|316
|1.00
|1.3163
|1.3193 / 1.3113
|
|
|879
|2006.02.28 11:51
|sell
|317
|1.00
|1.3158
|1.3188 / 1.3108
|
|
|880
|2006.02.28 13:15
|modify
|316
|1.00
|1.3163
|1.3163 / 1.3113
|
|
|881
|2006.02.28 13:36
|modify
|317
|1.00
|1.3158
|1.3158 / 1.3108
|
|
|882
|2006.02.28 15:09
|t/p
|316
|1.00
|1.3113
|1.3163 / 1.3113
|381.30
|64633.82
|883
|2006.02.28 15:30
|t/p
|317
|1.00
|1.3108
|1.3158 / 1.3108
|381.45
|65015.27
|884
|2006.03.01 11:18
|sell
|318
|1.00
|1.3083
|1.3113 / 1.3033
|
|
|885
|2006.03.01 11:37
|sell
|319
|1.00
|1.3078
|1.3108 / 1.3028
|
|
|886
|2006.03.01 13:31
|s/l
|319
|1.00
|1.3108
|1.3108 / 1.3028
|-228.87
|64786.40
|887
|2006.03.01 13:47
|s/l
|318
|1.00
|1.3113
|1.3113 / 1.3033
|-228.78
|64557.62
|888
|2006.03.02 11:26
|sell
|320
|1.00
|1.3058
|1.3088 / 1.3008
|
|
|889
|2006.03.02 11:47
|sell
|321
|1.00
|1.3053
|1.3083 / 1.3003
|
|
|890
|2006.03.02 13:12
|modify
|320
|1.00
|1.3058
|1.3058 / 1.3008
|
|
|891
|2006.03.02 13:33
|modify
|321
|1.00
|1.3053
|1.3053 / 1.3003
|
|
|892
|2006.03.02 15:06
|t/p
|320
|1.00
|1.3008
|1.3058 / 1.3008
|384.38
|64942.00
|893
|2006.03.02 15:27
|t/p
|321
|1.00
|1.3003
|1.3053 / 1.3003
|384.53
|65326.52
|894
|2006.03.07 11:17
|buy
|322
|1.00
|1.3059
|1.3029 / 1.3109
|
|
|895
|2006.03.07 11:40
|buy
|323
|1.00
|1.3064
|1.3034 / 1.3114
|
|
|896
|2006.03.07 12:58
|modify
|322
|1.00
|1.3059
|1.3059 / 1.3109
|
|
|897
|2006.03.07 13:17
|modify
|323
|1.00
|1.3064
|1.3064 / 1.3114
|
|
|898
|2006.03.07 14:46
|t/p
|322
|1.00
|1.3109
|1.3059 / 1.3109
|381.42
|65707.94
|899
|2006.03.07 15:01
|t/p
|323
|1.00
|1.3114
|1.3064 / 1.3114
|381.27
|66089.21
|900
|2006.03.10 11:31
|buy
|324
|1.00
|1.3202
|1.3172 / 1.3252
|
|
|901
|2006.03.10 11:57
|buy
|325
|1.00
|1.3207
|1.3177 / 1.3257
|
|
|902
|2006.03.10 17:21
|modify
|324
|1.00
|1.3202
|1.3202 / 1.3252
|
|
|903
|2006.03.10 19:46
|s/l
|324
|1.00
|1.3202
|1.3202 / 1.3252
|0.00
|66089.21
|904
|2006.03.10 23:59
|s/l
|325
|1.00
|1.3177
|1.3177 / 1.3257
|-227.67
|65861.54
|905
|2006.03.14 11:42
|sell
|326
|1.00
|1.3061
|1.3091 / 1.3011
|
|
|906
|2006.03.14 13:46
|modify
|326
|1.00
|1.3061
|1.3061 / 1.3011
|
|
|907
|2006.03.14 20:56
|t/p
|326
|1.00
|1.3011
|1.3061 / 1.3011
|384.29
|66245.83
|908
|2006.03.16 11:19
|buy
|327
|1.00
|1.2968
|1.2938 / 1.3018
|
|
|909
|2006.03.16 13:11
|s/l
|327
|1.00
|1.2938
|1.2938 / 1.3018
|-231.88
|66013.96
|910
|2006.03.17 11:49
|buy
|328
|1.00
|1.2939
|1.2909 / 1.2989
|
|
|911
|2006.03.17 23:54
|s/l
|328
|1.00
|1.2909
|1.2909 / 1.2989
|-232.40
|65781.56
|912
|2006.03.21 11:30
|buy
|329
|1.00
|1.2978
|1.2948 / 1.3028
|
|
|913
|2006.03.21 11:57
|buy
|330
|1.00
|1.2983
|1.2953 / 1.3033
|
|
|914
|2006.03.21 13:27
|modify
|329
|1.00
|1.2978
|1.2978 / 1.3028
|
|
|915
|2006.03.21 13:49
|modify
|330
|1.00
|1.2983
|1.2983 / 1.3033
|
|
|916
|2006.03.21 20:20
|t/p
|329
|1.00
|1.3028
|1.2978 / 1.3028
|383.79
|66165.35
|917
|2006.03.21 20:42
|t/p
|330
|1.00
|1.3033
|1.2983 / 1.3033
|383.64
|66548.99
|918
|2006.03.23 11:24
|buy
|331
|1.00
|1.3121
|1.3091 / 1.3171
|
|
|919
|2006.03.23 11:49
|buy
|332
|1.00
|1.3126
|1.3096 / 1.3176
|
|
|920
|2006.03.23 13:12
|modify
|331
|1.00
|1.3121
|1.3121 / 1.3171
|
|
|921
|2006.03.23 13:33
|modify
|332
|1.00
|1.3126
|1.3126 / 1.3176
|
|
|922
|2006.03.23 15:08
|t/p
|331
|1.00
|1.3171
|1.3121 / 1.3171
|379.62
|66928.61
|923
|2006.03.23 15:25
|t/p
|332
|1.00
|1.3176
|1.3126 / 1.3176
|379.48
|67308.09
|924
|2006.03.24 11:42
|sell
|333
|1.00
|1.3144
|1.3174 / 1.3094
|
|
|925
|2006.03.24 13:54
|modify
|333
|1.00
|1.3144
|1.3144 / 1.3094
|
|
|926
|2006.03.24 20:36
|t/p
|333
|1.00
|1.3094
|1.3144 / 1.3094
|381.85
|67689.95
|927
|2006.03.28 11:04
|buy
|334
|1.00
|1.3031
|1.3001 / 1.3081
|
|
|928
|2006.03.28 11:19
|buy
|335
|1.00
|1.3037
|1.3007 / 1.3087
|
|
|929
|2006.03.28 11:35
|buy
|336
|1.00
|1.3042
|1.3012 / 1.3092
|
|
|930
|2006.03.28 15:45
|modify
|334
|1.00
|1.3031
|1.3031 / 1.3081
|
|
|931
|2006.03.28 16:01
|modify
|335
|1.00
|1.3037
|1.3037 / 1.3087
|
|
|932
|2006.03.28 16:19
|modify
|336
|1.00
|1.3042
|1.3042 / 1.3092
|
|
|933
|2006.03.28 17:12
|t/p
|334
|1.00
|1.3081
|1.3031 / 1.3081
|382.23
|68072.18
|934
|2006.03.28 17:30
|t/p
|335
|1.00
|1.3087
|1.3037 / 1.3087
|382.06
|68454.24
|935
|2006.03.28 17:46
|t/p
|336
|1.00
|1.3092
|1.3042 / 1.3092
|381.91
|68836.15
|Summary:
|58836.15
|588.36%
|
|Initial deposit
|10000.00
|Spread
|3 points
|Model
|"spread/2 points"
|Total net profit
|58836.15
|Gross profit
|76157.95
|Gross loss
|17321.80
|
|Total trades
|336
|Winning trades
|263
|Losing trades
|73
|Largest winning trade
|433.69
|Largest losing trade
|257.05
|
|Max consecutive winners
|27 (9606.48)
|Max consecutive losers
|7 (1603.72)
|Avg consecutive winners
|8
|Avg consecutive losers
|2
|Max consecutive profit
|9606.48 (27)
|Max consecutive loss
|1603.72 (7)
|
|Absolute drawdown
|0.00
|Max drawdown
|2241.57 (5.1%)