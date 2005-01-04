Pedro on USDCHF,Daily
OpTimeTypeTicketLotsPriceSL / TPProfitBalance
12005.01.04 10:46buy11.001.15471.1517 / 1.1597  
22005.01.04 11:00buy21.001.15521.1522 / 1.1602  
32005.01.04 11:11buy31.001.15571.1527 / 1.1607  
42005.01.04 11:45modify11.001.15471.1547 / 1.1597  
52005.01.04 11:56modify21.001.15521.1552 / 1.1602  
62005.01.04 12:07modify31.001.15571.1557 / 1.1607  
72005.01.04 12:48t/p11.001.15971.1547 / 1.1597431.1510431.15
82005.01.04 12:57t/p21.001.16021.1552 / 1.1602430.9610862.11
92005.01.04 13:08t/p31.001.16071.1557 / 1.1607430.7711292.88
102005.01.05 11:15buy41.001.17191.1689 / 1.1769  
112005.01.05 11:33buy51.001.17241.1694 / 1.1774  
122005.01.05 11:48buy61.001.17291.1699 / 1.1779  
132005.01.05 12:48modify41.001.17191.1719 / 1.1769  
142005.01.05 13:03modify51.001.17241.1724 / 1.1774  
152005.01.05 13:26modify61.001.17291.1729 / 1.1779  
162005.01.05 14:48s/l61.001.17291.1729 / 1.17790.0011292.88
172005.01.05 15:11s/l51.001.17241.1724 / 1.17740.0011292.88
182005.01.05 20:11s/l41.001.17191.1719 / 1.17690.0011292.88
192005.01.06 11:34buy71.001.17171.1687 / 1.1767  
202005.01.06 11:57buy81.001.17221.1692 / 1.1772  
212005.01.06 13:29modify71.001.17171.1717 / 1.1767  
222005.01.06 13:47modify81.001.17221.1722 / 1.1772  
232005.01.06 15:32t/p71.001.17671.1717 / 1.1767424.9211717.80
242005.01.06 20:34t/p81.001.17721.1722 / 1.1772424.7412142.53
252005.01.07 10:50sell91.001.17401.1770 / 1.1690  
262005.01.07 11:02sell101.001.17351.1765 / 1.1685  
272005.01.07 11:14sell111.001.17301.1760 / 1.1680  
282005.01.07 12:30s/l111.001.17601.1760 / 1.1680-255.1011887.43
292005.01.07 12:42s/l101.001.17651.1765 / 1.1685-254.9911632.44
302005.01.07 12:52s/l91.001.17701.1770 / 1.1690-254.8911377.55
312005.01.11 11:20buy121.001.17601.1730 / 1.1810  
322005.01.11 11:40buy131.001.17651.1735 / 1.1815  
332005.01.11 11:56buy141.001.17701.1740 / 1.1820  
342005.01.11 12:59modify121.001.17601.1760 / 1.1810  
352005.01.11 14:51s/l121.001.17601.1760 / 1.18100.0011377.55
362005.01.11 16:58modify131.001.17651.1765 / 1.1815  
372005.01.11 17:22modify141.001.17701.1770 / 1.1820  
382005.01.11 18:53t/p131.001.18151.1765 / 1.1815423.1911800.74
392005.01.11 19:13t/p141.001.18201.1770 / 1.1820423.0112223.76
402005.01.12 10:56sell151.001.17301.1760 / 1.1680  
412005.01.12 11:13sell161.001.17241.1754 / 1.1674  
422005.01.12 11:24sell171.001.17201.1750 / 1.1670  
432005.01.12 12:07modify151.001.17301.1730 / 1.1680  
442005.01.12 12:23modify161.001.17241.1724 / 1.1674  
452005.01.12 12:35modify171.001.17201.1720 / 1.1670  
462005.01.12 13:22t/p151.001.16801.1730 / 1.1680428.0812651.84
472005.01.12 13:39t/p161.001.16741.1724 / 1.1674428.3013080.14
482005.01.12 13:53t/p171.001.16701.1720 / 1.1670428.4513508.59
492005.01.14 11:13buy181.001.18211.1791 / 1.1871  
502005.01.14 11:31buy191.001.18271.1797 / 1.1877  
512005.01.14 11:49buy201.001.18321.1802 / 1.1882  
522005.01.14 12:43modify181.001.18211.1821 / 1.1871  
532005.01.14 13:01modify191.001.18271.1827 / 1.1877  
542005.01.14 13:22modify201.001.18321.1832 / 1.1882  
552005.01.14 14:42s/l201.001.18321.1832 / 1.18820.0013508.59
562005.01.14 15:03s/l191.001.18271.1827 / 1.18770.0013508.59
572005.01.14 15:21s/l181.001.18211.1821 / 1.18710.0013508.59
582005.01.18 11:31buy211.001.18611.1831 / 1.1911  
592005.01.18 11:53buy221.001.18671.1837 / 1.1917  
602005.01.18 13:20modify211.001.18611.1861 / 1.1911  
612005.01.18 13:42modify221.001.18671.1867 / 1.1917  
622005.01.18 23:51s/l221.001.18671.1867 / 1.19170.0013508.59
632005.01.18 23:59s/l211.001.18611.1861 / 1.19110.0013508.59
642005.01.19 10:55buy231.001.18241.1794 / 1.1874  
652005.01.19 12:26s/l231.001.17941.1794 / 1.1874-254.3713254.22
662005.01.25 11:09buy241.001.18771.1847 / 1.1927  
672005.01.25 11:26buy251.001.18821.1852 / 1.1932  
682005.01.25 11:43buy261.001.18881.1858 / 1.1938  
692005.01.25 12:33modify241.001.18771.1877 / 1.1927  
702005.01.25 12:50modify251.001.18821.1882 / 1.1932  
712005.01.25 13:06modify261.001.18881.1888 / 1.1938  
722005.01.25 14:03t/p241.001.19271.1877 / 1.1927419.2213673.44
732005.01.25 14:24t/p251.001.19321.1882 / 1.1932419.0414092.48
742005.01.25 14:44t/p261.001.19381.1888 / 1.1938418.8314511.31
752005.01.26 11:25sell271.001.18651.1895 / 1.1815  
762005.01.26 11:42sell281.001.18611.1891 / 1.1811  
772005.01.26 13:12modify271.001.18651.1865 / 1.1815  
782005.01.26 13:29modify281.001.18611.1861 / 1.1811  
792005.01.26 20:05t/p271.001.18151.1865 / 1.1815423.1914934.50
802005.01.26 20:26t/p281.001.18111.1861 / 1.1811423.3315357.84
812005.01.27 11:22sell291.001.18341.1864 / 1.1784  
822005.01.27 11:42sell301.001.18291.1859 / 1.1779  
832005.01.27 13:05modify291.001.18341.1834 / 1.1784  
842005.01.27 13:24modify301.001.18291.1829 / 1.1779  
852005.01.27 18:08t/p291.001.17841.1834 / 1.1784424.3015782.14
862005.01.27 18:28t/p301.001.17791.1829 / 1.1779424.4816206.63
872005.01.28 11:24buy311.001.18811.1851 / 1.1931  
882005.01.28 11:45buy321.001.18861.1856 / 1.1936  
892005.01.28 13:08modify311.001.18811.1881 / 1.1931  
902005.01.28 13:24modify321.001.18861.1886 / 1.1936  
912005.01.28 15:28s/l321.001.18861.1886 / 1.19360.0016206.63
922005.01.28 20:58s/l311.001.18811.1881 / 1.19310.0016206.63
932005.02.01 11:44buy331.001.19341.1904 / 1.1984  
942005.02.01 17:44modify331.001.19341.1934 / 1.1984  
952005.02.01 20:10s/l331.001.19341.1934 / 1.19840.0016206.63
962005.02.02 11:28sell341.001.18831.1913 / 1.1833  
972005.02.02 13:26s/l341.001.19131.1913 / 1.1833-251.8315954.80
982005.02.03 11:29buy351.001.19881.1958 / 1.2038  
992005.02.03 11:51buy361.001.19931.1963 / 1.2043  
1002005.02.03 13:19modify351.001.19881.1988 / 1.2038  
1012005.02.03 13:46modify361.001.19931.1993 / 1.2043  
1022005.02.03 20:10t/p351.001.20381.1988 / 1.2038415.3516370.15
1032005.02.03 20:32t/p361.001.20431.1993 / 1.2043415.1816785.33
1042005.02.04 11:50sell371.001.20061.2036 / 1.1956  
1052005.02.04 14:48s/l371.001.20361.2036 / 1.1956-249.2516536.08
1062005.02.07 11:20buy381.001.21851.2155 / 1.2235  
1072005.02.07 11:36buy391.001.21901.2160 / 1.2240  
1082005.02.07 11:56buy401.001.21951.2165 / 1.2245  
1092005.02.07 12:56modify381.001.21851.2185 / 1.2235  
1102005.02.07 13:16modify391.001.21901.2190 / 1.2240  
1112005.02.07 13:40modify401.001.21951.2195 / 1.2245  
1122005.02.07 14:52t/p381.001.22351.2185 / 1.2235408.6616944.74
1132005.02.07 15:12t/p391.001.22401.2190 / 1.2240408.5017353.24
1142005.02.07 15:32t/p401.001.22451.2195 / 1.2245408.3317761.57
1152005.02.10 10:48buy411.001.21921.2162 / 1.2242  
1162005.02.10 11:56s/l411.001.21621.2162 / 1.2242-246.6717514.90
1172005.02.14 11:42sell421.001.20181.2048 / 1.1968  
1182005.02.14 13:49modify421.001.20181.2018 / 1.1968  
1192005.02.14 21:17t/p421.001.19681.2018 / 1.1968417.7817932.68
1202005.02.15 11:57sell431.001.19461.1976 / 1.1896  
1212005.02.15 13:58modify431.001.19461.1946 / 1.1896  
1222005.02.15 16:09t/p431.001.18961.1946 / 1.1896420.3118352.99
1232005.02.17 11:42sell441.001.18411.1871 / 1.1791  
1242005.02.17 13:48modify441.001.18411.1841 / 1.1791  
1252005.02.17 23:59s/l441.001.18411.1841 / 1.17910.0018352.99
1262005.02.18 11:57sell451.001.18571.1887 / 1.1807  
1272005.02.18 18:18modify451.001.18571.1857 / 1.1807  
1282005.02.21 06:10s/l451.001.18571.1857 / 1.18070.0018352.99
1292005.02.22 10:50sell461.001.17481.1778 / 1.1698  
1302005.02.22 11:06sell471.001.17431.1773 / 1.1693  
1312005.02.22 11:16sell481.001.17381.1768 / 1.1688  
1322005.02.22 11:58modify461.001.17481.1748 / 1.1698  
1332005.02.22 12:09modify471.001.17431.1743 / 1.1693  
1342005.02.22 12:22modify481.001.17381.1738 / 1.1688  
1352005.02.22 13:09t/p461.001.16981.1748 / 1.1698427.4218780.41
1362005.02.22 13:22t/p471.001.16931.1743 / 1.1693427.6119208.02
1372005.02.22 13:38t/p481.001.16881.1738 / 1.1688427.7919635.81
1382005.02.23 11:46buy491.001.16291.1599 / 1.1679  
1392005.02.23 14:03modify491.001.16291.1629 / 1.1679  
1402005.02.24 00:24s/l491.001.16291.1629 / 1.16790.0019635.81
1412005.02.25 11:45buy501.001.17011.1671 / 1.1751  
1422005.02.25 15:21s/l501.001.16711.1671 / 1.1751-257.0519378.76
1432005.03.01 11:57buy511.001.16551.1625 / 1.1705  
1442005.03.01 14:22modify511.001.16551.1655 / 1.1705  
1452005.03.01 23:59s/l511.001.16551.1655 / 1.17050.0019378.76
1462005.03.02 11:33buy521.001.17351.1705 / 1.1785  
1472005.03.02 11:55buy531.001.17401.1710 / 1.1790  
1482005.03.02 13:24modify521.001.17351.1735 / 1.1785  
1492005.03.02 13:47modify531.001.17401.1740 / 1.1790  
1502005.03.02 15:43s/l531.001.17401.1740 / 1.17900.0019378.76
1512005.03.02 16:05s/l521.001.17351.1735 / 1.17850.0019378.76
1522005.03.08 11:16sell541.001.16671.1697 / 1.1617  
1532005.03.08 11:34sell551.001.16621.1692 / 1.1612  
1542005.03.08 11:52sell561.001.16571.1687 / 1.1607  
1552005.03.08 12:47modify541.001.16671.1667 / 1.1617  
1562005.03.08 13:05modify551.001.16621.1662 / 1.1612  
1572005.03.08 13:24modify561.001.16571.1657 / 1.1607  
1582005.03.08 14:26t/p541.001.16171.1667 / 1.1617430.4019809.16
1592005.03.08 14:44t/p551.001.16121.1662 / 1.1612430.5920239.75
1602005.03.08 15:06t/p561.001.16071.1657 / 1.1607430.7720670.53
1612005.03.14 11:16buy571.001.15731.1543 / 1.1623  
1622005.03.14 11:35buy581.001.15781.1548 / 1.1628  
1632005.03.14 11:54buy591.001.15831.1553 / 1.1633  
1642005.03.14 12:51modify571.001.15731.1573 / 1.1623  
1652005.03.14 13:10modify581.001.15781.1578 / 1.1628  
1662005.03.14 13:25modify591.001.15831.1583 / 1.1633  
1672005.03.14 19:15t/p571.001.16231.1573 / 1.1623430.1821100.71
1682005.03.14 19:34t/p581.001.16281.1578 / 1.1628430.0021530.70
1692005.03.14 19:56t/p591.001.16331.1583 / 1.1633429.8121960.52
1702005.03.16 11:18sell601.001.15881.1618 / 1.1538  
1712005.03.16 11:42sell611.001.15831.1613 / 1.1533  
1722005.03.16 11:58sell621.001.15791.1609 / 1.1529  
1732005.03.16 13:00modify601.001.15881.1588 / 1.1538  
1742005.03.16 13:20modify611.001.15831.1583 / 1.1533  
1752005.03.16 13:36modify621.001.15791.1579 / 1.1529  
1762005.03.16 14:46t/p601.001.15381.1588 / 1.1538433.3522393.87
1772005.03.16 15:06t/p611.001.15331.1583 / 1.1533433.5422827.41
1782005.03.16 15:25t/p621.001.15291.1579 / 1.1529433.6923261.09
1792005.03.18 11:34buy631.001.16541.1624 / 1.1704  
1802005.03.18 11:57buy641.001.16591.1629 / 1.1709  
1812005.03.18 18:05modify631.001.16541.1654 / 1.1704  
1822005.03.18 18:28modify641.001.16591.1659 / 1.1709  
1832005.03.18 21:05s/l641.001.16591.1659 / 1.17090.0023261.09
1842005.03.18 23:36s/l631.001.16541.1654 / 1.17040.0023261.09
1852005.03.21 11:19buy651.001.17311.1701 / 1.1781  
1862005.03.21 11:42buy661.001.17361.1706 / 1.1786  
1872005.03.21 13:00modify651.001.17311.1731 / 1.1781  
1882005.03.21 13:19modify661.001.17361.1736 / 1.1786  
1892005.03.21 14:48t/p651.001.17811.1731 / 1.1781424.4123685.51
1902005.03.21 15:04t/p661.001.17861.1736 / 1.1786424.2324109.74
1912005.03.22 11:48buy671.001.18161.1786 / 1.1866  
1922005.03.22 13:01modify671.001.18161.1816 / 1.1866  
1932005.03.22 14:21t/p671.001.18661.1816 / 1.1866421.3724531.11
1942005.03.23 11:42buy681.001.19441.1914 / 1.1994  
1952005.03.23 13:43modify681.001.19441.1944 / 1.1994  
1962005.03.24 01:20s/l681.001.19441.1944 / 1.19940.0024531.11
1972005.03.28 11:54buy691.001.20721.2042 / 1.2122  
1982005.03.28 23:59s/l691.001.20421.2042 / 1.2122-249.1324281.98
1992005.03.29 11:57sell701.001.20041.2034 / 1.1954  
2002005.03.29 18:12modify701.001.20041.2004 / 1.1954  
2012005.03.29 23:26s/l701.001.20041.2004 / 1.19540.0024281.98
2022005.03.31 11:25sell711.001.19161.1946 / 1.1866  
2032005.03.31 11:47sell721.001.19111.1941 / 1.1861  
2042005.03.31 22:55s/l721.001.19411.1941 / 1.1861-251.2424030.75
2052005.03.31 23:17s/l711.001.19461.1946 / 1.1866-251.1323779.62
2062005.04.01 10:50sell731.001.19471.1977 / 1.1897  
2072005.04.01 11:00sell741.001.19421.1972 / 1.1892  
2082005.04.01 11:12sell751.001.19371.1967 / 1.1887  
2092005.04.01 12:39s/l751.001.19671.1967 / 1.1887-250.6923528.93
2102005.04.01 12:49s/l741.001.19721.1972 / 1.1892-250.5823278.34
2112005.04.01 13:04s/l731.001.19771.1977 / 1.1897-250.4823027.86
2122005.04.04 11:49buy761.001.20781.2048 / 1.2128  
2132005.04.04 14:02modify761.001.20781.2078 / 1.2128  
2142005.04.05 02:32t/p761.001.21281.2078 / 1.2128412.2723440.13
2152005.04.07 11:23buy771.001.20191.1989 / 1.2069  
2162005.04.07 11:43buy781.001.20241.1994 / 1.2074  
2172005.04.07 16:54modify771.001.20191.2019 / 1.2069  
2182005.04.07 17:10modify781.001.20241.2024 / 1.2074  
2192005.04.07 18:45t/p771.001.20691.2019 / 1.2069414.2823854.42
2202005.04.07 22:58t/p781.001.20741.2024 / 1.2074414.1124268.53
2212005.04.08 11:17buy791.001.20761.2046 / 1.2126  
2222005.04.08 13:16s/l791.001.20461.2046 / 1.2126-249.0524019.48
2232005.04.11 11:46sell801.001.19341.1964 / 1.1884  
2242005.04.11 13:58modify801.001.19341.1934 / 1.1884  
2252005.04.11 23:59s/l801.001.19341.1934 / 1.18840.0024019.48
2262005.04.12 11:07buy811.001.19621.1932 / 1.2012  
2272005.04.12 11:23buy821.001.19681.1938 / 1.2018  
2282005.04.12 11:40buy831.001.19731.1943 / 1.2023  
2292005.04.12 12:29modify811.001.19621.1962 / 1.2012  
2302005.04.12 12:46modify821.001.19681.1968 / 1.2018  
2312005.04.12 13:05modify831.001.19731.1973 / 1.2023  
2322005.04.12 14:01t/p811.001.20121.1962 / 1.2012416.2524435.74
2332005.04.12 14:21t/p821.001.20181.1968 / 1.2018416.0424851.78
2342005.04.12 14:37t/p831.001.20231.1973 / 1.2023415.8725267.65
2352005.04.13 11:09buy841.001.20121.1982 / 1.2062  
2362005.04.13 11:29buy851.001.20171.1987 / 1.2067  
2372005.04.13 11:46buy861.001.20221.1992 / 1.2072  
2382005.04.13 12:36modify841.001.20121.2012 / 1.2062  
2392005.04.13 12:53modify851.001.20171.2017 / 1.2067  
2402005.04.13 13:10modify861.001.20221.2022 / 1.2072  
2412005.04.13 17:31t/p841.001.20621.2012 / 1.2062414.5225682.17
2422005.04.13 17:44t/p851.001.20671.2017 / 1.2067414.3526096.53
2432005.04.13 18:05t/p861.001.20721.2022 / 1.2072414.1826510.71
2442005.04.14 11:00buy871.001.21131.2083 / 1.2163  
2452005.04.14 11:17buy881.001.21181.2088 / 1.2168  
2462005.04.14 11:32buy891.001.21231.2093 / 1.2173  
2472005.04.14 12:16modify871.001.21131.2113 / 1.2163  
2482005.04.14 12:30modify881.001.21181.2118 / 1.2168  
2492005.04.14 12:45modify891.001.21231.2123 / 1.2173  
2502005.04.14 13:37t/p871.001.21631.2113 / 1.2163411.0826921.79
2512005.04.14 13:49t/p881.001.21681.2118 / 1.2168410.9127332.70
2522005.04.14 14:07t/p891.001.21731.2123 / 1.2173410.7527743.45
2532005.04.18 11:37sell901.001.19661.1996 / 1.1916  
2542005.04.18 11:49sell911.001.19611.1991 / 1.1911  
2552005.04.18 12:52modify901.001.19661.1966 / 1.1916  
2562005.04.18 13:07modify911.001.19611.1961 / 1.1911  
2572005.04.18 14:13t/p901.001.19161.1966 / 1.1916419.6028163.05
2582005.04.18 14:31t/p911.001.19111.1961 / 1.1911419.7828582.83
2592005.04.20 11:12sell921.001.18291.1859 / 1.1779  
2602005.04.20 13:08s/l921.001.18591.1859 / 1.1779-252.9728329.86
2612005.04.25 11:36buy931.001.18911.1861 / 1.1941  
2622005.04.25 18:02modify931.001.18911.1891 / 1.1941  
2632005.04.25 21:05s/l931.001.18911.1891 / 1.19410.0028329.86
2642005.04.27 11:38buy941.001.19221.1892 / 1.1972  
2652005.04.27 13:39modify941.001.19221.1922 / 1.1972  
2662005.04.28 00:11s/l941.001.19221.1922 / 1.19720.0028329.86
2672005.04.29 11:04buy951.001.19111.1881 / 1.1961  
2682005.04.29 12:42s/l951.001.18811.1881 / 1.1961-252.5028077.36
2692005.05.04 11:47sell961.001.19151.1945 / 1.1865  
2702005.05.04 13:55modify961.001.19151.1915 / 1.1865  
2712005.05.04 15:53s/l961.001.19151.1915 / 1.18650.0028077.36
2722005.05.05 11:47buy971.001.19351.1905 / 1.1985  
2732005.05.05 13:56modify971.001.19351.1935 / 1.1985  
2742005.05.05 23:59s/l971.001.19351.1935 / 1.19850.0028077.36
2752005.05.06 11:26buy981.001.20091.1979 / 1.2059  
2762005.05.06 11:47buy991.001.20141.1984 / 1.2064  
2772005.05.06 13:10modify981.001.20091.2009 / 1.2059  
2782005.05.06 13:35modify991.001.20141.2014 / 1.2064  
2792005.05.06 15:10t/p981.001.20591.2009 / 1.2059414.6328491.98
2802005.05.06 15:31t/p991.001.20641.2014 / 1.2064414.4628906.44
2812005.05.12 11:49buy1001.001.21221.2092 / 1.2172  
2822005.05.12 14:01modify1001.001.21221.2122 / 1.2172  
2832005.05.12 21:42t/p1001.001.21721.2122 / 1.2172410.7829317.22
2842005.05.19 11:35buy1011.001.22111.2181 / 1.2261  
2852005.05.19 13:33modify1011.001.22111.2211 / 1.2261  
2862005.05.20 00:08s/l1011.001.22111.2211 / 1.22610.0029317.22
2872005.05.20 11:24buy1021.001.22831.2253 / 1.2333  
2882005.05.20 11:45buy1031.001.22881.2258 / 1.2338  
2892005.05.20 13:08modify1021.001.22831.2283 / 1.2333  
2902005.05.20 13:24modify1031.001.22881.2288 / 1.2338  
2912005.05.20 14:59t/p1021.001.23331.2283 / 1.2333405.4229722.64
2922005.05.20 15:24t/p1031.001.23381.2288 / 1.2338405.2530127.89
2932005.05.24 11:57sell1041.001.22681.2298 / 1.2218  
2942005.05.24 18:16modify1041.001.22681.2268 / 1.2218  
2952005.05.24 20:53s/l1041.001.22681.2268 / 1.22180.0030127.89
2962005.05.26 11:44buy1051.001.23271.2297 / 1.2377  
2972005.05.26 13:47modify1051.001.23271.2327 / 1.2377  
2982005.05.26 21:31t/p1051.001.23771.2327 / 1.2377403.9830531.86
2992005.05.31 11:44buy1061.001.24291.2399 / 1.2479  
3002005.05.31 13:45modify1061.001.24291.2429 / 1.2479  
3012005.05.31 16:11t/p1061.001.24791.2429 / 1.2479400.6730932.54
3022005.06.02 11:44sell1071.001.25041.2534 / 1.2454  
3032005.06.02 18:30modify1071.001.25041.2504 / 1.2454  
3042005.06.02 21:30s/l1071.001.25041.2504 / 1.24540.0030932.54
3052005.06.13 11:25buy1081.001.27731.2743 / 1.2823  
3062005.06.13 11:42buy1091.001.27781.2748 / 1.2828  
3072005.06.13 18:40s/l1091.001.27481.2748 / 1.2828-235.3330697.21
3082005.06.13 19:01s/l1081.001.27431.2743 / 1.2823-235.4230461.78
3092005.06.15 11:49sell1101.001.27411.2771 / 1.2691  
3102005.06.15 14:08modify1101.001.27411.2741 / 1.2691  
3112005.06.15 21:02t/p1101.001.26911.2741 / 1.2691393.9830855.76
3122005.06.17 11:23sell1111.001.26731.2703 / 1.2623  
3132005.06.17 11:39sell1121.001.26681.2698 / 1.2618  
3142005.06.17 13:04modify1111.001.26731.2673 / 1.2623  
3152005.06.17 13:24modify1121.001.26681.2668 / 1.2618  
3162005.06.17 14:52t/p1111.001.26231.2673 / 1.2623396.1031251.86
3172005.06.17 15:13t/p1121.001.26181.2668 / 1.2618396.2631648.12
3182005.06.20 11:34buy1131.001.26741.2644 / 1.2724  
3192005.06.20 11:57buy1141.001.26791.2649 / 1.2729  
3202005.06.20 13:29modify1131.001.26741.2674 / 1.2724  
3212005.06.20 13:56modify1141.001.26791.2679 / 1.2729  
3222005.06.20 15:41t/p1131.001.27241.2674 / 1.2724392.9632041.08
3232005.06.20 20:38t/p1141.001.27291.2679 / 1.2729392.8032433.89
3242005.06.21 11:16sell1151.001.27251.2755 / 1.2675  
3252005.06.21 11:35sell1161.001.27201.2750 / 1.2670  
3262005.06.21 13:39s/l1161.001.27501.2750 / 1.2670-235.2932198.59
3272005.06.21 16:47modify1151.001.27251.2725 / 1.2675  
3282005.06.21 18:32t/p1151.001.26751.2725 / 1.2675394.4832593.07
3292005.06.22 11:34buy1171.001.26791.2649 / 1.2729  
3302005.06.22 13:26modify1171.001.26791.2679 / 1.2729  
3312005.06.22 15:26t/p1171.001.27291.2679 / 1.2729392.8032985.87
3322005.06.24 11:53buy1181.001.28101.2780 / 1.2860  
3332005.06.24 15:06s/l1181.001.27801.2780 / 1.2860-234.7432751.13
3342005.07.01 11:27buy1191.001.28841.2854 / 1.2934  
3352005.07.01 11:49buy1201.001.28891.2859 / 1.2939  
3362005.07.01 13:14modify1191.001.28841.2884 / 1.2934  
3372005.07.01 13:36modify1201.001.28891.2889 / 1.2939  
3382005.07.01 15:10t/p1191.001.29341.2884 / 1.2934386.5833137.71
3392005.07.01 15:35t/p1201.001.29391.2889 / 1.2939386.4333524.14
3402005.07.07 10:45sell1211.001.29041.2934 / 1.2854  
3412005.07.07 10:56sell1221.001.28991.2929 / 1.2849  
3422005.07.07 11:09sell1231.001.28931.2923 / 1.2843  
3432005.07.07 11:40modify1211.001.29041.2904 / 1.2854  
3442005.07.07 11:51modify1221.001.28991.2899 / 1.2849  
3452005.07.07 12:04modify1231.001.28931.2893 / 1.2843  
3462005.07.07 13:20s/l1231.001.28931.2893 / 1.28430.0033524.14
3472005.07.07 13:31s/l1221.001.28991.2899 / 1.28490.0033524.14
3482005.07.07 13:45s/l1211.001.29041.2904 / 1.28540.0033524.14
3492005.07.08 11:19buy1241.001.30481.3018 / 1.3098  
3502005.07.08 11:38buy1251.001.30531.3023 / 1.3103  
3512005.07.08 11:54buy1261.001.30581.3028 / 1.3108  
3522005.07.08 16:35modify1241.001.30481.3048 / 1.3098  
3532005.07.08 16:50modify1251.001.30531.3053 / 1.3103  
3542005.07.08 18:36s/l1251.001.30531.3053 / 1.31030.0033524.14
3552005.07.08 18:51s/l1241.001.30481.3048 / 1.30980.0033524.14
3562005.07.08 20:09s/l1261.001.30281.3028 / 1.3108-230.2733293.86
3572005.07.11 11:31sell1271.001.29411.2971 / 1.2891  
3582005.07.11 11:57sell1281.001.29361.2966 / 1.2886  
3592005.07.11 13:25modify1271.001.29411.2941 / 1.2891  
3602005.07.11 13:47modify1281.001.29361.2936 / 1.2886  
3612005.07.11 15:23t/p1271.001.28911.2941 / 1.2891387.8733681.73
3622005.07.11 15:45t/p1281.001.28861.2936 / 1.2886388.0234069.75
3632005.07.12 11:30sell1291.001.28171.2847 / 1.2767  
3642005.07.12 11:51sell1301.001.28121.2842 / 1.2762  
3652005.07.12 13:00modify1291.001.28171.2817 / 1.2767  
3662005.07.12 13:17modify1301.001.28121.2812 / 1.2762  
3672005.07.12 14:32t/p1291.001.27671.2817 / 1.2767391.6334461.38
3682005.07.12 14:50t/p1301.001.27621.2812 / 1.2762391.7934853.17
3692005.07.13 11:06buy1311.001.28051.2775 / 1.2855  
3702005.07.13 11:22buy1321.001.28101.2780 / 1.2860  
3712005.07.13 11:35buy1331.001.28151.2785 / 1.2865  
3722005.07.13 12:27modify1311.001.28051.2805 / 1.2855  
3732005.07.13 12:40modify1321.001.28101.2810 / 1.2860  
3742005.07.13 12:56modify1331.001.28151.2815 / 1.2865  
3752005.07.13 13:54t/p1311.001.28551.2805 / 1.2855388.9535242.13
3762005.07.13 14:14t/p1321.001.28601.2810 / 1.2860388.8035630.93
3772005.07.13 14:30t/p1331.001.28651.2815 / 1.2865388.6536019.58
3782005.07.15 11:21sell1341.001.28841.2914 / 1.2834  
3792005.07.15 13:18s/l1341.001.29141.2914 / 1.2834-232.3135787.27
3802005.07.19 11:07buy1351.001.30391.3009 / 1.3089  
3812005.07.19 11:27buy1361.001.30441.3014 / 1.3094  
3822005.07.19 11:43buy1371.001.30491.3019 / 1.3099  
3832005.07.19 12:32modify1351.001.30391.3039 / 1.3089  
3842005.07.19 12:49modify1361.001.30441.3044 / 1.3094  
3852005.07.19 14:01s/l1361.001.30441.3044 / 1.30940.0035787.27
3862005.07.19 14:17s/l1351.001.30391.3039 / 1.30890.0035787.27
3872005.07.19 17:07modify1371.001.30491.3049 / 1.3099  
3882005.07.19 19:21s/l1371.001.30491.3049 / 1.30990.0035787.27
3892005.07.20 10:52sell1381.001.29271.2957 / 1.2877  
3902005.07.20 11:04sell1391.001.29221.2952 / 1.2872  
3912005.07.20 11:19sell1401.001.29171.2947 / 1.2867  
3922005.07.20 11:57modify1381.001.29271.2927 / 1.2877  
3932005.07.20 12:10modify1391.001.29221.2922 / 1.2872  
3942005.07.20 12:22modify1401.001.29171.2917 / 1.2867  
3952005.07.20 13:07t/p1381.001.28771.2927 / 1.2877388.2936175.56
3962005.07.20 13:17t/p1391.001.28721.2922 / 1.2872388.4436564.00
3972005.07.20 13:30t/p1401.001.28671.2917 / 1.2867388.5936952.59
3982005.07.21 10:58sell1411.001.28091.2839 / 1.2759  
3992005.07.21 11:12sell1421.001.28041.2834 / 1.2754  
4002005.07.21 11:27sell1431.001.27991.2829 / 1.2749  
4012005.07.21 12:10modify1411.001.28091.2809 / 1.2759  
4022005.07.21 12:24modify1421.001.28041.2804 / 1.2754  
4032005.07.21 12:38modify1431.001.27991.2799 / 1.2749  
4042005.07.21 14:33s/l1431.001.27991.2799 / 1.27490.0036952.59
4052005.07.21 14:50s/l1421.001.28041.2804 / 1.27540.0036952.59
4062005.07.21 17:07t/p1411.001.27591.2809 / 1.2759391.8837344.47
4072005.07.26 11:57buy1441.001.29891.2959 / 1.3039  
4082005.07.26 14:18modify1441.001.29891.2989 / 1.3039  
4092005.07.27 04:58t/p1441.001.30391.2989 / 1.3039383.4637727.94
4102005.07.28 11:09buy1451.001.29471.2917 / 1.2997  
4112005.07.28 11:27buy1461.001.29521.2922 / 1.3002  
4122005.07.28 11:41buy1471.001.29571.2927 / 1.3007  
4132005.07.28 13:31s/l1471.001.29271.2927 / 1.3007-232.0737495.87
4142005.07.28 13:48s/l1461.001.29221.2922 / 1.3002-232.1637263.70
4152005.07.28 14:09s/l1451.001.29171.2917 / 1.2997-232.2537031.45
4162005.08.01 11:02sell1481.001.27811.2811 / 1.2731  
4172005.08.01 11:20sell1491.001.27751.2805 / 1.2725  
4182005.08.01 11:32sell1501.001.27711.2801 / 1.2721  
4192005.08.01 12:18modify1481.001.27811.2781 / 1.2731  
4202005.08.01 12:36modify1491.001.27751.2775 / 1.2725  
4212005.08.01 12:48modify1501.001.27711.2771 / 1.2721  
4222005.08.01 15:05s/l1501.001.27711.2771 / 1.27210.0037031.45
4232005.08.01 15:14s/l1491.001.27751.2775 / 1.27250.0037031.45
4242005.08.01 17:55t/p1481.001.27311.2781 / 1.2731392.7437424.20
4252005.08.02 11:28sell1511.001.27141.2744 / 1.2664  
4262005.08.02 11:46sell1521.001.27101.2740 / 1.2660  
4272005.08.02 19:37s/l1521.001.27401.2740 / 1.2660-235.4837188.72
4282005.08.02 19:55s/l1511.001.27441.2744 / 1.2664-235.4036953.31
4292005.08.03 11:00buy1531.001.27561.2726 / 1.2806  
4302005.08.03 11:18buy1541.001.27611.2731 / 1.2811  
4312005.08.03 12:41s/l1541.001.27311.2731 / 1.2811-235.6536717.67
4322005.08.03 12:53s/l1531.001.27261.2726 / 1.2806-235.7436481.93
4332005.08.05 11:31buy1551.001.26351.2605 / 1.2685  
4342005.08.05 11:57buy1561.001.26401.2610 / 1.2690  
4352005.08.05 13:25modify1551.001.26351.2635 / 1.2685  
4362005.08.05 13:47modify1561.001.26401.2640 / 1.2690  
4372005.08.05 15:33s/l1561.001.26401.2640 / 1.26900.0036481.93
4382005.08.05 23:59s/l1551.001.26351.2635 / 1.26850.0036481.93
4392005.08.09 11:47sell1571.001.25711.2601 / 1.2521  
4402005.08.09 17:35modify1571.001.25711.2571 / 1.2521  
4412005.08.09 20:16s/l1571.001.25711.2571 / 1.25210.0036481.93
4422005.08.10 11:32sell1581.001.25671.2597 / 1.2517  
4432005.08.10 11:55sell1591.001.25621.2592 / 1.2512  
4442005.08.10 13:26modify1581.001.25671.2567 / 1.2517  
4452005.08.10 13:49modify1591.001.25621.2562 / 1.2512  
4462005.08.10 23:59s/l1591.001.25621.2562 / 1.25120.0036481.93
4472005.08.10 23:59s/l1581.001.25671.2567 / 1.25170.0036481.93
4482005.08.11 11:49sell1601.001.25161.2546 / 1.2466  
4492005.08.11 14:06modify1601.001.25161.2516 / 1.2466  
4502005.08.11 16:28t/p1601.001.24661.2516 / 1.2466401.0936883.02
4512005.08.12 11:27buy1611.001.25041.2474 / 1.2554  
4522005.08.12 11:49buy1621.001.25091.2479 / 1.2559  
4532005.08.12 13:15modify1611.001.25041.2504 / 1.2554  
4542005.08.12 14:58s/l1611.001.25041.2504 / 1.25540.0036883.02
4552005.08.12 17:07modify1621.001.25091.2509 / 1.2559  
4562005.08.12 19:54s/l1621.001.25091.2509 / 1.25590.0036883.02
4572005.08.15 11:49buy1631.001.25131.2483 / 1.2563  
4582005.08.15 14:05modify1631.001.25131.2513 / 1.2563  
4592005.08.15 22:10t/p1631.001.25631.2513 / 1.2563397.9937281.01
4602005.08.16 11:34sell1641.001.25971.2627 / 1.2547  
4612005.08.16 16:58modify1641.001.25971.2597 / 1.2547  
4622005.08.16 19:03t/p1641.001.25471.2597 / 1.2547398.5037679.51
4632005.08.18 11:34buy1651.001.26521.2622 / 1.2702  
4642005.08.18 11:49buy1661.001.26571.2627 / 1.2707  
4652005.08.18 13:01modify1651.001.26521.2652 / 1.2702  
4662005.08.18 13:23modify1661.001.26571.2657 / 1.2707  
4672005.08.18 14:47t/p1651.001.27021.2652 / 1.2702393.6438073.15
4682005.08.18 15:05t/p1661.001.27071.2657 / 1.2707393.4838466.64
4692005.08.24 11:08sell1671.001.27191.2749 / 1.2669  
4702005.08.24 11:29sell1681.001.27141.2744 / 1.2664  
4712005.08.24 13:11s/l1681.001.27441.2744 / 1.2664-235.4038231.23
4722005.08.24 13:28s/l1671.001.27491.2749 / 1.2669-235.3137995.92
4732005.08.25 11:44sell1691.001.25921.2622 / 1.2542  
4742005.08.25 13:53modify1691.001.25921.2592 / 1.2542  
4752005.08.25 21:14t/p1691.001.25421.2592 / 1.2542398.6638394.58
4762005.08.29 11:02sell1701.001.25731.2603 / 1.2523  
4772005.08.29 11:13sell1711.001.25681.2598 / 1.2518  
4782005.08.29 11:28sell1721.001.25631.2593 / 1.2513  
4792005.08.29 14:03s/l1721.001.25931.2593 / 1.2513-238.2338156.35
4802005.08.29 14:18s/l1711.001.25981.2598 / 1.2518-238.1337918.22
4812005.08.29 14:35s/l1701.001.26031.2603 / 1.2523-238.0437680.18
4822005.08.30 11:49buy1731.001.27251.2695 / 1.2775  
4832005.08.30 23:59s/l1731.001.26951.2695 / 1.2775-236.3137443.87
4842005.08.31 11:19sell1741.001.26231.2653 / 1.2573  
4852005.08.31 11:38sell1751.001.26181.2648 / 1.2568  
4862005.08.31 12:59modify1741.001.26231.2623 / 1.2573  
4872005.08.31 13:19modify1751.001.26181.2618 / 1.2568  
4882005.08.31 14:47t/p1741.001.25731.2623 / 1.2573397.6837841.55
4892005.08.31 15:03t/p1751.001.25681.2618 / 1.2568397.8438239.38
4902005.09.01 10:52sell1761.001.24671.2497 / 1.2417  
4912005.09.01 11:05sell1771.001.24621.2492 / 1.2412  
4922005.09.01 11:18sell1781.001.24571.2487 / 1.2407  
4932005.09.01 11:57modify1761.001.24671.2467 / 1.2417  
4942005.09.01 12:10modify1771.001.24621.2462 / 1.2412  
4952005.09.01 12:25modify1781.001.24571.2457 / 1.2407  
4962005.09.01 13:10t/p1761.001.24171.2467 / 1.2417402.6738642.06
4972005.09.01 13:25t/p1771.001.24121.2462 / 1.2412402.8439044.89
4982005.09.01 13:36t/p1781.001.24071.2457 / 1.2407403.0039447.89
4992005.09.02 11:29sell1791.001.23001.2330 / 1.2250  
5002005.09.02 11:51sell1801.001.22951.2325 / 1.2245  
5012005.09.02 13:17modify1791.001.23001.2300 / 1.2250  
5022005.09.02 13:39modify1801.001.22951.2295 / 1.2245  
5032005.09.02 19:45t/p1791.001.22501.2300 / 1.2250408.1639856.05
5042005.09.05 05:29t/p1801.001.22451.2295 / 1.2245408.3340264.38
5052005.09.05 11:29sell1811.001.22711.2301 / 1.2221  
5062005.09.05 11:46sell1821.001.22661.2296 / 1.2216  
5072005.09.05 13:49s/l1821.001.22961.2296 / 1.2216-243.9840020.40
5082005.09.05 14:16s/l1811.001.23011.2301 / 1.2221-243.8839776.52
5092005.09.09 11:51sell1831.001.24131.2443 / 1.2363  
5102005.09.09 17:50modify1831.001.24131.2413 / 1.2363  
5112005.09.09 20:20s/l1831.001.24131.2413 / 1.23630.0039776.52
5122005.09.12 11:18buy1841.001.25011.2471 / 1.2551  
5132005.09.12 11:37buy1851.001.25061.2476 / 1.2556  
5142005.09.12 11:56buy1861.001.25111.2481 / 1.2561  
5152005.09.12 12:53modify1841.001.25011.2501 / 1.2551  
5162005.09.12 13:12modify1851.001.25061.2506 / 1.2556  
5172005.09.12 13:27modify1861.001.25111.2511 / 1.2561  
5182005.09.12 14:36t/p1841.001.25511.2501 / 1.2551398.3740174.89
5192005.09.12 14:59t/p1851.001.25561.2506 / 1.2556398.2240573.11
5202005.09.12 15:18t/p1861.001.25611.2511 / 1.2561398.0640971.17
5212005.09.14 11:51sell1871.001.25541.2584 / 1.2504  
5222005.09.15 01:24s/l1871.001.25841.2584 / 1.2504-238.4040732.77
5232005.09.15 11:49buy1881.001.26421.2612 / 1.2692  
5242005.09.15 14:01modify1881.001.26421.2642 / 1.2692  
5252005.09.15 21:42t/p1881.001.26921.2642 / 1.2692393.9541126.72
5262005.09.19 11:46buy1891.001.27651.2735 / 1.2815  
5272005.09.19 13:58modify1891.001.27651.2765 / 1.2815  
5282005.09.20 01:48s/l1891.001.27651.2765 / 1.28150.0041126.72
5292005.09.21 11:29sell1901.001.27421.2772 / 1.2692  
5302005.09.21 11:51sell1911.001.27371.2767 / 1.2687  
5312005.09.21 13:19modify1901.001.27421.2742 / 1.2692  
5322005.09.21 13:40modify1911.001.27371.2737 / 1.2687  
5332005.09.21 20:16t/p1901.001.26921.2742 / 1.2692393.9541520.67
5342005.09.21 20:38t/p1911.001.26871.2737 / 1.2687394.1041914.77
5352005.09.23 11:38buy1921.001.28411.2811 / 1.2891  
5362005.09.23 13:36modify1921.001.28411.2841 / 1.2891  
5372005.09.23 15:48t/p1921.001.28911.2841 / 1.2891387.8742302.64
5382005.09.27 11:38buy1931.001.29511.2921 / 1.3001  
5392005.09.27 11:57buy1941.001.29561.2926 / 1.3006  
5402005.09.27 13:33modify1931.001.29511.2951 / 1.3001  
5412005.09.27 13:57modify1941.001.29561.2956 / 1.3006  
5422005.09.28 07:43s/l1941.001.29561.2956 / 1.30060.0042302.64
5432005.09.28 08:19s/l1931.001.29511.2951 / 1.30010.0042302.64
5442005.10.03 11:47buy1951.001.29931.2963 / 1.3043  
5452005.10.03 13:50modify1951.001.29931.2993 / 1.3043  
5462005.10.04 05:21s/l1951.001.29931.2993 / 1.30430.0042302.64
5472005.10.06 10:52sell1961.001.28041.2834 / 1.2754  
5482005.10.06 11:05sell1971.001.27991.2829 / 1.2749  
5492005.10.06 11:20sell1981.001.27941.2824 / 1.2744  
5502005.10.06 11:58modify1961.001.28041.2804 / 1.2754  
5512005.10.06 12:11modify1971.001.27991.2799 / 1.2749  
5522005.10.06 12:24modify1981.001.27941.2794 / 1.2744  
5532005.10.06 13:10t/p1961.001.27541.2804 / 1.2754392.0342694.67
5542005.10.06 13:20t/p1971.001.27491.2799 / 1.2749392.1943086.86
5552005.10.06 13:33t/p1981.001.27441.2794 / 1.2744392.3443479.20
5562005.10.07 11:23buy1991.001.27801.2750 / 1.2830  
5572005.10.07 11:47buy2001.001.27851.2755 / 1.2835  
5582005.10.07 13:09modify1991.001.27801.2780 / 1.2830  
5592005.10.07 13:29modify2001.001.27851.2785 / 1.2835  
5602005.10.07 16:12s/l2001.001.27851.2785 / 1.28350.0043479.20
5612005.10.07 23:59s/l1991.001.27801.2780 / 1.28300.0043479.20
5622005.10.13 10:57buy2011.001.29941.2964 / 1.3044  
5632005.10.13 11:08buy2021.001.29991.2969 / 1.3049  
5642005.10.13 11:25buy2031.001.30041.2974 / 1.3054  
5652005.10.13 12:48s/l2031.001.29741.2974 / 1.3054-231.2343247.97
5662005.10.13 12:59s/l2021.001.29691.2969 / 1.3049-231.3243016.65
5672005.10.13 13:13s/l2011.001.29641.2964 / 1.3044-231.4142785.24
5682005.10.14 11:43sell2041.001.28741.2904 / 1.2824  
5692005.10.14 11:55sell2051.001.28691.2899 / 1.2819  
5702005.10.14 12:59modify2041.001.28741.2874 / 1.2824  
5712005.10.14 13:14modify2051.001.28691.2869 / 1.2819  
5722005.10.14 14:20t/p2041.001.28241.2874 / 1.2824389.8943175.13
5732005.10.14 14:39t/p2051.001.28191.2869 / 1.2819390.0543565.18
5742005.10.17 11:22sell2061.001.28361.2866 / 1.2786  
5752005.10.17 13:37s/l2061.001.28661.2866 / 1.2786-233.1743332.01
5762005.10.18 11:14buy2071.001.30371.3007 / 1.3087  
5772005.10.18 11:32buy2081.001.30421.3012 / 1.3092  
5782005.10.18 11:54buy2091.001.30471.3017 / 1.3097  
5792005.10.18 13:50s/l2091.001.30171.3017 / 1.3097-230.4743101.54
5802005.10.18 14:05s/l2081.001.30121.3012 / 1.3092-230.5642870.98
5812005.10.18 16:59modify2071.001.30371.3037 / 1.3087  
5822005.10.18 18:51s/l2071.001.30371.3037 / 1.30870.0042870.98
5832005.10.19 11:06sell2101.001.30051.3035 / 1.2955  
5842005.10.19 11:22sell2111.001.30001.3030 / 1.2950  
5852005.10.19 12:49s/l2111.001.30301.3030 / 1.2950-230.2442640.74
5862005.10.19 13:06s/l2101.001.30351.3035 / 1.2955-230.1542410.59
5872005.10.20 11:36buy2121.001.29591.2929 / 1.3009  
5882005.10.20 13:49s/l2121.001.29291.2929 / 1.3009-232.0442178.56
5892005.10.21 11:00sell2131.001.28571.2887 / 1.2807  
5902005.10.21 11:18sell2141.001.28521.2882 / 1.2802  
5912005.10.21 11:31sell2151.001.28471.2877 / 1.2797  
5922005.10.21 13:14s/l2151.001.28771.2877 / 1.2797-232.9741945.58
5932005.10.21 13:32s/l2141.001.28821.2882 / 1.2802-232.8841712.70
5942005.10.21 13:48s/l2131.001.28871.2887 / 1.2807-232.7941479.91
5952005.10.24 11:34sell2161.001.28911.2921 / 1.2841  
5962005.10.24 11:57sell2171.001.28861.2916 / 1.2836  
5972005.10.24 13:30modify2161.001.28911.2891 / 1.2841  
5982005.10.24 13:53modify2171.001.28861.2886 / 1.2836  
5992005.10.24 20:13t/p2161.001.28411.2891 / 1.2841389.3841869.29
6002005.10.24 20:40t/p2171.001.28361.2886 / 1.2836389.5342258.82
6012005.10.25 10:55buy2181.001.28711.2841 / 1.2921  
6022005.10.25 11:06buy2191.001.28761.2846 / 1.2926  
6032005.10.25 11:20buy2201.001.28811.2851 / 1.2931  
6042005.10.25 13:26s/l2201.001.28511.2851 / 1.2931-233.4442025.37
6052005.10.25 13:37s/l2191.001.28461.2846 / 1.2926-233.5441791.83
6062005.10.25 13:51s/l2181.001.28411.2841 / 1.2921-233.6341558.21
6072005.10.26 11:42sell2211.001.27581.2788 / 1.2708  
6082005.10.26 14:39s/l2211.001.27881.2788 / 1.2708-234.5941323.61
6092005.10.27 11:12sell2221.001.27771.2807 / 1.2727  
6102005.10.27 11:35sell2231.001.27721.2802 / 1.2722  
6112005.10.27 11:50sell2241.001.27681.2798 / 1.2718  
6122005.10.27 12:51modify2221.001.27771.2777 / 1.2727  
6132005.10.27 13:09modify2231.001.27721.2772 / 1.2722  
6142005.10.27 13:25modify2241.001.27681.2768 / 1.2718  
6152005.10.27 14:33t/p2221.001.27271.2777 / 1.2727392.8741716.48
6162005.10.27 14:51t/p2231.001.27221.2772 / 1.2722393.0242109.50
6172005.10.27 15:10t/p2241.001.27181.2768 / 1.2718393.1442502.64
6182005.10.31 11:18buy2251.001.28471.2817 / 1.2897  
6192005.10.31 11:37buy2261.001.28521.2822 / 1.2902  
6202005.10.31 11:52buy2271.001.28571.2827 / 1.2907  
6212005.10.31 12:52modify2251.001.28471.2847 / 1.2897  
6222005.10.31 13:07modify2261.001.28521.2852 / 1.2902  
6232005.10.31 13:30modify2271.001.28571.2857 / 1.2907  
6242005.10.31 14:34t/p2251.001.28971.2847 / 1.2897387.6942890.33
6252005.10.31 14:57t/p2261.001.29021.2852 / 1.2902387.5443277.87
6262005.10.31 15:16t/p2271.001.29071.2857 / 1.2907387.3943665.25
6272005.11.02 11:36sell2281.001.28241.2854 / 1.2774  
6282005.11.02 13:36modify2281.001.28241.2824 / 1.2774  
6292005.11.02 20:48t/p2281.001.27741.2824 / 1.2774391.4244056.67
6302005.11.03 11:24buy2291.001.28531.2823 / 1.2903  
6312005.11.03 11:41buy2301.001.28581.2828 / 1.2908  
6322005.11.03 13:04modify2291.001.28531.2853 / 1.2903  
6332005.11.03 13:29modify2301.001.28581.2858 / 1.2908  
6342005.11.03 15:05t/p2291.001.29031.2853 / 1.2903387.5144444.18
6352005.11.03 15:26t/p2301.001.29081.2858 / 1.2908387.3644831.54
6362005.11.04 10:53sell2311.001.29231.2953 / 1.2873  
6372005.11.04 12:05s/l2311.001.29531.2953 / 1.2873-231.6144599.93
6382005.11.08 11:29buy2321.001.31511.3121 / 1.3201  
6392005.11.08 11:51buy2331.001.31561.3126 / 1.3206  
6402005.11.08 23:33s/l2331.001.31261.3126 / 1.3206-228.5544371.38
6412005.11.08 23:55s/l2321.001.31211.3121 / 1.3201-228.6444142.73
6422005.11.09 11:44buy2341.001.31501.3120 / 1.3200  
6432005.11.09 23:44s/l2341.001.31201.3120 / 1.3200-228.6643914.08
6442005.11.10 11:29buy2351.001.31011.3071 / 1.3151  
6452005.11.10 13:49s/l2351.001.30711.3071 / 1.3151-229.5243684.56
6462005.11.14 11:09sell2361.001.31091.3139 / 1.3059  
6472005.11.14 11:26sell2371.001.31041.3134 / 1.3054  
6482005.11.14 13:24s/l2371.001.31341.3134 / 1.3054-228.4143456.15
6492005.11.14 13:37s/l2361.001.31391.3139 / 1.3059-228.3343227.82
6502005.11.15 11:51sell2381.001.32051.3235 / 1.3155  
6512005.11.15 18:04modify2381.001.32051.3205 / 1.3155  
6522005.11.16 01:45t/p2381.001.31551.3205 / 1.3155380.0843607.90
6532005.11.16 11:29buy2391.001.32191.3189 / 1.3269  
6542005.11.16 11:55buy2401.001.32241.3194 / 1.3274  
6552005.11.16 13:23modify2391.001.32191.3219 / 1.3269  
6562005.11.16 13:45modify2401.001.32241.3224 / 1.3274  
6572005.11.16 15:26t/p2391.001.32691.3219 / 1.3269376.8243984.72
6582005.11.16 20:20t/p2401.001.32741.3224 / 1.3274376.6844361.40
6592005.11.18 11:06sell2411.001.32251.3255 / 1.3175  
6602005.11.18 11:22sell2421.001.32201.3250 / 1.3170  
6612005.11.18 11:42sell2431.001.32151.3245 / 1.3165  
6622005.11.18 16:16modify2411.001.32251.3225 / 1.3175  
6632005.11.18 16:35modify2421.001.32201.3220 / 1.3170  
6642005.11.18 16:48modify2431.001.32151.3215 / 1.3165  
6652005.11.18 17:47t/p2411.001.31751.3225 / 1.3175379.5144740.90
6662005.11.18 18:04t/p2421.001.31701.3220 / 1.3170379.6545120.55
6672005.11.18 18:20t/p2431.001.31651.3215 / 1.3165379.7945500.35
6682005.11.22 11:17buy2441.001.32041.3174 / 1.3254  
6692005.11.22 13:16s/l2441.001.31741.3174 / 1.3254-227.7245272.63
6702005.11.23 11:22buy2451.001.31171.3087 / 1.3167  
6712005.11.23 11:42buy2461.001.31221.3092 / 1.3172  
6722005.11.23 13:01modify2451.001.31171.3117 / 1.3167  
6732005.11.23 13:25modify2461.001.31221.3122 / 1.3172  
6742005.11.23 18:32t/p2451.001.31671.3117 / 1.3167379.7445652.36
6752005.11.23 23:59s/l2461.001.31221.3122 / 1.31720.0045652.36
6762005.11.28 10:46sell2471.001.31441.3174 / 1.3094  
6772005.11.28 11:00sell2481.001.31391.3169 / 1.3089  
6782005.11.28 11:11sell2491.001.31331.3163 / 1.3083  
6792005.11.28 11:43modify2471.001.31441.3144 / 1.3094  
6802005.11.28 11:57modify2481.001.31391.3139 / 1.3089  
6812005.11.28 12:11modify2491.001.31331.3133 / 1.3083  
6822005.11.28 12:48t/p2471.001.30941.3144 / 1.3094381.8546034.22
6832005.11.28 12:59t/p2481.001.30891.3139 / 1.3089382.0046416.22
6842005.11.28 13:13t/p2491.001.30831.3133 / 1.3083382.1846798.39
6852005.11.29 11:17buy2501.001.31281.3098 / 1.3178  
6862005.11.29 11:35buy2511.001.31331.3103 / 1.3183  
6872005.11.29 11:50buy2521.001.31381.3108 / 1.3188  
6882005.11.29 12:50modify2501.001.31281.3128 / 1.3178  
6892005.11.29 13:05modify2511.001.31331.3133 / 1.3183  
6902005.11.29 13:23modify2521.001.31381.3138 / 1.3188  
6912005.11.29 19:06t/p2501.001.31781.3128 / 1.3178379.4247177.81
6922005.11.29 19:28t/p2511.001.31831.3133 / 1.3183379.2847557.09
6932005.11.29 19:46t/p2521.001.31881.3138 / 1.3188379.1347936.22
6942005.12.01 11:36buy2531.001.31781.3148 / 1.3228  
6952005.12.01 13:36modify2531.001.31781.3178 / 1.3228  
6962005.12.01 23:59s/l2531.001.31781.3178 / 1.32280.0047936.22
6972005.12.05 11:08sell2541.001.31331.3163 / 1.3083  
6982005.12.05 11:24sell2551.001.31281.3158 / 1.3078  
6992005.12.05 11:41sell2561.001.31231.3153 / 1.3073  
7002005.12.05 12:35modify2541.001.31331.3133 / 1.3083  
7012005.12.05 12:51modify2551.001.31281.3128 / 1.3078  
7022005.12.05 13:08modify2561.001.31231.3123 / 1.3073  
7032005.12.05 14:05t/p2541.001.30831.3133 / 1.3083382.1848318.40
7042005.12.05 14:25t/p2551.001.30781.3128 / 1.3078382.3248700.72
7052005.12.05 14:38t/p2561.001.30731.3123 / 1.3073382.4749083.19
7062005.12.08 11:09sell2571.001.30661.3096 / 1.3016  
7072005.12.08 11:26sell2581.001.30611.3091 / 1.3011  
7082005.12.08 11:46sell2591.001.30561.3086 / 1.3006  
7092005.12.08 12:37modify2571.001.30661.3066 / 1.3016  
7102005.12.08 12:54modify2581.001.30611.3061 / 1.3011  
7112005.12.08 13:10modify2591.001.30561.3056 / 1.3006  
7122005.12.08 14:11t/p2571.001.30161.3066 / 1.3016384.1449467.33
7132005.12.08 14:25t/p2581.001.30111.3061 / 1.3011384.2949851.62
7142005.12.08 14:42t/p2591.001.30061.3056 / 1.3006384.4450236.06
7152005.12.12 11:04sell2601.001.29531.2983 / 1.2903  
7162005.12.12 11:16sell2611.001.29491.2979 / 1.2899  
7172005.12.12 11:32sell2621.001.29441.2974 / 1.2894  
7182005.12.12 12:21modify2601.001.29531.2953 / 1.2903  
7192005.12.12 12:33modify2611.001.29491.2949 / 1.2899  
7202005.12.12 12:49modify2621.001.29441.2944 / 1.2894  
7212005.12.12 13:45t/p2601.001.29031.2953 / 1.2903387.5150623.56
7222005.12.12 14:00t/p2611.001.28991.2949 / 1.2899387.6351011.19
7232005.12.12 14:12t/p2621.001.28941.2944 / 1.2894387.7851398.97
7242005.12.13 11:57buy2631.001.29141.2884 / 1.2964  
7252005.12.13 13:51modify2631.001.29141.2914 / 1.2964  
7262005.12.13 20:16t/p2631.001.29641.2914 / 1.2964385.6851784.65
7272005.12.14 11:11sell2641.001.28581.2888 / 1.2808  
7282005.12.14 11:33sell2651.001.28521.2882 / 1.2802  
7292005.12.14 11:47sell2661.001.28481.2878 / 1.2798  
7302005.12.14 12:41modify2641.001.28581.2858 / 1.2808  
7312005.12.14 13:02modify2651.001.28521.2852 / 1.2802  
7322005.12.14 13:17modify2661.001.28481.2848 / 1.2798  
7332005.12.14 14:18t/p2641.001.28081.2858 / 1.2808390.3852175.03
7342005.12.14 14:39t/p2651.001.28021.2852 / 1.2802390.5652565.60
7352005.12.14 19:45t/p2661.001.27981.2848 / 1.2798390.6952956.28
7362005.12.15 11:38buy2671.001.28511.2821 / 1.2901  
7372005.12.15 11:57buy2681.001.28561.2826 / 1.2906  
7382005.12.15 13:32modify2671.001.28511.2851 / 1.2901  
7392005.12.15 13:55modify2681.001.28561.2856 / 1.2906  
7402005.12.15 15:48t/p2671.001.29011.2851 / 1.2901387.5753343.85
7412005.12.15 20:46t/p2681.001.29061.2856 / 1.2906387.4253731.27
7422005.12.20 11:05buy2691.001.30131.2983 / 1.3063  
7432005.12.20 11:18buy2701.001.30181.2988 / 1.3068  
7442005.12.20 11:38buy2711.001.30231.2993 / 1.3073  
7452005.12.20 12:24modify2691.001.30131.3013 / 1.3063  
7462005.12.20 12:44modify2701.001.30181.3018 / 1.3068  
7472005.12.20 13:00modify2711.001.30231.3023 / 1.3073  
7482005.12.20 13:59t/p2691.001.30631.3013 / 1.3063382.7654114.03
7492005.12.20 14:16t/p2701.001.30681.3018 / 1.3068382.6154496.64
7502005.12.20 14:32t/p2711.001.30731.3023 / 1.3073382.4754879.11
7512005.12.21 11:13sell2721.001.30701.3100 / 1.3020  
7522005.12.21 13:14s/l2721.001.31001.3100 / 1.3020-229.0154650.10
7532005.12.28 11:01sell2731.001.30651.3095 / 1.3015  
7542005.12.28 12:37s/l2731.001.30951.3095 / 1.3015-229.1054421.01
7552006.01.03 11:15sell2741.001.30201.3050 / 1.2970  
7562006.01.03 11:33sell2751.001.30151.3045 / 1.2965  
7572006.01.03 11:46sell2761.001.30101.3040 / 1.2960  
7582006.01.03 12:35modify2741.001.30201.3020 / 1.2970  
7592006.01.03 12:51modify2751.001.30151.3015 / 1.2965  
7602006.01.03 13:06modify2761.001.30101.3010 / 1.2960  
7612006.01.03 13:59t/p2741.001.29701.3020 / 1.2970385.5154806.51
7622006.01.03 14:14t/p2751.001.29651.3015 / 1.2965385.6555192.16
7632006.01.03 14:33t/p2761.001.29601.3010 / 1.2960385.8055577.97
7642006.01.04 11:12sell2771.001.28231.2853 / 1.2773  
7652006.01.04 11:29sell2781.001.28191.2849 / 1.2769  
7662006.01.04 11:51sell2791.001.28131.2843 / 1.2763  
7672006.01.04 12:44modify2771.001.28231.2823 / 1.2773  
7682006.01.04 12:58modify2781.001.28191.2819 / 1.2769  
7692006.01.04 13:20modify2791.001.28131.2813 / 1.2763  
7702006.01.04 14:20t/p2771.001.27731.2823 / 1.2773391.4555969.42
7712006.01.04 14:34t/p2781.001.27691.2819 / 1.2769391.5756360.99
7722006.01.04 14:56t/p2791.001.27631.2813 / 1.2763391.7656752.75
7732006.01.05 11:49sell2801.001.27941.2824 / 1.2744  
7742006.01.05 17:49modify2801.001.27941.2794 / 1.2744  
7752006.01.06 04:02s/l2801.001.27941.2794 / 1.27440.0056752.75
7762006.01.09 11:38buy2811.001.27551.2725 / 1.2805  
7772006.01.09 13:36modify2811.001.27551.2755 / 1.2805  
7782006.01.10 00:06s/l2811.001.27551.2755 / 1.28050.0056752.75
7792006.01.11 11:20sell2821.001.27891.2819 / 1.2739  
7802006.01.11 11:40sell2831.001.27841.2814 / 1.2734  
7812006.01.11 13:02modify2821.001.27891.2789 / 1.2739  
7822006.01.11 13:22modify2831.001.27841.2784 / 1.2734  
7832006.01.11 14:49t/p2821.001.27391.2789 / 1.2739392.5057145.24
7842006.01.11 15:12t/p2831.001.27341.2784 / 1.2734392.6557537.89
7852006.01.12 11:07buy2841.001.27961.2766 / 1.2846  
7862006.01.12 11:27buy2851.001.28011.2771 / 1.2851  
7872006.01.12 11:43buy2861.001.28061.2776 / 1.2856  
7882006.01.12 12:32modify2841.001.27961.2796 / 1.2846  
7892006.01.12 12:49modify2851.001.28011.2801 / 1.2851  
7902006.01.12 13:05modify2861.001.28061.2806 / 1.2856  
7912006.01.12 14:04t/p2841.001.28461.2796 / 1.2846389.2357927.12
7922006.01.12 14:20t/p2851.001.28511.2801 / 1.2851389.0758316.20
7932006.01.12 14:33t/p2861.001.28561.2806 / 1.2856388.9258705.12
7942006.01.13 11:57sell2871.001.28171.2847 / 1.2767  
7952006.01.13 14:22modify2871.001.28171.2817 / 1.2767  
7962006.01.13 22:19t/p2871.001.27671.2817 / 1.2767391.6359096.75
7972006.01.17 11:31buy2881.001.28291.2799 / 1.2879  
7982006.01.17 11:53buy2891.001.28351.2805 / 1.2885  
7992006.01.17 13:22modify2881.001.28291.2829 / 1.2879  
8002006.01.17 15:09s/l2881.001.28291.2829 / 1.28790.0059096.75
8012006.01.17 17:27modify2891.001.28351.2835 / 1.2885  
8022006.01.17 19:54s/l2891.001.28351.2835 / 1.28850.0059096.75
8032006.01.18 11:13sell2901.001.27781.2808 / 1.2728  
8042006.01.18 11:35sell2911.001.27721.2802 / 1.2722  
8052006.01.18 11:50sell2921.001.27681.2798 / 1.2718  
8062006.01.18 12:46modify2901.001.27781.2778 / 1.2728  
8072006.01.18 13:09modify2911.001.27721.2772 / 1.2722  
8082006.01.18 13:24modify2921.001.27681.2768 / 1.2718  
8092006.01.18 17:51t/p2901.001.27281.2778 / 1.2728392.8359489.59
8102006.01.18 20:29s/l2921.001.27681.2768 / 1.27180.0059489.59
8112006.01.18 22:52s/l2911.001.27721.2772 / 1.27220.0059489.59
8122006.01.19 11:38buy2931.001.28561.2826 / 1.2906  
8132006.01.19 13:40modify2931.001.28561.2856 / 1.2906  
8142006.01.19 15:27s/l2931.001.28561.2856 / 1.29060.0059489.59
8152006.01.20 11:36buy2941.001.28471.2817 / 1.2897  
8162006.01.20 11:57buy2951.001.28521.2822 / 1.2902  
8172006.01.20 14:50s/l2951.001.28221.2822 / 1.2902-233.9759255.61
8182006.01.20 15:12s/l2941.001.28171.2817 / 1.2897-234.0659021.55
8192006.01.23 11:14sell2961.001.26741.2704 / 1.2624  
8202006.01.23 11:29sell2971.001.26691.2699 / 1.2619  
8212006.01.23 11:47sell2981.001.26641.2694 / 1.2614  
8222006.01.23 12:45modify2961.001.26741.2674 / 1.2624  
8232006.01.23 13:03modify2971.001.26691.2669 / 1.2619  
8242006.01.23 13:22modify2981.001.26641.2664 / 1.2614  
8252006.01.23 14:24t/p2961.001.26241.2674 / 1.2624396.0759417.62
8262006.01.23 14:42t/p2971.001.26191.2669 / 1.2619396.2359813.85
8272006.01.23 15:04t/p2981.001.26141.2664 / 1.2614396.3860210.23
8282006.01.27 11:16buy2991.001.27491.2719 / 1.2799  
8292006.01.27 11:35buy3001.001.27551.2725 / 1.2805  
8302006.01.27 11:54buy3011.001.27601.2730 / 1.2810  
8312006.01.27 12:50modify2991.001.27491.2749 / 1.2799  
8322006.01.27 13:09modify3001.001.27551.2755 / 1.2805  
8332006.01.27 13:32modify3011.001.27601.2760 / 1.2810  
8342006.01.27 14:36t/p2991.001.27991.2749 / 1.2799390.6660600.89
8352006.01.27 14:58t/p3001.001.28051.2755 / 1.2805390.4760991.36
8362006.01.27 15:17t/p3011.001.28101.2760 / 1.2810390.3261381.68
8372006.01.31 11:20sell3021.001.28041.2834 / 1.2754  
8382006.01.31 11:40sell3031.001.27991.2829 / 1.2749  
8392006.01.31 12:59modify3021.001.28041.2804 / 1.2754  
8402006.01.31 13:19modify3031.001.27991.2799 / 1.2749  
8412006.01.31 19:19t/p3021.001.27541.2804 / 1.2754392.0361773.72
8422006.01.31 19:34t/p3031.001.27491.2799 / 1.2749392.1962165.90
8432006.02.01 11:29buy3041.001.28491.2819 / 1.2899  
8442006.02.01 11:51buy3051.001.28551.2825 / 1.2905  
8452006.02.01 13:19modify3041.001.28491.2849 / 1.2899  
8462006.02.01 13:41modify3051.001.28551.2855 / 1.2905  
8472006.02.01 15:23t/p3041.001.28991.2849 / 1.2899387.6362553.53
8482006.02.01 20:58t/p3051.001.29051.2855 / 1.2905387.4562940.98
8492006.02.03 11:12buy3061.001.29181.2888 / 1.2968  
8502006.02.03 11:33buy3071.001.29231.2893 / 1.2973  
8512006.02.03 11:51buy3081.001.29281.2898 / 1.2978  
8522006.02.03 12:44modify3061.001.29181.2918 / 1.2968  
8532006.02.03 13:01modify3071.001.29231.2923 / 1.2973  
8542006.02.03 13:19modify3081.001.29281.2928 / 1.2978  
8552006.02.03 14:23t/p3061.001.29681.2918 / 1.2968385.5663326.54
8562006.02.03 14:37t/p3071.001.29731.2923 / 1.2973385.4263711.96
8572006.02.03 14:55t/p3081.001.29781.2928 / 1.2978385.2764097.23
8582006.02.06 11:34buy3091.001.29791.2949 / 1.3029  
8592006.02.06 13:34modify3091.001.29791.2979 / 1.3029  
8602006.02.06 20:19t/p3091.001.30291.2979 / 1.3029383.7664480.98
8612006.02.08 11:44buy3101.001.30061.2976 / 1.3056  
8622006.02.08 13:53modify3101.001.30061.3006 / 1.3056  
8632006.02.08 23:28s/l3101.001.30061.3006 / 1.30560.0064480.98
8642006.02.17 11:34buy3111.001.31611.3131 / 1.3211  
8652006.02.17 19:46s/l3111.001.31311.3131 / 1.3211-228.4764252.52
8662006.02.22 11:51buy3121.001.31311.3101 / 1.3181  
8672006.02.22 18:01modify3121.001.31311.3131 / 1.3181  
8682006.02.22 20:04s/l3121.001.31311.3131 / 1.31810.0064252.52
8692006.02.23 11:19sell3131.001.30621.3092 / 1.3012  
8702006.02.23 11:42sell3141.001.30561.3086 / 1.3006  
8712006.02.23 11:58sell3151.001.30521.3082 / 1.3002  
8722006.02.23 12:56modify3131.001.30621.3062 / 1.3012  
8732006.02.23 13:19modify3141.001.30561.3056 / 1.3006  
8742006.02.23 14:56s/l3141.001.30561.3056 / 1.30060.0064252.52
8752006.02.23 15:16s/l3131.001.30621.3062 / 1.30120.0064252.52
8762006.02.23 17:27modify3151.001.30521.3052 / 1.3002  
8772006.02.23 20:03s/l3151.001.30521.3052 / 1.30020.0064252.52
8782006.02.28 11:26sell3161.001.31631.3193 / 1.3113  
8792006.02.28 11:51sell3171.001.31581.3188 / 1.3108  
8802006.02.28 13:15modify3161.001.31631.3163 / 1.3113  
8812006.02.28 13:36modify3171.001.31581.3158 / 1.3108  
8822006.02.28 15:09t/p3161.001.31131.3163 / 1.3113381.3064633.82
8832006.02.28 15:30t/p3171.001.31081.3158 / 1.3108381.4565015.27
8842006.03.01 11:18sell3181.001.30831.3113 / 1.3033  
8852006.03.01 11:37sell3191.001.30781.3108 / 1.3028  
8862006.03.01 13:31s/l3191.001.31081.3108 / 1.3028-228.8764786.40
8872006.03.01 13:47s/l3181.001.31131.3113 / 1.3033-228.7864557.62
8882006.03.02 11:26sell3201.001.30581.3088 / 1.3008  
8892006.03.02 11:47sell3211.001.30531.3083 / 1.3003  
8902006.03.02 13:12modify3201.001.30581.3058 / 1.3008  
8912006.03.02 13:33modify3211.001.30531.3053 / 1.3003  
8922006.03.02 15:06t/p3201.001.30081.3058 / 1.3008384.3864942.00
8932006.03.02 15:27t/p3211.001.30031.3053 / 1.3003384.5365326.52
8942006.03.07 11:17buy3221.001.30591.3029 / 1.3109  
8952006.03.07 11:40buy3231.001.30641.3034 / 1.3114  
8962006.03.07 12:58modify3221.001.30591.3059 / 1.3109  
8972006.03.07 13:17modify3231.001.30641.3064 / 1.3114  
8982006.03.07 14:46t/p3221.001.31091.3059 / 1.3109381.4265707.94
8992006.03.07 15:01t/p3231.001.31141.3064 / 1.3114381.2766089.21
9002006.03.10 11:31buy3241.001.32021.3172 / 1.3252  
9012006.03.10 11:57buy3251.001.32071.3177 / 1.3257  
9022006.03.10 17:21modify3241.001.32021.3202 / 1.3252  
9032006.03.10 19:46s/l3241.001.32021.3202 / 1.32520.0066089.21
9042006.03.10 23:59s/l3251.001.31771.3177 / 1.3257-227.6765861.54
9052006.03.14 11:42sell3261.001.30611.3091 / 1.3011  
9062006.03.14 13:46modify3261.001.30611.3061 / 1.3011  
9072006.03.14 20:56t/p3261.001.30111.3061 / 1.3011384.2966245.83
9082006.03.16 11:19buy3271.001.29681.2938 / 1.3018  
9092006.03.16 13:11s/l3271.001.29381.2938 / 1.3018-231.8866013.96
9102006.03.17 11:49buy3281.001.29391.2909 / 1.2989  
9112006.03.17 23:54s/l3281.001.29091.2909 / 1.2989-232.4065781.56
9122006.03.21 11:30buy3291.001.29781.2948 / 1.3028  
9132006.03.21 11:57buy3301.001.29831.2953 / 1.3033  
9142006.03.21 13:27modify3291.001.29781.2978 / 1.3028  
9152006.03.21 13:49modify3301.001.29831.2983 / 1.3033  
9162006.03.21 20:20t/p3291.001.30281.2978 / 1.3028383.7966165.35
9172006.03.21 20:42t/p3301.001.30331.2983 / 1.3033383.6466548.99
9182006.03.23 11:24buy3311.001.31211.3091 / 1.3171  
9192006.03.23 11:49buy3321.001.31261.3096 / 1.3176  
9202006.03.23 13:12modify3311.001.31211.3121 / 1.3171  
9212006.03.23 13:33modify3321.001.31261.3126 / 1.3176  
9222006.03.23 15:08t/p3311.001.31711.3121 / 1.3171379.6266928.61
9232006.03.23 15:25t/p3321.001.31761.3126 / 1.3176379.4867308.09
9242006.03.24 11:42sell3331.001.31441.3174 / 1.3094  
9252006.03.24 13:54modify3331.001.31441.3144 / 1.3094  
9262006.03.24 20:36t/p3331.001.30941.3144 / 1.3094381.8567689.95
9272006.03.28 11:04buy3341.001.30311.3001 / 1.3081  
9282006.03.28 11:19buy3351.001.30371.3007 / 1.3087  
9292006.03.28 11:35buy3361.001.30421.3012 / 1.3092  
9302006.03.28 15:45modify3341.001.30311.3031 / 1.3081  
9312006.03.28 16:01modify3351.001.30371.3037 / 1.3087  
9322006.03.28 16:19modify3361.001.30421.3042 / 1.3092  
9332006.03.28 17:12t/p3341.001.30811.3031 / 1.3081382.2368072.18
9342006.03.28 17:30t/p3351.001.30871.3037 / 1.3087382.0668454.24
9352006.03.28 17:46t/p3361.001.30921.3042 / 1.3092381.9168836.15
Summary:58836.15588.36%
 
Performance report
Initial deposit10000.00Spread3 pointsModel"spread/2 points"
Total net profit58836.15
Gross profit76157.95Gross loss17321.80
 
Total trades336
Winning trades263Losing trades73
Largest winning trade433.69Largest losing trade257.05
 
Max consecutive winners27 (9606.48)Max consecutive losers7 (1603.72)
Avg consecutive winners8Avg consecutive losers2
Max consecutive profit9606.48 (27)Max consecutive loss1603.72 (7)
 
Absolute drawdown0.00Max drawdown2241.57 (5.1%)