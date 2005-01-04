|Op
|Time
|Type
|Ticket
|Lots
|Price
|SL / TP
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 10:58
|sell
|1
|1.00
|1.9098
|1.9128 / 1.9048
|
|
|2
|2005.01.03 11:13
|sell
|2
|1.00
|1.9093
|1.9123 / 1.9043
|
|
|3
|2005.01.03 11:27
|sell
|3
|1.00
|1.9088
|1.9118 / 1.9038
|
|
|4
|2005.01.03 13:04
|s/l
|3
|1.00
|1.9118
|1.9118 / 1.9038
|-300.00
|9700.00
|5
|2005.01.03 15:30
|modify
|1
|1.00
|1.9098
|1.9098 / 1.9048
|
|
|6
|2005.01.03 15:45
|modify
|2
|1.00
|1.9093
|1.9093 / 1.9043
|
|
|7
|2005.01.03 16:55
|t/p
|1
|1.00
|1.9048
|1.9098 / 1.9048
|500.00
|10200.00
|8
|2005.01.03 17:07
|t/p
|2
|1.00
|1.9043
|1.9093 / 1.9043
|500.00
|10700.00
|9
|2005.01.04 10:40
|sell
|4
|1.00
|1.8966
|1.8996 / 1.8916
|
|
|10
|2005.01.04 10:52
|sell
|5
|1.00
|1.8961
|1.8991 / 1.8911
|
|
|11
|2005.01.04 10:59
|sell
|6
|1.00
|1.8956
|1.8986 / 1.8906
|
|
|12
|2005.01.04 11:31
|modify
|4
|1.00
|1.8966
|1.8966 / 1.8916
|
|
|13
|2005.01.04 11:39
|modify
|5
|1.00
|1.8961
|1.8961 / 1.8911
|
|
|14
|2005.01.04 11:49
|modify
|6
|1.00
|1.8956
|1.8956 / 1.8906
|
|
|15
|2005.01.04 12:24
|t/p
|4
|1.00
|1.8916
|1.8966 / 1.8916
|500.00
|11200.00
|16
|2005.01.04 12:34
|t/p
|5
|1.00
|1.8911
|1.8961 / 1.8911
|500.00
|11700.00
|17
|2005.01.04 12:46
|t/p
|6
|1.00
|1.8906
|1.8956 / 1.8906
|500.00
|12200.00
|18
|2005.01.05 10:51
|sell
|7
|1.00
|1.8784
|1.8814 / 1.8734
|
|
|19
|2005.01.05 11:04
|sell
|8
|1.00
|1.8778
|1.8808 / 1.8728
|
|
|20
|2005.01.05 11:16
|sell
|9
|1.00
|1.8773
|1.8803 / 1.8723
|
|
|21
|2005.01.05 12:32
|s/l
|9
|1.00
|1.8803
|1.8803 / 1.8723
|-300.00
|11900.00
|22
|2005.01.05 12:45
|s/l
|8
|1.00
|1.8808
|1.8808 / 1.8728
|-300.00
|11600.00
|23
|2005.01.05 13:03
|s/l
|7
|1.00
|1.8814
|1.8814 / 1.8734
|-300.00
|11300.00
|24
|2005.01.06 11:05
|sell
|10
|1.00
|1.8781
|1.8811 / 1.8731
|
|
|25
|2005.01.06 11:18
|sell
|11
|1.00
|1.8776
|1.8806 / 1.8726
|
|
|26
|2005.01.06 11:34
|sell
|12
|1.00
|1.8772
|1.8802 / 1.8722
|
|
|27
|2005.01.06 12:25
|modify
|10
|1.00
|1.8781
|1.8781 / 1.8731
|
|
|28
|2005.01.06 12:41
|modify
|11
|1.00
|1.8776
|1.8776 / 1.8726
|
|
|29
|2005.01.06 12:54
|modify
|12
|1.00
|1.8772
|1.8772 / 1.8722
|
|
|30
|2005.01.06 13:52
|t/p
|10
|1.00
|1.8731
|1.8781 / 1.8731
|500.00
|11800.00
|31
|2005.01.06 14:11
|t/p
|11
|1.00
|1.8726
|1.8776 / 1.8726
|500.00
|12300.00
|32
|2005.01.06 14:24
|t/p
|12
|1.00
|1.8722
|1.8772 / 1.8722
|500.00
|12800.00
|33
|2005.01.07 11:28
|buy
|13
|1.00
|1.8787
|1.8757 / 1.8837
|
|
|34
|2005.01.07 11:42
|buy
|14
|1.00
|1.8792
|1.8762 / 1.8842
|
|
|35
|2005.01.07 11:53
|buy
|15
|1.00
|1.8797
|1.8767 / 1.8847
|
|
|36
|2005.01.07 13:46
|s/l
|15
|1.00
|1.8767
|1.8767 / 1.8847
|-300.00
|12500.00
|37
|2005.01.07 13:59
|s/l
|14
|1.00
|1.8762
|1.8762 / 1.8842
|-300.00
|12200.00
|38
|2005.01.07 14:08
|s/l
|13
|1.00
|1.8757
|1.8757 / 1.8837
|-300.00
|11900.00
|39
|2005.01.12 10:44
|sell
|16
|1.00
|1.8778
|1.8808 / 1.8728
|
|
|40
|2005.01.12 10:55
|sell
|17
|1.00
|1.8773
|1.8803 / 1.8723
|
|
|41
|2005.01.12 11:06
|sell
|18
|1.00
|1.8768
|1.8798 / 1.8718
|
|
|42
|2005.01.12 13:04
|s/l
|18
|1.00
|1.8798
|1.8798 / 1.8718
|-300.00
|11600.00
|43
|2005.01.12 13:13
|s/l
|17
|1.00
|1.8803
|1.8803 / 1.8723
|-300.00
|11300.00
|44
|2005.01.12 13:24
|s/l
|16
|1.00
|1.8808
|1.8808 / 1.8728
|-300.00
|11000.00
|45
|2005.01.13 11:25
|sell
|19
|1.00
|1.8868
|1.8898 / 1.8818
|
|
|46
|2005.01.13 11:49
|sell
|20
|1.00
|1.8863
|1.8893 / 1.8813
|
|
|47
|2005.01.13 13:11
|modify
|19
|1.00
|1.8868
|1.8868 / 1.8818
|
|
|48
|2005.01.13 13:31
|modify
|20
|1.00
|1.8863
|1.8863 / 1.8813
|
|
|49
|2005.01.13 15:01
|t/p
|19
|1.00
|1.8818
|1.8868 / 1.8818
|500.00
|11500.00
|50
|2005.01.13 15:21
|t/p
|20
|1.00
|1.8813
|1.8863 / 1.8813
|500.00
|12000.00
|51
|2005.01.14 11:04
|sell
|21
|1.00
|1.8711
|1.8741 / 1.8661
|
|
|52
|2005.01.14 11:20
|sell
|22
|1.00
|1.8706
|1.8736 / 1.8656
|
|
|53
|2005.01.14 11:39
|sell
|23
|1.00
|1.8700
|1.8730 / 1.8650
|
|
|54
|2005.01.14 12:23
|modify
|21
|1.00
|1.8711
|1.8711 / 1.8661
|
|
|55
|2005.01.14 12:39
|modify
|22
|1.00
|1.8706
|1.8706 / 1.8656
|
|
|56
|2005.01.14 12:58
|modify
|23
|1.00
|1.8700
|1.8700 / 1.8650
|
|
|57
|2005.01.14 13:52
|t/p
|21
|1.00
|1.8661
|1.8711 / 1.8661
|500.00
|12500.00
|58
|2005.01.14 16:19
|s/l
|23
|1.00
|1.8700
|1.8700 / 1.8650
|0.00
|12500.00
|59
|2005.01.14 18:58
|t/p
|22
|1.00
|1.8656
|1.8706 / 1.8656
|500.00
|13000.00
|60
|2005.01.17 11:10
|buy
|24
|1.00
|1.8703
|1.8673 / 1.8753
|
|
|61
|2005.01.17 11:31
|buy
|25
|1.00
|1.8708
|1.8678 / 1.8758
|
|
|62
|2005.01.17 13:17
|s/l
|25
|1.00
|1.8678
|1.8678 / 1.8758
|-300.00
|12700.00
|63
|2005.01.17 13:31
|s/l
|24
|1.00
|1.8673
|1.8673 / 1.8753
|-300.00
|12400.00
|64
|2005.01.18 10:46
|buy
|26
|1.00
|1.8607
|1.8577 / 1.8657
|
|
|65
|2005.01.18 10:58
|buy
|27
|1.00
|1.8612
|1.8582 / 1.8662
|
|
|66
|2005.01.18 11:09
|buy
|28
|1.00
|1.8617
|1.8587 / 1.8667
|
|
|67
|2005.01.18 11:43
|modify
|26
|1.00
|1.8607
|1.8607 / 1.8657
|
|
|68
|2005.01.18 11:54
|modify
|27
|1.00
|1.8612
|1.8612 / 1.8662
|
|
|69
|2005.01.18 12:03
|modify
|28
|1.00
|1.8617
|1.8617 / 1.8667
|
|
|70
|2005.01.18 12:46
|t/p
|26
|1.00
|1.8657
|1.8607 / 1.8657
|500.00
|12900.00
|71
|2005.01.18 12:55
|t/p
|27
|1.00
|1.8662
|1.8612 / 1.8662
|500.00
|13400.00
|72
|2005.01.18 13:08
|t/p
|28
|1.00
|1.8667
|1.8617 / 1.8667
|500.00
|13900.00
|73
|2005.01.19 10:47
|buy
|29
|1.00
|1.8755
|1.8725 / 1.8805
|
|
|74
|2005.01.19 10:59
|buy
|30
|1.00
|1.8760
|1.8730 / 1.8810
|
|
|75
|2005.01.19 11:08
|buy
|31
|1.00
|1.8765
|1.8735 / 1.8815
|
|
|76
|2005.01.19 11:46
|modify
|29
|1.00
|1.8755
|1.8755 / 1.8805
|
|
|77
|2005.01.19 11:55
|modify
|30
|1.00
|1.8760
|1.8760 / 1.8810
|
|
|78
|2005.01.19 12:09
|modify
|31
|1.00
|1.8765
|1.8765 / 1.8815
|
|
|79
|2005.01.19 12:48
|t/p
|29
|1.00
|1.8805
|1.8755 / 1.8805
|500.00
|14400.00
|80
|2005.01.19 14:24
|s/l
|31
|1.00
|1.8765
|1.8765 / 1.8815
|0.00
|14400.00
|81
|2005.01.19 14:38
|s/l
|30
|1.00
|1.8760
|1.8760 / 1.8810
|0.00
|14400.00
|82
|2005.01.25 11:11
|sell
|32
|1.00
|1.8724
|1.8754 / 1.8674
|
|
|83
|2005.01.25 11:34
|sell
|33
|1.00
|1.8719
|1.8749 / 1.8669
|
|
|84
|2005.01.25 11:48
|sell
|34
|1.00
|1.8715
|1.8745 / 1.8665
|
|
|85
|2005.01.25 12:48
|modify
|32
|1.00
|1.8724
|1.8724 / 1.8674
|
|
|86
|2005.01.25 13:06
|modify
|33
|1.00
|1.8719
|1.8719 / 1.8669
|
|
|87
|2005.01.25 13:21
|modify
|34
|1.00
|1.8715
|1.8715 / 1.8665
|
|
|88
|2005.01.25 14:28
|t/p
|32
|1.00
|1.8674
|1.8724 / 1.8674
|500.00
|14900.00
|89
|2005.01.25 14:47
|t/p
|33
|1.00
|1.8669
|1.8719 / 1.8669
|500.00
|15400.00
|90
|2005.01.25 15:05
|t/p
|34
|1.00
|1.8665
|1.8715 / 1.8665
|500.00
|15900.00
|91
|2005.01.26 10:59
|buy
|35
|1.00
|1.8732
|1.8702 / 1.8782
|
|
|92
|2005.01.26 11:13
|buy
|36
|1.00
|1.8737
|1.8707 / 1.8787
|
|
|93
|2005.01.26 11:25
|buy
|37
|1.00
|1.8742
|1.8712 / 1.8792
|
|
|94
|2005.01.26 12:11
|modify
|35
|1.00
|1.8732
|1.8732 / 1.8782
|
|
|95
|2005.01.26 12:26
|modify
|36
|1.00
|1.8737
|1.8737 / 1.8787
|
|
|96
|2005.01.26 12:37
|modify
|37
|1.00
|1.8742
|1.8742 / 1.8792
|
|
|97
|2005.01.26 13:29
|t/p
|35
|1.00
|1.8782
|1.8732 / 1.8782
|500.00
|16400.00
|98
|2005.01.26 13:46
|t/p
|36
|1.00
|1.8787
|1.8737 / 1.8787
|500.00
|16900.00
|99
|2005.01.26 14:01
|t/p
|37
|1.00
|1.8792
|1.8742 / 1.8792
|500.00
|17400.00
|100
|2005.01.28 11:03
|sell
|38
|1.00
|1.8838
|1.8868 / 1.8788
|
|
|101
|2005.01.28 11:18
|sell
|39
|1.00
|1.8833
|1.8863 / 1.8783
|
|
|102
|2005.01.28 11:33
|sell
|40
|1.00
|1.8828
|1.8858 / 1.8778
|
|
|103
|2005.01.28 12:19
|modify
|38
|1.00
|1.8838
|1.8838 / 1.8788
|
|
|104
|2005.01.28 12:35
|modify
|39
|1.00
|1.8833
|1.8833 / 1.8783
|
|
|105
|2005.01.28 12:50
|modify
|40
|1.00
|1.8828
|1.8828 / 1.8778
|
|
|106
|2005.01.28 14:10
|s/l
|40
|1.00
|1.8828
|1.8828 / 1.8778
|0.00
|17400.00
|107
|2005.01.28 14:28
|s/l
|39
|1.00
|1.8833
|1.8833 / 1.8783
|0.00
|17400.00
|108
|2005.01.28 17:11
|t/p
|38
|1.00
|1.8788
|1.8838 / 1.8788
|500.00
|17900.00
|109
|2005.01.31 11:42
|sell
|41
|1.00
|1.8830
|1.8860 / 1.8780
|
|
|110
|2005.01.31 13:47
|modify
|41
|1.00
|1.8830
|1.8830 / 1.8780
|
|
|111
|2005.01.31 23:59
|s/l
|41
|1.00
|1.8830
|1.8830 / 1.8780
|0.00
|17900.00
|112
|2005.02.03 11:42
|sell
|42
|1.00
|1.8849
|1.8879 / 1.8799
|
|
|113
|2005.02.03 13:04
|modify
|42
|1.00
|1.8849
|1.8849 / 1.8799
|
|
|114
|2005.02.03 14:30
|t/p
|42
|1.00
|1.8799
|1.8849 / 1.8799
|500.00
|18400.00
|115
|2005.02.04 11:44
|buy
|43
|1.00
|1.8856
|1.8826 / 1.8906
|
|
|116
|2005.02.04 11:57
|buy
|44
|1.00
|1.8861
|1.8831 / 1.8911
|
|
|117
|2005.02.04 14:03
|s/l
|44
|1.00
|1.8831
|1.8831 / 1.8911
|-300.00
|18100.00
|118
|2005.02.04 14:16
|s/l
|43
|1.00
|1.8826
|1.8826 / 1.8906
|-300.00
|17800.00
|119
|2005.02.07 11:01
|sell
|45
|1.00
|1.8665
|1.8695 / 1.8615
|
|
|120
|2005.02.07 11:19
|sell
|46
|1.00
|1.8660
|1.8690 / 1.8610
|
|
|121
|2005.02.07 11:31
|sell
|47
|1.00
|1.8655
|1.8685 / 1.8605
|
|
|122
|2005.02.07 12:19
|modify
|45
|1.00
|1.8665
|1.8665 / 1.8615
|
|
|123
|2005.02.07 12:34
|modify
|46
|1.00
|1.8660
|1.8660 / 1.8610
|
|
|124
|2005.02.07 12:49
|modify
|47
|1.00
|1.8655
|1.8655 / 1.8605
|
|
|125
|2005.02.07 13:41
|t/p
|45
|1.00
|1.8615
|1.8665 / 1.8615
|500.00
|18300.00
|126
|2005.02.07 13:56
|t/p
|46
|1.00
|1.8610
|1.8660 / 1.8610
|500.00
|18800.00
|127
|2005.02.07 14:14
|t/p
|47
|1.00
|1.8605
|1.8655 / 1.8605
|500.00
|19300.00
|128
|2005.02.08 11:54
|sell
|48
|1.00
|1.8546
|1.8576 / 1.8496
|
|
|129
|2005.02.08 14:15
|modify
|48
|1.00
|1.8546
|1.8546 / 1.8496
|
|
|130
|2005.02.08 23:59
|s/l
|48
|1.00
|1.8546
|1.8546 / 1.8496
|0.00
|19300.00
|131
|2005.02.09 11:17
|buy
|49
|1.00
|1.8596
|1.8566 / 1.8646
|
|
|132
|2005.02.09 11:33
|buy
|50
|1.00
|1.8601
|1.8571 / 1.8651
|
|
|133
|2005.02.09 11:52
|buy
|51
|1.00
|1.8606
|1.8576 / 1.8656
|
|
|134
|2005.02.09 12:50
|modify
|49
|1.00
|1.8596
|1.8596 / 1.8646
|
|
|135
|2005.02.09 13:09
|modify
|50
|1.00
|1.8601
|1.8601 / 1.8651
|
|
|136
|2005.02.09 13:32
|modify
|51
|1.00
|1.8606
|1.8606 / 1.8656
|
|
|137
|2005.02.09 15:35
|s/l
|51
|1.00
|1.8606
|1.8606 / 1.8656
|0.00
|19300.00
|138
|2005.02.09 23:33
|s/l
|50
|1.00
|1.8601
|1.8601 / 1.8651
|0.00
|19300.00
|139
|2005.02.09 23:48
|s/l
|49
|1.00
|1.8596
|1.8596 / 1.8646
|0.00
|19300.00
|140
|2005.02.10 10:47
|sell
|52
|1.00
|1.8569
|1.8599 / 1.8519
|
|
|141
|2005.02.10 12:01
|s/l
|52
|1.00
|1.8599
|1.8599 / 1.8519
|-300.00
|19000.00
|142
|2005.02.11 11:44
|sell
|53
|1.00
|1.8657
|1.8687 / 1.8607
|
|
|143
|2005.02.11 17:33
|modify
|53
|1.00
|1.8657
|1.8657 / 1.8607
|
|
|144
|2005.02.11 20:52
|s/l
|53
|1.00
|1.8657
|1.8657 / 1.8607
|0.00
|19000.00
|145
|2005.02.14 10:53
|buy
|54
|1.00
|1.8788
|1.8758 / 1.8838
|
|
|146
|2005.02.14 11:09
|buy
|55
|1.00
|1.8793
|1.8763 / 1.8843
|
|
|147
|2005.02.14 11:22
|buy
|56
|1.00
|1.8798
|1.8768 / 1.8848
|
|
|148
|2005.02.14 12:02
|modify
|54
|1.00
|1.8788
|1.8788 / 1.8838
|
|
|149
|2005.02.14 12:15
|modify
|55
|1.00
|1.8793
|1.8793 / 1.8843
|
|
|150
|2005.02.14 12:26
|modify
|56
|1.00
|1.8798
|1.8798 / 1.8848
|
|
|151
|2005.02.14 13:17
|t/p
|54
|1.00
|1.8838
|1.8788 / 1.8838
|500.00
|19500.00
|152
|2005.02.14 13:27
|t/p
|55
|1.00
|1.8843
|1.8793 / 1.8843
|500.00
|20000.00
|153
|2005.02.14 13:43
|t/p
|56
|1.00
|1.8848
|1.8798 / 1.8848
|500.00
|20500.00
|154
|2005.02.15 11:20
|sell
|57
|1.00
|1.8883
|1.8913 / 1.8833
|
|
|155
|2005.02.15 11:36
|sell
|58
|1.00
|1.8878
|1.8908 / 1.8828
|
|
|156
|2005.02.15 11:56
|sell
|59
|1.00
|1.8873
|1.8903 / 1.8823
|
|
|157
|2005.02.15 14:31
|s/l
|59
|1.00
|1.8903
|1.8903 / 1.8823
|-300.00
|20200.00
|158
|2005.02.15 14:47
|s/l
|58
|1.00
|1.8908
|1.8908 / 1.8828
|-300.00
|19900.00
|159
|2005.02.15 15:10
|s/l
|57
|1.00
|1.8913
|1.8913 / 1.8833
|-300.00
|19600.00
|160
|2005.02.16 10:51
|sell
|60
|1.00
|1.8820
|1.8850 / 1.8770
|
|
|161
|2005.02.16 11:01
|sell
|61
|1.00
|1.8816
|1.8846 / 1.8766
|
|
|162
|2005.02.16 11:14
|sell
|62
|1.00
|1.8811
|1.8841 / 1.8761
|
|
|163
|2005.02.16 11:54
|modify
|60
|1.00
|1.8820
|1.8820 / 1.8770
|
|
|164
|2005.02.16 12:05
|modify
|61
|1.00
|1.8816
|1.8816 / 1.8766
|
|
|165
|2005.02.16 12:17
|modify
|62
|1.00
|1.8811
|1.8811 / 1.8761
|
|
|166
|2005.02.16 14:12
|s/l
|62
|1.00
|1.8811
|1.8811 / 1.8761
|0.00
|19600.00
|167
|2005.02.16 14:25
|s/l
|61
|1.00
|1.8816
|1.8816 / 1.8766
|0.00
|19600.00
|168
|2005.02.16 14:35
|s/l
|60
|1.00
|1.8820
|1.8820 / 1.8770
|0.00
|19600.00
|169
|2005.02.17 11:46
|buy
|63
|1.00
|1.8892
|1.8862 / 1.8942
|
|
|170
|2005.02.17 13:59
|modify
|63
|1.00
|1.8892
|1.8892 / 1.8942
|
|
|171
|2005.02.17 16:23
|t/p
|63
|1.00
|1.8942
|1.8892 / 1.8942
|500.00
|20100.00
|172
|2005.02.18 11:51
|sell
|64
|1.00
|1.8916
|1.8946 / 1.8866
|
|
|173
|2005.02.18 17:58
|modify
|64
|1.00
|1.8916
|1.8916 / 1.8866
|
|
|174
|2005.02.18 20:10
|s/l
|64
|1.00
|1.8916
|1.8916 / 1.8866
|0.00
|20100.00
|175
|2005.02.21 11:54
|buy
|65
|1.00
|1.8957
|1.8927 / 1.9007
|
|
|176
|2005.02.21 14:11
|modify
|65
|1.00
|1.8957
|1.8957 / 1.9007
|
|
|177
|2005.02.22 00:14
|s/l
|65
|1.00
|1.8957
|1.8957 / 1.9007
|0.00
|20100.00
|178
|2005.02.22 11:13
|buy
|66
|1.00
|1.9035
|1.9005 / 1.9085
|
|
|179
|2005.02.22 11:31
|buy
|67
|1.00
|1.9040
|1.9010 / 1.9090
|
|
|180
|2005.02.22 11:45
|buy
|68
|1.00
|1.9045
|1.9015 / 1.9095
|
|
|181
|2005.02.22 12:43
|modify
|66
|1.00
|1.9035
|1.9035 / 1.9085
|
|
|182
|2005.02.22 12:57
|modify
|67
|1.00
|1.9040
|1.9040 / 1.9090
|
|
|183
|2005.02.22 13:15
|modify
|68
|1.00
|1.9045
|1.9045 / 1.9095
|
|
|184
|2005.02.22 14:20
|t/p
|66
|1.00
|1.9085
|1.9035 / 1.9085
|500.00
|20600.00
|185
|2005.02.22 14:42
|t/p
|67
|1.00
|1.9090
|1.9040 / 1.9090
|500.00
|21100.00
|186
|2005.02.22 15:00
|t/p
|68
|1.00
|1.9095
|1.9045 / 1.9095
|500.00
|21600.00
|187
|2005.02.23 11:49
|sell
|69
|1.00
|1.9070
|1.9100 / 1.9020
|
|
|188
|2005.02.23 18:02
|modify
|69
|1.00
|1.9070
|1.9070 / 1.9020
|
|
|189
|2005.02.23 21:11
|s/l
|69
|1.00
|1.9070
|1.9070 / 1.9020
|0.00
|21600.00
|190
|2005.02.24 11:09
|sell
|70
|1.00
|1.9053
|1.9083 / 1.9003
|
|
|191
|2005.02.24 11:27
|sell
|71
|1.00
|1.9048
|1.9078 / 1.8998
|
|
|192
|2005.02.24 13:07
|s/l
|71
|1.00
|1.9078
|1.9078 / 1.8998
|-300.00
|21300.00
|193
|2005.02.24 13:25
|s/l
|70
|1.00
|1.9083
|1.9083 / 1.9003
|-300.00
|21000.00
|194
|2005.02.28 11:29
|buy
|72
|1.00
|1.9210
|1.9180 / 1.9260
|
|
|195
|2005.02.28 11:55
|buy
|73
|1.00
|1.9215
|1.9185 / 1.9265
|
|
|196
|2005.02.28 13:21
|modify
|72
|1.00
|1.9210
|1.9210 / 1.9260
|
|
|197
|2005.02.28 13:43
|modify
|73
|1.00
|1.9215
|1.9215 / 1.9265
|
|
|198
|2005.02.28 18:58
|t/p
|72
|1.00
|1.9260
|1.9210 / 1.9260
|500.00
|21500.00
|199
|2005.02.28 23:59
|s/l
|73
|1.00
|1.9215
|1.9215 / 1.9265
|0.00
|21500.00
|200
|2005.03.02 11:20
|sell
|74
|1.00
|1.9115
|1.9145 / 1.9065
|
|
|201
|2005.03.02 11:40
|sell
|75
|1.00
|1.9110
|1.9140 / 1.9060
|
|
|202
|2005.03.02 17:28
|modify
|74
|1.00
|1.9115
|1.9115 / 1.9065
|
|
|203
|2005.03.02 17:48
|modify
|75
|1.00
|1.9110
|1.9110 / 1.9060
|
|
|204
|2005.03.02 20:26
|s/l
|75
|1.00
|1.9110
|1.9110 / 1.9060
|0.00
|21500.00
|205
|2005.03.02 20:50
|s/l
|74
|1.00
|1.9115
|1.9115 / 1.9065
|0.00
|21500.00
|206
|2005.03.04 10:55
|buy
|76
|1.00
|1.9139
|1.9109 / 1.9189
|
|
|207
|2005.03.04 11:09
|buy
|77
|1.00
|1.9144
|1.9114 / 1.9194
|
|
|208
|2005.03.04 11:20
|buy
|78
|1.00
|1.9149
|1.9119 / 1.9199
|
|
|209
|2005.03.04 12:04
|modify
|76
|1.00
|1.9139
|1.9139 / 1.9189
|
|
|210
|2005.03.04 12:15
|modify
|77
|1.00
|1.9144
|1.9144 / 1.9194
|
|
|211
|2005.03.04 12:31
|modify
|78
|1.00
|1.9149
|1.9149 / 1.9199
|
|
|212
|2005.03.04 13:20
|t/p
|76
|1.00
|1.9189
|1.9139 / 1.9189
|500.00
|22000.00
|213
|2005.03.04 13:34
|t/p
|77
|1.00
|1.9194
|1.9144 / 1.9194
|500.00
|22500.00
|214
|2005.03.04 13:48
|t/p
|78
|1.00
|1.9199
|1.9149 / 1.9199
|500.00
|23000.00
|215
|2005.03.07 11:21
|sell
|79
|1.00
|1.9188
|1.9218 / 1.9138
|
|
|216
|2005.03.07 11:47
|sell
|80
|1.00
|1.9183
|1.9213 / 1.9133
|
|
|217
|2005.03.07 13:12
|modify
|79
|1.00
|1.9188
|1.9188 / 1.9138
|
|
|218
|2005.03.07 13:34
|modify
|80
|1.00
|1.9183
|1.9183 / 1.9133
|
|
|219
|2005.03.07 15:08
|t/p
|79
|1.00
|1.9138
|1.9188 / 1.9138
|500.00
|23500.00
|220
|2005.03.07 15:30
|t/p
|80
|1.00
|1.9133
|1.9183 / 1.9133
|500.00
|24000.00
|221
|2005.03.08 11:05
|buy
|81
|1.00
|1.9215
|1.9185 / 1.9265
|
|
|222
|2005.03.08 11:20
|buy
|82
|1.00
|1.9220
|1.9190 / 1.9270
|
|
|223
|2005.03.08 11:36
|buy
|83
|1.00
|1.9226
|1.9196 / 1.9276
|
|
|224
|2005.03.08 12:23
|modify
|81
|1.00
|1.9215
|1.9215 / 1.9265
|
|
|225
|2005.03.08 12:39
|modify
|82
|1.00
|1.9220
|1.9220 / 1.9270
|
|
|226
|2005.03.08 12:54
|modify
|83
|1.00
|1.9226
|1.9226 / 1.9276
|
|
|227
|2005.03.08 13:48
|t/p
|81
|1.00
|1.9265
|1.9215 / 1.9265
|500.00
|24500.00
|228
|2005.03.08 14:07
|t/p
|82
|1.00
|1.9270
|1.9220 / 1.9270
|500.00
|25000.00
|229
|2005.03.08 14:25
|t/p
|83
|1.00
|1.9276
|1.9226 / 1.9276
|500.00
|25500.00
|230
|2005.03.09 11:20
|sell
|84
|1.00
|1.9257
|1.9287 / 1.9207
|
|
|231
|2005.03.09 11:40
|sell
|85
|1.00
|1.9252
|1.9282 / 1.9202
|
|
|232
|2005.03.09 12:59
|modify
|84
|1.00
|1.9257
|1.9257 / 1.9207
|
|
|233
|2005.03.09 13:19
|modify
|85
|1.00
|1.9252
|1.9252 / 1.9202
|
|
|234
|2005.03.09 18:39
|t/p
|84
|1.00
|1.9207
|1.9257 / 1.9207
|500.00
|26000.00
|235
|2005.03.09 18:55
|t/p
|85
|1.00
|1.9202
|1.9252 / 1.9202
|500.00
|26500.00
|236
|2005.03.14 11:13
|sell
|86
|1.00
|1.9179
|1.9209 / 1.9129
|
|
|237
|2005.03.14 11:31
|sell
|87
|1.00
|1.9174
|1.9204 / 1.9124
|
|
|238
|2005.03.14 11:49
|sell
|88
|1.00
|1.9169
|1.9199 / 1.9119
|
|
|239
|2005.03.14 12:42
|modify
|86
|1.00
|1.9179
|1.9179 / 1.9129
|
|
|240
|2005.03.14 13:00
|modify
|87
|1.00
|1.9174
|1.9174 / 1.9124
|
|
|241
|2005.03.14 13:18
|modify
|88
|1.00
|1.9169
|1.9169 / 1.9119
|
|
|242
|2005.03.14 14:21
|t/p
|86
|1.00
|1.9129
|1.9179 / 1.9129
|500.00
|27000.00
|243
|2005.03.14 14:39
|t/p
|87
|1.00
|1.9124
|1.9174 / 1.9124
|500.00
|27500.00
|244
|2005.03.14 14:53
|t/p
|88
|1.00
|1.9119
|1.9169 / 1.9119
|500.00
|28000.00
|245
|2005.03.15 10:55
|sell
|89
|1.00
|1.9208
|1.9238 / 1.9158
|
|
|246
|2005.03.15 11:12
|sell
|90
|1.00
|1.9203
|1.9233 / 1.9153
|
|
|247
|2005.03.15 11:23
|sell
|91
|1.00
|1.9198
|1.9228 / 1.9148
|
|
|248
|2005.03.15 12:08
|modify
|89
|1.00
|1.9208
|1.9208 / 1.9158
|
|
|249
|2005.03.15 13:21
|s/l
|89
|1.00
|1.9208
|1.9208 / 1.9158
|0.00
|28000.00
|250
|2005.03.15 15:46
|modify
|90
|1.00
|1.9203
|1.9203 / 1.9153
|
|
|251
|2005.03.15 16:00
|modify
|91
|1.00
|1.9198
|1.9198 / 1.9148
|
|
|252
|2005.03.15 17:05
|t/p
|90
|1.00
|1.9153
|1.9203 / 1.9153
|500.00
|28500.00
|253
|2005.03.15 17:22
|t/p
|91
|1.00
|1.9148
|1.9198 / 1.9148
|500.00
|29000.00
|254
|2005.03.16 11:08
|buy
|92
|1.00
|1.9192
|1.9162 / 1.9242
|
|
|255
|2005.03.16 11:25
|buy
|93
|1.00
|1.9197
|1.9167 / 1.9247
|
|
|256
|2005.03.16 11:41
|buy
|94
|1.00
|1.9202
|1.9172 / 1.9252
|
|
|257
|2005.03.16 12:31
|modify
|92
|1.00
|1.9192
|1.9192 / 1.9242
|
|
|258
|2005.03.16 12:47
|modify
|93
|1.00
|1.9197
|1.9197 / 1.9247
|
|
|259
|2005.03.16 13:00
|modify
|94
|1.00
|1.9202
|1.9202 / 1.9252
|
|
|260
|2005.03.16 14:03
|t/p
|92
|1.00
|1.9242
|1.9192 / 1.9242
|500.00
|29500.00
|261
|2005.03.16 14:16
|t/p
|93
|1.00
|1.9247
|1.9197 / 1.9247
|500.00
|30000.00
|262
|2005.03.16 14:36
|t/p
|94
|1.00
|1.9252
|1.9202 / 1.9252
|500.00
|30500.00
|263
|2005.03.17 11:27
|sell
|95
|1.00
|1.9212
|1.9242 / 1.9162
|
|
|264
|2005.03.17 11:53
|sell
|96
|1.00
|1.9206
|1.9236 / 1.9156
|
|
|265
|2005.03.17 16:41
|modify
|95
|1.00
|1.9212
|1.9212 / 1.9162
|
|
|266
|2005.03.17 19:12
|s/l
|95
|1.00
|1.9212
|1.9212 / 1.9162
|0.00
|30500.00
|267
|2005.03.17 23:38
|s/l
|96
|1.00
|1.9236
|1.9236 / 1.9156
|-300.00
|30200.00
|268
|2005.03.18 11:16
|sell
|97
|1.00
|1.9144
|1.9174 / 1.9094
|
|
|269
|2005.03.18 11:31
|sell
|98
|1.00
|1.9140
|1.9170 / 1.9090
|
|
|270
|2005.03.18 13:42
|s/l
|98
|1.00
|1.9170
|1.9170 / 1.9090
|-300.00
|29900.00
|271
|2005.03.18 19:53
|s/l
|97
|1.00
|1.9174
|1.9174 / 1.9094
|-300.00
|29600.00
|272
|2005.03.21 10:56
|sell
|99
|1.00
|1.9084
|1.9114 / 1.9034
|
|
|273
|2005.03.21 11:07
|sell
|100
|1.00
|1.9079
|1.9109 / 1.9029
|
|
|274
|2005.03.21 11:20
|sell
|101
|1.00
|1.9074
|1.9104 / 1.9024
|
|
|275
|2005.03.21 12:04
|modify
|99
|1.00
|1.9084
|1.9084 / 1.9034
|
|
|276
|2005.03.21 12:17
|modify
|100
|1.00
|1.9079
|1.9079 / 1.9029
|
|
|277
|2005.03.21 12:31
|modify
|101
|1.00
|1.9074
|1.9074 / 1.9024
|
|
|278
|2005.03.21 13:16
|t/p
|99
|1.00
|1.9034
|1.9084 / 1.9034
|500.00
|30100.00
|279
|2005.03.21 13:33
|t/p
|100
|1.00
|1.9029
|1.9079 / 1.9029
|500.00
|30600.00
|280
|2005.03.21 13:46
|t/p
|101
|1.00
|1.9024
|1.9074 / 1.9024
|500.00
|31100.00
|281
|2005.03.22 11:20
|sell
|102
|1.00
|1.8942
|1.8972 / 1.8892
|
|
|282
|2005.03.22 11:28
|sell
|103
|1.00
|1.8937
|1.8967 / 1.8887
|
|
|283
|2005.03.22 11:40
|sell
|104
|1.00
|1.8932
|1.8962 / 1.8882
|
|
|284
|2005.03.22 12:13
|modify
|102
|1.00
|1.8942
|1.8942 / 1.8892
|
|
|285
|2005.03.22 12:26
|modify
|103
|1.00
|1.8937
|1.8937 / 1.8887
|
|
|286
|2005.03.22 12:37
|modify
|104
|1.00
|1.8932
|1.8932 / 1.8882
|
|
|287
|2005.03.22 13:15
|t/p
|102
|1.00
|1.8892
|1.8942 / 1.8892
|500.00
|31600.00
|288
|2005.03.22 13:28
|t/p
|103
|1.00
|1.8887
|1.8937 / 1.8887
|500.00
|32100.00
|289
|2005.03.22 13:37
|t/p
|104
|1.00
|1.8882
|1.8932 / 1.8882
|500.00
|32600.00
|290
|2005.03.23 10:57
|sell
|105
|1.00
|1.8796
|1.8826 / 1.8746
|
|
|291
|2005.03.23 11:10
|sell
|106
|1.00
|1.8791
|1.8821 / 1.8741
|
|
|292
|2005.03.23 11:24
|sell
|107
|1.00
|1.8786
|1.8816 / 1.8736
|
|
|293
|2005.03.23 12:05
|modify
|105
|1.00
|1.8796
|1.8796 / 1.8746
|
|
|294
|2005.03.23 12:21
|modify
|106
|1.00
|1.8791
|1.8791 / 1.8741
|
|
|295
|2005.03.23 12:35
|modify
|107
|1.00
|1.8786
|1.8786 / 1.8736
|
|
|296
|2005.03.23 13:24
|t/p
|105
|1.00
|1.8746
|1.8796 / 1.8746
|500.00
|33100.00
|297
|2005.03.23 13:38
|t/p
|106
|1.00
|1.8741
|1.8791 / 1.8741
|500.00
|33600.00
|298
|2005.03.23 13:49
|t/p
|107
|1.00
|1.8736
|1.8786 / 1.8736
|500.00
|34100.00
|299
|2005.03.28 11:25
|sell
|108
|1.00
|1.8613
|1.8643 / 1.8563
|
|
|300
|2005.03.28 11:47
|sell
|109
|1.00
|1.8608
|1.8638 / 1.8558
|
|
|301
|2005.03.28 20:01
|s/l
|109
|1.00
|1.8638
|1.8638 / 1.8558
|-300.00
|33800.00
|302
|2005.03.28 22:51
|s/l
|108
|1.00
|1.8643
|1.8643 / 1.8563
|-300.00
|33500.00
|303
|2005.03.29 11:36
|buy
|110
|1.00
|1.8707
|1.8677 / 1.8757
|
|
|304
|2005.03.29 13:37
|modify
|110
|1.00
|1.8707
|1.8707 / 1.8757
|
|
|305
|2005.03.29 20:26
|t/p
|110
|1.00
|1.8757
|1.8707 / 1.8757
|500.00
|34000.00
|306
|2005.03.30 11:30
|buy
|111
|1.00
|1.8832
|1.8802 / 1.8882
|
|
|307
|2005.03.30 11:53
|buy
|112
|1.00
|1.8837
|1.8807 / 1.8887
|
|
|308
|2005.03.30 20:06
|s/l
|112
|1.00
|1.8807
|1.8807 / 1.8887
|-300.00
|33700.00
|309
|2005.03.30 23:15
|s/l
|111
|1.00
|1.8802
|1.8802 / 1.8882
|-300.00
|33400.00
|310
|2005.04.01 10:47
|buy
|113
|1.00
|1.8920
|1.8890 / 1.8970
|
|
|311
|2005.04.01 11:55
|s/l
|113
|1.00
|1.8890
|1.8890 / 1.8970
|-300.00
|33100.00
|312
|2005.04.04 11:49
|sell
|114
|1.00
|1.8741
|1.8771 / 1.8691
|
|
|313
|2005.04.04 18:27
|modify
|114
|1.00
|1.8741
|1.8741 / 1.8691
|
|
|314
|2005.04.04 23:59
|s/l
|114
|1.00
|1.8741
|1.8741 / 1.8691
|0.00
|33100.00
|315
|2005.04.05 11:51
|sell
|115
|1.00
|1.8744
|1.8774 / 1.8694
|
|
|316
|2005.04.05 14:36
|s/l
|115
|1.00
|1.8774
|1.8774 / 1.8694
|-300.00
|32800.00
|317
|2005.04.06 11:21
|sell
|116
|1.00
|1.8792
|1.8822 / 1.8742
|
|
|318
|2005.04.06 11:40
|sell
|117
|1.00
|1.8787
|1.8817 / 1.8737
|
|
|319
|2005.04.06 12:58
|modify
|116
|1.00
|1.8792
|1.8792 / 1.8742
|
|
|320
|2005.04.06 13:17
|modify
|117
|1.00
|1.8787
|1.8787 / 1.8737
|
|
|321
|2005.04.06 23:28
|s/l
|117
|1.00
|1.8787
|1.8787 / 1.8737
|0.00
|32800.00
|322
|2005.04.06 23:52
|s/l
|116
|1.00
|1.8792
|1.8792 / 1.8742
|0.00
|32800.00
|323
|2005.04.07 11:03
|buy
|118
|1.00
|1.8804
|1.8774 / 1.8854
|
|
|324
|2005.04.07 11:22
|buy
|119
|1.00
|1.8809
|1.8779 / 1.8859
|
|
|325
|2005.04.07 13:15
|s/l
|119
|1.00
|1.8779
|1.8779 / 1.8859
|-300.00
|32500.00
|326
|2005.04.07 13:27
|s/l
|118
|1.00
|1.8774
|1.8774 / 1.8854
|-300.00
|32200.00
|327
|2005.04.11 11:44
|buy
|120
|1.00
|1.8878
|1.8848 / 1.8928
|
|
|328
|2005.04.11 13:51
|modify
|120
|1.00
|1.8878
|1.8878 / 1.8928
|
|
|329
|2005.04.11 20:57
|t/p
|120
|1.00
|1.8928
|1.8878 / 1.8928
|500.00
|32700.00
|330
|2005.04.12 10:56
|sell
|121
|1.00
|1.8868
|1.8898 / 1.8818
|
|
|331
|2005.04.12 12:21
|s/l
|121
|1.00
|1.8898
|1.8898 / 1.8818
|-300.00
|32400.00
|332
|2005.04.14 11:04
|sell
|122
|1.00
|1.8830
|1.8860 / 1.8780
|
|
|333
|2005.04.14 11:23
|sell
|123
|1.00
|1.8824
|1.8854 / 1.8774
|
|
|334
|2005.04.14 11:39
|sell
|124
|1.00
|1.8819
|1.8849 / 1.8769
|
|
|335
|2005.04.14 12:23
|modify
|122
|1.00
|1.8830
|1.8830 / 1.8780
|
|
|336
|2005.04.14 12:42
|modify
|123
|1.00
|1.8824
|1.8824 / 1.8774
|
|
|337
|2005.04.14 12:58
|modify
|124
|1.00
|1.8819
|1.8819 / 1.8769
|
|
|338
|2005.04.14 13:48
|t/p
|122
|1.00
|1.8780
|1.8830 / 1.8780
|500.00
|32900.00
|339
|2005.04.14 16:10
|s/l
|124
|1.00
|1.8819
|1.8819 / 1.8769
|0.00
|32900.00
|340
|2005.04.14 16:23
|s/l
|123
|1.00
|1.8824
|1.8824 / 1.8774
|0.00
|32900.00
|341
|2005.04.15 11:56
|buy
|125
|1.00
|1.8850
|1.8820 / 1.8900
|
|
|342
|2005.04.15 13:17
|modify
|125
|1.00
|1.8850
|1.8850 / 1.8900
|
|
|343
|2005.04.15 14:48
|t/p
|125
|1.00
|1.8900
|1.8850 / 1.8900
|500.00
|33400.00
|344
|2005.04.18 11:07
|sell
|126
|1.00
|1.8931
|1.8961 / 1.8881
|
|
|345
|2005.04.18 12:55
|s/l
|126
|1.00
|1.8961
|1.8961 / 1.8881
|-300.00
|33100.00
|346
|2005.04.19 11:56
|buy
|127
|1.00
|1.9086
|1.9056 / 1.9136
|
|
|347
|2005.04.19 13:15
|modify
|127
|1.00
|1.9086
|1.9086 / 1.9136
|
|
|348
|2005.04.19 14:39
|t/p
|127
|1.00
|1.9136
|1.9086 / 1.9136
|500.00
|33600.00
|349
|2005.04.20 11:12
|buy
|128
|1.00
|1.9157
|1.9127 / 1.9207
|
|
|350
|2005.04.20 16:03
|modify
|128
|1.00
|1.9157
|1.9157 / 1.9207
|
|
|351
|2005.04.20 17:38
|t/p
|128
|1.00
|1.9207
|1.9157 / 1.9207
|500.00
|34100.00
|352
|2005.04.21 11:42
|sell
|129
|1.00
|1.9151
|1.9181 / 1.9101
|
|
|353
|2005.04.21 13:23
|modify
|129
|1.00
|1.9151
|1.9151 / 1.9101
|
|
|354
|2005.04.21 15:08
|t/p
|129
|1.00
|1.9101
|1.9151 / 1.9101
|500.00
|34600.00
|355
|2005.04.26 11:36
|sell
|130
|1.00
|1.9070
|1.9100 / 1.9020
|
|
|356
|2005.04.26 13:35
|modify
|130
|1.00
|1.9070
|1.9070 / 1.9020
|
|
|357
|2005.04.26 19:52
|t/p
|130
|1.00
|1.9020
|1.9070 / 1.9020
|500.00
|35100.00
|358
|2005.04.27 11:21
|sell
|131
|1.00
|1.9032
|1.9062 / 1.8982
|
|
|359
|2005.04.27 11:45
|sell
|132
|1.00
|1.9026
|1.9056 / 1.8976
|
|
|360
|2005.04.27 13:02
|modify
|131
|1.00
|1.9032
|1.9032 / 1.8982
|
|
|361
|2005.04.27 13:26
|modify
|132
|1.00
|1.9026
|1.9026 / 1.8976
|
|
|362
|2005.04.27 15:10
|s/l
|132
|1.00
|1.9026
|1.9026 / 1.8976
|0.00
|35100.00
|363
|2005.04.27 23:07
|s/l
|131
|1.00
|1.9032
|1.9032 / 1.8982
|0.00
|35100.00
|364
|2005.05.02 11:34
|sell
|133
|1.00
|1.8993
|1.9023 / 1.8943
|
|
|365
|2005.05.02 11:57
|sell
|134
|1.00
|1.8988
|1.9018 / 1.8938
|
|
|366
|2005.05.02 13:30
|modify
|133
|1.00
|1.8993
|1.8993 / 1.8943
|
|
|367
|2005.05.02 13:54
|modify
|134
|1.00
|1.8988
|1.8988 / 1.8938
|
|
|368
|2005.05.02 15:41
|t/p
|133
|1.00
|1.8943
|1.8993 / 1.8943
|500.00
|35600.00
|369
|2005.05.02 21:16
|t/p
|134
|1.00
|1.8938
|1.8988 / 1.8938
|500.00
|36100.00
|370
|2005.05.04 11:54
|buy
|135
|1.00
|1.8970
|1.8940 / 1.9020
|
|
|371
|2005.05.04 14:16
|modify
|135
|1.00
|1.8970
|1.8970 / 1.9020
|
|
|372
|2005.05.04 16:54
|t/p
|135
|1.00
|1.9020
|1.8970 / 1.9020
|500.00
|36600.00
|373
|2005.05.06 11:24
|sell
|136
|1.00
|1.8985
|1.9015 / 1.8935
|
|
|374
|2005.05.06 11:45
|sell
|137
|1.00
|1.8980
|1.9010 / 1.8930
|
|
|375
|2005.05.06 13:08
|modify
|136
|1.00
|1.8985
|1.8985 / 1.8935
|
|
|376
|2005.05.06 13:29
|modify
|137
|1.00
|1.8980
|1.8980 / 1.8930
|
|
|377
|2005.05.06 15:01
|t/p
|136
|1.00
|1.8935
|1.8985 / 1.8935
|500.00
|37100.00
|378
|2005.05.06 15:22
|t/p
|137
|1.00
|1.8930
|1.8980 / 1.8930
|500.00
|37600.00
|379
|2005.05.09 11:51
|sell
|138
|1.00
|1.8839
|1.8869 / 1.8789
|
|
|380
|2005.05.09 14:09
|modify
|138
|1.00
|1.8839
|1.8839 / 1.8789
|
|
|381
|2005.05.09 16:16
|s/l
|138
|1.00
|1.8839
|1.8839 / 1.8789
|0.00
|37600.00
|382
|2005.05.10 11:24
|sell
|139
|1.00
|1.8803
|1.8833 / 1.8753
|
|
|383
|2005.05.10 11:41
|sell
|140
|1.00
|1.8799
|1.8829 / 1.8749
|
|
|384
|2005.05.10 13:08
|modify
|139
|1.00
|1.8803
|1.8803 / 1.8753
|
|
|385
|2005.05.10 13:25
|modify
|140
|1.00
|1.8799
|1.8799 / 1.8749
|
|
|386
|2005.05.10 15:09
|s/l
|140
|1.00
|1.8799
|1.8799 / 1.8749
|0.00
|37600.00
|387
|2005.05.10 20:35
|s/l
|139
|1.00
|1.8803
|1.8803 / 1.8753
|0.00
|37600.00
|388
|2005.05.11 10:48
|buy
|141
|1.00
|1.8839
|1.8809 / 1.8889
|
|
|389
|2005.05.11 10:57
|buy
|142
|1.00
|1.8844
|1.8814 / 1.8894
|
|
|390
|2005.05.11 11:12
|buy
|143
|1.00
|1.8849
|1.8819 / 1.8899
|
|
|391
|2005.05.11 12:57
|s/l
|143
|1.00
|1.8819
|1.8819 / 1.8899
|-300.00
|37300.00
|392
|2005.05.11 13:06
|s/l
|142
|1.00
|1.8814
|1.8814 / 1.8894
|-300.00
|37000.00
|393
|2005.05.11 13:18
|s/l
|141
|1.00
|1.8809
|1.8809 / 1.8889
|-300.00
|36700.00
|394
|2005.05.12 11:22
|sell
|144
|1.00
|1.8646
|1.8676 / 1.8596
|
|
|395
|2005.05.12 11:47
|sell
|145
|1.00
|1.8640
|1.8670 / 1.8590
|
|
|396
|2005.05.12 13:05
|modify
|144
|1.00
|1.8646
|1.8646 / 1.8596
|
|
|397
|2005.05.12 13:30
|modify
|145
|1.00
|1.8640
|1.8640 / 1.8590
|
|
|398
|2005.05.12 15:29
|s/l
|145
|1.00
|1.8640
|1.8640 / 1.8590
|0.00
|36700.00
|399
|2005.05.12 15:50
|s/l
|144
|1.00
|1.8646
|1.8646 / 1.8596
|0.00
|36700.00
|400
|2005.05.13 11:14
|sell
|146
|1.00
|1.8572
|1.8602 / 1.8522
|
|
|401
|2005.05.13 11:32
|sell
|147
|1.00
|1.8568
|1.8598 / 1.8518
|
|
|402
|2005.05.13 11:54
|sell
|148
|1.00
|1.8562
|1.8592 / 1.8512
|
|
|403
|2005.05.13 12:48
|modify
|146
|1.00
|1.8572
|1.8572 / 1.8522
|
|
|404
|2005.05.13 13:03
|modify
|147
|1.00
|1.8568
|1.8568 / 1.8518
|
|
|405
|2005.05.13 13:25
|modify
|148
|1.00
|1.8562
|1.8562 / 1.8512
|
|
|406
|2005.05.13 14:30
|t/p
|146
|1.00
|1.8522
|1.8572 / 1.8522
|500.00
|37200.00
|407
|2005.05.13 14:41
|t/p
|147
|1.00
|1.8518
|1.8568 / 1.8518
|500.00
|37700.00
|408
|2005.05.13 15:03
|t/p
|148
|1.00
|1.8512
|1.8562 / 1.8512
|500.00
|38200.00
|409
|2005.05.16 11:08
|sell
|149
|1.00
|1.8400
|1.8430 / 1.8350
|
|
|410
|2005.05.16 11:22
|sell
|150
|1.00
|1.8396
|1.8426 / 1.8346
|
|
|411
|2005.05.16 11:38
|sell
|151
|1.00
|1.8391
|1.8421 / 1.8341
|
|
|412
|2005.05.16 12:31
|modify
|149
|1.00
|1.8400
|1.8400 / 1.8350
|
|
|413
|2005.05.16 12:44
|modify
|150
|1.00
|1.8396
|1.8396 / 1.8346
|
|
|414
|2005.05.16 13:00
|modify
|151
|1.00
|1.8391
|1.8391 / 1.8341
|
|
|415
|2005.05.16 14:00
|t/p
|149
|1.00
|1.8350
|1.8400 / 1.8350
|500.00
|38700.00
|416
|2005.05.16 16:21
|s/l
|151
|1.00
|1.8391
|1.8391 / 1.8341
|0.00
|38700.00
|417
|2005.05.16 19:03
|t/p
|150
|1.00
|1.8346
|1.8396 / 1.8346
|500.00
|39200.00
|418
|2005.05.17 11:42
|buy
|152
|1.00
|1.8400
|1.8370 / 1.8450
|
|
|419
|2005.05.17 14:06
|s/l
|152
|1.00
|1.8370
|1.8370 / 1.8450
|-300.00
|38900.00
|420
|2005.05.18 11:33
|sell
|153
|1.00
|1.8329
|1.8359 / 1.8279
|
|
|421
|2005.05.18 11:55
|sell
|154
|1.00
|1.8324
|1.8354 / 1.8274
|
|
|422
|2005.05.18 14:23
|s/l
|154
|1.00
|1.8354
|1.8354 / 1.8274
|-300.00
|38600.00
|423
|2005.05.18 14:40
|s/l
|153
|1.00
|1.8359
|1.8359 / 1.8279
|-300.00
|38300.00
|424
|2005.05.19 11:27
|sell
|155
|1.00
|1.8376
|1.8406 / 1.8326
|
|
|425
|2005.05.19 11:49
|sell
|156
|1.00
|1.8371
|1.8401 / 1.8321
|
|
|426
|2005.05.19 13:14
|modify
|155
|1.00
|1.8376
|1.8376 / 1.8326
|
|
|427
|2005.05.19 13:36
|modify
|156
|1.00
|1.8371
|1.8371 / 1.8321
|
|
|428
|2005.05.19 19:17
|t/p
|155
|1.00
|1.8326
|1.8376 / 1.8326
|500.00
|38800.00
|429
|2005.05.20 00:14
|s/l
|156
|1.00
|1.8371
|1.8371 / 1.8321
|0.00
|38800.00
|430
|2005.05.20 11:14
|sell
|157
|1.00
|1.8325
|1.8355 / 1.8275
|
|
|431
|2005.05.20 11:36
|sell
|158
|1.00
|1.8320
|1.8350 / 1.8270
|
|
|432
|2005.05.20 11:54
|sell
|159
|1.00
|1.8314
|1.8344 / 1.8264
|
|
|433
|2005.05.20 12:48
|modify
|157
|1.00
|1.8325
|1.8325 / 1.8275
|
|
|434
|2005.05.20 13:07
|modify
|158
|1.00
|1.8320
|1.8320 / 1.8270
|
|
|435
|2005.05.20 13:28
|modify
|159
|1.00
|1.8314
|1.8314 / 1.8264
|
|
|436
|2005.05.20 14:26
|t/p
|157
|1.00
|1.8275
|1.8325 / 1.8275
|500.00
|39300.00
|437
|2005.05.20 14:45
|t/p
|158
|1.00
|1.8270
|1.8320 / 1.8270
|500.00
|39800.00
|438
|2005.05.20 15:06
|t/p
|159
|1.00
|1.8264
|1.8314 / 1.8264
|500.00
|40300.00
|439
|2005.05.24 11:38
|sell
|160
|1.00
|1.8308
|1.8338 / 1.8258
|
|
|440
|2005.05.24 17:36
|modify
|160
|1.00
|1.8308
|1.8308 / 1.8258
|
|
|441
|2005.05.25 02:58
|t/p
|160
|1.00
|1.8258
|1.8308 / 1.8258
|500.00
|40800.00
|442
|2005.05.26 11:36
|sell
|161
|1.00
|1.8263
|1.8293 / 1.8213
|
|
|443
|2005.05.26 13:39
|modify
|161
|1.00
|1.8263
|1.8263 / 1.8213
|
|
|444
|2005.05.26 15:47
|t/p
|161
|1.00
|1.8213
|1.8263 / 1.8213
|500.00
|41300.00
|445
|2005.05.31 11:06
|sell
|162
|1.00
|1.8169
|1.8199 / 1.8119
|
|
|446
|2005.05.31 11:22
|sell
|163
|1.00
|1.8164
|1.8194 / 1.8114
|
|
|447
|2005.05.31 11:42
|sell
|164
|1.00
|1.8158
|1.8188 / 1.8108
|
|
|448
|2005.05.31 12:27
|modify
|162
|1.00
|1.8169
|1.8169 / 1.8119
|
|
|449
|2005.05.31 12:43
|modify
|163
|1.00
|1.8164
|1.8164 / 1.8114
|
|
|450
|2005.05.31 13:03
|modify
|164
|1.00
|1.8158
|1.8158 / 1.8108
|
|
|451
|2005.05.31 13:58
|t/p
|162
|1.00
|1.8119
|1.8169 / 1.8119
|500.00
|41800.00
|452
|2005.05.31 18:16
|t/p
|163
|1.00
|1.8114
|1.8164 / 1.8114
|500.00
|42300.00
|453
|2005.05.31 18:36
|t/p
|164
|1.00
|1.8108
|1.8158 / 1.8108
|500.00
|42800.00
|454
|2005.06.01 11:12
|buy
|165
|1.00
|1.8174
|1.8144 / 1.8224
|
|
|455
|2005.06.01 11:27
|buy
|166
|1.00
|1.8179
|1.8149 / 1.8229
|
|
|456
|2005.06.01 11:49
|buy
|167
|1.00
|1.8184
|1.8154 / 1.8234
|
|
|457
|2005.06.01 13:59
|s/l
|167
|1.00
|1.8154
|1.8154 / 1.8234
|-300.00
|42500.00
|458
|2005.06.01 14:13
|s/l
|166
|1.00
|1.8149
|1.8149 / 1.8229
|-300.00
|42200.00
|459
|2005.06.01 14:35
|s/l
|165
|1.00
|1.8144
|1.8144 / 1.8224
|-300.00
|41900.00
|460
|2005.06.02 11:24
|buy
|168
|1.00
|1.8165
|1.8135 / 1.8215
|
|
|461
|2005.06.02 11:45
|buy
|169
|1.00
|1.8170
|1.8140 / 1.8220
|
|
|462
|2005.06.02 13:08
|modify
|168
|1.00
|1.8165
|1.8165 / 1.8215
|
|
|463
|2005.06.02 13:28
|modify
|169
|1.00
|1.8170
|1.8170 / 1.8220
|
|
|464
|2005.06.02 14:59
|s/l
|169
|1.00
|1.8170
|1.8170 / 1.8220
|0.00
|41900.00
|465
|2005.06.02 15:20
|s/l
|168
|1.00
|1.8165
|1.8165 / 1.8215
|0.00
|41900.00
|466
|2005.06.07 11:22
|sell
|170
|1.00
|1.8248
|1.8278 / 1.8198
|
|
|467
|2005.06.07 11:43
|sell
|171
|1.00
|1.8243
|1.8273 / 1.8193
|
|
|468
|2005.06.07 13:43
|s/l
|171
|1.00
|1.8273
|1.8273 / 1.8193
|-300.00
|41600.00
|469
|2005.06.07 14:04
|s/l
|170
|1.00
|1.8278
|1.8278 / 1.8198
|-300.00
|41300.00
|470
|2005.06.08 11:05
|buy
|172
|1.00
|1.8344
|1.8314 / 1.8394
|
|
|471
|2005.06.08 11:24
|buy
|173
|1.00
|1.8349
|1.8319 / 1.8399
|
|
|472
|2005.06.08 11:40
|buy
|174
|1.00
|1.8354
|1.8324 / 1.8404
|
|
|473
|2005.06.08 13:20
|s/l
|174
|1.00
|1.8324
|1.8324 / 1.8404
|-300.00
|41000.00
|474
|2005.06.08 13:40
|s/l
|173
|1.00
|1.8319
|1.8319 / 1.8399
|-300.00
|40700.00
|475
|2005.06.08 13:53
|s/l
|172
|1.00
|1.8314
|1.8314 / 1.8394
|-300.00
|40400.00
|476
|2005.06.09 11:24
|buy
|175
|1.00
|1.8252
|1.8222 / 1.8302
|
|
|477
|2005.06.09 13:54
|s/l
|175
|1.00
|1.8222
|1.8222 / 1.8302
|-300.00
|40100.00
|478
|2005.06.10 11:10
|buy
|176
|1.00
|1.8209
|1.8179 / 1.8259
|
|
|479
|2005.06.10 11:28
|buy
|177
|1.00
|1.8214
|1.8184 / 1.8264
|
|
|480
|2005.06.10 11:42
|buy
|178
|1.00
|1.8219
|1.8189 / 1.8269
|
|
|481
|2005.06.10 13:56
|s/l
|178
|1.00
|1.8189
|1.8189 / 1.8269
|-300.00
|39800.00
|482
|2005.06.10 14:14
|s/l
|177
|1.00
|1.8184
|1.8184 / 1.8264
|-300.00
|39500.00
|483
|2005.06.10 14:35
|s/l
|176
|1.00
|1.8179
|1.8179 / 1.8259
|-300.00
|39200.00
|484
|2005.06.13 11:18
|sell
|179
|1.00
|1.8040
|1.8070 / 1.7990
|
|
|485
|2005.06.13 11:42
|sell
|180
|1.00
|1.8034
|1.8064 / 1.7984
|
|
|486
|2005.06.13 11:58
|sell
|181
|1.00
|1.8030
|1.8060 / 1.7980
|
|
|487
|2005.06.13 12:57
|modify
|179
|1.00
|1.8040
|1.8040 / 1.7990
|
|
|488
|2005.06.13 14:33
|s/l
|179
|1.00
|1.8040
|1.8040 / 1.7990
|0.00
|39200.00
|489
|2005.06.13 17:21
|modify
|180
|1.00
|1.8034
|1.8034 / 1.7984
|
|
|490
|2005.06.13 17:37
|modify
|181
|1.00
|1.8030
|1.8030 / 1.7980
|
|
|491
|2005.06.13 19:52
|s/l
|181
|1.00
|1.8030
|1.8030 / 1.7980
|0.00
|39200.00
|492
|2005.06.13 20:08
|s/l
|180
|1.00
|1.8034
|1.8034 / 1.7984
|0.00
|39200.00
|493
|2005.06.14 11:07
|sell
|182
|1.00
|1.8094
|1.8124 / 1.8044
|
|
|494
|2005.06.14 13:02
|s/l
|182
|1.00
|1.8124
|1.8124 / 1.8044
|-300.00
|38900.00
|495
|2005.06.15 11:04
|buy
|183
|1.00
|1.8130
|1.8100 / 1.8180
|
|
|496
|2005.06.15 11:21
|buy
|184
|1.00
|1.8135
|1.8105 / 1.8185
|
|
|497
|2005.06.15 11:34
|buy
|185
|1.00
|1.8140
|1.8110 / 1.8190
|
|
|498
|2005.06.15 12:25
|modify
|183
|1.00
|1.8130
|1.8130 / 1.8180
|
|
|499
|2005.06.15 12:38
|modify
|184
|1.00
|1.8135
|1.8135 / 1.8185
|
|
|500
|2005.06.15 12:58
|modify
|185
|1.00
|1.8140
|1.8140 / 1.8190
|
|
|501
|2005.06.15 13:53
|t/p
|183
|1.00
|1.8180
|1.8130 / 1.8180
|500.00
|39400.00
|502
|2005.06.15 14:12
|t/p
|184
|1.00
|1.8185
|1.8135 / 1.8185
|500.00
|39900.00
|503
|2005.06.15 14:29
|t/p
|185
|1.00
|1.8190
|1.8140 / 1.8190
|500.00
|40400.00
|504
|2005.06.21 11:14
|buy
|186
|1.00
|1.8223
|1.8193 / 1.8273
|
|
|505
|2005.06.21 11:37
|buy
|187
|1.00
|1.8228
|1.8198 / 1.8278
|
|
|506
|2005.06.21 11:56
|buy
|188
|1.00
|1.8233
|1.8203 / 1.8283
|
|
|507
|2005.06.21 13:38
|s/l
|188
|1.00
|1.8203
|1.8203 / 1.8283
|-300.00
|40100.00
|508
|2005.06.21 16:48
|modify
|186
|1.00
|1.8223
|1.8223 / 1.8273
|
|
|509
|2005.06.21 17:06
|modify
|187
|1.00
|1.8228
|1.8228 / 1.8278
|
|
|510
|2005.06.21 18:34
|t/p
|186
|1.00
|1.8273
|1.8223 / 1.8273
|500.00
|40600.00
|511
|2005.06.21 18:49
|t/p
|187
|1.00
|1.8278
|1.8228 / 1.8278
|500.00
|41100.00
|512
|2005.06.22 11:20
|sell
|189
|1.00
|1.8270
|1.8300 / 1.8220
|
|
|513
|2005.06.22 11:38
|sell
|190
|1.00
|1.8265
|1.8295 / 1.8215
|
|
|514
|2005.06.22 12:53
|modify
|189
|1.00
|1.8270
|1.8270 / 1.8220
|
|
|515
|2005.06.22 13:10
|modify
|190
|1.00
|1.8265
|1.8265 / 1.8215
|
|
|516
|2005.06.22 14:32
|t/p
|189
|1.00
|1.8220
|1.8270 / 1.8220
|500.00
|41600.00
|517
|2005.06.22 14:46
|t/p
|190
|1.00
|1.8215
|1.8265 / 1.8215
|500.00
|42100.00
|518
|2005.06.24 11:31
|sell
|191
|1.00
|1.8153
|1.8183 / 1.8103
|
|
|519
|2005.06.24 11:53
|sell
|192
|1.00
|1.8148
|1.8178 / 1.8098
|
|
|520
|2005.06.24 13:49
|s/l
|192
|1.00
|1.8178
|1.8178 / 1.8098
|-300.00
|41800.00
|521
|2005.06.24 14:11
|s/l
|191
|1.00
|1.8183
|1.8183 / 1.8103
|-300.00
|41500.00
|522
|2005.06.28 11:51
|sell
|193
|1.00
|1.8236
|1.8266 / 1.8186
|
|
|523
|2005.06.28 13:37
|modify
|193
|1.00
|1.8236
|1.8236 / 1.8186
|
|
|524
|2005.06.28 15:33
|t/p
|193
|1.00
|1.8186
|1.8236 / 1.8186
|500.00
|42000.00
|525
|2005.06.29 10:56
|sell
|194
|1.00
|1.8082
|1.8112 / 1.8032
|
|
|526
|2005.06.29 11:13
|sell
|195
|1.00
|1.8076
|1.8106 / 1.8026
|
|
|527
|2005.06.29 11:24
|sell
|196
|1.00
|1.8072
|1.8102 / 1.8022
|
|
|528
|2005.06.29 12:07
|modify
|194
|1.00
|1.8082
|1.8082 / 1.8032
|
|
|529
|2005.06.29 12:23
|modify
|195
|1.00
|1.8076
|1.8076 / 1.8026
|
|
|530
|2005.06.29 12:35
|modify
|196
|1.00
|1.8072
|1.8072 / 1.8022
|
|
|531
|2005.06.29 13:23
|t/p
|194
|1.00
|1.8032
|1.8082 / 1.8032
|500.00
|42500.00
|532
|2005.06.29 13:40
|t/p
|195
|1.00
|1.8026
|1.8076 / 1.8026
|500.00
|43000.00
|533
|2005.06.29 13:51
|t/p
|196
|1.00
|1.8022
|1.8072 / 1.8022
|500.00
|43500.00
|534
|2005.06.30 10:51
|sell
|197
|1.00
|1.8012
|1.8042 / 1.7962
|
|
|535
|2005.06.30 11:03
|sell
|198
|1.00
|1.8007
|1.8037 / 1.7957
|
|
|536
|2005.06.30 11:16
|sell
|199
|1.00
|1.8002
|1.8032 / 1.7952
|
|
|537
|2005.06.30 11:53
|modify
|197
|1.00
|1.8012
|1.8012 / 1.7962
|
|
|538
|2005.06.30 12:08
|modify
|198
|1.00
|1.8007
|1.8007 / 1.7957
|
|
|539
|2005.06.30 12:21
|modify
|199
|1.00
|1.8002
|1.8002 / 1.7952
|
|
|540
|2005.06.30 13:03
|t/p
|197
|1.00
|1.7962
|1.8012 / 1.7962
|500.00
|44000.00
|541
|2005.06.30 13:18
|t/p
|198
|1.00
|1.7957
|1.8007 / 1.7957
|500.00
|44500.00
|542
|2005.06.30 13:28
|t/p
|199
|1.00
|1.7952
|1.8002 / 1.7952
|500.00
|45000.00
|543
|2005.07.01 10:57
|sell
|200
|1.00
|1.7817
|1.7847 / 1.7767
|
|
|544
|2005.07.01 11:15
|sell
|201
|1.00
|1.7812
|1.7842 / 1.7762
|
|
|545
|2005.07.01 11:27
|sell
|202
|1.00
|1.7807
|1.7837 / 1.7757
|
|
|546
|2005.07.01 12:15
|modify
|200
|1.00
|1.7817
|1.7817 / 1.7767
|
|
|547
|2005.07.01 12:30
|modify
|201
|1.00
|1.7812
|1.7812 / 1.7762
|
|
|548
|2005.07.01 12:45
|modify
|202
|1.00
|1.7807
|1.7807 / 1.7757
|
|
|549
|2005.07.01 13:36
|t/p
|200
|1.00
|1.7767
|1.7817 / 1.7767
|500.00
|45500.00
|550
|2005.07.01 13:51
|t/p
|201
|1.00
|1.7762
|1.7812 / 1.7762
|500.00
|46000.00
|551
|2005.07.01 14:09
|t/p
|202
|1.00
|1.7757
|1.7807 / 1.7757
|500.00
|46500.00
|552
|2005.07.05 11:20
|sell
|203
|1.00
|1.7546
|1.7576 / 1.7496
|
|
|553
|2005.07.05 11:40
|sell
|204
|1.00
|1.7541
|1.7571 / 1.7491
|
|
|554
|2005.07.05 13:00
|modify
|203
|1.00
|1.7546
|1.7546 / 1.7496
|
|
|555
|2005.07.05 13:20
|modify
|204
|1.00
|1.7541
|1.7541 / 1.7491
|
|
|556
|2005.07.05 15:16
|s/l
|204
|1.00
|1.7541
|1.7541 / 1.7491
|0.00
|46500.00
|557
|2005.07.05 23:24
|s/l
|203
|1.00
|1.7546
|1.7546 / 1.7496
|0.00
|46500.00
|558
|2005.07.06 11:44
|buy
|205
|1.00
|1.7585
|1.7555 / 1.7635
|
|
|559
|2005.07.06 14:28
|s/l
|205
|1.00
|1.7555
|1.7555 / 1.7635
|-300.00
|46200.00
|560
|2005.07.07 11:23
|sell
|206
|1.00
|1.7447
|1.7477 / 1.7397
|
|
|561
|2005.07.07 11:43
|sell
|207
|1.00
|1.7442
|1.7472 / 1.7392
|
|
|562
|2005.07.07 13:04
|modify
|206
|1.00
|1.7447
|1.7447 / 1.7397
|
|
|563
|2005.07.07 13:24
|modify
|207
|1.00
|1.7442
|1.7442 / 1.7392
|
|
|564
|2005.07.07 15:30
|s/l
|207
|1.00
|1.7442
|1.7442 / 1.7392
|0.00
|46200.00
|565
|2005.07.07 15:50
|s/l
|206
|1.00
|1.7447
|1.7447 / 1.7397
|0.00
|46200.00
|566
|2005.07.08 11:25
|sell
|208
|1.00
|1.7360
|1.7390 / 1.7310
|
|
|567
|2005.07.08 11:45
|sell
|209
|1.00
|1.7355
|1.7385 / 1.7305
|
|
|568
|2005.07.08 13:07
|modify
|208
|1.00
|1.7360
|1.7360 / 1.7310
|
|
|569
|2005.07.08 13:28
|modify
|209
|1.00
|1.7355
|1.7355 / 1.7305
|
|
|570
|2005.07.08 15:39
|s/l
|209
|1.00
|1.7355
|1.7355 / 1.7305
|0.00
|46200.00
|571
|2005.07.08 16:04
|s/l
|208
|1.00
|1.7360
|1.7360 / 1.7310
|0.00
|46200.00
|572
|2005.07.11 10:59
|buy
|210
|1.00
|1.7446
|1.7416 / 1.7496
|
|
|573
|2005.07.11 11:13
|buy
|211
|1.00
|1.7452
|1.7422 / 1.7502
|
|
|574
|2005.07.11 11:28
|buy
|212
|1.00
|1.7457
|1.7427 / 1.7507
|
|
|575
|2005.07.11 12:11
|modify
|210
|1.00
|1.7446
|1.7446 / 1.7496
|
|
|576
|2005.07.11 12:26
|modify
|211
|1.00
|1.7452
|1.7452 / 1.7502
|
|
|577
|2005.07.11 12:43
|modify
|212
|1.00
|1.7457
|1.7457 / 1.7507
|
|
|578
|2005.07.11 13:32
|t/p
|210
|1.00
|1.7496
|1.7446 / 1.7496
|500.00
|46700.00
|579
|2005.07.11 13:49
|t/p
|211
|1.00
|1.7502
|1.7452 / 1.7502
|500.00
|47200.00
|580
|2005.07.11 14:04
|t/p
|212
|1.00
|1.7507
|1.7457 / 1.7507
|500.00
|47700.00
|581
|2005.07.12 11:44
|buy
|213
|1.00
|1.7642
|1.7612 / 1.7692
|
|
|582
|2005.07.12 11:58
|buy
|214
|1.00
|1.7647
|1.7617 / 1.7697
|
|
|583
|2005.07.12 12:55
|modify
|213
|1.00
|1.7642
|1.7642 / 1.7692
|
|
|584
|2005.07.12 13:09
|modify
|214
|1.00
|1.7647
|1.7647 / 1.7697
|
|
|585
|2005.07.12 14:12
|t/p
|213
|1.00
|1.7692
|1.7642 / 1.7692
|500.00
|48200.00
|586
|2005.07.12 14:29
|t/p
|214
|1.00
|1.7697
|1.7647 / 1.7697
|500.00
|48700.00
|587
|2005.07.13 10:40
|sell
|215
|1.00
|1.7616
|1.7646 / 1.7566
|
|
|588
|2005.07.13 10:52
|sell
|216
|1.00
|1.7610
|1.7640 / 1.7560
|
|
|589
|2005.07.13 11:00
|sell
|217
|1.00
|1.7606
|1.7636 / 1.7556
|
|
|590
|2005.07.13 11:31
|modify
|215
|1.00
|1.7616
|1.7616 / 1.7566
|
|
|591
|2005.07.13 11:44
|modify
|216
|1.00
|1.7610
|1.7610 / 1.7560
|
|
|592
|2005.07.13 11:52
|modify
|217
|1.00
|1.7606
|1.7606 / 1.7556
|
|
|593
|2005.07.13 12:28
|t/p
|215
|1.00
|1.7566
|1.7616 / 1.7566
|500.00
|49200.00
|594
|2005.07.13 12:40
|t/p
|216
|1.00
|1.7560
|1.7610 / 1.7560
|500.00
|49700.00
|595
|2005.07.13 14:28
|s/l
|217
|1.00
|1.7606
|1.7606 / 1.7556
|0.00
|49700.00
|596
|2005.07.19 11:15
|sell
|218
|1.00
|1.7392
|1.7422 / 1.7342
|
|
|597
|2005.07.19 11:29
|sell
|219
|1.00
|1.7388
|1.7418 / 1.7338
|
|
|598
|2005.07.19 11:47
|sell
|220
|1.00
|1.7383
|1.7413 / 1.7333
|
|
|599
|2005.07.19 12:44
|modify
|218
|1.00
|1.7392
|1.7392 / 1.7342
|
|
|600
|2005.07.19 12:59
|modify
|219
|1.00
|1.7388
|1.7388 / 1.7338
|
|
|601
|2005.07.19 13:17
|modify
|220
|1.00
|1.7383
|1.7383 / 1.7333
|
|
|602
|2005.07.19 15:08
|s/l
|220
|1.00
|1.7383
|1.7383 / 1.7333
|0.00
|49700.00
|603
|2005.07.19 15:26
|s/l
|219
|1.00
|1.7388
|1.7388 / 1.7338
|0.00
|49700.00
|604
|2005.07.19 15:37
|s/l
|218
|1.00
|1.7392
|1.7392 / 1.7342
|0.00
|49700.00
|605
|2005.07.20 10:50
|sell
|221
|1.00
|1.7363
|1.7393 / 1.7313
|
|
|606
|2005.07.20 11:03
|sell
|222
|1.00
|1.7358
|1.7388 / 1.7308
|
|
|607
|2005.07.20 11:17
|sell
|223
|1.00
|1.7352
|1.7382 / 1.7302
|
|
|608
|2005.07.20 11:52
|modify
|221
|1.00
|1.7363
|1.7363 / 1.7313
|
|
|609
|2005.07.20 12:04
|modify
|222
|1.00
|1.7358
|1.7358 / 1.7308
|
|
|610
|2005.07.20 12:19
|modify
|223
|1.00
|1.7352
|1.7352 / 1.7302
|
|
|611
|2005.07.20 13:01
|t/p
|221
|1.00
|1.7313
|1.7363 / 1.7313
|500.00
|50200.00
|612
|2005.07.20 13:11
|t/p
|222
|1.00
|1.7308
|1.7358 / 1.7308
|500.00
|50700.00
|613
|2005.07.20 13:26
|t/p
|223
|1.00
|1.7302
|1.7352 / 1.7302
|500.00
|51200.00
|614
|2005.07.21 10:48
|buy
|224
|1.00
|1.7528
|1.7498 / 1.7578
|
|
|615
|2005.07.21 10:57
|buy
|225
|1.00
|1.7533
|1.7503 / 1.7583
|
|
|616
|2005.07.21 11:09
|buy
|226
|1.00
|1.7538
|1.7508 / 1.7588
|
|
|617
|2005.07.21 11:43
|modify
|224
|1.00
|1.7528
|1.7528 / 1.7578
|
|
|618
|2005.07.21 11:55
|modify
|225
|1.00
|1.7533
|1.7533 / 1.7583
|
|
|619
|2005.07.21 12:09
|modify
|226
|1.00
|1.7538
|1.7538 / 1.7588
|
|
|620
|2005.07.21 12:50
|t/p
|224
|1.00
|1.7578
|1.7528 / 1.7578
|500.00
|51700.00
|621
|2005.07.21 13:02
|t/p
|225
|1.00
|1.7583
|1.7533 / 1.7583
|500.00
|52200.00
|622
|2005.07.21 13:14
|t/p
|226
|1.00
|1.7588
|1.7538 / 1.7588
|500.00
|52700.00
|623
|2005.07.22 10:54
|buy
|227
|1.00
|1.7513
|1.7483 / 1.7563
|
|
|624
|2005.07.22 11:07
|buy
|228
|1.00
|1.7518
|1.7488 / 1.7568
|
|
|625
|2005.07.22 12:25
|s/l
|228
|1.00
|1.7488
|1.7488 / 1.7568
|-300.00
|52400.00
|626
|2005.07.22 12:36
|s/l
|227
|1.00
|1.7483
|1.7483 / 1.7563
|-300.00
|52100.00
|627
|2005.07.25 11:18
|sell
|229
|1.00
|1.7375
|1.7405 / 1.7325
|
|
|628
|2005.07.25 11:40
|sell
|230
|1.00
|1.7370
|1.7400 / 1.7320
|
|
|629
|2005.07.25 13:27
|s/l
|230
|1.00
|1.7400
|1.7400 / 1.7320
|-300.00
|51800.00
|630
|2005.07.25 13:46
|s/l
|229
|1.00
|1.7405
|1.7405 / 1.7325
|-300.00
|51500.00
|631
|2005.07.26 11:38
|sell
|231
|1.00
|1.7407
|1.7437 / 1.7357
|
|
|632
|2005.07.26 13:39
|modify
|231
|1.00
|1.7407
|1.7407 / 1.7357
|
|
|633
|2005.07.26 20:50
|t/p
|231
|1.00
|1.7357
|1.7407 / 1.7357
|500.00
|52000.00
|634
|2005.07.27 11:44
|buy
|232
|1.00
|1.7397
|1.7367 / 1.7447
|
|
|635
|2005.07.27 13:25
|modify
|232
|1.00
|1.7397
|1.7397 / 1.7447
|
|
|636
|2005.07.27 15:13
|t/p
|232
|1.00
|1.7447
|1.7397 / 1.7447
|500.00
|52500.00
|637
|2005.07.28 11:36
|buy
|233
|1.00
|1.7482
|1.7452 / 1.7532
|
|
|638
|2005.07.28 11:51
|buy
|234
|1.00
|1.7487
|1.7457 / 1.7537
|
|
|639
|2005.07.28 12:50
|modify
|233
|1.00
|1.7482
|1.7482 / 1.7532
|
|
|640
|2005.07.28 13:05
|modify
|234
|1.00
|1.7487
|1.7487 / 1.7537
|
|
|641
|2005.07.28 14:10
|t/p
|233
|1.00
|1.7532
|1.7482 / 1.7532
|500.00
|53000.00
|642
|2005.07.28 14:28
|t/p
|234
|1.00
|1.7537
|1.7487 / 1.7537
|500.00
|53500.00
|643
|2005.08.01 10:57
|buy
|235
|1.00
|1.7629
|1.7599 / 1.7679
|
|
|644
|2005.08.01 11:08
|buy
|236
|1.00
|1.7634
|1.7604 / 1.7684
|
|
|645
|2005.08.01 11:22
|buy
|237
|1.00
|1.7639
|1.7609 / 1.7689
|
|
|646
|2005.08.01 12:05
|modify
|235
|1.00
|1.7629
|1.7629 / 1.7679
|
|
|647
|2005.08.01 12:20
|modify
|236
|1.00
|1.7634
|1.7634 / 1.7684
|
|
|648
|2005.08.01 12:37
|modify
|237
|1.00
|1.7639
|1.7639 / 1.7689
|
|
|649
|2005.08.01 13:28
|t/p
|235
|1.00
|1.7679
|1.7629 / 1.7679
|500.00
|54000.00
|650
|2005.08.01 13:42
|t/p
|236
|1.00
|1.7684
|1.7634 / 1.7684
|500.00
|54500.00
|651
|2005.08.01 13:57
|t/p
|237
|1.00
|1.7689
|1.7639 / 1.7689
|500.00
|55000.00
|652
|2005.08.02 11:54
|buy
|238
|1.00
|1.7737
|1.7707 / 1.7787
|
|
|653
|2005.08.02 23:59
|s/l
|238
|1.00
|1.7707
|1.7707 / 1.7787
|-300.00
|54700.00
|654
|2005.08.03 11:34
|buy
|239
|1.00
|1.7727
|1.7697 / 1.7777
|
|
|655
|2005.08.03 11:48
|buy
|240
|1.00
|1.7732
|1.7702 / 1.7782
|
|
|656
|2005.08.03 12:44
|modify
|239
|1.00
|1.7727
|1.7727 / 1.7777
|
|
|657
|2005.08.03 12:55
|modify
|240
|1.00
|1.7732
|1.7732 / 1.7782
|
|
|658
|2005.08.03 14:00
|t/p
|239
|1.00
|1.7777
|1.7727 / 1.7777
|500.00
|55200.00
|659
|2005.08.03 14:16
|t/p
|240
|1.00
|1.7782
|1.7732 / 1.7782
|500.00
|55700.00
|660
|2005.08.05 11:20
|sell
|241
|1.00
|1.7738
|1.7768 / 1.7688
|
|
|661
|2005.08.05 11:44
|sell
|242
|1.00
|1.7732
|1.7762 / 1.7682
|
|
|662
|2005.08.05 19:41
|s/l
|242
|1.00
|1.7762
|1.7762 / 1.7682
|-300.00
|55400.00
|663
|2005.08.05 22:44
|s/l
|241
|1.00
|1.7768
|1.7768 / 1.7688
|-300.00
|55100.00
|664
|2005.08.09 11:40
|buy
|243
|1.00
|1.7875
|1.7845 / 1.7925
|
|
|665
|2005.08.09 13:42
|modify
|243
|1.00
|1.7875
|1.7875 / 1.7925
|
|
|666
|2005.08.09 23:59
|s/l
|243
|1.00
|1.7875
|1.7875 / 1.7925
|0.00
|55100.00
|667
|2005.08.10 11:40
|buy
|244
|1.00
|1.7930
|1.7900 / 1.7980
|
|
|668
|2005.08.10 13:45
|modify
|244
|1.00
|1.7930
|1.7930 / 1.7980
|
|
|669
|2005.08.11 03:02
|t/p
|244
|1.00
|1.7980
|1.7930 / 1.7980
|500.00
|55600.00
|670
|2005.08.11 11:20
|buy
|245
|1.00
|1.8022
|1.7992 / 1.8072
|
|
|671
|2005.08.11 11:45
|buy
|246
|1.00
|1.8027
|1.7997 / 1.8077
|
|
|672
|2005.08.11 13:08
|modify
|245
|1.00
|1.8022
|1.8022 / 1.8072
|
|
|673
|2005.08.11 13:29
|modify
|246
|1.00
|1.8027
|1.8027 / 1.8077
|
|
|674
|2005.08.11 15:04
|t/p
|245
|1.00
|1.8072
|1.8022 / 1.8072
|500.00
|56100.00
|675
|2005.08.11 15:21
|t/p
|246
|1.00
|1.8077
|1.8027 / 1.8077
|500.00
|56600.00
|676
|2005.08.15 11:51
|sell
|247
|1.00
|1.8093
|1.8123 / 1.8043
|
|
|677
|2005.08.16 02:50
|modify
|247
|1.00
|1.8093
|1.8093 / 1.8043
|
|
|678
|2005.08.16 07:10
|t/p
|247
|1.00
|1.8043
|1.8093 / 1.8043
|500.00
|57100.00
|679
|2005.08.17 11:29
|sell
|248
|1.00
|1.8062
|1.8092 / 1.8012
|
|
|680
|2005.08.17 11:55
|sell
|249
|1.00
|1.8056
|1.8086 / 1.8006
|
|
|681
|2005.08.17 13:19
|modify
|248
|1.00
|1.8062
|1.8062 / 1.8012
|
|
|682
|2005.08.17 13:45
|modify
|249
|1.00
|1.8056
|1.8056 / 1.8006
|
|
|683
|2005.08.17 16:19
|s/l
|249
|1.00
|1.8056
|1.8056 / 1.8006
|0.00
|57100.00
|684
|2005.08.17 23:59
|s/l
|248
|1.00
|1.8062
|1.8062 / 1.8012
|0.00
|57100.00
|685
|2005.08.18 11:06
|sell
|250
|1.00
|1.8015
|1.8045 / 1.7965
|
|
|686
|2005.08.18 11:19
|sell
|251
|1.00
|1.8010
|1.8040 / 1.7960
|
|
|687
|2005.08.18 11:35
|sell
|252
|1.00
|1.8005
|1.8035 / 1.7955
|
|
|688
|2005.08.18 12:27
|modify
|250
|1.00
|1.8015
|1.8015 / 1.7965
|
|
|689
|2005.08.18 12:44
|modify
|251
|1.00
|1.8010
|1.8010 / 1.7960
|
|
|690
|2005.08.18 13:00
|modify
|252
|1.00
|1.8005
|1.8005 / 1.7955
|
|
|691
|2005.08.18 13:55
|t/p
|250
|1.00
|1.7965
|1.8015 / 1.7965
|500.00
|57600.00
|692
|2005.08.18 14:15
|t/p
|251
|1.00
|1.7960
|1.8010 / 1.7960
|500.00
|58100.00
|693
|2005.08.18 14:31
|t/p
|252
|1.00
|1.7955
|1.8005 / 1.7955
|500.00
|58600.00
|694
|2005.08.19 11:47
|buy
|253
|1.00
|1.7938
|1.7908 / 1.7988
|
|
|695
|2005.08.19 17:45
|modify
|253
|1.00
|1.7938
|1.7938 / 1.7988
|
|
|696
|2005.08.22 06:16
|t/p
|253
|1.00
|1.7988
|1.7938 / 1.7988
|500.00
|59100.00
|697
|2005.08.22 11:40
|buy
|254
|1.00
|1.8006
|1.7976 / 1.8056
|
|
|698
|2005.08.22 13:41
|modify
|254
|1.00
|1.8006
|1.8006 / 1.8056
|
|
|699
|2005.08.22 23:59
|s/l
|254
|1.00
|1.8006
|1.8006 / 1.8056
|0.00
|59100.00
|700
|2005.08.25 11:31
|buy
|255
|1.00
|1.8035
|1.8005 / 1.8085
|
|
|701
|2005.08.25 11:49
|buy
|256
|1.00
|1.8040
|1.8010 / 1.8090
|
|
|702
|2005.08.25 13:16
|modify
|255
|1.00
|1.8035
|1.8035 / 1.8085
|
|
|703
|2005.08.25 13:42
|modify
|256
|1.00
|1.8040
|1.8040 / 1.8090
|
|
|704
|2005.08.25 23:59
|s/l
|256
|1.00
|1.8040
|1.8040 / 1.8090
|0.00
|59100.00
|705
|2005.08.25 23:59
|s/l
|255
|1.00
|1.8035
|1.8035 / 1.8085
|0.00
|59100.00
|706
|2005.08.29 11:06
|buy
|257
|1.00
|1.8041
|1.8011 / 1.8091
|
|
|707
|2005.08.29 11:25
|buy
|258
|1.00
|1.8046
|1.8016 / 1.8096
|
|
|708
|2005.08.29 13:00
|s/l
|258
|1.00
|1.8016
|1.8016 / 1.8096
|-300.00
|58800.00
|709
|2005.08.29 13:12
|s/l
|257
|1.00
|1.8011
|1.8011 / 1.8091
|-300.00
|58500.00
|710
|2005.08.30 11:26
|sell
|259
|1.00
|1.7874
|1.7904 / 1.7824
|
|
|711
|2005.08.30 11:43
|sell
|260
|1.00
|1.7870
|1.7900 / 1.7820
|
|
|712
|2005.08.30 13:10
|modify
|259
|1.00
|1.7874
|1.7874 / 1.7824
|
|
|713
|2005.08.30 13:27
|modify
|260
|1.00
|1.7870
|1.7870 / 1.7820
|
|
|714
|2005.08.30 16:18
|s/l
|260
|1.00
|1.7870
|1.7870 / 1.7820
|0.00
|58500.00
|715
|2005.08.30 19:46
|t/p
|259
|1.00
|1.7824
|1.7874 / 1.7824
|500.00
|59000.00
|716
|2005.09.01 10:40
|buy
|261
|1.00
|1.8136
|1.8106 / 1.8186
|
|
|717
|2005.09.01 10:47
|buy
|262
|1.00
|1.8141
|1.8111 / 1.8191
|
|
|718
|2005.09.01 10:58
|buy
|263
|1.00
|1.8146
|1.8116 / 1.8196
|
|
|719
|2005.09.01 11:25
|modify
|261
|1.00
|1.8136
|1.8136 / 1.8186
|
|
|720
|2005.09.01 11:36
|modify
|262
|1.00
|1.8141
|1.8141 / 1.8191
|
|
|721
|2005.09.01 11:45
|modify
|263
|1.00
|1.8146
|1.8146 / 1.8196
|
|
|722
|2005.09.01 12:19
|t/p
|261
|1.00
|1.8186
|1.8136 / 1.8186
|500.00
|59500.00
|723
|2005.09.01 12:29
|t/p
|262
|1.00
|1.8191
|1.8141 / 1.8191
|500.00
|60000.00
|724
|2005.09.01 12:36
|t/p
|263
|1.00
|1.8196
|1.8146 / 1.8196
|500.00
|60500.00
|725
|2005.09.05 11:22
|buy
|264
|1.00
|1.8449
|1.8419 / 1.8499
|
|
|726
|2005.09.05 11:42
|buy
|265
|1.00
|1.8454
|1.8424 / 1.8504
|
|
|727
|2005.09.05 13:01
|modify
|264
|1.00
|1.8449
|1.8449 / 1.8499
|
|
|728
|2005.09.05 13:20
|modify
|265
|1.00
|1.8454
|1.8454 / 1.8504
|
|
|729
|2005.09.05 15:58
|s/l
|265
|1.00
|1.8454
|1.8454 / 1.8504
|0.00
|60500.00
|730
|2005.09.05 23:59
|s/l
|264
|1.00
|1.8449
|1.8449 / 1.8499
|0.00
|60500.00
|731
|2005.09.06 11:35
|sell
|266
|1.00
|1.8406
|1.8436 / 1.8356
|
|
|732
|2005.09.06 13:28
|modify
|266
|1.00
|1.8406
|1.8406 / 1.8356
|
|
|733
|2005.09.06 20:40
|s/l
|266
|1.00
|1.8406
|1.8406 / 1.8356
|0.00
|60500.00
|734
|2005.09.08 11:20
|sell
|267
|1.00
|1.8389
|1.8419 / 1.8339
|
|
|735
|2005.09.08 16:34
|modify
|267
|1.00
|1.8389
|1.8389 / 1.8339
|
|
|736
|2005.09.08 21:56
|t/p
|267
|1.00
|1.8339
|1.8389 / 1.8339
|500.00
|61000.00
|737
|2005.09.12 11:00
|sell
|268
|1.00
|1.8342
|1.8372 / 1.8292
|
|
|738
|2005.09.12 11:16
|sell
|269
|1.00
|1.8337
|1.8367 / 1.8287
|
|
|739
|2005.09.12 11:27
|sell
|270
|1.00
|1.8332
|1.8362 / 1.8282
|
|
|740
|2005.09.12 12:10
|modify
|268
|1.00
|1.8342
|1.8342 / 1.8292
|
|
|741
|2005.09.12 12:21
|modify
|269
|1.00
|1.8337
|1.8337 / 1.8287
|
|
|742
|2005.09.12 12:35
|modify
|270
|1.00
|1.8332
|1.8332 / 1.8282
|
|
|743
|2005.09.12 13:23
|t/p
|268
|1.00
|1.8292
|1.8342 / 1.8292
|500.00
|61500.00
|744
|2005.09.12 13:37
|t/p
|269
|1.00
|1.8287
|1.8337 / 1.8287
|500.00
|62000.00
|745
|2005.09.12 13:53
|t/p
|270
|1.00
|1.8282
|1.8332 / 1.8282
|500.00
|62500.00
|746
|2005.09.14 11:44
|buy
|271
|1.00
|1.8293
|1.8263 / 1.8343
|
|
|747
|2005.09.14 19:48
|s/l
|271
|1.00
|1.8263
|1.8263 / 1.8343
|-300.00
|62200.00
|748
|2005.09.15 11:07
|sell
|272
|1.00
|1.8145
|1.8175 / 1.8095
|
|
|749
|2005.09.15 11:23
|sell
|273
|1.00
|1.8141
|1.8171 / 1.8091
|
|
|750
|2005.09.15 11:42
|sell
|274
|1.00
|1.8135
|1.8165 / 1.8085
|
|
|751
|2005.09.15 12:30
|modify
|272
|1.00
|1.8145
|1.8145 / 1.8095
|
|
|752
|2005.09.15 12:43
|modify
|273
|1.00
|1.8141
|1.8141 / 1.8091
|
|
|753
|2005.09.15 13:02
|modify
|274
|1.00
|1.8135
|1.8135 / 1.8085
|
|
|754
|2005.09.15 13:57
|t/p
|272
|1.00
|1.8095
|1.8145 / 1.8095
|500.00
|62700.00
|755
|2005.09.15 14:09
|t/p
|273
|1.00
|1.8091
|1.8141 / 1.8091
|500.00
|63200.00
|756
|2005.09.15 14:29
|t/p
|274
|1.00
|1.8085
|1.8135 / 1.8085
|500.00
|63700.00
|757
|2005.09.16 11:11
|buy
|275
|1.00
|1.8089
|1.8059 / 1.8139
|
|
|758
|2005.09.16 11:29
|buy
|276
|1.00
|1.8094
|1.8064 / 1.8144
|
|
|759
|2005.09.16 11:43
|buy
|277
|1.00
|1.8099
|1.8069 / 1.8149
|
|
|760
|2005.09.16 12:41
|modify
|275
|1.00
|1.8089
|1.8089 / 1.8139
|
|
|761
|2005.09.16 12:55
|modify
|276
|1.00
|1.8094
|1.8094 / 1.8144
|
|
|762
|2005.09.16 13:16
|modify
|277
|1.00
|1.8099
|1.8099 / 1.8149
|
|
|763
|2005.09.16 17:51
|t/p
|275
|1.00
|1.8139
|1.8089 / 1.8139
|500.00
|64200.00
|764
|2005.09.16 18:13
|t/p
|276
|1.00
|1.8144
|1.8094 / 1.8144
|500.00
|64700.00
|765
|2005.09.16 23:09
|s/l
|277
|1.00
|1.8099
|1.8099 / 1.8149
|0.00
|64700.00
|766
|2005.09.19 11:42
|sell
|278
|1.00
|1.7995
|1.8025 / 1.7945
|
|
|767
|2005.09.19 18:01
|modify
|278
|1.00
|1.7995
|1.7995 / 1.7945
|
|
|768
|2005.09.19 20:13
|s/l
|278
|1.00
|1.7995
|1.7995 / 1.7945
|0.00
|64700.00
|769
|2005.09.20 11:38
|sell
|279
|1.00
|1.8035
|1.8065 / 1.7985
|
|
|770
|2005.09.20 11:57
|sell
|280
|1.00
|1.8030
|1.8060 / 1.7980
|
|
|771
|2005.09.20 17:51
|modify
|279
|1.00
|1.8035
|1.8035 / 1.7985
|
|
|772
|2005.09.20 18:15
|modify
|280
|1.00
|1.8030
|1.8030 / 1.7980
|
|
|773
|2005.09.20 23:59
|t/p
|279
|1.00
|1.7985
|1.8035 / 1.7985
|500.00
|65200.00
|774
|2005.09.21 00:17
|t/p
|280
|1.00
|1.7980
|1.8030 / 1.7980
|500.00
|65700.00
|775
|2005.09.21 11:11
|buy
|281
|1.00
|1.8032
|1.8002 / 1.8082
|
|
|776
|2005.09.21 11:25
|buy
|282
|1.00
|1.8037
|1.8007 / 1.8087
|
|
|777
|2005.09.21 11:42
|buy
|283
|1.00
|1.8042
|1.8012 / 1.8092
|
|
|778
|2005.09.21 12:34
|modify
|281
|1.00
|1.8032
|1.8032 / 1.8082
|
|
|779
|2005.09.21 12:52
|modify
|282
|1.00
|1.8037
|1.8037 / 1.8087
|
|
|780
|2005.09.21 13:13
|modify
|283
|1.00
|1.8042
|1.8042 / 1.8092
|
|
|781
|2005.09.21 14:16
|t/p
|281
|1.00
|1.8082
|1.8032 / 1.8082
|500.00
|66200.00
|782
|2005.09.21 14:33
|t/p
|282
|1.00
|1.8087
|1.8037 / 1.8087
|500.00
|66700.00
|783
|2005.09.21 14:51
|t/p
|283
|1.00
|1.8092
|1.8042 / 1.8092
|500.00
|67200.00
|784
|2005.09.22 11:26
|sell
|284
|1.00
|1.8047
|1.8077 / 1.7997
|
|
|785
|2005.09.22 11:37
|sell
|285
|1.00
|1.8042
|1.8072 / 1.7992
|
|
|786
|2005.09.22 11:51
|sell
|286
|1.00
|1.8037
|1.8067 / 1.7987
|
|
|787
|2005.09.22 12:22
|modify
|284
|1.00
|1.8047
|1.8047 / 1.7997
|
|
|788
|2005.09.22 12:35
|modify
|285
|1.00
|1.8042
|1.8042 / 1.7992
|
|
|789
|2005.09.22 12:44
|modify
|286
|1.00
|1.8037
|1.8037 / 1.7987
|
|
|790
|2005.09.22 13:26
|t/p
|284
|1.00
|1.7997
|1.8047 / 1.7997
|500.00
|67700.00
|791
|2005.09.22 13:35
|t/p
|285
|1.00
|1.7992
|1.8042 / 1.7992
|500.00
|68200.00
|792
|2005.09.22 13:46
|t/p
|286
|1.00
|1.7987
|1.8037 / 1.7987
|500.00
|68700.00
|793
|2005.09.23 11:14
|sell
|287
|1.00
|1.7861
|1.7891 / 1.7811
|
|
|794
|2005.09.23 11:36
|sell
|288
|1.00
|1.7856
|1.7886 / 1.7806
|
|
|795
|2005.09.23 11:54
|sell
|289
|1.00
|1.7850
|1.7880 / 1.7800
|
|
|796
|2005.09.23 12:49
|modify
|287
|1.00
|1.7861
|1.7861 / 1.7811
|
|
|797
|2005.09.23 13:07
|modify
|288
|1.00
|1.7856
|1.7856 / 1.7806
|
|
|798
|2005.09.23 13:29
|modify
|289
|1.00
|1.7850
|1.7850 / 1.7800
|
|
|799
|2005.09.23 14:28
|t/p
|287
|1.00
|1.7811
|1.7861 / 1.7811
|500.00
|69200.00
|800
|2005.09.23 14:46
|t/p
|288
|1.00
|1.7806
|1.7856 / 1.7806
|500.00
|69700.00
|801
|2005.09.23 15:08
|t/p
|289
|1.00
|1.7800
|1.7850 / 1.7800
|500.00
|70200.00
|802
|2005.09.27 11:23
|sell
|290
|1.00
|1.7715
|1.7745 / 1.7665
|
|
|803
|2005.09.27 11:43
|sell
|291
|1.00
|1.7710
|1.7740 / 1.7660
|
|
|804
|2005.09.27 13:04
|modify
|290
|1.00
|1.7715
|1.7715 / 1.7665
|
|
|805
|2005.09.27 13:24
|modify
|291
|1.00
|1.7710
|1.7710 / 1.7660
|
|
|806
|2005.09.27 14:53
|t/p
|290
|1.00
|1.7665
|1.7715 / 1.7665
|500.00
|70700.00
|807
|2005.09.27 15:14
|t/p
|291
|1.00
|1.7660
|1.7710 / 1.7660
|500.00
|71200.00
|808
|2005.09.28 11:21
|sell
|292
|1.00
|1.7639
|1.7669 / 1.7589
|
|
|809
|2005.09.28 11:44
|sell
|293
|1.00
|1.7634
|1.7664 / 1.7584
|
|
|810
|2005.09.28 13:33
|s/l
|293
|1.00
|1.7664
|1.7664 / 1.7584
|-300.00
|70900.00
|811
|2005.09.28 13:52
|s/l
|292
|1.00
|1.7669
|1.7669 / 1.7589
|-300.00
|70600.00
|812
|2005.09.30 10:55
|buy
|294
|1.00
|1.7657
|1.7627 / 1.7707
|
|
|813
|2005.09.30 11:12
|buy
|295
|1.00
|1.7662
|1.7632 / 1.7712
|
|
|814
|2005.09.30 11:25
|buy
|296
|1.00
|1.7667
|1.7637 / 1.7717
|
|
|815
|2005.09.30 12:06
|modify
|294
|1.00
|1.7657
|1.7657 / 1.7707
|
|
|816
|2005.09.30 12:20
|modify
|295
|1.00
|1.7662
|1.7662 / 1.7712
|
|
|817
|2005.09.30 12:34
|modify
|296
|1.00
|1.7667
|1.7667 / 1.7717
|
|
|818
|2005.09.30 13:23
|t/p
|294
|1.00
|1.7707
|1.7657 / 1.7707
|500.00
|71100.00
|819
|2005.09.30 13:34
|t/p
|295
|1.00
|1.7712
|1.7662 / 1.7712
|500.00
|71600.00
|820
|2005.09.30 17:23
|t/p
|296
|1.00
|1.7717
|1.7667 / 1.7717
|500.00
|72100.00
|821
|2005.10.03 11:46
|sell
|297
|1.00
|1.7560
|1.7590 / 1.7510
|
|
|822
|2005.10.03 13:58
|modify
|297
|1.00
|1.7560
|1.7560 / 1.7510
|
|
|823
|2005.10.04 07:41
|s/l
|297
|1.00
|1.7560
|1.7560 / 1.7510
|0.00
|72100.00
|824
|2005.10.05 11:57
|buy
|298
|1.00
|1.7638
|1.7608 / 1.7688
|
|
|825
|2005.10.05 18:35
|modify
|298
|1.00
|1.7638
|1.7638 / 1.7688
|
|
|826
|2005.10.05 20:52
|s/l
|298
|1.00
|1.7638
|1.7638 / 1.7688
|0.00
|72100.00
|827
|2005.10.06 11:10
|buy
|299
|1.00
|1.7717
|1.7687 / 1.7767
|
|
|828
|2005.10.06 11:30
|buy
|300
|1.00
|1.7722
|1.7692 / 1.7772
|
|
|829
|2005.10.06 11:48
|buy
|301
|1.00
|1.7727
|1.7697 / 1.7777
|
|
|830
|2005.10.06 12:39
|modify
|299
|1.00
|1.7717
|1.7717 / 1.7767
|
|
|831
|2005.10.06 12:56
|modify
|300
|1.00
|1.7722
|1.7722 / 1.7772
|
|
|832
|2005.10.06 13:13
|modify
|301
|1.00
|1.7727
|1.7727 / 1.7777
|
|
|833
|2005.10.06 14:15
|t/p
|299
|1.00
|1.7767
|1.7717 / 1.7767
|500.00
|72600.00
|834
|2005.10.06 14:28
|t/p
|300
|1.00
|1.7772
|1.7722 / 1.7772
|500.00
|73100.00
|835
|2005.10.06 14:45
|t/p
|301
|1.00
|1.7777
|1.7727 / 1.7777
|500.00
|73600.00
|836
|2005.10.07 11:01
|sell
|302
|1.00
|1.7691
|1.7721 / 1.7641
|
|
|837
|2005.10.07 11:13
|sell
|303
|1.00
|1.7686
|1.7716 / 1.7636
|
|
|838
|2005.10.07 11:28
|sell
|304
|1.00
|1.7682
|1.7712 / 1.7632
|
|
|839
|2005.10.07 12:16
|modify
|302
|1.00
|1.7691
|1.7691 / 1.7641
|
|
|840
|2005.10.07 12:31
|modify
|303
|1.00
|1.7686
|1.7686 / 1.7636
|
|
|841
|2005.10.07 12:43
|modify
|304
|1.00
|1.7682
|1.7682 / 1.7632
|
|
|842
|2005.10.07 13:37
|t/p
|302
|1.00
|1.7641
|1.7691 / 1.7641
|500.00
|74100.00
|843
|2005.10.07 13:55
|t/p
|303
|1.00
|1.7636
|1.7686 / 1.7636
|500.00
|74600.00
|844
|2005.10.07 14:04
|t/p
|304
|1.00
|1.7632
|1.7682 / 1.7632
|500.00
|75100.00
|845
|2005.10.10 11:25
|sell
|305
|1.00
|1.7580
|1.7610 / 1.7530
|
|
|846
|2005.10.10 11:45
|sell
|306
|1.00
|1.7575
|1.7605 / 1.7525
|
|
|847
|2005.10.10 13:11
|modify
|305
|1.00
|1.7580
|1.7580 / 1.7530
|
|
|848
|2005.10.10 13:31
|modify
|306
|1.00
|1.7575
|1.7575 / 1.7525
|
|
|849
|2005.10.10 15:01
|t/p
|305
|1.00
|1.7530
|1.7580 / 1.7530
|500.00
|75600.00
|850
|2005.10.10 19:18
|t/p
|306
|1.00
|1.7525
|1.7575 / 1.7525
|500.00
|76100.00
|851
|2005.10.11 11:49
|sell
|307
|1.00
|1.7496
|1.7526 / 1.7446
|
|
|852
|2005.10.11 14:03
|modify
|307
|1.00
|1.7496
|1.7496 / 1.7446
|
|
|853
|2005.10.11 21:51
|t/p
|307
|1.00
|1.7446
|1.7496 / 1.7446
|500.00
|76600.00
|854
|2005.10.12 11:02
|sell
|308
|1.00
|1.7445
|1.7475 / 1.7395
|
|
|855
|2005.10.12 11:18
|sell
|309
|1.00
|1.7440
|1.7470 / 1.7390
|
|
|856
|2005.10.12 11:33
|sell
|310
|1.00
|1.7435
|1.7465 / 1.7385
|
|
|857
|2005.10.12 13:15
|s/l
|310
|1.00
|1.7465
|1.7465 / 1.7385
|-300.00
|76300.00
|858
|2005.10.12 13:30
|s/l
|309
|1.00
|1.7470
|1.7470 / 1.7390
|-300.00
|76000.00
|859
|2005.10.12 13:43
|s/l
|308
|1.00
|1.7475
|1.7475 / 1.7395
|-300.00
|75700.00
|860
|2005.10.14 11:11
|sell
|311
|1.00
|1.7570
|1.7600 / 1.7520
|
|
|861
|2005.10.14 11:21
|sell
|312
|1.00
|1.7565
|1.7595 / 1.7515
|
|
|862
|2005.10.14 11:33
|sell
|313
|1.00
|1.7560
|1.7590 / 1.7510
|
|
|863
|2005.10.14 12:11
|modify
|311
|1.00
|1.7570
|1.7570 / 1.7520
|
|
|864
|2005.10.14 12:23
|modify
|312
|1.00
|1.7565
|1.7565 / 1.7515
|
|
|865
|2005.10.14 13:23
|s/l
|312
|1.00
|1.7565
|1.7565 / 1.7515
|0.00
|75700.00
|866
|2005.10.14 13:36
|s/l
|311
|1.00
|1.7570
|1.7570 / 1.7520
|0.00
|75700.00
|867
|2005.10.14 14:25
|s/l
|313
|1.00
|1.7590
|1.7590 / 1.7510
|-300.00
|75400.00
|868
|2005.10.17 10:56
|buy
|314
|1.00
|1.7679
|1.7649 / 1.7729
|
|
|869
|2005.10.17 12:24
|s/l
|314
|1.00
|1.7649
|1.7649 / 1.7729
|-300.00
|75100.00
|870
|2005.10.18 11:17
|sell
|315
|1.00
|1.7437
|1.7467 / 1.7387
|
|
|871
|2005.10.18 18:53
|s/l
|315
|1.00
|1.7467
|1.7467 / 1.7387
|-300.00
|74800.00
|872
|2005.10.19 10:47
|sell
|316
|1.00
|1.7518
|1.7548 / 1.7468
|
|
|873
|2005.10.19 11:01
|sell
|317
|1.00
|1.7513
|1.7543 / 1.7463
|
|
|874
|2005.10.19 11:10
|sell
|318
|1.00
|1.7508
|1.7538 / 1.7458
|
|
|875
|2005.10.19 11:47
|modify
|316
|1.00
|1.7518
|1.7518 / 1.7468
|
|
|876
|2005.10.19 12:51
|s/l
|316
|1.00
|1.7518
|1.7518 / 1.7468
|0.00
|74800.00
|877
|2005.10.19 13:37
|s/l
|318
|1.00
|1.7538
|1.7538 / 1.7458
|-300.00
|74500.00
|878
|2005.10.19 13:51
|s/l
|317
|1.00
|1.7543
|1.7543 / 1.7463
|-300.00
|74200.00
|879
|2005.10.20 11:14
|sell
|319
|1.00
|1.7652
|1.7682 / 1.7602
|
|
|880
|2005.10.20 11:28
|sell
|320
|1.00
|1.7647
|1.7677 / 1.7597
|
|
|881
|2005.10.20 11:47
|sell
|321
|1.00
|1.7642
|1.7672 / 1.7592
|
|
|882
|2005.10.20 14:17
|s/l
|321
|1.00
|1.7672
|1.7672 / 1.7592
|-300.00
|73900.00
|883
|2005.10.20 14:32
|s/l
|320
|1.00
|1.7677
|1.7677 / 1.7597
|-300.00
|73600.00
|884
|2005.10.20 14:54
|s/l
|319
|1.00
|1.7682
|1.7682 / 1.7602
|-300.00
|73300.00
|885
|2005.10.24 11:57
|buy
|322
|1.00
|1.7708
|1.7678 / 1.7758
|
|
|886
|2005.10.24 18:27
|modify
|322
|1.00
|1.7708
|1.7708 / 1.7758
|
|
|887
|2005.10.24 20:41
|s/l
|322
|1.00
|1.7708
|1.7708 / 1.7758
|0.00
|73300.00
|888
|2005.10.25 10:52
|sell
|323
|1.00
|1.7696
|1.7726 / 1.7646
|
|
|889
|2005.10.25 12:10
|s/l
|323
|1.00
|1.7726
|1.7726 / 1.7646
|-300.00
|73000.00
|890
|2005.10.26 11:14
|sell
|324
|1.00
|1.7797
|1.7827 / 1.7747
|
|
|891
|2005.10.26 11:38
|sell
|325
|1.00
|1.7792
|1.7822 / 1.7742
|
|
|892
|2005.10.26 11:54
|sell
|326
|1.00
|1.7788
|1.7818 / 1.7738
|
|
|893
|2005.10.26 12:56
|modify
|324
|1.00
|1.7797
|1.7797 / 1.7747
|
|
|894
|2005.10.26 13:16
|modify
|325
|1.00
|1.7792
|1.7792 / 1.7742
|
|
|895
|2005.10.26 13:32
|modify
|326
|1.00
|1.7788
|1.7788 / 1.7738
|
|
|896
|2005.10.26 14:42
|t/p
|324
|1.00
|1.7747
|1.7797 / 1.7747
|500.00
|73500.00
|897
|2005.10.26 15:02
|t/p
|325
|1.00
|1.7742
|1.7792 / 1.7742
|500.00
|74000.00
|898
|2005.10.26 15:22
|t/p
|326
|1.00
|1.7738
|1.7788 / 1.7738
|500.00
|74500.00
|899
|2005.10.27 11:06
|buy
|327
|1.00
|1.7843
|1.7813 / 1.7893
|
|
|900
|2005.10.27 11:22
|buy
|328
|1.00
|1.7848
|1.7818 / 1.7898
|
|
|901
|2005.10.27 11:38
|buy
|329
|1.00
|1.7853
|1.7823 / 1.7903
|
|
|902
|2005.10.27 12:27
|modify
|327
|1.00
|1.7843
|1.7843 / 1.7893
|
|
|903
|2005.10.27 12:43
|modify
|328
|1.00
|1.7848
|1.7848 / 1.7898
|
|
|904
|2005.10.27 12:56
|modify
|329
|1.00
|1.7853
|1.7853 / 1.7903
|
|
|905
|2005.10.27 15:06
|s/l
|329
|1.00
|1.7853
|1.7853 / 1.7903
|0.00
|74500.00
|906
|2005.10.27 15:19
|s/l
|328
|1.00
|1.7848
|1.7848 / 1.7898
|0.00
|74500.00
|907
|2005.10.27 15:35
|s/l
|327
|1.00
|1.7843
|1.7843 / 1.7893
|0.00
|74500.00
|908
|2005.11.01 11:29
|sell
|330
|1.00
|1.7666
|1.7696 / 1.7616
|
|
|909
|2005.11.01 11:51
|sell
|331
|1.00
|1.7661
|1.7691 / 1.7611
|
|
|910
|2005.11.01 13:17
|modify
|330
|1.00
|1.7666
|1.7666 / 1.7616
|
|
|911
|2005.11.01 13:39
|modify
|331
|1.00
|1.7661
|1.7661 / 1.7611
|
|
|912
|2005.11.01 19:19
|t/p
|330
|1.00
|1.7616
|1.7666 / 1.7616
|500.00
|75000.00
|913
|2005.11.01 19:37
|t/p
|331
|1.00
|1.7611
|1.7661 / 1.7611
|500.00
|75500.00
|914
|2005.11.04 10:49
|sell
|332
|1.00
|1.7578
|1.7608 / 1.7528
|
|
|915
|2005.11.04 11:04
|sell
|333
|1.00
|1.7572
|1.7602 / 1.7522
|
|
|916
|2005.11.04 11:13
|sell
|334
|1.00
|1.7568
|1.7598 / 1.7518
|
|
|917
|2005.11.04 11:49
|modify
|332
|1.00
|1.7578
|1.7578 / 1.7528
|
|
|918
|2005.11.04 12:03
|modify
|333
|1.00
|1.7572
|1.7572 / 1.7522
|
|
|919
|2005.11.04 12:13
|modify
|334
|1.00
|1.7568
|1.7568 / 1.7518
|
|
|920
|2005.11.04 12:53
|t/p
|332
|1.00
|1.7528
|1.7578 / 1.7528
|500.00
|76000.00
|921
|2005.11.04 13:07
|t/p
|333
|1.00
|1.7522
|1.7572 / 1.7522
|500.00
|76500.00
|922
|2005.11.04 13:17
|t/p
|334
|1.00
|1.7518
|1.7568 / 1.7518
|500.00
|77000.00
|923
|2005.11.07 11:17
|sell
|335
|1.00
|1.7454
|1.7484 / 1.7404
|
|
|924
|2005.11.07 11:40
|sell
|336
|1.00
|1.7449
|1.7479 / 1.7399
|
|
|925
|2005.11.07 11:56
|sell
|337
|1.00
|1.7445
|1.7475 / 1.7395
|
|
|926
|2005.11.07 12:58
|modify
|335
|1.00
|1.7454
|1.7454 / 1.7404
|
|
|927
|2005.11.07 13:17
|modify
|336
|1.00
|1.7449
|1.7449 / 1.7399
|
|
|928
|2005.11.07 13:33
|modify
|337
|1.00
|1.7445
|1.7445 / 1.7395
|
|
|929
|2005.11.07 18:52
|t/p
|335
|1.00
|1.7404
|1.7454 / 1.7404
|500.00
|77500.00
|930
|2005.11.07 19:12
|t/p
|336
|1.00
|1.7399
|1.7449 / 1.7399
|500.00
|78000.00
|931
|2005.11.07 19:31
|t/p
|337
|1.00
|1.7395
|1.7445 / 1.7395
|500.00
|78500.00
|932
|2005.11.08 11:42
|buy
|338
|1.00
|1.7351
|1.7321 / 1.7401
|
|
|933
|2005.11.08 13:11
|modify
|338
|1.00
|1.7351
|1.7351 / 1.7401
|
|
|934
|2005.11.08 18:21
|t/p
|338
|1.00
|1.7401
|1.7351 / 1.7401
|500.00
|79000.00
|935
|2005.11.09 11:32
|sell
|339
|1.00
|1.7381
|1.7411 / 1.7331
|
|
|936
|2005.11.09 11:55
|sell
|340
|1.00
|1.7376
|1.7406 / 1.7326
|
|
|937
|2005.11.09 19:55
|s/l
|340
|1.00
|1.7406
|1.7406 / 1.7326
|-300.00
|78700.00
|938
|2005.11.09 22:52
|s/l
|339
|1.00
|1.7411
|1.7411 / 1.7331
|-300.00
|78400.00
|939
|2005.11.10 11:19
|sell
|341
|1.00
|1.7470
|1.7500 / 1.7420
|
|
|940
|2005.11.10 11:35
|sell
|342
|1.00
|1.7465
|1.7495 / 1.7415
|
|
|941
|2005.11.10 11:54
|sell
|343
|1.00
|1.7460
|1.7490 / 1.7410
|
|
|942
|2005.11.10 16:34
|modify
|341
|1.00
|1.7470
|1.7470 / 1.7420
|
|
|943
|2005.11.10 16:53
|modify
|342
|1.00
|1.7465
|1.7465 / 1.7415
|
|
|944
|2005.11.10 17:12
|modify
|343
|1.00
|1.7460
|1.7460 / 1.7410
|
|
|945
|2005.11.10 18:22
|t/p
|341
|1.00
|1.7420
|1.7470 / 1.7420
|500.00
|78900.00
|946
|2005.11.10 22:20
|t/p
|342
|1.00
|1.7415
|1.7465 / 1.7415
|500.00
|79400.00
|947
|2005.11.10 22:35
|t/p
|343
|1.00
|1.7410
|1.7460 / 1.7410
|500.00
|79900.00
|948
|2005.11.14 11:05
|buy
|344
|1.00
|1.7440
|1.7410 / 1.7490
|
|
|949
|2005.11.14 11:21
|buy
|345
|1.00
|1.7445
|1.7415 / 1.7495
|
|
|950
|2005.11.14 11:37
|buy
|346
|1.00
|1.7450
|1.7420 / 1.7500
|
|
|951
|2005.11.14 13:49
|s/l
|346
|1.00
|1.7420
|1.7420 / 1.7500
|-300.00
|79600.00
|952
|2005.11.14 14:09
|s/l
|345
|1.00
|1.7415
|1.7415 / 1.7495
|-300.00
|79300.00
|953
|2005.11.14 14:25
|s/l
|344
|1.00
|1.7410
|1.7410 / 1.7490
|-300.00
|79000.00
|954
|2005.11.15 11:38
|sell
|347
|1.00
|1.7342
|1.7372 / 1.7292
|
|
|955
|2005.11.15 13:38
|modify
|347
|1.00
|1.7342
|1.7342 / 1.7292
|
|
|956
|2005.11.15 23:40
|s/l
|347
|1.00
|1.7342
|1.7342 / 1.7292
|0.00
|79000.00
|957
|2005.11.16 10:58
|sell
|348
|1.00
|1.7270
|1.7300 / 1.7220
|
|
|958
|2005.11.16 11:09
|sell
|349
|1.00
|1.7265
|1.7295 / 1.7215
|
|
|959
|2005.11.16 11:23
|sell
|350
|1.00
|1.7260
|1.7290 / 1.7210
|
|
|960
|2005.11.16 12:08
|modify
|348
|1.00
|1.7270
|1.7270 / 1.7220
|
|
|961
|2005.11.16 12:22
|modify
|349
|1.00
|1.7265
|1.7265 / 1.7215
|
|
|962
|2005.11.16 12:36
|modify
|350
|1.00
|1.7260
|1.7260 / 1.7210
|
|
|963
|2005.11.16 13:24
|t/p
|348
|1.00
|1.7220
|1.7270 / 1.7220
|500.00
|79500.00
|964
|2005.11.16 13:38
|t/p
|349
|1.00
|1.7215
|1.7265 / 1.7215
|500.00
|80000.00
|965
|2005.11.16 13:55
|t/p
|350
|1.00
|1.7210
|1.7260 / 1.7210
|500.00
|80500.00
|966
|2005.11.18 11:10
|sell
|351
|1.00
|1.7149
|1.7179 / 1.7099
|
|
|967
|2005.11.18 11:24
|sell
|352
|1.00
|1.7145
|1.7175 / 1.7095
|
|
|968
|2005.11.18 11:41
|sell
|353
|1.00
|1.7140
|1.7170 / 1.7090
|
|
|969
|2005.11.18 12:35
|modify
|351
|1.00
|1.7149
|1.7149 / 1.7099
|
|
|970
|2005.11.18 12:49
|modify
|352
|1.00
|1.7145
|1.7145 / 1.7095
|
|
|971
|2005.11.18 13:06
|modify
|353
|1.00
|1.7140
|1.7140 / 1.7090
|
|
|972
|2005.11.18 14:59
|s/l
|353
|1.00
|1.7140
|1.7140 / 1.7090
|0.00
|80500.00
|973
|2005.11.18 17:33
|t/p
|351
|1.00
|1.7099
|1.7149 / 1.7099
|500.00
|81000.00
|974
|2005.11.18 20:14
|s/l
|352
|1.00
|1.7145
|1.7145 / 1.7095
|0.00
|81000.00
|975
|2005.11.21 11:27
|sell
|354
|1.00
|1.7205
|1.7235 / 1.7155
|
|
|976
|2005.11.21 11:49
|sell
|355
|1.00
|1.7200
|1.7230 / 1.7150
|
|
|977
|2005.11.21 16:53
|modify
|354
|1.00
|1.7205
|1.7205 / 1.7155
|
|
|978
|2005.11.21 17:15
|modify
|355
|1.00
|1.7200
|1.7200 / 1.7150
|
|
|979
|2005.11.21 18:55
|t/p
|354
|1.00
|1.7155
|1.7205 / 1.7155
|500.00
|81500.00
|980
|2005.11.21 22:50
|t/p
|355
|1.00
|1.7150
|1.7200 / 1.7150
|500.00
|82000.00
|981
|2005.11.22 10:56
|buy
|356
|1.00
|1.7155
|1.7125 / 1.7205
|
|
|982
|2005.11.22 12:13
|s/l
|356
|1.00
|1.7125
|1.7125 / 1.7205
|-300.00
|81700.00
|983
|2005.11.28 10:38
|sell
|357
|1.00
|1.7147
|1.7177 / 1.7097
|
|
|984
|2005.11.28 10:45
|sell
|358
|1.00
|1.7142
|1.7172 / 1.7092
|
|
|985
|2005.11.28 10:54
|sell
|359
|1.00
|1.7137
|1.7167 / 1.7087
|
|
|986
|2005.11.28 12:35
|s/l
|359
|1.00
|1.7167
|1.7167 / 1.7087
|-300.00
|81400.00
|987
|2005.11.28 12:43
|s/l
|358
|1.00
|1.7172
|1.7172 / 1.7092
|-300.00
|81100.00
|988
|2005.11.28 12:54
|s/l
|357
|1.00
|1.7177
|1.7177 / 1.7097
|-300.00
|80800.00
|989
|2005.11.29 11:18
|sell
|360
|1.00
|1.7213
|1.7243 / 1.7163
|
|
|990
|2005.11.29 11:42
|sell
|361
|1.00
|1.7207
|1.7237 / 1.7157
|
|
|991
|2005.11.29 11:58
|sell
|362
|1.00
|1.7203
|1.7233 / 1.7153
|
|
|992
|2005.11.29 12:57
|modify
|360
|1.00
|1.7213
|1.7213 / 1.7163
|
|
|993
|2005.11.29 13:21
|modify
|361
|1.00
|1.7207
|1.7207 / 1.7157
|
|
|994
|2005.11.29 13:37
|modify
|362
|1.00
|1.7203
|1.7203 / 1.7153
|
|
|995
|2005.11.29 14:44
|t/p
|360
|1.00
|1.7163
|1.7213 / 1.7163
|500.00
|81300.00
|996
|2005.11.29 20:17
|t/p
|361
|1.00
|1.7157
|1.7207 / 1.7157
|500.00
|81800.00
|997
|2005.11.29 20:37
|t/p
|362
|1.00
|1.7153
|1.7203 / 1.7153
|500.00
|82300.00
|998
|2005.11.30 11:03
|buy
|363
|1.00
|1.7263
|1.7233 / 1.7313
|
|
|999
|2005.11.30 11:18
|buy
|364
|1.00
|1.7268
|1.7238 / 1.7318
|
|
|1000
|2005.11.30 11:30
|buy
|365
|1.00
|1.7273
|1.7243 / 1.7323
|
|
|1001
|2005.11.30 12:19
|modify
|363
|1.00
|1.7263
|1.7263 / 1.7313
|
|
|1002
|2005.11.30 12:32
|modify
|364
|1.00
|1.7268
|1.7268 / 1.7318
|
|
|1003
|2005.11.30 12:50
|modify
|365
|1.00
|1.7273
|1.7273 / 1.7323
|
|
|1004
|2005.11.30 13:42
|t/p
|363
|1.00
|1.7313
|1.7263 / 1.7313
|500.00
|82800.00
|1005
|2005.11.30 14:00
|t/p
|364
|1.00
|1.7318
|1.7268 / 1.7318
|500.00
|83300.00
|1006
|2005.11.30 14:16
|t/p
|365
|1.00
|1.7323
|1.7273 / 1.7323
|500.00
|83800.00
|1007
|2005.12.02 11:12
|sell
|366
|1.00
|1.7285
|1.7315 / 1.7235
|
|
|1008
|2005.12.02 13:11
|s/l
|366
|1.00
|1.7315
|1.7315 / 1.7235
|-300.00
|83500.00
|1009
|2005.12.05 11:06
|sell
|367
|1.00
|1.7318
|1.7348 / 1.7268
|
|
|1010
|2005.12.05 13:00
|s/l
|367
|1.00
|1.7348
|1.7348 / 1.7268
|-300.00
|83200.00
|1011
|2005.12.06 11:06
|sell
|368
|1.00
|1.7362
|1.7392 / 1.7312
|
|
|1012
|2005.12.06 11:21
|sell
|369
|1.00
|1.7357
|1.7387 / 1.7307
|
|
|1013
|2005.12.06 11:40
|sell
|370
|1.00
|1.7351
|1.7381 / 1.7301
|
|
|1014
|2005.12.06 12:25
|modify
|368
|1.00
|1.7362
|1.7362 / 1.7312
|
|
|1015
|2005.12.06 12:41
|modify
|369
|1.00
|1.7357
|1.7357 / 1.7307
|
|
|1016
|2005.12.06 14:19
|s/l
|369
|1.00
|1.7357
|1.7357 / 1.7307
|0.00
|83200.00
|1017
|2005.12.06 14:35
|s/l
|368
|1.00
|1.7362
|1.7362 / 1.7312
|0.00
|83200.00
|1018
|2005.12.06 16:29
|modify
|370
|1.00
|1.7351
|1.7351 / 1.7301
|
|
|1019
|2005.12.06 19:11
|s/l
|370
|1.00
|1.7351
|1.7351 / 1.7301
|0.00
|83200.00
|1020
|2005.12.07 11:13
|sell
|371
|1.00
|1.7354
|1.7384 / 1.7304
|
|
|1021
|2005.12.07 11:36
|sell
|372
|1.00
|1.7348
|1.7378 / 1.7298
|
|
|1022
|2005.12.07 11:50
|sell
|373
|1.00
|1.7344
|1.7374 / 1.7294
|
|
|1023
|2005.12.07 12:46
|modify
|371
|1.00
|1.7354
|1.7354 / 1.7304
|
|
|1024
|2005.12.07 13:08
|modify
|372
|1.00
|1.7348
|1.7348 / 1.7298
|
|
|1025
|2005.12.07 13:22
|modify
|373
|1.00
|1.7344
|1.7344 / 1.7294
|
|
|1026
|2005.12.07 18:21
|t/p
|371
|1.00
|1.7304
|1.7354 / 1.7304
|500.00
|83700.00
|1027
|2005.12.07 18:43
|t/p
|372
|1.00
|1.7298
|1.7348 / 1.7298
|500.00
|84200.00
|1028
|2005.12.07 23:56
|s/l
|373
|1.00
|1.7344
|1.7344 / 1.7294
|0.00
|84200.00
|1029
|2005.12.08 10:55
|buy
|374
|1.00
|1.7413
|1.7383 / 1.7463
|
|
|1030
|2005.12.08 11:11
|buy
|375
|1.00
|1.7418
|1.7388 / 1.7468
|
|
|1031
|2005.12.08 11:24
|buy
|376
|1.00
|1.7423
|1.7393 / 1.7473
|
|
|1032
|2005.12.08 12:03
|modify
|374
|1.00
|1.7413
|1.7413 / 1.7463
|
|
|1033
|2005.12.08 12:17
|modify
|375
|1.00
|1.7418
|1.7418 / 1.7468
|
|
|1034
|2005.12.08 12:30
|modify
|376
|1.00
|1.7423
|1.7423 / 1.7473
|
|
|1035
|2005.12.08 13:17
|t/p
|374
|1.00
|1.7463
|1.7413 / 1.7463
|500.00
|84700.00
|1036
|2005.12.08 13:31
|t/p
|375
|1.00
|1.7468
|1.7418 / 1.7468
|500.00
|85200.00
|1037
|2005.12.08 13:41
|t/p
|376
|1.00
|1.7473
|1.7423 / 1.7473
|500.00
|85700.00
|1038
|2005.12.09 11:29
|buy
|377
|1.00
|1.7517
|1.7487 / 1.7567
|
|
|1039
|2005.12.09 17:11
|modify
|377
|1.00
|1.7517
|1.7517 / 1.7567
|
|
|1040
|2005.12.12 00:00
|s/l
|377
|1.00
|1.7517
|1.7517 / 1.7567
|0.00
|85700.00
|1041
|2005.12.12 10:52
|buy
|378
|1.00
|1.7603
|1.7573 / 1.7653
|
|
|1042
|2005.12.12 11:05
|buy
|379
|1.00
|1.7608
|1.7578 / 1.7658
|
|
|1043
|2005.12.12 11:15
|buy
|380
|1.00
|1.7613
|1.7583 / 1.7663
|
|
|1044
|2005.12.12 11:56
|modify
|378
|1.00
|1.7603
|1.7603 / 1.7653
|
|
|1045
|2005.12.12 12:08
|modify
|379
|1.00
|1.7608
|1.7608 / 1.7658
|
|
|1046
|2005.12.12 12:18
|modify
|380
|1.00
|1.7613
|1.7613 / 1.7663
|
|
|1047
|2005.12.12 13:04
|t/p
|378
|1.00
|1.7653
|1.7603 / 1.7653
|500.00
|86200.00
|1048
|2005.12.12 13:19
|t/p
|379
|1.00
|1.7658
|1.7608 / 1.7658
|500.00
|86700.00
|1049
|2005.12.12 13:32
|t/p
|380
|1.00
|1.7663
|1.7613 / 1.7663
|500.00
|87200.00
|1050
|2005.12.13 11:29
|sell
|381
|1.00
|1.7707
|1.7737 / 1.7657
|
|
|1051
|2005.12.13 11:51
|sell
|382
|1.00
|1.7702
|1.7732 / 1.7652
|
|
|1052
|2005.12.13 13:17
|modify
|381
|1.00
|1.7707
|1.7707 / 1.7657
|
|
|1053
|2005.12.13 13:39
|modify
|382
|1.00
|1.7702
|1.7702 / 1.7652
|
|
|1054
|2005.12.13 23:59
|s/l
|382
|1.00
|1.7702
|1.7702 / 1.7652
|0.00
|87200.00
|1055
|2005.12.14 03:15
|s/l
|381
|1.00
|1.7707
|1.7707 / 1.7657
|0.00
|87200.00
|1056
|2005.12.14 11:12
|buy
|383
|1.00
|1.7780
|1.7750 / 1.7830
|
|
|1057
|2005.12.14 11:34
|buy
|384
|1.00
|1.7785
|1.7755 / 1.7835
|
|
|1058
|2005.12.14 11:52
|buy
|385
|1.00
|1.7790
|1.7760 / 1.7840
|
|
|1059
|2005.12.14 16:38
|modify
|383
|1.00
|1.7780
|1.7780 / 1.7830
|
|
|1060
|2005.12.14 16:56
|modify
|384
|1.00
|1.7785
|1.7785 / 1.7835
|
|
|1061
|2005.12.14 18:41
|s/l
|384
|1.00
|1.7785
|1.7785 / 1.7835
|0.00
|87200.00
|1062
|2005.12.14 18:59
|s/l
|383
|1.00
|1.7780
|1.7780 / 1.7830
|0.00
|87200.00
|1063
|2005.12.14 20:12
|s/l
|385
|1.00
|1.7760
|1.7760 / 1.7840
|-300.00
|86900.00
|1064
|2005.12.15 11:22
|sell
|386
|1.00
|1.7680
|1.7710 / 1.7630
|
|
|1065
|2005.12.15 11:47
|sell
|387
|1.00
|1.7674
|1.7704 / 1.7624
|
|
|1066
|2005.12.15 13:06
|modify
|386
|1.00
|1.7680
|1.7680 / 1.7630
|
|
|1067
|2005.12.15 13:31
|modify
|387
|1.00
|1.7674
|1.7674 / 1.7624
|
|
|1068
|2005.12.15 14:57
|t/p
|386
|1.00
|1.7630
|1.7680 / 1.7630
|500.00
|87400.00
|1069
|2005.12.15 20:04
|t/p
|387
|1.00
|1.7624
|1.7674 / 1.7624
|500.00
|87900.00
|1070
|2005.12.16 11:41
|buy
|388
|1.00
|1.7679
|1.7649 / 1.7729
|
|
|1071
|2005.12.16 13:42
|modify
|388
|1.00
|1.7679
|1.7679 / 1.7729
|
|
|1072
|2005.12.16 15:52
|t/p
|388
|1.00
|1.7729
|1.7679 / 1.7729
|500.00
|88400.00
|1073
|2005.12.19 11:54
|sell
|389
|1.00
|1.7669
|1.7699 / 1.7619
|
|
|1074
|2005.12.19 13:31
|modify
|389
|1.00
|1.7669
|1.7669 / 1.7619
|
|
|1075
|2005.12.19 15:11
|t/p
|389
|1.00
|1.7619
|1.7669 / 1.7619
|500.00
|88900.00
|1076
|2005.12.20 11:09
|buy
|390
|1.00
|1.7636
|1.7606 / 1.7686
|
|
|1077
|2005.12.20 11:30
|buy
|391
|1.00
|1.7641
|1.7611 / 1.7691
|
|
|1078
|2005.12.20 13:28
|s/l
|391
|1.00
|1.7611
|1.7611 / 1.7691
|-300.00
|88600.00
|1079
|2005.12.20 13:41
|s/l
|390
|1.00
|1.7606
|1.7606 / 1.7686
|-300.00
|88300.00
|1080
|2005.12.21 10:50
|sell
|392
|1.00
|1.7503
|1.7533 / 1.7453
|
|
|1081
|2005.12.21 11:03
|sell
|393
|1.00
|1.7498
|1.7528 / 1.7448
|
|
|1082
|2005.12.21 11:18
|sell
|394
|1.00
|1.7493
|1.7523 / 1.7443
|
|
|1083
|2005.12.21 11:56
|modify
|392
|1.00
|1.7503
|1.7503 / 1.7453
|
|
|1084
|2005.12.21 12:08
|modify
|393
|1.00
|1.7498
|1.7498 / 1.7448
|
|
|1085
|2005.12.21 12:21
|modify
|394
|1.00
|1.7493
|1.7493 / 1.7443
|
|
|1086
|2005.12.21 13:06
|t/p
|392
|1.00
|1.7453
|1.7503 / 1.7453
|500.00
|88800.00
|1087
|2005.12.21 13:16
|t/p
|393
|1.00
|1.7448
|1.7498 / 1.7448
|500.00
|89300.00
|1088
|2005.12.21 13:29
|t/p
|394
|1.00
|1.7443
|1.7493 / 1.7443
|500.00
|89800.00
|1089
|2005.12.22 11:42
|sell
|395
|1.00
|1.7383
|1.7413 / 1.7333
|
|
|1090
|2005.12.22 13:49
|modify
|395
|1.00
|1.7383
|1.7383 / 1.7333
|
|
|1091
|2005.12.23 00:34
|s/l
|395
|1.00
|1.7383
|1.7383 / 1.7333
|0.00
|89800.00
|1092
|2005.12.23 11:40
|sell
|396
|1.00
|1.7355
|1.7385 / 1.7305
|
|
|1093
|2005.12.23 13:49
|modify
|396
|1.00
|1.7355
|1.7355 / 1.7305
|
|
|1094
|2005.12.27 02:41
|s/l
|396
|1.00
|1.7355
|1.7355 / 1.7305
|0.00
|89800.00
|1095
|2005.12.27 11:28
|sell
|397
|1.00
|1.7325
|1.7355 / 1.7275
|
|
|1096
|2005.12.27 13:44
|s/l
|397
|1.00
|1.7355
|1.7355 / 1.7275
|-300.00
|89500.00
|1097
|2005.12.28 11:24
|buy
|398
|1.00
|1.7304
|1.7274 / 1.7354
|
|
|1098
|2005.12.28 11:33
|buy
|399
|1.00
|1.7309
|1.7279 / 1.7359
|
|
|1099
|2005.12.28 11:40
|buy
|400
|1.00
|1.7314
|1.7284 / 1.7364
|
|
|1100
|2005.12.28 12:09
|modify
|398
|1.00
|1.7304
|1.7304 / 1.7354
|
|
|1101
|2005.12.28 12:17
|modify
|399
|1.00
|1.7309
|1.7309 / 1.7359
|
|
|1102
|2005.12.28 13:11
|s/l
|399
|1.00
|1.7309
|1.7309 / 1.7359
|0.00
|89500.00
|1103
|2005.12.28 13:18
|s/l
|398
|1.00
|1.7304
|1.7304 / 1.7354
|0.00
|89500.00
|1104
|2005.12.28 13:55
|s/l
|400
|1.00
|1.7284
|1.7284 / 1.7364
|-300.00
|89200.00
|1105
|2005.12.29 11:44
|buy
|401
|1.00
|1.7244
|1.7214 / 1.7294
|
|
|1106
|2005.12.29 13:53
|modify
|401
|1.00
|1.7244
|1.7244 / 1.7294
|
|
|1107
|2005.12.29 16:27
|s/l
|401
|1.00
|1.7244
|1.7244 / 1.7294
|0.00
|89200.00
|1108
|2005.12.30 11:50
|sell
|402
|1.00
|1.7236
|1.7266 / 1.7186
|
|
|1109
|2005.12.30 13:26
|modify
|402
|1.00
|1.7236
|1.7236 / 1.7186
|
|
|1110
|2005.12.30 15:05
|t/p
|402
|1.00
|1.7186
|1.7236 / 1.7186
|500.00
|89700.00
|1111
|2006.01.03 11:01
|sell
|403
|1.00
|1.7314
|1.7344 / 1.7264
|
|
|1112
|2006.01.03 11:20
|sell
|404
|1.00
|1.7309
|1.7339 / 1.7259
|
|
|1113
|2006.01.03 12:52
|s/l
|404
|1.00
|1.7339
|1.7339 / 1.7259
|-300.00
|89400.00
|1114
|2006.01.03 13:07
|s/l
|403
|1.00
|1.7344
|1.7344 / 1.7264
|-300.00
|89100.00
|1115
|2006.01.04 11:15
|buy
|405
|1.00
|1.7537
|1.7507 / 1.7587
|
|
|1116
|2006.01.04 11:37
|buy
|406
|1.00
|1.7542
|1.7512 / 1.7592
|
|
|1117
|2006.01.04 11:56
|buy
|407
|1.00
|1.7547
|1.7517 / 1.7597
|
|
|1118
|2006.01.04 12:52
|modify
|405
|1.00
|1.7537
|1.7537 / 1.7587
|
|
|1119
|2006.01.04 13:10
|modify
|406
|1.00
|1.7542
|1.7542 / 1.7592
|
|
|1120
|2006.01.04 13:29
|modify
|407
|1.00
|1.7547
|1.7547 / 1.7597
|
|
|1121
|2006.01.04 14:36
|t/p
|405
|1.00
|1.7587
|1.7537 / 1.7587
|500.00
|89600.00
|1122
|2006.01.04 14:51
|t/p
|406
|1.00
|1.7592
|1.7542 / 1.7592
|500.00
|90100.00
|1123
|2006.01.04 15:13
|t/p
|407
|1.00
|1.7597
|1.7547 / 1.7597
|500.00
|90600.00
|1124
|2006.01.05 11:33
|sell
|408
|1.00
|1.7498
|1.7528 / 1.7448
|
|
|1125
|2006.01.05 19:21
|s/l
|408
|1.00
|1.7528
|1.7528 / 1.7448
|-300.00
|90300.00
|1126
|2006.01.10 11:47
|buy
|409
|1.00
|1.7680
|1.7650 / 1.7730
|
|
|1127
|2006.01.10 14:12
|s/l
|409
|1.00
|1.7650
|1.7650 / 1.7730
|-300.00
|90000.00
|1128
|2006.01.11 10:58
|sell
|410
|1.00
|1.7547
|1.7577 / 1.7497
|
|
|1129
|2006.01.11 11:12
|sell
|411
|1.00
|1.7542
|1.7572 / 1.7492
|
|
|1130
|2006.01.11 11:26
|sell
|412
|1.00
|1.7537
|1.7567 / 1.7487
|
|
|1131
|2006.01.11 12:56
|s/l
|412
|1.00
|1.7567
|1.7567 / 1.7487
|-300.00
|89700.00
|1132
|2006.01.11 13:10
|s/l
|411
|1.00
|1.7572
|1.7572 / 1.7492
|-300.00
|89400.00
|1133
|2006.01.11 15:35
|modify
|410
|1.00
|1.7547
|1.7547 / 1.7497
|
|
|1134
|2006.01.11 16:56
|s/l
|410
|1.00
|1.7547
|1.7547 / 1.7497
|0.00
|89400.00
|1135
|2006.01.13 11:15
|buy
|413
|1.00
|1.7687
|1.7657 / 1.7737
|
|
|1136
|2006.01.13 11:33
|buy
|414
|1.00
|1.7692
|1.7662 / 1.7742
|
|
|1137
|2006.01.13 11:47
|buy
|415
|1.00
|1.7697
|1.7667 / 1.7747
|
|
|1138
|2006.01.13 12:44
|modify
|413
|1.00
|1.7687
|1.7687 / 1.7737
|
|
|1139
|2006.01.13 12:59
|modify
|414
|1.00
|1.7692
|1.7692 / 1.7742
|
|
|1140
|2006.01.13 13:20
|modify
|415
|1.00
|1.7697
|1.7697 / 1.7747
|
|
|1141
|2006.01.13 14:25
|t/p
|413
|1.00
|1.7737
|1.7687 / 1.7737
|500.00
|89900.00
|1142
|2006.01.13 14:43
|t/p
|414
|1.00
|1.7742
|1.7692 / 1.7742
|500.00
|90400.00
|1143
|2006.01.13 15:01
|t/p
|415
|1.00
|1.7747
|1.7697 / 1.7747
|500.00
|90900.00
|1144
|2006.01.16 11:15
|sell
|416
|1.00
|1.7728
|1.7758 / 1.7678
|
|
|1145
|2006.01.16 11:33
|sell
|417
|1.00
|1.7723
|1.7753 / 1.7673
|
|
|1146
|2006.01.16 11:51
|sell
|418
|1.00
|1.7719
|1.7749 / 1.7669
|
|
|1147
|2006.01.16 12:47
|modify
|416
|1.00
|1.7728
|1.7728 / 1.7678
|
|
|1148
|2006.01.16 13:05
|modify
|417
|1.00
|1.7723
|1.7723 / 1.7673
|
|
|1149
|2006.01.16 13:19
|modify
|418
|1.00
|1.7719
|1.7719 / 1.7669
|
|
|1150
|2006.01.16 14:26
|t/p
|416
|1.00
|1.7678
|1.7728 / 1.7678
|500.00
|91400.00
|1151
|2006.01.16 14:44
|t/p
|417
|1.00
|1.7673
|1.7723 / 1.7673
|500.00
|91900.00
|1152
|2006.01.16 14:55
|t/p
|418
|1.00
|1.7669
|1.7719 / 1.7669
|500.00
|92400.00
|1153
|2006.01.17 11:19
|sell
|419
|1.00
|1.7607
|1.7637 / 1.7557
|
|
|1154
|2006.01.17 11:38
|sell
|420
|1.00
|1.7602
|1.7632 / 1.7552
|
|
|1155
|2006.01.17 18:48
|s/l
|420
|1.00
|1.7632
|1.7632 / 1.7552
|-300.00
|92100.00
|1156
|2006.01.17 19:04
|s/l
|419
|1.00
|1.7637
|1.7637 / 1.7557
|-300.00
|91800.00
|1157
|2006.01.18 11:21
|sell
|421
|1.00
|1.7644
|1.7674 / 1.7594
|
|
|1158
|2006.01.18 11:41
|sell
|422
|1.00
|1.7640
|1.7670 / 1.7590
|
|
|1159
|2006.01.18 13:06
|modify
|421
|1.00
|1.7644
|1.7644 / 1.7594
|
|
|1160
|2006.01.18 13:23
|modify
|422
|1.00
|1.7640
|1.7640 / 1.7590
|
|
|1161
|2006.01.18 18:55
|t/p
|421
|1.00
|1.7594
|1.7644 / 1.7594
|500.00
|92300.00
|1162
|2006.01.18 19:07
|t/p
|422
|1.00
|1.7590
|1.7640 / 1.7590
|500.00
|92800.00
|1163
|2006.01.19 11:30
|sell
|423
|1.00
|1.7546
|1.7576 / 1.7496
|
|
|1164
|2006.01.19 11:53
|sell
|424
|1.00
|1.7541
|1.7571 / 1.7491
|
|
|1165
|2006.01.19 20:06
|s/l
|424
|1.00
|1.7571
|1.7571 / 1.7491
|-300.00
|92500.00
|1166
|2006.01.19 23:15
|s/l
|423
|1.00
|1.7576
|1.7576 / 1.7496
|-300.00
|92200.00
|1167
|2006.01.20 11:03
|sell
|425
|1.00
|1.7602
|1.7632 / 1.7552
|
|
|1168
|2006.01.20 11:18
|sell
|426
|1.00
|1.7597
|1.7627 / 1.7547
|
|
|1169
|2006.01.20 11:36
|sell
|427
|1.00
|1.7592
|1.7622 / 1.7542
|
|
|1170
|2006.01.20 13:39
|s/l
|427
|1.00
|1.7622
|1.7622 / 1.7542
|-300.00
|91900.00
|1171
|2006.01.20 13:55
|s/l
|426
|1.00
|1.7627
|1.7627 / 1.7547
|-300.00
|91600.00
|1172
|2006.01.20 14:10
|s/l
|425
|1.00
|1.7632
|1.7632 / 1.7552
|-300.00
|91300.00
|1173
|2006.01.23 11:20
|buy
|428
|1.00
|1.7781
|1.7751 / 1.7831
|
|
|1174
|2006.01.23 11:40
|buy
|429
|1.00
|1.7786
|1.7756 / 1.7836
|
|
|1175
|2006.01.23 12:58
|modify
|428
|1.00
|1.7781
|1.7781 / 1.7831
|
|
|1176
|2006.01.23 13:18
|modify
|429
|1.00
|1.7786
|1.7786 / 1.7836
|
|
|1177
|2006.01.23 14:48
|t/p
|428
|1.00
|1.7831
|1.7781 / 1.7831
|500.00
|91800.00
|1178
|2006.01.23 15:03
|t/p
|429
|1.00
|1.7836
|1.7786 / 1.7836
|500.00
|92300.00
|1179
|2006.01.24 11:49
|sell
|430
|1.00
|1.7839
|1.7869 / 1.7789
|
|
|1180
|2006.01.24 14:02
|modify
|430
|1.00
|1.7839
|1.7839 / 1.7789
|
|
|1181
|2006.01.24 23:38
|s/l
|430
|1.00
|1.7839
|1.7839 / 1.7789
|0.00
|92300.00
|1182
|2006.01.25 11:12
|sell
|431
|1.00
|1.7884
|1.7914 / 1.7834
|
|
|1183
|2006.01.25 11:31
|sell
|432
|1.00
|1.7879
|1.7909 / 1.7829
|
|
|1184
|2006.01.25 16:13
|modify
|431
|1.00
|1.7884
|1.7884 / 1.7834
|
|
|1185
|2006.01.25 16:34
|modify
|432
|1.00
|1.7879
|1.7879 / 1.7829
|
|
|1186
|2006.01.25 17:58
|t/p
|431
|1.00
|1.7834
|1.7884 / 1.7834
|500.00
|92800.00
|1187
|2006.01.25 21:49
|t/p
|432
|1.00
|1.7829
|1.7879 / 1.7829
|500.00
|93300.00
|1188
|2006.01.26 11:45
|buy
|433
|1.00
|1.7858
|1.7828 / 1.7908
|
|
|1189
|2006.01.26 14:38
|s/l
|433
|1.00
|1.7828
|1.7828 / 1.7908
|-300.00
|93000.00
|1190
|2006.01.27 11:13
|buy
|434
|1.00
|1.7800
|1.7770 / 1.7850
|
|
|1191
|2006.01.27 11:28
|buy
|435
|1.00
|1.7805
|1.7775 / 1.7855
|
|
|1192
|2006.01.27 11:41
|buy
|436
|1.00
|1.7810
|1.7780 / 1.7860
|
|
|1193
|2006.01.27 12:18
|modify
|434
|1.00
|1.7800
|1.7800 / 1.7850
|
|
|1194
|2006.01.27 13:14
|s/l
|434
|1.00
|1.7800
|1.7800 / 1.7850
|0.00
|93000.00
|1195
|2006.01.27 14:05
|s/l
|436
|1.00
|1.7780
|1.7780 / 1.7860
|-300.00
|92700.00
|1196
|2006.01.27 14:20
|s/l
|435
|1.00
|1.7775
|1.7775 / 1.7855
|-300.00
|92400.00
|1197
|2006.01.30 11:44
|sell
|437
|1.00
|1.7667
|1.7697 / 1.7617
|
|
|1198
|2006.01.30 13:51
|modify
|437
|1.00
|1.7667
|1.7667 / 1.7617
|
|
|1199
|2006.01.30 20:47
|s/l
|437
|1.00
|1.7667
|1.7667 / 1.7617
|0.00
|92400.00
|1200
|2006.01.31 10:58
|buy
|438
|1.00
|1.7770
|1.7740 / 1.7820
|
|
|1201
|2006.01.31 11:09
|buy
|439
|1.00
|1.7775
|1.7745 / 1.7825
|
|
|1202
|2006.01.31 11:24
|buy
|440
|1.00
|1.7780
|1.7750 / 1.7830
|
|
|1203
|2006.01.31 12:07
|modify
|438
|1.00
|1.7770
|1.7770 / 1.7820
|
|
|1204
|2006.01.31 12:21
|modify
|439
|1.00
|1.7775
|1.7775 / 1.7825
|
|
|1205
|2006.01.31 12:38
|modify
|440
|1.00
|1.7780
|1.7780 / 1.7830
|
|
|1206
|2006.01.31 13:30
|t/p
|438
|1.00
|1.7820
|1.7770 / 1.7820
|500.00
|92900.00
|1207
|2006.01.31 13:44
|t/p
|439
|1.00
|1.7825
|1.7775 / 1.7825
|500.00
|93400.00
|1208
|2006.01.31 13:59
|t/p
|440
|1.00
|1.7830
|1.7780 / 1.7830
|500.00
|93900.00
|1209
|2006.02.03 11:05
|sell
|441
|1.00
|1.7705
|1.7735 / 1.7655
|
|
|1210
|2006.02.03 11:21
|sell
|442
|1.00
|1.7701
|1.7731 / 1.7651
|
|
|1211
|2006.02.03 11:40
|sell
|443
|1.00
|1.7695
|1.7725 / 1.7645
|
|
|1212
|2006.02.03 12:28
|modify
|441
|1.00
|1.7705
|1.7705 / 1.7655
|
|
|1213
|2006.02.03 12:41
|modify
|442
|1.00
|1.7701
|1.7701 / 1.7651
|
|
|1214
|2006.02.03 13:00
|modify
|443
|1.00
|1.7695
|1.7695 / 1.7645
|
|
|1215
|2006.02.03 13:58
|t/p
|441
|1.00
|1.7655
|1.7705 / 1.7655
|500.00
|94400.00
|1216
|2006.02.03 14:08
|t/p
|442
|1.00
|1.7651
|1.7701 / 1.7651
|500.00
|94900.00
|1217
|2006.02.03 14:27
|t/p
|443
|1.00
|1.7645
|1.7695 / 1.7645
|500.00
|95400.00
|1218
|2006.02.06 10:59
|sell
|444
|1.00
|1.7536
|1.7566 / 1.7486
|
|
|1219
|2006.02.06 11:17
|sell
|445
|1.00
|1.7531
|1.7561 / 1.7481
|
|
|1220
|2006.02.06 11:28
|sell
|446
|1.00
|1.7527
|1.7557 / 1.7477
|
|
|1221
|2006.02.06 12:16
|modify
|444
|1.00
|1.7536
|1.7536 / 1.7486
|
|
|1222
|2006.02.06 12:31
|modify
|445
|1.00
|1.7531
|1.7531 / 1.7481
|
|
|1223
|2006.02.06 12:42
|modify
|446
|1.00
|1.7527
|1.7527 / 1.7477
|
|
|1224
|2006.02.06 13:36
|t/p
|444
|1.00
|1.7486
|1.7536 / 1.7486
|500.00
|95900.00
|1225
|2006.02.06 13:50
|t/p
|445
|1.00
|1.7481
|1.7531 / 1.7481
|500.00
|96400.00
|1226
|2006.02.06 14:02
|t/p
|446
|1.00
|1.7477
|1.7527 / 1.7477
|500.00
|96900.00
|1227
|2006.02.07 11:41
|sell
|447
|1.00
|1.7463
|1.7493 / 1.7413
|
|
|1228
|2006.02.07 13:29
|modify
|447
|1.00
|1.7463
|1.7463 / 1.7413
|
|
|1229
|2006.02.07 19:09
|t/p
|447
|1.00
|1.7413
|1.7463 / 1.7413
|500.00
|97400.00
|1230
|2006.02.08 11:42
|sell
|448
|1.00
|1.7423
|1.7453 / 1.7373
|
|
|1231
|2006.02.08 13:49
|modify
|448
|1.00
|1.7423
|1.7423 / 1.7373
|
|
|1232
|2006.02.09 00:19
|s/l
|448
|1.00
|1.7423
|1.7423 / 1.7373
|0.00
|97400.00
|1233
|2006.02.13 11:54
|sell
|449
|1.00
|1.7385
|1.7415 / 1.7335
|
|
|1234
|2006.02.14 00:00
|s/l
|449
|1.00
|1.7415
|1.7415 / 1.7335
|-300.00
|97100.00
|1235
|2006.02.14 11:00
|sell
|450
|1.00
|1.7355
|1.7385 / 1.7305
|
|
|1236
|2006.02.14 11:18
|sell
|451
|1.00
|1.7349
|1.7379 / 1.7299
|
|
|1237
|2006.02.14 11:30
|sell
|452
|1.00
|1.7345
|1.7375 / 1.7295
|
|
|1238
|2006.02.14 12:14
|modify
|450
|1.00
|1.7355
|1.7355 / 1.7305
|
|
|1239
|2006.02.14 12:32
|modify
|451
|1.00
|1.7349
|1.7349 / 1.7299
|
|
|1240
|2006.02.14 12:44
|modify
|452
|1.00
|1.7345
|1.7345 / 1.7295
|
|
|1241
|2006.02.14 13:34
|t/p
|450
|1.00
|1.7305
|1.7355 / 1.7305
|500.00
|97600.00
|1242
|2006.02.14 17:43
|t/p
|451
|1.00
|1.7299
|1.7349 / 1.7299
|500.00
|98100.00
|1243
|2006.02.14 17:58
|t/p
|452
|1.00
|1.7295
|1.7345 / 1.7295
|500.00
|98600.00
|1244
|2006.02.15 11:02
|buy
|453
|1.00
|1.7420
|1.7390 / 1.7470
|
|
|1245
|2006.02.15 11:17
|buy
|454
|1.00
|1.7425
|1.7395 / 1.7475
|
|
|1246
|2006.02.15 11:32
|buy
|455
|1.00
|1.7430
|1.7400 / 1.7480
|
|
|1247
|2006.02.15 12:18
|modify
|453
|1.00
|1.7420
|1.7420 / 1.7470
|
|
|1248
|2006.02.15 12:33
|modify
|454
|1.00
|1.7425
|1.7425 / 1.7475
|
|
|1249
|2006.02.15 12:45
|modify
|455
|1.00
|1.7430
|1.7430 / 1.7480
|
|
|1250
|2006.02.15 13:40
|t/p
|453
|1.00
|1.7470
|1.7420 / 1.7470
|500.00
|99100.00
|1251
|2006.02.15 17:56
|t/p
|454
|1.00
|1.7475
|1.7425 / 1.7475
|500.00
|99600.00
|1252
|2006.02.15 18:12
|t/p
|455
|1.00
|1.7480
|1.7430 / 1.7480
|500.00
|100100.00
|1253
|2006.02.17 11:47
|buy
|456
|1.00
|1.7381
|1.7351 / 1.7431
|
|
|1254
|2006.02.17 17:40
|modify
|456
|1.00
|1.7381
|1.7381 / 1.7431
|
|
|1255
|2006.02.20 05:02
|t/p
|456
|1.00
|1.7431
|1.7381 / 1.7431
|500.00
|100600.00
|1256
|2006.02.22 11:47
|sell
|457
|1.00
|1.7385
|1.7415 / 1.7335
|
|
|1257
|2006.02.22 19:34
|s/l
|457
|1.00
|1.7415
|1.7415 / 1.7335
|-300.00
|100300.00
|1258
|2006.02.23 11:17
|buy
|458
|1.00
|1.7488
|1.7458 / 1.7538
|
|
|1259
|2006.02.23 11:32
|buy
|459
|1.00
|1.7493
|1.7463 / 1.7543
|
|
|1260
|2006.02.23 11:56
|buy
|460
|1.00
|1.7498
|1.7468 / 1.7548
|
|
|1261
|2006.02.23 12:50
|modify
|458
|1.00
|1.7488
|1.7488 / 1.7538
|
|
|1262
|2006.02.23 13:09
|modify
|459
|1.00
|1.7493
|1.7493 / 1.7543
|
|
|1263
|2006.02.23 13:32
|modify
|460
|1.00
|1.7498
|1.7498 / 1.7548
|
|
|1264
|2006.02.23 14:42
|t/p
|458
|1.00
|1.7538
|1.7488 / 1.7538
|500.00
|100800.00
|1265
|2006.02.23 19:25
|t/p
|459
|1.00
|1.7543
|1.7493 / 1.7543
|500.00
|101300.00
|1266
|2006.02.23 19:44
|t/p
|460
|1.00
|1.7548
|1.7498 / 1.7548
|500.00
|101800.00
|1267
|2006.02.28 11:03
|buy
|461
|1.00
|1.7456
|1.7426 / 1.7506
|
|
|1268
|2006.02.28 11:21
|buy
|462
|1.00
|1.7461
|1.7431 / 1.7511
|
|
|1269
|2006.02.28 11:36
|buy
|463
|1.00
|1.7466
|1.7436 / 1.7516
|
|
|1270
|2006.02.28 12:23
|modify
|461
|1.00
|1.7456
|1.7456 / 1.7506
|
|
|1271
|2006.02.28 12:38
|modify
|462
|1.00
|1.7461
|1.7461 / 1.7511
|
|
|1272
|2006.02.28 12:53
|modify
|463
|1.00
|1.7466
|1.7466 / 1.7516
|
|
|1273
|2006.02.28 13:48
|t/p
|461
|1.00
|1.7506
|1.7456 / 1.7506
|500.00
|102300.00
|1274
|2006.02.28 14:01
|t/p
|462
|1.00
|1.7511
|1.7461 / 1.7511
|500.00
|102800.00
|1275
|2006.02.28 14:19
|t/p
|463
|1.00
|1.7516
|1.7466 / 1.7516
|500.00
|103300.00
|1276
|2006.03.01 11:12
|buy
|464
|1.00
|1.7556
|1.7526 / 1.7606
|
|
|1277
|2006.03.01 11:34
|buy
|465
|1.00
|1.7561
|1.7531 / 1.7611
|
|
|1278
|2006.03.01 13:30
|s/l
|465
|1.00
|1.7531
|1.7531 / 1.7611
|-300.00
|103000.00
|1279
|2006.03.01 13:49
|s/l
|464
|1.00
|1.7526
|1.7526 / 1.7606
|-300.00
|102700.00
|1280
|2006.03.03 11:38
|buy
|466
|1.00
|1.7554
|1.7524 / 1.7604
|
|
|1281
|2006.03.03 13:43
|modify
|466
|1.00
|1.7554
|1.7554 / 1.7604
|
|
|1282
|2006.03.03 23:31
|s/l
|466
|1.00
|1.7554
|1.7554 / 1.7604
|0.00
|102700.00
|1283
|2006.03.06 11:03
|buy
|467
|1.00
|1.7582
|1.7552 / 1.7632
|
|
|1284
|2006.03.06 12:49
|s/l
|467
|1.00
|1.7552
|1.7552 / 1.7632
|-300.00
|102400.00
|1285
|2006.03.07 11:13
|sell
|468
|1.00
|1.7415
|1.7445 / 1.7365
|
|
|1286
|2006.03.07 11:35
|sell
|469
|1.00
|1.7409
|1.7439 / 1.7359
|
|
|1287
|2006.03.07 11:49
|sell
|470
|1.00
|1.7405
|1.7435 / 1.7355
|
|
|1288
|2006.03.07 12:42
|modify
|468
|1.00
|1.7415
|1.7415 / 1.7365
|
|
|1289
|2006.03.07 13:03
|modify
|469
|1.00
|1.7409
|1.7409 / 1.7359
|
|
|1290
|2006.03.07 13:18
|modify
|470
|1.00
|1.7405
|1.7405 / 1.7355
|
|
|1291
|2006.03.07 14:18
|t/p
|468
|1.00
|1.7365
|1.7415 / 1.7365
|500.00
|102900.00
|1292
|2006.03.07 14:39
|t/p
|469
|1.00
|1.7359
|1.7409 / 1.7359
|500.00
|103400.00
|1293
|2006.03.07 14:57
|t/p
|470
|1.00
|1.7355
|1.7405 / 1.7355
|500.00
|103900.00
|1294
|2006.03.10 11:15
|sell
|471
|1.00
|1.7332
|1.7362 / 1.7282
|
|
|1295
|2006.03.10 11:32
|sell
|472
|1.00
|1.7326
|1.7356 / 1.7276
|
|
|1296
|2006.03.10 11:49
|sell
|473
|1.00
|1.7321
|1.7351 / 1.7271
|
|
|1297
|2006.03.10 12:40
|modify
|471
|1.00
|1.7332
|1.7332 / 1.7282
|
|
|1298
|2006.03.10 13:01
|modify
|472
|1.00
|1.7326
|1.7326 / 1.7276
|
|
|1299
|2006.03.10 13:18
|modify
|473
|1.00
|1.7321
|1.7321 / 1.7271
|
|
|1300
|2006.03.10 14:12
|t/p
|471
|1.00
|1.7282
|1.7332 / 1.7282
|500.00
|104400.00
|1301
|2006.03.10 14:32
|t/p
|472
|1.00
|1.7276
|1.7326 / 1.7276
|500.00
|104900.00
|1302
|2006.03.10 14:53
|t/p
|473
|1.00
|1.7271
|1.7321 / 1.7271
|500.00
|105400.00
|1303
|2006.03.13 11:54
|sell
|474
|1.00
|1.7259
|1.7289 / 1.7209
|
|
|1304
|2006.03.13 14:27
|s/l
|474
|1.00
|1.7289
|1.7289 / 1.7209
|-300.00
|105100.00
|1305
|2006.03.14 11:29
|buy
|475
|1.00
|1.7415
|1.7385 / 1.7465
|
|
|1306
|2006.03.14 11:55
|buy
|476
|1.00
|1.7420
|1.7390 / 1.7470
|
|
|1307
|2006.03.14 13:23
|modify
|475
|1.00
|1.7415
|1.7415 / 1.7465
|
|
|1308
|2006.03.14 13:45
|modify
|476
|1.00
|1.7420
|1.7420 / 1.7470
|
|
|1309
|2006.03.14 15:26
|t/p
|475
|1.00
|1.7465
|1.7415 / 1.7465
|500.00
|105600.00
|1310
|2006.03.14 21:00
|t/p
|476
|1.00
|1.7470
|1.7420 / 1.7470
|500.00
|106100.00
|1311
|2006.03.21 11:54
|sell
|477
|1.00
|1.7492
|1.7522 / 1.7442
|
|
|1312
|2006.03.21 14:15
|modify
|477
|1.00
|1.7492
|1.7492 / 1.7442
|
|
|1313
|2006.03.22 01:27
|s/l
|477
|1.00
|1.7492
|1.7492 / 1.7442
|0.00
|106100.00
|1314
|2006.03.23 11:36
|sell
|478
|1.00
|1.7399
|1.7429 / 1.7349
|
|
|1315
|2006.03.23 13:34
|modify
|478
|1.00
|1.7399
|1.7399 / 1.7349
|
|
|1316
|2006.03.23 15:42
|t/p
|478
|1.00
|1.7349
|1.7399 / 1.7349
|500.00
|106600.00
|1317
|2006.03.24 11:26
|sell
|479
|1.00
|1.7344
|1.7374 / 1.7294
|
|
|1318
|2006.03.24 13:24
|s/l
|479
|1.00
|1.7374
|1.7374 / 1.7294
|-300.00
|106300.00
|1319
|2006.03.28 11:29
|sell
|480
|1.00
|1.7486
|1.7516 / 1.7436
|
|
|1320
|2006.03.28 11:51
|sell
|481
|1.00
|1.7481
|1.7511 / 1.7431
|
|
|1321
|2006.03.28 17:29
|modify
|480
|1.00
|1.7486
|1.7486 / 1.7436
|
|
|1322
|2006.03.28 17:51
|modify
|481
|1.00
|1.7481
|1.7481 / 1.7431
|
|
|1323
|2006.03.28 23:29
|t/p
|480
|1.00
|1.7436
|1.7486 / 1.7436
|500.00
|106800.00
|1324
|2006.03.28 23:51
|t/p
|481
|1.00
|1.7431
|1.7481 / 1.7431
|500.00
|107300.00
|Summary:
|97300.00
|973.00%
|
|Initial deposit
|10000.00
|Spread
|3 points
|Model
|"spread/2 points"
|Total net profit
|97300.00
|Gross profit
|133000.00
|Gross loss
|35700.00
|
|Total trades
|481
|Winning trades
|362
|Losing trades
|119
|Largest winning trade
|500.00
|Largest losing trade
|300.00
|
|Max consecutive winners
|24 (9500.00)
|Max consecutive losers
|9 (2700.00)
|Avg consecutive winners
|7
|Avg consecutive losers
|2
|Max consecutive profit
|9500.00 (24)
|Max consecutive loss
|2700.00 (9)
|
|Absolute drawdown
|300.00
|Max drawdown
|3900.00 (9.1%)