Pedro on GBPUSD,Daily
OpTimeTypeTicketLotsPriceSL / TPProfitBalance
12005.01.03 10:58sell11.001.90981.9128 / 1.9048  
22005.01.03 11:13sell21.001.90931.9123 / 1.9043  
32005.01.03 11:27sell31.001.90881.9118 / 1.9038  
42005.01.03 13:04s/l31.001.91181.9118 / 1.9038-300.009700.00
52005.01.03 15:30modify11.001.90981.9098 / 1.9048  
62005.01.03 15:45modify21.001.90931.9093 / 1.9043  
72005.01.03 16:55t/p11.001.90481.9098 / 1.9048500.0010200.00
82005.01.03 17:07t/p21.001.90431.9093 / 1.9043500.0010700.00
92005.01.04 10:40sell41.001.89661.8996 / 1.8916  
102005.01.04 10:52sell51.001.89611.8991 / 1.8911  
112005.01.04 10:59sell61.001.89561.8986 / 1.8906  
122005.01.04 11:31modify41.001.89661.8966 / 1.8916  
132005.01.04 11:39modify51.001.89611.8961 / 1.8911  
142005.01.04 11:49modify61.001.89561.8956 / 1.8906  
152005.01.04 12:24t/p41.001.89161.8966 / 1.8916500.0011200.00
162005.01.04 12:34t/p51.001.89111.8961 / 1.8911500.0011700.00
172005.01.04 12:46t/p61.001.89061.8956 / 1.8906500.0012200.00
182005.01.05 10:51sell71.001.87841.8814 / 1.8734  
192005.01.05 11:04sell81.001.87781.8808 / 1.8728  
202005.01.05 11:16sell91.001.87731.8803 / 1.8723  
212005.01.05 12:32s/l91.001.88031.8803 / 1.8723-300.0011900.00
222005.01.05 12:45s/l81.001.88081.8808 / 1.8728-300.0011600.00
232005.01.05 13:03s/l71.001.88141.8814 / 1.8734-300.0011300.00
242005.01.06 11:05sell101.001.87811.8811 / 1.8731  
252005.01.06 11:18sell111.001.87761.8806 / 1.8726  
262005.01.06 11:34sell121.001.87721.8802 / 1.8722  
272005.01.06 12:25modify101.001.87811.8781 / 1.8731  
282005.01.06 12:41modify111.001.87761.8776 / 1.8726  
292005.01.06 12:54modify121.001.87721.8772 / 1.8722  
302005.01.06 13:52t/p101.001.87311.8781 / 1.8731500.0011800.00
312005.01.06 14:11t/p111.001.87261.8776 / 1.8726500.0012300.00
322005.01.06 14:24t/p121.001.87221.8772 / 1.8722500.0012800.00
332005.01.07 11:28buy131.001.87871.8757 / 1.8837  
342005.01.07 11:42buy141.001.87921.8762 / 1.8842  
352005.01.07 11:53buy151.001.87971.8767 / 1.8847  
362005.01.07 13:46s/l151.001.87671.8767 / 1.8847-300.0012500.00
372005.01.07 13:59s/l141.001.87621.8762 / 1.8842-300.0012200.00
382005.01.07 14:08s/l131.001.87571.8757 / 1.8837-300.0011900.00
392005.01.12 10:44sell161.001.87781.8808 / 1.8728  
402005.01.12 10:55sell171.001.87731.8803 / 1.8723  
412005.01.12 11:06sell181.001.87681.8798 / 1.8718  
422005.01.12 13:04s/l181.001.87981.8798 / 1.8718-300.0011600.00
432005.01.12 13:13s/l171.001.88031.8803 / 1.8723-300.0011300.00
442005.01.12 13:24s/l161.001.88081.8808 / 1.8728-300.0011000.00
452005.01.13 11:25sell191.001.88681.8898 / 1.8818  
462005.01.13 11:49sell201.001.88631.8893 / 1.8813  
472005.01.13 13:11modify191.001.88681.8868 / 1.8818  
482005.01.13 13:31modify201.001.88631.8863 / 1.8813  
492005.01.13 15:01t/p191.001.88181.8868 / 1.8818500.0011500.00
502005.01.13 15:21t/p201.001.88131.8863 / 1.8813500.0012000.00
512005.01.14 11:04sell211.001.87111.8741 / 1.8661  
522005.01.14 11:20sell221.001.87061.8736 / 1.8656  
532005.01.14 11:39sell231.001.87001.8730 / 1.8650  
542005.01.14 12:23modify211.001.87111.8711 / 1.8661  
552005.01.14 12:39modify221.001.87061.8706 / 1.8656  
562005.01.14 12:58modify231.001.87001.8700 / 1.8650  
572005.01.14 13:52t/p211.001.86611.8711 / 1.8661500.0012500.00
582005.01.14 16:19s/l231.001.87001.8700 / 1.86500.0012500.00
592005.01.14 18:58t/p221.001.86561.8706 / 1.8656500.0013000.00
602005.01.17 11:10buy241.001.87031.8673 / 1.8753  
612005.01.17 11:31buy251.001.87081.8678 / 1.8758  
622005.01.17 13:17s/l251.001.86781.8678 / 1.8758-300.0012700.00
632005.01.17 13:31s/l241.001.86731.8673 / 1.8753-300.0012400.00
642005.01.18 10:46buy261.001.86071.8577 / 1.8657  
652005.01.18 10:58buy271.001.86121.8582 / 1.8662  
662005.01.18 11:09buy281.001.86171.8587 / 1.8667  
672005.01.18 11:43modify261.001.86071.8607 / 1.8657  
682005.01.18 11:54modify271.001.86121.8612 / 1.8662  
692005.01.18 12:03modify281.001.86171.8617 / 1.8667  
702005.01.18 12:46t/p261.001.86571.8607 / 1.8657500.0012900.00
712005.01.18 12:55t/p271.001.86621.8612 / 1.8662500.0013400.00
722005.01.18 13:08t/p281.001.86671.8617 / 1.8667500.0013900.00
732005.01.19 10:47buy291.001.87551.8725 / 1.8805  
742005.01.19 10:59buy301.001.87601.8730 / 1.8810  
752005.01.19 11:08buy311.001.87651.8735 / 1.8815  
762005.01.19 11:46modify291.001.87551.8755 / 1.8805  
772005.01.19 11:55modify301.001.87601.8760 / 1.8810  
782005.01.19 12:09modify311.001.87651.8765 / 1.8815  
792005.01.19 12:48t/p291.001.88051.8755 / 1.8805500.0014400.00
802005.01.19 14:24s/l311.001.87651.8765 / 1.88150.0014400.00
812005.01.19 14:38s/l301.001.87601.8760 / 1.88100.0014400.00
822005.01.25 11:11sell321.001.87241.8754 / 1.8674  
832005.01.25 11:34sell331.001.87191.8749 / 1.8669  
842005.01.25 11:48sell341.001.87151.8745 / 1.8665  
852005.01.25 12:48modify321.001.87241.8724 / 1.8674  
862005.01.25 13:06modify331.001.87191.8719 / 1.8669  
872005.01.25 13:21modify341.001.87151.8715 / 1.8665  
882005.01.25 14:28t/p321.001.86741.8724 / 1.8674500.0014900.00
892005.01.25 14:47t/p331.001.86691.8719 / 1.8669500.0015400.00
902005.01.25 15:05t/p341.001.86651.8715 / 1.8665500.0015900.00
912005.01.26 10:59buy351.001.87321.8702 / 1.8782  
922005.01.26 11:13buy361.001.87371.8707 / 1.8787  
932005.01.26 11:25buy371.001.87421.8712 / 1.8792  
942005.01.26 12:11modify351.001.87321.8732 / 1.8782  
952005.01.26 12:26modify361.001.87371.8737 / 1.8787  
962005.01.26 12:37modify371.001.87421.8742 / 1.8792  
972005.01.26 13:29t/p351.001.87821.8732 / 1.8782500.0016400.00
982005.01.26 13:46t/p361.001.87871.8737 / 1.8787500.0016900.00
992005.01.26 14:01t/p371.001.87921.8742 / 1.8792500.0017400.00
1002005.01.28 11:03sell381.001.88381.8868 / 1.8788  
1012005.01.28 11:18sell391.001.88331.8863 / 1.8783  
1022005.01.28 11:33sell401.001.88281.8858 / 1.8778  
1032005.01.28 12:19modify381.001.88381.8838 / 1.8788  
1042005.01.28 12:35modify391.001.88331.8833 / 1.8783  
1052005.01.28 12:50modify401.001.88281.8828 / 1.8778  
1062005.01.28 14:10s/l401.001.88281.8828 / 1.87780.0017400.00
1072005.01.28 14:28s/l391.001.88331.8833 / 1.87830.0017400.00
1082005.01.28 17:11t/p381.001.87881.8838 / 1.8788500.0017900.00
1092005.01.31 11:42sell411.001.88301.8860 / 1.8780  
1102005.01.31 13:47modify411.001.88301.8830 / 1.8780  
1112005.01.31 23:59s/l411.001.88301.8830 / 1.87800.0017900.00
1122005.02.03 11:42sell421.001.88491.8879 / 1.8799  
1132005.02.03 13:04modify421.001.88491.8849 / 1.8799  
1142005.02.03 14:30t/p421.001.87991.8849 / 1.8799500.0018400.00
1152005.02.04 11:44buy431.001.88561.8826 / 1.8906  
1162005.02.04 11:57buy441.001.88611.8831 / 1.8911  
1172005.02.04 14:03s/l441.001.88311.8831 / 1.8911-300.0018100.00
1182005.02.04 14:16s/l431.001.88261.8826 / 1.8906-300.0017800.00
1192005.02.07 11:01sell451.001.86651.8695 / 1.8615  
1202005.02.07 11:19sell461.001.86601.8690 / 1.8610  
1212005.02.07 11:31sell471.001.86551.8685 / 1.8605  
1222005.02.07 12:19modify451.001.86651.8665 / 1.8615  
1232005.02.07 12:34modify461.001.86601.8660 / 1.8610  
1242005.02.07 12:49modify471.001.86551.8655 / 1.8605  
1252005.02.07 13:41t/p451.001.86151.8665 / 1.8615500.0018300.00
1262005.02.07 13:56t/p461.001.86101.8660 / 1.8610500.0018800.00
1272005.02.07 14:14t/p471.001.86051.8655 / 1.8605500.0019300.00
1282005.02.08 11:54sell481.001.85461.8576 / 1.8496  
1292005.02.08 14:15modify481.001.85461.8546 / 1.8496  
1302005.02.08 23:59s/l481.001.85461.8546 / 1.84960.0019300.00
1312005.02.09 11:17buy491.001.85961.8566 / 1.8646  
1322005.02.09 11:33buy501.001.86011.8571 / 1.8651  
1332005.02.09 11:52buy511.001.86061.8576 / 1.8656  
1342005.02.09 12:50modify491.001.85961.8596 / 1.8646  
1352005.02.09 13:09modify501.001.86011.8601 / 1.8651  
1362005.02.09 13:32modify511.001.86061.8606 / 1.8656  
1372005.02.09 15:35s/l511.001.86061.8606 / 1.86560.0019300.00
1382005.02.09 23:33s/l501.001.86011.8601 / 1.86510.0019300.00
1392005.02.09 23:48s/l491.001.85961.8596 / 1.86460.0019300.00
1402005.02.10 10:47sell521.001.85691.8599 / 1.8519  
1412005.02.10 12:01s/l521.001.85991.8599 / 1.8519-300.0019000.00
1422005.02.11 11:44sell531.001.86571.8687 / 1.8607  
1432005.02.11 17:33modify531.001.86571.8657 / 1.8607  
1442005.02.11 20:52s/l531.001.86571.8657 / 1.86070.0019000.00
1452005.02.14 10:53buy541.001.87881.8758 / 1.8838  
1462005.02.14 11:09buy551.001.87931.8763 / 1.8843  
1472005.02.14 11:22buy561.001.87981.8768 / 1.8848  
1482005.02.14 12:02modify541.001.87881.8788 / 1.8838  
1492005.02.14 12:15modify551.001.87931.8793 / 1.8843  
1502005.02.14 12:26modify561.001.87981.8798 / 1.8848  
1512005.02.14 13:17t/p541.001.88381.8788 / 1.8838500.0019500.00
1522005.02.14 13:27t/p551.001.88431.8793 / 1.8843500.0020000.00
1532005.02.14 13:43t/p561.001.88481.8798 / 1.8848500.0020500.00
1542005.02.15 11:20sell571.001.88831.8913 / 1.8833  
1552005.02.15 11:36sell581.001.88781.8908 / 1.8828  
1562005.02.15 11:56sell591.001.88731.8903 / 1.8823  
1572005.02.15 14:31s/l591.001.89031.8903 / 1.8823-300.0020200.00
1582005.02.15 14:47s/l581.001.89081.8908 / 1.8828-300.0019900.00
1592005.02.15 15:10s/l571.001.89131.8913 / 1.8833-300.0019600.00
1602005.02.16 10:51sell601.001.88201.8850 / 1.8770  
1612005.02.16 11:01sell611.001.88161.8846 / 1.8766  
1622005.02.16 11:14sell621.001.88111.8841 / 1.8761  
1632005.02.16 11:54modify601.001.88201.8820 / 1.8770  
1642005.02.16 12:05modify611.001.88161.8816 / 1.8766  
1652005.02.16 12:17modify621.001.88111.8811 / 1.8761  
1662005.02.16 14:12s/l621.001.88111.8811 / 1.87610.0019600.00
1672005.02.16 14:25s/l611.001.88161.8816 / 1.87660.0019600.00
1682005.02.16 14:35s/l601.001.88201.8820 / 1.87700.0019600.00
1692005.02.17 11:46buy631.001.88921.8862 / 1.8942  
1702005.02.17 13:59modify631.001.88921.8892 / 1.8942  
1712005.02.17 16:23t/p631.001.89421.8892 / 1.8942500.0020100.00
1722005.02.18 11:51sell641.001.89161.8946 / 1.8866  
1732005.02.18 17:58modify641.001.89161.8916 / 1.8866  
1742005.02.18 20:10s/l641.001.89161.8916 / 1.88660.0020100.00
1752005.02.21 11:54buy651.001.89571.8927 / 1.9007  
1762005.02.21 14:11modify651.001.89571.8957 / 1.9007  
1772005.02.22 00:14s/l651.001.89571.8957 / 1.90070.0020100.00
1782005.02.22 11:13buy661.001.90351.9005 / 1.9085  
1792005.02.22 11:31buy671.001.90401.9010 / 1.9090  
1802005.02.22 11:45buy681.001.90451.9015 / 1.9095  
1812005.02.22 12:43modify661.001.90351.9035 / 1.9085  
1822005.02.22 12:57modify671.001.90401.9040 / 1.9090  
1832005.02.22 13:15modify681.001.90451.9045 / 1.9095  
1842005.02.22 14:20t/p661.001.90851.9035 / 1.9085500.0020600.00
1852005.02.22 14:42t/p671.001.90901.9040 / 1.9090500.0021100.00
1862005.02.22 15:00t/p681.001.90951.9045 / 1.9095500.0021600.00
1872005.02.23 11:49sell691.001.90701.9100 / 1.9020  
1882005.02.23 18:02modify691.001.90701.9070 / 1.9020  
1892005.02.23 21:11s/l691.001.90701.9070 / 1.90200.0021600.00
1902005.02.24 11:09sell701.001.90531.9083 / 1.9003  
1912005.02.24 11:27sell711.001.90481.9078 / 1.8998  
1922005.02.24 13:07s/l711.001.90781.9078 / 1.8998-300.0021300.00
1932005.02.24 13:25s/l701.001.90831.9083 / 1.9003-300.0021000.00
1942005.02.28 11:29buy721.001.92101.9180 / 1.9260  
1952005.02.28 11:55buy731.001.92151.9185 / 1.9265  
1962005.02.28 13:21modify721.001.92101.9210 / 1.9260  
1972005.02.28 13:43modify731.001.92151.9215 / 1.9265  
1982005.02.28 18:58t/p721.001.92601.9210 / 1.9260500.0021500.00
1992005.02.28 23:59s/l731.001.92151.9215 / 1.92650.0021500.00
2002005.03.02 11:20sell741.001.91151.9145 / 1.9065  
2012005.03.02 11:40sell751.001.91101.9140 / 1.9060  
2022005.03.02 17:28modify741.001.91151.9115 / 1.9065  
2032005.03.02 17:48modify751.001.91101.9110 / 1.9060  
2042005.03.02 20:26s/l751.001.91101.9110 / 1.90600.0021500.00
2052005.03.02 20:50s/l741.001.91151.9115 / 1.90650.0021500.00
2062005.03.04 10:55buy761.001.91391.9109 / 1.9189  
2072005.03.04 11:09buy771.001.91441.9114 / 1.9194  
2082005.03.04 11:20buy781.001.91491.9119 / 1.9199  
2092005.03.04 12:04modify761.001.91391.9139 / 1.9189  
2102005.03.04 12:15modify771.001.91441.9144 / 1.9194  
2112005.03.04 12:31modify781.001.91491.9149 / 1.9199  
2122005.03.04 13:20t/p761.001.91891.9139 / 1.9189500.0022000.00
2132005.03.04 13:34t/p771.001.91941.9144 / 1.9194500.0022500.00
2142005.03.04 13:48t/p781.001.91991.9149 / 1.9199500.0023000.00
2152005.03.07 11:21sell791.001.91881.9218 / 1.9138  
2162005.03.07 11:47sell801.001.91831.9213 / 1.9133  
2172005.03.07 13:12modify791.001.91881.9188 / 1.9138  
2182005.03.07 13:34modify801.001.91831.9183 / 1.9133  
2192005.03.07 15:08t/p791.001.91381.9188 / 1.9138500.0023500.00
2202005.03.07 15:30t/p801.001.91331.9183 / 1.9133500.0024000.00
2212005.03.08 11:05buy811.001.92151.9185 / 1.9265  
2222005.03.08 11:20buy821.001.92201.9190 / 1.9270  
2232005.03.08 11:36buy831.001.92261.9196 / 1.9276  
2242005.03.08 12:23modify811.001.92151.9215 / 1.9265  
2252005.03.08 12:39modify821.001.92201.9220 / 1.9270  
2262005.03.08 12:54modify831.001.92261.9226 / 1.9276  
2272005.03.08 13:48t/p811.001.92651.9215 / 1.9265500.0024500.00
2282005.03.08 14:07t/p821.001.92701.9220 / 1.9270500.0025000.00
2292005.03.08 14:25t/p831.001.92761.9226 / 1.9276500.0025500.00
2302005.03.09 11:20sell841.001.92571.9287 / 1.9207  
2312005.03.09 11:40sell851.001.92521.9282 / 1.9202  
2322005.03.09 12:59modify841.001.92571.9257 / 1.9207  
2332005.03.09 13:19modify851.001.92521.9252 / 1.9202  
2342005.03.09 18:39t/p841.001.92071.9257 / 1.9207500.0026000.00
2352005.03.09 18:55t/p851.001.92021.9252 / 1.9202500.0026500.00
2362005.03.14 11:13sell861.001.91791.9209 / 1.9129  
2372005.03.14 11:31sell871.001.91741.9204 / 1.9124  
2382005.03.14 11:49sell881.001.91691.9199 / 1.9119  
2392005.03.14 12:42modify861.001.91791.9179 / 1.9129  
2402005.03.14 13:00modify871.001.91741.9174 / 1.9124  
2412005.03.14 13:18modify881.001.91691.9169 / 1.9119  
2422005.03.14 14:21t/p861.001.91291.9179 / 1.9129500.0027000.00
2432005.03.14 14:39t/p871.001.91241.9174 / 1.9124500.0027500.00
2442005.03.14 14:53t/p881.001.91191.9169 / 1.9119500.0028000.00
2452005.03.15 10:55sell891.001.92081.9238 / 1.9158  
2462005.03.15 11:12sell901.001.92031.9233 / 1.9153  
2472005.03.15 11:23sell911.001.91981.9228 / 1.9148  
2482005.03.15 12:08modify891.001.92081.9208 / 1.9158  
2492005.03.15 13:21s/l891.001.92081.9208 / 1.91580.0028000.00
2502005.03.15 15:46modify901.001.92031.9203 / 1.9153  
2512005.03.15 16:00modify911.001.91981.9198 / 1.9148  
2522005.03.15 17:05t/p901.001.91531.9203 / 1.9153500.0028500.00
2532005.03.15 17:22t/p911.001.91481.9198 / 1.9148500.0029000.00
2542005.03.16 11:08buy921.001.91921.9162 / 1.9242  
2552005.03.16 11:25buy931.001.91971.9167 / 1.9247  
2562005.03.16 11:41buy941.001.92021.9172 / 1.9252  
2572005.03.16 12:31modify921.001.91921.9192 / 1.9242  
2582005.03.16 12:47modify931.001.91971.9197 / 1.9247  
2592005.03.16 13:00modify941.001.92021.9202 / 1.9252  
2602005.03.16 14:03t/p921.001.92421.9192 / 1.9242500.0029500.00
2612005.03.16 14:16t/p931.001.92471.9197 / 1.9247500.0030000.00
2622005.03.16 14:36t/p941.001.92521.9202 / 1.9252500.0030500.00
2632005.03.17 11:27sell951.001.92121.9242 / 1.9162  
2642005.03.17 11:53sell961.001.92061.9236 / 1.9156  
2652005.03.17 16:41modify951.001.92121.9212 / 1.9162  
2662005.03.17 19:12s/l951.001.92121.9212 / 1.91620.0030500.00
2672005.03.17 23:38s/l961.001.92361.9236 / 1.9156-300.0030200.00
2682005.03.18 11:16sell971.001.91441.9174 / 1.9094  
2692005.03.18 11:31sell981.001.91401.9170 / 1.9090  
2702005.03.18 13:42s/l981.001.91701.9170 / 1.9090-300.0029900.00
2712005.03.18 19:53s/l971.001.91741.9174 / 1.9094-300.0029600.00
2722005.03.21 10:56sell991.001.90841.9114 / 1.9034  
2732005.03.21 11:07sell1001.001.90791.9109 / 1.9029  
2742005.03.21 11:20sell1011.001.90741.9104 / 1.9024  
2752005.03.21 12:04modify991.001.90841.9084 / 1.9034  
2762005.03.21 12:17modify1001.001.90791.9079 / 1.9029  
2772005.03.21 12:31modify1011.001.90741.9074 / 1.9024  
2782005.03.21 13:16t/p991.001.90341.9084 / 1.9034500.0030100.00
2792005.03.21 13:33t/p1001.001.90291.9079 / 1.9029500.0030600.00
2802005.03.21 13:46t/p1011.001.90241.9074 / 1.9024500.0031100.00
2812005.03.22 11:20sell1021.001.89421.8972 / 1.8892  
2822005.03.22 11:28sell1031.001.89371.8967 / 1.8887  
2832005.03.22 11:40sell1041.001.89321.8962 / 1.8882  
2842005.03.22 12:13modify1021.001.89421.8942 / 1.8892  
2852005.03.22 12:26modify1031.001.89371.8937 / 1.8887  
2862005.03.22 12:37modify1041.001.89321.8932 / 1.8882  
2872005.03.22 13:15t/p1021.001.88921.8942 / 1.8892500.0031600.00
2882005.03.22 13:28t/p1031.001.88871.8937 / 1.8887500.0032100.00
2892005.03.22 13:37t/p1041.001.88821.8932 / 1.8882500.0032600.00
2902005.03.23 10:57sell1051.001.87961.8826 / 1.8746  
2912005.03.23 11:10sell1061.001.87911.8821 / 1.8741  
2922005.03.23 11:24sell1071.001.87861.8816 / 1.8736  
2932005.03.23 12:05modify1051.001.87961.8796 / 1.8746  
2942005.03.23 12:21modify1061.001.87911.8791 / 1.8741  
2952005.03.23 12:35modify1071.001.87861.8786 / 1.8736  
2962005.03.23 13:24t/p1051.001.87461.8796 / 1.8746500.0033100.00
2972005.03.23 13:38t/p1061.001.87411.8791 / 1.8741500.0033600.00
2982005.03.23 13:49t/p1071.001.87361.8786 / 1.8736500.0034100.00
2992005.03.28 11:25sell1081.001.86131.8643 / 1.8563  
3002005.03.28 11:47sell1091.001.86081.8638 / 1.8558  
3012005.03.28 20:01s/l1091.001.86381.8638 / 1.8558-300.0033800.00
3022005.03.28 22:51s/l1081.001.86431.8643 / 1.8563-300.0033500.00
3032005.03.29 11:36buy1101.001.87071.8677 / 1.8757  
3042005.03.29 13:37modify1101.001.87071.8707 / 1.8757  
3052005.03.29 20:26t/p1101.001.87571.8707 / 1.8757500.0034000.00
3062005.03.30 11:30buy1111.001.88321.8802 / 1.8882  
3072005.03.30 11:53buy1121.001.88371.8807 / 1.8887  
3082005.03.30 20:06s/l1121.001.88071.8807 / 1.8887-300.0033700.00
3092005.03.30 23:15s/l1111.001.88021.8802 / 1.8882-300.0033400.00
3102005.04.01 10:47buy1131.001.89201.8890 / 1.8970  
3112005.04.01 11:55s/l1131.001.88901.8890 / 1.8970-300.0033100.00
3122005.04.04 11:49sell1141.001.87411.8771 / 1.8691  
3132005.04.04 18:27modify1141.001.87411.8741 / 1.8691  
3142005.04.04 23:59s/l1141.001.87411.8741 / 1.86910.0033100.00
3152005.04.05 11:51sell1151.001.87441.8774 / 1.8694  
3162005.04.05 14:36s/l1151.001.87741.8774 / 1.8694-300.0032800.00
3172005.04.06 11:21sell1161.001.87921.8822 / 1.8742  
3182005.04.06 11:40sell1171.001.87871.8817 / 1.8737  
3192005.04.06 12:58modify1161.001.87921.8792 / 1.8742  
3202005.04.06 13:17modify1171.001.87871.8787 / 1.8737  
3212005.04.06 23:28s/l1171.001.87871.8787 / 1.87370.0032800.00
3222005.04.06 23:52s/l1161.001.87921.8792 / 1.87420.0032800.00
3232005.04.07 11:03buy1181.001.88041.8774 / 1.8854  
3242005.04.07 11:22buy1191.001.88091.8779 / 1.8859  
3252005.04.07 13:15s/l1191.001.87791.8779 / 1.8859-300.0032500.00
3262005.04.07 13:27s/l1181.001.87741.8774 / 1.8854-300.0032200.00
3272005.04.11 11:44buy1201.001.88781.8848 / 1.8928  
3282005.04.11 13:51modify1201.001.88781.8878 / 1.8928  
3292005.04.11 20:57t/p1201.001.89281.8878 / 1.8928500.0032700.00
3302005.04.12 10:56sell1211.001.88681.8898 / 1.8818  
3312005.04.12 12:21s/l1211.001.88981.8898 / 1.8818-300.0032400.00
3322005.04.14 11:04sell1221.001.88301.8860 / 1.8780  
3332005.04.14 11:23sell1231.001.88241.8854 / 1.8774  
3342005.04.14 11:39sell1241.001.88191.8849 / 1.8769  
3352005.04.14 12:23modify1221.001.88301.8830 / 1.8780  
3362005.04.14 12:42modify1231.001.88241.8824 / 1.8774  
3372005.04.14 12:58modify1241.001.88191.8819 / 1.8769  
3382005.04.14 13:48t/p1221.001.87801.8830 / 1.8780500.0032900.00
3392005.04.14 16:10s/l1241.001.88191.8819 / 1.87690.0032900.00
3402005.04.14 16:23s/l1231.001.88241.8824 / 1.87740.0032900.00
3412005.04.15 11:56buy1251.001.88501.8820 / 1.8900  
3422005.04.15 13:17modify1251.001.88501.8850 / 1.8900  
3432005.04.15 14:48t/p1251.001.89001.8850 / 1.8900500.0033400.00
3442005.04.18 11:07sell1261.001.89311.8961 / 1.8881  
3452005.04.18 12:55s/l1261.001.89611.8961 / 1.8881-300.0033100.00
3462005.04.19 11:56buy1271.001.90861.9056 / 1.9136  
3472005.04.19 13:15modify1271.001.90861.9086 / 1.9136  
3482005.04.19 14:39t/p1271.001.91361.9086 / 1.9136500.0033600.00
3492005.04.20 11:12buy1281.001.91571.9127 / 1.9207  
3502005.04.20 16:03modify1281.001.91571.9157 / 1.9207  
3512005.04.20 17:38t/p1281.001.92071.9157 / 1.9207500.0034100.00
3522005.04.21 11:42sell1291.001.91511.9181 / 1.9101  
3532005.04.21 13:23modify1291.001.91511.9151 / 1.9101  
3542005.04.21 15:08t/p1291.001.91011.9151 / 1.9101500.0034600.00
3552005.04.26 11:36sell1301.001.90701.9100 / 1.9020  
3562005.04.26 13:35modify1301.001.90701.9070 / 1.9020  
3572005.04.26 19:52t/p1301.001.90201.9070 / 1.9020500.0035100.00
3582005.04.27 11:21sell1311.001.90321.9062 / 1.8982  
3592005.04.27 11:45sell1321.001.90261.9056 / 1.8976  
3602005.04.27 13:02modify1311.001.90321.9032 / 1.8982  
3612005.04.27 13:26modify1321.001.90261.9026 / 1.8976  
3622005.04.27 15:10s/l1321.001.90261.9026 / 1.89760.0035100.00
3632005.04.27 23:07s/l1311.001.90321.9032 / 1.89820.0035100.00
3642005.05.02 11:34sell1331.001.89931.9023 / 1.8943  
3652005.05.02 11:57sell1341.001.89881.9018 / 1.8938  
3662005.05.02 13:30modify1331.001.89931.8993 / 1.8943  
3672005.05.02 13:54modify1341.001.89881.8988 / 1.8938  
3682005.05.02 15:41t/p1331.001.89431.8993 / 1.8943500.0035600.00
3692005.05.02 21:16t/p1341.001.89381.8988 / 1.8938500.0036100.00
3702005.05.04 11:54buy1351.001.89701.8940 / 1.9020  
3712005.05.04 14:16modify1351.001.89701.8970 / 1.9020  
3722005.05.04 16:54t/p1351.001.90201.8970 / 1.9020500.0036600.00
3732005.05.06 11:24sell1361.001.89851.9015 / 1.8935  
3742005.05.06 11:45sell1371.001.89801.9010 / 1.8930  
3752005.05.06 13:08modify1361.001.89851.8985 / 1.8935  
3762005.05.06 13:29modify1371.001.89801.8980 / 1.8930  
3772005.05.06 15:01t/p1361.001.89351.8985 / 1.8935500.0037100.00
3782005.05.06 15:22t/p1371.001.89301.8980 / 1.8930500.0037600.00
3792005.05.09 11:51sell1381.001.88391.8869 / 1.8789  
3802005.05.09 14:09modify1381.001.88391.8839 / 1.8789  
3812005.05.09 16:16s/l1381.001.88391.8839 / 1.87890.0037600.00
3822005.05.10 11:24sell1391.001.88031.8833 / 1.8753  
3832005.05.10 11:41sell1401.001.87991.8829 / 1.8749  
3842005.05.10 13:08modify1391.001.88031.8803 / 1.8753  
3852005.05.10 13:25modify1401.001.87991.8799 / 1.8749  
3862005.05.10 15:09s/l1401.001.87991.8799 / 1.87490.0037600.00
3872005.05.10 20:35s/l1391.001.88031.8803 / 1.87530.0037600.00
3882005.05.11 10:48buy1411.001.88391.8809 / 1.8889  
3892005.05.11 10:57buy1421.001.88441.8814 / 1.8894  
3902005.05.11 11:12buy1431.001.88491.8819 / 1.8899  
3912005.05.11 12:57s/l1431.001.88191.8819 / 1.8899-300.0037300.00
3922005.05.11 13:06s/l1421.001.88141.8814 / 1.8894-300.0037000.00
3932005.05.11 13:18s/l1411.001.88091.8809 / 1.8889-300.0036700.00
3942005.05.12 11:22sell1441.001.86461.8676 / 1.8596  
3952005.05.12 11:47sell1451.001.86401.8670 / 1.8590  
3962005.05.12 13:05modify1441.001.86461.8646 / 1.8596  
3972005.05.12 13:30modify1451.001.86401.8640 / 1.8590  
3982005.05.12 15:29s/l1451.001.86401.8640 / 1.85900.0036700.00
3992005.05.12 15:50s/l1441.001.86461.8646 / 1.85960.0036700.00
4002005.05.13 11:14sell1461.001.85721.8602 / 1.8522  
4012005.05.13 11:32sell1471.001.85681.8598 / 1.8518  
4022005.05.13 11:54sell1481.001.85621.8592 / 1.8512  
4032005.05.13 12:48modify1461.001.85721.8572 / 1.8522  
4042005.05.13 13:03modify1471.001.85681.8568 / 1.8518  
4052005.05.13 13:25modify1481.001.85621.8562 / 1.8512  
4062005.05.13 14:30t/p1461.001.85221.8572 / 1.8522500.0037200.00
4072005.05.13 14:41t/p1471.001.85181.8568 / 1.8518500.0037700.00
4082005.05.13 15:03t/p1481.001.85121.8562 / 1.8512500.0038200.00
4092005.05.16 11:08sell1491.001.84001.8430 / 1.8350  
4102005.05.16 11:22sell1501.001.83961.8426 / 1.8346  
4112005.05.16 11:38sell1511.001.83911.8421 / 1.8341  
4122005.05.16 12:31modify1491.001.84001.8400 / 1.8350  
4132005.05.16 12:44modify1501.001.83961.8396 / 1.8346  
4142005.05.16 13:00modify1511.001.83911.8391 / 1.8341  
4152005.05.16 14:00t/p1491.001.83501.8400 / 1.8350500.0038700.00
4162005.05.16 16:21s/l1511.001.83911.8391 / 1.83410.0038700.00
4172005.05.16 19:03t/p1501.001.83461.8396 / 1.8346500.0039200.00
4182005.05.17 11:42buy1521.001.84001.8370 / 1.8450  
4192005.05.17 14:06s/l1521.001.83701.8370 / 1.8450-300.0038900.00
4202005.05.18 11:33sell1531.001.83291.8359 / 1.8279  
4212005.05.18 11:55sell1541.001.83241.8354 / 1.8274  
4222005.05.18 14:23s/l1541.001.83541.8354 / 1.8274-300.0038600.00
4232005.05.18 14:40s/l1531.001.83591.8359 / 1.8279-300.0038300.00
4242005.05.19 11:27sell1551.001.83761.8406 / 1.8326  
4252005.05.19 11:49sell1561.001.83711.8401 / 1.8321  
4262005.05.19 13:14modify1551.001.83761.8376 / 1.8326  
4272005.05.19 13:36modify1561.001.83711.8371 / 1.8321  
4282005.05.19 19:17t/p1551.001.83261.8376 / 1.8326500.0038800.00
4292005.05.20 00:14s/l1561.001.83711.8371 / 1.83210.0038800.00
4302005.05.20 11:14sell1571.001.83251.8355 / 1.8275  
4312005.05.20 11:36sell1581.001.83201.8350 / 1.8270  
4322005.05.20 11:54sell1591.001.83141.8344 / 1.8264  
4332005.05.20 12:48modify1571.001.83251.8325 / 1.8275  
4342005.05.20 13:07modify1581.001.83201.8320 / 1.8270  
4352005.05.20 13:28modify1591.001.83141.8314 / 1.8264  
4362005.05.20 14:26t/p1571.001.82751.8325 / 1.8275500.0039300.00
4372005.05.20 14:45t/p1581.001.82701.8320 / 1.8270500.0039800.00
4382005.05.20 15:06t/p1591.001.82641.8314 / 1.8264500.0040300.00
4392005.05.24 11:38sell1601.001.83081.8338 / 1.8258  
4402005.05.24 17:36modify1601.001.83081.8308 / 1.8258  
4412005.05.25 02:58t/p1601.001.82581.8308 / 1.8258500.0040800.00
4422005.05.26 11:36sell1611.001.82631.8293 / 1.8213  
4432005.05.26 13:39modify1611.001.82631.8263 / 1.8213  
4442005.05.26 15:47t/p1611.001.82131.8263 / 1.8213500.0041300.00
4452005.05.31 11:06sell1621.001.81691.8199 / 1.8119  
4462005.05.31 11:22sell1631.001.81641.8194 / 1.8114  
4472005.05.31 11:42sell1641.001.81581.8188 / 1.8108  
4482005.05.31 12:27modify1621.001.81691.8169 / 1.8119  
4492005.05.31 12:43modify1631.001.81641.8164 / 1.8114  
4502005.05.31 13:03modify1641.001.81581.8158 / 1.8108  
4512005.05.31 13:58t/p1621.001.81191.8169 / 1.8119500.0041800.00
4522005.05.31 18:16t/p1631.001.81141.8164 / 1.8114500.0042300.00
4532005.05.31 18:36t/p1641.001.81081.8158 / 1.8108500.0042800.00
4542005.06.01 11:12buy1651.001.81741.8144 / 1.8224  
4552005.06.01 11:27buy1661.001.81791.8149 / 1.8229  
4562005.06.01 11:49buy1671.001.81841.8154 / 1.8234  
4572005.06.01 13:59s/l1671.001.81541.8154 / 1.8234-300.0042500.00
4582005.06.01 14:13s/l1661.001.81491.8149 / 1.8229-300.0042200.00
4592005.06.01 14:35s/l1651.001.81441.8144 / 1.8224-300.0041900.00
4602005.06.02 11:24buy1681.001.81651.8135 / 1.8215  
4612005.06.02 11:45buy1691.001.81701.8140 / 1.8220  
4622005.06.02 13:08modify1681.001.81651.8165 / 1.8215  
4632005.06.02 13:28modify1691.001.81701.8170 / 1.8220  
4642005.06.02 14:59s/l1691.001.81701.8170 / 1.82200.0041900.00
4652005.06.02 15:20s/l1681.001.81651.8165 / 1.82150.0041900.00
4662005.06.07 11:22sell1701.001.82481.8278 / 1.8198  
4672005.06.07 11:43sell1711.001.82431.8273 / 1.8193  
4682005.06.07 13:43s/l1711.001.82731.8273 / 1.8193-300.0041600.00
4692005.06.07 14:04s/l1701.001.82781.8278 / 1.8198-300.0041300.00
4702005.06.08 11:05buy1721.001.83441.8314 / 1.8394  
4712005.06.08 11:24buy1731.001.83491.8319 / 1.8399  
4722005.06.08 11:40buy1741.001.83541.8324 / 1.8404  
4732005.06.08 13:20s/l1741.001.83241.8324 / 1.8404-300.0041000.00
4742005.06.08 13:40s/l1731.001.83191.8319 / 1.8399-300.0040700.00
4752005.06.08 13:53s/l1721.001.83141.8314 / 1.8394-300.0040400.00
4762005.06.09 11:24buy1751.001.82521.8222 / 1.8302  
4772005.06.09 13:54s/l1751.001.82221.8222 / 1.8302-300.0040100.00
4782005.06.10 11:10buy1761.001.82091.8179 / 1.8259  
4792005.06.10 11:28buy1771.001.82141.8184 / 1.8264  
4802005.06.10 11:42buy1781.001.82191.8189 / 1.8269  
4812005.06.10 13:56s/l1781.001.81891.8189 / 1.8269-300.0039800.00
4822005.06.10 14:14s/l1771.001.81841.8184 / 1.8264-300.0039500.00
4832005.06.10 14:35s/l1761.001.81791.8179 / 1.8259-300.0039200.00
4842005.06.13 11:18sell1791.001.80401.8070 / 1.7990  
4852005.06.13 11:42sell1801.001.80341.8064 / 1.7984  
4862005.06.13 11:58sell1811.001.80301.8060 / 1.7980  
4872005.06.13 12:57modify1791.001.80401.8040 / 1.7990  
4882005.06.13 14:33s/l1791.001.80401.8040 / 1.79900.0039200.00
4892005.06.13 17:21modify1801.001.80341.8034 / 1.7984  
4902005.06.13 17:37modify1811.001.80301.8030 / 1.7980  
4912005.06.13 19:52s/l1811.001.80301.8030 / 1.79800.0039200.00
4922005.06.13 20:08s/l1801.001.80341.8034 / 1.79840.0039200.00
4932005.06.14 11:07sell1821.001.80941.8124 / 1.8044  
4942005.06.14 13:02s/l1821.001.81241.8124 / 1.8044-300.0038900.00
4952005.06.15 11:04buy1831.001.81301.8100 / 1.8180  
4962005.06.15 11:21buy1841.001.81351.8105 / 1.8185  
4972005.06.15 11:34buy1851.001.81401.8110 / 1.8190  
4982005.06.15 12:25modify1831.001.81301.8130 / 1.8180  
4992005.06.15 12:38modify1841.001.81351.8135 / 1.8185  
5002005.06.15 12:58modify1851.001.81401.8140 / 1.8190  
5012005.06.15 13:53t/p1831.001.81801.8130 / 1.8180500.0039400.00
5022005.06.15 14:12t/p1841.001.81851.8135 / 1.8185500.0039900.00
5032005.06.15 14:29t/p1851.001.81901.8140 / 1.8190500.0040400.00
5042005.06.21 11:14buy1861.001.82231.8193 / 1.8273  
5052005.06.21 11:37buy1871.001.82281.8198 / 1.8278  
5062005.06.21 11:56buy1881.001.82331.8203 / 1.8283  
5072005.06.21 13:38s/l1881.001.82031.8203 / 1.8283-300.0040100.00
5082005.06.21 16:48modify1861.001.82231.8223 / 1.8273  
5092005.06.21 17:06modify1871.001.82281.8228 / 1.8278  
5102005.06.21 18:34t/p1861.001.82731.8223 / 1.8273500.0040600.00
5112005.06.21 18:49t/p1871.001.82781.8228 / 1.8278500.0041100.00
5122005.06.22 11:20sell1891.001.82701.8300 / 1.8220  
5132005.06.22 11:38sell1901.001.82651.8295 / 1.8215  
5142005.06.22 12:53modify1891.001.82701.8270 / 1.8220  
5152005.06.22 13:10modify1901.001.82651.8265 / 1.8215  
5162005.06.22 14:32t/p1891.001.82201.8270 / 1.8220500.0041600.00
5172005.06.22 14:46t/p1901.001.82151.8265 / 1.8215500.0042100.00
5182005.06.24 11:31sell1911.001.81531.8183 / 1.8103  
5192005.06.24 11:53sell1921.001.81481.8178 / 1.8098  
5202005.06.24 13:49s/l1921.001.81781.8178 / 1.8098-300.0041800.00
5212005.06.24 14:11s/l1911.001.81831.8183 / 1.8103-300.0041500.00
5222005.06.28 11:51sell1931.001.82361.8266 / 1.8186  
5232005.06.28 13:37modify1931.001.82361.8236 / 1.8186  
5242005.06.28 15:33t/p1931.001.81861.8236 / 1.8186500.0042000.00
5252005.06.29 10:56sell1941.001.80821.8112 / 1.8032  
5262005.06.29 11:13sell1951.001.80761.8106 / 1.8026  
5272005.06.29 11:24sell1961.001.80721.8102 / 1.8022  
5282005.06.29 12:07modify1941.001.80821.8082 / 1.8032  
5292005.06.29 12:23modify1951.001.80761.8076 / 1.8026  
5302005.06.29 12:35modify1961.001.80721.8072 / 1.8022  
5312005.06.29 13:23t/p1941.001.80321.8082 / 1.8032500.0042500.00
5322005.06.29 13:40t/p1951.001.80261.8076 / 1.8026500.0043000.00
5332005.06.29 13:51t/p1961.001.80221.8072 / 1.8022500.0043500.00
5342005.06.30 10:51sell1971.001.80121.8042 / 1.7962  
5352005.06.30 11:03sell1981.001.80071.8037 / 1.7957  
5362005.06.30 11:16sell1991.001.80021.8032 / 1.7952  
5372005.06.30 11:53modify1971.001.80121.8012 / 1.7962  
5382005.06.30 12:08modify1981.001.80071.8007 / 1.7957  
5392005.06.30 12:21modify1991.001.80021.8002 / 1.7952  
5402005.06.30 13:03t/p1971.001.79621.8012 / 1.7962500.0044000.00
5412005.06.30 13:18t/p1981.001.79571.8007 / 1.7957500.0044500.00
5422005.06.30 13:28t/p1991.001.79521.8002 / 1.7952500.0045000.00
5432005.07.01 10:57sell2001.001.78171.7847 / 1.7767  
5442005.07.01 11:15sell2011.001.78121.7842 / 1.7762  
5452005.07.01 11:27sell2021.001.78071.7837 / 1.7757  
5462005.07.01 12:15modify2001.001.78171.7817 / 1.7767  
5472005.07.01 12:30modify2011.001.78121.7812 / 1.7762  
5482005.07.01 12:45modify2021.001.78071.7807 / 1.7757  
5492005.07.01 13:36t/p2001.001.77671.7817 / 1.7767500.0045500.00
5502005.07.01 13:51t/p2011.001.77621.7812 / 1.7762500.0046000.00
5512005.07.01 14:09t/p2021.001.77571.7807 / 1.7757500.0046500.00
5522005.07.05 11:20sell2031.001.75461.7576 / 1.7496  
5532005.07.05 11:40sell2041.001.75411.7571 / 1.7491  
5542005.07.05 13:00modify2031.001.75461.7546 / 1.7496  
5552005.07.05 13:20modify2041.001.75411.7541 / 1.7491  
5562005.07.05 15:16s/l2041.001.75411.7541 / 1.74910.0046500.00
5572005.07.05 23:24s/l2031.001.75461.7546 / 1.74960.0046500.00
5582005.07.06 11:44buy2051.001.75851.7555 / 1.7635  
5592005.07.06 14:28s/l2051.001.75551.7555 / 1.7635-300.0046200.00
5602005.07.07 11:23sell2061.001.74471.7477 / 1.7397  
5612005.07.07 11:43sell2071.001.74421.7472 / 1.7392  
5622005.07.07 13:04modify2061.001.74471.7447 / 1.7397  
5632005.07.07 13:24modify2071.001.74421.7442 / 1.7392  
5642005.07.07 15:30s/l2071.001.74421.7442 / 1.73920.0046200.00
5652005.07.07 15:50s/l2061.001.74471.7447 / 1.73970.0046200.00
5662005.07.08 11:25sell2081.001.73601.7390 / 1.7310  
5672005.07.08 11:45sell2091.001.73551.7385 / 1.7305  
5682005.07.08 13:07modify2081.001.73601.7360 / 1.7310  
5692005.07.08 13:28modify2091.001.73551.7355 / 1.7305  
5702005.07.08 15:39s/l2091.001.73551.7355 / 1.73050.0046200.00
5712005.07.08 16:04s/l2081.001.73601.7360 / 1.73100.0046200.00
5722005.07.11 10:59buy2101.001.74461.7416 / 1.7496  
5732005.07.11 11:13buy2111.001.74521.7422 / 1.7502  
5742005.07.11 11:28buy2121.001.74571.7427 / 1.7507  
5752005.07.11 12:11modify2101.001.74461.7446 / 1.7496  
5762005.07.11 12:26modify2111.001.74521.7452 / 1.7502  
5772005.07.11 12:43modify2121.001.74571.7457 / 1.7507  
5782005.07.11 13:32t/p2101.001.74961.7446 / 1.7496500.0046700.00
5792005.07.11 13:49t/p2111.001.75021.7452 / 1.7502500.0047200.00
5802005.07.11 14:04t/p2121.001.75071.7457 / 1.7507500.0047700.00
5812005.07.12 11:44buy2131.001.76421.7612 / 1.7692  
5822005.07.12 11:58buy2141.001.76471.7617 / 1.7697  
5832005.07.12 12:55modify2131.001.76421.7642 / 1.7692  
5842005.07.12 13:09modify2141.001.76471.7647 / 1.7697  
5852005.07.12 14:12t/p2131.001.76921.7642 / 1.7692500.0048200.00
5862005.07.12 14:29t/p2141.001.76971.7647 / 1.7697500.0048700.00
5872005.07.13 10:40sell2151.001.76161.7646 / 1.7566  
5882005.07.13 10:52sell2161.001.76101.7640 / 1.7560  
5892005.07.13 11:00sell2171.001.76061.7636 / 1.7556  
5902005.07.13 11:31modify2151.001.76161.7616 / 1.7566  
5912005.07.13 11:44modify2161.001.76101.7610 / 1.7560  
5922005.07.13 11:52modify2171.001.76061.7606 / 1.7556  
5932005.07.13 12:28t/p2151.001.75661.7616 / 1.7566500.0049200.00
5942005.07.13 12:40t/p2161.001.75601.7610 / 1.7560500.0049700.00
5952005.07.13 14:28s/l2171.001.76061.7606 / 1.75560.0049700.00
5962005.07.19 11:15sell2181.001.73921.7422 / 1.7342  
5972005.07.19 11:29sell2191.001.73881.7418 / 1.7338  
5982005.07.19 11:47sell2201.001.73831.7413 / 1.7333  
5992005.07.19 12:44modify2181.001.73921.7392 / 1.7342  
6002005.07.19 12:59modify2191.001.73881.7388 / 1.7338  
6012005.07.19 13:17modify2201.001.73831.7383 / 1.7333  
6022005.07.19 15:08s/l2201.001.73831.7383 / 1.73330.0049700.00
6032005.07.19 15:26s/l2191.001.73881.7388 / 1.73380.0049700.00
6042005.07.19 15:37s/l2181.001.73921.7392 / 1.73420.0049700.00
6052005.07.20 10:50sell2211.001.73631.7393 / 1.7313  
6062005.07.20 11:03sell2221.001.73581.7388 / 1.7308  
6072005.07.20 11:17sell2231.001.73521.7382 / 1.7302  
6082005.07.20 11:52modify2211.001.73631.7363 / 1.7313  
6092005.07.20 12:04modify2221.001.73581.7358 / 1.7308  
6102005.07.20 12:19modify2231.001.73521.7352 / 1.7302  
6112005.07.20 13:01t/p2211.001.73131.7363 / 1.7313500.0050200.00
6122005.07.20 13:11t/p2221.001.73081.7358 / 1.7308500.0050700.00
6132005.07.20 13:26t/p2231.001.73021.7352 / 1.7302500.0051200.00
6142005.07.21 10:48buy2241.001.75281.7498 / 1.7578  
6152005.07.21 10:57buy2251.001.75331.7503 / 1.7583  
6162005.07.21 11:09buy2261.001.75381.7508 / 1.7588  
6172005.07.21 11:43modify2241.001.75281.7528 / 1.7578  
6182005.07.21 11:55modify2251.001.75331.7533 / 1.7583  
6192005.07.21 12:09modify2261.001.75381.7538 / 1.7588  
6202005.07.21 12:50t/p2241.001.75781.7528 / 1.7578500.0051700.00
6212005.07.21 13:02t/p2251.001.75831.7533 / 1.7583500.0052200.00
6222005.07.21 13:14t/p2261.001.75881.7538 / 1.7588500.0052700.00
6232005.07.22 10:54buy2271.001.75131.7483 / 1.7563  
6242005.07.22 11:07buy2281.001.75181.7488 / 1.7568  
6252005.07.22 12:25s/l2281.001.74881.7488 / 1.7568-300.0052400.00
6262005.07.22 12:36s/l2271.001.74831.7483 / 1.7563-300.0052100.00
6272005.07.25 11:18sell2291.001.73751.7405 / 1.7325  
6282005.07.25 11:40sell2301.001.73701.7400 / 1.7320  
6292005.07.25 13:27s/l2301.001.74001.7400 / 1.7320-300.0051800.00
6302005.07.25 13:46s/l2291.001.74051.7405 / 1.7325-300.0051500.00
6312005.07.26 11:38sell2311.001.74071.7437 / 1.7357  
6322005.07.26 13:39modify2311.001.74071.7407 / 1.7357  
6332005.07.26 20:50t/p2311.001.73571.7407 / 1.7357500.0052000.00
6342005.07.27 11:44buy2321.001.73971.7367 / 1.7447  
6352005.07.27 13:25modify2321.001.73971.7397 / 1.7447  
6362005.07.27 15:13t/p2321.001.74471.7397 / 1.7447500.0052500.00
6372005.07.28 11:36buy2331.001.74821.7452 / 1.7532  
6382005.07.28 11:51buy2341.001.74871.7457 / 1.7537  
6392005.07.28 12:50modify2331.001.74821.7482 / 1.7532  
6402005.07.28 13:05modify2341.001.74871.7487 / 1.7537  
6412005.07.28 14:10t/p2331.001.75321.7482 / 1.7532500.0053000.00
6422005.07.28 14:28t/p2341.001.75371.7487 / 1.7537500.0053500.00
6432005.08.01 10:57buy2351.001.76291.7599 / 1.7679  
6442005.08.01 11:08buy2361.001.76341.7604 / 1.7684  
6452005.08.01 11:22buy2371.001.76391.7609 / 1.7689  
6462005.08.01 12:05modify2351.001.76291.7629 / 1.7679  
6472005.08.01 12:20modify2361.001.76341.7634 / 1.7684  
6482005.08.01 12:37modify2371.001.76391.7639 / 1.7689  
6492005.08.01 13:28t/p2351.001.76791.7629 / 1.7679500.0054000.00
6502005.08.01 13:42t/p2361.001.76841.7634 / 1.7684500.0054500.00
6512005.08.01 13:57t/p2371.001.76891.7639 / 1.7689500.0055000.00
6522005.08.02 11:54buy2381.001.77371.7707 / 1.7787  
6532005.08.02 23:59s/l2381.001.77071.7707 / 1.7787-300.0054700.00
6542005.08.03 11:34buy2391.001.77271.7697 / 1.7777  
6552005.08.03 11:48buy2401.001.77321.7702 / 1.7782  
6562005.08.03 12:44modify2391.001.77271.7727 / 1.7777  
6572005.08.03 12:55modify2401.001.77321.7732 / 1.7782  
6582005.08.03 14:00t/p2391.001.77771.7727 / 1.7777500.0055200.00
6592005.08.03 14:16t/p2401.001.77821.7732 / 1.7782500.0055700.00
6602005.08.05 11:20sell2411.001.77381.7768 / 1.7688  
6612005.08.05 11:44sell2421.001.77321.7762 / 1.7682  
6622005.08.05 19:41s/l2421.001.77621.7762 / 1.7682-300.0055400.00
6632005.08.05 22:44s/l2411.001.77681.7768 / 1.7688-300.0055100.00
6642005.08.09 11:40buy2431.001.78751.7845 / 1.7925  
6652005.08.09 13:42modify2431.001.78751.7875 / 1.7925  
6662005.08.09 23:59s/l2431.001.78751.7875 / 1.79250.0055100.00
6672005.08.10 11:40buy2441.001.79301.7900 / 1.7980  
6682005.08.10 13:45modify2441.001.79301.7930 / 1.7980  
6692005.08.11 03:02t/p2441.001.79801.7930 / 1.7980500.0055600.00
6702005.08.11 11:20buy2451.001.80221.7992 / 1.8072  
6712005.08.11 11:45buy2461.001.80271.7997 / 1.8077  
6722005.08.11 13:08modify2451.001.80221.8022 / 1.8072  
6732005.08.11 13:29modify2461.001.80271.8027 / 1.8077  
6742005.08.11 15:04t/p2451.001.80721.8022 / 1.8072500.0056100.00
6752005.08.11 15:21t/p2461.001.80771.8027 / 1.8077500.0056600.00
6762005.08.15 11:51sell2471.001.80931.8123 / 1.8043  
6772005.08.16 02:50modify2471.001.80931.8093 / 1.8043  
6782005.08.16 07:10t/p2471.001.80431.8093 / 1.8043500.0057100.00
6792005.08.17 11:29sell2481.001.80621.8092 / 1.8012  
6802005.08.17 11:55sell2491.001.80561.8086 / 1.8006  
6812005.08.17 13:19modify2481.001.80621.8062 / 1.8012  
6822005.08.17 13:45modify2491.001.80561.8056 / 1.8006  
6832005.08.17 16:19s/l2491.001.80561.8056 / 1.80060.0057100.00
6842005.08.17 23:59s/l2481.001.80621.8062 / 1.80120.0057100.00
6852005.08.18 11:06sell2501.001.80151.8045 / 1.7965  
6862005.08.18 11:19sell2511.001.80101.8040 / 1.7960  
6872005.08.18 11:35sell2521.001.80051.8035 / 1.7955  
6882005.08.18 12:27modify2501.001.80151.8015 / 1.7965  
6892005.08.18 12:44modify2511.001.80101.8010 / 1.7960  
6902005.08.18 13:00modify2521.001.80051.8005 / 1.7955  
6912005.08.18 13:55t/p2501.001.79651.8015 / 1.7965500.0057600.00
6922005.08.18 14:15t/p2511.001.79601.8010 / 1.7960500.0058100.00
6932005.08.18 14:31t/p2521.001.79551.8005 / 1.7955500.0058600.00
6942005.08.19 11:47buy2531.001.79381.7908 / 1.7988  
6952005.08.19 17:45modify2531.001.79381.7938 / 1.7988  
6962005.08.22 06:16t/p2531.001.79881.7938 / 1.7988500.0059100.00
6972005.08.22 11:40buy2541.001.80061.7976 / 1.8056  
6982005.08.22 13:41modify2541.001.80061.8006 / 1.8056  
6992005.08.22 23:59s/l2541.001.80061.8006 / 1.80560.0059100.00
7002005.08.25 11:31buy2551.001.80351.8005 / 1.8085  
7012005.08.25 11:49buy2561.001.80401.8010 / 1.8090  
7022005.08.25 13:16modify2551.001.80351.8035 / 1.8085  
7032005.08.25 13:42modify2561.001.80401.8040 / 1.8090  
7042005.08.25 23:59s/l2561.001.80401.8040 / 1.80900.0059100.00
7052005.08.25 23:59s/l2551.001.80351.8035 / 1.80850.0059100.00
7062005.08.29 11:06buy2571.001.80411.8011 / 1.8091  
7072005.08.29 11:25buy2581.001.80461.8016 / 1.8096  
7082005.08.29 13:00s/l2581.001.80161.8016 / 1.8096-300.0058800.00
7092005.08.29 13:12s/l2571.001.80111.8011 / 1.8091-300.0058500.00
7102005.08.30 11:26sell2591.001.78741.7904 / 1.7824  
7112005.08.30 11:43sell2601.001.78701.7900 / 1.7820  
7122005.08.30 13:10modify2591.001.78741.7874 / 1.7824  
7132005.08.30 13:27modify2601.001.78701.7870 / 1.7820  
7142005.08.30 16:18s/l2601.001.78701.7870 / 1.78200.0058500.00
7152005.08.30 19:46t/p2591.001.78241.7874 / 1.7824500.0059000.00
7162005.09.01 10:40buy2611.001.81361.8106 / 1.8186  
7172005.09.01 10:47buy2621.001.81411.8111 / 1.8191  
7182005.09.01 10:58buy2631.001.81461.8116 / 1.8196  
7192005.09.01 11:25modify2611.001.81361.8136 / 1.8186  
7202005.09.01 11:36modify2621.001.81411.8141 / 1.8191  
7212005.09.01 11:45modify2631.001.81461.8146 / 1.8196  
7222005.09.01 12:19t/p2611.001.81861.8136 / 1.8186500.0059500.00
7232005.09.01 12:29t/p2621.001.81911.8141 / 1.8191500.0060000.00
7242005.09.01 12:36t/p2631.001.81961.8146 / 1.8196500.0060500.00
7252005.09.05 11:22buy2641.001.84491.8419 / 1.8499  
7262005.09.05 11:42buy2651.001.84541.8424 / 1.8504  
7272005.09.05 13:01modify2641.001.84491.8449 / 1.8499  
7282005.09.05 13:20modify2651.001.84541.8454 / 1.8504  
7292005.09.05 15:58s/l2651.001.84541.8454 / 1.85040.0060500.00
7302005.09.05 23:59s/l2641.001.84491.8449 / 1.84990.0060500.00
7312005.09.06 11:35sell2661.001.84061.8436 / 1.8356  
7322005.09.06 13:28modify2661.001.84061.8406 / 1.8356  
7332005.09.06 20:40s/l2661.001.84061.8406 / 1.83560.0060500.00
7342005.09.08 11:20sell2671.001.83891.8419 / 1.8339  
7352005.09.08 16:34modify2671.001.83891.8389 / 1.8339  
7362005.09.08 21:56t/p2671.001.83391.8389 / 1.8339500.0061000.00
7372005.09.12 11:00sell2681.001.83421.8372 / 1.8292  
7382005.09.12 11:16sell2691.001.83371.8367 / 1.8287  
7392005.09.12 11:27sell2701.001.83321.8362 / 1.8282  
7402005.09.12 12:10modify2681.001.83421.8342 / 1.8292  
7412005.09.12 12:21modify2691.001.83371.8337 / 1.8287  
7422005.09.12 12:35modify2701.001.83321.8332 / 1.8282  
7432005.09.12 13:23t/p2681.001.82921.8342 / 1.8292500.0061500.00
7442005.09.12 13:37t/p2691.001.82871.8337 / 1.8287500.0062000.00
7452005.09.12 13:53t/p2701.001.82821.8332 / 1.8282500.0062500.00
7462005.09.14 11:44buy2711.001.82931.8263 / 1.8343  
7472005.09.14 19:48s/l2711.001.82631.8263 / 1.8343-300.0062200.00
7482005.09.15 11:07sell2721.001.81451.8175 / 1.8095  
7492005.09.15 11:23sell2731.001.81411.8171 / 1.8091  
7502005.09.15 11:42sell2741.001.81351.8165 / 1.8085  
7512005.09.15 12:30modify2721.001.81451.8145 / 1.8095  
7522005.09.15 12:43modify2731.001.81411.8141 / 1.8091  
7532005.09.15 13:02modify2741.001.81351.8135 / 1.8085  
7542005.09.15 13:57t/p2721.001.80951.8145 / 1.8095500.0062700.00
7552005.09.15 14:09t/p2731.001.80911.8141 / 1.8091500.0063200.00
7562005.09.15 14:29t/p2741.001.80851.8135 / 1.8085500.0063700.00
7572005.09.16 11:11buy2751.001.80891.8059 / 1.8139  
7582005.09.16 11:29buy2761.001.80941.8064 / 1.8144  
7592005.09.16 11:43buy2771.001.80991.8069 / 1.8149  
7602005.09.16 12:41modify2751.001.80891.8089 / 1.8139  
7612005.09.16 12:55modify2761.001.80941.8094 / 1.8144  
7622005.09.16 13:16modify2771.001.80991.8099 / 1.8149  
7632005.09.16 17:51t/p2751.001.81391.8089 / 1.8139500.0064200.00
7642005.09.16 18:13t/p2761.001.81441.8094 / 1.8144500.0064700.00
7652005.09.16 23:09s/l2771.001.80991.8099 / 1.81490.0064700.00
7662005.09.19 11:42sell2781.001.79951.8025 / 1.7945  
7672005.09.19 18:01modify2781.001.79951.7995 / 1.7945  
7682005.09.19 20:13s/l2781.001.79951.7995 / 1.79450.0064700.00
7692005.09.20 11:38sell2791.001.80351.8065 / 1.7985  
7702005.09.20 11:57sell2801.001.80301.8060 / 1.7980  
7712005.09.20 17:51modify2791.001.80351.8035 / 1.7985  
7722005.09.20 18:15modify2801.001.80301.8030 / 1.7980  
7732005.09.20 23:59t/p2791.001.79851.8035 / 1.7985500.0065200.00
7742005.09.21 00:17t/p2801.001.79801.8030 / 1.7980500.0065700.00
7752005.09.21 11:11buy2811.001.80321.8002 / 1.8082  
7762005.09.21 11:25buy2821.001.80371.8007 / 1.8087  
7772005.09.21 11:42buy2831.001.80421.8012 / 1.8092  
7782005.09.21 12:34modify2811.001.80321.8032 / 1.8082  
7792005.09.21 12:52modify2821.001.80371.8037 / 1.8087  
7802005.09.21 13:13modify2831.001.80421.8042 / 1.8092  
7812005.09.21 14:16t/p2811.001.80821.8032 / 1.8082500.0066200.00
7822005.09.21 14:33t/p2821.001.80871.8037 / 1.8087500.0066700.00
7832005.09.21 14:51t/p2831.001.80921.8042 / 1.8092500.0067200.00
7842005.09.22 11:26sell2841.001.80471.8077 / 1.7997  
7852005.09.22 11:37sell2851.001.80421.8072 / 1.7992  
7862005.09.22 11:51sell2861.001.80371.8067 / 1.7987  
7872005.09.22 12:22modify2841.001.80471.8047 / 1.7997  
7882005.09.22 12:35modify2851.001.80421.8042 / 1.7992  
7892005.09.22 12:44modify2861.001.80371.8037 / 1.7987  
7902005.09.22 13:26t/p2841.001.79971.8047 / 1.7997500.0067700.00
7912005.09.22 13:35t/p2851.001.79921.8042 / 1.7992500.0068200.00
7922005.09.22 13:46t/p2861.001.79871.8037 / 1.7987500.0068700.00
7932005.09.23 11:14sell2871.001.78611.7891 / 1.7811  
7942005.09.23 11:36sell2881.001.78561.7886 / 1.7806  
7952005.09.23 11:54sell2891.001.78501.7880 / 1.7800  
7962005.09.23 12:49modify2871.001.78611.7861 / 1.7811  
7972005.09.23 13:07modify2881.001.78561.7856 / 1.7806  
7982005.09.23 13:29modify2891.001.78501.7850 / 1.7800  
7992005.09.23 14:28t/p2871.001.78111.7861 / 1.7811500.0069200.00
8002005.09.23 14:46t/p2881.001.78061.7856 / 1.7806500.0069700.00
8012005.09.23 15:08t/p2891.001.78001.7850 / 1.7800500.0070200.00
8022005.09.27 11:23sell2901.001.77151.7745 / 1.7665  
8032005.09.27 11:43sell2911.001.77101.7740 / 1.7660  
8042005.09.27 13:04modify2901.001.77151.7715 / 1.7665  
8052005.09.27 13:24modify2911.001.77101.7710 / 1.7660  
8062005.09.27 14:53t/p2901.001.76651.7715 / 1.7665500.0070700.00
8072005.09.27 15:14t/p2911.001.76601.7710 / 1.7660500.0071200.00
8082005.09.28 11:21sell2921.001.76391.7669 / 1.7589  
8092005.09.28 11:44sell2931.001.76341.7664 / 1.7584  
8102005.09.28 13:33s/l2931.001.76641.7664 / 1.7584-300.0070900.00
8112005.09.28 13:52s/l2921.001.76691.7669 / 1.7589-300.0070600.00
8122005.09.30 10:55buy2941.001.76571.7627 / 1.7707  
8132005.09.30 11:12buy2951.001.76621.7632 / 1.7712  
8142005.09.30 11:25buy2961.001.76671.7637 / 1.7717  
8152005.09.30 12:06modify2941.001.76571.7657 / 1.7707  
8162005.09.30 12:20modify2951.001.76621.7662 / 1.7712  
8172005.09.30 12:34modify2961.001.76671.7667 / 1.7717  
8182005.09.30 13:23t/p2941.001.77071.7657 / 1.7707500.0071100.00
8192005.09.30 13:34t/p2951.001.77121.7662 / 1.7712500.0071600.00
8202005.09.30 17:23t/p2961.001.77171.7667 / 1.7717500.0072100.00
8212005.10.03 11:46sell2971.001.75601.7590 / 1.7510  
8222005.10.03 13:58modify2971.001.75601.7560 / 1.7510  
8232005.10.04 07:41s/l2971.001.75601.7560 / 1.75100.0072100.00
8242005.10.05 11:57buy2981.001.76381.7608 / 1.7688  
8252005.10.05 18:35modify2981.001.76381.7638 / 1.7688  
8262005.10.05 20:52s/l2981.001.76381.7638 / 1.76880.0072100.00
8272005.10.06 11:10buy2991.001.77171.7687 / 1.7767  
8282005.10.06 11:30buy3001.001.77221.7692 / 1.7772  
8292005.10.06 11:48buy3011.001.77271.7697 / 1.7777  
8302005.10.06 12:39modify2991.001.77171.7717 / 1.7767  
8312005.10.06 12:56modify3001.001.77221.7722 / 1.7772  
8322005.10.06 13:13modify3011.001.77271.7727 / 1.7777  
8332005.10.06 14:15t/p2991.001.77671.7717 / 1.7767500.0072600.00
8342005.10.06 14:28t/p3001.001.77721.7722 / 1.7772500.0073100.00
8352005.10.06 14:45t/p3011.001.77771.7727 / 1.7777500.0073600.00
8362005.10.07 11:01sell3021.001.76911.7721 / 1.7641  
8372005.10.07 11:13sell3031.001.76861.7716 / 1.7636  
8382005.10.07 11:28sell3041.001.76821.7712 / 1.7632  
8392005.10.07 12:16modify3021.001.76911.7691 / 1.7641  
8402005.10.07 12:31modify3031.001.76861.7686 / 1.7636  
8412005.10.07 12:43modify3041.001.76821.7682 / 1.7632  
8422005.10.07 13:37t/p3021.001.76411.7691 / 1.7641500.0074100.00
8432005.10.07 13:55t/p3031.001.76361.7686 / 1.7636500.0074600.00
8442005.10.07 14:04t/p3041.001.76321.7682 / 1.7632500.0075100.00
8452005.10.10 11:25sell3051.001.75801.7610 / 1.7530  
8462005.10.10 11:45sell3061.001.75751.7605 / 1.7525  
8472005.10.10 13:11modify3051.001.75801.7580 / 1.7530  
8482005.10.10 13:31modify3061.001.75751.7575 / 1.7525  
8492005.10.10 15:01t/p3051.001.75301.7580 / 1.7530500.0075600.00
8502005.10.10 19:18t/p3061.001.75251.7575 / 1.7525500.0076100.00
8512005.10.11 11:49sell3071.001.74961.7526 / 1.7446  
8522005.10.11 14:03modify3071.001.74961.7496 / 1.7446  
8532005.10.11 21:51t/p3071.001.74461.7496 / 1.7446500.0076600.00
8542005.10.12 11:02sell3081.001.74451.7475 / 1.7395  
8552005.10.12 11:18sell3091.001.74401.7470 / 1.7390  
8562005.10.12 11:33sell3101.001.74351.7465 / 1.7385  
8572005.10.12 13:15s/l3101.001.74651.7465 / 1.7385-300.0076300.00
8582005.10.12 13:30s/l3091.001.74701.7470 / 1.7390-300.0076000.00
8592005.10.12 13:43s/l3081.001.74751.7475 / 1.7395-300.0075700.00
8602005.10.14 11:11sell3111.001.75701.7600 / 1.7520  
8612005.10.14 11:21sell3121.001.75651.7595 / 1.7515  
8622005.10.14 11:33sell3131.001.75601.7590 / 1.7510  
8632005.10.14 12:11modify3111.001.75701.7570 / 1.7520  
8642005.10.14 12:23modify3121.001.75651.7565 / 1.7515  
8652005.10.14 13:23s/l3121.001.75651.7565 / 1.75150.0075700.00
8662005.10.14 13:36s/l3111.001.75701.7570 / 1.75200.0075700.00
8672005.10.14 14:25s/l3131.001.75901.7590 / 1.7510-300.0075400.00
8682005.10.17 10:56buy3141.001.76791.7649 / 1.7729  
8692005.10.17 12:24s/l3141.001.76491.7649 / 1.7729-300.0075100.00
8702005.10.18 11:17sell3151.001.74371.7467 / 1.7387  
8712005.10.18 18:53s/l3151.001.74671.7467 / 1.7387-300.0074800.00
8722005.10.19 10:47sell3161.001.75181.7548 / 1.7468  
8732005.10.19 11:01sell3171.001.75131.7543 / 1.7463  
8742005.10.19 11:10sell3181.001.75081.7538 / 1.7458  
8752005.10.19 11:47modify3161.001.75181.7518 / 1.7468  
8762005.10.19 12:51s/l3161.001.75181.7518 / 1.74680.0074800.00
8772005.10.19 13:37s/l3181.001.75381.7538 / 1.7458-300.0074500.00
8782005.10.19 13:51s/l3171.001.75431.7543 / 1.7463-300.0074200.00
8792005.10.20 11:14sell3191.001.76521.7682 / 1.7602  
8802005.10.20 11:28sell3201.001.76471.7677 / 1.7597  
8812005.10.20 11:47sell3211.001.76421.7672 / 1.7592  
8822005.10.20 14:17s/l3211.001.76721.7672 / 1.7592-300.0073900.00
8832005.10.20 14:32s/l3201.001.76771.7677 / 1.7597-300.0073600.00
8842005.10.20 14:54s/l3191.001.76821.7682 / 1.7602-300.0073300.00
8852005.10.24 11:57buy3221.001.77081.7678 / 1.7758  
8862005.10.24 18:27modify3221.001.77081.7708 / 1.7758  
8872005.10.24 20:41s/l3221.001.77081.7708 / 1.77580.0073300.00
8882005.10.25 10:52sell3231.001.76961.7726 / 1.7646  
8892005.10.25 12:10s/l3231.001.77261.7726 / 1.7646-300.0073000.00
8902005.10.26 11:14sell3241.001.77971.7827 / 1.7747  
8912005.10.26 11:38sell3251.001.77921.7822 / 1.7742  
8922005.10.26 11:54sell3261.001.77881.7818 / 1.7738  
8932005.10.26 12:56modify3241.001.77971.7797 / 1.7747  
8942005.10.26 13:16modify3251.001.77921.7792 / 1.7742  
8952005.10.26 13:32modify3261.001.77881.7788 / 1.7738  
8962005.10.26 14:42t/p3241.001.77471.7797 / 1.7747500.0073500.00
8972005.10.26 15:02t/p3251.001.77421.7792 / 1.7742500.0074000.00
8982005.10.26 15:22t/p3261.001.77381.7788 / 1.7738500.0074500.00
8992005.10.27 11:06buy3271.001.78431.7813 / 1.7893  
9002005.10.27 11:22buy3281.001.78481.7818 / 1.7898  
9012005.10.27 11:38buy3291.001.78531.7823 / 1.7903  
9022005.10.27 12:27modify3271.001.78431.7843 / 1.7893  
9032005.10.27 12:43modify3281.001.78481.7848 / 1.7898  
9042005.10.27 12:56modify3291.001.78531.7853 / 1.7903  
9052005.10.27 15:06s/l3291.001.78531.7853 / 1.79030.0074500.00
9062005.10.27 15:19s/l3281.001.78481.7848 / 1.78980.0074500.00
9072005.10.27 15:35s/l3271.001.78431.7843 / 1.78930.0074500.00
9082005.11.01 11:29sell3301.001.76661.7696 / 1.7616  
9092005.11.01 11:51sell3311.001.76611.7691 / 1.7611  
9102005.11.01 13:17modify3301.001.76661.7666 / 1.7616  
9112005.11.01 13:39modify3311.001.76611.7661 / 1.7611  
9122005.11.01 19:19t/p3301.001.76161.7666 / 1.7616500.0075000.00
9132005.11.01 19:37t/p3311.001.76111.7661 / 1.7611500.0075500.00
9142005.11.04 10:49sell3321.001.75781.7608 / 1.7528  
9152005.11.04 11:04sell3331.001.75721.7602 / 1.7522  
9162005.11.04 11:13sell3341.001.75681.7598 / 1.7518  
9172005.11.04 11:49modify3321.001.75781.7578 / 1.7528  
9182005.11.04 12:03modify3331.001.75721.7572 / 1.7522  
9192005.11.04 12:13modify3341.001.75681.7568 / 1.7518  
9202005.11.04 12:53t/p3321.001.75281.7578 / 1.7528500.0076000.00
9212005.11.04 13:07t/p3331.001.75221.7572 / 1.7522500.0076500.00
9222005.11.04 13:17t/p3341.001.75181.7568 / 1.7518500.0077000.00
9232005.11.07 11:17sell3351.001.74541.7484 / 1.7404  
9242005.11.07 11:40sell3361.001.74491.7479 / 1.7399  
9252005.11.07 11:56sell3371.001.74451.7475 / 1.7395  
9262005.11.07 12:58modify3351.001.74541.7454 / 1.7404  
9272005.11.07 13:17modify3361.001.74491.7449 / 1.7399  
9282005.11.07 13:33modify3371.001.74451.7445 / 1.7395  
9292005.11.07 18:52t/p3351.001.74041.7454 / 1.7404500.0077500.00
9302005.11.07 19:12t/p3361.001.73991.7449 / 1.7399500.0078000.00
9312005.11.07 19:31t/p3371.001.73951.7445 / 1.7395500.0078500.00
9322005.11.08 11:42buy3381.001.73511.7321 / 1.7401  
9332005.11.08 13:11modify3381.001.73511.7351 / 1.7401  
9342005.11.08 18:21t/p3381.001.74011.7351 / 1.7401500.0079000.00
9352005.11.09 11:32sell3391.001.73811.7411 / 1.7331  
9362005.11.09 11:55sell3401.001.73761.7406 / 1.7326  
9372005.11.09 19:55s/l3401.001.74061.7406 / 1.7326-300.0078700.00
9382005.11.09 22:52s/l3391.001.74111.7411 / 1.7331-300.0078400.00
9392005.11.10 11:19sell3411.001.74701.7500 / 1.7420  
9402005.11.10 11:35sell3421.001.74651.7495 / 1.7415  
9412005.11.10 11:54sell3431.001.74601.7490 / 1.7410  
9422005.11.10 16:34modify3411.001.74701.7470 / 1.7420  
9432005.11.10 16:53modify3421.001.74651.7465 / 1.7415  
9442005.11.10 17:12modify3431.001.74601.7460 / 1.7410  
9452005.11.10 18:22t/p3411.001.74201.7470 / 1.7420500.0078900.00
9462005.11.10 22:20t/p3421.001.74151.7465 / 1.7415500.0079400.00
9472005.11.10 22:35t/p3431.001.74101.7460 / 1.7410500.0079900.00
9482005.11.14 11:05buy3441.001.74401.7410 / 1.7490  
9492005.11.14 11:21buy3451.001.74451.7415 / 1.7495  
9502005.11.14 11:37buy3461.001.74501.7420 / 1.7500  
9512005.11.14 13:49s/l3461.001.74201.7420 / 1.7500-300.0079600.00
9522005.11.14 14:09s/l3451.001.74151.7415 / 1.7495-300.0079300.00
9532005.11.14 14:25s/l3441.001.74101.7410 / 1.7490-300.0079000.00
9542005.11.15 11:38sell3471.001.73421.7372 / 1.7292  
9552005.11.15 13:38modify3471.001.73421.7342 / 1.7292  
9562005.11.15 23:40s/l3471.001.73421.7342 / 1.72920.0079000.00
9572005.11.16 10:58sell3481.001.72701.7300 / 1.7220  
9582005.11.16 11:09sell3491.001.72651.7295 / 1.7215  
9592005.11.16 11:23sell3501.001.72601.7290 / 1.7210  
9602005.11.16 12:08modify3481.001.72701.7270 / 1.7220  
9612005.11.16 12:22modify3491.001.72651.7265 / 1.7215  
9622005.11.16 12:36modify3501.001.72601.7260 / 1.7210  
9632005.11.16 13:24t/p3481.001.72201.7270 / 1.7220500.0079500.00
9642005.11.16 13:38t/p3491.001.72151.7265 / 1.7215500.0080000.00
9652005.11.16 13:55t/p3501.001.72101.7260 / 1.7210500.0080500.00
9662005.11.18 11:10sell3511.001.71491.7179 / 1.7099  
9672005.11.18 11:24sell3521.001.71451.7175 / 1.7095  
9682005.11.18 11:41sell3531.001.71401.7170 / 1.7090  
9692005.11.18 12:35modify3511.001.71491.7149 / 1.7099  
9702005.11.18 12:49modify3521.001.71451.7145 / 1.7095  
9712005.11.18 13:06modify3531.001.71401.7140 / 1.7090  
9722005.11.18 14:59s/l3531.001.71401.7140 / 1.70900.0080500.00
9732005.11.18 17:33t/p3511.001.70991.7149 / 1.7099500.0081000.00
9742005.11.18 20:14s/l3521.001.71451.7145 / 1.70950.0081000.00
9752005.11.21 11:27sell3541.001.72051.7235 / 1.7155  
9762005.11.21 11:49sell3551.001.72001.7230 / 1.7150  
9772005.11.21 16:53modify3541.001.72051.7205 / 1.7155  
9782005.11.21 17:15modify3551.001.72001.7200 / 1.7150  
9792005.11.21 18:55t/p3541.001.71551.7205 / 1.7155500.0081500.00
9802005.11.21 22:50t/p3551.001.71501.7200 / 1.7150500.0082000.00
9812005.11.22 10:56buy3561.001.71551.7125 / 1.7205  
9822005.11.22 12:13s/l3561.001.71251.7125 / 1.7205-300.0081700.00
9832005.11.28 10:38sell3571.001.71471.7177 / 1.7097  
9842005.11.28 10:45sell3581.001.71421.7172 / 1.7092  
9852005.11.28 10:54sell3591.001.71371.7167 / 1.7087  
9862005.11.28 12:35s/l3591.001.71671.7167 / 1.7087-300.0081400.00
9872005.11.28 12:43s/l3581.001.71721.7172 / 1.7092-300.0081100.00
9882005.11.28 12:54s/l3571.001.71771.7177 / 1.7097-300.0080800.00
9892005.11.29 11:18sell3601.001.72131.7243 / 1.7163  
9902005.11.29 11:42sell3611.001.72071.7237 / 1.7157  
9912005.11.29 11:58sell3621.001.72031.7233 / 1.7153  
9922005.11.29 12:57modify3601.001.72131.7213 / 1.7163  
9932005.11.29 13:21modify3611.001.72071.7207 / 1.7157  
9942005.11.29 13:37modify3621.001.72031.7203 / 1.7153  
9952005.11.29 14:44t/p3601.001.71631.7213 / 1.7163500.0081300.00
9962005.11.29 20:17t/p3611.001.71571.7207 / 1.7157500.0081800.00
9972005.11.29 20:37t/p3621.001.71531.7203 / 1.7153500.0082300.00
9982005.11.30 11:03buy3631.001.72631.7233 / 1.7313  
9992005.11.30 11:18buy3641.001.72681.7238 / 1.7318  
10002005.11.30 11:30buy3651.001.72731.7243 / 1.7323  
10012005.11.30 12:19modify3631.001.72631.7263 / 1.7313  
10022005.11.30 12:32modify3641.001.72681.7268 / 1.7318  
10032005.11.30 12:50modify3651.001.72731.7273 / 1.7323  
10042005.11.30 13:42t/p3631.001.73131.7263 / 1.7313500.0082800.00
10052005.11.30 14:00t/p3641.001.73181.7268 / 1.7318500.0083300.00
10062005.11.30 14:16t/p3651.001.73231.7273 / 1.7323500.0083800.00
10072005.12.02 11:12sell3661.001.72851.7315 / 1.7235  
10082005.12.02 13:11s/l3661.001.73151.7315 / 1.7235-300.0083500.00
10092005.12.05 11:06sell3671.001.73181.7348 / 1.7268  
10102005.12.05 13:00s/l3671.001.73481.7348 / 1.7268-300.0083200.00
10112005.12.06 11:06sell3681.001.73621.7392 / 1.7312  
10122005.12.06 11:21sell3691.001.73571.7387 / 1.7307  
10132005.12.06 11:40sell3701.001.73511.7381 / 1.7301  
10142005.12.06 12:25modify3681.001.73621.7362 / 1.7312  
10152005.12.06 12:41modify3691.001.73571.7357 / 1.7307  
10162005.12.06 14:19s/l3691.001.73571.7357 / 1.73070.0083200.00
10172005.12.06 14:35s/l3681.001.73621.7362 / 1.73120.0083200.00
10182005.12.06 16:29modify3701.001.73511.7351 / 1.7301  
10192005.12.06 19:11s/l3701.001.73511.7351 / 1.73010.0083200.00
10202005.12.07 11:13sell3711.001.73541.7384 / 1.7304  
10212005.12.07 11:36sell3721.001.73481.7378 / 1.7298  
10222005.12.07 11:50sell3731.001.73441.7374 / 1.7294  
10232005.12.07 12:46modify3711.001.73541.7354 / 1.7304  
10242005.12.07 13:08modify3721.001.73481.7348 / 1.7298  
10252005.12.07 13:22modify3731.001.73441.7344 / 1.7294  
10262005.12.07 18:21t/p3711.001.73041.7354 / 1.7304500.0083700.00
10272005.12.07 18:43t/p3721.001.72981.7348 / 1.7298500.0084200.00
10282005.12.07 23:56s/l3731.001.73441.7344 / 1.72940.0084200.00
10292005.12.08 10:55buy3741.001.74131.7383 / 1.7463  
10302005.12.08 11:11buy3751.001.74181.7388 / 1.7468  
10312005.12.08 11:24buy3761.001.74231.7393 / 1.7473  
10322005.12.08 12:03modify3741.001.74131.7413 / 1.7463  
10332005.12.08 12:17modify3751.001.74181.7418 / 1.7468  
10342005.12.08 12:30modify3761.001.74231.7423 / 1.7473  
10352005.12.08 13:17t/p3741.001.74631.7413 / 1.7463500.0084700.00
10362005.12.08 13:31t/p3751.001.74681.7418 / 1.7468500.0085200.00
10372005.12.08 13:41t/p3761.001.74731.7423 / 1.7473500.0085700.00
10382005.12.09 11:29buy3771.001.75171.7487 / 1.7567  
10392005.12.09 17:11modify3771.001.75171.7517 / 1.7567  
10402005.12.12 00:00s/l3771.001.75171.7517 / 1.75670.0085700.00
10412005.12.12 10:52buy3781.001.76031.7573 / 1.7653  
10422005.12.12 11:05buy3791.001.76081.7578 / 1.7658  
10432005.12.12 11:15buy3801.001.76131.7583 / 1.7663  
10442005.12.12 11:56modify3781.001.76031.7603 / 1.7653  
10452005.12.12 12:08modify3791.001.76081.7608 / 1.7658  
10462005.12.12 12:18modify3801.001.76131.7613 / 1.7663  
10472005.12.12 13:04t/p3781.001.76531.7603 / 1.7653500.0086200.00
10482005.12.12 13:19t/p3791.001.76581.7608 / 1.7658500.0086700.00
10492005.12.12 13:32t/p3801.001.76631.7613 / 1.7663500.0087200.00
10502005.12.13 11:29sell3811.001.77071.7737 / 1.7657  
10512005.12.13 11:51sell3821.001.77021.7732 / 1.7652  
10522005.12.13 13:17modify3811.001.77071.7707 / 1.7657  
10532005.12.13 13:39modify3821.001.77021.7702 / 1.7652  
10542005.12.13 23:59s/l3821.001.77021.7702 / 1.76520.0087200.00
10552005.12.14 03:15s/l3811.001.77071.7707 / 1.76570.0087200.00
10562005.12.14 11:12buy3831.001.77801.7750 / 1.7830  
10572005.12.14 11:34buy3841.001.77851.7755 / 1.7835  
10582005.12.14 11:52buy3851.001.77901.7760 / 1.7840  
10592005.12.14 16:38modify3831.001.77801.7780 / 1.7830  
10602005.12.14 16:56modify3841.001.77851.7785 / 1.7835  
10612005.12.14 18:41s/l3841.001.77851.7785 / 1.78350.0087200.00
10622005.12.14 18:59s/l3831.001.77801.7780 / 1.78300.0087200.00
10632005.12.14 20:12s/l3851.001.77601.7760 / 1.7840-300.0086900.00
10642005.12.15 11:22sell3861.001.76801.7710 / 1.7630  
10652005.12.15 11:47sell3871.001.76741.7704 / 1.7624  
10662005.12.15 13:06modify3861.001.76801.7680 / 1.7630  
10672005.12.15 13:31modify3871.001.76741.7674 / 1.7624  
10682005.12.15 14:57t/p3861.001.76301.7680 / 1.7630500.0087400.00
10692005.12.15 20:04t/p3871.001.76241.7674 / 1.7624500.0087900.00
10702005.12.16 11:41buy3881.001.76791.7649 / 1.7729  
10712005.12.16 13:42modify3881.001.76791.7679 / 1.7729  
10722005.12.16 15:52t/p3881.001.77291.7679 / 1.7729500.0088400.00
10732005.12.19 11:54sell3891.001.76691.7699 / 1.7619  
10742005.12.19 13:31modify3891.001.76691.7669 / 1.7619  
10752005.12.19 15:11t/p3891.001.76191.7669 / 1.7619500.0088900.00
10762005.12.20 11:09buy3901.001.76361.7606 / 1.7686  
10772005.12.20 11:30buy3911.001.76411.7611 / 1.7691  
10782005.12.20 13:28s/l3911.001.76111.7611 / 1.7691-300.0088600.00
10792005.12.20 13:41s/l3901.001.76061.7606 / 1.7686-300.0088300.00
10802005.12.21 10:50sell3921.001.75031.7533 / 1.7453  
10812005.12.21 11:03sell3931.001.74981.7528 / 1.7448  
10822005.12.21 11:18sell3941.001.74931.7523 / 1.7443  
10832005.12.21 11:56modify3921.001.75031.7503 / 1.7453  
10842005.12.21 12:08modify3931.001.74981.7498 / 1.7448  
10852005.12.21 12:21modify3941.001.74931.7493 / 1.7443  
10862005.12.21 13:06t/p3921.001.74531.7503 / 1.7453500.0088800.00
10872005.12.21 13:16t/p3931.001.74481.7498 / 1.7448500.0089300.00
10882005.12.21 13:29t/p3941.001.74431.7493 / 1.7443500.0089800.00
10892005.12.22 11:42sell3951.001.73831.7413 / 1.7333  
10902005.12.22 13:49modify3951.001.73831.7383 / 1.7333  
10912005.12.23 00:34s/l3951.001.73831.7383 / 1.73330.0089800.00
10922005.12.23 11:40sell3961.001.73551.7385 / 1.7305  
10932005.12.23 13:49modify3961.001.73551.7355 / 1.7305  
10942005.12.27 02:41s/l3961.001.73551.7355 / 1.73050.0089800.00
10952005.12.27 11:28sell3971.001.73251.7355 / 1.7275  
10962005.12.27 13:44s/l3971.001.73551.7355 / 1.7275-300.0089500.00
10972005.12.28 11:24buy3981.001.73041.7274 / 1.7354  
10982005.12.28 11:33buy3991.001.73091.7279 / 1.7359  
10992005.12.28 11:40buy4001.001.73141.7284 / 1.7364  
11002005.12.28 12:09modify3981.001.73041.7304 / 1.7354  
11012005.12.28 12:17modify3991.001.73091.7309 / 1.7359  
11022005.12.28 13:11s/l3991.001.73091.7309 / 1.73590.0089500.00
11032005.12.28 13:18s/l3981.001.73041.7304 / 1.73540.0089500.00
11042005.12.28 13:55s/l4001.001.72841.7284 / 1.7364-300.0089200.00
11052005.12.29 11:44buy4011.001.72441.7214 / 1.7294  
11062005.12.29 13:53modify4011.001.72441.7244 / 1.7294  
11072005.12.29 16:27s/l4011.001.72441.7244 / 1.72940.0089200.00
11082005.12.30 11:50sell4021.001.72361.7266 / 1.7186  
11092005.12.30 13:26modify4021.001.72361.7236 / 1.7186  
11102005.12.30 15:05t/p4021.001.71861.7236 / 1.7186500.0089700.00
11112006.01.03 11:01sell4031.001.73141.7344 / 1.7264  
11122006.01.03 11:20sell4041.001.73091.7339 / 1.7259  
11132006.01.03 12:52s/l4041.001.73391.7339 / 1.7259-300.0089400.00
11142006.01.03 13:07s/l4031.001.73441.7344 / 1.7264-300.0089100.00
11152006.01.04 11:15buy4051.001.75371.7507 / 1.7587  
11162006.01.04 11:37buy4061.001.75421.7512 / 1.7592  
11172006.01.04 11:56buy4071.001.75471.7517 / 1.7597  
11182006.01.04 12:52modify4051.001.75371.7537 / 1.7587  
11192006.01.04 13:10modify4061.001.75421.7542 / 1.7592  
11202006.01.04 13:29modify4071.001.75471.7547 / 1.7597  
11212006.01.04 14:36t/p4051.001.75871.7537 / 1.7587500.0089600.00
11222006.01.04 14:51t/p4061.001.75921.7542 / 1.7592500.0090100.00
11232006.01.04 15:13t/p4071.001.75971.7547 / 1.7597500.0090600.00
11242006.01.05 11:33sell4081.001.74981.7528 / 1.7448  
11252006.01.05 19:21s/l4081.001.75281.7528 / 1.7448-300.0090300.00
11262006.01.10 11:47buy4091.001.76801.7650 / 1.7730  
11272006.01.10 14:12s/l4091.001.76501.7650 / 1.7730-300.0090000.00
11282006.01.11 10:58sell4101.001.75471.7577 / 1.7497  
11292006.01.11 11:12sell4111.001.75421.7572 / 1.7492  
11302006.01.11 11:26sell4121.001.75371.7567 / 1.7487  
11312006.01.11 12:56s/l4121.001.75671.7567 / 1.7487-300.0089700.00
11322006.01.11 13:10s/l4111.001.75721.7572 / 1.7492-300.0089400.00
11332006.01.11 15:35modify4101.001.75471.7547 / 1.7497  
11342006.01.11 16:56s/l4101.001.75471.7547 / 1.74970.0089400.00
11352006.01.13 11:15buy4131.001.76871.7657 / 1.7737  
11362006.01.13 11:33buy4141.001.76921.7662 / 1.7742  
11372006.01.13 11:47buy4151.001.76971.7667 / 1.7747  
11382006.01.13 12:44modify4131.001.76871.7687 / 1.7737  
11392006.01.13 12:59modify4141.001.76921.7692 / 1.7742  
11402006.01.13 13:20modify4151.001.76971.7697 / 1.7747  
11412006.01.13 14:25t/p4131.001.77371.7687 / 1.7737500.0089900.00
11422006.01.13 14:43t/p4141.001.77421.7692 / 1.7742500.0090400.00
11432006.01.13 15:01t/p4151.001.77471.7697 / 1.7747500.0090900.00
11442006.01.16 11:15sell4161.001.77281.7758 / 1.7678  
11452006.01.16 11:33sell4171.001.77231.7753 / 1.7673  
11462006.01.16 11:51sell4181.001.77191.7749 / 1.7669  
11472006.01.16 12:47modify4161.001.77281.7728 / 1.7678  
11482006.01.16 13:05modify4171.001.77231.7723 / 1.7673  
11492006.01.16 13:19modify4181.001.77191.7719 / 1.7669  
11502006.01.16 14:26t/p4161.001.76781.7728 / 1.7678500.0091400.00
11512006.01.16 14:44t/p4171.001.76731.7723 / 1.7673500.0091900.00
11522006.01.16 14:55t/p4181.001.76691.7719 / 1.7669500.0092400.00
11532006.01.17 11:19sell4191.001.76071.7637 / 1.7557  
11542006.01.17 11:38sell4201.001.76021.7632 / 1.7552  
11552006.01.17 18:48s/l4201.001.76321.7632 / 1.7552-300.0092100.00
11562006.01.17 19:04s/l4191.001.76371.7637 / 1.7557-300.0091800.00
11572006.01.18 11:21sell4211.001.76441.7674 / 1.7594  
11582006.01.18 11:41sell4221.001.76401.7670 / 1.7590  
11592006.01.18 13:06modify4211.001.76441.7644 / 1.7594  
11602006.01.18 13:23modify4221.001.76401.7640 / 1.7590  
11612006.01.18 18:55t/p4211.001.75941.7644 / 1.7594500.0092300.00
11622006.01.18 19:07t/p4221.001.75901.7640 / 1.7590500.0092800.00
11632006.01.19 11:30sell4231.001.75461.7576 / 1.7496  
11642006.01.19 11:53sell4241.001.75411.7571 / 1.7491  
11652006.01.19 20:06s/l4241.001.75711.7571 / 1.7491-300.0092500.00
11662006.01.19 23:15s/l4231.001.75761.7576 / 1.7496-300.0092200.00
11672006.01.20 11:03sell4251.001.76021.7632 / 1.7552  
11682006.01.20 11:18sell4261.001.75971.7627 / 1.7547  
11692006.01.20 11:36sell4271.001.75921.7622 / 1.7542  
11702006.01.20 13:39s/l4271.001.76221.7622 / 1.7542-300.0091900.00
11712006.01.20 13:55s/l4261.001.76271.7627 / 1.7547-300.0091600.00
11722006.01.20 14:10s/l4251.001.76321.7632 / 1.7552-300.0091300.00
11732006.01.23 11:20buy4281.001.77811.7751 / 1.7831  
11742006.01.23 11:40buy4291.001.77861.7756 / 1.7836  
11752006.01.23 12:58modify4281.001.77811.7781 / 1.7831  
11762006.01.23 13:18modify4291.001.77861.7786 / 1.7836  
11772006.01.23 14:48t/p4281.001.78311.7781 / 1.7831500.0091800.00
11782006.01.23 15:03t/p4291.001.78361.7786 / 1.7836500.0092300.00
11792006.01.24 11:49sell4301.001.78391.7869 / 1.7789  
11802006.01.24 14:02modify4301.001.78391.7839 / 1.7789  
11812006.01.24 23:38s/l4301.001.78391.7839 / 1.77890.0092300.00
11822006.01.25 11:12sell4311.001.78841.7914 / 1.7834  
11832006.01.25 11:31sell4321.001.78791.7909 / 1.7829  
11842006.01.25 16:13modify4311.001.78841.7884 / 1.7834  
11852006.01.25 16:34modify4321.001.78791.7879 / 1.7829  
11862006.01.25 17:58t/p4311.001.78341.7884 / 1.7834500.0092800.00
11872006.01.25 21:49t/p4321.001.78291.7879 / 1.7829500.0093300.00
11882006.01.26 11:45buy4331.001.78581.7828 / 1.7908  
11892006.01.26 14:38s/l4331.001.78281.7828 / 1.7908-300.0093000.00
11902006.01.27 11:13buy4341.001.78001.7770 / 1.7850  
11912006.01.27 11:28buy4351.001.78051.7775 / 1.7855  
11922006.01.27 11:41buy4361.001.78101.7780 / 1.7860  
11932006.01.27 12:18modify4341.001.78001.7800 / 1.7850  
11942006.01.27 13:14s/l4341.001.78001.7800 / 1.78500.0093000.00
11952006.01.27 14:05s/l4361.001.77801.7780 / 1.7860-300.0092700.00
11962006.01.27 14:20s/l4351.001.77751.7775 / 1.7855-300.0092400.00
11972006.01.30 11:44sell4371.001.76671.7697 / 1.7617  
11982006.01.30 13:51modify4371.001.76671.7667 / 1.7617  
11992006.01.30 20:47s/l4371.001.76671.7667 / 1.76170.0092400.00
12002006.01.31 10:58buy4381.001.77701.7740 / 1.7820  
12012006.01.31 11:09buy4391.001.77751.7745 / 1.7825  
12022006.01.31 11:24buy4401.001.77801.7750 / 1.7830  
12032006.01.31 12:07modify4381.001.77701.7770 / 1.7820  
12042006.01.31 12:21modify4391.001.77751.7775 / 1.7825  
12052006.01.31 12:38modify4401.001.77801.7780 / 1.7830  
12062006.01.31 13:30t/p4381.001.78201.7770 / 1.7820500.0092900.00
12072006.01.31 13:44t/p4391.001.78251.7775 / 1.7825500.0093400.00
12082006.01.31 13:59t/p4401.001.78301.7780 / 1.7830500.0093900.00
12092006.02.03 11:05sell4411.001.77051.7735 / 1.7655  
12102006.02.03 11:21sell4421.001.77011.7731 / 1.7651  
12112006.02.03 11:40sell4431.001.76951.7725 / 1.7645  
12122006.02.03 12:28modify4411.001.77051.7705 / 1.7655  
12132006.02.03 12:41modify4421.001.77011.7701 / 1.7651  
12142006.02.03 13:00modify4431.001.76951.7695 / 1.7645  
12152006.02.03 13:58t/p4411.001.76551.7705 / 1.7655500.0094400.00
12162006.02.03 14:08t/p4421.001.76511.7701 / 1.7651500.0094900.00
12172006.02.03 14:27t/p4431.001.76451.7695 / 1.7645500.0095400.00
12182006.02.06 10:59sell4441.001.75361.7566 / 1.7486  
12192006.02.06 11:17sell4451.001.75311.7561 / 1.7481  
12202006.02.06 11:28sell4461.001.75271.7557 / 1.7477  
12212006.02.06 12:16modify4441.001.75361.7536 / 1.7486  
12222006.02.06 12:31modify4451.001.75311.7531 / 1.7481  
12232006.02.06 12:42modify4461.001.75271.7527 / 1.7477  
12242006.02.06 13:36t/p4441.001.74861.7536 / 1.7486500.0095900.00
12252006.02.06 13:50t/p4451.001.74811.7531 / 1.7481500.0096400.00
12262006.02.06 14:02t/p4461.001.74771.7527 / 1.7477500.0096900.00
12272006.02.07 11:41sell4471.001.74631.7493 / 1.7413  
12282006.02.07 13:29modify4471.001.74631.7463 / 1.7413  
12292006.02.07 19:09t/p4471.001.74131.7463 / 1.7413500.0097400.00
12302006.02.08 11:42sell4481.001.74231.7453 / 1.7373  
12312006.02.08 13:49modify4481.001.74231.7423 / 1.7373  
12322006.02.09 00:19s/l4481.001.74231.7423 / 1.73730.0097400.00
12332006.02.13 11:54sell4491.001.73851.7415 / 1.7335  
12342006.02.14 00:00s/l4491.001.74151.7415 / 1.7335-300.0097100.00
12352006.02.14 11:00sell4501.001.73551.7385 / 1.7305  
12362006.02.14 11:18sell4511.001.73491.7379 / 1.7299  
12372006.02.14 11:30sell4521.001.73451.7375 / 1.7295  
12382006.02.14 12:14modify4501.001.73551.7355 / 1.7305  
12392006.02.14 12:32modify4511.001.73491.7349 / 1.7299  
12402006.02.14 12:44modify4521.001.73451.7345 / 1.7295  
12412006.02.14 13:34t/p4501.001.73051.7355 / 1.7305500.0097600.00
12422006.02.14 17:43t/p4511.001.72991.7349 / 1.7299500.0098100.00
12432006.02.14 17:58t/p4521.001.72951.7345 / 1.7295500.0098600.00
12442006.02.15 11:02buy4531.001.74201.7390 / 1.7470  
12452006.02.15 11:17buy4541.001.74251.7395 / 1.7475  
12462006.02.15 11:32buy4551.001.74301.7400 / 1.7480  
12472006.02.15 12:18modify4531.001.74201.7420 / 1.7470  
12482006.02.15 12:33modify4541.001.74251.7425 / 1.7475  
12492006.02.15 12:45modify4551.001.74301.7430 / 1.7480  
12502006.02.15 13:40t/p4531.001.74701.7420 / 1.7470500.0099100.00
12512006.02.15 17:56t/p4541.001.74751.7425 / 1.7475500.0099600.00
12522006.02.15 18:12t/p4551.001.74801.7430 / 1.7480500.00100100.00
12532006.02.17 11:47buy4561.001.73811.7351 / 1.7431  
12542006.02.17 17:40modify4561.001.73811.7381 / 1.7431  
12552006.02.20 05:02t/p4561.001.74311.7381 / 1.7431500.00100600.00
12562006.02.22 11:47sell4571.001.73851.7415 / 1.7335  
12572006.02.22 19:34s/l4571.001.74151.7415 / 1.7335-300.00100300.00
12582006.02.23 11:17buy4581.001.74881.7458 / 1.7538  
12592006.02.23 11:32buy4591.001.74931.7463 / 1.7543  
12602006.02.23 11:56buy4601.001.74981.7468 / 1.7548  
12612006.02.23 12:50modify4581.001.74881.7488 / 1.7538  
12622006.02.23 13:09modify4591.001.74931.7493 / 1.7543  
12632006.02.23 13:32modify4601.001.74981.7498 / 1.7548  
12642006.02.23 14:42t/p4581.001.75381.7488 / 1.7538500.00100800.00
12652006.02.23 19:25t/p4591.001.75431.7493 / 1.7543500.00101300.00
12662006.02.23 19:44t/p4601.001.75481.7498 / 1.7548500.00101800.00
12672006.02.28 11:03buy4611.001.74561.7426 / 1.7506  
12682006.02.28 11:21buy4621.001.74611.7431 / 1.7511  
12692006.02.28 11:36buy4631.001.74661.7436 / 1.7516  
12702006.02.28 12:23modify4611.001.74561.7456 / 1.7506  
12712006.02.28 12:38modify4621.001.74611.7461 / 1.7511  
12722006.02.28 12:53modify4631.001.74661.7466 / 1.7516  
12732006.02.28 13:48t/p4611.001.75061.7456 / 1.7506500.00102300.00
12742006.02.28 14:01t/p4621.001.75111.7461 / 1.7511500.00102800.00
12752006.02.28 14:19t/p4631.001.75161.7466 / 1.7516500.00103300.00
12762006.03.01 11:12buy4641.001.75561.7526 / 1.7606  
12772006.03.01 11:34buy4651.001.75611.7531 / 1.7611  
12782006.03.01 13:30s/l4651.001.75311.7531 / 1.7611-300.00103000.00
12792006.03.01 13:49s/l4641.001.75261.7526 / 1.7606-300.00102700.00
12802006.03.03 11:38buy4661.001.75541.7524 / 1.7604  
12812006.03.03 13:43modify4661.001.75541.7554 / 1.7604  
12822006.03.03 23:31s/l4661.001.75541.7554 / 1.76040.00102700.00
12832006.03.06 11:03buy4671.001.75821.7552 / 1.7632  
12842006.03.06 12:49s/l4671.001.75521.7552 / 1.7632-300.00102400.00
12852006.03.07 11:13sell4681.001.74151.7445 / 1.7365  
12862006.03.07 11:35sell4691.001.74091.7439 / 1.7359  
12872006.03.07 11:49sell4701.001.74051.7435 / 1.7355  
12882006.03.07 12:42modify4681.001.74151.7415 / 1.7365  
12892006.03.07 13:03modify4691.001.74091.7409 / 1.7359  
12902006.03.07 13:18modify4701.001.74051.7405 / 1.7355  
12912006.03.07 14:18t/p4681.001.73651.7415 / 1.7365500.00102900.00
12922006.03.07 14:39t/p4691.001.73591.7409 / 1.7359500.00103400.00
12932006.03.07 14:57t/p4701.001.73551.7405 / 1.7355500.00103900.00
12942006.03.10 11:15sell4711.001.73321.7362 / 1.7282  
12952006.03.10 11:32sell4721.001.73261.7356 / 1.7276  
12962006.03.10 11:49sell4731.001.73211.7351 / 1.7271  
12972006.03.10 12:40modify4711.001.73321.7332 / 1.7282  
12982006.03.10 13:01modify4721.001.73261.7326 / 1.7276  
12992006.03.10 13:18modify4731.001.73211.7321 / 1.7271  
13002006.03.10 14:12t/p4711.001.72821.7332 / 1.7282500.00104400.00
13012006.03.10 14:32t/p4721.001.72761.7326 / 1.7276500.00104900.00
13022006.03.10 14:53t/p4731.001.72711.7321 / 1.7271500.00105400.00
13032006.03.13 11:54sell4741.001.72591.7289 / 1.7209  
13042006.03.13 14:27s/l4741.001.72891.7289 / 1.7209-300.00105100.00
13052006.03.14 11:29buy4751.001.74151.7385 / 1.7465  
13062006.03.14 11:55buy4761.001.74201.7390 / 1.7470  
13072006.03.14 13:23modify4751.001.74151.7415 / 1.7465  
13082006.03.14 13:45modify4761.001.74201.7420 / 1.7470  
13092006.03.14 15:26t/p4751.001.74651.7415 / 1.7465500.00105600.00
13102006.03.14 21:00t/p4761.001.74701.7420 / 1.7470500.00106100.00
13112006.03.21 11:54sell4771.001.74921.7522 / 1.7442  
13122006.03.21 14:15modify4771.001.74921.7492 / 1.7442  
13132006.03.22 01:27s/l4771.001.74921.7492 / 1.74420.00106100.00
13142006.03.23 11:36sell4781.001.73991.7429 / 1.7349  
13152006.03.23 13:34modify4781.001.73991.7399 / 1.7349  
13162006.03.23 15:42t/p4781.001.73491.7399 / 1.7349500.00106600.00
13172006.03.24 11:26sell4791.001.73441.7374 / 1.7294  
13182006.03.24 13:24s/l4791.001.73741.7374 / 1.7294-300.00106300.00
13192006.03.28 11:29sell4801.001.74861.7516 / 1.7436  
13202006.03.28 11:51sell4811.001.74811.7511 / 1.7431  
13212006.03.28 17:29modify4801.001.74861.7486 / 1.7436  
13222006.03.28 17:51modify4811.001.74811.7481 / 1.7431  
13232006.03.28 23:29t/p4801.001.74361.7486 / 1.7436500.00106800.00
13242006.03.28 23:51t/p4811.001.74311.7481 / 1.7431500.00107300.00
Summary:97300.00973.00%
 
Performance report
Initial deposit10000.00Spread3 pointsModel"spread/2 points"
Total net profit97300.00
Gross profit133000.00Gross loss35700.00
 
Total trades481
Winning trades362Losing trades119
Largest winning trade500.00Largest losing trade300.00
 
Max consecutive winners24 (9500.00)Max consecutive losers9 (2700.00)
Avg consecutive winners7Avg consecutive losers2
Max consecutive profit9500.00 (24)Max consecutive loss2700.00 (9)
 
Absolute drawdown300.00Max drawdown3900.00 (9.1%)