|Op
|Time
|Type
|Ticket
|Lots
|Price
|SL / TP
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.03 11:07
|buy
|1
|1.00
|1.3561
|1.3531 / 1.3611
|
|
|2
|2005.01.03 12:41
|s/l
|1
|1.00
|1.3531
|1.3531 / 1.3611
|-300.00
|9700.00
|3
|2005.01.04 10:51
|sell
|2
|1.00
|1.3403
|1.3433 / 1.3353
|
|
|4
|2005.01.04 11:04
|sell
|3
|1.00
|1.3398
|1.3428 / 1.3348
|
|
|5
|2005.01.04 11:16
|sell
|4
|1.00
|1.3393
|1.3423 / 1.3343
|
|
|6
|2005.01.04 11:54
|modify
|2
|1.00
|1.3403
|1.3403 / 1.3353
|
|
|7
|2005.01.04 12:07
|modify
|3
|1.00
|1.3398
|1.3398 / 1.3348
|
|
|8
|2005.01.04 12:20
|modify
|4
|1.00
|1.3393
|1.3393 / 1.3343
|
|
|9
|2005.01.04 13:03
|t/p
|2
|1.00
|1.3353
|1.3403 / 1.3353
|500.00
|10200.00
|10
|2005.01.04 13:16
|t/p
|3
|1.00
|1.3348
|1.3398 / 1.3348
|500.00
|10700.00
|11
|2005.01.04 13:28
|t/p
|4
|1.00
|1.3343
|1.3393 / 1.3343
|500.00
|11200.00
|12
|2005.01.05 11:44
|sell
|5
|1.00
|1.3245
|1.3275 / 1.3195
|
|
|13
|2005.01.05 13:50
|modify
|5
|1.00
|1.3245
|1.3245 / 1.3195
|
|
|14
|2005.01.05 15:46
|s/l
|5
|1.00
|1.3245
|1.3245 / 1.3195
|0.00
|11200.00
|15
|2005.01.06 11:40
|sell
|6
|1.00
|1.3227
|1.3257 / 1.3177
|
|
|16
|2005.01.06 13:43
|modify
|6
|1.00
|1.3227
|1.3227 / 1.3177
|
|
|17
|2005.01.06 15:56
|t/p
|6
|1.00
|1.3177
|1.3227 / 1.3177
|500.00
|11700.00
|18
|2005.01.07 10:51
|buy
|7
|1.00
|1.3170
|1.3140 / 1.3220
|
|
|19
|2005.01.07 11:04
|buy
|8
|1.00
|1.3175
|1.3145 / 1.3225
|
|
|20
|2005.01.07 11:16
|buy
|9
|1.00
|1.3180
|1.3150 / 1.3230
|
|
|21
|2005.01.07 13:25
|s/l
|9
|1.00
|1.3150
|1.3150 / 1.3230
|-300.00
|11400.00
|22
|2005.01.07 13:38
|s/l
|8
|1.00
|1.3145
|1.3145 / 1.3225
|-300.00
|11100.00
|23
|2005.01.07 13:50
|s/l
|7
|1.00
|1.3140
|1.3140 / 1.3220
|-300.00
|10800.00
|24
|2005.01.11 11:34
|buy
|10
|1.00
|1.3147
|1.3117 / 1.3197
|
|
|25
|2005.01.11 11:57
|buy
|11
|1.00
|1.3152
|1.3122 / 1.3202
|
|
|26
|2005.01.11 17:42
|modify
|10
|1.00
|1.3147
|1.3147 / 1.3197
|
|
|27
|2005.01.11 19:39
|s/l
|10
|1.00
|1.3147
|1.3147 / 1.3197
|0.00
|10800.00
|28
|2005.01.11 23:59
|s/l
|11
|1.00
|1.3122
|1.3122 / 1.3202
|-300.00
|10500.00
|29
|2005.01.12 10:59
|buy
|12
|1.00
|1.3170
|1.3140 / 1.3220
|
|
|30
|2005.01.12 11:14
|buy
|13
|1.00
|1.3175
|1.3145 / 1.3225
|
|
|31
|2005.01.12 11:28
|buy
|14
|1.00
|1.3180
|1.3150 / 1.3230
|
|
|32
|2005.01.12 12:11
|modify
|12
|1.00
|1.3170
|1.3170 / 1.3220
|
|
|33
|2005.01.12 12:25
|modify
|13
|1.00
|1.3175
|1.3175 / 1.3225
|
|
|34
|2005.01.12 12:40
|modify
|14
|1.00
|1.3180
|1.3180 / 1.3230
|
|
|35
|2005.01.12 13:28
|t/p
|12
|1.00
|1.3220
|1.3170 / 1.3220
|500.00
|11000.00
|36
|2005.01.12 13:43
|t/p
|13
|1.00
|1.3225
|1.3175 / 1.3225
|500.00
|11500.00
|37
|2005.01.12 13:57
|t/p
|14
|1.00
|1.3230
|1.3180 / 1.3230
|500.00
|12000.00
|38
|2005.01.14 11:13
|sell
|15
|1.00
|1.3119
|1.3149 / 1.3069
|
|
|39
|2005.01.14 11:31
|sell
|16
|1.00
|1.3114
|1.3144 / 1.3064
|
|
|40
|2005.01.14 11:49
|sell
|17
|1.00
|1.3109
|1.3139 / 1.3059
|
|
|41
|2005.01.14 12:42
|modify
|15
|1.00
|1.3119
|1.3119 / 1.3069
|
|
|42
|2005.01.14 13:00
|modify
|16
|1.00
|1.3114
|1.3114 / 1.3064
|
|
|43
|2005.01.14 13:18
|modify
|17
|1.00
|1.3109
|1.3109 / 1.3059
|
|
|44
|2005.01.14 16:07
|s/l
|17
|1.00
|1.3109
|1.3109 / 1.3059
|0.00
|12000.00
|45
|2005.01.14 16:25
|s/l
|16
|1.00
|1.3114
|1.3114 / 1.3064
|0.00
|12000.00
|46
|2005.01.14 19:13
|t/p
|15
|1.00
|1.3069
|1.3119 / 1.3069
|500.00
|12500.00
|47
|2005.01.20 11:42
|sell
|18
|1.00
|1.2964
|1.2994 / 1.2914
|
|
|48
|2005.01.20 13:47
|modify
|18
|1.00
|1.2964
|1.2964 / 1.2914
|
|
|49
|2005.01.20 23:59
|s/l
|18
|1.00
|1.2964
|1.2964 / 1.2914
|0.00
|12500.00
|50
|2005.01.25 11:31
|sell
|19
|1.00
|1.3014
|1.3044 / 1.2964
|
|
|51
|2005.01.25 11:53
|sell
|20
|1.00
|1.3009
|1.3039 / 1.2959
|
|
|52
|2005.01.25 13:21
|modify
|19
|1.00
|1.3014
|1.3014 / 1.2964
|
|
|53
|2005.01.25 13:43
|modify
|20
|1.00
|1.3009
|1.3009 / 1.2959
|
|
|54
|2005.01.25 15:20
|t/p
|19
|1.00
|1.2964
|1.3014 / 1.2964
|500.00
|13000.00
|55
|2005.01.25 20:15
|t/p
|20
|1.00
|1.2959
|1.3009 / 1.2959
|500.00
|13500.00
|56
|2005.01.26 11:28
|buy
|21
|1.00
|1.3045
|1.3015 / 1.3095
|
|
|57
|2005.01.26 11:49
|buy
|22
|1.00
|1.3050
|1.3020 / 1.3100
|
|
|58
|2005.01.26 13:13
|modify
|21
|1.00
|1.3045
|1.3045 / 1.3095
|
|
|59
|2005.01.26 13:35
|modify
|22
|1.00
|1.3050
|1.3050 / 1.3100
|
|
|60
|2005.01.26 15:07
|t/p
|21
|1.00
|1.3095
|1.3045 / 1.3095
|500.00
|14000.00
|61
|2005.01.26 20:24
|t/p
|22
|1.00
|1.3100
|1.3050 / 1.3100
|500.00
|14500.00
|62
|2005.01.27 11:28
|buy
|23
|1.00
|1.3094
|1.3064 / 1.3144
|
|
|63
|2005.01.27 13:52
|s/l
|23
|1.00
|1.3064
|1.3064 / 1.3144
|-300.00
|14200.00
|64
|2005.02.03 11:51
|sell
|24
|1.00
|1.2976
|1.3006 / 1.2926
|
|
|65
|2005.02.03 14:08
|modify
|24
|1.00
|1.2976
|1.2976 / 1.2926
|
|
|66
|2005.02.03 23:59
|s/l
|24
|1.00
|1.2976
|1.2976 / 1.2926
|0.00
|14200.00
|67
|2005.02.04 11:36
|buy
|25
|1.00
|1.2983
|1.2953 / 1.3033
|
|
|68
|2005.02.04 11:52
|buy
|26
|1.00
|1.2988
|1.2958 / 1.3038
|
|
|69
|2005.02.04 14:36
|s/l
|26
|1.00
|1.2958
|1.2958 / 1.3038
|-300.00
|13900.00
|70
|2005.02.04 14:52
|s/l
|25
|1.00
|1.2953
|1.2953 / 1.3033
|-300.00
|13600.00
|71
|2005.02.07 11:34
|sell
|27
|1.00
|1.2791
|1.2821 / 1.2741
|
|
|72
|2005.02.07 11:57
|sell
|28
|1.00
|1.2786
|1.2816 / 1.2736
|
|
|73
|2005.02.07 13:30
|modify
|27
|1.00
|1.2791
|1.2791 / 1.2741
|
|
|74
|2005.02.07 13:54
|modify
|28
|1.00
|1.2786
|1.2786 / 1.2736
|
|
|75
|2005.02.07 20:34
|t/p
|27
|1.00
|1.2741
|1.2791 / 1.2741
|500.00
|14100.00
|76
|2005.02.07 20:58
|t/p
|28
|1.00
|1.2736
|1.2786 / 1.2736
|500.00
|14600.00
|77
|2005.02.10 11:03
|sell
|29
|1.00
|1.2790
|1.2820 / 1.2740
|
|
|78
|2005.02.10 11:18
|sell
|30
|1.00
|1.2785
|1.2815 / 1.2735
|
|
|79
|2005.02.10 13:09
|s/l
|30
|1.00
|1.2815
|1.2815 / 1.2735
|-300.00
|14300.00
|80
|2005.02.10 13:24
|s/l
|29
|1.00
|1.2820
|1.2820 / 1.2740
|-300.00
|14000.00
|81
|2005.02.16 11:52
|sell
|31
|1.00
|1.2989
|1.3019 / 1.2939
|
|
|82
|2005.02.16 13:51
|s/l
|31
|1.00
|1.3019
|1.3019 / 1.2939
|-300.00
|13700.00
|83
|2005.02.22 11:09
|buy
|32
|1.00
|1.3138
|1.3108 / 1.3188
|
|
|84
|2005.02.22 11:27
|buy
|33
|1.00
|1.3143
|1.3113 / 1.3193
|
|
|85
|2005.02.22 11:44
|buy
|34
|1.00
|1.3148
|1.3118 / 1.3198
|
|
|86
|2005.02.22 12:36
|modify
|32
|1.00
|1.3138
|1.3138 / 1.3188
|
|
|87
|2005.02.22 12:53
|modify
|33
|1.00
|1.3143
|1.3143 / 1.3193
|
|
|88
|2005.02.22 13:11
|modify
|34
|1.00
|1.3148
|1.3148 / 1.3198
|
|
|89
|2005.02.22 14:10
|t/p
|32
|1.00
|1.3188
|1.3138 / 1.3188
|500.00
|14200.00
|90
|2005.02.22 14:27
|t/p
|33
|1.00
|1.3193
|1.3143 / 1.3193
|500.00
|14700.00
|91
|2005.02.22 14:44
|t/p
|34
|1.00
|1.3198
|1.3148 / 1.3198
|500.00
|15200.00
|92
|2005.03.02 11:51
|sell
|35
|1.00
|1.3108
|1.3138 / 1.3058
|
|
|93
|2005.03.02 23:59
|s/l
|35
|1.00
|1.3138
|1.3138 / 1.3058
|-300.00
|14900.00
|94
|2005.03.08 11:29
|buy
|36
|1.00
|1.3281
|1.3251 / 1.3331
|
|
|95
|2005.03.08 11:51
|buy
|37
|1.00
|1.3286
|1.3256 / 1.3336
|
|
|96
|2005.03.08 13:19
|modify
|36
|1.00
|1.3281
|1.3281 / 1.3331
|
|
|97
|2005.03.08 13:40
|modify
|37
|1.00
|1.3286
|1.3286 / 1.3336
|
|
|98
|2005.03.08 15:17
|t/p
|36
|1.00
|1.3331
|1.3281 / 1.3331
|500.00
|15400.00
|99
|2005.03.08 15:39
|t/p
|37
|1.00
|1.3336
|1.3286 / 1.3336
|500.00
|15900.00
|100
|2005.03.14 11:29
|sell
|38
|1.00
|1.3402
|1.3432 / 1.3352
|
|
|101
|2005.03.14 11:51
|sell
|39
|1.00
|1.3397
|1.3427 / 1.3347
|
|
|102
|2005.03.14 13:17
|modify
|38
|1.00
|1.3402
|1.3402 / 1.3352
|
|
|103
|2005.03.14 13:39
|modify
|39
|1.00
|1.3397
|1.3397 / 1.3347
|
|
|104
|2005.03.14 15:14
|t/p
|38
|1.00
|1.3352
|1.3402 / 1.3352
|500.00
|16400.00
|105
|2005.03.14 20:37
|t/p
|39
|1.00
|1.3347
|1.3397 / 1.3347
|500.00
|16900.00
|106
|2005.03.15 11:38
|buy
|40
|1.00
|1.3379
|1.3349 / 1.3429
|
|
|107
|2005.03.15 14:43
|s/l
|40
|1.00
|1.3349
|1.3349 / 1.3429
|-300.00
|16600.00
|108
|2005.03.16 11:22
|buy
|41
|1.00
|1.3356
|1.3326 / 1.3406
|
|
|109
|2005.03.16 11:43
|buy
|42
|1.00
|1.3361
|1.3331 / 1.3411
|
|
|110
|2005.03.16 13:05
|modify
|41
|1.00
|1.3356
|1.3356 / 1.3406
|
|
|111
|2005.03.16 13:26
|modify
|42
|1.00
|1.3361
|1.3361 / 1.3411
|
|
|112
|2005.03.16 14:56
|t/p
|41
|1.00
|1.3406
|1.3356 / 1.3406
|500.00
|17100.00
|113
|2005.03.16 15:17
|t/p
|42
|1.00
|1.3411
|1.3361 / 1.3411
|500.00
|17600.00
|114
|2005.03.18 11:30
|sell
|43
|1.00
|1.3300
|1.3330 / 1.3250
|
|
|115
|2005.03.18 11:53
|sell
|44
|1.00
|1.3295
|1.3325 / 1.3245
|
|
|116
|2005.03.18 17:36
|modify
|43
|1.00
|1.3300
|1.3300 / 1.3250
|
|
|117
|2005.03.18 17:58
|modify
|44
|1.00
|1.3295
|1.3295 / 1.3245
|
|
|118
|2005.03.18 20:41
|s/l
|44
|1.00
|1.3295
|1.3295 / 1.3245
|0.00
|17600.00
|119
|2005.03.18 21:03
|s/l
|43
|1.00
|1.3300
|1.3300 / 1.3250
|0.00
|17600.00
|120
|2005.03.21 11:22
|sell
|45
|1.00
|1.3233
|1.3263 / 1.3183
|
|
|121
|2005.03.21 11:42
|sell
|46
|1.00
|1.3228
|1.3258 / 1.3178
|
|
|122
|2005.03.21 13:01
|modify
|45
|1.00
|1.3233
|1.3233 / 1.3183
|
|
|123
|2005.03.21 13:21
|modify
|46
|1.00
|1.3228
|1.3228 / 1.3178
|
|
|124
|2005.03.21 14:48
|t/p
|45
|1.00
|1.3183
|1.3233 / 1.3183
|500.00
|18100.00
|125
|2005.03.21 15:08
|t/p
|46
|1.00
|1.3178
|1.3228 / 1.3178
|500.00
|18600.00
|126
|2005.03.22 10:59
|buy
|47
|1.00
|1.3173
|1.3143 / 1.3223
|
|
|127
|2005.03.22 11:14
|buy
|48
|1.00
|1.3178
|1.3148 / 1.3228
|
|
|128
|2005.03.22 13:00
|s/l
|48
|1.00
|1.3148
|1.3148 / 1.3228
|-300.00
|18300.00
|129
|2005.03.22 13:15
|s/l
|47
|1.00
|1.3143
|1.3143 / 1.3223
|-300.00
|18000.00
|130
|2005.03.23 11:44
|sell
|49
|1.00
|1.3013
|1.3043 / 1.2963
|
|
|131
|2005.03.23 13:53
|modify
|49
|1.00
|1.3013
|1.3013 / 1.2963
|
|
|132
|2005.03.23 21:20
|t/p
|49
|1.00
|1.2963
|1.3013 / 1.2963
|500.00
|18500.00
|133
|2005.03.28 11:49
|sell
|50
|1.00
|1.2879
|1.2909 / 1.2829
|
|
|134
|2005.03.28 18:27
|modify
|50
|1.00
|1.2879
|1.2879 / 1.2829
|
|
|135
|2005.03.28 20:38
|s/l
|50
|1.00
|1.2879
|1.2879 / 1.2829
|0.00
|18500.00
|136
|2005.03.30 11:54
|sell
|51
|1.00
|1.2962
|1.2992 / 1.2912
|
|
|137
|2005.03.30 18:05
|modify
|51
|1.00
|1.2962
|1.2962 / 1.2912
|
|
|138
|2005.03.30 23:59
|t/p
|51
|1.00
|1.2912
|1.2962 / 1.2912
|500.00
|19000.00
|139
|2005.03.31 11:36
|buy
|52
|1.00
|1.2991
|1.2961 / 1.3041
|
|
|140
|2005.03.31 17:36
|modify
|52
|1.00
|1.2991
|1.2991 / 1.3041
|
|
|141
|2005.03.31 20:14
|s/l
|52
|1.00
|1.2991
|1.2991 / 1.3041
|0.00
|19000.00
|142
|2005.04.01 11:34
|buy
|53
|1.00
|1.2993
|1.2963 / 1.3043
|
|
|143
|2005.04.01 11:47
|buy
|54
|1.00
|1.2998
|1.2968 / 1.3048
|
|
|144
|2005.04.01 14:01
|s/l
|54
|1.00
|1.2968
|1.2968 / 1.3048
|-300.00
|18700.00
|145
|2005.04.01 14:14
|s/l
|53
|1.00
|1.2963
|1.2963 / 1.3043
|-300.00
|18400.00
|146
|2005.04.07 11:34
|sell
|55
|1.00
|1.2898
|1.2928 / 1.2848
|
|
|147
|2005.04.07 11:57
|sell
|56
|1.00
|1.2893
|1.2923 / 1.2843
|
|
|148
|2005.04.07 17:01
|modify
|55
|1.00
|1.2898
|1.2898 / 1.2848
|
|
|149
|2005.04.07 17:24
|modify
|56
|1.00
|1.2893
|1.2893 / 1.2843
|
|
|150
|2005.04.07 22:37
|t/p
|55
|1.00
|1.2848
|1.2898 / 1.2848
|500.00
|18900.00
|151
|2005.04.08 01:03
|t/p
|56
|1.00
|1.2843
|1.2893 / 1.2843
|500.00
|19400.00
|152
|2005.04.11 11:54
|buy
|57
|1.00
|1.2963
|1.2933 / 1.3013
|
|
|153
|2005.04.11 14:15
|modify
|57
|1.00
|1.2963
|1.2963 / 1.3013
|
|
|154
|2005.04.12 03:28
|t/p
|57
|1.00
|1.3013
|1.2963 / 1.3013
|500.00
|19900.00
|155
|2005.04.12 11:03
|sell
|58
|1.00
|1.2957
|1.2987 / 1.2907
|
|
|156
|2005.04.12 11:18
|sell
|59
|1.00
|1.2952
|1.2982 / 1.2902
|
|
|157
|2005.04.12 11:34
|sell
|60
|1.00
|1.2947
|1.2977 / 1.2897
|
|
|158
|2005.04.12 12:22
|modify
|58
|1.00
|1.2957
|1.2957 / 1.2907
|
|
|159
|2005.04.12 12:37
|modify
|59
|1.00
|1.2952
|1.2952 / 1.2902
|
|
|160
|2005.04.12 12:53
|modify
|60
|1.00
|1.2947
|1.2947 / 1.2897
|
|
|161
|2005.04.12 13:47
|t/p
|58
|1.00
|1.2907
|1.2957 / 1.2907
|500.00
|20400.00
|162
|2005.04.12 14:03
|t/p
|59
|1.00
|1.2902
|1.2952 / 1.2902
|500.00
|20900.00
|163
|2005.04.12 14:18
|t/p
|60
|1.00
|1.2897
|1.2947 / 1.2897
|500.00
|21400.00
|164
|2005.04.13 11:22
|sell
|61
|1.00
|1.2892
|1.2922 / 1.2842
|
|
|165
|2005.04.13 11:43
|sell
|62
|1.00
|1.2887
|1.2917 / 1.2837
|
|
|166
|2005.04.13 13:06
|modify
|61
|1.00
|1.2892
|1.2892 / 1.2842
|
|
|167
|2005.04.13 13:26
|modify
|62
|1.00
|1.2887
|1.2887 / 1.2837
|
|
|168
|2005.04.13 15:18
|s/l
|62
|1.00
|1.2887
|1.2887 / 1.2837
|0.00
|21400.00
|169
|2005.04.13 20:45
|s/l
|61
|1.00
|1.2892
|1.2892 / 1.2842
|0.00
|21400.00
|170
|2005.04.14 11:17
|sell
|63
|1.00
|1.2827
|1.2857 / 1.2777
|
|
|171
|2005.04.14 11:37
|sell
|64
|1.00
|1.2822
|1.2852 / 1.2772
|
|
|172
|2005.04.14 11:56
|sell
|65
|1.00
|1.2817
|1.2847 / 1.2767
|
|
|173
|2005.04.14 12:53
|modify
|63
|1.00
|1.2827
|1.2827 / 1.2777
|
|
|174
|2005.04.14 13:12
|modify
|64
|1.00
|1.2822
|1.2822 / 1.2772
|
|
|175
|2005.04.14 13:31
|modify
|65
|1.00
|1.2817
|1.2817 / 1.2767
|
|
|176
|2005.04.14 16:39
|s/l
|65
|1.00
|1.2817
|1.2817 / 1.2767
|0.00
|21400.00
|177
|2005.04.14 19:28
|t/p
|63
|1.00
|1.2777
|1.2827 / 1.2777
|500.00
|21900.00
|178
|2005.04.14 19:47
|t/p
|64
|1.00
|1.2772
|1.2822 / 1.2772
|500.00
|22400.00
|179
|2005.04.19 11:57
|sell
|66
|1.00
|1.3008
|1.3038 / 1.2958
|
|
|180
|2005.04.19 14:44
|s/l
|66
|1.00
|1.3038
|1.3038 / 1.2958
|-300.00
|22100.00
|181
|2005.04.25 11:42
|sell
|67
|1.00
|1.2983
|1.3013 / 1.2933
|
|
|182
|2005.04.25 17:51
|modify
|67
|1.00
|1.2983
|1.2983 / 1.2933
|
|
|183
|2005.04.25 20:43
|s/l
|67
|1.00
|1.2983
|1.2983 / 1.2933
|0.00
|22100.00
|184
|2005.04.29 11:17
|sell
|68
|1.00
|1.2927
|1.2957 / 1.2877
|
|
|185
|2005.04.29 11:35
|sell
|69
|1.00
|1.2922
|1.2952 / 1.2872
|
|
|186
|2005.04.29 11:54
|sell
|70
|1.00
|1.2917
|1.2947 / 1.2867
|
|
|187
|2005.04.29 13:38
|s/l
|70
|1.00
|1.2947
|1.2947 / 1.2867
|-300.00
|21800.00
|188
|2005.04.29 16:26
|modify
|68
|1.00
|1.2927
|1.2927 / 1.2877
|
|
|189
|2005.04.29 16:44
|modify
|69
|1.00
|1.2922
|1.2922 / 1.2872
|
|
|190
|2005.04.29 18:06
|t/p
|68
|1.00
|1.2877
|1.2927 / 1.2877
|500.00
|22300.00
|191
|2005.04.29 18:25
|t/p
|69
|1.00
|1.2872
|1.2922 / 1.2872
|500.00
|22800.00
|192
|2005.05.03 11:44
|buy
|71
|1.00
|1.2874
|1.2844 / 1.2924
|
|
|193
|2005.05.03 13:53
|modify
|71
|1.00
|1.2874
|1.2874 / 1.2924
|
|
|194
|2005.05.03 23:59
|s/l
|71
|1.00
|1.2874
|1.2874 / 1.2924
|0.00
|22800.00
|195
|2005.05.04 11:51
|buy
|72
|1.00
|1.2934
|1.2904 / 1.2984
|
|
|196
|2005.05.04 14:10
|modify
|72
|1.00
|1.2934
|1.2934 / 1.2984
|
|
|197
|2005.05.05 01:13
|s/l
|72
|1.00
|1.2934
|1.2934 / 1.2984
|0.00
|22800.00
|198
|2005.05.06 11:33
|sell
|73
|1.00
|1.2894
|1.2924 / 1.2844
|
|
|199
|2005.05.06 11:55
|sell
|74
|1.00
|1.2889
|1.2919 / 1.2839
|
|
|200
|2005.05.06 13:25
|modify
|73
|1.00
|1.2894
|1.2894 / 1.2844
|
|
|201
|2005.05.06 13:48
|modify
|74
|1.00
|1.2889
|1.2889 / 1.2839
|
|
|202
|2005.05.06 15:27
|t/p
|73
|1.00
|1.2844
|1.2894 / 1.2844
|500.00
|23300.00
|203
|2005.05.06 15:49
|t/p
|74
|1.00
|1.2839
|1.2889 / 1.2839
|500.00
|23800.00
|204
|2005.05.11 11:25
|sell
|75
|1.00
|1.2856
|1.2886 / 1.2806
|
|
|205
|2005.05.11 11:44
|sell
|76
|1.00
|1.2851
|1.2881 / 1.2801
|
|
|206
|2005.05.11 13:01
|modify
|75
|1.00
|1.2856
|1.2856 / 1.2806
|
|
|207
|2005.05.11 13:20
|modify
|76
|1.00
|1.2851
|1.2851 / 1.2801
|
|
|208
|2005.05.11 14:44
|t/p
|75
|1.00
|1.2806
|1.2856 / 1.2806
|500.00
|24300.00
|209
|2005.05.11 15:03
|t/p
|76
|1.00
|1.2801
|1.2851 / 1.2801
|500.00
|24800.00
|210
|2005.05.12 11:51
|sell
|77
|1.00
|1.2751
|1.2781 / 1.2701
|
|
|211
|2005.05.12 14:05
|modify
|77
|1.00
|1.2751
|1.2751 / 1.2701
|
|
|212
|2005.05.12 16:30
|t/p
|77
|1.00
|1.2701
|1.2751 / 1.2701
|500.00
|25300.00
|213
|2005.05.20 11:47
|sell
|78
|1.00
|1.2589
|1.2619 / 1.2539
|
|
|214
|2005.05.20 13:55
|modify
|78
|1.00
|1.2589
|1.2589 / 1.2539
|
|
|215
|2005.05.20 21:21
|t/p
|78
|1.00
|1.2539
|1.2589 / 1.2539
|500.00
|25800.00
|216
|2005.05.26 11:44
|sell
|79
|1.00
|1.2556
|1.2586 / 1.2506
|
|
|217
|2005.05.26 13:54
|modify
|79
|1.00
|1.2556
|1.2556 / 1.2506
|
|
|218
|2005.05.26 21:28
|t/p
|79
|1.00
|1.2506
|1.2556 / 1.2506
|500.00
|26300.00
|219
|2005.05.31 11:15
|sell
|80
|1.00
|1.2405
|1.2435 / 1.2355
|
|
|220
|2005.05.31 11:34
|sell
|81
|1.00
|1.2400
|1.2430 / 1.2350
|
|
|221
|2005.05.31 11:52
|sell
|82
|1.00
|1.2395
|1.2425 / 1.2345
|
|
|222
|2005.05.31 12:47
|modify
|80
|1.00
|1.2405
|1.2405 / 1.2355
|
|
|223
|2005.05.31 13:06
|modify
|81
|1.00
|1.2400
|1.2400 / 1.2350
|
|
|224
|2005.05.31 13:24
|modify
|82
|1.00
|1.2395
|1.2395 / 1.2345
|
|
|225
|2005.05.31 14:26
|t/p
|80
|1.00
|1.2355
|1.2405 / 1.2355
|500.00
|26800.00
|226
|2005.05.31 14:45
|t/p
|81
|1.00
|1.2350
|1.2400 / 1.2350
|500.00
|27300.00
|227
|2005.05.31 15:03
|t/p
|82
|1.00
|1.2345
|1.2395 / 1.2345
|500.00
|27800.00
|228
|2005.06.01 11:58
|sell
|83
|1.00
|1.2265
|1.2295 / 1.2215
|
|
|229
|2005.06.01 13:20
|modify
|83
|1.00
|1.2265
|1.2265 / 1.2215
|
|
|230
|2005.06.01 14:48
|t/p
|83
|1.00
|1.2215
|1.2265 / 1.2215
|500.00
|28300.00
|231
|2005.06.02 11:49
|buy
|84
|1.00
|1.2251
|1.2221 / 1.2301
|
|
|232
|2005.06.02 14:01
|modify
|84
|1.00
|1.2251
|1.2251 / 1.2301
|
|
|233
|2005.06.03 01:54
|t/p
|84
|1.00
|1.2301
|1.2251 / 1.2301
|500.00
|28800.00
|234
|2005.06.08 11:08
|buy
|85
|1.00
|1.2302
|1.2272 / 1.2352
|
|
|235
|2005.06.08 11:25
|buy
|86
|1.00
|1.2307
|1.2277 / 1.2357
|
|
|236
|2005.06.08 11:41
|buy
|87
|1.00
|1.2312
|1.2282 / 1.2362
|
|
|237
|2005.06.08 13:40
|s/l
|87
|1.00
|1.2282
|1.2282 / 1.2362
|-300.00
|28500.00
|238
|2005.06.08 13:57
|s/l
|86
|1.00
|1.2277
|1.2277 / 1.2357
|-300.00
|28200.00
|239
|2005.06.08 14:14
|s/l
|85
|1.00
|1.2272
|1.2272 / 1.2352
|-300.00
|27900.00
|240
|2005.06.09 11:51
|sell
|88
|1.00
|1.2204
|1.2234 / 1.2154
|
|
|241
|2005.06.09 17:50
|modify
|88
|1.00
|1.2204
|1.2204 / 1.2154
|
|
|242
|2005.06.09 20:31
|s/l
|88
|1.00
|1.2204
|1.2204 / 1.2154
|0.00
|27900.00
|243
|2005.06.10 11:51
|sell
|89
|1.00
|1.2189
|1.2219 / 1.2139
|
|
|244
|2005.06.10 13:43
|modify
|89
|1.00
|1.2189
|1.2189 / 1.2139
|
|
|245
|2005.06.10 15:45
|t/p
|89
|1.00
|1.2139
|1.2189 / 1.2139
|500.00
|28400.00
|246
|2005.06.14 11:29
|buy
|90
|1.00
|1.2113
|1.2083 / 1.2163
|
|
|247
|2005.06.14 11:51
|buy
|91
|1.00
|1.2118
|1.2088 / 1.2168
|
|
|248
|2005.06.14 13:54
|s/l
|91
|1.00
|1.2088
|1.2088 / 1.2168
|-300.00
|28100.00
|249
|2005.06.14 14:16
|s/l
|90
|1.00
|1.2083
|1.2083 / 1.2163
|-300.00
|27800.00
|250
|2005.06.15 11:52
|buy
|92
|1.00
|1.2070
|1.2040 / 1.2120
|
|
|251
|2005.06.15 13:59
|modify
|92
|1.00
|1.2070
|1.2070 / 1.2120
|
|
|252
|2005.06.15 16:16
|t/p
|92
|1.00
|1.2120
|1.2070 / 1.2120
|500.00
|28300.00
|253
|2005.06.17 11:36
|buy
|93
|1.00
|1.2167
|1.2137 / 1.2217
|
|
|254
|2005.06.17 11:54
|buy
|94
|1.00
|1.2172
|1.2142 / 1.2222
|
|
|255
|2005.06.17 13:06
|modify
|93
|1.00
|1.2167
|1.2167 / 1.2217
|
|
|256
|2005.06.17 13:24
|modify
|94
|1.00
|1.2172
|1.2172 / 1.2222
|
|
|257
|2005.06.17 14:44
|t/p
|93
|1.00
|1.2217
|1.2167 / 1.2217
|500.00
|28800.00
|258
|2005.06.17 15:02
|t/p
|94
|1.00
|1.2222
|1.2172 / 1.2222
|500.00
|29300.00
|259
|2005.06.20 11:42
|sell
|95
|1.00
|1.2181
|1.2211 / 1.2131
|
|
|260
|2005.06.20 13:47
|modify
|95
|1.00
|1.2181
|1.2181 / 1.2131
|
|
|261
|2005.06.20 20:34
|t/p
|95
|1.00
|1.2131
|1.2181 / 1.2131
|500.00
|29800.00
|262
|2005.06.21 11:20
|buy
|96
|1.00
|1.2116
|1.2086 / 1.2166
|
|
|263
|2005.06.21 11:40
|buy
|97
|1.00
|1.2121
|1.2091 / 1.2171
|
|
|264
|2005.06.21 17:00
|modify
|96
|1.00
|1.2116
|1.2116 / 1.2166
|
|
|265
|2005.06.21 17:20
|modify
|97
|1.00
|1.2121
|1.2121 / 1.2171
|
|
|266
|2005.06.21 18:48
|t/p
|96
|1.00
|1.2166
|1.2116 / 1.2166
|500.00
|30300.00
|267
|2005.06.21 19:08
|t/p
|97
|1.00
|1.2171
|1.2121 / 1.2171
|500.00
|30800.00
|268
|2005.06.22 11:42
|sell
|98
|1.00
|1.2158
|1.2188 / 1.2108
|
|
|269
|2005.06.22 13:49
|modify
|98
|1.00
|1.2158
|1.2158 / 1.2108
|
|
|270
|2005.06.22 20:21
|t/p
|98
|1.00
|1.2108
|1.2158 / 1.2108
|500.00
|31300.00
|271
|2005.06.23 11:40
|sell
|99
|1.00
|1.2086
|1.2116 / 1.2036
|
|
|272
|2005.06.23 13:42
|modify
|99
|1.00
|1.2086
|1.2086 / 1.2036
|
|
|273
|2005.06.23 15:53
|t/p
|99
|1.00
|1.2036
|1.2086 / 1.2036
|500.00
|31800.00
|274
|2005.06.29 11:38
|buy
|100
|1.00
|1.2065
|1.2035 / 1.2115
|
|
|275
|2005.06.29 13:36
|modify
|100
|1.00
|1.2065
|1.2065 / 1.2115
|
|
|276
|2005.06.30 00:32
|s/l
|100
|1.00
|1.2065
|1.2065 / 1.2115
|0.00
|31800.00
|277
|2005.07.01 11:26
|sell
|101
|1.00
|1.2029
|1.2059 / 1.1979
|
|
|278
|2005.07.01 11:47
|sell
|102
|1.00
|1.2024
|1.2054 / 1.1974
|
|
|279
|2005.07.01 13:11
|modify
|101
|1.00
|1.2029
|1.2029 / 1.1979
|
|
|280
|2005.07.01 13:32
|modify
|102
|1.00
|1.2024
|1.2024 / 1.1974
|
|
|281
|2005.07.01 15:05
|t/p
|101
|1.00
|1.1979
|1.2029 / 1.1979
|500.00
|32300.00
|282
|2005.07.01 15:26
|t/p
|102
|1.00
|1.1974
|1.2024 / 1.1974
|500.00
|32800.00
|283
|2005.07.07 11:10
|buy
|103
|1.00
|1.2010
|1.1980 / 1.2060
|
|
|284
|2005.07.07 11:27
|buy
|104
|1.00
|1.2015
|1.1985 / 1.2065
|
|
|285
|2005.07.07 11:44
|buy
|105
|1.00
|1.2020
|1.1990 / 1.2070
|
|
|286
|2005.07.07 16:14
|modify
|103
|1.00
|1.2010
|1.2010 / 1.2060
|
|
|287
|2005.07.07 16:31
|modify
|104
|1.00
|1.2015
|1.2015 / 1.2065
|
|
|288
|2005.07.07 16:49
|modify
|105
|1.00
|1.2020
|1.2020 / 1.2070
|
|
|289
|2005.07.07 18:11
|s/l
|105
|1.00
|1.2020
|1.2020 / 1.2070
|0.00
|32800.00
|290
|2005.07.07 18:28
|s/l
|104
|1.00
|1.2015
|1.2015 / 1.2065
|0.00
|32800.00
|291
|2005.07.07 18:45
|s/l
|103
|1.00
|1.2010
|1.2010 / 1.2060
|0.00
|32800.00
|292
|2005.07.11 11:49
|buy
|106
|1.00
|1.2031
|1.2001 / 1.2081
|
|
|293
|2005.07.11 14:02
|modify
|106
|1.00
|1.2031
|1.2031 / 1.2081
|
|
|294
|2005.07.11 22:08
|t/p
|106
|1.00
|1.2081
|1.2031 / 1.2081
|500.00
|33300.00
|295
|2005.07.12 11:06
|buy
|107
|1.00
|1.2132
|1.2102 / 1.2182
|
|
|296
|2005.07.12 11:23
|buy
|108
|1.00
|1.2137
|1.2107 / 1.2187
|
|
|297
|2005.07.12 11:40
|buy
|109
|1.00
|1.2142
|1.2112 / 1.2192
|
|
|298
|2005.07.12 12:30
|modify
|107
|1.00
|1.2132
|1.2132 / 1.2182
|
|
|299
|2005.07.12 12:46
|modify
|108
|1.00
|1.2137
|1.2137 / 1.2187
|
|
|300
|2005.07.12 13:03
|modify
|109
|1.00
|1.2142
|1.2142 / 1.2192
|
|
|301
|2005.07.12 14:00
|t/p
|107
|1.00
|1.2182
|1.2132 / 1.2182
|500.00
|33800.00
|302
|2005.07.12 14:16
|t/p
|108
|1.00
|1.2187
|1.2137 / 1.2187
|500.00
|34300.00
|303
|2005.07.12 14:33
|t/p
|109
|1.00
|1.2192
|1.2142 / 1.2192
|500.00
|34800.00
|304
|2005.07.13 11:20
|sell
|110
|1.00
|1.2159
|1.2189 / 1.2109
|
|
|305
|2005.07.13 11:40
|sell
|111
|1.00
|1.2154
|1.2184 / 1.2104
|
|
|306
|2005.07.13 12:59
|modify
|110
|1.00
|1.2159
|1.2159 / 1.2109
|
|
|307
|2005.07.13 13:18
|modify
|111
|1.00
|1.2154
|1.2154 / 1.2104
|
|
|308
|2005.07.13 14:45
|t/p
|110
|1.00
|1.2109
|1.2159 / 1.2109
|500.00
|35300.00
|309
|2005.07.13 15:04
|t/p
|111
|1.00
|1.2104
|1.2154 / 1.2104
|500.00
|35800.00
|310
|2005.07.15 11:38
|buy
|112
|1.00
|1.2100
|1.2070 / 1.2150
|
|
|311
|2005.07.15 14:42
|s/l
|112
|1.00
|1.2070
|1.2070 / 1.2150
|-300.00
|35500.00
|312
|2005.07.19 11:20
|sell
|113
|1.00
|1.1976
|1.2006 / 1.1926
|
|
|313
|2005.07.19 11:40
|sell
|114
|1.00
|1.1971
|1.2001 / 1.1921
|
|
|314
|2005.07.19 19:29
|s/l
|114
|1.00
|1.2001
|1.2001 / 1.1921
|-300.00
|35200.00
|315
|2005.07.19 22:36
|s/l
|113
|1.00
|1.2006
|1.2006 / 1.1926
|-300.00
|34900.00
|316
|2005.07.20 11:02
|buy
|115
|1.00
|1.2078
|1.2048 / 1.2128
|
|
|317
|2005.07.20 11:16
|buy
|116
|1.00
|1.2083
|1.2053 / 1.2133
|
|
|318
|2005.07.20 11:31
|buy
|117
|1.00
|1.2088
|1.2058 / 1.2138
|
|
|319
|2005.07.20 12:16
|modify
|115
|1.00
|1.2078
|1.2078 / 1.2128
|
|
|320
|2005.07.20 12:31
|modify
|116
|1.00
|1.2083
|1.2083 / 1.2133
|
|
|321
|2005.07.20 12:46
|modify
|117
|1.00
|1.2088
|1.2088 / 1.2138
|
|
|322
|2005.07.20 13:36
|t/p
|115
|1.00
|1.2128
|1.2078 / 1.2128
|500.00
|35400.00
|323
|2005.07.20 13:51
|t/p
|116
|1.00
|1.2133
|1.2083 / 1.2133
|500.00
|35900.00
|324
|2005.07.20 14:06
|t/p
|117
|1.00
|1.2138
|1.2088 / 1.2138
|500.00
|36400.00
|325
|2005.07.21 11:02
|buy
|118
|1.00
|1.2182
|1.2152 / 1.2232
|
|
|326
|2005.07.21 11:18
|buy
|119
|1.00
|1.2187
|1.2157 / 1.2237
|
|
|327
|2005.07.21 11:33
|buy
|120
|1.00
|1.2192
|1.2162 / 1.2242
|
|
|328
|2005.07.21 12:20
|modify
|118
|1.00
|1.2182
|1.2182 / 1.2232
|
|
|329
|2005.07.21 12:35
|modify
|119
|1.00
|1.2187
|1.2187 / 1.2237
|
|
|330
|2005.07.21 12:50
|modify
|120
|1.00
|1.2192
|1.2192 / 1.2242
|
|
|331
|2005.07.21 13:43
|t/p
|118
|1.00
|1.2232
|1.2182 / 1.2232
|500.00
|36900.00
|332
|2005.07.21 17:46
|t/p
|119
|1.00
|1.2237
|1.2187 / 1.2237
|500.00
|37400.00
|333
|2005.07.21 18:02
|t/p
|120
|1.00
|1.2242
|1.2192 / 1.2242
|500.00
|37900.00
|334
|2005.07.27 11:31
|sell
|121
|1.00
|1.2004
|1.2034 / 1.1954
|
|
|335
|2005.07.27 11:53
|sell
|122
|1.00
|1.1999
|1.2029 / 1.1949
|
|
|336
|2005.07.27 14:24
|s/l
|122
|1.00
|1.2029
|1.2029 / 1.1949
|-300.00
|37600.00
|337
|2005.07.27 14:46
|s/l
|121
|1.00
|1.2034
|1.2034 / 1.1954
|-300.00
|37300.00
|338
|2005.07.29 11:49
|sell
|123
|1.00
|1.2106
|1.2136 / 1.2056
|
|
|339
|2005.07.29 14:00
|modify
|123
|1.00
|1.2106
|1.2106 / 1.2056
|
|
|340
|2005.07.29 21:01
|s/l
|123
|1.00
|1.2106
|1.2106 / 1.2056
|0.00
|37300.00
|341
|2005.08.01 11:21
|buy
|124
|1.00
|1.2221
|1.2191 / 1.2271
|
|
|342
|2005.08.01 11:41
|buy
|125
|1.00
|1.2226
|1.2196 / 1.2276
|
|
|343
|2005.08.01 17:20
|modify
|124
|1.00
|1.2221
|1.2221 / 1.2271
|
|
|344
|2005.08.01 19:25
|s/l
|124
|1.00
|1.2221
|1.2221 / 1.2271
|0.00
|37300.00
|345
|2005.08.01 23:39
|s/l
|125
|1.00
|1.2196
|1.2196 / 1.2276
|-300.00
|37000.00
|346
|2005.08.03 11:05
|sell
|126
|1.00
|1.2203
|1.2233 / 1.2153
|
|
|347
|2005.08.03 12:54
|s/l
|126
|1.00
|1.2233
|1.2233 / 1.2153
|-300.00
|36700.00
|348
|2005.08.09 11:54
|buy
|127
|1.00
|1.2387
|1.2357 / 1.2437
|
|
|349
|2005.08.09 18:05
|modify
|127
|1.00
|1.2387
|1.2387 / 1.2437
|
|
|350
|2005.08.09 21:19
|s/l
|127
|1.00
|1.2387
|1.2387 / 1.2437
|0.00
|36700.00
|351
|2005.08.10 11:42
|buy
|128
|1.00
|1.2386
|1.2356 / 1.2436
|
|
|352
|2005.08.10 13:47
|modify
|128
|1.00
|1.2386
|1.2386 / 1.2436
|
|
|353
|2005.08.10 23:59
|s/l
|128
|1.00
|1.2386
|1.2386 / 1.2436
|0.00
|36700.00
|354
|2005.08.12 11:36
|sell
|129
|1.00
|1.2413
|1.2443 / 1.2363
|
|
|355
|2005.08.12 17:22
|modify
|129
|1.00
|1.2413
|1.2413 / 1.2363
|
|
|356
|2005.08.12 20:07
|s/l
|129
|1.00
|1.2413
|1.2413 / 1.2363
|0.00
|36700.00
|357
|2005.08.15 11:51
|sell
|130
|1.00
|1.2399
|1.2429 / 1.2349
|
|
|358
|2005.08.15 14:07
|modify
|130
|1.00
|1.2399
|1.2399 / 1.2349
|
|
|359
|2005.08.15 21:49
|t/p
|130
|1.00
|1.2349
|1.2399 / 1.2349
|500.00
|37200.00
|360
|2005.08.24 11:25
|buy
|131
|1.00
|1.2215
|1.2185 / 1.2265
|
|
|361
|2005.08.24 11:47
|buy
|132
|1.00
|1.2220
|1.2190 / 1.2270
|
|
|362
|2005.08.24 17:12
|modify
|131
|1.00
|1.2215
|1.2215 / 1.2265
|
|
|363
|2005.08.24 17:34
|modify
|132
|1.00
|1.2220
|1.2220 / 1.2270
|
|
|364
|2005.08.24 19:08
|t/p
|131
|1.00
|1.2265
|1.2215 / 1.2265
|500.00
|37700.00
|365
|2005.08.24 23:21
|t/p
|132
|1.00
|1.2270
|1.2220 / 1.2270
|500.00
|38200.00
|366
|2005.08.29 11:26
|buy
|133
|1.00
|1.2308
|1.2278 / 1.2358
|
|
|367
|2005.08.29 11:47
|buy
|134
|1.00
|1.2313
|1.2283 / 1.2363
|
|
|368
|2005.08.29 13:45
|s/l
|134
|1.00
|1.2283
|1.2283 / 1.2363
|-300.00
|37900.00
|369
|2005.08.29 14:06
|s/l
|133
|1.00
|1.2278
|1.2278 / 1.2358
|-300.00
|37600.00
|370
|2005.09.01 11:04
|buy
|135
|1.00
|1.2418
|1.2388 / 1.2468
|
|
|371
|2005.09.01 11:21
|buy
|136
|1.00
|1.2423
|1.2393 / 1.2473
|
|
|372
|2005.09.01 11:37
|buy
|137
|1.00
|1.2428
|1.2398 / 1.2478
|
|
|373
|2005.09.01 12:25
|modify
|135
|1.00
|1.2418
|1.2418 / 1.2468
|
|
|374
|2005.09.01 12:42
|modify
|136
|1.00
|1.2423
|1.2423 / 1.2473
|
|
|375
|2005.09.01 12:58
|modify
|137
|1.00
|1.2428
|1.2428 / 1.2478
|
|
|376
|2005.09.01 13:53
|t/p
|135
|1.00
|1.2468
|1.2418 / 1.2468
|500.00
|38100.00
|377
|2005.09.01 14:09
|t/p
|136
|1.00
|1.2473
|1.2423 / 1.2473
|500.00
|38600.00
|378
|2005.09.01 14:25
|t/p
|137
|1.00
|1.2478
|1.2428 / 1.2478
|500.00
|39100.00
|379
|2005.09.02 11:28
|buy
|138
|1.00
|1.2531
|1.2501 / 1.2581
|
|
|380
|2005.09.02 11:49
|buy
|139
|1.00
|1.2536
|1.2506 / 1.2586
|
|
|381
|2005.09.02 13:13
|modify
|138
|1.00
|1.2531
|1.2531 / 1.2581
|
|
|382
|2005.09.02 13:35
|modify
|139
|1.00
|1.2536
|1.2536 / 1.2586
|
|
|383
|2005.09.02 19:29
|t/p
|138
|1.00
|1.2581
|1.2531 / 1.2581
|500.00
|39600.00
|384
|2005.09.02 19:50
|t/p
|139
|1.00
|1.2586
|1.2536 / 1.2586
|500.00
|40100.00
|385
|2005.09.09 11:49
|buy
|140
|1.00
|1.2431
|1.2401 / 1.2481
|
|
|386
|2005.09.09 17:54
|modify
|140
|1.00
|1.2431
|1.2431 / 1.2481
|
|
|387
|2005.09.09 21:10
|s/l
|140
|1.00
|1.2431
|1.2431 / 1.2481
|0.00
|40100.00
|388
|2005.09.12 11:34
|sell
|141
|1.00
|1.2351
|1.2381 / 1.2301
|
|
|389
|2005.09.12 11:57
|sell
|142
|1.00
|1.2346
|1.2376 / 1.2296
|
|
|390
|2005.09.12 13:29
|modify
|141
|1.00
|1.2351
|1.2351 / 1.2301
|
|
|391
|2005.09.12 13:52
|modify
|142
|1.00
|1.2346
|1.2346 / 1.2296
|
|
|392
|2005.09.12 15:32
|t/p
|141
|1.00
|1.2301
|1.2351 / 1.2301
|500.00
|40600.00
|393
|2005.09.12 15:55
|t/p
|142
|1.00
|1.2296
|1.2346 / 1.2296
|500.00
|41100.00
|394
|2005.09.16 11:21
|buy
|143
|1.00
|1.2285
|1.2255 / 1.2335
|
|
|395
|2005.09.16 11:41
|buy
|144
|1.00
|1.2290
|1.2260 / 1.2340
|
|
|396
|2005.09.16 16:25
|modify
|143
|1.00
|1.2285
|1.2285 / 1.2335
|
|
|397
|2005.09.16 18:15
|s/l
|143
|1.00
|1.2285
|1.2285 / 1.2335
|0.00
|41100.00
|398
|2005.09.16 19:56
|s/l
|144
|1.00
|1.2260
|1.2260 / 1.2340
|-300.00
|40800.00
|399
|2005.09.19 11:34
|sell
|145
|1.00
|1.2149
|1.2179 / 1.2099
|
|
|400
|2005.09.19 11:57
|sell
|146
|1.00
|1.2144
|1.2174 / 1.2094
|
|
|401
|2005.09.19 13:30
|modify
|145
|1.00
|1.2149
|1.2149 / 1.2099
|
|
|402
|2005.09.19 13:54
|modify
|146
|1.00
|1.2144
|1.2144 / 1.2094
|
|
|403
|2005.09.19 16:18
|s/l
|146
|1.00
|1.2144
|1.2144 / 1.2094
|0.00
|40800.00
|404
|2005.09.20 00:38
|s/l
|145
|1.00
|1.2149
|1.2149 / 1.2099
|0.00
|40800.00
|405
|2005.09.21 11:42
|buy
|147
|1.00
|1.2190
|1.2160 / 1.2240
|
|
|406
|2005.09.21 13:45
|modify
|147
|1.00
|1.2190
|1.2190 / 1.2240
|
|
|407
|2005.09.21 21:12
|t/p
|147
|1.00
|1.2240
|1.2190 / 1.2240
|500.00
|41300.00
|408
|2005.09.22 11:16
|buy
|148
|1.00
|1.2223
|1.2193 / 1.2273
|
|
|409
|2005.09.22 11:35
|buy
|149
|1.00
|1.2228
|1.2198 / 1.2278
|
|
|410
|2005.09.22 11:54
|buy
|150
|1.00
|1.2233
|1.2203 / 1.2283
|
|
|411
|2005.09.22 14:03
|s/l
|150
|1.00
|1.2203
|1.2203 / 1.2283
|-300.00
|41000.00
|412
|2005.09.22 14:22
|s/l
|149
|1.00
|1.2198
|1.2198 / 1.2278
|-300.00
|40700.00
|413
|2005.09.22 14:41
|s/l
|148
|1.00
|1.2193
|1.2193 / 1.2273
|-300.00
|40400.00
|414
|2005.09.27 11:54
|sell
|151
|1.00
|1.2018
|1.2048 / 1.1968
|
|
|415
|2005.09.27 14:15
|modify
|151
|1.00
|1.2018
|1.2018 / 1.1968
|
|
|416
|2005.09.28 07:23
|s/l
|151
|1.00
|1.2018
|1.2018 / 1.1968
|0.00
|40400.00
|417
|2005.10.03 11:44
|sell
|152
|1.00
|1.1968
|1.1998 / 1.1918
|
|
|418
|2005.10.03 13:51
|modify
|152
|1.00
|1.1968
|1.1968 / 1.1918
|
|
|419
|2005.10.03 16:08
|t/p
|152
|1.00
|1.1918
|1.1968 / 1.1918
|500.00
|40900.00
|420
|2005.10.06 11:00
|buy
|153
|1.00
|1.2082
|1.2052 / 1.2132
|
|
|421
|2005.10.06 11:14
|buy
|154
|1.00
|1.2087
|1.2057 / 1.2137
|
|
|422
|2005.10.06 11:29
|buy
|155
|1.00
|1.2092
|1.2062 / 1.2142
|
|
|423
|2005.10.06 12:13
|modify
|153
|1.00
|1.2082
|1.2082 / 1.2132
|
|
|424
|2005.10.06 12:27
|modify
|154
|1.00
|1.2087
|1.2087 / 1.2137
|
|
|425
|2005.10.06 12:42
|modify
|155
|1.00
|1.2092
|1.2092 / 1.2142
|
|
|426
|2005.10.06 13:32
|t/p
|153
|1.00
|1.2132
|1.2082 / 1.2132
|500.00
|41400.00
|427
|2005.10.06 13:46
|t/p
|154
|1.00
|1.2137
|1.2087 / 1.2137
|500.00
|41900.00
|428
|2005.10.06 14:01
|t/p
|155
|1.00
|1.2142
|1.2092 / 1.2142
|500.00
|42400.00
|429
|2005.10.07 11:57
|sell
|156
|1.00
|1.2130
|1.2160 / 1.2080
|
|
|430
|2005.10.07 14:21
|modify
|156
|1.00
|1.2130
|1.2130 / 1.2080
|
|
|431
|2005.10.10 00:56
|s/l
|156
|1.00
|1.2130
|1.2130 / 1.2080
|0.00
|42400.00
|432
|2005.10.13 11:09
|buy
|157
|1.00
|1.1947
|1.1917 / 1.1997
|
|
|433
|2005.10.13 11:27
|buy
|158
|1.00
|1.1952
|1.1922 / 1.2002
|
|
|434
|2005.10.13 11:44
|buy
|159
|1.00
|1.1957
|1.1927 / 1.2007
|
|
|435
|2005.10.13 12:36
|modify
|157
|1.00
|1.1947
|1.1947 / 1.1997
|
|
|436
|2005.10.13 12:53
|modify
|158
|1.00
|1.1952
|1.1952 / 1.2002
|
|
|437
|2005.10.13 14:12
|s/l
|158
|1.00
|1.1952
|1.1952 / 1.2002
|0.00
|42400.00
|438
|2005.10.13 14:30
|s/l
|157
|1.00
|1.1947
|1.1947 / 1.1997
|0.00
|42400.00
|439
|2005.10.13 16:31
|modify
|159
|1.00
|1.1957
|1.1957 / 1.2007
|
|
|440
|2005.10.13 18:04
|t/p
|159
|1.00
|1.2007
|1.1957 / 1.2007
|500.00
|42900.00
|441
|2005.10.17 11:38
|buy
|160
|1.00
|1.2088
|1.2058 / 1.2138
|
|
|442
|2005.10.17 14:53
|s/l
|160
|1.00
|1.2058
|1.2058 / 1.2138
|-300.00
|42600.00
|443
|2005.10.18 11:44
|sell
|161
|1.00
|1.1950
|1.1980 / 1.1900
|
|
|444
|2005.10.18 18:20
|modify
|161
|1.00
|1.1950
|1.1950 / 1.1900
|
|
|445
|2005.10.18 23:54
|s/l
|161
|1.00
|1.1950
|1.1950 / 1.1900
|0.00
|42600.00
|446
|2005.10.19 11:16
|buy
|162
|1.00
|1.1929
|1.1899 / 1.1979
|
|
|447
|2005.10.19 11:34
|buy
|163
|1.00
|1.1934
|1.1904 / 1.1984
|
|
|448
|2005.10.19 11:52
|buy
|164
|1.00
|1.1939
|1.1909 / 1.1989
|
|
|449
|2005.10.19 13:42
|s/l
|164
|1.00
|1.1909
|1.1909 / 1.1989
|-300.00
|42300.00
|450
|2005.10.19 16:26
|modify
|162
|1.00
|1.1929
|1.1929 / 1.1979
|
|
|451
|2005.10.19 16:45
|modify
|163
|1.00
|1.1934
|1.1934 / 1.1984
|
|
|452
|2005.10.19 18:05
|t/p
|162
|1.00
|1.1979
|1.1929 / 1.1979
|500.00
|42800.00
|453
|2005.10.19 18:23
|t/p
|163
|1.00
|1.1984
|1.1934 / 1.1984
|500.00
|43300.00
|454
|2005.10.21 11:12
|buy
|165
|1.00
|1.2029
|1.1999 / 1.2079
|
|
|455
|2005.10.21 11:30
|buy
|166
|1.00
|1.2034
|1.2004 / 1.2084
|
|
|456
|2005.10.21 11:47
|buy
|167
|1.00
|1.2039
|1.2009 / 1.2089
|
|
|457
|2005.10.21 13:32
|s/l
|167
|1.00
|1.2009
|1.2009 / 1.2089
|-300.00
|43000.00
|458
|2005.10.21 13:49
|s/l
|166
|1.00
|1.2004
|1.2004 / 1.2084
|-300.00
|42700.00
|459
|2005.10.21 14:07
|s/l
|165
|1.00
|1.1999
|1.1999 / 1.2079
|-300.00
|42400.00
|460
|2005.10.24 11:52
|buy
|168
|1.00
|1.1971
|1.1941 / 1.2021
|
|
|461
|2005.10.24 13:58
|modify
|168
|1.00
|1.1971
|1.1971 / 1.2021
|
|
|462
|2005.10.24 20:07
|t/p
|168
|1.00
|1.2021
|1.1971 / 1.2021
|500.00
|42900.00
|463
|2005.10.25 11:08
|sell
|169
|1.00
|1.1994
|1.2024 / 1.1944
|
|
|464
|2005.10.25 11:25
|sell
|170
|1.00
|1.1989
|1.2019 / 1.1939
|
|
|465
|2005.10.25 11:41
|sell
|171
|1.00
|1.1984
|1.2014 / 1.1934
|
|
|466
|2005.10.25 13:21
|s/l
|171
|1.00
|1.2014
|1.2014 / 1.1934
|-300.00
|42600.00
|467
|2005.10.25 13:38
|s/l
|170
|1.00
|1.2019
|1.2019 / 1.1939
|-300.00
|42300.00
|468
|2005.10.25 13:54
|s/l
|169
|1.00
|1.2024
|1.2024 / 1.1944
|-300.00
|42000.00
|469
|2005.10.27 11:27
|buy
|172
|1.00
|1.2100
|1.2070 / 1.2150
|
|
|470
|2005.10.27 11:49
|buy
|173
|1.00
|1.2105
|1.2075 / 1.2155
|
|
|471
|2005.10.27 13:15
|modify
|172
|1.00
|1.2100
|1.2100 / 1.2150
|
|
|472
|2005.10.27 13:37
|modify
|173
|1.00
|1.2105
|1.2105 / 1.2155
|
|
|473
|2005.10.27 15:12
|t/p
|172
|1.00
|1.2150
|1.2100 / 1.2150
|500.00
|42500.00
|474
|2005.10.27 15:34
|t/p
|173
|1.00
|1.2155
|1.2105 / 1.2155
|500.00
|43000.00
|475
|2005.11.02 11:57
|sell
|174
|1.00
|1.2013
|1.2043 / 1.1963
|
|
|476
|2005.11.02 14:40
|s/l
|174
|1.00
|1.2043
|1.2043 / 1.1963
|-300.00
|42700.00
|477
|2005.11.03 11:38
|sell
|175
|1.00
|1.2015
|1.2045 / 1.1965
|
|
|478
|2005.11.03 13:37
|modify
|175
|1.00
|1.2015
|1.2015 / 1.1965
|
|
|479
|2005.11.03 15:45
|t/p
|175
|1.00
|1.1965
|1.2015 / 1.1965
|500.00
|43200.00
|480
|2005.11.04 11:03
|buy
|176
|1.00
|1.1941
|1.1911 / 1.1991
|
|
|481
|2005.11.04 12:53
|s/l
|176
|1.00
|1.1911
|1.1911 / 1.1991
|-300.00
|42900.00
|482
|2005.11.10 11:38
|buy
|177
|1.00
|1.1765
|1.1735 / 1.1815
|
|
|483
|2005.11.10 14:23
|s/l
|177
|1.00
|1.1735
|1.1735 / 1.1815
|-300.00
|42600.00
|484
|2005.11.14 11:26
|buy
|178
|1.00
|1.1739
|1.1709 / 1.1789
|
|
|485
|2005.11.14 11:47
|buy
|179
|1.00
|1.1744
|1.1714 / 1.1794
|
|
|486
|2005.11.14 14:02
|s/l
|179
|1.00
|1.1714
|1.1714 / 1.1794
|-300.00
|42300.00
|487
|2005.11.14 14:23
|s/l
|178
|1.00
|1.1709
|1.1709 / 1.1789
|-300.00
|42000.00
|488
|2005.11.18 11:07
|buy
|180
|1.00
|1.1732
|1.1702 / 1.1782
|
|
|489
|2005.11.18 12:42
|s/l
|180
|1.00
|1.1702
|1.1702 / 1.1782
|-300.00
|41700.00
|490
|2005.11.22 11:26
|sell
|181
|1.00
|1.1727
|1.1757 / 1.1677
|
|
|491
|2005.11.22 13:57
|s/l
|181
|1.00
|1.1757
|1.1757 / 1.1677
|-300.00
|41400.00
|492
|2005.11.28 10:51
|buy
|182
|1.00
|1.1762
|1.1732 / 1.1812
|
|
|493
|2005.11.28 11:04
|buy
|183
|1.00
|1.1767
|1.1737 / 1.1817
|
|
|494
|2005.11.28 11:16
|buy
|184
|1.00
|1.1772
|1.1742 / 1.1822
|
|
|495
|2005.11.28 11:54
|modify
|182
|1.00
|1.1762
|1.1762 / 1.1812
|
|
|496
|2005.11.28 12:07
|modify
|183
|1.00
|1.1767
|1.1767 / 1.1817
|
|
|497
|2005.11.28 12:20
|modify
|184
|1.00
|1.1772
|1.1772 / 1.1822
|
|
|498
|2005.11.28 13:03
|t/p
|182
|1.00
|1.1812
|1.1762 / 1.1812
|500.00
|41900.00
|499
|2005.11.28 13:16
|t/p
|183
|1.00
|1.1817
|1.1767 / 1.1817
|500.00
|42400.00
|500
|2005.11.28 13:28
|t/p
|184
|1.00
|1.1822
|1.1772 / 1.1822
|500.00
|42900.00
|501
|2005.11.29 11:36
|sell
|185
|1.00
|1.1792
|1.1822 / 1.1742
|
|
|502
|2005.11.29 13:32
|modify
|185
|1.00
|1.1792
|1.1792 / 1.1742
|
|
|503
|2005.11.29 20:17
|t/p
|185
|1.00
|1.1742
|1.1792 / 1.1742
|500.00
|43400.00
|504
|2005.12.01 11:32
|sell
|186
|1.00
|1.1734
|1.1764 / 1.1684
|
|
|505
|2005.12.01 11:55
|sell
|187
|1.00
|1.1729
|1.1759 / 1.1679
|
|
|506
|2005.12.01 13:26
|modify
|186
|1.00
|1.1734
|1.1734 / 1.1684
|
|
|507
|2005.12.01 13:49
|modify
|187
|1.00
|1.1729
|1.1729 / 1.1679
|
|
|508
|2005.12.01 16:01
|s/l
|187
|1.00
|1.1729
|1.1729 / 1.1679
|0.00
|43400.00
|509
|2005.12.01 23:59
|s/l
|186
|1.00
|1.1734
|1.1734 / 1.1684
|0.00
|43400.00
|510
|2005.12.02 11:47
|sell
|188
|1.00
|1.1681
|1.1711 / 1.1631
|
|
|511
|2005.12.02 23:59
|s/l
|188
|1.00
|1.1711
|1.1711 / 1.1631
|-300.00
|43100.00
|512
|2005.12.05 11:30
|buy
|189
|1.00
|1.1760
|1.1730 / 1.1810
|
|
|513
|2005.12.05 11:53
|buy
|190
|1.00
|1.1765
|1.1735 / 1.1815
|
|
|514
|2005.12.05 13:23
|modify
|189
|1.00
|1.1760
|1.1760 / 1.1810
|
|
|515
|2005.12.05 13:46
|modify
|190
|1.00
|1.1765
|1.1765 / 1.1815
|
|
|516
|2005.12.05 20:14
|t/p
|189
|1.00
|1.1810
|1.1760 / 1.1810
|500.00
|43600.00
|517
|2005.12.05 20:36
|t/p
|190
|1.00
|1.1815
|1.1765 / 1.1815
|500.00
|44100.00
|518
|2005.12.08 11:26
|buy
|191
|1.00
|1.1776
|1.1746 / 1.1826
|
|
|519
|2005.12.08 11:47
|buy
|192
|1.00
|1.1781
|1.1751 / 1.1831
|
|
|520
|2005.12.08 13:11
|modify
|191
|1.00
|1.1776
|1.1776 / 1.1826
|
|
|521
|2005.12.08 13:32
|modify
|192
|1.00
|1.1781
|1.1781 / 1.1831
|
|
|522
|2005.12.08 15:04
|t/p
|191
|1.00
|1.1826
|1.1776 / 1.1826
|500.00
|44600.00
|523
|2005.12.08 15:25
|t/p
|192
|1.00
|1.1831
|1.1781 / 1.1831
|500.00
|45100.00
|524
|2005.12.12 11:10
|buy
|193
|1.00
|1.1886
|1.1856 / 1.1936
|
|
|525
|2005.12.12 11:27
|buy
|194
|1.00
|1.1891
|1.1861 / 1.1941
|
|
|526
|2005.12.12 11:43
|buy
|195
|1.00
|1.1896
|1.1866 / 1.1946
|
|
|527
|2005.12.12 12:32
|modify
|193
|1.00
|1.1886
|1.1886 / 1.1936
|
|
|528
|2005.12.12 12:49
|modify
|194
|1.00
|1.1891
|1.1891 / 1.1941
|
|
|529
|2005.12.12 13:05
|modify
|195
|1.00
|1.1896
|1.1896 / 1.1946
|
|
|530
|2005.12.12 14:01
|t/p
|193
|1.00
|1.1936
|1.1886 / 1.1936
|500.00
|45600.00
|531
|2005.12.12 14:17
|t/p
|194
|1.00
|1.1941
|1.1891 / 1.1941
|500.00
|46100.00
|532
|2005.12.12 14:33
|t/p
|195
|1.00
|1.1946
|1.1896 / 1.1946
|500.00
|46600.00
|533
|2005.12.14 11:20
|buy
|196
|1.00
|1.2020
|1.1990 / 1.2070
|
|
|534
|2005.12.14 11:40
|buy
|197
|1.00
|1.2025
|1.1995 / 1.2075
|
|
|535
|2005.12.14 12:59
|modify
|196
|1.00
|1.2020
|1.2020 / 1.2070
|
|
|536
|2005.12.14 15:02
|s/l
|196
|1.00
|1.2020
|1.2020 / 1.2070
|0.00
|46600.00
|537
|2005.12.14 17:34
|modify
|197
|1.00
|1.2025
|1.2025 / 1.2075
|
|
|538
|2005.12.14 20:53
|s/l
|197
|1.00
|1.2025
|1.2025 / 1.2075
|0.00
|46600.00
|539
|2005.12.16 11:57
|sell
|198
|1.00
|1.1962
|1.1992 / 1.1912
|
|
|540
|2005.12.16 14:50
|s/l
|198
|1.00
|1.1992
|1.1992 / 1.1912
|-300.00
|46300.00
|541
|2005.12.20 11:22
|sell
|199
|1.00
|1.1930
|1.1960 / 1.1880
|
|
|542
|2005.12.20 11:42
|sell
|200
|1.00
|1.1925
|1.1955 / 1.1875
|
|
|543
|2005.12.20 13:01
|modify
|199
|1.00
|1.1930
|1.1930 / 1.1880
|
|
|544
|2005.12.20 13:20
|modify
|200
|1.00
|1.1925
|1.1925 / 1.1875
|
|
|545
|2005.12.20 14:47
|t/p
|199
|1.00
|1.1880
|1.1930 / 1.1880
|500.00
|46800.00
|546
|2005.12.20 15:07
|t/p
|200
|1.00
|1.1875
|1.1925 / 1.1875
|500.00
|47300.00
|547
|2005.12.21 11:27
|buy
|201
|1.00
|1.1878
|1.1848 / 1.1928
|
|
|548
|2005.12.21 14:02
|s/l
|201
|1.00
|1.1848
|1.1848 / 1.1928
|-300.00
|47000.00
|549
|2005.12.28 11:13
|buy
|202
|1.00
|1.1917
|1.1887 / 1.1967
|
|
|550
|2005.12.28 18:13
|s/l
|202
|1.00
|1.1887
|1.1887 / 1.1967
|-300.00
|46700.00
|551
|2006.01.04 11:32
|buy
|203
|1.00
|1.2074
|1.2044 / 1.2124
|
|
|552
|2006.01.04 11:55
|buy
|204
|1.00
|1.2079
|1.2049 / 1.2129
|
|
|553
|2006.01.04 13:27
|modify
|203
|1.00
|1.2074
|1.2074 / 1.2124
|
|
|554
|2006.01.04 13:50
|modify
|204
|1.00
|1.2079
|1.2079 / 1.2129
|
|
|555
|2006.01.04 15:30
|t/p
|203
|1.00
|1.2124
|1.2074 / 1.2124
|500.00
|47200.00
|556
|2006.01.04 21:05
|t/p
|204
|1.00
|1.2129
|1.2079 / 1.2129
|500.00
|47700.00
|557
|2006.01.09 11:49
|sell
|205
|1.00
|1.2095
|1.2125 / 1.2045
|
|
|558
|2006.01.09 14:05
|modify
|205
|1.00
|1.2095
|1.2095 / 1.2045
|
|
|559
|2006.01.10 00:38
|s/l
|205
|1.00
|1.2095
|1.2095 / 1.2045
|0.00
|47700.00
|560
|2006.01.13 11:57
|buy
|206
|1.00
|1.2085
|1.2055 / 1.2135
|
|
|561
|2006.01.13 14:21
|modify
|206
|1.00
|1.2085
|1.2085 / 1.2135
|
|
|562
|2006.01.13 22:33
|t/p
|206
|1.00
|1.2135
|1.2085 / 1.2135
|500.00
|48200.00
|563
|2006.01.17 11:49
|sell
|207
|1.00
|1.2071
|1.2101 / 1.2021
|
|
|564
|2006.01.17 23:59
|s/l
|207
|1.00
|1.2101
|1.2101 / 1.2021
|-300.00
|47900.00
|565
|2006.01.18 11:40
|buy
|208
|1.00
|1.2119
|1.2089 / 1.2169
|
|
|566
|2006.01.18 13:43
|modify
|208
|1.00
|1.2119
|1.2119 / 1.2169
|
|
|567
|2006.01.18 23:59
|s/l
|208
|1.00
|1.2119
|1.2119 / 1.2169
|0.00
|47900.00
|568
|2006.01.20 11:40
|buy
|209
|1.00
|1.2091
|1.2061 / 1.2141
|
|
|569
|2006.01.20 17:55
|modify
|209
|1.00
|1.2091
|1.2091 / 1.2141
|
|
|570
|2006.01.20 23:59
|t/p
|209
|1.00
|1.2141
|1.2091 / 1.2141
|500.00
|48400.00
|571
|2006.01.23 11:25
|buy
|210
|1.00
|1.2216
|1.2186 / 1.2266
|
|
|572
|2006.01.23 11:45
|buy
|211
|1.00
|1.2221
|1.2191 / 1.2271
|
|
|573
|2006.01.23 13:07
|modify
|210
|1.00
|1.2216
|1.2216 / 1.2266
|
|
|574
|2006.01.23 13:28
|modify
|211
|1.00
|1.2221
|1.2221 / 1.2271
|
|
|575
|2006.01.23 14:58
|t/p
|210
|1.00
|1.2266
|1.2216 / 1.2266
|500.00
|48900.00
|576
|2006.01.23 15:18
|t/p
|211
|1.00
|1.2271
|1.2221 / 1.2271
|500.00
|49400.00
|577
|2006.01.31 11:47
|buy
|212
|1.00
|1.2146
|1.2116 / 1.2196
|
|
|578
|2006.01.31 13:56
|modify
|212
|1.00
|1.2146
|1.2146 / 1.2196
|
|
|579
|2006.02.01 02:49
|s/l
|212
|1.00
|1.2146
|1.2146 / 1.2196
|0.00
|49400.00
|580
|2006.02.01 11:57
|sell
|213
|1.00
|1.2104
|1.2134 / 1.2054
|
|
|581
|2006.02.01 14:14
|modify
|213
|1.00
|1.2104
|1.2104 / 1.2054
|
|
|582
|2006.02.01 21:48
|t/p
|213
|1.00
|1.2054
|1.2104 / 1.2054
|500.00
|49900.00
|583
|2006.02.03 11:14
|sell
|214
|1.00
|1.2039
|1.2069 / 1.1989
|
|
|584
|2006.02.03 11:32
|sell
|215
|1.00
|1.2034
|1.2064 / 1.1984
|
|
|585
|2006.02.03 11:50
|sell
|216
|1.00
|1.2029
|1.2059 / 1.1979
|
|
|586
|2006.02.03 12:45
|modify
|214
|1.00
|1.2039
|1.2039 / 1.1989
|
|
|587
|2006.02.03 13:04
|modify
|215
|1.00
|1.2034
|1.2034 / 1.1984
|
|
|588
|2006.02.03 13:22
|modify
|216
|1.00
|1.2029
|1.2029 / 1.1979
|
|
|589
|2006.02.03 14:24
|t/p
|214
|1.00
|1.1989
|1.2039 / 1.1989
|500.00
|50400.00
|590
|2006.02.03 14:43
|t/p
|215
|1.00
|1.1984
|1.2034 / 1.1984
|500.00
|50900.00
|591
|2006.02.03 19:25
|t/p
|216
|1.00
|1.1979
|1.2029 / 1.1979
|500.00
|51400.00
|592
|2006.02.10 11:33
|buy
|217
|1.00
|1.1980
|1.1950 / 1.2030
|
|
|593
|2006.02.10 11:55
|buy
|218
|1.00
|1.1985
|1.1955 / 1.2035
|
|
|594
|2006.02.10 15:03
|s/l
|218
|1.00
|1.1955
|1.1955 / 1.2035
|-300.00
|51100.00
|595
|2006.02.10 15:25
|s/l
|217
|1.00
|1.1950
|1.1950 / 1.2030
|-300.00
|50800.00
|596
|2006.02.23 11:57
|buy
|219
|1.00
|1.1948
|1.1918 / 1.1998
|
|
|597
|2006.02.23 23:59
|s/l
|219
|1.00
|1.1918
|1.1918 / 1.1998
|-300.00
|50500.00
|598
|2006.02.28 11:54
|buy
|220
|1.00
|1.1889
|1.1859 / 1.1939
|
|
|599
|2006.02.28 14:17
|modify
|220
|1.00
|1.1889
|1.1889 / 1.1939
|
|
|600
|2006.02.28 22:00
|t/p
|220
|1.00
|1.1939
|1.1889 / 1.1939
|500.00
|51000.00
|601
|2006.03.01 11:44
|buy
|221
|1.00
|1.1940
|1.1910 / 1.1990
|
|
|602
|2006.03.01 13:53
|modify
|221
|1.00
|1.1940
|1.1940 / 1.1990
|
|
|603
|2006.03.01 23:39
|s/l
|221
|1.00
|1.1940
|1.1940 / 1.1990
|0.00
|51000.00
|604
|2006.03.02 11:47
|buy
|222
|1.00
|1.1974
|1.1944 / 1.2024
|
|
|605
|2006.03.02 13:56
|modify
|222
|1.00
|1.1974
|1.1974 / 1.2024
|
|
|606
|2006.03.02 16:15
|t/p
|222
|1.00
|1.2024
|1.1974 / 1.2024
|500.00
|51500.00
|607
|2006.03.06 11:41
|buy
|223
|1.00
|1.2065
|1.2035 / 1.2115
|
|
|608
|2006.03.06 14:35
|s/l
|223
|1.00
|1.2035
|1.2035 / 1.2115
|-300.00
|51200.00
|609
|2006.03.07 11:29
|sell
|224
|1.00
|1.1943
|1.1973 / 1.1893
|
|
|610
|2006.03.07 11:51
|sell
|225
|1.00
|1.1938
|1.1968 / 1.1888
|
|
|611
|2006.03.07 13:19
|modify
|224
|1.00
|1.1943
|1.1943 / 1.1893
|
|
|612
|2006.03.07 13:40
|modify
|225
|1.00
|1.1938
|1.1938 / 1.1888
|
|
|613
|2006.03.07 15:17
|t/p
|224
|1.00
|1.1893
|1.1943 / 1.1893
|500.00
|51700.00
|614
|2006.03.07 15:39
|t/p
|225
|1.00
|1.1888
|1.1938 / 1.1888
|500.00
|52200.00
|615
|2006.03.23 11:49
|sell
|226
|1.00
|1.2014
|1.2044 / 1.1964
|
|
|616
|2006.03.23 14:01
|modify
|226
|1.00
|1.2014
|1.2014 / 1.1964
|
|
|617
|2006.03.23 21:42
|t/p
|226
|1.00
|1.1964
|1.2014 / 1.1964
|500.00
|52700.00
|618
|2006.03.28 11:20
|sell
|227
|1.00
|1.2074
|1.2104 / 1.2024
|
|
|619
|2006.03.28 11:40
|sell
|228
|1.00
|1.2069
|1.2099 / 1.2019
|
|
|620
|2006.03.28 13:00
|modify
|227
|1.00
|1.2074
|1.2074 / 1.2024
|
|
|621
|2006.03.28 14:32
|s/l
|227
|1.00
|1.2074
|1.2074 / 1.2024
|0.00
|52700.00
|622
|2006.03.28 16:56
|modify
|228
|1.00
|1.2069
|1.2069 / 1.2019
|
|
|623
|2006.03.28 18:44
|t/p
|228
|1.00
|1.2019
|1.2069 / 1.2019
|500.00
|53200.00
|Summary:
|43200.00
|432.00%
|
|Initial deposit
|10000.00
|Spread
|2 points
|Model
|"spread/2 points"
|Total net profit
|43200.00
|Gross profit
|61500.00
|Gross loss
|18300.00
|
|Total trades
|228
|Winning trades
|167
|Losing trades
|61
|Largest winning trade
|500.00
|Largest losing trade
|300.00
|
|Max consecutive winners
|20 (8000.00)
|Max consecutive losers
|6 (1800.00)
|Avg consecutive winners
|5
|Avg consecutive losers
|2
|Max consecutive profit
|8000.00 (20)
|Max consecutive loss
|1800.00 (6)
|
|Absolute drawdown
|300.00
|Max drawdown
|1900.00 (4.4%)