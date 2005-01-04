Pedro on EURUSD,Daily
OpTimeTypeTicketLotsPriceSL / TPProfitBalance
12005.01.03 11:07buy11.001.35611.3531 / 1.3611  
22005.01.03 12:41s/l11.001.35311.3531 / 1.3611-300.009700.00
32005.01.04 10:51sell21.001.34031.3433 / 1.3353  
42005.01.04 11:04sell31.001.33981.3428 / 1.3348  
52005.01.04 11:16sell41.001.33931.3423 / 1.3343  
62005.01.04 11:54modify21.001.34031.3403 / 1.3353  
72005.01.04 12:07modify31.001.33981.3398 / 1.3348  
82005.01.04 12:20modify41.001.33931.3393 / 1.3343  
92005.01.04 13:03t/p21.001.33531.3403 / 1.3353500.0010200.00
102005.01.04 13:16t/p31.001.33481.3398 / 1.3348500.0010700.00
112005.01.04 13:28t/p41.001.33431.3393 / 1.3343500.0011200.00
122005.01.05 11:44sell51.001.32451.3275 / 1.3195  
132005.01.05 13:50modify51.001.32451.3245 / 1.3195  
142005.01.05 15:46s/l51.001.32451.3245 / 1.31950.0011200.00
152005.01.06 11:40sell61.001.32271.3257 / 1.3177  
162005.01.06 13:43modify61.001.32271.3227 / 1.3177  
172005.01.06 15:56t/p61.001.31771.3227 / 1.3177500.0011700.00
182005.01.07 10:51buy71.001.31701.3140 / 1.3220  
192005.01.07 11:04buy81.001.31751.3145 / 1.3225  
202005.01.07 11:16buy91.001.31801.3150 / 1.3230  
212005.01.07 13:25s/l91.001.31501.3150 / 1.3230-300.0011400.00
222005.01.07 13:38s/l81.001.31451.3145 / 1.3225-300.0011100.00
232005.01.07 13:50s/l71.001.31401.3140 / 1.3220-300.0010800.00
242005.01.11 11:34buy101.001.31471.3117 / 1.3197  
252005.01.11 11:57buy111.001.31521.3122 / 1.3202  
262005.01.11 17:42modify101.001.31471.3147 / 1.3197  
272005.01.11 19:39s/l101.001.31471.3147 / 1.31970.0010800.00
282005.01.11 23:59s/l111.001.31221.3122 / 1.3202-300.0010500.00
292005.01.12 10:59buy121.001.31701.3140 / 1.3220  
302005.01.12 11:14buy131.001.31751.3145 / 1.3225  
312005.01.12 11:28buy141.001.31801.3150 / 1.3230  
322005.01.12 12:11modify121.001.31701.3170 / 1.3220  
332005.01.12 12:25modify131.001.31751.3175 / 1.3225  
342005.01.12 12:40modify141.001.31801.3180 / 1.3230  
352005.01.12 13:28t/p121.001.32201.3170 / 1.3220500.0011000.00
362005.01.12 13:43t/p131.001.32251.3175 / 1.3225500.0011500.00
372005.01.12 13:57t/p141.001.32301.3180 / 1.3230500.0012000.00
382005.01.14 11:13sell151.001.31191.3149 / 1.3069  
392005.01.14 11:31sell161.001.31141.3144 / 1.3064  
402005.01.14 11:49sell171.001.31091.3139 / 1.3059  
412005.01.14 12:42modify151.001.31191.3119 / 1.3069  
422005.01.14 13:00modify161.001.31141.3114 / 1.3064  
432005.01.14 13:18modify171.001.31091.3109 / 1.3059  
442005.01.14 16:07s/l171.001.31091.3109 / 1.30590.0012000.00
452005.01.14 16:25s/l161.001.31141.3114 / 1.30640.0012000.00
462005.01.14 19:13t/p151.001.30691.3119 / 1.3069500.0012500.00
472005.01.20 11:42sell181.001.29641.2994 / 1.2914  
482005.01.20 13:47modify181.001.29641.2964 / 1.2914  
492005.01.20 23:59s/l181.001.29641.2964 / 1.29140.0012500.00
502005.01.25 11:31sell191.001.30141.3044 / 1.2964  
512005.01.25 11:53sell201.001.30091.3039 / 1.2959  
522005.01.25 13:21modify191.001.30141.3014 / 1.2964  
532005.01.25 13:43modify201.001.30091.3009 / 1.2959  
542005.01.25 15:20t/p191.001.29641.3014 / 1.2964500.0013000.00
552005.01.25 20:15t/p201.001.29591.3009 / 1.2959500.0013500.00
562005.01.26 11:28buy211.001.30451.3015 / 1.3095  
572005.01.26 11:49buy221.001.30501.3020 / 1.3100  
582005.01.26 13:13modify211.001.30451.3045 / 1.3095  
592005.01.26 13:35modify221.001.30501.3050 / 1.3100  
602005.01.26 15:07t/p211.001.30951.3045 / 1.3095500.0014000.00
612005.01.26 20:24t/p221.001.31001.3050 / 1.3100500.0014500.00
622005.01.27 11:28buy231.001.30941.3064 / 1.3144  
632005.01.27 13:52s/l231.001.30641.3064 / 1.3144-300.0014200.00
642005.02.03 11:51sell241.001.29761.3006 / 1.2926  
652005.02.03 14:08modify241.001.29761.2976 / 1.2926  
662005.02.03 23:59s/l241.001.29761.2976 / 1.29260.0014200.00
672005.02.04 11:36buy251.001.29831.2953 / 1.3033  
682005.02.04 11:52buy261.001.29881.2958 / 1.3038  
692005.02.04 14:36s/l261.001.29581.2958 / 1.3038-300.0013900.00
702005.02.04 14:52s/l251.001.29531.2953 / 1.3033-300.0013600.00
712005.02.07 11:34sell271.001.27911.2821 / 1.2741  
722005.02.07 11:57sell281.001.27861.2816 / 1.2736  
732005.02.07 13:30modify271.001.27911.2791 / 1.2741  
742005.02.07 13:54modify281.001.27861.2786 / 1.2736  
752005.02.07 20:34t/p271.001.27411.2791 / 1.2741500.0014100.00
762005.02.07 20:58t/p281.001.27361.2786 / 1.2736500.0014600.00
772005.02.10 11:03sell291.001.27901.2820 / 1.2740  
782005.02.10 11:18sell301.001.27851.2815 / 1.2735  
792005.02.10 13:09s/l301.001.28151.2815 / 1.2735-300.0014300.00
802005.02.10 13:24s/l291.001.28201.2820 / 1.2740-300.0014000.00
812005.02.16 11:52sell311.001.29891.3019 / 1.2939  
822005.02.16 13:51s/l311.001.30191.3019 / 1.2939-300.0013700.00
832005.02.22 11:09buy321.001.31381.3108 / 1.3188  
842005.02.22 11:27buy331.001.31431.3113 / 1.3193  
852005.02.22 11:44buy341.001.31481.3118 / 1.3198  
862005.02.22 12:36modify321.001.31381.3138 / 1.3188  
872005.02.22 12:53modify331.001.31431.3143 / 1.3193  
882005.02.22 13:11modify341.001.31481.3148 / 1.3198  
892005.02.22 14:10t/p321.001.31881.3138 / 1.3188500.0014200.00
902005.02.22 14:27t/p331.001.31931.3143 / 1.3193500.0014700.00
912005.02.22 14:44t/p341.001.31981.3148 / 1.3198500.0015200.00
922005.03.02 11:51sell351.001.31081.3138 / 1.3058  
932005.03.02 23:59s/l351.001.31381.3138 / 1.3058-300.0014900.00
942005.03.08 11:29buy361.001.32811.3251 / 1.3331  
952005.03.08 11:51buy371.001.32861.3256 / 1.3336  
962005.03.08 13:19modify361.001.32811.3281 / 1.3331  
972005.03.08 13:40modify371.001.32861.3286 / 1.3336  
982005.03.08 15:17t/p361.001.33311.3281 / 1.3331500.0015400.00
992005.03.08 15:39t/p371.001.33361.3286 / 1.3336500.0015900.00
1002005.03.14 11:29sell381.001.34021.3432 / 1.3352  
1012005.03.14 11:51sell391.001.33971.3427 / 1.3347  
1022005.03.14 13:17modify381.001.34021.3402 / 1.3352  
1032005.03.14 13:39modify391.001.33971.3397 / 1.3347  
1042005.03.14 15:14t/p381.001.33521.3402 / 1.3352500.0016400.00
1052005.03.14 20:37t/p391.001.33471.3397 / 1.3347500.0016900.00
1062005.03.15 11:38buy401.001.33791.3349 / 1.3429  
1072005.03.15 14:43s/l401.001.33491.3349 / 1.3429-300.0016600.00
1082005.03.16 11:22buy411.001.33561.3326 / 1.3406  
1092005.03.16 11:43buy421.001.33611.3331 / 1.3411  
1102005.03.16 13:05modify411.001.33561.3356 / 1.3406  
1112005.03.16 13:26modify421.001.33611.3361 / 1.3411  
1122005.03.16 14:56t/p411.001.34061.3356 / 1.3406500.0017100.00
1132005.03.16 15:17t/p421.001.34111.3361 / 1.3411500.0017600.00
1142005.03.18 11:30sell431.001.33001.3330 / 1.3250  
1152005.03.18 11:53sell441.001.32951.3325 / 1.3245  
1162005.03.18 17:36modify431.001.33001.3300 / 1.3250  
1172005.03.18 17:58modify441.001.32951.3295 / 1.3245  
1182005.03.18 20:41s/l441.001.32951.3295 / 1.32450.0017600.00
1192005.03.18 21:03s/l431.001.33001.3300 / 1.32500.0017600.00
1202005.03.21 11:22sell451.001.32331.3263 / 1.3183  
1212005.03.21 11:42sell461.001.32281.3258 / 1.3178  
1222005.03.21 13:01modify451.001.32331.3233 / 1.3183  
1232005.03.21 13:21modify461.001.32281.3228 / 1.3178  
1242005.03.21 14:48t/p451.001.31831.3233 / 1.3183500.0018100.00
1252005.03.21 15:08t/p461.001.31781.3228 / 1.3178500.0018600.00
1262005.03.22 10:59buy471.001.31731.3143 / 1.3223  
1272005.03.22 11:14buy481.001.31781.3148 / 1.3228  
1282005.03.22 13:00s/l481.001.31481.3148 / 1.3228-300.0018300.00
1292005.03.22 13:15s/l471.001.31431.3143 / 1.3223-300.0018000.00
1302005.03.23 11:44sell491.001.30131.3043 / 1.2963  
1312005.03.23 13:53modify491.001.30131.3013 / 1.2963  
1322005.03.23 21:20t/p491.001.29631.3013 / 1.2963500.0018500.00
1332005.03.28 11:49sell501.001.28791.2909 / 1.2829  
1342005.03.28 18:27modify501.001.28791.2879 / 1.2829  
1352005.03.28 20:38s/l501.001.28791.2879 / 1.28290.0018500.00
1362005.03.30 11:54sell511.001.29621.2992 / 1.2912  
1372005.03.30 18:05modify511.001.29621.2962 / 1.2912  
1382005.03.30 23:59t/p511.001.29121.2962 / 1.2912500.0019000.00
1392005.03.31 11:36buy521.001.29911.2961 / 1.3041  
1402005.03.31 17:36modify521.001.29911.2991 / 1.3041  
1412005.03.31 20:14s/l521.001.29911.2991 / 1.30410.0019000.00
1422005.04.01 11:34buy531.001.29931.2963 / 1.3043  
1432005.04.01 11:47buy541.001.29981.2968 / 1.3048  
1442005.04.01 14:01s/l541.001.29681.2968 / 1.3048-300.0018700.00
1452005.04.01 14:14s/l531.001.29631.2963 / 1.3043-300.0018400.00
1462005.04.07 11:34sell551.001.28981.2928 / 1.2848  
1472005.04.07 11:57sell561.001.28931.2923 / 1.2843  
1482005.04.07 17:01modify551.001.28981.2898 / 1.2848  
1492005.04.07 17:24modify561.001.28931.2893 / 1.2843  
1502005.04.07 22:37t/p551.001.28481.2898 / 1.2848500.0018900.00
1512005.04.08 01:03t/p561.001.28431.2893 / 1.2843500.0019400.00
1522005.04.11 11:54buy571.001.29631.2933 / 1.3013  
1532005.04.11 14:15modify571.001.29631.2963 / 1.3013  
1542005.04.12 03:28t/p571.001.30131.2963 / 1.3013500.0019900.00
1552005.04.12 11:03sell581.001.29571.2987 / 1.2907  
1562005.04.12 11:18sell591.001.29521.2982 / 1.2902  
1572005.04.12 11:34sell601.001.29471.2977 / 1.2897  
1582005.04.12 12:22modify581.001.29571.2957 / 1.2907  
1592005.04.12 12:37modify591.001.29521.2952 / 1.2902  
1602005.04.12 12:53modify601.001.29471.2947 / 1.2897  
1612005.04.12 13:47t/p581.001.29071.2957 / 1.2907500.0020400.00
1622005.04.12 14:03t/p591.001.29021.2952 / 1.2902500.0020900.00
1632005.04.12 14:18t/p601.001.28971.2947 / 1.2897500.0021400.00
1642005.04.13 11:22sell611.001.28921.2922 / 1.2842  
1652005.04.13 11:43sell621.001.28871.2917 / 1.2837  
1662005.04.13 13:06modify611.001.28921.2892 / 1.2842  
1672005.04.13 13:26modify621.001.28871.2887 / 1.2837  
1682005.04.13 15:18s/l621.001.28871.2887 / 1.28370.0021400.00
1692005.04.13 20:45s/l611.001.28921.2892 / 1.28420.0021400.00
1702005.04.14 11:17sell631.001.28271.2857 / 1.2777  
1712005.04.14 11:37sell641.001.28221.2852 / 1.2772  
1722005.04.14 11:56sell651.001.28171.2847 / 1.2767  
1732005.04.14 12:53modify631.001.28271.2827 / 1.2777  
1742005.04.14 13:12modify641.001.28221.2822 / 1.2772  
1752005.04.14 13:31modify651.001.28171.2817 / 1.2767  
1762005.04.14 16:39s/l651.001.28171.2817 / 1.27670.0021400.00
1772005.04.14 19:28t/p631.001.27771.2827 / 1.2777500.0021900.00
1782005.04.14 19:47t/p641.001.27721.2822 / 1.2772500.0022400.00
1792005.04.19 11:57sell661.001.30081.3038 / 1.2958  
1802005.04.19 14:44s/l661.001.30381.3038 / 1.2958-300.0022100.00
1812005.04.25 11:42sell671.001.29831.3013 / 1.2933  
1822005.04.25 17:51modify671.001.29831.2983 / 1.2933  
1832005.04.25 20:43s/l671.001.29831.2983 / 1.29330.0022100.00
1842005.04.29 11:17sell681.001.29271.2957 / 1.2877  
1852005.04.29 11:35sell691.001.29221.2952 / 1.2872  
1862005.04.29 11:54sell701.001.29171.2947 / 1.2867  
1872005.04.29 13:38s/l701.001.29471.2947 / 1.2867-300.0021800.00
1882005.04.29 16:26modify681.001.29271.2927 / 1.2877  
1892005.04.29 16:44modify691.001.29221.2922 / 1.2872  
1902005.04.29 18:06t/p681.001.28771.2927 / 1.2877500.0022300.00
1912005.04.29 18:25t/p691.001.28721.2922 / 1.2872500.0022800.00
1922005.05.03 11:44buy711.001.28741.2844 / 1.2924  
1932005.05.03 13:53modify711.001.28741.2874 / 1.2924  
1942005.05.03 23:59s/l711.001.28741.2874 / 1.29240.0022800.00
1952005.05.04 11:51buy721.001.29341.2904 / 1.2984  
1962005.05.04 14:10modify721.001.29341.2934 / 1.2984  
1972005.05.05 01:13s/l721.001.29341.2934 / 1.29840.0022800.00
1982005.05.06 11:33sell731.001.28941.2924 / 1.2844  
1992005.05.06 11:55sell741.001.28891.2919 / 1.2839  
2002005.05.06 13:25modify731.001.28941.2894 / 1.2844  
2012005.05.06 13:48modify741.001.28891.2889 / 1.2839  
2022005.05.06 15:27t/p731.001.28441.2894 / 1.2844500.0023300.00
2032005.05.06 15:49t/p741.001.28391.2889 / 1.2839500.0023800.00
2042005.05.11 11:25sell751.001.28561.2886 / 1.2806  
2052005.05.11 11:44sell761.001.28511.2881 / 1.2801  
2062005.05.11 13:01modify751.001.28561.2856 / 1.2806  
2072005.05.11 13:20modify761.001.28511.2851 / 1.2801  
2082005.05.11 14:44t/p751.001.28061.2856 / 1.2806500.0024300.00
2092005.05.11 15:03t/p761.001.28011.2851 / 1.2801500.0024800.00
2102005.05.12 11:51sell771.001.27511.2781 / 1.2701  
2112005.05.12 14:05modify771.001.27511.2751 / 1.2701  
2122005.05.12 16:30t/p771.001.27011.2751 / 1.2701500.0025300.00
2132005.05.20 11:47sell781.001.25891.2619 / 1.2539  
2142005.05.20 13:55modify781.001.25891.2589 / 1.2539  
2152005.05.20 21:21t/p781.001.25391.2589 / 1.2539500.0025800.00
2162005.05.26 11:44sell791.001.25561.2586 / 1.2506  
2172005.05.26 13:54modify791.001.25561.2556 / 1.2506  
2182005.05.26 21:28t/p791.001.25061.2556 / 1.2506500.0026300.00
2192005.05.31 11:15sell801.001.24051.2435 / 1.2355  
2202005.05.31 11:34sell811.001.24001.2430 / 1.2350  
2212005.05.31 11:52sell821.001.23951.2425 / 1.2345  
2222005.05.31 12:47modify801.001.24051.2405 / 1.2355  
2232005.05.31 13:06modify811.001.24001.2400 / 1.2350  
2242005.05.31 13:24modify821.001.23951.2395 / 1.2345  
2252005.05.31 14:26t/p801.001.23551.2405 / 1.2355500.0026800.00
2262005.05.31 14:45t/p811.001.23501.2400 / 1.2350500.0027300.00
2272005.05.31 15:03t/p821.001.23451.2395 / 1.2345500.0027800.00
2282005.06.01 11:58sell831.001.22651.2295 / 1.2215  
2292005.06.01 13:20modify831.001.22651.2265 / 1.2215  
2302005.06.01 14:48t/p831.001.22151.2265 / 1.2215500.0028300.00
2312005.06.02 11:49buy841.001.22511.2221 / 1.2301  
2322005.06.02 14:01modify841.001.22511.2251 / 1.2301  
2332005.06.03 01:54t/p841.001.23011.2251 / 1.2301500.0028800.00
2342005.06.08 11:08buy851.001.23021.2272 / 1.2352  
2352005.06.08 11:25buy861.001.23071.2277 / 1.2357  
2362005.06.08 11:41buy871.001.23121.2282 / 1.2362  
2372005.06.08 13:40s/l871.001.22821.2282 / 1.2362-300.0028500.00
2382005.06.08 13:57s/l861.001.22771.2277 / 1.2357-300.0028200.00
2392005.06.08 14:14s/l851.001.22721.2272 / 1.2352-300.0027900.00
2402005.06.09 11:51sell881.001.22041.2234 / 1.2154  
2412005.06.09 17:50modify881.001.22041.2204 / 1.2154  
2422005.06.09 20:31s/l881.001.22041.2204 / 1.21540.0027900.00
2432005.06.10 11:51sell891.001.21891.2219 / 1.2139  
2442005.06.10 13:43modify891.001.21891.2189 / 1.2139  
2452005.06.10 15:45t/p891.001.21391.2189 / 1.2139500.0028400.00
2462005.06.14 11:29buy901.001.21131.2083 / 1.2163  
2472005.06.14 11:51buy911.001.21181.2088 / 1.2168  
2482005.06.14 13:54s/l911.001.20881.2088 / 1.2168-300.0028100.00
2492005.06.14 14:16s/l901.001.20831.2083 / 1.2163-300.0027800.00
2502005.06.15 11:52buy921.001.20701.2040 / 1.2120  
2512005.06.15 13:59modify921.001.20701.2070 / 1.2120  
2522005.06.15 16:16t/p921.001.21201.2070 / 1.2120500.0028300.00
2532005.06.17 11:36buy931.001.21671.2137 / 1.2217  
2542005.06.17 11:54buy941.001.21721.2142 / 1.2222  
2552005.06.17 13:06modify931.001.21671.2167 / 1.2217  
2562005.06.17 13:24modify941.001.21721.2172 / 1.2222  
2572005.06.17 14:44t/p931.001.22171.2167 / 1.2217500.0028800.00
2582005.06.17 15:02t/p941.001.22221.2172 / 1.2222500.0029300.00
2592005.06.20 11:42sell951.001.21811.2211 / 1.2131  
2602005.06.20 13:47modify951.001.21811.2181 / 1.2131  
2612005.06.20 20:34t/p951.001.21311.2181 / 1.2131500.0029800.00
2622005.06.21 11:20buy961.001.21161.2086 / 1.2166  
2632005.06.21 11:40buy971.001.21211.2091 / 1.2171  
2642005.06.21 17:00modify961.001.21161.2116 / 1.2166  
2652005.06.21 17:20modify971.001.21211.2121 / 1.2171  
2662005.06.21 18:48t/p961.001.21661.2116 / 1.2166500.0030300.00
2672005.06.21 19:08t/p971.001.21711.2121 / 1.2171500.0030800.00
2682005.06.22 11:42sell981.001.21581.2188 / 1.2108  
2692005.06.22 13:49modify981.001.21581.2158 / 1.2108  
2702005.06.22 20:21t/p981.001.21081.2158 / 1.2108500.0031300.00
2712005.06.23 11:40sell991.001.20861.2116 / 1.2036  
2722005.06.23 13:42modify991.001.20861.2086 / 1.2036  
2732005.06.23 15:53t/p991.001.20361.2086 / 1.2036500.0031800.00
2742005.06.29 11:38buy1001.001.20651.2035 / 1.2115  
2752005.06.29 13:36modify1001.001.20651.2065 / 1.2115  
2762005.06.30 00:32s/l1001.001.20651.2065 / 1.21150.0031800.00
2772005.07.01 11:26sell1011.001.20291.2059 / 1.1979  
2782005.07.01 11:47sell1021.001.20241.2054 / 1.1974  
2792005.07.01 13:11modify1011.001.20291.2029 / 1.1979  
2802005.07.01 13:32modify1021.001.20241.2024 / 1.1974  
2812005.07.01 15:05t/p1011.001.19791.2029 / 1.1979500.0032300.00
2822005.07.01 15:26t/p1021.001.19741.2024 / 1.1974500.0032800.00
2832005.07.07 11:10buy1031.001.20101.1980 / 1.2060  
2842005.07.07 11:27buy1041.001.20151.1985 / 1.2065  
2852005.07.07 11:44buy1051.001.20201.1990 / 1.2070  
2862005.07.07 16:14modify1031.001.20101.2010 / 1.2060  
2872005.07.07 16:31modify1041.001.20151.2015 / 1.2065  
2882005.07.07 16:49modify1051.001.20201.2020 / 1.2070  
2892005.07.07 18:11s/l1051.001.20201.2020 / 1.20700.0032800.00
2902005.07.07 18:28s/l1041.001.20151.2015 / 1.20650.0032800.00
2912005.07.07 18:45s/l1031.001.20101.2010 / 1.20600.0032800.00
2922005.07.11 11:49buy1061.001.20311.2001 / 1.2081  
2932005.07.11 14:02modify1061.001.20311.2031 / 1.2081  
2942005.07.11 22:08t/p1061.001.20811.2031 / 1.2081500.0033300.00
2952005.07.12 11:06buy1071.001.21321.2102 / 1.2182  
2962005.07.12 11:23buy1081.001.21371.2107 / 1.2187  
2972005.07.12 11:40buy1091.001.21421.2112 / 1.2192  
2982005.07.12 12:30modify1071.001.21321.2132 / 1.2182  
2992005.07.12 12:46modify1081.001.21371.2137 / 1.2187  
3002005.07.12 13:03modify1091.001.21421.2142 / 1.2192  
3012005.07.12 14:00t/p1071.001.21821.2132 / 1.2182500.0033800.00
3022005.07.12 14:16t/p1081.001.21871.2137 / 1.2187500.0034300.00
3032005.07.12 14:33t/p1091.001.21921.2142 / 1.2192500.0034800.00
3042005.07.13 11:20sell1101.001.21591.2189 / 1.2109  
3052005.07.13 11:40sell1111.001.21541.2184 / 1.2104  
3062005.07.13 12:59modify1101.001.21591.2159 / 1.2109  
3072005.07.13 13:18modify1111.001.21541.2154 / 1.2104  
3082005.07.13 14:45t/p1101.001.21091.2159 / 1.2109500.0035300.00
3092005.07.13 15:04t/p1111.001.21041.2154 / 1.2104500.0035800.00
3102005.07.15 11:38buy1121.001.21001.2070 / 1.2150  
3112005.07.15 14:42s/l1121.001.20701.2070 / 1.2150-300.0035500.00
3122005.07.19 11:20sell1131.001.19761.2006 / 1.1926  
3132005.07.19 11:40sell1141.001.19711.2001 / 1.1921  
3142005.07.19 19:29s/l1141.001.20011.2001 / 1.1921-300.0035200.00
3152005.07.19 22:36s/l1131.001.20061.2006 / 1.1926-300.0034900.00
3162005.07.20 11:02buy1151.001.20781.2048 / 1.2128  
3172005.07.20 11:16buy1161.001.20831.2053 / 1.2133  
3182005.07.20 11:31buy1171.001.20881.2058 / 1.2138  
3192005.07.20 12:16modify1151.001.20781.2078 / 1.2128  
3202005.07.20 12:31modify1161.001.20831.2083 / 1.2133  
3212005.07.20 12:46modify1171.001.20881.2088 / 1.2138  
3222005.07.20 13:36t/p1151.001.21281.2078 / 1.2128500.0035400.00
3232005.07.20 13:51t/p1161.001.21331.2083 / 1.2133500.0035900.00
3242005.07.20 14:06t/p1171.001.21381.2088 / 1.2138500.0036400.00
3252005.07.21 11:02buy1181.001.21821.2152 / 1.2232  
3262005.07.21 11:18buy1191.001.21871.2157 / 1.2237  
3272005.07.21 11:33buy1201.001.21921.2162 / 1.2242  
3282005.07.21 12:20modify1181.001.21821.2182 / 1.2232  
3292005.07.21 12:35modify1191.001.21871.2187 / 1.2237  
3302005.07.21 12:50modify1201.001.21921.2192 / 1.2242  
3312005.07.21 13:43t/p1181.001.22321.2182 / 1.2232500.0036900.00
3322005.07.21 17:46t/p1191.001.22371.2187 / 1.2237500.0037400.00
3332005.07.21 18:02t/p1201.001.22421.2192 / 1.2242500.0037900.00
3342005.07.27 11:31sell1211.001.20041.2034 / 1.1954  
3352005.07.27 11:53sell1221.001.19991.2029 / 1.1949  
3362005.07.27 14:24s/l1221.001.20291.2029 / 1.1949-300.0037600.00
3372005.07.27 14:46s/l1211.001.20341.2034 / 1.1954-300.0037300.00
3382005.07.29 11:49sell1231.001.21061.2136 / 1.2056  
3392005.07.29 14:00modify1231.001.21061.2106 / 1.2056  
3402005.07.29 21:01s/l1231.001.21061.2106 / 1.20560.0037300.00
3412005.08.01 11:21buy1241.001.22211.2191 / 1.2271  
3422005.08.01 11:41buy1251.001.22261.2196 / 1.2276  
3432005.08.01 17:20modify1241.001.22211.2221 / 1.2271  
3442005.08.01 19:25s/l1241.001.22211.2221 / 1.22710.0037300.00
3452005.08.01 23:39s/l1251.001.21961.2196 / 1.2276-300.0037000.00
3462005.08.03 11:05sell1261.001.22031.2233 / 1.2153  
3472005.08.03 12:54s/l1261.001.22331.2233 / 1.2153-300.0036700.00
3482005.08.09 11:54buy1271.001.23871.2357 / 1.2437  
3492005.08.09 18:05modify1271.001.23871.2387 / 1.2437  
3502005.08.09 21:19s/l1271.001.23871.2387 / 1.24370.0036700.00
3512005.08.10 11:42buy1281.001.23861.2356 / 1.2436  
3522005.08.10 13:47modify1281.001.23861.2386 / 1.2436  
3532005.08.10 23:59s/l1281.001.23861.2386 / 1.24360.0036700.00
3542005.08.12 11:36sell1291.001.24131.2443 / 1.2363  
3552005.08.12 17:22modify1291.001.24131.2413 / 1.2363  
3562005.08.12 20:07s/l1291.001.24131.2413 / 1.23630.0036700.00
3572005.08.15 11:51sell1301.001.23991.2429 / 1.2349  
3582005.08.15 14:07modify1301.001.23991.2399 / 1.2349  
3592005.08.15 21:49t/p1301.001.23491.2399 / 1.2349500.0037200.00
3602005.08.24 11:25buy1311.001.22151.2185 / 1.2265  
3612005.08.24 11:47buy1321.001.22201.2190 / 1.2270  
3622005.08.24 17:12modify1311.001.22151.2215 / 1.2265  
3632005.08.24 17:34modify1321.001.22201.2220 / 1.2270  
3642005.08.24 19:08t/p1311.001.22651.2215 / 1.2265500.0037700.00
3652005.08.24 23:21t/p1321.001.22701.2220 / 1.2270500.0038200.00
3662005.08.29 11:26buy1331.001.23081.2278 / 1.2358  
3672005.08.29 11:47buy1341.001.23131.2283 / 1.2363  
3682005.08.29 13:45s/l1341.001.22831.2283 / 1.2363-300.0037900.00
3692005.08.29 14:06s/l1331.001.22781.2278 / 1.2358-300.0037600.00
3702005.09.01 11:04buy1351.001.24181.2388 / 1.2468  
3712005.09.01 11:21buy1361.001.24231.2393 / 1.2473  
3722005.09.01 11:37buy1371.001.24281.2398 / 1.2478  
3732005.09.01 12:25modify1351.001.24181.2418 / 1.2468  
3742005.09.01 12:42modify1361.001.24231.2423 / 1.2473  
3752005.09.01 12:58modify1371.001.24281.2428 / 1.2478  
3762005.09.01 13:53t/p1351.001.24681.2418 / 1.2468500.0038100.00
3772005.09.01 14:09t/p1361.001.24731.2423 / 1.2473500.0038600.00
3782005.09.01 14:25t/p1371.001.24781.2428 / 1.2478500.0039100.00
3792005.09.02 11:28buy1381.001.25311.2501 / 1.2581  
3802005.09.02 11:49buy1391.001.25361.2506 / 1.2586  
3812005.09.02 13:13modify1381.001.25311.2531 / 1.2581  
3822005.09.02 13:35modify1391.001.25361.2536 / 1.2586  
3832005.09.02 19:29t/p1381.001.25811.2531 / 1.2581500.0039600.00
3842005.09.02 19:50t/p1391.001.25861.2536 / 1.2586500.0040100.00
3852005.09.09 11:49buy1401.001.24311.2401 / 1.2481  
3862005.09.09 17:54modify1401.001.24311.2431 / 1.2481  
3872005.09.09 21:10s/l1401.001.24311.2431 / 1.24810.0040100.00
3882005.09.12 11:34sell1411.001.23511.2381 / 1.2301  
3892005.09.12 11:57sell1421.001.23461.2376 / 1.2296  
3902005.09.12 13:29modify1411.001.23511.2351 / 1.2301  
3912005.09.12 13:52modify1421.001.23461.2346 / 1.2296  
3922005.09.12 15:32t/p1411.001.23011.2351 / 1.2301500.0040600.00
3932005.09.12 15:55t/p1421.001.22961.2346 / 1.2296500.0041100.00
3942005.09.16 11:21buy1431.001.22851.2255 / 1.2335  
3952005.09.16 11:41buy1441.001.22901.2260 / 1.2340  
3962005.09.16 16:25modify1431.001.22851.2285 / 1.2335  
3972005.09.16 18:15s/l1431.001.22851.2285 / 1.23350.0041100.00
3982005.09.16 19:56s/l1441.001.22601.2260 / 1.2340-300.0040800.00
3992005.09.19 11:34sell1451.001.21491.2179 / 1.2099  
4002005.09.19 11:57sell1461.001.21441.2174 / 1.2094  
4012005.09.19 13:30modify1451.001.21491.2149 / 1.2099  
4022005.09.19 13:54modify1461.001.21441.2144 / 1.2094  
4032005.09.19 16:18s/l1461.001.21441.2144 / 1.20940.0040800.00
4042005.09.20 00:38s/l1451.001.21491.2149 / 1.20990.0040800.00
4052005.09.21 11:42buy1471.001.21901.2160 / 1.2240  
4062005.09.21 13:45modify1471.001.21901.2190 / 1.2240  
4072005.09.21 21:12t/p1471.001.22401.2190 / 1.2240500.0041300.00
4082005.09.22 11:16buy1481.001.22231.2193 / 1.2273  
4092005.09.22 11:35buy1491.001.22281.2198 / 1.2278  
4102005.09.22 11:54buy1501.001.22331.2203 / 1.2283  
4112005.09.22 14:03s/l1501.001.22031.2203 / 1.2283-300.0041000.00
4122005.09.22 14:22s/l1491.001.21981.2198 / 1.2278-300.0040700.00
4132005.09.22 14:41s/l1481.001.21931.2193 / 1.2273-300.0040400.00
4142005.09.27 11:54sell1511.001.20181.2048 / 1.1968  
4152005.09.27 14:15modify1511.001.20181.2018 / 1.1968  
4162005.09.28 07:23s/l1511.001.20181.2018 / 1.19680.0040400.00
4172005.10.03 11:44sell1521.001.19681.1998 / 1.1918  
4182005.10.03 13:51modify1521.001.19681.1968 / 1.1918  
4192005.10.03 16:08t/p1521.001.19181.1968 / 1.1918500.0040900.00
4202005.10.06 11:00buy1531.001.20821.2052 / 1.2132  
4212005.10.06 11:14buy1541.001.20871.2057 / 1.2137  
4222005.10.06 11:29buy1551.001.20921.2062 / 1.2142  
4232005.10.06 12:13modify1531.001.20821.2082 / 1.2132  
4242005.10.06 12:27modify1541.001.20871.2087 / 1.2137  
4252005.10.06 12:42modify1551.001.20921.2092 / 1.2142  
4262005.10.06 13:32t/p1531.001.21321.2082 / 1.2132500.0041400.00
4272005.10.06 13:46t/p1541.001.21371.2087 / 1.2137500.0041900.00
4282005.10.06 14:01t/p1551.001.21421.2092 / 1.2142500.0042400.00
4292005.10.07 11:57sell1561.001.21301.2160 / 1.2080  
4302005.10.07 14:21modify1561.001.21301.2130 / 1.2080  
4312005.10.10 00:56s/l1561.001.21301.2130 / 1.20800.0042400.00
4322005.10.13 11:09buy1571.001.19471.1917 / 1.1997  
4332005.10.13 11:27buy1581.001.19521.1922 / 1.2002  
4342005.10.13 11:44buy1591.001.19571.1927 / 1.2007  
4352005.10.13 12:36modify1571.001.19471.1947 / 1.1997  
4362005.10.13 12:53modify1581.001.19521.1952 / 1.2002  
4372005.10.13 14:12s/l1581.001.19521.1952 / 1.20020.0042400.00
4382005.10.13 14:30s/l1571.001.19471.1947 / 1.19970.0042400.00
4392005.10.13 16:31modify1591.001.19571.1957 / 1.2007  
4402005.10.13 18:04t/p1591.001.20071.1957 / 1.2007500.0042900.00
4412005.10.17 11:38buy1601.001.20881.2058 / 1.2138  
4422005.10.17 14:53s/l1601.001.20581.2058 / 1.2138-300.0042600.00
4432005.10.18 11:44sell1611.001.19501.1980 / 1.1900  
4442005.10.18 18:20modify1611.001.19501.1950 / 1.1900  
4452005.10.18 23:54s/l1611.001.19501.1950 / 1.19000.0042600.00
4462005.10.19 11:16buy1621.001.19291.1899 / 1.1979  
4472005.10.19 11:34buy1631.001.19341.1904 / 1.1984  
4482005.10.19 11:52buy1641.001.19391.1909 / 1.1989  
4492005.10.19 13:42s/l1641.001.19091.1909 / 1.1989-300.0042300.00
4502005.10.19 16:26modify1621.001.19291.1929 / 1.1979  
4512005.10.19 16:45modify1631.001.19341.1934 / 1.1984  
4522005.10.19 18:05t/p1621.001.19791.1929 / 1.1979500.0042800.00
4532005.10.19 18:23t/p1631.001.19841.1934 / 1.1984500.0043300.00
4542005.10.21 11:12buy1651.001.20291.1999 / 1.2079  
4552005.10.21 11:30buy1661.001.20341.2004 / 1.2084  
4562005.10.21 11:47buy1671.001.20391.2009 / 1.2089  
4572005.10.21 13:32s/l1671.001.20091.2009 / 1.2089-300.0043000.00
4582005.10.21 13:49s/l1661.001.20041.2004 / 1.2084-300.0042700.00
4592005.10.21 14:07s/l1651.001.19991.1999 / 1.2079-300.0042400.00
4602005.10.24 11:52buy1681.001.19711.1941 / 1.2021  
4612005.10.24 13:58modify1681.001.19711.1971 / 1.2021  
4622005.10.24 20:07t/p1681.001.20211.1971 / 1.2021500.0042900.00
4632005.10.25 11:08sell1691.001.19941.2024 / 1.1944  
4642005.10.25 11:25sell1701.001.19891.2019 / 1.1939  
4652005.10.25 11:41sell1711.001.19841.2014 / 1.1934  
4662005.10.25 13:21s/l1711.001.20141.2014 / 1.1934-300.0042600.00
4672005.10.25 13:38s/l1701.001.20191.2019 / 1.1939-300.0042300.00
4682005.10.25 13:54s/l1691.001.20241.2024 / 1.1944-300.0042000.00
4692005.10.27 11:27buy1721.001.21001.2070 / 1.2150  
4702005.10.27 11:49buy1731.001.21051.2075 / 1.2155  
4712005.10.27 13:15modify1721.001.21001.2100 / 1.2150  
4722005.10.27 13:37modify1731.001.21051.2105 / 1.2155  
4732005.10.27 15:12t/p1721.001.21501.2100 / 1.2150500.0042500.00
4742005.10.27 15:34t/p1731.001.21551.2105 / 1.2155500.0043000.00
4752005.11.02 11:57sell1741.001.20131.2043 / 1.1963  
4762005.11.02 14:40s/l1741.001.20431.2043 / 1.1963-300.0042700.00
4772005.11.03 11:38sell1751.001.20151.2045 / 1.1965  
4782005.11.03 13:37modify1751.001.20151.2015 / 1.1965  
4792005.11.03 15:45t/p1751.001.19651.2015 / 1.1965500.0043200.00
4802005.11.04 11:03buy1761.001.19411.1911 / 1.1991  
4812005.11.04 12:53s/l1761.001.19111.1911 / 1.1991-300.0042900.00
4822005.11.10 11:38buy1771.001.17651.1735 / 1.1815  
4832005.11.10 14:23s/l1771.001.17351.1735 / 1.1815-300.0042600.00
4842005.11.14 11:26buy1781.001.17391.1709 / 1.1789  
4852005.11.14 11:47buy1791.001.17441.1714 / 1.1794  
4862005.11.14 14:02s/l1791.001.17141.1714 / 1.1794-300.0042300.00
4872005.11.14 14:23s/l1781.001.17091.1709 / 1.1789-300.0042000.00
4882005.11.18 11:07buy1801.001.17321.1702 / 1.1782  
4892005.11.18 12:42s/l1801.001.17021.1702 / 1.1782-300.0041700.00
4902005.11.22 11:26sell1811.001.17271.1757 / 1.1677  
4912005.11.22 13:57s/l1811.001.17571.1757 / 1.1677-300.0041400.00
4922005.11.28 10:51buy1821.001.17621.1732 / 1.1812  
4932005.11.28 11:04buy1831.001.17671.1737 / 1.1817  
4942005.11.28 11:16buy1841.001.17721.1742 / 1.1822  
4952005.11.28 11:54modify1821.001.17621.1762 / 1.1812  
4962005.11.28 12:07modify1831.001.17671.1767 / 1.1817  
4972005.11.28 12:20modify1841.001.17721.1772 / 1.1822  
4982005.11.28 13:03t/p1821.001.18121.1762 / 1.1812500.0041900.00
4992005.11.28 13:16t/p1831.001.18171.1767 / 1.1817500.0042400.00
5002005.11.28 13:28t/p1841.001.18221.1772 / 1.1822500.0042900.00
5012005.11.29 11:36sell1851.001.17921.1822 / 1.1742  
5022005.11.29 13:32modify1851.001.17921.1792 / 1.1742  
5032005.11.29 20:17t/p1851.001.17421.1792 / 1.1742500.0043400.00
5042005.12.01 11:32sell1861.001.17341.1764 / 1.1684  
5052005.12.01 11:55sell1871.001.17291.1759 / 1.1679  
5062005.12.01 13:26modify1861.001.17341.1734 / 1.1684  
5072005.12.01 13:49modify1871.001.17291.1729 / 1.1679  
5082005.12.01 16:01s/l1871.001.17291.1729 / 1.16790.0043400.00
5092005.12.01 23:59s/l1861.001.17341.1734 / 1.16840.0043400.00
5102005.12.02 11:47sell1881.001.16811.1711 / 1.1631  
5112005.12.02 23:59s/l1881.001.17111.1711 / 1.1631-300.0043100.00
5122005.12.05 11:30buy1891.001.17601.1730 / 1.1810  
5132005.12.05 11:53buy1901.001.17651.1735 / 1.1815  
5142005.12.05 13:23modify1891.001.17601.1760 / 1.1810  
5152005.12.05 13:46modify1901.001.17651.1765 / 1.1815  
5162005.12.05 20:14t/p1891.001.18101.1760 / 1.1810500.0043600.00
5172005.12.05 20:36t/p1901.001.18151.1765 / 1.1815500.0044100.00
5182005.12.08 11:26buy1911.001.17761.1746 / 1.1826  
5192005.12.08 11:47buy1921.001.17811.1751 / 1.1831  
5202005.12.08 13:11modify1911.001.17761.1776 / 1.1826  
5212005.12.08 13:32modify1921.001.17811.1781 / 1.1831  
5222005.12.08 15:04t/p1911.001.18261.1776 / 1.1826500.0044600.00
5232005.12.08 15:25t/p1921.001.18311.1781 / 1.1831500.0045100.00
5242005.12.12 11:10buy1931.001.18861.1856 / 1.1936  
5252005.12.12 11:27buy1941.001.18911.1861 / 1.1941  
5262005.12.12 11:43buy1951.001.18961.1866 / 1.1946  
5272005.12.12 12:32modify1931.001.18861.1886 / 1.1936  
5282005.12.12 12:49modify1941.001.18911.1891 / 1.1941  
5292005.12.12 13:05modify1951.001.18961.1896 / 1.1946  
5302005.12.12 14:01t/p1931.001.19361.1886 / 1.1936500.0045600.00
5312005.12.12 14:17t/p1941.001.19411.1891 / 1.1941500.0046100.00
5322005.12.12 14:33t/p1951.001.19461.1896 / 1.1946500.0046600.00
5332005.12.14 11:20buy1961.001.20201.1990 / 1.2070  
5342005.12.14 11:40buy1971.001.20251.1995 / 1.2075  
5352005.12.14 12:59modify1961.001.20201.2020 / 1.2070  
5362005.12.14 15:02s/l1961.001.20201.2020 / 1.20700.0046600.00
5372005.12.14 17:34modify1971.001.20251.2025 / 1.2075  
5382005.12.14 20:53s/l1971.001.20251.2025 / 1.20750.0046600.00
5392005.12.16 11:57sell1981.001.19621.1992 / 1.1912  
5402005.12.16 14:50s/l1981.001.19921.1992 / 1.1912-300.0046300.00
5412005.12.20 11:22sell1991.001.19301.1960 / 1.1880  
5422005.12.20 11:42sell2001.001.19251.1955 / 1.1875  
5432005.12.20 13:01modify1991.001.19301.1930 / 1.1880  
5442005.12.20 13:20modify2001.001.19251.1925 / 1.1875  
5452005.12.20 14:47t/p1991.001.18801.1930 / 1.1880500.0046800.00
5462005.12.20 15:07t/p2001.001.18751.1925 / 1.1875500.0047300.00
5472005.12.21 11:27buy2011.001.18781.1848 / 1.1928  
5482005.12.21 14:02s/l2011.001.18481.1848 / 1.1928-300.0047000.00
5492005.12.28 11:13buy2021.001.19171.1887 / 1.1967  
5502005.12.28 18:13s/l2021.001.18871.1887 / 1.1967-300.0046700.00
5512006.01.04 11:32buy2031.001.20741.2044 / 1.2124  
5522006.01.04 11:55buy2041.001.20791.2049 / 1.2129  
5532006.01.04 13:27modify2031.001.20741.2074 / 1.2124  
5542006.01.04 13:50modify2041.001.20791.2079 / 1.2129  
5552006.01.04 15:30t/p2031.001.21241.2074 / 1.2124500.0047200.00
5562006.01.04 21:05t/p2041.001.21291.2079 / 1.2129500.0047700.00
5572006.01.09 11:49sell2051.001.20951.2125 / 1.2045  
5582006.01.09 14:05modify2051.001.20951.2095 / 1.2045  
5592006.01.10 00:38s/l2051.001.20951.2095 / 1.20450.0047700.00
5602006.01.13 11:57buy2061.001.20851.2055 / 1.2135  
5612006.01.13 14:21modify2061.001.20851.2085 / 1.2135  
5622006.01.13 22:33t/p2061.001.21351.2085 / 1.2135500.0048200.00
5632006.01.17 11:49sell2071.001.20711.2101 / 1.2021  
5642006.01.17 23:59s/l2071.001.21011.2101 / 1.2021-300.0047900.00
5652006.01.18 11:40buy2081.001.21191.2089 / 1.2169  
5662006.01.18 13:43modify2081.001.21191.2119 / 1.2169  
5672006.01.18 23:59s/l2081.001.21191.2119 / 1.21690.0047900.00
5682006.01.20 11:40buy2091.001.20911.2061 / 1.2141  
5692006.01.20 17:55modify2091.001.20911.2091 / 1.2141  
5702006.01.20 23:59t/p2091.001.21411.2091 / 1.2141500.0048400.00
5712006.01.23 11:25buy2101.001.22161.2186 / 1.2266  
5722006.01.23 11:45buy2111.001.22211.2191 / 1.2271  
5732006.01.23 13:07modify2101.001.22161.2216 / 1.2266  
5742006.01.23 13:28modify2111.001.22211.2221 / 1.2271  
5752006.01.23 14:58t/p2101.001.22661.2216 / 1.2266500.0048900.00
5762006.01.23 15:18t/p2111.001.22711.2221 / 1.2271500.0049400.00
5772006.01.31 11:47buy2121.001.21461.2116 / 1.2196  
5782006.01.31 13:56modify2121.001.21461.2146 / 1.2196  
5792006.02.01 02:49s/l2121.001.21461.2146 / 1.21960.0049400.00
5802006.02.01 11:57sell2131.001.21041.2134 / 1.2054  
5812006.02.01 14:14modify2131.001.21041.2104 / 1.2054  
5822006.02.01 21:48t/p2131.001.20541.2104 / 1.2054500.0049900.00
5832006.02.03 11:14sell2141.001.20391.2069 / 1.1989  
5842006.02.03 11:32sell2151.001.20341.2064 / 1.1984  
5852006.02.03 11:50sell2161.001.20291.2059 / 1.1979  
5862006.02.03 12:45modify2141.001.20391.2039 / 1.1989  
5872006.02.03 13:04modify2151.001.20341.2034 / 1.1984  
5882006.02.03 13:22modify2161.001.20291.2029 / 1.1979  
5892006.02.03 14:24t/p2141.001.19891.2039 / 1.1989500.0050400.00
5902006.02.03 14:43t/p2151.001.19841.2034 / 1.1984500.0050900.00
5912006.02.03 19:25t/p2161.001.19791.2029 / 1.1979500.0051400.00
5922006.02.10 11:33buy2171.001.19801.1950 / 1.2030  
5932006.02.10 11:55buy2181.001.19851.1955 / 1.2035  
5942006.02.10 15:03s/l2181.001.19551.1955 / 1.2035-300.0051100.00
5952006.02.10 15:25s/l2171.001.19501.1950 / 1.2030-300.0050800.00
5962006.02.23 11:57buy2191.001.19481.1918 / 1.1998  
5972006.02.23 23:59s/l2191.001.19181.1918 / 1.1998-300.0050500.00
5982006.02.28 11:54buy2201.001.18891.1859 / 1.1939  
5992006.02.28 14:17modify2201.001.18891.1889 / 1.1939  
6002006.02.28 22:00t/p2201.001.19391.1889 / 1.1939500.0051000.00
6012006.03.01 11:44buy2211.001.19401.1910 / 1.1990  
6022006.03.01 13:53modify2211.001.19401.1940 / 1.1990  
6032006.03.01 23:39s/l2211.001.19401.1940 / 1.19900.0051000.00
6042006.03.02 11:47buy2221.001.19741.1944 / 1.2024  
6052006.03.02 13:56modify2221.001.19741.1974 / 1.2024  
6062006.03.02 16:15t/p2221.001.20241.1974 / 1.2024500.0051500.00
6072006.03.06 11:41buy2231.001.20651.2035 / 1.2115  
6082006.03.06 14:35s/l2231.001.20351.2035 / 1.2115-300.0051200.00
6092006.03.07 11:29sell2241.001.19431.1973 / 1.1893  
6102006.03.07 11:51sell2251.001.19381.1968 / 1.1888  
6112006.03.07 13:19modify2241.001.19431.1943 / 1.1893  
6122006.03.07 13:40modify2251.001.19381.1938 / 1.1888  
6132006.03.07 15:17t/p2241.001.18931.1943 / 1.1893500.0051700.00
6142006.03.07 15:39t/p2251.001.18881.1938 / 1.1888500.0052200.00
6152006.03.23 11:49sell2261.001.20141.2044 / 1.1964  
6162006.03.23 14:01modify2261.001.20141.2014 / 1.1964  
6172006.03.23 21:42t/p2261.001.19641.2014 / 1.1964500.0052700.00
6182006.03.28 11:20sell2271.001.20741.2104 / 1.2024  
6192006.03.28 11:40sell2281.001.20691.2099 / 1.2019  
6202006.03.28 13:00modify2271.001.20741.2074 / 1.2024  
6212006.03.28 14:32s/l2271.001.20741.2074 / 1.20240.0052700.00
6222006.03.28 16:56modify2281.001.20691.2069 / 1.2019  
6232006.03.28 18:44t/p2281.001.20191.2069 / 1.2019500.0053200.00
Summary:43200.00432.00%
 
Performance report
Initial deposit10000.00Spread2 pointsModel"spread/2 points"
Total net profit43200.00
Gross profit61500.00Gross loss18300.00
 
Total trades228
Winning trades167Losing trades61
Largest winning trade500.00Largest losing trade300.00
 
Max consecutive winners20 (8000.00)Max consecutive losers6 (1800.00)
Avg consecutive winners5Avg consecutive losers2
Max consecutive profit8000.00 (20)Max consecutive loss1800.00 (6)
 
Absolute drawdown300.00Max drawdown1900.00 (4.4%)