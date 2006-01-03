Strategy Tester Report
Profit Generator 2.7

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.02 20:00 - 2006.03.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=16; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
Bars in test7553Ticks modelled203921Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-5480.00Gross profit13000.00Gross loss-18480.00
Profit factor0.70Expected payoff-33.01
Absolute drawdown5480.00Maximal drawdown (%)6250.00 (58.0%)
Total trades166Short positions (won %)112 (59.82%)Long positions (won %)54 (61.11%)
Profit trades (% of total)100 (60.24%)Loss trades (% of total)66 (39.76%)
Largestprofit trade130.00loss trade-280.00
Averageprofit trade130.00loss trade-280.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (1170.00)consecutive losses (loss in money)5 (-1400.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1170.00 (9)consecutive loss (count of losses)-1400.00 (5)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 09:00sell11.001.18941.19221.1881
22006.01.03 10:07t/p11.001.18811.19221.1881130.0010130.00
32006.01.03 11:02sell21.001.18911.19191.1878
42006.01.03 14:21t/p21.001.18781.19191.1878130.0010260.00
52006.01.03 15:28sell31.001.18911.19191.1878
62006.01.03 15:31s/l31.001.19191.19191.1878-280.009980.00
72006.01.03 15:31sell41.001.19111.19391.1898
82006.01.03 15:57s/l41.001.19391.19391.1898-280.009700.00
92006.01.03 16:51sell51.001.19791.20071.1966
102006.01.03 19:59s/l51.001.20071.20071.1966-280.009420.00
112006.01.03 20:35sell61.001.20211.20491.2008
122006.01.04 01:42s/l61.001.20491.20491.2008-280.009140.00
132006.01.04 06:48sell71.001.20681.20961.2055
142006.01.04 07:59t/p71.001.20551.20961.2055130.009270.00
152006.01.04 16:33sell81.001.20901.21181.2077
162006.01.04 18:23s/l81.001.21181.21181.2077-280.008990.00
172006.01.04 21:23sell91.001.21331.21611.2120
182006.01.04 23:17t/p91.001.21201.21611.2120130.009120.00
192006.01.05 01:11sell101.001.21181.21461.2105
202006.01.05 02:07t/p101.001.21051.21461.2105130.009250.00
212006.01.05 02:37sell111.001.21111.21391.2098
222006.01.05 08:44t/p111.001.20981.21391.2098130.009380.00
232006.01.05 08:47buy121.001.20931.20651.2106
242006.01.05 09:55t/p121.001.21061.20651.2106130.009510.00
252006.01.05 11:46buy131.001.20931.20651.2106
262006.01.05 17:11t/p131.001.21061.20651.2106130.009640.00
272006.01.05 22:53sell141.001.21091.21371.2096
282006.01.06 02:48t/p141.001.20961.21371.2096130.009770.00
292006.01.06 13:06sell151.001.21011.21291.2088
302006.01.06 14:30s/l151.001.21291.21291.2088-280.009490.00
312006.01.06 17:04buy161.001.21461.21181.2159
322006.01.06 18:08t/p161.001.21591.21181.2159130.009620.00
332006.01.06 18:08sell171.001.21591.21871.2146
342006.01.08 21:42t/p171.001.21461.21871.2146130.009750.00
352006.01.08 22:37sell181.001.21511.21791.2138
362006.01.09 01:32t/p181.001.21381.21791.2138130.009880.00
372006.01.09 01:55sell191.001.21411.21691.2128
382006.01.09 07:59t/p191.001.21281.21691.2128130.0010010.00
392006.01.09 09:36buy201.001.21051.20771.2118
402006.01.09 10:09s/l201.001.20771.20771.2118-280.009730.00
412006.01.09 16:28sell211.001.20801.21081.2067
422006.01.09 17:17t/p211.001.20671.21081.2067130.009860.00
432006.01.09 18:37sell221.001.20781.21061.2065
442006.01.10 03:31t/p221.001.20651.21061.2065130.009990.00
452006.01.10 18:00buy231.001.20671.20391.2080
462006.01.11 12:41t/p231.001.20801.20391.2080130.0010120.00
472006.01.11 22:20sell241.001.21261.21541.2113
482006.01.12 02:36s/l241.001.21541.21541.2113-280.009840.00
492006.01.12 07:15sell251.001.21491.21771.2136
502006.01.12 13:09t/p251.001.21361.21771.2136130.009970.00
512006.01.12 18:04sell261.001.20401.20681.2027
522006.01.13 07:57s/l261.001.20681.20681.2027-280.009690.00
532006.01.13 10:04sell271.001.20751.21031.2062
542006.01.13 12:00t/p271.001.20621.21031.2062130.009820.00
552006.01.13 14:31sell281.001.20541.20821.2041
562006.01.13 14:35s/l281.001.20821.20821.2041-280.009540.00
572006.01.13 15:24buy291.001.20531.20251.2066
582006.01.13 15:59t/p291.001.20661.20251.2066130.009670.00
592006.01.13 16:47sell301.001.20841.21121.2071
602006.01.13 17:30s/l301.001.21121.21121.2071-280.009390.00
612006.01.16 00:50sell311.001.21681.21961.2155
622006.01.16 03:01t/p311.001.21551.21961.2155130.009520.00
632006.01.16 05:18sell321.001.21611.21891.2148
642006.01.16 06:36t/p321.001.21481.21891.2148130.009650.00
652006.01.16 08:46sell331.001.21491.21771.2136
662006.01.16 13:03t/p331.001.21361.21771.2136130.009780.00
672006.01.17 08:22sell341.001.21361.21641.2123
682006.01.17 10:30t/p341.001.21231.21641.2123130.009910.00
692006.01.17 12:42buy351.001.20731.20451.2086
702006.01.17 13:33t/p351.001.20861.20451.2086130.0010040.00
712006.01.17 15:02buy361.001.20731.20451.2086
722006.01.17 19:43t/p361.001.20861.20451.2086130.0010170.00
732006.01.18 07:59sell371.001.21201.21481.2107
742006.01.18 09:52s/l371.001.21481.21481.2107-280.009890.00
752006.01.18 10:59buy381.001.21191.20911.2132
762006.01.18 12:16t/p381.001.21321.20911.2132130.0010020.00
772006.01.18 13:26buy391.001.21171.20891.2130
782006.01.18 14:30t/p391.001.21301.20891.2130130.0010150.00
792006.01.18 15:59buy401.001.21101.20821.2123
802006.01.18 17:41s/l401.001.20821.20821.2123-280.009870.00
812006.01.18 19:59sell411.001.21101.21381.2097
822006.01.19 01:28t/p411.001.20971.21381.2097130.0010000.00
832006.01.19 09:34buy421.001.20851.20571.2098
842006.01.19 14:34s/l421.001.20571.20571.2098-280.009720.00
852006.01.19 15:43sell431.001.20771.21051.2064
862006.01.19 15:59s/l431.001.21051.21051.2064-280.009440.00
872006.01.19 16:41sell441.001.21141.21421.2101
882006.01.19 19:35t/p441.001.21011.21421.2101130.009570.00
892006.01.20 10:00sell451.001.20821.21101.2069
902006.01.20 15:16s/l451.001.21101.21101.2069-280.009290.00
912006.01.20 16:59sell461.001.20961.21241.2083
922006.01.20 19:31s/l461.001.21241.21241.2083-280.009010.00
932006.01.22 20:37buy471.001.21511.21231.2164
942006.01.22 21:14t/p471.001.21641.21231.2164130.009140.00
952006.01.23 04:53sell481.001.22521.22801.2239
962006.01.23 05:15t/p481.001.22391.22801.2239130.009270.00
972006.01.23 07:21sell491.001.22511.22791.2238
982006.01.23 07:58t/p491.001.22381.22791.2238130.009400.00
992006.01.23 10:00buy501.001.22351.22071.2248
1002006.01.23 10:35t/p501.001.22481.22071.2248130.009530.00
1012006.01.23 13:37sell511.001.22771.23051.2264
1022006.01.23 18:47s/l511.001.23051.23051.2264-280.009250.00
1032006.01.23 21:55sell521.001.23101.23381.2297
1042006.01.24 01:04t/p521.001.22971.23381.2297130.009380.00
1052006.01.24 13:16sell531.001.22781.23061.2265
1062006.01.24 18:37s/l531.001.23061.23061.2265-280.009100.00
1072006.01.24 21:10sell541.001.22901.23181.2277
1082006.01.24 23:15t/p541.001.22771.23181.2277130.009230.00
1092006.01.25 01:18buy551.001.22621.22341.2275
1102006.01.25 07:00t/p551.001.22751.22341.2275130.009360.00
1112006.01.25 16:47buy561.001.22621.22341.2275
1122006.01.25 18:26t/p561.001.22751.22341.2275130.009490.00
1132006.01.25 18:26sell571.001.22761.23041.2263
1142006.01.25 20:27t/p571.001.22631.23041.2263130.009620.00
1152006.01.26 08:57sell581.001.22671.22951.2254
1162006.01.26 09:28t/p581.001.22541.22951.2254130.009750.00
1172006.01.26 13:05sell591.001.22491.22771.2236
1182006.01.26 17:27t/p591.001.22361.22771.2236130.009880.00
1192006.01.26 21:26sell601.001.22151.22431.2202
1202006.01.27 03:24t/p601.001.22021.22431.2202130.0010010.00
1212006.01.27 07:40sell611.001.22121.22401.2199
1222006.01.27 11:52t/p611.001.21991.22401.2199130.0010140.00
1232006.01.27 14:18buy621.001.21721.21441.2185
1242006.01.27 14:30t/p621.001.21851.21441.2185130.0010270.00
1252006.01.27 15:59buy631.001.21441.21161.2157
1262006.01.27 17:13s/l631.001.21161.21161.2157-280.009990.00
1272006.01.27 17:30sell641.001.21361.21641.2123
1282006.01.27 19:17t/p641.001.21231.21641.2123130.0010120.00
1292006.01.30 01:54sell651.001.21051.21331.2092
1302006.01.30 09:29t/p651.001.20921.21331.2092130.0010250.00
1312006.01.30 14:42sell661.001.20941.21221.2081
1322006.01.30 19:47t/p661.001.20811.21221.2081130.0010380.00
1332006.01.30 19:47buy671.001.20811.20531.2094
1342006.01.30 23:13t/p671.001.20941.20531.2094130.0010510.00
1352006.01.31 07:59sell681.001.21101.21381.2097
1362006.01.31 08:09t/p681.001.20971.21381.2097130.0010640.00
1372006.01.31 09:03sell691.001.21121.21401.2099
1382006.01.31 09:38t/p691.001.20991.21401.2099130.0010770.00
1392006.01.31 17:24sell701.001.21431.21711.2130
1402006.01.31 18:14s/l701.001.21711.21711.2130-280.0010490.00
1412006.01.31 18:14sell711.001.21621.21901.2149
1422006.01.31 18:37s/l711.001.21901.21901.2149-280.0010210.00
1432006.01.31 20:23buy721.001.21491.21211.2162
1442006.01.31 21:06t/p721.001.21621.21211.2162130.0010340.00
1452006.01.31 23:37buy731.001.21491.21211.2162
1462006.02.01 10:25s/l731.001.21211.21211.2162-280.0010060.00
1472006.02.01 12:33buy741.001.21011.20731.2114
1482006.02.01 18:34s/l741.001.20731.20731.2114-280.009780.00
1492006.02.01 20:23buy751.001.20571.20291.2070
1502006.02.02 01:11t/p751.001.20701.20291.2070130.009910.00
1512006.02.02 09:01sell761.001.20671.20951.2054
1522006.02.02 14:55t/p761.001.20541.20951.2054130.0010040.00
1532006.02.03 09:05sell771.001.20771.21051.2064
1542006.02.03 14:24t/p771.001.20641.21051.2064130.0010170.00
1552006.02.03 14:30sell781.001.20671.20951.2054
1562006.02.03 14:32t/p781.001.20541.20951.2054130.0010300.00
1572006.02.03 14:32buy791.001.20541.20261.2067
1582006.02.03 14:35s/l791.001.20261.20261.2067-280.0010020.00
1592006.02.06 03:51buy801.001.20271.19991.2040
1602006.02.06 07:59s/l801.001.19991.19991.2040-280.009740.00
1612006.02.06 11:29sell811.001.19981.20261.1985
1622006.02.06 12:26t/p811.001.19851.20261.1985130.009870.00
1632006.02.06 14:24buy821.001.19781.19501.1991
1642006.02.06 18:14s/l821.001.19501.19501.1991-280.009590.00
1652006.02.06 23:49sell831.001.19731.20011.1960
1662006.02.07 08:50s/l831.001.20011.20011.1960-280.009310.00
1672006.02.07 14:25sell841.001.19831.20111.1970
1682006.02.07 15:59t/p841.001.19701.20111.1970130.009440.00
1692006.02.07 17:02buy851.001.19511.19231.1964
1702006.02.07 17:11t/p851.001.19641.19231.1964130.009570.00
1712006.02.08 07:30sell861.001.19791.20071.1966
1722006.02.08 13:08t/p861.001.19661.20071.1966130.009700.00
1732006.02.08 14:43sell871.001.19681.19961.1955
1742006.02.08 16:53t/p871.001.19551.19961.1955130.009830.00
1752006.02.09 10:37buy881.001.19751.19471.1988
1762006.02.09 11:59t/p881.001.19881.19471.1988130.009960.00
1772006.02.09 12:49sell891.001.19901.20181.1977
1782006.02.09 14:26t/p891.001.19771.20181.1977130.0010090.00
1792006.02.10 01:08buy901.001.19931.19651.2006
1802006.02.10 01:44s/l901.001.19651.19651.2006-280.009810.00
1812006.02.10 06:31sell911.001.19921.20201.1979
1822006.02.10 08:15t/p911.001.19791.20201.1979130.009940.00
1832006.02.10 09:29buy921.001.19721.19441.1985
1842006.02.10 14:40t/p921.001.19851.19441.1985130.0010070.00
1852006.02.10 14:40sell931.001.19851.20131.1972
1862006.02.10 14:54s/l931.001.20131.20131.1972-280.009790.00
1872006.02.10 16:54buy941.001.19131.18851.1926
1882006.02.10 17:49t/p941.001.19261.18851.1926130.009920.00
1892006.02.13 16:38sell951.001.19111.19391.1898
1902006.02.14 14:30t/p951.001.18981.19391.1898130.0010050.00
1912006.02.15 15:59buy961.001.19061.18781.1919
1922006.02.15 17:49s/l961.001.18781.18781.1919-280.009770.00
1932006.02.16 13:04sell971.001.18641.18921.1851
1942006.02.16 16:00s/l971.001.18921.18921.1851-280.009490.00
1952006.02.16 17:06sell981.001.18881.19161.1875
1962006.02.16 22:30s/l981.001.19161.19161.1875-280.009210.00
1972006.02.17 00:55sell991.001.19121.19401.1899
1982006.02.17 02:18t/p991.001.18991.19401.1899130.009340.00
1992006.02.17 10:40sell1001.001.18841.19121.1871
2002006.02.17 13:06t/p1001.001.18711.19121.1871130.009470.00
2012006.02.17 14:34sell1011.001.18741.19021.1861
2022006.02.17 15:49s/l1011.001.19021.19021.1861-280.009190.00
2032006.02.17 16:11sell1021.001.19211.19491.1908
2042006.02.17 16:36s/l1021.001.19491.19491.1908-280.008910.00
2052006.02.17 16:36sell1031.001.19401.19681.1927
2062006.02.17 16:58t/p1031.001.19271.19681.1927130.009040.00
2072006.02.17 16:59sell1041.001.19211.19491.1908
2082006.02.17 17:20s/l1041.001.19491.19491.1908-280.008760.00
2092006.02.17 17:20sell1051.001.19401.19681.1927
2102006.02.17 17:48t/p1051.001.19271.19681.1927130.008890.00
2112006.02.17 19:06sell1061.001.19221.19501.1909
2122006.02.17 19:20s/l1061.001.19501.19501.1909-280.008610.00
2132006.02.17 19:20sell1071.001.19411.19691.1928
2142006.02.17 19:26t/p1071.001.19281.19691.1928130.008740.00
2152006.02.17 19:27sell1081.001.19211.19491.1908
2162006.02.19 20:35s/l1081.001.19491.19491.1908-280.008460.00
2172006.02.20 01:59sell1091.001.19521.19801.1939
2182006.02.20 03:30s/l1091.001.19801.19801.1939-280.008180.00
2192006.02.22 03:17sell1101.001.19241.19521.1911
2202006.02.22 09:53t/p1101.001.19111.19521.1911130.008310.00
2212006.02.22 14:31sell1111.001.18791.19071.1866
2222006.02.22 17:31s/l1111.001.19071.19071.1866-280.008030.00
2232006.02.23 15:05sell1121.001.19581.19861.1945
2242006.02.23 15:33t/p1121.001.19451.19861.1945130.008160.00
2252006.02.23 17:09sell1131.001.19281.19561.1915
2262006.02.24 09:07t/p1131.001.19151.19561.1915130.008290.00
2272006.02.24 14:30sell1141.001.19021.19301.1889
2282006.02.24 15:59t/p1141.001.18891.19301.1889130.008420.00
2292006.02.26 21:12sell1151.001.18711.18991.1858
2302006.02.26 22:39t/p1151.001.18581.18991.1858130.008550.00
2312006.02.26 23:12sell1161.001.18721.19001.1859
2322006.02.26 23:44t/p1161.001.18591.19001.1859130.008680.00
2332006.02.27 01:43buy1171.001.18381.18101.1851
2342006.02.27 02:58t/p1171.001.18511.18101.1851130.008810.00
2352006.02.27 07:24buy1181.001.18641.18361.1877
2362006.02.28 01:55s/l1181.001.18361.18361.1877-280.008530.00
2372006.02.28 03:34sell1191.001.18481.18761.1835
2382006.02.28 09:48s/l1191.001.18761.18761.1835-280.008250.00
2392006.02.28 16:25sell1201.001.19251.19531.1912
2402006.03.01 01:25s/l1201.001.19531.19531.1912-280.007970.00
2412006.03.02 14:41sell1211.001.19371.19651.1924
2422006.03.02 14:45s/l1211.001.19651.19651.1924-280.007690.00
2432006.03.03 11:18sell1221.001.20211.20491.2008
2442006.03.03 15:03s/l1221.001.20491.20491.2008-280.007410.00
2452006.03.06 00:30sell1231.001.20851.21131.2072
2462006.03.06 05:47t/p1231.001.20721.21131.2072130.007540.00
2472006.03.06 17:26buy1241.001.20081.19801.2021
2482006.03.06 21:02t/p1241.001.20211.19801.2021130.007670.00
2492006.03.06 21:02sell1251.001.20211.20491.2008
2502006.03.07 00:41t/p1251.001.20081.20491.2008130.007800.00
2512006.03.07 01:03sell1261.001.20161.20441.2003
2522006.03.07 01:46t/p1261.001.20031.20441.2003130.007930.00
2532006.03.07 15:06buy1271.001.19001.18721.1913
2542006.03.07 19:58s/l1271.001.18721.18721.1913-280.007650.00
2552006.03.07 19:59sell1281.001.18871.19151.1874
2562006.03.08 07:59s/l1281.001.19151.19151.1874-280.007370.00
2572006.03.08 10:50sell1291.001.19191.19471.1906
2582006.03.08 11:06s/l1291.001.19471.19471.1906-280.007090.00
2592006.03.08 14:57buy1301.001.19121.18841.1925
2602006.03.08 16:11t/p1301.001.19251.18841.1925130.007220.00
2612006.03.08 17:42sell1311.001.19201.19481.1907
2622006.03.09 02:24s/l1311.001.19481.19481.1907-280.006940.00
2632006.03.09 06:55buy1321.001.19281.19001.1941
2642006.03.09 07:59t/p1321.001.19411.19001.1941130.007070.00
2652006.03.09 09:00sell1331.001.19441.19721.1931
2662006.03.09 09:52t/p1331.001.19311.19721.1931130.007200.00
2672006.03.09 14:52buy1341.001.19221.18941.1935
2682006.03.10 01:20s/l1341.001.18941.18941.1935-280.006920.00
2692006.03.10 02:27sell1351.001.19001.19281.1887
2702006.03.10 08:29s/l1351.001.19281.19281.1887-280.006640.00
2712006.03.13 08:37sell1361.001.19621.19901.1949
2722006.03.13 09:56t/p1361.001.19491.19901.1949130.006770.00
2732006.03.14 10:00buy1371.001.19691.19411.1982
2742006.03.14 12:12s/l1371.001.19411.19411.1982-280.006490.00
2752006.03.14 16:19sell1381.001.20241.20521.2011
2762006.03.15 14:11s/l1381.001.20521.20521.2011-280.006210.00
2772006.03.17 02:30buy1391.001.21731.21451.2186
2782006.03.17 09:49t/p1391.001.21861.21451.2186130.006340.00
2792006.03.17 12:58sell1401.001.21821.22101.2169
2802006.03.17 14:51t/p1401.001.21691.22101.2169130.006470.00
2812006.03.17 14:51buy1411.001.21691.21411.2182
2822006.03.17 15:01s/l1411.001.21411.21411.2182-280.006190.00
2832006.03.20 07:23sell1421.001.21761.22041.2163
2842006.03.20 09:25s/l1421.001.22041.22041.2163-280.005910.00
2852006.03.20 09:25sell1431.001.21951.22231.2182
2862006.03.20 11:47t/p1431.001.21821.22231.2182130.006040.00
2872006.03.20 14:48buy1441.001.21681.21401.2181
2882006.03.20 15:30t/p1441.001.21811.21401.2181130.006170.00
2892006.03.20 16:40sell1451.001.21751.22031.2162
2902006.03.20 17:37t/p1451.001.21621.22031.2162130.006300.00
2912006.03.21 07:34sell1461.001.21421.21701.2129
2922006.03.21 08:27t/p1461.001.21291.21701.2129130.006430.00
2932006.03.21 08:57sell1471.001.21361.21641.2123
2942006.03.21 13:26s/l1471.001.21641.21641.2123-280.006150.00
2952006.03.21 13:46buy1481.001.21401.21121.2153
2962006.03.21 14:05s/l1481.001.21121.21121.2153-280.005870.00
2972006.03.21 16:44buy1491.001.20901.20621.2103
2982006.03.21 22:56t/p1491.001.21031.20621.2103130.006000.00
2992006.03.21 22:56sell1501.001.21031.21311.2090
3002006.03.22 03:38t/p1501.001.20901.21311.2090130.006130.00
3012006.03.22 04:36sell1511.001.20861.21141.2073
3022006.03.22 15:18s/l1511.001.21141.21141.2073-280.005850.00
3032006.03.22 18:06buy1521.001.20831.20551.2096
3042006.03.23 00:57s/l1521.001.20551.20551.2096-280.005570.00
3052006.03.23 11:14buy1531.001.20651.20371.2078
3062006.03.23 15:02s/l1531.001.20371.20371.2078-280.005290.00
3072006.03.23 16:17sell1541.001.19851.20131.1972
3082006.03.23 19:06t/p1541.001.19721.20131.1972130.005420.00
3092006.03.24 13:51buy1551.001.19611.19331.1974
3102006.03.24 14:24t/p1551.001.19741.19331.1974130.005550.00
3112006.03.27 02:33sell1561.001.20351.20631.2022
3122006.03.27 03:33s/l1561.001.20631.20631.2022-280.005270.00
3132006.03.27 07:02buy1571.001.20451.20171.2058
3142006.03.27 16:06s/l1571.001.20171.20171.2058-280.004990.00
3152006.03.28 01:40buy1581.001.20121.19841.2025
3162006.03.28 07:53t/p1581.001.20251.19841.2025130.005120.00
3172006.03.28 15:09buy1591.001.20761.20481.2089
3182006.03.28 19:18s/l1591.001.20481.20481.2089-280.004840.00
3192006.03.28 21:39buy1601.001.20051.19771.2018
3202006.03.29 05:54t/p1601.001.20181.19771.2018130.004970.00
3212006.03.29 07:57buy1611.001.20021.19741.2015
3222006.03.29 10:18t/p1611.001.20151.19741.2015130.005100.00
3232006.03.29 15:25sell1621.001.20141.20421.2001
3242006.03.29 16:21s/l1621.001.20421.20421.2001-280.004820.00
3252006.03.30 07:06buy1631.001.20581.20301.2071
3262006.03.30 09:22t/p1631.001.20711.20301.2071130.004950.00
3272006.03.30 13:35sell1641.001.20941.21221.2081
3282006.03.30 13:46t/p1641.001.20811.21221.2081130.005080.00
3292006.03.30 14:25sell1651.001.20941.21221.2081
3302006.03.30 14:30s/l1651.001.21221.21221.2081-280.004800.00
3312006.03.30 14:30sell1661.001.21131.21411.2100
3322006.03.30 14:32s/l1661.001.21411.21411.2100-280.004520.00