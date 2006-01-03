|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.02 20:00 - 2006.03.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=10; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=40; TrailPips=5; LongBar=16; MaxTrades=1; UseHourTrade=false; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=false; period=0; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
|Bars in test
|7553
|Ticks modelled
|203921
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-5480.00
|Gross profit
|13000.00
|Gross loss
|-18480.00
|Profit factor
|0.70
|Expected payoff
|-33.01
|Absolute drawdown
|5480.00
|Maximal drawdown (%)
|6250.00 (58.0%)
|Total trades
|166
|Short positions (won %)
|112 (59.82%)
|Long positions (won %)
|54 (61.11%)
|Profit trades (% of total)
|100 (60.24%)
|Loss trades (% of total)
|66 (39.76%)
|Largest
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-280.00
|Average
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-280.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (1170.00)
|consecutive losses (loss in money)
|5 (-1400.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1170.00 (9)
|consecutive loss (count of losses)
|-1400.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 09:00
|sell
|1
|1.00
|1.1894
|1.1922
|1.1881
|2
|2006.01.03 10:07
|t/p
|1
|1.00
|1.1881
|1.1922
|1.1881
|130.00
|10130.00
|3
|2006.01.03 11:02
|sell
|2
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|4
|2006.01.03 14:21
|t/p
|2
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|10260.00
|5
|2006.01.03 15:28
|sell
|3
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|6
|2006.01.03 15:31
|s/l
|3
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1878
|-280.00
|9980.00
|7
|2006.01.03 15:31
|sell
|4
|1.00
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|8
|2006.01.03 15:57
|s/l
|4
|1.00
|1.1939
|1.1939
|1.1898
|-280.00
|9700.00
|9
|2006.01.03 16:51
|sell
|5
|1.00
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|10
|2006.01.03 19:59
|s/l
|5
|1.00
|1.2007
|1.2007
|1.1966
|-280.00
|9420.00
|11
|2006.01.03 20:35
|sell
|6
|1.00
|1.2021
|1.2049
|1.2008
|12
|2006.01.04 01:42
|s/l
|6
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2008
|-280.00
|9140.00
|13
|2006.01.04 06:48
|sell
|7
|1.00
|1.2068
|1.2096
|1.2055
|14
|2006.01.04 07:59
|t/p
|7
|1.00
|1.2055
|1.2096
|1.2055
|130.00
|9270.00
|15
|2006.01.04 16:33
|sell
|8
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|16
|2006.01.04 18:23
|s/l
|8
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2077
|-280.00
|8990.00
|17
|2006.01.04 21:23
|sell
|9
|1.00
|1.2133
|1.2161
|1.2120
|18
|2006.01.04 23:17
|t/p
|9
|1.00
|1.2120
|1.2161
|1.2120
|130.00
|9120.00
|19
|2006.01.05 01:11
|sell
|10
|1.00
|1.2118
|1.2146
|1.2105
|20
|2006.01.05 02:07
|t/p
|10
|1.00
|1.2105
|1.2146
|1.2105
|130.00
|9250.00
|21
|2006.01.05 02:37
|sell
|11
|1.00
|1.2111
|1.2139
|1.2098
|22
|2006.01.05 08:44
|t/p
|11
|1.00
|1.2098
|1.2139
|1.2098
|130.00
|9380.00
|23
|2006.01.05 08:47
|buy
|12
|1.00
|1.2093
|1.2065
|1.2106
|24
|2006.01.05 09:55
|t/p
|12
|1.00
|1.2106
|1.2065
|1.2106
|130.00
|9510.00
|25
|2006.01.05 11:46
|buy
|13
|1.00
|1.2093
|1.2065
|1.2106
|26
|2006.01.05 17:11
|t/p
|13
|1.00
|1.2106
|1.2065
|1.2106
|130.00
|9640.00
|27
|2006.01.05 22:53
|sell
|14
|1.00
|1.2109
|1.2137
|1.2096
|28
|2006.01.06 02:48
|t/p
|14
|1.00
|1.2096
|1.2137
|1.2096
|130.00
|9770.00
|29
|2006.01.06 13:06
|sell
|15
|1.00
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|30
|2006.01.06 14:30
|s/l
|15
|1.00
|1.2129
|1.2129
|1.2088
|-280.00
|9490.00
|31
|2006.01.06 17:04
|buy
|16
|1.00
|1.2146
|1.2118
|1.2159
|32
|2006.01.06 18:08
|t/p
|16
|1.00
|1.2159
|1.2118
|1.2159
|130.00
|9620.00
|33
|2006.01.06 18:08
|sell
|17
|1.00
|1.2159
|1.2187
|1.2146
|34
|2006.01.08 21:42
|t/p
|17
|1.00
|1.2146
|1.2187
|1.2146
|130.00
|9750.00
|35
|2006.01.08 22:37
|sell
|18
|1.00
|1.2151
|1.2179
|1.2138
|36
|2006.01.09 01:32
|t/p
|18
|1.00
|1.2138
|1.2179
|1.2138
|130.00
|9880.00
|37
|2006.01.09 01:55
|sell
|19
|1.00
|1.2141
|1.2169
|1.2128
|38
|2006.01.09 07:59
|t/p
|19
|1.00
|1.2128
|1.2169
|1.2128
|130.00
|10010.00
|39
|2006.01.09 09:36
|buy
|20
|1.00
|1.2105
|1.2077
|1.2118
|40
|2006.01.09 10:09
|s/l
|20
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.2118
|-280.00
|9730.00
|41
|2006.01.09 16:28
|sell
|21
|1.00
|1.2080
|1.2108
|1.2067
|42
|2006.01.09 17:17
|t/p
|21
|1.00
|1.2067
|1.2108
|1.2067
|130.00
|9860.00
|43
|2006.01.09 18:37
|sell
|22
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|44
|2006.01.10 03:31
|t/p
|22
|1.00
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|130.00
|9990.00
|45
|2006.01.10 18:00
|buy
|23
|1.00
|1.2067
|1.2039
|1.2080
|46
|2006.01.11 12:41
|t/p
|23
|1.00
|1.2080
|1.2039
|1.2080
|130.00
|10120.00
|47
|2006.01.11 22:20
|sell
|24
|1.00
|1.2126
|1.2154
|1.2113
|48
|2006.01.12 02:36
|s/l
|24
|1.00
|1.2154
|1.2154
|1.2113
|-280.00
|9840.00
|49
|2006.01.12 07:15
|sell
|25
|1.00
|1.2149
|1.2177
|1.2136
|50
|2006.01.12 13:09
|t/p
|25
|1.00
|1.2136
|1.2177
|1.2136
|130.00
|9970.00
|51
|2006.01.12 18:04
|sell
|26
|1.00
|1.2040
|1.2068
|1.2027
|52
|2006.01.13 07:57
|s/l
|26
|1.00
|1.2068
|1.2068
|1.2027
|-280.00
|9690.00
|53
|2006.01.13 10:04
|sell
|27
|1.00
|1.2075
|1.2103
|1.2062
|54
|2006.01.13 12:00
|t/p
|27
|1.00
|1.2062
|1.2103
|1.2062
|130.00
|9820.00
|55
|2006.01.13 14:31
|sell
|28
|1.00
|1.2054
|1.2082
|1.2041
|56
|2006.01.13 14:35
|s/l
|28
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2041
|-280.00
|9540.00
|57
|2006.01.13 15:24
|buy
|29
|1.00
|1.2053
|1.2025
|1.2066
|58
|2006.01.13 15:59
|t/p
|29
|1.00
|1.2066
|1.2025
|1.2066
|130.00
|9670.00
|59
|2006.01.13 16:47
|sell
|30
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|60
|2006.01.13 17:30
|s/l
|30
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2071
|-280.00
|9390.00
|61
|2006.01.16 00:50
|sell
|31
|1.00
|1.2168
|1.2196
|1.2155
|62
|2006.01.16 03:01
|t/p
|31
|1.00
|1.2155
|1.2196
|1.2155
|130.00
|9520.00
|63
|2006.01.16 05:18
|sell
|32
|1.00
|1.2161
|1.2189
|1.2148
|64
|2006.01.16 06:36
|t/p
|32
|1.00
|1.2148
|1.2189
|1.2148
|130.00
|9650.00
|65
|2006.01.16 08:46
|sell
|33
|1.00
|1.2149
|1.2177
|1.2136
|66
|2006.01.16 13:03
|t/p
|33
|1.00
|1.2136
|1.2177
|1.2136
|130.00
|9780.00
|67
|2006.01.17 08:22
|sell
|34
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|68
|2006.01.17 10:30
|t/p
|34
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|9910.00
|69
|2006.01.17 12:42
|buy
|35
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|70
|2006.01.17 13:33
|t/p
|35
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|10040.00
|71
|2006.01.17 15:02
|buy
|36
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|72
|2006.01.17 19:43
|t/p
|36
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|10170.00
|73
|2006.01.18 07:59
|sell
|37
|1.00
|1.2120
|1.2148
|1.2107
|74
|2006.01.18 09:52
|s/l
|37
|1.00
|1.2148
|1.2148
|1.2107
|-280.00
|9890.00
|75
|2006.01.18 10:59
|buy
|38
|1.00
|1.2119
|1.2091
|1.2132
|76
|2006.01.18 12:16
|t/p
|38
|1.00
|1.2132
|1.2091
|1.2132
|130.00
|10020.00
|77
|2006.01.18 13:26
|buy
|39
|1.00
|1.2117
|1.2089
|1.2130
|78
|2006.01.18 14:30
|t/p
|39
|1.00
|1.2130
|1.2089
|1.2130
|130.00
|10150.00
|79
|2006.01.18 15:59
|buy
|40
|1.00
|1.2110
|1.2082
|1.2123
|80
|2006.01.18 17:41
|s/l
|40
|1.00
|1.2082
|1.2082
|1.2123
|-280.00
|9870.00
|81
|2006.01.18 19:59
|sell
|41
|1.00
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|82
|2006.01.19 01:28
|t/p
|41
|1.00
|1.2097
|1.2138
|1.2097
|130.00
|10000.00
|83
|2006.01.19 09:34
|buy
|42
|1.00
|1.2085
|1.2057
|1.2098
|84
|2006.01.19 14:34
|s/l
|42
|1.00
|1.2057
|1.2057
|1.2098
|-280.00
|9720.00
|85
|2006.01.19 15:43
|sell
|43
|1.00
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|86
|2006.01.19 15:59
|s/l
|43
|1.00
|1.2105
|1.2105
|1.2064
|-280.00
|9440.00
|87
|2006.01.19 16:41
|sell
|44
|1.00
|1.2114
|1.2142
|1.2101
|88
|2006.01.19 19:35
|t/p
|44
|1.00
|1.2101
|1.2142
|1.2101
|130.00
|9570.00
|89
|2006.01.20 10:00
|sell
|45
|1.00
|1.2082
|1.2110
|1.2069
|90
|2006.01.20 15:16
|s/l
|45
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.2069
|-280.00
|9290.00
|91
|2006.01.20 16:59
|sell
|46
|1.00
|1.2096
|1.2124
|1.2083
|92
|2006.01.20 19:31
|s/l
|46
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2083
|-280.00
|9010.00
|93
|2006.01.22 20:37
|buy
|47
|1.00
|1.2151
|1.2123
|1.2164
|94
|2006.01.22 21:14
|t/p
|47
|1.00
|1.2164
|1.2123
|1.2164
|130.00
|9140.00
|95
|2006.01.23 04:53
|sell
|48
|1.00
|1.2252
|1.2280
|1.2239
|96
|2006.01.23 05:15
|t/p
|48
|1.00
|1.2239
|1.2280
|1.2239
|130.00
|9270.00
|97
|2006.01.23 07:21
|sell
|49
|1.00
|1.2251
|1.2279
|1.2238
|98
|2006.01.23 07:58
|t/p
|49
|1.00
|1.2238
|1.2279
|1.2238
|130.00
|9400.00
|99
|2006.01.23 10:00
|buy
|50
|1.00
|1.2235
|1.2207
|1.2248
|100
|2006.01.23 10:35
|t/p
|50
|1.00
|1.2248
|1.2207
|1.2248
|130.00
|9530.00
|101
|2006.01.23 13:37
|sell
|51
|1.00
|1.2277
|1.2305
|1.2264
|102
|2006.01.23 18:47
|s/l
|51
|1.00
|1.2305
|1.2305
|1.2264
|-280.00
|9250.00
|103
|2006.01.23 21:55
|sell
|52
|1.00
|1.2310
|1.2338
|1.2297
|104
|2006.01.24 01:04
|t/p
|52
|1.00
|1.2297
|1.2338
|1.2297
|130.00
|9380.00
|105
|2006.01.24 13:16
|sell
|53
|1.00
|1.2278
|1.2306
|1.2265
|106
|2006.01.24 18:37
|s/l
|53
|1.00
|1.2306
|1.2306
|1.2265
|-280.00
|9100.00
|107
|2006.01.24 21:10
|sell
|54
|1.00
|1.2290
|1.2318
|1.2277
|108
|2006.01.24 23:15
|t/p
|54
|1.00
|1.2277
|1.2318
|1.2277
|130.00
|9230.00
|109
|2006.01.25 01:18
|buy
|55
|1.00
|1.2262
|1.2234
|1.2275
|110
|2006.01.25 07:00
|t/p
|55
|1.00
|1.2275
|1.2234
|1.2275
|130.00
|9360.00
|111
|2006.01.25 16:47
|buy
|56
|1.00
|1.2262
|1.2234
|1.2275
|112
|2006.01.25 18:26
|t/p
|56
|1.00
|1.2275
|1.2234
|1.2275
|130.00
|9490.00
|113
|2006.01.25 18:26
|sell
|57
|1.00
|1.2276
|1.2304
|1.2263
|114
|2006.01.25 20:27
|t/p
|57
|1.00
|1.2263
|1.2304
|1.2263
|130.00
|9620.00
|115
|2006.01.26 08:57
|sell
|58
|1.00
|1.2267
|1.2295
|1.2254
|116
|2006.01.26 09:28
|t/p
|58
|1.00
|1.2254
|1.2295
|1.2254
|130.00
|9750.00
|117
|2006.01.26 13:05
|sell
|59
|1.00
|1.2249
|1.2277
|1.2236
|118
|2006.01.26 17:27
|t/p
|59
|1.00
|1.2236
|1.2277
|1.2236
|130.00
|9880.00
|119
|2006.01.26 21:26
|sell
|60
|1.00
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|120
|2006.01.27 03:24
|t/p
|60
|1.00
|1.2202
|1.2243
|1.2202
|130.00
|10010.00
|121
|2006.01.27 07:40
|sell
|61
|1.00
|1.2212
|1.2240
|1.2199
|122
|2006.01.27 11:52
|t/p
|61
|1.00
|1.2199
|1.2240
|1.2199
|130.00
|10140.00
|123
|2006.01.27 14:18
|buy
|62
|1.00
|1.2172
|1.2144
|1.2185
|124
|2006.01.27 14:30
|t/p
|62
|1.00
|1.2185
|1.2144
|1.2185
|130.00
|10270.00
|125
|2006.01.27 15:59
|buy
|63
|1.00
|1.2144
|1.2116
|1.2157
|126
|2006.01.27 17:13
|s/l
|63
|1.00
|1.2116
|1.2116
|1.2157
|-280.00
|9990.00
|127
|2006.01.27 17:30
|sell
|64
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|128
|2006.01.27 19:17
|t/p
|64
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|10120.00
|129
|2006.01.30 01:54
|sell
|65
|1.00
|1.2105
|1.2133
|1.2092
|130
|2006.01.30 09:29
|t/p
|65
|1.00
|1.2092
|1.2133
|1.2092
|130.00
|10250.00
|131
|2006.01.30 14:42
|sell
|66
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|132
|2006.01.30 19:47
|t/p
|66
|1.00
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|130.00
|10380.00
|133
|2006.01.30 19:47
|buy
|67
|1.00
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|134
|2006.01.30 23:13
|t/p
|67
|1.00
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|130.00
|10510.00
|135
|2006.01.31 07:59
|sell
|68
|1.00
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|136
|2006.01.31 08:09
|t/p
|68
|1.00
|1.2097
|1.2138
|1.2097
|130.00
|10640.00
|137
|2006.01.31 09:03
|sell
|69
|1.00
|1.2112
|1.2140
|1.2099
|138
|2006.01.31 09:38
|t/p
|69
|1.00
|1.2099
|1.2140
|1.2099
|130.00
|10770.00
|139
|2006.01.31 17:24
|sell
|70
|1.00
|1.2143
|1.2171
|1.2130
|140
|2006.01.31 18:14
|s/l
|70
|1.00
|1.2171
|1.2171
|1.2130
|-280.00
|10490.00
|141
|2006.01.31 18:14
|sell
|71
|1.00
|1.2162
|1.2190
|1.2149
|142
|2006.01.31 18:37
|s/l
|71
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2149
|-280.00
|10210.00
|143
|2006.01.31 20:23
|buy
|72
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|144
|2006.01.31 21:06
|t/p
|72
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|10340.00
|145
|2006.01.31 23:37
|buy
|73
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|146
|2006.02.01 10:25
|s/l
|73
|1.00
|1.2121
|1.2121
|1.2162
|-280.00
|10060.00
|147
|2006.02.01 12:33
|buy
|74
|1.00
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|148
|2006.02.01 18:34
|s/l
|74
|1.00
|1.2073
|1.2073
|1.2114
|-280.00
|9780.00
|149
|2006.02.01 20:23
|buy
|75
|1.00
|1.2057
|1.2029
|1.2070
|150
|2006.02.02 01:11
|t/p
|75
|1.00
|1.2070
|1.2029
|1.2070
|130.00
|9910.00
|151
|2006.02.02 09:01
|sell
|76
|1.00
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|152
|2006.02.02 14:55
|t/p
|76
|1.00
|1.2054
|1.2095
|1.2054
|130.00
|10040.00
|153
|2006.02.03 09:05
|sell
|77
|1.00
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|154
|2006.02.03 14:24
|t/p
|77
|1.00
|1.2064
|1.2105
|1.2064
|130.00
|10170.00
|155
|2006.02.03 14:30
|sell
|78
|1.00
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|156
|2006.02.03 14:32
|t/p
|78
|1.00
|1.2054
|1.2095
|1.2054
|130.00
|10300.00
|157
|2006.02.03 14:32
|buy
|79
|1.00
|1.2054
|1.2026
|1.2067
|158
|2006.02.03 14:35
|s/l
|79
|1.00
|1.2026
|1.2026
|1.2067
|-280.00
|10020.00
|159
|2006.02.06 03:51
|buy
|80
|1.00
|1.2027
|1.1999
|1.2040
|160
|2006.02.06 07:59
|s/l
|80
|1.00
|1.1999
|1.1999
|1.2040
|-280.00
|9740.00
|161
|2006.02.06 11:29
|sell
|81
|1.00
|1.1998
|1.2026
|1.1985
|162
|2006.02.06 12:26
|t/p
|81
|1.00
|1.1985
|1.2026
|1.1985
|130.00
|9870.00
|163
|2006.02.06 14:24
|buy
|82
|1.00
|1.1978
|1.1950
|1.1991
|164
|2006.02.06 18:14
|s/l
|82
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.1991
|-280.00
|9590.00
|165
|2006.02.06 23:49
|sell
|83
|1.00
|1.1973
|1.2001
|1.1960
|166
|2006.02.07 08:50
|s/l
|83
|1.00
|1.2001
|1.2001
|1.1960
|-280.00
|9310.00
|167
|2006.02.07 14:25
|sell
|84
|1.00
|1.1983
|1.2011
|1.1970
|168
|2006.02.07 15:59
|t/p
|84
|1.00
|1.1970
|1.2011
|1.1970
|130.00
|9440.00
|169
|2006.02.07 17:02
|buy
|85
|1.00
|1.1951
|1.1923
|1.1964
|170
|2006.02.07 17:11
|t/p
|85
|1.00
|1.1964
|1.1923
|1.1964
|130.00
|9570.00
|171
|2006.02.08 07:30
|sell
|86
|1.00
|1.1979
|1.2007
|1.1966
|172
|2006.02.08 13:08
|t/p
|86
|1.00
|1.1966
|1.2007
|1.1966
|130.00
|9700.00
|173
|2006.02.08 14:43
|sell
|87
|1.00
|1.1968
|1.1996
|1.1955
|174
|2006.02.08 16:53
|t/p
|87
|1.00
|1.1955
|1.1996
|1.1955
|130.00
|9830.00
|175
|2006.02.09 10:37
|buy
|88
|1.00
|1.1975
|1.1947
|1.1988
|176
|2006.02.09 11:59
|t/p
|88
|1.00
|1.1988
|1.1947
|1.1988
|130.00
|9960.00
|177
|2006.02.09 12:49
|sell
|89
|1.00
|1.1990
|1.2018
|1.1977
|178
|2006.02.09 14:26
|t/p
|89
|1.00
|1.1977
|1.2018
|1.1977
|130.00
|10090.00
|179
|2006.02.10 01:08
|buy
|90
|1.00
|1.1993
|1.1965
|1.2006
|180
|2006.02.10 01:44
|s/l
|90
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.2006
|-280.00
|9810.00
|181
|2006.02.10 06:31
|sell
|91
|1.00
|1.1992
|1.2020
|1.1979
|182
|2006.02.10 08:15
|t/p
|91
|1.00
|1.1979
|1.2020
|1.1979
|130.00
|9940.00
|183
|2006.02.10 09:29
|buy
|92
|1.00
|1.1972
|1.1944
|1.1985
|184
|2006.02.10 14:40
|t/p
|92
|1.00
|1.1985
|1.1944
|1.1985
|130.00
|10070.00
|185
|2006.02.10 14:40
|sell
|93
|1.00
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|186
|2006.02.10 14:54
|s/l
|93
|1.00
|1.2013
|1.2013
|1.1972
|-280.00
|9790.00
|187
|2006.02.10 16:54
|buy
|94
|1.00
|1.1913
|1.1885
|1.1926
|188
|2006.02.10 17:49
|t/p
|94
|1.00
|1.1926
|1.1885
|1.1926
|130.00
|9920.00
|189
|2006.02.13 16:38
|sell
|95
|1.00
|1.1911
|1.1939
|1.1898
|190
|2006.02.14 14:30
|t/p
|95
|1.00
|1.1898
|1.1939
|1.1898
|130.00
|10050.00
|191
|2006.02.15 15:59
|buy
|96
|1.00
|1.1906
|1.1878
|1.1919
|192
|2006.02.15 17:49
|s/l
|96
|1.00
|1.1878
|1.1878
|1.1919
|-280.00
|9770.00
|193
|2006.02.16 13:04
|sell
|97
|1.00
|1.1864
|1.1892
|1.1851
|194
|2006.02.16 16:00
|s/l
|97
|1.00
|1.1892
|1.1892
|1.1851
|-280.00
|9490.00
|195
|2006.02.16 17:06
|sell
|98
|1.00
|1.1888
|1.1916
|1.1875
|196
|2006.02.16 22:30
|s/l
|98
|1.00
|1.1916
|1.1916
|1.1875
|-280.00
|9210.00
|197
|2006.02.17 00:55
|sell
|99
|1.00
|1.1912
|1.1940
|1.1899
|198
|2006.02.17 02:18
|t/p
|99
|1.00
|1.1899
|1.1940
|1.1899
|130.00
|9340.00
|199
|2006.02.17 10:40
|sell
|100
|1.00
|1.1884
|1.1912
|1.1871
|200
|2006.02.17 13:06
|t/p
|100
|1.00
|1.1871
|1.1912
|1.1871
|130.00
|9470.00
|201
|2006.02.17 14:34
|sell
|101
|1.00
|1.1874
|1.1902
|1.1861
|202
|2006.02.17 15:49
|s/l
|101
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.1861
|-280.00
|9190.00
|203
|2006.02.17 16:11
|sell
|102
|1.00
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|204
|2006.02.17 16:36
|s/l
|102
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.1908
|-280.00
|8910.00
|205
|2006.02.17 16:36
|sell
|103
|1.00
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|206
|2006.02.17 16:58
|t/p
|103
|1.00
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|130.00
|9040.00
|207
|2006.02.17 16:59
|sell
|104
|1.00
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|208
|2006.02.17 17:20
|s/l
|104
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.1908
|-280.00
|8760.00
|209
|2006.02.17 17:20
|sell
|105
|1.00
|1.1940
|1.1968
|1.1927
|210
|2006.02.17 17:48
|t/p
|105
|1.00
|1.1927
|1.1968
|1.1927
|130.00
|8890.00
|211
|2006.02.17 19:06
|sell
|106
|1.00
|1.1922
|1.1950
|1.1909
|212
|2006.02.17 19:20
|s/l
|106
|1.00
|1.1950
|1.1950
|1.1909
|-280.00
|8610.00
|213
|2006.02.17 19:20
|sell
|107
|1.00
|1.1941
|1.1969
|1.1928
|214
|2006.02.17 19:26
|t/p
|107
|1.00
|1.1928
|1.1969
|1.1928
|130.00
|8740.00
|215
|2006.02.17 19:27
|sell
|108
|1.00
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|216
|2006.02.19 20:35
|s/l
|108
|1.00
|1.1949
|1.1949
|1.1908
|-280.00
|8460.00
|217
|2006.02.20 01:59
|sell
|109
|1.00
|1.1952
|1.1980
|1.1939
|218
|2006.02.20 03:30
|s/l
|109
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.1939
|-280.00
|8180.00
|219
|2006.02.22 03:17
|sell
|110
|1.00
|1.1924
|1.1952
|1.1911
|220
|2006.02.22 09:53
|t/p
|110
|1.00
|1.1911
|1.1952
|1.1911
|130.00
|8310.00
|221
|2006.02.22 14:31
|sell
|111
|1.00
|1.1879
|1.1907
|1.1866
|222
|2006.02.22 17:31
|s/l
|111
|1.00
|1.1907
|1.1907
|1.1866
|-280.00
|8030.00
|223
|2006.02.23 15:05
|sell
|112
|1.00
|1.1958
|1.1986
|1.1945
|224
|2006.02.23 15:33
|t/p
|112
|1.00
|1.1945
|1.1986
|1.1945
|130.00
|8160.00
|225
|2006.02.23 17:09
|sell
|113
|1.00
|1.1928
|1.1956
|1.1915
|226
|2006.02.24 09:07
|t/p
|113
|1.00
|1.1915
|1.1956
|1.1915
|130.00
|8290.00
|227
|2006.02.24 14:30
|sell
|114
|1.00
|1.1902
|1.1930
|1.1889
|228
|2006.02.24 15:59
|t/p
|114
|1.00
|1.1889
|1.1930
|1.1889
|130.00
|8420.00
|229
|2006.02.26 21:12
|sell
|115
|1.00
|1.1871
|1.1899
|1.1858
|230
|2006.02.26 22:39
|t/p
|115
|1.00
|1.1858
|1.1899
|1.1858
|130.00
|8550.00
|231
|2006.02.26 23:12
|sell
|116
|1.00
|1.1872
|1.1900
|1.1859
|232
|2006.02.26 23:44
|t/p
|116
|1.00
|1.1859
|1.1900
|1.1859
|130.00
|8680.00
|233
|2006.02.27 01:43
|buy
|117
|1.00
|1.1838
|1.1810
|1.1851
|234
|2006.02.27 02:58
|t/p
|117
|1.00
|1.1851
|1.1810
|1.1851
|130.00
|8810.00
|235
|2006.02.27 07:24
|buy
|118
|1.00
|1.1864
|1.1836
|1.1877
|236
|2006.02.28 01:55
|s/l
|118
|1.00
|1.1836
|1.1836
|1.1877
|-280.00
|8530.00
|237
|2006.02.28 03:34
|sell
|119
|1.00
|1.1848
|1.1876
|1.1835
|238
|2006.02.28 09:48
|s/l
|119
|1.00
|1.1876
|1.1876
|1.1835
|-280.00
|8250.00
|239
|2006.02.28 16:25
|sell
|120
|1.00
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|240
|2006.03.01 01:25
|s/l
|120
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1912
|-280.00
|7970.00
|241
|2006.03.02 14:41
|sell
|121
|1.00
|1.1937
|1.1965
|1.1924
|242
|2006.03.02 14:45
|s/l
|121
|1.00
|1.1965
|1.1965
|1.1924
|-280.00
|7690.00
|243
|2006.03.03 11:18
|sell
|122
|1.00
|1.2021
|1.2049
|1.2008
|244
|2006.03.03 15:03
|s/l
|122
|1.00
|1.2049
|1.2049
|1.2008
|-280.00
|7410.00
|245
|2006.03.06 00:30
|sell
|123
|1.00
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|246
|2006.03.06 05:47
|t/p
|123
|1.00
|1.2072
|1.2113
|1.2072
|130.00
|7540.00
|247
|2006.03.06 17:26
|buy
|124
|1.00
|1.2008
|1.1980
|1.2021
|248
|2006.03.06 21:02
|t/p
|124
|1.00
|1.2021
|1.1980
|1.2021
|130.00
|7670.00
|249
|2006.03.06 21:02
|sell
|125
|1.00
|1.2021
|1.2049
|1.2008
|250
|2006.03.07 00:41
|t/p
|125
|1.00
|1.2008
|1.2049
|1.2008
|130.00
|7800.00
|251
|2006.03.07 01:03
|sell
|126
|1.00
|1.2016
|1.2044
|1.2003
|252
|2006.03.07 01:46
|t/p
|126
|1.00
|1.2003
|1.2044
|1.2003
|130.00
|7930.00
|253
|2006.03.07 15:06
|buy
|127
|1.00
|1.1900
|1.1872
|1.1913
|254
|2006.03.07 19:58
|s/l
|127
|1.00
|1.1872
|1.1872
|1.1913
|-280.00
|7650.00
|255
|2006.03.07 19:59
|sell
|128
|1.00
|1.1887
|1.1915
|1.1874
|256
|2006.03.08 07:59
|s/l
|128
|1.00
|1.1915
|1.1915
|1.1874
|-280.00
|7370.00
|257
|2006.03.08 10:50
|sell
|129
|1.00
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|258
|2006.03.08 11:06
|s/l
|129
|1.00
|1.1947
|1.1947
|1.1906
|-280.00
|7090.00
|259
|2006.03.08 14:57
|buy
|130
|1.00
|1.1912
|1.1884
|1.1925
|260
|2006.03.08 16:11
|t/p
|130
|1.00
|1.1925
|1.1884
|1.1925
|130.00
|7220.00
|261
|2006.03.08 17:42
|sell
|131
|1.00
|1.1920
|1.1948
|1.1907
|262
|2006.03.09 02:24
|s/l
|131
|1.00
|1.1948
|1.1948
|1.1907
|-280.00
|6940.00
|263
|2006.03.09 06:55
|buy
|132
|1.00
|1.1928
|1.1900
|1.1941
|264
|2006.03.09 07:59
|t/p
|132
|1.00
|1.1941
|1.1900
|1.1941
|130.00
|7070.00
|265
|2006.03.09 09:00
|sell
|133
|1.00
|1.1944
|1.1972
|1.1931
|266
|2006.03.09 09:52
|t/p
|133
|1.00
|1.1931
|1.1972
|1.1931
|130.00
|7200.00
|267
|2006.03.09 14:52
|buy
|134
|1.00
|1.1922
|1.1894
|1.1935
|268
|2006.03.10 01:20
|s/l
|134
|1.00
|1.1894
|1.1894
|1.1935
|-280.00
|6920.00
|269
|2006.03.10 02:27
|sell
|135
|1.00
|1.1900
|1.1928
|1.1887
|270
|2006.03.10 08:29
|s/l
|135
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.1887
|-280.00
|6640.00
|271
|2006.03.13 08:37
|sell
|136
|1.00
|1.1962
|1.1990
|1.1949
|272
|2006.03.13 09:56
|t/p
|136
|1.00
|1.1949
|1.1990
|1.1949
|130.00
|6770.00
|273
|2006.03.14 10:00
|buy
|137
|1.00
|1.1969
|1.1941
|1.1982
|274
|2006.03.14 12:12
|s/l
|137
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.1982
|-280.00
|6490.00
|275
|2006.03.14 16:19
|sell
|138
|1.00
|1.2024
|1.2052
|1.2011
|276
|2006.03.15 14:11
|s/l
|138
|1.00
|1.2052
|1.2052
|1.2011
|-280.00
|6210.00
|277
|2006.03.17 02:30
|buy
|139
|1.00
|1.2173
|1.2145
|1.2186
|278
|2006.03.17 09:49
|t/p
|139
|1.00
|1.2186
|1.2145
|1.2186
|130.00
|6340.00
|279
|2006.03.17 12:58
|sell
|140
|1.00
|1.2182
|1.2210
|1.2169
|280
|2006.03.17 14:51
|t/p
|140
|1.00
|1.2169
|1.2210
|1.2169
|130.00
|6470.00
|281
|2006.03.17 14:51
|buy
|141
|1.00
|1.2169
|1.2141
|1.2182
|282
|2006.03.17 15:01
|s/l
|141
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2182
|-280.00
|6190.00
|283
|2006.03.20 07:23
|sell
|142
|1.00
|1.2176
|1.2204
|1.2163
|284
|2006.03.20 09:25
|s/l
|142
|1.00
|1.2204
|1.2204
|1.2163
|-280.00
|5910.00
|285
|2006.03.20 09:25
|sell
|143
|1.00
|1.2195
|1.2223
|1.2182
|286
|2006.03.20 11:47
|t/p
|143
|1.00
|1.2182
|1.2223
|1.2182
|130.00
|6040.00
|287
|2006.03.20 14:48
|buy
|144
|1.00
|1.2168
|1.2140
|1.2181
|288
|2006.03.20 15:30
|t/p
|144
|1.00
|1.2181
|1.2140
|1.2181
|130.00
|6170.00
|289
|2006.03.20 16:40
|sell
|145
|1.00
|1.2175
|1.2203
|1.2162
|290
|2006.03.20 17:37
|t/p
|145
|1.00
|1.2162
|1.2203
|1.2162
|130.00
|6300.00
|291
|2006.03.21 07:34
|sell
|146
|1.00
|1.2142
|1.2170
|1.2129
|292
|2006.03.21 08:27
|t/p
|146
|1.00
|1.2129
|1.2170
|1.2129
|130.00
|6430.00
|293
|2006.03.21 08:57
|sell
|147
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|294
|2006.03.21 13:26
|s/l
|147
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2123
|-280.00
|6150.00
|295
|2006.03.21 13:46
|buy
|148
|1.00
|1.2140
|1.2112
|1.2153
|296
|2006.03.21 14:05
|s/l
|148
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2153
|-280.00
|5870.00
|297
|2006.03.21 16:44
|buy
|149
|1.00
|1.2090
|1.2062
|1.2103
|298
|2006.03.21 22:56
|t/p
|149
|1.00
|1.2103
|1.2062
|1.2103
|130.00
|6000.00
|299
|2006.03.21 22:56
|sell
|150
|1.00
|1.2103
|1.2131
|1.2090
|300
|2006.03.22 03:38
|t/p
|150
|1.00
|1.2090
|1.2131
|1.2090
|130.00
|6130.00
|301
|2006.03.22 04:36
|sell
|151
|1.00
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|302
|2006.03.22 15:18
|s/l
|151
|1.00
|1.2114
|1.2114
|1.2073
|-280.00
|5850.00
|303
|2006.03.22 18:06
|buy
|152
|1.00
|1.2083
|1.2055
|1.2096
|304
|2006.03.23 00:57
|s/l
|152
|1.00
|1.2055
|1.2055
|1.2096
|-280.00
|5570.00
|305
|2006.03.23 11:14
|buy
|153
|1.00
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|306
|2006.03.23 15:02
|s/l
|153
|1.00
|1.2037
|1.2037
|1.2078
|-280.00
|5290.00
|307
|2006.03.23 16:17
|sell
|154
|1.00
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|308
|2006.03.23 19:06
|t/p
|154
|1.00
|1.1972
|1.2013
|1.1972
|130.00
|5420.00
|309
|2006.03.24 13:51
|buy
|155
|1.00
|1.1961
|1.1933
|1.1974
|310
|2006.03.24 14:24
|t/p
|155
|1.00
|1.1974
|1.1933
|1.1974
|130.00
|5550.00
|311
|2006.03.27 02:33
|sell
|156
|1.00
|1.2035
|1.2063
|1.2022
|312
|2006.03.27 03:33
|s/l
|156
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2022
|-280.00
|5270.00
|313
|2006.03.27 07:02
|buy
|157
|1.00
|1.2045
|1.2017
|1.2058
|314
|2006.03.27 16:06
|s/l
|157
|1.00
|1.2017
|1.2017
|1.2058
|-280.00
|4990.00
|315
|2006.03.28 01:40
|buy
|158
|1.00
|1.2012
|1.1984
|1.2025
|316
|2006.03.28 07:53
|t/p
|158
|1.00
|1.2025
|1.1984
|1.2025
|130.00
|5120.00
|317
|2006.03.28 15:09
|buy
|159
|1.00
|1.2076
|1.2048
|1.2089
|318
|2006.03.28 19:18
|s/l
|159
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2089
|-280.00
|4840.00
|319
|2006.03.28 21:39
|buy
|160
|1.00
|1.2005
|1.1977
|1.2018
|320
|2006.03.29 05:54
|t/p
|160
|1.00
|1.2018
|1.1977
|1.2018
|130.00
|4970.00
|321
|2006.03.29 07:57
|buy
|161
|1.00
|1.2002
|1.1974
|1.2015
|322
|2006.03.29 10:18
|t/p
|161
|1.00
|1.2015
|1.1974
|1.2015
|130.00
|5100.00
|323
|2006.03.29 15:25
|sell
|162
|1.00
|1.2014
|1.2042
|1.2001
|324
|2006.03.29 16:21
|s/l
|162
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2001
|-280.00
|4820.00
|325
|2006.03.30 07:06
|buy
|163
|1.00
|1.2058
|1.2030
|1.2071
|326
|2006.03.30 09:22
|t/p
|163
|1.00
|1.2071
|1.2030
|1.2071
|130.00
|4950.00
|327
|2006.03.30 13:35
|sell
|164
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|328
|2006.03.30 13:46
|t/p
|164
|1.00
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|130.00
|5080.00
|329
|2006.03.30 14:25
|sell
|165
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|330
|2006.03.30 14:30
|s/l
|165
|1.00
|1.2122
|1.2122
|1.2081
|-280.00
|4800.00
|331
|2006.03.30 14:30
|sell
|166
|1.00
|1.2113
|1.2141
|1.2100
|332
|2006.03.30 14:32
|s/l
|166
|1.00
|1.2141
|1.2141
|1.2100
|-280.00
|4520.00