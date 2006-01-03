Strategy Tester Report
Profit Generator 2.7

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period4 Hours (H4) 2006.01.02 20:00 - 2006.03.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=12; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=17; TrailPips=5; LongBar=16; MaxTrades=1; UseHourTrade=true; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=true; period=60; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
Bars in test7553Ticks modelled205529Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit16790.00Gross profit31070.00Gross loss-14280.00
Profit factor2.18Expected payoff57.90
Absolute drawdown320.00Maximal drawdown (%)1030.00 (5.1%)
Total trades290Short positions (won %)131 (79.39%)Long positions (won %)159 (84.91%)
Profit trades (% of total)239 (82.41%)Loss trades (% of total)51 (17.59%)
Largestprofit trade130.00loss trade-280.00
Averageprofit trade130.00loss trade-280.00
Maximumconsecutive wins (profit in money)19 (2470.00)consecutive losses (loss in money)3 (-840.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2470.00 (19)consecutive loss (count of losses)-840.00 (3)
Averageconsecutive wins6consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.03 07:02sell11.001.18951.19231.1882
22006.01.03 07:39t/p11.001.18821.19231.1882130.0010130.00
32006.01.03 08:36buy21.001.18751.18471.1888
42006.01.03 08:59t/p21.001.18881.18471.1888130.0010260.00
52006.01.03 09:16buy31.001.18881.18601.1901
62006.01.03 10:14s/l31.001.18601.18601.1901-280.009980.00
72006.01.03 10:54sell41.001.18851.19131.1872
82006.01.03 14:21t/p41.001.18721.19131.1872130.0010110.00
92006.01.03 14:48sell51.001.18771.19051.1864
102006.01.03 15:30s/l51.001.19051.19051.1864-280.009830.00
112006.01.03 17:29sell61.001.19781.20061.1965
122006.01.03 18:36t/p61.001.19651.20061.1965130.009960.00
132006.01.03 18:54sell71.001.19811.20091.1968
142006.01.03 19:59s/l71.001.20091.20091.1968-280.009680.00
152006.01.04 07:01sell81.001.20651.20931.2052
162006.01.04 07:53t/p81.001.20521.20931.2052130.009810.00
172006.01.04 08:00buy91.001.20451.20171.2058
182006.01.04 08:46t/p91.001.20581.20171.2058130.009940.00
192006.01.04 08:59buy101.001.20481.20201.2061
202006.01.04 10:18t/p101.001.20611.20201.2061130.0010070.00
212006.01.04 11:12sell111.001.20671.20951.2054
222006.01.04 13:36s/l111.001.20951.20951.2054-280.009790.00
232006.01.04 14:00buy121.001.20871.20591.2100
242006.01.04 14:40t/p121.001.21001.20591.2100130.009920.00
252006.01.04 15:01sell131.001.20951.21231.2082
262006.01.04 15:02t/p131.001.20821.21231.2082130.0010050.00
272006.01.04 15:35sell141.001.20951.21231.2082
282006.01.04 15:43t/p141.001.20821.21231.2082130.0010180.00
292006.01.04 16:00buy151.001.20811.20531.2094
302006.01.04 17:14t/p151.001.20941.20531.2094130.0010310.00
312006.01.04 17:14sell161.001.20951.21231.2082
322006.01.04 17:25t/p161.001.20821.21231.2082130.0010440.00
332006.01.04 17:59sell171.001.20901.21181.2077
342006.01.04 18:23s/l171.001.21181.21181.2077-280.0010160.00
352006.01.04 19:24buy181.001.21281.21001.2141
362006.01.05 02:05s/l181.001.21001.21001.2141-280.009880.00
372006.01.05 07:00sell191.001.21091.21371.2096
382006.01.05 07:34t/p191.001.20961.21371.2096130.0010010.00
392006.01.05 08:00buy201.001.20951.20671.2108
402006.01.05 08:06t/p201.001.21081.20671.2108130.0010140.00
412006.01.05 08:17buy211.001.20961.20681.2109
422006.01.05 09:55t/p211.001.21091.20681.2109130.0010270.00
432006.01.05 11:01buy221.001.20981.20701.2111
442006.01.05 18:41t/p221.001.21111.20701.2111130.0010400.00
452006.01.05 18:41sell231.001.21111.21391.2098
462006.01.05 18:44t/p231.001.20981.21391.2098130.0010530.00
472006.01.05 18:45sell241.001.21011.21291.2088
482006.01.06 02:48t/p241.001.20881.21291.2088130.0010660.00
492006.01.06 08:00sell251.001.20921.21201.2079
502006.01.06 14:30s/l251.001.21201.21201.2079-280.0010380.00
512006.01.06 14:36buy261.001.20991.20711.2112
522006.01.06 14:38t/p261.001.21121.20711.2112130.0010510.00
532006.01.06 15:04sell271.001.21641.21921.2151
542006.01.06 15:09t/p271.001.21511.21921.2151130.0010640.00
552006.01.06 16:00buy281.001.21491.21211.2162
562006.01.06 16:04t/p281.001.21621.21211.2162130.0010770.00
572006.01.06 16:06buy291.001.21531.21251.2166
582006.01.09 07:52s/l291.001.21251.21251.2166-280.0010490.00
592006.01.09 09:01sell301.001.21061.21341.2093
602006.01.09 09:41t/p301.001.20931.21341.2093130.0010620.00
612006.01.09 10:56sell311.001.20891.21171.2076
622006.01.09 11:15t/p311.001.20761.21171.2076130.0010750.00
632006.01.09 11:48sell321.001.20881.21161.2075
642006.01.09 12:06t/p321.001.20751.21161.2075130.0010880.00
652006.01.09 13:01buy331.001.20731.20451.2086
662006.01.09 13:39t/p331.001.20861.20451.2086130.0011010.00
672006.01.09 14:20sell341.001.20851.21131.2072
682006.01.09 16:00t/p341.001.20721.21131.2072130.0011140.00
692006.01.09 16:00buy351.001.20711.20431.2084
702006.01.09 16:32t/p351.001.20841.20431.2084130.0011270.00
712006.01.09 16:49buy361.001.20731.20451.2086
722006.01.09 18:37t/p361.001.20861.20451.2086130.0011400.00
732006.01.10 08:00sell371.001.20601.20881.2047
742006.01.10 09:36s/l371.001.20881.20881.2047-280.0011120.00
752006.01.10 10:00buy381.001.20711.20431.2084
762006.01.10 11:08t/p381.001.20841.20431.2084130.0011250.00
772006.01.10 15:03buy391.001.20541.20261.2067
782006.01.10 15:59t/p391.001.20671.20261.2067130.0011380.00
792006.01.10 16:00buy401.001.20641.20361.2077
802006.01.10 17:03t/p401.001.20771.20361.2077130.0011510.00
812006.01.10 17:37buy411.001.20681.20401.2081
822006.01.11 12:41t/p411.001.20811.20401.2081130.0011640.00
832006.01.11 13:00buy421.001.20781.20501.2091
842006.01.11 13:29t/p421.001.20911.20501.2091130.0011770.00
852006.01.11 15:00buy431.001.20851.20571.2098
862006.01.11 15:20t/p431.001.20981.20571.2098130.0011900.00
872006.01.11 17:00buy441.001.20971.20691.2110
882006.01.11 17:27t/p441.001.21101.20691.2110130.0012030.00
892006.01.11 18:00buy451.001.21331.21051.2146
902006.01.12 02:37t/p451.001.21461.21051.2146130.0012160.00
912006.01.12 07:00buy461.001.21431.21151.2156
922006.01.12 10:11t/p461.001.21561.21151.2156130.0012290.00
932006.01.12 10:25buy471.001.21451.21171.2158
942006.01.12 14:14s/l471.001.21171.21171.2158-280.0012010.00
952006.01.12 16:00sell481.001.20391.20671.2026
962006.01.12 16:00t/p481.001.20261.20671.2026130.0012140.00
972006.01.12 16:49sell491.001.20321.20601.2019
982006.01.13 07:57s/l491.001.20601.20601.2019-280.0011860.00
992006.01.13 08:04buy501.001.20581.20301.2071
1002006.01.13 08:31t/p501.001.20711.20301.2071130.0011990.00
1012006.01.13 08:40buy511.001.20581.20301.2071
1022006.01.13 08:59t/p511.001.20711.20301.2071130.0012120.00
1032006.01.13 10:00buy521.001.20631.20351.2076
1042006.01.13 10:39t/p521.001.20761.20351.2076130.0012250.00
1052006.01.13 11:00sell531.001.20721.21001.2059
1062006.01.13 11:30t/p531.001.20591.21001.2059130.0012380.00
1072006.01.13 13:01sell541.001.20541.20821.2041
1082006.01.13 13:59t/p541.001.20411.20821.2041130.0012510.00
1092006.01.13 14:00buy551.001.20401.20121.2053
1102006.01.13 14:27t/p551.001.20531.20121.2053130.0012640.00
1112006.01.13 14:30buy561.001.20401.20121.2053
1122006.01.13 14:30t/p561.001.20531.20121.2053130.0012770.00
1132006.01.13 15:00sell571.001.20651.20931.2052
1142006.01.13 15:23t/p571.001.20521.20931.2052130.0012900.00
1152006.01.13 15:46sell581.001.20651.20931.2052
1162006.01.13 15:50t/p581.001.20521.20931.2052130.0013030.00
1172006.01.13 15:59sell591.001.20761.21041.2063
1182006.01.13 17:30s/l591.001.21041.21041.2063-280.0012750.00
1192006.01.13 18:00buy601.001.21011.20731.2114
1202006.01.13 18:38t/p601.001.21141.20731.2114130.0012880.00
1212006.01.13 19:00sell611.001.21351.21631.2122
1222006.01.15 20:10s/l611.001.21631.21631.2122-280.0012600.00
1232006.01.16 08:45sell621.001.21461.21741.2133
1242006.01.16 12:46t/p621.001.21331.21741.2133130.0012730.00
1252006.01.16 13:15sell631.001.21331.21611.2120
1262006.01.16 14:06t/p631.001.21201.21611.2120130.0012860.00
1272006.01.17 07:05buy641.001.21151.20871.2128
1282006.01.17 07:52t/p641.001.21281.20871.2128130.0012990.00
1292006.01.17 08:00buy651.001.21201.20921.2133
1302006.01.17 08:20t/p651.001.21331.20921.2133130.0013120.00
1312006.01.17 09:01sell661.001.21381.21661.2125
1322006.01.17 09:27t/p661.001.21251.21661.2125130.0013250.00
1332006.01.17 13:00buy671.001.20721.20441.2085
1342006.01.17 13:33t/p671.001.20851.20441.2085130.0013380.00
1352006.01.17 17:00buy681.001.20651.20371.2078
1362006.01.17 17:11t/p681.001.20781.20371.2078130.0013510.00
1372006.01.17 17:45buy691.001.20651.20371.2078
1382006.01.17 19:10t/p691.001.20781.20371.2078130.0013640.00
1392006.01.18 07:16sell701.001.20901.21181.2077
1402006.01.18 07:59s/l701.001.21181.21181.2077-280.0013360.00
1412006.01.18 07:59sell711.001.21201.21481.2107
1422006.01.18 08:46t/p711.001.21071.21481.2107130.0013490.00
1432006.01.18 09:00buy721.001.21171.20891.2130
1442006.01.18 09:02t/p721.001.21301.20891.2130130.0013620.00
1452006.01.18 11:00buy731.001.21111.20831.2124
1462006.01.18 11:37t/p731.001.21241.20831.2124130.0013750.00
1472006.01.18 12:00buy741.001.21201.20921.2133
1482006.01.18 12:24t/p741.001.21331.20921.2133130.0013880.00
1492006.01.18 12:58buy751.001.21221.20941.2135
1502006.01.18 14:30t/p751.001.21351.20941.2135130.0014010.00
1512006.01.18 15:00buy761.001.21351.21071.2148
1522006.01.18 15:34t/p761.001.21481.21071.2148130.0014140.00
1532006.01.18 15:59buy771.001.21031.20751.2116
1542006.01.18 17:44s/l771.001.20751.20751.2116-280.0013860.00
1552006.01.18 18:24sell781.001.20841.21121.2071
1562006.01.18 20:00s/l781.001.21121.21121.2071-280.0013580.00
1572006.01.19 09:00sell791.001.20881.21161.2075
1582006.01.19 09:34t/p791.001.20751.21161.2075130.0013710.00
1592006.01.19 10:00buy801.001.20771.20491.2090
1602006.01.19 15:59t/p801.001.20901.20491.2090130.0013840.00
1612006.01.19 17:00sell811.001.21141.21421.2101
1622006.01.19 17:49t/p811.001.21011.21421.2101130.0013970.00
1632006.01.19 18:01buy821.001.21071.20791.2120
1642006.01.20 02:06s/l821.001.20791.20791.2120-280.0013690.00
1652006.01.20 07:34sell831.001.20771.21051.2064
1662006.01.20 09:22t/p831.001.20641.21051.2064130.0013820.00
1672006.01.20 14:00buy841.001.20731.20451.2086
1682006.01.20 14:52t/p841.001.20861.20451.2086130.0013950.00
1692006.01.20 15:00buy851.001.20931.20651.2106
1702006.01.20 15:23t/p851.001.21061.20651.2106130.0014080.00
1712006.01.20 15:48buy861.001.20921.20641.2105
1722006.01.20 18:05t/p861.001.21051.20641.2105130.0014210.00
1732006.01.20 18:20buy871.001.21001.20721.2113
1742006.01.20 19:31t/p871.001.21131.20721.2113130.0014340.00
1752006.01.23 07:00buy881.001.22351.22071.2248
1762006.01.23 07:13t/p881.001.22481.22071.2248130.0014470.00
1772006.01.23 07:43buy891.001.22351.22071.2248
1782006.01.23 08:12t/p891.001.22481.22071.2248130.0014600.00
1792006.01.23 08:39buy901.001.22341.22061.2247
1802006.01.23 08:49t/p901.001.22471.22061.2247130.0014730.00
1812006.01.23 09:32buy911.001.22361.22081.2249
1822006.01.23 10:35t/p911.001.22491.22081.2249130.0014860.00
1832006.01.23 11:05buy921.001.22621.22341.2275
1842006.01.23 11:39t/p921.001.22751.22341.2275130.0014990.00
1852006.01.23 13:00buy931.001.22761.22481.2289
1862006.01.23 13:51t/p931.001.22891.22481.2289130.0015120.00
1872006.01.23 16:00sell941.001.22831.23111.2270
1882006.01.23 21:55s/l941.001.23111.23111.2270-280.0014840.00
1892006.01.24 09:00sell951.001.22871.23151.2274
1902006.01.24 09:42t/p951.001.22741.23151.2274130.0014970.00
1912006.01.24 10:22sell961.001.22751.23031.2262
1922006.01.24 14:56t/p961.001.22621.23031.2262130.0015100.00
1932006.01.24 15:00buy971.001.22621.22341.2275
1942006.01.24 15:07t/p971.001.22751.22341.2275130.0015230.00
1952006.01.24 17:00buy981.001.22751.22471.2288
1962006.01.24 18:00t/p981.001.22881.22471.2288130.0015360.00
1972006.01.24 18:17buy991.001.22861.22581.2299
1982006.01.25 01:14s/l991.001.22581.22581.2299-280.0015080.00
1992006.01.25 08:01sell1001.001.22761.23041.2263
2002006.01.25 10:13s/l1001.001.23041.23041.2263-280.0014800.00
2012006.01.25 12:03buy1011.001.22951.22671.2308
2022006.01.25 12:57t/p1011.001.23081.22671.2308130.0014930.00
2032006.01.25 15:09sell1021.001.22711.22991.2258
2042006.01.25 15:51t/p1021.001.22581.22991.2258130.0015060.00
2052006.01.25 16:00sell1031.001.22631.22911.2250
2062006.01.25 16:49t/p1031.001.22501.22911.2250130.0015190.00
2072006.01.25 16:58sell1041.001.22591.22871.2246
2082006.01.25 21:28t/p1041.001.22461.22871.2246130.0015320.00
2092006.01.26 08:00buy1051.001.22501.22221.2263
2102006.01.26 08:56t/p1051.001.22631.22221.2263130.0015450.00
2112006.01.26 10:03buy1061.001.22411.22131.2254
2122006.01.26 11:03t/p1061.001.22541.22131.2254130.0015580.00
2132006.01.26 11:04sell1071.001.22581.22861.2245
2142006.01.26 11:40t/p1071.001.22451.22861.2245130.0015710.00
2152006.01.26 12:00sell1081.001.22481.22761.2235
2162006.01.26 12:34t/p1081.001.22351.22761.2235130.0015840.00
2172006.01.26 12:58sell1091.001.22471.22751.2234
2182006.01.26 14:36t/p1091.001.22341.22751.2234130.0015970.00
2192006.01.26 14:36buy1101.001.22331.22051.2246
2202006.01.26 14:42t/p1101.001.22461.22051.2246130.0016100.00
2212006.01.26 15:01sell1111.001.22521.22801.2239
2222006.01.26 16:42t/p1111.001.22391.22801.2239130.0016230.00
2232006.01.26 16:55sell1121.001.22491.22771.2236
2242006.01.26 17:17t/p1121.001.22361.22771.2236130.0016360.00
2252006.01.27 07:00buy1131.001.22011.21731.2214
2262006.01.27 10:04t/p1131.001.22141.21731.2214130.0016490.00
2272006.01.27 10:04sell1141.001.22151.22431.2202
2282006.01.27 11:45t/p1141.001.22021.22431.2202130.0016620.00
2292006.01.27 12:09sell1151.001.21861.22141.2173
2302006.01.27 12:09t/p1151.001.21731.22141.2173130.0016750.00
2312006.01.27 12:28sell1161.001.21861.22141.2173
2322006.01.27 12:55t/p1161.001.21731.22141.2173130.0016880.00
2332006.01.27 14:05buy1171.001.21801.21521.2193
2342006.01.27 14:30t/p1171.001.21931.21521.2193130.0017010.00
2352006.01.27 15:00buy1181.001.22181.21901.2231
2362006.01.27 15:59s/l1181.001.21901.21901.2231-280.0016730.00
2372006.01.27 15:59buy1191.001.21371.21091.2150
2382006.01.27 19:18s/l1191.001.21091.21091.2150-280.0016450.00
2392006.01.27 20:00buy1201.001.20991.20711.2112
2402006.01.29 22:11t/p1201.001.21121.20711.2112130.0016580.00
2412006.01.30 08:57sell1211.001.21101.21381.2097
2422006.01.30 09:27t/p1211.001.20971.21381.2097130.0016710.00
2432006.01.30 10:00buy1221.001.20841.20561.2097
2442006.01.30 10:49t/p1221.001.20971.20561.2097130.0016840.00
2452006.01.30 12:02buy1231.001.20821.20541.2095
2462006.01.30 14:42t/p1231.001.20951.20541.2095130.0016970.00
2472006.01.30 14:42sell1241.001.20951.21231.2082
2482006.01.30 14:47t/p1241.001.20821.21231.2082130.0017100.00
2492006.01.30 14:55sell1251.001.20831.21111.2070
2502006.01.31 07:59s/l1251.001.21111.21111.2070-280.0016820.00
2512006.01.31 08:01buy1261.001.20911.20631.2104
2522006.01.31 08:46t/p1261.001.21041.20631.2104130.0016950.00
2532006.01.31 09:03sell1271.001.21121.21401.2099
2542006.01.31 09:26t/p1271.001.20991.21401.2099130.0017080.00
2552006.01.31 10:00buy1281.001.20941.20661.2107
2562006.01.31 12:23t/p1281.001.21071.20661.2107130.0017210.00
2572006.01.31 16:01buy1291.001.21221.20941.2135
2582006.01.31 16:46t/p1291.001.21351.20941.2135130.0017340.00
2592006.01.31 17:00buy1301.001.21411.21131.2154
2602006.01.31 17:55t/p1301.001.21541.21131.2154130.0017470.00
2612006.01.31 18:00buy1311.001.21571.21291.2170
2622006.01.31 18:17t/p1311.001.21701.21291.2170130.0017600.00
2632006.01.31 19:00sell1321.001.21761.22041.2163
2642006.01.31 19:43t/p1321.001.21631.22041.2163130.0017730.00
2652006.02.01 08:31sell1331.001.21541.21821.2141
2662006.02.01 08:57t/p1331.001.21411.21821.2141130.0017860.00
2672006.02.01 09:00buy1341.001.21371.21091.2150
2682006.02.01 09:42t/p1341.001.21501.21091.2150130.0017990.00
2692006.02.01 11:35sell1351.001.21281.21561.2115
2702006.02.01 11:47t/p1351.001.21151.21561.2115130.0018120.00
2712006.02.01 16:49buy1361.001.20931.20651.2106
2722006.02.01 19:59s/l1361.001.20651.20651.2106-280.0017840.00
2732006.02.02 07:00buy1371.001.20411.20131.2054
2742006.02.02 07:59t/p1371.001.20541.20131.2054130.0017970.00
2752006.02.02 09:01sell1381.001.20671.20951.2054
2762006.02.02 09:36t/p1381.001.20541.20951.2054130.0018100.00
2772006.02.02 10:00buy1391.001.20501.20221.2063
2782006.02.02 10:51t/p1391.001.20631.20221.2063130.0018230.00
2792006.02.02 12:05sell1401.001.20681.20961.2055
2802006.02.02 12:48t/p1401.001.20551.20961.2055130.0018360.00
2812006.02.02 13:00buy1411.001.20601.20321.2073
2822006.02.02 15:59t/p1411.001.20731.20321.2073130.0018490.00
2832006.02.03 11:00buy1421.001.20721.20441.2085
2842006.02.03 14:30t/p1421.001.20851.20441.2085130.0018620.00
2852006.02.03 14:30sell1431.001.20861.21141.2073
2862006.02.03 14:31t/p1431.001.20731.21141.2073130.0018750.00
2872006.02.03 14:31sell1441.001.20691.20971.2056
2882006.02.03 14:32t/p1441.001.20561.20971.2056130.0018880.00
2892006.02.03 15:00sell1451.001.20101.20381.1997
2902006.02.03 15:03t/p1451.001.19971.20381.1997130.0019010.00
2912006.02.03 17:00buy1461.001.20011.19731.2014
2922006.02.03 17:07t/p1461.001.20141.19731.2014130.0019140.00
2932006.02.03 19:00buy1471.001.20081.19801.2021
2942006.02.03 19:59t/p1471.001.20211.19801.2021130.0019270.00
2952006.02.06 09:03sell1481.001.19991.20271.1986
2962006.02.06 10:04t/p1481.001.19861.20271.1986130.0019400.00
2972006.02.06 11:00buy1491.001.19841.19561.1997
2982006.02.06 11:29t/p1491.001.19971.19561.1997130.0019530.00
2992006.02.06 11:59buy1501.001.19791.19511.1992
3002006.02.06 18:13s/l1501.001.19511.19511.1992-280.0019250.00
3012006.02.06 19:59sell1511.001.19671.19951.1954
3022006.02.07 09:06s/l1511.001.19951.19951.1954-280.0018970.00
3032006.02.07 09:42buy1521.001.19801.19521.1993
3042006.02.07 10:13t/p1521.001.19931.19521.1993130.0019100.00
3052006.02.07 10:22buy1531.001.19871.19591.2000
3062006.02.07 10:32t/p1531.001.20001.19591.2000130.0019230.00
3072006.02.07 13:00sell1541.001.19831.20111.1970
3082006.02.07 13:04t/p1541.001.19701.20111.1970130.0019360.00
3092006.02.07 17:01buy1551.001.19501.19221.1963
3102006.02.07 17:11t/p1551.001.19631.19221.1963130.0019490.00
3112006.02.07 18:50sell1561.001.19751.20031.1962
3122006.02.08 13:07t/p1561.001.19621.20031.1962130.0019620.00
3132006.02.08 14:01buy1571.001.19521.19241.1965
3142006.02.08 14:35t/p1571.001.19651.19241.1965130.0019750.00
3152006.02.08 15:00buy1581.001.19581.19301.1971
3162006.02.08 17:07s/l1581.001.19301.19301.1971-280.0019470.00
3172006.02.08 18:00buy1591.001.19351.19071.1948
3182006.02.08 18:51t/p1591.001.19481.19071.1948130.0019600.00
3192006.02.09 07:21buy1601.001.19761.19481.1989
3202006.02.09 12:49t/p1601.001.19891.19481.1989130.0019730.00
3212006.02.09 14:00buy1611.001.19751.19471.1988
3222006.02.09 23:59t/p1611.001.19881.19471.1988130.0019860.00
3232006.02.10 09:00sell1621.001.19751.20031.1962
3242006.02.10 09:30t/p1621.001.19621.20031.1962130.0019990.00
3252006.02.10 13:07sell1631.001.19741.20021.1961
3262006.02.10 14:54s/l1631.001.20021.20021.1961-280.0019710.00
3272006.02.10 15:08sell1641.001.20201.20481.2007
3282006.02.10 15:36t/p1641.001.20071.20481.2007130.0019840.00
3292006.02.10 15:48sell1651.001.20191.20471.2006
3302006.02.10 15:59t/p1651.001.20061.20471.2006130.0019970.00
3312006.02.10 17:00buy1661.001.19121.18841.1925
3322006.02.10 17:49t/p1661.001.19251.18841.1925130.0020100.00
3332006.02.10 18:00buy1671.001.19211.18931.1934
3342006.02.10 21:31s/l1671.001.18931.18931.1934-280.0019820.00
3352006.02.13 12:25sell1681.001.18911.19191.1878
3362006.02.14 07:15s/l1681.001.19191.19191.1878-280.0019540.00
3372006.02.14 10:04sell1691.001.19191.19471.1906
3382006.02.14 10:32t/p1691.001.19061.19471.1906130.0019670.00
3392006.02.14 13:00buy1701.001.18971.18691.1910
3402006.02.14 14:38s/l1701.001.18691.18691.1910-280.0019390.00
3412006.02.14 15:05buy1711.001.18731.18451.1886
3422006.02.14 17:20t/p1711.001.18861.18451.1886130.0019520.00
3432006.02.15 14:00buy1721.001.19051.18771.1918
3442006.02.15 14:42t/p1721.001.19181.18771.1918130.0019650.00
3452006.02.15 15:00buy1731.001.19201.18921.1933
3462006.02.15 15:00t/p1731.001.19331.18921.1933130.0019780.00
3472006.02.15 15:02buy1741.001.19251.18971.1938
3482006.02.15 15:09t/p1741.001.19381.18971.1938130.0019910.00
3492006.02.15 15:39buy1751.001.19261.18981.1939
3502006.02.15 15:59s/l1751.001.18981.18981.1939-280.0019630.00
3512006.02.15 15:59buy1761.001.18991.18711.1912
3522006.02.15 17:53s/l1761.001.18711.18711.1912-280.0019350.00
3532006.02.15 18:06buy1771.001.18811.18531.1894
3542006.02.16 12:19s/l1771.001.18531.18531.1894-280.0019070.00
3552006.02.16 14:02buy1781.001.18641.18361.1877
3562006.02.16 14:53t/p1781.001.18771.18361.1877130.0019200.00
3572006.02.16 15:02buy1791.001.18751.18471.1888
3582006.02.16 17:06t/p1791.001.18881.18471.1888130.0019330.00
3592006.02.16 17:18buy1801.001.18831.18551.1896
3602006.02.16 21:55t/p1801.001.18961.18551.1896130.0019460.00
3612006.02.17 10:02buy1811.001.18721.18441.1885
3622006.02.17 10:43t/p1811.001.18851.18441.1885130.0019590.00
3632006.02.17 11:06sell1821.001.18871.19151.1874
3642006.02.17 12:02t/p1821.001.18741.19151.1874130.0019720.00
3652006.02.17 14:00buy1831.001.18651.18371.1878
3662006.02.17 14:34t/p1831.001.18781.18371.1878130.0019850.00
3672006.02.17 14:41buy1841.001.18661.18381.1879
3682006.02.17 15:10t/p1841.001.18791.18381.1879130.0019980.00
3692006.02.17 16:00buy1851.001.18911.18631.1904
3702006.02.17 16:07t/p1851.001.19041.18631.1904130.0020110.00
3712006.02.17 17:00sell1861.001.19211.19491.1908
3722006.02.17 17:49t/p1861.001.19081.19491.1908130.0020240.00
3732006.02.17 18:01sell1871.001.19061.19341.1893
3742006.02.17 18:23t/p1871.001.18931.19341.1893130.0020370.00
3752006.02.17 18:52sell1881.001.19071.19351.1894
3762006.02.17 19:17s/l1881.001.19351.19351.1894-280.0020090.00
3772006.02.21 13:07buy1891.001.19011.18731.1914
3782006.02.21 13:40t/p1891.001.19141.18731.1914130.0020220.00
3792006.02.21 16:02sell1901.001.19041.19321.1891
3802006.02.22 11:21t/p1901.001.18911.19321.1891130.0020350.00
3812006.02.22 12:03buy1911.001.18771.18491.1890
3822006.02.22 14:47t/p1911.001.18901.18491.1890130.0020480.00
3832006.02.22 14:47sell1921.001.18901.19181.1877
3842006.02.22 18:40s/l1921.001.19181.19181.1877-280.0020200.00
3852006.02.23 08:15sell1931.001.19121.19401.1899
3862006.02.23 11:17s/l1931.001.19401.19401.1899-280.0019920.00
3872006.02.23 11:29buy1941.001.19361.19081.1949
3882006.02.23 11:52t/p1941.001.19491.19081.1949130.0020050.00
3892006.02.23 14:00sell1951.001.19551.19831.1942
3902006.02.23 14:35t/p1951.001.19421.19831.1942130.0020180.00
3912006.02.23 15:03sell1961.001.19551.19831.1942
3922006.02.23 15:32t/p1961.001.19421.19831.1942130.0020310.00
3932006.02.23 17:00buy1971.001.19191.18911.1932
3942006.02.24 09:28s/l1971.001.18911.18911.1932-280.0020030.00
3952006.02.24 10:00buy1981.001.19011.18731.1914
3962006.02.24 15:59s/l1981.001.18731.18731.1914-280.0019750.00
3972006.02.24 17:00buy1991.001.18671.18391.1880
3982006.02.24 17:41t/p1991.001.18801.18391.1880130.0019880.00
3992006.02.24 20:39sell2001.001.18781.19061.1865
4002006.02.26 20:00t/p2001.001.18651.19061.1865130.0020010.00
4012006.02.27 07:06sell2011.001.18671.18951.1854
4022006.02.27 07:59t/p2011.001.18541.18951.1854130.0020140.00
4032006.02.27 09:00sell2021.001.18571.18851.1844
4042006.02.27 09:10t/p2021.001.18441.18851.1844130.0020270.00
4052006.02.27 16:00buy2031.001.18451.18171.1858
4062006.02.27 16:43t/p2031.001.18581.18171.1858130.0020400.00
4072006.02.27 17:00buy2041.001.18561.18281.1869
4082006.02.28 09:48t/p2041.001.18691.18281.1869130.0020530.00
4092006.02.28 10:00buy2051.001.18661.18381.1879
4102006.02.28 11:13t/p2051.001.18791.18381.1879130.0020660.00
4112006.02.28 12:03sell2061.001.18911.19191.1878
4122006.02.28 12:53t/p2061.001.18781.19191.1878130.0020790.00
4132006.02.28 15:04buy2071.001.18781.18501.1891
4142006.02.28 15:59t/p2071.001.18911.18501.1891130.0020920.00
4152006.02.28 17:18sell2081.001.19251.19531.1912
4162006.03.01 14:06s/l2081.001.19531.19531.1912-280.0020640.00
4172006.03.01 15:18sell2091.001.19631.19911.1950
4182006.03.01 15:50t/p2091.001.19501.19911.1950130.0020770.00
4192006.03.01 17:01sell2101.001.19321.19601.1919
4202006.03.01 17:33t/p2101.001.19191.19601.1919130.0020900.00
4212006.03.01 18:00buy2111.001.18961.18681.1909
4222006.03.01 18:34t/p2111.001.19091.18681.1909130.0021030.00
4232006.03.01 19:59sell2121.001.19161.19441.1903
4242006.03.02 10:13s/l2121.001.19441.19441.1903-280.0020750.00
4252006.03.02 14:00buy2131.001.19301.19021.1943
4262006.03.02 14:43t/p2131.001.19431.19021.1943130.0020880.00
4272006.03.02 15:00buy2141.001.19391.19111.1952
4282006.03.02 15:21t/p2141.001.19521.19111.1952130.0021010.00
4292006.03.02 15:35buy2151.001.19391.19111.1952
4302006.03.02 15:43t/p2151.001.19521.19111.1952130.0021140.00
4312006.03.03 11:02buy2161.001.20121.19841.2025
4322006.03.03 11:29t/p2161.001.20251.19841.2025130.0021270.00
4332006.03.03 14:00buy2171.001.20211.19931.2034
4342006.03.03 14:35t/p2171.001.20341.19931.2034130.0021400.00
4352006.03.03 15:59buy2181.001.20111.19831.2024
4362006.03.03 16:00t/p2181.001.20241.19831.2024130.0021530.00
4372006.03.06 09:14sell2191.001.20731.21011.2060
4382006.03.06 09:49t/p2191.001.20601.21011.2060130.0021660.00
4392006.03.06 13:05sell2201.001.20351.20631.2022
4402006.03.06 13:40t/p2201.001.20221.20631.2022130.0021790.00
4412006.03.06 15:02buy2211.001.20191.19911.2032
4422006.03.07 01:46s/l2211.001.19911.19911.2032-280.0021510.00
4432006.03.07 09:03sell2221.001.19491.19771.1936
4442006.03.07 09:31t/p2221.001.19361.19771.1936130.0021640.00
4452006.03.07 11:02sell2231.001.19271.19551.1914
4462006.03.07 11:36t/p2231.001.19141.19551.1914130.0021770.00
4472006.03.07 12:03sell2241.001.19141.19421.1901
4482006.03.07 12:56t/p2241.001.19011.19421.1901130.0021900.00
4492006.03.07 14:06sell2251.001.19141.19421.1901
4502006.03.07 14:19t/p2251.001.19011.19421.1901130.0022030.00
4512006.03.07 15:00sell2261.001.19051.19331.1892
4522006.03.07 15:13t/p2261.001.18921.19331.1892130.0022160.00
4532006.03.07 15:21sell2271.001.19041.19321.1891
4542006.03.07 15:59t/p2271.001.18911.19321.1891130.0022290.00
4552006.03.07 17:01buy2281.001.18831.18551.1896
4562006.03.08 04:25t/p2281.001.18961.18551.1896130.0022420.00
4572006.03.08 09:00sell2291.001.19181.19461.1905
4582006.03.08 09:49t/p2291.001.19051.19461.1905130.0022550.00
4592006.03.08 10:00buy2301.001.19051.18771.1918
4602006.03.08 10:50t/p2301.001.19181.18771.1918130.0022680.00
4612006.03.08 11:59buy2311.001.19141.18861.1927
4622006.03.08 12:00t/p2311.001.19271.18861.1927130.0022810.00
4632006.03.08 13:00buy2321.001.19111.18831.1924
4642006.03.08 16:10t/p2321.001.19241.18831.1924130.0022940.00
4652006.03.09 07:15buy2331.001.19171.18891.1930
4662006.03.09 07:59t/p2331.001.19301.18891.1930130.0023070.00
4672006.03.09 08:06buy2341.001.19241.18961.1937
4682006.03.09 08:32t/p2341.001.19371.18961.1937130.0023200.00
4692006.03.09 09:00sell2351.001.19441.19721.1931
4702006.03.09 09:36t/p2351.001.19311.19721.1931130.0023330.00
4712006.03.09 14:04sell2361.001.19251.19531.1912
4722006.03.09 14:52t/p2361.001.19121.19531.1912130.0023460.00
4732006.03.09 15:00buy2371.001.19151.18871.1928
4742006.03.10 14:48s/l2371.001.18871.18871.1928-280.0023180.00
4752006.03.10 15:00sell2381.001.19061.19341.1893
4762006.03.10 15:15t/p2381.001.18931.19341.1893130.0023310.00
4772006.03.13 08:30buy2391.001.19411.19131.1954
4782006.03.13 08:37t/p2391.001.19541.19131.1954130.0023440.00
4792006.03.13 09:00sell2401.001.19611.19891.1948
4802006.03.13 09:37t/p2401.001.19481.19891.1948130.0023570.00
4812006.03.14 10:43buy2411.001.19731.19451.1986
4822006.03.14 12:05s/l2411.001.19451.19451.1986-280.0023290.00
4832006.03.14 14:03buy2421.001.19481.19201.1961
4842006.03.14 14:27t/p2421.001.19611.19201.1961130.0023420.00
4852006.03.14 15:00buy2431.001.19531.19251.1966
4862006.03.14 15:47t/p2431.001.19661.19251.1966130.0023550.00
4872006.03.14 17:00buy2441.001.20151.19871.2028
4882006.03.14 18:07t/p2441.001.20281.19871.2028130.0023680.00
4892006.03.14 18:07sell2451.001.20281.20561.2015
4902006.03.14 18:53t/p2451.001.20151.20561.2015130.0023810.00
4912006.03.15 09:03buy2461.001.20281.20001.2041
4922006.03.15 09:32t/p2461.001.20411.20001.2041130.0023940.00
4932006.03.15 09:59buy2471.001.20281.20001.2041
4942006.03.15 15:11t/p2471.001.20411.20001.2041130.0024070.00
4952006.03.15 16:00buy2481.001.20371.20091.2050
4962006.03.15 16:03t/p2481.001.20501.20091.2050130.0024200.00
4972006.03.15 16:11buy2491.001.20401.20121.2053
4982006.03.15 16:18t/p2491.001.20531.20121.2053130.0024330.00
4992006.03.15 16:37buy2501.001.20411.20131.2054
5002006.03.15 19:59t/p2501.001.20541.20131.2054130.0024460.00
5012006.03.16 10:00buy2511.001.20611.20331.2074
5022006.03.16 10:49t/p2511.001.20741.20331.2074130.0024590.00
5032006.03.16 11:00buy2521.001.20661.20381.2079
5042006.03.16 11:15t/p2521.001.20791.20381.2079130.0024720.00
5052006.03.16 14:00buy2531.001.20781.20501.2091
5062006.03.16 14:31t/p2531.001.20911.20501.2091130.0024850.00
5072006.03.16 15:00buy2541.001.21291.21011.2142
5082006.03.16 15:03t/p2541.001.21421.21011.2142130.0024980.00
5092006.03.16 15:13buy2551.001.21291.21011.2142
5102006.03.16 15:55t/p2551.001.21421.21011.2142130.0025110.00
5112006.03.16 17:00buy2561.001.21521.21241.2165
5122006.03.16 18:14t/p2561.001.21651.21241.2165130.0025240.00
5132006.03.17 10:00buy2571.001.21711.21431.2184
5142006.03.17 10:49t/p2571.001.21841.21431.2184130.0025370.00
5152006.03.17 12:41sell2581.001.21791.22071.2166
5162006.03.17 15:50t/p2581.001.21661.22071.2166130.0025500.00
5172006.03.17 18:00buy2591.001.21961.21681.2209
5182006.03.20 05:34s/l2591.001.21681.21681.2209-280.0025220.00
5192006.03.20 07:03sell2601.001.21721.22001.2159
5202006.03.20 15:49t/p2601.001.21591.22001.2159130.0025350.00
5212006.03.20 16:02buy2611.001.21651.21371.2178
5222006.03.21 01:27s/l2611.001.21371.21371.2178-280.0025070.00
5232006.03.21 07:00sell2621.001.21361.21641.2123
5242006.03.21 07:25t/p2621.001.21231.21641.2123130.0025200.00
5252006.03.21 07:57sell2631.001.21371.21651.2124
5262006.03.21 09:24t/p2631.001.21241.21651.2124130.0025330.00
5272006.03.21 09:57sell2641.001.21361.21641.2123
5282006.03.21 10:14t/p2641.001.21231.21641.2123130.0025460.00
5292006.03.21 10:56sell2651.001.21361.21641.2123
5302006.03.21 14:33s/l2651.001.21641.21641.2123-280.0025180.00
5312006.03.21 14:33sell2661.001.21621.21901.2149
5322006.03.21 14:41t/p2661.001.21491.21901.2149130.0025310.00
5332006.03.21 17:01sell2671.001.20911.21191.2078
5342006.03.21 17:58t/p2671.001.20781.21191.2078130.0025440.00
5352006.03.22 08:00buy2681.001.20871.20591.2100
5362006.03.22 15:31t/p2681.001.21001.20591.2100130.0025570.00
5372006.03.22 15:31sell2691.001.21001.21281.2087
5382006.03.22 15:59t/p2691.001.20871.21281.2087130.0025700.00
5392006.03.22 18:00sell2701.001.20931.21211.2080
5402006.03.22 18:23t/p2701.001.20801.21211.2080130.0025830.00
5412006.03.23 14:27sell2711.001.20601.20881.2047
5422006.03.23 14:43t/p2711.001.20471.20881.2047130.0025960.00
5432006.03.23 14:55sell2721.001.20601.20881.2047
5442006.03.23 15:59t/p2721.001.20471.20881.2047130.0026090.00
5452006.03.23 17:19sell2731.001.19851.20131.1972
5462006.03.23 19:50t/p2731.001.19721.20131.1972130.0026220.00
5472006.03.24 08:00sell2741.001.19731.20011.1960
5482006.03.24 13:13t/p2741.001.19601.20011.1960130.0026350.00
5492006.03.24 14:08sell2751.001.19701.19981.1957
5502006.03.24 14:51t/p2751.001.19571.19981.1957130.0026480.00
5512006.03.24 15:00buy2761.001.19651.19371.1978
5522006.03.24 15:31t/p2761.001.19781.19371.1978130.0026610.00
5532006.03.24 17:11buy2771.001.20111.19831.2024
5542006.03.24 17:29t/p2771.001.20241.19831.2024130.0026740.00
5552006.03.27 17:00sell2781.001.20251.20531.2012
5562006.03.27 18:22t/p2781.001.20121.20531.2012130.0026870.00
5572006.03.28 14:00buy2791.001.20801.20521.2093
5582006.03.28 15:26t/p2791.001.20931.20521.2093130.0027000.00
5592006.03.28 15:29sell2801.001.21001.21281.2087
5602006.03.28 15:59t/p2801.001.20871.21281.2087130.0027130.00
5612006.03.28 16:27sell2811.001.20841.21121.2071
5622006.03.28 17:09t/p2811.001.20711.21121.2071130.0027260.00
5632006.03.28 17:09buy2821.001.20711.20431.2084
5642006.03.28 18:42t/p2821.001.20841.20431.2084130.0027390.00
5652006.03.28 19:04sell2831.001.20781.21061.2065
5662006.03.28 19:59t/p2831.001.20651.21061.2065130.0027520.00
5672006.03.29 18:48buy2841.001.20271.19991.2040
5682006.03.30 01:26t/p2841.001.20401.19991.2040130.0027650.00
5692006.03.30 08:00sell2851.001.20601.20881.2047
5702006.03.30 11:22s/l2851.001.20881.20881.2047-280.0027370.00
5712006.03.30 13:35sell2861.001.20941.21221.2081
5722006.03.30 13:43t/p2861.001.20811.21221.2081130.0027500.00
5732006.03.30 14:16sell2871.001.20841.21121.2071
5742006.03.30 14:30s/l2871.001.21121.21121.2071-280.0027220.00
5752006.03.30 14:30sell2881.001.21101.21381.2097
5762006.03.30 14:32s/l2881.001.21381.21381.2097-280.0026940.00
5772006.03.30 14:32sell2891.001.21361.21641.2123
5782006.03.30 15:52t/p2891.001.21231.21641.2123130.0027070.00
5792006.03.30 18:22sell2901.001.21321.21601.2119
5802006.03.30 19:21s/l2901.001.21601.21601.2119-280.0026790.00