|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|4 Hours (H4) 2006.01.02 20:00 - 2006.03.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.03.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|ID_BASE=100000; lots=1; MM=false; Risk=12; stoploss=28; takeprofit=13; UseClose=false; TSactivation=17; TrailPips=5; LongBar=16; MaxTrades=1; UseHourTrade=true; FromHourTrade=7; ToHourTrade=20; UseLastPeriodPerams=true; period=60; OneTradeperPeriod=false; Alerts=false; AlertOnlyMode=false; WeekendMode=false; hour_to_close=21;
|Bars in test
|7553
|Ticks modelled
|205529
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|16790.00
|Gross profit
|31070.00
|Gross loss
|-14280.00
|Profit factor
|2.18
|Expected payoff
|57.90
|Absolute drawdown
|320.00
|Maximal drawdown (%)
|1030.00 (5.1%)
|Total trades
|290
|Short positions (won %)
|131 (79.39%)
|Long positions (won %)
|159 (84.91%)
|Profit trades (% of total)
|239 (82.41%)
|Loss trades (% of total)
|51 (17.59%)
|Largest
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-280.00
|Average
|profit trade
|130.00
|loss trade
|-280.00
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|19 (2470.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-840.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2470.00 (19)
|consecutive loss (count of losses)
|-840.00 (3)
|Average
|consecutive wins
|6
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.03 07:02
|sell
|1
|1.00
|1.1895
|1.1923
|1.1882
|2
|2006.01.03 07:39
|t/p
|1
|1.00
|1.1882
|1.1923
|1.1882
|130.00
|10130.00
|3
|2006.01.03 08:36
|buy
|2
|1.00
|1.1875
|1.1847
|1.1888
|4
|2006.01.03 08:59
|t/p
|2
|1.00
|1.1888
|1.1847
|1.1888
|130.00
|10260.00
|5
|2006.01.03 09:16
|buy
|3
|1.00
|1.1888
|1.1860
|1.1901
|6
|2006.01.03 10:14
|s/l
|3
|1.00
|1.1860
|1.1860
|1.1901
|-280.00
|9980.00
|7
|2006.01.03 10:54
|sell
|4
|1.00
|1.1885
|1.1913
|1.1872
|8
|2006.01.03 14:21
|t/p
|4
|1.00
|1.1872
|1.1913
|1.1872
|130.00
|10110.00
|9
|2006.01.03 14:48
|sell
|5
|1.00
|1.1877
|1.1905
|1.1864
|10
|2006.01.03 15:30
|s/l
|5
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1864
|-280.00
|9830.00
|11
|2006.01.03 17:29
|sell
|6
|1.00
|1.1978
|1.2006
|1.1965
|12
|2006.01.03 18:36
|t/p
|6
|1.00
|1.1965
|1.2006
|1.1965
|130.00
|9960.00
|13
|2006.01.03 18:54
|sell
|7
|1.00
|1.1981
|1.2009
|1.1968
|14
|2006.01.03 19:59
|s/l
|7
|1.00
|1.2009
|1.2009
|1.1968
|-280.00
|9680.00
|15
|2006.01.04 07:01
|sell
|8
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|16
|2006.01.04 07:53
|t/p
|8
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|9810.00
|17
|2006.01.04 08:00
|buy
|9
|1.00
|1.2045
|1.2017
|1.2058
|18
|2006.01.04 08:46
|t/p
|9
|1.00
|1.2058
|1.2017
|1.2058
|130.00
|9940.00
|19
|2006.01.04 08:59
|buy
|10
|1.00
|1.2048
|1.2020
|1.2061
|20
|2006.01.04 10:18
|t/p
|10
|1.00
|1.2061
|1.2020
|1.2061
|130.00
|10070.00
|21
|2006.01.04 11:12
|sell
|11
|1.00
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|22
|2006.01.04 13:36
|s/l
|11
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.2054
|-280.00
|9790.00
|23
|2006.01.04 14:00
|buy
|12
|1.00
|1.2087
|1.2059
|1.2100
|24
|2006.01.04 14:40
|t/p
|12
|1.00
|1.2100
|1.2059
|1.2100
|130.00
|9920.00
|25
|2006.01.04 15:01
|sell
|13
|1.00
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|26
|2006.01.04 15:02
|t/p
|13
|1.00
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|130.00
|10050.00
|27
|2006.01.04 15:35
|sell
|14
|1.00
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|28
|2006.01.04 15:43
|t/p
|14
|1.00
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|130.00
|10180.00
|29
|2006.01.04 16:00
|buy
|15
|1.00
|1.2081
|1.2053
|1.2094
|30
|2006.01.04 17:14
|t/p
|15
|1.00
|1.2094
|1.2053
|1.2094
|130.00
|10310.00
|31
|2006.01.04 17:14
|sell
|16
|1.00
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|32
|2006.01.04 17:25
|t/p
|16
|1.00
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|130.00
|10440.00
|33
|2006.01.04 17:59
|sell
|17
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|34
|2006.01.04 18:23
|s/l
|17
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2077
|-280.00
|10160.00
|35
|2006.01.04 19:24
|buy
|18
|1.00
|1.2128
|1.2100
|1.2141
|36
|2006.01.05 02:05
|s/l
|18
|1.00
|1.2100
|1.2100
|1.2141
|-280.00
|9880.00
|37
|2006.01.05 07:00
|sell
|19
|1.00
|1.2109
|1.2137
|1.2096
|38
|2006.01.05 07:34
|t/p
|19
|1.00
|1.2096
|1.2137
|1.2096
|130.00
|10010.00
|39
|2006.01.05 08:00
|buy
|20
|1.00
|1.2095
|1.2067
|1.2108
|40
|2006.01.05 08:06
|t/p
|20
|1.00
|1.2108
|1.2067
|1.2108
|130.00
|10140.00
|41
|2006.01.05 08:17
|buy
|21
|1.00
|1.2096
|1.2068
|1.2109
|42
|2006.01.05 09:55
|t/p
|21
|1.00
|1.2109
|1.2068
|1.2109
|130.00
|10270.00
|43
|2006.01.05 11:01
|buy
|22
|1.00
|1.2098
|1.2070
|1.2111
|44
|2006.01.05 18:41
|t/p
|22
|1.00
|1.2111
|1.2070
|1.2111
|130.00
|10400.00
|45
|2006.01.05 18:41
|sell
|23
|1.00
|1.2111
|1.2139
|1.2098
|46
|2006.01.05 18:44
|t/p
|23
|1.00
|1.2098
|1.2139
|1.2098
|130.00
|10530.00
|47
|2006.01.05 18:45
|sell
|24
|1.00
|1.2101
|1.2129
|1.2088
|48
|2006.01.06 02:48
|t/p
|24
|1.00
|1.2088
|1.2129
|1.2088
|130.00
|10660.00
|49
|2006.01.06 08:00
|sell
|25
|1.00
|1.2092
|1.2120
|1.2079
|50
|2006.01.06 14:30
|s/l
|25
|1.00
|1.2120
|1.2120
|1.2079
|-280.00
|10380.00
|51
|2006.01.06 14:36
|buy
|26
|1.00
|1.2099
|1.2071
|1.2112
|52
|2006.01.06 14:38
|t/p
|26
|1.00
|1.2112
|1.2071
|1.2112
|130.00
|10510.00
|53
|2006.01.06 15:04
|sell
|27
|1.00
|1.2164
|1.2192
|1.2151
|54
|2006.01.06 15:09
|t/p
|27
|1.00
|1.2151
|1.2192
|1.2151
|130.00
|10640.00
|55
|2006.01.06 16:00
|buy
|28
|1.00
|1.2149
|1.2121
|1.2162
|56
|2006.01.06 16:04
|t/p
|28
|1.00
|1.2162
|1.2121
|1.2162
|130.00
|10770.00
|57
|2006.01.06 16:06
|buy
|29
|1.00
|1.2153
|1.2125
|1.2166
|58
|2006.01.09 07:52
|s/l
|29
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2166
|-280.00
|10490.00
|59
|2006.01.09 09:01
|sell
|30
|1.00
|1.2106
|1.2134
|1.2093
|60
|2006.01.09 09:41
|t/p
|30
|1.00
|1.2093
|1.2134
|1.2093
|130.00
|10620.00
|61
|2006.01.09 10:56
|sell
|31
|1.00
|1.2089
|1.2117
|1.2076
|62
|2006.01.09 11:15
|t/p
|31
|1.00
|1.2076
|1.2117
|1.2076
|130.00
|10750.00
|63
|2006.01.09 11:48
|sell
|32
|1.00
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|64
|2006.01.09 12:06
|t/p
|32
|1.00
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|130.00
|10880.00
|65
|2006.01.09 13:01
|buy
|33
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|66
|2006.01.09 13:39
|t/p
|33
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|11010.00
|67
|2006.01.09 14:20
|sell
|34
|1.00
|1.2085
|1.2113
|1.2072
|68
|2006.01.09 16:00
|t/p
|34
|1.00
|1.2072
|1.2113
|1.2072
|130.00
|11140.00
|69
|2006.01.09 16:00
|buy
|35
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|70
|2006.01.09 16:32
|t/p
|35
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|11270.00
|71
|2006.01.09 16:49
|buy
|36
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|72
|2006.01.09 18:37
|t/p
|36
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|11400.00
|73
|2006.01.10 08:00
|sell
|37
|1.00
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|74
|2006.01.10 09:36
|s/l
|37
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2047
|-280.00
|11120.00
|75
|2006.01.10 10:00
|buy
|38
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|76
|2006.01.10 11:08
|t/p
|38
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|11250.00
|77
|2006.01.10 15:03
|buy
|39
|1.00
|1.2054
|1.2026
|1.2067
|78
|2006.01.10 15:59
|t/p
|39
|1.00
|1.2067
|1.2026
|1.2067
|130.00
|11380.00
|79
|2006.01.10 16:00
|buy
|40
|1.00
|1.2064
|1.2036
|1.2077
|80
|2006.01.10 17:03
|t/p
|40
|1.00
|1.2077
|1.2036
|1.2077
|130.00
|11510.00
|81
|2006.01.10 17:37
|buy
|41
|1.00
|1.2068
|1.2040
|1.2081
|82
|2006.01.11 12:41
|t/p
|41
|1.00
|1.2081
|1.2040
|1.2081
|130.00
|11640.00
|83
|2006.01.11 13:00
|buy
|42
|1.00
|1.2078
|1.2050
|1.2091
|84
|2006.01.11 13:29
|t/p
|42
|1.00
|1.2091
|1.2050
|1.2091
|130.00
|11770.00
|85
|2006.01.11 15:00
|buy
|43
|1.00
|1.2085
|1.2057
|1.2098
|86
|2006.01.11 15:20
|t/p
|43
|1.00
|1.2098
|1.2057
|1.2098
|130.00
|11900.00
|87
|2006.01.11 17:00
|buy
|44
|1.00
|1.2097
|1.2069
|1.2110
|88
|2006.01.11 17:27
|t/p
|44
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.2110
|130.00
|12030.00
|89
|2006.01.11 18:00
|buy
|45
|1.00
|1.2133
|1.2105
|1.2146
|90
|2006.01.12 02:37
|t/p
|45
|1.00
|1.2146
|1.2105
|1.2146
|130.00
|12160.00
|91
|2006.01.12 07:00
|buy
|46
|1.00
|1.2143
|1.2115
|1.2156
|92
|2006.01.12 10:11
|t/p
|46
|1.00
|1.2156
|1.2115
|1.2156
|130.00
|12290.00
|93
|2006.01.12 10:25
|buy
|47
|1.00
|1.2145
|1.2117
|1.2158
|94
|2006.01.12 14:14
|s/l
|47
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.2158
|-280.00
|12010.00
|95
|2006.01.12 16:00
|sell
|48
|1.00
|1.2039
|1.2067
|1.2026
|96
|2006.01.12 16:00
|t/p
|48
|1.00
|1.2026
|1.2067
|1.2026
|130.00
|12140.00
|97
|2006.01.12 16:49
|sell
|49
|1.00
|1.2032
|1.2060
|1.2019
|98
|2006.01.13 07:57
|s/l
|49
|1.00
|1.2060
|1.2060
|1.2019
|-280.00
|11860.00
|99
|2006.01.13 08:04
|buy
|50
|1.00
|1.2058
|1.2030
|1.2071
|100
|2006.01.13 08:31
|t/p
|50
|1.00
|1.2071
|1.2030
|1.2071
|130.00
|11990.00
|101
|2006.01.13 08:40
|buy
|51
|1.00
|1.2058
|1.2030
|1.2071
|102
|2006.01.13 08:59
|t/p
|51
|1.00
|1.2071
|1.2030
|1.2071
|130.00
|12120.00
|103
|2006.01.13 10:00
|buy
|52
|1.00
|1.2063
|1.2035
|1.2076
|104
|2006.01.13 10:39
|t/p
|52
|1.00
|1.2076
|1.2035
|1.2076
|130.00
|12250.00
|105
|2006.01.13 11:00
|sell
|53
|1.00
|1.2072
|1.2100
|1.2059
|106
|2006.01.13 11:30
|t/p
|53
|1.00
|1.2059
|1.2100
|1.2059
|130.00
|12380.00
|107
|2006.01.13 13:01
|sell
|54
|1.00
|1.2054
|1.2082
|1.2041
|108
|2006.01.13 13:59
|t/p
|54
|1.00
|1.2041
|1.2082
|1.2041
|130.00
|12510.00
|109
|2006.01.13 14:00
|buy
|55
|1.00
|1.2040
|1.2012
|1.2053
|110
|2006.01.13 14:27
|t/p
|55
|1.00
|1.2053
|1.2012
|1.2053
|130.00
|12640.00
|111
|2006.01.13 14:30
|buy
|56
|1.00
|1.2040
|1.2012
|1.2053
|112
|2006.01.13 14:30
|t/p
|56
|1.00
|1.2053
|1.2012
|1.2053
|130.00
|12770.00
|113
|2006.01.13 15:00
|sell
|57
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|114
|2006.01.13 15:23
|t/p
|57
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|12900.00
|115
|2006.01.13 15:46
|sell
|58
|1.00
|1.2065
|1.2093
|1.2052
|116
|2006.01.13 15:50
|t/p
|58
|1.00
|1.2052
|1.2093
|1.2052
|130.00
|13030.00
|117
|2006.01.13 15:59
|sell
|59
|1.00
|1.2076
|1.2104
|1.2063
|118
|2006.01.13 17:30
|s/l
|59
|1.00
|1.2104
|1.2104
|1.2063
|-280.00
|12750.00
|119
|2006.01.13 18:00
|buy
|60
|1.00
|1.2101
|1.2073
|1.2114
|120
|2006.01.13 18:38
|t/p
|60
|1.00
|1.2114
|1.2073
|1.2114
|130.00
|12880.00
|121
|2006.01.13 19:00
|sell
|61
|1.00
|1.2135
|1.2163
|1.2122
|122
|2006.01.15 20:10
|s/l
|61
|1.00
|1.2163
|1.2163
|1.2122
|-280.00
|12600.00
|123
|2006.01.16 08:45
|sell
|62
|1.00
|1.2146
|1.2174
|1.2133
|124
|2006.01.16 12:46
|t/p
|62
|1.00
|1.2133
|1.2174
|1.2133
|130.00
|12730.00
|125
|2006.01.16 13:15
|sell
|63
|1.00
|1.2133
|1.2161
|1.2120
|126
|2006.01.16 14:06
|t/p
|63
|1.00
|1.2120
|1.2161
|1.2120
|130.00
|12860.00
|127
|2006.01.17 07:05
|buy
|64
|1.00
|1.2115
|1.2087
|1.2128
|128
|2006.01.17 07:52
|t/p
|64
|1.00
|1.2128
|1.2087
|1.2128
|130.00
|12990.00
|129
|2006.01.17 08:00
|buy
|65
|1.00
|1.2120
|1.2092
|1.2133
|130
|2006.01.17 08:20
|t/p
|65
|1.00
|1.2133
|1.2092
|1.2133
|130.00
|13120.00
|131
|2006.01.17 09:01
|sell
|66
|1.00
|1.2138
|1.2166
|1.2125
|132
|2006.01.17 09:27
|t/p
|66
|1.00
|1.2125
|1.2166
|1.2125
|130.00
|13250.00
|133
|2006.01.17 13:00
|buy
|67
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|134
|2006.01.17 13:33
|t/p
|67
|1.00
|1.2085
|1.2044
|1.2085
|130.00
|13380.00
|135
|2006.01.17 17:00
|buy
|68
|1.00
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|136
|2006.01.17 17:11
|t/p
|68
|1.00
|1.2078
|1.2037
|1.2078
|130.00
|13510.00
|137
|2006.01.17 17:45
|buy
|69
|1.00
|1.2065
|1.2037
|1.2078
|138
|2006.01.17 19:10
|t/p
|69
|1.00
|1.2078
|1.2037
|1.2078
|130.00
|13640.00
|139
|2006.01.18 07:16
|sell
|70
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2077
|140
|2006.01.18 07:59
|s/l
|70
|1.00
|1.2118
|1.2118
|1.2077
|-280.00
|13360.00
|141
|2006.01.18 07:59
|sell
|71
|1.00
|1.2120
|1.2148
|1.2107
|142
|2006.01.18 08:46
|t/p
|71
|1.00
|1.2107
|1.2148
|1.2107
|130.00
|13490.00
|143
|2006.01.18 09:00
|buy
|72
|1.00
|1.2117
|1.2089
|1.2130
|144
|2006.01.18 09:02
|t/p
|72
|1.00
|1.2130
|1.2089
|1.2130
|130.00
|13620.00
|145
|2006.01.18 11:00
|buy
|73
|1.00
|1.2111
|1.2083
|1.2124
|146
|2006.01.18 11:37
|t/p
|73
|1.00
|1.2124
|1.2083
|1.2124
|130.00
|13750.00
|147
|2006.01.18 12:00
|buy
|74
|1.00
|1.2120
|1.2092
|1.2133
|148
|2006.01.18 12:24
|t/p
|74
|1.00
|1.2133
|1.2092
|1.2133
|130.00
|13880.00
|149
|2006.01.18 12:58
|buy
|75
|1.00
|1.2122
|1.2094
|1.2135
|150
|2006.01.18 14:30
|t/p
|75
|1.00
|1.2135
|1.2094
|1.2135
|130.00
|14010.00
|151
|2006.01.18 15:00
|buy
|76
|1.00
|1.2135
|1.2107
|1.2148
|152
|2006.01.18 15:34
|t/p
|76
|1.00
|1.2148
|1.2107
|1.2148
|130.00
|14140.00
|153
|2006.01.18 15:59
|buy
|77
|1.00
|1.2103
|1.2075
|1.2116
|154
|2006.01.18 17:44
|s/l
|77
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.2116
|-280.00
|13860.00
|155
|2006.01.18 18:24
|sell
|78
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|156
|2006.01.18 20:00
|s/l
|78
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2071
|-280.00
|13580.00
|157
|2006.01.19 09:00
|sell
|79
|1.00
|1.2088
|1.2116
|1.2075
|158
|2006.01.19 09:34
|t/p
|79
|1.00
|1.2075
|1.2116
|1.2075
|130.00
|13710.00
|159
|2006.01.19 10:00
|buy
|80
|1.00
|1.2077
|1.2049
|1.2090
|160
|2006.01.19 15:59
|t/p
|80
|1.00
|1.2090
|1.2049
|1.2090
|130.00
|13840.00
|161
|2006.01.19 17:00
|sell
|81
|1.00
|1.2114
|1.2142
|1.2101
|162
|2006.01.19 17:49
|t/p
|81
|1.00
|1.2101
|1.2142
|1.2101
|130.00
|13970.00
|163
|2006.01.19 18:01
|buy
|82
|1.00
|1.2107
|1.2079
|1.2120
|164
|2006.01.20 02:06
|s/l
|82
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.2120
|-280.00
|13690.00
|165
|2006.01.20 07:34
|sell
|83
|1.00
|1.2077
|1.2105
|1.2064
|166
|2006.01.20 09:22
|t/p
|83
|1.00
|1.2064
|1.2105
|1.2064
|130.00
|13820.00
|167
|2006.01.20 14:00
|buy
|84
|1.00
|1.2073
|1.2045
|1.2086
|168
|2006.01.20 14:52
|t/p
|84
|1.00
|1.2086
|1.2045
|1.2086
|130.00
|13950.00
|169
|2006.01.20 15:00
|buy
|85
|1.00
|1.2093
|1.2065
|1.2106
|170
|2006.01.20 15:23
|t/p
|85
|1.00
|1.2106
|1.2065
|1.2106
|130.00
|14080.00
|171
|2006.01.20 15:48
|buy
|86
|1.00
|1.2092
|1.2064
|1.2105
|172
|2006.01.20 18:05
|t/p
|86
|1.00
|1.2105
|1.2064
|1.2105
|130.00
|14210.00
|173
|2006.01.20 18:20
|buy
|87
|1.00
|1.2100
|1.2072
|1.2113
|174
|2006.01.20 19:31
|t/p
|87
|1.00
|1.2113
|1.2072
|1.2113
|130.00
|14340.00
|175
|2006.01.23 07:00
|buy
|88
|1.00
|1.2235
|1.2207
|1.2248
|176
|2006.01.23 07:13
|t/p
|88
|1.00
|1.2248
|1.2207
|1.2248
|130.00
|14470.00
|177
|2006.01.23 07:43
|buy
|89
|1.00
|1.2235
|1.2207
|1.2248
|178
|2006.01.23 08:12
|t/p
|89
|1.00
|1.2248
|1.2207
|1.2248
|130.00
|14600.00
|179
|2006.01.23 08:39
|buy
|90
|1.00
|1.2234
|1.2206
|1.2247
|180
|2006.01.23 08:49
|t/p
|90
|1.00
|1.2247
|1.2206
|1.2247
|130.00
|14730.00
|181
|2006.01.23 09:32
|buy
|91
|1.00
|1.2236
|1.2208
|1.2249
|182
|2006.01.23 10:35
|t/p
|91
|1.00
|1.2249
|1.2208
|1.2249
|130.00
|14860.00
|183
|2006.01.23 11:05
|buy
|92
|1.00
|1.2262
|1.2234
|1.2275
|184
|2006.01.23 11:39
|t/p
|92
|1.00
|1.2275
|1.2234
|1.2275
|130.00
|14990.00
|185
|2006.01.23 13:00
|buy
|93
|1.00
|1.2276
|1.2248
|1.2289
|186
|2006.01.23 13:51
|t/p
|93
|1.00
|1.2289
|1.2248
|1.2289
|130.00
|15120.00
|187
|2006.01.23 16:00
|sell
|94
|1.00
|1.2283
|1.2311
|1.2270
|188
|2006.01.23 21:55
|s/l
|94
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2270
|-280.00
|14840.00
|189
|2006.01.24 09:00
|sell
|95
|1.00
|1.2287
|1.2315
|1.2274
|190
|2006.01.24 09:42
|t/p
|95
|1.00
|1.2274
|1.2315
|1.2274
|130.00
|14970.00
|191
|2006.01.24 10:22
|sell
|96
|1.00
|1.2275
|1.2303
|1.2262
|192
|2006.01.24 14:56
|t/p
|96
|1.00
|1.2262
|1.2303
|1.2262
|130.00
|15100.00
|193
|2006.01.24 15:00
|buy
|97
|1.00
|1.2262
|1.2234
|1.2275
|194
|2006.01.24 15:07
|t/p
|97
|1.00
|1.2275
|1.2234
|1.2275
|130.00
|15230.00
|195
|2006.01.24 17:00
|buy
|98
|1.00
|1.2275
|1.2247
|1.2288
|196
|2006.01.24 18:00
|t/p
|98
|1.00
|1.2288
|1.2247
|1.2288
|130.00
|15360.00
|197
|2006.01.24 18:17
|buy
|99
|1.00
|1.2286
|1.2258
|1.2299
|198
|2006.01.25 01:14
|s/l
|99
|1.00
|1.2258
|1.2258
|1.2299
|-280.00
|15080.00
|199
|2006.01.25 08:01
|sell
|100
|1.00
|1.2276
|1.2304
|1.2263
|200
|2006.01.25 10:13
|s/l
|100
|1.00
|1.2304
|1.2304
|1.2263
|-280.00
|14800.00
|201
|2006.01.25 12:03
|buy
|101
|1.00
|1.2295
|1.2267
|1.2308
|202
|2006.01.25 12:57
|t/p
|101
|1.00
|1.2308
|1.2267
|1.2308
|130.00
|14930.00
|203
|2006.01.25 15:09
|sell
|102
|1.00
|1.2271
|1.2299
|1.2258
|204
|2006.01.25 15:51
|t/p
|102
|1.00
|1.2258
|1.2299
|1.2258
|130.00
|15060.00
|205
|2006.01.25 16:00
|sell
|103
|1.00
|1.2263
|1.2291
|1.2250
|206
|2006.01.25 16:49
|t/p
|103
|1.00
|1.2250
|1.2291
|1.2250
|130.00
|15190.00
|207
|2006.01.25 16:58
|sell
|104
|1.00
|1.2259
|1.2287
|1.2246
|208
|2006.01.25 21:28
|t/p
|104
|1.00
|1.2246
|1.2287
|1.2246
|130.00
|15320.00
|209
|2006.01.26 08:00
|buy
|105
|1.00
|1.2250
|1.2222
|1.2263
|210
|2006.01.26 08:56
|t/p
|105
|1.00
|1.2263
|1.2222
|1.2263
|130.00
|15450.00
|211
|2006.01.26 10:03
|buy
|106
|1.00
|1.2241
|1.2213
|1.2254
|212
|2006.01.26 11:03
|t/p
|106
|1.00
|1.2254
|1.2213
|1.2254
|130.00
|15580.00
|213
|2006.01.26 11:04
|sell
|107
|1.00
|1.2258
|1.2286
|1.2245
|214
|2006.01.26 11:40
|t/p
|107
|1.00
|1.2245
|1.2286
|1.2245
|130.00
|15710.00
|215
|2006.01.26 12:00
|sell
|108
|1.00
|1.2248
|1.2276
|1.2235
|216
|2006.01.26 12:34
|t/p
|108
|1.00
|1.2235
|1.2276
|1.2235
|130.00
|15840.00
|217
|2006.01.26 12:58
|sell
|109
|1.00
|1.2247
|1.2275
|1.2234
|218
|2006.01.26 14:36
|t/p
|109
|1.00
|1.2234
|1.2275
|1.2234
|130.00
|15970.00
|219
|2006.01.26 14:36
|buy
|110
|1.00
|1.2233
|1.2205
|1.2246
|220
|2006.01.26 14:42
|t/p
|110
|1.00
|1.2246
|1.2205
|1.2246
|130.00
|16100.00
|221
|2006.01.26 15:01
|sell
|111
|1.00
|1.2252
|1.2280
|1.2239
|222
|2006.01.26 16:42
|t/p
|111
|1.00
|1.2239
|1.2280
|1.2239
|130.00
|16230.00
|223
|2006.01.26 16:55
|sell
|112
|1.00
|1.2249
|1.2277
|1.2236
|224
|2006.01.26 17:17
|t/p
|112
|1.00
|1.2236
|1.2277
|1.2236
|130.00
|16360.00
|225
|2006.01.27 07:00
|buy
|113
|1.00
|1.2201
|1.2173
|1.2214
|226
|2006.01.27 10:04
|t/p
|113
|1.00
|1.2214
|1.2173
|1.2214
|130.00
|16490.00
|227
|2006.01.27 10:04
|sell
|114
|1.00
|1.2215
|1.2243
|1.2202
|228
|2006.01.27 11:45
|t/p
|114
|1.00
|1.2202
|1.2243
|1.2202
|130.00
|16620.00
|229
|2006.01.27 12:09
|sell
|115
|1.00
|1.2186
|1.2214
|1.2173
|230
|2006.01.27 12:09
|t/p
|115
|1.00
|1.2173
|1.2214
|1.2173
|130.00
|16750.00
|231
|2006.01.27 12:28
|sell
|116
|1.00
|1.2186
|1.2214
|1.2173
|232
|2006.01.27 12:55
|t/p
|116
|1.00
|1.2173
|1.2214
|1.2173
|130.00
|16880.00
|233
|2006.01.27 14:05
|buy
|117
|1.00
|1.2180
|1.2152
|1.2193
|234
|2006.01.27 14:30
|t/p
|117
|1.00
|1.2193
|1.2152
|1.2193
|130.00
|17010.00
|235
|2006.01.27 15:00
|buy
|118
|1.00
|1.2218
|1.2190
|1.2231
|236
|2006.01.27 15:59
|s/l
|118
|1.00
|1.2190
|1.2190
|1.2231
|-280.00
|16730.00
|237
|2006.01.27 15:59
|buy
|119
|1.00
|1.2137
|1.2109
|1.2150
|238
|2006.01.27 19:18
|s/l
|119
|1.00
|1.2109
|1.2109
|1.2150
|-280.00
|16450.00
|239
|2006.01.27 20:00
|buy
|120
|1.00
|1.2099
|1.2071
|1.2112
|240
|2006.01.29 22:11
|t/p
|120
|1.00
|1.2112
|1.2071
|1.2112
|130.00
|16580.00
|241
|2006.01.30 08:57
|sell
|121
|1.00
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|242
|2006.01.30 09:27
|t/p
|121
|1.00
|1.2097
|1.2138
|1.2097
|130.00
|16710.00
|243
|2006.01.30 10:00
|buy
|122
|1.00
|1.2084
|1.2056
|1.2097
|244
|2006.01.30 10:49
|t/p
|122
|1.00
|1.2097
|1.2056
|1.2097
|130.00
|16840.00
|245
|2006.01.30 12:02
|buy
|123
|1.00
|1.2082
|1.2054
|1.2095
|246
|2006.01.30 14:42
|t/p
|123
|1.00
|1.2095
|1.2054
|1.2095
|130.00
|16970.00
|247
|2006.01.30 14:42
|sell
|124
|1.00
|1.2095
|1.2123
|1.2082
|248
|2006.01.30 14:47
|t/p
|124
|1.00
|1.2082
|1.2123
|1.2082
|130.00
|17100.00
|249
|2006.01.30 14:55
|sell
|125
|1.00
|1.2083
|1.2111
|1.2070
|250
|2006.01.31 07:59
|s/l
|125
|1.00
|1.2111
|1.2111
|1.2070
|-280.00
|16820.00
|251
|2006.01.31 08:01
|buy
|126
|1.00
|1.2091
|1.2063
|1.2104
|252
|2006.01.31 08:46
|t/p
|126
|1.00
|1.2104
|1.2063
|1.2104
|130.00
|16950.00
|253
|2006.01.31 09:03
|sell
|127
|1.00
|1.2112
|1.2140
|1.2099
|254
|2006.01.31 09:26
|t/p
|127
|1.00
|1.2099
|1.2140
|1.2099
|130.00
|17080.00
|255
|2006.01.31 10:00
|buy
|128
|1.00
|1.2094
|1.2066
|1.2107
|256
|2006.01.31 12:23
|t/p
|128
|1.00
|1.2107
|1.2066
|1.2107
|130.00
|17210.00
|257
|2006.01.31 16:01
|buy
|129
|1.00
|1.2122
|1.2094
|1.2135
|258
|2006.01.31 16:46
|t/p
|129
|1.00
|1.2135
|1.2094
|1.2135
|130.00
|17340.00
|259
|2006.01.31 17:00
|buy
|130
|1.00
|1.2141
|1.2113
|1.2154
|260
|2006.01.31 17:55
|t/p
|130
|1.00
|1.2154
|1.2113
|1.2154
|130.00
|17470.00
|261
|2006.01.31 18:00
|buy
|131
|1.00
|1.2157
|1.2129
|1.2170
|262
|2006.01.31 18:17
|t/p
|131
|1.00
|1.2170
|1.2129
|1.2170
|130.00
|17600.00
|263
|2006.01.31 19:00
|sell
|132
|1.00
|1.2176
|1.2204
|1.2163
|264
|2006.01.31 19:43
|t/p
|132
|1.00
|1.2163
|1.2204
|1.2163
|130.00
|17730.00
|265
|2006.02.01 08:31
|sell
|133
|1.00
|1.2154
|1.2182
|1.2141
|266
|2006.02.01 08:57
|t/p
|133
|1.00
|1.2141
|1.2182
|1.2141
|130.00
|17860.00
|267
|2006.02.01 09:00
|buy
|134
|1.00
|1.2137
|1.2109
|1.2150
|268
|2006.02.01 09:42
|t/p
|134
|1.00
|1.2150
|1.2109
|1.2150
|130.00
|17990.00
|269
|2006.02.01 11:35
|sell
|135
|1.00
|1.2128
|1.2156
|1.2115
|270
|2006.02.01 11:47
|t/p
|135
|1.00
|1.2115
|1.2156
|1.2115
|130.00
|18120.00
|271
|2006.02.01 16:49
|buy
|136
|1.00
|1.2093
|1.2065
|1.2106
|272
|2006.02.01 19:59
|s/l
|136
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2106
|-280.00
|17840.00
|273
|2006.02.02 07:00
|buy
|137
|1.00
|1.2041
|1.2013
|1.2054
|274
|2006.02.02 07:59
|t/p
|137
|1.00
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|130.00
|17970.00
|275
|2006.02.02 09:01
|sell
|138
|1.00
|1.2067
|1.2095
|1.2054
|276
|2006.02.02 09:36
|t/p
|138
|1.00
|1.2054
|1.2095
|1.2054
|130.00
|18100.00
|277
|2006.02.02 10:00
|buy
|139
|1.00
|1.2050
|1.2022
|1.2063
|278
|2006.02.02 10:51
|t/p
|139
|1.00
|1.2063
|1.2022
|1.2063
|130.00
|18230.00
|279
|2006.02.02 12:05
|sell
|140
|1.00
|1.2068
|1.2096
|1.2055
|280
|2006.02.02 12:48
|t/p
|140
|1.00
|1.2055
|1.2096
|1.2055
|130.00
|18360.00
|281
|2006.02.02 13:00
|buy
|141
|1.00
|1.2060
|1.2032
|1.2073
|282
|2006.02.02 15:59
|t/p
|141
|1.00
|1.2073
|1.2032
|1.2073
|130.00
|18490.00
|283
|2006.02.03 11:00
|buy
|142
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.2085
|284
|2006.02.03 14:30
|t/p
|142
|1.00
|1.2085
|1.2044
|1.2085
|130.00
|18620.00
|285
|2006.02.03 14:30
|sell
|143
|1.00
|1.2086
|1.2114
|1.2073
|286
|2006.02.03 14:31
|t/p
|143
|1.00
|1.2073
|1.2114
|1.2073
|130.00
|18750.00
|287
|2006.02.03 14:31
|sell
|144
|1.00
|1.2069
|1.2097
|1.2056
|288
|2006.02.03 14:32
|t/p
|144
|1.00
|1.2056
|1.2097
|1.2056
|130.00
|18880.00
|289
|2006.02.03 15:00
|sell
|145
|1.00
|1.2010
|1.2038
|1.1997
|290
|2006.02.03 15:03
|t/p
|145
|1.00
|1.1997
|1.2038
|1.1997
|130.00
|19010.00
|291
|2006.02.03 17:00
|buy
|146
|1.00
|1.2001
|1.1973
|1.2014
|292
|2006.02.03 17:07
|t/p
|146
|1.00
|1.2014
|1.1973
|1.2014
|130.00
|19140.00
|293
|2006.02.03 19:00
|buy
|147
|1.00
|1.2008
|1.1980
|1.2021
|294
|2006.02.03 19:59
|t/p
|147
|1.00
|1.2021
|1.1980
|1.2021
|130.00
|19270.00
|295
|2006.02.06 09:03
|sell
|148
|1.00
|1.1999
|1.2027
|1.1986
|296
|2006.02.06 10:04
|t/p
|148
|1.00
|1.1986
|1.2027
|1.1986
|130.00
|19400.00
|297
|2006.02.06 11:00
|buy
|149
|1.00
|1.1984
|1.1956
|1.1997
|298
|2006.02.06 11:29
|t/p
|149
|1.00
|1.1997
|1.1956
|1.1997
|130.00
|19530.00
|299
|2006.02.06 11:59
|buy
|150
|1.00
|1.1979
|1.1951
|1.1992
|300
|2006.02.06 18:13
|s/l
|150
|1.00
|1.1951
|1.1951
|1.1992
|-280.00
|19250.00
|301
|2006.02.06 19:59
|sell
|151
|1.00
|1.1967
|1.1995
|1.1954
|302
|2006.02.07 09:06
|s/l
|151
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.1954
|-280.00
|18970.00
|303
|2006.02.07 09:42
|buy
|152
|1.00
|1.1980
|1.1952
|1.1993
|304
|2006.02.07 10:13
|t/p
|152
|1.00
|1.1993
|1.1952
|1.1993
|130.00
|19100.00
|305
|2006.02.07 10:22
|buy
|153
|1.00
|1.1987
|1.1959
|1.2000
|306
|2006.02.07 10:32
|t/p
|153
|1.00
|1.2000
|1.1959
|1.2000
|130.00
|19230.00
|307
|2006.02.07 13:00
|sell
|154
|1.00
|1.1983
|1.2011
|1.1970
|308
|2006.02.07 13:04
|t/p
|154
|1.00
|1.1970
|1.2011
|1.1970
|130.00
|19360.00
|309
|2006.02.07 17:01
|buy
|155
|1.00
|1.1950
|1.1922
|1.1963
|310
|2006.02.07 17:11
|t/p
|155
|1.00
|1.1963
|1.1922
|1.1963
|130.00
|19490.00
|311
|2006.02.07 18:50
|sell
|156
|1.00
|1.1975
|1.2003
|1.1962
|312
|2006.02.08 13:07
|t/p
|156
|1.00
|1.1962
|1.2003
|1.1962
|130.00
|19620.00
|313
|2006.02.08 14:01
|buy
|157
|1.00
|1.1952
|1.1924
|1.1965
|314
|2006.02.08 14:35
|t/p
|157
|1.00
|1.1965
|1.1924
|1.1965
|130.00
|19750.00
|315
|2006.02.08 15:00
|buy
|158
|1.00
|1.1958
|1.1930
|1.1971
|316
|2006.02.08 17:07
|s/l
|158
|1.00
|1.1930
|1.1930
|1.1971
|-280.00
|19470.00
|317
|2006.02.08 18:00
|buy
|159
|1.00
|1.1935
|1.1907
|1.1948
|318
|2006.02.08 18:51
|t/p
|159
|1.00
|1.1948
|1.1907
|1.1948
|130.00
|19600.00
|319
|2006.02.09 07:21
|buy
|160
|1.00
|1.1976
|1.1948
|1.1989
|320
|2006.02.09 12:49
|t/p
|160
|1.00
|1.1989
|1.1948
|1.1989
|130.00
|19730.00
|321
|2006.02.09 14:00
|buy
|161
|1.00
|1.1975
|1.1947
|1.1988
|322
|2006.02.09 23:59
|t/p
|161
|1.00
|1.1988
|1.1947
|1.1988
|130.00
|19860.00
|323
|2006.02.10 09:00
|sell
|162
|1.00
|1.1975
|1.2003
|1.1962
|324
|2006.02.10 09:30
|t/p
|162
|1.00
|1.1962
|1.2003
|1.1962
|130.00
|19990.00
|325
|2006.02.10 13:07
|sell
|163
|1.00
|1.1974
|1.2002
|1.1961
|326
|2006.02.10 14:54
|s/l
|163
|1.00
|1.2002
|1.2002
|1.1961
|-280.00
|19710.00
|327
|2006.02.10 15:08
|sell
|164
|1.00
|1.2020
|1.2048
|1.2007
|328
|2006.02.10 15:36
|t/p
|164
|1.00
|1.2007
|1.2048
|1.2007
|130.00
|19840.00
|329
|2006.02.10 15:48
|sell
|165
|1.00
|1.2019
|1.2047
|1.2006
|330
|2006.02.10 15:59
|t/p
|165
|1.00
|1.2006
|1.2047
|1.2006
|130.00
|19970.00
|331
|2006.02.10 17:00
|buy
|166
|1.00
|1.1912
|1.1884
|1.1925
|332
|2006.02.10 17:49
|t/p
|166
|1.00
|1.1925
|1.1884
|1.1925
|130.00
|20100.00
|333
|2006.02.10 18:00
|buy
|167
|1.00
|1.1921
|1.1893
|1.1934
|334
|2006.02.10 21:31
|s/l
|167
|1.00
|1.1893
|1.1893
|1.1934
|-280.00
|19820.00
|335
|2006.02.13 12:25
|sell
|168
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|336
|2006.02.14 07:15
|s/l
|168
|1.00
|1.1919
|1.1919
|1.1878
|-280.00
|19540.00
|337
|2006.02.14 10:04
|sell
|169
|1.00
|1.1919
|1.1947
|1.1906
|338
|2006.02.14 10:32
|t/p
|169
|1.00
|1.1906
|1.1947
|1.1906
|130.00
|19670.00
|339
|2006.02.14 13:00
|buy
|170
|1.00
|1.1897
|1.1869
|1.1910
|340
|2006.02.14 14:38
|s/l
|170
|1.00
|1.1869
|1.1869
|1.1910
|-280.00
|19390.00
|341
|2006.02.14 15:05
|buy
|171
|1.00
|1.1873
|1.1845
|1.1886
|342
|2006.02.14 17:20
|t/p
|171
|1.00
|1.1886
|1.1845
|1.1886
|130.00
|19520.00
|343
|2006.02.15 14:00
|buy
|172
|1.00
|1.1905
|1.1877
|1.1918
|344
|2006.02.15 14:42
|t/p
|172
|1.00
|1.1918
|1.1877
|1.1918
|130.00
|19650.00
|345
|2006.02.15 15:00
|buy
|173
|1.00
|1.1920
|1.1892
|1.1933
|346
|2006.02.15 15:00
|t/p
|173
|1.00
|1.1933
|1.1892
|1.1933
|130.00
|19780.00
|347
|2006.02.15 15:02
|buy
|174
|1.00
|1.1925
|1.1897
|1.1938
|348
|2006.02.15 15:09
|t/p
|174
|1.00
|1.1938
|1.1897
|1.1938
|130.00
|19910.00
|349
|2006.02.15 15:39
|buy
|175
|1.00
|1.1926
|1.1898
|1.1939
|350
|2006.02.15 15:59
|s/l
|175
|1.00
|1.1898
|1.1898
|1.1939
|-280.00
|19630.00
|351
|2006.02.15 15:59
|buy
|176
|1.00
|1.1899
|1.1871
|1.1912
|352
|2006.02.15 17:53
|s/l
|176
|1.00
|1.1871
|1.1871
|1.1912
|-280.00
|19350.00
|353
|2006.02.15 18:06
|buy
|177
|1.00
|1.1881
|1.1853
|1.1894
|354
|2006.02.16 12:19
|s/l
|177
|1.00
|1.1853
|1.1853
|1.1894
|-280.00
|19070.00
|355
|2006.02.16 14:02
|buy
|178
|1.00
|1.1864
|1.1836
|1.1877
|356
|2006.02.16 14:53
|t/p
|178
|1.00
|1.1877
|1.1836
|1.1877
|130.00
|19200.00
|357
|2006.02.16 15:02
|buy
|179
|1.00
|1.1875
|1.1847
|1.1888
|358
|2006.02.16 17:06
|t/p
|179
|1.00
|1.1888
|1.1847
|1.1888
|130.00
|19330.00
|359
|2006.02.16 17:18
|buy
|180
|1.00
|1.1883
|1.1855
|1.1896
|360
|2006.02.16 21:55
|t/p
|180
|1.00
|1.1896
|1.1855
|1.1896
|130.00
|19460.00
|361
|2006.02.17 10:02
|buy
|181
|1.00
|1.1872
|1.1844
|1.1885
|362
|2006.02.17 10:43
|t/p
|181
|1.00
|1.1885
|1.1844
|1.1885
|130.00
|19590.00
|363
|2006.02.17 11:06
|sell
|182
|1.00
|1.1887
|1.1915
|1.1874
|364
|2006.02.17 12:02
|t/p
|182
|1.00
|1.1874
|1.1915
|1.1874
|130.00
|19720.00
|365
|2006.02.17 14:00
|buy
|183
|1.00
|1.1865
|1.1837
|1.1878
|366
|2006.02.17 14:34
|t/p
|183
|1.00
|1.1878
|1.1837
|1.1878
|130.00
|19850.00
|367
|2006.02.17 14:41
|buy
|184
|1.00
|1.1866
|1.1838
|1.1879
|368
|2006.02.17 15:10
|t/p
|184
|1.00
|1.1879
|1.1838
|1.1879
|130.00
|19980.00
|369
|2006.02.17 16:00
|buy
|185
|1.00
|1.1891
|1.1863
|1.1904
|370
|2006.02.17 16:07
|t/p
|185
|1.00
|1.1904
|1.1863
|1.1904
|130.00
|20110.00
|371
|2006.02.17 17:00
|sell
|186
|1.00
|1.1921
|1.1949
|1.1908
|372
|2006.02.17 17:49
|t/p
|186
|1.00
|1.1908
|1.1949
|1.1908
|130.00
|20240.00
|373
|2006.02.17 18:01
|sell
|187
|1.00
|1.1906
|1.1934
|1.1893
|374
|2006.02.17 18:23
|t/p
|187
|1.00
|1.1893
|1.1934
|1.1893
|130.00
|20370.00
|375
|2006.02.17 18:52
|sell
|188
|1.00
|1.1907
|1.1935
|1.1894
|376
|2006.02.17 19:17
|s/l
|188
|1.00
|1.1935
|1.1935
|1.1894
|-280.00
|20090.00
|377
|2006.02.21 13:07
|buy
|189
|1.00
|1.1901
|1.1873
|1.1914
|378
|2006.02.21 13:40
|t/p
|189
|1.00
|1.1914
|1.1873
|1.1914
|130.00
|20220.00
|379
|2006.02.21 16:02
|sell
|190
|1.00
|1.1904
|1.1932
|1.1891
|380
|2006.02.22 11:21
|t/p
|190
|1.00
|1.1891
|1.1932
|1.1891
|130.00
|20350.00
|381
|2006.02.22 12:03
|buy
|191
|1.00
|1.1877
|1.1849
|1.1890
|382
|2006.02.22 14:47
|t/p
|191
|1.00
|1.1890
|1.1849
|1.1890
|130.00
|20480.00
|383
|2006.02.22 14:47
|sell
|192
|1.00
|1.1890
|1.1918
|1.1877
|384
|2006.02.22 18:40
|s/l
|192
|1.00
|1.1918
|1.1918
|1.1877
|-280.00
|20200.00
|385
|2006.02.23 08:15
|sell
|193
|1.00
|1.1912
|1.1940
|1.1899
|386
|2006.02.23 11:17
|s/l
|193
|1.00
|1.1940
|1.1940
|1.1899
|-280.00
|19920.00
|387
|2006.02.23 11:29
|buy
|194
|1.00
|1.1936
|1.1908
|1.1949
|388
|2006.02.23 11:52
|t/p
|194
|1.00
|1.1949
|1.1908
|1.1949
|130.00
|20050.00
|389
|2006.02.23 14:00
|sell
|195
|1.00
|1.1955
|1.1983
|1.1942
|390
|2006.02.23 14:35
|t/p
|195
|1.00
|1.1942
|1.1983
|1.1942
|130.00
|20180.00
|391
|2006.02.23 15:03
|sell
|196
|1.00
|1.1955
|1.1983
|1.1942
|392
|2006.02.23 15:32
|t/p
|196
|1.00
|1.1942
|1.1983
|1.1942
|130.00
|20310.00
|393
|2006.02.23 17:00
|buy
|197
|1.00
|1.1919
|1.1891
|1.1932
|394
|2006.02.24 09:28
|s/l
|197
|1.00
|1.1891
|1.1891
|1.1932
|-280.00
|20030.00
|395
|2006.02.24 10:00
|buy
|198
|1.00
|1.1901
|1.1873
|1.1914
|396
|2006.02.24 15:59
|s/l
|198
|1.00
|1.1873
|1.1873
|1.1914
|-280.00
|19750.00
|397
|2006.02.24 17:00
|buy
|199
|1.00
|1.1867
|1.1839
|1.1880
|398
|2006.02.24 17:41
|t/p
|199
|1.00
|1.1880
|1.1839
|1.1880
|130.00
|19880.00
|399
|2006.02.24 20:39
|sell
|200
|1.00
|1.1878
|1.1906
|1.1865
|400
|2006.02.26 20:00
|t/p
|200
|1.00
|1.1865
|1.1906
|1.1865
|130.00
|20010.00
|401
|2006.02.27 07:06
|sell
|201
|1.00
|1.1867
|1.1895
|1.1854
|402
|2006.02.27 07:59
|t/p
|201
|1.00
|1.1854
|1.1895
|1.1854
|130.00
|20140.00
|403
|2006.02.27 09:00
|sell
|202
|1.00
|1.1857
|1.1885
|1.1844
|404
|2006.02.27 09:10
|t/p
|202
|1.00
|1.1844
|1.1885
|1.1844
|130.00
|20270.00
|405
|2006.02.27 16:00
|buy
|203
|1.00
|1.1845
|1.1817
|1.1858
|406
|2006.02.27 16:43
|t/p
|203
|1.00
|1.1858
|1.1817
|1.1858
|130.00
|20400.00
|407
|2006.02.27 17:00
|buy
|204
|1.00
|1.1856
|1.1828
|1.1869
|408
|2006.02.28 09:48
|t/p
|204
|1.00
|1.1869
|1.1828
|1.1869
|130.00
|20530.00
|409
|2006.02.28 10:00
|buy
|205
|1.00
|1.1866
|1.1838
|1.1879
|410
|2006.02.28 11:13
|t/p
|205
|1.00
|1.1879
|1.1838
|1.1879
|130.00
|20660.00
|411
|2006.02.28 12:03
|sell
|206
|1.00
|1.1891
|1.1919
|1.1878
|412
|2006.02.28 12:53
|t/p
|206
|1.00
|1.1878
|1.1919
|1.1878
|130.00
|20790.00
|413
|2006.02.28 15:04
|buy
|207
|1.00
|1.1878
|1.1850
|1.1891
|414
|2006.02.28 15:59
|t/p
|207
|1.00
|1.1891
|1.1850
|1.1891
|130.00
|20920.00
|415
|2006.02.28 17:18
|sell
|208
|1.00
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|416
|2006.03.01 14:06
|s/l
|208
|1.00
|1.1953
|1.1953
|1.1912
|-280.00
|20640.00
|417
|2006.03.01 15:18
|sell
|209
|1.00
|1.1963
|1.1991
|1.1950
|418
|2006.03.01 15:50
|t/p
|209
|1.00
|1.1950
|1.1991
|1.1950
|130.00
|20770.00
|419
|2006.03.01 17:01
|sell
|210
|1.00
|1.1932
|1.1960
|1.1919
|420
|2006.03.01 17:33
|t/p
|210
|1.00
|1.1919
|1.1960
|1.1919
|130.00
|20900.00
|421
|2006.03.01 18:00
|buy
|211
|1.00
|1.1896
|1.1868
|1.1909
|422
|2006.03.01 18:34
|t/p
|211
|1.00
|1.1909
|1.1868
|1.1909
|130.00
|21030.00
|423
|2006.03.01 19:59
|sell
|212
|1.00
|1.1916
|1.1944
|1.1903
|424
|2006.03.02 10:13
|s/l
|212
|1.00
|1.1944
|1.1944
|1.1903
|-280.00
|20750.00
|425
|2006.03.02 14:00
|buy
|213
|1.00
|1.1930
|1.1902
|1.1943
|426
|2006.03.02 14:43
|t/p
|213
|1.00
|1.1943
|1.1902
|1.1943
|130.00
|20880.00
|427
|2006.03.02 15:00
|buy
|214
|1.00
|1.1939
|1.1911
|1.1952
|428
|2006.03.02 15:21
|t/p
|214
|1.00
|1.1952
|1.1911
|1.1952
|130.00
|21010.00
|429
|2006.03.02 15:35
|buy
|215
|1.00
|1.1939
|1.1911
|1.1952
|430
|2006.03.02 15:43
|t/p
|215
|1.00
|1.1952
|1.1911
|1.1952
|130.00
|21140.00
|431
|2006.03.03 11:02
|buy
|216
|1.00
|1.2012
|1.1984
|1.2025
|432
|2006.03.03 11:29
|t/p
|216
|1.00
|1.2025
|1.1984
|1.2025
|130.00
|21270.00
|433
|2006.03.03 14:00
|buy
|217
|1.00
|1.2021
|1.1993
|1.2034
|434
|2006.03.03 14:35
|t/p
|217
|1.00
|1.2034
|1.1993
|1.2034
|130.00
|21400.00
|435
|2006.03.03 15:59
|buy
|218
|1.00
|1.2011
|1.1983
|1.2024
|436
|2006.03.03 16:00
|t/p
|218
|1.00
|1.2024
|1.1983
|1.2024
|130.00
|21530.00
|437
|2006.03.06 09:14
|sell
|219
|1.00
|1.2073
|1.2101
|1.2060
|438
|2006.03.06 09:49
|t/p
|219
|1.00
|1.2060
|1.2101
|1.2060
|130.00
|21660.00
|439
|2006.03.06 13:05
|sell
|220
|1.00
|1.2035
|1.2063
|1.2022
|440
|2006.03.06 13:40
|t/p
|220
|1.00
|1.2022
|1.2063
|1.2022
|130.00
|21790.00
|441
|2006.03.06 15:02
|buy
|221
|1.00
|1.2019
|1.1991
|1.2032
|442
|2006.03.07 01:46
|s/l
|221
|1.00
|1.1991
|1.1991
|1.2032
|-280.00
|21510.00
|443
|2006.03.07 09:03
|sell
|222
|1.00
|1.1949
|1.1977
|1.1936
|444
|2006.03.07 09:31
|t/p
|222
|1.00
|1.1936
|1.1977
|1.1936
|130.00
|21640.00
|445
|2006.03.07 11:02
|sell
|223
|1.00
|1.1927
|1.1955
|1.1914
|446
|2006.03.07 11:36
|t/p
|223
|1.00
|1.1914
|1.1955
|1.1914
|130.00
|21770.00
|447
|2006.03.07 12:03
|sell
|224
|1.00
|1.1914
|1.1942
|1.1901
|448
|2006.03.07 12:56
|t/p
|224
|1.00
|1.1901
|1.1942
|1.1901
|130.00
|21900.00
|449
|2006.03.07 14:06
|sell
|225
|1.00
|1.1914
|1.1942
|1.1901
|450
|2006.03.07 14:19
|t/p
|225
|1.00
|1.1901
|1.1942
|1.1901
|130.00
|22030.00
|451
|2006.03.07 15:00
|sell
|226
|1.00
|1.1905
|1.1933
|1.1892
|452
|2006.03.07 15:13
|t/p
|226
|1.00
|1.1892
|1.1933
|1.1892
|130.00
|22160.00
|453
|2006.03.07 15:21
|sell
|227
|1.00
|1.1904
|1.1932
|1.1891
|454
|2006.03.07 15:59
|t/p
|227
|1.00
|1.1891
|1.1932
|1.1891
|130.00
|22290.00
|455
|2006.03.07 17:01
|buy
|228
|1.00
|1.1883
|1.1855
|1.1896
|456
|2006.03.08 04:25
|t/p
|228
|1.00
|1.1896
|1.1855
|1.1896
|130.00
|22420.00
|457
|2006.03.08 09:00
|sell
|229
|1.00
|1.1918
|1.1946
|1.1905
|458
|2006.03.08 09:49
|t/p
|229
|1.00
|1.1905
|1.1946
|1.1905
|130.00
|22550.00
|459
|2006.03.08 10:00
|buy
|230
|1.00
|1.1905
|1.1877
|1.1918
|460
|2006.03.08 10:50
|t/p
|230
|1.00
|1.1918
|1.1877
|1.1918
|130.00
|22680.00
|461
|2006.03.08 11:59
|buy
|231
|1.00
|1.1914
|1.1886
|1.1927
|462
|2006.03.08 12:00
|t/p
|231
|1.00
|1.1927
|1.1886
|1.1927
|130.00
|22810.00
|463
|2006.03.08 13:00
|buy
|232
|1.00
|1.1911
|1.1883
|1.1924
|464
|2006.03.08 16:10
|t/p
|232
|1.00
|1.1924
|1.1883
|1.1924
|130.00
|22940.00
|465
|2006.03.09 07:15
|buy
|233
|1.00
|1.1917
|1.1889
|1.1930
|466
|2006.03.09 07:59
|t/p
|233
|1.00
|1.1930
|1.1889
|1.1930
|130.00
|23070.00
|467
|2006.03.09 08:06
|buy
|234
|1.00
|1.1924
|1.1896
|1.1937
|468
|2006.03.09 08:32
|t/p
|234
|1.00
|1.1937
|1.1896
|1.1937
|130.00
|23200.00
|469
|2006.03.09 09:00
|sell
|235
|1.00
|1.1944
|1.1972
|1.1931
|470
|2006.03.09 09:36
|t/p
|235
|1.00
|1.1931
|1.1972
|1.1931
|130.00
|23330.00
|471
|2006.03.09 14:04
|sell
|236
|1.00
|1.1925
|1.1953
|1.1912
|472
|2006.03.09 14:52
|t/p
|236
|1.00
|1.1912
|1.1953
|1.1912
|130.00
|23460.00
|473
|2006.03.09 15:00
|buy
|237
|1.00
|1.1915
|1.1887
|1.1928
|474
|2006.03.10 14:48
|s/l
|237
|1.00
|1.1887
|1.1887
|1.1928
|-280.00
|23180.00
|475
|2006.03.10 15:00
|sell
|238
|1.00
|1.1906
|1.1934
|1.1893
|476
|2006.03.10 15:15
|t/p
|238
|1.00
|1.1893
|1.1934
|1.1893
|130.00
|23310.00
|477
|2006.03.13 08:30
|buy
|239
|1.00
|1.1941
|1.1913
|1.1954
|478
|2006.03.13 08:37
|t/p
|239
|1.00
|1.1954
|1.1913
|1.1954
|130.00
|23440.00
|479
|2006.03.13 09:00
|sell
|240
|1.00
|1.1961
|1.1989
|1.1948
|480
|2006.03.13 09:37
|t/p
|240
|1.00
|1.1948
|1.1989
|1.1948
|130.00
|23570.00
|481
|2006.03.14 10:43
|buy
|241
|1.00
|1.1973
|1.1945
|1.1986
|482
|2006.03.14 12:05
|s/l
|241
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.1986
|-280.00
|23290.00
|483
|2006.03.14 14:03
|buy
|242
|1.00
|1.1948
|1.1920
|1.1961
|484
|2006.03.14 14:27
|t/p
|242
|1.00
|1.1961
|1.1920
|1.1961
|130.00
|23420.00
|485
|2006.03.14 15:00
|buy
|243
|1.00
|1.1953
|1.1925
|1.1966
|486
|2006.03.14 15:47
|t/p
|243
|1.00
|1.1966
|1.1925
|1.1966
|130.00
|23550.00
|487
|2006.03.14 17:00
|buy
|244
|1.00
|1.2015
|1.1987
|1.2028
|488
|2006.03.14 18:07
|t/p
|244
|1.00
|1.2028
|1.1987
|1.2028
|130.00
|23680.00
|489
|2006.03.14 18:07
|sell
|245
|1.00
|1.2028
|1.2056
|1.2015
|490
|2006.03.14 18:53
|t/p
|245
|1.00
|1.2015
|1.2056
|1.2015
|130.00
|23810.00
|491
|2006.03.15 09:03
|buy
|246
|1.00
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|492
|2006.03.15 09:32
|t/p
|246
|1.00
|1.2041
|1.2000
|1.2041
|130.00
|23940.00
|493
|2006.03.15 09:59
|buy
|247
|1.00
|1.2028
|1.2000
|1.2041
|494
|2006.03.15 15:11
|t/p
|247
|1.00
|1.2041
|1.2000
|1.2041
|130.00
|24070.00
|495
|2006.03.15 16:00
|buy
|248
|1.00
|1.2037
|1.2009
|1.2050
|496
|2006.03.15 16:03
|t/p
|248
|1.00
|1.2050
|1.2009
|1.2050
|130.00
|24200.00
|497
|2006.03.15 16:11
|buy
|249
|1.00
|1.2040
|1.2012
|1.2053
|498
|2006.03.15 16:18
|t/p
|249
|1.00
|1.2053
|1.2012
|1.2053
|130.00
|24330.00
|499
|2006.03.15 16:37
|buy
|250
|1.00
|1.2041
|1.2013
|1.2054
|500
|2006.03.15 19:59
|t/p
|250
|1.00
|1.2054
|1.2013
|1.2054
|130.00
|24460.00
|501
|2006.03.16 10:00
|buy
|251
|1.00
|1.2061
|1.2033
|1.2074
|502
|2006.03.16 10:49
|t/p
|251
|1.00
|1.2074
|1.2033
|1.2074
|130.00
|24590.00
|503
|2006.03.16 11:00
|buy
|252
|1.00
|1.2066
|1.2038
|1.2079
|504
|2006.03.16 11:15
|t/p
|252
|1.00
|1.2079
|1.2038
|1.2079
|130.00
|24720.00
|505
|2006.03.16 14:00
|buy
|253
|1.00
|1.2078
|1.2050
|1.2091
|506
|2006.03.16 14:31
|t/p
|253
|1.00
|1.2091
|1.2050
|1.2091
|130.00
|24850.00
|507
|2006.03.16 15:00
|buy
|254
|1.00
|1.2129
|1.2101
|1.2142
|508
|2006.03.16 15:03
|t/p
|254
|1.00
|1.2142
|1.2101
|1.2142
|130.00
|24980.00
|509
|2006.03.16 15:13
|buy
|255
|1.00
|1.2129
|1.2101
|1.2142
|510
|2006.03.16 15:55
|t/p
|255
|1.00
|1.2142
|1.2101
|1.2142
|130.00
|25110.00
|511
|2006.03.16 17:00
|buy
|256
|1.00
|1.2152
|1.2124
|1.2165
|512
|2006.03.16 18:14
|t/p
|256
|1.00
|1.2165
|1.2124
|1.2165
|130.00
|25240.00
|513
|2006.03.17 10:00
|buy
|257
|1.00
|1.2171
|1.2143
|1.2184
|514
|2006.03.17 10:49
|t/p
|257
|1.00
|1.2184
|1.2143
|1.2184
|130.00
|25370.00
|515
|2006.03.17 12:41
|sell
|258
|1.00
|1.2179
|1.2207
|1.2166
|516
|2006.03.17 15:50
|t/p
|258
|1.00
|1.2166
|1.2207
|1.2166
|130.00
|25500.00
|517
|2006.03.17 18:00
|buy
|259
|1.00
|1.2196
|1.2168
|1.2209
|518
|2006.03.20 05:34
|s/l
|259
|1.00
|1.2168
|1.2168
|1.2209
|-280.00
|25220.00
|519
|2006.03.20 07:03
|sell
|260
|1.00
|1.2172
|1.2200
|1.2159
|520
|2006.03.20 15:49
|t/p
|260
|1.00
|1.2159
|1.2200
|1.2159
|130.00
|25350.00
|521
|2006.03.20 16:02
|buy
|261
|1.00
|1.2165
|1.2137
|1.2178
|522
|2006.03.21 01:27
|s/l
|261
|1.00
|1.2137
|1.2137
|1.2178
|-280.00
|25070.00
|523
|2006.03.21 07:00
|sell
|262
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|524
|2006.03.21 07:25
|t/p
|262
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|25200.00
|525
|2006.03.21 07:57
|sell
|263
|1.00
|1.2137
|1.2165
|1.2124
|526
|2006.03.21 09:24
|t/p
|263
|1.00
|1.2124
|1.2165
|1.2124
|130.00
|25330.00
|527
|2006.03.21 09:57
|sell
|264
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|528
|2006.03.21 10:14
|t/p
|264
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|25460.00
|529
|2006.03.21 10:56
|sell
|265
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|530
|2006.03.21 14:33
|s/l
|265
|1.00
|1.2164
|1.2164
|1.2123
|-280.00
|25180.00
|531
|2006.03.21 14:33
|sell
|266
|1.00
|1.2162
|1.2190
|1.2149
|532
|2006.03.21 14:41
|t/p
|266
|1.00
|1.2149
|1.2190
|1.2149
|130.00
|25310.00
|533
|2006.03.21 17:01
|sell
|267
|1.00
|1.2091
|1.2119
|1.2078
|534
|2006.03.21 17:58
|t/p
|267
|1.00
|1.2078
|1.2119
|1.2078
|130.00
|25440.00
|535
|2006.03.22 08:00
|buy
|268
|1.00
|1.2087
|1.2059
|1.2100
|536
|2006.03.22 15:31
|t/p
|268
|1.00
|1.2100
|1.2059
|1.2100
|130.00
|25570.00
|537
|2006.03.22 15:31
|sell
|269
|1.00
|1.2100
|1.2128
|1.2087
|538
|2006.03.22 15:59
|t/p
|269
|1.00
|1.2087
|1.2128
|1.2087
|130.00
|25700.00
|539
|2006.03.22 18:00
|sell
|270
|1.00
|1.2093
|1.2121
|1.2080
|540
|2006.03.22 18:23
|t/p
|270
|1.00
|1.2080
|1.2121
|1.2080
|130.00
|25830.00
|541
|2006.03.23 14:27
|sell
|271
|1.00
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|542
|2006.03.23 14:43
|t/p
|271
|1.00
|1.2047
|1.2088
|1.2047
|130.00
|25960.00
|543
|2006.03.23 14:55
|sell
|272
|1.00
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|544
|2006.03.23 15:59
|t/p
|272
|1.00
|1.2047
|1.2088
|1.2047
|130.00
|26090.00
|545
|2006.03.23 17:19
|sell
|273
|1.00
|1.1985
|1.2013
|1.1972
|546
|2006.03.23 19:50
|t/p
|273
|1.00
|1.1972
|1.2013
|1.1972
|130.00
|26220.00
|547
|2006.03.24 08:00
|sell
|274
|1.00
|1.1973
|1.2001
|1.1960
|548
|2006.03.24 13:13
|t/p
|274
|1.00
|1.1960
|1.2001
|1.1960
|130.00
|26350.00
|549
|2006.03.24 14:08
|sell
|275
|1.00
|1.1970
|1.1998
|1.1957
|550
|2006.03.24 14:51
|t/p
|275
|1.00
|1.1957
|1.1998
|1.1957
|130.00
|26480.00
|551
|2006.03.24 15:00
|buy
|276
|1.00
|1.1965
|1.1937
|1.1978
|552
|2006.03.24 15:31
|t/p
|276
|1.00
|1.1978
|1.1937
|1.1978
|130.00
|26610.00
|553
|2006.03.24 17:11
|buy
|277
|1.00
|1.2011
|1.1983
|1.2024
|554
|2006.03.24 17:29
|t/p
|277
|1.00
|1.2024
|1.1983
|1.2024
|130.00
|26740.00
|555
|2006.03.27 17:00
|sell
|278
|1.00
|1.2025
|1.2053
|1.2012
|556
|2006.03.27 18:22
|t/p
|278
|1.00
|1.2012
|1.2053
|1.2012
|130.00
|26870.00
|557
|2006.03.28 14:00
|buy
|279
|1.00
|1.2080
|1.2052
|1.2093
|558
|2006.03.28 15:26
|t/p
|279
|1.00
|1.2093
|1.2052
|1.2093
|130.00
|27000.00
|559
|2006.03.28 15:29
|sell
|280
|1.00
|1.2100
|1.2128
|1.2087
|560
|2006.03.28 15:59
|t/p
|280
|1.00
|1.2087
|1.2128
|1.2087
|130.00
|27130.00
|561
|2006.03.28 16:27
|sell
|281
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|562
|2006.03.28 17:09
|t/p
|281
|1.00
|1.2071
|1.2112
|1.2071
|130.00
|27260.00
|563
|2006.03.28 17:09
|buy
|282
|1.00
|1.2071
|1.2043
|1.2084
|564
|2006.03.28 18:42
|t/p
|282
|1.00
|1.2084
|1.2043
|1.2084
|130.00
|27390.00
|565
|2006.03.28 19:04
|sell
|283
|1.00
|1.2078
|1.2106
|1.2065
|566
|2006.03.28 19:59
|t/p
|283
|1.00
|1.2065
|1.2106
|1.2065
|130.00
|27520.00
|567
|2006.03.29 18:48
|buy
|284
|1.00
|1.2027
|1.1999
|1.2040
|568
|2006.03.30 01:26
|t/p
|284
|1.00
|1.2040
|1.1999
|1.2040
|130.00
|27650.00
|569
|2006.03.30 08:00
|sell
|285
|1.00
|1.2060
|1.2088
|1.2047
|570
|2006.03.30 11:22
|s/l
|285
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.2047
|-280.00
|27370.00
|571
|2006.03.30 13:35
|sell
|286
|1.00
|1.2094
|1.2122
|1.2081
|572
|2006.03.30 13:43
|t/p
|286
|1.00
|1.2081
|1.2122
|1.2081
|130.00
|27500.00
|573
|2006.03.30 14:16
|sell
|287
|1.00
|1.2084
|1.2112
|1.2071
|574
|2006.03.30 14:30
|s/l
|287
|1.00
|1.2112
|1.2112
|1.2071
|-280.00
|27220.00
|575
|2006.03.30 14:30
|sell
|288
|1.00
|1.2110
|1.2138
|1.2097
|576
|2006.03.30 14:32
|s/l
|288
|1.00
|1.2138
|1.2138
|1.2097
|-280.00
|26940.00
|577
|2006.03.30 14:32
|sell
|289
|1.00
|1.2136
|1.2164
|1.2123
|578
|2006.03.30 15:52
|t/p
|289
|1.00
|1.2123
|1.2164
|1.2123
|130.00
|27070.00
|579
|2006.03.30 18:22
|sell
|290
|1.00
|1.2132
|1.2160
|1.2119
|580
|2006.03.30 19:21
|s/l
|290
|1.00
|1.2160
|1.2160
|1.2119
|-280.00
|26790.00