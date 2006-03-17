|Account: 313276
|Name: EMA_CROSSmod
|Currency: USD
|2006 March 17, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6945093
|2006.03.17 12:21
|balance
|Deposit
|10 000.00
|6945192
|2006.03.17 12:23
|sell
|0.50
|usdjpy
|116.19
|115.94
|114.59
|2006.03.17 13:55
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|107.81
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|6945215
|2006.03.17 12:23
|buy
|0.50
|eurusd
|1.2180
|1.2180
|1.2340
|2006.03.17 14:01
|1.2180
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|6945172
|2006.03.17 12:23
|buy
|2.00
|gbpusd
|1.7543
|1.7547
|1.7703
|2006.03.17 14:04
|1.7547
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|6945181
|2006.03.17 12:23
|buy
|2.00
|usdchf
|1.2912
|1.2916
|1.3072
|2006.03.17 14:28
|1.2916
|0.00
|0.00
|0.00
|61.94
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|6945212
|2006.03.17 12:23
|sell
|0.50
|eurusd
|1.2178
|1.2163
|1.2018
|2006.03.17 15:15
|1.2163
|0.00
|0.00
|0.00
|75.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|6945170
|2006.03.17 12:23
|sell
|2.00
|gbpusd
|1.7539
|1.7535
|1.7379
|2006.03.17 15:17
|1.7535
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|6970628
|2006.03.17 15:24
|buy
|0.50
|gbpusd
|1.7532
|1.7554
|1.7692
|2006.03.17 17:13
|1.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|110.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|6945182
|2006.03.17 12:23
|sell
|2.00
|usdchf
|1.2908
|1.2898
|1.2748
|2006.03.17 17:13
|1.2898
|0.00
|0.00
|0.00
|155.06
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|6970623
|2006.03.17 15:24
|buy
|2.00
|eurusd
|1.2166
|1.2188
|1.2326
|2006.03.17 17:23
|1.2188
|0.00
|0.00
|0.00
|440.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
|
|0.00
|0.00
|0.00
|1 109.81
|Closed P/L:
|1 109.81
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6945248
|2006.03.17 12:24
|sell
|0.50
|eurgbp
|0.6939
|0.0000
|0.6779
|
|0.6942
|0.00
|0.00
|3.50
|-26.35
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6945250
|2006.03.17 12:24
|buy
|0.50
|eurgbp
|0.6943
|0.0000
|0.7103
|
|0.6938
|0.00
|0.00
|-4.25
|-43.91
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6970622
|2006.03.17 15:24
|sell
|2.00
|eurusd
|1.2164
|0.0000
|1.2004
|
|1.2196
|0.00
|0.00
|10.60
|-640.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6970627
|2006.03.17 15:24
|sell
|0.50
|gbpusd
|1.7528
|0.0000
|1.7368
|
|1.7569
|0.00
|0.00
|-2.15
|-205.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6978471
|2006.03.17 16:58
|sell
|0.50
|usdcad
|1.1581
|0.0000
|1.1421
|
|1.1591
|0.00
|0.00
|-1.45
|-43.14
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6978472
|2006.03.17 16:58
|buy
|0.50
|usdcad
|1.1586
|0.0000
|1.1746
|
|1.1586
|0.00
|0.00
|1.33
|0.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6981720
|2006.03.17 17:16
|buy
|0.50
|usdchf
|1.2886
|0.0000
|1.3046
|
|1.2894
|0.00
|0.00
|4.13
|31.02
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6981722
|2006.03.17 17:16
|sell
|0.50
|usdchf
|1.2882
|0.0000
|1.2722
|
|1.2898
|0.00
|0.00
|-4.38
|-62.03
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|6945190
|2006.03.17 12:23
|buy
|0.50
|usdjpy
|116.22
|0.00
|117.82
|
|115.81
|0.00
|0.00
|5.15
|-177.01
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|
|0.00
|0.00
|12.48
|-1 166.42
|
|Floating P/L:
|-1 153.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 109.81
|Floating P/L:
|-1 153.94
|Margin:
|4 500.00
|Balance:
|11 109.81
|Equity:
|9 955.87
|Free Margin:
|5 455.87