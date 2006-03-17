Interbank FX, LLC

Account: 313276 Name: EMA_CROSSmod Currency: USD 2006 March 17, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
69450932006.03.17 12:21balanceDeposit10 000.00
69451922006.03.17 12:23sell0.50usdjpy116.19115.94114.592006.03.17 13:55115.940.000.000.00107.81
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
69452152006.03.17 12:23buy0.50eurusd1.21801.21801.23402006.03.17 14:011.21800.000.000.000.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
69451722006.03.17 12:23buy2.00gbpusd1.75431.75471.77032006.03.17 14:041.75470.000.000.0080.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
69451812006.03.17 12:23buy2.00usdchf1.29121.29161.30722006.03.17 14:281.29160.000.000.0061.94
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
69452122006.03.17 12:23sell0.50eurusd1.21781.21631.20182006.03.17 15:151.21630.000.000.0075.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
69451702006.03.17 12:23sell2.00gbpusd1.75391.75351.73792006.03.17 15:171.75350.000.000.0080.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
69706282006.03.17 15:24buy0.50gbpusd1.75321.75541.76922006.03.17 17:131.75540.000.000.00110.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
69451822006.03.17 12:23sell2.00usdchf1.29081.28981.27482006.03.17 17:131.28980.000.000.00155.06
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
69706232006.03.17 15:24buy2.00eurusd1.21661.21881.23262006.03.17 17:231.21880.000.000.00440.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[sl]
  0.00 0.00 0.00 1 109.81
Closed P/L: 1 109.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
69452482006.03.17 12:24sell0.50eurgbp0.69390.00000.6779 0.69420.000.003.50-26.35
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
69452502006.03.17 12:24buy0.50eurgbp0.69430.00000.7103 0.69380.000.00-4.25-43.91
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
69706222006.03.17 15:24sell2.00eurusd1.21640.00001.2004 1.21960.000.0010.60-640.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
69706272006.03.17 15:24sell0.50gbpusd1.75280.00001.7368 1.75690.000.00-2.15-205.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
69784712006.03.17 16:58sell0.50usdcad1.15810.00001.1421 1.15910.000.00-1.45-43.14
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
69784722006.03.17 16:58buy0.50usdcad1.15860.00001.1746 1.15860.000.001.330.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
69817202006.03.17 17:16buy0.50usdchf1.28860.00001.3046 1.28940.000.004.1331.02
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
69817222006.03.17 17:16sell0.50usdchf1.28820.00001.2722 1.28980.000.00-4.38-62.03
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
69451902006.03.17 12:23buy0.50usdjpy116.220.00117.82 115.810.000.005.15-177.01
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
  0.00 0.00 12.48 -1 166.42
 Floating P/L: -1 153.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 109.81 Floating P/L: -1 153.94 Margin: 4 500.00
Balance: 11 109.81 Equity: 9 955.87 Free Margin: 5 455.87