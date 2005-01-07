|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.03.03 20:00 (2005.01.01 - 2006.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=150; TrailingStop=40; StopLoss=150; HedgeLevel=6; UseClose=true; UseMACD=true; ShortEma=4; LongEma=24; CurrentBar=0; Lots=1;
|Bars in test
|10489
|Ticks modelled
|1598758
|Modelling quality
|89.14%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|38740.05
|Gross profit
|103960.01
|Gross loss
|-65219.96
|Profit factor
|1.59
|Expected payoff
|79.06
|Absolute drawdown
|3770.00
|Maximal drawdown (%)
|10890.00 (63.6%)
|Total trades
|490
|Short positions (won %)
|245 (35.51%)
|Long positions (won %)
|245 (37.96%)
|Profit trades (% of total)
|180 (36.73%)
|Loss trades (% of total)
|310 (63.27%)
|Largest
|profit trade
|1510.00
|loss trade
|-990.00
|Average
|profit trade
|577.56
|loss trade
|-210.39
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|15 (11419.99)
|consecutive losses (loss in money)
|35 (-10789.99)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|11419.99 (15)
|consecutive loss (count of losses)
|-10789.99 (35)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|9
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.07 14:20
|sell
|1
|1.00
|1.3185
|1.3335
|1.3035
|2
|2005.01.07 14:20
|sell stop
|2
|1.00
|1.3179
|1.3329
|1.3029
|3
|2005.01.07 14:20
|sell stop
|3
|1.00
|1.3178
|1.3327
|1.3027
|4
|2005.01.07 14:20
|sell stop
|4
|1.00
|1.3177
|1.3326
|1.3026
|5
|2005.01.07 14:20
|sell stop
|5
|1.00
|1.3176
|1.3325
|1.3025
|6
|2005.01.07 14:29
|sell
|2
|1.00
|1.3179
|1.3329
|1.3029
|7
|2005.01.07 14:29
|sell
|3
|1.00
|1.3178
|1.3327
|1.3027
|8
|2005.01.07 14:29
|sell
|4
|1.00
|1.3177
|1.3326
|1.3026
|9
|2005.01.07 14:29
|sell
|5
|1.00
|1.3176
|1.3325
|1.3025
|10
|2005.01.07 16:07
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3185
|1.3035
|11
|2005.01.07 16:20
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3184
|1.3035
|12
|2005.01.07 16:20
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3182
|1.3035
|13
|2005.01.07 16:20
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3180
|1.3035
|14
|2005.01.07 16:20
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3178
|1.3035
|15
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3176
|1.3035
|16
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3175
|1.3035
|17
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3174
|1.3035
|18
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3173
|1.3035
|19
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3171
|1.3035
|20
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3170
|1.3035
|21
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3168
|1.3035
|22
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3167
|1.3035
|23
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3165
|1.3035
|24
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3164
|1.3035
|25
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3163
|1.3035
|26
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3161
|1.3035
|27
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3160
|1.3035
|28
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3158
|1.3035
|29
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3157
|1.3035
|30
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3155
|1.3035
|31
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3154
|1.3035
|32
|2005.01.07 16:21
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3155
|1.3029
|33
|2005.01.07 16:21
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3156
|1.3027
|34
|2005.01.07 16:21
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3157
|1.3026
|35
|2005.01.07 16:21
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3158
|1.3025
|36
|2005.01.07 16:22
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3157
|1.3025
|37
|2005.01.07 16:22
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3156
|1.3026
|38
|2005.01.07 16:22
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3155
|1.3027
|39
|2005.01.07 16:22
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3154
|1.3035
|40
|2005.01.07 16:22
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3153
|1.3035
|41
|2005.01.07 16:22
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3152
|1.3035
|42
|2005.01.07 16:22
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3153
|1.3029
|43
|2005.01.07 16:22
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3154
|1.3027
|44
|2005.01.07 16:22
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3154
|1.3026
|45
|2005.01.07 16:23
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3154
|1.3026
|46
|2005.01.07 16:23
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3153
|1.3027
|47
|2005.01.07 16:23
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3154
|1.3025
|48
|2005.01.07 16:24
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3153
|1.3026
|49
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3151
|1.3035
|50
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3149
|1.3035
|51
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3148
|1.3035
|52
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3146
|1.3035
|53
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3144
|1.3035
|54
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3143
|1.3035
|55
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3141
|1.3035
|56
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3139
|1.3035
|57
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3138
|1.3035
|58
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3136
|1.3035
|59
|2005.01.07 16:24
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3137
|1.3029
|60
|2005.01.07 16:24
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3138
|1.3027
|61
|2005.01.07 16:24
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3139
|1.3026
|62
|2005.01.07 16:24
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3140
|1.3025
|63
|2005.01.07 16:25
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3139
|1.3025
|64
|2005.01.07 16:25
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3137
|1.3027
|65
|2005.01.07 16:25
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3136
|1.3029
|66
|2005.01.07 16:25
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3134
|1.3035
|67
|2005.01.07 16:25
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3132
|1.3035
|68
|2005.01.07 16:25
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3131
|1.3035
|69
|2005.01.07 16:25
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3129
|1.3035
|70
|2005.01.07 16:25
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3130
|1.3029
|71
|2005.01.07 16:25
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3130
|1.3029
|72
|2005.01.07 16:26
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3130
|1.3027
|73
|2005.01.07 16:26
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3131
|1.3026
|74
|2005.01.07 16:26
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3132
|1.3025
|75
|2005.01.07 16:26
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3131
|1.3025
|76
|2005.01.07 16:26
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3130
|1.3026
|77
|2005.01.07 16:26
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3129
|1.3029
|78
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3128
|1.3035
|79
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3127
|1.3035
|80
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3126
|1.3035
|81
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3125
|1.3035
|82
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3124
|1.3035
|83
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3123
|1.3035
|84
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3122
|1.3035
|85
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3121
|1.3035
|86
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3120
|1.3035
|87
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3119
|1.3035
|88
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3118
|1.3035
|89
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3117
|1.3035
|90
|2005.01.07 16:27
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3118
|1.3029
|91
|2005.01.07 16:27
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3119
|1.3027
|92
|2005.01.07 16:27
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3120
|1.3026
|93
|2005.01.07 16:27
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3121
|1.3025
|94
|2005.01.07 16:28
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3120
|1.3025
|95
|2005.01.07 16:37
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3119
|1.3026
|96
|2005.01.07 16:37
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3117
|1.3035
|97
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3116
|1.3035
|98
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3115
|1.3035
|99
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3114
|1.3035
|100
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3113
|1.3035
|101
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3112
|1.3035
|102
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3111
|1.3035
|103
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3110
|1.3035
|104
|2005.01.07 16:38
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3111
|1.3029
|105
|2005.01.07 16:38
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3112
|1.3027
|106
|2005.01.07 16:38
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3113
|1.3026
|107
|2005.01.07 16:38
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3114
|1.3025
|108
|2005.01.07 16:39
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3113
|1.3025
|109
|2005.01.07 16:39
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3111
|1.3027
|110
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3110
|1.3035
|111
|2005.01.07 16:40
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3111
|1.3026
|112
|2005.01.07 16:40
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3110
|1.3029
|113
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3109
|1.3035
|114
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3108
|1.3035
|115
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3107
|1.3035
|116
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3106
|1.3035
|117
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3105
|1.3035
|118
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3104
|1.3035
|119
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3103
|1.3035
|120
|2005.01.07 16:40
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3104
|1.3029
|121
|2005.01.07 16:40
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3104
|1.3027
|122
|2005.01.07 16:41
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3104
|1.3027
|123
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3103
|1.3035
|124
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3102
|1.3035
|125
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3101
|1.3035
|126
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3100
|1.3035
|127
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3099
|1.3035
|128
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3098
|1.3035
|129
|2005.01.07 16:41
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3099
|1.3029
|130
|2005.01.07 16:41
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3100
|1.3027
|131
|2005.01.07 16:41
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3101
|1.3026
|132
|2005.01.07 16:41
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3102
|1.3025
|133
|2005.01.07 16:42
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3101
|1.3025
|134
|2005.01.07 16:42
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3100
|1.3026
|135
|2005.01.07 16:42
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3099
|1.3027
|136
|2005.01.07 16:42
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3098
|1.3029
|137
|2005.01.07 16:42
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3099
|1.3026
|138
|2005.01.07 16:42
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3100
|1.3025
|139
|2005.01.07 16:42
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3100
|1.3025
|140
|2005.01.07 16:43
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3099
|1.3025
|141
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3098
|1.3035
|142
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3097
|1.3035
|143
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3096
|1.3035
|144
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3095
|1.3035
|145
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3094
|1.3035
|146
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3093
|1.3035
|147
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3092
|1.3035
|148
|2005.01.07 16:43
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3093
|1.3029
|149
|2005.01.07 16:43
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3094
|1.3027
|150
|2005.01.07 16:43
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3094
|1.3026
|151
|2005.01.07 16:44
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3093
|1.3027
|152
|2005.01.07 16:44
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3092
|1.3029
|153
|2005.01.07 16:44
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3091
|1.3035
|154
|2005.01.07 16:44
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3090
|1.3035
|155
|2005.01.07 16:44
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3091
|1.3029
|156
|2005.01.07 16:44
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3092
|1.3027
|157
|2005.01.07 16:44
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3093
|1.3026
|158
|2005.01.07 16:44
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3094
|1.3025
|159
|2005.01.07 16:45
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3093
|1.3025
|160
|2005.01.07 16:45
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3092
|1.3026
|161
|2005.01.07 16:45
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3091
|1.3027
|162
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3089
|1.3035
|163
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3088
|1.3035
|164
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3087
|1.3035
|165
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3086
|1.3035
|166
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3085
|1.3035
|167
|2005.01.07 16:45
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3086
|1.3029
|168
|2005.01.07 16:45
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3087
|1.3027
|169
|2005.01.07 16:45
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3088
|1.3026
|170
|2005.01.07 16:45
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3089
|1.3025
|171
|2005.01.07 16:56
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3088
|1.3025
|172
|2005.01.07 16:56
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3087
|1.3026
|173
|2005.01.07 16:59
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3087
|1.3025
|174
|2005.01.07 16:59
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3086
|1.3027
|175
|2005.01.07 18:14
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3086
|1.3026
|176
|2005.01.07 18:14
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3085
|1.3029
|177
|2005.01.07 18:14
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3086
|1.3025
|178
|2005.01.07 18:14
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3086
|1.3027
|179
|2005.01.07 18:15
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3085
|1.3027
|180
|2005.01.07 18:15
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3085
|1.3026
|181
|2005.01.07 18:16
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3085
|1.3026
|182
|2005.01.07 18:20
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3086
|1.3025
|183
|2005.01.07 18:21
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3085
|1.3025
|184
|2005.01.07 18:22
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3084
|1.3035
|185
|2005.01.07 18:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3084
|1.3035
|186
|2005.01.07 18:26
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3084
|1.3029
|187
|2005.01.07 18:26
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3084
|1.3027
|188
|2005.01.07 18:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3083
|1.3035
|189
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3083
|1.3035
|190
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3082
|1.3035
|191
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3080
|1.3035
|192
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3078
|1.3035
|193
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3077
|1.3035
|194
|2005.01.07 18:27
|t/p
|1
|1.00
|1.3035
|1.3077
|1.3035
|1500.00
|11500.00
|195
|2005.01.07 18:27
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3075
|1.3029
|196
|2005.01.07 18:27
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3073
|1.3029
|197
|2005.01.07 18:27
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3073
|1.3027
|198
|2005.01.07 18:28
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3073
|1.3027
|199
|2005.01.07 18:28
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3072
|1.3029
|200
|2005.01.07 18:28
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3071
|1.3029
|201
|2005.01.07 18:28
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3070
|1.3029
|202
|2005.01.07 18:28
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3071
|1.3027
|203
|2005.01.07 18:28
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3072
|1.3026
|204
|2005.01.07 18:28
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3073
|1.3025
|205
|2005.01.07 18:29
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3072
|1.3025
|206
|2005.01.07 18:31
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3072
|1.3026
|207
|2005.01.07 18:33
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3071
|1.3026
|208
|2005.01.07 18:33
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3071
|1.3025
|209
|2005.01.07 18:34
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3071
|1.3025
|210
|2005.01.07 18:34
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3070
|1.3029
|211
|2005.01.07 18:34
|modify
|2
|1.00
|1.3179
|1.3069
|1.3029
|212
|2005.01.07 18:34
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3070
|1.3027
|213
|2005.01.07 18:44
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3070
|1.3026
|214
|2005.01.07 18:46
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3071
|1.3025
|215
|2005.01.07 18:47
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3070
|1.3025
|216
|2005.01.07 18:47
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3069
|1.3027
|217
|2005.01.07 18:48
|t/p
|2
|1.00
|1.3029
|1.3069
|1.3029
|1500.00
|13000.00
|218
|2005.01.07 18:48
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3069
|1.3027
|219
|2005.01.07 18:48
|modify
|3
|1.00
|1.3178
|1.3068
|1.3027
|220
|2005.01.07 18:48
|t/p
|3
|1.00
|1.3027
|1.3068
|1.3027
|1510.00
|14510.00
|221
|2005.01.07 18:48
|modify
|4
|1.00
|1.3177
|1.3067
|1.3026
|222
|2005.01.07 18:48
|t/p
|4
|1.00
|1.3026
|1.3067
|1.3026
|1510.00
|16020.00
|223
|2005.01.07 18:48
|modify
|5
|1.00
|1.3176
|1.3066
|1.3025
|224
|2005.01.07 20:21
|s/l
|5
|1.00
|1.3066
|1.3066
|1.3025
|1100.00
|17120.00
|225
|2005.01.10 15:56
|sell
|6
|1.00
|1.3098
|1.3248
|1.2948
|226
|2005.01.10 15:56
|sell stop
|7
|1.00
|1.3092
|1.3242
|1.2942
|227
|2005.01.10 15:56
|sell stop
|8
|1.00
|1.3091
|1.3240
|1.2940
|228
|2005.01.10 15:56
|sell stop
|9
|1.00
|1.3090
|1.3239
|1.2939
|229
|2005.01.10 15:56
|sell stop
|10
|1.00
|1.3089
|1.3238
|1.2938
|230
|2005.01.10 16:01
|sell
|7
|1.00
|1.3092
|1.3242
|1.2942
|231
|2005.01.10 16:01
|sell
|8
|1.00
|1.3091
|1.3240
|1.2940
|232
|2005.01.10 16:03
|sell
|9
|1.00
|1.3090
|1.3239
|1.2939
|233
|2005.01.10 16:03
|sell
|10
|1.00
|1.3089
|1.3238
|1.2938
|234
|2005.01.10 16:11
|close
|6
|1.00
|1.3106
|1.3248
|1.2948
|-80.00
|17040.00
|235
|2005.01.10 16:11
|close
|7
|1.00
|1.3107
|1.3242
|1.2942
|-150.00
|16890.00
|236
|2005.01.10 16:11
|close
|8
|1.00
|1.3108
|1.3240
|1.2940
|-170.00
|16720.00
|237
|2005.01.10 16:11
|close
|9
|1.00
|1.3109
|1.3239
|1.2939
|-190.00
|16530.00
|238
|2005.01.10 16:11
|close
|10
|1.00
|1.3110
|1.3238
|1.2938
|-210.00
|16320.00
|239
|2005.01.18 15:00
|sell
|11
|1.00
|1.3046
|1.3196
|1.2896
|240
|2005.01.18 15:00
|sell stop
|12
|1.00
|1.3040
|1.3190
|1.2890
|241
|2005.01.18 15:00
|sell stop
|13
|1.00
|1.3039
|1.3188
|1.2888
|242
|2005.01.18 15:00
|sell stop
|14
|1.00
|1.3038
|1.3187
|1.2887
|243
|2005.01.18 15:00
|sell stop
|15
|1.00
|1.3037
|1.3186
|1.2886
|244
|2005.01.18 15:00
|sell
|12
|1.00
|1.3040
|1.3190
|1.2890
|245
|2005.01.18 15:00
|sell
|13
|1.00
|1.3039
|1.3188
|1.2888
|246
|2005.01.18 15:00
|sell
|14
|1.00
|1.3038
|1.3187
|1.2887
|247
|2005.01.18 15:00
|sell
|15
|1.00
|1.3037
|1.3186
|1.2886
|248
|2005.01.19 08:58
|close
|11
|1.00
|1.3050
|1.3196
|1.2896
|-40.00
|16280.00
|249
|2005.01.19 08:58
|close
|12
|1.00
|1.3051
|1.3190
|1.2890
|-110.00
|16170.00
|250
|2005.01.19 08:58
|close
|13
|1.00
|1.3052
|1.3188
|1.2888
|-130.00
|16040.00
|251
|2005.01.19 08:58
|close
|14
|1.00
|1.3053
|1.3187
|1.2887
|-150.00
|15890.00
|252
|2005.01.19 08:58
|close
|15
|1.00
|1.3052
|1.3186
|1.2886
|-150.00
|15740.00
|253
|2005.01.21 13:14
|sell
|16
|1.00
|1.2951
|1.3101
|1.2801
|254
|2005.01.21 13:14
|sell stop
|17
|1.00
|1.2945
|1.3095
|1.2795
|255
|2005.01.21 13:14
|sell stop
|18
|1.00
|1.2944
|1.3093
|1.2793
|256
|2005.01.21 13:14
|sell stop
|19
|1.00
|1.2943
|1.3092
|1.2792
|257
|2005.01.21 13:14
|sell stop
|20
|1.00
|1.2942
|1.3091
|1.2791
|258
|2005.01.24 20:42
|close
|16
|1.00
|1.3050
|1.3101
|1.2801
|-990.00
|14750.00
|259
|2005.01.25 18:00
|sell
|17
|1.00
|1.2945
|1.3095
|1.2795
|260
|2005.01.25 18:00
|sell
|18
|1.00
|1.2944
|1.3093
|1.2793
|261
|2005.01.25 18:00
|sell
|19
|1.00
|1.2943
|1.3092
|1.2792
|262
|2005.01.25 18:00
|sell
|20
|1.00
|1.2942
|1.3091
|1.2791
|263
|2005.01.26 10:33
|close
|17
|1.00
|1.3011
|1.3095
|1.2795
|-660.00
|14090.00
|264
|2005.01.26 10:33
|close
|18
|1.00
|1.3012
|1.3093
|1.2793
|-680.00
|13410.00
|265
|2005.01.26 10:34
|close
|19
|1.00
|1.3012
|1.3092
|1.2792
|-690.00
|12720.00
|266
|2005.01.26 10:44
|close
|20
|1.00
|1.3011
|1.3091
|1.2791
|-690.00
|12030.00
|267
|2005.01.28 12:04
|sell
|21
|1.00
|1.3034
|1.3184
|1.2884
|268
|2005.01.28 12:04
|sell stop
|22
|1.00
|1.3028
|1.3178
|1.2878
|269
|2005.01.28 12:04
|sell stop
|23
|1.00
|1.3027
|1.3176
|1.2876
|270
|2005.01.28 12:04
|sell stop
|24
|1.00
|1.3026
|1.3175
|1.2875
|271
|2005.01.28 12:04
|sell stop
|25
|1.00
|1.3025
|1.3174
|1.2874
|272
|2005.01.28 12:28
|sell
|22
|1.00
|1.3028
|1.3178
|1.2878
|273
|2005.01.28 12:29
|sell
|23
|1.00
|1.3027
|1.3176
|1.2876
|274
|2005.01.28 12:29
|sell
|24
|1.00
|1.3026
|1.3175
|1.2875
|275
|2005.01.28 13:24
|close
|21
|1.00
|1.3041
|1.3184
|1.2884
|-70.00
|11960.00
|276
|2005.01.28 13:25
|close
|22
|1.00
|1.3041
|1.3178
|1.2878
|-130.00
|11830.00
|277
|2005.01.28 13:26
|close
|23
|1.00
|1.3041
|1.3176
|1.2876
|-140.00
|11690.00
|278
|2005.01.28 13:26
|close
|24
|1.00
|1.3042
|1.3175
|1.2875
|-159.99
|11530.01
|279
|2005.01.28 14:28
|sell
|25
|1.00
|1.3025
|1.3174
|1.2874
|280
|2005.01.28 14:30
|close
|25
|1.00
|1.3041
|1.3174
|1.2874
|-160.00
|11370.01
|281
|2005.01.28 16:12
|sell
|26
|1.00
|1.3020
|1.3170
|1.2870
|282
|2005.01.28 16:12
|sell stop
|27
|1.00
|1.3014
|1.3164
|1.2864
|283
|2005.01.28 16:12
|sell stop
|28
|1.00
|1.3013
|1.3162
|1.2862
|284
|2005.01.28 16:12
|sell stop
|29
|1.00
|1.3012
|1.3161
|1.2861
|285
|2005.01.28 16:12
|sell stop
|30
|1.00
|1.3011
|1.3160
|1.2860
|286
|2005.01.28 16:15
|sell
|27
|1.00
|1.3014
|1.3164
|1.2864
|287
|2005.01.28 16:15
|sell
|28
|1.00
|1.3013
|1.3162
|1.2862
|288
|2005.01.28 16:15
|sell
|29
|1.00
|1.3012
|1.3161
|1.2861
|289
|2005.01.28 16:15
|sell
|30
|1.00
|1.3011
|1.3160
|1.2860
|290
|2005.01.28 21:04
|close
|26
|1.00
|1.3042
|1.3170
|1.2870
|-220.00
|11150.01
|291
|2005.01.28 21:04
|close
|27
|1.00
|1.3043
|1.3164
|1.2864
|-290.00
|10860.01
|292
|2005.01.28 21:04
|close
|28
|1.00
|1.3044
|1.3162
|1.2862
|-309.99
|10550.02
|293
|2005.01.28 21:04
|close
|29
|1.00
|1.3043
|1.3161
|1.2861
|-310.00
|10240.02
|294
|2005.01.28 21:04
|close
|30
|1.00
|1.3043
|1.3160
|1.2860
|-320.00
|9920.02
|295
|2005.01.31 00:00
|sell
|31
|1.00
|1.3011
|1.3161
|1.2861
|296
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|32
|1.00
|1.3005
|1.3155
|1.2855
|297
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|33
|1.00
|1.3004
|1.3153
|1.2853
|298
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|34
|1.00
|1.3003
|1.3152
|1.2852
|299
|2005.01.31 00:00
|sell stop
|35
|1.00
|1.3002
|1.3151
|1.2851
|300
|2005.01.31 09:52
|sell
|32
|1.00
|1.3005
|1.3155
|1.2855
|301
|2005.01.31 09:52
|sell
|33
|1.00
|1.3004
|1.3153
|1.2853
|302
|2005.01.31 09:59
|sell
|34
|1.00
|1.3003
|1.3152
|1.2852
|303
|2005.01.31 09:59
|sell
|35
|1.00
|1.3002
|1.3151
|1.2851
|304
|2005.01.31 13:36
|close
|31
|1.00
|1.3042
|1.3161
|1.2861
|-310.00
|9610.02
|305
|2005.01.31 13:36
|close
|32
|1.00
|1.3043
|1.3155
|1.2855
|-380.00
|9230.02
|306
|2005.01.31 13:36
|close
|33
|1.00
|1.3045
|1.3153
|1.2853
|-410.00
|8820.02
|307
|2005.01.31 13:37
|close
|34
|1.00
|1.3046
|1.3152
|1.2852
|-430.00
|8390.02
|308
|2005.01.31 13:37
|close
|35
|1.00
|1.3047
|1.3151
|1.2851
|-450.00
|7940.02
|309
|2005.01.31 15:04
|sell
|36
|1.00
|1.3021
|1.3171
|1.2871
|310
|2005.01.31 15:04
|sell stop
|37
|1.00
|1.3015
|1.3165
|1.2865
|311
|2005.01.31 15:04
|sell stop
|38
|1.00
|1.3014
|1.3163
|1.2863
|312
|2005.01.31 15:04
|sell stop
|39
|1.00
|1.3013
|1.3162
|1.2862
|313
|2005.01.31 15:04
|sell stop
|40
|1.00
|1.3012
|1.3161
|1.2861
|314
|2005.01.31 15:08
|sell
|37
|1.00
|1.3015
|1.3165
|1.2865
|315
|2005.01.31 15:08
|sell
|38
|1.00
|1.3014
|1.3163
|1.2863
|316
|2005.01.31 15:08
|sell
|39
|1.00
|1.3013
|1.3162
|1.2862
|317
|2005.01.31 15:10
|sell
|40
|1.00
|1.3012
|1.3161
|1.2861
|318
|2005.02.01 19:38
|close
|36
|1.00
|1.3047
|1.3171
|1.2871
|-260.00
|7680.02
|319
|2005.02.01 19:39
|close
|37
|1.00
|1.3048
|1.3165
|1.2865
|-330.00
|7350.02
|320
|2005.02.01 19:39
|close
|38
|1.00
|1.3047
|1.3163
|1.2863
|-330.00
|7020.02
|321
|2005.02.01 19:39
|close
|39
|1.00
|1.3047
|1.3162
|1.2862
|-340.00
|6680.02
|322
|2005.02.01 19:39
|close
|40
|1.00
|1.3047
|1.3161
|1.2861
|-350.01
|6330.01
|323
|2005.02.09 16:34
|buy
|41
|1.00
|1.2786
|1.2636
|1.2936
|324
|2005.02.09 16:34
|buy stop
|42
|1.00
|1.2792
|1.2642
|1.2942
|325
|2005.02.09 16:34
|buy stop
|43
|1.00
|1.2794
|1.2644
|1.2944
|326
|2005.02.09 16:34
|buy stop
|44
|1.00
|1.2795
|1.2645
|1.2945
|327
|2005.02.09 16:34
|buy stop
|45
|1.00
|1.2796
|1.2646
|1.2946
|328
|2005.02.09 16:36
|buy
|42
|1.00
|1.2792
|1.2642
|1.2942
|329
|2005.02.09 16:36
|buy
|43
|1.00
|1.2794
|1.2644
|1.2944
|330
|2005.02.09 16:42
|buy
|44
|1.00
|1.2795
|1.2645
|1.2945
|331
|2005.02.09 16:49
|buy
|45
|1.00
|1.2796
|1.2646
|1.2946
|332
|2005.02.10 11:00
|close
|41
|1.00
|1.2791
|1.2636
|1.2936
|49.99
|6380.00
|333
|2005.02.10 11:00
|close
|42
|1.00
|1.2791
|1.2642
|1.2942
|-10.00
|6370.00
|334
|2005.02.10 11:01
|close
|43
|1.00
|1.2790
|1.2644
|1.2944
|-40.00
|6330.00
|335
|2005.02.10 11:01
|close
|44
|1.00
|1.2791
|1.2645
|1.2945
|-40.00
|6290.00
|336
|2005.02.10 11:01
|close
|45
|1.00
|1.2790
|1.2646
|1.2946
|-60.00
|6230.00
|337
|2005.02.10 15:10
|buy
|46
|1.00
|1.2813
|1.2663
|1.2963
|338
|2005.02.10 15:10
|buy stop
|47
|1.00
|1.2819
|1.2669
|1.2969
|339
|2005.02.10 15:10
|buy stop
|48
|1.00
|1.2821
|1.2671
|1.2971
|340
|2005.02.10 15:10
|buy stop
|49
|1.00
|1.2822
|1.2672
|1.2972
|341
|2005.02.10 15:10
|buy stop
|50
|1.00
|1.2823
|1.2673
|1.2973
|342
|2005.02.10 15:10
|buy
|47
|1.00
|1.2819
|1.2669
|1.2969
|343
|2005.02.10 15:28
|buy
|48
|1.00
|1.2821
|1.2671
|1.2971
|344
|2005.02.10 15:29
|buy
|49
|1.00
|1.2822
|1.2672
|1.2972
|345
|2005.02.10 15:29
|buy
|50
|1.00
|1.2823
|1.2673
|1.2973
|346
|2005.02.10 15:50
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2813
|1.2963
|347
|2005.02.10 15:50
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2815
|1.2963
|348
|2005.02.10 15:52
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2815
|1.2963
|349
|2005.02.10 15:52
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2817
|1.2963
|350
|2005.02.10 15:52
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2818
|1.2963
|351
|2005.02.10 15:53
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2818
|1.2963
|352
|2005.02.10 15:53
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2820
|1.2963
|353
|2005.02.10 15:53
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2821
|1.2963
|354
|2005.02.10 15:53
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2820
|1.2969
|355
|2005.02.10 15:58
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2821
|1.2969
|356
|2005.02.10 15:59
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2821
|1.2971
|357
|2005.02.10 15:59
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2822
|1.2963
|358
|2005.02.10 15:59
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2823
|1.2963
|359
|2005.02.10 15:59
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2822
|1.2969
|360
|2005.02.10 15:59
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2821
|1.2971
|361
|2005.02.10 16:00
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2822
|1.2971
|362
|2005.02.10 16:01
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2823
|1.2969
|363
|2005.02.10 16:01
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2824
|1.2963
|364
|2005.02.10 16:01
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2825
|1.2963
|365
|2005.02.10 16:01
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2827
|1.2963
|366
|2005.02.10 16:01
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2828
|1.2963
|367
|2005.02.10 16:01
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2830
|1.2963
|368
|2005.02.10 16:01
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2832
|1.2963
|369
|2005.02.10 16:01
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2833
|1.2963
|370
|2005.02.10 16:01
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2835
|1.2963
|371
|2005.02.10 16:01
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2834
|1.2969
|372
|2005.02.10 16:01
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2833
|1.2971
|373
|2005.02.10 16:01
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2833
|1.2971
|374
|2005.02.10 16:02
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2833
|1.2972
|375
|2005.02.10 16:02
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2832
|1.2973
|376
|2005.02.10 16:02
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2833
|1.2973
|377
|2005.02.10 16:02
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2835
|1.2963
|378
|2005.02.10 16:02
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2836
|1.2963
|379
|2005.02.10 16:02
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2838
|1.2963
|380
|2005.02.10 16:02
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2837
|1.2969
|381
|2005.02.10 16:02
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2836
|1.2971
|382
|2005.02.10 16:03
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2836
|1.2972
|383
|2005.02.10 16:03
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2837
|1.2971
|384
|2005.02.10 16:03
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2836
|1.2973
|385
|2005.02.10 16:05
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2837
|1.2972
|386
|2005.02.10 16:05
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2838
|1.2969
|387
|2005.02.10 16:05
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2837
|1.2973
|388
|2005.02.10 16:11
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2838
|1.2971
|389
|2005.02.10 16:12
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2839
|1.2963
|390
|2005.02.10 16:12
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2840
|1.2963
|391
|2005.02.10 16:12
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2839
|1.2969
|392
|2005.02.10 16:12
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2839
|1.2971
|393
|2005.02.10 16:13
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2839
|1.2971
|394
|2005.02.10 16:13
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2840
|1.2969
|395
|2005.02.10 16:13
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2839
|1.2972
|396
|2005.02.10 16:13
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2838
|1.2973
|397
|2005.02.10 16:18
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2839
|1.2973
|398
|2005.02.10 16:19
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2841
|1.2963
|399
|2005.02.10 16:19
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2842
|1.2963
|400
|2005.02.10 16:19
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2844
|1.2963
|401
|2005.02.10 16:20
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2845
|1.2963
|402
|2005.02.10 16:20
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2844
|1.2969
|403
|2005.02.10 16:20
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2843
|1.2971
|404
|2005.02.10 16:21
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2842
|1.2972
|405
|2005.02.10 16:21
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2840
|1.2973
|406
|2005.02.10 16:21
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2841
|1.2973
|407
|2005.02.10 16:21
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2842
|1.2973
|408
|2005.02.10 16:21
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2844
|1.2971
|409
|2005.02.10 16:21
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2845
|1.2969
|410
|2005.02.10 16:22
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2845
|1.2969
|411
|2005.02.10 16:22
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2846
|1.2963
|412
|2005.02.10 16:22
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2845
|1.2971
|413
|2005.02.10 16:22
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2844
|1.2972
|414
|2005.02.10 16:22
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2843
|1.2973
|415
|2005.02.10 16:22
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2844
|1.2973
|416
|2005.02.10 16:22
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2844
|1.2972
|417
|2005.02.10 16:23
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2845
|1.2972
|418
|2005.02.10 16:23
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2846
|1.2963
|419
|2005.02.10 16:23
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2845
|1.2973
|420
|2005.02.10 16:24
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2846
|1.2969
|421
|2005.02.10 16:24
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2847
|1.2963
|422
|2005.02.10 16:24
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2848
|1.2963
|423
|2005.02.10 16:24
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2847
|1.2969
|424
|2005.02.10 16:24
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2847
|1.2969
|425
|2005.02.10 16:25
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2847
|1.2971
|426
|2005.02.10 16:25
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2848
|1.2969
|427
|2005.02.10 16:25
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2847
|1.2972
|428
|2005.02.10 16:25
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2846
|1.2973
|429
|2005.02.10 16:32
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2847
|1.2973
|430
|2005.02.10 16:50
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2849
|1.2963
|431
|2005.02.10 16:50
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2848
|1.2971
|432
|2005.02.10 16:50
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2848
|1.2969
|433
|2005.02.10 16:51
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2848
|1.2972
|434
|2005.02.10 16:51
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2849
|1.2963
|435
|2005.02.10 16:51
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2848
|1.2973
|436
|2005.02.10 16:52
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2849
|1.2969
|437
|2005.02.10 16:52
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2850
|1.2963
|438
|2005.02.10 16:52
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2849
|1.2971
|439
|2005.02.10 16:52
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2849
|1.2972
|440
|2005.02.10 16:52
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2849
|1.2969
|441
|2005.02.10 16:53
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2849
|1.2973
|442
|2005.02.10 16:53
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2850
|1.2969
|443
|2005.02.10 16:53
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2850
|1.2971
|444
|2005.02.10 16:56
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2849
|1.2972
|445
|2005.02.10 16:57
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2850
|1.2972
|446
|2005.02.10 16:59
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2850
|1.2973
|447
|2005.02.10 17:01
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2851
|1.2963
|448
|2005.02.10 17:01
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2850
|1.2969
|449
|2005.02.10 17:02
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2850
|1.2971
|450
|2005.02.10 17:02
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2851
|1.2969
|451
|2005.02.10 17:02
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2850
|1.2972
|452
|2005.02.10 17:06
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2850
|1.2973
|453
|2005.02.10 17:07
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2852
|1.2963
|454
|2005.02.10 17:07
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2851
|1.2971
|455
|2005.02.10 17:09
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2851
|1.2972
|456
|2005.02.10 17:09
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2850
|1.2973
|457
|2005.02.10 17:10
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2851
|1.2973
|458
|2005.02.10 17:15
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2852
|1.2969
|459
|2005.02.10 17:17
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2854
|1.2963
|460
|2005.02.10 17:17
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2855
|1.2963
|461
|2005.02.10 17:17
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2856
|1.2963
|462
|2005.02.10 17:18
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2857
|1.2963
|463
|2005.02.10 17:18
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2856
|1.2969
|464
|2005.02.10 17:18
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2855
|1.2971
|465
|2005.02.10 17:18
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2854
|1.2972
|466
|2005.02.10 17:18
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2853
|1.2973
|467
|2005.02.10 17:18
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2854
|1.2973
|468
|2005.02.10 17:18
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2854
|1.2972
|469
|2005.02.10 17:19
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2855
|1.2972
|470
|2005.02.10 17:19
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2855
|1.2973
|471
|2005.02.10 17:20
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2856
|1.2971
|472
|2005.02.10 17:20
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2857
|1.2969
|473
|2005.02.10 17:20
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2858
|1.2963
|474
|2005.02.10 17:20
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2859
|1.2963
|475
|2005.02.10 17:20
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2860
|1.2963
|476
|2005.02.10 17:20
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2859
|1.2969
|477
|2005.02.10 17:20
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2858
|1.2971
|478
|2005.02.10 17:20
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2858
|1.2971
|479
|2005.02.10 17:21
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2858
|1.2972
|480
|2005.02.10 17:21
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2859
|1.2971
|481
|2005.02.10 17:21
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2858
|1.2973
|482
|2005.02.10 18:29
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2859
|1.2972
|483
|2005.02.10 18:59
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2859
|1.2972
|484
|2005.02.10 18:59
|modify
|46
|1.00
|1.2813
|1.2863
|1.2963
|485
|2005.02.10 18:59
|modify
|47
|1.00
|1.2819
|1.2862
|1.2969
|486
|2005.02.10 18:59
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2861
|1.2971
|487
|2005.02.10 18:59
|modify
|49
|1.00
|1.2822
|1.2861
|1.2972
|488
|2005.02.10 19:00
|modify
|48
|1.00
|1.2821
|1.2862
|1.2971
|489
|2005.02.10 19:00
|modify
|50
|1.00
|1.2823
|1.2861
|1.2973
|490
|2005.02.11 01:47
|s/l
|46
|1.00
|1.2863
|1.2863
|1.2963
|500.00
|6730.00
|491
|2005.02.11 02:19
|s/l
|47
|1.00
|1.2862
|1.2862
|1.2969
|430.00
|7160.00
|492
|2005.02.11 02:20
|s/l
|48
|1.00
|1.2862
|1.2862
|1.2971
|410.00
|7570.00
|493
|2005.02.11 02:20
|s/l
|49
|1.00
|1.2861
|1.2861
|1.2972
|390.01
|7960.01
|494
|2005.02.11 02:20
|s/l
|50
|1.00
|1.2861
|1.2861
|1.2973
|380.00
|8340.01
|495
|2005.02.16 18:58
|buy
|51
|1.00
|1.3022
|1.2872
|1.3172
|496
|2005.02.16 18:58
|buy stop
|52
|1.00
|1.3028
|1.2878
|1.3178
|497
|2005.02.16 18:58
|buy stop
|53
|1.00
|1.3030
|1.2880
|1.3180
|498
|2005.02.16 18:58
|buy stop
|54
|1.00
|1.3031
|1.2881
|1.3181
|499
|2005.02.16 18:58
|buy stop
|55
|1.00
|1.3032
|1.2882
|1.3182
|500
|2005.02.16 19:12
|buy
|52
|1.00
|1.3028
|1.2878
|1.3178
|501
|2005.02.16 19:12
|buy
|53
|1.00
|1.3030
|1.2880
|1.3180
|502
|2005.02.16 19:12
|buy
|54
|1.00
|1.3031
|1.2881
|1.3181
|503
|2005.02.16 19:12
|buy
|55
|1.00
|1.3032
|1.2882
|1.3182
|504
|2005.02.17 08:48
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.3172
|505
|2005.02.17 08:48
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3023
|1.3172
|506
|2005.02.17 08:48
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3024
|1.3172
|507
|2005.02.17 11:12
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3024
|1.3172
|508
|2005.02.17 11:12
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3026
|1.3172
|509
|2005.02.17 11:12
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3028
|1.3172
|510
|2005.02.17 11:12
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3029
|1.3172
|511
|2005.02.17 11:12
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3030
|1.3172
|512
|2005.02.17 11:12
|modify
|52
|1.00
|1.3028
|1.3029
|1.3178
|513
|2005.02.17 11:13
|modify
|52
|1.00
|1.3028
|1.3030
|1.3178
|514
|2005.02.17 11:13
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3031
|1.3172
|515
|2005.02.17 11:13
|modify
|53
|1.00
|1.3030
|1.3030
|1.3180
|516
|2005.02.17 11:14
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3032
|1.3172
|517
|2005.02.17 11:14
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3033
|1.3172
|518
|2005.02.17 11:14
|modify
|51
|1.00
|1.3022
|1.3035
|1.3172
|519
|2005.02.17 11:14
|modify
|52
|1.00
|1.3028
|1.3034
|1.3178
|520
|2005.02.17 11:14
|modify
|53
|1.00
|1.3030
|1.3034
|1.3180
|521
|2005.02.17 11:15
|modify
|54
|1.00
|1.3031
|1.3033
|1.3181
|522
|2005.02.17 11:15
|modify
|55
|1.00
|1.3032
|1.3032
|1.3182
|523
|2005.02.17 11:15
|modify
|54
|1.00
|1.3031
|1.3033
|1.3181
|524
|2005.02.17 11:16
|modify
|55
|1.00
|1.3032
|1.3033
|1.3182
|525
|2005.02.17 11:22
|modify
|53
|1.00
|1.3030
|1.3034
|1.3180
|526
|2005.02.17 11:22
|modify
|55
|1.00
|1.3032
|1.3033
|1.3182
|527
|2005.02.17 11:23
|modify
|54
|1.00
|1.3031
|1.3034
|1.3181
|528
|2005.02.17 14:17
|s/l
|51
|1.00
|1.3035
|1.3035
|1.3172
|130.00
|8470.01
|529
|2005.02.17 14:31
|s/l
|52
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.3178
|60.00
|8530.01
|530
|2005.02.17 14:31
|s/l
|53
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.3180
|40.00
|8570.01
|531
|2005.02.17 14:31
|s/l
|54
|1.00
|1.3034
|1.3034
|1.3181
|30.00
|8600.01
|532
|2005.02.17 14:31
|s/l
|55
|1.00
|1.3033
|1.3033
|1.3182
|10.01
|8610.02
|533
|2005.02.18 15:54
|buy
|56
|1.00
|1.3077
|1.2927
|1.3227
|534
|2005.02.18 15:54
|buy stop
|57
|1.00
|1.3083
|1.2933
|1.3233
|535
|2005.02.18 15:54
|buy stop
|58
|1.00
|1.3085
|1.2935
|1.3235
|536
|2005.02.18 15:54
|buy stop
|59
|1.00
|1.3086
|1.2936
|1.3236
|537
|2005.02.18 15:54
|buy stop
|60
|1.00
|1.3087
|1.2937
|1.3237
|538
|2005.02.18 17:21
|close
|56
|1.00
|1.3055
|1.2927
|1.3227
|-220.00
|8390.02
|539
|2005.02.22 03:45
|buy
|57
|1.00
|1.3083
|1.2933
|1.3233
|540
|2005.02.22 03:46
|buy
|58
|1.00
|1.3085
|1.2935
|1.3235
|541
|2005.02.22 03:46
|buy
|59
|1.00
|1.3086
|1.2936
|1.3236
|542
|2005.02.22 03:46
|buy
|60
|1.00
|1.3087
|1.2937
|1.3237
|543
|2005.02.22 04:18
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3083
|1.3233
|544
|2005.02.22 04:18
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3084
|1.3233
|545
|2005.02.22 04:19
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3085
|1.3233
|546
|2005.02.22 04:19
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3086
|1.3233
|547
|2005.02.22 04:19
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3087
|1.3233
|548
|2005.02.22 04:19
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3088
|1.3233
|549
|2005.02.22 04:19
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3090
|1.3233
|550
|2005.02.22 04:19
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3091
|1.3233
|551
|2005.02.22 04:19
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3092
|1.3233
|552
|2005.02.22 04:19
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3094
|1.3233
|553
|2005.02.22 04:20
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3095
|1.3233
|554
|2005.02.22 04:20
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3097
|1.3233
|555
|2005.02.22 04:20
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3098
|1.3233
|556
|2005.02.22 04:20
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3100
|1.3233
|557
|2005.02.22 04:20
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3102
|1.3233
|558
|2005.02.22 04:20
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3101
|1.3235
|559
|2005.02.22 04:20
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3101
|1.3235
|560
|2005.02.22 04:21
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3101
|1.3236
|561
|2005.02.22 04:21
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3102
|1.3235
|562
|2005.02.22 04:21
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3101
|1.3237
|563
|2005.02.22 04:21
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3101
|1.3236
|564
|2005.02.22 04:22
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3102
|1.3236
|565
|2005.02.22 04:23
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3102
|1.3233
|566
|2005.02.22 04:23
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3104
|1.3233
|567
|2005.02.22 04:23
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3105
|1.3233
|568
|2005.02.22 04:23
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3106
|1.3233
|569
|2005.02.22 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3107
|1.3233
|570
|2005.02.22 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3109
|1.3233
|571
|2005.02.22 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3110
|1.3233
|572
|2005.02.22 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3111
|1.3233
|573
|2005.02.22 04:24
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3113
|1.3233
|574
|2005.02.22 04:24
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3111
|1.3235
|575
|2005.02.22 04:24
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3110
|1.3236
|576
|2005.02.22 04:24
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3109
|1.3237
|577
|2005.02.22 04:24
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3109
|1.3237
|578
|2005.02.22 04:25
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3110
|1.3237
|579
|2005.02.22 04:25
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3111
|1.3236
|580
|2005.02.22 04:25
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3112
|1.3235
|581
|2005.02.22 04:25
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3113
|1.3235
|582
|2005.02.22 04:25
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3112
|1.3236
|583
|2005.02.22 04:25
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3111
|1.3237
|584
|2005.02.22 04:26
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3114
|1.3233
|585
|2005.02.22 04:26
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3116
|1.3233
|586
|2005.02.22 04:26
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3119
|1.3233
|587
|2005.02.22 04:26
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3120
|1.3233
|588
|2005.02.22 04:26
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3119
|1.3235
|589
|2005.02.22 04:26
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3118
|1.3236
|590
|2005.02.22 04:26
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3117
|1.3237
|591
|2005.02.22 04:27
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3118
|1.3237
|592
|2005.02.22 04:27
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3119
|1.3236
|593
|2005.02.22 04:28
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3120
|1.3235
|594
|2005.02.22 04:28
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3121
|1.3233
|595
|2005.02.22 04:28
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3119
|1.3237
|596
|2005.02.22 06:24
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3120
|1.3236
|597
|2005.02.22 06:24
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3121
|1.3235
|598
|2005.02.22 06:24
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3123
|1.3233
|599
|2005.02.22 06:24
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3124
|1.3233
|600
|2005.02.22 06:24
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3123
|1.3235
|601
|2005.02.22 06:24
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3122
|1.3236
|602
|2005.02.22 06:24
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3122
|1.3236
|603
|2005.02.22 06:25
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3123
|1.3236
|604
|2005.02.22 06:25
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3122
|1.3237
|605
|2005.02.22 06:27
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3124
|1.3235
|606
|2005.02.22 06:28
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3126
|1.3233
|607
|2005.02.22 06:28
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3124
|1.3235
|608
|2005.02.22 06:29
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3124
|1.3236
|609
|2005.02.22 06:29
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3122
|1.3237
|610
|2005.02.22 06:32
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3124
|1.3237
|611
|2005.02.22 06:33
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3125
|1.3235
|612
|2005.02.22 06:33
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3128
|1.3233
|613
|2005.02.22 06:33
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3129
|1.3233
|614
|2005.02.22 06:34
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3130
|1.3233
|615
|2005.02.22 06:34
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3131
|1.3233
|616
|2005.02.22 06:34
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3130
|1.3235
|617
|2005.02.22 06:34
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3129
|1.3236
|618
|2005.02.22 06:34
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3128
|1.3237
|619
|2005.02.22 06:34
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3128
|1.3237
|620
|2005.02.22 06:42
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3129
|1.3237
|621
|2005.02.22 06:43
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3129
|1.3237
|622
|2005.02.22 06:43
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3130
|1.3236
|623
|2005.02.22 06:59
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3130
|1.3237
|624
|2005.02.22 07:00
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3130
|1.3235
|625
|2005.02.22 07:00
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3130
|1.3237
|626
|2005.02.22 07:01
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3131
|1.3235
|627
|2005.02.22 07:01
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3132
|1.3233
|628
|2005.02.22 07:01
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3131
|1.3236
|629
|2005.02.22 07:01
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3130
|1.3237
|630
|2005.02.22 07:02
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3131
|1.3237
|631
|2005.02.22 07:12
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3132
|1.3235
|632
|2005.02.22 07:23
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3132
|1.3235
|633
|2005.02.22 07:23
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3131
|1.3236
|634
|2005.02.22 07:24
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3132
|1.3236
|635
|2005.02.22 07:26
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3133
|1.3233
|636
|2005.02.22 07:26
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3135
|1.3233
|637
|2005.02.22 07:26
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3136
|1.3233
|638
|2005.02.22 07:26
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3135
|1.3235
|639
|2005.02.22 07:26
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3135
|1.3235
|640
|2005.02.22 07:27
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3136
|1.3235
|641
|2005.02.22 07:27
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3134
|1.3236
|642
|2005.02.22 07:28
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3134
|1.3236
|643
|2005.02.22 07:28
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3135
|1.3236
|644
|2005.02.22 07:28
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3134
|1.3237
|645
|2005.02.22 07:28
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3135
|1.3237
|646
|2005.02.22 08:21
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3136
|1.3236
|647
|2005.02.22 08:47
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3136
|1.3237
|648
|2005.02.22 08:48
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3137
|1.3233
|649
|2005.02.22 08:48
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3136
|1.3235
|650
|2005.02.22 08:53
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3136
|1.3236
|651
|2005.02.22 08:54
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3137
|1.3235
|652
|2005.02.22 08:55
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3138
|1.3233
|653
|2005.02.22 08:55
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3139
|1.3233
|654
|2005.02.22 08:56
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3140
|1.3233
|655
|2005.02.22 08:56
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3141
|1.3233
|656
|2005.02.22 08:56
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3143
|1.3233
|657
|2005.02.22 08:56
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3144
|1.3233
|658
|2005.02.22 08:56
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3145
|1.3233
|659
|2005.02.22 08:57
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3146
|1.3233
|660
|2005.02.22 08:57
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3145
|1.3235
|661
|2005.02.22 08:58
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3145
|1.3236
|662
|2005.02.22 08:58
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3144
|1.3237
|663
|2005.02.22 08:58
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3145
|1.3237
|664
|2005.02.22 08:58
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3146
|1.3235
|665
|2005.02.22 08:59
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3147
|1.3233
|666
|2005.02.22 08:59
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3146
|1.3235
|667
|2005.02.22 08:59
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3146
|1.3236
|668
|2005.02.22 09:00
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3145
|1.3237
|669
|2005.02.22 09:00
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3146
|1.3237
|670
|2005.02.22 09:00
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3147
|1.3235
|671
|2005.02.22 11:00
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3146
|1.3237
|672
|2005.02.22 11:00
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3147
|1.3236
|673
|2005.02.22 11:00
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3148
|1.3233
|674
|2005.02.22 11:00
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3149
|1.3233
|675
|2005.02.22 11:00
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3150
|1.3233
|676
|2005.02.22 11:00
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3149
|1.3235
|677
|2005.02.22 11:00
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3149
|1.3235
|678
|2005.02.22 11:01
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3149
|1.3236
|679
|2005.02.22 11:01
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3148
|1.3237
|680
|2005.02.22 11:16
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3149
|1.3237
|681
|2005.02.22 11:35
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3149
|1.3237
|682
|2005.02.22 11:35
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3150
|1.3235
|683
|2005.02.22 11:36
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3151
|1.3233
|684
|2005.02.22 11:36
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3150
|1.3235
|685
|2005.02.22 11:37
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3151
|1.3235
|686
|2005.02.22 11:37
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3149
|1.3236
|687
|2005.02.22 11:38
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3150
|1.3236
|688
|2005.02.22 11:38
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3149
|1.3237
|689
|2005.02.22 11:41
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3150
|1.3237
|690
|2005.02.22 11:41
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3151
|1.3235
|691
|2005.02.22 11:41
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3152
|1.3233
|692
|2005.02.22 11:41
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3153
|1.3233
|693
|2005.02.22 11:42
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3152
|1.3235
|694
|2005.02.22 11:42
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3153
|1.3235
|695
|2005.02.22 11:42
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3154
|1.3233
|696
|2005.02.22 11:42
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3153
|1.3236
|697
|2005.02.22 11:42
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3153
|1.3235
|698
|2005.02.22 11:43
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3153
|1.3237
|699
|2005.02.22 11:43
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3154
|1.3235
|700
|2005.02.22 11:43
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3155
|1.3233
|701
|2005.02.22 11:44
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3156
|1.3233
|702
|2005.02.22 11:44
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3157
|1.3233
|703
|2005.02.22 11:44
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3158
|1.3233
|704
|2005.02.22 11:44
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3160
|1.3233
|705
|2005.02.22 11:44
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3161
|1.3233
|706
|2005.02.22 11:44
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3163
|1.3233
|707
|2005.02.22 11:44
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3164
|1.3233
|708
|2005.02.22 11:44
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3165
|1.3233
|709
|2005.02.22 11:44
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3164
|1.3235
|710
|2005.02.22 11:44
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3163
|1.3236
|711
|2005.02.22 11:44
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3162
|1.3237
|712
|2005.02.22 11:45
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3162
|1.3237
|713
|2005.02.22 11:45
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3163
|1.3237
|714
|2005.02.22 11:48
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3165
|1.3235
|715
|2005.02.22 11:48
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3166
|1.3233
|716
|2005.02.22 11:48
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3167
|1.3233
|717
|2005.02.22 11:48
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3168
|1.3233
|718
|2005.02.22 11:48
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3169
|1.3233
|719
|2005.02.22 11:48
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3171
|1.3233
|720
|2005.02.22 11:48
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3172
|1.3233
|721
|2005.02.22 11:48
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3173
|1.3233
|722
|2005.02.22 11:48
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3172
|1.3235
|723
|2005.02.22 11:48
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3171
|1.3236
|724
|2005.02.22 11:48
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3171
|1.3237
|725
|2005.02.22 11:49
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3172
|1.3236
|726
|2005.02.22 11:49
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3174
|1.3233
|727
|2005.02.22 11:49
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3175
|1.3233
|728
|2005.02.22 11:49
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3174
|1.3235
|729
|2005.02.22 11:49
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3174
|1.3235
|730
|2005.02.22 11:50
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3175
|1.3233
|731
|2005.02.22 11:50
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3176
|1.3233
|732
|2005.02.22 11:51
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3177
|1.3233
|733
|2005.02.22 11:51
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3178
|1.3233
|734
|2005.02.22 11:51
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3180
|1.3233
|735
|2005.02.22 11:51
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3181
|1.3233
|736
|2005.02.22 11:51
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3183
|1.3233
|737
|2005.02.22 11:51
|modify
|57
|1.00
|1.3083
|1.3184
|1.3233
|738
|2005.02.22 11:51
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3183
|1.3235
|739
|2005.02.22 11:51
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3182
|1.3236
|740
|2005.02.22 11:51
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3182
|1.3236
|741
|2005.02.22 11:52
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3181
|1.3237
|742
|2005.02.22 13:57
|s/l
|57
|1.00
|1.3184
|1.3184
|1.3233
|1010.00
|9400.02
|743
|2005.02.22 16:02
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3182
|1.3237
|744
|2005.02.22 16:02
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3184
|1.3235
|745
|2005.02.22 16:02
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3186
|1.3235
|746
|2005.02.22 16:03
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3187
|1.3235
|747
|2005.02.22 16:03
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3188
|1.3235
|748
|2005.02.22 16:03
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3189
|1.3235
|749
|2005.02.22 16:03
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3188
|1.3236
|750
|2005.02.22 16:03
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3186
|1.3237
|751
|2005.02.22 17:09
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3187
|1.3237
|752
|2005.02.22 17:09
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3188
|1.3237
|753
|2005.02.22 17:09
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3189
|1.3236
|754
|2005.02.22 17:09
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3191
|1.3235
|755
|2005.02.22 17:09
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3192
|1.3235
|756
|2005.02.22 17:09
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3193
|1.3235
|757
|2005.02.22 17:09
|modify
|58
|1.00
|1.3085
|1.3194
|1.3235
|758
|2005.02.22 17:09
|t/p
|58
|1.00
|1.3235
|1.3194
|1.3235
|1500.00
|10900.02
|759
|2005.02.22 17:09
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3195
|1.3236
|760
|2005.02.22 17:09
|modify
|59
|1.00
|1.3086
|1.3196
|1.3236
|761
|2005.02.22 17:09
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3195
|1.3237
|762
|2005.02.22 17:09
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3195
|1.3237
|763
|2005.02.22 17:10
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3196
|1.3237
|764
|2005.02.22 17:16
|t/p
|59
|1.00
|1.3236
|1.3196
|1.3236
|1500.00
|12400.02
|765
|2005.02.22 17:16
|modify
|60
|1.00
|1.3087
|1.3196
|1.3237
|766
|2005.02.22 17:17
|t/p
|60
|1.00
|1.3237
|1.3196
|1.3237
|1500.00
|13900.02
|767
|2005.02.23 14:58
|buy
|61
|1.00
|1.3232
|1.3082
|1.3382
|768
|2005.02.23 14:58
|buy stop
|62
|1.00
|1.3238
|1.3088
|1.3388
|769
|2005.02.23 14:58
|buy stop
|63
|1.00
|1.3240
|1.3090
|1.3390
|770
|2005.02.23 14:58
|buy stop
|64
|1.00
|1.3241
|1.3091
|1.3391
|771
|2005.02.23 14:58
|buy stop
|65
|1.00
|1.3242
|1.3092
|1.3392
|772
|2005.02.23 14:58
|buy
|62
|1.00
|1.3238
|1.3088
|1.3388
|773
|2005.02.23 14:59
|buy
|63
|1.00
|1.3240
|1.3090
|1.3390
|774
|2005.02.23 15:20
|close
|61
|1.00
|1.3211
|1.3082
|1.3382
|-210.00
|13690.02
|775
|2005.02.23 15:21
|close
|62
|1.00
|1.3212
|1.3088
|1.3388
|-260.00
|13430.02
|776
|2005.02.23 15:21
|close
|63
|1.00
|1.3211
|1.3090
|1.3390
|-290.00
|13140.02
|777
|2005.02.23 20:23
|buy
|64
|1.00
|1.3241
|1.3091
|1.3391
|778
|2005.02.23 20:23
|buy
|65
|1.00
|1.3242
|1.3092
|1.3392
|779
|2005.02.23 21:40
|close
|64
|1.00
|1.3207
|1.3091
|1.3391
|-340.00
|12800.02
|780
|2005.02.23 22:00
|close
|65
|1.00
|1.3209
|1.3092
|1.3392
|-330.00
|12470.02
|781
|2005.02.23 22:00
|sell
|66
|1.00
|1.3209
|1.3359
|1.3059
|782
|2005.02.23 22:00
|sell stop
|67
|1.00
|1.3203
|1.3353
|1.3053
|783
|2005.02.23 22:00
|sell stop
|68
|1.00
|1.3202
|1.3351
|1.3051
|784
|2005.02.23 22:00
|sell stop
|69
|1.00
|1.3201
|1.3350
|1.3050
|785
|2005.02.23 22:00
|sell stop
|70
|1.00
|1.3200
|1.3349
|1.3049
|786
|2005.02.23 23:21
|sell
|67
|1.00
|1.3203
|1.3353
|1.3053
|787
|2005.02.23 23:40
|sell
|68
|1.00
|1.3202
|1.3351
|1.3051
|788
|2005.02.24 00:55
|sell
|69
|1.00
|1.3201
|1.3350
|1.3050
|789
|2005.02.24 00:58
|sell
|70
|1.00
|1.3200
|1.3349
|1.3049
|790
|2005.02.24 02:31
|close
|66
|1.00
|1.3223
|1.3359
|1.3059
|-139.99
|12330.03
|791
|2005.02.24 02:31
|close
|67
|1.00
|1.3222
|1.3353
|1.3053
|-190.00
|12140.03
|792
|2005.02.24 02:31
|close
|68
|1.00
|1.3221
|1.3351
|1.3051
|-190.00
|11950.03
|793
|2005.02.24 02:31
|close
|69
|1.00
|1.3221
|1.3350
|1.3050
|-200.00
|11750.03
|794
|2005.02.24 02:32
|close
|70
|1.00
|1.3222
|1.3349
|1.3049
|-220.00
|11530.03
|795
|2005.03.03 15:02
|sell
|71
|1.00
|1.3132
|1.3282
|1.2982
|796
|2005.03.03 15:02
|sell stop
|72
|1.00
|1.3126
|1.3276
|1.2976
|797
|2005.03.03 15:02
|sell stop
|73
|1.00
|1.3125
|1.3274
|1.2974
|798
|2005.03.03 15:02
|sell stop
|74
|1.00
|1.3124
|1.3273
|1.2973
|799
|2005.03.03 15:02
|sell stop
|75
|1.00
|1.3123
|1.3272
|1.2972
|800
|2005.03.03 15:08
|sell
|72
|1.00
|1.3126
|1.3276
|1.2976
|801
|2005.03.03 15:08
|sell
|73
|1.00
|1.3125
|1.3274
|1.2974
|802
|2005.03.03 15:08
|sell
|74
|1.00
|1.3124
|1.3273
|1.2973
|803
|2005.03.03 15:08
|sell
|75
|1.00
|1.3123
|1.3272
|1.2972
|804
|2005.03.03 16:00
|close
|71
|1.00
|1.3138
|1.3282
|1.2982
|-59.99
|11470.04
|805
|2005.03.04 11:00
|close
|72
|1.00
|1.3128
|1.3276
|1.2976
|-19.99
|11450.05
|806
|2005.03.04 11:00
|close
|73
|1.00
|1.3127
|1.3274
|1.2974
|-20.00
|11430.05
|807
|2005.03.04 11:00
|close
|74
|1.00
|1.3126
|1.3273
|1.2973
|-20.00
|11410.05
|808
|2005.03.04 11:00
|close
|75
|1.00
|1.3126
|1.3272
|1.2972
|-30.01
|11380.04
|809
|2005.03.04 12:37
|sell
|76
|1.00
|1.3114
|1.3264
|1.2964
|810
|2005.03.04 12:37
|sell stop
|77
|1.00
|1.3108
|1.3258
|1.2958
|811
|2005.03.04 12:37
|sell stop
|78
|1.00
|1.3107
|1.3256
|1.2956
|812
|2005.03.04 12:37
|sell stop
|79
|1.00
|1.3106
|1.3255
|1.2955
|813
|2005.03.04 12:37
|sell stop
|80
|1.00
|1.3105
|1.3254
|1.2954
|814
|2005.03.04 13:46
|close
|76
|1.00
|1.3121
|1.3264
|1.2964
|-69.98
|11310.06
|815
|2005.03.04 14:30
|sell
|77
|1.00
|1.3108
|1.3258
|1.2958
|816
|2005.03.04 14:30
|sell
|78
|1.00
|1.3107
|1.3256
|1.2956
|817
|2005.03.04 14:30
|sell
|79
|1.00
|1.3106
|1.3255
|1.2955
|818
|2005.03.04 14:30
|sell
|80
|1.00
|1.3105
|1.3254
|1.2954
|819
|2005.03.04 14:30
|close
|77
|1.00
|1.3120
|1.3258
|1.2958
|-120.00
|11190.06
|820
|2005.03.04 14:30
|close
|78
|1.00
|1.3129
|1.3256
|1.2956
|-220.00
|10970.06
|821
|2005.03.04 14:30
|close
|79
|1.00
|1.3128
|1.3255
|1.2955
|-220.00
|10750.06
|822
|2005.03.04 14:30
|close
|80
|1.00
|1.3126
|1.3254
|1.2954
|-210.01
|10540.05
|823
|2005.03.07 18:00
|buy
|81
|1.00
|1.3217
|1.3067
|1.3367
|824
|2005.03.07 18:00
|buy stop
|82
|1.00
|1.3223
|1.3073
|1.3373
|825
|2005.03.07 18:00
|buy stop
|83
|1.00
|1.3225
|1.3075
|1.3375
|826
|2005.03.07 18:00
|buy stop
|84
|1.00
|1.3226
|1.3076
|1.3376
|827
|2005.03.07 18:00
|buy stop
|85
|1.00
|1.3227
|1.3077
|1.3377
|828
|2005.03.07 18:12
|buy
|82
|1.00
|1.3223
|1.3073
|1.3373
|829
|2005.03.07 20:40
|close
|81
|1.00
|1.3202
|1.3067
|1.3367
|-150.01
|10390.04
|830
|2005.03.07 20:40
|close
|82
|1.00
|1.3201
|1.3073
|1.3373
|-220.01
|10170.03
|831
|2005.03.08 02:40
|buy
|83
|1.00
|1.3225
|1.3075
|1.3375
|832
|2005.03.08 02:40
|buy
|84
|1.00
|1.3226
|1.3076
|1.3376
|833
|2005.03.08 02:50
|buy
|85
|1.00
|1.3227
|1.3077
|1.3377
|834
|2005.03.08 15:09
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3225
|1.3375
|835
|2005.03.08 15:09
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3226
|1.3375
|836
|2005.03.08 15:09
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3227
|1.3375
|837
|2005.03.08 15:09
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3228
|1.3375
|838
|2005.03.08 15:09
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3229
|1.3375
|839
|2005.03.08 15:09
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3228
|1.3376
|840
|2005.03.08 15:09
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3228
|1.3376
|841
|2005.03.08 15:10
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3228
|1.3377
|842
|2005.03.08 15:11
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3229
|1.3376
|843
|2005.03.08 15:13
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3229
|1.3377
|844
|2005.03.08 15:13
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3231
|1.3375
|845
|2005.03.08 15:13
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3232
|1.3375
|846
|2005.03.08 15:13
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3233
|1.3375
|847
|2005.03.08 15:13
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3234
|1.3375
|848
|2005.03.08 15:13
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3236
|1.3375
|849
|2005.03.08 15:13
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3237
|1.3375
|850
|2005.03.08 15:13
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3238
|1.3375
|851
|2005.03.08 15:13
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3240
|1.3375
|852
|2005.03.08 15:13
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3241
|1.3375
|853
|2005.03.08 15:13
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3240
|1.3376
|854
|2005.03.08 15:13
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3240
|1.3376
|855
|2005.03.08 15:14
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3240
|1.3377
|856
|2005.03.08 15:14
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3241
|1.3375
|857
|2005.03.08 15:14
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3242
|1.3375
|858
|2005.03.08 15:14
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3241
|1.3376
|859
|2005.03.08 15:16
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3241
|1.3377
|860
|2005.03.08 15:19
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3242
|1.3375
|861
|2005.03.08 15:19
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3243
|1.3375
|862
|2005.03.08 15:19
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3244
|1.3375
|863
|2005.03.08 15:19
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3245
|1.3375
|864
|2005.03.08 15:20
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3244
|1.3376
|865
|2005.03.08 15:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3246
|1.3375
|866
|2005.03.08 15:20
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3245
|1.3376
|867
|2005.03.08 15:21
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3245
|1.3377
|868
|2005.03.08 15:23
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3246
|1.3375
|869
|2005.03.08 15:23
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3247
|1.3375
|870
|2005.03.08 15:23
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3249
|1.3375
|871
|2005.03.08 15:23
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3248
|1.3376
|872
|2005.03.08 15:23
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3248
|1.3377
|873
|2005.03.08 15:24
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3248
|1.3377
|874
|2005.03.08 15:24
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3249
|1.3376
|875
|2005.03.08 15:24
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3250
|1.3375
|876
|2005.03.08 15:24
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3252
|1.3375
|877
|2005.03.08 15:25
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3253
|1.3375
|878
|2005.03.08 15:26
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3252
|1.3376
|879
|2005.03.08 15:26
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3253
|1.3376
|880
|2005.03.08 15:26
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3254
|1.3375
|881
|2005.03.08 15:26
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3255
|1.3375
|882
|2005.03.08 15:26
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3254
|1.3376
|883
|2005.03.08 15:26
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3253
|1.3377
|884
|2005.03.08 15:28
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3254
|1.3377
|885
|2005.03.08 15:28
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3255
|1.3376
|886
|2005.03.08 15:29
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3255
|1.3377
|887
|2005.03.08 15:30
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3256
|1.3375
|888
|2005.03.08 15:30
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3255
|1.3377
|889
|2005.03.08 15:30
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3256
|1.3376
|890
|2005.03.08 15:31
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3257
|1.3375
|891
|2005.03.08 15:32
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3257
|1.3375
|892
|2005.03.08 15:32
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3258
|1.3375
|893
|2005.03.08 15:32
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3260
|1.3375
|894
|2005.03.08 15:32
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3261
|1.3375
|895
|2005.03.08 15:32
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3260
|1.3376
|896
|2005.03.08 15:32
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3259
|1.3377
|897
|2005.03.08 15:32
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3259
|1.3377
|898
|2005.03.08 15:53
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3260
|1.3377
|899
|2005.03.08 15:54
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3262
|1.3375
|900
|2005.03.08 15:54
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3264
|1.3375
|901
|2005.03.08 15:54
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3266
|1.3375
|902
|2005.03.08 15:54
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3267
|1.3375
|903
|2005.03.08 15:54
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3269
|1.3375
|904
|2005.03.08 15:54
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3271
|1.3375
|905
|2005.03.08 15:55
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3273
|1.3375
|906
|2005.03.08 15:55
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3274
|1.3375
|907
|2005.03.08 15:55
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3275
|1.3375
|908
|2005.03.08 15:55
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3276
|1.3375
|909
|2005.03.08 15:55
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3277
|1.3375
|910
|2005.03.08 15:55
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3278
|1.3375
|911
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3278
|1.3375
|912
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3279
|1.3375
|913
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3280
|1.3375
|914
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3281
|1.3375
|915
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3282
|1.3375
|916
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3283
|1.3375
|917
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3284
|1.3375
|918
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3285
|1.3375
|919
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3286
|1.3375
|920
|2005.03.08 15:56
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3287
|1.3375
|921
|2005.03.08 15:56
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3286
|1.3376
|922
|2005.03.08 15:56
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3285
|1.3377
|923
|2005.03.08 16:30
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3286
|1.3377
|924
|2005.03.08 16:30
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3287
|1.3375
|925
|2005.03.08 16:30
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3288
|1.3375
|926
|2005.03.08 16:30
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3290
|1.3375
|927
|2005.03.08 16:30
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3291
|1.3375
|928
|2005.03.08 16:30
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3292
|1.3375
|929
|2005.03.08 16:30
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3293
|1.3375
|930
|2005.03.08 16:30
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3292
|1.3376
|931
|2005.03.08 16:30
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3291
|1.3377
|932
|2005.03.08 16:30
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3291
|1.3377
|933
|2005.03.08 16:31
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3292
|1.3377
|934
|2005.03.08 16:49
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3293
|1.3375
|935
|2005.03.08 16:49
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3294
|1.3375
|936
|2005.03.08 16:49
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3293
|1.3376
|937
|2005.03.08 16:49
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3293
|1.3376
|938
|2005.03.08 16:50
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3293
|1.3377
|939
|2005.03.08 16:50
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3294
|1.3376
|940
|2005.03.08 16:50
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3293
|1.3377
|941
|2005.03.08 16:51
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3294
|1.3375
|942
|2005.03.08 16:51
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3295
|1.3375
|943
|2005.03.08 16:51
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3296
|1.3375
|944
|2005.03.08 16:51
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3297
|1.3375
|945
|2005.03.08 16:52
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3298
|1.3375
|946
|2005.03.08 16:52
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3299
|1.3375
|947
|2005.03.08 16:52
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3300
|1.3375
|948
|2005.03.08 16:52
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3301
|1.3375
|949
|2005.03.08 16:52
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3302
|1.3375
|950
|2005.03.08 16:52
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3303
|1.3375
|951
|2005.03.08 16:52
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3304
|1.3375
|952
|2005.03.08 16:52
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3305
|1.3375
|953
|2005.03.08 16:52
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3306
|1.3375
|954
|2005.03.08 16:52
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3305
|1.3376
|955
|2005.03.08 16:52
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3305
|1.3376
|956
|2005.03.08 16:53
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3305
|1.3377
|957
|2005.03.08 16:54
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3306
|1.3375
|958
|2005.03.08 16:54
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3307
|1.3375
|959
|2005.03.08 16:54
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3308
|1.3375
|960
|2005.03.08 16:54
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3307
|1.3376
|961
|2005.03.08 16:54
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3306
|1.3377
|962
|2005.03.08 16:55
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3307
|1.3377
|963
|2005.03.08 17:19
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3308
|1.3376
|964
|2005.03.08 17:19
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3307
|1.3377
|965
|2005.03.08 17:20
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3308
|1.3377
|966
|2005.03.08 17:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3309
|1.3375
|967
|2005.03.08 17:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3310
|1.3375
|968
|2005.03.08 17:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3311
|1.3375
|969
|2005.03.08 17:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3312
|1.3375
|970
|2005.03.08 17:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3313
|1.3375
|971
|2005.03.08 17:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3314
|1.3375
|972
|2005.03.08 17:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3315
|1.3375
|973
|2005.03.08 17:20
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3314
|1.3376
|974
|2005.03.08 17:20
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3313
|1.3377
|975
|2005.03.08 17:21
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3314
|1.3377
|976
|2005.03.08 17:21
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3315
|1.3376
|977
|2005.03.08 17:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3316
|1.3375
|978
|2005.03.08 17:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3317
|1.3375
|979
|2005.03.08 17:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3318
|1.3375
|980
|2005.03.08 17:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3319
|1.3375
|981
|2005.03.08 17:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3320
|1.3375
|982
|2005.03.08 17:21
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3319
|1.3376
|983
|2005.03.08 17:21
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3319
|1.3376
|984
|2005.03.08 17:22
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3319
|1.3377
|985
|2005.03.08 17:22
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3320
|1.3375
|986
|2005.03.08 17:23
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3321
|1.3375
|987
|2005.03.08 17:23
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3320
|1.3376
|988
|2005.03.09 09:17
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3320
|1.3377
|989
|2005.03.09 09:17
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3321
|1.3375
|990
|2005.03.09 09:17
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3322
|1.3375
|991
|2005.03.09 09:17
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3321
|1.3376
|992
|2005.03.09 09:18
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3321
|1.3377
|993
|2005.03.09 09:18
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3322
|1.3375
|994
|2005.03.09 09:18
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3323
|1.3375
|995
|2005.03.09 09:18
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3324
|1.3375
|996
|2005.03.09 09:18
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3325
|1.3375
|997
|2005.03.09 09:18
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3326
|1.3375
|998
|2005.03.09 09:18
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3327
|1.3375
|999
|2005.03.09 09:18
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3328
|1.3375
|1000
|2005.03.09 09:18
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3327
|1.3376
|1001
|2005.03.09 09:18
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3326
|1.3377
|1002
|2005.03.09 09:18
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3326
|1.3377
|1003
|2005.03.09 09:19
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3327
|1.3377
|1004
|2005.03.09 09:19
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3328
|1.3375
|1005
|2005.03.09 09:19
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3329
|1.3375
|1006
|2005.03.09 09:19
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3328
|1.3376
|1007
|2005.03.09 09:20
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3328
|1.3377
|1008
|2005.03.09 09:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3329
|1.3375
|1009
|2005.03.09 09:20
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3330
|1.3375
|1010
|2005.03.09 09:20
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3329
|1.3376
|1011
|2005.03.09 09:20
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3329
|1.3377
|1012
|2005.03.09 09:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3330
|1.3375
|1013
|2005.03.09 09:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3331
|1.3375
|1014
|2005.03.09 09:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3332
|1.3375
|1015
|2005.03.09 09:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3333
|1.3375
|1016
|2005.03.09 09:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3334
|1.3375
|1017
|2005.03.09 09:21
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3335
|1.3375
|1018
|2005.03.09 09:21
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3334
|1.3376
|1019
|2005.03.09 09:21
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3333
|1.3377
|1020
|2005.03.09 09:26
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3334
|1.3377
|1021
|2005.03.09 09:26
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3335
|1.3376
|1022
|2005.03.09 09:27
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3335
|1.3377
|1023
|2005.03.09 09:29
|modify
|83
|1.00
|1.3225
|1.3335
|1.3375
|1024
|2005.03.09 09:30
|t/p
|83
|1.00
|1.3375
|1.3335
|1.3375
|1500.01
|11670.04
|1025
|2005.03.09 09:30
|modify
|84
|1.00
|1.3226
|1.3336
|1.3376
|1026
|2005.03.09 09:30
|t/p
|84
|1.00
|1.3376
|1.3336
|1.3376
|1500.01
|13170.05
|1027
|2005.03.09 09:30
|modify
|85
|1.00
|1.3227
|1.3337
|1.3377
|1028
|2005.03.09 09:31
|t/p
|85
|1.00
|1.3377
|1.3337
|1.3377
|1500.01
|14670.06
|1029
|2005.03.11 14:30
|buy
|86
|1.00
|1.3428
|1.3278
|1.3578
|1030
|2005.03.11 14:30
|buy stop
|87
|1.00
|1.3434
|1.3284
|1.3584
|1031
|2005.03.11 14:30
|buy stop
|88
|1.00
|1.3436
|1.3286
|1.3586
|1032
|2005.03.11 14:30
|buy stop
|89
|1.00
|1.3437
|1.3287
|1.3587
|1033
|2005.03.11 14:30
|buy stop
|90
|1.00
|1.3438
|1.3288
|1.3588
|1034
|2005.03.11 14:30
|buy
|87
|1.00
|1.3434
|1.3284
|1.3584
|1035
|2005.03.11 14:30
|buy
|88
|1.00
|1.3436
|1.3286
|1.3586
|1036
|2005.03.11 14:30
|buy
|89
|1.00
|1.3437
|1.3287
|1.3587
|1037
|2005.03.11 14:30
|buy
|90
|1.00
|1.3438
|1.3288
|1.3588
|1038
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3428
|1.3578
|1039
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3429
|1.3578
|1040
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3430
|1.3578
|1041
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3431
|1.3578
|1042
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3432
|1.3578
|1043
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3433
|1.3578
|1044
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3434
|1.3578
|1045
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3435
|1.3578
|1046
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3436
|1.3578
|1047
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3437
|1.3578
|1048
|2005.03.11 14:36
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3438
|1.3578
|1049
|2005.03.11 14:36
|modify
|87
|1.00
|1.3434
|1.3437
|1.3584
|1050
|2005.03.11 14:36
|modify
|88
|1.00
|1.3436
|1.3436
|1.3586
|1051
|2005.03.11 14:37
|modify
|88
|1.00
|1.3436
|1.3437
|1.3586
|1052
|2005.03.11 14:37
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3438
|1.3578
|1053
|2005.03.11 14:37
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3439
|1.3578
|1054
|2005.03.11 14:37
|modify
|86
|1.00
|1.3428
|1.3440
|1.3578
|1055
|2005.03.11 14:37
|modify
|87
|1.00
|1.3434
|1.3439
|1.3584
|1056
|2005.03.11 14:37
|modify
|88
|1.00
|1.3436
|1.3438
|1.3586
|1057
|2005.03.11 14:37
|modify
|89
|1.00
|1.3437
|1.3437
|1.3587
|1058
|2005.03.11 14:38
|modify
|89
|1.00
|1.3437
|1.3438
|1.3587
|1059
|2005.03.11 14:55
|s/l
|86
|1.00
|1.3440
|1.3440
|1.3578
|119.99
|14790.05
|1060
|2005.03.11 14:55
|s/l
|87
|1.00
|1.3439
|1.3439
|1.3584
|50.00
|14840.05
|1061
|2005.03.11 14:56
|s/l
|88
|1.00
|1.3438
|1.3438
|1.3586
|20.00
|14860.05
|1062
|2005.03.11 14:56
|s/l
|89
|1.00
|1.3438
|1.3438
|1.3587
|10.00
|14870.05
|1063
|2005.03.14 07:03
|close
|90
|1.00
|1.3434
|1.3288
|1.3588
|-40.00
|14830.05
|1064
|2005.03.15 15:04
|sell
|91
|1.00
|1.3355
|1.3505
|1.3205
|1065
|2005.03.15 15:04
|sell stop
|92
|1.00
|1.3349
|1.3499
|1.3199
|1066
|2005.03.15 15:04
|sell stop
|93
|1.00
|1.3348
|1.3497
|1.3197
|1067
|2005.03.15 15:04
|sell stop
|94
|1.00
|1.3347
|1.3496
|1.3196
|1068
|2005.03.15 15:04
|sell stop
|95
|1.00
|1.3346
|1.3495
|1.3195
|1069
|2005.03.15 15:10
|sell
|92
|1.00
|1.3349
|1.3499
|1.3199
|1070
|2005.03.15 15:11
|sell
|93
|1.00
|1.3348
|1.3497
|1.3197
|1071
|2005.03.15 15:11
|sell
|94
|1.00
|1.3347
|1.3496
|1.3196
|1072
|2005.03.15 15:11
|sell
|95
|1.00
|1.3346
|1.3495
|1.3195
|1073
|2005.03.15 15:46
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3355
|1.3205
|1074
|2005.03.15 15:46
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3354
|1.3205
|1075
|2005.03.15 15:46
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3353
|1.3205
|1076
|2005.03.15 15:53
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3352
|1.3205
|1077
|2005.03.15 15:54
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3351
|1.3205
|1078
|2005.03.15 16:48
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3350
|1.3205
|1079
|2005.03.15 16:48
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3349
|1.3205
|1080
|2005.03.15 17:01
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3349
|1.3205
|1081
|2005.03.15 17:01
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3348
|1.3205
|1082
|2005.03.15 17:01
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3347
|1.3205
|1083
|2005.03.15 17:01
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3348
|1.3199
|1084
|2005.03.15 17:02
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3348
|1.3197
|1085
|2005.03.15 17:02
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3347
|1.3205
|1086
|2005.03.15 17:02
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3346
|1.3205
|1087
|2005.03.15 17:02
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3347
|1.3199
|1088
|2005.03.15 17:04
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3347
|1.3197
|1089
|2005.03.15 17:04
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3346
|1.3199
|1090
|2005.03.15 17:05
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3345
|1.3205
|1091
|2005.03.15 17:05
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3346
|1.3197
|1092
|2005.03.15 17:05
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3345
|1.3199
|1093
|2005.03.15 17:05
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3344
|1.3205
|1094
|2005.03.15 17:05
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3343
|1.3205
|1095
|2005.03.15 17:05
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3344
|1.3199
|1096
|2005.03.15 17:05
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3345
|1.3197
|1097
|2005.03.15 17:05
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3345
|1.3196
|1098
|2005.03.15 17:06
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3343
|1.3199
|1099
|2005.03.15 17:06
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3345
|1.3197
|1100
|2005.03.15 17:06
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3344
|1.3197
|1101
|2005.03.15 17:07
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3344
|1.3196
|1102
|2005.03.15 17:07
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3344
|1.3196
|1103
|2005.03.15 17:08
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3345
|1.3195
|1104
|2005.03.15 17:08
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3342
|1.3205
|1105
|2005.03.15 17:12
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3344
|1.3195
|1106
|2005.03.15 17:12
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3343
|1.3199
|1107
|2005.03.15 17:12
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3342
|1.3199
|1108
|2005.03.15 17:12
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3343
|1.3197
|1109
|2005.03.15 17:12
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3344
|1.3195
|1110
|2005.03.15 17:14
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3343
|1.3196
|1111
|2005.03.15 17:14
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3342
|1.3197
|1112
|2005.03.15 17:14
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3343
|1.3195
|1113
|2005.03.15 17:15
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3341
|1.3205
|1114
|2005.03.15 17:15
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3343
|1.3196
|1115
|2005.03.15 17:16
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3342
|1.3199
|1116
|2005.03.15 17:16
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3341
|1.3205
|1117
|2005.03.15 17:16
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3340
|1.3205
|1118
|2005.03.15 17:16
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3340
|1.3199
|1119
|2005.03.15 17:17
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3341
|1.3197
|1120
|2005.03.15 17:17
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3340
|1.3205
|1121
|2005.03.15 17:17
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3339
|1.3205
|1122
|2005.03.15 17:17
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3340
|1.3199
|1123
|2005.03.15 17:17
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3340
|1.3197
|1124
|2005.03.15 17:18
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3340
|1.3197
|1125
|2005.03.15 17:18
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3339
|1.3199
|1126
|2005.03.15 17:18
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3338
|1.3205
|1127
|2005.03.15 17:18
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3339
|1.3197
|1128
|2005.03.15 17:18
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3340
|1.3196
|1129
|2005.03.15 17:18
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3341
|1.3195
|1130
|2005.03.15 17:19
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3340
|1.3195
|1131
|2005.03.15 17:19
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3339
|1.3196
|1132
|2005.03.15 17:19
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3338
|1.3199
|1133
|2005.03.16 02:32
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3339
|1.3195
|1134
|2005.03.16 02:33
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3338
|1.3197
|1135
|2005.03.16 02:33
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3337
|1.3205
|1136
|2005.03.16 02:33
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3338
|1.3196
|1137
|2005.03.16 02:33
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3338
|1.3195
|1138
|2005.03.16 02:34
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3338
|1.3195
|1139
|2005.03.16 02:36
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3338
|1.3199
|1140
|2005.03.16 02:37
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3338
|1.3197
|1141
|2005.03.16 02:39
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3338
|1.3196
|1142
|2005.03.16 02:41
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3338
|1.3195
|1143
|2005.03.16 03:30
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3337
|1.3199
|1144
|2005.03.16 03:30
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3336
|1.3205
|1145
|2005.03.16 03:30
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3335
|1.3205
|1146
|2005.03.16 03:30
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3334
|1.3205
|1147
|2005.03.16 03:30
|modify
|91
|1.00
|1.3355
|1.3333
|1.3205
|1148
|2005.03.16 03:30
|modify
|92
|1.00
|1.3349
|1.3334
|1.3199
|1149
|2005.03.16 03:30
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3334
|1.3197
|1150
|2005.03.16 03:31
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3335
|1.3196
|1151
|2005.03.16 03:31
|modify
|93
|1.00
|1.3348
|1.3334
|1.3197
|1152
|2005.03.16 03:31
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3335
|1.3195
|1153
|2005.03.16 03:37
|modify
|94
|1.00
|1.3347
|1.3334
|1.3196
|1154
|2005.03.16 03:37
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3335
|1.3195
|1155
|2005.03.16 04:10
|modify
|95
|1.00
|1.3346
|1.3334
|1.3195
|1156
|2005.03.16 08:25
|s/l
|91
|1.00
|1.3333
|1.3333
|1.3205
|220.00
|15050.05
|1157
|2005.03.16 08:25
|s/l
|92
|1.00
|1.3334
|1.3334
|1.3199
|150.00
|15200.05
|1158
|2005.03.16 08:25
|s/l
|93
|1.00
|1.3334
|1.3334
|1.3197
|140.00
|15340.05
|1159
|2005.03.16 08:25
|s/l
|94
|1.00
|1.3334
|1.3334
|1.3196
|130.00
|15470.05
|1160
|2005.03.16 08:25
|s/l
|95
|1.00
|1.3334
|1.3334
|1.3195
|120.00
|15590.05
|1161
|2005.03.18 02:14
|sell
|96
|1.00
|1.3377
|1.3527
|1.3227
|1162
|2005.03.18 02:14
|sell stop
|97
|1.00
|1.3371
|1.3521
|1.3221
|1163
|2005.03.18 02:14
|sell stop
|98
|1.00
|1.3370
|1.3519
|1.3219
|1164
|2005.03.18 02:14
|sell stop
|99
|1.00
|1.3369
|1.3518
|1.3218
|1165
|2005.03.18 02:14
|sell stop
|100
|1.00
|1.3368
|1.3517
|1.3217
|1166
|2005.03.18 02:30
|sell
|97
|1.00
|1.3371
|1.3521
|1.3221
|1167
|2005.03.18 02:32
|sell
|98
|1.00
|1.3370
|1.3519
|1.3219
|1168
|2005.03.18 02:32
|sell
|99
|1.00
|1.3369
|1.3518
|1.3218
|1169
|2005.03.18 02:32
|sell
|100
|1.00
|1.3368
|1.3517
|1.3217
|1170
|2005.03.18 09:46
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3377
|1.3227
|1171
|2005.03.18 09:46
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3376
|1.3227
|1172
|2005.03.18 09:46
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3374
|1.3227
|1173
|2005.03.18 09:46
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3373
|1.3227
|1174
|2005.03.18 09:46
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3371
|1.3227
|1175
|2005.03.18 09:46
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3370
|1.3227
|1176
|2005.03.18 09:46
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3368
|1.3227
|1177
|2005.03.18 09:46
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3367
|1.3227
|1178
|2005.03.18 09:46
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3368
|1.3221
|1179
|2005.03.18 09:46
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3369
|1.3219
|1180
|2005.03.18 09:47
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3369
|1.3218
|1181
|2005.03.18 09:47
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3368
|1.3219
|1182
|2005.03.18 09:47
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3367
|1.3221
|1183
|2005.03.18 09:47
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3366
|1.3227
|1184
|2005.03.18 09:47
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3365
|1.3227
|1185
|2005.03.18 09:47
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3364
|1.3227
|1186
|2005.03.18 09:47
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3363
|1.3227
|1187
|2005.03.18 09:47
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3364
|1.3221
|1188
|2005.03.18 09:47
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3364
|1.3219
|1189
|2005.03.18 09:48
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3365
|1.3218
|1190
|2005.03.18 09:48
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3366
|1.3217
|1191
|2005.03.18 09:51
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3365
|1.3217
|1192
|2005.03.18 09:52
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3364
|1.3219
|1193
|2005.03.18 09:52
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3363
|1.3227
|1194
|2005.03.18 09:52
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3364
|1.3218
|1195
|2005.03.18 09:53
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3364
|1.3218
|1196
|2005.03.18 09:53
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3363
|1.3221
|1197
|2005.03.18 09:53
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3362
|1.3227
|1198
|2005.03.18 09:53
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3360
|1.3227
|1199
|2005.03.18 09:53
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3359
|1.3227
|1200
|2005.03.18 09:53
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3359
|1.3221
|1201
|2005.03.18 09:54
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3359
|1.3221
|1202
|2005.03.18 09:54
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3358
|1.3227
|1203
|2005.03.18 09:54
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3357
|1.3227
|1204
|2005.03.18 09:54
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3355
|1.3227
|1205
|2005.03.18 09:54
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3354
|1.3227
|1206
|2005.03.18 09:54
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3353
|1.3227
|1207
|2005.03.18 09:54
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3352
|1.3227
|1208
|2005.03.18 09:54
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3353
|1.3221
|1209
|2005.03.18 09:54
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3353
|1.3221
|1210
|2005.03.18 09:55
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3352
|1.3221
|1211
|2005.03.18 09:55
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3351
|1.3227
|1212
|2005.03.18 09:55
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3352
|1.3219
|1213
|2005.03.18 09:55
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3353
|1.3218
|1214
|2005.03.18 09:55
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3354
|1.3217
|1215
|2005.03.18 09:56
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3352
|1.3218
|1216
|2005.03.18 09:56
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3350
|1.3227
|1217
|2005.03.18 09:56
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3349
|1.3227
|1218
|2005.03.18 09:56
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3350
|1.3221
|1219
|2005.03.18 09:56
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3350
|1.3219
|1220
|2005.03.18 09:57
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3350
|1.3219
|1221
|2005.03.18 09:57
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3351
|1.3218
|1222
|2005.03.18 09:57
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3352
|1.3217
|1223
|2005.03.18 11:17
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3351
|1.3217
|1224
|2005.03.18 11:17
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3350
|1.3218
|1225
|2005.03.18 11:17
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3351
|1.3217
|1226
|2005.03.18 11:18
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3350
|1.3217
|1227
|2005.03.18 12:10
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3350
|1.3218
|1228
|2005.03.18 12:10
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3349
|1.3221
|1229
|2005.03.18 12:10
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3347
|1.3227
|1230
|2005.03.18 12:10
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3348
|1.3221
|1231
|2005.03.18 12:10
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3348
|1.3219
|1232
|2005.03.18 12:11
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3349
|1.3218
|1233
|2005.03.18 12:19
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3350
|1.3217
|1234
|2005.03.18 12:19
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3349
|1.3217
|1235
|2005.03.18 13:02
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3347
|1.3221
|1236
|2005.03.18 13:02
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3347
|1.3219
|1237
|2005.03.18 13:03
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3347
|1.3219
|1238
|2005.03.18 13:03
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3348
|1.3218
|1239
|2005.03.18 13:03
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3347
|1.3227
|1240
|2005.03.18 13:03
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3346
|1.3227
|1241
|2005.03.18 13:03
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3347
|1.3221
|1242
|2005.03.18 13:03
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3347
|1.3218
|1243
|2005.03.18 13:04
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3346
|1.3221
|1244
|2005.03.18 13:04
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3347
|1.3218
|1245
|2005.03.18 13:05
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3348
|1.3217
|1246
|2005.03.18 13:16
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3347
|1.3217
|1247
|2005.03.18 13:24
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3346
|1.3219
|1248
|2005.03.18 13:24
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3345
|1.3227
|1249
|2005.03.18 13:24
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3344
|1.3227
|1250
|2005.03.18 13:24
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3343
|1.3227
|1251
|2005.03.18 13:24
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3344
|1.3221
|1252
|2005.03.18 13:24
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3345
|1.3219
|1253
|2005.03.18 13:24
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3346
|1.3218
|1254
|2005.03.18 13:25
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3345
|1.3218
|1255
|2005.03.18 13:25
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3346
|1.3217
|1256
|2005.03.18 13:26
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3344
|1.3221
|1257
|2005.03.18 13:33
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3344
|1.3219
|1258
|2005.03.18 13:34
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3344
|1.3218
|1259
|2005.03.18 13:36
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3344
|1.3217
|1260
|2005.03.18 13:43
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3343
|1.3221
|1261
|2005.03.18 13:44
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3342
|1.3227
|1262
|2005.03.18 13:44
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3341
|1.3227
|1263
|2005.03.18 13:44
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3342
|1.3221
|1264
|2005.03.18 13:46
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3343
|1.3219
|1265
|2005.03.18 13:47
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3343
|1.3218
|1266
|2005.03.18 13:59
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3343
|1.3217
|1267
|2005.03.18 13:59
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3340
|1.3227
|1268
|2005.03.18 13:59
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3336
|1.3227
|1269
|2005.03.18 13:59
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3333
|1.3227
|1270
|2005.03.18 13:59
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3330
|1.3227
|1271
|2005.03.18 13:59
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3331
|1.3221
|1272
|2005.03.18 13:59
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3332
|1.3219
|1273
|2005.03.18 13:59
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3332
|1.3218
|1274
|2005.03.18 14:00
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3334
|1.3217
|1275
|2005.03.18 14:00
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3334
|1.3217
|1276
|2005.03.18 14:00
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3333
|1.3217
|1277
|2005.03.18 14:01
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3332
|1.3217
|1278
|2005.03.18 14:02
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3330
|1.3221
|1279
|2005.03.18 14:02
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3329
|1.3227
|1280
|2005.03.18 14:02
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3328
|1.3227
|1281
|2005.03.18 14:02
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3327
|1.3227
|1282
|2005.03.18 14:02
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3326
|1.3227
|1283
|2005.03.18 14:03
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3325
|1.3227
|1284
|2005.03.18 14:03
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3321
|1.3227
|1285
|2005.03.18 14:03
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3319
|1.3227
|1286
|2005.03.18 14:03
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3320
|1.3221
|1287
|2005.03.18 14:03
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3321
|1.3219
|1288
|2005.03.18 14:04
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3321
|1.3219
|1289
|2005.03.18 14:04
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3320
|1.3219
|1290
|2005.03.18 14:04
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3319
|1.3221
|1291
|2005.03.18 14:04
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3318
|1.3227
|1292
|2005.03.18 14:04
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3316
|1.3227
|1293
|2005.03.18 14:04
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3315
|1.3227
|1294
|2005.03.18 14:04
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3314
|1.3227
|1295
|2005.03.18 14:04
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3315
|1.3221
|1296
|2005.03.18 14:04
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3316
|1.3219
|1297
|2005.03.18 14:04
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3316
|1.3219
|1298
|2005.03.18 14:05
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3317
|1.3218
|1299
|2005.03.18 14:05
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3319
|1.3217
|1300
|2005.03.18 14:20
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3318
|1.3217
|1301
|2005.03.18 14:20
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3317
|1.3217
|1302
|2005.03.18 14:20
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3316
|1.3218
|1303
|2005.03.18 14:20
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3315
|1.3219
|1304
|2005.03.18 15:32
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3316
|1.3217
|1305
|2005.03.18 15:32
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3313
|1.3227
|1306
|2005.03.18 15:32
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3311
|1.3227
|1307
|2005.03.18 15:32
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3312
|1.3221
|1308
|2005.03.18 15:33
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3312
|1.3219
|1309
|2005.03.18 15:34
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3312
|1.3219
|1310
|2005.03.18 15:34
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3311
|1.3221
|1311
|2005.03.18 15:34
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3310
|1.3227
|1312
|2005.03.18 15:34
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3309
|1.3227
|1313
|2005.03.18 15:34
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3308
|1.3227
|1314
|2005.03.18 15:34
|modify
|96
|1.00
|1.3377
|1.3307
|1.3227
|1315
|2005.03.18 15:34
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3308
|1.3221
|1316
|2005.03.18 15:34
|modify
|98
|1.00
|1.3370
|1.3309
|1.3219
|1317
|2005.03.18 15:35
|modify
|97
|1.00
|1.3371
|1.3307
|1.3221
|1318
|2005.03.18 15:35
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3310
|1.3218
|1319
|2005.03.18 15:36
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3311
|1.3217
|1320
|2005.03.18 15:49
|modify
|100
|1.00
|1.3368
|1.3310
|1.3217
|1321
|2005.03.18 15:50
|modify
|99
|1.00
|1.3369
|1.3309
|1.3218
|1322
|2005.03.18 17:40
|s/l
|96
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3227
|700.00
|16290.05
|1323
|2005.03.18 17:41
|s/l
|97
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3221
|639.99
|16930.04
|1324
|2005.03.18 17:41
|s/l
|98
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3219
|610.00
|17540.04
|1325
|2005.03.18 17:41
|s/l
|99
|1.00
|1.3309
|1.3309
|1.3218
|600.00
|18140.04
|1326
|2005.03.18 17:41
|s/l
|100
|1.00
|1.3310
|1.3310
|1.3217
|580.00
|18720.04
|1327
|2005.03.22 20:19
|sell
|101
|1.00
|1.3172
|1.3322
|1.3022
|1328
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|102
|1.00
|1.3166
|1.3316
|1.3016
|1329
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|103
|1.00
|1.3165
|1.3314
|1.3014
|1330
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|104
|1.00
|1.3164
|1.3313
|1.3013
|1331
|2005.03.22 20:19
|sell stop
|105
|1.00
|1.3163
|1.3312
|1.3012
|1332
|2005.03.22 20:20
|sell
|102
|1.00
|1.3166
|1.3316
|1.3016
|1333
|2005.03.22 20:20
|sell
|103
|1.00
|1.3165
|1.3314
|1.3014
|1334
|2005.03.22 20:20
|sell
|104
|1.00
|1.3164
|1.3313
|1.3013
|1335
|2005.03.22 20:20
|sell
|105
|1.00
|1.3163
|1.3312
|1.3012
|1336
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3172
|1.3022
|1337
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3171
|1.3022
|1338
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3170
|1.3022
|1339
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3169
|1.3022
|1340
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3167
|1.3022
|1341
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3166
|1.3022
|1342
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3164
|1.3022
|1343
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3163
|1.3022
|1344
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3161
|1.3022
|1345
|2005.03.22 20:27
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3160
|1.3022
|1346
|2005.03.22 20:27
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3161
|1.3016
|1347
|2005.03.22 20:27
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3162
|1.3014
|1348
|2005.03.22 20:27
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3162
|1.3013
|1349
|2005.03.22 20:40
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3163
|1.3012
|1350
|2005.03.22 20:44
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3161
|1.3014
|1351
|2005.03.22 20:44
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3160
|1.3022
|1352
|2005.03.22 20:44
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3158
|1.3022
|1353
|2005.03.22 20:44
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3156
|1.3022
|1354
|2005.03.22 20:44
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3154
|1.3022
|1355
|2005.03.22 20:44
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3155
|1.3016
|1356
|2005.03.22 20:44
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3156
|1.3014
|1357
|2005.03.22 20:44
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3157
|1.3013
|1358
|2005.03.22 20:44
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3157
|1.3012
|1359
|2005.03.22 20:45
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3157
|1.3012
|1360
|2005.03.22 20:45
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3156
|1.3013
|1361
|2005.03.22 20:46
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3156
|1.3012
|1362
|2005.03.22 20:47
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3155
|1.3014
|1363
|2005.03.22 20:47
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3154
|1.3022
|1364
|2005.03.22 20:47
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3153
|1.3022
|1365
|2005.03.22 20:47
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3152
|1.3022
|1366
|2005.03.22 20:47
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3152
|1.3016
|1367
|2005.03.22 20:48
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3153
|1.3014
|1368
|2005.03.22 20:49
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3152
|1.3016
|1369
|2005.03.22 20:49
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3151
|1.3022
|1370
|2005.03.22 20:49
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3150
|1.3022
|1371
|2005.03.22 20:50
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3148
|1.3022
|1372
|2005.03.22 20:50
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3149
|1.3016
|1373
|2005.03.22 20:50
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3147
|1.3022
|1374
|2005.03.22 20:50
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3144
|1.3022
|1375
|2005.03.22 20:50
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3142
|1.3022
|1376
|2005.03.22 20:50
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3143
|1.3016
|1377
|2005.03.22 20:50
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3143
|1.3014
|1378
|2005.03.22 20:51
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3143
|1.3014
|1379
|2005.03.22 20:51
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3144
|1.3013
|1380
|2005.03.22 20:51
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3143
|1.3013
|1381
|2005.03.22 20:51
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3142
|1.3016
|1382
|2005.03.22 20:51
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3141
|1.3022
|1383
|2005.03.22 20:51
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3140
|1.3022
|1384
|2005.03.22 20:51
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3139
|1.3022
|1385
|2005.03.22 20:51
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3140
|1.3016
|1386
|2005.03.22 20:51
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3141
|1.3014
|1387
|2005.03.22 20:51
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3142
|1.3013
|1388
|2005.03.22 20:52
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3143
|1.3012
|1389
|2005.03.22 20:52
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3141
|1.3013
|1390
|2005.03.22 20:53
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3140
|1.3014
|1391
|2005.03.22 20:53
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3139
|1.3016
|1392
|2005.03.22 20:53
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3137
|1.3022
|1393
|2005.03.22 20:53
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3138
|1.3016
|1394
|2005.03.22 20:53
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3139
|1.3014
|1395
|2005.03.22 20:53
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3141
|1.3013
|1396
|2005.03.22 20:53
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3142
|1.3012
|1397
|2005.03.22 20:54
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3141
|1.3012
|1398
|2005.03.22 20:55
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3139
|1.3013
|1399
|2005.03.22 20:55
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3138
|1.3014
|1400
|2005.03.22 20:55
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3136
|1.3022
|1401
|2005.03.22 20:55
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3135
|1.3022
|1402
|2005.03.22 20:55
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3133
|1.3022
|1403
|2005.03.22 20:55
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3132
|1.3022
|1404
|2005.03.22 20:55
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3130
|1.3022
|1405
|2005.03.22 20:55
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3129
|1.3022
|1406
|2005.03.22 20:55
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3130
|1.3016
|1407
|2005.03.22 20:55
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3131
|1.3014
|1408
|2005.03.22 20:55
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3132
|1.3013
|1409
|2005.03.22 20:55
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3132
|1.3012
|1410
|2005.03.22 20:56
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3132
|1.3012
|1411
|2005.03.22 20:56
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3131
|1.3013
|1412
|2005.03.22 20:56
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3129
|1.3016
|1413
|2005.03.22 20:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3126
|1.3022
|1414
|2005.03.22 20:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3124
|1.3022
|1415
|2005.03.22 20:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3121
|1.3022
|1416
|2005.03.22 20:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3119
|1.3022
|1417
|2005.03.22 20:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3116
|1.3022
|1418
|2005.03.22 20:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3114
|1.3022
|1419
|2005.03.22 20:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3111
|1.3022
|1420
|2005.03.22 20:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3109
|1.3022
|1421
|2005.03.22 20:56
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3110
|1.3016
|1422
|2005.03.22 20:56
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3111
|1.3014
|1423
|2005.03.22 20:56
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3112
|1.3013
|1424
|2005.03.22 20:56
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3113
|1.3012
|1425
|2005.03.22 21:05
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3112
|1.3012
|1426
|2005.03.22 21:05
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3110
|1.3014
|1427
|2005.03.22 21:05
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3108
|1.3022
|1428
|2005.03.22 21:05
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3105
|1.3022
|1429
|2005.03.22 21:05
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3103
|1.3022
|1430
|2005.03.22 21:05
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3104
|1.3016
|1431
|2005.03.22 21:05
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3105
|1.3014
|1432
|2005.03.22 21:05
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3106
|1.3013
|1433
|2005.03.22 21:05
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3106
|1.3012
|1434
|2005.03.22 21:06
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3106
|1.3012
|1435
|2005.03.22 21:06
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3105
|1.3013
|1436
|2005.03.22 21:06
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3104
|1.3014
|1437
|2005.03.22 21:06
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3103
|1.3022
|1438
|2005.03.22 21:06
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3101
|1.3022
|1439
|2005.03.22 21:06
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3100
|1.3022
|1440
|2005.03.22 21:06
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3098
|1.3022
|1441
|2005.03.22 21:07
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3097
|1.3022
|1442
|2005.03.22 21:07
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3096
|1.3022
|1443
|2005.03.22 21:07
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3095
|1.3022
|1444
|2005.03.22 21:07
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3097
|1.3016
|1445
|2005.03.22 21:07
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3098
|1.3014
|1446
|2005.03.22 21:07
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3100
|1.3013
|1447
|2005.03.22 21:07
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3099
|1.3013
|1448
|2005.03.22 21:07
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3098
|1.3013
|1449
|2005.03.22 21:07
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3097
|1.3014
|1450
|2005.03.22 21:08
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3098
|1.3012
|1451
|2005.03.23 10:07
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3097
|1.3014
|1452
|2005.03.23 10:07
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3095
|1.3016
|1453
|2005.03.23 10:07
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3096
|1.3014
|1454
|2005.03.23 10:08
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3096
|1.3014
|1455
|2005.03.23 10:08
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3097
|1.3013
|1456
|2005.03.23 10:08
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3096
|1.3013
|1457
|2005.03.23 10:08
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3095
|1.3014
|1458
|2005.03.23 10:08
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3094
|1.3022
|1459
|2005.03.23 10:08
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3094
|1.3016
|1460
|2005.03.23 10:09
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3095
|1.3013
|1461
|2005.03.23 10:09
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3096
|1.3012
|1462
|2005.03.23 10:10
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3095
|1.3012
|1463
|2005.03.23 10:10
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3094
|1.3016
|1464
|2005.03.23 10:10
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3094
|1.3014
|1465
|2005.03.23 10:11
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3094
|1.3014
|1466
|2005.03.23 10:11
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3094
|1.3013
|1467
|2005.03.23 10:12
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3094
|1.3022
|1468
|2005.03.23 10:12
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3094
|1.3012
|1469
|2005.03.23 10:13
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3094
|1.3013
|1470
|2005.03.23 10:13
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3093
|1.3022
|1471
|2005.03.23 10:13
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3091
|1.3022
|1472
|2005.03.23 10:13
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3090
|1.3022
|1473
|2005.03.23 10:13
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3091
|1.3016
|1474
|2005.03.23 10:13
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3091
|1.3014
|1475
|2005.03.23 10:14
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3091
|1.3014
|1476
|2005.03.23 10:14
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3092
|1.3013
|1477
|2005.03.23 10:14
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3090
|1.3016
|1478
|2005.03.23 10:14
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3088
|1.3022
|1479
|2005.03.23 10:14
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3087
|1.3022
|1480
|2005.03.23 10:14
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3085
|1.3022
|1481
|2005.03.23 10:14
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3085
|1.3016
|1482
|2005.03.23 10:15
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3085
|1.3016
|1483
|2005.03.23 10:15
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3086
|1.3014
|1484
|2005.03.23 10:15
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3085
|1.3014
|1485
|2005.03.23 10:15
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3084
|1.3022
|1486
|2005.03.23 10:15
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3083
|1.3022
|1487
|2005.03.23 10:15
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3082
|1.3022
|1488
|2005.03.23 10:16
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3080
|1.3022
|1489
|2005.03.23 10:16
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3082
|1.3016
|1490
|2005.03.23 10:17
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3082
|1.3014
|1491
|2005.03.23 10:17
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3083
|1.3013
|1492
|2005.03.23 10:17
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3084
|1.3012
|1493
|2005.03.23 10:17
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3083
|1.3012
|1494
|2005.03.23 10:17
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3082
|1.3013
|1495
|2005.03.23 10:17
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3081
|1.3016
|1496
|2005.03.23 10:17
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3080
|1.3016
|1497
|2005.03.23 10:17
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3079
|1.3022
|1498
|2005.03.23 10:17
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3078
|1.3022
|1499
|2005.03.23 10:17
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3079
|1.3016
|1500
|2005.03.23 10:17
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3079
|1.3016
|1501
|2005.03.23 10:18
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3079
|1.3014
|1502
|2005.03.23 10:18
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3080
|1.3013
|1503
|2005.03.23 10:18
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3078
|1.3016
|1504
|2005.03.23 10:18
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3077
|1.3022
|1505
|2005.03.23 10:18
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3075
|1.3022
|1506
|2005.03.23 10:18
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3074
|1.3022
|1507
|2005.03.23 10:19
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3073
|1.3022
|1508
|2005.03.23 10:19
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3072
|1.3022
|1509
|2005.03.23 10:19
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3071
|1.3022
|1510
|2005.03.23 10:19
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3072
|1.3016
|1511
|2005.03.23 10:19
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3073
|1.3014
|1512
|2005.03.23 10:19
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3074
|1.3013
|1513
|2005.03.23 10:19
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3073
|1.3013
|1514
|2005.03.23 10:19
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3073
|1.3012
|1515
|2005.03.23 10:20
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3073
|1.3012
|1516
|2005.03.23 10:20
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3072
|1.3014
|1517
|2005.03.23 10:21
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3072
|1.3016
|1518
|2005.03.23 10:22
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3070
|1.3022
|1519
|2005.03.23 10:23
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3069
|1.3022
|1520
|2005.03.23 10:23
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3070
|1.3016
|1521
|2005.03.23 10:23
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3071
|1.3014
|1522
|2005.03.23 10:23
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3072
|1.3013
|1523
|2005.03.23 10:23
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3072
|1.3012
|1524
|2005.03.23 10:23
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3072
|1.3013
|1525
|2005.03.23 10:24
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3071
|1.3013
|1526
|2005.03.23 10:24
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3070
|1.3014
|1527
|2005.03.23 10:24
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3069
|1.3022
|1528
|2005.03.23 10:24
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3068
|1.3022
|1529
|2005.03.23 10:24
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3069
|1.3016
|1530
|2005.03.23 10:24
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3070
|1.3013
|1531
|2005.03.23 10:24
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3071
|1.3012
|1532
|2005.03.23 10:25
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3070
|1.3012
|1533
|2005.03.23 10:25
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3069
|1.3014
|1534
|2005.03.23 10:55
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3070
|1.3013
|1535
|2005.03.23 10:55
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3069
|1.3013
|1536
|2005.03.23 10:55
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3070
|1.3012
|1537
|2005.03.23 10:56
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3069
|1.3013
|1538
|2005.03.23 10:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3067
|1.3022
|1539
|2005.03.23 10:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3066
|1.3022
|1540
|2005.03.23 10:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3064
|1.3022
|1541
|2005.03.23 10:56
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3063
|1.3022
|1542
|2005.03.23 10:56
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3064
|1.3016
|1543
|2005.03.23 10:56
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3065
|1.3014
|1544
|2005.03.23 10:57
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3065
|1.3013
|1545
|2005.03.23 10:57
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3064
|1.3014
|1546
|2005.03.23 10:57
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3063
|1.3016
|1547
|2005.03.23 10:57
|modify
|101
|1.00
|1.3172
|1.3062
|1.3022
|1548
|2005.03.23 10:57
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3063
|1.3014
|1549
|2005.03.23 10:57
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3063
|1.3016
|1550
|2005.03.23 10:58
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3063
|1.3013
|1551
|2005.03.23 10:58
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3064
|1.3012
|1552
|2005.03.23 10:58
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3063
|1.3012
|1553
|2005.03.23 10:58
|t/p
|101
|1.00
|1.3022
|1.3062
|1.3022
|1500.00
|20220.04
|1554
|2005.03.23 10:58
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3062
|1.3016
|1555
|2005.03.23 10:58
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3061
|1.3016
|1556
|2005.03.23 10:58
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3060
|1.3016
|1557
|2005.03.23 10:58
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3061
|1.3014
|1558
|2005.03.23 10:58
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3062
|1.3013
|1559
|2005.03.23 10:58
|modify
|105
|1.00
|1.3163
|1.3062
|1.3012
|1560
|2005.03.23 14:30
|modify
|104
|1.00
|1.3164
|1.3061
|1.3013
|1561
|2005.03.23 14:30
|modify
|102
|1.00
|1.3166
|1.3058
|1.3016
|1562
|2005.03.23 14:30
|t/p
|102
|1.00
|1.3016
|1.3058
|1.3016
|1500.00
|21720.04
|1563
|2005.03.23 14:30
|modify
|103
|1.00
|1.3165
|1.3055
|1.3014
|1564
|2005.03.23 14:30
|t/p
|103
|1.00
|1.3014
|1.3055
|1.3014
|1510.00
|23230.04
|1565
|2005.03.23 14:30
|t/p
|104
|1.00
|1.3013
|1.3061
|1.3013
|1510.00
|24740.04
|1566
|2005.03.23 14:30
|t/p
|105
|1.00
|1.3012
|1.3062
|1.3012
|1510.00
|26250.04
|1567
|2005.03.25 11:37
|sell
|106
|1.00
|1.2957
|1.3107
|1.2807
|1568
|2005.03.25 11:37
|sell stop
|107
|1.00
|1.2951
|1.3101
|1.2801
|1569
|2005.03.25 11:37
|sell stop
|108
|1.00
|1.2950
|1.3099
|1.2799
|1570
|2005.03.25 11:37
|sell stop
|109
|1.00
|1.2949
|1.3098
|1.2798
|1571
|2005.03.25 11:37
|sell stop
|110
|1.00
|1.2948
|1.3097
|1.2797
|1572
|2005.03.25 11:43
|sell
|107
|1.00
|1.2951
|1.3101
|1.2801
|1573
|2005.03.25 11:43
|sell
|108
|1.00
|1.2950
|1.3099
|1.2799
|1574
|2005.03.25 11:43
|sell
|109
|1.00
|1.2949
|1.3098
|1.2798
|1575
|2005.03.25 11:43
|sell
|110
|1.00
|1.2948
|1.3097
|1.2797
|1576
|2005.03.25 21:08
|close
|106
|1.00
|1.2959
|1.3107
|1.2807
|-20.00
|26230.04
|1577
|2005.03.25 21:09
|close
|107
|1.00
|1.2960
|1.3101
|1.2801
|-90.00
|26140.04
|1578
|2005.03.25 21:09
|close
|108
|1.00
|1.2959
|1.3099
|1.2799
|-90.00
|26050.04
|1579
|2005.03.25 21:09
|close
|109
|1.00
|1.2959
|1.3098
|1.2798
|-100.01
|25950.03
|1580
|2005.03.25 21:11
|close
|110
|1.00
|1.2959
|1.3097
|1.2797
|-110.00
|25840.03
|1581
|2005.03.28 01:09
|sell
|111
|1.00
|1.2951
|1.3101
|1.2801
|1582
|2005.03.28 01:09
|sell stop
|112
|1.00
|1.2945
|1.3095
|1.2795
|1583
|2005.03.28 01:09
|sell stop
|113
|1.00
|1.2944
|1.3093
|1.2793
|1584
|2005.03.28 01:09
|sell stop
|114
|1.00
|1.2943
|1.3092
|1.2792
|1585
|2005.03.28 01:09
|sell stop
|115
|1.00
|1.2942
|1.3091
|1.2791
|1586
|2005.03.28 01:27
|sell
|112
|1.00
|1.2945
|1.3095
|1.2795
|1587
|2005.03.28 01:27
|sell
|113
|1.00
|1.2944
|1.3093
|1.2793
|1588
|2005.03.28 02:38
|sell
|114
|1.00
|1.2943
|1.3092
|1.2792
|1589
|2005.03.28 02:45
|sell
|115
|1.00
|1.2942
|1.3091
|1.2791
|1590
|2005.03.28 03:17
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2950
|1.2801
|1591
|2005.03.28 03:17
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2948
|1.2801
|1592
|2005.03.28 03:17
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2946
|1.2801
|1593
|2005.03.28 03:17
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2945
|1.2801
|1594
|2005.03.28 03:17
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2943
|1.2801
|1595
|2005.03.28 03:17
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2944
|1.2795
|1596
|2005.03.28 03:17
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2944
|1.2795
|1597
|2005.03.28 03:18
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2943
|1.2801
|1598
|2005.03.28 03:18
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2943
|1.2795
|1599
|2005.03.28 03:19
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2943
|1.2795
|1600
|2005.03.28 03:19
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2944
|1.2793
|1601
|2005.03.28 03:19
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2943
|1.2793
|1602
|2005.03.28 03:19
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2942
|1.2801
|1603
|2005.03.28 03:19
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.2792
|1604
|2005.03.28 03:23
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2942
|1.2795
|1605
|2005.03.28 03:23
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2942
|1.2793
|1606
|2005.03.28 03:23
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2941
|1.2801
|1607
|2005.03.28 03:23
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2942
|1.2792
|1608
|2005.03.28 03:23
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2942
|1.2795
|1609
|2005.03.28 03:24
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2941
|1.2795
|1610
|2005.03.28 03:24
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2940
|1.2801
|1611
|2005.03.28 03:24
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2941
|1.2793
|1612
|2005.03.28 03:24
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2942
|1.2792
|1613
|2005.03.28 03:25
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2941
|1.2792
|1614
|2005.03.28 03:25
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.2791
|1615
|2005.03.28 03:25
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2942
|1.2791
|1616
|2005.03.28 03:51
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2941
|1.2791
|1617
|2005.03.28 03:51
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2940
|1.2795
|1618
|2005.03.28 03:52
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2940
|1.2795
|1619
|2005.03.28 03:52
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2939
|1.2801
|1620
|2005.03.28 03:52
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2938
|1.2801
|1621
|2005.03.28 03:52
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2936
|1.2801
|1622
|2005.03.28 03:52
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2935
|1.2801
|1623
|2005.03.28 03:52
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2933
|1.2801
|1624
|2005.03.28 03:52
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2934
|1.2795
|1625
|2005.03.28 03:52
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2935
|1.2793
|1626
|2005.03.28 03:52
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2936
|1.2792
|1627
|2005.03.28 03:52
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2791
|1628
|2005.03.28 03:55
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2791
|1629
|2005.03.28 03:56
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2936
|1.2791
|1630
|2005.03.28 03:56
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2935
|1.2793
|1631
|2005.03.28 03:57
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2934
|1.2793
|1632
|2005.03.28 03:57
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2935
|1.2792
|1633
|2005.03.28 03:58
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2936
|1.2791
|1634
|2005.03.28 03:58
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2933
|1.2795
|1635
|2005.03.28 03:59
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2934
|1.2792
|1636
|2005.03.28 03:59
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2935
|1.2791
|1637
|2005.03.28 04:00
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2935
|1.2791
|1638
|2005.03.28 04:00
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2934
|1.2791
|1639
|2005.03.28 04:01
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2933
|1.2801
|1640
|2005.03.28 04:01
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2932
|1.2801
|1641
|2005.03.28 04:02
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2933
|1.2795
|1642
|2005.03.28 04:02
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2931
|1.2801
|1643
|2005.03.28 04:03
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2930
|1.2801
|1644
|2005.03.28 04:03
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2931
|1.2795
|1645
|2005.03.28 04:04
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2932
|1.2793
|1646
|2005.03.28 04:05
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2931
|1.2793
|1647
|2005.03.28 04:06
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2932
|1.2792
|1648
|2005.03.28 04:06
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2931
|1.2792
|1649
|2005.03.28 04:06
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2932
|1.2791
|1650
|2005.03.28 04:07
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2931
|1.2791
|1651
|2005.03.28 04:09
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2930
|1.2795
|1652
|2005.03.28 04:11
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2930
|1.2795
|1653
|2005.03.28 04:11
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2929
|1.2801
|1654
|2005.03.28 04:11
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2930
|1.2793
|1655
|2005.03.28 04:11
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2930
|1.2792
|1656
|2005.03.28 04:12
|modify
|111
|1.00
|1.2951
|1.2929
|1.2801
|1657
|2005.03.28 04:12
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2930
|1.2791
|1658
|2005.03.28 04:14
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2930
|1.2792
|1659
|2005.03.28 04:24
|modify
|112
|1.00
|1.2945
|1.2929
|1.2795
|1660
|2005.03.28 04:25
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2929
|1.2793
|1661
|2005.03.28 04:26
|modify
|115
|1.00
|1.2942
|1.2930
|1.2791
|1662
|2005.03.28 04:31
|modify
|113
|1.00
|1.2944
|1.2929
|1.2793
|1663
|2005.03.28 04:31
|modify
|114
|1.00
|1.2943
|1.2929
|1.2792
|1664
|2005.03.28 13:31
|s/l
|111
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2801
|220.00
|26060.03
|1665
|2005.03.28 13:31
|s/l
|112
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2795
|160.00
|26220.03
|1666
|2005.03.28 13:31
|s/l
|113
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2793
|150.00
|26370.03
|1667
|2005.03.28 13:31
|s/l
|114
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2792
|139.99
|26510.02
|1668
|2005.03.28 13:31
|s/l
|115
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2791
|120.00
|26630.02
|1669
|2005.03.29 17:15
|buy
|116
|1.00
|1.2921
|1.2771
|1.3071
|1670
|2005.03.29 17:15
|buy stop
|117
|1.00
|1.2927
|1.2777
|1.3077
|1671
|2005.03.29 17:15
|buy stop
|118
|1.00
|1.2929
|1.2779
|1.3079
|1672
|2005.03.29 17:15
|buy stop
|119
|1.00
|1.2930
|1.2780
|1.3080
|1673
|2005.03.29 17:15
|buy stop
|120
|1.00
|1.2931
|1.2781
|1.3081
|1674
|2005.03.29 17:34
|buy
|117
|1.00
|1.2927
|1.2777
|1.3077
|1675
|2005.03.29 18:07
|close
|116
|1.00
|1.2916
|1.2771
|1.3071
|-49.99
|26580.03
|1676
|2005.03.29 18:08
|close
|117
|1.00
|1.2916
|1.2777
|1.3077
|-110.00
|26470.03
|1677
|2005.03.29 20:49
|buy
|118
|1.00
|1.2929
|1.2779
|1.3079
|1678
|2005.03.29 20:49
|buy
|119
|1.00
|1.2930
|1.2780
|1.3080
|1679
|2005.03.29 20:50
|buy
|120
|1.00
|1.2931
|1.2781
|1.3081
|1680
|2005.03.29 23:00
|close
|118
|1.00
|1.2917
|1.2779
|1.3079
|-120.00
|26350.03
|1681
|2005.03.29 23:02
|close
|119
|1.00
|1.2917
|1.2780
|1.3080
|-130.00
|26220.03
|1682
|2005.03.29 23:03
|close
|120
|1.00
|1.2917
|1.2781
|1.3081
|-139.99
|26080.04
|1683
|2005.04.01 06:51
|buy
|121
|1.00
|1.2960
|1.2810
|1.3110
|1684
|2005.04.01 06:51
|buy stop
|122
|1.00
|1.2966
|1.2816
|1.3116
|1685
|2005.04.01 06:51
|buy stop
|123
|1.00
|1.2968
|1.2818
|1.3118
|1686
|2005.04.01 06:51
|buy stop
|124
|1.00
|1.2969
|1.2819
|1.3119
|1687
|2005.04.01 06:51
|buy stop
|125
|1.00
|1.2970
|1.2820
|1.3120
|1688
|2005.04.01 07:43
|buy
|122
|1.00
|1.2966
|1.2816
|1.3116
|1689
|2005.04.01 07:43
|buy
|123
|1.00
|1.2968
|1.2818
|1.3118
|1690
|2005.04.01 07:43
|buy
|124
|1.00
|1.2969
|1.2819
|1.3119
|1691
|2005.04.01 08:57
|buy
|125
|1.00
|1.2970
|1.2820
|1.3120
|1692
|2005.04.01 13:07
|close
|121
|1.00
|1.2954
|1.2810
|1.3110
|-60.00
|26020.04
|1693
|2005.04.01 13:07
|close
|122
|1.00
|1.2955
|1.2816
|1.3116
|-110.00
|25910.04
|1694
|2005.04.01 13:07
|close
|123
|1.00
|1.2954
|1.2818
|1.3118
|-140.00
|25770.04
|1695
|2005.04.01 13:08
|close
|124
|1.00
|1.2955
|1.2819
|1.3119
|-140.00
|25630.04
|1696
|2005.04.01 13:09
|close
|125
|1.00
|1.2954
|1.2820
|1.3120
|-160.00
|25470.04
|1697
|2005.04.06 18:20
|buy
|126
|1.00
|1.2870
|1.2720
|1.3020
|1698
|2005.04.06 18:20
|buy stop
|127
|1.00
|1.2876
|1.2726
|1.3026
|1699
|2005.04.06 18:20
|buy stop
|128
|1.00
|1.2878
|1.2728
|1.3028
|1700
|2005.04.06 18:20
|buy stop
|129
|1.00
|1.2879
|1.2729
|1.3029
|1701
|2005.04.06 18:20
|buy stop
|130
|1.00
|1.2880
|1.2730
|1.3030
|1702
|2005.04.06 18:20
|buy
|127
|1.00
|1.2876
|1.2726
|1.3026
|1703
|2005.04.06 18:21
|buy
|128
|1.00
|1.2878
|1.2728
|1.3028
|1704
|2005.04.06 18:21
|buy
|129
|1.00
|1.2879
|1.2729
|1.3029
|1705
|2005.04.06 18:40
|buy
|130
|1.00
|1.2880
|1.2730
|1.3030
|1706
|2005.04.07 00:46
|close
|126
|1.00
|1.2861
|1.2720
|1.3020
|-90.00
|25380.04
|1707
|2005.04.07 00:48
|close
|127
|1.00
|1.2861
|1.2726
|1.3026
|-150.00
|25230.04
|1708
|2005.04.07 01:00
|close
|128
|1.00
|1.2865
|1.2728
|1.3028
|-130.00
|25100.04
|1709
|2005.04.07 01:00
|close
|129
|1.00
|1.2864
|1.2729
|1.3029
|-150.00
|24950.04
|1710
|2005.04.07 01:00
|close
|130
|1.00
|1.2863
|1.2730
|1.3030
|-170.00
|24780.04
|1711
|2005.04.13 14:02
|sell
|131
|1.00
|1.2921
|1.3071
|1.2771
|1712
|2005.04.13 14:02
|sell stop
|132
|1.00
|1.2915
|1.3065
|1.2765
|1713
|2005.04.13 14:02
|sell stop
|133
|1.00
|1.2914
|1.3063
|1.2763
|1714
|2005.04.13 14:02
|sell stop
|134
|1.00
|1.2913
|1.3062
|1.2762
|1715
|2005.04.13 14:02
|sell stop
|135
|1.00
|1.2912
|1.3061
|1.2761
|1716
|2005.04.13 14:17
|sell
|132
|1.00
|1.2915
|1.3065
|1.2765
|1717
|2005.04.13 14:17
|sell
|133
|1.00
|1.2914
|1.3063
|1.2763
|1718
|2005.04.13 14:17
|sell
|134
|1.00
|1.2913
|1.3062
|1.2762
|1719
|2005.04.13 14:47
|sell
|135
|1.00
|1.2912
|1.3061
|1.2761
|1720
|2005.04.13 14:59
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2919
|1.2771
|1721
|2005.04.13 15:00
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2919
|1.2771
|1722
|2005.04.13 15:00
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2918
|1.2771
|1723
|2005.04.13 15:00
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2771
|1724
|2005.04.13 15:03
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2771
|1725
|2005.04.13 15:03
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2915
|1.2771
|1726
|2005.04.13 15:03
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2914
|1.2771
|1727
|2005.04.13 15:03
|modify
|132
|1.00
|1.2915
|1.2915
|1.2765
|1728
|2005.04.13 15:05
|modify
|132
|1.00
|1.2915
|1.2914
|1.2765
|1729
|2005.04.13 15:23
|modify
|133
|1.00
|1.2914
|1.2914
|1.2763
|1730
|2005.04.13 15:23
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2912
|1.2771
|1731
|2005.04.13 15:23
|modify
|132
|1.00
|1.2915
|1.2913
|1.2765
|1732
|2005.04.13 15:23
|modify
|133
|1.00
|1.2914
|1.2913
|1.2763
|1733
|2005.04.13 15:24
|modify
|133
|1.00
|1.2914
|1.2913
|1.2763
|1734
|2005.04.13 15:27
|modify
|134
|1.00
|1.2913
|1.2913
|1.2762
|1735
|2005.04.13 15:27
|modify
|132
|1.00
|1.2915
|1.2912
|1.2765
|1736
|2005.04.13 15:30
|modify
|133
|1.00
|1.2914
|1.2912
|1.2763
|1737
|2005.04.13 15:30
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2911
|1.2771
|1738
|2005.04.13 15:30
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2909
|1.2771
|1739
|2005.04.13 15:30
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2907
|1.2771
|1740
|2005.04.13 15:30
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2904
|1.2771
|1741
|2005.04.13 15:30
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2902
|1.2771
|1742
|2005.04.13 15:30
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2900
|1.2771
|1743
|2005.04.13 15:30
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2899
|1.2771
|1744
|2005.04.13 15:30
|modify
|132
|1.00
|1.2915
|1.2900
|1.2765
|1745
|2005.04.13 15:30
|modify
|133
|1.00
|1.2914
|1.2901
|1.2763
|1746
|2005.04.13 15:30
|modify
|134
|1.00
|1.2913
|1.2902
|1.2762
|1747
|2005.04.13 15:31
|modify
|134
|1.00
|1.2913
|1.2902
|1.2762
|1748
|2005.04.13 15:31
|modify
|133
|1.00
|1.2914
|1.2900
|1.2763
|1749
|2005.04.13 15:31
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2898
|1.2771
|1750
|2005.04.13 15:31
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2895
|1.2771
|1751
|2005.04.13 15:31
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2893
|1.2771
|1752
|2005.04.13 15:32
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2892
|1.2771
|1753
|2005.04.13 15:32
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2891
|1.2771
|1754
|2005.04.13 15:32
|modify
|131
|1.00
|1.2921
|1.2890
|1.2771
|1755
|2005.04.13 15:32
|modify
|132
|1.00
|1.2915
|1.2891
|1.2765
|1756
|2005.04.13 15:32
|modify
|133
|1.00
|1.2914
|1.2892
|1.2763
|1757
|2005.04.13 15:32
|modify
|133
|1.00
|1.2914
|1.2891
|1.2763
|1758
|2005.04.13 15:32
|modify
|132
|1.00
|1.2915
|1.2891
|1.2765
|1759
|2005.04.13 15:33
|modify
|134
|1.00
|1.2913
|1.2892
|1.2762
|1760
|2005.04.13 15:33
|modify
|135
|1.00
|1.2912
|1.2894
|1.2761
|1761
|2005.04.13 15:34
|modify
|135
|1.00
|1.2912
|1.2893
|1.2761
|1762
|2005.04.13 15:34
|modify
|135
|1.00
|1.2912
|1.2892
|1.2761
|1763
|2005.04.13 16:13
|s/l
|131
|1.00
|1.2890
|1.2890
|1.2771
|310.00
|25090.04
|1764
|2005.04.13 16:13
|s/l
|132
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2765
|240.00
|25330.04
|1765
|2005.04.13 16:13
|s/l
|133
|1.00
|1.2891
|1.2891
|1.2763
|230.00
|25560.04
|1766
|2005.04.13 16:13
|s/l
|134
|1.00
|1.2892
|1.2892
|1.2762
|210.00
|25770.04
|1767
|2005.04.13 16:13
|s/l
|135
|1.00
|1.2892
|1.2892
|1.2761
|200.00
|25970.04
|1768
|2005.04.20 16:14
|buy
|136
|1.00
|1.3060
|1.2910
|1.3210
|1769
|2005.04.20 16:14
|buy stop
|137
|1.00
|1.3066
|1.2916
|1.3216
|1770
|2005.04.20 16:14
|buy stop
|138
|1.00
|1.3068
|1.2918
|1.3218
|1771
|2005.04.20 16:14
|buy stop
|139
|1.00
|1.3069
|1.2919
|1.3219
|1772
|2005.04.20 16:14
|buy stop
|140
|1.00
|1.3070
|1.2920
|1.3220
|1773
|2005.04.20 16:32
|buy
|137
|1.00
|1.3066
|1.2916
|1.3216
|1774
|2005.04.20 16:32
|buy
|138
|1.00
|1.3068
|1.2918
|1.3218
|1775
|2005.04.20 16:32
|buy
|139
|1.00
|1.3069
|1.2919
|1.3219
|1776
|2005.04.20 16:32
|buy
|140
|1.00
|1.3070
|1.2920
|1.3220
|1777
|2005.04.20 21:46
|modify
|136
|1.00
|1.3060
|1.3060
|1.3210
|1778
|2005.04.21 01:41
|modify
|136
|1.00
|1.3060
|1.3061
|1.3210
|1779
|2005.04.21 01:41
|modify
|136
|1.00
|1.3060
|1.3062
|1.3210
|1780
|2005.04.21 01:41
|modify
|136
|1.00
|1.3060
|1.3063
|1.3210
|1781
|2005.04.21 02:14
|modify
|136
|1.00
|1.3060
|1.3063
|1.3210
|1782
|2005.04.21 02:14
|modify
|136
|1.00
|1.3060
|1.3064
|1.3210
|1783
|2005.04.21 02:14
|modify
|136
|1.00
|1.3060
|1.3066
|1.3210
|1784
|2005.04.21 02:14
|modify
|136
|1.00
|1.3060
|1.3068
|1.3210
|1785
|2005.04.21 02:14
|modify
|137
|1.00
|1.3066
|1.3067
|1.3216
|1786
|2005.04.21 13:31
|s/l
|136
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.3210
|80.00
|26050.04
|1787
|2005.04.21 13:31
|s/l
|137
|1.00
|1.3067
|1.3067
|1.3216
|10.00
|26060.04
|1788
|2005.04.21 13:31
|close
|138
|1.00
|1.3066
|1.2918
|1.3218
|-20.00
|26040.04
|1789
|2005.04.21 13:31
|close
|139
|1.00
|1.3067
|1.2919
|1.3219
|-20.00
|26020.04
|1790
|2005.04.21 13:32
|close
|140
|1.00
|1.3066
|1.2920
|1.3220
|-40.00
|25980.04
|1791
|2005.04.21 16:16
|buy
|141
|1.00
|1.3093
|1.2943
|1.3243
|1792
|2005.04.21 16:16
|buy stop
|142
|1.00
|1.3099
|1.2949
|1.3249
|1793
|2005.04.21 16:16
|buy stop
|143
|1.00
|1.3101
|1.2951
|1.3251
|1794
|2005.04.21 16:16
|buy stop
|144
|1.00
|1.3102
|1.2952
|1.3252
|1795
|2005.04.21 16:16
|buy stop
|145
|1.00
|1.3103
|1.2953
|1.3253
|1796
|2005.04.21 16:17
|buy
|142
|1.00
|1.3099
|1.2949
|1.3249
|1797
|2005.04.21 16:18
|buy
|143
|1.00
|1.3101
|1.2951
|1.3251
|1798
|2005.04.21 16:18
|buy
|144
|1.00
|1.3102
|1.2952
|1.3252
|1799
|2005.04.21 16:18
|buy
|145
|1.00
|1.3103
|1.2953
|1.3253
|1800
|2005.04.21 17:22
|close
|141
|1.00
|1.3071
|1.2943
|1.3243
|-219.99
|25760.05
|1801
|2005.04.21 18:00
|close
|142
|1.00
|1.3067
|1.2949
|1.3249
|-320.00
|25440.05
|1802
|2005.04.21 18:00
|close
|143
|1.00
|1.3064
|1.2951
|1.3251
|-370.00
|25070.05
|1803
|2005.04.21 18:00
|close
|144
|1.00
|1.3065
|1.2952
|1.3252
|-370.00
|24700.05
|1804
|2005.04.21 18:00
|close
|145
|1.00
|1.3066
|1.2953
|1.3253
|-370.00
|24330.05
|1805
|2005.04.22 20:47
|buy
|146
|1.00
|1.3065
|1.2915
|1.3215
|1806
|2005.04.22 20:47
|buy stop
|147
|1.00
|1.3071
|1.2921
|1.3221
|1807
|2005.04.22 20:47
|buy stop
|148
|1.00
|1.3073
|1.2923
|1.3223
|1808
|2005.04.22 20:47
|buy stop
|149
|1.00
|1.3074
|1.2924
|1.3224
|1809
|2005.04.22 20:47
|buy stop
|150
|1.00
|1.3075
|1.2925
|1.3225
|1810
|2005.04.22 21:08
|buy
|147
|1.00
|1.3071
|1.2921
|1.3221
|1811
|2005.04.22 21:12
|buy
|148
|1.00
|1.3073
|1.2923
|1.3223
|1812
|2005.04.22 21:12
|buy
|149
|1.00
|1.3074
|1.2924
|1.3224
|1813
|2005.04.22 21:12
|buy
|150
|1.00
|1.3075
|1.2925
|1.3225
|1814
|2005.04.25 00:00
|close
|146
|1.00
|1.3055
|1.2915
|1.3215
|-100.00
|24230.05
|1815
|2005.04.25 00:00
|close
|147
|1.00
|1.3056
|1.2921
|1.3221
|-150.00
|24080.05
|1816
|2005.04.25 00:00
|close
|148
|1.00
|1.3055
|1.2923
|1.3223
|-180.00
|23900.05
|1817
|2005.04.25 00:02
|close
|149
|1.00
|1.3055
|1.2924
|1.3224
|-190.00
|23710.05
|1818
|2005.04.25 00:06
|close
|150
|1.00
|1.3055
|1.2925
|1.3225
|-200.00
|23510.05
|1819
|2005.04.26 08:56
|sell
|151
|1.00
|1.2989
|1.3139
|1.2839
|1820
|2005.04.26 08:56
|sell stop
|152
|1.00
|1.2983
|1.3133
|1.2833
|1821
|2005.04.26 08:56
|sell stop
|153
|1.00
|1.2982
|1.3131
|1.2831
|1822
|2005.04.26 08:56
|sell stop
|154
|1.00
|1.2981
|1.3130
|1.2830
|1823
|2005.04.26 08:56
|sell stop
|155
|1.00
|1.2980
|1.3129
|1.2829
|1824
|2005.04.26 09:49
|sell
|152
|1.00
|1.2983
|1.3133
|1.2833
|1825
|2005.04.26 09:49
|sell
|153
|1.00
|1.2982
|1.3131
|1.2831
|1826
|2005.04.26 09:49
|sell
|154
|1.00
|1.2981
|1.3130
|1.2830
|1827
|2005.04.26 09:49
|sell
|155
|1.00
|1.2980
|1.3129
|1.2829
|1828
|2005.04.26 16:20
|modify
|151
|1.00
|1.2989
|1.2989
|1.2839
|1829
|2005.04.26 16:21
|modify
|151
|1.00
|1.2989
|1.2988
|1.2839
|1830
|2005.04.26 16:27
|modify
|151
|1.00
|1.2989
|1.2987
|1.2839
|1831
|2005.04.26 16:28
|modify
|151
|1.00
|1.2989
|1.2986
|1.2839
|1832
|2005.04.26 22:18
|s/l
|151
|1.00
|1.2986
|1.2986
|1.2839
|30.00
|23540.05
|1833
|2005.04.26 23:33
|close
|152
|1.00
|1.2992
|1.3133
|1.2833
|-89.99
|23450.06
|1834
|2005.04.26 23:34
|close
|153
|1.00
|1.2992
|1.3131
|1.2831
|-99.99
|23350.07
|1835
|2005.04.27 00:00
|close
|154
|1.00
|1.2989
|1.3130
|1.2830
|-80.01
|23270.06
|1836
|2005.04.27 00:00
|close
|155
|1.00
|1.2989
|1.3129
|1.2829
|-90.00
|23180.06
|1837
|2005.04.27 17:25
|sell
|156
|1.00
|1.2950
|1.3100
|1.2800
|1838
|2005.04.27 17:25
|sell stop
|157
|1.00
|1.2944
|1.3094
|1.2794
|1839
|2005.04.27 17:25
|sell stop
|158
|1.00
|1.2943
|1.3092
|1.2792
|1840
|2005.04.27 17:25
|sell stop
|159
|1.00
|1.2942
|1.3091
|1.2791
|1841
|2005.04.27 17:25
|sell stop
|160
|1.00
|1.2941
|1.3090
|1.2790
|1842
|2005.04.27 17:46
|sell
|157
|1.00
|1.2944
|1.3094
|1.2794
|1843
|2005.04.27 17:47
|sell
|158
|1.00
|1.2943
|1.3092
|1.2792
|1844
|2005.04.27 17:55
|sell
|159
|1.00
|1.2942
|1.3091
|1.2791
|1845
|2005.04.27 17:55
|sell
|160
|1.00
|1.2941
|1.3090
|1.2790
|1846
|2005.04.28 12:26
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2950
|1.2800
|1847
|2005.04.28 12:26
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2949
|1.2800
|1848
|2005.04.28 12:26
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2948
|1.2800
|1849
|2005.04.28 12:26
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2947
|1.2800
|1850
|2005.04.28 14:06
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2947
|1.2800
|1851
|2005.04.28 14:08
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2946
|1.2800
|1852
|2005.04.28 14:11
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2945
|1.2800
|1853
|2005.04.28 14:11
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2944
|1.2800
|1854
|2005.04.28 14:11
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2943
|1.2800
|1855
|2005.04.28 14:11
|modify
|157
|1.00
|1.2944
|1.2944
|1.2794
|1856
|2005.04.28 14:12
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2943
|1.2800
|1857
|2005.04.28 14:12
|modify
|157
|1.00
|1.2944
|1.2943
|1.2794
|1858
|2005.04.28 14:13
|modify
|157
|1.00
|1.2944
|1.2943
|1.2794
|1859
|2005.04.28 14:13
|modify
|158
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.2792
|1860
|2005.04.28 14:16
|modify
|157
|1.00
|1.2944
|1.2943
|1.2794
|1861
|2005.04.28 14:22
|modify
|158
|1.00
|1.2943
|1.2943
|1.2792
|1862
|2005.04.28 14:23
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2942
|1.2800
|1863
|2005.04.28 14:24
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2941
|1.2800
|1864
|2005.04.28 14:27
|modify
|157
|1.00
|1.2944
|1.2941
|1.2794
|1865
|2005.04.28 14:27
|modify
|158
|1.00
|1.2943
|1.2942
|1.2792
|1866
|2005.04.28 14:27
|modify
|158
|1.00
|1.2943
|1.2942
|1.2792
|1867
|2005.04.28 14:30
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2940
|1.2800
|1868
|2005.04.28 14:30
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2936
|1.2800
|1869
|2005.04.28 14:30
|modify
|157
|1.00
|1.2944
|1.2936
|1.2794
|1870
|2005.04.28 14:31
|modify
|157
|1.00
|1.2944
|1.2936
|1.2794
|1871
|2005.04.28 14:31
|modify
|158
|1.00
|1.2943
|1.2937
|1.2792
|1872
|2005.04.28 14:31
|modify
|159
|1.00
|1.2942
|1.2938
|1.2791
|1873
|2005.04.28 14:31
|modify
|159
|1.00
|1.2942
|1.2937
|1.2791
|1874
|2005.04.28 14:31
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2935
|1.2800
|1875
|2005.04.28 14:31
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2934
|1.2800
|1876
|2005.04.28 14:31
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2933
|1.2800
|1877
|2005.04.28 14:31
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2932
|1.2800
|1878
|2005.04.28 14:31
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2930
|1.2800
|1879
|2005.04.28 14:31
|modify
|156
|1.00
|1.2950
|1.2929
|1.2800
|1880
|2005.04.28 14:31
|modify
|157
|1.00
|1.2944
|1.2930
|1.2794
|1881
|2005.04.28 14:31
|modify
|158
|1.00
|1.2943
|1.2931
|1.2792
|1882
|2005.04.28 14:31
|modify
|159
|1.00
|1.2942
|1.2932
|1.2791
|1883
|2005.04.28 14:31
|modify
|160
|1.00
|1.2941
|1.2933
|1.2790
|1884
|2005.04.28 14:32
|modify
|160
|1.00
|1.2941
|1.2932
|1.2790
|1885
|2005.04.28 14:32
|modify
|159
|1.00
|1.2942
|1.2931
|1.2791
|1886
|2005.04.28 14:32
|modify
|158
|1.00
|1.2943
|1.2930
|1.2792
|1887
|2005.04.28 14:32
|modify
|157
|1.00
|1.2944
|1.2929
|1.2794
|1888
|2005.04.28 14:32
|modify
|159
|1.00
|1.2942
|1.2930
|1.2791
|1889
|2005.04.28 14:32
|modify
|160
|1.00
|1.2941
|1.2931
|1.2790
|1890
|2005.04.28 14:33
|modify
|160
|1.00
|1.2941
|1.2930
|1.2790
|1891
|2005.04.28 14:33
|modify
|158
|1.00
|1.2943
|1.2929
|1.2792
|1892
|2005.04.28 14:35
|s/l
|156
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2800
|210.00
|23390.06
|1893
|2005.04.28 14:35
|s/l
|157
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2794
|150.00
|23540.06
|1894
|2005.04.28 14:35
|s/l
|158
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2792
|140.00
|23680.06
|1895
|2005.04.28 14:35
|s/l
|159
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2791
|120.00
|23800.06
|1896
|2005.04.28 14:35
|s/l
|160
|1.00
|1.2930
|1.2930
|1.2790
|110.00
|23910.06
|1897
|2005.05.05 18:50
|buy
|161
|1.00
|1.2956
|1.2806
|1.3106
|1898
|2005.05.05 18:50
|buy stop
|162
|1.00
|1.2962
|1.2812
|1.3112
|1899
|2005.05.05 18:50
|buy stop
|163
|1.00
|1.2964
|1.2814
|1.3114
|1900
|2005.05.05 18:50
|buy stop
|164
|1.00
|1.2965
|1.2815
|1.3115
|1901
|2005.05.05 18:50
|buy stop
|165
|1.00
|1.2966
|1.2816
|1.3116
|1902
|2005.05.05 19:06
|buy
|162
|1.00
|1.2962
|1.2812
|1.3112
|1903
|2005.05.05 19:06
|buy
|163
|1.00
|1.2964
|1.2814
|1.3114
|1904
|2005.05.05 19:06
|buy
|164
|1.00
|1.2965
|1.2815
|1.3115
|1905
|2005.05.05 19:07
|buy
|165
|1.00
|1.2966
|1.2816
|1.3116
|1906
|2005.05.06 02:00
|close
|161
|1.00
|1.2945
|1.2806
|1.3106
|-110.00
|23800.06
|1907
|2005.05.06 02:00
|close
|162
|1.00
|1.2944
|1.2812
|1.3112
|-180.00
|23620.06
|1908
|2005.05.06 02:03
|close
|163
|1.00
|1.2944
|1.2814
|1.3114
|-200.00
|23420.06
|1909
|2005.05.06 02:03
|close
|164
|1.00
|1.2943
|1.2815
|1.3115
|-220.00
|23200.06
|1910
|2005.05.06 02:03
|close
|165
|1.00
|1.2944
|1.2816
|1.3116
|-220.00
|22980.06
|1911
|2005.05.06 11:25
|sell
|166
|1.00
|1.2943
|1.3093
|1.2793
|1912
|2005.05.06 11:25
|sell stop
|167
|1.00
|1.2937
|1.3087
|1.2787
|1913
|2005.05.06 11:25
|sell stop
|168
|1.00
|1.2936
|1.3085
|1.2785
|1914
|2005.05.06 11:25
|sell stop
|169
|1.00
|1.2935
|1.3084
|1.2784
|1915
|2005.05.06 11:25
|sell stop
|170
|1.00
|1.2934
|1.3083
|1.2783
|1916
|2005.05.06 14:30
|sell
|167
|1.00
|1.2937
|1.3087
|1.2787
|1917
|2005.05.06 14:30
|sell
|168
|1.00
|1.2936
|1.3085
|1.2785
|1918
|2005.05.06 14:30
|sell
|169
|1.00
|1.2935
|1.3084
|1.2784
|1919
|2005.05.06 14:30
|sell
|170
|1.00
|1.2934
|1.3083
|1.2783
|1920
|2005.05.06 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2942
|1.2793
|1921
|2005.05.06 14:30
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2937
|1.2793
|1922
|2005.05.06 14:32
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2936
|1.2793
|1923
|2005.05.06 14:33
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2934
|1.2793
|1924
|2005.05.06 14:33
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2932
|1.2793
|1925
|2005.05.06 14:33
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2931
|1.2793
|1926
|2005.05.06 14:33
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2929
|1.2793
|1927
|2005.05.06 14:33
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2927
|1.2793
|1928
|2005.05.06 14:33
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2926
|1.2793
|1929
|2005.05.06 14:33
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2924
|1.2793
|1930
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2923
|1.2793
|1931
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2922
|1.2793
|1932
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2921
|1.2793
|1933
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2920
|1.2793
|1934
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2919
|1.2793
|1935
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2917
|1.2793
|1936
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2916
|1.2793
|1937
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2915
|1.2793
|1938
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2914
|1.2793
|1939
|2005.05.06 14:34
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2912
|1.2793
|1940
|2005.05.06 14:35
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2911
|1.2793
|1941
|2005.05.06 14:35
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2910
|1.2793
|1942
|2005.05.06 14:35
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2908
|1.2793
|1943
|2005.05.06 14:35
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2907
|1.2793
|1944
|2005.05.06 14:35
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2908
|1.2787
|1945
|2005.05.06 14:35
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2911
|1.2785
|1946
|2005.05.06 14:35
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2913
|1.2784
|1947
|2005.05.06 14:35
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2916
|1.2783
|1948
|2005.05.06 14:36
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2915
|1.2783
|1949
|2005.05.06 14:36
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2914
|1.2783
|1950
|2005.05.06 14:36
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2913
|1.2783
|1951
|2005.05.06 14:41
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2912
|1.2784
|1952
|2005.05.06 14:42
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2912
|1.2783
|1953
|2005.05.06 14:42
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2911
|1.2784
|1954
|2005.05.06 14:42
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2910
|1.2785
|1955
|2005.05.06 14:42
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2909
|1.2785
|1956
|2005.05.06 14:42
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2910
|1.2784
|1957
|2005.05.06 14:42
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2911
|1.2783
|1958
|2005.05.06 14:43
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2910
|1.2783
|1959
|2005.05.06 14:43
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2909
|1.2784
|1960
|2005.05.06 14:45
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2908
|1.2785
|1961
|2005.05.06 14:45
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2907
|1.2787
|1962
|2005.05.06 14:45
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2906
|1.2793
|1963
|2005.05.06 14:45
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2905
|1.2793
|1964
|2005.05.06 14:45
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2903
|1.2793
|1965
|2005.05.06 14:45
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2904
|1.2787
|1966
|2005.05.06 14:45
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2905
|1.2785
|1967
|2005.05.06 14:45
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2906
|1.2784
|1968
|2005.05.06 14:45
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2907
|1.2783
|1969
|2005.05.06 14:46
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2906
|1.2783
|1970
|2005.05.06 14:47
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2905
|1.2784
|1971
|2005.05.06 14:47
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2904
|1.2785
|1972
|2005.05.06 14:47
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2903
|1.2787
|1973
|2005.05.06 14:47
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2904
|1.2784
|1974
|2005.05.06 14:47
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2905
|1.2783
|1975
|2005.05.06 14:48
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2904
|1.2783
|1976
|2005.05.06 14:48
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2903
|1.2785
|1977
|2005.05.06 14:48
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2902
|1.2793
|1978
|2005.05.06 14:48
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2900
|1.2793
|1979
|2005.05.06 14:48
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2899
|1.2793
|1980
|2005.05.06 14:48
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2897
|1.2793
|1981
|2005.05.06 14:48
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2898
|1.2787
|1982
|2005.05.06 14:48
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2899
|1.2785
|1983
|2005.05.06 14:48
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2900
|1.2784
|1984
|2005.05.06 14:48
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2900
|1.2784
|1985
|2005.05.06 14:49
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2900
|1.2783
|1986
|2005.05.06 14:59
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2898
|1.2787
|1987
|2005.05.06 14:59
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2898
|1.2785
|1988
|2005.05.06 15:00
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2899
|1.2784
|1989
|2005.05.06 15:00
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2899
|1.2784
|1990
|2005.05.06 15:01
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2899
|1.2783
|1991
|2005.05.06 15:01
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2898
|1.2784
|1992
|2005.05.06 15:01
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2897
|1.2793
|1993
|2005.05.06 15:01
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2896
|1.2793
|1994
|2005.05.06 15:01
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2895
|1.2793
|1995
|2005.05.06 15:01
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2896
|1.2787
|1996
|2005.05.06 15:01
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2897
|1.2785
|1997
|2005.05.06 15:01
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2897
|1.2784
|1998
|2005.05.06 15:02
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2897
|1.2784
|1999
|2005.05.06 15:02
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2896
|1.2785
|2000
|2005.05.06 15:02
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2895
|1.2793
|2001
|2005.05.06 15:03
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2894
|1.2793
|2002
|2005.05.06 15:03
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2895
|1.2787
|2003
|2005.05.06 15:03
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2896
|1.2784
|2004
|2005.05.06 15:03
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2898
|1.2783
|2005
|2005.05.06 15:03
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2898
|1.2783
|2006
|2005.05.06 15:04
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2897
|1.2783
|2007
|2005.05.06 15:08
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2896
|1.2783
|2008
|2005.05.06 15:14
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2895
|1.2785
|2009
|2005.05.06 15:14
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2894
|1.2787
|2010
|2005.05.06 15:14
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2895
|1.2784
|2011
|2005.05.06 15:14
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2895
|1.2783
|2012
|2005.05.06 15:15
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2895
|1.2783
|2013
|2005.05.06 15:15
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2894
|1.2785
|2014
|2005.05.06 15:15
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2893
|1.2793
|2015
|2005.05.06 15:15
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2892
|1.2793
|2016
|2005.05.06 15:16
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2891
|1.2793
|2017
|2005.05.06 15:16
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2892
|1.2787
|2018
|2005.05.06 15:16
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2891
|1.2787
|2019
|2005.05.06 15:16
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2890
|1.2793
|2020
|2005.05.06 15:16
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2889
|1.2793
|2021
|2005.05.06 15:16
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2887
|1.2793
|2022
|2005.05.06 15:16
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2886
|1.2793
|2023
|2005.05.06 15:16
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2885
|1.2793
|2024
|2005.05.06 15:16
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2884
|1.2793
|2025
|2005.05.06 15:16
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2885
|1.2787
|2026
|2005.05.06 15:16
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2885
|1.2785
|2027
|2005.05.06 15:17
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2885
|1.2785
|2028
|2005.05.06 15:17
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2884
|1.2787
|2029
|2005.05.06 15:17
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2883
|1.2793
|2030
|2005.05.06 15:17
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2884
|1.2785
|2031
|2005.05.06 15:17
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2885
|1.2784
|2032
|2005.05.06 15:17
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2886
|1.2783
|2033
|2005.05.06 15:17
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2886
|1.2783
|2034
|2005.05.06 15:18
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2885
|1.2783
|2035
|2005.05.06 15:18
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2884
|1.2784
|2036
|2005.05.06 15:18
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2883
|1.2787
|2037
|2005.05.06 15:18
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2882
|1.2793
|2038
|2005.05.06 15:19
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2881
|1.2793
|2039
|2005.05.06 15:19
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2880
|1.2793
|2040
|2005.05.06 15:19
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2879
|1.2793
|2041
|2005.05.06 15:19
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2878
|1.2793
|2042
|2005.05.06 15:19
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2879
|1.2787
|2043
|2005.05.06 15:19
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2880
|1.2785
|2044
|2005.05.06 15:19
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2882
|1.2784
|2045
|2005.05.06 15:19
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2883
|1.2783
|2046
|2005.05.06 15:19
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2882
|1.2783
|2047
|2005.05.06 15:20
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2882
|1.2783
|2048
|2005.05.06 15:20
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2881
|1.2784
|2049
|2005.05.06 15:20
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2880
|1.2784
|2050
|2005.05.06 15:20
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2879
|1.2785
|2051
|2005.05.06 15:20
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2880
|1.2783
|2052
|2005.05.06 17:01
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2879
|1.2784
|2053
|2005.05.06 17:01
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2876
|1.2793
|2054
|2005.05.06 17:01
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2873
|1.2793
|2055
|2005.05.06 17:01
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2870
|1.2793
|2056
|2005.05.06 17:01
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2867
|1.2793
|2057
|2005.05.06 17:01
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2864
|1.2793
|2058
|2005.05.06 17:01
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2864
|1.2787
|2059
|2005.05.06 17:02
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2864
|1.2787
|2060
|2005.05.06 17:02
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2865
|1.2785
|2061
|2005.05.06 17:02
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2863
|1.2793
|2062
|2005.05.06 17:02
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2861
|1.2793
|2063
|2005.05.06 17:03
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2860
|1.2793
|2064
|2005.05.06 17:03
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2859
|1.2793
|2065
|2005.05.06 17:03
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2858
|1.2793
|2066
|2005.05.06 17:03
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2856
|1.2793
|2067
|2005.05.06 17:03
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2855
|1.2793
|2068
|2005.05.06 17:03
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2854
|1.2793
|2069
|2005.05.06 17:03
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2855
|1.2787
|2070
|2005.05.06 17:03
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2856
|1.2785
|2071
|2005.05.06 17:03
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2857
|1.2784
|2072
|2005.05.06 17:04
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2857
|1.2784
|2073
|2005.05.06 17:04
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2858
|1.2783
|2074
|2005.05.06 17:19
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2858
|1.2783
|2075
|2005.05.06 17:20
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2857
|1.2783
|2076
|2005.05.06 17:20
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2856
|1.2784
|2077
|2005.05.06 17:20
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2855
|1.2785
|2078
|2005.05.06 17:20
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2854
|1.2787
|2079
|2005.05.06 17:20
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2855
|1.2784
|2080
|2005.05.06 17:23
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2856
|1.2783
|2081
|2005.05.06 17:27
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2855
|1.2783
|2082
|2005.05.06 17:27
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2853
|1.2793
|2083
|2005.05.06 17:27
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2851
|1.2793
|2084
|2005.05.06 17:27
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2852
|1.2787
|2085
|2005.05.06 17:27
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2853
|1.2785
|2086
|2005.05.06 17:27
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2853
|1.2784
|2087
|2005.05.06 17:28
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2853
|1.2784
|2088
|2005.05.06 17:28
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2854
|1.2783
|2089
|2005.05.06 17:28
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2853
|1.2783
|2090
|2005.05.06 17:28
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2852
|1.2785
|2091
|2005.05.06 17:28
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2851
|1.2787
|2092
|2005.05.06 17:28
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2852
|1.2784
|2093
|2005.05.06 17:28
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2852
|1.2783
|2094
|2005.05.06 17:29
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2852
|1.2783
|2095
|2005.05.06 17:29
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2851
|1.2785
|2096
|2005.05.09 03:15
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2851
|1.2793
|2097
|2005.05.09 03:15
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2849
|1.2793
|2098
|2005.05.09 03:16
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2850
|1.2787
|2099
|2005.05.09 03:16
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2847
|1.2793
|2100
|2005.05.09 03:16
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2849
|1.2787
|2101
|2005.05.09 03:17
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2849
|1.2785
|2102
|2005.05.09 03:17
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2850
|1.2784
|2103
|2005.05.09 03:17
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2849
|1.2784
|2104
|2005.05.09 03:17
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2848
|1.2787
|2105
|2005.05.09 03:17
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2847
|1.2793
|2106
|2005.05.09 03:18
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2846
|1.2793
|2107
|2005.05.09 03:18
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2844
|1.2793
|2108
|2005.05.09 03:18
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2845
|1.2787
|2109
|2005.05.09 03:19
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2846
|1.2785
|2110
|2005.05.09 03:19
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2845
|1.2785
|2111
|2005.05.09 03:19
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2846
|1.2784
|2112
|2005.05.09 03:20
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2845
|1.2785
|2113
|2005.05.09 03:20
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2843
|1.2793
|2114
|2005.05.09 03:20
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2843
|1.2787
|2115
|2005.05.09 03:21
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2841
|1.2793
|2116
|2005.05.09 03:21
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2843
|1.2787
|2117
|2005.05.09 03:22
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2846
|1.2783
|2118
|2005.05.09 03:23
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2845
|1.2784
|2119
|2005.05.09 03:23
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2841
|1.2787
|2120
|2005.05.09 03:23
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2841
|1.2785
|2121
|2005.05.09 03:24
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2843
|1.2784
|2122
|2005.05.09 03:24
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2841
|1.2785
|2123
|2005.05.09 03:24
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2841
|1.2784
|2124
|2005.05.09 03:25
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2842
|1.2783
|2125
|2005.05.09 03:25
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2841
|1.2784
|2126
|2005.05.09 03:25
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2839
|1.2793
|2127
|2005.05.09 03:25
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2840
|1.2787
|2128
|2005.05.09 04:11
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2841
|1.2783
|2129
|2005.05.09 04:13
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2841
|1.2784
|2130
|2005.05.09 04:14
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2841
|1.2783
|2131
|2005.05.09 04:15
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2840
|1.2785
|2132
|2005.05.09 04:16
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2840
|1.2787
|2133
|2005.05.09 04:16
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2839
|1.2787
|2134
|2005.05.09 04:17
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2838
|1.2793
|2135
|2005.05.09 04:17
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2837
|1.2793
|2136
|2005.05.09 04:17
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2836
|1.2793
|2137
|2005.05.09 04:17
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2835
|1.2793
|2138
|2005.05.09 04:17
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2836
|1.2787
|2139
|2005.05.09 04:17
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2836
|1.2785
|2140
|2005.05.09 04:18
|modify
|166
|1.00
|1.2943
|1.2834
|1.2793
|2141
|2005.05.09 04:18
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2836
|1.2787
|2142
|2005.05.09 04:19
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2837
|1.2784
|2143
|2005.05.09 04:19
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2838
|1.2783
|2144
|2005.05.09 04:20
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2837
|1.2783
|2145
|2005.05.09 04:20
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2836
|1.2785
|2146
|2005.05.09 04:20
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2836
|1.2784
|2147
|2005.05.09 04:21
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2836
|1.2784
|2148
|2005.05.09 04:21
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2836
|1.2783
|2149
|2005.05.09 04:22
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2836
|1.2783
|2150
|2005.05.09 04:31
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2836
|1.2783
|2151
|2005.05.09 04:31
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2835
|1.2787
|2152
|2005.05.09 04:32
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2835
|1.2785
|2153
|2005.05.09 04:32
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2834
|1.2787
|2154
|2005.05.09 04:32
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2835
|1.2784
|2155
|2005.05.09 04:32
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2835
|1.2785
|2156
|2005.05.09 04:33
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2835
|1.2784
|2157
|2005.05.09 04:35
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2835
|1.2783
|2158
|2005.05.09 06:44
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2834
|1.2785
|2159
|2005.05.09 06:44
|t/p
|166
|1.00
|1.2793
|1.2834
|1.2793
|1500.00
|24480.06
|2160
|2005.05.09 06:44
|modify
|167
|1.00
|1.2937
|1.2832
|1.2787
|2161
|2005.05.09 06:44
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2834
|1.2784
|2162
|2005.05.09 06:44
|modify
|170
|1.00
|1.2934
|1.2834
|1.2783
|2163
|2005.05.09 07:04
|modify
|168
|1.00
|1.2936
|1.2834
|1.2785
|2164
|2005.05.09 07:05
|modify
|169
|1.00
|1.2935
|1.2834
|1.2784
|2165
|2005.05.09 11:16
|s/l
|167
|1.00
|1.2832
|1.2832
|1.2787
|1050.00
|25530.06
|2166
|2005.05.09 11:17
|s/l
|168
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2785
|1020.00
|26550.06
|2167
|2005.05.09 11:17
|s/l
|169
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2784
|1010.00
|27560.06
|2168
|2005.05.09 11:17
|s/l
|170
|1.00
|1.2834
|1.2834
|1.2783
|1000.00
|28560.06
|2169
|2005.05.10 10:59
|buy
|171
|1.00
|1.2849
|1.2699
|1.2999
|2170
|2005.05.10 10:59
|buy stop
|172
|1.00
|1.2855
|1.2705
|1.3005
|2171
|2005.05.10 10:59
|buy stop
|173
|1.00
|1.2857
|1.2707
|1.3007
|2172
|2005.05.10 10:59
|buy stop
|174
|1.00
|1.2858
|1.2708
|1.3008
|2173
|2005.05.10 10:59
|buy stop
|175
|1.00
|1.2859
|1.2709
|1.3009
|2174
|2005.05.10 11:15
|buy
|172
|1.00
|1.2855
|1.2705
|1.3005
|2175
|2005.05.10 13:00
|buy
|173
|1.00
|1.2857
|1.2707
|1.3007
|2176
|2005.05.10 13:00
|buy
|174
|1.00
|1.2858
|1.2708
|1.3008
|2177
|2005.05.10 13:01
|buy
|175
|1.00
|1.2859
|1.2709
|1.3009
|2178
|2005.05.11 04:00
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2849
|1.2999
|2179
|2005.05.11 04:00
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2851
|1.2999
|2180
|2005.05.11 10:06
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2853
|1.2999
|2181
|2005.05.11 10:17
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2853
|1.2999
|2182
|2005.05.11 10:17
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2999
|2183
|2005.05.11 10:18
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2856
|1.2999
|2184
|2005.05.11 10:18
|modify
|172
|1.00
|1.2855
|1.2855
|1.3005
|2185
|2005.05.11 10:19
|modify
|172
|1.00
|1.2855
|1.2856
|1.3005
|2186
|2005.05.11 10:21
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2856
|1.2999
|2187
|2005.05.11 10:21
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2857
|1.2999
|2188
|2005.05.11 10:21
|modify
|172
|1.00
|1.2855
|1.2856
|1.3005
|2189
|2005.05.11 10:22
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2859
|1.2999
|2190
|2005.05.11 10:22
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2862
|1.2999
|2191
|2005.05.11 10:22
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2866
|1.2999
|2192
|2005.05.11 10:22
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2869
|1.2999
|2193
|2005.05.11 10:22
|modify
|171
|1.00
|1.2849
|1.2872
|1.2999
|2194
|2005.05.11 10:22
|modify
|172
|1.00
|1.2855
|1.2871
|1.3005
|2195
|2005.05.11 10:22
|modify
|173
|1.00
|1.2857
|1.2870
|1.3007
|2196
|2005.05.11 10:22
|modify
|173
|1.00
|1.2857
|1.2870
|1.3007
|2197
|2005.05.11 10:23
|modify
|174
|1.00
|1.2858
|1.2870
|1.3008
|2198
|2005.05.11 10:23
|modify
|175
|1.00
|1.2859
|1.2869
|1.3009
|2199
|2005.05.11 10:31
|s/l
|171
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2999
|229.99
|28790.05
|2200
|2005.05.11 10:31
|s/l
|172
|1.00
|1.2871
|1.2871
|1.3005
|160.00
|28950.05
|2201
|2005.05.11 10:31
|s/l
|173
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.3007
|130.01
|29080.06
|2202
|2005.05.11 10:31
|s/l
|174
|1.00
|1.2870
|1.2870
|1.3008
|120.00
|29200.06
|2203
|2005.05.11 10:31
|s/l
|175
|1.00
|1.2869
|1.2869
|1.3009
|100.00
|29300.06
|2204
|2005.05.17 05:04
|buy
|176
|1.00
|1.2631
|1.2481
|1.2781
|2205
|2005.05.17 05:04
|buy stop
|177
|1.00
|1.2637
|1.2487
|1.2787
|2206
|2005.05.17 05:04
|buy stop
|178
|1.00
|1.2639
|1.2489
|1.2789
|2207
|2005.05.17 05:04
|buy stop
|179
|1.00
|1.2640
|1.2490
|1.2790
|2208
|2005.05.17 05:04
|buy stop
|180
|1.00
|1.2641
|1.2491
|1.2791
|2209
|2005.05.17 07:03
|buy
|177
|1.00
|1.2637
|1.2487
|1.2787
|2210
|2005.05.17 07:04
|buy
|178
|1.00
|1.2639
|1.2489
|1.2789
|2211
|2005.05.17 07:04
|buy
|179
|1.00
|1.2640
|1.2490
|1.2790
|2212
|2005.05.17 07:25
|buy
|180
|1.00
|1.2641
|1.2491
|1.2791
|2213
|2005.05.17 10:00
|close
|176
|1.00
|1.2621
|1.2481
|1.2781
|-100.00
|29200.06
|2214
|2005.05.17 10:00
|close
|177
|1.00
|1.2621
|1.2487
|1.2787
|-160.00
|29040.06
|2215
|2005.05.17 10:01
|close
|178
|1.00
|1.2620
|1.2489
|1.2789
|-190.00
|28850.06
|2216
|2005.05.17 10:01
|close
|179
|1.00
|1.2621
|1.2490
|1.2790
|-190.00
|28660.06
|2217
|2005.05.17 10:02
|close
|180
|1.00
|1.2620
|1.2491
|1.2791
|-210.00
|28450.06
|2218
|2005.05.17 15:15
|buy
|181
|1.00
|1.2633
|1.2483
|1.2783
|2219
|2005.05.17 15:15
|buy stop
|182
|1.00
|1.2639
|1.2489
|1.2789
|2220
|2005.05.17 15:15
|buy stop
|183
|1.00
|1.2641
|1.2491
|1.2791
|2221
|2005.05.17 15:15
|buy stop
|184
|1.00
|1.2642
|1.2492
|1.2792
|2222
|2005.05.17 15:15
|buy stop
|185
|1.00
|1.2643
|1.2493
|1.2793
|2223
|2005.05.17 16:00
|close
|181
|1.00
|1.2627
|1.2483
|1.2783
|-60.00
|28390.06
|2224
|2005.05.17 17:37
|buy
|182
|1.00
|1.2639
|1.2489
|1.2789
|2225
|2005.05.17 17:42
|buy
|183
|1.00
|1.2641
|1.2491
|1.2791
|2226
|2005.05.17 17:42
|buy
|184
|1.00
|1.2642
|1.2492
|1.2792
|2227
|2005.05.17 17:43
|buy
|185
|1.00
|1.2643
|1.2493
|1.2793
|2228
|2005.05.17 20:57
|close
|182
|1.00
|1.2618
|1.2489
|1.2789
|-210.00
|28180.06
|2229
|2005.05.17 20:57
|close
|183
|1.00
|1.2617
|1.2491
|1.2791
|-240.00
|27940.06
|2230
|2005.05.17 20:57
|close
|184
|1.00
|1.2618
|1.2492
|1.2792
|-240.00
|27700.06
|2231
|2005.05.17 20:58
|close
|185
|1.00
|1.2618
|1.2493
|1.2793
|-249.99
|27450.07
|2232
|2005.05.18 11:05
|sell
|186
|1.00
|1.2612
|1.2762
|1.2462
|2233
|2005.05.18 11:05
|sell stop
|187
|1.00
|1.2606
|1.2756
|1.2456
|2234
|2005.05.18 11:05
|sell stop
|188
|1.00
|1.2605
|1.2754
|1.2454
|2235
|2005.05.18 11:05
|sell stop
|189
|1.00
|1.2604
|1.2753
|1.2453
|2236
|2005.05.18 11:05
|sell stop
|190
|1.00
|1.2603
|1.2752
|1.2452
|2237
|2005.05.18 11:07
|sell
|187
|1.00
|1.2606
|1.2756
|1.2456
|2238
|2005.05.18 11:09
|sell
|188
|1.00
|1.2605
|1.2754
|1.2454
|2239
|2005.05.18 11:09
|sell
|189
|1.00
|1.2604
|1.2753
|1.2453
|2240
|2005.05.18 13:53
|close
|186
|1.00
|1.2621
|1.2762
|1.2462
|-90.00
|27360.07
|2241
|2005.05.18 13:54
|close
|187
|1.00
|1.2623
|1.2756
|1.2456
|-170.00
|27190.07
|2242
|2005.05.18 13:54
|close
|188
|1.00
|1.2621
|1.2754
|1.2454
|-159.99
|27030.08
|2243
|2005.05.18 13:54
|close
|189
|1.00
|1.2622
|1.2753
|1.2453
|-180.01
|26850.07
|2244
|2005.05.19 18:05
|sell
|190
|1.00
|1.2603
|1.2752
|1.2452
|2245
|2005.05.20 04:16
|close
|190
|1.00
|1.2649
|1.2752
|1.2452
|-459.99
|26390.08
|2246
|2005.05.23 18:06
|sell
|191
|1.00
|1.2558
|1.2708
|1.2408
|2247
|2005.05.23 18:06
|sell stop
|192
|1.00
|1.2552
|1.2702
|1.2402
|2248
|2005.05.23 18:06
|sell stop
|193
|1.00
|1.2551
|1.2700
|1.2400
|2249
|2005.05.23 18:06
|sell stop
|194
|1.00
|1.2550
|1.2699
|1.2399
|2250
|2005.05.23 18:06
|sell stop
|195
|1.00
|1.2549
|1.2698
|1.2398
|2251
|2005.05.23 18:36
|sell
|192
|1.00
|1.2552
|1.2702
|1.2402
|2252
|2005.05.23 19:24
|close
|191
|1.00
|1.2569
|1.2708
|1.2408
|-109.99
|26280.09
|2253
|2005.05.23 19:29
|close
|192
|1.00
|1.2569
|1.2702
|1.2402
|-170.00
|26110.09
|2254
|2005.05.26 07:53
|sell
|193
|1.00
|1.2551
|1.2700
|1.2400
|2255
|2005.05.26 07:53
|sell
|194
|1.00
|1.2550
|1.2699
|1.2399
|2256
|2005.05.26 07:53
|sell
|195
|1.00
|1.2549
|1.2698
|1.2398
|2257
|2005.05.26 16:19
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2551
|1.2400
|2258
|2005.05.26 16:19
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2550
|1.2400
|2259
|2005.05.26 17:26
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2549
|1.2400
|2260
|2005.05.26 17:26
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2548
|1.2400
|2261
|2005.05.26 17:26
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2547
|1.2400
|2262
|2005.05.26 17:26
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2546
|1.2400
|2263
|2005.05.26 17:26
|modify
|194
|1.00
|1.2550
|1.2546
|1.2399
|2264
|2005.05.26 17:27
|modify
|195
|1.00
|1.2549
|1.2547
|1.2398
|2265
|2005.05.26 17:27
|modify
|194
|1.00
|1.2550
|1.2546
|1.2399
|2266
|2005.05.26 17:27
|modify
|195
|1.00
|1.2549
|1.2547
|1.2398
|2267
|2005.05.26 17:28
|modify
|195
|1.00
|1.2549
|1.2546
|1.2398
|2268
|2005.05.26 18:57
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2546
|1.2400
|2269
|2005.05.26 20:35
|modify
|194
|1.00
|1.2550
|1.2546
|1.2399
|2270
|2005.05.26 20:36
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2544
|1.2400
|2271
|2005.05.26 20:39
|modify
|195
|1.00
|1.2549
|1.2546
|1.2398
|2272
|2005.05.26 20:39
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2538
|1.2400
|2273
|2005.05.26 20:40
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2537
|1.2400
|2274
|2005.05.26 20:40
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2536
|1.2400
|2275
|2005.05.26 20:40
|modify
|193
|1.00
|1.2551
|1.2535
|1.2400
|2276
|2005.05.26 20:40
|modify
|194
|1.00
|1.2550
|1.2536
|1.2399
|2277
|2005.05.26 20:40
|modify
|195
|1.00
|1.2549
|1.2539
|1.2398
|2278
|2005.05.27 09:21
|s/l
|193
|1.00
|1.2535
|1.2535
|1.2400
|160.00
|26270.09
|2279
|2005.05.27 09:21
|s/l
|194
|1.00
|1.2536
|1.2536
|1.2399
|140.00
|26410.09
|2280
|2005.05.27 10:00
|close
|195
|1.00
|1.2537
|1.2539
|1.2398
|120.00
|26530.09
|2281
|2005.05.27 15:48
|sell
|196
|1.00
|1.2522
|1.2672
|1.2372
|2282
|2005.05.27 15:48
|sell stop
|197
|1.00
|1.2516
|1.2666
|1.2366
|2283
|2005.05.27 15:48
|sell stop
|198
|1.00
|1.2515
|1.2664
|1.2364
|2284
|2005.05.27 15:48
|sell stop
|199
|1.00
|1.2514
|1.2663
|1.2363
|2285
|2005.05.27 15:48
|sell stop
|200
|1.00
|1.2513
|1.2662
|1.2362
|2286
|2005.05.30 01:24
|sell
|197
|1.00
|1.2516
|1.2666
|1.2366
|2287
|2005.05.30 01:25
|sell
|198
|1.00
|1.2515
|1.2664
|1.2364
|2288
|2005.05.30 01:25
|sell
|199
|1.00
|1.2514
|1.2663
|1.2363
|2289
|2005.05.30 02:06
|sell
|200
|1.00
|1.2513
|1.2662
|1.2362
|2290
|2005.05.30 13:04
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2522
|1.2372
|2291
|2005.05.30 13:06
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2521
|1.2372
|2292
|2005.05.30 13:06
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2519
|1.2372
|2293
|2005.05.30 13:06
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2517
|1.2372
|2294
|2005.05.30 13:22
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2517
|1.2372
|2295
|2005.05.30 13:30
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2516
|1.2372
|2296
|2005.05.30 13:30
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2515
|1.2372
|2297
|2005.05.30 13:30
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2514
|1.2372
|2298
|2005.05.30 13:30
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2513
|1.2372
|2299
|2005.05.30 13:31
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2512
|1.2372
|2300
|2005.05.30 13:31
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2513
|1.2366
|2301
|2005.05.30 13:32
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2512
|1.2366
|2302
|2005.05.30 13:32
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2513
|1.2364
|2303
|2005.05.30 13:32
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2512
|1.2364
|2304
|2005.05.30 13:32
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2511
|1.2372
|2305
|2005.05.30 13:32
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2512
|1.2363
|2306
|2005.05.30 13:32
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2512
|1.2366
|2307
|2005.05.30 13:33
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2511
|1.2366
|2308
|2005.05.30 13:33
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2512
|1.2362
|2309
|2005.05.30 14:11
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2511
|1.2364
|2310
|2005.05.30 14:11
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2509
|1.2372
|2311
|2005.05.30 14:11
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2508
|1.2372
|2312
|2005.05.30 14:11
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2509
|1.2366
|2313
|2005.05.30 14:11
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2509
|1.2364
|2314
|2005.05.30 14:12
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2510
|1.2363
|2315
|2005.05.30 14:12
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2509
|1.2363
|2316
|2005.05.30 14:13
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2510
|1.2362
|2317
|2005.05.30 14:16
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2509
|1.2364
|2318
|2005.05.30 14:17
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2508
|1.2366
|2319
|2005.05.30 14:17
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2509
|1.2364
|2320
|2005.05.30 14:18
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2509
|1.2362
|2321
|2005.05.30 14:19
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2508
|1.2364
|2322
|2005.05.30 14:20
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2509
|1.2363
|2323
|2005.05.30 14:20
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2508
|1.2363
|2324
|2005.05.30 14:21
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2506
|1.2372
|2325
|2005.05.30 14:21
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2508
|1.2366
|2326
|2005.05.30 14:22
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2506
|1.2366
|2327
|2005.05.30 14:22
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2509
|1.2362
|2328
|2005.05.30 14:23
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2508
|1.2362
|2329
|2005.05.30 16:00
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2506
|1.2364
|2330
|2005.05.30 16:00
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2506
|1.2364
|2331
|2005.05.30 16:01
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2506
|1.2363
|2332
|2005.05.30 16:02
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2508
|1.2362
|2333
|2005.05.30 16:02
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2506
|1.2362
|2334
|2005.05.31 02:40
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2503
|1.2372
|2335
|2005.05.31 02:41
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2505
|1.2366
|2336
|2005.05.31 02:41
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2503
|1.2366
|2337
|2005.05.31 02:42
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2505
|1.2364
|2338
|2005.05.31 02:46
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2503
|1.2364
|2339
|2005.05.31 02:47
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2500
|1.2372
|2340
|2005.05.31 02:47
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2502
|1.2366
|2341
|2005.05.31 02:48
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2502
|1.2364
|2342
|2005.05.31 02:48
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2501
|1.2366
|2343
|2005.05.31 02:48
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2500
|1.2366
|2344
|2005.05.31 02:48
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2501
|1.2364
|2345
|2005.05.31 02:48
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2501
|1.2364
|2346
|2005.05.31 02:49
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2501
|1.2363
|2347
|2005.05.31 02:49
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2500
|1.2372
|2348
|2005.05.31 02:49
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2499
|1.2372
|2349
|2005.05.31 02:49
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2498
|1.2372
|2350
|2005.05.31 02:49
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2499
|1.2366
|2351
|2005.05.31 02:49
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2499
|1.2364
|2352
|2005.05.31 02:50
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2500
|1.2363
|2353
|2005.05.31 02:50
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2499
|1.2364
|2354
|2005.05.31 02:50
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2500
|1.2363
|2355
|2005.05.31 02:51
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2501
|1.2362
|2356
|2005.05.31 02:51
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2500
|1.2362
|2357
|2005.05.31 02:54
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2499
|1.2363
|2358
|2005.05.31 02:54
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2498
|1.2366
|2359
|2005.05.31 02:54
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2499
|1.2362
|2360
|2005.05.31 02:55
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2497
|1.2372
|2361
|2005.05.31 02:55
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2496
|1.2372
|2362
|2005.05.31 02:55
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2497
|1.2366
|2363
|2005.05.31 02:55
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2497
|1.2364
|2364
|2005.05.31 02:56
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2497
|1.2364
|2365
|2005.05.31 02:56
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2498
|1.2363
|2366
|2005.05.31 03:02
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2498
|1.2362
|2367
|2005.05.31 03:02
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2497
|1.2363
|2368
|2005.05.31 03:02
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2496
|1.2366
|2369
|2005.05.31 03:03
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2495
|1.2372
|2370
|2005.05.31 03:03
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2493
|1.2372
|2371
|2005.05.31 03:03
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2494
|1.2366
|2372
|2005.05.31 03:04
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2494
|1.2364
|2373
|2005.05.31 03:04
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2495
|1.2363
|2374
|2005.05.31 03:04
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2496
|1.2362
|2375
|2005.05.31 03:05
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2495
|1.2362
|2376
|2005.05.31 03:06
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2494
|1.2363
|2377
|2005.05.31 03:07
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2494
|1.2363
|2378
|2005.05.31 03:07
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2493
|1.2372
|2379
|2005.05.31 03:07
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2491
|1.2372
|2380
|2005.05.31 03:07
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2489
|1.2372
|2381
|2005.05.31 03:07
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2486
|1.2372
|2382
|2005.05.31 03:07
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2484
|1.2372
|2383
|2005.05.31 03:07
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2483
|1.2372
|2384
|2005.05.31 03:07
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2484
|1.2366
|2385
|2005.05.31 03:07
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2485
|1.2364
|2386
|2005.05.31 03:08
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2485
|1.2364
|2387
|2005.05.31 03:08
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2486
|1.2363
|2388
|2005.05.31 03:08
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2485
|1.2363
|2389
|2005.05.31 03:08
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2483
|1.2366
|2390
|2005.05.31 03:08
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2482
|1.2372
|2391
|2005.05.31 03:08
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2480
|1.2372
|2392
|2005.05.31 03:08
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2479
|1.2372
|2393
|2005.05.31 03:08
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2478
|1.2372
|2394
|2005.05.31 03:08
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2476
|1.2372
|2395
|2005.05.31 03:09
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2475
|1.2372
|2396
|2005.05.31 03:09
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2474
|1.2372
|2397
|2005.05.31 03:09
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2475
|1.2366
|2398
|2005.05.31 03:09
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2476
|1.2364
|2399
|2005.05.31 03:09
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2477
|1.2363
|2400
|2005.05.31 03:10
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2477
|1.2362
|2401
|2005.05.31 03:10
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2475
|1.2364
|2402
|2005.05.31 03:10
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2474
|1.2366
|2403
|2005.05.31 03:10
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2475
|1.2363
|2404
|2005.05.31 03:10
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2476
|1.2362
|2405
|2005.05.31 03:11
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2475
|1.2362
|2406
|2005.05.31 03:11
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2474
|1.2364
|2407
|2005.05.31 03:11
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2474
|1.2363
|2408
|2005.05.31 03:12
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2474
|1.2363
|2409
|2005.05.31 03:12
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2473
|1.2372
|2410
|2005.05.31 03:12
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2472
|1.2372
|2411
|2005.05.31 03:12
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2470
|1.2372
|2412
|2005.05.31 03:12
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2469
|1.2372
|2413
|2005.05.31 03:12
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2470
|1.2366
|2414
|2005.05.31 03:12
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2471
|1.2364
|2415
|2005.05.31 03:13
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2471
|1.2364
|2416
|2005.05.31 03:13
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2472
|1.2363
|2417
|2005.05.31 03:13
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2473
|1.2362
|2418
|2005.05.31 03:14
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2472
|1.2362
|2419
|2005.05.31 03:14
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2471
|1.2363
|2420
|2005.05.31 03:14
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2469
|1.2366
|2421
|2005.05.31 03:14
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2470
|1.2364
|2422
|2005.05.31 03:14
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2471
|1.2362
|2423
|2005.05.31 03:15
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2471
|1.2362
|2424
|2005.05.31 03:15
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2470
|1.2364
|2425
|2005.05.31 03:16
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2470
|1.2363
|2426
|2005.05.31 03:17
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2469
|1.2364
|2427
|2005.05.31 03:17
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2470
|1.2362
|2428
|2005.05.31 03:17
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2467
|1.2372
|2429
|2005.05.31 03:17
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2464
|1.2372
|2430
|2005.05.31 03:17
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2461
|1.2372
|2431
|2005.05.31 03:17
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2458
|1.2372
|2432
|2005.05.31 03:17
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2455
|1.2372
|2433
|2005.05.31 03:17
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2455
|1.2366
|2434
|2005.05.31 03:18
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2455
|1.2366
|2435
|2005.05.31 03:18
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2454
|1.2372
|2436
|2005.05.31 03:18
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2455
|1.2364
|2437
|2005.05.31 03:18
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2456
|1.2363
|2438
|2005.05.31 03:18
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2457
|1.2362
|2439
|2005.05.31 03:19
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2456
|1.2362
|2440
|2005.05.31 03:19
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2455
|1.2363
|2441
|2005.05.31 03:19
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2455
|1.2362
|2442
|2005.05.31 03:20
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2455
|1.2362
|2443
|2005.05.31 03:20
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2454
|1.2366
|2444
|2005.05.31 03:20
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2453
|1.2372
|2445
|2005.05.31 03:20
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2454
|1.2364
|2446
|2005.05.31 03:20
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2454
|1.2366
|2447
|2005.05.31 03:21
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2454
|1.2363
|2448
|2005.05.31 03:21
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2453
|1.2366
|2449
|2005.05.31 03:21
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2448
|1.2372
|2450
|2005.05.31 03:21
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2444
|1.2372
|2451
|2005.05.31 03:21
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2439
|1.2372
|2452
|2005.05.31 03:21
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2435
|1.2372
|2453
|2005.05.31 03:22
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2430
|1.2372
|2454
|2005.05.31 03:22
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2429
|1.2372
|2455
|2005.05.31 03:22
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2428
|1.2372
|2456
|2005.05.31 03:22
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2429
|1.2366
|2457
|2005.05.31 03:22
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2430
|1.2364
|2458
|2005.05.31 03:22
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2432
|1.2363
|2459
|2005.05.31 03:22
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2433
|1.2362
|2460
|2005.05.31 03:23
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2431
|1.2363
|2461
|2005.05.31 03:23
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2430
|1.2363
|2462
|2005.05.31 03:23
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2429
|1.2364
|2463
|2005.05.31 03:23
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2428
|1.2372
|2464
|2005.05.31 03:23
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2426
|1.2372
|2465
|2005.05.31 03:23
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2425
|1.2372
|2466
|2005.05.31 03:24
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2423
|1.2372
|2467
|2005.05.31 03:24
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2421
|1.2372
|2468
|2005.05.31 03:24
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2420
|1.2372
|2469
|2005.05.31 03:24
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2418
|1.2372
|2470
|2005.05.31 03:24
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2416
|1.2372
|2471
|2005.05.31 03:24
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2414
|1.2372
|2472
|2005.05.31 03:24
|modify
|196
|1.00
|1.2522
|1.2413
|1.2372
|2473
|2005.05.31 03:24
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2414
|1.2366
|2474
|2005.05.31 03:24
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2416
|1.2364
|2475
|2005.05.31 03:24
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2418
|1.2363
|2476
|2005.05.31 03:24
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2419
|1.2362
|2477
|2005.05.31 08:47
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2418
|1.2362
|2478
|2005.05.31 08:47
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2417
|1.2363
|2479
|2005.05.31 08:48
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2417
|1.2362
|2480
|2005.05.31 08:48
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2416
|1.2363
|2481
|2005.05.31 08:48
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2415
|1.2364
|2482
|2005.05.31 08:48
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2414
|1.2364
|2483
|2005.05.31 08:48
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2413
|1.2366
|2484
|2005.05.31 08:48
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2413
|1.2364
|2485
|2005.05.31 08:49
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2414
|1.2363
|2486
|2005.05.31 08:49
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2415
|1.2362
|2487
|2005.05.31 08:49
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2414
|1.2362
|2488
|2005.05.31 08:51
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2413
|1.2366
|2489
|2005.05.31 08:51
|t/p
|196
|1.00
|1.2372
|1.2413
|1.2372
|1500.00
|28030.09
|2490
|2005.05.31 08:51
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2412
|1.2366
|2491
|2005.05.31 08:51
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2411
|1.2366
|2492
|2005.05.31 08:51
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2412
|1.2364
|2493
|2005.05.31 08:51
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2412
|1.2364
|2494
|2005.05.31 08:54
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2413
|1.2363
|2495
|2005.05.31 08:58
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2412
|1.2363
|2496
|2005.05.31 08:58
|modify
|200
|1.00
|1.2513
|1.2413
|1.2362
|2497
|2005.05.31 08:59
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2411
|1.2366
|2498
|2005.05.31 08:59
|modify
|199
|1.00
|1.2514
|1.2412
|1.2363
|2499
|2005.05.31 11:48
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2411
|1.2364
|2500
|2005.05.31 11:48
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2409
|1.2366
|2501
|2005.05.31 11:48
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2408
|1.2366
|2502
|2005.05.31 11:48
|modify
|197
|1.00
|1.2516
|1.2406
|1.2366
|2503
|2005.05.31 11:48
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2406
|1.2364
|2504
|2005.05.31 11:49
|t/p
|197
|1.00
|1.2366
|1.2406
|1.2366
|1500.00
|29530.09
|2505
|2005.05.31 11:49
|modify
|198
|1.00
|1.2515
|1.2405
|1.2364
|2506
|2005.05.31 11:49
|t/p
|198
|1.00
|1.2364
|1.2405
|1.2364
|1510.00
|31040.09
|2507
|2005.05.31 11:49
|t/p
|199
|1.00
|1.2363
|1.2412
|1.2363
|1510.00
|32550.09
|2508
|2005.05.31 11:49
|t/p
|200
|1.00
|1.2362
|1.2413
|1.2362
|1510.00
|34060.09
|2509
|2005.06.06 08:20
|sell
|201
|1.00
|1.2241
|1.2391
|1.2091
|2510
|2005.06.06 08:20
|sell stop
|202
|1.00
|1.2235
|1.2385
|1.2085
|2511
|2005.06.06 08:20
|sell stop
|203
|1.00
|1.2234
|1.2383
|1.2083
|2512
|2005.06.06 08:20
|sell stop
|204
|1.00
|1.2233
|1.2382
|1.2082
|2513
|2005.06.06 08:20
|sell stop
|205
|1.00
|1.2232
|1.2381
|1.2081
|2514
|2005.06.06 08:27
|sell
|202
|1.00
|1.2235
|1.2385
|1.2085
|2515
|2005.06.06 08:27
|sell
|203
|1.00
|1.2234
|1.2383
|1.2083
|2516
|2005.06.06 08:27
|sell
|204
|1.00
|1.2233
|1.2382
|1.2082
|2517
|2005.06.06 08:27
|sell
|205
|1.00
|1.2232
|1.2381
|1.2081
|2518
|2005.06.07 07:00
|close
|201
|1.00
|1.2270
|1.2391
|1.2091
|-290.00
|33770.09
|2519
|2005.06.07 07:00
|close
|202
|1.00
|1.2271
|1.2385
|1.2085
|-360.00
|33410.09
|2520
|2005.06.07 07:00
|close
|203
|1.00
|1.2269
|1.2383
|1.2083
|-349.99
|33060.10
|2521
|2005.06.07 07:00
|close
|204
|1.00
|1.2270
|1.2382
|1.2082
|-370.00
|32690.10
|2522
|2005.06.07 07:01
|close
|205
|1.00
|1.2271
|1.2381
|1.2081
|-390.00
|32300.10
|2523
|2005.06.07 17:55
|buy
|206
|1.00
|1.2277
|1.2127
|1.2427
|2524
|2005.06.07 17:55
|buy stop
|207
|1.00
|1.2283
|1.2133
|1.2433
|2525
|2005.06.07 17:55
|buy stop
|208
|1.00
|1.2285
|1.2135
|1.2435
|2526
|2005.06.07 17:55
|buy stop
|209
|1.00
|1.2286
|1.2136
|1.2436
|2527
|2005.06.07 17:55
|buy stop
|210
|1.00
|1.2287
|1.2137
|1.2437
|2528
|2005.06.07 20:30
|buy
|207
|1.00
|1.2283
|1.2133
|1.2433
|2529
|2005.06.07 21:07
|buy
|208
|1.00
|1.2285
|1.2135
|1.2435
|2530
|2005.06.07 23:06
|buy
|209
|1.00
|1.2286
|1.2136
|1.2436
|2531
|2005.06.07 23:06
|buy
|210
|1.00
|1.2287
|1.2137
|1.2437
|2532
|2005.06.08 05:46
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2427
|2533
|2005.06.08 05:46
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2278
|1.2427
|2534
|2005.06.08 05:46
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2279
|1.2427
|2535
|2005.06.08 05:46
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2280
|1.2427
|2536
|2005.06.08 07:19
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2281
|1.2427
|2537
|2005.06.08 07:21
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2283
|1.2427
|2538
|2005.06.08 07:23
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2283
|1.2427
|2539
|2005.06.08 07:23
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2284
|1.2427
|2540
|2005.06.08 07:23
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2285
|1.2427
|2541
|2005.06.08 07:23
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2286
|1.2427
|2542
|2005.06.08 07:23
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2287
|1.2427
|2543
|2005.06.08 07:23
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2286
|1.2433
|2544
|2005.06.08 07:23
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2286
|1.2435
|2545
|2005.06.08 07:24
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2286
|1.2435
|2546
|2005.06.08 07:24
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2288
|1.2427
|2547
|2005.06.08 07:24
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2289
|1.2427
|2548
|2005.06.08 07:24
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2288
|1.2433
|2549
|2005.06.08 07:24
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2288
|1.2433
|2550
|2005.06.08 07:25
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2288
|1.2435
|2551
|2005.06.08 07:25
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2287
|1.2436
|2552
|2005.06.08 07:25
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2288
|1.2436
|2553
|2005.06.08 07:25
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2288
|1.2435
|2554
|2005.06.08 07:26
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2289
|1.2427
|2555
|2005.06.08 07:26
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2288
|1.2437
|2556
|2005.06.08 07:27
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2289
|1.2433
|2557
|2005.06.08 07:27
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2290
|1.2427
|2558
|2005.06.08 07:27
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2289
|1.2435
|2559
|2005.06.08 07:27
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2288
|1.2436
|2560
|2005.06.08 07:28
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2289
|1.2436
|2561
|2005.06.08 07:28
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2288
|1.2437
|2562
|2005.06.08 07:29
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2289
|1.2437
|2563
|2005.06.08 07:31
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2289
|1.2433
|2564
|2005.06.08 11:43
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2290
|1.2427
|2565
|2005.06.08 11:44
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2290
|1.2433
|2566
|2005.06.08 11:45
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2290
|1.2433
|2567
|2005.06.08 11:48
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2291
|1.2427
|2568
|2005.06.08 11:48
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2290
|1.2435
|2569
|2005.06.08 11:48
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2290
|1.2433
|2570
|2005.06.08 11:49
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2290
|1.2436
|2571
|2005.06.08 11:49
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2289
|1.2437
|2572
|2005.06.08 11:51
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2290
|1.2437
|2573
|2005.06.08 11:51
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2291
|1.2433
|2574
|2005.06.08 11:51
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2290
|1.2435
|2575
|2005.06.08 11:53
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2292
|1.2427
|2576
|2005.06.08 11:54
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2290
|1.2436
|2577
|2005.06.08 11:55
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2291
|1.2433
|2578
|2005.06.08 11:55
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2292
|1.2433
|2579
|2005.06.08 11:56
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2291
|1.2435
|2580
|2005.06.08 11:56
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2291
|1.2436
|2581
|2005.06.08 11:56
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2291
|1.2437
|2582
|2005.06.08 11:57
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2292
|1.2435
|2583
|2005.06.08 11:57
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2291
|1.2436
|2584
|2005.06.08 11:58
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2293
|1.2427
|2585
|2005.06.08 11:58
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2295
|1.2427
|2586
|2005.06.08 11:58
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2294
|1.2433
|2587
|2005.06.08 11:59
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2296
|1.2427
|2588
|2005.06.08 11:59
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2295
|1.2433
|2589
|2005.06.08 11:59
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2296
|1.2433
|2590
|2005.06.08 11:59
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2296
|1.2427
|2591
|2005.06.08 12:00
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2295
|1.2435
|2592
|2005.06.08 12:00
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2296
|1.2435
|2593
|2005.06.08 12:00
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2297
|1.2427
|2594
|2005.06.08 12:00
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2298
|1.2427
|2595
|2005.06.08 12:00
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2299
|1.2427
|2596
|2005.06.08 12:00
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2298
|1.2433
|2597
|2005.06.08 12:00
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2298
|1.2433
|2598
|2005.06.08 12:01
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2297
|1.2435
|2599
|2005.06.08 12:01
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2295
|1.2436
|2600
|2005.06.08 12:01
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2296
|1.2436
|2601
|2005.06.08 12:02
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2296
|1.2437
|2602
|2005.06.08 12:03
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2297
|1.2436
|2603
|2005.06.08 12:04
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2297
|1.2436
|2604
|2005.06.08 12:04
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2296
|1.2437
|2605
|2005.06.08 12:12
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2297
|1.2437
|2606
|2005.06.08 12:12
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2298
|1.2435
|2607
|2005.06.08 12:12
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2299
|1.2433
|2608
|2005.06.08 12:13
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2298
|1.2436
|2609
|2005.06.08 12:15
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2298
|1.2437
|2610
|2005.06.08 17:41
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2300
|1.2427
|2611
|2005.06.08 17:41
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2299
|1.2433
|2612
|2005.06.08 17:46
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2300
|1.2433
|2613
|2005.06.08 17:46
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2301
|1.2427
|2614
|2005.06.08 17:46
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2303
|1.2427
|2615
|2005.06.08 17:46
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2305
|1.2427
|2616
|2005.06.08 17:46
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2306
|1.2427
|2617
|2005.06.08 17:46
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2305
|1.2433
|2618
|2005.06.08 17:46
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2304
|1.2435
|2619
|2005.06.08 17:47
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2304
|1.2436
|2620
|2005.06.08 17:47
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2303
|1.2437
|2621
|2005.06.08 17:47
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2304
|1.2437
|2622
|2005.06.08 17:47
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2305
|1.2435
|2623
|2005.06.08 17:47
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2306
|1.2433
|2624
|2005.06.08 17:47
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2308
|1.2427
|2625
|2005.06.08 17:47
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2309
|1.2427
|2626
|2005.06.08 17:47
|modify
|206
|1.00
|1.2277
|1.2311
|1.2427
|2627
|2005.06.08 17:47
|modify
|207
|1.00
|1.2283
|1.2310
|1.2433
|2628
|2005.06.08 17:47
|modify
|208
|1.00
|1.2285
|1.2309
|1.2435
|2629
|2005.06.08 17:47
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2308
|1.2436
|2630
|2005.06.08 17:48
|modify
|210
|1.00
|1.2287
|1.2308
|1.2437
|2631
|2005.06.08 17:48
|modify
|209
|1.00
|1.2286
|1.2309
|1.2436
|2632
|2005.06.08 17:58
|s/l
|206
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2427
|340.00
|32640.10
|2633
|2005.06.08 18:14
|s/l
|207
|1.00
|1.2310
|1.2310
|1.2433
|270.00
|32910.10
|2634
|2005.06.08 18:15
|s/l
|208
|1.00
|1.2309
|1.2309
|1.2435
|240.00
|33150.10
|2635
|2005.06.08 18:15
|s/l
|209
|1.00
|1.2309
|1.2309
|1.2436
|230.00
|33380.10
|2636
|2005.06.08 18:15
|s/l
|210
|1.00
|1.2308
|1.2308
|1.2437
|210.00
|33590.10
|2637
|2005.06.10 14:14
|sell
|211
|1.00
|1.2227
|1.2377
|1.2077
|2638
|2005.06.10 14:14
|sell stop
|212
|1.00
|1.2221
|1.2371
|1.2071
|2639
|2005.06.10 14:14
|sell stop
|213
|1.00
|1.2220
|1.2369
|1.2069
|2640
|2005.06.10 14:14
|sell stop
|214
|1.00
|1.2219
|1.2368
|1.2068
|2641
|2005.06.10 14:14
|sell stop
|215
|1.00
|1.2218
|1.2367
|1.2067
|2642
|2005.06.10 14:30
|sell
|212
|1.00
|1.2221
|1.2371
|1.2071
|2643
|2005.06.10 14:30
|sell
|213
|1.00
|1.2220
|1.2369
|1.2069
|2644
|2005.06.10 14:30
|sell
|214
|1.00
|1.2219
|1.2368
|1.2068
|2645
|2005.06.10 14:30
|sell
|215
|1.00
|1.2218
|1.2367
|1.2067
|2646
|2005.06.10 14:44
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2077
|2647
|2005.06.10 14:46
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2225
|1.2077
|2648
|2005.06.10 14:46
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2223
|1.2077
|2649
|2005.06.10 14:46
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2222
|1.2077
|2650
|2005.06.10 15:39
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2220
|1.2077
|2651
|2005.06.10 15:39
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2219
|1.2077
|2652
|2005.06.10 15:39
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2221
|1.2071
|2653
|2005.06.10 15:43
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2220
|1.2071
|2654
|2005.06.10 15:43
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2218
|1.2077
|2655
|2005.06.10 15:43
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2217
|1.2077
|2656
|2005.06.10 15:43
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2215
|1.2077
|2657
|2005.06.10 15:43
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2214
|1.2077
|2658
|2005.06.10 15:43
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2212
|1.2077
|2659
|2005.06.10 15:43
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2211
|1.2077
|2660
|2005.06.10 15:43
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2212
|1.2071
|2661
|2005.06.10 15:43
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2212
|1.2069
|2662
|2005.06.10 15:44
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2213
|1.2068
|2663
|2005.06.10 15:44
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2214
|1.2067
|2664
|2005.06.10 15:44
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2213
|1.2067
|2665
|2005.06.10 15:44
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2212
|1.2069
|2666
|2005.06.10 15:45
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2212
|1.2068
|2667
|2005.06.10 15:45
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2211
|1.2071
|2668
|2005.06.10 15:45
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2210
|1.2077
|2669
|2005.06.10 15:45
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2212
|1.2067
|2670
|2005.06.10 15:46
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2211
|1.2069
|2671
|2005.06.10 15:46
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2209
|1.2077
|2672
|2005.06.10 15:47
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2208
|1.2077
|2673
|2005.06.10 15:47
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2209
|1.2071
|2674
|2005.06.10 15:47
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2210
|1.2069
|2675
|2005.06.10 15:47
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2211
|1.2068
|2676
|2005.06.10 15:47
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2211
|1.2067
|2677
|2005.06.10 15:51
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2210
|1.2069
|2678
|2005.06.10 15:52
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2209
|1.2069
|2679
|2005.06.10 15:52
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2208
|1.2071
|2680
|2005.06.10 15:52
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2207
|1.2077
|2681
|2005.06.10 15:52
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2208
|1.2069
|2682
|2005.06.10 15:52
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2210
|1.2068
|2683
|2005.06.10 15:53
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2210
|1.2068
|2684
|2005.06.10 15:54
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2210
|1.2067
|2685
|2005.06.10 15:54
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2209
|1.2068
|2686
|2005.06.10 15:54
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2208
|1.2068
|2687
|2005.06.10 15:54
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2208
|1.2071
|2688
|2005.06.10 15:55
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2208
|1.2067
|2689
|2005.06.10 15:55
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2208
|1.2069
|2690
|2005.06.10 15:56
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2207
|1.2071
|2691
|2005.06.10 15:56
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2206
|1.2077
|2692
|2005.06.10 15:56
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2205
|1.2077
|2693
|2005.06.10 15:56
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2204
|1.2077
|2694
|2005.06.10 15:56
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2205
|1.2071
|2695
|2005.06.10 15:56
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2206
|1.2069
|2696
|2005.06.10 15:56
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2206
|1.2068
|2697
|2005.06.10 15:57
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2206
|1.2068
|2698
|2005.06.10 15:57
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2205
|1.2069
|2699
|2005.06.10 15:57
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2203
|1.2077
|2700
|2005.06.10 15:57
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2202
|1.2077
|2701
|2005.06.10 15:57
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2200
|1.2077
|2702
|2005.06.10 15:57
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2198
|1.2077
|2703
|2005.06.10 15:57
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2197
|1.2077
|2704
|2005.06.10 15:57
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2195
|1.2077
|2705
|2005.06.10 15:57
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2196
|1.2071
|2706
|2005.06.10 15:57
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2197
|1.2069
|2707
|2005.06.10 15:57
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2198
|1.2068
|2708
|2005.06.10 15:57
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2198
|1.2067
|2709
|2005.06.10 16:01
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2197
|1.2068
|2710
|2005.06.10 16:01
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2195
|1.2071
|2711
|2005.06.10 16:01
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2195
|1.2069
|2712
|2005.06.10 16:02
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2195
|1.2069
|2713
|2005.06.10 16:02
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2196
|1.2068
|2714
|2005.06.10 16:02
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2195
|1.2068
|2715
|2005.06.10 16:02
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2193
|1.2077
|2716
|2005.06.10 16:02
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2192
|1.2077
|2717
|2005.06.10 16:02
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2193
|1.2071
|2718
|2005.06.10 16:02
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2193
|1.2069
|2719
|2005.06.10 16:03
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2194
|1.2068
|2720
|2005.06.10 16:03
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2195
|1.2067
|2721
|2005.06.10 16:03
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2193
|1.2069
|2722
|2005.06.10 16:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2191
|1.2077
|2723
|2005.06.10 16:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2188
|1.2077
|2724
|2005.06.10 16:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2186
|1.2077
|2725
|2005.06.10 16:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2183
|1.2077
|2726
|2005.06.10 16:03
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2183
|1.2071
|2727
|2005.06.10 16:04
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2183
|1.2071
|2728
|2005.06.10 16:04
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2184
|1.2069
|2729
|2005.06.10 16:04
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2185
|1.2068
|2730
|2005.06.10 16:04
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2186
|1.2067
|2731
|2005.06.10 16:11
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2185
|1.2067
|2732
|2005.06.10 16:12
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2182
|1.2077
|2733
|2005.06.10 16:13
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2180
|1.2077
|2734
|2005.06.10 16:13
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2181
|1.2071
|2735
|2005.06.10 16:13
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2180
|1.2071
|2736
|2005.06.10 16:13
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2179
|1.2077
|2737
|2005.06.10 16:13
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2177
|1.2077
|2738
|2005.06.10 16:13
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2176
|1.2077
|2739
|2005.06.10 16:13
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2175
|1.2077
|2740
|2005.06.10 16:13
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2174
|1.2077
|2741
|2005.06.10 16:13
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2175
|1.2071
|2742
|2005.06.10 16:13
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2176
|1.2069
|2743
|2005.06.10 16:13
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2177
|1.2068
|2744
|2005.06.10 16:13
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2177
|1.2067
|2745
|2005.06.10 16:14
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2176
|1.2068
|2746
|2005.06.10 16:14
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2175
|1.2069
|2747
|2005.06.10 16:15
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2174
|1.2071
|2748
|2005.06.10 16:15
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2175
|1.2068
|2749
|2005.06.10 16:15
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2174
|1.2069
|2750
|2005.06.10 16:15
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2173
|1.2077
|2751
|2005.06.10 16:15
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2172
|1.2077
|2752
|2005.06.10 16:15
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2171
|1.2077
|2753
|2005.06.10 16:15
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2172
|1.2071
|2754
|2005.06.10 16:15
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2173
|1.2069
|2755
|2005.06.10 16:15
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2173
|1.2069
|2756
|2005.06.10 16:16
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2173
|1.2068
|2757
|2005.06.10 16:16
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2174
|1.2067
|2758
|2005.06.10 16:16
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2173
|1.2067
|2759
|2005.06.10 16:16
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2172
|1.2069
|2760
|2005.06.10 16:16
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2171
|1.2071
|2761
|2005.06.10 16:16
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2172
|1.2068
|2762
|2005.06.10 16:16
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2172
|1.2067
|2763
|2005.06.10 16:17
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2171
|1.2077
|2764
|2005.06.10 16:17
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2169
|1.2077
|2765
|2005.06.10 16:17
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2167
|1.2077
|2766
|2005.06.10 16:17
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2168
|1.2071
|2767
|2005.06.10 16:17
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2169
|1.2069
|2768
|2005.06.10 16:17
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2171
|1.2068
|2769
|2005.06.10 16:17
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2172
|1.2067
|2770
|2005.06.10 16:18
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2171
|1.2067
|2771
|2005.06.10 16:18
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2170
|1.2068
|2772
|2005.06.10 16:18
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2169
|1.2068
|2773
|2005.06.10 16:18
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2170
|1.2067
|2774
|2005.06.10 16:48
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2169
|1.2067
|2775
|2005.06.10 16:48
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2167
|1.2071
|2776
|2005.06.10 16:48
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2165
|1.2077
|2777
|2005.06.10 16:48
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2163
|1.2077
|2778
|2005.06.10 16:48
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2161
|1.2077
|2779
|2005.06.10 16:48
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2162
|1.2071
|2780
|2005.06.10 16:48
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2163
|1.2069
|2781
|2005.06.10 16:48
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2163
|1.2068
|2782
|2005.06.10 16:49
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2163
|1.2068
|2783
|2005.06.10 16:49
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2164
|1.2067
|2784
|2005.06.10 16:49
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2163
|1.2067
|2785
|2005.06.10 16:49
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2162
|1.2069
|2786
|2005.06.10 16:49
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2160
|1.2077
|2787
|2005.06.10 16:49
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2158
|1.2077
|2788
|2005.06.10 16:49
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2156
|1.2077
|2789
|2005.06.10 16:49
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2155
|1.2077
|2790
|2005.06.10 16:49
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2153
|1.2077
|2791
|2005.06.10 16:49
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2154
|1.2071
|2792
|2005.06.10 16:49
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2155
|1.2069
|2793
|2005.06.10 16:49
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2155
|1.2068
|2794
|2005.06.10 16:50
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2155
|1.2068
|2795
|2005.06.10 16:50
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2156
|1.2067
|2796
|2005.06.10 17:06
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2155
|1.2067
|2797
|2005.06.10 17:06
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2154
|1.2069
|2798
|2005.06.10 17:06
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2153
|1.2071
|2799
|2005.06.10 17:06
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2152
|1.2077
|2800
|2005.06.10 17:06
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2153
|1.2069
|2801
|2005.06.10 17:06
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2153
|1.2068
|2802
|2005.06.10 17:07
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2153
|1.2068
|2803
|2005.06.10 17:07
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2152
|1.2071
|2804
|2005.06.10 17:07
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2153
|1.2067
|2805
|2005.06.10 17:14
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2152
|1.2069
|2806
|2005.06.10 17:14
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2151
|1.2077
|2807
|2005.06.10 17:14
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2150
|1.2077
|2808
|2005.06.10 17:14
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2149
|1.2077
|2809
|2005.06.10 17:14
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2150
|1.2071
|2810
|2005.06.10 17:14
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2151
|1.2069
|2811
|2005.06.10 17:14
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2152
|1.2068
|2812
|2005.06.10 17:15
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2152
|1.2067
|2813
|2005.06.10 17:15
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2151
|1.2068
|2814
|2005.06.10 17:16
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2151
|1.2067
|2815
|2005.06.10 17:16
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2150
|1.2069
|2816
|2005.06.10 20:44
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2150
|1.2068
|2817
|2005.06.10 20:44
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2149
|1.2071
|2818
|2005.06.10 20:44
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2150
|1.2067
|2819
|2005.06.10 20:46
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2149
|1.2069
|2820
|2005.06.10 20:46
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2148
|1.2077
|2821
|2005.06.10 20:46
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2149
|1.2068
|2822
|2005.06.10 20:46
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2149
|1.2067
|2823
|2005.06.13 03:01
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2147
|1.2077
|2824
|2005.06.13 03:01
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2148
|1.2071
|2825
|2005.06.13 03:02
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2148
|1.2069
|2826
|2005.06.13 03:02
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2149
|1.2067
|2827
|2005.06.13 03:02
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2147
|1.2077
|2828
|2005.06.13 03:02
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2144
|1.2077
|2829
|2005.06.13 03:02
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2142
|1.2077
|2830
|2005.06.13 03:02
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2139
|1.2077
|2831
|2005.06.13 03:02
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2137
|1.2077
|2832
|2005.06.13 03:02
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2134
|1.2077
|2833
|2005.06.13 03:02
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2132
|1.2077
|2834
|2005.06.13 03:02
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2133
|1.2071
|2835
|2005.06.13 03:02
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2134
|1.2069
|2836
|2005.06.13 03:02
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2134
|1.2068
|2837
|2005.06.13 03:03
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2134
|1.2068
|2838
|2005.06.13 03:03
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2133
|1.2069
|2839
|2005.06.13 03:03
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2132
|1.2071
|2840
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2131
|1.2077
|2841
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2130
|1.2077
|2842
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2128
|1.2077
|2843
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2127
|1.2077
|2844
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2125
|1.2077
|2845
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2124
|1.2077
|2846
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2122
|1.2077
|2847
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2121
|1.2077
|2848
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2119
|1.2077
|2849
|2005.06.13 03:03
|modify
|211
|1.00
|1.2227
|1.2118
|1.2077
|2850
|2005.06.13 03:03
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2119
|1.2071
|2851
|2005.06.13 03:03
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2120
|1.2069
|2852
|2005.06.13 03:03
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2121
|1.2068
|2853
|2005.06.13 03:03
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2121
|1.2067
|2854
|2005.06.13 03:04
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2121
|1.2067
|2855
|2005.06.13 03:04
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2120
|1.2068
|2856
|2005.06.13 03:05
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2120
|1.2067
|2857
|2005.06.13 03:06
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2119
|1.2069
|2858
|2005.06.13 03:06
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2118
|1.2071
|2859
|2005.06.13 03:06
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2119
|1.2068
|2860
|2005.06.13 03:09
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2119
|1.2067
|2861
|2005.06.13 03:11
|t/p
|211
|1.00
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|1500.00
|35090.10
|2862
|2005.06.13 03:11
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2117
|1.2071
|2863
|2005.06.13 03:12
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2115
|1.2071
|2864
|2005.06.13 03:12
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2114
|1.2071
|2865
|2005.06.13 03:12
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2113
|1.2071
|2866
|2005.06.13 03:12
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2115
|1.2069
|2867
|2005.06.13 03:12
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2117
|1.2068
|2868
|2005.06.13 03:13
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2118
|1.2067
|2869
|2005.06.13 03:16
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2116
|1.2068
|2870
|2005.06.13 03:16
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2115
|1.2068
|2871
|2005.06.13 03:16
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2116
|1.2067
|2872
|2005.06.13 03:17
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2113
|1.2069
|2873
|2005.06.13 03:17
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2116
|1.2067
|2874
|2005.06.13 03:18
|modify
|215
|1.00
|1.2218
|1.2115
|1.2067
|2875
|2005.06.13 03:18
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2113
|1.2071
|2876
|2005.06.13 03:19
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2113
|1.2071
|2877
|2005.06.13 03:19
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2112
|1.2071
|2878
|2005.06.13 03:19
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2113
|1.2069
|2879
|2005.06.13 03:20
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2115
|1.2068
|2880
|2005.06.13 03:20
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2112
|1.2069
|2881
|2005.06.13 03:21
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2112
|1.2071
|2882
|2005.06.13 03:21
|modify
|212
|1.00
|1.2221
|1.2111
|1.2071
|2883
|2005.06.13 03:21
|t/p
|212
|1.00
|1.2071
|1.2111
|1.2071
|1500.00
|36590.10
|2884
|2005.06.13 03:21
|modify
|213
|1.00
|1.2220
|1.2110
|1.2069
|2885
|2005.06.13 03:21
|t/p
|213
|1.00
|1.2069
|1.2110
|1.2069
|1510.00
|38100.10
|2886
|2005.06.13 03:21
|modify
|214
|1.00
|1.2219
|1.2109
|1.2068
|2887
|2005.06.13 03:21
|t/p
|214
|1.00
|1.2068
|1.2109
|1.2068
|1510.00
|39610.10
|2888
|2005.06.13 03:21
|t/p
|215
|1.00
|1.2067
|1.2115
|1.2067
|1510.00
|41120.10
|2889
|2005.06.16 10:46
|buy
|216
|1.00
|1.2099
|1.1949
|1.2249
|2890
|2005.06.16 10:46
|buy stop
|217
|1.00
|1.2105
|1.1955
|1.2255
|2891
|2005.06.16 10:46
|buy stop
|218
|1.00
|1.2107
|1.1957
|1.2257
|2892
|2005.06.16 10:46
|buy stop
|219
|1.00
|1.2108
|1.1958
|1.2258
|2893
|2005.06.16 10:46
|buy stop
|220
|1.00
|1.2109
|1.1959
|1.2259
|2894
|2005.06.16 11:14
|buy
|217
|1.00
|1.2105
|1.1955
|1.2255
|2895
|2005.06.16 11:14
|buy
|218
|1.00
|1.2107
|1.1957
|1.2257
|2896
|2005.06.16 11:14
|buy
|219
|1.00
|1.2108
|1.1958
|1.2258
|2897
|2005.06.16 11:14
|buy
|220
|1.00
|1.2109
|1.1959
|1.2259
|2898
|2005.06.16 14:49
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2100
|1.2249
|2899
|2005.06.16 14:49
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2101
|1.2249
|2900
|2005.06.16 14:49
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2103
|1.2249
|2901
|2005.06.16 15:04
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2103
|1.2249
|2902
|2005.06.16 15:04
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2104
|1.2249
|2903
|2005.06.16 15:13
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2104
|1.2249
|2904
|2005.06.16 15:13
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2105
|1.2249
|2905
|2005.06.16 15:13
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2107
|1.2249
|2906
|2005.06.16 15:13
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2108
|1.2249
|2907
|2005.06.16 15:13
|modify
|217
|1.00
|1.2105
|1.2107
|1.2255
|2908
|2005.06.16 15:23
|modify
|217
|1.00
|1.2105
|1.2108
|1.2255
|2909
|2005.06.16 15:25
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2109
|1.2249
|2910
|2005.06.16 15:25
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2110
|1.2249
|2911
|2005.06.16 15:25
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2111
|1.2249
|2912
|2005.06.16 15:25
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2113
|1.2249
|2913
|2005.06.16 15:25
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2116
|1.2249
|2914
|2005.06.16 15:25
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2118
|1.2249
|2915
|2005.06.16 15:25
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2121
|1.2249
|2916
|2005.06.16 15:25
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2122
|1.2249
|2917
|2005.06.16 15:25
|modify
|217
|1.00
|1.2105
|1.2121
|1.2255
|2918
|2005.06.16 15:25
|modify
|218
|1.00
|1.2107
|1.2120
|1.2257
|2919
|2005.06.16 15:25
|modify
|219
|1.00
|1.2108
|1.2119
|1.2258
|2920
|2005.06.16 15:26
|modify
|219
|1.00
|1.2108
|1.2119
|1.2258
|2921
|2005.06.16 15:26
|modify
|220
|1.00
|1.2109
|1.2118
|1.2259
|2922
|2005.06.16 15:26
|modify
|219
|1.00
|1.2108
|1.2120
|1.2258
|2923
|2005.06.16 15:26
|modify
|217
|1.00
|1.2105
|1.2122
|1.2255
|2924
|2005.06.16 15:26
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2123
|1.2249
|2925
|2005.06.16 15:26
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2125
|1.2249
|2926
|2005.06.16 15:26
|modify
|216
|1.00
|1.2099
|1.2126
|1.2249
|2927
|2005.06.16 15:26
|modify
|217
|1.00
|1.2105
|1.2125
|1.2255
|2928
|2005.06.16 15:26
|modify
|218
|1.00
|1.2107
|1.2124
|1.2257
|2929
|2005.06.16 15:26
|modify
|219
|1.00
|1.2108
|1.2123
|1.2258
|2930
|2005.06.16 15:27
|modify
|220
|1.00
|1.2109
|1.2123
|1.2259
|2931
|2005.06.16 15:27
|modify
|219
|1.00
|1.2108
|1.2124
|1.2258
|2932
|2005.06.16 15:40
|s/l
|216
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2249
|270.00
|41390.10
|2933
|2005.06.16 15:40
|s/l
|217
|1.00
|1.2125
|1.2125
|1.2255
|200.00
|41590.10
|2934
|2005.06.16 15:40
|s/l
|218
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2257
|170.00
|41760.10
|2935
|2005.06.16 15:40
|s/l
|219
|1.00
|1.2124
|1.2124
|1.2258
|160.00
|41920.10
|2936
|2005.06.16 15:40
|s/l
|220
|1.00
|1.2123
|1.2123
|1.2259
|140.00
|42060.10
|2937
|2005.06.16 18:00
|buy
|221
|1.00
|1.2098
|1.1948
|1.2248
|2938
|2005.06.16 18:00
|buy stop
|222
|1.00
|1.2104
|1.1954
|1.2254
|2939
|2005.06.16 18:00
|buy stop
|223
|1.00
|1.2106
|1.1956
|1.2256
|2940
|2005.06.16 18:00
|buy stop
|224
|1.00
|1.2107
|1.1957
|1.2257
|2941
|2005.06.16 18:00
|buy stop
|225
|1.00
|1.2108
|1.1958
|1.2258
|2942
|2005.06.16 22:26
|buy
|222
|1.00
|1.2104
|1.1954
|1.2254
|2943
|2005.06.16 22:26
|buy
|223
|1.00
|1.2106
|1.1956
|1.2256
|2944
|2005.06.16 22:26
|buy
|224
|1.00
|1.2107
|1.1957
|1.2257
|2945
|2005.06.16 22:48
|buy
|225
|1.00
|1.2108
|1.1958
|1.2258
|2946
|2005.06.17 08:04
|close
|221
|1.00
|1.2093
|1.1948
|1.2248
|-50.00
|42010.10
|2947
|2005.06.17 08:04
|close
|222
|1.00
|1.2094
|1.1954
|1.2254
|-100.00
|41910.10
|2948
|2005.06.17 08:04
|close
|223
|1.00
|1.2094
|1.1956
|1.2256
|-119.99
|41790.11
|2949
|2005.06.17 08:05
|close
|224
|1.00
|1.2092
|1.1957
|1.2257
|-150.01
|41640.10
|2950
|2005.06.17 08:05
|close
|225
|1.00
|1.2090
|1.1958
|1.2258
|-180.00
|41460.10
|2951
|2005.06.29 22:00
|sell
|226
|1.00
|1.2061
|1.2211
|1.1911
|2952
|2005.06.29 22:00
|sell stop
|227
|1.00
|1.2055
|1.2205
|1.1905
|2953
|2005.06.29 22:00
|sell stop
|228
|1.00
|1.2054
|1.2203
|1.1903
|2954
|2005.06.29 22:00
|sell stop
|229
|1.00
|1.2053
|1.2202
|1.1902
|2955
|2005.06.29 22:00
|sell stop
|230
|1.00
|1.2052
|1.2201
|1.1901
|2956
|2005.06.30 11:35
|sell
|227
|1.00
|1.2055
|1.2205
|1.1905
|2957
|2005.06.30 11:35
|sell
|228
|1.00
|1.2054
|1.2203
|1.1903
|2958
|2005.06.30 11:36
|sell
|229
|1.00
|1.2053
|1.2202
|1.1902
|2959
|2005.06.30 12:28
|sell
|230
|1.00
|1.2052
|1.2201
|1.1901
|2960
|2005.06.30 14:00
|close
|226
|1.00
|1.2085
|1.2211
|1.1911
|-240.01
|41220.09
|2961
|2005.06.30 14:00
|close
|227
|1.00
|1.2085
|1.2205
|1.1905
|-300.00
|40920.09
|2962
|2005.06.30 14:00
|close
|228
|1.00
|1.2085
|1.2203
|1.1903
|-310.01
|40610.08
|2963
|2005.06.30 14:01
|close
|229
|1.00
|1.2086
|1.2202
|1.1902
|-329.99
|40280.09
|2964
|2005.06.30 14:01
|close
|230
|1.00
|1.2085
|1.2201
|1.1901
|-330.00
|39950.09
|2965
|2005.06.30 14:01
|buy
|231
|1.00
|1.2085
|1.1935
|1.2235
|2966
|2005.06.30 14:01
|buy stop
|232
|1.00
|1.2091
|1.1941
|1.2241
|2967
|2005.06.30 14:01
|buy stop
|233
|1.00
|1.2093
|1.1943
|1.2243
|2968
|2005.06.30 14:01
|buy stop
|234
|1.00
|1.2094
|1.1944
|1.2244
|2969
|2005.06.30 14:01
|buy stop
|235
|1.00
|1.2095
|1.1945
|1.2245
|2970
|2005.06.30 14:12
|buy
|232
|1.00
|1.2091
|1.1941
|1.2241
|2971
|2005.06.30 14:12
|buy
|233
|1.00
|1.2093
|1.1943
|1.2243
|2972
|2005.06.30 14:12
|buy
|234
|1.00
|1.2094
|1.1944
|1.2244
|2973
|2005.06.30 14:12
|buy
|235
|1.00
|1.2095
|1.1945
|1.2245
|2974
|2005.06.30 15:16
|close
|231
|1.00
|1.2073
|1.1935
|1.2235
|-120.01
|39830.08
|2975
|2005.06.30 15:23
|close
|232
|1.00
|1.2073
|1.1941
|1.2241
|-180.00
|39650.08
|2976
|2005.06.30 15:23
|close
|233
|1.00
|1.2072
|1.1943
|1.2243
|-210.00
|39440.08
|2977
|2005.06.30 15:23
|close
|234
|1.00
|1.2073
|1.1944
|1.2244
|-210.01
|39230.07
|2978
|2005.06.30 15:24
|close
|235
|1.00
|1.2073
|1.1945
|1.2245
|-220.00
|39010.07
|2979
|2005.07.01 14:22
|sell
|236
|1.00
|1.2071
|1.2221
|1.1921
|2980
|2005.07.01 14:22
|sell stop
|237
|1.00
|1.2065
|1.2215
|1.1915
|2981
|2005.07.01 14:22
|sell stop
|238
|1.00
|1.2064
|1.2213
|1.1913
|2982
|2005.07.01 14:22
|sell stop
|239
|1.00
|1.2063
|1.2212
|1.1912
|2983
|2005.07.01 14:22
|sell stop
|240
|1.00
|1.2062
|1.2211
|1.1911
|2984
|2005.07.01 14:33
|sell
|237
|1.00
|1.2065
|1.2215
|1.1915
|2985
|2005.07.01 14:33
|sell
|238
|1.00
|1.2064
|1.2213
|1.1913
|2986
|2005.07.01 14:33
|sell
|239
|1.00
|1.2063
|1.2212
|1.1912
|2987
|2005.07.01 14:33
|sell
|240
|1.00
|1.2062
|1.2211
|1.1911
|2988
|2005.07.01 14:33
|modify
|236
|1.00
|1.2071
|1.2065
|1.1921
|2989
|2005.07.01 14:34
|s/l
|236
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1921
|60.00
|39070.07
|2990
|2005.07.01 16:16
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1915
|2991
|2005.07.01 16:16
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2064
|1.1915
|2992
|2005.07.01 16:16
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2062
|1.1915
|2993
|2005.07.01 16:16
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2061
|1.1915
|2994
|2005.07.01 16:16
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2060
|1.1915
|2995
|2005.07.01 16:16
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2062
|1.1913
|2996
|2005.07.01 16:16
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.1912
|2997
|2005.07.01 16:20
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2060
|1.1913
|2998
|2005.07.01 16:20
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2058
|1.1915
|2999
|2005.07.01 16:20
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2056
|1.1915
|3000
|2005.07.01 16:20
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2053
|1.1915
|3001
|2005.07.01 16:20
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2051
|1.1915
|3002
|2005.07.01 16:20
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2052
|1.1913
|3003
|2005.07.01 16:20
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2053
|1.1912
|3004
|2005.07.01 16:20
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2053
|1.1911
|3005
|2005.07.01 16:21
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2053
|1.1911
|3006
|2005.07.01 16:21
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2052
|1.1912
|3007
|2005.07.01 16:21
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2050
|1.1915
|3008
|2005.07.01 16:21
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2051
|1.1913
|3009
|2005.07.01 16:21
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2051
|1.1912
|3010
|2005.07.01 16:22
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2051
|1.1912
|3011
|2005.07.01 16:22
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2052
|1.1911
|3012
|2005.07.01 16:22
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2051
|1.1911
|3013
|2005.07.01 16:22
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2049
|1.1915
|3014
|2005.07.01 16:22
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2048
|1.1915
|3015
|2005.07.01 16:22
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2046
|1.1915
|3016
|2005.07.01 16:22
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2044
|1.1915
|3017
|2005.07.01 16:22
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2042
|1.1915
|3018
|2005.07.01 16:22
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2041
|1.1915
|3019
|2005.07.01 16:22
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2039
|1.1915
|3020
|2005.07.01 16:22
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2040
|1.1913
|3021
|2005.07.01 16:22
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2042
|1.1912
|3022
|2005.07.01 16:22
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2044
|1.1911
|3023
|2005.07.01 16:25
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2042
|1.1911
|3024
|2005.07.01 16:25
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2041
|1.1912
|3025
|2005.07.01 16:25
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2039
|1.1913
|3026
|2005.07.01 16:25
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2039
|1.1912
|3027
|2005.07.01 16:26
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2040
|1.1911
|3028
|2005.07.01 16:26
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2039
|1.1912
|3029
|2005.07.01 16:26
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2038
|1.1915
|3030
|2005.07.01 16:26
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2037
|1.1915
|3031
|2005.07.01 16:26
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2036
|1.1915
|3032
|2005.07.01 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2037
|1.1913
|3033
|2005.07.01 16:27
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2038
|1.1912
|3034
|2005.07.01 16:27
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2039
|1.1911
|3035
|2005.07.01 16:27
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2038
|1.1911
|3036
|2005.07.01 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2036
|1.1913
|3037
|2005.07.01 16:27
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2034
|1.1915
|3038
|2005.07.01 16:27
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2032
|1.1915
|3039
|2005.07.01 16:27
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2031
|1.1915
|3040
|2005.07.01 16:27
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2030
|1.1915
|3041
|2005.07.01 16:27
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2031
|1.1913
|3042
|2005.07.01 16:27
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2032
|1.1912
|3043
|2005.07.01 16:27
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2033
|1.1911
|3044
|2005.07.01 16:28
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2031
|1.1912
|3045
|2005.07.01 16:28
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2029
|1.1915
|3046
|2005.07.01 16:28
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2028
|1.1915
|3047
|2005.07.01 16:28
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2026
|1.1915
|3048
|2005.07.01 16:29
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2027
|1.1913
|3049
|2005.07.01 16:29
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2028
|1.1912
|3050
|2005.07.01 16:29
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2029
|1.1911
|3051
|2005.07.01 16:29
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2028
|1.1911
|3052
|2005.07.01 16:29
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2027
|1.1912
|3053
|2005.07.01 16:29
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2026
|1.1913
|3054
|2005.07.01 16:29
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.1915
|3055
|2005.07.01 16:29
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2025
|1.1913
|3056
|2005.07.01 16:30
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2025
|1.1915
|3057
|2005.07.01 16:30
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2024
|1.1915
|3058
|2005.07.01 16:30
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2025
|1.1913
|3059
|2005.07.01 16:30
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2026
|1.1912
|3060
|2005.07.01 16:30
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2027
|1.1911
|3061
|2005.07.01 16:42
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2026
|1.1911
|3062
|2005.07.01 16:43
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2024
|1.1913
|3063
|2005.07.01 16:43
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2022
|1.1915
|3064
|2005.07.01 16:43
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2019
|1.1915
|3065
|2005.07.01 16:43
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2016
|1.1915
|3066
|2005.07.01 16:43
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2014
|1.1915
|3067
|2005.07.01 16:43
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2012
|1.1915
|3068
|2005.07.01 16:43
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2014
|1.1913
|3069
|2005.07.01 16:43
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2015
|1.1912
|3070
|2005.07.01 16:43
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2016
|1.1911
|3071
|2005.07.01 16:45
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2014
|1.1912
|3072
|2005.07.01 16:45
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2012
|1.1913
|3073
|2005.07.01 16:46
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2013
|1.1912
|3074
|2005.07.01 16:46
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2014
|1.1911
|3075
|2005.07.01 16:47
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2013
|1.1911
|3076
|2005.07.01 16:47
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2011
|1.1915
|3077
|2005.07.01 16:47
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2010
|1.1915
|3078
|2005.07.01 16:47
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2008
|1.1915
|3079
|2005.07.01 16:47
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2007
|1.1915
|3080
|2005.07.01 16:47
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2006
|1.1915
|3081
|2005.07.01 16:47
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2007
|1.1913
|3082
|2005.07.01 16:47
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2008
|1.1912
|3083
|2005.07.01 16:47
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2009
|1.1911
|3084
|2005.07.01 16:48
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2008
|1.1911
|3085
|2005.07.01 16:51
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2007
|1.1912
|3086
|2005.07.01 16:51
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2006
|1.1913
|3087
|2005.07.01 16:51
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2004
|1.1915
|3088
|2005.07.01 16:51
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2005
|1.1913
|3089
|2005.07.01 16:51
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2006
|1.1912
|3090
|2005.07.01 16:51
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2007
|1.1911
|3091
|2005.07.01 16:52
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2006
|1.1911
|3092
|2005.07.01 16:53
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2005
|1.1912
|3093
|2005.07.01 16:53
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2004
|1.1913
|3094
|2005.07.01 16:53
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2005
|1.1911
|3095
|2005.07.01 16:59
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2004
|1.1912
|3096
|2005.07.01 17:46
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2004
|1.1911
|3097
|2005.07.01 17:47
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2003
|1.1915
|3098
|2005.07.01 17:48
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2002
|1.1915
|3099
|2005.07.01 17:48
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2001
|1.1915
|3100
|2005.07.01 17:48
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.2000
|1.1915
|3101
|2005.07.01 17:48
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2001
|1.1913
|3102
|2005.07.01 17:48
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2002
|1.1912
|3103
|2005.07.01 17:48
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2003
|1.1911
|3104
|2005.07.01 17:49
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2002
|1.1911
|3105
|2005.07.01 17:49
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.2001
|1.1912
|3106
|2005.07.01 17:50
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2001
|1.1911
|3107
|2005.07.01 17:50
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.2001
|1.1913
|3108
|2005.07.01 17:51
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1999
|1.1915
|3109
|2005.07.01 17:51
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1998
|1.1915
|3110
|2005.07.01 17:51
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1999
|1.1913
|3111
|2005.07.01 17:51
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1999
|1.1912
|3112
|2005.07.01 17:52
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.2001
|1.1911
|3113
|2005.07.01 17:52
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1999
|1.1911
|3114
|2005.07.01 17:53
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1999
|1.1912
|3115
|2005.07.01 17:53
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1998
|1.1915
|3116
|2005.07.01 17:53
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1997
|1.1915
|3117
|2005.07.01 17:53
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1995
|1.1915
|3118
|2005.07.01 17:53
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1994
|1.1915
|3119
|2005.07.01 17:53
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1993
|1.1915
|3120
|2005.07.01 17:53
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1993
|1.1913
|3121
|2005.07.01 17:54
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1993
|1.1913
|3122
|2005.07.01 17:54
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1994
|1.1912
|3123
|2005.07.01 17:54
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1995
|1.1911
|3124
|2005.07.01 17:54
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1994
|1.1911
|3125
|2005.07.01 17:54
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1993
|1.1912
|3126
|2005.07.01 17:54
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1992
|1.1915
|3127
|2005.07.01 17:54
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1993
|1.1911
|3128
|2005.07.01 17:55
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1992
|1.1913
|3129
|2005.07.01 18:06
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1992
|1.1912
|3130
|2005.07.01 18:06
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1990
|1.1915
|3131
|2005.07.01 18:06
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1988
|1.1915
|3132
|2005.07.01 18:07
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1986
|1.1915
|3133
|2005.07.01 18:07
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1985
|1.1915
|3134
|2005.07.01 18:07
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1984
|1.1915
|3135
|2005.07.01 18:07
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1983
|1.1915
|3136
|2005.07.01 18:07
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1982
|1.1915
|3137
|2005.07.01 18:07
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1981
|1.1915
|3138
|2005.07.01 18:07
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1982
|1.1913
|3139
|2005.07.01 18:07
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1983
|1.1912
|3140
|2005.07.01 18:07
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1983
|1.1911
|3141
|2005.07.01 18:08
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1983
|1.1911
|3142
|2005.07.01 18:08
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1982
|1.1912
|3143
|2005.07.01 18:08
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1982
|1.1911
|3144
|2005.07.01 18:14
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1982
|1.1911
|3145
|2005.07.01 18:14
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1981
|1.1913
|3146
|2005.07.01 20:39
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1981
|1.1912
|3147
|2005.07.01 20:39
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1981
|1.1911
|3148
|2005.07.01 20:40
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1980
|1.1915
|3149
|2005.07.04 00:00
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1970
|1.1915
|3150
|2005.07.04 00:00
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1972
|1.1913
|3151
|2005.07.04 00:00
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1974
|1.1912
|3152
|2005.07.04 00:00
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1975
|1.1911
|3153
|2005.07.04 00:00
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1974
|1.1911
|3154
|2005.07.04 00:00
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1973
|1.1912
|3155
|2005.07.04 00:01
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1971
|1.1913
|3156
|2005.07.04 00:01
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1969
|1.1915
|3157
|2005.07.04 00:01
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1968
|1.1915
|3158
|2005.07.04 00:01
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1966
|1.1915
|3159
|2005.07.04 00:01
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1967
|1.1913
|3160
|2005.07.04 00:01
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1967
|1.1912
|3161
|2005.07.04 00:02
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1968
|1.1911
|3162
|2005.07.04 00:02
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1967
|1.1912
|3163
|2005.07.04 00:02
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1966
|1.1913
|3164
|2005.07.04 00:02
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1965
|1.1915
|3165
|2005.07.04 00:02
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1966
|1.1912
|3166
|2005.07.04 00:02
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1967
|1.1911
|3167
|2005.07.04 00:03
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1967
|1.1911
|3168
|2005.07.04 00:03
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1966
|1.1911
|3169
|2005.07.04 00:03
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1964
|1.1915
|3170
|2005.07.04 00:03
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1962
|1.1915
|3171
|2005.07.04 00:03
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1959
|1.1915
|3172
|2005.07.04 00:03
|modify
|237
|1.00
|1.2065
|1.1957
|1.1915
|3173
|2005.07.04 00:03
|t/p
|237
|1.00
|1.1915
|1.1957
|1.1915
|1500.00
|40570.07
|3174
|2005.07.04 00:03
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1955
|1.1913
|3175
|2005.07.04 00:03
|modify
|238
|1.00
|1.2064
|1.1953
|1.1913
|3176
|2005.07.04 00:03
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1954
|1.1912
|3177
|2005.07.04 00:03
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1954
|1.1911
|3178
|2005.07.04 00:04
|modify
|240
|1.00
|1.2062
|1.1954
|1.1911
|3179
|2005.07.04 00:05
|t/p
|238
|1.00
|1.1913
|1.1953
|1.1913
|1510.00
|42080.07
|3180
|2005.07.04 00:05
|modify
|239
|1.00
|1.2063
|1.1953
|1.1912
|3181
|2005.07.04 00:05
|t/p
|239
|1.00
|1.1912
|1.1953
|1.1912
|1510.00
|43590.07
|3182
|2005.07.04 00:05
|t/p
|240
|1.00
|1.1911
|1.1954
|1.1911
|1510.00
|45100.07
|3183
|2005.07.05 20:16
|sell
|241
|1.00
|1.1905
|1.2055
|1.1755
|3184
|2005.07.05 20:16
|sell stop
|242
|1.00
|1.1899
|1.2049
|1.1749
|3185
|2005.07.05 20:16
|sell stop
|243
|1.00
|1.1898
|1.2047
|1.1747
|3186
|2005.07.05 20:16
|sell stop
|244
|1.00
|1.1897
|1.2046
|1.1746
|3187
|2005.07.05 20:16
|sell stop
|245
|1.00
|1.1896
|1.2045
|1.1745
|3188
|2005.07.06 11:26
|sell
|242
|1.00
|1.1899
|1.2049
|1.1749
|3189
|2005.07.06 11:26
|sell
|243
|1.00
|1.1898
|1.2047
|1.1747
|3190
|2005.07.06 11:27
|sell
|244
|1.00
|1.1897
|1.2046
|1.1746
|3191
|2005.07.06 11:27
|sell
|245
|1.00
|1.1896
|1.2045
|1.1745
|3192
|2005.07.06 15:46
|close
|241
|1.00
|1.1924
|1.2055
|1.1755
|-190.00
|44910.07
|3193
|2005.07.06 15:46
|close
|242
|1.00
|1.1925
|1.2049
|1.1749
|-260.00
|44650.07
|3194
|2005.07.06 15:46
|close
|243
|1.00
|1.1926
|1.2047
|1.1747
|-280.00
|44370.07
|3195
|2005.07.06 15:46
|close
|244
|1.00
|1.1925
|1.2046
|1.1746
|-280.00
|44090.07
|3196
|2005.07.06 15:46
|close
|245
|1.00
|1.1925
|1.2045
|1.1745
|-290.01
|43800.06
|3197
|2005.07.06 15:47
|buy
|246
|1.00
|1.1925
|1.1775
|1.2075
|3198
|2005.07.06 15:47
|buy stop
|247
|1.00
|1.1931
|1.1781
|1.2081
|3199
|2005.07.06 15:47
|buy stop
|248
|1.00
|1.1933
|1.1783
|1.2083
|3200
|2005.07.06 15:47
|buy stop
|249
|1.00
|1.1934
|1.1784
|1.2084
|3201
|2005.07.06 15:47
|buy stop
|250
|1.00
|1.1935
|1.1785
|1.2085
|3202
|2005.07.06 15:48
|buy
|247
|1.00
|1.1931
|1.1781
|1.2081
|3203
|2005.07.06 15:51
|buy
|248
|1.00
|1.1933
|1.1783
|1.2083
|3204
|2005.07.06 15:51
|buy
|249
|1.00
|1.1934
|1.1784
|1.2084
|3205
|2005.07.06 15:51
|buy
|250
|1.00
|1.1935
|1.1785
|1.2085
|3206
|2005.07.06 16:04
|close
|246
|1.00
|1.1911
|1.1775
|1.2075
|-140.00
|43660.06
|3207
|2005.07.06 16:04
|close
|247
|1.00
|1.1910
|1.1781
|1.2081
|-210.00
|43450.06
|3208
|2005.07.06 16:04
|close
|248
|1.00
|1.1909
|1.1783
|1.2083
|-240.00
|43210.06
|3209
|2005.07.06 16:04
|close
|249
|1.00
|1.1910
|1.1784
|1.2084
|-240.00
|42970.06
|3210
|2005.07.06 16:04
|close
|250
|1.00
|1.1910
|1.1785
|1.2085
|-250.00
|42720.06
|3211
|2005.07.07 06:27
|buy
|251
|1.00
|1.1927
|1.1777
|1.2077
|3212
|2005.07.07 06:27
|buy stop
|252
|1.00
|1.1933
|1.1783
|1.2083
|3213
|2005.07.07 06:27
|buy stop
|253
|1.00
|1.1935
|1.1785
|1.2085
|3214
|2005.07.07 06:27
|buy stop
|254
|1.00
|1.1936
|1.1786
|1.2086
|3215
|2005.07.07 06:27
|buy stop
|255
|1.00
|1.1937
|1.1787
|1.2087
|3216
|2005.07.07 08:39
|buy
|252
|1.00
|1.1933
|1.1783
|1.2083
|3217
|2005.07.07 08:44
|buy
|253
|1.00
|1.1935
|1.1785
|1.2085
|3218
|2005.07.07 08:44
|buy
|254
|1.00
|1.1936
|1.1786
|1.2086
|3219
|2005.07.07 08:44
|buy
|255
|1.00
|1.1937
|1.1787
|1.2087
|3220
|2005.07.07 11:02
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.2077
|3221
|2005.07.07 11:02
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1928
|1.2077
|3222
|2005.07.07 11:02
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1929
|1.2077
|3223
|2005.07.07 11:02
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1930
|1.2077
|3224
|2005.07.07 11:23
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1931
|1.2077
|3225
|2005.07.07 11:23
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1933
|1.2077
|3226
|2005.07.07 11:23
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1934
|1.2077
|3227
|2005.07.07 11:23
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1936
|1.2077
|3228
|2005.07.07 11:23
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1938
|1.2077
|3229
|2005.07.07 11:23
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1940
|1.2077
|3230
|2005.07.07 11:23
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1941
|1.2077
|3231
|2005.07.07 11:24
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1943
|1.2077
|3232
|2005.07.07 11:24
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1944
|1.2077
|3233
|2005.07.07 11:24
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1948
|1.2077
|3234
|2005.07.07 11:24
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1951
|1.2077
|3235
|2005.07.07 11:24
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1955
|1.2077
|3236
|2005.07.07 11:24
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1959
|1.2077
|3237
|2005.07.07 11:24
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1963
|1.2077
|3238
|2005.07.07 11:24
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1966
|1.2077
|3239
|2005.07.07 11:24
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1970
|1.2077
|3240
|2005.07.07 11:24
|modify
|252
|1.00
|1.1933
|1.1969
|1.2083
|3241
|2005.07.07 11:24
|modify
|252
|1.00
|1.1933
|1.1969
|1.2083
|3242
|2005.07.07 11:25
|modify
|253
|1.00
|1.1935
|1.1969
|1.2085
|3243
|2005.07.07 11:25
|modify
|254
|1.00
|1.1936
|1.1968
|1.2086
|3244
|2005.07.07 11:25
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1970
|1.2077
|3245
|2005.07.07 11:25
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1973
|1.2077
|3246
|2005.07.07 11:25
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1975
|1.2077
|3247
|2005.07.07 11:25
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1978
|1.2077
|3248
|2005.07.07 11:25
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1980
|1.2077
|3249
|2005.07.07 11:25
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1983
|1.2077
|3250
|2005.07.07 11:25
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1985
|1.2077
|3251
|2005.07.07 11:26
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1987
|1.2077
|3252
|2005.07.07 11:26
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1989
|1.2077
|3253
|2005.07.07 11:26
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1991
|1.2077
|3254
|2005.07.07 11:26
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1992
|1.2077
|3255
|2005.07.07 11:26
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1994
|1.2077
|3256
|2005.07.07 11:26
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1996
|1.2077
|3257
|2005.07.07 11:26
|modify
|251
|1.00
|1.1927
|1.1998
|1.2077
|3258
|2005.07.07 11:26
|modify
|252
|1.00
|1.1933
|1.1996
|1.2083
|3259
|2005.07.07 11:26
|modify
|253
|1.00
|1.1935
|1.1994
|1.2085
|3260
|2005.07.07 11:26
|modify
|254
|1.00
|1.1936
|1.1992
|1.2086
|3261
|2005.07.07 11:26
|modify
|255
|1.00
|1.1937
|1.1991
|1.2087
|3262
|2005.07.07 11:27
|modify
|255
|1.00
|1.1937
|1.1992
|1.2087
|3263
|2005.07.07 11:38
|s/l
|251
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2077
|710.00
|43430.06
|3264
|2005.07.07 11:38
|s/l
|252
|1.00
|1.1996
|1.1996
|1.2083
|630.00
|44060.06
|3265
|2005.07.07 11:38
|s/l
|253
|1.00
|1.1994
|1.1994
|1.2085
|590.00
|44650.06
|3266
|2005.07.07 11:39
|s/l
|254
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.2086
|560.00
|45210.06
|3267
|2005.07.07 11:39
|s/l
|255
|1.00
|1.1992
|1.1992
|1.2087
|550.00
|45760.06
|3268
|2005.07.07 19:41
|buy
|256
|1.00
|1.1942
|1.1792
|1.2092
|3269
|2005.07.07 19:41
|buy stop
|257
|1.00
|1.1948
|1.1798
|1.2098
|3270
|2005.07.07 19:41
|buy stop
|258
|1.00
|1.1950
|1.1800
|1.2100
|3271
|2005.07.07 19:41
|buy stop
|259
|1.00
|1.1951
|1.1801
|1.2101
|3272
|2005.07.07 19:41
|buy stop
|260
|1.00
|1.1952
|1.1802
|1.2102
|3273
|2005.07.07 19:41
|buy
|257
|1.00
|1.1948
|1.1798
|1.2098
|3274
|2005.07.07 19:53
|buy
|258
|1.00
|1.1950
|1.1800
|1.2100
|3275
|2005.07.07 19:54
|buy
|259
|1.00
|1.1951
|1.1801
|1.2101
|3276
|2005.07.07 19:54
|buy
|260
|1.00
|1.1952
|1.1802
|1.2102
|3277
|2005.07.08 01:23
|close
|256
|1.00
|1.1933
|1.1792
|1.2092
|-90.00
|45670.06
|3278
|2005.07.08 01:27
|close
|257
|1.00
|1.1933
|1.1798
|1.2098
|-150.00
|45520.06
|3279
|2005.07.08 01:29
|close
|258
|1.00
|1.1933
|1.1800
|1.2100
|-170.00
|45350.06
|3280
|2005.07.08 01:31
|close
|259
|1.00
|1.1932
|1.1801
|1.2101
|-190.00
|45160.06
|3281
|2005.07.08 01:34
|close
|260
|1.00
|1.1933
|1.1802
|1.2102
|-190.00
|44970.06
|3282
|2005.07.08 18:44
|sell
|261
|1.00
|1.1922
|1.2072
|1.1772
|3283
|2005.07.08 18:44
|sell stop
|262
|1.00
|1.1916
|1.2066
|1.1766
|3284
|2005.07.08 18:44
|sell stop
|263
|1.00
|1.1915
|1.2064
|1.1764
|3285
|2005.07.08 18:44
|sell stop
|264
|1.00
|1.1914
|1.2063
|1.1763
|3286
|2005.07.08 18:44
|sell stop
|265
|1.00
|1.1913
|1.2062
|1.1762
|3287
|2005.07.08 19:12
|close
|261
|1.00
|1.1932
|1.2072
|1.1772
|-100.00
|44870.06
|3288
|2005.10.03 16:14
|sell
|262
|1.00
|1.1916
|1.2066
|1.1766
|3289
|2005.10.03 16:14
|sell
|263
|1.00
|1.1915
|1.2064
|1.1764
|3290
|2005.10.03 16:14
|sell
|264
|1.00
|1.1914
|1.2063
|1.1763
|3291
|2005.10.03 16:14
|sell
|265
|1.00
|1.1913
|1.2062
|1.1762
|3292
|2005.10.04 12:00
|close
|262
|1.00
|1.1937
|1.2066
|1.1766
|-210.00
|44660.06
|3293
|2005.10.04 12:00
|close
|263
|1.00
|1.1936
|1.2064
|1.1764
|-210.00
|44450.06
|3294
|2005.10.04 12:00
|close
|264
|1.00
|1.1936
|1.2063
|1.1763
|-220.00
|44230.06
|3295
|2005.10.04 12:01
|close
|265
|1.00
|1.1937
|1.2062
|1.1762
|-240.00
|43990.06
|3296
|2005.10.04 15:04
|sell
|266
|1.00
|1.1927
|1.2077
|1.1777
|3297
|2005.10.04 15:04
|sell stop
|267
|1.00
|1.1921
|1.2071
|1.1771
|3298
|2005.10.04 15:04
|sell stop
|268
|1.00
|1.1920
|1.2069
|1.1769
|3299
|2005.10.04 15:04
|sell stop
|269
|1.00
|1.1919
|1.2068
|1.1768
|3300
|2005.10.04 15:04
|sell stop
|270
|1.00
|1.1918
|1.2067
|1.1767
|3301
|2005.10.04 17:39
|sell
|267
|1.00
|1.1921
|1.2071
|1.1771
|3302
|2005.10.04 17:39
|sell
|268
|1.00
|1.1920
|1.2069
|1.1769
|3303
|2005.10.04 17:40
|sell
|269
|1.00
|1.1919
|1.2068
|1.1768
|3304
|2005.10.04 17:40
|sell
|270
|1.00
|1.1918
|1.2067
|1.1767
|3305
|2005.10.04 18:20
|close
|266
|1.00
|1.1935
|1.2077
|1.1777
|-80.00
|43910.06
|3306
|2005.10.04 18:21
|close
|267
|1.00
|1.1936
|1.2071
|1.1771
|-150.00
|43760.06
|3307
|2005.10.04 18:22
|close
|268
|1.00
|1.1935
|1.2069
|1.1769
|-150.00
|43610.06
|3308
|2005.10.04 18:22
|close
|269
|1.00
|1.1936
|1.2068
|1.1768
|-170.00
|43440.06
|3309
|2005.10.04 18:23
|close
|270
|1.00
|1.1935
|1.2067
|1.1767
|-170.00
|43270.06
|3310
|2005.10.10 12:55
|sell
|271
|1.00
|1.2117
|1.2267
|1.1967
|3311
|2005.10.10 12:55
|sell stop
|272
|1.00
|1.2111
|1.2261
|1.1961
|3312
|2005.10.10 12:55
|sell stop
|273
|1.00
|1.2110
|1.2259
|1.1959
|3313
|2005.10.10 12:55
|sell stop
|274
|1.00
|1.2109
|1.2258
|1.1958
|3314
|2005.10.10 12:55
|sell stop
|275
|1.00
|1.2108
|1.2257
|1.1957
|3315
|2005.10.10 13:37
|sell
|272
|1.00
|1.2111
|1.2261
|1.1961
|3316
|2005.10.10 13:38
|sell
|273
|1.00
|1.2110
|1.2259
|1.1959
|3317
|2005.10.10 13:38
|sell
|274
|1.00
|1.2109
|1.2258
|1.1958
|3318
|2005.10.10 13:38
|sell
|275
|1.00
|1.2108
|1.2257
|1.1957
|3319
|2005.10.10 14:33
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.1967
|3320
|2005.10.10 14:33
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2116
|1.1967
|3321
|2005.10.10 14:33
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2114
|1.1967
|3322
|2005.10.10 14:33
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.1967
|3323
|2005.10.10 14:33
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2111
|1.1967
|3324
|2005.10.10 14:33
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2109
|1.1967
|3325
|2005.10.10 14:33
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2110
|1.1961
|3326
|2005.10.10 14:34
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2110
|1.1959
|3327
|2005.10.10 14:58
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2109
|1.1961
|3328
|2005.10.10 14:58
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2106
|1.1967
|3329
|2005.10.10 14:58
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2104
|1.1967
|3330
|2005.10.10 14:58
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2105
|1.1961
|3331
|2005.10.10 14:58
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.1959
|3332
|2005.10.10 14:59
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2106
|1.1958
|3333
|2005.10.10 14:59
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2107
|1.1957
|3334
|2005.10.10 15:01
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2106
|1.1957
|3335
|2005.10.10 15:04
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2106
|1.1957
|3336
|2005.10.10 15:06
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2105
|1.1958
|3337
|2005.10.10 15:07
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2105
|1.1959
|3338
|2005.10.10 15:07
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2103
|1.1967
|3339
|2005.10.10 15:08
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2104
|1.1961
|3340
|2005.10.10 15:08
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2103
|1.1961
|3341
|2005.10.10 15:09
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2103
|1.1967
|3342
|2005.10.10 15:09
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2101
|1.1967
|3343
|2005.10.10 15:09
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2103
|1.1961
|3344
|2005.10.10 15:10
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2102
|1.1961
|3345
|2005.10.10 15:10
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2103
|1.1959
|3346
|2005.10.10 15:11
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2104
|1.1958
|3347
|2005.10.10 15:11
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2103
|1.1958
|3348
|2005.10.10 15:11
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2104
|1.1957
|3349
|2005.10.10 15:12
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.1957
|3350
|2005.10.10 15:14
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2103
|1.1957
|3351
|2005.10.10 15:17
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2102
|1.1959
|3352
|2005.10.10 15:56
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2102
|1.1958
|3353
|2005.10.10 15:56
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2101
|1.1961
|3354
|2005.10.10 15:56
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2102
|1.1957
|3355
|2005.10.10 15:57
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2102
|1.1959
|3356
|2005.10.10 15:58
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2101
|1.1959
|3357
|2005.10.10 15:58
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2102
|1.1958
|3358
|2005.10.10 15:59
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2101
|1.1958
|3359
|2005.10.10 15:59
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2102
|1.1957
|3360
|2005.10.10 16:00
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2101
|1.1961
|3361
|2005.10.10 16:00
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2099
|1.1967
|3362
|2005.10.10 16:00
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2097
|1.1967
|3363
|2005.10.10 16:01
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2096
|1.1967
|3364
|2005.10.10 16:01
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2095
|1.1967
|3365
|2005.10.10 16:01
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2094
|1.1967
|3366
|2005.10.10 16:01
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.1961
|3367
|2005.10.10 16:01
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2095
|1.1961
|3368
|2005.10.10 16:02
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2096
|1.1959
|3369
|2005.10.10 16:02
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2095
|1.1959
|3370
|2005.10.10 16:02
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2096
|1.1958
|3371
|2005.10.10 16:03
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2097
|1.1957
|3372
|2005.10.10 16:03
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2096
|1.1957
|3373
|2005.10.10 16:18
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2095
|1.1958
|3374
|2005.10.10 16:19
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2095
|1.1957
|3375
|2005.10.10 16:19
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2094
|1.1961
|3376
|2005.10.10 16:19
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2093
|1.1967
|3377
|2005.10.10 16:19
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2092
|1.1967
|3378
|2005.10.10 16:19
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2091
|1.1967
|3379
|2005.10.10 16:19
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2092
|1.1961
|3380
|2005.10.10 16:19
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2092
|1.1959
|3381
|2005.10.10 16:20
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2093
|1.1958
|3382
|2005.10.10 16:20
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2092
|1.1959
|3383
|2005.10.10 16:20
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2091
|1.1961
|3384
|2005.10.10 16:21
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2092
|1.1958
|3385
|2005.10.10 16:21
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2091
|1.1967
|3386
|2005.10.10 16:22
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2092
|1.1957
|3387
|2005.10.10 16:23
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2092
|1.1957
|3388
|2005.10.10 16:23
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2091
|1.1961
|3389
|2005.10.10 16:23
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2091
|1.1959
|3390
|2005.10.10 16:24
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2091
|1.1959
|3391
|2005.10.10 16:42
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2091
|1.1958
|3392
|2005.10.10 16:47
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2091
|1.1957
|3393
|2005.10.10 16:47
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2089
|1.1967
|3394
|2005.10.10 16:49
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.1967
|3395
|2005.10.10 16:49
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2086
|1.1967
|3396
|2005.10.10 16:49
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2085
|1.1967
|3397
|2005.10.10 16:49
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2084
|1.1967
|3398
|2005.10.10 16:49
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2085
|1.1961
|3399
|2005.10.10 16:49
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2085
|1.1959
|3400
|2005.10.10 16:50
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2085
|1.1959
|3401
|2005.10.10 16:50
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2086
|1.1958
|3402
|2005.10.10 16:50
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2085
|1.1958
|3403
|2005.10.10 16:50
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2084
|1.1961
|3404
|2005.10.10 16:50
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2085
|1.1957
|3405
|2005.10.10 16:51
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2083
|1.1967
|3406
|2005.10.10 16:52
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2084
|1.1961
|3407
|2005.10.10 16:52
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2083
|1.1961
|3408
|2005.10.10 16:53
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2084
|1.1959
|3409
|2005.10.10 16:54
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2084
|1.1959
|3410
|2005.10.10 16:54
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2081
|1.1967
|3411
|2005.10.10 16:54
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2082
|1.1961
|3412
|2005.10.10 16:54
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2083
|1.1959
|3413
|2005.10.10 16:55
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2083
|1.1959
|3414
|2005.10.10 16:55
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2082
|1.1959
|3415
|2005.10.10 16:55
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2081
|1.1961
|3416
|2005.10.10 16:56
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2083
|1.1958
|3417
|2005.10.10 16:56
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2081
|1.1967
|3418
|2005.10.10 16:56
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2082
|1.1959
|3419
|2005.10.10 16:57
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2083
|1.1957
|3420
|2005.10.10 16:58
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2083
|1.1958
|3421
|2005.10.11 02:53
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2082
|1.1958
|3422
|2005.10.11 02:54
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2080
|1.1967
|3423
|2005.10.11 02:54
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2078
|1.1967
|3424
|2005.10.11 02:54
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2076
|1.1967
|3425
|2005.10.11 02:54
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2074
|1.1967
|3426
|2005.10.11 02:54
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2075
|1.1961
|3427
|2005.10.11 02:54
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2076
|1.1959
|3428
|2005.10.11 02:54
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2076
|1.1958
|3429
|2005.10.11 02:55
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2077
|1.1957
|3430
|2005.10.11 02:55
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2076
|1.1958
|3431
|2005.10.11 02:55
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2075
|1.1961
|3432
|2005.10.11 02:56
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2072
|1.1967
|3433
|2005.10.11 02:56
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2070
|1.1967
|3434
|2005.10.11 02:57
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2071
|1.1961
|3435
|2005.10.11 02:57
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2070
|1.1961
|3436
|2005.10.11 02:57
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2069
|1.1967
|3437
|2005.10.11 02:57
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2070
|1.1959
|3438
|2005.10.11 02:58
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2071
|1.1958
|3439
|2005.10.11 02:58
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2070
|1.1958
|3440
|2005.10.11 02:58
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2071
|1.1957
|3441
|2005.10.11 02:59
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2070
|1.1959
|3442
|2005.10.11 02:59
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2069
|1.1961
|3443
|2005.10.11 02:59
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2068
|1.1967
|3444
|2005.10.11 03:00
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2070
|1.1957
|3445
|2005.10.11 03:01
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2069
|1.1959
|3446
|2005.10.11 03:01
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2067
|1.1967
|3447
|2005.10.11 03:01
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2065
|1.1967
|3448
|2005.10.11 03:01
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2063
|1.1967
|3449
|2005.10.11 03:01
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2061
|1.1967
|3450
|2005.10.11 03:01
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2062
|1.1961
|3451
|2005.10.11 03:01
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2063
|1.1959
|3452
|2005.10.11 03:01
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2063
|1.1958
|3453
|2005.10.11 03:02
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2065
|1.1957
|3454
|2005.10.11 03:02
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2063
|1.1957
|3455
|2005.10.11 03:03
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2063
|1.1958
|3456
|2005.10.11 03:03
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2062
|1.1959
|3457
|2005.10.11 08:05
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2062
|1.1958
|3458
|2005.10.11 08:05
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2061
|1.1967
|3459
|2005.10.11 08:05
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2060
|1.1967
|3460
|2005.10.11 08:05
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2059
|1.1967
|3461
|2005.10.11 08:05
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2058
|1.1967
|3462
|2005.10.11 08:05
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2059
|1.1961
|3463
|2005.10.11 08:05
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2059
|1.1961
|3464
|2005.10.11 08:06
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2059
|1.1959
|3465
|2005.10.11 08:06
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2062
|1.1957
|3466
|2005.10.11 08:12
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2060
|1.1958
|3467
|2005.10.11 08:12
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2059
|1.1959
|3468
|2005.10.11 08:13
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2060
|1.1957
|3469
|2005.10.11 08:16
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2059
|1.1958
|3470
|2005.10.11 08:16
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2060
|1.1957
|3471
|2005.10.11 08:21
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2059
|1.1957
|3472
|2005.10.11 08:21
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2057
|1.1967
|3473
|2005.10.11 08:21
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2055
|1.1967
|3474
|2005.10.11 08:21
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2056
|1.1961
|3475
|2005.10.11 08:21
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2056
|1.1959
|3476
|2005.10.11 08:22
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2056
|1.1959
|3477
|2005.10.11 08:22
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2057
|1.1958
|3478
|2005.10.11 08:22
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2056
|1.1958
|3479
|2005.10.11 08:22
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2055
|1.1967
|3480
|2005.10.11 08:22
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2054
|1.1967
|3481
|2005.10.11 08:22
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2055
|1.1961
|3482
|2005.10.11 08:22
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2055
|1.1959
|3483
|2005.10.11 08:23
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2055
|1.1959
|3484
|2005.10.11 08:23
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2056
|1.1957
|3485
|2005.10.11 08:29
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2055
|1.1958
|3486
|2005.10.11 08:30
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2054
|1.1967
|3487
|2005.10.11 08:30
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2053
|1.1967
|3488
|2005.10.11 08:30
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2054
|1.1961
|3489
|2005.10.11 08:31
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2053
|1.1967
|3490
|2005.10.11 08:31
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2054
|1.1959
|3491
|2005.10.11 08:32
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2054
|1.1961
|3492
|2005.10.11 08:32
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2055
|1.1957
|3493
|2005.10.11 08:32
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2054
|1.1959
|3494
|2005.10.11 08:32
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2053
|1.1961
|3495
|2005.10.11 08:33
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2052
|1.1967
|3496
|2005.10.11 08:33
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2053
|1.1959
|3497
|2005.10.11 08:33
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2054
|1.1958
|3498
|2005.10.11 08:34
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2053
|1.1959
|3499
|2005.10.11 08:37
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2054
|1.1957
|3500
|2005.10.11 14:17
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2053
|1.1958
|3501
|2005.10.11 14:17
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2052
|1.1961
|3502
|2005.10.11 14:17
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2053
|1.1957
|3503
|2005.10.11 14:17
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2053
|1.1958
|3504
|2005.10.11 14:21
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2052
|1.1959
|3505
|2005.10.11 14:22
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2053
|1.1957
|3506
|2005.10.11 15:23
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2051
|1.1967
|3507
|2005.10.11 15:23
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2052
|1.1961
|3508
|2005.10.11 15:24
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2052
|1.1958
|3509
|2005.10.11 15:24
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2051
|1.1961
|3510
|2005.10.11 15:24
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2050
|1.1967
|3511
|2005.10.11 15:24
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2049
|1.1967
|3512
|2005.10.11 15:25
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2048
|1.1967
|3513
|2005.10.11 15:25
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2047
|1.1967
|3514
|2005.10.11 15:25
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2048
|1.1961
|3515
|2005.10.11 15:25
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2049
|1.1959
|3516
|2005.10.11 15:25
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2048
|1.1959
|3517
|2005.10.11 15:25
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2048
|1.1958
|3518
|2005.10.11 15:26
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2048
|1.1958
|3519
|2005.10.11 15:26
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2047
|1.1961
|3520
|2005.10.11 15:26
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2048
|1.1957
|3521
|2005.10.11 15:27
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2047
|1.1959
|3522
|2005.10.11 15:28
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2047
|1.1959
|3523
|2005.10.11 15:28
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2046
|1.1967
|3524
|2005.10.11 15:29
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2047
|1.1958
|3525
|2005.10.11 15:29
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2047
|1.1957
|3526
|2005.10.11 15:39
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2047
|1.1957
|3527
|2005.10.11 15:42
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2046
|1.1961
|3528
|2005.10.11 15:42
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2045
|1.1967
|3529
|2005.10.11 15:43
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2046
|1.1959
|3530
|2005.10.11 15:47
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2045
|1.1967
|3531
|2005.10.11 15:47
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2046
|1.1961
|3532
|2005.10.11 15:48
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2045
|1.1961
|3533
|2005.10.11 15:48
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2044
|1.1967
|3534
|2005.10.11 15:48
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2043
|1.1967
|3535
|2005.10.11 15:48
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2045
|1.1959
|3536
|2005.10.11 15:48
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2046
|1.1958
|3537
|2005.10.11 15:48
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2046
|1.1957
|3538
|2005.10.11 15:48
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2046
|1.1958
|3539
|2005.10.11 15:49
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2046
|1.1957
|3540
|2005.10.11 15:51
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2045
|1.1961
|3541
|2005.10.11 15:52
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2043
|1.1961
|3542
|2005.10.11 15:53
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2044
|1.1959
|3543
|2005.10.11 15:53
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2043
|1.1967
|3544
|2005.10.11 15:54
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2042
|1.1967
|3545
|2005.10.11 15:54
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2043
|1.1961
|3546
|2005.10.11 15:55
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2042
|1.1961
|3547
|2005.10.11 15:55
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2043
|1.1959
|3548
|2005.10.11 15:56
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2042
|1.1959
|3549
|2005.10.11 15:57
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2041
|1.1967
|3550
|2005.10.11 15:57
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2042
|1.1958
|3551
|2005.10.11 15:57
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2041
|1.1961
|3552
|2005.10.11 15:57
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2041
|1.1959
|3553
|2005.10.11 15:58
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2041
|1.1958
|3554
|2005.10.11 15:58
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2040
|1.1967
|3555
|2005.10.11 15:59
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2042
|1.1957
|3556
|2005.10.11 15:59
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2040
|1.1961
|3557
|2005.10.11 16:00
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2041
|1.1957
|3558
|2005.10.11 16:00
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2040
|1.1967
|3559
|2005.10.11 16:00
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2041
|1.1959
|3560
|2005.10.11 16:01
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2040
|1.1961
|3561
|2005.10.11 16:02
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2039
|1.1967
|3562
|2005.10.11 16:02
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2038
|1.1967
|3563
|2005.10.11 16:02
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2037
|1.1967
|3564
|2005.10.11 16:02
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2036
|1.1967
|3565
|2005.10.11 16:02
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2037
|1.1961
|3566
|2005.10.11 16:02
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2037
|1.1961
|3567
|2005.10.11 16:03
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2037
|1.1959
|3568
|2005.10.11 16:03
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2038
|1.1958
|3569
|2005.10.11 16:03
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2037
|1.1958
|3570
|2005.10.11 16:03
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2037
|1.1959
|3571
|2005.10.11 16:04
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2037
|1.1957
|3572
|2005.10.11 16:04
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2036
|1.1961
|3573
|2005.10.11 16:04
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2037
|1.1958
|3574
|2005.10.11 16:06
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2036
|1.1967
|3575
|2005.10.11 16:07
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2037
|1.1957
|3576
|2005.10.11 16:08
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2036
|1.1959
|3577
|2005.10.11 16:08
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2035
|1.1967
|3578
|2005.10.11 16:08
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2034
|1.1967
|3579
|2005.10.11 16:08
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2032
|1.1967
|3580
|2005.10.11 16:08
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2031
|1.1967
|3581
|2005.10.11 16:08
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2030
|1.1967
|3582
|2005.10.11 16:08
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2029
|1.1967
|3583
|2005.10.11 16:08
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2030
|1.1961
|3584
|2005.10.11 16:08
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2030
|1.1961
|3585
|2005.10.11 16:09
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2030
|1.1959
|3586
|2005.10.11 16:09
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2029
|1.1961
|3587
|2005.10.11 16:09
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2030
|1.1958
|3588
|2005.10.11 16:09
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2030
|1.1959
|3589
|2005.10.11 16:10
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2030
|1.1957
|3590
|2005.10.11 16:10
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2029
|1.1959
|3591
|2005.10.11 16:10
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2028
|1.1967
|3592
|2005.10.11 16:10
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2027
|1.1967
|3593
|2005.10.11 16:10
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2026
|1.1967
|3594
|2005.10.11 16:10
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2025
|1.1967
|3595
|2005.10.11 16:10
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2026
|1.1961
|3596
|2005.10.11 16:10
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2026
|1.1959
|3597
|2005.10.11 16:11
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2026
|1.1959
|3598
|2005.10.11 16:11
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2025
|1.1961
|3599
|2005.10.11 16:11
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2024
|1.1967
|3600
|2005.10.11 16:11
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2023
|1.1967
|3601
|2005.10.11 16:11
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2024
|1.1961
|3602
|2005.10.11 16:11
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2025
|1.1959
|3603
|2005.10.11 16:12
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2026
|1.1958
|3604
|2005.10.11 16:13
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2025
|1.1958
|3605
|2005.10.11 16:13
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2027
|1.1957
|3606
|2005.10.11 16:44
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2026
|1.1957
|3607
|2005.10.11 16:45
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2026
|1.1957
|3608
|2005.10.11 16:46
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2025
|1.1959
|3609
|2005.10.11 16:47
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2025
|1.1958
|3610
|2005.10.11 16:47
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2025
|1.1957
|3611
|2005.10.11 20:29
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2025
|1.1957
|3612
|2005.10.11 20:29
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2024
|1.1959
|3613
|2005.10.11 20:38
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2024
|1.1958
|3614
|2005.10.11 20:39
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2023
|1.1961
|3615
|2005.10.11 20:40
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2023
|1.1959
|3616
|2005.10.11 20:41
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2022
|1.1967
|3617
|2005.10.11 20:41
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2019
|1.1967
|3618
|2005.10.11 20:41
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2018
|1.1967
|3619
|2005.10.11 20:42
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2017
|1.1967
|3620
|2005.10.11 20:42
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2019
|1.1961
|3621
|2005.10.11 20:42
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2020
|1.1959
|3622
|2005.10.11 20:42
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2022
|1.1958
|3623
|2005.10.11 20:42
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2021
|1.1958
|3624
|2005.10.11 20:42
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2021
|1.1957
|3625
|2005.10.11 20:43
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2021
|1.1957
|3626
|2005.10.12 00:10
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2019
|1.1959
|3627
|2005.10.12 00:10
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2020
|1.1958
|3628
|2005.10.12 00:11
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2019
|1.1958
|3629
|2005.10.12 00:11
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2020
|1.1957
|3630
|2005.10.12 01:21
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2018
|1.1961
|3631
|2005.10.12 01:23
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2018
|1.1959
|3632
|2005.10.12 01:24
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2018
|1.1958
|3633
|2005.10.12 01:28
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2018
|1.1957
|3634
|2005.10.12 01:31
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2017
|1.1961
|3635
|2005.10.12 01:31
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2016
|1.1967
|3636
|2005.10.12 01:31
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2015
|1.1967
|3637
|2005.10.12 01:31
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2012
|1.1967
|3638
|2005.10.12 01:31
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2010
|1.1967
|3639
|2005.10.12 01:31
|modify
|271
|1.00
|1.2117
|1.2009
|1.1967
|3640
|2005.10.12 01:31
|t/p
|271
|1.00
|1.1967
|1.2009
|1.1967
|1500.00
|44770.06
|3641
|2005.10.12 01:31
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2007
|1.1961
|3642
|2005.10.12 01:31
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2005
|1.1961
|3643
|2005.10.12 01:31
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2006
|1.1959
|3644
|2005.10.12 01:31
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2007
|1.1958
|3645
|2005.10.12 01:31
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2007
|1.1958
|3646
|2005.10.12 01:32
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2007
|1.1957
|3647
|2005.10.12 01:32
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2006
|1.1958
|3648
|2005.10.12 01:40
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2006
|1.1957
|3649
|2005.10.12 01:40
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2005
|1.1959
|3650
|2005.10.12 01:43
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2005
|1.1958
|3651
|2005.10.12 01:46
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2005
|1.1957
|3652
|2005.10.12 02:24
|modify
|272
|1.00
|1.2111
|1.2002
|1.1961
|3653
|2005.10.12 02:25
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2003
|1.1959
|3654
|2005.10.12 02:26
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2002
|1.1959
|3655
|2005.10.12 02:26
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2003
|1.1958
|3656
|2005.10.12 02:27
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2002
|1.1958
|3657
|2005.10.12 02:27
|t/p
|272
|1.00
|1.1961
|1.2002
|1.1961
|1500.00
|46270.06
|3658
|2005.10.12 02:27
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.2000
|1.1959
|3659
|2005.10.12 02:27
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2001
|1.1958
|3660
|2005.10.12 02:28
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2003
|1.1957
|3661
|2005.10.12 02:28
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2002
|1.1957
|3662
|2005.10.12 02:37
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2001
|1.1957
|3663
|2005.10.12 02:37
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.2000
|1.1958
|3664
|2005.10.12 02:37
|modify
|273
|1.00
|1.2110
|1.1999
|1.1959
|3665
|2005.10.12 02:37
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.2000
|1.1957
|3666
|2005.10.12 02:56
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.1999
|1.1958
|3667
|2005.10.12 02:57
|t/p
|273
|1.00
|1.1959
|1.1999
|1.1959
|1510.00
|47780.06
|3668
|2005.10.12 02:57
|modify
|274
|1.00
|1.2109
|1.1999
|1.1958
|3669
|2005.10.12 08:21
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.1999
|1.1957
|3670
|2005.10.12 08:26
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.1999
|1.1957
|3671
|2005.10.12 08:26
|t/p
|274
|1.00
|1.1958
|1.1999
|1.1958
|1510.00
|49290.06
|3672
|2005.10.12 08:26
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.1998
|1.1957
|3673
|2005.10.12 08:26
|modify
|275
|1.00
|1.2108
|1.1997
|1.1957
|3674
|2005.10.12 08:28
|t/p
|275
|1.00
|1.1957
|1.1997
|1.1957
|1510.00
|50800.06
|3675
|2005.10.14 14:33
|buy
|276
|1.00
|1.2019
|1.1869
|1.2169
|3676
|2005.10.14 14:33
|buy stop
|277
|1.00
|1.2025
|1.1875
|1.2175
|3677
|2005.10.14 14:33
|buy stop
|278
|1.00
|1.2027
|1.1877
|1.2177
|3678
|2005.10.14 14:33
|buy stop
|279
|1.00
|1.2028
|1.1878
|1.2178
|3679
|2005.10.14 14:33
|buy stop
|280
|1.00
|1.2029
|1.1879
|1.2179
|3680
|2005.10.14 14:33
|buy
|277
|1.00
|1.2025
|1.1875
|1.2175
|3681
|2005.10.14 14:33
|buy
|278
|1.00
|1.2027
|1.1877
|1.2177
|3682
|2005.10.14 14:34
|buy
|279
|1.00
|1.2028
|1.1878
|1.2178
|3683
|2005.10.14 14:34
|buy
|280
|1.00
|1.2029
|1.1879
|1.2179
|3684
|2005.10.14 14:43
|modify
|276
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2169
|3685
|2005.10.14 14:52
|s/l
|276
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2169
|0.00
|50800.06
|3686
|2005.10.14 15:38
|close
|277
|1.00
|1.2000
|1.1875
|1.2175
|-250.00
|50550.06
|3687
|2005.10.14 15:39
|close
|278
|1.00
|1.2001
|1.1877
|1.2177
|-260.00
|50290.06
|3688
|2005.10.14 15:39
|close
|279
|1.00
|1.2000
|1.1878
|1.2178
|-280.00
|50010.06
|3689
|2005.10.14 15:39
|close
|280
|1.00
|1.2001
|1.1879
|1.2179
|-280.01
|49730.05
|3690
|2005.10.14 16:02
|buy
|281
|1.00
|1.2008
|1.1858
|1.2158
|3691
|2005.10.14 16:02
|buy stop
|282
|1.00
|1.2014
|1.1864
|1.2164
|3692
|2005.10.14 16:02
|buy stop
|283
|1.00
|1.2016
|1.1866
|1.2166
|3693
|2005.10.14 16:02
|buy stop
|284
|1.00
|1.2017
|1.1867
|1.2167
|3694
|2005.10.14 16:02
|buy stop
|285
|1.00
|1.2018
|1.1868
|1.2168
|3695
|2005.10.14 16:03
|buy
|282
|1.00
|1.2014
|1.1864
|1.2164
|3696
|2005.10.14 16:03
|buy
|283
|1.00
|1.2016
|1.1866
|1.2166
|3697
|2005.10.14 16:03
|buy
|284
|1.00
|1.2017
|1.1867
|1.2167
|3698
|2005.10.14 16:04
|buy
|285
|1.00
|1.2018
|1.1868
|1.2168
|3699
|2005.10.14 16:31
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2009
|1.2158
|3700
|2005.10.14 16:32
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2011
|1.2158
|3701
|2005.10.14 16:34
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2012
|1.2158
|3702
|2005.10.14 16:35
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2013
|1.2158
|3703
|2005.10.14 16:35
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2014
|1.2158
|3704
|2005.10.14 16:36
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2015
|1.2158
|3705
|2005.10.14 16:36
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2018
|1.2158
|3706
|2005.10.14 16:36
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2021
|1.2158
|3707
|2005.10.14 16:36
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2023
|1.2158
|3708
|2005.10.14 16:36
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2026
|1.2158
|3709
|2005.10.14 16:36
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2025
|1.2164
|3710
|2005.10.14 16:36
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2025
|1.2164
|3711
|2005.10.14 16:37
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2026
|1.2158
|3712
|2005.10.14 16:37
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2027
|1.2158
|3713
|2005.10.14 16:37
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2028
|1.2158
|3714
|2005.10.14 16:37
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2026
|1.2164
|3715
|2005.10.14 16:37
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2025
|1.2166
|3716
|2005.10.14 16:37
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2023
|1.2167
|3717
|2005.10.14 16:37
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2022
|1.2168
|3718
|2005.10.14 16:37
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2023
|1.2168
|3719
|2005.10.14 16:37
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2023
|1.2167
|3720
|2005.10.14 16:38
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2024
|1.2167
|3721
|2005.10.14 16:38
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2025
|1.2167
|3722
|2005.10.14 16:38
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2024
|1.2168
|3723
|2005.10.14 16:43
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2025
|1.2168
|3724
|2005.10.14 16:43
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2026
|1.2166
|3725
|2005.10.14 16:43
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2027
|1.2164
|3726
|2005.10.14 16:43
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2026
|1.2167
|3727
|2005.10.14 16:43
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2026
|1.2168
|3728
|2005.10.14 16:44
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2026
|1.2168
|3729
|2005.10.14 16:44
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2027
|1.2166
|3730
|2005.10.14 16:46
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2027
|1.2167
|3731
|2005.10.14 16:47
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2028
|1.2164
|3732
|2005.10.14 16:47
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2029
|1.2158
|3733
|2005.10.14 16:47
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2027
|1.2167
|3734
|2005.10.14 16:47
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2027
|1.2168
|3735
|2005.10.14 16:48
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2028
|1.2166
|3736
|2005.10.14 16:48
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2030
|1.2158
|3737
|2005.10.14 16:48
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2031
|1.2158
|3738
|2005.10.14 16:48
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2033
|1.2158
|3739
|2005.10.14 16:48
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2034
|1.2158
|3740
|2005.10.14 16:49
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2035
|1.2158
|3741
|2005.10.14 16:49
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2036
|1.2158
|3742
|2005.10.14 16:49
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2037
|1.2158
|3743
|2005.10.14 16:49
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2036
|1.2164
|3744
|2005.10.14 16:49
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2035
|1.2166
|3745
|2005.10.14 16:49
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2034
|1.2167
|3746
|2005.10.14 16:49
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2033
|1.2168
|3747
|2005.10.14 16:49
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2034
|1.2168
|3748
|2005.10.14 16:55
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2035
|1.2167
|3749
|2005.10.14 16:58
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2035
|1.2168
|3750
|2005.10.14 17:15
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2037
|1.2164
|3751
|2005.10.14 17:15
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2036
|1.2166
|3752
|2005.10.14 17:16
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2036
|1.2167
|3753
|2005.10.14 17:17
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2037
|1.2166
|3754
|2005.10.14 17:17
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2038
|1.2158
|3755
|2005.10.14 17:17
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2040
|1.2158
|3756
|2005.10.14 17:17
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2041
|1.2158
|3757
|2005.10.14 17:17
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2043
|1.2158
|3758
|2005.10.14 17:17
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2044
|1.2158
|3759
|2005.10.14 17:17
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2043
|1.2164
|3760
|2005.10.14 17:17
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2042
|1.2166
|3761
|2005.10.14 17:17
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2042
|1.2167
|3762
|2005.10.14 17:18
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2042
|1.2167
|3763
|2005.10.14 17:18
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2043
|1.2166
|3764
|2005.10.14 17:18
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2044
|1.2164
|3765
|2005.10.14 17:18
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2045
|1.2158
|3766
|2005.10.14 17:18
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2046
|1.2158
|3767
|2005.10.14 17:18
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2048
|1.2158
|3768
|2005.10.14 17:18
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2049
|1.2158
|3769
|2005.10.14 17:18
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2050
|1.2158
|3770
|2005.10.14 17:18
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2051
|1.2158
|3771
|2005.10.14 17:18
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2050
|1.2164
|3772
|2005.10.14 17:18
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2049
|1.2166
|3773
|2005.10.14 17:18
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2049
|1.2167
|3774
|2005.10.14 17:19
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2049
|1.2167
|3775
|2005.10.14 17:19
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2050
|1.2166
|3776
|2005.10.14 17:19
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2048
|1.2168
|3777
|2005.10.14 17:21
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2049
|1.2168
|3778
|2005.10.14 17:21
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2050
|1.2167
|3779
|2005.10.14 18:11
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2050
|1.2168
|3780
|2005.10.14 18:13
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2050
|1.2168
|3781
|2005.10.14 18:14
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2051
|1.2158
|3782
|2005.10.14 19:37
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2051
|1.2164
|3783
|2005.10.14 19:38
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2051
|1.2166
|3784
|2005.10.14 19:39
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2053
|1.2158
|3785
|2005.10.14 19:39
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2055
|1.2158
|3786
|2005.10.14 19:39
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2054
|1.2164
|3787
|2005.10.14 19:40
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2055
|1.2164
|3788
|2005.10.14 19:41
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2054
|1.2166
|3789
|2005.10.14 19:41
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2055
|1.2158
|3790
|2005.10.14 19:41
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2056
|1.2158
|3791
|2005.10.14 19:41
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2055
|1.2164
|3792
|2005.10.14 19:41
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2055
|1.2166
|3793
|2005.10.14 19:42
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2055
|1.2166
|3794
|2005.10.14 19:42
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2056
|1.2158
|3795
|2005.10.14 19:43
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2057
|1.2158
|3796
|2005.10.14 19:43
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2058
|1.2158
|3797
|2005.10.14 19:43
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2061
|1.2158
|3798
|2005.10.14 19:43
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2062
|1.2158
|3799
|2005.10.14 19:43
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2064
|1.2158
|3800
|2005.10.14 19:43
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2065
|1.2158
|3801
|2005.10.14 19:43
|modify
|281
|1.00
|1.2008
|1.2066
|1.2158
|3802
|2005.10.14 19:43
|modify
|282
|1.00
|1.2014
|1.2065
|1.2164
|3803
|2005.10.14 19:43
|modify
|283
|1.00
|1.2016
|1.2064
|1.2166
|3804
|2005.10.14 19:43
|modify
|284
|1.00
|1.2017
|1.2063
|1.2167
|3805
|2005.10.14 19:43
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2062
|1.2168
|3806
|2005.10.14 19:54
|modify
|285
|1.00
|1.2018
|1.2062
|1.2168
|3807
|2005.10.17 00:38
|s/l
|281
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2158
|580.00
|50310.05
|3808
|2005.10.17 00:40
|s/l
|282
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.2164
|510.00
|50820.05
|3809
|2005.10.17 00:40
|s/l
|283
|1.00
|1.2064
|1.2064
|1.2166
|480.00
|51300.05
|3810
|2005.10.17 00:50
|s/l
|284
|1.00
|1.2063
|1.2063
|1.2167
|460.00
|51760.05
|3811
|2005.10.17 01:16
|s/l
|285
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2168
|440.00
|52200.05
|3812
|2005.10.19 14:33
|sell
|286
|1.00
|1.1940
|1.2090
|1.1790
|3813
|2005.10.19 14:33
|sell stop
|287
|1.00
|1.1934
|1.2084
|1.1784
|3814
|2005.10.19 14:33
|sell stop
|288
|1.00
|1.1933
|1.2082
|1.1782
|3815
|2005.10.19 14:33
|sell stop
|289
|1.00
|1.1932
|1.2081
|1.1781
|3816
|2005.10.19 14:33
|sell stop
|290
|1.00
|1.1931
|1.2080
|1.1780
|3817
|2005.10.19 14:41
|sell
|287
|1.00
|1.1934
|1.2084
|1.1784
|3818
|2005.10.19 14:41
|sell
|288
|1.00
|1.1933
|1.2082
|1.1782
|3819
|2005.10.19 14:41
|sell
|289
|1.00
|1.1932
|1.2081
|1.1781
|3820
|2005.10.19 14:41
|sell
|290
|1.00
|1.1931
|1.2080
|1.1780
|3821
|2005.10.20 15:58
|close
|286
|1.00
|1.1981
|1.2090
|1.1790
|-410.00
|51790.05
|3822
|2005.10.20 15:58
|close
|287
|1.00
|1.1980
|1.2084
|1.1784
|-460.00
|51330.05
|3823
|2005.10.20 16:00
|close
|288
|1.00
|1.1981
|1.2082
|1.1782
|-480.01
|50850.04
|3824
|2005.10.20 16:00
|close
|289
|1.00
|1.1979
|1.2081
|1.1781
|-470.00
|50380.04
|3825
|2005.10.20 16:00
|close
|290
|1.00
|1.1978
|1.2080
|1.1780
|-470.00
|49910.04
|3826
|2005.10.20 16:00
|buy
|291
|1.00
|1.1976
|1.1826
|1.2126
|3827
|2005.10.20 16:00
|buy stop
|292
|1.00
|1.1982
|1.1832
|1.2132
|3828
|2005.10.20 16:00
|buy stop
|293
|1.00
|1.1984
|1.1834
|1.2134
|3829
|2005.10.20 16:00
|buy stop
|294
|1.00
|1.1985
|1.1835
|1.2135
|3830
|2005.10.20 16:00
|buy stop
|295
|1.00
|1.1986
|1.1836
|1.2136
|3831
|2005.10.20 16:19
|buy
|292
|1.00
|1.1982
|1.1832
|1.2132
|3832
|2005.10.20 16:20
|buy
|293
|1.00
|1.1984
|1.1834
|1.2134
|3833
|2005.10.20 16:20
|buy
|294
|1.00
|1.1985
|1.1835
|1.2135
|3834
|2005.10.20 16:20
|buy
|295
|1.00
|1.1986
|1.1836
|1.2136
|3835
|2005.10.20 21:31
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1976
|1.2126
|3836
|2005.10.20 21:44
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1977
|1.2126
|3837
|2005.10.20 21:44
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1978
|1.2126
|3838
|2005.10.20 21:46
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1980
|1.2126
|3839
|2005.10.20 21:47
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1982
|1.2126
|3840
|2005.10.21 01:40
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.1982
|1.2132
|3841
|2005.10.21 01:44
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1983
|1.2126
|3842
|2005.10.21 01:44
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1984
|1.2126
|3843
|2005.10.21 01:44
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1985
|1.2126
|3844
|2005.10.21 01:45
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1988
|1.2126
|3845
|2005.10.21 01:45
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.1986
|1.2132
|3846
|2005.10.21 01:46
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.1988
|1.2132
|3847
|2005.10.21 01:46
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.1986
|1.2134
|3848
|2005.10.21 01:47
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.1985
|1.2135
|3849
|2005.10.21 01:48
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.1986
|1.2135
|3850
|2005.10.21 01:52
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.1987
|1.2134
|3851
|2005.10.21 01:52
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.1988
|1.2132
|3852
|2005.10.21 01:53
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.1988
|1.2134
|3853
|2005.10.21 01:53
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1989
|1.2126
|3854
|2005.10.21 01:53
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1990
|1.2126
|3855
|2005.10.21 01:53
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1991
|1.2126
|3856
|2005.10.21 01:53
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1992
|1.2126
|3857
|2005.10.21 01:54
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1993
|1.2126
|3858
|2005.10.21 01:54
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1994
|1.2126
|3859
|2005.10.21 01:54
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1995
|1.2126
|3860
|2005.10.21 01:54
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1996
|1.2126
|3861
|2005.10.21 01:54
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.1995
|1.2132
|3862
|2005.10.21 01:54
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.1994
|1.2134
|3863
|2005.10.21 01:54
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.1992
|1.2135
|3864
|2005.10.21 01:54
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.1991
|1.2136
|3865
|2005.10.21 01:56
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.1992
|1.2136
|3866
|2005.10.21 01:57
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.1993
|1.2135
|3867
|2005.10.21 01:57
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.1994
|1.2134
|3868
|2005.10.21 01:58
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.1995
|1.2134
|3869
|2005.10.21 01:58
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.1994
|1.2135
|3870
|2005.10.21 01:59
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.1995
|1.2135
|3871
|2005.10.21 01:59
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.1996
|1.2132
|3872
|2005.10.21 01:59
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.1997
|1.2126
|3873
|2005.10.21 02:00
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.1994
|1.2136
|3874
|2005.10.21 02:00
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.1994
|1.2136
|3875
|2005.10.21 02:11
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.1994
|1.2136
|3876
|2005.10.21 02:12
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.1994
|1.2136
|3877
|2005.10.21 02:12
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2000
|1.2126
|3878
|2005.10.21 02:13
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2000
|1.2126
|3879
|2005.10.21 02:13
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2001
|1.2126
|3880
|2005.10.21 02:13
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2003
|1.2126
|3881
|2005.10.21 02:13
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2005
|1.2126
|3882
|2005.10.21 02:13
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2008
|1.2126
|3883
|2005.10.21 02:13
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2010
|1.2126
|3884
|2005.10.21 02:14
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2012
|1.2126
|3885
|2005.10.21 02:14
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2013
|1.2126
|3886
|2005.10.21 02:14
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2014
|1.2126
|3887
|2005.10.21 02:14
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2015
|1.2126
|3888
|2005.10.21 02:14
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2016
|1.2126
|3889
|2005.10.21 02:14
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.2015
|1.2132
|3890
|2005.10.21 02:14
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.2014
|1.2134
|3891
|2005.10.21 02:14
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.2014
|1.2135
|3892
|2005.10.21 02:15
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.2014
|1.2135
|3893
|2005.10.21 02:15
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2017
|1.2126
|3894
|2005.10.21 02:15
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2019
|1.2126
|3895
|2005.10.21 02:15
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.2018
|1.2132
|3896
|2005.10.21 02:15
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.2016
|1.2134
|3897
|2005.10.21 02:16
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.2018
|1.2134
|3898
|2005.10.21 02:16
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2021
|1.2126
|3899
|2005.10.21 02:17
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2022
|1.2126
|3900
|2005.10.21 02:17
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2024
|1.2126
|3901
|2005.10.21 02:17
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2025
|1.2126
|3902
|2005.10.21 02:17
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2027
|1.2126
|3903
|2005.10.21 02:17
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.2025
|1.2132
|3904
|2005.10.21 02:17
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.2024
|1.2134
|3905
|2005.10.21 02:17
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.2022
|1.2135
|3906
|2005.10.21 02:17
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.2021
|1.2136
|3907
|2005.10.21 02:17
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.2022
|1.2136
|3908
|2005.10.21 02:17
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.2022
|1.2135
|3909
|2005.10.21 02:24
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.2023
|1.2135
|3910
|2005.10.21 02:25
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.2024
|1.2135
|3911
|2005.10.21 02:25
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.2023
|1.2136
|3912
|2005.10.21 02:26
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.2024
|1.2136
|3913
|2005.10.21 03:11
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.2025
|1.2134
|3914
|2005.10.21 03:11
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.2026
|1.2132
|3915
|2005.10.21 03:11
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.2025
|1.2135
|3916
|2005.10.21 03:11
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.2025
|1.2134
|3917
|2005.10.21 03:12
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.2025
|1.2136
|3918
|2005.10.21 03:12
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.2026
|1.2134
|3919
|2005.10.21 03:17
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.2026
|1.2132
|3920
|2005.10.21 03:17
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2028
|1.2126
|3921
|2005.10.21 03:17
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2030
|1.2126
|3922
|2005.10.21 03:17
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2032
|1.2126
|3923
|2005.10.21 03:17
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2034
|1.2126
|3924
|2005.10.21 03:17
|modify
|291
|1.00
|1.1976
|1.2035
|1.2126
|3925
|2005.10.21 03:17
|modify
|292
|1.00
|1.1982
|1.2034
|1.2132
|3926
|2005.10.21 03:17
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.2033
|1.2134
|3927
|2005.10.21 03:17
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.2032
|1.2135
|3928
|2005.10.21 03:17
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.2031
|1.2136
|3929
|2005.10.21 03:19
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.2031
|1.2136
|3930
|2005.10.21 03:22
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.2032
|1.2136
|3931
|2005.10.21 03:22
|modify
|294
|1.00
|1.1985
|1.2033
|1.2135
|3932
|2005.10.21 03:22
|modify
|293
|1.00
|1.1984
|1.2034
|1.2134
|3933
|2005.10.21 03:22
|modify
|295
|1.00
|1.1986
|1.2033
|1.2136
|3934
|2005.10.21 04:26
|s/l
|291
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2126
|590.00
|50500.04
|3935
|2005.10.21 04:26
|s/l
|292
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2132
|520.00
|51020.04
|3936
|2005.10.21 04:26
|s/l
|293
|1.00
|1.2034
|1.2034
|1.2134
|500.00
|51520.04
|3937
|2005.10.21 04:26
|s/l
|294
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2135
|480.00
|52000.04
|3938
|2005.10.21 04:26
|s/l
|295
|1.00
|1.2033
|1.2033
|1.2136
|470.00
|52470.04
|3939
|2005.10.25 05:57
|buy
|296
|1.00
|1.1978
|1.1828
|1.2128
|3940
|2005.10.25 05:57
|buy stop
|297
|1.00
|1.1984
|1.1834
|1.2134
|3941
|2005.10.25 05:57
|buy stop
|298
|1.00
|1.1986
|1.1836
|1.2136
|3942
|2005.10.25 05:57
|buy stop
|299
|1.00
|1.1987
|1.1837
|1.2137
|3943
|2005.10.25 05:57
|buy stop
|300
|1.00
|1.1988
|1.1838
|1.2138
|3944
|2005.10.25 07:43
|close
|296
|1.00
|1.1963
|1.1828
|1.2128
|-150.00
|52320.04
|3945
|2005.10.25 10:12
|buy
|297
|1.00
|1.1984
|1.1834
|1.2134
|3946
|2005.10.25 10:12
|buy
|298
|1.00
|1.1986
|1.1836
|1.2136
|3947
|2005.10.25 10:14
|buy
|299
|1.00
|1.1987
|1.1837
|1.2137
|3948
|2005.10.25 10:14
|buy
|300
|1.00
|1.1988
|1.1838
|1.2138
|3949
|2005.10.25 10:35
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2134
|3950
|2005.10.25 10:35
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1985
|1.2134
|3951
|2005.10.25 10:37
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1985
|1.2134
|3952
|2005.10.25 10:37
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1986
|1.2134
|3953
|2005.10.25 10:38
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1987
|1.2134
|3954
|2005.10.25 10:39
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.1987
|1.2136
|3955
|2005.10.25 10:39
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1988
|1.2134
|3956
|2005.10.25 10:39
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1990
|1.2134
|3957
|2005.10.25 10:39
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1991
|1.2134
|3958
|2005.10.25 10:39
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1992
|1.2134
|3959
|2005.10.25 10:39
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.1991
|1.2136
|3960
|2005.10.25 10:39
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.1991
|1.2137
|3961
|2005.10.25 10:40
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1992
|1.2134
|3962
|2005.10.25 10:40
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.1990
|1.2138
|3963
|2005.10.25 10:44
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.1991
|1.2137
|3964
|2005.10.25 10:44
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.1992
|1.2136
|3965
|2005.10.25 10:44
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.1991
|1.2138
|3966
|2005.10.25 11:59
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.2137
|3967
|2005.10.25 12:00
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.1992
|1.2138
|3968
|2005.10.25 12:05
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1993
|1.2134
|3969
|2005.10.25 12:06
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.1992
|1.2137
|3970
|2005.10.25 12:45
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.1992
|1.2138
|3971
|2005.10.25 12:46
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1994
|1.2134
|3972
|2005.10.25 12:48
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.1993
|1.2136
|3973
|2005.10.25 12:49
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.1993
|1.2136
|3974
|2005.10.25 12:49
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.1994
|1.2136
|3975
|2005.10.25 12:49
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.1993
|1.2137
|3976
|2005.10.25 12:49
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.1993
|1.2138
|3977
|2005.10.25 12:51
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.1994
|1.2137
|3978
|2005.10.25 12:51
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1996
|1.2134
|3979
|2005.10.25 12:51
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1998
|1.2134
|3980
|2005.10.25 12:52
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.1999
|1.2134
|3981
|2005.10.25 12:52
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2000
|1.2134
|3982
|2005.10.25 12:52
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.1999
|1.2136
|3983
|2005.10.25 12:52
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.1999
|1.2137
|3984
|2005.10.25 12:53
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.1999
|1.2137
|3985
|2005.10.25 12:53
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.1998
|1.2138
|3986
|2005.10.25 12:53
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.1999
|1.2138
|3987
|2005.10.25 12:53
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2000
|1.2136
|3988
|2005.10.25 12:53
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2001
|1.2134
|3989
|2005.10.25 12:53
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2002
|1.2134
|3990
|2005.10.25 12:53
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2001
|1.2136
|3991
|2005.10.25 12:53
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2001
|1.2136
|3992
|2005.10.25 12:54
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2002
|1.2134
|3993
|2005.10.25 12:55
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2001
|1.2137
|3994
|2005.10.25 12:55
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2002
|1.2136
|3995
|2005.10.25 12:55
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2001
|1.2138
|3996
|2005.10.25 12:55
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2001
|1.2137
|3997
|2005.10.25 12:56
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2002
|1.2137
|3998
|2005.10.25 12:56
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2001
|1.2138
|3999
|2005.10.25 12:57
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2002
|1.2138
|4000
|2005.10.25 12:57
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2002
|1.2136
|4001
|2005.10.25 12:57
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2002
|1.2137
|4002
|2005.10.25 14:53
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2003
|1.2134
|4003
|2005.10.25 14:53
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2002
|1.2138
|4004
|2005.10.25 14:54
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2003
|1.2136
|4005
|2005.10.25 14:56
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2004
|1.2134
|4006
|2005.10.25 14:56
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2005
|1.2134
|4007
|2005.10.25 14:56
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2006
|1.2134
|4008
|2005.10.25 14:56
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2008
|1.2134
|4009
|2005.10.25 14:57
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2009
|1.2134
|4010
|2005.10.25 14:57
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2010
|1.2134
|4011
|2005.10.25 14:57
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2011
|1.2134
|4012
|2005.10.25 14:57
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2010
|1.2136
|4013
|2005.10.25 14:57
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2009
|1.2137
|4014
|2005.10.25 14:57
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2008
|1.2138
|4015
|2005.10.25 14:57
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2009
|1.2138
|4016
|2005.10.25 14:57
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2010
|1.2136
|4017
|2005.10.25 14:58
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2010
|1.2137
|4018
|2005.10.25 14:58
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2011
|1.2136
|4019
|2005.10.25 14:58
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2012
|1.2134
|4020
|2005.10.25 14:58
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2013
|1.2134
|4021
|2005.10.25 14:58
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2015
|1.2134
|4022
|2005.10.25 14:58
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2016
|1.2134
|4023
|2005.10.25 14:58
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2018
|1.2134
|4024
|2005.10.25 14:58
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2019
|1.2134
|4025
|2005.10.25 14:58
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2021
|1.2134
|4026
|2005.10.25 14:58
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2022
|1.2134
|4027
|2005.10.25 14:58
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2021
|1.2136
|4028
|2005.10.25 14:58
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2021
|1.2137
|4029
|2005.10.25 14:59
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2020
|1.2138
|4030
|2005.10.25 15:06
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2022
|1.2136
|4031
|2005.10.25 15:06
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2024
|1.2134
|4032
|2005.10.25 15:06
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2025
|1.2134
|4033
|2005.10.25 15:06
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2027
|1.2134
|4034
|2005.10.25 15:06
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2026
|1.2136
|4035
|2005.10.25 15:06
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2025
|1.2137
|4036
|2005.10.25 15:06
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2024
|1.2138
|4037
|2005.10.25 15:06
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2024
|1.2138
|4038
|2005.10.25 15:07
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2025
|1.2138
|4039
|2005.10.25 15:08
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2025
|1.2137
|4040
|2005.10.25 15:44
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2026
|1.2137
|4041
|2005.10.25 15:44
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2025
|1.2138
|4042
|2005.10.25 15:45
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2026
|1.2138
|4043
|2005.10.25 15:45
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2028
|1.2134
|4044
|2005.10.25 15:45
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2029
|1.2134
|4045
|2005.10.25 15:45
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2027
|1.2136
|4046
|2005.10.25 16:00
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2027
|1.2137
|4047
|2005.10.25 16:00
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2028
|1.2136
|4048
|2005.10.25 16:00
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2029
|1.2136
|4049
|2005.10.25 16:00
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2030
|1.2134
|4050
|2005.10.25 16:00
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2029
|1.2137
|4051
|2005.10.25 16:00
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2028
|1.2138
|4052
|2005.10.25 16:01
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2030
|1.2136
|4053
|2005.10.25 16:01
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2032
|1.2134
|4054
|2005.10.25 16:01
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2034
|1.2134
|4055
|2005.10.25 16:01
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2033
|1.2136
|4056
|2005.10.25 16:01
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2032
|1.2137
|4057
|2005.10.25 16:01
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2031
|1.2138
|4058
|2005.10.25 16:01
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2031
|1.2138
|4059
|2005.10.25 16:02
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2032
|1.2138
|4060
|2005.10.25 16:02
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2033
|1.2137
|4061
|2005.10.25 16:02
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2034
|1.2136
|4062
|2005.10.25 16:02
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2036
|1.2134
|4063
|2005.10.25 16:02
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2037
|1.2134
|4064
|2005.10.25 16:02
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2039
|1.2134
|4065
|2005.10.25 16:02
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2041
|1.2134
|4066
|2005.10.25 16:02
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2042
|1.2134
|4067
|2005.10.25 16:02
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2044
|1.2134
|4068
|2005.10.25 16:02
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2046
|1.2134
|4069
|2005.10.25 16:02
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2047
|1.2134
|4070
|2005.10.25 16:02
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2049
|1.2134
|4071
|2005.10.25 16:02
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2048
|1.2136
|4072
|2005.10.25 16:02
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2048
|1.2137
|4073
|2005.10.25 16:03
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2048
|1.2137
|4074
|2005.10.25 16:03
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2047
|1.2138
|4075
|2005.10.25 16:03
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2048
|1.2138
|4076
|2005.10.25 16:03
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2049
|1.2134
|4077
|2005.10.25 16:03
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2050
|1.2134
|4078
|2005.10.25 16:03
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2052
|1.2134
|4079
|2005.10.25 16:04
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2053
|1.2134
|4080
|2005.10.25 16:04
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2054
|1.2134
|4081
|2005.10.25 16:04
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2053
|1.2136
|4082
|2005.10.25 16:04
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2052
|1.2137
|4083
|2005.10.25 16:04
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2051
|1.2138
|4084
|2005.10.25 16:04
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2051
|1.2138
|4085
|2005.10.25 16:05
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2052
|1.2138
|4086
|2005.10.25 16:05
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2053
|1.2137
|4087
|2005.10.25 16:05
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2054
|1.2136
|4088
|2005.10.25 16:05
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2053
|1.2138
|4089
|2005.10.25 16:11
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2054
|1.2137
|4090
|2005.10.25 16:11
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2056
|1.2134
|4091
|2005.10.25 16:11
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2055
|1.2136
|4092
|2005.10.25 16:11
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2054
|1.2138
|4093
|2005.10.25 16:11
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2054
|1.2137
|4094
|2005.10.25 16:12
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2055
|1.2137
|4095
|2005.10.25 16:12
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2057
|1.2134
|4096
|2005.10.25 16:12
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2058
|1.2134
|4097
|2005.10.25 16:12
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2057
|1.2136
|4098
|2005.10.25 16:12
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2056
|1.2137
|4099
|2005.10.25 16:12
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2055
|1.2138
|4100
|2005.10.25 16:13
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2055
|1.2138
|4101
|2005.10.25 16:24
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2056
|1.2138
|4102
|2005.10.25 16:25
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2057
|1.2137
|4103
|2005.10.25 16:26
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2058
|1.2136
|4104
|2005.10.25 16:26
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2059
|1.2134
|4105
|2005.10.25 16:26
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2060
|1.2134
|4106
|2005.10.25 16:26
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2059
|1.2136
|4107
|2005.10.25 16:26
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2058
|1.2137
|4108
|2005.10.25 16:26
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2057
|1.2138
|4109
|2005.10.25 16:27
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2061
|1.2134
|4110
|2005.10.25 16:28
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2065
|1.2134
|4111
|2005.10.25 16:28
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2066
|1.2134
|4112
|2005.10.25 16:28
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2067
|1.2134
|4113
|2005.10.25 16:28
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2068
|1.2134
|4114
|2005.10.25 16:28
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2069
|1.2134
|4115
|2005.10.25 16:28
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2070
|1.2134
|4116
|2005.10.25 16:28
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2071
|1.2134
|4117
|2005.10.25 16:28
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2072
|1.2134
|4118
|2005.10.25 16:28
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2071
|1.2136
|4119
|2005.10.25 16:28
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2071
|1.2137
|4120
|2005.10.25 16:29
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2071
|1.2137
|4121
|2005.10.25 16:29
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2072
|1.2134
|4122
|2005.10.25 16:29
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2073
|1.2134
|4123
|2005.10.25 16:29
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2072
|1.2136
|4124
|2005.10.25 16:29
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2071
|1.2138
|4125
|2005.10.25 16:45
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2072
|1.2137
|4126
|2005.10.25 20:10
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2072
|1.2138
|4127
|2005.10.25 20:15
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2073
|1.2136
|4128
|2005.10.25 20:16
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2074
|1.2134
|4129
|2005.10.25 20:16
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2075
|1.2134
|4130
|2005.10.25 20:16
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2073
|1.2137
|4131
|2005.10.25 20:16
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2072
|1.2138
|4132
|2005.10.25 20:16
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2073
|1.2138
|4133
|2005.10.25 20:16
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2073
|1.2136
|4134
|2005.10.25 20:22
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2074
|1.2136
|4135
|2005.10.25 20:23
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2073
|1.2137
|4136
|2005.10.25 20:26
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2073
|1.2138
|4137
|2005.10.25 20:26
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2074
|1.2136
|4138
|2005.10.25 20:27
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2075
|1.2134
|4139
|2005.10.25 20:27
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2074
|1.2137
|4140
|2005.10.25 20:27
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2075
|1.2136
|4141
|2005.10.25 20:28
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2074
|1.2138
|4142
|2005.10.25 20:28
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2075
|1.2137
|4143
|2005.10.25 23:26
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2074
|1.2138
|4144
|2005.10.26 08:14
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2075
|1.2138
|4145
|2005.10.26 08:14
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2077
|1.2134
|4146
|2005.10.26 08:14
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2078
|1.2134
|4147
|2005.10.26 08:14
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2080
|1.2134
|4148
|2005.10.26 08:14
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2082
|1.2134
|4149
|2005.10.26 08:14
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2083
|1.2134
|4150
|2005.10.26 08:14
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2084
|1.2134
|4151
|2005.10.26 08:14
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2083
|1.2136
|4152
|2005.10.26 08:14
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2082
|1.2137
|4153
|2005.10.26 08:15
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2082
|1.2138
|4154
|2005.10.26 08:15
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2083
|1.2137
|4155
|2005.10.26 08:15
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2084
|1.2136
|4156
|2005.10.26 08:16
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2086
|1.2134
|4157
|2005.10.26 08:16
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2087
|1.2134
|4158
|2005.10.26 08:16
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2089
|1.2134
|4159
|2005.10.26 08:16
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2091
|1.2134
|4160
|2005.10.26 08:16
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2092
|1.2134
|4161
|2005.10.26 08:16
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2091
|1.2136
|4162
|2005.10.26 08:16
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2090
|1.2137
|4163
|2005.10.26 08:16
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2089
|1.2138
|4164
|2005.10.26 08:17
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2090
|1.2138
|4165
|2005.10.26 08:17
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2091
|1.2137
|4166
|2005.10.26 08:18
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2091
|1.2138
|4167
|2005.10.26 08:18
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2092
|1.2136
|4168
|2005.10.26 08:18
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2093
|1.2134
|4169
|2005.10.26 08:18
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2092
|1.2137
|4170
|2005.10.26 08:18
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2092
|1.2138
|4171
|2005.10.26 08:19
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2092
|1.2138
|4172
|2005.10.26 08:25
|modify
|297
|1.00
|1.1984
|1.2094
|1.2134
|4173
|2005.10.26 08:25
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2093
|1.2136
|4174
|2005.10.26 08:25
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2093
|1.2137
|4175
|2005.10.26 08:30
|modify
|299
|1.00
|1.1987
|1.2093
|1.2137
|4176
|2005.10.26 08:30
|modify
|298
|1.00
|1.1986
|1.2094
|1.2136
|4177
|2005.10.26 08:30
|modify
|300
|1.00
|1.1988
|1.2093
|1.2138
|4178
|2005.10.26 09:09
|s/l
|297
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2134
|1100.00
|53420.04
|4179
|2005.10.26 09:09
|s/l
|298
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.2136
|1080.00
|54500.04
|4180
|2005.10.26 09:09
|s/l
|299
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2137
|1060.00
|55560.04
|4181
|2005.10.26 09:09
|s/l
|300
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.2138
|1050.00
|56610.04
|4182
|2005.10.26 15:39
|buy
|301
|1.00
|1.2080
|1.1930
|1.2230
|4183
|2005.10.26 15:39
|buy stop
|302
|1.00
|1.2086
|1.1936
|1.2236
|4184
|2005.10.26 15:39
|buy stop
|303
|1.00
|1.2088
|1.1938
|1.2238
|4185
|2005.10.26 15:39
|buy stop
|304
|1.00
|1.2089
|1.1939
|1.2239
|4186
|2005.10.26 15:39
|buy stop
|305
|1.00
|1.2090
|1.1940
|1.2240
|4187
|2005.10.26 15:45
|buy
|302
|1.00
|1.2086
|1.1936
|1.2236
|4188
|2005.10.26 15:48
|buy
|303
|1.00
|1.2088
|1.1938
|1.2238
|4189
|2005.10.26 16:03
|buy
|304
|1.00
|1.2089
|1.1939
|1.2239
|4190
|2005.10.26 16:03
|buy
|305
|1.00
|1.2090
|1.1940
|1.2240
|4191
|2005.10.26 16:49
|close
|301
|1.00
|1.2069
|1.1930
|1.2230
|-110.00
|56500.04
|4192
|2005.10.26 16:49
|close
|302
|1.00
|1.2068
|1.1936
|1.2236
|-180.00
|56320.04
|4193
|2005.10.26 16:49
|close
|303
|1.00
|1.2067
|1.1938
|1.2238
|-210.00
|56110.04
|4194
|2005.10.26 16:49
|close
|304
|1.00
|1.2068
|1.1939
|1.2239
|-210.00
|55900.04
|4195
|2005.10.26 16:49
|close
|305
|1.00
|1.2069
|1.1940
|1.2240
|-210.00
|55690.04
|4196
|2005.10.26 19:31
|buy
|306
|1.00
|1.2081
|1.1931
|1.2231
|4197
|2005.10.26 19:31
|buy stop
|307
|1.00
|1.2087
|1.1937
|1.2237
|4198
|2005.10.26 19:31
|buy stop
|308
|1.00
|1.2089
|1.1939
|1.2239
|4199
|2005.10.26 19:31
|buy stop
|309
|1.00
|1.2090
|1.1940
|1.2240
|4200
|2005.10.26 19:31
|buy stop
|310
|1.00
|1.2091
|1.1941
|1.2241
|4201
|2005.10.27 02:20
|buy
|307
|1.00
|1.2087
|1.1937
|1.2237
|4202
|2005.10.27 02:26
|buy
|308
|1.00
|1.2089
|1.1939
|1.2239
|4203
|2005.10.27 03:15
|buy
|309
|1.00
|1.2090
|1.1940
|1.2240
|4204
|2005.10.27 03:15
|buy
|310
|1.00
|1.2091
|1.1941
|1.2241
|4205
|2005.10.27 05:17
|modify
|306
|1.00
|1.2081
|1.2083
|1.2231
|4206
|2005.10.27 06:25
|modify
|306
|1.00
|1.2081
|1.2084
|1.2231
|4207
|2005.10.27 06:28
|modify
|306
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2231
|4208
|2005.10.27 06:44
|modify
|306
|1.00
|1.2081
|1.2087
|1.2231
|4209
|2005.10.27 06:44
|modify
|306
|1.00
|1.2081
|1.2088
|1.2231
|4210
|2005.10.27 06:44
|modify
|306
|1.00
|1.2081
|1.2089
|1.2231
|4211
|2005.10.27 06:44
|modify
|307
|1.00
|1.2087
|1.2088
|1.2237
|4212
|2005.10.27 06:51
|modify
|306
|1.00
|1.2081
|1.2090
|1.2231
|4213
|2005.10.27 06:51
|modify
|307
|1.00
|1.2087
|1.2089
|1.2237
|4214
|2005.10.27 06:51
|modify
|307
|1.00
|1.2087
|1.2089
|1.2237
|4215
|2005.10.27 06:52
|modify
|308
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2239
|4216
|2005.10.27 07:54
|s/l
|306
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2231
|90.00
|55780.04
|4217
|2005.10.27 07:54
|s/l
|307
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2237
|20.00
|55800.04
|4218
|2005.10.27 07:54
|s/l
|308
|1.00
|1.2089
|1.2089
|1.2239
|0.00
|55800.04
|4219
|2005.10.27 10:08
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2240
|4220
|2005.10.27 10:09
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2092
|1.2240
|4221
|2005.10.27 10:09
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2094
|1.2240
|4222
|2005.10.27 10:09
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2096
|1.2240
|4223
|2005.10.27 10:09
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2097
|1.2240
|4224
|2005.10.27 10:09
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2099
|1.2240
|4225
|2005.10.27 10:09
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2100
|1.2240
|4226
|2005.10.27 10:09
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2099
|1.2241
|4227
|2005.10.27 10:23
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2100
|1.2241
|4228
|2005.10.27 10:26
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2101
|1.2240
|4229
|2005.10.27 10:27
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2101
|1.2241
|4230
|2005.10.27 10:31
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2102
|1.2240
|4231
|2005.10.27 10:31
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2101
|1.2241
|4232
|2005.10.27 10:32
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2102
|1.2241
|4233
|2005.10.27 10:33
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2103
|1.2240
|4234
|2005.10.27 10:33
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2105
|1.2240
|4235
|2005.10.27 10:33
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2107
|1.2240
|4236
|2005.10.27 10:33
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2108
|1.2240
|4237
|2005.10.27 10:33
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2107
|1.2241
|4238
|2005.10.27 14:38
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2108
|1.2241
|4239
|2005.10.27 14:38
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2110
|1.2240
|4240
|2005.10.27 14:38
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2111
|1.2240
|4241
|2005.10.27 14:38
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2110
|1.2241
|4242
|2005.10.27 14:45
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2112
|1.2240
|4243
|2005.10.27 14:45
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2114
|1.2240
|4244
|2005.10.27 14:45
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2116
|1.2240
|4245
|2005.10.27 14:46
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2118
|1.2240
|4246
|2005.10.27 14:46
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2117
|1.2241
|4247
|2005.10.27 14:46
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2119
|1.2240
|4248
|2005.10.27 14:46
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2120
|1.2240
|4249
|2005.10.27 14:46
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2121
|1.2240
|4250
|2005.10.27 14:46
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2123
|1.2240
|4251
|2005.10.27 14:46
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2124
|1.2240
|4252
|2005.10.27 14:46
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2123
|1.2241
|4253
|2005.10.27 14:47
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2124
|1.2241
|4254
|2005.10.27 14:48
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2125
|1.2240
|4255
|2005.10.27 14:48
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2126
|1.2240
|4256
|2005.10.27 14:48
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2127
|1.2240
|4257
|2005.10.27 14:48
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2126
|1.2241
|4258
|2005.10.27 14:50
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2127
|1.2240
|4259
|2005.10.27 14:50
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2128
|1.2240
|4260
|2005.10.27 14:50
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2129
|1.2240
|4261
|2005.10.27 14:50
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2130
|1.2240
|4262
|2005.10.27 14:50
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2129
|1.2241
|4263
|2005.10.27 14:52
|modify
|310
|1.00
|1.2091
|1.2130
|1.2241
|4264
|2005.10.27 14:52
|modify
|309
|1.00
|1.2090
|1.2131
|1.2240
|4265
|2005.10.27 16:18
|s/l
|309
|1.00
|1.2131
|1.2131
|1.2240
|410.00
|56210.04
|4266
|2005.10.27 16:21
|s/l
|310
|1.00
|1.2130
|1.2130
|1.2241
|390.00
|56600.04
|4267
|2005.11.01 14:55
|sell
|311
|1.00
|1.1992
|1.2142
|1.1842
|4268
|2005.11.01 14:55
|sell stop
|312
|1.00
|1.1986
|1.2136
|1.1836
|4269
|2005.11.01 14:55
|sell stop
|313
|1.00
|1.1985
|1.2134
|1.1834
|4270
|2005.11.01 14:55
|sell stop
|314
|1.00
|1.1984
|1.2133
|1.1833
|4271
|2005.11.01 14:55
|sell stop
|315
|1.00
|1.1983
|1.2132
|1.1832
|4272
|2005.11.01 15:36
|sell
|312
|1.00
|1.1986
|1.2136
|1.1836
|4273
|2005.11.01 15:36
|sell
|313
|1.00
|1.1985
|1.2134
|1.1834
|4274
|2005.11.01 15:36
|sell
|314
|1.00
|1.1984
|1.2133
|1.1833
|4275
|2005.11.01 15:36
|sell
|315
|1.00
|1.1983
|1.2132
|1.1832
|4276
|2005.11.01 20:02
|close
|311
|1.00
|1.2004
|1.2142
|1.1842
|-120.00
|56480.04
|4277
|2005.11.01 20:05
|close
|312
|1.00
|1.2004
|1.2136
|1.1836
|-180.00
|56300.04
|4278
|2005.11.01 20:06
|close
|313
|1.00
|1.2006
|1.2134
|1.1834
|-210.00
|56090.04
|4279
|2005.11.01 20:06
|close
|314
|1.00
|1.2004
|1.2133
|1.1833
|-200.00
|55890.04
|4280
|2005.11.01 20:07
|close
|315
|1.00
|1.2006
|1.2132
|1.1832
|-230.00
|55660.04
|4281
|2005.11.02 15:00
|buy
|316
|1.00
|1.2025
|1.1875
|1.2175
|4282
|2005.11.02 15:00
|buy stop
|317
|1.00
|1.2031
|1.1881
|1.2181
|4283
|2005.11.02 15:00
|buy stop
|318
|1.00
|1.2033
|1.1883
|1.2183
|4284
|2005.11.02 15:00
|buy stop
|319
|1.00
|1.2034
|1.1884
|1.2184
|4285
|2005.11.02 15:00
|buy stop
|320
|1.00
|1.2035
|1.1885
|1.2185
|4286
|2005.11.02 15:03
|buy
|317
|1.00
|1.2031
|1.1881
|1.2181
|4287
|2005.11.02 15:03
|buy
|318
|1.00
|1.2033
|1.1883
|1.2183
|4288
|2005.11.02 15:04
|buy
|319
|1.00
|1.2034
|1.1884
|1.2184
|4289
|2005.11.02 15:04
|buy
|320
|1.00
|1.2035
|1.1885
|1.2185
|4290
|2005.11.02 16:47
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2175
|4291
|2005.11.02 16:48
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2026
|1.2175
|4292
|2005.11.02 16:48
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2027
|1.2175
|4293
|2005.11.02 16:49
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2028
|1.2175
|4294
|2005.11.02 16:49
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2029
|1.2175
|4295
|2005.11.02 16:49
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.2175
|4296
|2005.11.02 17:05
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2031
|1.2175
|4297
|2005.11.02 17:05
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2032
|1.2175
|4298
|2005.11.02 17:05
|modify
|317
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2181
|4299
|2005.11.02 18:16
|modify
|317
|1.00
|1.2031
|1.2031
|1.2181
|4300
|2005.11.02 18:28
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2033
|1.2175
|4301
|2005.11.02 18:30
|modify
|317
|1.00
|1.2031
|1.2032
|1.2181
|4302
|2005.11.02 18:30
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2036
|1.2175
|4303
|2005.11.02 18:30
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2039
|1.2175
|4304
|2005.11.02 18:30
|modify
|316
|1.00
|1.2025
|1.2041
|1.2175
|4305
|2005.11.02 18:30
|modify
|317
|1.00
|1.2031
|1.2040
|1.2181
|4306
|2005.11.02 18:30
|modify
|318
|1.00
|1.2033
|1.2040
|1.2183
|4307
|2005.11.02 18:31
|modify
|319
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.2184
|4308
|2005.11.02 18:31
|modify
|319
|1.00
|1.2034
|1.2039
|1.2184
|4309
|2005.11.02 18:32
|modify
|320
|1.00
|1.2035
|1.2039
|1.2185
|4310
|2005.11.03 12:02
|close
|316
|1.00
|1.2048
|1.2041
|1.2175
|230.00
|55890.04
|4311
|2005.11.03 12:02
|close
|317
|1.00
|1.2047
|1.2040
|1.2181
|160.00
|56050.04
|4312
|2005.11.03 12:02
|close
|318
|1.00
|1.2046
|1.2040
|1.2183
|130.00
|56180.04
|4313
|2005.11.03 12:02
|close
|319
|1.00
|1.2045
|1.2039
|1.2184
|110.00
|56290.04
|4314
|2005.11.03 12:02
|close
|320
|1.00
|1.2044
|1.2039
|1.2185
|90.00
|56380.04
|4315
|2005.11.09 08:00
|buy
|321
|1.00
|1.1772
|1.1622
|1.1922
|4316
|2005.11.09 08:00
|buy stop
|322
|1.00
|1.1778
|1.1628
|1.1928
|4317
|2005.11.09 08:00
|buy stop
|323
|1.00
|1.1780
|1.1630
|1.1930
|4318
|2005.11.09 08:00
|buy stop
|324
|1.00
|1.1781
|1.1631
|1.1931
|4319
|2005.11.09 08:00
|buy stop
|325
|1.00
|1.1782
|1.1632
|1.1932
|4320
|2005.11.09 09:32
|buy
|322
|1.00
|1.1778
|1.1628
|1.1928
|4321
|2005.11.09 10:42
|close
|321
|1.00
|1.1761
|1.1622
|1.1922
|-110.00
|56270.04
|4322
|2005.11.09 10:42
|close
|322
|1.00
|1.1762
|1.1628
|1.1928
|-160.00
|56110.04
|4323
|2005.11.09 14:57
|buy
|323
|1.00
|1.1780
|1.1630
|1.1930
|4324
|2005.11.09 14:57
|buy
|324
|1.00
|1.1781
|1.1631
|1.1931
|4325
|2005.11.09 14:57
|buy
|325
|1.00
|1.1782
|1.1632
|1.1932
|4326
|2005.11.10 05:03
|close
|323
|1.00
|1.1755
|1.1630
|1.1930
|-250.00
|55860.04
|4327
|2005.11.10 05:04
|close
|324
|1.00
|1.1754
|1.1631
|1.1931
|-270.00
|55590.04
|4328
|2005.11.10 05:04
|close
|325
|1.00
|1.1752
|1.1632
|1.1932
|-300.00
|55290.04
|4329
|2005.11.10 07:09
|buy
|326
|1.00
|1.1764
|1.1614
|1.1914
|4330
|2005.11.10 07:09
|buy stop
|327
|1.00
|1.1770
|1.1620
|1.1920
|4331
|2005.11.10 07:09
|buy stop
|328
|1.00
|1.1772
|1.1622
|1.1922
|4332
|2005.11.10 07:09
|buy stop
|329
|1.00
|1.1773
|1.1623
|1.1923
|4333
|2005.11.10 07:09
|buy stop
|330
|1.00
|1.1774
|1.1624
|1.1924
|4334
|2005.11.10 07:46
|buy
|327
|1.00
|1.1770
|1.1620
|1.1920
|4335
|2005.11.10 09:05
|buy
|328
|1.00
|1.1772
|1.1622
|1.1922
|4336
|2005.11.10 09:05
|buy
|329
|1.00
|1.1773
|1.1623
|1.1923
|4337
|2005.11.10 09:05
|buy
|330
|1.00
|1.1774
|1.1624
|1.1924
|4338
|2005.11.10 14:54
|close
|326
|1.00
|1.1753
|1.1614
|1.1914
|-110.00
|55180.04
|4339
|2005.11.10 14:54
|close
|327
|1.00
|1.1751
|1.1620
|1.1920
|-190.00
|54990.04
|4340
|2005.11.10 14:54
|close
|328
|1.00
|1.1752
|1.1622
|1.1922
|-200.00
|54790.04
|4341
|2005.11.10 14:54
|close
|329
|1.00
|1.1753
|1.1623
|1.1923
|-200.00
|54590.04
|4342
|2005.11.10 14:55
|close
|330
|1.00
|1.1753
|1.1624
|1.1924
|-210.00
|54380.04
|4343
|2005.11.15 11:03
|sell
|331
|1.00
|1.1697
|1.1847
|1.1547
|4344
|2005.11.15 11:03
|sell stop
|332
|1.00
|1.1691
|1.1841
|1.1541
|4345
|2005.11.15 11:03
|sell stop
|333
|1.00
|1.1690
|1.1839
|1.1539
|4346
|2005.11.15 11:03
|sell stop
|334
|1.00
|1.1689
|1.1838
|1.1538
|4347
|2005.11.15 11:03
|sell stop
|335
|1.00
|1.1688
|1.1837
|1.1537
|4348
|2005.11.15 11:07
|sell
|332
|1.00
|1.1691
|1.1841
|1.1541
|4349
|2005.11.15 11:14
|sell
|333
|1.00
|1.1690
|1.1839
|1.1539
|4350
|2005.11.15 11:15
|sell
|334
|1.00
|1.1689
|1.1838
|1.1538
|4351
|2005.11.15 11:15
|sell
|335
|1.00
|1.1688
|1.1837
|1.1537
|4352
|2005.11.15 12:23
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1547
|4353
|2005.11.15 12:23
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1696
|1.1547
|4354
|2005.11.15 12:49
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1695
|1.1547
|4355
|2005.11.15 12:49
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1694
|1.1547
|4356
|2005.11.15 12:51
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1693
|1.1547
|4357
|2005.11.15 12:51
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1692
|1.1547
|4358
|2005.11.15 13:10
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1690
|1.1547
|4359
|2005.11.15 13:10
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1688
|1.1547
|4360
|2005.11.15 13:10
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1687
|1.1547
|4361
|2005.11.15 13:10
|modify
|332
|1.00
|1.1691
|1.1688
|1.1541
|4362
|2005.11.15 13:10
|modify
|333
|1.00
|1.1690
|1.1689
|1.1539
|4363
|2005.11.15 13:11
|modify
|333
|1.00
|1.1690
|1.1689
|1.1539
|4364
|2005.11.15 13:11
|modify
|334
|1.00
|1.1689
|1.1689
|1.1538
|4365
|2005.11.15 13:11
|modify
|332
|1.00
|1.1691
|1.1687
|1.1541
|4366
|2005.11.15 13:11
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1547
|4367
|2005.11.15 13:11
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1684
|1.1547
|4368
|2005.11.15 13:12
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1683
|1.1547
|4369
|2005.11.15 13:12
|modify
|331
|1.00
|1.1697
|1.1682
|1.1547
|4370
|2005.11.15 13:12
|modify
|332
|1.00
|1.1691
|1.1683
|1.1541
|4371
|2005.11.15 13:12
|modify
|333
|1.00
|1.1690
|1.1685
|1.1539
|4372
|2005.11.15 13:12
|modify
|334
|1.00
|1.1689
|1.1686
|1.1538
|4373
|2005.11.15 13:12
|modify
|334
|1.00
|1.1689
|1.1685
|1.1538
|4374
|2005.11.15 13:12
|modify
|333
|1.00
|1.1690
|1.1685
|1.1539
|4375
|2005.11.15 13:13
|modify
|335
|1.00
|1.1688
|1.1685
|1.1537
|4376
|2005.11.15 13:33
|modify
|334
|1.00
|1.1689
|1.1685
|1.1538
|4377
|2005.11.15 14:52
|s/l
|331
|1.00
|1.1682
|1.1682
|1.1547
|150.00
|54530.04
|4378
|2005.11.15 14:52
|s/l
|332
|1.00
|1.1683
|1.1683
|1.1541
|80.00
|54610.04
|4379
|2005.11.15 14:52
|s/l
|333
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1539
|50.00
|54660.04
|4380
|2005.11.15 14:52
|s/l
|334
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1538
|40.00
|54700.04
|4381
|2005.11.15 14:52
|s/l
|335
|1.00
|1.1685
|1.1685
|1.1537
|30.00
|54730.04
|4382
|2005.11.17 14:58
|sell
|336
|1.00
|1.1672
|1.1822
|1.1522
|4383
|2005.11.17 14:58
|sell stop
|337
|1.00
|1.1666
|1.1816
|1.1516
|4384
|2005.11.17 14:58
|sell stop
|338
|1.00
|1.1665
|1.1814
|1.1514
|4385
|2005.11.17 14:58
|sell stop
|339
|1.00
|1.1664
|1.1813
|1.1513
|4386
|2005.11.17 14:58
|sell stop
|340
|1.00
|1.1663
|1.1812
|1.1512
|4387
|2005.11.17 15:02
|sell
|337
|1.00
|1.1666
|1.1816
|1.1516
|4388
|2005.11.17 15:07
|sell
|338
|1.00
|1.1665
|1.1814
|1.1514
|4389
|2005.11.17 15:07
|sell
|339
|1.00
|1.1664
|1.1813
|1.1513
|4390
|2005.11.18 10:25
|sell
|340
|1.00
|1.1663
|1.1812
|1.1512
|4391
|2005.11.18 15:02
|close
|336
|1.00
|1.1728
|1.1822
|1.1522
|-560.00
|54170.04
|4392
|2005.11.18 15:02
|close
|337
|1.00
|1.1729
|1.1816
|1.1516
|-630.00
|53540.04
|4393
|2005.11.18 15:02
|close
|338
|1.00
|1.1731
|1.1814
|1.1514
|-660.00
|52880.04
|4394
|2005.11.18 15:02
|close
|339
|1.00
|1.1734
|1.1813
|1.1513
|-700.00
|52180.04
|4395
|2005.11.18 15:02
|close
|340
|1.00
|1.1736
|1.1812
|1.1512
|-730.00
|51450.04
|4396
|2005.11.30 08:07
|sell
|341
|1.00
|1.1783
|1.1933
|1.1633
|4397
|2005.11.30 08:07
|sell stop
|342
|1.00
|1.1777
|1.1927
|1.1627
|4398
|2005.11.30 08:07
|sell stop
|343
|1.00
|1.1776
|1.1925
|1.1625
|4399
|2005.11.30 08:07
|sell stop
|344
|1.00
|1.1775
|1.1924
|1.1624
|4400
|2005.11.30 08:07
|sell stop
|345
|1.00
|1.1774
|1.1923
|1.1623
|4401
|2005.11.30 09:51
|sell
|342
|1.00
|1.1777
|1.1927
|1.1627
|4402
|2005.11.30 09:51
|sell
|343
|1.00
|1.1776
|1.1925
|1.1625
|4403
|2005.11.30 09:51
|sell
|344
|1.00
|1.1775
|1.1924
|1.1624
|4404
|2005.11.30 09:51
|sell
|345
|1.00
|1.1774
|1.1923
|1.1623
|4405
|2005.11.30 16:39
|close
|341
|1.00
|1.1801
|1.1933
|1.1633
|-180.00
|51270.04
|4406
|2005.11.30 16:39
|close
|342
|1.00
|1.1802
|1.1927
|1.1627
|-250.00
|51020.04
|4407
|2005.11.30 16:39
|close
|343
|1.00
|1.1801
|1.1925
|1.1625
|-250.00
|50770.04
|4408
|2005.11.30 16:39
|close
|344
|1.00
|1.1800
|1.1924
|1.1624
|-250.00
|50520.04
|4409
|2005.11.30 16:44
|close
|345
|1.00
|1.1800
|1.1923
|1.1623
|-260.00
|50260.04
|4410
|2005.11.30 19:17
|sell
|346
|1.00
|1.1776
|1.1926
|1.1626
|4411
|2005.11.30 19:17
|sell stop
|347
|1.00
|1.1770
|1.1920
|1.1620
|4412
|2005.11.30 19:17
|sell stop
|348
|1.00
|1.1769
|1.1918
|1.1618
|4413
|2005.11.30 19:17
|sell stop
|349
|1.00
|1.1768
|1.1917
|1.1617
|4414
|2005.11.30 19:17
|sell stop
|350
|1.00
|1.1767
|1.1916
|1.1616
|4415
|2005.12.01 08:48
|sell
|347
|1.00
|1.1770
|1.1920
|1.1620
|4416
|2005.12.01 08:48
|sell
|348
|1.00
|1.1769
|1.1918
|1.1618
|4417
|2005.12.01 12:13
|close
|346
|1.00
|1.1788
|1.1926
|1.1626
|-120.00
|50140.04
|4418
|2005.12.01 12:13
|close
|347
|1.00
|1.1789
|1.1920
|1.1620
|-190.00
|49950.04
|4419
|2005.12.01 12:13
|close
|348
|1.00
|1.1790
|1.1918
|1.1618
|-210.00
|49740.04
|4420
|2005.12.01 12:55
|sell
|349
|1.00
|1.1768
|1.1917
|1.1617
|4421
|2005.12.01 12:55
|sell
|350
|1.00
|1.1767
|1.1916
|1.1616
|4422
|2005.12.01 14:17
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1768
|1.1617
|4423
|2005.12.01 14:19
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1767
|1.1617
|4424
|2005.12.01 14:19
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1766
|1.1617
|4425
|2005.12.01 14:19
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1764
|1.1617
|4426
|2005.12.01 14:19
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1763
|1.1617
|4427
|2005.12.01 14:19
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1764
|1.1616
|4428
|2005.12.01 14:19
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1764
|1.1616
|4429
|2005.12.01 14:48
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1763
|1.1616
|4430
|2005.12.01 14:48
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1762
|1.1617
|4431
|2005.12.01 14:48
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1760
|1.1617
|4432
|2005.12.01 14:48
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1759
|1.1617
|4433
|2005.12.01 14:48
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1758
|1.1617
|4434
|2005.12.01 14:49
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1757
|1.1617
|4435
|2005.12.01 14:49
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1758
|1.1616
|4436
|2005.12.01 14:49
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1757
|1.1616
|4437
|2005.12.01 14:49
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1756
|1.1617
|4438
|2005.12.01 14:49
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1757
|1.1616
|4439
|2005.12.01 14:50
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1756
|1.1616
|4440
|2005.12.01 14:50
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1755
|1.1617
|4441
|2005.12.01 14:50
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1754
|1.1617
|4442
|2005.12.01 14:50
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1755
|1.1616
|4443
|2005.12.01 15:14
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1754
|1.1616
|4444
|2005.12.01 15:25
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1753
|1.1617
|4445
|2005.12.01 15:25
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1752
|1.1617
|4446
|2005.12.01 15:25
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1751
|1.1617
|4447
|2005.12.01 15:25
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1750
|1.1617
|4448
|2005.12.01 15:25
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1749
|1.1617
|4449
|2005.12.01 15:25
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1748
|1.1617
|4450
|2005.12.01 15:26
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1747
|1.1617
|4451
|2005.12.01 15:26
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1748
|1.1616
|4452
|2005.12.01 15:26
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1747
|1.1616
|4453
|2005.12.01 15:26
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1746
|1.1617
|4454
|2005.12.01 15:27
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1746
|1.1616
|4455
|2005.12.01 15:31
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1745
|1.1617
|4456
|2005.12.01 15:31
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1744
|1.1617
|4457
|2005.12.01 15:31
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1745
|1.1616
|4458
|2005.12.01 15:32
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1744
|1.1616
|4459
|2005.12.01 16:11
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1743
|1.1617
|4460
|2005.12.01 16:12
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1742
|1.1617
|4461
|2005.12.01 16:12
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1743
|1.1616
|4462
|2005.12.01 16:12
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1742
|1.1616
|4463
|2005.12.01 16:13
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1741
|1.1617
|4464
|2005.12.01 16:13
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1741
|1.1616
|4465
|2005.12.01 16:13
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1740
|1.1617
|4466
|2005.12.01 16:13
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1739
|1.1617
|4467
|2005.12.01 16:13
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1740
|1.1616
|4468
|2005.12.01 16:26
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1739
|1.1616
|4469
|2005.12.01 17:22
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1738
|1.1617
|4470
|2005.12.01 17:22
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1739
|1.1616
|4471
|2005.12.01 17:33
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1738
|1.1616
|4472
|2005.12.01 17:33
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1737
|1.1617
|4473
|2005.12.01 17:33
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1735
|1.1617
|4474
|2005.12.01 17:33
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1736
|1.1616
|4475
|2005.12.01 17:33
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1736
|1.1616
|4476
|2005.12.01 17:34
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1734
|1.1617
|4477
|2005.12.01 17:34
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1733
|1.1617
|4478
|2005.12.01 17:34
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1734
|1.1616
|4479
|2005.12.01 17:36
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1733
|1.1616
|4480
|2005.12.01 17:46
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1732
|1.1617
|4481
|2005.12.01 17:46
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1731
|1.1617
|4482
|2005.12.01 17:46
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1732
|1.1616
|4483
|2005.12.01 17:47
|modify
|349
|1.00
|1.1768
|1.1731
|1.1617
|4484
|2005.12.01 17:50
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1731
|1.1616
|4485
|2005.12.01 17:51
|modify
|350
|1.00
|1.1767
|1.1731
|1.1616
|4486
|2005.12.01 19:38
|s/l
|349
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1617
|370.00
|50110.04
|4487
|2005.12.01 19:38
|s/l
|350
|1.00
|1.1731
|1.1731
|1.1616
|360.00
|50470.04
|4488
|2005.12.06 16:06
|buy
|351
|1.00
|1.1777
|1.1627
|1.1927
|4489
|2005.12.06 16:06
|buy stop
|352
|1.00
|1.1783
|1.1633
|1.1933
|4490
|2005.12.06 16:06
|buy stop
|353
|1.00
|1.1785
|1.1635
|1.1935
|4491
|2005.12.06 16:06
|buy stop
|354
|1.00
|1.1786
|1.1636
|1.1936
|4492
|2005.12.06 16:06
|buy stop
|355
|1.00
|1.1787
|1.1637
|1.1937
|4493
|2005.12.06 17:12
|buy
|352
|1.00
|1.1783
|1.1633
|1.1933
|4494
|2005.12.06 17:12
|buy
|353
|1.00
|1.1785
|1.1635
|1.1935
|4495
|2005.12.06 17:14
|buy
|354
|1.00
|1.1786
|1.1636
|1.1936
|4496
|2005.12.06 17:14
|buy
|355
|1.00
|1.1787
|1.1637
|1.1937
|4497
|2005.12.06 17:22
|close
|351
|1.00
|1.1771
|1.1627
|1.1927
|-60.00
|50410.04
|4498
|2005.12.06 17:22
|close
|352
|1.00
|1.1770
|1.1633
|1.1933
|-130.00
|50280.04
|4499
|2005.12.06 17:22
|close
|353
|1.00
|1.1771
|1.1635
|1.1935
|-140.00
|50140.04
|4500
|2005.12.06 17:23
|close
|354
|1.00
|1.1771
|1.1636
|1.1936
|-150.00
|49990.04
|4501
|2005.12.06 17:23
|close
|355
|1.00
|1.1769
|1.1637
|1.1937
|-180.00
|49810.04
|4502
|2005.12.09 12:02
|buy
|356
|1.00
|1.1799
|1.1649
|1.1949
|4503
|2005.12.09 12:02
|buy stop
|357
|1.00
|1.1805
|1.1655
|1.1955
|4504
|2005.12.09 12:02
|buy stop
|358
|1.00
|1.1807
|1.1657
|1.1957
|4505
|2005.12.09 12:02
|buy stop
|359
|1.00
|1.1808
|1.1658
|1.1958
|4506
|2005.12.09 12:02
|buy stop
|360
|1.00
|1.1809
|1.1659
|1.1959
|4507
|2005.12.09 12:05
|buy
|357
|1.00
|1.1805
|1.1655
|1.1955
|4508
|2005.12.09 12:06
|buy
|358
|1.00
|1.1807
|1.1657
|1.1957
|4509
|2005.12.09 12:06
|buy
|359
|1.00
|1.1808
|1.1658
|1.1958
|4510
|2005.12.09 12:07
|buy
|360
|1.00
|1.1809
|1.1659
|1.1959
|4511
|2005.12.09 14:13
|close
|356
|1.00
|1.1787
|1.1649
|1.1949
|-120.00
|49690.04
|4512
|2005.12.09 14:14
|close
|357
|1.00
|1.1786
|1.1655
|1.1955
|-190.00
|49500.04
|4513
|2005.12.09 14:14
|close
|358
|1.00
|1.1785
|1.1657
|1.1957
|-220.00
|49280.04
|4514
|2005.12.09 14:14
|close
|359
|1.00
|1.1785
|1.1658
|1.1958
|-229.99
|49050.05
|4515
|2005.12.09 14:15
|close
|360
|1.00
|1.1785
|1.1659
|1.1959
|-240.00
|48810.05
|4516
|2005.12.12 02:18
|buy
|361
|1.00
|1.1807
|1.1657
|1.1957
|4517
|2005.12.12 02:18
|buy stop
|362
|1.00
|1.1813
|1.1663
|1.1963
|4518
|2005.12.12 02:18
|buy stop
|363
|1.00
|1.1815
|1.1665
|1.1965
|4519
|2005.12.12 02:18
|buy stop
|364
|1.00
|1.1816
|1.1666
|1.1966
|4520
|2005.12.12 02:18
|buy stop
|365
|1.00
|1.1817
|1.1667
|1.1967
|4521
|2005.12.12 02:20
|buy
|362
|1.00
|1.1813
|1.1663
|1.1963
|4522
|2005.12.12 02:20
|buy
|363
|1.00
|1.1815
|1.1665
|1.1965
|4523
|2005.12.12 02:22
|buy
|364
|1.00
|1.1816
|1.1666
|1.1966
|4524
|2005.12.12 02:22
|buy
|365
|1.00
|1.1817
|1.1667
|1.1967
|4525
|2005.12.12 09:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1809
|1.1957
|4526
|2005.12.12 09:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1812
|1.1957
|4527
|2005.12.12 09:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1814
|1.1957
|4528
|2005.12.12 09:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1817
|1.1957
|4529
|2005.12.12 09:20
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1816
|1.1963
|4530
|2005.12.12 09:20
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1815
|1.1965
|4531
|2005.12.12 09:21
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1816
|1.1965
|4532
|2005.12.12 09:21
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1817
|1.1963
|4533
|2005.12.12 09:21
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1816
|1.1966
|4534
|2005.12.12 09:29
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1817
|1.1965
|4535
|2005.12.12 09:29
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1818
|1.1957
|4536
|2005.12.12 09:29
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1820
|1.1957
|4537
|2005.12.12 09:29
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1821
|1.1957
|4538
|2005.12.12 09:29
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1823
|1.1957
|4539
|2005.12.12 09:29
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1825
|1.1957
|4540
|2005.12.12 09:29
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1824
|1.1963
|4541
|2005.12.12 09:29
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1823
|1.1965
|4542
|2005.12.12 09:29
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1823
|1.1965
|4543
|2005.12.12 09:30
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1824
|1.1965
|4544
|2005.12.12 09:30
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1825
|1.1957
|4545
|2005.12.12 09:30
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1824
|1.1966
|4546
|2005.12.12 09:30
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1823
|1.1967
|4547
|2005.12.12 09:31
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1824
|1.1967
|4548
|2005.12.12 09:39
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1826
|1.1957
|4549
|2005.12.12 09:39
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1827
|1.1957
|4550
|2005.12.12 09:39
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1826
|1.1963
|4551
|2005.12.12 09:39
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1825
|1.1965
|4552
|2005.12.12 09:40
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1825
|1.1965
|4553
|2005.12.12 09:41
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1827
|1.1963
|4554
|2005.12.12 09:41
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1828
|1.1957
|4555
|2005.12.12 09:41
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1829
|1.1957
|4556
|2005.12.12 09:41
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1830
|1.1957
|4557
|2005.12.12 09:41
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1829
|1.1963
|4558
|2005.12.12 09:41
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1829
|1.1963
|4559
|2005.12.12 09:42
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1827
|1.1965
|4560
|2005.12.12 09:42
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1829
|1.1965
|4561
|2005.12.12 09:43
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1829
|1.1966
|4562
|2005.12.12 09:43
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1826
|1.1967
|4563
|2005.12.12 09:44
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1827
|1.1967
|4564
|2005.12.12 09:44
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1828
|1.1967
|4565
|2005.12.12 09:44
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1830
|1.1963
|4566
|2005.12.12 09:44
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1829
|1.1966
|4567
|2005.12.12 09:45
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1831
|1.1957
|4568
|2005.12.12 09:45
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1830
|1.1963
|4569
|2005.12.12 09:46
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1831
|1.1963
|4570
|2005.12.12 09:46
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1830
|1.1965
|4571
|2005.12.12 09:46
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1831
|1.1963
|4572
|2005.12.12 09:47
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1831
|1.1965
|4573
|2005.12.12 09:47
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1829
|1.1967
|4574
|2005.12.12 09:47
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1829
|1.1967
|4575
|2005.12.12 09:56
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1831
|1.1965
|4576
|2005.12.12 09:56
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1830
|1.1966
|4577
|2005.12.12 09:59
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1830
|1.1967
|4578
|2005.12.12 09:59
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1831
|1.1966
|4579
|2005.12.12 09:59
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1832
|1.1957
|4580
|2005.12.12 09:59
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1833
|1.1957
|4581
|2005.12.12 09:59
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1832
|1.1963
|4582
|2005.12.12 09:59
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1831
|1.1967
|4583
|2005.12.12 09:59
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1831
|1.1966
|4584
|2005.12.12 10:00
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1832
|1.1965
|4585
|2005.12.12 10:00
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1832
|1.1965
|4586
|2005.12.12 10:00
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1832
|1.1966
|4587
|2005.12.12 10:01
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1833
|1.1957
|4588
|2005.12.12 10:01
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1834
|1.1957
|4589
|2005.12.12 10:01
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1833
|1.1963
|4590
|2005.12.12 10:01
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1832
|1.1967
|4591
|2005.12.12 10:02
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1832
|1.1966
|4592
|2005.12.12 10:03
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1834
|1.1963
|4593
|2005.12.12 10:03
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1835
|1.1957
|4594
|2005.12.12 10:03
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1836
|1.1957
|4595
|2005.12.12 10:03
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1837
|1.1957
|4596
|2005.12.12 10:03
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1839
|1.1957
|4597
|2005.12.12 10:03
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1840
|1.1957
|4598
|2005.12.12 10:03
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1841
|1.1957
|4599
|2005.12.12 10:03
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1843
|1.1957
|4600
|2005.12.12 10:03
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1842
|1.1963
|4601
|2005.12.12 10:03
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1841
|1.1965
|4602
|2005.12.12 10:03
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1840
|1.1966
|4603
|2005.12.12 10:03
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1839
|1.1967
|4604
|2005.12.12 10:04
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1839
|1.1967
|4605
|2005.12.12 10:04
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1840
|1.1967
|4606
|2005.12.12 10:04
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1841
|1.1966
|4607
|2005.12.12 10:04
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1842
|1.1965
|4608
|2005.12.12 10:04
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1843
|1.1963
|4609
|2005.12.12 10:04
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1844
|1.1957
|4610
|2005.12.12 10:04
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1843
|1.1965
|4611
|2005.12.12 10:04
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1843
|1.1963
|4612
|2005.12.12 10:05
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1843
|1.1966
|4613
|2005.12.12 10:05
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1844
|1.1963
|4614
|2005.12.12 10:05
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1845
|1.1957
|4615
|2005.12.12 10:05
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1846
|1.1957
|4616
|2005.12.12 10:05
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1847
|1.1957
|4617
|2005.12.12 10:05
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1846
|1.1963
|4618
|2005.12.12 10:05
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1845
|1.1965
|4619
|2005.12.12 10:05
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1845
|1.1965
|4620
|2005.12.12 10:06
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1846
|1.1965
|4621
|2005.12.12 10:06
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1847
|1.1957
|4622
|2005.12.12 10:06
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1846
|1.1966
|4623
|2005.12.12 10:06
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1845
|1.1967
|4624
|2005.12.12 10:07
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1846
|1.1967
|4625
|2005.12.12 10:07
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1847
|1.1963
|4626
|2005.12.12 10:07
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1849
|1.1957
|4627
|2005.12.12 10:07
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1850
|1.1957
|4628
|2005.12.12 10:07
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1851
|1.1957
|4629
|2005.12.12 10:07
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1850
|1.1963
|4630
|2005.12.12 10:07
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1849
|1.1965
|4631
|2005.12.12 10:08
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1850
|1.1965
|4632
|2005.12.12 10:08
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1851
|1.1963
|4633
|2005.12.12 10:08
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1850
|1.1966
|4634
|2005.12.12 10:08
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1849
|1.1967
|4635
|2005.12.12 13:45
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1850
|1.1967
|4636
|2005.12.12 13:45
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1851
|1.1965
|4637
|2005.12.12 13:45
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1850
|1.1966
|4638
|2005.12.12 13:46
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1852
|1.1957
|4639
|2005.12.12 13:46
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1850
|1.1967
|4640
|2005.12.12 13:46
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1851
|1.1963
|4641
|2005.12.12 13:50
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1851
|1.1966
|4642
|2005.12.12 13:50
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1854
|1.1957
|4643
|2005.12.12 13:50
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1855
|1.1957
|4644
|2005.12.12 13:50
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1854
|1.1963
|4645
|2005.12.12 13:50
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1854
|1.1965
|4646
|2005.12.12 13:51
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1854
|1.1965
|4647
|2005.12.12 13:51
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1853
|1.1966
|4648
|2005.12.12 13:51
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1854
|1.1966
|4649
|2005.12.12 13:51
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1855
|1.1963
|4650
|2005.12.12 13:51
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1856
|1.1957
|4651
|2005.12.12 13:51
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1857
|1.1957
|4652
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1858
|1.1957
|4653
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1859
|1.1957
|4654
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1860
|1.1957
|4655
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1863
|1.1957
|4656
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1865
|1.1957
|4657
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1868
|1.1957
|4658
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1870
|1.1957
|4659
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1873
|1.1957
|4660
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1875
|1.1957
|4661
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1878
|1.1957
|4662
|2005.12.12 13:52
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1880
|1.1957
|4663
|2005.12.12 13:52
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1879
|1.1963
|4664
|2005.12.12 13:52
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1878
|1.1965
|4665
|2005.12.12 13:52
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1878
|1.1966
|4666
|2005.12.12 13:53
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1878
|1.1966
|4667
|2005.12.12 13:53
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1879
|1.1965
|4668
|2005.12.12 13:53
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1880
|1.1963
|4669
|2005.12.12 13:53
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1881
|1.1957
|4670
|2005.12.12 13:53
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1882
|1.1957
|4671
|2005.12.12 13:53
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1884
|1.1957
|4672
|2005.12.12 13:53
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1885
|1.1957
|4673
|2005.12.12 13:53
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1886
|1.1957
|4674
|2005.12.12 13:53
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1887
|1.1957
|4675
|2005.12.12 13:53
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1888
|1.1957
|4676
|2005.12.12 13:53
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1887
|1.1963
|4677
|2005.12.12 13:53
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1886
|1.1965
|4678
|2005.12.12 13:53
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1886
|1.1965
|4679
|2005.12.12 13:54
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1886
|1.1966
|4680
|2005.12.12 13:54
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1887
|1.1965
|4681
|2005.12.12 13:54
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1886
|1.1967
|4682
|2005.12.12 14:11
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1887
|1.1966
|4683
|2005.12.12 14:11
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1886
|1.1967
|4684
|2005.12.12 14:12
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1887
|1.1967
|4685
|2005.12.12 14:13
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1888
|1.1963
|4686
|2005.12.12 14:18
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1890
|1.1957
|4687
|2005.12.12 14:18
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1891
|1.1957
|4688
|2005.12.12 14:18
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1893
|1.1957
|4689
|2005.12.12 14:18
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1894
|1.1957
|4690
|2005.12.12 14:18
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1895
|1.1957
|4691
|2005.12.12 14:18
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1897
|1.1957
|4692
|2005.12.12 14:18
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1898
|1.1957
|4693
|2005.12.12 14:18
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1897
|1.1963
|4694
|2005.12.12 14:18
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1896
|1.1965
|4695
|2005.12.12 14:18
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1896
|1.1965
|4696
|2005.12.12 14:19
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1896
|1.1966
|4697
|2005.12.12 14:19
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1895
|1.1967
|4698
|2005.12.12 14:19
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1896
|1.1967
|4699
|2005.12.12 14:19
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1898
|1.1957
|4700
|2005.12.12 14:19
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1900
|1.1957
|4701
|2005.12.12 14:19
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1901
|1.1957
|4702
|2005.12.12 14:19
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1903
|1.1957
|4703
|2005.12.12 14:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1905
|1.1957
|4704
|2005.12.12 14:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1906
|1.1957
|4705
|2005.12.12 14:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1907
|1.1957
|4706
|2005.12.12 14:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1908
|1.1957
|4707
|2005.12.12 14:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1910
|1.1957
|4708
|2005.12.12 14:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1911
|1.1957
|4709
|2005.12.12 14:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1913
|1.1957
|4710
|2005.12.12 14:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1914
|1.1957
|4711
|2005.12.12 14:20
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1916
|1.1957
|4712
|2005.12.12 14:21
|modify
|361
|1.00
|1.1807
|1.1917
|1.1957
|4713
|2005.12.12 14:21
|t/p
|361
|1.00
|1.1957
|1.1917
|1.1957
|1500.00
|50310.05
|4714
|2005.12.12 14:21
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1918
|1.1963
|4715
|2005.12.12 14:21
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1919
|1.1963
|4716
|2005.12.12 14:21
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1918
|1.1965
|4717
|2005.12.12 14:21
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1917
|1.1966
|4718
|2005.12.12 14:21
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1916
|1.1967
|4719
|2005.12.12 14:32
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1917
|1.1967
|4720
|2005.12.12 14:32
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1919
|1.1965
|4721
|2005.12.12 14:33
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1919
|1.1963
|4722
|2005.12.12 14:33
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1920
|1.1963
|4723
|2005.12.12 14:33
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1919
|1.1965
|4724
|2005.12.12 14:34
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1918
|1.1966
|4725
|2005.12.12 14:34
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1919
|1.1966
|4726
|2005.12.12 14:34
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1920
|1.1965
|4727
|2005.12.12 14:34
|modify
|365
|1.00
|1.1817
|1.1919
|1.1967
|4728
|2005.12.12 14:35
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1920
|1.1963
|4729
|2005.12.12 14:36
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1921
|1.1963
|4730
|2005.12.12 14:36
|modify
|362
|1.00
|1.1813
|1.1922
|1.1963
|4731
|2005.12.12 14:36
|t/p
|362
|1.00
|1.1963
|1.1922
|1.1963
|1500.00
|51810.05
|4732
|2005.12.12 14:36
|modify
|363
|1.00
|1.1815
|1.1925
|1.1965
|4733
|2005.12.12 14:36
|t/p
|363
|1.00
|1.1965
|1.1925
|1.1965
|1500.00
|53310.05
|4734
|2005.12.12 14:36
|modify
|364
|1.00
|1.1816
|1.1926
|1.1966
|4735
|2005.12.12 14:36
|t/p
|364
|1.00
|1.1966
|1.1926
|1.1966
|1500.00
|54810.05
|4736
|2005.12.12 14:36
|t/p
|365
|1.00
|1.1967
|1.1919
|1.1967
|1500.00
|56310.05
|4737
|2005.12.13 15:59
|buy
|366
|1.00
|1.1935
|1.1785
|1.2085
|4738
|2005.12.13 15:59
|buy stop
|367
|1.00
|1.1941
|1.1791
|1.2091
|4739
|2005.12.13 15:59
|buy stop
|368
|1.00
|1.1943
|1.1793
|1.2093
|4740
|2005.12.13 15:59
|buy stop
|369
|1.00
|1.1944
|1.1794
|1.2094
|4741
|2005.12.13 15:59
|buy stop
|370
|1.00
|1.1945
|1.1795
|1.2095
|4742
|2005.12.13 17:46
|close
|366
|1.00
|1.1926
|1.1785
|1.2085
|-90.00
|56220.05
|4743
|2005.12.13 20:14
|buy
|367
|1.00
|1.1941
|1.1791
|1.2091
|4744
|2005.12.13 20:14
|buy
|368
|1.00
|1.1943
|1.1793
|1.2093
|4745
|2005.12.13 20:14
|buy
|369
|1.00
|1.1944
|1.1794
|1.2094
|4746
|2005.12.13 20:14
|buy
|370
|1.00
|1.1945
|1.1795
|1.2095
|4747
|2005.12.13 20:22
|modify
|367
|1.00
|1.1941
|1.1941
|1.2091
|4748
|2005.12.13 20:22
|modify
|367
|1.00
|1.1941
|1.1942
|1.2091
|4749
|2005.12.13 20:22
|modify
|367
|1.00
|1.1941
|1.1944
|1.2091
|4750
|2005.12.13 20:22
|modify
|367
|1.00
|1.1941
|1.1945
|1.2091
|4751
|2005.12.13 20:22
|modify
|367
|1.00
|1.1941
|1.1946
|1.2091
|4752
|2005.12.13 20:22
|modify
|368
|1.00
|1.1943
|1.1945
|1.2093
|4753
|2005.12.13 20:22
|modify
|368
|1.00
|1.1943
|1.1945
|1.2093
|4754
|2005.12.13 20:23
|modify
|369
|1.00
|1.1944
|1.1945
|1.2094
|4755
|2005.12.13 20:53
|s/l
|367
|1.00
|1.1946
|1.1946
|1.2091
|50.00
|56270.05
|4756
|2005.12.13 20:53
|s/l
|368
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2093
|20.00
|56290.05
|4757
|2005.12.13 20:53
|s/l
|369
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2094
|10.00
|56300.05
|4758
|2005.12.14 02:41
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1945
|1.2095
|4759
|2005.12.14 02:45
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1946
|1.2095
|4760
|2005.12.14 02:45
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1948
|1.2095
|4761
|2005.12.14 02:45
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1949
|1.2095
|4762
|2005.12.14 02:45
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1950
|1.2095
|4763
|2005.12.14 02:48
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1952
|1.2095
|4764
|2005.12.14 02:49
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1953
|1.2095
|4765
|2005.12.14 02:50
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1954
|1.2095
|4766
|2005.12.14 03:14
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1956
|1.2095
|4767
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1957
|1.2095
|4768
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1959
|1.2095
|4769
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1960
|1.2095
|4770
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1962
|1.2095
|4771
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1963
|1.2095
|4772
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1964
|1.2095
|4773
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1966
|1.2095
|4774
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1969
|1.2095
|4775
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1972
|1.2095
|4776
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1974
|1.2095
|4777
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1977
|1.2095
|4778
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1979
|1.2095
|4779
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1981
|1.2095
|4780
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1984
|1.2095
|4781
|2005.12.14 03:15
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1986
|1.2095
|4782
|2005.12.14 03:16
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1987
|1.2095
|4783
|2005.12.14 03:16
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1988
|1.2095
|4784
|2005.12.14 03:17
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1989
|1.2095
|4785
|2005.12.14 03:17
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1990
|1.2095
|4786
|2005.12.14 03:17
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1992
|1.2095
|4787
|2005.12.14 03:17
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1993
|1.2095
|4788
|2005.12.14 03:18
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1994
|1.2095
|4789
|2005.12.14 03:18
|modify
|370
|1.00
|1.1945
|1.1995
|1.2095
|4790
|2005.12.14 06:59
|s/l
|370
|1.00
|1.1995
|1.1995
|1.2095
|500.00
|56800.05
|4791
|2005.12.15 02:16
|buy
|371
|1.00
|1.2015
|1.1865
|1.2165
|4792
|2005.12.15 02:16
|buy stop
|372
|1.00
|1.2021
|1.1871
|1.2171
|4793
|2005.12.15 02:16
|buy stop
|373
|1.00
|1.2023
|1.1873
|1.2173
|4794
|2005.12.15 02:16
|buy stop
|374
|1.00
|1.2024
|1.1874
|1.2174
|4795
|2005.12.15 02:16
|buy stop
|375
|1.00
|1.2025
|1.1875
|1.2175
|4796
|2005.12.15 04:15
|close
|371
|1.00
|1.1991
|1.1865
|1.2165
|-240.00
|56560.05
|4797
|2005.12.15 10:38
|buy
|372
|1.00
|1.2021
|1.1871
|1.2171
|4798
|2005.12.15 10:39
|buy
|373
|1.00
|1.2023
|1.1873
|1.2173
|4799
|2005.12.15 10:39
|buy
|374
|1.00
|1.2024
|1.1874
|1.2174
|4800
|2005.12.15 10:40
|buy
|375
|1.00
|1.2025
|1.1875
|1.2175
|4801
|2005.12.15 15:00
|close
|372
|1.00
|1.1987
|1.1871
|1.2171
|-340.00
|56220.05
|4802
|2005.12.15 15:31
|close
|373
|1.00
|1.1987
|1.1873
|1.2173
|-360.00
|55860.05
|4803
|2005.12.15 15:46
|close
|374
|1.00
|1.1987
|1.1874
|1.2174
|-370.00
|55490.05
|4804
|2005.12.15 15:46
|close
|375
|1.00
|1.1986
|1.1875
|1.2175
|-390.00
|55100.05
|4805
|2005.12.19 18:43
|buy
|376
|1.00
|1.2019
|1.1869
|1.2169
|4806
|2005.12.19 18:43
|buy stop
|377
|1.00
|1.2025
|1.1875
|1.2175
|4807
|2005.12.19 18:43
|buy stop
|378
|1.00
|1.2027
|1.1877
|1.2177
|4808
|2005.12.19 18:43
|buy stop
|379
|1.00
|1.2028
|1.1878
|1.2178
|4809
|2005.12.19 18:43
|buy stop
|380
|1.00
|1.2029
|1.1879
|1.2179
|4810
|2005.12.20 00:03
|close
|376
|1.00
|1.2000
|1.1869
|1.2169
|-190.00
|54910.05
|4811
|2006.01.03 19:34
|buy
|377
|1.00
|1.2025
|1.1875
|1.2175
|4812
|2006.01.03 20:11
|buy
|378
|1.00
|1.2027
|1.1877
|1.2177
|4813
|2006.01.03 20:11
|buy
|379
|1.00
|1.2028
|1.1878
|1.2178
|4814
|2006.01.03 20:11
|buy
|380
|1.00
|1.2029
|1.1879
|1.2179
|4815
|2006.01.04 02:07
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2175
|4816
|2006.01.04 02:07
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2027
|1.2175
|4817
|2006.01.04 02:07
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2028
|1.2175
|4818
|2006.01.04 02:07
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.2175
|4819
|2006.01.04 02:07
|modify
|378
|1.00
|1.2027
|1.2029
|1.2177
|4820
|2006.01.04 02:07
|modify
|379
|1.00
|1.2028
|1.2028
|1.2178
|4821
|2006.01.04 02:08
|modify
|379
|1.00
|1.2028
|1.2029
|1.2178
|4822
|2006.01.04 02:08
|modify
|378
|1.00
|1.2027
|1.2030
|1.2177
|4823
|2006.01.04 02:08
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2031
|1.2175
|4824
|2006.01.04 02:08
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2032
|1.2175
|4825
|2006.01.04 02:08
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2033
|1.2175
|4826
|2006.01.04 02:08
|modify
|378
|1.00
|1.2027
|1.2032
|1.2177
|4827
|2006.01.04 02:08
|modify
|379
|1.00
|1.2028
|1.2031
|1.2178
|4828
|2006.01.04 02:09
|modify
|380
|1.00
|1.2029
|1.2030
|1.2179
|4829
|2006.01.04 02:26
|modify
|380
|1.00
|1.2029
|1.2031
|1.2179
|4830
|2006.01.04 02:26
|modify
|379
|1.00
|1.2028
|1.2032
|1.2178
|4831
|2006.01.04 02:26
|modify
|378
|1.00
|1.2027
|1.2033
|1.2177
|4832
|2006.01.04 02:26
|modify
|380
|1.00
|1.2029
|1.2032
|1.2179
|4833
|2006.01.04 02:27
|modify
|379
|1.00
|1.2028
|1.2033
|1.2178
|4834
|2006.01.04 02:27
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2034
|1.2175
|4835
|2006.01.04 02:27
|modify
|380
|1.00
|1.2029
|1.2033
|1.2179
|4836
|2006.01.04 03:12
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2035
|1.2175
|4837
|2006.01.04 03:12
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2041
|1.2175
|4838
|2006.01.04 03:13
|modify
|378
|1.00
|1.2027
|1.2040
|1.2177
|4839
|2006.01.04 03:13
|modify
|378
|1.00
|1.2027
|1.2041
|1.2177
|4840
|2006.01.04 03:13
|modify
|379
|1.00
|1.2028
|1.2040
|1.2178
|4841
|2006.01.04 03:13
|modify
|380
|1.00
|1.2029
|1.2039
|1.2179
|4842
|2006.01.04 03:14
|modify
|380
|1.00
|1.2029
|1.2040
|1.2179
|4843
|2006.01.04 03:15
|modify
|379
|1.00
|1.2028
|1.2041
|1.2178
|4844
|2006.01.04 03:16
|modify
|377
|1.00
|1.2025
|1.2042
|1.2175
|4845
|2006.01.04 07:01
|s/l
|377
|1.00
|1.2042
|1.2042
|1.2175
|170.00
|55080.05
|4846
|2006.01.04 07:01
|s/l
|378
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2177
|140.00
|55220.05
|4847
|2006.01.04 07:01
|s/l
|379
|1.00
|1.2041
|1.2041
|1.2178
|130.00
|55350.05
|4848
|2006.01.04 07:01
|s/l
|380
|1.00
|1.2040
|1.2040
|1.2179
|110.00
|55460.05
|4849
|2006.01.05 14:18
|buy
|381
|1.00
|1.2093
|1.1943
|1.2243
|4850
|2006.01.05 14:18
|buy stop
|382
|1.00
|1.2099
|1.1949
|1.2249
|4851
|2006.01.05 14:18
|buy stop
|383
|1.00
|1.2101
|1.1951
|1.2251
|4852
|2006.01.05 14:18
|buy stop
|384
|1.00
|1.2102
|1.1952
|1.2252
|4853
|2006.01.05 14:18
|buy stop
|385
|1.00
|1.2103
|1.1953
|1.2253
|4854
|2006.01.05 14:21
|buy
|382
|1.00
|1.2099
|1.1949
|1.2249
|4855
|2006.01.05 14:21
|buy
|383
|1.00
|1.2101
|1.1951
|1.2251
|4856
|2006.01.05 16:09
|buy
|384
|1.00
|1.2102
|1.1952
|1.2252
|4857
|2006.01.05 16:10
|buy
|385
|1.00
|1.2103
|1.1953
|1.2253
|4858
|2006.01.06 02:00
|close
|381
|1.00
|1.2086
|1.1943
|1.2243
|-70.00
|55390.05
|4859
|2006.01.06 02:00
|close
|382
|1.00
|1.2087
|1.1949
|1.2249
|-120.00
|55270.05
|4860
|2006.01.06 02:00
|close
|383
|1.00
|1.2086
|1.1951
|1.2251
|-150.00
|55120.05
|4861
|2006.01.06 02:01
|close
|384
|1.00
|1.2087
|1.1952
|1.2252
|-150.00
|54970.05
|4862
|2006.01.06 02:01
|close
|385
|1.00
|1.2086
|1.1953
|1.2253
|-170.00
|54800.05
|4863
|2006.01.06 09:06
|buy
|386
|1.00
|1.2098
|1.1948
|1.2248
|4864
|2006.01.06 09:06
|buy stop
|387
|1.00
|1.2104
|1.1954
|1.2254
|4865
|2006.01.06 09:06
|buy stop
|388
|1.00
|1.2106
|1.1956
|1.2256
|4866
|2006.01.06 09:06
|buy stop
|389
|1.00
|1.2107
|1.1957
|1.2257
|4867
|2006.01.06 09:06
|buy stop
|390
|1.00
|1.2108
|1.1958
|1.2258
|4868
|2006.01.06 12:33
|buy
|387
|1.00
|1.2104
|1.1954
|1.2254
|4869
|2006.01.06 13:29
|close
|386
|1.00
|1.2089
|1.1948
|1.2248
|-90.00
|54710.05
|4870
|2006.01.06 13:29
|close
|387
|1.00
|1.2088
|1.1954
|1.2254
|-160.00
|54550.05
|4871
|2006.01.06 13:31
|buy
|388
|1.00
|1.2106
|1.1956
|1.2256
|4872
|2006.01.06 13:31
|buy
|389
|1.00
|1.2107
|1.1957
|1.2257
|4873
|2006.01.06 13:31
|buy
|390
|1.00
|1.2108
|1.1958
|1.2258
|4874
|2006.01.06 13:36
|close
|388
|1.00
|1.2089
|1.1956
|1.2256
|-170.00
|54380.05
|4875
|2006.01.06 13:36
|close
|389
|1.00
|1.2088
|1.1957
|1.2257
|-190.00
|54190.05
|4876
|2006.01.06 13:36
|close
|390
|1.00
|1.2087
|1.1958
|1.2258
|-210.00
|53980.05
|4877
|2006.01.06 13:36
|sell
|391
|1.00
|1.2086
|1.2236
|1.1936
|4878
|2006.01.06 13:36
|sell stop
|392
|1.00
|1.2080
|1.2230
|1.1930
|4879
|2006.01.06 13:36
|sell stop
|393
|1.00
|1.2079
|1.2228
|1.1928
|4880
|2006.01.06 13:36
|sell stop
|394
|1.00
|1.2078
|1.2227
|1.1927
|4881
|2006.01.06 13:36
|sell stop
|395
|1.00
|1.2077
|1.2226
|1.1926
|4882
|2006.01.09 09:09
|sell
|392
|1.00
|1.2080
|1.2230
|1.1930
|4883
|2006.01.09 09:09
|sell
|393
|1.00
|1.2079
|1.2228
|1.1928
|4884
|2006.01.09 09:10
|sell
|394
|1.00
|1.2078
|1.2227
|1.1927
|4885
|2006.01.09 09:10
|sell
|395
|1.00
|1.2077
|1.2226
|1.1926
|4886
|2006.01.10 07:29
|modify
|391
|1.00
|1.2086
|1.2085
|1.1936
|4887
|2006.01.10 07:31
|modify
|391
|1.00
|1.2086
|1.2084
|1.1936
|4888
|2006.01.10 07:32
|modify
|391
|1.00
|1.2086
|1.2083
|1.1936
|4889
|2006.01.10 07:32
|modify
|391
|1.00
|1.2086
|1.2082
|1.1936
|4890
|2006.01.10 07:40
|modify
|391
|1.00
|1.2086
|1.2080
|1.1936
|4891
|2006.01.10 07:43
|modify
|392
|1.00
|1.2080
|1.2080
|1.1930
|4892
|2006.01.10 07:43
|modify
|391
|1.00
|1.2086
|1.2079
|1.1936
|4893
|2006.01.10 07:43
|modify
|391
|1.00
|1.2086
|1.2078
|1.1936
|4894
|2006.01.10 07:43
|modify
|392
|1.00
|1.2080
|1.2079
|1.1930
|4895
|2006.01.10 07:44
|modify
|393
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.1928
|4896
|2006.01.10 08:13
|s/l
|391
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.1936
|80.00
|54060.05
|4897
|2006.01.10 08:14
|s/l
|392
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.1930
|10.00
|54070.05
|4898
|2006.01.10 08:14
|s/l
|393
|1.00
|1.2079
|1.2079
|1.1928
|0.00
|54070.05
|4899
|2006.01.10 10:09
|close
|394
|1.00
|1.2092
|1.2227
|1.1927
|-140.00
|53930.05
|4900
|2006.01.10 10:09
|close
|395
|1.00
|1.2093
|1.2226
|1.1926
|-160.00
|53770.05
|4901
|2006.01.10 13:00
|sell
|396
|1.00
|1.2073
|1.2223
|1.1923
|4902
|2006.01.10 13:00
|sell stop
|397
|1.00
|1.2067
|1.2217
|1.1917
|4903
|2006.01.10 13:00
|sell stop
|398
|1.00
|1.2066
|1.2215
|1.1915
|4904
|2006.01.10 13:00
|sell stop
|399
|1.00
|1.2065
|1.2214
|1.1914
|4905
|2006.01.10 13:00
|sell stop
|400
|1.00
|1.2064
|1.2213
|1.1913
|4906
|2006.01.10 13:01
|sell
|397
|1.00
|1.2067
|1.2217
|1.1917
|4907
|2006.01.10 13:03
|sell
|398
|1.00
|1.2066
|1.2215
|1.1915
|4908
|2006.01.10 13:03
|sell
|399
|1.00
|1.2065
|1.2214
|1.1914
|4909
|2006.01.10 13:06
|sell
|400
|1.00
|1.2064
|1.2213
|1.1913
|4910
|2006.01.11 03:00
|close
|396
|1.00
|1.2077
|1.2223
|1.1923
|-40.00
|53730.05
|4911
|2006.01.11 03:02
|close
|397
|1.00
|1.2077
|1.2217
|1.1917
|-100.00
|53630.05
|4912
|2006.01.11 03:03
|close
|398
|1.00
|1.2076
|1.2215
|1.1915
|-100.00
|53530.05
|4913
|2006.01.11 03:04
|close
|399
|1.00
|1.2077
|1.2214
|1.1914
|-120.00
|53410.05
|4914
|2006.01.11 03:09
|close
|400
|1.00
|1.2077
|1.2213
|1.1913
|-130.00
|53280.05
|4915
|2006.01.13 10:40
|sell
|401
|1.00
|1.2056
|1.2206
|1.1906
|4916
|2006.01.13 10:40
|sell stop
|402
|1.00
|1.2050
|1.2200
|1.1900
|4917
|2006.01.13 10:40
|sell stop
|403
|1.00
|1.2049
|1.2198
|1.1898
|4918
|2006.01.13 10:40
|sell stop
|404
|1.00
|1.2048
|1.2197
|1.1897
|4919
|2006.01.13 10:40
|sell stop
|405
|1.00
|1.2047
|1.2196
|1.1896
|4920
|2006.01.13 11:09
|sell
|402
|1.00
|1.2050
|1.2200
|1.1900
|4921
|2006.01.13 12:55
|sell
|403
|1.00
|1.2049
|1.2198
|1.1898
|4922
|2006.01.13 12:55
|sell
|404
|1.00
|1.2048
|1.2197
|1.1897
|4923
|2006.01.13 12:55
|sell
|405
|1.00
|1.2047
|1.2196
|1.1896
|4924
|2006.01.13 13:40
|close
|401
|1.00
|1.2078
|1.2206
|1.1906
|-220.00
|53060.05
|4925
|2006.01.13 13:40
|close
|402
|1.00
|1.2079
|1.2200
|1.1900
|-290.00
|52770.05
|4926
|2006.01.13 13:40
|close
|403
|1.00
|1.2082
|1.2198
|1.1898
|-330.00
|52440.05
|4927
|2006.01.13 13:40
|close
|404
|1.00
|1.2085
|1.2197
|1.1897
|-370.00
|52070.05
|4928
|2006.01.13 13:40
|close
|405
|1.00
|1.2087
|1.2196
|1.1896
|-400.00
|51670.05
|4929
|2006.01.16 22:00
|buy
|406
|1.00
|1.2129
|1.1979
|1.2279
|4930
|2006.01.16 22:00
|buy stop
|407
|1.00
|1.2135
|1.1985
|1.2285
|4931
|2006.01.16 22:00
|buy stop
|408
|1.00
|1.2137
|1.1987
|1.2287
|4932
|2006.01.16 22:00
|buy stop
|409
|1.00
|1.2138
|1.1988
|1.2288
|4933
|2006.01.16 22:00
|buy stop
|410
|1.00
|1.2139
|1.1989
|1.2289
|4934
|2006.01.17 07:20
|buy
|407
|1.00
|1.2135
|1.1985
|1.2285
|4935
|2006.01.17 07:21
|buy
|408
|1.00
|1.2137
|1.1987
|1.2287
|4936
|2006.01.17 07:21
|buy
|409
|1.00
|1.2138
|1.1988
|1.2288
|4937
|2006.01.17 07:21
|buy
|410
|1.00
|1.2139
|1.1989
|1.2289
|4938
|2006.01.17 09:50
|close
|406
|1.00
|1.2102
|1.1979
|1.2279
|-270.00
|51400.05
|4939
|2006.01.17 09:50
|close
|407
|1.00
|1.2103
|1.1985
|1.2285
|-320.00
|51080.05
|4940
|2006.01.17 09:51
|close
|408
|1.00
|1.2102
|1.1987
|1.2287
|-350.00
|50730.05
|4941
|2006.01.17 09:51
|close
|409
|1.00
|1.2101
|1.1988
|1.2288
|-370.00
|50360.05
|4942
|2006.01.17 09:51
|close
|410
|1.00
|1.2100
|1.1989
|1.2289
|-390.00
|49970.05
|4943
|2006.01.17 09:51
|sell
|411
|1.00
|1.2101
|1.2251
|1.1951
|4944
|2006.01.17 09:51
|sell stop
|412
|1.00
|1.2095
|1.2245
|1.1945
|4945
|2006.01.17 09:51
|sell stop
|413
|1.00
|1.2094
|1.2243
|1.1943
|4946
|2006.01.17 09:51
|sell stop
|414
|1.00
|1.2093
|1.2242
|1.1942
|4947
|2006.01.17 09:51
|sell stop
|415
|1.00
|1.2092
|1.2241
|1.1941
|4948
|2006.01.17 11:14
|sell
|412
|1.00
|1.2095
|1.2245
|1.1945
|4949
|2006.01.17 11:14
|sell
|413
|1.00
|1.2094
|1.2243
|1.1943
|4950
|2006.01.17 11:15
|sell
|414
|1.00
|1.2093
|1.2242
|1.1942
|4951
|2006.01.17 11:15
|sell
|415
|1.00
|1.2092
|1.2241
|1.1941
|4952
|2006.01.17 11:44
|modify
|411
|1.00
|1.2101
|1.2100
|1.1951
|4953
|2006.01.17 14:16
|modify
|411
|1.00
|1.2101
|1.2099
|1.1951
|4954
|2006.01.17 14:16
|modify
|411
|1.00
|1.2101
|1.2098
|1.1951
|4955
|2006.01.17 14:16
|modify
|411
|1.00
|1.2101
|1.2097
|1.1951
|4956
|2006.01.17 15:03
|modify
|411
|1.00
|1.2101
|1.2096
|1.1951
|4957
|2006.01.17 15:07
|modify
|411
|1.00
|1.2101
|1.2095
|1.1951
|4958
|2006.01.17 15:08
|modify
|412
|1.00
|1.2095
|1.2095
|1.1945
|4959
|2006.01.17 15:12
|modify
|411
|1.00
|1.2101
|1.2093
|1.1951
|4960
|2006.01.17 15:40
|modify
|412
|1.00
|1.2095
|1.2094
|1.1945
|4961
|2006.01.17 19:30
|s/l
|411
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.1951
|80.00
|50050.05
|4962
|2006.01.17 19:31
|s/l
|412
|1.00
|1.2094
|1.2094
|1.1945
|10.00
|50060.05
|4963
|2006.01.17 21:02
|close
|413
|1.00
|1.2108
|1.2243
|1.1943
|-140.00
|49920.05
|4964
|2006.01.17 21:03
|close
|414
|1.00
|1.2107
|1.2242
|1.1942
|-140.00
|49780.05
|4965
|2006.01.17 21:03
|close
|415
|1.00
|1.2108
|1.2241
|1.1941
|-160.00
|49620.05
|4966
|2006.01.18 01:00
|sell
|416
|1.00
|1.2093
|1.2243
|1.1943
|4967
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|417
|1.00
|1.2087
|1.2237
|1.1937
|4968
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|418
|1.00
|1.2086
|1.2235
|1.1935
|4969
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|419
|1.00
|1.2085
|1.2234
|1.1934
|4970
|2006.01.18 01:00
|sell stop
|420
|1.00
|1.2084
|1.2233
|1.1933
|4971
|2006.01.18 01:14
|sell
|417
|1.00
|1.2087
|1.2237
|1.1937
|4972
|2006.01.18 02:03
|sell
|418
|1.00
|1.2086
|1.2235
|1.1935
|4973
|2006.01.18 02:03
|sell
|419
|1.00
|1.2085
|1.2234
|1.1934
|4974
|2006.01.18 02:16
|close
|416
|1.00
|1.2103
|1.2243
|1.1943
|-100.00
|49520.05
|4975
|2006.01.18 02:16
|close
|417
|1.00
|1.2102
|1.2237
|1.1937
|-150.00
|49370.05
|4976
|2006.01.18 02:17
|close
|418
|1.00
|1.2103
|1.2235
|1.1935
|-170.00
|49200.05
|4977
|2006.01.18 02:42
|close
|419
|1.00
|1.2102
|1.2234
|1.1934
|-170.00
|49030.05
|4978
|2006.01.18 04:19
|sell
|420
|1.00
|1.2084
|1.2233
|1.1933
|4979
|2006.01.18 07:54
|close
|420
|1.00
|1.2114
|1.2233
|1.1933
|-300.00
|48730.05
|4980
|2006.01.18 21:35
|buy
|421
|1.00
|1.2111
|1.1961
|1.2261
|4981
|2006.01.18 21:35
|buy stop
|422
|1.00
|1.2117
|1.1967
|1.2267
|4982
|2006.01.18 21:35
|buy stop
|423
|1.00
|1.2119
|1.1969
|1.2269
|4983
|2006.01.18 21:35
|buy stop
|424
|1.00
|1.2120
|1.1970
|1.2270
|4984
|2006.01.18 21:35
|buy stop
|425
|1.00
|1.2121
|1.1971
|1.2271
|4985
|2006.01.18 21:42
|buy
|422
|1.00
|1.2117
|1.1967
|1.2267
|4986
|2006.01.18 21:50
|buy
|423
|1.00
|1.2119
|1.1969
|1.2269
|4987
|2006.01.18 21:55
|buy
|424
|1.00
|1.2120
|1.1970
|1.2270
|4988
|2006.01.18 22:42
|buy
|425
|1.00
|1.2121
|1.1971
|1.2271
|4989
|2006.01.25 04:00
|t/p
|421
|1.00
|1.2261
|1.1961
|1.2261
|1500.00
|50230.05
|4990
|2006.01.25 04:00
|t/p
|422
|1.00
|1.2267
|1.1967
|1.2267
|1500.00
|51730.05
|4991
|2006.01.25 04:00
|t/p
|423
|1.00
|1.2269
|1.1969
|1.2269
|1500.00
|53230.05
|4992
|2006.01.25 04:00
|modify
|424
|1.00
|1.2120
|1.2229
|1.2270
|4993
|2006.01.25 04:00
|modify
|425
|1.00
|1.2121
|1.2229
|1.2271
|4994
|2006.01.25 04:00
|t/p
|424
|1.00
|1.2270
|1.2229
|1.2270
|1500.00
|54730.05
|4995
|2006.01.25 04:00
|modify
|425
|1.00
|1.2121
|1.2230
|1.2271
|4996
|2006.01.25 04:00
|t/p
|425
|1.00
|1.2271
|1.2230
|1.2271
|1500.00
|56230.05
|4997
|2006.01.31 06:03
|sell
|426
|1.00
|1.2097
|1.2247
|1.1947
|4998
|2006.01.31 06:03
|sell stop
|427
|1.00
|1.2091
|1.2241
|1.1941
|4999
|2006.01.31 06:03
|sell stop
|428
|1.00
|1.2090
|1.2239
|1.1939
|5000
|2006.01.31 06:03
|sell stop
|429
|1.00
|1.2089
|1.2238
|1.1938
|5001
|2006.01.31 06:03
|sell stop
|430
|1.00
|1.2088
|1.2237
|1.1937
|5002
|2006.01.31 06:11
|sell
|427
|1.00
|1.2091
|1.2241
|1.1941
|5003
|2006.01.31 06:11
|sell
|428
|1.00
|1.2090
|1.2239
|1.1939
|5004
|2006.01.31 06:11
|sell
|429
|1.00
|1.2089
|1.2238
|1.1938
|5005
|2006.01.31 07:01
|sell
|430
|1.00
|1.2088
|1.2237
|1.1937
|5006
|2006.01.31 07:46
|close
|426
|1.00
|1.2102
|1.2247
|1.1947
|-50.00
|56180.05
|5007
|2006.01.31 07:46
|close
|427
|1.00
|1.2103
|1.2241
|1.1941
|-120.00
|56060.05
|5008
|2006.01.31 07:46
|close
|428
|1.00
|1.2104
|1.2239
|1.1939
|-140.00
|55920.05
|5009
|2006.01.31 07:46
|close
|429
|1.00
|1.2105
|1.2238
|1.1938
|-160.00
|55760.05
|5010
|2006.01.31 07:46
|close
|430
|1.00
|1.2106
|1.2237
|1.1937
|-180.00
|55580.05
|5011
|2006.01.31 08:37
|sell
|431
|1.00
|1.2092
|1.2242
|1.1942
|5012
|2006.01.31 08:37
|sell stop
|432
|1.00
|1.2086
|1.2236
|1.1936
|5013
|2006.01.31 08:37
|sell stop
|433
|1.00
|1.2085
|1.2234
|1.1934
|5014
|2006.01.31 08:37
|sell stop
|434
|1.00
|1.2084
|1.2233
|1.1933
|5015
|2006.01.31 08:37
|sell stop
|435
|1.00
|1.2083
|1.2232
|1.1932
|5016
|2006.02.01 13:20
|sell
|432
|1.00
|1.2086
|1.2236
|1.1936
|5017
|2006.02.01 13:21
|sell
|433
|1.00
|1.2085
|1.2234
|1.1934
|5018
|2006.02.01 13:21
|sell
|434
|1.00
|1.2084
|1.2233
|1.1933
|5019
|2006.02.01 13:22
|sell
|435
|1.00
|1.2083
|1.2232
|1.1932
|5020
|2006.02.01 21:34
|modify
|431
|1.00
|1.2092
|1.2091
|1.1942
|5021
|2006.02.02 05:48
|modify
|431
|1.00
|1.2092
|1.2084
|1.1942
|5022
|2006.02.02 05:48
|modify
|432
|1.00
|1.2086
|1.2085
|1.1936
|5023
|2006.02.02 05:48
|modify
|431
|1.00
|1.2092
|1.2083
|1.1942
|5024
|2006.02.02 05:48
|modify
|431
|1.00
|1.2092
|1.2081
|1.1942
|5025
|2006.02.02 05:48
|modify
|431
|1.00
|1.2092
|1.2080
|1.1942
|5026
|2006.02.02 05:48
|modify
|431
|1.00
|1.2092
|1.2078
|1.1942
|5027
|2006.02.02 05:49
|modify
|431
|1.00
|1.2092
|1.2077
|1.1942
|5028
|2006.02.02 05:49
|modify
|431
|1.00
|1.2092
|1.2076
|1.1942
|5029
|2006.02.02 05:49
|modify
|432
|1.00
|1.2086
|1.2078
|1.1936
|5030
|2006.02.02 05:49
|modify
|432
|1.00
|1.2086
|1.2077
|1.1936
|5031
|2006.02.02 05:50
|modify
|432
|1.00
|1.2086
|1.2076
|1.1936
|5032
|2006.02.02 05:50
|modify
|431
|1.00
|1.2092
|1.2075
|1.1942
|5033
|2006.02.02 05:50
|modify
|433
|1.00
|1.2085
|1.2076
|1.1934
|5034
|2006.02.02 05:50
|modify
|434
|1.00
|1.2084
|1.2077
|1.1933
|5035
|2006.02.02 05:50
|modify
|435
|1.00
|1.2083
|1.2079
|1.1932
|5036
|2006.02.02 05:50
|modify
|435
|1.00
|1.2083
|1.2078
|1.1932
|5037
|2006.02.02 05:51
|modify
|435
|1.00
|1.2083
|1.2077
|1.1932
|5038
|2006.02.02 05:51
|modify
|434
|1.00
|1.2084
|1.2076
|1.1933
|5039
|2006.02.02 10:33
|s/l
|431
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.1942
|170.00
|55750.05
|5040
|2006.02.02 11:08
|s/l
|432
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.1936
|100.00
|55850.05
|5041
|2006.02.02 11:08
|s/l
|433
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.1934
|90.00
|55940.05
|5042
|2006.02.02 11:08
|s/l
|434
|1.00
|1.2076
|1.2076
|1.1933
|80.00
|56020.05
|5043
|2006.02.02 11:09
|s/l
|435
|1.00
|1.2077
|1.2077
|1.1932
|60.00
|56080.05
|5044
|2006.02.07 12:04
|sell
|436
|1.00
|1.1973
|1.2123
|1.1823
|5045
|2006.02.07 12:04
|sell stop
|437
|1.00
|1.1967
|1.2117
|1.1817
|5046
|2006.02.07 12:04
|sell stop
|438
|1.00
|1.1966
|1.2115
|1.1815
|5047
|2006.02.07 12:04
|sell stop
|439
|1.00
|1.1965
|1.2114
|1.1814
|5048
|2006.02.07 12:04
|sell stop
|440
|1.00
|1.1964
|1.2113
|1.1813
|5049
|2006.02.07 12:21
|sell
|437
|1.00
|1.1967
|1.2117
|1.1817
|5050
|2006.02.07 12:21
|sell
|438
|1.00
|1.1966
|1.2115
|1.1815
|5051
|2006.02.07 12:21
|sell
|439
|1.00
|1.1965
|1.2114
|1.1814
|5052
|2006.02.07 12:21
|sell
|440
|1.00
|1.1964
|1.2113
|1.1813
|5053
|2006.02.07 13:36
|close
|436
|1.00
|1.1987
|1.2123
|1.1823
|-140.00
|55940.05
|5054
|2006.02.07 13:36
|close
|437
|1.00
|1.1987
|1.2117
|1.1817
|-200.00
|55740.05
|5055
|2006.02.07 13:36
|close
|438
|1.00
|1.1988
|1.2115
|1.1815
|-220.00
|55520.05
|5056
|2006.02.07 13:37
|close
|439
|1.00
|1.1989
|1.2114
|1.1814
|-240.00
|55280.05
|5057
|2006.02.07 13:37
|close
|440
|1.00
|1.1988
|1.2113
|1.1813
|-240.00
|55040.05
|5058
|2006.02.08 01:00
|sell
|441
|1.00
|1.1973
|1.2123
|1.1823
|5059
|2006.02.08 01:00
|sell stop
|442
|1.00
|1.1967
|1.2117
|1.1817
|5060
|2006.02.08 01:00
|sell stop
|443
|1.00
|1.1966
|1.2115
|1.1815
|5061
|2006.02.08 01:00
|sell stop
|444
|1.00
|1.1965
|1.2114
|1.1814
|5062
|2006.02.08 01:00
|sell stop
|445
|1.00
|1.1964
|1.2113
|1.1813
|5063
|2006.02.08 01:08
|sell
|442
|1.00
|1.1967
|1.2117
|1.1817
|5064
|2006.02.08 01:08
|sell
|443
|1.00
|1.1966
|1.2115
|1.1815
|5065
|2006.02.08 01:08
|sell
|444
|1.00
|1.1965
|1.2114
|1.1814
|5066
|2006.02.08 03:31
|close
|441
|1.00
|1.1981
|1.2123
|1.1823
|-80.00
|54960.05
|5067
|2006.02.08 03:31
|close
|442
|1.00
|1.1980
|1.2117
|1.1817
|-130.00
|54830.05
|5068
|2006.02.08 05:38
|sell
|445
|1.00
|1.1964
|1.2113
|1.1813
|5069
|2006.02.08 06:30
|close
|443
|1.00
|1.1983
|1.2115
|1.1815
|-170.00
|54660.05
|5070
|2006.02.08 06:30
|close
|444
|1.00
|1.1984
|1.2114
|1.1814
|-190.00
|54470.05
|5071
|2006.02.08 06:30
|close
|445
|1.00
|1.1983
|1.2113
|1.1813
|-190.00
|54280.05
|5072
|2006.02.08 07:01
|sell
|446
|1.00
|1.1976
|1.2126
|1.1826
|5073
|2006.02.08 07:01
|sell stop
|447
|1.00
|1.1970
|1.2120
|1.1820
|5074
|2006.02.08 07:01
|sell stop
|448
|1.00
|1.1969
|1.2118
|1.1818
|5075
|2006.02.08 07:01
|sell stop
|449
|1.00
|1.1968
|1.2117
|1.1817
|5076
|2006.02.08 07:01
|sell stop
|450
|1.00
|1.1967
|1.2116
|1.1816
|5077
|2006.02.08 07:18
|sell
|447
|1.00
|1.1970
|1.2120
|1.1820
|5078
|2006.02.08 07:19
|sell
|448
|1.00
|1.1969
|1.2118
|1.1818
|5079
|2006.02.08 07:19
|sell
|449
|1.00
|1.1968
|1.2117
|1.1817
|5080
|2006.02.08 07:24
|sell
|450
|1.00
|1.1967
|1.2116
|1.1816
|5081
|2006.02.08 11:07
|close
|446
|1.00
|1.1981
|1.2126
|1.1826
|-50.00
|54230.05
|5082
|2006.02.08 16:07
|modify
|447
|1.00
|1.1970
|1.1970
|1.1820
|5083
|2006.02.08 16:07
|modify
|447
|1.00
|1.1970
|1.1968
|1.1820
|5084
|2006.02.08 16:07
|modify
|448
|1.00
|1.1969
|1.1969
|1.1818
|5085
|2006.02.08 16:10
|modify
|448
|1.00
|1.1969
|1.1968
|1.1818
|5086
|2006.02.08 17:12
|modify
|449
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.1817
|5087
|2006.02.08 17:24
|modify
|447
|1.00
|1.1970
|1.1967
|1.1820
|5088
|2006.02.08 21:45
|s/l
|447
|1.00
|1.1967
|1.1967
|1.1820
|30.00
|54260.05
|5089
|2006.02.09 00:34
|s/l
|448
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.1818
|10.00
|54270.05
|5090
|2006.02.09 00:34
|s/l
|449
|1.00
|1.1968
|1.1968
|1.1817
|0.00
|54270.05
|5091
|2006.02.09 00:34
|close
|450
|1.00
|1.1968
|1.2116
|1.1816
|-10.00
|54260.05
|5092
|2006.02.09 18:00
|buy
|451
|1.00
|1.1977
|1.1827
|1.2127
|5093
|2006.02.09 18:00
|buy stop
|452
|1.00
|1.1983
|1.1833
|1.2133
|5094
|2006.02.09 18:00
|buy stop
|453
|1.00
|1.1985
|1.1835
|1.2135
|5095
|2006.02.09 18:00
|buy stop
|454
|1.00
|1.1986
|1.1836
|1.2136
|5096
|2006.02.09 18:00
|buy stop
|455
|1.00
|1.1987
|1.1837
|1.2137
|5097
|2006.02.09 20:48
|buy
|452
|1.00
|1.1983
|1.1833
|1.2133
|5098
|2006.02.09 20:57
|buy
|453
|1.00
|1.1985
|1.1835
|1.2135
|5099
|2006.02.09 23:00
|buy
|454
|1.00
|1.1986
|1.1836
|1.2136
|5100
|2006.02.09 23:09
|buy
|455
|1.00
|1.1987
|1.1837
|1.2137
|5101
|2006.02.10 08:17
|close
|451
|1.00
|1.1970
|1.1827
|1.2127
|-70.00
|54190.05
|5102
|2006.02.10 08:17
|close
|452
|1.00
|1.1969
|1.1833
|1.2133
|-140.00
|54050.05
|5103
|2006.02.10 08:18
|close
|453
|1.00
|1.1969
|1.1835
|1.2135
|-160.00
|53890.05
|5104
|2006.02.10 08:19
|close
|454
|1.00
|1.1970
|1.1836
|1.2136
|-160.00
|53730.05
|5105
|2006.02.10 08:19
|close
|455
|1.00
|1.1969
|1.1837
|1.2137
|-180.00
|53550.05
|5106
|2006.02.10 09:54
|buy
|456
|1.00
|1.1981
|1.1831
|1.2131
|5107
|2006.02.10 09:54
|buy stop
|457
|1.00
|1.1987
|1.1837
|1.2137
|5108
|2006.02.10 09:54
|buy stop
|458
|1.00
|1.1989
|1.1839
|1.2139
|5109
|2006.02.10 09:54
|buy stop
|459
|1.00
|1.1990
|1.1840
|1.2140
|5110
|2006.02.10 09:54
|buy stop
|460
|1.00
|1.1991
|1.1841
|1.2141
|5111
|2006.02.10 13:40
|buy
|457
|1.00
|1.1987
|1.1837
|1.2137
|5112
|2006.02.10 13:41
|buy
|458
|1.00
|1.1989
|1.1839
|1.2139
|5113
|2006.02.10 13:41
|buy
|459
|1.00
|1.1990
|1.1840
|1.2140
|5114
|2006.02.10 13:41
|buy
|460
|1.00
|1.1991
|1.1841
|1.2141
|5115
|2006.02.10 13:57
|modify
|456
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.2131
|5116
|2006.02.10 14:09
|modify
|456
|1.00
|1.1981
|1.1982
|1.2131
|5117
|2006.02.10 14:09
|modify
|456
|1.00
|1.1981
|1.1983
|1.2131
|5118
|2006.02.10 14:09
|modify
|456
|1.00
|1.1981
|1.1984
|1.2131
|5119
|2006.02.10 15:21
|s/l
|456
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2131
|30.00
|53580.05
|5120
|2006.02.10 15:31
|close
|457
|1.00
|1.1946
|1.1837
|1.2137
|-410.00
|53170.05
|5121
|2006.02.10 15:31
|close
|458
|1.00
|1.1945
|1.1839
|1.2139
|-440.00
|52730.05
|5122
|2006.02.10 15:31
|close
|459
|1.00
|1.1943
|1.1840
|1.2140
|-470.00
|52260.05
|5123
|2006.02.10 15:31
|close
|460
|1.00
|1.1942
|1.1841
|1.2141
|-490.00
|51770.05
|5124
|2006.02.15 13:35
|buy
|461
|1.00
|1.1918
|1.1768
|1.2068
|5125
|2006.02.15 13:35
|buy stop
|462
|1.00
|1.1924
|1.1774
|1.2074
|5126
|2006.02.15 13:35
|buy stop
|463
|1.00
|1.1926
|1.1776
|1.2076
|5127
|2006.02.15 13:35
|buy stop
|464
|1.00
|1.1927
|1.1777
|1.2077
|5128
|2006.02.15 13:35
|buy stop
|465
|1.00
|1.1928
|1.1778
|1.2078
|5129
|2006.02.15 13:43
|buy
|462
|1.00
|1.1924
|1.1774
|1.2074
|5130
|2006.02.15 13:46
|buy
|463
|1.00
|1.1926
|1.1776
|1.2076
|5131
|2006.02.15 14:00
|buy
|464
|1.00
|1.1927
|1.1777
|1.2077
|5132
|2006.02.15 14:00
|buy
|465
|1.00
|1.1928
|1.1778
|1.2078
|5133
|2006.02.15 15:36
|close
|461
|1.00
|1.1900
|1.1768
|1.2068
|-180.00
|51590.05
|5134
|2006.02.15 15:36
|close
|462
|1.00
|1.1899
|1.1774
|1.2074
|-250.00
|51340.05
|5135
|2006.02.15 15:36
|close
|463
|1.00
|1.1897
|1.1776
|1.2076
|-290.00
|51050.05
|5136
|2006.02.15 15:36
|close
|464
|1.00
|1.1896
|1.1777
|1.2077
|-310.00
|50740.05
|5137
|2006.02.15 15:36
|close
|465
|1.00
|1.1895
|1.1778
|1.2078
|-330.00
|50410.05
|5138
|2006.02.17 05:29
|buy
|466
|1.00
|1.1891
|1.1741
|1.2041
|5139
|2006.02.17 05:29
|buy stop
|467
|1.00
|1.1897
|1.1747
|1.2047
|5140
|2006.02.17 05:29
|buy stop
|468
|1.00
|1.1899
|1.1749
|1.2049
|5141
|2006.02.17 05:29
|buy stop
|469
|1.00
|1.1900
|1.1750
|1.2050
|5142
|2006.02.17 05:29
|buy stop
|470
|1.00
|1.1901
|1.1751
|1.2051
|5143
|2006.02.17 06:02
|close
|466
|1.00
|1.1884
|1.1741
|1.2041
|-70.00
|50340.05
|5144
|2006.02.17 14:49
|buy
|467
|1.00
|1.1897
|1.1747
|1.2047
|5145
|2006.02.17 15:03
|buy
|468
|1.00
|1.1899
|1.1749
|1.2049
|5146
|2006.02.17 15:03
|buy
|469
|1.00
|1.1900
|1.1750
|1.2050
|5147
|2006.02.17 15:03
|buy
|470
|1.00
|1.1901
|1.1751
|1.2051
|5148
|2006.02.17 15:31
|modify
|467
|1.00
|1.1897
|1.1897
|1.2047
|5149
|2006.02.17 15:33
|modify
|467
|1.00
|1.1897
|1.1898
|1.2047
|5150
|2006.02.17 15:34
|modify
|467
|1.00
|1.1897
|1.1899
|1.2047
|5151
|2006.02.17 15:35
|modify
|468
|1.00
|1.1899
|1.1899
|1.2049
|5152
|2006.02.17 15:35
|modify
|467
|1.00
|1.1897
|1.1900
|1.2047
|5153
|2006.02.17 15:36
|modify
|468
|1.00
|1.1899
|1.1900
|1.2049
|5154
|2006.02.17 15:36
|modify
|467
|1.00
|1.1897
|1.1902
|1.2047
|5155
|2006.02.17 15:36
|modify
|468
|1.00
|1.1899
|1.1901
|1.2049
|5156
|2006.02.17 15:37
|modify
|469
|1.00
|1.1900
|1.1900
|1.2050
|5157
|2006.02.17 15:37
|modify
|469
|1.00
|1.1900
|1.1901
|1.2050
|5158
|2006.02.17 15:41
|modify
|470
|1.00
|1.1901
|1.1901
|1.2051
|5159
|2006.02.17 15:41
|modify
|468
|1.00
|1.1899
|1.1902
|1.2049
|5160
|2006.02.17 15:41
|modify
|467
|1.00
|1.1897
|1.1903
|1.2047
|5161
|2006.02.17 15:42
|modify
|469
|1.00
|1.1900
|1.1902
|1.2050
|5162
|2006.02.17 15:42
|modify
|468
|1.00
|1.1899
|1.1903
|1.2049
|5163
|2006.02.17 15:42
|modify
|470
|1.00
|1.1901
|1.1902
|1.2051
|5164
|2006.02.17 16:49
|s/l
|467
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.2047
|60.00
|50400.05
|5165
|2006.02.17 16:49
|s/l
|468
|1.00
|1.1903
|1.1903
|1.2049
|40.00
|50440.05
|5166
|2006.02.17 16:50
|s/l
|469
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.2050
|20.00
|50460.05
|5167
|2006.02.17 16:50
|s/l
|470
|1.00
|1.1902
|1.1902
|1.2051
|10.00
|50470.05
|5168
|2006.02.22 07:01
|sell
|471
|1.00
|1.1914
|1.2064
|1.1764
|5169
|2006.02.22 07:01
|sell stop
|472
|1.00
|1.1908
|1.2058
|1.1758
|5170
|2006.02.22 07:01
|sell stop
|473
|1.00
|1.1907
|1.2056
|1.1756
|5171
|2006.02.22 07:01
|sell stop
|474
|1.00
|1.1906
|1.2055
|1.1755
|5172
|2006.02.22 07:01
|sell stop
|475
|1.00
|1.1905
|1.2054
|1.1754
|5173
|2006.02.22 08:12
|sell
|472
|1.00
|1.1908
|1.2058
|1.1758
|5174
|2006.02.22 08:51
|sell
|473
|1.00
|1.1907
|1.2056
|1.1756
|5175
|2006.02.22 08:51
|sell
|474
|1.00
|1.1906
|1.2055
|1.1755
|5176
|2006.02.22 08:51
|sell
|475
|1.00
|1.1905
|1.2054
|1.1754
|5177
|2006.02.22 10:34
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1914
|1.1764
|5178
|2006.02.22 10:34
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1913
|1.1764
|5179
|2006.02.22 10:37
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1912
|1.1764
|5180
|2006.02.22 10:37
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1911
|1.1764
|5181
|2006.02.22 10:37
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1910
|1.1764
|5182
|2006.02.22 10:37
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1909
|1.1764
|5183
|2006.02.22 10:37
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1908
|1.1764
|5184
|2006.02.22 13:30
|modify
|472
|1.00
|1.1908
|1.1908
|1.1758
|5185
|2006.02.22 13:30
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1907
|1.1764
|5186
|2006.02.22 13:30
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1906
|1.1764
|5187
|2006.02.22 13:30
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1905
|1.1764
|5188
|2006.02.22 13:30
|modify
|471
|1.00
|1.1914
|1.1904
|1.1764
|5189
|2006.02.22 13:30
|modify
|472
|1.00
|1.1908
|1.1905
|1.1758
|5190
|2006.02.22 13:30
|modify
|473
|1.00
|1.1907
|1.1906
|1.1756
|5191
|2006.02.22 16:36
|s/l
|471
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1764
|100.00
|50570.05
|5192
|2006.02.22 16:43
|s/l
|472
|1.00
|1.1905
|1.1905
|1.1758
|30.00
|50600.05
|5193
|2006.02.22 16:43
|s/l
|473
|1.00
|1.1906
|1.1906
|1.1756
|10.00
|50610.05
|5194
|2006.02.22 18:00
|close
|474
|1.00
|1.1915
|1.2055
|1.1755
|-90.00
|50520.05
|5195
|2006.02.22 18:00
|close
|475
|1.00
|1.1914
|1.2054
|1.1754
|-90.00
|50430.05
|5196
|2006.02.23 02:00
|sell
|476
|1.00
|1.1902
|1.2052
|1.1752
|5197
|2006.02.23 02:00
|sell stop
|477
|1.00
|1.1896
|1.2046
|1.1746
|5198
|2006.02.23 02:00
|sell stop
|478
|1.00
|1.1895
|1.2044
|1.1744
|5199
|2006.02.23 02:00
|sell stop
|479
|1.00
|1.1894
|1.2043
|1.1743
|5200
|2006.02.23 02:00
|sell stop
|480
|1.00
|1.1893
|1.2042
|1.1742
|5201
|2006.02.23 03:51
|sell
|477
|1.00
|1.1896
|1.2046
|1.1746
|5202
|2006.02.23 03:51
|sell
|478
|1.00
|1.1895
|1.2044
|1.1744
|5203
|2006.02.23 03:51
|sell
|479
|1.00
|1.1894
|1.2043
|1.1743
|5204
|2006.02.23 03:52
|sell
|480
|1.00
|1.1893
|1.2042
|1.1742
|5205
|2006.02.23 05:00
|close
|476
|1.00
|1.1910
|1.2052
|1.1752
|-80.00
|50350.05
|5206
|2006.02.23 05:00
|close
|477
|1.00
|1.1910
|1.2046
|1.1746
|-140.00
|50210.05
|5207
|2006.02.23 05:00
|close
|478
|1.00
|1.1909
|1.2044
|1.1744
|-140.00
|50070.05
|5208
|2006.02.23 05:01
|close
|479
|1.00
|1.1908
|1.2043
|1.1743
|-140.00
|49930.05
|5209
|2006.02.23 05:01
|close
|480
|1.00
|1.1909
|1.2042
|1.1742
|-160.00
|49770.05
|5210
|2006.02.23 05:02
|buy
|481
|1.00
|1.1910
|1.1760
|1.2060
|5211
|2006.02.23 05:02
|buy stop
|482
|1.00
|1.1916
|1.1766
|1.2066
|5212
|2006.02.23 05:02
|buy stop
|483
|1.00
|1.1918
|1.1768
|1.2068
|5213
|2006.02.23 05:02
|buy stop
|484
|1.00
|1.1919
|1.1769
|1.2069
|5214
|2006.02.23 05:02
|buy stop
|485
|1.00
|1.1920
|1.1770
|1.2070
|5215
|2006.02.23 06:13
|buy
|482
|1.00
|1.1916
|1.1766
|1.2066
|5216
|2006.02.23 06:14
|buy
|483
|1.00
|1.1918
|1.1768
|1.2068
|5217
|2006.02.23 06:44
|buy
|484
|1.00
|1.1919
|1.1769
|1.2069
|5218
|2006.02.23 07:38
|close
|481
|1.00
|1.1899
|1.1760
|1.2060
|-110.00
|49660.05
|5219
|2006.02.23 07:38
|close
|482
|1.00
|1.1898
|1.1766
|1.2066
|-180.00
|49480.05
|5220
|2006.02.23 07:38
|close
|483
|1.00
|1.1899
|1.1768
|1.2068
|-190.00
|49290.05
|5221
|2006.02.23 07:40
|close
|484
|1.00
|1.1899
|1.1769
|1.2069
|-200.00
|49090.05
|5222
|2006.02.23 09:10
|buy
|485
|1.00
|1.1920
|1.1770
|1.2070
|5223
|2006.02.23 10:55
|modify
|485
|1.00
|1.1920
|1.1921
|1.2070
|5224
|2006.02.23 10:55
|modify
|485
|1.00
|1.1920
|1.1923
|1.2070
|5225
|2006.02.23 10:55
|modify
|485
|1.00
|1.1920
|1.1925
|1.2070
|5226
|2006.02.23 10:56
|modify
|485
|1.00
|1.1920
|1.1926
|1.2070
|5227
|2006.02.23 10:56
|modify
|485
|1.00
|1.1920
|1.1927
|1.2070
|5228
|2006.02.23 10:58
|modify
|485
|1.00
|1.1920
|1.1928
|1.2070
|5229
|2006.02.23 14:46
|s/l
|485
|1.00
|1.1928
|1.1928
|1.2070
|80.00
|49170.05
|5230
|2006.02.24 00:23
|buy
|486
|1.00
|1.1926
|1.1776
|1.2076
|5231
|2006.02.24 00:23
|buy stop
|487
|1.00
|1.1932
|1.1782
|1.2082
|5232
|2006.02.24 00:23
|buy stop
|488
|1.00
|1.1934
|1.1784
|1.2084
|5233
|2006.02.24 00:23
|buy stop
|489
|1.00
|1.1935
|1.1785
|1.2085
|5234
|2006.02.24 00:23
|buy stop
|490
|1.00
|1.1936
|1.1786
|1.2086
|5235
|2006.02.24 00:28
|buy
|487
|1.00
|1.1932
|1.1782
|1.2082
|5236
|2006.02.24 00:28
|buy
|488
|1.00
|1.1934
|1.1784
|1.2084
|5237
|2006.02.24 02:03
|close
|486
|1.00
|1.1920
|1.1776
|1.2076
|-60.00
|49110.05
|5238
|2006.02.24 02:03
|close
|487
|1.00
|1.1919
|1.1782
|1.2082
|-130.00
|48980.05
|5239
|2006.02.24 02:04
|close
|488
|1.00
|1.1917
|1.1784
|1.2084
|-170.00
|48810.05
|5240
|2006.02.28 15:30
|buy
|489
|1.00
|1.1935
|1.1785
|1.2085
|5241
|2006.02.28 15:30
|buy
|490
|1.00
|1.1936
|1.1786
|1.2086
|5242
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|490
|1.00
|1.1932
|1.1786
|1.2086
|-40.00
|48770.05
|5243
|2006.02.28 23:59
|close at stop
|489
|1.00
|1.1932
|1.1785
|1.2085
|-30.00
|48740.05