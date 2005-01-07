Strategy Tester Report
EMA_CROSS_CONTEST_HEDGED

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.03.03 20:00 (2005.01.01 - 2006.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=150; TrailingStop=40; StopLoss=150; HedgeLevel=6; UseClose=true; UseMACD=true; ShortEma=4; LongEma=24; CurrentBar=0; Lots=1;
Bars in test10489Ticks modelled1598758Modelling quality89.14%
Initial deposit10000.00
Total net profit38740.05Gross profit103960.01Gross loss-65219.96
Profit factor1.59Expected payoff79.06
Absolute drawdown3770.00Maximal drawdown (%)10890.00 (63.6%)
Total trades490Short positions (won %)245 (35.51%)Long positions (won %)245 (37.96%)
Profit trades (% of total)180 (36.73%)Loss trades (% of total)310 (63.27%)
Largestprofit trade1510.00loss trade-990.00
Averageprofit trade577.56loss trade-210.39
Maximumconsecutive wins (profit in money)15 (11419.99)consecutive losses (loss in money)35 (-10789.99)
Maximalconsecutive profit (count of wins)11419.99 (15)consecutive loss (count of losses)-10789.99 (35)
Averageconsecutive wins5consecutive losses9
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.07 14:20sell11.001.31851.33351.3035
22005.01.07 14:20sell stop21.001.31791.33291.3029
32005.01.07 14:20sell stop31.001.31781.33271.3027
42005.01.07 14:20sell stop41.001.31771.33261.3026
52005.01.07 14:20sell stop51.001.31761.33251.3025
62005.01.07 14:29sell21.001.31791.33291.3029
72005.01.07 14:29sell31.001.31781.33271.3027
82005.01.07 14:29sell41.001.31771.33261.3026
92005.01.07 14:29sell51.001.31761.33251.3025
102005.01.07 16:07modify11.001.31851.31851.3035
112005.01.07 16:20modify11.001.31851.31841.3035
122005.01.07 16:20modify11.001.31851.31821.3035
132005.01.07 16:20modify11.001.31851.31801.3035
142005.01.07 16:20modify11.001.31851.31781.3035
152005.01.07 16:21modify11.001.31851.31761.3035
162005.01.07 16:21modify11.001.31851.31751.3035
172005.01.07 16:21modify11.001.31851.31741.3035
182005.01.07 16:21modify11.001.31851.31731.3035
192005.01.07 16:21modify11.001.31851.31711.3035
202005.01.07 16:21modify11.001.31851.31701.3035
212005.01.07 16:21modify11.001.31851.31681.3035
222005.01.07 16:21modify11.001.31851.31671.3035
232005.01.07 16:21modify11.001.31851.31651.3035
242005.01.07 16:21modify11.001.31851.31641.3035
252005.01.07 16:21modify11.001.31851.31631.3035
262005.01.07 16:21modify11.001.31851.31611.3035
272005.01.07 16:21modify11.001.31851.31601.3035
282005.01.07 16:21modify11.001.31851.31581.3035
292005.01.07 16:21modify11.001.31851.31571.3035
302005.01.07 16:21modify11.001.31851.31551.3035
312005.01.07 16:21modify11.001.31851.31541.3035
322005.01.07 16:21modify21.001.31791.31551.3029
332005.01.07 16:21modify31.001.31781.31561.3027
342005.01.07 16:21modify41.001.31771.31571.3026
352005.01.07 16:21modify51.001.31761.31581.3025
362005.01.07 16:22modify51.001.31761.31571.3025
372005.01.07 16:22modify41.001.31771.31561.3026
382005.01.07 16:22modify31.001.31781.31551.3027
392005.01.07 16:22modify11.001.31851.31541.3035
402005.01.07 16:22modify11.001.31851.31531.3035
412005.01.07 16:22modify11.001.31851.31521.3035
422005.01.07 16:22modify21.001.31791.31531.3029
432005.01.07 16:22modify31.001.31781.31541.3027
442005.01.07 16:22modify41.001.31771.31541.3026
452005.01.07 16:23modify41.001.31771.31541.3026
462005.01.07 16:23modify31.001.31781.31531.3027
472005.01.07 16:23modify51.001.31761.31541.3025
482005.01.07 16:24modify41.001.31771.31531.3026
492005.01.07 16:24modify11.001.31851.31511.3035
502005.01.07 16:24modify11.001.31851.31491.3035
512005.01.07 16:24modify11.001.31851.31481.3035
522005.01.07 16:24modify11.001.31851.31461.3035
532005.01.07 16:24modify11.001.31851.31441.3035
542005.01.07 16:24modify11.001.31851.31431.3035
552005.01.07 16:24modify11.001.31851.31411.3035
562005.01.07 16:24modify11.001.31851.31391.3035
572005.01.07 16:24modify11.001.31851.31381.3035
582005.01.07 16:24modify11.001.31851.31361.3035
592005.01.07 16:24modify21.001.31791.31371.3029
602005.01.07 16:24modify31.001.31781.31381.3027
612005.01.07 16:24modify41.001.31771.31391.3026
622005.01.07 16:24modify51.001.31761.31401.3025
632005.01.07 16:25modify51.001.31761.31391.3025
642005.01.07 16:25modify31.001.31781.31371.3027
652005.01.07 16:25modify21.001.31791.31361.3029
662005.01.07 16:25modify11.001.31851.31341.3035
672005.01.07 16:25modify11.001.31851.31321.3035
682005.01.07 16:25modify11.001.31851.31311.3035
692005.01.07 16:25modify11.001.31851.31291.3035
702005.01.07 16:25modify21.001.31791.31301.3029
712005.01.07 16:25modify21.001.31791.31301.3029
722005.01.07 16:26modify31.001.31781.31301.3027
732005.01.07 16:26modify41.001.31771.31311.3026
742005.01.07 16:26modify51.001.31761.31321.3025
752005.01.07 16:26modify51.001.31761.31311.3025
762005.01.07 16:26modify41.001.31771.31301.3026
772005.01.07 16:26modify21.001.31791.31291.3029
782005.01.07 16:26modify11.001.31851.31281.3035
792005.01.07 16:26modify11.001.31851.31271.3035
802005.01.07 16:26modify11.001.31851.31261.3035
812005.01.07 16:26modify11.001.31851.31251.3035
822005.01.07 16:26modify11.001.31851.31241.3035
832005.01.07 16:26modify11.001.31851.31231.3035
842005.01.07 16:26modify11.001.31851.31221.3035
852005.01.07 16:27modify11.001.31851.31211.3035
862005.01.07 16:27modify11.001.31851.31201.3035
872005.01.07 16:27modify11.001.31851.31191.3035
882005.01.07 16:27modify11.001.31851.31181.3035
892005.01.07 16:27modify11.001.31851.31171.3035
902005.01.07 16:27modify21.001.31791.31181.3029
912005.01.07 16:27modify31.001.31781.31191.3027
922005.01.07 16:27modify41.001.31771.31201.3026
932005.01.07 16:27modify51.001.31761.31211.3025
942005.01.07 16:28modify51.001.31761.31201.3025
952005.01.07 16:37modify41.001.31771.31191.3026
962005.01.07 16:37modify11.001.31851.31171.3035
972005.01.07 16:38modify11.001.31851.31161.3035
982005.01.07 16:38modify11.001.31851.31151.3035
992005.01.07 16:38modify11.001.31851.31141.3035
1002005.01.07 16:38modify11.001.31851.31131.3035
1012005.01.07 16:38modify11.001.31851.31121.3035
1022005.01.07 16:38modify11.001.31851.31111.3035
1032005.01.07 16:38modify11.001.31851.31101.3035
1042005.01.07 16:38modify21.001.31791.31111.3029
1052005.01.07 16:38modify31.001.31781.31121.3027
1062005.01.07 16:38modify41.001.31771.31131.3026
1072005.01.07 16:38modify51.001.31761.31141.3025
1082005.01.07 16:39modify51.001.31761.31131.3025
1092005.01.07 16:39modify31.001.31781.31111.3027
1102005.01.07 16:40modify11.001.31851.31101.3035
1112005.01.07 16:40modify41.001.31771.31111.3026
1122005.01.07 16:40modify21.001.31791.31101.3029
1132005.01.07 16:40modify11.001.31851.31091.3035
1142005.01.07 16:40modify11.001.31851.31081.3035
1152005.01.07 16:40modify11.001.31851.31071.3035
1162005.01.07 16:40modify11.001.31851.31061.3035
1172005.01.07 16:40modify11.001.31851.31051.3035
1182005.01.07 16:40modify11.001.31851.31041.3035
1192005.01.07 16:40modify11.001.31851.31031.3035
1202005.01.07 16:40modify21.001.31791.31041.3029
1212005.01.07 16:40modify31.001.31781.31041.3027
1222005.01.07 16:41modify31.001.31781.31041.3027
1232005.01.07 16:41modify11.001.31851.31031.3035
1242005.01.07 16:41modify11.001.31851.31021.3035
1252005.01.07 16:41modify11.001.31851.31011.3035
1262005.01.07 16:41modify11.001.31851.31001.3035
1272005.01.07 16:41modify11.001.31851.30991.3035
1282005.01.07 16:41modify11.001.31851.30981.3035
1292005.01.07 16:41modify21.001.31791.30991.3029
1302005.01.07 16:41modify31.001.31781.31001.3027
1312005.01.07 16:41modify41.001.31771.31011.3026
1322005.01.07 16:41modify51.001.31761.31021.3025
1332005.01.07 16:42modify51.001.31761.31011.3025
1342005.01.07 16:42modify41.001.31771.31001.3026
1352005.01.07 16:42modify31.001.31781.30991.3027
1362005.01.07 16:42modify21.001.31791.30981.3029
1372005.01.07 16:42modify41.001.31771.30991.3026
1382005.01.07 16:42modify51.001.31761.31001.3025
1392005.01.07 16:42modify51.001.31761.31001.3025
1402005.01.07 16:43modify51.001.31761.30991.3025
1412005.01.07 16:43modify11.001.31851.30981.3035
1422005.01.07 16:43modify11.001.31851.30971.3035
1432005.01.07 16:43modify11.001.31851.30961.3035
1442005.01.07 16:43modify11.001.31851.30951.3035
1452005.01.07 16:43modify11.001.31851.30941.3035
1462005.01.07 16:43modify11.001.31851.30931.3035
1472005.01.07 16:43modify11.001.31851.30921.3035
1482005.01.07 16:43modify21.001.31791.30931.3029
1492005.01.07 16:43modify31.001.31781.30941.3027
1502005.01.07 16:43modify41.001.31771.30941.3026
1512005.01.07 16:44modify31.001.31781.30931.3027
1522005.01.07 16:44modify21.001.31791.30921.3029
1532005.01.07 16:44modify11.001.31851.30911.3035
1542005.01.07 16:44modify11.001.31851.30901.3035
1552005.01.07 16:44modify21.001.31791.30911.3029
1562005.01.07 16:44modify31.001.31781.30921.3027
1572005.01.07 16:44modify41.001.31771.30931.3026
1582005.01.07 16:44modify51.001.31761.30941.3025
1592005.01.07 16:45modify51.001.31761.30931.3025
1602005.01.07 16:45modify41.001.31771.30921.3026
1612005.01.07 16:45modify31.001.31781.30911.3027
1622005.01.07 16:45modify11.001.31851.30891.3035
1632005.01.07 16:45modify11.001.31851.30881.3035
1642005.01.07 16:45modify11.001.31851.30871.3035
1652005.01.07 16:45modify11.001.31851.30861.3035
1662005.01.07 16:45modify11.001.31851.30851.3035
1672005.01.07 16:45modify21.001.31791.30861.3029
1682005.01.07 16:45modify31.001.31781.30871.3027
1692005.01.07 16:45modify41.001.31771.30881.3026
1702005.01.07 16:45modify51.001.31761.30891.3025
1712005.01.07 16:56modify51.001.31761.30881.3025
1722005.01.07 16:56modify41.001.31771.30871.3026
1732005.01.07 16:59modify51.001.31761.30871.3025
1742005.01.07 16:59modify31.001.31781.30861.3027
1752005.01.07 18:14modify41.001.31771.30861.3026
1762005.01.07 18:14modify21.001.31791.30851.3029
1772005.01.07 18:14modify51.001.31761.30861.3025
1782005.01.07 18:14modify31.001.31781.30861.3027
1792005.01.07 18:15modify31.001.31781.30851.3027
1802005.01.07 18:15modify41.001.31771.30851.3026
1812005.01.07 18:16modify41.001.31771.30851.3026
1822005.01.07 18:20modify51.001.31761.30861.3025
1832005.01.07 18:21modify51.001.31761.30851.3025
1842005.01.07 18:22modify11.001.31851.30841.3035
1852005.01.07 18:24modify11.001.31851.30841.3035
1862005.01.07 18:26modify21.001.31791.30841.3029
1872005.01.07 18:26modify31.001.31781.30841.3027
1882005.01.07 18:26modify11.001.31851.30831.3035
1892005.01.07 18:27modify11.001.31851.30831.3035
1902005.01.07 18:27modify11.001.31851.30821.3035
1912005.01.07 18:27modify11.001.31851.30801.3035
1922005.01.07 18:27modify11.001.31851.30781.3035
1932005.01.07 18:27modify11.001.31851.30771.3035
1942005.01.07 18:27t/p11.001.30351.30771.30351500.0011500.00
1952005.01.07 18:27modify21.001.31791.30751.3029
1962005.01.07 18:27modify21.001.31791.30731.3029
1972005.01.07 18:27modify31.001.31781.30731.3027
1982005.01.07 18:28modify31.001.31781.30731.3027
1992005.01.07 18:28modify21.001.31791.30721.3029
2002005.01.07 18:28modify21.001.31791.30711.3029
2012005.01.07 18:28modify21.001.31791.30701.3029
2022005.01.07 18:28modify31.001.31781.30711.3027
2032005.01.07 18:28modify41.001.31771.30721.3026
2042005.01.07 18:28modify51.001.31761.30731.3025
2052005.01.07 18:29modify51.001.31761.30721.3025
2062005.01.07 18:31modify41.001.31771.30721.3026
2072005.01.07 18:33modify41.001.31771.30711.3026
2082005.01.07 18:33modify51.001.31761.30711.3025
2092005.01.07 18:34modify51.001.31761.30711.3025
2102005.01.07 18:34modify21.001.31791.30701.3029
2112005.01.07 18:34modify21.001.31791.30691.3029
2122005.01.07 18:34modify31.001.31781.30701.3027
2132005.01.07 18:44modify41.001.31771.30701.3026
2142005.01.07 18:46modify51.001.31761.30711.3025
2152005.01.07 18:47modify51.001.31761.30701.3025
2162005.01.07 18:47modify31.001.31781.30691.3027
2172005.01.07 18:48t/p21.001.30291.30691.30291500.0013000.00
2182005.01.07 18:48modify31.001.31781.30691.3027
2192005.01.07 18:48modify31.001.31781.30681.3027
2202005.01.07 18:48t/p31.001.30271.30681.30271510.0014510.00
2212005.01.07 18:48modify41.001.31771.30671.3026
2222005.01.07 18:48t/p41.001.30261.30671.30261510.0016020.00
2232005.01.07 18:48modify51.001.31761.30661.3025
2242005.01.07 20:21s/l51.001.30661.30661.30251100.0017120.00
2252005.01.10 15:56sell61.001.30981.32481.2948
2262005.01.10 15:56sell stop71.001.30921.32421.2942
2272005.01.10 15:56sell stop81.001.30911.32401.2940
2282005.01.10 15:56sell stop91.001.30901.32391.2939
2292005.01.10 15:56sell stop101.001.30891.32381.2938
2302005.01.10 16:01sell71.001.30921.32421.2942
2312005.01.10 16:01sell81.001.30911.32401.2940
2322005.01.10 16:03sell91.001.30901.32391.2939
2332005.01.10 16:03sell101.001.30891.32381.2938
2342005.01.10 16:11close61.001.31061.32481.2948-80.0017040.00
2352005.01.10 16:11close71.001.31071.32421.2942-150.0016890.00
2362005.01.10 16:11close81.001.31081.32401.2940-170.0016720.00
2372005.01.10 16:11close91.001.31091.32391.2939-190.0016530.00
2382005.01.10 16:11close101.001.31101.32381.2938-210.0016320.00
2392005.01.18 15:00sell111.001.30461.31961.2896
2402005.01.18 15:00sell stop121.001.30401.31901.2890
2412005.01.18 15:00sell stop131.001.30391.31881.2888
2422005.01.18 15:00sell stop141.001.30381.31871.2887
2432005.01.18 15:00sell stop151.001.30371.31861.2886
2442005.01.18 15:00sell121.001.30401.31901.2890
2452005.01.18 15:00sell131.001.30391.31881.2888
2462005.01.18 15:00sell141.001.30381.31871.2887
2472005.01.18 15:00sell151.001.30371.31861.2886
2482005.01.19 08:58close111.001.30501.31961.2896-40.0016280.00
2492005.01.19 08:58close121.001.30511.31901.2890-110.0016170.00
2502005.01.19 08:58close131.001.30521.31881.2888-130.0016040.00
2512005.01.19 08:58close141.001.30531.31871.2887-150.0015890.00
2522005.01.19 08:58close151.001.30521.31861.2886-150.0015740.00
2532005.01.21 13:14sell161.001.29511.31011.2801
2542005.01.21 13:14sell stop171.001.29451.30951.2795
2552005.01.21 13:14sell stop181.001.29441.30931.2793
2562005.01.21 13:14sell stop191.001.29431.30921.2792
2572005.01.21 13:14sell stop201.001.29421.30911.2791
2582005.01.24 20:42close161.001.30501.31011.2801-990.0014750.00
2592005.01.25 18:00sell171.001.29451.30951.2795
2602005.01.25 18:00sell181.001.29441.30931.2793
2612005.01.25 18:00sell191.001.29431.30921.2792
2622005.01.25 18:00sell201.001.29421.30911.2791
2632005.01.26 10:33close171.001.30111.30951.2795-660.0014090.00
2642005.01.26 10:33close181.001.30121.30931.2793-680.0013410.00
2652005.01.26 10:34close191.001.30121.30921.2792-690.0012720.00
2662005.01.26 10:44close201.001.30111.30911.2791-690.0012030.00
2672005.01.28 12:04sell211.001.30341.31841.2884
2682005.01.28 12:04sell stop221.001.30281.31781.2878
2692005.01.28 12:04sell stop231.001.30271.31761.2876
2702005.01.28 12:04sell stop241.001.30261.31751.2875
2712005.01.28 12:04sell stop251.001.30251.31741.2874
2722005.01.28 12:28sell221.001.30281.31781.2878
2732005.01.28 12:29sell231.001.30271.31761.2876
2742005.01.28 12:29sell241.001.30261.31751.2875
2752005.01.28 13:24close211.001.30411.31841.2884-70.0011960.00
2762005.01.28 13:25close221.001.30411.31781.2878-130.0011830.00
2772005.01.28 13:26close231.001.30411.31761.2876-140.0011690.00
2782005.01.28 13:26close241.001.30421.31751.2875-159.9911530.01
2792005.01.28 14:28sell251.001.30251.31741.2874
2802005.01.28 14:30close251.001.30411.31741.2874-160.0011370.01
2812005.01.28 16:12sell261.001.30201.31701.2870
2822005.01.28 16:12sell stop271.001.30141.31641.2864
2832005.01.28 16:12sell stop281.001.30131.31621.2862
2842005.01.28 16:12sell stop291.001.30121.31611.2861
2852005.01.28 16:12sell stop301.001.30111.31601.2860
2862005.01.28 16:15sell271.001.30141.31641.2864
2872005.01.28 16:15sell281.001.30131.31621.2862
2882005.01.28 16:15sell291.001.30121.31611.2861
2892005.01.28 16:15sell301.001.30111.31601.2860
2902005.01.28 21:04close261.001.30421.31701.2870-220.0011150.01
2912005.01.28 21:04close271.001.30431.31641.2864-290.0010860.01
2922005.01.28 21:04close281.001.30441.31621.2862-309.9910550.02
2932005.01.28 21:04close291.001.30431.31611.2861-310.0010240.02
2942005.01.28 21:04close301.001.30431.31601.2860-320.009920.02
2952005.01.31 00:00sell311.001.30111.31611.2861
2962005.01.31 00:00sell stop321.001.30051.31551.2855
2972005.01.31 00:00sell stop331.001.30041.31531.2853
2982005.01.31 00:00sell stop341.001.30031.31521.2852
2992005.01.31 00:00sell stop351.001.30021.31511.2851
3002005.01.31 09:52sell321.001.30051.31551.2855
3012005.01.31 09:52sell331.001.30041.31531.2853
3022005.01.31 09:59sell341.001.30031.31521.2852
3032005.01.31 09:59sell351.001.30021.31511.2851
3042005.01.31 13:36close311.001.30421.31611.2861-310.009610.02
3052005.01.31 13:36close321.001.30431.31551.2855-380.009230.02
3062005.01.31 13:36close331.001.30451.31531.2853-410.008820.02
3072005.01.31 13:37close341.001.30461.31521.2852-430.008390.02
3082005.01.31 13:37close351.001.30471.31511.2851-450.007940.02
3092005.01.31 15:04sell361.001.30211.31711.2871
3102005.01.31 15:04sell stop371.001.30151.31651.2865
3112005.01.31 15:04sell stop381.001.30141.31631.2863
3122005.01.31 15:04sell stop391.001.30131.31621.2862
3132005.01.31 15:04sell stop401.001.30121.31611.2861
3142005.01.31 15:08sell371.001.30151.31651.2865
3152005.01.31 15:08sell381.001.30141.31631.2863
3162005.01.31 15:08sell391.001.30131.31621.2862
3172005.01.31 15:10sell401.001.30121.31611.2861
3182005.02.01 19:38close361.001.30471.31711.2871-260.007680.02
3192005.02.01 19:39close371.001.30481.31651.2865-330.007350.02
3202005.02.01 19:39close381.001.30471.31631.2863-330.007020.02
3212005.02.01 19:39close391.001.30471.31621.2862-340.006680.02
3222005.02.01 19:39close401.001.30471.31611.2861-350.016330.01
3232005.02.09 16:34buy411.001.27861.26361.2936
3242005.02.09 16:34buy stop421.001.27921.26421.2942
3252005.02.09 16:34buy stop431.001.27941.26441.2944
3262005.02.09 16:34buy stop441.001.27951.26451.2945
3272005.02.09 16:34buy stop451.001.27961.26461.2946
3282005.02.09 16:36buy421.001.27921.26421.2942
3292005.02.09 16:36buy431.001.27941.26441.2944
3302005.02.09 16:42buy441.001.27951.26451.2945
3312005.02.09 16:49buy451.001.27961.26461.2946
3322005.02.10 11:00close411.001.27911.26361.293649.996380.00
3332005.02.10 11:00close421.001.27911.26421.2942-10.006370.00
3342005.02.10 11:01close431.001.27901.26441.2944-40.006330.00
3352005.02.10 11:01close441.001.27911.26451.2945-40.006290.00
3362005.02.10 11:01close451.001.27901.26461.2946-60.006230.00
3372005.02.10 15:10buy461.001.28131.26631.2963
3382005.02.10 15:10buy stop471.001.28191.26691.2969
3392005.02.10 15:10buy stop481.001.28211.26711.2971
3402005.02.10 15:10buy stop491.001.28221.26721.2972
3412005.02.10 15:10buy stop501.001.28231.26731.2973
3422005.02.10 15:10buy471.001.28191.26691.2969
3432005.02.10 15:28buy481.001.28211.26711.2971
3442005.02.10 15:29buy491.001.28221.26721.2972
3452005.02.10 15:29buy501.001.28231.26731.2973
3462005.02.10 15:50modify461.001.28131.28131.2963
3472005.02.10 15:50modify461.001.28131.28151.2963
3482005.02.10 15:52modify461.001.28131.28151.2963
3492005.02.10 15:52modify461.001.28131.28171.2963
3502005.02.10 15:52modify461.001.28131.28181.2963
3512005.02.10 15:53modify461.001.28131.28181.2963
3522005.02.10 15:53modify461.001.28131.28201.2963
3532005.02.10 15:53modify461.001.28131.28211.2963
3542005.02.10 15:53modify471.001.28191.28201.2969
3552005.02.10 15:58modify471.001.28191.28211.2969
3562005.02.10 15:59modify481.001.28211.28211.2971
3572005.02.10 15:59modify461.001.28131.28221.2963
3582005.02.10 15:59modify461.001.28131.28231.2963
3592005.02.10 15:59modify471.001.28191.28221.2969
3602005.02.10 15:59modify481.001.28211.28211.2971
3612005.02.10 16:00modify481.001.28211.28221.2971
3622005.02.10 16:01modify471.001.28191.28231.2969
3632005.02.10 16:01modify461.001.28131.28241.2963
3642005.02.10 16:01modify461.001.28131.28251.2963
3652005.02.10 16:01modify461.001.28131.28271.2963
3662005.02.10 16:01modify461.001.28131.28281.2963
3672005.02.10 16:01modify461.001.28131.28301.2963
3682005.02.10 16:01modify461.001.28131.28321.2963
3692005.02.10 16:01modify461.001.28131.28331.2963
3702005.02.10 16:01modify461.001.28131.28351.2963
3712005.02.10 16:01modify471.001.28191.28341.2969
3722005.02.10 16:01modify481.001.28211.28331.2971
3732005.02.10 16:01modify481.001.28211.28331.2971
3742005.02.10 16:02modify491.001.28221.28331.2972
3752005.02.10 16:02modify501.001.28231.28321.2973
3762005.02.10 16:02modify501.001.28231.28331.2973
3772005.02.10 16:02modify461.001.28131.28351.2963
3782005.02.10 16:02modify461.001.28131.28361.2963
3792005.02.10 16:02modify461.001.28131.28381.2963
3802005.02.10 16:02modify471.001.28191.28371.2969
3812005.02.10 16:02modify481.001.28211.28361.2971
3822005.02.10 16:03modify491.001.28221.28361.2972
3832005.02.10 16:03modify481.001.28211.28371.2971
3842005.02.10 16:03modify501.001.28231.28361.2973
3852005.02.10 16:05modify491.001.28221.28371.2972
3862005.02.10 16:05modify471.001.28191.28381.2969
3872005.02.10 16:05modify501.001.28231.28371.2973
3882005.02.10 16:11modify481.001.28211.28381.2971
3892005.02.10 16:12modify461.001.28131.28391.2963
3902005.02.10 16:12modify461.001.28131.28401.2963
3912005.02.10 16:12modify471.001.28191.28391.2969
3922005.02.10 16:12modify481.001.28211.28391.2971
3932005.02.10 16:13modify481.001.28211.28391.2971
3942005.02.10 16:13modify471.001.28191.28401.2969
3952005.02.10 16:13modify491.001.28221.28391.2972
3962005.02.10 16:13modify501.001.28231.28381.2973
3972005.02.10 16:18modify501.001.28231.28391.2973
3982005.02.10 16:19modify461.001.28131.28411.2963
3992005.02.10 16:19modify461.001.28131.28421.2963
4002005.02.10 16:19modify461.001.28131.28441.2963
4012005.02.10 16:20modify461.001.28131.28451.2963
4022005.02.10 16:20modify471.001.28191.28441.2969
4032005.02.10 16:20modify481.001.28211.28431.2971
4042005.02.10 16:21modify491.001.28221.28421.2972
4052005.02.10 16:21modify501.001.28231.28401.2973
4062005.02.10 16:21modify501.001.28231.28411.2973
4072005.02.10 16:21modify501.001.28231.28421.2973
4082005.02.10 16:21modify481.001.28211.28441.2971
4092005.02.10 16:21modify471.001.28191.28451.2969
4102005.02.10 16:22modify471.001.28191.28451.2969
4112005.02.10 16:22modify461.001.28131.28461.2963
4122005.02.10 16:22modify481.001.28211.28451.2971
4132005.02.10 16:22modify491.001.28221.28441.2972
4142005.02.10 16:22modify501.001.28231.28431.2973
4152005.02.10 16:22modify501.001.28231.28441.2973
4162005.02.10 16:22modify491.001.28221.28441.2972
4172005.02.10 16:23modify491.001.28221.28451.2972
4182005.02.10 16:23modify461.001.28131.28461.2963
4192005.02.10 16:23modify501.001.28231.28451.2973
4202005.02.10 16:24modify471.001.28191.28461.2969
4212005.02.10 16:24modify461.001.28131.28471.2963
4222005.02.10 16:24modify461.001.28131.28481.2963
4232005.02.10 16:24modify471.001.28191.28471.2969
4242005.02.10 16:24modify471.001.28191.28471.2969
4252005.02.10 16:25modify481.001.28211.28471.2971
4262005.02.10 16:25modify471.001.28191.28481.2969
4272005.02.10 16:25modify491.001.28221.28471.2972
4282005.02.10 16:25modify501.001.28231.28461.2973
4292005.02.10 16:32modify501.001.28231.28471.2973
4302005.02.10 16:50modify461.001.28131.28491.2963
4312005.02.10 16:50modify481.001.28211.28481.2971
4322005.02.10 16:50modify471.001.28191.28481.2969
4332005.02.10 16:51modify491.001.28221.28481.2972
4342005.02.10 16:51modify461.001.28131.28491.2963
4352005.02.10 16:51modify501.001.28231.28481.2973
4362005.02.10 16:52modify471.001.28191.28491.2969
4372005.02.10 16:52modify461.001.28131.28501.2963
4382005.02.10 16:52modify481.001.28211.28491.2971
4392005.02.10 16:52modify491.001.28221.28491.2972
4402005.02.10 16:52modify471.001.28191.28491.2969
4412005.02.10 16:53modify501.001.28231.28491.2973
4422005.02.10 16:53modify471.001.28191.28501.2969
4432005.02.10 16:53modify481.001.28211.28501.2971
4442005.02.10 16:56modify491.001.28221.28491.2972
4452005.02.10 16:57modify491.001.28221.28501.2972
4462005.02.10 16:59modify501.001.28231.28501.2973
4472005.02.10 17:01modify461.001.28131.28511.2963
4482005.02.10 17:01modify471.001.28191.28501.2969
4492005.02.10 17:02modify481.001.28211.28501.2971
4502005.02.10 17:02modify471.001.28191.28511.2969
4512005.02.10 17:02modify491.001.28221.28501.2972
4522005.02.10 17:06modify501.001.28231.28501.2973
4532005.02.10 17:07modify461.001.28131.28521.2963
4542005.02.10 17:07modify481.001.28211.28511.2971
4552005.02.10 17:09modify491.001.28221.28511.2972
4562005.02.10 17:09modify501.001.28231.28501.2973
4572005.02.10 17:10modify501.001.28231.28511.2973
4582005.02.10 17:15modify471.001.28191.28521.2969
4592005.02.10 17:17modify461.001.28131.28541.2963
4602005.02.10 17:17modify461.001.28131.28551.2963
4612005.02.10 17:17modify461.001.28131.28561.2963
4622005.02.10 17:18modify461.001.28131.28571.2963
4632005.02.10 17:18modify471.001.28191.28561.2969
4642005.02.10 17:18modify481.001.28211.28551.2971
4652005.02.10 17:18modify491.001.28221.28541.2972
4662005.02.10 17:18modify501.001.28231.28531.2973
4672005.02.10 17:18modify501.001.28231.28541.2973
4682005.02.10 17:18modify491.001.28221.28541.2972
4692005.02.10 17:19modify491.001.28221.28551.2972
4702005.02.10 17:19modify501.001.28231.28551.2973
4712005.02.10 17:20modify481.001.28211.28561.2971
4722005.02.10 17:20modify471.001.28191.28571.2969
4732005.02.10 17:20modify461.001.28131.28581.2963
4742005.02.10 17:20modify461.001.28131.28591.2963
4752005.02.10 17:20modify461.001.28131.28601.2963
4762005.02.10 17:20modify471.001.28191.28591.2969
4772005.02.10 17:20modify481.001.28211.28581.2971
4782005.02.10 17:20modify481.001.28211.28581.2971
4792005.02.10 17:21modify491.001.28221.28581.2972
4802005.02.10 17:21modify481.001.28211.28591.2971
4812005.02.10 17:21modify501.001.28231.28581.2973
4822005.02.10 18:29modify491.001.28221.28591.2972
4832005.02.10 18:59modify491.001.28221.28591.2972
4842005.02.10 18:59modify461.001.28131.28631.2963
4852005.02.10 18:59modify471.001.28191.28621.2969
4862005.02.10 18:59modify481.001.28211.28611.2971
4872005.02.10 18:59modify491.001.28221.28611.2972
4882005.02.10 19:00modify481.001.28211.28621.2971
4892005.02.10 19:00modify501.001.28231.28611.2973
4902005.02.11 01:47s/l461.001.28631.28631.2963500.006730.00
4912005.02.11 02:19s/l471.001.28621.28621.2969430.007160.00
4922005.02.11 02:20s/l481.001.28621.28621.2971410.007570.00
4932005.02.11 02:20s/l491.001.28611.28611.2972390.017960.01
4942005.02.11 02:20s/l501.001.28611.28611.2973380.008340.01
4952005.02.16 18:58buy511.001.30221.28721.3172
4962005.02.16 18:58buy stop521.001.30281.28781.3178
4972005.02.16 18:58buy stop531.001.30301.28801.3180
4982005.02.16 18:58buy stop541.001.30311.28811.3181
4992005.02.16 18:58buy stop551.001.30321.28821.3182
5002005.02.16 19:12buy521.001.30281.28781.3178
5012005.02.16 19:12buy531.001.30301.28801.3180
5022005.02.16 19:12buy541.001.30311.28811.3181
5032005.02.16 19:12buy551.001.30321.28821.3182
5042005.02.17 08:48modify511.001.30221.30221.3172
5052005.02.17 08:48modify511.001.30221.30231.3172
5062005.02.17 08:48modify511.001.30221.30241.3172
5072005.02.17 11:12modify511.001.30221.30241.3172
5082005.02.17 11:12modify511.001.30221.30261.3172
5092005.02.17 11:12modify511.001.30221.30281.3172
5102005.02.17 11:12modify511.001.30221.30291.3172
5112005.02.17 11:12modify511.001.30221.30301.3172
5122005.02.17 11:12modify521.001.30281.30291.3178
5132005.02.17 11:13modify521.001.30281.30301.3178
5142005.02.17 11:13modify511.001.30221.30311.3172
5152005.02.17 11:13modify531.001.30301.30301.3180
5162005.02.17 11:14modify511.001.30221.30321.3172
5172005.02.17 11:14modify511.001.30221.30331.3172
5182005.02.17 11:14modify511.001.30221.30351.3172
5192005.02.17 11:14modify521.001.30281.30341.3178
5202005.02.17 11:14modify531.001.30301.30341.3180
5212005.02.17 11:15modify541.001.30311.30331.3181
5222005.02.17 11:15modify551.001.30321.30321.3182
5232005.02.17 11:15modify541.001.30311.30331.3181
5242005.02.17 11:16modify551.001.30321.30331.3182
5252005.02.17 11:22modify531.001.30301.30341.3180
5262005.02.17 11:22modify551.001.30321.30331.3182
5272005.02.17 11:23modify541.001.30311.30341.3181
5282005.02.17 14:17s/l511.001.30351.30351.3172130.008470.01
5292005.02.17 14:31s/l521.001.30341.30341.317860.008530.01
5302005.02.17 14:31s/l531.001.30341.30341.318040.008570.01
5312005.02.17 14:31s/l541.001.30341.30341.318130.008600.01
5322005.02.17 14:31s/l551.001.30331.30331.318210.018610.02
5332005.02.18 15:54buy561.001.30771.29271.3227
5342005.02.18 15:54buy stop571.001.30831.29331.3233
5352005.02.18 15:54buy stop581.001.30851.29351.3235
5362005.02.18 15:54buy stop591.001.30861.29361.3236
5372005.02.18 15:54buy stop601.001.30871.29371.3237
5382005.02.18 17:21close561.001.30551.29271.3227-220.008390.02
5392005.02.22 03:45buy571.001.30831.29331.3233
5402005.02.22 03:46buy581.001.30851.29351.3235
5412005.02.22 03:46buy591.001.30861.29361.3236
5422005.02.22 03:46buy601.001.30871.29371.3237
5432005.02.22 04:18modify571.001.30831.30831.3233
5442005.02.22 04:18modify571.001.30831.30841.3233
5452005.02.22 04:19modify571.001.30831.30851.3233
5462005.02.22 04:19modify571.001.30831.30861.3233
5472005.02.22 04:19modify571.001.30831.30871.3233
5482005.02.22 04:19modify571.001.30831.30881.3233
5492005.02.22 04:19modify571.001.30831.30901.3233
5502005.02.22 04:19modify571.001.30831.30911.3233
5512005.02.22 04:19modify571.001.30831.30921.3233
5522005.02.22 04:19modify571.001.30831.30941.3233
5532005.02.22 04:20modify571.001.30831.30951.3233
5542005.02.22 04:20modify571.001.30831.30971.3233
5552005.02.22 04:20modify571.001.30831.30981.3233
5562005.02.22 04:20modify571.001.30831.31001.3233
5572005.02.22 04:20modify571.001.30831.31021.3233
5582005.02.22 04:20modify581.001.30851.31011.3235
5592005.02.22 04:20modify581.001.30851.31011.3235
5602005.02.22 04:21modify591.001.30861.31011.3236
5612005.02.22 04:21modify581.001.30851.31021.3235
5622005.02.22 04:21modify601.001.30871.31011.3237
5632005.02.22 04:21modify591.001.30861.31011.3236
5642005.02.22 04:22modify591.001.30861.31021.3236
5652005.02.22 04:23modify571.001.30831.31021.3233
5662005.02.22 04:23modify571.001.30831.31041.3233
5672005.02.22 04:23modify571.001.30831.31051.3233
5682005.02.22 04:23modify571.001.30831.31061.3233
5692005.02.22 04:24modify571.001.30831.31071.3233
5702005.02.22 04:24modify571.001.30831.31091.3233
5712005.02.22 04:24modify571.001.30831.31101.3233
5722005.02.22 04:24modify571.001.30831.31111.3233
5732005.02.22 04:24modify571.001.30831.31131.3233
5742005.02.22 04:24modify581.001.30851.31111.3235
5752005.02.22 04:24modify591.001.30861.31101.3236
5762005.02.22 04:24modify601.001.30871.31091.3237
5772005.02.22 04:24modify601.001.30871.31091.3237
5782005.02.22 04:25modify601.001.30871.31101.3237
5792005.02.22 04:25modify591.001.30861.31111.3236
5802005.02.22 04:25modify581.001.30851.31121.3235
5812005.02.22 04:25modify581.001.30851.31131.3235
5822005.02.22 04:25modify591.001.30861.31121.3236
5832005.02.22 04:25modify601.001.30871.31111.3237
5842005.02.22 04:26modify571.001.30831.31141.3233
5852005.02.22 04:26modify571.001.30831.31161.3233
5862005.02.22 04:26modify571.001.30831.31191.3233
5872005.02.22 04:26modify571.001.30831.31201.3233
5882005.02.22 04:26modify581.001.30851.31191.3235
5892005.02.22 04:26modify591.001.30861.31181.3236
5902005.02.22 04:26modify601.001.30871.31171.3237
5912005.02.22 04:27modify601.001.30871.31181.3237
5922005.02.22 04:27modify591.001.30861.31191.3236
5932005.02.22 04:28modify581.001.30851.31201.3235
5942005.02.22 04:28modify571.001.30831.31211.3233
5952005.02.22 04:28modify601.001.30871.31191.3237
5962005.02.22 06:24modify591.001.30861.31201.3236
5972005.02.22 06:24modify581.001.30851.31211.3235
5982005.02.22 06:24modify571.001.30831.31231.3233
5992005.02.22 06:24modify571.001.30831.31241.3233
6002005.02.22 06:24modify581.001.30851.31231.3235
6012005.02.22 06:24modify591.001.30861.31221.3236
6022005.02.22 06:24modify591.001.30861.31221.3236
6032005.02.22 06:25modify591.001.30861.31231.3236
6042005.02.22 06:25modify601.001.30871.31221.3237
6052005.02.22 06:27modify581.001.30851.31241.3235
6062005.02.22 06:28modify571.001.30831.31261.3233
6072005.02.22 06:28modify581.001.30851.31241.3235
6082005.02.22 06:29modify591.001.30861.31241.3236
6092005.02.22 06:29modify601.001.30871.31221.3237
6102005.02.22 06:32modify601.001.30871.31241.3237
6112005.02.22 06:33modify581.001.30851.31251.3235
6122005.02.22 06:33modify571.001.30831.31281.3233
6132005.02.22 06:33modify571.001.30831.31291.3233
6142005.02.22 06:34modify571.001.30831.31301.3233
6152005.02.22 06:34modify571.001.30831.31311.3233
6162005.02.22 06:34modify581.001.30851.31301.3235
6172005.02.22 06:34modify591.001.30861.31291.3236
6182005.02.22 06:34modify601.001.30871.31281.3237
6192005.02.22 06:34modify601.001.30871.31281.3237
6202005.02.22 06:42modify601.001.30871.31291.3237
6212005.02.22 06:43modify601.001.30871.31291.3237
6222005.02.22 06:43modify591.001.30861.31301.3236
6232005.02.22 06:59modify601.001.30871.31301.3237
6242005.02.22 07:00modify581.001.30851.31301.3235
6252005.02.22 07:00modify601.001.30871.31301.3237
6262005.02.22 07:01modify581.001.30851.31311.3235
6272005.02.22 07:01modify571.001.30831.31321.3233
6282005.02.22 07:01modify591.001.30861.31311.3236
6292005.02.22 07:01modify601.001.30871.31301.3237
6302005.02.22 07:02modify601.001.30871.31311.3237
6312005.02.22 07:12modify581.001.30851.31321.3235
6322005.02.22 07:23modify581.001.30851.31321.3235
6332005.02.22 07:23modify591.001.30861.31311.3236
6342005.02.22 07:24modify591.001.30861.31321.3236
6352005.02.22 07:26modify571.001.30831.31331.3233
6362005.02.22 07:26modify571.001.30831.31351.3233
6372005.02.22 07:26modify571.001.30831.31361.3233
6382005.02.22 07:26modify581.001.30851.31351.3235
6392005.02.22 07:26modify581.001.30851.31351.3235
6402005.02.22 07:27modify581.001.30851.31361.3235
6412005.02.22 07:27modify591.001.30861.31341.3236
6422005.02.22 07:28modify591.001.30861.31341.3236
6432005.02.22 07:28modify591.001.30861.31351.3236
6442005.02.22 07:28modify601.001.30871.31341.3237
6452005.02.22 07:28modify601.001.30871.31351.3237
6462005.02.22 08:21modify591.001.30861.31361.3236
6472005.02.22 08:47modify601.001.30871.31361.3237
6482005.02.22 08:48modify571.001.30831.31371.3233
6492005.02.22 08:48modify581.001.30851.31361.3235
6502005.02.22 08:53modify591.001.30861.31361.3236
6512005.02.22 08:54modify581.001.30851.31371.3235
6522005.02.22 08:55modify571.001.30831.31381.3233
6532005.02.22 08:55modify571.001.30831.31391.3233
6542005.02.22 08:56modify571.001.30831.31401.3233
6552005.02.22 08:56modify571.001.30831.31411.3233
6562005.02.22 08:56modify571.001.30831.31431.3233
6572005.02.22 08:56modify571.001.30831.31441.3233
6582005.02.22 08:56modify571.001.30831.31451.3233
6592005.02.22 08:57modify571.001.30831.31461.3233
6602005.02.22 08:57modify581.001.30851.31451.3235
6612005.02.22 08:58modify591.001.30861.31451.3236
6622005.02.22 08:58modify601.001.30871.31441.3237
6632005.02.22 08:58modify601.001.30871.31451.3237
6642005.02.22 08:58modify581.001.30851.31461.3235
6652005.02.22 08:59modify571.001.30831.31471.3233
6662005.02.22 08:59modify581.001.30851.31461.3235
6672005.02.22 08:59modify591.001.30861.31461.3236
6682005.02.22 09:00modify601.001.30871.31451.3237
6692005.02.22 09:00modify601.001.30871.31461.3237
6702005.02.22 09:00modify581.001.30851.31471.3235
6712005.02.22 11:00modify601.001.30871.31461.3237
6722005.02.22 11:00modify591.001.30861.31471.3236
6732005.02.22 11:00modify571.001.30831.31481.3233
6742005.02.22 11:00modify571.001.30831.31491.3233
6752005.02.22 11:00modify571.001.30831.31501.3233
6762005.02.22 11:00modify581.001.30851.31491.3235
6772005.02.22 11:00modify581.001.30851.31491.3235
6782005.02.22 11:01modify591.001.30861.31491.3236
6792005.02.22 11:01modify601.001.30871.31481.3237
6802005.02.22 11:16modify601.001.30871.31491.3237
6812005.02.22 11:35modify601.001.30871.31491.3237
6822005.02.22 11:35modify581.001.30851.31501.3235
6832005.02.22 11:36modify571.001.30831.31511.3233
6842005.02.22 11:36modify581.001.30851.31501.3235
6852005.02.22 11:37modify581.001.30851.31511.3235
6862005.02.22 11:37modify591.001.30861.31491.3236
6872005.02.22 11:38modify591.001.30861.31501.3236
6882005.02.22 11:38modify601.001.30871.31491.3237
6892005.02.22 11:41modify601.001.30871.31501.3237
6902005.02.22 11:41modify581.001.30851.31511.3235
6912005.02.22 11:41modify571.001.30831.31521.3233
6922005.02.22 11:41modify571.001.30831.31531.3233
6932005.02.22 11:42modify581.001.30851.31521.3235
6942005.02.22 11:42modify581.001.30851.31531.3235
6952005.02.22 11:42modify571.001.30831.31541.3233
6962005.02.22 11:42modify591.001.30861.31531.3236
6972005.02.22 11:42modify581.001.30851.31531.3235
6982005.02.22 11:43modify601.001.30871.31531.3237
6992005.02.22 11:43modify581.001.30851.31541.3235
7002005.02.22 11:43modify571.001.30831.31551.3233
7012005.02.22 11:44modify571.001.30831.31561.3233
7022005.02.22 11:44modify571.001.30831.31571.3233
7032005.02.22 11:44modify571.001.30831.31581.3233
7042005.02.22 11:44modify571.001.30831.31601.3233
7052005.02.22 11:44modify571.001.30831.31611.3233
7062005.02.22 11:44modify571.001.30831.31631.3233
7072005.02.22 11:44modify571.001.30831.31641.3233
7082005.02.22 11:44modify571.001.30831.31651.3233
7092005.02.22 11:44modify581.001.30851.31641.3235
7102005.02.22 11:44modify591.001.30861.31631.3236
7112005.02.22 11:44modify601.001.30871.31621.3237
7122005.02.22 11:45modify601.001.30871.31621.3237
7132005.02.22 11:45modify601.001.30871.31631.3237
7142005.02.22 11:48modify581.001.30851.31651.3235
7152005.02.22 11:48modify571.001.30831.31661.3233
7162005.02.22 11:48modify571.001.30831.31671.3233
7172005.02.22 11:48modify571.001.30831.31681.3233
7182005.02.22 11:48modify571.001.30831.31691.3233
7192005.02.22 11:48modify571.001.30831.31711.3233
7202005.02.22 11:48modify571.001.30831.31721.3233
7212005.02.22 11:48modify571.001.30831.31731.3233
7222005.02.22 11:48modify581.001.30851.31721.3235
7232005.02.22 11:48modify591.001.30861.31711.3236
7242005.02.22 11:48modify601.001.30871.31711.3237
7252005.02.22 11:49modify591.001.30861.31721.3236
7262005.02.22 11:49modify571.001.30831.31741.3233
7272005.02.22 11:49modify571.001.30831.31751.3233
7282005.02.22 11:49modify581.001.30851.31741.3235
7292005.02.22 11:49modify581.001.30851.31741.3235
7302005.02.22 11:50modify571.001.30831.31751.3233
7312005.02.22 11:50modify571.001.30831.31761.3233
7322005.02.22 11:51modify571.001.30831.31771.3233
7332005.02.22 11:51modify571.001.30831.31781.3233
7342005.02.22 11:51modify571.001.30831.31801.3233
7352005.02.22 11:51modify571.001.30831.31811.3233
7362005.02.22 11:51modify571.001.30831.31831.3233
7372005.02.22 11:51modify571.001.30831.31841.3233
7382005.02.22 11:51modify581.001.30851.31831.3235
7392005.02.22 11:51modify591.001.30861.31821.3236
7402005.02.22 11:51modify591.001.30861.31821.3236
7412005.02.22 11:52modify601.001.30871.31811.3237
7422005.02.22 13:57s/l571.001.31841.31841.32331010.009400.02
7432005.02.22 16:02modify601.001.30871.31821.3237
7442005.02.22 16:02modify581.001.30851.31841.3235
7452005.02.22 16:02modify581.001.30851.31861.3235
7462005.02.22 16:03modify581.001.30851.31871.3235
7472005.02.22 16:03modify581.001.30851.31881.3235
7482005.02.22 16:03modify581.001.30851.31891.3235
7492005.02.22 16:03modify591.001.30861.31881.3236
7502005.02.22 16:03modify601.001.30871.31861.3237
7512005.02.22 17:09modify601.001.30871.31871.3237
7522005.02.22 17:09modify601.001.30871.31881.3237
7532005.02.22 17:09modify591.001.30861.31891.3236
7542005.02.22 17:09modify581.001.30851.31911.3235
7552005.02.22 17:09modify581.001.30851.31921.3235
7562005.02.22 17:09modify581.001.30851.31931.3235
7572005.02.22 17:09modify581.001.30851.31941.3235
7582005.02.22 17:09t/p581.001.32351.31941.32351500.0010900.02
7592005.02.22 17:09modify591.001.30861.31951.3236
7602005.02.22 17:09modify591.001.30861.31961.3236
7612005.02.22 17:09modify601.001.30871.31951.3237
7622005.02.22 17:09modify601.001.30871.31951.3237
7632005.02.22 17:10modify601.001.30871.31961.3237
7642005.02.22 17:16t/p591.001.32361.31961.32361500.0012400.02
7652005.02.22 17:16modify601.001.30871.31961.3237
7662005.02.22 17:17t/p601.001.32371.31961.32371500.0013900.02
7672005.02.23 14:58buy611.001.32321.30821.3382
7682005.02.23 14:58buy stop621.001.32381.30881.3388
7692005.02.23 14:58buy stop631.001.32401.30901.3390
7702005.02.23 14:58buy stop641.001.32411.30911.3391
7712005.02.23 14:58buy stop651.001.32421.30921.3392
7722005.02.23 14:58buy621.001.32381.30881.3388
7732005.02.23 14:59buy631.001.32401.30901.3390
7742005.02.23 15:20close611.001.32111.30821.3382-210.0013690.02
7752005.02.23 15:21close621.001.32121.30881.3388-260.0013430.02
7762005.02.23 15:21close631.001.32111.30901.3390-290.0013140.02
7772005.02.23 20:23buy641.001.32411.30911.3391
7782005.02.23 20:23buy651.001.32421.30921.3392
7792005.02.23 21:40close641.001.32071.30911.3391-340.0012800.02
7802005.02.23 22:00close651.001.32091.30921.3392-330.0012470.02
7812005.02.23 22:00sell661.001.32091.33591.3059
7822005.02.23 22:00sell stop671.001.32031.33531.3053
7832005.02.23 22:00sell stop681.001.32021.33511.3051
7842005.02.23 22:00sell stop691.001.32011.33501.3050
7852005.02.23 22:00sell stop701.001.32001.33491.3049
7862005.02.23 23:21sell671.001.32031.33531.3053
7872005.02.23 23:40sell681.001.32021.33511.3051
7882005.02.24 00:55sell691.001.32011.33501.3050
7892005.02.24 00:58sell701.001.32001.33491.3049
7902005.02.24 02:31close661.001.32231.33591.3059-139.9912330.03
7912005.02.24 02:31close671.001.32221.33531.3053-190.0012140.03
7922005.02.24 02:31close681.001.32211.33511.3051-190.0011950.03
7932005.02.24 02:31close691.001.32211.33501.3050-200.0011750.03
7942005.02.24 02:32close701.001.32221.33491.3049-220.0011530.03
7952005.03.03 15:02sell711.001.31321.32821.2982
7962005.03.03 15:02sell stop721.001.31261.32761.2976
7972005.03.03 15:02sell stop731.001.31251.32741.2974
7982005.03.03 15:02sell stop741.001.31241.32731.2973
7992005.03.03 15:02sell stop751.001.31231.32721.2972
8002005.03.03 15:08sell721.001.31261.32761.2976
8012005.03.03 15:08sell731.001.31251.32741.2974
8022005.03.03 15:08sell741.001.31241.32731.2973
8032005.03.03 15:08sell751.001.31231.32721.2972
8042005.03.03 16:00close711.001.31381.32821.2982-59.9911470.04
8052005.03.04 11:00close721.001.31281.32761.2976-19.9911450.05
8062005.03.04 11:00close731.001.31271.32741.2974-20.0011430.05
8072005.03.04 11:00close741.001.31261.32731.2973-20.0011410.05
8082005.03.04 11:00close751.001.31261.32721.2972-30.0111380.04
8092005.03.04 12:37sell761.001.31141.32641.2964
8102005.03.04 12:37sell stop771.001.31081.32581.2958
8112005.03.04 12:37sell stop781.001.31071.32561.2956
8122005.03.04 12:37sell stop791.001.31061.32551.2955
8132005.03.04 12:37sell stop801.001.31051.32541.2954
8142005.03.04 13:46close761.001.31211.32641.2964-69.9811310.06
8152005.03.04 14:30sell771.001.31081.32581.2958
8162005.03.04 14:30sell781.001.31071.32561.2956
8172005.03.04 14:30sell791.001.31061.32551.2955
8182005.03.04 14:30sell801.001.31051.32541.2954
8192005.03.04 14:30close771.001.31201.32581.2958-120.0011190.06
8202005.03.04 14:30close781.001.31291.32561.2956-220.0010970.06
8212005.03.04 14:30close791.001.31281.32551.2955-220.0010750.06
8222005.03.04 14:30close801.001.31261.32541.2954-210.0110540.05
8232005.03.07 18:00buy811.001.32171.30671.3367
8242005.03.07 18:00buy stop821.001.32231.30731.3373
8252005.03.07 18:00buy stop831.001.32251.30751.3375
8262005.03.07 18:00buy stop841.001.32261.30761.3376
8272005.03.07 18:00buy stop851.001.32271.30771.3377
8282005.03.07 18:12buy821.001.32231.30731.3373
8292005.03.07 20:40close811.001.32021.30671.3367-150.0110390.04
8302005.03.07 20:40close821.001.32011.30731.3373-220.0110170.03
8312005.03.08 02:40buy831.001.32251.30751.3375
8322005.03.08 02:40buy841.001.32261.30761.3376
8332005.03.08 02:50buy851.001.32271.30771.3377
8342005.03.08 15:09modify831.001.32251.32251.3375
8352005.03.08 15:09modify831.001.32251.32261.3375
8362005.03.08 15:09modify831.001.32251.32271.3375
8372005.03.08 15:09modify831.001.32251.32281.3375
8382005.03.08 15:09modify831.001.32251.32291.3375
8392005.03.08 15:09modify841.001.32261.32281.3376
8402005.03.08 15:09modify841.001.32261.32281.3376
8412005.03.08 15:10modify851.001.32271.32281.3377
8422005.03.08 15:11modify841.001.32261.32291.3376
8432005.03.08 15:13modify851.001.32271.32291.3377
8442005.03.08 15:13modify831.001.32251.32311.3375
8452005.03.08 15:13modify831.001.32251.32321.3375
8462005.03.08 15:13modify831.001.32251.32331.3375
8472005.03.08 15:13modify831.001.32251.32341.3375
8482005.03.08 15:13modify831.001.32251.32361.3375
8492005.03.08 15:13modify831.001.32251.32371.3375
8502005.03.08 15:13modify831.001.32251.32381.3375
8512005.03.08 15:13modify831.001.32251.32401.3375
8522005.03.08 15:13modify831.001.32251.32411.3375
8532005.03.08 15:13modify841.001.32261.32401.3376
8542005.03.08 15:13modify841.001.32261.32401.3376
8552005.03.08 15:14modify851.001.32271.32401.3377
8562005.03.08 15:14modify831.001.32251.32411.3375
8572005.03.08 15:14modify831.001.32251.32421.3375
8582005.03.08 15:14modify841.001.32261.32411.3376
8592005.03.08 15:16modify851.001.32271.32411.3377
8602005.03.08 15:19modify831.001.32251.32421.3375
8612005.03.08 15:19modify831.001.32251.32431.3375
8622005.03.08 15:19modify831.001.32251.32441.3375
8632005.03.08 15:19modify831.001.32251.32451.3375
8642005.03.08 15:20modify841.001.32261.32441.3376
8652005.03.08 15:20modify831.001.32251.32461.3375
8662005.03.08 15:20modify841.001.32261.32451.3376
8672005.03.08 15:21modify851.001.32271.32451.3377
8682005.03.08 15:23modify831.001.32251.32461.3375
8692005.03.08 15:23modify831.001.32251.32471.3375
8702005.03.08 15:23modify831.001.32251.32491.3375
8712005.03.08 15:23modify841.001.32261.32481.3376
8722005.03.08 15:23modify851.001.32271.32481.3377
8732005.03.08 15:24modify851.001.32271.32481.3377
8742005.03.08 15:24modify841.001.32261.32491.3376
8752005.03.08 15:24modify831.001.32251.32501.3375
8762005.03.08 15:24modify831.001.32251.32521.3375
8772005.03.08 15:25modify831.001.32251.32531.3375
8782005.03.08 15:26modify841.001.32261.32521.3376
8792005.03.08 15:26modify841.001.32261.32531.3376
8802005.03.08 15:26modify831.001.32251.32541.3375
8812005.03.08 15:26modify831.001.32251.32551.3375
8822005.03.08 15:26modify841.001.32261.32541.3376
8832005.03.08 15:26modify851.001.32271.32531.3377
8842005.03.08 15:28modify851.001.32271.32541.3377
8852005.03.08 15:28modify841.001.32261.32551.3376
8862005.03.08 15:29modify851.001.32271.32551.3377
8872005.03.08 15:30modify831.001.32251.32561.3375
8882005.03.08 15:30modify851.001.32271.32551.3377
8892005.03.08 15:30modify841.001.32261.32561.3376
8902005.03.08 15:31modify831.001.32251.32571.3375
8912005.03.08 15:32modify831.001.32251.32571.3375
8922005.03.08 15:32modify831.001.32251.32581.3375
8932005.03.08 15:32modify831.001.32251.32601.3375
8942005.03.08 15:32modify831.001.32251.32611.3375
8952005.03.08 15:32modify841.001.32261.32601.3376
8962005.03.08 15:32modify851.001.32271.32591.3377
8972005.03.08 15:32modify851.001.32271.32591.3377
8982005.03.08 15:53modify851.001.32271.32601.3377
8992005.03.08 15:54modify831.001.32251.32621.3375
9002005.03.08 15:54modify831.001.32251.32641.3375
9012005.03.08 15:54modify831.001.32251.32661.3375
9022005.03.08 15:54modify831.001.32251.32671.3375
9032005.03.08 15:54modify831.001.32251.32691.3375
9042005.03.08 15:54modify831.001.32251.32711.3375
9052005.03.08 15:55modify831.001.32251.32731.3375
9062005.03.08 15:55modify831.001.32251.32741.3375
9072005.03.08 15:55modify831.001.32251.32751.3375
9082005.03.08 15:55modify831.001.32251.32761.3375
9092005.03.08 15:55modify831.001.32251.32771.3375
9102005.03.08 15:55modify831.001.32251.32781.3375
9112005.03.08 15:56modify831.001.32251.32781.3375
9122005.03.08 15:56modify831.001.32251.32791.3375
9132005.03.08 15:56modify831.001.32251.32801.3375
9142005.03.08 15:56modify831.001.32251.32811.3375
9152005.03.08 15:56modify831.001.32251.32821.3375
9162005.03.08 15:56modify831.001.32251.32831.3375
9172005.03.08 15:56modify831.001.32251.32841.3375
9182005.03.08 15:56modify831.001.32251.32851.3375
9192005.03.08 15:56modify831.001.32251.32861.3375
9202005.03.08 15:56modify831.001.32251.32871.3375
9212005.03.08 15:56modify841.001.32261.32861.3376
9222005.03.08 15:56modify851.001.32271.32851.3377
9232005.03.08 16:30modify851.001.32271.32861.3377
9242005.03.08 16:30modify831.001.32251.32871.3375
9252005.03.08 16:30modify831.001.32251.32881.3375
9262005.03.08 16:30modify831.001.32251.32901.3375
9272005.03.08 16:30modify831.001.32251.32911.3375
9282005.03.08 16:30modify831.001.32251.32921.3375
9292005.03.08 16:30modify831.001.32251.32931.3375
9302005.03.08 16:30modify841.001.32261.32921.3376
9312005.03.08 16:30modify851.001.32271.32911.3377
9322005.03.08 16:30modify851.001.32271.32911.3377
9332005.03.08 16:31modify851.001.32271.32921.3377
9342005.03.08 16:49modify831.001.32251.32931.3375
9352005.03.08 16:49modify831.001.32251.32941.3375
9362005.03.08 16:49modify841.001.32261.32931.3376
9372005.03.08 16:49modify841.001.32261.32931.3376
9382005.03.08 16:50modify851.001.32271.32931.3377
9392005.03.08 16:50modify841.001.32261.32941.3376
9402005.03.08 16:50modify851.001.32271.32931.3377
9412005.03.08 16:51modify831.001.32251.32941.3375
9422005.03.08 16:51modify831.001.32251.32951.3375
9432005.03.08 16:51modify831.001.32251.32961.3375
9442005.03.08 16:51modify831.001.32251.32971.3375
9452005.03.08 16:52modify831.001.32251.32981.3375
9462005.03.08 16:52modify831.001.32251.32991.3375
9472005.03.08 16:52modify831.001.32251.33001.3375
9482005.03.08 16:52modify831.001.32251.33011.3375
9492005.03.08 16:52modify831.001.32251.33021.3375
9502005.03.08 16:52modify831.001.32251.33031.3375
9512005.03.08 16:52modify831.001.32251.33041.3375
9522005.03.08 16:52modify831.001.32251.33051.3375
9532005.03.08 16:52modify831.001.32251.33061.3375
9542005.03.08 16:52modify841.001.32261.33051.3376
9552005.03.08 16:52modify841.001.32261.33051.3376
9562005.03.08 16:53modify851.001.32271.33051.3377
9572005.03.08 16:54modify831.001.32251.33061.3375
9582005.03.08 16:54modify831.001.32251.33071.3375
9592005.03.08 16:54modify831.001.32251.33081.3375
9602005.03.08 16:54modify841.001.32261.33071.3376
9612005.03.08 16:54modify851.001.32271.33061.3377
9622005.03.08 16:55modify851.001.32271.33071.3377
9632005.03.08 17:19modify841.001.32261.33081.3376
9642005.03.08 17:19modify851.001.32271.33071.3377
9652005.03.08 17:20modify851.001.32271.33081.3377
9662005.03.08 17:20modify831.001.32251.33091.3375
9672005.03.08 17:20modify831.001.32251.33101.3375
9682005.03.08 17:20modify831.001.32251.33111.3375
9692005.03.08 17:20modify831.001.32251.33121.3375
9702005.03.08 17:20modify831.001.32251.33131.3375
9712005.03.08 17:20modify831.001.32251.33141.3375
9722005.03.08 17:20modify831.001.32251.33151.3375
9732005.03.08 17:20modify841.001.32261.33141.3376
9742005.03.08 17:20modify851.001.32271.33131.3377
9752005.03.08 17:21modify851.001.32271.33141.3377
9762005.03.08 17:21modify841.001.32261.33151.3376
9772005.03.08 17:21modify831.001.32251.33161.3375
9782005.03.08 17:21modify831.001.32251.33171.3375
9792005.03.08 17:21modify831.001.32251.33181.3375
9802005.03.08 17:21modify831.001.32251.33191.3375
9812005.03.08 17:21modify831.001.32251.33201.3375
9822005.03.08 17:21modify841.001.32261.33191.3376
9832005.03.08 17:21modify841.001.32261.33191.3376
9842005.03.08 17:22modify851.001.32271.33191.3377
9852005.03.08 17:22modify831.001.32251.33201.3375
9862005.03.08 17:23modify831.001.32251.33211.3375
9872005.03.08 17:23modify841.001.32261.33201.3376
9882005.03.09 09:17modify851.001.32271.33201.3377
9892005.03.09 09:17modify831.001.32251.33211.3375
9902005.03.09 09:17modify831.001.32251.33221.3375
9912005.03.09 09:17modify841.001.32261.33211.3376
9922005.03.09 09:18modify851.001.32271.33211.3377
9932005.03.09 09:18modify831.001.32251.33221.3375
9942005.03.09 09:18modify831.001.32251.33231.3375
9952005.03.09 09:18modify831.001.32251.33241.3375
9962005.03.09 09:18modify831.001.32251.33251.3375
9972005.03.09 09:18modify831.001.32251.33261.3375
9982005.03.09 09:18modify831.001.32251.33271.3375
9992005.03.09 09:18modify831.001.32251.33281.3375
10002005.03.09 09:18modify841.001.32261.33271.3376
10012005.03.09 09:18modify851.001.32271.33261.3377
10022005.03.09 09:18modify851.001.32271.33261.3377
10032005.03.09 09:19modify851.001.32271.33271.3377
10042005.03.09 09:19modify831.001.32251.33281.3375
10052005.03.09 09:19modify831.001.32251.33291.3375
10062005.03.09 09:19modify841.001.32261.33281.3376
10072005.03.09 09:20modify851.001.32271.33281.3377
10082005.03.09 09:20modify831.001.32251.33291.3375
10092005.03.09 09:20modify831.001.32251.33301.3375
10102005.03.09 09:20modify841.001.32261.33291.3376
10112005.03.09 09:20modify851.001.32271.33291.3377
10122005.03.09 09:21modify831.001.32251.33301.3375
10132005.03.09 09:21modify831.001.32251.33311.3375
10142005.03.09 09:21modify831.001.32251.33321.3375
10152005.03.09 09:21modify831.001.32251.33331.3375
10162005.03.09 09:21modify831.001.32251.33341.3375
10172005.03.09 09:21modify831.001.32251.33351.3375
10182005.03.09 09:21modify841.001.32261.33341.3376
10192005.03.09 09:21modify851.001.32271.33331.3377
10202005.03.09 09:26modify851.001.32271.33341.3377
10212005.03.09 09:26modify841.001.32261.33351.3376
10222005.03.09 09:27modify851.001.32271.33351.3377
10232005.03.09 09:29modify831.001.32251.33351.3375
10242005.03.09 09:30t/p831.001.33751.33351.33751500.0111670.04
10252005.03.09 09:30modify841.001.32261.33361.3376
10262005.03.09 09:30t/p841.001.33761.33361.33761500.0113170.05
10272005.03.09 09:30modify851.001.32271.33371.3377
10282005.03.09 09:31t/p851.001.33771.33371.33771500.0114670.06
10292005.03.11 14:30buy861.001.34281.32781.3578
10302005.03.11 14:30buy stop871.001.34341.32841.3584
10312005.03.11 14:30buy stop881.001.34361.32861.3586
10322005.03.11 14:30buy stop891.001.34371.32871.3587
10332005.03.11 14:30buy stop901.001.34381.32881.3588
10342005.03.11 14:30buy871.001.34341.32841.3584
10352005.03.11 14:30buy881.001.34361.32861.3586
10362005.03.11 14:30buy891.001.34371.32871.3587
10372005.03.11 14:30buy901.001.34381.32881.3588
10382005.03.11 14:36modify861.001.34281.34281.3578
10392005.03.11 14:36modify861.001.34281.34291.3578
10402005.03.11 14:36modify861.001.34281.34301.3578
10412005.03.11 14:36modify861.001.34281.34311.3578
10422005.03.11 14:36modify861.001.34281.34321.3578
10432005.03.11 14:36modify861.001.34281.34331.3578
10442005.03.11 14:36modify861.001.34281.34341.3578
10452005.03.11 14:36modify861.001.34281.34351.3578
10462005.03.11 14:36modify861.001.34281.34361.3578
10472005.03.11 14:36modify861.001.34281.34371.3578
10482005.03.11 14:36modify861.001.34281.34381.3578
10492005.03.11 14:36modify871.001.34341.34371.3584
10502005.03.11 14:36modify881.001.34361.34361.3586
10512005.03.11 14:37modify881.001.34361.34371.3586
10522005.03.11 14:37modify861.001.34281.34381.3578
10532005.03.11 14:37modify861.001.34281.34391.3578
10542005.03.11 14:37modify861.001.34281.34401.3578
10552005.03.11 14:37modify871.001.34341.34391.3584
10562005.03.11 14:37modify881.001.34361.34381.3586
10572005.03.11 14:37modify891.001.34371.34371.3587
10582005.03.11 14:38modify891.001.34371.34381.3587
10592005.03.11 14:55s/l861.001.34401.34401.3578119.9914790.05
10602005.03.11 14:55s/l871.001.34391.34391.358450.0014840.05
10612005.03.11 14:56s/l881.001.34381.34381.358620.0014860.05
10622005.03.11 14:56s/l891.001.34381.34381.358710.0014870.05
10632005.03.14 07:03close901.001.34341.32881.3588-40.0014830.05
10642005.03.15 15:04sell911.001.33551.35051.3205
10652005.03.15 15:04sell stop921.001.33491.34991.3199
10662005.03.15 15:04sell stop931.001.33481.34971.3197
10672005.03.15 15:04sell stop941.001.33471.34961.3196
10682005.03.15 15:04sell stop951.001.33461.34951.3195
10692005.03.15 15:10sell921.001.33491.34991.3199
10702005.03.15 15:11sell931.001.33481.34971.3197
10712005.03.15 15:11sell941.001.33471.34961.3196
10722005.03.15 15:11sell951.001.33461.34951.3195
10732005.03.15 15:46modify911.001.33551.33551.3205
10742005.03.15 15:46modify911.001.33551.33541.3205
10752005.03.15 15:46modify911.001.33551.33531.3205
10762005.03.15 15:53modify911.001.33551.33521.3205
10772005.03.15 15:54modify911.001.33551.33511.3205
10782005.03.15 16:48modify911.001.33551.33501.3205
10792005.03.15 16:48modify911.001.33551.33491.3205
10802005.03.15 17:01modify911.001.33551.33491.3205
10812005.03.15 17:01modify911.001.33551.33481.3205
10822005.03.15 17:01modify911.001.33551.33471.3205
10832005.03.15 17:01modify921.001.33491.33481.3199
10842005.03.15 17:02modify931.001.33481.33481.3197
10852005.03.15 17:02modify911.001.33551.33471.3205
10862005.03.15 17:02modify911.001.33551.33461.3205
10872005.03.15 17:02modify921.001.33491.33471.3199
10882005.03.15 17:04modify931.001.33481.33471.3197
10892005.03.15 17:04modify921.001.33491.33461.3199
10902005.03.15 17:05modify911.001.33551.33451.3205
10912005.03.15 17:05modify931.001.33481.33461.3197
10922005.03.15 17:05modify921.001.33491.33451.3199
10932005.03.15 17:05modify911.001.33551.33441.3205
10942005.03.15 17:05modify911.001.33551.33431.3205
10952005.03.15 17:05modify921.001.33491.33441.3199
10962005.03.15 17:05modify931.001.33481.33451.3197
10972005.03.15 17:05modify941.001.33471.33451.3196
10982005.03.15 17:06modify921.001.33491.33431.3199
10992005.03.15 17:06modify931.001.33481.33451.3197
11002005.03.15 17:06modify931.001.33481.33441.3197
11012005.03.15 17:07modify941.001.33471.33441.3196
11022005.03.15 17:07modify941.001.33471.33441.3196
11032005.03.15 17:08modify951.001.33461.33451.3195
11042005.03.15 17:08modify911.001.33551.33421.3205
11052005.03.15 17:12modify951.001.33461.33441.3195
11062005.03.15 17:12modify921.001.33491.33431.3199
11072005.03.15 17:12modify921.001.33491.33421.3199
11082005.03.15 17:12modify931.001.33481.33431.3197
11092005.03.15 17:12modify951.001.33461.33441.3195
11102005.03.15 17:14modify941.001.33471.33431.3196
11112005.03.15 17:14modify931.001.33481.33421.3197
11122005.03.15 17:14modify951.001.33461.33431.3195
11132005.03.15 17:15modify911.001.33551.33411.3205
11142005.03.15 17:15modify941.001.33471.33431.3196
11152005.03.15 17:16modify921.001.33491.33421.3199
11162005.03.15 17:16modify911.001.33551.33411.3205
11172005.03.15 17:16modify911.001.33551.33401.3205
11182005.03.15 17:16modify921.001.33491.33401.3199
11192005.03.15 17:17modify931.001.33481.33411.3197
11202005.03.15 17:17modify911.001.33551.33401.3205
11212005.03.15 17:17modify911.001.33551.33391.3205
11222005.03.15 17:17modify921.001.33491.33401.3199
11232005.03.15 17:17modify931.001.33481.33401.3197
11242005.03.15 17:18modify931.001.33481.33401.3197
11252005.03.15 17:18modify921.001.33491.33391.3199
11262005.03.15 17:18modify911.001.33551.33381.3205
11272005.03.15 17:18modify931.001.33481.33391.3197
11282005.03.15 17:18modify941.001.33471.33401.3196
11292005.03.15 17:18modify951.001.33461.33411.3195
11302005.03.15 17:19modify951.001.33461.33401.3195
11312005.03.15 17:19modify941.001.33471.33391.3196
11322005.03.15 17:19modify921.001.33491.33381.3199
11332005.03.16 02:32modify951.001.33461.33391.3195
11342005.03.16 02:33modify931.001.33481.33381.3197
11352005.03.16 02:33modify911.001.33551.33371.3205
11362005.03.16 02:33modify941.001.33471.33381.3196
11372005.03.16 02:33modify951.001.33461.33381.3195
11382005.03.16 02:34modify951.001.33461.33381.3195
11392005.03.16 02:36modify921.001.33491.33381.3199
11402005.03.16 02:37modify931.001.33481.33381.3197
11412005.03.16 02:39modify941.001.33471.33381.3196
11422005.03.16 02:41modify951.001.33461.33381.3195
11432005.03.16 03:30modify921.001.33491.33371.3199
11442005.03.16 03:30modify911.001.33551.33361.3205
11452005.03.16 03:30modify911.001.33551.33351.3205
11462005.03.16 03:30modify911.001.33551.33341.3205
11472005.03.16 03:30modify911.001.33551.33331.3205
11482005.03.16 03:30modify921.001.33491.33341.3199
11492005.03.16 03:30modify931.001.33481.33341.3197
11502005.03.16 03:31modify941.001.33471.33351.3196
11512005.03.16 03:31modify931.001.33481.33341.3197
11522005.03.16 03:31modify951.001.33461.33351.3195
11532005.03.16 03:37modify941.001.33471.33341.3196
11542005.03.16 03:37modify951.001.33461.33351.3195
11552005.03.16 04:10modify951.001.33461.33341.3195
11562005.03.16 08:25s/l911.001.33331.33331.3205220.0015050.05
11572005.03.16 08:25s/l921.001.33341.33341.3199150.0015200.05
11582005.03.16 08:25s/l931.001.33341.33341.3197140.0015340.05
11592005.03.16 08:25s/l941.001.33341.33341.3196130.0015470.05
11602005.03.16 08:25s/l951.001.33341.33341.3195120.0015590.05
11612005.03.18 02:14sell961.001.33771.35271.3227
11622005.03.18 02:14sell stop971.001.33711.35211.3221
11632005.03.18 02:14sell stop981.001.33701.35191.3219
11642005.03.18 02:14sell stop991.001.33691.35181.3218
11652005.03.18 02:14sell stop1001.001.33681.35171.3217
11662005.03.18 02:30sell971.001.33711.35211.3221
11672005.03.18 02:32sell981.001.33701.35191.3219
11682005.03.18 02:32sell991.001.33691.35181.3218
11692005.03.18 02:32sell1001.001.33681.35171.3217
11702005.03.18 09:46modify961.001.33771.33771.3227
11712005.03.18 09:46modify961.001.33771.33761.3227
11722005.03.18 09:46modify961.001.33771.33741.3227
11732005.03.18 09:46modify961.001.33771.33731.3227
11742005.03.18 09:46modify961.001.33771.33711.3227
11752005.03.18 09:46modify961.001.33771.33701.3227
11762005.03.18 09:46modify961.001.33771.33681.3227
11772005.03.18 09:46modify961.001.33771.33671.3227
11782005.03.18 09:46modify971.001.33711.33681.3221
11792005.03.18 09:46modify981.001.33701.33691.3219
11802005.03.18 09:47modify991.001.33691.33691.3218
11812005.03.18 09:47modify981.001.33701.33681.3219
11822005.03.18 09:47modify971.001.33711.33671.3221
11832005.03.18 09:47modify961.001.33771.33661.3227
11842005.03.18 09:47modify961.001.33771.33651.3227
11852005.03.18 09:47modify961.001.33771.33641.3227
11862005.03.18 09:47modify961.001.33771.33631.3227
11872005.03.18 09:47modify971.001.33711.33641.3221
11882005.03.18 09:47modify981.001.33701.33641.3219
11892005.03.18 09:48modify991.001.33691.33651.3218
11902005.03.18 09:48modify1001.001.33681.33661.3217
11912005.03.18 09:51modify1001.001.33681.33651.3217
11922005.03.18 09:52modify981.001.33701.33641.3219
11932005.03.18 09:52modify961.001.33771.33631.3227
11942005.03.18 09:52modify991.001.33691.33641.3218
11952005.03.18 09:53modify991.001.33691.33641.3218
11962005.03.18 09:53modify971.001.33711.33631.3221
11972005.03.18 09:53modify961.001.33771.33621.3227
11982005.03.18 09:53modify961.001.33771.33601.3227
11992005.03.18 09:53modify961.001.33771.33591.3227
12002005.03.18 09:53modify971.001.33711.33591.3221
12012005.03.18 09:54modify971.001.33711.33591.3221
12022005.03.18 09:54modify961.001.33771.33581.3227
12032005.03.18 09:54modify961.001.33771.33571.3227
12042005.03.18 09:54modify961.001.33771.33551.3227
12052005.03.18 09:54modify961.001.33771.33541.3227
12062005.03.18 09:54modify961.001.33771.33531.3227
12072005.03.18 09:54modify961.001.33771.33521.3227
12082005.03.18 09:54modify971.001.33711.33531.3221
12092005.03.18 09:54modify971.001.33711.33531.3221
12102005.03.18 09:55modify971.001.33711.33521.3221
12112005.03.18 09:55modify961.001.33771.33511.3227
12122005.03.18 09:55modify981.001.33701.33521.3219
12132005.03.18 09:55modify991.001.33691.33531.3218
12142005.03.18 09:55modify1001.001.33681.33541.3217
12152005.03.18 09:56modify991.001.33691.33521.3218
12162005.03.18 09:56modify961.001.33771.33501.3227
12172005.03.18 09:56modify961.001.33771.33491.3227
12182005.03.18 09:56modify971.001.33711.33501.3221
12192005.03.18 09:56modify981.001.33701.33501.3219
12202005.03.18 09:57modify981.001.33701.33501.3219
12212005.03.18 09:57modify991.001.33691.33511.3218
12222005.03.18 09:57modify1001.001.33681.33521.3217
12232005.03.18 11:17modify1001.001.33681.33511.3217
12242005.03.18 11:17modify991.001.33691.33501.3218
12252005.03.18 11:17modify1001.001.33681.33511.3217
12262005.03.18 11:18modify1001.001.33681.33501.3217
12272005.03.18 12:10modify991.001.33691.33501.3218
12282005.03.18 12:10modify971.001.33711.33491.3221
12292005.03.18 12:10modify961.001.33771.33471.3227
12302005.03.18 12:10modify971.001.33711.33481.3221
12312005.03.18 12:10modify981.001.33701.33481.3219
12322005.03.18 12:11modify991.001.33691.33491.3218
12332005.03.18 12:19modify1001.001.33681.33501.3217
12342005.03.18 12:19modify1001.001.33681.33491.3217
12352005.03.18 13:02modify971.001.33711.33471.3221
12362005.03.18 13:02modify981.001.33701.33471.3219
12372005.03.18 13:03modify981.001.33701.33471.3219
12382005.03.18 13:03modify991.001.33691.33481.3218
12392005.03.18 13:03modify961.001.33771.33471.3227
12402005.03.18 13:03modify961.001.33771.33461.3227
12412005.03.18 13:03modify971.001.33711.33471.3221
12422005.03.18 13:03modify991.001.33691.33471.3218
12432005.03.18 13:04modify971.001.33711.33461.3221
12442005.03.18 13:04modify991.001.33691.33471.3218
12452005.03.18 13:05modify1001.001.33681.33481.3217
12462005.03.18 13:16modify1001.001.33681.33471.3217
12472005.03.18 13:24modify981.001.33701.33461.3219
12482005.03.18 13:24modify961.001.33771.33451.3227
12492005.03.18 13:24modify961.001.33771.33441.3227
12502005.03.18 13:24modify961.001.33771.33431.3227
12512005.03.18 13:24modify971.001.33711.33441.3221
12522005.03.18 13:24modify981.001.33701.33451.3219
12532005.03.18 13:24modify991.001.33691.33461.3218
12542005.03.18 13:25modify991.001.33691.33451.3218
12552005.03.18 13:25modify1001.001.33681.33461.3217
12562005.03.18 13:26modify971.001.33711.33441.3221
12572005.03.18 13:33modify981.001.33701.33441.3219
12582005.03.18 13:34modify991.001.33691.33441.3218
12592005.03.18 13:36modify1001.001.33681.33441.3217
12602005.03.18 13:43modify971.001.33711.33431.3221
12612005.03.18 13:44modify961.001.33771.33421.3227
12622005.03.18 13:44modify961.001.33771.33411.3227
12632005.03.18 13:44modify971.001.33711.33421.3221
12642005.03.18 13:46modify981.001.33701.33431.3219
12652005.03.18 13:47modify991.001.33691.33431.3218
12662005.03.18 13:59modify1001.001.33681.33431.3217
12672005.03.18 13:59modify961.001.33771.33401.3227
12682005.03.18 13:59modify961.001.33771.33361.3227
12692005.03.18 13:59modify961.001.33771.33331.3227
12702005.03.18 13:59modify961.001.33771.33301.3227
12712005.03.18 13:59modify971.001.33711.33311.3221
12722005.03.18 13:59modify981.001.33701.33321.3219
12732005.03.18 13:59modify991.001.33691.33321.3218
12742005.03.18 14:00modify1001.001.33681.33341.3217
12752005.03.18 14:00modify1001.001.33681.33341.3217
12762005.03.18 14:00modify1001.001.33681.33331.3217
12772005.03.18 14:01modify1001.001.33681.33321.3217
12782005.03.18 14:02modify971.001.33711.33301.3221
12792005.03.18 14:02modify961.001.33771.33291.3227
12802005.03.18 14:02modify961.001.33771.33281.3227
12812005.03.18 14:02modify961.001.33771.33271.3227
12822005.03.18 14:02modify961.001.33771.33261.3227
12832005.03.18 14:03modify961.001.33771.33251.3227
12842005.03.18 14:03modify961.001.33771.33211.3227
12852005.03.18 14:03modify961.001.33771.33191.3227
12862005.03.18 14:03modify971.001.33711.33201.3221
12872005.03.18 14:03modify981.001.33701.33211.3219
12882005.03.18 14:04modify981.001.33701.33211.3219
12892005.03.18 14:04modify981.001.33701.33201.3219
12902005.03.18 14:04modify971.001.33711.33191.3221
12912005.03.18 14:04modify961.001.33771.33181.3227
12922005.03.18 14:04modify961.001.33771.33161.3227
12932005.03.18 14:04modify961.001.33771.33151.3227
12942005.03.18 14:04modify961.001.33771.33141.3227
12952005.03.18 14:04modify971.001.33711.33151.3221
12962005.03.18 14:04modify981.001.33701.33161.3219
12972005.03.18 14:04modify981.001.33701.33161.3219
12982005.03.18 14:05modify991.001.33691.33171.3218
12992005.03.18 14:05modify1001.001.33681.33191.3217
13002005.03.18 14:20modify1001.001.33681.33181.3217
13012005.03.18 14:20modify1001.001.33681.33171.3217
13022005.03.18 14:20modify991.001.33691.33161.3218
13032005.03.18 14:20modify981.001.33701.33151.3219
13042005.03.18 15:32modify1001.001.33681.33161.3217
13052005.03.18 15:32modify961.001.33771.33131.3227
13062005.03.18 15:32modify961.001.33771.33111.3227
13072005.03.18 15:32modify971.001.33711.33121.3221
13082005.03.18 15:33modify981.001.33701.33121.3219
13092005.03.18 15:34modify981.001.33701.33121.3219
13102005.03.18 15:34modify971.001.33711.33111.3221
13112005.03.18 15:34modify961.001.33771.33101.3227
13122005.03.18 15:34modify961.001.33771.33091.3227
13132005.03.18 15:34modify961.001.33771.33081.3227
13142005.03.18 15:34modify961.001.33771.33071.3227
13152005.03.18 15:34modify971.001.33711.33081.3221
13162005.03.18 15:34modify981.001.33701.33091.3219
13172005.03.18 15:35modify971.001.33711.33071.3221
13182005.03.18 15:35modify991.001.33691.33101.3218
13192005.03.18 15:36modify1001.001.33681.33111.3217
13202005.03.18 15:49modify1001.001.33681.33101.3217
13212005.03.18 15:50modify991.001.33691.33091.3218
13222005.03.18 17:40s/l961.001.33071.33071.3227700.0016290.05
13232005.03.18 17:41s/l971.001.33071.33071.3221639.9916930.04
13242005.03.18 17:41s/l981.001.33091.33091.3219610.0017540.04
13252005.03.18 17:41s/l991.001.33091.33091.3218600.0018140.04
13262005.03.18 17:41s/l1001.001.33101.33101.3217580.0018720.04
13272005.03.22 20:19sell1011.001.31721.33221.3022
13282005.03.22 20:19sell stop1021.001.31661.33161.3016
13292005.03.22 20:19sell stop1031.001.31651.33141.3014
13302005.03.22 20:19sell stop1041.001.31641.33131.3013
13312005.03.22 20:19sell stop1051.001.31631.33121.3012
13322005.03.22 20:20sell1021.001.31661.33161.3016
13332005.03.22 20:20sell1031.001.31651.33141.3014
13342005.03.22 20:20sell1041.001.31641.33131.3013
13352005.03.22 20:20sell1051.001.31631.33121.3012
13362005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31721.3022
13372005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31711.3022
13382005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31701.3022
13392005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31691.3022
13402005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31671.3022
13412005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31661.3022
13422005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31641.3022
13432005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31631.3022
13442005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31611.3022
13452005.03.22 20:27modify1011.001.31721.31601.3022
13462005.03.22 20:27modify1021.001.31661.31611.3016
13472005.03.22 20:27modify1031.001.31651.31621.3014
13482005.03.22 20:27modify1041.001.31641.31621.3013
13492005.03.22 20:40modify1051.001.31631.31631.3012
13502005.03.22 20:44modify1031.001.31651.31611.3014
13512005.03.22 20:44modify1011.001.31721.31601.3022
13522005.03.22 20:44modify1011.001.31721.31581.3022
13532005.03.22 20:44modify1011.001.31721.31561.3022
13542005.03.22 20:44modify1011.001.31721.31541.3022
13552005.03.22 20:44modify1021.001.31661.31551.3016
13562005.03.22 20:44modify1031.001.31651.31561.3014
13572005.03.22 20:44modify1041.001.31641.31571.3013
13582005.03.22 20:44modify1051.001.31631.31571.3012
13592005.03.22 20:45modify1051.001.31631.31571.3012
13602005.03.22 20:45modify1041.001.31641.31561.3013
13612005.03.22 20:46modify1051.001.31631.31561.3012
13622005.03.22 20:47modify1031.001.31651.31551.3014
13632005.03.22 20:47modify1011.001.31721.31541.3022
13642005.03.22 20:47modify1011.001.31721.31531.3022
13652005.03.22 20:47modify1011.001.31721.31521.3022
13662005.03.22 20:47modify1021.001.31661.31521.3016
13672005.03.22 20:48modify1031.001.31651.31531.3014
13682005.03.22 20:49modify1021.001.31661.31521.3016
13692005.03.22 20:49modify1011.001.31721.31511.3022
13702005.03.22 20:49modify1011.001.31721.31501.3022
13712005.03.22 20:50modify1011.001.31721.31481.3022
13722005.03.22 20:50modify1021.001.31661.31491.3016
13732005.03.22 20:50modify1011.001.31721.31471.3022
13742005.03.22 20:50modify1011.001.31721.31441.3022
13752005.03.22 20:50modify1011.001.31721.31421.3022
13762005.03.22 20:50modify1021.001.31661.31431.3016
13772005.03.22 20:50modify1031.001.31651.31431.3014
13782005.03.22 20:51modify1031.001.31651.31431.3014
13792005.03.22 20:51modify1041.001.31641.31441.3013
13802005.03.22 20:51modify1041.001.31641.31431.3013
13812005.03.22 20:51modify1021.001.31661.31421.3016
13822005.03.22 20:51modify1011.001.31721.31411.3022
13832005.03.22 20:51modify1011.001.31721.31401.3022
13842005.03.22 20:51modify1011.001.31721.31391.3022
13852005.03.22 20:51modify1021.001.31661.31401.3016
13862005.03.22 20:51modify1031.001.31651.31411.3014
13872005.03.22 20:51modify1041.001.31641.31421.3013
13882005.03.22 20:52modify1051.001.31631.31431.3012
13892005.03.22 20:52modify1041.001.31641.31411.3013
13902005.03.22 20:53modify1031.001.31651.31401.3014
13912005.03.22 20:53modify1021.001.31661.31391.3016
13922005.03.22 20:53modify1011.001.31721.31371.3022
13932005.03.22 20:53modify1021.001.31661.31381.3016
13942005.03.22 20:53modify1031.001.31651.31391.3014
13952005.03.22 20:53modify1041.001.31641.31411.3013
13962005.03.22 20:53modify1051.001.31631.31421.3012
13972005.03.22 20:54modify1051.001.31631.31411.3012
13982005.03.22 20:55modify1041.001.31641.31391.3013
13992005.03.22 20:55modify1031.001.31651.31381.3014
14002005.03.22 20:55modify1011.001.31721.31361.3022
14012005.03.22 20:55modify1011.001.31721.31351.3022
14022005.03.22 20:55modify1011.001.31721.31331.3022
14032005.03.22 20:55modify1011.001.31721.31321.3022
14042005.03.22 20:55modify1011.001.31721.31301.3022
14052005.03.22 20:55modify1011.001.31721.31291.3022
14062005.03.22 20:55modify1021.001.31661.31301.3016
14072005.03.22 20:55modify1031.001.31651.31311.3014
14082005.03.22 20:55modify1041.001.31641.31321.3013
14092005.03.22 20:55modify1051.001.31631.31321.3012
14102005.03.22 20:56modify1051.001.31631.31321.3012
14112005.03.22 20:56modify1041.001.31641.31311.3013
14122005.03.22 20:56modify1021.001.31661.31291.3016
14132005.03.22 20:56modify1011.001.31721.31261.3022
14142005.03.22 20:56modify1011.001.31721.31241.3022
14152005.03.22 20:56modify1011.001.31721.31211.3022
14162005.03.22 20:56modify1011.001.31721.31191.3022
14172005.03.22 20:56modify1011.001.31721.31161.3022
14182005.03.22 20:56modify1011.001.31721.31141.3022
14192005.03.22 20:56modify1011.001.31721.31111.3022
14202005.03.22 20:56modify1011.001.31721.31091.3022
14212005.03.22 20:56modify1021.001.31661.31101.3016
14222005.03.22 20:56modify1031.001.31651.31111.3014
14232005.03.22 20:56modify1041.001.31641.31121.3013
14242005.03.22 20:56modify1051.001.31631.31131.3012
14252005.03.22 21:05modify1051.001.31631.31121.3012
14262005.03.22 21:05modify1031.001.31651.31101.3014
14272005.03.22 21:05modify1011.001.31721.31081.3022
14282005.03.22 21:05modify1011.001.31721.31051.3022
14292005.03.22 21:05modify1011.001.31721.31031.3022
14302005.03.22 21:05modify1021.001.31661.31041.3016
14312005.03.22 21:05modify1031.001.31651.31051.3014
14322005.03.22 21:05modify1041.001.31641.31061.3013
14332005.03.22 21:05modify1051.001.31631.31061.3012
14342005.03.22 21:06modify1051.001.31631.31061.3012
14352005.03.22 21:06modify1041.001.31641.31051.3013
14362005.03.22 21:06modify1031.001.31651.31041.3014
14372005.03.22 21:06modify1011.001.31721.31031.3022
14382005.03.22 21:06modify1011.001.31721.31011.3022
14392005.03.22 21:06modify1011.001.31721.31001.3022
14402005.03.22 21:06modify1011.001.31721.30981.3022
14412005.03.22 21:07modify1011.001.31721.30971.3022
14422005.03.22 21:07modify1011.001.31721.30961.3022
14432005.03.22 21:07modify1011.001.31721.30951.3022
14442005.03.22 21:07modify1021.001.31661.30971.3016
14452005.03.22 21:07modify1031.001.31651.30981.3014
14462005.03.22 21:07modify1041.001.31641.31001.3013
14472005.03.22 21:07modify1041.001.31641.30991.3013
14482005.03.22 21:07modify1041.001.31641.30981.3013
14492005.03.22 21:07modify1031.001.31651.30971.3014
14502005.03.22 21:08modify1051.001.31631.30981.3012
14512005.03.23 10:07modify1031.001.31651.30971.3014
14522005.03.23 10:07modify1021.001.31661.30951.3016
14532005.03.23 10:07modify1031.001.31651.30961.3014
14542005.03.23 10:08modify1031.001.31651.30961.3014
14552005.03.23 10:08modify1041.001.31641.30971.3013
14562005.03.23 10:08modify1041.001.31641.30961.3013
14572005.03.23 10:08modify1031.001.31651.30951.3014
14582005.03.23 10:08modify1011.001.31721.30941.3022
14592005.03.23 10:08modify1021.001.31661.30941.3016
14602005.03.23 10:09modify1041.001.31641.30951.3013
14612005.03.23 10:09modify1051.001.31631.30961.3012
14622005.03.23 10:10modify1051.001.31631.30951.3012
14632005.03.23 10:10modify1021.001.31661.30941.3016
14642005.03.23 10:10modify1031.001.31651.30941.3014
14652005.03.23 10:11modify1031.001.31651.30941.3014
14662005.03.23 10:11modify1041.001.31641.30941.3013
14672005.03.23 10:12modify1011.001.31721.30941.3022
14682005.03.23 10:12modify1051.001.31631.30941.3012
14692005.03.23 10:13modify1041.001.31641.30941.3013
14702005.03.23 10:13modify1011.001.31721.30931.3022
14712005.03.23 10:13modify1011.001.31721.30911.3022
14722005.03.23 10:13modify1011.001.31721.30901.3022
14732005.03.23 10:13modify1021.001.31661.30911.3016
14742005.03.23 10:13modify1031.001.31651.30911.3014
14752005.03.23 10:14modify1031.001.31651.30911.3014
14762005.03.23 10:14modify1041.001.31641.30921.3013
14772005.03.23 10:14modify1021.001.31661.30901.3016
14782005.03.23 10:14modify1011.001.31721.30881.3022
14792005.03.23 10:14modify1011.001.31721.30871.3022
14802005.03.23 10:14modify1011.001.31721.30851.3022
14812005.03.23 10:14modify1021.001.31661.30851.3016
14822005.03.23 10:15modify1021.001.31661.30851.3016
14832005.03.23 10:15modify1031.001.31651.30861.3014
14842005.03.23 10:15modify1031.001.31651.30851.3014
14852005.03.23 10:15modify1011.001.31721.30841.3022
14862005.03.23 10:15modify1011.001.31721.30831.3022
14872005.03.23 10:15modify1011.001.31721.30821.3022
14882005.03.23 10:16modify1011.001.31721.30801.3022
14892005.03.23 10:16modify1021.001.31661.30821.3016
14902005.03.23 10:17modify1031.001.31651.30821.3014
14912005.03.23 10:17modify1041.001.31641.30831.3013
14922005.03.23 10:17modify1051.001.31631.30841.3012
14932005.03.23 10:17modify1051.001.31631.30831.3012
14942005.03.23 10:17modify1041.001.31641.30821.3013
14952005.03.23 10:17modify1021.001.31661.30811.3016
14962005.03.23 10:17modify1021.001.31661.30801.3016
14972005.03.23 10:17modify1011.001.31721.30791.3022
14982005.03.23 10:17modify1011.001.31721.30781.3022
14992005.03.23 10:17modify1021.001.31661.30791.3016
15002005.03.23 10:17modify1021.001.31661.30791.3016
15012005.03.23 10:18modify1031.001.31651.30791.3014
15022005.03.23 10:18modify1041.001.31641.30801.3013
15032005.03.23 10:18modify1021.001.31661.30781.3016
15042005.03.23 10:18modify1011.001.31721.30771.3022
15052005.03.23 10:18modify1011.001.31721.30751.3022
15062005.03.23 10:18modify1011.001.31721.30741.3022
15072005.03.23 10:19modify1011.001.31721.30731.3022
15082005.03.23 10:19modify1011.001.31721.30721.3022
15092005.03.23 10:19modify1011.001.31721.30711.3022
15102005.03.23 10:19modify1021.001.31661.30721.3016
15112005.03.23 10:19modify1031.001.31651.30731.3014
15122005.03.23 10:19modify1041.001.31641.30741.3013
15132005.03.23 10:19modify1041.001.31641.30731.3013
15142005.03.23 10:19modify1051.001.31631.30731.3012
15152005.03.23 10:20modify1051.001.31631.30731.3012
15162005.03.23 10:20modify1031.001.31651.30721.3014
15172005.03.23 10:21modify1021.001.31661.30721.3016
15182005.03.23 10:22modify1011.001.31721.30701.3022
15192005.03.23 10:23modify1011.001.31721.30691.3022
15202005.03.23 10:23modify1021.001.31661.30701.3016
15212005.03.23 10:23modify1031.001.31651.30711.3014
15222005.03.23 10:23modify1041.001.31641.30721.3013
15232005.03.23 10:23modify1051.001.31631.30721.3012
15242005.03.23 10:23modify1041.001.31641.30721.3013
15252005.03.23 10:24modify1041.001.31641.30711.3013
15262005.03.23 10:24modify1031.001.31651.30701.3014
15272005.03.23 10:24modify1011.001.31721.30691.3022
15282005.03.23 10:24modify1011.001.31721.30681.3022
15292005.03.23 10:24modify1021.001.31661.30691.3016
15302005.03.23 10:24modify1041.001.31641.30701.3013
15312005.03.23 10:24modify1051.001.31631.30711.3012
15322005.03.23 10:25modify1051.001.31631.30701.3012
15332005.03.23 10:25modify1031.001.31651.30691.3014
15342005.03.23 10:55modify1041.001.31641.30701.3013
15352005.03.23 10:55modify1041.001.31641.30691.3013
15362005.03.23 10:55modify1051.001.31631.30701.3012
15372005.03.23 10:56modify1041.001.31641.30691.3013
15382005.03.23 10:56modify1011.001.31721.30671.3022
15392005.03.23 10:56modify1011.001.31721.30661.3022
15402005.03.23 10:56modify1011.001.31721.30641.3022
15412005.03.23 10:56modify1011.001.31721.30631.3022
15422005.03.23 10:56modify1021.001.31661.30641.3016
15432005.03.23 10:56modify1031.001.31651.30651.3014
15442005.03.23 10:57modify1041.001.31641.30651.3013
15452005.03.23 10:57modify1031.001.31651.30641.3014
15462005.03.23 10:57modify1021.001.31661.30631.3016
15472005.03.23 10:57modify1011.001.31721.30621.3022
15482005.03.23 10:57modify1031.001.31651.30631.3014
15492005.03.23 10:57modify1021.001.31661.30631.3016
15502005.03.23 10:58modify1041.001.31641.30631.3013
15512005.03.23 10:58modify1051.001.31631.30641.3012
15522005.03.23 10:58modify1051.001.31631.30631.3012
15532005.03.23 10:58t/p1011.001.30221.30621.30221500.0020220.04
15542005.03.23 10:58modify1021.001.31661.30621.3016
15552005.03.23 10:58modify1021.001.31661.30611.3016
15562005.03.23 10:58modify1021.001.31661.30601.3016
15572005.03.23 10:58modify1031.001.31651.30611.3014
15582005.03.23 10:58modify1041.001.31641.30621.3013
15592005.03.23 10:58modify1051.001.31631.30621.3012
15602005.03.23 14:30modify1041.001.31641.30611.3013
15612005.03.23 14:30modify1021.001.31661.30581.3016
15622005.03.23 14:30t/p1021.001.30161.30581.30161500.0021720.04
15632005.03.23 14:30modify1031.001.31651.30551.3014
15642005.03.23 14:30t/p1031.001.30141.30551.30141510.0023230.04
15652005.03.23 14:30t/p1041.001.30131.30611.30131510.0024740.04
15662005.03.23 14:30t/p1051.001.30121.30621.30121510.0026250.04
15672005.03.25 11:37sell1061.001.29571.31071.2807
15682005.03.25 11:37sell stop1071.001.29511.31011.2801
15692005.03.25 11:37sell stop1081.001.29501.30991.2799
15702005.03.25 11:37sell stop1091.001.29491.30981.2798
15712005.03.25 11:37sell stop1101.001.29481.30971.2797
15722005.03.25 11:43sell1071.001.29511.31011.2801
15732005.03.25 11:43sell1081.001.29501.30991.2799
15742005.03.25 11:43sell1091.001.29491.30981.2798
15752005.03.25 11:43sell1101.001.29481.30971.2797
15762005.03.25 21:08close1061.001.29591.31071.2807-20.0026230.04
15772005.03.25 21:09close1071.001.29601.31011.2801-90.0026140.04
15782005.03.25 21:09close1081.001.29591.30991.2799-90.0026050.04
15792005.03.25 21:09close1091.001.29591.30981.2798-100.0125950.03
15802005.03.25 21:11close1101.001.29591.30971.2797-110.0025840.03
15812005.03.28 01:09sell1111.001.29511.31011.2801
15822005.03.28 01:09sell stop1121.001.29451.30951.2795
15832005.03.28 01:09sell stop1131.001.29441.30931.2793
15842005.03.28 01:09sell stop1141.001.29431.30921.2792
15852005.03.28 01:09sell stop1151.001.29421.30911.2791
15862005.03.28 01:27sell1121.001.29451.30951.2795
15872005.03.28 01:27sell1131.001.29441.30931.2793
15882005.03.28 02:38sell1141.001.29431.30921.2792
15892005.03.28 02:45sell1151.001.29421.30911.2791
15902005.03.28 03:17modify1111.001.29511.29501.2801
15912005.03.28 03:17modify1111.001.29511.29481.2801
15922005.03.28 03:17modify1111.001.29511.29461.2801
15932005.03.28 03:17modify1111.001.29511.29451.2801
15942005.03.28 03:17modify1111.001.29511.29431.2801
15952005.03.28 03:17modify1121.001.29451.29441.2795
15962005.03.28 03:17modify1121.001.29451.29441.2795
15972005.03.28 03:18modify1111.001.29511.29431.2801
15982005.03.28 03:18modify1121.001.29451.29431.2795
15992005.03.28 03:19modify1121.001.29451.29431.2795
16002005.03.28 03:19modify1131.001.29441.29441.2793
16012005.03.28 03:19modify1131.001.29441.29431.2793
16022005.03.28 03:19modify1111.001.29511.29421.2801
16032005.03.28 03:19modify1141.001.29431.29431.2792
16042005.03.28 03:23modify1121.001.29451.29421.2795
16052005.03.28 03:23modify1131.001.29441.29421.2793
16062005.03.28 03:23modify1111.001.29511.29411.2801
16072005.03.28 03:23modify1141.001.29431.29421.2792
16082005.03.28 03:23modify1121.001.29451.29421.2795
16092005.03.28 03:24modify1121.001.29451.29411.2795
16102005.03.28 03:24modify1111.001.29511.29401.2801
16112005.03.28 03:24modify1131.001.29441.29411.2793
16122005.03.28 03:24modify1141.001.29431.29421.2792
16132005.03.28 03:25modify1141.001.29431.29411.2792
16142005.03.28 03:25modify1151.001.29421.29421.2791
16152005.03.28 03:25modify1151.001.29421.29421.2791
16162005.03.28 03:51modify1151.001.29421.29411.2791
16172005.03.28 03:51modify1121.001.29451.29401.2795
16182005.03.28 03:52modify1121.001.29451.29401.2795
16192005.03.28 03:52modify1111.001.29511.29391.2801
16202005.03.28 03:52modify1111.001.29511.29381.2801
16212005.03.28 03:52modify1111.001.29511.29361.2801
16222005.03.28 03:52modify1111.001.29511.29351.2801
16232005.03.28 03:52modify1111.001.29511.29331.2801
16242005.03.28 03:52modify1121.001.29451.29341.2795
16252005.03.28 03:52modify1131.001.29441.29351.2793
16262005.03.28 03:52modify1141.001.29431.29361.2792
16272005.03.28 03:52modify1151.001.29421.29371.2791
16282005.03.28 03:55modify1151.001.29421.29371.2791
16292005.03.28 03:56modify1151.001.29421.29361.2791
16302005.03.28 03:56modify1131.001.29441.29351.2793
16312005.03.28 03:57modify1131.001.29441.29341.2793
16322005.03.28 03:57modify1141.001.29431.29351.2792
16332005.03.28 03:58modify1151.001.29421.29361.2791
16342005.03.28 03:58modify1121.001.29451.29331.2795
16352005.03.28 03:59modify1141.001.29431.29341.2792
16362005.03.28 03:59modify1151.001.29421.29351.2791
16372005.03.28 04:00modify1151.001.29421.29351.2791
16382005.03.28 04:00modify1151.001.29421.29341.2791
16392005.03.28 04:01modify1111.001.29511.29331.2801
16402005.03.28 04:01modify1111.001.29511.29321.2801
16412005.03.28 04:02modify1121.001.29451.29331.2795
16422005.03.28 04:02modify1111.001.29511.29311.2801
16432005.03.28 04:03modify1111.001.29511.29301.2801
16442005.03.28 04:03modify1121.001.29451.29311.2795
16452005.03.28 04:04modify1131.001.29441.29321.2793
16462005.03.28 04:05modify1131.001.29441.29311.2793
16472005.03.28 04:06modify1141.001.29431.29321.2792
16482005.03.28 04:06modify1141.001.29431.29311.2792
16492005.03.28 04:06modify1151.001.29421.29321.2791
16502005.03.28 04:07modify1151.001.29421.29311.2791
16512005.03.28 04:09modify1121.001.29451.29301.2795
16522005.03.28 04:11modify1121.001.29451.29301.2795
16532005.03.28 04:11modify1111.001.29511.29291.2801
16542005.03.28 04:11modify1131.001.29441.29301.2793
16552005.03.28 04:11modify1141.001.29431.29301.2792
16562005.03.28 04:12modify1111.001.29511.29291.2801
16572005.03.28 04:12modify1151.001.29421.29301.2791
16582005.03.28 04:14modify1141.001.29431.29301.2792
16592005.03.28 04:24modify1121.001.29451.29291.2795
16602005.03.28 04:25modify1131.001.29441.29291.2793
16612005.03.28 04:26modify1151.001.29421.29301.2791
16622005.03.28 04:31modify1131.001.29441.29291.2793
16632005.03.28 04:31modify1141.001.29431.29291.2792
16642005.03.28 13:31s/l1111.001.29291.29291.2801220.0026060.03
16652005.03.28 13:31s/l1121.001.29291.29291.2795160.0026220.03
16662005.03.28 13:31s/l1131.001.29291.29291.2793150.0026370.03
16672005.03.28 13:31s/l1141.001.29291.29291.2792139.9926510.02
16682005.03.28 13:31s/l1151.001.29301.29301.2791120.0026630.02
16692005.03.29 17:15buy1161.001.29211.27711.3071
16702005.03.29 17:15buy stop1171.001.29271.27771.3077
16712005.03.29 17:15buy stop1181.001.29291.27791.3079
16722005.03.29 17:15buy stop1191.001.29301.27801.3080
16732005.03.29 17:15buy stop1201.001.29311.27811.3081
16742005.03.29 17:34buy1171.001.29271.27771.3077
16752005.03.29 18:07close1161.001.29161.27711.3071-49.9926580.03
16762005.03.29 18:08close1171.001.29161.27771.3077-110.0026470.03
16772005.03.29 20:49buy1181.001.29291.27791.3079
16782005.03.29 20:49buy1191.001.29301.27801.3080
16792005.03.29 20:50buy1201.001.29311.27811.3081
16802005.03.29 23:00close1181.001.29171.27791.3079-120.0026350.03
16812005.03.29 23:02close1191.001.29171.27801.3080-130.0026220.03
16822005.03.29 23:03close1201.001.29171.27811.3081-139.9926080.04
16832005.04.01 06:51buy1211.001.29601.28101.3110
16842005.04.01 06:51buy stop1221.001.29661.28161.3116
16852005.04.01 06:51buy stop1231.001.29681.28181.3118
16862005.04.01 06:51buy stop1241.001.29691.28191.3119
16872005.04.01 06:51buy stop1251.001.29701.28201.3120
16882005.04.01 07:43buy1221.001.29661.28161.3116
16892005.04.01 07:43buy1231.001.29681.28181.3118
16902005.04.01 07:43buy1241.001.29691.28191.3119
16912005.04.01 08:57buy1251.001.29701.28201.3120
16922005.04.01 13:07close1211.001.29541.28101.3110-60.0026020.04
16932005.04.01 13:07close1221.001.29551.28161.3116-110.0025910.04
16942005.04.01 13:07close1231.001.29541.28181.3118-140.0025770.04
16952005.04.01 13:08close1241.001.29551.28191.3119-140.0025630.04
16962005.04.01 13:09close1251.001.29541.28201.3120-160.0025470.04
16972005.04.06 18:20buy1261.001.28701.27201.3020
16982005.04.06 18:20buy stop1271.001.28761.27261.3026
16992005.04.06 18:20buy stop1281.001.28781.27281.3028
17002005.04.06 18:20buy stop1291.001.28791.27291.3029
17012005.04.06 18:20buy stop1301.001.28801.27301.3030
17022005.04.06 18:20buy1271.001.28761.27261.3026
17032005.04.06 18:21buy1281.001.28781.27281.3028
17042005.04.06 18:21buy1291.001.28791.27291.3029
17052005.04.06 18:40buy1301.001.28801.27301.3030
17062005.04.07 00:46close1261.001.28611.27201.3020-90.0025380.04
17072005.04.07 00:48close1271.001.28611.27261.3026-150.0025230.04
17082005.04.07 01:00close1281.001.28651.27281.3028-130.0025100.04
17092005.04.07 01:00close1291.001.28641.27291.3029-150.0024950.04
17102005.04.07 01:00close1301.001.28631.27301.3030-170.0024780.04
17112005.04.13 14:02sell1311.001.29211.30711.2771
17122005.04.13 14:02sell stop1321.001.29151.30651.2765
17132005.04.13 14:02sell stop1331.001.29141.30631.2763
17142005.04.13 14:02sell stop1341.001.29131.30621.2762
17152005.04.13 14:02sell stop1351.001.29121.30611.2761
17162005.04.13 14:17sell1321.001.29151.30651.2765
17172005.04.13 14:17sell1331.001.29141.30631.2763
17182005.04.13 14:17sell1341.001.29131.30621.2762
17192005.04.13 14:47sell1351.001.29121.30611.2761
17202005.04.13 14:59modify1311.001.29211.29191.2771
17212005.04.13 15:00modify1311.001.29211.29191.2771
17222005.04.13 15:00modify1311.001.29211.29181.2771
17232005.04.13 15:00modify1311.001.29211.29161.2771
17242005.04.13 15:03modify1311.001.29211.29161.2771
17252005.04.13 15:03modify1311.001.29211.29151.2771
17262005.04.13 15:03modify1311.001.29211.29141.2771
17272005.04.13 15:03modify1321.001.29151.29151.2765
17282005.04.13 15:05modify1321.001.29151.29141.2765
17292005.04.13 15:23modify1331.001.29141.29141.2763
17302005.04.13 15:23modify1311.001.29211.29121.2771
17312005.04.13 15:23modify1321.001.29151.29131.2765
17322005.04.13 15:23modify1331.001.29141.29131.2763
17332005.04.13 15:24modify1331.001.29141.29131.2763
17342005.04.13 15:27modify1341.001.29131.29131.2762
17352005.04.13 15:27modify1321.001.29151.29121.2765
17362005.04.13 15:30modify1331.001.29141.29121.2763
17372005.04.13 15:30modify1311.001.29211.29111.2771
17382005.04.13 15:30modify1311.001.29211.29091.2771
17392005.04.13 15:30modify1311.001.29211.29071.2771
17402005.04.13 15:30modify1311.001.29211.29041.2771
17412005.04.13 15:30modify1311.001.29211.29021.2771
17422005.04.13 15:30modify1311.001.29211.29001.2771
17432005.04.13 15:30modify1311.001.29211.28991.2771
17442005.04.13 15:30modify1321.001.29151.29001.2765
17452005.04.13 15:30modify1331.001.29141.29011.2763
17462005.04.13 15:30modify1341.001.29131.29021.2762
17472005.04.13 15:31modify1341.001.29131.29021.2762
17482005.04.13 15:31modify1331.001.29141.29001.2763
17492005.04.13 15:31modify1311.001.29211.28981.2771
17502005.04.13 15:31modify1311.001.29211.28951.2771
17512005.04.13 15:31modify1311.001.29211.28931.2771
17522005.04.13 15:32modify1311.001.29211.28921.2771
17532005.04.13 15:32modify1311.001.29211.28911.2771
17542005.04.13 15:32modify1311.001.29211.28901.2771
17552005.04.13 15:32modify1321.001.29151.28911.2765
17562005.04.13 15:32modify1331.001.29141.28921.2763
17572005.04.13 15:32modify1331.001.29141.28911.2763
17582005.04.13 15:32modify1321.001.29151.28911.2765
17592005.04.13 15:33modify1341.001.29131.28921.2762
17602005.04.13 15:33modify1351.001.29121.28941.2761
17612005.04.13 15:34modify1351.001.29121.28931.2761
17622005.04.13 15:34modify1351.001.29121.28921.2761
17632005.04.13 16:13s/l1311.001.28901.28901.2771310.0025090.04
17642005.04.13 16:13s/l1321.001.28911.28911.2765240.0025330.04
17652005.04.13 16:13s/l1331.001.28911.28911.2763230.0025560.04
17662005.04.13 16:13s/l1341.001.28921.28921.2762210.0025770.04
17672005.04.13 16:13s/l1351.001.28921.28921.2761200.0025970.04
17682005.04.20 16:14buy1361.001.30601.29101.3210
17692005.04.20 16:14buy stop1371.001.30661.29161.3216
17702005.04.20 16:14buy stop1381.001.30681.29181.3218
17712005.04.20 16:14buy stop1391.001.30691.29191.3219
17722005.04.20 16:14buy stop1401.001.30701.29201.3220
17732005.04.20 16:32buy1371.001.30661.29161.3216
17742005.04.20 16:32buy1381.001.30681.29181.3218
17752005.04.20 16:32buy1391.001.30691.29191.3219
17762005.04.20 16:32buy1401.001.30701.29201.3220
17772005.04.20 21:46modify1361.001.30601.30601.3210
17782005.04.21 01:41modify1361.001.30601.30611.3210
17792005.04.21 01:41modify1361.001.30601.30621.3210
17802005.04.21 01:41modify1361.001.30601.30631.3210
17812005.04.21 02:14modify1361.001.30601.30631.3210
17822005.04.21 02:14modify1361.001.30601.30641.3210
17832005.04.21 02:14modify1361.001.30601.30661.3210
17842005.04.21 02:14modify1361.001.30601.30681.3210
17852005.04.21 02:14modify1371.001.30661.30671.3216
17862005.04.21 13:31s/l1361.001.30681.30681.321080.0026050.04
17872005.04.21 13:31s/l1371.001.30671.30671.321610.0026060.04
17882005.04.21 13:31close1381.001.30661.29181.3218-20.0026040.04
17892005.04.21 13:31close1391.001.30671.29191.3219-20.0026020.04
17902005.04.21 13:32close1401.001.30661.29201.3220-40.0025980.04
17912005.04.21 16:16buy1411.001.30931.29431.3243
17922005.04.21 16:16buy stop1421.001.30991.29491.3249
17932005.04.21 16:16buy stop1431.001.31011.29511.3251
17942005.04.21 16:16buy stop1441.001.31021.29521.3252
17952005.04.21 16:16buy stop1451.001.31031.29531.3253
17962005.04.21 16:17buy1421.001.30991.29491.3249
17972005.04.21 16:18buy1431.001.31011.29511.3251
17982005.04.21 16:18buy1441.001.31021.29521.3252
17992005.04.21 16:18buy1451.001.31031.29531.3253
18002005.04.21 17:22close1411.001.30711.29431.3243-219.9925760.05
18012005.04.21 18:00close1421.001.30671.29491.3249-320.0025440.05
18022005.04.21 18:00close1431.001.30641.29511.3251-370.0025070.05
18032005.04.21 18:00close1441.001.30651.29521.3252-370.0024700.05
18042005.04.21 18:00close1451.001.30661.29531.3253-370.0024330.05
18052005.04.22 20:47buy1461.001.30651.29151.3215
18062005.04.22 20:47buy stop1471.001.30711.29211.3221
18072005.04.22 20:47buy stop1481.001.30731.29231.3223
18082005.04.22 20:47buy stop1491.001.30741.29241.3224
18092005.04.22 20:47buy stop1501.001.30751.29251.3225
18102005.04.22 21:08buy1471.001.30711.29211.3221
18112005.04.22 21:12buy1481.001.30731.29231.3223
18122005.04.22 21:12buy1491.001.30741.29241.3224
18132005.04.22 21:12buy1501.001.30751.29251.3225
18142005.04.25 00:00close1461.001.30551.29151.3215-100.0024230.05
18152005.04.25 00:00close1471.001.30561.29211.3221-150.0024080.05
18162005.04.25 00:00close1481.001.30551.29231.3223-180.0023900.05
18172005.04.25 00:02close1491.001.30551.29241.3224-190.0023710.05
18182005.04.25 00:06close1501.001.30551.29251.3225-200.0023510.05
18192005.04.26 08:56sell1511.001.29891.31391.2839
18202005.04.26 08:56sell stop1521.001.29831.31331.2833
18212005.04.26 08:56sell stop1531.001.29821.31311.2831
18222005.04.26 08:56sell stop1541.001.29811.31301.2830
18232005.04.26 08:56sell stop1551.001.29801.31291.2829
18242005.04.26 09:49sell1521.001.29831.31331.2833
18252005.04.26 09:49sell1531.001.29821.31311.2831
18262005.04.26 09:49sell1541.001.29811.31301.2830
18272005.04.26 09:49sell1551.001.29801.31291.2829
18282005.04.26 16:20modify1511.001.29891.29891.2839
18292005.04.26 16:21modify1511.001.29891.29881.2839
18302005.04.26 16:27modify1511.001.29891.29871.2839
18312005.04.26 16:28modify1511.001.29891.29861.2839
18322005.04.26 22:18s/l1511.001.29861.29861.283930.0023540.05
18332005.04.26 23:33close1521.001.29921.31331.2833-89.9923450.06
18342005.04.26 23:34close1531.001.29921.31311.2831-99.9923350.07
18352005.04.27 00:00close1541.001.29891.31301.2830-80.0123270.06
18362005.04.27 00:00close1551.001.29891.31291.2829-90.0023180.06
18372005.04.27 17:25sell1561.001.29501.31001.2800
18382005.04.27 17:25sell stop1571.001.29441.30941.2794
18392005.04.27 17:25sell stop1581.001.29431.30921.2792
18402005.04.27 17:25sell stop1591.001.29421.30911.2791
18412005.04.27 17:25sell stop1601.001.29411.30901.2790
18422005.04.27 17:46sell1571.001.29441.30941.2794
18432005.04.27 17:47sell1581.001.29431.30921.2792
18442005.04.27 17:55sell1591.001.29421.30911.2791
18452005.04.27 17:55sell1601.001.29411.30901.2790
18462005.04.28 12:26modify1561.001.29501.29501.2800
18472005.04.28 12:26modify1561.001.29501.29491.2800
18482005.04.28 12:26modify1561.001.29501.29481.2800
18492005.04.28 12:26modify1561.001.29501.29471.2800
18502005.04.28 14:06modify1561.001.29501.29471.2800
18512005.04.28 14:08modify1561.001.29501.29461.2800
18522005.04.28 14:11modify1561.001.29501.29451.2800
18532005.04.28 14:11modify1561.001.29501.29441.2800
18542005.04.28 14:11modify1561.001.29501.29431.2800
18552005.04.28 14:11modify1571.001.29441.29441.2794
18562005.04.28 14:12modify1561.001.29501.29431.2800
18572005.04.28 14:12modify1571.001.29441.29431.2794
18582005.04.28 14:13modify1571.001.29441.29431.2794
18592005.04.28 14:13modify1581.001.29431.29431.2792
18602005.04.28 14:16modify1571.001.29441.29431.2794
18612005.04.28 14:22modify1581.001.29431.29431.2792
18622005.04.28 14:23modify1561.001.29501.29421.2800
18632005.04.28 14:24modify1561.001.29501.29411.2800
18642005.04.28 14:27modify1571.001.29441.29411.2794
18652005.04.28 14:27modify1581.001.29431.29421.2792
18662005.04.28 14:27modify1581.001.29431.29421.2792
18672005.04.28 14:30modify1561.001.29501.29401.2800
18682005.04.28 14:30modify1561.001.29501.29361.2800
18692005.04.28 14:30modify1571.001.29441.29361.2794
18702005.04.28 14:31modify1571.001.29441.29361.2794
18712005.04.28 14:31modify1581.001.29431.29371.2792
18722005.04.28 14:31modify1591.001.29421.29381.2791
18732005.04.28 14:31modify1591.001.29421.29371.2791
18742005.04.28 14:31modify1561.001.29501.29351.2800
18752005.04.28 14:31modify1561.001.29501.29341.2800
18762005.04.28 14:31modify1561.001.29501.29331.2800
18772005.04.28 14:31modify1561.001.29501.29321.2800
18782005.04.28 14:31modify1561.001.29501.29301.2800
18792005.04.28 14:31modify1561.001.29501.29291.2800
18802005.04.28 14:31modify1571.001.29441.29301.2794
18812005.04.28 14:31modify1581.001.29431.29311.2792
18822005.04.28 14:31modify1591.001.29421.29321.2791
18832005.04.28 14:31modify1601.001.29411.29331.2790
18842005.04.28 14:32modify1601.001.29411.29321.2790
18852005.04.28 14:32modify1591.001.29421.29311.2791
18862005.04.28 14:32modify1581.001.29431.29301.2792
18872005.04.28 14:32modify1571.001.29441.29291.2794
18882005.04.28 14:32modify1591.001.29421.29301.2791
18892005.04.28 14:32modify1601.001.29411.29311.2790
18902005.04.28 14:33modify1601.001.29411.29301.2790
18912005.04.28 14:33modify1581.001.29431.29291.2792
18922005.04.28 14:35s/l1561.001.29291.29291.2800210.0023390.06
18932005.04.28 14:35s/l1571.001.29291.29291.2794150.0023540.06
18942005.04.28 14:35s/l1581.001.29291.29291.2792140.0023680.06
18952005.04.28 14:35s/l1591.001.29301.29301.2791120.0023800.06
18962005.04.28 14:35s/l1601.001.29301.29301.2790110.0023910.06
18972005.05.05 18:50buy1611.001.29561.28061.3106
18982005.05.05 18:50buy stop1621.001.29621.28121.3112
18992005.05.05 18:50buy stop1631.001.29641.28141.3114
19002005.05.05 18:50buy stop1641.001.29651.28151.3115
19012005.05.05 18:50buy stop1651.001.29661.28161.3116
19022005.05.05 19:06buy1621.001.29621.28121.3112
19032005.05.05 19:06buy1631.001.29641.28141.3114
19042005.05.05 19:06buy1641.001.29651.28151.3115
19052005.05.05 19:07buy1651.001.29661.28161.3116
19062005.05.06 02:00close1611.001.29451.28061.3106-110.0023800.06
19072005.05.06 02:00close1621.001.29441.28121.3112-180.0023620.06
19082005.05.06 02:03close1631.001.29441.28141.3114-200.0023420.06
19092005.05.06 02:03close1641.001.29431.28151.3115-220.0023200.06
19102005.05.06 02:03close1651.001.29441.28161.3116-220.0022980.06
19112005.05.06 11:25sell1661.001.29431.30931.2793
19122005.05.06 11:25sell stop1671.001.29371.30871.2787
19132005.05.06 11:25sell stop1681.001.29361.30851.2785
19142005.05.06 11:25sell stop1691.001.29351.30841.2784
19152005.05.06 11:25sell stop1701.001.29341.30831.2783
19162005.05.06 14:30sell1671.001.29371.30871.2787
19172005.05.06 14:30sell1681.001.29361.30851.2785
19182005.05.06 14:30sell1691.001.29351.30841.2784
19192005.05.06 14:30sell1701.001.29341.30831.2783
19202005.05.06 14:30modify1661.001.29431.29421.2793
19212005.05.06 14:30modify1661.001.29431.29371.2793
19222005.05.06 14:32modify1661.001.29431.29361.2793
19232005.05.06 14:33modify1661.001.29431.29341.2793
19242005.05.06 14:33modify1661.001.29431.29321.2793
19252005.05.06 14:33modify1661.001.29431.29311.2793
19262005.05.06 14:33modify1661.001.29431.29291.2793
19272005.05.06 14:33modify1661.001.29431.29271.2793
19282005.05.06 14:33modify1661.001.29431.29261.2793
19292005.05.06 14:33modify1661.001.29431.29241.2793
19302005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29231.2793
19312005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29221.2793
19322005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29211.2793
19332005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29201.2793
19342005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29191.2793
19352005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29171.2793
19362005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29161.2793
19372005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29151.2793
19382005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29141.2793
19392005.05.06 14:34modify1661.001.29431.29121.2793
19402005.05.06 14:35modify1661.001.29431.29111.2793
19412005.05.06 14:35modify1661.001.29431.29101.2793
19422005.05.06 14:35modify1661.001.29431.29081.2793
19432005.05.06 14:35modify1661.001.29431.29071.2793
19442005.05.06 14:35modify1671.001.29371.29081.2787
19452005.05.06 14:35modify1681.001.29361.29111.2785
19462005.05.06 14:35modify1691.001.29351.29131.2784
19472005.05.06 14:35modify1701.001.29341.29161.2783
19482005.05.06 14:36modify1701.001.29341.29151.2783
19492005.05.06 14:36modify1701.001.29341.29141.2783
19502005.05.06 14:36modify1701.001.29341.29131.2783
19512005.05.06 14:41modify1691.001.29351.29121.2784
19522005.05.06 14:42modify1701.001.29341.29121.2783
19532005.05.06 14:42modify1691.001.29351.29111.2784
19542005.05.06 14:42modify1681.001.29361.29101.2785
19552005.05.06 14:42modify1681.001.29361.29091.2785
19562005.05.06 14:42modify1691.001.29351.29101.2784
19572005.05.06 14:42modify1701.001.29341.29111.2783
19582005.05.06 14:43modify1701.001.29341.29101.2783
19592005.05.06 14:43modify1691.001.29351.29091.2784
19602005.05.06 14:45modify1681.001.29361.29081.2785
19612005.05.06 14:45modify1671.001.29371.29071.2787
19622005.05.06 14:45modify1661.001.29431.29061.2793
19632005.05.06 14:45modify1661.001.29431.29051.2793
19642005.05.06 14:45modify1661.001.29431.29031.2793
19652005.05.06 14:45modify1671.001.29371.29041.2787
19662005.05.06 14:45modify1681.001.29361.29051.2785
19672005.05.06 14:45modify1691.001.29351.29061.2784
19682005.05.06 14:45modify1701.001.29341.29071.2783
19692005.05.06 14:46modify1701.001.29341.29061.2783
19702005.05.06 14:47modify1691.001.29351.29051.2784
19712005.05.06 14:47modify1681.001.29361.29041.2785
19722005.05.06 14:47modify1671.001.29371.29031.2787
19732005.05.06 14:47modify1691.001.29351.29041.2784
19742005.05.06 14:47modify1701.001.29341.29051.2783
19752005.05.06 14:48modify1701.001.29341.29041.2783
19762005.05.06 14:48modify1681.001.29361.29031.2785
19772005.05.06 14:48modify1661.001.29431.29021.2793
19782005.05.06 14:48modify1661.001.29431.29001.2793
19792005.05.06 14:48modify1661.001.29431.28991.2793
19802005.05.06 14:48modify1661.001.29431.28971.2793
19812005.05.06 14:48modify1671.001.29371.28981.2787
19822005.05.06 14:48modify1681.001.29361.28991.2785
19832005.05.06 14:48modify1691.001.29351.29001.2784
19842005.05.06 14:48modify1691.001.29351.29001.2784
19852005.05.06 14:49modify1701.001.29341.29001.2783
19862005.05.06 14:59modify1671.001.29371.28981.2787
19872005.05.06 14:59modify1681.001.29361.28981.2785
19882005.05.06 15:00modify1691.001.29351.28991.2784
19892005.05.06 15:00modify1691.001.29351.28991.2784
19902005.05.06 15:01modify1701.001.29341.28991.2783
19912005.05.06 15:01modify1691.001.29351.28981.2784
19922005.05.06 15:01modify1661.001.29431.28971.2793
19932005.05.06 15:01modify1661.001.29431.28961.2793
19942005.05.06 15:01modify1661.001.29431.28951.2793
19952005.05.06 15:01modify1671.001.29371.28961.2787
19962005.05.06 15:01modify1681.001.29361.28971.2785
19972005.05.06 15:01modify1691.001.29351.28971.2784
19982005.05.06 15:02modify1691.001.29351.28971.2784
19992005.05.06 15:02modify1681.001.29361.28961.2785
20002005.05.06 15:02modify1661.001.29431.28951.2793
20012005.05.06 15:03modify1661.001.29431.28941.2793
20022005.05.06 15:03modify1671.001.29371.28951.2787
20032005.05.06 15:03modify1691.001.29351.28961.2784
20042005.05.06 15:03modify1701.001.29341.28981.2783
20052005.05.06 15:03modify1701.001.29341.28981.2783
20062005.05.06 15:04modify1701.001.29341.28971.2783
20072005.05.06 15:08modify1701.001.29341.28961.2783
20082005.05.06 15:14modify1681.001.29361.28951.2785
20092005.05.06 15:14modify1671.001.29371.28941.2787
20102005.05.06 15:14modify1691.001.29351.28951.2784
20112005.05.06 15:14modify1701.001.29341.28951.2783
20122005.05.06 15:15modify1701.001.29341.28951.2783
20132005.05.06 15:15modify1681.001.29361.28941.2785
20142005.05.06 15:15modify1661.001.29431.28931.2793
20152005.05.06 15:15modify1661.001.29431.28921.2793
20162005.05.06 15:16modify1661.001.29431.28911.2793
20172005.05.06 15:16modify1671.001.29371.28921.2787
20182005.05.06 15:16modify1671.001.29371.28911.2787
20192005.05.06 15:16modify1661.001.29431.28901.2793
20202005.05.06 15:16modify1661.001.29431.28891.2793
20212005.05.06 15:16modify1661.001.29431.28871.2793
20222005.05.06 15:16modify1661.001.29431.28861.2793
20232005.05.06 15:16modify1661.001.29431.28851.2793
20242005.05.06 15:16modify1661.001.29431.28841.2793
20252005.05.06 15:16modify1671.001.29371.28851.2787
20262005.05.06 15:16modify1681.001.29361.28851.2785
20272005.05.06 15:17modify1681.001.29361.28851.2785
20282005.05.06 15:17modify1671.001.29371.28841.2787
20292005.05.06 15:17modify1661.001.29431.28831.2793
20302005.05.06 15:17modify1681.001.29361.28841.2785
20312005.05.06 15:17modify1691.001.29351.28851.2784
20322005.05.06 15:17modify1701.001.29341.28861.2783
20332005.05.06 15:17modify1701.001.29341.28861.2783
20342005.05.06 15:18modify1701.001.29341.28851.2783
20352005.05.06 15:18modify1691.001.29351.28841.2784
20362005.05.06 15:18modify1671.001.29371.28831.2787
20372005.05.06 15:18modify1661.001.29431.28821.2793
20382005.05.06 15:19modify1661.001.29431.28811.2793
20392005.05.06 15:19modify1661.001.29431.28801.2793
20402005.05.06 15:19modify1661.001.29431.28791.2793
20412005.05.06 15:19modify1661.001.29431.28781.2793
20422005.05.06 15:19modify1671.001.29371.28791.2787
20432005.05.06 15:19modify1681.001.29361.28801.2785
20442005.05.06 15:19modify1691.001.29351.28821.2784
20452005.05.06 15:19modify1701.001.29341.28831.2783
20462005.05.06 15:19modify1701.001.29341.28821.2783
20472005.05.06 15:20modify1701.001.29341.28821.2783
20482005.05.06 15:20modify1691.001.29351.28811.2784
20492005.05.06 15:20modify1691.001.29351.28801.2784
20502005.05.06 15:20modify1681.001.29361.28791.2785
20512005.05.06 15:20modify1701.001.29341.28801.2783
20522005.05.06 17:01modify1691.001.29351.28791.2784
20532005.05.06 17:01modify1661.001.29431.28761.2793
20542005.05.06 17:01modify1661.001.29431.28731.2793
20552005.05.06 17:01modify1661.001.29431.28701.2793
20562005.05.06 17:01modify1661.001.29431.28671.2793
20572005.05.06 17:01modify1661.001.29431.28641.2793
20582005.05.06 17:01modify1671.001.29371.28641.2787
20592005.05.06 17:02modify1671.001.29371.28641.2787
20602005.05.06 17:02modify1681.001.29361.28651.2785
20612005.05.06 17:02modify1661.001.29431.28631.2793
20622005.05.06 17:02modify1661.001.29431.28611.2793
20632005.05.06 17:03modify1661.001.29431.28601.2793
20642005.05.06 17:03modify1661.001.29431.28591.2793
20652005.05.06 17:03modify1661.001.29431.28581.2793
20662005.05.06 17:03modify1661.001.29431.28561.2793
20672005.05.06 17:03modify1661.001.29431.28551.2793
20682005.05.06 17:03modify1661.001.29431.28541.2793
20692005.05.06 17:03modify1671.001.29371.28551.2787
20702005.05.06 17:03modify1681.001.29361.28561.2785
20712005.05.06 17:03modify1691.001.29351.28571.2784
20722005.05.06 17:04modify1691.001.29351.28571.2784
20732005.05.06 17:04modify1701.001.29341.28581.2783
20742005.05.06 17:19modify1701.001.29341.28581.2783
20752005.05.06 17:20modify1701.001.29341.28571.2783
20762005.05.06 17:20modify1691.001.29351.28561.2784
20772005.05.06 17:20modify1681.001.29361.28551.2785
20782005.05.06 17:20modify1671.001.29371.28541.2787
20792005.05.06 17:20modify1691.001.29351.28551.2784
20802005.05.06 17:23modify1701.001.29341.28561.2783
20812005.05.06 17:27modify1701.001.29341.28551.2783
20822005.05.06 17:27modify1661.001.29431.28531.2793
20832005.05.06 17:27modify1661.001.29431.28511.2793
20842005.05.06 17:27modify1671.001.29371.28521.2787
20852005.05.06 17:27modify1681.001.29361.28531.2785
20862005.05.06 17:27modify1691.001.29351.28531.2784
20872005.05.06 17:28modify1691.001.29351.28531.2784
20882005.05.06 17:28modify1701.001.29341.28541.2783
20892005.05.06 17:28modify1701.001.29341.28531.2783
20902005.05.06 17:28modify1681.001.29361.28521.2785
20912005.05.06 17:28modify1671.001.29371.28511.2787
20922005.05.06 17:28modify1691.001.29351.28521.2784
20932005.05.06 17:28modify1701.001.29341.28521.2783
20942005.05.06 17:29modify1701.001.29341.28521.2783
20952005.05.06 17:29modify1681.001.29361.28511.2785
20962005.05.09 03:15modify1661.001.29431.28511.2793
20972005.05.09 03:15modify1661.001.29431.28491.2793
20982005.05.09 03:16modify1671.001.29371.28501.2787
20992005.05.09 03:16modify1661.001.29431.28471.2793
21002005.05.09 03:16modify1671.001.29371.28491.2787
21012005.05.09 03:17modify1681.001.29361.28491.2785
21022005.05.09 03:17modify1691.001.29351.28501.2784
21032005.05.09 03:17modify1691.001.29351.28491.2784
21042005.05.09 03:17modify1671.001.29371.28481.2787
21052005.05.09 03:17modify1661.001.29431.28471.2793
21062005.05.09 03:18modify1661.001.29431.28461.2793
21072005.05.09 03:18modify1661.001.29431.28441.2793
21082005.05.09 03:18modify1671.001.29371.28451.2787
21092005.05.09 03:19modify1681.001.29361.28461.2785
21102005.05.09 03:19modify1681.001.29361.28451.2785
21112005.05.09 03:19modify1691.001.29351.28461.2784
21122005.05.09 03:20modify1681.001.29361.28451.2785
21132005.05.09 03:20modify1661.001.29431.28431.2793
21142005.05.09 03:20modify1671.001.29371.28431.2787
21152005.05.09 03:21modify1661.001.29431.28411.2793
21162005.05.09 03:21modify1671.001.29371.28431.2787
21172005.05.09 03:22modify1701.001.29341.28461.2783
21182005.05.09 03:23modify1691.001.29351.28451.2784
21192005.05.09 03:23modify1671.001.29371.28411.2787
21202005.05.09 03:23modify1681.001.29361.28411.2785
21212005.05.09 03:24modify1691.001.29351.28431.2784
21222005.05.09 03:24modify1681.001.29361.28411.2785
21232005.05.09 03:24modify1691.001.29351.28411.2784
21242005.05.09 03:25modify1701.001.29341.28421.2783
21252005.05.09 03:25modify1691.001.29351.28411.2784
21262005.05.09 03:25modify1661.001.29431.28391.2793
21272005.05.09 03:25modify1671.001.29371.28401.2787
21282005.05.09 04:11modify1701.001.29341.28411.2783
21292005.05.09 04:13modify1691.001.29351.28411.2784
21302005.05.09 04:14modify1701.001.29341.28411.2783
21312005.05.09 04:15modify1681.001.29361.28401.2785
21322005.05.09 04:16modify1671.001.29371.28401.2787
21332005.05.09 04:16modify1671.001.29371.28391.2787
21342005.05.09 04:17modify1661.001.29431.28381.2793
21352005.05.09 04:17modify1661.001.29431.28371.2793
21362005.05.09 04:17modify1661.001.29431.28361.2793
21372005.05.09 04:17modify1661.001.29431.28351.2793
21382005.05.09 04:17modify1671.001.29371.28361.2787
21392005.05.09 04:17modify1681.001.29361.28361.2785
21402005.05.09 04:18modify1661.001.29431.28341.2793
21412005.05.09 04:18modify1671.001.29371.28361.2787
21422005.05.09 04:19modify1691.001.29351.28371.2784
21432005.05.09 04:19modify1701.001.29341.28381.2783
21442005.05.09 04:20modify1701.001.29341.28371.2783
21452005.05.09 04:20modify1681.001.29361.28361.2785
21462005.05.09 04:20modify1691.001.29351.28361.2784
21472005.05.09 04:21modify1691.001.29351.28361.2784
21482005.05.09 04:21modify1701.001.29341.28361.2783
21492005.05.09 04:22modify1701.001.29341.28361.2783
21502005.05.09 04:31modify1701.001.29341.28361.2783
21512005.05.09 04:31modify1671.001.29371.28351.2787
21522005.05.09 04:32modify1681.001.29361.28351.2785
21532005.05.09 04:32modify1671.001.29371.28341.2787
21542005.05.09 04:32modify1691.001.29351.28351.2784
21552005.05.09 04:32modify1681.001.29361.28351.2785
21562005.05.09 04:33modify1691.001.29351.28351.2784
21572005.05.09 04:35modify1701.001.29341.28351.2783
21582005.05.09 06:44modify1681.001.29361.28341.2785
21592005.05.09 06:44t/p1661.001.27931.28341.27931500.0024480.06
21602005.05.09 06:44modify1671.001.29371.28321.2787
21612005.05.09 06:44modify1691.001.29351.28341.2784
21622005.05.09 06:44modify1701.001.29341.28341.2783
21632005.05.09 07:04modify1681.001.29361.28341.2785
21642005.05.09 07:05modify1691.001.29351.28341.2784
21652005.05.09 11:16s/l1671.001.28321.28321.27871050.0025530.06
21662005.05.09 11:17s/l1681.001.28341.28341.27851020.0026550.06
21672005.05.09 11:17s/l1691.001.28341.28341.27841010.0027560.06
21682005.05.09 11:17s/l1701.001.28341.28341.27831000.0028560.06
21692005.05.10 10:59buy1711.001.28491.26991.2999
21702005.05.10 10:59buy stop1721.001.28551.27051.3005
21712005.05.10 10:59buy stop1731.001.28571.27071.3007
21722005.05.10 10:59buy stop1741.001.28581.27081.3008
21732005.05.10 10:59buy stop1751.001.28591.27091.3009
21742005.05.10 11:15buy1721.001.28551.27051.3005
21752005.05.10 13:00buy1731.001.28571.27071.3007
21762005.05.10 13:00buy1741.001.28581.27081.3008
21772005.05.10 13:01buy1751.001.28591.27091.3009
21782005.05.11 04:00modify1711.001.28491.28491.2999
21792005.05.11 04:00modify1711.001.28491.28511.2999
21802005.05.11 10:06modify1711.001.28491.28531.2999
21812005.05.11 10:17modify1711.001.28491.28531.2999
21822005.05.11 10:17modify1711.001.28491.28541.2999
21832005.05.11 10:18modify1711.001.28491.28561.2999
21842005.05.11 10:18modify1721.001.28551.28551.3005
21852005.05.11 10:19modify1721.001.28551.28561.3005
21862005.05.11 10:21modify1711.001.28491.28561.2999
21872005.05.11 10:21modify1711.001.28491.28571.2999
21882005.05.11 10:21modify1721.001.28551.28561.3005
21892005.05.11 10:22modify1711.001.28491.28591.2999
21902005.05.11 10:22modify1711.001.28491.28621.2999
21912005.05.11 10:22modify1711.001.28491.28661.2999
21922005.05.11 10:22modify1711.001.28491.28691.2999
21932005.05.11 10:22modify1711.001.28491.28721.2999
21942005.05.11 10:22modify1721.001.28551.28711.3005
21952005.05.11 10:22modify1731.001.28571.28701.3007
21962005.05.11 10:22modify1731.001.28571.28701.3007
21972005.05.11 10:23modify1741.001.28581.28701.3008
21982005.05.11 10:23modify1751.001.28591.28691.3009
21992005.05.11 10:31s/l1711.001.28721.28721.2999229.9928790.05
22002005.05.11 10:31s/l1721.001.28711.28711.3005160.0028950.05
22012005.05.11 10:31s/l1731.001.28701.28701.3007130.0129080.06
22022005.05.11 10:31s/l1741.001.28701.28701.3008120.0029200.06
22032005.05.11 10:31s/l1751.001.28691.28691.3009100.0029300.06
22042005.05.17 05:04buy1761.001.26311.24811.2781
22052005.05.17 05:04buy stop1771.001.26371.24871.2787
22062005.05.17 05:04buy stop1781.001.26391.24891.2789
22072005.05.17 05:04buy stop1791.001.26401.24901.2790
22082005.05.17 05:04buy stop1801.001.26411.24911.2791
22092005.05.17 07:03buy1771.001.26371.24871.2787
22102005.05.17 07:04buy1781.001.26391.24891.2789
22112005.05.17 07:04buy1791.001.26401.24901.2790
22122005.05.17 07:25buy1801.001.26411.24911.2791
22132005.05.17 10:00close1761.001.26211.24811.2781-100.0029200.06
22142005.05.17 10:00close1771.001.26211.24871.2787-160.0029040.06
22152005.05.17 10:01close1781.001.26201.24891.2789-190.0028850.06
22162005.05.17 10:01close1791.001.26211.24901.2790-190.0028660.06
22172005.05.17 10:02close1801.001.26201.24911.2791-210.0028450.06
22182005.05.17 15:15buy1811.001.26331.24831.2783
22192005.05.17 15:15buy stop1821.001.26391.24891.2789
22202005.05.17 15:15buy stop1831.001.26411.24911.2791
22212005.05.17 15:15buy stop1841.001.26421.24921.2792
22222005.05.17 15:15buy stop1851.001.26431.24931.2793
22232005.05.17 16:00close1811.001.26271.24831.2783-60.0028390.06
22242005.05.17 17:37buy1821.001.26391.24891.2789
22252005.05.17 17:42buy1831.001.26411.24911.2791
22262005.05.17 17:42buy1841.001.26421.24921.2792
22272005.05.17 17:43buy1851.001.26431.24931.2793
22282005.05.17 20:57close1821.001.26181.24891.2789-210.0028180.06
22292005.05.17 20:57close1831.001.26171.24911.2791-240.0027940.06
22302005.05.17 20:57close1841.001.26181.24921.2792-240.0027700.06
22312005.05.17 20:58close1851.001.26181.24931.2793-249.9927450.07
22322005.05.18 11:05sell1861.001.26121.27621.2462
22332005.05.18 11:05sell stop1871.001.26061.27561.2456
22342005.05.18 11:05sell stop1881.001.26051.27541.2454
22352005.05.18 11:05sell stop1891.001.26041.27531.2453
22362005.05.18 11:05sell stop1901.001.26031.27521.2452
22372005.05.18 11:07sell1871.001.26061.27561.2456
22382005.05.18 11:09sell1881.001.26051.27541.2454
22392005.05.18 11:09sell1891.001.26041.27531.2453
22402005.05.18 13:53close1861.001.26211.27621.2462-90.0027360.07
22412005.05.18 13:54close1871.001.26231.27561.2456-170.0027190.07
22422005.05.18 13:54close1881.001.26211.27541.2454-159.9927030.08
22432005.05.18 13:54close1891.001.26221.27531.2453-180.0126850.07
22442005.05.19 18:05sell1901.001.26031.27521.2452
22452005.05.20 04:16close1901.001.26491.27521.2452-459.9926390.08
22462005.05.23 18:06sell1911.001.25581.27081.2408
22472005.05.23 18:06sell stop1921.001.25521.27021.2402
22482005.05.23 18:06sell stop1931.001.25511.27001.2400
22492005.05.23 18:06sell stop1941.001.25501.26991.2399
22502005.05.23 18:06sell stop1951.001.25491.26981.2398
22512005.05.23 18:36sell1921.001.25521.27021.2402
22522005.05.23 19:24close1911.001.25691.27081.2408-109.9926280.09
22532005.05.23 19:29close1921.001.25691.27021.2402-170.0026110.09
22542005.05.26 07:53sell1931.001.25511.27001.2400
22552005.05.26 07:53sell1941.001.25501.26991.2399
22562005.05.26 07:53sell1951.001.25491.26981.2398
22572005.05.26 16:19modify1931.001.25511.25511.2400
22582005.05.26 16:19modify1931.001.25511.25501.2400
22592005.05.26 17:26modify1931.001.25511.25491.2400
22602005.05.26 17:26modify1931.001.25511.25481.2400
22612005.05.26 17:26modify1931.001.25511.25471.2400
22622005.05.26 17:26modify1931.001.25511.25461.2400
22632005.05.26 17:26modify1941.001.25501.25461.2399
22642005.05.26 17:27modify1951.001.25491.25471.2398
22652005.05.26 17:27modify1941.001.25501.25461.2399
22662005.05.26 17:27modify1951.001.25491.25471.2398
22672005.05.26 17:28modify1951.001.25491.25461.2398
22682005.05.26 18:57modify1931.001.25511.25461.2400
22692005.05.26 20:35modify1941.001.25501.25461.2399
22702005.05.26 20:36modify1931.001.25511.25441.2400
22712005.05.26 20:39modify1951.001.25491.25461.2398
22722005.05.26 20:39modify1931.001.25511.25381.2400
22732005.05.26 20:40modify1931.001.25511.25371.2400
22742005.05.26 20:40modify1931.001.25511.25361.2400
22752005.05.26 20:40modify1931.001.25511.25351.2400
22762005.05.26 20:40modify1941.001.25501.25361.2399
22772005.05.26 20:40modify1951.001.25491.25391.2398
22782005.05.27 09:21s/l1931.001.25351.25351.2400160.0026270.09
22792005.05.27 09:21s/l1941.001.25361.25361.2399140.0026410.09
22802005.05.27 10:00close1951.001.25371.25391.2398120.0026530.09
22812005.05.27 15:48sell1961.001.25221.26721.2372
22822005.05.27 15:48sell stop1971.001.25161.26661.2366
22832005.05.27 15:48sell stop1981.001.25151.26641.2364
22842005.05.27 15:48sell stop1991.001.25141.26631.2363
22852005.05.27 15:48sell stop2001.001.25131.26621.2362
22862005.05.30 01:24sell1971.001.25161.26661.2366
22872005.05.30 01:25sell1981.001.25151.26641.2364
22882005.05.30 01:25sell1991.001.25141.26631.2363
22892005.05.30 02:06sell2001.001.25131.26621.2362
22902005.05.30 13:04modify1961.001.25221.25221.2372
22912005.05.30 13:06modify1961.001.25221.25211.2372
22922005.05.30 13:06modify1961.001.25221.25191.2372
22932005.05.30 13:06modify1961.001.25221.25171.2372
22942005.05.30 13:22modify1961.001.25221.25171.2372
22952005.05.30 13:30modify1961.001.25221.25161.2372
22962005.05.30 13:30modify1961.001.25221.25151.2372
22972005.05.30 13:30modify1961.001.25221.25141.2372
22982005.05.30 13:30modify1961.001.25221.25131.2372
22992005.05.30 13:31modify1961.001.25221.25121.2372
23002005.05.30 13:31modify1971.001.25161.25131.2366
23012005.05.30 13:32modify1971.001.25161.25121.2366
23022005.05.30 13:32modify1981.001.25151.25131.2364
23032005.05.30 13:32modify1981.001.25151.25121.2364
23042005.05.30 13:32modify1961.001.25221.25111.2372
23052005.05.30 13:32modify1991.001.25141.25121.2363
23062005.05.30 13:32modify1971.001.25161.25121.2366
23072005.05.30 13:33modify1971.001.25161.25111.2366
23082005.05.30 13:33modify2001.001.25131.25121.2362
23092005.05.30 14:11modify1981.001.25151.25111.2364
23102005.05.30 14:11modify1961.001.25221.25091.2372
23112005.05.30 14:11modify1961.001.25221.25081.2372
23122005.05.30 14:11modify1971.001.25161.25091.2366
23132005.05.30 14:11modify1981.001.25151.25091.2364
23142005.05.30 14:12modify1991.001.25141.25101.2363
23152005.05.30 14:12modify1991.001.25141.25091.2363
23162005.05.30 14:13modify2001.001.25131.25101.2362
23172005.05.30 14:16modify1981.001.25151.25091.2364
23182005.05.30 14:17modify1971.001.25161.25081.2366
23192005.05.30 14:17modify1981.001.25151.25091.2364
23202005.05.30 14:18modify2001.001.25131.25091.2362
23212005.05.30 14:19modify1981.001.25151.25081.2364
23222005.05.30 14:20modify1991.001.25141.25091.2363
23232005.05.30 14:20modify1991.001.25141.25081.2363
23242005.05.30 14:21modify1961.001.25221.25061.2372
23252005.05.30 14:21modify1971.001.25161.25081.2366
23262005.05.30 14:22modify1971.001.25161.25061.2366
23272005.05.30 14:22modify2001.001.25131.25091.2362
23282005.05.30 14:23modify2001.001.25131.25081.2362
23292005.05.30 16:00modify1981.001.25151.25061.2364
23302005.05.30 16:00modify1981.001.25151.25061.2364
23312005.05.30 16:01modify1991.001.25141.25061.2363
23322005.05.30 16:02modify2001.001.25131.25081.2362
23332005.05.30 16:02modify2001.001.25131.25061.2362
23342005.05.31 02:40modify1961.001.25221.25031.2372
23352005.05.31 02:41modify1971.001.25161.25051.2366
23362005.05.31 02:41modify1971.001.25161.25031.2366
23372005.05.31 02:42modify1981.001.25151.25051.2364
23382005.05.31 02:46modify1981.001.25151.25031.2364
23392005.05.31 02:47modify1961.001.25221.25001.2372
23402005.05.31 02:47modify1971.001.25161.25021.2366
23412005.05.31 02:48modify1981.001.25151.25021.2364
23422005.05.31 02:48modify1971.001.25161.25011.2366
23432005.05.31 02:48modify1971.001.25161.25001.2366
23442005.05.31 02:48modify1981.001.25151.25011.2364
23452005.05.31 02:48modify1981.001.25151.25011.2364
23462005.05.31 02:49modify1991.001.25141.25011.2363
23472005.05.31 02:49modify1961.001.25221.25001.2372
23482005.05.31 02:49modify1961.001.25221.24991.2372
23492005.05.31 02:49modify1961.001.25221.24981.2372
23502005.05.31 02:49modify1971.001.25161.24991.2366
23512005.05.31 02:49modify1981.001.25151.24991.2364
23522005.05.31 02:50modify1991.001.25141.25001.2363
23532005.05.31 02:50modify1981.001.25151.24991.2364
23542005.05.31 02:50modify1991.001.25141.25001.2363
23552005.05.31 02:51modify2001.001.25131.25011.2362
23562005.05.31 02:51modify2001.001.25131.25001.2362
23572005.05.31 02:54modify1991.001.25141.24991.2363
23582005.05.31 02:54modify1971.001.25161.24981.2366
23592005.05.31 02:54modify2001.001.25131.24991.2362
23602005.05.31 02:55modify1961.001.25221.24971.2372
23612005.05.31 02:55modify1961.001.25221.24961.2372
23622005.05.31 02:55modify1971.001.25161.24971.2366
23632005.05.31 02:55modify1981.001.25151.24971.2364
23642005.05.31 02:56modify1981.001.25151.24971.2364
23652005.05.31 02:56modify1991.001.25141.24981.2363
23662005.05.31 03:02modify2001.001.25131.24981.2362
23672005.05.31 03:02modify1991.001.25141.24971.2363
23682005.05.31 03:02modify1971.001.25161.24961.2366
23692005.05.31 03:03modify1961.001.25221.24951.2372
23702005.05.31 03:03modify1961.001.25221.24931.2372
23712005.05.31 03:03modify1971.001.25161.24941.2366
23722005.05.31 03:04modify1981.001.25151.24941.2364
23732005.05.31 03:04modify1991.001.25141.24951.2363
23742005.05.31 03:04modify2001.001.25131.24961.2362
23752005.05.31 03:05modify2001.001.25131.24951.2362
23762005.05.31 03:06modify1991.001.25141.24941.2363
23772005.05.31 03:07modify1991.001.25141.24941.2363
23782005.05.31 03:07modify1961.001.25221.24931.2372
23792005.05.31 03:07modify1961.001.25221.24911.2372
23802005.05.31 03:07modify1961.001.25221.24891.2372
23812005.05.31 03:07modify1961.001.25221.24861.2372
23822005.05.31 03:07modify1961.001.25221.24841.2372
23832005.05.31 03:07modify1961.001.25221.24831.2372
23842005.05.31 03:07modify1971.001.25161.24841.2366
23852005.05.31 03:07modify1981.001.25151.24851.2364
23862005.05.31 03:08modify1981.001.25151.24851.2364
23872005.05.31 03:08modify1991.001.25141.24861.2363
23882005.05.31 03:08modify1991.001.25141.24851.2363
23892005.05.31 03:08modify1971.001.25161.24831.2366
23902005.05.31 03:08modify1961.001.25221.24821.2372
23912005.05.31 03:08modify1961.001.25221.24801.2372
23922005.05.31 03:08modify1961.001.25221.24791.2372
23932005.05.31 03:08modify1961.001.25221.24781.2372
23942005.05.31 03:08modify1961.001.25221.24761.2372
23952005.05.31 03:09modify1961.001.25221.24751.2372
23962005.05.31 03:09modify1961.001.25221.24741.2372
23972005.05.31 03:09modify1971.001.25161.24751.2366
23982005.05.31 03:09modify1981.001.25151.24761.2364
23992005.05.31 03:09modify1991.001.25141.24771.2363
24002005.05.31 03:10modify2001.001.25131.24771.2362
24012005.05.31 03:10modify1981.001.25151.24751.2364
24022005.05.31 03:10modify1971.001.25161.24741.2366
24032005.05.31 03:10modify1991.001.25141.24751.2363
24042005.05.31 03:10modify2001.001.25131.24761.2362
24052005.05.31 03:11modify2001.001.25131.24751.2362
24062005.05.31 03:11modify1981.001.25151.24741.2364
24072005.05.31 03:11modify1991.001.25141.24741.2363
24082005.05.31 03:12modify1991.001.25141.24741.2363
24092005.05.31 03:12modify1961.001.25221.24731.2372
24102005.05.31 03:12modify1961.001.25221.24721.2372
24112005.05.31 03:12modify1961.001.25221.24701.2372
24122005.05.31 03:12modify1961.001.25221.24691.2372
24132005.05.31 03:12modify1971.001.25161.24701.2366
24142005.05.31 03:12modify1981.001.25151.24711.2364
24152005.05.31 03:13modify1981.001.25151.24711.2364
24162005.05.31 03:13modify1991.001.25141.24721.2363
24172005.05.31 03:13modify2001.001.25131.24731.2362
24182005.05.31 03:14modify2001.001.25131.24721.2362
24192005.05.31 03:14modify1991.001.25141.24711.2363
24202005.05.31 03:14modify1971.001.25161.24691.2366
24212005.05.31 03:14modify1981.001.25151.24701.2364
24222005.05.31 03:14modify2001.001.25131.24711.2362
24232005.05.31 03:15modify2001.001.25131.24711.2362
24242005.05.31 03:15modify1981.001.25151.24701.2364
24252005.05.31 03:16modify1991.001.25141.24701.2363
24262005.05.31 03:17modify1981.001.25151.24691.2364
24272005.05.31 03:17modify2001.001.25131.24701.2362
24282005.05.31 03:17modify1961.001.25221.24671.2372
24292005.05.31 03:17modify1961.001.25221.24641.2372
24302005.05.31 03:17modify1961.001.25221.24611.2372
24312005.05.31 03:17modify1961.001.25221.24581.2372
24322005.05.31 03:17modify1961.001.25221.24551.2372
24332005.05.31 03:17modify1971.001.25161.24551.2366
24342005.05.31 03:18modify1971.001.25161.24551.2366
24352005.05.31 03:18modify1961.001.25221.24541.2372
24362005.05.31 03:18modify1981.001.25151.24551.2364
24372005.05.31 03:18modify1991.001.25141.24561.2363
24382005.05.31 03:18modify2001.001.25131.24571.2362
24392005.05.31 03:19modify2001.001.25131.24561.2362
24402005.05.31 03:19modify1991.001.25141.24551.2363
24412005.05.31 03:19modify2001.001.25131.24551.2362
24422005.05.31 03:20modify2001.001.25131.24551.2362
24432005.05.31 03:20modify1971.001.25161.24541.2366
24442005.05.31 03:20modify1961.001.25221.24531.2372
24452005.05.31 03:20modify1981.001.25151.24541.2364
24462005.05.31 03:20modify1971.001.25161.24541.2366
24472005.05.31 03:21modify1991.001.25141.24541.2363
24482005.05.31 03:21modify1971.001.25161.24531.2366
24492005.05.31 03:21modify1961.001.25221.24481.2372
24502005.05.31 03:21modify1961.001.25221.24441.2372
24512005.05.31 03:21modify1961.001.25221.24391.2372
24522005.05.31 03:21modify1961.001.25221.24351.2372
24532005.05.31 03:22modify1961.001.25221.24301.2372
24542005.05.31 03:22modify1961.001.25221.24291.2372
24552005.05.31 03:22modify1961.001.25221.24281.2372
24562005.05.31 03:22modify1971.001.25161.24291.2366
24572005.05.31 03:22modify1981.001.25151.24301.2364
24582005.05.31 03:22modify1991.001.25141.24321.2363
24592005.05.31 03:22modify2001.001.25131.24331.2362
24602005.05.31 03:23modify1991.001.25141.24311.2363
24612005.05.31 03:23modify1991.001.25141.24301.2363
24622005.05.31 03:23modify1981.001.25151.24291.2364
24632005.05.31 03:23modify1961.001.25221.24281.2372
24642005.05.31 03:23modify1961.001.25221.24261.2372
24652005.05.31 03:23modify1961.001.25221.24251.2372
24662005.05.31 03:24modify1961.001.25221.24231.2372
24672005.05.31 03:24modify1961.001.25221.24211.2372
24682005.05.31 03:24modify1961.001.25221.24201.2372
24692005.05.31 03:24modify1961.001.25221.24181.2372
24702005.05.31 03:24modify1961.001.25221.24161.2372
24712005.05.31 03:24modify1961.001.25221.24141.2372
24722005.05.31 03:24modify1961.001.25221.24131.2372
24732005.05.31 03:24modify1971.001.25161.24141.2366
24742005.05.31 03:24modify1981.001.25151.24161.2364
24752005.05.31 03:24modify1991.001.25141.24181.2363
24762005.05.31 03:24modify2001.001.25131.24191.2362
24772005.05.31 08:47modify2001.001.25131.24181.2362
24782005.05.31 08:47modify1991.001.25141.24171.2363
24792005.05.31 08:48modify2001.001.25131.24171.2362
24802005.05.31 08:48modify1991.001.25141.24161.2363
24812005.05.31 08:48modify1981.001.25151.24151.2364
24822005.05.31 08:48modify1981.001.25151.24141.2364
24832005.05.31 08:48modify1971.001.25161.24131.2366
24842005.05.31 08:48modify1981.001.25151.24131.2364
24852005.05.31 08:49modify1991.001.25141.24141.2363
24862005.05.31 08:49modify2001.001.25131.24151.2362
24872005.05.31 08:49modify2001.001.25131.24141.2362
24882005.05.31 08:51modify1971.001.25161.24131.2366
24892005.05.31 08:51t/p1961.001.23721.24131.23721500.0028030.09
24902005.05.31 08:51modify1971.001.25161.24121.2366
24912005.05.31 08:51modify1971.001.25161.24111.2366
24922005.05.31 08:51modify1981.001.25151.24121.2364
24932005.05.31 08:51modify1981.001.25151.24121.2364
24942005.05.31 08:54modify1991.001.25141.24131.2363
24952005.05.31 08:58modify1991.001.25141.24121.2363
24962005.05.31 08:58modify2001.001.25131.24131.2362
24972005.05.31 08:59modify1971.001.25161.24111.2366
24982005.05.31 08:59modify1991.001.25141.24121.2363
24992005.05.31 11:48modify1981.001.25151.24111.2364
25002005.05.31 11:48modify1971.001.25161.24091.2366
25012005.05.31 11:48modify1971.001.25161.24081.2366
25022005.05.31 11:48modify1971.001.25161.24061.2366
25032005.05.31 11:48modify1981.001.25151.24061.2364
25042005.05.31 11:49t/p1971.001.23661.24061.23661500.0029530.09
25052005.05.31 11:49modify1981.001.25151.24051.2364
25062005.05.31 11:49t/p1981.001.23641.24051.23641510.0031040.09
25072005.05.31 11:49t/p1991.001.23631.24121.23631510.0032550.09
25082005.05.31 11:49t/p2001.001.23621.24131.23621510.0034060.09
25092005.06.06 08:20sell2011.001.22411.23911.2091
25102005.06.06 08:20sell stop2021.001.22351.23851.2085
25112005.06.06 08:20sell stop2031.001.22341.23831.2083
25122005.06.06 08:20sell stop2041.001.22331.23821.2082
25132005.06.06 08:20sell stop2051.001.22321.23811.2081
25142005.06.06 08:27sell2021.001.22351.23851.2085
25152005.06.06 08:27sell2031.001.22341.23831.2083
25162005.06.06 08:27sell2041.001.22331.23821.2082
25172005.06.06 08:27sell2051.001.22321.23811.2081
25182005.06.07 07:00close2011.001.22701.23911.2091-290.0033770.09
25192005.06.07 07:00close2021.001.22711.23851.2085-360.0033410.09
25202005.06.07 07:00close2031.001.22691.23831.2083-349.9933060.10
25212005.06.07 07:00close2041.001.22701.23821.2082-370.0032690.10
25222005.06.07 07:01close2051.001.22711.23811.2081-390.0032300.10
25232005.06.07 17:55buy2061.001.22771.21271.2427
25242005.06.07 17:55buy stop2071.001.22831.21331.2433
25252005.06.07 17:55buy stop2081.001.22851.21351.2435
25262005.06.07 17:55buy stop2091.001.22861.21361.2436
25272005.06.07 17:55buy stop2101.001.22871.21371.2437
25282005.06.07 20:30buy2071.001.22831.21331.2433
25292005.06.07 21:07buy2081.001.22851.21351.2435
25302005.06.07 23:06buy2091.001.22861.21361.2436
25312005.06.07 23:06buy2101.001.22871.21371.2437
25322005.06.08 05:46modify2061.001.22771.22771.2427
25332005.06.08 05:46modify2061.001.22771.22781.2427
25342005.06.08 05:46modify2061.001.22771.22791.2427
25352005.06.08 05:46modify2061.001.22771.22801.2427
25362005.06.08 07:19modify2061.001.22771.22811.2427
25372005.06.08 07:21modify2061.001.22771.22831.2427
25382005.06.08 07:23modify2061.001.22771.22831.2427
25392005.06.08 07:23modify2061.001.22771.22841.2427
25402005.06.08 07:23modify2061.001.22771.22851.2427
25412005.06.08 07:23modify2061.001.22771.22861.2427
25422005.06.08 07:23modify2061.001.22771.22871.2427
25432005.06.08 07:23modify2071.001.22831.22861.2433
25442005.06.08 07:23modify2081.001.22851.22861.2435
25452005.06.08 07:24modify2081.001.22851.22861.2435
25462005.06.08 07:24modify2061.001.22771.22881.2427
25472005.06.08 07:24modify2061.001.22771.22891.2427
25482005.06.08 07:24modify2071.001.22831.22881.2433
25492005.06.08 07:24modify2071.001.22831.22881.2433
25502005.06.08 07:25modify2081.001.22851.22881.2435
25512005.06.08 07:25modify2091.001.22861.22871.2436
25522005.06.08 07:25modify2091.001.22861.22881.2436
25532005.06.08 07:25modify2081.001.22851.22881.2435
25542005.06.08 07:26modify2061.001.22771.22891.2427
25552005.06.08 07:26modify2101.001.22871.22881.2437
25562005.06.08 07:27modify2071.001.22831.22891.2433
25572005.06.08 07:27modify2061.001.22771.22901.2427
25582005.06.08 07:27modify2081.001.22851.22891.2435
25592005.06.08 07:27modify2091.001.22861.22881.2436
25602005.06.08 07:28modify2091.001.22861.22891.2436
25612005.06.08 07:28modify2101.001.22871.22881.2437
25622005.06.08 07:29modify2101.001.22871.22891.2437
25632005.06.08 07:31modify2071.001.22831.22891.2433
25642005.06.08 11:43modify2061.001.22771.22901.2427
25652005.06.08 11:44modify2071.001.22831.22901.2433
25662005.06.08 11:45modify2071.001.22831.22901.2433
25672005.06.08 11:48modify2061.001.22771.22911.2427
25682005.06.08 11:48modify2081.001.22851.22901.2435
25692005.06.08 11:48modify2071.001.22831.22901.2433
25702005.06.08 11:49modify2091.001.22861.22901.2436
25712005.06.08 11:49modify2101.001.22871.22891.2437
25722005.06.08 11:51modify2101.001.22871.22901.2437
25732005.06.08 11:51modify2071.001.22831.22911.2433
25742005.06.08 11:51modify2081.001.22851.22901.2435
25752005.06.08 11:53modify2061.001.22771.22921.2427
25762005.06.08 11:54modify2091.001.22861.22901.2436
25772005.06.08 11:55modify2071.001.22831.22911.2433
25782005.06.08 11:55modify2071.001.22831.22921.2433
25792005.06.08 11:56modify2081.001.22851.22911.2435
25802005.06.08 11:56modify2091.001.22861.22911.2436
25812005.06.08 11:56modify2101.001.22871.22911.2437
25822005.06.08 11:57modify2081.001.22851.22921.2435
25832005.06.08 11:57modify2091.001.22861.22911.2436
25842005.06.08 11:58modify2061.001.22771.22931.2427
25852005.06.08 11:58modify2061.001.22771.22951.2427
25862005.06.08 11:58modify2071.001.22831.22941.2433
25872005.06.08 11:59modify2061.001.22771.22961.2427
25882005.06.08 11:59modify2071.001.22831.22951.2433
25892005.06.08 11:59modify2071.001.22831.22961.2433
25902005.06.08 11:59modify2061.001.22771.22961.2427
25912005.06.08 12:00modify2081.001.22851.22951.2435
25922005.06.08 12:00modify2081.001.22851.22961.2435
25932005.06.08 12:00modify2061.001.22771.22971.2427
25942005.06.08 12:00modify2061.001.22771.22981.2427
25952005.06.08 12:00modify2061.001.22771.22991.2427
25962005.06.08 12:00modify2071.001.22831.22981.2433
25972005.06.08 12:00modify2071.001.22831.22981.2433
25982005.06.08 12:01modify2081.001.22851.22971.2435
25992005.06.08 12:01modify2091.001.22861.22951.2436
26002005.06.08 12:01modify2091.001.22861.22961.2436
26012005.06.08 12:02modify2101.001.22871.22961.2437
26022005.06.08 12:03modify2091.001.22861.22971.2436
26032005.06.08 12:04modify2091.001.22861.22971.2436
26042005.06.08 12:04modify2101.001.22871.22961.2437
26052005.06.08 12:12modify2101.001.22871.22971.2437
26062005.06.08 12:12modify2081.001.22851.22981.2435
26072005.06.08 12:12modify2071.001.22831.22991.2433
26082005.06.08 12:13modify2091.001.22861.22981.2436
26092005.06.08 12:15modify2101.001.22871.22981.2437
26102005.06.08 17:41modify2061.001.22771.23001.2427
26112005.06.08 17:41modify2071.001.22831.22991.2433
26122005.06.08 17:46modify2071.001.22831.23001.2433
26132005.06.08 17:46modify2061.001.22771.23011.2427
26142005.06.08 17:46modify2061.001.22771.23031.2427
26152005.06.08 17:46modify2061.001.22771.23051.2427
26162005.06.08 17:46modify2061.001.22771.23061.2427
26172005.06.08 17:46modify2071.001.22831.23051.2433
26182005.06.08 17:46modify2081.001.22851.23041.2435
26192005.06.08 17:47modify2091.001.22861.23041.2436
26202005.06.08 17:47modify2101.001.22871.23031.2437
26212005.06.08 17:47modify2101.001.22871.23041.2437
26222005.06.08 17:47modify2081.001.22851.23051.2435
26232005.06.08 17:47modify2071.001.22831.23061.2433
26242005.06.08 17:47modify2061.001.22771.23081.2427
26252005.06.08 17:47modify2061.001.22771.23091.2427
26262005.06.08 17:47modify2061.001.22771.23111.2427
26272005.06.08 17:47modify2071.001.22831.23101.2433
26282005.06.08 17:47modify2081.001.22851.23091.2435
26292005.06.08 17:47modify2091.001.22861.23081.2436
26302005.06.08 17:48modify2101.001.22871.23081.2437
26312005.06.08 17:48modify2091.001.22861.23091.2436
26322005.06.08 17:58s/l2061.001.23111.23111.2427340.0032640.10
26332005.06.08 18:14s/l2071.001.23101.23101.2433270.0032910.10
26342005.06.08 18:15s/l2081.001.23091.23091.2435240.0033150.10
26352005.06.08 18:15s/l2091.001.23091.23091.2436230.0033380.10
26362005.06.08 18:15s/l2101.001.23081.23081.2437210.0033590.10
26372005.06.10 14:14sell2111.001.22271.23771.2077
26382005.06.10 14:14sell stop2121.001.22211.23711.2071
26392005.06.10 14:14sell stop2131.001.22201.23691.2069
26402005.06.10 14:14sell stop2141.001.22191.23681.2068
26412005.06.10 14:14sell stop2151.001.22181.23671.2067
26422005.06.10 14:30sell2121.001.22211.23711.2071
26432005.06.10 14:30sell2131.001.22201.23691.2069
26442005.06.10 14:30sell2141.001.22191.23681.2068
26452005.06.10 14:30sell2151.001.22181.23671.2067
26462005.06.10 14:44modify2111.001.22271.22271.2077
26472005.06.10 14:46modify2111.001.22271.22251.2077
26482005.06.10 14:46modify2111.001.22271.22231.2077
26492005.06.10 14:46modify2111.001.22271.22221.2077
26502005.06.10 15:39modify2111.001.22271.22201.2077
26512005.06.10 15:39modify2111.001.22271.22191.2077
26522005.06.10 15:39modify2121.001.22211.22211.2071
26532005.06.10 15:43modify2121.001.22211.22201.2071
26542005.06.10 15:43modify2111.001.22271.22181.2077
26552005.06.10 15:43modify2111.001.22271.22171.2077
26562005.06.10 15:43modify2111.001.22271.22151.2077
26572005.06.10 15:43modify2111.001.22271.22141.2077
26582005.06.10 15:43modify2111.001.22271.22121.2077
26592005.06.10 15:43modify2111.001.22271.22111.2077
26602005.06.10 15:43modify2121.001.22211.22121.2071
26612005.06.10 15:43modify2131.001.22201.22121.2069
26622005.06.10 15:44modify2141.001.22191.22131.2068
26632005.06.10 15:44modify2151.001.22181.22141.2067
26642005.06.10 15:44modify2151.001.22181.22131.2067
26652005.06.10 15:44modify2131.001.22201.22121.2069
26662005.06.10 15:45modify2141.001.22191.22121.2068
26672005.06.10 15:45modify2121.001.22211.22111.2071
26682005.06.10 15:45modify2111.001.22271.22101.2077
26692005.06.10 15:45modify2151.001.22181.22121.2067
26702005.06.10 15:46modify2131.001.22201.22111.2069
26712005.06.10 15:46modify2111.001.22271.22091.2077
26722005.06.10 15:47modify2111.001.22271.22081.2077
26732005.06.10 15:47modify2121.001.22211.22091.2071
26742005.06.10 15:47modify2131.001.22201.22101.2069
26752005.06.10 15:47modify2141.001.22191.22111.2068
26762005.06.10 15:47modify2151.001.22181.22111.2067
26772005.06.10 15:51modify2131.001.22201.22101.2069
26782005.06.10 15:52modify2131.001.22201.22091.2069
26792005.06.10 15:52modify2121.001.22211.22081.2071
26802005.06.10 15:52modify2111.001.22271.22071.2077
26812005.06.10 15:52modify2131.001.22201.22081.2069
26822005.06.10 15:52modify2141.001.22191.22101.2068
26832005.06.10 15:53modify2141.001.22191.22101.2068
26842005.06.10 15:54modify2151.001.22181.22101.2067
26852005.06.10 15:54modify2141.001.22191.22091.2068
26862005.06.10 15:54modify2141.001.22191.22081.2068
26872005.06.10 15:54modify2121.001.22211.22081.2071
26882005.06.10 15:55modify2151.001.22181.22081.2067
26892005.06.10 15:55modify2131.001.22201.22081.2069
26902005.06.10 15:56modify2121.001.22211.22071.2071
26912005.06.10 15:56modify2111.001.22271.22061.2077
26922005.06.10 15:56modify2111.001.22271.22051.2077
26932005.06.10 15:56modify2111.001.22271.22041.2077
26942005.06.10 15:56modify2121.001.22211.22051.2071
26952005.06.10 15:56modify2131.001.22201.22061.2069
26962005.06.10 15:56modify2141.001.22191.22061.2068
26972005.06.10 15:57modify2141.001.22191.22061.2068
26982005.06.10 15:57modify2131.001.22201.22051.2069
26992005.06.10 15:57modify2111.001.22271.22031.2077
27002005.06.10 15:57modify2111.001.22271.22021.2077
27012005.06.10 15:57modify2111.001.22271.22001.2077
27022005.06.10 15:57modify2111.001.22271.21981.2077
27032005.06.10 15:57modify2111.001.22271.21971.2077
27042005.06.10 15:57modify2111.001.22271.21951.2077
27052005.06.10 15:57modify2121.001.22211.21961.2071
27062005.06.10 15:57modify2131.001.22201.21971.2069
27072005.06.10 15:57modify2141.001.22191.21981.2068
27082005.06.10 15:57modify2151.001.22181.21981.2067
27092005.06.10 16:01modify2141.001.22191.21971.2068
27102005.06.10 16:01modify2121.001.22211.21951.2071
27112005.06.10 16:01modify2131.001.22201.21951.2069
27122005.06.10 16:02modify2131.001.22201.21951.2069
27132005.06.10 16:02modify2141.001.22191.21961.2068
27142005.06.10 16:02modify2141.001.22191.21951.2068
27152005.06.10 16:02modify2111.001.22271.21931.2077
27162005.06.10 16:02modify2111.001.22271.21921.2077
27172005.06.10 16:02modify2121.001.22211.21931.2071
27182005.06.10 16:02modify2131.001.22201.21931.2069
27192005.06.10 16:03modify2141.001.22191.21941.2068
27202005.06.10 16:03modify2151.001.22181.21951.2067
27212005.06.10 16:03modify2131.001.22201.21931.2069
27222005.06.10 16:03modify2111.001.22271.21911.2077
27232005.06.10 16:03modify2111.001.22271.21881.2077
27242005.06.10 16:03modify2111.001.22271.21861.2077
27252005.06.10 16:03modify2111.001.22271.21831.2077
27262005.06.10 16:03modify2121.001.22211.21831.2071
27272005.06.10 16:04modify2121.001.22211.21831.2071
27282005.06.10 16:04modify2131.001.22201.21841.2069
27292005.06.10 16:04modify2141.001.22191.21851.2068
27302005.06.10 16:04modify2151.001.22181.21861.2067
27312005.06.10 16:11modify2151.001.22181.21851.2067
27322005.06.10 16:12modify2111.001.22271.21821.2077
27332005.06.10 16:13modify2111.001.22271.21801.2077
27342005.06.10 16:13modify2121.001.22211.21811.2071
27352005.06.10 16:13modify2121.001.22211.21801.2071
27362005.06.10 16:13modify2111.001.22271.21791.2077
27372005.06.10 16:13modify2111.001.22271.21771.2077
27382005.06.10 16:13modify2111.001.22271.21761.2077
27392005.06.10 16:13modify2111.001.22271.21751.2077
27402005.06.10 16:13modify2111.001.22271.21741.2077
27412005.06.10 16:13modify2121.001.22211.21751.2071
27422005.06.10 16:13modify2131.001.22201.21761.2069
27432005.06.10 16:13modify2141.001.22191.21771.2068
27442005.06.10 16:13modify2151.001.22181.21771.2067
27452005.06.10 16:14modify2141.001.22191.21761.2068
27462005.06.10 16:14modify2131.001.22201.21751.2069
27472005.06.10 16:15modify2121.001.22211.21741.2071
27482005.06.10 16:15modify2141.001.22191.21751.2068
27492005.06.10 16:15modify2131.001.22201.21741.2069
27502005.06.10 16:15modify2111.001.22271.21731.2077
27512005.06.10 16:15modify2111.001.22271.21721.2077
27522005.06.10 16:15modify2111.001.22271.21711.2077
27532005.06.10 16:15modify2121.001.22211.21721.2071
27542005.06.10 16:15modify2131.001.22201.21731.2069
27552005.06.10 16:15modify2131.001.22201.21731.2069
27562005.06.10 16:16modify2141.001.22191.21731.2068
27572005.06.10 16:16modify2151.001.22181.21741.2067
27582005.06.10 16:16modify2151.001.22181.21731.2067
27592005.06.10 16:16modify2131.001.22201.21721.2069
27602005.06.10 16:16modify2121.001.22211.21711.2071
27612005.06.10 16:16modify2141.001.22191.21721.2068
27622005.06.10 16:16modify2151.001.22181.21721.2067
27632005.06.10 16:17modify2111.001.22271.21711.2077
27642005.06.10 16:17modify2111.001.22271.21691.2077
27652005.06.10 16:17modify2111.001.22271.21671.2077
27662005.06.10 16:17modify2121.001.22211.21681.2071
27672005.06.10 16:17modify2131.001.22201.21691.2069
27682005.06.10 16:17modify2141.001.22191.21711.2068
27692005.06.10 16:17modify2151.001.22181.21721.2067
27702005.06.10 16:18modify2151.001.22181.21711.2067
27712005.06.10 16:18modify2141.001.22191.21701.2068
27722005.06.10 16:18modify2141.001.22191.21691.2068
27732005.06.10 16:18modify2151.001.22181.21701.2067
27742005.06.10 16:48modify2151.001.22181.21691.2067
27752005.06.10 16:48modify2121.001.22211.21671.2071
27762005.06.10 16:48modify2111.001.22271.21651.2077
27772005.06.10 16:48modify2111.001.22271.21631.2077
27782005.06.10 16:48modify2111.001.22271.21611.2077
27792005.06.10 16:48modify2121.001.22211.21621.2071
27802005.06.10 16:48modify2131.001.22201.21631.2069
27812005.06.10 16:48modify2141.001.22191.21631.2068
27822005.06.10 16:49modify2141.001.22191.21631.2068
27832005.06.10 16:49modify2151.001.22181.21641.2067
27842005.06.10 16:49modify2151.001.22181.21631.2067
27852005.06.10 16:49modify2131.001.22201.21621.2069
27862005.06.10 16:49modify2111.001.22271.21601.2077
27872005.06.10 16:49modify2111.001.22271.21581.2077
27882005.06.10 16:49modify2111.001.22271.21561.2077
27892005.06.10 16:49modify2111.001.22271.21551.2077
27902005.06.10 16:49modify2111.001.22271.21531.2077
27912005.06.10 16:49modify2121.001.22211.21541.2071
27922005.06.10 16:49modify2131.001.22201.21551.2069
27932005.06.10 16:49modify2141.001.22191.21551.2068
27942005.06.10 16:50modify2141.001.22191.21551.2068
27952005.06.10 16:50modify2151.001.22181.21561.2067
27962005.06.10 17:06modify2151.001.22181.21551.2067
27972005.06.10 17:06modify2131.001.22201.21541.2069
27982005.06.10 17:06modify2121.001.22211.21531.2071
27992005.06.10 17:06modify2111.001.22271.21521.2077
28002005.06.10 17:06modify2131.001.22201.21531.2069
28012005.06.10 17:06modify2141.001.22191.21531.2068
28022005.06.10 17:07modify2141.001.22191.21531.2068
28032005.06.10 17:07modify2121.001.22211.21521.2071
28042005.06.10 17:07modify2151.001.22181.21531.2067
28052005.06.10 17:14modify2131.001.22201.21521.2069
28062005.06.10 17:14modify2111.001.22271.21511.2077
28072005.06.10 17:14modify2111.001.22271.21501.2077
28082005.06.10 17:14modify2111.001.22271.21491.2077
28092005.06.10 17:14modify2121.001.22211.21501.2071
28102005.06.10 17:14modify2131.001.22201.21511.2069
28112005.06.10 17:14modify2141.001.22191.21521.2068
28122005.06.10 17:15modify2151.001.22181.21521.2067
28132005.06.10 17:15modify2141.001.22191.21511.2068
28142005.06.10 17:16modify2151.001.22181.21511.2067
28152005.06.10 17:16modify2131.001.22201.21501.2069
28162005.06.10 20:44modify2141.001.22191.21501.2068
28172005.06.10 20:44modify2121.001.22211.21491.2071
28182005.06.10 20:44modify2151.001.22181.21501.2067
28192005.06.10 20:46modify2131.001.22201.21491.2069
28202005.06.10 20:46modify2111.001.22271.21481.2077
28212005.06.10 20:46modify2141.001.22191.21491.2068
28222005.06.10 20:46modify2151.001.22181.21491.2067
28232005.06.13 03:01modify2111.001.22271.21471.2077
28242005.06.13 03:01modify2121.001.22211.21481.2071
28252005.06.13 03:02modify2131.001.22201.21481.2069
28262005.06.13 03:02modify2151.001.22181.21491.2067
28272005.06.13 03:02modify2111.001.22271.21471.2077
28282005.06.13 03:02modify2111.001.22271.21441.2077
28292005.06.13 03:02modify2111.001.22271.21421.2077
28302005.06.13 03:02modify2111.001.22271.21391.2077
28312005.06.13 03:02modify2111.001.22271.21371.2077
28322005.06.13 03:02modify2111.001.22271.21341.2077
28332005.06.13 03:02modify2111.001.22271.21321.2077
28342005.06.13 03:02modify2121.001.22211.21331.2071
28352005.06.13 03:02modify2131.001.22201.21341.2069
28362005.06.13 03:02modify2141.001.22191.21341.2068
28372005.06.13 03:03modify2141.001.22191.21341.2068
28382005.06.13 03:03modify2131.001.22201.21331.2069
28392005.06.13 03:03modify2121.001.22211.21321.2071
28402005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21311.2077
28412005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21301.2077
28422005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21281.2077
28432005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21271.2077
28442005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21251.2077
28452005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21241.2077
28462005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21221.2077
28472005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21211.2077
28482005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21191.2077
28492005.06.13 03:03modify2111.001.22271.21181.2077
28502005.06.13 03:03modify2121.001.22211.21191.2071
28512005.06.13 03:03modify2131.001.22201.21201.2069
28522005.06.13 03:03modify2141.001.22191.21211.2068
28532005.06.13 03:03modify2151.001.22181.21211.2067
28542005.06.13 03:04modify2151.001.22181.21211.2067
28552005.06.13 03:04modify2141.001.22191.21201.2068
28562005.06.13 03:05modify2151.001.22181.21201.2067
28572005.06.13 03:06modify2131.001.22201.21191.2069
28582005.06.13 03:06modify2121.001.22211.21181.2071
28592005.06.13 03:06modify2141.001.22191.21191.2068
28602005.06.13 03:09modify2151.001.22181.21191.2067
28612005.06.13 03:11t/p2111.001.20771.21181.20771500.0035090.10
28622005.06.13 03:11modify2121.001.22211.21171.2071
28632005.06.13 03:12modify2121.001.22211.21151.2071
28642005.06.13 03:12modify2121.001.22211.21141.2071
28652005.06.13 03:12modify2121.001.22211.21131.2071
28662005.06.13 03:12modify2131.001.22201.21151.2069
28672005.06.13 03:12modify2141.001.22191.21171.2068
28682005.06.13 03:13modify2151.001.22181.21181.2067
28692005.06.13 03:16modify2141.001.22191.21161.2068
28702005.06.13 03:16modify2141.001.22191.21151.2068
28712005.06.13 03:16modify2151.001.22181.21161.2067
28722005.06.13 03:17modify2131.001.22201.21131.2069
28732005.06.13 03:17modify2151.001.22181.21161.2067
28742005.06.13 03:18modify2151.001.22181.21151.2067
28752005.06.13 03:18modify2121.001.22211.21131.2071
28762005.06.13 03:19modify2121.001.22211.21131.2071
28772005.06.13 03:19modify2121.001.22211.21121.2071
28782005.06.13 03:19modify2131.001.22201.21131.2069
28792005.06.13 03:20modify2141.001.22191.21151.2068
28802005.06.13 03:20modify2131.001.22201.21121.2069
28812005.06.13 03:21modify2121.001.22211.21121.2071
28822005.06.13 03:21modify2121.001.22211.21111.2071
28832005.06.13 03:21t/p2121.001.20711.21111.20711500.0036590.10
28842005.06.13 03:21modify2131.001.22201.21101.2069
28852005.06.13 03:21t/p2131.001.20691.21101.20691510.0038100.10
28862005.06.13 03:21modify2141.001.22191.21091.2068
28872005.06.13 03:21t/p2141.001.20681.21091.20681510.0039610.10
28882005.06.13 03:21t/p2151.001.20671.21151.20671510.0041120.10
28892005.06.16 10:46buy2161.001.20991.19491.2249
28902005.06.16 10:46buy stop2171.001.21051.19551.2255
28912005.06.16 10:46buy stop2181.001.21071.19571.2257
28922005.06.16 10:46buy stop2191.001.21081.19581.2258
28932005.06.16 10:46buy stop2201.001.21091.19591.2259
28942005.06.16 11:14buy2171.001.21051.19551.2255
28952005.06.16 11:14buy2181.001.21071.19571.2257
28962005.06.16 11:14buy2191.001.21081.19581.2258
28972005.06.16 11:14buy2201.001.21091.19591.2259
28982005.06.16 14:49modify2161.001.20991.21001.2249
28992005.06.16 14:49modify2161.001.20991.21011.2249
29002005.06.16 14:49modify2161.001.20991.21031.2249
29012005.06.16 15:04modify2161.001.20991.21031.2249
29022005.06.16 15:04modify2161.001.20991.21041.2249
29032005.06.16 15:13modify2161.001.20991.21041.2249
29042005.06.16 15:13modify2161.001.20991.21051.2249
29052005.06.16 15:13modify2161.001.20991.21071.2249
29062005.06.16 15:13modify2161.001.20991.21081.2249
29072005.06.16 15:13modify2171.001.21051.21071.2255
29082005.06.16 15:23modify2171.001.21051.21081.2255
29092005.06.16 15:25modify2161.001.20991.21091.2249
29102005.06.16 15:25modify2161.001.20991.21101.2249
29112005.06.16 15:25modify2161.001.20991.21111.2249
29122005.06.16 15:25modify2161.001.20991.21131.2249
29132005.06.16 15:25modify2161.001.20991.21161.2249
29142005.06.16 15:25modify2161.001.20991.21181.2249
29152005.06.16 15:25modify2161.001.20991.21211.2249
29162005.06.16 15:25modify2161.001.20991.21221.2249
29172005.06.16 15:25modify2171.001.21051.21211.2255
29182005.06.16 15:25modify2181.001.21071.21201.2257
29192005.06.16 15:25modify2191.001.21081.21191.2258
29202005.06.16 15:26modify2191.001.21081.21191.2258
29212005.06.16 15:26modify2201.001.21091.21181.2259
29222005.06.16 15:26modify2191.001.21081.21201.2258
29232005.06.16 15:26modify2171.001.21051.21221.2255
29242005.06.16 15:26modify2161.001.20991.21231.2249
29252005.06.16 15:26modify2161.001.20991.21251.2249
29262005.06.16 15:26modify2161.001.20991.21261.2249
29272005.06.16 15:26modify2171.001.21051.21251.2255
29282005.06.16 15:26modify2181.001.21071.21241.2257
29292005.06.16 15:26modify2191.001.21081.21231.2258
29302005.06.16 15:27modify2201.001.21091.21231.2259
29312005.06.16 15:27modify2191.001.21081.21241.2258
29322005.06.16 15:40s/l2161.001.21261.21261.2249270.0041390.10
29332005.06.16 15:40s/l2171.001.21251.21251.2255200.0041590.10
29342005.06.16 15:40s/l2181.001.21241.21241.2257170.0041760.10
29352005.06.16 15:40s/l2191.001.21241.21241.2258160.0041920.10
29362005.06.16 15:40s/l2201.001.21231.21231.2259140.0042060.10
29372005.06.16 18:00buy2211.001.20981.19481.2248
29382005.06.16 18:00buy stop2221.001.21041.19541.2254
29392005.06.16 18:00buy stop2231.001.21061.19561.2256
29402005.06.16 18:00buy stop2241.001.21071.19571.2257
29412005.06.16 18:00buy stop2251.001.21081.19581.2258
29422005.06.16 22:26buy2221.001.21041.19541.2254
29432005.06.16 22:26buy2231.001.21061.19561.2256
29442005.06.16 22:26buy2241.001.21071.19571.2257
29452005.06.16 22:48buy2251.001.21081.19581.2258
29462005.06.17 08:04close2211.001.20931.19481.2248-50.0042010.10
29472005.06.17 08:04close2221.001.20941.19541.2254-100.0041910.10
29482005.06.17 08:04close2231.001.20941.19561.2256-119.9941790.11
29492005.06.17 08:05close2241.001.20921.19571.2257-150.0141640.10
29502005.06.17 08:05close2251.001.20901.19581.2258-180.0041460.10
29512005.06.29 22:00sell2261.001.20611.22111.1911
29522005.06.29 22:00sell stop2271.001.20551.22051.1905
29532005.06.29 22:00sell stop2281.001.20541.22031.1903
29542005.06.29 22:00sell stop2291.001.20531.22021.1902
29552005.06.29 22:00sell stop2301.001.20521.22011.1901
29562005.06.30 11:35sell2271.001.20551.22051.1905
29572005.06.30 11:35sell2281.001.20541.22031.1903
29582005.06.30 11:36sell2291.001.20531.22021.1902
29592005.06.30 12:28sell2301.001.20521.22011.1901
29602005.06.30 14:00close2261.001.20851.22111.1911-240.0141220.09
29612005.06.30 14:00close2271.001.20851.22051.1905-300.0040920.09
29622005.06.30 14:00close2281.001.20851.22031.1903-310.0140610.08
29632005.06.30 14:01close2291.001.20861.22021.1902-329.9940280.09
29642005.06.30 14:01close2301.001.20851.22011.1901-330.0039950.09
29652005.06.30 14:01buy2311.001.20851.19351.2235
29662005.06.30 14:01buy stop2321.001.20911.19411.2241
29672005.06.30 14:01buy stop2331.001.20931.19431.2243
29682005.06.30 14:01buy stop2341.001.20941.19441.2244
29692005.06.30 14:01buy stop2351.001.20951.19451.2245
29702005.06.30 14:12buy2321.001.20911.19411.2241
29712005.06.30 14:12buy2331.001.20931.19431.2243
29722005.06.30 14:12buy2341.001.20941.19441.2244
29732005.06.30 14:12buy2351.001.20951.19451.2245
29742005.06.30 15:16close2311.001.20731.19351.2235-120.0139830.08
29752005.06.30 15:23close2321.001.20731.19411.2241-180.0039650.08
29762005.06.30 15:23close2331.001.20721.19431.2243-210.0039440.08
29772005.06.30 15:23close2341.001.20731.19441.2244-210.0139230.07
29782005.06.30 15:24close2351.001.20731.19451.2245-220.0039010.07
29792005.07.01 14:22sell2361.001.20711.22211.1921
29802005.07.01 14:22sell stop2371.001.20651.22151.1915
29812005.07.01 14:22sell stop2381.001.20641.22131.1913
29822005.07.01 14:22sell stop2391.001.20631.22121.1912
29832005.07.01 14:22sell stop2401.001.20621.22111.1911
29842005.07.01 14:33sell2371.001.20651.22151.1915
29852005.07.01 14:33sell2381.001.20641.22131.1913
29862005.07.01 14:33sell2391.001.20631.22121.1912
29872005.07.01 14:33sell2401.001.20621.22111.1911
29882005.07.01 14:33modify2361.001.20711.20651.1921
29892005.07.01 14:34s/l2361.001.20651.20651.192160.0039070.07
29902005.07.01 16:16modify2371.001.20651.20651.1915
29912005.07.01 16:16modify2371.001.20651.20641.1915
29922005.07.01 16:16modify2371.001.20651.20621.1915
29932005.07.01 16:16modify2371.001.20651.20611.1915
29942005.07.01 16:16modify2371.001.20651.20601.1915
29952005.07.01 16:16modify2381.001.20641.20621.1913
29962005.07.01 16:16modify2391.001.20631.20631.1912
29972005.07.01 16:20modify2381.001.20641.20601.1913
29982005.07.01 16:20modify2371.001.20651.20581.1915
29992005.07.01 16:20modify2371.001.20651.20561.1915
30002005.07.01 16:20modify2371.001.20651.20531.1915
30012005.07.01 16:20modify2371.001.20651.20511.1915
30022005.07.01 16:20modify2381.001.20641.20521.1913
30032005.07.01 16:20modify2391.001.20631.20531.1912
30042005.07.01 16:20modify2401.001.20621.20531.1911
30052005.07.01 16:21modify2401.001.20621.20531.1911
30062005.07.01 16:21modify2391.001.20631.20521.1912
30072005.07.01 16:21modify2371.001.20651.20501.1915
30082005.07.01 16:21modify2381.001.20641.20511.1913
30092005.07.01 16:21modify2391.001.20631.20511.1912
30102005.07.01 16:22modify2391.001.20631.20511.1912
30112005.07.01 16:22modify2401.001.20621.20521.1911
30122005.07.01 16:22modify2401.001.20621.20511.1911
30132005.07.01 16:22modify2371.001.20651.20491.1915
30142005.07.01 16:22modify2371.001.20651.20481.1915
30152005.07.01 16:22modify2371.001.20651.20461.1915
30162005.07.01 16:22modify2371.001.20651.20441.1915
30172005.07.01 16:22modify2371.001.20651.20421.1915
30182005.07.01 16:22modify2371.001.20651.20411.1915
30192005.07.01 16:22modify2371.001.20651.20391.1915
30202005.07.01 16:22modify2381.001.20641.20401.1913
30212005.07.01 16:22modify2391.001.20631.20421.1912
30222005.07.01 16:22modify2401.001.20621.20441.1911
30232005.07.01 16:25modify2401.001.20621.20421.1911
30242005.07.01 16:25modify2391.001.20631.20411.1912
30252005.07.01 16:25modify2381.001.20641.20391.1913
30262005.07.01 16:25modify2391.001.20631.20391.1912
30272005.07.01 16:26modify2401.001.20621.20401.1911
30282005.07.01 16:26modify2391.001.20631.20391.1912
30292005.07.01 16:26modify2371.001.20651.20381.1915
30302005.07.01 16:26modify2371.001.20651.20371.1915
30312005.07.01 16:26modify2371.001.20651.20361.1915
30322005.07.01 16:27modify2381.001.20641.20371.1913
30332005.07.01 16:27modify2391.001.20631.20381.1912
30342005.07.01 16:27modify2401.001.20621.20391.1911
30352005.07.01 16:27modify2401.001.20621.20381.1911
30362005.07.01 16:27modify2381.001.20641.20361.1913
30372005.07.01 16:27modify2371.001.20651.20341.1915
30382005.07.01 16:27modify2371.001.20651.20321.1915
30392005.07.01 16:27modify2371.001.20651.20311.1915
30402005.07.01 16:27modify2371.001.20651.20301.1915
30412005.07.01 16:27modify2381.001.20641.20311.1913
30422005.07.01 16:27modify2391.001.20631.20321.1912
30432005.07.01 16:27modify2401.001.20621.20331.1911
30442005.07.01 16:28modify2391.001.20631.20311.1912
30452005.07.01 16:28modify2371.001.20651.20291.1915
30462005.07.01 16:28modify2371.001.20651.20281.1915
30472005.07.01 16:28modify2371.001.20651.20261.1915
30482005.07.01 16:29modify2381.001.20641.20271.1913
30492005.07.01 16:29modify2391.001.20631.20281.1912
30502005.07.01 16:29modify2401.001.20621.20291.1911
30512005.07.01 16:29modify2401.001.20621.20281.1911
30522005.07.01 16:29modify2391.001.20631.20271.1912
30532005.07.01 16:29modify2381.001.20641.20261.1913
30542005.07.01 16:29modify2371.001.20651.20251.1915
30552005.07.01 16:29modify2381.001.20641.20251.1913
30562005.07.01 16:30modify2371.001.20651.20251.1915
30572005.07.01 16:30modify2371.001.20651.20241.1915
30582005.07.01 16:30modify2381.001.20641.20251.1913
30592005.07.01 16:30modify2391.001.20631.20261.1912
30602005.07.01 16:30modify2401.001.20621.20271.1911
30612005.07.01 16:42modify2401.001.20621.20261.1911
30622005.07.01 16:43modify2381.001.20641.20241.1913
30632005.07.01 16:43modify2371.001.20651.20221.1915
30642005.07.01 16:43modify2371.001.20651.20191.1915
30652005.07.01 16:43modify2371.001.20651.20161.1915
30662005.07.01 16:43modify2371.001.20651.20141.1915
30672005.07.01 16:43modify2371.001.20651.20121.1915
30682005.07.01 16:43modify2381.001.20641.20141.1913
30692005.07.01 16:43modify2391.001.20631.20151.1912
30702005.07.01 16:43modify2401.001.20621.20161.1911
30712005.07.01 16:45modify2391.001.20631.20141.1912
30722005.07.01 16:45modify2381.001.20641.20121.1913
30732005.07.01 16:46modify2391.001.20631.20131.1912
30742005.07.01 16:46modify2401.001.20621.20141.1911
30752005.07.01 16:47modify2401.001.20621.20131.1911
30762005.07.01 16:47modify2371.001.20651.20111.1915
30772005.07.01 16:47modify2371.001.20651.20101.1915
30782005.07.01 16:47modify2371.001.20651.20081.1915
30792005.07.01 16:47modify2371.001.20651.20071.1915
30802005.07.01 16:47modify2371.001.20651.20061.1915
30812005.07.01 16:47modify2381.001.20641.20071.1913
30822005.07.01 16:47modify2391.001.20631.20081.1912
30832005.07.01 16:47modify2401.001.20621.20091.1911
30842005.07.01 16:48modify2401.001.20621.20081.1911
30852005.07.01 16:51modify2391.001.20631.20071.1912
30862005.07.01 16:51modify2381.001.20641.20061.1913
30872005.07.01 16:51modify2371.001.20651.20041.1915
30882005.07.01 16:51modify2381.001.20641.20051.1913
30892005.07.01 16:51modify2391.001.20631.20061.1912
30902005.07.01 16:51modify2401.001.20621.20071.1911
30912005.07.01 16:52modify2401.001.20621.20061.1911
30922005.07.01 16:53modify2391.001.20631.20051.1912
30932005.07.01 16:53modify2381.001.20641.20041.1913
30942005.07.01 16:53modify2401.001.20621.20051.1911
30952005.07.01 16:59modify2391.001.20631.20041.1912
30962005.07.01 17:46modify2401.001.20621.20041.1911
30972005.07.01 17:47modify2371.001.20651.20031.1915
30982005.07.01 17:48modify2371.001.20651.20021.1915
30992005.07.01 17:48modify2371.001.20651.20011.1915
31002005.07.01 17:48modify2371.001.20651.20001.1915
31012005.07.01 17:48modify2381.001.20641.20011.1913
31022005.07.01 17:48modify2391.001.20631.20021.1912
31032005.07.01 17:48modify2401.001.20621.20031.1911
31042005.07.01 17:49modify2401.001.20621.20021.1911
31052005.07.01 17:49modify2391.001.20631.20011.1912
31062005.07.01 17:50modify2401.001.20621.20011.1911
31072005.07.01 17:50modify2381.001.20641.20011.1913
31082005.07.01 17:51modify2371.001.20651.19991.1915
31092005.07.01 17:51modify2371.001.20651.19981.1915
31102005.07.01 17:51modify2381.001.20641.19991.1913
31112005.07.01 17:51modify2391.001.20631.19991.1912
31122005.07.01 17:52modify2401.001.20621.20011.1911
31132005.07.01 17:52modify2401.001.20621.19991.1911
31142005.07.01 17:53modify2391.001.20631.19991.1912
31152005.07.01 17:53modify2371.001.20651.19981.1915
31162005.07.01 17:53modify2371.001.20651.19971.1915
31172005.07.01 17:53modify2371.001.20651.19951.1915
31182005.07.01 17:53modify2371.001.20651.19941.1915
31192005.07.01 17:53modify2371.001.20651.19931.1915
31202005.07.01 17:53modify2381.001.20641.19931.1913
31212005.07.01 17:54modify2381.001.20641.19931.1913
31222005.07.01 17:54modify2391.001.20631.19941.1912
31232005.07.01 17:54modify2401.001.20621.19951.1911
31242005.07.01 17:54modify2401.001.20621.19941.1911
31252005.07.01 17:54modify2391.001.20631.19931.1912
31262005.07.01 17:54modify2371.001.20651.19921.1915
31272005.07.01 17:54modify2401.001.20621.19931.1911
31282005.07.01 17:55modify2381.001.20641.19921.1913
31292005.07.01 18:06modify2391.001.20631.19921.1912
31302005.07.01 18:06modify2371.001.20651.19901.1915
31312005.07.01 18:06modify2371.001.20651.19881.1915
31322005.07.01 18:07modify2371.001.20651.19861.1915
31332005.07.01 18:07modify2371.001.20651.19851.1915
31342005.07.01 18:07modify2371.001.20651.19841.1915
31352005.07.01 18:07modify2371.001.20651.19831.1915
31362005.07.01 18:07modify2371.001.20651.19821.1915
31372005.07.01 18:07modify2371.001.20651.19811.1915
31382005.07.01 18:07modify2381.001.20641.19821.1913
31392005.07.01 18:07modify2391.001.20631.19831.1912
31402005.07.01 18:07modify2401.001.20621.19831.1911
31412005.07.01 18:08modify2401.001.20621.19831.1911
31422005.07.01 18:08modify2391.001.20631.19821.1912
31432005.07.01 18:08modify2401.001.20621.19821.1911
31442005.07.01 18:14modify2401.001.20621.19821.1911
31452005.07.01 18:14modify2381.001.20641.19811.1913
31462005.07.01 20:39modify2391.001.20631.19811.1912
31472005.07.01 20:39modify2401.001.20621.19811.1911
31482005.07.01 20:40modify2371.001.20651.19801.1915
31492005.07.04 00:00modify2371.001.20651.19701.1915
31502005.07.04 00:00modify2381.001.20641.19721.1913
31512005.07.04 00:00modify2391.001.20631.19741.1912
31522005.07.04 00:00modify2401.001.20621.19751.1911
31532005.07.04 00:00modify2401.001.20621.19741.1911
31542005.07.04 00:00modify2391.001.20631.19731.1912
31552005.07.04 00:01modify2381.001.20641.19711.1913
31562005.07.04 00:01modify2371.001.20651.19691.1915
31572005.07.04 00:01modify2371.001.20651.19681.1915
31582005.07.04 00:01modify2371.001.20651.19661.1915
31592005.07.04 00:01modify2381.001.20641.19671.1913
31602005.07.04 00:01modify2391.001.20631.19671.1912
31612005.07.04 00:02modify2401.001.20621.19681.1911
31622005.07.04 00:02modify2391.001.20631.19671.1912
31632005.07.04 00:02modify2381.001.20641.19661.1913
31642005.07.04 00:02modify2371.001.20651.19651.1915
31652005.07.04 00:02modify2391.001.20631.19661.1912
31662005.07.04 00:02modify2401.001.20621.19671.1911
31672005.07.04 00:03modify2401.001.20621.19671.1911
31682005.07.04 00:03modify2401.001.20621.19661.1911
31692005.07.04 00:03modify2371.001.20651.19641.1915
31702005.07.04 00:03modify2371.001.20651.19621.1915
31712005.07.04 00:03modify2371.001.20651.19591.1915
31722005.07.04 00:03modify2371.001.20651.19571.1915
31732005.07.04 00:03t/p2371.001.19151.19571.19151500.0040570.07
31742005.07.04 00:03modify2381.001.20641.19551.1913
31752005.07.04 00:03modify2381.001.20641.19531.1913
31762005.07.04 00:03modify2391.001.20631.19541.1912
31772005.07.04 00:03modify2401.001.20621.19541.1911
31782005.07.04 00:04modify2401.001.20621.19541.1911
31792005.07.04 00:05t/p2381.001.19131.19531.19131510.0042080.07
31802005.07.04 00:05modify2391.001.20631.19531.1912
31812005.07.04 00:05t/p2391.001.19121.19531.19121510.0043590.07
31822005.07.04 00:05t/p2401.001.19111.19541.19111510.0045100.07
31832005.07.05 20:16sell2411.001.19051.20551.1755
31842005.07.05 20:16sell stop2421.001.18991.20491.1749
31852005.07.05 20:16sell stop2431.001.18981.20471.1747
31862005.07.05 20:16sell stop2441.001.18971.20461.1746
31872005.07.05 20:16sell stop2451.001.18961.20451.1745
31882005.07.06 11:26sell2421.001.18991.20491.1749
31892005.07.06 11:26sell2431.001.18981.20471.1747
31902005.07.06 11:27sell2441.001.18971.20461.1746
31912005.07.06 11:27sell2451.001.18961.20451.1745
31922005.07.06 15:46close2411.001.19241.20551.1755-190.0044910.07
31932005.07.06 15:46close2421.001.19251.20491.1749-260.0044650.07
31942005.07.06 15:46close2431.001.19261.20471.1747-280.0044370.07
31952005.07.06 15:46close2441.001.19251.20461.1746-280.0044090.07
31962005.07.06 15:46close2451.001.19251.20451.1745-290.0143800.06
31972005.07.06 15:47buy2461.001.19251.17751.2075
31982005.07.06 15:47buy stop2471.001.19311.17811.2081
31992005.07.06 15:47buy stop2481.001.19331.17831.2083
32002005.07.06 15:47buy stop2491.001.19341.17841.2084
32012005.07.06 15:47buy stop2501.001.19351.17851.2085
32022005.07.06 15:48buy2471.001.19311.17811.2081
32032005.07.06 15:51buy2481.001.19331.17831.2083
32042005.07.06 15:51buy2491.001.19341.17841.2084
32052005.07.06 15:51buy2501.001.19351.17851.2085
32062005.07.06 16:04close2461.001.19111.17751.2075-140.0043660.06
32072005.07.06 16:04close2471.001.19101.17811.2081-210.0043450.06
32082005.07.06 16:04close2481.001.19091.17831.2083-240.0043210.06
32092005.07.06 16:04close2491.001.19101.17841.2084-240.0042970.06
32102005.07.06 16:04close2501.001.19101.17851.2085-250.0042720.06
32112005.07.07 06:27buy2511.001.19271.17771.2077
32122005.07.07 06:27buy stop2521.001.19331.17831.2083
32132005.07.07 06:27buy stop2531.001.19351.17851.2085
32142005.07.07 06:27buy stop2541.001.19361.17861.2086
32152005.07.07 06:27buy stop2551.001.19371.17871.2087
32162005.07.07 08:39buy2521.001.19331.17831.2083
32172005.07.07 08:44buy2531.001.19351.17851.2085
32182005.07.07 08:44buy2541.001.19361.17861.2086
32192005.07.07 08:44buy2551.001.19371.17871.2087
32202005.07.07 11:02modify2511.001.19271.19271.2077
32212005.07.07 11:02modify2511.001.19271.19281.2077
32222005.07.07 11:02modify2511.001.19271.19291.2077
32232005.07.07 11:02modify2511.001.19271.19301.2077
32242005.07.07 11:23modify2511.001.19271.19311.2077
32252005.07.07 11:23modify2511.001.19271.19331.2077
32262005.07.07 11:23modify2511.001.19271.19341.2077
32272005.07.07 11:23modify2511.001.19271.19361.2077
32282005.07.07 11:23modify2511.001.19271.19381.2077
32292005.07.07 11:23modify2511.001.19271.19401.2077
32302005.07.07 11:23modify2511.001.19271.19411.2077
32312005.07.07 11:24modify2511.001.19271.19431.2077
32322005.07.07 11:24modify2511.001.19271.19441.2077
32332005.07.07 11:24modify2511.001.19271.19481.2077
32342005.07.07 11:24modify2511.001.19271.19511.2077
32352005.07.07 11:24modify2511.001.19271.19551.2077
32362005.07.07 11:24modify2511.001.19271.19591.2077
32372005.07.07 11:24modify2511.001.19271.19631.2077
32382005.07.07 11:24modify2511.001.19271.19661.2077
32392005.07.07 11:24modify2511.001.19271.19701.2077
32402005.07.07 11:24modify2521.001.19331.19691.2083
32412005.07.07 11:24modify2521.001.19331.19691.2083
32422005.07.07 11:25modify2531.001.19351.19691.2085
32432005.07.07 11:25modify2541.001.19361.19681.2086
32442005.07.07 11:25modify2511.001.19271.19701.2077
32452005.07.07 11:25modify2511.001.19271.19731.2077
32462005.07.07 11:25modify2511.001.19271.19751.2077
32472005.07.07 11:25modify2511.001.19271.19781.2077
32482005.07.07 11:25modify2511.001.19271.19801.2077
32492005.07.07 11:25modify2511.001.19271.19831.2077
32502005.07.07 11:25modify2511.001.19271.19851.2077
32512005.07.07 11:26modify2511.001.19271.19871.2077
32522005.07.07 11:26modify2511.001.19271.19891.2077
32532005.07.07 11:26modify2511.001.19271.19911.2077
32542005.07.07 11:26modify2511.001.19271.19921.2077
32552005.07.07 11:26modify2511.001.19271.19941.2077
32562005.07.07 11:26modify2511.001.19271.19961.2077
32572005.07.07 11:26modify2511.001.19271.19981.2077
32582005.07.07 11:26modify2521.001.19331.19961.2083
32592005.07.07 11:26modify2531.001.19351.19941.2085
32602005.07.07 11:26modify2541.001.19361.19921.2086
32612005.07.07 11:26modify2551.001.19371.19911.2087
32622005.07.07 11:27modify2551.001.19371.19921.2087
32632005.07.07 11:38s/l2511.001.19981.19981.2077710.0043430.06
32642005.07.07 11:38s/l2521.001.19961.19961.2083630.0044060.06
32652005.07.07 11:38s/l2531.001.19941.19941.2085590.0044650.06
32662005.07.07 11:39s/l2541.001.19921.19921.2086560.0045210.06
32672005.07.07 11:39s/l2551.001.19921.19921.2087550.0045760.06
32682005.07.07 19:41buy2561.001.19421.17921.2092
32692005.07.07 19:41buy stop2571.001.19481.17981.2098
32702005.07.07 19:41buy stop2581.001.19501.18001.2100
32712005.07.07 19:41buy stop2591.001.19511.18011.2101
32722005.07.07 19:41buy stop2601.001.19521.18021.2102
32732005.07.07 19:41buy2571.001.19481.17981.2098
32742005.07.07 19:53buy2581.001.19501.18001.2100
32752005.07.07 19:54buy2591.001.19511.18011.2101
32762005.07.07 19:54buy2601.001.19521.18021.2102
32772005.07.08 01:23close2561.001.19331.17921.2092-90.0045670.06
32782005.07.08 01:27close2571.001.19331.17981.2098-150.0045520.06
32792005.07.08 01:29close2581.001.19331.18001.2100-170.0045350.06
32802005.07.08 01:31close2591.001.19321.18011.2101-190.0045160.06
32812005.07.08 01:34close2601.001.19331.18021.2102-190.0044970.06
32822005.07.08 18:44sell2611.001.19221.20721.1772
32832005.07.08 18:44sell stop2621.001.19161.20661.1766
32842005.07.08 18:44sell stop2631.001.19151.20641.1764
32852005.07.08 18:44sell stop2641.001.19141.20631.1763
32862005.07.08 18:44sell stop2651.001.19131.20621.1762
32872005.07.08 19:12close2611.001.19321.20721.1772-100.0044870.06
32882005.10.03 16:14sell2621.001.19161.20661.1766
32892005.10.03 16:14sell2631.001.19151.20641.1764
32902005.10.03 16:14sell2641.001.19141.20631.1763
32912005.10.03 16:14sell2651.001.19131.20621.1762
32922005.10.04 12:00close2621.001.19371.20661.1766-210.0044660.06
32932005.10.04 12:00close2631.001.19361.20641.1764-210.0044450.06
32942005.10.04 12:00close2641.001.19361.20631.1763-220.0044230.06
32952005.10.04 12:01close2651.001.19371.20621.1762-240.0043990.06
32962005.10.04 15:04sell2661.001.19271.20771.1777
32972005.10.04 15:04sell stop2671.001.19211.20711.1771
32982005.10.04 15:04sell stop2681.001.19201.20691.1769
32992005.10.04 15:04sell stop2691.001.19191.20681.1768
33002005.10.04 15:04sell stop2701.001.19181.20671.1767
33012005.10.04 17:39sell2671.001.19211.20711.1771
33022005.10.04 17:39sell2681.001.19201.20691.1769
33032005.10.04 17:40sell2691.001.19191.20681.1768
33042005.10.04 17:40sell2701.001.19181.20671.1767
33052005.10.04 18:20close2661.001.19351.20771.1777-80.0043910.06
33062005.10.04 18:21close2671.001.19361.20711.1771-150.0043760.06
33072005.10.04 18:22close2681.001.19351.20691.1769-150.0043610.06
33082005.10.04 18:22close2691.001.19361.20681.1768-170.0043440.06
33092005.10.04 18:23close2701.001.19351.20671.1767-170.0043270.06
33102005.10.10 12:55sell2711.001.21171.22671.1967
33112005.10.10 12:55sell stop2721.001.21111.22611.1961
33122005.10.10 12:55sell stop2731.001.21101.22591.1959
33132005.10.10 12:55sell stop2741.001.21091.22581.1958
33142005.10.10 12:55sell stop2751.001.21081.22571.1957
33152005.10.10 13:37sell2721.001.21111.22611.1961
33162005.10.10 13:38sell2731.001.21101.22591.1959
33172005.10.10 13:38sell2741.001.21091.22581.1958
33182005.10.10 13:38sell2751.001.21081.22571.1957
33192005.10.10 14:33modify2711.001.21171.21171.1967
33202005.10.10 14:33modify2711.001.21171.21161.1967
33212005.10.10 14:33modify2711.001.21171.21141.1967
33222005.10.10 14:33modify2711.001.21171.21121.1967
33232005.10.10 14:33modify2711.001.21171.21111.1967
33242005.10.10 14:33modify2711.001.21171.21091.1967
33252005.10.10 14:33modify2721.001.21111.21101.1961
33262005.10.10 14:34modify2731.001.21101.21101.1959
33272005.10.10 14:58modify2721.001.21111.21091.1961
33282005.10.10 14:58modify2711.001.21171.21061.1967
33292005.10.10 14:58modify2711.001.21171.21041.1967
33302005.10.10 14:58modify2721.001.21111.21051.1961
33312005.10.10 14:58modify2731.001.21101.21051.1959
33322005.10.10 14:59modify2741.001.21091.21061.1958
33332005.10.10 14:59modify2751.001.21081.21071.1957
33342005.10.10 15:01modify2751.001.21081.21061.1957
33352005.10.10 15:04modify2751.001.21081.21061.1957
33362005.10.10 15:06modify2741.001.21091.21051.1958
33372005.10.10 15:07modify2731.001.21101.21051.1959
33382005.10.10 15:07modify2711.001.21171.21031.1967
33392005.10.10 15:08modify2721.001.21111.21041.1961
33402005.10.10 15:08modify2721.001.21111.21031.1961
33412005.10.10 15:09modify2711.001.21171.21031.1967
33422005.10.10 15:09modify2711.001.21171.21011.1967
33432005.10.10 15:09modify2721.001.21111.21031.1961
33442005.10.10 15:10modify2721.001.21111.21021.1961
33452005.10.10 15:10modify2731.001.21101.21031.1959
33462005.10.10 15:11modify2741.001.21091.21041.1958
33472005.10.10 15:11modify2741.001.21091.21031.1958
33482005.10.10 15:11modify2751.001.21081.21041.1957
33492005.10.10 15:12modify2751.001.21081.21031.1957
33502005.10.10 15:14modify2751.001.21081.21031.1957
33512005.10.10 15:17modify2731.001.21101.21021.1959
33522005.10.10 15:56modify2741.001.21091.21021.1958
33532005.10.10 15:56modify2721.001.21111.21011.1961
33542005.10.10 15:56modify2751.001.21081.21021.1957
33552005.10.10 15:57modify2731.001.21101.21021.1959
33562005.10.10 15:58modify2731.001.21101.21011.1959
33572005.10.10 15:58modify2741.001.21091.21021.1958
33582005.10.10 15:59modify2741.001.21091.21011.1958
33592005.10.10 15:59modify2751.001.21081.21021.1957
33602005.10.10 16:00modify2721.001.21111.21011.1961
33612005.10.10 16:00modify2711.001.21171.20991.1967
33622005.10.10 16:00modify2711.001.21171.20971.1967
33632005.10.10 16:01modify2711.001.21171.20961.1967
33642005.10.10 16:01modify2711.001.21171.20951.1967
33652005.10.10 16:01modify2711.001.21171.20941.1967
33662005.10.10 16:01modify2721.001.21111.20951.1961
33672005.10.10 16:01modify2721.001.21111.20951.1961
33682005.10.10 16:02modify2731.001.21101.20961.1959
33692005.10.10 16:02modify2731.001.21101.20951.1959
33702005.10.10 16:02modify2741.001.21091.20961.1958
33712005.10.10 16:03modify2751.001.21081.20971.1957
33722005.10.10 16:03modify2751.001.21081.20961.1957
33732005.10.10 16:18modify2741.001.21091.20951.1958
33742005.10.10 16:19modify2751.001.21081.20951.1957
33752005.10.10 16:19modify2721.001.21111.20941.1961
33762005.10.10 16:19modify2711.001.21171.20931.1967
33772005.10.10 16:19modify2711.001.21171.20921.1967
33782005.10.10 16:19modify2711.001.21171.20911.1967
33792005.10.10 16:19modify2721.001.21111.20921.1961
33802005.10.10 16:19modify2731.001.21101.20921.1959
33812005.10.10 16:20modify2741.001.21091.20931.1958
33822005.10.10 16:20modify2731.001.21101.20921.1959
33832005.10.10 16:20modify2721.001.21111.20911.1961
33842005.10.10 16:21modify2741.001.21091.20921.1958
33852005.10.10 16:21modify2711.001.21171.20911.1967
33862005.10.10 16:22modify2751.001.21081.20921.1957
33872005.10.10 16:23modify2751.001.21081.20921.1957
33882005.10.10 16:23modify2721.001.21111.20911.1961
33892005.10.10 16:23modify2731.001.21101.20911.1959
33902005.10.10 16:24modify2731.001.21101.20911.1959
33912005.10.10 16:42modify2741.001.21091.20911.1958
33922005.10.10 16:47modify2751.001.21081.20911.1957
33932005.10.10 16:47modify2711.001.21171.20891.1967
33942005.10.10 16:49modify2711.001.21171.20871.1967
33952005.10.10 16:49modify2711.001.21171.20861.1967
33962005.10.10 16:49modify2711.001.21171.20851.1967
33972005.10.10 16:49modify2711.001.21171.20841.1967
33982005.10.10 16:49modify2721.001.21111.20851.1961
33992005.10.10 16:49modify2731.001.21101.20851.1959
34002005.10.10 16:50modify2731.001.21101.20851.1959
34012005.10.10 16:50modify2741.001.21091.20861.1958
34022005.10.10 16:50modify2741.001.21091.20851.1958
34032005.10.10 16:50modify2721.001.21111.20841.1961
34042005.10.10 16:50modify2751.001.21081.20851.1957
34052005.10.10 16:51modify2711.001.21171.20831.1967
34062005.10.10 16:52modify2721.001.21111.20841.1961
34072005.10.10 16:52modify2721.001.21111.20831.1961
34082005.10.10 16:53modify2731.001.21101.20841.1959
34092005.10.10 16:54modify2731.001.21101.20841.1959
34102005.10.10 16:54modify2711.001.21171.20811.1967
34112005.10.10 16:54modify2721.001.21111.20821.1961
34122005.10.10 16:54modify2731.001.21101.20831.1959
34132005.10.10 16:55modify2731.001.21101.20831.1959
34142005.10.10 16:55modify2731.001.21101.20821.1959
34152005.10.10 16:55modify2721.001.21111.20811.1961
34162005.10.10 16:56modify2741.001.21091.20831.1958
34172005.10.10 16:56modify2711.001.21171.20811.1967
34182005.10.10 16:56modify2731.001.21101.20821.1959
34192005.10.10 16:57modify2751.001.21081.20831.1957
34202005.10.10 16:58modify2741.001.21091.20831.1958
34212005.10.11 02:53modify2741.001.21091.20821.1958
34222005.10.11 02:54modify2711.001.21171.20801.1967
34232005.10.11 02:54modify2711.001.21171.20781.1967
34242005.10.11 02:54modify2711.001.21171.20761.1967
34252005.10.11 02:54modify2711.001.21171.20741.1967
34262005.10.11 02:54modify2721.001.21111.20751.1961
34272005.10.11 02:54modify2731.001.21101.20761.1959
34282005.10.11 02:54modify2741.001.21091.20761.1958
34292005.10.11 02:55modify2751.001.21081.20771.1957
34302005.10.11 02:55modify2741.001.21091.20761.1958
34312005.10.11 02:55modify2721.001.21111.20751.1961
34322005.10.11 02:56modify2711.001.21171.20721.1967
34332005.10.11 02:56modify2711.001.21171.20701.1967
34342005.10.11 02:57modify2721.001.21111.20711.1961
34352005.10.11 02:57modify2721.001.21111.20701.1961
34362005.10.11 02:57modify2711.001.21171.20691.1967
34372005.10.11 02:57modify2731.001.21101.20701.1959
34382005.10.11 02:58modify2741.001.21091.20711.1958
34392005.10.11 02:58modify2741.001.21091.20701.1958
34402005.10.11 02:58modify2751.001.21081.20711.1957
34412005.10.11 02:59modify2731.001.21101.20701.1959
34422005.10.11 02:59modify2721.001.21111.20691.1961
34432005.10.11 02:59modify2711.001.21171.20681.1967
34442005.10.11 03:00modify2751.001.21081.20701.1957
34452005.10.11 03:01modify2731.001.21101.20691.1959
34462005.10.11 03:01modify2711.001.21171.20671.1967
34472005.10.11 03:01modify2711.001.21171.20651.1967
34482005.10.11 03:01modify2711.001.21171.20631.1967
34492005.10.11 03:01modify2711.001.21171.20611.1967
34502005.10.11 03:01modify2721.001.21111.20621.1961
34512005.10.11 03:01modify2731.001.21101.20631.1959
34522005.10.11 03:01modify2741.001.21091.20631.1958
34532005.10.11 03:02modify2751.001.21081.20651.1957
34542005.10.11 03:02modify2751.001.21081.20631.1957
34552005.10.11 03:03modify2741.001.21091.20631.1958
34562005.10.11 03:03modify2731.001.21101.20621.1959
34572005.10.11 08:05modify2741.001.21091.20621.1958
34582005.10.11 08:05modify2711.001.21171.20611.1967
34592005.10.11 08:05modify2711.001.21171.20601.1967
34602005.10.11 08:05modify2711.001.21171.20591.1967
34612005.10.11 08:05modify2711.001.21171.20581.1967
34622005.10.11 08:05modify2721.001.21111.20591.1961
34632005.10.11 08:05modify2721.001.21111.20591.1961
34642005.10.11 08:06modify2731.001.21101.20591.1959
34652005.10.11 08:06modify2751.001.21081.20621.1957
34662005.10.11 08:12modify2741.001.21091.20601.1958
34672005.10.11 08:12modify2731.001.21101.20591.1959
34682005.10.11 08:13modify2751.001.21081.20601.1957
34692005.10.11 08:16modify2741.001.21091.20591.1958
34702005.10.11 08:16modify2751.001.21081.20601.1957
34712005.10.11 08:21modify2751.001.21081.20591.1957
34722005.10.11 08:21modify2711.001.21171.20571.1967
34732005.10.11 08:21modify2711.001.21171.20551.1967
34742005.10.11 08:21modify2721.001.21111.20561.1961
34752005.10.11 08:21modify2731.001.21101.20561.1959
34762005.10.11 08:22modify2731.001.21101.20561.1959
34772005.10.11 08:22modify2741.001.21091.20571.1958
34782005.10.11 08:22modify2741.001.21091.20561.1958
34792005.10.11 08:22modify2711.001.21171.20551.1967
34802005.10.11 08:22modify2711.001.21171.20541.1967
34812005.10.11 08:22modify2721.001.21111.20551.1961
34822005.10.11 08:22modify2731.001.21101.20551.1959
34832005.10.11 08:23modify2731.001.21101.20551.1959
34842005.10.11 08:23modify2751.001.21081.20561.1957
34852005.10.11 08:29modify2741.001.21091.20551.1958
34862005.10.11 08:30modify2711.001.21171.20541.1967
34872005.10.11 08:30modify2711.001.21171.20531.1967
34882005.10.11 08:30modify2721.001.21111.20541.1961
34892005.10.11 08:31modify2711.001.21171.20531.1967
34902005.10.11 08:31modify2731.001.21101.20541.1959
34912005.10.11 08:32modify2721.001.21111.20541.1961
34922005.10.11 08:32modify2751.001.21081.20551.1957
34932005.10.11 08:32modify2731.001.21101.20541.1959
34942005.10.11 08:32modify2721.001.21111.20531.1961
34952005.10.11 08:33modify2711.001.21171.20521.1967
34962005.10.11 08:33modify2731.001.21101.20531.1959
34972005.10.11 08:33modify2741.001.21091.20541.1958
34982005.10.11 08:34modify2731.001.21101.20531.1959
34992005.10.11 08:37modify2751.001.21081.20541.1957
35002005.10.11 14:17modify2741.001.21091.20531.1958
35012005.10.11 14:17modify2721.001.21111.20521.1961
35022005.10.11 14:17modify2751.001.21081.20531.1957
35032005.10.11 14:17modify2741.001.21091.20531.1958
35042005.10.11 14:21modify2731.001.21101.20521.1959
35052005.10.11 14:22modify2751.001.21081.20531.1957
35062005.10.11 15:23modify2711.001.21171.20511.1967
35072005.10.11 15:23modify2721.001.21111.20521.1961
35082005.10.11 15:24modify2741.001.21091.20521.1958
35092005.10.11 15:24modify2721.001.21111.20511.1961
35102005.10.11 15:24modify2711.001.21171.20501.1967
35112005.10.11 15:24modify2711.001.21171.20491.1967
35122005.10.11 15:25modify2711.001.21171.20481.1967
35132005.10.11 15:25modify2711.001.21171.20471.1967
35142005.10.11 15:25modify2721.001.21111.20481.1961
35152005.10.11 15:25modify2731.001.21101.20491.1959
35162005.10.11 15:25modify2731.001.21101.20481.1959
35172005.10.11 15:25modify2741.001.21091.20481.1958
35182005.10.11 15:26modify2741.001.21091.20481.1958
35192005.10.11 15:26modify2721.001.21111.20471.1961
35202005.10.11 15:26modify2751.001.21081.20481.1957
35212005.10.11 15:27modify2731.001.21101.20471.1959
35222005.10.11 15:28modify2731.001.21101.20471.1959
35232005.10.11 15:28modify2711.001.21171.20461.1967
35242005.10.11 15:29modify2741.001.21091.20471.1958
35252005.10.11 15:29modify2751.001.21081.20471.1957
35262005.10.11 15:39modify2751.001.21081.20471.1957
35272005.10.11 15:42modify2721.001.21111.20461.1961
35282005.10.11 15:42modify2711.001.21171.20451.1967
35292005.10.11 15:43modify2731.001.21101.20461.1959
35302005.10.11 15:47modify2711.001.21171.20451.1967
35312005.10.11 15:47modify2721.001.21111.20461.1961
35322005.10.11 15:48modify2721.001.21111.20451.1961
35332005.10.11 15:48modify2711.001.21171.20441.1967
35342005.10.11 15:48modify2711.001.21171.20431.1967
35352005.10.11 15:48modify2731.001.21101.20451.1959
35362005.10.11 15:48modify2741.001.21091.20461.1958
35372005.10.11 15:48modify2751.001.21081.20461.1957
35382005.10.11 15:48modify2741.001.21091.20461.1958
35392005.10.11 15:49modify2751.001.21081.20461.1957
35402005.10.11 15:51modify2721.001.21111.20451.1961
35412005.10.11 15:52modify2721.001.21111.20431.1961
35422005.10.11 15:53modify2731.001.21101.20441.1959
35432005.10.11 15:53modify2711.001.21171.20431.1967
35442005.10.11 15:54modify2711.001.21171.20421.1967
35452005.10.11 15:54modify2721.001.21111.20431.1961
35462005.10.11 15:55modify2721.001.21111.20421.1961
35472005.10.11 15:55modify2731.001.21101.20431.1959
35482005.10.11 15:56modify2731.001.21101.20421.1959
35492005.10.11 15:57modify2711.001.21171.20411.1967
35502005.10.11 15:57modify2741.001.21091.20421.1958
35512005.10.11 15:57modify2721.001.21111.20411.1961
35522005.10.11 15:57modify2731.001.21101.20411.1959
35532005.10.11 15:58modify2741.001.21091.20411.1958
35542005.10.11 15:58modify2711.001.21171.20401.1967
35552005.10.11 15:59modify2751.001.21081.20421.1957
35562005.10.11 15:59modify2721.001.21111.20401.1961
35572005.10.11 16:00modify2751.001.21081.20411.1957
35582005.10.11 16:00modify2711.001.21171.20401.1967
35592005.10.11 16:00modify2731.001.21101.20411.1959
35602005.10.11 16:01modify2721.001.21111.20401.1961
35612005.10.11 16:02modify2711.001.21171.20391.1967
35622005.10.11 16:02modify2711.001.21171.20381.1967
35632005.10.11 16:02modify2711.001.21171.20371.1967
35642005.10.11 16:02modify2711.001.21171.20361.1967
35652005.10.11 16:02modify2721.001.21111.20371.1961
35662005.10.11 16:02modify2721.001.21111.20371.1961
35672005.10.11 16:03modify2731.001.21101.20371.1959
35682005.10.11 16:03modify2741.001.21091.20381.1958
35692005.10.11 16:03modify2741.001.21091.20371.1958
35702005.10.11 16:03modify2731.001.21101.20371.1959
35712005.10.11 16:04modify2751.001.21081.20371.1957
35722005.10.11 16:04modify2721.001.21111.20361.1961
35732005.10.11 16:04modify2741.001.21091.20371.1958
35742005.10.11 16:06modify2711.001.21171.20361.1967
35752005.10.11 16:07modify2751.001.21081.20371.1957
35762005.10.11 16:08modify2731.001.21101.20361.1959
35772005.10.11 16:08modify2711.001.21171.20351.1967
35782005.10.11 16:08modify2711.001.21171.20341.1967
35792005.10.11 16:08modify2711.001.21171.20321.1967
35802005.10.11 16:08modify2711.001.21171.20311.1967
35812005.10.11 16:08modify2711.001.21171.20301.1967
35822005.10.11 16:08modify2711.001.21171.20291.1967
35832005.10.11 16:08modify2721.001.21111.20301.1961
35842005.10.11 16:08modify2721.001.21111.20301.1961
35852005.10.11 16:09modify2731.001.21101.20301.1959
35862005.10.11 16:09modify2721.001.21111.20291.1961
35872005.10.11 16:09modify2741.001.21091.20301.1958
35882005.10.11 16:09modify2731.001.21101.20301.1959
35892005.10.11 16:10modify2751.001.21081.20301.1957
35902005.10.11 16:10modify2731.001.21101.20291.1959
35912005.10.11 16:10modify2711.001.21171.20281.1967
35922005.10.11 16:10modify2711.001.21171.20271.1967
35932005.10.11 16:10modify2711.001.21171.20261.1967
35942005.10.11 16:10modify2711.001.21171.20251.1967
35952005.10.11 16:10modify2721.001.21111.20261.1961
35962005.10.11 16:10modify2731.001.21101.20261.1959
35972005.10.11 16:11modify2731.001.21101.20261.1959
35982005.10.11 16:11modify2721.001.21111.20251.1961
35992005.10.11 16:11modify2711.001.21171.20241.1967
36002005.10.11 16:11modify2711.001.21171.20231.1967
36012005.10.11 16:11modify2721.001.21111.20241.1961
36022005.10.11 16:11modify2731.001.21101.20251.1959
36032005.10.11 16:12modify2741.001.21091.20261.1958
36042005.10.11 16:13modify2741.001.21091.20251.1958
36052005.10.11 16:13modify2751.001.21081.20271.1957
36062005.10.11 16:44modify2751.001.21081.20261.1957
36072005.10.11 16:45modify2751.001.21081.20261.1957
36082005.10.11 16:46modify2731.001.21101.20251.1959
36092005.10.11 16:47modify2741.001.21091.20251.1958
36102005.10.11 16:47modify2751.001.21081.20251.1957
36112005.10.11 20:29modify2751.001.21081.20251.1957
36122005.10.11 20:29modify2731.001.21101.20241.1959
36132005.10.11 20:38modify2741.001.21091.20241.1958
36142005.10.11 20:39modify2721.001.21111.20231.1961
36152005.10.11 20:40modify2731.001.21101.20231.1959
36162005.10.11 20:41modify2711.001.21171.20221.1967
36172005.10.11 20:41modify2711.001.21171.20191.1967
36182005.10.11 20:41modify2711.001.21171.20181.1967
36192005.10.11 20:42modify2711.001.21171.20171.1967
36202005.10.11 20:42modify2721.001.21111.20191.1961
36212005.10.11 20:42modify2731.001.21101.20201.1959
36222005.10.11 20:42modify2741.001.21091.20221.1958
36232005.10.11 20:42modify2741.001.21091.20211.1958
36242005.10.11 20:42modify2751.001.21081.20211.1957
36252005.10.11 20:43modify2751.001.21081.20211.1957
36262005.10.12 00:10modify2731.001.21101.20191.1959
36272005.10.12 00:10modify2741.001.21091.20201.1958
36282005.10.12 00:11modify2741.001.21091.20191.1958
36292005.10.12 00:11modify2751.001.21081.20201.1957
36302005.10.12 01:21modify2721.001.21111.20181.1961
36312005.10.12 01:23modify2731.001.21101.20181.1959
36322005.10.12 01:24modify2741.001.21091.20181.1958
36332005.10.12 01:28modify2751.001.21081.20181.1957
36342005.10.12 01:31modify2721.001.21111.20171.1961
36352005.10.12 01:31modify2711.001.21171.20161.1967
36362005.10.12 01:31modify2711.001.21171.20151.1967
36372005.10.12 01:31modify2711.001.21171.20121.1967
36382005.10.12 01:31modify2711.001.21171.20101.1967
36392005.10.12 01:31modify2711.001.21171.20091.1967
36402005.10.12 01:31t/p2711.001.19671.20091.19671500.0044770.06
36412005.10.12 01:31modify2721.001.21111.20071.1961
36422005.10.12 01:31modify2721.001.21111.20051.1961
36432005.10.12 01:31modify2731.001.21101.20061.1959
36442005.10.12 01:31modify2741.001.21091.20071.1958
36452005.10.12 01:31modify2741.001.21091.20071.1958
36462005.10.12 01:32modify2751.001.21081.20071.1957
36472005.10.12 01:32modify2741.001.21091.20061.1958
36482005.10.12 01:40modify2751.001.21081.20061.1957
36492005.10.12 01:40modify2731.001.21101.20051.1959
36502005.10.12 01:43modify2741.001.21091.20051.1958
36512005.10.12 01:46modify2751.001.21081.20051.1957
36522005.10.12 02:24modify2721.001.21111.20021.1961
36532005.10.12 02:25modify2731.001.21101.20031.1959
36542005.10.12 02:26modify2731.001.21101.20021.1959
36552005.10.12 02:26modify2741.001.21091.20031.1958
36562005.10.12 02:27modify2741.001.21091.20021.1958
36572005.10.12 02:27t/p2721.001.19611.20021.19611500.0046270.06
36582005.10.12 02:27modify2731.001.21101.20001.1959
36592005.10.12 02:27modify2741.001.21091.20011.1958
36602005.10.12 02:28modify2751.001.21081.20031.1957
36612005.10.12 02:28modify2751.001.21081.20021.1957
36622005.10.12 02:37modify2751.001.21081.20011.1957
36632005.10.12 02:37modify2741.001.21091.20001.1958
36642005.10.12 02:37modify2731.001.21101.19991.1959
36652005.10.12 02:37modify2751.001.21081.20001.1957
36662005.10.12 02:56modify2741.001.21091.19991.1958
36672005.10.12 02:57t/p2731.001.19591.19991.19591510.0047780.06
36682005.10.12 02:57modify2741.001.21091.19991.1958
36692005.10.12 08:21modify2751.001.21081.19991.1957
36702005.10.12 08:26modify2751.001.21081.19991.1957
36712005.10.12 08:26t/p2741.001.19581.19991.19581510.0049290.06
36722005.10.12 08:26modify2751.001.21081.19981.1957
36732005.10.12 08:26modify2751.001.21081.19971.1957
36742005.10.12 08:28t/p2751.001.19571.19971.19571510.0050800.06
36752005.10.14 14:33buy2761.001.20191.18691.2169
36762005.10.14 14:33buy stop2771.001.20251.18751.2175
36772005.10.14 14:33buy stop2781.001.20271.18771.2177
36782005.10.14 14:33buy stop2791.001.20281.18781.2178
36792005.10.14 14:33buy stop2801.001.20291.18791.2179
36802005.10.14 14:33buy2771.001.20251.18751.2175
36812005.10.14 14:33buy2781.001.20271.18771.2177
36822005.10.14 14:34buy2791.001.20281.18781.2178
36832005.10.14 14:34buy2801.001.20291.18791.2179
36842005.10.14 14:43modify2761.001.20191.20191.2169
36852005.10.14 14:52s/l2761.001.20191.20191.21690.0050800.06
36862005.10.14 15:38close2771.001.20001.18751.2175-250.0050550.06
36872005.10.14 15:39close2781.001.20011.18771.2177-260.0050290.06
36882005.10.14 15:39close2791.001.20001.18781.2178-280.0050010.06
36892005.10.14 15:39close2801.001.20011.18791.2179-280.0149730.05
36902005.10.14 16:02buy2811.001.20081.18581.2158
36912005.10.14 16:02buy stop2821.001.20141.18641.2164
36922005.10.14 16:02buy stop2831.001.20161.18661.2166
36932005.10.14 16:02buy stop2841.001.20171.18671.2167
36942005.10.14 16:02buy stop2851.001.20181.18681.2168
36952005.10.14 16:03buy2821.001.20141.18641.2164
36962005.10.14 16:03buy2831.001.20161.18661.2166
36972005.10.14 16:03buy2841.001.20171.18671.2167
36982005.10.14 16:04buy2851.001.20181.18681.2168
36992005.10.14 16:31modify2811.001.20081.20091.2158
37002005.10.14 16:32modify2811.001.20081.20111.2158
37012005.10.14 16:34modify2811.001.20081.20121.2158
37022005.10.14 16:35modify2811.001.20081.20131.2158
37032005.10.14 16:35modify2811.001.20081.20141.2158
37042005.10.14 16:36modify2811.001.20081.20151.2158
37052005.10.14 16:36modify2811.001.20081.20181.2158
37062005.10.14 16:36modify2811.001.20081.20211.2158
37072005.10.14 16:36modify2811.001.20081.20231.2158
37082005.10.14 16:36modify2811.001.20081.20261.2158
37092005.10.14 16:36modify2821.001.20141.20251.2164
37102005.10.14 16:36modify2821.001.20141.20251.2164
37112005.10.14 16:37modify2811.001.20081.20261.2158
37122005.10.14 16:37modify2811.001.20081.20271.2158
37132005.10.14 16:37modify2811.001.20081.20281.2158
37142005.10.14 16:37modify2821.001.20141.20261.2164
37152005.10.14 16:37modify2831.001.20161.20251.2166
37162005.10.14 16:37modify2841.001.20171.20231.2167
37172005.10.14 16:37modify2851.001.20181.20221.2168
37182005.10.14 16:37modify2851.001.20181.20231.2168
37192005.10.14 16:37modify2841.001.20171.20231.2167
37202005.10.14 16:38modify2841.001.20171.20241.2167
37212005.10.14 16:38modify2841.001.20171.20251.2167
37222005.10.14 16:38modify2851.001.20181.20241.2168
37232005.10.14 16:43modify2851.001.20181.20251.2168
37242005.10.14 16:43modify2831.001.20161.20261.2166
37252005.10.14 16:43modify2821.001.20141.20271.2164
37262005.10.14 16:43modify2841.001.20171.20261.2167
37272005.10.14 16:43modify2851.001.20181.20261.2168
37282005.10.14 16:44modify2851.001.20181.20261.2168
37292005.10.14 16:44modify2831.001.20161.20271.2166
37302005.10.14 16:46modify2841.001.20171.20271.2167
37312005.10.14 16:47modify2821.001.20141.20281.2164
37322005.10.14 16:47modify2811.001.20081.20291.2158
37332005.10.14 16:47modify2841.001.20171.20271.2167
37342005.10.14 16:47modify2851.001.20181.20271.2168
37352005.10.14 16:48modify2831.001.20161.20281.2166
37362005.10.14 16:48modify2811.001.20081.20301.2158
37372005.10.14 16:48modify2811.001.20081.20311.2158
37382005.10.14 16:48modify2811.001.20081.20331.2158
37392005.10.14 16:48modify2811.001.20081.20341.2158
37402005.10.14 16:49modify2811.001.20081.20351.2158
37412005.10.14 16:49modify2811.001.20081.20361.2158
37422005.10.14 16:49modify2811.001.20081.20371.2158
37432005.10.14 16:49modify2821.001.20141.20361.2164
37442005.10.14 16:49modify2831.001.20161.20351.2166
37452005.10.14 16:49modify2841.001.20171.20341.2167
37462005.10.14 16:49modify2851.001.20181.20331.2168
37472005.10.14 16:49modify2851.001.20181.20341.2168
37482005.10.14 16:55modify2841.001.20171.20351.2167
37492005.10.14 16:58modify2851.001.20181.20351.2168
37502005.10.14 17:15modify2821.001.20141.20371.2164
37512005.10.14 17:15modify2831.001.20161.20361.2166
37522005.10.14 17:16modify2841.001.20171.20361.2167
37532005.10.14 17:17modify2831.001.20161.20371.2166
37542005.10.14 17:17modify2811.001.20081.20381.2158
37552005.10.14 17:17modify2811.001.20081.20401.2158
37562005.10.14 17:17modify2811.001.20081.20411.2158
37572005.10.14 17:17modify2811.001.20081.20431.2158
37582005.10.14 17:17modify2811.001.20081.20441.2158
37592005.10.14 17:17modify2821.001.20141.20431.2164
37602005.10.14 17:17modify2831.001.20161.20421.2166
37612005.10.14 17:17modify2841.001.20171.20421.2167
37622005.10.14 17:18modify2841.001.20171.20421.2167
37632005.10.14 17:18modify2831.001.20161.20431.2166
37642005.10.14 17:18modify2821.001.20141.20441.2164
37652005.10.14 17:18modify2811.001.20081.20451.2158
37662005.10.14 17:18modify2811.001.20081.20461.2158
37672005.10.14 17:18modify2811.001.20081.20481.2158
37682005.10.14 17:18modify2811.001.20081.20491.2158
37692005.10.14 17:18modify2811.001.20081.20501.2158
37702005.10.14 17:18modify2811.001.20081.20511.2158
37712005.10.14 17:18modify2821.001.20141.20501.2164
37722005.10.14 17:18modify2831.001.20161.20491.2166
37732005.10.14 17:18modify2841.001.20171.20491.2167
37742005.10.14 17:19modify2841.001.20171.20491.2167
37752005.10.14 17:19modify2831.001.20161.20501.2166
37762005.10.14 17:19modify2851.001.20181.20481.2168
37772005.10.14 17:21modify2851.001.20181.20491.2168
37782005.10.14 17:21modify2841.001.20171.20501.2167
37792005.10.14 18:11modify2851.001.20181.20501.2168
37802005.10.14 18:13modify2851.001.20181.20501.2168
37812005.10.14 18:14modify2811.001.20081.20511.2158
37822005.10.14 19:37modify2821.001.20141.20511.2164
37832005.10.14 19:38modify2831.001.20161.20511.2166
37842005.10.14 19:39modify2811.001.20081.20531.2158
37852005.10.14 19:39modify2811.001.20081.20551.2158
37862005.10.14 19:39modify2821.001.20141.20541.2164
37872005.10.14 19:40modify2821.001.20141.20551.2164
37882005.10.14 19:41modify2831.001.20161.20541.2166
37892005.10.14 19:41modify2811.001.20081.20551.2158
37902005.10.14 19:41modify2811.001.20081.20561.2158
37912005.10.14 19:41modify2821.001.20141.20551.2164
37922005.10.14 19:41modify2831.001.20161.20551.2166
37932005.10.14 19:42modify2831.001.20161.20551.2166
37942005.10.14 19:42modify2811.001.20081.20561.2158
37952005.10.14 19:43modify2811.001.20081.20571.2158
37962005.10.14 19:43modify2811.001.20081.20581.2158
37972005.10.14 19:43modify2811.001.20081.20611.2158
37982005.10.14 19:43modify2811.001.20081.20621.2158
37992005.10.14 19:43modify2811.001.20081.20641.2158
38002005.10.14 19:43modify2811.001.20081.20651.2158
38012005.10.14 19:43modify2811.001.20081.20661.2158
38022005.10.14 19:43modify2821.001.20141.20651.2164
38032005.10.14 19:43modify2831.001.20161.20641.2166
38042005.10.14 19:43modify2841.001.20171.20631.2167
38052005.10.14 19:43modify2851.001.20181.20621.2168
38062005.10.14 19:54modify2851.001.20181.20621.2168
38072005.10.17 00:38s/l2811.001.20661.20661.2158580.0050310.05
38082005.10.17 00:40s/l2821.001.20651.20651.2164510.0050820.05
38092005.10.17 00:40s/l2831.001.20641.20641.2166480.0051300.05
38102005.10.17 00:50s/l2841.001.20631.20631.2167460.0051760.05
38112005.10.17 01:16s/l2851.001.20621.20621.2168440.0052200.05
38122005.10.19 14:33sell2861.001.19401.20901.1790
38132005.10.19 14:33sell stop2871.001.19341.20841.1784
38142005.10.19 14:33sell stop2881.001.19331.20821.1782
38152005.10.19 14:33sell stop2891.001.19321.20811.1781
38162005.10.19 14:33sell stop2901.001.19311.20801.1780
38172005.10.19 14:41sell2871.001.19341.20841.1784
38182005.10.19 14:41sell2881.001.19331.20821.1782
38192005.10.19 14:41sell2891.001.19321.20811.1781
38202005.10.19 14:41sell2901.001.19311.20801.1780
38212005.10.20 15:58close2861.001.19811.20901.1790-410.0051790.05
38222005.10.20 15:58close2871.001.19801.20841.1784-460.0051330.05
38232005.10.20 16:00close2881.001.19811.20821.1782-480.0150850.04
38242005.10.20 16:00close2891.001.19791.20811.1781-470.0050380.04
38252005.10.20 16:00close2901.001.19781.20801.1780-470.0049910.04
38262005.10.20 16:00buy2911.001.19761.18261.2126
38272005.10.20 16:00buy stop2921.001.19821.18321.2132
38282005.10.20 16:00buy stop2931.001.19841.18341.2134
38292005.10.20 16:00buy stop2941.001.19851.18351.2135
38302005.10.20 16:00buy stop2951.001.19861.18361.2136
38312005.10.20 16:19buy2921.001.19821.18321.2132
38322005.10.20 16:20buy2931.001.19841.18341.2134
38332005.10.20 16:20buy2941.001.19851.18351.2135
38342005.10.20 16:20buy2951.001.19861.18361.2136
38352005.10.20 21:31modify2911.001.19761.19761.2126
38362005.10.20 21:44modify2911.001.19761.19771.2126
38372005.10.20 21:44modify2911.001.19761.19781.2126
38382005.10.20 21:46modify2911.001.19761.19801.2126
38392005.10.20 21:47modify2911.001.19761.19821.2126
38402005.10.21 01:40modify2921.001.19821.19821.2132
38412005.10.21 01:44modify2911.001.19761.19831.2126
38422005.10.21 01:44modify2911.001.19761.19841.2126
38432005.10.21 01:44modify2911.001.19761.19851.2126
38442005.10.21 01:45modify2911.001.19761.19881.2126
38452005.10.21 01:45modify2921.001.19821.19861.2132
38462005.10.21 01:46modify2921.001.19821.19881.2132
38472005.10.21 01:46modify2931.001.19841.19861.2134
38482005.10.21 01:47modify2941.001.19851.19851.2135
38492005.10.21 01:48modify2941.001.19851.19861.2135
38502005.10.21 01:52modify2931.001.19841.19871.2134
38512005.10.21 01:52modify2921.001.19821.19881.2132
38522005.10.21 01:53modify2931.001.19841.19881.2134
38532005.10.21 01:53modify2911.001.19761.19891.2126
38542005.10.21 01:53modify2911.001.19761.19901.2126
38552005.10.21 01:53modify2911.001.19761.19911.2126
38562005.10.21 01:53modify2911.001.19761.19921.2126
38572005.10.21 01:54modify2911.001.19761.19931.2126
38582005.10.21 01:54modify2911.001.19761.19941.2126
38592005.10.21 01:54modify2911.001.19761.19951.2126
38602005.10.21 01:54modify2911.001.19761.19961.2126
38612005.10.21 01:54modify2921.001.19821.19951.2132
38622005.10.21 01:54modify2931.001.19841.19941.2134
38632005.10.21 01:54modify2941.001.19851.19921.2135
38642005.10.21 01:54modify2951.001.19861.19911.2136
38652005.10.21 01:56modify2951.001.19861.19921.2136
38662005.10.21 01:57modify2941.001.19851.19931.2135
38672005.10.21 01:57modify2931.001.19841.19941.2134
38682005.10.21 01:58modify2931.001.19841.19951.2134
38692005.10.21 01:58modify2941.001.19851.19941.2135
38702005.10.21 01:59modify2941.001.19851.19951.2135
38712005.10.21 01:59modify2921.001.19821.19961.2132
38722005.10.21 01:59modify2911.001.19761.19971.2126
38732005.10.21 02:00modify2951.001.19861.19941.2136
38742005.10.21 02:00modify2951.001.19861.19941.2136
38752005.10.21 02:11modify2951.001.19861.19941.2136
38762005.10.21 02:12modify2951.001.19861.19941.2136
38772005.10.21 02:12modify2911.001.19761.20001.2126
38782005.10.21 02:13modify2911.001.19761.20001.2126
38792005.10.21 02:13modify2911.001.19761.20011.2126
38802005.10.21 02:13modify2911.001.19761.20031.2126
38812005.10.21 02:13modify2911.001.19761.20051.2126
38822005.10.21 02:13modify2911.001.19761.20081.2126
38832005.10.21 02:13modify2911.001.19761.20101.2126
38842005.10.21 02:14modify2911.001.19761.20121.2126
38852005.10.21 02:14modify2911.001.19761.20131.2126
38862005.10.21 02:14modify2911.001.19761.20141.2126
38872005.10.21 02:14modify2911.001.19761.20151.2126
38882005.10.21 02:14modify2911.001.19761.20161.2126
38892005.10.21 02:14modify2921.001.19821.20151.2132
38902005.10.21 02:14modify2931.001.19841.20141.2134
38912005.10.21 02:14modify2941.001.19851.20141.2135
38922005.10.21 02:15modify2941.001.19851.20141.2135
38932005.10.21 02:15modify2911.001.19761.20171.2126
38942005.10.21 02:15modify2911.001.19761.20191.2126
38952005.10.21 02:15modify2921.001.19821.20181.2132
38962005.10.21 02:15modify2931.001.19841.20161.2134
38972005.10.21 02:16modify2931.001.19841.20181.2134
38982005.10.21 02:16modify2911.001.19761.20211.2126
38992005.10.21 02:17modify2911.001.19761.20221.2126
39002005.10.21 02:17modify2911.001.19761.20241.2126
39012005.10.21 02:17modify2911.001.19761.20251.2126
39022005.10.21 02:17modify2911.001.19761.20271.2126
39032005.10.21 02:17modify2921.001.19821.20251.2132
39042005.10.21 02:17modify2931.001.19841.20241.2134
39052005.10.21 02:17modify2941.001.19851.20221.2135
39062005.10.21 02:17modify2951.001.19861.20211.2136
39072005.10.21 02:17modify2951.001.19861.20221.2136
39082005.10.21 02:17modify2941.001.19851.20221.2135
39092005.10.21 02:24modify2941.001.19851.20231.2135
39102005.10.21 02:25modify2941.001.19851.20241.2135
39112005.10.21 02:25modify2951.001.19861.20231.2136
39122005.10.21 02:26modify2951.001.19861.20241.2136
39132005.10.21 03:11modify2931.001.19841.20251.2134
39142005.10.21 03:11modify2921.001.19821.20261.2132
39152005.10.21 03:11modify2941.001.19851.20251.2135
39162005.10.21 03:11modify2931.001.19841.20251.2134
39172005.10.21 03:12modify2951.001.19861.20251.2136
39182005.10.21 03:12modify2931.001.19841.20261.2134
39192005.10.21 03:17modify2921.001.19821.20261.2132
39202005.10.21 03:17modify2911.001.19761.20281.2126
39212005.10.21 03:17modify2911.001.19761.20301.2126
39222005.10.21 03:17modify2911.001.19761.20321.2126
39232005.10.21 03:17modify2911.001.19761.20341.2126
39242005.10.21 03:17modify2911.001.19761.20351.2126
39252005.10.21 03:17modify2921.001.19821.20341.2132
39262005.10.21 03:17modify2931.001.19841.20331.2134
39272005.10.21 03:17modify2941.001.19851.20321.2135
39282005.10.21 03:17modify2951.001.19861.20311.2136
39292005.10.21 03:19modify2951.001.19861.20311.2136
39302005.10.21 03:22modify2951.001.19861.20321.2136
39312005.10.21 03:22modify2941.001.19851.20331.2135
39322005.10.21 03:22modify2931.001.19841.20341.2134
39332005.10.21 03:22modify2951.001.19861.20331.2136
39342005.10.21 04:26s/l2911.001.20351.20351.2126590.0050500.04
39352005.10.21 04:26s/l2921.001.20341.20341.2132520.0051020.04
39362005.10.21 04:26s/l2931.001.20341.20341.2134500.0051520.04
39372005.10.21 04:26s/l2941.001.20331.20331.2135480.0052000.04
39382005.10.21 04:26s/l2951.001.20331.20331.2136470.0052470.04
39392005.10.25 05:57buy2961.001.19781.18281.2128
39402005.10.25 05:57buy stop2971.001.19841.18341.2134
39412005.10.25 05:57buy stop2981.001.19861.18361.2136
39422005.10.25 05:57buy stop2991.001.19871.18371.2137
39432005.10.25 05:57buy stop3001.001.19881.18381.2138
39442005.10.25 07:43close2961.001.19631.18281.2128-150.0052320.04
39452005.10.25 10:12buy2971.001.19841.18341.2134
39462005.10.25 10:12buy2981.001.19861.18361.2136
39472005.10.25 10:14buy2991.001.19871.18371.2137
39482005.10.25 10:14buy3001.001.19881.18381.2138
39492005.10.25 10:35modify2971.001.19841.19841.2134
39502005.10.25 10:35modify2971.001.19841.19851.2134
39512005.10.25 10:37modify2971.001.19841.19851.2134
39522005.10.25 10:37modify2971.001.19841.19861.2134
39532005.10.25 10:38modify2971.001.19841.19871.2134
39542005.10.25 10:39modify2981.001.19861.19871.2136
39552005.10.25 10:39modify2971.001.19841.19881.2134
39562005.10.25 10:39modify2971.001.19841.19901.2134
39572005.10.25 10:39modify2971.001.19841.19911.2134
39582005.10.25 10:39modify2971.001.19841.19921.2134
39592005.10.25 10:39modify2981.001.19861.19911.2136
39602005.10.25 10:39modify2991.001.19871.19911.2137
39612005.10.25 10:40modify2971.001.19841.19921.2134
39622005.10.25 10:40modify3001.001.19881.19901.2138
39632005.10.25 10:44modify2991.001.19871.19911.2137
39642005.10.25 10:44modify2981.001.19861.19921.2136
39652005.10.25 10:44modify3001.001.19881.19911.2138
39662005.10.25 11:59modify2991.001.19871.19921.2137
39672005.10.25 12:00modify3001.001.19881.19921.2138
39682005.10.25 12:05modify2971.001.19841.19931.2134
39692005.10.25 12:06modify2991.001.19871.19921.2137
39702005.10.25 12:45modify3001.001.19881.19921.2138
39712005.10.25 12:46modify2971.001.19841.19941.2134
39722005.10.25 12:48modify2981.001.19861.19931.2136
39732005.10.25 12:49modify2981.001.19861.19931.2136
39742005.10.25 12:49modify2981.001.19861.19941.2136
39752005.10.25 12:49modify2991.001.19871.19931.2137
39762005.10.25 12:49modify3001.001.19881.19931.2138
39772005.10.25 12:51modify2991.001.19871.19941.2137
39782005.10.25 12:51modify2971.001.19841.19961.2134
39792005.10.25 12:51modify2971.001.19841.19981.2134
39802005.10.25 12:52modify2971.001.19841.19991.2134
39812005.10.25 12:52modify2971.001.19841.20001.2134
39822005.10.25 12:52modify2981.001.19861.19991.2136
39832005.10.25 12:52modify2991.001.19871.19991.2137
39842005.10.25 12:53modify2991.001.19871.19991.2137
39852005.10.25 12:53modify3001.001.19881.19981.2138
39862005.10.25 12:53modify3001.001.19881.19991.2138
39872005.10.25 12:53modify2981.001.19861.20001.2136
39882005.10.25 12:53modify2971.001.19841.20011.2134
39892005.10.25 12:53modify2971.001.19841.20021.2134
39902005.10.25 12:53modify2981.001.19861.20011.2136
39912005.10.25 12:53modify2981.001.19861.20011.2136
39922005.10.25 12:54modify2971.001.19841.20021.2134
39932005.10.25 12:55modify2991.001.19871.20011.2137
39942005.10.25 12:55modify2981.001.19861.20021.2136
39952005.10.25 12:55modify3001.001.19881.20011.2138
39962005.10.25 12:55modify2991.001.19871.20011.2137
39972005.10.25 12:56modify2991.001.19871.20021.2137
39982005.10.25 12:56modify3001.001.19881.20011.2138
39992005.10.25 12:57modify3001.001.19881.20021.2138
40002005.10.25 12:57modify2981.001.19861.20021.2136
40012005.10.25 12:57modify2991.001.19871.20021.2137
40022005.10.25 14:53modify2971.001.19841.20031.2134
40032005.10.25 14:53modify3001.001.19881.20021.2138
40042005.10.25 14:54modify2981.001.19861.20031.2136
40052005.10.25 14:56modify2971.001.19841.20041.2134
40062005.10.25 14:56modify2971.001.19841.20051.2134
40072005.10.25 14:56modify2971.001.19841.20061.2134
40082005.10.25 14:56modify2971.001.19841.20081.2134
40092005.10.25 14:57modify2971.001.19841.20091.2134
40102005.10.25 14:57modify2971.001.19841.20101.2134
40112005.10.25 14:57modify2971.001.19841.20111.2134
40122005.10.25 14:57modify2981.001.19861.20101.2136
40132005.10.25 14:57modify2991.001.19871.20091.2137
40142005.10.25 14:57modify3001.001.19881.20081.2138
40152005.10.25 14:57modify3001.001.19881.20091.2138
40162005.10.25 14:57modify2981.001.19861.20101.2136
40172005.10.25 14:58modify2991.001.19871.20101.2137
40182005.10.25 14:58modify2981.001.19861.20111.2136
40192005.10.25 14:58modify2971.001.19841.20121.2134
40202005.10.25 14:58modify2971.001.19841.20131.2134
40212005.10.25 14:58modify2971.001.19841.20151.2134
40222005.10.25 14:58modify2971.001.19841.20161.2134
40232005.10.25 14:58modify2971.001.19841.20181.2134
40242005.10.25 14:58modify2971.001.19841.20191.2134
40252005.10.25 14:58modify2971.001.19841.20211.2134
40262005.10.25 14:58modify2971.001.19841.20221.2134
40272005.10.25 14:58modify2981.001.19861.20211.2136
40282005.10.25 14:58modify2991.001.19871.20211.2137
40292005.10.25 14:59modify3001.001.19881.20201.2138
40302005.10.25 15:06modify2981.001.19861.20221.2136
40312005.10.25 15:06modify2971.001.19841.20241.2134
40322005.10.25 15:06modify2971.001.19841.20251.2134
40332005.10.25 15:06modify2971.001.19841.20271.2134
40342005.10.25 15:06modify2981.001.19861.20261.2136
40352005.10.25 15:06modify2991.001.19871.20251.2137
40362005.10.25 15:06modify3001.001.19881.20241.2138
40372005.10.25 15:06modify3001.001.19881.20241.2138
40382005.10.25 15:07modify3001.001.19881.20251.2138
40392005.10.25 15:08modify2991.001.19871.20251.2137
40402005.10.25 15:44modify2991.001.19871.20261.2137
40412005.10.25 15:44modify3001.001.19881.20251.2138
40422005.10.25 15:45modify3001.001.19881.20261.2138
40432005.10.25 15:45modify2971.001.19841.20281.2134
40442005.10.25 15:45modify2971.001.19841.20291.2134
40452005.10.25 15:45modify2981.001.19861.20271.2136
40462005.10.25 16:00modify2991.001.19871.20271.2137
40472005.10.25 16:00modify2981.001.19861.20281.2136
40482005.10.25 16:00modify2981.001.19861.20291.2136
40492005.10.25 16:00modify2971.001.19841.20301.2134
40502005.10.25 16:00modify2991.001.19871.20291.2137
40512005.10.25 16:00modify3001.001.19881.20281.2138
40522005.10.25 16:01modify2981.001.19861.20301.2136
40532005.10.25 16:01modify2971.001.19841.20321.2134
40542005.10.25 16:01modify2971.001.19841.20341.2134
40552005.10.25 16:01modify2981.001.19861.20331.2136
40562005.10.25 16:01modify2991.001.19871.20321.2137
40572005.10.25 16:01modify3001.001.19881.20311.2138
40582005.10.25 16:01modify3001.001.19881.20311.2138
40592005.10.25 16:02modify3001.001.19881.20321.2138
40602005.10.25 16:02modify2991.001.19871.20331.2137
40612005.10.25 16:02modify2981.001.19861.20341.2136
40622005.10.25 16:02modify2971.001.19841.20361.2134
40632005.10.25 16:02modify2971.001.19841.20371.2134
40642005.10.25 16:02modify2971.001.19841.20391.2134
40652005.10.25 16:02modify2971.001.19841.20411.2134
40662005.10.25 16:02modify2971.001.19841.20421.2134
40672005.10.25 16:02modify2971.001.19841.20441.2134
40682005.10.25 16:02modify2971.001.19841.20461.2134
40692005.10.25 16:02modify2971.001.19841.20471.2134
40702005.10.25 16:02modify2971.001.19841.20491.2134
40712005.10.25 16:02modify2981.001.19861.20481.2136
40722005.10.25 16:02modify2991.001.19871.20481.2137
40732005.10.25 16:03modify2991.001.19871.20481.2137
40742005.10.25 16:03modify3001.001.19881.20471.2138
40752005.10.25 16:03modify3001.001.19881.20481.2138
40762005.10.25 16:03modify2971.001.19841.20491.2134
40772005.10.25 16:03modify2971.001.19841.20501.2134
40782005.10.25 16:03modify2971.001.19841.20521.2134
40792005.10.25 16:04modify2971.001.19841.20531.2134
40802005.10.25 16:04modify2971.001.19841.20541.2134
40812005.10.25 16:04modify2981.001.19861.20531.2136
40822005.10.25 16:04modify2991.001.19871.20521.2137
40832005.10.25 16:04modify3001.001.19881.20511.2138
40842005.10.25 16:04modify3001.001.19881.20511.2138
40852005.10.25 16:05modify3001.001.19881.20521.2138
40862005.10.25 16:05modify2991.001.19871.20531.2137
40872005.10.25 16:05modify2981.001.19861.20541.2136
40882005.10.25 16:05modify3001.001.19881.20531.2138
40892005.10.25 16:11modify2991.001.19871.20541.2137
40902005.10.25 16:11modify2971.001.19841.20561.2134
40912005.10.25 16:11modify2981.001.19861.20551.2136
40922005.10.25 16:11modify3001.001.19881.20541.2138
40932005.10.25 16:11modify2991.001.19871.20541.2137
40942005.10.25 16:12modify2991.001.19871.20551.2137
40952005.10.25 16:12modify2971.001.19841.20571.2134
40962005.10.25 16:12modify2971.001.19841.20581.2134
40972005.10.25 16:12modify2981.001.19861.20571.2136
40982005.10.25 16:12modify2991.001.19871.20561.2137
40992005.10.25 16:12modify3001.001.19881.20551.2138
41002005.10.25 16:13modify3001.001.19881.20551.2138
41012005.10.25 16:24modify3001.001.19881.20561.2138
41022005.10.25 16:25modify2991.001.19871.20571.2137
41032005.10.25 16:26modify2981.001.19861.20581.2136
41042005.10.25 16:26modify2971.001.19841.20591.2134
41052005.10.25 16:26modify2971.001.19841.20601.2134
41062005.10.25 16:26modify2981.001.19861.20591.2136
41072005.10.25 16:26modify2991.001.19871.20581.2137
41082005.10.25 16:26modify3001.001.19881.20571.2138
41092005.10.25 16:27modify2971.001.19841.20611.2134
41102005.10.25 16:28modify2971.001.19841.20651.2134
41112005.10.25 16:28modify2971.001.19841.20661.2134
41122005.10.25 16:28modify2971.001.19841.20671.2134
41132005.10.25 16:28modify2971.001.19841.20681.2134
41142005.10.25 16:28modify2971.001.19841.20691.2134
41152005.10.25 16:28modify2971.001.19841.20701.2134
41162005.10.25 16:28modify2971.001.19841.20711.2134
41172005.10.25 16:28modify2971.001.19841.20721.2134
41182005.10.25 16:28modify2981.001.19861.20711.2136
41192005.10.25 16:28modify2991.001.19871.20711.2137
41202005.10.25 16:29modify2991.001.19871.20711.2137
41212005.10.25 16:29modify2971.001.19841.20721.2134
41222005.10.25 16:29modify2971.001.19841.20731.2134
41232005.10.25 16:29modify2981.001.19861.20721.2136
41242005.10.25 16:29modify3001.001.19881.20711.2138
41252005.10.25 16:45modify2991.001.19871.20721.2137
41262005.10.25 20:10modify3001.001.19881.20721.2138
41272005.10.25 20:15modify2981.001.19861.20731.2136
41282005.10.25 20:16modify2971.001.19841.20741.2134
41292005.10.25 20:16modify2971.001.19841.20751.2134
41302005.10.25 20:16modify2991.001.19871.20731.2137
41312005.10.25 20:16modify3001.001.19881.20721.2138
41322005.10.25 20:16modify3001.001.19881.20731.2138
41332005.10.25 20:16modify2981.001.19861.20731.2136
41342005.10.25 20:22modify2981.001.19861.20741.2136
41352005.10.25 20:23modify2991.001.19871.20731.2137
41362005.10.25 20:26modify3001.001.19881.20731.2138
41372005.10.25 20:26modify2981.001.19861.20741.2136
41382005.10.25 20:27modify2971.001.19841.20751.2134
41392005.10.25 20:27modify2991.001.19871.20741.2137
41402005.10.25 20:27modify2981.001.19861.20751.2136
41412005.10.25 20:28modify3001.001.19881.20741.2138
41422005.10.25 20:28modify2991.001.19871.20751.2137
41432005.10.25 23:26modify3001.001.19881.20741.2138
41442005.10.26 08:14modify3001.001.19881.20751.2138
41452005.10.26 08:14modify2971.001.19841.20771.2134
41462005.10.26 08:14modify2971.001.19841.20781.2134
41472005.10.26 08:14modify2971.001.19841.20801.2134
41482005.10.26 08:14modify2971.001.19841.20821.2134
41492005.10.26 08:14modify2971.001.19841.20831.2134
41502005.10.26 08:14modify2971.001.19841.20841.2134
41512005.10.26 08:14modify2981.001.19861.20831.2136
41522005.10.26 08:14modify2991.001.19871.20821.2137
41532005.10.26 08:15modify3001.001.19881.20821.2138
41542005.10.26 08:15modify2991.001.19871.20831.2137
41552005.10.26 08:15modify2981.001.19861.20841.2136
41562005.10.26 08:16modify2971.001.19841.20861.2134
41572005.10.26 08:16modify2971.001.19841.20871.2134
41582005.10.26 08:16modify2971.001.19841.20891.2134
41592005.10.26 08:16modify2971.001.19841.20911.2134
41602005.10.26 08:16modify2971.001.19841.20921.2134
41612005.10.26 08:16modify2981.001.19861.20911.2136
41622005.10.26 08:16modify2991.001.19871.20901.2137
41632005.10.26 08:16modify3001.001.19881.20891.2138
41642005.10.26 08:17modify3001.001.19881.20901.2138
41652005.10.26 08:17modify2991.001.19871.20911.2137
41662005.10.26 08:18modify3001.001.19881.20911.2138
41672005.10.26 08:18modify2981.001.19861.20921.2136
41682005.10.26 08:18modify2971.001.19841.20931.2134
41692005.10.26 08:18modify2991.001.19871.20921.2137
41702005.10.26 08:18modify3001.001.19881.20921.2138
41712005.10.26 08:19modify3001.001.19881.20921.2138
41722005.10.26 08:25modify2971.001.19841.20941.2134
41732005.10.26 08:25modify2981.001.19861.20931.2136
41742005.10.26 08:25modify2991.001.19871.20931.2137
41752005.10.26 08:30modify2991.001.19871.20931.2137
41762005.10.26 08:30modify2981.001.19861.20941.2136
41772005.10.26 08:30modify3001.001.19881.20931.2138
41782005.10.26 09:09s/l2971.001.20941.20941.21341100.0053420.04
41792005.10.26 09:09s/l2981.001.20941.20941.21361080.0054500.04
41802005.10.26 09:09s/l2991.001.20931.20931.21371060.0055560.04
41812005.10.26 09:09s/l3001.001.20931.20931.21381050.0056610.04
41822005.10.26 15:39buy3011.001.20801.19301.2230
41832005.10.26 15:39buy stop3021.001.20861.19361.2236
41842005.10.26 15:39buy stop3031.001.20881.19381.2238
41852005.10.26 15:39buy stop3041.001.20891.19391.2239
41862005.10.26 15:39buy stop3051.001.20901.19401.2240
41872005.10.26 15:45buy3021.001.20861.19361.2236
41882005.10.26 15:48buy3031.001.20881.19381.2238
41892005.10.26 16:03buy3041.001.20891.19391.2239
41902005.10.26 16:03buy3051.001.20901.19401.2240
41912005.10.26 16:49close3011.001.20691.19301.2230-110.0056500.04
41922005.10.26 16:49close3021.001.20681.19361.2236-180.0056320.04
41932005.10.26 16:49close3031.001.20671.19381.2238-210.0056110.04
41942005.10.26 16:49close3041.001.20681.19391.2239-210.0055900.04
41952005.10.26 16:49close3051.001.20691.19401.2240-210.0055690.04
41962005.10.26 19:31buy3061.001.20811.19311.2231
41972005.10.26 19:31buy stop3071.001.20871.19371.2237
41982005.10.26 19:31buy stop3081.001.20891.19391.2239
41992005.10.26 19:31buy stop3091.001.20901.19401.2240
42002005.10.26 19:31buy stop3101.001.20911.19411.2241
42012005.10.27 02:20buy3071.001.20871.19371.2237
42022005.10.27 02:26buy3081.001.20891.19391.2239
42032005.10.27 03:15buy3091.001.20901.19401.2240
42042005.10.27 03:15buy3101.001.20911.19411.2241
42052005.10.27 05:17modify3061.001.20811.20831.2231
42062005.10.27 06:25modify3061.001.20811.20841.2231
42072005.10.27 06:28modify3061.001.20811.20861.2231
42082005.10.27 06:44modify3061.001.20811.20871.2231
42092005.10.27 06:44modify3061.001.20811.20881.2231
42102005.10.27 06:44modify3061.001.20811.20891.2231
42112005.10.27 06:44modify3071.001.20871.20881.2237
42122005.10.27 06:51modify3061.001.20811.20901.2231
42132005.10.27 06:51modify3071.001.20871.20891.2237
42142005.10.27 06:51modify3071.001.20871.20891.2237
42152005.10.27 06:52modify3081.001.20891.20891.2239
42162005.10.27 07:54s/l3061.001.20901.20901.223190.0055780.04
42172005.10.27 07:54s/l3071.001.20891.20891.223720.0055800.04
42182005.10.27 07:54s/l3081.001.20891.20891.22390.0055800.04
42192005.10.27 10:08modify3091.001.20901.20901.2240
42202005.10.27 10:09modify3091.001.20901.20921.2240
42212005.10.27 10:09modify3091.001.20901.20941.2240
42222005.10.27 10:09modify3091.001.20901.20961.2240
42232005.10.27 10:09modify3091.001.20901.20971.2240
42242005.10.27 10:09modify3091.001.20901.20991.2240
42252005.10.27 10:09modify3091.001.20901.21001.2240
42262005.10.27 10:09modify3101.001.20911.20991.2241
42272005.10.27 10:23modify3101.001.20911.21001.2241
42282005.10.27 10:26modify3091.001.20901.21011.2240
42292005.10.27 10:27modify3101.001.20911.21011.2241
42302005.10.27 10:31modify3091.001.20901.21021.2240
42312005.10.27 10:31modify3101.001.20911.21011.2241
42322005.10.27 10:32modify3101.001.20911.21021.2241
42332005.10.27 10:33modify3091.001.20901.21031.2240
42342005.10.27 10:33modify3091.001.20901.21051.2240
42352005.10.27 10:33modify3091.001.20901.21071.2240
42362005.10.27 10:33modify3091.001.20901.21081.2240
42372005.10.27 10:33modify3101.001.20911.21071.2241
42382005.10.27 14:38modify3101.001.20911.21081.2241
42392005.10.27 14:38modify3091.001.20901.21101.2240
42402005.10.27 14:38modify3091.001.20901.21111.2240
42412005.10.27 14:38modify3101.001.20911.21101.2241
42422005.10.27 14:45modify3091.001.20901.21121.2240
42432005.10.27 14:45modify3091.001.20901.21141.2240
42442005.10.27 14:45modify3091.001.20901.21161.2240
42452005.10.27 14:46modify3091.001.20901.21181.2240
42462005.10.27 14:46modify3101.001.20911.21171.2241
42472005.10.27 14:46modify3091.001.20901.21191.2240
42482005.10.27 14:46modify3091.001.20901.21201.2240
42492005.10.27 14:46modify3091.001.20901.21211.2240
42502005.10.27 14:46modify3091.001.20901.21231.2240
42512005.10.27 14:46modify3091.001.20901.21241.2240
42522005.10.27 14:46modify3101.001.20911.21231.2241
42532005.10.27 14:47modify3101.001.20911.21241.2241
42542005.10.27 14:48modify3091.001.20901.21251.2240
42552005.10.27 14:48modify3091.001.20901.21261.2240
42562005.10.27 14:48modify3091.001.20901.21271.2240
42572005.10.27 14:48modify3101.001.20911.21261.2241
42582005.10.27 14:50modify3091.001.20901.21271.2240
42592005.10.27 14:50modify3091.001.20901.21281.2240
42602005.10.27 14:50modify3091.001.20901.21291.2240
42612005.10.27 14:50modify3091.001.20901.21301.2240
42622005.10.27 14:50modify3101.001.20911.21291.2241
42632005.10.27 14:52modify3101.001.20911.21301.2241
42642005.10.27 14:52modify3091.001.20901.21311.2240
42652005.10.27 16:18s/l3091.001.21311.21311.2240410.0056210.04
42662005.10.27 16:21s/l3101.001.21301.21301.2241390.0056600.04
42672005.11.01 14:55sell3111.001.19921.21421.1842
42682005.11.01 14:55sell stop3121.001.19861.21361.1836
42692005.11.01 14:55sell stop3131.001.19851.21341.1834
42702005.11.01 14:55sell stop3141.001.19841.21331.1833
42712005.11.01 14:55sell stop3151.001.19831.21321.1832
42722005.11.01 15:36sell3121.001.19861.21361.1836
42732005.11.01 15:36sell3131.001.19851.21341.1834
42742005.11.01 15:36sell3141.001.19841.21331.1833
42752005.11.01 15:36sell3151.001.19831.21321.1832
42762005.11.01 20:02close3111.001.20041.21421.1842-120.0056480.04
42772005.11.01 20:05close3121.001.20041.21361.1836-180.0056300.04
42782005.11.01 20:06close3131.001.20061.21341.1834-210.0056090.04
42792005.11.01 20:06close3141.001.20041.21331.1833-200.0055890.04
42802005.11.01 20:07close3151.001.20061.21321.1832-230.0055660.04
42812005.11.02 15:00buy3161.001.20251.18751.2175
42822005.11.02 15:00buy stop3171.001.20311.18811.2181
42832005.11.02 15:00buy stop3181.001.20331.18831.2183
42842005.11.02 15:00buy stop3191.001.20341.18841.2184
42852005.11.02 15:00buy stop3201.001.20351.18851.2185
42862005.11.02 15:03buy3171.001.20311.18811.2181
42872005.11.02 15:03buy3181.001.20331.18831.2183
42882005.11.02 15:04buy3191.001.20341.18841.2184
42892005.11.02 15:04buy3201.001.20351.18851.2185
42902005.11.02 16:47modify3161.001.20251.20251.2175
42912005.11.02 16:48modify3161.001.20251.20261.2175
42922005.11.02 16:48modify3161.001.20251.20271.2175
42932005.11.02 16:49modify3161.001.20251.20281.2175
42942005.11.02 16:49modify3161.001.20251.20291.2175
42952005.11.02 16:49modify3161.001.20251.20301.2175
42962005.11.02 17:05modify3161.001.20251.20311.2175
42972005.11.02 17:05modify3161.001.20251.20321.2175
42982005.11.02 17:05modify3171.001.20311.20311.2181
42992005.11.02 18:16modify3171.001.20311.20311.2181
43002005.11.02 18:28modify3161.001.20251.20331.2175
43012005.11.02 18:30modify3171.001.20311.20321.2181
43022005.11.02 18:30modify3161.001.20251.20361.2175
43032005.11.02 18:30modify3161.001.20251.20391.2175
43042005.11.02 18:30modify3161.001.20251.20411.2175
43052005.11.02 18:30modify3171.001.20311.20401.2181
43062005.11.02 18:30modify3181.001.20331.20401.2183
43072005.11.02 18:31modify3191.001.20341.20391.2184
43082005.11.02 18:31modify3191.001.20341.20391.2184
43092005.11.02 18:32modify3201.001.20351.20391.2185
43102005.11.03 12:02close3161.001.20481.20411.2175230.0055890.04
43112005.11.03 12:02close3171.001.20471.20401.2181160.0056050.04
43122005.11.03 12:02close3181.001.20461.20401.2183130.0056180.04
43132005.11.03 12:02close3191.001.20451.20391.2184110.0056290.04
43142005.11.03 12:02close3201.001.20441.20391.218590.0056380.04
43152005.11.09 08:00buy3211.001.17721.16221.1922
43162005.11.09 08:00buy stop3221.001.17781.16281.1928
43172005.11.09 08:00buy stop3231.001.17801.16301.1930
43182005.11.09 08:00buy stop3241.001.17811.16311.1931
43192005.11.09 08:00buy stop3251.001.17821.16321.1932
43202005.11.09 09:32buy3221.001.17781.16281.1928
43212005.11.09 10:42close3211.001.17611.16221.1922-110.0056270.04
43222005.11.09 10:42close3221.001.17621.16281.1928-160.0056110.04
43232005.11.09 14:57buy3231.001.17801.16301.1930
43242005.11.09 14:57buy3241.001.17811.16311.1931
43252005.11.09 14:57buy3251.001.17821.16321.1932
43262005.11.10 05:03close3231.001.17551.16301.1930-250.0055860.04
43272005.11.10 05:04close3241.001.17541.16311.1931-270.0055590.04
43282005.11.10 05:04close3251.001.17521.16321.1932-300.0055290.04
43292005.11.10 07:09buy3261.001.17641.16141.1914
43302005.11.10 07:09buy stop3271.001.17701.16201.1920
43312005.11.10 07:09buy stop3281.001.17721.16221.1922
43322005.11.10 07:09buy stop3291.001.17731.16231.1923
43332005.11.10 07:09buy stop3301.001.17741.16241.1924
43342005.11.10 07:46buy3271.001.17701.16201.1920
43352005.11.10 09:05buy3281.001.17721.16221.1922
43362005.11.10 09:05buy3291.001.17731.16231.1923
43372005.11.10 09:05buy3301.001.17741.16241.1924
43382005.11.10 14:54close3261.001.17531.16141.1914-110.0055180.04
43392005.11.10 14:54close3271.001.17511.16201.1920-190.0054990.04
43402005.11.10 14:54close3281.001.17521.16221.1922-200.0054790.04
43412005.11.10 14:54close3291.001.17531.16231.1923-200.0054590.04
43422005.11.10 14:55close3301.001.17531.16241.1924-210.0054380.04
43432005.11.15 11:03sell3311.001.16971.18471.1547
43442005.11.15 11:03sell stop3321.001.16911.18411.1541
43452005.11.15 11:03sell stop3331.001.16901.18391.1539
43462005.11.15 11:03sell stop3341.001.16891.18381.1538
43472005.11.15 11:03sell stop3351.001.16881.18371.1537
43482005.11.15 11:07sell3321.001.16911.18411.1541
43492005.11.15 11:14sell3331.001.16901.18391.1539
43502005.11.15 11:15sell3341.001.16891.18381.1538
43512005.11.15 11:15sell3351.001.16881.18371.1537
43522005.11.15 12:23modify3311.001.16971.16971.1547
43532005.11.15 12:23modify3311.001.16971.16961.1547
43542005.11.15 12:49modify3311.001.16971.16951.1547
43552005.11.15 12:49modify3311.001.16971.16941.1547
43562005.11.15 12:51modify3311.001.16971.16931.1547
43572005.11.15 12:51modify3311.001.16971.16921.1547
43582005.11.15 13:10modify3311.001.16971.16901.1547
43592005.11.15 13:10modify3311.001.16971.16881.1547
43602005.11.15 13:10modify3311.001.16971.16871.1547
43612005.11.15 13:10modify3321.001.16911.16881.1541
43622005.11.15 13:10modify3331.001.16901.16891.1539
43632005.11.15 13:11modify3331.001.16901.16891.1539
43642005.11.15 13:11modify3341.001.16891.16891.1538
43652005.11.15 13:11modify3321.001.16911.16871.1541
43662005.11.15 13:11modify3311.001.16971.16861.1547
43672005.11.15 13:11modify3311.001.16971.16841.1547
43682005.11.15 13:12modify3311.001.16971.16831.1547
43692005.11.15 13:12modify3311.001.16971.16821.1547
43702005.11.15 13:12modify3321.001.16911.16831.1541
43712005.11.15 13:12modify3331.001.16901.16851.1539
43722005.11.15 13:12modify3341.001.16891.16861.1538
43732005.11.15 13:12modify3341.001.16891.16851.1538
43742005.11.15 13:12modify3331.001.16901.16851.1539
43752005.11.15 13:13modify3351.001.16881.16851.1537
43762005.11.15 13:33modify3341.001.16891.16851.1538
43772005.11.15 14:52s/l3311.001.16821.16821.1547150.0054530.04
43782005.11.15 14:52s/l3321.001.16831.16831.154180.0054610.04
43792005.11.15 14:52s/l3331.001.16851.16851.153950.0054660.04
43802005.11.15 14:52s/l3341.001.16851.16851.153840.0054700.04
43812005.11.15 14:52s/l3351.001.16851.16851.153730.0054730.04
43822005.11.17 14:58sell3361.001.16721.18221.1522
43832005.11.17 14:58sell stop3371.001.16661.18161.1516
43842005.11.17 14:58sell stop3381.001.16651.18141.1514
43852005.11.17 14:58sell stop3391.001.16641.18131.1513
43862005.11.17 14:58sell stop3401.001.16631.18121.1512
43872005.11.17 15:02sell3371.001.16661.18161.1516
43882005.11.17 15:07sell3381.001.16651.18141.1514
43892005.11.17 15:07sell3391.001.16641.18131.1513
43902005.11.18 10:25sell3401.001.16631.18121.1512
43912005.11.18 15:02close3361.001.17281.18221.1522-560.0054170.04
43922005.11.18 15:02close3371.001.17291.18161.1516-630.0053540.04
43932005.11.18 15:02close3381.001.17311.18141.1514-660.0052880.04
43942005.11.18 15:02close3391.001.17341.18131.1513-700.0052180.04
43952005.11.18 15:02close3401.001.17361.18121.1512-730.0051450.04
43962005.11.30 08:07sell3411.001.17831.19331.1633
43972005.11.30 08:07sell stop3421.001.17771.19271.1627
43982005.11.30 08:07sell stop3431.001.17761.19251.1625
43992005.11.30 08:07sell stop3441.001.17751.19241.1624
44002005.11.30 08:07sell stop3451.001.17741.19231.1623
44012005.11.30 09:51sell3421.001.17771.19271.1627
44022005.11.30 09:51sell3431.001.17761.19251.1625
44032005.11.30 09:51sell3441.001.17751.19241.1624
44042005.11.30 09:51sell3451.001.17741.19231.1623
44052005.11.30 16:39close3411.001.18011.19331.1633-180.0051270.04
44062005.11.30 16:39close3421.001.18021.19271.1627-250.0051020.04
44072005.11.30 16:39close3431.001.18011.19251.1625-250.0050770.04
44082005.11.30 16:39close3441.001.18001.19241.1624-250.0050520.04
44092005.11.30 16:44close3451.001.18001.19231.1623-260.0050260.04
44102005.11.30 19:17sell3461.001.17761.19261.1626
44112005.11.30 19:17sell stop3471.001.17701.19201.1620
44122005.11.30 19:17sell stop3481.001.17691.19181.1618
44132005.11.30 19:17sell stop3491.001.17681.19171.1617
44142005.11.30 19:17sell stop3501.001.17671.19161.1616
44152005.12.01 08:48sell3471.001.17701.19201.1620
44162005.12.01 08:48sell3481.001.17691.19181.1618
44172005.12.01 12:13close3461.001.17881.19261.1626-120.0050140.04
44182005.12.01 12:13close3471.001.17891.19201.1620-190.0049950.04
44192005.12.01 12:13close3481.001.17901.19181.1618-210.0049740.04
44202005.12.01 12:55sell3491.001.17681.19171.1617
44212005.12.01 12:55sell3501.001.17671.19161.1616
44222005.12.01 14:17modify3491.001.17681.17681.1617
44232005.12.01 14:19modify3491.001.17681.17671.1617
44242005.12.01 14:19modify3491.001.17681.17661.1617
44252005.12.01 14:19modify3491.001.17681.17641.1617
44262005.12.01 14:19modify3491.001.17681.17631.1617
44272005.12.01 14:19modify3501.001.17671.17641.1616
44282005.12.01 14:19modify3501.001.17671.17641.1616
44292005.12.01 14:48modify3501.001.17671.17631.1616
44302005.12.01 14:48modify3491.001.17681.17621.1617
44312005.12.01 14:48modify3491.001.17681.17601.1617
44322005.12.01 14:48modify3491.001.17681.17591.1617
44332005.12.01 14:48modify3491.001.17681.17581.1617
44342005.12.01 14:49modify3491.001.17681.17571.1617
44352005.12.01 14:49modify3501.001.17671.17581.1616
44362005.12.01 14:49modify3501.001.17671.17571.1616
44372005.12.01 14:49modify3491.001.17681.17561.1617
44382005.12.01 14:49modify3501.001.17671.17571.1616
44392005.12.01 14:50modify3501.001.17671.17561.1616
44402005.12.01 14:50modify3491.001.17681.17551.1617
44412005.12.01 14:50modify3491.001.17681.17541.1617
44422005.12.01 14:50modify3501.001.17671.17551.1616
44432005.12.01 15:14modify3501.001.17671.17541.1616
44442005.12.01 15:25modify3491.001.17681.17531.1617
44452005.12.01 15:25modify3491.001.17681.17521.1617
44462005.12.01 15:25modify3491.001.17681.17511.1617
44472005.12.01 15:25modify3491.001.17681.17501.1617
44482005.12.01 15:25modify3491.001.17681.17491.1617
44492005.12.01 15:25modify3491.001.17681.17481.1617
44502005.12.01 15:26modify3491.001.17681.17471.1617
44512005.12.01 15:26modify3501.001.17671.17481.1616
44522005.12.01 15:26modify3501.001.17671.17471.1616
44532005.12.01 15:26modify3491.001.17681.17461.1617
44542005.12.01 15:27modify3501.001.17671.17461.1616
44552005.12.01 15:31modify3491.001.17681.17451.1617
44562005.12.01 15:31modify3491.001.17681.17441.1617
44572005.12.01 15:31modify3501.001.17671.17451.1616
44582005.12.01 15:32modify3501.001.17671.17441.1616
44592005.12.01 16:11modify3491.001.17681.17431.1617
44602005.12.01 16:12modify3491.001.17681.17421.1617
44612005.12.01 16:12modify3501.001.17671.17431.1616
44622005.12.01 16:12modify3501.001.17671.17421.1616
44632005.12.01 16:13modify3491.001.17681.17411.1617
44642005.12.01 16:13modify3501.001.17671.17411.1616
44652005.12.01 16:13modify3491.001.17681.17401.1617
44662005.12.01 16:13modify3491.001.17681.17391.1617
44672005.12.01 16:13modify3501.001.17671.17401.1616
44682005.12.01 16:26modify3501.001.17671.17391.1616
44692005.12.01 17:22modify3491.001.17681.17381.1617
44702005.12.01 17:22modify3501.001.17671.17391.1616
44712005.12.01 17:33modify3501.001.17671.17381.1616
44722005.12.01 17:33modify3491.001.17681.17371.1617
44732005.12.01 17:33modify3491.001.17681.17351.1617
44742005.12.01 17:33modify3501.001.17671.17361.1616
44752005.12.01 17:33modify3501.001.17671.17361.1616
44762005.12.01 17:34modify3491.001.17681.17341.1617
44772005.12.01 17:34modify3491.001.17681.17331.1617
44782005.12.01 17:34modify3501.001.17671.17341.1616
44792005.12.01 17:36modify3501.001.17671.17331.1616
44802005.12.01 17:46modify3491.001.17681.17321.1617
44812005.12.01 17:46modify3491.001.17681.17311.1617
44822005.12.01 17:46modify3501.001.17671.17321.1616
44832005.12.01 17:47modify3491.001.17681.17311.1617
44842005.12.01 17:50modify3501.001.17671.17311.1616
44852005.12.01 17:51modify3501.001.17671.17311.1616
44862005.12.01 19:38s/l3491.001.17311.17311.1617370.0050110.04
44872005.12.01 19:38s/l3501.001.17311.17311.1616360.0050470.04
44882005.12.06 16:06buy3511.001.17771.16271.1927
44892005.12.06 16:06buy stop3521.001.17831.16331.1933
44902005.12.06 16:06buy stop3531.001.17851.16351.1935
44912005.12.06 16:06buy stop3541.001.17861.16361.1936
44922005.12.06 16:06buy stop3551.001.17871.16371.1937
44932005.12.06 17:12buy3521.001.17831.16331.1933
44942005.12.06 17:12buy3531.001.17851.16351.1935
44952005.12.06 17:14buy3541.001.17861.16361.1936
44962005.12.06 17:14buy3551.001.17871.16371.1937
44972005.12.06 17:22close3511.001.17711.16271.1927-60.0050410.04
44982005.12.06 17:22close3521.001.17701.16331.1933-130.0050280.04
44992005.12.06 17:22close3531.001.17711.16351.1935-140.0050140.04
45002005.12.06 17:23close3541.001.17711.16361.1936-150.0049990.04
45012005.12.06 17:23close3551.001.17691.16371.1937-180.0049810.04
45022005.12.09 12:02buy3561.001.17991.16491.1949
45032005.12.09 12:02buy stop3571.001.18051.16551.1955
45042005.12.09 12:02buy stop3581.001.18071.16571.1957
45052005.12.09 12:02buy stop3591.001.18081.16581.1958
45062005.12.09 12:02buy stop3601.001.18091.16591.1959
45072005.12.09 12:05buy3571.001.18051.16551.1955
45082005.12.09 12:06buy3581.001.18071.16571.1957
45092005.12.09 12:06buy3591.001.18081.16581.1958
45102005.12.09 12:07buy3601.001.18091.16591.1959
45112005.12.09 14:13close3561.001.17871.16491.1949-120.0049690.04
45122005.12.09 14:14close3571.001.17861.16551.1955-190.0049500.04
45132005.12.09 14:14close3581.001.17851.16571.1957-220.0049280.04
45142005.12.09 14:14close3591.001.17851.16581.1958-229.9949050.05
45152005.12.09 14:15close3601.001.17851.16591.1959-240.0048810.05
45162005.12.12 02:18buy3611.001.18071.16571.1957
45172005.12.12 02:18buy stop3621.001.18131.16631.1963
45182005.12.12 02:18buy stop3631.001.18151.16651.1965
45192005.12.12 02:18buy stop3641.001.18161.16661.1966
45202005.12.12 02:18buy stop3651.001.18171.16671.1967
45212005.12.12 02:20buy3621.001.18131.16631.1963
45222005.12.12 02:20buy3631.001.18151.16651.1965
45232005.12.12 02:22buy3641.001.18161.16661.1966
45242005.12.12 02:22buy3651.001.18171.16671.1967
45252005.12.12 09:20modify3611.001.18071.18091.1957
45262005.12.12 09:20modify3611.001.18071.18121.1957
45272005.12.12 09:20modify3611.001.18071.18141.1957
45282005.12.12 09:20modify3611.001.18071.18171.1957
45292005.12.12 09:20modify3621.001.18131.18161.1963
45302005.12.12 09:20modify3631.001.18151.18151.1965
45312005.12.12 09:21modify3631.001.18151.18161.1965
45322005.12.12 09:21modify3621.001.18131.18171.1963
45332005.12.12 09:21modify3641.001.18161.18161.1966
45342005.12.12 09:29modify3631.001.18151.18171.1965
45352005.12.12 09:29modify3611.001.18071.18181.1957
45362005.12.12 09:29modify3611.001.18071.18201.1957
45372005.12.12 09:29modify3611.001.18071.18211.1957
45382005.12.12 09:29modify3611.001.18071.18231.1957
45392005.12.12 09:29modify3611.001.18071.18251.1957
45402005.12.12 09:29modify3621.001.18131.18241.1963
45412005.12.12 09:29modify3631.001.18151.18231.1965
45422005.12.12 09:29modify3631.001.18151.18231.1965
45432005.12.12 09:30modify3631.001.18151.18241.1965
45442005.12.12 09:30modify3611.001.18071.18251.1957
45452005.12.12 09:30modify3641.001.18161.18241.1966
45462005.12.12 09:30modify3651.001.18171.18231.1967
45472005.12.12 09:31modify3651.001.18171.18241.1967
45482005.12.12 09:39modify3611.001.18071.18261.1957
45492005.12.12 09:39modify3611.001.18071.18271.1957
45502005.12.12 09:39modify3621.001.18131.18261.1963
45512005.12.12 09:39modify3631.001.18151.18251.1965
45522005.12.12 09:40modify3631.001.18151.18251.1965
45532005.12.12 09:41modify3621.001.18131.18271.1963
45542005.12.12 09:41modify3611.001.18071.18281.1957
45552005.12.12 09:41modify3611.001.18071.18291.1957
45562005.12.12 09:41modify3611.001.18071.18301.1957
45572005.12.12 09:41modify3621.001.18131.18291.1963
45582005.12.12 09:41modify3621.001.18131.18291.1963
45592005.12.12 09:42modify3631.001.18151.18271.1965
45602005.12.12 09:42modify3631.001.18151.18291.1965
45612005.12.12 09:43modify3641.001.18161.18291.1966
45622005.12.12 09:43modify3651.001.18171.18261.1967
45632005.12.12 09:44modify3651.001.18171.18271.1967
45642005.12.12 09:44modify3651.001.18171.18281.1967
45652005.12.12 09:44modify3621.001.18131.18301.1963
45662005.12.12 09:44modify3641.001.18161.18291.1966
45672005.12.12 09:45modify3611.001.18071.18311.1957
45682005.12.12 09:45modify3621.001.18131.18301.1963
45692005.12.12 09:46modify3621.001.18131.18311.1963
45702005.12.12 09:46modify3631.001.18151.18301.1965
45712005.12.12 09:46modify3621.001.18131.18311.1963
45722005.12.12 09:47modify3631.001.18151.18311.1965
45732005.12.12 09:47modify3651.001.18171.18291.1967
45742005.12.12 09:47modify3651.001.18171.18291.1967
45752005.12.12 09:56modify3631.001.18151.18311.1965
45762005.12.12 09:56modify3641.001.18161.18301.1966
45772005.12.12 09:59modify3651.001.18171.18301.1967
45782005.12.12 09:59modify3641.001.18161.18311.1966
45792005.12.12 09:59modify3611.001.18071.18321.1957
45802005.12.12 09:59modify3611.001.18071.18331.1957
45812005.12.12 09:59modify3621.001.18131.18321.1963
45822005.12.12 09:59modify3651.001.18171.18311.1967
45832005.12.12 09:59modify3641.001.18161.18311.1966
45842005.12.12 10:00modify3631.001.18151.18321.1965
45852005.12.12 10:00modify3631.001.18151.18321.1965
45862005.12.12 10:00modify3641.001.18161.18321.1966
45872005.12.12 10:01modify3611.001.18071.18331.1957
45882005.12.12 10:01modify3611.001.18071.18341.1957
45892005.12.12 10:01modify3621.001.18131.18331.1963
45902005.12.12 10:01modify3651.001.18171.18321.1967
45912005.12.12 10:02modify3641.001.18161.18321.1966
45922005.12.12 10:03modify3621.001.18131.18341.1963
45932005.12.12 10:03modify3611.001.18071.18351.1957
45942005.12.12 10:03modify3611.001.18071.18361.1957
45952005.12.12 10:03modify3611.001.18071.18371.1957
45962005.12.12 10:03modify3611.001.18071.18391.1957
45972005.12.12 10:03modify3611.001.18071.18401.1957
45982005.12.12 10:03modify3611.001.18071.18411.1957
45992005.12.12 10:03modify3611.001.18071.18431.1957
46002005.12.12 10:03modify3621.001.18131.18421.1963
46012005.12.12 10:03modify3631.001.18151.18411.1965
46022005.12.12 10:03modify3641.001.18161.18401.1966
46032005.12.12 10:03modify3651.001.18171.18391.1967
46042005.12.12 10:04modify3651.001.18171.18391.1967
46052005.12.12 10:04modify3651.001.18171.18401.1967
46062005.12.12 10:04modify3641.001.18161.18411.1966
46072005.12.12 10:04modify3631.001.18151.18421.1965
46082005.12.12 10:04modify3621.001.18131.18431.1963
46092005.12.12 10:04modify3611.001.18071.18441.1957
46102005.12.12 10:04modify3631.001.18151.18431.1965
46112005.12.12 10:04modify3621.001.18131.18431.1963
46122005.12.12 10:05modify3641.001.18161.18431.1966
46132005.12.12 10:05modify3621.001.18131.18441.1963
46142005.12.12 10:05modify3611.001.18071.18451.1957
46152005.12.12 10:05modify3611.001.18071.18461.1957
46162005.12.12 10:05modify3611.001.18071.18471.1957
46172005.12.12 10:05modify3621.001.18131.18461.1963
46182005.12.12 10:05modify3631.001.18151.18451.1965
46192005.12.12 10:05modify3631.001.18151.18451.1965
46202005.12.12 10:06modify3631.001.18151.18461.1965
46212005.12.12 10:06modify3611.001.18071.18471.1957
46222005.12.12 10:06modify3641.001.18161.18461.1966
46232005.12.12 10:06modify3651.001.18171.18451.1967
46242005.12.12 10:07modify3651.001.18171.18461.1967
46252005.12.12 10:07modify3621.001.18131.18471.1963
46262005.12.12 10:07modify3611.001.18071.18491.1957
46272005.12.12 10:07modify3611.001.18071.18501.1957
46282005.12.12 10:07modify3611.001.18071.18511.1957
46292005.12.12 10:07modify3621.001.18131.18501.1963
46302005.12.12 10:07modify3631.001.18151.18491.1965
46312005.12.12 10:08modify3631.001.18151.18501.1965
46322005.12.12 10:08modify3621.001.18131.18511.1963
46332005.12.12 10:08modify3641.001.18161.18501.1966
46342005.12.12 10:08modify3651.001.18171.18491.1967
46352005.12.12 13:45modify3651.001.18171.18501.1967
46362005.12.12 13:45modify3631.001.18151.18511.1965
46372005.12.12 13:45modify3641.001.18161.18501.1966
46382005.12.12 13:46modify3611.001.18071.18521.1957
46392005.12.12 13:46modify3651.001.18171.18501.1967
46402005.12.12 13:46modify3621.001.18131.18511.1963
46412005.12.12 13:50modify3641.001.18161.18511.1966
46422005.12.12 13:50modify3611.001.18071.18541.1957
46432005.12.12 13:50modify3611.001.18071.18551.1957
46442005.12.12 13:50modify3621.001.18131.18541.1963
46452005.12.12 13:50modify3631.001.18151.18541.1965
46462005.12.12 13:51modify3631.001.18151.18541.1965
46472005.12.12 13:51modify3641.001.18161.18531.1966
46482005.12.12 13:51modify3641.001.18161.18541.1966
46492005.12.12 13:51modify3621.001.18131.18551.1963
46502005.12.12 13:51modify3611.001.18071.18561.1957
46512005.12.12 13:51modify3611.001.18071.18571.1957
46522005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18581.1957
46532005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18591.1957
46542005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18601.1957
46552005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18631.1957
46562005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18651.1957
46572005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18681.1957
46582005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18701.1957
46592005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18731.1957
46602005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18751.1957
46612005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18781.1957
46622005.12.12 13:52modify3611.001.18071.18801.1957
46632005.12.12 13:52modify3621.001.18131.18791.1963
46642005.12.12 13:52modify3631.001.18151.18781.1965
46652005.12.12 13:52modify3641.001.18161.18781.1966
46662005.12.12 13:53modify3641.001.18161.18781.1966
46672005.12.12 13:53modify3631.001.18151.18791.1965
46682005.12.12 13:53modify3621.001.18131.18801.1963
46692005.12.12 13:53modify3611.001.18071.18811.1957
46702005.12.12 13:53modify3611.001.18071.18821.1957
46712005.12.12 13:53modify3611.001.18071.18841.1957
46722005.12.12 13:53modify3611.001.18071.18851.1957
46732005.12.12 13:53modify3611.001.18071.18861.1957
46742005.12.12 13:53modify3611.001.18071.18871.1957
46752005.12.12 13:53modify3611.001.18071.18881.1957
46762005.12.12 13:53modify3621.001.18131.18871.1963
46772005.12.12 13:53modify3631.001.18151.18861.1965
46782005.12.12 13:53modify3631.001.18151.18861.1965
46792005.12.12 13:54modify3641.001.18161.18861.1966
46802005.12.12 13:54modify3631.001.18151.18871.1965
46812005.12.12 13:54modify3651.001.18171.18861.1967
46822005.12.12 14:11modify3641.001.18161.18871.1966
46832005.12.12 14:11modify3651.001.18171.18861.1967
46842005.12.12 14:12modify3651.001.18171.18871.1967
46852005.12.12 14:13modify3621.001.18131.18881.1963
46862005.12.12 14:18modify3611.001.18071.18901.1957
46872005.12.12 14:18modify3611.001.18071.18911.1957
46882005.12.12 14:18modify3611.001.18071.18931.1957
46892005.12.12 14:18modify3611.001.18071.18941.1957
46902005.12.12 14:18modify3611.001.18071.18951.1957
46912005.12.12 14:18modify3611.001.18071.18971.1957
46922005.12.12 14:18modify3611.001.18071.18981.1957
46932005.12.12 14:18modify3621.001.18131.18971.1963
46942005.12.12 14:18modify3631.001.18151.18961.1965
46952005.12.12 14:18modify3631.001.18151.18961.1965
46962005.12.12 14:19modify3641.001.18161.18961.1966
46972005.12.12 14:19modify3651.001.18171.18951.1967
46982005.12.12 14:19modify3651.001.18171.18961.1967
46992005.12.12 14:19modify3611.001.18071.18981.1957
47002005.12.12 14:19modify3611.001.18071.19001.1957
47012005.12.12 14:19modify3611.001.18071.19011.1957
47022005.12.12 14:19modify3611.001.18071.19031.1957
47032005.12.12 14:20modify3611.001.18071.19051.1957
47042005.12.12 14:20modify3611.001.18071.19061.1957
47052005.12.12 14:20modify3611.001.18071.19071.1957
47062005.12.12 14:20modify3611.001.18071.19081.1957
47072005.12.12 14:20modify3611.001.18071.19101.1957
47082005.12.12 14:20modify3611.001.18071.19111.1957
47092005.12.12 14:20modify3611.001.18071.19131.1957
47102005.12.12 14:20modify3611.001.18071.19141.1957
47112005.12.12 14:20modify3611.001.18071.19161.1957
47122005.12.12 14:21modify3611.001.18071.19171.1957
47132005.12.12 14:21t/p3611.001.19571.19171.19571500.0050310.05
47142005.12.12 14:21modify3621.001.18131.19181.1963
47152005.12.12 14:21modify3621.001.18131.19191.1963
47162005.12.12 14:21modify3631.001.18151.19181.1965
47172005.12.12 14:21modify3641.001.18161.19171.1966
47182005.12.12 14:21modify3651.001.18171.19161.1967
47192005.12.12 14:32modify3651.001.18171.19171.1967
47202005.12.12 14:32modify3631.001.18151.19191.1965
47212005.12.12 14:33modify3621.001.18131.19191.1963
47222005.12.12 14:33modify3621.001.18131.19201.1963
47232005.12.12 14:33modify3631.001.18151.19191.1965
47242005.12.12 14:34modify3641.001.18161.19181.1966
47252005.12.12 14:34modify3641.001.18161.19191.1966
47262005.12.12 14:34modify3631.001.18151.19201.1965
47272005.12.12 14:34modify3651.001.18171.19191.1967
47282005.12.12 14:35modify3621.001.18131.19201.1963
47292005.12.12 14:36modify3621.001.18131.19211.1963
47302005.12.12 14:36modify3621.001.18131.19221.1963
47312005.12.12 14:36t/p3621.001.19631.19221.19631500.0051810.05
47322005.12.12 14:36modify3631.001.18151.19251.1965
47332005.12.12 14:36t/p3631.001.19651.19251.19651500.0053310.05
47342005.12.12 14:36modify3641.001.18161.19261.1966
47352005.12.12 14:36t/p3641.001.19661.19261.19661500.0054810.05
47362005.12.12 14:36t/p3651.001.19671.19191.19671500.0056310.05
47372005.12.13 15:59buy3661.001.19351.17851.2085
47382005.12.13 15:59buy stop3671.001.19411.17911.2091
47392005.12.13 15:59buy stop3681.001.19431.17931.2093
47402005.12.13 15:59buy stop3691.001.19441.17941.2094
47412005.12.13 15:59buy stop3701.001.19451.17951.2095
47422005.12.13 17:46close3661.001.19261.17851.2085-90.0056220.05
47432005.12.13 20:14buy3671.001.19411.17911.2091
47442005.12.13 20:14buy3681.001.19431.17931.2093
47452005.12.13 20:14buy3691.001.19441.17941.2094
47462005.12.13 20:14buy3701.001.19451.17951.2095
47472005.12.13 20:22modify3671.001.19411.19411.2091
47482005.12.13 20:22modify3671.001.19411.19421.2091
47492005.12.13 20:22modify3671.001.19411.19441.2091
47502005.12.13 20:22modify3671.001.19411.19451.2091
47512005.12.13 20:22modify3671.001.19411.19461.2091
47522005.12.13 20:22modify3681.001.19431.19451.2093
47532005.12.13 20:22modify3681.001.19431.19451.2093
47542005.12.13 20:23modify3691.001.19441.19451.2094
47552005.12.13 20:53s/l3671.001.19461.19461.209150.0056270.05
47562005.12.13 20:53s/l3681.001.19451.19451.209320.0056290.05
47572005.12.13 20:53s/l3691.001.19451.19451.209410.0056300.05
47582005.12.14 02:41modify3701.001.19451.19451.2095
47592005.12.14 02:45modify3701.001.19451.19461.2095
47602005.12.14 02:45modify3701.001.19451.19481.2095
47612005.12.14 02:45modify3701.001.19451.19491.2095
47622005.12.14 02:45modify3701.001.19451.19501.2095
47632005.12.14 02:48modify3701.001.19451.19521.2095
47642005.12.14 02:49modify3701.001.19451.19531.2095
47652005.12.14 02:50modify3701.001.19451.19541.2095
47662005.12.14 03:14modify3701.001.19451.19561.2095
47672005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19571.2095
47682005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19591.2095
47692005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19601.2095
47702005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19621.2095
47712005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19631.2095
47722005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19641.2095
47732005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19661.2095
47742005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19691.2095
47752005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19721.2095
47762005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19741.2095
47772005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19771.2095
47782005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19791.2095
47792005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19811.2095
47802005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19841.2095
47812005.12.14 03:15modify3701.001.19451.19861.2095
47822005.12.14 03:16modify3701.001.19451.19871.2095
47832005.12.14 03:16modify3701.001.19451.19881.2095
47842005.12.14 03:17modify3701.001.19451.19891.2095
47852005.12.14 03:17modify3701.001.19451.19901.2095
47862005.12.14 03:17modify3701.001.19451.19921.2095
47872005.12.14 03:17modify3701.001.19451.19931.2095
47882005.12.14 03:18modify3701.001.19451.19941.2095
47892005.12.14 03:18modify3701.001.19451.19951.2095
47902005.12.14 06:59s/l3701.001.19951.19951.2095500.0056800.05
47912005.12.15 02:16buy3711.001.20151.18651.2165
47922005.12.15 02:16buy stop3721.001.20211.18711.2171
47932005.12.15 02:16buy stop3731.001.20231.18731.2173
47942005.12.15 02:16buy stop3741.001.20241.18741.2174
47952005.12.15 02:16buy stop3751.001.20251.18751.2175
47962005.12.15 04:15close3711.001.19911.18651.2165-240.0056560.05
47972005.12.15 10:38buy3721.001.20211.18711.2171
47982005.12.15 10:39buy3731.001.20231.18731.2173
47992005.12.15 10:39buy3741.001.20241.18741.2174
48002005.12.15 10:40buy3751.001.20251.18751.2175
48012005.12.15 15:00close3721.001.19871.18711.2171-340.0056220.05
48022005.12.15 15:31close3731.001.19871.18731.2173-360.0055860.05
48032005.12.15 15:46close3741.001.19871.18741.2174-370.0055490.05
48042005.12.15 15:46close3751.001.19861.18751.2175-390.0055100.05
48052005.12.19 18:43buy3761.001.20191.18691.2169
48062005.12.19 18:43buy stop3771.001.20251.18751.2175
48072005.12.19 18:43buy stop3781.001.20271.18771.2177
48082005.12.19 18:43buy stop3791.001.20281.18781.2178
48092005.12.19 18:43buy stop3801.001.20291.18791.2179
48102005.12.20 00:03close3761.001.20001.18691.2169-190.0054910.05
48112006.01.03 19:34buy3771.001.20251.18751.2175
48122006.01.03 20:11buy3781.001.20271.18771.2177
48132006.01.03 20:11buy3791.001.20281.18781.2178
48142006.01.03 20:11buy3801.001.20291.18791.2179
48152006.01.04 02:07modify3771.001.20251.20251.2175
48162006.01.04 02:07modify3771.001.20251.20271.2175
48172006.01.04 02:07modify3771.001.20251.20281.2175
48182006.01.04 02:07modify3771.001.20251.20301.2175
48192006.01.04 02:07modify3781.001.20271.20291.2177
48202006.01.04 02:07modify3791.001.20281.20281.2178
48212006.01.04 02:08modify3791.001.20281.20291.2178
48222006.01.04 02:08modify3781.001.20271.20301.2177
48232006.01.04 02:08modify3771.001.20251.20311.2175
48242006.01.04 02:08modify3771.001.20251.20321.2175
48252006.01.04 02:08modify3771.001.20251.20331.2175
48262006.01.04 02:08modify3781.001.20271.20321.2177
48272006.01.04 02:08modify3791.001.20281.20311.2178
48282006.01.04 02:09modify3801.001.20291.20301.2179
48292006.01.04 02:26modify3801.001.20291.20311.2179
48302006.01.04 02:26modify3791.001.20281.20321.2178
48312006.01.04 02:26modify3781.001.20271.20331.2177
48322006.01.04 02:26modify3801.001.20291.20321.2179
48332006.01.04 02:27modify3791.001.20281.20331.2178
48342006.01.04 02:27modify3771.001.20251.20341.2175
48352006.01.04 02:27modify3801.001.20291.20331.2179
48362006.01.04 03:12modify3771.001.20251.20351.2175
48372006.01.04 03:12modify3771.001.20251.20411.2175
48382006.01.04 03:13modify3781.001.20271.20401.2177
48392006.01.04 03:13modify3781.001.20271.20411.2177
48402006.01.04 03:13modify3791.001.20281.20401.2178
48412006.01.04 03:13modify3801.001.20291.20391.2179
48422006.01.04 03:14modify3801.001.20291.20401.2179
48432006.01.04 03:15modify3791.001.20281.20411.2178
48442006.01.04 03:16modify3771.001.20251.20421.2175
48452006.01.04 07:01s/l3771.001.20421.20421.2175170.0055080.05
48462006.01.04 07:01s/l3781.001.20411.20411.2177140.0055220.05
48472006.01.04 07:01s/l3791.001.20411.20411.2178130.0055350.05
48482006.01.04 07:01s/l3801.001.20401.20401.2179110.0055460.05
48492006.01.05 14:18buy3811.001.20931.19431.2243
48502006.01.05 14:18buy stop3821.001.20991.19491.2249
48512006.01.05 14:18buy stop3831.001.21011.19511.2251
48522006.01.05 14:18buy stop3841.001.21021.19521.2252
48532006.01.05 14:18buy stop3851.001.21031.19531.2253
48542006.01.05 14:21buy3821.001.20991.19491.2249
48552006.01.05 14:21buy3831.001.21011.19511.2251
48562006.01.05 16:09buy3841.001.21021.19521.2252
48572006.01.05 16:10buy3851.001.21031.19531.2253
48582006.01.06 02:00close3811.001.20861.19431.2243-70.0055390.05
48592006.01.06 02:00close3821.001.20871.19491.2249-120.0055270.05
48602006.01.06 02:00close3831.001.20861.19511.2251-150.0055120.05
48612006.01.06 02:01close3841.001.20871.19521.2252-150.0054970.05
48622006.01.06 02:01close3851.001.20861.19531.2253-170.0054800.05
48632006.01.06 09:06buy3861.001.20981.19481.2248
48642006.01.06 09:06buy stop3871.001.21041.19541.2254
48652006.01.06 09:06buy stop3881.001.21061.19561.2256
48662006.01.06 09:06buy stop3891.001.21071.19571.2257
48672006.01.06 09:06buy stop3901.001.21081.19581.2258
48682006.01.06 12:33buy3871.001.21041.19541.2254
48692006.01.06 13:29close3861.001.20891.19481.2248-90.0054710.05
48702006.01.06 13:29close3871.001.20881.19541.2254-160.0054550.05
48712006.01.06 13:31buy3881.001.21061.19561.2256
48722006.01.06 13:31buy3891.001.21071.19571.2257
48732006.01.06 13:31buy3901.001.21081.19581.2258
48742006.01.06 13:36close3881.001.20891.19561.2256-170.0054380.05
48752006.01.06 13:36close3891.001.20881.19571.2257-190.0054190.05
48762006.01.06 13:36close3901.001.20871.19581.2258-210.0053980.05
48772006.01.06 13:36sell3911.001.20861.22361.1936
48782006.01.06 13:36sell stop3921.001.20801.22301.1930
48792006.01.06 13:36sell stop3931.001.20791.22281.1928
48802006.01.06 13:36sell stop3941.001.20781.22271.1927
48812006.01.06 13:36sell stop3951.001.20771.22261.1926
48822006.01.09 09:09sell3921.001.20801.22301.1930
48832006.01.09 09:09sell3931.001.20791.22281.1928
48842006.01.09 09:10sell3941.001.20781.22271.1927
48852006.01.09 09:10sell3951.001.20771.22261.1926
48862006.01.10 07:29modify3911.001.20861.20851.1936
48872006.01.10 07:31modify3911.001.20861.20841.1936
48882006.01.10 07:32modify3911.001.20861.20831.1936
48892006.01.10 07:32modify3911.001.20861.20821.1936
48902006.01.10 07:40modify3911.001.20861.20801.1936
48912006.01.10 07:43modify3921.001.20801.20801.1930
48922006.01.10 07:43modify3911.001.20861.20791.1936
48932006.01.10 07:43modify3911.001.20861.20781.1936
48942006.01.10 07:43modify3921.001.20801.20791.1930
48952006.01.10 07:44modify3931.001.20791.20791.1928
48962006.01.10 08:13s/l3911.001.20781.20781.193680.0054060.05
48972006.01.10 08:14s/l3921.001.20791.20791.193010.0054070.05
48982006.01.10 08:14s/l3931.001.20791.20791.19280.0054070.05
48992006.01.10 10:09close3941.001.20921.22271.1927-140.0053930.05
49002006.01.10 10:09close3951.001.20931.22261.1926-160.0053770.05
49012006.01.10 13:00sell3961.001.20731.22231.1923
49022006.01.10 13:00sell stop3971.001.20671.22171.1917
49032006.01.10 13:00sell stop3981.001.20661.22151.1915
49042006.01.10 13:00sell stop3991.001.20651.22141.1914
49052006.01.10 13:00sell stop4001.001.20641.22131.1913
49062006.01.10 13:01sell3971.001.20671.22171.1917
49072006.01.10 13:03sell3981.001.20661.22151.1915
49082006.01.10 13:03sell3991.001.20651.22141.1914
49092006.01.10 13:06sell4001.001.20641.22131.1913
49102006.01.11 03:00close3961.001.20771.22231.1923-40.0053730.05
49112006.01.11 03:02close3971.001.20771.22171.1917-100.0053630.05
49122006.01.11 03:03close3981.001.20761.22151.1915-100.0053530.05
49132006.01.11 03:04close3991.001.20771.22141.1914-120.0053410.05
49142006.01.11 03:09close4001.001.20771.22131.1913-130.0053280.05
49152006.01.13 10:40sell4011.001.20561.22061.1906
49162006.01.13 10:40sell stop4021.001.20501.22001.1900
49172006.01.13 10:40sell stop4031.001.20491.21981.1898
49182006.01.13 10:40sell stop4041.001.20481.21971.1897
49192006.01.13 10:40sell stop4051.001.20471.21961.1896
49202006.01.13 11:09sell4021.001.20501.22001.1900
49212006.01.13 12:55sell4031.001.20491.21981.1898
49222006.01.13 12:55sell4041.001.20481.21971.1897
49232006.01.13 12:55sell4051.001.20471.21961.1896
49242006.01.13 13:40close4011.001.20781.22061.1906-220.0053060.05
49252006.01.13 13:40close4021.001.20791.22001.1900-290.0052770.05
49262006.01.13 13:40close4031.001.20821.21981.1898-330.0052440.05
49272006.01.13 13:40close4041.001.20851.21971.1897-370.0052070.05
49282006.01.13 13:40close4051.001.20871.21961.1896-400.0051670.05
49292006.01.16 22:00buy4061.001.21291.19791.2279
49302006.01.16 22:00buy stop4071.001.21351.19851.2285
49312006.01.16 22:00buy stop4081.001.21371.19871.2287
49322006.01.16 22:00buy stop4091.001.21381.19881.2288
49332006.01.16 22:00buy stop4101.001.21391.19891.2289
49342006.01.17 07:20buy4071.001.21351.19851.2285
49352006.01.17 07:21buy4081.001.21371.19871.2287
49362006.01.17 07:21buy4091.001.21381.19881.2288
49372006.01.17 07:21buy4101.001.21391.19891.2289
49382006.01.17 09:50close4061.001.21021.19791.2279-270.0051400.05
49392006.01.17 09:50close4071.001.21031.19851.2285-320.0051080.05
49402006.01.17 09:51close4081.001.21021.19871.2287-350.0050730.05
49412006.01.17 09:51close4091.001.21011.19881.2288-370.0050360.05
49422006.01.17 09:51close4101.001.21001.19891.2289-390.0049970.05
49432006.01.17 09:51sell4111.001.21011.22511.1951
49442006.01.17 09:51sell stop4121.001.20951.22451.1945
49452006.01.17 09:51sell stop4131.001.20941.22431.1943
49462006.01.17 09:51sell stop4141.001.20931.22421.1942
49472006.01.17 09:51sell stop4151.001.20921.22411.1941
49482006.01.17 11:14sell4121.001.20951.22451.1945
49492006.01.17 11:14sell4131.001.20941.22431.1943
49502006.01.17 11:15sell4141.001.20931.22421.1942
49512006.01.17 11:15sell4151.001.20921.22411.1941
49522006.01.17 11:44modify4111.001.21011.21001.1951
49532006.01.17 14:16modify4111.001.21011.20991.1951
49542006.01.17 14:16modify4111.001.21011.20981.1951
49552006.01.17 14:16modify4111.001.21011.20971.1951
49562006.01.17 15:03modify4111.001.21011.20961.1951
49572006.01.17 15:07modify4111.001.21011.20951.1951
49582006.01.17 15:08modify4121.001.20951.20951.1945
49592006.01.17 15:12modify4111.001.21011.20931.1951
49602006.01.17 15:40modify4121.001.20951.20941.1945
49612006.01.17 19:30s/l4111.001.20931.20931.195180.0050050.05
49622006.01.17 19:31s/l4121.001.20941.20941.194510.0050060.05
49632006.01.17 21:02close4131.001.21081.22431.1943-140.0049920.05
49642006.01.17 21:03close4141.001.21071.22421.1942-140.0049780.05
49652006.01.17 21:03close4151.001.21081.22411.1941-160.0049620.05
49662006.01.18 01:00sell4161.001.20931.22431.1943
49672006.01.18 01:00sell stop4171.001.20871.22371.1937
49682006.01.18 01:00sell stop4181.001.20861.22351.1935
49692006.01.18 01:00sell stop4191.001.20851.22341.1934
49702006.01.18 01:00sell stop4201.001.20841.22331.1933
49712006.01.18 01:14sell4171.001.20871.22371.1937
49722006.01.18 02:03sell4181.001.20861.22351.1935
49732006.01.18 02:03sell4191.001.20851.22341.1934
49742006.01.18 02:16close4161.001.21031.22431.1943-100.0049520.05
49752006.01.18 02:16close4171.001.21021.22371.1937-150.0049370.05
49762006.01.18 02:17close4181.001.21031.22351.1935-170.0049200.05
49772006.01.18 02:42close4191.001.21021.22341.1934-170.0049030.05
49782006.01.18 04:19sell4201.001.20841.22331.1933
49792006.01.18 07:54close4201.001.21141.22331.1933-300.0048730.05
49802006.01.18 21:35buy4211.001.21111.19611.2261
49812006.01.18 21:35buy stop4221.001.21171.19671.2267
49822006.01.18 21:35buy stop4231.001.21191.19691.2269
49832006.01.18 21:35buy stop4241.001.21201.19701.2270
49842006.01.18 21:35buy stop4251.001.21211.19711.2271
49852006.01.18 21:42buy4221.001.21171.19671.2267
49862006.01.18 21:50buy4231.001.21191.19691.2269
49872006.01.18 21:55buy4241.001.21201.19701.2270
49882006.01.18 22:42buy4251.001.21211.19711.2271
49892006.01.25 04:00t/p4211.001.22611.19611.22611500.0050230.05
49902006.01.25 04:00t/p4221.001.22671.19671.22671500.0051730.05
49912006.01.25 04:00t/p4231.001.22691.19691.22691500.0053230.05
49922006.01.25 04:00modify4241.001.21201.22291.2270
49932006.01.25 04:00modify4251.001.21211.22291.2271
49942006.01.25 04:00t/p4241.001.22701.22291.22701500.0054730.05
49952006.01.25 04:00modify4251.001.21211.22301.2271
49962006.01.25 04:00t/p4251.001.22711.22301.22711500.0056230.05
49972006.01.31 06:03sell4261.001.20971.22471.1947
49982006.01.31 06:03sell stop4271.001.20911.22411.1941
49992006.01.31 06:03sell stop4281.001.20901.22391.1939
50002006.01.31 06:03sell stop4291.001.20891.22381.1938
50012006.01.31 06:03sell stop4301.001.20881.22371.1937
50022006.01.31 06:11sell4271.001.20911.22411.1941
50032006.01.31 06:11sell4281.001.20901.22391.1939
50042006.01.31 06:11sell4291.001.20891.22381.1938
50052006.01.31 07:01sell4301.001.20881.22371.1937
50062006.01.31 07:46close4261.001.21021.22471.1947-50.0056180.05
50072006.01.31 07:46close4271.001.21031.22411.1941-120.0056060.05
50082006.01.31 07:46close4281.001.21041.22391.1939-140.0055920.05
50092006.01.31 07:46close4291.001.21051.22381.1938-160.0055760.05
50102006.01.31 07:46close4301.001.21061.22371.1937-180.0055580.05
50112006.01.31 08:37sell4311.001.20921.22421.1942
50122006.01.31 08:37sell stop4321.001.20861.22361.1936
50132006.01.31 08:37sell stop4331.001.20851.22341.1934
50142006.01.31 08:37sell stop4341.001.20841.22331.1933
50152006.01.31 08:37sell stop4351.001.20831.22321.1932
50162006.02.01 13:20sell4321.001.20861.22361.1936
50172006.02.01 13:21sell4331.001.20851.22341.1934
50182006.02.01 13:21sell4341.001.20841.22331.1933
50192006.02.01 13:22sell4351.001.20831.22321.1932
50202006.02.01 21:34modify4311.001.20921.20911.1942
50212006.02.02 05:48modify4311.001.20921.20841.1942
50222006.02.02 05:48modify4321.001.20861.20851.1936
50232006.02.02 05:48modify4311.001.20921.20831.1942
50242006.02.02 05:48modify4311.001.20921.20811.1942
50252006.02.02 05:48modify4311.001.20921.20801.1942
50262006.02.02 05:48modify4311.001.20921.20781.1942
50272006.02.02 05:49modify4311.001.20921.20771.1942
50282006.02.02 05:49modify4311.001.20921.20761.1942
50292006.02.02 05:49modify4321.001.20861.20781.1936
50302006.02.02 05:49modify4321.001.20861.20771.1936
50312006.02.02 05:50modify4321.001.20861.20761.1936
50322006.02.02 05:50modify4311.001.20921.20751.1942
50332006.02.02 05:50modify4331.001.20851.20761.1934
50342006.02.02 05:50modify4341.001.20841.20771.1933
50352006.02.02 05:50modify4351.001.20831.20791.1932
50362006.02.02 05:50modify4351.001.20831.20781.1932
50372006.02.02 05:51modify4351.001.20831.20771.1932
50382006.02.02 05:51modify4341.001.20841.20761.1933
50392006.02.02 10:33s/l4311.001.20751.20751.1942170.0055750.05
50402006.02.02 11:08s/l4321.001.20761.20761.1936100.0055850.05
50412006.02.02 11:08s/l4331.001.20761.20761.193490.0055940.05
50422006.02.02 11:08s/l4341.001.20761.20761.193380.0056020.05
50432006.02.02 11:09s/l4351.001.20771.20771.193260.0056080.05
50442006.02.07 12:04sell4361.001.19731.21231.1823
50452006.02.07 12:04sell stop4371.001.19671.21171.1817
50462006.02.07 12:04sell stop4381.001.19661.21151.1815
50472006.02.07 12:04sell stop4391.001.19651.21141.1814
50482006.02.07 12:04sell stop4401.001.19641.21131.1813
50492006.02.07 12:21sell4371.001.19671.21171.1817
50502006.02.07 12:21sell4381.001.19661.21151.1815
50512006.02.07 12:21sell4391.001.19651.21141.1814
50522006.02.07 12:21sell4401.001.19641.21131.1813
50532006.02.07 13:36close4361.001.19871.21231.1823-140.0055940.05
50542006.02.07 13:36close4371.001.19871.21171.1817-200.0055740.05
50552006.02.07 13:36close4381.001.19881.21151.1815-220.0055520.05
50562006.02.07 13:37close4391.001.19891.21141.1814-240.0055280.05
50572006.02.07 13:37close4401.001.19881.21131.1813-240.0055040.05
50582006.02.08 01:00sell4411.001.19731.21231.1823
50592006.02.08 01:00sell stop4421.001.19671.21171.1817
50602006.02.08 01:00sell stop4431.001.19661.21151.1815
50612006.02.08 01:00sell stop4441.001.19651.21141.1814
50622006.02.08 01:00sell stop4451.001.19641.21131.1813
50632006.02.08 01:08sell4421.001.19671.21171.1817
50642006.02.08 01:08sell4431.001.19661.21151.1815
50652006.02.08 01:08sell4441.001.19651.21141.1814
50662006.02.08 03:31close4411.001.19811.21231.1823-80.0054960.05
50672006.02.08 03:31close4421.001.19801.21171.1817-130.0054830.05
50682006.02.08 05:38sell4451.001.19641.21131.1813
50692006.02.08 06:30close4431.001.19831.21151.1815-170.0054660.05
50702006.02.08 06:30close4441.001.19841.21141.1814-190.0054470.05
50712006.02.08 06:30close4451.001.19831.21131.1813-190.0054280.05
50722006.02.08 07:01sell4461.001.19761.21261.1826
50732006.02.08 07:01sell stop4471.001.19701.21201.1820
50742006.02.08 07:01sell stop4481.001.19691.21181.1818
50752006.02.08 07:01sell stop4491.001.19681.21171.1817
50762006.02.08 07:01sell stop4501.001.19671.21161.1816
50772006.02.08 07:18sell4471.001.19701.21201.1820
50782006.02.08 07:19sell4481.001.19691.21181.1818
50792006.02.08 07:19sell4491.001.19681.21171.1817
50802006.02.08 07:24sell4501.001.19671.21161.1816
50812006.02.08 11:07close4461.001.19811.21261.1826-50.0054230.05
50822006.02.08 16:07modify4471.001.19701.19701.1820
50832006.02.08 16:07modify4471.001.19701.19681.1820
50842006.02.08 16:07modify4481.001.19691.19691.1818
50852006.02.08 16:10modify4481.001.19691.19681.1818
50862006.02.08 17:12modify4491.001.19681.19681.1817
50872006.02.08 17:24modify4471.001.19701.19671.1820
50882006.02.08 21:45s/l4471.001.19671.19671.182030.0054260.05
50892006.02.09 00:34s/l4481.001.19681.19681.181810.0054270.05
50902006.02.09 00:34s/l4491.001.19681.19681.18170.0054270.05
50912006.02.09 00:34close4501.001.19681.21161.1816-10.0054260.05
50922006.02.09 18:00buy4511.001.19771.18271.2127
50932006.02.09 18:00buy stop4521.001.19831.18331.2133
50942006.02.09 18:00buy stop4531.001.19851.18351.2135
50952006.02.09 18:00buy stop4541.001.19861.18361.2136
50962006.02.09 18:00buy stop4551.001.19871.18371.2137
50972006.02.09 20:48buy4521.001.19831.18331.2133
50982006.02.09 20:57buy4531.001.19851.18351.2135
50992006.02.09 23:00buy4541.001.19861.18361.2136
51002006.02.09 23:09buy4551.001.19871.18371.2137
51012006.02.10 08:17close4511.001.19701.18271.2127-70.0054190.05
51022006.02.10 08:17close4521.001.19691.18331.2133-140.0054050.05
51032006.02.10 08:18close4531.001.19691.18351.2135-160.0053890.05
51042006.02.10 08:19close4541.001.19701.18361.2136-160.0053730.05
51052006.02.10 08:19close4551.001.19691.18371.2137-180.0053550.05
51062006.02.10 09:54buy4561.001.19811.18311.2131
51072006.02.10 09:54buy stop4571.001.19871.18371.2137
51082006.02.10 09:54buy stop4581.001.19891.18391.2139
51092006.02.10 09:54buy stop4591.001.19901.18401.2140
51102006.02.10 09:54buy stop4601.001.19911.18411.2141
51112006.02.10 13:40buy4571.001.19871.18371.2137
51122006.02.10 13:41buy4581.001.19891.18391.2139
51132006.02.10 13:41buy4591.001.19901.18401.2140
51142006.02.10 13:41buy4601.001.19911.18411.2141
51152006.02.10 13:57modify4561.001.19811.19811.2131
51162006.02.10 14:09modify4561.001.19811.19821.2131
51172006.02.10 14:09modify4561.001.19811.19831.2131
51182006.02.10 14:09modify4561.001.19811.19841.2131
51192006.02.10 15:21s/l4561.001.19841.19841.213130.0053580.05
51202006.02.10 15:31close4571.001.19461.18371.2137-410.0053170.05
51212006.02.10 15:31close4581.001.19451.18391.2139-440.0052730.05
51222006.02.10 15:31close4591.001.19431.18401.2140-470.0052260.05
51232006.02.10 15:31close4601.001.19421.18411.2141-490.0051770.05
51242006.02.15 13:35buy4611.001.19181.17681.2068
51252006.02.15 13:35buy stop4621.001.19241.17741.2074
51262006.02.15 13:35buy stop4631.001.19261.17761.2076
51272006.02.15 13:35buy stop4641.001.19271.17771.2077
51282006.02.15 13:35buy stop4651.001.19281.17781.2078
51292006.02.15 13:43buy4621.001.19241.17741.2074
51302006.02.15 13:46buy4631.001.19261.17761.2076
51312006.02.15 14:00buy4641.001.19271.17771.2077
51322006.02.15 14:00buy4651.001.19281.17781.2078
51332006.02.15 15:36close4611.001.19001.17681.2068-180.0051590.05
51342006.02.15 15:36close4621.001.18991.17741.2074-250.0051340.05
51352006.02.15 15:36close4631.001.18971.17761.2076-290.0051050.05
51362006.02.15 15:36close4641.001.18961.17771.2077-310.0050740.05
51372006.02.15 15:36close4651.001.18951.17781.2078-330.0050410.05
51382006.02.17 05:29buy4661.001.18911.17411.2041
51392006.02.17 05:29buy stop4671.001.18971.17471.2047
51402006.02.17 05:29buy stop4681.001.18991.17491.2049
51412006.02.17 05:29buy stop4691.001.19001.17501.2050
51422006.02.17 05:29buy stop4701.001.19011.17511.2051
51432006.02.17 06:02close4661.001.18841.17411.2041-70.0050340.05
51442006.02.17 14:49buy4671.001.18971.17471.2047
51452006.02.17 15:03buy4681.001.18991.17491.2049
51462006.02.17 15:03buy4691.001.19001.17501.2050
51472006.02.17 15:03buy4701.001.19011.17511.2051
51482006.02.17 15:31modify4671.001.18971.18971.2047
51492006.02.17 15:33modify4671.001.18971.18981.2047
51502006.02.17 15:34modify4671.001.18971.18991.2047
51512006.02.17 15:35modify4681.001.18991.18991.2049
51522006.02.17 15:35modify4671.001.18971.19001.2047
51532006.02.17 15:36modify4681.001.18991.19001.2049
51542006.02.17 15:36modify4671.001.18971.19021.2047
51552006.02.17 15:36modify4681.001.18991.19011.2049
51562006.02.17 15:37modify4691.001.19001.19001.2050
51572006.02.17 15:37modify4691.001.19001.19011.2050
51582006.02.17 15:41modify4701.001.19011.19011.2051
51592006.02.17 15:41modify4681.001.18991.19021.2049
51602006.02.17 15:41modify4671.001.18971.19031.2047
51612006.02.17 15:42modify4691.001.19001.19021.2050
51622006.02.17 15:42modify4681.001.18991.19031.2049
51632006.02.17 15:42modify4701.001.19011.19021.2051
51642006.02.17 16:49s/l4671.001.19031.19031.204760.0050400.05
51652006.02.17 16:49s/l4681.001.19031.19031.204940.0050440.05
51662006.02.17 16:50s/l4691.001.19021.19021.205020.0050460.05
51672006.02.17 16:50s/l4701.001.19021.19021.205110.0050470.05
51682006.02.22 07:01sell4711.001.19141.20641.1764
51692006.02.22 07:01sell stop4721.001.19081.20581.1758
51702006.02.22 07:01sell stop4731.001.19071.20561.1756
51712006.02.22 07:01sell stop4741.001.19061.20551.1755
51722006.02.22 07:01sell stop4751.001.19051.20541.1754
51732006.02.22 08:12sell4721.001.19081.20581.1758
51742006.02.22 08:51sell4731.001.19071.20561.1756
51752006.02.22 08:51sell4741.001.19061.20551.1755
51762006.02.22 08:51sell4751.001.19051.20541.1754
51772006.02.22 10:34modify4711.001.19141.19141.1764
51782006.02.22 10:34modify4711.001.19141.19131.1764
51792006.02.22 10:37modify4711.001.19141.19121.1764
51802006.02.22 10:37modify4711.001.19141.19111.1764
51812006.02.22 10:37modify4711.001.19141.19101.1764
51822006.02.22 10:37modify4711.001.19141.19091.1764
51832006.02.22 10:37modify4711.001.19141.19081.1764
51842006.02.22 13:30modify4721.001.19081.19081.1758
51852006.02.22 13:30modify4711.001.19141.19071.1764
51862006.02.22 13:30modify4711.001.19141.19061.1764
51872006.02.22 13:30modify4711.001.19141.19051.1764
51882006.02.22 13:30modify4711.001.19141.19041.1764
51892006.02.22 13:30modify4721.001.19081.19051.1758
51902006.02.22 13:30modify4731.001.19071.19061.1756
51912006.02.22 16:36s/l4711.001.19041.19041.1764100.0050570.05
51922006.02.22 16:43s/l4721.001.19051.19051.175830.0050600.05
51932006.02.22 16:43s/l4731.001.19061.19061.175610.0050610.05
51942006.02.22 18:00close4741.001.19151.20551.1755-90.0050520.05
51952006.02.22 18:00close4751.001.19141.20541.1754-90.0050430.05
51962006.02.23 02:00sell4761.001.19021.20521.1752
51972006.02.23 02:00sell stop4771.001.18961.20461.1746
51982006.02.23 02:00sell stop4781.001.18951.20441.1744
51992006.02.23 02:00sell stop4791.001.18941.20431.1743
52002006.02.23 02:00sell stop4801.001.18931.20421.1742
52012006.02.23 03:51sell4771.001.18961.20461.1746
52022006.02.23 03:51sell4781.001.18951.20441.1744
52032006.02.23 03:51sell4791.001.18941.20431.1743
52042006.02.23 03:52sell4801.001.18931.20421.1742
52052006.02.23 05:00close4761.001.19101.20521.1752-80.0050350.05
52062006.02.23 05:00close4771.001.19101.20461.1746-140.0050210.05
52072006.02.23 05:00close4781.001.19091.20441.1744-140.0050070.05
52082006.02.23 05:01close4791.001.19081.20431.1743-140.0049930.05
52092006.02.23 05:01close4801.001.19091.20421.1742-160.0049770.05
52102006.02.23 05:02buy4811.001.19101.17601.2060
52112006.02.23 05:02buy stop4821.001.19161.17661.2066
52122006.02.23 05:02buy stop4831.001.19181.17681.2068
52132006.02.23 05:02buy stop4841.001.19191.17691.2069
52142006.02.23 05:02buy stop4851.001.19201.17701.2070
52152006.02.23 06:13buy4821.001.19161.17661.2066
52162006.02.23 06:14buy4831.001.19181.17681.2068
52172006.02.23 06:44buy4841.001.19191.17691.2069
52182006.02.23 07:38close4811.001.18991.17601.2060-110.0049660.05
52192006.02.23 07:38close4821.001.18981.17661.2066-180.0049480.05
52202006.02.23 07:38close4831.001.18991.17681.2068-190.0049290.05
52212006.02.23 07:40close4841.001.18991.17691.2069-200.0049090.05
52222006.02.23 09:10buy4851.001.19201.17701.2070
52232006.02.23 10:55modify4851.001.19201.19211.2070
52242006.02.23 10:55modify4851.001.19201.19231.2070
52252006.02.23 10:55modify4851.001.19201.19251.2070
52262006.02.23 10:56modify4851.001.19201.19261.2070
52272006.02.23 10:56modify4851.001.19201.19271.2070
52282006.02.23 10:58modify4851.001.19201.19281.2070
52292006.02.23 14:46s/l4851.001.19281.19281.207080.0049170.05
52302006.02.24 00:23buy4861.001.19261.17761.2076
52312006.02.24 00:23buy stop4871.001.19321.17821.2082
52322006.02.24 00:23buy stop4881.001.19341.17841.2084
52332006.02.24 00:23buy stop4891.001.19351.17851.2085
52342006.02.24 00:23buy stop4901.001.19361.17861.2086
52352006.02.24 00:28buy4871.001.19321.17821.2082
52362006.02.24 00:28buy4881.001.19341.17841.2084
52372006.02.24 02:03close4861.001.19201.17761.2076-60.0049110.05
52382006.02.24 02:03close4871.001.19191.17821.2082-130.0048980.05
52392006.02.24 02:04close4881.001.19171.17841.2084-170.0048810.05
52402006.02.28 15:30buy4891.001.19351.17851.2085
52412006.02.28 15:30buy4901.001.19361.17861.2086
52422006.02.28 23:59close at stop4901.001.19321.17861.2086-40.0048770.05
52432006.02.28 23:59close at stop4891.001.19321.17851.2085-30.0048740.05