|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.03.03 20:00 (2005.01.01 - 2006.03.01)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=150; TrailingStop=40; StopLoss=150; UseClose=true; UseMACD=true; ShortEma=4; LongEma=24; CurrentBar=0; Lots=1;
|Bars in test
|10489
|Ticks modelled
|1598758
|Modelling quality
|89.14%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|19280.05
|Gross profit
|34669.97
|Gross loss
|-15389.92
|Profit factor
|2.25
|Expected payoff
|117.56
|Absolute drawdown
|150.00
|Maximal drawdown (%)
|2119.98 (8.0%)
|Total trades
|164
|Short positions (won %)
|82 (32.93%)
|Long positions (won %)
|82 (36.59%)
|Profit trades (% of total)
|57 (34.76%)
|Loss trades (% of total)
|107 (65.24%)
|Largest
|profit trade
|1500.00
|loss trade
|-990.00
|Average
|profit trade
|608.25
|loss trade
|-143.83
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|5 (2169.98)
|consecutive losses (loss in money)
|16 (-2119.98)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|2960.01 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-2119.98 (16)
|Average
|consecutive wins
|2
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2005.01.07 14:20
|sell
|1
|1.00
|1.3185
|1.3335
|1.3035
|2
|2005.01.07 16:07
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3185
|1.3035
|3
|2005.01.07 16:20
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3184
|1.3035
|4
|2005.01.07 16:20
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3182
|1.3035
|5
|2005.01.07 16:20
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3180
|1.3035
|6
|2005.01.07 16:20
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3178
|1.3035
|7
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3176
|1.3035
|8
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3175
|1.3035
|9
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3174
|1.3035
|10
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3173
|1.3035
|11
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3171
|1.3035
|12
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3170
|1.3035
|13
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3168
|1.3035
|14
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3167
|1.3035
|15
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3165
|1.3035
|16
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3164
|1.3035
|17
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3163
|1.3035
|18
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3161
|1.3035
|19
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3160
|1.3035
|20
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3158
|1.3035
|21
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3157
|1.3035
|22
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3155
|1.3035
|23
|2005.01.07 16:21
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3154
|1.3035
|24
|2005.01.07 16:22
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3154
|1.3035
|25
|2005.01.07 16:22
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3153
|1.3035
|26
|2005.01.07 16:22
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3152
|1.3035
|27
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3151
|1.3035
|28
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3149
|1.3035
|29
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3148
|1.3035
|30
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3146
|1.3035
|31
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3144
|1.3035
|32
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3143
|1.3035
|33
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3141
|1.3035
|34
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3139
|1.3035
|35
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3138
|1.3035
|36
|2005.01.07 16:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3136
|1.3035
|37
|2005.01.07 16:25
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3134
|1.3035
|38
|2005.01.07 16:25
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3132
|1.3035
|39
|2005.01.07 16:25
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3131
|1.3035
|40
|2005.01.07 16:25
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3129
|1.3035
|41
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3128
|1.3035
|42
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3127
|1.3035
|43
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3126
|1.3035
|44
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3125
|1.3035
|45
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3124
|1.3035
|46
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3123
|1.3035
|47
|2005.01.07 16:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3122
|1.3035
|48
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3121
|1.3035
|49
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3120
|1.3035
|50
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3119
|1.3035
|51
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3118
|1.3035
|52
|2005.01.07 16:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3117
|1.3035
|53
|2005.01.07 16:37
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3117
|1.3035
|54
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3116
|1.3035
|55
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3115
|1.3035
|56
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3114
|1.3035
|57
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3113
|1.3035
|58
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3112
|1.3035
|59
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3111
|1.3035
|60
|2005.01.07 16:38
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3110
|1.3035
|61
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3110
|1.3035
|62
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3109
|1.3035
|63
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3108
|1.3035
|64
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3107
|1.3035
|65
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3106
|1.3035
|66
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3105
|1.3035
|67
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3104
|1.3035
|68
|2005.01.07 16:40
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3103
|1.3035
|69
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3103
|1.3035
|70
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3102
|1.3035
|71
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3101
|1.3035
|72
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3100
|1.3035
|73
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3099
|1.3035
|74
|2005.01.07 16:41
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3098
|1.3035
|75
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3098
|1.3035
|76
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3097
|1.3035
|77
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3096
|1.3035
|78
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3095
|1.3035
|79
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3094
|1.3035
|80
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3093
|1.3035
|81
|2005.01.07 16:43
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3092
|1.3035
|82
|2005.01.07 16:44
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3091
|1.3035
|83
|2005.01.07 16:44
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3090
|1.3035
|84
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3089
|1.3035
|85
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3088
|1.3035
|86
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3087
|1.3035
|87
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3086
|1.3035
|88
|2005.01.07 16:45
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3085
|1.3035
|89
|2005.01.07 18:22
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3084
|1.3035
|90
|2005.01.07 18:24
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3084
|1.3035
|91
|2005.01.07 18:26
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3083
|1.3035
|92
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3083
|1.3035
|93
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3082
|1.3035
|94
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3080
|1.3035
|95
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3078
|1.3035
|96
|2005.01.07 18:27
|modify
|1
|1.00
|1.3185
|1.3077
|1.3035
|97
|2005.01.07 18:27
|t/p
|1
|1.00
|1.3035
|1.3077
|1.3035
|1500.00
|11500.00
|98
|2005.01.10 15:56
|sell
|2
|1.00
|1.3098
|1.3248
|1.2948
|99
|2005.01.10 16:11
|close
|2
|1.00
|1.3106
|1.3248
|1.2948
|-80.00
|11420.00
|100
|2005.01.18 15:00
|sell
|3
|1.00
|1.3046
|1.3196
|1.2896
|101
|2005.01.19 08:58
|close
|3
|1.00
|1.3050
|1.3196
|1.2896
|-40.00
|11380.00
|102
|2005.01.21 13:14
|sell
|4
|1.00
|1.2951
|1.3101
|1.2801
|103
|2005.01.24 20:42
|close
|4
|1.00
|1.3050
|1.3101
|1.2801
|-990.00
|10390.00
|104
|2005.01.24 20:42
|buy
|5
|1.00
|1.3051
|1.2901
|1.3201
|105
|2005.01.25 00:00
|close
|5
|1.00
|1.3041
|1.2901
|1.3201
|-100.00
|10290.00
|106
|2005.01.25 13:48
|sell
|6
|1.00
|1.3026
|1.3176
|1.2876
|107
|2005.01.25 16:25
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3025
|1.2876
|108
|2005.01.25 16:25
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3023
|1.2876
|109
|2005.01.25 16:26
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3022
|1.2876
|110
|2005.01.25 16:26
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3021
|1.2876
|111
|2005.01.25 16:27
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3020
|1.2876
|112
|2005.01.25 16:27
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3019
|1.2876
|113
|2005.01.25 16:27
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3018
|1.2876
|114
|2005.01.25 16:28
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3017
|1.2876
|115
|2005.01.25 16:28
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3016
|1.2876
|116
|2005.01.25 16:28
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3015
|1.2876
|117
|2005.01.25 16:28
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3014
|1.2876
|118
|2005.01.25 16:28
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3013
|1.2876
|119
|2005.01.25 16:28
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3012
|1.2876
|120
|2005.01.25 16:28
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3011
|1.2876
|121
|2005.01.25 16:29
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3011
|1.2876
|122
|2005.01.25 16:29
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3010
|1.2876
|123
|2005.01.25 16:29
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3009
|1.2876
|124
|2005.01.25 16:29
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3008
|1.2876
|125
|2005.01.25 16:29
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3007
|1.2876
|126
|2005.01.25 16:29
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3006
|1.2876
|127
|2005.01.25 16:29
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3005
|1.2876
|128
|2005.01.25 16:29
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3004
|1.2876
|129
|2005.01.25 16:30
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3003
|1.2876
|130
|2005.01.25 16:30
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3002
|1.2876
|131
|2005.01.25 16:30
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3001
|1.2876
|132
|2005.01.25 16:32
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.3000
|1.2876
|133
|2005.01.25 16:32
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2999
|1.2876
|134
|2005.01.25 16:36
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2998
|1.2876
|135
|2005.01.25 16:37
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2997
|1.2876
|136
|2005.01.25 16:37
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2996
|1.2876
|137
|2005.01.25 16:37
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2995
|1.2876
|138
|2005.01.25 16:37
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2994
|1.2876
|139
|2005.01.25 16:37
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2993
|1.2876
|140
|2005.01.25 16:37
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2992
|1.2876
|141
|2005.01.25 16:37
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2991
|1.2876
|142
|2005.01.25 17:53
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2990
|1.2876
|143
|2005.01.25 18:00
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2989
|1.2876
|144
|2005.01.25 18:00
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2988
|1.2876
|145
|2005.01.25 18:00
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2987
|1.2876
|146
|2005.01.25 18:00
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2985
|1.2876
|147
|2005.01.25 18:00
|modify
|6
|1.00
|1.3026
|1.2984
|1.2876
|148
|2005.01.26 03:24
|s/l
|6
|1.00
|1.2984
|1.2984
|1.2876
|420.00
|10710.00
|149
|2005.01.28 12:04
|sell
|7
|1.00
|1.3034
|1.3184
|1.2884
|150
|2005.01.28 13:24
|close
|7
|1.00
|1.3041
|1.3184
|1.2884
|-70.00
|10640.00
|151
|2005.01.28 16:12
|sell
|8
|1.00
|1.3020
|1.3170
|1.2870
|152
|2005.01.28 21:04
|close
|8
|1.00
|1.3042
|1.3170
|1.2870
|-220.00
|10420.00
|153
|2005.01.31 00:00
|sell
|9
|1.00
|1.3011
|1.3161
|1.2861
|154
|2005.01.31 13:36
|close
|9
|1.00
|1.3042
|1.3161
|1.2861
|-310.00
|10110.00
|155
|2005.01.31 15:04
|sell
|10
|1.00
|1.3021
|1.3171
|1.2871
|156
|2005.02.01 19:38
|close
|10
|1.00
|1.3047
|1.3171
|1.2871
|-260.00
|9850.00
|157
|2005.02.09 16:34
|buy
|11
|1.00
|1.2786
|1.2636
|1.2936
|158
|2005.02.10 11:00
|close
|11
|1.00
|1.2791
|1.2636
|1.2936
|49.99
|9899.99
|159
|2005.02.10 15:10
|buy
|12
|1.00
|1.2813
|1.2663
|1.2963
|160
|2005.02.10 15:50
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2813
|1.2963
|161
|2005.02.10 15:50
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2815
|1.2963
|162
|2005.02.10 15:52
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2815
|1.2963
|163
|2005.02.10 15:52
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2817
|1.2963
|164
|2005.02.10 15:52
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2818
|1.2963
|165
|2005.02.10 15:53
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2818
|1.2963
|166
|2005.02.10 15:53
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2820
|1.2963
|167
|2005.02.10 15:53
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2821
|1.2963
|168
|2005.02.10 15:59
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2822
|1.2963
|169
|2005.02.10 15:59
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2823
|1.2963
|170
|2005.02.10 16:01
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2824
|1.2963
|171
|2005.02.10 16:01
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2825
|1.2963
|172
|2005.02.10 16:01
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2827
|1.2963
|173
|2005.02.10 16:01
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2828
|1.2963
|174
|2005.02.10 16:01
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2830
|1.2963
|175
|2005.02.10 16:01
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2832
|1.2963
|176
|2005.02.10 16:01
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2833
|1.2963
|177
|2005.02.10 16:01
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2835
|1.2963
|178
|2005.02.10 16:02
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2835
|1.2963
|179
|2005.02.10 16:02
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2836
|1.2963
|180
|2005.02.10 16:02
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2838
|1.2963
|181
|2005.02.10 16:12
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2839
|1.2963
|182
|2005.02.10 16:12
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2840
|1.2963
|183
|2005.02.10 16:19
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2841
|1.2963
|184
|2005.02.10 16:19
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2842
|1.2963
|185
|2005.02.10 16:19
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2844
|1.2963
|186
|2005.02.10 16:20
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2845
|1.2963
|187
|2005.02.10 16:22
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2846
|1.2963
|188
|2005.02.10 16:23
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2846
|1.2963
|189
|2005.02.10 16:24
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2847
|1.2963
|190
|2005.02.10 16:24
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2848
|1.2963
|191
|2005.02.10 16:50
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2849
|1.2963
|192
|2005.02.10 16:51
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2849
|1.2963
|193
|2005.02.10 16:52
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2850
|1.2963
|194
|2005.02.10 17:01
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2851
|1.2963
|195
|2005.02.10 17:07
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2852
|1.2963
|196
|2005.02.10 17:17
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2854
|1.2963
|197
|2005.02.10 17:17
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2855
|1.2963
|198
|2005.02.10 17:17
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2856
|1.2963
|199
|2005.02.10 17:18
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2857
|1.2963
|200
|2005.02.10 17:20
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2858
|1.2963
|201
|2005.02.10 17:20
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2859
|1.2963
|202
|2005.02.10 17:20
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2860
|1.2963
|203
|2005.02.10 18:59
|modify
|12
|1.00
|1.2813
|1.2863
|1.2963
|204
|2005.02.11 01:47
|s/l
|12
|1.00
|1.2863
|1.2863
|1.2963
|500.00
|10399.99
|205
|2005.02.16 18:58
|buy
|13
|1.00
|1.3022
|1.2872
|1.3172
|206
|2005.02.17 08:48
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3022
|1.3172
|207
|2005.02.17 08:48
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3023
|1.3172
|208
|2005.02.17 08:48
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3024
|1.3172
|209
|2005.02.17 11:12
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3024
|1.3172
|210
|2005.02.17 11:12
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3026
|1.3172
|211
|2005.02.17 11:12
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3028
|1.3172
|212
|2005.02.17 11:12
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3029
|1.3172
|213
|2005.02.17 11:12
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3030
|1.3172
|214
|2005.02.17 11:13
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3031
|1.3172
|215
|2005.02.17 11:14
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3032
|1.3172
|216
|2005.02.17 11:14
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3033
|1.3172
|217
|2005.02.17 11:14
|modify
|13
|1.00
|1.3022
|1.3035
|1.3172
|218
|2005.02.17 14:17
|s/l
|13
|1.00
|1.3035
|1.3035
|1.3172
|130.00
|10529.99
|219
|2005.02.18 15:54
|buy
|14
|1.00
|1.3077
|1.2927
|1.3227
|220
|2005.02.18 17:21
|close
|14
|1.00
|1.3055
|1.2927
|1.3227
|-220.00
|10309.99
|221
|2005.02.18 17:22
|sell
|15
|1.00
|1.3056
|1.3206
|1.2906
|222
|2005.02.21 08:02
|close
|15
|1.00
|1.3067
|1.3206
|1.2906
|-110.00
|10199.99
|223
|2005.02.21 11:56
|sell
|16
|1.00
|1.3053
|1.3203
|1.2903
|224
|2005.02.21 12:08
|close
|16
|1.00
|1.3062
|1.3203
|1.2903
|-90.00
|10109.99
|225
|2005.02.22 02:43
|buy
|17
|1.00
|1.3066
|1.2916
|1.3216
|226
|2005.02.22 03:59
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3067
|1.3216
|227
|2005.02.22 04:00
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3069
|1.3216
|228
|2005.02.22 04:00
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3070
|1.3216
|229
|2005.02.22 04:02
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3072
|1.3216
|230
|2005.02.22 04:02
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3075
|1.3216
|231
|2005.02.22 04:02
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3078
|1.3216
|232
|2005.02.22 04:03
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3079
|1.3216
|233
|2005.02.22 04:03
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3080
|1.3216
|234
|2005.02.22 04:16
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3081
|1.3216
|235
|2005.02.22 04:18
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3081
|1.3216
|236
|2005.02.22 04:18
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3083
|1.3216
|237
|2005.02.22 04:18
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3084
|1.3216
|238
|2005.02.22 04:19
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3085
|1.3216
|239
|2005.02.22 04:19
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3086
|1.3216
|240
|2005.02.22 04:19
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3087
|1.3216
|241
|2005.02.22 04:19
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3088
|1.3216
|242
|2005.02.22 04:19
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3090
|1.3216
|243
|2005.02.22 04:19
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3091
|1.3216
|244
|2005.02.22 04:19
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3092
|1.3216
|245
|2005.02.22 04:19
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3094
|1.3216
|246
|2005.02.22 04:20
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3095
|1.3216
|247
|2005.02.22 04:20
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3097
|1.3216
|248
|2005.02.22 04:20
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3098
|1.3216
|249
|2005.02.22 04:20
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3100
|1.3216
|250
|2005.02.22 04:20
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3102
|1.3216
|251
|2005.02.22 04:23
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3102
|1.3216
|252
|2005.02.22 04:23
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3104
|1.3216
|253
|2005.02.22 04:23
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3105
|1.3216
|254
|2005.02.22 04:23
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3106
|1.3216
|255
|2005.02.22 04:24
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3107
|1.3216
|256
|2005.02.22 04:24
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3109
|1.3216
|257
|2005.02.22 04:24
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3110
|1.3216
|258
|2005.02.22 04:24
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3111
|1.3216
|259
|2005.02.22 04:24
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3113
|1.3216
|260
|2005.02.22 04:26
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3114
|1.3216
|261
|2005.02.22 04:26
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3116
|1.3216
|262
|2005.02.22 04:26
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3119
|1.3216
|263
|2005.02.22 04:26
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3120
|1.3216
|264
|2005.02.22 04:28
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3121
|1.3216
|265
|2005.02.22 06:24
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3123
|1.3216
|266
|2005.02.22 06:24
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3124
|1.3216
|267
|2005.02.22 06:28
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3126
|1.3216
|268
|2005.02.22 06:33
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3128
|1.3216
|269
|2005.02.22 06:33
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3129
|1.3216
|270
|2005.02.22 06:34
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3130
|1.3216
|271
|2005.02.22 06:34
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3131
|1.3216
|272
|2005.02.22 07:01
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3132
|1.3216
|273
|2005.02.22 07:26
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3133
|1.3216
|274
|2005.02.22 07:26
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3135
|1.3216
|275
|2005.02.22 07:26
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3136
|1.3216
|276
|2005.02.22 08:48
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3137
|1.3216
|277
|2005.02.22 08:55
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3138
|1.3216
|278
|2005.02.22 08:55
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3139
|1.3216
|279
|2005.02.22 08:56
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3140
|1.3216
|280
|2005.02.22 08:56
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3141
|1.3216
|281
|2005.02.22 08:56
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3143
|1.3216
|282
|2005.02.22 08:56
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3144
|1.3216
|283
|2005.02.22 08:56
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3145
|1.3216
|284
|2005.02.22 08:57
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3146
|1.3216
|285
|2005.02.22 08:59
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3147
|1.3216
|286
|2005.02.22 11:00
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3148
|1.3216
|287
|2005.02.22 11:00
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3149
|1.3216
|288
|2005.02.22 11:00
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3150
|1.3216
|289
|2005.02.22 11:36
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3151
|1.3216
|290
|2005.02.22 11:41
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3152
|1.3216
|291
|2005.02.22 11:41
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3153
|1.3216
|292
|2005.02.22 11:42
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3154
|1.3216
|293
|2005.02.22 11:43
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3155
|1.3216
|294
|2005.02.22 11:44
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3156
|1.3216
|295
|2005.02.22 11:44
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3157
|1.3216
|296
|2005.02.22 11:44
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3158
|1.3216
|297
|2005.02.22 11:44
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3160
|1.3216
|298
|2005.02.22 11:44
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3161
|1.3216
|299
|2005.02.22 11:44
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3163
|1.3216
|300
|2005.02.22 11:44
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3164
|1.3216
|301
|2005.02.22 11:44
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3165
|1.3216
|302
|2005.02.22 11:48
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3166
|1.3216
|303
|2005.02.22 11:48
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3167
|1.3216
|304
|2005.02.22 11:48
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3168
|1.3216
|305
|2005.02.22 11:48
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3169
|1.3216
|306
|2005.02.22 11:48
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3171
|1.3216
|307
|2005.02.22 11:48
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3172
|1.3216
|308
|2005.02.22 11:48
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3173
|1.3216
|309
|2005.02.22 11:49
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3174
|1.3216
|310
|2005.02.22 11:49
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3175
|1.3216
|311
|2005.02.22 11:50
|modify
|17
|1.00
|1.3066
|1.3175
|1.3216
|312
|2005.02.22 11:50
|t/p
|17
|1.00
|1.3216
|1.3175
|1.3216
|1500.00
|11609.99
|313
|2005.02.23 14:58
|buy
|18
|1.00
|1.3232
|1.3082
|1.3382
|314
|2005.02.23 15:20
|close
|18
|1.00
|1.3211
|1.3082
|1.3382
|-210.00
|11399.99
|315
|2005.02.23 16:04
|buy
|19
|1.00
|1.3221
|1.3071
|1.3371
|316
|2005.02.23 21:40
|close
|19
|1.00
|1.3207
|1.3071
|1.3371
|-140.00
|11259.99
|317
|2005.02.23 22:00
|sell
|20
|1.00
|1.3209
|1.3359
|1.3059
|318
|2005.02.24 02:31
|close
|20
|1.00
|1.3223
|1.3359
|1.3059
|-139.99
|11120.00
|319
|2005.03.03 15:02
|sell
|21
|1.00
|1.3132
|1.3282
|1.2982
|320
|2005.03.03 16:00
|close
|21
|1.00
|1.3138
|1.3282
|1.2982
|-59.99
|11060.01
|321
|2005.03.04 12:37
|sell
|22
|1.00
|1.3114
|1.3264
|1.2964
|322
|2005.03.04 13:46
|close
|22
|1.00
|1.3121
|1.3264
|1.2964
|-69.98
|10990.03
|323
|2005.03.07 18:00
|buy
|23
|1.00
|1.3217
|1.3067
|1.3367
|324
|2005.03.07 20:40
|close
|23
|1.00
|1.3202
|1.3067
|1.3367
|-150.01
|10840.02
|325
|2005.03.07 21:21
|buy
|24
|1.00
|1.3207
|1.3057
|1.3357
|326
|2005.03.08 09:07
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3207
|1.3357
|327
|2005.03.08 09:40
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3207
|1.3357
|328
|2005.03.08 09:40
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3208
|1.3357
|329
|2005.03.08 09:40
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3209
|1.3357
|330
|2005.03.08 09:40
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3210
|1.3357
|331
|2005.03.08 09:40
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3211
|1.3357
|332
|2005.03.08 09:40
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3212
|1.3357
|333
|2005.03.08 09:41
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3212
|1.3357
|334
|2005.03.08 09:42
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3213
|1.3357
|335
|2005.03.08 09:42
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3214
|1.3357
|336
|2005.03.08 09:42
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3214
|1.3357
|337
|2005.03.08 09:42
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3215
|1.3357
|338
|2005.03.08 09:42
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3216
|1.3357
|339
|2005.03.08 09:45
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3216
|1.3357
|340
|2005.03.08 09:46
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3217
|1.3357
|341
|2005.03.08 09:46
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3218
|1.3357
|342
|2005.03.08 09:51
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3219
|1.3357
|343
|2005.03.08 09:51
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3220
|1.3357
|344
|2005.03.08 10:14
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3220
|1.3357
|345
|2005.03.08 10:14
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3221
|1.3357
|346
|2005.03.08 15:08
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3221
|1.3357
|347
|2005.03.08 15:08
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3222
|1.3357
|348
|2005.03.08 15:08
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3223
|1.3357
|349
|2005.03.08 15:09
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3223
|1.3357
|350
|2005.03.08 15:09
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3224
|1.3357
|351
|2005.03.08 15:09
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3225
|1.3357
|352
|2005.03.08 15:09
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3226
|1.3357
|353
|2005.03.08 15:09
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3227
|1.3357
|354
|2005.03.08 15:09
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3228
|1.3357
|355
|2005.03.08 15:09
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3229
|1.3357
|356
|2005.03.08 15:13
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3231
|1.3357
|357
|2005.03.08 15:13
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3232
|1.3357
|358
|2005.03.08 15:13
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3233
|1.3357
|359
|2005.03.08 15:13
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3234
|1.3357
|360
|2005.03.08 15:13
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3236
|1.3357
|361
|2005.03.08 15:13
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3237
|1.3357
|362
|2005.03.08 15:13
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3238
|1.3357
|363
|2005.03.08 15:13
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3240
|1.3357
|364
|2005.03.08 15:13
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3241
|1.3357
|365
|2005.03.08 15:14
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3241
|1.3357
|366
|2005.03.08 15:14
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3242
|1.3357
|367
|2005.03.08 15:19
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3242
|1.3357
|368
|2005.03.08 15:19
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3243
|1.3357
|369
|2005.03.08 15:19
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3244
|1.3357
|370
|2005.03.08 15:19
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3245
|1.3357
|371
|2005.03.08 15:20
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3246
|1.3357
|372
|2005.03.08 15:23
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3246
|1.3357
|373
|2005.03.08 15:23
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3247
|1.3357
|374
|2005.03.08 15:23
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3249
|1.3357
|375
|2005.03.08 15:24
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3250
|1.3357
|376
|2005.03.08 15:24
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3252
|1.3357
|377
|2005.03.08 15:25
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3253
|1.3357
|378
|2005.03.08 15:26
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3254
|1.3357
|379
|2005.03.08 15:26
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3255
|1.3357
|380
|2005.03.08 15:30
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3256
|1.3357
|381
|2005.03.08 15:31
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3257
|1.3357
|382
|2005.03.08 15:32
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3257
|1.3357
|383
|2005.03.08 15:32
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3258
|1.3357
|384
|2005.03.08 15:32
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3260
|1.3357
|385
|2005.03.08 15:32
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3261
|1.3357
|386
|2005.03.08 15:54
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3262
|1.3357
|387
|2005.03.08 15:54
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3264
|1.3357
|388
|2005.03.08 15:54
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3266
|1.3357
|389
|2005.03.08 15:54
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3267
|1.3357
|390
|2005.03.08 15:54
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3269
|1.3357
|391
|2005.03.08 15:54
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3271
|1.3357
|392
|2005.03.08 15:55
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3273
|1.3357
|393
|2005.03.08 15:55
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3274
|1.3357
|394
|2005.03.08 15:55
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3275
|1.3357
|395
|2005.03.08 15:55
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3276
|1.3357
|396
|2005.03.08 15:55
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3277
|1.3357
|397
|2005.03.08 15:55
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3278
|1.3357
|398
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3278
|1.3357
|399
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3279
|1.3357
|400
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3280
|1.3357
|401
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3281
|1.3357
|402
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3282
|1.3357
|403
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3283
|1.3357
|404
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3284
|1.3357
|405
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3285
|1.3357
|406
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3286
|1.3357
|407
|2005.03.08 15:56
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3287
|1.3357
|408
|2005.03.08 16:30
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3287
|1.3357
|409
|2005.03.08 16:30
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3288
|1.3357
|410
|2005.03.08 16:30
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3290
|1.3357
|411
|2005.03.08 16:30
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3291
|1.3357
|412
|2005.03.08 16:30
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3292
|1.3357
|413
|2005.03.08 16:30
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3293
|1.3357
|414
|2005.03.08 16:49
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3293
|1.3357
|415
|2005.03.08 16:49
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3294
|1.3357
|416
|2005.03.08 16:51
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3294
|1.3357
|417
|2005.03.08 16:51
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3295
|1.3357
|418
|2005.03.08 16:51
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3296
|1.3357
|419
|2005.03.08 16:51
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3297
|1.3357
|420
|2005.03.08 16:52
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3298
|1.3357
|421
|2005.03.08 16:52
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3299
|1.3357
|422
|2005.03.08 16:52
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3300
|1.3357
|423
|2005.03.08 16:52
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3301
|1.3357
|424
|2005.03.08 16:52
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3302
|1.3357
|425
|2005.03.08 16:52
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3303
|1.3357
|426
|2005.03.08 16:52
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3304
|1.3357
|427
|2005.03.08 16:52
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3305
|1.3357
|428
|2005.03.08 16:52
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3306
|1.3357
|429
|2005.03.08 16:54
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3306
|1.3357
|430
|2005.03.08 16:54
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3307
|1.3357
|431
|2005.03.08 16:54
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3308
|1.3357
|432
|2005.03.08 17:20
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3309
|1.3357
|433
|2005.03.08 17:20
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3310
|1.3357
|434
|2005.03.08 17:20
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3311
|1.3357
|435
|2005.03.08 17:20
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3312
|1.3357
|436
|2005.03.08 17:20
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3313
|1.3357
|437
|2005.03.08 17:20
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3314
|1.3357
|438
|2005.03.08 17:20
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3315
|1.3357
|439
|2005.03.08 17:21
|modify
|24
|1.00
|1.3207
|1.3316
|1.3357
|440
|2005.03.08 17:21
|t/p
|24
|1.00
|1.3357
|1.3316
|1.3357
|1500.00
|12340.02
|441
|2005.03.11 14:30
|buy
|25
|1.00
|1.3428
|1.3278
|1.3578
|442
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3428
|1.3578
|443
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3429
|1.3578
|444
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3430
|1.3578
|445
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3431
|1.3578
|446
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3432
|1.3578
|447
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3433
|1.3578
|448
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3434
|1.3578
|449
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3435
|1.3578
|450
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3436
|1.3578
|451
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3437
|1.3578
|452
|2005.03.11 14:36
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3438
|1.3578
|453
|2005.03.11 14:37
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3438
|1.3578
|454
|2005.03.11 14:37
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3439
|1.3578
|455
|2005.03.11 14:37
|modify
|25
|1.00
|1.3428
|1.3440
|1.3578
|456
|2005.03.11 14:55
|s/l
|25
|1.00
|1.3440
|1.3440
|1.3578
|119.99
|12460.01
|457
|2005.03.11 14:55
|buy
|26
|1.00
|1.3441
|1.3291
|1.3591
|458
|2005.03.14 07:03
|close
|26
|1.00
|1.3434
|1.3291
|1.3591
|-70.00
|12390.01
|459
|2005.03.15 15:04
|sell
|27
|1.00
|1.3355
|1.3505
|1.3205
|460
|2005.03.15 15:46
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3355
|1.3205
|461
|2005.03.15 15:46
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3354
|1.3205
|462
|2005.03.15 15:46
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3353
|1.3205
|463
|2005.03.15 15:53
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3352
|1.3205
|464
|2005.03.15 15:54
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3351
|1.3205
|465
|2005.03.15 16:48
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3350
|1.3205
|466
|2005.03.15 16:48
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3349
|1.3205
|467
|2005.03.15 17:01
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3349
|1.3205
|468
|2005.03.15 17:01
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3348
|1.3205
|469
|2005.03.15 17:01
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3347
|1.3205
|470
|2005.03.15 17:02
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3347
|1.3205
|471
|2005.03.15 17:02
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3346
|1.3205
|472
|2005.03.15 17:05
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3345
|1.3205
|473
|2005.03.15 17:05
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3344
|1.3205
|474
|2005.03.15 17:05
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3343
|1.3205
|475
|2005.03.15 17:08
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3342
|1.3205
|476
|2005.03.15 17:15
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3341
|1.3205
|477
|2005.03.15 17:16
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3341
|1.3205
|478
|2005.03.15 17:16
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3340
|1.3205
|479
|2005.03.15 17:17
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3340
|1.3205
|480
|2005.03.15 17:17
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3339
|1.3205
|481
|2005.03.15 17:18
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3338
|1.3205
|482
|2005.03.16 02:33
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3337
|1.3205
|483
|2005.03.16 03:30
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3336
|1.3205
|484
|2005.03.16 03:30
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3335
|1.3205
|485
|2005.03.16 03:30
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3334
|1.3205
|486
|2005.03.16 03:30
|modify
|27
|1.00
|1.3355
|1.3333
|1.3205
|487
|2005.03.16 08:25
|s/l
|27
|1.00
|1.3333
|1.3333
|1.3205
|220.00
|12610.01
|488
|2005.03.18 02:14
|sell
|28
|1.00
|1.3377
|1.3527
|1.3227
|489
|2005.03.18 09:46
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3377
|1.3227
|490
|2005.03.18 09:46
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3376
|1.3227
|491
|2005.03.18 09:46
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3374
|1.3227
|492
|2005.03.18 09:46
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3373
|1.3227
|493
|2005.03.18 09:46
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3371
|1.3227
|494
|2005.03.18 09:46
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3370
|1.3227
|495
|2005.03.18 09:46
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3368
|1.3227
|496
|2005.03.18 09:46
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3367
|1.3227
|497
|2005.03.18 09:47
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3366
|1.3227
|498
|2005.03.18 09:47
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3365
|1.3227
|499
|2005.03.18 09:47
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3364
|1.3227
|500
|2005.03.18 09:47
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3363
|1.3227
|501
|2005.03.18 09:52
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3363
|1.3227
|502
|2005.03.18 09:53
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3362
|1.3227
|503
|2005.03.18 09:53
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3360
|1.3227
|504
|2005.03.18 09:53
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3359
|1.3227
|505
|2005.03.18 09:54
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3358
|1.3227
|506
|2005.03.18 09:54
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3357
|1.3227
|507
|2005.03.18 09:54
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3355
|1.3227
|508
|2005.03.18 09:54
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3354
|1.3227
|509
|2005.03.18 09:54
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3353
|1.3227
|510
|2005.03.18 09:54
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3352
|1.3227
|511
|2005.03.18 09:55
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3351
|1.3227
|512
|2005.03.18 09:56
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3350
|1.3227
|513
|2005.03.18 09:56
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3349
|1.3227
|514
|2005.03.18 12:10
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3347
|1.3227
|515
|2005.03.18 13:03
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3347
|1.3227
|516
|2005.03.18 13:03
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3346
|1.3227
|517
|2005.03.18 13:24
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3345
|1.3227
|518
|2005.03.18 13:24
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3344
|1.3227
|519
|2005.03.18 13:24
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3343
|1.3227
|520
|2005.03.18 13:44
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3342
|1.3227
|521
|2005.03.18 13:44
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3341
|1.3227
|522
|2005.03.18 13:59
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3340
|1.3227
|523
|2005.03.18 13:59
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3336
|1.3227
|524
|2005.03.18 13:59
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3333
|1.3227
|525
|2005.03.18 13:59
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3330
|1.3227
|526
|2005.03.18 14:02
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3329
|1.3227
|527
|2005.03.18 14:02
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3328
|1.3227
|528
|2005.03.18 14:02
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3327
|1.3227
|529
|2005.03.18 14:02
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3326
|1.3227
|530
|2005.03.18 14:03
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3325
|1.3227
|531
|2005.03.18 14:03
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3321
|1.3227
|532
|2005.03.18 14:03
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3319
|1.3227
|533
|2005.03.18 14:04
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3318
|1.3227
|534
|2005.03.18 14:04
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3316
|1.3227
|535
|2005.03.18 14:04
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3315
|1.3227
|536
|2005.03.18 14:04
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3314
|1.3227
|537
|2005.03.18 15:32
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3313
|1.3227
|538
|2005.03.18 15:32
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3311
|1.3227
|539
|2005.03.18 15:34
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3310
|1.3227
|540
|2005.03.18 15:34
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3309
|1.3227
|541
|2005.03.18 15:34
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3308
|1.3227
|542
|2005.03.18 15:34
|modify
|28
|1.00
|1.3377
|1.3307
|1.3227
|543
|2005.03.18 17:40
|s/l
|28
|1.00
|1.3307
|1.3307
|1.3227
|700.00
|13310.01
|544
|2005.03.22 20:19
|sell
|29
|1.00
|1.3172
|1.3322
|1.3022
|545
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3172
|1.3022
|546
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3171
|1.3022
|547
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3170
|1.3022
|548
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3169
|1.3022
|549
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3167
|1.3022
|550
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3166
|1.3022
|551
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3164
|1.3022
|552
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3163
|1.3022
|553
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3161
|1.3022
|554
|2005.03.22 20:27
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3160
|1.3022
|555
|2005.03.22 20:44
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3160
|1.3022
|556
|2005.03.22 20:44
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3158
|1.3022
|557
|2005.03.22 20:44
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3156
|1.3022
|558
|2005.03.22 20:44
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3154
|1.3022
|559
|2005.03.22 20:47
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3154
|1.3022
|560
|2005.03.22 20:47
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3153
|1.3022
|561
|2005.03.22 20:47
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3152
|1.3022
|562
|2005.03.22 20:49
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3151
|1.3022
|563
|2005.03.22 20:49
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3150
|1.3022
|564
|2005.03.22 20:50
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3148
|1.3022
|565
|2005.03.22 20:50
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3147
|1.3022
|566
|2005.03.22 20:50
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3144
|1.3022
|567
|2005.03.22 20:50
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3142
|1.3022
|568
|2005.03.22 20:51
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3141
|1.3022
|569
|2005.03.22 20:51
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3140
|1.3022
|570
|2005.03.22 20:51
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3139
|1.3022
|571
|2005.03.22 20:53
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3137
|1.3022
|572
|2005.03.22 20:55
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3136
|1.3022
|573
|2005.03.22 20:55
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3135
|1.3022
|574
|2005.03.22 20:55
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3133
|1.3022
|575
|2005.03.22 20:55
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3132
|1.3022
|576
|2005.03.22 20:55
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3130
|1.3022
|577
|2005.03.22 20:55
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3129
|1.3022
|578
|2005.03.22 20:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3126
|1.3022
|579
|2005.03.22 20:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3124
|1.3022
|580
|2005.03.22 20:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3121
|1.3022
|581
|2005.03.22 20:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3119
|1.3022
|582
|2005.03.22 20:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3116
|1.3022
|583
|2005.03.22 20:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3114
|1.3022
|584
|2005.03.22 20:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3111
|1.3022
|585
|2005.03.22 20:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3109
|1.3022
|586
|2005.03.22 21:05
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3108
|1.3022
|587
|2005.03.22 21:05
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3105
|1.3022
|588
|2005.03.22 21:05
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3103
|1.3022
|589
|2005.03.22 21:06
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3103
|1.3022
|590
|2005.03.22 21:06
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3101
|1.3022
|591
|2005.03.22 21:06
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3100
|1.3022
|592
|2005.03.22 21:06
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3098
|1.3022
|593
|2005.03.22 21:07
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3097
|1.3022
|594
|2005.03.22 21:07
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3096
|1.3022
|595
|2005.03.22 21:07
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3095
|1.3022
|596
|2005.03.23 10:08
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3094
|1.3022
|597
|2005.03.23 10:12
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3094
|1.3022
|598
|2005.03.23 10:13
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3093
|1.3022
|599
|2005.03.23 10:13
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3091
|1.3022
|600
|2005.03.23 10:13
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3090
|1.3022
|601
|2005.03.23 10:14
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3088
|1.3022
|602
|2005.03.23 10:14
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3087
|1.3022
|603
|2005.03.23 10:14
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3085
|1.3022
|604
|2005.03.23 10:15
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3084
|1.3022
|605
|2005.03.23 10:15
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3083
|1.3022
|606
|2005.03.23 10:15
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3082
|1.3022
|607
|2005.03.23 10:16
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3080
|1.3022
|608
|2005.03.23 10:17
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3079
|1.3022
|609
|2005.03.23 10:17
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3078
|1.3022
|610
|2005.03.23 10:18
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3077
|1.3022
|611
|2005.03.23 10:18
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3075
|1.3022
|612
|2005.03.23 10:18
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3074
|1.3022
|613
|2005.03.23 10:19
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3073
|1.3022
|614
|2005.03.23 10:19
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3072
|1.3022
|615
|2005.03.23 10:19
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3071
|1.3022
|616
|2005.03.23 10:22
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3070
|1.3022
|617
|2005.03.23 10:23
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3069
|1.3022
|618
|2005.03.23 10:24
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3069
|1.3022
|619
|2005.03.23 10:24
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3068
|1.3022
|620
|2005.03.23 10:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3067
|1.3022
|621
|2005.03.23 10:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3066
|1.3022
|622
|2005.03.23 10:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3064
|1.3022
|623
|2005.03.23 10:56
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3063
|1.3022
|624
|2005.03.23 10:57
|modify
|29
|1.00
|1.3172
|1.3062
|1.3022
|625
|2005.03.23 10:58
|t/p
|29
|1.00
|1.3022
|1.3062
|1.3022
|1500.00
|14810.01
|626
|2005.03.25 11:37
|sell
|30
|1.00
|1.2957
|1.3107
|1.2807
|627
|2005.03.25 21:08
|close
|30
|1.00
|1.2959
|1.3107
|1.2807
|-20.00
|14790.01
|628
|2005.03.28 01:09
|sell
|31
|1.00
|1.2951
|1.3101
|1.2801
|629
|2005.03.28 03:17
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2950
|1.2801
|630
|2005.03.28 03:17
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2948
|1.2801
|631
|2005.03.28 03:17
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2946
|1.2801
|632
|2005.03.28 03:17
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2945
|1.2801
|633
|2005.03.28 03:17
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2943
|1.2801
|634
|2005.03.28 03:18
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2943
|1.2801
|635
|2005.03.28 03:19
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2942
|1.2801
|636
|2005.03.28 03:23
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2941
|1.2801
|637
|2005.03.28 03:24
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2940
|1.2801
|638
|2005.03.28 03:52
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2939
|1.2801
|639
|2005.03.28 03:52
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2938
|1.2801
|640
|2005.03.28 03:52
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2936
|1.2801
|641
|2005.03.28 03:52
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2935
|1.2801
|642
|2005.03.28 03:52
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2933
|1.2801
|643
|2005.03.28 04:01
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2933
|1.2801
|644
|2005.03.28 04:01
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2932
|1.2801
|645
|2005.03.28 04:02
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2931
|1.2801
|646
|2005.03.28 04:03
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2930
|1.2801
|647
|2005.03.28 04:11
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2929
|1.2801
|648
|2005.03.28 04:12
|modify
|31
|1.00
|1.2951
|1.2929
|1.2801
|649
|2005.03.28 13:31
|s/l
|31
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2801
|220.00
|15010.01
|650
|2005.03.29 17:15
|buy
|32
|1.00
|1.2921
|1.2771
|1.3071
|651
|2005.03.29 18:07
|close
|32
|1.00
|1.2916
|1.2771
|1.3071
|-49.99
|14960.02
|652
|2005.03.29 20:44
|buy
|33
|1.00
|1.2925
|1.2775
|1.3075
|653
|2005.03.29 23:00
|close
|33
|1.00
|1.2917
|1.2775
|1.3075
|-80.00
|14880.02
|654
|2005.04.01 06:51
|buy
|34
|1.00
|1.2960
|1.2810
|1.3110
|655
|2005.04.01 13:07
|close
|34
|1.00
|1.2954
|1.2810
|1.3110
|-60.00
|14820.02
|656
|2005.04.06 18:20
|buy
|35
|1.00
|1.2870
|1.2720
|1.3020
|657
|2005.04.07 00:46
|close
|35
|1.00
|1.2861
|1.2720
|1.3020
|-90.00
|14730.02
|658
|2005.04.13 14:02
|sell
|36
|1.00
|1.2921
|1.3071
|1.2771
|659
|2005.04.13 14:59
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2919
|1.2771
|660
|2005.04.13 15:00
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2919
|1.2771
|661
|2005.04.13 15:00
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2918
|1.2771
|662
|2005.04.13 15:00
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2771
|663
|2005.04.13 15:03
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2916
|1.2771
|664
|2005.04.13 15:03
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2915
|1.2771
|665
|2005.04.13 15:03
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2914
|1.2771
|666
|2005.04.13 15:23
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2912
|1.2771
|667
|2005.04.13 15:30
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2911
|1.2771
|668
|2005.04.13 15:30
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2909
|1.2771
|669
|2005.04.13 15:30
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2907
|1.2771
|670
|2005.04.13 15:30
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2904
|1.2771
|671
|2005.04.13 15:30
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2902
|1.2771
|672
|2005.04.13 15:30
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2900
|1.2771
|673
|2005.04.13 15:30
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2899
|1.2771
|674
|2005.04.13 15:31
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2898
|1.2771
|675
|2005.04.13 15:31
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2895
|1.2771
|676
|2005.04.13 15:31
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2893
|1.2771
|677
|2005.04.13 15:32
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2892
|1.2771
|678
|2005.04.13 15:32
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2891
|1.2771
|679
|2005.04.13 15:32
|modify
|36
|1.00
|1.2921
|1.2890
|1.2771
|680
|2005.04.13 16:13
|s/l
|36
|1.00
|1.2890
|1.2890
|1.2771
|310.00
|15040.02
|681
|2005.04.20 16:14
|buy
|37
|1.00
|1.3060
|1.2910
|1.3210
|682
|2005.04.20 21:46
|modify
|37
|1.00
|1.3060
|1.3060
|1.3210
|683
|2005.04.21 01:41
|modify
|37
|1.00
|1.3060
|1.3061
|1.3210
|684
|2005.04.21 01:41
|modify
|37
|1.00
|1.3060
|1.3062
|1.3210
|685
|2005.04.21 01:41
|modify
|37
|1.00
|1.3060
|1.3063
|1.3210
|686
|2005.04.21 02:14
|modify
|37
|1.00
|1.3060
|1.3063
|1.3210
|687
|2005.04.21 02:14
|modify
|37
|1.00
|1.3060
|1.3064
|1.3210
|688
|2005.04.21 02:14
|modify
|37
|1.00
|1.3060
|1.3066
|1.3210
|689
|2005.04.21 02:14
|modify
|37
|1.00
|1.3060
|1.3068
|1.3210
|690
|2005.04.21 13:31
|s/l
|37
|1.00
|1.3068
|1.3068
|1.3210
|80.00
|15120.02
|691
|2005.04.21 16:16
|buy
|38
|1.00
|1.3093
|1.2943
|1.3243
|692
|2005.04.21 17:22
|close
|38
|1.00
|1.3071
|1.2943
|1.3243
|-219.99
|14900.03
|693
|2005.04.22 20:47
|buy
|39
|1.00
|1.3065
|1.2915
|1.3215
|694
|2005.04.25 00:00
|close
|39
|1.00
|1.3055
|1.2915
|1.3215
|-100.00
|14800.03
|695
|2005.04.26 08:56
|sell
|40
|1.00
|1.2989
|1.3139
|1.2839
|696
|2005.04.26 16:20
|modify
|40
|1.00
|1.2989
|1.2989
|1.2839
|697
|2005.04.26 16:21
|modify
|40
|1.00
|1.2989
|1.2988
|1.2839
|698
|2005.04.26 16:27
|modify
|40
|1.00
|1.2989
|1.2987
|1.2839
|699
|2005.04.26 16:28
|modify
|40
|1.00
|1.2989
|1.2986
|1.2839
|700
|2005.04.26 22:18
|s/l
|40
|1.00
|1.2986
|1.2986
|1.2839
|30.00
|14830.03
|701
|2005.04.27 17:25
|sell
|41
|1.00
|1.2950
|1.3100
|1.2800
|702
|2005.04.28 12:26
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2950
|1.2800
|703
|2005.04.28 12:26
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2949
|1.2800
|704
|2005.04.28 12:26
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2948
|1.2800
|705
|2005.04.28 12:26
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2947
|1.2800
|706
|2005.04.28 14:06
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2947
|1.2800
|707
|2005.04.28 14:08
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2946
|1.2800
|708
|2005.04.28 14:11
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2945
|1.2800
|709
|2005.04.28 14:11
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2944
|1.2800
|710
|2005.04.28 14:11
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2943
|1.2800
|711
|2005.04.28 14:12
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2943
|1.2800
|712
|2005.04.28 14:23
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2942
|1.2800
|713
|2005.04.28 14:24
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2941
|1.2800
|714
|2005.04.28 14:30
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2940
|1.2800
|715
|2005.04.28 14:30
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2936
|1.2800
|716
|2005.04.28 14:31
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2935
|1.2800
|717
|2005.04.28 14:31
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2934
|1.2800
|718
|2005.04.28 14:31
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2933
|1.2800
|719
|2005.04.28 14:31
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2932
|1.2800
|720
|2005.04.28 14:31
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2930
|1.2800
|721
|2005.04.28 14:31
|modify
|41
|1.00
|1.2950
|1.2929
|1.2800
|722
|2005.04.28 14:35
|s/l
|41
|1.00
|1.2929
|1.2929
|1.2800
|210.00
|15040.03
|723
|2005.05.05 18:50
|buy
|42
|1.00
|1.2956
|1.2806
|1.3106
|724
|2005.05.06 02:00
|close
|42
|1.00
|1.2945
|1.2806
|1.3106
|-110.00
|14930.03
|725
|2005.05.06 11:25
|sell
|43
|1.00
|1.2943
|1.3093
|1.2793
|726
|2005.05.06 14:30
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2942
|1.2793
|727
|2005.05.06 14:30
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2937
|1.2793
|728
|2005.05.06 14:32
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2936
|1.2793
|729
|2005.05.06 14:33
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2934
|1.2793
|730
|2005.05.06 14:33
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2932
|1.2793
|731
|2005.05.06 14:33
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2931
|1.2793
|732
|2005.05.06 14:33
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2929
|1.2793
|733
|2005.05.06 14:33
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2927
|1.2793
|734
|2005.05.06 14:33
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2926
|1.2793
|735
|2005.05.06 14:33
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2924
|1.2793
|736
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2923
|1.2793
|737
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2922
|1.2793
|738
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2921
|1.2793
|739
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2920
|1.2793
|740
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2919
|1.2793
|741
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2917
|1.2793
|742
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2916
|1.2793
|743
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2915
|1.2793
|744
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2914
|1.2793
|745
|2005.05.06 14:34
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2912
|1.2793
|746
|2005.05.06 14:35
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2911
|1.2793
|747
|2005.05.06 14:35
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2910
|1.2793
|748
|2005.05.06 14:35
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2908
|1.2793
|749
|2005.05.06 14:35
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2907
|1.2793
|750
|2005.05.06 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2906
|1.2793
|751
|2005.05.06 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2905
|1.2793
|752
|2005.05.06 14:45
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2903
|1.2793
|753
|2005.05.06 14:48
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2902
|1.2793
|754
|2005.05.06 14:48
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2900
|1.2793
|755
|2005.05.06 14:48
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2899
|1.2793
|756
|2005.05.06 14:48
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2897
|1.2793
|757
|2005.05.06 15:01
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2897
|1.2793
|758
|2005.05.06 15:01
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2896
|1.2793
|759
|2005.05.06 15:01
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2895
|1.2793
|760
|2005.05.06 15:02
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2895
|1.2793
|761
|2005.05.06 15:03
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2894
|1.2793
|762
|2005.05.06 15:15
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2893
|1.2793
|763
|2005.05.06 15:15
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2892
|1.2793
|764
|2005.05.06 15:16
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2891
|1.2793
|765
|2005.05.06 15:16
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2890
|1.2793
|766
|2005.05.06 15:16
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2889
|1.2793
|767
|2005.05.06 15:16
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2887
|1.2793
|768
|2005.05.06 15:16
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2886
|1.2793
|769
|2005.05.06 15:16
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2885
|1.2793
|770
|2005.05.06 15:16
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2884
|1.2793
|771
|2005.05.06 15:17
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2883
|1.2793
|772
|2005.05.06 15:18
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2882
|1.2793
|773
|2005.05.06 15:19
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2881
|1.2793
|774
|2005.05.06 15:19
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2880
|1.2793
|775
|2005.05.06 15:19
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2879
|1.2793
|776
|2005.05.06 15:19
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2878
|1.2793
|777
|2005.05.06 17:01
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2876
|1.2793
|778
|2005.05.06 17:01
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2873
|1.2793
|779
|2005.05.06 17:01
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2870
|1.2793
|780
|2005.05.06 17:01
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2867
|1.2793
|781
|2005.05.06 17:01
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2864
|1.2793
|782
|2005.05.06 17:02
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2863
|1.2793
|783
|2005.05.06 17:02
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2861
|1.2793
|784
|2005.05.06 17:03
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2860
|1.2793
|785
|2005.05.06 17:03
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2859
|1.2793
|786
|2005.05.06 17:03
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2858
|1.2793
|787
|2005.05.06 17:03
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2856
|1.2793
|788
|2005.05.06 17:03
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2855
|1.2793
|789
|2005.05.06 17:03
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2854
|1.2793
|790
|2005.05.06 17:27
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2853
|1.2793
|791
|2005.05.06 17:27
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2851
|1.2793
|792
|2005.05.09 03:15
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2851
|1.2793
|793
|2005.05.09 03:15
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2849
|1.2793
|794
|2005.05.09 03:16
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2847
|1.2793
|795
|2005.05.09 03:17
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2847
|1.2793
|796
|2005.05.09 03:18
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2846
|1.2793
|797
|2005.05.09 03:18
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2844
|1.2793
|798
|2005.05.09 03:20
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2843
|1.2793
|799
|2005.05.09 03:21
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2841
|1.2793
|800
|2005.05.09 03:25
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2839
|1.2793
|801
|2005.05.09 04:17
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2838
|1.2793
|802
|2005.05.09 04:17
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2837
|1.2793
|803
|2005.05.09 04:17
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2836
|1.2793
|804
|2005.05.09 04:17
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2835
|1.2793
|805
|2005.05.09 04:18
|modify
|43
|1.00
|1.2943
|1.2834
|1.2793
|806
|2005.05.09 06:44
|t/p
|43
|1.00
|1.2793
|1.2834
|1.2793
|1500.00
|16430.03
|807
|2005.05.10 10:59
|buy
|44
|1.00
|1.2849
|1.2699
|1.2999
|808
|2005.05.11 04:00
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2849
|1.2999
|809
|2005.05.11 04:00
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2851
|1.2999
|810
|2005.05.11 10:06
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2853
|1.2999
|811
|2005.05.11 10:17
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2853
|1.2999
|812
|2005.05.11 10:17
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2854
|1.2999
|813
|2005.05.11 10:18
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2856
|1.2999
|814
|2005.05.11 10:21
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2856
|1.2999
|815
|2005.05.11 10:21
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2857
|1.2999
|816
|2005.05.11 10:22
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2859
|1.2999
|817
|2005.05.11 10:22
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2862
|1.2999
|818
|2005.05.11 10:22
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2866
|1.2999
|819
|2005.05.11 10:22
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2869
|1.2999
|820
|2005.05.11 10:22
|modify
|44
|1.00
|1.2849
|1.2872
|1.2999
|821
|2005.05.11 10:31
|s/l
|44
|1.00
|1.2872
|1.2872
|1.2999
|229.99
|16660.02
|822
|2005.05.17 05:04
|buy
|45
|1.00
|1.2631
|1.2481
|1.2781
|823
|2005.05.17 10:00
|close
|45
|1.00
|1.2621
|1.2481
|1.2781
|-100.00
|16560.02
|824
|2005.05.17 15:15
|buy
|46
|1.00
|1.2633
|1.2483
|1.2783
|825
|2005.05.17 16:00
|close
|46
|1.00
|1.2627
|1.2483
|1.2783
|-60.00
|16500.02
|826
|2005.05.18 11:05
|sell
|47
|1.00
|1.2612
|1.2762
|1.2462
|827
|2005.05.18 13:53
|close
|47
|1.00
|1.2621
|1.2762
|1.2462
|-90.00
|16410.02
|828
|2005.05.18 14:30
|sell
|48
|1.00
|1.2611
|1.2761
|1.2461
|829
|2005.05.20 04:16
|close
|48
|1.00
|1.2649
|1.2761
|1.2461
|-379.99
|16030.03
|830
|2005.05.23 18:06
|sell
|49
|1.00
|1.2558
|1.2708
|1.2408
|831
|2005.05.23 19:24
|close
|49
|1.00
|1.2569
|1.2708
|1.2408
|-109.99
|15920.04
|832
|2005.05.24 07:58
|buy
|50
|1.00
|1.2575
|1.2425
|1.2725
|833
|2005.05.24 13:43
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2575
|1.2725
|834
|2005.05.24 13:45
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2576
|1.2725
|835
|2005.05.24 13:45
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2576
|1.2725
|836
|2005.05.24 13:51
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2577
|1.2725
|837
|2005.05.24 13:51
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2578
|1.2725
|838
|2005.05.24 13:51
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2579
|1.2725
|839
|2005.05.24 13:52
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2579
|1.2725
|840
|2005.05.24 13:53
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2580
|1.2725
|841
|2005.05.24 13:54
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2581
|1.2725
|842
|2005.05.24 13:56
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2582
|1.2725
|843
|2005.05.24 13:56
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2583
|1.2725
|844
|2005.05.24 13:57
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2584
|1.2725
|845
|2005.05.24 13:59
|modify
|50
|1.00
|1.2575
|1.2586
|1.2725
|846
|2005.05.24 16:37
|s/l
|50
|1.00
|1.2586
|1.2586
|1.2725
|110.00
|16030.04
|847
|2005.05.24 20:13
|buy
|51
|1.00
|1.2588
|1.2438
|1.2738
|848
|2005.05.24 21:18
|close
|51
|1.00
|1.2580
|1.2438
|1.2738
|-80.00
|15950.04
|849
|2005.05.25 09:41
|sell
|52
|1.00
|1.2575
|1.2725
|1.2425
|850
|2005.05.25 15:04
|close
|52
|1.00
|1.2589
|1.2725
|1.2425
|-140.01
|15810.03
|851
|2005.05.25 15:21
|buy
|53
|1.00
|1.2606
|1.2456
|1.2756
|852
|2005.05.26 06:27
|close
|53
|1.00
|1.2583
|1.2456
|1.2756
|-230.00
|15580.03
|853
|2005.05.27 15:48
|sell
|54
|1.00
|1.2522
|1.2672
|1.2372
|854
|2005.05.30 13:04
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2522
|1.2372
|855
|2005.05.30 13:06
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2521
|1.2372
|856
|2005.05.30 13:06
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2519
|1.2372
|857
|2005.05.30 13:06
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2517
|1.2372
|858
|2005.05.30 13:22
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2517
|1.2372
|859
|2005.05.30 13:30
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2516
|1.2372
|860
|2005.05.30 13:30
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2515
|1.2372
|861
|2005.05.30 13:30
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2514
|1.2372
|862
|2005.05.30 13:30
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2513
|1.2372
|863
|2005.05.30 13:31
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2512
|1.2372
|864
|2005.05.30 13:32
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2511
|1.2372
|865
|2005.05.30 14:11
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2509
|1.2372
|866
|2005.05.30 14:11
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2508
|1.2372
|867
|2005.05.30 14:21
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2506
|1.2372
|868
|2005.05.31 02:40
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2503
|1.2372
|869
|2005.05.31 02:47
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2500
|1.2372
|870
|2005.05.31 02:49
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2500
|1.2372
|871
|2005.05.31 02:49
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2499
|1.2372
|872
|2005.05.31 02:49
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2498
|1.2372
|873
|2005.05.31 02:55
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2497
|1.2372
|874
|2005.05.31 02:55
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2496
|1.2372
|875
|2005.05.31 03:03
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2495
|1.2372
|876
|2005.05.31 03:03
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2493
|1.2372
|877
|2005.05.31 03:07
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2493
|1.2372
|878
|2005.05.31 03:07
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2491
|1.2372
|879
|2005.05.31 03:07
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2489
|1.2372
|880
|2005.05.31 03:07
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2486
|1.2372
|881
|2005.05.31 03:07
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2484
|1.2372
|882
|2005.05.31 03:07
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2483
|1.2372
|883
|2005.05.31 03:08
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2482
|1.2372
|884
|2005.05.31 03:08
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2480
|1.2372
|885
|2005.05.31 03:08
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2479
|1.2372
|886
|2005.05.31 03:08
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2478
|1.2372
|887
|2005.05.31 03:08
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2476
|1.2372
|888
|2005.05.31 03:09
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2475
|1.2372
|889
|2005.05.31 03:09
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2474
|1.2372
|890
|2005.05.31 03:12
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2473
|1.2372
|891
|2005.05.31 03:12
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2472
|1.2372
|892
|2005.05.31 03:12
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2470
|1.2372
|893
|2005.05.31 03:12
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2469
|1.2372
|894
|2005.05.31 03:17
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2467
|1.2372
|895
|2005.05.31 03:17
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2464
|1.2372
|896
|2005.05.31 03:17
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2461
|1.2372
|897
|2005.05.31 03:17
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2458
|1.2372
|898
|2005.05.31 03:17
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2455
|1.2372
|899
|2005.05.31 03:18
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2454
|1.2372
|900
|2005.05.31 03:20
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2453
|1.2372
|901
|2005.05.31 03:21
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2448
|1.2372
|902
|2005.05.31 03:21
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2444
|1.2372
|903
|2005.05.31 03:21
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2439
|1.2372
|904
|2005.05.31 03:21
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2435
|1.2372
|905
|2005.05.31 03:22
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2430
|1.2372
|906
|2005.05.31 03:22
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2429
|1.2372
|907
|2005.05.31 03:22
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2428
|1.2372
|908
|2005.05.31 03:23
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2428
|1.2372
|909
|2005.05.31 03:23
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2426
|1.2372
|910
|2005.05.31 03:23
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2425
|1.2372
|911
|2005.05.31 03:24
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2423
|1.2372
|912
|2005.05.31 03:24
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2421
|1.2372
|913
|2005.05.31 03:24
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2420
|1.2372
|914
|2005.05.31 03:24
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2418
|1.2372
|915
|2005.05.31 03:24
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2416
|1.2372
|916
|2005.05.31 03:24
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2414
|1.2372
|917
|2005.05.31 03:24
|modify
|54
|1.00
|1.2522
|1.2413
|1.2372
|918
|2005.05.31 08:51
|t/p
|54
|1.00
|1.2372
|1.2413
|1.2372
|1500.00
|17080.03
|919
|2005.06.06 08:20
|sell
|55
|1.00
|1.2241
|1.2391
|1.2091
|920
|2005.06.07 07:00
|close
|55
|1.00
|1.2270
|1.2391
|1.2091
|-290.00
|16790.03
|921
|2005.06.07 17:55
|buy
|56
|1.00
|1.2277
|1.2127
|1.2427
|922
|2005.06.08 05:46
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2277
|1.2427
|923
|2005.06.08 05:46
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2278
|1.2427
|924
|2005.06.08 05:46
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2279
|1.2427
|925
|2005.06.08 05:46
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2280
|1.2427
|926
|2005.06.08 07:19
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2281
|1.2427
|927
|2005.06.08 07:21
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2283
|1.2427
|928
|2005.06.08 07:23
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2283
|1.2427
|929
|2005.06.08 07:23
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2284
|1.2427
|930
|2005.06.08 07:23
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2285
|1.2427
|931
|2005.06.08 07:23
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2286
|1.2427
|932
|2005.06.08 07:23
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2287
|1.2427
|933
|2005.06.08 07:24
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2288
|1.2427
|934
|2005.06.08 07:24
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2289
|1.2427
|935
|2005.06.08 07:26
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2289
|1.2427
|936
|2005.06.08 07:27
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2290
|1.2427
|937
|2005.06.08 11:43
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2290
|1.2427
|938
|2005.06.08 11:48
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2291
|1.2427
|939
|2005.06.08 11:53
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2292
|1.2427
|940
|2005.06.08 11:58
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2293
|1.2427
|941
|2005.06.08 11:58
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2295
|1.2427
|942
|2005.06.08 11:59
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2296
|1.2427
|943
|2005.06.08 11:59
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2296
|1.2427
|944
|2005.06.08 12:00
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2297
|1.2427
|945
|2005.06.08 12:00
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2298
|1.2427
|946
|2005.06.08 12:00
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2299
|1.2427
|947
|2005.06.08 17:41
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2300
|1.2427
|948
|2005.06.08 17:46
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2301
|1.2427
|949
|2005.06.08 17:46
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2303
|1.2427
|950
|2005.06.08 17:46
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2305
|1.2427
|951
|2005.06.08 17:46
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2306
|1.2427
|952
|2005.06.08 17:47
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2308
|1.2427
|953
|2005.06.08 17:47
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2309
|1.2427
|954
|2005.06.08 17:47
|modify
|56
|1.00
|1.2277
|1.2311
|1.2427
|955
|2005.06.08 17:58
|s/l
|56
|1.00
|1.2311
|1.2311
|1.2427
|340.00
|17130.03
|956
|2005.06.10 14:14
|sell
|57
|1.00
|1.2227
|1.2377
|1.2077
|957
|2005.06.10 14:44
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2227
|1.2077
|958
|2005.06.10 14:46
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2225
|1.2077
|959
|2005.06.10 14:46
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2223
|1.2077
|960
|2005.06.10 14:46
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2222
|1.2077
|961
|2005.06.10 15:39
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2220
|1.2077
|962
|2005.06.10 15:39
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2219
|1.2077
|963
|2005.06.10 15:43
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2218
|1.2077
|964
|2005.06.10 15:43
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2217
|1.2077
|965
|2005.06.10 15:43
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2215
|1.2077
|966
|2005.06.10 15:43
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2214
|1.2077
|967
|2005.06.10 15:43
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2212
|1.2077
|968
|2005.06.10 15:43
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2211
|1.2077
|969
|2005.06.10 15:45
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2210
|1.2077
|970
|2005.06.10 15:46
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2209
|1.2077
|971
|2005.06.10 15:47
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2208
|1.2077
|972
|2005.06.10 15:52
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2207
|1.2077
|973
|2005.06.10 15:56
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2206
|1.2077
|974
|2005.06.10 15:56
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2205
|1.2077
|975
|2005.06.10 15:56
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2204
|1.2077
|976
|2005.06.10 15:57
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2203
|1.2077
|977
|2005.06.10 15:57
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2202
|1.2077
|978
|2005.06.10 15:57
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2200
|1.2077
|979
|2005.06.10 15:57
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2198
|1.2077
|980
|2005.06.10 15:57
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2197
|1.2077
|981
|2005.06.10 15:57
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2195
|1.2077
|982
|2005.06.10 16:02
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2193
|1.2077
|983
|2005.06.10 16:02
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2192
|1.2077
|984
|2005.06.10 16:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2191
|1.2077
|985
|2005.06.10 16:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2188
|1.2077
|986
|2005.06.10 16:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2186
|1.2077
|987
|2005.06.10 16:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2183
|1.2077
|988
|2005.06.10 16:12
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2182
|1.2077
|989
|2005.06.10 16:13
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2180
|1.2077
|990
|2005.06.10 16:13
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2179
|1.2077
|991
|2005.06.10 16:13
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2177
|1.2077
|992
|2005.06.10 16:13
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2176
|1.2077
|993
|2005.06.10 16:13
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2175
|1.2077
|994
|2005.06.10 16:13
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2174
|1.2077
|995
|2005.06.10 16:15
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2173
|1.2077
|996
|2005.06.10 16:15
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2172
|1.2077
|997
|2005.06.10 16:15
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2171
|1.2077
|998
|2005.06.10 16:17
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2171
|1.2077
|999
|2005.06.10 16:17
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2169
|1.2077
|1000
|2005.06.10 16:17
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2167
|1.2077
|1001
|2005.06.10 16:48
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2165
|1.2077
|1002
|2005.06.10 16:48
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2163
|1.2077
|1003
|2005.06.10 16:48
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2161
|1.2077
|1004
|2005.06.10 16:49
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2160
|1.2077
|1005
|2005.06.10 16:49
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2158
|1.2077
|1006
|2005.06.10 16:49
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2156
|1.2077
|1007
|2005.06.10 16:49
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2155
|1.2077
|1008
|2005.06.10 16:49
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2153
|1.2077
|1009
|2005.06.10 17:06
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2152
|1.2077
|1010
|2005.06.10 17:14
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2151
|1.2077
|1011
|2005.06.10 17:14
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2150
|1.2077
|1012
|2005.06.10 17:14
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2149
|1.2077
|1013
|2005.06.10 20:46
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2148
|1.2077
|1014
|2005.06.13 03:01
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2147
|1.2077
|1015
|2005.06.13 03:02
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2147
|1.2077
|1016
|2005.06.13 03:02
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2144
|1.2077
|1017
|2005.06.13 03:02
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2142
|1.2077
|1018
|2005.06.13 03:02
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2139
|1.2077
|1019
|2005.06.13 03:02
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2137
|1.2077
|1020
|2005.06.13 03:02
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2134
|1.2077
|1021
|2005.06.13 03:02
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2132
|1.2077
|1022
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2131
|1.2077
|1023
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2130
|1.2077
|1024
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2128
|1.2077
|1025
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2127
|1.2077
|1026
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2125
|1.2077
|1027
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2124
|1.2077
|1028
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2122
|1.2077
|1029
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2121
|1.2077
|1030
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2119
|1.2077
|1031
|2005.06.13 03:03
|modify
|57
|1.00
|1.2227
|1.2118
|1.2077
|1032
|2005.06.13 03:11
|t/p
|57
|1.00
|1.2077
|1.2118
|1.2077
|1500.00
|18630.03
|1033
|2005.06.16 10:46
|buy
|58
|1.00
|1.2099
|1.1949
|1.2249
|1034
|2005.06.16 14:49
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2100
|1.2249
|1035
|2005.06.16 14:49
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2101
|1.2249
|1036
|2005.06.16 14:49
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2103
|1.2249
|1037
|2005.06.16 15:04
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2103
|1.2249
|1038
|2005.06.16 15:04
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2104
|1.2249
|1039
|2005.06.16 15:13
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2104
|1.2249
|1040
|2005.06.16 15:13
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2105
|1.2249
|1041
|2005.06.16 15:13
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2107
|1.2249
|1042
|2005.06.16 15:13
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2108
|1.2249
|1043
|2005.06.16 15:25
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2109
|1.2249
|1044
|2005.06.16 15:25
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2110
|1.2249
|1045
|2005.06.16 15:25
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2111
|1.2249
|1046
|2005.06.16 15:25
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2113
|1.2249
|1047
|2005.06.16 15:25
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2116
|1.2249
|1048
|2005.06.16 15:25
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2118
|1.2249
|1049
|2005.06.16 15:25
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2121
|1.2249
|1050
|2005.06.16 15:25
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2122
|1.2249
|1051
|2005.06.16 15:26
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2123
|1.2249
|1052
|2005.06.16 15:26
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2125
|1.2249
|1053
|2005.06.16 15:26
|modify
|58
|1.00
|1.2099
|1.2126
|1.2249
|1054
|2005.06.16 15:40
|s/l
|58
|1.00
|1.2126
|1.2126
|1.2249
|270.00
|18900.03
|1055
|2005.06.16 18:00
|buy
|59
|1.00
|1.2098
|1.1948
|1.2248
|1056
|2005.06.17 08:04
|close
|59
|1.00
|1.2093
|1.1948
|1.2248
|-50.00
|18850.03
|1057
|2005.06.29 22:00
|sell
|60
|1.00
|1.2061
|1.2211
|1.1911
|1058
|2005.06.30 14:00
|close
|60
|1.00
|1.2085
|1.2211
|1.1911
|-240.01
|18610.02
|1059
|2005.06.30 14:00
|buy
|61
|1.00
|1.2085
|1.1935
|1.2235
|1060
|2005.06.30 15:16
|close
|61
|1.00
|1.2073
|1.1935
|1.2235
|-120.00
|18490.02
|1061
|2005.07.01 14:22
|sell
|62
|1.00
|1.2071
|1.2221
|1.1921
|1062
|2005.07.01 14:33
|modify
|62
|1.00
|1.2071
|1.2065
|1.1921
|1063
|2005.07.01 14:34
|s/l
|62
|1.00
|1.2065
|1.2065
|1.1921
|60.00
|18550.02
|1064
|2005.07.01 15:07
|sell
|63
|1.00
|1.2072
|1.2222
|1.1922
|1065
|2005.07.01 16:14
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2072
|1.1922
|1066
|2005.07.01 16:14
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2070
|1.1922
|1067
|2005.07.01 16:14
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2069
|1.1922
|1068
|2005.07.01 16:14
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2067
|1.1922
|1069
|2005.07.01 16:14
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2066
|1.1922
|1070
|2005.07.01 16:16
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2065
|1.1922
|1071
|2005.07.01 16:16
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2064
|1.1922
|1072
|2005.07.01 16:16
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2062
|1.1922
|1073
|2005.07.01 16:16
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2061
|1.1922
|1074
|2005.07.01 16:16
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2060
|1.1922
|1075
|2005.07.01 16:20
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2058
|1.1922
|1076
|2005.07.01 16:20
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2056
|1.1922
|1077
|2005.07.01 16:20
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2053
|1.1922
|1078
|2005.07.01 16:20
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2051
|1.1922
|1079
|2005.07.01 16:21
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2050
|1.1922
|1080
|2005.07.01 16:22
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2049
|1.1922
|1081
|2005.07.01 16:22
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2048
|1.1922
|1082
|2005.07.01 16:22
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2046
|1.1922
|1083
|2005.07.01 16:22
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2044
|1.1922
|1084
|2005.07.01 16:22
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2042
|1.1922
|1085
|2005.07.01 16:22
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2041
|1.1922
|1086
|2005.07.01 16:22
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2039
|1.1922
|1087
|2005.07.01 16:26
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2038
|1.1922
|1088
|2005.07.01 16:26
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2037
|1.1922
|1089
|2005.07.01 16:26
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2036
|1.1922
|1090
|2005.07.01 16:27
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2034
|1.1922
|1091
|2005.07.01 16:27
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2032
|1.1922
|1092
|2005.07.01 16:27
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2031
|1.1922
|1093
|2005.07.01 16:27
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2030
|1.1922
|1094
|2005.07.01 16:28
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2029
|1.1922
|1095
|2005.07.01 16:28
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2028
|1.1922
|1096
|2005.07.01 16:28
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2026
|1.1922
|1097
|2005.07.01 16:29
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2025
|1.1922
|1098
|2005.07.01 16:30
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2025
|1.1922
|1099
|2005.07.01 16:30
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2024
|1.1922
|1100
|2005.07.01 16:43
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2022
|1.1922
|1101
|2005.07.01 16:43
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2019
|1.1922
|1102
|2005.07.01 16:43
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2016
|1.1922
|1103
|2005.07.01 16:43
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2014
|1.1922
|1104
|2005.07.01 16:43
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2012
|1.1922
|1105
|2005.07.01 16:47
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2011
|1.1922
|1106
|2005.07.01 16:47
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2010
|1.1922
|1107
|2005.07.01 16:47
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2008
|1.1922
|1108
|2005.07.01 16:47
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2007
|1.1922
|1109
|2005.07.01 16:47
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2006
|1.1922
|1110
|2005.07.01 16:51
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2004
|1.1922
|1111
|2005.07.01 17:47
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2003
|1.1922
|1112
|2005.07.01 17:48
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2002
|1.1922
|1113
|2005.07.01 17:48
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2001
|1.1922
|1114
|2005.07.01 17:48
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.2000
|1.1922
|1115
|2005.07.01 17:51
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1999
|1.1922
|1116
|2005.07.01 17:51
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1998
|1.1922
|1117
|2005.07.01 17:53
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1998
|1.1922
|1118
|2005.07.01 17:53
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1997
|1.1922
|1119
|2005.07.01 17:53
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1995
|1.1922
|1120
|2005.07.01 17:53
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1994
|1.1922
|1121
|2005.07.01 17:53
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1993
|1.1922
|1122
|2005.07.01 17:54
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1992
|1.1922
|1123
|2005.07.01 18:06
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1990
|1.1922
|1124
|2005.07.01 18:06
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1988
|1.1922
|1125
|2005.07.01 18:07
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1986
|1.1922
|1126
|2005.07.01 18:07
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1985
|1.1922
|1127
|2005.07.01 18:07
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1984
|1.1922
|1128
|2005.07.01 18:07
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1983
|1.1922
|1129
|2005.07.01 18:07
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1982
|1.1922
|1130
|2005.07.01 18:07
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1981
|1.1922
|1131
|2005.07.01 20:40
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1980
|1.1922
|1132
|2005.07.04 00:00
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1970
|1.1922
|1133
|2005.07.04 00:01
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1969
|1.1922
|1134
|2005.07.04 00:01
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1968
|1.1922
|1135
|2005.07.04 00:01
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1966
|1.1922
|1136
|2005.07.04 00:02
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1965
|1.1922
|1137
|2005.07.04 00:03
|modify
|63
|1.00
|1.2072
|1.1964
|1.1922
|1138
|2005.07.04 00:03
|t/p
|63
|1.00
|1.1922
|1.1964
|1.1922
|1500.00
|20050.02
|1139
|2005.07.05 20:16
|sell
|64
|1.00
|1.1905
|1.2055
|1.1755
|1140
|2005.07.06 15:46
|close
|64
|1.00
|1.1924
|1.2055
|1.1755
|-190.00
|19860.02
|1141
|2005.07.06 15:46
|buy
|65
|1.00
|1.1925
|1.1775
|1.2075
|1142
|2005.07.06 16:04
|close
|65
|1.00
|1.1911
|1.1775
|1.2075
|-140.00
|19720.02
|1143
|2005.07.07 06:27
|buy
|66
|1.00
|1.1927
|1.1777
|1.2077
|1144
|2005.07.07 11:02
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1927
|1.2077
|1145
|2005.07.07 11:02
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1928
|1.2077
|1146
|2005.07.07 11:02
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1929
|1.2077
|1147
|2005.07.07 11:02
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1930
|1.2077
|1148
|2005.07.07 11:23
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1931
|1.2077
|1149
|2005.07.07 11:23
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1933
|1.2077
|1150
|2005.07.07 11:23
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1934
|1.2077
|1151
|2005.07.07 11:23
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1936
|1.2077
|1152
|2005.07.07 11:23
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1938
|1.2077
|1153
|2005.07.07 11:23
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1940
|1.2077
|1154
|2005.07.07 11:23
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1941
|1.2077
|1155
|2005.07.07 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1943
|1.2077
|1156
|2005.07.07 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1944
|1.2077
|1157
|2005.07.07 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1948
|1.2077
|1158
|2005.07.07 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1951
|1.2077
|1159
|2005.07.07 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1955
|1.2077
|1160
|2005.07.07 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1959
|1.2077
|1161
|2005.07.07 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1963
|1.2077
|1162
|2005.07.07 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1966
|1.2077
|1163
|2005.07.07 11:24
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1970
|1.2077
|1164
|2005.07.07 11:25
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1970
|1.2077
|1165
|2005.07.07 11:25
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1973
|1.2077
|1166
|2005.07.07 11:25
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1975
|1.2077
|1167
|2005.07.07 11:25
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1978
|1.2077
|1168
|2005.07.07 11:25
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1980
|1.2077
|1169
|2005.07.07 11:25
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1983
|1.2077
|1170
|2005.07.07 11:25
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1985
|1.2077
|1171
|2005.07.07 11:26
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1987
|1.2077
|1172
|2005.07.07 11:26
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1989
|1.2077
|1173
|2005.07.07 11:26
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1991
|1.2077
|1174
|2005.07.07 11:26
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1992
|1.2077
|1175
|2005.07.07 11:26
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1994
|1.2077
|1176
|2005.07.07 11:26
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1996
|1.2077
|1177
|2005.07.07 11:26
|modify
|66
|1.00
|1.1927
|1.1998
|1.2077
|1178
|2005.07.07 11:38
|s/l
|66
|1.00
|1.1998
|1.1998
|1.2077
|710.00
|20430.02
|1179
|2005.07.07 19:41
|buy
|67
|1.00
|1.1942
|1.1792
|1.2092
|1180
|2005.07.08 01:23
|close
|67
|1.00
|1.1933
|1.1792
|1.2092
|-90.00
|20340.02
|1181
|2005.07.08 18:44
|sell
|68
|1.00
|1.1922
|1.2072
|1.1772
|1182
|2005.07.08 19:12
|close
|68
|1.00
|1.1932
|1.2072
|1.1772
|-100.00
|20240.02
|1183
|2005.07.14 17:37
|sell
|69
|1.00
|1.2087
|1.2237
|1.1937
|1184
|2005.07.15 02:00
|close
|69
|1.00
|1.2097
|1.2237
|1.1937
|-100.00
|20140.02
|1185
|2005.07.18 12:57
|sell
|70
|1.00
|1.2050
|1.2200
|1.1900
|1186
|2005.07.18 16:22
|close
|70
|1.00
|1.2067
|1.2200
|1.1900
|-170.00
|19970.02
|1187
|2005.07.20 19:16
|buy
|71
|1.00
|1.2062
|1.1912
|1.2212
|1188
|2005.07.20 19:31
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2062
|1.2212
|1189
|2005.07.20 19:31
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2064
|1.2212
|1190
|2005.07.20 19:31
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2067
|1.2212
|1191
|2005.07.20 19:31
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2070
|1.2212
|1192
|2005.07.20 19:31
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2073
|1.2212
|1193
|2005.07.20 19:31
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2075
|1.2212
|1194
|2005.07.20 19:31
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2078
|1.2212
|1195
|2005.07.20 19:31
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2081
|1.2212
|1196
|2005.07.20 19:32
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2081
|1.2212
|1197
|2005.07.20 19:32
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2082
|1.2212
|1198
|2005.07.20 20:02
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2084
|1.2212
|1199
|2005.07.20 20:02
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2086
|1.2212
|1200
|2005.07.20 20:03
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2087
|1.2212
|1201
|2005.07.20 20:03
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2088
|1.2212
|1202
|2005.07.20 20:03
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2089
|1.2212
|1203
|2005.07.20 20:03
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2091
|1.2212
|1204
|2005.07.20 20:03
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2092
|1.2212
|1205
|2005.07.20 20:03
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2093
|1.2212
|1206
|2005.07.20 20:04
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2094
|1.2212
|1207
|2005.07.20 20:04
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2095
|1.2212
|1208
|2005.07.20 20:04
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2097
|1.2212
|1209
|2005.07.20 20:08
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2098
|1.2212
|1210
|2005.07.20 20:08
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2099
|1.2212
|1211
|2005.07.20 20:08
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2101
|1.2212
|1212
|2005.07.20 20:08
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2102
|1.2212
|1213
|2005.07.20 20:13
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2103
|1.2212
|1214
|2005.07.20 20:13
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2105
|1.2212
|1215
|2005.07.20 20:14
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2106
|1.2212
|1216
|2005.07.20 20:14
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2107
|1.2212
|1217
|2005.07.20 20:14
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2108
|1.2212
|1218
|2005.07.20 20:14
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2109
|1.2212
|1219
|2005.07.20 20:14
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2110
|1.2212
|1220
|2005.07.20 20:15
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2110
|1.2212
|1221
|2005.07.20 20:15
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2113
|1.2212
|1222
|2005.07.20 20:15
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2116
|1.2212
|1223
|2005.07.20 20:15
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2120
|1.2212
|1224
|2005.07.20 20:15
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2123
|1.2212
|1225
|2005.07.20 20:16
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2124
|1.2212
|1226
|2005.07.20 20:16
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2125
|1.2212
|1227
|2005.07.20 20:16
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2126
|1.2212
|1228
|2005.07.20 20:25
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2128
|1.2212
|1229
|2005.07.20 20:25
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2129
|1.2212
|1230
|2005.07.20 20:27
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2130
|1.2212
|1231
|2005.07.20 20:28
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2131
|1.2212
|1232
|2005.07.20 20:28
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2133
|1.2212
|1233
|2005.07.20 20:28
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2135
|1.2212
|1234
|2005.07.20 20:28
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2137
|1.2212
|1235
|2005.07.20 20:28
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2139
|1.2212
|1236
|2005.07.20 20:29
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2139
|1.2212
|1237
|2005.07.20 20:29
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2141
|1.2212
|1238
|2005.07.20 20:29
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2142
|1.2212
|1239
|2005.07.20 20:29
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2143
|1.2212
|1240
|2005.07.20 20:30
|modify
|71
|1.00
|1.2062
|1.2143
|1.2212
|1241
|2005.07.20 22:05
|s/l
|71
|1.00
|1.2143
|1.2143
|1.2212
|810.00
|20780.02
|1242
|2005.07.21 18:32
|buy
|72
|1.00
|1.2152
|1.2002
|1.2302
|1243
|2005.07.21 19:35
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2152
|1.2302
|1244
|2005.07.21 19:35
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2153
|1.2302
|1245
|2005.07.21 19:35
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2154
|1.2302
|1246
|2005.07.21 19:39
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2154
|1.2302
|1247
|2005.07.21 19:39
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2155
|1.2302
|1248
|2005.07.21 19:42
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2156
|1.2302
|1249
|2005.07.21 19:42
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2158
|1.2302
|1250
|2005.07.21 19:42
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2161
|1.2302
|1251
|2005.07.21 19:42
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2163
|1.2302
|1252
|2005.07.21 19:42
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2166
|1.2302
|1253
|2005.07.21 19:56
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2168
|1.2302
|1254
|2005.07.21 19:56
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2169
|1.2302
|1255
|2005.07.21 19:58
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2170
|1.2302
|1256
|2005.07.21 19:58
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2171
|1.2302
|1257
|2005.07.21 19:58
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2172
|1.2302
|1258
|2005.07.21 20:03
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2172
|1.2302
|1259
|2005.07.21 20:03
|modify
|72
|1.00
|1.2152
|1.2174
|1.2302
|1260
|2005.07.21 20:20
|s/l
|72
|1.00
|1.2174
|1.2174
|1.2302
|219.99
|21000.01
|1261
|2005.07.29 14:39
|buy
|73
|1.00
|1.2126
|1.1976
|1.2276
|1262
|2005.08.01 04:36
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2128
|1.2276
|1263
|2005.08.01 04:36
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2129
|1.2276
|1264
|2005.08.01 04:36
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2131
|1.2276
|1265
|2005.08.01 04:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2132
|1.2276
|1266
|2005.08.01 04:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2133
|1.2276
|1267
|2005.08.01 04:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2134
|1.2276
|1268
|2005.08.01 04:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2135
|1.2276
|1269
|2005.08.01 04:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2136
|1.2276
|1270
|2005.08.01 04:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2137
|1.2276
|1271
|2005.08.01 04:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2138
|1.2276
|1272
|2005.08.01 04:39
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2139
|1.2276
|1273
|2005.08.01 04:39
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2140
|1.2276
|1274
|2005.08.01 04:43
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2141
|1.2276
|1275
|2005.08.01 05:08
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2142
|1.2276
|1276
|2005.08.01 05:10
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2143
|1.2276
|1277
|2005.08.01 06:06
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2144
|1.2276
|1278
|2005.08.01 06:46
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2147
|1.2276
|1279
|2005.08.01 09:02
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2148
|1.2276
|1280
|2005.08.01 09:02
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2149
|1.2276
|1281
|2005.08.01 09:50
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2150
|1.2276
|1282
|2005.08.01 09:50
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2151
|1.2276
|1283
|2005.08.01 10:10
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2152
|1.2276
|1284
|2005.08.01 10:12
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2153
|1.2276
|1285
|2005.08.01 10:13
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2153
|1.2276
|1286
|2005.08.01 10:13
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2154
|1.2276
|1287
|2005.08.01 10:13
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2155
|1.2276
|1288
|2005.08.01 10:14
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2156
|1.2276
|1289
|2005.08.01 10:18
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2156
|1.2276
|1290
|2005.08.01 10:19
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2157
|1.2276
|1291
|2005.08.01 10:20
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2158
|1.2276
|1292
|2005.08.01 10:22
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2159
|1.2276
|1293
|2005.08.01 10:23
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2160
|1.2276
|1294
|2005.08.01 10:23
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2161
|1.2276
|1295
|2005.08.01 10:23
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2163
|1.2276
|1296
|2005.08.01 10:23
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2164
|1.2276
|1297
|2005.08.01 10:24
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2165
|1.2276
|1298
|2005.08.01 10:24
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2166
|1.2276
|1299
|2005.08.01 10:24
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2167
|1.2276
|1300
|2005.08.01 10:25
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2168
|1.2276
|1301
|2005.08.01 10:28
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2169
|1.2276
|1302
|2005.08.01 10:28
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2170
|1.2276
|1303
|2005.08.01 10:28
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2171
|1.2276
|1304
|2005.08.01 10:28
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2172
|1.2276
|1305
|2005.08.01 10:28
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2174
|1.2276
|1306
|2005.08.01 10:28
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2175
|1.2276
|1307
|2005.08.01 10:30
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2177
|1.2276
|1308
|2005.08.01 10:30
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2180
|1.2276
|1309
|2005.08.01 10:30
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2182
|1.2276
|1310
|2005.08.01 10:56
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2182
|1.2276
|1311
|2005.08.01 12:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2184
|1.2276
|1312
|2005.08.01 12:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2185
|1.2276
|1313
|2005.08.01 12:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2186
|1.2276
|1314
|2005.08.01 12:37
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2187
|1.2276
|1315
|2005.08.01 12:38
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2188
|1.2276
|1316
|2005.08.01 12:38
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2189
|1.2276
|1317
|2005.08.01 12:38
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2190
|1.2276
|1318
|2005.08.01 12:46
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2190
|1.2276
|1319
|2005.08.01 12:46
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2191
|1.2276
|1320
|2005.08.01 13:25
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2193
|1.2276
|1321
|2005.08.01 13:26
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2193
|1.2276
|1322
|2005.08.01 14:23
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2194
|1.2276
|1323
|2005.08.01 14:23
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2195
|1.2276
|1324
|2005.08.01 14:23
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2196
|1.2276
|1325
|2005.08.01 14:23
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2197
|1.2276
|1326
|2005.08.01 14:24
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2198
|1.2276
|1327
|2005.08.01 14:29
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2199
|1.2276
|1328
|2005.08.01 14:29
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2200
|1.2276
|1329
|2005.08.01 14:29
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2201
|1.2276
|1330
|2005.08.01 14:29
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2202
|1.2276
|1331
|2005.08.01 16:40
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2204
|1.2276
|1332
|2005.08.01 16:40
|modify
|73
|1.00
|1.2126
|1.2205
|1.2276
|1333
|2005.08.01 16:49
|s/l
|73
|1.00
|1.2205
|1.2205
|1.2276
|790.00
|21790.01
|1334
|2005.08.02 00:36
|buy
|74
|1.00
|1.2185
|1.2035
|1.2335
|1335
|2005.08.02 09:48
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2186
|1.2335
|1336
|2005.08.02 09:48
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2187
|1.2335
|1337
|2005.08.02 09:48
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2188
|1.2335
|1338
|2005.08.02 09:54
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2188
|1.2335
|1339
|2005.08.02 09:55
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2189
|1.2335
|1340
|2005.08.02 09:55
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2190
|1.2335
|1341
|2005.08.02 09:55
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2191
|1.2335
|1342
|2005.08.02 09:56
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2191
|1.2335
|1343
|2005.08.02 09:56
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2192
|1.2335
|1344
|2005.08.02 10:29
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2193
|1.2335
|1345
|2005.08.02 10:30
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2193
|1.2335
|1346
|2005.08.02 10:35
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2194
|1.2335
|1347
|2005.08.02 10:36
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2195
|1.2335
|1348
|2005.08.02 10:36
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2196
|1.2335
|1349
|2005.08.02 14:48
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2196
|1.2335
|1350
|2005.08.02 14:48
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2197
|1.2335
|1351
|2005.08.02 14:50
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2198
|1.2335
|1352
|2005.08.02 14:50
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2199
|1.2335
|1353
|2005.08.02 14:51
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2200
|1.2335
|1354
|2005.08.02 14:51
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2201
|1.2335
|1355
|2005.08.02 14:51
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2203
|1.2335
|1356
|2005.08.02 14:51
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2204
|1.2335
|1357
|2005.08.02 14:51
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2206
|1.2335
|1358
|2005.08.02 14:52
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2207
|1.2335
|1359
|2005.08.02 14:52
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2208
|1.2335
|1360
|2005.08.02 14:54
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2210
|1.2335
|1361
|2005.08.02 14:54
|modify
|74
|1.00
|1.2185
|1.2212
|1.2335
|1362
|2005.08.02 15:06
|s/l
|74
|1.00
|1.2212
|1.2212
|1.2335
|269.99
|22060.00
|1363
|2005.08.09 01:13
|buy
|75
|1.00
|1.2366
|1.2216
|1.2516
|1364
|2005.08.09 07:54
|modify
|75
|1.00
|1.2366
|1.2367
|1.2516
|1365
|2005.08.09 07:54
|modify
|75
|1.00
|1.2366
|1.2369
|1.2516
|1366
|2005.08.09 07:56
|modify
|75
|1.00
|1.2366
|1.2371
|1.2516
|1367
|2005.08.09 07:56
|modify
|75
|1.00
|1.2366
|1.2373
|1.2516
|1368
|2005.08.09 07:56
|modify
|75
|1.00
|1.2366
|1.2374
|1.2516
|1369
|2005.08.09 10:04
|s/l
|75
|1.00
|1.2374
|1.2374
|1.2516
|80.00
|22140.00
|1370
|2005.08.10 02:00
|sell
|76
|1.00
|1.2354
|1.2504
|1.2204
|1371
|2005.08.10 07:22
|close
|76
|1.00
|1.2368
|1.2504
|1.2204
|-140.00
|22000.00
|1372
|2005.08.10 07:22
|buy
|77
|1.00
|1.2370
|1.2220
|1.2520
|1373
|2005.08.10 11:23
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2370
|1.2520
|1374
|2005.08.10 11:24
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2371
|1.2520
|1375
|2005.08.10 11:24
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2373
|1.2520
|1376
|2005.08.10 11:24
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2374
|1.2520
|1377
|2005.08.10 11:24
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2375
|1.2520
|1378
|2005.08.10 11:27
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2375
|1.2520
|1379
|2005.08.10 11:27
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2376
|1.2520
|1380
|2005.08.10 11:28
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2377
|1.2520
|1381
|2005.08.10 11:28
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2378
|1.2520
|1382
|2005.08.10 11:28
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2379
|1.2520
|1383
|2005.08.10 11:28
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2381
|1.2520
|1384
|2005.08.10 11:28
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2382
|1.2520
|1385
|2005.08.10 11:28
|modify
|77
|1.00
|1.2370
|1.2383
|1.2520
|1386
|2005.08.10 12:58
|s/l
|77
|1.00
|1.2383
|1.2383
|1.2520
|130.00
|22130.00
|1387
|2005.08.10 21:00
|buy
|78
|1.00
|1.2378
|1.2228
|1.2528
|1388
|2005.08.11 09:54
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2378
|1.2528
|1389
|2005.08.11 09:54
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2380
|1.2528
|1390
|2005.08.11 09:54
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2381
|1.2528
|1391
|2005.08.11 09:55
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2382
|1.2528
|1392
|2005.08.11 09:59
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2383
|1.2528
|1393
|2005.08.11 09:59
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2385
|1.2528
|1394
|2005.08.11 09:59
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2387
|1.2528
|1395
|2005.08.11 10:00
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2387
|1.2528
|1396
|2005.08.11 10:00
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2388
|1.2528
|1397
|2005.08.11 15:10
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2389
|1.2528
|1398
|2005.08.11 15:10
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2390
|1.2528
|1399
|2005.08.11 15:11
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2391
|1.2528
|1400
|2005.08.11 15:22
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2392
|1.2528
|1401
|2005.08.11 15:23
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2393
|1.2528
|1402
|2005.08.11 15:23
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2394
|1.2528
|1403
|2005.08.11 15:23
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2396
|1.2528
|1404
|2005.08.11 15:24
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2397
|1.2528
|1405
|2005.08.11 15:24
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2398
|1.2528
|1406
|2005.08.11 15:38
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2399
|1.2528
|1407
|2005.08.11 15:38
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2400
|1.2528
|1408
|2005.08.11 15:38
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2401
|1.2528
|1409
|2005.08.11 15:39
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2401
|1.2528
|1410
|2005.08.11 15:43
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2402
|1.2528
|1411
|2005.08.11 15:43
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2403
|1.2528
|1412
|2005.08.11 17:07
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2404
|1.2528
|1413
|2005.08.11 17:07
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2406
|1.2528
|1414
|2005.08.11 17:09
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2406
|1.2528
|1415
|2005.08.11 21:40
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2407
|1.2528
|1416
|2005.08.11 21:44
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2408
|1.2528
|1417
|2005.08.11 21:44
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2410
|1.2528
|1418
|2005.08.11 21:44
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2413
|1.2528
|1419
|2005.08.11 21:45
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2414
|1.2528
|1420
|2005.08.11 21:46
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2415
|1.2528
|1421
|2005.08.11 21:47
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2415
|1.2528
|1422
|2005.08.11 21:47
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2416
|1.2528
|1423
|2005.08.11 21:52
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2416
|1.2528
|1424
|2005.08.11 21:52
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2418
|1.2528
|1425
|2005.08.11 21:52
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2419
|1.2528
|1426
|2005.08.11 21:52
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2421
|1.2528
|1427
|2005.08.11 21:53
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2422
|1.2528
|1428
|2005.08.11 21:53
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2423
|1.2528
|1429
|2005.08.11 22:03
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2424
|1.2528
|1430
|2005.08.11 22:13
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2427
|1.2528
|1431
|2005.08.11 22:13
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2429
|1.2528
|1432
|2005.08.11 22:13
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2431
|1.2528
|1433
|2005.08.11 22:22
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2432
|1.2528
|1434
|2005.08.11 22:31
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2433
|1.2528
|1435
|2005.08.11 23:08
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2434
|1.2528
|1436
|2005.08.12 09:03
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2434
|1.2528
|1437
|2005.08.12 09:03
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2435
|1.2528
|1438
|2005.08.12 09:04
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2435
|1.2528
|1439
|2005.08.12 09:04
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2436
|1.2528
|1440
|2005.08.12 09:16
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2437
|1.2528
|1441
|2005.08.12 09:16
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2438
|1.2528
|1442
|2005.08.12 09:16
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2439
|1.2528
|1443
|2005.08.12 10:27
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2441
|1.2528
|1444
|2005.08.12 10:30
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2441
|1.2528
|1445
|2005.08.12 10:30
|modify
|78
|1.00
|1.2378
|1.2443
|1.2528
|1446
|2005.08.12 14:46
|s/l
|78
|1.00
|1.2443
|1.2443
|1.2528
|650.00
|22780.00
|1447
|2005.08.15 02:29
|sell
|79
|1.00
|1.2434
|1.2584
|1.2284
|1448
|2005.08.15 07:53
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2434
|1.2284
|1449
|2005.08.15 07:53
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2432
|1.2284
|1450
|2005.08.15 07:53
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2431
|1.2284
|1451
|2005.08.15 07:55
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2430
|1.2284
|1452
|2005.08.15 07:55
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2429
|1.2284
|1453
|2005.08.15 07:57
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2428
|1.2284
|1454
|2005.08.15 07:57
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2427
|1.2284
|1455
|2005.08.15 07:57
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2426
|1.2284
|1456
|2005.08.15 07:58
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2426
|1.2284
|1457
|2005.08.15 10:48
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2425
|1.2284
|1458
|2005.08.15 10:48
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2424
|1.2284
|1459
|2005.08.15 10:48
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2423
|1.2284
|1460
|2005.08.15 10:48
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2422
|1.2284
|1461
|2005.08.15 10:48
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2421
|1.2284
|1462
|2005.08.15 10:49
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2421
|1.2284
|1463
|2005.08.15 10:49
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2420
|1.2284
|1464
|2005.08.15 10:49
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2419
|1.2284
|1465
|2005.08.15 11:53
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2418
|1.2284
|1466
|2005.08.15 11:53
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2415
|1.2284
|1467
|2005.08.15 11:54
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2415
|1.2284
|1468
|2005.08.15 11:54
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2414
|1.2284
|1469
|2005.08.15 12:36
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2414
|1.2284
|1470
|2005.08.15 12:37
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2413
|1.2284
|1471
|2005.08.15 12:37
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2412
|1.2284
|1472
|2005.08.15 12:37
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2411
|1.2284
|1473
|2005.08.15 12:38
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2410
|1.2284
|1474
|2005.08.15 12:45
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2408
|1.2284
|1475
|2005.08.15 12:45
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2406
|1.2284
|1476
|2005.08.15 13:21
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2406
|1.2284
|1477
|2005.08.15 13:21
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2404
|1.2284
|1478
|2005.08.15 13:21
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2403
|1.2284
|1479
|2005.08.15 13:22
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2402
|1.2284
|1480
|2005.08.15 13:39
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2402
|1.2284
|1481
|2005.08.15 15:12
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2399
|1.2284
|1482
|2005.08.15 15:12
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2397
|1.2284
|1483
|2005.08.15 15:12
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2395
|1.2284
|1484
|2005.08.15 15:14
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2394
|1.2284
|1485
|2005.08.15 15:14
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2393
|1.2284
|1486
|2005.08.15 15:14
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2392
|1.2284
|1487
|2005.08.15 15:14
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2391
|1.2284
|1488
|2005.08.15 15:14
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2390
|1.2284
|1489
|2005.08.15 15:14
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2389
|1.2284
|1490
|2005.08.15 15:14
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2388
|1.2284
|1491
|2005.08.15 15:15
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2387
|1.2284
|1492
|2005.08.15 15:36
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2386
|1.2284
|1493
|2005.08.15 15:36
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2385
|1.2284
|1494
|2005.08.16 02:11
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2384
|1.2284
|1495
|2005.08.16 02:17
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2383
|1.2284
|1496
|2005.08.16 02:22
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2381
|1.2284
|1497
|2005.08.16 02:45
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2380
|1.2284
|1498
|2005.08.16 02:45
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2379
|1.2284
|1499
|2005.08.16 02:56
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2379
|1.2284
|1500
|2005.08.16 02:56
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2377
|1.2284
|1501
|2005.08.16 02:56
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2376
|1.2284
|1502
|2005.08.16 03:00
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2375
|1.2284
|1503
|2005.08.16 03:00
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2372
|1.2284
|1504
|2005.08.16 03:04
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2372
|1.2284
|1505
|2005.08.16 03:05
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2371
|1.2284
|1506
|2005.08.16 03:05
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2370
|1.2284
|1507
|2005.08.16 03:06
|modify
|79
|1.00
|1.2434
|1.2366
|1.2284
|1508
|2005.08.16 09:10
|s/l
|79
|1.00
|1.2366
|1.2366
|1.2284
|680.01
|23460.01
|1509
|2005.08.17 03:03
|sell
|80
|1.00
|1.2339
|1.2489
|1.2189
|1510
|2005.08.17 08:09
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2339
|1.2189
|1511
|2005.08.17 08:13
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2338
|1.2189
|1512
|2005.08.17 08:13
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2337
|1.2189
|1513
|2005.08.17 08:13
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2336
|1.2189
|1514
|2005.08.17 08:19
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2335
|1.2189
|1515
|2005.08.17 08:26
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2334
|1.2189
|1516
|2005.08.17 08:26
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2333
|1.2189
|1517
|2005.08.17 08:26
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2332
|1.2189
|1518
|2005.08.17 08:29
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2331
|1.2189
|1519
|2005.08.17 08:29
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2330
|1.2189
|1520
|2005.08.17 08:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2330
|1.2189
|1521
|2005.08.17 08:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2329
|1.2189
|1522
|2005.08.17 08:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2328
|1.2189
|1523
|2005.08.17 08:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2327
|1.2189
|1524
|2005.08.17 08:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2326
|1.2189
|1525
|2005.08.17 08:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2325
|1.2189
|1526
|2005.08.17 09:02
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2324
|1.2189
|1527
|2005.08.17 09:04
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2323
|1.2189
|1528
|2005.08.17 09:05
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2322
|1.2189
|1529
|2005.08.17 11:40
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2321
|1.2189
|1530
|2005.08.17 11:41
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2321
|1.2189
|1531
|2005.08.17 11:41
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2320
|1.2189
|1532
|2005.08.17 11:41
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2319
|1.2189
|1533
|2005.08.17 11:41
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2318
|1.2189
|1534
|2005.08.17 11:41
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2317
|1.2189
|1535
|2005.08.17 11:46
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2316
|1.2189
|1536
|2005.08.17 11:48
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2316
|1.2189
|1537
|2005.08.17 18:29
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2315
|1.2189
|1538
|2005.08.17 18:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2314
|1.2189
|1539
|2005.08.17 18:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2313
|1.2189
|1540
|2005.08.17 18:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2311
|1.2189
|1541
|2005.08.17 18:30
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2309
|1.2189
|1542
|2005.08.17 18:31
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2308
|1.2189
|1543
|2005.08.17 18:31
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2306
|1.2189
|1544
|2005.08.17 18:31
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2305
|1.2189
|1545
|2005.08.17 18:31
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2304
|1.2189
|1546
|2005.08.17 18:31
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2303
|1.2189
|1547
|2005.08.17 18:33
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2302
|1.2189
|1548
|2005.08.18 02:08
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2301
|1.2189
|1549
|2005.08.18 02:58
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2301
|1.2189
|1550
|2005.08.18 02:58
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2300
|1.2189
|1551
|2005.08.18 07:52
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2300
|1.2189
|1552
|2005.08.18 10:31
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2298
|1.2189
|1553
|2005.08.18 10:31
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2297
|1.2189
|1554
|2005.08.18 10:31
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2296
|1.2189
|1555
|2005.08.18 11:19
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2293
|1.2189
|1556
|2005.08.18 11:19
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2291
|1.2189
|1557
|2005.08.18 11:22
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2290
|1.2189
|1558
|2005.08.18 11:22
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2288
|1.2189
|1559
|2005.08.18 11:22
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2287
|1.2189
|1560
|2005.08.18 11:22
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2285
|1.2189
|1561
|2005.08.18 11:23
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2285
|1.2189
|1562
|2005.08.18 11:23
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2284
|1.2189
|1563
|2005.08.18 11:23
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2282
|1.2189
|1564
|2005.08.18 11:23
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2281
|1.2189
|1565
|2005.08.18 11:23
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2279
|1.2189
|1566
|2005.08.18 11:23
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2278
|1.2189
|1567
|2005.08.18 11:23
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2276
|1.2189
|1568
|2005.08.18 11:24
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2275
|1.2189
|1569
|2005.08.18 11:24
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2274
|1.2189
|1570
|2005.08.18 11:24
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2273
|1.2189
|1571
|2005.08.18 11:24
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2272
|1.2189
|1572
|2005.08.18 11:47
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2271
|1.2189
|1573
|2005.08.18 11:47
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2270
|1.2189
|1574
|2005.08.18 11:47
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2269
|1.2189
|1575
|2005.08.18 11:47
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2268
|1.2189
|1576
|2005.08.18 11:47
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2267
|1.2189
|1577
|2005.08.18 11:47
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2266
|1.2189
|1578
|2005.08.18 12:13
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2266
|1.2189
|1579
|2005.08.18 12:18
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2265
|1.2189
|1580
|2005.08.18 12:54
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2265
|1.2189
|1581
|2005.08.18 12:54
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2263
|1.2189
|1582
|2005.08.18 12:55
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2262
|1.2189
|1583
|2005.08.18 12:55
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2261
|1.2189
|1584
|2005.08.18 12:59
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2261
|1.2189
|1585
|2005.08.18 13:00
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2260
|1.2189
|1586
|2005.08.18 13:00
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2260
|1.2189
|1587
|2005.08.18 13:04
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2260
|1.2189
|1588
|2005.08.18 13:25
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2259
|1.2189
|1589
|2005.08.18 13:25
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2258
|1.2189
|1590
|2005.08.18 13:26
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2257
|1.2189
|1591
|2005.08.18 13:26
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2256
|1.2189
|1592
|2005.08.18 13:26
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2255
|1.2189
|1593
|2005.08.18 13:44
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2255
|1.2189
|1594
|2005.08.18 13:45
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2254
|1.2189
|1595
|2005.08.18 13:45
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2253
|1.2189
|1596
|2005.08.18 13:47
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2251
|1.2189
|1597
|2005.08.18 13:48
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2251
|1.2189
|1598
|2005.08.18 13:48
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2250
|1.2189
|1599
|2005.08.18 14:20
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2249
|1.2189
|1600
|2005.08.18 14:20
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2247
|1.2189
|1601
|2005.08.18 14:20
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2246
|1.2189
|1602
|2005.08.18 14:20
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2244
|1.2189
|1603
|2005.08.18 14:44
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2243
|1.2189
|1604
|2005.08.18 14:45
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2242
|1.2189
|1605
|2005.08.18 14:46
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2241
|1.2189
|1606
|2005.08.18 14:47
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2240
|1.2189
|1607
|2005.08.18 14:47
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2239
|1.2189
|1608
|2005.08.18 14:49
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2238
|1.2189
|1609
|2005.08.18 14:50
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2237
|1.2189
|1610
|2005.08.18 14:51
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2236
|1.2189
|1611
|2005.08.18 14:51
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2235
|1.2189
|1612
|2005.08.18 14:52
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2234
|1.2189
|1613
|2005.08.18 14:52
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2233
|1.2189
|1614
|2005.08.18 14:57
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2232
|1.2189
|1615
|2005.08.18 14:57
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2231
|1.2189
|1616
|2005.08.18 14:57
|modify
|80
|1.00
|1.2339
|1.2230
|1.2189
|1617
|2005.08.18 14:59
|t/p
|80
|1.00
|1.2189
|1.2230
|1.2189
|1500.00
|24960.01
|1618
|2005.08.23 08:09
|buy
|81
|1.00
|1.2218
|1.2068
|1.2368
|1619
|2005.08.23 15:00
|close
|81
|1.00
|1.2206
|1.2068
|1.2368
|-119.99
|24840.02
|1620
|2005.08.23 18:36
|buy
|82
|1.00
|1.2228
|1.2078
|1.2378
|1621
|2005.08.24 02:02
|close
|82
|1.00
|1.2215
|1.2078
|1.2378
|-130.00
|24710.02
|1622
|2005.08.29 01:08
|buy
|83
|1.00
|1.2316
|1.2166
|1.2466
|1623
|2005.08.29 12:00
|close
|83
|1.00
|1.2308
|1.2166
|1.2466
|-80.00
|24630.02
|1624
|2005.08.31 07:20
|sell
|84
|1.00
|1.2206
|1.2356
|1.2056
|1625
|2005.08.31 08:43
|close
|84
|1.00
|1.2225
|1.2356
|1.2056
|-190.00
|24440.02
|1626
|2005.08.31 08:43
|buy
|85
|1.00
|1.2225
|1.2075
|1.2375
|1627
|2005.08.31 16:11
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2225
|1.2375
|1628
|2005.08.31 16:11
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2226
|1.2375
|1629
|2005.08.31 16:11
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2228
|1.2375
|1630
|2005.08.31 16:11
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2229
|1.2375
|1631
|2005.08.31 16:12
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2231
|1.2375
|1632
|2005.08.31 16:12
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2232
|1.2375
|1633
|2005.08.31 16:12
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2233
|1.2375
|1634
|2005.08.31 16:12
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2234
|1.2375
|1635
|2005.08.31 16:23
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2235
|1.2375
|1636
|2005.08.31 16:23
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2236
|1.2375
|1637
|2005.08.31 16:23
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2238
|1.2375
|1638
|2005.08.31 16:23
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2239
|1.2375
|1639
|2005.08.31 16:23
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2240
|1.2375
|1640
|2005.08.31 16:24
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2244
|1.2375
|1641
|2005.08.31 16:30
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2245
|1.2375
|1642
|2005.08.31 16:30
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2247
|1.2375
|1643
|2005.08.31 16:30
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2248
|1.2375
|1644
|2005.08.31 16:30
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2250
|1.2375
|1645
|2005.08.31 16:30
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2251
|1.2375
|1646
|2005.08.31 16:30
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2253
|1.2375
|1647
|2005.08.31 16:32
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2253
|1.2375
|1648
|2005.08.31 16:32
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2254
|1.2375
|1649
|2005.08.31 16:32
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2255
|1.2375
|1650
|2005.08.31 16:32
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2256
|1.2375
|1651
|2005.08.31 16:46
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2256
|1.2375
|1652
|2005.08.31 16:46
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2258
|1.2375
|1653
|2005.08.31 17:00
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2258
|1.2375
|1654
|2005.08.31 17:00
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2259
|1.2375
|1655
|2005.08.31 17:00
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2260
|1.2375
|1656
|2005.08.31 17:42
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2261
|1.2375
|1657
|2005.08.31 17:42
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2263
|1.2375
|1658
|2005.08.31 17:42
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2266
|1.2375
|1659
|2005.08.31 17:42
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2268
|1.2375
|1660
|2005.08.31 17:42
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2271
|1.2375
|1661
|2005.08.31 17:43
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2271
|1.2375
|1662
|2005.08.31 17:43
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2272
|1.2375
|1663
|2005.08.31 17:43
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2273
|1.2375
|1664
|2005.08.31 17:46
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2274
|1.2375
|1665
|2005.08.31 17:47
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2274
|1.2375
|1666
|2005.08.31 17:47
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2275
|1.2375
|1667
|2005.08.31 17:53
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2276
|1.2375
|1668
|2005.08.31 17:54
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2277
|1.2375
|1669
|2005.08.31 17:54
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2278
|1.2375
|1670
|2005.08.31 17:54
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2279
|1.2375
|1671
|2005.08.31 17:54
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2280
|1.2375
|1672
|2005.08.31 17:54
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2281
|1.2375
|1673
|2005.08.31 17:55
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2282
|1.2375
|1674
|2005.08.31 17:56
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2283
|1.2375
|1675
|2005.08.31 17:56
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2284
|1.2375
|1676
|2005.08.31 17:56
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2286
|1.2375
|1677
|2005.08.31 17:56
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2287
|1.2375
|1678
|2005.08.31 17:56
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2289
|1.2375
|1679
|2005.08.31 17:56
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2290
|1.2375
|1680
|2005.08.31 17:59
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2290
|1.2375
|1681
|2005.08.31 18:00
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2291
|1.2375
|1682
|2005.08.31 18:00
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2292
|1.2375
|1683
|2005.08.31 18:01
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2292
|1.2375
|1684
|2005.08.31 18:02
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2293
|1.2375
|1685
|2005.08.31 18:02
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2294
|1.2375
|1686
|2005.08.31 18:02
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2295
|1.2375
|1687
|2005.08.31 18:22
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2296
|1.2375
|1688
|2005.08.31 18:24
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2297
|1.2375
|1689
|2005.08.31 18:25
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2299
|1.2375
|1690
|2005.08.31 18:25
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2300
|1.2375
|1691
|2005.08.31 18:25
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2301
|1.2375
|1692
|2005.08.31 18:25
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2303
|1.2375
|1693
|2005.08.31 18:28
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2303
|1.2375
|1694
|2005.08.31 18:28
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2304
|1.2375
|1695
|2005.08.31 18:28
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2305
|1.2375
|1696
|2005.08.31 18:30
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2307
|1.2375
|1697
|2005.08.31 18:30
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2309
|1.2375
|1698
|2005.08.31 18:31
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2312
|1.2375
|1699
|2005.08.31 18:31
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2313
|1.2375
|1700
|2005.08.31 18:33
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2313
|1.2375
|1701
|2005.08.31 18:33
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2314
|1.2375
|1702
|2005.09.01 10:20
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2315
|1.2375
|1703
|2005.09.01 10:21
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2316
|1.2375
|1704
|2005.09.01 10:21
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2318
|1.2375
|1705
|2005.09.01 10:21
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2320
|1.2375
|1706
|2005.09.01 10:21
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2322
|1.2375
|1707
|2005.09.01 10:22
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2324
|1.2375
|1708
|2005.09.01 10:22
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2325
|1.2375
|1709
|2005.09.01 10:22
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2327
|1.2375
|1710
|2005.09.01 10:22
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2328
|1.2375
|1711
|2005.09.01 10:22
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2330
|1.2375
|1712
|2005.09.01 10:22
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2331
|1.2375
|1713
|2005.09.01 10:23
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2332
|1.2375
|1714
|2005.09.01 10:52
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2334
|1.2375
|1715
|2005.09.01 10:52
|modify
|85
|1.00
|1.2225
|1.2334
|1.2375
|1716
|2005.09.01 10:52
|t/p
|85
|1.00
|1.2375
|1.2334
|1.2375
|1500.00
|25940.02
|1717
|2005.09.06 00:10
|sell
|86
|1.00
|1.2533
|1.2683
|1.2383
|1718
|2005.09.06 02:55
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2532
|1.2383
|1719
|2005.09.06 02:56
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2532
|1.2383
|1720
|2005.09.06 02:59
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2530
|1.2383
|1721
|2005.09.06 02:59
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2527
|1.2383
|1722
|2005.09.06 02:59
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2524
|1.2383
|1723
|2005.09.06 06:29
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2524
|1.2383
|1724
|2005.09.06 06:29
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2523
|1.2383
|1725
|2005.09.06 06:29
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2522
|1.2383
|1726
|2005.09.06 06:31
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2521
|1.2383
|1727
|2005.09.06 08:43
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2521
|1.2383
|1728
|2005.09.06 08:44
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2520
|1.2383
|1729
|2005.09.06 08:44
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2519
|1.2383
|1730
|2005.09.06 08:44
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2518
|1.2383
|1731
|2005.09.06 08:44
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2517
|1.2383
|1732
|2005.09.06 08:44
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2516
|1.2383
|1733
|2005.09.06 08:44
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2515
|1.2383
|1734
|2005.09.06 08:44
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2514
|1.2383
|1735
|2005.09.06 08:44
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2513
|1.2383
|1736
|2005.09.06 08:52
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2512
|1.2383
|1737
|2005.09.06 08:53
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2511
|1.2383
|1738
|2005.09.06 08:53
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2510
|1.2383
|1739
|2005.09.06 08:53
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2509
|1.2383
|1740
|2005.09.06 08:53
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2508
|1.2383
|1741
|2005.09.06 08:53
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2507
|1.2383
|1742
|2005.09.06 09:26
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2507
|1.2383
|1743
|2005.09.06 09:26
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2506
|1.2383
|1744
|2005.09.06 09:26
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2505
|1.2383
|1745
|2005.09.06 09:26
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2504
|1.2383
|1746
|2005.09.06 09:26
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2503
|1.2383
|1747
|2005.09.06 09:26
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2501
|1.2383
|1748
|2005.09.06 09:26
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2500
|1.2383
|1749
|2005.09.06 09:27
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2499
|1.2383
|1750
|2005.09.06 09:27
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2498
|1.2383
|1751
|2005.09.06 09:27
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2497
|1.2383
|1752
|2005.09.06 09:27
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2496
|1.2383
|1753
|2005.09.06 09:27
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2495
|1.2383
|1754
|2005.09.06 09:27
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2494
|1.2383
|1755
|2005.09.06 09:28
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2494
|1.2383
|1756
|2005.09.06 09:28
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2493
|1.2383
|1757
|2005.09.06 09:30
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2493
|1.2383
|1758
|2005.09.06 09:30
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2491
|1.2383
|1759
|2005.09.06 09:30
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2490
|1.2383
|1760
|2005.09.06 09:53
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2488
|1.2383
|1761
|2005.09.06 09:53
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2487
|1.2383
|1762
|2005.09.06 09:53
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2485
|1.2383
|1763
|2005.09.06 09:54
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2485
|1.2383
|1764
|2005.09.06 09:54
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2484
|1.2383
|1765
|2005.09.06 09:56
|modify
|86
|1.00
|1.2533
|1.2483
|1.2383
|1766
|2005.09.06 13:20
|s/l
|86
|1.00
|1.2483
|1.2483
|1.2383
|500.00
|26440.02
|1767
|2005.09.07 12:00
|sell
|87
|1.00
|1.2471
|1.2621
|1.2321
|1768
|2005.09.07 15:11
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2471
|1.2321
|1769
|2005.09.07 15:11
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2470
|1.2321
|1770
|2005.09.07 15:11
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2469
|1.2321
|1771
|2005.09.07 15:12
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2468
|1.2321
|1772
|2005.09.07 15:12
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2467
|1.2321
|1773
|2005.09.07 15:12
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2466
|1.2321
|1774
|2005.09.07 15:12
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2465
|1.2321
|1775
|2005.09.07 15:12
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2464
|1.2321
|1776
|2005.09.07 15:12
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2463
|1.2321
|1777
|2005.09.07 15:15
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2463
|1.2321
|1778
|2005.09.07 15:15
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2462
|1.2321
|1779
|2005.09.07 15:16
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2461
|1.2321
|1780
|2005.09.07 15:16
|modify
|87
|1.00
|1.2471
|1.2460
|1.2321
|1781
|2005.09.07 18:04
|s/l
|87
|1.00
|1.2460
|1.2460
|1.2321
|110.01
|26550.03
|1782
|2005.09.09 11:00
|sell
|88
|1.00
|1.2409
|1.2559
|1.2259
|1783
|2005.09.09 15:00
|close
|88
|1.00
|1.2423
|1.2559
|1.2259
|-140.01
|26410.02
|1784
|2005.09.09 15:00
|buy
|89
|1.00
|1.2424
|1.2274
|1.2574
|1785
|2005.09.09 19:37
|close
|89
|1.00
|1.2404
|1.2274
|1.2574
|-199.99
|26210.03
|1786
|2005.09.09 19:37
|sell
|90
|1.00
|1.2404
|1.2554
|1.2254
|1787
|2005.09.09 22:13
|close
|90
|1.00
|1.2416
|1.2554
|1.2254
|-119.99
|26090.04
|1788
|2005.09.14 08:55
|sell
|91
|1.00
|1.2276
|1.2426
|1.2126
|1789
|2005.09.14 09:39
|close
|91
|1.00
|1.2288
|1.2426
|1.2126
|-120.00
|25970.04
|1790
|2005.09.14 10:18
|sell
|92
|1.00
|1.2279
|1.2429
|1.2129
|1791
|2005.09.14 13:29
|close
|92
|1.00
|1.2290
|1.2429
|1.2129
|-110.00
|25860.04
|1792
|2005.09.14 13:29
|buy
|93
|1.00
|1.2291
|1.2141
|1.2441
|1793
|2005.09.14 18:00
|close
|93
|1.00
|1.2279
|1.2141
|1.2441
|-120.00
|25740.04
|1794
|2005.09.20 07:56
|sell
|94
|1.00
|1.2141
|1.2291
|1.1991
|1795
|2005.09.20 10:15
|close
|94
|1.00
|1.2157
|1.2291
|1.1991
|-160.00
|25580.04
|1796
|2005.09.20 11:00
|sell
|95
|1.00
|1.2153
|1.2303
|1.2003
|1797
|2005.09.20 12:47
|close
|95
|1.00
|1.2161
|1.2303
|1.2003
|-80.00
|25500.04
|1798
|2005.09.20 15:22
|buy
|96
|1.00
|1.2157
|1.2007
|1.2307
|1799
|2005.09.20 20:23
|close
|96
|1.00
|1.2144
|1.2007
|1.2307
|-130.00
|25370.04
|1800
|2005.09.22 07:16
|buy
|97
|1.00
|1.2212
|1.2062
|1.2362
|1801
|2005.09.22 08:08
|close
|97
|1.00
|1.2204
|1.2062
|1.2362
|-80.00
|25290.04
|1802
|2005.09.28 10:31
|sell
|98
|1.00
|1.2010
|1.2160
|1.1860
|1803
|2005.09.28 12:21
|close
|98
|1.00
|1.2031
|1.2160
|1.1860
|-210.01
|25080.03
|1804
|2005.09.28 12:23
|buy
|99
|1.00
|1.2031
|1.1881
|1.2181
|1805
|2005.09.28 14:30
|close
|99
|1.00
|1.2018
|1.1881
|1.2181
|-130.01
|24950.02
|1806
|2005.09.28 18:16
|buy
|100
|1.00
|1.2034
|1.1884
|1.2184
|1807
|2005.09.29 14:42
|close
|100
|1.00
|1.2029
|1.1884
|1.2184
|-49.99
|24900.03
|1808
|2005.09.29 22:49
|sell
|101
|1.00
|1.2036
|1.2186
|1.1886
|1809
|2005.09.30 03:31
|close
|101
|1.00
|1.2048
|1.2186
|1.1886
|-120.00
|24780.03
|1810
|2005.09.30 08:04
|sell
|102
|1.00
|1.2029
|1.2179
|1.1879
|1811
|2005.09.30 12:27
|close
|102
|1.00
|1.2048
|1.2179
|1.1879
|-189.99
|24590.04
|1812
|2005.09.30 14:48
|sell
|103
|1.00
|1.2023
|1.2173
|1.1873
|1813
|2005.09.30 16:06
|close
|103
|1.00
|1.2039
|1.2173
|1.1873
|-159.99
|24430.05
|1814
|2005.09.30 16:11
|buy
|104
|1.00
|1.2040
|1.1890
|1.2190
|1815
|2005.09.30 17:33
|modify
|104
|1.00
|1.2040
|1.2041
|1.2190
|1816
|2005.09.30 17:33
|modify
|104
|1.00
|1.2040
|1.2042
|1.2190
|1817
|2005.09.30 17:33
|modify
|104
|1.00
|1.2040
|1.2043
|1.2190
|1818
|2005.09.30 17:33
|modify
|104
|1.00
|1.2040
|1.2045
|1.2190
|1819
|2005.09.30 17:33
|modify
|104
|1.00
|1.2040
|1.2046
|1.2190
|1820
|2005.09.30 17:34
|modify
|104
|1.00
|1.2040
|1.2047
|1.2190
|1821
|2005.09.30 17:34
|modify
|104
|1.00
|1.2040
|1.2048
|1.2190
|1822
|2005.09.30 18:21
|s/l
|104
|1.00
|1.2048
|1.2048
|1.2190
|80.00
|24510.05
|1823
|2005.09.30 19:19
|sell
|105
|1.00
|1.2019
|1.2169
|1.1869
|1824
|2005.10.03 02:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.1869
|1825
|2005.10.03 02:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2017
|1.1869
|1826
|2005.10.03 02:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2016
|1.1869
|1827
|2005.10.03 02:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2015
|1.1869
|1828
|2005.10.03 02:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2014
|1.1869
|1829
|2005.10.03 02:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2013
|1.1869
|1830
|2005.10.03 02:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2012
|1.1869
|1831
|2005.10.03 02:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2011
|1.1869
|1832
|2005.10.03 02:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2010
|1.1869
|1833
|2005.10.03 02:49
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2009
|1.1869
|1834
|2005.10.03 02:49
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2008
|1.1869
|1835
|2005.10.03 02:49
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2007
|1.1869
|1836
|2005.10.03 02:49
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2006
|1.1869
|1837
|2005.10.03 02:49
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2005
|1.1869
|1838
|2005.10.03 02:49
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2004
|1.1869
|1839
|2005.10.03 02:49
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2003
|1.1869
|1840
|2005.10.03 02:52
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2002
|1.1869
|1841
|2005.10.03 03:03
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.2000
|1.1869
|1842
|2005.10.03 03:04
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1999
|1.1869
|1843
|2005.10.03 03:04
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1998
|1.1869
|1844
|2005.10.03 03:04
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1997
|1.1869
|1845
|2005.10.03 03:04
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1996
|1.1869
|1846
|2005.10.03 03:04
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1995
|1.1869
|1847
|2005.10.03 03:05
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1994
|1.1869
|1848
|2005.10.03 03:05
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1993
|1.1869
|1849
|2005.10.03 03:06
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1992
|1.1869
|1850
|2005.10.03 03:06
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1990
|1.1869
|1851
|2005.10.03 03:06
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1988
|1.1869
|1852
|2005.10.03 03:06
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1986
|1.1869
|1853
|2005.10.03 03:06
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1984
|1.1869
|1854
|2005.10.03 03:06
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1982
|1.1869
|1855
|2005.10.03 03:06
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1980
|1.1869
|1856
|2005.10.03 03:06
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1978
|1.1869
|1857
|2005.10.03 03:07
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1978
|1.1869
|1858
|2005.10.03 03:07
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1977
|1.1869
|1859
|2005.10.03 03:07
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1976
|1.1869
|1860
|2005.10.03 03:07
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1975
|1.1869
|1861
|2005.10.03 03:07
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1974
|1.1869
|1862
|2005.10.03 03:07
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1973
|1.1869
|1863
|2005.10.03 04:39
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1972
|1.1869
|1864
|2005.10.03 04:39
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1971
|1.1869
|1865
|2005.10.03 04:39
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1970
|1.1869
|1866
|2005.10.03 10:58
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1969
|1.1869
|1867
|2005.10.03 10:58
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1968
|1.1869
|1868
|2005.10.03 10:58
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1968
|1.1869
|1869
|2005.10.03 10:58
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1967
|1.1869
|1870
|2005.10.03 10:58
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1966
|1.1869
|1871
|2005.10.03 10:58
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1965
|1.1869
|1872
|2005.10.03 11:01
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1964
|1.1869
|1873
|2005.10.03 11:01
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1963
|1.1869
|1874
|2005.10.03 11:08
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1963
|1.1869
|1875
|2005.10.03 11:08
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1962
|1.1869
|1876
|2005.10.03 11:09
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1961
|1.1869
|1877
|2005.10.03 16:12
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1960
|1.1869
|1878
|2005.10.03 16:12
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1959
|1.1869
|1879
|2005.10.03 16:14
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1958
|1.1869
|1880
|2005.10.03 16:14
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1956
|1.1869
|1881
|2005.10.03 16:14
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1954
|1.1869
|1882
|2005.10.03 16:15
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1954
|1.1869
|1883
|2005.10.03 16:15
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1953
|1.1869
|1884
|2005.10.03 16:16
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1953
|1.1869
|1885
|2005.10.03 16:16
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1952
|1.1869
|1886
|2005.10.03 16:17
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1951
|1.1869
|1887
|2005.10.03 16:31
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1950
|1.1869
|1888
|2005.10.03 16:31
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1949
|1.1869
|1889
|2005.10.03 16:31
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1948
|1.1869
|1890
|2005.10.03 16:31
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1947
|1.1869
|1891
|2005.10.03 16:31
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1946
|1.1869
|1892
|2005.10.03 16:31
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1945
|1.1869
|1893
|2005.10.03 16:32
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1944
|1.1869
|1894
|2005.10.03 16:34
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1944
|1.1869
|1895
|2005.10.04 00:49
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1943
|1.1869
|1896
|2005.10.04 00:50
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1942
|1.1869
|1897
|2005.10.04 00:52
|modify
|105
|1.00
|1.2019
|1.1942
|1.1869
|1898
|2005.10.04 12:00
|close
|105
|1.00
|1.1937
|1.1942
|1.1869
|820.00
|25330.05
|1899
|2005.10.04 15:04
|sell
|106
|1.00
|1.1927
|1.2077
|1.1777
|1900
|2005.10.04 18:20
|close
|106
|1.00
|1.1935
|1.2077
|1.1777
|-80.00
|25250.05
|1901
|2005.10.10 12:55
|sell
|107
|1.00
|1.2117
|1.2267
|1.1967
|1902
|2005.10.10 14:33
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2117
|1.1967
|1903
|2005.10.10 14:33
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2116
|1.1967
|1904
|2005.10.10 14:33
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2114
|1.1967
|1905
|2005.10.10 14:33
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2112
|1.1967
|1906
|2005.10.10 14:33
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2111
|1.1967
|1907
|2005.10.10 14:33
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2109
|1.1967
|1908
|2005.10.10 14:58
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2106
|1.1967
|1909
|2005.10.10 14:58
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2104
|1.1967
|1910
|2005.10.10 15:07
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2103
|1.1967
|1911
|2005.10.10 15:09
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2103
|1.1967
|1912
|2005.10.10 15:09
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2101
|1.1967
|1913
|2005.10.10 16:00
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2099
|1.1967
|1914
|2005.10.10 16:00
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2097
|1.1967
|1915
|2005.10.10 16:01
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2096
|1.1967
|1916
|2005.10.10 16:01
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2095
|1.1967
|1917
|2005.10.10 16:01
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2094
|1.1967
|1918
|2005.10.10 16:19
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2093
|1.1967
|1919
|2005.10.10 16:19
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2092
|1.1967
|1920
|2005.10.10 16:19
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2091
|1.1967
|1921
|2005.10.10 16:21
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2091
|1.1967
|1922
|2005.10.10 16:47
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2089
|1.1967
|1923
|2005.10.10 16:49
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2087
|1.1967
|1924
|2005.10.10 16:49
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2086
|1.1967
|1925
|2005.10.10 16:49
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2085
|1.1967
|1926
|2005.10.10 16:49
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2084
|1.1967
|1927
|2005.10.10 16:51
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2083
|1.1967
|1928
|2005.10.10 16:54
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2081
|1.1967
|1929
|2005.10.10 16:56
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2081
|1.1967
|1930
|2005.10.11 02:54
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2080
|1.1967
|1931
|2005.10.11 02:54
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2078
|1.1967
|1932
|2005.10.11 02:54
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2076
|1.1967
|1933
|2005.10.11 02:54
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2074
|1.1967
|1934
|2005.10.11 02:56
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2072
|1.1967
|1935
|2005.10.11 02:56
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2070
|1.1967
|1936
|2005.10.11 02:57
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2069
|1.1967
|1937
|2005.10.11 02:59
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2068
|1.1967
|1938
|2005.10.11 03:01
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2067
|1.1967
|1939
|2005.10.11 03:01
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2065
|1.1967
|1940
|2005.10.11 03:01
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2063
|1.1967
|1941
|2005.10.11 03:01
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2061
|1.1967
|1942
|2005.10.11 08:05
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2061
|1.1967
|1943
|2005.10.11 08:05
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2060
|1.1967
|1944
|2005.10.11 08:05
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2059
|1.1967
|1945
|2005.10.11 08:05
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2058
|1.1967
|1946
|2005.10.11 08:21
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2057
|1.1967
|1947
|2005.10.11 08:21
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2055
|1.1967
|1948
|2005.10.11 08:22
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2055
|1.1967
|1949
|2005.10.11 08:22
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2054
|1.1967
|1950
|2005.10.11 08:30
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2054
|1.1967
|1951
|2005.10.11 08:30
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2053
|1.1967
|1952
|2005.10.11 08:31
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2053
|1.1967
|1953
|2005.10.11 08:33
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2052
|1.1967
|1954
|2005.10.11 15:23
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2051
|1.1967
|1955
|2005.10.11 15:24
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2050
|1.1967
|1956
|2005.10.11 15:24
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2049
|1.1967
|1957
|2005.10.11 15:25
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2048
|1.1967
|1958
|2005.10.11 15:25
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2047
|1.1967
|1959
|2005.10.11 15:28
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2046
|1.1967
|1960
|2005.10.11 15:42
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2045
|1.1967
|1961
|2005.10.11 15:47
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2045
|1.1967
|1962
|2005.10.11 15:48
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2044
|1.1967
|1963
|2005.10.11 15:48
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2043
|1.1967
|1964
|2005.10.11 15:53
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2043
|1.1967
|1965
|2005.10.11 15:54
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2042
|1.1967
|1966
|2005.10.11 15:57
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2041
|1.1967
|1967
|2005.10.11 15:58
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2040
|1.1967
|1968
|2005.10.11 16:00
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2040
|1.1967
|1969
|2005.10.11 16:02
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2039
|1.1967
|1970
|2005.10.11 16:02
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2038
|1.1967
|1971
|2005.10.11 16:02
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2037
|1.1967
|1972
|2005.10.11 16:02
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2036
|1.1967
|1973
|2005.10.11 16:06
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2036
|1.1967
|1974
|2005.10.11 16:08
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2035
|1.1967
|1975
|2005.10.11 16:08
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2034
|1.1967
|1976
|2005.10.11 16:08
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2032
|1.1967
|1977
|2005.10.11 16:08
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2031
|1.1967
|1978
|2005.10.11 16:08
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2030
|1.1967
|1979
|2005.10.11 16:08
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2029
|1.1967
|1980
|2005.10.11 16:10
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2028
|1.1967
|1981
|2005.10.11 16:10
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2027
|1.1967
|1982
|2005.10.11 16:10
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2026
|1.1967
|1983
|2005.10.11 16:10
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2025
|1.1967
|1984
|2005.10.11 16:11
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2024
|1.1967
|1985
|2005.10.11 16:11
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2023
|1.1967
|1986
|2005.10.11 20:41
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2022
|1.1967
|1987
|2005.10.11 20:41
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2019
|1.1967
|1988
|2005.10.11 20:41
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2018
|1.1967
|1989
|2005.10.11 20:42
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2017
|1.1967
|1990
|2005.10.12 01:31
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2016
|1.1967
|1991
|2005.10.12 01:31
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2015
|1.1967
|1992
|2005.10.12 01:31
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2012
|1.1967
|1993
|2005.10.12 01:31
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2010
|1.1967
|1994
|2005.10.12 01:31
|modify
|107
|1.00
|1.2117
|1.2009
|1.1967
|1995
|2005.10.12 01:31
|t/p
|107
|1.00
|1.1967
|1.2009
|1.1967
|1500.00
|26750.05
|1996
|2005.10.14 14:33
|buy
|108
|1.00
|1.2019
|1.1869
|1.2169
|1997
|2005.10.14 14:43
|modify
|108
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2169
|1998
|2005.10.14 14:52
|s/l
|108
|1.00
|1.2019
|1.2019
|1.2169
|0.00
|26750.05
|1999
|2005.10.14 14:52
|buy
|109
|1.00
|1.2021
|1.1871
|1.2171
|2000
|2005.10.14 15:38
|close
|109
|1.00
|1.2000
|1.1871
|1.2171
|-210.00
|26540.05
|2001
|2005.10.14 16:02
|buy
|110
|1.00
|1.2008
|1.1858
|1.2158
|2002
|2005.10.14 16:31
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2009
|1.2158
|2003
|2005.10.14 16:32
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2011
|1.2158
|2004
|2005.10.14 16:34
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2012
|1.2158
|2005
|2005.10.14 16:35
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2013
|1.2158
|2006
|2005.10.14 16:35
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2014
|1.2158
|2007
|2005.10.14 16:36
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2015
|1.2158
|2008
|2005.10.14 16:36
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2018
|1.2158
|2009
|2005.10.14 16:36
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2021
|1.2158
|2010
|2005.10.14 16:36
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2023
|1.2158
|2011
|2005.10.14 16:36
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2026
|1.2158
|2012
|2005.10.14 16:37
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2026
|1.2158
|2013
|2005.10.14 16:37
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2027
|1.2158
|2014
|2005.10.14 16:37
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2028
|1.2158
|2015
|2005.10.14 16:47
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2029
|1.2158
|2016
|2005.10.14 16:48
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2030
|1.2158
|2017
|2005.10.14 16:48
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2031
|1.2158
|2018
|2005.10.14 16:48
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2033
|1.2158
|2019
|2005.10.14 16:48
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2034
|1.2158
|2020
|2005.10.14 16:49
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2035
|1.2158
|2021
|2005.10.14 16:49
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2036
|1.2158
|2022
|2005.10.14 16:49
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2037
|1.2158
|2023
|2005.10.14 17:17
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2038
|1.2158
|2024
|2005.10.14 17:17
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2040
|1.2158
|2025
|2005.10.14 17:17
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2041
|1.2158
|2026
|2005.10.14 17:17
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2043
|1.2158
|2027
|2005.10.14 17:17
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2044
|1.2158
|2028
|2005.10.14 17:18
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2045
|1.2158
|2029
|2005.10.14 17:18
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2046
|1.2158
|2030
|2005.10.14 17:18
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2048
|1.2158
|2031
|2005.10.14 17:18
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2049
|1.2158
|2032
|2005.10.14 17:18
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2050
|1.2158
|2033
|2005.10.14 17:18
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2051
|1.2158
|2034
|2005.10.14 18:14
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2051
|1.2158
|2035
|2005.10.14 19:39
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2053
|1.2158
|2036
|2005.10.14 19:39
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2055
|1.2158
|2037
|2005.10.14 19:41
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2055
|1.2158
|2038
|2005.10.14 19:41
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2056
|1.2158
|2039
|2005.10.14 19:42
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2056
|1.2158
|2040
|2005.10.14 19:43
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2057
|1.2158
|2041
|2005.10.14 19:43
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2058
|1.2158
|2042
|2005.10.14 19:43
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2061
|1.2158
|2043
|2005.10.14 19:43
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2062
|1.2158
|2044
|2005.10.14 19:43
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2064
|1.2158
|2045
|2005.10.14 19:43
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2065
|1.2158
|2046
|2005.10.14 19:43
|modify
|110
|1.00
|1.2008
|1.2066
|1.2158
|2047
|2005.10.17 00:38
|s/l
|110
|1.00
|1.2066
|1.2066
|1.2158
|580.00
|27120.05
|2048
|2005.10.19 14:33
|sell
|111
|1.00
|1.1940
|1.2090
|1.1790
|2049
|2005.10.20 15:58
|close
|111
|1.00
|1.1981
|1.2090
|1.1790
|-410.00
|26710.05
|2050
|2005.10.20 15:58
|buy
|112
|1.00
|1.1980
|1.1830
|1.2130
|2051
|2005.10.20 21:46
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1980
|1.2130
|2052
|2005.10.20 21:47
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1982
|1.2130
|2053
|2005.10.21 01:44
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1983
|1.2130
|2054
|2005.10.21 01:44
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1984
|1.2130
|2055
|2005.10.21 01:44
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1985
|1.2130
|2056
|2005.10.21 01:45
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1988
|1.2130
|2057
|2005.10.21 01:53
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1989
|1.2130
|2058
|2005.10.21 01:53
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1990
|1.2130
|2059
|2005.10.21 01:53
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1991
|1.2130
|2060
|2005.10.21 01:53
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1992
|1.2130
|2061
|2005.10.21 01:54
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1993
|1.2130
|2062
|2005.10.21 01:54
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1994
|1.2130
|2063
|2005.10.21 01:54
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1995
|1.2130
|2064
|2005.10.21 01:54
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1996
|1.2130
|2065
|2005.10.21 01:59
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.1997
|1.2130
|2066
|2005.10.21 02:12
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2000
|1.2130
|2067
|2005.10.21 02:13
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2000
|1.2130
|2068
|2005.10.21 02:13
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2001
|1.2130
|2069
|2005.10.21 02:13
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2003
|1.2130
|2070
|2005.10.21 02:13
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2005
|1.2130
|2071
|2005.10.21 02:13
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2008
|1.2130
|2072
|2005.10.21 02:13
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2010
|1.2130
|2073
|2005.10.21 02:14
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2012
|1.2130
|2074
|2005.10.21 02:14
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2013
|1.2130
|2075
|2005.10.21 02:14
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2014
|1.2130
|2076
|2005.10.21 02:14
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2015
|1.2130
|2077
|2005.10.21 02:14
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2016
|1.2130
|2078
|2005.10.21 02:15
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2017
|1.2130
|2079
|2005.10.21 02:15
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2019
|1.2130
|2080
|2005.10.21 02:16
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2021
|1.2130
|2081
|2005.10.21 02:17
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2022
|1.2130
|2082
|2005.10.21 02:17
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2024
|1.2130
|2083
|2005.10.21 02:17
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2025
|1.2130
|2084
|2005.10.21 02:17
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2027
|1.2130
|2085
|2005.10.21 03:17
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2028
|1.2130
|2086
|2005.10.21 03:17
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2030
|1.2130
|2087
|2005.10.21 03:17
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2032
|1.2130
|2088
|2005.10.21 03:17
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2034
|1.2130
|2089
|2005.10.21 03:17
|modify
|112
|1.00
|1.1980
|1.2035
|1.2130
|2090
|2005.10.21 04:26
|s/l
|112
|1.00
|1.2035
|1.2035
|1.2130
|550.00
|27260.05
|2091
|2005.10.25 05:57
|buy
|113
|1.00
|1.1978
|1.1828
|1.2128
|2092
|2005.10.25 07:43
|close
|113
|1.00
|1.1963
|1.1828
|1.2128
|-150.00
|27110.05
|2093
|2005.10.25 10:03
|buy
|114
|1.00
|1.1977
|1.1827
|1.2127
|2094
|2005.10.25 10:35
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1977
|1.2127
|2095
|2005.10.25 10:35
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1979
|1.2127
|2096
|2005.10.25 10:35
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1981
|1.2127
|2097
|2005.10.25 10:35
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1982
|1.2127
|2098
|2005.10.25 10:35
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1984
|1.2127
|2099
|2005.10.25 10:35
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1985
|1.2127
|2100
|2005.10.25 10:37
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1985
|1.2127
|2101
|2005.10.25 10:37
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1986
|1.2127
|2102
|2005.10.25 10:38
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1987
|1.2127
|2103
|2005.10.25 10:39
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1988
|1.2127
|2104
|2005.10.25 10:39
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1990
|1.2127
|2105
|2005.10.25 10:39
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1991
|1.2127
|2106
|2005.10.25 10:39
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1992
|1.2127
|2107
|2005.10.25 10:40
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1992
|1.2127
|2108
|2005.10.25 12:05
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1993
|1.2127
|2109
|2005.10.25 12:46
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1994
|1.2127
|2110
|2005.10.25 12:51
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1996
|1.2127
|2111
|2005.10.25 12:51
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1998
|1.2127
|2112
|2005.10.25 12:52
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.1999
|1.2127
|2113
|2005.10.25 12:52
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2000
|1.2127
|2114
|2005.10.25 12:53
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2001
|1.2127
|2115
|2005.10.25 12:53
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2002
|1.2127
|2116
|2005.10.25 12:54
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2002
|1.2127
|2117
|2005.10.25 14:53
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2003
|1.2127
|2118
|2005.10.25 14:56
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2004
|1.2127
|2119
|2005.10.25 14:56
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2005
|1.2127
|2120
|2005.10.25 14:56
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2006
|1.2127
|2121
|2005.10.25 14:56
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2008
|1.2127
|2122
|2005.10.25 14:57
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2009
|1.2127
|2123
|2005.10.25 14:57
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2010
|1.2127
|2124
|2005.10.25 14:57
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2011
|1.2127
|2125
|2005.10.25 14:58
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2012
|1.2127
|2126
|2005.10.25 14:58
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2013
|1.2127
|2127
|2005.10.25 14:58
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2015
|1.2127
|2128
|2005.10.25 14:58
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2016
|1.2127
|2129
|2005.10.25 14:58
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2018
|1.2127
|2130
|2005.10.25 14:58
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2019
|1.2127
|2131
|2005.10.25 14:58
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2021
|1.2127
|2132
|2005.10.25 14:58
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2022
|1.2127
|2133
|2005.10.25 15:06
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2024
|1.2127
|2134
|2005.10.25 15:06
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2025
|1.2127
|2135
|2005.10.25 15:06
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2027
|1.2127
|2136
|2005.10.25 15:45
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2028
|1.2127
|2137
|2005.10.25 15:45
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2029
|1.2127
|2138
|2005.10.25 16:00
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2030
|1.2127
|2139
|2005.10.25 16:01
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2032
|1.2127
|2140
|2005.10.25 16:01
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2034
|1.2127
|2141
|2005.10.25 16:02
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2036
|1.2127
|2142
|2005.10.25 16:02
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2037
|1.2127
|2143
|2005.10.25 16:02
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2039
|1.2127
|2144
|2005.10.25 16:02
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2041
|1.2127
|2145
|2005.10.25 16:02
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2042
|1.2127
|2146
|2005.10.25 16:02
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2044
|1.2127
|2147
|2005.10.25 16:02
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2046
|1.2127
|2148
|2005.10.25 16:02
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2047
|1.2127
|2149
|2005.10.25 16:02
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2049
|1.2127
|2150
|2005.10.25 16:03
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2049
|1.2127
|2151
|2005.10.25 16:03
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2050
|1.2127
|2152
|2005.10.25 16:03
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2052
|1.2127
|2153
|2005.10.25 16:04
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2053
|1.2127
|2154
|2005.10.25 16:04
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2054
|1.2127
|2155
|2005.10.25 16:11
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2056
|1.2127
|2156
|2005.10.25 16:12
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2057
|1.2127
|2157
|2005.10.25 16:12
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2058
|1.2127
|2158
|2005.10.25 16:26
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2059
|1.2127
|2159
|2005.10.25 16:26
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2060
|1.2127
|2160
|2005.10.25 16:27
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2061
|1.2127
|2161
|2005.10.25 16:28
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2065
|1.2127
|2162
|2005.10.25 16:28
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2066
|1.2127
|2163
|2005.10.25 16:28
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2067
|1.2127
|2164
|2005.10.25 16:28
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2068
|1.2127
|2165
|2005.10.25 16:28
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2069
|1.2127
|2166
|2005.10.25 16:28
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2070
|1.2127
|2167
|2005.10.25 16:28
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2071
|1.2127
|2168
|2005.10.25 16:28
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2072
|1.2127
|2169
|2005.10.25 16:29
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2072
|1.2127
|2170
|2005.10.25 16:29
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2073
|1.2127
|2171
|2005.10.25 20:16
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2074
|1.2127
|2172
|2005.10.25 20:16
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2075
|1.2127
|2173
|2005.10.25 20:27
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2075
|1.2127
|2174
|2005.10.26 08:14
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2077
|1.2127
|2175
|2005.10.26 08:14
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2078
|1.2127
|2176
|2005.10.26 08:14
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2080
|1.2127
|2177
|2005.10.26 08:14
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2082
|1.2127
|2178
|2005.10.26 08:14
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2083
|1.2127
|2179
|2005.10.26 08:14
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2084
|1.2127
|2180
|2005.10.26 08:16
|modify
|114
|1.00
|1.1977
|1.2086
|1.2127
|2181
|2005.10.26 08:16
|t/p
|114
|1.00
|1.2127
|1.2086
|1.2127
|1500.00
|28610.05
|2182
|2005.10.26 15:39
|buy
|115
|1.00
|1.2080
|1.1930
|1.2230
|2183
|2005.10.26 16:49
|close
|115
|1.00
|1.2069
|1.1930
|1.2230
|-110.00
|28500.05
|2184
|2005.10.26 19:31
|buy
|116
|1.00
|1.2081
|1.1931
|1.2231
|2185
|2005.10.27 05:17
|modify
|116
|1.00
|1.2081
|1.2083
|1.2231
|2186
|2005.10.27 06:25
|modify
|116
|1.00
|1.2081
|1.2084
|1.2231
|2187
|2005.10.27 06:28
|modify
|116
|1.00
|1.2081
|1.2086
|1.2231
|2188
|2005.10.27 06:44
|modify
|116
|1.00
|1.2081
|1.2087
|1.2231
|2189
|2005.10.27 06:44
|modify
|116
|1.00
|1.2081
|1.2088
|1.2231
|2190
|2005.10.27 06:44
|modify
|116
|1.00
|1.2081
|1.2089
|1.2231
|2191
|2005.10.27 06:51
|modify
|116
|1.00
|1.2081
|1.2090
|1.2231
|2192
|2005.10.27 07:54
|s/l
|116
|1.00
|1.2090
|1.2090
|1.2231
|90.00
|28590.05
|2193
|2005.11.01 14:55
|sell
|117
|1.00
|1.1992
|1.2142
|1.1842
|2194
|2005.11.01 20:02
|close
|117
|1.00
|1.2004
|1.2142
|1.1842
|-120.00
|28470.05
|2195
|2005.11.02 15:00
|buy
|118
|1.00
|1.2025
|1.1875
|1.2175
|2196
|2005.11.02 16:47
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2025
|1.2175
|2197
|2005.11.02 16:48
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2026
|1.2175
|2198
|2005.11.02 16:48
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2027
|1.2175
|2199
|2005.11.02 16:49
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2028
|1.2175
|2200
|2005.11.02 16:49
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2029
|1.2175
|2201
|2005.11.02 16:49
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2030
|1.2175
|2202
|2005.11.02 17:05
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2031
|1.2175
|2203
|2005.11.02 17:05
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2032
|1.2175
|2204
|2005.11.02 18:28
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2033
|1.2175
|2205
|2005.11.02 18:30
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2036
|1.2175
|2206
|2005.11.02 18:30
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2039
|1.2175
|2207
|2005.11.02 18:30
|modify
|118
|1.00
|1.2025
|1.2041
|1.2175
|2208
|2005.11.03 12:02
|close
|118
|1.00
|1.2048
|1.2041
|1.2175
|230.00
|28700.05
|2209
|2005.11.09 08:00
|buy
|119
|1.00
|1.1772
|1.1622
|1.1922
|2210
|2005.11.09 10:42
|close
|119
|1.00
|1.1761
|1.1622
|1.1922
|-110.00
|28590.05
|2211
|2005.11.09 11:23
|buy
|120
|1.00
|1.1771
|1.1621
|1.1921
|2212
|2005.11.10 05:03
|close
|120
|1.00
|1.1755
|1.1621
|1.1921
|-160.00
|28430.05
|2213
|2005.11.10 07:09
|buy
|121
|1.00
|1.1764
|1.1614
|1.1914
|2214
|2005.11.10 14:54
|close
|121
|1.00
|1.1753
|1.1614
|1.1914
|-110.00
|28320.05
|2215
|2005.11.15 11:03
|sell
|122
|1.00
|1.1697
|1.1847
|1.1547
|2216
|2005.11.15 12:23
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1697
|1.1547
|2217
|2005.11.15 12:23
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1696
|1.1547
|2218
|2005.11.15 12:49
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1695
|1.1547
|2219
|2005.11.15 12:49
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1694
|1.1547
|2220
|2005.11.15 12:51
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1693
|1.1547
|2221
|2005.11.15 12:51
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1692
|1.1547
|2222
|2005.11.15 13:10
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1690
|1.1547
|2223
|2005.11.15 13:10
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1688
|1.1547
|2224
|2005.11.15 13:10
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1687
|1.1547
|2225
|2005.11.15 13:11
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1686
|1.1547
|2226
|2005.11.15 13:11
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1684
|1.1547
|2227
|2005.11.15 13:12
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1683
|1.1547
|2228
|2005.11.15 13:12
|modify
|122
|1.00
|1.1697
|1.1682
|1.1547
|2229
|2005.11.15 14:52
|s/l
|122
|1.00
|1.1682
|1.1682
|1.1547
|150.00
|28470.05
|2230
|2005.11.17 14:58
|sell
|123
|1.00
|1.1672
|1.1822
|1.1522
|2231
|2005.11.18 15:02
|close
|123
|1.00
|1.1728
|1.1822
|1.1522
|-560.00
|27910.05
|2232
|2005.11.30 08:07
|sell
|124
|1.00
|1.1783
|1.1933
|1.1633
|2233
|2005.11.30 16:39
|close
|124
|1.00
|1.1801
|1.1933
|1.1633
|-180.00
|27730.05
|2234
|2005.11.30 19:17
|sell
|125
|1.00
|1.1776
|1.1926
|1.1626
|2235
|2005.12.01 12:13
|close
|125
|1.00
|1.1788
|1.1926
|1.1626
|-120.00
|27610.05
|2236
|2005.12.06 16:06
|buy
|126
|1.00
|1.1777
|1.1627
|1.1927
|2237
|2005.12.06 17:22
|close
|126
|1.00
|1.1771
|1.1627
|1.1927
|-60.00
|27550.05
|2238
|2005.12.09 12:02
|buy
|127
|1.00
|1.1799
|1.1649
|1.1949
|2239
|2005.12.09 14:13
|close
|127
|1.00
|1.1787
|1.1649
|1.1949
|-120.00
|27430.05
|2240
|2005.12.12 02:18
|buy
|128
|1.00
|1.1807
|1.1657
|1.1957
|2241
|2005.12.12 09:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1809
|1.1957
|2242
|2005.12.12 09:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1812
|1.1957
|2243
|2005.12.12 09:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1814
|1.1957
|2244
|2005.12.12 09:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1817
|1.1957
|2245
|2005.12.12 09:29
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1818
|1.1957
|2246
|2005.12.12 09:29
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1820
|1.1957
|2247
|2005.12.12 09:29
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1821
|1.1957
|2248
|2005.12.12 09:29
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1823
|1.1957
|2249
|2005.12.12 09:29
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1825
|1.1957
|2250
|2005.12.12 09:30
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1825
|1.1957
|2251
|2005.12.12 09:39
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1826
|1.1957
|2252
|2005.12.12 09:39
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1827
|1.1957
|2253
|2005.12.12 09:41
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1828
|1.1957
|2254
|2005.12.12 09:41
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1829
|1.1957
|2255
|2005.12.12 09:41
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1830
|1.1957
|2256
|2005.12.12 09:45
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1831
|1.1957
|2257
|2005.12.12 09:59
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1832
|1.1957
|2258
|2005.12.12 09:59
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1833
|1.1957
|2259
|2005.12.12 10:01
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1833
|1.1957
|2260
|2005.12.12 10:01
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1834
|1.1957
|2261
|2005.12.12 10:03
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1835
|1.1957
|2262
|2005.12.12 10:03
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1836
|1.1957
|2263
|2005.12.12 10:03
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1837
|1.1957
|2264
|2005.12.12 10:03
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1839
|1.1957
|2265
|2005.12.12 10:03
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1840
|1.1957
|2266
|2005.12.12 10:03
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1841
|1.1957
|2267
|2005.12.12 10:03
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1843
|1.1957
|2268
|2005.12.12 10:04
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1844
|1.1957
|2269
|2005.12.12 10:05
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1845
|1.1957
|2270
|2005.12.12 10:05
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1846
|1.1957
|2271
|2005.12.12 10:05
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1847
|1.1957
|2272
|2005.12.12 10:06
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1847
|1.1957
|2273
|2005.12.12 10:07
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1849
|1.1957
|2274
|2005.12.12 10:07
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1850
|1.1957
|2275
|2005.12.12 10:07
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1851
|1.1957
|2276
|2005.12.12 13:46
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1852
|1.1957
|2277
|2005.12.12 13:50
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1854
|1.1957
|2278
|2005.12.12 13:50
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1855
|1.1957
|2279
|2005.12.12 13:51
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1856
|1.1957
|2280
|2005.12.12 13:51
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1857
|1.1957
|2281
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1858
|1.1957
|2282
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1859
|1.1957
|2283
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1860
|1.1957
|2284
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1863
|1.1957
|2285
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1865
|1.1957
|2286
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1868
|1.1957
|2287
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1870
|1.1957
|2288
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1873
|1.1957
|2289
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1875
|1.1957
|2290
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1878
|1.1957
|2291
|2005.12.12 13:52
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1880
|1.1957
|2292
|2005.12.12 13:53
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1881
|1.1957
|2293
|2005.12.12 13:53
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1882
|1.1957
|2294
|2005.12.12 13:53
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1884
|1.1957
|2295
|2005.12.12 13:53
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1885
|1.1957
|2296
|2005.12.12 13:53
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1886
|1.1957
|2297
|2005.12.12 13:53
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1887
|1.1957
|2298
|2005.12.12 13:53
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1888
|1.1957
|2299
|2005.12.12 14:18
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1890
|1.1957
|2300
|2005.12.12 14:18
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1891
|1.1957
|2301
|2005.12.12 14:18
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1893
|1.1957
|2302
|2005.12.12 14:18
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1894
|1.1957
|2303
|2005.12.12 14:18
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1895
|1.1957
|2304
|2005.12.12 14:18
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1897
|1.1957
|2305
|2005.12.12 14:18
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1898
|1.1957
|2306
|2005.12.12 14:19
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1898
|1.1957
|2307
|2005.12.12 14:19
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1900
|1.1957
|2308
|2005.12.12 14:19
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1901
|1.1957
|2309
|2005.12.12 14:19
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1903
|1.1957
|2310
|2005.12.12 14:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1905
|1.1957
|2311
|2005.12.12 14:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1906
|1.1957
|2312
|2005.12.12 14:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1907
|1.1957
|2313
|2005.12.12 14:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1908
|1.1957
|2314
|2005.12.12 14:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1910
|1.1957
|2315
|2005.12.12 14:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1911
|1.1957
|2316
|2005.12.12 14:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1913
|1.1957
|2317
|2005.12.12 14:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1914
|1.1957
|2318
|2005.12.12 14:20
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1916
|1.1957
|2319
|2005.12.12 14:21
|modify
|128
|1.00
|1.1807
|1.1917
|1.1957
|2320
|2005.12.12 14:21
|t/p
|128
|1.00
|1.1957
|1.1917
|1.1957
|1500.00
|28930.05
|2321
|2005.12.13 15:59
|buy
|129
|1.00
|1.1935
|1.1785
|1.2085
|2322
|2005.12.13 17:46
|close
|129
|1.00
|1.1926
|1.1785
|1.2085
|-90.00
|28840.05
|2323
|2005.12.13 18:23
|buy
|130
|1.00
|1.1932
|1.1782
|1.2082
|2324
|2005.12.13 19:20
|close
|130
|1.00
|1.1926
|1.1782
|1.2082
|-60.00
|28780.05
|2325
|2005.12.15 02:16
|buy
|131
|1.00
|1.2015
|1.1865
|1.2165
|2326
|2005.12.15 04:15
|close
|131
|1.00
|1.1991
|1.1865
|1.2165
|-240.00
|28540.05
|2327
|2005.12.19 18:43
|buy
|132
|1.00
|1.2019
|1.1869
|1.2169
|2328
|2005.12.20 00:03
|close
|132
|1.00
|1.2000
|1.1869
|1.2169
|-190.00
|28350.05
|2329
|2005.12.20 00:04
|sell
|133
|1.00
|1.2000
|1.2150
|1.1850
|2330
|2005.12.20 10:35
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1999
|1.1850
|2331
|2005.12.20 10:35
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1998
|1.1850
|2332
|2005.12.20 13:04
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1997
|1.1850
|2333
|2005.12.20 13:04
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1996
|1.1850
|2334
|2005.12.20 13:04
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1995
|1.1850
|2335
|2005.12.20 13:04
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1994
|1.1850
|2336
|2005.12.20 13:04
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1993
|1.1850
|2337
|2005.12.20 14:13
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1993
|1.1850
|2338
|2005.12.20 14:14
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1991
|1.1850
|2339
|2005.12.20 14:33
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1990
|1.1850
|2340
|2005.12.20 14:33
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1989
|1.1850
|2341
|2005.12.20 14:33
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1987
|1.1850
|2342
|2005.12.20 14:33
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1985
|1.1850
|2343
|2005.12.20 14:36
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1985
|1.1850
|2344
|2005.12.20 14:36
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1984
|1.1850
|2345
|2005.12.20 14:36
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1983
|1.1850
|2346
|2005.12.20 14:36
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1982
|1.1850
|2347
|2005.12.20 14:39
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1982
|1.1850
|2348
|2005.12.20 14:39
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1981
|1.1850
|2349
|2005.12.20 14:40
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1980
|1.1850
|2350
|2005.12.20 14:40
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1979
|1.1850
|2351
|2005.12.20 14:54
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1978
|1.1850
|2352
|2005.12.20 14:54
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1977
|1.1850
|2353
|2005.12.20 14:55
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1976
|1.1850
|2354
|2005.12.20 14:55
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1975
|1.1850
|2355
|2005.12.20 14:55
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1974
|1.1850
|2356
|2005.12.20 14:55
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1973
|1.1850
|2357
|2005.12.20 14:55
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1972
|1.1850
|2358
|2005.12.20 14:56
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1971
|1.1850
|2359
|2005.12.20 14:56
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1969
|1.1850
|2360
|2005.12.20 14:56
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1968
|1.1850
|2361
|2005.12.20 14:56
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1967
|1.1850
|2362
|2005.12.20 14:56
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1966
|1.1850
|2363
|2005.12.20 14:57
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1965
|1.1850
|2364
|2005.12.20 14:57
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1964
|1.1850
|2365
|2005.12.20 15:26
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1962
|1.1850
|2366
|2005.12.20 15:26
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1961
|1.1850
|2367
|2005.12.20 15:26
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1959
|1.1850
|2368
|2005.12.20 15:27
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1957
|1.1850
|2369
|2005.12.20 15:28
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1956
|1.1850
|2370
|2005.12.20 15:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1955
|1.1850
|2371
|2005.12.20 15:47
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1955
|1.1850
|2372
|2005.12.20 15:47
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1954
|1.1850
|2373
|2005.12.20 15:48
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1952
|1.1850
|2374
|2005.12.20 15:48
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1951
|1.1850
|2375
|2005.12.20 15:49
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1950
|1.1850
|2376
|2005.12.20 15:49
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1949
|1.1850
|2377
|2005.12.20 16:01
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1949
|1.1850
|2378
|2005.12.20 16:01
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1948
|1.1850
|2379
|2005.12.20 16:01
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1947
|1.1850
|2380
|2005.12.20 16:02
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1946
|1.1850
|2381
|2005.12.20 16:02
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1945
|1.1850
|2382
|2005.12.20 16:02
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1944
|1.1850
|2383
|2005.12.20 16:02
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1943
|1.1850
|2384
|2005.12.20 16:02
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1942
|1.1850
|2385
|2005.12.20 16:02
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1941
|1.1850
|2386
|2005.12.20 16:03
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1940
|1.1850
|2387
|2005.12.20 16:03
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1939
|1.1850
|2388
|2005.12.20 16:03
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1937
|1.1850
|2389
|2005.12.20 16:03
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1935
|1.1850
|2390
|2005.12.20 16:03
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1934
|1.1850
|2391
|2005.12.20 16:03
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1932
|1.1850
|2392
|2005.12.20 16:04
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1932
|1.1850
|2393
|2005.12.20 16:04
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1931
|1.1850
|2394
|2005.12.20 16:04
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1930
|1.1850
|2395
|2005.12.20 16:07
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1929
|1.1850
|2396
|2005.12.20 16:07
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1927
|1.1850
|2397
|2005.12.20 16:07
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1925
|1.1850
|2398
|2005.12.20 16:08
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1925
|1.1850
|2399
|2005.12.20 16:08
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1923
|1.1850
|2400
|2005.12.20 16:08
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1922
|1.1850
|2401
|2005.12.20 16:08
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1921
|1.1850
|2402
|2005.12.20 17:13
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1920
|1.1850
|2403
|2005.12.20 17:13
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1919
|1.1850
|2404
|2005.12.20 17:13
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1918
|1.1850
|2405
|2005.12.20 17:13
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1917
|1.1850
|2406
|2005.12.20 17:44
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1916
|1.1850
|2407
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1914
|1.1850
|2408
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1913
|1.1850
|2409
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1912
|1.1850
|2410
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1910
|1.1850
|2411
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1908
|1.1850
|2412
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1907
|1.1850
|2413
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1905
|1.1850
|2414
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1904
|1.1850
|2415
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1902
|1.1850
|2416
|2005.12.20 17:45
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1901
|1.1850
|2417
|2005.12.20 17:46
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1900
|1.1850
|2418
|2005.12.20 17:46
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1899
|1.1850
|2419
|2005.12.20 17:50
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1898
|1.1850
|2420
|2005.12.20 17:51
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1898
|1.1850
|2421
|2005.12.20 17:51
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1897
|1.1850
|2422
|2005.12.20 17:51
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1896
|1.1850
|2423
|2005.12.20 17:59
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1896
|1.1850
|2424
|2005.12.20 17:59
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1895
|1.1850
|2425
|2005.12.20 17:59
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1893
|1.1850
|2426
|2005.12.20 17:59
|modify
|133
|1.00
|1.2000
|1.1892
|1.1850
|2427
|2005.12.20 17:59
|t/p
|133
|1.00
|1.1850
|1.1892
|1.1850
|1500.00
|29850.05
|2428
|2005.12.23 17:09
|buy
|134
|1.00
|1.1874
|1.1724
|1.2024
|2429
|2005.12.23 20:51
|close
|134
|1.00
|1.1858
|1.1724
|1.2024
|-160.00
|29690.05
|2430
|2005.12.23 20:51
|sell
|135
|1.00
|1.1856
|1.2006
|1.1706
|2431
|2005.12.26 10:31
|close
|135
|1.00
|1.1865
|1.2006
|1.1706
|-90.00
|29600.05
|2432
|2005.12.26 15:38
|sell
|136
|1.00
|1.1852
|1.2002
|1.1702
|2433
|2005.12.26 16:19
|close
|136
|1.00
|1.1859
|1.2002
|1.1702
|-70.00
|29530.05
|2434
|2005.12.26 20:36
|buy
|137
|1.00
|1.1864
|1.1714
|1.2014
|2435
|2005.12.26 21:41
|close
|137
|1.00
|1.1853
|1.1714
|1.2014
|-110.00
|29420.05
|2436
|2005.12.27 15:08
|sell
|138
|1.00
|1.1843
|1.1993
|1.1693
|2437
|2005.12.29 07:00
|close
|138
|1.00
|1.1871
|1.1993
|1.1693
|-280.00
|29140.05
|2438
|2005.12.29 11:25
|sell
|139
|1.00
|1.1839
|1.1989
|1.1689
|2439
|2005.12.29 17:20
|close
|139
|1.00
|1.1854
|1.1989
|1.1689
|-150.00
|28990.05
|2440
|2005.12.30 01:00
|sell
|140
|1.00
|1.1842
|1.1992
|1.1692
|2441
|2005.12.30 12:32
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1842
|1.1692
|2442
|2005.12.30 12:32
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1839
|1.1692
|2443
|2005.12.30 12:32
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1836
|1.1692
|2444
|2005.12.30 12:32
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1833
|1.1692
|2445
|2005.12.30 12:33
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1832
|1.1692
|2446
|2005.12.30 13:44
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1831
|1.1692
|2447
|2005.12.30 13:44
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1829
|1.1692
|2448
|2005.12.30 13:44
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1827
|1.1692
|2449
|2005.12.30 14:16
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1826
|1.1692
|2450
|2005.12.30 14:16
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1824
|1.1692
|2451
|2005.12.30 14:23
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1823
|1.1692
|2452
|2005.12.30 14:28
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1822
|1.1692
|2453
|2005.12.30 14:28
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1821
|1.1692
|2454
|2005.12.30 14:40
|modify
|140
|1.00
|1.1842
|1.1820
|1.1692
|2455
|2005.12.30 16:20
|s/l
|140
|1.00
|1.1820
|1.1820
|1.1692
|220.00
|29210.05
|2456
|2006.01.05 14:18
|buy
|141
|1.00
|1.2093
|1.1943
|1.2243
|2457
|2006.01.06 02:00
|close
|141
|1.00
|1.2086
|1.1943
|1.2243
|-70.00
|29140.05
|2458
|2006.01.06 09:06
|buy
|142
|1.00
|1.2098
|1.1948
|1.2248
|2459
|2006.01.06 13:29
|close
|142
|1.00
|1.2089
|1.1948
|1.2248
|-90.00
|29050.05
|2460
|2006.01.06 13:29
|sell
|143
|1.00
|1.2088
|1.2238
|1.1938
|2461
|2006.01.10 06:51
|modify
|143
|1.00
|1.2088
|1.2088
|1.1938
|2462
|2006.01.10 07:29
|modify
|143
|1.00
|1.2088
|1.2085
|1.1938
|2463
|2006.01.10 07:31
|modify
|143
|1.00
|1.2088
|1.2084
|1.1938
|2464
|2006.01.10 07:32
|modify
|143
|1.00
|1.2088
|1.2083
|1.1938
|2465
|2006.01.10 07:32
|modify
|143
|1.00
|1.2088
|1.2082
|1.1938
|2466
|2006.01.10 07:40
|modify
|143
|1.00
|1.2088
|1.2080
|1.1938
|2467
|2006.01.10 07:43
|modify
|143
|1.00
|1.2088
|1.2079
|1.1938
|2468
|2006.01.10 07:43
|modify
|143
|1.00
|1.2088
|1.2078
|1.1938
|2469
|2006.01.10 08:13
|s/l
|143
|1.00
|1.2078
|1.2078
|1.1938
|100.00
|29150.05
|2470
|2006.01.10 13:00
|sell
|144
|1.00
|1.2073
|1.2223
|1.1923
|2471
|2006.01.11 03:00
|close
|144
|1.00
|1.2077
|1.2223
|1.1923
|-40.00
|29110.05
|2472
|2006.01.13 10:40
|sell
|145
|1.00
|1.2056
|1.2206
|1.1906
|2473
|2006.01.13 13:40
|close
|145
|1.00
|1.2078
|1.2206
|1.1906
|-220.00
|28890.05
|2474
|2006.01.16 22:00
|buy
|146
|1.00
|1.2129
|1.1979
|1.2279
|2475
|2006.01.17 09:50
|close
|146
|1.00
|1.2102
|1.1979
|1.2279
|-270.00
|28620.05
|2476
|2006.01.17 09:50
|sell
|147
|1.00
|1.2103
|1.2253
|1.1953
|2477
|2006.01.17 11:44
|modify
|147
|1.00
|1.2103
|1.2102
|1.1953
|2478
|2006.01.17 11:44
|modify
|147
|1.00
|1.2103
|1.2100
|1.1953
|2479
|2006.01.17 14:16
|modify
|147
|1.00
|1.2103
|1.2099
|1.1953
|2480
|2006.01.17 14:16
|modify
|147
|1.00
|1.2103
|1.2098
|1.1953
|2481
|2006.01.17 14:16
|modify
|147
|1.00
|1.2103
|1.2097
|1.1953
|2482
|2006.01.17 15:03
|modify
|147
|1.00
|1.2103
|1.2096
|1.1953
|2483
|2006.01.17 15:07
|modify
|147
|1.00
|1.2103
|1.2095
|1.1953
|2484
|2006.01.17 15:12
|modify
|147
|1.00
|1.2103
|1.2093
|1.1953
|2485
|2006.01.17 19:30
|s/l
|147
|1.00
|1.2093
|1.2093
|1.1953
|100.00
|28720.05
|2486
|2006.01.18 01:00
|sell
|148
|1.00
|1.2093
|1.2243
|1.1943
|2487
|2006.01.18 02:16
|close
|148
|1.00
|1.2103
|1.2243
|1.1943
|-100.00
|28620.05
|2488
|2006.01.18 04:14
|sell
|149
|1.00
|1.2096
|1.2246
|1.1946
|2489
|2006.01.18 07:54
|close
|149
|1.00
|1.2114
|1.2246
|1.1946
|-180.00
|28440.05
|2490
|2006.01.18 21:35
|buy
|150
|1.00
|1.2111
|1.1961
|1.2261
|2491
|2006.01.25 04:00
|t/p
|150
|1.00
|1.2261
|1.1961
|1.2261
|1500.00
|29940.05
|2492
|2006.01.31 06:03
|sell
|151
|1.00
|1.2097
|1.2247
|1.1947
|2493
|2006.01.31 07:46
|close
|151
|1.00
|1.2102
|1.2247
|1.1947
|-50.00
|29890.05
|2494
|2006.01.31 08:37
|sell
|152
|1.00
|1.2092
|1.2242
|1.1942
|2495
|2006.02.01 21:34
|modify
|152
|1.00
|1.2092
|1.2091
|1.1942
|2496
|2006.02.02 05:48
|modify
|152
|1.00
|1.2092
|1.2084
|1.1942
|2497
|2006.02.02 05:48
|modify
|152
|1.00
|1.2092
|1.2083
|1.1942
|2498
|2006.02.02 05:48
|modify
|152
|1.00
|1.2092
|1.2081
|1.1942
|2499
|2006.02.02 05:48
|modify
|152
|1.00
|1.2092
|1.2080
|1.1942
|2500
|2006.02.02 05:48
|modify
|152
|1.00
|1.2092
|1.2078
|1.1942
|2501
|2006.02.02 05:49
|modify
|152
|1.00
|1.2092
|1.2077
|1.1942
|2502
|2006.02.02 05:49
|modify
|152
|1.00
|1.2092
|1.2076
|1.1942
|2503
|2006.02.02 05:50
|modify
|152
|1.00
|1.2092
|1.2075
|1.1942
|2504
|2006.02.02 10:33
|s/l
|152
|1.00
|1.2075
|1.2075
|1.1942
|170.00
|30060.05
|2505
|2006.02.07 12:04
|sell
|153
|1.00
|1.1973
|1.2123
|1.1823
|2506
|2006.02.07 13:36
|close
|153
|1.00
|1.1987
|1.2123
|1.1823
|-140.00
|29920.05
|2507
|2006.02.08 01:00
|sell
|154
|1.00
|1.1973
|1.2123
|1.1823
|2508
|2006.02.08 03:31
|close
|154
|1.00
|1.1981
|1.2123
|1.1823
|-80.00
|29840.05
|2509
|2006.02.08 07:01
|sell
|155
|1.00
|1.1976
|1.2126
|1.1826
|2510
|2006.02.08 11:07
|close
|155
|1.00
|1.1981
|1.2126
|1.1826
|-50.00
|29790.05
|2511
|2006.02.09 18:00
|buy
|156
|1.00
|1.1977
|1.1827
|1.2127
|2512
|2006.02.10 08:17
|close
|156
|1.00
|1.1970
|1.1827
|1.2127
|-70.00
|29720.05
|2513
|2006.02.10 09:54
|buy
|157
|1.00
|1.1981
|1.1831
|1.2131
|2514
|2006.02.10 13:57
|modify
|157
|1.00
|1.1981
|1.1981
|1.2131
|2515
|2006.02.10 14:09
|modify
|157
|1.00
|1.1981
|1.1982
|1.2131
|2516
|2006.02.10 14:09
|modify
|157
|1.00
|1.1981
|1.1983
|1.2131
|2517
|2006.02.10 14:09
|modify
|157
|1.00
|1.1981
|1.1984
|1.2131
|2518
|2006.02.10 15:21
|s/l
|157
|1.00
|1.1984
|1.1984
|1.2131
|30.00
|29750.05
|2519
|2006.02.15 13:35
|buy
|158
|1.00
|1.1918
|1.1768
|1.2068
|2520
|2006.02.15 15:36
|close
|158
|1.00
|1.1900
|1.1768
|1.2068
|-180.00
|29570.05
|2521
|2006.02.17 05:29
|buy
|159
|1.00
|1.1891
|1.1741
|1.2041
|2522
|2006.02.17 06:02
|close
|159
|1.00
|1.1884
|1.1741
|1.2041
|-70.00
|29500.05
|2523
|2006.02.22 07:01
|sell
|160
|1.00
|1.1914
|1.2064
|1.1764
|2524
|2006.02.22 10:34
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1914
|1.1764
|2525
|2006.02.22 10:34
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1913
|1.1764
|2526
|2006.02.22 10:37
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1912
|1.1764
|2527
|2006.02.22 10:37
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1911
|1.1764
|2528
|2006.02.22 10:37
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1910
|1.1764
|2529
|2006.02.22 10:37
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1909
|1.1764
|2530
|2006.02.22 10:37
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1908
|1.1764
|2531
|2006.02.22 13:30
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1907
|1.1764
|2532
|2006.02.22 13:30
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1906
|1.1764
|2533
|2006.02.22 13:30
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1905
|1.1764
|2534
|2006.02.22 13:30
|modify
|160
|1.00
|1.1914
|1.1904
|1.1764
|2535
|2006.02.22 16:36
|s/l
|160
|1.00
|1.1904
|1.1904
|1.1764
|100.00
|29600.05
|2536
|2006.02.23 02:00
|sell
|161
|1.00
|1.1902
|1.2052
|1.1752
|2537
|2006.02.23 05:00
|close
|161
|1.00
|1.1910
|1.2052
|1.1752
|-80.00
|29520.05
|2538
|2006.02.23 05:00
|buy
|162
|1.00
|1.1910
|1.1760
|1.2060
|2539
|2006.02.23 07:38
|close
|162
|1.00
|1.1899
|1.1760
|1.2060
|-110.00
|29410.05
|2540
|2006.02.24 00:23
|buy
|163
|1.00
|1.1926
|1.1776
|1.2076
|2541
|2006.02.24 02:03
|close
|163
|1.00
|1.1920
|1.1776
|1.2076
|-60.00
|29350.05
|2542
|2006.02.28 06:57
|sell
|164
|1.00
|1.1853
|1.2003
|1.1703
|2543
|2006.02.28 08:08
|close
|164
|1.00
|1.1860
|1.2003
|1.1703
|-70.00
|29280.05