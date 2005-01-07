Strategy Tester Report
EMA_CROSS_CONTEST

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period1 Hour (H1) 2004.06.22 15:00 - 2006.03.03 20:00 (2005.01.01 - 2006.03.01)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=150; TrailingStop=40; StopLoss=150; UseClose=true; UseMACD=true; ShortEma=4; LongEma=24; CurrentBar=0; Lots=1;
Bars in test10489Ticks modelled1598758Modelling quality89.14%
Initial deposit10000.00
Total net profit19280.05Gross profit34669.97Gross loss-15389.92
Profit factor2.25Expected payoff117.56
Absolute drawdown150.00Maximal drawdown (%)2119.98 (8.0%)
Total trades164Short positions (won %)82 (32.93%)Long positions (won %)82 (36.59%)
Profit trades (% of total)57 (34.76%)Loss trades (% of total)107 (65.24%)
Largestprofit trade1500.00loss trade-990.00
Averageprofit trade608.25loss trade-143.83
Maximumconsecutive wins (profit in money)5 (2169.98)consecutive losses (loss in money)16 (-2119.98)
Maximalconsecutive profit (count of wins)2960.01 (4)consecutive loss (count of losses)-2119.98 (16)
Averageconsecutive wins2consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12005.01.07 14:20sell11.001.31851.33351.3035
22005.01.07 16:07modify11.001.31851.31851.3035
32005.01.07 16:20modify11.001.31851.31841.3035
42005.01.07 16:20modify11.001.31851.31821.3035
52005.01.07 16:20modify11.001.31851.31801.3035
62005.01.07 16:20modify11.001.31851.31781.3035
72005.01.07 16:21modify11.001.31851.31761.3035
82005.01.07 16:21modify11.001.31851.31751.3035
92005.01.07 16:21modify11.001.31851.31741.3035
102005.01.07 16:21modify11.001.31851.31731.3035
112005.01.07 16:21modify11.001.31851.31711.3035
122005.01.07 16:21modify11.001.31851.31701.3035
132005.01.07 16:21modify11.001.31851.31681.3035
142005.01.07 16:21modify11.001.31851.31671.3035
152005.01.07 16:21modify11.001.31851.31651.3035
162005.01.07 16:21modify11.001.31851.31641.3035
172005.01.07 16:21modify11.001.31851.31631.3035
182005.01.07 16:21modify11.001.31851.31611.3035
192005.01.07 16:21modify11.001.31851.31601.3035
202005.01.07 16:21modify11.001.31851.31581.3035
212005.01.07 16:21modify11.001.31851.31571.3035
222005.01.07 16:21modify11.001.31851.31551.3035
232005.01.07 16:21modify11.001.31851.31541.3035
242005.01.07 16:22modify11.001.31851.31541.3035
252005.01.07 16:22modify11.001.31851.31531.3035
262005.01.07 16:22modify11.001.31851.31521.3035
272005.01.07 16:24modify11.001.31851.31511.3035
282005.01.07 16:24modify11.001.31851.31491.3035
292005.01.07 16:24modify11.001.31851.31481.3035
302005.01.07 16:24modify11.001.31851.31461.3035
312005.01.07 16:24modify11.001.31851.31441.3035
322005.01.07 16:24modify11.001.31851.31431.3035
332005.01.07 16:24modify11.001.31851.31411.3035
342005.01.07 16:24modify11.001.31851.31391.3035
352005.01.07 16:24modify11.001.31851.31381.3035
362005.01.07 16:24modify11.001.31851.31361.3035
372005.01.07 16:25modify11.001.31851.31341.3035
382005.01.07 16:25modify11.001.31851.31321.3035
392005.01.07 16:25modify11.001.31851.31311.3035
402005.01.07 16:25modify11.001.31851.31291.3035
412005.01.07 16:26modify11.001.31851.31281.3035
422005.01.07 16:26modify11.001.31851.31271.3035
432005.01.07 16:26modify11.001.31851.31261.3035
442005.01.07 16:26modify11.001.31851.31251.3035
452005.01.07 16:26modify11.001.31851.31241.3035
462005.01.07 16:26modify11.001.31851.31231.3035
472005.01.07 16:26modify11.001.31851.31221.3035
482005.01.07 16:27modify11.001.31851.31211.3035
492005.01.07 16:27modify11.001.31851.31201.3035
502005.01.07 16:27modify11.001.31851.31191.3035
512005.01.07 16:27modify11.001.31851.31181.3035
522005.01.07 16:27modify11.001.31851.31171.3035
532005.01.07 16:37modify11.001.31851.31171.3035
542005.01.07 16:38modify11.001.31851.31161.3035
552005.01.07 16:38modify11.001.31851.31151.3035
562005.01.07 16:38modify11.001.31851.31141.3035
572005.01.07 16:38modify11.001.31851.31131.3035
582005.01.07 16:38modify11.001.31851.31121.3035
592005.01.07 16:38modify11.001.31851.31111.3035
602005.01.07 16:38modify11.001.31851.31101.3035
612005.01.07 16:40modify11.001.31851.31101.3035
622005.01.07 16:40modify11.001.31851.31091.3035
632005.01.07 16:40modify11.001.31851.31081.3035
642005.01.07 16:40modify11.001.31851.31071.3035
652005.01.07 16:40modify11.001.31851.31061.3035
662005.01.07 16:40modify11.001.31851.31051.3035
672005.01.07 16:40modify11.001.31851.31041.3035
682005.01.07 16:40modify11.001.31851.31031.3035
692005.01.07 16:41modify11.001.31851.31031.3035
702005.01.07 16:41modify11.001.31851.31021.3035
712005.01.07 16:41modify11.001.31851.31011.3035
722005.01.07 16:41modify11.001.31851.31001.3035
732005.01.07 16:41modify11.001.31851.30991.3035
742005.01.07 16:41modify11.001.31851.30981.3035
752005.01.07 16:43modify11.001.31851.30981.3035
762005.01.07 16:43modify11.001.31851.30971.3035
772005.01.07 16:43modify11.001.31851.30961.3035
782005.01.07 16:43modify11.001.31851.30951.3035
792005.01.07 16:43modify11.001.31851.30941.3035
802005.01.07 16:43modify11.001.31851.30931.3035
812005.01.07 16:43modify11.001.31851.30921.3035
822005.01.07 16:44modify11.001.31851.30911.3035
832005.01.07 16:44modify11.001.31851.30901.3035
842005.01.07 16:45modify11.001.31851.30891.3035
852005.01.07 16:45modify11.001.31851.30881.3035
862005.01.07 16:45modify11.001.31851.30871.3035
872005.01.07 16:45modify11.001.31851.30861.3035
882005.01.07 16:45modify11.001.31851.30851.3035
892005.01.07 18:22modify11.001.31851.30841.3035
902005.01.07 18:24modify11.001.31851.30841.3035
912005.01.07 18:26modify11.001.31851.30831.3035
922005.01.07 18:27modify11.001.31851.30831.3035
932005.01.07 18:27modify11.001.31851.30821.3035
942005.01.07 18:27modify11.001.31851.30801.3035
952005.01.07 18:27modify11.001.31851.30781.3035
962005.01.07 18:27modify11.001.31851.30771.3035
972005.01.07 18:27t/p11.001.30351.30771.30351500.0011500.00
982005.01.10 15:56sell21.001.30981.32481.2948
992005.01.10 16:11close21.001.31061.32481.2948-80.0011420.00
1002005.01.18 15:00sell31.001.30461.31961.2896
1012005.01.19 08:58close31.001.30501.31961.2896-40.0011380.00
1022005.01.21 13:14sell41.001.29511.31011.2801
1032005.01.24 20:42close41.001.30501.31011.2801-990.0010390.00
1042005.01.24 20:42buy51.001.30511.29011.3201
1052005.01.25 00:00close51.001.30411.29011.3201-100.0010290.00
1062005.01.25 13:48sell61.001.30261.31761.2876
1072005.01.25 16:25modify61.001.30261.30251.2876
1082005.01.25 16:25modify61.001.30261.30231.2876
1092005.01.25 16:26modify61.001.30261.30221.2876
1102005.01.25 16:26modify61.001.30261.30211.2876
1112005.01.25 16:27modify61.001.30261.30201.2876
1122005.01.25 16:27modify61.001.30261.30191.2876
1132005.01.25 16:27modify61.001.30261.30181.2876
1142005.01.25 16:28modify61.001.30261.30171.2876
1152005.01.25 16:28modify61.001.30261.30161.2876
1162005.01.25 16:28modify61.001.30261.30151.2876
1172005.01.25 16:28modify61.001.30261.30141.2876
1182005.01.25 16:28modify61.001.30261.30131.2876
1192005.01.25 16:28modify61.001.30261.30121.2876
1202005.01.25 16:28modify61.001.30261.30111.2876
1212005.01.25 16:29modify61.001.30261.30111.2876
1222005.01.25 16:29modify61.001.30261.30101.2876
1232005.01.25 16:29modify61.001.30261.30091.2876
1242005.01.25 16:29modify61.001.30261.30081.2876
1252005.01.25 16:29modify61.001.30261.30071.2876
1262005.01.25 16:29modify61.001.30261.30061.2876
1272005.01.25 16:29modify61.001.30261.30051.2876
1282005.01.25 16:29modify61.001.30261.30041.2876
1292005.01.25 16:30modify61.001.30261.30031.2876
1302005.01.25 16:30modify61.001.30261.30021.2876
1312005.01.25 16:30modify61.001.30261.30011.2876
1322005.01.25 16:32modify61.001.30261.30001.2876
1332005.01.25 16:32modify61.001.30261.29991.2876
1342005.01.25 16:36modify61.001.30261.29981.2876
1352005.01.25 16:37modify61.001.30261.29971.2876
1362005.01.25 16:37modify61.001.30261.29961.2876
1372005.01.25 16:37modify61.001.30261.29951.2876
1382005.01.25 16:37modify61.001.30261.29941.2876
1392005.01.25 16:37modify61.001.30261.29931.2876
1402005.01.25 16:37modify61.001.30261.29921.2876
1412005.01.25 16:37modify61.001.30261.29911.2876
1422005.01.25 17:53modify61.001.30261.29901.2876
1432005.01.25 18:00modify61.001.30261.29891.2876
1442005.01.25 18:00modify61.001.30261.29881.2876
1452005.01.25 18:00modify61.001.30261.29871.2876
1462005.01.25 18:00modify61.001.30261.29851.2876
1472005.01.25 18:00modify61.001.30261.29841.2876
1482005.01.26 03:24s/l61.001.29841.29841.2876420.0010710.00
1492005.01.28 12:04sell71.001.30341.31841.2884
1502005.01.28 13:24close71.001.30411.31841.2884-70.0010640.00
1512005.01.28 16:12sell81.001.30201.31701.2870
1522005.01.28 21:04close81.001.30421.31701.2870-220.0010420.00
1532005.01.31 00:00sell91.001.30111.31611.2861
1542005.01.31 13:36close91.001.30421.31611.2861-310.0010110.00
1552005.01.31 15:04sell101.001.30211.31711.2871
1562005.02.01 19:38close101.001.30471.31711.2871-260.009850.00
1572005.02.09 16:34buy111.001.27861.26361.2936
1582005.02.10 11:00close111.001.27911.26361.293649.999899.99
1592005.02.10 15:10buy121.001.28131.26631.2963
1602005.02.10 15:50modify121.001.28131.28131.2963
1612005.02.10 15:50modify121.001.28131.28151.2963
1622005.02.10 15:52modify121.001.28131.28151.2963
1632005.02.10 15:52modify121.001.28131.28171.2963
1642005.02.10 15:52modify121.001.28131.28181.2963
1652005.02.10 15:53modify121.001.28131.28181.2963
1662005.02.10 15:53modify121.001.28131.28201.2963
1672005.02.10 15:53modify121.001.28131.28211.2963
1682005.02.10 15:59modify121.001.28131.28221.2963
1692005.02.10 15:59modify121.001.28131.28231.2963
1702005.02.10 16:01modify121.001.28131.28241.2963
1712005.02.10 16:01modify121.001.28131.28251.2963
1722005.02.10 16:01modify121.001.28131.28271.2963
1732005.02.10 16:01modify121.001.28131.28281.2963
1742005.02.10 16:01modify121.001.28131.28301.2963
1752005.02.10 16:01modify121.001.28131.28321.2963
1762005.02.10 16:01modify121.001.28131.28331.2963
1772005.02.10 16:01modify121.001.28131.28351.2963
1782005.02.10 16:02modify121.001.28131.28351.2963
1792005.02.10 16:02modify121.001.28131.28361.2963
1802005.02.10 16:02modify121.001.28131.28381.2963
1812005.02.10 16:12modify121.001.28131.28391.2963
1822005.02.10 16:12modify121.001.28131.28401.2963
1832005.02.10 16:19modify121.001.28131.28411.2963
1842005.02.10 16:19modify121.001.28131.28421.2963
1852005.02.10 16:19modify121.001.28131.28441.2963
1862005.02.10 16:20modify121.001.28131.28451.2963
1872005.02.10 16:22modify121.001.28131.28461.2963
1882005.02.10 16:23modify121.001.28131.28461.2963
1892005.02.10 16:24modify121.001.28131.28471.2963
1902005.02.10 16:24modify121.001.28131.28481.2963
1912005.02.10 16:50modify121.001.28131.28491.2963
1922005.02.10 16:51modify121.001.28131.28491.2963
1932005.02.10 16:52modify121.001.28131.28501.2963
1942005.02.10 17:01modify121.001.28131.28511.2963
1952005.02.10 17:07modify121.001.28131.28521.2963
1962005.02.10 17:17modify121.001.28131.28541.2963
1972005.02.10 17:17modify121.001.28131.28551.2963
1982005.02.10 17:17modify121.001.28131.28561.2963
1992005.02.10 17:18modify121.001.28131.28571.2963
2002005.02.10 17:20modify121.001.28131.28581.2963
2012005.02.10 17:20modify121.001.28131.28591.2963
2022005.02.10 17:20modify121.001.28131.28601.2963
2032005.02.10 18:59modify121.001.28131.28631.2963
2042005.02.11 01:47s/l121.001.28631.28631.2963500.0010399.99
2052005.02.16 18:58buy131.001.30221.28721.3172
2062005.02.17 08:48modify131.001.30221.30221.3172
2072005.02.17 08:48modify131.001.30221.30231.3172
2082005.02.17 08:48modify131.001.30221.30241.3172
2092005.02.17 11:12modify131.001.30221.30241.3172
2102005.02.17 11:12modify131.001.30221.30261.3172
2112005.02.17 11:12modify131.001.30221.30281.3172
2122005.02.17 11:12modify131.001.30221.30291.3172
2132005.02.17 11:12modify131.001.30221.30301.3172
2142005.02.17 11:13modify131.001.30221.30311.3172
2152005.02.17 11:14modify131.001.30221.30321.3172
2162005.02.17 11:14modify131.001.30221.30331.3172
2172005.02.17 11:14modify131.001.30221.30351.3172
2182005.02.17 14:17s/l131.001.30351.30351.3172130.0010529.99
2192005.02.18 15:54buy141.001.30771.29271.3227
2202005.02.18 17:21close141.001.30551.29271.3227-220.0010309.99
2212005.02.18 17:22sell151.001.30561.32061.2906
2222005.02.21 08:02close151.001.30671.32061.2906-110.0010199.99
2232005.02.21 11:56sell161.001.30531.32031.2903
2242005.02.21 12:08close161.001.30621.32031.2903-90.0010109.99
2252005.02.22 02:43buy171.001.30661.29161.3216
2262005.02.22 03:59modify171.001.30661.30671.3216
2272005.02.22 04:00modify171.001.30661.30691.3216
2282005.02.22 04:00modify171.001.30661.30701.3216
2292005.02.22 04:02modify171.001.30661.30721.3216
2302005.02.22 04:02modify171.001.30661.30751.3216
2312005.02.22 04:02modify171.001.30661.30781.3216
2322005.02.22 04:03modify171.001.30661.30791.3216
2332005.02.22 04:03modify171.001.30661.30801.3216
2342005.02.22 04:16modify171.001.30661.30811.3216
2352005.02.22 04:18modify171.001.30661.30811.3216
2362005.02.22 04:18modify171.001.30661.30831.3216
2372005.02.22 04:18modify171.001.30661.30841.3216
2382005.02.22 04:19modify171.001.30661.30851.3216
2392005.02.22 04:19modify171.001.30661.30861.3216
2402005.02.22 04:19modify171.001.30661.30871.3216
2412005.02.22 04:19modify171.001.30661.30881.3216
2422005.02.22 04:19modify171.001.30661.30901.3216
2432005.02.22 04:19modify171.001.30661.30911.3216
2442005.02.22 04:19modify171.001.30661.30921.3216
2452005.02.22 04:19modify171.001.30661.30941.3216
2462005.02.22 04:20modify171.001.30661.30951.3216
2472005.02.22 04:20modify171.001.30661.30971.3216
2482005.02.22 04:20modify171.001.30661.30981.3216
2492005.02.22 04:20modify171.001.30661.31001.3216
2502005.02.22 04:20modify171.001.30661.31021.3216
2512005.02.22 04:23modify171.001.30661.31021.3216
2522005.02.22 04:23modify171.001.30661.31041.3216
2532005.02.22 04:23modify171.001.30661.31051.3216
2542005.02.22 04:23modify171.001.30661.31061.3216
2552005.02.22 04:24modify171.001.30661.31071.3216
2562005.02.22 04:24modify171.001.30661.31091.3216
2572005.02.22 04:24modify171.001.30661.31101.3216
2582005.02.22 04:24modify171.001.30661.31111.3216
2592005.02.22 04:24modify171.001.30661.31131.3216
2602005.02.22 04:26modify171.001.30661.31141.3216
2612005.02.22 04:26modify171.001.30661.31161.3216
2622005.02.22 04:26modify171.001.30661.31191.3216
2632005.02.22 04:26modify171.001.30661.31201.3216
2642005.02.22 04:28modify171.001.30661.31211.3216
2652005.02.22 06:24modify171.001.30661.31231.3216
2662005.02.22 06:24modify171.001.30661.31241.3216
2672005.02.22 06:28modify171.001.30661.31261.3216
2682005.02.22 06:33modify171.001.30661.31281.3216
2692005.02.22 06:33modify171.001.30661.31291.3216
2702005.02.22 06:34modify171.001.30661.31301.3216
2712005.02.22 06:34modify171.001.30661.31311.3216
2722005.02.22 07:01modify171.001.30661.31321.3216
2732005.02.22 07:26modify171.001.30661.31331.3216
2742005.02.22 07:26modify171.001.30661.31351.3216
2752005.02.22 07:26modify171.001.30661.31361.3216
2762005.02.22 08:48modify171.001.30661.31371.3216
2772005.02.22 08:55modify171.001.30661.31381.3216
2782005.02.22 08:55modify171.001.30661.31391.3216
2792005.02.22 08:56modify171.001.30661.31401.3216
2802005.02.22 08:56modify171.001.30661.31411.3216
2812005.02.22 08:56modify171.001.30661.31431.3216
2822005.02.22 08:56modify171.001.30661.31441.3216
2832005.02.22 08:56modify171.001.30661.31451.3216
2842005.02.22 08:57modify171.001.30661.31461.3216
2852005.02.22 08:59modify171.001.30661.31471.3216
2862005.02.22 11:00modify171.001.30661.31481.3216
2872005.02.22 11:00modify171.001.30661.31491.3216
2882005.02.22 11:00modify171.001.30661.31501.3216
2892005.02.22 11:36modify171.001.30661.31511.3216
2902005.02.22 11:41modify171.001.30661.31521.3216
2912005.02.22 11:41modify171.001.30661.31531.3216
2922005.02.22 11:42modify171.001.30661.31541.3216
2932005.02.22 11:43modify171.001.30661.31551.3216
2942005.02.22 11:44modify171.001.30661.31561.3216
2952005.02.22 11:44modify171.001.30661.31571.3216
2962005.02.22 11:44modify171.001.30661.31581.3216
2972005.02.22 11:44modify171.001.30661.31601.3216
2982005.02.22 11:44modify171.001.30661.31611.3216
2992005.02.22 11:44modify171.001.30661.31631.3216
3002005.02.22 11:44modify171.001.30661.31641.3216
3012005.02.22 11:44modify171.001.30661.31651.3216
3022005.02.22 11:48modify171.001.30661.31661.3216
3032005.02.22 11:48modify171.001.30661.31671.3216
3042005.02.22 11:48modify171.001.30661.31681.3216
3052005.02.22 11:48modify171.001.30661.31691.3216
3062005.02.22 11:48modify171.001.30661.31711.3216
3072005.02.22 11:48modify171.001.30661.31721.3216
3082005.02.22 11:48modify171.001.30661.31731.3216
3092005.02.22 11:49modify171.001.30661.31741.3216
3102005.02.22 11:49modify171.001.30661.31751.3216
3112005.02.22 11:50modify171.001.30661.31751.3216
3122005.02.22 11:50t/p171.001.32161.31751.32161500.0011609.99
3132005.02.23 14:58buy181.001.32321.30821.3382
3142005.02.23 15:20close181.001.32111.30821.3382-210.0011399.99
3152005.02.23 16:04buy191.001.32211.30711.3371
3162005.02.23 21:40close191.001.32071.30711.3371-140.0011259.99
3172005.02.23 22:00sell201.001.32091.33591.3059
3182005.02.24 02:31close201.001.32231.33591.3059-139.9911120.00
3192005.03.03 15:02sell211.001.31321.32821.2982
3202005.03.03 16:00close211.001.31381.32821.2982-59.9911060.01
3212005.03.04 12:37sell221.001.31141.32641.2964
3222005.03.04 13:46close221.001.31211.32641.2964-69.9810990.03
3232005.03.07 18:00buy231.001.32171.30671.3367
3242005.03.07 20:40close231.001.32021.30671.3367-150.0110840.02
3252005.03.07 21:21buy241.001.32071.30571.3357
3262005.03.08 09:07modify241.001.32071.32071.3357
3272005.03.08 09:40modify241.001.32071.32071.3357
3282005.03.08 09:40modify241.001.32071.32081.3357
3292005.03.08 09:40modify241.001.32071.32091.3357
3302005.03.08 09:40modify241.001.32071.32101.3357
3312005.03.08 09:40modify241.001.32071.32111.3357
3322005.03.08 09:40modify241.001.32071.32121.3357
3332005.03.08 09:41modify241.001.32071.32121.3357
3342005.03.08 09:42modify241.001.32071.32131.3357
3352005.03.08 09:42modify241.001.32071.32141.3357
3362005.03.08 09:42modify241.001.32071.32141.3357
3372005.03.08 09:42modify241.001.32071.32151.3357
3382005.03.08 09:42modify241.001.32071.32161.3357
3392005.03.08 09:45modify241.001.32071.32161.3357
3402005.03.08 09:46modify241.001.32071.32171.3357
3412005.03.08 09:46modify241.001.32071.32181.3357
3422005.03.08 09:51modify241.001.32071.32191.3357
3432005.03.08 09:51modify241.001.32071.32201.3357
3442005.03.08 10:14modify241.001.32071.32201.3357
3452005.03.08 10:14modify241.001.32071.32211.3357
3462005.03.08 15:08modify241.001.32071.32211.3357
3472005.03.08 15:08modify241.001.32071.32221.3357
3482005.03.08 15:08modify241.001.32071.32231.3357
3492005.03.08 15:09modify241.001.32071.32231.3357
3502005.03.08 15:09modify241.001.32071.32241.3357
3512005.03.08 15:09modify241.001.32071.32251.3357
3522005.03.08 15:09modify241.001.32071.32261.3357
3532005.03.08 15:09modify241.001.32071.32271.3357
3542005.03.08 15:09modify241.001.32071.32281.3357
3552005.03.08 15:09modify241.001.32071.32291.3357
3562005.03.08 15:13modify241.001.32071.32311.3357
3572005.03.08 15:13modify241.001.32071.32321.3357
3582005.03.08 15:13modify241.001.32071.32331.3357
3592005.03.08 15:13modify241.001.32071.32341.3357
3602005.03.08 15:13modify241.001.32071.32361.3357
3612005.03.08 15:13modify241.001.32071.32371.3357
3622005.03.08 15:13modify241.001.32071.32381.3357
3632005.03.08 15:13modify241.001.32071.32401.3357
3642005.03.08 15:13modify241.001.32071.32411.3357
3652005.03.08 15:14modify241.001.32071.32411.3357
3662005.03.08 15:14modify241.001.32071.32421.3357
3672005.03.08 15:19modify241.001.32071.32421.3357
3682005.03.08 15:19modify241.001.32071.32431.3357
3692005.03.08 15:19modify241.001.32071.32441.3357
3702005.03.08 15:19modify241.001.32071.32451.3357
3712005.03.08 15:20modify241.001.32071.32461.3357
3722005.03.08 15:23modify241.001.32071.32461.3357
3732005.03.08 15:23modify241.001.32071.32471.3357
3742005.03.08 15:23modify241.001.32071.32491.3357
3752005.03.08 15:24modify241.001.32071.32501.3357
3762005.03.08 15:24modify241.001.32071.32521.3357
3772005.03.08 15:25modify241.001.32071.32531.3357
3782005.03.08 15:26modify241.001.32071.32541.3357
3792005.03.08 15:26modify241.001.32071.32551.3357
3802005.03.08 15:30modify241.001.32071.32561.3357
3812005.03.08 15:31modify241.001.32071.32571.3357
3822005.03.08 15:32modify241.001.32071.32571.3357
3832005.03.08 15:32modify241.001.32071.32581.3357
3842005.03.08 15:32modify241.001.32071.32601.3357
3852005.03.08 15:32modify241.001.32071.32611.3357
3862005.03.08 15:54modify241.001.32071.32621.3357
3872005.03.08 15:54modify241.001.32071.32641.3357
3882005.03.08 15:54modify241.001.32071.32661.3357
3892005.03.08 15:54modify241.001.32071.32671.3357
3902005.03.08 15:54modify241.001.32071.32691.3357
3912005.03.08 15:54modify241.001.32071.32711.3357
3922005.03.08 15:55modify241.001.32071.32731.3357
3932005.03.08 15:55modify241.001.32071.32741.3357
3942005.03.08 15:55modify241.001.32071.32751.3357
3952005.03.08 15:55modify241.001.32071.32761.3357
3962005.03.08 15:55modify241.001.32071.32771.3357
3972005.03.08 15:55modify241.001.32071.32781.3357
3982005.03.08 15:56modify241.001.32071.32781.3357
3992005.03.08 15:56modify241.001.32071.32791.3357
4002005.03.08 15:56modify241.001.32071.32801.3357
4012005.03.08 15:56modify241.001.32071.32811.3357
4022005.03.08 15:56modify241.001.32071.32821.3357
4032005.03.08 15:56modify241.001.32071.32831.3357
4042005.03.08 15:56modify241.001.32071.32841.3357
4052005.03.08 15:56modify241.001.32071.32851.3357
4062005.03.08 15:56modify241.001.32071.32861.3357
4072005.03.08 15:56modify241.001.32071.32871.3357
4082005.03.08 16:30modify241.001.32071.32871.3357
4092005.03.08 16:30modify241.001.32071.32881.3357
4102005.03.08 16:30modify241.001.32071.32901.3357
4112005.03.08 16:30modify241.001.32071.32911.3357
4122005.03.08 16:30modify241.001.32071.32921.3357
4132005.03.08 16:30modify241.001.32071.32931.3357
4142005.03.08 16:49modify241.001.32071.32931.3357
4152005.03.08 16:49modify241.001.32071.32941.3357
4162005.03.08 16:51modify241.001.32071.32941.3357
4172005.03.08 16:51modify241.001.32071.32951.3357
4182005.03.08 16:51modify241.001.32071.32961.3357
4192005.03.08 16:51modify241.001.32071.32971.3357
4202005.03.08 16:52modify241.001.32071.32981.3357
4212005.03.08 16:52modify241.001.32071.32991.3357
4222005.03.08 16:52modify241.001.32071.33001.3357
4232005.03.08 16:52modify241.001.32071.33011.3357
4242005.03.08 16:52modify241.001.32071.33021.3357
4252005.03.08 16:52modify241.001.32071.33031.3357
4262005.03.08 16:52modify241.001.32071.33041.3357
4272005.03.08 16:52modify241.001.32071.33051.3357
4282005.03.08 16:52modify241.001.32071.33061.3357
4292005.03.08 16:54modify241.001.32071.33061.3357
4302005.03.08 16:54modify241.001.32071.33071.3357
4312005.03.08 16:54modify241.001.32071.33081.3357
4322005.03.08 17:20modify241.001.32071.33091.3357
4332005.03.08 17:20modify241.001.32071.33101.3357
4342005.03.08 17:20modify241.001.32071.33111.3357
4352005.03.08 17:20modify241.001.32071.33121.3357
4362005.03.08 17:20modify241.001.32071.33131.3357
4372005.03.08 17:20modify241.001.32071.33141.3357
4382005.03.08 17:20modify241.001.32071.33151.3357
4392005.03.08 17:21modify241.001.32071.33161.3357
4402005.03.08 17:21t/p241.001.33571.33161.33571500.0012340.02
4412005.03.11 14:30buy251.001.34281.32781.3578
4422005.03.11 14:36modify251.001.34281.34281.3578
4432005.03.11 14:36modify251.001.34281.34291.3578
4442005.03.11 14:36modify251.001.34281.34301.3578
4452005.03.11 14:36modify251.001.34281.34311.3578
4462005.03.11 14:36modify251.001.34281.34321.3578
4472005.03.11 14:36modify251.001.34281.34331.3578
4482005.03.11 14:36modify251.001.34281.34341.3578
4492005.03.11 14:36modify251.001.34281.34351.3578
4502005.03.11 14:36modify251.001.34281.34361.3578
4512005.03.11 14:36modify251.001.34281.34371.3578
4522005.03.11 14:36modify251.001.34281.34381.3578
4532005.03.11 14:37modify251.001.34281.34381.3578
4542005.03.11 14:37modify251.001.34281.34391.3578
4552005.03.11 14:37modify251.001.34281.34401.3578
4562005.03.11 14:55s/l251.001.34401.34401.3578119.9912460.01
4572005.03.11 14:55buy261.001.34411.32911.3591
4582005.03.14 07:03close261.001.34341.32911.3591-70.0012390.01
4592005.03.15 15:04sell271.001.33551.35051.3205
4602005.03.15 15:46modify271.001.33551.33551.3205
4612005.03.15 15:46modify271.001.33551.33541.3205
4622005.03.15 15:46modify271.001.33551.33531.3205
4632005.03.15 15:53modify271.001.33551.33521.3205
4642005.03.15 15:54modify271.001.33551.33511.3205
4652005.03.15 16:48modify271.001.33551.33501.3205
4662005.03.15 16:48modify271.001.33551.33491.3205
4672005.03.15 17:01modify271.001.33551.33491.3205
4682005.03.15 17:01modify271.001.33551.33481.3205
4692005.03.15 17:01modify271.001.33551.33471.3205
4702005.03.15 17:02modify271.001.33551.33471.3205
4712005.03.15 17:02modify271.001.33551.33461.3205
4722005.03.15 17:05modify271.001.33551.33451.3205
4732005.03.15 17:05modify271.001.33551.33441.3205
4742005.03.15 17:05modify271.001.33551.33431.3205
4752005.03.15 17:08modify271.001.33551.33421.3205
4762005.03.15 17:15modify271.001.33551.33411.3205
4772005.03.15 17:16modify271.001.33551.33411.3205
4782005.03.15 17:16modify271.001.33551.33401.3205
4792005.03.15 17:17modify271.001.33551.33401.3205
4802005.03.15 17:17modify271.001.33551.33391.3205
4812005.03.15 17:18modify271.001.33551.33381.3205
4822005.03.16 02:33modify271.001.33551.33371.3205
4832005.03.16 03:30modify271.001.33551.33361.3205
4842005.03.16 03:30modify271.001.33551.33351.3205
4852005.03.16 03:30modify271.001.33551.33341.3205
4862005.03.16 03:30modify271.001.33551.33331.3205
4872005.03.16 08:25s/l271.001.33331.33331.3205220.0012610.01
4882005.03.18 02:14sell281.001.33771.35271.3227
4892005.03.18 09:46modify281.001.33771.33771.3227
4902005.03.18 09:46modify281.001.33771.33761.3227
4912005.03.18 09:46modify281.001.33771.33741.3227
4922005.03.18 09:46modify281.001.33771.33731.3227
4932005.03.18 09:46modify281.001.33771.33711.3227
4942005.03.18 09:46modify281.001.33771.33701.3227
4952005.03.18 09:46modify281.001.33771.33681.3227
4962005.03.18 09:46modify281.001.33771.33671.3227
4972005.03.18 09:47modify281.001.33771.33661.3227
4982005.03.18 09:47modify281.001.33771.33651.3227
4992005.03.18 09:47modify281.001.33771.33641.3227
5002005.03.18 09:47modify281.001.33771.33631.3227
5012005.03.18 09:52modify281.001.33771.33631.3227
5022005.03.18 09:53modify281.001.33771.33621.3227
5032005.03.18 09:53modify281.001.33771.33601.3227
5042005.03.18 09:53modify281.001.33771.33591.3227
5052005.03.18 09:54modify281.001.33771.33581.3227
5062005.03.18 09:54modify281.001.33771.33571.3227
5072005.03.18 09:54modify281.001.33771.33551.3227
5082005.03.18 09:54modify281.001.33771.33541.3227
5092005.03.18 09:54modify281.001.33771.33531.3227
5102005.03.18 09:54modify281.001.33771.33521.3227
5112005.03.18 09:55modify281.001.33771.33511.3227
5122005.03.18 09:56modify281.001.33771.33501.3227
5132005.03.18 09:56modify281.001.33771.33491.3227
5142005.03.18 12:10modify281.001.33771.33471.3227
5152005.03.18 13:03modify281.001.33771.33471.3227
5162005.03.18 13:03modify281.001.33771.33461.3227
5172005.03.18 13:24modify281.001.33771.33451.3227
5182005.03.18 13:24modify281.001.33771.33441.3227
5192005.03.18 13:24modify281.001.33771.33431.3227
5202005.03.18 13:44modify281.001.33771.33421.3227
5212005.03.18 13:44modify281.001.33771.33411.3227
5222005.03.18 13:59modify281.001.33771.33401.3227
5232005.03.18 13:59modify281.001.33771.33361.3227
5242005.03.18 13:59modify281.001.33771.33331.3227
5252005.03.18 13:59modify281.001.33771.33301.3227
5262005.03.18 14:02modify281.001.33771.33291.3227
5272005.03.18 14:02modify281.001.33771.33281.3227
5282005.03.18 14:02modify281.001.33771.33271.3227
5292005.03.18 14:02modify281.001.33771.33261.3227
5302005.03.18 14:03modify281.001.33771.33251.3227
5312005.03.18 14:03modify281.001.33771.33211.3227
5322005.03.18 14:03modify281.001.33771.33191.3227
5332005.03.18 14:04modify281.001.33771.33181.3227
5342005.03.18 14:04modify281.001.33771.33161.3227
5352005.03.18 14:04modify281.001.33771.33151.3227
5362005.03.18 14:04modify281.001.33771.33141.3227
5372005.03.18 15:32modify281.001.33771.33131.3227
5382005.03.18 15:32modify281.001.33771.33111.3227
5392005.03.18 15:34modify281.001.33771.33101.3227
5402005.03.18 15:34modify281.001.33771.33091.3227
5412005.03.18 15:34modify281.001.33771.33081.3227
5422005.03.18 15:34modify281.001.33771.33071.3227
5432005.03.18 17:40s/l281.001.33071.33071.3227700.0013310.01
5442005.03.22 20:19sell291.001.31721.33221.3022
5452005.03.22 20:27modify291.001.31721.31721.3022
5462005.03.22 20:27modify291.001.31721.31711.3022
5472005.03.22 20:27modify291.001.31721.31701.3022
5482005.03.22 20:27modify291.001.31721.31691.3022
5492005.03.22 20:27modify291.001.31721.31671.3022
5502005.03.22 20:27modify291.001.31721.31661.3022
5512005.03.22 20:27modify291.001.31721.31641.3022
5522005.03.22 20:27modify291.001.31721.31631.3022
5532005.03.22 20:27modify291.001.31721.31611.3022
5542005.03.22 20:27modify291.001.31721.31601.3022
5552005.03.22 20:44modify291.001.31721.31601.3022
5562005.03.22 20:44modify291.001.31721.31581.3022
5572005.03.22 20:44modify291.001.31721.31561.3022
5582005.03.22 20:44modify291.001.31721.31541.3022
5592005.03.22 20:47modify291.001.31721.31541.3022
5602005.03.22 20:47modify291.001.31721.31531.3022
5612005.03.22 20:47modify291.001.31721.31521.3022
5622005.03.22 20:49modify291.001.31721.31511.3022
5632005.03.22 20:49modify291.001.31721.31501.3022
5642005.03.22 20:50modify291.001.31721.31481.3022
5652005.03.22 20:50modify291.001.31721.31471.3022
5662005.03.22 20:50modify291.001.31721.31441.3022
5672005.03.22 20:50modify291.001.31721.31421.3022
5682005.03.22 20:51modify291.001.31721.31411.3022
5692005.03.22 20:51modify291.001.31721.31401.3022
5702005.03.22 20:51modify291.001.31721.31391.3022
5712005.03.22 20:53modify291.001.31721.31371.3022
5722005.03.22 20:55modify291.001.31721.31361.3022
5732005.03.22 20:55modify291.001.31721.31351.3022
5742005.03.22 20:55modify291.001.31721.31331.3022
5752005.03.22 20:55modify291.001.31721.31321.3022
5762005.03.22 20:55modify291.001.31721.31301.3022
5772005.03.22 20:55modify291.001.31721.31291.3022
5782005.03.22 20:56modify291.001.31721.31261.3022
5792005.03.22 20:56modify291.001.31721.31241.3022
5802005.03.22 20:56modify291.001.31721.31211.3022
5812005.03.22 20:56modify291.001.31721.31191.3022
5822005.03.22 20:56modify291.001.31721.31161.3022
5832005.03.22 20:56modify291.001.31721.31141.3022
5842005.03.22 20:56modify291.001.31721.31111.3022
5852005.03.22 20:56modify291.001.31721.31091.3022
5862005.03.22 21:05modify291.001.31721.31081.3022
5872005.03.22 21:05modify291.001.31721.31051.3022
5882005.03.22 21:05modify291.001.31721.31031.3022
5892005.03.22 21:06modify291.001.31721.31031.3022
5902005.03.22 21:06modify291.001.31721.31011.3022
5912005.03.22 21:06modify291.001.31721.31001.3022
5922005.03.22 21:06modify291.001.31721.30981.3022
5932005.03.22 21:07modify291.001.31721.30971.3022
5942005.03.22 21:07modify291.001.31721.30961.3022
5952005.03.22 21:07modify291.001.31721.30951.3022
5962005.03.23 10:08modify291.001.31721.30941.3022
5972005.03.23 10:12modify291.001.31721.30941.3022
5982005.03.23 10:13modify291.001.31721.30931.3022
5992005.03.23 10:13modify291.001.31721.30911.3022
6002005.03.23 10:13modify291.001.31721.30901.3022
6012005.03.23 10:14modify291.001.31721.30881.3022
6022005.03.23 10:14modify291.001.31721.30871.3022
6032005.03.23 10:14modify291.001.31721.30851.3022
6042005.03.23 10:15modify291.001.31721.30841.3022
6052005.03.23 10:15modify291.001.31721.30831.3022
6062005.03.23 10:15modify291.001.31721.30821.3022
6072005.03.23 10:16modify291.001.31721.30801.3022
6082005.03.23 10:17modify291.001.31721.30791.3022
6092005.03.23 10:17modify291.001.31721.30781.3022
6102005.03.23 10:18modify291.001.31721.30771.3022
6112005.03.23 10:18modify291.001.31721.30751.3022
6122005.03.23 10:18modify291.001.31721.30741.3022
6132005.03.23 10:19modify291.001.31721.30731.3022
6142005.03.23 10:19modify291.001.31721.30721.3022
6152005.03.23 10:19modify291.001.31721.30711.3022
6162005.03.23 10:22modify291.001.31721.30701.3022
6172005.03.23 10:23modify291.001.31721.30691.3022
6182005.03.23 10:24modify291.001.31721.30691.3022
6192005.03.23 10:24modify291.001.31721.30681.3022
6202005.03.23 10:56modify291.001.31721.30671.3022
6212005.03.23 10:56modify291.001.31721.30661.3022
6222005.03.23 10:56modify291.001.31721.30641.3022
6232005.03.23 10:56modify291.001.31721.30631.3022
6242005.03.23 10:57modify291.001.31721.30621.3022
6252005.03.23 10:58t/p291.001.30221.30621.30221500.0014810.01
6262005.03.25 11:37sell301.001.29571.31071.2807
6272005.03.25 21:08close301.001.29591.31071.2807-20.0014790.01
6282005.03.28 01:09sell311.001.29511.31011.2801
6292005.03.28 03:17modify311.001.29511.29501.2801
6302005.03.28 03:17modify311.001.29511.29481.2801
6312005.03.28 03:17modify311.001.29511.29461.2801
6322005.03.28 03:17modify311.001.29511.29451.2801
6332005.03.28 03:17modify311.001.29511.29431.2801
6342005.03.28 03:18modify311.001.29511.29431.2801
6352005.03.28 03:19modify311.001.29511.29421.2801
6362005.03.28 03:23modify311.001.29511.29411.2801
6372005.03.28 03:24modify311.001.29511.29401.2801
6382005.03.28 03:52modify311.001.29511.29391.2801
6392005.03.28 03:52modify311.001.29511.29381.2801
6402005.03.28 03:52modify311.001.29511.29361.2801
6412005.03.28 03:52modify311.001.29511.29351.2801
6422005.03.28 03:52modify311.001.29511.29331.2801
6432005.03.28 04:01modify311.001.29511.29331.2801
6442005.03.28 04:01modify311.001.29511.29321.2801
6452005.03.28 04:02modify311.001.29511.29311.2801
6462005.03.28 04:03modify311.001.29511.29301.2801
6472005.03.28 04:11modify311.001.29511.29291.2801
6482005.03.28 04:12modify311.001.29511.29291.2801
6492005.03.28 13:31s/l311.001.29291.29291.2801220.0015010.01
6502005.03.29 17:15buy321.001.29211.27711.3071
6512005.03.29 18:07close321.001.29161.27711.3071-49.9914960.02
6522005.03.29 20:44buy331.001.29251.27751.3075
6532005.03.29 23:00close331.001.29171.27751.3075-80.0014880.02
6542005.04.01 06:51buy341.001.29601.28101.3110
6552005.04.01 13:07close341.001.29541.28101.3110-60.0014820.02
6562005.04.06 18:20buy351.001.28701.27201.3020
6572005.04.07 00:46close351.001.28611.27201.3020-90.0014730.02
6582005.04.13 14:02sell361.001.29211.30711.2771
6592005.04.13 14:59modify361.001.29211.29191.2771
6602005.04.13 15:00modify361.001.29211.29191.2771
6612005.04.13 15:00modify361.001.29211.29181.2771
6622005.04.13 15:00modify361.001.29211.29161.2771
6632005.04.13 15:03modify361.001.29211.29161.2771
6642005.04.13 15:03modify361.001.29211.29151.2771
6652005.04.13 15:03modify361.001.29211.29141.2771
6662005.04.13 15:23modify361.001.29211.29121.2771
6672005.04.13 15:30modify361.001.29211.29111.2771
6682005.04.13 15:30modify361.001.29211.29091.2771
6692005.04.13 15:30modify361.001.29211.29071.2771
6702005.04.13 15:30modify361.001.29211.29041.2771
6712005.04.13 15:30modify361.001.29211.29021.2771
6722005.04.13 15:30modify361.001.29211.29001.2771
6732005.04.13 15:30modify361.001.29211.28991.2771
6742005.04.13 15:31modify361.001.29211.28981.2771
6752005.04.13 15:31modify361.001.29211.28951.2771
6762005.04.13 15:31modify361.001.29211.28931.2771
6772005.04.13 15:32modify361.001.29211.28921.2771
6782005.04.13 15:32modify361.001.29211.28911.2771
6792005.04.13 15:32modify361.001.29211.28901.2771
6802005.04.13 16:13s/l361.001.28901.28901.2771310.0015040.02
6812005.04.20 16:14buy371.001.30601.29101.3210
6822005.04.20 21:46modify371.001.30601.30601.3210
6832005.04.21 01:41modify371.001.30601.30611.3210
6842005.04.21 01:41modify371.001.30601.30621.3210
6852005.04.21 01:41modify371.001.30601.30631.3210
6862005.04.21 02:14modify371.001.30601.30631.3210
6872005.04.21 02:14modify371.001.30601.30641.3210
6882005.04.21 02:14modify371.001.30601.30661.3210
6892005.04.21 02:14modify371.001.30601.30681.3210
6902005.04.21 13:31s/l371.001.30681.30681.321080.0015120.02
6912005.04.21 16:16buy381.001.30931.29431.3243
6922005.04.21 17:22close381.001.30711.29431.3243-219.9914900.03
6932005.04.22 20:47buy391.001.30651.29151.3215
6942005.04.25 00:00close391.001.30551.29151.3215-100.0014800.03
6952005.04.26 08:56sell401.001.29891.31391.2839
6962005.04.26 16:20modify401.001.29891.29891.2839
6972005.04.26 16:21modify401.001.29891.29881.2839
6982005.04.26 16:27modify401.001.29891.29871.2839
6992005.04.26 16:28modify401.001.29891.29861.2839
7002005.04.26 22:18s/l401.001.29861.29861.283930.0014830.03
7012005.04.27 17:25sell411.001.29501.31001.2800
7022005.04.28 12:26modify411.001.29501.29501.2800
7032005.04.28 12:26modify411.001.29501.29491.2800
7042005.04.28 12:26modify411.001.29501.29481.2800
7052005.04.28 12:26modify411.001.29501.29471.2800
7062005.04.28 14:06modify411.001.29501.29471.2800
7072005.04.28 14:08modify411.001.29501.29461.2800
7082005.04.28 14:11modify411.001.29501.29451.2800
7092005.04.28 14:11modify411.001.29501.29441.2800
7102005.04.28 14:11modify411.001.29501.29431.2800
7112005.04.28 14:12modify411.001.29501.29431.2800
7122005.04.28 14:23modify411.001.29501.29421.2800
7132005.04.28 14:24modify411.001.29501.29411.2800
7142005.04.28 14:30modify411.001.29501.29401.2800
7152005.04.28 14:30modify411.001.29501.29361.2800
7162005.04.28 14:31modify411.001.29501.29351.2800
7172005.04.28 14:31modify411.001.29501.29341.2800
7182005.04.28 14:31modify411.001.29501.29331.2800
7192005.04.28 14:31modify411.001.29501.29321.2800
7202005.04.28 14:31modify411.001.29501.29301.2800
7212005.04.28 14:31modify411.001.29501.29291.2800
7222005.04.28 14:35s/l411.001.29291.29291.2800210.0015040.03
7232005.05.05 18:50buy421.001.29561.28061.3106
7242005.05.06 02:00close421.001.29451.28061.3106-110.0014930.03
7252005.05.06 11:25sell431.001.29431.30931.2793
7262005.05.06 14:30modify431.001.29431.29421.2793
7272005.05.06 14:30modify431.001.29431.29371.2793
7282005.05.06 14:32modify431.001.29431.29361.2793
7292005.05.06 14:33modify431.001.29431.29341.2793
7302005.05.06 14:33modify431.001.29431.29321.2793
7312005.05.06 14:33modify431.001.29431.29311.2793
7322005.05.06 14:33modify431.001.29431.29291.2793
7332005.05.06 14:33modify431.001.29431.29271.2793
7342005.05.06 14:33modify431.001.29431.29261.2793
7352005.05.06 14:33modify431.001.29431.29241.2793
7362005.05.06 14:34modify431.001.29431.29231.2793
7372005.05.06 14:34modify431.001.29431.29221.2793
7382005.05.06 14:34modify431.001.29431.29211.2793
7392005.05.06 14:34modify431.001.29431.29201.2793
7402005.05.06 14:34modify431.001.29431.29191.2793
7412005.05.06 14:34modify431.001.29431.29171.2793
7422005.05.06 14:34modify431.001.29431.29161.2793
7432005.05.06 14:34modify431.001.29431.29151.2793
7442005.05.06 14:34modify431.001.29431.29141.2793
7452005.05.06 14:34modify431.001.29431.29121.2793
7462005.05.06 14:35modify431.001.29431.29111.2793
7472005.05.06 14:35modify431.001.29431.29101.2793
7482005.05.06 14:35modify431.001.29431.29081.2793
7492005.05.06 14:35modify431.001.29431.29071.2793
7502005.05.06 14:45modify431.001.29431.29061.2793
7512005.05.06 14:45modify431.001.29431.29051.2793
7522005.05.06 14:45modify431.001.29431.29031.2793
7532005.05.06 14:48modify431.001.29431.29021.2793
7542005.05.06 14:48modify431.001.29431.29001.2793
7552005.05.06 14:48modify431.001.29431.28991.2793
7562005.05.06 14:48modify431.001.29431.28971.2793
7572005.05.06 15:01modify431.001.29431.28971.2793
7582005.05.06 15:01modify431.001.29431.28961.2793
7592005.05.06 15:01modify431.001.29431.28951.2793
7602005.05.06 15:02modify431.001.29431.28951.2793
7612005.05.06 15:03modify431.001.29431.28941.2793
7622005.05.06 15:15modify431.001.29431.28931.2793
7632005.05.06 15:15modify431.001.29431.28921.2793
7642005.05.06 15:16modify431.001.29431.28911.2793
7652005.05.06 15:16modify431.001.29431.28901.2793
7662005.05.06 15:16modify431.001.29431.28891.2793
7672005.05.06 15:16modify431.001.29431.28871.2793
7682005.05.06 15:16modify431.001.29431.28861.2793
7692005.05.06 15:16modify431.001.29431.28851.2793
7702005.05.06 15:16modify431.001.29431.28841.2793
7712005.05.06 15:17modify431.001.29431.28831.2793
7722005.05.06 15:18modify431.001.29431.28821.2793
7732005.05.06 15:19modify431.001.29431.28811.2793
7742005.05.06 15:19modify431.001.29431.28801.2793
7752005.05.06 15:19modify431.001.29431.28791.2793
7762005.05.06 15:19modify431.001.29431.28781.2793
7772005.05.06 17:01modify431.001.29431.28761.2793
7782005.05.06 17:01modify431.001.29431.28731.2793
7792005.05.06 17:01modify431.001.29431.28701.2793
7802005.05.06 17:01modify431.001.29431.28671.2793
7812005.05.06 17:01modify431.001.29431.28641.2793
7822005.05.06 17:02modify431.001.29431.28631.2793
7832005.05.06 17:02modify431.001.29431.28611.2793
7842005.05.06 17:03modify431.001.29431.28601.2793
7852005.05.06 17:03modify431.001.29431.28591.2793
7862005.05.06 17:03modify431.001.29431.28581.2793
7872005.05.06 17:03modify431.001.29431.28561.2793
7882005.05.06 17:03modify431.001.29431.28551.2793
7892005.05.06 17:03modify431.001.29431.28541.2793
7902005.05.06 17:27modify431.001.29431.28531.2793
7912005.05.06 17:27modify431.001.29431.28511.2793
7922005.05.09 03:15modify431.001.29431.28511.2793
7932005.05.09 03:15modify431.001.29431.28491.2793
7942005.05.09 03:16modify431.001.29431.28471.2793
7952005.05.09 03:17modify431.001.29431.28471.2793
7962005.05.09 03:18modify431.001.29431.28461.2793
7972005.05.09 03:18modify431.001.29431.28441.2793
7982005.05.09 03:20modify431.001.29431.28431.2793
7992005.05.09 03:21modify431.001.29431.28411.2793
8002005.05.09 03:25modify431.001.29431.28391.2793
8012005.05.09 04:17modify431.001.29431.28381.2793
8022005.05.09 04:17modify431.001.29431.28371.2793
8032005.05.09 04:17modify431.001.29431.28361.2793
8042005.05.09 04:17modify431.001.29431.28351.2793
8052005.05.09 04:18modify431.001.29431.28341.2793
8062005.05.09 06:44t/p431.001.27931.28341.27931500.0016430.03
8072005.05.10 10:59buy441.001.28491.26991.2999
8082005.05.11 04:00modify441.001.28491.28491.2999
8092005.05.11 04:00modify441.001.28491.28511.2999
8102005.05.11 10:06modify441.001.28491.28531.2999
8112005.05.11 10:17modify441.001.28491.28531.2999
8122005.05.11 10:17modify441.001.28491.28541.2999
8132005.05.11 10:18modify441.001.28491.28561.2999
8142005.05.11 10:21modify441.001.28491.28561.2999
8152005.05.11 10:21modify441.001.28491.28571.2999
8162005.05.11 10:22modify441.001.28491.28591.2999
8172005.05.11 10:22modify441.001.28491.28621.2999
8182005.05.11 10:22modify441.001.28491.28661.2999
8192005.05.11 10:22modify441.001.28491.28691.2999
8202005.05.11 10:22modify441.001.28491.28721.2999
8212005.05.11 10:31s/l441.001.28721.28721.2999229.9916660.02
8222005.05.17 05:04buy451.001.26311.24811.2781
8232005.05.17 10:00close451.001.26211.24811.2781-100.0016560.02
8242005.05.17 15:15buy461.001.26331.24831.2783
8252005.05.17 16:00close461.001.26271.24831.2783-60.0016500.02
8262005.05.18 11:05sell471.001.26121.27621.2462
8272005.05.18 13:53close471.001.26211.27621.2462-90.0016410.02
8282005.05.18 14:30sell481.001.26111.27611.2461
8292005.05.20 04:16close481.001.26491.27611.2461-379.9916030.03
8302005.05.23 18:06sell491.001.25581.27081.2408
8312005.05.23 19:24close491.001.25691.27081.2408-109.9915920.04
8322005.05.24 07:58buy501.001.25751.24251.2725
8332005.05.24 13:43modify501.001.25751.25751.2725
8342005.05.24 13:45modify501.001.25751.25761.2725
8352005.05.24 13:45modify501.001.25751.25761.2725
8362005.05.24 13:51modify501.001.25751.25771.2725
8372005.05.24 13:51modify501.001.25751.25781.2725
8382005.05.24 13:51modify501.001.25751.25791.2725
8392005.05.24 13:52modify501.001.25751.25791.2725
8402005.05.24 13:53modify501.001.25751.25801.2725
8412005.05.24 13:54modify501.001.25751.25811.2725
8422005.05.24 13:56modify501.001.25751.25821.2725
8432005.05.24 13:56modify501.001.25751.25831.2725
8442005.05.24 13:57modify501.001.25751.25841.2725
8452005.05.24 13:59modify501.001.25751.25861.2725
8462005.05.24 16:37s/l501.001.25861.25861.2725110.0016030.04
8472005.05.24 20:13buy511.001.25881.24381.2738
8482005.05.24 21:18close511.001.25801.24381.2738-80.0015950.04
8492005.05.25 09:41sell521.001.25751.27251.2425
8502005.05.25 15:04close521.001.25891.27251.2425-140.0115810.03
8512005.05.25 15:21buy531.001.26061.24561.2756
8522005.05.26 06:27close531.001.25831.24561.2756-230.0015580.03
8532005.05.27 15:48sell541.001.25221.26721.2372
8542005.05.30 13:04modify541.001.25221.25221.2372
8552005.05.30 13:06modify541.001.25221.25211.2372
8562005.05.30 13:06modify541.001.25221.25191.2372
8572005.05.30 13:06modify541.001.25221.25171.2372
8582005.05.30 13:22modify541.001.25221.25171.2372
8592005.05.30 13:30modify541.001.25221.25161.2372
8602005.05.30 13:30modify541.001.25221.25151.2372
8612005.05.30 13:30modify541.001.25221.25141.2372
8622005.05.30 13:30modify541.001.25221.25131.2372
8632005.05.30 13:31modify541.001.25221.25121.2372
8642005.05.30 13:32modify541.001.25221.25111.2372
8652005.05.30 14:11modify541.001.25221.25091.2372
8662005.05.30 14:11modify541.001.25221.25081.2372
8672005.05.30 14:21modify541.001.25221.25061.2372
8682005.05.31 02:40modify541.001.25221.25031.2372
8692005.05.31 02:47modify541.001.25221.25001.2372
8702005.05.31 02:49modify541.001.25221.25001.2372
8712005.05.31 02:49modify541.001.25221.24991.2372
8722005.05.31 02:49modify541.001.25221.24981.2372
8732005.05.31 02:55modify541.001.25221.24971.2372
8742005.05.31 02:55modify541.001.25221.24961.2372
8752005.05.31 03:03modify541.001.25221.24951.2372
8762005.05.31 03:03modify541.001.25221.24931.2372
8772005.05.31 03:07modify541.001.25221.24931.2372
8782005.05.31 03:07modify541.001.25221.24911.2372
8792005.05.31 03:07modify541.001.25221.24891.2372
8802005.05.31 03:07modify541.001.25221.24861.2372
8812005.05.31 03:07modify541.001.25221.24841.2372
8822005.05.31 03:07modify541.001.25221.24831.2372
8832005.05.31 03:08modify541.001.25221.24821.2372
8842005.05.31 03:08modify541.001.25221.24801.2372
8852005.05.31 03:08modify541.001.25221.24791.2372
8862005.05.31 03:08modify541.001.25221.24781.2372
8872005.05.31 03:08modify541.001.25221.24761.2372
8882005.05.31 03:09modify541.001.25221.24751.2372
8892005.05.31 03:09modify541.001.25221.24741.2372
8902005.05.31 03:12modify541.001.25221.24731.2372
8912005.05.31 03:12modify541.001.25221.24721.2372
8922005.05.31 03:12modify541.001.25221.24701.2372
8932005.05.31 03:12modify541.001.25221.24691.2372
8942005.05.31 03:17modify541.001.25221.24671.2372
8952005.05.31 03:17modify541.001.25221.24641.2372
8962005.05.31 03:17modify541.001.25221.24611.2372
8972005.05.31 03:17modify541.001.25221.24581.2372
8982005.05.31 03:17modify541.001.25221.24551.2372
8992005.05.31 03:18modify541.001.25221.24541.2372
9002005.05.31 03:20modify541.001.25221.24531.2372
9012005.05.31 03:21modify541.001.25221.24481.2372
9022005.05.31 03:21modify541.001.25221.24441.2372
9032005.05.31 03:21modify541.001.25221.24391.2372
9042005.05.31 03:21modify541.001.25221.24351.2372
9052005.05.31 03:22modify541.001.25221.24301.2372
9062005.05.31 03:22modify541.001.25221.24291.2372
9072005.05.31 03:22modify541.001.25221.24281.2372
9082005.05.31 03:23modify541.001.25221.24281.2372
9092005.05.31 03:23modify541.001.25221.24261.2372
9102005.05.31 03:23modify541.001.25221.24251.2372
9112005.05.31 03:24modify541.001.25221.24231.2372
9122005.05.31 03:24modify541.001.25221.24211.2372
9132005.05.31 03:24modify541.001.25221.24201.2372
9142005.05.31 03:24modify541.001.25221.24181.2372
9152005.05.31 03:24modify541.001.25221.24161.2372
9162005.05.31 03:24modify541.001.25221.24141.2372
9172005.05.31 03:24modify541.001.25221.24131.2372
9182005.05.31 08:51t/p541.001.23721.24131.23721500.0017080.03
9192005.06.06 08:20sell551.001.22411.23911.2091
9202005.06.07 07:00close551.001.22701.23911.2091-290.0016790.03
9212005.06.07 17:55buy561.001.22771.21271.2427
9222005.06.08 05:46modify561.001.22771.22771.2427
9232005.06.08 05:46modify561.001.22771.22781.2427
9242005.06.08 05:46modify561.001.22771.22791.2427
9252005.06.08 05:46modify561.001.22771.22801.2427
9262005.06.08 07:19modify561.001.22771.22811.2427
9272005.06.08 07:21modify561.001.22771.22831.2427
9282005.06.08 07:23modify561.001.22771.22831.2427
9292005.06.08 07:23modify561.001.22771.22841.2427
9302005.06.08 07:23modify561.001.22771.22851.2427
9312005.06.08 07:23modify561.001.22771.22861.2427
9322005.06.08 07:23modify561.001.22771.22871.2427
9332005.06.08 07:24modify561.001.22771.22881.2427
9342005.06.08 07:24modify561.001.22771.22891.2427
9352005.06.08 07:26modify561.001.22771.22891.2427
9362005.06.08 07:27modify561.001.22771.22901.2427
9372005.06.08 11:43modify561.001.22771.22901.2427
9382005.06.08 11:48modify561.001.22771.22911.2427
9392005.06.08 11:53modify561.001.22771.22921.2427
9402005.06.08 11:58modify561.001.22771.22931.2427
9412005.06.08 11:58modify561.001.22771.22951.2427
9422005.06.08 11:59modify561.001.22771.22961.2427
9432005.06.08 11:59modify561.001.22771.22961.2427
9442005.06.08 12:00modify561.001.22771.22971.2427
9452005.06.08 12:00modify561.001.22771.22981.2427
9462005.06.08 12:00modify561.001.22771.22991.2427
9472005.06.08 17:41modify561.001.22771.23001.2427
9482005.06.08 17:46modify561.001.22771.23011.2427
9492005.06.08 17:46modify561.001.22771.23031.2427
9502005.06.08 17:46modify561.001.22771.23051.2427
9512005.06.08 17:46modify561.001.22771.23061.2427
9522005.06.08 17:47modify561.001.22771.23081.2427
9532005.06.08 17:47modify561.001.22771.23091.2427
9542005.06.08 17:47modify561.001.22771.23111.2427
9552005.06.08 17:58s/l561.001.23111.23111.2427340.0017130.03
9562005.06.10 14:14sell571.001.22271.23771.2077
9572005.06.10 14:44modify571.001.22271.22271.2077
9582005.06.10 14:46modify571.001.22271.22251.2077
9592005.06.10 14:46modify571.001.22271.22231.2077
9602005.06.10 14:46modify571.001.22271.22221.2077
9612005.06.10 15:39modify571.001.22271.22201.2077
9622005.06.10 15:39modify571.001.22271.22191.2077
9632005.06.10 15:43modify571.001.22271.22181.2077
9642005.06.10 15:43modify571.001.22271.22171.2077
9652005.06.10 15:43modify571.001.22271.22151.2077
9662005.06.10 15:43modify571.001.22271.22141.2077
9672005.06.10 15:43modify571.001.22271.22121.2077
9682005.06.10 15:43modify571.001.22271.22111.2077
9692005.06.10 15:45modify571.001.22271.22101.2077
9702005.06.10 15:46modify571.001.22271.22091.2077
9712005.06.10 15:47modify571.001.22271.22081.2077
9722005.06.10 15:52modify571.001.22271.22071.2077
9732005.06.10 15:56modify571.001.22271.22061.2077
9742005.06.10 15:56modify571.001.22271.22051.2077
9752005.06.10 15:56modify571.001.22271.22041.2077
9762005.06.10 15:57modify571.001.22271.22031.2077
9772005.06.10 15:57modify571.001.22271.22021.2077
9782005.06.10 15:57modify571.001.22271.22001.2077
9792005.06.10 15:57modify571.001.22271.21981.2077
9802005.06.10 15:57modify571.001.22271.21971.2077
9812005.06.10 15:57modify571.001.22271.21951.2077
9822005.06.10 16:02modify571.001.22271.21931.2077
9832005.06.10 16:02modify571.001.22271.21921.2077
9842005.06.10 16:03modify571.001.22271.21911.2077
9852005.06.10 16:03modify571.001.22271.21881.2077
9862005.06.10 16:03modify571.001.22271.21861.2077
9872005.06.10 16:03modify571.001.22271.21831.2077
9882005.06.10 16:12modify571.001.22271.21821.2077
9892005.06.10 16:13modify571.001.22271.21801.2077
9902005.06.10 16:13modify571.001.22271.21791.2077
9912005.06.10 16:13modify571.001.22271.21771.2077
9922005.06.10 16:13modify571.001.22271.21761.2077
9932005.06.10 16:13modify571.001.22271.21751.2077
9942005.06.10 16:13modify571.001.22271.21741.2077
9952005.06.10 16:15modify571.001.22271.21731.2077
9962005.06.10 16:15modify571.001.22271.21721.2077
9972005.06.10 16:15modify571.001.22271.21711.2077
9982005.06.10 16:17modify571.001.22271.21711.2077
9992005.06.10 16:17modify571.001.22271.21691.2077
10002005.06.10 16:17modify571.001.22271.21671.2077
10012005.06.10 16:48modify571.001.22271.21651.2077
10022005.06.10 16:48modify571.001.22271.21631.2077
10032005.06.10 16:48modify571.001.22271.21611.2077
10042005.06.10 16:49modify571.001.22271.21601.2077
10052005.06.10 16:49modify571.001.22271.21581.2077
10062005.06.10 16:49modify571.001.22271.21561.2077
10072005.06.10 16:49modify571.001.22271.21551.2077
10082005.06.10 16:49modify571.001.22271.21531.2077
10092005.06.10 17:06modify571.001.22271.21521.2077
10102005.06.10 17:14modify571.001.22271.21511.2077
10112005.06.10 17:14modify571.001.22271.21501.2077
10122005.06.10 17:14modify571.001.22271.21491.2077
10132005.06.10 20:46modify571.001.22271.21481.2077
10142005.06.13 03:01modify571.001.22271.21471.2077
10152005.06.13 03:02modify571.001.22271.21471.2077
10162005.06.13 03:02modify571.001.22271.21441.2077
10172005.06.13 03:02modify571.001.22271.21421.2077
10182005.06.13 03:02modify571.001.22271.21391.2077
10192005.06.13 03:02modify571.001.22271.21371.2077
10202005.06.13 03:02modify571.001.22271.21341.2077
10212005.06.13 03:02modify571.001.22271.21321.2077
10222005.06.13 03:03modify571.001.22271.21311.2077
10232005.06.13 03:03modify571.001.22271.21301.2077
10242005.06.13 03:03modify571.001.22271.21281.2077
10252005.06.13 03:03modify571.001.22271.21271.2077
10262005.06.13 03:03modify571.001.22271.21251.2077
10272005.06.13 03:03modify571.001.22271.21241.2077
10282005.06.13 03:03modify571.001.22271.21221.2077
10292005.06.13 03:03modify571.001.22271.21211.2077
10302005.06.13 03:03modify571.001.22271.21191.2077
10312005.06.13 03:03modify571.001.22271.21181.2077
10322005.06.13 03:11t/p571.001.20771.21181.20771500.0018630.03
10332005.06.16 10:46buy581.001.20991.19491.2249
10342005.06.16 14:49modify581.001.20991.21001.2249
10352005.06.16 14:49modify581.001.20991.21011.2249
10362005.06.16 14:49modify581.001.20991.21031.2249
10372005.06.16 15:04modify581.001.20991.21031.2249
10382005.06.16 15:04modify581.001.20991.21041.2249
10392005.06.16 15:13modify581.001.20991.21041.2249
10402005.06.16 15:13modify581.001.20991.21051.2249
10412005.06.16 15:13modify581.001.20991.21071.2249
10422005.06.16 15:13modify581.001.20991.21081.2249
10432005.06.16 15:25modify581.001.20991.21091.2249
10442005.06.16 15:25modify581.001.20991.21101.2249
10452005.06.16 15:25modify581.001.20991.21111.2249
10462005.06.16 15:25modify581.001.20991.21131.2249
10472005.06.16 15:25modify581.001.20991.21161.2249
10482005.06.16 15:25modify581.001.20991.21181.2249
10492005.06.16 15:25modify581.001.20991.21211.2249
10502005.06.16 15:25modify581.001.20991.21221.2249
10512005.06.16 15:26modify581.001.20991.21231.2249
10522005.06.16 15:26modify581.001.20991.21251.2249
10532005.06.16 15:26modify581.001.20991.21261.2249
10542005.06.16 15:40s/l581.001.21261.21261.2249270.0018900.03
10552005.06.16 18:00buy591.001.20981.19481.2248
10562005.06.17 08:04close591.001.20931.19481.2248-50.0018850.03
10572005.06.29 22:00sell601.001.20611.22111.1911
10582005.06.30 14:00close601.001.20851.22111.1911-240.0118610.02
10592005.06.30 14:00buy611.001.20851.19351.2235
10602005.06.30 15:16close611.001.20731.19351.2235-120.0018490.02
10612005.07.01 14:22sell621.001.20711.22211.1921
10622005.07.01 14:33modify621.001.20711.20651.1921
10632005.07.01 14:34s/l621.001.20651.20651.192160.0018550.02
10642005.07.01 15:07sell631.001.20721.22221.1922
10652005.07.01 16:14modify631.001.20721.20721.1922
10662005.07.01 16:14modify631.001.20721.20701.1922
10672005.07.01 16:14modify631.001.20721.20691.1922
10682005.07.01 16:14modify631.001.20721.20671.1922
10692005.07.01 16:14modify631.001.20721.20661.1922
10702005.07.01 16:16modify631.001.20721.20651.1922
10712005.07.01 16:16modify631.001.20721.20641.1922
10722005.07.01 16:16modify631.001.20721.20621.1922
10732005.07.01 16:16modify631.001.20721.20611.1922
10742005.07.01 16:16modify631.001.20721.20601.1922
10752005.07.01 16:20modify631.001.20721.20581.1922
10762005.07.01 16:20modify631.001.20721.20561.1922
10772005.07.01 16:20modify631.001.20721.20531.1922
10782005.07.01 16:20modify631.001.20721.20511.1922
10792005.07.01 16:21modify631.001.20721.20501.1922
10802005.07.01 16:22modify631.001.20721.20491.1922
10812005.07.01 16:22modify631.001.20721.20481.1922
10822005.07.01 16:22modify631.001.20721.20461.1922
10832005.07.01 16:22modify631.001.20721.20441.1922
10842005.07.01 16:22modify631.001.20721.20421.1922
10852005.07.01 16:22modify631.001.20721.20411.1922
10862005.07.01 16:22modify631.001.20721.20391.1922
10872005.07.01 16:26modify631.001.20721.20381.1922
10882005.07.01 16:26modify631.001.20721.20371.1922
10892005.07.01 16:26modify631.001.20721.20361.1922
10902005.07.01 16:27modify631.001.20721.20341.1922
10912005.07.01 16:27modify631.001.20721.20321.1922
10922005.07.01 16:27modify631.001.20721.20311.1922
10932005.07.01 16:27modify631.001.20721.20301.1922
10942005.07.01 16:28modify631.001.20721.20291.1922
10952005.07.01 16:28modify631.001.20721.20281.1922
10962005.07.01 16:28modify631.001.20721.20261.1922
10972005.07.01 16:29modify631.001.20721.20251.1922
10982005.07.01 16:30modify631.001.20721.20251.1922
10992005.07.01 16:30modify631.001.20721.20241.1922
11002005.07.01 16:43modify631.001.20721.20221.1922
11012005.07.01 16:43modify631.001.20721.20191.1922
11022005.07.01 16:43modify631.001.20721.20161.1922
11032005.07.01 16:43modify631.001.20721.20141.1922
11042005.07.01 16:43modify631.001.20721.20121.1922
11052005.07.01 16:47modify631.001.20721.20111.1922
11062005.07.01 16:47modify631.001.20721.20101.1922
11072005.07.01 16:47modify631.001.20721.20081.1922
11082005.07.01 16:47modify631.001.20721.20071.1922
11092005.07.01 16:47modify631.001.20721.20061.1922
11102005.07.01 16:51modify631.001.20721.20041.1922
11112005.07.01 17:47modify631.001.20721.20031.1922
11122005.07.01 17:48modify631.001.20721.20021.1922
11132005.07.01 17:48modify631.001.20721.20011.1922
11142005.07.01 17:48modify631.001.20721.20001.1922
11152005.07.01 17:51modify631.001.20721.19991.1922
11162005.07.01 17:51modify631.001.20721.19981.1922
11172005.07.01 17:53modify631.001.20721.19981.1922
11182005.07.01 17:53modify631.001.20721.19971.1922
11192005.07.01 17:53modify631.001.20721.19951.1922
11202005.07.01 17:53modify631.001.20721.19941.1922
11212005.07.01 17:53modify631.001.20721.19931.1922
11222005.07.01 17:54modify631.001.20721.19921.1922
11232005.07.01 18:06modify631.001.20721.19901.1922
11242005.07.01 18:06modify631.001.20721.19881.1922
11252005.07.01 18:07modify631.001.20721.19861.1922
11262005.07.01 18:07modify631.001.20721.19851.1922
11272005.07.01 18:07modify631.001.20721.19841.1922
11282005.07.01 18:07modify631.001.20721.19831.1922
11292005.07.01 18:07modify631.001.20721.19821.1922
11302005.07.01 18:07modify631.001.20721.19811.1922
11312005.07.01 20:40modify631.001.20721.19801.1922
11322005.07.04 00:00modify631.001.20721.19701.1922
11332005.07.04 00:01modify631.001.20721.19691.1922
11342005.07.04 00:01modify631.001.20721.19681.1922
11352005.07.04 00:01modify631.001.20721.19661.1922
11362005.07.04 00:02modify631.001.20721.19651.1922
11372005.07.04 00:03modify631.001.20721.19641.1922
11382005.07.04 00:03t/p631.001.19221.19641.19221500.0020050.02
11392005.07.05 20:16sell641.001.19051.20551.1755
11402005.07.06 15:46close641.001.19241.20551.1755-190.0019860.02
11412005.07.06 15:46buy651.001.19251.17751.2075
11422005.07.06 16:04close651.001.19111.17751.2075-140.0019720.02
11432005.07.07 06:27buy661.001.19271.17771.2077
11442005.07.07 11:02modify661.001.19271.19271.2077
11452005.07.07 11:02modify661.001.19271.19281.2077
11462005.07.07 11:02modify661.001.19271.19291.2077
11472005.07.07 11:02modify661.001.19271.19301.2077
11482005.07.07 11:23modify661.001.19271.19311.2077
11492005.07.07 11:23modify661.001.19271.19331.2077
11502005.07.07 11:23modify661.001.19271.19341.2077
11512005.07.07 11:23modify661.001.19271.19361.2077
11522005.07.07 11:23modify661.001.19271.19381.2077
11532005.07.07 11:23modify661.001.19271.19401.2077
11542005.07.07 11:23modify661.001.19271.19411.2077
11552005.07.07 11:24modify661.001.19271.19431.2077
11562005.07.07 11:24modify661.001.19271.19441.2077
11572005.07.07 11:24modify661.001.19271.19481.2077
11582005.07.07 11:24modify661.001.19271.19511.2077
11592005.07.07 11:24modify661.001.19271.19551.2077
11602005.07.07 11:24modify661.001.19271.19591.2077
11612005.07.07 11:24modify661.001.19271.19631.2077
11622005.07.07 11:24modify661.001.19271.19661.2077
11632005.07.07 11:24modify661.001.19271.19701.2077
11642005.07.07 11:25modify661.001.19271.19701.2077
11652005.07.07 11:25modify661.001.19271.19731.2077
11662005.07.07 11:25modify661.001.19271.19751.2077
11672005.07.07 11:25modify661.001.19271.19781.2077
11682005.07.07 11:25modify661.001.19271.19801.2077
11692005.07.07 11:25modify661.001.19271.19831.2077
11702005.07.07 11:25modify661.001.19271.19851.2077
11712005.07.07 11:26modify661.001.19271.19871.2077
11722005.07.07 11:26modify661.001.19271.19891.2077
11732005.07.07 11:26modify661.001.19271.19911.2077
11742005.07.07 11:26modify661.001.19271.19921.2077
11752005.07.07 11:26modify661.001.19271.19941.2077
11762005.07.07 11:26modify661.001.19271.19961.2077
11772005.07.07 11:26modify661.001.19271.19981.2077
11782005.07.07 11:38s/l661.001.19981.19981.2077710.0020430.02
11792005.07.07 19:41buy671.001.19421.17921.2092
11802005.07.08 01:23close671.001.19331.17921.2092-90.0020340.02
11812005.07.08 18:44sell681.001.19221.20721.1772
11822005.07.08 19:12close681.001.19321.20721.1772-100.0020240.02
11832005.07.14 17:37sell691.001.20871.22371.1937
11842005.07.15 02:00close691.001.20971.22371.1937-100.0020140.02
11852005.07.18 12:57sell701.001.20501.22001.1900
11862005.07.18 16:22close701.001.20671.22001.1900-170.0019970.02
11872005.07.20 19:16buy711.001.20621.19121.2212
11882005.07.20 19:31modify711.001.20621.20621.2212
11892005.07.20 19:31modify711.001.20621.20641.2212
11902005.07.20 19:31modify711.001.20621.20671.2212
11912005.07.20 19:31modify711.001.20621.20701.2212
11922005.07.20 19:31modify711.001.20621.20731.2212
11932005.07.20 19:31modify711.001.20621.20751.2212
11942005.07.20 19:31modify711.001.20621.20781.2212
11952005.07.20 19:31modify711.001.20621.20811.2212
11962005.07.20 19:32modify711.001.20621.20811.2212
11972005.07.20 19:32modify711.001.20621.20821.2212
11982005.07.20 20:02modify711.001.20621.20841.2212
11992005.07.20 20:02modify711.001.20621.20861.2212
12002005.07.20 20:03modify711.001.20621.20871.2212
12012005.07.20 20:03modify711.001.20621.20881.2212
12022005.07.20 20:03modify711.001.20621.20891.2212
12032005.07.20 20:03modify711.001.20621.20911.2212
12042005.07.20 20:03modify711.001.20621.20921.2212
12052005.07.20 20:03modify711.001.20621.20931.2212
12062005.07.20 20:04modify711.001.20621.20941.2212
12072005.07.20 20:04modify711.001.20621.20951.2212
12082005.07.20 20:04modify711.001.20621.20971.2212
12092005.07.20 20:08modify711.001.20621.20981.2212
12102005.07.20 20:08modify711.001.20621.20991.2212
12112005.07.20 20:08modify711.001.20621.21011.2212
12122005.07.20 20:08modify711.001.20621.21021.2212
12132005.07.20 20:13modify711.001.20621.21031.2212
12142005.07.20 20:13modify711.001.20621.21051.2212
12152005.07.20 20:14modify711.001.20621.21061.2212
12162005.07.20 20:14modify711.001.20621.21071.2212
12172005.07.20 20:14modify711.001.20621.21081.2212
12182005.07.20 20:14modify711.001.20621.21091.2212
12192005.07.20 20:14modify711.001.20621.21101.2212
12202005.07.20 20:15modify711.001.20621.21101.2212
12212005.07.20 20:15modify711.001.20621.21131.2212
12222005.07.20 20:15modify711.001.20621.21161.2212
12232005.07.20 20:15modify711.001.20621.21201.2212
12242005.07.20 20:15modify711.001.20621.21231.2212
12252005.07.20 20:16modify711.001.20621.21241.2212
12262005.07.20 20:16modify711.001.20621.21251.2212
12272005.07.20 20:16modify711.001.20621.21261.2212
12282005.07.20 20:25modify711.001.20621.21281.2212
12292005.07.20 20:25modify711.001.20621.21291.2212
12302005.07.20 20:27modify711.001.20621.21301.2212
12312005.07.20 20:28modify711.001.20621.21311.2212
12322005.07.20 20:28modify711.001.20621.21331.2212
12332005.07.20 20:28modify711.001.20621.21351.2212
12342005.07.20 20:28modify711.001.20621.21371.2212
12352005.07.20 20:28modify711.001.20621.21391.2212
12362005.07.20 20:29modify711.001.20621.21391.2212
12372005.07.20 20:29modify711.001.20621.21411.2212
12382005.07.20 20:29modify711.001.20621.21421.2212
12392005.07.20 20:29modify711.001.20621.21431.2212
12402005.07.20 20:30modify711.001.20621.21431.2212
12412005.07.20 22:05s/l711.001.21431.21431.2212810.0020780.02
12422005.07.21 18:32buy721.001.21521.20021.2302
12432005.07.21 19:35modify721.001.21521.21521.2302
12442005.07.21 19:35modify721.001.21521.21531.2302
12452005.07.21 19:35modify721.001.21521.21541.2302
12462005.07.21 19:39modify721.001.21521.21541.2302
12472005.07.21 19:39modify721.001.21521.21551.2302
12482005.07.21 19:42modify721.001.21521.21561.2302
12492005.07.21 19:42modify721.001.21521.21581.2302
12502005.07.21 19:42modify721.001.21521.21611.2302
12512005.07.21 19:42modify721.001.21521.21631.2302
12522005.07.21 19:42modify721.001.21521.21661.2302
12532005.07.21 19:56modify721.001.21521.21681.2302
12542005.07.21 19:56modify721.001.21521.21691.2302
12552005.07.21 19:58modify721.001.21521.21701.2302
12562005.07.21 19:58modify721.001.21521.21711.2302
12572005.07.21 19:58modify721.001.21521.21721.2302
12582005.07.21 20:03modify721.001.21521.21721.2302
12592005.07.21 20:03modify721.001.21521.21741.2302
12602005.07.21 20:20s/l721.001.21741.21741.2302219.9921000.01
12612005.07.29 14:39buy731.001.21261.19761.2276
12622005.08.01 04:36modify731.001.21261.21281.2276
12632005.08.01 04:36modify731.001.21261.21291.2276
12642005.08.01 04:36modify731.001.21261.21311.2276
12652005.08.01 04:37modify731.001.21261.21321.2276
12662005.08.01 04:37modify731.001.21261.21331.2276
12672005.08.01 04:37modify731.001.21261.21341.2276
12682005.08.01 04:37modify731.001.21261.21351.2276
12692005.08.01 04:37modify731.001.21261.21361.2276
12702005.08.01 04:37modify731.001.21261.21371.2276
12712005.08.01 04:37modify731.001.21261.21381.2276
12722005.08.01 04:39modify731.001.21261.21391.2276
12732005.08.01 04:39modify731.001.21261.21401.2276
12742005.08.01 04:43modify731.001.21261.21411.2276
12752005.08.01 05:08modify731.001.21261.21421.2276
12762005.08.01 05:10modify731.001.21261.21431.2276
12772005.08.01 06:06modify731.001.21261.21441.2276
12782005.08.01 06:46modify731.001.21261.21471.2276
12792005.08.01 09:02modify731.001.21261.21481.2276
12802005.08.01 09:02modify731.001.21261.21491.2276
12812005.08.01 09:50modify731.001.21261.21501.2276
12822005.08.01 09:50modify731.001.21261.21511.2276
12832005.08.01 10:10modify731.001.21261.21521.2276
12842005.08.01 10:12modify731.001.21261.21531.2276
12852005.08.01 10:13modify731.001.21261.21531.2276
12862005.08.01 10:13modify731.001.21261.21541.2276
12872005.08.01 10:13modify731.001.21261.21551.2276
12882005.08.01 10:14modify731.001.21261.21561.2276
12892005.08.01 10:18modify731.001.21261.21561.2276
12902005.08.01 10:19modify731.001.21261.21571.2276
12912005.08.01 10:20modify731.001.21261.21581.2276
12922005.08.01 10:22modify731.001.21261.21591.2276
12932005.08.01 10:23modify731.001.21261.21601.2276
12942005.08.01 10:23modify731.001.21261.21611.2276
12952005.08.01 10:23modify731.001.21261.21631.2276
12962005.08.01 10:23modify731.001.21261.21641.2276
12972005.08.01 10:24modify731.001.21261.21651.2276
12982005.08.01 10:24modify731.001.21261.21661.2276
12992005.08.01 10:24modify731.001.21261.21671.2276
13002005.08.01 10:25modify731.001.21261.21681.2276
13012005.08.01 10:28modify731.001.21261.21691.2276
13022005.08.01 10:28modify731.001.21261.21701.2276
13032005.08.01 10:28modify731.001.21261.21711.2276
13042005.08.01 10:28modify731.001.21261.21721.2276
13052005.08.01 10:28modify731.001.21261.21741.2276
13062005.08.01 10:28modify731.001.21261.21751.2276
13072005.08.01 10:30modify731.001.21261.21771.2276
13082005.08.01 10:30modify731.001.21261.21801.2276
13092005.08.01 10:30modify731.001.21261.21821.2276
13102005.08.01 10:56modify731.001.21261.21821.2276
13112005.08.01 12:37modify731.001.21261.21841.2276
13122005.08.01 12:37modify731.001.21261.21851.2276
13132005.08.01 12:37modify731.001.21261.21861.2276
13142005.08.01 12:37modify731.001.21261.21871.2276
13152005.08.01 12:38modify731.001.21261.21881.2276
13162005.08.01 12:38modify731.001.21261.21891.2276
13172005.08.01 12:38modify731.001.21261.21901.2276
13182005.08.01 12:46modify731.001.21261.21901.2276
13192005.08.01 12:46modify731.001.21261.21911.2276
13202005.08.01 13:25modify731.001.21261.21931.2276
13212005.08.01 13:26modify731.001.21261.21931.2276
13222005.08.01 14:23modify731.001.21261.21941.2276
13232005.08.01 14:23modify731.001.21261.21951.2276
13242005.08.01 14:23modify731.001.21261.21961.2276
13252005.08.01 14:23modify731.001.21261.21971.2276
13262005.08.01 14:24modify731.001.21261.21981.2276
13272005.08.01 14:29modify731.001.21261.21991.2276
13282005.08.01 14:29modify731.001.21261.22001.2276
13292005.08.01 14:29modify731.001.21261.22011.2276
13302005.08.01 14:29modify731.001.21261.22021.2276
13312005.08.01 16:40modify731.001.21261.22041.2276
13322005.08.01 16:40modify731.001.21261.22051.2276
13332005.08.01 16:49s/l731.001.22051.22051.2276790.0021790.01
13342005.08.02 00:36buy741.001.21851.20351.2335
13352005.08.02 09:48modify741.001.21851.21861.2335
13362005.08.02 09:48modify741.001.21851.21871.2335
13372005.08.02 09:48modify741.001.21851.21881.2335
13382005.08.02 09:54modify741.001.21851.21881.2335
13392005.08.02 09:55modify741.001.21851.21891.2335
13402005.08.02 09:55modify741.001.21851.21901.2335
13412005.08.02 09:55modify741.001.21851.21911.2335
13422005.08.02 09:56modify741.001.21851.21911.2335
13432005.08.02 09:56modify741.001.21851.21921.2335
13442005.08.02 10:29modify741.001.21851.21931.2335
13452005.08.02 10:30modify741.001.21851.21931.2335
13462005.08.02 10:35modify741.001.21851.21941.2335
13472005.08.02 10:36modify741.001.21851.21951.2335
13482005.08.02 10:36modify741.001.21851.21961.2335
13492005.08.02 14:48modify741.001.21851.21961.2335
13502005.08.02 14:48modify741.001.21851.21971.2335
13512005.08.02 14:50modify741.001.21851.21981.2335
13522005.08.02 14:50modify741.001.21851.21991.2335
13532005.08.02 14:51modify741.001.21851.22001.2335
13542005.08.02 14:51modify741.001.21851.22011.2335
13552005.08.02 14:51modify741.001.21851.22031.2335
13562005.08.02 14:51modify741.001.21851.22041.2335
13572005.08.02 14:51modify741.001.21851.22061.2335
13582005.08.02 14:52modify741.001.21851.22071.2335
13592005.08.02 14:52modify741.001.21851.22081.2335
13602005.08.02 14:54modify741.001.21851.22101.2335
13612005.08.02 14:54modify741.001.21851.22121.2335
13622005.08.02 15:06s/l741.001.22121.22121.2335269.9922060.00
13632005.08.09 01:13buy751.001.23661.22161.2516
13642005.08.09 07:54modify751.001.23661.23671.2516
13652005.08.09 07:54modify751.001.23661.23691.2516
13662005.08.09 07:56modify751.001.23661.23711.2516
13672005.08.09 07:56modify751.001.23661.23731.2516
13682005.08.09 07:56modify751.001.23661.23741.2516
13692005.08.09 10:04s/l751.001.23741.23741.251680.0022140.00
13702005.08.10 02:00sell761.001.23541.25041.2204
13712005.08.10 07:22close761.001.23681.25041.2204-140.0022000.00
13722005.08.10 07:22buy771.001.23701.22201.2520
13732005.08.10 11:23modify771.001.23701.23701.2520
13742005.08.10 11:24modify771.001.23701.23711.2520
13752005.08.10 11:24modify771.001.23701.23731.2520
13762005.08.10 11:24modify771.001.23701.23741.2520
13772005.08.10 11:24modify771.001.23701.23751.2520
13782005.08.10 11:27modify771.001.23701.23751.2520
13792005.08.10 11:27modify771.001.23701.23761.2520
13802005.08.10 11:28modify771.001.23701.23771.2520
13812005.08.10 11:28modify771.001.23701.23781.2520
13822005.08.10 11:28modify771.001.23701.23791.2520
13832005.08.10 11:28modify771.001.23701.23811.2520
13842005.08.10 11:28modify771.001.23701.23821.2520
13852005.08.10 11:28modify771.001.23701.23831.2520
13862005.08.10 12:58s/l771.001.23831.23831.2520130.0022130.00
13872005.08.10 21:00buy781.001.23781.22281.2528
13882005.08.11 09:54modify781.001.23781.23781.2528
13892005.08.11 09:54modify781.001.23781.23801.2528
13902005.08.11 09:54modify781.001.23781.23811.2528
13912005.08.11 09:55modify781.001.23781.23821.2528
13922005.08.11 09:59modify781.001.23781.23831.2528
13932005.08.11 09:59modify781.001.23781.23851.2528
13942005.08.11 09:59modify781.001.23781.23871.2528
13952005.08.11 10:00modify781.001.23781.23871.2528
13962005.08.11 10:00modify781.001.23781.23881.2528
13972005.08.11 15:10modify781.001.23781.23891.2528
13982005.08.11 15:10modify781.001.23781.23901.2528
13992005.08.11 15:11modify781.001.23781.23911.2528
14002005.08.11 15:22modify781.001.23781.23921.2528
14012005.08.11 15:23modify781.001.23781.23931.2528
14022005.08.11 15:23modify781.001.23781.23941.2528
14032005.08.11 15:23modify781.001.23781.23961.2528
14042005.08.11 15:24modify781.001.23781.23971.2528
14052005.08.11 15:24modify781.001.23781.23981.2528
14062005.08.11 15:38modify781.001.23781.23991.2528
14072005.08.11 15:38modify781.001.23781.24001.2528
14082005.08.11 15:38modify781.001.23781.24011.2528
14092005.08.11 15:39modify781.001.23781.24011.2528
14102005.08.11 15:43modify781.001.23781.24021.2528
14112005.08.11 15:43modify781.001.23781.24031.2528
14122005.08.11 17:07modify781.001.23781.24041.2528
14132005.08.11 17:07modify781.001.23781.24061.2528
14142005.08.11 17:09modify781.001.23781.24061.2528
14152005.08.11 21:40modify781.001.23781.24071.2528
14162005.08.11 21:44modify781.001.23781.24081.2528
14172005.08.11 21:44modify781.001.23781.24101.2528
14182005.08.11 21:44modify781.001.23781.24131.2528
14192005.08.11 21:45modify781.001.23781.24141.2528
14202005.08.11 21:46modify781.001.23781.24151.2528
14212005.08.11 21:47modify781.001.23781.24151.2528
14222005.08.11 21:47modify781.001.23781.24161.2528
14232005.08.11 21:52modify781.001.23781.24161.2528
14242005.08.11 21:52modify781.001.23781.24181.2528
14252005.08.11 21:52modify781.001.23781.24191.2528
14262005.08.11 21:52modify781.001.23781.24211.2528
14272005.08.11 21:53modify781.001.23781.24221.2528
14282005.08.11 21:53modify781.001.23781.24231.2528
14292005.08.11 22:03modify781.001.23781.24241.2528
14302005.08.11 22:13modify781.001.23781.24271.2528
14312005.08.11 22:13modify781.001.23781.24291.2528
14322005.08.11 22:13modify781.001.23781.24311.2528
14332005.08.11 22:22modify781.001.23781.24321.2528
14342005.08.11 22:31modify781.001.23781.24331.2528
14352005.08.11 23:08modify781.001.23781.24341.2528
14362005.08.12 09:03modify781.001.23781.24341.2528
14372005.08.12 09:03modify781.001.23781.24351.2528
14382005.08.12 09:04modify781.001.23781.24351.2528
14392005.08.12 09:04modify781.001.23781.24361.2528
14402005.08.12 09:16modify781.001.23781.24371.2528
14412005.08.12 09:16modify781.001.23781.24381.2528
14422005.08.12 09:16modify781.001.23781.24391.2528
14432005.08.12 10:27modify781.001.23781.24411.2528
14442005.08.12 10:30modify781.001.23781.24411.2528
14452005.08.12 10:30modify781.001.23781.24431.2528
14462005.08.12 14:46s/l781.001.24431.24431.2528650.0022780.00
14472005.08.15 02:29sell791.001.24341.25841.2284
14482005.08.15 07:53modify791.001.24341.24341.2284
14492005.08.15 07:53modify791.001.24341.24321.2284
14502005.08.15 07:53modify791.001.24341.24311.2284
14512005.08.15 07:55modify791.001.24341.24301.2284
14522005.08.15 07:55modify791.001.24341.24291.2284
14532005.08.15 07:57modify791.001.24341.24281.2284
14542005.08.15 07:57modify791.001.24341.24271.2284
14552005.08.15 07:57modify791.001.24341.24261.2284
14562005.08.15 07:58modify791.001.24341.24261.2284
14572005.08.15 10:48modify791.001.24341.24251.2284
14582005.08.15 10:48modify791.001.24341.24241.2284
14592005.08.15 10:48modify791.001.24341.24231.2284
14602005.08.15 10:48modify791.001.24341.24221.2284
14612005.08.15 10:48modify791.001.24341.24211.2284
14622005.08.15 10:49modify791.001.24341.24211.2284
14632005.08.15 10:49modify791.001.24341.24201.2284
14642005.08.15 10:49modify791.001.24341.24191.2284
14652005.08.15 11:53modify791.001.24341.24181.2284
14662005.08.15 11:53modify791.001.24341.24151.2284
14672005.08.15 11:54modify791.001.24341.24151.2284
14682005.08.15 11:54modify791.001.24341.24141.2284
14692005.08.15 12:36modify791.001.24341.24141.2284
14702005.08.15 12:37modify791.001.24341.24131.2284
14712005.08.15 12:37modify791.001.24341.24121.2284
14722005.08.15 12:37modify791.001.24341.24111.2284
14732005.08.15 12:38modify791.001.24341.24101.2284
14742005.08.15 12:45modify791.001.24341.24081.2284
14752005.08.15 12:45modify791.001.24341.24061.2284
14762005.08.15 13:21modify791.001.24341.24061.2284
14772005.08.15 13:21modify791.001.24341.24041.2284
14782005.08.15 13:21modify791.001.24341.24031.2284
14792005.08.15 13:22modify791.001.24341.24021.2284
14802005.08.15 13:39modify791.001.24341.24021.2284
14812005.08.15 15:12modify791.001.24341.23991.2284
14822005.08.15 15:12modify791.001.24341.23971.2284
14832005.08.15 15:12modify791.001.24341.23951.2284
14842005.08.15 15:14modify791.001.24341.23941.2284
14852005.08.15 15:14modify791.001.24341.23931.2284
14862005.08.15 15:14modify791.001.24341.23921.2284
14872005.08.15 15:14modify791.001.24341.23911.2284
14882005.08.15 15:14modify791.001.24341.23901.2284
14892005.08.15 15:14modify791.001.24341.23891.2284
14902005.08.15 15:14modify791.001.24341.23881.2284
14912005.08.15 15:15modify791.001.24341.23871.2284
14922005.08.15 15:36modify791.001.24341.23861.2284
14932005.08.15 15:36modify791.001.24341.23851.2284
14942005.08.16 02:11modify791.001.24341.23841.2284
14952005.08.16 02:17modify791.001.24341.23831.2284
14962005.08.16 02:22modify791.001.24341.23811.2284
14972005.08.16 02:45modify791.001.24341.23801.2284
14982005.08.16 02:45modify791.001.24341.23791.2284
14992005.08.16 02:56modify791.001.24341.23791.2284
15002005.08.16 02:56modify791.001.24341.23771.2284
15012005.08.16 02:56modify791.001.24341.23761.2284
15022005.08.16 03:00modify791.001.24341.23751.2284
15032005.08.16 03:00modify791.001.24341.23721.2284
15042005.08.16 03:04modify791.001.24341.23721.2284
15052005.08.16 03:05modify791.001.24341.23711.2284
15062005.08.16 03:05modify791.001.24341.23701.2284
15072005.08.16 03:06modify791.001.24341.23661.2284
15082005.08.16 09:10s/l791.001.23661.23661.2284680.0123460.01
15092005.08.17 03:03sell801.001.23391.24891.2189
15102005.08.17 08:09modify801.001.23391.23391.2189
15112005.08.17 08:13modify801.001.23391.23381.2189
15122005.08.17 08:13modify801.001.23391.23371.2189
15132005.08.17 08:13modify801.001.23391.23361.2189
15142005.08.17 08:19modify801.001.23391.23351.2189
15152005.08.17 08:26modify801.001.23391.23341.2189
15162005.08.17 08:26modify801.001.23391.23331.2189
15172005.08.17 08:26modify801.001.23391.23321.2189
15182005.08.17 08:29modify801.001.23391.23311.2189
15192005.08.17 08:29modify801.001.23391.23301.2189
15202005.08.17 08:30modify801.001.23391.23301.2189
15212005.08.17 08:30modify801.001.23391.23291.2189
15222005.08.17 08:30modify801.001.23391.23281.2189
15232005.08.17 08:30modify801.001.23391.23271.2189
15242005.08.17 08:30modify801.001.23391.23261.2189
15252005.08.17 08:30modify801.001.23391.23251.2189
15262005.08.17 09:02modify801.001.23391.23241.2189
15272005.08.17 09:04modify801.001.23391.23231.2189
15282005.08.17 09:05modify801.001.23391.23221.2189
15292005.08.17 11:40modify801.001.23391.23211.2189
15302005.08.17 11:41modify801.001.23391.23211.2189
15312005.08.17 11:41modify801.001.23391.23201.2189
15322005.08.17 11:41modify801.001.23391.23191.2189
15332005.08.17 11:41modify801.001.23391.23181.2189
15342005.08.17 11:41modify801.001.23391.23171.2189
15352005.08.17 11:46modify801.001.23391.23161.2189
15362005.08.17 11:48modify801.001.23391.23161.2189
15372005.08.17 18:29modify801.001.23391.23151.2189
15382005.08.17 18:30modify801.001.23391.23141.2189
15392005.08.17 18:30modify801.001.23391.23131.2189
15402005.08.17 18:30modify801.001.23391.23111.2189
15412005.08.17 18:30modify801.001.23391.23091.2189
15422005.08.17 18:31modify801.001.23391.23081.2189
15432005.08.17 18:31modify801.001.23391.23061.2189
15442005.08.17 18:31modify801.001.23391.23051.2189
15452005.08.17 18:31modify801.001.23391.23041.2189
15462005.08.17 18:31modify801.001.23391.23031.2189
15472005.08.17 18:33modify801.001.23391.23021.2189
15482005.08.18 02:08modify801.001.23391.23011.2189
15492005.08.18 02:58modify801.001.23391.23011.2189
15502005.08.18 02:58modify801.001.23391.23001.2189
15512005.08.18 07:52modify801.001.23391.23001.2189
15522005.08.18 10:31modify801.001.23391.22981.2189
15532005.08.18 10:31modify801.001.23391.22971.2189
15542005.08.18 10:31modify801.001.23391.22961.2189
15552005.08.18 11:19modify801.001.23391.22931.2189
15562005.08.18 11:19modify801.001.23391.22911.2189
15572005.08.18 11:22modify801.001.23391.22901.2189
15582005.08.18 11:22modify801.001.23391.22881.2189
15592005.08.18 11:22modify801.001.23391.22871.2189
15602005.08.18 11:22modify801.001.23391.22851.2189
15612005.08.18 11:23modify801.001.23391.22851.2189
15622005.08.18 11:23modify801.001.23391.22841.2189
15632005.08.18 11:23modify801.001.23391.22821.2189
15642005.08.18 11:23modify801.001.23391.22811.2189
15652005.08.18 11:23modify801.001.23391.22791.2189
15662005.08.18 11:23modify801.001.23391.22781.2189
15672005.08.18 11:23modify801.001.23391.22761.2189
15682005.08.18 11:24modify801.001.23391.22751.2189
15692005.08.18 11:24modify801.001.23391.22741.2189
15702005.08.18 11:24modify801.001.23391.22731.2189
15712005.08.18 11:24modify801.001.23391.22721.2189
15722005.08.18 11:47modify801.001.23391.22711.2189
15732005.08.18 11:47modify801.001.23391.22701.2189
15742005.08.18 11:47modify801.001.23391.22691.2189
15752005.08.18 11:47modify801.001.23391.22681.2189
15762005.08.18 11:47modify801.001.23391.22671.2189
15772005.08.18 11:47modify801.001.23391.22661.2189
15782005.08.18 12:13modify801.001.23391.22661.2189
15792005.08.18 12:18modify801.001.23391.22651.2189
15802005.08.18 12:54modify801.001.23391.22651.2189
15812005.08.18 12:54modify801.001.23391.22631.2189
15822005.08.18 12:55modify801.001.23391.22621.2189
15832005.08.18 12:55modify801.001.23391.22611.2189
15842005.08.18 12:59modify801.001.23391.22611.2189
15852005.08.18 13:00modify801.001.23391.22601.2189
15862005.08.18 13:00modify801.001.23391.22601.2189
15872005.08.18 13:04modify801.001.23391.22601.2189
15882005.08.18 13:25modify801.001.23391.22591.2189
15892005.08.18 13:25modify801.001.23391.22581.2189
15902005.08.18 13:26modify801.001.23391.22571.2189
15912005.08.18 13:26modify801.001.23391.22561.2189
15922005.08.18 13:26modify801.001.23391.22551.2189
15932005.08.18 13:44modify801.001.23391.22551.2189
15942005.08.18 13:45modify801.001.23391.22541.2189
15952005.08.18 13:45modify801.001.23391.22531.2189
15962005.08.18 13:47modify801.001.23391.22511.2189
15972005.08.18 13:48modify801.001.23391.22511.2189
15982005.08.18 13:48modify801.001.23391.22501.2189
15992005.08.18 14:20modify801.001.23391.22491.2189
16002005.08.18 14:20modify801.001.23391.22471.2189
16012005.08.18 14:20modify801.001.23391.22461.2189
16022005.08.18 14:20modify801.001.23391.22441.2189
16032005.08.18 14:44modify801.001.23391.22431.2189
16042005.08.18 14:45modify801.001.23391.22421.2189
16052005.08.18 14:46modify801.001.23391.22411.2189
16062005.08.18 14:47modify801.001.23391.22401.2189
16072005.08.18 14:47modify801.001.23391.22391.2189
16082005.08.18 14:49modify801.001.23391.22381.2189
16092005.08.18 14:50modify801.001.23391.22371.2189
16102005.08.18 14:51modify801.001.23391.22361.2189
16112005.08.18 14:51modify801.001.23391.22351.2189
16122005.08.18 14:52modify801.001.23391.22341.2189
16132005.08.18 14:52modify801.001.23391.22331.2189
16142005.08.18 14:57modify801.001.23391.22321.2189
16152005.08.18 14:57modify801.001.23391.22311.2189
16162005.08.18 14:57modify801.001.23391.22301.2189
16172005.08.18 14:59t/p801.001.21891.22301.21891500.0024960.01
16182005.08.23 08:09buy811.001.22181.20681.2368
16192005.08.23 15:00close811.001.22061.20681.2368-119.9924840.02
16202005.08.23 18:36buy821.001.22281.20781.2378
16212005.08.24 02:02close821.001.22151.20781.2378-130.0024710.02
16222005.08.29 01:08buy831.001.23161.21661.2466
16232005.08.29 12:00close831.001.23081.21661.2466-80.0024630.02
16242005.08.31 07:20sell841.001.22061.23561.2056
16252005.08.31 08:43close841.001.22251.23561.2056-190.0024440.02
16262005.08.31 08:43buy851.001.22251.20751.2375
16272005.08.31 16:11modify851.001.22251.22251.2375
16282005.08.31 16:11modify851.001.22251.22261.2375
16292005.08.31 16:11modify851.001.22251.22281.2375
16302005.08.31 16:11modify851.001.22251.22291.2375
16312005.08.31 16:12modify851.001.22251.22311.2375
16322005.08.31 16:12modify851.001.22251.22321.2375
16332005.08.31 16:12modify851.001.22251.22331.2375
16342005.08.31 16:12modify851.001.22251.22341.2375
16352005.08.31 16:23modify851.001.22251.22351.2375
16362005.08.31 16:23modify851.001.22251.22361.2375
16372005.08.31 16:23modify851.001.22251.22381.2375
16382005.08.31 16:23modify851.001.22251.22391.2375
16392005.08.31 16:23modify851.001.22251.22401.2375
16402005.08.31 16:24modify851.001.22251.22441.2375
16412005.08.31 16:30modify851.001.22251.22451.2375
16422005.08.31 16:30modify851.001.22251.22471.2375
16432005.08.31 16:30modify851.001.22251.22481.2375
16442005.08.31 16:30modify851.001.22251.22501.2375
16452005.08.31 16:30modify851.001.22251.22511.2375
16462005.08.31 16:30modify851.001.22251.22531.2375
16472005.08.31 16:32modify851.001.22251.22531.2375
16482005.08.31 16:32modify851.001.22251.22541.2375
16492005.08.31 16:32modify851.001.22251.22551.2375
16502005.08.31 16:32modify851.001.22251.22561.2375
16512005.08.31 16:46modify851.001.22251.22561.2375
16522005.08.31 16:46modify851.001.22251.22581.2375
16532005.08.31 17:00modify851.001.22251.22581.2375
16542005.08.31 17:00modify851.001.22251.22591.2375
16552005.08.31 17:00modify851.001.22251.22601.2375
16562005.08.31 17:42modify851.001.22251.22611.2375
16572005.08.31 17:42modify851.001.22251.22631.2375
16582005.08.31 17:42modify851.001.22251.22661.2375
16592005.08.31 17:42modify851.001.22251.22681.2375
16602005.08.31 17:42modify851.001.22251.22711.2375
16612005.08.31 17:43modify851.001.22251.22711.2375
16622005.08.31 17:43modify851.001.22251.22721.2375
16632005.08.31 17:43modify851.001.22251.22731.2375
16642005.08.31 17:46modify851.001.22251.22741.2375
16652005.08.31 17:47modify851.001.22251.22741.2375
16662005.08.31 17:47modify851.001.22251.22751.2375
16672005.08.31 17:53modify851.001.22251.22761.2375
16682005.08.31 17:54modify851.001.22251.22771.2375
16692005.08.31 17:54modify851.001.22251.22781.2375
16702005.08.31 17:54modify851.001.22251.22791.2375
16712005.08.31 17:54modify851.001.22251.22801.2375
16722005.08.31 17:54modify851.001.22251.22811.2375
16732005.08.31 17:55modify851.001.22251.22821.2375
16742005.08.31 17:56modify851.001.22251.22831.2375
16752005.08.31 17:56modify851.001.22251.22841.2375
16762005.08.31 17:56modify851.001.22251.22861.2375
16772005.08.31 17:56modify851.001.22251.22871.2375
16782005.08.31 17:56modify851.001.22251.22891.2375
16792005.08.31 17:56modify851.001.22251.22901.2375
16802005.08.31 17:59modify851.001.22251.22901.2375
16812005.08.31 18:00modify851.001.22251.22911.2375
16822005.08.31 18:00modify851.001.22251.22921.2375
16832005.08.31 18:01modify851.001.22251.22921.2375
16842005.08.31 18:02modify851.001.22251.22931.2375
16852005.08.31 18:02modify851.001.22251.22941.2375
16862005.08.31 18:02modify851.001.22251.22951.2375
16872005.08.31 18:22modify851.001.22251.22961.2375
16882005.08.31 18:24modify851.001.22251.22971.2375
16892005.08.31 18:25modify851.001.22251.22991.2375
16902005.08.31 18:25modify851.001.22251.23001.2375
16912005.08.31 18:25modify851.001.22251.23011.2375
16922005.08.31 18:25modify851.001.22251.23031.2375
16932005.08.31 18:28modify851.001.22251.23031.2375
16942005.08.31 18:28modify851.001.22251.23041.2375
16952005.08.31 18:28modify851.001.22251.23051.2375
16962005.08.31 18:30modify851.001.22251.23071.2375
16972005.08.31 18:30modify851.001.22251.23091.2375
16982005.08.31 18:31modify851.001.22251.23121.2375
16992005.08.31 18:31modify851.001.22251.23131.2375
17002005.08.31 18:33modify851.001.22251.23131.2375
17012005.08.31 18:33modify851.001.22251.23141.2375
17022005.09.01 10:20modify851.001.22251.23151.2375
17032005.09.01 10:21modify851.001.22251.23161.2375
17042005.09.01 10:21modify851.001.22251.23181.2375
17052005.09.01 10:21modify851.001.22251.23201.2375
17062005.09.01 10:21modify851.001.22251.23221.2375
17072005.09.01 10:22modify851.001.22251.23241.2375
17082005.09.01 10:22modify851.001.22251.23251.2375
17092005.09.01 10:22modify851.001.22251.23271.2375
17102005.09.01 10:22modify851.001.22251.23281.2375
17112005.09.01 10:22modify851.001.22251.23301.2375
17122005.09.01 10:22modify851.001.22251.23311.2375
17132005.09.01 10:23modify851.001.22251.23321.2375
17142005.09.01 10:52modify851.001.22251.23341.2375
17152005.09.01 10:52modify851.001.22251.23341.2375
17162005.09.01 10:52t/p851.001.23751.23341.23751500.0025940.02
17172005.09.06 00:10sell861.001.25331.26831.2383
17182005.09.06 02:55modify861.001.25331.25321.2383
17192005.09.06 02:56modify861.001.25331.25321.2383
17202005.09.06 02:59modify861.001.25331.25301.2383
17212005.09.06 02:59modify861.001.25331.25271.2383
17222005.09.06 02:59modify861.001.25331.25241.2383
17232005.09.06 06:29modify861.001.25331.25241.2383
17242005.09.06 06:29modify861.001.25331.25231.2383
17252005.09.06 06:29modify861.001.25331.25221.2383
17262005.09.06 06:31modify861.001.25331.25211.2383
17272005.09.06 08:43modify861.001.25331.25211.2383
17282005.09.06 08:44modify861.001.25331.25201.2383
17292005.09.06 08:44modify861.001.25331.25191.2383
17302005.09.06 08:44modify861.001.25331.25181.2383
17312005.09.06 08:44modify861.001.25331.25171.2383
17322005.09.06 08:44modify861.001.25331.25161.2383
17332005.09.06 08:44modify861.001.25331.25151.2383
17342005.09.06 08:44modify861.001.25331.25141.2383
17352005.09.06 08:44modify861.001.25331.25131.2383
17362005.09.06 08:52modify861.001.25331.25121.2383
17372005.09.06 08:53modify861.001.25331.25111.2383
17382005.09.06 08:53modify861.001.25331.25101.2383
17392005.09.06 08:53modify861.001.25331.25091.2383
17402005.09.06 08:53modify861.001.25331.25081.2383
17412005.09.06 08:53modify861.001.25331.25071.2383
17422005.09.06 09:26modify861.001.25331.25071.2383
17432005.09.06 09:26modify861.001.25331.25061.2383
17442005.09.06 09:26modify861.001.25331.25051.2383
17452005.09.06 09:26modify861.001.25331.25041.2383
17462005.09.06 09:26modify861.001.25331.25031.2383
17472005.09.06 09:26modify861.001.25331.25011.2383
17482005.09.06 09:26modify861.001.25331.25001.2383
17492005.09.06 09:27modify861.001.25331.24991.2383
17502005.09.06 09:27modify861.001.25331.24981.2383
17512005.09.06 09:27modify861.001.25331.24971.2383
17522005.09.06 09:27modify861.001.25331.24961.2383
17532005.09.06 09:27modify861.001.25331.24951.2383
17542005.09.06 09:27modify861.001.25331.24941.2383
17552005.09.06 09:28modify861.001.25331.24941.2383
17562005.09.06 09:28modify861.001.25331.24931.2383
17572005.09.06 09:30modify861.001.25331.24931.2383
17582005.09.06 09:30modify861.001.25331.24911.2383
17592005.09.06 09:30modify861.001.25331.24901.2383
17602005.09.06 09:53modify861.001.25331.24881.2383
17612005.09.06 09:53modify861.001.25331.24871.2383
17622005.09.06 09:53modify861.001.25331.24851.2383
17632005.09.06 09:54modify861.001.25331.24851.2383
17642005.09.06 09:54modify861.001.25331.24841.2383
17652005.09.06 09:56modify861.001.25331.24831.2383
17662005.09.06 13:20s/l861.001.24831.24831.2383500.0026440.02
17672005.09.07 12:00sell871.001.24711.26211.2321
17682005.09.07 15:11modify871.001.24711.24711.2321
17692005.09.07 15:11modify871.001.24711.24701.2321
17702005.09.07 15:11modify871.001.24711.24691.2321
17712005.09.07 15:12modify871.001.24711.24681.2321
17722005.09.07 15:12modify871.001.24711.24671.2321
17732005.09.07 15:12modify871.001.24711.24661.2321
17742005.09.07 15:12modify871.001.24711.24651.2321
17752005.09.07 15:12modify871.001.24711.24641.2321
17762005.09.07 15:12modify871.001.24711.24631.2321
17772005.09.07 15:15modify871.001.24711.24631.2321
17782005.09.07 15:15modify871.001.24711.24621.2321
17792005.09.07 15:16modify871.001.24711.24611.2321
17802005.09.07 15:16modify871.001.24711.24601.2321
17812005.09.07 18:04s/l871.001.24601.24601.2321110.0126550.03
17822005.09.09 11:00sell881.001.24091.25591.2259
17832005.09.09 15:00close881.001.24231.25591.2259-140.0126410.02
17842005.09.09 15:00buy891.001.24241.22741.2574
17852005.09.09 19:37close891.001.24041.22741.2574-199.9926210.03
17862005.09.09 19:37sell901.001.24041.25541.2254
17872005.09.09 22:13close901.001.24161.25541.2254-119.9926090.04
17882005.09.14 08:55sell911.001.22761.24261.2126
17892005.09.14 09:39close911.001.22881.24261.2126-120.0025970.04
17902005.09.14 10:18sell921.001.22791.24291.2129
17912005.09.14 13:29close921.001.22901.24291.2129-110.0025860.04
17922005.09.14 13:29buy931.001.22911.21411.2441
17932005.09.14 18:00close931.001.22791.21411.2441-120.0025740.04
17942005.09.20 07:56sell941.001.21411.22911.1991
17952005.09.20 10:15close941.001.21571.22911.1991-160.0025580.04
17962005.09.20 11:00sell951.001.21531.23031.2003
17972005.09.20 12:47close951.001.21611.23031.2003-80.0025500.04
17982005.09.20 15:22buy961.001.21571.20071.2307
17992005.09.20 20:23close961.001.21441.20071.2307-130.0025370.04
18002005.09.22 07:16buy971.001.22121.20621.2362
18012005.09.22 08:08close971.001.22041.20621.2362-80.0025290.04
18022005.09.28 10:31sell981.001.20101.21601.1860
18032005.09.28 12:21close981.001.20311.21601.1860-210.0125080.03
18042005.09.28 12:23buy991.001.20311.18811.2181
18052005.09.28 14:30close991.001.20181.18811.2181-130.0124950.02
18062005.09.28 18:16buy1001.001.20341.18841.2184
18072005.09.29 14:42close1001.001.20291.18841.2184-49.9924900.03
18082005.09.29 22:49sell1011.001.20361.21861.1886
18092005.09.30 03:31close1011.001.20481.21861.1886-120.0024780.03
18102005.09.30 08:04sell1021.001.20291.21791.1879
18112005.09.30 12:27close1021.001.20481.21791.1879-189.9924590.04
18122005.09.30 14:48sell1031.001.20231.21731.1873
18132005.09.30 16:06close1031.001.20391.21731.1873-159.9924430.05
18142005.09.30 16:11buy1041.001.20401.18901.2190
18152005.09.30 17:33modify1041.001.20401.20411.2190
18162005.09.30 17:33modify1041.001.20401.20421.2190
18172005.09.30 17:33modify1041.001.20401.20431.2190
18182005.09.30 17:33modify1041.001.20401.20451.2190
18192005.09.30 17:33modify1041.001.20401.20461.2190
18202005.09.30 17:34modify1041.001.20401.20471.2190
18212005.09.30 17:34modify1041.001.20401.20481.2190
18222005.09.30 18:21s/l1041.001.20481.20481.219080.0024510.05
18232005.09.30 19:19sell1051.001.20191.21691.1869
18242005.10.03 02:34modify1051.001.20191.20191.1869
18252005.10.03 02:34modify1051.001.20191.20171.1869
18262005.10.03 02:34modify1051.001.20191.20161.1869
18272005.10.03 02:34modify1051.001.20191.20151.1869
18282005.10.03 02:34modify1051.001.20191.20141.1869
18292005.10.03 02:34modify1051.001.20191.20131.1869
18302005.10.03 02:34modify1051.001.20191.20121.1869
18312005.10.03 02:34modify1051.001.20191.20111.1869
18322005.10.03 02:34modify1051.001.20191.20101.1869
18332005.10.03 02:49modify1051.001.20191.20091.1869
18342005.10.03 02:49modify1051.001.20191.20081.1869
18352005.10.03 02:49modify1051.001.20191.20071.1869
18362005.10.03 02:49modify1051.001.20191.20061.1869
18372005.10.03 02:49modify1051.001.20191.20051.1869
18382005.10.03 02:49modify1051.001.20191.20041.1869
18392005.10.03 02:49modify1051.001.20191.20031.1869
18402005.10.03 02:52modify1051.001.20191.20021.1869
18412005.10.03 03:03modify1051.001.20191.20001.1869
18422005.10.03 03:04modify1051.001.20191.19991.1869
18432005.10.03 03:04modify1051.001.20191.19981.1869
18442005.10.03 03:04modify1051.001.20191.19971.1869
18452005.10.03 03:04modify1051.001.20191.19961.1869
18462005.10.03 03:04modify1051.001.20191.19951.1869
18472005.10.03 03:05modify1051.001.20191.19941.1869
18482005.10.03 03:05modify1051.001.20191.19931.1869
18492005.10.03 03:06modify1051.001.20191.19921.1869
18502005.10.03 03:06modify1051.001.20191.19901.1869
18512005.10.03 03:06modify1051.001.20191.19881.1869
18522005.10.03 03:06modify1051.001.20191.19861.1869
18532005.10.03 03:06modify1051.001.20191.19841.1869
18542005.10.03 03:06modify1051.001.20191.19821.1869
18552005.10.03 03:06modify1051.001.20191.19801.1869
18562005.10.03 03:06modify1051.001.20191.19781.1869
18572005.10.03 03:07modify1051.001.20191.19781.1869
18582005.10.03 03:07modify1051.001.20191.19771.1869
18592005.10.03 03:07modify1051.001.20191.19761.1869
18602005.10.03 03:07modify1051.001.20191.19751.1869
18612005.10.03 03:07modify1051.001.20191.19741.1869
18622005.10.03 03:07modify1051.001.20191.19731.1869
18632005.10.03 04:39modify1051.001.20191.19721.1869
18642005.10.03 04:39modify1051.001.20191.19711.1869
18652005.10.03 04:39modify1051.001.20191.19701.1869
18662005.10.03 10:58modify1051.001.20191.19691.1869
18672005.10.03 10:58modify1051.001.20191.19681.1869
18682005.10.03 10:58modify1051.001.20191.19681.1869
18692005.10.03 10:58modify1051.001.20191.19671.1869
18702005.10.03 10:58modify1051.001.20191.19661.1869
18712005.10.03 10:58modify1051.001.20191.19651.1869
18722005.10.03 11:01modify1051.001.20191.19641.1869
18732005.10.03 11:01modify1051.001.20191.19631.1869
18742005.10.03 11:08modify1051.001.20191.19631.1869
18752005.10.03 11:08modify1051.001.20191.19621.1869
18762005.10.03 11:09modify1051.001.20191.19611.1869
18772005.10.03 16:12modify1051.001.20191.19601.1869
18782005.10.03 16:12modify1051.001.20191.19591.1869
18792005.10.03 16:14modify1051.001.20191.19581.1869
18802005.10.03 16:14modify1051.001.20191.19561.1869
18812005.10.03 16:14modify1051.001.20191.19541.1869
18822005.10.03 16:15modify1051.001.20191.19541.1869
18832005.10.03 16:15modify1051.001.20191.19531.1869
18842005.10.03 16:16modify1051.001.20191.19531.1869
18852005.10.03 16:16modify1051.001.20191.19521.1869
18862005.10.03 16:17modify1051.001.20191.19511.1869
18872005.10.03 16:31modify1051.001.20191.19501.1869
18882005.10.03 16:31modify1051.001.20191.19491.1869
18892005.10.03 16:31modify1051.001.20191.19481.1869
18902005.10.03 16:31modify1051.001.20191.19471.1869
18912005.10.03 16:31modify1051.001.20191.19461.1869
18922005.10.03 16:31modify1051.001.20191.19451.1869
18932005.10.03 16:32modify1051.001.20191.19441.1869
18942005.10.03 16:34modify1051.001.20191.19441.1869
18952005.10.04 00:49modify1051.001.20191.19431.1869
18962005.10.04 00:50modify1051.001.20191.19421.1869
18972005.10.04 00:52modify1051.001.20191.19421.1869
18982005.10.04 12:00close1051.001.19371.19421.1869820.0025330.05
18992005.10.04 15:04sell1061.001.19271.20771.1777
19002005.10.04 18:20close1061.001.19351.20771.1777-80.0025250.05
19012005.10.10 12:55sell1071.001.21171.22671.1967
19022005.10.10 14:33modify1071.001.21171.21171.1967
19032005.10.10 14:33modify1071.001.21171.21161.1967
19042005.10.10 14:33modify1071.001.21171.21141.1967
19052005.10.10 14:33modify1071.001.21171.21121.1967
19062005.10.10 14:33modify1071.001.21171.21111.1967
19072005.10.10 14:33modify1071.001.21171.21091.1967
19082005.10.10 14:58modify1071.001.21171.21061.1967
19092005.10.10 14:58modify1071.001.21171.21041.1967
19102005.10.10 15:07modify1071.001.21171.21031.1967
19112005.10.10 15:09modify1071.001.21171.21031.1967
19122005.10.10 15:09modify1071.001.21171.21011.1967
19132005.10.10 16:00modify1071.001.21171.20991.1967
19142005.10.10 16:00modify1071.001.21171.20971.1967
19152005.10.10 16:01modify1071.001.21171.20961.1967
19162005.10.10 16:01modify1071.001.21171.20951.1967
19172005.10.10 16:01modify1071.001.21171.20941.1967
19182005.10.10 16:19modify1071.001.21171.20931.1967
19192005.10.10 16:19modify1071.001.21171.20921.1967
19202005.10.10 16:19modify1071.001.21171.20911.1967
19212005.10.10 16:21modify1071.001.21171.20911.1967
19222005.10.10 16:47modify1071.001.21171.20891.1967
19232005.10.10 16:49modify1071.001.21171.20871.1967
19242005.10.10 16:49modify1071.001.21171.20861.1967
19252005.10.10 16:49modify1071.001.21171.20851.1967
19262005.10.10 16:49modify1071.001.21171.20841.1967
19272005.10.10 16:51modify1071.001.21171.20831.1967
19282005.10.10 16:54modify1071.001.21171.20811.1967
19292005.10.10 16:56modify1071.001.21171.20811.1967
19302005.10.11 02:54modify1071.001.21171.20801.1967
19312005.10.11 02:54modify1071.001.21171.20781.1967
19322005.10.11 02:54modify1071.001.21171.20761.1967
19332005.10.11 02:54modify1071.001.21171.20741.1967
19342005.10.11 02:56modify1071.001.21171.20721.1967
19352005.10.11 02:56modify1071.001.21171.20701.1967
19362005.10.11 02:57modify1071.001.21171.20691.1967
19372005.10.11 02:59modify1071.001.21171.20681.1967
19382005.10.11 03:01modify1071.001.21171.20671.1967
19392005.10.11 03:01modify1071.001.21171.20651.1967
19402005.10.11 03:01modify1071.001.21171.20631.1967
19412005.10.11 03:01modify1071.001.21171.20611.1967
19422005.10.11 08:05modify1071.001.21171.20611.1967
19432005.10.11 08:05modify1071.001.21171.20601.1967
19442005.10.11 08:05modify1071.001.21171.20591.1967
19452005.10.11 08:05modify1071.001.21171.20581.1967
19462005.10.11 08:21modify1071.001.21171.20571.1967
19472005.10.11 08:21modify1071.001.21171.20551.1967
19482005.10.11 08:22modify1071.001.21171.20551.1967
19492005.10.11 08:22modify1071.001.21171.20541.1967
19502005.10.11 08:30modify1071.001.21171.20541.1967
19512005.10.11 08:30modify1071.001.21171.20531.1967
19522005.10.11 08:31modify1071.001.21171.20531.1967
19532005.10.11 08:33modify1071.001.21171.20521.1967
19542005.10.11 15:23modify1071.001.21171.20511.1967
19552005.10.11 15:24modify1071.001.21171.20501.1967
19562005.10.11 15:24modify1071.001.21171.20491.1967
19572005.10.11 15:25modify1071.001.21171.20481.1967
19582005.10.11 15:25modify1071.001.21171.20471.1967
19592005.10.11 15:28modify1071.001.21171.20461.1967
19602005.10.11 15:42modify1071.001.21171.20451.1967
19612005.10.11 15:47modify1071.001.21171.20451.1967
19622005.10.11 15:48modify1071.001.21171.20441.1967
19632005.10.11 15:48modify1071.001.21171.20431.1967
19642005.10.11 15:53modify1071.001.21171.20431.1967
19652005.10.11 15:54modify1071.001.21171.20421.1967
19662005.10.11 15:57modify1071.001.21171.20411.1967
19672005.10.11 15:58modify1071.001.21171.20401.1967
19682005.10.11 16:00modify1071.001.21171.20401.1967
19692005.10.11 16:02modify1071.001.21171.20391.1967
19702005.10.11 16:02modify1071.001.21171.20381.1967
19712005.10.11 16:02modify1071.001.21171.20371.1967
19722005.10.11 16:02modify1071.001.21171.20361.1967
19732005.10.11 16:06modify1071.001.21171.20361.1967
19742005.10.11 16:08modify1071.001.21171.20351.1967
19752005.10.11 16:08modify1071.001.21171.20341.1967
19762005.10.11 16:08modify1071.001.21171.20321.1967
19772005.10.11 16:08modify1071.001.21171.20311.1967
19782005.10.11 16:08modify1071.001.21171.20301.1967
19792005.10.11 16:08modify1071.001.21171.20291.1967
19802005.10.11 16:10modify1071.001.21171.20281.1967
19812005.10.11 16:10modify1071.001.21171.20271.1967
19822005.10.11 16:10modify1071.001.21171.20261.1967
19832005.10.11 16:10modify1071.001.21171.20251.1967
19842005.10.11 16:11modify1071.001.21171.20241.1967
19852005.10.11 16:11modify1071.001.21171.20231.1967
19862005.10.11 20:41modify1071.001.21171.20221.1967
19872005.10.11 20:41modify1071.001.21171.20191.1967
19882005.10.11 20:41modify1071.001.21171.20181.1967
19892005.10.11 20:42modify1071.001.21171.20171.1967
19902005.10.12 01:31modify1071.001.21171.20161.1967
19912005.10.12 01:31modify1071.001.21171.20151.1967
19922005.10.12 01:31modify1071.001.21171.20121.1967
19932005.10.12 01:31modify1071.001.21171.20101.1967
19942005.10.12 01:31modify1071.001.21171.20091.1967
19952005.10.12 01:31t/p1071.001.19671.20091.19671500.0026750.05
19962005.10.14 14:33buy1081.001.20191.18691.2169
19972005.10.14 14:43modify1081.001.20191.20191.2169
19982005.10.14 14:52s/l1081.001.20191.20191.21690.0026750.05
19992005.10.14 14:52buy1091.001.20211.18711.2171
20002005.10.14 15:38close1091.001.20001.18711.2171-210.0026540.05
20012005.10.14 16:02buy1101.001.20081.18581.2158
20022005.10.14 16:31modify1101.001.20081.20091.2158
20032005.10.14 16:32modify1101.001.20081.20111.2158
20042005.10.14 16:34modify1101.001.20081.20121.2158
20052005.10.14 16:35modify1101.001.20081.20131.2158
20062005.10.14 16:35modify1101.001.20081.20141.2158
20072005.10.14 16:36modify1101.001.20081.20151.2158
20082005.10.14 16:36modify1101.001.20081.20181.2158
20092005.10.14 16:36modify1101.001.20081.20211.2158
20102005.10.14 16:36modify1101.001.20081.20231.2158
20112005.10.14 16:36modify1101.001.20081.20261.2158
20122005.10.14 16:37modify1101.001.20081.20261.2158
20132005.10.14 16:37modify1101.001.20081.20271.2158
20142005.10.14 16:37modify1101.001.20081.20281.2158
20152005.10.14 16:47modify1101.001.20081.20291.2158
20162005.10.14 16:48modify1101.001.20081.20301.2158
20172005.10.14 16:48modify1101.001.20081.20311.2158
20182005.10.14 16:48modify1101.001.20081.20331.2158
20192005.10.14 16:48modify1101.001.20081.20341.2158
20202005.10.14 16:49modify1101.001.20081.20351.2158
20212005.10.14 16:49modify1101.001.20081.20361.2158
20222005.10.14 16:49modify1101.001.20081.20371.2158
20232005.10.14 17:17modify1101.001.20081.20381.2158
20242005.10.14 17:17modify1101.001.20081.20401.2158
20252005.10.14 17:17modify1101.001.20081.20411.2158
20262005.10.14 17:17modify1101.001.20081.20431.2158
20272005.10.14 17:17modify1101.001.20081.20441.2158
20282005.10.14 17:18modify1101.001.20081.20451.2158
20292005.10.14 17:18modify1101.001.20081.20461.2158
20302005.10.14 17:18modify1101.001.20081.20481.2158
20312005.10.14 17:18modify1101.001.20081.20491.2158
20322005.10.14 17:18modify1101.001.20081.20501.2158
20332005.10.14 17:18modify1101.001.20081.20511.2158
20342005.10.14 18:14modify1101.001.20081.20511.2158
20352005.10.14 19:39modify1101.001.20081.20531.2158
20362005.10.14 19:39modify1101.001.20081.20551.2158
20372005.10.14 19:41modify1101.001.20081.20551.2158
20382005.10.14 19:41modify1101.001.20081.20561.2158
20392005.10.14 19:42modify1101.001.20081.20561.2158
20402005.10.14 19:43modify1101.001.20081.20571.2158
20412005.10.14 19:43modify1101.001.20081.20581.2158
20422005.10.14 19:43modify1101.001.20081.20611.2158
20432005.10.14 19:43modify1101.001.20081.20621.2158
20442005.10.14 19:43modify1101.001.20081.20641.2158
20452005.10.14 19:43modify1101.001.20081.20651.2158
20462005.10.14 19:43modify1101.001.20081.20661.2158
20472005.10.17 00:38s/l1101.001.20661.20661.2158580.0027120.05
20482005.10.19 14:33sell1111.001.19401.20901.1790
20492005.10.20 15:58close1111.001.19811.20901.1790-410.0026710.05
20502005.10.20 15:58buy1121.001.19801.18301.2130
20512005.10.20 21:46modify1121.001.19801.19801.2130
20522005.10.20 21:47modify1121.001.19801.19821.2130
20532005.10.21 01:44modify1121.001.19801.19831.2130
20542005.10.21 01:44modify1121.001.19801.19841.2130
20552005.10.21 01:44modify1121.001.19801.19851.2130
20562005.10.21 01:45modify1121.001.19801.19881.2130
20572005.10.21 01:53modify1121.001.19801.19891.2130
20582005.10.21 01:53modify1121.001.19801.19901.2130
20592005.10.21 01:53modify1121.001.19801.19911.2130
20602005.10.21 01:53modify1121.001.19801.19921.2130
20612005.10.21 01:54modify1121.001.19801.19931.2130
20622005.10.21 01:54modify1121.001.19801.19941.2130
20632005.10.21 01:54modify1121.001.19801.19951.2130
20642005.10.21 01:54modify1121.001.19801.19961.2130
20652005.10.21 01:59modify1121.001.19801.19971.2130
20662005.10.21 02:12modify1121.001.19801.20001.2130
20672005.10.21 02:13modify1121.001.19801.20001.2130
20682005.10.21 02:13modify1121.001.19801.20011.2130
20692005.10.21 02:13modify1121.001.19801.20031.2130
20702005.10.21 02:13modify1121.001.19801.20051.2130
20712005.10.21 02:13modify1121.001.19801.20081.2130
20722005.10.21 02:13modify1121.001.19801.20101.2130
20732005.10.21 02:14modify1121.001.19801.20121.2130
20742005.10.21 02:14modify1121.001.19801.20131.2130
20752005.10.21 02:14modify1121.001.19801.20141.2130
20762005.10.21 02:14modify1121.001.19801.20151.2130
20772005.10.21 02:14modify1121.001.19801.20161.2130
20782005.10.21 02:15modify1121.001.19801.20171.2130
20792005.10.21 02:15modify1121.001.19801.20191.2130
20802005.10.21 02:16modify1121.001.19801.20211.2130
20812005.10.21 02:17modify1121.001.19801.20221.2130
20822005.10.21 02:17modify1121.001.19801.20241.2130
20832005.10.21 02:17modify1121.001.19801.20251.2130
20842005.10.21 02:17modify1121.001.19801.20271.2130
20852005.10.21 03:17modify1121.001.19801.20281.2130
20862005.10.21 03:17modify1121.001.19801.20301.2130
20872005.10.21 03:17modify1121.001.19801.20321.2130
20882005.10.21 03:17modify1121.001.19801.20341.2130
20892005.10.21 03:17modify1121.001.19801.20351.2130
20902005.10.21 04:26s/l1121.001.20351.20351.2130550.0027260.05
20912005.10.25 05:57buy1131.001.19781.18281.2128
20922005.10.25 07:43close1131.001.19631.18281.2128-150.0027110.05
20932005.10.25 10:03buy1141.001.19771.18271.2127
20942005.10.25 10:35modify1141.001.19771.19771.2127
20952005.10.25 10:35modify1141.001.19771.19791.2127
20962005.10.25 10:35modify1141.001.19771.19811.2127
20972005.10.25 10:35modify1141.001.19771.19821.2127
20982005.10.25 10:35modify1141.001.19771.19841.2127
20992005.10.25 10:35modify1141.001.19771.19851.2127
21002005.10.25 10:37modify1141.001.19771.19851.2127
21012005.10.25 10:37modify1141.001.19771.19861.2127
21022005.10.25 10:38modify1141.001.19771.19871.2127
21032005.10.25 10:39modify1141.001.19771.19881.2127
21042005.10.25 10:39modify1141.001.19771.19901.2127
21052005.10.25 10:39modify1141.001.19771.19911.2127
21062005.10.25 10:39modify1141.001.19771.19921.2127
21072005.10.25 10:40modify1141.001.19771.19921.2127
21082005.10.25 12:05modify1141.001.19771.19931.2127
21092005.10.25 12:46modify1141.001.19771.19941.2127
21102005.10.25 12:51modify1141.001.19771.19961.2127
21112005.10.25 12:51modify1141.001.19771.19981.2127
21122005.10.25 12:52modify1141.001.19771.19991.2127
21132005.10.25 12:52modify1141.001.19771.20001.2127
21142005.10.25 12:53modify1141.001.19771.20011.2127
21152005.10.25 12:53modify1141.001.19771.20021.2127
21162005.10.25 12:54modify1141.001.19771.20021.2127
21172005.10.25 14:53modify1141.001.19771.20031.2127
21182005.10.25 14:56modify1141.001.19771.20041.2127
21192005.10.25 14:56modify1141.001.19771.20051.2127
21202005.10.25 14:56modify1141.001.19771.20061.2127
21212005.10.25 14:56modify1141.001.19771.20081.2127
21222005.10.25 14:57modify1141.001.19771.20091.2127
21232005.10.25 14:57modify1141.001.19771.20101.2127
21242005.10.25 14:57modify1141.001.19771.20111.2127
21252005.10.25 14:58modify1141.001.19771.20121.2127
21262005.10.25 14:58modify1141.001.19771.20131.2127
21272005.10.25 14:58modify1141.001.19771.20151.2127
21282005.10.25 14:58modify1141.001.19771.20161.2127
21292005.10.25 14:58modify1141.001.19771.20181.2127
21302005.10.25 14:58modify1141.001.19771.20191.2127
21312005.10.25 14:58modify1141.001.19771.20211.2127
21322005.10.25 14:58modify1141.001.19771.20221.2127
21332005.10.25 15:06modify1141.001.19771.20241.2127
21342005.10.25 15:06modify1141.001.19771.20251.2127
21352005.10.25 15:06modify1141.001.19771.20271.2127
21362005.10.25 15:45modify1141.001.19771.20281.2127
21372005.10.25 15:45modify1141.001.19771.20291.2127
21382005.10.25 16:00modify1141.001.19771.20301.2127
21392005.10.25 16:01modify1141.001.19771.20321.2127
21402005.10.25 16:01modify1141.001.19771.20341.2127
21412005.10.25 16:02modify1141.001.19771.20361.2127
21422005.10.25 16:02modify1141.001.19771.20371.2127
21432005.10.25 16:02modify1141.001.19771.20391.2127
21442005.10.25 16:02modify1141.001.19771.20411.2127
21452005.10.25 16:02modify1141.001.19771.20421.2127
21462005.10.25 16:02modify1141.001.19771.20441.2127
21472005.10.25 16:02modify1141.001.19771.20461.2127
21482005.10.25 16:02modify1141.001.19771.20471.2127
21492005.10.25 16:02modify1141.001.19771.20491.2127
21502005.10.25 16:03modify1141.001.19771.20491.2127
21512005.10.25 16:03modify1141.001.19771.20501.2127
21522005.10.25 16:03modify1141.001.19771.20521.2127
21532005.10.25 16:04modify1141.001.19771.20531.2127
21542005.10.25 16:04modify1141.001.19771.20541.2127
21552005.10.25 16:11modify1141.001.19771.20561.2127
21562005.10.25 16:12modify1141.001.19771.20571.2127
21572005.10.25 16:12modify1141.001.19771.20581.2127
21582005.10.25 16:26modify1141.001.19771.20591.2127
21592005.10.25 16:26modify1141.001.19771.20601.2127
21602005.10.25 16:27modify1141.001.19771.20611.2127
21612005.10.25 16:28modify1141.001.19771.20651.2127
21622005.10.25 16:28modify1141.001.19771.20661.2127
21632005.10.25 16:28modify1141.001.19771.20671.2127
21642005.10.25 16:28modify1141.001.19771.20681.2127
21652005.10.25 16:28modify1141.001.19771.20691.2127
21662005.10.25 16:28modify1141.001.19771.20701.2127
21672005.10.25 16:28modify1141.001.19771.20711.2127
21682005.10.25 16:28modify1141.001.19771.20721.2127
21692005.10.25 16:29modify1141.001.19771.20721.2127
21702005.10.25 16:29modify1141.001.19771.20731.2127
21712005.10.25 20:16modify1141.001.19771.20741.2127
21722005.10.25 20:16modify1141.001.19771.20751.2127
21732005.10.25 20:27modify1141.001.19771.20751.2127
21742005.10.26 08:14modify1141.001.19771.20771.2127
21752005.10.26 08:14modify1141.001.19771.20781.2127
21762005.10.26 08:14modify1141.001.19771.20801.2127
21772005.10.26 08:14modify1141.001.19771.20821.2127
21782005.10.26 08:14modify1141.001.19771.20831.2127
21792005.10.26 08:14modify1141.001.19771.20841.2127
21802005.10.26 08:16modify1141.001.19771.20861.2127
21812005.10.26 08:16t/p1141.001.21271.20861.21271500.0028610.05
21822005.10.26 15:39buy1151.001.20801.19301.2230
21832005.10.26 16:49close1151.001.20691.19301.2230-110.0028500.05
21842005.10.26 19:31buy1161.001.20811.19311.2231
21852005.10.27 05:17modify1161.001.20811.20831.2231
21862005.10.27 06:25modify1161.001.20811.20841.2231
21872005.10.27 06:28modify1161.001.20811.20861.2231
21882005.10.27 06:44modify1161.001.20811.20871.2231
21892005.10.27 06:44modify1161.001.20811.20881.2231
21902005.10.27 06:44modify1161.001.20811.20891.2231
21912005.10.27 06:51modify1161.001.20811.20901.2231
21922005.10.27 07:54s/l1161.001.20901.20901.223190.0028590.05
21932005.11.01 14:55sell1171.001.19921.21421.1842
21942005.11.01 20:02close1171.001.20041.21421.1842-120.0028470.05
21952005.11.02 15:00buy1181.001.20251.18751.2175
21962005.11.02 16:47modify1181.001.20251.20251.2175
21972005.11.02 16:48modify1181.001.20251.20261.2175
21982005.11.02 16:48modify1181.001.20251.20271.2175
21992005.11.02 16:49modify1181.001.20251.20281.2175
22002005.11.02 16:49modify1181.001.20251.20291.2175
22012005.11.02 16:49modify1181.001.20251.20301.2175
22022005.11.02 17:05modify1181.001.20251.20311.2175
22032005.11.02 17:05modify1181.001.20251.20321.2175
22042005.11.02 18:28modify1181.001.20251.20331.2175
22052005.11.02 18:30modify1181.001.20251.20361.2175
22062005.11.02 18:30modify1181.001.20251.20391.2175
22072005.11.02 18:30modify1181.001.20251.20411.2175
22082005.11.03 12:02close1181.001.20481.20411.2175230.0028700.05
22092005.11.09 08:00buy1191.001.17721.16221.1922
22102005.11.09 10:42close1191.001.17611.16221.1922-110.0028590.05
22112005.11.09 11:23buy1201.001.17711.16211.1921
22122005.11.10 05:03close1201.001.17551.16211.1921-160.0028430.05
22132005.11.10 07:09buy1211.001.17641.16141.1914
22142005.11.10 14:54close1211.001.17531.16141.1914-110.0028320.05
22152005.11.15 11:03sell1221.001.16971.18471.1547
22162005.11.15 12:23modify1221.001.16971.16971.1547
22172005.11.15 12:23modify1221.001.16971.16961.1547
22182005.11.15 12:49modify1221.001.16971.16951.1547
22192005.11.15 12:49modify1221.001.16971.16941.1547
22202005.11.15 12:51modify1221.001.16971.16931.1547
22212005.11.15 12:51modify1221.001.16971.16921.1547
22222005.11.15 13:10modify1221.001.16971.16901.1547
22232005.11.15 13:10modify1221.001.16971.16881.1547
22242005.11.15 13:10modify1221.001.16971.16871.1547
22252005.11.15 13:11modify1221.001.16971.16861.1547
22262005.11.15 13:11modify1221.001.16971.16841.1547
22272005.11.15 13:12modify1221.001.16971.16831.1547
22282005.11.15 13:12modify1221.001.16971.16821.1547
22292005.11.15 14:52s/l1221.001.16821.16821.1547150.0028470.05
22302005.11.17 14:58sell1231.001.16721.18221.1522
22312005.11.18 15:02close1231.001.17281.18221.1522-560.0027910.05
22322005.11.30 08:07sell1241.001.17831.19331.1633
22332005.11.30 16:39close1241.001.18011.19331.1633-180.0027730.05
22342005.11.30 19:17sell1251.001.17761.19261.1626
22352005.12.01 12:13close1251.001.17881.19261.1626-120.0027610.05
22362005.12.06 16:06buy1261.001.17771.16271.1927
22372005.12.06 17:22close1261.001.17711.16271.1927-60.0027550.05
22382005.12.09 12:02buy1271.001.17991.16491.1949
22392005.12.09 14:13close1271.001.17871.16491.1949-120.0027430.05
22402005.12.12 02:18buy1281.001.18071.16571.1957
22412005.12.12 09:20modify1281.001.18071.18091.1957
22422005.12.12 09:20modify1281.001.18071.18121.1957
22432005.12.12 09:20modify1281.001.18071.18141.1957
22442005.12.12 09:20modify1281.001.18071.18171.1957
22452005.12.12 09:29modify1281.001.18071.18181.1957
22462005.12.12 09:29modify1281.001.18071.18201.1957
22472005.12.12 09:29modify1281.001.18071.18211.1957
22482005.12.12 09:29modify1281.001.18071.18231.1957
22492005.12.12 09:29modify1281.001.18071.18251.1957
22502005.12.12 09:30modify1281.001.18071.18251.1957
22512005.12.12 09:39modify1281.001.18071.18261.1957
22522005.12.12 09:39modify1281.001.18071.18271.1957
22532005.12.12 09:41modify1281.001.18071.18281.1957
22542005.12.12 09:41modify1281.001.18071.18291.1957
22552005.12.12 09:41modify1281.001.18071.18301.1957
22562005.12.12 09:45modify1281.001.18071.18311.1957
22572005.12.12 09:59modify1281.001.18071.18321.1957
22582005.12.12 09:59modify1281.001.18071.18331.1957
22592005.12.12 10:01modify1281.001.18071.18331.1957
22602005.12.12 10:01modify1281.001.18071.18341.1957
22612005.12.12 10:03modify1281.001.18071.18351.1957
22622005.12.12 10:03modify1281.001.18071.18361.1957
22632005.12.12 10:03modify1281.001.18071.18371.1957
22642005.12.12 10:03modify1281.001.18071.18391.1957
22652005.12.12 10:03modify1281.001.18071.18401.1957
22662005.12.12 10:03modify1281.001.18071.18411.1957
22672005.12.12 10:03modify1281.001.18071.18431.1957
22682005.12.12 10:04modify1281.001.18071.18441.1957
22692005.12.12 10:05modify1281.001.18071.18451.1957
22702005.12.12 10:05modify1281.001.18071.18461.1957
22712005.12.12 10:05modify1281.001.18071.18471.1957
22722005.12.12 10:06modify1281.001.18071.18471.1957
22732005.12.12 10:07modify1281.001.18071.18491.1957
22742005.12.12 10:07modify1281.001.18071.18501.1957
22752005.12.12 10:07modify1281.001.18071.18511.1957
22762005.12.12 13:46modify1281.001.18071.18521.1957
22772005.12.12 13:50modify1281.001.18071.18541.1957
22782005.12.12 13:50modify1281.001.18071.18551.1957
22792005.12.12 13:51modify1281.001.18071.18561.1957
22802005.12.12 13:51modify1281.001.18071.18571.1957
22812005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18581.1957
22822005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18591.1957
22832005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18601.1957
22842005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18631.1957
22852005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18651.1957
22862005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18681.1957
22872005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18701.1957
22882005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18731.1957
22892005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18751.1957
22902005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18781.1957
22912005.12.12 13:52modify1281.001.18071.18801.1957
22922005.12.12 13:53modify1281.001.18071.18811.1957
22932005.12.12 13:53modify1281.001.18071.18821.1957
22942005.12.12 13:53modify1281.001.18071.18841.1957
22952005.12.12 13:53modify1281.001.18071.18851.1957
22962005.12.12 13:53modify1281.001.18071.18861.1957
22972005.12.12 13:53modify1281.001.18071.18871.1957
22982005.12.12 13:53modify1281.001.18071.18881.1957
22992005.12.12 14:18modify1281.001.18071.18901.1957
23002005.12.12 14:18modify1281.001.18071.18911.1957
23012005.12.12 14:18modify1281.001.18071.18931.1957
23022005.12.12 14:18modify1281.001.18071.18941.1957
23032005.12.12 14:18modify1281.001.18071.18951.1957
23042005.12.12 14:18modify1281.001.18071.18971.1957
23052005.12.12 14:18modify1281.001.18071.18981.1957
23062005.12.12 14:19modify1281.001.18071.18981.1957
23072005.12.12 14:19modify1281.001.18071.19001.1957
23082005.12.12 14:19modify1281.001.18071.19011.1957
23092005.12.12 14:19modify1281.001.18071.19031.1957
23102005.12.12 14:20modify1281.001.18071.19051.1957
23112005.12.12 14:20modify1281.001.18071.19061.1957
23122005.12.12 14:20modify1281.001.18071.19071.1957
23132005.12.12 14:20modify1281.001.18071.19081.1957
23142005.12.12 14:20modify1281.001.18071.19101.1957
23152005.12.12 14:20modify1281.001.18071.19111.1957
23162005.12.12 14:20modify1281.001.18071.19131.1957
23172005.12.12 14:20modify1281.001.18071.19141.1957
23182005.12.12 14:20modify1281.001.18071.19161.1957
23192005.12.12 14:21modify1281.001.18071.19171.1957
23202005.12.12 14:21t/p1281.001.19571.19171.19571500.0028930.05
23212005.12.13 15:59buy1291.001.19351.17851.2085
23222005.12.13 17:46close1291.001.19261.17851.2085-90.0028840.05
23232005.12.13 18:23buy1301.001.19321.17821.2082
23242005.12.13 19:20close1301.001.19261.17821.2082-60.0028780.05
23252005.12.15 02:16buy1311.001.20151.18651.2165
23262005.12.15 04:15close1311.001.19911.18651.2165-240.0028540.05
23272005.12.19 18:43buy1321.001.20191.18691.2169
23282005.12.20 00:03close1321.001.20001.18691.2169-190.0028350.05
23292005.12.20 00:04sell1331.001.20001.21501.1850
23302005.12.20 10:35modify1331.001.20001.19991.1850
23312005.12.20 10:35modify1331.001.20001.19981.1850
23322005.12.20 13:04modify1331.001.20001.19971.1850
23332005.12.20 13:04modify1331.001.20001.19961.1850
23342005.12.20 13:04modify1331.001.20001.19951.1850
23352005.12.20 13:04modify1331.001.20001.19941.1850
23362005.12.20 13:04modify1331.001.20001.19931.1850
23372005.12.20 14:13modify1331.001.20001.19931.1850
23382005.12.20 14:14modify1331.001.20001.19911.1850
23392005.12.20 14:33modify1331.001.20001.19901.1850
23402005.12.20 14:33modify1331.001.20001.19891.1850
23412005.12.20 14:33modify1331.001.20001.19871.1850
23422005.12.20 14:33modify1331.001.20001.19851.1850
23432005.12.20 14:36modify1331.001.20001.19851.1850
23442005.12.20 14:36modify1331.001.20001.19841.1850
23452005.12.20 14:36modify1331.001.20001.19831.1850
23462005.12.20 14:36modify1331.001.20001.19821.1850
23472005.12.20 14:39modify1331.001.20001.19821.1850
23482005.12.20 14:39modify1331.001.20001.19811.1850
23492005.12.20 14:40modify1331.001.20001.19801.1850
23502005.12.20 14:40modify1331.001.20001.19791.1850
23512005.12.20 14:54modify1331.001.20001.19781.1850
23522005.12.20 14:54modify1331.001.20001.19771.1850
23532005.12.20 14:55modify1331.001.20001.19761.1850
23542005.12.20 14:55modify1331.001.20001.19751.1850
23552005.12.20 14:55modify1331.001.20001.19741.1850
23562005.12.20 14:55modify1331.001.20001.19731.1850
23572005.12.20 14:55modify1331.001.20001.19721.1850
23582005.12.20 14:56modify1331.001.20001.19711.1850
23592005.12.20 14:56modify1331.001.20001.19691.1850
23602005.12.20 14:56modify1331.001.20001.19681.1850
23612005.12.20 14:56modify1331.001.20001.19671.1850
23622005.12.20 14:56modify1331.001.20001.19661.1850
23632005.12.20 14:57modify1331.001.20001.19651.1850
23642005.12.20 14:57modify1331.001.20001.19641.1850
23652005.12.20 15:26modify1331.001.20001.19621.1850
23662005.12.20 15:26modify1331.001.20001.19611.1850
23672005.12.20 15:26modify1331.001.20001.19591.1850
23682005.12.20 15:27modify1331.001.20001.19571.1850
23692005.12.20 15:28modify1331.001.20001.19561.1850
23702005.12.20 15:45modify1331.001.20001.19551.1850
23712005.12.20 15:47modify1331.001.20001.19551.1850
23722005.12.20 15:47modify1331.001.20001.19541.1850
23732005.12.20 15:48modify1331.001.20001.19521.1850
23742005.12.20 15:48modify1331.001.20001.19511.1850
23752005.12.20 15:49modify1331.001.20001.19501.1850
23762005.12.20 15:49modify1331.001.20001.19491.1850
23772005.12.20 16:01modify1331.001.20001.19491.1850
23782005.12.20 16:01modify1331.001.20001.19481.1850
23792005.12.20 16:01modify1331.001.20001.19471.1850
23802005.12.20 16:02modify1331.001.20001.19461.1850
23812005.12.20 16:02modify1331.001.20001.19451.1850
23822005.12.20 16:02modify1331.001.20001.19441.1850
23832005.12.20 16:02modify1331.001.20001.19431.1850
23842005.12.20 16:02modify1331.001.20001.19421.1850
23852005.12.20 16:02modify1331.001.20001.19411.1850
23862005.12.20 16:03modify1331.001.20001.19401.1850
23872005.12.20 16:03modify1331.001.20001.19391.1850
23882005.12.20 16:03modify1331.001.20001.19371.1850
23892005.12.20 16:03modify1331.001.20001.19351.1850
23902005.12.20 16:03modify1331.001.20001.19341.1850
23912005.12.20 16:03modify1331.001.20001.19321.1850
23922005.12.20 16:04modify1331.001.20001.19321.1850
23932005.12.20 16:04modify1331.001.20001.19311.1850
23942005.12.20 16:04modify1331.001.20001.19301.1850
23952005.12.20 16:07modify1331.001.20001.19291.1850
23962005.12.20 16:07modify1331.001.20001.19271.1850
23972005.12.20 16:07modify1331.001.20001.19251.1850
23982005.12.20 16:08modify1331.001.20001.19251.1850
23992005.12.20 16:08modify1331.001.20001.19231.1850
24002005.12.20 16:08modify1331.001.20001.19221.1850
24012005.12.20 16:08modify1331.001.20001.19211.1850
24022005.12.20 17:13modify1331.001.20001.19201.1850
24032005.12.20 17:13modify1331.001.20001.19191.1850
24042005.12.20 17:13modify1331.001.20001.19181.1850
24052005.12.20 17:13modify1331.001.20001.19171.1850
24062005.12.20 17:44modify1331.001.20001.19161.1850
24072005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19141.1850
24082005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19131.1850
24092005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19121.1850
24102005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19101.1850
24112005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19081.1850
24122005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19071.1850
24132005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19051.1850
24142005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19041.1850
24152005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19021.1850
24162005.12.20 17:45modify1331.001.20001.19011.1850
24172005.12.20 17:46modify1331.001.20001.19001.1850
24182005.12.20 17:46modify1331.001.20001.18991.1850
24192005.12.20 17:50modify1331.001.20001.18981.1850
24202005.12.20 17:51modify1331.001.20001.18981.1850
24212005.12.20 17:51modify1331.001.20001.18971.1850
24222005.12.20 17:51modify1331.001.20001.18961.1850
24232005.12.20 17:59modify1331.001.20001.18961.1850
24242005.12.20 17:59modify1331.001.20001.18951.1850
24252005.12.20 17:59modify1331.001.20001.18931.1850
24262005.12.20 17:59modify1331.001.20001.18921.1850
24272005.12.20 17:59t/p1331.001.18501.18921.18501500.0029850.05
24282005.12.23 17:09buy1341.001.18741.17241.2024
24292005.12.23 20:51close1341.001.18581.17241.2024-160.0029690.05
24302005.12.23 20:51sell1351.001.18561.20061.1706
24312005.12.26 10:31close1351.001.18651.20061.1706-90.0029600.05
24322005.12.26 15:38sell1361.001.18521.20021.1702
24332005.12.26 16:19close1361.001.18591.20021.1702-70.0029530.05
24342005.12.26 20:36buy1371.001.18641.17141.2014
24352005.12.26 21:41close1371.001.18531.17141.2014-110.0029420.05
24362005.12.27 15:08sell1381.001.18431.19931.1693
24372005.12.29 07:00close1381.001.18711.19931.1693-280.0029140.05
24382005.12.29 11:25sell1391.001.18391.19891.1689
24392005.12.29 17:20close1391.001.18541.19891.1689-150.0028990.05
24402005.12.30 01:00sell1401.001.18421.19921.1692
24412005.12.30 12:32modify1401.001.18421.18421.1692
24422005.12.30 12:32modify1401.001.18421.18391.1692
24432005.12.30 12:32modify1401.001.18421.18361.1692
24442005.12.30 12:32modify1401.001.18421.18331.1692
24452005.12.30 12:33modify1401.001.18421.18321.1692
24462005.12.30 13:44modify1401.001.18421.18311.1692
24472005.12.30 13:44modify1401.001.18421.18291.1692
24482005.12.30 13:44modify1401.001.18421.18271.1692
24492005.12.30 14:16modify1401.001.18421.18261.1692
24502005.12.30 14:16modify1401.001.18421.18241.1692
24512005.12.30 14:23modify1401.001.18421.18231.1692
24522005.12.30 14:28modify1401.001.18421.18221.1692
24532005.12.30 14:28modify1401.001.18421.18211.1692
24542005.12.30 14:40modify1401.001.18421.18201.1692
24552005.12.30 16:20s/l1401.001.18201.18201.1692220.0029210.05
24562006.01.05 14:18buy1411.001.20931.19431.2243
24572006.01.06 02:00close1411.001.20861.19431.2243-70.0029140.05
24582006.01.06 09:06buy1421.001.20981.19481.2248
24592006.01.06 13:29close1421.001.20891.19481.2248-90.0029050.05
24602006.01.06 13:29sell1431.001.20881.22381.1938
24612006.01.10 06:51modify1431.001.20881.20881.1938
24622006.01.10 07:29modify1431.001.20881.20851.1938
24632006.01.10 07:31modify1431.001.20881.20841.1938
24642006.01.10 07:32modify1431.001.20881.20831.1938
24652006.01.10 07:32modify1431.001.20881.20821.1938
24662006.01.10 07:40modify1431.001.20881.20801.1938
24672006.01.10 07:43modify1431.001.20881.20791.1938
24682006.01.10 07:43modify1431.001.20881.20781.1938
24692006.01.10 08:13s/l1431.001.20781.20781.1938100.0029150.05
24702006.01.10 13:00sell1441.001.20731.22231.1923
24712006.01.11 03:00close1441.001.20771.22231.1923-40.0029110.05
24722006.01.13 10:40sell1451.001.20561.22061.1906
24732006.01.13 13:40close1451.001.20781.22061.1906-220.0028890.05
24742006.01.16 22:00buy1461.001.21291.19791.2279
24752006.01.17 09:50close1461.001.21021.19791.2279-270.0028620.05
24762006.01.17 09:50sell1471.001.21031.22531.1953
24772006.01.17 11:44modify1471.001.21031.21021.1953
24782006.01.17 11:44modify1471.001.21031.21001.1953
24792006.01.17 14:16modify1471.001.21031.20991.1953
24802006.01.17 14:16modify1471.001.21031.20981.1953
24812006.01.17 14:16modify1471.001.21031.20971.1953
24822006.01.17 15:03modify1471.001.21031.20961.1953
24832006.01.17 15:07modify1471.001.21031.20951.1953
24842006.01.17 15:12modify1471.001.21031.20931.1953
24852006.01.17 19:30s/l1471.001.20931.20931.1953100.0028720.05
24862006.01.18 01:00sell1481.001.20931.22431.1943
24872006.01.18 02:16close1481.001.21031.22431.1943-100.0028620.05
24882006.01.18 04:14sell1491.001.20961.22461.1946
24892006.01.18 07:54close1491.001.21141.22461.1946-180.0028440.05
24902006.01.18 21:35buy1501.001.21111.19611.2261
24912006.01.25 04:00t/p1501.001.22611.19611.22611500.0029940.05
24922006.01.31 06:03sell1511.001.20971.22471.1947
24932006.01.31 07:46close1511.001.21021.22471.1947-50.0029890.05
24942006.01.31 08:37sell1521.001.20921.22421.1942
24952006.02.01 21:34modify1521.001.20921.20911.1942
24962006.02.02 05:48modify1521.001.20921.20841.1942
24972006.02.02 05:48modify1521.001.20921.20831.1942
24982006.02.02 05:48modify1521.001.20921.20811.1942
24992006.02.02 05:48modify1521.001.20921.20801.1942
25002006.02.02 05:48modify1521.001.20921.20781.1942
25012006.02.02 05:49modify1521.001.20921.20771.1942
25022006.02.02 05:49modify1521.001.20921.20761.1942
25032006.02.02 05:50modify1521.001.20921.20751.1942
25042006.02.02 10:33s/l1521.001.20751.20751.1942170.0030060.05
25052006.02.07 12:04sell1531.001.19731.21231.1823
25062006.02.07 13:36close1531.001.19871.21231.1823-140.0029920.05
25072006.02.08 01:00sell1541.001.19731.21231.1823
25082006.02.08 03:31close1541.001.19811.21231.1823-80.0029840.05
25092006.02.08 07:01sell1551.001.19761.21261.1826
25102006.02.08 11:07close1551.001.19811.21261.1826-50.0029790.05
25112006.02.09 18:00buy1561.001.19771.18271.2127
25122006.02.10 08:17close1561.001.19701.18271.2127-70.0029720.05
25132006.02.10 09:54buy1571.001.19811.18311.2131
25142006.02.10 13:57modify1571.001.19811.19811.2131
25152006.02.10 14:09modify1571.001.19811.19821.2131
25162006.02.10 14:09modify1571.001.19811.19831.2131
25172006.02.10 14:09modify1571.001.19811.19841.2131
25182006.02.10 15:21s/l1571.001.19841.19841.213130.0029750.05
25192006.02.15 13:35buy1581.001.19181.17681.2068
25202006.02.15 15:36close1581.001.19001.17681.2068-180.0029570.05
25212006.02.17 05:29buy1591.001.18911.17411.2041
25222006.02.17 06:02close1591.001.18841.17411.2041-70.0029500.05
25232006.02.22 07:01sell1601.001.19141.20641.1764
25242006.02.22 10:34modify1601.001.19141.19141.1764
25252006.02.22 10:34modify1601.001.19141.19131.1764
25262006.02.22 10:37modify1601.001.19141.19121.1764
25272006.02.22 10:37modify1601.001.19141.19111.1764
25282006.02.22 10:37modify1601.001.19141.19101.1764
25292006.02.22 10:37modify1601.001.19141.19091.1764
25302006.02.22 10:37modify1601.001.19141.19081.1764
25312006.02.22 13:30modify1601.001.19141.19071.1764
25322006.02.22 13:30modify1601.001.19141.19061.1764
25332006.02.22 13:30modify1601.001.19141.19051.1764
25342006.02.22 13:30modify1601.001.19141.19041.1764
25352006.02.22 16:36s/l1601.001.19041.19041.1764100.0029600.05
25362006.02.23 02:00sell1611.001.19021.20521.1752
25372006.02.23 05:00close1611.001.19101.20521.1752-80.0029520.05
25382006.02.23 05:00buy1621.001.19101.17601.2060
25392006.02.23 07:38close1621.001.18991.17601.2060-110.0029410.05
25402006.02.24 00:23buy1631.001.19261.17761.2076
25412006.02.24 02:03close1631.001.19201.17761.2076-60.0029350.05
25422006.02.28 06:57sell1641.001.18531.20031.1703
25432006.02.28 08:08close1641.001.18601.20031.1703-70.0029280.05