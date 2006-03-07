Gimex Group

Account: 22327 Name: Jess Sogaard Currency: USD 2006 March 24, 19:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
5689442006.03.07 21:36balanceDeposit10 000.00
5689732006.03.07 21:43sell1.00usdjpy117.94117.87117.542006.03.08 01:08117.870.000.00-12.4859.39
5689742006.03.07 21:43sell1.00audusd0.73320.73270.72922006.03.13 01:540.73270.000.00-1.3250.00
5689752006.03.07 21:43sell1.00usdchf1.31381.31231.30982006.03.08 09:491.31230.000.00-10.50114.30
5689772006.03.07 21:43buy1.00gbpusd1.73591.73601.73992006.03.08 07:441.73600.000.000.217.00
5689782006.03.07 21:43sell1.00gbpchf2.28042.28042.27642006.03.08 08:242.28040.000.00-14.230.00
5689792006.03.07 21:43buy1.00eurusd1.18821.18991.19222006.03.08 10:511.19220.000.00-7.10400.00
5695542006.03.08 01:08sell1.00usdjpy117.84117.65117.442006.03.08 02:36117.440.000.000.00340.60
5696812006.03.08 02:36buy1.00usdjpy117.44117.58117.842006.03.08 08:48117.580.000.000.00119.08
5699242006.03.08 07:44buy1.00gbpusd1.73651.73841.74052006.03.08 08:401.74050.000.000.00280.00
5700172006.03.08 08:24sell1.00gbpchf2.27912.27792.27512006.03.08 11:562.27790.000.000.0064.14
5700812006.03.08 08:40sell1.00gbpusd1.74041.73991.73642006.03.08 10:521.73990.000.000.0035.00
5701052006.03.08 08:48buy1.00usdjpy117.62117.75118.022006.03.08 13:55117.750.000.000.00110.40
5702882006.03.08 09:49sell1.00usdchf1.31151.31011.30752006.03.08 11:321.31010.000.000.00106.86
5705782006.03.08 10:51sell1.00eurusd1.19221.19201.18822006.03.08 16:081.19200.000.000.0020.00
5705902006.03.08 10:52sell1.00gbpusd1.73961.73771.73562006.03.08 14:551.73560.000.000.00280.00
5707662006.03.08 11:32sell1.00usdchf1.30921.30891.30522006.03.08 20:581.30890.000.000.0022.92
5708832006.03.08 11:56sell1.00gbpchf2.27692.27502.27292006.03.08 15:052.27500.000.000.00101.43
5715092006.03.08 13:55buy1.00usdjpy117.80117.83118.202006.03.08 16:11117.830.000.000.0025.46
5718502006.03.08 14:55buy1.00gbpusd1.73561.73591.73962006.03.08 16:291.73590.000.000.0021.00
5719302006.03.08 15:05sell1.00gbpchf2.27402.27282.27002006.03.08 17:002.27280.000.000.0064.13
5722962006.03.08 16:08sell1.00eurusd1.19171.19121.18772006.03.10 05:071.19120.000.0022.0050.00
5723372006.03.08 16:11buy1.00usdjpy117.86118.05118.262006.03.09 06:51118.260.000.0033.37338.24
5724002006.03.08 16:29buy1.00gbpusd1.73641.73681.74042006.03.09 00:151.73680.000.000.6328.00
5725162006.03.08 17:00sell1.00gbpchf2.27212.27172.26812006.03.13 02:392.27170.000.00-71.2621.29
5728832006.03.08 20:59sell1.00usdchf1.30841.30651.30442006.03.14 16:251.30440.000.00-63.16306.65
5731342006.03.09 00:15buy1.00gbpusd1.73711.73861.74112006.03.09 11:451.73860.000.000.00105.00
5735682006.03.09 06:51sell1.00usdjpy118.26118.07117.862006.03.09 07:28117.860.000.000.00339.41
5737622006.03.09 07:28buy1.00usdjpy117.84118.03118.242006.03.09 18:55118.240.000.000.00338.29
5746772006.03.09 11:45sell1.00gbpusd1.73871.73741.73472006.03.09 20:101.73740.000.000.0091.00
5760142006.03.09 18:55sell1.00usdjpy118.24118.22117.842006.03.10 08:54118.220.000.00-12.4416.92
5761822006.03.09 20:10sell1.00gbpusd1.73651.73471.73252006.03.10 14:331.73250.000.00-2.10280.00
5766882006.03.10 05:07sell1.00eurusd1.19081.19081.18682006.03.10 14:591.19080.000.000.000.00
5770562006.03.10 08:55buy1.00usdjpy118.21118.40118.612006.03.10 14:33118.610.000.000.00337.21
5778742006.03.10 14:33buy1.00gbpusd1.73221.73251.73622006.03.10 14:431.73250.000.000.0021.00
5778932006.03.10 14:33sell1.00usdjpy118.62118.57118.222006.03.10 14:43118.570.000.000.0042.17
5780642006.03.10 14:43buy1.00gbpusd1.73301.73451.73702006.03.14 00:331.73700.000.000.42280.00
5780782006.03.10 14:44sell1.00usdjpy118.550.00118.152006.03.14 14:30118.150.000.00-24.73338.55
5782982006.03.10 14:59sell1.00eurusd1.19071.18901.18672006.03.10 15:371.18670.000.000.00400.00
5786702006.03.10 15:37buy1.00eurusd1.18651.18681.19052006.03.10 16:311.18680.000.000.0030.00
5789412006.03.10 16:31buy1.00eurusd1.18731.18901.19132006.03.10 20:271.19130.000.000.00400.00
5799352006.03.13 01:55sell1.00audusd0.73220.73030.72822006.03.17 15:370.72820.000.00-1.33400.00
5799962006.03.13 02:39buy1.00gbpchf2.27202.27242.27602006.03.13 08:372.27240.000.000.0021.29
5803672006.03.13 08:37buy1.00gbpchf2.27282.27362.27682006.03.13 17:422.27360.000.000.0042.63
5834082006.03.13 17:42buy1.00gbpchf2.27452.27532.27852006.03.14 00:542.27530.000.0012.2842.71
5842652006.03.14 00:33sell1.00gbpusd1.73701.73631.73302006.03.14 05:271.73630.000.000.0049.00
5842812006.03.14 00:54sell1.00gbpchf2.27552.27372.27152006.03.14 08:232.27150.000.000.00213.85
5845682006.03.14 05:27sell1.00gbpusd1.73571.73511.73172006.03.23 16:591.73510.000.00-23.1042.00
5848942006.03.14 09:14buy1.00gbpchf2.27210.00002.27612006.03.14 11:582.27610.000.000.00213.53
5865282006.03.14 15:34sell1.00gbpchf2.27482.27392.27082006.03.15 10:052.27390.000.00-14.3648.36
5865292006.03.14 15:34buy1.00usdjpy118.03118.09118.432006.03.24 14:38118.090.000.00134.2350.81
5870242006.03.14 16:25buy1.00usdchf1.30421.30611.30822006.03.23 06:191.30610.000.00100.81145.47
5892152006.03.15 10:06sell1.00gbpchf2.27302.27202.26902006.03.15 10:502.27200.000.000.0053.69
5893322006.03.15 10:50buy1.00gbpchf2.27192.27292.27592006.03.21 16:292.27290.000.0074.6953.83
6093792006.03.23 06:19buy1.00usdchf1.30681.30861.31082006.03.23 16:111.31080.000.000.00305.11
6114672006.03.23 16:59buy1.00gbpusd1.73501.73501.73902006.03.23 18:441.73500.000.000.000.00
6118222006.03.23 18:44buy1.00gbpusd1.73551.73711.73952006.03.24 16:011.73950.000.000.21280.00
6142722006.03.24 14:39buy1.00usdjpy118.12118.30118.522006.03.24 16:00118.300.000.000.00152.18
  0.00 0.00 120.74 8 099.90
Closed P/L: 8 220.64
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
5978342006.03.17 15:37buy1.00audusd0.72820.00000.7322 0.70900.000.000.97-1 920.00
5794272006.03.10 20:27sell1.00eurusd1.19140.00001.1874 1.20410.000.0077.00-1 270.00
6048922006.03.21 16:29sell1.00gbpchf2.27290.00002.2689 2.28400.000.00-71.49-593.00
6110792006.03.23 16:11sell1.00usdchf1.31090.00001.3069 1.31030.000.00-10.4745.79
6148902006.03.24 16:00buy1.00usdjpy118.320.00118.72 117.450.000.000.00-740.74
6149302006.03.24 16:01sell1.00gbpusd1.74030.00001.7363 1.74340.000.000.00-217.00
  0.00 0.00 -3.99 -4 694.95
 Floating P/L: -4 698.94
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 8 220.64 Floating P/L: -4 698.94 Margin: 6 361.10
Balance: 18 220.64 Equity: 13 521.70 Free Margin: 7 160.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 284.84 Gross Loss: 64.20 Total Net Profit: 8 220.64
Profit Factor: 129.05 Expected Payoff: 144.22  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 49.97 (0.3%)  
 
Total Trades: 57 Short Positions (won %): 30 (93.33%) Long Positions (won %): 27 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 55 (96.49%) Loss trades (% of total): 2 (3.51%)
Largest profit trade: 400.00 loss trade: -49.97
Average profit trade: 150.63 loss trade: -32.10
Maximum consecutive wins ($): 32 (4 654.50) consecutive losses ($): 1 (-49.97)
Maximal consecutive profit (count): 4 654.50 (32) consecutive loss (count): -49.97 (1)
Average consecutive wins: 18 consecutive losses: 1