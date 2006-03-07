|Account: 22327
|Name: Jess Sogaard
|Currency: USD
|2006 March 24, 19:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|568944
|2006.03.07 21:36
|balance
|Deposit
|10 000.00
|568973
|2006.03.07 21:43
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.94
|117.87
|117.54
|2006.03.08 01:08
|117.87
|0.00
|0.00
|-12.48
|59.39
|568974
|2006.03.07 21:43
|sell
|1.00
|audusd
|0.7332
|0.7327
|0.7292
|2006.03.13 01:54
|0.7327
|0.00
|0.00
|-1.32
|50.00
|568975
|2006.03.07 21:43
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3138
|1.3123
|1.3098
|2006.03.08 09:49
|1.3123
|0.00
|0.00
|-10.50
|114.30
|568977
|2006.03.07 21:43
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7359
|1.7360
|1.7399
|2006.03.08 07:44
|1.7360
|0.00
|0.00
|0.21
|7.00
|568978
|2006.03.07 21:43
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2804
|2.2804
|2.2764
|2006.03.08 08:24
|2.2804
|0.00
|0.00
|-14.23
|0.00
|568979
|2006.03.07 21:43
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1882
|1.1899
|1.1922
|2006.03.08 10:51
|1.1922
|0.00
|0.00
|-7.10
|400.00
|569554
|2006.03.08 01:08
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.84
|117.65
|117.44
|2006.03.08 02:36
|117.44
|0.00
|0.00
|0.00
|340.60
|569681
|2006.03.08 02:36
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.44
|117.58
|117.84
|2006.03.08 08:48
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|119.08
|569924
|2006.03.08 07:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7365
|1.7384
|1.7405
|2006.03.08 08:40
|1.7405
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|570017
|2006.03.08 08:24
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2791
|2.2779
|2.2751
|2006.03.08 11:56
|2.2779
|0.00
|0.00
|0.00
|64.14
|570081
|2006.03.08 08:40
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7404
|1.7399
|1.7364
|2006.03.08 10:52
|1.7399
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|570105
|2006.03.08 08:48
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.62
|117.75
|118.02
|2006.03.08 13:55
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|110.40
|570288
|2006.03.08 09:49
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3115
|1.3101
|1.3075
|2006.03.08 11:32
|1.3101
|0.00
|0.00
|0.00
|106.86
|570578
|2006.03.08 10:51
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1922
|1.1920
|1.1882
|2006.03.08 16:08
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|570590
|2006.03.08 10:52
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7396
|1.7377
|1.7356
|2006.03.08 14:55
|1.7356
|0.00
|0.00
|0.00
|280.00
|570766
|2006.03.08 11:32
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3092
|1.3089
|1.3052
|2006.03.08 20:58
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|22.92
|570883
|2006.03.08 11:56
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2769
|2.2750
|2.2729
|2006.03.08 15:05
|2.2750
|0.00
|0.00
|0.00
|101.43
|571509
|2006.03.08 13:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.80
|117.83
|118.20
|2006.03.08 16:11
|117.83
|0.00
|0.00
|0.00
|25.46
|571850
|2006.03.08 14:55
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7356
|1.7359
|1.7396
|2006.03.08 16:29
|1.7359
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|571930
|2006.03.08 15:05
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2740
|2.2728
|2.2700
|2006.03.08 17:00
|2.2728
|0.00
|0.00
|0.00
|64.13
|572296
|2006.03.08 16:08
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1917
|1.1912
|1.1877
|2006.03.10 05:07
|1.1912
|0.00
|0.00
|22.00
|50.00
|572337
|2006.03.08 16:11
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.86
|118.05
|118.26
|2006.03.09 06:51
|118.26
|0.00
|0.00
|33.37
|338.24
|572400
|2006.03.08 16:29
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7364
|1.7368
|1.7404
|2006.03.09 00:15
|1.7368
|0.00
|0.00
|0.63
|28.00
|572516
|2006.03.08 17:00
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2721
|2.2717
|2.2681
|2006.03.13 02:39
|2.2717
|0.00
|0.00
|-71.26
|21.29
|572883
|2006.03.08 20:59
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3084
|1.3065
|1.3044
|2006.03.14 16:25
|1.3044
|0.00
|0.00
|-63.16
|306.65
|573134
|2006.03.09 00:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7371
|1.7386
|1.7411
|2006.03.09 11:45
|1.7386
|0.00
|0.00
|0.00
|105.00
|573568
|2006.03.09 06:51
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.26
|118.07
|117.86
|2006.03.09 07:28
|117.86
|0.00
|0.00
|0.00
|339.41
|573762
|2006.03.09 07:28
|buy
|1.00
|usdjpy
|117.84
|118.03
|118.24
|2006.03.09 18:55
|118.24
|0.00
|0.00
|0.00
|338.29
|574677
|2006.03.09 11:45
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7387
|1.7374
|1.7347
|2006.03.09 20:10
|1.7374
|0.00
|0.00
|0.00
|91.00
|576014
|2006.03.09 18:55
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.24
|118.22
|117.84
|2006.03.10 08:54
|118.22
|0.00
|0.00
|-12.44
|16.92
|576182
|2006.03.09 20:10
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7365
|1.7347
|1.7325
|2006.03.10 14:33
|1.7325
|0.00
|0.00
|-2.10
|280.00
|576688
|2006.03.10 05:07
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1908
|1.1908
|1.1868
|2006.03.10 14:59
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|577056
|2006.03.10 08:55
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.21
|118.40
|118.61
|2006.03.10 14:33
|118.61
|0.00
|0.00
|0.00
|337.21
|577874
|2006.03.10 14:33
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7322
|1.7325
|1.7362
|2006.03.10 14:43
|1.7325
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|577893
|2006.03.10 14:33
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.62
|118.57
|118.22
|2006.03.10 14:43
|118.57
|0.00
|0.00
|0.00
|42.17
|578064
|2006.03.10 14:43
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7330
|1.7345
|1.7370
|2006.03.14 00:33
|1.7370
|0.00
|0.00
|0.42
|280.00
|578078
|2006.03.10 14:44
|sell
|1.00
|usdjpy
|118.55
|0.00
|118.15
|2006.03.14 14:30
|118.15
|0.00
|0.00
|-24.73
|338.55
|578298
|2006.03.10 14:59
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1907
|1.1890
|1.1867
|2006.03.10 15:37
|1.1867
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|578670
|2006.03.10 15:37
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1865
|1.1868
|1.1905
|2006.03.10 16:31
|1.1868
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|578941
|2006.03.10 16:31
|buy
|1.00
|eurusd
|1.1873
|1.1890
|1.1913
|2006.03.10 20:27
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|579935
|2006.03.13 01:55
|sell
|1.00
|audusd
|0.7322
|0.7303
|0.7282
|2006.03.17 15:37
|0.7282
|0.00
|0.00
|-1.33
|400.00
|579996
|2006.03.13 02:39
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2720
|2.2724
|2.2760
|2006.03.13 08:37
|2.2724
|0.00
|0.00
|0.00
|21.29
|580367
|2006.03.13 08:37
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2728
|2.2736
|2.2768
|2006.03.13 17:42
|2.2736
|0.00
|0.00
|0.00
|42.63
|583408
|2006.03.13 17:42
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2745
|2.2753
|2.2785
|2006.03.14 00:54
|2.2753
|0.00
|0.00
|12.28
|42.71
|584265
|2006.03.14 00:33
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7370
|1.7363
|1.7330
|2006.03.14 05:27
|1.7363
|0.00
|0.00
|0.00
|49.00
|584281
|2006.03.14 00:54
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2755
|2.2737
|2.2715
|2006.03.14 08:23
|2.2715
|0.00
|0.00
|0.00
|213.85
|584568
|2006.03.14 05:27
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7357
|1.7351
|1.7317
|2006.03.23 16:59
|1.7351
|0.00
|0.00
|-23.10
|42.00
|584894
|2006.03.14 09:14
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2721
|0.0000
|2.2761
|2006.03.14 11:58
|2.2761
|0.00
|0.00
|0.00
|213.53
|586528
|2006.03.14 15:34
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2748
|2.2739
|2.2708
|2006.03.15 10:05
|2.2739
|0.00
|0.00
|-14.36
|48.36
|586529
|2006.03.14 15:34
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.03
|118.09
|118.43
|2006.03.24 14:38
|118.09
|0.00
|0.00
|134.23
|50.81
|587024
|2006.03.14 16:25
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3042
|1.3061
|1.3082
|2006.03.23 06:19
|1.3061
|0.00
|0.00
|100.81
|145.47
|589215
|2006.03.15 10:06
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2730
|2.2720
|2.2690
|2006.03.15 10:50
|2.2720
|0.00
|0.00
|0.00
|53.69
|589332
|2006.03.15 10:50
|buy
|1.00
|gbpchf
|2.2719
|2.2729
|2.2759
|2006.03.21 16:29
|2.2729
|0.00
|0.00
|74.69
|53.83
|609379
|2006.03.23 06:19
|buy
|1.00
|usdchf
|1.3068
|1.3086
|1.3108
|2006.03.23 16:11
|1.3108
|0.00
|0.00
|0.00
|305.11
|611467
|2006.03.23 16:59
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7350
|1.7350
|1.7390
|2006.03.23 18:44
|1.7350
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|611822
|2006.03.23 18:44
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7355
|1.7371
|1.7395
|2006.03.24 16:01
|1.7395
|0.00
|0.00
|0.21
|280.00
|614272
|2006.03.24 14:39
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.12
|118.30
|118.52
|2006.03.24 16:00
|118.30
|0.00
|0.00
|0.00
|152.18
|0.00
|0.00
|120.74
|8 099.90
|Closed P/L:
|8 220.64
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|597834
|2006.03.17 15:37
|buy
|1.00
|audusd
|0.7282
|0.0000
|0.7322
|0.7090
|0.00
|0.00
|0.97
|-1 920.00
|579427
|2006.03.10 20:27
|sell
|1.00
|eurusd
|1.1914
|0.0000
|1.1874
|1.2041
|0.00
|0.00
|77.00
|-1 270.00
|604892
|2006.03.21 16:29
|sell
|1.00
|gbpchf
|2.2729
|0.0000
|2.2689
|2.2840
|0.00
|0.00
|-71.49
|-593.00
|611079
|2006.03.23 16:11
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3109
|0.0000
|1.3069
|1.3103
|0.00
|0.00
|-10.47
|45.79
|614890
|2006.03.24 16:00
|buy
|1.00
|usdjpy
|118.32
|0.00
|118.72
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-740.74
|614930
|2006.03.24 16:01
|sell
|1.00
|gbpusd
|1.7403
|0.0000
|1.7363
|1.7434
|0.00
|0.00
|0.00
|-217.00
|0.00
|0.00
|-3.99
|-4 694.95
|Floating P/L:
|-4 698.94
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|8 220.64
|Floating P/L:
|-4 698.94
|Margin:
|6 361.10
|Balance:
|18 220.64
|Equity:
|13 521.70
|Free Margin:
|7 160.60
|Details:
|Gross Profit:
|8 284.84
|Gross Loss:
|64.20
|Total Net Profit:
|8 220.64
|Profit Factor:
|129.05
|Expected Payoff:
|144.22
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|49.97 (0.3%)
|Total Trades:
|57
|Short Positions (won %):
|30 (93.33%)
|Long Positions (won %):
|27 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|55 (96.49%)
|Loss trades (% of total):
|2 (3.51%)
|Largest
|profit trade:
|400.00
|loss trade:
|-49.97
|Average
|profit trade:
|150.63
|loss trade:
|-32.10
|Maximum
|consecutive wins ($):
|32 (4 654.50)
|consecutive losses ($):
|1 (-49.97)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 654.50 (32)
|consecutive loss (count):
|-49.97 (1)
|Average
|consecutive wins:
|18
|consecutive losses:
|1