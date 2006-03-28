Interbank FX, LLC

Account: 326301 Name: Sulz Currency: USD 2006 March 28, 15:54
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
73702272006.03.28 08:04balanceDeposit50 000.00
73715362006.03.28 08:13buy1.00gbpusdm1.74691.74471.74772006.03.28 08:161.74770.000.000.008.00
73760442006.03.28 09:01buy1.00gbpusdm1.74681.74481.74782006.03.28 09:311.74780.000.000.0010.00
73794612006.03.28 10:03sell1.00usdjpym116.78116.98116.682006.03.28 10:33116.680.000.000.008.57
73808762006.03.28 10:40buy1.00audusdm0.70960.70760.71062006.03.28 11:580.71060.000.000.0010.00
73813802006.03.28 10:57sell1.00usdjpym116.78116.98116.682006.03.28 12:26116.710.000.000.006.00
73879602006.03.28 12:59sell1.00usdjpym116.77116.97116.672006.03.28 13:46116.670.000.000.008.57
73892052006.03.28 13:19buy1.00audusdm0.71020.70820.71122006.03.28 14:220.70820.000.000.00-20.00
73932822006.03.28 13:50buy1.00usdjpym116.75116.55116.852006.03.28 14:53116.850.000.000.008.56
73948042006.03.28 14:16sell1.00usdcadm1.16671.16881.16582006.03.28 14:361.16880.000.000.00-17.97
73971662006.03.28 14:59buy1.00usdjpym116.78116.58116.882006.03.28 15:00116.880.000.000.008.55
74004142006.03.28 15:20buy1.00gbpusdm1.74881.74681.74982006.03.28 15:381.74980.000.000.0010.00
74018522006.03.28 15:32buy1.00eurusdm1.20591.20381.20682006.03.28 15:381.20680.000.000.009.00
  0.00 0.00 0.00 49.28
Closed P/L: 49.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
74034702006.03.28 15:51buy1.00gbpusdm1.74891.74681.7498 1.74850.000.000.00-4.00
  0.00 0.00 0.00 -4.00
 Floating P/L: -4.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 49.28 Floating P/L: -4.00 Margin: 50.00
Balance: 50 049.28 Equity: 50 045.28 Free Margin: 49 995.28