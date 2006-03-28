Interbank FX, LLC
|Account: 326301
|Name: Sulz
|Currency: USD
|2006 March 28, 15:54
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7370227
|2006.03.28 08:04
|balance
|Deposit
|50 000.00
|7371536
|2006.03.28 08:13
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7469
|1.7447
|1.7477
|2006.03.28 08:16
|1.7477
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7376044
|2006.03.28 09:01
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7468
|1.7448
|1.7478
|2006.03.28 09:31
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7379461
|2006.03.28 10:03
|sell
|1.00
|usdjpym
|116.78
|116.98
|116.68
|2006.03.28 10:33
|116.68
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|7380876
|2006.03.28 10:40
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7096
|0.7076
|0.7106
|2006.03.28 11:58
|0.7106
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7381380
|2006.03.28 10:57
|sell
|1.00
|usdjpym
|116.78
|116.98
|116.68
|2006.03.28 12:26
|116.71
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|7387960
|2006.03.28 12:59
|sell
|1.00
|usdjpym
|116.77
|116.97
|116.67
|2006.03.28 13:46
|116.67
|0.00
|0.00
|0.00
|8.57
|7389205
|2006.03.28 13:19
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7102
|0.7082
|0.7112
|2006.03.28 14:22
|0.7082
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7393282
|2006.03.28 13:50
|buy
|1.00
|usdjpym
|116.75
|116.55
|116.85
|2006.03.28 14:53
|116.85
|0.00
|0.00
|0.00
|8.56
|7394804
|2006.03.28 14:16
|sell
|1.00
|usdcadm
|1.1667
|1.1688
|1.1658
|2006.03.28 14:36
|1.1688
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.97
|7397166
|2006.03.28 14:59
|buy
|1.00
|usdjpym
|116.78
|116.58
|116.88
|2006.03.28 15:00
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|8.55
|7400414
|2006.03.28 15:20
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7488
|1.7468
|1.7498
|2006.03.28 15:38
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7401852
|2006.03.28 15:32
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.2059
|1.2038
|1.2068
|2006.03.28 15:38
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|49.28
|Closed P/L:
|49.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7403470
|2006.03.28 15:51
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7489
|1.7468
|1.7498
|
|1.7485
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|
|Floating P/L:
|-4.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|49.28
|Floating P/L:
|-4.00
|Margin:
|50.00
|Balance:
|50 049.28
|Equity:
|50 045.28
|Free Margin:
|49 995.28