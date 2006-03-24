|Account: 286555
|Name: Mohan_2
|Currency: USD
|2006 March 24, 18:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7254642
|2006.03.24 12:21
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3180
|0.0000
|1.3190
|2006.03.24 13:51
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|7.58
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7231309
|2006.03.23 21:25
|buy
|1.00
|eurgbpm
|0.6902
|0.0000
|0.6912
|2006.03.24 08:32
|0.6912
|0.00
|0.00
|-0.85
|17.32
|
|20060301
|EMA_CROSS_Trend-Following[tp]
|7230010
|2006.03.23 19:55
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3177
|0.0000
|1.3187
|2006.03.24 12:12
|1.3187
|0.00
|0.00
|0.83
|7.58
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7229694
|2006.03.23 19:39
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.94
|0.00
|118.04
|2006.03.24 00:42
|118.04
|0.00
|0.00
|1.03
|8.47
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7226135
|2006.03.23 18:41
|buy
|6.00
|eurchfm
|1.5768
|1.5768
|1.5779
|2006.03.24 10:02
|1.5779
|0.00
|0.00
|2.88
|50.09
|
|20060301
|EMA_CROSS_Trend-Following[tp]
|7225552
|2006.03.23 18:15
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.1984
|0.0000
|1.1994
|2006.03.24 15:01
|1.1994
|0.00
|0.00
|-0.60
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7219687
|2006.03.23 16:15
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.71
|0.00
|117.80
|2006.03.23 19:09
|117.80
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7219514
|2006.03.23 16:14
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3170
|0.0000
|1.3180
|2006.03.23 19:05
|1.3180
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7216958
|2006.03.23 15:52
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3167
|0.0000
|1.3177
|2006.03.23 16:11
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7201929
|2006.03.23 13:55
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2061
|0.0000
|1.2051
|2006.03.23 15:01
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7197263
|2006.03.23 12:01
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3082
|0.0000
|1.3092
|2006.03.23 15:02
|1.3092
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7183822
|2006.03.23 04:00
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2055
|0.0000
|1.2045
|2006.03.23 13:43
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7179833
|2006.03.23 01:25
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3076
|0.0000
|1.3086
|2006.03.23 11:58
|1.3086
|0.00
|0.00
|0.00
|7.64
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7173845
|2006.03.22 22:58
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3060
|0.0000
|1.3070
|2006.03.23 00:57
|1.3070
|0.00
|0.00
|0.00
|7.65
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7169028
|2006.03.22 18:15
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3049
|0.0000
|1.3059
|2006.03.22 22:44
|1.3059
|0.00
|0.00
|2.47
|7.66
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7167903
|2006.03.22 17:43
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3044
|0.0000
|1.3054
|2006.03.22 18:09
|1.3054
|0.00
|0.00
|0.00
|7.66
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7152015
|2006.03.22 11:05
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2078
|0.0000
|1.2068
|2006.03.23 00:56
|1.2068
|0.00
|0.00
|1.59
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7150553
|2006.03.22 10:25
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3044
|0.0000
|1.3052
|2006.03.22 17:22
|1.3052
|0.00
|0.00
|0.00
|6.13
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7141466
|2006.03.22 04:44
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2088
|0.0000
|1.2078
|2006.03.22 08:31
|1.2078
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7136535
|2006.03.22 00:06
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7485
|0.0000
|1.7495
|2006.03.22 07:46
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7132387
|2006.03.21 21:13
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.32
|0.00
|117.42
|2006.03.23 15:22
|117.42
|0.00
|0.00
|4.12
|8.51
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7131141
|2006.03.21 20:21
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7471
|0.0000
|1.7481
|2006.03.21 22:56
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.33
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7129347
|2006.03.21 19:02
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7469
|0.0000
|1.7479
|2006.03.21 19:59
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7126444
|2006.03.21 18:01
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7469
|0.0000
|1.7479
|2006.03.21 18:30
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7126323
|2006.03.21 18:00
|buy
|1.00
|usdjpym
|117.19
|0.00
|117.29
|2006.03.21 20:59
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|8.53
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7125530
|2006.03.21 17:39
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2089
|0.0000
|1.2079
|2006.03.22 04:31
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.53
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7122674
|2006.03.21 16:57
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3032
|0.0000
|1.3042
|2006.03.22 10:05
|1.3042
|0.00
|0.00
|0.83
|7.67
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7119663
|2006.03.21 16:21
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7480
|0.0000
|1.7470
|2006.03.21 16:43
|1.7470
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7118283
|2006.03.21 16:03
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3022
|0.0000
|1.3032
|2006.03.21 16:43
|1.3032
|0.00
|0.00
|0.00
|7.67
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7115011
|2006.03.21 15:26
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7483
|0.0000
|1.7474
|2006.03.21 15:45
|1.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7114477
|2006.03.21 15:18
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3004
|0.0000
|1.3015
|2006.03.21 15:45
|1.3015
|0.00
|0.00
|0.00
|8.45
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7111764
|2006.03.21 14:54
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2998
|0.0000
|1.3009
|2006.03.21 15:08
|1.3009
|0.00
|0.00
|0.00
|8.46
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7107670
|2006.03.21 14:13
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2981
|0.0000
|1.2989
|2006.03.21 14:37
|1.2989
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7105105
|2006.03.21 13:58
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2967
|1.2967
|1.2978
|2006.03.21 14:01
|1.2978
|0.00
|0.00
|0.00
|8.48
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7097275
|2006.03.21 12:04
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2969
|0.0000
|1.2977
|2006.03.21 13:48
|1.2977
|0.00
|0.00
|0.00
|6.16
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7096290
|2006.03.21 11:33
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7484
|0.0000
|1.7474
|2006.03.21 14:45
|1.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7091095
|2006.03.21 09:43
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7487
|0.0000
|1.7477
|2006.03.21 10:53
|1.7477
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7090438
|2006.03.21 09:30
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2133
|0.0000
|1.2123
|2006.03.21 14:05
|1.2123
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7088085
|2006.03.21 08:57
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2136
|0.0000
|1.2126
|2006.03.21 09:09
|1.2126
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7081832
|2006.03.21 06:56
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2135
|0.0000
|1.2125
|2006.03.21 08:24
|1.2125
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7080001
|2006.03.21 06:04
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7530
|0.0000
|1.7518
|2006.03.21 07:46
|1.7518
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7079280
|2006.03.21 05:14
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2138
|0.0000
|1.2128
|2006.03.21 06:22
|1.2128
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7078557
|2006.03.21 04:44
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2959
|0.0000
|1.2969
|2006.03.21 11:55
|1.2969
|0.00
|0.00
|0.00
|7.71
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7076274
|2006.03.21 03:51
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7534
|0.0000
|1.7524
|2006.03.21 04:28
|1.7524
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7075417
|2006.03.21 03:19
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2141
|0.0000
|1.2131
|2006.03.21 04:28
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7074866
|2006.03.21 03:09
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2947
|0.0000
|1.2957
|2006.03.21 04:29
|1.2957
|0.00
|0.00
|0.00
|7.72
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7070629
|2006.03.21 01:41
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2148
|0.0000
|1.2138
|2006.03.21 02:31
|1.2138
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7070625
|2006.03.21 01:41
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7544
|0.0000
|1.7535
|2006.03.21 02:27
|1.7535
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7068501
|2006.03.21 00:51
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2939
|0.0000
|1.2950
|2006.03.21 03:02
|1.2950
|0.00
|0.00
|0.00
|8.49
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7058168
|2006.03.20 19:54
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.2162
|0.0000
|1.2152
|2006.03.21 00:25
|1.2152
|0.00
|0.00
|0.53
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7056722
|2006.03.20 19:02
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.7553
|0.0000
|1.7543
|2006.03.21 00:44
|1.7543
|0.00
|0.00
|-0.43
|10.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|7055979
|2006.03.20 18:40
|buy
|5.00
|usdchfm
|1.2915
|0.0000
|1.2925
|2006.03.21 00:44
|1.2925
|0.00
|0.00
|4.13
|38.66
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
|
|0.00
|0.00
|17.39
|540.91
|Closed P/L:
|558.30
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|7147279
|2006.03.22 08:53
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.7492
|0.0000
|1.7502
|
|1.7431
|0.00
|0.00
|1.32
|-61.00
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|7248996
|2006.03.24 10:01
|buy
|1.00
|eurgbpm
|0.6909
|0.0000
|0.6919
|
|0.6905
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.97
|
|20060301
|EMA_CROSS_Trend-Following
|7250512
|2006.03.24 10:41
|buy
|1.00
|eurchfm
|1.5777
|0.0000
|1.5786
|
|1.5766
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|
|20060301
|EMA_CROSS_Trend-Following
|7261260
|2006.03.24 14:23
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.3174
|0.0000
|1.3184
|
|1.3094
|0.00
|0.00
|0.00
|-61.10
|
|20060301
|EMA_CROSS_Counter-Trend
|
|0.00
|0.00
|1.32
|-137.47
|
|Floating P/L:
|-136.15
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|558.30
|Floating P/L:
|-136.15
|Margin:
|200.00
|Balance:
|50 524.48
|Equity:
|50 388.33
|Free Margin:
|50 188.33