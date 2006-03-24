Interbank FX, LLC

Account: 286555 Name: Mohan_2 Currency: USD 2006 March 24, 18:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
72546422006.03.24 12:21buy1.00usdchfm1.31800.00001.31902006.03.24 13:511.31900.000.000.007.58
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
72313092006.03.23 21:25buy1.00eurgbpm0.69020.00000.69122006.03.24 08:320.69120.000.00-0.8517.32
 20060301EMA_CROSS_Trend-Following[tp]
72300102006.03.23 19:55buy1.00usdchfm1.31770.00001.31872006.03.24 12:121.31870.000.000.837.58
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
72296942006.03.23 19:39buy1.00usdjpym117.940.00118.042006.03.24 00:42118.040.000.001.038.47
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
72261352006.03.23 18:41buy6.00eurchfm1.57681.57681.57792006.03.24 10:021.57790.000.002.8850.09
 20060301EMA_CROSS_Trend-Following[tp]
72255522006.03.23 18:15buy1.00eurusdm1.19840.00001.19942006.03.24 15:011.19940.000.00-0.6010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
72196872006.03.23 16:15buy1.00usdjpym117.710.00117.802006.03.23 19:09117.800.000.000.007.64
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
72195142006.03.23 16:14buy1.00usdchfm1.31700.00001.31802006.03.23 19:051.31800.000.000.007.59
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
72169582006.03.23 15:52buy1.00usdchfm1.31670.00001.31772006.03.23 16:111.31770.000.000.007.59
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
72019292006.03.23 13:55sell1.00eurusdm1.20610.00001.20512006.03.23 15:011.20510.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71972632006.03.23 12:01buy1.00usdchfm1.30820.00001.30922006.03.23 15:021.30920.000.000.007.64
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71838222006.03.23 04:00sell1.00eurusdm1.20550.00001.20452006.03.23 13:431.20450.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71798332006.03.23 01:25buy1.00usdchfm1.30760.00001.30862006.03.23 11:581.30860.000.000.007.64
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71738452006.03.22 22:58buy1.00usdchfm1.30600.00001.30702006.03.23 00:571.30700.000.000.007.65
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71690282006.03.22 18:15buy1.00usdchfm1.30490.00001.30592006.03.22 22:441.30590.000.002.477.66
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71679032006.03.22 17:43buy1.00usdchfm1.30440.00001.30542006.03.22 18:091.30540.000.000.007.66
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71520152006.03.22 11:05sell1.00eurusdm1.20780.00001.20682006.03.23 00:561.20680.000.001.5910.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71505532006.03.22 10:25buy1.00usdchfm1.30440.00001.30522006.03.22 17:221.30520.000.000.006.13
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71414662006.03.22 04:44sell1.00eurusdm1.20880.00001.20782006.03.22 08:311.20780.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71365352006.03.22 00:06buy1.00gbpusdm1.74850.00001.74952006.03.22 07:461.74950.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71323872006.03.21 21:13buy1.00usdjpym117.320.00117.422006.03.23 15:22117.420.000.004.128.51
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71311412006.03.21 20:21buy1.00gbpusdm1.74710.00001.74812006.03.21 22:561.74810.000.000.3310.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71293472006.03.21 19:02buy1.00gbpusdm1.74690.00001.74792006.03.21 19:591.74790.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71264442006.03.21 18:01buy1.00gbpusdm1.74690.00001.74792006.03.21 18:301.74790.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71263232006.03.21 18:00buy1.00usdjpym117.190.00117.292006.03.21 20:59117.290.000.000.008.53
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71255302006.03.21 17:39sell1.00eurusdm1.20890.00001.20792006.03.22 04:311.20790.000.000.5310.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71226742006.03.21 16:57buy1.00usdchfm1.30320.00001.30422006.03.22 10:051.30420.000.000.837.67
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71196632006.03.21 16:21sell1.00gbpusdm1.74800.00001.74702006.03.21 16:431.74700.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71182832006.03.21 16:03buy1.00usdchfm1.30220.00001.30322006.03.21 16:431.30320.000.000.007.67
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71150112006.03.21 15:26sell1.00gbpusdm1.74830.00001.74742006.03.21 15:451.74740.000.000.009.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71144772006.03.21 15:18buy1.00usdchfm1.30040.00001.30152006.03.21 15:451.30150.000.000.008.45
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71117642006.03.21 14:54buy1.00usdchfm1.29980.00001.30092006.03.21 15:081.30090.000.000.008.46
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71076702006.03.21 14:13buy1.00usdchfm1.29810.00001.29892006.03.21 14:371.29890.000.000.006.16
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
71051052006.03.21 13:58buy1.00usdchfm1.29671.29671.29782006.03.21 14:011.29780.000.000.008.48
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70972752006.03.21 12:04buy1.00usdchfm1.29690.00001.29772006.03.21 13:481.29770.000.000.006.16
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70962902006.03.21 11:33sell1.00gbpusdm1.74840.00001.74742006.03.21 14:451.74740.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70910952006.03.21 09:43sell1.00gbpusdm1.74870.00001.74772006.03.21 10:531.74770.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70904382006.03.21 09:30sell1.00eurusdm1.21330.00001.21232006.03.21 14:051.21230.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70880852006.03.21 08:57sell1.00eurusdm1.21360.00001.21262006.03.21 09:091.21260.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70818322006.03.21 06:56sell1.00eurusdm1.21350.00001.21252006.03.21 08:241.21250.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70800012006.03.21 06:04sell1.00gbpusdm1.75300.00001.75182006.03.21 07:461.75180.000.000.0012.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70792802006.03.21 05:14sell1.00eurusdm1.21380.00001.21282006.03.21 06:221.21280.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70785572006.03.21 04:44buy1.00usdchfm1.29590.00001.29692006.03.21 11:551.29690.000.000.007.71
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70762742006.03.21 03:51sell1.00gbpusdm1.75340.00001.75242006.03.21 04:281.75240.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70754172006.03.21 03:19sell1.00eurusdm1.21410.00001.21312006.03.21 04:281.21310.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70748662006.03.21 03:09buy1.00usdchfm1.29470.00001.29572006.03.21 04:291.29570.000.000.007.72
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70706292006.03.21 01:41sell1.00eurusdm1.21480.00001.21382006.03.21 02:311.21380.000.000.0010.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70706252006.03.21 01:41sell1.00gbpusdm1.75440.00001.75352006.03.21 02:271.75350.000.000.009.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70685012006.03.21 00:51buy1.00usdchfm1.29390.00001.29502006.03.21 03:021.29500.000.000.008.49
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70581682006.03.20 19:54sell1.00eurusdm1.21620.00001.21522006.03.21 00:251.21520.000.000.5310.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70567222006.03.20 19:02sell1.00gbpusdm1.75530.00001.75432006.03.21 00:441.75430.000.00-0.4310.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
70559792006.03.20 18:40buy5.00usdchfm1.29150.00001.29252006.03.21 00:441.29250.000.004.1338.66
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend[tp]
  0.00 0.00 17.39 540.91
Closed P/L: 558.30
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
71472792006.03.22 08:53buy1.00gbpusdm1.74920.00001.7502 1.74310.000.001.32-61.00
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
72489962006.03.24 10:01buy1.00eurgbpm0.69090.00000.6919 0.69050.000.000.00-6.97
 20060301EMA_CROSS_Trend-Following
72505122006.03.24 10:41buy1.00eurchfm1.57770.00001.5786 1.57660.000.000.00-8.40
 20060301EMA_CROSS_Trend-Following
72612602006.03.24 14:23buy1.00usdchfm1.31740.00001.3184 1.30940.000.000.00-61.10
 20060301EMA_CROSS_Counter-Trend
  0.00 0.00 1.32 -137.47
 Floating P/L: -136.15
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 558.30 Floating P/L: -136.15 Margin: 200.00
Balance: 50 524.48 Equity: 50 388.33 Free Margin: 50 188.33