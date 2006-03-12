Interbank FX, LLC

Account: 304913 Name: Michael Schneider Currency: USD 2006 March 21, 19:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
65635962006.03.12 21:58balanceDeposit5 000.00
65637622006.03.12 23:01buy0.20gbpusd1.72660.00001.73062006.03.12 23:461.72720.000.000.0012.00
65668812006.03.12 23:54buy0.20gbpusd1.72780.00001.73182006.03.13 01:571.72720.000.000.00-12.00
65736062006.03.13 01:32buy0.40gbpusd1.72630.00001.73032006.03.13 01:571.72700.000.000.0028.00
65753922006.03.13 01:57buy0.20gbpusd1.72750.00001.73152006.03.13 02:191.72660.000.000.00-18.00
65765062006.03.13 02:11buy0.40gbpusd1.72600.00001.73002006.03.13 02:181.72670.000.000.0028.00
65771002006.03.13 02:19buy0.20gbpusd1.72710.00001.73112006.03.13 06:301.72780.000.000.0014.00
65832872006.03.13 06:30buy0.20gbpusd1.72810.00001.73212006.03.13 07:371.72870.000.000.0012.00
65855422006.03.13 07:37buy0.20gbpusd1.72930.00001.73332006.03.13 10:111.72550.000.000.00-76.00
65904462006.03.13 08:09buy0.40gbpusd1.72780.00001.73182006.03.13 10:101.72570.000.000.00-84.00
65924842006.03.13 08:46buy0.80gbpusd1.72630.00001.73032006.03.13 10:101.72580.000.000.00-40.00
65934492006.03.13 08:57buy1.60gbpusd1.72470.00001.72872006.03.13 10:101.72590.000.000.00192.00
65976342006.03.13 10:11sell0.20gbpusd1.72530.00001.72132006.03.13 14:001.72600.000.000.00-14.00
65991412006.03.13 10:55sell0.40gbpusd1.72690.00001.72292006.03.13 14:001.72620.000.000.0028.00
66061432006.03.13 14:00sell0.20gbpusd1.72550.00001.72152006.03.13 14:211.72620.000.000.00-14.00
66065772006.03.13 14:09sell0.40gbpusd1.72700.00001.72302006.03.13 14:211.72630.000.000.0028.00
66068382006.03.13 14:21sell0.20gbpusd1.72600.00001.72202006.03.13 15:581.72930.000.000.00-66.00
66077652006.03.13 15:02sell0.40gbpusd1.72750.00001.72352006.03.13 15:581.72940.000.000.00-76.00
66089232006.03.13 15:26sell0.80gbpusd1.72900.00001.72502006.03.13 15:581.72920.000.000.00-16.00
66102362006.03.13 15:34sell1.60gbpusd1.73060.00001.72662006.03.13 15:581.72940.000.000.00192.00
66113072006.03.13 15:59buy0.20gbpusd1.72920.00001.73322006.03.13 16:081.72990.000.000.0014.00
66122532006.03.13 16:08buy0.20gbpusd1.73040.00001.73442006.03.13 16:151.73100.000.000.0012.00
66135092006.03.13 16:15buy0.20gbpusd1.73140.00001.73542006.03.13 16:301.73210.000.000.0014.00
66151162006.03.13 16:30buy0.20gbpusd1.73240.00001.73642006.03.13 17:221.73020.000.000.00-44.00
66161352006.03.13 16:42buy0.40gbpusd1.73080.00001.73482006.03.13 17:221.73000.000.000.00-32.00
66178302006.03.13 17:11buy0.80gbpusd1.72920.00001.73322006.03.13 17:221.73020.000.000.0080.00
66182442006.03.13 17:22sell0.20gbpusd1.73000.00001.72602006.03.13 20:141.73210.000.000.00-42.00
66243332006.03.13 19:18sell0.40gbpusd1.73150.00001.72752006.03.13 20:141.73220.000.000.00-28.00
66284512006.03.13 19:59sell0.80gbpusd1.73310.00001.72912006.03.13 20:131.73200.000.000.0088.00
66291912006.03.13 20:14sell0.20gbpusd1.73160.00001.72762006.03.13 21:091.73250.000.000.00-18.00
66301712006.03.13 20:26sell0.40gbpusd1.73310.00001.72912006.03.13 21:071.73240.000.000.0028.00
66318512006.03.13 21:09sell0.20gbpusd1.73200.00001.72802006.03.14 00:121.73550.000.00-0.86-70.00
66345022006.03.13 22:16sell0.40gbpusd1.73360.00001.72962006.03.14 00:121.73570.000.000.00-84.00
66372172006.03.13 23:25sell0.80gbpusd1.73510.00001.73112006.03.14 00:111.73540.000.000.00-24.00
66383062006.03.13 23:33sell1.60gbpusd1.73670.00001.73272006.03.14 00:111.73550.000.000.00192.00
66399702006.03.14 00:12sell0.20gbpusd1.73500.00001.73102006.03.14 01:111.73600.000.000.00-20.00
66412492006.03.14 00:41sell0.40gbpusd1.73660.00001.73262006.03.14 01:111.73580.000.000.0032.00
66448872006.03.14 01:12sell0.20gbpusd1.73550.00001.73152006.03.14 01:171.73480.000.000.0014.00
66453362006.03.14 01:17sell0.20gbpusd1.73420.00001.73022006.03.14 06:171.73510.000.000.00-18.00
66535982006.03.14 04:26sell0.40gbpusd1.73570.00001.73172006.03.14 06:171.73500.000.000.0028.00
66563052006.03.14 06:18sell0.20gbpusd1.73460.00001.73062006.03.14 09:521.73560.000.000.00-20.00
66644732006.03.14 09:22sell0.40gbpusd1.73610.00001.73212006.03.14 09:521.73540.000.000.0028.00
66664552006.03.14 09:52sell0.20gbpusd1.73510.00001.73112006.03.14 10:001.73460.000.000.0010.00
66671932006.03.14 10:00sell0.20gbpusd1.73400.00001.73002006.03.14 10:221.73460.000.000.00-12.00
66681082006.03.14 10:08sell0.40gbpusd1.73560.00001.73162006.03.14 10:221.73480.000.000.0032.00
66690052006.03.14 10:22sell0.20gbpusd1.73440.00001.73042006.03.14 11:051.73510.000.000.00-14.00
66696032006.03.14 10:31sell0.40gbpusd1.73590.00001.73192006.03.14 11:051.73520.000.000.0028.00
66717242006.03.14 11:07sell0.20gbpusd1.73440.00001.73042006.03.14 11:431.73540.000.000.00-20.00
66734262006.03.14 11:27sell0.40gbpusd1.73590.00001.73192006.03.14 11:431.73520.000.000.0028.00
66748162006.03.14 11:43sell0.20gbpusd1.73490.00001.73092006.03.14 13:311.73670.000.000.00-36.00
66785782006.03.14 13:21sell0.40gbpusd1.73650.00001.73252006.03.14 13:311.73690.000.000.00-16.00
66798092006.03.14 13:30sell0.80gbpusd1.73800.00001.73402006.03.14 13:311.73700.000.000.0080.00
66802522006.03.14 13:31buy0.20gbpusd1.73690.00001.74092006.03.14 13:441.73750.000.000.0012.00
66819462006.03.14 13:44buy0.20gbpusd1.73780.00001.74182006.03.14 14:091.73730.000.000.00-10.00
66838072006.03.14 13:53buy0.40gbpusd1.73630.00001.74032006.03.14 14:091.73710.000.000.0032.00
66852172006.03.14 14:10buy0.20gbpusd1.73790.00001.74192006.03.14 14:491.73860.000.000.0014.00
66890922006.03.14 14:49buy0.20gbpusd1.73910.00001.74312006.03.14 14:521.73970.000.000.0012.00
66899652006.03.14 14:52buy0.20gbpusd1.74000.00001.74402006.03.14 14:541.74070.000.000.0014.00
66903452006.03.14 14:54buy0.20gbpusd1.74120.00001.74522006.03.14 15:001.74180.000.000.0012.00
66923652006.03.14 15:00buy0.20gbpusd1.74240.00001.74642006.03.14 15:021.74300.000.000.0012.00
66936152006.03.14 15:02buy0.20gbpusd1.74320.00001.74722006.03.14 15:231.74380.000.000.0012.00
66969862006.03.14 15:23buy0.20gbpusd1.74410.00001.74812006.03.14 15:251.74470.000.000.0012.00
66982832006.03.14 15:25buy0.20gbpusd1.74490.00001.74892006.03.14 15:571.74550.000.000.0012.00
67037372006.03.14 15:57buy0.20gbpusd1.74630.00001.75032006.03.14 16:121.74580.000.000.00-10.00
67060012006.03.14 16:07buy0.40gbpusd1.74470.00001.74872006.03.14 16:121.74550.000.000.0032.00
67062342006.03.14 16:12buy0.20gbpusd1.74640.00001.75042006.03.14 16:191.74700.000.000.0012.00
67072222006.03.14 16:19buy0.20gbpusd1.74730.00001.75132006.03.14 16:561.74790.000.000.0012.00
67098752006.03.14 16:56buy0.20gbpusd1.74850.00001.75252006.03.14 17:481.74750.000.000.00-20.00
67131822006.03.14 17:35buy0.40gbpusd1.74680.00001.75082006.03.14 17:481.74760.000.000.0032.00
67135312006.03.14 17:48sell0.20gbpusd1.74740.00001.74342006.03.14 17:541.74680.000.000.0012.00
67137002006.03.14 17:55sell0.20gbpusd1.74620.00001.74222006.03.14 18:361.74710.000.000.00-18.00
67148152006.03.14 18:21sell0.40gbpusd1.74780.00001.74382006.03.14 18:361.74700.000.000.0032.00
67153932006.03.14 18:37sell0.20gbpusd1.74660.00001.74262006.03.14 22:371.74590.000.00-0.8614.00
67211342006.03.14 22:37sell0.20gbpusd1.74570.00001.74172006.03.15 01:361.74640.000.000.00-14.00
67298542006.03.15 01:22sell0.40gbpusd1.74720.00001.74322006.03.15 01:351.74650.000.000.0028.00
67307462006.03.15 01:36sell0.20gbpusd1.74620.00001.74222006.03.15 07:301.74560.000.000.0012.00
67402192006.03.15 07:31sell0.20gbpusd1.74540.00001.74142006.03.15 08:481.74620.000.000.00-16.00
67441032006.03.15 08:31sell0.40gbpusd1.74710.00001.74312006.03.15 08:481.74630.000.000.0032.00
67462562006.03.15 08:48sell0.20gbpusd1.74600.00001.74202006.03.15 09:301.74530.000.000.0014.00
67483142006.03.15 09:30sell0.20gbpusd1.74410.00001.74012006.03.15 09:331.74350.000.000.0012.00
67488492006.03.15 09:33sell0.20gbpusd1.74300.00001.73902006.03.15 09:351.74240.000.000.0012.00
67492812006.03.15 09:35sell0.20gbpusd1.74220.00001.73822006.03.15 13:391.74420.000.000.00-40.00
67513892006.03.15 10:14sell0.40gbpusd1.74370.00001.73972006.03.15 13:391.74440.000.000.00-28.00
67527642006.03.15 10:42sell0.80gbpusd1.74520.00001.74122006.03.15 13:381.74420.000.000.0080.00
67587922006.03.15 13:39sell0.20gbpusd1.74400.00001.74002006.03.15 14:421.74710.000.000.00-62.00
67606182006.03.15 14:05sell0.40gbpusd1.74550.00001.74152006.03.15 14:421.74700.000.000.00-60.00
67615522006.03.15 14:11sell0.80gbpusd1.74700.00001.74302006.03.15 14:421.74680.000.000.0016.00
67659842006.03.15 14:24sell1.60gbpusd1.74880.00001.74482006.03.15 14:411.74730.000.000.00240.00
67699652006.03.15 14:42buy0.20gbpusd1.74700.00001.75102006.03.15 14:571.74760.000.000.0012.00
67724852006.03.15 14:58buy0.20gbpusd1.74820.00001.75222006.03.15 16:081.74620.000.000.00-40.00
67763142006.03.15 15:36buy0.40gbpusd1.74650.00001.75052006.03.15 16:081.74610.000.000.00-16.00
67775152006.03.15 15:49buy0.80gbpusd1.74490.00001.74892006.03.15 16:071.74590.000.000.0080.00
67791522006.03.15 16:08buy0.20gbpusd1.74680.00001.75082006.03.15 19:061.74740.000.000.0012.00
67859552006.03.15 19:07buy0.20gbpusd1.74770.00001.75172006.03.15 19:081.74830.000.000.0012.00
67864122006.03.15 19:09buy0.20gbpusd1.74850.00001.75252006.03.16 02:391.74730.000.000.00-24.00
68045862006.03.16 01:59buy0.40gbpusd1.74660.00001.75062006.03.16 02:381.74740.000.000.0032.00
68057162006.03.16 02:39sell0.20gbpusd1.74730.00001.74302006.03.16 04:161.74660.000.000.0014.00
68078202006.03.16 04:19sell0.20gbpusd1.74600.00001.74202006.03.16 04:471.74540.000.000.0012.00
68093602006.03.16 04:47sell0.20gbpusd1.74490.00001.74092006.03.16 09:271.74950.000.000.00-92.00
68222112006.03.16 07:54sell0.40gbpusd1.74640.00001.74242006.03.16 09:281.74950.000.000.00-124.00
68232702006.03.16 08:02sell0.80gbpusd1.74790.00001.74392006.03.16 09:281.74970.000.000.00-144.00
68289882006.03.16 09:28buy0.20gbpusd1.74960.00001.75362006.03.16 10:201.74870.000.000.00-18.00
68297712006.03.16 09:34buy0.40gbpusd1.74810.00001.75212006.03.16 10:201.74880.000.000.0028.00
68347862006.03.16 10:20buy0.20gbpusd1.74920.00001.75322006.03.16 13:011.74700.000.000.00-44.00
68359342006.03.16 10:40buy0.40gbpusd1.74770.00001.75172006.03.16 13:001.74710.000.000.00-24.00
68368152006.03.16 10:57buy0.80gbpusd1.74620.00001.75022006.03.16 13:001.74720.000.000.0080.00
68423392006.03.16 13:01buy0.20gbpusd1.74710.00001.75112006.03.16 13:301.74810.000.000.0020.00
68454932006.03.16 13:30buy0.20gbpusd1.74870.00001.75272006.03.16 13:311.74920.000.000.0010.00
68464482006.03.16 13:31buy0.20gbpusd1.74980.00001.75382006.03.16 13:331.75040.000.000.0012.00
68481082006.03.16 13:33buy0.20gbpusd1.75100.00001.75502006.03.16 13:391.75150.000.000.0010.00
68504232006.03.16 13:40buy0.20gbpusd1.75180.00001.75582006.03.16 13:421.75250.000.000.0014.00
68520602006.03.16 13:42buy0.20gbpusd1.75250.00001.75652006.03.16 13:581.75190.000.000.00-12.00
68542732006.03.16 13:54buy0.40gbpusd1.75100.00001.75502006.03.16 13:581.75170.000.000.0028.00
68547932006.03.16 13:58buy0.20gbpusd1.75220.00001.75622006.03.16 13:581.75280.000.000.0012.00
68551622006.03.16 13:58buy0.20gbpusd1.75290.00001.75692006.03.16 14:541.75350.000.000.0012.00
68621482006.03.16 14:54buy0.20gbpusd1.75380.00001.75782006.03.16 15:061.75440.000.000.0012.00
68650462006.03.16 15:06buy0.20gbpusd1.75500.00001.75902006.03.16 15:081.75560.000.000.0012.00
68660382006.03.16 15:08buy0.20gbpusd1.75580.00001.75982006.03.16 16:061.75520.000.000.00-12.00
68677522006.03.16 15:17buy0.40gbpusd1.75430.00001.75832006.03.16 16:051.75500.000.000.0028.00
68729572006.03.16 16:06buy0.20gbpusd1.75580.00001.75982006.03.16 16:061.75650.000.000.0014.00
68735392006.03.16 16:06buy0.20gbpusd1.75710.00001.76112006.03.16 17:131.75620.000.000.00-18.00
68751202006.03.16 16:27buy0.40gbpusd1.75560.00001.75962006.03.16 17:131.75630.000.000.0028.00
68789482006.03.16 17:14buy0.20gbpusd1.75670.00001.76072006.03.16 17:241.75720.000.000.0010.00
68810992006.03.16 17:24buy0.20gbpusd1.75780.00001.76182006.03.16 17:301.75840.000.000.0012.00
68835722006.03.16 17:31buy0.20gbpusd1.75900.00001.76302006.03.17 03:471.75580.000.000.66-64.00
68869142006.03.16 17:58buy0.40gbpusd1.75740.00001.76142006.03.17 03:471.75590.000.001.32-60.00
69036092006.03.17 01:07buy0.80gbpusd1.75590.00001.75992006.03.17 03:471.75580.000.000.00-8.00
69074552006.03.17 02:30buy1.60gbpusd1.75430.00001.75832006.03.17 03:461.75550.000.000.00192.00
69109772006.03.17 03:47buy0.20gbpusd1.75640.00001.76042006.03.17 08:541.75570.000.000.00-14.00
69184402006.03.17 07:09buy0.40gbpusd1.75480.00001.75882006.03.17 08:541.75550.000.000.0028.00
69283412006.03.17 08:54buy0.20gbpusd1.75600.00001.76002006.03.17 09:321.75520.000.000.00-16.00
69301062006.03.17 09:08buy0.40gbpusd1.75450.00001.75852006.03.17 09:321.75530.000.000.0032.00
69320062006.03.17 09:32buy0.20gbpusd1.75550.00001.75952006.03.17 09:441.75610.000.000.0012.00
69337092006.03.17 09:44buy0.20gbpusd1.75640.00001.76042006.03.17 09:511.75720.000.000.0016.00
69353132006.03.17 09:51buy0.20gbpusd1.75790.00001.76192006.03.17 12:591.75440.000.000.00-70.00
69361902006.03.17 09:56buy0.40gbpusd1.75640.00001.76042006.03.17 12:591.75460.000.000.00-72.00
69404552006.03.17 11:15buy0.80gbpusd1.75480.00001.75882006.03.17 12:591.75480.000.000.000.00
69463012006.03.17 12:37buy1.60gbpusd1.75320.00001.75722006.03.17 12:581.75460.000.000.00224.00
69490812006.03.17 12:59sell0.20gbpusd1.75420.00001.75022006.03.17 14:041.75520.000.000.00-20.00
69524962006.03.17 13:28sell0.40gbpusd1.75580.00001.75182006.03.17 14:041.75500.000.000.0032.00
69588042006.03.17 14:04sell0.20gbpusd1.75490.00001.75092006.03.17 14:191.75430.000.000.0012.00
69607832006.03.17 14:20sell0.20gbpusd1.75410.00001.75012006.03.17 14:401.75500.000.000.00-18.00
69613582006.03.17 14:24sell0.40gbpusd1.75560.00001.75162006.03.17 14:401.75480.000.000.0032.00
69626412006.03.17 14:40sell0.20gbpusd1.75440.00001.75042006.03.17 14:511.75370.000.000.0014.00
69643062006.03.17 14:51sell0.20gbpusd1.75310.00001.74912006.03.17 15:011.75250.000.000.0012.00
69668712006.03.17 15:01sell0.20gbpusd1.75200.00001.74802006.03.17 17:381.75500.000.000.00-60.00
69711202006.03.17 15:29sell0.40gbpusd1.75350.00001.74952006.03.17 17:381.75520.000.000.00-68.00
69749452006.03.17 16:11sell0.80gbpusd1.75510.00001.75112006.03.17 17:371.75530.000.000.00-16.00
69779892006.03.17 16:52sell1.60gbpusd1.75670.00001.75272006.03.17 17:361.75540.000.000.00208.00
69835082006.03.17 17:38sell0.20gbpusd1.75480.00001.75082006.03.17 17:591.75580.000.000.00-20.00
69838712006.03.17 17:45sell0.40gbpusd1.75630.00001.75232006.03.17 17:591.75560.000.000.0028.00
69846832006.03.17 17:59sell0.20gbpusd1.75530.00001.75132006.03.17 17:591.75570.000.000.00-8.00
69952042006.03.20 00:07sell0.20gbpusd1.75540.00001.75142006.03.20 00:551.75480.000.000.0012.00
69970142006.03.20 00:55sell0.20gbpusd1.75460.00001.75062006.03.20 02:021.75400.000.000.0012.00
70005612006.03.20 02:02sell0.20gbpusd1.75340.00001.74942006.03.20 04:261.75430.000.000.00-18.00
70030332006.03.20 03:22sell0.40gbpusd1.75500.00001.75102006.03.20 04:261.75420.000.000.0032.00
70045132006.03.20 04:26sell0.20gbpusd1.75410.00001.75012006.03.20 11:061.75620.000.000.00-42.00
70109902006.03.20 07:15sell0.40gbpusd1.75560.00001.75162006.03.20 11:061.75600.000.000.00-16.00
70136472006.03.20 07:53sell0.80gbpusd1.75710.00001.75312006.03.20 11:061.75610.000.000.0080.00
70236022006.03.20 11:06sell0.20gbpusd1.75570.00001.75172006.03.20 11:391.75670.000.000.00-20.00
70245882006.03.20 11:24sell0.40gbpusd1.75730.00001.75332006.03.20 11:391.75660.000.000.0028.00
70250012006.03.20 11:40sell0.20gbpusd1.75620.00001.75222006.03.20 11:481.75560.000.000.0012.00
70254482006.03.20 11:48sell0.20gbpusd1.75510.00001.75112006.03.20 11:531.75460.000.000.0010.00
70259352006.03.20 11:53sell0.20gbpusd1.75410.00001.75012006.03.20 11:591.75340.000.000.0014.00
70266962006.03.20 12:02sell0.20gbpusd1.75420.00001.75022006.03.20 14:001.75510.000.000.00-18.00
70335232006.03.20 13:55sell0.40gbpusd1.75570.00001.75172006.03.20 14:001.75500.000.000.0028.00
70344482006.03.20 14:01sell0.20gbpusd1.75480.00001.75082006.03.20 14:491.75420.000.000.0012.00
70403752006.03.20 14:49sell0.20gbpusd1.75370.00001.74972006.03.20 15:021.75460.000.000.00-18.00
70416652006.03.20 14:56sell0.40gbpusd1.75520.00001.75122006.03.20 15:021.75450.000.000.0028.00
70425182006.03.20 15:02sell0.20gbpusd1.75430.00001.75032006.03.20 15:461.75520.000.000.00-18.00
70443412006.03.20 15:25sell0.40gbpusd1.75580.00001.75182006.03.20 15:461.75510.000.000.0028.00
70458862006.03.20 15:46sell0.20gbpusd1.75470.00001.75072006.03.20 17:071.75530.000.000.00-12.00
70492562006.03.20 16:40sell0.40gbpusd1.75620.00001.75222006.03.20 17:071.75550.000.000.0028.00
70505052006.03.20 17:07sell0.20gbpusd1.75500.00001.75102006.03.20 17:501.75460.000.000.008.00
70638642006.03.20 23:05buy0.20gbpusd1.75630.00001.76032006.03.21 01:001.75390.000.000.00-48.00
70661662006.03.21 00:27buy0.40gbpusd1.75480.00001.75882006.03.21 01:001.75410.000.000.00-28.00
70677542006.03.21 00:38buy0.80gbpusd1.75310.00001.75712006.03.21 01:001.75420.000.000.0088.00
70691492006.03.21 01:01sell0.20gbpusd1.75380.00001.74982006.03.21 02:311.75320.000.000.0012.00
70720352006.03.21 02:31sell0.20gbpusd1.75290.00001.74892006.03.21 04:291.75230.000.000.0012.00
70774822006.03.21 04:29sell0.20gbpusd1.75180.00001.74782006.03.21 07:281.75250.000.000.00-14.00
70809882006.03.21 06:35sell0.40gbpusd1.75330.00001.74932006.03.21 07:281.75260.000.000.0028.00
70826742006.03.21 07:29sell0.20gbpusd1.75200.00001.74802006.03.21 07:571.75140.000.000.0012.00
70839902006.03.21 07:57sell0.20gbpusd1.75090.00001.74692006.03.21 08:161.75030.000.000.0012.00
70853062006.03.21 08:16sell0.20gbpusd1.74960.00001.74562006.03.21 08:241.74900.000.000.0012.00
70860672006.03.21 08:24sell0.20gbpusd1.74850.00001.74452006.03.21 08:451.74790.000.000.0012.00
70875782006.03.21 08:45sell0.20gbpusd1.74740.00001.74342006.03.21 09:041.74840.000.000.00-20.00
70883552006.03.21 09:00sell0.40gbpusd1.74900.00001.74502006.03.21 09:041.74830.000.000.0028.00
70885572006.03.21 09:05sell0.20gbpusd1.74810.00001.74412006.03.21 09:091.74740.000.000.0014.00
70887452006.03.21 09:09sell0.20gbpusd1.74700.00001.74302006.03.21 10:361.74790.000.000.00-18.00
70907892006.03.21 09:36sell0.40gbpusd1.74860.00001.74462006.03.21 10:361.74780.000.000.0032.00
70944642006.03.21 10:36sell0.20gbpusd1.74740.00001.74342006.03.21 11:031.74690.000.000.0010.00
70952442006.03.21 11:03sell0.20gbpusd1.74660.00001.74262006.03.21 13:441.75000.000.000.00-68.00
70961622006.03.21 11:31sell0.40gbpusd1.74810.00001.74412006.03.21 13:441.74990.000.000.00-72.00
70987882006.03.21 12:55sell0.80gbpusd1.74960.00001.74562006.03.21 13:441.74980.000.000.00-16.00
71017902006.03.21 13:32sell1.60gbpusd1.75110.00001.74712006.03.21 13:441.74990.000.000.00192.00
71033592006.03.21 13:44buy0.20gbpusd1.74990.00001.75392006.03.21 13:571.74900.000.000.00-18.00
71045762006.03.21 13:52buy0.40gbpusd1.74840.00001.75242006.03.21 13:571.74910.000.000.0028.00
71050862006.03.21 13:57buy0.20gbpusd1.74950.00001.75352006.03.21 14:121.74860.000.000.00-18.00
71060992006.03.21 14:05buy0.40gbpusd1.74790.00001.75192006.03.21 14:121.74870.000.000.0032.00
71076522006.03.21 14:13sell0.20gbpusd1.74850.00001.74452006.03.21 14:441.74780.000.000.0014.00
71099652006.03.21 14:44sell0.20gbpusd1.74750.00001.74352006.03.21 14:521.74810.000.000.00-12.00
  0.00 0.00 0.26 1 438.00
Closed P/L: 1 438.26
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 438.26 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 438.26 Equity: 6 438.26 Free Margin: 6 438.26
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 205.14 Gross Loss: 2 766.88 Total Net Profit: 1 438.26
Profit Factor: 1.52 Expected Payoff: 7.19  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 388.00 (6.6%)  
 
Total Trades: 200 Short Positions (won %): 114 (55.26%) Long Positions (won %): 86 (65.12%)
Profit Trades (% of total): 119 (59.50%) Loss trades (% of total): 81 (40.50%)
Largest profit trade: 240.00 loss trade: -144.00
Average profit trade: 35.34 loss trade: -34.16
Maximum consecutive wins ($): 9 (132.00) consecutive losses ($): 3 (-360.00)
Maximal consecutive profit (count): 256.00 (2) consecutive loss (count): -360.00 (3)
Average consecutive wins: 2 consecutive losses: 1