|Account: 304913
|Name: Michael Schneider
|Currency: USD
|2006 March 21, 19:37
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6563596
|2006.03.12 21:58
|balance
|Deposit
|5 000.00
|6563762
|2006.03.12 23:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7266
|0.0000
|1.7306
|2006.03.12 23:46
|1.7272
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6566881
|2006.03.12 23:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7278
|0.0000
|1.7318
|2006.03.13 01:57
|1.7272
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|6573606
|2006.03.13 01:32
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7263
|0.0000
|1.7303
|2006.03.13 01:57
|1.7270
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6575392
|2006.03.13 01:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7275
|0.0000
|1.7315
|2006.03.13 02:19
|1.7266
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6576506
|2006.03.13 02:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7260
|0.0000
|1.7300
|2006.03.13 02:18
|1.7267
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6577100
|2006.03.13 02:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7271
|0.0000
|1.7311
|2006.03.13 06:30
|1.7278
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6583287
|2006.03.13 06:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7281
|0.0000
|1.7321
|2006.03.13 07:37
|1.7287
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6585542
|2006.03.13 07:37
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7293
|0.0000
|1.7333
|2006.03.13 10:11
|1.7255
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|6590446
|2006.03.13 08:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7278
|0.0000
|1.7318
|2006.03.13 10:10
|1.7257
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|6592484
|2006.03.13 08:46
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7263
|0.0000
|1.7303
|2006.03.13 10:10
|1.7258
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|6593449
|2006.03.13 08:57
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7247
|0.0000
|1.7287
|2006.03.13 10:10
|1.7259
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|6597634
|2006.03.13 10:11
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7253
|0.0000
|1.7213
|2006.03.13 14:00
|1.7260
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|6599141
|2006.03.13 10:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7269
|0.0000
|1.7229
|2006.03.13 14:00
|1.7262
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6606143
|2006.03.13 14:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7255
|0.0000
|1.7215
|2006.03.13 14:21
|1.7262
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|6606577
|2006.03.13 14:09
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7270
|0.0000
|1.7230
|2006.03.13 14:21
|1.7263
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6606838
|2006.03.13 14:21
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7260
|0.0000
|1.7220
|2006.03.13 15:58
|1.7293
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|6607765
|2006.03.13 15:02
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7275
|0.0000
|1.7235
|2006.03.13 15:58
|1.7294
|0.00
|0.00
|0.00
|-76.00
|6608923
|2006.03.13 15:26
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7290
|0.0000
|1.7250
|2006.03.13 15:58
|1.7292
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|6610236
|2006.03.13 15:34
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7306
|0.0000
|1.7266
|2006.03.13 15:58
|1.7294
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|6611307
|2006.03.13 15:59
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7292
|0.0000
|1.7332
|2006.03.13 16:08
|1.7299
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6612253
|2006.03.13 16:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7304
|0.0000
|1.7344
|2006.03.13 16:15
|1.7310
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6613509
|2006.03.13 16:15
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7314
|0.0000
|1.7354
|2006.03.13 16:30
|1.7321
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6615116
|2006.03.13 16:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7324
|0.0000
|1.7364
|2006.03.13 17:22
|1.7302
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|6616135
|2006.03.13 16:42
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7308
|0.0000
|1.7348
|2006.03.13 17:22
|1.7300
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|6617830
|2006.03.13 17:11
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7292
|0.0000
|1.7332
|2006.03.13 17:22
|1.7302
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|6618244
|2006.03.13 17:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7300
|0.0000
|1.7260
|2006.03.13 20:14
|1.7321
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|6624333
|2006.03.13 19:18
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7315
|0.0000
|1.7275
|2006.03.13 20:14
|1.7322
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|6628451
|2006.03.13 19:59
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7331
|0.0000
|1.7291
|2006.03.13 20:13
|1.7320
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|6629191
|2006.03.13 20:14
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7316
|0.0000
|1.7276
|2006.03.13 21:09
|1.7325
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6630171
|2006.03.13 20:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7331
|0.0000
|1.7291
|2006.03.13 21:07
|1.7324
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6631851
|2006.03.13 21:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7320
|0.0000
|1.7280
|2006.03.14 00:12
|1.7355
|0.00
|0.00
|-0.86
|-70.00
|6634502
|2006.03.13 22:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7336
|0.0000
|1.7296
|2006.03.14 00:12
|1.7357
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|6637217
|2006.03.13 23:25
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7351
|0.0000
|1.7311
|2006.03.14 00:11
|1.7354
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|6638306
|2006.03.13 23:33
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7367
|0.0000
|1.7327
|2006.03.14 00:11
|1.7355
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|6639970
|2006.03.14 00:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7350
|0.0000
|1.7310
|2006.03.14 01:11
|1.7360
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|6641249
|2006.03.14 00:41
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7366
|0.0000
|1.7326
|2006.03.14 01:11
|1.7358
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6644887
|2006.03.14 01:12
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7355
|0.0000
|1.7315
|2006.03.14 01:17
|1.7348
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6645336
|2006.03.14 01:17
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7342
|0.0000
|1.7302
|2006.03.14 06:17
|1.7351
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6653598
|2006.03.14 04:26
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7357
|0.0000
|1.7317
|2006.03.14 06:17
|1.7350
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6656305
|2006.03.14 06:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7346
|0.0000
|1.7306
|2006.03.14 09:52
|1.7356
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|6664473
|2006.03.14 09:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7361
|0.0000
|1.7321
|2006.03.14 09:52
|1.7354
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6666455
|2006.03.14 09:52
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7351
|0.0000
|1.7311
|2006.03.14 10:00
|1.7346
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6667193
|2006.03.14 10:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7340
|0.0000
|1.7300
|2006.03.14 10:22
|1.7346
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|6668108
|2006.03.14 10:08
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7356
|0.0000
|1.7316
|2006.03.14 10:22
|1.7348
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6669005
|2006.03.14 10:22
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7344
|0.0000
|1.7304
|2006.03.14 11:05
|1.7351
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|6669603
|2006.03.14 10:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7359
|0.0000
|1.7319
|2006.03.14 11:05
|1.7352
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6671724
|2006.03.14 11:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7344
|0.0000
|1.7304
|2006.03.14 11:43
|1.7354
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|6673426
|2006.03.14 11:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7359
|0.0000
|1.7319
|2006.03.14 11:43
|1.7352
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6674816
|2006.03.14 11:43
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7349
|0.0000
|1.7309
|2006.03.14 13:31
|1.7367
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|6678578
|2006.03.14 13:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7365
|0.0000
|1.7325
|2006.03.14 13:31
|1.7369
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|6679809
|2006.03.14 13:30
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7380
|0.0000
|1.7340
|2006.03.14 13:31
|1.7370
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|6680252
|2006.03.14 13:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7369
|0.0000
|1.7409
|2006.03.14 13:44
|1.7375
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6681946
|2006.03.14 13:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7378
|0.0000
|1.7418
|2006.03.14 14:09
|1.7373
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|6683807
|2006.03.14 13:53
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7363
|0.0000
|1.7403
|2006.03.14 14:09
|1.7371
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6685217
|2006.03.14 14:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7379
|0.0000
|1.7419
|2006.03.14 14:49
|1.7386
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6689092
|2006.03.14 14:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7391
|0.0000
|1.7431
|2006.03.14 14:52
|1.7397
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6689965
|2006.03.14 14:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7400
|0.0000
|1.7440
|2006.03.14 14:54
|1.7407
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6690345
|2006.03.14 14:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7412
|0.0000
|1.7452
|2006.03.14 15:00
|1.7418
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6692365
|2006.03.14 15:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7424
|0.0000
|1.7464
|2006.03.14 15:02
|1.7430
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6693615
|2006.03.14 15:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7432
|0.0000
|1.7472
|2006.03.14 15:23
|1.7438
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6696986
|2006.03.14 15:23
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7441
|0.0000
|1.7481
|2006.03.14 15:25
|1.7447
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6698283
|2006.03.14 15:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7449
|0.0000
|1.7489
|2006.03.14 15:57
|1.7455
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6703737
|2006.03.14 15:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7463
|0.0000
|1.7503
|2006.03.14 16:12
|1.7458
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|6706001
|2006.03.14 16:07
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7447
|0.0000
|1.7487
|2006.03.14 16:12
|1.7455
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6706234
|2006.03.14 16:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7464
|0.0000
|1.7504
|2006.03.14 16:19
|1.7470
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6707222
|2006.03.14 16:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7473
|0.0000
|1.7513
|2006.03.14 16:56
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6709875
|2006.03.14 16:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7485
|0.0000
|1.7525
|2006.03.14 17:48
|1.7475
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|6713182
|2006.03.14 17:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7468
|0.0000
|1.7508
|2006.03.14 17:48
|1.7476
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6713531
|2006.03.14 17:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7474
|0.0000
|1.7434
|2006.03.14 17:54
|1.7468
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6713700
|2006.03.14 17:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7462
|0.0000
|1.7422
|2006.03.14 18:36
|1.7471
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6714815
|2006.03.14 18:21
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7478
|0.0000
|1.7438
|2006.03.14 18:36
|1.7470
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6715393
|2006.03.14 18:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7466
|0.0000
|1.7426
|2006.03.14 22:37
|1.7459
|0.00
|0.00
|-0.86
|14.00
|6721134
|2006.03.14 22:37
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7457
|0.0000
|1.7417
|2006.03.15 01:36
|1.7464
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|6729854
|2006.03.15 01:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7472
|0.0000
|1.7432
|2006.03.15 01:35
|1.7465
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6730746
|2006.03.15 01:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7462
|0.0000
|1.7422
|2006.03.15 07:30
|1.7456
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6740219
|2006.03.15 07:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7454
|0.0000
|1.7414
|2006.03.15 08:48
|1.7462
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|6744103
|2006.03.15 08:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7471
|0.0000
|1.7431
|2006.03.15 08:48
|1.7463
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6746256
|2006.03.15 08:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7460
|0.0000
|1.7420
|2006.03.15 09:30
|1.7453
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6748314
|2006.03.15 09:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7441
|0.0000
|1.7401
|2006.03.15 09:33
|1.7435
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6748849
|2006.03.15 09:33
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7430
|0.0000
|1.7390
|2006.03.15 09:35
|1.7424
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6749281
|2006.03.15 09:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7422
|0.0000
|1.7382
|2006.03.15 13:39
|1.7442
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|6751389
|2006.03.15 10:14
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7437
|0.0000
|1.7397
|2006.03.15 13:39
|1.7444
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|6752764
|2006.03.15 10:42
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7452
|0.0000
|1.7412
|2006.03.15 13:38
|1.7442
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|6758792
|2006.03.15 13:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7440
|0.0000
|1.7400
|2006.03.15 14:42
|1.7471
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|6760618
|2006.03.15 14:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7455
|0.0000
|1.7415
|2006.03.15 14:42
|1.7470
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|6761552
|2006.03.15 14:11
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7470
|0.0000
|1.7430
|2006.03.15 14:42
|1.7468
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|6765984
|2006.03.15 14:24
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7488
|0.0000
|1.7448
|2006.03.15 14:41
|1.7473
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|6769965
|2006.03.15 14:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7470
|0.0000
|1.7510
|2006.03.15 14:57
|1.7476
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6772485
|2006.03.15 14:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7482
|0.0000
|1.7522
|2006.03.15 16:08
|1.7462
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|6776314
|2006.03.15 15:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7465
|0.0000
|1.7505
|2006.03.15 16:08
|1.7461
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|6777515
|2006.03.15 15:49
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7449
|0.0000
|1.7489
|2006.03.15 16:07
|1.7459
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|6779152
|2006.03.15 16:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7468
|0.0000
|1.7508
|2006.03.15 19:06
|1.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6785955
|2006.03.15 19:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7477
|0.0000
|1.7517
|2006.03.15 19:08
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6786412
|2006.03.15 19:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7485
|0.0000
|1.7525
|2006.03.16 02:39
|1.7473
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|6804586
|2006.03.16 01:59
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7466
|0.0000
|1.7506
|2006.03.16 02:38
|1.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6805716
|2006.03.16 02:39
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7473
|0.0000
|1.7430
|2006.03.16 04:16
|1.7466
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6807820
|2006.03.16 04:19
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7460
|0.0000
|1.7420
|2006.03.16 04:47
|1.7454
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6809360
|2006.03.16 04:47
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7449
|0.0000
|1.7409
|2006.03.16 09:27
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.00
|6822211
|2006.03.16 07:54
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7464
|0.0000
|1.7424
|2006.03.16 09:28
|1.7495
|0.00
|0.00
|0.00
|-124.00
|6823270
|2006.03.16 08:02
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7479
|0.0000
|1.7439
|2006.03.16 09:28
|1.7497
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.00
|6828988
|2006.03.16 09:28
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7496
|0.0000
|1.7536
|2006.03.16 10:20
|1.7487
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6829771
|2006.03.16 09:34
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7481
|0.0000
|1.7521
|2006.03.16 10:20
|1.7488
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6834786
|2006.03.16 10:20
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7492
|0.0000
|1.7532
|2006.03.16 13:01
|1.7470
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|6835934
|2006.03.16 10:40
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7477
|0.0000
|1.7517
|2006.03.16 13:00
|1.7471
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|6836815
|2006.03.16 10:57
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7462
|0.0000
|1.7502
|2006.03.16 13:00
|1.7472
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|6842339
|2006.03.16 13:01
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7471
|0.0000
|1.7511
|2006.03.16 13:30
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|6845493
|2006.03.16 13:30
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7487
|0.0000
|1.7527
|2006.03.16 13:31
|1.7492
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6846448
|2006.03.16 13:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7498
|0.0000
|1.7538
|2006.03.16 13:33
|1.7504
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6848108
|2006.03.16 13:33
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7510
|0.0000
|1.7550
|2006.03.16 13:39
|1.7515
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6850423
|2006.03.16 13:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7518
|0.0000
|1.7558
|2006.03.16 13:42
|1.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6852060
|2006.03.16 13:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7525
|0.0000
|1.7565
|2006.03.16 13:58
|1.7519
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|6854273
|2006.03.16 13:54
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7510
|0.0000
|1.7550
|2006.03.16 13:58
|1.7517
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6854793
|2006.03.16 13:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7522
|0.0000
|1.7562
|2006.03.16 13:58
|1.7528
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6855162
|2006.03.16 13:58
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7529
|0.0000
|1.7569
|2006.03.16 14:54
|1.7535
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6862148
|2006.03.16 14:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7538
|0.0000
|1.7578
|2006.03.16 15:06
|1.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6865046
|2006.03.16 15:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7550
|0.0000
|1.7590
|2006.03.16 15:08
|1.7556
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6866038
|2006.03.16 15:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7558
|0.0000
|1.7598
|2006.03.16 16:06
|1.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|6867752
|2006.03.16 15:17
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7543
|0.0000
|1.7583
|2006.03.16 16:05
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6872957
|2006.03.16 16:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7558
|0.0000
|1.7598
|2006.03.16 16:06
|1.7565
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6873539
|2006.03.16 16:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7571
|0.0000
|1.7611
|2006.03.16 17:13
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6875120
|2006.03.16 16:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7556
|0.0000
|1.7596
|2006.03.16 17:13
|1.7563
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6878948
|2006.03.16 17:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7567
|0.0000
|1.7607
|2006.03.16 17:24
|1.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|6881099
|2006.03.16 17:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7578
|0.0000
|1.7618
|2006.03.16 17:30
|1.7584
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6883572
|2006.03.16 17:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7590
|0.0000
|1.7630
|2006.03.17 03:47
|1.7558
|0.00
|0.00
|0.66
|-64.00
|6886914
|2006.03.16 17:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7574
|0.0000
|1.7614
|2006.03.17 03:47
|1.7559
|0.00
|0.00
|1.32
|-60.00
|6903609
|2006.03.17 01:07
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7559
|0.0000
|1.7599
|2006.03.17 03:47
|1.7558
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|6907455
|2006.03.17 02:30
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7543
|0.0000
|1.7583
|2006.03.17 03:46
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|6910977
|2006.03.17 03:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7564
|0.0000
|1.7604
|2006.03.17 08:54
|1.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|6918440
|2006.03.17 07:09
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7548
|0.0000
|1.7588
|2006.03.17 08:54
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6928341
|2006.03.17 08:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7560
|0.0000
|1.7600
|2006.03.17 09:32
|1.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|6930106
|2006.03.17 09:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7545
|0.0000
|1.7585
|2006.03.17 09:32
|1.7553
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6932006
|2006.03.17 09:32
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7555
|0.0000
|1.7595
|2006.03.17 09:44
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6933709
|2006.03.17 09:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7564
|0.0000
|1.7604
|2006.03.17 09:51
|1.7572
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|6935313
|2006.03.17 09:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7579
|0.0000
|1.7619
|2006.03.17 12:59
|1.7544
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.00
|6936190
|2006.03.17 09:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7564
|0.0000
|1.7604
|2006.03.17 12:59
|1.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|6940455
|2006.03.17 11:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7548
|0.0000
|1.7588
|2006.03.17 12:59
|1.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6946301
|2006.03.17 12:37
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.7532
|0.0000
|1.7572
|2006.03.17 12:58
|1.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|224.00
|6949081
|2006.03.17 12:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7542
|0.0000
|1.7502
|2006.03.17 14:04
|1.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|6952496
|2006.03.17 13:28
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7558
|0.0000
|1.7518
|2006.03.17 14:04
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6958804
|2006.03.17 14:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7549
|0.0000
|1.7509
|2006.03.17 14:19
|1.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6960783
|2006.03.17 14:20
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7541
|0.0000
|1.7501
|2006.03.17 14:40
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|6961358
|2006.03.17 14:24
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7556
|0.0000
|1.7516
|2006.03.17 14:40
|1.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|6962641
|2006.03.17 14:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7544
|0.0000
|1.7504
|2006.03.17 14:51
|1.7537
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|6964306
|2006.03.17 14:51
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7531
|0.0000
|1.7491
|2006.03.17 15:01
|1.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6966871
|2006.03.17 15:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7520
|0.0000
|1.7480
|2006.03.17 17:38
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.00
|6971120
|2006.03.17 15:29
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7535
|0.0000
|1.7495
|2006.03.17 17:38
|1.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|6974945
|2006.03.17 16:11
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7551
|0.0000
|1.7511
|2006.03.17 17:37
|1.7553
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|6977989
|2006.03.17 16:52
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7567
|0.0000
|1.7527
|2006.03.17 17:36
|1.7554
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|6983508
|2006.03.17 17:38
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7548
|0.0000
|1.7508
|2006.03.17 17:59
|1.7558
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|6983871
|2006.03.17 17:45
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7563
|0.0000
|1.7523
|2006.03.17 17:59
|1.7556
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|6984683
|2006.03.17 17:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7553
|0.0000
|1.7513
|2006.03.17 17:59
|1.7557
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|6995204
|2006.03.20 00:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7554
|0.0000
|1.7514
|2006.03.20 00:55
|1.7548
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|6997014
|2006.03.20 00:55
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7546
|0.0000
|1.7506
|2006.03.20 02:02
|1.7540
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7000561
|2006.03.20 02:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7534
|0.0000
|1.7494
|2006.03.20 04:26
|1.7543
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7003033
|2006.03.20 03:22
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7550
|0.0000
|1.7510
|2006.03.20 04:26
|1.7542
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|7004513
|2006.03.20 04:26
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7541
|0.0000
|1.7501
|2006.03.20 11:06
|1.7562
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|7010990
|2006.03.20 07:15
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7556
|0.0000
|1.7516
|2006.03.20 11:06
|1.7560
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7013647
|2006.03.20 07:53
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7571
|0.0000
|1.7531
|2006.03.20 11:06
|1.7561
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|7023602
|2006.03.20 11:06
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7557
|0.0000
|1.7517
|2006.03.20 11:39
|1.7567
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7024588
|2006.03.20 11:24
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7573
|0.0000
|1.7533
|2006.03.20 11:39
|1.7566
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7025001
|2006.03.20 11:40
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7562
|0.0000
|1.7522
|2006.03.20 11:48
|1.7556
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7025448
|2006.03.20 11:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7551
|0.0000
|1.7511
|2006.03.20 11:53
|1.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7025935
|2006.03.20 11:53
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7541
|0.0000
|1.7501
|2006.03.20 11:59
|1.7534
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|7026696
|2006.03.20 12:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7542
|0.0000
|1.7502
|2006.03.20 14:00
|1.7551
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7033523
|2006.03.20 13:55
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7557
|0.0000
|1.7517
|2006.03.20 14:00
|1.7550
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7034448
|2006.03.20 14:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7548
|0.0000
|1.7508
|2006.03.20 14:49
|1.7542
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7040375
|2006.03.20 14:49
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7537
|0.0000
|1.7497
|2006.03.20 15:02
|1.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7041665
|2006.03.20 14:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7552
|0.0000
|1.7512
|2006.03.20 15:02
|1.7545
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7042518
|2006.03.20 15:02
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7543
|0.0000
|1.7503
|2006.03.20 15:46
|1.7552
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7044341
|2006.03.20 15:25
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7558
|0.0000
|1.7518
|2006.03.20 15:46
|1.7551
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7045886
|2006.03.20 15:46
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7547
|0.0000
|1.7507
|2006.03.20 17:07
|1.7553
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|7049256
|2006.03.20 16:40
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7562
|0.0000
|1.7522
|2006.03.20 17:07
|1.7555
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7050505
|2006.03.20 17:07
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7550
|0.0000
|1.7510
|2006.03.20 17:50
|1.7546
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|7063864
|2006.03.20 23:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7563
|0.0000
|1.7603
|2006.03.21 01:00
|1.7539
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|7066166
|2006.03.21 00:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7548
|0.0000
|1.7588
|2006.03.21 01:00
|1.7541
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|7067754
|2006.03.21 00:38
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.7531
|0.0000
|1.7571
|2006.03.21 01:00
|1.7542
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|7069149
|2006.03.21 01:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7538
|0.0000
|1.7498
|2006.03.21 02:31
|1.7532
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7072035
|2006.03.21 02:31
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7529
|0.0000
|1.7489
|2006.03.21 04:29
|1.7523
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7077482
|2006.03.21 04:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7518
|0.0000
|1.7478
|2006.03.21 07:28
|1.7525
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|7080988
|2006.03.21 06:35
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7533
|0.0000
|1.7493
|2006.03.21 07:28
|1.7526
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7082674
|2006.03.21 07:29
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7520
|0.0000
|1.7480
|2006.03.21 07:57
|1.7514
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7083990
|2006.03.21 07:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7509
|0.0000
|1.7469
|2006.03.21 08:16
|1.7503
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7085306
|2006.03.21 08:16
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7496
|0.0000
|1.7456
|2006.03.21 08:24
|1.7490
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7086067
|2006.03.21 08:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7485
|0.0000
|1.7445
|2006.03.21 08:45
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|7087578
|2006.03.21 08:45
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7474
|0.0000
|1.7434
|2006.03.21 09:04
|1.7484
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|7088355
|2006.03.21 09:00
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7490
|0.0000
|1.7450
|2006.03.21 09:04
|1.7483
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7088557
|2006.03.21 09:05
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7481
|0.0000
|1.7441
|2006.03.21 09:09
|1.7474
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|7088745
|2006.03.21 09:09
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7470
|0.0000
|1.7430
|2006.03.21 10:36
|1.7479
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7090789
|2006.03.21 09:36
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7486
|0.0000
|1.7446
|2006.03.21 10:36
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|7094464
|2006.03.21 10:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7474
|0.0000
|1.7434
|2006.03.21 11:03
|1.7469
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|7095244
|2006.03.21 11:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7466
|0.0000
|1.7426
|2006.03.21 13:44
|1.7500
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.00
|7096162
|2006.03.21 11:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.7481
|0.0000
|1.7441
|2006.03.21 13:44
|1.7499
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|7098788
|2006.03.21 12:55
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.7496
|0.0000
|1.7456
|2006.03.21 13:44
|1.7498
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|7101790
|2006.03.21 13:32
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.7511
|0.0000
|1.7471
|2006.03.21 13:44
|1.7499
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|7103359
|2006.03.21 13:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7499
|0.0000
|1.7539
|2006.03.21 13:57
|1.7490
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7104576
|2006.03.21 13:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7484
|0.0000
|1.7524
|2006.03.21 13:57
|1.7491
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|7105086
|2006.03.21 13:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.7495
|0.0000
|1.7535
|2006.03.21 14:12
|1.7486
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|7106099
|2006.03.21 14:05
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.7479
|0.0000
|1.7519
|2006.03.21 14:12
|1.7487
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|7107652
|2006.03.21 14:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7485
|0.0000
|1.7445
|2006.03.21 14:44
|1.7478
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|7109965
|2006.03.21 14:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.7475
|0.0000
|1.7435
|2006.03.21 14:52
|1.7481
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|0.00
|0.00
|0.26
|1 438.00
|Closed P/L:
|1 438.26
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 438.26
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|6 438.26
|Equity:
|6 438.26
|Free Margin:
|6 438.26
|Details:
|Gross Profit:
|4 205.14
|Gross Loss:
|2 766.88
|Total Net Profit:
|1 438.26
|Profit Factor:
|1.52
|Expected Payoff:
|7.19
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|388.00 (6.6%)
|Total Trades:
|200
|Short Positions (won %):
|114 (55.26%)
|Long Positions (won %):
|86 (65.12%)
|Profit Trades (% of total):
|119 (59.50%)
|Loss trades (% of total):
|81 (40.50%)
|Largest
|profit trade:
|240.00
|loss trade:
|-144.00
|Average
|profit trade:
|35.34
|loss trade:
|-34.16
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (132.00)
|consecutive losses ($):
|3 (-360.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|256.00 (2)
|consecutive loss (count):
|-360.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|2
|consecutive losses:
|1