Alpari Ltd

Account: 183326 Name: Jess Sogaard Currency: USD 2006 April 3, 22:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
39358112006.03.23 16:02balanceDeposit10 000.00
41070452006.04.03 17:15buy1.00eurusd1.21291.21311.21792006.04.03 17:221.21310.000.000.0020.00
41070462006.04.03 17:16buy1.00eurusd1.21341.21291.21842006.04.03 17:231.21290.000.000.00-50.00
41070482006.04.03 17:20buy1.00eurusd1.21391.21341.21892006.04.03 17:201.21340.000.000.00-50.00
41070492006.04.03 20:21buy1.00eurusd1.21441.21391.21942006.04.03 20:301.21390.000.000.00-50.00
41070502006.04.03 20:42buy1.00eurusd1.21491.21441.21992006.04.03 20:441.21440.000.000.00-50.00
41137082006.04.03 09:10sell1.00audusd0.71330.71380.70832006.04.03 09:130.71380.000.000.00-100.00
41137112006.04.03 09:11sell1.00audusd0.71280.71330.70782006.04.03 09:110.71330.000.000.00-100.00
41298572006.04.03 17:13sell1.00usdchf1.30531.30581.30032006.04.03 17:131.30580.000.000.00-38.29
41298582006.04.03 17:15sell1.00usdchf1.30481.30401.29982006.04.03 17:181.30400.000.000.0061.35
41298602006.04.03 17:15sell1.00usdchf1.30431.30401.29932006.04.03 17:181.30400.000.000.0023.01
41298632006.04.03 17:15sell1.00usdchf1.30381.30431.29882006.04.03 17:151.30430.000.000.00-38.33
41298672006.04.03 17:16sell1.00usdchf1.30331.30381.29832006.04.03 17:161.30380.000.000.00-38.35
41298782006.04.03 17:04sell1.00usdjpy117.91117.96117.412006.04.03 17:04117.960.000.000.00-42.39
41298852006.04.03 17:15sell1.00usdjpy117.86117.84117.362006.04.03 17:17117.840.000.000.0016.97
41298882006.04.03 17:15sell1.00usdjpy117.81117.78117.312006.04.03 17:21117.780.000.000.0025.47
41298912006.04.03 17:17sell1.00usdjpy117.76117.81117.262006.04.03 17:17117.810.000.000.00-42.44
41298942006.04.03 17:20sell1.00usdjpy117.71117.76117.212006.04.03 17:20117.760.000.000.00-42.46
41298972006.04.03 17:15buy1.00gbpusd1.73791.73841.74292006.04.03 17:161.73840.000.000.0035.00
41299002006.04.03 17:15buy1.00gbpusd1.73841.73791.74342006.04.03 17:161.73790.000.000.00-35.00
41299022006.04.03 17:16buy1.00gbpusd1.73891.73841.74392006.04.03 17:161.73840.000.000.00-35.00
41299062006.04.03 17:18buy1.00gbpusd1.73941.73891.74442006.04.03 17:181.73890.000.000.00-35.00
41299072006.04.03 17:18buy1.00gbpusd1.73991.73941.74492006.04.03 17:181.73940.000.000.00-35.00
41309882006.04.03 17:22buy1.00gbpusd1.74031.73981.74532006.04.03 17:221.73980.000.000.00-35.00
41309892006.04.03 18:54buy1.00gbpusd1.74081.74031.74582006.04.03 18:541.74030.000.000.00-35.00
41311862006.04.03 17:27sell1.00usdjpy117.70117.75117.202006.04.03 17:29117.750.000.000.00-42.46
41311872006.04.03 19:30sell1.00usdjpy117.65117.70117.152006.04.03 19:31117.700.000.000.00-42.48
  0.00 0.00 0.00 -755.40
Closed P/L: -755.40
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
41137132006.04.03 07:08sell stop1.00audusd0.71230.71280.7073 0.7151MoneyMaker
41137152006.04.03 07:08sell stop1.00audusd0.71180.71230.7068 0.7151MoneyMaker
41137172006.04.03 07:08sell stop1.00audusd0.71130.71180.7063 0.7151MoneyMaker
41309902006.04.03 17:18buy stop1.00gbpusd1.74131.74081.7463 1.7396MoneyMaker
41309912006.04.03 17:18buy stop1.00gbpusd1.74181.74131.7468 1.7396MoneyMaker
41309942006.04.03 17:18sell stop1.00usdchf1.30241.30291.2974 1.3039MoneyMaker
41309952006.04.03 17:18sell stop1.00usdchf1.30091.30141.2959 1.3039MoneyMaker
41311882006.04.03 17:21sell stop1.00usdjpy117.60117.65117.10 117.67MoneyMaker
41311902006.04.03 17:21sell stop1.00usdjpy117.55117.60117.05 117.67MoneyMaker
41311942006.04.03 17:21sell stop1.00usdjpy117.50117.55117.00 117.67MoneyMaker
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -755.40 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 9 244.60 Equity: 9 244.60 Free Margin: 9 244.60
 
Details:
Graph
Gross Profit: 181.80 Gross Loss: 937.20 Total Net Profit: -755.40
Profit Factor: 0.19 Expected Payoff: -29.05  
Absolute Drawdown: 755.40 Maximal Drawdown (%): 0.00 (0.0%)  
 
Total Trades: 26 Short Positions (won %): 14 (28.57%) Long Positions (won %): 12 (16.67%)
Profit Trades (% of total): 6 (23.08%) Loss trades (% of total): 20 (76.92%)
Largest profit trade: 61.35 loss trade: -100.00
Average profit trade: 30.30 loss trade: -46.86
Maximum consecutive wins ($): 2 (84.36) consecutive losses ($): 8 (-427.36)
Maximal consecutive profit (count): 84.36 (2) consecutive loss (count): -427.36 (8)
Average consecutive wins: 1 consecutive losses: 3