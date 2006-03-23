|Account: 183326
|Name: Jess Sogaard
|Currency: USD
|2006 April 3, 22:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3935811
|2006.03.23 16:02
|balance
|Deposit
|10 000.00
|4107045
|2006.04.03 17:15
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2129
|1.2131
|1.2179
|2006.04.03 17:22
|1.2131
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4107046
|2006.04.03 17:16
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2134
|1.2129
|1.2184
|2006.04.03 17:23
|1.2129
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|4107048
|2006.04.03 17:20
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2139
|1.2134
|1.2189
|2006.04.03 17:20
|1.2134
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|4107049
|2006.04.03 20:21
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2144
|1.2139
|1.2194
|2006.04.03 20:30
|1.2139
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|4107050
|2006.04.03 20:42
|buy
|1.00
|eurusd
|1.2149
|1.2144
|1.2199
|2006.04.03 20:44
|1.2144
|0.00
|0.00
|0.00
|-50.00
|4113708
|2006.04.03 09:10
|sell
|1.00
|audusd
|0.7133
|0.7138
|0.7083
|2006.04.03 09:13
|0.7138
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|4113711
|2006.04.03 09:11
|sell
|1.00
|audusd
|0.7128
|0.7133
|0.7078
|2006.04.03 09:11
|0.7133
|0.00
|0.00
|0.00
|-100.00
|4129857
|2006.04.03 17:13
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3053
|1.3058
|1.3003
|2006.04.03 17:13
|1.3058
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.29
|4129858
|2006.04.03 17:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3048
|1.3040
|1.2998
|2006.04.03 17:18
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|61.35
|4129860
|2006.04.03 17:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3043
|1.3040
|1.2993
|2006.04.03 17:18
|1.3040
|0.00
|0.00
|0.00
|23.01
|4129863
|2006.04.03 17:15
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3038
|1.3043
|1.2988
|2006.04.03 17:15
|1.3043
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.33
|4129867
|2006.04.03 17:16
|sell
|1.00
|usdchf
|1.3033
|1.3038
|1.2983
|2006.04.03 17:16
|1.3038
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.35
|4129878
|2006.04.03 17:04
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.91
|117.96
|117.41
|2006.04.03 17:04
|117.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.39
|4129885
|2006.04.03 17:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.86
|117.84
|117.36
|2006.04.03 17:17
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|16.97
|4129888
|2006.04.03 17:15
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.81
|117.78
|117.31
|2006.04.03 17:21
|117.78
|0.00
|0.00
|0.00
|25.47
|4129891
|2006.04.03 17:17
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.76
|117.81
|117.26
|2006.04.03 17:17
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.44
|4129894
|2006.04.03 17:20
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.71
|117.76
|117.21
|2006.04.03 17:20
|117.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.46
|4129897
|2006.04.03 17:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7379
|1.7384
|1.7429
|2006.04.03 17:16
|1.7384
|0.00
|0.00
|0.00
|35.00
|4129900
|2006.04.03 17:15
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7384
|1.7379
|1.7434
|2006.04.03 17:16
|1.7379
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|4129902
|2006.04.03 17:16
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7389
|1.7384
|1.7439
|2006.04.03 17:16
|1.7384
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|4129906
|2006.04.03 17:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7394
|1.7389
|1.7444
|2006.04.03 17:18
|1.7389
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|4129907
|2006.04.03 17:18
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7399
|1.7394
|1.7449
|2006.04.03 17:18
|1.7394
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|4130988
|2006.04.03 17:22
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7403
|1.7398
|1.7453
|2006.04.03 17:22
|1.7398
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|4130989
|2006.04.03 18:54
|buy
|1.00
|gbpusd
|1.7408
|1.7403
|1.7458
|2006.04.03 18:54
|1.7403
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.00
|4131186
|2006.04.03 17:27
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.70
|117.75
|117.20
|2006.04.03 17:29
|117.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.46
|4131187
|2006.04.03 19:30
|sell
|1.00
|usdjpy
|117.65
|117.70
|117.15
|2006.04.03 19:31
|117.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.48
|0.00
|0.00
|0.00
|-755.40
|Closed P/L:
|-755.40
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|No transactions
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|Floating P/L:
|0.00
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|4113713
|2006.04.03 07:08
|sell stop
|1.00
|audusd
|0.7123
|0.7128
|0.7073
|0.7151
|MoneyMaker
|4113715
|2006.04.03 07:08
|sell stop
|1.00
|audusd
|0.7118
|0.7123
|0.7068
|0.7151
|MoneyMaker
|4113717
|2006.04.03 07:08
|sell stop
|1.00
|audusd
|0.7113
|0.7118
|0.7063
|0.7151
|MoneyMaker
|4130990
|2006.04.03 17:18
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.7413
|1.7408
|1.7463
|1.7396
|MoneyMaker
|4130991
|2006.04.03 17:18
|buy stop
|1.00
|gbpusd
|1.7418
|1.7413
|1.7468
|1.7396
|MoneyMaker
|4130994
|2006.04.03 17:18
|sell stop
|1.00
|usdchf
|1.3024
|1.3029
|1.2974
|1.3039
|MoneyMaker
|4130995
|2006.04.03 17:18
|sell stop
|1.00
|usdchf
|1.3009
|1.3014
|1.2959
|1.3039
|MoneyMaker
|4131188
|2006.04.03 17:21
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|117.60
|117.65
|117.10
|117.67
|MoneyMaker
|4131190
|2006.04.03 17:21
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|117.55
|117.60
|117.05
|117.67
|MoneyMaker
|4131194
|2006.04.03 17:21
|sell stop
|1.00
|usdjpy
|117.50
|117.55
|117.00
|117.67
|MoneyMaker
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-755.40
|Floating P/L:
|0.00
|Margin:
|0.00
|Balance:
|9 244.60
|Equity:
|9 244.60
|Free Margin:
|9 244.60
|Details:
|Gross Profit:
|181.80
|Gross Loss:
|937.20
|Total Net Profit:
|-755.40
|Profit Factor:
|0.19
|Expected Payoff:
|-29.05
|Absolute Drawdown:
|755.40
|Maximal Drawdown (%):
|0.00 (0.0%)
|Total Trades:
|26
|Short Positions (won %):
|14 (28.57%)
|Long Positions (won %):
|12 (16.67%)
|Profit Trades (% of total):
|6 (23.08%)
|Loss trades (% of total):
|20 (76.92%)
|Largest
|profit trade:
|61.35
|loss trade:
|-100.00
|Average
|profit trade:
|30.30
|loss trade:
|-46.86
|Maximum
|consecutive wins ($):
|2 (84.36)
|consecutive losses ($):
|8 (-427.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|84.36 (2)
|consecutive loss (count):
|-427.36 (8)
|Average
|consecutive wins:
|1
|consecutive losses:
|3